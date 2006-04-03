Strategy Tester Report
ASC Trend EA

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Periode4 Stunden (H4) 2006.04.03 00:00 - 2006.04.30 00:00 (2006.04.01 - 2006.04.30)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterlStopLoss=5000; sStopLoss=5000; lTakeProfit=10000; sTakeProfit=10000; lTrailingStop=100; sTrailingStop=100; MainTrend=1440; ShiftBars=1; Risk=2; EnableCloseByASCTrend=true; Slippage=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=0; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; _Parameters_b_Lots="Ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ðàñ÷¸òà ëîòà"; LotsWayChoice=1; LotsPercent=20; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=10000; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Marphe";
Balken im Test7957Ticks modelliert82398Modell Qualität90.00%
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit7630.90Brutto Profit9749.02Brutto Loss-2118.13
Profit Faktor4.60Erwartetes Ergebnis635.91
Drawdown absolut125.72Maximaler Drawdown %1334.79 (11.2%)
Trades gesamt12Short Positionen (gewonnen %)6 (66.67%)Long Positionen (gewonnen %)6 (33.33%)
Profit Trades (% gesamt)6 (50.00%)Loss Trades (% gesamtl)6 (50.00%)
GrössterProfit Trade4500.55Loss Trade-987.93
DurchschnittProfit Trade1624.84Loss Trade-353.02
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)2 (2034.31)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)2 (-1008.31)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)4500.55 (1)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-1008.31 (2)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne1aufeinanderfolgende Verluste2
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12006.04.03 00:00buy12.00117.7767.74217.77
22006.04.03 09:11modify12.00117.77117.78217.77
32006.04.03 17:16s/l12.00117.78117.78217.7716.9810016.98
42006.04.03 17:16buy22.10117.8167.78217.81
52006.04.03 20:00close22.10117.7367.78217.81-142.709874.28
62006.04.03 20:00sell32.00117.74167.7717.74
72006.04.05 06:47modify32.00117.74117.7317.74
82006.04.05 06:53modify32.00117.74117.7217.74
92006.04.05 09:03modify32.00117.74117.7117.74
102006.04.05 12:00close32.00117.50117.7117.74305.1510179.43
112006.04.05 12:00buy42.10117.5167.48217.51
122006.04.10 17:38modify42.10117.51117.53217.51
132006.04.10 17:38modify42.10117.51117.55217.51
142006.04.10 17:39modify42.10117.51117.56217.51
152006.04.10 17:41modify42.10117.51117.57217.51
162006.04.10 17:51modify42.10117.51117.59217.51
172006.04.10 17:53modify42.10117.51117.60217.51
182006.04.10 17:53modify42.10117.51117.62217.51
192006.04.10 17:53modify42.10117.51117.63217.51
202006.04.10 17:57modify42.10117.51117.64217.51
212006.04.10 17:57modify42.10117.51117.65217.51
222006.04.10 17:57modify42.10117.51117.66217.51
232006.04.10 18:06modify42.10117.51117.67217.51
242006.04.10 18:35modify42.10117.51117.68217.51
252006.04.11 12:10modify42.10117.51117.69217.51
262006.04.11 12:10modify42.10117.51117.70217.51
272006.04.11 13:18modify42.10117.51117.72217.51
282006.04.11 13:18modify42.10117.51117.73217.51
292006.04.11 13:27modify42.10117.51117.74217.51
302006.04.11 13:28modify42.10117.51117.76217.51
312006.04.11 13:29modify42.10117.51117.77217.51
322006.04.11 14:22modify42.10117.51117.78217.51
332006.04.11 14:22modify42.10117.51117.79217.51
342006.04.11 14:22modify42.10117.51117.80217.51
352006.04.11 14:23modify42.10117.51117.81217.51
362006.04.11 14:23modify42.10117.51117.82217.51
372006.04.11 14:28modify42.10117.51117.83217.51
382006.04.11 14:28modify42.10117.51117.84217.51
392006.04.11 14:28modify42.10117.51117.85217.51
402006.04.11 14:29modify42.10117.51117.86217.51
412006.04.11 14:31modify42.10117.51117.87217.51
422006.04.11 14:32modify42.10117.51117.88217.51
432006.04.11 14:33modify42.10117.51117.89217.51
442006.04.11 20:00close42.10118.43117.89217.511729.1611908.59
452006.04.11 20:00sell52.40118.42168.4518.42
462006.04.12 20:00close52.40118.52168.4518.42-295.5211613.06
472006.04.12 20:00buy62.40118.5268.49218.52
482006.04.17 04:00close62.40118.1768.49218.52-627.0010986.07
492006.04.17 04:01sell72.20118.16168.1918.16
502006.04.18 22:51modify72.20118.16118.1518.16
512006.04.18 22:51modify72.20118.16118.1418.16
522006.04.18 22:51modify72.20118.16118.1318.16
532006.04.18 22:51modify72.20118.16118.1118.16
542006.04.18 22:56modify72.20118.16118.1018.16
552006.04.18 22:57modify72.20118.16118.0918.16
562006.04.18 23:08modify72.20118.16118.0818.16
572006.04.18 23:08modify72.20118.16118.0718.16
582006.04.18 23:19modify72.20118.16118.0618.16
592006.04.18 23:20modify72.20118.16118.0418.16
602006.04.18 23:21modify72.20118.16118.0318.16
612006.04.19 00:49modify72.20118.16118.0218.16
622006.04.19 00:49modify72.20118.16118.0018.16
632006.04.19 00:49modify72.20118.16117.9818.16
642006.04.19 00:49modify72.20118.16117.9718.16
652006.04.19 00:50modify72.20118.16117.9618.16
662006.04.19 00:51modify72.20118.16117.9518.16
672006.04.19 00:51modify72.20118.16117.9418.16
682006.04.19 00:51modify72.20118.16117.9218.16
692006.04.19 00:51modify72.20118.16117.9118.16
702006.04.19 00:53modify72.20118.16117.8818.16
712006.04.19 01:02modify72.20118.16117.8718.16
722006.04.19 01:02modify72.20118.16117.8618.16
732006.04.19 02:59modify72.20118.16117.8518.16
742006.04.19 02:59modify72.20118.16117.8418.16
752006.04.19 03:01modify72.20118.16117.8318.16
762006.04.19 03:01modify72.20118.16117.8218.16
772006.04.19 03:02modify72.20118.16117.8118.16
782006.04.19 03:02modify72.20118.16117.8018.16
792006.04.19 03:03modify72.20118.16117.7918.16
802006.04.19 03:04modify72.20118.16117.7818.16
812006.04.19 15:22s/l72.20117.78117.7818.16596.0411582.11
822006.04.19 15:22sell82.40117.76167.7917.76
832006.04.19 16:00close82.40117.77167.7917.76-20.3811561.73
842006.04.19 16:00buy92.40117.7767.74217.77
852006.04.21 12:00close92.40117.2667.74217.77-987.9310573.80
862006.04.21 12:00sell102.20117.27167.3017.27
872006.04.24 00:00modify102.20117.27116.7417.27
882006.04.24 01:44modify102.20117.27116.7117.27
892006.04.24 01:44modify102.20117.27116.7017.27
902006.04.24 01:47modify102.20117.27116.6917.27
912006.04.24 01:49modify102.20117.27116.6817.27
922006.04.24 01:50modify102.20117.27116.6617.27
932006.04.24 02:22modify102.20117.27116.5817.27
942006.04.24 02:23modify102.20117.27116.5317.27
952006.04.24 02:23modify102.20117.27116.5217.27
962006.04.24 02:28modify102.20117.27116.5117.27
972006.04.24 02:38modify102.20117.27116.5017.27
982006.04.24 03:46modify102.20117.27116.4917.27
992006.04.24 08:00modify102.20117.27116.4817.27
1002006.04.24 11:15modify102.20117.27116.3117.27
1012006.04.24 11:16modify102.20117.27116.3017.27
1022006.04.24 11:23modify102.20117.27116.2917.27
1032006.04.24 11:23modify102.20117.27116.2817.27
1042006.04.24 11:23modify102.20117.27116.2717.27
1052006.04.24 11:24modify102.20117.27116.2617.27
1062006.04.24 11:25modify102.20117.27116.2517.27
1072006.04.24 11:26modify102.20117.27116.2417.27
1082006.04.24 11:26modify102.20117.27116.2317.27
1092006.04.24 11:26modify102.20117.27116.2217.27
1102006.04.24 11:33modify102.20117.27116.2117.27
1112006.04.24 11:54modify102.20117.27116.2017.27
1122006.04.24 11:55modify102.20117.27116.1917.27
1132006.04.24 11:56modify102.20117.27116.1817.27
1142006.04.24 11:58modify102.20117.27116.1717.27
1152006.04.24 11:59modify102.20117.27116.1617.27
1162006.04.24 12:11modify102.20117.27116.1517.27
1172006.04.24 12:11modify102.20117.27116.1417.27
1182006.04.24 12:11modify102.20117.27116.1317.27
1192006.04.24 12:17modify102.20117.27116.1117.27
1202006.04.24 12:18modify102.20117.27116.1017.27
1212006.04.24 12:18modify102.20117.27116.0917.27
1222006.04.24 12:40modify102.20117.27116.0817.27
1232006.04.24 12:40modify102.20117.27116.0717.27
1242006.04.24 12:42modify102.20117.27116.0617.27
1252006.04.24 12:42modify102.20117.27116.0417.27
1262006.04.24 13:03modify102.20117.27116.0317.27
1272006.04.24 13:06modify102.20117.27116.0217.27
1282006.04.24 13:14modify102.20117.27116.0117.27
1292006.04.24 13:52modify102.20117.27116.0017.27
1302006.04.24 13:54modify102.20117.27115.9917.27
1312006.04.24 13:54modify102.20117.27115.9817.27
1322006.04.24 13:55modify102.20117.27115.9717.27
1332006.04.24 13:55modify102.20117.27115.9617.27
1342006.04.24 13:55modify102.20117.27115.9517.27
1352006.04.24 13:57modify102.20117.27115.9417.27
1362006.04.24 13:58modify102.20117.27115.9317.27
1372006.04.24 14:23modify102.20117.27115.9217.27
1382006.04.24 14:24modify102.20117.27115.9117.27
1392006.04.24 14:24modify102.20117.27115.9017.27
1402006.04.24 14:24modify102.20117.27115.8917.27
1412006.04.24 14:25modify102.20117.27115.8817.27
1422006.04.24 18:09modify102.20117.27115.8717.27
1432006.04.24 18:12modify102.20117.27115.8617.27
1442006.04.24 18:12modify102.20117.27115.8517.27
1452006.04.24 18:12modify102.20117.27115.8417.27
1462006.04.24 18:12modify102.20117.27115.8317.27
1472006.04.24 18:12modify102.20117.27115.8217.27
1482006.04.24 18:12modify102.20117.27115.8117.27
1492006.04.24 18:13modify102.20117.27115.8017.27
1502006.04.24 18:13modify102.20117.27115.7917.27
1512006.04.24 18:13modify102.20117.27115.7817.27
1522006.04.24 18:13modify102.20117.27115.7717.27
1532006.04.24 18:13modify102.20117.27115.7617.27
1542006.04.24 18:13modify102.20117.27115.7517.27
1552006.04.24 18:13modify102.20117.27115.7417.27
1562006.04.24 18:16modify102.20117.27115.7317.27
1572006.04.24 18:16modify102.20117.27115.7217.27
1582006.04.24 18:16modify102.20117.27115.7117.27
1592006.04.24 18:16modify102.20117.27115.7017.27
1602006.04.24 18:16modify102.20117.27115.6917.27
1612006.04.24 18:17modify102.20117.27115.6817.27
1622006.04.24 18:17modify102.20117.27115.6717.27
1632006.04.24 18:17modify102.20117.27115.6617.27
1642006.04.24 18:17modify102.20117.27115.6517.27
1652006.04.24 18:19modify102.20117.27115.6417.27
1662006.04.24 18:19modify102.20117.27115.6317.27
1672006.04.24 18:19modify102.20117.27115.6117.27
1682006.04.24 18:19modify102.20117.27115.5917.27
1692006.04.24 18:19modify102.20117.27115.5717.27
1702006.04.24 18:19modify102.20117.27115.5517.27
1712006.04.24 18:19modify102.20117.27115.5317.27
1722006.04.24 18:19modify102.20117.27115.5117.27
1732006.04.24 18:19modify102.20117.27115.5017.27
1742006.04.24 18:19modify102.20117.27115.4817.27
1752006.04.24 18:19modify102.20117.27115.4617.27
1762006.04.24 18:19modify102.20117.27115.4417.27
1772006.04.24 18:19modify102.20117.27115.4217.27
1782006.04.24 18:19modify102.20117.27115.4017.27
1792006.04.24 18:19modify102.20117.27115.3817.27
1802006.04.24 18:19modify102.20117.27115.3617.27
1812006.04.24 20:12modify102.20117.27115.3517.27
1822006.04.24 20:12modify102.20117.27115.3417.27
1832006.04.24 20:15modify102.20117.27115.3317.27
1842006.04.24 20:16modify102.20117.27115.3217.27
1852006.04.24 20:17modify102.20117.27115.3117.27
1862006.04.24 20:36modify102.20117.27115.3017.27
1872006.04.24 20:37modify102.20117.27115.2917.27
1882006.04.24 20:46modify102.20117.27115.2817.27
1892006.04.24 20:48modify102.20117.27115.2717.27
1902006.04.25 20:00close102.20114.89115.2717.274500.5515074.35
1912006.04.25 20:00buy113.10114.8964.86214.89
1922006.04.27 00:00close113.10114.8264.86214.89-44.5915029.76
1932006.04.27 00:00sell123.10114.82164.8514.82
1942006.04.28 17:10modify123.10114.82114.8114.82
1952006.04.28 17:14modify123.10114.82114.8014.82
1962006.04.28 17:15modify123.10114.82114.7914.82
1972006.04.28 17:15modify123.10114.82114.7814.82
1982006.04.28 17:15modify123.10114.82114.7714.82
1992006.04.28 17:19modify123.10114.82114.7614.82
2002006.04.28 17:24modify123.10114.82114.7514.82
2012006.04.28 18:05modify123.10114.82114.7414.82
2022006.04.28 18:05modify123.10114.82114.7314.82
2032006.04.28 18:05modify123.10114.82114.7214.82
2042006.04.28 18:05modify123.10114.82114.7114.82
2052006.04.28 18:05modify123.10114.82114.7014.82
2062006.04.28 18:05modify123.10114.82114.6914.82
2072006.04.28 18:07modify123.10114.82114.6814.82
2082006.04.28 23:59close at stop123.10113.85114.6814.822601.1417630.90