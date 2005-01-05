Strategy Tester Report
Profit Generator 3.2.4

通貨ペアGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2006.01.01 00:00 (2005.01.01 - 2006.01.01)
モデルEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
パラメーターEAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=30; takeprofit=80; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenProfitOnly=false; ObsoleteMinutes=10; Use50maFilter=false; MApips=10;
Bars in test11446Ticks modelled1009016Modelling quality90.00%
Initial deposit100000.00
Total net profit-40909.52Gross profit158920.37Gross loss-199829.89
Profit factor0.80Expected payoff-27.31
Absolute drawdown44929.49Maximal drawdown (%)48729.45 (46.9%)
Total trades1498Short positions (won %)798 (45.11%)Long positions (won %)700 (49.29%)
Profit trades (% of total)705 (47.06%)Loss trades (% of total)793 (52.94%)
Largestprofit trade800.00loss trade-300.00
Averageprofit trade225.42loss trade-251.99
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (1769.98)consecutive losses (loss in money)9 (-2190.01)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2760.01 (7)consecutive loss (count of losses)-2400.00 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#時間取引種別注文番号数量PriceS/L:決済逆指値T/P:決済指値損益Balance
12005.01.03 01:29sell11.001.91941.92241.9114
22005.01.03 04:01t/p11.001.91141.92241.9114800.00100800.00
32005.01.03 06:27buy21.001.90431.90131.9123
42005.01.03 08:21close21.001.90701.90131.9123270.00101070.00
52005.01.03 08:21sell31.001.90701.91001.8990
62005.01.03 08:30s/l31.001.91001.91001.8990-300.00100770.00
72005.01.03 10:24sell41.001.91251.91551.9045
82005.01.03 10:28s/l41.001.91551.91551.9045-300.00100470.00
92005.01.03 10:40buy51.001.91241.90941.9204
102005.01.03 11:54s/l51.001.90941.90941.9204-300.00100170.00
112005.01.03 14:10buy61.001.90991.90691.9179
122005.01.03 14:20close61.001.91071.90691.917980.00100250.00
132005.01.03 14:20sell71.001.91071.91371.9027
142005.01.03 18:42t/p71.001.90271.91371.9027800.00101050.00
152005.01.04 01:53buy81.001.90391.90091.9119
162005.01.04 02:15close81.001.90351.90091.9119-40.00101010.00
172005.01.04 02:15sell91.001.90351.90651.8955
182005.01.04 02:51s/l91.001.90651.90651.8955-300.00100710.00
192005.01.04 03:45sell101.001.90651.90951.8985
202005.01.04 10:23close101.001.90171.90951.8985480.00101190.00
212005.01.04 10:23buy111.001.90171.89871.9097
222005.01.04 10:31s/l111.001.89871.89871.9097-300.00100890.00
232005.01.04 11:05buy121.001.89481.89181.9028
242005.01.04 11:26close121.001.89491.89181.902810.00100900.00
252005.01.04 11:26sell131.001.89491.89791.8869
262005.01.04 16:24t/p131.001.88691.89791.8869800.00101700.00
272005.01.04 17:19sell141.001.88351.88651.8755
282005.01.04 18:53close141.001.88291.88651.875559.99101759.99
292005.01.04 18:53buy151.001.88291.87991.8909
302005.01.04 20:20close151.001.88411.87991.8909119.99101879.98
312005.01.04 20:20sell161.001.88411.88711.8761
322005.01.04 23:51close161.001.88241.88711.8761170.00102049.98
332005.01.04 23:51buy171.001.88241.87941.8904
342005.01.05 07:08close171.001.88441.87941.8904200.00102249.98
352005.01.05 07:08sell181.001.88441.88741.8764
362005.01.05 10:54close181.001.87911.88741.8764530.00102779.98
372005.01.05 10:54buy191.001.87911.87611.8871
382005.01.05 10:57s/l191.001.87611.87611.8871-300.00102479.98
392005.01.05 11:18sell201.001.87491.87791.8669
402005.01.05 12:00s/l201.001.87791.87791.8669-300.00102179.98
412005.01.05 12:04buy211.001.87531.87231.8833
422005.01.05 14:42close211.001.87851.87231.8833320.00102499.98
432005.01.05 14:42sell221.001.87851.88151.8705
442005.01.05 15:10s/l221.001.88151.88151.8705-300.00102199.98
452005.01.05 15:15buy231.001.87991.87691.8879
462005.01.05 16:01close231.001.88351.87691.8879360.00102559.98
472005.01.05 16:01sell241.001.88351.88651.8755
482005.01.05 16:20s/l241.001.88651.88651.8755-300.00102259.98
492005.01.05 17:04sell251.001.88841.89141.8804
502005.01.05 17:15close251.001.88771.89141.880470.00102329.98
512005.01.05 17:15buy261.001.88771.88471.8957
522005.01.05 18:44s/l261.001.88471.88471.8957-300.00102029.98
532005.01.05 19:36buy271.001.88451.88151.8925
542005.01.05 20:41close271.001.88451.88151.89250.00102029.98
552005.01.05 20:41sell281.001.88451.88751.8765
562005.01.05 22:19close281.001.88291.88751.8765159.99102189.97
572005.01.05 22:19buy291.001.88291.87991.8909
582005.01.06 06:32close291.001.88311.87991.890919.99102209.96
592005.01.06 06:32sell301.001.88311.88611.8751
602005.01.06 09:43t/p301.001.87511.88611.8751800.00103009.96
612005.01.06 10:11sell311.001.87591.87891.8679
622005.01.06 11:45close311.001.87101.87891.8679490.00103499.96
632005.01.06 11:45buy321.001.87101.86801.8790
642005.01.06 12:50close321.001.87191.86801.879090.00103589.96
652005.01.06 12:50sell331.001.87191.87491.8639
662005.01.06 13:25close331.001.87181.87491.863910.00103599.96
672005.01.06 13:25buy341.001.87181.86881.8798
682005.01.06 14:42close341.001.87381.86881.8798200.00103799.96
692005.01.06 14:42sell351.001.87381.87681.8658
702005.01.06 15:17s/l351.001.87681.87681.8658-300.00103499.96
712005.01.06 16:05buy361.001.87731.87431.8853
722005.01.06 17:01s/l361.001.87431.87431.8853-300.00103199.96
732005.01.06 18:17sell371.001.87571.87871.8677
742005.01.06 19:23close371.001.87431.87871.8677140.00103339.96
752005.01.06 19:23buy381.001.87431.87131.8823
762005.01.06 23:24close381.001.87551.87131.8823120.01103459.97
772005.01.06 23:24sell391.001.87551.87851.8675
782005.01.07 05:43s/l391.001.87851.87851.8675-300.00103159.97
792005.01.07 06:35buy401.001.87831.87531.8863
802005.01.07 08:35close401.001.87681.87531.8863-150.00103009.97
812005.01.07 08:35sell411.001.87681.87981.8688
822005.01.07 09:00s/l411.001.87981.87981.8688-300.00102709.97
832005.01.07 09:28buy421.001.87821.87521.8862
842005.01.07 14:29close421.001.87921.87521.8862100.00102809.97
852005.01.07 14:29sell431.001.87921.88221.8712
862005.01.07 14:30s/l431.001.88221.88221.8712-300.00102509.97
872005.01.07 14:30sell441.001.88221.88521.8742
882005.01.07 15:06s/l441.001.88521.88521.8742-300.00102209.97
892005.01.07 15:48buy451.001.88251.87951.8905
902005.01.07 16:06s/l451.001.87951.87951.8905-300.00101909.97
912005.01.07 17:50buy461.001.86771.86471.8757
922005.01.07 18:06close461.001.87001.86471.8757230.00102139.97
932005.01.07 18:06sell471.001.87001.87301.8620
942005.01.07 20:38s/l471.001.87301.87301.8620-300.00101839.97
952005.01.10 05:35buy481.001.87381.87081.8818
962005.01.10 10:51close481.001.87541.87081.8818160.00101999.97
972005.01.10 10:51sell491.001.87541.87841.8674
982005.01.10 11:31s/l491.001.87841.87841.8674-300.00101699.97
992005.01.10 13:47sell501.001.87701.88001.8690
1002005.01.10 19:16close501.001.87241.88001.8690460.00102159.97
1012005.01.10 19:16buy511.001.87241.86941.8804
1022005.01.10 19:31close511.001.87281.86941.880440.01102199.98
1032005.01.10 19:31sell521.001.87281.87581.8648
1042005.01.10 20:13s/l521.001.87581.87581.8648-300.00101899.98
1052005.01.11 00:52buy531.001.87701.87401.8850
1062005.01.11 09:11close531.001.87741.87401.885040.00101939.98
1072005.01.11 09:11sell541.001.87741.88041.8694
1082005.01.11 10:42close541.001.87611.88041.8694130.00102069.98
1092005.01.11 10:42buy551.001.87611.87311.8841
1102005.01.11 16:20close551.001.87801.87311.8841190.00102259.98
1112005.01.11 16:20sell561.001.87801.88101.8700
1122005.01.11 18:33close561.001.87901.88101.8700-100.00102159.98
1132005.01.11 18:33buy571.001.87901.87601.8870
1142005.01.11 19:31close571.001.87841.87601.8870-60.00102099.98
1152005.01.11 19:31sell581.001.87841.88141.8704
1162005.01.11 20:41close581.001.87831.88141.870410.00102109.98
1172005.01.11 20:41buy591.001.87831.87531.8863
1182005.01.12 08:30s/l591.001.87531.87531.8863-300.00101809.98
1192005.01.12 10:21sell601.001.87121.87421.8632
1202005.01.12 11:59s/l601.001.87421.87421.8632-300.00101509.98
1212005.01.12 11:59sell611.001.87401.87701.8660
1222005.01.12 13:01s/l611.001.87701.87701.8660-300.00101209.98
1232005.01.12 14:30sell621.001.87771.88071.8697
1242005.01.12 14:30s/l621.001.88071.88071.8697-300.00100909.98
1252005.01.12 16:04sell631.001.88811.89111.8801
1262005.01.12 16:10s/l631.001.89111.89111.8801-300.00100609.98
1272005.01.12 17:50sell641.001.89271.89571.8847
1282005.01.13 01:29close641.001.89031.89571.8847240.00100849.98
1292005.01.13 01:29buy651.001.89031.88731.8983
1302005.01.13 06:54close651.001.89001.88731.8983-30.00100819.98
1312005.01.13 06:54sell661.001.89001.89301.8820
1322005.01.13 07:48s/l661.001.89301.89301.8820-300.00100519.98
1332005.01.13 08:11sell671.001.89161.89461.8836
1342005.01.13 08:48close671.001.89111.89461.883650.00100569.98
1352005.01.13 08:48buy681.001.89111.88811.8991
1362005.01.13 09:36close681.001.89051.88811.8991-60.00100509.98
1372005.01.13 09:36sell691.001.89051.89351.8825
1382005.01.13 12:12close691.001.88541.89351.8825510.00101019.98
1392005.01.13 12:12buy701.001.88541.88241.8934
1402005.01.13 13:56s/l701.001.88241.88241.8934-300.00100719.98
1412005.01.13 14:32sell711.001.88251.88551.8745
1422005.01.13 14:48s/l711.001.88551.88551.8745-300.00100419.98
1432005.01.13 14:48sell721.001.88511.88811.8771
1442005.01.13 15:17close721.001.88211.88811.8771300.00100719.98
1452005.01.13 15:17buy731.001.88211.87911.8901
1462005.01.13 15:46close731.001.88231.87911.890120.00100739.98
1472005.01.13 15:46sell741.001.88231.88531.8743
1482005.01.13 16:31close741.001.88231.88531.87430.00100739.98
1492005.01.13 16:31buy751.001.88231.87931.8903
1502005.01.13 20:58s/l751.001.87931.87931.8903-300.00100439.98
1512005.01.13 22:28sell761.001.88261.88561.8746
1522005.01.14 03:45t/p761.001.87461.88561.8746800.00101239.98
1532005.01.14 05:33buy771.001.87311.87011.8811
1542005.01.14 07:06s/l771.001.87011.87011.8811-300.00100939.98
1552005.01.14 07:11sell781.001.87191.87491.8639
1562005.01.14 07:59close781.001.87171.87491.863920.00100959.98
1572005.01.14 07:59buy791.001.87171.86871.8797
1582005.01.14 09:31s/l791.001.86871.86871.8797-300.00100659.98
1592005.01.14 10:04sell801.001.86541.86841.8574
1602005.01.14 10:21s/l801.001.86841.86841.8574-300.00100359.98
1612005.01.14 11:08buy811.001.87121.86821.8792
1622005.01.14 13:08s/l811.001.86821.86821.8792-300.00100059.98
1632005.01.14 13:19sell821.001.86911.87211.8611
1642005.01.14 14:30s/l821.001.87211.87211.8611-300.0099759.98
1652005.01.14 14:30sell831.001.87181.87481.8638
1662005.01.14 15:16close831.001.86771.87481.8638410.00100169.98
1672005.01.14 15:16buy841.001.86771.86471.8757
1682005.01.14 17:28close841.001.86811.86471.875740.00100209.98
1692005.01.14 17:28sell851.001.86811.87111.8601
1702005.01.14 18:07s/l851.001.87111.87111.8601-300.0099909.98
1712005.01.14 18:31buy861.001.87001.86701.8780
1722005.01.14 18:47s/l861.001.86701.86701.8780-300.0099609.98
1732005.01.14 20:18buy871.001.86691.86391.8749
1742005.01.14 21:17close871.001.86981.86391.8749290.0199899.99
1752005.01.14 21:17sell881.001.86981.87281.8618
1762005.01.17 01:43close881.001.86981.87281.86180.0199900.00
1772005.01.17 01:43buy891.001.86981.86681.8778
1782005.01.17 11:15close891.001.86971.86681.8778-9.9999890.01
1792005.01.17 11:15sell901.001.86971.87271.8617
1802005.01.17 13:58t/p901.001.86171.87271.8617800.00100690.01
1812005.01.17 14:44sell911.001.86261.86561.8546
1822005.01.18 02:27close911.001.85791.86561.8546470.00101160.01
1832005.01.18 02:27buy921.001.85791.85491.8659
1842005.01.18 03:15s/l921.001.85491.85491.8659-300.00100860.01
1852005.01.18 03:33sell931.001.85641.85941.8484
1862005.01.18 04:30s/l931.001.85941.85941.8484-300.00100560.01
1872005.01.18 06:43sell941.001.85841.86141.8504
1882005.01.18 10:30s/l941.001.86141.86141.8504-300.00100260.01
1892005.01.18 13:56sell951.001.87111.87411.8631
1902005.01.18 14:29s/l951.001.87411.87411.8631-300.0099960.01
1912005.01.18 16:42sell961.001.86621.86921.8582
1922005.01.18 17:29s/l961.001.86921.86921.8582-300.0099660.01
1932005.01.18 18:23sell971.001.86841.87141.8604
1942005.01.19 07:26close971.001.86661.87141.8604180.0099840.01
1952005.01.19 07:26buy981.001.86661.86361.8746
1962005.01.19 08:17s/l981.001.86361.86361.8746-300.0099540.01
1972005.01.19 08:17buy991.001.86391.86091.8719
1982005.01.19 09:14close991.001.87051.86091.8719660.00100200.01
1992005.01.19 09:14sell1001.001.87051.87351.8625
2002005.01.19 09:37s/l1001.001.87351.87351.8625-300.0099900.01
2012005.01.19 10:15buy1011.001.87591.87291.8839
2022005.01.19 10:29close1011.001.87611.87291.883920.0099920.01
2032005.01.19 10:29sell1021.001.87611.87911.8681
2042005.01.19 11:11s/l1021.001.87911.87911.8681-300.0099620.01
2052005.01.19 12:31sell1031.001.87991.88291.8719
2062005.01.19 13:28close1031.001.87961.88291.871930.0099650.01
2072005.01.19 13:28buy1041.001.87961.87661.8876
2082005.01.19 14:30close1041.001.87921.87661.8876-40.0099610.01
2092005.01.19 14:30sell1051.001.87921.88221.8712
2102005.01.19 14:47s/l1051.001.88221.88221.8712-300.0099310.01
2112005.01.19 15:27sell1061.001.87901.88201.8710
2122005.01.19 18:30close1061.001.87161.88201.8710740.00100050.01
2132005.01.19 18:30buy1071.001.87161.86861.8796
2142005.01.19 18:43close1071.001.87211.86861.879650.00100100.01
2152005.01.19 18:43sell1081.001.87211.87511.8641
2162005.01.20 08:01s/l1081.001.87511.87511.8641-300.0099800.01
2172005.01.20 08:09buy1091.001.87361.87061.8816
2182005.01.20 08:33s/l1091.001.87061.87061.8816-300.0099500.01
2192005.01.20 09:38sell1101.001.86941.87241.8614
2202005.01.20 10:44close1101.001.86601.87241.8614340.0099840.01
2212005.01.20 10:44buy1111.001.86601.86301.8740
2222005.01.20 11:44close1111.001.86621.86301.874020.0099860.01
2232005.01.20 11:44sell1121.001.86621.86921.8582
2242005.01.20 14:11close1121.001.86661.86921.8582-40.0099820.01
2252005.01.20 14:11buy1131.001.86661.86361.8746
2262005.01.20 16:42close1131.001.87121.86361.8746460.00100280.01
2272005.01.20 16:42sell1141.001.87121.87421.8632
2282005.01.20 18:04s/l1141.001.87421.87421.8632-300.0099980.01
2292005.01.20 18:26buy1151.001.87101.86801.8790
2302005.01.20 20:33close1151.001.87221.86801.8790120.00100100.01
2312005.01.20 20:33sell1161.001.87221.87521.8642
2322005.01.21 10:21close1161.001.87231.87521.8642-10.00100090.01
2332005.01.21 10:21buy1171.001.87231.86931.8803
2342005.01.21 10:30s/l1171.001.86931.86931.8803-300.0099790.01
2352005.01.21 13:03sell1181.001.86501.86801.8570
2362005.01.21 14:53s/l1181.001.86801.86801.8570-300.0099490.01
2372005.01.21 15:12sell1191.001.86881.87181.8608
2382005.01.21 15:32close1191.001.86821.87181.860860.0099550.01
2392005.01.21 15:32buy1201.001.86821.86521.8762
2402005.01.21 17:13close1201.001.86981.86521.8762160.0099710.01
2412005.01.21 17:13sell1211.001.86981.87281.8618
2422005.01.21 17:26s/l1211.001.87281.87281.8618-300.0099410.01
2432005.01.21 19:17buy1221.001.87881.87581.8868
2442005.01.24 02:29s/l1221.001.87581.87581.8868-300.0099110.01
2452005.01.24 08:28buy1231.001.87731.87431.8853
2462005.01.24 22:57close1231.001.88131.87431.8853400.0099510.01
2472005.01.24 22:57sell1241.001.88131.88431.8733
2482005.01.25 11:41close1241.001.87811.88431.8733320.0099830.01
2492005.01.25 11:41buy1251.001.87811.87511.8861
2502005.01.25 12:07close1251.001.87811.87511.88610.0099830.01
2512005.01.25 12:07sell1261.001.87811.88111.8701
2522005.01.25 12:46close1261.001.87751.88111.870160.0099890.01
2532005.01.25 12:46buy1271.001.87751.87451.8855
2542005.01.25 13:20close1271.001.87651.87451.8855-100.0099790.01
2552005.01.25 13:20sell1281.001.87651.87951.8685
2562005.01.25 15:22close1281.001.87211.87951.8685440.00100230.01
2572005.01.25 15:22buy1291.001.87211.86911.8801
2582005.01.25 15:51close1291.001.87231.86911.880120.00100250.01
2592005.01.25 15:51sell1301.001.87231.87531.8643
2602005.01.25 16:37t/p1301.001.86431.87531.8643800.00101050.01
2612005.01.25 17:32sell1311.001.86521.86821.8572
2622005.01.25 17:55close1311.001.86451.86821.857270.00101120.01
2632005.01.25 17:55buy1321.001.86451.86151.8725
2642005.01.25 18:20close1321.001.86441.86151.8725-10.00101110.01
2652005.01.25 18:20sell1331.001.86441.86741.8564
2662005.01.25 18:39close1331.001.86381.86741.856460.00101170.01
2672005.01.25 18:39buy1341.001.86381.86081.8718
2682005.01.26 10:30t/p1341.001.87181.86081.8718800.00101970.01
2692005.01.26 11:34buy1351.001.87601.87301.8840
2702005.01.26 12:46close1351.001.87711.87301.8840110.01102080.02
2712005.01.26 12:46sell1361.001.87711.88011.8691
2722005.01.26 13:03s/l1361.001.88011.88011.8691-300.00101780.02
2732005.01.26 13:17buy1371.001.87881.87581.8868
2742005.01.26 14:31close1371.001.87861.87581.8868-20.00101760.02
2752005.01.26 14:31sell1381.001.87861.88161.8706
2762005.01.26 14:55s/l1381.001.88161.88161.8706-300.00101460.02
2772005.01.26 15:10sell1391.001.88121.88421.8732
2782005.01.26 15:27close1391.001.88061.88421.873260.00101520.02
2792005.01.26 15:27buy1401.001.88061.87761.8886
2802005.01.26 18:38close1401.001.88231.87761.8886170.00101690.02
2812005.01.26 18:38sell1411.001.88231.88531.8743
2822005.01.26 18:55s/l1411.001.88531.88531.8743-300.00101390.02
2832005.01.26 19:30buy1421.001.88341.88041.8914
2842005.01.26 21:27close1421.001.88201.88041.8914-140.00101250.02
2852005.01.26 21:27sell1431.001.88201.88501.8740
2862005.01.26 23:36close1431.001.88211.88501.8740-10.00101240.02
2872005.01.26 23:36buy1441.001.88211.87911.8901
2882005.01.27 07:59close1441.001.88251.87911.890140.00101280.02
2892005.01.27 07:59sell1451.001.88251.88551.8745
2902005.01.27 08:49s/l1451.001.88551.88551.8745-300.00100980.02
2912005.01.27 10:16sell1461.001.88201.88501.8740
2922005.01.27 10:35s/l1461.001.88501.88501.8740-300.00100680.02
2932005.01.27 13:26buy1471.001.88251.87951.8905
2942005.01.27 14:44close1471.001.88321.87951.890570.00100750.02
2952005.01.27 14:44sell1481.001.88321.88621.8752
2962005.01.27 15:13close1481.001.88221.88621.8752100.00100850.02
2972005.01.27 15:13buy1491.001.88221.87921.8902
2982005.01.27 17:27close1491.001.88641.87921.8902420.00101270.02
2992005.01.27 17:27sell1501.001.88641.88941.8784
3002005.01.27 18:30close1501.001.88591.88941.878450.00101320.02
3012005.01.27 18:30buy1511.001.88591.88291.8939
3022005.01.28 06:54close1511.001.88601.88291.893910.00101330.02
3032005.01.28 06:54sell1521.001.88601.88901.8780
3042005.01.28 08:36s/l1521.001.88901.88901.8780-300.00101030.02
3052005.01.28 10:39buy1531.001.88621.88321.8942
3062005.01.28 12:21s/l1531.001.88321.88321.8942-300.00100730.02
3072005.01.28 17:32buy1541.001.88291.87991.8909
3082005.01.28 18:54close1541.001.88611.87991.8909320.00101050.02
3092005.01.28 18:54sell1551.001.88611.88911.8781
3102005.01.31 08:27close1551.001.88461.88911.8781150.00101200.02
3112005.01.31 08:27buy1561.001.88461.88161.8926
3122005.01.31 08:39close1561.001.88471.88161.892610.01101210.03
3132005.01.31 08:39sell1571.001.88471.88771.8767
3142005.01.31 11:59close1571.001.88121.88771.8767350.01101560.04
3152005.01.31 11:59buy1581.001.88121.87821.8892
3162005.01.31 12:35close1581.001.88091.87821.8892-30.00101530.04
3172005.01.31 12:35sell1591.001.88091.88391.8729
3182005.01.31 12:43s/l1591.001.88391.88391.8729-300.00101230.04
3192005.01.31 15:21sell1601.001.88611.88911.8781
3202005.01.31 15:58close1601.001.88601.88911.878110.00101240.04
3212005.01.31 15:58buy1611.001.88601.88301.8940
3222005.01.31 16:35close1611.001.88571.88301.8940-30.00101210.04
3232005.01.31 16:35sell1621.001.88571.88871.8777
3242005.01.31 17:21close1621.001.88571.88871.87770.00101210.04
3252005.01.31 17:21buy1631.001.88571.88271.8937
3262005.01.31 18:02s/l1631.001.88271.88271.8937-300.00100910.04
3272005.01.31 20:37sell1641.001.88301.88601.8750
3282005.02.01 02:57s/l1641.001.88601.88601.8750-300.00100610.04
3292005.02.01 02:59sell1651.001.88531.88831.8773
3302005.02.01 08:10close1651.001.88471.88831.877360.00100670.04
3312005.02.01 08:10buy1661.001.88471.88171.8927
3322005.02.01 08:20s/l1661.001.88171.88171.8927-300.00100370.04
3332005.02.01 09:51sell1671.001.88251.88551.8745
3342005.02.01 16:02close1671.001.88061.88551.8745190.00100560.04
3352005.02.01 16:02buy1681.001.88061.87761.8886
3362005.02.01 17:43close1681.001.88021.87761.8886-40.00100520.04
3372005.02.01 17:43sell1691.001.88021.88321.8722
3382005.02.01 19:27s/l1691.001.88321.88321.8722-300.00100220.04
3392005.02.01 21:33sell1701.001.88401.88701.8760
3402005.02.02 04:38close1701.001.88511.88701.8760-109.99100110.05
3412005.02.02 04:38buy1711.001.88511.88211.8931
3422005.02.02 07:58close1711.001.88461.88211.8931-50.00100060.05
3432005.02.02 07:58sell1721.001.88461.88761.8766
3442005.02.02 12:07s/l1721.001.88761.88761.8766-300.0099760.05
3452005.02.02 14:15buy1731.001.88711.88411.8951
3462005.02.02 16:40s/l1731.001.88411.88411.8951-300.0099460.05
3472005.02.02 20:21buy1741.001.88461.88161.8926
3482005.02.03 04:16close1741.001.88341.88161.8926-119.9999340.06
3492005.02.03 04:16sell1751.001.88341.88641.8754
3502005.02.03 07:12close1751.001.88301.88641.875440.0199380.07
3512005.02.03 07:12buy1761.001.88301.88001.8910
3522005.02.03 08:30close1761.001.88391.88001.891090.0099470.07
3532005.02.03 08:30sell1771.001.88391.88691.8759
3542005.02.03 09:04close1771.001.88361.88691.875930.0099500.07
3552005.02.03 09:04buy1781.001.88361.88061.8916
3562005.02.03 09:28close1781.001.88391.88061.891630.0099530.07
3572005.02.03 09:28sell1791.001.88391.88691.8759
3582005.02.03 11:07s/l1791.001.88691.88691.8759-300.0099230.07
3592005.02.03 13:38sell1801.001.88851.89151.8805
3602005.02.03 14:57t/p1801.001.88051.89151.8805800.00100030.07
3612005.02.03 15:52buy1811.001.87961.87661.8876
3622005.02.03 16:11close1811.001.87901.87661.8876-60.0099970.07
3632005.02.03 16:11sell1821.001.87901.88201.8710
3642005.02.03 21:21s/l1821.001.88201.88201.8710-300.0099670.07
3652005.02.04 10:37sell1831.001.88181.88481.8738
3662005.02.04 11:33s/l1831.001.88481.88481.8738-300.0099370.07
3672005.02.04 14:51buy1841.001.88211.87911.8901
3682005.02.04 15:05close1841.001.88421.87911.8901210.0099580.07
3692005.02.04 15:05sell1851.001.88421.88721.8762
3702005.02.04 16:23s/l1851.001.88721.88721.8762-300.0099280.07
3712005.02.04 17:29buy1861.001.88531.88231.8933
3722005.02.04 17:40close1861.001.88551.88231.893320.0099300.07
3732005.02.04 17:40sell1871.001.88551.88851.8775
3742005.02.04 19:12t/p1871.001.87751.88851.8775800.00100100.07
3752005.02.04 20:42buy1881.001.87451.87151.8825
3762005.02.07 01:13s/l1881.001.87151.87151.8825-300.0099800.07
3772005.02.07 08:18buy1891.001.87381.87081.8818
3782005.02.07 09:53close1891.001.87281.87081.8818-100.0099700.07
3792005.02.07 09:53sell1901.001.87281.87581.8648
3802005.02.07 16:34close1901.001.86631.87581.8648650.00100350.07
3812005.02.07 16:34buy1911.001.86631.86331.8743
3822005.02.07 16:52close1911.001.86671.86331.874340.00100390.07
3832005.02.07 16:52sell1921.001.86671.86971.8587
3842005.02.07 17:05close1921.001.86531.86971.8587140.00100530.07
3852005.02.07 17:05buy1931.001.86531.86231.8733
3862005.02.07 17:37s/l1931.001.86231.86231.8733-300.00100230.07
3872005.02.07 21:51buy1941.001.85791.85491.8659
3882005.02.08 07:23close1941.001.85701.85491.8659-90.00100140.07
3892005.02.08 07:23sell1951.001.85701.86001.8490
3902005.02.08 07:55close1951.001.85611.86001.849090.00100230.07
3912005.02.08 07:55buy1961.001.85611.85311.8641
3922005.02.08 09:55close1961.001.85581.85311.8641-30.00100200.07
3932005.02.08 09:55sell1971.001.85581.85881.8478
3942005.02.08 10:42close1971.001.85541.85881.847840.00100240.07
3952005.02.08 10:42buy1981.001.85541.85241.8634
3962005.02.08 11:54s/l1981.001.85241.85241.8634-300.0099940.07
3972005.02.08 13:04sell1991.001.85631.85931.8483
3982005.02.08 13:34close1991.001.85571.85931.848360.00100000.07
3992005.02.08 13:34buy2001.001.85571.85271.8637
4002005.02.08 15:37close2001.001.85511.85271.8637-60.0099940.07
4012005.02.08 15:37sell2011.001.85511.85811.8471
4022005.02.08 16:42s/l2011.001.85811.85811.8471-300.0099640.07
4032005.02.08 17:19sell2021.001.85631.85931.8483
4042005.02.08 17:51close2021.001.85571.85931.848360.0099700.07
4052005.02.08 17:51buy2031.001.85571.85271.8637
4062005.02.09 01:10s/l2031.001.85271.85271.8637-300.0099400.07
4072005.02.09 06:27sell2041.001.85471.85771.8467
4082005.02.09 06:44s/l2041.001.85771.85771.8467-300.0099100.07
4092005.02.09 07:10sell2051.001.85861.86161.8506
4102005.02.09 10:29close2051.001.85711.86161.8506150.0099250.07
4112005.02.09 10:29buy2061.001.85711.85411.8651
4122005.02.09 11:36close2061.001.86341.85411.8651630.0199880.08
4132005.02.09 11:36sell2071.001.86341.86641.8554
4142005.02.09 12:52close2071.001.86241.86641.8554100.0199980.09
4152005.02.09 12:52buy2081.001.86241.85941.8704
4162005.02.09 13:21close2081.001.86251.85941.870410.0099990.09
4172005.02.09 13:21sell2091.001.86251.86551.8545
4182005.02.09 15:10close2091.001.85741.86551.8545510.00100500.09
4192005.02.09 15:10buy2101.001.85741.85441.8654
4202005.02.09 16:05close2101.001.85631.85441.8654-110.00100390.09
4212005.02.09 16:05sell2111.001.85631.85931.8483
4222005.02.09 16:42s/l2111.001.85931.85931.8483-300.00100090.09
4232005.02.09 17:06buy2121.001.85731.85431.8653
4242005.02.09 17:16close2121.001.85811.85431.865380.00100170.09
4252005.02.09 17:16sell2131.001.85811.86111.8501
4262005.02.09 17:46close2131.001.85751.86111.850160.00100230.09
4272005.02.09 17:46buy2141.001.85751.85451.8655
4282005.02.10 08:40close2141.001.86211.85451.8655460.00100690.09
4292005.02.10 08:40sell2151.001.86211.86511.8541
4302005.02.10 12:56close2151.001.85951.86511.8541260.00100950.09
4312005.02.10 12:56buy2161.001.85951.85651.8675
4322005.02.10 14:08s/l2161.001.85651.85651.8675-300.00100650.09
4332005.02.10 17:50buy2171.001.87061.86761.8786
4342005.02.11 01:47s/l2171.001.86761.86761.8786-300.00100350.09
4352005.02.11 08:07buy2181.001.86861.86561.8766
4362005.02.11 11:50s/l2181.001.86561.86561.8766-300.00100050.09
4372005.02.11 12:28buy2191.001.86591.86291.8739
4382005.02.11 14:04s/l2191.001.86291.86291.8739-300.0099750.09
4392005.02.11 14:12sell2201.001.86401.86701.8560
4402005.02.11 14:58s/l2201.001.86701.86701.8560-300.0099450.09
4412005.02.11 17:57buy2211.001.86521.86221.8732
4422005.02.11 19:49close2211.001.86681.86221.8732160.0199610.10
4432005.02.11 19:49sell2221.001.86681.86981.8588
4442005.02.14 00:00s/l2221.001.86981.86981.8588-300.0099310.10
4452005.02.14 01:20sell2231.001.86931.87231.8613
4462005.02.14 02:00s/l2231.001.87231.87231.8613-300.0099010.10
4472005.02.14 03:28sell2241.001.87711.88011.8691
4482005.02.14 09:29s/l2241.001.88011.88011.8691-300.0098710.10
4492005.02.14 10:30sell2251.001.88261.88561.8746
4502005.02.14 10:53s/l2251.001.88561.88561.8746-300.0098410.10
4512005.02.14 11:20buy2261.001.88551.88251.8935
4522005.02.14 13:44close2261.001.88641.88251.893590.0098500.10
4532005.02.14 13:44sell2271.001.88641.88941.8784
4542005.02.14 14:30s/l2271.001.88941.88941.8784-300.0098200.10
4552005.02.14 15:19buy2281.001.88841.88541.8964
4562005.02.14 16:18s/l2281.001.88541.88541.8964-300.0097900.10
4572005.02.14 16:24sell2291.001.88751.89051.8795
4582005.02.14 17:30s/l2291.001.89051.89051.8795-300.0097600.10
4592005.02.15 01:43buy2301.001.88671.88371.8947
4602005.02.15 10:30close2301.001.88911.88371.8947239.9997840.09
4612005.02.15 10:30sell2311.001.88911.89211.8811
4622005.02.15 14:22s/l2311.001.89211.89211.8811-300.0097540.09
4632005.02.15 15:01sell2321.001.89321.89621.8852
4642005.02.15 16:11close2321.001.88611.89621.8852710.0098250.09
4652005.02.15 16:11buy2331.001.88611.88311.8941
4662005.02.15 16:21s/l2331.001.88311.88311.8941-300.0097950.09
4672005.02.15 16:39sell2341.001.88621.88921.8782
4682005.02.15 17:22s/l2341.001.88921.88921.8782-300.0097650.09
4692005.02.15 19:14sell2351.001.89421.89721.8862
4702005.02.15 21:20s/l2351.001.89721.89721.8862-300.0097350.09
4712005.02.16 06:56buy2361.001.89311.89011.9011
4722005.02.16 10:19s/l2361.001.89011.89011.9011-300.0097050.09
4732005.02.16 10:31sell2371.001.89231.89531.8843
4742005.02.16 12:38t/p2371.001.88431.89531.8843800.0097850.09
4752005.02.16 14:20sell2381.001.88641.88941.8784
4762005.02.16 16:06t/p2381.001.87841.88941.8784800.0098650.09
4772005.02.16 18:25buy2391.001.87741.87441.8854
4782005.02.16 19:36t/p2391.001.88541.87441.8854800.0099450.09
4792005.02.17 10:30sell2401.001.88921.89221.8812
4802005.02.17 10:45s/l2401.001.89221.89221.8812-300.0099150.09
4812005.02.17 11:12sell2411.001.89211.89511.8841
4822005.02.17 11:27close2411.001.89121.89511.884190.0099240.09
4832005.02.17 11:27buy2421.001.89121.88821.8992
4842005.02.17 12:31close2421.001.89041.88821.8992-80.0099160.09
4852005.02.17 12:31sell2431.001.89041.89341.8824
4862005.02.17 17:39s/l2431.001.89341.89341.8824-300.0098860.09
4872005.02.17 18:03sell2441.001.89441.89741.8864
4882005.02.17 19:27close2441.001.89391.89741.886450.0098910.09
4892005.02.17 19:27buy2451.001.89391.89091.9019
4902005.02.17 21:23close2451.001.89481.89091.901990.0199000.10
4912005.02.17 21:23sell2461.001.89481.89781.8868
4922005.02.18 15:12close2461.001.89331.89781.8868150.0199150.11
4932005.02.18 15:12buy2471.001.89331.89031.9013
4942005.02.18 15:43close2471.001.89351.89031.901320.0099170.11
4952005.02.18 15:43sell2481.001.89351.89651.8855
4962005.02.18 17:58close2481.001.89411.89651.8855-60.0099110.11
4972005.02.18 17:58buy2491.001.89411.89111.9021
4982005.02.18 18:26close2491.001.89401.89111.9021-9.9999100.12
4992005.02.18 18:26sell2501.001.89401.89701.8860
5002005.02.18 22:52close2501.001.89401.89701.88600.0199100.13
5012005.02.18 22:52buy2511.001.89401.89101.9020
5022005.02.21 02:43s/l2511.001.89101.89101.9020-300.0098800.13
5032005.02.21 10:12buy2521.001.89831.89531.9063
5042005.02.21 11:45s/l2521.001.89531.89531.9063-300.0098500.13
5052005.02.21 12:58sell2531.001.89501.89801.8870
5062005.02.21 19:02s/l2531.001.89801.89801.8870-300.0098200.13
5072005.02.22 04:11buy2541.001.89951.89651.9075
5082005.02.22 06:33t/p2541.001.90751.89651.9075800.0099000.13
5092005.02.22 07:21sell2551.001.90701.91001.8990
5102005.02.22 08:33close2551.001.90741.91001.8990-39.9998960.14
5112005.02.22 08:33buy2561.001.90741.90441.9154
5122005.02.22 08:56close2561.001.90771.90441.915430.0098990.14
5132005.02.22 08:56sell2571.001.90771.91071.8997
5142005.02.22 11:16s/l2571.001.91071.91071.8997-300.0098690.14
5152005.02.22 16:05buy2581.001.90451.90151.9125
5162005.02.22 18:19close2581.001.90911.90151.9125460.0199150.15
5172005.02.22 18:19sell2591.001.90911.91211.9011
5182005.02.22 20:47s/l2591.001.91211.91211.9011-300.0098850.15
5192005.02.23 01:17sell2601.001.91111.91411.9031
5202005.02.23 05:39close2601.001.90761.91411.9031350.0099200.15
5212005.02.23 05:39buy2611.001.90761.90461.9156
5222005.02.23 08:49s/l2611.001.90461.90461.9156-300.0098900.15
5232005.02.23 11:23sell2621.001.90981.91281.9018
5242005.02.23 13:52close2621.001.90861.91281.9018120.0099020.15
5252005.02.23 13:52buy2631.001.90861.90561.9166
5262005.02.23 14:37close2631.001.90891.90561.916630.0099050.15
5272005.02.23 14:37sell2641.001.90891.91191.9009
5282005.02.23 14:58s/l2641.001.91191.91191.9009-300.0098750.15
5292005.02.23 16:21buy2651.001.90771.90471.9157
5302005.02.23 17:33s/l2651.001.90471.90471.9157-300.0098450.15
5312005.02.23 17:33buy2661.001.90511.90211.9131
5322005.02.24 01:17close2661.001.90671.90211.9131160.0098610.15
5332005.02.24 01:17sell2671.001.90671.90971.8987
5342005.02.24 03:21s/l2671.001.90971.90971.8987-300.0098310.15
5352005.02.24 07:40buy2681.001.90921.90621.9172
5362005.02.24 09:23s/l2681.001.90621.90621.9172-300.0098010.15
5372005.02.24 10:09buy2691.001.90841.90541.9164
5382005.02.24 10:15s/l2691.001.90541.90541.9164-300.0097710.15
5392005.02.24 14:29sell2701.001.91121.91421.9032
5402005.02.24 14:39close2701.001.91001.91421.9032120.0097830.15
5412005.02.24 14:39buy2711.001.91001.90701.9180
5422005.02.24 16:28s/l2711.001.90701.90701.9180-300.0097530.15
5432005.02.24 17:11sell2721.001.90741.91041.8994
5442005.02.24 17:43s/l2721.001.91041.91041.8994-300.0097230.15
5452005.02.24 20:38sell2731.001.91141.91441.9034
5462005.02.24 23:45close2731.001.90891.91441.9034250.0097480.15
5472005.02.24 23:45buy2741.001.90891.90591.9169
5482005.02.25 04:49close2741.001.91101.90591.9169210.0097690.15
5492005.02.25 04:49sell2751.001.91101.91401.9030
5502005.02.25 10:33close2751.001.90971.91401.9030130.0097820.15
5512005.02.25 10:33buy2761.001.90971.90671.9177
5522005.02.25 11:49s/l2761.001.90671.90671.9177-300.0097520.15
5532005.02.25 11:49buy2771.001.90711.90411.9151
5542005.02.25 12:09close2771.001.90941.90411.9151230.0097750.15
5552005.02.25 12:09sell2781.001.90941.91241.9014
5562005.02.25 12:37close2781.001.90921.91241.901420.0097770.15
5572005.02.25 12:37buy2791.001.90921.90621.9172
5582005.02.25 13:46close2791.001.90831.90621.9172-90.0097680.15
5592005.02.25 13:46sell2801.001.90831.91131.9003
5602005.02.25 14:09close2801.001.90881.91131.9003-50.0197630.14
5612005.02.25 14:09buy2811.001.90881.90581.9168
5622005.02.25 17:14close2811.001.91561.90581.9168679.9998310.13
5632005.02.25 17:14sell2821.001.91561.91861.9076
5642005.02.25 18:42s/l2821.001.91861.91861.9076-300.0098010.13
5652005.02.25 19:34buy2831.001.91731.91431.9253
5662005.02.28 01:11close2831.001.91951.91431.9253220.0098230.13
5672005.02.28 01:11sell2841.001.91951.92251.9115
5682005.02.28 01:48s/l2841.001.92251.92251.9115-300.0097930.13
5692005.02.28 01:59sell2851.001.92191.92491.9139
5702005.02.28 09:59s/l2851.001.92491.92491.9139-300.0097630.13
5712005.02.28 14:44sell2861.001.92181.92481.9138
5722005.02.28 15:11close2861.001.92301.92481.9138-120.0097510.13
5732005.02.28 15:11buy2871.001.92301.92001.9310
5742005.02.28 15:22close2871.001.92331.92001.931030.0097540.13
5752005.02.28 15:22sell2881.001.92331.92631.9153
5762005.02.28 18:18close2881.001.92451.92631.9153-120.0097420.13
5772005.02.28 18:18buy2891.001.92451.92151.9325
5782005.02.28 19:35close2891.001.92321.92151.9325-130.0097290.13
5792005.02.28 19:35sell2901.001.92321.92621.9152
5802005.03.01 03:46close2901.001.91811.92621.9152509.9997800.12
5812005.03.01 03:46buy2911.001.91811.91511.9261
5822005.03.01 04:29close2911.001.91861.91511.926149.9997850.11
5832005.03.01 04:29sell2921.001.91861.92161.9106
5842005.03.01 08:09close2921.001.91831.92161.910630.0097880.11
5852005.03.01 08:09buy2931.001.91831.91531.9263
5862005.03.01 10:34close2931.001.92011.91531.9263180.0098060.11
5872005.03.01 10:34sell2941.001.92011.92311.9121
5882005.03.01 11:42close2941.001.92121.92311.9121-110.0097950.11
5892005.03.01 11:42buy2951.001.92121.91821.9292
5902005.03.01 11:55close2951.001.92131.91821.929210.0097960.11
5912005.03.01 11:55sell2961.001.92131.92431.9133
5922005.03.01 17:23close2961.001.91981.92431.9133150.0098110.11
5932005.03.01 17:23buy2971.001.91981.91681.9278
5942005.03.01 20:46close2971.001.92051.91681.927870.0098180.11
5952005.03.01 20:46sell2981.001.92051.92351.9125
5962005.03.02 01:46close2981.001.91841.92351.9125210.0098390.11
5972005.03.02 01:46buy2991.001.91841.91541.9264
5982005.03.02 09:51s/l2991.001.91541.91541.9264-300.0098090.11
5992005.03.02 12:22sell3001.001.90971.91271.9017
6002005.03.02 14:51close3001.001.90961.91271.90179.9998100.10
6012005.03.02 14:51buy3011.001.90961.90661.9176
6022005.03.03 15:08s/l3011.001.90661.90661.9176-300.0097800.10
6032005.03.03 16:33sell3021.001.90861.91161.9006
6042005.03.04 14:30close3021.001.90681.91161.9006180.0097980.10
6052005.03.04 14:30buy3031.001.90681.90381.9148
6062005.03.04 15:15t/p3031.001.91481.90381.9148800.0098780.10
6072005.03.04 16:30sell3041.001.92061.92361.9126
6082005.03.04 16:33s/l3041.001.92361.92361.9126-300.0098480.10
6092005.03.04 17:21buy3051.001.92531.92231.9333
6102005.03.04 18:26close3051.001.92431.92231.9333-100.0098380.10
6112005.03.04 18:26sell3061.001.92431.92731.9163
6122005.03.07 11:02t/p3061.001.91631.92731.9163800.0099180.10
6132005.03.07 12:46sell3071.001.91501.91801.9070
6142005.03.07 13:24close3071.001.91451.91801.907049.9999230.09
6152005.03.07 13:24buy3081.001.91451.91151.9225
6162005.03.07 15:05s/l3081.001.91151.91151.9225-300.0098930.09
6172005.03.07 15:16sell3091.001.91291.91591.9049
6182005.03.07 17:41s/l3091.001.91591.91591.9049-300.0098630.09
6192005.03.07 18:26buy3101.001.91621.91321.9242
6202005.03.07 20:43s/l3101.001.91321.91321.9242-300.0098330.09
6212005.03.08 01:15sell3111.001.91521.91821.9072
6222005.03.08 09:06s/l3111.001.91821.91821.9072-300.0098030.09
6232005.03.08 10:13sell3121.001.92141.92441.9134
6242005.03.08 15:09s/l3121.001.92441.92441.9134-300.0097730.09
6252005.03.08 16:30sell3131.001.92971.93271.9217
6262005.03.08 17:22s/l3131.001.93271.93271.9217-300.0097430.09
6272005.03.08 17:38buy3141.001.93081.92781.9388
6282005.03.08 18:13close3141.001.92961.92781.9388-120.0097310.09
6292005.03.08 18:13sell3151.001.92961.93261.9216
6302005.03.08 19:52close3151.001.92771.93261.9216190.0097500.09
6312005.03.08 19:52buy3161.001.92771.92471.9357
6322005.03.08 22:50close3161.001.92851.92471.935780.0097580.09
6332005.03.08 22:50sell3171.001.92851.93151.9205
6342005.03.09 01:32close3171.001.92811.93151.920540.0097620.09
6352005.03.09 01:32buy3181.001.92811.92511.9361
6362005.03.09 08:47close3181.001.92861.92511.936150.0097670.09
6372005.03.09 08:47sell3191.001.92861.93161.9206
6382005.03.09 09:29s/l3191.001.93161.93161.9206-300.0097370.09
6392005.03.09 09:29sell3201.001.93121.93421.9232
6402005.03.09 10:30close3201.001.92961.93421.9232160.0097530.09
6412005.03.09 10:30buy3211.001.92961.92661.9376
6422005.03.09 10:43s/l3211.001.92661.92661.9376-300.0097230.09
6432005.03.09 11:22sell3221.001.92641.92941.9184
6442005.03.09 16:29close3221.001.92221.92941.9184420.0097650.09
6452005.03.09 16:29buy3231.001.92221.91921.9302
6462005.03.10 01:36close3231.001.92301.91921.930280.0097730.09
6472005.03.10 01:36sell3241.001.92301.92601.9150
6482005.03.10 02:56s/l3241.001.92601.92601.9150-300.0097430.09
6492005.03.10 03:41buy3251.001.92601.92301.9340
6502005.03.10 04:20close3251.001.92641.92301.934039.9997470.08
6512005.03.10 04:20sell3261.001.92641.92941.9184
6522005.03.10 04:41s/l3261.001.92941.92941.9184-300.0097170.08
6532005.03.10 05:42sell3271.001.92791.93091.9199
6542005.03.10 09:07close3271.001.92851.93091.9199-60.0097110.08
6552005.03.10 09:07buy3281.001.92851.92551.9365
6562005.03.10 10:02s/l3281.001.92551.92551.9365-300.0096810.08
6572005.03.10 10:04sell3291.001.92711.93011.9191
6582005.03.10 10:21s/l3291.001.93011.93011.9191-300.0096510.08
6592005.03.10 11:07sell3301.001.92941.93241.9214
6602005.03.10 16:51close3301.001.92471.93241.9214470.0096980.08
6612005.03.10 16:51buy3311.001.92471.92171.9327
6622005.03.10 18:04s/l3311.001.92171.92171.9327-300.0096680.08
6632005.03.10 18:22sell3321.001.92351.92651.9155
6642005.03.10 19:09close3321.001.92241.92651.9155110.0096790.08
6652005.03.10 19:09buy3331.001.92241.91941.9304
6662005.03.10 19:30close3331.001.92261.91941.930420.0096810.08
6672005.03.10 19:30sell3341.001.92261.92561.9146
6682005.03.10 19:59s/l3341.001.92561.92561.9146-300.0096510.08
6692005.03.11 03:32sell3351.001.92291.92591.9149
6702005.03.11 14:35s/l3351.001.92591.92591.9149-300.0096210.08
6712005.03.11 15:06buy3361.001.92191.91891.9299
6722005.03.11 17:11close3361.001.92731.91891.9299540.0096750.08
6732005.03.11 17:11sell3371.001.92731.93031.9193
6742005.03.14 08:48t/p3371.001.91931.93031.9193800.0097550.08
6752005.03.14 11:28sell3381.001.92001.92301.9120
6762005.03.14 13:34close3381.001.91981.92301.912020.0197570.09
6772005.03.14 13:34buy3391.001.91981.91681.9278
6782005.03.14 15:17s/l3391.001.91681.91681.9278-300.0097270.09
6792005.03.14 17:20buy3401.001.91161.90861.9196
6802005.03.14 18:38close3401.001.91141.90861.9196-19.9997250.10
6812005.03.14 18:38sell3411.001.91141.91441.9034
6822005.03.14 20:48s/l3411.001.91441.91441.9034-300.0096950.10
6832005.03.15 01:57sell3421.001.91351.91651.9055
6842005.03.15 05:49s/l3421.001.91651.91651.9055-300.0096650.10
6852005.03.15 07:37buy3431.001.91411.91111.9221
6862005.03.15 08:16close3431.001.91481.91111.922170.0096720.10
6872005.03.15 08:16sell3441.001.91481.91781.9068
6882005.03.15 11:43s/l3441.001.91781.91781.9068-300.0096420.10
6892005.03.15 13:51sell3451.001.92171.92471.9137
6902005.03.15 14:26s/l3451.001.92471.92471.9137-300.0096120.10
6912005.03.15 16:47buy3461.001.91541.91241.9234
6922005.03.15 17:16s/l3461.001.91241.91241.9234-300.0095820.10
6932005.03.15 23:36sell3471.001.91281.91581.9048
6942005.03.16 08:16s/l3471.001.91581.91581.9048-300.0095520.10
6952005.03.16 14:30sell3481.001.92311.92611.9151
6962005.03.16 14:38s/l3481.001.92611.92611.9151-300.0095220.10
6972005.03.16 15:36sell3491.001.92711.93011.9191
6982005.03.16 18:24close3491.001.92561.93011.9191150.0095370.10
6992005.03.16 18:24buy3501.001.92561.92261.9336
7002005.03.17 06:07s/l3501.001.92261.92261.9336-300.0095070.10
7012005.03.17 10:51sell3511.001.92491.92791.9169
7022005.03.17 15:07close3511.001.91931.92791.9169560.0195630.11
7032005.03.17 15:07buy3521.001.91931.91631.9273
7042005.03.17 17:36close3521.001.92391.91631.9273460.0096090.11
7052005.03.17 17:36sell3531.001.92391.92691.9159
7062005.03.17 18:59close3531.001.92351.92691.915940.0096130.11
7072005.03.17 18:59buy3541.001.92351.92051.9315
7082005.03.18 04:10close3541.001.92311.92051.9315-40.0096090.11
7092005.03.18 04:10sell3551.001.92311.92611.9151
7102005.03.18 09:56t/p3551.001.91511.92611.9151800.0096890.11
7112005.03.18 10:31sell3561.001.91641.91941.9084
7122005.03.18 12:59close3561.001.91661.91941.9084-20.0096870.11
7132005.03.18 12:59buy3571.001.91661.91361.9246
7142005.03.18 14:27close3571.001.91521.91361.9246-140.0096730.11
7152005.03.18 14:27sell3581.001.91521.91821.9072
7162005.03.18 16:27close3581.001.91371.91821.9072150.0096880.11
7172005.03.18 16:27buy3591.001.91371.91071.9217
7182005.03.18 17:20close3591.001.91551.91071.9217180.0097060.11
7192005.03.18 17:20sell3601.001.91551.91851.9075
7202005.03.18 17:42s/l3601.001.91851.91851.9075-300.0096760.11
7212005.03.21 08:26buy3611.001.91601.91301.9240
7222005.03.21 08:50s/l3611.001.91301.91301.9240-300.0096460.11
7232005.03.21 09:04buy3621.001.90931.90631.9173
7242005.03.21 09:50s/l3621.001.90631.90631.9173-300.0096160.11
7252005.03.21 11:36buy3631.001.90551.90251.9135
7262005.03.21 12:00s/l3631.001.90251.90251.9135-300.0095860.11
7272005.03.21 12:38sell3641.001.90281.90581.8948
7282005.03.21 15:48close3641.001.89851.90581.8948430.0096290.11
7292005.03.21 15:48buy3651.001.89851.89551.9065
7302005.03.21 17:41s/l3651.001.89551.89551.9065-300.0095990.11
7312005.03.21 17:41buy3661.001.89591.89291.9039
7322005.03.22 07:49close3661.001.89701.89291.9039110.0096100.11
7332005.03.22 07:49sell3671.001.89701.90001.8890
7342005.03.22 09:15s/l3671.001.90001.90001.8890-300.0095800.11
7352005.03.22 10:48sell3681.001.90021.90321.8922
7362005.03.22 12:42close3681.001.89821.90321.8922200.0096000.11
7372005.03.22 12:42buy3691.001.89821.89521.9062
7382005.03.22 20:24s/l3691.001.89521.89521.9062-300.0095700.11
7392005.03.22 21:17sell3701.001.88401.88701.8760
7402005.03.22 22:43close3701.001.88481.88701.8760-80.0095620.11
7412005.03.22 22:43buy3711.001.88481.88181.8928
7422005.03.23 00:35close3711.001.88581.88181.8928100.0095720.11
7432005.03.23 00:35sell3721.001.88581.88881.8778
7442005.03.23 07:37close3721.001.88591.88881.8778-10.0095710.11
7452005.03.23 07:37buy3731.001.88591.88291.8939
7462005.03.23 10:03s/l3731.001.88291.88291.8939-300.0095410.11
7472005.03.23 12:29buy3741.001.88031.87731.8883
7482005.03.23 13:28close3741.001.87991.87731.8883-39.9995370.12
7492005.03.23 13:28sell3751.001.87991.88291.8719
7502005.03.23 14:28close3751.001.87711.88291.8719280.0195650.13
7512005.03.23 14:28buy3761.001.87711.87411.8851
7522005.03.23 14:30s/l3761.001.87411.87411.8851-300.0095350.13
7532005.03.23 15:13sell3771.001.87281.87581.8648
7542005.03.23 15:48s/l3771.001.87581.87581.8648-300.0095050.13
7552005.03.23 17:20sell3781.001.87371.87671.8657
7562005.03.23 19:45close3781.001.87011.87671.8657360.0095410.13
7572005.03.23 19:45buy3791.001.87011.86711.8781
7582005.03.23 20:15s/l3791.001.86711.86711.8781-300.0095110.13
7592005.03.24 06:52sell3801.001.87211.87511.8641
7602005.03.24 09:41close3801.001.87191.87511.864120.0095130.13
7612005.03.24 09:41buy3811.001.87191.86891.8799
7622005.03.24 10:47s/l3811.001.86891.86891.8799-300.0094830.13
7632005.03.24 14:30sell3821.001.86951.87251.8615
7642005.03.24 14:41s/l3821.001.87251.87251.8615-300.0094530.13
7652005.03.24 15:18buy3831.001.87181.86881.8798
7662005.03.24 16:11close3831.001.87121.86881.8798-60.0094470.13
7672005.03.24 16:11sell3841.001.87121.87421.8632
7682005.03.24 17:37close3841.001.87011.87421.8632110.0094580.13
7692005.03.24 17:37buy3851.001.87011.86711.8781
7702005.03.24 18:44close3851.001.87091.86711.878180.0094660.13
7712005.03.24 18:44sell3861.001.87091.87391.8629
7722005.03.25 13:47close3861.001.86971.87391.8629120.0094780.13
7732005.03.25 13:47buy3871.001.86971.86671.8777
7742005.03.28 03:00s/l3871.001.86671.86671.8777-300.0094480.13
7752005.03.28 15:18buy3881.001.86431.86131.8723
7762005.03.28 15:47s/l3881.001.86131.86131.8723-300.0094180.13
7772005.03.29 04:43sell3891.001.86821.87121.8602
7782005.03.29 08:44s/l3891.001.87121.87121.8602-300.0093880.13
7792005.03.29 09:13sell3901.001.87231.87531.8643
7802005.03.29 09:36close3901.001.87171.87531.864360.0093940.13
7812005.03.29 09:36buy3911.001.87171.86871.8797
7822005.03.29 14:15close3911.001.87331.86871.8797160.0094100.13
7832005.03.29 14:15sell3921.001.87331.87631.8653
7842005.03.29 15:19close3921.001.87341.87631.8653-10.0094090.13
7852005.03.29 15:19buy3931.001.87341.87041.8814
7862005.03.29 15:30close3931.001.87381.87041.881440.0094130.13
7872005.03.29 15:30sell3941.001.87381.87681.8658
7882005.03.29 21:41s/l3941.001.87681.87681.8658-300.0093830.13
7892005.03.30 01:56sell3951.001.87541.87841.8674
7902005.03.30 02:31close3951.001.87461.87841.867480.0093910.13
7912005.03.30 02:31buy3961.001.87461.87161.8826
7922005.03.30 08:36close3961.001.87951.87161.8826489.9994400.12
7932005.03.30 08:36sell3971.001.87951.88251.8715
7942005.03.30 09:50close3971.001.87961.88251.8715-10.0094390.12
7952005.03.30 09:50buy3981.001.87961.87661.8876
7962005.03.30 12:02close3981.001.88061.87661.8876100.0094490.12
7972005.03.30 12:02sell3991.001.88061.88361.8726
7982005.03.30 14:41s/l3991.001.88361.88361.8726-300.0094190.12
7992005.03.30 15:32sell4001.001.88131.88431.8733
8002005.03.30 16:07s/l4001.001.88431.88431.8733-300.0093890.12
8012005.03.30 17:23sell4011.001.88341.88641.8754
8022005.03.30 17:45close4011.001.88281.88641.875460.0093950.12
8032005.03.30 17:45buy4021.001.88281.87981.8908
8042005.03.30 18:31s/l4021.001.87981.87981.8908-300.0093650.12
8052005.03.30 19:59sell4031.001.88141.88441.8734
8062005.03.31 03:25close4031.001.88011.88441.8734130.0193780.13
8072005.03.31 03:25buy4041.001.88011.87711.8881
8082005.03.31 08:00s/l4041.001.87711.87711.8881-300.0093480.13
8092005.03.31 12:41sell4051.001.88231.88531.8743
8102005.03.31 13:28close4051.001.88241.88531.8743-10.0093470.13
8112005.03.31 13:28buy4061.001.88241.87941.8904
8122005.03.31 14:57close4061.001.88321.87941.890480.0093550.13
8132005.03.31 14:57sell4071.001.88321.88621.8752
8142005.03.31 15:32s/l4071.001.88621.88621.8752-300.0093250.13
8152005.03.31 20:48buy4081.001.88801.88501.8960
8162005.04.01 08:12close4081.001.88701.88501.8960-100.0093150.13
8172005.04.01 08:12sell4091.001.88701.89001.8790
8182005.04.01 15:09s/l4091.001.89001.89001.8790-300.0092850.13
8192005.04.01 17:04sell4101.001.88881.89181.8808
8202005.04.01 17:15t/p4101.001.88081.89181.8808800.0093650.13
8212005.04.01 18:13sell4111.001.87811.88111.8701
8222005.04.01 20:15s/l4111.001.88111.88111.8701-300.0093350.13
8232005.04.04 09:42buy4121.001.87691.87391.8849
8242005.04.04 10:18s/l4121.001.87391.87391.8849-300.0093050.13
8252005.04.04 10:18buy4131.001.87431.87131.8823
8262005.04.04 11:22close4131.001.87481.87131.882350.0093100.13
8272005.04.04 11:22sell4141.001.87481.87781.8668
8282005.04.04 11:37s/l4141.001.87781.87781.8668-300.0092800.13
8292005.04.04 15:57sell4151.001.87441.87741.8664
8302005.04.05 01:20s/l4151.001.87741.87741.8664-300.0092500.13
8312005.04.05 05:32sell4161.001.87671.87971.8687
8322005.04.05 08:43close4161.001.87491.87971.8687180.0092680.13
8332005.04.05 08:43buy4171.001.87491.87191.8829
8342005.04.05 13:38s/l4171.001.87191.87191.8829-300.0092380.13
8352005.04.05 16:25sell4181.001.87771.88071.8697
8362005.04.05 20:56s/l4181.001.88071.88071.8697-300.0092080.13
8372005.04.06 01:53sell4191.001.87981.88281.8718
8382005.04.06 04:55s/l4191.001.88281.88281.8718-300.0091780.13
8392005.04.06 09:14sell4201.001.88281.88581.8748
8402005.04.06 11:50close4201.001.88181.88581.8748100.0091880.13
8412005.04.06 11:50buy4211.001.88181.87881.8898
8422005.04.06 13:32s/l4211.001.87881.87881.8898-300.0091580.13
8432005.04.06 16:11buy4221.001.87811.87511.8861
8442005.04.06 18:12close4221.001.87851.87511.886140.0091620.13
8452005.04.06 18:12sell4231.001.87851.88151.8705
8462005.04.06 18:33s/l4231.001.88151.88151.8705-300.0091320.13
8472005.04.06 19:50sell4241.001.88261.88561.8746
8482005.04.07 08:24s/l4241.001.88561.88561.8746-300.0091020.13
8492005.04.07 08:52buy4251.001.88341.88041.8914
8502005.04.07 10:30s/l4251.001.88041.88041.8914-300.0090720.13
8512005.04.07 12:20buy4261.001.87741.87441.8854
8522005.04.07 13:56close4261.001.87861.87441.8854120.0090840.13
8532005.04.07 13:56sell4271.001.87861.88161.8706
8542005.04.07 14:32close4271.001.87901.88161.8706-40.0090800.13
8552005.04.07 14:32buy4281.001.87901.87601.8870
8562005.04.07 14:44close4281.001.87911.87601.887010.0090810.13
8572005.04.07 14:44sell4291.001.87911.88211.8711
8582005.04.07 15:44close4291.001.87871.88211.871140.0090850.13
8592005.04.07 15:44buy4301.001.87871.87571.8867
8602005.04.07 17:06s/l4301.001.87571.87571.8867-300.0090550.13
8612005.04.07 17:25sell4311.001.87721.88021.8692
8622005.04.07 17:58close4311.001.87661.88021.869260.0090610.13
8632005.04.07 17:58buy4321.001.87661.87361.8846
8642005.04.07 19:11s/l4321.001.87361.87361.8846-300.0090310.13
8652005.04.08 10:33buy4331.001.86851.86551.8765
8662005.04.08 14:29close4331.001.86981.86551.8765130.0090440.13
8672005.04.08 14:29sell4341.001.86981.87281.8618
8682005.04.08 15:21close4341.001.86931.87281.861850.0090490.13
8692005.04.08 15:21buy4351.001.86931.86631.8773
8702005.04.08 17:18t/p4351.001.87731.86631.8773800.0091290.13
8712005.04.08 18:37buy4361.001.88241.87941.8904
8722005.04.08 21:35close4361.001.88491.87941.8904250.0091540.13
8732005.04.08 21:35sell4371.001.88491.88791.8769
8742005.04.11 05:52close4371.001.88381.88791.8769110.0091650.13
8752005.04.11 05:52buy4381.001.88381.88081.8918
8762005.04.11 09:38close4381.001.88481.88081.8918100.0091750.13
8772005.04.11 09:38sell4391.001.88481.88781.8768
8782005.04.11 10:01s/l4391.001.88781.88781.8768-300.0091450.13
8792005.04.11 15:18sell4401.001.89031.89331.8823
8802005.04.11 18:13s/l4401.001.89331.89331.8823-300.0091150.13
8812005.04.12 02:14buy4411.001.89131.88831.8993
8822005.04.12 12:41close4411.001.89241.88831.8993110.0091260.13
8832005.04.12 12:41sell4421.001.89241.89541.8844
8842005.04.12 14:10s/l4421.001.89541.89541.8844-300.0090960.13
8852005.04.12 14:29buy4431.001.89361.89061.9016
8862005.04.12 14:33s/l4431.001.89061.89061.9016-300.0090660.13
8872005.04.12 15:03buy4441.001.88881.88581.8968
8882005.04.12 15:18s/l4441.001.88581.88581.8968-300.0090360.13
8892005.04.12 16:44sell4451.001.88611.88911.8781
8902005.04.12 20:01close4451.001.88561.88911.878150.0090410.13
8912005.04.12 20:01buy4461.001.88561.88261.8936
8922005.04.13 03:26close4461.001.89111.88261.8936550.0090960.13
8932005.04.13 03:26sell4471.001.89111.89411.8831
8942005.04.13 07:54close4471.001.89201.89411.8831-90.0090870.13
8952005.04.13 07:54buy4481.001.89201.88901.9000
8962005.04.13 09:38close4481.001.89411.88901.9000210.0091080.13
8972005.04.13 09:38sell4491.001.89411.89711.8861
8982005.04.13 10:30close4491.001.89411.89711.88610.0091080.13
8992005.04.13 10:30buy4501.001.89411.89111.9021
9002005.04.13 12:40s/l4501.001.89111.89111.9021-300.0090780.13
9012005.04.13 12:45sell4511.001.89211.89511.8841
9022005.04.13 14:36s/l4511.001.89511.89511.8841-300.0090480.13
9032005.04.13 14:47buy4521.001.89101.88801.8990
9042005.04.13 14:55s/l4521.001.88801.88801.8990-300.0090180.13
9052005.04.13 14:55buy4531.001.88841.88541.8964
9062005.04.13 15:05close4531.001.88851.88541.896410.0090190.13
9072005.04.13 15:05sell4541.001.88851.89151.8805
9082005.04.13 15:30close4541.001.88791.89151.880560.0090250.13
9092005.04.13 15:30buy4551.001.88791.88491.8959
9102005.04.13 18:37close4551.001.89271.88491.8959480.0090730.13
9112005.04.13 18:37sell4561.001.89271.89571.8847
9122005.04.14 07:56close4561.001.88861.89571.8847410.0091140.13
9132005.04.14 07:56buy4571.001.88861.88561.8966
9142005.04.14 08:37s/l4571.001.88561.88561.8966-300.0090840.13
9152005.04.14 08:45sell4581.001.88821.89121.8802
9162005.04.14 11:05close4581.001.88691.89121.8802130.0090970.13
9172005.04.14 11:05buy4591.001.88691.88391.8949
9182005.04.14 12:33s/l4591.001.88391.88391.8949-300.0090670.13
9192005.04.14 12:40sell4601.001.88491.88791.8769
9202005.04.14 15:23close4601.001.88021.88791.8769470.0091140.13
9212005.04.14 15:23buy4611.001.88021.87721.8882
9222005.04.14 16:00s/l4611.001.87721.87721.8882-300.0090840.13
9232005.04.14 16:06sell4621.001.87781.88081.8698
9242005.04.14 16:39s/l4621.001.88081.88081.8698-300.0090540.13
9252005.04.14 17:26sell4631.001.88131.88431.8733
9262005.04.15 08:16close4631.001.87771.88431.8733360.0090900.13
9272005.04.15 08:16buy4641.001.87771.87471.8857
9282005.04.15 08:26close4641.001.87811.87471.885740.0090940.13
9292005.04.15 08:26sell4651.001.87811.88111.8701
9302005.04.15 08:51s/l4651.001.88111.88111.8701-300.0090640.13
9312005.04.15 09:12sell4661.001.87991.88291.8719
9322005.04.15 09:21s/l4661.001.88291.88291.8719-300.0090340.13
9332005.04.15 13:26sell4671.001.88431.88731.8763
9342005.04.15 13:41s/l4671.001.88731.88731.8763-300.0090040.13
9352005.04.15 14:07buy4681.001.88711.88411.8951
9362005.04.15 14:30close4681.001.88721.88411.895110.0090050.13
9372005.04.15 14:30sell4691.001.88721.89021.8792
9382005.04.15 15:34s/l4691.001.89021.89021.8792-300.0089750.13
9392005.04.15 15:34sell4701.001.88981.89281.8818
9402005.04.15 16:20s/l4701.001.89281.89281.8818-300.0089450.13
9412005.04.15 17:29buy4711.001.89271.88971.9007
9422005.04.15 19:43s/l4711.001.88971.88971.9007-300.0089150.13
9432005.04.15 22:54sell4721.001.89241.89541.8844
9442005.04.18 09:30s/l4721.001.89541.89541.8844-300.0088850.13
9452005.04.18 11:19sell4731.001.89971.90271.8917
9462005.04.18 15:32close4731.001.89841.90271.8917130.0088980.13
9472005.04.18 15:32buy4741.001.89841.89541.9064
9482005.04.18 16:14close4741.001.90021.89541.9064180.0089160.13
9492005.04.18 16:14sell4751.001.90021.90321.8922
9502005.04.18 16:52s/l4751.001.90321.90321.8922-300.0088860.13
9512005.04.18 17:20sell4761.001.90391.90691.8959
9522005.04.19 09:12s/l4761.001.90691.90691.8959-300.0088560.13
9532005.04.19 10:30sell4771.001.90851.91151.9005
9542005.04.19 10:40close4771.001.90771.91151.900580.0088640.13
9552005.04.19 10:40buy4781.001.90771.90471.9157
9562005.04.19 11:06close4781.001.90641.90471.9157-130.0088510.13
9572005.04.19 11:06sell4791.001.90641.90941.8984
9582005.04.19 11:53s/l4791.001.90941.90941.8984-300.0088210.13
9592005.04.19 12:06sell4801.001.91081.91381.9028
9602005.04.19 12:35close4801.001.91041.91381.902840.0088250.13
9612005.04.19 12:35buy4811.001.91041.90741.9184
9622005.04.19 14:30close4811.001.91061.90741.918420.0088270.13
9632005.04.19 14:30sell4821.001.91061.91361.9026
9642005.04.19 15:29close4821.001.91101.91361.9026-39.9988230.14
9652005.04.19 15:29buy4831.001.91101.90801.9190
9662005.04.19 15:49close4831.001.91131.90801.919030.0188260.15
9672005.04.19 15:49sell4841.001.91131.91431.9033
9682005.04.19 16:08s/l4841.001.91431.91431.9033-300.0087960.15
9692005.04.20 08:35sell4851.001.91861.92161.9106
9702005.04.20 14:30close4851.001.91441.92161.9106420.0088380.15
9712005.04.20 14:30buy4861.001.91441.91141.9224
9722005.04.20 14:32s/l4861.001.91141.91141.9224-300.0088080.15
9732005.04.20 15:41sell4871.001.91201.91501.9040
9742005.04.20 15:57s/l4871.001.91501.91501.9040-300.0087780.15
9752005.04.20 17:08buy4881.001.91661.91361.9246
9762005.04.20 18:43close4881.001.91941.91361.9246280.0188060.16
9772005.04.20 18:43sell4891.001.91941.92241.9114
9782005.04.21 03:34close4891.001.91941.92241.91140.0188060.17
9792005.04.21 03:34buy4901.001.91941.91641.9274
9802005.04.21 07:47close4901.001.91941.91641.92740.0088060.17
9812005.04.21 07:47sell4911.001.91941.92241.9114
9822005.04.21 10:30close4911.001.91551.92241.9114390.0088450.17
9832005.04.21 10:30buy4921.001.91551.91251.9235
9842005.04.21 10:30s/l4921.001.91251.91251.9235-300.0088150.17
9852005.04.21 11:44sell4931.001.91281.91581.9048
9862005.04.21 14:12close4931.001.90691.91581.9048590.0088740.17
9872005.04.21 14:12buy4941.001.90691.90391.9149
9882005.04.21 15:12close4941.001.90831.90391.9149140.0088880.17
9892005.04.21 15:12sell4951.001.90831.91131.9003
9902005.04.21 16:16s/l4951.001.91131.91131.9003-300.0088580.17
9912005.04.21 17:21buy4961.001.91191.90891.9199
9922005.04.21 17:47s/l4961.001.90891.90891.9199-300.0088280.17
9932005.04.21 19:57buy4971.001.90821.90521.9162
9942005.04.22 06:57close4971.001.90751.90521.9162-70.0188210.16
9952005.04.22 06:57sell4981.001.90751.91051.8995
9962005.04.22 08:36s/l4981.001.91051.91051.8995-300.0087910.16
9972005.04.22 10:28buy4991.001.91241.90941.9204
9982005.04.22 10:56s/l4991.001.90941.90941.9204-300.0087610.16
9992005.04.22 14:48sell5001.001.91531.91831.9073
10002005.04.22 16:46close5001.001.91551.91831.9073-20.0087590.16
10012005.04.22 16:46buy5011.001.91551.91251.9235
10022005.04.22 19:10s/l5011.001.91251.91251.9235-300.0087290.16
10032005.04.22 19:45sell5021.001.91341.91641.9054
10042005.04.25 00:00s/l5021.001.91641.91641.9054-300.0086990.16
10052005.04.25 04:32sell5031.001.91141.91441.9034
10062005.04.25 08:24s/l5031.001.91441.91441.9034-300.0086690.16
10072005.04.25 11:37sell5041.001.91041.91341.9024
10082005.04.25 15:38close5041.001.90981.91341.902460.0086750.16
10092005.04.25 15:38buy5051.001.90981.90681.9178
10102005.04.25 16:40close5051.001.90961.90681.9178-20.0086730.16
10112005.04.25 16:40sell5061.001.90961.91261.9016
10122005.04.26 02:54s/l5061.001.91261.91261.9016-300.0086430.16
10132005.04.26 06:50sell5071.001.91241.91541.9044
10142005.04.26 13:06t/p5071.001.90441.91541.9044800.0087230.16
10152005.04.26 13:30sell5081.001.90551.90851.8975
10162005.04.26 14:34s/l5081.001.90851.90851.8975-300.0086930.16
10172005.04.26 15:17sell5091.001.90661.90961.8986
10182005.04.26 17:21close5091.001.90301.90961.8986360.0087290.16
10192005.04.26 17:21buy5101.001.90301.90001.9110
10202005.04.26 17:34close5101.001.90341.90001.911040.0187330.17
10212005.04.26 17:34sell5111.001.90341.90641.8954
10222005.04.26 18:26close5111.001.90351.90641.8954-9.9987320.18
10232005.04.26 18:26buy5121.001.90351.90051.9115
10242005.04.27 08:04close5121.001.90321.90051.9115-30.0087290.18
10252005.04.27 08:04sell5131.001.90321.90621.8952
10262005.04.27 14:42s/l5131.001.90621.90621.8952-300.0086990.18
10272005.04.27 15:14buy5141.001.90831.90531.9163
10282005.04.27 15:53close5141.001.90851.90531.916320.0087010.18
10292005.04.27 15:53sell5151.001.90851.91151.9005
10302005.04.28 08:14close5151.001.90501.91151.9005350.0087360.18
10312005.04.28 08:14buy5161.001.90501.90201.9130
10322005.04.28 09:00s/l5161.001.90201.90201.9130-300.0087060.18
10332005.04.28 09:16sell5171.001.90281.90581.8948
10342005.04.28 12:56s/l5171.001.90581.90581.8948-300.0086760.18
10352005.04.28 14:29sell5181.001.90621.90921.8982
10362005.04.28 14:36s/l5181.001.90921.90921.8982-300.0086460.18
10372005.04.28 14:52buy5191.001.90591.90291.9139
10382005.04.28 15:11close5191.001.90641.90291.913950.0086510.18
10392005.04.28 15:11sell5201.001.90641.90941.8984
10402005.04.28 16:29s/l5201.001.90941.90941.8984-300.0086210.18
10412005.04.29 11:18sell5211.001.91221.91521.9042
10422005.04.29 13:50close5211.001.91141.91521.904280.0086290.18
10432005.04.29 13:50buy5221.001.91141.90841.9194
10442005.04.29 15:20close5221.001.91231.90841.919490.0086380.18
10452005.04.29 15:20sell5231.001.91231.91531.9043
10462005.04.29 16:29close5231.001.90961.91531.9043270.0086650.18
10472005.04.29 16:29buy5241.001.90961.90661.9176
10482005.04.29 20:04s/l5241.001.90661.90661.9176-300.0086350.18
10492005.05.02 01:24sell5251.001.90571.90871.8977
10502005.05.02 08:22close5251.001.90481.90871.897790.0186440.19
10512005.05.02 08:22buy5261.001.90481.90181.9128
10522005.05.02 08:54s/l5261.001.90181.90181.9128-300.0086140.19
10532005.05.02 15:38buy5271.001.89881.89581.9068
10542005.05.02 16:06s/l5271.001.89581.89581.9068-300.0085840.19
10552005.05.03 08:27buy5281.001.89331.89031.9013
10562005.05.03 12:57s/l5281.001.89031.89031.9013-300.0085540.19
10572005.05.03 13:26sell5291.001.89041.89341.8824
10582005.05.03 15:02s/l5291.001.89341.89341.8824-300.0085240.19
10592005.05.03 19:57sell5301.001.89211.89511.8841
10602005.05.03 20:17close5301.001.89171.89511.884140.0085280.19
10612005.05.03 20:17buy5311.001.89171.88871.8997
10622005.05.03 20:47s/l5311.001.88871.88871.8997-300.0084980.19
10632005.05.03 22:04buy5321.001.89291.88991.9009
10642005.05.04 04:27close5321.001.89981.88991.9009690.0085670.19
10652005.05.04 04:27sell5331.001.89981.90281.8918
10662005.05.04 04:40close5331.001.89931.90281.891850.0085720.19
10672005.05.04 04:40buy5341.001.89931.89631.9073
10682005.05.04 12:15close5341.001.90061.89631.9073130.0085850.19
10692005.05.04 12:15sell5351.001.90061.90361.8926
10702005.05.04 20:41close5351.001.90041.90361.892620.0085870.19
10712005.05.04 20:41buy5361.001.90041.89741.9084
10722005.05.04 23:49close5361.001.90291.89741.9084250.0086120.19
10732005.05.04 23:49sell5371.001.90291.90591.8949
10742005.05.05 07:49s/l5371.001.90591.90591.8949-300.0085820.19
10752005.05.05 11:31sell5381.001.90361.90661.8956
10762005.05.05 15:11close5381.001.90451.90661.8956-90.0085730.19
10772005.05.05 15:11buy5391.001.90451.90151.9125
10782005.05.05 17:59close5391.001.90431.90151.9125-20.0085710.19
10792005.05.05 17:59sell5401.001.90431.90731.8963
10802005.05.05 18:50s/l5401.001.90731.90731.8963-300.0085410.19
10812005.05.05 19:09buy5411.001.90621.90321.9142
10822005.05.05 23:11s/l5411.001.90321.90321.9142-300.0085110.19
10832005.05.06 02:42sell5421.001.90031.90331.8923
10842005.05.06 14:30close5421.001.89771.90331.8923260.0085370.19
10852005.05.06 14:30buy5431.001.89771.89471.9057
10862005.05.06 14:30s/l5431.001.89471.89471.9057-300.0085070.19
10872005.05.06 15:19buy5441.001.89031.88731.8983
10882005.05.06 16:48close5441.001.89351.88731.8983320.0085390.19
10892005.05.06 16:48sell5451.001.89351.89651.8855
10902005.05.09 06:44close5451.001.88631.89651.8855720.0086110.19
10912005.05.09 06:44buy5461.001.88631.88331.8943
10922005.05.09 08:40close5461.001.88721.88331.894390.0086200.19
10932005.05.09 08:40sell5471.001.88721.89021.8792
10942005.05.09 09:40close5471.001.88511.89021.8792210.0086410.19
10952005.05.09 09:40buy5481.001.88511.88211.8931
10962005.05.09 13:03s/l5481.001.88211.88211.8931-300.0086110.19
10972005.05.09 16:22sell5491.001.88211.88511.8741
10982005.05.09 23:08s/l5491.001.88511.88511.8741-300.0085810.19
10992005.05.10 02:35sell5501.001.88181.88481.8738
11002005.05.10 05:06s/l5501.001.88481.88481.8738-300.0085510.19
11012005.05.10 09:11sell5511.001.87771.88071.8697
11022005.05.10 10:59s/l5511.001.88071.88071.8697-300.0085210.19
11032005.05.10 11:42buy5521.001.88031.87731.8883
11042005.05.10 15:31close5521.001.88171.87731.8883140.0085350.19
11052005.05.10 15:31sell5531.001.88171.88471.8737
11062005.05.10 18:20close5531.001.88221.88471.8737-50.0085300.19
11072005.05.10 18:20buy5541.001.88221.87921.8902
11082005.05.11 08:09close5541.001.88221.87921.89020.0085300.19
11092005.05.11 08:09sell5551.001.88221.88521.8742
11102005.05.11 08:26close5551.001.88171.88521.874250.0085350.19
11112005.05.11 08:26buy5561.001.88171.87871.8897
11122005.05.11 09:25close5561.001.88621.87871.8897450.0085800.19
11132005.05.11 09:25sell5571.001.88621.88921.8782
11142005.05.11 09:52close5571.001.88541.88921.878280.0085880.19
11152005.05.11 09:52buy5581.001.88541.88241.8934
11162005.05.11 13:33s/l5581.001.88241.88241.8934-300.0085580.19
11172005.05.11 15:06sell5591.001.87571.87871.8677
11182005.05.11 17:58close5591.001.87421.87871.8677150.0085730.19
11192005.05.11 17:58buy5601.001.87421.87121.8822
11202005.05.11 20:10s/l5601.001.87121.87121.8822-300.0085430.19
11212005.05.12 07:57buy5611.001.87081.86781.8788
11222005.05.12 08:32close5611.001.87041.86781.8788-40.0085390.19
11232005.05.12 08:32sell5621.001.87041.87341.8624
11242005.05.12 09:20close5621.001.86611.87341.8624430.0085820.19
11252005.05.12 09:20buy5631.001.86611.86311.8741
11262005.05.12 09:25s/l5631.001.86311.86311.8741-300.0085520.19
11272005.05.12 10:15sell5641.001.86621.86921.8582
11282005.05.12 10:37close5641.001.86571.86921.858250.0085570.19
11292005.05.12 10:37buy5651.001.86571.86271.8737
11302005.05.12 13:51close5651.001.86911.86271.8737340.0185910.20
11312005.05.12 13:51sell5661.001.86911.87211.8611
11322005.05.12 14:53t/p5661.001.86111.87211.8611800.0086710.20
11332005.05.12 16:31sell5671.001.86281.86581.8548
11342005.05.12 17:16s/l5671.001.86581.86581.8548-300.0086410.20
11352005.05.12 20:43buy5681.001.86441.86141.8724
11362005.05.12 20:53close5681.001.86481.86141.872439.9986450.19
11372005.05.12 20:53sell5691.001.86481.86781.8568
11382005.05.13 11:35close5691.001.85851.86781.8568630.0087080.19
11392005.05.13 11:35buy5701.001.85851.85551.8665
11402005.05.13 12:04s/l5701.001.85551.85551.8665-300.0086780.19
11412005.05.13 12:15sell5711.001.85681.85981.8488
11422005.05.13 12:31close5711.001.85621.85981.848860.0086840.19
11432005.05.13 12:31buy5721.001.85621.85321.8642
11442005.05.13 16:01s/l5721.001.85321.85321.8642-300.0086540.19
11452005.05.13 16:37sell5731.001.85431.85731.8463
11462005.05.16 08:09t/p5731.001.84631.85731.8463800.0087340.19
11472005.05.16 10:16sell5741.001.84051.84351.8325
11482005.05.16 11:25s/l5741.001.84351.84351.8325-300.0087040.19
11492005.05.16 13:13buy5751.001.83681.83381.8448
11502005.05.16 13:58close5751.001.83701.83381.844820.0087060.19
11512005.05.16 13:58sell5761.001.83701.84001.8290
11522005.05.16 14:22close5761.001.83661.84001.829040.0087100.19
11532005.05.16 14:22buy5771.001.83661.83361.8446
11542005.05.16 14:59s/l5771.001.83361.83361.8446-300.0086800.19
11552005.05.16 17:19buy5781.001.83441.83141.8424
11562005.05.16 21:50close5781.001.83761.83141.8424320.0087120.19
11572005.05.16 21:50sell5791.001.83761.84061.8296
11582005.05.17 07:26s/l5791.001.84061.84061.8296-300.0086820.19
11592005.05.17 10:37sell5801.001.83831.84131.8303
11602005.05.17 10:57s/l5801.001.84131.84131.8303-300.0086520.19
11612005.05.17 13:25sell5811.001.83971.84271.8317
11622005.05.17 20:52close5811.001.83791.84271.8317180.0086700.19
11632005.05.17 20:52buy5821.001.83791.83491.8459
11642005.05.17 21:37s/l5821.001.83491.83491.8459-300.0086400.19
11652005.05.18 02:21sell5831.001.83221.83521.8242
11662005.05.18 03:40close5831.001.83031.83521.8242190.0086590.19
11672005.05.18 03:40buy5841.001.83031.82731.8383
11682005.05.18 06:56close5841.001.83321.82731.8383290.0086880.19
11692005.05.18 06:56sell5851.001.83321.83621.8252
11702005.05.18 08:25close5851.001.83291.83621.825230.0086910.19
11712005.05.18 08:25buy5861.001.83291.82991.8409
11722005.05.18 09:55close5861.001.83371.82991.840980.0086990.19
11732005.05.18 09:55sell5871.001.83371.83671.8257
11742005.05.18 10:30close5871.001.83371.83671.82570.0086990.19
11752005.05.18 10:30buy5881.001.83371.83071.8417
11762005.05.18 14:30close5881.001.83381.83071.841710.0087000.19
11772005.05.18 14:30sell5891.001.83381.83681.8258
11782005.05.18 14:49s/l5891.001.83681.83681.8258-300.0086700.19
11792005.05.18 18:46sell5901.001.83791.84091.8299
11802005.05.18 19:46close5901.001.83811.84091.8299-20.0086680.19
11812005.05.18 19:46buy5911.001.83811.83511.8461
11822005.05.18 20:35close5911.001.83981.83511.8461170.0086850.19
11832005.05.18 20:35sell5921.001.83981.84281.8318
11842005.05.19 02:58close5921.001.83841.84281.8318139.9986990.18
11852005.05.19 02:58buy5931.001.83841.83541.8464
11862005.05.19 10:27close5931.001.83951.83541.8464109.9987100.17
11872005.05.19 10:27sell5941.001.83951.84251.8315
11882005.05.19 10:30s/l5941.001.84251.84251.8315-300.0086800.17
11892005.05.19 14:34buy5951.001.83841.83541.8464
11902005.05.19 15:12s/l5951.001.83541.83541.8464-300.0086500.17
11912005.05.19 15:39sell5961.001.83631.83931.8283
11922005.05.19 17:46close5961.001.83571.83931.828360.0086560.17
11932005.05.19 17:46buy5971.001.83571.83271.8437
11942005.05.19 18:08close5971.001.83611.83271.843740.0086600.17
11952005.05.19 18:08sell5981.001.83611.83911.8281
11962005.05.19 19:48close5981.001.83581.83911.828130.0086630.17
11972005.05.19 19:48buy5991.001.83581.83281.8438
11982005.05.19 21:42s/l5991.001.83281.83281.8438-300.0086330.17
11992005.05.19 23:19sell6001.001.83731.84031.8293
12002005.05.20 15:02t/p6001.001.82931.84031.8293800.0087130.17
12012005.05.20 16:30sell6011.001.82591.82891.8179
12022005.05.20 17:24close6011.001.82441.82891.8179150.0087280.17
12032005.05.20 17:24buy6021.001.82441.82141.8324
12042005.05.20 20:50close6021.001.82541.82141.8324100.0087380.17
12052005.05.20 20:50sell6031.001.82541.82841.8174
12062005.05.20 22:31s/l6031.001.82841.82841.8174-300.0087080.17
12072005.05.23 08:32buy6041.001.82731.82431.8353
12082005.05.23 15:44close6041.001.82881.82431.8353150.0087230.17
12092005.05.23 15:44sell6051.001.82881.83181.8208
12102005.05.24 08:03s/l6051.001.83181.83181.8208-300.0086930.17
12112005.05.24 08:09buy6061.001.83061.82761.8386
12122005.05.24 09:28close6061.001.83131.82761.838670.0087000.17
12132005.05.24 09:28sell6071.001.83131.83431.8233
12142005.05.24 13:33s/l6071.001.83431.83431.8233-300.0086700.17
12152005.05.24 13:33sell6081.001.83401.83701.8260
12162005.05.24 14:19close6081.001.83431.83701.8260-30.0086670.17
12172005.05.24 14:19buy6091.001.83431.83131.8423
12182005.05.24 15:33s/l6091.001.83131.83131.8423-300.0086370.17
12192005.05.24 17:11sell6101.001.82841.83141.8204
12202005.05.24 19:46close6101.001.82751.83141.820490.0086460.17
12212005.05.24 19:46buy6111.001.82751.82451.8355
12222005.05.24 19:56close6111.001.82791.82451.835540.0186500.18
12232005.05.24 19:56sell6121.001.82791.83091.8199
12242005.05.24 20:36close6121.001.82751.83091.819940.0186540.19
12252005.05.24 20:36buy6131.001.82751.82451.8355
12262005.05.24 22:47close6131.001.82771.82451.835520.0086560.19
12272005.05.24 22:47sell6141.001.82771.83071.8197
12282005.05.25 04:52s/l6141.001.83071.83071.8197-300.0086260.19
12292005.05.25 10:29buy6151.001.82661.82361.8346
12302005.05.25 14:48close6151.001.82651.82361.8346-10.0086250.19
12312005.05.25 14:48sell6161.001.82651.82951.8185
12322005.05.25 14:55s/l6161.001.82951.82951.8185-300.0085950.19
12332005.05.26 09:56sell6171.001.82441.82741.8164
12342005.05.26 10:57s/l6171.001.82741.82741.8164-300.0085650.19
12352005.05.26 14:07buy6181.001.82191.81891.8299
12362005.05.26 15:14close6181.001.82371.81891.8299180.0085830.19
12372005.05.26 15:14sell6191.001.82371.82671.8157
12382005.05.26 15:56close6191.001.82361.82671.815710.0085840.19
12392005.05.26 15:56buy6201.001.82361.82061.8316
12402005.05.26 17:20s/l6201.001.82061.82061.8316-300.0085540.19
12412005.05.26 17:20buy6211.001.82101.81801.8290
12422005.05.26 18:47close6211.001.82101.81801.82900.0085540.19
12432005.05.26 18:47sell6221.001.82101.82401.8130
12442005.05.27 04:15s/l6221.001.82401.82401.8130-300.0085240.19
12452005.05.27 12:49sell6231.001.82241.82541.8144
12462005.05.27 13:38s/l6231.001.82541.82541.8144-300.0084940.19
12472005.05.27 14:43buy6241.001.82491.82191.8329
12482005.05.27 15:16close6241.001.82511.82191.832920.0084960.19
12492005.05.27 15:16sell6251.001.82511.82811.8171
12502005.05.27 15:28close6251.001.82431.82811.817180.0085040.19
12512005.05.27 15:28buy6261.001.82431.82131.8323
12522005.05.27 15:47s/l6261.001.82131.82131.8323-300.0084740.19
12532005.05.27 17:21sell6271.001.82391.82691.8159
12542005.05.27 17:47close6271.001.82321.82691.815970.0084810.19
12552005.05.27 17:47buy6281.001.82321.82021.8312
12562005.05.27 19:59close6281.001.82341.82021.831220.0084830.19
12572005.05.27 19:59sell6291.001.82341.82641.8154
12582005.05.31 03:21t/p6291.001.81541.82641.8154800.0085630.19
12592005.05.31 04:14buy6301.001.81481.81181.8228
12602005.05.31 07:36close6301.001.81371.81181.8228-109.9985520.20
12612005.05.31 07:36sell6311.001.81371.81671.8057
12622005.05.31 08:49close6311.001.81411.81671.8057-39.9985480.21
12632005.05.31 08:49buy6321.001.81411.81111.8221
12642005.05.31 10:36close6321.001.81871.81111.8221460.0085940.21
12652005.05.31 10:36sell6331.001.81871.82171.8107
12662005.05.31 12:14close6331.001.81811.82171.810760.0086000.21
12672005.05.31 12:14buy6341.001.81811.81511.8261
12682005.05.31 13:52close6341.001.81851.81511.826140.0086040.21
12692005.05.31 13:52sell6351.001.81851.82151.8105
12702005.05.31 14:07s/l6351.001.82151.82151.8105-300.0085740.21
12712005.05.31 16:08sell6361.001.82351.82651.8155
12722005.05.31 16:57close6361.001.82341.82651.815510.0085750.21
12732005.05.31 16:57buy6371.001.82341.82041.8314
12742005.05.31 19:13s/l6371.001.82041.82041.8314-300.0085450.21
12752005.05.31 21:29buy6381.001.81721.81421.8252
12762005.05.31 22:54close6381.001.81711.81421.8252-10.0085440.21
12772005.05.31 22:54sell6391.001.81711.82011.8091
12782005.06.01 02:48s/l6391.001.82011.82011.8091-300.0085140.21
12792005.06.01 10:18sell6401.001.81801.82101.8100
12802005.06.01 14:48t/p6401.001.81001.82101.8100800.0085940.21
12812005.06.01 15:26buy6411.001.81121.80821.8192
12822005.06.01 16:25close6411.001.81461.80821.8192340.0086280.21
12832005.06.01 16:25sell6421.001.81461.81761.8066
12842005.06.02 09:17s/l6421.001.81761.81761.8066-300.0085980.21
12852005.06.02 10:16sell6431.001.81801.82101.8100
12862005.06.02 11:12close6431.001.81841.82101.8100-40.0085940.21
12872005.06.02 11:12buy6441.001.81841.81541.8264
12882005.06.02 11:58s/l6441.001.81541.81541.8264-300.0085640.21
12892005.06.02 13:30buy6451.001.81501.81201.8230
12902005.06.02 14:34close6451.001.81561.81201.823060.0085700.21
12912005.06.02 14:34sell6461.001.81561.81861.8076
12922005.06.02 17:11s/l6461.001.81861.81861.8076-300.0085400.21
12932005.06.02 17:16buy6471.001.81661.81361.8246
12942005.06.02 18:30close6471.001.81591.81361.8246-70.0085330.21
12952005.06.02 18:30sell6481.001.81591.81891.8079
12962005.06.03 02:59s/l6481.001.81891.81891.8079-300.0085030.21
12972005.06.03 10:46buy6491.001.81721.81421.8252
12982005.06.03 12:21close6491.001.81721.81421.82520.0085030.21
12992005.06.03 12:21sell6501.001.81721.82021.8092
13002005.06.03 14:30s/l6501.001.82021.82021.8092-300.0084730.21
13012005.06.03 14:30sell6511.001.82001.82301.8120
13022005.06.03 14:30s/l6511.001.82301.82301.8120-300.0084430.21
13032005.06.03 14:35buy6521.001.81911.81611.8271
13042005.06.03 15:28s/l6521.001.81611.81611.8271-300.0084130.21
13052005.06.03 16:19sell6531.001.81821.82121.8102
13062005.06.03 19:39close6531.001.81061.82121.8102760.0084890.21
13072005.06.03 19:39buy6541.001.81061.80761.8186
13082005.06.06 06:03t/p6541.001.81861.80761.8186800.0085690.21
13092005.06.06 06:41buy6551.001.81751.81451.8255
13102005.06.06 08:46close6551.001.81721.81451.8255-30.0085660.21
13112005.06.06 08:46sell6561.001.81721.82021.8092
13122005.06.06 10:50s/l6561.001.82021.82021.8092-300.0085360.21
13132005.06.06 11:47sell6571.001.82071.82371.8127
13142005.06.06 14:08close6571.001.81961.82371.8127110.0085470.21
13152005.06.06 14:08buy6581.001.81961.81661.8276
13162005.06.06 14:49close6581.001.81981.81661.827620.0085490.21
13172005.06.06 14:49sell6591.001.81981.82281.8118
13182005.06.06 16:59close6591.001.81941.82281.811840.0085530.21
13192005.06.06 16:59buy6601.001.81941.81641.8274
13202005.06.06 22:50close6601.001.82431.81641.8274490.0186020.22
13212005.06.06 22:50sell6611.001.82431.82731.8163
13222005.06.07 08:15s/l6611.001.82731.82731.8163-300.0085720.22
13232005.06.07 09:14sell6621.001.82901.83201.8210
13242005.06.07 10:44s/l6621.001.83201.83201.8210-300.0085420.22
13252005.06.07 12:23sell6631.001.83201.83501.8240
13262005.06.07 13:22close6631.001.83081.83501.8240120.0085540.22
13272005.06.07 13:22buy6641.001.83081.82781.8388
13282005.06.07 14:40s/l6641.001.82781.82781.8388-300.0085240.22
13292005.06.07 15:59sell6651.001.82971.83271.8217
13302005.06.07 17:56s/l6651.001.83271.83271.8217-300.0084940.22
13312005.06.08 04:46buy6661.001.83651.83351.8445
13322005.06.08 08:11s/l6661.001.83351.83351.8445-300.0084640.22
13332005.06.08 08:40sell6671.001.83611.83911.8281
13342005.06.08 15:26s/l6671.001.83911.83911.8281-300.0084340.22
13352005.06.08 17:46sell6681.001.83861.84161.8306
13362005.06.08 19:20t/p6681.001.83061.84161.8306800.0085140.22
13372005.06.09 01:59buy6691.001.82431.82131.8323
13382005.06.09 16:25s/l6691.001.82131.82131.8323-300.0084840.22
13392005.06.09 16:25buy6701.001.82151.81851.8295
13402005.06.09 16:32s/l6701.001.81851.81851.8295-300.0084540.22
13412005.06.10 14:30buy6711.001.82391.82091.8319
13422005.06.10 14:30s/l6711.001.82091.82091.8319-300.0084240.22
13432005.06.10 14:33sell6721.001.82421.82721.8162
13442005.06.10 15:24close6721.001.82171.82721.8162250.0084490.22
13452005.06.10 15:24buy6731.001.82171.81871.8297
13462005.06.10 16:03s/l6731.001.81871.81871.8297-300.0084190.22
13472005.06.10 18:13buy6741.001.81271.80971.8207
13482005.06.10 19:14close6741.001.81321.80971.820750.0084240.22
13492005.06.10 19:14sell6751.001.81321.81621.8052
13502005.06.13 05:57close6751.001.81041.81621.8052280.0084520.22
13512005.06.13 05:57buy6761.001.81041.80741.8184
13522005.06.13 07:26close6761.001.81151.80741.8184110.0184630.23
13532005.06.13 07:26sell6771.001.81151.81451.8035
13542005.06.13 08:34close6771.001.80951.81451.8035200.0184830.24
13552005.06.13 08:34buy6781.001.80951.80651.8175
13562005.06.13 10:29close6781.001.80961.80651.817510.0084840.24
13572005.06.13 10:29sell6791.001.80961.81261.8016
13582005.06.13 12:37close6791.001.80261.81261.8016700.0085540.24
13592005.06.13 12:37buy6801.001.80261.79961.8106
13602005.06.13 20:45close6801.001.80681.79961.8106420.0085960.24
13612005.06.13 20:45sell6811.001.80681.80981.7988
13622005.06.13 20:59close6811.001.80591.80981.798890.0086050.24
13632005.06.13 20:59buy6821.001.80591.80291.8139
13642005.06.14 01:59s/l6821.001.80291.80291.8139-300.0085750.24
13652005.06.14 03:42sell6831.001.80641.80941.7984
13662005.06.14 06:49close6831.001.80621.80941.798420.0185770.25
13672005.06.14 06:49buy6841.001.80621.80321.8142
13682005.06.14 09:14close6841.001.80951.80321.8142330.0086100.25
13692005.06.14 09:14sell6851.001.80951.81251.8015
13702005.06.14 09:24close6851.001.80871.81251.801580.0086180.25
13712005.06.14 09:24buy6861.001.80871.80571.8167
13722005.06.14 15:14s/l6861.001.80571.80571.8167-300.0085880.25
13732005.06.14 16:19buy6871.001.80701.80401.8150
13742005.06.14 16:29close6871.001.80811.80401.8150110.0085990.25
13752005.06.14 16:29sell6881.001.80811.81111.8001
13762005.06.15 09:56s/l6881.001.81111.81111.8001-300.0085690.25
13772005.06.15 14:30buy6891.001.80941.80641.8174
13782005.06.15 15:57t/p6891.001.81741.80641.8174800.0086490.25
13792005.06.15 16:40sell6901.001.81721.82021.8092
13802005.06.15 17:02s/l6901.001.82021.82021.8092-300.0086190.25
13812005.06.15 17:06buy6911.001.81871.81571.8267
13822005.06.15 17:27close6911.001.81881.81571.826710.0186200.26
13832005.06.15 17:27sell6921.001.81881.82181.8108
13842005.06.15 17:47s/l6921.001.82181.82181.8108-300.0085900.26
13852005.06.15 18:35sell6931.001.82151.82451.8135
13862005.06.15 19:53s/l6931.001.82451.82451.8135-300.0085600.26
13872005.06.16 04:57buy6941.001.81931.81631.8273
13882005.06.16 10:44close6941.001.81921.81631.8273-10.0085590.26
13892005.06.16 10:44sell6951.001.81921.82221.8112
13902005.06.16 11:42s/l6951.001.82221.82221.8112-300.0085290.26
13912005.06.16 15:31buy6961.001.82651.82351.8345
13922005.06.16 15:40s/l6961.001.82351.82351.8345-300.0084990.26
13932005.06.16 16:15buy6971.001.81981.81681.8278
13942005.06.17 08:40close6971.001.82071.81681.827890.0085080.26
13952005.06.17 08:40sell6981.001.82071.82371.8127
13962005.06.17 09:08s/l6981.001.82371.82371.8127-300.0084780.26
13972005.06.17 13:48buy6991.001.82531.82231.8333
13982005.06.17 14:21close6991.001.82471.82231.8333-60.0084720.26
13992005.06.17 14:21sell7001.001.82471.82771.8167
14002005.06.17 14:49s/l7001.001.82771.82771.8167-300.0084420.26
14012005.06.17 14:51buy7011.001.82441.82141.8324
14022005.06.17 15:11close7011.001.82451.82141.832410.0084430.26
14032005.06.17 15:11sell7021.001.82451.82751.8165
14042005.06.17 20:09s/l7021.001.82751.82751.8165-300.0084130.26
14052005.06.20 00:59buy7031.001.82411.82111.8321
14062005.06.20 09:52close7031.001.82631.82111.8321220.0084350.26
14072005.06.20 09:52sell7041.001.82631.82931.8183
14082005.06.20 14:37close7041.001.82491.82931.8183140.0084490.26
14092005.06.20 14:37buy7051.001.82491.82191.8329
14102005.06.20 15:48s/l7051.001.82191.82191.8329-300.0084190.26
14112005.06.20 16:52sell7061.001.82301.82601.8150
14122005.06.20 23:26s/l7061.001.82601.82601.8150-300.0083890.26
14132005.06.20 23:59sell7071.001.82511.82811.8171
14142005.06.21 09:15close7071.001.82231.82811.8171279.9984170.25
14152005.06.21 09:15buy7081.001.82231.81931.8303
14162005.06.21 09:55s/l7081.001.81931.81931.8303-300.0083870.25
14172005.06.21 10:11sell7091.001.81871.82171.8107
14182005.06.21 10:27close7091.001.81791.82171.810780.0083950.25
14192005.06.21 10:27buy7101.001.81791.81491.8259
14202005.06.21 10:37close7101.001.81801.81491.825910.0083960.25
14212005.06.21 10:37sell7111.001.81801.82101.8100
14222005.06.21 14:32s/l7111.001.82101.82101.8100-300.0083660.25
14232005.06.21 16:47sell7121.001.82271.82571.8147
14242005.06.21 16:48s/l7121.001.82571.82571.8147-300.0083360.25
14252005.06.21 17:08buy7131.001.82581.82281.8338
14262005.06.22 02:35close7131.001.82871.82281.8338290.0183650.26
14272005.06.22 02:35sell7141.001.82871.83171.8207
14282005.06.22 08:57s/l7141.001.83171.83171.8207-300.0083350.26
14292005.06.22 10:30buy7151.001.83061.82761.8386
14302005.06.22 10:30s/l7151.001.82761.82761.8386-300.0083050.26
14312005.06.22 12:29sell7161.001.82061.82361.8126
14322005.06.22 15:54close7161.001.81941.82361.8126120.0083170.26
14332005.06.22 15:54buy7171.001.81941.81641.8274
14342005.06.23 07:54close7171.001.82071.81641.8274130.0083300.26
14352005.06.23 07:54sell7181.001.82071.82371.8127
14362005.06.23 08:50close7181.001.81931.82371.8127140.0083440.26
14372005.06.23 08:50buy7191.001.81931.81631.8273
14382005.06.23 09:17close7191.001.82071.81631.8273140.0083580.26
14392005.06.23 09:17sell7201.001.82071.82371.8127
14402005.06.23 09:34close7201.001.82001.82371.812770.0083650.26
14412005.06.23 09:34buy7211.001.82001.81701.8280
14422005.06.23 14:43s/l7211.001.81701.81701.8280-300.0083350.26
14432005.06.23 15:19buy7221.001.81701.81401.8250
14442005.06.23 16:12close7221.001.81831.81401.8250130.0083480.26
14452005.06.23 16:12sell7231.001.81831.82131.8103
14462005.06.23 16:23close7231.001.81811.82131.810320.0083500.26
14472005.06.23 16:23buy7241.001.81811.81511.8261
14482005.06.23 16:38close7241.001.81821.81511.826110.0083510.26
14492005.06.23 16:38sell7251.001.81821.82121.8102
14502005.06.23 18:32close7251.001.81751.82121.810270.0083580.26
14512005.06.23 18:32buy7261.001.81751.81451.8255
14522005.06.23 19:18close7261.001.81711.81451.8255-40.0083540.26
14532005.06.23 19:18sell7271.001.81711.82011.8091
14542005.06.24 08:52close7271.001.81581.82011.8091130.0083670.26
14552005.06.24 08:52buy7281.001.81581.81281.8238
14562005.06.24 12:22t/p7281.001.82381.81281.8238800.0084470.26
14572005.06.24 13:50buy7291.001.82201.81901.8300
14582005.06.24 14:30close7291.001.82171.81901.8300-30.0084440.26
14592005.06.24 14:30sell7301.001.82171.82471.8137
14602005.06.24 22:24s/l7301.001.82471.82471.8137-300.0084140.26
14612005.06.27 08:26sell7311.001.82511.82811.8171
14622005.06.27 08:43s/l7311.001.82811.82811.8171-300.0083840.26
14632005.06.27 12:39sell7321.001.82891.83191.8209
14642005.06.27 15:51close7321.001.82741.83191.8209150.0083990.26
14652005.06.27 15:51buy7331.001.82741.82441.8354
14662005.06.27 17:03s/l7331.001.82441.82441.8354-300.0083690.26
14672005.06.27 17:24sell7341.001.82601.82901.8180
14682005.06.27 20:01s/l7341.001.82901.82901.8180-300.0083390.26
14692005.06.28 07:31sell7351.001.82601.82901.8180
14702005.06.28 10:42close7351.001.82051.82901.8180550.0083940.26
14712005.06.28 10:42buy7361.001.82051.81751.8285
14722005.06.28 11:22close7361.001.82001.81751.8285-50.0083890.26
14732005.06.28 11:22sell7371.001.82001.82301.8120
14742005.06.28 12:41s/l7371.001.82301.82301.8120-300.0083590.26
14752005.06.28 13:38buy7381.001.82171.81871.8297
14762005.06.28 14:44s/l7381.001.81871.81871.8297-300.0083290.26
14772005.06.28 14:56sell7391.001.81941.82241.8114
14782005.06.28 16:27close7391.001.81641.82241.8114300.0083590.26
14792005.06.28 16:27buy7401.001.81641.81341.8244
14802005.06.29 03:48close7401.001.81741.81341.8244100.0083690.26
14812005.06.29 03:48sell7411.001.81741.82041.8094
14822005.06.29 09:49close7411.001.81451.82041.8094290.0083980.26
14832005.06.29 09:49buy7421.001.81451.81151.8225
14842005.06.29 12:02s/l7421.001.81151.81151.8225-300.0083680.26
14852005.06.29 14:40buy7431.001.80651.80351.8145
14862005.06.29 15:12s/l7431.001.80351.80351.8145-300.0083380.26
14872005.06.29 16:06buy7441.001.80171.79871.8097
14882005.06.29 16:37close7441.001.80191.79871.809720.0083400.26
14892005.06.29 16:37sell7451.001.80191.80491.7939
14902005.06.29 16:47s/l7451.001.80491.80491.7939-300.0083100.26
14912005.06.29 17:13buy7461.001.80411.80111.8121
14922005.06.30 10:30close7461.001.80421.80111.812110.0083110.26
14932005.06.30 10:30sell7471.001.80421.80721.7962
14942005.06.30 11:20t/p7471.001.79621.80721.7962800.0083910.26
14952005.06.30 12:26buy7481.001.79481.79181.8028
14962005.06.30 13:13s/l7481.001.79181.79181.8028-300.0083610.26
14972005.06.30 14:12sell7491.001.79331.79631.7853
14982005.06.30 14:48close7491.001.79241.79631.785390.0083700.26
14992005.06.30 14:48buy7501.001.79241.78941.8004
15002005.06.30 15:22close7501.001.79201.78941.8004-40.0083660.26
15012005.06.30 15:22sell7511.001.79201.79501.7840
15022005.06.30 16:26close7511.001.79271.79501.7840-70.0083590.26
15032005.06.30 16:26buy7521.001.79271.78971.8007
15042005.06.30 17:24close7521.001.79321.78971.800750.0083640.26
15052005.06.30 17:24sell7531.001.79321.79621.7852
15062005.06.30 18:28close7531.001.79241.79621.785280.0083720.26
15072005.06.30 18:28buy7541.001.79241.78941.8004
15082005.06.30 20:20s/l7541.001.78941.78941.8004-300.0083420.26
15092005.07.01 00:46buy7551.001.79011.78711.7981
15102005.07.01 06:52s/l7551.001.78711.78711.7981-300.0083120.26
15112005.07.01 08:23buy7561.001.78251.77951.7905
15122005.07.01 08:43close7561.001.78281.77951.790530.0083150.26
15132005.07.01 08:43sell7571.001.78281.78581.7748
15142005.07.01 09:43t/p7571.001.77481.78581.7748800.0083950.26
15152005.07.01 10:18sell7581.001.77571.77871.7677
15162005.07.01 10:36s/l7581.001.77871.77871.7677-300.0083650.26
15172005.07.01 12:30sell7591.001.78271.78571.7747
15182005.07.01 13:16close7591.001.77951.78571.7747320.0083970.26
15192005.07.01 13:16buy7601.001.77951.77651.7875
15202005.07.01 15:43close7601.001.77921.77651.7875-30.0083940.26
15212005.07.01 15:43sell7611.001.77921.78221.7712
15222005.07.01 17:29close7611.001.77141.78221.7712780.0084720.26
15232005.07.01 17:29buy7621.001.77141.76841.7794
15242005.07.01 18:19close7621.001.77061.76841.7794-80.0084640.26
15252005.07.01 18:19sell7631.001.77061.77361.7626
15262005.07.01 21:33close7631.001.76851.77361.7626210.0084850.26
15272005.07.01 21:33buy7641.001.76851.76551.7765
15282005.07.04 00:00s/l7641.001.76551.76551.7765-300.0084550.26
15292005.07.04 00:51sell7651.001.76011.76311.7521
15302005.07.04 01:27s/l7651.001.76311.76311.7521-300.0084250.26
15312005.07.04 12:20buy7661.001.75791.75491.7659
15322005.07.04 14:25close7661.001.75921.75491.7659130.0084380.26
15332005.07.04 14:25sell7671.001.75921.76221.7512
15342005.07.04 16:53s/l7671.001.76221.76221.7512-300.0084080.26
15352005.07.05 05:55sell7681.001.76101.76401.7530
15362005.07.05 08:41t/p7681.001.75301.76401.7530800.0084880.26
15372005.07.05 09:18sell7691.001.75331.75631.7453
15382005.07.05 10:25s/l7691.001.75631.75631.7453-300.0084580.26
15392005.07.05 12:20sell7701.001.75551.75851.7475
15402005.07.05 13:38close7701.001.75391.75851.7475160.0084740.26
15412005.07.05 13:38buy7711.001.75391.75091.7619
15422005.07.05 15:45close7711.001.75691.75091.7619300.0085040.26
15432005.07.05 15:45sell7721.001.75691.75991.7489
15442005.07.05 16:52close7721.001.75571.75991.7489120.0085160.26
15452005.07.05 16:52buy7731.001.75571.75271.7637
15462005.07.05 17:03s/l7731.001.75271.75271.7637-300.0084860.26
15472005.07.05 17:08sell7741.001.75401.75701.7460
15482005.07.05 17:47s/l7741.001.75701.75701.7460-300.0084560.26
15492005.07.05 17:47sell7751.001.75671.75971.7487
15502005.07.05 22:45close7751.001.75691.75971.7487-20.0084540.26
15512005.07.05 22:45buy7761.001.75691.75391.7649
15522005.07.06 11:21s/l7761.001.75391.75391.7649-300.0084240.26
15532005.07.06 13:21sell7771.001.75511.75811.7471
15542005.07.06 16:24s/l7771.001.75811.75811.7471-300.0083940.26
15552005.07.06 17:36sell7781.001.75781.76081.7498
15562005.07.07 00:59close7781.001.75211.76081.7498570.0084510.26
15572005.07.07 00:59buy7791.001.75211.74911.7601
15582005.07.07 04:44s/l7791.001.74911.74911.7601-300.0084210.26
15592005.07.07 06:38sell7801.001.75001.75301.7420
15602005.07.07 07:57close7801.001.75021.75301.7420-20.0084190.26
15612005.07.07 07:57buy7811.001.75021.74721.7582
15622005.07.07 09:42close7811.001.75191.74721.7582170.0184360.27
15632005.07.07 09:42sell7821.001.75191.75491.7439
15642005.07.07 10:18close7821.001.75191.75491.74390.0184360.28
15652005.07.07 10:18buy7831.001.75191.74891.7599
15662005.07.07 10:36close7831.001.75211.74891.759920.0084380.28
15672005.07.07 10:36sell7841.001.75211.75511.7441
15682005.07.07 11:17close7841.001.75111.75511.7441100.0084480.28
15692005.07.07 11:17buy7851.001.75111.74811.7591
15702005.07.07 11:18s/l7851.001.74811.74811.7591-300.0084180.28
15712005.07.07 13:02buy7861.001.74541.74241.7534
15722005.07.07 13:14close7861.001.74551.74241.753410.0084190.28
15732005.07.07 13:14sell7871.001.74551.74851.7375
15742005.07.08 09:13t/p7871.001.73751.74851.7375800.0084990.28
15752005.07.08 14:32buy7881.001.73431.73131.7423
15762005.07.08 14:33s/l7881.001.73131.73131.7423-300.0084690.28
15772005.07.08 14:38sell7891.001.73481.73781.7268
15782005.07.08 14:38s/l7891.001.73781.73781.7268-300.0084390.28
15792005.07.08 14:38sell7901.001.73741.74041.7294
15802005.07.08 15:11s/l7901.001.74041.74041.7294-300.0084090.28
15812005.07.08 16:16buy7911.001.74131.73831.7493
15822005.07.08 16:47s/l7911.001.73831.73831.7493-300.0083790.28
15832005.07.08 19:29sell7921.001.73361.73661.7256
15842005.07.08 21:18s/l7921.001.73661.73661.7256-300.0083490.28
15852005.07.11 00:30sell7931.001.73721.74021.7292
15862005.07.11 03:46s/l7931.001.74021.74021.7292-300.0083190.28
15872005.07.11 05:46sell7941.001.74271.74571.7347
15882005.07.11 10:09s/l7941.001.74571.74571.7347-300.0082890.28
15892005.07.11 12:41sell7951.001.74331.74631.7353
15902005.07.11 15:54s/l7951.001.74631.74631.7353-300.0082590.28
15912005.07.11 23:32buy7961.001.75731.75431.7653
15922005.07.12 06:27t/p7961.001.76531.75431.7653800.0083390.28
15932005.07.12 07:25sell7971.001.76451.76751.7565
15942005.07.12 09:22s/l7971.001.76751.76751.7565-300.0083090.28
15952005.07.12 10:17sell7981.001.76691.76991.7589
15962005.07.12 10:58close7981.001.76681.76991.758910.0183100.29
15972005.07.12 10:58buy7991.001.76681.76381.7748
15982005.07.12 13:42close7991.001.76791.76381.7748110.0083210.29
15992005.07.12 13:42sell8001.001.76791.77091.7599
16002005.07.12 14:40close8001.001.76781.77091.759910.0083220.29
16012005.07.12 14:40buy8011.001.76781.76481.7758
16022005.07.12 14:51close8011.001.76821.76481.775840.0083260.29
16032005.07.12 14:51sell8021.001.76821.77121.7602
16042005.07.12 15:19s/l8021.001.77121.77121.7602-300.0082960.29
16052005.07.12 16:11buy8031.001.77111.76811.7791
16062005.07.12 17:29close8031.001.77301.76811.7791190.0083150.29
16072005.07.12 17:29sell8041.001.77301.77601.7650
16082005.07.12 17:54s/l8041.001.77601.77601.7650-300.0082850.29
16092005.07.12 18:51sell8051.001.77481.77781.7668
16102005.07.12 20:05s/l8051.001.77781.77781.7668-300.0082550.29
16112005.07.12 20:28buy8061.001.77681.77381.7848
16122005.07.13 02:28s/l8061.001.77381.77381.7848-300.0082250.29
16132005.07.13 10:09buy8071.001.76661.76361.7746
16142005.07.13 10:19close8071.001.76691.76361.774630.0082280.29
16152005.07.13 10:19sell8081.001.76691.76991.7589
16162005.07.13 11:23close8081.001.76421.76991.7589270.0082550.29
16172005.07.13 11:23buy8091.001.76421.76121.7722
16182005.07.13 13:35close8091.001.76631.76121.7722210.0082760.29
16192005.07.13 13:35sell8101.001.76631.76931.7583
16202005.07.13 15:23t/p8101.001.75831.76931.7583800.0083560.29
16212005.07.13 17:17sell8111.001.75471.75771.7467
16222005.07.13 20:02s/l8111.001.75771.75771.7467-300.0083260.29
16232005.07.13 21:17sell8121.001.76151.76451.7535
16242005.07.13 22:05s/l8121.001.76451.76451.7535-300.0082960.29
16252005.07.14 00:55sell8131.001.76341.76641.7554
16262005.07.14 01:21close8131.001.76261.76641.755480.0183040.30
16272005.07.14 01:21buy8141.001.76261.75961.7706
16282005.07.14 02:25s/l8141.001.75961.75961.7706-300.0082740.30
16292005.07.14 04:59sell8151.001.76221.76521.7542
16302005.07.14 08:32close8151.001.76251.76521.7542-30.0182710.29
16312005.07.14 08:32buy8161.001.76251.75951.7705
16322005.07.14 09:15close8161.001.76261.75951.77059.9982720.28
16332005.07.14 09:15sell8171.001.76261.76561.7546
16342005.07.14 11:59close8171.001.76071.76561.7546189.9982910.27
16352005.07.14 11:59buy8181.001.76071.75771.7687
16362005.07.14 12:13s/l8181.001.75771.75771.7687-300.0082610.27
16372005.07.14 14:31buy8191.001.75771.75471.7657
16382005.07.14 15:14close8191.001.76331.75471.7657560.0083170.27
16392005.07.14 15:14sell8201.001.76331.76631.7553
16402005.07.14 19:38t/p8201.001.75531.76631.7553800.0083970.27
16412005.07.15 02:41sell8211.001.75771.76071.7497
16422005.07.15 05:54s/l8211.001.76071.76071.7497-300.0083670.27
16432005.07.15 06:49buy8221.001.76011.75711.7681
16442005.07.15 13:34close8221.001.75991.75711.7681-19.9983650.28
16452005.07.15 13:34sell8231.001.75991.76291.7519
16462005.07.15 15:40t/p8231.001.75191.76291.7519800.0084450.28
16472005.07.15 16:36sell8241.001.75411.75711.7461
16482005.07.15 16:59close8241.001.75391.75711.746120.0084470.28
16492005.07.15 16:59buy8251.001.75391.75091.7619
16502005.07.15 17:18close8251.001.75341.75091.7619-50.0084420.28
16512005.07.15 17:18sell8261.001.75341.75641.7454
16522005.07.18 08:39close8261.001.75381.75641.7454-40.0084380.28
16532005.07.18 08:39buy8271.001.75381.75081.7618
16542005.07.18 09:29s/l8271.001.75081.75081.7618-300.0084080.28
16552005.07.18 09:29buy8281.001.75121.74821.7592
16562005.07.18 10:01s/l8281.001.74821.74821.7592-300.0083780.28
16572005.07.18 16:39buy8291.001.74881.74581.7568
16582005.07.19 06:13s/l8291.001.74581.74581.7568-300.0083480.28
16592005.07.19 08:41buy8301.001.74191.73891.7499
16602005.07.19 09:06s/l8301.001.73891.73891.7499-300.0083180.28
16612005.07.19 09:41sell8311.001.74011.74311.7321
16622005.07.19 11:09s/l8311.001.74311.74311.7321-300.0082880.28
16632005.07.19 16:14buy8321.001.73581.73281.7438
16642005.07.19 16:36close8321.001.73591.73281.743810.0082890.28
16652005.07.19 16:36sell8331.001.73591.73891.7279
16662005.07.19 17:02s/l8331.001.73891.73891.7279-300.0082590.28
16672005.07.19 17:23buy8341.001.73741.73441.7454
16682005.07.19 17:40close8341.001.73751.73441.745410.0082600.28
16692005.07.19 17:40sell8351.001.73751.74051.7295
16702005.07.19 19:46s/l8351.001.74051.74051.7295-300.0082300.28
16712005.07.20 04:45buy8361.001.73921.73621.7472
16722005.07.20 06:00s/l8361.001.73621.73621.7472-300.0082000.28
16732005.07.20 06:52sell8371.001.73681.73981.7288
16742005.07.20 07:50close8371.001.73731.73981.7288-50.0081950.28
16752005.07.20 07:50buy8381.001.73731.73431.7453
16762005.07.20 10:40s/l8381.001.73431.73431.7453-300.0081650.28
16772005.07.20 10:40buy8391.001.73461.73161.7426
16782005.07.20 11:12close8391.001.73381.73161.7426-80.0081570.28
16792005.07.20 11:12sell8401.001.73381.73681.7258
16802005.07.20 11:26s/l8401.001.73681.73681.7258-300.0081270.28
16812005.07.20 13:43buy8411.001.73951.73651.7475
16822005.07.20 14:26s/l8411.001.73651.73651.7475-300.0080970.28
16832005.07.20 17:44buy8421.001.72881.72581.7368
16842005.07.20 19:31t/p8421.001.73681.72581.7368800.0081770.28
16852005.07.20 21:38buy8431.001.74031.73731.7483
16862005.07.20 22:54s/l8431.001.73731.73731.7483-300.0081470.28
16872005.07.21 03:11buy8441.001.74661.74361.7546
16882005.07.21 04:52s/l8441.001.74361.74361.7546-300.0081170.28
16892005.07.21 08:44sell8451.001.74321.74621.7352
16902005.07.21 08:59s/l8451.001.74621.74621.7352-300.0080870.28
16912005.07.21 10:30sell8461.001.74621.74921.7382
16922005.07.21 10:30s/l8461.001.74921.74921.7382-300.0080570.28
16932005.07.21 11:45sell8471.001.74771.75071.7397
16942005.07.21 13:05s/l8471.001.75071.75071.7397-300.0080270.28
16952005.07.21 15:02buy8481.001.74941.74641.7574
16962005.07.21 15:12close8481.001.74981.74641.757440.0080310.28
16972005.07.21 15:12sell8491.001.74981.75281.7418
16982005.07.21 16:29close8491.001.74511.75281.7418470.0080780.28
16992005.07.21 16:29buy8501.001.74511.74211.7531
17002005.07.21 18:46t/p8501.001.75311.74211.7531800.0081580.28
17012005.07.21 21:16buy8511.001.75231.74931.7603
17022005.07.21 21:32close8511.001.75271.74931.760340.0181620.29
17032005.07.21 21:32sell8521.001.75271.75571.7447
17042005.07.22 02:16close8521.001.75331.75571.7447-59.9981560.30
17052005.07.22 02:16buy8531.001.75331.75031.7613
17062005.07.22 02:47close8531.001.75371.75031.761340.0081600.30
17072005.07.22 02:47sell8541.001.75371.75671.7457
17082005.07.22 04:20close8541.001.75331.75671.745740.0081640.30
17092005.07.22 04:20buy8551.001.75331.75031.7613
17102005.07.22 04:36close8551.001.75371.75031.761340.0081680.30
17112005.07.22 04:36sell8561.001.75371.75671.7457
17122005.07.22 08:18s/l8561.001.75671.75671.7457-300.0081380.30
17132005.07.22 15:08buy8571.001.74611.74311.7541
17142005.07.22 15:49s/l8571.001.74311.74311.7541-300.0081080.30
17152005.07.22 16:20buy8581.001.74271.73971.7507
17162005.07.22 16:35close8581.001.74311.73971.750740.0081120.30
17172005.07.22 16:35sell8591.001.74311.74611.7351
17182005.07.22 16:50s/l8591.001.74611.74611.7351-300.0080820.30
17192005.07.22 17:43sell8601.001.74381.74681.7358
17202005.07.22 18:10close8601.001.73911.74681.7358470.0081290.30
17212005.07.22 18:10buy8611.001.73911.73611.7471
17222005.07.22 18:20s/l8611.001.73611.73611.7471-300.0080990.30
17232005.07.25 09:52sell8621.001.73551.73851.7275
17242005.07.25 10:33s/l8621.001.73851.73851.7275-300.0080690.30
17252005.07.25 12:07sell8631.001.74051.74351.7325
17262005.07.25 13:32close8631.001.73841.74351.7325210.0080900.30
17272005.07.25 13:32buy8641.001.73841.73541.7464
17282005.07.25 17:31close8641.001.74381.73541.7464540.0081440.30
17292005.07.25 17:31sell8651.001.74381.74681.7358
17302005.07.25 17:35s/l8651.001.74681.74681.7358-300.0081140.30
17312005.07.26 09:29sell8661.001.74291.74591.7349
17322005.07.26 09:45close8661.001.74221.74591.734970.0081210.30
17332005.07.26 09:45buy8671.001.74221.73921.7502
17342005.07.26 10:20s/l8671.001.73921.73921.7502-300.0080910.30
17352005.07.26 11:17sell8681.001.73801.74101.7300
17362005.07.26 12:38close8681.001.73771.74101.730030.0080940.30
17372005.07.26 12:38buy8691.001.73771.73471.7457
17382005.07.26 13:11close8691.001.73991.73471.7457220.0081160.30
17392005.07.26 13:11sell8701.001.73991.74291.7319
17402005.07.26 15:27close8701.001.73651.74291.7319340.0081500.30
17412005.07.26 15:27buy8711.001.73651.73351.7445
17422005.07.27 08:23close8711.001.73641.73351.7445-10.0081490.30
17432005.07.27 08:23sell8721.001.73641.73941.7284
17442005.07.27 10:45s/l8721.001.73941.73941.7284-300.0081190.30
17452005.07.27 11:54sell8731.001.73811.74111.7301
17462005.07.27 12:59close8731.001.73801.74111.730110.0081200.30
17472005.07.27 12:59buy8741.001.73801.73501.7460
17482005.07.27 14:30s/l8741.001.73501.73501.7460-300.0080900.30
17492005.07.27 14:49sell8751.001.73801.74101.7300
17502005.07.27 14:52s/l8751.001.74101.74101.7300-300.0080600.30
17512005.07.27 14:52sell8761.001.74061.74361.7326
17522005.07.27 15:03s/l8761.001.74361.74361.7326-300.0080300.30
17532005.07.27 15:46buy8771.001.74101.73801.7490
17542005.07.27 17:12close8771.001.74201.73801.7490100.0080400.30
17552005.07.27 17:12sell8781.001.74201.74501.7340
17562005.07.27 18:33close8781.001.74341.74501.7340-140.0080260.30
17572005.07.27 18:33buy8791.001.74341.74041.7514
17582005.07.28 00:35close8791.001.74331.74041.7514-9.9980250.31
17592005.07.28 00:35sell8801.001.74331.74631.7353
17602005.07.28 02:45close8801.001.74371.74631.7353-39.9980210.32
17612005.07.28 02:45buy8811.001.74371.74071.7517
17622005.07.28 09:05s/l8811.001.74071.74071.7517-300.0079910.32
17632005.07.28 09:57sell8821.001.74261.74561.7346
17642005.07.28 11:35close8821.001.74391.74561.7346-130.0079780.32
17652005.07.28 11:35buy8831.001.74391.74091.7519
17662005.07.28 14:13t/p8831.001.75191.74091.7519800.0080580.32
17672005.07.28 16:10sell8841.001.75031.75331.7423
17682005.07.28 17:19s/l8841.001.75331.75331.7423-300.0080280.32
17692005.07.28 17:19sell8851.001.75291.75591.7449
17702005.07.28 17:40s/l8851.001.75591.75591.7449-300.0079980.32
17712005.07.28 19:22sell8861.001.75781.76081.7498
17722005.07.28 20:35close8861.001.75761.76081.749820.0080000.32
17732005.07.28 20:35buy8871.001.75761.75461.7656
17742005.07.29 01:36s/l8871.001.75461.75461.7656-300.0079700.32
17752005.07.29 03:26sell8881.001.75601.75901.7480
17762005.07.29 09:52close8881.001.75401.75901.7480200.0079900.32
17772005.07.29 09:52buy8891.001.75401.75101.7620
17782005.07.29 10:26close8891.001.75341.75101.7620-60.0079840.32
17792005.07.29 10:26sell8901.001.75341.75641.7454
17802005.07.29 10:40close8901.001.75331.75641.745410.0079850.32
17812005.07.29 10:40buy8911.001.75331.75031.7613
17822005.07.29 10:50close8911.001.75341.75031.761310.0079860.32
17832005.07.29 10:50sell8921.001.75341.75641.7454
17842005.07.29 12:44s/l8921.001.75641.75641.7454-300.0079560.32
17852005.07.29 13:26buy8931.001.75561.75261.7636
17862005.07.29 16:25close8931.001.75761.75261.7636200.0079760.32
17872005.07.29 16:25sell8941.001.75761.76061.7496
17882005.07.29 16:39s/l8941.001.76061.76061.7496-300.0079460.32
17892005.08.01 03:34buy8951.001.75631.75331.7643
17902005.08.01 08:54close8951.001.76191.75331.7643560.0080020.32
17912005.08.01 08:54sell8961.001.76191.76491.7539
17922005.08.01 09:02s/l8961.001.76491.76491.7539-300.0079720.32
17932005.08.01 09:10buy8971.001.76211.75911.7701
17942005.08.01 15:30t/p8971.001.77011.75911.7701800.0080520.32
17952005.08.01 16:01sell8981.001.77111.77411.7631
17962005.08.01 16:12close8981.001.77041.77411.763170.0080590.32
17972005.08.01 16:12buy8991.001.77041.76741.7784
17982005.08.01 17:07close8991.001.77061.76741.778420.0080610.32
17992005.08.01 17:07sell9001.001.77061.77361.7626
18002005.08.02 06:27close9001.001.77131.77361.7626-70.0080540.32
18012005.08.02 06:27buy9011.001.77131.76831.7793
18022005.08.02 07:55close9011.001.77121.76831.7793-10.0080530.32
18032005.08.02 07:55sell9021.001.77121.77421.7632
18042005.08.02 10:07s/l9021.001.77421.77421.7632-300.0080230.32
18052005.08.02 10:15buy9031.001.77281.76981.7808
18062005.08.02 14:41close9031.001.77331.76981.780850.0080280.32
18072005.08.02 14:41sell9041.001.77331.77631.7653
18082005.08.03 04:32close9041.001.76661.77631.7653670.0180950.33
18092005.08.03 04:32buy9051.001.76661.76361.7746
18102005.08.03 04:48close9051.001.76671.76361.774610.0180960.34
18112005.08.03 04:48sell9061.001.76671.76971.7587
18122005.08.03 08:59s/l9061.001.76971.76971.7587-300.0080660.34
18132005.08.03 09:15sell9071.001.76971.77271.7617
18142005.08.03 10:29s/l9071.001.77271.77271.7617-300.0080360.34
18152005.08.03 14:22sell9081.001.78151.78451.7735
18162005.08.03 15:49close9081.001.77901.78451.7735250.0080610.34
18172005.08.03 15:49buy9091.001.77901.77601.7870
18182005.08.03 16:51close9091.001.78011.77601.7870110.0080720.34
18192005.08.03 16:51sell9101.001.78011.78311.7721
18202005.08.03 17:24close9101.001.77971.78311.772140.0080760.34
18212005.08.03 17:24buy9111.001.77971.77671.7877
18222005.08.03 17:52close9111.001.77991.77671.787720.0080780.34
18232005.08.03 17:52sell9121.001.77991.78291.7719
18242005.08.04 03:54close9121.001.77931.78291.771960.0080840.34
18252005.08.04 03:54buy9131.001.77931.77631.7873
18262005.08.04 04:36s/l9131.001.77631.77631.7873-300.0080540.34
18272005.08.04 08:31sell9141.001.77781.78081.7698
18282005.08.04 13:01close9141.001.77831.78081.7698-50.0080490.34
18292005.08.04 13:01buy9151.001.77831.77531.7863
18302005.08.04 13:11close9151.001.77911.77531.786380.0080570.34
18312005.08.04 13:11sell9161.001.77911.78211.7711
18322005.08.04 13:26close9161.001.77821.78211.771190.0080660.34
18332005.08.04 13:26buy9171.001.77821.77521.7862
18342005.08.04 14:18s/l9171.001.77521.77521.7862-300.0080360.34
18352005.08.04 15:17buy9181.001.77551.77251.7835
18362005.08.05 08:16close9181.001.77691.77251.7835140.0080500.34
18372005.08.05 08:16sell9191.001.77691.77991.7689
18382005.08.05 09:33s/l9191.001.77991.77991.7689-300.0080200.34
18392005.08.05 10:30sell9201.001.77941.78241.7714
18402005.08.05 11:37close9201.001.77731.78241.7714209.9980410.33
18412005.08.05 11:37buy9211.001.77731.77431.7853
18422005.08.05 12:42close9211.001.77871.77431.7853139.9980550.32
18432005.08.05 12:42sell9221.001.77871.78171.7707
18442005.08.05 13:29s/l9221.001.78171.78171.7707-300.0080250.32
18452005.08.05 15:19sell9231.001.77341.77641.7654
18462005.08.05 15:28s/l9231.001.77641.77641.7654-300.0079950.32
18472005.08.05 16:18buy9241.001.77391.77091.7819
18482005.08.08 07:48close9241.001.77471.77091.781980.0080030.32
18492005.08.08 07:48sell9251.001.77471.77771.7667
18502005.08.08 09:11s/l9251.001.77771.77771.7667-300.0079730.32
18512005.08.08 10:30sell9261.001.77911.78211.7711
18522005.08.08 10:31s/l9261.001.78211.78211.7711-300.0079430.32
18532005.08.08 13:19sell9271.001.78811.79111.7801
18542005.08.09 07:56s/l9271.001.79111.79111.7801-300.0079130.32
18552005.08.09 14:40buy9281.001.78361.78061.7916
18562005.08.09 15:20close9281.001.78391.78061.791630.0079160.32
18572005.08.09 15:20sell9291.001.78391.78691.7759
18582005.08.09 20:21s/l9291.001.78691.78691.7759-300.0078860.32
18592005.08.10 03:28sell9301.001.78761.79061.7796
18602005.08.10 07:53s/l9301.001.79061.79061.7796-300.0078560.32
18612005.08.10 08:36sell9311.001.79021.79321.7822
18622005.08.10 09:09s/l9311.001.79321.79321.7822-300.0078260.32
18632005.08.10 09:34buy9321.001.78981.78681.7978
18642005.08.10 10:43close9321.001.79081.78681.7978100.0078360.32
18652005.08.10 10:43sell9331.001.79081.79381.7828
18662005.08.10 11:16s/l9331.001.79381.79381.7828-300.0078060.32
18672005.08.10 12:19sell9341.001.79591.79891.7879
18682005.08.11 02:50s/l9341.001.79891.79891.7879-300.0077760.32
18692005.08.11 07:33buy9351.001.79871.79571.8067
18702005.08.11 08:54close9351.001.79771.79571.8067-100.0077660.32
18712005.08.11 08:54sell9361.001.79771.80071.7897
18722005.08.11 09:28s/l9361.001.80071.80071.7897-300.0077360.32
18732005.08.11 10:10sell9371.001.80281.80581.7948
18742005.08.11 12:35close9371.001.80291.80581.7948-10.0077350.32
18752005.08.11 12:35buy9381.001.80291.79991.8109
18762005.08.11 16:58close9381.001.80771.79991.8109480.0077830.32
18772005.08.11 16:58sell9391.001.80771.81071.7997
18782005.08.11 17:11close9391.001.80781.81071.7997-10.0077820.32
18792005.08.11 17:11buy9401.001.80781.80481.8158
18802005.08.12 10:23t/p9401.001.81581.80481.8158800.0078620.32
18812005.08.12 11:49buy9411.001.81571.81271.8237
18822005.08.12 14:28close9411.001.81521.81271.8237-50.0078570.32
18832005.08.12 14:28sell9421.001.81521.81821.8072
18842005.08.12 14:46close9421.001.81441.81821.807280.0078650.32
18852005.08.12 14:46buy9431.001.81441.81141.8224
18862005.08.12 14:49s/l9431.001.81141.81141.8224-300.0078350.32
18872005.08.12 15:22sell9441.001.81011.81311.8021
18882005.08.12 15:38s/l9441.001.81311.81311.8021-300.0078050.32
18892005.08.12 15:38sell9451.001.81271.81571.8047
18902005.08.12 15:54s/l9451.001.81571.81571.8047-300.0077750.32
18912005.08.12 16:07sell9461.001.81501.81801.8070
18922005.08.12 17:55close9461.001.81481.81801.807020.0077770.32
18932005.08.12 17:55buy9471.001.81481.81181.8228
18942005.08.15 03:49s/l9471.001.81181.81181.8228-300.0077470.32
18952005.08.15 07:34buy9481.001.81361.81061.8216
18962005.08.15 07:50close9481.001.81371.81061.821610.0077480.32
18972005.08.15 07:50sell9491.001.81371.81671.8057
18982005.08.15 09:55close9491.001.81341.81671.805730.0077510.32
18992005.08.15 09:55buy9501.001.81341.81041.8214
19002005.08.15 11:41s/l9501.001.81041.81041.8214-300.0077210.32
19012005.08.15 13:50sell9511.001.80941.81241.8014
19022005.08.15 14:41s/l9511.001.81241.81241.8014-300.0076910.32
19032005.08.15 16:27sell9521.001.80941.81241.8014
19042005.08.15 17:55close9521.001.80851.81241.801490.0077000.32
19052005.08.15 17:55buy9531.001.80851.80551.8165
19062005.08.16 13:19close9531.001.80781.80551.8165-70.0076930.32
19072005.08.16 13:19sell9541.001.80781.81081.7998
19082005.08.16 17:03s/l9541.001.81081.81081.7998-300.0076630.32
19092005.08.17 06:49sell9551.001.80791.81091.7999
19102005.08.17 11:43close9551.001.80511.81091.7999280.0176910.33
19112005.08.17 11:43buy9561.001.80511.80211.8131
19122005.08.17 13:52close9561.001.81001.80211.8131490.0077400.33
19132005.08.17 13:52sell9571.001.81001.81301.8020
19142005.08.17 18:28close9571.001.80691.81301.8020310.0077710.33
19152005.08.17 18:28buy9581.001.80691.80391.8149
19162005.08.17 21:58close9581.001.80561.80391.8149-130.0077580.33
19172005.08.17 21:58sell9591.001.80561.80861.7976
19182005.08.18 03:57close9591.001.80411.80861.7976150.0077730.33
19192005.08.18 03:57buy9601.001.80411.80111.8121
19202005.08.18 09:15close9601.001.80521.80111.8121110.0077840.33
19212005.08.18 09:15sell9611.001.80521.80821.7972
19222005.08.18 10:31close9611.001.80591.80821.7972-70.0077770.33
19232005.08.18 10:31buy9621.001.80591.80291.8139
19242005.08.18 12:41close9621.001.80541.80291.8139-50.0077720.33
19252005.08.18 12:41sell9631.001.80541.80841.7974
19262005.08.18 14:19close9631.001.80251.80841.7974290.0078010.33
19272005.08.18 14:19buy9641.001.80251.79951.8105
19282005.08.18 14:31close9641.001.80281.79951.810530.0078040.33
19292005.08.18 14:31sell9651.001.80281.80581.7948
19302005.08.18 15:17close9651.001.79641.80581.7948640.0078680.33
19312005.08.18 15:17buy9661.001.79641.79341.8044
19322005.08.18 15:27close9661.001.79671.79341.804430.0078710.33
19332005.08.18 15:27sell9671.001.79671.79971.7887
19342005.08.18 18:24close9671.001.79481.79971.7887190.0078900.33
19352005.08.18 18:24buy9681.001.79481.79181.8028
19362005.08.18 20:14s/l9681.001.79181.79181.8028-300.0078600.33
19372005.08.18 20:26sell9691.001.79361.79661.7856
19382005.08.19 02:41close9691.001.79331.79661.785629.9978630.32
19392005.08.19 02:41buy9701.001.79331.79031.8013
19402005.08.19 07:36close9701.001.79291.79031.8013-40.0178590.31
19412005.08.19 07:36sell9711.001.79291.79591.7849
19422005.08.19 09:23close9711.001.79001.79591.7849290.0078880.31
19432005.08.19 09:23buy9721.001.79001.78701.7980
19442005.08.19 12:55close9721.001.79591.78701.7980590.0179470.32
19452005.08.19 12:55sell9731.001.79591.79891.7879
19462005.08.22 04:29s/l9731.001.79891.79891.7879-300.0079170.32
19472005.08.22 08:31buy9741.001.79851.79551.8065
19482005.08.22 08:52close9741.001.79871.79551.806520.0079190.32
19492005.08.22 08:52sell9751.001.79871.80171.7907
19502005.08.22 09:13s/l9751.001.80171.80171.7907-300.0078890.32
19512005.08.22 09:48buy9761.001.79921.79621.8072
19522005.08.22 11:13s/l9761.001.79621.79621.8072-300.0078590.32
19532005.08.22 13:42sell9771.001.80101.80401.7930
19542005.08.22 13:59s/l9771.001.80401.80401.7930-300.0078290.32
19552005.08.22 14:39buy9781.001.80331.80031.8113
19562005.08.22 16:33close9781.001.80361.80031.811330.0178320.33
19572005.08.22 16:33sell9791.001.80361.80661.7956
19582005.08.22 17:15close9791.001.80241.80661.7956120.0178440.34
19592005.08.22 17:15buy9801.001.80241.79941.8104
19602005.08.22 18:40close9801.001.80211.79941.8104-30.0078410.34
19612005.08.22 18:40sell9811.001.80211.80511.7941
19622005.08.23 11:05close9811.001.79871.80511.7941340.0078750.34
19632005.08.23 11:05buy9821.001.79871.79571.8067
19642005.08.23 16:16close9821.001.79911.79571.806740.0078790.34
19652005.08.23 16:16sell9831.001.79911.80211.7911
19662005.08.23 18:40s/l9831.001.80211.80211.7911-300.0078490.34
19672005.08.24 04:23buy9841.001.79711.79411.8051
19682005.08.24 06:00s/l9841.001.79411.79411.8051-300.0078190.34
19692005.08.24 07:07sell9851.001.79341.79641.7854
19702005.08.24 14:30s/l9851.001.79641.79641.7854-300.0077890.34
19712005.08.24 20:59buy9861.001.80041.79741.8084
19722005.08.25 05:17close9861.001.80491.79741.8084450.0178340.35
19732005.08.25 05:17sell9871.001.80491.80791.7969
19742005.08.25 05:42s/l9871.001.80791.80791.7969-300.0078040.35
19752005.08.25 06:56buy9881.001.80611.80311.8141
19762005.08.25 09:38close9881.001.80761.80311.8141150.0178190.36
19772005.08.25 09:38sell9891.001.80761.81061.7996
19782005.08.25 12:45close9891.001.80371.81061.7996390.0078580.36
19792005.08.25 12:45buy9901.001.80371.80071.8117
19802005.08.25 14:00s/l9901.001.80071.80071.8117-300.0078280.36
19812005.08.25 14:44sell9911.001.80121.80421.7932
19822005.08.25 17:10s/l9911.001.80421.80421.7932-300.0077980.36
19832005.08.26 08:50sell9921.001.80361.80661.7956
19842005.08.26 09:23s/l9921.001.80661.80661.7956-300.0077680.36
19852005.08.26 10:45buy9931.001.80481.80181.8128
19862005.08.26 16:04close9931.001.80741.80181.8128260.0077940.36
19872005.08.26 16:04sell9941.001.80741.81041.7994
19882005.08.29 14:34close9941.001.80221.81041.7994520.0078460.36
19892005.08.29 14:34buy9951.001.80221.79921.8102
19902005.08.29 16:42close9951.001.80391.79921.8102170.0078630.36
19912005.08.29 16:42sell9961.001.80391.80691.7959
19922005.08.29 18:11t/p9961.001.79591.80691.7959800.0079430.36
19932005.08.29 19:27sell9971.001.79631.79931.7883
19942005.08.30 10:40t/p9971.001.78831.79931.7883800.0080230.36
19952005.08.30 14:45sell9981.001.78561.78861.7776
19962005.08.31 09:13close9981.001.78361.78861.7776200.0180430.37
19972005.08.31 09:13buy9991.001.78361.78061.7916
19982005.08.31 09:24close9991.001.78371.78061.791610.0080440.37
19992005.08.31 09:24sell10001.001.78371.78671.7757
20002005.08.31 10:47s/l10001.001.78671.78671.7757-300.0080140.37
20012005.08.31 11:55buy10011.001.78421.78121.7922
20022005.08.31 13:10close10011.001.78351.78121.7922-70.0080070.37
20032005.08.31 13:10sell10021.001.78351.78651.7755
20042005.08.31 14:06s/l10021.001.78651.78651.7755-300.0079770.37
20052005.08.31 17:05sell10031.001.79881.80181.7908
20062005.08.31 18:02s/l10031.001.80181.80181.7908-300.0079470.37
20072005.08.31 19:29sell10041.001.80361.80661.7956
20082005.09.01 00:41close10041.001.80341.80661.795620.0079490.37
20092005.09.01 00:41buy10051.001.80341.80041.8114
20102005.09.01 09:29close10051.001.80211.80041.8114-130.0179360.36
20112005.09.01 09:29sell10061.001.80211.80511.7941
20122005.09.01 09:56s/l10061.001.80511.80511.7941-300.0079060.36
20132005.09.01 11:57sell10071.001.80791.81091.7999
20142005.09.01 12:27s/l10071.001.81091.81091.7999-300.0078760.36
20152005.09.01 15:41sell10081.001.81611.81911.8081
20162005.09.01 16:04s/l10081.001.81911.81911.8081-300.0078460.36
20172005.09.01 17:11sell10091.001.82871.83171.8207
20182005.09.01 17:38close10091.001.82851.83171.820720.0078480.36
20192005.09.01 17:38buy10101.001.82851.82551.8365
20202005.09.02 09:30close10101.001.83591.82551.8365740.0079220.36
20212005.09.02 09:30sell10111.001.83591.83891.8279
20222005.09.02 09:49s/l10111.001.83891.83891.8279-300.0078920.36
20232005.09.02 11:18buy10121.001.83921.83621.8472
20242005.09.02 11:32s/l10121.001.83621.83621.8472-300.0078620.36
20252005.09.02 13:12buy10131.001.83701.83401.8450
20262005.09.02 13:35close10131.001.83721.83401.845020.0078640.36
20272005.09.02 13:35sell10141.001.83721.84021.8292
20282005.09.02 13:44s/l10141.001.84021.84021.8292-300.0078340.36
20292005.09.02 14:29sell10151.001.83991.84291.8319
20302005.09.02 15:03close10151.001.83311.84291.8319680.0079020.36
20312005.09.02 15:03buy10161.001.83311.83011.8411
20322005.09.02 16:29close10161.001.83721.83011.8411410.0079430.36
20332005.09.02 16:29sell10171.001.83721.84021.8292
20342005.09.02 16:47s/l10171.001.84021.84021.8292-300.0079130.36
20352005.09.02 16:47sell10181.001.83991.84291.8319
20362005.09.02 18:10s/l10181.001.84291.84291.8319-300.0078830.36
20372005.09.02 18:10sell10191.001.84251.84551.8345
20382005.09.05 03:36s/l10191.001.84551.84551.8345-300.0078530.36
20392005.09.05 06:26buy10201.001.84871.84571.8567
20402005.09.05 08:27s/l10201.001.84571.84571.8567-300.0078230.36
20412005.09.05 08:27buy10211.001.84611.84311.8541
20422005.09.05 09:29close10211.001.84681.84311.854170.0078300.36
20432005.09.05 09:29sell10221.001.84681.84981.8388
20442005.09.05 12:09s/l10221.001.84981.84981.8388-300.0078000.36
20452005.09.05 14:48sell10231.001.84851.85151.8405
20462005.09.05 17:20close10231.001.84271.85151.8405580.0078580.36
20472005.09.05 17:20buy10241.001.84271.83971.8507
20482005.09.05 17:47close10241.001.84311.83971.850740.0078620.36
20492005.09.05 17:47sell10251.001.84311.84611.8351
20502005.09.06 09:27close10251.001.83911.84611.8351400.0079020.36
20512005.09.06 09:27buy10261.001.83911.83611.8471
20522005.09.06 09:41close10261.001.83931.83611.847120.0079040.36
20532005.09.06 09:41sell10271.001.83931.84231.8313
20542005.09.06 10:43s/l10271.001.84231.84231.8313-300.0078740.36
20552005.09.06 12:28sell10281.001.84241.84541.8344
20562005.09.06 13:20s/l10281.001.84541.84541.8344-300.0078440.36
20572005.09.06 13:37buy10291.001.84391.84091.8519
20582005.09.06 13:57close10291.001.84431.84091.851940.0078480.36
20592005.09.06 13:57sell10301.001.84431.84731.8363
20602005.09.07 12:30close10301.001.84081.84731.8363350.0078830.36
20612005.09.07 12:30buy10311.001.84081.83781.8488
20622005.09.07 15:10s/l10311.001.83781.83781.8488-300.0078530.36
20632005.09.07 16:37sell10321.001.83971.84271.8317
20642005.09.07 18:21close10321.001.84011.84271.8317-40.0078490.36
20652005.09.07 18:21buy10331.001.84011.83711.8481
20662005.09.07 20:08s/l10331.001.83711.83711.8481-300.0078190.36
20672005.09.08 03:09buy10341.001.83361.83061.8416
20682005.09.08 09:14close10341.001.83861.83061.8416500.0078690.36
20692005.09.08 09:14sell10351.001.83861.84161.8306
20702005.09.08 12:23close10351.001.83721.84161.8306140.0078830.36
20712005.09.08 12:23buy10361.001.83721.83421.8452
20722005.09.08 14:21close10361.001.83761.83421.845240.0078870.36
20732005.09.08 14:21sell10371.001.83761.84061.8296
20742005.09.08 14:36s/l10371.001.84061.84061.8296-300.0078570.36
20752005.09.08 15:14buy10381.001.84281.83981.8508
20762005.09.08 16:13s/l10381.001.83981.83981.8508-300.0078270.36
20772005.09.08 18:56buy10391.001.83801.83501.8460
20782005.09.08 19:09s/l10391.001.83501.83501.8460-300.0077970.36
20792005.09.08 20:27sell10401.001.83521.83821.8272
20802005.09.09 01:54s/l10401.001.83821.83821.8272-300.0077670.36
20812005.09.09 06:46sell10411.001.83791.84091.8299
20822005.09.09 11:42close10411.001.83531.84091.8299260.0077930.36
20832005.09.09 11:42buy10421.001.83531.83231.8433
20842005.09.09 13:00s/l10421.001.83231.83231.8433-300.0077630.36
20852005.09.09 13:15buy10431.001.83231.82931.8403
20862005.09.09 14:49t/p10431.001.84031.82931.8403800.0078430.36
20872005.09.09 15:20buy10441.001.83941.83641.8474
20882005.09.09 15:46close10441.001.83961.83641.847420.0078450.36
20892005.09.09 15:46sell10451.001.83961.84261.8316
20902005.09.09 17:23s/l10451.001.84261.84261.8316-300.0078150.36
20912005.09.09 17:54buy10461.001.84011.83711.8481
20922005.09.12 04:22s/l10461.001.83711.83711.8481-300.0077850.36
20932005.09.12 07:29sell10471.001.83531.83831.8273
20942005.09.12 08:11close10471.001.83451.83831.827380.0077930.36
20952005.09.12 08:11buy10481.001.83451.83151.8425
20962005.09.12 08:22close10481.001.83491.83151.842540.0077970.36
20972005.09.12 08:22sell10491.001.83491.83791.8269
20982005.09.12 09:39t/p10491.001.82691.83791.8269800.0078770.36
20992005.09.12 10:41sell10501.001.82711.83011.8191
21002005.09.12 11:12s/l10501.001.83011.83011.8191-300.0078470.36
21012005.09.12 15:46buy10511.001.82311.82011.8311
21022005.09.12 18:27s/l10511.001.82011.82011.8311-300.0078170.36
21032005.09.12 21:41buy10521.001.81921.81621.8272
21042005.09.12 22:40close10521.001.81991.81621.827270.0078240.36
21052005.09.12 22:40sell10531.001.81991.82291.8119
21062005.09.13 03:53s/l10531.001.82291.82291.8119-300.0077940.36
21072005.09.13 06:43buy10541.001.82171.81871.8297
21082005.09.13 08:51s/l10541.001.81871.81871.8297-300.0077640.36
21092005.09.13 10:42buy10551.001.82101.81801.8290
21102005.09.13 13:44close10551.001.82371.81801.8290270.0077910.36
21112005.09.13 13:44sell10561.001.82371.82671.8157
21122005.09.14 03:26s/l10561.001.82671.82671.8157-300.0077610.36
21132005.09.14 09:16sell10571.001.82441.82741.8164
21142005.09.14 13:51s/l10571.001.82741.82741.8164-300.0077310.36
21152005.09.14 14:39buy10581.001.82701.82401.8350
21162005.09.14 17:16s/l10581.001.82401.82401.8350-300.0077010.36
21172005.09.15 00:50buy10591.001.82261.81961.8306
21182005.09.15 03:44s/l10591.001.81961.81961.8306-300.0076710.36
21192005.09.15 06:57buy10601.001.81741.81441.8254
21202005.09.15 09:19s/l10601.001.81441.81441.8254-300.0076410.36
21212005.09.15 09:33sell10611.001.81531.81831.8073
21222005.09.15 10:16close10611.001.81591.81831.8073-59.9976350.37
21232005.09.15 10:16buy10621.001.81591.81291.8239
21242005.09.15 10:30s/l10621.001.81291.81291.8239-300.0076050.37
21252005.09.15 14:22sell10631.001.80781.81081.7998
21262005.09.15 14:34close10631.001.80771.81081.799810.0076060.37
21272005.09.15 14:34buy10641.001.80771.80471.8157
21282005.09.15 15:33s/l10641.001.80471.80471.8157-300.0075760.37
21292005.09.15 15:40sell10651.001.80701.81001.7990
21302005.09.15 17:25close10651.001.80411.81001.7990290.0076050.37
21312005.09.15 17:25buy10661.001.80411.80111.8121
21322005.09.15 18:22close10661.001.80651.80111.8121240.0076290.37
21332005.09.15 18:22sell10671.001.80651.80951.7985
21342005.09.16 06:05s/l10671.001.80951.80951.7985-300.0075990.37
21352005.09.16 07:31buy10681.001.81241.80941.8204
21362005.09.16 08:18close10681.001.81241.80941.82040.0075990.37
21372005.09.16 08:18sell10691.001.81241.81541.8044
21382005.09.16 15:55t/p10691.001.80441.81541.8044800.0076790.37
21392005.09.16 16:24buy10701.001.80321.80021.8112
21402005.09.16 16:35close10701.001.80331.80021.811210.0076800.37
21412005.09.16 16:35sell10711.001.80331.80631.7953
21422005.09.16 17:46close10711.001.80391.80631.7953-60.0176740.36
21432005.09.16 17:46buy10721.001.80391.80091.8119
21442005.09.19 00:10t/p10721.001.81191.80091.8119800.0077540.36
21452005.09.19 00:14buy10731.001.80181.79881.8098
21462005.09.19 08:08s/l10731.001.79881.79881.8098-300.0077240.36
21472005.09.19 10:39sell10741.001.80011.80311.7921
21482005.09.19 10:50s/l10741.001.80311.80311.7921-300.0076940.36
21492005.09.19 17:28buy10751.001.80431.80131.8123
21502005.09.19 19:02s/l10751.001.80131.80131.8123-300.0076640.36
21512005.09.20 09:36sell10761.001.80541.80841.7974
21522005.09.20 10:49close10761.001.80551.80841.7974-10.0076630.36
21532005.09.20 10:49buy10771.001.80551.80251.8135
21542005.09.20 11:46s/l10771.001.80251.80251.8135-300.0076330.36
21552005.09.20 17:19buy10781.001.80401.80101.8120
21562005.09.20 17:29close10781.001.80471.80101.812069.9976400.35
21572005.09.20 17:29sell10791.001.80471.80771.7967
21582005.09.20 17:42close10791.001.80421.80771.796749.9976450.34
21592005.09.20 17:42buy10801.001.80421.80121.8122
21602005.09.20 20:19close10801.001.80391.80121.8122-30.0076420.34
21612005.09.20 20:19sell10811.001.80391.80691.7959
21622005.09.21 07:19s/l10811.001.80691.80691.7959-300.0076120.34
21632005.09.21 08:33sell10821.001.80581.80881.7978
21642005.09.21 08:54s/l10821.001.80881.80881.7978-300.0075820.34
21652005.09.21 13:41buy10831.001.80951.80651.8175
21662005.09.21 14:37close10831.001.81211.80651.8175260.0176080.35
21672005.09.21 14:37sell10841.001.81211.81511.8041
21682005.09.21 16:23close10841.001.81071.81511.8041140.0176220.36
21692005.09.21 16:23buy10851.001.81071.80771.8187
21702005.09.21 18:30s/l10851.001.80771.80771.8187-300.0075920.36
21712005.09.22 02:52buy10861.001.81271.80971.8207
21722005.09.22 03:12s/l10861.001.80971.80971.8207-300.0075620.36
21732005.09.22 04:17sell10871.001.80741.81041.7994
21742005.09.22 08:17close10871.001.80781.81041.7994-40.0075580.36
21752005.09.22 08:17buy10881.001.80781.80481.8158
21762005.09.22 11:28s/l10881.001.80481.80481.8158-300.0075280.36
21772005.09.22 15:22buy10891.001.79581.79281.8038
21782005.09.22 15:42close10891.001.79611.79281.803830.0075310.36
21792005.09.22 15:42sell10901.001.79611.79911.7881
21802005.09.22 21:59close10901.001.79051.79911.7881560.0075870.36
21812005.09.22 21:59buy10911.001.79051.78751.7985
21822005.09.23 03:26close10911.001.79061.78751.798510.0175880.37
21832005.09.23 03:26sell10921.001.79061.79361.7826
21842005.09.23 11:19close10921.001.78531.79361.7826530.0176410.38
21852005.09.23 11:19buy10931.001.78531.78231.7933
21862005.09.23 12:43close10931.001.78521.78231.7933-10.0076400.38
21872005.09.23 12:43sell10941.001.78521.78821.7772
21882005.09.23 13:17s/l10941.001.78821.78821.7772-300.0076100.38
21892005.09.23 14:14buy10951.001.78741.78441.7954
21902005.09.23 14:45s/l10951.001.78441.78441.7954-300.0075800.38
21912005.09.23 15:10sell10961.001.78401.78701.7760
21922005.09.23 16:51close10961.001.77851.78701.7760550.0076350.38
21932005.09.23 16:51buy10971.001.77851.77551.7865
21942005.09.23 18:42close10971.001.77841.77551.7865-9.9976340.39
21952005.09.23 18:42sell10981.001.77841.78141.7704
21962005.09.23 19:50close10981.001.77731.78141.7704110.0176450.40
21972005.09.23 19:50buy10991.001.77731.77431.7853
21982005.09.26 00:00s/l10991.001.77431.77431.7853-300.0076150.40
21992005.09.26 03:32buy11001.001.77141.76841.7794
22002005.09.26 03:43close11001.001.77191.76841.779450.0176200.41
22012005.09.26 03:43sell11011.001.77191.77491.7639
22022005.09.26 05:57s/l11011.001.77491.77491.7639-300.0075900.41
22032005.09.26 07:48sell11021.001.77591.77891.7679
22042005.09.26 12:54close11021.001.77341.77891.7679250.0076150.41
22052005.09.26 12:54buy11031.001.77341.77041.7814
22062005.09.26 14:31close11031.001.77251.77041.7814-90.0076060.41
22072005.09.26 14:31sell11041.001.77251.77551.7645
22082005.09.26 14:59close11041.001.77201.77551.764550.0076110.41
22092005.09.26 14:59buy11051.001.77201.76901.7800
22102005.09.26 17:22close11051.001.77441.76901.7800240.0076350.41
22112005.09.26 17:22sell11061.001.77441.77741.7664
22122005.09.26 17:55s/l11061.001.77741.77741.7664-300.0076050.41
22132005.09.26 23:58buy11071.001.77861.77561.7866
22142005.09.27 02:27close11071.001.77771.77561.7866-90.0075960.41
22152005.09.27 02:27sell11081.001.77771.78071.7697
22162005.09.27 04:59t/p11081.001.76971.78071.7697800.0076760.41
22172005.09.27 09:20buy11091.001.76661.76361.7746
22182005.09.27 10:09close11091.001.76751.76361.774690.0076850.41
22192005.09.27 10:09sell11101.001.76751.77051.7595
22202005.09.27 10:53s/l11101.001.77051.77051.7595-300.0076550.41
22212005.09.27 13:44buy11111.001.76551.76251.7735
22222005.09.27 14:37close11111.001.76551.76251.77350.0076550.41
22232005.09.27 14:37sell11121.001.76551.76851.7575
22242005.09.27 16:05close11121.001.76651.76851.7575-100.0076450.41
22252005.09.27 16:05buy11131.001.76651.76351.7745
22262005.09.27 16:27close11131.001.76671.76351.774520.0076470.41
22272005.09.27 16:27sell11141.001.76671.76971.7587
22282005.09.28 02:23s/l11141.001.76971.76971.7587-300.0076170.41
22292005.09.28 03:37sell11151.001.76871.77171.7607
22302005.09.28 06:50s/l11151.001.77171.77171.7607-300.0075870.41
22312005.09.28 07:22sell11161.001.77091.77391.7629
22322005.09.28 10:25close11161.001.77021.77391.762970.0175940.42
22332005.09.28 10:25buy11171.001.77021.76721.7782
22342005.09.28 10:33s/l11171.001.76721.76721.7782-300.0075640.42
22352005.09.28 11:43sell11181.001.76801.77101.7600
22362005.09.28 15:14close11181.001.76481.77101.7600320.0075960.42
22372005.09.28 15:14buy11191.001.76481.76181.7728
22382005.09.28 16:45s/l11191.001.76181.76181.7728-300.0075660.42
22392005.09.28 17:45sell11201.001.76141.76441.7534
22402005.09.28 17:52s/l11201.001.76441.76441.7534-300.0075360.42
22412005.09.29 00:48sell11211.001.76901.77201.7610
22422005.09.29 14:25close11211.001.76601.77201.7610300.0175660.43
22432005.09.29 14:25buy11221.001.76601.76301.7740
22442005.09.29 14:45s/l11221.001.76301.76301.7740-300.0075360.43
22452005.09.29 15:15buy11231.001.76331.76031.7713
22462005.09.29 16:26s/l11231.001.76031.76031.7713-300.0075060.43
22472005.09.29 19:34sell11241.001.76291.76591.7549
22482005.09.30 10:20close11241.001.75891.76591.7549400.0075460.43
22492005.09.30 10:20buy11251.001.75891.75591.7669
22502005.09.30 12:11close11251.001.76321.75591.7669430.0075890.43
22512005.09.30 12:11sell11261.001.76321.76621.7552
22522005.09.30 12:48s/l11261.001.76621.76621.7552-300.0075590.43
22532005.09.30 15:57buy11271.001.76471.76171.7727
22542005.09.30 16:53t/p11271.001.77271.76171.7727800.0076390.43
22552005.09.30 17:06sell11281.001.76851.77151.7605
22562005.09.30 17:33s/l11281.001.77151.77151.7605-300.0076090.43
22572005.09.30 18:17buy11291.001.76901.76601.7770
22582005.09.30 18:51s/l11291.001.76601.76601.7770-300.0075790.43
22592005.10.03 02:09buy11301.001.76211.75911.7701
22602005.10.03 02:32s/l11301.001.75911.75911.7701-300.0075490.43
22612005.10.03 04:46sell11311.001.75421.75721.7462
22622005.10.03 06:04s/l11311.001.75721.75721.7462-300.0075190.43
22632005.10.03 08:48buy11321.001.75751.75451.7655
22642005.10.03 09:35close11321.001.75781.75451.765530.0075220.43
22652005.10.03 09:35sell11331.001.75781.76081.7498
22662005.10.04 07:57close11331.001.75671.76081.7498110.0075330.43
22672005.10.04 07:57buy11341.001.75671.75371.7647
22682005.10.04 08:21close11341.001.75681.75371.764710.0175340.44
22692005.10.04 08:21sell11351.001.75681.75981.7488
22702005.10.04 09:43close11351.001.75591.75981.748890.0175430.45
22712005.10.04 09:43buy11361.001.75591.75291.7639
22722005.10.04 14:55close11361.001.75871.75291.7639280.0075710.45
22732005.10.04 14:55sell11371.001.75871.76171.7507
22742005.10.04 15:33s/l11371.001.76171.76171.7507-300.0075410.45
22752005.10.04 19:38buy11381.001.75901.75601.7670
22762005.10.04 20:33close11381.001.76071.75601.7670170.0075580.45
22772005.10.04 20:33sell11391.001.76071.76371.7527
22782005.10.05 06:21s/l11391.001.76371.76371.7527-300.0075280.45
22792005.10.05 09:42sell11401.001.76351.76651.7555
22802005.10.05 14:36close11401.001.76191.76651.7555160.0075440.45
22812005.10.05 14:36buy11411.001.76191.75891.7699
22822005.10.05 14:52s/l11411.001.75891.75891.7699-300.0075140.45
22832005.10.05 15:25sell11421.001.75961.76261.7516
22842005.10.05 16:12s/l11421.001.76261.76261.7516-300.0074840.45
22852005.10.06 00:33sell11431.001.76711.77011.7591
22862005.10.06 01:19close11431.001.76821.77011.7591-110.0074730.45
22872005.10.06 01:19buy11441.001.76821.76521.7762
22882005.10.06 11:25close11441.001.76771.76521.7762-50.0074680.45
22892005.10.06 11:25sell11451.001.76771.77071.7597
22902005.10.06 13:02s/l11451.001.77071.77071.7597-300.0074380.45
22912005.10.06 13:30buy11461.001.76971.76671.7777
22922005.10.06 13:56close11461.001.77001.76671.777730.0074410.45
22932005.10.06 13:56sell11471.001.77001.77301.7620
22942005.10.06 14:14close11471.001.76991.77301.762010.0074420.45
22952005.10.06 14:14buy11481.001.76991.76691.7779
22962005.10.06 14:55close11481.001.77031.76691.777940.0074460.45
22972005.10.06 14:55sell11491.001.77031.77331.7623
22982005.10.06 15:17s/l11491.001.77331.77331.7623-300.0074160.45
22992005.10.06 16:17buy11501.001.77401.77101.7820
23002005.10.06 18:34close11501.001.77261.77101.7820-140.0074020.45
23012005.10.06 18:34sell11511.001.77261.77561.7646
23022005.10.06 18:40s/l11511.001.77561.77561.7646-300.0073720.45
23032005.10.07 08:22buy11521.001.77561.77261.7836
23042005.10.07 08:46s/l11521.001.77261.77261.7836-300.0073420.45
23052005.10.07 10:17sell11531.001.77181.77481.7638
23062005.10.07 14:19close11531.001.76751.77481.7638430.0073850.45
23072005.10.07 14:19buy11541.001.76751.76451.7755
23082005.10.07 14:30s/l11541.001.76451.76451.7755-300.0073550.45
23092005.10.07 17:14buy11551.001.75981.75681.7678
23102005.10.07 17:41close11551.001.75991.75681.767810.0073560.45
23112005.10.07 17:41sell11561.001.75991.76291.7519
23122005.10.07 20:47s/l11561.001.76291.76291.7519-300.0073260.45
23132005.10.07 22:59sell11571.001.76121.76421.7532
23142005.10.10 12:45close11571.001.75901.76421.7532220.0073480.45
23152005.10.10 12:45buy11581.001.75901.75601.7670
23162005.10.10 13:50close11581.001.75901.75601.76700.0073480.45
23172005.10.10 13:50sell11591.001.75901.76201.7510
23182005.10.10 15:59close11591.001.75461.76201.7510440.0073920.45
23192005.10.10 15:59buy11601.001.75461.75161.7626
23202005.10.10 17:05s/l11601.001.75161.75161.7626-300.0073620.45
23212005.10.10 17:33sell11611.001.75281.75581.7448
23222005.10.10 21:37s/l11611.001.75581.75581.7448-300.0073320.45
23232005.10.11 03:38sell11621.001.75181.75481.7438
23242005.10.11 11:39s/l11621.001.75481.75481.7438-300.0073020.45
23252005.10.11 16:08buy11631.001.74531.74231.7533
23262005.10.11 16:18close11631.001.74661.74231.7533130.0073150.45
23272005.10.11 16:18sell11641.001.74661.74961.7386
23282005.10.11 16:44close11641.001.74541.74961.7386120.0073270.45
23292005.10.11 16:44buy11651.001.74541.74241.7534
23302005.10.11 20:20close11651.001.74641.74241.7534100.0073370.45
23312005.10.11 20:20sell11661.001.74641.74941.7384
23322005.10.12 13:17s/l11661.001.74941.74941.7384-300.0073070.45
23332005.10.12 14:43sell11671.001.75061.75361.7426
23342005.10.12 15:07s/l11671.001.75361.75361.7426-300.0072770.45
23352005.10.12 16:15sell11681.001.75231.75531.7443
23362005.10.12 18:30close11681.001.75301.75531.7443-70.0072700.45
23372005.10.12 18:30buy11691.001.75301.75001.7610
23382005.10.12 19:55s/l11691.001.75001.75001.7610-300.0072400.45
23392005.10.12 20:39sell11701.001.75061.75361.7426
23402005.10.13 01:31s/l11701.001.75361.75361.7426-300.0072100.45
23412005.10.13 11:27buy11711.001.74791.74491.7559
23422005.10.13 13:46close11711.001.74901.74491.7559110.0072210.45
23432005.10.13 13:46sell11721.001.74901.75201.7410
23442005.10.13 15:20close11721.001.74661.75201.7410240.0072450.45
23452005.10.13 15:20buy11731.001.74661.74361.7546
23462005.10.13 16:42close11731.001.74721.74361.754660.0072510.45
23472005.10.13 16:42sell11741.001.74721.75021.7392
23482005.10.13 17:40s/l11741.001.75021.75021.7392-300.0072210.45
23492005.10.13 17:52buy11751.001.74841.74541.7564
23502005.10.13 18:19close11751.001.74831.74541.7564-10.0072200.45
23512005.10.13 18:19sell11761.001.74831.75131.7403
23522005.10.13 18:30s/l11761.001.75131.75131.7403-300.0071900.45
23532005.10.13 19:25sell11771.001.75361.75661.7456
23542005.10.13 21:28s/l11771.001.75661.75661.7456-300.0071600.45
23552005.10.13 22:59sell11781.001.75651.75951.7485
23562005.10.14 06:52close11781.001.75491.75951.7485160.0071760.45
23572005.10.14 06:52buy11791.001.75491.75191.7629
23582005.10.14 11:13s/l11791.001.75191.75191.7629-300.0071460.45
23592005.10.14 14:30sell11801.001.75091.75391.7429
23602005.10.14 14:34s/l11801.001.75391.75391.7429-300.0071160.45
23612005.10.14 15:15sell11811.001.75591.75891.7479
23622005.10.14 15:54close11811.001.75561.75891.747930.0071190.45
23632005.10.14 15:54buy11821.001.75561.75261.7636
23642005.10.14 16:36t/p11821.001.76361.75261.7636800.0071990.45
23652005.10.14 19:40sell11831.001.76981.77281.7618
23662005.10.17 02:52s/l11831.001.77281.77281.7618-300.0071690.45
23672005.10.17 03:19buy11841.001.77111.76811.7791
23682005.10.17 03:35s/l11841.001.76811.76811.7791-300.0071390.45
23692005.10.17 10:38buy11851.001.76531.76231.7733
23702005.10.17 10:56s/l11851.001.76231.76231.7733-300.0071090.45
23712005.10.17 12:37buy11861.001.75811.75511.7661
23722005.10.17 12:56close11861.001.75861.75511.766150.0071140.45
23732005.10.17 12:56sell11871.001.75861.76161.7506
23742005.10.17 13:23close11871.001.75791.76161.750670.0071210.45
23752005.10.17 13:23buy11881.001.75791.75491.7659
23762005.10.17 14:28s/l11881.001.75491.75491.7659-300.0070910.45
23772005.10.17 15:42sell11891.001.75701.76001.7490
23782005.10.17 18:08close11891.001.75501.76001.7490200.0071110.45
23792005.10.17 18:08buy11901.001.75501.75201.7630
23802005.10.17 18:22close11901.001.75521.75201.763020.0071130.45
23812005.10.17 18:22sell11911.001.75521.75821.7472
23822005.10.17 19:15close11911.001.75561.75821.7472-40.0071090.45
23832005.10.17 19:15buy11921.001.75561.75261.7636
23842005.10.18 00:05s/l11921.001.75261.75261.7636-300.0070790.45
23852005.10.18 01:48buy11931.001.75201.74901.7600
23862005.10.18 08:01s/l11931.001.74901.74901.7600-300.0070490.45
23872005.10.18 09:44buy11941.001.75101.74801.7590
23882005.10.18 10:47s/l11941.001.74801.74801.7590-300.0070190.45
23892005.10.18 10:47buy11951.001.74831.74531.7563
23902005.10.18 11:04s/l11951.001.74531.74531.7563-300.0069890.45
23912005.10.18 12:39sell11961.001.74571.74871.7377
23922005.10.18 17:04s/l11961.001.74871.74871.7377-300.0069590.45
23932005.10.19 02:59sell11971.001.74681.74981.7388
23942005.10.19 10:55s/l11971.001.74981.74981.7388-300.0069290.45
23952005.10.19 10:55sell11981.001.74941.75241.7414
23962005.10.19 11:05s/l11981.001.75241.75241.7414-300.0068990.45
23972005.10.19 13:33buy11991.001.75771.75471.7657
23982005.10.19 13:55close11991.001.75811.75471.765740.0069030.45
23992005.10.19 13:55sell12001.001.75811.76111.7501
24002005.10.19 16:53s/l12001.001.76111.76111.7501-300.0068730.45
24012005.10.19 18:39buy12011.001.76221.75921.7702
24022005.10.20 03:33close12011.001.76181.75921.7702-39.9968690.46
24032005.10.20 03:33sell12021.001.76181.76481.7538
24042005.10.20 08:15close12021.001.76081.76481.7538100.0168790.47
24052005.10.20 08:15buy12031.001.76081.75781.7688
24062005.10.20 09:09close12031.001.76421.75781.7688340.0069130.47
24072005.10.20 09:09sell12041.001.76421.76721.7562
24082005.10.20 09:28close12041.001.76391.76721.756230.0069160.47
24092005.10.20 09:28buy12051.001.76391.76091.7719
24102005.10.20 10:07close12051.001.76291.76091.7719-100.0069060.47
24112005.10.20 10:07sell12061.001.76291.76591.7549
24122005.10.20 10:30s/l12061.001.76591.76591.7549-300.0068760.47
24132005.10.20 11:44sell12071.001.76781.77081.7598
24142005.10.20 14:34close12071.001.76631.77081.7598150.0068910.47
24152005.10.20 14:34buy12081.001.76631.76331.7743
24162005.10.20 14:53close12081.001.76681.76331.774350.0068960.47
24172005.10.20 14:53sell12091.001.76681.76981.7588
24182005.10.20 15:56s/l12091.001.76981.76981.7588-300.0068660.47
24192005.10.20 16:18sell12101.001.76961.77261.7616
24202005.10.20 21:23s/l12101.001.77261.77261.7616-300.0068360.47
24212005.10.21 03:27buy12111.001.77791.77491.7859
24222005.10.21 04:26s/l12111.001.77491.77491.7859-300.0068060.47
24232005.10.21 09:12buy12121.001.77521.77221.7832
24242005.10.21 10:34close12121.001.77711.77221.7832190.0068250.47
24252005.10.21 10:34sell12131.001.77711.78011.7691
24262005.10.21 13:56close12131.001.77381.78011.7691330.0068580.47
24272005.10.21 13:56buy12141.001.77381.77081.7818
24282005.10.21 17:23s/l12141.001.77081.77081.7818-300.0068280.47
24292005.10.24 01:47buy12151.001.76631.76331.7743
24302005.10.24 05:34close12151.001.76631.76331.77430.0068280.47
24312005.10.24 05:34sell12161.001.76631.76931.7583
24322005.10.24 08:57s/l12161.001.76931.76931.7583-300.0067980.47
24332005.10.24 12:39buy12171.001.76761.76461.7756
24342005.10.24 15:46close12171.001.76641.76461.7756-120.0067860.47
24352005.10.24 15:46sell12181.001.76641.76941.7584
24362005.10.24 16:19s/l12181.001.76941.76941.7584-300.0067560.47
24372005.10.24 17:10buy12191.001.76881.76581.7768
24382005.10.24 17:36close12191.001.76911.76581.776830.0067590.47
24392005.10.24 17:36sell12201.001.76911.77211.7611
24402005.10.24 18:03s/l12201.001.77211.77211.7611-300.0067290.47
24412005.10.24 18:24buy12211.001.77051.76751.7785
24422005.10.24 19:09s/l12211.001.76751.76751.7785-300.0066990.47
24432005.10.24 20:43buy12221.001.76661.76361.7746
24442005.10.25 02:12s/l12221.001.76361.76361.7746-300.0066690.47
24452005.10.25 08:49sell12231.001.76571.76871.7577
24462005.10.25 09:32s/l12231.001.76871.76871.7577-300.0066390.47
24472005.10.25 11:17sell12241.001.77691.77991.7689
24482005.10.25 14:58s/l12241.001.77991.77991.7689-300.0066090.47
24492005.10.25 14:58sell12251.001.77951.78251.7715
24502005.10.25 15:20close12251.001.77891.78251.771560.0066150.47
24512005.10.25 15:20buy12261.001.77891.77591.7869
24522005.10.25 15:45close12261.001.77921.77591.786930.0066180.47
24532005.10.25 15:45sell12271.001.77921.78221.7712
24542005.10.25 16:02s/l12271.001.78221.78221.7712-300.0065880.47
24552005.10.25 17:34buy12281.001.78531.78231.7933
24562005.10.26 02:07s/l12281.001.78231.78231.7933-300.0065580.47
24572005.10.26 03:42sell12291.001.78401.78701.7760
24582005.10.26 10:29close12291.001.77751.78701.7760650.0066230.47
24592005.10.26 10:29buy12301.001.77751.77451.7855
24602005.10.26 14:07s/l12301.001.77451.77451.7855-300.0065930.47
24612005.10.26 14:51sell12311.001.77571.77871.7677
24622005.10.26 16:04s/l12311.001.77871.77871.7677-300.0065630.47
24632005.10.26 16:16buy12321.001.77731.77431.7853
24642005.10.26 18:10s/l12321.001.77431.77431.7853-300.0065330.47
24652005.10.27 01:58sell12331.001.77541.77841.7674
24662005.10.27 02:12s/l12331.001.77841.77841.7674-300.0065030.47
24672005.10.27 04:51sell12341.001.78151.78451.7735
24682005.10.27 05:18s/l12341.001.78451.78451.7735-300.0064730.47
24692005.10.27 06:20sell12351.001.78411.78711.7761
24702005.10.27 08:15close12351.001.78061.78711.7761350.0165080.48
24712005.10.27 08:15buy12361.001.78061.77761.7886
24722005.10.27 08:46close12361.001.78081.77761.788620.0065100.48
24732005.10.27 08:46sell12371.001.78081.78381.7728
24742005.10.27 08:53s/l12371.001.78381.78381.7728-300.0064800.48
24752005.10.27 09:20buy12381.001.78361.78061.7916
24762005.10.27 13:43close12381.001.78511.78061.7916150.0064950.48
24772005.10.27 13:43sell12391.001.78511.78811.7771
24782005.10.27 14:36s/l12391.001.78811.78811.7771-300.0064650.48
24792005.10.27 15:25sell12401.001.78921.79221.7812
24802005.10.27 16:14close12401.001.78601.79221.7812320.0064970.48
24812005.10.27 16:14buy12411.001.78601.78301.7940
24822005.10.27 17:02s/l12411.001.78301.78301.7940-300.0064670.48
24832005.10.27 17:34sell12421.001.78351.78651.7755
24842005.10.28 07:56close12421.001.78361.78651.7755-10.0064660.48
24852005.10.28 07:56buy12431.001.78361.78061.7916
24862005.10.28 11:48s/l12431.001.78061.78061.7916-300.0064360.48
24872005.10.28 14:30buy12441.001.78231.77931.7903
24882005.10.28 14:52s/l12441.001.77931.77931.7903-300.0064060.48
24892005.10.28 15:49sell12451.001.77921.78221.7712
24902005.10.28 16:00s/l12451.001.78221.78221.7712-300.0063760.48
24912005.10.28 16:15sell12461.001.78171.78471.7737
24922005.10.28 17:03close12461.001.77641.78471.7737530.0064290.48
24932005.10.28 17:03buy12471.001.77641.77341.7844
24942005.10.28 17:21close12471.001.77681.77341.784440.0064330.48
24952005.10.28 17:21sell12481.001.77681.77981.7688
24962005.10.28 17:31s/l12481.001.77981.77981.7688-300.0064030.48
24972005.10.28 19:57sell12491.001.77471.77771.7667
24982005.10.28 22:53close12491.001.77351.77771.7667120.0064150.48
24992005.10.28 22:53buy12501.001.77351.77051.7815
25002005.10.31 01:49close12501.001.77471.77051.7815120.0064270.48
25012005.10.31 01:49sell12511.001.77471.77771.7667
25022005.10.31 08:28s/l12511.001.77771.77771.7667-300.0063970.48
25032005.10.31 10:49buy12521.001.78061.77761.7886
25042005.10.31 11:34s/l12521.001.77761.77761.7886-300.0063670.48
25052005.10.31 13:39buy12531.001.77741.77441.7854
25062005.10.31 14:32s/l12531.001.77441.77441.7854-300.0063370.48
25072005.10.31 15:57buy12541.001.77381.77081.7818
25082005.10.31 16:09s/l12541.001.77081.77081.7818-300.0063070.48
25092005.10.31 17:11buy12551.001.76951.76651.7775
25102005.10.31 17:31close12551.001.76961.76651.777510.0063080.48
25112005.10.31 17:31sell12561.001.76961.77261.7616
25122005.11.01 02:46close12561.001.76851.77261.7616110.0063190.48
25132005.11.01 02:46buy12571.001.76851.76551.7765
25142005.11.01 13:21close12571.001.76961.76551.7765110.0063300.48
25152005.11.01 13:21sell12581.001.76961.77261.7616
25162005.11.01 16:34t/p12581.001.76161.77261.7616800.0064100.48
25172005.11.01 18:21sell12591.001.76281.76581.7548
25182005.11.01 20:22close12591.001.76331.76581.7548-50.0064050.48
25192005.11.01 20:22buy12601.001.76331.76031.7713
25202005.11.01 20:32close12601.001.76341.76031.771310.0064060.48
25212005.11.01 20:32sell12611.001.76341.76641.7554
25222005.11.01 22:12s/l12611.001.76641.76641.7554-300.0063760.48
25232005.11.02 08:13sell12621.001.76731.77031.7593
25242005.11.02 14:58s/l12621.001.77031.77031.7593-300.0063460.48
25252005.11.02 16:16sell12631.001.77031.77331.7623
25262005.11.02 16:45s/l12631.001.77331.77331.7623-300.0063160.48
25272005.11.02 18:59buy12641.001.77531.77231.7833
25282005.11.03 01:48close12641.001.77571.77231.783340.0063200.48
25292005.11.03 01:48sell12651.001.77571.77871.7677
25302005.11.03 10:43s/l12651.001.77871.77871.7677-300.0062900.48
25312005.11.03 12:16sell12661.001.77721.78021.7692
25322005.11.03 13:53close12661.001.77731.78021.7692-10.0062890.48
25332005.11.03 13:53buy12671.001.77731.77431.7853
25342005.11.03 14:20s/l12671.001.77431.77431.7853-300.0062590.48
25352005.11.03 15:06sell12681.001.77331.77631.7653
25362005.11.03 16:59s/l12681.001.77631.77631.7653-300.0062290.48
25372005.11.03 16:59sell12691.001.77591.77891.7679
25382005.11.03 20:36close12691.001.77131.77891.7679460.0062750.48
25392005.11.03 20:36buy12701.001.77131.76831.7793
25402005.11.04 01:41s/l12701.001.76831.76831.7793-300.0062450.48
25412005.11.04 07:50sell12711.001.76741.77041.7594
25422005.11.04 14:19close12711.001.76371.77041.7594370.0062820.48
25432005.11.04 14:19buy12721.001.76371.76071.7717
25442005.11.04 14:30close12721.001.76441.76071.771770.0062890.48
25452005.11.04 14:30sell12731.001.76441.76741.7564
25462005.11.04 14:41s/l12731.001.76741.76741.7564-300.0062590.48
25472005.11.04 15:16buy12741.001.76781.76481.7758
25482005.11.04 15:29s/l12741.001.76481.76481.7758-300.0062290.48
25492005.11.07 00:20sell12751.001.74651.74951.7385
25502005.11.07 01:07s/l12751.001.74951.74951.7385-300.0061990.48
25512005.11.07 01:33buy12761.001.74801.74501.7560
25522005.11.07 09:15close12761.001.74691.74501.7560-110.0061880.48
25532005.11.07 09:15sell12771.001.74691.74991.7389
25542005.11.07 09:28s/l12771.001.74991.74991.7389-300.0061580.48
25552005.11.07 10:26buy12781.001.74811.74511.7561
25562005.11.07 14:27s/l12781.001.74511.74511.7561-300.0061280.48
25572005.11.07 17:24sell12791.001.74241.74541.7344
25582005.11.07 18:16s/l12791.001.74541.74541.7344-300.0060980.48
25592005.11.07 18:26buy12801.001.74361.74061.7516
25602005.11.07 22:35close12801.001.74521.74061.7516160.0061140.48
25612005.11.07 22:35sell12811.001.74521.74821.7372
25622005.11.08 02:17t/p12811.001.73721.74821.7372800.0061940.48
25632005.11.08 08:48sell12821.001.73731.74031.7293
25642005.11.08 09:29close12821.001.73581.74031.7293150.0062090.48
25652005.11.08 09:29buy12831.001.73581.73281.7438
25662005.11.08 09:52close12831.001.73591.73281.743810.0062100.48
25672005.11.08 09:52sell12841.001.73591.73891.7279
25682005.11.08 15:03s/l12841.001.73891.73891.7279-300.0061800.48
25692005.11.08 15:13buy12851.001.73801.73501.7460
25702005.11.08 18:13close12851.001.74211.73501.7460410.0062210.48
25712005.11.08 18:13sell12861.001.74211.74511.7341
25722005.11.08 18:32close12861.001.74131.74511.734180.0062290.48
25732005.11.08 18:32buy12871.001.74131.73831.7493
25742005.11.09 11:43s/l12871.001.73831.73831.7493-300.0061990.48
25752005.11.09 15:16buy12881.001.74421.74121.7522
25762005.11.09 15:28s/l12881.001.74121.74121.7522-300.0061690.48
25772005.11.09 16:20buy12891.001.73981.73681.7478
25782005.11.09 16:49close12891.001.73991.73681.747810.0061700.48
25792005.11.09 16:49sell12901.001.73991.74291.7319
25802005.11.09 17:53s/l12901.001.74291.74291.7319-300.0061400.48
25812005.11.09 17:58buy12911.001.74011.73711.7481
25822005.11.10 08:41close12911.001.74291.73711.7481280.0061680.48
25832005.11.10 08:41sell12921.001.74291.74591.7349
25842005.11.10 09:46s/l12921.001.74591.74591.7349-300.0061380.48
25852005.11.10 10:56sell12931.001.74641.74941.7384
25862005.11.10 11:29s/l12931.001.74941.74941.7384-300.0061080.48
25872005.11.10 13:22buy12941.001.74841.74541.7564
25882005.11.10 13:51close12941.001.74881.74541.756440.0061120.48
25892005.11.10 13:51sell12951.001.74881.75181.7408
25902005.11.10 14:55close12951.001.74791.75181.740890.0061210.48
25912005.11.10 14:55buy12961.001.74791.74491.7559
25922005.11.10 15:08s/l12961.001.74491.74491.7559-300.0060910.48
25932005.11.10 15:20sell12971.001.74731.75031.7393
25942005.11.11 00:57close12971.001.74101.75031.7393630.0061540.48
25952005.11.11 00:57buy12981.001.74101.73801.7490
25962005.11.11 11:31close12981.001.74051.73801.7490-50.0061490.48
25972005.11.11 11:31sell12991.001.74051.74351.7325
25982005.11.11 12:46close12991.001.74061.74351.7325-10.0061480.48
25992005.11.11 12:46buy13001.001.74061.73761.7486
26002005.11.11 13:05s/l13001.001.73761.73761.7486-300.0061180.48
26012005.11.11 15:50sell13011.001.74121.74421.7332
26022005.11.14 05:04s/l13011.001.74421.74421.7332-300.0060880.48
26032005.11.14 08:17buy13021.001.74351.74051.7515
26042005.11.14 08:31close13021.001.74381.74051.751530.0060910.48
26052005.11.14 08:31sell13031.001.74381.74681.7358
26062005.11.14 09:38s/l13031.001.74681.74681.7358-300.0060610.48
26072005.11.14 16:59sell13041.001.73821.74121.7302
26082005.11.15 08:35close13041.001.73741.74121.730280.0060690.48
26092005.11.15 08:35buy13051.001.73741.73441.7454
26102005.11.15 11:04s/l13051.001.73441.73441.7454-300.0060390.48
26112005.11.15 12:17buy13061.001.73251.72951.7405
26122005.11.15 13:18close13061.001.73191.72951.7405-60.0060330.48
26132005.11.15 13:18sell13071.001.73191.73491.7239
26142005.11.15 14:29s/l13071.001.73491.73491.7239-300.0060030.48
26152005.11.15 14:30buy13081.001.73311.73011.7411
26162005.11.15 14:44close13081.001.73321.73011.741110.0060040.48
26172005.11.15 14:44sell13091.001.73321.73621.7252
26182005.11.15 14:53s/l13091.001.73621.73621.7252-300.0059740.48
26192005.11.15 15:13buy13101.001.73381.73081.7418
26202005.11.15 16:24close13101.001.73371.73081.7418-10.0059730.48
26212005.11.15 16:24sell13111.001.73371.73671.7257
26222005.11.15 16:26s/l13111.001.73671.73671.7257-300.0059430.48
26232005.11.15 16:49buy13121.001.73361.73061.7416
26242005.11.16 10:51close13121.001.73501.73061.7416140.0059570.48
26252005.11.16 10:51sell13131.001.73501.73801.7270
26262005.11.16 11:46t/p13131.001.72701.73801.7270800.0060370.48
26272005.11.16 12:28buy13141.001.72461.72161.7326
26282005.11.16 14:37close13141.001.72591.72161.7326130.0060500.48
26292005.11.16 14:37sell13151.001.72591.72891.7179
26302005.11.16 15:36t/p13151.001.71791.72891.7179800.0061300.48
26312005.11.16 16:47buy13161.001.71541.71241.7234
26322005.11.16 20:57close13161.001.71801.71241.7234260.0161560.49
26332005.11.16 20:57sell13171.001.71801.72101.7100
26342005.11.17 08:30close13171.001.71721.72101.710080.0161640.50
26352005.11.17 08:30buy13181.001.71721.71421.7252
26362005.11.17 08:43close13181.001.71741.71421.725220.0061660.50
26372005.11.17 08:43sell13191.001.71741.72041.7094
26382005.11.17 10:06s/l13191.001.72041.72041.7094-300.0061360.50
26392005.11.17 14:57buy13201.001.71911.71611.7271
26402005.11.17 15:26close13201.001.71811.71611.7271-100.0061260.50
26412005.11.17 15:26sell13211.001.71811.72111.7101
26422005.11.17 15:32s/l13211.001.72111.72111.7101-300.0060960.50
26432005.11.17 15:47buy13221.001.71801.71501.7260
26442005.11.17 18:06close13221.001.71901.71501.7260100.0061060.50
26452005.11.17 18:06sell13231.001.71901.72201.7110
26462005.11.17 18:30close13231.001.71871.72201.711030.0061090.50
26472005.11.17 18:30buy13241.001.71871.71571.7267
26482005.11.18 05:05s/l13241.001.71571.71571.7267-300.0060790.50
26492005.11.18 08:35sell13251.001.71701.72001.7090
26502005.11.18 10:12close13251.001.71151.72001.7090550.0061340.50
26512005.11.18 10:12buy13261.001.71151.70851.7195
26522005.11.18 10:32close13261.001.71161.70851.719510.0061350.50
26532005.11.18 10:32sell13271.001.71161.71461.7036
26542005.11.18 13:35s/l13271.001.71461.71461.7036-300.0061050.50
26552005.11.18 14:50sell13281.001.71451.71751.7065
26562005.11.18 15:04s/l13281.001.71751.71751.7065-300.0060750.50
26572005.11.18 18:41buy13291.001.71441.71141.7224
26582005.11.21 09:14close13291.001.71771.71141.7224330.0061080.50
26592005.11.21 09:14sell13301.001.71771.72071.7097
26602005.11.21 09:25s/l13301.001.72071.72071.7097-300.0060780.50
26612005.11.21 14:45sell13311.001.72051.72351.7125
26622005.11.21 15:12s/l13311.001.72351.72351.7125-300.0060480.50
26632005.11.21 16:07buy13321.001.72221.71921.7302
26642005.11.21 16:08s/l13321.001.71921.71921.7302-300.0060180.50
26652005.11.21 17:13buy13331.001.71861.71561.7266
26662005.11.21 17:23s/l13331.001.71561.71561.7266-300.0059880.50
26672005.11.21 19:28buy13341.001.71711.71411.7251
26682005.11.21 21:17close13341.001.71801.71411.725190.0159970.51
26692005.11.21 21:17sell13351.001.71801.72101.7100
26702005.11.22 01:44close13351.001.71561.72101.7100240.0160210.52
26712005.11.22 01:44buy13361.001.71561.71261.7236
26722005.11.22 09:40s/l13361.001.71261.71261.7236-300.0059910.52
26732005.11.22 13:29buy13371.001.71151.70851.7195
26742005.11.22 14:20s/l13371.001.70851.70851.7195-300.0059610.52
26752005.11.22 15:46buy13381.001.70921.70621.7172
26762005.11.22 16:13close13381.001.70901.70621.7172-20.0059590.52
26772005.11.22 16:13sell13391.001.70901.71201.7010
26782005.11.22 16:45s/l13391.001.71201.71201.7010-300.0059290.52
26792005.11.22 19:34buy13401.001.71341.71041.7214
26802005.11.22 19:54close13401.001.71381.71041.721440.0059330.52
26812005.11.22 19:54sell13411.001.71381.71681.7058
26822005.11.22 20:02s/l13411.001.71681.71681.7058-300.0059030.52
26832005.11.23 03:34buy13421.001.72011.71711.7281
26842005.11.23 08:31close13421.001.72461.71711.7281450.0059480.52
26852005.11.23 08:31sell13431.001.72461.72761.7166
26862005.11.23 13:50close13431.001.72031.72761.7166430.0059910.52
26872005.11.23 13:50buy13441.001.72031.71731.7283
26882005.11.23 14:29close13441.001.72081.71731.728350.0059960.52
26892005.11.23 14:29sell13451.001.72081.72381.7128
26902005.11.23 14:46s/l13451.001.72381.72381.7128-300.0059660.52
26912005.11.23 16:03buy13461.001.72231.71931.7303
26922005.11.23 17:30close13461.001.72121.71931.7303-110.0059550.52
26932005.11.23 17:30sell13471.001.72121.72421.7132
26942005.11.23 18:53close13471.001.72111.72421.713210.0059560.52
26952005.11.23 18:53buy13481.001.72111.71811.7291
26962005.11.24 09:51close13481.001.72331.71811.7291220.0059780.52
26972005.11.24 09:51sell13491.001.72331.72631.7153
26982005.11.24 11:29s/l13491.001.72631.72631.7153-300.0059480.52
26992005.11.24 13:34buy13501.001.72441.72141.7324
27002005.11.25 01:08s/l13501.001.72141.72141.7324-300.0059180.52
27012005.11.25 02:53sell13511.001.72251.72551.7145
27022005.11.25 15:47close13511.001.72071.72551.7145180.0059360.52
27032005.11.25 15:47buy13521.001.72071.71771.7287
27042005.11.25 16:12s/l13521.001.71771.71771.7287-300.0059060.52
27052005.11.25 17:43buy13531.001.71571.71271.7237
27062005.11.25 18:45s/l13531.001.71271.71271.7237-300.0058760.52
27072005.11.28 11:29buy13541.001.71001.70701.7180
27082005.11.28 11:57close13541.001.71021.70701.718020.0058780.52
27092005.11.28 11:57sell13551.001.71021.71321.7022
27102005.11.28 16:25s/l13551.001.71321.71321.7022-300.0058480.52
27112005.11.28 17:20sell13561.001.72101.72401.7130
27122005.11.28 19:10s/l13561.001.72401.72401.7130-300.0058180.52
27132005.11.29 01:51buy13571.001.72781.72481.7358
27142005.11.29 02:26s/l13571.001.72481.72481.7358-300.0057880.52
27152005.11.29 11:44sell13581.001.72451.72751.7165
27162005.11.29 13:57close13581.001.72531.72751.7165-80.0157800.51
27172005.11.29 13:57buy13591.001.72531.72231.7333
27182005.11.29 14:20s/l13591.001.72231.72231.7333-300.0057500.51
27192005.11.29 15:11sell13601.001.72021.72321.7122
27202005.11.30 09:55close13601.001.72081.72321.7122-60.0057440.51
27212005.11.30 09:55buy13611.001.72081.71781.7288
27222005.11.30 16:06close13611.001.72701.71781.7288620.0058060.51
27232005.11.30 16:06sell13621.001.72701.73001.7190
27242005.11.30 16:31s/l13621.001.73001.73001.7190-300.0057760.51
27252005.11.30 20:59buy13631.001.72871.72571.7367
27262005.12.01 10:42close13631.001.73181.72571.7367310.0058070.51
27272005.12.01 10:42sell13641.001.73181.73481.7238
27282005.12.01 16:11close13641.001.72711.73481.7238470.0058540.51
27292005.12.01 16:11buy13651.001.72711.72411.7351
27302005.12.01 16:28close13651.001.72751.72411.735140.0058580.51
27312005.12.01 16:28sell13661.001.72751.73051.7195
27322005.12.01 16:53s/l13661.001.73051.73051.7195-300.0058280.51
27332005.12.01 17:33buy13671.001.73001.72701.7380
27342005.12.01 19:36close13671.001.73301.72701.7380300.0058580.51
27352005.12.01 19:36sell13681.001.73301.73601.7250
27362005.12.02 09:11close13681.001.72851.73601.7250450.0059030.51
27372005.12.02 09:11buy13691.001.72851.72551.7365
27382005.12.02 12:35close13691.001.72801.72551.7365-50.0058980.51
27392005.12.02 12:35sell13701.001.72801.73101.7200
27402005.12.02 14:30close13701.001.72731.73101.720070.0059050.51
27412005.12.02 14:30buy13711.001.72731.72431.7353
27422005.12.02 14:50t/p13711.001.73531.72431.7353800.0059850.51
27432005.12.02 15:08buy13721.001.73521.73221.7432
27442005.12.02 15:23s/l13721.001.73221.73221.7432-300.0059550.51
27452005.12.02 17:10sell13731.001.73011.73311.7221
27462005.12.02 18:11s/l13731.001.73311.73311.7221-300.0059250.51
27472005.12.02 20:43sell13741.001.73401.73701.7260
27482005.12.05 07:58close13741.001.73031.73701.7260370.0059620.51
27492005.12.05 07:58buy13751.001.73031.72731.7383
27502005.12.05 08:09s/l13751.001.72731.72731.7383-300.0059320.51
27512005.12.05 08:25sell13761.001.72991.73291.7219
27522005.12.05 09:35close13761.001.72991.73291.72190.0059320.51
27532005.12.05 09:35buy13771.001.72991.72691.7379
27542005.12.05 12:09close13771.001.73111.72691.7379120.0059440.51
27552005.12.05 12:09sell13781.001.73111.73411.7231
27562005.12.05 12:12s/l13781.001.73411.73411.7231-300.0059140.51
27572005.12.05 13:34buy13791.001.73521.73221.7432
27582005.12.05 13:49close13791.001.73581.73221.743260.0059200.51
27592005.12.05 13:49sell13801.001.73581.73881.7278
27602005.12.05 14:02s/l13801.001.73881.73881.7278-300.0058900.51
27612005.12.05 15:35sell13811.001.73971.74271.7317
27622005.12.05 18:46s/l13811.001.74271.74271.7317-300.0058600.51
27632005.12.05 19:58buy13821.001.74271.73971.7507
27642005.12.06 08:39close13821.001.74191.73971.7507-80.0058520.51
27652005.12.06 08:39sell13831.001.74191.74491.7339
27662005.12.06 09:30s/l13831.001.74491.74491.7339-300.0058220.51
27672005.12.06 12:44buy13841.001.73361.73061.7416
27682005.12.06 18:32t/p13841.001.74161.73061.7416800.0059020.51
27692005.12.06 19:28buy13851.001.74171.73871.7497
27702005.12.07 02:07s/l13851.001.73871.73871.7497-300.0058720.51
27712005.12.07 10:14buy13861.001.73391.73091.7419
27722005.12.07 11:03s/l13861.001.73091.73091.7419-300.0058420.51
27732005.12.07 11:48sell13871.001.73131.73431.7233
27742005.12.07 12:35close13871.001.73211.73431.7233-80.0058340.51
27752005.12.07 12:35buy13881.001.73211.72911.7401
27762005.12.07 16:29close13881.001.73281.72911.740170.0058410.51
27772005.12.07 16:29sell13891.001.73281.73581.7248
27782005.12.07 20:38s/l13891.001.73581.73581.7248-300.0058110.51
27792005.12.07 22:55sell13901.001.73551.73851.7275
27802005.12.08 00:32close13901.001.73341.73851.7275210.0058320.51
27812005.12.08 00:32buy13911.001.73341.73041.7414
27822005.12.08 07:56close13911.001.73501.73041.7414160.0058480.51
27832005.12.08 07:56sell13921.001.73501.73801.7270
27842005.12.08 08:51close13921.001.73481.73801.727020.0058500.51
27852005.12.08 08:51buy13931.001.73481.73181.7428
27862005.12.08 10:04t/p13931.001.74281.73181.7428800.0059300.51
27872005.12.08 11:24buy13941.001.74301.74001.7510
27882005.12.08 13:27close13941.001.74551.74001.7510250.0059550.51
27892005.12.08 13:27sell13951.001.74551.74851.7375
27902005.12.08 16:26s/l13951.001.74851.74851.7375-300.0059250.51
27912005.12.08 17:17sell13961.001.75031.75331.7423
27922005.12.08 17:22s/l13961.001.75331.75331.7423-300.0058950.51
27932005.12.08 20:15sell13971.001.75281.75581.7448
27942005.12.09 04:31close13971.001.75121.75581.7448160.0059110.51
27952005.12.09 04:31buy13981.001.75121.74821.7592
27962005.12.09 09:04s/l13981.001.74821.74821.7592-300.0058810.51
27972005.12.09 09:25sell13991.001.74901.75201.7410
27982005.12.09 12:05s/l13991.001.75201.75201.7410-300.0058510.51
27992005.12.09 12:26buy14001.001.75021.74721.7582
28002005.12.09 14:19close14001.001.75121.74721.7582100.0058610.51
28012005.12.09 14:19sell14011.001.75121.75421.7432
28022005.12.09 15:52s/l14011.001.75421.75421.7432-300.0058310.51
28032005.12.09 15:52sell14021.001.75381.75681.7458
28042005.12.09 16:44s/l14021.001.75681.75681.7458-300.0058010.51
28052005.12.09 20:55buy14031.001.75461.75161.7626
28062005.12.12 00:00s/l14031.001.75161.75161.7626-300.0057710.51
28072005.12.12 04:25sell14041.001.75781.76081.7498
28082005.12.12 04:34s/l14041.001.76081.76081.7498-300.0057410.51
28092005.12.12 08:37sell14051.001.75861.76161.7506
28102005.12.12 09:20s/l14051.001.76161.76161.7506-300.0057110.51
28112005.12.12 09:20sell14061.001.76121.76421.7532
28122005.12.12 10:03s/l14061.001.76421.76421.7532-300.0056810.51
28132005.12.12 10:27buy14071.001.76321.76021.7712
28142005.12.12 14:20t/p14071.001.77121.76021.7712800.0057610.51
28152005.12.12 15:15sell14081.001.77351.77651.7655
28162005.12.12 15:27close14081.001.77271.77651.765580.0057690.51
28172005.12.12 15:27buy14091.001.77271.76971.7807
28182005.12.12 15:38s/l14091.001.76971.76971.7807-300.0057390.51
28192005.12.12 16:25sell14101.001.77131.77431.7633
28202005.12.12 17:29s/l14101.001.77431.77431.7633-300.0057090.51
28212005.12.13 10:26buy14111.001.77031.76731.7783
28222005.12.13 11:35s/l14111.001.76731.76731.7783-300.0056790.51
28232005.12.13 11:35buy14121.001.76771.76471.7757
28242005.12.13 12:12close14121.001.76791.76471.775720.0056810.51
28252005.12.13 12:12sell14131.001.76791.77091.7599
28262005.12.13 12:39close14131.001.76751.77091.759940.0056850.51
28272005.12.13 12:39buy14141.001.76751.76451.7755
28282005.12.13 13:23close14141.001.76761.76451.775510.0056860.51
28292005.12.13 13:23sell14151.001.76761.77061.7596
28302005.12.13 14:33s/l14151.001.77061.77061.7596-300.0056560.51
28312005.12.13 16:05sell14161.001.77171.77471.7637
28322005.12.13 16:49close14161.001.77091.77471.763780.0056640.51
28332005.12.13 16:49buy14171.001.77091.76791.7789
28342005.12.13 17:37s/l14171.001.76791.76791.7789-300.0056340.51
28352005.12.13 18:52sell14181.001.76741.77041.7594
28362005.12.13 20:14s/l14181.001.77041.77041.7594-300.0056040.51
28372005.12.13 21:31sell14191.001.76921.77221.7612
28382005.12.14 02:27s/l14191.001.77221.77221.7612-300.0055740.51
28392005.12.14 04:32sell14201.001.77491.77791.7669
28402005.12.14 06:58close14201.001.77351.77791.7669140.0055880.51
28412005.12.14 06:58buy14211.001.77351.77051.7815
28422005.12.14 08:14close14211.001.77241.77051.7815-110.0055770.51
28432005.12.14 08:14sell14221.001.77241.77541.7644
28442005.12.14 08:45s/l14221.001.77541.77541.7644-300.0055470.51
28452005.12.14 11:12sell14231.001.77231.77531.7643
28462005.12.14 12:48close14231.001.77121.77531.7643110.0055580.51
28472005.12.14 12:48buy14241.001.77121.76821.7792
28482005.12.14 13:23close14241.001.77121.76821.77920.0055580.51
28492005.12.14 13:23sell14251.001.77121.77421.7632
28502005.12.14 14:30s/l14251.001.77421.77421.7632-300.0055280.51
28512005.12.14 15:06sell14261.001.77291.77591.7649
28522005.12.14 15:41close14261.001.77221.77591.764970.0055350.51
28532005.12.14 15:41buy14271.001.77221.76921.7802
28542005.12.14 17:38close14271.001.77411.76921.7802190.0055540.51
28552005.12.14 17:38sell14281.001.77411.77711.7661
28562005.12.14 19:52close14281.001.77251.77711.7661160.0055700.51
28572005.12.14 19:52buy14291.001.77251.76951.7805
28582005.12.14 20:16close14291.001.77221.76951.7805-30.0055670.51
28592005.12.14 20:16sell14301.001.77221.77521.7642
28602005.12.15 00:44close14301.001.77221.77521.76420.0055670.51
28612005.12.15 00:44buy14311.001.77221.76921.7802
28622005.12.15 08:01s/l14311.001.76921.76921.7802-300.0055370.51
28632005.12.15 08:11sell14321.001.76981.77281.7618
28642005.12.15 09:24s/l14321.001.77281.77281.7618-300.0055070.51
28652005.12.15 09:31buy14331.001.77021.76721.7782
28662005.12.15 15:03close14331.001.77191.76721.7782170.0055240.51
28672005.12.15 15:03sell14341.001.77191.77491.7639
28682005.12.15 16:11close14341.001.76681.77491.7639510.0055750.51
28692005.12.15 16:11buy14351.001.76681.76381.7748
28702005.12.15 16:15s/l14351.001.76381.76381.7748-300.0055450.51
28712005.12.15 18:26buy14361.001.76471.76171.7727
28722005.12.15 19:49s/l14361.001.76171.76171.7727-300.0055150.51
28732005.12.15 22:43buy14371.001.76451.76151.7725
28742005.12.16 01:31close14371.001.76521.76151.772570.0055220.51
28752005.12.16 01:31sell14381.001.76521.76821.7572
28762005.12.16 01:45close14381.001.76511.76821.757210.0055230.51
28772005.12.16 01:45buy14391.001.76511.76211.7731
28782005.12.16 02:32close14391.001.76411.76211.7731-100.0055130.51
28792005.12.16 02:32sell14401.001.76411.76711.7561
28802005.12.16 03:31close14401.001.76401.76711.756110.0055140.51
28812005.12.16 03:31buy14411.001.76401.76101.7720
28822005.12.16 10:20t/p14411.001.77201.76101.7720800.0055940.51
28832005.12.16 10:37buy14421.001.77101.76801.7790
28842005.12.16 10:51close14421.001.77141.76801.779040.0055980.51
28852005.12.16 10:51sell14431.001.77141.77441.7634
28862005.12.16 14:49close14431.001.76851.77441.7634290.0056270.51
28872005.12.16 14:49buy14441.001.76851.76551.7765
28882005.12.19 09:26close14441.001.76921.76551.776570.0056340.51
28892005.12.19 09:26sell14451.001.76921.77221.7612
28902005.12.19 18:20close14451.001.76381.77221.7612540.0056880.51
28912005.12.19 18:20buy14461.001.76381.76081.7718
28922005.12.19 19:06s/l14461.001.76081.76081.7718-300.0056580.51
28932005.12.19 22:41sell14471.001.76261.76561.7546
28942005.12.20 11:26s/l14471.001.76561.76561.7546-300.0056280.51
28952005.12.20 13:10sell14481.001.76631.76931.7583
28962005.12.20 16:07t/p14481.001.75831.76931.7583800.0057080.51
28972005.12.20 16:19sell14491.001.76011.76311.7521
28982005.12.20 18:46close14491.001.75411.76311.7521600.0057680.51
28992005.12.20 18:46buy14501.001.75411.75111.7621
29002005.12.21 01:34close14501.001.75651.75111.7621240.0057920.51
29012005.12.21 01:34sell14511.001.75651.75951.7485
29022005.12.21 08:57close14511.001.75691.75951.7485-40.0057880.51
29032005.12.21 08:57buy14521.001.75691.75391.7649
29042005.12.21 09:46s/l14521.001.75391.75391.7649-300.0057580.51
29052005.12.21 10:30buy14531.001.75481.75181.7628
29062005.12.21 10:54s/l14531.001.75181.75181.7628-300.0057280.51
29072005.12.21 11:25sell14541.001.75111.75411.7431
29082005.12.21 12:01close14541.001.75091.75411.743120.0057300.51
29092005.12.21 12:01buy14551.001.75091.74791.7589
29102005.12.21 12:23close14551.001.75121.74791.758930.0057330.51
29112005.12.21 12:23sell14561.001.75121.75421.7432
29122005.12.21 13:18close14561.001.74901.75421.7432220.0057550.51
29132005.12.21 13:18buy14571.001.74901.74601.7570
29142005.12.21 13:36close14571.001.74951.74601.757050.0057600.51
29152005.12.21 13:36sell14581.001.74951.75251.7415
29162005.12.21 16:44close14581.001.74161.75251.7415790.0058390.51
29172005.12.21 16:44buy14591.001.74161.73861.7496
29182005.12.21 16:56s/l14591.001.73861.73861.7496-300.0058090.51
29192005.12.21 17:46buy14601.001.73881.73581.7468
29202005.12.21 22:47close14601.001.74431.73581.7468550.0058640.51
29212005.12.21 22:47sell14611.001.74431.74731.7363
29222005.12.22 01:49close14611.001.74381.74731.736350.0058690.51
29232005.12.22 01:49buy14621.001.74381.74081.7518
29242005.12.22 09:34s/l14621.001.74081.74081.7518-300.0058390.51
29252005.12.22 12:54sell14631.001.73811.74111.7301
29262005.12.22 15:17close14631.001.73751.74111.730160.0158450.52
29272005.12.22 15:17buy14641.001.73751.73451.7455
29282005.12.22 19:55close14641.001.73821.73451.745569.9958520.51
29292005.12.22 19:55sell14651.001.73821.74121.7302
29302005.12.23 12:37close14651.001.73711.74121.7302109.9958630.50
29312005.12.23 12:37buy14661.001.73711.73411.7451
29322005.12.23 13:00s/l14661.001.73411.73411.7451-300.0058330.50
29332005.12.23 13:32buy14671.001.73451.73151.7425
29342005.12.23 14:30close14671.001.73461.73151.742510.0058340.50
29352005.12.23 14:30sell14681.001.73461.73761.7266
29362005.12.23 15:34close14681.001.73171.73761.7266290.0058630.50
29372005.12.23 15:34buy14691.001.73171.72871.7397
29382005.12.26 09:13close14691.001.73491.72871.7397320.0058950.50
29392005.12.26 09:13sell14701.001.73491.73791.7269
29402005.12.26 09:59close14701.001.73461.73791.726930.0058980.50
29412005.12.26 09:59buy14711.001.73461.73161.7426
29422005.12.26 12:33close14711.001.73531.73161.742669.9959050.49
29432005.12.26 12:33sell14721.001.73531.73831.7273
29442005.12.26 12:51close14721.001.73441.73831.727389.9959140.48
29452005.12.26 12:51buy14731.001.73441.73141.7424
29462005.12.26 17:42close14731.001.73301.73141.7424-140.0059000.48
29472005.12.26 17:42sell14741.001.73301.73601.7250
29482005.12.26 17:57close14741.001.73251.73601.725050.0059050.48
29492005.12.26 17:57buy14751.001.73251.72951.7405
29502005.12.26 18:17close14751.001.73371.72951.7405120.0059170.48
29512005.12.26 18:17sell14761.001.73371.73671.7257
29522005.12.26 22:13close14761.001.73211.73671.7257160.0059330.48
29532005.12.26 22:13buy14771.001.73211.72911.7401
29542005.12.27 13:37close14771.001.73641.72911.7401430.0059760.48
29552005.12.27 13:37sell14781.001.73641.73941.7284
29562005.12.27 16:59close14781.001.73171.73941.7284470.0060230.48
29572005.12.27 16:59buy14791.001.73171.72871.7397
29582005.12.27 20:28s/l14791.001.72871.72871.7397-300.0059930.48
29592005.12.28 01:53sell14801.001.73011.73311.7221
29602005.12.28 05:22close14801.001.72911.73311.7221100.0060030.48
29612005.12.28 05:22buy14811.001.72911.72611.7371
29622005.12.28 08:48t/p14811.001.73711.72611.7371800.0060830.48
29632005.12.28 09:21buy14821.001.73961.73661.7476
29642005.12.28 10:11s/l14821.001.73661.73661.7476-300.0060530.48
29652005.12.28 15:47buy14831.001.73161.72861.7396
29662005.12.28 16:16s/l14831.001.72861.72861.7396-300.0060230.48
29672005.12.28 17:49buy14841.001.72681.72381.7348
29682005.12.28 17:54s/l14841.001.72381.72381.7348-300.0059930.48
29692005.12.28 19:57buy14851.001.71661.71361.7246
29702005.12.28 20:30close14851.001.71561.71361.7246-100.0059830.48
29712005.12.28 20:30sell14861.001.71561.71861.7076
29722005.12.28 23:25s/l14861.001.71861.71861.7076-300.0059530.48
29732005.12.29 01:16sell14871.001.72001.72301.7120
29742005.12.29 02:45close14871.001.72041.72301.7120-40.0059490.48
29752005.12.29 02:45buy14881.001.72041.71741.7284
29762005.12.29 07:43close14881.001.72271.71741.7284230.0059720.48
29772005.12.29 07:43sell14891.001.72271.72571.7147
29782005.12.29 09:21close14891.001.72281.72571.7147-10.0059710.48
29792005.12.29 09:21buy14901.001.72281.71981.7308
29802005.12.29 10:19s/l14901.001.71981.71981.7308-300.0059410.48
29812005.12.29 12:45buy14911.001.72151.71851.7295
29822005.12.29 14:10s/l14911.001.71851.71851.7295-300.0059110.48
29832005.12.29 14:41sell14921.001.72081.72381.7128
29842005.12.29 15:53close14921.001.72011.72381.712870.0059180.48
29852005.12.29 15:53buy14931.001.72011.71711.7281
29862005.12.29 18:20close14931.001.72581.71711.7281570.0059750.48
29872005.12.29 18:20sell14941.001.72581.72881.7178
29882005.12.30 07:35s/l14941.001.72881.72881.7178-300.0059450.48
29892005.12.30 09:36buy14951.001.72601.72301.7340
29902005.12.30 11:53s/l14951.001.72301.72301.7340-300.0059150.48
29912005.12.30 13:27buy14961.001.72211.71911.7301
29922005.12.30 14:44s/l14961.001.71911.71911.7301-300.0058850.48
29932005.12.30 16:24sell14971.001.72101.72401.7130
29942005.12.30 22:03close14971.001.72071.72401.713030.0058880.48
29952005.12.30 22:03buy14981.001.72071.71771.7287
29962005.12.30 22:59close at stop14981.001.72281.71771.7287210.0059090.48