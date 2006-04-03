Strategy Tester Report
ASC Trend EA

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode4 Stunden (H4) 2006.04.03 00:00 - 2006.04.30 00:00 (2006.04.01 - 2006.04.30)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterlStopLoss=5000; sStopLoss=5000; lTakeProfit=10000; sTakeProfit=10000; lTrailingStop=100; sTrailingStop=100; MainTrend=1440; ShiftBars=1; Risk=2; EnableCloseByASCTrend=true; Slippage=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=0; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; _Parameters_b_Lots="Ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ðàñ÷¸òà ëîòà"; LotsWayChoice=1; LotsPercent=20; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=10000; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Marphe";
Balken im Test7964Ticks modelliert81816Modell Qualität90.00%
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit12426.54Brutto Profit16392.38Brutto Loss-3965.84
Profit Faktor4.13Erwartetes Ergebnis1129.69
Drawdown absolut1456.00Maximaler Drawdown %1456.00 (14.6%)
Trades gesamt11Short Positionen (gewonnen %)4 (25.00%)Long Positionen (gewonnen %)7 (57.14%)
Profit Trades (% gesamt)5 (45.45%)Loss Trades (% gesamtl)6 (54.55%)
GrössterProfit Trade8280.66Loss Trade-866.88
DurchschnittProfit Trade3278.48Loss Trade-660.97
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)2 (4482.72)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)2 (-1456.00)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)8280.66 (1)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-1456.00 (2)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne1aufeinanderfolgende Verluste2
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12006.04.03 00:00buy12.001.21210.71192.2121
22006.04.03 04:00close12.001.20900.71192.2121-620.009380.00
32006.04.03 04:00sell21.901.20901.70920.2090
42006.04.03 20:00close21.901.21341.70920.2090-836.008544.00
52006.04.03 20:00buy31.801.21340.71322.2134
62006.04.04 14:21modify31.801.21341.21342.2134
72006.04.04 14:21modify31.801.21341.21352.2134
82006.04.04 14:21modify31.801.21341.21372.2134
92006.04.04 14:21modify31.801.21341.21382.2134
102006.04.04 14:28modify31.801.21341.21412.2134
112006.04.04 14:28modify31.801.21341.21432.2134
122006.04.04 14:29modify31.801.21341.21442.2134
132006.04.04 14:29modify31.801.21341.21452.2134
142006.04.04 14:29modify31.801.21341.21462.2134
152006.04.04 14:29modify31.801.21341.21482.2134
162006.04.04 14:29modify31.801.21341.21492.2134
172006.04.04 14:29modify31.801.21341.21502.2134
182006.04.04 14:29modify31.801.21341.21512.2134
192006.04.04 15:44modify31.801.21341.21532.2134
202006.04.04 15:44modify31.801.21341.21562.2134
212006.04.04 15:44modify31.801.21341.21582.2134
222006.04.04 15:45modify31.801.21341.21602.2134
232006.04.04 15:46modify31.801.21341.21612.2134
242006.04.04 15:47modify31.801.21341.21622.2134
252006.04.04 15:48modify31.801.21341.21632.2134
262006.04.04 15:48modify31.801.21341.21642.2134
272006.04.04 15:48modify31.801.21341.21652.2134
282006.04.04 15:49modify31.801.21341.21662.2134
292006.04.04 15:49modify31.801.21341.21682.2134
302006.04.04 15:50modify31.801.21341.21692.2134
312006.04.04 15:50modify31.801.21341.21702.2134
322006.04.04 15:50modify31.801.21341.21712.2134
332006.04.04 15:51modify31.801.21341.21722.2134
342006.04.04 15:51modify31.801.21341.21732.2134
352006.04.04 16:31modify31.801.21341.21742.2134
362006.04.05 05:22modify31.801.21341.21752.2134
372006.04.05 05:24modify31.801.21341.21772.2134
382006.04.05 05:24modify31.801.21341.21782.2134
392006.04.05 06:50modify31.801.21341.21792.2134
402006.04.05 06:51modify31.801.21341.21812.2134
412006.04.05 07:01modify31.801.21341.21822.2134
422006.04.05 07:13modify31.801.21341.21832.2134
432006.04.05 07:16modify31.801.21341.21842.2134
442006.04.05 07:19modify31.801.21341.21852.2134
452006.04.05 14:33modify31.801.21341.21862.2134
462006.04.05 14:35modify31.801.21341.21882.2134
472006.04.05 14:36modify31.801.21341.21892.2134
482006.04.05 14:36modify31.801.21341.21902.2134
492006.04.05 14:36modify31.801.21341.21912.2134
502006.04.05 14:36modify31.801.21341.21932.2134
512006.04.05 14:36modify31.801.21341.21942.2134
522006.04.05 14:37modify31.801.21341.21952.2134
532006.04.05 14:38modify31.801.21341.21962.2134
542006.04.05 14:38modify31.801.21341.21972.2134
552006.04.05 15:40modify31.801.21341.21982.2134
562006.04.05 15:40modify31.801.21341.21992.2134
572006.04.05 15:40modify31.801.21341.22002.2134
582006.04.05 16:03modify31.801.21341.22012.2134
592006.04.05 16:03modify31.801.21341.22022.2134
602006.04.05 20:32modify31.801.21341.22042.2134
612006.04.06 09:25modify31.801.21341.22062.2134
622006.04.06 09:25modify31.801.21341.22072.2134
632006.04.06 09:26modify31.801.21341.22082.2134
642006.04.06 09:26modify31.801.21341.22092.2134
652006.04.06 09:26modify31.801.21341.22112.2134
662006.04.06 09:26modify31.801.21341.22122.2134
672006.04.06 10:57modify31.801.21341.22132.2134
682006.04.06 10:59modify31.801.21341.22272.2134
692006.04.06 10:59modify31.801.21341.22282.2134
702006.04.06 10:59modify31.801.21341.22292.2134
712006.04.06 11:28modify31.801.21341.22302.2134
722006.04.06 14:54s/l31.801.22301.22302.21341657.8010201.80
732006.04.06 14:54buy42.101.22320.72302.2232
742006.04.06 16:00close42.101.22140.72302.2232-378.009823.80
752006.04.06 16:00sell52.001.22151.72170.2215
762006.04.07 16:59modify52.001.22151.22130.2215
772006.04.07 17:00modify52.001.22151.22120.2215
782006.04.07 17:51modify52.001.22151.22110.2215
792006.04.07 17:56modify52.001.22151.22090.2215
802006.04.07 17:56modify52.001.22151.22070.2215
812006.04.07 17:57modify52.001.22151.22060.2215
822006.04.07 17:58modify52.001.22151.22040.2215
832006.04.07 17:58modify52.001.22151.22030.2215
842006.04.07 18:01modify52.001.22151.22020.2215
852006.04.07 18:02modify52.001.22151.22010.2215
862006.04.07 20:31modify52.001.22151.22000.2215
872006.04.07 20:33modify52.001.22151.21990.2215
882006.04.07 21:04modify52.001.22151.21980.2215
892006.04.07 21:04modify52.001.22151.21960.2215
902006.04.07 21:04modify52.001.22151.21950.2215
912006.04.07 21:04modify52.001.22151.21930.2215
922006.04.07 23:59modify52.001.22151.21920.2215
932006.04.10 08:41modify52.001.22151.21910.2215
942006.04.10 17:41modify52.001.22151.21900.2215
952006.04.10 17:41modify52.001.22151.21890.2215
962006.04.10 18:11modify52.001.22151.21880.2215
972006.04.10 18:27modify52.001.22151.21870.2215
982006.04.10 18:29modify52.001.22151.21850.2215
992006.04.10 18:30modify52.001.22151.21840.2215
1002006.04.10 18:37modify52.001.22151.21830.2215
1012006.04.10 18:38modify52.001.22151.21810.2215
1022006.04.10 19:00modify52.001.22151.21800.2215
1032006.04.10 19:01modify52.001.22151.21790.2215
1042006.04.10 19:01modify52.001.22151.21770.2215
1052006.04.11 00:00close52.001.21181.21770.22151971.2011795.00
1062006.04.11 00:00buy62.401.21160.71142.2116
1072006.04.13 16:00close62.401.20830.71142.2116-866.8810928.12
1082006.04.13 16:00sell72.201.20821.70840.2082
1092006.04.14 16:00close72.201.21081.70840.2082-560.5610367.56
1102006.04.14 16:00buy82.101.21080.71062.2108
1112006.04.17 13:41modify82.101.21081.21082.2108
1122006.04.17 13:42modify82.101.21081.21092.2108
1132006.04.17 13:42modify82.101.21081.21102.2108
1142006.04.17 13:42modify82.101.21081.21142.2108
1152006.04.17 13:42modify82.101.21081.21172.2108
1162006.04.17 13:42modify82.101.21081.21192.2108
1172006.04.17 13:42modify82.101.21081.21222.2108
1182006.04.17 13:42modify82.101.21081.21252.2108
1192006.04.17 13:51modify82.101.21081.21262.2108
1202006.04.17 13:52modify82.101.21081.21282.2108
1212006.04.17 13:52modify82.101.21081.21302.2108
1222006.04.17 13:52modify82.101.21081.21312.2108
1232006.04.17 13:52modify82.101.21081.21332.2108
1242006.04.17 13:54modify82.101.21081.21342.2108
1252006.04.17 13:54modify82.101.21081.21352.2108
1262006.04.17 13:54modify82.101.21081.21362.2108
1272006.04.17 13:54modify82.101.21081.21372.2108
1282006.04.17 13:55modify82.101.21081.21382.2108
1292006.04.17 13:55modify82.101.21081.21392.2108
1302006.04.17 13:55modify82.101.21081.21402.2108
1312006.04.17 14:19modify82.101.21081.21412.2108
1322006.04.17 14:19modify82.101.21081.21422.2108
1332006.04.17 14:19modify82.101.21081.21432.2108
1342006.04.17 14:21modify82.101.21081.21442.2108
1352006.04.17 14:21modify82.101.21081.21462.2108
1362006.04.17 14:21modify82.101.21081.21472.2108
1372006.04.17 14:21modify82.101.21081.21482.2108
1382006.04.17 14:30modify82.101.21081.21492.2108
1392006.04.17 14:31modify82.101.21081.21502.2108
1402006.04.17 14:31modify82.101.21081.21512.2108
1412006.04.17 14:31modify82.101.21081.21522.2108
1422006.04.17 14:31modify82.101.21081.21532.2108
1432006.04.17 14:31modify82.101.21081.21542.2108
1442006.04.17 14:31modify82.101.21081.21552.2108
1452006.04.17 14:31modify82.101.21081.21562.2108
1462006.04.17 14:32modify82.101.21081.21572.2108
1472006.04.17 14:32modify82.101.21081.21582.2108
1482006.04.17 14:32modify82.101.21081.21592.2108
1492006.04.17 14:32modify82.101.21081.21602.2108
1502006.04.17 14:33modify82.101.21081.21612.2108
1512006.04.17 16:44modify82.101.21081.21622.2108
1522006.04.17 16:44modify82.101.21081.21632.2108
1532006.04.17 16:45modify82.101.21081.21642.2108
1542006.04.17 16:45modify82.101.21081.21662.2108
1552006.04.17 16:45modify82.101.21081.21672.2108
1562006.04.17 16:46modify82.101.21081.21682.2108
1572006.04.17 16:46modify82.101.21081.21702.2108
1582006.04.17 16:46modify82.101.21081.21722.2108
1592006.04.17 16:46modify82.101.21081.21732.2108
1602006.04.17 16:47modify82.101.21081.21742.2108
1612006.04.17 16:50modify82.101.21081.21752.2108
1622006.04.17 16:50modify82.101.21081.21762.2108
1632006.04.17 16:50modify82.101.21081.21772.2108
1642006.04.17 16:51modify82.101.21081.21792.2108
1652006.04.17 16:51modify82.101.21081.21802.2108
1662006.04.17 16:51modify82.101.21081.21812.2108
1672006.04.17 16:52modify82.101.21081.21832.2108
1682006.04.17 16:52modify82.101.21081.21842.2108
1692006.04.17 16:55modify82.101.21081.21852.2108
1702006.04.18 14:52modify82.101.21081.21882.2108
1712006.04.18 14:52modify82.101.21081.21902.2108
1722006.04.18 14:53modify82.101.21081.21912.2108
1732006.04.18 14:54modify82.101.21081.21922.2108
1742006.04.18 14:54modify82.101.21081.21942.2108
1752006.04.18 14:54modify82.101.21081.21952.2108
1762006.04.18 14:55modify82.101.21081.21962.2108
1772006.04.18 14:56modify82.101.21081.21972.2108
1782006.04.18 15:01modify82.101.21081.21982.2108
1792006.04.18 15:05modify82.101.21081.21992.2108
1802006.04.18 20:01modify82.101.21081.22002.2108
1812006.04.18 20:02modify82.101.21081.22012.2108
1822006.04.18 20:02modify82.101.21081.22032.2108
1832006.04.18 20:02modify82.101.21081.22052.2108
1842006.04.18 20:02modify82.101.21081.22072.2108
1852006.04.18 20:02modify82.101.21081.22092.2108
1862006.04.18 20:02modify82.101.21081.22112.2108
1872006.04.18 20:02modify82.101.21081.22132.2108
1882006.04.18 20:03modify82.101.21081.22142.2108
1892006.04.18 20:03modify82.101.21081.22152.2108
1902006.04.18 20:03modify82.101.21081.22162.2108
1912006.04.18 20:26modify82.101.21081.22172.2108
1922006.04.18 20:26modify82.101.21081.22192.2108
1932006.04.18 20:26modify82.101.21081.22202.2108
1942006.04.18 22:28modify82.101.21081.22212.2108
1952006.04.18 22:40modify82.101.21081.22222.2108
1962006.04.18 22:41modify82.101.21081.22232.2108
1972006.04.18 22:41modify82.101.21081.22242.2108
1982006.04.18 22:42modify82.101.21081.22252.2108
1992006.04.18 22:46modify82.101.21081.22262.2108
2002006.04.18 22:48modify82.101.21081.22272.2108
2012006.04.18 22:50modify82.101.21081.22292.2108
2022006.04.18 22:50modify82.101.21081.22322.2108
2032006.04.18 22:50modify82.101.21081.22362.2108
2042006.04.18 22:50modify82.101.21081.22392.2108
2052006.04.18 22:51modify82.101.21081.22402.2108
2062006.04.18 22:51modify82.101.21081.22412.2108
2072006.04.18 22:51modify82.101.21081.22422.2108
2082006.04.18 22:51modify82.101.21081.22452.2108
2092006.04.18 22:51modify82.101.21081.22472.2108
2102006.04.18 22:51modify82.101.21081.22492.2108
2112006.04.18 22:51modify82.101.21081.22512.2108
2122006.04.18 22:51modify82.101.21081.22532.2108
2132006.04.18 22:51modify82.101.21081.22552.2108
2142006.04.18 22:51modify82.101.21081.22572.2108
2152006.04.18 22:51modify82.101.21081.22582.2108
2162006.04.18 23:25modify82.101.21081.22592.2108
2172006.04.18 23:26modify82.101.21081.22602.2108
2182006.04.18 23:26modify82.101.21081.22612.2108
2192006.04.18 23:26modify82.101.21081.22632.2108
2202006.04.18 23:26modify82.101.21081.22642.2108
2212006.04.18 23:57modify82.101.21081.22652.2108
2222006.04.18 23:58modify82.101.21081.22662.2108
2232006.04.19 00:54modify82.101.21081.22672.2108
2242006.04.19 11:14modify82.101.21081.22682.2108
2252006.04.19 11:14modify82.101.21081.22692.2108
2262006.04.19 11:14modify82.101.21081.22702.2108
2272006.04.19 11:16modify82.101.21081.22712.2108
2282006.04.19 11:18modify82.101.21081.22722.2108
2292006.04.19 18:21modify82.101.21081.22752.2108
2302006.04.19 18:22modify82.101.21081.22762.2108
2312006.04.19 18:22modify82.101.21081.22772.2108
2322006.04.19 18:22modify82.101.21081.22792.2108
2332006.04.19 18:22modify82.101.21081.22802.2108
2342006.04.19 18:22modify82.101.21081.22822.2108
2352006.04.19 18:22modify82.101.21081.22832.2108
2362006.04.19 19:19modify82.101.21081.22842.2108
2372006.04.19 19:19modify82.101.21081.22852.2108
2382006.04.19 19:19modify82.101.21081.22862.2108
2392006.04.19 19:19modify82.101.21081.22872.2108
2402006.04.19 20:07modify82.101.21081.22892.2108
2412006.04.19 20:08modify82.101.21081.22902.2108
2422006.04.19 20:09modify82.101.21081.22912.2108
2432006.04.19 20:09modify82.101.21081.22922.2108
2442006.04.19 20:13modify82.101.21081.22932.2108
2452006.04.20 16:50s/l82.101.22931.22932.21083786.7214154.28
2462006.04.20 16:50buy92.901.22950.72932.2295
2472006.04.20 20:00close92.901.23190.72932.2295696.0014850.28
2482006.04.20 20:00sell103.001.23191.73210.2319
2492006.04.21 20:00close103.001.23431.73210.2319-704.4014145.88
2502006.04.21 20:00buy112.901.23430.73412.2343
2512006.04.26 15:25modify112.901.23431.23432.2343
2522006.04.26 15:25modify112.901.23431.23442.2343
2532006.04.26 15:25modify112.901.23431.23452.2343
2542006.04.26 15:25modify112.901.23431.23462.2343
2552006.04.26 15:25modify112.901.23431.23472.2343
2562006.04.26 15:25modify112.901.23431.23482.2343
2572006.04.26 15:25modify112.901.23431.23492.2343
2582006.04.26 16:07modify112.901.23431.23502.2343
2592006.04.26 16:07modify112.901.23431.23512.2343
2602006.04.26 16:07modify112.901.23431.23522.2343
2612006.04.26 16:07modify112.901.23431.23532.2343
2622006.04.26 16:07modify112.901.23431.23542.2343
2632006.04.26 16:07modify112.901.23431.23552.2343
2642006.04.26 16:08modify112.901.23431.23562.2343
2652006.04.26 16:08modify112.901.23431.23572.2343
2662006.04.26 17:57modify112.901.23431.23582.2343
2672006.04.26 17:59modify112.901.23431.23592.2343
2682006.04.26 17:59modify112.901.23431.23622.2343
2692006.04.26 17:59modify112.901.23431.23632.2343
2702006.04.26 18:00modify112.901.23431.23642.2343
2712006.04.26 18:00modify112.901.23431.23662.2343
2722006.04.26 18:01modify112.901.23431.23672.2343
2732006.04.26 18:01modify112.901.23431.23682.2343
2742006.04.26 18:18modify112.901.23431.23692.2343
2752006.04.27 16:01modify112.901.23431.23702.2343
2762006.04.27 16:02modify112.901.23431.23732.2343
2772006.04.27 16:02modify112.901.23431.23762.2343
2782006.04.27 16:02modify112.901.23431.23782.2343
2792006.04.27 16:07modify112.901.23431.23792.2343
2802006.04.27 16:08modify112.901.23431.23812.2343
2812006.04.27 16:08modify112.901.23431.23842.2343
2822006.04.27 16:09modify112.901.23431.23862.2343
2832006.04.27 16:09modify112.901.23431.23882.2343
2842006.04.27 16:09modify112.901.23431.23892.2343
2852006.04.27 16:10modify112.901.23431.23902.2343
2862006.04.27 16:11modify112.901.23431.23912.2343
2872006.04.27 16:11modify112.901.23431.23922.2343
2882006.04.27 16:14modify112.901.23431.23932.2343
2892006.04.27 16:16modify112.901.23431.23942.2343
2902006.04.27 16:16modify112.901.23431.23952.2343
2912006.04.27 16:16modify112.901.23431.23972.2343
2922006.04.27 16:16modify112.901.23431.23982.2343
2932006.04.27 16:19modify112.901.23431.23992.2343
2942006.04.27 16:27modify112.901.23431.24002.2343
2952006.04.27 16:28modify112.901.23431.24022.2343
2962006.04.27 16:28modify112.901.23431.24042.2343
2972006.04.27 16:28modify112.901.23431.24072.2343
2982006.04.27 16:28modify112.901.23431.24092.2343
2992006.04.27 16:28modify112.901.23431.24122.2343
3002006.04.27 16:28modify112.901.23431.24132.2343
3012006.04.27 16:29modify112.901.23431.24172.2343
3022006.04.27 16:29modify112.901.23431.24202.2343
3032006.04.27 16:30modify112.901.23431.24212.2343
3042006.04.27 16:30modify112.901.23431.24232.2343
3052006.04.27 16:30modify112.901.23431.24242.2343
3062006.04.27 16:30modify112.901.23431.24262.2343
3072006.04.27 16:30modify112.901.23431.24282.2343
3082006.04.27 16:30modify112.901.23431.24302.2343
3092006.04.27 16:46modify112.901.23431.24322.2343
3102006.04.27 16:46modify112.901.23431.24342.2343
3112006.04.27 16:47modify112.901.23431.24362.2343
3122006.04.27 16:47modify112.901.23431.24372.2343
3132006.04.27 16:47modify112.901.23431.24382.2343
3142006.04.27 16:47modify112.901.23431.24392.2343
3152006.04.27 16:48modify112.901.23431.24402.2343
3162006.04.27 16:48modify112.901.23431.24422.2343
3172006.04.27 16:48modify112.901.23431.24432.2343
3182006.04.27 16:52modify112.901.23431.24442.2343
3192006.04.27 16:54modify112.901.23431.24452.2343
3202006.04.27 16:54modify112.901.23431.24462.2343
3212006.04.28 08:28modify112.901.23431.24482.2343
3222006.04.28 08:28modify112.901.23431.24492.2343
3232006.04.28 08:28modify112.901.23431.24512.2343
3242006.04.28 08:28modify112.901.23431.24522.2343
3252006.04.28 08:28modify112.901.23431.24532.2343
3262006.04.28 10:11modify112.901.23431.24542.2343
3272006.04.28 10:33modify112.901.23431.24552.2343
3282006.04.28 10:33modify112.901.23431.24562.2343
3292006.04.28 10:35modify112.901.23431.24572.2343
3302006.04.28 10:35modify112.901.23431.24582.2343
3312006.04.28 10:36modify112.901.23431.24592.2343
3322006.04.28 10:36modify112.901.23431.24612.2343
3332006.04.28 10:36modify112.901.23431.24632.2343
3342006.04.28 10:36modify112.901.23431.24652.2343
3352006.04.28 11:31modify112.901.23431.24662.2343
3362006.04.28 15:42modify112.901.23431.24672.2343
3372006.04.28 15:42modify112.901.23431.24682.2343
3382006.04.28 15:47modify112.901.23431.24692.2343
3392006.04.28 15:48modify112.901.23431.24712.2343
3402006.04.28 15:48modify112.901.23431.24742.2343
3412006.04.28 15:52modify112.901.23431.24752.2343
3422006.04.28 16:01modify112.901.23431.24762.2343
3432006.04.28 16:01modify112.901.23431.24772.2343
3442006.04.28 16:01modify112.901.23431.24782.2343
3452006.04.28 16:01modify112.901.23431.24792.2343
3462006.04.28 16:38modify112.901.23431.24802.2343
3472006.04.28 16:38modify112.901.23431.24822.2343
3482006.04.28 16:49modify112.901.23431.24832.2343
3492006.04.28 16:53modify112.901.23431.24852.2343
3502006.04.28 16:54modify112.901.23431.24862.2343
3512006.04.28 16:54modify112.901.23431.24872.2343
3522006.04.28 16:54modify112.901.23431.24882.2343
3532006.04.28 16:58modify112.901.23431.24892.2343
3542006.04.28 16:58modify112.901.23431.24902.2343
3552006.04.28 16:58modify112.901.23431.24912.2343
3562006.04.28 16:58modify112.901.23431.24922.2343
3572006.04.28 16:58modify112.901.23431.24932.2343
3582006.04.28 16:59modify112.901.23431.24942.2343
3592006.04.28 17:01modify112.901.23431.24952.2343
3602006.04.28 17:02modify112.901.23431.24962.2343
3612006.04.28 17:03modify112.901.23431.24972.2343
3622006.04.28 17:05modify112.901.23431.25032.2343
3632006.04.28 17:05modify112.901.23431.25102.2343
3642006.04.28 17:06modify112.901.23431.25112.2343
3652006.04.28 17:06modify112.901.23431.25122.2343
3662006.04.28 17:06modify112.901.23431.25142.2343
3672006.04.28 17:06modify112.901.23431.25152.2343
3682006.04.28 17:06modify112.901.23431.25162.2343
3692006.04.28 17:09modify112.901.23431.25172.2343
3702006.04.28 17:09modify112.901.23431.25182.2343
3712006.04.28 17:09modify112.901.23431.25222.2343
3722006.04.28 17:09modify112.901.23431.25242.2343
3732006.04.28 17:09modify112.901.23431.25272.2343
3742006.04.28 17:09modify112.901.23431.25292.2343
3752006.04.28 17:09modify112.901.23431.25322.2343
3762006.04.28 18:13modify112.901.23431.25332.2343
3772006.04.28 18:13modify112.901.23431.25342.2343
3782006.04.28 22:14modify112.901.23431.25352.2343
3792006.04.28 22:14modify112.901.23431.25362.2343
3802006.04.28 22:14modify112.901.23431.25372.2343
3812006.04.28 22:15modify112.901.23431.25392.2343
3822006.04.28 23:59close at stop112.901.26341.25392.23438280.6622426.54