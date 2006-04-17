MTReport4 - 1.8


Net profit 1208.85Initial deposit 100000.00
Gross profit 1848.25Interest earned 0.00
Gross loss 639.40Commission paid 0.00
 
Total number of trades 48Percentage profitable 81.2%
Total number of pips 138Average pips per trade 2
 
Number of winning trades 39Number of losing trades 9
Average winning trade 47.39Average losing trade 71.04
Average winning pips 5Average losing pips 8
 
Return (2 days) 1.2%Maximum drawdown 0.3%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
5359322006.04.17 14:25sell1.00usdcad1.14611.14861.13012006.04.17 14:521.1454 0.00 0.00 61.11 7 100061.11
5362012006.04.17 14:32sell1.00usdcad1.14611.14861.13012006.04.17 14:521.1454 0.00 0.00 61.11 7 100122.22
5367142006.04.17 14:59sell1.00usdcad1.14621.14871.13022006.04.17 15:131.1460 0.00 0.00 17.45 2 100139.67
5367532006.04.17 15:00sell1.00usdcad1.14621.14871.13022006.04.17 15:141.1460 0.00 0.00 17.45 2 100157.12
5371212006.04.17 15:14buy1.00usdcad1.14601.14351.16202006.04.17 15:311.1451 0.00 0.00 -78.60 -9 100078.52*
5371222006.04.17 15:14buy1.00usdcad1.14601.14351.16202006.04.17 16:301.1435 0.00 0.00 -218.64 -25 99859.88*
5372502006.04.17 15:20buy1.00usdcad1.14521.14271.16122006.04.17 15:311.1451 0.00 0.00 -8.73 -1 99851.15*
5373962006.04.17 15:31sell1.00usdcad1.14511.14761.12912006.04.17 16:251.1441 0.00 0.00 87.40 10 99938.55
5373972006.04.17 15:31sell1.00usdcad1.14511.14761.12912006.04.17 16:261.1442 0.00 0.00 78.66 9 100017.21
5381102006.04.17 16:25buy1.00usdcad1.14431.14181.16032006.04.17 16:481.1449 0.00 0.00 52.41 6 100069.62
5386482006.04.17 16:51buy1.00usdcad1.14441.14191.16042006.04.17 17:421.1449 0.00 0.00 43.67 5 100113.29
5393272006.04.17 17:42sell1.00usdcad1.14491.14741.12892006.04.17 18:361.1443 0.00 0.00 52.43 6 100165.72
5393282006.04.17 17:42sell1.00usdcad1.14491.14741.12892006.04.17 18:361.1443 0.00 0.00 52.43 6 100218.15
5413712006.04.18 00:13sell1.00usdcad1.14651.14901.13052006.04.18 02:181.1460 0.00 0.00 43.63 5 100261.78
5434392006.04.18 08:50sell1.00usdcad1.14621.14871.13022006.04.18 08:591.1456 0.00 0.00 52.37 6 100314.15
5445592006.04.18 10:51sell1.00usdcad1.14511.14761.12912006.04.18 13:171.1445 0.00 0.00 52.42 6 100366.57
5460872006.04.18 14:05sell1.00usdcad1.14461.14711.12862006.04.18 15:001.1441 0.00 0.00 43.70 5 100410.27
5461872006.04.18 14:23sell1.00usdcad1.14531.14781.12932006.04.18 14:541.1447 0.00 0.00 52.42 6 100462.69
5469492006.04.18 15:08sell1.00usdcad1.14411.14661.12812006.04.18 15:141.1435 0.00 0.00 52.47 6 100515.16
5471052006.04.18 15:25buy1.00usdcad1.14291.14041.15892006.04.18 16:081.1436 0.00 0.00 61.21 7 100576.37
5473552006.04.18 15:54buy1.00usdcad1.14161.13911.15762006.04.18 16:031.1422 0.00 0.00 52.53 6 100628.90
5477402006.04.18 16:38buy1.00usdcad1.14181.13931.15782006.04.18 16:401.1423 0.00 0.00 43.77 5 100672.67
5478042006.04.18 16:48sell1.00usdcad1.14281.14531.12682006.04.18 17:381.1422 0.00 0.00 52.53 6 100725.20
5486572006.04.18 17:59buy1.00usdcad1.14181.13931.15782006.04.18 19:251.1423 0.00 0.00 43.77 5 100768.97
5514812006.04.19 00:06sell1.00usdcad1.14051.14301.12452006.04.19 02:341.1399 0.00 0.00 52.64 6 100821.61
5553572006.04.19 11:39buy1.00usdcad1.13841.13591.15442006.04.19 12:051.1383 0.00 0.00 -8.79 -1 100812.82
5557432006.04.19 12:05sell1.00usdcad1.13831.14081.12232006.04.19 12:281.1378 0.00 0.00 43.94 5 100856.76
5557442006.04.19 12:05sell1.00usdcad1.13831.14081.12232006.04.19 12:291.1378 0.00 0.00 43.94 5 100900.70
5565942006.04.19 13:54sell1.00usdcad1.13821.14071.12222006.04.19 14:301.1407 0.00 0.00 -219.16 -25 100681.54
5569532006.04.19 14:19sell1.00usdcad1.13941.14191.12342006.04.19 14:301.1399 0.00 0.00 -43.86 -5 100637.68
5572152006.04.19 14:30buy1.00usdcad1.13991.13741.15592006.04.19 14:481.1404 0.00 0.00 43.84 5 100681.52
5572172006.04.19 14:30buy1.00usdcad1.13991.13741.15592006.04.19 14:481.1405 0.00 0.00 52.61 6 100734.13
5579872006.04.19 15:03sell1.00usdcad1.14021.14271.12422006.04.19 15:461.1395 0.00 0.00 61.43 7 100795.56
5586852006.04.19 15:38sell1.00usdcad1.14111.14361.12512006.04.19 15:421.1405 0.00 0.00 52.61 6 100848.17
5593622006.04.19 16:18sell1.00usdcad1.13821.14071.12222006.04.19 17:021.1376 0.00 0.00 52.74 6 100900.91
5596972006.04.19 16:42sell1.00usdcad1.13871.14121.12272006.04.19 16:581.1380 0.00 0.00 61.51 7 100962.42
5601752006.04.19 17:18sell1.00usdcad1.13711.13961.12112006.04.19 17:461.1365 0.00 0.00 52.79 6 101015.21
5605782006.04.19 17:59sell1.00usdcad1.13681.13931.12082006.04.19 18:181.1362 0.00 0.00 52.81 6 101068.02
5608382006.04.19 18:18buy1.00usdcad1.13621.13371.15222006.04.19 18:431.1365 0.00 0.00 26.40 3 101094.42
5611772006.04.19 18:43sell1.00usdcad1.13651.13901.12052006.04.19 19:131.1359 0.00 0.00 52.82 6 101147.24
5611792006.04.19 18:43sell1.00usdcad1.13651.13901.12052006.04.19 19:131.1359 0.00 0.00 52.82 6 101200.06
5612942006.04.19 18:56sell1.00usdcad1.13681.13931.12082006.04.19 19:111.1362 0.00 0.00 52.81 6 101252.87
5616552006.04.19 19:38sell1.00usdcad1.13601.13851.12002006.04.19 20:051.1362 0.00 0.00 -17.60 -2 101235.27
5618142006.04.19 20:05buy1.00usdcad1.13621.13371.15222006.04.19 21:261.1360 0.00 0.00 -17.61 -2 101217.66
5618162006.04.19 20:05buy1.00usdcad1.13621.13371.15222006.04.19 21:261.1359 0.00 0.00 -26.41 -3 101191.25
5622712006.04.19 21:26sell1.00usdcad1.13601.13851.12001.1359 0.00 0.00 8.80 1 101200.05
5622722006.04.19 21:26sell1.00usdcad1.13601.13851.12001.1359 0.00 0.00 8.80 1 101208.85
5622742006.04.19 21:26sell1.00usdcad1.13591.13841.11991.1359 0.00 0.00 0.00 0 101208.85