MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 1208.85
|Initial deposit
| 100000.00
|Gross profit
| 1848.25
|Interest earned
| 0.00
|Gross loss
| 639.40
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 48
|Percentage profitable
| 81.2
|%
|Total number of pips
| 138
|Average pips per trade
| 2
|
|Number of winning trades
| 39
|Number of losing trades
| 9
|Average winning trade
| 47.39
|Average losing trade
| 71.04
|Average winning pips
| 5
|Average losing pips
| 8
|
|Return (2 days)
| 1.2
|%
|Maximum drawdown
| 0.3
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|535932
|2006.04.17 14:25
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1461
|1.1486
|1.1301
|2006.04.17 14:52
|1.1454
| 0.00
| 0.00
| 61.11
| 7
| 100061.11
|
|536201
|2006.04.17 14:32
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1461
|1.1486
|1.1301
|2006.04.17 14:52
|1.1454
| 0.00
| 0.00
| 61.11
| 7
| 100122.22
|
|536714
|2006.04.17 14:59
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1462
|1.1487
|1.1302
|2006.04.17 15:13
|1.1460
| 0.00
| 0.00
| 17.45
| 2
| 100139.67
|
|536753
|2006.04.17 15:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1462
|1.1487
|1.1302
|2006.04.17 15:14
|1.1460
| 0.00
| 0.00
| 17.45
| 2
| 100157.12
|
|537121
|2006.04.17 15:14
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1460
|1.1435
|1.1620
|2006.04.17 15:31
|1.1451
| 0.00
| 0.00
| -78.60
| -9
| 100078.52
|*
|537122
|2006.04.17 15:14
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1460
|1.1435
|1.1620
|2006.04.17 16:30
|1.1435
| 0.00
| 0.00
| -218.64
| -25
| 99859.88
|*
|537250
|2006.04.17 15:20
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1452
|1.1427
|1.1612
|2006.04.17 15:31
|1.1451
| 0.00
| 0.00
| -8.73
| -1
| 99851.15
|*
|537396
|2006.04.17 15:31
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1451
|1.1476
|1.1291
|2006.04.17 16:25
|1.1441
| 0.00
| 0.00
| 87.40
| 10
| 99938.55
|
|537397
|2006.04.17 15:31
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1451
|1.1476
|1.1291
|2006.04.17 16:26
|1.1442
| 0.00
| 0.00
| 78.66
| 9
| 100017.21
|
|538110
|2006.04.17 16:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1443
|1.1418
|1.1603
|2006.04.17 16:48
|1.1449
| 0.00
| 0.00
| 52.41
| 6
| 100069.62
|
|538648
|2006.04.17 16:51
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1444
|1.1419
|1.1604
|2006.04.17 17:42
|1.1449
| 0.00
| 0.00
| 43.67
| 5
| 100113.29
|
|539327
|2006.04.17 17:42
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1449
|1.1474
|1.1289
|2006.04.17 18:36
|1.1443
| 0.00
| 0.00
| 52.43
| 6
| 100165.72
|
|539328
|2006.04.17 17:42
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1449
|1.1474
|1.1289
|2006.04.17 18:36
|1.1443
| 0.00
| 0.00
| 52.43
| 6
| 100218.15
|
|541371
|2006.04.18 00:13
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1465
|1.1490
|1.1305
|2006.04.18 02:18
|1.1460
| 0.00
| 0.00
| 43.63
| 5
| 100261.78
|
|543439
|2006.04.18 08:50
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1462
|1.1487
|1.1302
|2006.04.18 08:59
|1.1456
| 0.00
| 0.00
| 52.37
| 6
| 100314.15
|
|544559
|2006.04.18 10:51
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1451
|1.1476
|1.1291
|2006.04.18 13:17
|1.1445
| 0.00
| 0.00
| 52.42
| 6
| 100366.57
|
|546087
|2006.04.18 14:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1446
|1.1471
|1.1286
|2006.04.18 15:00
|1.1441
| 0.00
| 0.00
| 43.70
| 5
| 100410.27
|
|546187
|2006.04.18 14:23
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1453
|1.1478
|1.1293
|2006.04.18 14:54
|1.1447
| 0.00
| 0.00
| 52.42
| 6
| 100462.69
|
|546949
|2006.04.18 15:08
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1441
|1.1466
|1.1281
|2006.04.18 15:14
|1.1435
| 0.00
| 0.00
| 52.47
| 6
| 100515.16
|
|547105
|2006.04.18 15:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1429
|1.1404
|1.1589
|2006.04.18 16:08
|1.1436
| 0.00
| 0.00
| 61.21
| 7
| 100576.37
|
|547355
|2006.04.18 15:54
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1416
|1.1391
|1.1576
|2006.04.18 16:03
|1.1422
| 0.00
| 0.00
| 52.53
| 6
| 100628.90
|
|547740
|2006.04.18 16:38
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1418
|1.1393
|1.1578
|2006.04.18 16:40
|1.1423
| 0.00
| 0.00
| 43.77
| 5
| 100672.67
|
|547804
|2006.04.18 16:48
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1428
|1.1453
|1.1268
|2006.04.18 17:38
|1.1422
| 0.00
| 0.00
| 52.53
| 6
| 100725.20
|
|548657
|2006.04.18 17:59
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1418
|1.1393
|1.1578
|2006.04.18 19:25
|1.1423
| 0.00
| 0.00
| 43.77
| 5
| 100768.97
|
|551481
|2006.04.19 00:06
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1405
|1.1430
|1.1245
|2006.04.19 02:34
|1.1399
| 0.00
| 0.00
| 52.64
| 6
| 100821.61
|
|555357
|2006.04.19 11:39
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1384
|1.1359
|1.1544
|2006.04.19 12:05
|1.1383
| 0.00
| 0.00
| -8.79
| -1
| 100812.82
|
|555743
|2006.04.19 12:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1383
|1.1408
|1.1223
|2006.04.19 12:28
|1.1378
| 0.00
| 0.00
| 43.94
| 5
| 100856.76
|
|555744
|2006.04.19 12:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1383
|1.1408
|1.1223
|2006.04.19 12:29
|1.1378
| 0.00
| 0.00
| 43.94
| 5
| 100900.70
|
|556594
|2006.04.19 13:54
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1382
|1.1407
|1.1222
|2006.04.19 14:30
|1.1407
| 0.00
| 0.00
| -219.16
| -25
| 100681.54
|
|556953
|2006.04.19 14:19
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1394
|1.1419
|1.1234
|2006.04.19 14:30
|1.1399
| 0.00
| 0.00
| -43.86
| -5
| 100637.68
|
|557215
|2006.04.19 14:30
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1399
|1.1374
|1.1559
|2006.04.19 14:48
|1.1404
| 0.00
| 0.00
| 43.84
| 5
| 100681.52
|
|557217
|2006.04.19 14:30
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1399
|1.1374
|1.1559
|2006.04.19 14:48
|1.1405
| 0.00
| 0.00
| 52.61
| 6
| 100734.13
|
|557987
|2006.04.19 15:03
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1402
|1.1427
|1.1242
|2006.04.19 15:46
|1.1395
| 0.00
| 0.00
| 61.43
| 7
| 100795.56
|
|558685
|2006.04.19 15:38
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1411
|1.1436
|1.1251
|2006.04.19 15:42
|1.1405
| 0.00
| 0.00
| 52.61
| 6
| 100848.17
|
|559362
|2006.04.19 16:18
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1382
|1.1407
|1.1222
|2006.04.19 17:02
|1.1376
| 0.00
| 0.00
| 52.74
| 6
| 100900.91
|
|559697
|2006.04.19 16:42
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1387
|1.1412
|1.1227
|2006.04.19 16:58
|1.1380
| 0.00
| 0.00
| 61.51
| 7
| 100962.42
|
|560175
|2006.04.19 17:18
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1371
|1.1396
|1.1211
|2006.04.19 17:46
|1.1365
| 0.00
| 0.00
| 52.79
| 6
| 101015.21
|
|560578
|2006.04.19 17:59
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1368
|1.1393
|1.1208
|2006.04.19 18:18
|1.1362
| 0.00
| 0.00
| 52.81
| 6
| 101068.02
|
|560838
|2006.04.19 18:18
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1362
|1.1337
|1.1522
|2006.04.19 18:43
|1.1365
| 0.00
| 0.00
| 26.40
| 3
| 101094.42
|
|561177
|2006.04.19 18:43
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1365
|1.1390
|1.1205
|2006.04.19 19:13
|1.1359
| 0.00
| 0.00
| 52.82
| 6
| 101147.24
|
|561179
|2006.04.19 18:43
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1365
|1.1390
|1.1205
|2006.04.19 19:13
|1.1359
| 0.00
| 0.00
| 52.82
| 6
| 101200.06
|
|561294
|2006.04.19 18:56
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1368
|1.1393
|1.1208
|2006.04.19 19:11
|1.1362
| 0.00
| 0.00
| 52.81
| 6
| 101252.87
|
|561655
|2006.04.19 19:38
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1360
|1.1385
|1.1200
|2006.04.19 20:05
|1.1362
| 0.00
| 0.00
| -17.60
| -2
| 101235.27
|
|561814
|2006.04.19 20:05
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1362
|1.1337
|1.1522
|2006.04.19 21:26
|1.1360
| 0.00
| 0.00
| -17.61
| -2
| 101217.66
|
|561816
|2006.04.19 20:05
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1362
|1.1337
|1.1522
|2006.04.19 21:26
|1.1359
| 0.00
| 0.00
| -26.41
| -3
| 101191.25
|
|562271
|2006.04.19 21:26
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1360
|1.1385
|1.1200
|1.1359
| 0.00
| 0.00
| 8.80
| 1
| 101200.05
|
|562272
|2006.04.19 21:26
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1360
|1.1385
|1.1200
|1.1359
| 0.00
| 0.00
| 8.80
| 1
| 101208.85
|
|562274
|2006.04.19 21:26
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1359
|1.1384
|1.1199
|1.1359
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 101208.85
|