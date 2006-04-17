MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 1488.51
|Initial deposit
| 100000.00
|Gross profit
| 1918.66
|Interest earned
| 7.92
|Gross loss
| 438.07
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 38
|Percentage profitable
| 94.7
|%
|Total number of pips
| 169
|Average pips per trade
| 4
|
|Number of winning trades
| 36
|Number of losing trades
| 2
|Average winning trade
| 53.30
|Average losing trade
| 219.03
|Average winning pips
| 6
|Average losing pips
| 25
|
|Return (2 days)
| 1.5
|%
|Maximum drawdown
| 0.4
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|535933
|2006.04.17 14:25
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1461
|1.1486
|1.1301
|2006.04.17 14:52
|1.1454
| 0.00
| 0.00
| 61.11
| 7
| 100061.11
|
|536200
|2006.04.17 14:32
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1461
|1.1486
|1.1301
|2006.04.17 14:52
|1.1454
| 0.00
| 0.00
| 61.11
| 7
| 100122.22
|
|536723
|2006.04.17 14:59
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1461
|1.1486
|1.1301
|2006.04.17 15:19
|1.1454
| 0.00
| 0.00
| 61.11
| 7
| 100183.33
|
|536751
|2006.04.17 15:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1462
|1.1487
|1.1302
|2006.04.17 15:15
|1.1456
| 0.00
| 0.00
| 52.37
| 6
| 100235.70
|
|537249
|2006.04.17 15:20
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1452
|1.1427
|1.1612
|2006.04.17 16:00
|1.1459
| 0.00
| 0.00
| 61.09
| 7
| 100296.79
|
|537394
|2006.04.17 15:31
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1451
|1.1476
|1.1291
|2006.04.17 16:22
|1.1445
| 0.00
| 0.00
| 52.42
| 6
| 100349.21
|
|538034
|2006.04.17 16:22
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1446
|1.1421
|1.1606
|2006.04.17 17:57
|1.1453
| 0.00
| 0.00
| 61.12
| 7
| 100410.33
|
|538644
|2006.04.17 16:51
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1444
|1.1419
|1.1604
|2006.04.17 17:55
|1.1451
| 0.00
| 0.00
| 61.13
| 7
| 100471.46
|
|539324
|2006.04.17 17:42
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1448
|1.1473
|1.1288
|2006.04.17 18:37
|1.1442
| 0.00
| 0.00
| 52.44
| 6
| 100523.90
|
|541370
|2006.04.18 00:13
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1465
|1.1490
|1.1305
|2006.04.18 02:18
|1.1460
| 0.00
| 0.00
| 43.63
| 5
| 100567.53
|
|543440
|2006.04.18 08:50
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1462
|1.1487
|1.1302
|2006.04.18 08:59
|1.1456
| 0.00
| 0.00
| 52.37
| 6
| 100619.90
|
|544560
|2006.04.18 10:51
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1451
|1.1476
|1.1291
|2006.04.18 13:17
|1.1445
| 0.00
| 0.00
| 52.42
| 6
| 100672.32
|
|546086
|2006.04.18 14:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1446
|1.1471
|1.1286
|2006.04.18 15:00
|1.1441
| 0.00
| 0.00
| 43.70
| 5
| 100716.02
|
|546186
|2006.04.18 14:23
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1453
|1.1478
|1.1293
|2006.04.18 14:54
|1.1447
| 0.00
| 0.00
| 52.42
| 6
| 100768.44
|
|546948
|2006.04.18 15:08
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1441
|1.1466
|1.1281
|2006.04.18 15:14
|1.1435
| 0.00
| 0.00
| 52.47
| 6
| 100820.91
|
|547106
|2006.04.18 15:25
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1429
|1.1404
|1.1589
|2006.04.18 16:08
|1.1436
| 0.00
| 0.00
| 61.21
| 7
| 100882.12
|
|547354
|2006.04.18 15:54
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1416
|1.1391
|1.1576
|2006.04.18 16:03
|1.1422
| 0.00
| 0.00
| 52.53
| 6
| 100934.65
|
|547741
|2006.04.18 16:38
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1418
|1.1393
|1.1578
|2006.04.18 16:40
|1.1423
| 0.00
| 0.00
| 43.77
| 5
| 100978.42
|
|547805
|2006.04.18 16:48
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1428
|1.1453
|1.1268
|2006.04.18 17:38
|1.1422
| 0.00
| 0.00
| 52.53
| 6
| 101030.95
|
|548656
|2006.04.18 17:59
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1418
|1.1393
|1.1578
|2006.04.18 19:25
|1.1423
| 0.00
| 0.00
| 43.77
| 5
| 101074.72
|
|551480
|2006.04.19 00:06
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1405
|1.1430
|1.1245
|2006.04.19 02:34
|1.1399
| 0.00
| 0.00
| 52.64
| 6
| 101127.36
|
|555356
|2006.04.19 11:39
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1384
|1.1359
|1.1544
|2006.04.19 14:03
|1.1390
| 0.00
| 0.00
| 52.68
| 6
| 101180.04
|
|555742
|2006.04.19 12:05
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1383
|1.1408
|1.1223
|2006.04.19 12:28
|1.1378
| 0.00
| 0.00
| 43.94
| 5
| 101223.98
|
|556595
|2006.04.19 13:54
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1382
|1.1407
|1.1222
|2006.04.19 14:30
|1.1407
| 0.00
| 0.00
| -219.16
| -25
| 101004.82
|*
|556952
|2006.04.19 14:19
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1394
|1.1419
|1.1234
|2006.04.19 15:27
|1.1419
| 0.00
| 0.00
| -218.91
| -25
| 100785.91
|*
|557214
|2006.04.19 14:30
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1399
|1.1374
|1.1559
|2006.04.19 14:48
|1.1404
| 0.00
| 0.00
| 43.84
| 5
| 100829.75
|
|557988
|2006.04.19 15:03
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1402
|1.1427
|1.1242
|2006.04.19 15:46
|1.1397
| 0.00
| 0.00
| 43.87
| 5
| 100873.62
|
|558684
|2006.04.19 15:38
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1411
|1.1436
|1.1251
|2006.04.19 15:42
|1.1405
| 0.00
| 0.00
| 52.61
| 6
| 100926.23
|
|559363
|2006.04.19 16:18
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1382
|1.1407
|1.1222
|2006.04.19 17:02
|1.1376
| 0.00
| 0.00
| 52.74
| 6
| 100978.97
|
|559698
|2006.04.19 16:42
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1387
|1.1412
|1.1227
|2006.04.19 16:58
|1.1380
| 0.00
| 0.00
| 61.51
| 7
| 101040.48
|
|560176
|2006.04.19 17:18
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1371
|1.1396
|1.1211
|2006.04.19 17:46
|1.1365
| 0.00
| 0.00
| 52.79
| 6
| 101093.27
|
|560579
|2006.04.19 17:59
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1368
|1.1393
|1.1208
|2006.04.19 18:18
|1.1362
| 0.00
| 0.00
| 52.81
| 6
| 101146.08
|
|560837
|2006.04.19 18:18
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1362
|1.1337
|1.1522
|2006.04.19 18:59
|1.1368
| 0.00
| 0.00
| 52.78
| 6
| 101198.86
|
|561178
|2006.04.19 18:43
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1365
|1.1390
|1.1205
|2006.04.19 19:13
|1.1359
| 0.00
| 0.00
| 52.82
| 6
| 101251.68
|
|561284
|2006.04.19 18:56
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1368
|1.1393
|1.1208
|2006.04.19 19:11
|1.1362
| 0.00
| 0.00
| 52.81
| 6
| 101304.49
|
|561658
|2006.04.19 19:38
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1360
|1.1385
|1.1200
|2006.04.19 22:38
|1.1353
| 0.00
| 0.00
| 61.66
| 7
| 101366.15
|
|561813
|2006.04.19 20:05
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1362
|1.1337
|1.1522
|2006.04.20 03:10
|1.1368
| 0.00
| 7.92
| 52.78
| 6
| 101426.85
|
|562268
|2006.04.19 21:26
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1360
|1.1385
|1.1200
|2006.04.19 22:38
|1.1353
| 0.00
| 0.00
| 61.66
| 7
| 101488.51
|