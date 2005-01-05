|通貨ペア
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|期間
|1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2006.01.01 00:00 (2005.01.01 - 2006.01.01)
|モデル
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|パラメーター
|EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=30; takeprofit=80; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenProfitOnly=false; ObsoleteMinutes=10; Use50maFilter=false; MApips=10;
|Bars in test
|11446
|Ticks modelled
|1009016
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|100000.00
|Total net profit
|-40909.52
|Gross profit
|158920.37
|Gross loss
|-199829.89
|Profit factor
|0.80
|Expected payoff
|-27.31
|Absolute drawdown
|44929.49
|Maximal drawdown (%)
|48729.45 (46.9%)
|Total trades
|1498
|Short positions (won %)
|798 (45.11%)
|Long positions (won %)
|700 (49.29%)
|Profit trades (% of total)
|705 (47.06%)
|Loss trades (% of total)
|793 (52.94%)
|Largest
|profit trade
|800.00
|loss trade
|-300.00
|Average
|profit trade
|225.42
|loss trade
|-251.99
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (1769.98)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-2190.01)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2760.01 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-2400.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|時間
|取引種別
|注文番号
|数量
|Price
|S/L:決済逆指値
|T/P:決済指値
|損益
|Balance
|1
|2005.01.03 01:29
|sell
|1
|1.00
|1.9194
|1.9224
|1.9114
|2
|2005.01.03 04:01
|t/p
|1
|1.00
|1.9114
|1.9224
|1.9114
|800.00
|100800.00
|3
|2005.01.03 06:27
|buy
|2
|1.00
|1.9043
|1.9013
|1.9123
|4
|2005.01.03 08:21
|close
|2
|1.00
|1.9070
|1.9013
|1.9123
|270.00
|101070.00
|5
|2005.01.03 08:21
|sell
|3
|1.00
|1.9070
|1.9100
|1.8990
|6
|2005.01.03 08:30
|s/l
|3
|1.00
|1.9100
|1.9100
|1.8990
|-300.00
|100770.00
|7
|2005.01.03 10:24
|sell
|4
|1.00
|1.9125
|1.9155
|1.9045
|8
|2005.01.03 10:28
|s/l
|4
|1.00
|1.9155
|1.9155
|1.9045
|-300.00
|100470.00
|9
|2005.01.03 10:40
|buy
|5
|1.00
|1.9124
|1.9094
|1.9204
|10
|2005.01.03 11:54
|s/l
|5
|1.00
|1.9094
|1.9094
|1.9204
|-300.00
|100170.00
|11
|2005.01.03 14:10
|buy
|6
|1.00
|1.9099
|1.9069
|1.9179
|12
|2005.01.03 14:20
|close
|6
|1.00
|1.9107
|1.9069
|1.9179
|80.00
|100250.00
|13
|2005.01.03 14:20
|sell
|7
|1.00
|1.9107
|1.9137
|1.9027
|14
|2005.01.03 18:42
|t/p
|7
|1.00
|1.9027
|1.9137
|1.9027
|800.00
|101050.00
|15
|2005.01.04 01:53
|buy
|8
|1.00
|1.9039
|1.9009
|1.9119
|16
|2005.01.04 02:15
|close
|8
|1.00
|1.9035
|1.9009
|1.9119
|-40.00
|101010.00
|17
|2005.01.04 02:15
|sell
|9
|1.00
|1.9035
|1.9065
|1.8955
|18
|2005.01.04 02:51
|s/l
|9
|1.00
|1.9065
|1.9065
|1.8955
|-300.00
|100710.00
|19
|2005.01.04 03:45
|sell
|10
|1.00
|1.9065
|1.9095
|1.8985
|20
|2005.01.04 10:23
|close
|10
|1.00
|1.9017
|1.9095
|1.8985
|480.00
|101190.00
|21
|2005.01.04 10:23
|buy
|11
|1.00
|1.9017
|1.8987
|1.9097
|22
|2005.01.04 10:31
|s/l
|11
|1.00
|1.8987
|1.8987
|1.9097
|-300.00
|100890.00
|23
|2005.01.04 11:05
|buy
|12
|1.00
|1.8948
|1.8918
|1.9028
|24
|2005.01.04 11:26
|close
|12
|1.00
|1.8949
|1.8918
|1.9028
|10.00
|100900.00
|25
|2005.01.04 11:26
|sell
|13
|1.00
|1.8949
|1.8979
|1.8869
|26
|2005.01.04 16:24
|t/p
|13
|1.00
|1.8869
|1.8979
|1.8869
|800.00
|101700.00
|27
|2005.01.04 17:19
|sell
|14
|1.00
|1.8835
|1.8865
|1.8755
|28
|2005.01.04 18:53
|close
|14
|1.00
|1.8829
|1.8865
|1.8755
|59.99
|101759.99
|29
|2005.01.04 18:53
|buy
|15
|1.00
|1.8829
|1.8799
|1.8909
|30
|2005.01.04 20:20
|close
|15
|1.00
|1.8841
|1.8799
|1.8909
|119.99
|101879.98
|31
|2005.01.04 20:20
|sell
|16
|1.00
|1.8841
|1.8871
|1.8761
|32
|2005.01.04 23:51
|close
|16
|1.00
|1.8824
|1.8871
|1.8761
|170.00
|102049.98
|33
|2005.01.04 23:51
|buy
|17
|1.00
|1.8824
|1.8794
|1.8904
|34
|2005.01.05 07:08
|close
|17
|1.00
|1.8844
|1.8794
|1.8904
|200.00
|102249.98
|35
|2005.01.05 07:08
|sell
|18
|1.00
|1.8844
|1.8874
|1.8764
|36
|2005.01.05 10:54
|close
|18
|1.00
|1.8791
|1.8874
|1.8764
|530.00
|102779.98
|37
|2005.01.05 10:54
|buy
|19
|1.00
|1.8791
|1.8761
|1.8871
|38
|2005.01.05 10:57
|s/l
|19
|1.00
|1.8761
|1.8761
|1.8871
|-300.00
|102479.98
|39
|2005.01.05 11:18
|sell
|20
|1.00
|1.8749
|1.8779
|1.8669
|40
|2005.01.05 12:00
|s/l
|20
|1.00
|1.8779
|1.8779
|1.8669
|-300.00
|102179.98
|41
|2005.01.05 12:04
|buy
|21
|1.00
|1.8753
|1.8723
|1.8833
|42
|2005.01.05 14:42
|close
|21
|1.00
|1.8785
|1.8723
|1.8833
|320.00
|102499.98
|43
|2005.01.05 14:42
|sell
|22
|1.00
|1.8785
|1.8815
|1.8705
|44
|2005.01.05 15:10
|s/l
|22
|1.00
|1.8815
|1.8815
|1.8705
|-300.00
|102199.98
|45
|2005.01.05 15:15
|buy
|23
|1.00
|1.8799
|1.8769
|1.8879
|46
|2005.01.05 16:01
|close
|23
|1.00
|1.8835
|1.8769
|1.8879
|360.00
|102559.98
|47
|2005.01.05 16:01
|sell
|24
|1.00
|1.8835
|1.8865
|1.8755
|48
|2005.01.05 16:20
|s/l
|24
|1.00
|1.8865
|1.8865
|1.8755
|-300.00
|102259.98
|49
|2005.01.05 17:04
|sell
|25
|1.00
|1.8884
|1.8914
|1.8804
|50
|2005.01.05 17:15
|close
|25
|1.00
|1.8877
|1.8914
|1.8804
|70.00
|102329.98
|51
|2005.01.05 17:15
|buy
|26
|1.00
|1.8877
|1.8847
|1.8957
|52
|2005.01.05 18:44
|s/l
|26
|1.00
|1.8847
|1.8847
|1.8957
|-300.00
|102029.98
|53
|2005.01.05 19:36
|buy
|27
|1.00
|1.8845
|1.8815
|1.8925
|54
|2005.01.05 20:41
|close
|27
|1.00
|1.8845
|1.8815
|1.8925
|0.00
|102029.98
|55
|2005.01.05 20:41
|sell
|28
|1.00
|1.8845
|1.8875
|1.8765
|56
|2005.01.05 22:19
|close
|28
|1.00
|1.8829
|1.8875
|1.8765
|159.99
|102189.97
|57
|2005.01.05 22:19
|buy
|29
|1.00
|1.8829
|1.8799
|1.8909
|58
|2005.01.06 06:32
|close
|29
|1.00
|1.8831
|1.8799
|1.8909
|19.99
|102209.96
|59
|2005.01.06 06:32
|sell
|30
|1.00
|1.8831
|1.8861
|1.8751
|60
|2005.01.06 09:43
|t/p
|30
|1.00
|1.8751
|1.8861
|1.8751
|800.00
|103009.96
|61
|2005.01.06 10:11
|sell
|31
|1.00
|1.8759
|1.8789
|1.8679
|62
|2005.01.06 11:45
|close
|31
|1.00
|1.8710
|1.8789
|1.8679
|490.00
|103499.96
|63
|2005.01.06 11:45
|buy
|32
|1.00
|1.8710
|1.8680
|1.8790
|64
|2005.01.06 12:50
|close
|32
|1.00
|1.8719
|1.8680
|1.8790
|90.00
|103589.96
|65
|2005.01.06 12:50
|sell
|33
|1.00
|1.8719
|1.8749
|1.8639
|66
|2005.01.06 13:25
|close
|33
|1.00
|1.8718
|1.8749
|1.8639
|10.00
|103599.96
|67
|2005.01.06 13:25
|buy
|34
|1.00
|1.8718
|1.8688
|1.8798
|68
|2005.01.06 14:42
|close
|34
|1.00
|1.8738
|1.8688
|1.8798
|200.00
|103799.96
|69
|2005.01.06 14:42
|sell
|35
|1.00
|1.8738
|1.8768
|1.8658
|70
|2005.01.06 15:17
|s/l
|35
|1.00
|1.8768
|1.8768
|1.8658
|-300.00
|103499.96
|71
|2005.01.06 16:05
|buy
|36
|1.00
|1.8773
|1.8743
|1.8853
|72
|2005.01.06 17:01
|s/l
|36
|1.00
|1.8743
|1.8743
|1.8853
|-300.00
|103199.96
|73
|2005.01.06 18:17
|sell
|37
|1.00
|1.8757
|1.8787
|1.8677
|74
|2005.01.06 19:23
|close
|37
|1.00
|1.8743
|1.8787
|1.8677
|140.00
|103339.96
|75
|2005.01.06 19:23
|buy
|38
|1.00
|1.8743
|1.8713
|1.8823
|76
|2005.01.06 23:24
|close
|38
|1.00
|1.8755
|1.8713
|1.8823
|120.01
|103459.97
|77
|2005.01.06 23:24
|sell
|39
|1.00
|1.8755
|1.8785
|1.8675
|78
|2005.01.07 05:43
|s/l
|39
|1.00
|1.8785
|1.8785
|1.8675
|-300.00
|103159.97
|79
|2005.01.07 06:35
|buy
|40
|1.00
|1.8783
|1.8753
|1.8863
|80
|2005.01.07 08:35
|close
|40
|1.00
|1.8768
|1.8753
|1.8863
|-150.00
|103009.97
|81
|2005.01.07 08:35
|sell
|41
|1.00
|1.8768
|1.8798
|1.8688
|82
|2005.01.07 09:00
|s/l
|41
|1.00
|1.8798
|1.8798
|1.8688
|-300.00
|102709.97
|83
|2005.01.07 09:28
|buy
|42
|1.00
|1.8782
|1.8752
|1.8862
|84
|2005.01.07 14:29
|close
|42
|1.00
|1.8792
|1.8752
|1.8862
|100.00
|102809.97
|85
|2005.01.07 14:29
|sell
|43
|1.00
|1.8792
|1.8822
|1.8712
|86
|2005.01.07 14:30
|s/l
|43
|1.00
|1.8822
|1.8822
|1.8712
|-300.00
|102509.97
|87
|2005.01.07 14:30
|sell
|44
|1.00
|1.8822
|1.8852
|1.8742
|88
|2005.01.07 15:06
|s/l
|44
|1.00
|1.8852
|1.8852
|1.8742
|-300.00
|102209.97
|89
|2005.01.07 15:48
|buy
|45
|1.00
|1.8825
|1.8795
|1.8905
|90
|2005.01.07 16:06
|s/l
|45
|1.00
|1.8795
|1.8795
|1.8905
|-300.00
|101909.97
|91
|2005.01.07 17:50
|buy
|46
|1.00
|1.8677
|1.8647
|1.8757
|92
|2005.01.07 18:06
|close
|46
|1.00
|1.8700
|1.8647
|1.8757
|230.00
|102139.97
|93
|2005.01.07 18:06
|sell
|47
|1.00
|1.8700
|1.8730
|1.8620
|94
|2005.01.07 20:38
|s/l
|47
|1.00
|1.8730
|1.8730
|1.8620
|-300.00
|101839.97
|95
|2005.01.10 05:35
|buy
|48
|1.00
|1.8738
|1.8708
|1.8818
|96
|2005.01.10 10:51
|close
|48
|1.00
|1.8754
|1.8708
|1.8818
|160.00
|101999.97
|97
|2005.01.10 10:51
|sell
|49
|1.00
|1.8754
|1.8784
|1.8674
|98
|2005.01.10 11:31
|s/l
|49
|1.00
|1.8784
|1.8784
|1.8674
|-300.00
|101699.97
|99
|2005.01.10 13:47
|sell
|50
|1.00
|1.8770
|1.8800
|1.8690
|100
|2005.01.10 19:16
|close
|50
|1.00
|1.8724
|1.8800
|1.8690
|460.00
|102159.97
|101
|2005.01.10 19:16
|buy
|51
|1.00
|1.8724
|1.8694
|1.8804
|102
|2005.01.10 19:31
|close
|51
|1.00
|1.8728
|1.8694
|1.8804
|40.01
|102199.98
|103
|2005.01.10 19:31
|sell
|52
|1.00
|1.8728
|1.8758
|1.8648
|104
|2005.01.10 20:13
|s/l
|52
|1.00
|1.8758
|1.8758
|1.8648
|-300.00
|101899.98
|105
|2005.01.11 00:52
|buy
|53
|1.00
|1.8770
|1.8740
|1.8850
|106
|2005.01.11 09:11
|close
|53
|1.00
|1.8774
|1.8740
|1.8850
|40.00
|101939.98
|107
|2005.01.11 09:11
|sell
|54
|1.00
|1.8774
|1.8804
|1.8694
|108
|2005.01.11 10:42
|close
|54
|1.00
|1.8761
|1.8804
|1.8694
|130.00
|102069.98
|109
|2005.01.11 10:42
|buy
|55
|1.00
|1.8761
|1.8731
|1.8841
|110
|2005.01.11 16:20
|close
|55
|1.00
|1.8780
|1.8731
|1.8841
|190.00
|102259.98
|111
|2005.01.11 16:20
|sell
|56
|1.00
|1.8780
|1.8810
|1.8700
|112
|2005.01.11 18:33
|close
|56
|1.00
|1.8790
|1.8810
|1.8700
|-100.00
|102159.98
|113
|2005.01.11 18:33
|buy
|57
|1.00
|1.8790
|1.8760
|1.8870
|114
|2005.01.11 19:31
|close
|57
|1.00
|1.8784
|1.8760
|1.8870
|-60.00
|102099.98
|115
|2005.01.11 19:31
|sell
|58
|1.00
|1.8784
|1.8814
|1.8704
|116
|2005.01.11 20:41
|close
|58
|1.00
|1.8783
|1.8814
|1.8704
|10.00
|102109.98
|117
|2005.01.11 20:41
|buy
|59
|1.00
|1.8783
|1.8753
|1.8863
|118
|2005.01.12 08:30
|s/l
|59
|1.00
|1.8753
|1.8753
|1.8863
|-300.00
|101809.98
|119
|2005.01.12 10:21
|sell
|60
|1.00
|1.8712
|1.8742
|1.8632
|120
|2005.01.12 11:59
|s/l
|60
|1.00
|1.8742
|1.8742
|1.8632
|-300.00
|101509.98
|121
|2005.01.12 11:59
|sell
|61
|1.00
|1.8740
|1.8770
|1.8660
|122
|2005.01.12 13:01
|s/l
|61
|1.00
|1.8770
|1.8770
|1.8660
|-300.00
|101209.98
|123
|2005.01.12 14:30
|sell
|62
|1.00
|1.8777
|1.8807
|1.8697
|124
|2005.01.12 14:30
|s/l
|62
|1.00
|1.8807
|1.8807
|1.8697
|-300.00
|100909.98
|125
|2005.01.12 16:04
|sell
|63
|1.00
|1.8881
|1.8911
|1.8801
|126
|2005.01.12 16:10
|s/l
|63
|1.00
|1.8911
|1.8911
|1.8801
|-300.00
|100609.98
|127
|2005.01.12 17:50
|sell
|64
|1.00
|1.8927
|1.8957
|1.8847
|128
|2005.01.13 01:29
|close
|64
|1.00
|1.8903
|1.8957
|1.8847
|240.00
|100849.98
|129
|2005.01.13 01:29
|buy
|65
|1.00
|1.8903
|1.8873
|1.8983
|130
|2005.01.13 06:54
|close
|65
|1.00
|1.8900
|1.8873
|1.8983
|-30.00
|100819.98
|131
|2005.01.13 06:54
|sell
|66
|1.00
|1.8900
|1.8930
|1.8820
|132
|2005.01.13 07:48
|s/l
|66
|1.00
|1.8930
|1.8930
|1.8820
|-300.00
|100519.98
|133
|2005.01.13 08:11
|sell
|67
|1.00
|1.8916
|1.8946
|1.8836
|134
|2005.01.13 08:48
|close
|67
|1.00
|1.8911
|1.8946
|1.8836
|50.00
|100569.98
|135
|2005.01.13 08:48
|buy
|68
|1.00
|1.8911
|1.8881
|1.8991
|136
|2005.01.13 09:36
|close
|68
|1.00
|1.8905
|1.8881
|1.8991
|-60.00
|100509.98
|137
|2005.01.13 09:36
|sell
|69
|1.00
|1.8905
|1.8935
|1.8825
|138
|2005.01.13 12:12
|close
|69
|1.00
|1.8854
|1.8935
|1.8825
|510.00
|101019.98
|139
|2005.01.13 12:12
|buy
|70
|1.00
|1.8854
|1.8824
|1.8934
|140
|2005.01.13 13:56
|s/l
|70
|1.00
|1.8824
|1.8824
|1.8934
|-300.00
|100719.98
|141
|2005.01.13 14:32
|sell
|71
|1.00
|1.8825
|1.8855
|1.8745
|142
|2005.01.13 14:48
|s/l
|71
|1.00
|1.8855
|1.8855
|1.8745
|-300.00
|100419.98
|143
|2005.01.13 14:48
|sell
|72
|1.00
|1.8851
|1.8881
|1.8771
|144
|2005.01.13 15:17
|close
|72
|1.00
|1.8821
|1.8881
|1.8771
|300.00
|100719.98
|145
|2005.01.13 15:17
|buy
|73
|1.00
|1.8821
|1.8791
|1.8901
|146
|2005.01.13 15:46
|close
|73
|1.00
|1.8823
|1.8791
|1.8901
|20.00
|100739.98
|147
|2005.01.13 15:46
|sell
|74
|1.00
|1.8823
|1.8853
|1.8743
|148
|2005.01.13 16:31
|close
|74
|1.00
|1.8823
|1.8853
|1.8743
|0.00
|100739.98
|149
|2005.01.13 16:31
|buy
|75
|1.00
|1.8823
|1.8793
|1.8903
|150
|2005.01.13 20:58
|s/l
|75
|1.00
|1.8793
|1.8793
|1.8903
|-300.00
|100439.98
|151
|2005.01.13 22:28
|sell
|76
|1.00
|1.8826
|1.8856
|1.8746
|152
|2005.01.14 03:45
|t/p
|76
|1.00
|1.8746
|1.8856
|1.8746
|800.00
|101239.98
|153
|2005.01.14 05:33
|buy
|77
|1.00
|1.8731
|1.8701
|1.8811
|154
|2005.01.14 07:06
|s/l
|77
|1.00
|1.8701
|1.8701
|1.8811
|-300.00
|100939.98
|155
|2005.01.14 07:11
|sell
|78
|1.00
|1.8719
|1.8749
|1.8639
|156
|2005.01.14 07:59
|close
|78
|1.00
|1.8717
|1.8749
|1.8639
|20.00
|100959.98
|157
|2005.01.14 07:59
|buy
|79
|1.00
|1.8717
|1.8687
|1.8797
|158
|2005.01.14 09:31
|s/l
|79
|1.00
|1.8687
|1.8687
|1.8797
|-300.00
|100659.98
|159
|2005.01.14 10:04
|sell
|80
|1.00
|1.8654
|1.8684
|1.8574
|160
|2005.01.14 10:21
|s/l
|80
|1.00
|1.8684
|1.8684
|1.8574
|-300.00
|100359.98
|161
|2005.01.14 11:08
|buy
|81
|1.00
|1.8712
|1.8682
|1.8792
|162
|2005.01.14 13:08
|s/l
|81
|1.00
|1.8682
|1.8682
|1.8792
|-300.00
|100059.98
|163
|2005.01.14 13:19
|sell
|82
|1.00
|1.8691
|1.8721
|1.8611
|164
|2005.01.14 14:30
|s/l
|82
|1.00
|1.8721
|1.8721
|1.8611
|-300.00
|99759.98
|165
|2005.01.14 14:30
|sell
|83
|1.00
|1.8718
|1.8748
|1.8638
|166
|2005.01.14 15:16
|close
|83
|1.00
|1.8677
|1.8748
|1.8638
|410.00
|100169.98
|167
|2005.01.14 15:16
|buy
|84
|1.00
|1.8677
|1.8647
|1.8757
|168
|2005.01.14 17:28
|close
|84
|1.00
|1.8681
|1.8647
|1.8757
|40.00
|100209.98
|169
|2005.01.14 17:28
|sell
|85
|1.00
|1.8681
|1.8711
|1.8601
|170
|2005.01.14 18:07
|s/l
|85
|1.00
|1.8711
|1.8711
|1.8601
|-300.00
|99909.98
|171
|2005.01.14 18:31
|buy
|86
|1.00
|1.8700
|1.8670
|1.8780
|172
|2005.01.14 18:47
|s/l
|86
|1.00
|1.8670
|1.8670
|1.8780
|-300.00
|99609.98
|173
|2005.01.14 20:18
|buy
|87
|1.00
|1.8669
|1.8639
|1.8749
|174
|2005.01.14 21:17
|close
|87
|1.00
|1.8698
|1.8639
|1.8749
|290.01
|99899.99
|175
|2005.01.14 21:17
|sell
|88
|1.00
|1.8698
|1.8728
|1.8618
|176
|2005.01.17 01:43
|close
|88
|1.00
|1.8698
|1.8728
|1.8618
|0.01
|99900.00
|177
|2005.01.17 01:43
|buy
|89
|1.00
|1.8698
|1.8668
|1.8778
|178
|2005.01.17 11:15
|close
|89
|1.00
|1.8697
|1.8668
|1.8778
|-9.99
|99890.01
|179
|2005.01.17 11:15
|sell
|90
|1.00
|1.8697
|1.8727
|1.8617
|180
|2005.01.17 13:58
|t/p
|90
|1.00
|1.8617
|1.8727
|1.8617
|800.00
|100690.01
|181
|2005.01.17 14:44
|sell
|91
|1.00
|1.8626
|1.8656
|1.8546
|182
|2005.01.18 02:27
|close
|91
|1.00
|1.8579
|1.8656
|1.8546
|470.00
|101160.01
|183
|2005.01.18 02:27
|buy
|92
|1.00
|1.8579
|1.8549
|1.8659
|184
|2005.01.18 03:15
|s/l
|92
|1.00
|1.8549
|1.8549
|1.8659
|-300.00
|100860.01
|185
|2005.01.18 03:33
|sell
|93
|1.00
|1.8564
|1.8594
|1.8484
|186
|2005.01.18 04:30
|s/l
|93
|1.00
|1.8594
|1.8594
|1.8484
|-300.00
|100560.01
|187
|2005.01.18 06:43
|sell
|94
|1.00
|1.8584
|1.8614
|1.8504
|188
|2005.01.18 10:30
|s/l
|94
|1.00
|1.8614
|1.8614
|1.8504
|-300.00
|100260.01
|189
|2005.01.18 13:56
|sell
|95
|1.00
|1.8711
|1.8741
|1.8631
|190
|2005.01.18 14:29
|s/l
|95
|1.00
|1.8741
|1.8741
|1.8631
|-300.00
|99960.01
|191
|2005.01.18 16:42
|sell
|96
|1.00
|1.8662
|1.8692
|1.8582
|192
|2005.01.18 17:29
|s/l
|96
|1.00
|1.8692
|1.8692
|1.8582
|-300.00
|99660.01
|193
|2005.01.18 18:23
|sell
|97
|1.00
|1.8684
|1.8714
|1.8604
|194
|2005.01.19 07:26
|close
|97
|1.00
|1.8666
|1.8714
|1.8604
|180.00
|99840.01
|195
|2005.01.19 07:26
|buy
|98
|1.00
|1.8666
|1.8636
|1.8746
|196
|2005.01.19 08:17
|s/l
|98
|1.00
|1.8636
|1.8636
|1.8746
|-300.00
|99540.01
|197
|2005.01.19 08:17
|buy
|99
|1.00
|1.8639
|1.8609
|1.8719
|198
|2005.01.19 09:14
|close
|99
|1.00
|1.8705
|1.8609
|1.8719
|660.00
|100200.01
|199
|2005.01.19 09:14
|sell
|100
|1.00
|1.8705
|1.8735
|1.8625
|200
|2005.01.19 09:37
|s/l
|100
|1.00
|1.8735
|1.8735
|1.8625
|-300.00
|99900.01
|201
|2005.01.19 10:15
|buy
|101
|1.00
|1.8759
|1.8729
|1.8839
|202
|2005.01.19 10:29
|close
|101
|1.00
|1.8761
|1.8729
|1.8839
|20.00
|99920.01
|203
|2005.01.19 10:29
|sell
|102
|1.00
|1.8761
|1.8791
|1.8681
|204
|2005.01.19 11:11
|s/l
|102
|1.00
|1.8791
|1.8791
|1.8681
|-300.00
|99620.01
|205
|2005.01.19 12:31
|sell
|103
|1.00
|1.8799
|1.8829
|1.8719
|206
|2005.01.19 13:28
|close
|103
|1.00
|1.8796
|1.8829
|1.8719
|30.00
|99650.01
|207
|2005.01.19 13:28
|buy
|104
|1.00
|1.8796
|1.8766
|1.8876
|208
|2005.01.19 14:30
|close
|104
|1.00
|1.8792
|1.8766
|1.8876
|-40.00
|99610.01
|209
|2005.01.19 14:30
|sell
|105
|1.00
|1.8792
|1.8822
|1.8712
|210
|2005.01.19 14:47
|s/l
|105
|1.00
|1.8822
|1.8822
|1.8712
|-300.00
|99310.01
|211
|2005.01.19 15:27
|sell
|106
|1.00
|1.8790
|1.8820
|1.8710
|212
|2005.01.19 18:30
|close
|106
|1.00
|1.8716
|1.8820
|1.8710
|740.00
|100050.01
|213
|2005.01.19 18:30
|buy
|107
|1.00
|1.8716
|1.8686
|1.8796
|214
|2005.01.19 18:43
|close
|107
|1.00
|1.8721
|1.8686
|1.8796
|50.00
|100100.01
|215
|2005.01.19 18:43
|sell
|108
|1.00
|1.8721
|1.8751
|1.8641
|216
|2005.01.20 08:01
|s/l
|108
|1.00
|1.8751
|1.8751
|1.8641
|-300.00
|99800.01
|217
|2005.01.20 08:09
|buy
|109
|1.00
|1.8736
|1.8706
|1.8816
|218
|2005.01.20 08:33
|s/l
|109
|1.00
|1.8706
|1.8706
|1.8816
|-300.00
|99500.01
|219
|2005.01.20 09:38
|sell
|110
|1.00
|1.8694
|1.8724
|1.8614
|220
|2005.01.20 10:44
|close
|110
|1.00
|1.8660
|1.8724
|1.8614
|340.00
|99840.01
|221
|2005.01.20 10:44
|buy
|111
|1.00
|1.8660
|1.8630
|1.8740
|222
|2005.01.20 11:44
|close
|111
|1.00
|1.8662
|1.8630
|1.8740
|20.00
|99860.01
|223
|2005.01.20 11:44
|sell
|112
|1.00
|1.8662
|1.8692
|1.8582
|224
|2005.01.20 14:11
|close
|112
|1.00
|1.8666
|1.8692
|1.8582
|-40.00
|99820.01
|225
|2005.01.20 14:11
|buy
|113
|1.00
|1.8666
|1.8636
|1.8746
|226
|2005.01.20 16:42
|close
|113
|1.00
|1.8712
|1.8636
|1.8746
|460.00
|100280.01
|227
|2005.01.20 16:42
|sell
|114
|1.00
|1.8712
|1.8742
|1.8632
|228
|2005.01.20 18:04
|s/l
|114
|1.00
|1.8742
|1.8742
|1.8632
|-300.00
|99980.01
|229
|2005.01.20 18:26
|buy
|115
|1.00
|1.8710
|1.8680
|1.8790
|230
|2005.01.20 20:33
|close
|115
|1.00
|1.8722
|1.8680
|1.8790
|120.00
|100100.01
|231
|2005.01.20 20:33
|sell
|116
|1.00
|1.8722
|1.8752
|1.8642
|232
|2005.01.21 10:21
|close
|116
|1.00
|1.8723
|1.8752
|1.8642
|-10.00
|100090.01
|233
|2005.01.21 10:21
|buy
|117
|1.00
|1.8723
|1.8693
|1.8803
|234
|2005.01.21 10:30
|s/l
|117
|1.00
|1.8693
|1.8693
|1.8803
|-300.00
|99790.01
|235
|2005.01.21 13:03
|sell
|118
|1.00
|1.8650
|1.8680
|1.8570
|236
|2005.01.21 14:53
|s/l
|118
|1.00
|1.8680
|1.8680
|1.8570
|-300.00
|99490.01
|237
|2005.01.21 15:12
|sell
|119
|1.00
|1.8688
|1.8718
|1.8608
|238
|2005.01.21 15:32
|close
|119
|1.00
|1.8682
|1.8718
|1.8608
|60.00
|99550.01
|239
|2005.01.21 15:32
|buy
|120
|1.00
|1.8682
|1.8652
|1.8762
|240
|2005.01.21 17:13
|close
|120
|1.00
|1.8698
|1.8652
|1.8762
|160.00
|99710.01
|241
|2005.01.21 17:13
|sell
|121
|1.00
|1.8698
|1.8728
|1.8618
|242
|2005.01.21 17:26
|s/l
|121
|1.00
|1.8728
|1.8728
|1.8618
|-300.00
|99410.01
|243
|2005.01.21 19:17
|buy
|122
|1.00
|1.8788
|1.8758
|1.8868
|244
|2005.01.24 02:29
|s/l
|122
|1.00
|1.8758
|1.8758
|1.8868
|-300.00
|99110.01
|245
|2005.01.24 08:28
|buy
|123
|1.00
|1.8773
|1.8743
|1.8853
|246
|2005.01.24 22:57
|close
|123
|1.00
|1.8813
|1.8743
|1.8853
|400.00
|99510.01
|247
|2005.01.24 22:57
|sell
|124
|1.00
|1.8813
|1.8843
|1.8733
|248
|2005.01.25 11:41
|close
|124
|1.00
|1.8781
|1.8843
|1.8733
|320.00
|99830.01
|249
|2005.01.25 11:41
|buy
|125
|1.00
|1.8781
|1.8751
|1.8861
|250
|2005.01.25 12:07
|close
|125
|1.00
|1.8781
|1.8751
|1.8861
|0.00
|99830.01
|251
|2005.01.25 12:07
|sell
|126
|1.00
|1.8781
|1.8811
|1.8701
|252
|2005.01.25 12:46
|close
|126
|1.00
|1.8775
|1.8811
|1.8701
|60.00
|99890.01
|253
|2005.01.25 12:46
|buy
|127
|1.00
|1.8775
|1.8745
|1.8855
|254
|2005.01.25 13:20
|close
|127
|1.00
|1.8765
|1.8745
|1.8855
|-100.00
|99790.01
|255
|2005.01.25 13:20
|sell
|128
|1.00
|1.8765
|1.8795
|1.8685
|256
|2005.01.25 15:22
|close
|128
|1.00
|1.8721
|1.8795
|1.8685
|440.00
|100230.01
|257
|2005.01.25 15:22
|buy
|129
|1.00
|1.8721
|1.8691
|1.8801
|258
|2005.01.25 15:51
|close
|129
|1.00
|1.8723
|1.8691
|1.8801
|20.00
|100250.01
|259
|2005.01.25 15:51
|sell
|130
|1.00
|1.8723
|1.8753
|1.8643
|260
|2005.01.25 16:37
|t/p
|130
|1.00
|1.8643
|1.8753
|1.8643
|800.00
|101050.01
|261
|2005.01.25 17:32
|sell
|131
|1.00
|1.8652
|1.8682
|1.8572
|262
|2005.01.25 17:55
|close
|131
|1.00
|1.8645
|1.8682
|1.8572
|70.00
|101120.01
|263
|2005.01.25 17:55
|buy
|132
|1.00
|1.8645
|1.8615
|1.8725
|264
|2005.01.25 18:20
|close
|132
|1.00
|1.8644
|1.8615
|1.8725
|-10.00
|101110.01
|265
|2005.01.25 18:20
|sell
|133
|1.00
|1.8644
|1.8674
|1.8564
|266
|2005.01.25 18:39
|close
|133
|1.00
|1.8638
|1.8674
|1.8564
|60.00
|101170.01
|267
|2005.01.25 18:39
|buy
|134
|1.00
|1.8638
|1.8608
|1.8718
|268
|2005.01.26 10:30
|t/p
|134
|1.00
|1.8718
|1.8608
|1.8718
|800.00
|101970.01
|269
|2005.01.26 11:34
|buy
|135
|1.00
|1.8760
|1.8730
|1.8840
|270
|2005.01.26 12:46
|close
|135
|1.00
|1.8771
|1.8730
|1.8840
|110.01
|102080.02
|271
|2005.01.26 12:46
|sell
|136
|1.00
|1.8771
|1.8801
|1.8691
|272
|2005.01.26 13:03
|s/l
|136
|1.00
|1.8801
|1.8801
|1.8691
|-300.00
|101780.02
|273
|2005.01.26 13:17
|buy
|137
|1.00
|1.8788
|1.8758
|1.8868
|274
|2005.01.26 14:31
|close
|137
|1.00
|1.8786
|1.8758
|1.8868
|-20.00
|101760.02
|275
|2005.01.26 14:31
|sell
|138
|1.00
|1.8786
|1.8816
|1.8706
|276
|2005.01.26 14:55
|s/l
|138
|1.00
|1.8816
|1.8816
|1.8706
|-300.00
|101460.02
|277
|2005.01.26 15:10
|sell
|139
|1.00
|1.8812
|1.8842
|1.8732
|278
|2005.01.26 15:27
|close
|139
|1.00
|1.8806
|1.8842
|1.8732
|60.00
|101520.02
|279
|2005.01.26 15:27
|buy
|140
|1.00
|1.8806
|1.8776
|1.8886
|280
|2005.01.26 18:38
|close
|140
|1.00
|1.8823
|1.8776
|1.8886
|170.00
|101690.02
|281
|2005.01.26 18:38
|sell
|141
|1.00
|1.8823
|1.8853
|1.8743
|282
|2005.01.26 18:55
|s/l
|141
|1.00
|1.8853
|1.8853
|1.8743
|-300.00
|101390.02
|283
|2005.01.26 19:30
|buy
|142
|1.00
|1.8834
|1.8804
|1.8914
|284
|2005.01.26 21:27
|close
|142
|1.00
|1.8820
|1.8804
|1.8914
|-140.00
|101250.02
|285
|2005.01.26 21:27
|sell
|143
|1.00
|1.8820
|1.8850
|1.8740
|286
|2005.01.26 23:36
|close
|143
|1.00
|1.8821
|1.8850
|1.8740
|-10.00
|101240.02
|287
|2005.01.26 23:36
|buy
|144
|1.00
|1.8821
|1.8791
|1.8901
|288
|2005.01.27 07:59
|close
|144
|1.00
|1.8825
|1.8791
|1.8901
|40.00
|101280.02
|289
|2005.01.27 07:59
|sell
|145
|1.00
|1.8825
|1.8855
|1.8745
|290
|2005.01.27 08:49
|s/l
|145
|1.00
|1.8855
|1.8855
|1.8745
|-300.00
|100980.02
|291
|2005.01.27 10:16
|sell
|146
|1.00
|1.8820
|1.8850
|1.8740
|292
|2005.01.27 10:35
|s/l
|146
|1.00
|1.8850
|1.8850
|1.8740
|-300.00
|100680.02
|293
|2005.01.27 13:26
|buy
|147
|1.00
|1.8825
|1.8795
|1.8905
|294
|2005.01.27 14:44
|close
|147
|1.00
|1.8832
|1.8795
|1.8905
|70.00
|100750.02
|295
|2005.01.27 14:44
|sell
|148
|1.00
|1.8832
|1.8862
|1.8752
|296
|2005.01.27 15:13
|close
|148
|1.00
|1.8822
|1.8862
|1.8752
|100.00
|100850.02
|297
|2005.01.27 15:13
|buy
|149
|1.00
|1.8822
|1.8792
|1.8902
|298
|2005.01.27 17:27
|close
|149
|1.00
|1.8864
|1.8792
|1.8902
|420.00
|101270.02
|299
|2005.01.27 17:27
|sell
|150
|1.00
|1.8864
|1.8894
|1.8784
|300
|2005.01.27 18:30
|close
|150
|1.00
|1.8859
|1.8894
|1.8784
|50.00
|101320.02
|301
|2005.01.27 18:30
|buy
|151
|1.00
|1.8859
|1.8829
|1.8939
|302
|2005.01.28 06:54
|close
|151
|1.00
|1.8860
|1.8829
|1.8939
|10.00
|101330.02
|303
|2005.01.28 06:54
|sell
|152
|1.00
|1.8860
|1.8890
|1.8780
|304
|2005.01.28 08:36
|s/l
|152
|1.00
|1.8890
|1.8890
|1.8780
|-300.00
|101030.02
|305
|2005.01.28 10:39
|buy
|153
|1.00
|1.8862
|1.8832
|1.8942
|306
|2005.01.28 12:21
|s/l
|153
|1.00
|1.8832
|1.8832
|1.8942
|-300.00
|100730.02
|307
|2005.01.28 17:32
|buy
|154
|1.00
|1.8829
|1.8799
|1.8909
|308
|2005.01.28 18:54
|close
|154
|1.00
|1.8861
|1.8799
|1.8909
|320.00
|101050.02
|309
|2005.01.28 18:54
|sell
|155
|1.00
|1.8861
|1.8891
|1.8781
|310
|2005.01.31 08:27
|close
|155
|1.00
|1.8846
|1.8891
|1.8781
|150.00
|101200.02
|311
|2005.01.31 08:27
|buy
|156
|1.00
|1.8846
|1.8816
|1.8926
|312
|2005.01.31 08:39
|close
|156
|1.00
|1.8847
|1.8816
|1.8926
|10.01
|101210.03
|313
|2005.01.31 08:39
|sell
|157
|1.00
|1.8847
|1.8877
|1.8767
|314
|2005.01.31 11:59
|close
|157
|1.00
|1.8812
|1.8877
|1.8767
|350.01
|101560.04
|315
|2005.01.31 11:59
|buy
|158
|1.00
|1.8812
|1.8782
|1.8892
|316
|2005.01.31 12:35
|close
|158
|1.00
|1.8809
|1.8782
|1.8892
|-30.00
|101530.04
|317
|2005.01.31 12:35
|sell
|159
|1.00
|1.8809
|1.8839
|1.8729
|318
|2005.01.31 12:43
|s/l
|159
|1.00
|1.8839
|1.8839
|1.8729
|-300.00
|101230.04
|319
|2005.01.31 15:21
|sell
|160
|1.00
|1.8861
|1.8891
|1.8781
|320
|2005.01.31 15:58
|close
|160
|1.00
|1.8860
|1.8891
|1.8781
|10.00
|101240.04
|321
|2005.01.31 15:58
|buy
|161
|1.00
|1.8860
|1.8830
|1.8940
|322
|2005.01.31 16:35
|close
|161
|1.00
|1.8857
|1.8830
|1.8940
|-30.00
|101210.04
|323
|2005.01.31 16:35
|sell
|162
|1.00
|1.8857
|1.8887
|1.8777
|324
|2005.01.31 17:21
|close
|162
|1.00
|1.8857
|1.8887
|1.8777
|0.00
|101210.04
|325
|2005.01.31 17:21
|buy
|163
|1.00
|1.8857
|1.8827
|1.8937
|326
|2005.01.31 18:02
|s/l
|163
|1.00
|1.8827
|1.8827
|1.8937
|-300.00
|100910.04
|327
|2005.01.31 20:37
|sell
|164
|1.00
|1.8830
|1.8860
|1.8750
|328
|2005.02.01 02:57
|s/l
|164
|1.00
|1.8860
|1.8860
|1.8750
|-300.00
|100610.04
|329
|2005.02.01 02:59
|sell
|165
|1.00
|1.8853
|1.8883
|1.8773
|330
|2005.02.01 08:10
|close
|165
|1.00
|1.8847
|1.8883
|1.8773
|60.00
|100670.04
|331
|2005.02.01 08:10
|buy
|166
|1.00
|1.8847
|1.8817
|1.8927
|332
|2005.02.01 08:20
|s/l
|166
|1.00
|1.8817
|1.8817
|1.8927
|-300.00
|100370.04
|333
|2005.02.01 09:51
|sell
|167
|1.00
|1.8825
|1.8855
|1.8745
|334
|2005.02.01 16:02
|close
|167
|1.00
|1.8806
|1.8855
|1.8745
|190.00
|100560.04
|335
|2005.02.01 16:02
|buy
|168
|1.00
|1.8806
|1.8776
|1.8886
|336
|2005.02.01 17:43
|close
|168
|1.00
|1.8802
|1.8776
|1.8886
|-40.00
|100520.04
|337
|2005.02.01 17:43
|sell
|169
|1.00
|1.8802
|1.8832
|1.8722
|338
|2005.02.01 19:27
|s/l
|169
|1.00
|1.8832
|1.8832
|1.8722
|-300.00
|100220.04
|339
|2005.02.01 21:33
|sell
|170
|1.00
|1.8840
|1.8870
|1.8760
|340
|2005.02.02 04:38
|close
|170
|1.00
|1.8851
|1.8870
|1.8760
|-109.99
|100110.05
|341
|2005.02.02 04:38
|buy
|171
|1.00
|1.8851
|1.8821
|1.8931
|342
|2005.02.02 07:58
|close
|171
|1.00
|1.8846
|1.8821
|1.8931
|-50.00
|100060.05
|343
|2005.02.02 07:58
|sell
|172
|1.00
|1.8846
|1.8876
|1.8766
|344
|2005.02.02 12:07
|s/l
|172
|1.00
|1.8876
|1.8876
|1.8766
|-300.00
|99760.05
|345
|2005.02.02 14:15
|buy
|173
|1.00
|1.8871
|1.8841
|1.8951
|346
|2005.02.02 16:40
|s/l
|173
|1.00
|1.8841
|1.8841
|1.8951
|-300.00
|99460.05
|347
|2005.02.02 20:21
|buy
|174
|1.00
|1.8846
|1.8816
|1.8926
|348
|2005.02.03 04:16
|close
|174
|1.00
|1.8834
|1.8816
|1.8926
|-119.99
|99340.06
|349
|2005.02.03 04:16
|sell
|175
|1.00
|1.8834
|1.8864
|1.8754
|350
|2005.02.03 07:12
|close
|175
|1.00
|1.8830
|1.8864
|1.8754
|40.01
|99380.07
|351
|2005.02.03 07:12
|buy
|176
|1.00
|1.8830
|1.8800
|1.8910
|352
|2005.02.03 08:30
|close
|176
|1.00
|1.8839
|1.8800
|1.8910
|90.00
|99470.07
|353
|2005.02.03 08:30
|sell
|177
|1.00
|1.8839
|1.8869
|1.8759
|354
|2005.02.03 09:04
|close
|177
|1.00
|1.8836
|1.8869
|1.8759
|30.00
|99500.07
|355
|2005.02.03 09:04
|buy
|178
|1.00
|1.8836
|1.8806
|1.8916
|356
|2005.02.03 09:28
|close
|178
|1.00
|1.8839
|1.8806
|1.8916
|30.00
|99530.07
|357
|2005.02.03 09:28
|sell
|179
|1.00
|1.8839
|1.8869
|1.8759
|358
|2005.02.03 11:07
|s/l
|179
|1.00
|1.8869
|1.8869
|1.8759
|-300.00
|99230.07
|359
|2005.02.03 13:38
|sell
|180
|1.00
|1.8885
|1.8915
|1.8805
|360
|2005.02.03 14:57
|t/p
|180
|1.00
|1.8805
|1.8915
|1.8805
|800.00
|100030.07
|361
|2005.02.03 15:52
|buy
|181
|1.00
|1.8796
|1.8766
|1.8876
|362
|2005.02.03 16:11
|close
|181
|1.00
|1.8790
|1.8766
|1.8876
|-60.00
|99970.07
|363
|2005.02.03 16:11
|sell
|182
|1.00
|1.8790
|1.8820
|1.8710
|364
|2005.02.03 21:21
|s/l
|182
|1.00
|1.8820
|1.8820
|1.8710
|-300.00
|99670.07
|365
|2005.02.04 10:37
|sell
|183
|1.00
|1.8818
|1.8848
|1.8738
|366
|2005.02.04 11:33
|s/l
|183
|1.00
|1.8848
|1.8848
|1.8738
|-300.00
|99370.07
|367
|2005.02.04 14:51
|buy
|184
|1.00
|1.8821
|1.8791
|1.8901
|368
|2005.02.04 15:05
|close
|184
|1.00
|1.8842
|1.8791
|1.8901
|210.00
|99580.07
|369
|2005.02.04 15:05
|sell
|185
|1.00
|1.8842
|1.8872
|1.8762
|370
|2005.02.04 16:23
|s/l
|185
|1.00
|1.8872
|1.8872
|1.8762
|-300.00
|99280.07
|371
|2005.02.04 17:29
|buy
|186
|1.00
|1.8853
|1.8823
|1.8933
|372
|2005.02.04 17:40
|close
|186
|1.00
|1.8855
|1.8823
|1.8933
|20.00
|99300.07
|373
|2005.02.04 17:40
|sell
|187
|1.00
|1.8855
|1.8885
|1.8775
|374
|2005.02.04 19:12
|t/p
|187
|1.00
|1.8775
|1.8885
|1.8775
|800.00
|100100.07
|375
|2005.02.04 20:42
|buy
|188
|1.00
|1.8745
|1.8715
|1.8825
|376
|2005.02.07 01:13
|s/l
|188
|1.00
|1.8715
|1.8715
|1.8825
|-300.00
|99800.07
|377
|2005.02.07 08:18
|buy
|189
|1.00
|1.8738
|1.8708
|1.8818
|378
|2005.02.07 09:53
|close
|189
|1.00
|1.8728
|1.8708
|1.8818
|-100.00
|99700.07
|379
|2005.02.07 09:53
|sell
|190
|1.00
|1.8728
|1.8758
|1.8648
|380
|2005.02.07 16:34
|close
|190
|1.00
|1.8663
|1.8758
|1.8648
|650.00
|100350.07
|381
|2005.02.07 16:34
|buy
|191
|1.00
|1.8663
|1.8633
|1.8743
|382
|2005.02.07 16:52
|close
|191
|1.00
|1.8667
|1.8633
|1.8743
|40.00
|100390.07
|383
|2005.02.07 16:52
|sell
|192
|1.00
|1.8667
|1.8697
|1.8587
|384
|2005.02.07 17:05
|close
|192
|1.00
|1.8653
|1.8697
|1.8587
|140.00
|100530.07
|385
|2005.02.07 17:05
|buy
|193
|1.00
|1.8653
|1.8623
|1.8733
|386
|2005.02.07 17:37
|s/l
|193
|1.00
|1.8623
|1.8623
|1.8733
|-300.00
|100230.07
|387
|2005.02.07 21:51
|buy
|194
|1.00
|1.8579
|1.8549
|1.8659
|388
|2005.02.08 07:23
|close
|194
|1.00
|1.8570
|1.8549
|1.8659
|-90.00
|100140.07
|389
|2005.02.08 07:23
|sell
|195
|1.00
|1.8570
|1.8600
|1.8490
|390
|2005.02.08 07:55
|close
|195
|1.00
|1.8561
|1.8600
|1.8490
|90.00
|100230.07
|391
|2005.02.08 07:55
|buy
|196
|1.00
|1.8561
|1.8531
|1.8641
|392
|2005.02.08 09:55
|close
|196
|1.00
|1.8558
|1.8531
|1.8641
|-30.00
|100200.07
|393
|2005.02.08 09:55
|sell
|197
|1.00
|1.8558
|1.8588
|1.8478
|394
|2005.02.08 10:42
|close
|197
|1.00
|1.8554
|1.8588
|1.8478
|40.00
|100240.07
|395
|2005.02.08 10:42
|buy
|198
|1.00
|1.8554
|1.8524
|1.8634
|396
|2005.02.08 11:54
|s/l
|198
|1.00
|1.8524
|1.8524
|1.8634
|-300.00
|99940.07
|397
|2005.02.08 13:04
|sell
|199
|1.00
|1.8563
|1.8593
|1.8483
|398
|2005.02.08 13:34
|close
|199
|1.00
|1.8557
|1.8593
|1.8483
|60.00
|100000.07
|399
|2005.02.08 13:34
|buy
|200
|1.00
|1.8557
|1.8527
|1.8637
|400
|2005.02.08 15:37
|close
|200
|1.00
|1.8551
|1.8527
|1.8637
|-60.00
|99940.07
|401
|2005.02.08 15:37
|sell
|201
|1.00
|1.8551
|1.8581
|1.8471
|402
|2005.02.08 16:42
|s/l
|201
|1.00
|1.8581
|1.8581
|1.8471
|-300.00
|99640.07
|403
|2005.02.08 17:19
|sell
|202
|1.00
|1.8563
|1.8593
|1.8483
|404
|2005.02.08 17:51
|close
|202
|1.00
|1.8557
|1.8593
|1.8483
|60.00
|99700.07
|405
|2005.02.08 17:51
|buy
|203
|1.00
|1.8557
|1.8527
|1.8637
|406
|2005.02.09 01:10
|s/l
|203
|1.00
|1.8527
|1.8527
|1.8637
|-300.00
|99400.07
|407
|2005.02.09 06:27
|sell
|204
|1.00
|1.8547
|1.8577
|1.8467
|408
|2005.02.09 06:44
|s/l
|204
|1.00
|1.8577
|1.8577
|1.8467
|-300.00
|99100.07
|409
|2005.02.09 07:10
|sell
|205
|1.00
|1.8586
|1.8616
|1.8506
|410
|2005.02.09 10:29
|close
|205
|1.00
|1.8571
|1.8616
|1.8506
|150.00
|99250.07
|411
|2005.02.09 10:29
|buy
|206
|1.00
|1.8571
|1.8541
|1.8651
|412
|2005.02.09 11:36
|close
|206
|1.00
|1.8634
|1.8541
|1.8651
|630.01
|99880.08
|413
|2005.02.09 11:36
|sell
|207
|1.00
|1.8634
|1.8664
|1.8554
|414
|2005.02.09 12:52
|close
|207
|1.00
|1.8624
|1.8664
|1.8554
|100.01
|99980.09
|415
|2005.02.09 12:52
|buy
|208
|1.00
|1.8624
|1.8594
|1.8704
|416
|2005.02.09 13:21
|close
|208
|1.00
|1.8625
|1.8594
|1.8704
|10.00
|99990.09
|417
|2005.02.09 13:21
|sell
|209
|1.00
|1.8625
|1.8655
|1.8545
|418
|2005.02.09 15:10
|close
|209
|1.00
|1.8574
|1.8655
|1.8545
|510.00
|100500.09
|419
|2005.02.09 15:10
|buy
|210
|1.00
|1.8574
|1.8544
|1.8654
|420
|2005.02.09 16:05
|close
|210
|1.00
|1.8563
|1.8544
|1.8654
|-110.00
|100390.09
|421
|2005.02.09 16:05
|sell
|211
|1.00
|1.8563
|1.8593
|1.8483
|422
|2005.02.09 16:42
|s/l
|211
|1.00
|1.8593
|1.8593
|1.8483
|-300.00
|100090.09
|423
|2005.02.09 17:06
|buy
|212
|1.00
|1.8573
|1.8543
|1.8653
|424
|2005.02.09 17:16
|close
|212
|1.00
|1.8581
|1.8543
|1.8653
|80.00
|100170.09
|425
|2005.02.09 17:16
|sell
|213
|1.00
|1.8581
|1.8611
|1.8501
|426
|2005.02.09 17:46
|close
|213
|1.00
|1.8575
|1.8611
|1.8501
|60.00
|100230.09
|427
|2005.02.09 17:46
|buy
|214
|1.00
|1.8575
|1.8545
|1.8655
|428
|2005.02.10 08:40
|close
|214
|1.00
|1.8621
|1.8545
|1.8655
|460.00
|100690.09
|429
|2005.02.10 08:40
|sell
|215
|1.00
|1.8621
|1.8651
|1.8541
|430
|2005.02.10 12:56
|close
|215
|1.00
|1.8595
|1.8651
|1.8541
|260.00
|100950.09
|431
|2005.02.10 12:56
|buy
|216
|1.00
|1.8595
|1.8565
|1.8675
|432
|2005.02.10 14:08
|s/l
|216
|1.00
|1.8565
|1.8565
|1.8675
|-300.00
|100650.09
|433
|2005.02.10 17:50
|buy
|217
|1.00
|1.8706
|1.8676
|1.8786
|434
|2005.02.11 01:47
|s/l
|217
|1.00
|1.8676
|1.8676
|1.8786
|-300.00
|100350.09
|435
|2005.02.11 08:07
|buy
|218
|1.00
|1.8686
|1.8656
|1.8766
|436
|2005.02.11 11:50
|s/l
|218
|1.00
|1.8656
|1.8656
|1.8766
|-300.00
|100050.09
|437
|2005.02.11 12:28
|buy
|219
|1.00
|1.8659
|1.8629
|1.8739
|438
|2005.02.11 14:04
|s/l
|219
|1.00
|1.8629
|1.8629
|1.8739
|-300.00
|99750.09
|439
|2005.02.11 14:12
|sell
|220
|1.00
|1.8640
|1.8670
|1.8560
|440
|2005.02.11 14:58
|s/l
|220
|1.00
|1.8670
|1.8670
|1.8560
|-300.00
|99450.09
|441
|2005.02.11 17:57
|buy
|221
|1.00
|1.8652
|1.8622
|1.8732
|442
|2005.02.11 19:49
|close
|221
|1.00
|1.8668
|1.8622
|1.8732
|160.01
|99610.10
|443
|2005.02.11 19:49
|sell
|222
|1.00
|1.8668
|1.8698
|1.8588
|444
|2005.02.14 00:00
|s/l
|222
|1.00
|1.8698
|1.8698
|1.8588
|-300.00
|99310.10
|445
|2005.02.14 01:20
|sell
|223
|1.00
|1.8693
|1.8723
|1.8613
|446
|2005.02.14 02:00
|s/l
|223
|1.00
|1.8723
|1.8723
|1.8613
|-300.00
|99010.10
|447
|2005.02.14 03:28
|sell
|224
|1.00
|1.8771
|1.8801
|1.8691
|448
|2005.02.14 09:29
|s/l
|224
|1.00
|1.8801
|1.8801
|1.8691
|-300.00
|98710.10
|449
|2005.02.14 10:30
|sell
|225
|1.00
|1.8826
|1.8856
|1.8746
|450
|2005.02.14 10:53
|s/l
|225
|1.00
|1.8856
|1.8856
|1.8746
|-300.00
|98410.10
|451
|2005.02.14 11:20
|buy
|226
|1.00
|1.8855
|1.8825
|1.8935
|452
|2005.02.14 13:44
|close
|226
|1.00
|1.8864
|1.8825
|1.8935
|90.00
|98500.10
|453
|2005.02.14 13:44
|sell
|227
|1.00
|1.8864
|1.8894
|1.8784
|454
|2005.02.14 14:30
|s/l
|227
|1.00
|1.8894
|1.8894
|1.8784
|-300.00
|98200.10
|455
|2005.02.14 15:19
|buy
|228
|1.00
|1.8884
|1.8854
|1.8964
|456
|2005.02.14 16:18
|s/l
|228
|1.00
|1.8854
|1.8854
|1.8964
|-300.00
|97900.10
|457
|2005.02.14 16:24
|sell
|229
|1.00
|1.8875
|1.8905
|1.8795
|458
|2005.02.14 17:30
|s/l
|229
|1.00
|1.8905
|1.8905
|1.8795
|-300.00
|97600.10
|459
|2005.02.15 01:43
|buy
|230
|1.00
|1.8867
|1.8837
|1.8947
|460
|2005.02.15 10:30
|close
|230
|1.00
|1.8891
|1.8837
|1.8947
|239.99
|97840.09
|461
|2005.02.15 10:30
|sell
|231
|1.00
|1.8891
|1.8921
|1.8811
|462
|2005.02.15 14:22
|s/l
|231
|1.00
|1.8921
|1.8921
|1.8811
|-300.00
|97540.09
|463
|2005.02.15 15:01
|sell
|232
|1.00
|1.8932
|1.8962
|1.8852
|464
|2005.02.15 16:11
|close
|232
|1.00
|1.8861
|1.8962
|1.8852
|710.00
|98250.09
|465
|2005.02.15 16:11
|buy
|233
|1.00
|1.8861
|1.8831
|1.8941
|466
|2005.02.15 16:21
|s/l
|233
|1.00
|1.8831
|1.8831
|1.8941
|-300.00
|97950.09
|467
|2005.02.15 16:39
|sell
|234
|1.00
|1.8862
|1.8892
|1.8782
|468
|2005.02.15 17:22
|s/l
|234
|1.00
|1.8892
|1.8892
|1.8782
|-300.00
|97650.09
|469
|2005.02.15 19:14
|sell
|235
|1.00
|1.8942
|1.8972
|1.8862
|470
|2005.02.15 21:20
|s/l
|235
|1.00
|1.8972
|1.8972
|1.8862
|-300.00
|97350.09
|471
|2005.02.16 06:56
|buy
|236
|1.00
|1.8931
|1.8901
|1.9011
|472
|2005.02.16 10:19
|s/l
|236
|1.00
|1.8901
|1.8901
|1.9011
|-300.00
|97050.09
|473
|2005.02.16 10:31
|sell
|237
|1.00
|1.8923
|1.8953
|1.8843
|474
|2005.02.16 12:38
|t/p
|237
|1.00
|1.8843
|1.8953
|1.8843
|800.00
|97850.09
|475
|2005.02.16 14:20
|sell
|238
|1.00
|1.8864
|1.8894
|1.8784
|476
|2005.02.16 16:06
|t/p
|238
|1.00
|1.8784
|1.8894
|1.8784
|800.00
|98650.09
|477
|2005.02.16 18:25
|buy
|239
|1.00
|1.8774
|1.8744
|1.8854
|478
|2005.02.16 19:36
|t/p
|239
|1.00
|1.8854
|1.8744
|1.8854
|800.00
|99450.09
|479
|2005.02.17 10:30
|sell
|240
|1.00
|1.8892
|1.8922
|1.8812
|480
|2005.02.17 10:45
|s/l
|240
|1.00
|1.8922
|1.8922
|1.8812
|-300.00
|99150.09
|481
|2005.02.17 11:12
|sell
|241
|1.00
|1.8921
|1.8951
|1.8841
|482
|2005.02.17 11:27
|close
|241
|1.00
|1.8912
|1.8951
|1.8841
|90.00
|99240.09
|483
|2005.02.17 11:27
|buy
|242
|1.00
|1.8912
|1.8882
|1.8992
|484
|2005.02.17 12:31
|close
|242
|1.00
|1.8904
|1.8882
|1.8992
|-80.00
|99160.09
|485
|2005.02.17 12:31
|sell
|243
|1.00
|1.8904
|1.8934
|1.8824
|486
|2005.02.17 17:39
|s/l
|243
|1.00
|1.8934
|1.8934
|1.8824
|-300.00
|98860.09
|487
|2005.02.17 18:03
|sell
|244
|1.00
|1.8944
|1.8974
|1.8864
|488
|2005.02.17 19:27
|close
|244
|1.00
|1.8939
|1.8974
|1.8864
|50.00
|98910.09
|489
|2005.02.17 19:27
|buy
|245
|1.00
|1.8939
|1.8909
|1.9019
|490
|2005.02.17 21:23
|close
|245
|1.00
|1.8948
|1.8909
|1.9019
|90.01
|99000.10
|491
|2005.02.17 21:23
|sell
|246
|1.00
|1.8948
|1.8978
|1.8868
|492
|2005.02.18 15:12
|close
|246
|1.00
|1.8933
|1.8978
|1.8868
|150.01
|99150.11
|493
|2005.02.18 15:12
|buy
|247
|1.00
|1.8933
|1.8903
|1.9013
|494
|2005.02.18 15:43
|close
|247
|1.00
|1.8935
|1.8903
|1.9013
|20.00
|99170.11
|495
|2005.02.18 15:43
|sell
|248
|1.00
|1.8935
|1.8965
|1.8855
|496
|2005.02.18 17:58
|close
|248
|1.00
|1.8941
|1.8965
|1.8855
|-60.00
|99110.11
|497
|2005.02.18 17:58
|buy
|249
|1.00
|1.8941
|1.8911
|1.9021
|498
|2005.02.18 18:26
|close
|249
|1.00
|1.8940
|1.8911
|1.9021
|-9.99
|99100.12
|499
|2005.02.18 18:26
|sell
|250
|1.00
|1.8940
|1.8970
|1.8860
|500
|2005.02.18 22:52
|close
|250
|1.00
|1.8940
|1.8970
|1.8860
|0.01
|99100.13
|501
|2005.02.18 22:52
|buy
|251
|1.00
|1.8940
|1.8910
|1.9020
|502
|2005.02.21 02:43
|s/l
|251
|1.00
|1.8910
|1.8910
|1.9020
|-300.00
|98800.13
|503
|2005.02.21 10:12
|buy
|252
|1.00
|1.8983
|1.8953
|1.9063
|504
|2005.02.21 11:45
|s/l
|252
|1.00
|1.8953
|1.8953
|1.9063
|-300.00
|98500.13
|505
|2005.02.21 12:58
|sell
|253
|1.00
|1.8950
|1.8980
|1.8870
|506
|2005.02.21 19:02
|s/l
|253
|1.00
|1.8980
|1.8980
|1.8870
|-300.00
|98200.13
|507
|2005.02.22 04:11
|buy
|254
|1.00
|1.8995
|1.8965
|1.9075
|508
|2005.02.22 06:33
|t/p
|254
|1.00
|1.9075
|1.8965
|1.9075
|800.00
|99000.13
|509
|2005.02.22 07:21
|sell
|255
|1.00
|1.9070
|1.9100
|1.8990
|510
|2005.02.22 08:33
|close
|255
|1.00
|1.9074
|1.9100
|1.8990
|-39.99
|98960.14
|511
|2005.02.22 08:33
|buy
|256
|1.00
|1.9074
|1.9044
|1.9154
|512
|2005.02.22 08:56
|close
|256
|1.00
|1.9077
|1.9044
|1.9154
|30.00
|98990.14
|513
|2005.02.22 08:56
|sell
|257
|1.00
|1.9077
|1.9107
|1.8997
|514
|2005.02.22 11:16
|s/l
|257
|1.00
|1.9107
|1.9107
|1.8997
|-300.00
|98690.14
|515
|2005.02.22 16:05
|buy
|258
|1.00
|1.9045
|1.9015
|1.9125
|516
|2005.02.22 18:19
|close
|258
|1.00
|1.9091
|1.9015
|1.9125
|460.01
|99150.15
|517
|2005.02.22 18:19
|sell
|259
|1.00
|1.9091
|1.9121
|1.9011
|518
|2005.02.22 20:47
|s/l
|259
|1.00
|1.9121
|1.9121
|1.9011
|-300.00
|98850.15
|519
|2005.02.23 01:17
|sell
|260
|1.00
|1.9111
|1.9141
|1.9031
|520
|2005.02.23 05:39
|close
|260
|1.00
|1.9076
|1.9141
|1.9031
|350.00
|99200.15
|521
|2005.02.23 05:39
|buy
|261
|1.00
|1.9076
|1.9046
|1.9156
|522
|2005.02.23 08:49
|s/l
|261
|1.00
|1.9046
|1.9046
|1.9156
|-300.00
|98900.15
|523
|2005.02.23 11:23
|sell
|262
|1.00
|1.9098
|1.9128
|1.9018
|524
|2005.02.23 13:52
|close
|262
|1.00
|1.9086
|1.9128
|1.9018
|120.00
|99020.15
|525
|2005.02.23 13:52
|buy
|263
|1.00
|1.9086
|1.9056
|1.9166
|526
|2005.02.23 14:37
|close
|263
|1.00
|1.9089
|1.9056
|1.9166
|30.00
|99050.15
|527
|2005.02.23 14:37
|sell
|264
|1.00
|1.9089
|1.9119
|1.9009
|528
|2005.02.23 14:58
|s/l
|264
|1.00
|1.9119
|1.9119
|1.9009
|-300.00
|98750.15
|529
|2005.02.23 16:21
|buy
|265
|1.00
|1.9077
|1.9047
|1.9157
|530
|2005.02.23 17:33
|s/l
|265
|1.00
|1.9047
|1.9047
|1.9157
|-300.00
|98450.15
|531
|2005.02.23 17:33
|buy
|266
|1.00
|1.9051
|1.9021
|1.9131
|532
|2005.02.24 01:17
|close
|266
|1.00
|1.9067
|1.9021
|1.9131
|160.00
|98610.15
|533
|2005.02.24 01:17
|sell
|267
|1.00
|1.9067
|1.9097
|1.8987
|534
|2005.02.24 03:21
|s/l
|267
|1.00
|1.9097
|1.9097
|1.8987
|-300.00
|98310.15
|535
|2005.02.24 07:40
|buy
|268
|1.00
|1.9092
|1.9062
|1.9172
|536
|2005.02.24 09:23
|s/l
|268
|1.00
|1.9062
|1.9062
|1.9172
|-300.00
|98010.15
|537
|2005.02.24 10:09
|buy
|269
|1.00
|1.9084
|1.9054
|1.9164
|538
|2005.02.24 10:15
|s/l
|269
|1.00
|1.9054
|1.9054
|1.9164
|-300.00
|97710.15
|539
|2005.02.24 14:29
|sell
|270
|1.00
|1.9112
|1.9142
|1.9032
|540
|2005.02.24 14:39
|close
|270
|1.00
|1.9100
|1.9142
|1.9032
|120.00
|97830.15
|541
|2005.02.24 14:39
|buy
|271
|1.00
|1.9100
|1.9070
|1.9180
|542
|2005.02.24 16:28
|s/l
|271
|1.00
|1.9070
|1.9070
|1.9180
|-300.00
|97530.15
|543
|2005.02.24 17:11
|sell
|272
|1.00
|1.9074
|1.9104
|1.8994
|544
|2005.02.24 17:43
|s/l
|272
|1.00
|1.9104
|1.9104
|1.8994
|-300.00
|97230.15
|545
|2005.02.24 20:38
|sell
|273
|1.00
|1.9114
|1.9144
|1.9034
|546
|2005.02.24 23:45
|close
|273
|1.00
|1.9089
|1.9144
|1.9034
|250.00
|97480.15
|547
|2005.02.24 23:45
|buy
|274
|1.00
|1.9089
|1.9059
|1.9169
|548
|2005.02.25 04:49
|close
|274
|1.00
|1.9110
|1.9059
|1.9169
|210.00
|97690.15
|549
|2005.02.25 04:49
|sell
|275
|1.00
|1.9110
|1.9140
|1.9030
|550
|2005.02.25 10:33
|close
|275
|1.00
|1.9097
|1.9140
|1.9030
|130.00
|97820.15
|551
|2005.02.25 10:33
|buy
|276
|1.00
|1.9097
|1.9067
|1.9177
|552
|2005.02.25 11:49
|s/l
|276
|1.00
|1.9067
|1.9067
|1.9177
|-300.00
|97520.15
|553
|2005.02.25 11:49
|buy
|277
|1.00
|1.9071
|1.9041
|1.9151
|554
|2005.02.25 12:09
|close
|277
|1.00
|1.9094
|1.9041
|1.9151
|230.00
|97750.15
|555
|2005.02.25 12:09
|sell
|278
|1.00
|1.9094
|1.9124
|1.9014
|556
|2005.02.25 12:37
|close
|278
|1.00
|1.9092
|1.9124
|1.9014
|20.00
|97770.15
|557
|2005.02.25 12:37
|buy
|279
|1.00
|1.9092
|1.9062
|1.9172
|558
|2005.02.25 13:46
|close
|279
|1.00
|1.9083
|1.9062
|1.9172
|-90.00
|97680.15
|559
|2005.02.25 13:46
|sell
|280
|1.00
|1.9083
|1.9113
|1.9003
|560
|2005.02.25 14:09
|close
|280
|1.00
|1.9088
|1.9113
|1.9003
|-50.01
|97630.14
|561
|2005.02.25 14:09
|buy
|281
|1.00
|1.9088
|1.9058
|1.9168
|562
|2005.02.25 17:14
|close
|281
|1.00
|1.9156
|1.9058
|1.9168
|679.99
|98310.13
|563
|2005.02.25 17:14
|sell
|282
|1.00
|1.9156
|1.9186
|1.9076
|564
|2005.02.25 18:42
|s/l
|282
|1.00
|1.9186
|1.9186
|1.9076
|-300.00
|98010.13
|565
|2005.02.25 19:34
|buy
|283
|1.00
|1.9173
|1.9143
|1.9253
|566
|2005.02.28 01:11
|close
|283
|1.00
|1.9195
|1.9143
|1.9253
|220.00
|98230.13
|567
|2005.02.28 01:11
|sell
|284
|1.00
|1.9195
|1.9225
|1.9115
|568
|2005.02.28 01:48
|s/l
|284
|1.00
|1.9225
|1.9225
|1.9115
|-300.00
|97930.13
|569
|2005.02.28 01:59
|sell
|285
|1.00
|1.9219
|1.9249
|1.9139
|570
|2005.02.28 09:59
|s/l
|285
|1.00
|1.9249
|1.9249
|1.9139
|-300.00
|97630.13
|571
|2005.02.28 14:44
|sell
|286
|1.00
|1.9218
|1.9248
|1.9138
|572
|2005.02.28 15:11
|close
|286
|1.00
|1.9230
|1.9248
|1.9138
|-120.00
|97510.13
|573
|2005.02.28 15:11
|buy
|287
|1.00
|1.9230
|1.9200
|1.9310
|574
|2005.02.28 15:22
|close
|287
|1.00
|1.9233
|1.9200
|1.9310
|30.00
|97540.13
|575
|2005.02.28 15:22
|sell
|288
|1.00
|1.9233
|1.9263
|1.9153
|576
|2005.02.28 18:18
|close
|288
|1.00
|1.9245
|1.9263
|1.9153
|-120.00
|97420.13
|577
|2005.02.28 18:18
|buy
|289
|1.00
|1.9245
|1.9215
|1.9325
|578
|2005.02.28 19:35
|close
|289
|1.00
|1.9232
|1.9215
|1.9325
|-130.00
|97290.13
|579
|2005.02.28 19:35
|sell
|290
|1.00
|1.9232
|1.9262
|1.9152
|580
|2005.03.01 03:46
|close
|290
|1.00
|1.9181
|1.9262
|1.9152
|509.99
|97800.12
|581
|2005.03.01 03:46
|buy
|291
|1.00
|1.9181
|1.9151
|1.9261
|582
|2005.03.01 04:29
|close
|291
|1.00
|1.9186
|1.9151
|1.9261
|49.99
|97850.11
|583
|2005.03.01 04:29
|sell
|292
|1.00
|1.9186
|1.9216
|1.9106
|584
|2005.03.01 08:09
|close
|292
|1.00
|1.9183
|1.9216
|1.9106
|30.00
|97880.11
|585
|2005.03.01 08:09
|buy
|293
|1.00
|1.9183
|1.9153
|1.9263
|586
|2005.03.01 10:34
|close
|293
|1.00
|1.9201
|1.9153
|1.9263
|180.00
|98060.11
|587
|2005.03.01 10:34
|sell
|294
|1.00
|1.9201
|1.9231
|1.9121
|588
|2005.03.01 11:42
|close
|294
|1.00
|1.9212
|1.9231
|1.9121
|-110.00
|97950.11
|589
|2005.03.01 11:42
|buy
|295
|1.00
|1.9212
|1.9182
|1.9292
|590
|2005.03.01 11:55
|close
|295
|1.00
|1.9213
|1.9182
|1.9292
|10.00
|97960.11
|591
|2005.03.01 11:55
|sell
|296
|1.00
|1.9213
|1.9243
|1.9133
|592
|2005.03.01 17:23
|close
|296
|1.00
|1.9198
|1.9243
|1.9133
|150.00
|98110.11
|593
|2005.03.01 17:23
|buy
|297
|1.00
|1.9198
|1.9168
|1.9278
|594
|2005.03.01 20:46
|close
|297
|1.00
|1.9205
|1.9168
|1.9278
|70.00
|98180.11
|595
|2005.03.01 20:46
|sell
|298
|1.00
|1.9205
|1.9235
|1.9125
|596
|2005.03.02 01:46
|close
|298
|1.00
|1.9184
|1.9235
|1.9125
|210.00
|98390.11
|597
|2005.03.02 01:46
|buy
|299
|1.00
|1.9184
|1.9154
|1.9264
|598
|2005.03.02 09:51
|s/l
|299
|1.00
|1.9154
|1.9154
|1.9264
|-300.00
|98090.11
|599
|2005.03.02 12:22
|sell
|300
|1.00
|1.9097
|1.9127
|1.9017
|600
|2005.03.02 14:51
|close
|300
|1.00
|1.9096
|1.9127
|1.9017
|9.99
|98100.10
|601
|2005.03.02 14:51
|buy
|301
|1.00
|1.9096
|1.9066
|1.9176
|602
|2005.03.03 15:08
|s/l
|301
|1.00
|1.9066
|1.9066
|1.9176
|-300.00
|97800.10
|603
|2005.03.03 16:33
|sell
|302
|1.00
|1.9086
|1.9116
|1.9006
|604
|2005.03.04 14:30
|close
|302
|1.00
|1.9068
|1.9116
|1.9006
|180.00
|97980.10
|605
|2005.03.04 14:30
|buy
|303
|1.00
|1.9068
|1.9038
|1.9148
|606
|2005.03.04 15:15
|t/p
|303
|1.00
|1.9148
|1.9038
|1.9148
|800.00
|98780.10
|607
|2005.03.04 16:30
|sell
|304
|1.00
|1.9206
|1.9236
|1.9126
|608
|2005.03.04 16:33
|s/l
|304
|1.00
|1.9236
|1.9236
|1.9126
|-300.00
|98480.10
|609
|2005.03.04 17:21
|buy
|305
|1.00
|1.9253
|1.9223
|1.9333
|610
|2005.03.04 18:26
|close
|305
|1.00
|1.9243
|1.9223
|1.9333
|-100.00
|98380.10
|611
|2005.03.04 18:26
|sell
|306
|1.00
|1.9243
|1.9273
|1.9163
|612
|2005.03.07 11:02
|t/p
|306
|1.00
|1.9163
|1.9273
|1.9163
|800.00
|99180.10
|613
|2005.03.07 12:46
|sell
|307
|1.00
|1.9150
|1.9180
|1.9070
|614
|2005.03.07 13:24
|close
|307
|1.00
|1.9145
|1.9180
|1.9070
|49.99
|99230.09
|615
|2005.03.07 13:24
|buy
|308
|1.00
|1.9145
|1.9115
|1.9225
|616
|2005.03.07 15:05
|s/l
|308
|1.00
|1.9115
|1.9115
|1.9225
|-300.00
|98930.09
|617
|2005.03.07 15:16
|sell
|309
|1.00
|1.9129
|1.9159
|1.9049
|618
|2005.03.07 17:41
|s/l
|309
|1.00
|1.9159
|1.9159
|1.9049
|-300.00
|98630.09
|619
|2005.03.07 18:26
|buy
|310
|1.00
|1.9162
|1.9132
|1.9242
|620
|2005.03.07 20:43
|s/l
|310
|1.00
|1.9132
|1.9132
|1.9242
|-300.00
|98330.09
|621
|2005.03.08 01:15
|sell
|311
|1.00
|1.9152
|1.9182
|1.9072
|622
|2005.03.08 09:06
|s/l
|311
|1.00
|1.9182
|1.9182
|1.9072
|-300.00
|98030.09
|623
|2005.03.08 10:13
|sell
|312
|1.00
|1.9214
|1.9244
|1.9134
|624
|2005.03.08 15:09
|s/l
|312
|1.00
|1.9244
|1.9244
|1.9134
|-300.00
|97730.09
|625
|2005.03.08 16:30
|sell
|313
|1.00
|1.9297
|1.9327
|1.9217
|626
|2005.03.08 17:22
|s/l
|313
|1.00
|1.9327
|1.9327
|1.9217
|-300.00
|97430.09
|627
|2005.03.08 17:38
|buy
|314
|1.00
|1.9308
|1.9278
|1.9388
|628
|2005.03.08 18:13
|close
|314
|1.00
|1.9296
|1.9278
|1.9388
|-120.00
|97310.09
|629
|2005.03.08 18:13
|sell
|315
|1.00
|1.9296
|1.9326
|1.9216
|630
|2005.03.08 19:52
|close
|315
|1.00
|1.9277
|1.9326
|1.9216
|190.00
|97500.09
|631
|2005.03.08 19:52
|buy
|316
|1.00
|1.9277
|1.9247
|1.9357
|632
|2005.03.08 22:50
|close
|316
|1.00
|1.9285
|1.9247
|1.9357
|80.00
|97580.09
|633
|2005.03.08 22:50
|sell
|317
|1.00
|1.9285
|1.9315
|1.9205
|634
|2005.03.09 01:32
|close
|317
|1.00
|1.9281
|1.9315
|1.9205
|40.00
|97620.09
|635
|2005.03.09 01:32
|buy
|318
|1.00
|1.9281
|1.9251
|1.9361
|636
|2005.03.09 08:47
|close
|318
|1.00
|1.9286
|1.9251
|1.9361
|50.00
|97670.09
|637
|2005.03.09 08:47
|sell
|319
|1.00
|1.9286
|1.9316
|1.9206
|638
|2005.03.09 09:29
|s/l
|319
|1.00
|1.9316
|1.9316
|1.9206
|-300.00
|97370.09
|639
|2005.03.09 09:29
|sell
|320
|1.00
|1.9312
|1.9342
|1.9232
|640
|2005.03.09 10:30
|close
|320
|1.00
|1.9296
|1.9342
|1.9232
|160.00
|97530.09
|641
|2005.03.09 10:30
|buy
|321
|1.00
|1.9296
|1.9266
|1.9376
|642
|2005.03.09 10:43
|s/l
|321
|1.00
|1.9266
|1.9266
|1.9376
|-300.00
|97230.09
|643
|2005.03.09 11:22
|sell
|322
|1.00
|1.9264
|1.9294
|1.9184
|644
|2005.03.09 16:29
|close
|322
|1.00
|1.9222
|1.9294
|1.9184
|420.00
|97650.09
|645
|2005.03.09 16:29
|buy
|323
|1.00
|1.9222
|1.9192
|1.9302
|646
|2005.03.10 01:36
|close
|323
|1.00
|1.9230
|1.9192
|1.9302
|80.00
|97730.09
|647
|2005.03.10 01:36
|sell
|324
|1.00
|1.9230
|1.9260
|1.9150
|648
|2005.03.10 02:56
|s/l
|324
|1.00
|1.9260
|1.9260
|1.9150
|-300.00
|97430.09
|649
|2005.03.10 03:41
|buy
|325
|1.00
|1.9260
|1.9230
|1.9340
|650
|2005.03.10 04:20
|close
|325
|1.00
|1.9264
|1.9230
|1.9340
|39.99
|97470.08
|651
|2005.03.10 04:20
|sell
|326
|1.00
|1.9264
|1.9294
|1.9184
|652
|2005.03.10 04:41
|s/l
|326
|1.00
|1.9294
|1.9294
|1.9184
|-300.00
|97170.08
|653
|2005.03.10 05:42
|sell
|327
|1.00
|1.9279
|1.9309
|1.9199
|654
|2005.03.10 09:07
|close
|327
|1.00
|1.9285
|1.9309
|1.9199
|-60.00
|97110.08
|655
|2005.03.10 09:07
|buy
|328
|1.00
|1.9285
|1.9255
|1.9365
|656
|2005.03.10 10:02
|s/l
|328
|1.00
|1.9255
|1.9255
|1.9365
|-300.00
|96810.08
|657
|2005.03.10 10:04
|sell
|329
|1.00
|1.9271
|1.9301
|1.9191
|658
|2005.03.10 10:21
|s/l
|329
|1.00
|1.9301
|1.9301
|1.9191
|-300.00
|96510.08
|659
|2005.03.10 11:07
|sell
|330
|1.00
|1.9294
|1.9324
|1.9214
|660
|2005.03.10 16:51
|close
|330
|1.00
|1.9247
|1.9324
|1.9214
|470.00
|96980.08
|661
|2005.03.10 16:51
|buy
|331
|1.00
|1.9247
|1.9217
|1.9327
|662
|2005.03.10 18:04
|s/l
|331
|1.00
|1.9217
|1.9217
|1.9327
|-300.00
|96680.08
|663
|2005.03.10 18:22
|sell
|332
|1.00
|1.9235
|1.9265
|1.9155
|664
|2005.03.10 19:09
|close
|332
|1.00
|1.9224
|1.9265
|1.9155
|110.00
|96790.08
|665
|2005.03.10 19:09
|buy
|333
|1.00
|1.9224
|1.9194
|1.9304
|666
|2005.03.10 19:30
|close
|333
|1.00
|1.9226
|1.9194
|1.9304
|20.00
|96810.08
|667
|2005.03.10 19:30
|sell
|334
|1.00
|1.9226
|1.9256
|1.9146
|668
|2005.03.10 19:59
|s/l
|334
|1.00
|1.9256
|1.9256
|1.9146
|-300.00
|96510.08
|669
|2005.03.11 03:32
|sell
|335
|1.00
|1.9229
|1.9259
|1.9149
|670
|2005.03.11 14:35
|s/l
|335
|1.00
|1.9259
|1.9259
|1.9149
|-300.00
|96210.08
|671
|2005.03.11 15:06
|buy
|336
|1.00
|1.9219
|1.9189
|1.9299
|672
|2005.03.11 17:11
|close
|336
|1.00
|1.9273
|1.9189
|1.9299
|540.00
|96750.08
|673
|2005.03.11 17:11
|sell
|337
|1.00
|1.9273
|1.9303
|1.9193
|674
|2005.03.14 08:48
|t/p
|337
|1.00
|1.9193
|1.9303
|1.9193
|800.00
|97550.08
|675
|2005.03.14 11:28
|sell
|338
|1.00
|1.9200
|1.9230
|1.9120
|676
|2005.03.14 13:34
|close
|338
|1.00
|1.9198
|1.9230
|1.9120
|20.01
|97570.09
|677
|2005.03.14 13:34
|buy
|339
|1.00
|1.9198
|1.9168
|1.9278
|678
|2005.03.14 15:17
|s/l
|339
|1.00
|1.9168
|1.9168
|1.9278
|-300.00
|97270.09
|679
|2005.03.14 17:20
|buy
|340
|1.00
|1.9116
|1.9086
|1.9196
|680
|2005.03.14 18:38
|close
|340
|1.00
|1.9114
|1.9086
|1.9196
|-19.99
|97250.10
|681
|2005.03.14 18:38
|sell
|341
|1.00
|1.9114
|1.9144
|1.9034
|682
|2005.03.14 20:48
|s/l
|341
|1.00
|1.9144
|1.9144
|1.9034
|-300.00
|96950.10
|683
|2005.03.15 01:57
|sell
|342
|1.00
|1.9135
|1.9165
|1.9055
|684
|2005.03.15 05:49
|s/l
|342
|1.00
|1.9165
|1.9165
|1.9055
|-300.00
|96650.10
|685
|2005.03.15 07:37
|buy
|343
|1.00
|1.9141
|1.9111
|1.9221
|686
|2005.03.15 08:16
|close
|343
|1.00
|1.9148
|1.9111
|1.9221
|70.00
|96720.10
|687
|2005.03.15 08:16
|sell
|344
|1.00
|1.9148
|1.9178
|1.9068
|688
|2005.03.15 11:43
|s/l
|344
|1.00
|1.9178
|1.9178
|1.9068
|-300.00
|96420.10
|689
|2005.03.15 13:51
|sell
|345
|1.00
|1.9217
|1.9247
|1.9137
|690
|2005.03.15 14:26
|s/l
|345
|1.00
|1.9247
|1.9247
|1.9137
|-300.00
|96120.10
|691
|2005.03.15 16:47
|buy
|346
|1.00
|1.9154
|1.9124
|1.9234
|692
|2005.03.15 17:16
|s/l
|346
|1.00
|1.9124
|1.9124
|1.9234
|-300.00
|95820.10
|693
|2005.03.15 23:36
|sell
|347
|1.00
|1.9128
|1.9158
|1.9048
|694
|2005.03.16 08:16
|s/l
|347
|1.00
|1.9158
|1.9158
|1.9048
|-300.00
|95520.10
|695
|2005.03.16 14:30
|sell
|348
|1.00
|1.9231
|1.9261
|1.9151
|696
|2005.03.16 14:38
|s/l
|348
|1.00
|1.9261
|1.9261
|1.9151
|-300.00
|95220.10
|697
|2005.03.16 15:36
|sell
|349
|1.00
|1.9271
|1.9301
|1.9191
|698
|2005.03.16 18:24
|close
|349
|1.00
|1.9256
|1.9301
|1.9191
|150.00
|95370.10
|699
|2005.03.16 18:24
|buy
|350
|1.00
|1.9256
|1.9226
|1.9336
|700
|2005.03.17 06:07
|s/l
|350
|1.00
|1.9226
|1.9226
|1.9336
|-300.00
|95070.10
|701
|2005.03.17 10:51
|sell
|351
|1.00
|1.9249
|1.9279
|1.9169
|702
|2005.03.17 15:07
|close
|351
|1.00
|1.9193
|1.9279
|1.9169
|560.01
|95630.11
|703
|2005.03.17 15:07
|buy
|352
|1.00
|1.9193
|1.9163
|1.9273
|704
|2005.03.17 17:36
|close
|352
|1.00
|1.9239
|1.9163
|1.9273
|460.00
|96090.11
|705
|2005.03.17 17:36
|sell
|353
|1.00
|1.9239
|1.9269
|1.9159
|706
|2005.03.17 18:59
|close
|353
|1.00
|1.9235
|1.9269
|1.9159
|40.00
|96130.11
|707
|2005.03.17 18:59
|buy
|354
|1.00
|1.9235
|1.9205
|1.9315
|708
|2005.03.18 04:10
|close
|354
|1.00
|1.9231
|1.9205
|1.9315
|-40.00
|96090.11
|709
|2005.03.18 04:10
|sell
|355
|1.00
|1.9231
|1.9261
|1.9151
|710
|2005.03.18 09:56
|t/p
|355
|1.00
|1.9151
|1.9261
|1.9151
|800.00
|96890.11
|711
|2005.03.18 10:31
|sell
|356
|1.00
|1.9164
|1.9194
|1.9084
|712
|2005.03.18 12:59
|close
|356
|1.00
|1.9166
|1.9194
|1.9084
|-20.00
|96870.11
|713
|2005.03.18 12:59
|buy
|357
|1.00
|1.9166
|1.9136
|1.9246
|714
|2005.03.18 14:27
|close
|357
|1.00
|1.9152
|1.9136
|1.9246
|-140.00
|96730.11
|715
|2005.03.18 14:27
|sell
|358
|1.00
|1.9152
|1.9182
|1.9072
|716
|2005.03.18 16:27
|close
|358
|1.00
|1.9137
|1.9182
|1.9072
|150.00
|96880.11
|717
|2005.03.18 16:27
|buy
|359
|1.00
|1.9137
|1.9107
|1.9217
|718
|2005.03.18 17:20
|close
|359
|1.00
|1.9155
|1.9107
|1.9217
|180.00
|97060.11
|719
|2005.03.18 17:20
|sell
|360
|1.00
|1.9155
|1.9185
|1.9075
|720
|2005.03.18 17:42
|s/l
|360
|1.00
|1.9185
|1.9185
|1.9075
|-300.00
|96760.11
|721
|2005.03.21 08:26
|buy
|361
|1.00
|1.9160
|1.9130
|1.9240
|722
|2005.03.21 08:50
|s/l
|361
|1.00
|1.9130
|1.9130
|1.9240
|-300.00
|96460.11
|723
|2005.03.21 09:04
|buy
|362
|1.00
|1.9093
|1.9063
|1.9173
|724
|2005.03.21 09:50
|s/l
|362
|1.00
|1.9063
|1.9063
|1.9173
|-300.00
|96160.11
|725
|2005.03.21 11:36
|buy
|363
|1.00
|1.9055
|1.9025
|1.9135
|726
|2005.03.21 12:00
|s/l
|363
|1.00
|1.9025
|1.9025
|1.9135
|-300.00
|95860.11
|727
|2005.03.21 12:38
|sell
|364
|1.00
|1.9028
|1.9058
|1.8948
|728
|2005.03.21 15:48
|close
|364
|1.00
|1.8985
|1.9058
|1.8948
|430.00
|96290.11
|729
|2005.03.21 15:48
|buy
|365
|1.00
|1.8985
|1.8955
|1.9065
|730
|2005.03.21 17:41
|s/l
|365
|1.00
|1.8955
|1.8955
|1.9065
|-300.00
|95990.11
|731
|2005.03.21 17:41
|buy
|366
|1.00
|1.8959
|1.8929
|1.9039
|732
|2005.03.22 07:49
|close
|366
|1.00
|1.8970
|1.8929
|1.9039
|110.00
|96100.11
|733
|2005.03.22 07:49
|sell
|367
|1.00
|1.8970
|1.9000
|1.8890
|734
|2005.03.22 09:15
|s/l
|367
|1.00
|1.9000
|1.9000
|1.8890
|-300.00
|95800.11
|735
|2005.03.22 10:48
|sell
|368
|1.00
|1.9002
|1.9032
|1.8922
|736
|2005.03.22 12:42
|close
|368
|1.00
|1.8982
|1.9032
|1.8922
|200.00
|96000.11
|737
|2005.03.22 12:42
|buy
|369
|1.00
|1.8982
|1.8952
|1.9062
|738
|2005.03.22 20:24
|s/l
|369
|1.00
|1.8952
|1.8952
|1.9062
|-300.00
|95700.11
|739
|2005.03.22 21:17
|sell
|370
|1.00
|1.8840
|1.8870
|1.8760
|740
|2005.03.22 22:43
|close
|370
|1.00
|1.8848
|1.8870
|1.8760
|-80.00
|95620.11
|741
|2005.03.22 22:43
|buy
|371
|1.00
|1.8848
|1.8818
|1.8928
|742
|2005.03.23 00:35
|close
|371
|1.00
|1.8858
|1.8818
|1.8928
|100.00
|95720.11
|743
|2005.03.23 00:35
|sell
|372
|1.00
|1.8858
|1.8888
|1.8778
|744
|2005.03.23 07:37
|close
|372
|1.00
|1.8859
|1.8888
|1.8778
|-10.00
|95710.11
|745
|2005.03.23 07:37
|buy
|373
|1.00
|1.8859
|1.8829
|1.8939
|746
|2005.03.23 10:03
|s/l
|373
|1.00
|1.8829
|1.8829
|1.8939
|-300.00
|95410.11
|747
|2005.03.23 12:29
|buy
|374
|1.00
|1.8803
|1.8773
|1.8883
|748
|2005.03.23 13:28
|close
|374
|1.00
|1.8799
|1.8773
|1.8883
|-39.99
|95370.12
|749
|2005.03.23 13:28
|sell
|375
|1.00
|1.8799
|1.8829
|1.8719
|750
|2005.03.23 14:28
|close
|375
|1.00
|1.8771
|1.8829
|1.8719
|280.01
|95650.13
|751
|2005.03.23 14:28
|buy
|376
|1.00
|1.8771
|1.8741
|1.8851
|752
|2005.03.23 14:30
|s/l
|376
|1.00
|1.8741
|1.8741
|1.8851
|-300.00
|95350.13
|753
|2005.03.23 15:13
|sell
|377
|1.00
|1.8728
|1.8758
|1.8648
|754
|2005.03.23 15:48
|s/l
|377
|1.00
|1.8758
|1.8758
|1.8648
|-300.00
|95050.13
|755
|2005.03.23 17:20
|sell
|378
|1.00
|1.8737
|1.8767
|1.8657
|756
|2005.03.23 19:45
|close
|378
|1.00
|1.8701
|1.8767
|1.8657
|360.00
|95410.13
|757
|2005.03.23 19:45
|buy
|379
|1.00
|1.8701
|1.8671
|1.8781
|758
|2005.03.23 20:15
|s/l
|379
|1.00
|1.8671
|1.8671
|1.8781
|-300.00
|95110.13
|759
|2005.03.24 06:52
|sell
|380
|1.00
|1.8721
|1.8751
|1.8641
|760
|2005.03.24 09:41
|close
|380
|1.00
|1.8719
|1.8751
|1.8641
|20.00
|95130.13
|761
|2005.03.24 09:41
|buy
|381
|1.00
|1.8719
|1.8689
|1.8799
|762
|2005.03.24 10:47
|s/l
|381
|1.00
|1.8689
|1.8689
|1.8799
|-300.00
|94830.13
|763
|2005.03.24 14:30
|sell
|382
|1.00
|1.8695
|1.8725
|1.8615
|764
|2005.03.24 14:41
|s/l
|382
|1.00
|1.8725
|1.8725
|1.8615
|-300.00
|94530.13
|765
|2005.03.24 15:18
|buy
|383
|1.00
|1.8718
|1.8688
|1.8798
|766
|2005.03.24 16:11
|close
|383
|1.00
|1.8712
|1.8688
|1.8798
|-60.00
|94470.13
|767
|2005.03.24 16:11
|sell
|384
|1.00
|1.8712
|1.8742
|1.8632
|768
|2005.03.24 17:37
|close
|384
|1.00
|1.8701
|1.8742
|1.8632
|110.00
|94580.13
|769
|2005.03.24 17:37
|buy
|385
|1.00
|1.8701
|1.8671
|1.8781
|770
|2005.03.24 18:44
|close
|385
|1.00
|1.8709
|1.8671
|1.8781
|80.00
|94660.13
|771
|2005.03.24 18:44
|sell
|386
|1.00
|1.8709
|1.8739
|1.8629
|772
|2005.03.25 13:47
|close
|386
|1.00
|1.8697
|1.8739
|1.8629
|120.00
|94780.13
|773
|2005.03.25 13:47
|buy
|387
|1.00
|1.8697
|1.8667
|1.8777
|774
|2005.03.28 03:00
|s/l
|387
|1.00
|1.8667
|1.8667
|1.8777
|-300.00
|94480.13
|775
|2005.03.28 15:18
|buy
|388
|1.00
|1.8643
|1.8613
|1.8723
|776
|2005.03.28 15:47
|s/l
|388
|1.00
|1.8613
|1.8613
|1.8723
|-300.00
|94180.13
|777
|2005.03.29 04:43
|sell
|389
|1.00
|1.8682
|1.8712
|1.8602
|778
|2005.03.29 08:44
|s/l
|389
|1.00
|1.8712
|1.8712
|1.8602
|-300.00
|93880.13
|779
|2005.03.29 09:13
|sell
|390
|1.00
|1.8723
|1.8753
|1.8643
|780
|2005.03.29 09:36
|close
|390
|1.00
|1.8717
|1.8753
|1.8643
|60.00
|93940.13
|781
|2005.03.29 09:36
|buy
|391
|1.00
|1.8717
|1.8687
|1.8797
|782
|2005.03.29 14:15
|close
|391
|1.00
|1.8733
|1.8687
|1.8797
|160.00
|94100.13
|783
|2005.03.29 14:15
|sell
|392
|1.00
|1.8733
|1.8763
|1.8653
|784
|2005.03.29 15:19
|close
|392
|1.00
|1.8734
|1.8763
|1.8653
|-10.00
|94090.13
|785
|2005.03.29 15:19
|buy
|393
|1.00
|1.8734
|1.8704
|1.8814
|786
|2005.03.29 15:30
|close
|393
|1.00
|1.8738
|1.8704
|1.8814
|40.00
|94130.13
|787
|2005.03.29 15:30
|sell
|394
|1.00
|1.8738
|1.8768
|1.8658
|788
|2005.03.29 21:41
|s/l
|394
|1.00
|1.8768
|1.8768
|1.8658
|-300.00
|93830.13
|789
|2005.03.30 01:56
|sell
|395
|1.00
|1.8754
|1.8784
|1.8674
|790
|2005.03.30 02:31
|close
|395
|1.00
|1.8746
|1.8784
|1.8674
|80.00
|93910.13
|791
|2005.03.30 02:31
|buy
|396
|1.00
|1.8746
|1.8716
|1.8826
|792
|2005.03.30 08:36
|close
|396
|1.00
|1.8795
|1.8716
|1.8826
|489.99
|94400.12
|793
|2005.03.30 08:36
|sell
|397
|1.00
|1.8795
|1.8825
|1.8715
|794
|2005.03.30 09:50
|close
|397
|1.00
|1.8796
|1.8825
|1.8715
|-10.00
|94390.12
|795
|2005.03.30 09:50
|buy
|398
|1.00
|1.8796
|1.8766
|1.8876
|796
|2005.03.30 12:02
|close
|398
|1.00
|1.8806
|1.8766
|1.8876
|100.00
|94490.12
|797
|2005.03.30 12:02
|sell
|399
|1.00
|1.8806
|1.8836
|1.8726
|798
|2005.03.30 14:41
|s/l
|399
|1.00
|1.8836
|1.8836
|1.8726
|-300.00
|94190.12
|799
|2005.03.30 15:32
|sell
|400
|1.00
|1.8813
|1.8843
|1.8733
|800
|2005.03.30 16:07
|s/l
|400
|1.00
|1.8843
|1.8843
|1.8733
|-300.00
|93890.12
|801
|2005.03.30 17:23
|sell
|401
|1.00
|1.8834
|1.8864
|1.8754
|802
|2005.03.30 17:45
|close
|401
|1.00
|1.8828
|1.8864
|1.8754
|60.00
|93950.12
|803
|2005.03.30 17:45
|buy
|402
|1.00
|1.8828
|1.8798
|1.8908
|804
|2005.03.30 18:31
|s/l
|402
|1.00
|1.8798
|1.8798
|1.8908
|-300.00
|93650.12
|805
|2005.03.30 19:59
|sell
|403
|1.00
|1.8814
|1.8844
|1.8734
|806
|2005.03.31 03:25
|close
|403
|1.00
|1.8801
|1.8844
|1.8734
|130.01
|93780.13
|807
|2005.03.31 03:25
|buy
|404
|1.00
|1.8801
|1.8771
|1.8881
|808
|2005.03.31 08:00
|s/l
|404
|1.00
|1.8771
|1.8771
|1.8881
|-300.00
|93480.13
|809
|2005.03.31 12:41
|sell
|405
|1.00
|1.8823
|1.8853
|1.8743
|810
|2005.03.31 13:28
|close
|405
|1.00
|1.8824
|1.8853
|1.8743
|-10.00
|93470.13
|811
|2005.03.31 13:28
|buy
|406
|1.00
|1.8824
|1.8794
|1.8904
|812
|2005.03.31 14:57
|close
|406
|1.00
|1.8832
|1.8794
|1.8904
|80.00
|93550.13
|813
|2005.03.31 14:57
|sell
|407
|1.00
|1.8832
|1.8862
|1.8752
|814
|2005.03.31 15:32
|s/l
|407
|1.00
|1.8862
|1.8862
|1.8752
|-300.00
|93250.13
|815
|2005.03.31 20:48
|buy
|408
|1.00
|1.8880
|1.8850
|1.8960
|816
|2005.04.01 08:12
|close
|408
|1.00
|1.8870
|1.8850
|1.8960
|-100.00
|93150.13
|817
|2005.04.01 08:12
|sell
|409
|1.00
|1.8870
|1.8900
|1.8790
|818
|2005.04.01 15:09
|s/l
|409
|1.00
|1.8900
|1.8900
|1.8790
|-300.00
|92850.13
|819
|2005.04.01 17:04
|sell
|410
|1.00
|1.8888
|1.8918
|1.8808
|820
|2005.04.01 17:15
|t/p
|410
|1.00
|1.8808
|1.8918
|1.8808
|800.00
|93650.13
|821
|2005.04.01 18:13
|sell
|411
|1.00
|1.8781
|1.8811
|1.8701
|822
|2005.04.01 20:15
|s/l
|411
|1.00
|1.8811
|1.8811
|1.8701
|-300.00
|93350.13
|823
|2005.04.04 09:42
|buy
|412
|1.00
|1.8769
|1.8739
|1.8849
|824
|2005.04.04 10:18
|s/l
|412
|1.00
|1.8739
|1.8739
|1.8849
|-300.00
|93050.13
|825
|2005.04.04 10:18
|buy
|413
|1.00
|1.8743
|1.8713
|1.8823
|826
|2005.04.04 11:22
|close
|413
|1.00
|1.8748
|1.8713
|1.8823
|50.00
|93100.13
|827
|2005.04.04 11:22
|sell
|414
|1.00
|1.8748
|1.8778
|1.8668
|828
|2005.04.04 11:37
|s/l
|414
|1.00
|1.8778
|1.8778
|1.8668
|-300.00
|92800.13
|829
|2005.04.04 15:57
|sell
|415
|1.00
|1.8744
|1.8774
|1.8664
|830
|2005.04.05 01:20
|s/l
|415
|1.00
|1.8774
|1.8774
|1.8664
|-300.00
|92500.13
|831
|2005.04.05 05:32
|sell
|416
|1.00
|1.8767
|1.8797
|1.8687
|832
|2005.04.05 08:43
|close
|416
|1.00
|1.8749
|1.8797
|1.8687
|180.00
|92680.13
|833
|2005.04.05 08:43
|buy
|417
|1.00
|1.8749
|1.8719
|1.8829
|834
|2005.04.05 13:38
|s/l
|417
|1.00
|1.8719
|1.8719
|1.8829
|-300.00
|92380.13
|835
|2005.04.05 16:25
|sell
|418
|1.00
|1.8777
|1.8807
|1.8697
|836
|2005.04.05 20:56
|s/l
|418
|1.00
|1.8807
|1.8807
|1.8697
|-300.00
|92080.13
|837
|2005.04.06 01:53
|sell
|419
|1.00
|1.8798
|1.8828
|1.8718
|838
|2005.04.06 04:55
|s/l
|419
|1.00
|1.8828
|1.8828
|1.8718
|-300.00
|91780.13
|839
|2005.04.06 09:14
|sell
|420
|1.00
|1.8828
|1.8858
|1.8748
|840
|2005.04.06 11:50
|close
|420
|1.00
|1.8818
|1.8858
|1.8748
|100.00
|91880.13
|841
|2005.04.06 11:50
|buy
|421
|1.00
|1.8818
|1.8788
|1.8898
|842
|2005.04.06 13:32
|s/l
|421
|1.00
|1.8788
|1.8788
|1.8898
|-300.00
|91580.13
|843
|2005.04.06 16:11
|buy
|422
|1.00
|1.8781
|1.8751
|1.8861
|844
|2005.04.06 18:12
|close
|422
|1.00
|1.8785
|1.8751
|1.8861
|40.00
|91620.13
|845
|2005.04.06 18:12
|sell
|423
|1.00
|1.8785
|1.8815
|1.8705
|846
|2005.04.06 18:33
|s/l
|423
|1.00
|1.8815
|1.8815
|1.8705
|-300.00
|91320.13
|847
|2005.04.06 19:50
|sell
|424
|1.00
|1.8826
|1.8856
|1.8746
|848
|2005.04.07 08:24
|s/l
|424
|1.00
|1.8856
|1.8856
|1.8746
|-300.00
|91020.13
|849
|2005.04.07 08:52
|buy
|425
|1.00
|1.8834
|1.8804
|1.8914
|850
|2005.04.07 10:30
|s/l
|425
|1.00
|1.8804
|1.8804
|1.8914
|-300.00
|90720.13
|851
|2005.04.07 12:20
|buy
|426
|1.00
|1.8774
|1.8744
|1.8854
|852
|2005.04.07 13:56
|close
|426
|1.00
|1.8786
|1.8744
|1.8854
|120.00
|90840.13
|853
|2005.04.07 13:56
|sell
|427
|1.00
|1.8786
|1.8816
|1.8706
|854
|2005.04.07 14:32
|close
|427
|1.00
|1.8790
|1.8816
|1.8706
|-40.00
|90800.13
|855
|2005.04.07 14:32
|buy
|428
|1.00
|1.8790
|1.8760
|1.8870
|856
|2005.04.07 14:44
|close
|428
|1.00
|1.8791
|1.8760
|1.8870
|10.00
|90810.13
|857
|2005.04.07 14:44
|sell
|429
|1.00
|1.8791
|1.8821
|1.8711
|858
|2005.04.07 15:44
|close
|429
|1.00
|1.8787
|1.8821
|1.8711
|40.00
|90850.13
|859
|2005.04.07 15:44
|buy
|430
|1.00
|1.8787
|1.8757
|1.8867
|860
|2005.04.07 17:06
|s/l
|430
|1.00
|1.8757
|1.8757
|1.8867
|-300.00
|90550.13
|861
|2005.04.07 17:25
|sell
|431
|1.00
|1.8772
|1.8802
|1.8692
|862
|2005.04.07 17:58
|close
|431
|1.00
|1.8766
|1.8802
|1.8692
|60.00
|90610.13
|863
|2005.04.07 17:58
|buy
|432
|1.00
|1.8766
|1.8736
|1.8846
|864
|2005.04.07 19:11
|s/l
|432
|1.00
|1.8736
|1.8736
|1.8846
|-300.00
|90310.13
|865
|2005.04.08 10:33
|buy
|433
|1.00
|1.8685
|1.8655
|1.8765
|866
|2005.04.08 14:29
|close
|433
|1.00
|1.8698
|1.8655
|1.8765
|130.00
|90440.13
|867
|2005.04.08 14:29
|sell
|434
|1.00
|1.8698
|1.8728
|1.8618
|868
|2005.04.08 15:21
|close
|434
|1.00
|1.8693
|1.8728
|1.8618
|50.00
|90490.13
|869
|2005.04.08 15:21
|buy
|435
|1.00
|1.8693
|1.8663
|1.8773
|870
|2005.04.08 17:18
|t/p
|435
|1.00
|1.8773
|1.8663
|1.8773
|800.00
|91290.13
|871
|2005.04.08 18:37
|buy
|436
|1.00
|1.8824
|1.8794
|1.8904
|872
|2005.04.08 21:35
|close
|436
|1.00
|1.8849
|1.8794
|1.8904
|250.00
|91540.13
|873
|2005.04.08 21:35
|sell
|437
|1.00
|1.8849
|1.8879
|1.8769
|874
|2005.04.11 05:52
|close
|437
|1.00
|1.8838
|1.8879
|1.8769
|110.00
|91650.13
|875
|2005.04.11 05:52
|buy
|438
|1.00
|1.8838
|1.8808
|1.8918
|876
|2005.04.11 09:38
|close
|438
|1.00
|1.8848
|1.8808
|1.8918
|100.00
|91750.13
|877
|2005.04.11 09:38
|sell
|439
|1.00
|1.8848
|1.8878
|1.8768
|878
|2005.04.11 10:01
|s/l
|439
|1.00
|1.8878
|1.8878
|1.8768
|-300.00
|91450.13
|879
|2005.04.11 15:18
|sell
|440
|1.00
|1.8903
|1.8933
|1.8823
|880
|2005.04.11 18:13
|s/l
|440
|1.00
|1.8933
|1.8933
|1.8823
|-300.00
|91150.13
|881
|2005.04.12 02:14
|buy
|441
|1.00
|1.8913
|1.8883
|1.8993
|882
|2005.04.12 12:41
|close
|441
|1.00
|1.8924
|1.8883
|1.8993
|110.00
|91260.13
|883
|2005.04.12 12:41
|sell
|442
|1.00
|1.8924
|1.8954
|1.8844
|884
|2005.04.12 14:10
|s/l
|442
|1.00
|1.8954
|1.8954
|1.8844
|-300.00
|90960.13
|885
|2005.04.12 14:29
|buy
|443
|1.00
|1.8936
|1.8906
|1.9016
|886
|2005.04.12 14:33
|s/l
|443
|1.00
|1.8906
|1.8906
|1.9016
|-300.00
|90660.13
|887
|2005.04.12 15:03
|buy
|444
|1.00
|1.8888
|1.8858
|1.8968
|888
|2005.04.12 15:18
|s/l
|444
|1.00
|1.8858
|1.8858
|1.8968
|-300.00
|90360.13
|889
|2005.04.12 16:44
|sell
|445
|1.00
|1.8861
|1.8891
|1.8781
|890
|2005.04.12 20:01
|close
|445
|1.00
|1.8856
|1.8891
|1.8781
|50.00
|90410.13
|891
|2005.04.12 20:01
|buy
|446
|1.00
|1.8856
|1.8826
|1.8936
|892
|2005.04.13 03:26
|close
|446
|1.00
|1.8911
|1.8826
|1.8936
|550.00
|90960.13
|893
|2005.04.13 03:26
|sell
|447
|1.00
|1.8911
|1.8941
|1.8831
|894
|2005.04.13 07:54
|close
|447
|1.00
|1.8920
|1.8941
|1.8831
|-90.00
|90870.13
|895
|2005.04.13 07:54
|buy
|448
|1.00
|1.8920
|1.8890
|1.9000
|896
|2005.04.13 09:38
|close
|448
|1.00
|1.8941
|1.8890
|1.9000
|210.00
|91080.13
|897
|2005.04.13 09:38
|sell
|449
|1.00
|1.8941
|1.8971
|1.8861
|898
|2005.04.13 10:30
|close
|449
|1.00
|1.8941
|1.8971
|1.8861
|0.00
|91080.13
|899
|2005.04.13 10:30
|buy
|450
|1.00
|1.8941
|1.8911
|1.9021
|900
|2005.04.13 12:40
|s/l
|450
|1.00
|1.8911
|1.8911
|1.9021
|-300.00
|90780.13
|901
|2005.04.13 12:45
|sell
|451
|1.00
|1.8921
|1.8951
|1.8841
|902
|2005.04.13 14:36
|s/l
|451
|1.00
|1.8951
|1.8951
|1.8841
|-300.00
|90480.13
|903
|2005.04.13 14:47
|buy
|452
|1.00
|1.8910
|1.8880
|1.8990
|904
|2005.04.13 14:55
|s/l
|452
|1.00
|1.8880
|1.8880
|1.8990
|-300.00
|90180.13
|905
|2005.04.13 14:55
|buy
|453
|1.00
|1.8884
|1.8854
|1.8964
|906
|2005.04.13 15:05
|close
|453
|1.00
|1.8885
|1.8854
|1.8964
|10.00
|90190.13
|907
|2005.04.13 15:05
|sell
|454
|1.00
|1.8885
|1.8915
|1.8805
|908
|2005.04.13 15:30
|close
|454
|1.00
|1.8879
|1.8915
|1.8805
|60.00
|90250.13
|909
|2005.04.13 15:30
|buy
|455
|1.00
|1.8879
|1.8849
|1.8959
|910
|2005.04.13 18:37
|close
|455
|1.00
|1.8927
|1.8849
|1.8959
|480.00
|90730.13
|911
|2005.04.13 18:37
|sell
|456
|1.00
|1.8927
|1.8957
|1.8847
|912
|2005.04.14 07:56
|close
|456
|1.00
|1.8886
|1.8957
|1.8847
|410.00
|91140.13
|913
|2005.04.14 07:56
|buy
|457
|1.00
|1.8886
|1.8856
|1.8966
|914
|2005.04.14 08:37
|s/l
|457
|1.00
|1.8856
|1.8856
|1.8966
|-300.00
|90840.13
|915
|2005.04.14 08:45
|sell
|458
|1.00
|1.8882
|1.8912
|1.8802
|916
|2005.04.14 11:05
|close
|458
|1.00
|1.8869
|1.8912
|1.8802
|130.00
|90970.13
|917
|2005.04.14 11:05
|buy
|459
|1.00
|1.8869
|1.8839
|1.8949
|918
|2005.04.14 12:33
|s/l
|459
|1.00
|1.8839
|1.8839
|1.8949
|-300.00
|90670.13
|919
|2005.04.14 12:40
|sell
|460
|1.00
|1.8849
|1.8879
|1.8769
|920
|2005.04.14 15:23
|close
|460
|1.00
|1.8802
|1.8879
|1.8769
|470.00
|91140.13
|921
|2005.04.14 15:23
|buy
|461
|1.00
|1.8802
|1.8772
|1.8882
|922
|2005.04.14 16:00
|s/l
|461
|1.00
|1.8772
|1.8772
|1.8882
|-300.00
|90840.13
|923
|2005.04.14 16:06
|sell
|462
|1.00
|1.8778
|1.8808
|1.8698
|924
|2005.04.14 16:39
|s/l
|462
|1.00
|1.8808
|1.8808
|1.8698
|-300.00
|90540.13
|925
|2005.04.14 17:26
|sell
|463
|1.00
|1.8813
|1.8843
|1.8733
|926
|2005.04.15 08:16
|close
|463
|1.00
|1.8777
|1.8843
|1.8733
|360.00
|90900.13
|927
|2005.04.15 08:16
|buy
|464
|1.00
|1.8777
|1.8747
|1.8857
|928
|2005.04.15 08:26
|close
|464
|1.00
|1.8781
|1.8747
|1.8857
|40.00
|90940.13
|929
|2005.04.15 08:26
|sell
|465
|1.00
|1.8781
|1.8811
|1.8701
|930
|2005.04.15 08:51
|s/l
|465
|1.00
|1.8811
|1.8811
|1.8701
|-300.00
|90640.13
|931
|2005.04.15 09:12
|sell
|466
|1.00
|1.8799
|1.8829
|1.8719
|932
|2005.04.15 09:21
|s/l
|466
|1.00
|1.8829
|1.8829
|1.8719
|-300.00
|90340.13
|933
|2005.04.15 13:26
|sell
|467
|1.00
|1.8843
|1.8873
|1.8763
|934
|2005.04.15 13:41
|s/l
|467
|1.00
|1.8873
|1.8873
|1.8763
|-300.00
|90040.13
|935
|2005.04.15 14:07
|buy
|468
|1.00
|1.8871
|1.8841
|1.8951
|936
|2005.04.15 14:30
|close
|468
|1.00
|1.8872
|1.8841
|1.8951
|10.00
|90050.13
|937
|2005.04.15 14:30
|sell
|469
|1.00
|1.8872
|1.8902
|1.8792
|938
|2005.04.15 15:34
|s/l
|469
|1.00
|1.8902
|1.8902
|1.8792
|-300.00
|89750.13
|939
|2005.04.15 15:34
|sell
|470
|1.00
|1.8898
|1.8928
|1.8818
|940
|2005.04.15 16:20
|s/l
|470
|1.00
|1.8928
|1.8928
|1.8818
|-300.00
|89450.13
|941
|2005.04.15 17:29
|buy
|471
|1.00
|1.8927
|1.8897
|1.9007
|942
|2005.04.15 19:43
|s/l
|471
|1.00
|1.8897
|1.8897
|1.9007
|-300.00
|89150.13
|943
|2005.04.15 22:54
|sell
|472
|1.00
|1.8924
|1.8954
|1.8844
|944
|2005.04.18 09:30
|s/l
|472
|1.00
|1.8954
|1.8954
|1.8844
|-300.00
|88850.13
|945
|2005.04.18 11:19
|sell
|473
|1.00
|1.8997
|1.9027
|1.8917
|946
|2005.04.18 15:32
|close
|473
|1.00
|1.8984
|1.9027
|1.8917
|130.00
|88980.13
|947
|2005.04.18 15:32
|buy
|474
|1.00
|1.8984
|1.8954
|1.9064
|948
|2005.04.18 16:14
|close
|474
|1.00
|1.9002
|1.8954
|1.9064
|180.00
|89160.13
|949
|2005.04.18 16:14
|sell
|475
|1.00
|1.9002
|1.9032
|1.8922
|950
|2005.04.18 16:52
|s/l
|475
|1.00
|1.9032
|1.9032
|1.8922
|-300.00
|88860.13
|951
|2005.04.18 17:20
|sell
|476
|1.00
|1.9039
|1.9069
|1.8959
|952
|2005.04.19 09:12
|s/l
|476
|1.00
|1.9069
|1.9069
|1.8959
|-300.00
|88560.13
|953
|2005.04.19 10:30
|sell
|477
|1.00
|1.9085
|1.9115
|1.9005
|954
|2005.04.19 10:40
|close
|477
|1.00
|1.9077
|1.9115
|1.9005
|80.00
|88640.13
|955
|2005.04.19 10:40
|buy
|478
|1.00
|1.9077
|1.9047
|1.9157
|956
|2005.04.19 11:06
|close
|478
|1.00
|1.9064
|1.9047
|1.9157
|-130.00
|88510.13
|957
|2005.04.19 11:06
|sell
|479
|1.00
|1.9064
|1.9094
|1.8984
|958
|2005.04.19 11:53
|s/l
|479
|1.00
|1.9094
|1.9094
|1.8984
|-300.00
|88210.13
|959
|2005.04.19 12:06
|sell
|480
|1.00
|1.9108
|1.9138
|1.9028
|960
|2005.04.19 12:35
|close
|480
|1.00
|1.9104
|1.9138
|1.9028
|40.00
|88250.13
|961
|2005.04.19 12:35
|buy
|481
|1.00
|1.9104
|1.9074
|1.9184
|962
|2005.04.19 14:30
|close
|481
|1.00
|1.9106
|1.9074
|1.9184
|20.00
|88270.13
|963
|2005.04.19 14:30
|sell
|482
|1.00
|1.9106
|1.9136
|1.9026
|964
|2005.04.19 15:29
|close
|482
|1.00
|1.9110
|1.9136
|1.9026
|-39.99
|88230.14
|965
|2005.04.19 15:29
|buy
|483
|1.00
|1.9110
|1.9080
|1.9190
|966
|2005.04.19 15:49
|close
|483
|1.00
|1.9113
|1.9080
|1.9190
|30.01
|88260.15
|967
|2005.04.19 15:49
|sell
|484
|1.00
|1.9113
|1.9143
|1.9033
|968
|2005.04.19 16:08
|s/l
|484
|1.00
|1.9143
|1.9143
|1.9033
|-300.00
|87960.15
|969
|2005.04.20 08:35
|sell
|485
|1.00
|1.9186
|1.9216
|1.9106
|970
|2005.04.20 14:30
|close
|485
|1.00
|1.9144
|1.9216
|1.9106
|420.00
|88380.15
|971
|2005.04.20 14:30
|buy
|486
|1.00
|1.9144
|1.9114
|1.9224
|972
|2005.04.20 14:32
|s/l
|486
|1.00
|1.9114
|1.9114
|1.9224
|-300.00
|88080.15
|973
|2005.04.20 15:41
|sell
|487
|1.00
|1.9120
|1.9150
|1.9040
|974
|2005.04.20 15:57
|s/l
|487
|1.00
|1.9150
|1.9150
|1.9040
|-300.00
|87780.15
|975
|2005.04.20 17:08
|buy
|488
|1.00
|1.9166
|1.9136
|1.9246
|976
|2005.04.20 18:43
|close
|488
|1.00
|1.9194
|1.9136
|1.9246
|280.01
|88060.16
|977
|2005.04.20 18:43
|sell
|489
|1.00
|1.9194
|1.9224
|1.9114
|978
|2005.04.21 03:34
|close
|489
|1.00
|1.9194
|1.9224
|1.9114
|0.01
|88060.17
|979
|2005.04.21 03:34
|buy
|490
|1.00
|1.9194
|1.9164
|1.9274
|980
|2005.04.21 07:47
|close
|490
|1.00
|1.9194
|1.9164
|1.9274
|0.00
|88060.17
|981
|2005.04.21 07:47
|sell
|491
|1.00
|1.9194
|1.9224
|1.9114
|982
|2005.04.21 10:30
|close
|491
|1.00
|1.9155
|1.9224
|1.9114
|390.00
|88450.17
|983
|2005.04.21 10:30
|buy
|492
|1.00
|1.9155
|1.9125
|1.9235
|984
|2005.04.21 10:30
|s/l
|492
|1.00
|1.9125
|1.9125
|1.9235
|-300.00
|88150.17
|985
|2005.04.21 11:44
|sell
|493
|1.00
|1.9128
|1.9158
|1.9048
|986
|2005.04.21 14:12
|close
|493
|1.00
|1.9069
|1.9158
|1.9048
|590.00
|88740.17
|987
|2005.04.21 14:12
|buy
|494
|1.00
|1.9069
|1.9039
|1.9149
|988
|2005.04.21 15:12
|close
|494
|1.00
|1.9083
|1.9039
|1.9149
|140.00
|88880.17
|989
|2005.04.21 15:12
|sell
|495
|1.00
|1.9083
|1.9113
|1.9003
|990
|2005.04.21 16:16
|s/l
|495
|1.00
|1.9113
|1.9113
|1.9003
|-300.00
|88580.17
|991
|2005.04.21 17:21
|buy
|496
|1.00
|1.9119
|1.9089
|1.9199
|992
|2005.04.21 17:47
|s/l
|496
|1.00
|1.9089
|1.9089
|1.9199
|-300.00
|88280.17
|993
|2005.04.21 19:57
|buy
|497
|1.00
|1.9082
|1.9052
|1.9162
|994
|2005.04.22 06:57
|close
|497
|1.00
|1.9075
|1.9052
|1.9162
|-70.01
|88210.16
|995
|2005.04.22 06:57
|sell
|498
|1.00
|1.9075
|1.9105
|1.8995
|996
|2005.04.22 08:36
|s/l
|498
|1.00
|1.9105
|1.9105
|1.8995
|-300.00
|87910.16
|997
|2005.04.22 10:28
|buy
|499
|1.00
|1.9124
|1.9094
|1.9204
|998
|2005.04.22 10:56
|s/l
|499
|1.00
|1.9094
|1.9094
|1.9204
|-300.00
|87610.16
|999
|2005.04.22 14:48
|sell
|500
|1.00
|1.9153
|1.9183
|1.9073
|1000
|2005.04.22 16:46
|close
|500
|1.00
|1.9155
|1.9183
|1.9073
|-20.00
|87590.16
|1001
|2005.04.22 16:46
|buy
|501
|1.00
|1.9155
|1.9125
|1.9235
|1002
|2005.04.22 19:10
|s/l
|501
|1.00
|1.9125
|1.9125
|1.9235
|-300.00
|87290.16
|1003
|2005.04.22 19:45
|sell
|502
|1.00
|1.9134
|1.9164
|1.9054
|1004
|2005.04.25 00:00
|s/l
|502
|1.00
|1.9164
|1.9164
|1.9054
|-300.00
|86990.16
|1005
|2005.04.25 04:32
|sell
|503
|1.00
|1.9114
|1.9144
|1.9034
|1006
|2005.04.25 08:24
|s/l
|503
|1.00
|1.9144
|1.9144
|1.9034
|-300.00
|86690.16
|1007
|2005.04.25 11:37
|sell
|504
|1.00
|1.9104
|1.9134
|1.9024
|1008
|2005.04.25 15:38
|close
|504
|1.00
|1.9098
|1.9134
|1.9024
|60.00
|86750.16
|1009
|2005.04.25 15:38
|buy
|505
|1.00
|1.9098
|1.9068
|1.9178
|1010
|2005.04.25 16:40
|close
|505
|1.00
|1.9096
|1.9068
|1.9178
|-20.00
|86730.16
|1011
|2005.04.25 16:40
|sell
|506
|1.00
|1.9096
|1.9126
|1.9016
|1012
|2005.04.26 02:54
|s/l
|506
|1.00
|1.9126
|1.9126
|1.9016
|-300.00
|86430.16
|1013
|2005.04.26 06:50
|sell
|507
|1.00
|1.9124
|1.9154
|1.9044
|1014
|2005.04.26 13:06
|t/p
|507
|1.00
|1.9044
|1.9154
|1.9044
|800.00
|87230.16
|1015
|2005.04.26 13:30
|sell
|508
|1.00
|1.9055
|1.9085
|1.8975
|1016
|2005.04.26 14:34
|s/l
|508
|1.00
|1.9085
|1.9085
|1.8975
|-300.00
|86930.16
|1017
|2005.04.26 15:17
|sell
|509
|1.00
|1.9066
|1.9096
|1.8986
|1018
|2005.04.26 17:21
|close
|509
|1.00
|1.9030
|1.9096
|1.8986
|360.00
|87290.16
|1019
|2005.04.26 17:21
|buy
|510
|1.00
|1.9030
|1.9000
|1.9110
|1020
|2005.04.26 17:34
|close
|510
|1.00
|1.9034
|1.9000
|1.9110
|40.01
|87330.17
|1021
|2005.04.26 17:34
|sell
|511
|1.00
|1.9034
|1.9064
|1.8954
|1022
|2005.04.26 18:26
|close
|511
|1.00
|1.9035
|1.9064
|1.8954
|-9.99
|87320.18
|1023
|2005.04.26 18:26
|buy
|512
|1.00
|1.9035
|1.9005
|1.9115
|1024
|2005.04.27 08:04
|close
|512
|1.00
|1.9032
|1.9005
|1.9115
|-30.00
|87290.18
|1025
|2005.04.27 08:04
|sell
|513
|1.00
|1.9032
|1.9062
|1.8952
|1026
|2005.04.27 14:42
|s/l
|513
|1.00
|1.9062
|1.9062
|1.8952
|-300.00
|86990.18
|1027
|2005.04.27 15:14
|buy
|514
|1.00
|1.9083
|1.9053
|1.9163
|1028
|2005.04.27 15:53
|close
|514
|1.00
|1.9085
|1.9053
|1.9163
|20.00
|87010.18
|1029
|2005.04.27 15:53
|sell
|515
|1.00
|1.9085
|1.9115
|1.9005
|1030
|2005.04.28 08:14
|close
|515
|1.00
|1.9050
|1.9115
|1.9005
|350.00
|87360.18
|1031
|2005.04.28 08:14
|buy
|516
|1.00
|1.9050
|1.9020
|1.9130
|1032
|2005.04.28 09:00
|s/l
|516
|1.00
|1.9020
|1.9020
|1.9130
|-300.00
|87060.18
|1033
|2005.04.28 09:16
|sell
|517
|1.00
|1.9028
|1.9058
|1.8948
|1034
|2005.04.28 12:56
|s/l
|517
|1.00
|1.9058
|1.9058
|1.8948
|-300.00
|86760.18
|1035
|2005.04.28 14:29
|sell
|518
|1.00
|1.9062
|1.9092
|1.8982
|1036
|2005.04.28 14:36
|s/l
|518
|1.00
|1.9092
|1.9092
|1.8982
|-300.00
|86460.18
|1037
|2005.04.28 14:52
|buy
|519
|1.00
|1.9059
|1.9029
|1.9139
|1038
|2005.04.28 15:11
|close
|519
|1.00
|1.9064
|1.9029
|1.9139
|50.00
|86510.18
|1039
|2005.04.28 15:11
|sell
|520
|1.00
|1.9064
|1.9094
|1.8984
|1040
|2005.04.28 16:29
|s/l
|520
|1.00
|1.9094
|1.9094
|1.8984
|-300.00
|86210.18
|1041
|2005.04.29 11:18
|sell
|521
|1.00
|1.9122
|1.9152
|1.9042
|1042
|2005.04.29 13:50
|close
|521
|1.00
|1.9114
|1.9152
|1.9042
|80.00
|86290.18
|1043
|2005.04.29 13:50
|buy
|522
|1.00
|1.9114
|1.9084
|1.9194
|1044
|2005.04.29 15:20
|close
|522
|1.00
|1.9123
|1.9084
|1.9194
|90.00
|86380.18
|1045
|2005.04.29 15:20
|sell
|523
|1.00
|1.9123
|1.9153
|1.9043
|1046
|2005.04.29 16:29
|close
|523
|1.00
|1.9096
|1.9153
|1.9043
|270.00
|86650.18
|1047
|2005.04.29 16:29
|buy
|524
|1.00
|1.9096
|1.9066
|1.9176
|1048
|2005.04.29 20:04
|s/l
|524
|1.00
|1.9066
|1.9066
|1.9176
|-300.00
|86350.18
|1049
|2005.05.02 01:24
|sell
|525
|1.00
|1.9057
|1.9087
|1.8977
|1050
|2005.05.02 08:22
|close
|525
|1.00
|1.9048
|1.9087
|1.8977
|90.01
|86440.19
|1051
|2005.05.02 08:22
|buy
|526
|1.00
|1.9048
|1.9018
|1.9128
|1052
|2005.05.02 08:54
|s/l
|526
|1.00
|1.9018
|1.9018
|1.9128
|-300.00
|86140.19
|1053
|2005.05.02 15:38
|buy
|527
|1.00
|1.8988
|1.8958
|1.9068
|1054
|2005.05.02 16:06
|s/l
|527
|1.00
|1.8958
|1.8958
|1.9068
|-300.00
|85840.19
|1055
|2005.05.03 08:27
|buy
|528
|1.00
|1.8933
|1.8903
|1.9013
|1056
|2005.05.03 12:57
|s/l
|528
|1.00
|1.8903
|1.8903
|1.9013
|-300.00
|85540.19
|1057
|2005.05.03 13:26
|sell
|529
|1.00
|1.8904
|1.8934
|1.8824
|1058
|2005.05.03 15:02
|s/l
|529
|1.00
|1.8934
|1.8934
|1.8824
|-300.00
|85240.19
|1059
|2005.05.03 19:57
|sell
|530
|1.00
|1.8921
|1.8951
|1.8841
|1060
|2005.05.03 20:17
|close
|530
|1.00
|1.8917
|1.8951
|1.8841
|40.00
|85280.19
|1061
|2005.05.03 20:17
|buy
|531
|1.00
|1.8917
|1.8887
|1.8997
|1062
|2005.05.03 20:47
|s/l
|531
|1.00
|1.8887
|1.8887
|1.8997
|-300.00
|84980.19
|1063
|2005.05.03 22:04
|buy
|532
|1.00
|1.8929
|1.8899
|1.9009
|1064
|2005.05.04 04:27
|close
|532
|1.00
|1.8998
|1.8899
|1.9009
|690.00
|85670.19
|1065
|2005.05.04 04:27
|sell
|533
|1.00
|1.8998
|1.9028
|1.8918
|1066
|2005.05.04 04:40
|close
|533
|1.00
|1.8993
|1.9028
|1.8918
|50.00
|85720.19
|1067
|2005.05.04 04:40
|buy
|534
|1.00
|1.8993
|1.8963
|1.9073
|1068
|2005.05.04 12:15
|close
|534
|1.00
|1.9006
|1.8963
|1.9073
|130.00
|85850.19
|1069
|2005.05.04 12:15
|sell
|535
|1.00
|1.9006
|1.9036
|1.8926
|1070
|2005.05.04 20:41
|close
|535
|1.00
|1.9004
|1.9036
|1.8926
|20.00
|85870.19
|1071
|2005.05.04 20:41
|buy
|536
|1.00
|1.9004
|1.8974
|1.9084
|1072
|2005.05.04 23:49
|close
|536
|1.00
|1.9029
|1.8974
|1.9084
|250.00
|86120.19
|1073
|2005.05.04 23:49
|sell
|537
|1.00
|1.9029
|1.9059
|1.8949
|1074
|2005.05.05 07:49
|s/l
|537
|1.00
|1.9059
|1.9059
|1.8949
|-300.00
|85820.19
|1075
|2005.05.05 11:31
|sell
|538
|1.00
|1.9036
|1.9066
|1.8956
|1076
|2005.05.05 15:11
|close
|538
|1.00
|1.9045
|1.9066
|1.8956
|-90.00
|85730.19
|1077
|2005.05.05 15:11
|buy
|539
|1.00
|1.9045
|1.9015
|1.9125
|1078
|2005.05.05 17:59
|close
|539
|1.00
|1.9043
|1.9015
|1.9125
|-20.00
|85710.19
|1079
|2005.05.05 17:59
|sell
|540
|1.00
|1.9043
|1.9073
|1.8963
|1080
|2005.05.05 18:50
|s/l
|540
|1.00
|1.9073
|1.9073
|1.8963
|-300.00
|85410.19
|1081
|2005.05.05 19:09
|buy
|541
|1.00
|1.9062
|1.9032
|1.9142
|1082
|2005.05.05 23:11
|s/l
|541
|1.00
|1.9032
|1.9032
|1.9142
|-300.00
|85110.19
|1083
|2005.05.06 02:42
|sell
|542
|1.00
|1.9003
|1.9033
|1.8923
|1084
|2005.05.06 14:30
|close
|542
|1.00
|1.8977
|1.9033
|1.8923
|260.00
|85370.19
|1085
|2005.05.06 14:30
|buy
|543
|1.00
|1.8977
|1.8947
|1.9057
|1086
|2005.05.06 14:30
|s/l
|543
|1.00
|1.8947
|1.8947
|1.9057
|-300.00
|85070.19
|1087
|2005.05.06 15:19
|buy
|544
|1.00
|1.8903
|1.8873
|1.8983
|1088
|2005.05.06 16:48
|close
|544
|1.00
|1.8935
|1.8873
|1.8983
|320.00
|85390.19
|1089
|2005.05.06 16:48
|sell
|545
|1.00
|1.8935
|1.8965
|1.8855
|1090
|2005.05.09 06:44
|close
|545
|1.00
|1.8863
|1.8965
|1.8855
|720.00
|86110.19
|1091
|2005.05.09 06:44
|buy
|546
|1.00
|1.8863
|1.8833
|1.8943
|1092
|2005.05.09 08:40
|close
|546
|1.00
|1.8872
|1.8833
|1.8943
|90.00
|86200.19
|1093
|2005.05.09 08:40
|sell
|547
|1.00
|1.8872
|1.8902
|1.8792
|1094
|2005.05.09 09:40
|close
|547
|1.00
|1.8851
|1.8902
|1.8792
|210.00
|86410.19
|1095
|2005.05.09 09:40
|buy
|548
|1.00
|1.8851
|1.8821
|1.8931
|1096
|2005.05.09 13:03
|s/l
|548
|1.00
|1.8821
|1.8821
|1.8931
|-300.00
|86110.19
|1097
|2005.05.09 16:22
|sell
|549
|1.00
|1.8821
|1.8851
|1.8741
|1098
|2005.05.09 23:08
|s/l
|549
|1.00
|1.8851
|1.8851
|1.8741
|-300.00
|85810.19
|1099
|2005.05.10 02:35
|sell
|550
|1.00
|1.8818
|1.8848
|1.8738
|1100
|2005.05.10 05:06
|s/l
|550
|1.00
|1.8848
|1.8848
|1.8738
|-300.00
|85510.19
|1101
|2005.05.10 09:11
|sell
|551
|1.00
|1.8777
|1.8807
|1.8697
|1102
|2005.05.10 10:59
|s/l
|551
|1.00
|1.8807
|1.8807
|1.8697
|-300.00
|85210.19
|1103
|2005.05.10 11:42
|buy
|552
|1.00
|1.8803
|1.8773
|1.8883
|1104
|2005.05.10 15:31
|close
|552
|1.00
|1.8817
|1.8773
|1.8883
|140.00
|85350.19
|1105
|2005.05.10 15:31
|sell
|553
|1.00
|1.8817
|1.8847
|1.8737
|1106
|2005.05.10 18:20
|close
|553
|1.00
|1.8822
|1.8847
|1.8737
|-50.00
|85300.19
|1107
|2005.05.10 18:20
|buy
|554
|1.00
|1.8822
|1.8792
|1.8902
|1108
|2005.05.11 08:09
|close
|554
|1.00
|1.8822
|1.8792
|1.8902
|0.00
|85300.19
|1109
|2005.05.11 08:09
|sell
|555
|1.00
|1.8822
|1.8852
|1.8742
|1110
|2005.05.11 08:26
|close
|555
|1.00
|1.8817
|1.8852
|1.8742
|50.00
|85350.19
|1111
|2005.05.11 08:26
|buy
|556
|1.00
|1.8817
|1.8787
|1.8897
|1112
|2005.05.11 09:25
|close
|556
|1.00
|1.8862
|1.8787
|1.8897
|450.00
|85800.19
|1113
|2005.05.11 09:25
|sell
|557
|1.00
|1.8862
|1.8892
|1.8782
|1114
|2005.05.11 09:52
|close
|557
|1.00
|1.8854
|1.8892
|1.8782
|80.00
|85880.19
|1115
|2005.05.11 09:52
|buy
|558
|1.00
|1.8854
|1.8824
|1.8934
|1116
|2005.05.11 13:33
|s/l
|558
|1.00
|1.8824
|1.8824
|1.8934
|-300.00
|85580.19
|1117
|2005.05.11 15:06
|sell
|559
|1.00
|1.8757
|1.8787
|1.8677
|1118
|2005.05.11 17:58
|close
|559
|1.00
|1.8742
|1.8787
|1.8677
|150.00
|85730.19
|1119
|2005.05.11 17:58
|buy
|560
|1.00
|1.8742
|1.8712
|1.8822
|1120
|2005.05.11 20:10
|s/l
|560
|1.00
|1.8712
|1.8712
|1.8822
|-300.00
|85430.19
|1121
|2005.05.12 07:57
|buy
|561
|1.00
|1.8708
|1.8678
|1.8788
|1122
|2005.05.12 08:32
|close
|561
|1.00
|1.8704
|1.8678
|1.8788
|-40.00
|85390.19
|1123
|2005.05.12 08:32
|sell
|562
|1.00
|1.8704
|1.8734
|1.8624
|1124
|2005.05.12 09:20
|close
|562
|1.00
|1.8661
|1.8734
|1.8624
|430.00
|85820.19
|1125
|2005.05.12 09:20
|buy
|563
|1.00
|1.8661
|1.8631
|1.8741
|1126
|2005.05.12 09:25
|s/l
|563
|1.00
|1.8631
|1.8631
|1.8741
|-300.00
|85520.19
|1127
|2005.05.12 10:15
|sell
|564
|1.00
|1.8662
|1.8692
|1.8582
|1128
|2005.05.12 10:37
|close
|564
|1.00
|1.8657
|1.8692
|1.8582
|50.00
|85570.19
|1129
|2005.05.12 10:37
|buy
|565
|1.00
|1.8657
|1.8627
|1.8737
|1130
|2005.05.12 13:51
|close
|565
|1.00
|1.8691
|1.8627
|1.8737
|340.01
|85910.20
|1131
|2005.05.12 13:51
|sell
|566
|1.00
|1.8691
|1.8721
|1.8611
|1132
|2005.05.12 14:53
|t/p
|566
|1.00
|1.8611
|1.8721
|1.8611
|800.00
|86710.20
|1133
|2005.05.12 16:31
|sell
|567
|1.00
|1.8628
|1.8658
|1.8548
|1134
|2005.05.12 17:16
|s/l
|567
|1.00
|1.8658
|1.8658
|1.8548
|-300.00
|86410.20
|1135
|2005.05.12 20:43
|buy
|568
|1.00
|1.8644
|1.8614
|1.8724
|1136
|2005.05.12 20:53
|close
|568
|1.00
|1.8648
|1.8614
|1.8724
|39.99
|86450.19
|1137
|2005.05.12 20:53
|sell
|569
|1.00
|1.8648
|1.8678
|1.8568
|1138
|2005.05.13 11:35
|close
|569
|1.00
|1.8585
|1.8678
|1.8568
|630.00
|87080.19
|1139
|2005.05.13 11:35
|buy
|570
|1.00
|1.8585
|1.8555
|1.8665
|1140
|2005.05.13 12:04
|s/l
|570
|1.00
|1.8555
|1.8555
|1.8665
|-300.00
|86780.19
|1141
|2005.05.13 12:15
|sell
|571
|1.00
|1.8568
|1.8598
|1.8488
|1142
|2005.05.13 12:31
|close
|571
|1.00
|1.8562
|1.8598
|1.8488
|60.00
|86840.19
|1143
|2005.05.13 12:31
|buy
|572
|1.00
|1.8562
|1.8532
|1.8642
|1144
|2005.05.13 16:01
|s/l
|572
|1.00
|1.8532
|1.8532
|1.8642
|-300.00
|86540.19
|1145
|2005.05.13 16:37
|sell
|573
|1.00
|1.8543
|1.8573
|1.8463
|1146
|2005.05.16 08:09
|t/p
|573
|1.00
|1.8463
|1.8573
|1.8463
|800.00
|87340.19
|1147
|2005.05.16 10:16
|sell
|574
|1.00
|1.8405
|1.8435
|1.8325
|1148
|2005.05.16 11:25
|s/l
|574
|1.00
|1.8435
|1.8435
|1.8325
|-300.00
|87040.19
|1149
|2005.05.16 13:13
|buy
|575
|1.00
|1.8368
|1.8338
|1.8448
|1150
|2005.05.16 13:58
|close
|575
|1.00
|1.8370
|1.8338
|1.8448
|20.00
|87060.19
|1151
|2005.05.16 13:58
|sell
|576
|1.00
|1.8370
|1.8400
|1.8290
|1152
|2005.05.16 14:22
|close
|576
|1.00
|1.8366
|1.8400
|1.8290
|40.00
|87100.19
|1153
|2005.05.16 14:22
|buy
|577
|1.00
|1.8366
|1.8336
|1.8446
|1154
|2005.05.16 14:59
|s/l
|577
|1.00
|1.8336
|1.8336
|1.8446
|-300.00
|86800.19
|1155
|2005.05.16 17:19
|buy
|578
|1.00
|1.8344
|1.8314
|1.8424
|1156
|2005.05.16 21:50
|close
|578
|1.00
|1.8376
|1.8314
|1.8424
|320.00
|87120.19
|1157
|2005.05.16 21:50
|sell
|579
|1.00
|1.8376
|1.8406
|1.8296
|1158
|2005.05.17 07:26
|s/l
|579
|1.00
|1.8406
|1.8406
|1.8296
|-300.00
|86820.19
|1159
|2005.05.17 10:37
|sell
|580
|1.00
|1.8383
|1.8413
|1.8303
|1160
|2005.05.17 10:57
|s/l
|580
|1.00
|1.8413
|1.8413
|1.8303
|-300.00
|86520.19
|1161
|2005.05.17 13:25
|sell
|581
|1.00
|1.8397
|1.8427
|1.8317
|1162
|2005.05.17 20:52
|close
|581
|1.00
|1.8379
|1.8427
|1.8317
|180.00
|86700.19
|1163
|2005.05.17 20:52
|buy
|582
|1.00
|1.8379
|1.8349
|1.8459
|1164
|2005.05.17 21:37
|s/l
|582
|1.00
|1.8349
|1.8349
|1.8459
|-300.00
|86400.19
|1165
|2005.05.18 02:21
|sell
|583
|1.00
|1.8322
|1.8352
|1.8242
|1166
|2005.05.18 03:40
|close
|583
|1.00
|1.8303
|1.8352
|1.8242
|190.00
|86590.19
|1167
|2005.05.18 03:40
|buy
|584
|1.00
|1.8303
|1.8273
|1.8383
|1168
|2005.05.18 06:56
|close
|584
|1.00
|1.8332
|1.8273
|1.8383
|290.00
|86880.19
|1169
|2005.05.18 06:56
|sell
|585
|1.00
|1.8332
|1.8362
|1.8252
|1170
|2005.05.18 08:25
|close
|585
|1.00
|1.8329
|1.8362
|1.8252
|30.00
|86910.19
|1171
|2005.05.18 08:25
|buy
|586
|1.00
|1.8329
|1.8299
|1.8409
|1172
|2005.05.18 09:55
|close
|586
|1.00
|1.8337
|1.8299
|1.8409
|80.00
|86990.19
|1173
|2005.05.18 09:55
|sell
|587
|1.00
|1.8337
|1.8367
|1.8257
|1174
|2005.05.18 10:30
|close
|587
|1.00
|1.8337
|1.8367
|1.8257
|0.00
|86990.19
|1175
|2005.05.18 10:30
|buy
|588
|1.00
|1.8337
|1.8307
|1.8417
|1176
|2005.05.18 14:30
|close
|588
|1.00
|1.8338
|1.8307
|1.8417
|10.00
|87000.19
|1177
|2005.05.18 14:30
|sell
|589
|1.00
|1.8338
|1.8368
|1.8258
|1178
|2005.05.18 14:49
|s/l
|589
|1.00
|1.8368
|1.8368
|1.8258
|-300.00
|86700.19
|1179
|2005.05.18 18:46
|sell
|590
|1.00
|1.8379
|1.8409
|1.8299
|1180
|2005.05.18 19:46
|close
|590
|1.00
|1.8381
|1.8409
|1.8299
|-20.00
|86680.19
|1181
|2005.05.18 19:46
|buy
|591
|1.00
|1.8381
|1.8351
|1.8461
|1182
|2005.05.18 20:35
|close
|591
|1.00
|1.8398
|1.8351
|1.8461
|170.00
|86850.19
|1183
|2005.05.18 20:35
|sell
|592
|1.00
|1.8398
|1.8428
|1.8318
|1184
|2005.05.19 02:58
|close
|592
|1.00
|1.8384
|1.8428
|1.8318
|139.99
|86990.18
|1185
|2005.05.19 02:58
|buy
|593
|1.00
|1.8384
|1.8354
|1.8464
|1186
|2005.05.19 10:27
|close
|593
|1.00
|1.8395
|1.8354
|1.8464
|109.99
|87100.17
|1187
|2005.05.19 10:27
|sell
|594
|1.00
|1.8395
|1.8425
|1.8315
|1188
|2005.05.19 10:30
|s/l
|594
|1.00
|1.8425
|1.8425
|1.8315
|-300.00
|86800.17
|1189
|2005.05.19 14:34
|buy
|595
|1.00
|1.8384
|1.8354
|1.8464
|1190
|2005.05.19 15:12
|s/l
|595
|1.00
|1.8354
|1.8354
|1.8464
|-300.00
|86500.17
|1191
|2005.05.19 15:39
|sell
|596
|1.00
|1.8363
|1.8393
|1.8283
|1192
|2005.05.19 17:46
|close
|596
|1.00
|1.8357
|1.8393
|1.8283
|60.00
|86560.17
|1193
|2005.05.19 17:46
|buy
|597
|1.00
|1.8357
|1.8327
|1.8437
|1194
|2005.05.19 18:08
|close
|597
|1.00
|1.8361
|1.8327
|1.8437
|40.00
|86600.17
|1195
|2005.05.19 18:08
|sell
|598
|1.00
|1.8361
|1.8391
|1.8281
|1196
|2005.05.19 19:48
|close
|598
|1.00
|1.8358
|1.8391
|1.8281
|30.00
|86630.17
|1197
|2005.05.19 19:48
|buy
|599
|1.00
|1.8358
|1.8328
|1.8438
|1198
|2005.05.19 21:42
|s/l
|599
|1.00
|1.8328
|1.8328
|1.8438
|-300.00
|86330.17
|1199
|2005.05.19 23:19
|sell
|600
|1.00
|1.8373
|1.8403
|1.8293
|1200
|2005.05.20 15:02
|t/p
|600
|1.00
|1.8293
|1.8403
|1.8293
|800.00
|87130.17
|1201
|2005.05.20 16:30
|sell
|601
|1.00
|1.8259
|1.8289
|1.8179
|1202
|2005.05.20 17:24
|close
|601
|1.00
|1.8244
|1.8289
|1.8179
|150.00
|87280.17
|1203
|2005.05.20 17:24
|buy
|602
|1.00
|1.8244
|1.8214
|1.8324
|1204
|2005.05.20 20:50
|close
|602
|1.00
|1.8254
|1.8214
|1.8324
|100.00
|87380.17
|1205
|2005.05.20 20:50
|sell
|603
|1.00
|1.8254
|1.8284
|1.8174
|1206
|2005.05.20 22:31
|s/l
|603
|1.00
|1.8284
|1.8284
|1.8174
|-300.00
|87080.17
|1207
|2005.05.23 08:32
|buy
|604
|1.00
|1.8273
|1.8243
|1.8353
|1208
|2005.05.23 15:44
|close
|604
|1.00
|1.8288
|1.8243
|1.8353
|150.00
|87230.17
|1209
|2005.05.23 15:44
|sell
|605
|1.00
|1.8288
|1.8318
|1.8208
|1210
|2005.05.24 08:03
|s/l
|605
|1.00
|1.8318
|1.8318
|1.8208
|-300.00
|86930.17
|1211
|2005.05.24 08:09
|buy
|606
|1.00
|1.8306
|1.8276
|1.8386
|1212
|2005.05.24 09:28
|close
|606
|1.00
|1.8313
|1.8276
|1.8386
|70.00
|87000.17
|1213
|2005.05.24 09:28
|sell
|607
|1.00
|1.8313
|1.8343
|1.8233
|1214
|2005.05.24 13:33
|s/l
|607
|1.00
|1.8343
|1.8343
|1.8233
|-300.00
|86700.17
|1215
|2005.05.24 13:33
|sell
|608
|1.00
|1.8340
|1.8370
|1.8260
|1216
|2005.05.24 14:19
|close
|608
|1.00
|1.8343
|1.8370
|1.8260
|-30.00
|86670.17
|1217
|2005.05.24 14:19
|buy
|609
|1.00
|1.8343
|1.8313
|1.8423
|1218
|2005.05.24 15:33
|s/l
|609
|1.00
|1.8313
|1.8313
|1.8423
|-300.00
|86370.17
|1219
|2005.05.24 17:11
|sell
|610
|1.00
|1.8284
|1.8314
|1.8204
|1220
|2005.05.24 19:46
|close
|610
|1.00
|1.8275
|1.8314
|1.8204
|90.00
|86460.17
|1221
|2005.05.24 19:46
|buy
|611
|1.00
|1.8275
|1.8245
|1.8355
|1222
|2005.05.24 19:56
|close
|611
|1.00
|1.8279
|1.8245
|1.8355
|40.01
|86500.18
|1223
|2005.05.24 19:56
|sell
|612
|1.00
|1.8279
|1.8309
|1.8199
|1224
|2005.05.24 20:36
|close
|612
|1.00
|1.8275
|1.8309
|1.8199
|40.01
|86540.19
|1225
|2005.05.24 20:36
|buy
|613
|1.00
|1.8275
|1.8245
|1.8355
|1226
|2005.05.24 22:47
|close
|613
|1.00
|1.8277
|1.8245
|1.8355
|20.00
|86560.19
|1227
|2005.05.24 22:47
|sell
|614
|1.00
|1.8277
|1.8307
|1.8197
|1228
|2005.05.25 04:52
|s/l
|614
|1.00
|1.8307
|1.8307
|1.8197
|-300.00
|86260.19
|1229
|2005.05.25 10:29
|buy
|615
|1.00
|1.8266
|1.8236
|1.8346
|1230
|2005.05.25 14:48
|close
|615
|1.00
|1.8265
|1.8236
|1.8346
|-10.00
|86250.19
|1231
|2005.05.25 14:48
|sell
|616
|1.00
|1.8265
|1.8295
|1.8185
|1232
|2005.05.25 14:55
|s/l
|616
|1.00
|1.8295
|1.8295
|1.8185
|-300.00
|85950.19
|1233
|2005.05.26 09:56
|sell
|617
|1.00
|1.8244
|1.8274
|1.8164
|1234
|2005.05.26 10:57
|s/l
|617
|1.00
|1.8274
|1.8274
|1.8164
|-300.00
|85650.19
|1235
|2005.05.26 14:07
|buy
|618
|1.00
|1.8219
|1.8189
|1.8299
|1236
|2005.05.26 15:14
|close
|618
|1.00
|1.8237
|1.8189
|1.8299
|180.00
|85830.19
|1237
|2005.05.26 15:14
|sell
|619
|1.00
|1.8237
|1.8267
|1.8157
|1238
|2005.05.26 15:56
|close
|619
|1.00
|1.8236
|1.8267
|1.8157
|10.00
|85840.19
|1239
|2005.05.26 15:56
|buy
|620
|1.00
|1.8236
|1.8206
|1.8316
|1240
|2005.05.26 17:20
|s/l
|620
|1.00
|1.8206
|1.8206
|1.8316
|-300.00
|85540.19
|1241
|2005.05.26 17:20
|buy
|621
|1.00
|1.8210
|1.8180
|1.8290
|1242
|2005.05.26 18:47
|close
|621
|1.00
|1.8210
|1.8180
|1.8290
|0.00
|85540.19
|1243
|2005.05.26 18:47
|sell
|622
|1.00
|1.8210
|1.8240
|1.8130
|1244
|2005.05.27 04:15
|s/l
|622
|1.00
|1.8240
|1.8240
|1.8130
|-300.00
|85240.19
|1245
|2005.05.27 12:49
|sell
|623
|1.00
|1.8224
|1.8254
|1.8144
|1246
|2005.05.27 13:38
|s/l
|623
|1.00
|1.8254
|1.8254
|1.8144
|-300.00
|84940.19
|1247
|2005.05.27 14:43
|buy
|624
|1.00
|1.8249
|1.8219
|1.8329
|1248
|2005.05.27 15:16
|close
|624
|1.00
|1.8251
|1.8219
|1.8329
|20.00
|84960.19
|1249
|2005.05.27 15:16
|sell
|625
|1.00
|1.8251
|1.8281
|1.8171
|1250
|2005.05.27 15:28
|close
|625
|1.00
|1.8243
|1.8281
|1.8171
|80.00
|85040.19
|1251
|2005.05.27 15:28
|buy
|626
|1.00
|1.8243
|1.8213
|1.8323
|1252
|2005.05.27 15:47
|s/l
|626
|1.00
|1.8213
|1.8213
|1.8323
|-300.00
|84740.19
|1253
|2005.05.27 17:21
|sell
|627
|1.00
|1.8239
|1.8269
|1.8159
|1254
|2005.05.27 17:47
|close
|627
|1.00
|1.8232
|1.8269
|1.8159
|70.00
|84810.19
|1255
|2005.05.27 17:47
|buy
|628
|1.00
|1.8232
|1.8202
|1.8312
|1256
|2005.05.27 19:59
|close
|628
|1.00
|1.8234
|1.8202
|1.8312
|20.00
|84830.19
|1257
|2005.05.27 19:59
|sell
|629
|1.00
|1.8234
|1.8264
|1.8154
|1258
|2005.05.31 03:21
|t/p
|629
|1.00
|1.8154
|1.8264
|1.8154
|800.00
|85630.19
|1259
|2005.05.31 04:14
|buy
|630
|1.00
|1.8148
|1.8118
|1.8228
|1260
|2005.05.31 07:36
|close
|630
|1.00
|1.8137
|1.8118
|1.8228
|-109.99
|85520.20
|1261
|2005.05.31 07:36
|sell
|631
|1.00
|1.8137
|1.8167
|1.8057
|1262
|2005.05.31 08:49
|close
|631
|1.00
|1.8141
|1.8167
|1.8057
|-39.99
|85480.21
|1263
|2005.05.31 08:49
|buy
|632
|1.00
|1.8141
|1.8111
|1.8221
|1264
|2005.05.31 10:36
|close
|632
|1.00
|1.8187
|1.8111
|1.8221
|460.00
|85940.21
|1265
|2005.05.31 10:36
|sell
|633
|1.00
|1.8187
|1.8217
|1.8107
|1266
|2005.05.31 12:14
|close
|633
|1.00
|1.8181
|1.8217
|1.8107
|60.00
|86000.21
|1267
|2005.05.31 12:14
|buy
|634
|1.00
|1.8181
|1.8151
|1.8261
|1268
|2005.05.31 13:52
|close
|634
|1.00
|1.8185
|1.8151
|1.8261
|40.00
|86040.21
|1269
|2005.05.31 13:52
|sell
|635
|1.00
|1.8185
|1.8215
|1.8105
|1270
|2005.05.31 14:07
|s/l
|635
|1.00
|1.8215
|1.8215
|1.8105
|-300.00
|85740.21
|1271
|2005.05.31 16:08
|sell
|636
|1.00
|1.8235
|1.8265
|1.8155
|1272
|2005.05.31 16:57
|close
|636
|1.00
|1.8234
|1.8265
|1.8155
|10.00
|85750.21
|1273
|2005.05.31 16:57
|buy
|637
|1.00
|1.8234
|1.8204
|1.8314
|1274
|2005.05.31 19:13
|s/l
|637
|1.00
|1.8204
|1.8204
|1.8314
|-300.00
|85450.21
|1275
|2005.05.31 21:29
|buy
|638
|1.00
|1.8172
|1.8142
|1.8252
|1276
|2005.05.31 22:54
|close
|638
|1.00
|1.8171
|1.8142
|1.8252
|-10.00
|85440.21
|1277
|2005.05.31 22:54
|sell
|639
|1.00
|1.8171
|1.8201
|1.8091
|1278
|2005.06.01 02:48
|s/l
|639
|1.00
|1.8201
|1.8201
|1.8091
|-300.00
|85140.21
|1279
|2005.06.01 10:18
|sell
|640
|1.00
|1.8180
|1.8210
|1.8100
|1280
|2005.06.01 14:48
|t/p
|640
|1.00
|1.8100
|1.8210
|1.8100
|800.00
|85940.21
|1281
|2005.06.01 15:26
|buy
|641
|1.00
|1.8112
|1.8082
|1.8192
|1282
|2005.06.01 16:25
|close
|641
|1.00
|1.8146
|1.8082
|1.8192
|340.00
|86280.21
|1283
|2005.06.01 16:25
|sell
|642
|1.00
|1.8146
|1.8176
|1.8066
|1284
|2005.06.02 09:17
|s/l
|642
|1.00
|1.8176
|1.8176
|1.8066
|-300.00
|85980.21
|1285
|2005.06.02 10:16
|sell
|643
|1.00
|1.8180
|1.8210
|1.8100
|1286
|2005.06.02 11:12
|close
|643
|1.00
|1.8184
|1.8210
|1.8100
|-40.00
|85940.21
|1287
|2005.06.02 11:12
|buy
|644
|1.00
|1.8184
|1.8154
|1.8264
|1288
|2005.06.02 11:58
|s/l
|644
|1.00
|1.8154
|1.8154
|1.8264
|-300.00
|85640.21
|1289
|2005.06.02 13:30
|buy
|645
|1.00
|1.8150
|1.8120
|1.8230
|1290
|2005.06.02 14:34
|close
|645
|1.00
|1.8156
|1.8120
|1.8230
|60.00
|85700.21
|1291
|2005.06.02 14:34
|sell
|646
|1.00
|1.8156
|1.8186
|1.8076
|1292
|2005.06.02 17:11
|s/l
|646
|1.00
|1.8186
|1.8186
|1.8076
|-300.00
|85400.21
|1293
|2005.06.02 17:16
|buy
|647
|1.00
|1.8166
|1.8136
|1.8246
|1294
|2005.06.02 18:30
|close
|647
|1.00
|1.8159
|1.8136
|1.8246
|-70.00
|85330.21
|1295
|2005.06.02 18:30
|sell
|648
|1.00
|1.8159
|1.8189
|1.8079
|1296
|2005.06.03 02:59
|s/l
|648
|1.00
|1.8189
|1.8189
|1.8079
|-300.00
|85030.21
|1297
|2005.06.03 10:46
|buy
|649
|1.00
|1.8172
|1.8142
|1.8252
|1298
|2005.06.03 12:21
|close
|649
|1.00
|1.8172
|1.8142
|1.8252
|0.00
|85030.21
|1299
|2005.06.03 12:21
|sell
|650
|1.00
|1.8172
|1.8202
|1.8092
|1300
|2005.06.03 14:30
|s/l
|650
|1.00
|1.8202
|1.8202
|1.8092
|-300.00
|84730.21
|1301
|2005.06.03 14:30
|sell
|651
|1.00
|1.8200
|1.8230
|1.8120
|1302
|2005.06.03 14:30
|s/l
|651
|1.00
|1.8230
|1.8230
|1.8120
|-300.00
|84430.21
|1303
|2005.06.03 14:35
|buy
|652
|1.00
|1.8191
|1.8161
|1.8271
|1304
|2005.06.03 15:28
|s/l
|652
|1.00
|1.8161
|1.8161
|1.8271
|-300.00
|84130.21
|1305
|2005.06.03 16:19
|sell
|653
|1.00
|1.8182
|1.8212
|1.8102
|1306
|2005.06.03 19:39
|close
|653
|1.00
|1.8106
|1.8212
|1.8102
|760.00
|84890.21
|1307
|2005.06.03 19:39
|buy
|654
|1.00
|1.8106
|1.8076
|1.8186
|1308
|2005.06.06 06:03
|t/p
|654
|1.00
|1.8186
|1.8076
|1.8186
|800.00
|85690.21
|1309
|2005.06.06 06:41
|buy
|655
|1.00
|1.8175
|1.8145
|1.8255
|1310
|2005.06.06 08:46
|close
|655
|1.00
|1.8172
|1.8145
|1.8255
|-30.00
|85660.21
|1311
|2005.06.06 08:46
|sell
|656
|1.00
|1.8172
|1.8202
|1.8092
|1312
|2005.06.06 10:50
|s/l
|656
|1.00
|1.8202
|1.8202
|1.8092
|-300.00
|85360.21
|1313
|2005.06.06 11:47
|sell
|657
|1.00
|1.8207
|1.8237
|1.8127
|1314
|2005.06.06 14:08
|close
|657
|1.00
|1.8196
|1.8237
|1.8127
|110.00
|85470.21
|1315
|2005.06.06 14:08
|buy
|658
|1.00
|1.8196
|1.8166
|1.8276
|1316
|2005.06.06 14:49
|close
|658
|1.00
|1.8198
|1.8166
|1.8276
|20.00
|85490.21
|1317
|2005.06.06 14:49
|sell
|659
|1.00
|1.8198
|1.8228
|1.8118
|1318
|2005.06.06 16:59
|close
|659
|1.00
|1.8194
|1.8228
|1.8118
|40.00
|85530.21
|1319
|2005.06.06 16:59
|buy
|660
|1.00
|1.8194
|1.8164
|1.8274
|1320
|2005.06.06 22:50
|close
|660
|1.00
|1.8243
|1.8164
|1.8274
|490.01
|86020.22
|1321
|2005.06.06 22:50
|sell
|661
|1.00
|1.8243
|1.8273
|1.8163
|1322
|2005.06.07 08:15
|s/l
|661
|1.00
|1.8273
|1.8273
|1.8163
|-300.00
|85720.22
|1323
|2005.06.07 09:14
|sell
|662
|1.00
|1.8290
|1.8320
|1.8210
|1324
|2005.06.07 10:44
|s/l
|662
|1.00
|1.8320
|1.8320
|1.8210
|-300.00
|85420.22
|1325
|2005.06.07 12:23
|sell
|663
|1.00
|1.8320
|1.8350
|1.8240
|1326
|2005.06.07 13:22
|close
|663
|1.00
|1.8308
|1.8350
|1.8240
|120.00
|85540.22
|1327
|2005.06.07 13:22
|buy
|664
|1.00
|1.8308
|1.8278
|1.8388
|1328
|2005.06.07 14:40
|s/l
|664
|1.00
|1.8278
|1.8278
|1.8388
|-300.00
|85240.22
|1329
|2005.06.07 15:59
|sell
|665
|1.00
|1.8297
|1.8327
|1.8217
|1330
|2005.06.07 17:56
|s/l
|665
|1.00
|1.8327
|1.8327
|1.8217
|-300.00
|84940.22
|1331
|2005.06.08 04:46
|buy
|666
|1.00
|1.8365
|1.8335
|1.8445
|1332
|2005.06.08 08:11
|s/l
|666
|1.00
|1.8335
|1.8335
|1.8445
|-300.00
|84640.22
|1333
|2005.06.08 08:40
|sell
|667
|1.00
|1.8361
|1.8391
|1.8281
|1334
|2005.06.08 15:26
|s/l
|667
|1.00
|1.8391
|1.8391
|1.8281
|-300.00
|84340.22
|1335
|2005.06.08 17:46
|sell
|668
|1.00
|1.8386
|1.8416
|1.8306
|1336
|2005.06.08 19:20
|t/p
|668
|1.00
|1.8306
|1.8416
|1.8306
|800.00
|85140.22
|1337
|2005.06.09 01:59
|buy
|669
|1.00
|1.8243
|1.8213
|1.8323
|1338
|2005.06.09 16:25
|s/l
|669
|1.00
|1.8213
|1.8213
|1.8323
|-300.00
|84840.22
|1339
|2005.06.09 16:25
|buy
|670
|1.00
|1.8215
|1.8185
|1.8295
|1340
|2005.06.09 16:32
|s/l
|670
|1.00
|1.8185
|1.8185
|1.8295
|-300.00
|84540.22
|1341
|2005.06.10 14:30
|buy
|671
|1.00
|1.8239
|1.8209
|1.8319
|1342
|2005.06.10 14:30
|s/l
|671
|1.00
|1.8209
|1.8209
|1.8319
|-300.00
|84240.22
|1343
|2005.06.10 14:33
|sell
|672
|1.00
|1.8242
|1.8272
|1.8162
|1344
|2005.06.10 15:24
|close
|672
|1.00
|1.8217
|1.8272
|1.8162
|250.00
|84490.22
|1345
|2005.06.10 15:24
|buy
|673
|1.00
|1.8217
|1.8187
|1.8297
|1346
|2005.06.10 16:03
|s/l
|673
|1.00
|1.8187
|1.8187
|1.8297
|-300.00
|84190.22
|1347
|2005.06.10 18:13
|buy
|674
|1.00
|1.8127
|1.8097
|1.8207
|1348
|2005.06.10 19:14
|close
|674
|1.00
|1.8132
|1.8097
|1.8207
|50.00
|84240.22
|1349
|2005.06.10 19:14
|sell
|675
|1.00
|1.8132
|1.8162
|1.8052
|1350
|2005.06.13 05:57
|close
|675
|1.00
|1.8104
|1.8162
|1.8052
|280.00
|84520.22
|1351
|2005.06.13 05:57
|buy
|676
|1.00
|1.8104
|1.8074
|1.8184
|1352
|2005.06.13 07:26
|close
|676
|1.00
|1.8115
|1.8074
|1.8184
|110.01
|84630.23
|1353
|2005.06.13 07:26
|sell
|677
|1.00
|1.8115
|1.8145
|1.8035
|1354
|2005.06.13 08:34
|close
|677
|1.00
|1.8095
|1.8145
|1.8035
|200.01
|84830.24
|1355
|2005.06.13 08:34
|buy
|678
|1.00
|1.8095
|1.8065
|1.8175
|1356
|2005.06.13 10:29
|close
|678
|1.00
|1.8096
|1.8065
|1.8175
|10.00
|84840.24
|1357
|2005.06.13 10:29
|sell
|679
|1.00
|1.8096
|1.8126
|1.8016
|1358
|2005.06.13 12:37
|close
|679
|1.00
|1.8026
|1.8126
|1.8016
|700.00
|85540.24
|1359
|2005.06.13 12:37
|buy
|680
|1.00
|1.8026
|1.7996
|1.8106
|1360
|2005.06.13 20:45
|close
|680
|1.00
|1.8068
|1.7996
|1.8106
|420.00
|85960.24
|1361
|2005.06.13 20:45
|sell
|681
|1.00
|1.8068
|1.8098
|1.7988
|1362
|2005.06.13 20:59
|close
|681
|1.00
|1.8059
|1.8098
|1.7988
|90.00
|86050.24
|1363
|2005.06.13 20:59
|buy
|682
|1.00
|1.8059
|1.8029
|1.8139
|1364
|2005.06.14 01:59
|s/l
|682
|1.00
|1.8029
|1.8029
|1.8139
|-300.00
|85750.24
|1365
|2005.06.14 03:42
|sell
|683
|1.00
|1.8064
|1.8094
|1.7984
|1366
|2005.06.14 06:49
|close
|683
|1.00
|1.8062
|1.8094
|1.7984
|20.01
|85770.25
|1367
|2005.06.14 06:49
|buy
|684
|1.00
|1.8062
|1.8032
|1.8142
|1368
|2005.06.14 09:14
|close
|684
|1.00
|1.8095
|1.8032
|1.8142
|330.00
|86100.25
|1369
|2005.06.14 09:14
|sell
|685
|1.00
|1.8095
|1.8125
|1.8015
|1370
|2005.06.14 09:24
|close
|685
|1.00
|1.8087
|1.8125
|1.8015
|80.00
|86180.25
|1371
|2005.06.14 09:24
|buy
|686
|1.00
|1.8087
|1.8057
|1.8167
|1372
|2005.06.14 15:14
|s/l
|686
|1.00
|1.8057
|1.8057
|1.8167
|-300.00
|85880.25
|1373
|2005.06.14 16:19
|buy
|687
|1.00
|1.8070
|1.8040
|1.8150
|1374
|2005.06.14 16:29
|close
|687
|1.00
|1.8081
|1.8040
|1.8150
|110.00
|85990.25
|1375
|2005.06.14 16:29
|sell
|688
|1.00
|1.8081
|1.8111
|1.8001
|1376
|2005.06.15 09:56
|s/l
|688
|1.00
|1.8111
|1.8111
|1.8001
|-300.00
|85690.25
|1377
|2005.06.15 14:30
|buy
|689
|1.00
|1.8094
|1.8064
|1.8174
|1378
|2005.06.15 15:57
|t/p
|689
|1.00
|1.8174
|1.8064
|1.8174
|800.00
|86490.25
|1379
|2005.06.15 16:40
|sell
|690
|1.00
|1.8172
|1.8202
|1.8092
|1380
|2005.06.15 17:02
|s/l
|690
|1.00
|1.8202
|1.8202
|1.8092
|-300.00
|86190.25
|1381
|2005.06.15 17:06
|buy
|691
|1.00
|1.8187
|1.8157
|1.8267
|1382
|2005.06.15 17:27
|close
|691
|1.00
|1.8188
|1.8157
|1.8267
|10.01
|86200.26
|1383
|2005.06.15 17:27
|sell
|692
|1.00
|1.8188
|1.8218
|1.8108
|1384
|2005.06.15 17:47
|s/l
|692
|1.00
|1.8218
|1.8218
|1.8108
|-300.00
|85900.26
|1385
|2005.06.15 18:35
|sell
|693
|1.00
|1.8215
|1.8245
|1.8135
|1386
|2005.06.15 19:53
|s/l
|693
|1.00
|1.8245
|1.8245
|1.8135
|-300.00
|85600.26
|1387
|2005.06.16 04:57
|buy
|694
|1.00
|1.8193
|1.8163
|1.8273
|1388
|2005.06.16 10:44
|close
|694
|1.00
|1.8192
|1.8163
|1.8273
|-10.00
|85590.26
|1389
|2005.06.16 10:44
|sell
|695
|1.00
|1.8192
|1.8222
|1.8112
|1390
|2005.06.16 11:42
|s/l
|695
|1.00
|1.8222
|1.8222
|1.8112
|-300.00
|85290.26
|1391
|2005.06.16 15:31
|buy
|696
|1.00
|1.8265
|1.8235
|1.8345
|1392
|2005.06.16 15:40
|s/l
|696
|1.00
|1.8235
|1.8235
|1.8345
|-300.00
|84990.26
|1393
|2005.06.16 16:15
|buy
|697
|1.00
|1.8198
|1.8168
|1.8278
|1394
|2005.06.17 08:40
|close
|697
|1.00
|1.8207
|1.8168
|1.8278
|90.00
|85080.26
|1395
|2005.06.17 08:40
|sell
|698
|1.00
|1.8207
|1.8237
|1.8127
|1396
|2005.06.17 09:08
|s/l
|698
|1.00
|1.8237
|1.8237
|1.8127
|-300.00
|84780.26
|1397
|2005.06.17 13:48
|buy
|699
|1.00
|1.8253
|1.8223
|1.8333
|1398
|2005.06.17 14:21
|close
|699
|1.00
|1.8247
|1.8223
|1.8333
|-60.00
|84720.26
|1399
|2005.06.17 14:21
|sell
|700
|1.00
|1.8247
|1.8277
|1.8167
|1400
|2005.06.17 14:49
|s/l
|700
|1.00
|1.8277
|1.8277
|1.8167
|-300.00
|84420.26
|1401
|2005.06.17 14:51
|buy
|701
|1.00
|1.8244
|1.8214
|1.8324
|1402
|2005.06.17 15:11
|close
|701
|1.00
|1.8245
|1.8214
|1.8324
|10.00
|84430.26
|1403
|2005.06.17 15:11
|sell
|702
|1.00
|1.8245
|1.8275
|1.8165
|1404
|2005.06.17 20:09
|s/l
|702
|1.00
|1.8275
|1.8275
|1.8165
|-300.00
|84130.26
|1405
|2005.06.20 00:59
|buy
|703
|1.00
|1.8241
|1.8211
|1.8321
|1406
|2005.06.20 09:52
|close
|703
|1.00
|1.8263
|1.8211
|1.8321
|220.00
|84350.26
|1407
|2005.06.20 09:52
|sell
|704
|1.00
|1.8263
|1.8293
|1.8183
|1408
|2005.06.20 14:37
|close
|704
|1.00
|1.8249
|1.8293
|1.8183
|140.00
|84490.26
|1409
|2005.06.20 14:37
|buy
|705
|1.00
|1.8249
|1.8219
|1.8329
|1410
|2005.06.20 15:48
|s/l
|705
|1.00
|1.8219
|1.8219
|1.8329
|-300.00
|84190.26
|1411
|2005.06.20 16:52
|sell
|706
|1.00
|1.8230
|1.8260
|1.8150
|1412
|2005.06.20 23:26
|s/l
|706
|1.00
|1.8260
|1.8260
|1.8150
|-300.00
|83890.26
|1413
|2005.06.20 23:59
|sell
|707
|1.00
|1.8251
|1.8281
|1.8171
|1414
|2005.06.21 09:15
|close
|707
|1.00
|1.8223
|1.8281
|1.8171
|279.99
|84170.25
|1415
|2005.06.21 09:15
|buy
|708
|1.00
|1.8223
|1.8193
|1.8303
|1416
|2005.06.21 09:55
|s/l
|708
|1.00
|1.8193
|1.8193
|1.8303
|-300.00
|83870.25
|1417
|2005.06.21 10:11
|sell
|709
|1.00
|1.8187
|1.8217
|1.8107
|1418
|2005.06.21 10:27
|close
|709
|1.00
|1.8179
|1.8217
|1.8107
|80.00
|83950.25
|1419
|2005.06.21 10:27
|buy
|710
|1.00
|1.8179
|1.8149
|1.8259
|1420
|2005.06.21 10:37
|close
|710
|1.00
|1.8180
|1.8149
|1.8259
|10.00
|83960.25
|1421
|2005.06.21 10:37
|sell
|711
|1.00
|1.8180
|1.8210
|1.8100
|1422
|2005.06.21 14:32
|s/l
|711
|1.00
|1.8210
|1.8210
|1.8100
|-300.00
|83660.25
|1423
|2005.06.21 16:47
|sell
|712
|1.00
|1.8227
|1.8257
|1.8147
|1424
|2005.06.21 16:48
|s/l
|712
|1.00
|1.8257
|1.8257
|1.8147
|-300.00
|83360.25
|1425
|2005.06.21 17:08
|buy
|713
|1.00
|1.8258
|1.8228
|1.8338
|1426
|2005.06.22 02:35
|close
|713
|1.00
|1.8287
|1.8228
|1.8338
|290.01
|83650.26
|1427
|2005.06.22 02:35
|sell
|714
|1.00
|1.8287
|1.8317
|1.8207
|1428
|2005.06.22 08:57
|s/l
|714
|1.00
|1.8317
|1.8317
|1.8207
|-300.00
|83350.26
|1429
|2005.06.22 10:30
|buy
|715
|1.00
|1.8306
|1.8276
|1.8386
|1430
|2005.06.22 10:30
|s/l
|715
|1.00
|1.8276
|1.8276
|1.8386
|-300.00
|83050.26
|1431
|2005.06.22 12:29
|sell
|716
|1.00
|1.8206
|1.8236
|1.8126
|1432
|2005.06.22 15:54
|close
|716
|1.00
|1.8194
|1.8236
|1.8126
|120.00
|83170.26
|1433
|2005.06.22 15:54
|buy
|717
|1.00
|1.8194
|1.8164
|1.8274
|1434
|2005.06.23 07:54
|close
|717
|1.00
|1.8207
|1.8164
|1.8274
|130.00
|83300.26
|1435
|2005.06.23 07:54
|sell
|718
|1.00
|1.8207
|1.8237
|1.8127
|1436
|2005.06.23 08:50
|close
|718
|1.00
|1.8193
|1.8237
|1.8127
|140.00
|83440.26
|1437
|2005.06.23 08:50
|buy
|719
|1.00
|1.8193
|1.8163
|1.8273
|1438
|2005.06.23 09:17
|close
|719
|1.00
|1.8207
|1.8163
|1.8273
|140.00
|83580.26
|1439
|2005.06.23 09:17
|sell
|720
|1.00
|1.8207
|1.8237
|1.8127
|1440
|2005.06.23 09:34
|close
|720
|1.00
|1.8200
|1.8237
|1.8127
|70.00
|83650.26
|1441
|2005.06.23 09:34
|buy
|721
|1.00
|1.8200
|1.8170
|1.8280
|1442
|2005.06.23 14:43
|s/l
|721
|1.00
|1.8170
|1.8170
|1.8280
|-300.00
|83350.26
|1443
|2005.06.23 15:19
|buy
|722
|1.00
|1.8170
|1.8140
|1.8250
|1444
|2005.06.23 16:12
|close
|722
|1.00
|1.8183
|1.8140
|1.8250
|130.00
|83480.26
|1445
|2005.06.23 16:12
|sell
|723
|1.00
|1.8183
|1.8213
|1.8103
|1446
|2005.06.23 16:23
|close
|723
|1.00
|1.8181
|1.8213
|1.8103
|20.00
|83500.26
|1447
|2005.06.23 16:23
|buy
|724
|1.00
|1.8181
|1.8151
|1.8261
|1448
|2005.06.23 16:38
|close
|724
|1.00
|1.8182
|1.8151
|1.8261
|10.00
|83510.26
|1449
|2005.06.23 16:38
|sell
|725
|1.00
|1.8182
|1.8212
|1.8102
|1450
|2005.06.23 18:32
|close
|725
|1.00
|1.8175
|1.8212
|1.8102
|70.00
|83580.26
|1451
|2005.06.23 18:32
|buy
|726
|1.00
|1.8175
|1.8145
|1.8255
|1452
|2005.06.23 19:18
|close
|726
|1.00
|1.8171
|1.8145
|1.8255
|-40.00
|83540.26
|1453
|2005.06.23 19:18
|sell
|727
|1.00
|1.8171
|1.8201
|1.8091
|1454
|2005.06.24 08:52
|close
|727
|1.00
|1.8158
|1.8201
|1.8091
|130.00
|83670.26
|1455
|2005.06.24 08:52
|buy
|728
|1.00
|1.8158
|1.8128
|1.8238
|1456
|2005.06.24 12:22
|t/p
|728
|1.00
|1.8238
|1.8128
|1.8238
|800.00
|84470.26
|1457
|2005.06.24 13:50
|buy
|729
|1.00
|1.8220
|1.8190
|1.8300
|1458
|2005.06.24 14:30
|close
|729
|1.00
|1.8217
|1.8190
|1.8300
|-30.00
|84440.26
|1459
|2005.06.24 14:30
|sell
|730
|1.00
|1.8217
|1.8247
|1.8137
|1460
|2005.06.24 22:24
|s/l
|730
|1.00
|1.8247
|1.8247
|1.8137
|-300.00
|84140.26
|1461
|2005.06.27 08:26
|sell
|731
|1.00
|1.8251
|1.8281
|1.8171
|1462
|2005.06.27 08:43
|s/l
|731
|1.00
|1.8281
|1.8281
|1.8171
|-300.00
|83840.26
|1463
|2005.06.27 12:39
|sell
|732
|1.00
|1.8289
|1.8319
|1.8209
|1464
|2005.06.27 15:51
|close
|732
|1.00
|1.8274
|1.8319
|1.8209
|150.00
|83990.26
|1465
|2005.06.27 15:51
|buy
|733
|1.00
|1.8274
|1.8244
|1.8354
|1466
|2005.06.27 17:03
|s/l
|733
|1.00
|1.8244
|1.8244
|1.8354
|-300.00
|83690.26
|1467
|2005.06.27 17:24
|sell
|734
|1.00
|1.8260
|1.8290
|1.8180
|1468
|2005.06.27 20:01
|s/l
|734
|1.00
|1.8290
|1.8290
|1.8180
|-300.00
|83390.26
|1469
|2005.06.28 07:31
|sell
|735
|1.00
|1.8260
|1.8290
|1.8180
|1470
|2005.06.28 10:42
|close
|735
|1.00
|1.8205
|1.8290
|1.8180
|550.00
|83940.26
|1471
|2005.06.28 10:42
|buy
|736
|1.00
|1.8205
|1.8175
|1.8285
|1472
|2005.06.28 11:22
|close
|736
|1.00
|1.8200
|1.8175
|1.8285
|-50.00
|83890.26
|1473
|2005.06.28 11:22
|sell
|737
|1.00
|1.8200
|1.8230
|1.8120
|1474
|2005.06.28 12:41
|s/l
|737
|1.00
|1.8230
|1.8230
|1.8120
|-300.00
|83590.26
|1475
|2005.06.28 13:38
|buy
|738
|1.00
|1.8217
|1.8187
|1.8297
|1476
|2005.06.28 14:44
|s/l
|738
|1.00
|1.8187
|1.8187
|1.8297
|-300.00
|83290.26
|1477
|2005.06.28 14:56
|sell
|739
|1.00
|1.8194
|1.8224
|1.8114
|1478
|2005.06.28 16:27
|close
|739
|1.00
|1.8164
|1.8224
|1.8114
|300.00
|83590.26
|1479
|2005.06.28 16:27
|buy
|740
|1.00
|1.8164
|1.8134
|1.8244
|1480
|2005.06.29 03:48
|close
|740
|1.00
|1.8174
|1.8134
|1.8244
|100.00
|83690.26
|1481
|2005.06.29 03:48
|sell
|741
|1.00
|1.8174
|1.8204
|1.8094
|1482
|2005.06.29 09:49
|close
|741
|1.00
|1.8145
|1.8204
|1.8094
|290.00
|83980.26
|1483
|2005.06.29 09:49
|buy
|742
|1.00
|1.8145
|1.8115
|1.8225
|1484
|2005.06.29 12:02
|s/l
|742
|1.00
|1.8115
|1.8115
|1.8225
|-300.00
|83680.26
|1485
|2005.06.29 14:40
|buy
|743
|1.00
|1.8065
|1.8035
|1.8145
|1486
|2005.06.29 15:12
|s/l
|743
|1.00
|1.8035
|1.8035
|1.8145
|-300.00
|83380.26
|1487
|2005.06.29 16:06
|buy
|744
|1.00
|1.8017
|1.7987
|1.8097
|1488
|2005.06.29 16:37
|close
|744
|1.00
|1.8019
|1.7987
|1.8097
|20.00
|83400.26
|1489
|2005.06.29 16:37
|sell
|745
|1.00
|1.8019
|1.8049
|1.7939
|1490
|2005.06.29 16:47
|s/l
|745
|1.00
|1.8049
|1.8049
|1.7939
|-300.00
|83100.26
|1491
|2005.06.29 17:13
|buy
|746
|1.00
|1.8041
|1.8011
|1.8121
|1492
|2005.06.30 10:30
|close
|746
|1.00
|1.8042
|1.8011
|1.8121
|10.00
|83110.26
|1493
|2005.06.30 10:30
|sell
|747
|1.00
|1.8042
|1.8072
|1.7962
|1494
|2005.06.30 11:20
|t/p
|747
|1.00
|1.7962
|1.8072
|1.7962
|800.00
|83910.26
|1495
|2005.06.30 12:26
|buy
|748
|1.00
|1.7948
|1.7918
|1.8028
|1496
|2005.06.30 13:13
|s/l
|748
|1.00
|1.7918
|1.7918
|1.8028
|-300.00
|83610.26
|1497
|2005.06.30 14:12
|sell
|749
|1.00
|1.7933
|1.7963
|1.7853
|1498
|2005.06.30 14:48
|close
|749
|1.00
|1.7924
|1.7963
|1.7853
|90.00
|83700.26
|1499
|2005.06.30 14:48
|buy
|750
|1.00
|1.7924
|1.7894
|1.8004
|1500
|2005.06.30 15:22
|close
|750
|1.00
|1.7920
|1.7894
|1.8004
|-40.00
|83660.26
|1501
|2005.06.30 15:22
|sell
|751
|1.00
|1.7920
|1.7950
|1.7840
|1502
|2005.06.30 16:26
|close
|751
|1.00
|1.7927
|1.7950
|1.7840
|-70.00
|83590.26
|1503
|2005.06.30 16:26
|buy
|752
|1.00
|1.7927
|1.7897
|1.8007
|1504
|2005.06.30 17:24
|close
|752
|1.00
|1.7932
|1.7897
|1.8007
|50.00
|83640.26
|1505
|2005.06.30 17:24
|sell
|753
|1.00
|1.7932
|1.7962
|1.7852
|1506
|2005.06.30 18:28
|close
|753
|1.00
|1.7924
|1.7962
|1.7852
|80.00
|83720.26
|1507
|2005.06.30 18:28
|buy
|754
|1.00
|1.7924
|1.7894
|1.8004
|1508
|2005.06.30 20:20
|s/l
|754
|1.00
|1.7894
|1.7894
|1.8004
|-300.00
|83420.26
|1509
|2005.07.01 00:46
|buy
|755
|1.00
|1.7901
|1.7871
|1.7981
|1510
|2005.07.01 06:52
|s/l
|755
|1.00
|1.7871
|1.7871
|1.7981
|-300.00
|83120.26
|1511
|2005.07.01 08:23
|buy
|756
|1.00
|1.7825
|1.7795
|1.7905
|1512
|2005.07.01 08:43
|close
|756
|1.00
|1.7828
|1.7795
|1.7905
|30.00
|83150.26
|1513
|2005.07.01 08:43
|sell
|757
|1.00
|1.7828
|1.7858
|1.7748
|1514
|2005.07.01 09:43
|t/p
|757
|1.00
|1.7748
|1.7858
|1.7748
|800.00
|83950.26
|1515
|2005.07.01 10:18
|sell
|758
|1.00
|1.7757
|1.7787
|1.7677
|1516
|2005.07.01 10:36
|s/l
|758
|1.00
|1.7787
|1.7787
|1.7677
|-300.00
|83650.26
|1517
|2005.07.01 12:30
|sell
|759
|1.00
|1.7827
|1.7857
|1.7747
|1518
|2005.07.01 13:16
|close
|759
|1.00
|1.7795
|1.7857
|1.7747
|320.00
|83970.26
|1519
|2005.07.01 13:16
|buy
|760
|1.00
|1.7795
|1.7765
|1.7875
|1520
|2005.07.01 15:43
|close
|760
|1.00
|1.7792
|1.7765
|1.7875
|-30.00
|83940.26
|1521
|2005.07.01 15:43
|sell
|761
|1.00
|1.7792
|1.7822
|1.7712
|1522
|2005.07.01 17:29
|close
|761
|1.00
|1.7714
|1.7822
|1.7712
|780.00
|84720.26
|1523
|2005.07.01 17:29
|buy
|762
|1.00
|1.7714
|1.7684
|1.7794
|1524
|2005.07.01 18:19
|close
|762
|1.00
|1.7706
|1.7684
|1.7794
|-80.00
|84640.26
|1525
|2005.07.01 18:19
|sell
|763
|1.00
|1.7706
|1.7736
|1.7626
|1526
|2005.07.01 21:33
|close
|763
|1.00
|1.7685
|1.7736
|1.7626
|210.00
|84850.26
|1527
|2005.07.01 21:33
|buy
|764
|1.00
|1.7685
|1.7655
|1.7765
|1528
|2005.07.04 00:00
|s/l
|764
|1.00
|1.7655
|1.7655
|1.7765
|-300.00
|84550.26
|1529
|2005.07.04 00:51
|sell
|765
|1.00
|1.7601
|1.7631
|1.7521
|1530
|2005.07.04 01:27
|s/l
|765
|1.00
|1.7631
|1.7631
|1.7521
|-300.00
|84250.26
|1531
|2005.07.04 12:20
|buy
|766
|1.00
|1.7579
|1.7549
|1.7659
|1532
|2005.07.04 14:25
|close
|766
|1.00
|1.7592
|1.7549
|1.7659
|130.00
|84380.26
|1533
|2005.07.04 14:25
|sell
|767
|1.00
|1.7592
|1.7622
|1.7512
|1534
|2005.07.04 16:53
|s/l
|767
|1.00
|1.7622
|1.7622
|1.7512
|-300.00
|84080.26
|1535
|2005.07.05 05:55
|sell
|768
|1.00
|1.7610
|1.7640
|1.7530
|1536
|2005.07.05 08:41
|t/p
|768
|1.00
|1.7530
|1.7640
|1.7530
|800.00
|84880.26
|1537
|2005.07.05 09:18
|sell
|769
|1.00
|1.7533
|1.7563
|1.7453
|1538
|2005.07.05 10:25
|s/l
|769
|1.00
|1.7563
|1.7563
|1.7453
|-300.00
|84580.26
|1539
|2005.07.05 12:20
|sell
|770
|1.00
|1.7555
|1.7585
|1.7475
|1540
|2005.07.05 13:38
|close
|770
|1.00
|1.7539
|1.7585
|1.7475
|160.00
|84740.26
|1541
|2005.07.05 13:38
|buy
|771
|1.00
|1.7539
|1.7509
|1.7619
|1542
|2005.07.05 15:45
|close
|771
|1.00
|1.7569
|1.7509
|1.7619
|300.00
|85040.26
|1543
|2005.07.05 15:45
|sell
|772
|1.00
|1.7569
|1.7599
|1.7489
|1544
|2005.07.05 16:52
|close
|772
|1.00
|1.7557
|1.7599
|1.7489
|120.00
|85160.26
|1545
|2005.07.05 16:52
|buy
|773
|1.00
|1.7557
|1.7527
|1.7637
|1546
|2005.07.05 17:03
|s/l
|773
|1.00
|1.7527
|1.7527
|1.7637
|-300.00
|84860.26
|1547
|2005.07.05 17:08
|sell
|774
|1.00
|1.7540
|1.7570
|1.7460
|1548
|2005.07.05 17:47
|s/l
|774
|1.00
|1.7570
|1.7570
|1.7460
|-300.00
|84560.26
|1549
|2005.07.05 17:47
|sell
|775
|1.00
|1.7567
|1.7597
|1.7487
|1550
|2005.07.05 22:45
|close
|775
|1.00
|1.7569
|1.7597
|1.7487
|-20.00
|84540.26
|1551
|2005.07.05 22:45
|buy
|776
|1.00
|1.7569
|1.7539
|1.7649
|1552
|2005.07.06 11:21
|s/l
|776
|1.00
|1.7539
|1.7539
|1.7649
|-300.00
|84240.26
|1553
|2005.07.06 13:21
|sell
|777
|1.00
|1.7551
|1.7581
|1.7471
|1554
|2005.07.06 16:24
|s/l
|777
|1.00
|1.7581
|1.7581
|1.7471
|-300.00
|83940.26
|1555
|2005.07.06 17:36
|sell
|778
|1.00
|1.7578
|1.7608
|1.7498
|1556
|2005.07.07 00:59
|close
|778
|1.00
|1.7521
|1.7608
|1.7498
|570.00
|84510.26
|1557
|2005.07.07 00:59
|buy
|779
|1.00
|1.7521
|1.7491
|1.7601
|1558
|2005.07.07 04:44
|s/l
|779
|1.00
|1.7491
|1.7491
|1.7601
|-300.00
|84210.26
|1559
|2005.07.07 06:38
|sell
|780
|1.00
|1.7500
|1.7530
|1.7420
|1560
|2005.07.07 07:57
|close
|780
|1.00
|1.7502
|1.7530
|1.7420
|-20.00
|84190.26
|1561
|2005.07.07 07:57
|buy
|781
|1.00
|1.7502
|1.7472
|1.7582
|1562
|2005.07.07 09:42
|close
|781
|1.00
|1.7519
|1.7472
|1.7582
|170.01
|84360.27
|1563
|2005.07.07 09:42
|sell
|782
|1.00
|1.7519
|1.7549
|1.7439
|1564
|2005.07.07 10:18
|close
|782
|1.00
|1.7519
|1.7549
|1.7439
|0.01
|84360.28
|1565
|2005.07.07 10:18
|buy
|783
|1.00
|1.7519
|1.7489
|1.7599
|1566
|2005.07.07 10:36
|close
|783
|1.00
|1.7521
|1.7489
|1.7599
|20.00
|84380.28
|1567
|2005.07.07 10:36
|sell
|784
|1.00
|1.7521
|1.7551
|1.7441
|1568
|2005.07.07 11:17
|close
|784
|1.00
|1.7511
|1.7551
|1.7441
|100.00
|84480.28
|1569
|2005.07.07 11:17
|buy
|785
|1.00
|1.7511
|1.7481
|1.7591
|1570
|2005.07.07 11:18
|s/l
|785
|1.00
|1.7481
|1.7481
|1.7591
|-300.00
|84180.28
|1571
|2005.07.07 13:02
|buy
|786
|1.00
|1.7454
|1.7424
|1.7534
|1572
|2005.07.07 13:14
|close
|786
|1.00
|1.7455
|1.7424
|1.7534
|10.00
|84190.28
|1573
|2005.07.07 13:14
|sell
|787
|1.00
|1.7455
|1.7485
|1.7375
|1574
|2005.07.08 09:13
|t/p
|787
|1.00
|1.7375
|1.7485
|1.7375
|800.00
|84990.28
|1575
|2005.07.08 14:32
|buy
|788
|1.00
|1.7343
|1.7313
|1.7423
|1576
|2005.07.08 14:33
|s/l
|788
|1.00
|1.7313
|1.7313
|1.7423
|-300.00
|84690.28
|1577
|2005.07.08 14:38
|sell
|789
|1.00
|1.7348
|1.7378
|1.7268
|1578
|2005.07.08 14:38
|s/l
|789
|1.00
|1.7378
|1.7378
|1.7268
|-300.00
|84390.28
|1579
|2005.07.08 14:38
|sell
|790
|1.00
|1.7374
|1.7404
|1.7294
|1580
|2005.07.08 15:11
|s/l
|790
|1.00
|1.7404
|1.7404
|1.7294
|-300.00
|84090.28
|1581
|2005.07.08 16:16
|buy
|791
|1.00
|1.7413
|1.7383
|1.7493
|1582
|2005.07.08 16:47
|s/l
|791
|1.00
|1.7383
|1.7383
|1.7493
|-300.00
|83790.28
|1583
|2005.07.08 19:29
|sell
|792
|1.00
|1.7336
|1.7366
|1.7256
|1584
|2005.07.08 21:18
|s/l
|792
|1.00
|1.7366
|1.7366
|1.7256
|-300.00
|83490.28
|1585
|2005.07.11 00:30
|sell
|793
|1.00
|1.7372
|1.7402
|1.7292
|1586
|2005.07.11 03:46
|s/l
|793
|1.00
|1.7402
|1.7402
|1.7292
|-300.00
|83190.28
|1587
|2005.07.11 05:46
|sell
|794
|1.00
|1.7427
|1.7457
|1.7347
|1588
|2005.07.11 10:09
|s/l
|794
|1.00
|1.7457
|1.7457
|1.7347
|-300.00
|82890.28
|1589
|2005.07.11 12:41
|sell
|795
|1.00
|1.7433
|1.7463
|1.7353
|1590
|2005.07.11 15:54
|s/l
|795
|1.00
|1.7463
|1.7463
|1.7353
|-300.00
|82590.28
|1591
|2005.07.11 23:32
|buy
|796
|1.00
|1.7573
|1.7543
|1.7653
|1592
|2005.07.12 06:27
|t/p
|796
|1.00
|1.7653
|1.7543
|1.7653
|800.00
|83390.28
|1593
|2005.07.12 07:25
|sell
|797
|1.00
|1.7645
|1.7675
|1.7565
|1594
|2005.07.12 09:22
|s/l
|797
|1.00
|1.7675
|1.7675
|1.7565
|-300.00
|83090.28
|1595
|2005.07.12 10:17
|sell
|798
|1.00
|1.7669
|1.7699
|1.7589
|1596
|2005.07.12 10:58
|close
|798
|1.00
|1.7668
|1.7699
|1.7589
|10.01
|83100.29
|1597
|2005.07.12 10:58
|buy
|799
|1.00
|1.7668
|1.7638
|1.7748
|1598
|2005.07.12 13:42
|close
|799
|1.00
|1.7679
|1.7638
|1.7748
|110.00
|83210.29
|1599
|2005.07.12 13:42
|sell
|800
|1.00
|1.7679
|1.7709
|1.7599
|1600
|2005.07.12 14:40
|close
|800
|1.00
|1.7678
|1.7709
|1.7599
|10.00
|83220.29
|1601
|2005.07.12 14:40
|buy
|801
|1.00
|1.7678
|1.7648
|1.7758
|1602
|2005.07.12 14:51
|close
|801
|1.00
|1.7682
|1.7648
|1.7758
|40.00
|83260.29
|1603
|2005.07.12 14:51
|sell
|802
|1.00
|1.7682
|1.7712
|1.7602
|1604
|2005.07.12 15:19
|s/l
|802
|1.00
|1.7712
|1.7712
|1.7602
|-300.00
|82960.29
|1605
|2005.07.12 16:11
|buy
|803
|1.00
|1.7711
|1.7681
|1.7791
|1606
|2005.07.12 17:29
|close
|803
|1.00
|1.7730
|1.7681
|1.7791
|190.00
|83150.29
|1607
|2005.07.12 17:29
|sell
|804
|1.00
|1.7730
|1.7760
|1.7650
|1608
|2005.07.12 17:54
|s/l
|804
|1.00
|1.7760
|1.7760
|1.7650
|-300.00
|82850.29
|1609
|2005.07.12 18:51
|sell
|805
|1.00
|1.7748
|1.7778
|1.7668
|1610
|2005.07.12 20:05
|s/l
|805
|1.00
|1.7778
|1.7778
|1.7668
|-300.00
|82550.29
|1611
|2005.07.12 20:28
|buy
|806
|1.00
|1.7768
|1.7738
|1.7848
|1612
|2005.07.13 02:28
|s/l
|806
|1.00
|1.7738
|1.7738
|1.7848
|-300.00
|82250.29
|1613
|2005.07.13 10:09
|buy
|807
|1.00
|1.7666
|1.7636
|1.7746
|1614
|2005.07.13 10:19
|close
|807
|1.00
|1.7669
|1.7636
|1.7746
|30.00
|82280.29
|1615
|2005.07.13 10:19
|sell
|808
|1.00
|1.7669
|1.7699
|1.7589
|1616
|2005.07.13 11:23
|close
|808
|1.00
|1.7642
|1.7699
|1.7589
|270.00
|82550.29
|1617
|2005.07.13 11:23
|buy
|809
|1.00
|1.7642
|1.7612
|1.7722
|1618
|2005.07.13 13:35
|close
|809
|1.00
|1.7663
|1.7612
|1.7722
|210.00
|82760.29
|1619
|2005.07.13 13:35
|sell
|810
|1.00
|1.7663
|1.7693
|1.7583
|1620
|2005.07.13 15:23
|t/p
|810
|1.00
|1.7583
|1.7693
|1.7583
|800.00
|83560.29
|1621
|2005.07.13 17:17
|sell
|811
|1.00
|1.7547
|1.7577
|1.7467
|1622
|2005.07.13 20:02
|s/l
|811
|1.00
|1.7577
|1.7577
|1.7467
|-300.00
|83260.29
|1623
|2005.07.13 21:17
|sell
|812
|1.00
|1.7615
|1.7645
|1.7535
|1624
|2005.07.13 22:05
|s/l
|812
|1.00
|1.7645
|1.7645
|1.7535
|-300.00
|82960.29
|1625
|2005.07.14 00:55
|sell
|813
|1.00
|1.7634
|1.7664
|1.7554
|1626
|2005.07.14 01:21
|close
|813
|1.00
|1.7626
|1.7664
|1.7554
|80.01
|83040.30
|1627
|2005.07.14 01:21
|buy
|814
|1.00
|1.7626
|1.7596
|1.7706
|1628
|2005.07.14 02:25
|s/l
|814
|1.00
|1.7596
|1.7596
|1.7706
|-300.00
|82740.30
|1629
|2005.07.14 04:59
|sell
|815
|1.00
|1.7622
|1.7652
|1.7542
|1630
|2005.07.14 08:32
|close
|815
|1.00
|1.7625
|1.7652
|1.7542
|-30.01
|82710.29
|1631
|2005.07.14 08:32
|buy
|816
|1.00
|1.7625
|1.7595
|1.7705
|1632
|2005.07.14 09:15
|close
|816
|1.00
|1.7626
|1.7595
|1.7705
|9.99
|82720.28
|1633
|2005.07.14 09:15
|sell
|817
|1.00
|1.7626
|1.7656
|1.7546
|1634
|2005.07.14 11:59
|close
|817
|1.00
|1.7607
|1.7656
|1.7546
|189.99
|82910.27
|1635
|2005.07.14 11:59
|buy
|818
|1.00
|1.7607
|1.7577
|1.7687
|1636
|2005.07.14 12:13
|s/l
|818
|1.00
|1.7577
|1.7577
|1.7687
|-300.00
|82610.27
|1637
|2005.07.14 14:31
|buy
|819
|1.00
|1.7577
|1.7547
|1.7657
|1638
|2005.07.14 15:14
|close
|819
|1.00
|1.7633
|1.7547
|1.7657
|560.00
|83170.27
|1639
|2005.07.14 15:14
|sell
|820
|1.00
|1.7633
|1.7663
|1.7553
|1640
|2005.07.14 19:38
|t/p
|820
|1.00
|1.7553
|1.7663
|1.7553
|800.00
|83970.27
|1641
|2005.07.15 02:41
|sell
|821
|1.00
|1.7577
|1.7607
|1.7497
|1642
|2005.07.15 05:54
|s/l
|821
|1.00
|1.7607
|1.7607
|1.7497
|-300.00
|83670.27
|1643
|2005.07.15 06:49
|buy
|822
|1.00
|1.7601
|1.7571
|1.7681
|1644
|2005.07.15 13:34
|close
|822
|1.00
|1.7599
|1.7571
|1.7681
|-19.99
|83650.28
|1645
|2005.07.15 13:34
|sell
|823
|1.00
|1.7599
|1.7629
|1.7519
|1646
|2005.07.15 15:40
|t/p
|823
|1.00
|1.7519
|1.7629
|1.7519
|800.00
|84450.28
|1647
|2005.07.15 16:36
|sell
|824
|1.00
|1.7541
|1.7571
|1.7461
|1648
|2005.07.15 16:59
|close
|824
|1.00
|1.7539
|1.7571
|1.7461
|20.00
|84470.28
|1649
|2005.07.15 16:59
|buy
|825
|1.00
|1.7539
|1.7509
|1.7619
|1650
|2005.07.15 17:18
|close
|825
|1.00
|1.7534
|1.7509
|1.7619
|-50.00
|84420.28
|1651
|2005.07.15 17:18
|sell
|826
|1.00
|1.7534
|1.7564
|1.7454
|1652
|2005.07.18 08:39
|close
|826
|1.00
|1.7538
|1.7564
|1.7454
|-40.00
|84380.28
|1653
|2005.07.18 08:39
|buy
|827
|1.00
|1.7538
|1.7508
|1.7618
|1654
|2005.07.18 09:29
|s/l
|827
|1.00
|1.7508
|1.7508
|1.7618
|-300.00
|84080.28
|1655
|2005.07.18 09:29
|buy
|828
|1.00
|1.7512
|1.7482
|1.7592
|1656
|2005.07.18 10:01
|s/l
|828
|1.00
|1.7482
|1.7482
|1.7592
|-300.00
|83780.28
|1657
|2005.07.18 16:39
|buy
|829
|1.00
|1.7488
|1.7458
|1.7568
|1658
|2005.07.19 06:13
|s/l
|829
|1.00
|1.7458
|1.7458
|1.7568
|-300.00
|83480.28
|1659
|2005.07.19 08:41
|buy
|830
|1.00
|1.7419
|1.7389
|1.7499
|1660
|2005.07.19 09:06
|s/l
|830
|1.00
|1.7389
|1.7389
|1.7499
|-300.00
|83180.28
|1661
|2005.07.19 09:41
|sell
|831
|1.00
|1.7401
|1.7431
|1.7321
|1662
|2005.07.19 11:09
|s/l
|831
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.7321
|-300.00
|82880.28
|1663
|2005.07.19 16:14
|buy
|832
|1.00
|1.7358
|1.7328
|1.7438
|1664
|2005.07.19 16:36
|close
|832
|1.00
|1.7359
|1.7328
|1.7438
|10.00
|82890.28
|1665
|2005.07.19 16:36
|sell
|833
|1.00
|1.7359
|1.7389
|1.7279
|1666
|2005.07.19 17:02
|s/l
|833
|1.00
|1.7389
|1.7389
|1.7279
|-300.00
|82590.28
|1667
|2005.07.19 17:23
|buy
|834
|1.00
|1.7374
|1.7344
|1.7454
|1668
|2005.07.19 17:40
|close
|834
|1.00
|1.7375
|1.7344
|1.7454
|10.00
|82600.28
|1669
|2005.07.19 17:40
|sell
|835
|1.00
|1.7375
|1.7405
|1.7295
|1670
|2005.07.19 19:46
|s/l
|835
|1.00
|1.7405
|1.7405
|1.7295
|-300.00
|82300.28
|1671
|2005.07.20 04:45
|buy
|836
|1.00
|1.7392
|1.7362
|1.7472
|1672
|2005.07.20 06:00
|s/l
|836
|1.00
|1.7362
|1.7362
|1.7472
|-300.00
|82000.28
|1673
|2005.07.20 06:52
|sell
|837
|1.00
|1.7368
|1.7398
|1.7288
|1674
|2005.07.20 07:50
|close
|837
|1.00
|1.7373
|1.7398
|1.7288
|-50.00
|81950.28
|1675
|2005.07.20 07:50
|buy
|838
|1.00
|1.7373
|1.7343
|1.7453
|1676
|2005.07.20 10:40
|s/l
|838
|1.00
|1.7343
|1.7343
|1.7453
|-300.00
|81650.28
|1677
|2005.07.20 10:40
|buy
|839
|1.00
|1.7346
|1.7316
|1.7426
|1678
|2005.07.20 11:12
|close
|839
|1.00
|1.7338
|1.7316
|1.7426
|-80.00
|81570.28
|1679
|2005.07.20 11:12
|sell
|840
|1.00
|1.7338
|1.7368
|1.7258
|1680
|2005.07.20 11:26
|s/l
|840
|1.00
|1.7368
|1.7368
|1.7258
|-300.00
|81270.28
|1681
|2005.07.20 13:43
|buy
|841
|1.00
|1.7395
|1.7365
|1.7475
|1682
|2005.07.20 14:26
|s/l
|841
|1.00
|1.7365
|1.7365
|1.7475
|-300.00
|80970.28
|1683
|2005.07.20 17:44
|buy
|842
|1.00
|1.7288
|1.7258
|1.7368
|1684
|2005.07.20 19:31
|t/p
|842
|1.00
|1.7368
|1.7258
|1.7368
|800.00
|81770.28
|1685
|2005.07.20 21:38
|buy
|843
|1.00
|1.7403
|1.7373
|1.7483
|1686
|2005.07.20 22:54
|s/l
|843
|1.00
|1.7373
|1.7373
|1.7483
|-300.00
|81470.28
|1687
|2005.07.21 03:11
|buy
|844
|1.00
|1.7466
|1.7436
|1.7546
|1688
|2005.07.21 04:52
|s/l
|844
|1.00
|1.7436
|1.7436
|1.7546
|-300.00
|81170.28
|1689
|2005.07.21 08:44
|sell
|845
|1.00
|1.7432
|1.7462
|1.7352
|1690
|2005.07.21 08:59
|s/l
|845
|1.00
|1.7462
|1.7462
|1.7352
|-300.00
|80870.28
|1691
|2005.07.21 10:30
|sell
|846
|1.00
|1.7462
|1.7492
|1.7382
|1692
|2005.07.21 10:30
|s/l
|846
|1.00
|1.7492
|1.7492
|1.7382
|-300.00
|80570.28
|1693
|2005.07.21 11:45
|sell
|847
|1.00
|1.7477
|1.7507
|1.7397
|1694
|2005.07.21 13:05
|s/l
|847
|1.00
|1.7507
|1.7507
|1.7397
|-300.00
|80270.28
|1695
|2005.07.21 15:02
|buy
|848
|1.00
|1.7494
|1.7464
|1.7574
|1696
|2005.07.21 15:12
|close
|848
|1.00
|1.7498
|1.7464
|1.7574
|40.00
|80310.28
|1697
|2005.07.21 15:12
|sell
|849
|1.00
|1.7498
|1.7528
|1.7418
|1698
|2005.07.21 16:29
|close
|849
|1.00
|1.7451
|1.7528
|1.7418
|470.00
|80780.28
|1699
|2005.07.21 16:29
|buy
|850
|1.00
|1.7451
|1.7421
|1.7531
|1700
|2005.07.21 18:46
|t/p
|850
|1.00
|1.7531
|1.7421
|1.7531
|800.00
|81580.28
|1701
|2005.07.21 21:16
|buy
|851
|1.00
|1.7523
|1.7493
|1.7603
|1702
|2005.07.21 21:32
|close
|851
|1.00
|1.7527
|1.7493
|1.7603
|40.01
|81620.29
|1703
|2005.07.21 21:32
|sell
|852
|1.00
|1.7527
|1.7557
|1.7447
|1704
|2005.07.22 02:16
|close
|852
|1.00
|1.7533
|1.7557
|1.7447
|-59.99
|81560.30
|1705
|2005.07.22 02:16
|buy
|853
|1.00
|1.7533
|1.7503
|1.7613
|1706
|2005.07.22 02:47
|close
|853
|1.00
|1.7537
|1.7503
|1.7613
|40.00
|81600.30
|1707
|2005.07.22 02:47
|sell
|854
|1.00
|1.7537
|1.7567
|1.7457
|1708
|2005.07.22 04:20
|close
|854
|1.00
|1.7533
|1.7567
|1.7457
|40.00
|81640.30
|1709
|2005.07.22 04:20
|buy
|855
|1.00
|1.7533
|1.7503
|1.7613
|1710
|2005.07.22 04:36
|close
|855
|1.00
|1.7537
|1.7503
|1.7613
|40.00
|81680.30
|1711
|2005.07.22 04:36
|sell
|856
|1.00
|1.7537
|1.7567
|1.7457
|1712
|2005.07.22 08:18
|s/l
|856
|1.00
|1.7567
|1.7567
|1.7457
|-300.00
|81380.30
|1713
|2005.07.22 15:08
|buy
|857
|1.00
|1.7461
|1.7431
|1.7541
|1714
|2005.07.22 15:49
|s/l
|857
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.7541
|-300.00
|81080.30
|1715
|2005.07.22 16:20
|buy
|858
|1.00
|1.7427
|1.7397
|1.7507
|1716
|2005.07.22 16:35
|close
|858
|1.00
|1.7431
|1.7397
|1.7507
|40.00
|81120.30
|1717
|2005.07.22 16:35
|sell
|859
|1.00
|1.7431
|1.7461
|1.7351
|1718
|2005.07.22 16:50
|s/l
|859
|1.00
|1.7461
|1.7461
|1.7351
|-300.00
|80820.30
|1719
|2005.07.22 17:43
|sell
|860
|1.00
|1.7438
|1.7468
|1.7358
|1720
|2005.07.22 18:10
|close
|860
|1.00
|1.7391
|1.7468
|1.7358
|470.00
|81290.30
|1721
|2005.07.22 18:10
|buy
|861
|1.00
|1.7391
|1.7361
|1.7471
|1722
|2005.07.22 18:20
|s/l
|861
|1.00
|1.7361
|1.7361
|1.7471
|-300.00
|80990.30
|1723
|2005.07.25 09:52
|sell
|862
|1.00
|1.7355
|1.7385
|1.7275
|1724
|2005.07.25 10:33
|s/l
|862
|1.00
|1.7385
|1.7385
|1.7275
|-300.00
|80690.30
|1725
|2005.07.25 12:07
|sell
|863
|1.00
|1.7405
|1.7435
|1.7325
|1726
|2005.07.25 13:32
|close
|863
|1.00
|1.7384
|1.7435
|1.7325
|210.00
|80900.30
|1727
|2005.07.25 13:32
|buy
|864
|1.00
|1.7384
|1.7354
|1.7464
|1728
|2005.07.25 17:31
|close
|864
|1.00
|1.7438
|1.7354
|1.7464
|540.00
|81440.30
|1729
|2005.07.25 17:31
|sell
|865
|1.00
|1.7438
|1.7468
|1.7358
|1730
|2005.07.25 17:35
|s/l
|865
|1.00
|1.7468
|1.7468
|1.7358
|-300.00
|81140.30
|1731
|2005.07.26 09:29
|sell
|866
|1.00
|1.7429
|1.7459
|1.7349
|1732
|2005.07.26 09:45
|close
|866
|1.00
|1.7422
|1.7459
|1.7349
|70.00
|81210.30
|1733
|2005.07.26 09:45
|buy
|867
|1.00
|1.7422
|1.7392
|1.7502
|1734
|2005.07.26 10:20
|s/l
|867
|1.00
|1.7392
|1.7392
|1.7502
|-300.00
|80910.30
|1735
|2005.07.26 11:17
|sell
|868
|1.00
|1.7380
|1.7410
|1.7300
|1736
|2005.07.26 12:38
|close
|868
|1.00
|1.7377
|1.7410
|1.7300
|30.00
|80940.30
|1737
|2005.07.26 12:38
|buy
|869
|1.00
|1.7377
|1.7347
|1.7457
|1738
|2005.07.26 13:11
|close
|869
|1.00
|1.7399
|1.7347
|1.7457
|220.00
|81160.30
|1739
|2005.07.26 13:11
|sell
|870
|1.00
|1.7399
|1.7429
|1.7319
|1740
|2005.07.26 15:27
|close
|870
|1.00
|1.7365
|1.7429
|1.7319
|340.00
|81500.30
|1741
|2005.07.26 15:27
|buy
|871
|1.00
|1.7365
|1.7335
|1.7445
|1742
|2005.07.27 08:23
|close
|871
|1.00
|1.7364
|1.7335
|1.7445
|-10.00
|81490.30
|1743
|2005.07.27 08:23
|sell
|872
|1.00
|1.7364
|1.7394
|1.7284
|1744
|2005.07.27 10:45
|s/l
|872
|1.00
|1.7394
|1.7394
|1.7284
|-300.00
|81190.30
|1745
|2005.07.27 11:54
|sell
|873
|1.00
|1.7381
|1.7411
|1.7301
|1746
|2005.07.27 12:59
|close
|873
|1.00
|1.7380
|1.7411
|1.7301
|10.00
|81200.30
|1747
|2005.07.27 12:59
|buy
|874
|1.00
|1.7380
|1.7350
|1.7460
|1748
|2005.07.27 14:30
|s/l
|874
|1.00
|1.7350
|1.7350
|1.7460
|-300.00
|80900.30
|1749
|2005.07.27 14:49
|sell
|875
|1.00
|1.7380
|1.7410
|1.7300
|1750
|2005.07.27 14:52
|s/l
|875
|1.00
|1.7410
|1.7410
|1.7300
|-300.00
|80600.30
|1751
|2005.07.27 14:52
|sell
|876
|1.00
|1.7406
|1.7436
|1.7326
|1752
|2005.07.27 15:03
|s/l
|876
|1.00
|1.7436
|1.7436
|1.7326
|-300.00
|80300.30
|1753
|2005.07.27 15:46
|buy
|877
|1.00
|1.7410
|1.7380
|1.7490
|1754
|2005.07.27 17:12
|close
|877
|1.00
|1.7420
|1.7380
|1.7490
|100.00
|80400.30
|1755
|2005.07.27 17:12
|sell
|878
|1.00
|1.7420
|1.7450
|1.7340
|1756
|2005.07.27 18:33
|close
|878
|1.00
|1.7434
|1.7450
|1.7340
|-140.00
|80260.30
|1757
|2005.07.27 18:33
|buy
|879
|1.00
|1.7434
|1.7404
|1.7514
|1758
|2005.07.28 00:35
|close
|879
|1.00
|1.7433
|1.7404
|1.7514
|-9.99
|80250.31
|1759
|2005.07.28 00:35
|sell
|880
|1.00
|1.7433
|1.7463
|1.7353
|1760
|2005.07.28 02:45
|close
|880
|1.00
|1.7437
|1.7463
|1.7353
|-39.99
|80210.32
|1761
|2005.07.28 02:45
|buy
|881
|1.00
|1.7437
|1.7407
|1.7517
|1762
|2005.07.28 09:05
|s/l
|881
|1.00
|1.7407
|1.7407
|1.7517
|-300.00
|79910.32
|1763
|2005.07.28 09:57
|sell
|882
|1.00
|1.7426
|1.7456
|1.7346
|1764
|2005.07.28 11:35
|close
|882
|1.00
|1.7439
|1.7456
|1.7346
|-130.00
|79780.32
|1765
|2005.07.28 11:35
|buy
|883
|1.00
|1.7439
|1.7409
|1.7519
|1766
|2005.07.28 14:13
|t/p
|883
|1.00
|1.7519
|1.7409
|1.7519
|800.00
|80580.32
|1767
|2005.07.28 16:10
|sell
|884
|1.00
|1.7503
|1.7533
|1.7423
|1768
|2005.07.28 17:19
|s/l
|884
|1.00
|1.7533
|1.7533
|1.7423
|-300.00
|80280.32
|1769
|2005.07.28 17:19
|sell
|885
|1.00
|1.7529
|1.7559
|1.7449
|1770
|2005.07.28 17:40
|s/l
|885
|1.00
|1.7559
|1.7559
|1.7449
|-300.00
|79980.32
|1771
|2005.07.28 19:22
|sell
|886
|1.00
|1.7578
|1.7608
|1.7498
|1772
|2005.07.28 20:35
|close
|886
|1.00
|1.7576
|1.7608
|1.7498
|20.00
|80000.32
|1773
|2005.07.28 20:35
|buy
|887
|1.00
|1.7576
|1.7546
|1.7656
|1774
|2005.07.29 01:36
|s/l
|887
|1.00
|1.7546
|1.7546
|1.7656
|-300.00
|79700.32
|1775
|2005.07.29 03:26
|sell
|888
|1.00
|1.7560
|1.7590
|1.7480
|1776
|2005.07.29 09:52
|close
|888
|1.00
|1.7540
|1.7590
|1.7480
|200.00
|79900.32
|1777
|2005.07.29 09:52
|buy
|889
|1.00
|1.7540
|1.7510
|1.7620
|1778
|2005.07.29 10:26
|close
|889
|1.00
|1.7534
|1.7510
|1.7620
|-60.00
|79840.32
|1779
|2005.07.29 10:26
|sell
|890
|1.00
|1.7534
|1.7564
|1.7454
|1780
|2005.07.29 10:40
|close
|890
|1.00
|1.7533
|1.7564
|1.7454
|10.00
|79850.32
|1781
|2005.07.29 10:40
|buy
|891
|1.00
|1.7533
|1.7503
|1.7613
|1782
|2005.07.29 10:50
|close
|891
|1.00
|1.7534
|1.7503
|1.7613
|10.00
|79860.32
|1783
|2005.07.29 10:50
|sell
|892
|1.00
|1.7534
|1.7564
|1.7454
|1784
|2005.07.29 12:44
|s/l
|892
|1.00
|1.7564
|1.7564
|1.7454
|-300.00
|79560.32
|1785
|2005.07.29 13:26
|buy
|893
|1.00
|1.7556
|1.7526
|1.7636
|1786
|2005.07.29 16:25
|close
|893
|1.00
|1.7576
|1.7526
|1.7636
|200.00
|79760.32
|1787
|2005.07.29 16:25
|sell
|894
|1.00
|1.7576
|1.7606
|1.7496
|1788
|2005.07.29 16:39
|s/l
|894
|1.00
|1.7606
|1.7606
|1.7496
|-300.00
|79460.32
|1789
|2005.08.01 03:34
|buy
|895
|1.00
|1.7563
|1.7533
|1.7643
|1790
|2005.08.01 08:54
|close
|895
|1.00
|1.7619
|1.7533
|1.7643
|560.00
|80020.32
|1791
|2005.08.01 08:54
|sell
|896
|1.00
|1.7619
|1.7649
|1.7539
|1792
|2005.08.01 09:02
|s/l
|896
|1.00
|1.7649
|1.7649
|1.7539
|-300.00
|79720.32
|1793
|2005.08.01 09:10
|buy
|897
|1.00
|1.7621
|1.7591
|1.7701
|1794
|2005.08.01 15:30
|t/p
|897
|1.00
|1.7701
|1.7591
|1.7701
|800.00
|80520.32
|1795
|2005.08.01 16:01
|sell
|898
|1.00
|1.7711
|1.7741
|1.7631
|1796
|2005.08.01 16:12
|close
|898
|1.00
|1.7704
|1.7741
|1.7631
|70.00
|80590.32
|1797
|2005.08.01 16:12
|buy
|899
|1.00
|1.7704
|1.7674
|1.7784
|1798
|2005.08.01 17:07
|close
|899
|1.00
|1.7706
|1.7674
|1.7784
|20.00
|80610.32
|1799
|2005.08.01 17:07
|sell
|900
|1.00
|1.7706
|1.7736
|1.7626
|1800
|2005.08.02 06:27
|close
|900
|1.00
|1.7713
|1.7736
|1.7626
|-70.00
|80540.32
|1801
|2005.08.02 06:27
|buy
|901
|1.00
|1.7713
|1.7683
|1.7793
|1802
|2005.08.02 07:55
|close
|901
|1.00
|1.7712
|1.7683
|1.7793
|-10.00
|80530.32
|1803
|2005.08.02 07:55
|sell
|902
|1.00
|1.7712
|1.7742
|1.7632
|1804
|2005.08.02 10:07
|s/l
|902
|1.00
|1.7742
|1.7742
|1.7632
|-300.00
|80230.32
|1805
|2005.08.02 10:15
|buy
|903
|1.00
|1.7728
|1.7698
|1.7808
|1806
|2005.08.02 14:41
|close
|903
|1.00
|1.7733
|1.7698
|1.7808
|50.00
|80280.32
|1807
|2005.08.02 14:41
|sell
|904
|1.00
|1.7733
|1.7763
|1.7653
|1808
|2005.08.03 04:32
|close
|904
|1.00
|1.7666
|1.7763
|1.7653
|670.01
|80950.33
|1809
|2005.08.03 04:32
|buy
|905
|1.00
|1.7666
|1.7636
|1.7746
|1810
|2005.08.03 04:48
|close
|905
|1.00
|1.7667
|1.7636
|1.7746
|10.01
|80960.34
|1811
|2005.08.03 04:48
|sell
|906
|1.00
|1.7667
|1.7697
|1.7587
|1812
|2005.08.03 08:59
|s/l
|906
|1.00
|1.7697
|1.7697
|1.7587
|-300.00
|80660.34
|1813
|2005.08.03 09:15
|sell
|907
|1.00
|1.7697
|1.7727
|1.7617
|1814
|2005.08.03 10:29
|s/l
|907
|1.00
|1.7727
|1.7727
|1.7617
|-300.00
|80360.34
|1815
|2005.08.03 14:22
|sell
|908
|1.00
|1.7815
|1.7845
|1.7735
|1816
|2005.08.03 15:49
|close
|908
|1.00
|1.7790
|1.7845
|1.7735
|250.00
|80610.34
|1817
|2005.08.03 15:49
|buy
|909
|1.00
|1.7790
|1.7760
|1.7870
|1818
|2005.08.03 16:51
|close
|909
|1.00
|1.7801
|1.7760
|1.7870
|110.00
|80720.34
|1819
|2005.08.03 16:51
|sell
|910
|1.00
|1.7801
|1.7831
|1.7721
|1820
|2005.08.03 17:24
|close
|910
|1.00
|1.7797
|1.7831
|1.7721
|40.00
|80760.34
|1821
|2005.08.03 17:24
|buy
|911
|1.00
|1.7797
|1.7767
|1.7877
|1822
|2005.08.03 17:52
|close
|911
|1.00
|1.7799
|1.7767
|1.7877
|20.00
|80780.34
|1823
|2005.08.03 17:52
|sell
|912
|1.00
|1.7799
|1.7829
|1.7719
|1824
|2005.08.04 03:54
|close
|912
|1.00
|1.7793
|1.7829
|1.7719
|60.00
|80840.34
|1825
|2005.08.04 03:54
|buy
|913
|1.00
|1.7793
|1.7763
|1.7873
|1826
|2005.08.04 04:36
|s/l
|913
|1.00
|1.7763
|1.7763
|1.7873
|-300.00
|80540.34
|1827
|2005.08.04 08:31
|sell
|914
|1.00
|1.7778
|1.7808
|1.7698
|1828
|2005.08.04 13:01
|close
|914
|1.00
|1.7783
|1.7808
|1.7698
|-50.00
|80490.34
|1829
|2005.08.04 13:01
|buy
|915
|1.00
|1.7783
|1.7753
|1.7863
|1830
|2005.08.04 13:11
|close
|915
|1.00
|1.7791
|1.7753
|1.7863
|80.00
|80570.34
|1831
|2005.08.04 13:11
|sell
|916
|1.00
|1.7791
|1.7821
|1.7711
|1832
|2005.08.04 13:26
|close
|916
|1.00
|1.7782
|1.7821
|1.7711
|90.00
|80660.34
|1833
|2005.08.04 13:26
|buy
|917
|1.00
|1.7782
|1.7752
|1.7862
|1834
|2005.08.04 14:18
|s/l
|917
|1.00
|1.7752
|1.7752
|1.7862
|-300.00
|80360.34
|1835
|2005.08.04 15:17
|buy
|918
|1.00
|1.7755
|1.7725
|1.7835
|1836
|2005.08.05 08:16
|close
|918
|1.00
|1.7769
|1.7725
|1.7835
|140.00
|80500.34
|1837
|2005.08.05 08:16
|sell
|919
|1.00
|1.7769
|1.7799
|1.7689
|1838
|2005.08.05 09:33
|s/l
|919
|1.00
|1.7799
|1.7799
|1.7689
|-300.00
|80200.34
|1839
|2005.08.05 10:30
|sell
|920
|1.00
|1.7794
|1.7824
|1.7714
|1840
|2005.08.05 11:37
|close
|920
|1.00
|1.7773
|1.7824
|1.7714
|209.99
|80410.33
|1841
|2005.08.05 11:37
|buy
|921
|1.00
|1.7773
|1.7743
|1.7853
|1842
|2005.08.05 12:42
|close
|921
|1.00
|1.7787
|1.7743
|1.7853
|139.99
|80550.32
|1843
|2005.08.05 12:42
|sell
|922
|1.00
|1.7787
|1.7817
|1.7707
|1844
|2005.08.05 13:29
|s/l
|922
|1.00
|1.7817
|1.7817
|1.7707
|-300.00
|80250.32
|1845
|2005.08.05 15:19
|sell
|923
|1.00
|1.7734
|1.7764
|1.7654
|1846
|2005.08.05 15:28
|s/l
|923
|1.00
|1.7764
|1.7764
|1.7654
|-300.00
|79950.32
|1847
|2005.08.05 16:18
|buy
|924
|1.00
|1.7739
|1.7709
|1.7819
|1848
|2005.08.08 07:48
|close
|924
|1.00
|1.7747
|1.7709
|1.7819
|80.00
|80030.32
|1849
|2005.08.08 07:48
|sell
|925
|1.00
|1.7747
|1.7777
|1.7667
|1850
|2005.08.08 09:11
|s/l
|925
|1.00
|1.7777
|1.7777
|1.7667
|-300.00
|79730.32
|1851
|2005.08.08 10:30
|sell
|926
|1.00
|1.7791
|1.7821
|1.7711
|1852
|2005.08.08 10:31
|s/l
|926
|1.00
|1.7821
|1.7821
|1.7711
|-300.00
|79430.32
|1853
|2005.08.08 13:19
|sell
|927
|1.00
|1.7881
|1.7911
|1.7801
|1854
|2005.08.09 07:56
|s/l
|927
|1.00
|1.7911
|1.7911
|1.7801
|-300.00
|79130.32
|1855
|2005.08.09 14:40
|buy
|928
|1.00
|1.7836
|1.7806
|1.7916
|1856
|2005.08.09 15:20
|close
|928
|1.00
|1.7839
|1.7806
|1.7916
|30.00
|79160.32
|1857
|2005.08.09 15:20
|sell
|929
|1.00
|1.7839
|1.7869
|1.7759
|1858
|2005.08.09 20:21
|s/l
|929
|1.00
|1.7869
|1.7869
|1.7759
|-300.00
|78860.32
|1859
|2005.08.10 03:28
|sell
|930
|1.00
|1.7876
|1.7906
|1.7796
|1860
|2005.08.10 07:53
|s/l
|930
|1.00
|1.7906
|1.7906
|1.7796
|-300.00
|78560.32
|1861
|2005.08.10 08:36
|sell
|931
|1.00
|1.7902
|1.7932
|1.7822
|1862
|2005.08.10 09:09
|s/l
|931
|1.00
|1.7932
|1.7932
|1.7822
|-300.00
|78260.32
|1863
|2005.08.10 09:34
|buy
|932
|1.00
|1.7898
|1.7868
|1.7978
|1864
|2005.08.10 10:43
|close
|932
|1.00
|1.7908
|1.7868
|1.7978
|100.00
|78360.32
|1865
|2005.08.10 10:43
|sell
|933
|1.00
|1.7908
|1.7938
|1.7828
|1866
|2005.08.10 11:16
|s/l
|933
|1.00
|1.7938
|1.7938
|1.7828
|-300.00
|78060.32
|1867
|2005.08.10 12:19
|sell
|934
|1.00
|1.7959
|1.7989
|1.7879
|1868
|2005.08.11 02:50
|s/l
|934
|1.00
|1.7989
|1.7989
|1.7879
|-300.00
|77760.32
|1869
|2005.08.11 07:33
|buy
|935
|1.00
|1.7987
|1.7957
|1.8067
|1870
|2005.08.11 08:54
|close
|935
|1.00
|1.7977
|1.7957
|1.8067
|-100.00
|77660.32
|1871
|2005.08.11 08:54
|sell
|936
|1.00
|1.7977
|1.8007
|1.7897
|1872
|2005.08.11 09:28
|s/l
|936
|1.00
|1.8007
|1.8007
|1.7897
|-300.00
|77360.32
|1873
|2005.08.11 10:10
|sell
|937
|1.00
|1.8028
|1.8058
|1.7948
|1874
|2005.08.11 12:35
|close
|937
|1.00
|1.8029
|1.8058
|1.7948
|-10.00
|77350.32
|1875
|2005.08.11 12:35
|buy
|938
|1.00
|1.8029
|1.7999
|1.8109
|1876
|2005.08.11 16:58
|close
|938
|1.00
|1.8077
|1.7999
|1.8109
|480.00
|77830.32
|1877
|2005.08.11 16:58
|sell
|939
|1.00
|1.8077
|1.8107
|1.7997
|1878
|2005.08.11 17:11
|close
|939
|1.00
|1.8078
|1.8107
|1.7997
|-10.00
|77820.32
|1879
|2005.08.11 17:11
|buy
|940
|1.00
|1.8078
|1.8048
|1.8158
|1880
|2005.08.12 10:23
|t/p
|940
|1.00
|1.8158
|1.8048
|1.8158
|800.00
|78620.32
|1881
|2005.08.12 11:49
|buy
|941
|1.00
|1.8157
|1.8127
|1.8237
|1882
|2005.08.12 14:28
|close
|941
|1.00
|1.8152
|1.8127
|1.8237
|-50.00
|78570.32
|1883
|2005.08.12 14:28
|sell
|942
|1.00
|1.8152
|1.8182
|1.8072
|1884
|2005.08.12 14:46
|close
|942
|1.00
|1.8144
|1.8182
|1.8072
|80.00
|78650.32
|1885
|2005.08.12 14:46
|buy
|943
|1.00
|1.8144
|1.8114
|1.8224
|1886
|2005.08.12 14:49
|s/l
|943
|1.00
|1.8114
|1.8114
|1.8224
|-300.00
|78350.32
|1887
|2005.08.12 15:22
|sell
|944
|1.00
|1.8101
|1.8131
|1.8021
|1888
|2005.08.12 15:38
|s/l
|944
|1.00
|1.8131
|1.8131
|1.8021
|-300.00
|78050.32
|1889
|2005.08.12 15:38
|sell
|945
|1.00
|1.8127
|1.8157
|1.8047
|1890
|2005.08.12 15:54
|s/l
|945
|1.00
|1.8157
|1.8157
|1.8047
|-300.00
|77750.32
|1891
|2005.08.12 16:07
|sell
|946
|1.00
|1.8150
|1.8180
|1.8070
|1892
|2005.08.12 17:55
|close
|946
|1.00
|1.8148
|1.8180
|1.8070
|20.00
|77770.32
|1893
|2005.08.12 17:55
|buy
|947
|1.00
|1.8148
|1.8118
|1.8228
|1894
|2005.08.15 03:49
|s/l
|947
|1.00
|1.8118
|1.8118
|1.8228
|-300.00
|77470.32
|1895
|2005.08.15 07:34
|buy
|948
|1.00
|1.8136
|1.8106
|1.8216
|1896
|2005.08.15 07:50
|close
|948
|1.00
|1.8137
|1.8106
|1.8216
|10.00
|77480.32
|1897
|2005.08.15 07:50
|sell
|949
|1.00
|1.8137
|1.8167
|1.8057
|1898
|2005.08.15 09:55
|close
|949
|1.00
|1.8134
|1.8167
|1.8057
|30.00
|77510.32
|1899
|2005.08.15 09:55
|buy
|950
|1.00
|1.8134
|1.8104
|1.8214
|1900
|2005.08.15 11:41
|s/l
|950
|1.00
|1.8104
|1.8104
|1.8214
|-300.00
|77210.32
|1901
|2005.08.15 13:50
|sell
|951
|1.00
|1.8094
|1.8124
|1.8014
|1902
|2005.08.15 14:41
|s/l
|951
|1.00
|1.8124
|1.8124
|1.8014
|-300.00
|76910.32
|1903
|2005.08.15 16:27
|sell
|952
|1.00
|1.8094
|1.8124
|1.8014
|1904
|2005.08.15 17:55
|close
|952
|1.00
|1.8085
|1.8124
|1.8014
|90.00
|77000.32
|1905
|2005.08.15 17:55
|buy
|953
|1.00
|1.8085
|1.8055
|1.8165
|1906
|2005.08.16 13:19
|close
|953
|1.00
|1.8078
|1.8055
|1.8165
|-70.00
|76930.32
|1907
|2005.08.16 13:19
|sell
|954
|1.00
|1.8078
|1.8108
|1.7998
|1908
|2005.08.16 17:03
|s/l
|954
|1.00
|1.8108
|1.8108
|1.7998
|-300.00
|76630.32
|1909
|2005.08.17 06:49
|sell
|955
|1.00
|1.8079
|1.8109
|1.7999
|1910
|2005.08.17 11:43
|close
|955
|1.00
|1.8051
|1.8109
|1.7999
|280.01
|76910.33
|1911
|2005.08.17 11:43
|buy
|956
|1.00
|1.8051
|1.8021
|1.8131
|1912
|2005.08.17 13:52
|close
|956
|1.00
|1.8100
|1.8021
|1.8131
|490.00
|77400.33
|1913
|2005.08.17 13:52
|sell
|957
|1.00
|1.8100
|1.8130
|1.8020
|1914
|2005.08.17 18:28
|close
|957
|1.00
|1.8069
|1.8130
|1.8020
|310.00
|77710.33
|1915
|2005.08.17 18:28
|buy
|958
|1.00
|1.8069
|1.8039
|1.8149
|1916
|2005.08.17 21:58
|close
|958
|1.00
|1.8056
|1.8039
|1.8149
|-130.00
|77580.33
|1917
|2005.08.17 21:58
|sell
|959
|1.00
|1.8056
|1.8086
|1.7976
|1918
|2005.08.18 03:57
|close
|959
|1.00
|1.8041
|1.8086
|1.7976
|150.00
|77730.33
|1919
|2005.08.18 03:57
|buy
|960
|1.00
|1.8041
|1.8011
|1.8121
|1920
|2005.08.18 09:15
|close
|960
|1.00
|1.8052
|1.8011
|1.8121
|110.00
|77840.33
|1921
|2005.08.18 09:15
|sell
|961
|1.00
|1.8052
|1.8082
|1.7972
|1922
|2005.08.18 10:31
|close
|961
|1.00
|1.8059
|1.8082
|1.7972
|-70.00
|77770.33
|1923
|2005.08.18 10:31
|buy
|962
|1.00
|1.8059
|1.8029
|1.8139
|1924
|2005.08.18 12:41
|close
|962
|1.00
|1.8054
|1.8029
|1.8139
|-50.00
|77720.33
|1925
|2005.08.18 12:41
|sell
|963
|1.00
|1.8054
|1.8084
|1.7974
|1926
|2005.08.18 14:19
|close
|963
|1.00
|1.8025
|1.8084
|1.7974
|290.00
|78010.33
|1927
|2005.08.18 14:19
|buy
|964
|1.00
|1.8025
|1.7995
|1.8105
|1928
|2005.08.18 14:31
|close
|964
|1.00
|1.8028
|1.7995
|1.8105
|30.00
|78040.33
|1929
|2005.08.18 14:31
|sell
|965
|1.00
|1.8028
|1.8058
|1.7948
|1930
|2005.08.18 15:17
|close
|965
|1.00
|1.7964
|1.8058
|1.7948
|640.00
|78680.33
|1931
|2005.08.18 15:17
|buy
|966
|1.00
|1.7964
|1.7934
|1.8044
|1932
|2005.08.18 15:27
|close
|966
|1.00
|1.7967
|1.7934
|1.8044
|30.00
|78710.33
|1933
|2005.08.18 15:27
|sell
|967
|1.00
|1.7967
|1.7997
|1.7887
|1934
|2005.08.18 18:24
|close
|967
|1.00
|1.7948
|1.7997
|1.7887
|190.00
|78900.33
|1935
|2005.08.18 18:24
|buy
|968
|1.00
|1.7948
|1.7918
|1.8028
|1936
|2005.08.18 20:14
|s/l
|968
|1.00
|1.7918
|1.7918
|1.8028
|-300.00
|78600.33
|1937
|2005.08.18 20:26
|sell
|969
|1.00
|1.7936
|1.7966
|1.7856
|1938
|2005.08.19 02:41
|close
|969
|1.00
|1.7933
|1.7966
|1.7856
|29.99
|78630.32
|1939
|2005.08.19 02:41
|buy
|970
|1.00
|1.7933
|1.7903
|1.8013
|1940
|2005.08.19 07:36
|close
|970
|1.00
|1.7929
|1.7903
|1.8013
|-40.01
|78590.31
|1941
|2005.08.19 07:36
|sell
|971
|1.00
|1.7929
|1.7959
|1.7849
|1942
|2005.08.19 09:23
|close
|971
|1.00
|1.7900
|1.7959
|1.7849
|290.00
|78880.31
|1943
|2005.08.19 09:23
|buy
|972
|1.00
|1.7900
|1.7870
|1.7980
|1944
|2005.08.19 12:55
|close
|972
|1.00
|1.7959
|1.7870
|1.7980
|590.01
|79470.32
|1945
|2005.08.19 12:55
|sell
|973
|1.00
|1.7959
|1.7989
|1.7879
|1946
|2005.08.22 04:29
|s/l
|973
|1.00
|1.7989
|1.7989
|1.7879
|-300.00
|79170.32
|1947
|2005.08.22 08:31
|buy
|974
|1.00
|1.7985
|1.7955
|1.8065
|1948
|2005.08.22 08:52
|close
|974
|1.00
|1.7987
|1.7955
|1.8065
|20.00
|79190.32
|1949
|2005.08.22 08:52
|sell
|975
|1.00
|1.7987
|1.8017
|1.7907
|1950
|2005.08.22 09:13
|s/l
|975
|1.00
|1.8017
|1.8017
|1.7907
|-300.00
|78890.32
|1951
|2005.08.22 09:48
|buy
|976
|1.00
|1.7992
|1.7962
|1.8072
|1952
|2005.08.22 11:13
|s/l
|976
|1.00
|1.7962
|1.7962
|1.8072
|-300.00
|78590.32
|1953
|2005.08.22 13:42
|sell
|977
|1.00
|1.8010
|1.8040
|1.7930
|1954
|2005.08.22 13:59
|s/l
|977
|1.00
|1.8040
|1.8040
|1.7930
|-300.00
|78290.32
|1955
|2005.08.22 14:39
|buy
|978
|1.00
|1.8033
|1.8003
|1.8113
|1956
|2005.08.22 16:33
|close
|978
|1.00
|1.8036
|1.8003
|1.8113
|30.01
|78320.33
|1957
|2005.08.22 16:33
|sell
|979
|1.00
|1.8036
|1.8066
|1.7956
|1958
|2005.08.22 17:15
|close
|979
|1.00
|1.8024
|1.8066
|1.7956
|120.01
|78440.34
|1959
|2005.08.22 17:15
|buy
|980
|1.00
|1.8024
|1.7994
|1.8104
|1960
|2005.08.22 18:40
|close
|980
|1.00
|1.8021
|1.7994
|1.8104
|-30.00
|78410.34
|1961
|2005.08.22 18:40
|sell
|981
|1.00
|1.8021
|1.8051
|1.7941
|1962
|2005.08.23 11:05
|close
|981
|1.00
|1.7987
|1.8051
|1.7941
|340.00
|78750.34
|1963
|2005.08.23 11:05
|buy
|982
|1.00
|1.7987
|1.7957
|1.8067
|1964
|2005.08.23 16:16
|close
|982
|1.00
|1.7991
|1.7957
|1.8067
|40.00
|78790.34
|1965
|2005.08.23 16:16
|sell
|983
|1.00
|1.7991
|1.8021
|1.7911
|1966
|2005.08.23 18:40
|s/l
|983
|1.00
|1.8021
|1.8021
|1.7911
|-300.00
|78490.34
|1967
|2005.08.24 04:23
|buy
|984
|1.00
|1.7971
|1.7941
|1.8051
|1968
|2005.08.24 06:00
|s/l
|984
|1.00
|1.7941
|1.7941
|1.8051
|-300.00
|78190.34
|1969
|2005.08.24 07:07
|sell
|985
|1.00
|1.7934
|1.7964
|1.7854
|1970
|2005.08.24 14:30
|s/l
|985
|1.00
|1.7964
|1.7964
|1.7854
|-300.00
|77890.34
|1971
|2005.08.24 20:59
|buy
|986
|1.00
|1.8004
|1.7974
|1.8084
|1972
|2005.08.25 05:17
|close
|986
|1.00
|1.8049
|1.7974
|1.8084
|450.01
|78340.35
|1973
|2005.08.25 05:17
|sell
|987
|1.00
|1.8049
|1.8079
|1.7969
|1974
|2005.08.25 05:42
|s/l
|987
|1.00
|1.8079
|1.8079
|1.7969
|-300.00
|78040.35
|1975
|2005.08.25 06:56
|buy
|988
|1.00
|1.8061
|1.8031
|1.8141
|1976
|2005.08.25 09:38
|close
|988
|1.00
|1.8076
|1.8031
|1.8141
|150.01
|78190.36
|1977
|2005.08.25 09:38
|sell
|989
|1.00
|1.8076
|1.8106
|1.7996
|1978
|2005.08.25 12:45
|close
|989
|1.00
|1.8037
|1.8106
|1.7996
|390.00
|78580.36
|1979
|2005.08.25 12:45
|buy
|990
|1.00
|1.8037
|1.8007
|1.8117
|1980
|2005.08.25 14:00
|s/l
|990
|1.00
|1.8007
|1.8007
|1.8117
|-300.00
|78280.36
|1981
|2005.08.25 14:44
|sell
|991
|1.00
|1.8012
|1.8042
|1.7932
|1982
|2005.08.25 17:10
|s/l
|991
|1.00
|1.8042
|1.8042
|1.7932
|-300.00
|77980.36
|1983
|2005.08.26 08:50
|sell
|992
|1.00
|1.8036
|1.8066
|1.7956
|1984
|2005.08.26 09:23
|s/l
|992
|1.00
|1.8066
|1.8066
|1.7956
|-300.00
|77680.36
|1985
|2005.08.26 10:45
|buy
|993
|1.00
|1.8048
|1.8018
|1.8128
|1986
|2005.08.26 16:04
|close
|993
|1.00
|1.8074
|1.8018
|1.8128
|260.00
|77940.36
|1987
|2005.08.26 16:04
|sell
|994
|1.00
|1.8074
|1.8104
|1.7994
|1988
|2005.08.29 14:34
|close
|994
|1.00
|1.8022
|1.8104
|1.7994
|520.00
|78460.36
|1989
|2005.08.29 14:34
|buy
|995
|1.00
|1.8022
|1.7992
|1.8102
|1990
|2005.08.29 16:42
|close
|995
|1.00
|1.8039
|1.7992
|1.8102
|170.00
|78630.36
|1991
|2005.08.29 16:42
|sell
|996
|1.00
|1.8039
|1.8069
|1.7959
|1992
|2005.08.29 18:11
|t/p
|996
|1.00
|1.7959
|1.8069
|1.7959
|800.00
|79430.36
|1993
|2005.08.29 19:27
|sell
|997
|1.00
|1.7963
|1.7993
|1.7883
|1994
|2005.08.30 10:40
|t/p
|997
|1.00
|1.7883
|1.7993
|1.7883
|800.00
|80230.36
|1995
|2005.08.30 14:45
|sell
|998
|1.00
|1.7856
|1.7886
|1.7776
|1996
|2005.08.31 09:13
|close
|998
|1.00
|1.7836
|1.7886
|1.7776
|200.01
|80430.37
|1997
|2005.08.31 09:13
|buy
|999
|1.00
|1.7836
|1.7806
|1.7916
|1998
|2005.08.31 09:24
|close
|999
|1.00
|1.7837
|1.7806
|1.7916
|10.00
|80440.37
|1999
|2005.08.31 09:24
|sell
|1000
|1.00
|1.7837
|1.7867
|1.7757
|2000
|2005.08.31 10:47
|s/l
|1000
|1.00
|1.7867
|1.7867
|1.7757
|-300.00
|80140.37
|2001
|2005.08.31 11:55
|buy
|1001
|1.00
|1.7842
|1.7812
|1.7922
|2002
|2005.08.31 13:10
|close
|1001
|1.00
|1.7835
|1.7812
|1.7922
|-70.00
|80070.37
|2003
|2005.08.31 13:10
|sell
|1002
|1.00
|1.7835
|1.7865
|1.7755
|2004
|2005.08.31 14:06
|s/l
|1002
|1.00
|1.7865
|1.7865
|1.7755
|-300.00
|79770.37
|2005
|2005.08.31 17:05
|sell
|1003
|1.00
|1.7988
|1.8018
|1.7908
|2006
|2005.08.31 18:02
|s/l
|1003
|1.00
|1.8018
|1.8018
|1.7908
|-300.00
|79470.37
|2007
|2005.08.31 19:29
|sell
|1004
|1.00
|1.8036
|1.8066
|1.7956
|2008
|2005.09.01 00:41
|close
|1004
|1.00
|1.8034
|1.8066
|1.7956
|20.00
|79490.37
|2009
|2005.09.01 00:41
|buy
|1005
|1.00
|1.8034
|1.8004
|1.8114
|2010
|2005.09.01 09:29
|close
|1005
|1.00
|1.8021
|1.8004
|1.8114
|-130.01
|79360.36
|2011
|2005.09.01 09:29
|sell
|1006
|1.00
|1.8021
|1.8051
|1.7941
|2012
|2005.09.01 09:56
|s/l
|1006
|1.00
|1.8051
|1.8051
|1.7941
|-300.00
|79060.36
|2013
|2005.09.01 11:57
|sell
|1007
|1.00
|1.8079
|1.8109
|1.7999
|2014
|2005.09.01 12:27
|s/l
|1007
|1.00
|1.8109
|1.8109
|1.7999
|-300.00
|78760.36
|2015
|2005.09.01 15:41
|sell
|1008
|1.00
|1.8161
|1.8191
|1.8081
|2016
|2005.09.01 16:04
|s/l
|1008
|1.00
|1.8191
|1.8191
|1.8081
|-300.00
|78460.36
|2017
|2005.09.01 17:11
|sell
|1009
|1.00
|1.8287
|1.8317
|1.8207
|2018
|2005.09.01 17:38
|close
|1009
|1.00
|1.8285
|1.8317
|1.8207
|20.00
|78480.36
|2019
|2005.09.01 17:38
|buy
|1010
|1.00
|1.8285
|1.8255
|1.8365
|2020
|2005.09.02 09:30
|close
|1010
|1.00
|1.8359
|1.8255
|1.8365
|740.00
|79220.36
|2021
|2005.09.02 09:30
|sell
|1011
|1.00
|1.8359
|1.8389
|1.8279
|2022
|2005.09.02 09:49
|s/l
|1011
|1.00
|1.8389
|1.8389
|1.8279
|-300.00
|78920.36
|2023
|2005.09.02 11:18
|buy
|1012
|1.00
|1.8392
|1.8362
|1.8472
|2024
|2005.09.02 11:32
|s/l
|1012
|1.00
|1.8362
|1.8362
|1.8472
|-300.00
|78620.36
|2025
|2005.09.02 13:12
|buy
|1013
|1.00
|1.8370
|1.8340
|1.8450
|2026
|2005.09.02 13:35
|close
|1013
|1.00
|1.8372
|1.8340
|1.8450
|20.00
|78640.36
|2027
|2005.09.02 13:35
|sell
|1014
|1.00
|1.8372
|1.8402
|1.8292
|2028
|2005.09.02 13:44
|s/l
|1014
|1.00
|1.8402
|1.8402
|1.8292
|-300.00
|78340.36
|2029
|2005.09.02 14:29
|sell
|1015
|1.00
|1.8399
|1.8429
|1.8319
|2030
|2005.09.02 15:03
|close
|1015
|1.00
|1.8331
|1.8429
|1.8319
|680.00
|79020.36
|2031
|2005.09.02 15:03
|buy
|1016
|1.00
|1.8331
|1.8301
|1.8411
|2032
|2005.09.02 16:29
|close
|1016
|1.00
|1.8372
|1.8301
|1.8411
|410.00
|79430.36
|2033
|2005.09.02 16:29
|sell
|1017
|1.00
|1.8372
|1.8402
|1.8292
|2034
|2005.09.02 16:47
|s/l
|1017
|1.00
|1.8402
|1.8402
|1.8292
|-300.00
|79130.36
|2035
|2005.09.02 16:47
|sell
|1018
|1.00
|1.8399
|1.8429
|1.8319
|2036
|2005.09.02 18:10
|s/l
|1018
|1.00
|1.8429
|1.8429
|1.8319
|-300.00
|78830.36
|2037
|2005.09.02 18:10
|sell
|1019
|1.00
|1.8425
|1.8455
|1.8345
|2038
|2005.09.05 03:36
|s/l
|1019
|1.00
|1.8455
|1.8455
|1.8345
|-300.00
|78530.36
|2039
|2005.09.05 06:26
|buy
|1020
|1.00
|1.8487
|1.8457
|1.8567
|2040
|2005.09.05 08:27
|s/l
|1020
|1.00
|1.8457
|1.8457
|1.8567
|-300.00
|78230.36
|2041
|2005.09.05 08:27
|buy
|1021
|1.00
|1.8461
|1.8431
|1.8541
|2042
|2005.09.05 09:29
|close
|1021
|1.00
|1.8468
|1.8431
|1.8541
|70.00
|78300.36
|2043
|2005.09.05 09:29
|sell
|1022
|1.00
|1.8468
|1.8498
|1.8388
|2044
|2005.09.05 12:09
|s/l
|1022
|1.00
|1.8498
|1.8498
|1.8388
|-300.00
|78000.36
|2045
|2005.09.05 14:48
|sell
|1023
|1.00
|1.8485
|1.8515
|1.8405
|2046
|2005.09.05 17:20
|close
|1023
|1.00
|1.8427
|1.8515
|1.8405
|580.00
|78580.36
|2047
|2005.09.05 17:20
|buy
|1024
|1.00
|1.8427
|1.8397
|1.8507
|2048
|2005.09.05 17:47
|close
|1024
|1.00
|1.8431
|1.8397
|1.8507
|40.00
|78620.36
|2049
|2005.09.05 17:47
|sell
|1025
|1.00
|1.8431
|1.8461
|1.8351
|2050
|2005.09.06 09:27
|close
|1025
|1.00
|1.8391
|1.8461
|1.8351
|400.00
|79020.36
|2051
|2005.09.06 09:27
|buy
|1026
|1.00
|1.8391
|1.8361
|1.8471
|2052
|2005.09.06 09:41
|close
|1026
|1.00
|1.8393
|1.8361
|1.8471
|20.00
|79040.36
|2053
|2005.09.06 09:41
|sell
|1027
|1.00
|1.8393
|1.8423
|1.8313
|2054
|2005.09.06 10:43
|s/l
|1027
|1.00
|1.8423
|1.8423
|1.8313
|-300.00
|78740.36
|2055
|2005.09.06 12:28
|sell
|1028
|1.00
|1.8424
|1.8454
|1.8344
|2056
|2005.09.06 13:20
|s/l
|1028
|1.00
|1.8454
|1.8454
|1.8344
|-300.00
|78440.36
|2057
|2005.09.06 13:37
|buy
|1029
|1.00
|1.8439
|1.8409
|1.8519
|2058
|2005.09.06 13:57
|close
|1029
|1.00
|1.8443
|1.8409
|1.8519
|40.00
|78480.36
|2059
|2005.09.06 13:57
|sell
|1030
|1.00
|1.8443
|1.8473
|1.8363
|2060
|2005.09.07 12:30
|close
|1030
|1.00
|1.8408
|1.8473
|1.8363
|350.00
|78830.36
|2061
|2005.09.07 12:30
|buy
|1031
|1.00
|1.8408
|1.8378
|1.8488
|2062
|2005.09.07 15:10
|s/l
|1031
|1.00
|1.8378
|1.8378
|1.8488
|-300.00
|78530.36
|2063
|2005.09.07 16:37
|sell
|1032
|1.00
|1.8397
|1.8427
|1.8317
|2064
|2005.09.07 18:21
|close
|1032
|1.00
|1.8401
|1.8427
|1.8317
|-40.00
|78490.36
|2065
|2005.09.07 18:21
|buy
|1033
|1.00
|1.8401
|1.8371
|1.8481
|2066
|2005.09.07 20:08
|s/l
|1033
|1.00
|1.8371
|1.8371
|1.8481
|-300.00
|78190.36
|2067
|2005.09.08 03:09
|buy
|1034
|1.00
|1.8336
|1.8306
|1.8416
|2068
|2005.09.08 09:14
|close
|1034
|1.00
|1.8386
|1.8306
|1.8416
|500.00
|78690.36
|2069
|2005.09.08 09:14
|sell
|1035
|1.00
|1.8386
|1.8416
|1.8306
|2070
|2005.09.08 12:23
|close
|1035
|1.00
|1.8372
|1.8416
|1.8306
|140.00
|78830.36
|2071
|2005.09.08 12:23
|buy
|1036
|1.00
|1.8372
|1.8342
|1.8452
|2072
|2005.09.08 14:21
|close
|1036
|1.00
|1.8376
|1.8342
|1.8452
|40.00
|78870.36
|2073
|2005.09.08 14:21
|sell
|1037
|1.00
|1.8376
|1.8406
|1.8296
|2074
|2005.09.08 14:36
|s/l
|1037
|1.00
|1.8406
|1.8406
|1.8296
|-300.00
|78570.36
|2075
|2005.09.08 15:14
|buy
|1038
|1.00
|1.8428
|1.8398
|1.8508
|2076
|2005.09.08 16:13
|s/l
|1038
|1.00
|1.8398
|1.8398
|1.8508
|-300.00
|78270.36
|2077
|2005.09.08 18:56
|buy
|1039
|1.00
|1.8380
|1.8350
|1.8460
|2078
|2005.09.08 19:09
|s/l
|1039
|1.00
|1.8350
|1.8350
|1.8460
|-300.00
|77970.36
|2079
|2005.09.08 20:27
|sell
|1040
|1.00
|1.8352
|1.8382
|1.8272
|2080
|2005.09.09 01:54
|s/l
|1040
|1.00
|1.8382
|1.8382
|1.8272
|-300.00
|77670.36
|2081
|2005.09.09 06:46
|sell
|1041
|1.00
|1.8379
|1.8409
|1.8299
|2082
|2005.09.09 11:42
|close
|1041
|1.00
|1.8353
|1.8409
|1.8299
|260.00
|77930.36
|2083
|2005.09.09 11:42
|buy
|1042
|1.00
|1.8353
|1.8323
|1.8433
|2084
|2005.09.09 13:00
|s/l
|1042
|1.00
|1.8323
|1.8323
|1.8433
|-300.00
|77630.36
|2085
|2005.09.09 13:15
|buy
|1043
|1.00
|1.8323
|1.8293
|1.8403
|2086
|2005.09.09 14:49
|t/p
|1043
|1.00
|1.8403
|1.8293
|1.8403
|800.00
|78430.36
|2087
|2005.09.09 15:20
|buy
|1044
|1.00
|1.8394
|1.8364
|1.8474
|2088
|2005.09.09 15:46
|close
|1044
|1.00
|1.8396
|1.8364
|1.8474
|20.00
|78450.36
|2089
|2005.09.09 15:46
|sell
|1045
|1.00
|1.8396
|1.8426
|1.8316
|2090
|2005.09.09 17:23
|s/l
|1045
|1.00
|1.8426
|1.8426
|1.8316
|-300.00
|78150.36
|2091
|2005.09.09 17:54
|buy
|1046
|1.00
|1.8401
|1.8371
|1.8481
|2092
|2005.09.12 04:22
|s/l
|1046
|1.00
|1.8371
|1.8371
|1.8481
|-300.00
|77850.36
|2093
|2005.09.12 07:29
|sell
|1047
|1.00
|1.8353
|1.8383
|1.8273
|2094
|2005.09.12 08:11
|close
|1047
|1.00
|1.8345
|1.8383
|1.8273
|80.00
|77930.36
|2095
|2005.09.12 08:11
|buy
|1048
|1.00
|1.8345
|1.8315
|1.8425
|2096
|2005.09.12 08:22
|close
|1048
|1.00
|1.8349
|1.8315
|1.8425
|40.00
|77970.36
|2097
|2005.09.12 08:22
|sell
|1049
|1.00
|1.8349
|1.8379
|1.8269
|2098
|2005.09.12 09:39
|t/p
|1049
|1.00
|1.8269
|1.8379
|1.8269
|800.00
|78770.36
|2099
|2005.09.12 10:41
|sell
|1050
|1.00
|1.8271
|1.8301
|1.8191
|2100
|2005.09.12 11:12
|s/l
|1050
|1.00
|1.8301
|1.8301
|1.8191
|-300.00
|78470.36
|2101
|2005.09.12 15:46
|buy
|1051
|1.00
|1.8231
|1.8201
|1.8311
|2102
|2005.09.12 18:27
|s/l
|1051
|1.00
|1.8201
|1.8201
|1.8311
|-300.00
|78170.36
|2103
|2005.09.12 21:41
|buy
|1052
|1.00
|1.8192
|1.8162
|1.8272
|2104
|2005.09.12 22:40
|close
|1052
|1.00
|1.8199
|1.8162
|1.8272
|70.00
|78240.36
|2105
|2005.09.12 22:40
|sell
|1053
|1.00
|1.8199
|1.8229
|1.8119
|2106
|2005.09.13 03:53
|s/l
|1053
|1.00
|1.8229
|1.8229
|1.8119
|-300.00
|77940.36
|2107
|2005.09.13 06:43
|buy
|1054
|1.00
|1.8217
|1.8187
|1.8297
|2108
|2005.09.13 08:51
|s/l
|1054
|1.00
|1.8187
|1.8187
|1.8297
|-300.00
|77640.36
|2109
|2005.09.13 10:42
|buy
|1055
|1.00
|1.8210
|1.8180
|1.8290
|2110
|2005.09.13 13:44
|close
|1055
|1.00
|1.8237
|1.8180
|1.8290
|270.00
|77910.36
|2111
|2005.09.13 13:44
|sell
|1056
|1.00
|1.8237
|1.8267
|1.8157
|2112
|2005.09.14 03:26
|s/l
|1056
|1.00
|1.8267
|1.8267
|1.8157
|-300.00
|77610.36
|2113
|2005.09.14 09:16
|sell
|1057
|1.00
|1.8244
|1.8274
|1.8164
|2114
|2005.09.14 13:51
|s/l
|1057
|1.00
|1.8274
|1.8274
|1.8164
|-300.00
|77310.36
|2115
|2005.09.14 14:39
|buy
|1058
|1.00
|1.8270
|1.8240
|1.8350
|2116
|2005.09.14 17:16
|s/l
|1058
|1.00
|1.8240
|1.8240
|1.8350
|-300.00
|77010.36
|2117
|2005.09.15 00:50
|buy
|1059
|1.00
|1.8226
|1.8196
|1.8306
|2118
|2005.09.15 03:44
|s/l
|1059
|1.00
|1.8196
|1.8196
|1.8306
|-300.00
|76710.36
|2119
|2005.09.15 06:57
|buy
|1060
|1.00
|1.8174
|1.8144
|1.8254
|2120
|2005.09.15 09:19
|s/l
|1060
|1.00
|1.8144
|1.8144
|1.8254
|-300.00
|76410.36
|2121
|2005.09.15 09:33
|sell
|1061
|1.00
|1.8153
|1.8183
|1.8073
|2122
|2005.09.15 10:16
|close
|1061
|1.00
|1.8159
|1.8183
|1.8073
|-59.99
|76350.37
|2123
|2005.09.15 10:16
|buy
|1062
|1.00
|1.8159
|1.8129
|1.8239
|2124
|2005.09.15 10:30
|s/l
|1062
|1.00
|1.8129
|1.8129
|1.8239
|-300.00
|76050.37
|2125
|2005.09.15 14:22
|sell
|1063
|1.00
|1.8078
|1.8108
|1.7998
|2126
|2005.09.15 14:34
|close
|1063
|1.00
|1.8077
|1.8108
|1.7998
|10.00
|76060.37
|2127
|2005.09.15 14:34
|buy
|1064
|1.00
|1.8077
|1.8047
|1.8157
|2128
|2005.09.15 15:33
|s/l
|1064
|1.00
|1.8047
|1.8047
|1.8157
|-300.00
|75760.37
|2129
|2005.09.15 15:40
|sell
|1065
|1.00
|1.8070
|1.8100
|1.7990
|2130
|2005.09.15 17:25
|close
|1065
|1.00
|1.8041
|1.8100
|1.7990
|290.00
|76050.37
|2131
|2005.09.15 17:25
|buy
|1066
|1.00
|1.8041
|1.8011
|1.8121
|2132
|2005.09.15 18:22
|close
|1066
|1.00
|1.8065
|1.8011
|1.8121
|240.00
|76290.37
|2133
|2005.09.15 18:22
|sell
|1067
|1.00
|1.8065
|1.8095
|1.7985
|2134
|2005.09.16 06:05
|s/l
|1067
|1.00
|1.8095
|1.8095
|1.7985
|-300.00
|75990.37
|2135
|2005.09.16 07:31
|buy
|1068
|1.00
|1.8124
|1.8094
|1.8204
|2136
|2005.09.16 08:18
|close
|1068
|1.00
|1.8124
|1.8094
|1.8204
|0.00
|75990.37
|2137
|2005.09.16 08:18
|sell
|1069
|1.00
|1.8124
|1.8154
|1.8044
|2138
|2005.09.16 15:55
|t/p
|1069
|1.00
|1.8044
|1.8154
|1.8044
|800.00
|76790.37
|2139
|2005.09.16 16:24
|buy
|1070
|1.00
|1.8032
|1.8002
|1.8112
|2140
|2005.09.16 16:35
|close
|1070
|1.00
|1.8033
|1.8002
|1.8112
|10.00
|76800.37
|2141
|2005.09.16 16:35
|sell
|1071
|1.00
|1.8033
|1.8063
|1.7953
|2142
|2005.09.16 17:46
|close
|1071
|1.00
|1.8039
|1.8063
|1.7953
|-60.01
|76740.36
|2143
|2005.09.16 17:46
|buy
|1072
|1.00
|1.8039
|1.8009
|1.8119
|2144
|2005.09.19 00:10
|t/p
|1072
|1.00
|1.8119
|1.8009
|1.8119
|800.00
|77540.36
|2145
|2005.09.19 00:14
|buy
|1073
|1.00
|1.8018
|1.7988
|1.8098
|2146
|2005.09.19 08:08
|s/l
|1073
|1.00
|1.7988
|1.7988
|1.8098
|-300.00
|77240.36
|2147
|2005.09.19 10:39
|sell
|1074
|1.00
|1.8001
|1.8031
|1.7921
|2148
|2005.09.19 10:50
|s/l
|1074
|1.00
|1.8031
|1.8031
|1.7921
|-300.00
|76940.36
|2149
|2005.09.19 17:28
|buy
|1075
|1.00
|1.8043
|1.8013
|1.8123
|2150
|2005.09.19 19:02
|s/l
|1075
|1.00
|1.8013
|1.8013
|1.8123
|-300.00
|76640.36
|2151
|2005.09.20 09:36
|sell
|1076
|1.00
|1.8054
|1.8084
|1.7974
|2152
|2005.09.20 10:49
|close
|1076
|1.00
|1.8055
|1.8084
|1.7974
|-10.00
|76630.36
|2153
|2005.09.20 10:49
|buy
|1077
|1.00
|1.8055
|1.8025
|1.8135
|2154
|2005.09.20 11:46
|s/l
|1077
|1.00
|1.8025
|1.8025
|1.8135
|-300.00
|76330.36
|2155
|2005.09.20 17:19
|buy
|1078
|1.00
|1.8040
|1.8010
|1.8120
|2156
|2005.09.20 17:29
|close
|1078
|1.00
|1.8047
|1.8010
|1.8120
|69.99
|76400.35
|2157
|2005.09.20 17:29
|sell
|1079
|1.00
|1.8047
|1.8077
|1.7967
|2158
|2005.09.20 17:42
|close
|1079
|1.00
|1.8042
|1.8077
|1.7967
|49.99
|76450.34
|2159
|2005.09.20 17:42
|buy
|1080
|1.00
|1.8042
|1.8012
|1.8122
|2160
|2005.09.20 20:19
|close
|1080
|1.00
|1.8039
|1.8012
|1.8122
|-30.00
|76420.34
|2161
|2005.09.20 20:19
|sell
|1081
|1.00
|1.8039
|1.8069
|1.7959
|2162
|2005.09.21 07:19
|s/l
|1081
|1.00
|1.8069
|1.8069
|1.7959
|-300.00
|76120.34
|2163
|2005.09.21 08:33
|sell
|1082
|1.00
|1.8058
|1.8088
|1.7978
|2164
|2005.09.21 08:54
|s/l
|1082
|1.00
|1.8088
|1.8088
|1.7978
|-300.00
|75820.34
|2165
|2005.09.21 13:41
|buy
|1083
|1.00
|1.8095
|1.8065
|1.8175
|2166
|2005.09.21 14:37
|close
|1083
|1.00
|1.8121
|1.8065
|1.8175
|260.01
|76080.35
|2167
|2005.09.21 14:37
|sell
|1084
|1.00
|1.8121
|1.8151
|1.8041
|2168
|2005.09.21 16:23
|close
|1084
|1.00
|1.8107
|1.8151
|1.8041
|140.01
|76220.36
|2169
|2005.09.21 16:23
|buy
|1085
|1.00
|1.8107
|1.8077
|1.8187
|2170
|2005.09.21 18:30
|s/l
|1085
|1.00
|1.8077
|1.8077
|1.8187
|-300.00
|75920.36
|2171
|2005.09.22 02:52
|buy
|1086
|1.00
|1.8127
|1.8097
|1.8207
|2172
|2005.09.22 03:12
|s/l
|1086
|1.00
|1.8097
|1.8097
|1.8207
|-300.00
|75620.36
|2173
|2005.09.22 04:17
|sell
|1087
|1.00
|1.8074
|1.8104
|1.7994
|2174
|2005.09.22 08:17
|close
|1087
|1.00
|1.8078
|1.8104
|1.7994
|-40.00
|75580.36
|2175
|2005.09.22 08:17
|buy
|1088
|1.00
|1.8078
|1.8048
|1.8158
|2176
|2005.09.22 11:28
|s/l
|1088
|1.00
|1.8048
|1.8048
|1.8158
|-300.00
|75280.36
|2177
|2005.09.22 15:22
|buy
|1089
|1.00
|1.7958
|1.7928
|1.8038
|2178
|2005.09.22 15:42
|close
|1089
|1.00
|1.7961
|1.7928
|1.8038
|30.00
|75310.36
|2179
|2005.09.22 15:42
|sell
|1090
|1.00
|1.7961
|1.7991
|1.7881
|2180
|2005.09.22 21:59
|close
|1090
|1.00
|1.7905
|1.7991
|1.7881
|560.00
|75870.36
|2181
|2005.09.22 21:59
|buy
|1091
|1.00
|1.7905
|1.7875
|1.7985
|2182
|2005.09.23 03:26
|close
|1091
|1.00
|1.7906
|1.7875
|1.7985
|10.01
|75880.37
|2183
|2005.09.23 03:26
|sell
|1092
|1.00
|1.7906
|1.7936
|1.7826
|2184
|2005.09.23 11:19
|close
|1092
|1.00
|1.7853
|1.7936
|1.7826
|530.01
|76410.38
|2185
|2005.09.23 11:19
|buy
|1093
|1.00
|1.7853
|1.7823
|1.7933
|2186
|2005.09.23 12:43
|close
|1093
|1.00
|1.7852
|1.7823
|1.7933
|-10.00
|76400.38
|2187
|2005.09.23 12:43
|sell
|1094
|1.00
|1.7852
|1.7882
|1.7772
|2188
|2005.09.23 13:17
|s/l
|1094
|1.00
|1.7882
|1.7882
|1.7772
|-300.00
|76100.38
|2189
|2005.09.23 14:14
|buy
|1095
|1.00
|1.7874
|1.7844
|1.7954
|2190
|2005.09.23 14:45
|s/l
|1095
|1.00
|1.7844
|1.7844
|1.7954
|-300.00
|75800.38
|2191
|2005.09.23 15:10
|sell
|1096
|1.00
|1.7840
|1.7870
|1.7760
|2192
|2005.09.23 16:51
|close
|1096
|1.00
|1.7785
|1.7870
|1.7760
|550.00
|76350.38
|2193
|2005.09.23 16:51
|buy
|1097
|1.00
|1.7785
|1.7755
|1.7865
|2194
|2005.09.23 18:42
|close
|1097
|1.00
|1.7784
|1.7755
|1.7865
|-9.99
|76340.39
|2195
|2005.09.23 18:42
|sell
|1098
|1.00
|1.7784
|1.7814
|1.7704
|2196
|2005.09.23 19:50
|close
|1098
|1.00
|1.7773
|1.7814
|1.7704
|110.01
|76450.40
|2197
|2005.09.23 19:50
|buy
|1099
|1.00
|1.7773
|1.7743
|1.7853
|2198
|2005.09.26 00:00
|s/l
|1099
|1.00
|1.7743
|1.7743
|1.7853
|-300.00
|76150.40
|2199
|2005.09.26 03:32
|buy
|1100
|1.00
|1.7714
|1.7684
|1.7794
|2200
|2005.09.26 03:43
|close
|1100
|1.00
|1.7719
|1.7684
|1.7794
|50.01
|76200.41
|2201
|2005.09.26 03:43
|sell
|1101
|1.00
|1.7719
|1.7749
|1.7639
|2202
|2005.09.26 05:57
|s/l
|1101
|1.00
|1.7749
|1.7749
|1.7639
|-300.00
|75900.41
|2203
|2005.09.26 07:48
|sell
|1102
|1.00
|1.7759
|1.7789
|1.7679
|2204
|2005.09.26 12:54
|close
|1102
|1.00
|1.7734
|1.7789
|1.7679
|250.00
|76150.41
|2205
|2005.09.26 12:54
|buy
|1103
|1.00
|1.7734
|1.7704
|1.7814
|2206
|2005.09.26 14:31
|close
|1103
|1.00
|1.7725
|1.7704
|1.7814
|-90.00
|76060.41
|2207
|2005.09.26 14:31
|sell
|1104
|1.00
|1.7725
|1.7755
|1.7645
|2208
|2005.09.26 14:59
|close
|1104
|1.00
|1.7720
|1.7755
|1.7645
|50.00
|76110.41
|2209
|2005.09.26 14:59
|buy
|1105
|1.00
|1.7720
|1.7690
|1.7800
|2210
|2005.09.26 17:22
|close
|1105
|1.00
|1.7744
|1.7690
|1.7800
|240.00
|76350.41
|2211
|2005.09.26 17:22
|sell
|1106
|1.00
|1.7744
|1.7774
|1.7664
|2212
|2005.09.26 17:55
|s/l
|1106
|1.00
|1.7774
|1.7774
|1.7664
|-300.00
|76050.41
|2213
|2005.09.26 23:58
|buy
|1107
|1.00
|1.7786
|1.7756
|1.7866
|2214
|2005.09.27 02:27
|close
|1107
|1.00
|1.7777
|1.7756
|1.7866
|-90.00
|75960.41
|2215
|2005.09.27 02:27
|sell
|1108
|1.00
|1.7777
|1.7807
|1.7697
|2216
|2005.09.27 04:59
|t/p
|1108
|1.00
|1.7697
|1.7807
|1.7697
|800.00
|76760.41
|2217
|2005.09.27 09:20
|buy
|1109
|1.00
|1.7666
|1.7636
|1.7746
|2218
|2005.09.27 10:09
|close
|1109
|1.00
|1.7675
|1.7636
|1.7746
|90.00
|76850.41
|2219
|2005.09.27 10:09
|sell
|1110
|1.00
|1.7675
|1.7705
|1.7595
|2220
|2005.09.27 10:53
|s/l
|1110
|1.00
|1.7705
|1.7705
|1.7595
|-300.00
|76550.41
|2221
|2005.09.27 13:44
|buy
|1111
|1.00
|1.7655
|1.7625
|1.7735
|2222
|2005.09.27 14:37
|close
|1111
|1.00
|1.7655
|1.7625
|1.7735
|0.00
|76550.41
|2223
|2005.09.27 14:37
|sell
|1112
|1.00
|1.7655
|1.7685
|1.7575
|2224
|2005.09.27 16:05
|close
|1112
|1.00
|1.7665
|1.7685
|1.7575
|-100.00
|76450.41
|2225
|2005.09.27 16:05
|buy
|1113
|1.00
|1.7665
|1.7635
|1.7745
|2226
|2005.09.27 16:27
|close
|1113
|1.00
|1.7667
|1.7635
|1.7745
|20.00
|76470.41
|2227
|2005.09.27 16:27
|sell
|1114
|1.00
|1.7667
|1.7697
|1.7587
|2228
|2005.09.28 02:23
|s/l
|1114
|1.00
|1.7697
|1.7697
|1.7587
|-300.00
|76170.41
|2229
|2005.09.28 03:37
|sell
|1115
|1.00
|1.7687
|1.7717
|1.7607
|2230
|2005.09.28 06:50
|s/l
|1115
|1.00
|1.7717
|1.7717
|1.7607
|-300.00
|75870.41
|2231
|2005.09.28 07:22
|sell
|1116
|1.00
|1.7709
|1.7739
|1.7629
|2232
|2005.09.28 10:25
|close
|1116
|1.00
|1.7702
|1.7739
|1.7629
|70.01
|75940.42
|2233
|2005.09.28 10:25
|buy
|1117
|1.00
|1.7702
|1.7672
|1.7782
|2234
|2005.09.28 10:33
|s/l
|1117
|1.00
|1.7672
|1.7672
|1.7782
|-300.00
|75640.42
|2235
|2005.09.28 11:43
|sell
|1118
|1.00
|1.7680
|1.7710
|1.7600
|2236
|2005.09.28 15:14
|close
|1118
|1.00
|1.7648
|1.7710
|1.7600
|320.00
|75960.42
|2237
|2005.09.28 15:14
|buy
|1119
|1.00
|1.7648
|1.7618
|1.7728
|2238
|2005.09.28 16:45
|s/l
|1119
|1.00
|1.7618
|1.7618
|1.7728
|-300.00
|75660.42
|2239
|2005.09.28 17:45
|sell
|1120
|1.00
|1.7614
|1.7644
|1.7534
|2240
|2005.09.28 17:52
|s/l
|1120
|1.00
|1.7644
|1.7644
|1.7534
|-300.00
|75360.42
|2241
|2005.09.29 00:48
|sell
|1121
|1.00
|1.7690
|1.7720
|1.7610
|2242
|2005.09.29 14:25
|close
|1121
|1.00
|1.7660
|1.7720
|1.7610
|300.01
|75660.43
|2243
|2005.09.29 14:25
|buy
|1122
|1.00
|1.7660
|1.7630
|1.7740
|2244
|2005.09.29 14:45
|s/l
|1122
|1.00
|1.7630
|1.7630
|1.7740
|-300.00
|75360.43
|2245
|2005.09.29 15:15
|buy
|1123
|1.00
|1.7633
|1.7603
|1.7713
|2246
|2005.09.29 16:26
|s/l
|1123
|1.00
|1.7603
|1.7603
|1.7713
|-300.00
|75060.43
|2247
|2005.09.29 19:34
|sell
|1124
|1.00
|1.7629
|1.7659
|1.7549
|2248
|2005.09.30 10:20
|close
|1124
|1.00
|1.7589
|1.7659
|1.7549
|400.00
|75460.43
|2249
|2005.09.30 10:20
|buy
|1125
|1.00
|1.7589
|1.7559
|1.7669
|2250
|2005.09.30 12:11
|close
|1125
|1.00
|1.7632
|1.7559
|1.7669
|430.00
|75890.43
|2251
|2005.09.30 12:11
|sell
|1126
|1.00
|1.7632
|1.7662
|1.7552
|2252
|2005.09.30 12:48
|s/l
|1126
|1.00
|1.7662
|1.7662
|1.7552
|-300.00
|75590.43
|2253
|2005.09.30 15:57
|buy
|1127
|1.00
|1.7647
|1.7617
|1.7727
|2254
|2005.09.30 16:53
|t/p
|1127
|1.00
|1.7727
|1.7617
|1.7727
|800.00
|76390.43
|2255
|2005.09.30 17:06
|sell
|1128
|1.00
|1.7685
|1.7715
|1.7605
|2256
|2005.09.30 17:33
|s/l
|1128
|1.00
|1.7715
|1.7715
|1.7605
|-300.00
|76090.43
|2257
|2005.09.30 18:17
|buy
|1129
|1.00
|1.7690
|1.7660
|1.7770
|2258
|2005.09.30 18:51
|s/l
|1129
|1.00
|1.7660
|1.7660
|1.7770
|-300.00
|75790.43
|2259
|2005.10.03 02:09
|buy
|1130
|1.00
|1.7621
|1.7591
|1.7701
|2260
|2005.10.03 02:32
|s/l
|1130
|1.00
|1.7591
|1.7591
|1.7701
|-300.00
|75490.43
|2261
|2005.10.03 04:46
|sell
|1131
|1.00
|1.7542
|1.7572
|1.7462
|2262
|2005.10.03 06:04
|s/l
|1131
|1.00
|1.7572
|1.7572
|1.7462
|-300.00
|75190.43
|2263
|2005.10.03 08:48
|buy
|1132
|1.00
|1.7575
|1.7545
|1.7655
|2264
|2005.10.03 09:35
|close
|1132
|1.00
|1.7578
|1.7545
|1.7655
|30.00
|75220.43
|2265
|2005.10.03 09:35
|sell
|1133
|1.00
|1.7578
|1.7608
|1.7498
|2266
|2005.10.04 07:57
|close
|1133
|1.00
|1.7567
|1.7608
|1.7498
|110.00
|75330.43
|2267
|2005.10.04 07:57
|buy
|1134
|1.00
|1.7567
|1.7537
|1.7647
|2268
|2005.10.04 08:21
|close
|1134
|1.00
|1.7568
|1.7537
|1.7647
|10.01
|75340.44
|2269
|2005.10.04 08:21
|sell
|1135
|1.00
|1.7568
|1.7598
|1.7488
|2270
|2005.10.04 09:43
|close
|1135
|1.00
|1.7559
|1.7598
|1.7488
|90.01
|75430.45
|2271
|2005.10.04 09:43
|buy
|1136
|1.00
|1.7559
|1.7529
|1.7639
|2272
|2005.10.04 14:55
|close
|1136
|1.00
|1.7587
|1.7529
|1.7639
|280.00
|75710.45
|2273
|2005.10.04 14:55
|sell
|1137
|1.00
|1.7587
|1.7617
|1.7507
|2274
|2005.10.04 15:33
|s/l
|1137
|1.00
|1.7617
|1.7617
|1.7507
|-300.00
|75410.45
|2275
|2005.10.04 19:38
|buy
|1138
|1.00
|1.7590
|1.7560
|1.7670
|2276
|2005.10.04 20:33
|close
|1138
|1.00
|1.7607
|1.7560
|1.7670
|170.00
|75580.45
|2277
|2005.10.04 20:33
|sell
|1139
|1.00
|1.7607
|1.7637
|1.7527
|2278
|2005.10.05 06:21
|s/l
|1139
|1.00
|1.7637
|1.7637
|1.7527
|-300.00
|75280.45
|2279
|2005.10.05 09:42
|sell
|1140
|1.00
|1.7635
|1.7665
|1.7555
|2280
|2005.10.05 14:36
|close
|1140
|1.00
|1.7619
|1.7665
|1.7555
|160.00
|75440.45
|2281
|2005.10.05 14:36
|buy
|1141
|1.00
|1.7619
|1.7589
|1.7699
|2282
|2005.10.05 14:52
|s/l
|1141
|1.00
|1.7589
|1.7589
|1.7699
|-300.00
|75140.45
|2283
|2005.10.05 15:25
|sell
|1142
|1.00
|1.7596
|1.7626
|1.7516
|2284
|2005.10.05 16:12
|s/l
|1142
|1.00
|1.7626
|1.7626
|1.7516
|-300.00
|74840.45
|2285
|2005.10.06 00:33
|sell
|1143
|1.00
|1.7671
|1.7701
|1.7591
|2286
|2005.10.06 01:19
|close
|1143
|1.00
|1.7682
|1.7701
|1.7591
|-110.00
|74730.45
|2287
|2005.10.06 01:19
|buy
|1144
|1.00
|1.7682
|1.7652
|1.7762
|2288
|2005.10.06 11:25
|close
|1144
|1.00
|1.7677
|1.7652
|1.7762
|-50.00
|74680.45
|2289
|2005.10.06 11:25
|sell
|1145
|1.00
|1.7677
|1.7707
|1.7597
|2290
|2005.10.06 13:02
|s/l
|1145
|1.00
|1.7707
|1.7707
|1.7597
|-300.00
|74380.45
|2291
|2005.10.06 13:30
|buy
|1146
|1.00
|1.7697
|1.7667
|1.7777
|2292
|2005.10.06 13:56
|close
|1146
|1.00
|1.7700
|1.7667
|1.7777
|30.00
|74410.45
|2293
|2005.10.06 13:56
|sell
|1147
|1.00
|1.7700
|1.7730
|1.7620
|2294
|2005.10.06 14:14
|close
|1147
|1.00
|1.7699
|1.7730
|1.7620
|10.00
|74420.45
|2295
|2005.10.06 14:14
|buy
|1148
|1.00
|1.7699
|1.7669
|1.7779
|2296
|2005.10.06 14:55
|close
|1148
|1.00
|1.7703
|1.7669
|1.7779
|40.00
|74460.45
|2297
|2005.10.06 14:55
|sell
|1149
|1.00
|1.7703
|1.7733
|1.7623
|2298
|2005.10.06 15:17
|s/l
|1149
|1.00
|1.7733
|1.7733
|1.7623
|-300.00
|74160.45
|2299
|2005.10.06 16:17
|buy
|1150
|1.00
|1.7740
|1.7710
|1.7820
|2300
|2005.10.06 18:34
|close
|1150
|1.00
|1.7726
|1.7710
|1.7820
|-140.00
|74020.45
|2301
|2005.10.06 18:34
|sell
|1151
|1.00
|1.7726
|1.7756
|1.7646
|2302
|2005.10.06 18:40
|s/l
|1151
|1.00
|1.7756
|1.7756
|1.7646
|-300.00
|73720.45
|2303
|2005.10.07 08:22
|buy
|1152
|1.00
|1.7756
|1.7726
|1.7836
|2304
|2005.10.07 08:46
|s/l
|1152
|1.00
|1.7726
|1.7726
|1.7836
|-300.00
|73420.45
|2305
|2005.10.07 10:17
|sell
|1153
|1.00
|1.7718
|1.7748
|1.7638
|2306
|2005.10.07 14:19
|close
|1153
|1.00
|1.7675
|1.7748
|1.7638
|430.00
|73850.45
|2307
|2005.10.07 14:19
|buy
|1154
|1.00
|1.7675
|1.7645
|1.7755
|2308
|2005.10.07 14:30
|s/l
|1154
|1.00
|1.7645
|1.7645
|1.7755
|-300.00
|73550.45
|2309
|2005.10.07 17:14
|buy
|1155
|1.00
|1.7598
|1.7568
|1.7678
|2310
|2005.10.07 17:41
|close
|1155
|1.00
|1.7599
|1.7568
|1.7678
|10.00
|73560.45
|2311
|2005.10.07 17:41
|sell
|1156
|1.00
|1.7599
|1.7629
|1.7519
|2312
|2005.10.07 20:47
|s/l
|1156
|1.00
|1.7629
|1.7629
|1.7519
|-300.00
|73260.45
|2313
|2005.10.07 22:59
|sell
|1157
|1.00
|1.7612
|1.7642
|1.7532
|2314
|2005.10.10 12:45
|close
|1157
|1.00
|1.7590
|1.7642
|1.7532
|220.00
|73480.45
|2315
|2005.10.10 12:45
|buy
|1158
|1.00
|1.7590
|1.7560
|1.7670
|2316
|2005.10.10 13:50
|close
|1158
|1.00
|1.7590
|1.7560
|1.7670
|0.00
|73480.45
|2317
|2005.10.10 13:50
|sell
|1159
|1.00
|1.7590
|1.7620
|1.7510
|2318
|2005.10.10 15:59
|close
|1159
|1.00
|1.7546
|1.7620
|1.7510
|440.00
|73920.45
|2319
|2005.10.10 15:59
|buy
|1160
|1.00
|1.7546
|1.7516
|1.7626
|2320
|2005.10.10 17:05
|s/l
|1160
|1.00
|1.7516
|1.7516
|1.7626
|-300.00
|73620.45
|2321
|2005.10.10 17:33
|sell
|1161
|1.00
|1.7528
|1.7558
|1.7448
|2322
|2005.10.10 21:37
|s/l
|1161
|1.00
|1.7558
|1.7558
|1.7448
|-300.00
|73320.45
|2323
|2005.10.11 03:38
|sell
|1162
|1.00
|1.7518
|1.7548
|1.7438
|2324
|2005.10.11 11:39
|s/l
|1162
|1.00
|1.7548
|1.7548
|1.7438
|-300.00
|73020.45
|2325
|2005.10.11 16:08
|buy
|1163
|1.00
|1.7453
|1.7423
|1.7533
|2326
|2005.10.11 16:18
|close
|1163
|1.00
|1.7466
|1.7423
|1.7533
|130.00
|73150.45
|2327
|2005.10.11 16:18
|sell
|1164
|1.00
|1.7466
|1.7496
|1.7386
|2328
|2005.10.11 16:44
|close
|1164
|1.00
|1.7454
|1.7496
|1.7386
|120.00
|73270.45
|2329
|2005.10.11 16:44
|buy
|1165
|1.00
|1.7454
|1.7424
|1.7534
|2330
|2005.10.11 20:20
|close
|1165
|1.00
|1.7464
|1.7424
|1.7534
|100.00
|73370.45
|2331
|2005.10.11 20:20
|sell
|1166
|1.00
|1.7464
|1.7494
|1.7384
|2332
|2005.10.12 13:17
|s/l
|1166
|1.00
|1.7494
|1.7494
|1.7384
|-300.00
|73070.45
|2333
|2005.10.12 14:43
|sell
|1167
|1.00
|1.7506
|1.7536
|1.7426
|2334
|2005.10.12 15:07
|s/l
|1167
|1.00
|1.7536
|1.7536
|1.7426
|-300.00
|72770.45
|2335
|2005.10.12 16:15
|sell
|1168
|1.00
|1.7523
|1.7553
|1.7443
|2336
|2005.10.12 18:30
|close
|1168
|1.00
|1.7530
|1.7553
|1.7443
|-70.00
|72700.45
|2337
|2005.10.12 18:30
|buy
|1169
|1.00
|1.7530
|1.7500
|1.7610
|2338
|2005.10.12 19:55
|s/l
|1169
|1.00
|1.7500
|1.7500
|1.7610
|-300.00
|72400.45
|2339
|2005.10.12 20:39
|sell
|1170
|1.00
|1.7506
|1.7536
|1.7426
|2340
|2005.10.13 01:31
|s/l
|1170
|1.00
|1.7536
|1.7536
|1.7426
|-300.00
|72100.45
|2341
|2005.10.13 11:27
|buy
|1171
|1.00
|1.7479
|1.7449
|1.7559
|2342
|2005.10.13 13:46
|close
|1171
|1.00
|1.7490
|1.7449
|1.7559
|110.00
|72210.45
|2343
|2005.10.13 13:46
|sell
|1172
|1.00
|1.7490
|1.7520
|1.7410
|2344
|2005.10.13 15:20
|close
|1172
|1.00
|1.7466
|1.7520
|1.7410
|240.00
|72450.45
|2345
|2005.10.13 15:20
|buy
|1173
|1.00
|1.7466
|1.7436
|1.7546
|2346
|2005.10.13 16:42
|close
|1173
|1.00
|1.7472
|1.7436
|1.7546
|60.00
|72510.45
|2347
|2005.10.13 16:42
|sell
|1174
|1.00
|1.7472
|1.7502
|1.7392
|2348
|2005.10.13 17:40
|s/l
|1174
|1.00
|1.7502
|1.7502
|1.7392
|-300.00
|72210.45
|2349
|2005.10.13 17:52
|buy
|1175
|1.00
|1.7484
|1.7454
|1.7564
|2350
|2005.10.13 18:19
|close
|1175
|1.00
|1.7483
|1.7454
|1.7564
|-10.00
|72200.45
|2351
|2005.10.13 18:19
|sell
|1176
|1.00
|1.7483
|1.7513
|1.7403
|2352
|2005.10.13 18:30
|s/l
|1176
|1.00
|1.7513
|1.7513
|1.7403
|-300.00
|71900.45
|2353
|2005.10.13 19:25
|sell
|1177
|1.00
|1.7536
|1.7566
|1.7456
|2354
|2005.10.13 21:28
|s/l
|1177
|1.00
|1.7566
|1.7566
|1.7456
|-300.00
|71600.45
|2355
|2005.10.13 22:59
|sell
|1178
|1.00
|1.7565
|1.7595
|1.7485
|2356
|2005.10.14 06:52
|close
|1178
|1.00
|1.7549
|1.7595
|1.7485
|160.00
|71760.45
|2357
|2005.10.14 06:52
|buy
|1179
|1.00
|1.7549
|1.7519
|1.7629
|2358
|2005.10.14 11:13
|s/l
|1179
|1.00
|1.7519
|1.7519
|1.7629
|-300.00
|71460.45
|2359
|2005.10.14 14:30
|sell
|1180
|1.00
|1.7509
|1.7539
|1.7429
|2360
|2005.10.14 14:34
|s/l
|1180
|1.00
|1.7539
|1.7539
|1.7429
|-300.00
|71160.45
|2361
|2005.10.14 15:15
|sell
|1181
|1.00
|1.7559
|1.7589
|1.7479
|2362
|2005.10.14 15:54
|close
|1181
|1.00
|1.7556
|1.7589
|1.7479
|30.00
|71190.45
|2363
|2005.10.14 15:54
|buy
|1182
|1.00
|1.7556
|1.7526
|1.7636
|2364
|2005.10.14 16:36
|t/p
|1182
|1.00
|1.7636
|1.7526
|1.7636
|800.00
|71990.45
|2365
|2005.10.14 19:40
|sell
|1183
|1.00
|1.7698
|1.7728
|1.7618
|2366
|2005.10.17 02:52
|s/l
|1183
|1.00
|1.7728
|1.7728
|1.7618
|-300.00
|71690.45
|2367
|2005.10.17 03:19
|buy
|1184
|1.00
|1.7711
|1.7681
|1.7791
|2368
|2005.10.17 03:35
|s/l
|1184
|1.00
|1.7681
|1.7681
|1.7791
|-300.00
|71390.45
|2369
|2005.10.17 10:38
|buy
|1185
|1.00
|1.7653
|1.7623
|1.7733
|2370
|2005.10.17 10:56
|s/l
|1185
|1.00
|1.7623
|1.7623
|1.7733
|-300.00
|71090.45
|2371
|2005.10.17 12:37
|buy
|1186
|1.00
|1.7581
|1.7551
|1.7661
|2372
|2005.10.17 12:56
|close
|1186
|1.00
|1.7586
|1.7551
|1.7661
|50.00
|71140.45
|2373
|2005.10.17 12:56
|sell
|1187
|1.00
|1.7586
|1.7616
|1.7506
|2374
|2005.10.17 13:23
|close
|1187
|1.00
|1.7579
|1.7616
|1.7506
|70.00
|71210.45
|2375
|2005.10.17 13:23
|buy
|1188
|1.00
|1.7579
|1.7549
|1.7659
|2376
|2005.10.17 14:28
|s/l
|1188
|1.00
|1.7549
|1.7549
|1.7659
|-300.00
|70910.45
|2377
|2005.10.17 15:42
|sell
|1189
|1.00
|1.7570
|1.7600
|1.7490
|2378
|2005.10.17 18:08
|close
|1189
|1.00
|1.7550
|1.7600
|1.7490
|200.00
|71110.45
|2379
|2005.10.17 18:08
|buy
|1190
|1.00
|1.7550
|1.7520
|1.7630
|2380
|2005.10.17 18:22
|close
|1190
|1.00
|1.7552
|1.7520
|1.7630
|20.00
|71130.45
|2381
|2005.10.17 18:22
|sell
|1191
|1.00
|1.7552
|1.7582
|1.7472
|2382
|2005.10.17 19:15
|close
|1191
|1.00
|1.7556
|1.7582
|1.7472
|-40.00
|71090.45
|2383
|2005.10.17 19:15
|buy
|1192
|1.00
|1.7556
|1.7526
|1.7636
|2384
|2005.10.18 00:05
|s/l
|1192
|1.00
|1.7526
|1.7526
|1.7636
|-300.00
|70790.45
|2385
|2005.10.18 01:48
|buy
|1193
|1.00
|1.7520
|1.7490
|1.7600
|2386
|2005.10.18 08:01
|s/l
|1193
|1.00
|1.7490
|1.7490
|1.7600
|-300.00
|70490.45
|2387
|2005.10.18 09:44
|buy
|1194
|1.00
|1.7510
|1.7480
|1.7590
|2388
|2005.10.18 10:47
|s/l
|1194
|1.00
|1.7480
|1.7480
|1.7590
|-300.00
|70190.45
|2389
|2005.10.18 10:47
|buy
|1195
|1.00
|1.7483
|1.7453
|1.7563
|2390
|2005.10.18 11:04
|s/l
|1195
|1.00
|1.7453
|1.7453
|1.7563
|-300.00
|69890.45
|2391
|2005.10.18 12:39
|sell
|1196
|1.00
|1.7457
|1.7487
|1.7377
|2392
|2005.10.18 17:04
|s/l
|1196
|1.00
|1.7487
|1.7487
|1.7377
|-300.00
|69590.45
|2393
|2005.10.19 02:59
|sell
|1197
|1.00
|1.7468
|1.7498
|1.7388
|2394
|2005.10.19 10:55
|s/l
|1197
|1.00
|1.7498
|1.7498
|1.7388
|-300.00
|69290.45
|2395
|2005.10.19 10:55
|sell
|1198
|1.00
|1.7494
|1.7524
|1.7414
|2396
|2005.10.19 11:05
|s/l
|1198
|1.00
|1.7524
|1.7524
|1.7414
|-300.00
|68990.45
|2397
|2005.10.19 13:33
|buy
|1199
|1.00
|1.7577
|1.7547
|1.7657
|2398
|2005.10.19 13:55
|close
|1199
|1.00
|1.7581
|1.7547
|1.7657
|40.00
|69030.45
|2399
|2005.10.19 13:55
|sell
|1200
|1.00
|1.7581
|1.7611
|1.7501
|2400
|2005.10.19 16:53
|s/l
|1200
|1.00
|1.7611
|1.7611
|1.7501
|-300.00
|68730.45
|2401
|2005.10.19 18:39
|buy
|1201
|1.00
|1.7622
|1.7592
|1.7702
|2402
|2005.10.20 03:33
|close
|1201
|1.00
|1.7618
|1.7592
|1.7702
|-39.99
|68690.46
|2403
|2005.10.20 03:33
|sell
|1202
|1.00
|1.7618
|1.7648
|1.7538
|2404
|2005.10.20 08:15
|close
|1202
|1.00
|1.7608
|1.7648
|1.7538
|100.01
|68790.47
|2405
|2005.10.20 08:15
|buy
|1203
|1.00
|1.7608
|1.7578
|1.7688
|2406
|2005.10.20 09:09
|close
|1203
|1.00
|1.7642
|1.7578
|1.7688
|340.00
|69130.47
|2407
|2005.10.20 09:09
|sell
|1204
|1.00
|1.7642
|1.7672
|1.7562
|2408
|2005.10.20 09:28
|close
|1204
|1.00
|1.7639
|1.7672
|1.7562
|30.00
|69160.47
|2409
|2005.10.20 09:28
|buy
|1205
|1.00
|1.7639
|1.7609
|1.7719
|2410
|2005.10.20 10:07
|close
|1205
|1.00
|1.7629
|1.7609
|1.7719
|-100.00
|69060.47
|2411
|2005.10.20 10:07
|sell
|1206
|1.00
|1.7629
|1.7659
|1.7549
|2412
|2005.10.20 10:30
|s/l
|1206
|1.00
|1.7659
|1.7659
|1.7549
|-300.00
|68760.47
|2413
|2005.10.20 11:44
|sell
|1207
|1.00
|1.7678
|1.7708
|1.7598
|2414
|2005.10.20 14:34
|close
|1207
|1.00
|1.7663
|1.7708
|1.7598
|150.00
|68910.47
|2415
|2005.10.20 14:34
|buy
|1208
|1.00
|1.7663
|1.7633
|1.7743
|2416
|2005.10.20 14:53
|close
|1208
|1.00
|1.7668
|1.7633
|1.7743
|50.00
|68960.47
|2417
|2005.10.20 14:53
|sell
|1209
|1.00
|1.7668
|1.7698
|1.7588
|2418
|2005.10.20 15:56
|s/l
|1209
|1.00
|1.7698
|1.7698
|1.7588
|-300.00
|68660.47
|2419
|2005.10.20 16:18
|sell
|1210
|1.00
|1.7696
|1.7726
|1.7616
|2420
|2005.10.20 21:23
|s/l
|1210
|1.00
|1.7726
|1.7726
|1.7616
|-300.00
|68360.47
|2421
|2005.10.21 03:27
|buy
|1211
|1.00
|1.7779
|1.7749
|1.7859
|2422
|2005.10.21 04:26
|s/l
|1211
|1.00
|1.7749
|1.7749
|1.7859
|-300.00
|68060.47
|2423
|2005.10.21 09:12
|buy
|1212
|1.00
|1.7752
|1.7722
|1.7832
|2424
|2005.10.21 10:34
|close
|1212
|1.00
|1.7771
|1.7722
|1.7832
|190.00
|68250.47
|2425
|2005.10.21 10:34
|sell
|1213
|1.00
|1.7771
|1.7801
|1.7691
|2426
|2005.10.21 13:56
|close
|1213
|1.00
|1.7738
|1.7801
|1.7691
|330.00
|68580.47
|2427
|2005.10.21 13:56
|buy
|1214
|1.00
|1.7738
|1.7708
|1.7818
|2428
|2005.10.21 17:23
|s/l
|1214
|1.00
|1.7708
|1.7708
|1.7818
|-300.00
|68280.47
|2429
|2005.10.24 01:47
|buy
|1215
|1.00
|1.7663
|1.7633
|1.7743
|2430
|2005.10.24 05:34
|close
|1215
|1.00
|1.7663
|1.7633
|1.7743
|0.00
|68280.47
|2431
|2005.10.24 05:34
|sell
|1216
|1.00
|1.7663
|1.7693
|1.7583
|2432
|2005.10.24 08:57
|s/l
|1216
|1.00
|1.7693
|1.7693
|1.7583
|-300.00
|67980.47
|2433
|2005.10.24 12:39
|buy
|1217
|1.00
|1.7676
|1.7646
|1.7756
|2434
|2005.10.24 15:46
|close
|1217
|1.00
|1.7664
|1.7646
|1.7756
|-120.00
|67860.47
|2435
|2005.10.24 15:46
|sell
|1218
|1.00
|1.7664
|1.7694
|1.7584
|2436
|2005.10.24 16:19
|s/l
|1218
|1.00
|1.7694
|1.7694
|1.7584
|-300.00
|67560.47
|2437
|2005.10.24 17:10
|buy
|1219
|1.00
|1.7688
|1.7658
|1.7768
|2438
|2005.10.24 17:36
|close
|1219
|1.00
|1.7691
|1.7658
|1.7768
|30.00
|67590.47
|2439
|2005.10.24 17:36
|sell
|1220
|1.00
|1.7691
|1.7721
|1.7611
|2440
|2005.10.24 18:03
|s/l
|1220
|1.00
|1.7721
|1.7721
|1.7611
|-300.00
|67290.47
|2441
|2005.10.24 18:24
|buy
|1221
|1.00
|1.7705
|1.7675
|1.7785
|2442
|2005.10.24 19:09
|s/l
|1221
|1.00
|1.7675
|1.7675
|1.7785
|-300.00
|66990.47
|2443
|2005.10.24 20:43
|buy
|1222
|1.00
|1.7666
|1.7636
|1.7746
|2444
|2005.10.25 02:12
|s/l
|1222
|1.00
|1.7636
|1.7636
|1.7746
|-300.00
|66690.47
|2445
|2005.10.25 08:49
|sell
|1223
|1.00
|1.7657
|1.7687
|1.7577
|2446
|2005.10.25 09:32
|s/l
|1223
|1.00
|1.7687
|1.7687
|1.7577
|-300.00
|66390.47
|2447
|2005.10.25 11:17
|sell
|1224
|1.00
|1.7769
|1.7799
|1.7689
|2448
|2005.10.25 14:58
|s/l
|1224
|1.00
|1.7799
|1.7799
|1.7689
|-300.00
|66090.47
|2449
|2005.10.25 14:58
|sell
|1225
|1.00
|1.7795
|1.7825
|1.7715
|2450
|2005.10.25 15:20
|close
|1225
|1.00
|1.7789
|1.7825
|1.7715
|60.00
|66150.47
|2451
|2005.10.25 15:20
|buy
|1226
|1.00
|1.7789
|1.7759
|1.7869
|2452
|2005.10.25 15:45
|close
|1226
|1.00
|1.7792
|1.7759
|1.7869
|30.00
|66180.47
|2453
|2005.10.25 15:45
|sell
|1227
|1.00
|1.7792
|1.7822
|1.7712
|2454
|2005.10.25 16:02
|s/l
|1227
|1.00
|1.7822
|1.7822
|1.7712
|-300.00
|65880.47
|2455
|2005.10.25 17:34
|buy
|1228
|1.00
|1.7853
|1.7823
|1.7933
|2456
|2005.10.26 02:07
|s/l
|1228
|1.00
|1.7823
|1.7823
|1.7933
|-300.00
|65580.47
|2457
|2005.10.26 03:42
|sell
|1229
|1.00
|1.7840
|1.7870
|1.7760
|2458
|2005.10.26 10:29
|close
|1229
|1.00
|1.7775
|1.7870
|1.7760
|650.00
|66230.47
|2459
|2005.10.26 10:29
|buy
|1230
|1.00
|1.7775
|1.7745
|1.7855
|2460
|2005.10.26 14:07
|s/l
|1230
|1.00
|1.7745
|1.7745
|1.7855
|-300.00
|65930.47
|2461
|2005.10.26 14:51
|sell
|1231
|1.00
|1.7757
|1.7787
|1.7677
|2462
|2005.10.26 16:04
|s/l
|1231
|1.00
|1.7787
|1.7787
|1.7677
|-300.00
|65630.47
|2463
|2005.10.26 16:16
|buy
|1232
|1.00
|1.7773
|1.7743
|1.7853
|2464
|2005.10.26 18:10
|s/l
|1232
|1.00
|1.7743
|1.7743
|1.7853
|-300.00
|65330.47
|2465
|2005.10.27 01:58
|sell
|1233
|1.00
|1.7754
|1.7784
|1.7674
|2466
|2005.10.27 02:12
|s/l
|1233
|1.00
|1.7784
|1.7784
|1.7674
|-300.00
|65030.47
|2467
|2005.10.27 04:51
|sell
|1234
|1.00
|1.7815
|1.7845
|1.7735
|2468
|2005.10.27 05:18
|s/l
|1234
|1.00
|1.7845
|1.7845
|1.7735
|-300.00
|64730.47
|2469
|2005.10.27 06:20
|sell
|1235
|1.00
|1.7841
|1.7871
|1.7761
|2470
|2005.10.27 08:15
|close
|1235
|1.00
|1.7806
|1.7871
|1.7761
|350.01
|65080.48
|2471
|2005.10.27 08:15
|buy
|1236
|1.00
|1.7806
|1.7776
|1.7886
|2472
|2005.10.27 08:46
|close
|1236
|1.00
|1.7808
|1.7776
|1.7886
|20.00
|65100.48
|2473
|2005.10.27 08:46
|sell
|1237
|1.00
|1.7808
|1.7838
|1.7728
|2474
|2005.10.27 08:53
|s/l
|1237
|1.00
|1.7838
|1.7838
|1.7728
|-300.00
|64800.48
|2475
|2005.10.27 09:20
|buy
|1238
|1.00
|1.7836
|1.7806
|1.7916
|2476
|2005.10.27 13:43
|close
|1238
|1.00
|1.7851
|1.7806
|1.7916
|150.00
|64950.48
|2477
|2005.10.27 13:43
|sell
|1239
|1.00
|1.7851
|1.7881
|1.7771
|2478
|2005.10.27 14:36
|s/l
|1239
|1.00
|1.7881
|1.7881
|1.7771
|-300.00
|64650.48
|2479
|2005.10.27 15:25
|sell
|1240
|1.00
|1.7892
|1.7922
|1.7812
|2480
|2005.10.27 16:14
|close
|1240
|1.00
|1.7860
|1.7922
|1.7812
|320.00
|64970.48
|2481
|2005.10.27 16:14
|buy
|1241
|1.00
|1.7860
|1.7830
|1.7940
|2482
|2005.10.27 17:02
|s/l
|1241
|1.00
|1.7830
|1.7830
|1.7940
|-300.00
|64670.48
|2483
|2005.10.27 17:34
|sell
|1242
|1.00
|1.7835
|1.7865
|1.7755
|2484
|2005.10.28 07:56
|close
|1242
|1.00
|1.7836
|1.7865
|1.7755
|-10.00
|64660.48
|2485
|2005.10.28 07:56
|buy
|1243
|1.00
|1.7836
|1.7806
|1.7916
|2486
|2005.10.28 11:48
|s/l
|1243
|1.00
|1.7806
|1.7806
|1.7916
|-300.00
|64360.48
|2487
|2005.10.28 14:30
|buy
|1244
|1.00
|1.7823
|1.7793
|1.7903
|2488
|2005.10.28 14:52
|s/l
|1244
|1.00
|1.7793
|1.7793
|1.7903
|-300.00
|64060.48
|2489
|2005.10.28 15:49
|sell
|1245
|1.00
|1.7792
|1.7822
|1.7712
|2490
|2005.10.28 16:00
|s/l
|1245
|1.00
|1.7822
|1.7822
|1.7712
|-300.00
|63760.48
|2491
|2005.10.28 16:15
|sell
|1246
|1.00
|1.7817
|1.7847
|1.7737
|2492
|2005.10.28 17:03
|close
|1246
|1.00
|1.7764
|1.7847
|1.7737
|530.00
|64290.48
|2493
|2005.10.28 17:03
|buy
|1247
|1.00
|1.7764
|1.7734
|1.7844
|2494
|2005.10.28 17:21
|close
|1247
|1.00
|1.7768
|1.7734
|1.7844
|40.00
|64330.48
|2495
|2005.10.28 17:21
|sell
|1248
|1.00
|1.7768
|1.7798
|1.7688
|2496
|2005.10.28 17:31
|s/l
|1248
|1.00
|1.7798
|1.7798
|1.7688
|-300.00
|64030.48
|2497
|2005.10.28 19:57
|sell
|1249
|1.00
|1.7747
|1.7777
|1.7667
|2498
|2005.10.28 22:53
|close
|1249
|1.00
|1.7735
|1.7777
|1.7667
|120.00
|64150.48
|2499
|2005.10.28 22:53
|buy
|1250
|1.00
|1.7735
|1.7705
|1.7815
|2500
|2005.10.31 01:49
|close
|1250
|1.00
|1.7747
|1.7705
|1.7815
|120.00
|64270.48
|2501
|2005.10.31 01:49
|sell
|1251
|1.00
|1.7747
|1.7777
|1.7667
|2502
|2005.10.31 08:28
|s/l
|1251
|1.00
|1.7777
|1.7777
|1.7667
|-300.00
|63970.48
|2503
|2005.10.31 10:49
|buy
|1252
|1.00
|1.7806
|1.7776
|1.7886
|2504
|2005.10.31 11:34
|s/l
|1252
|1.00
|1.7776
|1.7776
|1.7886
|-300.00
|63670.48
|2505
|2005.10.31 13:39
|buy
|1253
|1.00
|1.7774
|1.7744
|1.7854
|2506
|2005.10.31 14:32
|s/l
|1253
|1.00
|1.7744
|1.7744
|1.7854
|-300.00
|63370.48
|2507
|2005.10.31 15:57
|buy
|1254
|1.00
|1.7738
|1.7708
|1.7818
|2508
|2005.10.31 16:09
|s/l
|1254
|1.00
|1.7708
|1.7708
|1.7818
|-300.00
|63070.48
|2509
|2005.10.31 17:11
|buy
|1255
|1.00
|1.7695
|1.7665
|1.7775
|2510
|2005.10.31 17:31
|close
|1255
|1.00
|1.7696
|1.7665
|1.7775
|10.00
|63080.48
|2511
|2005.10.31 17:31
|sell
|1256
|1.00
|1.7696
|1.7726
|1.7616
|2512
|2005.11.01 02:46
|close
|1256
|1.00
|1.7685
|1.7726
|1.7616
|110.00
|63190.48
|2513
|2005.11.01 02:46
|buy
|1257
|1.00
|1.7685
|1.7655
|1.7765
|2514
|2005.11.01 13:21
|close
|1257
|1.00
|1.7696
|1.7655
|1.7765
|110.00
|63300.48
|2515
|2005.11.01 13:21
|sell
|1258
|1.00
|1.7696
|1.7726
|1.7616
|2516
|2005.11.01 16:34
|t/p
|1258
|1.00
|1.7616
|1.7726
|1.7616
|800.00
|64100.48
|2517
|2005.11.01 18:21
|sell
|1259
|1.00
|1.7628
|1.7658
|1.7548
|2518
|2005.11.01 20:22
|close
|1259
|1.00
|1.7633
|1.7658
|1.7548
|-50.00
|64050.48
|2519
|2005.11.01 20:22
|buy
|1260
|1.00
|1.7633
|1.7603
|1.7713
|2520
|2005.11.01 20:32
|close
|1260
|1.00
|1.7634
|1.7603
|1.7713
|10.00
|64060.48
|2521
|2005.11.01 20:32
|sell
|1261
|1.00
|1.7634
|1.7664
|1.7554
|2522
|2005.11.01 22:12
|s/l
|1261
|1.00
|1.7664
|1.7664
|1.7554
|-300.00
|63760.48
|2523
|2005.11.02 08:13
|sell
|1262
|1.00
|1.7673
|1.7703
|1.7593
|2524
|2005.11.02 14:58
|s/l
|1262
|1.00
|1.7703
|1.7703
|1.7593
|-300.00
|63460.48
|2525
|2005.11.02 16:16
|sell
|1263
|1.00
|1.7703
|1.7733
|1.7623
|2526
|2005.11.02 16:45
|s/l
|1263
|1.00
|1.7733
|1.7733
|1.7623
|-300.00
|63160.48
|2527
|2005.11.02 18:59
|buy
|1264
|1.00
|1.7753
|1.7723
|1.7833
|2528
|2005.11.03 01:48
|close
|1264
|1.00
|1.7757
|1.7723
|1.7833
|40.00
|63200.48
|2529
|2005.11.03 01:48
|sell
|1265
|1.00
|1.7757
|1.7787
|1.7677
|2530
|2005.11.03 10:43
|s/l
|1265
|1.00
|1.7787
|1.7787
|1.7677
|-300.00
|62900.48
|2531
|2005.11.03 12:16
|sell
|1266
|1.00
|1.7772
|1.7802
|1.7692
|2532
|2005.11.03 13:53
|close
|1266
|1.00
|1.7773
|1.7802
|1.7692
|-10.00
|62890.48
|2533
|2005.11.03 13:53
|buy
|1267
|1.00
|1.7773
|1.7743
|1.7853
|2534
|2005.11.03 14:20
|s/l
|1267
|1.00
|1.7743
|1.7743
|1.7853
|-300.00
|62590.48
|2535
|2005.11.03 15:06
|sell
|1268
|1.00
|1.7733
|1.7763
|1.7653
|2536
|2005.11.03 16:59
|s/l
|1268
|1.00
|1.7763
|1.7763
|1.7653
|-300.00
|62290.48
|2537
|2005.11.03 16:59
|sell
|1269
|1.00
|1.7759
|1.7789
|1.7679
|2538
|2005.11.03 20:36
|close
|1269
|1.00
|1.7713
|1.7789
|1.7679
|460.00
|62750.48
|2539
|2005.11.03 20:36
|buy
|1270
|1.00
|1.7713
|1.7683
|1.7793
|2540
|2005.11.04 01:41
|s/l
|1270
|1.00
|1.7683
|1.7683
|1.7793
|-300.00
|62450.48
|2541
|2005.11.04 07:50
|sell
|1271
|1.00
|1.7674
|1.7704
|1.7594
|2542
|2005.11.04 14:19
|close
|1271
|1.00
|1.7637
|1.7704
|1.7594
|370.00
|62820.48
|2543
|2005.11.04 14:19
|buy
|1272
|1.00
|1.7637
|1.7607
|1.7717
|2544
|2005.11.04 14:30
|close
|1272
|1.00
|1.7644
|1.7607
|1.7717
|70.00
|62890.48
|2545
|2005.11.04 14:30
|sell
|1273
|1.00
|1.7644
|1.7674
|1.7564
|2546
|2005.11.04 14:41
|s/l
|1273
|1.00
|1.7674
|1.7674
|1.7564
|-300.00
|62590.48
|2547
|2005.11.04 15:16
|buy
|1274
|1.00
|1.7678
|1.7648
|1.7758
|2548
|2005.11.04 15:29
|s/l
|1274
|1.00
|1.7648
|1.7648
|1.7758
|-300.00
|62290.48
|2549
|2005.11.07 00:20
|sell
|1275
|1.00
|1.7465
|1.7495
|1.7385
|2550
|2005.11.07 01:07
|s/l
|1275
|1.00
|1.7495
|1.7495
|1.7385
|-300.00
|61990.48
|2551
|2005.11.07 01:33
|buy
|1276
|1.00
|1.7480
|1.7450
|1.7560
|2552
|2005.11.07 09:15
|close
|1276
|1.00
|1.7469
|1.7450
|1.7560
|-110.00
|61880.48
|2553
|2005.11.07 09:15
|sell
|1277
|1.00
|1.7469
|1.7499
|1.7389
|2554
|2005.11.07 09:28
|s/l
|1277
|1.00
|1.7499
|1.7499
|1.7389
|-300.00
|61580.48
|2555
|2005.11.07 10:26
|buy
|1278
|1.00
|1.7481
|1.7451
|1.7561
|2556
|2005.11.07 14:27
|s/l
|1278
|1.00
|1.7451
|1.7451
|1.7561
|-300.00
|61280.48
|2557
|2005.11.07 17:24
|sell
|1279
|1.00
|1.7424
|1.7454
|1.7344
|2558
|2005.11.07 18:16
|s/l
|1279
|1.00
|1.7454
|1.7454
|1.7344
|-300.00
|60980.48
|2559
|2005.11.07 18:26
|buy
|1280
|1.00
|1.7436
|1.7406
|1.7516
|2560
|2005.11.07 22:35
|close
|1280
|1.00
|1.7452
|1.7406
|1.7516
|160.00
|61140.48
|2561
|2005.11.07 22:35
|sell
|1281
|1.00
|1.7452
|1.7482
|1.7372
|2562
|2005.11.08 02:17
|t/p
|1281
|1.00
|1.7372
|1.7482
|1.7372
|800.00
|61940.48
|2563
|2005.11.08 08:48
|sell
|1282
|1.00
|1.7373
|1.7403
|1.7293
|2564
|2005.11.08 09:29
|close
|1282
|1.00
|1.7358
|1.7403
|1.7293
|150.00
|62090.48
|2565
|2005.11.08 09:29
|buy
|1283
|1.00
|1.7358
|1.7328
|1.7438
|2566
|2005.11.08 09:52
|close
|1283
|1.00
|1.7359
|1.7328
|1.7438
|10.00
|62100.48
|2567
|2005.11.08 09:52
|sell
|1284
|1.00
|1.7359
|1.7389
|1.7279
|2568
|2005.11.08 15:03
|s/l
|1284
|1.00
|1.7389
|1.7389
|1.7279
|-300.00
|61800.48
|2569
|2005.11.08 15:13
|buy
|1285
|1.00
|1.7380
|1.7350
|1.7460
|2570
|2005.11.08 18:13
|close
|1285
|1.00
|1.7421
|1.7350
|1.7460
|410.00
|62210.48
|2571
|2005.11.08 18:13
|sell
|1286
|1.00
|1.7421
|1.7451
|1.7341
|2572
|2005.11.08 18:32
|close
|1286
|1.00
|1.7413
|1.7451
|1.7341
|80.00
|62290.48
|2573
|2005.11.08 18:32
|buy
|1287
|1.00
|1.7413
|1.7383
|1.7493
|2574
|2005.11.09 11:43
|s/l
|1287
|1.00
|1.7383
|1.7383
|1.7493
|-300.00
|61990.48
|2575
|2005.11.09 15:16
|buy
|1288
|1.00
|1.7442
|1.7412
|1.7522
|2576
|2005.11.09 15:28
|s/l
|1288
|1.00
|1.7412
|1.7412
|1.7522
|-300.00
|61690.48
|2577
|2005.11.09 16:20
|buy
|1289
|1.00
|1.7398
|1.7368
|1.7478
|2578
|2005.11.09 16:49
|close
|1289
|1.00
|1.7399
|1.7368
|1.7478
|10.00
|61700.48
|2579
|2005.11.09 16:49
|sell
|1290
|1.00
|1.7399
|1.7429
|1.7319
|2580
|2005.11.09 17:53
|s/l
|1290
|1.00
|1.7429
|1.7429
|1.7319
|-300.00
|61400.48
|2581
|2005.11.09 17:58
|buy
|1291
|1.00
|1.7401
|1.7371
|1.7481
|2582
|2005.11.10 08:41
|close
|1291
|1.00
|1.7429
|1.7371
|1.7481
|280.00
|61680.48
|2583
|2005.11.10 08:41
|sell
|1292
|1.00
|1.7429
|1.7459
|1.7349
|2584
|2005.11.10 09:46
|s/l
|1292
|1.00
|1.7459
|1.7459
|1.7349
|-300.00
|61380.48
|2585
|2005.11.10 10:56
|sell
|1293
|1.00
|1.7464
|1.7494
|1.7384
|2586
|2005.11.10 11:29
|s/l
|1293
|1.00
|1.7494
|1.7494
|1.7384
|-300.00
|61080.48
|2587
|2005.11.10 13:22
|buy
|1294
|1.00
|1.7484
|1.7454
|1.7564
|2588
|2005.11.10 13:51
|close
|1294
|1.00
|1.7488
|1.7454
|1.7564
|40.00
|61120.48
|2589
|2005.11.10 13:51
|sell
|1295
|1.00
|1.7488
|1.7518
|1.7408
|2590
|2005.11.10 14:55
|close
|1295
|1.00
|1.7479
|1.7518
|1.7408
|90.00
|61210.48
|2591
|2005.11.10 14:55
|buy
|1296
|1.00
|1.7479
|1.7449
|1.7559
|2592
|2005.11.10 15:08
|s/l
|1296
|1.00
|1.7449
|1.7449
|1.7559
|-300.00
|60910.48
|2593
|2005.11.10 15:20
|sell
|1297
|1.00
|1.7473
|1.7503
|1.7393
|2594
|2005.11.11 00:57
|close
|1297
|1.00
|1.7410
|1.7503
|1.7393
|630.00
|61540.48
|2595
|2005.11.11 00:57
|buy
|1298
|1.00
|1.7410
|1.7380
|1.7490
|2596
|2005.11.11 11:31
|close
|1298
|1.00
|1.7405
|1.7380
|1.7490
|-50.00
|61490.48
|2597
|2005.11.11 11:31
|sell
|1299
|1.00
|1.7405
|1.7435
|1.7325
|2598
|2005.11.11 12:46
|close
|1299
|1.00
|1.7406
|1.7435
|1.7325
|-10.00
|61480.48
|2599
|2005.11.11 12:46
|buy
|1300
|1.00
|1.7406
|1.7376
|1.7486
|2600
|2005.11.11 13:05
|s/l
|1300
|1.00
|1.7376
|1.7376
|1.7486
|-300.00
|61180.48
|2601
|2005.11.11 15:50
|sell
|1301
|1.00
|1.7412
|1.7442
|1.7332
|2602
|2005.11.14 05:04
|s/l
|1301
|1.00
|1.7442
|1.7442
|1.7332
|-300.00
|60880.48
|2603
|2005.11.14 08:17
|buy
|1302
|1.00
|1.7435
|1.7405
|1.7515
|2604
|2005.11.14 08:31
|close
|1302
|1.00
|1.7438
|1.7405
|1.7515
|30.00
|60910.48
|2605
|2005.11.14 08:31
|sell
|1303
|1.00
|1.7438
|1.7468
|1.7358
|2606
|2005.11.14 09:38
|s/l
|1303
|1.00
|1.7468
|1.7468
|1.7358
|-300.00
|60610.48
|2607
|2005.11.14 16:59
|sell
|1304
|1.00
|1.7382
|1.7412
|1.7302
|2608
|2005.11.15 08:35
|close
|1304
|1.00
|1.7374
|1.7412
|1.7302
|80.00
|60690.48
|2609
|2005.11.15 08:35
|buy
|1305
|1.00
|1.7374
|1.7344
|1.7454
|2610
|2005.11.15 11:04
|s/l
|1305
|1.00
|1.7344
|1.7344
|1.7454
|-300.00
|60390.48
|2611
|2005.11.15 12:17
|buy
|1306
|1.00
|1.7325
|1.7295
|1.7405
|2612
|2005.11.15 13:18
|close
|1306
|1.00
|1.7319
|1.7295
|1.7405
|-60.00
|60330.48
|2613
|2005.11.15 13:18
|sell
|1307
|1.00
|1.7319
|1.7349
|1.7239
|2614
|2005.11.15 14:29
|s/l
|1307
|1.00
|1.7349
|1.7349
|1.7239
|-300.00
|60030.48
|2615
|2005.11.15 14:30
|buy
|1308
|1.00
|1.7331
|1.7301
|1.7411
|2616
|2005.11.15 14:44
|close
|1308
|1.00
|1.7332
|1.7301
|1.7411
|10.00
|60040.48
|2617
|2005.11.15 14:44
|sell
|1309
|1.00
|1.7332
|1.7362
|1.7252
|2618
|2005.11.15 14:53
|s/l
|1309
|1.00
|1.7362
|1.7362
|1.7252
|-300.00
|59740.48
|2619
|2005.11.15 15:13
|buy
|1310
|1.00
|1.7338
|1.7308
|1.7418
|2620
|2005.11.15 16:24
|close
|1310
|1.00
|1.7337
|1.7308
|1.7418
|-10.00
|59730.48
|2621
|2005.11.15 16:24
|sell
|1311
|1.00
|1.7337
|1.7367
|1.7257
|2622
|2005.11.15 16:26
|s/l
|1311
|1.00
|1.7367
|1.7367
|1.7257
|-300.00
|59430.48
|2623
|2005.11.15 16:49
|buy
|1312
|1.00
|1.7336
|1.7306
|1.7416
|2624
|2005.11.16 10:51
|close
|1312
|1.00
|1.7350
|1.7306
|1.7416
|140.00
|59570.48
|2625
|2005.11.16 10:51
|sell
|1313
|1.00
|1.7350
|1.7380
|1.7270
|2626
|2005.11.16 11:46
|t/p
|1313
|1.00
|1.7270
|1.7380
|1.7270
|800.00
|60370.48
|2627
|2005.11.16 12:28
|buy
|1314
|1.00
|1.7246
|1.7216
|1.7326
|2628
|2005.11.16 14:37
|close
|1314
|1.00
|1.7259
|1.7216
|1.7326
|130.00
|60500.48
|2629
|2005.11.16 14:37
|sell
|1315
|1.00
|1.7259
|1.7289
|1.7179
|2630
|2005.11.16 15:36
|t/p
|1315
|1.00
|1.7179
|1.7289
|1.7179
|800.00
|61300.48
|2631
|2005.11.16 16:47
|buy
|1316
|1.00
|1.7154
|1.7124
|1.7234
|2632
|2005.11.16 20:57
|close
|1316
|1.00
|1.7180
|1.7124
|1.7234
|260.01
|61560.49
|2633
|2005.11.16 20:57
|sell
|1317
|1.00
|1.7180
|1.7210
|1.7100
|2634
|2005.11.17 08:30
|close
|1317
|1.00
|1.7172
|1.7210
|1.7100
|80.01
|61640.50
|2635
|2005.11.17 08:30
|buy
|1318
|1.00
|1.7172
|1.7142
|1.7252
|2636
|2005.11.17 08:43
|close
|1318
|1.00
|1.7174
|1.7142
|1.7252
|20.00
|61660.50
|2637
|2005.11.17 08:43
|sell
|1319
|1.00
|1.7174
|1.7204
|1.7094
|2638
|2005.11.17 10:06
|s/l
|1319
|1.00
|1.7204
|1.7204
|1.7094
|-300.00
|61360.50
|2639
|2005.11.17 14:57
|buy
|1320
|1.00
|1.7191
|1.7161
|1.7271
|2640
|2005.11.17 15:26
|close
|1320
|1.00
|1.7181
|1.7161
|1.7271
|-100.00
|61260.50
|2641
|2005.11.17 15:26
|sell
|1321
|1.00
|1.7181
|1.7211
|1.7101
|2642
|2005.11.17 15:32
|s/l
|1321
|1.00
|1.7211
|1.7211
|1.7101
|-300.00
|60960.50
|2643
|2005.11.17 15:47
|buy
|1322
|1.00
|1.7180
|1.7150
|1.7260
|2644
|2005.11.17 18:06
|close
|1322
|1.00
|1.7190
|1.7150
|1.7260
|100.00
|61060.50
|2645
|2005.11.17 18:06
|sell
|1323
|1.00
|1.7190
|1.7220
|1.7110
|2646
|2005.11.17 18:30
|close
|1323
|1.00
|1.7187
|1.7220
|1.7110
|30.00
|61090.50
|2647
|2005.11.17 18:30
|buy
|1324
|1.00
|1.7187
|1.7157
|1.7267
|2648
|2005.11.18 05:05
|s/l
|1324
|1.00
|1.7157
|1.7157
|1.7267
|-300.00
|60790.50
|2649
|2005.11.18 08:35
|sell
|1325
|1.00
|1.7170
|1.7200
|1.7090
|2650
|2005.11.18 10:12
|close
|1325
|1.00
|1.7115
|1.7200
|1.7090
|550.00
|61340.50
|2651
|2005.11.18 10:12
|buy
|1326
|1.00
|1.7115
|1.7085
|1.7195
|2652
|2005.11.18 10:32
|close
|1326
|1.00
|1.7116
|1.7085
|1.7195
|10.00
|61350.50
|2653
|2005.11.18 10:32
|sell
|1327
|1.00
|1.7116
|1.7146
|1.7036
|2654
|2005.11.18 13:35
|s/l
|1327
|1.00
|1.7146
|1.7146
|1.7036
|-300.00
|61050.50
|2655
|2005.11.18 14:50
|sell
|1328
|1.00
|1.7145
|1.7175
|1.7065
|2656
|2005.11.18 15:04
|s/l
|1328
|1.00
|1.7175
|1.7175
|1.7065
|-300.00
|60750.50
|2657
|2005.11.18 18:41
|buy
|1329
|1.00
|1.7144
|1.7114
|1.7224
|2658
|2005.11.21 09:14
|close
|1329
|1.00
|1.7177
|1.7114
|1.7224
|330.00
|61080.50
|2659
|2005.11.21 09:14
|sell
|1330
|1.00
|1.7177
|1.7207
|1.7097
|2660
|2005.11.21 09:25
|s/l
|1330
|1.00
|1.7207
|1.7207
|1.7097
|-300.00
|60780.50
|2661
|2005.11.21 14:45
|sell
|1331
|1.00
|1.7205
|1.7235
|1.7125
|2662
|2005.11.21 15:12
|s/l
|1331
|1.00
|1.7235
|1.7235
|1.7125
|-300.00
|60480.50
|2663
|2005.11.21 16:07
|buy
|1332
|1.00
|1.7222
|1.7192
|1.7302
|2664
|2005.11.21 16:08
|s/l
|1332
|1.00
|1.7192
|1.7192
|1.7302
|-300.00
|60180.50
|2665
|2005.11.21 17:13
|buy
|1333
|1.00
|1.7186
|1.7156
|1.7266
|2666
|2005.11.21 17:23
|s/l
|1333
|1.00
|1.7156
|1.7156
|1.7266
|-300.00
|59880.50
|2667
|2005.11.21 19:28
|buy
|1334
|1.00
|1.7171
|1.7141
|1.7251
|2668
|2005.11.21 21:17
|close
|1334
|1.00
|1.7180
|1.7141
|1.7251
|90.01
|59970.51
|2669
|2005.11.21 21:17
|sell
|1335
|1.00
|1.7180
|1.7210
|1.7100
|2670
|2005.11.22 01:44
|close
|1335
|1.00
|1.7156
|1.7210
|1.7100
|240.01
|60210.52
|2671
|2005.11.22 01:44
|buy
|1336
|1.00
|1.7156
|1.7126
|1.7236
|2672
|2005.11.22 09:40
|s/l
|1336
|1.00
|1.7126
|1.7126
|1.7236
|-300.00
|59910.52
|2673
|2005.11.22 13:29
|buy
|1337
|1.00
|1.7115
|1.7085
|1.7195
|2674
|2005.11.22 14:20
|s/l
|1337
|1.00
|1.7085
|1.7085
|1.7195
|-300.00
|59610.52
|2675
|2005.11.22 15:46
|buy
|1338
|1.00
|1.7092
|1.7062
|1.7172
|2676
|2005.11.22 16:13
|close
|1338
|1.00
|1.7090
|1.7062
|1.7172
|-20.00
|59590.52
|2677
|2005.11.22 16:13
|sell
|1339
|1.00
|1.7090
|1.7120
|1.7010
|2678
|2005.11.22 16:45
|s/l
|1339
|1.00
|1.7120
|1.7120
|1.7010
|-300.00
|59290.52
|2679
|2005.11.22 19:34
|buy
|1340
|1.00
|1.7134
|1.7104
|1.7214
|2680
|2005.11.22 19:54
|close
|1340
|1.00
|1.7138
|1.7104
|1.7214
|40.00
|59330.52
|2681
|2005.11.22 19:54
|sell
|1341
|1.00
|1.7138
|1.7168
|1.7058
|2682
|2005.11.22 20:02
|s/l
|1341
|1.00
|1.7168
|1.7168
|1.7058
|-300.00
|59030.52
|2683
|2005.11.23 03:34
|buy
|1342
|1.00
|1.7201
|1.7171
|1.7281
|2684
|2005.11.23 08:31
|close
|1342
|1.00
|1.7246
|1.7171
|1.7281
|450.00
|59480.52
|2685
|2005.11.23 08:31
|sell
|1343
|1.00
|1.7246
|1.7276
|1.7166
|2686
|2005.11.23 13:50
|close
|1343
|1.00
|1.7203
|1.7276
|1.7166
|430.00
|59910.52
|2687
|2005.11.23 13:50
|buy
|1344
|1.00
|1.7203
|1.7173
|1.7283
|2688
|2005.11.23 14:29
|close
|1344
|1.00
|1.7208
|1.7173
|1.7283
|50.00
|59960.52
|2689
|2005.11.23 14:29
|sell
|1345
|1.00
|1.7208
|1.7238
|1.7128
|2690
|2005.11.23 14:46
|s/l
|1345
|1.00
|1.7238
|1.7238
|1.7128
|-300.00
|59660.52
|2691
|2005.11.23 16:03
|buy
|1346
|1.00
|1.7223
|1.7193
|1.7303
|2692
|2005.11.23 17:30
|close
|1346
|1.00
|1.7212
|1.7193
|1.7303
|-110.00
|59550.52
|2693
|2005.11.23 17:30
|sell
|1347
|1.00
|1.7212
|1.7242
|1.7132
|2694
|2005.11.23 18:53
|close
|1347
|1.00
|1.7211
|1.7242
|1.7132
|10.00
|59560.52
|2695
|2005.11.23 18:53
|buy
|1348
|1.00
|1.7211
|1.7181
|1.7291
|2696
|2005.11.24 09:51
|close
|1348
|1.00
|1.7233
|1.7181
|1.7291
|220.00
|59780.52
|2697
|2005.11.24 09:51
|sell
|1349
|1.00
|1.7233
|1.7263
|1.7153
|2698
|2005.11.24 11:29
|s/l
|1349
|1.00
|1.7263
|1.7263
|1.7153
|-300.00
|59480.52
|2699
|2005.11.24 13:34
|buy
|1350
|1.00
|1.7244
|1.7214
|1.7324
|2700
|2005.11.25 01:08
|s/l
|1350
|1.00
|1.7214
|1.7214
|1.7324
|-300.00
|59180.52
|2701
|2005.11.25 02:53
|sell
|1351
|1.00
|1.7225
|1.7255
|1.7145
|2702
|2005.11.25 15:47
|close
|1351
|1.00
|1.7207
|1.7255
|1.7145
|180.00
|59360.52
|2703
|2005.11.25 15:47
|buy
|1352
|1.00
|1.7207
|1.7177
|1.7287
|2704
|2005.11.25 16:12
|s/l
|1352
|1.00
|1.7177
|1.7177
|1.7287
|-300.00
|59060.52
|2705
|2005.11.25 17:43
|buy
|1353
|1.00
|1.7157
|1.7127
|1.7237
|2706
|2005.11.25 18:45
|s/l
|1353
|1.00
|1.7127
|1.7127
|1.7237
|-300.00
|58760.52
|2707
|2005.11.28 11:29
|buy
|1354
|1.00
|1.7100
|1.7070
|1.7180
|2708
|2005.11.28 11:57
|close
|1354
|1.00
|1.7102
|1.7070
|1.7180
|20.00
|58780.52
|2709
|2005.11.28 11:57
|sell
|1355
|1.00
|1.7102
|1.7132
|1.7022
|2710
|2005.11.28 16:25
|s/l
|1355
|1.00
|1.7132
|1.7132
|1.7022
|-300.00
|58480.52
|2711
|2005.11.28 17:20
|sell
|1356
|1.00
|1.7210
|1.7240
|1.7130
|2712
|2005.11.28 19:10
|s/l
|1356
|1.00
|1.7240
|1.7240
|1.7130
|-300.00
|58180.52
|2713
|2005.11.29 01:51
|buy
|1357
|1.00
|1.7278
|1.7248
|1.7358
|2714
|2005.11.29 02:26
|s/l
|1357
|1.00
|1.7248
|1.7248
|1.7358
|-300.00
|57880.52
|2715
|2005.11.29 11:44
|sell
|1358
|1.00
|1.7245
|1.7275
|1.7165
|2716
|2005.11.29 13:57
|close
|1358
|1.00
|1.7253
|1.7275
|1.7165
|-80.01
|57800.51
|2717
|2005.11.29 13:57
|buy
|1359
|1.00
|1.7253
|1.7223
|1.7333
|2718
|2005.11.29 14:20
|s/l
|1359
|1.00
|1.7223
|1.7223
|1.7333
|-300.00
|57500.51
|2719
|2005.11.29 15:11
|sell
|1360
|1.00
|1.7202
|1.7232
|1.7122
|2720
|2005.11.30 09:55
|close
|1360
|1.00
|1.7208
|1.7232
|1.7122
|-60.00
|57440.51
|2721
|2005.11.30 09:55
|buy
|1361
|1.00
|1.7208
|1.7178
|1.7288
|2722
|2005.11.30 16:06
|close
|1361
|1.00
|1.7270
|1.7178
|1.7288
|620.00
|58060.51
|2723
|2005.11.30 16:06
|sell
|1362
|1.00
|1.7270
|1.7300
|1.7190
|2724
|2005.11.30 16:31
|s/l
|1362
|1.00
|1.7300
|1.7300
|1.7190
|-300.00
|57760.51
|2725
|2005.11.30 20:59
|buy
|1363
|1.00
|1.7287
|1.7257
|1.7367
|2726
|2005.12.01 10:42
|close
|1363
|1.00
|1.7318
|1.7257
|1.7367
|310.00
|58070.51
|2727
|2005.12.01 10:42
|sell
|1364
|1.00
|1.7318
|1.7348
|1.7238
|2728
|2005.12.01 16:11
|close
|1364
|1.00
|1.7271
|1.7348
|1.7238
|470.00
|58540.51
|2729
|2005.12.01 16:11
|buy
|1365
|1.00
|1.7271
|1.7241
|1.7351
|2730
|2005.12.01 16:28
|close
|1365
|1.00
|1.7275
|1.7241
|1.7351
|40.00
|58580.51
|2731
|2005.12.01 16:28
|sell
|1366
|1.00
|1.7275
|1.7305
|1.7195
|2732
|2005.12.01 16:53
|s/l
|1366
|1.00
|1.7305
|1.7305
|1.7195
|-300.00
|58280.51
|2733
|2005.12.01 17:33
|buy
|1367
|1.00
|1.7300
|1.7270
|1.7380
|2734
|2005.12.01 19:36
|close
|1367
|1.00
|1.7330
|1.7270
|1.7380
|300.00
|58580.51
|2735
|2005.12.01 19:36
|sell
|1368
|1.00
|1.7330
|1.7360
|1.7250
|2736
|2005.12.02 09:11
|close
|1368
|1.00
|1.7285
|1.7360
|1.7250
|450.00
|59030.51
|2737
|2005.12.02 09:11
|buy
|1369
|1.00
|1.7285
|1.7255
|1.7365
|2738
|2005.12.02 12:35
|close
|1369
|1.00
|1.7280
|1.7255
|1.7365
|-50.00
|58980.51
|2739
|2005.12.02 12:35
|sell
|1370
|1.00
|1.7280
|1.7310
|1.7200
|2740
|2005.12.02 14:30
|close
|1370
|1.00
|1.7273
|1.7310
|1.7200
|70.00
|59050.51
|2741
|2005.12.02 14:30
|buy
|1371
|1.00
|1.7273
|1.7243
|1.7353
|2742
|2005.12.02 14:50
|t/p
|1371
|1.00
|1.7353
|1.7243
|1.7353
|800.00
|59850.51
|2743
|2005.12.02 15:08
|buy
|1372
|1.00
|1.7352
|1.7322
|1.7432
|2744
|2005.12.02 15:23
|s/l
|1372
|1.00
|1.7322
|1.7322
|1.7432
|-300.00
|59550.51
|2745
|2005.12.02 17:10
|sell
|1373
|1.00
|1.7301
|1.7331
|1.7221
|2746
|2005.12.02 18:11
|s/l
|1373
|1.00
|1.7331
|1.7331
|1.7221
|-300.00
|59250.51
|2747
|2005.12.02 20:43
|sell
|1374
|1.00
|1.7340
|1.7370
|1.7260
|2748
|2005.12.05 07:58
|close
|1374
|1.00
|1.7303
|1.7370
|1.7260
|370.00
|59620.51
|2749
|2005.12.05 07:58
|buy
|1375
|1.00
|1.7303
|1.7273
|1.7383
|2750
|2005.12.05 08:09
|s/l
|1375
|1.00
|1.7273
|1.7273
|1.7383
|-300.00
|59320.51
|2751
|2005.12.05 08:25
|sell
|1376
|1.00
|1.7299
|1.7329
|1.7219
|2752
|2005.12.05 09:35
|close
|1376
|1.00
|1.7299
|1.7329
|1.7219
|0.00
|59320.51
|2753
|2005.12.05 09:35
|buy
|1377
|1.00
|1.7299
|1.7269
|1.7379
|2754
|2005.12.05 12:09
|close
|1377
|1.00
|1.7311
|1.7269
|1.7379
|120.00
|59440.51
|2755
|2005.12.05 12:09
|sell
|1378
|1.00
|1.7311
|1.7341
|1.7231
|2756
|2005.12.05 12:12
|s/l
|1378
|1.00
|1.7341
|1.7341
|1.7231
|-300.00
|59140.51
|2757
|2005.12.05 13:34
|buy
|1379
|1.00
|1.7352
|1.7322
|1.7432
|2758
|2005.12.05 13:49
|close
|1379
|1.00
|1.7358
|1.7322
|1.7432
|60.00
|59200.51
|2759
|2005.12.05 13:49
|sell
|1380
|1.00
|1.7358
|1.7388
|1.7278
|2760
|2005.12.05 14:02
|s/l
|1380
|1.00
|1.7388
|1.7388
|1.7278
|-300.00
|58900.51
|2761
|2005.12.05 15:35
|sell
|1381
|1.00
|1.7397
|1.7427
|1.7317
|2762
|2005.12.05 18:46
|s/l
|1381
|1.00
|1.7427
|1.7427
|1.7317
|-300.00
|58600.51
|2763
|2005.12.05 19:58
|buy
|1382
|1.00
|1.7427
|1.7397
|1.7507
|2764
|2005.12.06 08:39
|close
|1382
|1.00
|1.7419
|1.7397
|1.7507
|-80.00
|58520.51
|2765
|2005.12.06 08:39
|sell
|1383
|1.00
|1.7419
|1.7449
|1.7339
|2766
|2005.12.06 09:30
|s/l
|1383
|1.00
|1.7449
|1.7449
|1.7339
|-300.00
|58220.51
|2767
|2005.12.06 12:44
|buy
|1384
|1.00
|1.7336
|1.7306
|1.7416
|2768
|2005.12.06 18:32
|t/p
|1384
|1.00
|1.7416
|1.7306
|1.7416
|800.00
|59020.51
|2769
|2005.12.06 19:28
|buy
|1385
|1.00
|1.7417
|1.7387
|1.7497
|2770
|2005.12.07 02:07
|s/l
|1385
|1.00
|1.7387
|1.7387
|1.7497
|-300.00
|58720.51
|2771
|2005.12.07 10:14
|buy
|1386
|1.00
|1.7339
|1.7309
|1.7419
|2772
|2005.12.07 11:03
|s/l
|1386
|1.00
|1.7309
|1.7309
|1.7419
|-300.00
|58420.51
|2773
|2005.12.07 11:48
|sell
|1387
|1.00
|1.7313
|1.7343
|1.7233
|2774
|2005.12.07 12:35
|close
|1387
|1.00
|1.7321
|1.7343
|1.7233
|-80.00
|58340.51
|2775
|2005.12.07 12:35
|buy
|1388
|1.00
|1.7321
|1.7291
|1.7401
|2776
|2005.12.07 16:29
|close
|1388
|1.00
|1.7328
|1.7291
|1.7401
|70.00
|58410.51
|2777
|2005.12.07 16:29
|sell
|1389
|1.00
|1.7328
|1.7358
|1.7248
|2778
|2005.12.07 20:38
|s/l
|1389
|1.00
|1.7358
|1.7358
|1.7248
|-300.00
|58110.51
|2779
|2005.12.07 22:55
|sell
|1390
|1.00
|1.7355
|1.7385
|1.7275
|2780
|2005.12.08 00:32
|close
|1390
|1.00
|1.7334
|1.7385
|1.7275
|210.00
|58320.51
|2781
|2005.12.08 00:32
|buy
|1391
|1.00
|1.7334
|1.7304
|1.7414
|2782
|2005.12.08 07:56
|close
|1391
|1.00
|1.7350
|1.7304
|1.7414
|160.00
|58480.51
|2783
|2005.12.08 07:56
|sell
|1392
|1.00
|1.7350
|1.7380
|1.7270
|2784
|2005.12.08 08:51
|close
|1392
|1.00
|1.7348
|1.7380
|1.7270
|20.00
|58500.51
|2785
|2005.12.08 08:51
|buy
|1393
|1.00
|1.7348
|1.7318
|1.7428
|2786
|2005.12.08 10:04
|t/p
|1393
|1.00
|1.7428
|1.7318
|1.7428
|800.00
|59300.51
|2787
|2005.12.08 11:24
|buy
|1394
|1.00
|1.7430
|1.7400
|1.7510
|2788
|2005.12.08 13:27
|close
|1394
|1.00
|1.7455
|1.7400
|1.7510
|250.00
|59550.51
|2789
|2005.12.08 13:27
|sell
|1395
|1.00
|1.7455
|1.7485
|1.7375
|2790
|2005.12.08 16:26
|s/l
|1395
|1.00
|1.7485
|1.7485
|1.7375
|-300.00
|59250.51
|2791
|2005.12.08 17:17
|sell
|1396
|1.00
|1.7503
|1.7533
|1.7423
|2792
|2005.12.08 17:22
|s/l
|1396
|1.00
|1.7533
|1.7533
|1.7423
|-300.00
|58950.51
|2793
|2005.12.08 20:15
|sell
|1397
|1.00
|1.7528
|1.7558
|1.7448
|2794
|2005.12.09 04:31
|close
|1397
|1.00
|1.7512
|1.7558
|1.7448
|160.00
|59110.51
|2795
|2005.12.09 04:31
|buy
|1398
|1.00
|1.7512
|1.7482
|1.7592
|2796
|2005.12.09 09:04
|s/l
|1398
|1.00
|1.7482
|1.7482
|1.7592
|-300.00
|58810.51
|2797
|2005.12.09 09:25
|sell
|1399
|1.00
|1.7490
|1.7520
|1.7410
|2798
|2005.12.09 12:05
|s/l
|1399
|1.00
|1.7520
|1.7520
|1.7410
|-300.00
|58510.51
|2799
|2005.12.09 12:26
|buy
|1400
|1.00
|1.7502
|1.7472
|1.7582
|2800
|2005.12.09 14:19
|close
|1400
|1.00
|1.7512
|1.7472
|1.7582
|100.00
|58610.51
|2801
|2005.12.09 14:19
|sell
|1401
|1.00
|1.7512
|1.7542
|1.7432
|2802
|2005.12.09 15:52
|s/l
|1401
|1.00
|1.7542
|1.7542
|1.7432
|-300.00
|58310.51
|2803
|2005.12.09 15:52
|sell
|1402
|1.00
|1.7538
|1.7568
|1.7458
|2804
|2005.12.09 16:44
|s/l
|1402
|1.00
|1.7568
|1.7568
|1.7458
|-300.00
|58010.51
|2805
|2005.12.09 20:55
|buy
|1403
|1.00
|1.7546
|1.7516
|1.7626
|2806
|2005.12.12 00:00
|s/l
|1403
|1.00
|1.7516
|1.7516
|1.7626
|-300.00
|57710.51
|2807
|2005.12.12 04:25
|sell
|1404
|1.00
|1.7578
|1.7608
|1.7498
|2808
|2005.12.12 04:34
|s/l
|1404
|1.00
|1.7608
|1.7608
|1.7498
|-300.00
|57410.51
|2809
|2005.12.12 08:37
|sell
|1405
|1.00
|1.7586
|1.7616
|1.7506
|2810
|2005.12.12 09:20
|s/l
|1405
|1.00
|1.7616
|1.7616
|1.7506
|-300.00
|57110.51
|2811
|2005.12.12 09:20
|sell
|1406
|1.00
|1.7612
|1.7642
|1.7532
|2812
|2005.12.12 10:03
|s/l
|1406
|1.00
|1.7642
|1.7642
|1.7532
|-300.00
|56810.51
|2813
|2005.12.12 10:27
|buy
|1407
|1.00
|1.7632
|1.7602
|1.7712
|2814
|2005.12.12 14:20
|t/p
|1407
|1.00
|1.7712
|1.7602
|1.7712
|800.00
|57610.51
|2815
|2005.12.12 15:15
|sell
|1408
|1.00
|1.7735
|1.7765
|1.7655
|2816
|2005.12.12 15:27
|close
|1408
|1.00
|1.7727
|1.7765
|1.7655
|80.00
|57690.51
|2817
|2005.12.12 15:27
|buy
|1409
|1.00
|1.7727
|1.7697
|1.7807
|2818
|2005.12.12 15:38
|s/l
|1409
|1.00
|1.7697
|1.7697
|1.7807
|-300.00
|57390.51
|2819
|2005.12.12 16:25
|sell
|1410
|1.00
|1.7713
|1.7743
|1.7633
|2820
|2005.12.12 17:29
|s/l
|1410
|1.00
|1.7743
|1.7743
|1.7633
|-300.00
|57090.51
|2821
|2005.12.13 10:26
|buy
|1411
|1.00
|1.7703
|1.7673
|1.7783
|2822
|2005.12.13 11:35
|s/l
|1411
|1.00
|1.7673
|1.7673
|1.7783
|-300.00
|56790.51
|2823
|2005.12.13 11:35
|buy
|1412
|1.00
|1.7677
|1.7647
|1.7757
|2824
|2005.12.13 12:12
|close
|1412
|1.00
|1.7679
|1.7647
|1.7757
|20.00
|56810.51
|2825
|2005.12.13 12:12
|sell
|1413
|1.00
|1.7679
|1.7709
|1.7599
|2826
|2005.12.13 12:39
|close
|1413
|1.00
|1.7675
|1.7709
|1.7599
|40.00
|56850.51
|2827
|2005.12.13 12:39
|buy
|1414
|1.00
|1.7675
|1.7645
|1.7755
|2828
|2005.12.13 13:23
|close
|1414
|1.00
|1.7676
|1.7645
|1.7755
|10.00
|56860.51
|2829
|2005.12.13 13:23
|sell
|1415
|1.00
|1.7676
|1.7706
|1.7596
|2830
|2005.12.13 14:33
|s/l
|1415
|1.00
|1.7706
|1.7706
|1.7596
|-300.00
|56560.51
|2831
|2005.12.13 16:05
|sell
|1416
|1.00
|1.7717
|1.7747
|1.7637
|2832
|2005.12.13 16:49
|close
|1416
|1.00
|1.7709
|1.7747
|1.7637
|80.00
|56640.51
|2833
|2005.12.13 16:49
|buy
|1417
|1.00
|1.7709
|1.7679
|1.7789
|2834
|2005.12.13 17:37
|s/l
|1417
|1.00
|1.7679
|1.7679
|1.7789
|-300.00
|56340.51
|2835
|2005.12.13 18:52
|sell
|1418
|1.00
|1.7674
|1.7704
|1.7594
|2836
|2005.12.13 20:14
|s/l
|1418
|1.00
|1.7704
|1.7704
|1.7594
|-300.00
|56040.51
|2837
|2005.12.13 21:31
|sell
|1419
|1.00
|1.7692
|1.7722
|1.7612
|2838
|2005.12.14 02:27
|s/l
|1419
|1.00
|1.7722
|1.7722
|1.7612
|-300.00
|55740.51
|2839
|2005.12.14 04:32
|sell
|1420
|1.00
|1.7749
|1.7779
|1.7669
|2840
|2005.12.14 06:58
|close
|1420
|1.00
|1.7735
|1.7779
|1.7669
|140.00
|55880.51
|2841
|2005.12.14 06:58
|buy
|1421
|1.00
|1.7735
|1.7705
|1.7815
|2842
|2005.12.14 08:14
|close
|1421
|1.00
|1.7724
|1.7705
|1.7815
|-110.00
|55770.51
|2843
|2005.12.14 08:14
|sell
|1422
|1.00
|1.7724
|1.7754
|1.7644
|2844
|2005.12.14 08:45
|s/l
|1422
|1.00
|1.7754
|1.7754
|1.7644
|-300.00
|55470.51
|2845
|2005.12.14 11:12
|sell
|1423
|1.00
|1.7723
|1.7753
|1.7643
|2846
|2005.12.14 12:48
|close
|1423
|1.00
|1.7712
|1.7753
|1.7643
|110.00
|55580.51
|2847
|2005.12.14 12:48
|buy
|1424
|1.00
|1.7712
|1.7682
|1.7792
|2848
|2005.12.14 13:23
|close
|1424
|1.00
|1.7712
|1.7682
|1.7792
|0.00
|55580.51
|2849
|2005.12.14 13:23
|sell
|1425
|1.00
|1.7712
|1.7742
|1.7632
|2850
|2005.12.14 14:30
|s/l
|1425
|1.00
|1.7742
|1.7742
|1.7632
|-300.00
|55280.51
|2851
|2005.12.14 15:06
|sell
|1426
|1.00
|1.7729
|1.7759
|1.7649
|2852
|2005.12.14 15:41
|close
|1426
|1.00
|1.7722
|1.7759
|1.7649
|70.00
|55350.51
|2853
|2005.12.14 15:41
|buy
|1427
|1.00
|1.7722
|1.7692
|1.7802
|2854
|2005.12.14 17:38
|close
|1427
|1.00
|1.7741
|1.7692
|1.7802
|190.00
|55540.51
|2855
|2005.12.14 17:38
|sell
|1428
|1.00
|1.7741
|1.7771
|1.7661
|2856
|2005.12.14 19:52
|close
|1428
|1.00
|1.7725
|1.7771
|1.7661
|160.00
|55700.51
|2857
|2005.12.14 19:52
|buy
|1429
|1.00
|1.7725
|1.7695
|1.7805
|2858
|2005.12.14 20:16
|close
|1429
|1.00
|1.7722
|1.7695
|1.7805
|-30.00
|55670.51
|2859
|2005.12.14 20:16
|sell
|1430
|1.00
|1.7722
|1.7752
|1.7642
|2860
|2005.12.15 00:44
|close
|1430
|1.00
|1.7722
|1.7752
|1.7642
|0.00
|55670.51
|2861
|2005.12.15 00:44
|buy
|1431
|1.00
|1.7722
|1.7692
|1.7802
|2862
|2005.12.15 08:01
|s/l
|1431
|1.00
|1.7692
|1.7692
|1.7802
|-300.00
|55370.51
|2863
|2005.12.15 08:11
|sell
|1432
|1.00
|1.7698
|1.7728
|1.7618
|2864
|2005.12.15 09:24
|s/l
|1432
|1.00
|1.7728
|1.7728
|1.7618
|-300.00
|55070.51
|2865
|2005.12.15 09:31
|buy
|1433
|1.00
|1.7702
|1.7672
|1.7782
|2866
|2005.12.15 15:03
|close
|1433
|1.00
|1.7719
|1.7672
|1.7782
|170.00
|55240.51
|2867
|2005.12.15 15:03
|sell
|1434
|1.00
|1.7719
|1.7749
|1.7639
|2868
|2005.12.15 16:11
|close
|1434
|1.00
|1.7668
|1.7749
|1.7639
|510.00
|55750.51
|2869
|2005.12.15 16:11
|buy
|1435
|1.00
|1.7668
|1.7638
|1.7748
|2870
|2005.12.15 16:15
|s/l
|1435
|1.00
|1.7638
|1.7638
|1.7748
|-300.00
|55450.51
|2871
|2005.12.15 18:26
|buy
|1436
|1.00
|1.7647
|1.7617
|1.7727
|2872
|2005.12.15 19:49
|s/l
|1436
|1.00
|1.7617
|1.7617
|1.7727
|-300.00
|55150.51
|2873
|2005.12.15 22:43
|buy
|1437
|1.00
|1.7645
|1.7615
|1.7725
|2874
|2005.12.16 01:31
|close
|1437
|1.00
|1.7652
|1.7615
|1.7725
|70.00
|55220.51
|2875
|2005.12.16 01:31
|sell
|1438
|1.00
|1.7652
|1.7682
|1.7572
|2876
|2005.12.16 01:45
|close
|1438
|1.00
|1.7651
|1.7682
|1.7572
|10.00
|55230.51
|2877
|2005.12.16 01:45
|buy
|1439
|1.00
|1.7651
|1.7621
|1.7731
|2878
|2005.12.16 02:32
|close
|1439
|1.00
|1.7641
|1.7621
|1.7731
|-100.00
|55130.51
|2879
|2005.12.16 02:32
|sell
|1440
|1.00
|1.7641
|1.7671
|1.7561
|2880
|2005.12.16 03:31
|close
|1440
|1.00
|1.7640
|1.7671
|1.7561
|10.00
|55140.51
|2881
|2005.12.16 03:31
|buy
|1441
|1.00
|1.7640
|1.7610
|1.7720
|2882
|2005.12.16 10:20
|t/p
|1441
|1.00
|1.7720
|1.7610
|1.7720
|800.00
|55940.51
|2883
|2005.12.16 10:37
|buy
|1442
|1.00
|1.7710
|1.7680
|1.7790
|2884
|2005.12.16 10:51
|close
|1442
|1.00
|1.7714
|1.7680
|1.7790
|40.00
|55980.51
|2885
|2005.12.16 10:51
|sell
|1443
|1.00
|1.7714
|1.7744
|1.7634
|2886
|2005.12.16 14:49
|close
|1443
|1.00
|1.7685
|1.7744
|1.7634
|290.00
|56270.51
|2887
|2005.12.16 14:49
|buy
|1444
|1.00
|1.7685
|1.7655
|1.7765
|2888
|2005.12.19 09:26
|close
|1444
|1.00
|1.7692
|1.7655
|1.7765
|70.00
|56340.51
|2889
|2005.12.19 09:26
|sell
|1445
|1.00
|1.7692
|1.7722
|1.7612
|2890
|2005.12.19 18:20
|close
|1445
|1.00
|1.7638
|1.7722
|1.7612
|540.00
|56880.51
|2891
|2005.12.19 18:20
|buy
|1446
|1.00
|1.7638
|1.7608
|1.7718
|2892
|2005.12.19 19:06
|s/l
|1446
|1.00
|1.7608
|1.7608
|1.7718
|-300.00
|56580.51
|2893
|2005.12.19 22:41
|sell
|1447
|1.00
|1.7626
|1.7656
|1.7546
|2894
|2005.12.20 11:26
|s/l
|1447
|1.00
|1.7656
|1.7656
|1.7546
|-300.00
|56280.51
|2895
|2005.12.20 13:10
|sell
|1448
|1.00
|1.7663
|1.7693
|1.7583
|2896
|2005.12.20 16:07
|t/p
|1448
|1.00
|1.7583
|1.7693
|1.7583
|800.00
|57080.51
|2897
|2005.12.20 16:19
|sell
|1449
|1.00
|1.7601
|1.7631
|1.7521
|2898
|2005.12.20 18:46
|close
|1449
|1.00
|1.7541
|1.7631
|1.7521
|600.00
|57680.51
|2899
|2005.12.20 18:46
|buy
|1450
|1.00
|1.7541
|1.7511
|1.7621
|2900
|2005.12.21 01:34
|close
|1450
|1.00
|1.7565
|1.7511
|1.7621
|240.00
|57920.51
|2901
|2005.12.21 01:34
|sell
|1451
|1.00
|1.7565
|1.7595
|1.7485
|2902
|2005.12.21 08:57
|close
|1451
|1.00
|1.7569
|1.7595
|1.7485
|-40.00
|57880.51
|2903
|2005.12.21 08:57
|buy
|1452
|1.00
|1.7569
|1.7539
|1.7649
|2904
|2005.12.21 09:46
|s/l
|1452
|1.00
|1.7539
|1.7539
|1.7649
|-300.00
|57580.51
|2905
|2005.12.21 10:30
|buy
|1453
|1.00
|1.7548
|1.7518
|1.7628
|2906
|2005.12.21 10:54
|s/l
|1453
|1.00
|1.7518
|1.7518
|1.7628
|-300.00
|57280.51
|2907
|2005.12.21 11:25
|sell
|1454
|1.00
|1.7511
|1.7541
|1.7431
|2908
|2005.12.21 12:01
|close
|1454
|1.00
|1.7509
|1.7541
|1.7431
|20.00
|57300.51
|2909
|2005.12.21 12:01
|buy
|1455
|1.00
|1.7509
|1.7479
|1.7589
|2910
|2005.12.21 12:23
|close
|1455
|1.00
|1.7512
|1.7479
|1.7589
|30.00
|57330.51
|2911
|2005.12.21 12:23
|sell
|1456
|1.00
|1.7512
|1.7542
|1.7432
|2912
|2005.12.21 13:18
|close
|1456
|1.00
|1.7490
|1.7542
|1.7432
|220.00
|57550.51
|2913
|2005.12.21 13:18
|buy
|1457
|1.00
|1.7490
|1.7460
|1.7570
|2914
|2005.12.21 13:36
|close
|1457
|1.00
|1.7495
|1.7460
|1.7570
|50.00
|57600.51
|2915
|2005.12.21 13:36
|sell
|1458
|1.00
|1.7495
|1.7525
|1.7415
|2916
|2005.12.21 16:44
|close
|1458
|1.00
|1.7416
|1.7525
|1.7415
|790.00
|58390.51
|2917
|2005.12.21 16:44
|buy
|1459
|1.00
|1.7416
|1.7386
|1.7496
|2918
|2005.12.21 16:56
|s/l
|1459
|1.00
|1.7386
|1.7386
|1.7496
|-300.00
|58090.51
|2919
|2005.12.21 17:46
|buy
|1460
|1.00
|1.7388
|1.7358
|1.7468
|2920
|2005.12.21 22:47
|close
|1460
|1.00
|1.7443
|1.7358
|1.7468
|550.00
|58640.51
|2921
|2005.12.21 22:47
|sell
|1461
|1.00
|1.7443
|1.7473
|1.7363
|2922
|2005.12.22 01:49
|close
|1461
|1.00
|1.7438
|1.7473
|1.7363
|50.00
|58690.51
|2923
|2005.12.22 01:49
|buy
|1462
|1.00
|1.7438
|1.7408
|1.7518
|2924
|2005.12.22 09:34
|s/l
|1462
|1.00
|1.7408
|1.7408
|1.7518
|-300.00
|58390.51
|2925
|2005.12.22 12:54
|sell
|1463
|1.00
|1.7381
|1.7411
|1.7301
|2926
|2005.12.22 15:17
|close
|1463
|1.00
|1.7375
|1.7411
|1.7301
|60.01
|58450.52
|2927
|2005.12.22 15:17
|buy
|1464
|1.00
|1.7375
|1.7345
|1.7455
|2928
|2005.12.22 19:55
|close
|1464
|1.00
|1.7382
|1.7345
|1.7455
|69.99
|58520.51
|2929
|2005.12.22 19:55
|sell
|1465
|1.00
|1.7382
|1.7412
|1.7302
|2930
|2005.12.23 12:37
|close
|1465
|1.00
|1.7371
|1.7412
|1.7302
|109.99
|58630.50
|2931
|2005.12.23 12:37
|buy
|1466
|1.00
|1.7371
|1.7341
|1.7451
|2932
|2005.12.23 13:00
|s/l
|1466
|1.00
|1.7341
|1.7341
|1.7451
|-300.00
|58330.50
|2933
|2005.12.23 13:32
|buy
|1467
|1.00
|1.7345
|1.7315
|1.7425
|2934
|2005.12.23 14:30
|close
|1467
|1.00
|1.7346
|1.7315
|1.7425
|10.00
|58340.50
|2935
|2005.12.23 14:30
|sell
|1468
|1.00
|1.7346
|1.7376
|1.7266
|2936
|2005.12.23 15:34
|close
|1468
|1.00
|1.7317
|1.7376
|1.7266
|290.00
|58630.50
|2937
|2005.12.23 15:34
|buy
|1469
|1.00
|1.7317
|1.7287
|1.7397
|2938
|2005.12.26 09:13
|close
|1469
|1.00
|1.7349
|1.7287
|1.7397
|320.00
|58950.50
|2939
|2005.12.26 09:13
|sell
|1470
|1.00
|1.7349
|1.7379
|1.7269
|2940
|2005.12.26 09:59
|close
|1470
|1.00
|1.7346
|1.7379
|1.7269
|30.00
|58980.50
|2941
|2005.12.26 09:59
|buy
|1471
|1.00
|1.7346
|1.7316
|1.7426
|2942
|2005.12.26 12:33
|close
|1471
|1.00
|1.7353
|1.7316
|1.7426
|69.99
|59050.49
|2943
|2005.12.26 12:33
|sell
|1472
|1.00
|1.7353
|1.7383
|1.7273
|2944
|2005.12.26 12:51
|close
|1472
|1.00
|1.7344
|1.7383
|1.7273
|89.99
|59140.48
|2945
|2005.12.26 12:51
|buy
|1473
|1.00
|1.7344
|1.7314
|1.7424
|2946
|2005.12.26 17:42
|close
|1473
|1.00
|1.7330
|1.7314
|1.7424
|-140.00
|59000.48
|2947
|2005.12.26 17:42
|sell
|1474
|1.00
|1.7330
|1.7360
|1.7250
|2948
|2005.12.26 17:57
|close
|1474
|1.00
|1.7325
|1.7360
|1.7250
|50.00
|59050.48
|2949
|2005.12.26 17:57
|buy
|1475
|1.00
|1.7325
|1.7295
|1.7405
|2950
|2005.12.26 18:17
|close
|1475
|1.00
|1.7337
|1.7295
|1.7405
|120.00
|59170.48
|2951
|2005.12.26 18:17
|sell
|1476
|1.00
|1.7337
|1.7367
|1.7257
|2952
|2005.12.26 22:13
|close
|1476
|1.00
|1.7321
|1.7367
|1.7257
|160.00
|59330.48
|2953
|2005.12.26 22:13
|buy
|1477
|1.00
|1.7321
|1.7291
|1.7401
|2954
|2005.12.27 13:37
|close
|1477
|1.00
|1.7364
|1.7291
|1.7401
|430.00
|59760.48
|2955
|2005.12.27 13:37
|sell
|1478
|1.00
|1.7364
|1.7394
|1.7284
|2956
|2005.12.27 16:59
|close
|1478
|1.00
|1.7317
|1.7394
|1.7284
|470.00
|60230.48
|2957
|2005.12.27 16:59
|buy
|1479
|1.00
|1.7317
|1.7287
|1.7397
|2958
|2005.12.27 20:28
|s/l
|1479
|1.00
|1.7287
|1.7287
|1.7397
|-300.00
|59930.48
|2959
|2005.12.28 01:53
|sell
|1480
|1.00
|1.7301
|1.7331
|1.7221
|2960
|2005.12.28 05:22
|close
|1480
|1.00
|1.7291
|1.7331
|1.7221
|100.00
|60030.48
|2961
|2005.12.28 05:22
|buy
|1481
|1.00
|1.7291
|1.7261
|1.7371
|2962
|2005.12.28 08:48
|t/p
|1481
|1.00
|1.7371
|1.7261
|1.7371
|800.00
|60830.48
|2963
|2005.12.28 09:21
|buy
|1482
|1.00
|1.7396
|1.7366
|1.7476
|2964
|2005.12.28 10:11
|s/l
|1482
|1.00
|1.7366
|1.7366
|1.7476
|-300.00
|60530.48
|2965
|2005.12.28 15:47
|buy
|1483
|1.00
|1.7316
|1.7286
|1.7396
|2966
|2005.12.28 16:16
|s/l
|1483
|1.00
|1.7286
|1.7286
|1.7396
|-300.00
|60230.48
|2967
|2005.12.28 17:49
|buy
|1484
|1.00
|1.7268
|1.7238
|1.7348
|2968
|2005.12.28 17:54
|s/l
|1484
|1.00
|1.7238
|1.7238
|1.7348
|-300.00
|59930.48
|2969
|2005.12.28 19:57
|buy
|1485
|1.00
|1.7166
|1.7136
|1.7246
|2970
|2005.12.28 20:30
|close
|1485
|1.00
|1.7156
|1.7136
|1.7246
|-100.00
|59830.48
|2971
|2005.12.28 20:30
|sell
|1486
|1.00
|1.7156
|1.7186
|1.7076
|2972
|2005.12.28 23:25
|s/l
|1486
|1.00
|1.7186
|1.7186
|1.7076
|-300.00
|59530.48
|2973
|2005.12.29 01:16
|sell
|1487
|1.00
|1.7200
|1.7230
|1.7120
|2974
|2005.12.29 02:45
|close
|1487
|1.00
|1.7204
|1.7230
|1.7120
|-40.00
|59490.48
|2975
|2005.12.29 02:45
|buy
|1488
|1.00
|1.7204
|1.7174
|1.7284
|2976
|2005.12.29 07:43
|close
|1488
|1.00
|1.7227
|1.7174
|1.7284
|230.00
|59720.48
|2977
|2005.12.29 07:43
|sell
|1489
|1.00
|1.7227
|1.7257
|1.7147
|2978
|2005.12.29 09:21
|close
|1489
|1.00
|1.7228
|1.7257
|1.7147
|-10.00
|59710.48
|2979
|2005.12.29 09:21
|buy
|1490
|1.00
|1.7228
|1.7198
|1.7308
|2980
|2005.12.29 10:19
|s/l
|1490
|1.00
|1.7198
|1.7198
|1.7308
|-300.00
|59410.48
|2981
|2005.12.29 12:45
|buy
|1491
|1.00
|1.7215
|1.7185
|1.7295
|2982
|2005.12.29 14:10
|s/l
|1491
|1.00
|1.7185
|1.7185
|1.7295
|-300.00
|59110.48
|2983
|2005.12.29 14:41
|sell
|1492
|1.00
|1.7208
|1.7238
|1.7128
|2984
|2005.12.29 15:53
|close
|1492
|1.00
|1.7201
|1.7238
|1.7128
|70.00
|59180.48
|2985
|2005.12.29 15:53
|buy
|1493
|1.00
|1.7201
|1.7171
|1.7281
|2986
|2005.12.29 18:20
|close
|1493
|1.00
|1.7258
|1.7171
|1.7281
|570.00
|59750.48
|2987
|2005.12.29 18:20
|sell
|1494
|1.00
|1.7258
|1.7288
|1.7178
|2988
|2005.12.30 07:35
|s/l
|1494
|1.00
|1.7288
|1.7288
|1.7178
|-300.00
|59450.48
|2989
|2005.12.30 09:36
|buy
|1495
|1.00
|1.7260
|1.7230
|1.7340
|2990
|2005.12.30 11:53
|s/l
|1495
|1.00
|1.7230
|1.7230
|1.7340
|-300.00
|59150.48
|2991
|2005.12.30 13:27
|buy
|1496
|1.00
|1.7221
|1.7191
|1.7301
|2992
|2005.12.30 14:44
|s/l
|1496
|1.00
|1.7191
|1.7191
|1.7301
|-300.00
|58850.48
|2993
|2005.12.30 16:24
|sell
|1497
|1.00
|1.7210
|1.7240
|1.7130
|2994
|2005.12.30 22:03
|close
|1497
|1.00
|1.7207
|1.7240
|1.7130
|30.00
|58880.48
|2995
|2005.12.30 22:03
|buy
|1498
|1.00
|1.7207
|1.7177
|1.7287
|2996
|2005.12.30 22:59
|close at stop
|1498
|1.00
|1.7228
|1.7177
|1.7287
|210.00
|59090.48