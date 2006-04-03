|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Periode
|4 Stunden (H4) 2006.04.03 00:00 - 2006.04.30 00:00 (2006.04.01 - 2006.04.30)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|lStopLoss=5000; sStopLoss=5000; lTakeProfit=10000; sTakeProfit=10000; lTrailingStop=100; sTrailingStop=100; MainTrend=1440; ShiftBars=1; Risk=2; EnableCloseByASCTrend=true; Slippage=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=0; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; _Parameters_b_Lots="Ïàðàìåòðû ìîäóëÿ ðàñ÷¸òà ëîòà"; LotsWayChoice=1; LotsPercent=20; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=10000; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Marphe";
|Balken im Test
|7957
|Ticks modelliert
|82398
|Modell Qualität
|90.00%
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|7630.90
|Brutto Profit
|9749.02
|Brutto Loss
|-2118.13
|Profit Faktor
|4.60
|Erwartetes Ergebnis
|635.91
|Drawdown absolut
|125.72
|Maximaler Drawdown %
|1334.79 (11.2%)
|Trades gesamt
|12
|Short Positionen (gewonnen %)
|6 (66.67%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|6 (33.33%)
|Profit Trades (% gesamt)
|6 (50.00%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|6 (50.00%)
|Grösster
|Profit Trade
|4500.55
|Loss Trade
|-987.93
|Durchschnitt
|Profit Trade
|1624.84
|Loss Trade
|-353.02
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|2 (2034.31)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|2 (-1008.31)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|4500.55 (1)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-1008.31 (2)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|1
|aufeinanderfolgende Verluste
|2
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2006.04.03 00:00
|buy
|1
|2.00
|117.77
|67.74
|217.77
|2
|2006.04.03 09:11
|modify
|1
|2.00
|117.77
|117.78
|217.77
|3
|2006.04.03 17:16
|s/l
|1
|2.00
|117.78
|117.78
|217.77
|16.98
|10016.98
|4
|2006.04.03 17:16
|buy
|2
|2.10
|117.81
|67.78
|217.81
|5
|2006.04.03 20:00
|close
|2
|2.10
|117.73
|67.78
|217.81
|-142.70
|9874.28
|6
|2006.04.03 20:00
|sell
|3
|2.00
|117.74
|167.77
|17.74
|7
|2006.04.05 06:47
|modify
|3
|2.00
|117.74
|117.73
|17.74
|8
|2006.04.05 06:53
|modify
|3
|2.00
|117.74
|117.72
|17.74
|9
|2006.04.05 09:03
|modify
|3
|2.00
|117.74
|117.71
|17.74
|10
|2006.04.05 12:00
|close
|3
|2.00
|117.50
|117.71
|17.74
|305.15
|10179.43
|11
|2006.04.05 12:00
|buy
|4
|2.10
|117.51
|67.48
|217.51
|12
|2006.04.10 17:38
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.53
|217.51
|13
|2006.04.10 17:38
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.55
|217.51
|14
|2006.04.10 17:39
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.56
|217.51
|15
|2006.04.10 17:41
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.57
|217.51
|16
|2006.04.10 17:51
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.59
|217.51
|17
|2006.04.10 17:53
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.60
|217.51
|18
|2006.04.10 17:53
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.62
|217.51
|19
|2006.04.10 17:53
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.63
|217.51
|20
|2006.04.10 17:57
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.64
|217.51
|21
|2006.04.10 17:57
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.65
|217.51
|22
|2006.04.10 17:57
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.66
|217.51
|23
|2006.04.10 18:06
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.67
|217.51
|24
|2006.04.10 18:35
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.68
|217.51
|25
|2006.04.11 12:10
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.69
|217.51
|26
|2006.04.11 12:10
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.70
|217.51
|27
|2006.04.11 13:18
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.72
|217.51
|28
|2006.04.11 13:18
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.73
|217.51
|29
|2006.04.11 13:27
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.74
|217.51
|30
|2006.04.11 13:28
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.76
|217.51
|31
|2006.04.11 13:29
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.77
|217.51
|32
|2006.04.11 14:22
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.78
|217.51
|33
|2006.04.11 14:22
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.79
|217.51
|34
|2006.04.11 14:22
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.80
|217.51
|35
|2006.04.11 14:23
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.81
|217.51
|36
|2006.04.11 14:23
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.82
|217.51
|37
|2006.04.11 14:28
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.83
|217.51
|38
|2006.04.11 14:28
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.84
|217.51
|39
|2006.04.11 14:28
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.85
|217.51
|40
|2006.04.11 14:29
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.86
|217.51
|41
|2006.04.11 14:31
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.87
|217.51
|42
|2006.04.11 14:32
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.88
|217.51
|43
|2006.04.11 14:33
|modify
|4
|2.10
|117.51
|117.89
|217.51
|44
|2006.04.11 20:00
|close
|4
|2.10
|118.43
|117.89
|217.51
|1729.16
|11908.59
|45
|2006.04.11 20:00
|sell
|5
|2.40
|118.42
|168.45
|18.42
|46
|2006.04.12 20:00
|close
|5
|2.40
|118.52
|168.45
|18.42
|-295.52
|11613.06
|47
|2006.04.12 20:00
|buy
|6
|2.40
|118.52
|68.49
|218.52
|48
|2006.04.17 04:00
|close
|6
|2.40
|118.17
|68.49
|218.52
|-627.00
|10986.07
|49
|2006.04.17 04:01
|sell
|7
|2.20
|118.16
|168.19
|18.16
|50
|2006.04.18 22:51
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.15
|18.16
|51
|2006.04.18 22:51
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.14
|18.16
|52
|2006.04.18 22:51
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.13
|18.16
|53
|2006.04.18 22:51
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.11
|18.16
|54
|2006.04.18 22:56
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.10
|18.16
|55
|2006.04.18 22:57
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.09
|18.16
|56
|2006.04.18 23:08
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.08
|18.16
|57
|2006.04.18 23:08
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.07
|18.16
|58
|2006.04.18 23:19
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.06
|18.16
|59
|2006.04.18 23:20
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.04
|18.16
|60
|2006.04.18 23:21
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.03
|18.16
|61
|2006.04.19 00:49
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.02
|18.16
|62
|2006.04.19 00:49
|modify
|7
|2.20
|118.16
|118.00
|18.16
|63
|2006.04.19 00:49
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.98
|18.16
|64
|2006.04.19 00:49
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.97
|18.16
|65
|2006.04.19 00:50
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.96
|18.16
|66
|2006.04.19 00:51
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.95
|18.16
|67
|2006.04.19 00:51
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.94
|18.16
|68
|2006.04.19 00:51
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.92
|18.16
|69
|2006.04.19 00:51
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.91
|18.16
|70
|2006.04.19 00:53
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.88
|18.16
|71
|2006.04.19 01:02
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.87
|18.16
|72
|2006.04.19 01:02
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.86
|18.16
|73
|2006.04.19 02:59
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.85
|18.16
|74
|2006.04.19 02:59
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.84
|18.16
|75
|2006.04.19 03:01
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.83
|18.16
|76
|2006.04.19 03:01
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.82
|18.16
|77
|2006.04.19 03:02
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.81
|18.16
|78
|2006.04.19 03:02
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.80
|18.16
|79
|2006.04.19 03:03
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.79
|18.16
|80
|2006.04.19 03:04
|modify
|7
|2.20
|118.16
|117.78
|18.16
|81
|2006.04.19 15:22
|s/l
|7
|2.20
|117.78
|117.78
|18.16
|596.04
|11582.11
|82
|2006.04.19 15:22
|sell
|8
|2.40
|117.76
|167.79
|17.76
|83
|2006.04.19 16:00
|close
|8
|2.40
|117.77
|167.79
|17.76
|-20.38
|11561.73
|84
|2006.04.19 16:00
|buy
|9
|2.40
|117.77
|67.74
|217.77
|85
|2006.04.21 12:00
|close
|9
|2.40
|117.26
|67.74
|217.77
|-987.93
|10573.80
|86
|2006.04.21 12:00
|sell
|10
|2.20
|117.27
|167.30
|17.27
|87
|2006.04.24 00:00
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.74
|17.27
|88
|2006.04.24 01:44
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.71
|17.27
|89
|2006.04.24 01:44
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.70
|17.27
|90
|2006.04.24 01:47
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.69
|17.27
|91
|2006.04.24 01:49
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.68
|17.27
|92
|2006.04.24 01:50
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.66
|17.27
|93
|2006.04.24 02:22
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.58
|17.27
|94
|2006.04.24 02:23
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.53
|17.27
|95
|2006.04.24 02:23
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.52
|17.27
|96
|2006.04.24 02:28
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.51
|17.27
|97
|2006.04.24 02:38
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.50
|17.27
|98
|2006.04.24 03:46
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.49
|17.27
|99
|2006.04.24 08:00
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.48
|17.27
|100
|2006.04.24 11:15
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.31
|17.27
|101
|2006.04.24 11:16
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.30
|17.27
|102
|2006.04.24 11:23
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.29
|17.27
|103
|2006.04.24 11:23
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.28
|17.27
|104
|2006.04.24 11:23
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.27
|17.27
|105
|2006.04.24 11:24
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.26
|17.27
|106
|2006.04.24 11:25
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.25
|17.27
|107
|2006.04.24 11:26
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.24
|17.27
|108
|2006.04.24 11:26
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.23
|17.27
|109
|2006.04.24 11:26
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.22
|17.27
|110
|2006.04.24 11:33
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.21
|17.27
|111
|2006.04.24 11:54
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.20
|17.27
|112
|2006.04.24 11:55
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.19
|17.27
|113
|2006.04.24 11:56
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.18
|17.27
|114
|2006.04.24 11:58
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.17
|17.27
|115
|2006.04.24 11:59
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.16
|17.27
|116
|2006.04.24 12:11
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.15
|17.27
|117
|2006.04.24 12:11
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.14
|17.27
|118
|2006.04.24 12:11
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.13
|17.27
|119
|2006.04.24 12:17
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.11
|17.27
|120
|2006.04.24 12:18
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.10
|17.27
|121
|2006.04.24 12:18
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.09
|17.27
|122
|2006.04.24 12:40
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.08
|17.27
|123
|2006.04.24 12:40
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.07
|17.27
|124
|2006.04.24 12:42
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.06
|17.27
|125
|2006.04.24 12:42
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.04
|17.27
|126
|2006.04.24 13:03
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.03
|17.27
|127
|2006.04.24 13:06
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.02
|17.27
|128
|2006.04.24 13:14
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.01
|17.27
|129
|2006.04.24 13:52
|modify
|10
|2.20
|117.27
|116.00
|17.27
|130
|2006.04.24 13:54
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.99
|17.27
|131
|2006.04.24 13:54
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.98
|17.27
|132
|2006.04.24 13:55
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.97
|17.27
|133
|2006.04.24 13:55
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.96
|17.27
|134
|2006.04.24 13:55
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.95
|17.27
|135
|2006.04.24 13:57
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.94
|17.27
|136
|2006.04.24 13:58
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.93
|17.27
|137
|2006.04.24 14:23
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.92
|17.27
|138
|2006.04.24 14:24
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.91
|17.27
|139
|2006.04.24 14:24
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.90
|17.27
|140
|2006.04.24 14:24
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.89
|17.27
|141
|2006.04.24 14:25
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.88
|17.27
|142
|2006.04.24 18:09
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.87
|17.27
|143
|2006.04.24 18:12
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.86
|17.27
|144
|2006.04.24 18:12
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.85
|17.27
|145
|2006.04.24 18:12
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.84
|17.27
|146
|2006.04.24 18:12
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.83
|17.27
|147
|2006.04.24 18:12
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.82
|17.27
|148
|2006.04.24 18:12
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.81
|17.27
|149
|2006.04.24 18:13
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.80
|17.27
|150
|2006.04.24 18:13
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.79
|17.27
|151
|2006.04.24 18:13
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.78
|17.27
|152
|2006.04.24 18:13
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.77
|17.27
|153
|2006.04.24 18:13
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.76
|17.27
|154
|2006.04.24 18:13
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.75
|17.27
|155
|2006.04.24 18:13
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.74
|17.27
|156
|2006.04.24 18:16
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.73
|17.27
|157
|2006.04.24 18:16
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.72
|17.27
|158
|2006.04.24 18:16
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.71
|17.27
|159
|2006.04.24 18:16
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.70
|17.27
|160
|2006.04.24 18:16
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.69
|17.27
|161
|2006.04.24 18:17
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.68
|17.27
|162
|2006.04.24 18:17
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.67
|17.27
|163
|2006.04.24 18:17
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.66
|17.27
|164
|2006.04.24 18:17
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.65
|17.27
|165
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.64
|17.27
|166
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.63
|17.27
|167
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.61
|17.27
|168
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.59
|17.27
|169
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.57
|17.27
|170
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.55
|17.27
|171
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.53
|17.27
|172
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.51
|17.27
|173
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.50
|17.27
|174
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.48
|17.27
|175
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.46
|17.27
|176
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.44
|17.27
|177
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.42
|17.27
|178
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.40
|17.27
|179
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.38
|17.27
|180
|2006.04.24 18:19
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.36
|17.27
|181
|2006.04.24 20:12
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.35
|17.27
|182
|2006.04.24 20:12
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.34
|17.27
|183
|2006.04.24 20:15
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.33
|17.27
|184
|2006.04.24 20:16
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.32
|17.27
|185
|2006.04.24 20:17
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.31
|17.27
|186
|2006.04.24 20:36
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.30
|17.27
|187
|2006.04.24 20:37
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.29
|17.27
|188
|2006.04.24 20:46
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.28
|17.27
|189
|2006.04.24 20:48
|modify
|10
|2.20
|117.27
|115.27
|17.27
|190
|2006.04.25 20:00
|close
|10
|2.20
|114.89
|115.27
|17.27
|4500.55
|15074.35
|191
|2006.04.25 20:00
|buy
|11
|3.10
|114.89
|64.86
|214.89
|192
|2006.04.27 00:00
|close
|11
|3.10
|114.82
|64.86
|214.89
|-44.59
|15029.76
|193
|2006.04.27 00:00
|sell
|12
|3.10
|114.82
|164.85
|14.82
|194
|2006.04.28 17:10
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.81
|14.82
|195
|2006.04.28 17:14
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.80
|14.82
|196
|2006.04.28 17:15
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.79
|14.82
|197
|2006.04.28 17:15
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.78
|14.82
|198
|2006.04.28 17:15
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.77
|14.82
|199
|2006.04.28 17:19
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.76
|14.82
|200
|2006.04.28 17:24
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.75
|14.82
|201
|2006.04.28 18:05
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.74
|14.82
|202
|2006.04.28 18:05
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.73
|14.82
|203
|2006.04.28 18:05
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.72
|14.82
|204
|2006.04.28 18:05
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.71
|14.82
|205
|2006.04.28 18:05
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.70
|14.82
|206
|2006.04.28 18:05
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.69
|14.82
|207
|2006.04.28 18:07
|modify
|12
|3.10
|114.82
|114.68
|14.82
|208
|2006.04.28 23:59
|close at stop
|12
|3.10
|113.85
|114.68
|14.82
|2601.14
|17630.90