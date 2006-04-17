MTReport4 - 1.8


Net profit 1800.97Initial deposit 100000.00
Gross profit 2673.94Interest earned 3.97
Gross loss 876.94Commission paid 0.00
 
Total number of trades 54Percentage profitable 92.6%
Total number of pips 205Average pips per trade 3
 
Number of winning trades 50Number of losing trades 4
Average winning trade 53.48Average losing trade 219.24
Average winning pips 6Average losing pips 25
 
Return (4 days) 1.8%Maximum drawdown 0.4%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
5359332006.04.17 14:25sell1.00usdcad1.14611.14861.13012006.04.17 14:521.1454 0.00 0.00 61.11 7 100061.11
5362002006.04.17 14:32sell1.00usdcad1.14611.14861.13012006.04.17 14:521.1454 0.00 0.00 61.11 7 100122.22
5367232006.04.17 14:59sell1.00usdcad1.14611.14861.13012006.04.17 15:191.1454 0.00 0.00 61.11 7 100183.33
5367512006.04.17 15:00sell1.00usdcad1.14621.14871.13022006.04.17 15:151.1456 0.00 0.00 52.37 6 100235.70
5372492006.04.17 15:20buy1.00usdcad1.14521.14271.16122006.04.17 16:001.1459 0.00 0.00 61.09 7 100296.79
5373942006.04.17 15:31sell1.00usdcad1.14511.14761.12912006.04.17 16:221.1445 0.00 0.00 52.42 6 100349.21
5380342006.04.17 16:22buy1.00usdcad1.14461.14211.16062006.04.17 17:571.1453 0.00 0.00 61.12 7 100410.33
5386442006.04.17 16:51buy1.00usdcad1.14441.14191.16042006.04.17 17:551.1451 0.00 0.00 61.13 7 100471.46
5393242006.04.17 17:42sell1.00usdcad1.14481.14731.12882006.04.17 18:371.1442 0.00 0.00 52.44 6 100523.90
5413702006.04.18 00:13sell1.00usdcad1.14651.14901.13052006.04.18 02:181.1460 0.00 0.00 43.63 5 100567.53
5434402006.04.18 08:50sell1.00usdcad1.14621.14871.13022006.04.18 08:591.1456 0.00 0.00 52.37 6 100619.90
5445602006.04.18 10:51sell1.00usdcad1.14511.14761.12912006.04.18 13:171.1445 0.00 0.00 52.42 6 100672.32
5460862006.04.18 14:05sell1.00usdcad1.14461.14711.12862006.04.18 15:001.1441 0.00 0.00 43.70 5 100716.02
5461862006.04.18 14:23sell1.00usdcad1.14531.14781.12932006.04.18 14:541.1447 0.00 0.00 52.42 6 100768.44
5469482006.04.18 15:08sell1.00usdcad1.14411.14661.12812006.04.18 15:141.1435 0.00 0.00 52.47 6 100820.91
5471062006.04.18 15:25buy1.00usdcad1.14291.14041.15892006.04.18 16:081.1436 0.00 0.00 61.21 7 100882.12
5473542006.04.18 15:54buy1.00usdcad1.14161.13911.15762006.04.18 16:031.1422 0.00 0.00 52.53 6 100934.65
5477412006.04.18 16:38buy1.00usdcad1.14181.13931.15782006.04.18 16:401.1423 0.00 0.00 43.77 5 100978.42
5478052006.04.18 16:48sell1.00usdcad1.14281.14531.12682006.04.18 17:381.1422 0.00 0.00 52.53 6 101030.95
5486562006.04.18 17:59buy1.00usdcad1.14181.13931.15782006.04.18 19:251.1423 0.00 0.00 43.77 5 101074.72
5514802006.04.19 00:06sell1.00usdcad1.14051.14301.12452006.04.19 02:341.1399 0.00 0.00 52.64 6 101127.36
5553562006.04.19 11:39buy1.00usdcad1.13841.13591.15442006.04.19 14:031.1390 0.00 0.00 52.68 6 101180.04
5557422006.04.19 12:05sell1.00usdcad1.13831.14081.12232006.04.19 12:281.1378 0.00 0.00 43.94 5 101223.98
5565952006.04.19 13:54sell1.00usdcad1.13821.14071.12222006.04.19 14:301.1407 0.00 0.00 -219.16 -25 101004.82*
5569522006.04.19 14:19sell1.00usdcad1.13941.14191.12342006.04.19 15:271.1419 0.00 0.00 -218.91 -25 100785.91*
5572142006.04.19 14:30buy1.00usdcad1.13991.13741.15592006.04.19 14:481.1404 0.00 0.00 43.84 5 100829.75
5579882006.04.19 15:03sell1.00usdcad1.14021.14271.12422006.04.19 15:461.1397 0.00 0.00 43.87 5 100873.62
5586842006.04.19 15:38sell1.00usdcad1.14111.14361.12512006.04.19 15:421.1405 0.00 0.00 52.61 6 100926.23
5593632006.04.19 16:18sell1.00usdcad1.13821.14071.12222006.04.19 17:021.1376 0.00 0.00 52.74 6 100978.97
5596982006.04.19 16:42sell1.00usdcad1.13871.14121.12272006.04.19 16:581.1380 0.00 0.00 61.51 7 101040.48
5601762006.04.19 17:18sell1.00usdcad1.13711.13961.12112006.04.19 17:461.1365 0.00 0.00 52.79 6 101093.27
5605792006.04.19 17:59sell1.00usdcad1.13681.13931.12082006.04.19 18:181.1362 0.00 0.00 52.81 6 101146.08
5608372006.04.19 18:18buy1.00usdcad1.13621.13371.15222006.04.19 18:591.1368 0.00 0.00 52.78 6 101198.86
5611782006.04.19 18:43sell1.00usdcad1.13651.13901.12052006.04.19 19:131.1359 0.00 0.00 52.82 6 101251.68
5612842006.04.19 18:56sell1.00usdcad1.13681.13931.12082006.04.19 19:111.1362 0.00 0.00 52.81 6 101304.49
5616582006.04.19 19:38sell1.00usdcad1.13601.13851.12002006.04.19 22:381.1353 0.00 0.00 61.66 7 101366.15
5618132006.04.19 20:05buy1.00usdcad1.13621.13371.15222006.04.20 03:101.1368 0.00 7.92 52.78 6 101426.85
5622682006.04.19 21:26sell1.00usdcad1.13601.13851.12002006.04.19 22:381.1353 0.00 0.00 61.66 7 101488.51
5665392006.04.20 11:16sell1.00usdcad1.13901.14151.12302006.04.20 12:001.1384 0.00 0.00 52.71 6 101541.22
5669592006.04.20 12:11sell1.00usdcad1.13851.14101.12252006.04.20 12:591.1380 0.00 0.00 43.94 5 101585.16
5669842006.04.20 12:17sell1.00usdcad1.13851.14101.12252006.04.20 12:591.1380 0.00 0.00 43.94 5 101629.10
5672462006.04.20 12:39sell1.00usdcad1.13871.14121.12272006.04.20 12:591.1380 0.00 0.00 61.51 7 101690.61
5678622006.04.20 13:06buy1.00usdcad1.13781.13531.15382006.04.20 13:261.1383 0.00 0.00 43.93 5 101734.54
5681602006.04.20 13:29sell1.00usdcad1.13841.14091.12242006.04.20 14:011.1378 0.00 0.00 52.73 6 101787.27
5682602006.04.20 13:41sell1.00usdcad1.13841.14091.12242006.04.20 14:011.1376 0.00 0.00 70.32 8 101857.59
5689932006.04.20 14:49sell1.00usdcad1.13651.13901.12052006.04.20 15:031.1359 0.00 0.00 52.82 6 101910.41
5691292006.04.20 15:05sell1.00usdcad1.13621.13871.12022006.04.20 16:061.1387 0.00 0.00 -219.55 -25 101690.86
5698742006.04.20 15:58sell1.00usdcad1.13731.13981.12132006.04.20 16:181.1398 0.00 0.00 -219.32 -25 101471.54
5708002006.04.20 16:45sell1.00usdcad1.14151.14401.12552006.04.20 16:551.1409 0.00 0.00 52.59 6 101524.13
5717162006.04.20 17:32buy1.00usdcad1.14051.13801.15652006.04.20 17:421.1411 0.00 0.00 52.58 6 101576.71
5733382006.04.20 23:16sell1.00usdcad1.13961.14211.12362006.04.21 04:501.1390 0.00 -3.95 52.68 6 101625.44
5736062006.04.21 00:28sell1.00usdcad1.14001.14251.12402006.04.21 04:311.1393 0.00 0.00 61.44 7 101686.88
5736502006.04.21 00:40sell1.00usdcad1.14031.14281.12432006.04.21 04:011.1397 0.00 0.00 52.65 6 101739.53
5747322006.04.21 04:05sell1.00usdcad1.14001.14251.12402006.04.21 04:311.1393 0.00 0.00 61.44 7 101800.97