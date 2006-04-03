|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|4 Stunden (H4) 2006.04.03 00:00 - 2006.04.30 00:00 (2006.04.01 - 2006.04.30)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|lStopLoss=5000; sStopLoss=5000; lTakeProfit=10000; sTakeProfit=10000; lTrailingStop=100; sTrailingStop=100; MainTrend=1440; ShiftBars=1; Risk=2; EnableCloseByASCTrend=true; Slippage=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=0; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; _Parameters_b_Lots="Ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ðàñ÷¸òà ëîòà"; LotsWayChoice=1; LotsPercent=20; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=10000; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Marphe";
|Balken im Test
|7964
|Ticks modelliert
|81816
|Modell Qualität
|90.00%
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|12426.54
|Brutto Profit
|16392.38
|Brutto Loss
|-3965.84
|Profit Faktor
|4.13
|Erwartetes Ergebnis
|1129.69
|Drawdown absolut
|1456.00
|Maximaler Drawdown %
|1456.00 (14.6%)
|Trades gesamt
|11
|Short Positionen (gewonnen %)
|4 (25.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|7 (57.14%)
|Profit Trades (% gesamt)
|5 (45.45%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|6 (54.55%)
|Grösster
|Profit Trade
|8280.66
|Loss Trade
|-866.88
|Durchschnitt
|Profit Trade
|3278.48
|Loss Trade
|-660.97
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|2 (4482.72)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|2 (-1456.00)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|8280.66 (1)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-1456.00 (2)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|1
|aufeinanderfolgende Verluste
|2
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2006.04.03 00:00
|buy
|1
|2.00
|1.2121
|0.7119
|2.2121
|2
|2006.04.03 04:00
|close
|1
|2.00
|1.2090
|0.7119
|2.2121
|-620.00
|9380.00
|3
|2006.04.03 04:00
|sell
|2
|1.90
|1.2090
|1.7092
|0.2090
|4
|2006.04.03 20:00
|close
|2
|1.90
|1.2134
|1.7092
|0.2090
|-836.00
|8544.00
|5
|2006.04.03 20:00
|buy
|3
|1.80
|1.2134
|0.7132
|2.2134
|6
|2006.04.04 14:21
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2134
|2.2134
|7
|2006.04.04 14:21
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2135
|2.2134
|8
|2006.04.04 14:21
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2137
|2.2134
|9
|2006.04.04 14:21
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2138
|2.2134
|10
|2006.04.04 14:28
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2141
|2.2134
|11
|2006.04.04 14:28
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2143
|2.2134
|12
|2006.04.04 14:29
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2144
|2.2134
|13
|2006.04.04 14:29
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2145
|2.2134
|14
|2006.04.04 14:29
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2146
|2.2134
|15
|2006.04.04 14:29
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2148
|2.2134
|16
|2006.04.04 14:29
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2149
|2.2134
|17
|2006.04.04 14:29
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2150
|2.2134
|18
|2006.04.04 14:29
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2151
|2.2134
|19
|2006.04.04 15:44
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2153
|2.2134
|20
|2006.04.04 15:44
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2156
|2.2134
|21
|2006.04.04 15:44
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2158
|2.2134
|22
|2006.04.04 15:45
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2160
|2.2134
|23
|2006.04.04 15:46
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2161
|2.2134
|24
|2006.04.04 15:47
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2162
|2.2134
|25
|2006.04.04 15:48
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2163
|2.2134
|26
|2006.04.04 15:48
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2164
|2.2134
|27
|2006.04.04 15:48
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2165
|2.2134
|28
|2006.04.04 15:49
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2166
|2.2134
|29
|2006.04.04 15:49
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2168
|2.2134
|30
|2006.04.04 15:50
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2169
|2.2134
|31
|2006.04.04 15:50
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2170
|2.2134
|32
|2006.04.04 15:50
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2171
|2.2134
|33
|2006.04.04 15:51
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2172
|2.2134
|34
|2006.04.04 15:51
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2173
|2.2134
|35
|2006.04.04 16:31
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2174
|2.2134
|36
|2006.04.05 05:22
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2175
|2.2134
|37
|2006.04.05 05:24
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2177
|2.2134
|38
|2006.04.05 05:24
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2178
|2.2134
|39
|2006.04.05 06:50
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2179
|2.2134
|40
|2006.04.05 06:51
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2181
|2.2134
|41
|2006.04.05 07:01
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2182
|2.2134
|42
|2006.04.05 07:13
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2183
|2.2134
|43
|2006.04.05 07:16
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2184
|2.2134
|44
|2006.04.05 07:19
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2185
|2.2134
|45
|2006.04.05 14:33
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2186
|2.2134
|46
|2006.04.05 14:35
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2188
|2.2134
|47
|2006.04.05 14:36
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2189
|2.2134
|48
|2006.04.05 14:36
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2190
|2.2134
|49
|2006.04.05 14:36
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2191
|2.2134
|50
|2006.04.05 14:36
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2193
|2.2134
|51
|2006.04.05 14:36
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2194
|2.2134
|52
|2006.04.05 14:37
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2195
|2.2134
|53
|2006.04.05 14:38
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2196
|2.2134
|54
|2006.04.05 14:38
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2197
|2.2134
|55
|2006.04.05 15:40
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2198
|2.2134
|56
|2006.04.05 15:40
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2199
|2.2134
|57
|2006.04.05 15:40
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2200
|2.2134
|58
|2006.04.05 16:03
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2201
|2.2134
|59
|2006.04.05 16:03
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2202
|2.2134
|60
|2006.04.05 20:32
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2204
|2.2134
|61
|2006.04.06 09:25
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2206
|2.2134
|62
|2006.04.06 09:25
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2207
|2.2134
|63
|2006.04.06 09:26
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2208
|2.2134
|64
|2006.04.06 09:26
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2209
|2.2134
|65
|2006.04.06 09:26
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2211
|2.2134
|66
|2006.04.06 09:26
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2212
|2.2134
|67
|2006.04.06 10:57
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2213
|2.2134
|68
|2006.04.06 10:59
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2227
|2.2134
|69
|2006.04.06 10:59
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2228
|2.2134
|70
|2006.04.06 10:59
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2229
|2.2134
|71
|2006.04.06 11:28
|modify
|3
|1.80
|1.2134
|1.2230
|2.2134
|72
|2006.04.06 14:54
|s/l
|3
|1.80
|1.2230
|1.2230
|2.2134
|1657.80
|10201.80
|73
|2006.04.06 14:54
|buy
|4
|2.10
|1.2232
|0.7230
|2.2232
|74
|2006.04.06 16:00
|close
|4
|2.10
|1.2214
|0.7230
|2.2232
|-378.00
|9823.80
|75
|2006.04.06 16:00
|sell
|5
|2.00
|1.2215
|1.7217
|0.2215
|76
|2006.04.07 16:59
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2213
|0.2215
|77
|2006.04.07 17:00
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2212
|0.2215
|78
|2006.04.07 17:51
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2211
|0.2215
|79
|2006.04.07 17:56
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2209
|0.2215
|80
|2006.04.07 17:56
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2207
|0.2215
|81
|2006.04.07 17:57
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2206
|0.2215
|82
|2006.04.07 17:58
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2204
|0.2215
|83
|2006.04.07 17:58
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2203
|0.2215
|84
|2006.04.07 18:01
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2202
|0.2215
|85
|2006.04.07 18:02
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2201
|0.2215
|86
|2006.04.07 20:31
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2200
|0.2215
|87
|2006.04.07 20:33
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2199
|0.2215
|88
|2006.04.07 21:04
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2198
|0.2215
|89
|2006.04.07 21:04
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2196
|0.2215
|90
|2006.04.07 21:04
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2195
|0.2215
|91
|2006.04.07 21:04
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2193
|0.2215
|92
|2006.04.07 23:59
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2192
|0.2215
|93
|2006.04.10 08:41
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2191
|0.2215
|94
|2006.04.10 17:41
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2190
|0.2215
|95
|2006.04.10 17:41
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2189
|0.2215
|96
|2006.04.10 18:11
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2188
|0.2215
|97
|2006.04.10 18:27
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2187
|0.2215
|98
|2006.04.10 18:29
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2185
|0.2215
|99
|2006.04.10 18:30
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2184
|0.2215
|100
|2006.04.10 18:37
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2183
|0.2215
|101
|2006.04.10 18:38
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2181
|0.2215
|102
|2006.04.10 19:00
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2180
|0.2215
|103
|2006.04.10 19:01
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2179
|0.2215
|104
|2006.04.10 19:01
|modify
|5
|2.00
|1.2215
|1.2177
|0.2215
|105
|2006.04.11 00:00
|close
|5
|2.00
|1.2118
|1.2177
|0.2215
|1971.20
|11795.00
|106
|2006.04.11 00:00
|buy
|6
|2.40
|1.2116
|0.7114
|2.2116
|107
|2006.04.13 16:00
|close
|6
|2.40
|1.2083
|0.7114
|2.2116
|-866.88
|10928.12
|108
|2006.04.13 16:00
|sell
|7
|2.20
|1.2082
|1.7084
|0.2082
|109
|2006.04.14 16:00
|close
|7
|2.20
|1.2108
|1.7084
|0.2082
|-560.56
|10367.56
|110
|2006.04.14 16:00
|buy
|8
|2.10
|1.2108
|0.7106
|2.2108
|111
|2006.04.17 13:41
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2108
|2.2108
|112
|2006.04.17 13:42
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2109
|2.2108
|113
|2006.04.17 13:42
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2110
|2.2108
|114
|2006.04.17 13:42
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2114
|2.2108
|115
|2006.04.17 13:42
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2117
|2.2108
|116
|2006.04.17 13:42
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2119
|2.2108
|117
|2006.04.17 13:42
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2122
|2.2108
|118
|2006.04.17 13:42
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2125
|2.2108
|119
|2006.04.17 13:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2126
|2.2108
|120
|2006.04.17 13:52
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2128
|2.2108
|121
|2006.04.17 13:52
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2130
|2.2108
|122
|2006.04.17 13:52
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2131
|2.2108
|123
|2006.04.17 13:52
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2133
|2.2108
|124
|2006.04.17 13:54
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2134
|2.2108
|125
|2006.04.17 13:54
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2135
|2.2108
|126
|2006.04.17 13:54
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2136
|2.2108
|127
|2006.04.17 13:54
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2137
|2.2108
|128
|2006.04.17 13:55
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2138
|2.2108
|129
|2006.04.17 13:55
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2139
|2.2108
|130
|2006.04.17 13:55
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2140
|2.2108
|131
|2006.04.17 14:19
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2141
|2.2108
|132
|2006.04.17 14:19
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2142
|2.2108
|133
|2006.04.17 14:19
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2143
|2.2108
|134
|2006.04.17 14:21
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2144
|2.2108
|135
|2006.04.17 14:21
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2146
|2.2108
|136
|2006.04.17 14:21
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2147
|2.2108
|137
|2006.04.17 14:21
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2148
|2.2108
|138
|2006.04.17 14:30
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2149
|2.2108
|139
|2006.04.17 14:31
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2150
|2.2108
|140
|2006.04.17 14:31
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2151
|2.2108
|141
|2006.04.17 14:31
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2152
|2.2108
|142
|2006.04.17 14:31
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2153
|2.2108
|143
|2006.04.17 14:31
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2154
|2.2108
|144
|2006.04.17 14:31
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2155
|2.2108
|145
|2006.04.17 14:31
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2156
|2.2108
|146
|2006.04.17 14:32
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2157
|2.2108
|147
|2006.04.17 14:32
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2158
|2.2108
|148
|2006.04.17 14:32
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2159
|2.2108
|149
|2006.04.17 14:32
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2160
|2.2108
|150
|2006.04.17 14:33
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2161
|2.2108
|151
|2006.04.17 16:44
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2162
|2.2108
|152
|2006.04.17 16:44
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2163
|2.2108
|153
|2006.04.17 16:45
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2164
|2.2108
|154
|2006.04.17 16:45
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2166
|2.2108
|155
|2006.04.17 16:45
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2167
|2.2108
|156
|2006.04.17 16:46
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2168
|2.2108
|157
|2006.04.17 16:46
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2170
|2.2108
|158
|2006.04.17 16:46
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2172
|2.2108
|159
|2006.04.17 16:46
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2173
|2.2108
|160
|2006.04.17 16:47
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2174
|2.2108
|161
|2006.04.17 16:50
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2175
|2.2108
|162
|2006.04.17 16:50
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2176
|2.2108
|163
|2006.04.17 16:50
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2177
|2.2108
|164
|2006.04.17 16:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2179
|2.2108
|165
|2006.04.17 16:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2180
|2.2108
|166
|2006.04.17 16:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2181
|2.2108
|167
|2006.04.17 16:52
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2183
|2.2108
|168
|2006.04.17 16:52
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2184
|2.2108
|169
|2006.04.17 16:55
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2185
|2.2108
|170
|2006.04.18 14:52
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2188
|2.2108
|171
|2006.04.18 14:52
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2190
|2.2108
|172
|2006.04.18 14:53
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2191
|2.2108
|173
|2006.04.18 14:54
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2192
|2.2108
|174
|2006.04.18 14:54
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2194
|2.2108
|175
|2006.04.18 14:54
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2195
|2.2108
|176
|2006.04.18 14:55
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2196
|2.2108
|177
|2006.04.18 14:56
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2197
|2.2108
|178
|2006.04.18 15:01
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2198
|2.2108
|179
|2006.04.18 15:05
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2199
|2.2108
|180
|2006.04.18 20:01
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2200
|2.2108
|181
|2006.04.18 20:02
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2201
|2.2108
|182
|2006.04.18 20:02
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2203
|2.2108
|183
|2006.04.18 20:02
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2205
|2.2108
|184
|2006.04.18 20:02
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2207
|2.2108
|185
|2006.04.18 20:02
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2209
|2.2108
|186
|2006.04.18 20:02
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2211
|2.2108
|187
|2006.04.18 20:02
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2213
|2.2108
|188
|2006.04.18 20:03
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2214
|2.2108
|189
|2006.04.18 20:03
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2215
|2.2108
|190
|2006.04.18 20:03
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2216
|2.2108
|191
|2006.04.18 20:26
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2217
|2.2108
|192
|2006.04.18 20:26
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2219
|2.2108
|193
|2006.04.18 20:26
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2220
|2.2108
|194
|2006.04.18 22:28
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2221
|2.2108
|195
|2006.04.18 22:40
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2222
|2.2108
|196
|2006.04.18 22:41
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2223
|2.2108
|197
|2006.04.18 22:41
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2224
|2.2108
|198
|2006.04.18 22:42
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2225
|2.2108
|199
|2006.04.18 22:46
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2226
|2.2108
|200
|2006.04.18 22:48
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2227
|2.2108
|201
|2006.04.18 22:50
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2229
|2.2108
|202
|2006.04.18 22:50
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2232
|2.2108
|203
|2006.04.18 22:50
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2236
|2.2108
|204
|2006.04.18 22:50
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2239
|2.2108
|205
|2006.04.18 22:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2240
|2.2108
|206
|2006.04.18 22:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2241
|2.2108
|207
|2006.04.18 22:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2242
|2.2108
|208
|2006.04.18 22:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2245
|2.2108
|209
|2006.04.18 22:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2247
|2.2108
|210
|2006.04.18 22:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2249
|2.2108
|211
|2006.04.18 22:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2251
|2.2108
|212
|2006.04.18 22:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2253
|2.2108
|213
|2006.04.18 22:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2255
|2.2108
|214
|2006.04.18 22:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2257
|2.2108
|215
|2006.04.18 22:51
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2258
|2.2108
|216
|2006.04.18 23:25
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2259
|2.2108
|217
|2006.04.18 23:26
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2260
|2.2108
|218
|2006.04.18 23:26
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2261
|2.2108
|219
|2006.04.18 23:26
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2263
|2.2108
|220
|2006.04.18 23:26
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2264
|2.2108
|221
|2006.04.18 23:57
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2265
|2.2108
|222
|2006.04.18 23:58
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2266
|2.2108
|223
|2006.04.19 00:54
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2267
|2.2108
|224
|2006.04.19 11:14
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2268
|2.2108
|225
|2006.04.19 11:14
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2269
|2.2108
|226
|2006.04.19 11:14
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2270
|2.2108
|227
|2006.04.19 11:16
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2271
|2.2108
|228
|2006.04.19 11:18
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2272
|2.2108
|229
|2006.04.19 18:21
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2275
|2.2108
|230
|2006.04.19 18:22
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2276
|2.2108
|231
|2006.04.19 18:22
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2277
|2.2108
|232
|2006.04.19 18:22
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2279
|2.2108
|233
|2006.04.19 18:22
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2280
|2.2108
|234
|2006.04.19 18:22
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2282
|2.2108
|235
|2006.04.19 18:22
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2283
|2.2108
|236
|2006.04.19 19:19
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2284
|2.2108
|237
|2006.04.19 19:19
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2285
|2.2108
|238
|2006.04.19 19:19
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2286
|2.2108
|239
|2006.04.19 19:19
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2287
|2.2108
|240
|2006.04.19 20:07
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2289
|2.2108
|241
|2006.04.19 20:08
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2290
|2.2108
|242
|2006.04.19 20:09
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2291
|2.2108
|243
|2006.04.19 20:09
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2292
|2.2108
|244
|2006.04.19 20:13
|modify
|8
|2.10
|1.2108
|1.2293
|2.2108
|245
|2006.04.20 16:50
|s/l
|8
|2.10
|1.2293
|1.2293
|2.2108
|3786.72
|14154.28
|246
|2006.04.20 16:50
|buy
|9
|2.90
|1.2295
|0.7293
|2.2295
|247
|2006.04.20 20:00
|close
|9
|2.90
|1.2319
|0.7293
|2.2295
|696.00
|14850.28
|248
|2006.04.20 20:00
|sell
|10
|3.00
|1.2319
|1.7321
|0.2319
|249
|2006.04.21 20:00
|close
|10
|3.00
|1.2343
|1.7321
|0.2319
|-704.40
|14145.88
|250
|2006.04.21 20:00
|buy
|11
|2.90
|1.2343
|0.7341
|2.2343
|251
|2006.04.26 15:25
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2343
|2.2343
|252
|2006.04.26 15:25
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2344
|2.2343
|253
|2006.04.26 15:25
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2345
|2.2343
|254
|2006.04.26 15:25
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2346
|2.2343
|255
|2006.04.26 15:25
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2347
|2.2343
|256
|2006.04.26 15:25
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2348
|2.2343
|257
|2006.04.26 15:25
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2349
|2.2343
|258
|2006.04.26 16:07
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2350
|2.2343
|259
|2006.04.26 16:07
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2351
|2.2343
|260
|2006.04.26 16:07
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2352
|2.2343
|261
|2006.04.26 16:07
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2353
|2.2343
|262
|2006.04.26 16:07
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2354
|2.2343
|263
|2006.04.26 16:07
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2355
|2.2343
|264
|2006.04.26 16:08
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2356
|2.2343
|265
|2006.04.26 16:08
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2357
|2.2343
|266
|2006.04.26 17:57
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2358
|2.2343
|267
|2006.04.26 17:59
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2359
|2.2343
|268
|2006.04.26 17:59
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2362
|2.2343
|269
|2006.04.26 17:59
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2363
|2.2343
|270
|2006.04.26 18:00
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2364
|2.2343
|271
|2006.04.26 18:00
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2366
|2.2343
|272
|2006.04.26 18:01
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2367
|2.2343
|273
|2006.04.26 18:01
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2368
|2.2343
|274
|2006.04.26 18:18
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2369
|2.2343
|275
|2006.04.27 16:01
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2370
|2.2343
|276
|2006.04.27 16:02
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2373
|2.2343
|277
|2006.04.27 16:02
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2376
|2.2343
|278
|2006.04.27 16:02
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2378
|2.2343
|279
|2006.04.27 16:07
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2379
|2.2343
|280
|2006.04.27 16:08
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2381
|2.2343
|281
|2006.04.27 16:08
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2384
|2.2343
|282
|2006.04.27 16:09
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2386
|2.2343
|283
|2006.04.27 16:09
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2388
|2.2343
|284
|2006.04.27 16:09
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2389
|2.2343
|285
|2006.04.27 16:10
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2390
|2.2343
|286
|2006.04.27 16:11
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2391
|2.2343
|287
|2006.04.27 16:11
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2392
|2.2343
|288
|2006.04.27 16:14
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2393
|2.2343
|289
|2006.04.27 16:16
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2394
|2.2343
|290
|2006.04.27 16:16
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2395
|2.2343
|291
|2006.04.27 16:16
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2397
|2.2343
|292
|2006.04.27 16:16
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2398
|2.2343
|293
|2006.04.27 16:19
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2399
|2.2343
|294
|2006.04.27 16:27
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2400
|2.2343
|295
|2006.04.27 16:28
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2402
|2.2343
|296
|2006.04.27 16:28
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2404
|2.2343
|297
|2006.04.27 16:28
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2407
|2.2343
|298
|2006.04.27 16:28
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2409
|2.2343
|299
|2006.04.27 16:28
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2412
|2.2343
|300
|2006.04.27 16:28
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2413
|2.2343
|301
|2006.04.27 16:29
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2417
|2.2343
|302
|2006.04.27 16:29
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2420
|2.2343
|303
|2006.04.27 16:30
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2421
|2.2343
|304
|2006.04.27 16:30
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2423
|2.2343
|305
|2006.04.27 16:30
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2424
|2.2343
|306
|2006.04.27 16:30
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2426
|2.2343
|307
|2006.04.27 16:30
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2428
|2.2343
|308
|2006.04.27 16:30
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2430
|2.2343
|309
|2006.04.27 16:46
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2432
|2.2343
|310
|2006.04.27 16:46
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2434
|2.2343
|311
|2006.04.27 16:47
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2436
|2.2343
|312
|2006.04.27 16:47
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2437
|2.2343
|313
|2006.04.27 16:47
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2438
|2.2343
|314
|2006.04.27 16:47
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2439
|2.2343
|315
|2006.04.27 16:48
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2440
|2.2343
|316
|2006.04.27 16:48
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2442
|2.2343
|317
|2006.04.27 16:48
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2443
|2.2343
|318
|2006.04.27 16:52
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2444
|2.2343
|319
|2006.04.27 16:54
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2445
|2.2343
|320
|2006.04.27 16:54
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2446
|2.2343
|321
|2006.04.28 08:28
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2448
|2.2343
|322
|2006.04.28 08:28
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2449
|2.2343
|323
|2006.04.28 08:28
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2451
|2.2343
|324
|2006.04.28 08:28
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2452
|2.2343
|325
|2006.04.28 08:28
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2453
|2.2343
|326
|2006.04.28 10:11
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2454
|2.2343
|327
|2006.04.28 10:33
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2455
|2.2343
|328
|2006.04.28 10:33
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2456
|2.2343
|329
|2006.04.28 10:35
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2457
|2.2343
|330
|2006.04.28 10:35
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2458
|2.2343
|331
|2006.04.28 10:36
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2459
|2.2343
|332
|2006.04.28 10:36
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2461
|2.2343
|333
|2006.04.28 10:36
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2463
|2.2343
|334
|2006.04.28 10:36
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2465
|2.2343
|335
|2006.04.28 11:31
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2466
|2.2343
|336
|2006.04.28 15:42
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2467
|2.2343
|337
|2006.04.28 15:42
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2468
|2.2343
|338
|2006.04.28 15:47
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2469
|2.2343
|339
|2006.04.28 15:48
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2471
|2.2343
|340
|2006.04.28 15:48
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2474
|2.2343
|341
|2006.04.28 15:52
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2475
|2.2343
|342
|2006.04.28 16:01
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2476
|2.2343
|343
|2006.04.28 16:01
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2477
|2.2343
|344
|2006.04.28 16:01
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2478
|2.2343
|345
|2006.04.28 16:01
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2479
|2.2343
|346
|2006.04.28 16:38
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2480
|2.2343
|347
|2006.04.28 16:38
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2482
|2.2343
|348
|2006.04.28 16:49
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2483
|2.2343
|349
|2006.04.28 16:53
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2485
|2.2343
|350
|2006.04.28 16:54
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2486
|2.2343
|351
|2006.04.28 16:54
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2487
|2.2343
|352
|2006.04.28 16:54
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2488
|2.2343
|353
|2006.04.28 16:58
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2489
|2.2343
|354
|2006.04.28 16:58
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2490
|2.2343
|355
|2006.04.28 16:58
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2491
|2.2343
|356
|2006.04.28 16:58
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2492
|2.2343
|357
|2006.04.28 16:58
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2493
|2.2343
|358
|2006.04.28 16:59
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2494
|2.2343
|359
|2006.04.28 17:01
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2495
|2.2343
|360
|2006.04.28 17:02
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2496
|2.2343
|361
|2006.04.28 17:03
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2497
|2.2343
|362
|2006.04.28 17:05
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2503
|2.2343
|363
|2006.04.28 17:05
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2510
|2.2343
|364
|2006.04.28 17:06
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2511
|2.2343
|365
|2006.04.28 17:06
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2512
|2.2343
|366
|2006.04.28 17:06
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2514
|2.2343
|367
|2006.04.28 17:06
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2515
|2.2343
|368
|2006.04.28 17:06
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2516
|2.2343
|369
|2006.04.28 17:09
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2517
|2.2343
|370
|2006.04.28 17:09
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2518
|2.2343
|371
|2006.04.28 17:09
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2522
|2.2343
|372
|2006.04.28 17:09
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2524
|2.2343
|373
|2006.04.28 17:09
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2527
|2.2343
|374
|2006.04.28 17:09
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2529
|2.2343
|375
|2006.04.28 17:09
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2532
|2.2343
|376
|2006.04.28 18:13
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2533
|2.2343
|377
|2006.04.28 18:13
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2534
|2.2343
|378
|2006.04.28 22:14
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2535
|2.2343
|379
|2006.04.28 22:14
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2536
|2.2343
|380
|2006.04.28 22:14
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2537
|2.2343
|381
|2006.04.28 22:15
|modify
|11
|2.90
|1.2343
|1.2539
|2.2343
|382
|2006.04.28 23:59
|close at stop
|11
|2.90
|1.2634
|1.2539
|2.2343
|8280.66
|22426.54