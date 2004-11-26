|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Okres
|Dzienny (D1) 2004.11.08 00:00 - 2006.03.29 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parametry
|Lots=1; StopLoss=30; TakeProfit=50; GAP=5; MaxTrades=10; ReEntryGAP=1; tStop=10; tPips=0; StartHour=1; EndHour=23; MM=true; MaxLots=50; StartYear=2006;
|Słupki w tescie
|517
|Ticks modelled
|1425792
|Modelling quality
|40.56%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|21861982.89
|Gross profit
|88023007.72
|Gross loss
|-66161024.83
|Profit factor
|1.33
|Przewidywany zysk
|2221.97
|Absolute drawdown
|8572.19
|Maximal drawdown (%)
|1848110.00 (8.9%)
|Transakcji w sumie
|9839
|Short positions (won %)
|4810 (44.95%)
|Long positions (won %)
|5029 (44.30%)
|Profit trades (% of total)
|4390 (44.62%)
|Loss trades (% of total)
|5449 (55.38%)
|Największy
|profit trade
|26190.00
|loss trade
|-16954.00
|Average
|profit trade
|20050.80
|loss trade
|-12141.87
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|58 (1440500.00)
|consecutive losses (loss in money)
|115 (-1725125.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1440500.00 (58)
|consecutive loss (count of losses)
|-1725125.00 (115)
|Średni
|consecutive wins
|10
|consecutive losses
|13
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2004.11.08 01:00
|sell
|1
|1.00
|1.2943
|1.2973
|1.2893
|2
|2004.11.08 01:00
|sell
|2
|1.00
|1.2944
|1.2974
|1.2894
|3
|2004.11.08 01:00
|sell
|3
|1.00
|1.2949
|1.2979
|1.2899
|4
|2004.11.08 01:00
|sell
|4
|1.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|5
|2004.11.08 01:01
|t/p
|4
|1.00
|1.2908
|1.2988
|1.2908
|500.00
|10500.00
|6
|2004.11.08 02:06
|sell
|5
|1.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|7
|2004.11.08 02:33
|s/l
|1
|1.00
|1.2973
|1.2973
|1.2893
|-300.00
|10200.00
|8
|2004.11.08 02:33
|sell
|6
|1.00
|1.2970
|1.3000
|1.2920
|9
|2004.11.08 02:33
|s/l
|2
|1.00
|1.2974
|1.2974
|1.2894
|-300.00
|9900.00
|10
|2004.11.08 02:33
|sell
|7
|1.00
|1.2971
|1.3001
|1.2921
|11
|2004.11.08 10:14
|s/l
|3
|1.00
|1.2979
|1.2979
|1.2899
|-300.00
|9600.00
|12
|2004.11.08 10:14
|sell
|8
|1.00
|1.2976
|1.3006
|1.2926
|13
|2004.11.08 18:55
|s/l
|5
|1.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-300.00
|9300.00
|14
|2004.11.08 18:55
|sell
|9
|1.00
|1.2985
|1.3015
|1.2935
|15
|2004.11.08 23:29
|t/p
|9
|1.00
|1.2935
|1.3015
|1.2935
|500.00
|9800.00
|16
|2004.11.08 23:33
|sell
|10
|1.00
|1.2989
|1.3019
|1.2939
|17
|2004.11.08 23:33
|t/p
|10
|1.00
|1.2939
|1.3019
|1.2939
|500.00
|10300.00
|18
|2004.11.08 23:33
|t/p
|8
|1.00
|1.2926
|1.3006
|1.2926
|500.00
|10800.00
|19
|2004.11.08 23:38
|sell
|11
|1.00
|1.2989
|1.3019
|1.2939
|20
|2004.11.08 23:39
|t/p
|11
|1.00
|1.2939
|1.3019
|1.2939
|500.00
|11300.00
|21
|2004.11.08 23:44
|sell
|12
|1.00
|1.2989
|1.3019
|1.2939
|22
|2004.11.08 23:44
|t/p
|12
|1.00
|1.2939
|1.3019
|1.2939
|500.00
|11800.00
|23
|2004.11.08 23:49
|sell
|13
|1.00
|1.2989
|1.3019
|1.2939
|24
|2004.11.08 23:49
|t/p
|13
|1.00
|1.2939
|1.3019
|1.2939
|500.00
|12300.00
|25
|2004.11.08 23:55
|sell
|14
|1.00
|1.2989
|1.3019
|1.2939
|26
|2004.11.08 23:55
|t/p
|14
|1.00
|1.2939
|1.3019
|1.2939
|500.00
|12800.00
|27
|2004.11.09 00:00
|t/p
|6
|1.00
|1.2920
|1.3000
|1.2920
|504.76
|13304.76
|28
|2004.11.09 00:00
|t/p
|7
|1.00
|1.2921
|1.3001
|1.2921
|504.76
|13809.52
|29
|2004.11.09 01:01
|sell
|15
|1.00
|1.2887
|1.2917
|1.2837
|30
|2004.11.09 01:02
|sell
|16
|1.00
|1.2886
|1.2916
|1.2836
|31
|2004.11.09 01:02
|sell
|17
|1.00
|1.2887
|1.2917
|1.2837
|32
|2004.11.09 01:02
|sell
|18
|1.00
|1.2889
|1.2919
|1.2839
|33
|2004.11.09 01:03
|sell
|19
|1.00
|1.2888
|1.2918
|1.2838
|34
|2004.11.09 01:32
|s/l
|15
|1.00
|1.2917
|1.2917
|1.2837
|-300.00
|13509.52
|35
|2004.11.09 01:32
|s/l
|16
|1.00
|1.2916
|1.2916
|1.2836
|-300.00
|13209.52
|36
|2004.11.09 01:32
|s/l
|17
|1.00
|1.2917
|1.2917
|1.2837
|-300.00
|12909.52
|37
|2004.11.09 01:32
|s/l
|18
|1.00
|1.2919
|1.2919
|1.2839
|-300.00
|12609.52
|38
|2004.11.09 01:32
|s/l
|19
|1.00
|1.2918
|1.2918
|1.2838
|-300.00
|12309.52
|39
|2004.11.09 01:32
|sell
|20
|1.00
|1.2922
|1.2952
|1.2872
|40
|2004.11.09 01:37
|sell
|21
|1.00
|1.2922
|1.2952
|1.2872
|41
|2004.11.09 01:41
|sell
|22
|1.00
|1.2922
|1.2952
|1.2872
|42
|2004.11.09 01:46
|sell
|23
|1.00
|1.2922
|1.2952
|1.2872
|43
|2004.11.09 01:51
|sell
|24
|1.00
|1.2922
|1.2952
|1.2872
|44
|2004.11.10 00:00
|t/p
|20
|1.00
|1.2872
|1.2952
|1.2872
|504.76
|12814.28
|45
|2004.11.10 00:00
|t/p
|21
|1.00
|1.2872
|1.2952
|1.2872
|504.76
|13319.04
|46
|2004.11.10 00:00
|t/p
|22
|1.00
|1.2872
|1.2952
|1.2872
|504.76
|13823.80
|47
|2004.11.10 00:00
|t/p
|23
|1.00
|1.2872
|1.2952
|1.2872
|504.76
|14328.56
|48
|2004.11.10 00:00
|t/p
|24
|1.00
|1.2872
|1.2952
|1.2872
|504.76
|14833.32
|49
|2004.11.10 01:01
|sell
|25
|1.00
|1.2862
|1.2892
|1.2812
|50
|2004.11.10 01:01
|sell
|26
|1.00
|1.2864
|1.2894
|1.2814
|51
|2004.11.10 01:01
|sell
|27
|1.00
|1.2865
|1.2895
|1.2815
|52
|2004.11.10 01:01
|sell
|28
|1.00
|1.2867
|1.2897
|1.2817
|53
|2004.11.10 01:01
|sell
|29
|1.00
|1.2866
|1.2896
|1.2816
|54
|2004.11.10 01:02
|sell
|30
|1.00
|1.2865
|1.2895
|1.2815
|55
|2004.11.10 05:39
|s/l
|25
|1.00
|1.2892
|1.2892
|1.2812
|-300.00
|14533.32
|56
|2004.11.10 05:39
|s/l
|26
|1.00
|1.2894
|1.2894
|1.2814
|-300.00
|14233.32
|57
|2004.11.10 05:39
|sell
|31
|1.00
|1.2891
|1.2921
|1.2841
|58
|2004.11.10 05:39
|sell
|32
|1.00
|1.2890
|1.2920
|1.2840
|59
|2004.11.10 05:40
|s/l
|27
|1.00
|1.2895
|1.2895
|1.2815
|-300.00
|13933.32
|60
|2004.11.10 05:40
|s/l
|29
|1.00
|1.2896
|1.2896
|1.2816
|-300.00
|13633.32
|61
|2004.11.10 05:40
|s/l
|30
|1.00
|1.2895
|1.2895
|1.2815
|-300.00
|13333.32
|62
|2004.11.10 05:40
|sell
|33
|1.00
|1.2893
|1.2923
|1.2843
|63
|2004.11.10 05:40
|s/l
|28
|1.00
|1.2897
|1.2897
|1.2817
|-300.00
|13033.32
|64
|2004.11.10 05:40
|sell
|34
|1.00
|1.2896
|1.2926
|1.2846
|65
|2004.11.10 05:40
|sell
|35
|1.00
|1.2895
|1.2925
|1.2845
|66
|2004.11.10 14:49
|s/l
|32
|1.00
|1.2920
|1.2920
|1.2840
|-300.00
|12733.32
|67
|2004.11.10 14:49
|sell
|36
|1.00
|1.2917
|1.2947
|1.2867
|68
|2004.11.10 14:50
|s/l
|31
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2841
|-300.00
|12433.32
|69
|2004.11.10 14:50
|sell
|37
|1.00
|1.2918
|1.2948
|1.2868
|70
|2004.11.10 14:50
|s/l
|33
|1.00
|1.2923
|1.2923
|1.2843
|-300.00
|12133.32
|71
|2004.11.10 14:50
|sell
|38
|1.00
|1.2920
|1.2950
|1.2870
|72
|2004.11.10 15:19
|s/l
|35
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2845
|-300.00
|11833.32
|73
|2004.11.10 15:19
|sell
|39
|1.00
|1.2922
|1.2952
|1.2872
|74
|2004.11.10 15:19
|s/l
|34
|1.00
|1.2926
|1.2926
|1.2846
|-300.00
|11533.32
|75
|2004.11.10 16:53
|s/l
|36
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.2867
|-300.00
|11233.32
|76
|2004.11.10 16:53
|sell
|40
|1.00
|1.2944
|1.2974
|1.2894
|77
|2004.11.10 16:53
|s/l
|37
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.2868
|-300.00
|10933.32
|78
|2004.11.10 16:53
|sell
|41
|1.00
|1.2945
|1.2975
|1.2895
|79
|2004.11.10 17:21
|s/l
|38
|1.00
|1.2950
|1.2950
|1.2870
|-300.00
|10633.32
|80
|2004.11.10 17:21
|s/l
|39
|1.00
|1.2952
|1.2952
|1.2872
|-300.00
|10333.32
|81
|2004.11.10 17:21
|sell
|42
|1.00
|1.2949
|1.2979
|1.2899
|82
|2004.11.10 17:21
|sell
|43
|1.00
|1.2948
|1.2978
|1.2898
|83
|2004.11.10 17:52
|s/l
|40
|1.00
|1.2974
|1.2974
|1.2894
|-300.00
|10033.32
|84
|2004.11.10 17:52
|sell
|44
|1.00
|1.2971
|1.3001
|1.2921
|85
|2004.11.10 17:52
|s/l
|41
|1.00
|1.2975
|1.2975
|1.2895
|-300.00
|9733.32
|86
|2004.11.10 17:52
|s/l
|43
|1.00
|1.2978
|1.2978
|1.2898
|-300.00
|9433.32
|87
|2004.11.10 17:52
|sell
|45
|1.00
|1.2975
|1.3005
|1.2925
|88
|2004.11.10 17:52
|sell
|46
|1.00
|1.2974
|1.3004
|1.2924
|89
|2004.11.10 17:53
|s/l
|42
|1.00
|1.2979
|1.2979
|1.2899
|-300.00
|9133.32
|90
|2004.11.10 17:53
|sell
|47
|1.00
|1.2976
|1.3006
|1.2926
|91
|2004.11.10 22:28
|s/l
|44
|1.00
|1.3001
|1.3001
|1.2921
|-300.00
|8833.32
|92
|2004.11.10 22:28
|s/l
|46
|1.00
|1.3004
|1.3004
|1.2924
|-300.00
|8533.32
|93
|2004.11.10 22:28
|sell
|48
|1.00
|1.3001
|1.3031
|1.2951
|94
|2004.11.10 22:28
|s/l
|45
|1.00
|1.3005
|1.3005
|1.2925
|-300.00
|8233.32
|95
|2004.11.10 22:28
|s/l
|47
|1.00
|1.3006
|1.3006
|1.2926
|-300.00
|7933.32
|96
|2004.11.10 22:28
|sell
|49
|1.00
|1.3004
|1.3034
|1.2954
|97
|2004.11.10 22:28
|sell
|50
|1.00
|1.3003
|1.3033
|1.2953
|98
|2004.11.10 23:29
|t/p
|48
|1.00
|1.2951
|1.3031
|1.2951
|500.00
|8433.32
|99
|2004.11.10 23:29
|t/p
|49
|1.00
|1.2954
|1.3034
|1.2954
|500.00
|8933.32
|100
|2004.11.10 23:29
|t/p
|50
|1.00
|1.2953
|1.3033
|1.2953
|500.00
|9433.32
|101
|2004.11.10 23:29
|sell
|51
|1.00
|1.2895
|1.2925
|1.2845
|102
|2004.11.10 23:29
|sell
|52
|1.00
|1.2904
|1.2934
|1.2854
|103
|2004.11.10 23:29
|sell
|53
|1.00
|1.2908
|1.2938
|1.2858
|104
|2004.11.10 23:29
|sell
|54
|1.00
|1.2914
|1.2944
|1.2864
|105
|2004.11.10 23:30
|s/l
|51
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2845
|-300.00
|9133.32
|106
|2004.11.10 23:30
|sell
|55
|1.00
|1.2923
|1.2953
|1.2873
|107
|2004.11.10 23:30
|s/l
|52
|1.00
|1.2934
|1.2934
|1.2854
|-300.00
|8833.32
|108
|2004.11.10 23:30
|s/l
|53
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2858
|-300.00
|8533.32
|109
|2004.11.10 23:30
|sell
|56
|1.00
|1.2935
|1.2965
|1.2885
|110
|2004.11.10 23:31
|s/l
|54
|1.00
|1.2944
|1.2944
|1.2864
|-300.00
|8233.32
|111
|2004.11.10 23:31
|sell
|57
|1.00
|1.2942
|1.2972
|1.2892
|112
|2004.11.10 23:31
|s/l
|55
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.2873
|-300.00
|7933.32
|113
|2004.11.10 23:31
|sell
|58
|1.00
|1.2954
|1.2984
|1.2904
|114
|2004.11.10 23:32
|s/l
|56
|1.00
|1.2965
|1.2965
|1.2885
|-300.00
|7633.32
|115
|2004.11.10 23:32
|sell
|59
|1.00
|1.2964
|1.2994
|1.2914
|116
|2004.11.10 23:32
|s/l
|57
|1.00
|1.2972
|1.2972
|1.2892
|-300.00
|7333.32
|117
|2004.11.10 23:32
|sell
|60
|1.00
|1.2980
|1.3010
|1.2930
|118
|2004.11.10 23:32
|s/l
|58
|1.00
|1.2984
|1.2984
|1.2904
|-300.00
|7033.32
|119
|2004.11.10 23:32
|sell
|61
|1.00
|1.2981
|1.3011
|1.2931
|120
|2004.11.10 23:32
|s/l
|59
|1.00
|1.2994
|1.2994
|1.2914
|-300.00
|6733.32
|121
|2004.11.10 23:32
|sell
|62
|1.00
|1.2999
|1.3029
|1.2949
|122
|2004.11.10 23:33
|t/p
|60
|1.00
|1.2930
|1.3010
|1.2930
|500.00
|7233.32
|123
|2004.11.10 23:33
|t/p
|61
|1.00
|1.2931
|1.3011
|1.2931
|500.00
|7733.32
|124
|2004.11.10 23:33
|t/p
|62
|1.00
|1.2949
|1.3029
|1.2949
|500.00
|8233.32
|125
|2004.11.10 23:33
|sell
|63
|1.00
|1.2895
|1.2925
|1.2845
|126
|2004.11.10 23:33
|sell
|64
|1.00
|1.2904
|1.2934
|1.2854
|127
|2004.11.10 23:33
|sell
|65
|1.00
|1.2908
|1.2938
|1.2858
|128
|2004.11.10 23:34
|s/l
|63
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2845
|-300.00
|7933.32
|129
|2004.11.10 23:34
|sell
|66
|1.00
|1.2923
|1.2953
|1.2873
|130
|2004.11.10 23:34
|s/l
|64
|1.00
|1.2934
|1.2934
|1.2854
|-300.00
|7633.32
|131
|2004.11.10 23:34
|s/l
|65
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2858
|-300.00
|7333.32
|132
|2004.11.10 23:34
|sell
|67
|1.00
|1.2935
|1.2965
|1.2885
|133
|2004.11.10 23:35
|sell
|68
|1.00
|1.2939
|1.2969
|1.2889
|134
|2004.11.10 23:35
|s/l
|66
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.2873
|-300.00
|7033.32
|135
|2004.11.10 23:35
|sell
|69
|1.00
|1.2954
|1.2984
|1.2904
|136
|2004.11.10 23:35
|s/l
|67
|1.00
|1.2965
|1.2965
|1.2885
|-300.00
|6733.32
|137
|2004.11.10 23:35
|sell
|70
|1.00
|1.2964
|1.2994
|1.2914
|138
|2004.11.10 23:36
|s/l
|68
|1.00
|1.2969
|1.2969
|1.2889
|-300.00
|6433.32
|139
|2004.11.10 23:36
|s/l
|69
|1.00
|1.2984
|1.2984
|1.2904
|-300.00
|6133.32
|140
|2004.11.10 23:36
|sell
|71
|1.00
|1.2981
|1.3011
|1.2931
|141
|2004.11.10 23:36
|s/l
|70
|1.00
|1.2994
|1.2994
|1.2914
|-300.00
|5833.32
|142
|2004.11.10 23:36
|sell
|72
|1.00
|1.2999
|1.3029
|1.2949
|143
|2004.11.10 23:36
|t/p
|71
|1.00
|1.2931
|1.3011
|1.2931
|500.00
|6333.32
|144
|2004.11.10 23:36
|t/p
|72
|1.00
|1.2949
|1.3029
|1.2949
|500.00
|6833.32
|145
|2004.11.10 23:37
|sell
|73
|1.00
|1.2895
|1.2925
|1.2845
|146
|2004.11.10 23:37
|sell
|74
|1.00
|1.2904
|1.2934
|1.2854
|147
|2004.11.10 23:37
|sell
|75
|1.00
|1.2908
|1.2938
|1.2858
|148
|2004.11.10 23:37
|s/l
|73
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2845
|-300.00
|6533.32
|149
|2004.11.10 23:37
|sell
|76
|1.00
|1.2923
|1.2953
|1.2873
|150
|2004.11.10 23:38
|s/l
|74
|1.00
|1.2934
|1.2934
|1.2854
|-300.00
|6233.32
|151
|2004.11.10 23:38
|s/l
|75
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2858
|-300.00
|5933.32
|152
|2004.11.10 23:38
|sell
|77
|1.00
|1.2935
|1.2965
|1.2885
|153
|2004.11.10 23:39
|s/l
|76
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.2873
|-300.00
|5633.32
|154
|2004.11.10 23:39
|sell
|78
|1.00
|1.2954
|1.2984
|1.2904
|155
|2004.11.10 23:39
|s/l
|77
|1.00
|1.2965
|1.2965
|1.2885
|-300.00
|5333.32
|156
|2004.11.10 23:39
|sell
|79
|1.00
|1.2964
|1.2994
|1.2914
|157
|2004.11.10 23:40
|s/l
|78
|1.00
|1.2984
|1.2984
|1.2904
|-300.00
|5033.32
|158
|2004.11.10 23:40
|sell
|80
|1.00
|1.2981
|1.3011
|1.2931
|159
|2004.11.10 23:40
|s/l
|79
|1.00
|1.2994
|1.2994
|1.2914
|-300.00
|4733.32
|160
|2004.11.10 23:40
|sell
|81
|1.00
|1.2999
|1.3029
|1.2949
|161
|2004.11.10 23:40
|t/p
|80
|1.00
|1.2931
|1.3011
|1.2931
|500.00
|5233.32
|162
|2004.11.10 23:40
|t/p
|81
|1.00
|1.2949
|1.3029
|1.2949
|500.00
|5733.32
|163
|2004.11.10 23:40
|sell
|82
|1.00
|1.2895
|1.2925
|1.2845
|164
|2004.11.10 23:40
|sell
|83
|1.00
|1.2904
|1.2934
|1.2854
|165
|2004.11.10 23:41
|s/l
|82
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2845
|-300.00
|5433.32
|166
|2004.11.10 23:41
|sell
|84
|1.00
|1.2923
|1.2953
|1.2873
|167
|2004.11.10 23:42
|s/l
|83
|1.00
|1.2934
|1.2934
|1.2854
|-300.00
|5133.32
|168
|2004.11.10 23:42
|sell
|85
|1.00
|1.2935
|1.2965
|1.2885
|169
|2004.11.10 23:43
|s/l
|84
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.2873
|-300.00
|4833.32
|170
|2004.11.10 23:43
|sell
|86
|1.00
|1.2954
|1.2984
|1.2904
|171
|2004.11.10 23:43
|s/l
|85
|1.00
|1.2965
|1.2965
|1.2885
|-300.00
|4533.32
|172
|2004.11.10 23:43
|sell
|87
|1.00
|1.2964
|1.2994
|1.2914
|173
|2004.11.10 23:44
|s/l
|86
|1.00
|1.2984
|1.2984
|1.2904
|-300.00
|4233.32
|174
|2004.11.10 23:44
|sell
|88
|1.00
|1.2981
|1.3011
|1.2931
|175
|2004.11.10 23:44
|s/l
|87
|1.00
|1.2994
|1.2994
|1.2914
|-300.00
|3933.32
|176
|2004.11.10 23:44
|sell
|89
|1.00
|1.2999
|1.3029
|1.2949
|177
|2004.11.10 23:44
|t/p
|88
|1.00
|1.2931
|1.3011
|1.2931
|500.00
|4433.32
|178
|2004.11.10 23:44
|t/p
|89
|1.00
|1.2949
|1.3029
|1.2949
|500.00
|4933.32
|179
|2004.11.10 23:44
|sell
|90
|1.00
|1.2895
|1.2925
|1.2845
|180
|2004.11.10 23:44
|sell
|91
|1.00
|1.2904
|1.2934
|1.2854
|181
|2004.11.10 23:45
|s/l
|90
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2845
|-300.00
|4633.32
|182
|2004.11.10 23:45
|sell
|92
|1.00
|1.2923
|1.2953
|1.2873
|183
|2004.11.10 23:46
|s/l
|91
|1.00
|1.2934
|1.2934
|1.2854
|-300.00
|4333.32
|184
|2004.11.10 23:46
|sell
|93
|1.00
|1.2935
|1.2965
|1.2885
|185
|2004.11.10 23:47
|s/l
|92
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.2873
|-300.00
|4033.32
|186
|2004.11.10 23:47
|sell
|94
|1.00
|1.2954
|1.2984
|1.2904
|187
|2004.11.10 23:47
|s/l
|93
|1.00
|1.2965
|1.2965
|1.2885
|-300.00
|3733.32
|188
|2004.11.10 23:48
|s/l
|94
|1.00
|1.2984
|1.2984
|1.2904
|-300.00
|3433.32
|189
|2004.11.10 23:48
|sell
|95
|1.00
|1.2988
|1.3018
|1.2938
|190
|2004.11.10 23:48
|t/p
|95
|1.00
|1.2938
|1.3018
|1.2938
|500.00
|3933.32
|191
|2004.11.10 23:48
|sell
|96
|1.00
|1.2895
|1.2925
|1.2845
|192
|2004.11.10 23:48
|sell
|97
|1.00
|1.2904
|1.2934
|1.2854
|193
|2004.11.10 23:49
|s/l
|96
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2845
|-300.00
|3633.32
|194
|2004.11.10 23:49
|s/l
|97
|1.00
|1.2934
|1.2934
|1.2854
|-300.00
|3333.32
|195
|2004.11.10 23:50
|buy
|98
|1.00
|1.2920
|1.2890
|1.2970
|196
|2004.11.10 23:51
|t/p
|98
|1.00
|1.2970
|1.2890
|1.2970
|500.00
|3833.32
|197
|2004.11.10 23:51
|buy
|99
|1.00
|1.2978
|1.2948
|1.3028
|198
|2004.11.10 23:52
|s/l
|99
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.3028
|-300.00
|3533.32
|199
|2004.11.10 23:52
|sell
|100
|1.00
|1.2895
|1.2925
|1.2845
|200
|2004.11.10 23:53
|s/l
|100
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2845
|-300.00
|3233.32
|201
|2004.11.10 23:53
|buy
|101
|1.00
|1.2918
|1.2888
|1.2968
|202
|2004.11.10 23:55
|t/p
|101
|1.00
|1.2968
|1.2888
|1.2968
|500.00
|3733.32
|203
|2004.11.10 23:55
|buy
|102
|1.00
|1.2978
|1.2948
|1.3028
|204
|2004.11.10 23:56
|s/l
|102
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.3028
|-300.00
|3433.32
|205
|2004.11.10 23:56
|sell
|103
|1.00
|1.2895
|1.2925
|1.2845
|206
|2004.11.12 14:20
|s/l
|103
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2845
|-280.96
|3152.36
|207
|2004.11.12 15:19
|sell
|104
|1.00
|1.2928
|1.2958
|1.2878
|208
|2004.11.12 16:51
|s/l
|104
|1.00
|1.2958
|1.2958
|1.2878
|-300.00
|2852.36
|209
|2004.11.12 16:51
|sell
|105
|1.00
|1.2963
|1.2993
|1.2913
|210
|2004.11.12 21:27
|s/l
|105
|1.00
|1.2993
|1.2993
|1.2913
|-300.00
|2552.36
|211
|2004.11.12 21:28
|buy
|106
|1.00
|1.2981
|1.2951
|1.3031
|212
|2004.11.15 02:04
|s/l
|106
|1.00
|1.2951
|1.2951
|1.3031
|-309.77
|2242.59
|213
|2004.11.15 02:04
|buy
|107
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|214
|2004.11.15 02:09
|t/p
|107
|1.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|500.00
|2742.59
|215
|2004.11.15 02:09
|sell
|108
|1.00
|1.2977
|1.3007
|1.2927
|216
|2004.11.15 02:10
|t/p
|108
|1.00
|1.2927
|1.3007
|1.2927
|500.00
|3242.59
|217
|2004.11.15 02:10
|buy
|109
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|218
|2004.11.15 02:15
|t/p
|109
|1.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|500.00
|3742.59
|219
|2004.11.15 02:15
|sell
|110
|1.00
|1.2977
|1.3007
|1.2927
|220
|2004.11.15 02:16
|t/p
|110
|1.00
|1.2927
|1.3007
|1.2927
|500.00
|4242.59
|221
|2004.11.15 02:16
|buy
|111
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|222
|2004.11.15 02:21
|t/p
|111
|1.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|500.00
|4742.59
|223
|2004.11.15 02:21
|sell
|112
|1.00
|1.2977
|1.3007
|1.2927
|224
|2004.11.15 02:22
|t/p
|112
|1.00
|1.2927
|1.3007
|1.2927
|500.00
|5242.59
|225
|2004.11.15 02:22
|buy
|113
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|226
|2004.11.15 02:27
|t/p
|113
|1.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|500.00
|5742.59
|227
|2004.11.15 02:27
|sell
|114
|1.00
|1.2977
|1.3007
|1.2927
|228
|2004.11.15 02:28
|t/p
|114
|1.00
|1.2927
|1.3007
|1.2927
|500.00
|6242.59
|229
|2004.11.15 02:29
|buy
|115
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|230
|2004.11.15 02:33
|buy
|116
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|231
|2004.11.15 02:34
|t/p
|115
|1.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|500.00
|6742.59
|232
|2004.11.15 02:34
|t/p
|116
|1.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|500.00
|7242.59
|233
|2004.11.15 02:34
|buy
|117
|1.00
|1.2971
|1.2941
|1.3021
|234
|2004.11.15 02:34
|buy
|118
|1.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|235
|2004.11.15 02:35
|s/l
|117
|1.00
|1.2941
|1.2941
|1.3021
|-300.00
|6942.59
|236
|2004.11.15 02:35
|s/l
|118
|1.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-300.00
|6642.59
|237
|2004.11.15 02:36
|sell
|119
|1.00
|1.2929
|1.2959
|1.2879
|238
|2004.11.15 02:36
|sell
|120
|1.00
|1.2928
|1.2958
|1.2878
|239
|2004.11.15 02:36
|sell
|121
|1.00
|1.2929
|1.2959
|1.2879
|240
|2004.11.15 02:39
|s/l
|119
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.2879
|-300.00
|6342.59
|241
|2004.11.15 02:39
|s/l
|120
|1.00
|1.2958
|1.2958
|1.2878
|-300.00
|6042.59
|242
|2004.11.15 02:39
|s/l
|121
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.2879
|-300.00
|5742.59
|243
|2004.11.15 02:39
|buy
|122
|1.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|244
|2004.11.15 02:41
|s/l
|122
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.3008
|-300.00
|5442.59
|245
|2004.11.15 02:42
|sell
|123
|1.00
|1.2929
|1.2959
|1.2879
|246
|2004.11.15 02:42
|sell
|124
|1.00
|1.2928
|1.2958
|1.2878
|247
|2004.11.15 02:45
|s/l
|123
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.2879
|-300.00
|5142.59
|248
|2004.11.15 02:45
|s/l
|124
|1.00
|1.2958
|1.2958
|1.2878
|-300.00
|4842.59
|249
|2004.11.15 02:45
|buy
|125
|1.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|250
|2004.11.15 02:47
|s/l
|125
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.3008
|-300.00
|4542.59
|251
|2004.11.15 02:48
|sell
|126
|1.00
|1.2929
|1.2959
|1.2879
|252
|2004.11.15 02:49
|sell
|127
|1.00
|1.2928
|1.2958
|1.2878
|253
|2004.11.15 02:51
|s/l
|126
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.2879
|-300.00
|4242.59
|254
|2004.11.15 02:51
|s/l
|127
|1.00
|1.2958
|1.2958
|1.2878
|-300.00
|3942.59
|255
|2004.11.15 02:51
|buy
|128
|1.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|256
|2004.11.15 02:53
|s/l
|128
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.3008
|-300.00
|3642.59
|257
|2004.11.15 02:54
|sell
|129
|1.00
|1.2929
|1.2959
|1.2879
|258
|2004.11.15 02:57
|s/l
|129
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.2879
|-300.00
|3342.59
|259
|2004.11.15 02:57
|buy
|130
|1.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|260
|2004.11.15 02:59
|s/l
|130
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.3008
|-300.00
|3042.59
|261
|2004.11.15 03:00
|sell
|131
|1.00
|1.2929
|1.2959
|1.2879
|262
|2004.11.15 03:34
|s/l
|131
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.2879
|-300.00
|2742.59
|263
|2004.11.15 03:37
|buy
|132
|1.00
|1.2968
|1.2938
|1.3018
|264
|2004.11.16 01:32
|s/l
|132
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.3018
|-309.77
|2432.82
|265
|2004.11.16 01:33
|sell
|133
|1.00
|1.2930
|1.2960
|1.2880
|266
|2004.11.16 03:38
|s/l
|133
|1.00
|1.2960
|1.2960
|1.2880
|-300.00
|2132.82
|267
|2004.11.16 03:39
|buy
|134
|1.00
|1.2939
|1.2909
|1.2989
|268
|2004.11.16 19:55
|t/p
|134
|1.00
|1.2989
|1.2909
|1.2989
|500.00
|2632.82
|269
|2004.11.16 20:25
|sell
|135
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.2944
|270
|2004.11.17 15:19
|s/l
|135
|1.00
|1.3024
|1.3024
|1.2944
|-295.24
|2337.58
|271
|2004.11.17 15:20
|buy
|136
|1.00
|1.3015
|1.2985
|1.3065
|272
|2004.11.18 00:30
|s/l
|136
|1.00
|1.2985
|1.2985
|1.3065
|-309.77
|2027.81
|273
|2004.11.18 01:01
|sell
|137
|1.00
|1.2945
|1.2975
|1.2895
|274
|2004.11.18 02:33
|s/l
|137
|1.00
|1.2975
|1.2975
|1.2895
|-300.00
|1727.81
|275
|2004.11.18 02:33
|sell
|138
|1.00
|1.2978
|1.3008
|1.2928
|276
|2004.11.18 02:35
|s/l
|138
|1.00
|1.3008
|1.3008
|1.2928
|-300.00
|1427.81
|277
|2004.11.18 02:35
|sell
|139
|1.00
|1.3022
|1.3052
|1.2972
|278
|2004.11.18 02:37
|t/p
|139
|1.00
|1.2972
|1.3052
|1.2972
|500.00
|1927.81
|279
|2004.11.18 02:37
|sell
|140
|1.00
|1.2979
|1.3009
|1.2929
|280
|2004.11.18 02:40
|s/l
|140
|1.00
|1.3009
|1.3009
|1.2929
|-300.00
|1627.81
|281
|2004.11.18 02:40
|sell
|141
|1.00
|1.3022
|1.3052
|1.2972
|282
|2004.11.18 02:41
|t/p
|141
|1.00
|1.2972
|1.3052
|1.2972
|500.00
|2127.81
|283
|2004.11.18 02:42
|sell
|142
|1.00
|1.2979
|1.3009
|1.2929
|284
|2004.11.18 02:44
|s/l
|142
|1.00
|1.3009
|1.3009
|1.2929
|-300.00
|1827.81
|285
|2004.11.18 02:44
|sell
|143
|1.00
|1.3022
|1.3052
|1.2972
|286
|2004.11.18 02:46
|t/p
|143
|1.00
|1.2972
|1.3052
|1.2972
|500.00
|2327.81
|287
|2004.11.18 02:46
|sell
|144
|1.00
|1.2979
|1.3009
|1.2929
|288
|2004.11.18 02:49
|s/l
|144
|1.00
|1.3009
|1.3009
|1.2929
|-300.00
|2027.81
|289
|2004.11.18 02:49
|sell
|145
|1.00
|1.3022
|1.3052
|1.2972
|290
|2004.11.18 02:51
|t/p
|145
|1.00
|1.2972
|1.3052
|1.2972
|500.00
|2527.81
|291
|2004.11.18 02:51
|sell
|146
|1.00
|1.2979
|1.3009
|1.2929
|292
|2004.11.18 02:53
|s/l
|146
|1.00
|1.3009
|1.3009
|1.2929
|-300.00
|2227.81
|293
|2004.11.18 02:53
|sell
|147
|1.00
|1.3022
|1.3052
|1.2972
|294
|2004.11.18 02:55
|t/p
|147
|1.00
|1.2972
|1.3052
|1.2972
|500.00
|2727.81
|295
|2004.11.18 02:56
|sell
|148
|1.00
|1.2979
|1.3009
|1.2929
|296
|2004.11.18 02:58
|s/l
|148
|1.00
|1.3009
|1.3009
|1.2929
|-300.00
|2427.81
|297
|2004.11.18 02:58
|sell
|149
|1.00
|1.3022
|1.3052
|1.2972
|298
|2004.11.18 03:00
|t/p
|149
|1.00
|1.2972
|1.3052
|1.2972
|500.00
|2927.81
|299
|2004.11.18 03:00
|sell
|150
|1.00
|1.2979
|1.3009
|1.2929
|300
|2004.11.18 03:03
|s/l
|150
|1.00
|1.3009
|1.3009
|1.2929
|-300.00
|2627.81
|301
|2004.11.18 03:08
|buy
|151
|1.00
|1.3035
|1.3005
|1.3085
|302
|2004.11.18 23:29
|s/l
|151
|1.00
|1.3005
|1.3005
|1.3085
|-300.00
|2327.81
|303
|2004.11.18 23:29
|sell
|152
|1.00
|1.2985
|1.3015
|1.2935
|304
|2004.11.18 23:31
|s/l
|152
|1.00
|1.3015
|1.3015
|1.2935
|-300.00
|2027.81
|305
|2004.11.18 23:31
|sell
|153
|1.00
|1.3032
|1.3062
|1.2982
|306
|2004.11.18 23:32
|s/l
|153
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.2982
|-300.00
|1727.81
|307
|2004.11.18 23:32
|sell
|154
|1.00
|1.3073
|1.3103
|1.3023
|308
|2004.11.18 23:33
|t/p
|154
|1.00
|1.3023
|1.3103
|1.3023
|500.00
|2227.81
|309
|2004.11.18 23:33
|buy
|155
|1.00
|1.2962
|1.2932
|1.3012
|310
|2004.11.18 23:36
|t/p
|155
|1.00
|1.3012
|1.2932
|1.3012
|500.00
|2727.81
|311
|2004.11.18 23:36
|sell
|156
|1.00
|1.3032
|1.3062
|1.2982
|312
|2004.11.18 23:37
|s/l
|156
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.2982
|-300.00
|2427.81
|313
|2004.11.18 23:37
|sell
|157
|1.00
|1.3073
|1.3103
|1.3023
|314
|2004.11.18 23:38
|t/p
|157
|1.00
|1.3023
|1.3103
|1.3023
|500.00
|2927.81
|315
|2004.11.18 23:38
|buy
|158
|1.00
|1.2962
|1.2932
|1.3012
|316
|2004.11.18 23:40
|t/p
|158
|1.00
|1.3012
|1.2932
|1.3012
|500.00
|3427.81
|317
|2004.11.18 23:41
|sell
|159
|1.00
|1.3032
|1.3062
|1.2982
|318
|2004.11.18 23:41
|s/l
|159
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.2982
|-300.00
|3127.81
|319
|2004.11.18 23:42
|sell
|160
|1.00
|1.3073
|1.3103
|1.3023
|320
|2004.11.18 23:42
|t/p
|160
|1.00
|1.3023
|1.3103
|1.3023
|500.00
|3627.81
|321
|2004.11.18 23:42
|buy
|161
|1.00
|1.2962
|1.2932
|1.3012
|322
|2004.11.18 23:45
|t/p
|161
|1.00
|1.3012
|1.2932
|1.3012
|500.00
|4127.81
|323
|2004.11.18 23:45
|sell
|162
|1.00
|1.3032
|1.3062
|1.2982
|324
|2004.11.18 23:45
|sell
|163
|1.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|325
|2004.11.18 23:46
|s/l
|162
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.2982
|-300.00
|3827.81
|326
|2004.11.18 23:47
|t/p
|163
|1.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|500.00
|4327.81
|327
|2004.11.18 23:47
|buy
|164
|1.00
|1.2962
|1.2932
|1.3012
|328
|2004.11.18 23:50
|t/p
|164
|1.00
|1.3012
|1.2932
|1.3012
|500.00
|4827.81
|329
|2004.11.18 23:50
|sell
|165
|1.00
|1.3032
|1.3062
|1.2982
|330
|2004.11.18 23:50
|sell
|166
|1.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|331
|2004.11.18 23:51
|s/l
|165
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.2982
|-300.00
|4527.81
|332
|2004.11.18 23:51
|sell
|167
|1.00
|1.3060
|1.3090
|1.3010
|333
|2004.11.18 23:52
|t/p
|166
|1.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|500.00
|5027.81
|334
|2004.11.18 23:52
|t/p
|167
|1.00
|1.3010
|1.3090
|1.3010
|500.00
|5527.81
|335
|2004.11.18 23:52
|buy
|168
|1.00
|1.2962
|1.2932
|1.3012
|336
|2004.11.18 23:54
|t/p
|168
|1.00
|1.3012
|1.2932
|1.3012
|500.00
|6027.81
|337
|2004.11.18 23:54
|sell
|169
|1.00
|1.3032
|1.3062
|1.2982
|338
|2004.11.18 23:54
|sell
|170
|1.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|339
|2004.11.18 23:55
|s/l
|169
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.2982
|-300.00
|5727.81
|340
|2004.11.18 23:55
|sell
|171
|1.00
|1.3060
|1.3090
|1.3010
|341
|2004.11.18 23:56
|t/p
|170
|1.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|500.00
|6227.81
|342
|2004.11.18 23:56
|t/p
|171
|1.00
|1.3010
|1.3090
|1.3010
|500.00
|6727.81
|343
|2004.11.18 23:56
|buy
|172
|1.00
|1.2962
|1.2932
|1.3012
|344
|2004.11.18 23:59
|buy
|173
|1.00
|1.2962
|1.2932
|1.3012
|345
|2004.11.19 01:00
|buy
|174
|1.00
|1.2945
|1.2915
|1.2995
|346
|2004.11.19 11:48
|t/p
|174
|1.00
|1.2995
|1.2915
|1.2995
|500.00
|7227.81
|347
|2004.11.19 13:16
|t/p
|172
|1.00
|1.3012
|1.2932
|1.3012
|470.69
|7698.50
|348
|2004.11.19 13:16
|t/p
|173
|1.00
|1.3012
|1.2932
|1.3012
|470.69
|8169.19
|349
|2004.11.19 13:47
|sell
|175
|1.00
|1.3017
|1.3047
|1.2967
|350
|2004.11.19 13:47
|sell
|176
|1.00
|1.3018
|1.3048
|1.2968
|351
|2004.11.19 13:47
|sell
|177
|1.00
|1.3017
|1.3047
|1.2967
|352
|2004.11.19 18:24
|s/l
|175
|1.00
|1.3047
|1.3047
|1.2967
|-300.00
|7869.19
|353
|2004.11.19 18:24
|s/l
|177
|1.00
|1.3047
|1.3047
|1.2967
|-300.00
|7569.19
|354
|2004.11.19 18:24
|sell
|178
|1.00
|1.3044
|1.3074
|1.2994
|355
|2004.11.19 18:25
|s/l
|176
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.2968
|-300.00
|7269.19
|356
|2004.11.19 18:25
|sell
|179
|1.00
|1.3045
|1.3075
|1.2995
|357
|2004.11.19 18:25
|sell
|180
|1.00
|1.3044
|1.3074
|1.2994
|358
|2004.11.23 00:30
|t/p
|178
|1.00
|1.2994
|1.3074
|1.2994
|509.52
|7778.71
|359
|2004.11.23 00:30
|t/p
|179
|1.00
|1.2995
|1.3075
|1.2995
|509.52
|8288.23
|360
|2004.11.23 00:30
|t/p
|180
|1.00
|1.2994
|1.3074
|1.2994
|509.52
|8797.75
|361
|2004.11.23 01:01
|sell
|181
|1.00
|1.3038
|1.3068
|1.2988
|362
|2004.11.23 01:01
|sell
|182
|1.00
|1.3043
|1.3073
|1.2993
|363
|2004.11.23 01:01
|sell
|183
|1.00
|1.3052
|1.3082
|1.3002
|364
|2004.11.23 01:02
|t/p
|181
|1.00
|1.2988
|1.3068
|1.2988
|500.00
|9297.75
|365
|2004.11.23 01:02
|t/p
|182
|1.00
|1.2993
|1.3073
|1.2993
|500.00
|9797.75
|366
|2004.11.23 01:02
|t/p
|183
|1.00
|1.3002
|1.3082
|1.3002
|500.00
|10297.75
|367
|2004.11.23 01:02
|sell
|184
|1.00
|1.2991
|1.3021
|1.2941
|368
|2004.11.23 01:03
|sell
|185
|1.00
|1.2990
|1.3020
|1.2940
|369
|2004.11.23 01:03
|sell
|186
|1.00
|1.3001
|1.3031
|1.2951
|370
|2004.11.23 01:04
|sell
|187
|1.00
|1.3004
|1.3034
|1.2954
|371
|2004.11.23 01:05
|s/l
|184
|1.00
|1.3021
|1.3021
|1.2941
|-300.00
|9997.75
|372
|2004.11.23 01:05
|s/l
|185
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2940
|-300.00
|9697.75
|373
|2004.11.23 01:05
|sell
|188
|1.00
|1.3018
|1.3048
|1.2968
|374
|2004.11.23 01:05
|sell
|189
|1.00
|1.3024
|1.3054
|1.2974
|375
|2004.11.23 01:05
|s/l
|186
|1.00
|1.3031
|1.3031
|1.2951
|-300.00
|9397.75
|376
|2004.11.23 01:05
|s/l
|187
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2954
|-300.00
|9097.75
|377
|2004.11.23 01:05
|sell
|190
|1.00
|1.3037
|1.3067
|1.2987
|378
|2004.11.23 01:06
|s/l
|188
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.2968
|-300.00
|8797.75
|379
|2004.11.23 01:06
|s/l
|189
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.2974
|-300.00
|8497.75
|380
|2004.11.23 01:06
|sell
|191
|1.00
|1.3052
|1.3082
|1.3002
|381
|2004.11.23 01:06
|sell
|192
|1.00
|1.3054
|1.3084
|1.3004
|382
|2004.11.23 01:07
|t/p
|190
|1.00
|1.2987
|1.3067
|1.2987
|500.00
|8997.75
|383
|2004.11.23 01:07
|t/p
|191
|1.00
|1.3002
|1.3082
|1.3002
|500.00
|9497.75
|384
|2004.11.23 01:07
|t/p
|192
|1.00
|1.3004
|1.3084
|1.3004
|500.00
|9997.75
|385
|2004.11.23 01:07
|sell
|193
|1.00
|1.2991
|1.3021
|1.2941
|386
|2004.11.23 01:08
|sell
|194
|1.00
|1.2990
|1.3020
|1.2940
|387
|2004.11.23 01:08
|sell
|195
|1.00
|1.3001
|1.3031
|1.2951
|388
|2004.11.23 01:09
|sell
|196
|1.00
|1.3004
|1.3034
|1.2954
|389
|2004.11.23 01:09
|s/l
|193
|1.00
|1.3021
|1.3021
|1.2941
|-300.00
|9697.75
|390
|2004.11.23 01:09
|s/l
|194
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2940
|-300.00
|9397.75
|391
|2004.11.23 01:09
|sell
|197
|1.00
|1.3018
|1.3048
|1.2968
|392
|2004.11.23 01:09
|sell
|198
|1.00
|1.3024
|1.3054
|1.2974
|393
|2004.11.23 01:09
|s/l
|195
|1.00
|1.3031
|1.3031
|1.2951
|-300.00
|9097.75
|394
|2004.11.23 01:09
|s/l
|196
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2954
|-300.00
|8797.75
|395
|2004.11.23 01:09
|sell
|199
|1.00
|1.3037
|1.3067
|1.2987
|396
|2004.11.23 01:10
|s/l
|197
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.2968
|-300.00
|8497.75
|397
|2004.11.23 01:10
|s/l
|198
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.2974
|-300.00
|8197.75
|398
|2004.11.23 01:10
|sell
|200
|1.00
|1.3052
|1.3082
|1.3002
|399
|2004.11.23 01:11
|sell
|201
|1.00
|1.3054
|1.3084
|1.3004
|400
|2004.11.23 01:11
|t/p
|199
|1.00
|1.2987
|1.3067
|1.2987
|500.00
|8697.75
|401
|2004.11.23 01:11
|t/p
|200
|1.00
|1.3002
|1.3082
|1.3002
|500.00
|9197.75
|402
|2004.11.23 01:11
|t/p
|201
|1.00
|1.3004
|1.3084
|1.3004
|500.00
|9697.75
|403
|2004.11.23 01:12
|sell
|202
|1.00
|1.2991
|1.3021
|1.2941
|404
|2004.11.23 01:12
|sell
|203
|1.00
|1.2990
|1.3020
|1.2940
|405
|2004.11.23 01:12
|sell
|204
|1.00
|1.3001
|1.3031
|1.2951
|406
|2004.11.23 01:13
|sell
|205
|1.00
|1.3004
|1.3034
|1.2954
|407
|2004.11.23 01:14
|s/l
|202
|1.00
|1.3021
|1.3021
|1.2941
|-300.00
|9397.75
|408
|2004.11.23 01:14
|s/l
|203
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2940
|-300.00
|9097.75
|409
|2004.11.23 01:14
|sell
|206
|1.00
|1.3018
|1.3048
|1.2968
|410
|2004.11.23 01:14
|s/l
|204
|1.00
|1.3031
|1.3031
|1.2951
|-300.00
|8797.75
|411
|2004.11.23 01:14
|s/l
|205
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2954
|-300.00
|8497.75
|412
|2004.11.23 01:14
|sell
|207
|1.00
|1.3037
|1.3067
|1.2987
|413
|2004.11.23 01:14
|sell
|208
|1.00
|1.3036
|1.3066
|1.2986
|414
|2004.11.23 01:15
|s/l
|206
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.2968
|-300.00
|8197.75
|415
|2004.11.23 01:15
|sell
|209
|1.00
|1.3052
|1.3082
|1.3002
|416
|2004.11.23 01:16
|t/p
|207
|1.00
|1.2987
|1.3067
|1.2987
|500.00
|8697.75
|417
|2004.11.23 01:16
|t/p
|208
|1.00
|1.2986
|1.3066
|1.2986
|500.00
|9197.75
|418
|2004.11.23 01:16
|t/p
|209
|1.00
|1.3002
|1.3082
|1.3002
|500.00
|9697.75
|419
|2004.11.23 01:16
|sell
|210
|1.00
|1.2991
|1.3021
|1.2941
|420
|2004.11.23 01:17
|sell
|211
|1.00
|1.2990
|1.3020
|1.2940
|421
|2004.11.23 01:17
|sell
|212
|1.00
|1.3001
|1.3031
|1.2951
|422
|2004.11.23 01:18
|sell
|213
|1.00
|1.3004
|1.3034
|1.2954
|423
|2004.11.23 01:18
|s/l
|210
|1.00
|1.3021
|1.3021
|1.2941
|-300.00
|9397.75
|424
|2004.11.23 01:18
|s/l
|211
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2940
|-300.00
|9097.75
|425
|2004.11.23 01:18
|sell
|214
|1.00
|1.3018
|1.3048
|1.2968
|426
|2004.11.23 01:19
|s/l
|212
|1.00
|1.3031
|1.3031
|1.2951
|-300.00
|8797.75
|427
|2004.11.23 01:19
|s/l
|213
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2954
|-300.00
|8497.75
|428
|2004.11.23 01:19
|sell
|215
|1.00
|1.3037
|1.3067
|1.2987
|429
|2004.11.23 01:19
|sell
|216
|1.00
|1.3036
|1.3066
|1.2986
|430
|2004.11.23 01:19
|s/l
|214
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.2968
|-300.00
|8197.75
|431
|2004.11.23 01:19
|sell
|217
|1.00
|1.3052
|1.3082
|1.3002
|432
|2004.11.23 01:21
|t/p
|215
|1.00
|1.2987
|1.3067
|1.2987
|500.00
|8697.75
|433
|2004.11.23 01:21
|t/p
|216
|1.00
|1.2986
|1.3066
|1.2986
|500.00
|9197.75
|434
|2004.11.23 01:21
|t/p
|217
|1.00
|1.3002
|1.3082
|1.3002
|500.00
|9697.75
|435
|2004.11.23 01:21
|sell
|218
|1.00
|1.2991
|1.3021
|1.2941
|436
|2004.11.23 01:21
|sell
|219
|1.00
|1.2990
|1.3020
|1.2940
|437
|2004.11.23 01:21
|sell
|220
|1.00
|1.3001
|1.3031
|1.2951
|438
|2004.11.23 01:23
|sell
|221
|1.00
|1.3004
|1.3034
|1.2954
|439
|2004.11.23 01:23
|s/l
|218
|1.00
|1.3021
|1.3021
|1.2941
|-300.00
|9397.75
|440
|2004.11.23 01:23
|s/l
|219
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2940
|-300.00
|9097.75
|441
|2004.11.23 01:23
|sell
|222
|1.00
|1.3018
|1.3048
|1.2968
|442
|2004.11.23 01:23
|s/l
|220
|1.00
|1.3031
|1.3031
|1.2951
|-300.00
|8797.75
|443
|2004.11.23 01:23
|s/l
|221
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2954
|-300.00
|8497.75
|444
|2004.11.23 01:23
|sell
|223
|1.00
|1.3037
|1.3067
|1.2987
|445
|2004.11.23 01:24
|sell
|224
|1.00
|1.3036
|1.3066
|1.2986
|446
|2004.11.23 01:24
|s/l
|222
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.2968
|-300.00
|8197.75
|447
|2004.11.23 01:24
|sell
|225
|1.00
|1.3052
|1.3082
|1.3002
|448
|2004.11.23 01:25
|t/p
|223
|1.00
|1.2987
|1.3067
|1.2987
|500.00
|8697.75
|449
|2004.11.23 01:25
|t/p
|224
|1.00
|1.2986
|1.3066
|1.2986
|500.00
|9197.75
|450
|2004.11.23 01:25
|t/p
|225
|1.00
|1.3002
|1.3082
|1.3002
|500.00
|9697.75
|451
|2004.11.23 01:25
|sell
|226
|1.00
|1.2991
|1.3021
|1.2941
|452
|2004.11.23 01:26
|sell
|227
|1.00
|1.2990
|1.3020
|1.2940
|453
|2004.11.23 01:26
|sell
|228
|1.00
|1.3001
|1.3031
|1.2951
|454
|2004.11.23 01:31
|s/l
|226
|1.00
|1.3021
|1.3021
|1.2941
|-300.00
|9397.75
|455
|2004.11.23 01:31
|s/l
|227
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2940
|-300.00
|9097.75
|456
|2004.11.23 01:31
|s/l
|228
|1.00
|1.3031
|1.3031
|1.2951
|-300.00
|8797.75
|457
|2004.11.23 01:34
|buy
|229
|1.00
|1.3057
|1.3027
|1.3107
|458
|2004.11.23 01:39
|buy
|230
|1.00
|1.3057
|1.3027
|1.3107
|459
|2004.11.23 01:43
|buy
|231
|1.00
|1.3057
|1.3027
|1.3107
|460
|2004.11.23 21:59
|t/p
|229
|1.00
|1.3107
|1.3027
|1.3107
|500.00
|9297.75
|461
|2004.11.23 21:59
|t/p
|230
|1.00
|1.3107
|1.3027
|1.3107
|500.00
|9797.75
|462
|2004.11.23 21:59
|t/p
|231
|1.00
|1.3107
|1.3027
|1.3107
|500.00
|10297.75
|463
|2004.11.23 23:29
|buy
|232
|1.00
|1.3092
|1.3062
|1.3142
|464
|2004.11.23 23:29
|buy
|233
|1.00
|1.3093
|1.3063
|1.3143
|465
|2004.11.23 23:29
|buy
|234
|1.00
|1.3094
|1.3064
|1.3144
|466
|2004.11.23 23:32
|buy
|235
|1.00
|1.3089
|1.3059
|1.3139
|467
|2004.11.24 11:47
|t/p
|235
|1.00
|1.3139
|1.3059
|1.3139
|490.23
|10787.98
|468
|2004.11.24 12:16
|t/p
|232
|1.00
|1.3142
|1.3062
|1.3142
|490.23
|11278.21
|469
|2004.11.24 12:16
|t/p
|233
|1.00
|1.3143
|1.3063
|1.3143
|490.23
|11768.44
|470
|2004.11.24 12:16
|t/p
|234
|1.00
|1.3144
|1.3064
|1.3144
|490.23
|12258.67
|471
|2004.11.24 12:16
|buy
|236
|1.00
|1.3143
|1.3113
|1.3193
|472
|2004.11.24 12:17
|buy
|237
|1.00
|1.3144
|1.3114
|1.3194
|473
|2004.11.24 12:17
|buy
|238
|1.00
|1.3145
|1.3115
|1.3195
|474
|2004.11.24 12:18
|buy
|239
|1.00
|1.3144
|1.3114
|1.3194
|475
|2004.11.24 12:18
|buy
|240
|1.00
|1.3145
|1.3115
|1.3195
|476
|2004.11.25 09:16
|t/p
|236
|1.00
|1.3193
|1.3113
|1.3193
|490.23
|12748.90
|477
|2004.11.25 09:43
|t/p
|237
|1.00
|1.3194
|1.3114
|1.3194
|490.23
|13239.13
|478
|2004.11.25 09:43
|t/p
|238
|1.00
|1.3195
|1.3115
|1.3195
|490.23
|13729.36
|479
|2004.11.25 09:43
|t/p
|239
|1.00
|1.3194
|1.3114
|1.3194
|490.23
|14219.59
|480
|2004.11.25 09:43
|t/p
|240
|1.00
|1.3195
|1.3115
|1.3195
|490.23
|14709.82
|481
|2004.11.25 10:43
|sell
|241
|1.00
|1.3200
|1.3230
|1.3150
|482
|2004.11.25 10:43
|sell
|242
|1.00
|1.3202
|1.3232
|1.3152
|483
|2004.11.25 10:43
|sell
|243
|1.00
|1.3201
|1.3231
|1.3151
|484
|2004.11.25 10:44
|sell
|244
|1.00
|1.3200
|1.3230
|1.3150
|485
|2004.11.25 10:44
|sell
|245
|1.00
|1.3199
|1.3229
|1.3149
|486
|2004.11.25 10:44
|sell
|246
|1.00
|1.3201
|1.3231
|1.3151
|487
|2004.11.25 12:15
|s/l
|245
|1.00
|1.3229
|1.3229
|1.3149
|-300.00
|14409.82
|488
|2004.11.25 12:16
|s/l
|241
|1.00
|1.3230
|1.3230
|1.3150
|-300.00
|14109.82
|489
|2004.11.25 12:16
|s/l
|243
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3151
|-300.00
|13809.82
|490
|2004.11.25 12:16
|s/l
|244
|1.00
|1.3230
|1.3230
|1.3150
|-300.00
|13509.82
|491
|2004.11.25 12:16
|s/l
|246
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3151
|-300.00
|13209.82
|492
|2004.11.25 12:16
|sell
|247
|1.00
|1.3228
|1.3258
|1.3178
|493
|2004.11.25 12:17
|sell
|248
|1.00
|1.3227
|1.3257
|1.3177
|494
|2004.11.25 12:17
|sell
|249
|1.00
|1.3226
|1.3256
|1.3176
|495
|2004.11.25 12:17
|sell
|250
|1.00
|1.3227
|1.3257
|1.3177
|496
|2004.11.25 12:18
|s/l
|242
|1.00
|1.3232
|1.3232
|1.3152
|-300.00
|12909.82
|497
|2004.11.25 12:18
|sell
|251
|1.00
|1.3229
|1.3259
|1.3179
|498
|2004.11.25 16:22
|s/l
|249
|1.00
|1.3256
|1.3256
|1.3176
|-300.00
|12609.82
|499
|2004.11.25 16:22
|sell
|252
|1.00
|1.3253
|1.3283
|1.3203
|500
|2004.11.25 16:24
|s/l
|248
|1.00
|1.3257
|1.3257
|1.3177
|-300.00
|12309.82
|501
|2004.11.25 16:24
|s/l
|250
|1.00
|1.3257
|1.3257
|1.3177
|-300.00
|12009.82
|502
|2004.11.25 16:24
|sell
|253
|1.00
|1.3254
|1.3284
|1.3204
|503
|2004.11.25 16:29
|sell
|254
|1.00
|1.3253
|1.3283
|1.3203
|504
|2004.11.25 16:51
|s/l
|247
|1.00
|1.3258
|1.3258
|1.3178
|-300.00
|11709.82
|505
|2004.11.25 16:51
|s/l
|251
|1.00
|1.3259
|1.3259
|1.3179
|-300.00
|11409.82
|506
|2004.11.25 16:51
|sell
|255
|1.00
|1.3263
|1.3293
|1.3213
|507
|2004.11.25 22:29
|s/l
|252
|1.00
|1.3283
|1.3283
|1.3203
|-300.00
|11109.82
|508
|2004.11.25 22:29
|s/l
|253
|1.00
|1.3284
|1.3284
|1.3204
|-300.00
|10809.82
|509
|2004.11.25 22:29
|s/l
|254
|1.00
|1.3283
|1.3283
|1.3203
|-300.00
|10509.82
|510
|2004.11.25 22:29
|sell
|256
|1.00
|1.3281
|1.3311
|1.3231
|511
|2004.11.25 22:34
|sell
|257
|1.00
|1.3280
|1.3310
|1.3230
|512
|2004.11.25 22:34
|sell
|258
|1.00
|1.3281
|1.3311
|1.3231
|513
|2004.11.26 00:00
|t/p
|255
|1.00
|1.3213
|1.3293
|1.3213
|514.28
|11024.10
|514
|2004.11.26 00:00
|t/p
|256
|1.00
|1.3231
|1.3311
|1.3231
|514.28
|11538.38
|515
|2004.11.26 00:00
|t/p
|257
|1.00
|1.3230
|1.3310
|1.3230
|514.28
|12052.66
|516
|2004.11.26 00:00
|t/p
|258
|1.00
|1.3231
|1.3311
|1.3231
|514.28
|12566.94
|517
|2004.11.26 01:03
|buy
|259
|1.00
|1.3185
|1.3155
|1.3235
|518
|2004.11.26 01:03
|buy
|260
|1.00
|1.3186
|1.3156
|1.3236
|519
|2004.11.26 01:03
|buy
|261
|1.00
|1.3187
|1.3157
|1.3237
|520
|2004.11.26 01:03
|buy
|262
|1.00
|1.3186
|1.3156
|1.3236
|521
|2004.11.26 01:03
|buy
|263
|1.00
|1.3185
|1.3155
|1.3235
|522
|2004.11.26 02:03
|t/p
|259
|1.00
|1.3235
|1.3155
|1.3235
|500.00
|13066.94
|523
|2004.11.26 02:03
|t/p
|263
|1.00
|1.3235
|1.3155
|1.3235
|500.00
|13566.94
|524
|2004.11.26 02:03
|t/p
|260
|1.00
|1.3236
|1.3156
|1.3236
|500.00
|14066.94
|525
|2004.11.26 02:03
|t/p
|261
|1.00
|1.3237
|1.3157
|1.3237
|500.00
|14566.94
|526
|2004.11.26 02:03
|t/p
|262
|1.00
|1.3236
|1.3156
|1.3236
|500.00
|15066.94
|527
|2004.11.26 02:03
|buy
|264
|1.00
|1.3239
|1.3209
|1.3289
|528
|2004.11.26 02:05
|buy
|265
|1.00
|1.3220
|1.3190
|1.3270
|529
|2004.11.26 02:05
|buy
|266
|1.00
|1.3221
|1.3191
|1.3271
|530
|2004.11.26 02:05
|buy
|267
|1.00
|1.3221
|1.3191
|1.3271
|531
|2004.11.26 02:05
|buy
|268
|1.00
|1.3222
|1.3192
|1.3272
|532
|2004.11.26 02:05
|buy
|269
|1.00
|1.3221
|1.3191
|1.3271
|533
|2004.11.26 03:05
|t/p
|265
|1.00
|1.3270
|1.3190
|1.3270
|500.00
|15566.94
|534
|2004.11.26 03:06
|t/p
|266
|1.00
|1.3271
|1.3191
|1.3271
|500.00
|16066.94
|535
|2004.11.26 03:06
|t/p
|267
|1.00
|1.3271
|1.3191
|1.3271
|500.00
|16566.94
|536
|2004.11.26 03:06
|t/p
|269
|1.00
|1.3271
|1.3191
|1.3271
|500.00
|17066.94
|537
|2004.11.26 03:06
|t/p
|268
|1.00
|1.3272
|1.3192
|1.3272
|500.00
|17566.94
|538
|2004.11.26 04:05
|buy
|270
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|539
|2004.11.26 04:05
|buy
|271
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|540
|2004.11.26 04:05
|buy
|272
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|541
|2004.11.26 04:06
|buy
|273
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|542
|2004.11.26 04:06
|buy
|274
|1.00
|1.3216
|1.3186
|1.3266
|543
|2004.11.26 04:09
|t/p
|270
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|18066.94
|544
|2004.11.26 04:09
|t/p
|272
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|18566.94
|545
|2004.11.26 04:09
|t/p
|271
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|19066.94
|546
|2004.11.26 04:09
|t/p
|273
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|19566.94
|547
|2004.11.26 04:09
|t/p
|274
|1.00
|1.3266
|1.3186
|1.3266
|500.00
|20066.94
|548
|2004.11.26 04:09
|buy
|275
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|549
|2004.11.26 04:09
|buy
|276
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|550
|2004.11.26 04:09
|buy
|277
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|551
|2004.11.26 04:10
|buy
|278
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|552
|2004.11.26 04:10
|buy
|279
|1.00
|1.3216
|1.3186
|1.3266
|553
|2004.11.26 04:13
|t/p
|275
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|20566.94
|554
|2004.11.26 04:13
|t/p
|277
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|21066.94
|555
|2004.11.26 04:13
|t/p
|276
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|21566.94
|556
|2004.11.26 04:13
|t/p
|278
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|22066.94
|557
|2004.11.26 04:13
|t/p
|279
|1.00
|1.3266
|1.3186
|1.3266
|500.00
|22566.94
|558
|2004.11.26 04:13
|buy
|280
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|559
|2004.11.26 04:13
|buy
|281
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|560
|2004.11.26 04:13
|buy
|282
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|561
|2004.11.26 04:14
|buy
|283
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|562
|2004.11.26 04:14
|buy
|284
|1.00
|1.3216
|1.3186
|1.3266
|563
|2004.11.26 04:16
|t/p
|280
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|23066.94
|564
|2004.11.26 04:16
|t/p
|282
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|23566.94
|565
|2004.11.26 04:16
|t/p
|281
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|24066.94
|566
|2004.11.26 04:16
|t/p
|283
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|24566.94
|567
|2004.11.26 04:16
|t/p
|284
|1.00
|1.3266
|1.3186
|1.3266
|500.00
|25066.94
|568
|2004.11.26 04:17
|buy
|285
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|569
|2004.11.26 04:17
|buy
|286
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|570
|2004.11.26 04:17
|buy
|287
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|571
|2004.11.26 04:17
|buy
|288
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|572
|2004.11.26 04:18
|buy
|289
|1.00
|1.3216
|1.3186
|1.3266
|573
|2004.11.26 04:20
|t/p
|285
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|25566.94
|574
|2004.11.26 04:20
|t/p
|287
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|26066.94
|575
|2004.11.26 04:20
|t/p
|286
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|26566.94
|576
|2004.11.26 04:20
|t/p
|288
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|27066.94
|577
|2004.11.26 04:20
|t/p
|289
|1.00
|1.3266
|1.3186
|1.3266
|500.00
|27566.94
|578
|2004.11.26 04:20
|buy
|290
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|579
|2004.11.26 04:21
|buy
|291
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|580
|2004.11.26 04:21
|buy
|292
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|581
|2004.11.26 04:21
|buy
|293
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|582
|2004.11.26 04:21
|buy
|294
|1.00
|1.3216
|1.3186
|1.3266
|583
|2004.11.26 04:24
|t/p
|290
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|28066.94
|584
|2004.11.26 04:24
|t/p
|292
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|28566.94
|585
|2004.11.26 04:24
|t/p
|291
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|29066.94
|586
|2004.11.26 04:24
|t/p
|293
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|29566.94
|587
|2004.11.26 04:24
|t/p
|294
|1.00
|1.3266
|1.3186
|1.3266
|500.00
|30066.94
|588
|2004.11.26 04:24
|buy
|295
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|589
|2004.11.26 04:24
|buy
|296
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|590
|2004.11.26 04:24
|buy
|297
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|591
|2004.11.26 04:25
|buy
|298
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|592
|2004.11.26 04:25
|buy
|299
|1.00
|1.3216
|1.3186
|1.3266
|593
|2004.11.26 04:28
|t/p
|295
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|30566.94
|594
|2004.11.26 04:28
|t/p
|297
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|31066.94
|595
|2004.11.26 04:28
|t/p
|296
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|31566.94
|596
|2004.11.26 04:28
|t/p
|298
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|32066.94
|597
|2004.11.26 04:28
|t/p
|299
|1.00
|1.3266
|1.3186
|1.3266
|500.00
|32566.94
|598
|2004.11.26 04:28
|buy
|300
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|599
|2004.11.26 04:28
|buy
|301
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|600
|2004.11.26 04:28
|buy
|302
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|601
|2004.11.26 04:29
|buy
|303
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|602
|2004.11.26 04:29
|buy
|304
|1.00
|1.3216
|1.3186
|1.3266
|603
|2004.11.26 04:35
|buy
|305
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|604
|2004.11.26 04:36
|buy
|306
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|605
|2004.11.26 04:37
|buy
|307
|1.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|606
|2004.11.26 04:37
|buy
|308
|1.00
|1.3216
|1.3186
|1.3266
|607
|2004.11.26 05:08
|s/l
|264
|1.00
|1.3209
|1.3209
|1.3289
|-300.00
|32266.94
|608
|2004.11.26 05:08
|buy
|309
|1.00
|1.3207
|1.3177
|1.3257
|609
|2004.11.26 06:09
|t/p
|309
|1.00
|1.3257
|1.3177
|1.3257
|500.00
|32766.94
|610
|2004.11.26 06:10
|t/p
|300
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|33266.94
|611
|2004.11.26 06:10
|t/p
|301
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|33766.94
|612
|2004.11.26 06:10
|t/p
|302
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|34266.94
|613
|2004.11.26 06:10
|t/p
|303
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|34766.94
|614
|2004.11.26 06:10
|t/p
|305
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|35266.94
|615
|2004.11.26 06:10
|t/p
|306
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|35766.94
|616
|2004.11.26 06:10
|t/p
|307
|1.00
|1.3265
|1.3185
|1.3265
|500.00
|36266.94
|617
|2004.11.26 06:10
|t/p
|304
|1.00
|1.3266
|1.3186
|1.3266
|500.00
|36766.94
|618
|2004.11.26 06:10
|t/p
|308
|1.00
|1.3266
|1.3186
|1.3266
|500.00
|37266.94
|619
|2004.11.26 06:10
|buy
|310
|1.00
|1.3212
|1.3182
|1.3262
|620
|2004.11.26 06:10
|buy
|311
|1.00
|1.3213
|1.3183
|1.3263
|621
|2004.11.26 06:10
|buy
|312
|1.00
|1.3212
|1.3182
|1.3262
|622
|2004.11.26 06:11
|buy
|313
|1.00
|1.3213
|1.3183
|1.3263
|623
|2004.11.26 06:11
|buy
|314
|1.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|624
|2004.11.26 06:13
|t/p
|310
|1.00
|1.3262
|1.3182
|1.3262
|500.00
|37766.94
|625
|2004.11.26 06:13
|t/p
|312
|1.00
|1.3262
|1.3182
|1.3262
|500.00
|38266.94
|626
|2004.11.26 06:13
|t/p
|311
|1.00
|1.3263
|1.3183
|1.3263
|500.00
|38766.94
|627
|2004.11.26 06:13
|t/p
|313
|1.00
|1.3263
|1.3183
|1.3263
|500.00
|39266.94
|628
|2004.11.26 06:13
|t/p
|314
|1.00
|1.3264
|1.3184
|1.3264
|500.00
|39766.94
|629
|2004.11.26 06:13
|sell
|315
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|630
|2004.11.26 06:14
|t/p
|315
|1.00
|1.3222
|1.3302
|1.3222
|500.00
|40266.94
|631
|2004.11.26 06:14
|sell
|316
|2.00
|1.3214
|1.3244
|1.3164
|632
|2004.11.26 06:14
|sell
|317
|2.00
|1.3221
|1.3251
|1.3171
|633
|2004.11.26 06:15
|sell
|318
|1.00
|1.3223
|1.3253
|1.3173
|634
|2004.11.26 06:15
|sell
|319
|1.00
|1.3225
|1.3255
|1.3175
|635
|2004.11.26 06:15
|sell
|320
|1.00
|1.3226
|1.3256
|1.3176
|636
|2004.11.26 06:15
|sell
|321
|1.00
|1.3231
|1.3261
|1.3181
|637
|2004.11.26 06:15
|sell
|322
|1.00
|1.3233
|1.3263
|1.3183
|638
|2004.11.26 06:15
|sell
|323
|1.00
|1.3237
|1.3267
|1.3187
|639
|2004.11.26 06:15
|s/l
|316
|2.00
|1.3244
|1.3244
|1.3164
|-600.00
|39666.94
|640
|2004.11.26 06:15
|sell
|324
|1.00
|1.3246
|1.3276
|1.3196
|641
|2004.11.26 06:16
|sell
|325
|1.00
|1.3245
|1.3275
|1.3195
|642
|2004.11.26 06:16
|sell
|326
|1.00
|1.3247
|1.3277
|1.3197
|643
|2004.11.26 06:16
|s/l
|317
|2.00
|1.3251
|1.3251
|1.3171
|-600.00
|39066.94
|644
|2004.11.26 06:16
|s/l
|318
|1.00
|1.3253
|1.3253
|1.3173
|-300.00
|38766.94
|645
|2004.11.26 06:16
|sell
|327
|1.00
|1.3251
|1.3281
|1.3201
|646
|2004.11.26 06:16
|s/l
|319
|1.00
|1.3255
|1.3255
|1.3175
|-300.00
|38466.94
|647
|2004.11.26 06:16
|s/l
|320
|1.00
|1.3256
|1.3256
|1.3176
|-300.00
|38166.94
|648
|2004.11.26 06:16
|sell
|328
|1.00
|1.3257
|1.3287
|1.3207
|649
|2004.11.26 06:17
|s/l
|321
|1.00
|1.3261
|1.3261
|1.3181
|-300.00
|37866.94
|650
|2004.11.26 06:17
|sell
|329
|1.00
|1.3258
|1.3288
|1.3208
|651
|2004.11.26 06:17
|s/l
|322
|1.00
|1.3263
|1.3263
|1.3183
|-300.00
|37566.94
|652
|2004.11.26 06:17
|sell
|330
|1.00
|1.3262
|1.3292
|1.3212
|653
|2004.11.26 06:17
|sell
|331
|1.00
|1.3261
|1.3291
|1.3211
|654
|2004.11.26 06:17
|sell
|332
|1.00
|1.3263
|1.3293
|1.3213
|655
|2004.11.26 06:17
|s/l
|323
|1.00
|1.3267
|1.3267
|1.3187
|-300.00
|37266.94
|656
|2004.11.26 06:17
|sell
|333
|1.00
|1.3265
|1.3295
|1.3215
|657
|2004.11.26 06:17
|s/l
|325
|1.00
|1.3275
|1.3275
|1.3195
|-300.00
|36966.94
|658
|2004.11.26 06:17
|sell
|334
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|659
|2004.11.26 06:17
|t/p
|330
|1.00
|1.3212
|1.3292
|1.3212
|500.00
|37466.94
|660
|2004.11.26 06:17
|t/p
|332
|1.00
|1.3213
|1.3293
|1.3213
|500.00
|37966.94
|661
|2004.11.26 06:17
|t/p
|333
|1.00
|1.3215
|1.3295
|1.3215
|500.00
|38466.94
|662
|2004.11.26 06:17
|t/p
|334
|1.00
|1.3222
|1.3302
|1.3222
|500.00
|38966.94
|663
|2004.11.26 06:21
|sell
|335
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|664
|2004.11.26 06:21
|t/p
|335
|1.00
|1.3222
|1.3302
|1.3222
|500.00
|39466.94
|665
|2004.11.26 06:25
|sell
|336
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|666
|2004.11.26 06:25
|t/p
|336
|1.00
|1.3222
|1.3302
|1.3222
|500.00
|39966.94
|667
|2004.11.26 06:29
|sell
|337
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|668
|2004.11.26 06:29
|t/p
|337
|1.00
|1.3222
|1.3302
|1.3222
|500.00
|40466.94
|669
|2004.11.26 06:33
|sell
|338
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|670
|2004.11.26 06:33
|t/p
|338
|1.00
|1.3222
|1.3302
|1.3222
|500.00
|40966.94
|671
|2004.11.26 06:38
|sell
|339
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|672
|2004.11.26 06:39
|sell
|340
|1.00
|1.3271
|1.3301
|1.3221
|673
|2004.11.26 06:39
|sell
|341
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|674
|2004.11.26 06:39
|sell
|342
|1.00
|1.3271
|1.3301
|1.3221
|675
|2004.11.26 08:41
|s/l
|324
|1.00
|1.3276
|1.3276
|1.3196
|-300.00
|40666.94
|676
|2004.11.26 08:41
|s/l
|326
|1.00
|1.3277
|1.3277
|1.3197
|-300.00
|40366.94
|677
|2004.11.26 08:41
|sell
|343
|1.00
|1.3276
|1.3306
|1.3226
|678
|2004.11.26 08:41
|sell
|344
|1.00
|1.3277
|1.3307
|1.3227
|679
|2004.11.26 08:41
|s/l
|327
|1.00
|1.3281
|1.3281
|1.3201
|-300.00
|40066.94
|680
|2004.11.26 08:41
|sell
|345
|1.00
|1.3278
|1.3308
|1.3228
|681
|2004.11.26 10:13
|s/l
|328
|1.00
|1.3287
|1.3287
|1.3207
|-300.00
|39766.94
|682
|2004.11.26 10:13
|sell
|346
|1.00
|1.3284
|1.3314
|1.3234
|683
|2004.11.26 10:14
|s/l
|329
|1.00
|1.3288
|1.3288
|1.3208
|-300.00
|39466.94
|684
|2004.11.26 10:14
|sell
|347
|1.00
|1.3285
|1.3315
|1.3235
|685
|2004.11.26 10:45
|s/l
|331
|1.00
|1.3291
|1.3291
|1.3211
|-300.00
|39166.94
|686
|2004.11.26 10:45
|sell
|348
|1.00
|1.3288
|1.3318
|1.3238
|687
|2004.11.26 11:44
|s/l
|339
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-300.00
|38866.94
|688
|2004.11.26 11:44
|s/l
|340
|1.00
|1.3301
|1.3301
|1.3221
|-300.00
|38566.94
|689
|2004.11.26 11:44
|s/l
|341
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-300.00
|38266.94
|690
|2004.11.26 11:44
|s/l
|342
|1.00
|1.3301
|1.3301
|1.3221
|-300.00
|37966.94
|691
|2004.11.26 11:44
|sell
|349
|1.00
|1.3302
|1.3332
|1.3252
|692
|2004.11.26 11:44
|s/l
|343
|1.00
|1.3306
|1.3306
|1.3226
|-300.00
|37666.94
|693
|2004.11.26 11:44
|sell
|350
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|694
|2004.11.26 11:48
|sell
|351
|1.00
|1.3302
|1.3332
|1.3252
|695
|2004.11.26 11:48
|sell
|352
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|696
|2004.11.26 11:52
|sell
|353
|1.00
|1.3302
|1.3332
|1.3252
|697
|2004.11.26 15:22
|s/l
|344
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3227
|-300.00
|37366.94
|698
|2004.11.26 15:22
|sell
|354
|1.00
|1.3304
|1.3334
|1.3254
|699
|2004.11.26 15:49
|s/l
|345
|1.00
|1.3308
|1.3308
|1.3228
|-300.00
|37066.94
|700
|2004.11.26 15:49
|sell
|355
|1.00
|1.3307
|1.3337
|1.3257
|701
|2004.11.26 16:20
|s/l
|346
|1.00
|1.3314
|1.3314
|1.3234
|-300.00
|36766.94
|702
|2004.11.26 16:20
|s/l
|347
|1.00
|1.3315
|1.3315
|1.3235
|-300.00
|36466.94
|703
|2004.11.26 16:20
|sell
|356
|1.00
|1.3313
|1.3343
|1.3263
|704
|2004.11.26 16:20
|sell
|357
|1.00
|1.3314
|1.3344
|1.3264
|705
|2004.11.26 16:21
|s/l
|348
|1.00
|1.3318
|1.3318
|1.3238
|-300.00
|36166.94
|706
|2004.11.26 16:21
|sell
|358
|1.00
|1.3315
|1.3345
|1.3265
|707
|2004.11.26 22:59
|s/l
|349
|1.00
|1.3332
|1.3332
|1.3252
|-300.00
|35866.94
|708
|2004.11.26 22:59
|s/l
|351
|1.00
|1.3332
|1.3332
|1.3252
|-300.00
|35566.94
|709
|2004.11.26 22:59
|s/l
|353
|1.00
|1.3332
|1.3332
|1.3252
|-300.00
|35266.94
|710
|2004.11.26 22:59
|sell
|359
|1.00
|1.3329
|1.3359
|1.3279
|711
|2004.11.26 22:59
|sell
|360
|1.00
|1.3328
|1.3358
|1.3278
|712
|2004.11.26 22:59
|sell
|361
|1.00
|1.3329
|1.3359
|1.3279
|713
|2004.11.26 23:00
|s/l
|350
|1.00
|1.3333
|1.3333
|1.3253
|-300.00
|34966.94
|714
|2004.11.26 23:00
|s/l
|352
|1.00
|1.3333
|1.3333
|1.3253
|-300.00
|34666.94
|715
|2004.11.26 23:00
|sell
|362
|1.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|716
|2004.11.26 23:00
|sell
|363
|1.00
|1.3329
|1.3359
|1.3279
|717
|2004.11.26 23:00
|s/l
|354
|1.00
|1.3334
|1.3334
|1.3254
|-300.00
|34366.94
|718
|2004.11.26 23:00
|sell
|364
|1.00
|1.3331
|1.3361
|1.3281
|719
|2004.11.29 00:00
|t/p
|359
|1.00
|1.3279
|1.3359
|1.3279
|504.76
|34871.70
|720
|2004.11.29 00:00
|t/p
|360
|1.00
|1.3278
|1.3358
|1.3278
|504.76
|35376.46
|721
|2004.11.29 00:00
|t/p
|361
|1.00
|1.3279
|1.3359
|1.3279
|504.76
|35881.22
|722
|2004.11.29 00:00
|t/p
|362
|1.00
|1.3280
|1.3360
|1.3280
|504.76
|36385.98
|723
|2004.11.29 00:00
|t/p
|363
|1.00
|1.3279
|1.3359
|1.3279
|504.76
|36890.74
|724
|2004.11.29 00:00
|t/p
|364
|1.00
|1.3281
|1.3361
|1.3281
|504.76
|37395.50
|725
|2004.11.29 00:30
|t/p
|355
|1.00
|1.3257
|1.3337
|1.3257
|504.76
|37900.26
|726
|2004.11.29 00:30
|t/p
|356
|1.00
|1.3263
|1.3343
|1.3263
|504.76
|38405.02
|727
|2004.11.29 00:30
|t/p
|357
|1.00
|1.3264
|1.3344
|1.3264
|504.76
|38909.78
|728
|2004.11.29 00:30
|t/p
|358
|1.00
|1.3265
|1.3345
|1.3265
|504.76
|39414.54
|729
|2004.11.29 01:01
|sell
|365
|1.00
|1.3244
|1.3274
|1.3194
|730
|2004.11.29 01:01
|sell
|366
|1.00
|1.3250
|1.3280
|1.3200
|731
|2004.11.29 01:01
|sell
|367
|1.00
|1.3249
|1.3279
|1.3199
|732
|2004.11.29 01:01
|sell
|368
|1.00
|1.3248
|1.3278
|1.3198
|733
|2004.11.29 01:01
|sell
|369
|1.00
|1.3250
|1.3280
|1.3200
|734
|2004.11.29 01:02
|sell
|370
|1.00
|1.3251
|1.3281
|1.3201
|735
|2004.11.29 01:02
|sell
|371
|1.00
|1.3253
|1.3283
|1.3203
|736
|2004.11.29 01:02
|sell
|372
|1.00
|1.3257
|1.3287
|1.3207
|737
|2004.11.29 01:03
|sell
|373
|1.00
|1.3258
|1.3288
|1.3208
|738
|2004.11.29 01:03
|sell
|374
|1.00
|1.3257
|1.3287
|1.3207
|739
|2004.11.29 01:04
|s/l
|365
|1.00
|1.3274
|1.3274
|1.3194
|-300.00
|39114.54
|740
|2004.11.29 01:04
|sell
|375
|1.00
|1.3271
|1.3301
|1.3221
|741
|2004.11.29 02:34
|s/l
|368
|1.00
|1.3278
|1.3278
|1.3198
|-300.00
|38814.54
|742
|2004.11.29 02:34
|sell
|376
|1.00
|1.3275
|1.3305
|1.3225
|743
|2004.11.29 02:36
|s/l
|367
|1.00
|1.3279
|1.3279
|1.3199
|-300.00
|38514.54
|744
|2004.11.29 02:36
|sell
|377
|1.00
|1.3276
|1.3306
|1.3226
|745
|2004.11.29 08:12
|s/l
|366
|1.00
|1.3280
|1.3280
|1.3200
|-300.00
|38214.54
|746
|2004.11.29 08:12
|s/l
|369
|1.00
|1.3280
|1.3280
|1.3200
|-300.00
|37914.54
|747
|2004.11.29 08:12
|sell
|378
|1.00
|1.3277
|1.3307
|1.3227
|748
|2004.11.29 08:17
|sell
|379
|1.00
|1.3277
|1.3307
|1.3227
|749
|2004.11.29 08:43
|s/l
|370
|1.00
|1.3281
|1.3281
|1.3201
|-300.00
|37614.54
|750
|2004.11.29 08:43
|sell
|380
|1.00
|1.3278
|1.3308
|1.3228
|751
|2004.11.29 09:42
|s/l
|371
|1.00
|1.3283
|1.3283
|1.3203
|-300.00
|37314.54
|752
|2004.11.29 09:42
|sell
|381
|1.00
|1.3280
|1.3310
|1.3230
|753
|2004.11.29 10:43
|s/l
|372
|1.00
|1.3287
|1.3287
|1.3207
|-300.00
|37014.54
|754
|2004.11.29 10:43
|s/l
|373
|1.00
|1.3288
|1.3288
|1.3208
|-300.00
|36714.54
|755
|2004.11.29 10:43
|s/l
|374
|1.00
|1.3287
|1.3287
|1.3207
|-300.00
|36414.54
|756
|2004.11.29 10:43
|sell
|382
|1.00
|1.3285
|1.3315
|1.3235
|757
|2004.11.29 10:48
|sell
|383
|1.00
|1.3284
|1.3314
|1.3234
|758
|2004.11.29 10:48
|sell
|384
|1.00
|1.3285
|1.3315
|1.3235
|759
|2004.11.29 20:00
|s/l
|375
|1.00
|1.3301
|1.3301
|1.3221
|-300.00
|36114.54
|760
|2004.11.29 20:00
|sell
|385
|1.00
|1.3298
|1.3328
|1.3248
|761
|2004.11.29 22:29
|s/l
|376
|1.00
|1.3305
|1.3305
|1.3225
|-300.00
|35814.54
|762
|2004.11.29 22:29
|sell
|386
|1.00
|1.3302
|1.3332
|1.3252
|763
|2004.11.29 22:31
|s/l
|377
|1.00
|1.3306
|1.3306
|1.3226
|-300.00
|35514.54
|764
|2004.11.29 22:31
|sell
|387
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|765
|2004.11.29 22:59
|s/l
|378
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3227
|-300.00
|35214.54
|766
|2004.11.29 22:59
|s/l
|379
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3227
|-300.00
|34914.54
|767
|2004.11.29 22:59
|s/l
|380
|1.00
|1.3308
|1.3308
|1.3228
|-300.00
|34614.54
|768
|2004.11.29 22:59
|sell
|388
|1.00
|1.3305
|1.3335
|1.3255
|769
|2004.11.29 22:59
|sell
|389
|1.00
|1.3306
|1.3336
|1.3256
|770
|2004.11.29 23:02
|sell
|390
|1.00
|1.3305
|1.3335
|1.3255
|771
|2004.11.30 00:00
|t/p
|382
|1.00
|1.3235
|1.3315
|1.3235
|504.76
|35119.30
|772
|2004.11.30 00:00
|t/p
|383
|1.00
|1.3234
|1.3314
|1.3234
|504.76
|35624.06
|773
|2004.11.30 00:00
|t/p
|384
|1.00
|1.3235
|1.3315
|1.3235
|504.76
|36128.82
|774
|2004.11.30 00:00
|t/p
|385
|1.00
|1.3248
|1.3328
|1.3248
|504.76
|36633.58
|775
|2004.11.30 00:00
|t/p
|386
|1.00
|1.3252
|1.3332
|1.3252
|504.76
|37138.34
|776
|2004.11.30 00:00
|t/p
|387
|1.00
|1.3253
|1.3333
|1.3253
|504.76
|37643.10
|777
|2004.11.30 00:00
|t/p
|388
|1.00
|1.3255
|1.3335
|1.3255
|504.76
|38147.86
|778
|2004.11.30 00:00
|t/p
|389
|1.00
|1.3256
|1.3336
|1.3256
|504.76
|38652.62
|779
|2004.11.30 00:00
|t/p
|390
|1.00
|1.3255
|1.3335
|1.3255
|504.76
|39157.38
|780
|2004.11.30 10:17
|sell
|391
|1.00
|1.3304
|1.3334
|1.3254
|781
|2004.11.30 10:19
|sell
|392
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|782
|2004.11.30 10:19
|sell
|393
|1.00
|1.3302
|1.3332
|1.3252
|783
|2004.11.30 10:19
|sell
|394
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|784
|2004.11.30 10:19
|sell
|395
|1.00
|1.3302
|1.3332
|1.3252
|785
|2004.11.30 10:21
|sell
|396
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|786
|2004.11.30 10:21
|sell
|397
|1.00
|1.3304
|1.3334
|1.3254
|787
|2004.11.30 10:23
|sell
|398
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|788
|2004.11.30 10:24
|sell
|399
|1.00
|1.3302
|1.3332
|1.3252
|789
|2004.11.30 10:43
|s/l
|381
|1.00
|1.3310
|1.3310
|1.3230
|-295.24
|38862.14
|790
|2004.11.30 10:43
|sell
|400
|1.00
|1.3308
|1.3338
|1.3258
|791
|2004.11.30 21:57
|s/l
|391
|1.00
|1.3334
|1.3334
|1.3254
|-300.00
|38562.14
|792
|2004.11.30 21:57
|s/l
|392
|1.00
|1.3333
|1.3333
|1.3253
|-300.00
|38262.14
|793
|2004.11.30 21:57
|s/l
|393
|1.00
|1.3332
|1.3332
|1.3252
|-300.00
|37962.14
|794
|2004.11.30 21:57
|s/l
|394
|1.00
|1.3333
|1.3333
|1.3253
|-300.00
|37662.14
|795
|2004.11.30 21:57
|s/l
|395
|1.00
|1.3332
|1.3332
|1.3252
|-300.00
|37362.14
|796
|2004.11.30 21:57
|s/l
|396
|1.00
|1.3333
|1.3333
|1.3253
|-300.00
|37062.14
|797
|2004.11.30 21:57
|s/l
|397
|1.00
|1.3334
|1.3334
|1.3254
|-300.00
|36762.14
|798
|2004.11.30 21:57
|s/l
|398
|1.00
|1.3333
|1.3333
|1.3253
|-300.00
|36462.14
|799
|2004.11.30 21:57
|s/l
|399
|1.00
|1.3332
|1.3332
|1.3252
|-300.00
|36162.14
|800
|2004.11.30 21:57
|sell
|401
|1.00
|1.3331
|1.3361
|1.3281
|801
|2004.11.30 22:01
|sell
|402
|1.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|802
|2004.11.30 22:01
|sell
|403
|1.00
|1.3329
|1.3359
|1.3279
|803
|2004.11.30 22:01
|sell
|404
|1.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|804
|2004.11.30 22:01
|sell
|405
|1.00
|1.3331
|1.3361
|1.3281
|805
|2004.11.30 22:05
|sell
|406
|1.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|806
|2004.11.30 22:05
|sell
|407
|1.00
|1.3329
|1.3359
|1.3279
|807
|2004.11.30 22:06
|sell
|408
|1.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|808
|2004.11.30 22:06
|sell
|409
|1.00
|1.3331
|1.3361
|1.3281
|809
|2004.11.30 22:28
|s/l
|400
|1.00
|1.3338
|1.3338
|1.3258
|-300.00
|35862.14
|810
|2004.11.30 22:28
|sell
|410
|1.00
|1.3335
|1.3365
|1.3285
|811
|2004.11.30 23:29
|t/p
|410
|1.00
|1.3285
|1.3365
|1.3285
|500.00
|36362.14
|812
|2004.11.30 23:33
|sell
|411
|1.00
|1.3336
|1.3366
|1.3286
|813
|2004.11.30 23:33
|t/p
|411
|1.00
|1.3286
|1.3366
|1.3286
|500.00
|36862.14
|814
|2004.11.30 23:37
|sell
|412
|1.00
|1.3336
|1.3366
|1.3286
|815
|2004.11.30 23:37
|t/p
|412
|1.00
|1.3286
|1.3366
|1.3286
|500.00
|37362.14
|816
|2004.11.30 23:41
|sell
|413
|1.00
|1.3336
|1.3366
|1.3286
|817
|2004.11.30 23:41
|t/p
|413
|1.00
|1.3286
|1.3366
|1.3286
|500.00
|37862.14
|818
|2004.11.30 23:44
|sell
|414
|1.00
|1.3336
|1.3366
|1.3286
|819
|2004.11.30 23:45
|t/p
|414
|1.00
|1.3286
|1.3366
|1.3286
|500.00
|38362.14
|820
|2004.11.30 23:48
|sell
|415
|1.00
|1.3336
|1.3366
|1.3286
|821
|2004.11.30 23:48
|t/p
|415
|1.00
|1.3286
|1.3366
|1.3286
|500.00
|38862.14
|822
|2004.11.30 23:52
|sell
|416
|1.00
|1.3336
|1.3366
|1.3286
|823
|2004.11.30 23:52
|t/p
|416
|1.00
|1.3286
|1.3366
|1.3286
|500.00
|39362.14
|824
|2004.12.01 00:00
|t/p
|401
|1.00
|1.3281
|1.3361
|1.3281
|504.76
|39866.90
|825
|2004.12.01 00:00
|t/p
|402
|1.00
|1.3280
|1.3360
|1.3280
|504.76
|40371.66
|826
|2004.12.01 00:00
|t/p
|404
|1.00
|1.3280
|1.3360
|1.3280
|504.76
|40876.42
|827
|2004.12.01 00:00
|t/p
|405
|1.00
|1.3281
|1.3361
|1.3281
|504.76
|41381.18
|828
|2004.12.01 00:00
|t/p
|406
|1.00
|1.3280
|1.3360
|1.3280
|504.76
|41885.94
|829
|2004.12.01 00:00
|t/p
|408
|1.00
|1.3280
|1.3360
|1.3280
|504.76
|42390.70
|830
|2004.12.01 00:00
|t/p
|409
|1.00
|1.3281
|1.3361
|1.3281
|504.76
|42895.46
|831
|2004.12.01 03:34
|t/p
|403
|1.00
|1.3279
|1.3359
|1.3279
|504.76
|43400.22
|832
|2004.12.01 03:34
|t/p
|407
|1.00
|1.3279
|1.3359
|1.3279
|504.76
|43904.98
|833
|2004.12.01 04:35
|sell
|417
|2.00
|1.3283
|1.3313
|1.3233
|834
|2004.12.01 04:36
|sell
|418
|2.00
|1.3284
|1.3314
|1.3234
|835
|2004.12.01 04:36
|sell
|419
|2.00
|1.3283
|1.3313
|1.3233
|836
|2004.12.01 04:36
|sell
|420
|2.00
|1.3284
|1.3314
|1.3234
|837
|2004.12.01 04:36
|sell
|421
|2.00
|1.3285
|1.3315
|1.3235
|838
|2004.12.01 04:36
|sell
|422
|2.00
|1.3286
|1.3316
|1.3236
|839
|2004.12.01 04:36
|sell
|423
|2.00
|1.3287
|1.3317
|1.3237
|840
|2004.12.01 04:42
|sell
|424
|2.00
|1.3286
|1.3316
|1.3236
|841
|2004.12.01 09:44
|s/l
|417
|2.00
|1.3313
|1.3313
|1.3233
|-600.00
|43304.98
|842
|2004.12.01 09:44
|s/l
|419
|2.00
|1.3313
|1.3313
|1.3233
|-600.00
|42704.98
|843
|2004.12.01 09:44
|sell
|425
|1.00
|1.3310
|1.3340
|1.3260
|844
|2004.12.01 09:49
|sell
|426
|1.00
|1.3309
|1.3339
|1.3259
|845
|2004.12.01 09:49
|sell
|427
|1.00
|1.3308
|1.3338
|1.3258
|846
|2004.12.01 09:49
|sell
|428
|1.00
|1.3309
|1.3339
|1.3259
|847
|2004.12.01 10:13
|s/l
|418
|2.00
|1.3314
|1.3314
|1.3234
|-600.00
|42104.98
|848
|2004.12.01 10:13
|s/l
|420
|2.00
|1.3314
|1.3314
|1.3234
|-600.00
|41504.98
|849
|2004.12.01 10:13
|s/l
|421
|2.00
|1.3315
|1.3315
|1.3235
|-600.00
|40904.98
|850
|2004.12.01 10:13
|s/l
|422
|2.00
|1.3316
|1.3316
|1.3236
|-600.00
|40304.98
|851
|2004.12.01 10:13
|s/l
|423
|2.00
|1.3317
|1.3317
|1.3237
|-600.00
|39704.98
|852
|2004.12.01 10:13
|s/l
|424
|2.00
|1.3316
|1.3316
|1.3236
|-600.00
|39104.98
|853
|2004.12.01 10:13
|sell
|429
|1.00
|1.3322
|1.3352
|1.3272
|854
|2004.12.01 10:18
|sell
|430
|1.00
|1.3321
|1.3351
|1.3271
|855
|2004.12.01 10:18
|sell
|431
|1.00
|1.3322
|1.3352
|1.3272
|856
|2004.12.01 10:23
|sell
|432
|1.00
|1.3321
|1.3351
|1.3271
|857
|2004.12.01 10:23
|sell
|433
|1.00
|1.3322
|1.3352
|1.3272
|858
|2004.12.01 10:28
|sell
|434
|1.00
|1.3321
|1.3351
|1.3271
|859
|2004.12.01 14:52
|s/l
|427
|1.00
|1.3338
|1.3338
|1.3258
|-300.00
|38804.98
|860
|2004.12.01 14:52
|sell
|435
|1.00
|1.3335
|1.3365
|1.3285
|861
|2004.12.01 17:24
|s/l
|426
|1.00
|1.3339
|1.3339
|1.3259
|-300.00
|38504.98
|862
|2004.12.01 17:24
|s/l
|428
|1.00
|1.3339
|1.3339
|1.3259
|-300.00
|38204.98
|863
|2004.12.01 17:24
|sell
|436
|1.00
|1.3336
|1.3366
|1.3286
|864
|2004.12.01 17:29
|sell
|437
|1.00
|1.3335
|1.3365
|1.3285
|865
|2004.12.01 18:53
|s/l
|425
|1.00
|1.3340
|1.3340
|1.3260
|-300.00
|37904.98
|866
|2004.12.01 18:53
|sell
|438
|1.00
|1.3340
|1.3370
|1.3290
|867
|2004.12.01 21:27
|s/l
|430
|1.00
|1.3351
|1.3351
|1.3271
|-300.00
|37604.98
|868
|2004.12.01 21:27
|s/l
|432
|1.00
|1.3351
|1.3351
|1.3271
|-300.00
|37304.98
|869
|2004.12.01 21:27
|s/l
|434
|1.00
|1.3351
|1.3351
|1.3271
|-300.00
|37004.98
|870
|2004.12.01 21:27
|sell
|439
|1.00
|1.3348
|1.3378
|1.3298
|871
|2004.12.01 21:27
|s/l
|429
|1.00
|1.3352
|1.3352
|1.3272
|-300.00
|36704.98
|872
|2004.12.01 21:27
|s/l
|431
|1.00
|1.3352
|1.3352
|1.3272
|-300.00
|36404.98
|873
|2004.12.01 21:27
|s/l
|433
|1.00
|1.3352
|1.3352
|1.3272
|-300.00
|36104.98
|874
|2004.12.01 21:27
|sell
|440
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|875
|2004.12.01 21:27
|sell
|441
|1.00
|1.3351
|1.3381
|1.3301
|876
|2004.12.01 21:28
|sell
|442
|1.00
|1.3350
|1.3380
|1.3300
|877
|2004.12.01 21:28
|sell
|443
|1.00
|1.3351
|1.3381
|1.3301
|878
|2004.12.01 21:28
|sell
|444
|1.00
|1.3350
|1.3380
|1.3300
|879
|2004.12.01 21:58
|s/l
|435
|1.00
|1.3365
|1.3365
|1.3285
|-300.00
|35804.98
|880
|2004.12.01 21:58
|s/l
|437
|1.00
|1.3365
|1.3365
|1.3285
|-300.00
|35504.98
|881
|2004.12.01 21:58
|sell
|445
|1.00
|1.3362
|1.3392
|1.3312
|882
|2004.12.01 22:03
|sell
|446
|1.00
|1.3361
|1.3391
|1.3311
|883
|2004.12.01 22:31
|s/l
|436
|1.00
|1.3366
|1.3366
|1.3286
|-300.00
|35204.98
|884
|2004.12.01 22:31
|sell
|447
|1.00
|1.3363
|1.3393
|1.3313
|885
|2004.12.02 00:22
|s/l
|438
|1.00
|1.3370
|1.3370
|1.3290
|-295.24
|34909.74
|886
|2004.12.02 04:29
|sell
|448
|1.00
|1.3364
|1.3394
|1.3314
|887
|2004.12.02 06:20
|s/l
|439
|1.00
|1.3378
|1.3378
|1.3298
|-295.24
|34614.50
|888
|2004.12.02 06:20
|sell
|449
|1.00
|1.3375
|1.3405
|1.3325
|889
|2004.12.02 06:20
|s/l
|440
|1.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-295.24
|34319.26
|890
|2004.12.02 06:20
|sell
|450
|1.00
|1.3376
|1.3406
|1.3326
|891
|2004.12.02 09:32
|s/l
|441
|1.00
|1.3381
|1.3381
|1.3301
|-295.24
|34024.02
|892
|2004.12.02 09:32
|s/l
|442
|1.00
|1.3380
|1.3380
|1.3300
|-295.24
|33728.78
|893
|2004.12.02 09:32
|s/l
|443
|1.00
|1.3381
|1.3381
|1.3301
|-295.24
|33433.54
|894
|2004.12.02 09:32
|s/l
|444
|1.00
|1.3380
|1.3380
|1.3300
|-295.24
|33138.30
|895
|2004.12.02 09:32
|sell
|451
|1.00
|1.3381
|1.3411
|1.3331
|896
|2004.12.02 09:32
|sell
|452
|1.00
|1.3387
|1.3417
|1.3337
|897
|2004.12.02 09:33
|sell
|453
|1.00
|1.3387
|1.3417
|1.3337
|898
|2004.12.02 09:33
|sell
|454
|1.00
|1.3387
|1.3417
|1.3337
|899
|2004.12.02 12:05
|t/p
|452
|1.00
|1.3337
|1.3417
|1.3337
|500.00
|33638.30
|900
|2004.12.02 12:05
|t/p
|453
|1.00
|1.3337
|1.3417
|1.3337
|500.00
|34138.30
|901
|2004.12.02 12:05
|t/p
|454
|1.00
|1.3337
|1.3417
|1.3337
|500.00
|34638.30
|902
|2004.12.02 12:23
|t/p
|451
|1.00
|1.3331
|1.3411
|1.3331
|500.00
|35138.30
|903
|2004.12.02 12:32
|t/p
|449
|1.00
|1.3325
|1.3405
|1.3325
|500.00
|35638.30
|904
|2004.12.02 12:32
|t/p
|450
|1.00
|1.3326
|1.3406
|1.3326
|500.00
|36138.30
|905
|2004.12.02 12:52
|t/p
|447
|1.00
|1.3313
|1.3393
|1.3313
|504.76
|36643.06
|906
|2004.12.02 12:52
|t/p
|448
|1.00
|1.3314
|1.3394
|1.3314
|500.00
|37143.06
|907
|2004.12.02 12:52
|t/p
|445
|1.00
|1.3312
|1.3392
|1.3312
|504.76
|37647.82
|908
|2004.12.02 12:52
|t/p
|446
|1.00
|1.3311
|1.3391
|1.3311
|504.76
|38152.58
|909
|2004.12.02 12:52
|sell
|455
|1.00
|1.3313
|1.3343
|1.3263
|910
|2004.12.02 12:52
|sell
|456
|1.00
|1.3314
|1.3344
|1.3264
|911
|2004.12.02 12:53
|sell
|457
|1.00
|1.3313
|1.3343
|1.3263
|912
|2004.12.02 12:53
|sell
|458
|1.00
|1.3314
|1.3344
|1.3264
|913
|2004.12.02 12:53
|sell
|459
|1.00
|1.3313
|1.3343
|1.3263
|914
|2004.12.02 12:53
|sell
|460
|1.00
|1.3314
|1.3344
|1.3264
|915
|2004.12.02 12:54
|sell
|461
|1.00
|1.3313
|1.3343
|1.3263
|916
|2004.12.02 12:54
|sell
|462
|1.00
|1.3314
|1.3344
|1.3264
|917
|2004.12.02 13:02
|sell
|463
|1.00
|1.3314
|1.3344
|1.3264
|918
|2004.12.02 13:02
|sell
|464
|1.00
|1.3315
|1.3345
|1.3265
|919
|2004.12.02 15:30
|s/l
|455
|1.00
|1.3343
|1.3343
|1.3263
|-300.00
|37852.58
|920
|2004.12.02 15:30
|s/l
|456
|1.00
|1.3344
|1.3344
|1.3264
|-300.00
|37552.58
|921
|2004.12.02 15:30
|s/l
|457
|1.00
|1.3343
|1.3343
|1.3263
|-300.00
|37252.58
|922
|2004.12.02 15:30
|s/l
|458
|1.00
|1.3344
|1.3344
|1.3264
|-300.00
|36952.58
|923
|2004.12.02 15:30
|s/l
|459
|1.00
|1.3343
|1.3343
|1.3263
|-300.00
|36652.58
|924
|2004.12.02 15:30
|s/l
|460
|1.00
|1.3344
|1.3344
|1.3264
|-300.00
|36352.58
|925
|2004.12.02 15:30
|s/l
|461
|1.00
|1.3343
|1.3343
|1.3263
|-300.00
|36052.58
|926
|2004.12.02 15:30
|s/l
|462
|1.00
|1.3344
|1.3344
|1.3264
|-300.00
|35752.58
|927
|2004.12.02 15:30
|s/l
|463
|1.00
|1.3344
|1.3344
|1.3264
|-300.00
|35452.58
|928
|2004.12.02 15:30
|s/l
|464
|1.00
|1.3345
|1.3345
|1.3265
|-300.00
|35152.58
|929
|2004.12.02 15:30
|buy
|465
|1.00
|1.3346
|1.3316
|1.3396
|930
|2004.12.02 15:30
|buy
|466
|1.00
|1.3342
|1.3312
|1.3392
|931
|2004.12.02 15:30
|buy
|467
|1.00
|1.3335
|1.3305
|1.3385
|932
|2004.12.02 15:30
|buy
|468
|1.00
|1.3325
|1.3295
|1.3375
|933
|2004.12.02 15:30
|buy
|469
|1.00
|1.3325
|1.3295
|1.3375
|934
|2004.12.02 15:30
|buy
|470
|1.00
|1.3325
|1.3295
|1.3375
|935
|2004.12.02 15:30
|buy
|471
|1.00
|1.3325
|1.3295
|1.3375
|936
|2004.12.02 15:30
|buy
|472
|1.00
|1.3325
|1.3295
|1.3375
|937
|2004.12.02 15:30
|buy
|473
|1.00
|1.3325
|1.3295
|1.3375
|938
|2004.12.02 15:31
|buy
|474
|1.00
|1.3325
|1.3295
|1.3375
|939
|2004.12.02 15:42
|s/l
|465
|1.00
|1.3316
|1.3316
|1.3396
|-300.00
|34852.58
|940
|2004.12.02 15:42
|buy
|475
|1.00
|1.3319
|1.3289
|1.3369
|941
|2004.12.02 15:42
|s/l
|466
|1.00
|1.3312
|1.3312
|1.3392
|-300.00
|34552.58
|942
|2004.12.02 15:42
|buy
|476
|1.00
|1.3315
|1.3285
|1.3365
|943
|2004.12.02 17:30
|s/l
|467
|1.00
|1.3305
|1.3305
|1.3385
|-300.00
|34252.58
|944
|2004.12.02 17:30
|buy
|477
|1.00
|1.3305
|1.3275
|1.3355
|945
|2004.12.02 17:30
|s/l
|468
|1.00
|1.3295
|1.3295
|1.3375
|-300.00
|33952.58
|946
|2004.12.02 17:30
|s/l
|469
|1.00
|1.3295
|1.3295
|1.3375
|-300.00
|33652.58
|947
|2004.12.02 17:30
|s/l
|470
|1.00
|1.3295
|1.3295
|1.3375
|-300.00
|33352.58
|948
|2004.12.02 17:30
|s/l
|471
|1.00
|1.3295
|1.3295
|1.3375
|-300.00
|33052.58
|949
|2004.12.02 17:30
|s/l
|472
|1.00
|1.3295
|1.3295
|1.3375
|-300.00
|32752.58
|950
|2004.12.02 17:30
|s/l
|473
|1.00
|1.3295
|1.3295
|1.3375
|-300.00
|32452.58
|951
|2004.12.02 17:30
|s/l
|474
|1.00
|1.3295
|1.3295
|1.3375
|-300.00
|32152.58
|952
|2004.12.02 17:30
|buy
|478
|1.00
|1.3297
|1.3267
|1.3347
|953
|2004.12.02 17:30
|buy
|479
|1.00
|1.3297
|1.3267
|1.3347
|954
|2004.12.02 17:30
|buy
|480
|1.00
|1.3297
|1.3267
|1.3347
|955
|2004.12.02 17:30
|buy
|481
|1.00
|1.3297
|1.3267
|1.3347
|956
|2004.12.02 17:30
|buy
|482
|1.00
|1.3297
|1.3267
|1.3347
|957
|2004.12.02 17:30
|buy
|483
|1.00
|1.3297
|1.3267
|1.3347
|958
|2004.12.02 17:31
|buy
|484
|1.00
|1.3297
|1.3267
|1.3347
|959
|2004.12.02 17:32
|s/l
|475
|1.00
|1.3289
|1.3289
|1.3369
|-300.00
|31852.58
|960
|2004.12.02 17:32
|s/l
|476
|1.00
|1.3285
|1.3285
|1.3365
|-300.00
|31552.58
|961
|2004.12.02 17:32
|s/l
|477
|1.00
|1.3275
|1.3275
|1.3355
|-300.00
|31252.58
|962
|2004.12.02 17:32
|buy
|485
|1.00
|1.3278
|1.3248
|1.3328
|963
|2004.12.02 17:32
|buy
|486
|1.00
|1.3271
|1.3241
|1.3321
|964
|2004.12.02 17:33
|buy
|487
|1.00
|1.3271
|1.3241
|1.3321
|965
|2004.12.02 18:00
|s/l
|478
|1.00
|1.3267
|1.3267
|1.3347
|-300.00
|30952.58
|966
|2004.12.02 18:00
|s/l
|479
|1.00
|1.3267
|1.3267
|1.3347
|-300.00
|30652.58
|967
|2004.12.02 18:00
|s/l
|480
|1.00
|1.3267
|1.3267
|1.3347
|-300.00
|30352.58
|968
|2004.12.02 18:00
|s/l
|481
|1.00
|1.3267
|1.3267
|1.3347
|-300.00
|30052.58
|969
|2004.12.02 18:00
|s/l
|482
|1.00
|1.3267
|1.3267
|1.3347
|-300.00
|29752.58
|970
|2004.12.02 18:00
|s/l
|483
|1.00
|1.3267
|1.3267
|1.3347
|-300.00
|29452.58
|971
|2004.12.02 18:00
|s/l
|484
|1.00
|1.3267
|1.3267
|1.3347
|-300.00
|29152.58
|972
|2004.12.02 18:00
|s/l
|485
|1.00
|1.3248
|1.3248
|1.3328
|-300.00
|28852.58
|973
|2004.12.02 18:00
|s/l
|486
|1.00
|1.3241
|1.3241
|1.3321
|-300.00
|28552.58
|974
|2004.12.02 18:00
|s/l
|487
|1.00
|1.3241
|1.3241
|1.3321
|-300.00
|28252.58
|975
|2004.12.02 18:00
|sell
|488
|1.00
|1.3250
|1.3280
|1.3200
|976
|2004.12.02 18:00
|sell
|489
|1.00
|1.3251
|1.3281
|1.3201
|977
|2004.12.02 18:00
|sell
|490
|1.00
|1.3265
|1.3295
|1.3215
|978
|2004.12.02 18:00
|sell
|491
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|979
|2004.12.02 18:00
|sell
|492
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|980
|2004.12.02 18:00
|sell
|493
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|981
|2004.12.02 18:00
|sell
|494
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|982
|2004.12.02 18:00
|sell
|495
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|983
|2004.12.02 18:00
|sell
|496
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|984
|2004.12.02 18:01
|sell
|497
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|985
|2004.12.02 18:42
|s/l
|488
|1.00
|1.3280
|1.3280
|1.3200
|-300.00
|27952.58
|986
|2004.12.02 18:42
|sell
|498
|1.00
|1.3277
|1.3307
|1.3227
|987
|2004.12.02 18:42
|s/l
|489
|1.00
|1.3281
|1.3281
|1.3201
|-300.00
|27652.58
|988
|2004.12.02 18:42
|sell
|499
|1.00
|1.3279
|1.3309
|1.3229
|989
|2004.12.02 19:37
|s/l
|490
|1.00
|1.3295
|1.3295
|1.3215
|-300.00
|27352.58
|990
|2004.12.02 19:37
|sell
|500
|1.00
|1.3292
|1.3322
|1.3242
|991
|2004.12.02 19:40
|s/l
|491
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-300.00
|27052.58
|992
|2004.12.02 19:40
|s/l
|492
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-300.00
|26752.58
|993
|2004.12.02 19:40
|s/l
|493
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-300.00
|26452.58
|994
|2004.12.02 19:40
|s/l
|494
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-300.00
|26152.58
|995
|2004.12.02 19:40
|s/l
|495
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-300.00
|25852.58
|996
|2004.12.02 19:40
|s/l
|496
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-300.00
|25552.58
|997
|2004.12.02 19:40
|s/l
|497
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-300.00
|25252.58
|998
|2004.12.02 19:40
|sell
|501
|1.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|999
|2004.12.02 19:40
|sell
|502
|1.00
|1.3300
|1.3330
|1.3250
|1000
|2004.12.02 19:40
|sell
|503
|1.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|1001
|2004.12.02 19:40
|sell
|504
|1.00
|1.3298
|1.3328
|1.3248
|1002
|2004.12.02 19:40
|sell
|505
|1.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|1003
|2004.12.02 19:40
|sell
|506
|1.00
|1.3300
|1.3330
|1.3250
|1004
|2004.12.03 14:07
|s/l
|498
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3227
|-285.72
|24966.86
|1005
|2004.12.03 14:07
|sell
|507
|1.00
|1.3305
|1.3335
|1.3255
|1006
|2004.12.03 14:07
|s/l
|499
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3229
|-285.72
|24681.14
|1007
|2004.12.03 14:07
|sell
|508
|1.00
|1.3306
|1.3336
|1.3256
|1008
|2004.12.03 14:35
|s/l
|500
|1.00
|1.3322
|1.3322
|1.3242
|-285.72
|24395.42
|1009
|2004.12.03 14:35
|sell
|509
|1.00
|1.3320
|1.3350
|1.3270
|1010
|2004.12.03 15:50
|s/l
|501
|1.00
|1.3329
|1.3329
|1.3249
|-285.72
|24109.70
|1011
|2004.12.03 15:50
|s/l
|502
|1.00
|1.3330
|1.3330
|1.3250
|-285.72
|23823.98
|1012
|2004.12.03 15:50
|s/l
|503
|1.00
|1.3329
|1.3329
|1.3249
|-285.72
|23538.26
|1013
|2004.12.03 15:50
|s/l
|504
|1.00
|1.3328
|1.3328
|1.3248
|-285.72
|23252.54
|1014
|2004.12.03 15:50
|s/l
|505
|1.00
|1.3329
|1.3329
|1.3249
|-285.72
|22966.82
|1015
|2004.12.03 15:50
|s/l
|506
|1.00
|1.3330
|1.3330
|1.3250
|-285.72
|22681.10
|1016
|2004.12.03 15:50
|s/l
|507
|1.00
|1.3335
|1.3335
|1.3255
|-300.00
|22381.10
|1017
|2004.12.03 15:50
|s/l
|508
|1.00
|1.3336
|1.3336
|1.3256
|-300.00
|22081.10
|1018
|2004.12.03 15:50
|sell
|510
|1.00
|1.3338
|1.3368
|1.3288
|1019
|2004.12.03 15:50
|s/l
|509
|1.00
|1.3350
|1.3350
|1.3270
|-300.00
|21781.10
|1020
|2004.12.03 15:50
|sell
|511
|1.00
|1.3353
|1.3383
|1.3303
|1021
|2004.12.03 15:50
|sell
|512
|1.00
|1.3353
|1.3383
|1.3303
|1022
|2004.12.03 15:50
|sell
|513
|1.00
|1.3353
|1.3383
|1.3303
|1023
|2004.12.03 15:51
|sell
|514
|1.00
|1.3353
|1.3383
|1.3303
|1024
|2004.12.03 15:51
|sell
|515
|1.00
|1.3353
|1.3383
|1.3303
|1025
|2004.12.03 15:52
|sell
|516
|1.00
|1.3353
|1.3383
|1.3303
|1026
|2004.12.03 15:52
|sell
|517
|1.00
|1.3359
|1.3389
|1.3309
|1027
|2004.12.03 15:52
|s/l
|510
|1.00
|1.3368
|1.3368
|1.3288
|-300.00
|21481.10
|1028
|2004.12.03 15:52
|sell
|518
|1.00
|1.3374
|1.3404
|1.3324
|1029
|2004.12.03 15:52
|s/l
|511
|1.00
|1.3383
|1.3383
|1.3303
|-300.00
|21181.10
|1030
|2004.12.03 15:52
|s/l
|512
|1.00
|1.3383
|1.3383
|1.3303
|-300.00
|20881.10
|1031
|2004.12.03 15:52
|s/l
|513
|1.00
|1.3383
|1.3383
|1.3303
|-300.00
|20581.10
|1032
|2004.12.03 15:52
|s/l
|514
|1.00
|1.3383
|1.3383
|1.3303
|-300.00
|20281.10
|1033
|2004.12.03 15:52
|s/l
|515
|1.00
|1.3383
|1.3383
|1.3303
|-300.00
|19981.10
|1034
|2004.12.03 15:52
|s/l
|516
|1.00
|1.3383
|1.3383
|1.3303
|-300.00
|19681.10
|1035
|2004.12.03 15:52
|sell
|519
|1.00
|1.3384
|1.3414
|1.3334
|1036
|2004.12.03 15:52
|sell
|520
|1.00
|1.3384
|1.3414
|1.3334
|1037
|2004.12.03 15:53
|sell
|521
|1.00
|1.3384
|1.3414
|1.3334
|1038
|2004.12.03 15:53
|sell
|522
|1.00
|1.3384
|1.3414
|1.3334
|1039
|2004.12.03 15:53
|sell
|523
|1.00
|1.3384
|1.3414
|1.3334
|1040
|2004.12.03 16:00
|t/p
|519
|1.00
|1.3334
|1.3414
|1.3334
|500.00
|20181.10
|1041
|2004.12.03 16:00
|t/p
|520
|1.00
|1.3334
|1.3414
|1.3334
|500.00
|20681.10
|1042
|2004.12.03 16:00
|t/p
|521
|1.00
|1.3334
|1.3414
|1.3334
|500.00
|21181.10
|1043
|2004.12.03 16:00
|t/p
|522
|1.00
|1.3334
|1.3414
|1.3334
|500.00
|21681.10
|1044
|2004.12.03 16:00
|t/p
|523
|1.00
|1.3334
|1.3414
|1.3334
|500.00
|22181.10
|1045
|2004.12.03 18:17
|sell
|524
|1.00
|1.3383
|1.3413
|1.3333
|1046
|2004.12.03 18:17
|s/l
|517
|1.00
|1.3389
|1.3389
|1.3309
|-300.00
|21881.10
|1047
|2004.12.03 18:17
|sell
|525
|1.00
|1.3387
|1.3417
|1.3337
|1048
|2004.12.03 18:17
|sell
|526
|1.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|1049
|2004.12.03 18:17
|sell
|527
|1.00
|1.3389
|1.3419
|1.3339
|1050
|2004.12.03 18:17
|sell
|528
|1.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|1051
|2004.12.03 18:18
|sell
|529
|1.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|1052
|2004.12.03 18:18
|sell
|530
|1.00
|1.3389
|1.3419
|1.3339
|1053
|2004.12.03 18:52
|s/l
|518
|1.00
|1.3404
|1.3404
|1.3324
|-300.00
|21581.10
|1054
|2004.12.03 18:52
|sell
|531
|1.00
|1.3401
|1.3431
|1.3351
|1055
|2004.12.03 19:50
|s/l
|524
|1.00
|1.3413
|1.3413
|1.3333
|-300.00
|21281.10
|1056
|2004.12.03 19:50
|sell
|532
|1.00
|1.3411
|1.3441
|1.3361
|1057
|2004.12.03 19:52
|s/l
|525
|1.00
|1.3417
|1.3417
|1.3337
|-300.00
|20981.10
|1058
|2004.12.03 19:52
|sell
|533
|1.00
|1.3414
|1.3444
|1.3364
|1059
|2004.12.03 19:53
|s/l
|527
|1.00
|1.3419
|1.3419
|1.3339
|-300.00
|20681.10
|1060
|2004.12.03 19:53
|s/l
|530
|1.00
|1.3419
|1.3419
|1.3339
|-300.00
|20381.10
|1061
|2004.12.03 19:53
|sell
|534
|1.00
|1.3416
|1.3446
|1.3366
|1062
|2004.12.03 19:53
|sell
|535
|1.00
|1.3415
|1.3445
|1.3365
|1063
|2004.12.03 20:05
|s/l
|526
|1.00
|1.3420
|1.3420
|1.3340
|-300.00
|20081.10
|1064
|2004.12.03 20:05
|s/l
|528
|1.00
|1.3420
|1.3420
|1.3340
|-300.00
|19781.10
|1065
|2004.12.03 20:05
|s/l
|529
|1.00
|1.3420
|1.3420
|1.3340
|-300.00
|19481.10
|1066
|2004.12.03 20:05
|sell
|536
|1.00
|1.3423
|1.3453
|1.3373
|1067
|2004.12.03 20:05
|sell
|537
|1.00
|1.3422
|1.3452
|1.3372
|1068
|2004.12.03 20:07
|s/l
|531
|1.00
|1.3431
|1.3431
|1.3351
|-300.00
|19181.10
|1069
|2004.12.03 20:07
|sell
|538
|1.00
|1.3428
|1.3458
|1.3378
|1070
|2004.12.03 20:17
|s/l
|532
|1.00
|1.3441
|1.3441
|1.3361
|-300.00
|18881.10
|1071
|2004.12.03 20:17
|sell
|539
|1.00
|1.3438
|1.3468
|1.3388
|1072
|2004.12.03 20:20
|s/l
|533
|1.00
|1.3444
|1.3444
|1.3364
|-300.00
|18581.10
|1073
|2004.12.03 20:20
|s/l
|534
|1.00
|1.3446
|1.3446
|1.3366
|-300.00
|18281.10
|1074
|2004.12.03 20:20
|s/l
|535
|1.00
|1.3445
|1.3445
|1.3365
|-300.00
|17981.10
|1075
|2004.12.03 20:20
|sell
|540
|1.00
|1.3443
|1.3473
|1.3393
|1076
|2004.12.03 20:20
|sell
|541
|1.00
|1.3444
|1.3474
|1.3394
|1077
|2004.12.03 20:20
|sell
|542
|1.00
|1.3443
|1.3473
|1.3393
|1078
|2004.12.03 20:45
|s/l
|536
|1.00
|1.3453
|1.3453
|1.3373
|-300.00
|17681.10
|1079
|2004.12.03 20:45
|s/l
|537
|1.00
|1.3452
|1.3452
|1.3372
|-300.00
|17381.10
|1080
|2004.12.03 20:45
|sell
|543
|1.00
|1.3451
|1.3481
|1.3401
|1081
|2004.12.03 20:52
|s/l
|538
|1.00
|1.3458
|1.3458
|1.3378
|-300.00
|17081.10
|1082
|2004.12.03 20:52
|sell
|544
|1.00
|1.3455
|1.3485
|1.3405
|1083
|2004.12.06 22:02
|t/p
|543
|1.00
|1.3401
|1.3481
|1.3401
|504.76
|17585.86
|1084
|2004.12.06 22:02
|t/p
|544
|1.00
|1.3405
|1.3485
|1.3405
|504.76
|18090.62
|1085
|2004.12.06 22:30
|t/p
|540
|1.00
|1.3393
|1.3473
|1.3393
|504.76
|18595.38
|1086
|2004.12.06 22:30
|t/p
|541
|1.00
|1.3394
|1.3474
|1.3394
|504.76
|19100.14
|1087
|2004.12.06 22:30
|t/p
|542
|1.00
|1.3393
|1.3473
|1.3393
|504.76
|19604.90
|1088
|2004.12.07 08:40
|sell
|545
|1.00
|1.3462
|1.3492
|1.3412
|1089
|2004.12.07 08:40
|sell
|546
|1.00
|1.3461
|1.3491
|1.3411
|1090
|2004.12.07 08:40
|sell
|547
|1.00
|1.3461
|1.3491
|1.3411
|1091
|2004.12.07 08:40
|sell
|548
|1.00
|1.3460
|1.3490
|1.3410
|1092
|2004.12.07 08:40
|sell
|549
|1.00
|1.3462
|1.3492
|1.3412
|1093
|2004.12.07 08:40
|sell
|550
|1.00
|1.3461
|1.3491
|1.3411
|1094
|2004.12.07 08:42
|s/l
|539
|1.00
|1.3468
|1.3468
|1.3388
|-290.48
|19314.42
|1095
|2004.12.07 08:42
|sell
|551
|1.00
|1.3466
|1.3496
|1.3416
|1096
|2004.12.07 21:45
|t/p
|551
|1.00
|1.3416
|1.3496
|1.3416
|500.00
|19814.42
|1097
|2004.12.08 03:10
|t/p
|545
|1.00
|1.3412
|1.3492
|1.3412
|504.76
|20319.18
|1098
|2004.12.08 03:10
|t/p
|546
|1.00
|1.3411
|1.3491
|1.3411
|504.76
|20823.94
|1099
|2004.12.08 03:10
|t/p
|547
|1.00
|1.3411
|1.3491
|1.3411
|504.76
|21328.70
|1100
|2004.12.08 03:10
|t/p
|548
|1.00
|1.3410
|1.3490
|1.3410
|504.76
|21833.46
|1101
|2004.12.08 03:10
|t/p
|549
|1.00
|1.3412
|1.3492
|1.3412
|504.76
|22338.22
|1102
|2004.12.08 03:10
|t/p
|550
|1.00
|1.3411
|1.3491
|1.3411
|504.76
|22842.98
|1103
|2004.12.08 03:10
|sell
|552
|1.00
|1.3405
|1.3435
|1.3355
|1104
|2004.12.08 03:10
|sell
|553
|1.00
|1.3413
|1.3443
|1.3363
|1105
|2004.12.08 03:10
|sell
|554
|1.00
|1.3413
|1.3443
|1.3363
|1106
|2004.12.08 03:10
|sell
|555
|1.00
|1.3416
|1.3446
|1.3366
|1107
|2004.12.08 03:11
|sell
|556
|1.00
|1.3416
|1.3446
|1.3366
|1108
|2004.12.08 03:20
|sell
|557
|1.00
|1.3416
|1.3446
|1.3366
|1109
|2004.12.08 03:21
|sell
|558
|1.00
|1.3416
|1.3446
|1.3366
|1110
|2004.12.08 03:22
|sell
|559
|1.00
|1.3416
|1.3446
|1.3366
|1111
|2004.12.08 03:22
|sell
|560
|1.00
|1.3416
|1.3446
|1.3366
|1112
|2004.12.08 06:40
|t/p
|555
|1.00
|1.3366
|1.3446
|1.3366
|500.00
|23342.98
|1113
|2004.12.08 06:40
|t/p
|556
|1.00
|1.3366
|1.3446
|1.3366
|500.00
|23842.98
|1114
|2004.12.08 06:40
|t/p
|557
|1.00
|1.3366
|1.3446
|1.3366
|500.00
|24342.98
|1115
|2004.12.08 06:40
|t/p
|558
|1.00
|1.3366
|1.3446
|1.3366
|500.00
|24842.98
|1116
|2004.12.08 06:40
|t/p
|559
|1.00
|1.3366
|1.3446
|1.3366
|500.00
|25342.98
|1117
|2004.12.08 06:40
|t/p
|560
|1.00
|1.3366
|1.3446
|1.3366
|500.00
|25842.98
|1118
|2004.12.08 06:42
|t/p
|552
|1.00
|1.3355
|1.3435
|1.3355
|500.00
|26342.98
|1119
|2004.12.08 06:42
|t/p
|553
|1.00
|1.3363
|1.3443
|1.3363
|500.00
|26842.98
|1120
|2004.12.08 06:42
|t/p
|554
|1.00
|1.3363
|1.3443
|1.3363
|500.00
|27342.98
|1121
|2004.12.08 06:42
|buy
|561
|1.00
|1.3341
|1.3311
|1.3391
|1122
|2004.12.08 06:42
|buy
|562
|1.00
|1.3341
|1.3311
|1.3391
|1123
|2004.12.08 06:42
|buy
|563
|1.00
|1.3341
|1.3311
|1.3391
|1124
|2004.12.08 06:43
|buy
|564
|1.00
|1.3341
|1.3311
|1.3391
|1125
|2004.12.08 06:43
|buy
|565
|1.00
|1.3341
|1.3311
|1.3391
|1126
|2004.12.08 06:43
|buy
|566
|1.00
|1.3341
|1.3311
|1.3391
|1127
|2004.12.08 06:43
|buy
|567
|1.00
|1.3341
|1.3311
|1.3391
|1128
|2004.12.08 06:43
|buy
|568
|1.00
|1.3341
|1.3311
|1.3391
|1129
|2004.12.08 06:43
|buy
|569
|1.00
|1.3341
|1.3311
|1.3391
|1130
|2004.12.08 06:44
|buy
|570
|1.00
|1.3341
|1.3311
|1.3391
|1131
|2004.12.08 10:22
|s/l
|561
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3391
|-300.00
|27042.98
|1132
|2004.12.08 10:22
|s/l
|562
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3391
|-300.00
|26742.98
|1133
|2004.12.08 10:22
|s/l
|563
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3391
|-300.00
|26442.98
|1134
|2004.12.08 10:22
|s/l
|564
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3391
|-300.00
|26142.98
|1135
|2004.12.08 10:22
|s/l
|565
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3391
|-300.00
|25842.98
|1136
|2004.12.08 10:22
|s/l
|566
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3391
|-300.00
|25542.98
|1137
|2004.12.08 10:22
|s/l
|567
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3391
|-300.00
|25242.98
|1138
|2004.12.08 10:22
|s/l
|568
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3391
|-300.00
|24942.98
|1139
|2004.12.08 10:22
|s/l
|569
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3391
|-300.00
|24642.98
|1140
|2004.12.08 10:22
|s/l
|570
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3391
|-300.00
|24342.98
|1141
|2004.12.08 10:23
|sell
|571
|1.00
|1.3323
|1.3353
|1.3273
|1142
|2004.12.08 10:23
|sell
|572
|1.00
|1.3322
|1.3352
|1.3272
|1143
|2004.12.08 10:23
|sell
|573
|1.00
|1.3323
|1.3353
|1.3273
|1144
|2004.12.08 10:23
|sell
|574
|1.00
|1.3322
|1.3352
|1.3272
|1145
|2004.12.08 10:24
|sell
|575
|1.00
|1.3323
|1.3353
|1.3273
|1146
|2004.12.08 10:24
|sell
|576
|1.00
|1.3322
|1.3352
|1.3272
|1147
|2004.12.08 10:24
|sell
|577
|1.00
|1.3323
|1.3353
|1.3273
|1148
|2004.12.08 10:24
|sell
|578
|1.00
|1.3322
|1.3352
|1.3272
|1149
|2004.12.08 10:30
|sell
|579
|1.00
|1.3326
|1.3356
|1.3276
|1150
|2004.12.08 15:29
|t/p
|579
|1.00
|1.3276
|1.3356
|1.3276
|500.00
|24842.98
|1151
|2004.12.08 15:29
|t/p
|571
|1.00
|1.3273
|1.3353
|1.3273
|500.00
|25342.98
|1152
|2004.12.08 15:29
|t/p
|572
|1.00
|1.3272
|1.3352
|1.3272
|500.00
|25842.98
|1153
|2004.12.08 15:29
|t/p
|573
|1.00
|1.3273
|1.3353
|1.3273
|500.00
|26342.98
|1154
|2004.12.08 15:29
|t/p
|574
|1.00
|1.3272
|1.3352
|1.3272
|500.00
|26842.98
|1155
|2004.12.08 15:29
|t/p
|575
|1.00
|1.3273
|1.3353
|1.3273
|500.00
|27342.98
|1156
|2004.12.08 15:29
|t/p
|576
|1.00
|1.3272
|1.3352
|1.3272
|500.00
|27842.98
|1157
|2004.12.08 15:29
|t/p
|577
|1.00
|1.3273
|1.3353
|1.3273
|500.00
|28342.98
|1158
|2004.12.08 15:29
|t/p
|578
|1.00
|1.3272
|1.3352
|1.3272
|500.00
|28842.98
|1159
|2004.12.08 15:29
|buy
|580
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3311
|1160
|2004.12.08 15:29
|buy
|581
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3311
|1161
|2004.12.08 15:29
|buy
|582
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3311
|1162
|2004.12.08 15:29
|buy
|583
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3311
|1163
|2004.12.08 15:29
|buy
|584
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3311
|1164
|2004.12.08 15:29
|buy
|585
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3311
|1165
|2004.12.08 15:29
|buy
|586
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3311
|1166
|2004.12.08 15:29
|buy
|587
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3311
|1167
|2004.12.08 15:29
|buy
|588
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3311
|1168
|2004.12.08 15:29
|buy
|589
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3311
|1169
|2004.12.08 15:47
|s/l
|580
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3311
|-300.00
|28542.98
|1170
|2004.12.08 15:47
|s/l
|581
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3311
|-300.00
|28242.98
|1171
|2004.12.08 15:47
|s/l
|582
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3311
|-300.00
|27942.98
|1172
|2004.12.08 15:47
|s/l
|583
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3311
|-300.00
|27642.98
|1173
|2004.12.08 15:47
|s/l
|584
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3311
|-300.00
|27342.98
|1174
|2004.12.08 15:47
|s/l
|585
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3311
|-300.00
|27042.98
|1175
|2004.12.08 15:47
|s/l
|586
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3311
|-300.00
|26742.98
|1176
|2004.12.08 15:47
|s/l
|587
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3311
|-300.00
|26442.98
|1177
|2004.12.08 15:47
|s/l
|588
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3311
|-300.00
|26142.98
|1178
|2004.12.08 15:47
|s/l
|589
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3311
|-300.00
|25842.98
|1179
|2004.12.08 15:47
|sell
|590
|1.00
|1.3235
|1.3265
|1.3185
|1180
|2004.12.08 15:47
|sell
|591
|1.00
|1.3235
|1.3265
|1.3185
|1181
|2004.12.08 15:48
|sell
|592
|1.00
|1.3235
|1.3265
|1.3185
|1182
|2004.12.08 15:48
|sell
|593
|1.00
|1.3235
|1.3265
|1.3185
|1183
|2004.12.08 15:48
|sell
|594
|1.00
|1.3235
|1.3265
|1.3185
|1184
|2004.12.08 15:49
|sell
|595
|1.00
|1.3235
|1.3265
|1.3185
|1185
|2004.12.08 15:49
|sell
|596
|1.00
|1.3235
|1.3265
|1.3185
|1186
|2004.12.08 15:52
|sell
|597
|1.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|1187
|2004.12.08 15:52
|sell
|598
|1.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|1188
|2004.12.08 15:52
|sell
|599
|1.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|1189
|2004.12.08 16:05
|s/l
|590
|1.00
|1.3265
|1.3265
|1.3185
|-300.00
|25542.98
|1190
|2004.12.08 16:05
|s/l
|591
|1.00
|1.3265
|1.3265
|1.3185
|-300.00
|25242.98
|1191
|2004.12.08 16:05
|s/l
|592
|1.00
|1.3265
|1.3265
|1.3185
|-300.00
|24942.98
|1192
|2004.12.08 16:05
|s/l
|593
|1.00
|1.3265
|1.3265
|1.3185
|-300.00
|24642.98
|1193
|2004.12.08 16:05
|s/l
|594
|1.00
|1.3265
|1.3265
|1.3185
|-300.00
|24342.98
|1194
|2004.12.08 16:05
|s/l
|595
|1.00
|1.3265
|1.3265
|1.3185
|-300.00
|24042.98
|1195
|2004.12.08 16:05
|s/l
|596
|1.00
|1.3265
|1.3265
|1.3185
|-300.00
|23742.98
|1196
|2004.12.08 16:05
|s/l
|597
|1.00
|1.3269
|1.3269
|1.3189
|-300.00
|23442.98
|1197
|2004.12.08 16:05
|s/l
|598
|1.00
|1.3269
|1.3269
|1.3189
|-300.00
|23142.98
|1198
|2004.12.08 16:05
|s/l
|599
|1.00
|1.3269
|1.3269
|1.3189
|-300.00
|22842.98
|1199
|2004.12.08 16:05
|sell
|600
|1.00
|1.3279
|1.3309
|1.3229
|1200
|2004.12.08 16:05
|sell
|601
|1.00
|1.3279
|1.3309
|1.3229
|1201
|2004.12.08 16:05
|sell
|602
|1.00
|1.3279
|1.3309
|1.3229
|1202
|2004.12.08 16:06
|sell
|603
|1.00
|1.3279
|1.3309
|1.3229
|1203
|2004.12.08 16:06
|sell
|604
|1.00
|1.3279
|1.3309
|1.3229
|1204
|2004.12.08 16:06
|sell
|605
|1.00
|1.3279
|1.3309
|1.3229
|1205
|2004.12.08 16:07
|sell
|606
|1.00
|1.3279
|1.3309
|1.3229
|1206
|2004.12.08 16:07
|sell
|607
|1.00
|1.3279
|1.3309
|1.3229
|1207
|2004.12.08 16:08
|sell
|608
|1.00
|1.3279
|1.3309
|1.3229
|1208
|2004.12.08 19:05
|s/l
|600
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3229
|-300.00
|22542.98
|1209
|2004.12.08 19:05
|s/l
|601
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3229
|-300.00
|22242.98
|1210
|2004.12.08 19:05
|s/l
|602
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3229
|-300.00
|21942.98
|1211
|2004.12.08 19:05
|s/l
|603
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3229
|-300.00
|21642.98
|1212
|2004.12.08 19:05
|s/l
|604
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3229
|-300.00
|21342.98
|1213
|2004.12.08 19:05
|s/l
|605
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3229
|-300.00
|21042.98
|1214
|2004.12.08 19:05
|s/l
|606
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3229
|-300.00
|20742.98
|1215
|2004.12.08 19:05
|s/l
|607
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3229
|-300.00
|20442.98
|1216
|2004.12.08 19:05
|s/l
|608
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3229
|-300.00
|20142.98
|1217
|2004.12.08 19:05
|buy
|609
|1.00
|1.3306
|1.3276
|1.3356
|1218
|2004.12.08 19:05
|buy
|610
|1.00
|1.3300
|1.3270
|1.3350
|1219
|2004.12.08 19:05
|s/l
|609
|1.00
|1.3276
|1.3276
|1.3356
|-300.00
|19842.98
|1220
|2004.12.08 19:05
|s/l
|610
|1.00
|1.3270
|1.3270
|1.3350
|-300.00
|19542.98
|1221
|2004.12.08 19:05
|sell
|611
|1.00
|1.3282
|1.3312
|1.3232
|1222
|2004.12.08 19:05
|sell
|612
|1.00
|1.3285
|1.3315
|1.3235
|1223
|2004.12.08 19:06
|s/l
|611
|1.00
|1.3312
|1.3312
|1.3232
|-300.00
|19242.98
|1224
|2004.12.08 19:06
|sell
|613
|1.00
|1.3309
|1.3339
|1.3259
|1225
|2004.12.08 19:06
|sell
|614
|1.00
|1.3311
|1.3341
|1.3261
|1226
|2004.12.08 19:06
|sell
|615
|1.00
|1.3311
|1.3341
|1.3261
|1227
|2004.12.08 19:07
|sell
|616
|1.00
|1.3311
|1.3341
|1.3261
|1228
|2004.12.08 19:07
|sell
|617
|1.00
|1.3311
|1.3341
|1.3261
|1229
|2004.12.08 19:08
|sell
|618
|1.00
|1.3311
|1.3341
|1.3261
|1230
|2004.12.08 19:10
|t/p
|614
|1.00
|1.3261
|1.3341
|1.3261
|500.00
|19742.98
|1231
|2004.12.08 19:10
|t/p
|615
|1.00
|1.3261
|1.3341
|1.3261
|500.00
|20242.98
|1232
|2004.12.08 19:10
|t/p
|616
|1.00
|1.3261
|1.3341
|1.3261
|500.00
|20742.98
|1233
|2004.12.08 19:10
|t/p
|617
|1.00
|1.3261
|1.3341
|1.3261
|500.00
|21242.98
|1234
|2004.12.08 19:10
|t/p
|618
|1.00
|1.3261
|1.3341
|1.3261
|500.00
|21742.98
|1235
|2004.12.08 19:10
|t/p
|613
|1.00
|1.3259
|1.3339
|1.3259
|500.00
|22242.98
|1236
|2004.12.08 19:32
|s/l
|612
|1.00
|1.3315
|1.3315
|1.3235
|-300.00
|21942.98
|1237
|2004.12.08 19:32
|buy
|619
|1.00
|1.3303
|1.3273
|1.3353
|1238
|2004.12.08 19:33
|buy
|620
|1.00
|1.3303
|1.3273
|1.3353
|1239
|2004.12.08 19:34
|buy
|621
|1.00
|1.3303
|1.3273
|1.3353
|1240
|2004.12.08 19:34
|buy
|622
|1.00
|1.3303
|1.3273
|1.3353
|1241
|2004.12.08 19:35
|buy
|623
|1.00
|1.3302
|1.3272
|1.3352
|1242
|2004.12.08 19:36
|buy
|624
|1.00
|1.3302
|1.3272
|1.3352
|1243
|2004.12.08 19:36
|buy
|625
|1.00
|1.3302
|1.3272
|1.3352
|1244
|2004.12.08 19:37
|buy
|626
|1.00
|1.3302
|1.3272
|1.3352
|1245
|2004.12.09 00:33
|t/p
|619
|1.00
|1.3353
|1.3273
|1.3353
|490.23
|22433.21
|1246
|2004.12.09 00:33
|t/p
|620
|1.00
|1.3353
|1.3273
|1.3353
|490.23
|22923.44
|1247
|2004.12.09 00:33
|t/p
|621
|1.00
|1.3353
|1.3273
|1.3353
|490.23
|23413.67
|1248
|2004.12.09 00:33
|t/p
|622
|1.00
|1.3353
|1.3273
|1.3353
|490.23
|23903.90
|1249
|2004.12.09 00:33
|t/p
|623
|1.00
|1.3352
|1.3272
|1.3352
|490.23
|24394.13
|1250
|2004.12.09 00:33
|t/p
|624
|1.00
|1.3352
|1.3272
|1.3352
|490.23
|24884.36
|1251
|2004.12.09 00:33
|t/p
|625
|1.00
|1.3352
|1.3272
|1.3352
|490.23
|25374.59
|1252
|2004.12.09 00:33
|t/p
|626
|1.00
|1.3352
|1.3272
|1.3352
|490.23
|25864.82
|1253
|2004.12.09 01:03
|buy
|627
|1.00
|1.3348
|1.3318
|1.3398
|1254
|2004.12.09 01:03
|buy
|628
|1.00
|1.3349
|1.3319
|1.3399
|1255
|2004.12.09 01:03
|buy
|629
|1.00
|1.3350
|1.3320
|1.3400
|1256
|2004.12.09 01:03
|buy
|630
|1.00
|1.3351
|1.3321
|1.3401
|1257
|2004.12.09 01:04
|buy
|631
|1.00
|1.3352
|1.3322
|1.3402
|1258
|2004.12.09 01:04
|buy
|632
|1.00
|1.3353
|1.3323
|1.3403
|1259
|2004.12.09 01:04
|buy
|633
|1.00
|1.3350
|1.3320
|1.3400
|1260
|2004.12.09 01:04
|buy
|634
|1.00
|1.3348
|1.3318
|1.3398
|1261
|2004.12.09 01:05
|buy
|635
|1.00
|1.3347
|1.3317
|1.3397
|1262
|2004.12.09 01:05
|buy
|636
|1.00
|1.3348
|1.3318
|1.3398
|1263
|2004.12.09 03:02
|s/l
|631
|1.00
|1.3322
|1.3322
|1.3402
|-300.00
|25564.82
|1264
|2004.12.09 03:02
|s/l
|632
|1.00
|1.3323
|1.3323
|1.3403
|-300.00
|25264.82
|1265
|2004.12.09 03:02
|buy
|637
|1.00
|1.3325
|1.3295
|1.3375
|1266
|2004.12.09 03:02
|s/l
|628
|1.00
|1.3319
|1.3319
|1.3399
|-300.00
|24964.82
|1267
|2004.12.09 03:02
|s/l
|629
|1.00
|1.3320
|1.3320
|1.3400
|-300.00
|24664.82
|1268
|2004.12.09 03:02
|s/l
|630
|1.00
|1.3321
|1.3321
|1.3401
|-300.00
|24364.82
|1269
|2004.12.09 03:02
|s/l
|633
|1.00
|1.3320
|1.3320
|1.3400
|-300.00
|24064.82
|1270
|2004.12.09 03:02
|buy
|638
|1.00
|1.3322
|1.3292
|1.3372
|1271
|2004.12.09 03:03
|s/l
|627
|1.00
|1.3318
|1.3318
|1.3398
|-300.00
|23764.82
|1272
|2004.12.09 03:03
|s/l
|634
|1.00
|1.3318
|1.3318
|1.3398
|-300.00
|23464.82
|1273
|2004.12.09 03:03
|s/l
|635
|1.00
|1.3317
|1.3317
|1.3397
|-300.00
|23164.82
|1274
|2004.12.09 03:03
|s/l
|636
|1.00
|1.3318
|1.3318
|1.3398
|-300.00
|22864.82
|1275
|2004.12.09 03:03
|buy
|639
|1.00
|1.3320
|1.3290
|1.3370
|1276
|2004.12.09 03:03
|buy
|640
|1.00
|1.3320
|1.3290
|1.3370
|1277
|2004.12.09 03:04
|buy
|641
|1.00
|1.3320
|1.3290
|1.3370
|1278
|2004.12.09 03:05
|buy
|642
|1.00
|1.3321
|1.3291
|1.3371
|1279
|2004.12.09 03:05
|buy
|643
|1.00
|1.3322
|1.3292
|1.3372
|1280
|2004.12.09 03:05
|buy
|644
|1.00
|1.3320
|1.3290
|1.3370
|1281
|2004.12.09 03:05
|buy
|645
|1.00
|1.3321
|1.3291
|1.3371
|1282
|2004.12.09 05:53
|s/l
|637
|1.00
|1.3295
|1.3295
|1.3375
|-300.00
|22564.82
|1283
|2004.12.09 06:13
|s/l
|638
|1.00
|1.3292
|1.3292
|1.3372
|-300.00
|22264.82
|1284
|2004.12.09 06:13
|s/l
|643
|1.00
|1.3292
|1.3292
|1.3372
|-300.00
|21964.82
|1285
|2004.12.09 06:13
|buy
|646
|1.00
|1.3295
|1.3265
|1.3345
|1286
|2004.12.09 06:15
|buy
|647
|1.00
|1.3295
|1.3265
|1.3345
|1287
|2004.12.09 06:21
|s/l
|642
|1.00
|1.3291
|1.3291
|1.3371
|-300.00
|21664.82
|1288
|2004.12.09 06:21
|s/l
|645
|1.00
|1.3291
|1.3291
|1.3371
|-300.00
|21364.82
|1289
|2004.12.09 06:21
|buy
|648
|1.00
|1.3294
|1.3264
|1.3344
|1290
|2004.12.09 06:21
|s/l
|639
|1.00
|1.3290
|1.3290
|1.3370
|-300.00
|21064.82
|1291
|2004.12.09 06:21
|s/l
|640
|1.00
|1.3290
|1.3290
|1.3370
|-300.00
|20764.82
|1292
|2004.12.09 06:21
|s/l
|641
|1.00
|1.3290
|1.3290
|1.3370
|-300.00
|20464.82
|1293
|2004.12.09 06:21
|s/l
|644
|1.00
|1.3290
|1.3290
|1.3370
|-300.00
|20164.82
|1294
|2004.12.09 06:21
|buy
|649
|1.00
|1.3293
|1.3263
|1.3343
|1295
|2004.12.09 06:22
|buy
|650
|1.00
|1.3293
|1.3263
|1.3343
|1296
|2004.12.09 06:22
|buy
|651
|1.00
|1.3292
|1.3262
|1.3342
|1297
|2004.12.09 06:23
|buy
|652
|1.00
|1.3291
|1.3261
|1.3341
|1298
|2004.12.09 06:24
|buy
|653
|1.00
|1.3292
|1.3262
|1.3342
|1299
|2004.12.09 07:20
|s/l
|646
|1.00
|1.3265
|1.3265
|1.3345
|-300.00
|19864.82
|1300
|2004.12.09 07:20
|s/l
|647
|1.00
|1.3265
|1.3265
|1.3345
|-300.00
|19564.82
|1301
|2004.12.09 07:20
|buy
|654
|1.00
|1.3268
|1.3238
|1.3318
|1302
|2004.12.09 07:35
|s/l
|648
|1.00
|1.3264
|1.3264
|1.3344
|-300.00
|19264.82
|1303
|2004.12.09 07:35
|buy
|655
|1.00
|1.3267
|1.3237
|1.3317
|1304
|2004.12.09 07:45
|s/l
|649
|1.00
|1.3263
|1.3263
|1.3343
|-300.00
|18964.82
|1305
|2004.12.09 07:45
|s/l
|650
|1.00
|1.3263
|1.3263
|1.3343
|-300.00
|18664.82
|1306
|2004.12.09 07:45
|buy
|656
|1.00
|1.3266
|1.3236
|1.3316
|1307
|2004.12.09 07:45
|buy
|657
|1.00
|1.3267
|1.3237
|1.3317
|1308
|2004.12.09 07:47
|s/l
|651
|1.00
|1.3262
|1.3262
|1.3342
|-300.00
|18364.82
|1309
|2004.12.09 07:47
|s/l
|653
|1.00
|1.3262
|1.3262
|1.3342
|-300.00
|18064.82
|1310
|2004.12.09 07:47
|buy
|658
|1.00
|1.3265
|1.3235
|1.3315
|1311
|2004.12.09 07:47
|buy
|659
|1.00
|1.3266
|1.3236
|1.3316
|1312
|2004.12.09 08:30
|t/p
|654
|1.00
|1.3318
|1.3238
|1.3318
|500.00
|18564.82
|1313
|2004.12.09 08:30
|t/p
|655
|1.00
|1.3317
|1.3237
|1.3317
|500.00
|19064.82
|1314
|2004.12.09 08:30
|t/p
|656
|1.00
|1.3316
|1.3236
|1.3316
|500.00
|19564.82
|1315
|2004.12.09 08:30
|t/p
|657
|1.00
|1.3317
|1.3237
|1.3317
|500.00
|20064.82
|1316
|2004.12.09 08:30
|t/p
|658
|1.00
|1.3315
|1.3235
|1.3315
|500.00
|20564.82
|1317
|2004.12.09 08:30
|t/p
|659
|1.00
|1.3316
|1.3236
|1.3316
|500.00
|21064.82
|1318
|2004.12.09 10:00
|t/p
|652
|1.00
|1.3341
|1.3261
|1.3341
|500.00
|21564.82
|1319
|2004.12.09 10:00
|buy
|660
|1.00
|1.3351
|1.3321
|1.3401
|1320
|2004.12.09 10:00
|buy
|661
|1.00
|1.3337
|1.3307
|1.3387
|1321
|2004.12.09 10:00
|buy
|662
|1.00
|1.3337
|1.3307
|1.3387
|1322
|2004.12.09 10:00
|buy
|663
|1.00
|1.3337
|1.3307
|1.3387
|1323
|2004.12.09 10:00
|buy
|664
|1.00
|1.3337
|1.3307
|1.3387
|1324
|2004.12.09 10:00
|buy
|665
|1.00
|1.3337
|1.3307
|1.3387
|1325
|2004.12.09 10:00
|buy
|666
|1.00
|1.3337
|1.3307
|1.3387
|1326
|2004.12.09 10:01
|buy
|667
|1.00
|1.3337
|1.3307
|1.3387
|1327
|2004.12.09 10:40
|s/l
|660
|1.00
|1.3321
|1.3321
|1.3401
|-300.00
|21264.82
|1328
|2004.12.09 10:40
|buy
|668
|1.00
|1.3318
|1.3288
|1.3368
|1329
|2004.12.09 11:35
|s/l
|661
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3387
|-300.00
|20964.82
|1330
|2004.12.09 11:35
|s/l
|662
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3387
|-300.00
|20664.82
|1331
|2004.12.09 11:35
|s/l
|663
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3387
|-300.00
|20364.82
|1332
|2004.12.09 11:35
|s/l
|664
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3387
|-300.00
|20064.82
|1333
|2004.12.09 11:35
|s/l
|665
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3387
|-300.00
|19764.82
|1334
|2004.12.09 11:35
|s/l
|666
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3387
|-300.00
|19464.82
|1335
|2004.12.09 11:35
|s/l
|667
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3387
|-300.00
|19164.82
|1336
|2004.12.09 11:35
|buy
|669
|1.00
|1.3304
|1.3274
|1.3354
|1337
|2004.12.09 11:35
|s/l
|668
|1.00
|1.3288
|1.3288
|1.3368
|-300.00
|18864.82
|1338
|2004.12.09 11:35
|buy
|670
|1.00
|1.3289
|1.3259
|1.3339
|1339
|2004.12.09 11:35
|buy
|671
|1.00
|1.3289
|1.3259
|1.3339
|1340
|2004.12.09 11:36
|buy
|672
|1.00
|1.3289
|1.3259
|1.3339
|1341
|2004.12.09 11:36
|buy
|673
|1.00
|1.3289
|1.3259
|1.3339
|1342
|2004.12.09 11:37
|buy
|674
|1.00
|1.3289
|1.3259
|1.3339
|1343
|2004.12.09 11:37
|buy
|675
|1.00
|1.3289
|1.3259
|1.3339
|1344
|2004.12.09 13:30
|s/l
|669
|1.00
|1.3274
|1.3274
|1.3354
|-300.00
|18564.82
|1345
|2004.12.09 13:30
|buy
|676
|1.00
|1.3272
|1.3242
|1.3322
|1346
|2004.12.09 17:35
|s/l
|670
|1.00
|1.3259
|1.3259
|1.3339
|-300.00
|18264.82
|1347
|2004.12.09 17:35
|s/l
|671
|1.00
|1.3259
|1.3259
|1.3339
|-300.00
|17964.82
|1348
|2004.12.09 17:35
|s/l
|672
|1.00
|1.3259
|1.3259
|1.3339
|-300.00
|17664.82
|1349
|2004.12.09 17:35
|s/l
|673
|1.00
|1.3259
|1.3259
|1.3339
|-300.00
|17364.82
|1350
|2004.12.09 17:35
|s/l
|674
|1.00
|1.3259
|1.3259
|1.3339
|-300.00
|17064.82
|1351
|2004.12.09 17:35
|s/l
|675
|1.00
|1.3259
|1.3259
|1.3339
|-300.00
|16764.82
|1352
|2004.12.09 17:35
|buy
|677
|1.00
|1.3260
|1.3230
|1.3310
|1353
|2004.12.09 17:35
|buy
|678
|1.00
|1.3259
|1.3229
|1.3309
|1354
|2004.12.09 17:35
|buy
|679
|1.00
|1.3259
|1.3229
|1.3309
|1355
|2004.12.09 17:36
|buy
|680
|1.00
|1.3259
|1.3229
|1.3309
|1356
|2004.12.09 17:36
|buy
|681
|1.00
|1.3259
|1.3229
|1.3309
|1357
|2004.12.09 20:32
|t/p
|676
|1.00
|1.3322
|1.3242
|1.3322
|500.00
|17264.82
|1358
|2004.12.09 20:32
|t/p
|677
|1.00
|1.3310
|1.3230
|1.3310
|500.00
|17764.82
|1359
|2004.12.09 20:32
|t/p
|678
|1.00
|1.3309
|1.3229
|1.3309
|500.00
|18264.82
|1360
|2004.12.09 20:32
|t/p
|679
|1.00
|1.3309
|1.3229
|1.3309
|500.00
|18764.82
|1361
|2004.12.09 20:32
|t/p
|680
|1.00
|1.3309
|1.3229
|1.3309
|500.00
|19264.82
|1362
|2004.12.09 20:32
|t/p
|681
|1.00
|1.3309
|1.3229
|1.3309
|500.00
|19764.82
|1363
|2004.12.09 20:32
|sell
|682
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1364
|2004.12.09 20:32
|sell
|683
|1.00
|1.3348
|1.3378
|1.3298
|1365
|2004.12.09 20:32
|t/p
|682
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|20264.82
|1366
|2004.12.09 20:32
|t/p
|683
|1.00
|1.3298
|1.3378
|1.3298
|500.00
|20764.82
|1367
|2004.12.09 20:32
|sell
|684
|1.00
|1.3310
|1.3340
|1.3260
|1368
|2004.12.09 20:32
|sell
|685
|1.00
|1.3311
|1.3341
|1.3261
|1369
|2004.12.09 20:32
|sell
|686
|1.00
|1.3329
|1.3359
|1.3279
|1370
|2004.12.09 20:32
|s/l
|684
|1.00
|1.3340
|1.3340
|1.3260
|-300.00
|20464.82
|1371
|2004.12.09 20:32
|s/l
|685
|1.00
|1.3341
|1.3341
|1.3261
|-300.00
|20164.82
|1372
|2004.12.09 20:32
|sell
|687
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1373
|2004.12.09 20:32
|sell
|688
|1.00
|1.3348
|1.3378
|1.3298
|1374
|2004.12.09 20:33
|t/p
|687
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|20664.82
|1375
|2004.12.09 20:33
|t/p
|688
|1.00
|1.3298
|1.3378
|1.3298
|500.00
|21164.82
|1376
|2004.12.09 20:33
|sell
|689
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1377
|2004.12.09 20:33
|sell
|690
|1.00
|1.3348
|1.3378
|1.3298
|1378
|2004.12.09 20:33
|t/p
|689
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|21664.82
|1379
|2004.12.09 20:33
|t/p
|690
|1.00
|1.3298
|1.3378
|1.3298
|500.00
|22164.82
|1380
|2004.12.09 20:33
|sell
|691
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1381
|2004.12.09 20:33
|sell
|692
|1.00
|1.3348
|1.3378
|1.3298
|1382
|2004.12.09 20:33
|t/p
|691
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|22664.82
|1383
|2004.12.09 20:33
|t/p
|692
|1.00
|1.3298
|1.3378
|1.3298
|500.00
|23164.82
|1384
|2004.12.09 20:33
|sell
|693
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1385
|2004.12.09 20:33
|sell
|694
|1.00
|1.3348
|1.3378
|1.3298
|1386
|2004.12.09 20:34
|t/p
|693
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|23664.82
|1387
|2004.12.09 20:34
|t/p
|694
|1.00
|1.3298
|1.3378
|1.3298
|500.00
|24164.82
|1388
|2004.12.09 20:34
|sell
|695
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1389
|2004.12.09 20:35
|sell
|696
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1390
|2004.12.09 20:35
|sell
|697
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1391
|2004.12.09 20:35
|sell
|698
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1392
|2004.12.09 20:35
|sell
|699
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1393
|2004.12.09 20:35
|sell
|700
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1394
|2004.12.09 20:35
|sell
|701
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1395
|2004.12.09 20:36
|sell
|702
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|1396
|2004.12.09 20:40
|t/p
|695
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|24664.82
|1397
|2004.12.09 20:40
|t/p
|696
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|25164.82
|1398
|2004.12.09 20:40
|t/p
|697
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|25664.82
|1399
|2004.12.09 20:40
|t/p
|698
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|26164.82
|1400
|2004.12.09 20:40
|t/p
|699
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|26664.82
|1401
|2004.12.09 20:40
|t/p
|700
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|27164.82
|1402
|2004.12.09 20:40
|t/p
|701
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|27664.82
|1403
|2004.12.09 20:40
|t/p
|702
|1.00
|1.3299
|1.3379
|1.3299
|500.00
|28164.82
|1404
|2004.12.10 02:52
|t/p
|686
|1.00
|1.3279
|1.3359
|1.3279
|514.28
|28679.10
|1405
|2004.12.10 03:00
|sell
|703
|1.00
|1.3286
|1.3316
|1.3236
|1406
|2004.12.10 03:00
|sell
|704
|1.00
|1.3286
|1.3316
|1.3236
|1407
|2004.12.10 03:01
|sell
|705
|1.00
|1.3286
|1.3316
|1.3236
|1408
|2004.12.10 03:01
|sell
|706
|1.00
|1.3286
|1.3316
|1.3236
|1409
|2004.12.10 03:02
|sell
|707
|1.00
|1.3286
|1.3316
|1.3236
|1410
|2004.12.10 03:03
|sell
|708
|1.00
|1.3285
|1.3315
|1.3235
|1411
|2004.12.10 03:03
|sell
|709
|1.00
|1.3284
|1.3314
|1.3234
|1412
|2004.12.10 03:03
|sell
|710
|1.00
|1.3283
|1.3313
|1.3233
|1413
|2004.12.10 03:03
|sell
|711
|1.00
|1.3286
|1.3316
|1.3236
|1414
|2004.12.10 03:04
|sell
|712
|1.00
|1.3285
|1.3315
|1.3235
|1415
|2004.12.10 05:17
|t/p
|703
|1.00
|1.3236
|1.3316
|1.3236
|500.00
|29179.10
|1416
|2004.12.10 05:17
|t/p
|704
|1.00
|1.3236
|1.3316
|1.3236
|500.00
|29679.10
|1417
|2004.12.10 05:17
|t/p
|705
|1.00
|1.3236
|1.3316
|1.3236
|500.00
|30179.10
|1418
|2004.12.10 05:17
|t/p
|706
|1.00
|1.3236
|1.3316
|1.3236
|500.00
|30679.10
|1419
|2004.12.10 05:17
|t/p
|707
|1.00
|1.3236
|1.3316
|1.3236
|500.00
|31179.10
|1420
|2004.12.10 05:17
|t/p
|711
|1.00
|1.3236
|1.3316
|1.3236
|500.00
|31679.10
|1421
|2004.12.10 05:17
|t/p
|708
|1.00
|1.3235
|1.3315
|1.3235
|500.00
|32179.10
|1422
|2004.12.10 05:17
|t/p
|712
|1.00
|1.3235
|1.3315
|1.3235
|500.00
|32679.10
|1423
|2004.12.10 05:20
|t/p
|709
|1.00
|1.3234
|1.3314
|1.3234
|500.00
|33179.10
|1424
|2004.12.10 05:20
|t/p
|710
|1.00
|1.3233
|1.3313
|1.3233
|500.00
|33679.10
|1425
|2004.12.10 05:22
|sell
|713
|1.00
|1.3241
|1.3271
|1.3191
|1426
|2004.12.10 05:22
|sell
|714
|1.00
|1.3244
|1.3274
|1.3194
|1427
|2004.12.10 05:23
|sell
|715
|1.00
|1.3243
|1.3273
|1.3193
|1428
|2004.12.10 05:23
|sell
|716
|1.00
|1.3244
|1.3274
|1.3194
|1429
|2004.12.10 05:23
|sell
|717
|1.00
|1.3243
|1.3273
|1.3193
|1430
|2004.12.10 05:24
|sell
|718
|1.00
|1.3244
|1.3274
|1.3194
|1431
|2004.12.10 05:24
|sell
|719
|1.00
|1.3243
|1.3273
|1.3193
|1432
|2004.12.10 05:24
|sell
|720
|1.00
|1.3244
|1.3274
|1.3194
|1433
|2004.12.10 05:25
|sell
|721
|1.00
|1.3249
|1.3279
|1.3199
|1434
|2004.12.10 05:25
|sell
|722
|1.00
|1.3259
|1.3289
|1.3209
|1435
|2004.12.10 11:32
|t/p
|722
|1.00
|1.3209
|1.3289
|1.3209
|500.00
|34179.10
|1436
|2004.12.10 11:32
|t/p
|714
|1.00
|1.3194
|1.3274
|1.3194
|500.00
|34679.10
|1437
|2004.12.10 11:32
|t/p
|715
|1.00
|1.3193
|1.3273
|1.3193
|500.00
|35179.10
|1438
|2004.12.10 11:32
|t/p
|716
|1.00
|1.3194
|1.3274
|1.3194
|500.00
|35679.10
|1439
|2004.12.10 11:32
|t/p
|717
|1.00
|1.3193
|1.3273
|1.3193
|500.00
|36179.10
|1440
|2004.12.10 11:32
|t/p
|718
|1.00
|1.3194
|1.3274
|1.3194
|500.00
|36679.10
|1441
|2004.12.10 11:32
|t/p
|719
|1.00
|1.3193
|1.3273
|1.3193
|500.00
|37179.10
|1442
|2004.12.10 11:32
|t/p
|720
|1.00
|1.3194
|1.3274
|1.3194
|500.00
|37679.10
|1443
|2004.12.10 11:32
|t/p
|721
|1.00
|1.3199
|1.3279
|1.3199
|500.00
|38179.10
|1444
|2004.12.10 11:32
|t/p
|713
|1.00
|1.3191
|1.3271
|1.3191
|500.00
|38679.10
|1445
|2004.12.10 11:33
|sell
|723
|1.00
|1.3198
|1.3228
|1.3148
|1446
|2004.12.10 11:33
|sell
|724
|1.00
|1.3201
|1.3231
|1.3151
|1447
|2004.12.10 11:33
|sell
|725
|1.00
|1.3205
|1.3235
|1.3155
|1448
|2004.12.10 11:33
|sell
|726
|1.00
|1.3213
|1.3243
|1.3163
|1449
|2004.12.10 11:33
|sell
|727
|1.00
|1.3213
|1.3243
|1.3163
|1450
|2004.12.10 11:34
|sell
|728
|1.00
|1.3213
|1.3243
|1.3163
|1451
|2004.12.10 11:34
|sell
|729
|1.00
|1.3213
|1.3243
|1.3163
|1452
|2004.12.10 11:35
|sell
|730
|1.00
|1.3212
|1.3242
|1.3162
|1453
|2004.12.10 11:35
|sell
|731
|1.00
|1.3211
|1.3241
|1.3161
|1454
|2004.12.10 11:35
|sell
|732
|1.00
|1.3221
|1.3251
|1.3171
|1455
|2004.12.10 11:37
|s/l
|723
|1.00
|1.3228
|1.3228
|1.3148
|-300.00
|38379.10
|1456
|2004.12.10 11:37
|sell
|733
|1.00
|1.3225
|1.3255
|1.3175
|1457
|2004.12.10 11:40
|s/l
|724
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3151
|-300.00
|38079.10
|1458
|2004.12.10 11:40
|sell
|734
|1.00
|1.3228
|1.3258
|1.3178
|1459
|2004.12.10 12:00
|t/p
|732
|1.00
|1.3171
|1.3251
|1.3171
|500.00
|38579.10
|1460
|2004.12.10 12:00
|t/p
|733
|1.00
|1.3175
|1.3255
|1.3175
|500.00
|39079.10
|1461
|2004.12.10 12:00
|t/p
|734
|1.00
|1.3178
|1.3258
|1.3178
|500.00
|39579.10
|1462
|2004.12.10 12:52
|t/p
|726
|1.00
|1.3163
|1.3243
|1.3163
|500.00
|40079.10
|1463
|2004.12.10 12:52
|t/p
|727
|1.00
|1.3163
|1.3243
|1.3163
|500.00
|40579.10
|1464
|2004.12.10 12:52
|t/p
|728
|1.00
|1.3163
|1.3243
|1.3163
|500.00
|41079.10
|1465
|2004.12.10 12:52
|t/p
|729
|1.00
|1.3163
|1.3243
|1.3163
|500.00
|41579.10
|1466
|2004.12.10 12:52
|t/p
|725
|1.00
|1.3155
|1.3235
|1.3155
|500.00
|42079.10
|1467
|2004.12.10 12:52
|t/p
|730
|1.00
|1.3162
|1.3242
|1.3162
|500.00
|42579.10
|1468
|2004.12.10 12:52
|t/p
|731
|1.00
|1.3161
|1.3241
|1.3161
|500.00
|43079.10
|1469
|2004.12.10 12:52
|buy
|735
|2.00
|1.3141
|1.3111
|1.3191
|1470
|2004.12.10 12:53
|buy
|736
|2.00
|1.3141
|1.3111
|1.3191
|1471
|2004.12.10 12:53
|buy
|737
|2.00
|1.3141
|1.3111
|1.3191
|1472
|2004.12.10 12:53
|buy
|738
|2.00
|1.3141
|1.3111
|1.3191
|1473
|2004.12.10 12:54
|buy
|739
|2.00
|1.3141
|1.3111
|1.3191
|1474
|2004.12.10 12:54
|buy
|740
|2.00
|1.3141
|1.3111
|1.3191
|1475
|2004.12.10 12:55
|buy
|741
|2.00
|1.3141
|1.3111
|1.3191
|1476
|2004.12.10 12:55
|buy
|742
|2.00
|1.3141
|1.3111
|1.3191
|1477
|2004.12.10 14:02
|t/p
|735
|2.00
|1.3191
|1.3111
|1.3191
|1000.00
|44079.10
|1478
|2004.12.10 14:02
|t/p
|736
|2.00
|1.3191
|1.3111
|1.3191
|1000.00
|45079.10
|1479
|2004.12.10 14:02
|t/p
|737
|2.00
|1.3191
|1.3111
|1.3191
|1000.00
|46079.10
|1480
|2004.12.10 14:02
|t/p
|738
|2.00
|1.3191
|1.3111
|1.3191
|1000.00
|47079.10
|1481
|2004.12.10 14:02
|t/p
|739
|2.00
|1.3191
|1.3111
|1.3191
|1000.00
|48079.10
|1482
|2004.12.10 14:02
|t/p
|740
|2.00
|1.3191
|1.3111
|1.3191
|1000.00
|49079.10
|1483
|2004.12.10 14:02
|t/p
|741
|2.00
|1.3191
|1.3111
|1.3191
|1000.00
|50079.10
|1484
|2004.12.10 14:02
|t/p
|742
|2.00
|1.3191
|1.3111
|1.3191
|1000.00
|51079.10
|1485
|2004.12.10 14:04
|buy
|743
|2.00
|1.3187
|1.3157
|1.3237
|1486
|2004.12.10 14:04
|buy
|744
|2.00
|1.3178
|1.3148
|1.3228
|1487
|2004.12.10 14:07
|buy
|745
|2.00
|1.3178
|1.3148
|1.3228
|1488
|2004.12.10 14:08
|buy
|746
|2.00
|1.3177
|1.3147
|1.3227
|1489
|2004.12.10 14:24
|buy
|747
|2.00
|1.3177
|1.3147
|1.3227
|1490
|2004.12.10 14:26
|buy
|748
|2.00
|1.3177
|1.3147
|1.3227
|1491
|2004.12.10 16:07
|buy
|749
|2.00
|1.3174
|1.3144
|1.3224
|1492
|2004.12.10 16:07
|buy
|750
|2.00
|1.3173
|1.3143
|1.3223
|1493
|2004.12.10 16:08
|buy
|751
|2.00
|1.3174
|1.3144
|1.3224
|1494
|2004.12.10 16:08
|buy
|752
|2.00
|1.3173
|1.3143
|1.3223
|1495
|2004.12.10 17:00
|t/p
|743
|2.00
|1.3237
|1.3157
|1.3237
|1000.00
|52079.10
|1496
|2004.12.10 17:00
|t/p
|744
|2.00
|1.3228
|1.3148
|1.3228
|1000.00
|53079.10
|1497
|2004.12.10 17:00
|t/p
|745
|2.00
|1.3228
|1.3148
|1.3228
|1000.00
|54079.10
|1498
|2004.12.10 17:00
|t/p
|746
|2.00
|1.3227
|1.3147
|1.3227
|1000.00
|55079.10
|1499
|2004.12.10 17:00
|t/p
|747
|2.00
|1.3227
|1.3147
|1.3227
|1000.00
|56079.10
|1500
|2004.12.10 17:00
|t/p
|748
|2.00
|1.3227
|1.3147
|1.3227
|1000.00
|57079.10
|1501
|2004.12.10 17:00
|t/p
|749
|2.00
|1.3224
|1.3144
|1.3224
|1000.00
|58079.10
|1502
|2004.12.10 17:00
|t/p
|750
|2.00
|1.3223
|1.3143
|1.3223
|1000.00
|59079.10
|1503
|2004.12.10 17:00
|t/p
|751
|2.00
|1.3224
|1.3144
|1.3224
|1000.00
|60079.10
|1504
|2004.12.10 17:00
|t/p
|752
|2.00
|1.3223
|1.3143
|1.3223
|1000.00
|61079.10
|1505
|2004.12.10 17:00
|buy
|753
|3.00
|1.3192
|1.3162
|1.3242
|1506
|2004.12.10 17:00
|buy
|754
|3.00
|1.3188
|1.3158
|1.3238
|1507
|2004.12.10 17:00
|buy
|755
|3.00
|1.3188
|1.3158
|1.3238
|1508
|2004.12.10 17:00
|buy
|756
|3.00
|1.3188
|1.3158
|1.3238
|1509
|2004.12.10 17:00
|buy
|757
|3.00
|1.3188
|1.3158
|1.3238
|1510
|2004.12.10 17:00
|buy
|758
|3.00
|1.3188
|1.3158
|1.3238
|1511
|2004.12.10 17:00
|buy
|759
|3.00
|1.3188
|1.3158
|1.3238
|1512
|2004.12.10 17:01
|buy
|760
|3.00
|1.3188
|1.3158
|1.3238
|1513
|2004.12.10 18:22
|t/p
|753
|3.00
|1.3242
|1.3162
|1.3242
|1500.00
|62579.10
|1514
|2004.12.10 18:22
|t/p
|754
|3.00
|1.3238
|1.3158
|1.3238
|1500.00
|64079.10
|1515
|2004.12.10 18:22
|t/p
|755
|3.00
|1.3238
|1.3158
|1.3238
|1500.00
|65579.10
|1516
|2004.12.10 18:22
|t/p
|756
|3.00
|1.3238
|1.3158
|1.3238
|1500.00
|67079.10
|1517
|2004.12.10 18:22
|t/p
|757
|3.00
|1.3238
|1.3158
|1.3238
|1500.00
|68579.10
|1518
|2004.12.10 18:22
|t/p
|758
|3.00
|1.3238
|1.3158
|1.3238
|1500.00
|70079.10
|1519
|2004.12.10 18:22
|t/p
|759
|3.00
|1.3238
|1.3158
|1.3238
|1500.00
|71579.10
|1520
|2004.12.10 18:22
|t/p
|760
|3.00
|1.3238
|1.3158
|1.3238
|1500.00
|73079.10
|1521
|2004.12.10 18:22
|buy
|761
|3.00
|1.3232
|1.3202
|1.3282
|1522
|2004.12.10 18:22
|buy
|762
|3.00
|1.3233
|1.3203
|1.3283
|1523
|2004.12.10 18:22
|buy
|763
|3.00
|1.3234
|1.3204
|1.3284
|1524
|2004.12.10 18:23
|buy
|764
|3.00
|1.3232
|1.3202
|1.3282
|1525
|2004.12.10 18:23
|buy
|765
|3.00
|1.3233
|1.3203
|1.3283
|1526
|2004.12.10 18:23
|buy
|766
|3.00
|1.3234
|1.3204
|1.3284
|1527
|2004.12.10 18:23
|buy
|767
|3.00
|1.3232
|1.3202
|1.3282
|1528
|2004.12.10 18:23
|buy
|768
|3.00
|1.3233
|1.3203
|1.3283
|1529
|2004.12.10 18:23
|buy
|769
|3.00
|1.3234
|1.3204
|1.3284
|1530
|2004.12.13 00:00
|s/l
|761
|3.00
|1.3202
|1.3202
|1.3282
|-929.31
|72149.79
|1531
|2004.12.13 00:00
|s/l
|762
|3.00
|1.3203
|1.3203
|1.3283
|-929.31
|71220.48
|1532
|2004.12.13 00:00
|s/l
|763
|3.00
|1.3204
|1.3204
|1.3284
|-929.31
|70291.17
|1533
|2004.12.13 00:00
|s/l
|764
|3.00
|1.3202
|1.3202
|1.3282
|-929.31
|69361.86
|1534
|2004.12.13 00:00
|s/l
|765
|3.00
|1.3203
|1.3203
|1.3283
|-929.31
|68432.55
|1535
|2004.12.13 00:00
|s/l
|766
|3.00
|1.3204
|1.3204
|1.3284
|-929.31
|67503.24
|1536
|2004.12.13 00:00
|s/l
|767
|3.00
|1.3202
|1.3202
|1.3282
|-929.31
|66573.93
|1537
|2004.12.13 00:00
|s/l
|768
|3.00
|1.3203
|1.3203
|1.3283
|-929.31
|65644.62
|1538
|2004.12.13 00:00
|s/l
|769
|3.00
|1.3204
|1.3204
|1.3284
|-929.31
|64715.31
|1539
|2004.12.13 01:02
|sell
|770
|3.00
|1.3214
|1.3244
|1.3164
|1540
|2004.12.13 01:02
|sell
|771
|3.00
|1.3225
|1.3255
|1.3175
|1541
|2004.12.13 01:03
|sell
|772
|3.00
|1.3224
|1.3254
|1.3174
|1542
|2004.12.13 01:04
|sell
|773
|3.00
|1.3225
|1.3255
|1.3175
|1543
|2004.12.13 01:04
|sell
|774
|3.00
|1.3225
|1.3255
|1.3175
|1544
|2004.12.13 01:05
|sell
|775
|3.00
|1.3224
|1.3254
|1.3174
|1545
|2004.12.13 01:06
|sell
|776
|3.00
|1.3225
|1.3255
|1.3175
|1546
|2004.12.13 01:07
|sell
|777
|3.00
|1.3224
|1.3254
|1.3174
|1547
|2004.12.13 02:37
|s/l
|770
|3.00
|1.3244
|1.3244
|1.3164
|-900.00
|63815.31
|1548
|2004.12.13 02:37
|sell
|778
|2.00
|1.3241
|1.3271
|1.3191
|1549
|2004.12.13 02:37
|sell
|779
|2.00
|1.3240
|1.3270
|1.3190
|1550
|2004.12.13 03:02
|s/l
|771
|3.00
|1.3255
|1.3255
|1.3175
|-900.00
|62915.31
|1551
|2004.12.13 03:02
|s/l
|772
|3.00
|1.3254
|1.3254
|1.3174
|-900.00
|62015.31
|1552
|2004.12.13 03:02
|s/l
|773
|3.00
|1.3255
|1.3255
|1.3175
|-900.00
|61115.31
|1553
|2004.12.13 03:02
|s/l
|774
|3.00
|1.3255
|1.3255
|1.3175
|-900.00
|60215.31
|1554
|2004.12.13 03:02
|s/l
|775
|3.00
|1.3254
|1.3254
|1.3174
|-900.00
|59315.31
|1555
|2004.12.13 03:02
|s/l
|776
|3.00
|1.3255
|1.3255
|1.3175
|-900.00
|58415.31
|1556
|2004.12.13 03:02
|s/l
|777
|3.00
|1.3254
|1.3254
|1.3174
|-900.00
|57515.31
|1557
|2004.12.13 03:02
|sell
|780
|2.00
|1.3257
|1.3287
|1.3207
|1558
|2004.12.13 03:03
|sell
|781
|2.00
|1.3258
|1.3288
|1.3208
|1559
|2004.12.13 03:03
|sell
|782
|2.00
|1.3257
|1.3287
|1.3207
|1560
|2004.12.13 03:04
|sell
|783
|2.00
|1.3258
|1.3288
|1.3208
|1561
|2004.12.13 03:04
|sell
|784
|2.00
|1.3257
|1.3287
|1.3207
|1562
|2004.12.13 03:04
|sell
|785
|2.00
|1.3258
|1.3288
|1.3208
|1563
|2004.12.13 03:05
|s/l
|778
|2.00
|1.3271
|1.3271
|1.3191
|-600.00
|56915.31
|1564
|2004.12.13 03:05
|s/l
|779
|2.00
|1.3270
|1.3270
|1.3190
|-600.00
|56315.31
|1565
|2004.12.13 03:05
|sell
|786
|2.00
|1.3268
|1.3298
|1.3218
|1566
|2004.12.13 03:05
|sell
|787
|2.00
|1.3270
|1.3300
|1.3220
|1567
|2004.12.13 03:05
|sell
|788
|2.00
|1.3273
|1.3303
|1.3223
|1568
|2004.12.13 03:06
|sell
|789
|2.00
|1.3273
|1.3303
|1.3223
|1569
|2004.12.13 05:17
|s/l
|780
|2.00
|1.3287
|1.3287
|1.3207
|-600.00
|55715.31
|1570
|2004.12.13 05:17
|s/l
|782
|2.00
|1.3287
|1.3287
|1.3207
|-600.00
|55115.31
|1571
|2004.12.13 05:17
|s/l
|784
|2.00
|1.3287
|1.3287
|1.3207
|-600.00
|54515.31
|1572
|2004.12.13 05:17
|sell
|790
|2.00
|1.3284
|1.3314
|1.3234
|1573
|2004.12.13 05:17
|s/l
|781
|2.00
|1.3288
|1.3288
|1.3208
|-600.00
|53915.31
|1574
|2004.12.13 05:17
|s/l
|783
|2.00
|1.3288
|1.3288
|1.3208
|-600.00
|53315.31
|1575
|2004.12.13 05:17
|s/l
|785
|2.00
|1.3288
|1.3288
|1.3208
|-600.00
|52715.31
|1576
|2004.12.13 05:17
|sell
|791
|2.00
|1.3290
|1.3320
|1.3240
|1577
|2004.12.13 05:18
|sell
|792
|2.00
|1.3290
|1.3320
|1.3240
|1578
|2004.12.13 05:19
|sell
|793
|2.00
|1.3290
|1.3320
|1.3240
|1579
|2004.12.13 05:19
|sell
|794
|2.00
|1.3290
|1.3320
|1.3240
|1580
|2004.12.13 05:20
|sell
|795
|2.00
|1.3290
|1.3320
|1.3240
|1581
|2004.12.13 10:30
|s/l
|786
|2.00
|1.3298
|1.3298
|1.3218
|-600.00
|52115.31
|1582
|2004.12.13 10:30
|s/l
|787
|2.00
|1.3300
|1.3300
|1.3220
|-600.00
|51515.31
|1583
|2004.12.13 10:30
|sell
|796
|2.00
|1.3298
|1.3328
|1.3248
|1584
|2004.12.13 10:30
|sell
|797
|2.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|1585
|2004.12.13 10:32
|s/l
|788
|2.00
|1.3303
|1.3303
|1.3223
|-600.00
|50915.31
|1586
|2004.12.13 10:32
|s/l
|789
|2.00
|1.3303
|1.3303
|1.3223
|-600.00
|50315.31
|1587
|2004.12.13 10:32
|sell
|798
|2.00
|1.3301
|1.3331
|1.3251
|1588
|2004.12.13 14:00
|t/p
|796
|2.00
|1.3248
|1.3328
|1.3248
|1000.00
|51315.31
|1589
|2004.12.13 14:00
|t/p
|797
|2.00
|1.3249
|1.3329
|1.3249
|1000.00
|52315.31
|1590
|2004.12.13 14:00
|t/p
|798
|2.00
|1.3251
|1.3331
|1.3251
|1000.00
|53315.31
|1591
|2004.12.13 17:45
|sell
|799
|2.00
|1.3304
|1.3334
|1.3254
|1592
|2004.12.13 17:45
|sell
|800
|2.00
|1.3304
|1.3334
|1.3254
|1593
|2004.12.13 17:46
|sell
|801
|2.00
|1.3304
|1.3334
|1.3254
|1594
|2004.12.13 17:46
|sell
|802
|2.00
|1.3304
|1.3334
|1.3254
|1595
|2004.12.13 18:52
|s/l
|790
|2.00
|1.3314
|1.3314
|1.3234
|-600.00
|52715.31
|1596
|2004.12.13 18:52
|sell
|803
|2.00
|1.3314
|1.3344
|1.3264
|1597
|2004.12.13 18:53
|s/l
|791
|2.00
|1.3320
|1.3320
|1.3240
|-600.00
|52115.31
|1598
|2004.12.13 18:53
|s/l
|792
|2.00
|1.3320
|1.3320
|1.3240
|-600.00
|51515.31
|1599
|2004.12.13 18:53
|s/l
|793
|2.00
|1.3320
|1.3320
|1.3240
|-600.00
|50915.31
|1600
|2004.12.13 18:53
|s/l
|794
|2.00
|1.3320
|1.3320
|1.3240
|-600.00
|50315.31
|1601
|2004.12.13 18:53
|s/l
|795
|2.00
|1.3320
|1.3320
|1.3240
|-600.00
|49715.31
|1602
|2004.12.13 18:53
|sell
|804
|2.00
|1.3317
|1.3347
|1.3267
|1603
|2004.12.13 18:53
|sell
|805
|2.00
|1.3317
|1.3347
|1.3267
|1604
|2004.12.13 18:54
|sell
|806
|2.00
|1.3317
|1.3347
|1.3267
|1605
|2004.12.13 18:54
|sell
|807
|2.00
|1.3317
|1.3347
|1.3267
|1606
|2004.12.14 13:37
|s/l
|799
|2.00
|1.3334
|1.3334
|1.3254
|-590.48
|49124.83
|1607
|2004.12.14 13:37
|s/l
|800
|2.00
|1.3334
|1.3334
|1.3254
|-590.48
|48534.35
|1608
|2004.12.14 13:37
|s/l
|801
|2.00
|1.3334
|1.3334
|1.3254
|-590.48
|47943.87
|1609
|2004.12.14 13:37
|s/l
|802
|2.00
|1.3334
|1.3334
|1.3254
|-590.48
|47353.39
|1610
|2004.12.14 13:37
|sell
|808
|2.00
|1.3331
|1.3361
|1.3281
|1611
|2004.12.14 13:37
|sell
|809
|2.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|1612
|2004.12.14 13:38
|sell
|810
|2.00
|1.3331
|1.3361
|1.3281
|1613
|2004.12.14 13:38
|sell
|811
|2.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|1614
|2004.12.14 17:50
|t/p
|808
|2.00
|1.3281
|1.3361
|1.3281
|1000.00
|48353.39
|1615
|2004.12.14 17:50
|t/p
|809
|2.00
|1.3280
|1.3360
|1.3280
|1000.00
|49353.39
|1616
|2004.12.14 17:50
|t/p
|810
|2.00
|1.3281
|1.3361
|1.3281
|1000.00
|50353.39
|1617
|2004.12.14 17:50
|t/p
|811
|2.00
|1.3280
|1.3360
|1.3280
|1000.00
|51353.39
|1618
|2004.12.14 18:52
|t/p
|803
|2.00
|1.3264
|1.3344
|1.3264
|1009.52
|52362.91
|1619
|2004.12.14 18:52
|t/p
|804
|2.00
|1.3267
|1.3347
|1.3267
|1009.52
|53372.43
|1620
|2004.12.14 18:52
|t/p
|805
|2.00
|1.3267
|1.3347
|1.3267
|1009.52
|54381.95
|1621
|2004.12.14 18:52
|t/p
|806
|2.00
|1.3267
|1.3347
|1.3267
|1009.52
|55391.47
|1622
|2004.12.14 18:52
|t/p
|807
|2.00
|1.3267
|1.3347
|1.3267
|1009.52
|56400.99
|1623
|2004.12.14 18:52
|sell
|812
|2.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|1624
|2004.12.14 18:52
|sell
|813
|2.00
|1.3274
|1.3304
|1.3224
|1625
|2004.12.14 18:52
|sell
|814
|2.00
|1.3273
|1.3303
|1.3223
|1626
|2004.12.14 18:53
|sell
|815
|2.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|1627
|2004.12.14 18:53
|sell
|816
|2.00
|1.3274
|1.3304
|1.3224
|1628
|2004.12.14 18:53
|sell
|817
|2.00
|1.3273
|1.3303
|1.3223
|1629
|2004.12.14 18:53
|sell
|818
|2.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|1630
|2004.12.14 18:53
|sell
|819
|2.00
|1.3274
|1.3304
|1.3224
|1631
|2004.12.14 18:53
|sell
|820
|2.00
|1.3273
|1.3303
|1.3223
|1632
|2004.12.14 18:54
|sell
|821
|2.00
|1.3272
|1.3302
|1.3222
|1633
|2004.12.14 20:00
|s/l
|812
|2.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-600.00
|55800.99
|1634
|2004.12.14 20:00
|s/l
|814
|2.00
|1.3303
|1.3303
|1.3223
|-600.00
|55200.99
|1635
|2004.12.14 20:00
|s/l
|815
|2.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-600.00
|54600.99
|1636
|2004.12.14 20:00
|s/l
|817
|2.00
|1.3303
|1.3303
|1.3223
|-600.00
|54000.99
|1637
|2004.12.14 20:00
|s/l
|818
|2.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-600.00
|53400.99
|1638
|2004.12.14 20:00
|s/l
|820
|2.00
|1.3303
|1.3303
|1.3223
|-600.00
|52800.99
|1639
|2004.12.14 20:00
|s/l
|821
|2.00
|1.3302
|1.3302
|1.3222
|-600.00
|52200.99
|1640
|2004.12.14 20:00
|sell
|822
|2.00
|1.3300
|1.3330
|1.3250
|1641
|2004.12.14 20:00
|sell
|823
|2.00
|1.3300
|1.3330
|1.3250
|1642
|2004.12.14 20:01
|sell
|824
|2.00
|1.3300
|1.3330
|1.3250
|1643
|2004.12.14 20:01
|sell
|825
|2.00
|1.3300
|1.3330
|1.3250
|1644
|2004.12.14 20:02
|sell
|826
|2.00
|1.3300
|1.3330
|1.3250
|1645
|2004.12.14 20:02
|sell
|827
|2.00
|1.3300
|1.3330
|1.3250
|1646
|2004.12.14 20:02
|sell
|828
|2.00
|1.3300
|1.3330
|1.3250
|1647
|2004.12.14 21:00
|s/l
|813
|2.00
|1.3304
|1.3304
|1.3224
|-600.00
|51600.99
|1648
|2004.12.14 21:00
|s/l
|816
|2.00
|1.3304
|1.3304
|1.3224
|-600.00
|51000.99
|1649
|2004.12.14 21:00
|s/l
|819
|2.00
|1.3304
|1.3304
|1.3224
|-600.00
|50400.99
|1650
|2004.12.14 21:00
|sell
|829
|2.00
|1.3305
|1.3335
|1.3255
|1651
|2004.12.14 21:00
|sell
|830
|2.00
|1.3305
|1.3335
|1.3255
|1652
|2004.12.15 09:20
|s/l
|822
|2.00
|1.3330
|1.3330
|1.3250
|-590.48
|49810.51
|1653
|2004.12.15 09:20
|s/l
|823
|2.00
|1.3330
|1.3330
|1.3250
|-590.48
|49220.03
|1654
|2004.12.15 09:20
|s/l
|824
|2.00
|1.3330
|1.3330
|1.3250
|-590.48
|48629.55
|1655
|2004.12.15 09:20
|s/l
|825
|2.00
|1.3330
|1.3330
|1.3250
|-590.48
|48039.07
|1656
|2004.12.15 09:20
|s/l
|826
|2.00
|1.3330
|1.3330
|1.3250
|-590.48
|47448.59
|1657
|2004.12.15 09:20
|s/l
|827
|2.00
|1.3330
|1.3330
|1.3250
|-590.48
|46858.11
|1658
|2004.12.15 09:20
|s/l
|828
|2.00
|1.3330
|1.3330
|1.3250
|-590.48
|46267.63
|1659
|2004.12.15 09:20
|sell
|831
|2.00
|1.3329
|1.3359
|1.3279
|1660
|2004.12.15 09:20
|sell
|832
|2.00
|1.3331
|1.3361
|1.3281
|1661
|2004.12.15 09:20
|sell
|833
|2.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|1662
|2004.12.15 09:20
|sell
|834
|2.00
|1.3331
|1.3361
|1.3281
|1663
|2004.12.15 09:20
|s/l
|829
|2.00
|1.3335
|1.3335
|1.3255
|-590.48
|45677.15
|1664
|2004.12.15 09:20
|s/l
|830
|2.00
|1.3335
|1.3335
|1.3255
|-590.48
|45086.67
|1665
|2004.12.15 09:20
|sell
|835
|2.00
|1.3332
|1.3362
|1.3282
|1666
|2004.12.15 09:20
|sell
|836
|2.00
|1.3331
|1.3361
|1.3281
|1667
|2004.12.15 09:21
|sell
|837
|2.00
|1.3331
|1.3361
|1.3281
|1668
|2004.12.15 09:21
|sell
|838
|2.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|1669
|2004.12.15 12:40
|s/l
|831
|2.00
|1.3359
|1.3359
|1.3279
|-600.00
|44486.67
|1670
|2004.12.15 12:40
|s/l
|833
|2.00
|1.3360
|1.3360
|1.3280
|-600.00
|43886.67
|1671
|2004.12.15 12:40
|s/l
|838
|2.00
|1.3360
|1.3360
|1.3280
|-600.00
|43286.67
|1672
|2004.12.15 12:40
|sell
|839
|2.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|1673
|2004.12.15 12:40
|s/l
|832
|2.00
|1.3361
|1.3361
|1.3281
|-600.00
|42686.67
|1674
|2004.12.15 12:40
|s/l
|834
|2.00
|1.3361
|1.3361
|1.3281
|-600.00
|42086.67
|1675
|2004.12.15 12:40
|s/l
|835
|2.00
|1.3362
|1.3362
|1.3282
|-600.00
|41486.67
|1676
|2004.12.15 12:40
|s/l
|836
|2.00
|1.3361
|1.3361
|1.3281
|-600.00
|40886.67
|1677
|2004.12.15 12:40
|s/l
|837
|2.00
|1.3361
|1.3361
|1.3281
|-600.00
|40286.67
|1678
|2004.12.15 12:40
|sell
|840
|2.00
|1.3364
|1.3394
|1.3314
|1679
|2004.12.15 12:40
|sell
|841
|1.00
|1.3368
|1.3398
|1.3318
|1680
|2004.12.15 12:40
|sell
|842
|1.00
|1.3371
|1.3401
|1.3321
|1681
|2004.12.15 12:40
|sell
|843
|1.00
|1.3371
|1.3401
|1.3321
|1682
|2004.12.15 12:41
|sell
|844
|1.00
|1.3371
|1.3401
|1.3321
|1683
|2004.12.15 12:41
|sell
|845
|1.00
|1.3371
|1.3401
|1.3321
|1684
|2004.12.15 12:42
|sell
|846
|1.00
|1.3371
|1.3401
|1.3321
|1685
|2004.12.15 12:42
|sell
|847
|1.00
|1.3374
|1.3404
|1.3324
|1686
|2004.12.15 12:42
|sell
|848
|1.00
|1.3373
|1.3403
|1.3323
|1687
|2004.12.15 14:47
|s/l
|839
|2.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-600.00
|39686.67
|1688
|2004.12.15 14:47
|sell
|849
|1.00
|1.3387
|1.3417
|1.3337
|1689
|2004.12.15 14:50
|s/l
|840
|2.00
|1.3394
|1.3394
|1.3314
|-600.00
|39086.67
|1690
|2004.12.15 14:50
|sell
|850
|1.00
|1.3394
|1.3424
|1.3344
|1691
|2004.12.15 14:50
|s/l
|841
|1.00
|1.3398
|1.3398
|1.3318
|-300.00
|38786.67
|1692
|2004.12.15 14:50
|sell
|851
|1.00
|1.3395
|1.3425
|1.3345
|1693
|2004.12.15 15:52
|s/l
|842
|1.00
|1.3401
|1.3401
|1.3321
|-300.00
|38486.67
|1694
|2004.12.15 15:52
|s/l
|843
|1.00
|1.3401
|1.3401
|1.3321
|-300.00
|38186.67
|1695
|2004.12.15 15:52
|s/l
|844
|1.00
|1.3401
|1.3401
|1.3321
|-300.00
|37886.67
|1696
|2004.12.15 15:52
|s/l
|845
|1.00
|1.3401
|1.3401
|1.3321
|-300.00
|37586.67
|1697
|2004.12.15 15:52
|s/l
|846
|1.00
|1.3401
|1.3401
|1.3321
|-300.00
|37286.67
|1698
|2004.12.15 15:52
|sell
|852
|1.00
|1.3398
|1.3428
|1.3348
|1699
|2004.12.15 15:53
|sell
|853
|1.00
|1.3398
|1.3428
|1.3348
|1700
|2004.12.15 15:53
|sell
|854
|1.00
|1.3398
|1.3428
|1.3348
|1701
|2004.12.15 15:54
|sell
|855
|1.00
|1.3398
|1.3428
|1.3348
|1702
|2004.12.15 15:54
|sell
|856
|1.00
|1.3398
|1.3428
|1.3348
|1703
|2004.12.15 16:07
|s/l
|847
|1.00
|1.3404
|1.3404
|1.3324
|-300.00
|36986.67
|1704
|2004.12.15 16:07
|s/l
|848
|1.00
|1.3403
|1.3403
|1.3323
|-300.00
|36686.67
|1705
|2004.12.15 16:07
|sell
|857
|1.00
|1.3401
|1.3431
|1.3351
|1706
|2004.12.15 16:07
|sell
|858
|1.00
|1.3400
|1.3430
|1.3350
|1707
|2004.12.15 16:12
|s/l
|849
|1.00
|1.3417
|1.3417
|1.3337
|-300.00
|36386.67
|1708
|2004.12.15 16:12
|sell
|859
|1.00
|1.3417
|1.3447
|1.3367
|1709
|2004.12.15 16:20
|s/l
|850
|1.00
|1.3424
|1.3424
|1.3344
|-300.00
|36086.67
|1710
|2004.12.15 16:20
|s/l
|851
|1.00
|1.3425
|1.3425
|1.3345
|-300.00
|35786.67
|1711
|2004.12.15 16:20
|s/l
|852
|1.00
|1.3428
|1.3428
|1.3348
|-300.00
|35486.67
|1712
|2004.12.15 16:20
|s/l
|853
|1.00
|1.3428
|1.3428
|1.3348
|-300.00
|35186.67
|1713
|2004.12.15 16:20
|s/l
|854
|1.00
|1.3428
|1.3428
|1.3348
|-300.00
|34886.67
|1714
|2004.12.15 16:20
|s/l
|855
|1.00
|1.3428
|1.3428
|1.3348
|-300.00
|34586.67
|1715
|2004.12.15 16:20
|s/l
|856
|1.00
|1.3428
|1.3428
|1.3348
|-300.00
|34286.67
|1716
|2004.12.15 16:20
|sell
|860
|1.00
|1.3425
|1.3455
|1.3375
|1717
|2004.12.15 16:20
|sell
|861
|1.00
|1.3424
|1.3454
|1.3374
|1718
|2004.12.15 16:20
|sell
|862
|1.00
|1.3423
|1.3453
|1.3373
|1719
|2004.12.15 16:20
|sell
|863
|1.00
|1.3422
|1.3452
|1.3372
|1720
|2004.12.15 16:20
|sell
|864
|1.00
|1.3425
|1.3455
|1.3375
|1721
|2004.12.15 16:20
|sell
|865
|1.00
|1.3424
|1.3454
|1.3374
|1722
|2004.12.15 16:20
|sell
|866
|1.00
|1.3423
|1.3453
|1.3373
|1723
|2004.12.15 18:17
|s/l
|857
|1.00
|1.3431
|1.3431
|1.3351
|-300.00
|33986.67
|1724
|2004.12.15 18:17
|s/l
|858
|1.00
|1.3430
|1.3430
|1.3350
|-300.00
|33686.67
|1725
|2004.12.15 18:17
|sell
|867
|1.00
|1.3431
|1.3461
|1.3381
|1726
|2004.12.15 18:18
|sell
|868
|1.00
|1.3432
|1.3462
|1.3382
|1727
|2004.12.15 19:22
|s/l
|859
|1.00
|1.3447
|1.3447
|1.3367
|-300.00
|33386.67
|1728
|2004.12.15 19:22
|sell
|869
|1.00
|1.3444
|1.3474
|1.3394
|1729
|2004.12.15 23:10
|t/p
|869
|1.00
|1.3394
|1.3474
|1.3394
|500.00
|33886.67
|1730
|2004.12.16 13:22
|t/p
|860
|1.00
|1.3375
|1.3455
|1.3375
|504.76
|34391.43
|1731
|2004.12.16 13:22
|t/p
|861
|1.00
|1.3374
|1.3454
|1.3374
|504.76
|34896.19
|1732
|2004.12.16 13:22
|t/p
|862
|1.00
|1.3373
|1.3453
|1.3373
|504.76
|35400.95
|1733
|2004.12.16 13:22
|t/p
|863
|1.00
|1.3372
|1.3452
|1.3372
|504.76
|35905.71
|1734
|2004.12.16 13:22
|t/p
|864
|1.00
|1.3375
|1.3455
|1.3375
|504.76
|36410.47
|1735
|2004.12.16 13:22
|t/p
|865
|1.00
|1.3374
|1.3454
|1.3374
|504.76
|36915.23
|1736
|2004.12.16 13:22
|t/p
|866
|1.00
|1.3373
|1.3453
|1.3373
|504.76
|37419.99
|1737
|2004.12.16 13:22
|t/p
|867
|1.00
|1.3381
|1.3461
|1.3381
|504.76
|37924.75
|1738
|2004.12.16 13:22
|t/p
|868
|1.00
|1.3382
|1.3462
|1.3382
|504.76
|38429.51
|1739
|2004.12.16 13:22
|sell
|870
|1.00
|1.3381
|1.3411
|1.3331
|1740
|2004.12.16 13:22
|sell
|871
|1.00
|1.3386
|1.3416
|1.3336
|1741
|2004.12.16 13:22
|sell
|872
|1.00
|1.3391
|1.3421
|1.3341
|1742
|2004.12.16 13:22
|sell
|873
|1.00
|1.3394
|1.3424
|1.3344
|1743
|2004.12.16 13:23
|sell
|874
|1.00
|1.3393
|1.3423
|1.3343
|1744
|2004.12.16 13:23
|sell
|875
|1.00
|1.3394
|1.3424
|1.3344
|1745
|2004.12.16 13:23
|sell
|876
|1.00
|1.3393
|1.3423
|1.3343
|1746
|2004.12.16 13:24
|sell
|877
|1.00
|1.3394
|1.3424
|1.3344
|1747
|2004.12.16 13:24
|sell
|878
|1.00
|1.3393
|1.3423
|1.3343
|1748
|2004.12.16 13:35
|sell
|879
|1.00
|1.3395
|1.3425
|1.3345
|1749
|2004.12.16 14:00
|s/l
|870
|1.00
|1.3411
|1.3411
|1.3331
|-300.00
|38129.51
|1750
|2004.12.16 14:00
|sell
|880
|1.00
|1.3410
|1.3440
|1.3360
|1751
|2004.12.16 14:02
|s/l
|871
|1.00
|1.3416
|1.3416
|1.3336
|-300.00
|37829.51
|1752
|2004.12.16 14:02
|sell
|881
|1.00
|1.3415
|1.3445
|1.3365
|1753
|2004.12.16 14:02
|s/l
|872
|1.00
|1.3421
|1.3421
|1.3341
|-300.00
|37529.51
|1754
|2004.12.16 14:02
|s/l
|873
|1.00
|1.3424
|1.3424
|1.3344
|-300.00
|37229.51
|1755
|2004.12.16 14:02
|s/l
|874
|1.00
|1.3423
|1.3423
|1.3343
|-300.00
|36929.51
|1756
|2004.12.16 14:02
|s/l
|875
|1.00
|1.3424
|1.3424
|1.3344
|-300.00
|36629.51
|1757
|2004.12.16 14:02
|s/l
|876
|1.00
|1.3423
|1.3423
|1.3343
|-300.00
|36329.51
|1758
|2004.12.16 14:02
|s/l
|877
|1.00
|1.3424
|1.3424
|1.3344
|-300.00
|36029.51
|1759
|2004.12.16 14:02
|s/l
|878
|1.00
|1.3423
|1.3423
|1.3343
|-300.00
|35729.51
|1760
|2004.12.16 14:02
|s/l
|879
|1.00
|1.3425
|1.3425
|1.3345
|-300.00
|35429.51
|1761
|2004.12.16 14:02
|sell
|882
|1.00
|1.3422
|1.3452
|1.3372
|1762
|2004.12.16 14:02
|sell
|883
|1.00
|1.3423
|1.3453
|1.3373
|1763
|2004.12.16 14:03
|sell
|884
|1.00
|1.3422
|1.3452
|1.3372
|1764
|2004.12.16 14:03
|sell
|885
|1.00
|1.3423
|1.3453
|1.3373
|1765
|2004.12.16 14:03
|sell
|886
|1.00
|1.3422
|1.3452
|1.3372
|1766
|2004.12.16 14:03
|sell
|887
|1.00
|1.3423
|1.3453
|1.3373
|1767
|2004.12.16 14:04
|sell
|888
|1.00
|1.3422
|1.3452
|1.3372
|1768
|2004.12.16 14:04
|sell
|889
|1.00
|1.3423
|1.3453
|1.3373
|1769
|2004.12.16 15:45
|t/p
|882
|1.00
|1.3372
|1.3452
|1.3372
|500.00
|35929.51
|1770
|2004.12.16 15:45
|t/p
|883
|1.00
|1.3373
|1.3453
|1.3373
|500.00
|36429.51
|1771
|2004.12.16 15:45
|t/p
|884
|1.00
|1.3372
|1.3452
|1.3372
|500.00
|36929.51
|1772
|2004.12.16 15:45
|t/p
|885
|1.00
|1.3373
|1.3453
|1.3373
|500.00
|37429.51
|1773
|2004.12.16 15:45
|t/p
|886
|1.00
|1.3372
|1.3452
|1.3372
|500.00
|37929.51
|1774
|2004.12.16 15:45
|t/p
|887
|1.00
|1.3373
|1.3453
|1.3373
|500.00
|38429.51
|1775
|2004.12.16 15:45
|t/p
|888
|1.00
|1.3372
|1.3452
|1.3372
|500.00
|38929.51
|1776
|2004.12.16 15:45
|t/p
|889
|1.00
|1.3373
|1.3453
|1.3373
|500.00
|39429.51
|1777
|2004.12.16 16:07
|t/p
|880
|1.00
|1.3360
|1.3440
|1.3360
|500.00
|39929.51
|1778
|2004.12.16 16:07
|t/p
|881
|1.00
|1.3365
|1.3445
|1.3365
|500.00
|40429.51
|1779
|2004.12.16 16:07
|sell
|890
|2.00
|1.3361
|1.3391
|1.3311
|1780
|2004.12.16 16:07
|s/l
|890
|2.00
|1.3391
|1.3391
|1.3311
|-600.00
|39829.51
|1781
|2004.12.16 16:07
|buy
|891
|1.00
|1.3385
|1.3355
|1.3435
|1782
|2004.12.16 16:07
|buy
|892
|1.00
|1.3382
|1.3352
|1.3432
|1783
|2004.12.16 16:07
|buy
|893
|1.00
|1.3373
|1.3343
|1.3423
|1784
|2004.12.16 16:07
|buy
|894
|1.00
|1.3368
|1.3338
|1.3418
|1785
|2004.12.16 16:07
|s/l
|891
|1.00
|1.3355
|1.3355
|1.3435
|-300.00
|39529.51
|1786
|2004.12.16 16:07
|s/l
|892
|1.00
|1.3352
|1.3352
|1.3432
|-300.00
|39229.51
|1787
|2004.12.16 16:07
|buy
|895
|1.00
|1.3349
|1.3319
|1.3399
|1788
|2004.12.16 16:07
|buy
|896
|1.00
|1.3349
|1.3319
|1.3399
|1789
|2004.12.16 16:08
|buy
|897
|1.00
|1.3349
|1.3319
|1.3399
|1790
|2004.12.16 16:08
|buy
|898
|1.00
|1.3349
|1.3319
|1.3399
|1791
|2004.12.16 16:08
|buy
|899
|1.00
|1.3349
|1.3319
|1.3399
|1792
|2004.12.16 16:08
|buy
|900
|1.00
|1.3349
|1.3319
|1.3399
|1793
|2004.12.16 16:09
|buy
|901
|1.00
|1.3349
|1.3319
|1.3399
|1794
|2004.12.16 16:10
|s/l
|893
|1.00
|1.3343
|1.3343
|1.3423
|-300.00
|38929.51
|1795
|2004.12.16 16:10
|s/l
|894
|1.00
|1.3338
|1.3338
|1.3418
|-300.00
|38629.51
|1796
|2004.12.16 16:10
|buy
|902
|1.00
|1.3340
|1.3310
|1.3390
|1797
|2004.12.16 16:10
|buy
|903
|1.00
|1.3341
|1.3311
|1.3391
|1798
|2004.12.16 16:10
|buy
|904
|1.00
|1.3336
|1.3306
|1.3386
|1799
|2004.12.16 16:12
|s/l
|895
|1.00
|1.3319
|1.3319
|1.3399
|-300.00
|38329.51
|1800
|2004.12.16 16:12
|s/l
|896
|1.00
|1.3319
|1.3319
|1.3399
|-300.00
|38029.51
|1801
|2004.12.16 16:12
|s/l
|897
|1.00
|1.3319
|1.3319
|1.3399
|-300.00
|37729.51
|1802
|2004.12.16 16:12
|s/l
|898
|1.00
|1.3319
|1.3319
|1.3399
|-300.00
|37429.51
|1803
|2004.12.16 16:12
|s/l
|899
|1.00
|1.3319
|1.3319
|1.3399
|-300.00
|37129.51
|1804
|2004.12.16 16:12
|s/l
|900
|1.00
|1.3319
|1.3319
|1.3399
|-300.00
|36829.51
|1805
|2004.12.16 16:12
|s/l
|901
|1.00
|1.3319
|1.3319
|1.3399
|-300.00
|36529.51
|1806
|2004.12.16 16:12
|s/l
|902
|1.00
|1.3310
|1.3310
|1.3390
|-300.00
|36229.51
|1807
|2004.12.16 16:12
|s/l
|903
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3391
|-300.00
|35929.51
|1808
|2004.12.16 16:12
|buy
|905
|1.00
|1.3313
|1.3283
|1.3363
|1809
|2004.12.16 16:12
|s/l
|904
|1.00
|1.3306
|1.3306
|1.3386
|-300.00
|35629.51
|1810
|2004.12.16 16:12
|buy
|906
|1.00
|1.3308
|1.3278
|1.3358
|1811
|2004.12.16 16:12
|buy
|907
|1.00
|1.3290
|1.3260
|1.3340
|1812
|2004.12.16 16:12
|buy
|908
|1.00
|1.3290
|1.3260
|1.3340
|1813
|2004.12.16 16:12
|buy
|909
|1.00
|1.3290
|1.3260
|1.3340
|1814
|2004.12.16 16:13
|buy
|910
|1.00
|1.3290
|1.3260
|1.3340
|1815
|2004.12.16 16:13
|buy
|911
|1.00
|1.3290
|1.3260
|1.3340
|1816
|2004.12.16 16:13
|buy
|912
|1.00
|1.3290
|1.3260
|1.3340
|1817
|2004.12.16 16:13
|buy
|913
|1.00
|1.3290
|1.3260
|1.3340
|1818
|2004.12.16 16:13
|buy
|914
|1.00
|1.3290
|1.3260
|1.3340
|1819
|2004.12.16 16:17
|t/p
|905
|1.00
|1.3363
|1.3283
|1.3363
|500.00
|36129.51
|1820
|2004.12.16 16:17
|t/p
|906
|1.00
|1.3358
|1.3278
|1.3358
|500.00
|36629.51
|1821
|2004.12.16 16:17
|t/p
|907
|1.00
|1.3340
|1.3260
|1.3340
|500.00
|37129.51
|1822
|2004.12.16 16:17
|t/p
|908
|1.00
|1.3340
|1.3260
|1.3340
|500.00
|37629.51
|1823
|2004.12.16 16:17
|t/p
|909
|1.00
|1.3340
|1.3260
|1.3340
|500.00
|38129.51
|1824
|2004.12.16 16:17
|t/p
|910
|1.00
|1.3340
|1.3260
|1.3340
|500.00
|38629.51
|1825
|2004.12.16 16:17
|t/p
|911
|1.00
|1.3340
|1.3260
|1.3340
|500.00
|39129.51
|1826
|2004.12.16 16:17
|t/p
|912
|1.00
|1.3340
|1.3260
|1.3340
|500.00
|39629.51
|1827
|2004.12.16 16:17
|t/p
|913
|1.00
|1.3340
|1.3260
|1.3340
|500.00
|40129.51
|1828
|2004.12.16 16:17
|t/p
|914
|1.00
|1.3340
|1.3260
|1.3340
|500.00
|40629.51
|1829
|2004.12.16 16:17
|buy
|915
|2.00
|1.3361
|1.3331
|1.3411
|1830
|2004.12.16 16:17
|buy
|916
|2.00
|1.3354
|1.3324
|1.3404
|1831
|2004.12.16 16:17
|s/l
|915
|2.00
|1.3331
|1.3331
|1.3411
|-600.00
|40029.51
|1832
|2004.12.16 16:17
|s/l
|916
|2.00
|1.3324
|1.3324
|1.3404
|-600.00
|39429.51
|1833
|2004.12.16 16:17
|sell
|917
|1.00
|1.3345
|1.3375
|1.3295
|1834
|2004.12.16 16:17
|s/l
|917
|1.00
|1.3375
|1.3375
|1.3295
|-300.00
|39129.51
|1835
|2004.12.16 16:17
|buy
|918
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1836
|2004.12.16 16:17
|buy
|919
|1.00
|1.3375
|1.3345
|1.3425
|1837
|2004.12.16 16:17
|buy
|920
|1.00
|1.3361
|1.3331
|1.3411
|1838
|2004.12.16 16:17
|buy
|921
|1.00
|1.3354
|1.3324
|1.3404
|1839
|2004.12.16 16:17
|s/l
|918
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|38829.51
|1840
|2004.12.16 16:17
|s/l
|919
|1.00
|1.3345
|1.3345
|1.3425
|-300.00
|38529.51
|1841
|2004.12.16 16:17
|s/l
|920
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3411
|-300.00
|38229.51
|1842
|2004.12.16 16:17
|s/l
|921
|1.00
|1.3324
|1.3324
|1.3404
|-300.00
|37929.51
|1843
|2004.12.16 16:17
|sell
|922
|1.00
|1.3345
|1.3375
|1.3295
|1844
|2004.12.16 16:17
|s/l
|922
|1.00
|1.3375
|1.3375
|1.3295
|-300.00
|37629.51
|1845
|2004.12.16 16:17
|buy
|923
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1846
|2004.12.16 16:17
|buy
|924
|1.00
|1.3375
|1.3345
|1.3425
|1847
|2004.12.16 16:17
|buy
|925
|1.00
|1.3361
|1.3331
|1.3411
|1848
|2004.12.16 16:17
|buy
|926
|1.00
|1.3354
|1.3324
|1.3404
|1849
|2004.12.16 16:17
|s/l
|923
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|37329.51
|1850
|2004.12.16 16:17
|s/l
|924
|1.00
|1.3345
|1.3345
|1.3425
|-300.00
|37029.51
|1851
|2004.12.16 16:17
|s/l
|925
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3411
|-300.00
|36729.51
|1852
|2004.12.16 16:17
|s/l
|926
|1.00
|1.3324
|1.3324
|1.3404
|-300.00
|36429.51
|1853
|2004.12.16 16:17
|sell
|927
|1.00
|1.3345
|1.3375
|1.3295
|1854
|2004.12.16 16:17
|s/l
|927
|1.00
|1.3375
|1.3375
|1.3295
|-300.00
|36129.51
|1855
|2004.12.16 16:17
|buy
|928
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1856
|2004.12.16 16:17
|buy
|929
|1.00
|1.3375
|1.3345
|1.3425
|1857
|2004.12.16 16:18
|buy
|930
|1.00
|1.3361
|1.3331
|1.3411
|1858
|2004.12.16 16:18
|buy
|931
|1.00
|1.3354
|1.3324
|1.3404
|1859
|2004.12.16 16:18
|s/l
|928
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|35829.51
|1860
|2004.12.16 16:18
|s/l
|929
|1.00
|1.3345
|1.3345
|1.3425
|-300.00
|35529.51
|1861
|2004.12.16 16:18
|s/l
|930
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3411
|-300.00
|35229.51
|1862
|2004.12.16 16:18
|s/l
|931
|1.00
|1.3324
|1.3324
|1.3404
|-300.00
|34929.51
|1863
|2004.12.16 16:18
|sell
|932
|1.00
|1.3345
|1.3375
|1.3295
|1864
|2004.12.16 16:18
|s/l
|932
|1.00
|1.3375
|1.3375
|1.3295
|-300.00
|34629.51
|1865
|2004.12.16 16:18
|buy
|933
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1866
|2004.12.16 16:18
|buy
|934
|1.00
|1.3375
|1.3345
|1.3425
|1867
|2004.12.16 16:18
|buy
|935
|1.00
|1.3361
|1.3331
|1.3411
|1868
|2004.12.16 16:18
|buy
|936
|1.00
|1.3354
|1.3324
|1.3404
|1869
|2004.12.16 16:18
|s/l
|933
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|34329.51
|1870
|2004.12.16 16:18
|s/l
|934
|1.00
|1.3345
|1.3345
|1.3425
|-300.00
|34029.51
|1871
|2004.12.16 16:18
|s/l
|935
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3411
|-300.00
|33729.51
|1872
|2004.12.16 16:18
|s/l
|936
|1.00
|1.3324
|1.3324
|1.3404
|-300.00
|33429.51
|1873
|2004.12.16 16:18
|sell
|937
|1.00
|1.3345
|1.3375
|1.3295
|1874
|2004.12.16 16:18
|s/l
|937
|1.00
|1.3375
|1.3375
|1.3295
|-300.00
|33129.51
|1875
|2004.12.16 16:18
|buy
|938
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1876
|2004.12.16 16:18
|buy
|939
|1.00
|1.3375
|1.3345
|1.3425
|1877
|2004.12.16 16:18
|buy
|940
|1.00
|1.3361
|1.3331
|1.3411
|1878
|2004.12.16 16:18
|buy
|941
|1.00
|1.3354
|1.3324
|1.3404
|1879
|2004.12.16 16:18
|s/l
|938
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|32829.51
|1880
|2004.12.16 16:18
|s/l
|939
|1.00
|1.3345
|1.3345
|1.3425
|-300.00
|32529.51
|1881
|2004.12.16 16:18
|s/l
|940
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3411
|-300.00
|32229.51
|1882
|2004.12.16 16:18
|s/l
|941
|1.00
|1.3324
|1.3324
|1.3404
|-300.00
|31929.51
|1883
|2004.12.16 16:18
|sell
|942
|1.00
|1.3345
|1.3375
|1.3295
|1884
|2004.12.16 16:18
|s/l
|942
|1.00
|1.3375
|1.3375
|1.3295
|-300.00
|31629.51
|1885
|2004.12.16 16:18
|buy
|943
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1886
|2004.12.16 16:18
|buy
|944
|1.00
|1.3375
|1.3345
|1.3425
|1887
|2004.12.16 16:18
|buy
|945
|1.00
|1.3361
|1.3331
|1.3411
|1888
|2004.12.16 16:18
|buy
|946
|1.00
|1.3354
|1.3324
|1.3404
|1889
|2004.12.16 16:18
|s/l
|943
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|31329.51
|1890
|2004.12.16 16:18
|s/l
|944
|1.00
|1.3345
|1.3345
|1.3425
|-300.00
|31029.51
|1891
|2004.12.16 16:18
|s/l
|945
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3411
|-300.00
|30729.51
|1892
|2004.12.16 16:18
|s/l
|946
|1.00
|1.3324
|1.3324
|1.3404
|-300.00
|30429.51
|1893
|2004.12.16 16:18
|sell
|947
|1.00
|1.3345
|1.3375
|1.3295
|1894
|2004.12.16 16:18
|s/l
|947
|1.00
|1.3375
|1.3375
|1.3295
|-300.00
|30129.51
|1895
|2004.12.16 16:18
|buy
|948
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1896
|2004.12.16 16:18
|buy
|949
|1.00
|1.3375
|1.3345
|1.3425
|1897
|2004.12.16 16:18
|buy
|950
|1.00
|1.3361
|1.3331
|1.3411
|1898
|2004.12.16 16:18
|buy
|951
|1.00
|1.3354
|1.3324
|1.3404
|1899
|2004.12.16 16:18
|s/l
|948
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|29829.51
|1900
|2004.12.16 16:18
|s/l
|949
|1.00
|1.3345
|1.3345
|1.3425
|-300.00
|29529.51
|1901
|2004.12.16 16:18
|s/l
|950
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3411
|-300.00
|29229.51
|1902
|2004.12.16 16:18
|s/l
|951
|1.00
|1.3324
|1.3324
|1.3404
|-300.00
|28929.51
|1903
|2004.12.16 16:18
|sell
|952
|1.00
|1.3345
|1.3375
|1.3295
|1904
|2004.12.16 16:20
|s/l
|952
|1.00
|1.3375
|1.3375
|1.3295
|-300.00
|28629.51
|1905
|2004.12.16 16:20
|buy
|953
|1.00
|1.3392
|1.3362
|1.3442
|1906
|2004.12.16 16:20
|buy
|954
|1.00
|1.3391
|1.3361
|1.3441
|1907
|2004.12.16 16:20
|buy
|955
|1.00
|1.3388
|1.3358
|1.3438
|1908
|2004.12.16 16:20
|buy
|956
|1.00
|1.3386
|1.3356
|1.3436
|1909
|2004.12.16 16:20
|buy
|957
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1910
|2004.12.16 16:20
|buy
|958
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1911
|2004.12.16 16:20
|buy
|959
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1912
|2004.12.16 16:20
|buy
|960
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1913
|2004.12.16 16:20
|buy
|961
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1914
|2004.12.16 16:20
|buy
|962
|1.00
|1.3379
|1.3349
|1.3429
|1915
|2004.12.16 16:25
|s/l
|953
|1.00
|1.3362
|1.3362
|1.3442
|-300.00
|28329.51
|1916
|2004.12.16 16:25
|s/l
|954
|1.00
|1.3361
|1.3361
|1.3441
|-300.00
|28029.51
|1917
|2004.12.16 16:25
|s/l
|955
|1.00
|1.3358
|1.3358
|1.3438
|-300.00
|27729.51
|1918
|2004.12.16 16:25
|s/l
|956
|1.00
|1.3356
|1.3356
|1.3436
|-300.00
|27429.51
|1919
|2004.12.16 16:25
|buy
|963
|1.00
|1.3353
|1.3323
|1.3403
|1920
|2004.12.16 16:25
|s/l
|957
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|27129.51
|1921
|2004.12.16 16:25
|s/l
|958
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|26829.51
|1922
|2004.12.16 16:25
|s/l
|959
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|26529.51
|1923
|2004.12.16 16:25
|s/l
|960
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|26229.51
|1924
|2004.12.16 16:25
|s/l
|961
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|25929.51
|1925
|2004.12.16 16:25
|s/l
|962
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.3429
|-300.00
|25629.51
|1926
|2004.12.16 16:25
|buy
|964
|1.00
|1.3344
|1.3314
|1.3394
|1927
|2004.12.16 16:25
|s/l
|963
|1.00
|1.3323
|1.3323
|1.3403
|-300.00
|25329.51
|1928
|2004.12.16 16:25
|s/l
|964
|1.00
|1.3314
|1.3314
|1.3394
|-300.00
|25029.51
|1929
|2004.12.16 16:25
|sell
|965
|1.00
|1.3334
|1.3364
|1.3284
|1930
|2004.12.16 16:25
|s/l
|965
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3284
|-300.00
|24729.51
|1931
|2004.12.16 16:25
|buy
|966
|1.00
|1.3373
|1.3343
|1.3423
|1932
|2004.12.16 16:25
|buy
|967
|1.00
|1.3369
|1.3339
|1.3419
|1933
|2004.12.16 16:25
|buy
|968
|1.00
|1.3353
|1.3323
|1.3403
|1934
|2004.12.16 16:25
|s/l
|966
|1.00
|1.3343
|1.3343
|1.3423
|-300.00
|24429.51
|1935
|2004.12.16 16:25
|buy
|969
|1.00
|1.3344
|1.3314
|1.3394
|1936
|2004.12.16 16:25
|s/l
|967
|1.00
|1.3339
|1.3339
|1.3419
|-300.00
|24129.51
|1937
|2004.12.16 16:25
|s/l
|968
|1.00
|1.3323
|1.3323
|1.3403
|-300.00
|23829.51
|1938
|2004.12.16 16:25
|s/l
|969
|1.00
|1.3314
|1.3314
|1.3394
|-300.00
|23529.51
|1939
|2004.12.16 16:25
|sell
|970
|1.00
|1.3334
|1.3364
|1.3284
|1940
|2004.12.16 16:25
|s/l
|970
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3284
|-300.00
|23229.51
|1941
|2004.12.16 16:25
|buy
|971
|1.00
|1.3373
|1.3343
|1.3423
|1942
|2004.12.16 16:25
|buy
|972
|1.00
|1.3369
|1.3339
|1.3419
|1943
|2004.12.16 16:25
|buy
|973
|1.00
|1.3353
|1.3323
|1.3403
|1944
|2004.12.16 16:25
|s/l
|971
|1.00
|1.3343
|1.3343
|1.3423
|-300.00
|22929.51
|1945
|2004.12.16 16:25
|buy
|974
|1.00
|1.3344
|1.3314
|1.3394
|1946
|2004.12.16 16:25
|s/l
|972
|1.00
|1.3339
|1.3339
|1.3419
|-300.00
|22629.51
|1947
|2004.12.16 16:25
|s/l
|973
|1.00
|1.3323
|1.3323
|1.3403
|-300.00
|22329.51
|1948
|2004.12.16 16:25
|s/l
|974
|1.00
|1.3314
|1.3314
|1.3394
|-300.00
|22029.51
|1949
|2004.12.16 16:25
|sell
|975
|1.00
|1.3334
|1.3364
|1.3284
|1950
|2004.12.16 16:25
|s/l
|975
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3284
|-300.00
|21729.51
|1951
|2004.12.16 16:25
|buy
|976
|1.00
|1.3373
|1.3343
|1.3423
|1952
|2004.12.16 16:25
|buy
|977
|1.00
|1.3369
|1.3339
|1.3419
|1953
|2004.12.16 16:25
|buy
|978
|1.00
|1.3353
|1.3323
|1.3403
|1954
|2004.12.16 16:25
|s/l
|976
|1.00
|1.3343
|1.3343
|1.3423
|-300.00
|21429.51
|1955
|2004.12.16 16:25
|buy
|979
|1.00
|1.3344
|1.3314
|1.3394
|1956
|2004.12.16 16:25
|s/l
|977
|1.00
|1.3339
|1.3339
|1.3419
|-300.00
|21129.51
|1957
|2004.12.16 16:25
|s/l
|978
|1.00
|1.3323
|1.3323
|1.3403
|-300.00
|20829.51
|1958
|2004.12.16 16:25
|s/l
|979
|1.00
|1.3314
|1.3314
|1.3394
|-300.00
|20529.51
|1959
|2004.12.16 16:25
|sell
|980
|1.00
|1.3334
|1.3364
|1.3284
|1960
|2004.12.16 16:25
|s/l
|980
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3284
|-300.00
|20229.51
|1961
|2004.12.16 16:25
|buy
|981
|1.00
|1.3373
|1.3343
|1.3423
|1962
|2004.12.16 16:25
|buy
|982
|1.00
|1.3369
|1.3339
|1.3419
|1963
|2004.12.16 16:25
|buy
|983
|1.00
|1.3353
|1.3323
|1.3403
|1964
|2004.12.16 16:25
|s/l
|981
|1.00
|1.3343
|1.3343
|1.3423
|-300.00
|19929.51
|1965
|2004.12.16 16:25
|buy
|984
|1.00
|1.3344
|1.3314
|1.3394
|1966
|2004.12.16 16:25
|s/l
|982
|1.00
|1.3339
|1.3339
|1.3419
|-300.00
|19629.51
|1967
|2004.12.16 16:25
|s/l
|983
|1.00
|1.3323
|1.3323
|1.3403
|-300.00
|19329.51
|1968
|2004.12.16 16:25
|s/l
|984
|1.00
|1.3314
|1.3314
|1.3394
|-300.00
|19029.51
|1969
|2004.12.16 16:25
|sell
|985
|1.00
|1.3334
|1.3364
|1.3284
|1970
|2004.12.16 16:25
|s/l
|985
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3284
|-300.00
|18729.51
|1971
|2004.12.16 16:25
|buy
|986
|1.00
|1.3373
|1.3343
|1.3423
|1972
|2004.12.16 16:25
|buy
|987
|1.00
|1.3369
|1.3339
|1.3419
|1973
|2004.12.16 16:25
|buy
|988
|1.00
|1.3353
|1.3323
|1.3403
|1974
|2004.12.16 16:25
|s/l
|986
|1.00
|1.3343
|1.3343
|1.3423
|-300.00
|18429.51
|1975
|2004.12.16 16:25
|buy
|989
|1.00
|1.3344
|1.3314
|1.3394
|1976
|2004.12.16 16:25
|s/l
|987
|1.00
|1.3339
|1.3339
|1.3419
|-300.00
|18129.51
|1977
|2004.12.16 16:25
|s/l
|988
|1.00
|1.3323
|1.3323
|1.3403
|-300.00
|17829.51
|1978
|2004.12.16 16:25
|s/l
|989
|1.00
|1.3314
|1.3314
|1.3394
|-300.00
|17529.51
|1979
|2004.12.16 16:25
|sell
|990
|1.00
|1.3334
|1.3364
|1.3284
|1980
|2004.12.16 16:26
|s/l
|990
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3284
|-300.00
|17229.51
|1981
|2004.12.16 16:26
|buy
|991
|1.00
|1.3373
|1.3343
|1.3423
|1982
|2004.12.16 16:26
|buy
|992
|1.00
|1.3369
|1.3339
|1.3419
|1983
|2004.12.16 16:26
|buy
|993
|1.00
|1.3353
|1.3323
|1.3403
|1984
|2004.12.16 16:26
|s/l
|991
|1.00
|1.3343
|1.3343
|1.3423
|-300.00
|16929.51
|1985
|2004.12.16 16:26
|buy
|994
|1.00
|1.3344
|1.3314
|1.3394
|1986
|2004.12.16 16:26
|s/l
|992
|1.00
|1.3339
|1.3339
|1.3419
|-300.00
|16629.51
|1987
|2004.12.16 16:26
|s/l
|993
|1.00
|1.3323
|1.3323
|1.3403
|-300.00
|16329.51
|1988
|2004.12.16 16:26
|s/l
|994
|1.00
|1.3314
|1.3314
|1.3394
|-300.00
|16029.51
|1989
|2004.12.16 16:26
|sell
|995
|1.00
|1.3334
|1.3364
|1.3284
|1990
|2004.12.16 16:26
|s/l
|995
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3284
|-300.00
|15729.51
|1991
|2004.12.16 16:26
|buy
|996
|1.00
|1.3373
|1.3343
|1.3423
|1992
|2004.12.16 16:26
|buy
|997
|1.00
|1.3369
|1.3339
|1.3419
|1993
|2004.12.16 16:29
|s/l
|996
|1.00
|1.3343
|1.3343
|1.3423
|-300.00
|15429.51
|1994
|2004.12.16 16:29
|s/l
|997
|1.00
|1.3339
|1.3339
|1.3419
|-300.00
|15129.51
|1995
|2004.12.16 16:30
|sell
|998
|1.00
|1.3317
|1.3347
|1.3267
|1996
|2004.12.16 16:30
|sell
|999
|1.00
|1.3318
|1.3348
|1.3268
|1997
|2004.12.16 16:30
|sell
|1000
|1.00
|1.3318
|1.3348
|1.3268
|1998
|2004.12.16 16:30
|sell
|1001
|1.00
|1.3317
|1.3347
|1.3267
|1999
|2004.12.16 16:30
|sell
|1002
|1.00
|1.3317
|1.3347
|1.3267
|2000
|2004.12.16 16:30
|sell
|1003
|1.00
|1.3318
|1.3348
|1.3268
|2001
|2004.12.16 19:20
|t/p
|998
|1.00
|1.3267
|1.3347
|1.3267
|500.00
|15629.51
|2002
|2004.12.16 19:20
|t/p
|999
|1.00
|1.3268
|1.3348
|1.3268
|500.00
|16129.51
|2003
|2004.12.16 19:20
|t/p
|1000
|1.00
|1.3268
|1.3348
|1.3268
|500.00
|16629.51
|2004
|2004.12.16 19:20
|t/p
|1001
|1.00
|1.3267
|1.3347
|1.3267
|500.00
|17129.51
|2005
|2004.12.16 19:20
|t/p
|1002
|1.00
|1.3267
|1.3347
|1.3267
|500.00
|17629.51
|2006
|2004.12.16 19:20
|t/p
|1003
|1.00
|1.3268
|1.3348
|1.3268
|500.00
|18129.51
|2007
|2004.12.16 19:25
|sell
|1004
|1.00
|1.3278
|1.3308
|1.3228
|2008
|2004.12.16 19:25
|sell
|1005
|1.00
|1.3281
|1.3311
|1.3231
|2009
|2004.12.16 19:25
|sell
|1006
|1.00
|1.3280
|1.3310
|1.3230
|2010
|2004.12.16 19:25
|sell
|1007
|1.00
|1.3281
|1.3311
|1.3231
|2011
|2004.12.16 19:25
|sell
|1008
|1.00
|1.3280
|1.3310
|1.3230
|2012
|2004.12.16 19:25
|sell
|1009
|1.00
|1.3281
|1.3311
|1.3231
|2013
|2004.12.16 19:25
|sell
|1010
|1.00
|1.3280
|1.3310
|1.3230
|2014
|2004.12.16 20:07
|t/p
|1005
|1.00
|1.3231
|1.3311
|1.3231
|500.00
|18629.51
|2015
|2004.12.16 20:07
|t/p
|1006
|1.00
|1.3230
|1.3310
|1.3230
|500.00
|19129.51
|2016
|2004.12.16 20:07
|t/p
|1007
|1.00
|1.3231
|1.3311
|1.3231
|500.00
|19629.51
|2017
|2004.12.16 20:07
|t/p
|1008
|1.00
|1.3230
|1.3310
|1.3230
|500.00
|20129.51
|2018
|2004.12.16 20:07
|t/p
|1009
|1.00
|1.3231
|1.3311
|1.3231
|500.00
|20629.51
|2019
|2004.12.16 20:07
|t/p
|1010
|1.00
|1.3230
|1.3310
|1.3230
|500.00
|21129.51
|2020
|2004.12.16 20:07
|t/p
|1004
|1.00
|1.3228
|1.3308
|1.3228
|500.00
|21629.51
|2021
|2004.12.16 20:07
|sell
|1011
|1.00
|1.3259
|1.3289
|1.3209
|2022
|2004.12.16 20:07
|sell
|1012
|1.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|2023
|2004.12.16 20:07
|sell
|1013
|1.00
|1.3259
|1.3289
|1.3209
|2024
|2004.12.16 20:07
|sell
|1014
|1.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|2025
|2004.12.16 20:08
|sell
|1015
|1.00
|1.3259
|1.3289
|1.3209
|2026
|2004.12.16 20:08
|sell
|1016
|1.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|2027
|2004.12.16 20:08
|sell
|1017
|1.00
|1.3259
|1.3289
|1.3209
|2028
|2004.12.16 20:08
|sell
|1018
|1.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|2029
|2004.12.16 20:42
|t/p
|1012
|1.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|500.00
|22129.51
|2030
|2004.12.16 20:42
|t/p
|1014
|1.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|500.00
|22629.51
|2031
|2004.12.16 20:42
|t/p
|1016
|1.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|500.00
|23129.51
|2032
|2004.12.16 20:42
|t/p
|1018
|1.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|500.00
|23629.51
|2033
|2004.12.16 20:50
|t/p
|1011
|1.00
|1.3209
|1.3289
|1.3209
|500.00
|24129.51
|2034
|2004.12.16 20:50
|t/p
|1013
|1.00
|1.3209
|1.3289
|1.3209
|500.00
|24629.51
|2035
|2004.12.16 20:50
|t/p
|1015
|1.00
|1.3209
|1.3289
|1.3209
|500.00
|25129.51
|2036
|2004.12.16 20:50
|t/p
|1017
|1.00
|1.3209
|1.3289
|1.3209
|500.00
|25629.51
|2037
|2004.12.16 20:55
|sell
|1019
|1.00
|1.3216
|1.3246
|1.3166
|2038
|2004.12.16 20:55
|sell
|1020
|1.00
|1.3218
|1.3248
|1.3168
|2039
|2004.12.16 20:55
|sell
|1021
|1.00
|1.3218
|1.3248
|1.3168
|2040
|2004.12.16 20:55
|sell
|1022
|1.00
|1.3218
|1.3248
|1.3168
|2041
|2004.12.16 20:56
|sell
|1023
|1.00
|1.3218
|1.3248
|1.3168
|2042
|2004.12.16 20:56
|sell
|1024
|1.00
|1.3218
|1.3248
|1.3168
|2043
|2004.12.16 20:59
|sell
|1025
|1.00
|1.3218
|1.3248
|1.3168
|2044
|2004.12.16 21:00
|sell
|1026
|1.00
|1.3242
|1.3272
|1.3192
|2045
|2004.12.16 21:00
|sell
|1027
|1.00
|1.3242
|1.3272
|1.3192
|2046
|2004.12.16 21:00
|sell
|1028
|1.00
|1.3242
|1.3272
|1.3192
|2047
|2004.12.16 22:00
|s/l
|1019
|1.00
|1.3246
|1.3246
|1.3166
|-300.00
|25329.51
|2048
|2004.12.16 22:00
|s/l
|1020
|1.00
|1.3248
|1.3248
|1.3168
|-300.00
|25029.51
|2049
|2004.12.16 22:00
|s/l
|1021
|1.00
|1.3248
|1.3248
|1.3168
|-300.00
|24729.51
|2050
|2004.12.16 22:00
|s/l
|1022
|1.00
|1.3248
|1.3248
|1.3168
|-300.00
|24429.51
|2051
|2004.12.16 22:00
|s/l
|1023
|1.00
|1.3248
|1.3248
|1.3168
|-300.00
|24129.51
|2052
|2004.12.16 22:00
|s/l
|1024
|1.00
|1.3248
|1.3248
|1.3168
|-300.00
|23829.51
|2053
|2004.12.16 22:00
|s/l
|1025
|1.00
|1.3248
|1.3248
|1.3168
|-300.00
|23529.51
|2054
|2004.12.16 22:00
|sell
|1029
|1.00
|1.3248
|1.3278
|1.3198
|2055
|2004.12.16 22:00
|sell
|1030
|1.00
|1.3247
|1.3277
|1.3197
|2056
|2004.12.16 22:00
|sell
|1031
|1.00
|1.3248
|1.3278
|1.3198
|2057
|2004.12.16 22:00
|sell
|1032
|1.00
|1.3247
|1.3277
|1.3197
|2058
|2004.12.16 22:01
|sell
|1033
|1.00
|1.3248
|1.3278
|1.3198
|2059
|2004.12.16 22:01
|sell
|1034
|1.00
|1.3247
|1.3277
|1.3197
|2060
|2004.12.17 06:00
|s/l
|1026
|1.00
|1.3272
|1.3272
|1.3192
|-285.72
|23243.79
|2061
|2004.12.17 06:00
|s/l
|1027
|1.00
|1.3272
|1.3272
|1.3192
|-285.72
|22958.07
|2062
|2004.12.17 06:00
|s/l
|1028
|1.00
|1.3272
|1.3272
|1.3192
|-285.72
|22672.35
|2063
|2004.12.17 06:00
|sell
|1035
|1.00
|1.3269
|1.3299
|1.3219
|2064
|2004.12.17 06:00
|sell
|1036
|1.00
|1.3269
|1.3299
|1.3219
|2065
|2004.12.17 06:01
|sell
|1037
|1.00
|1.3269
|1.3299
|1.3219
|2066
|2004.12.17 09:17
|s/l
|1030
|1.00
|1.3277
|1.3277
|1.3197
|-285.72
|22386.63
|2067
|2004.12.17 09:17
|s/l
|1032
|1.00
|1.3277
|1.3277
|1.3197
|-285.72
|22100.91
|2068
|2004.12.17 09:17
|s/l
|1034
|1.00
|1.3277
|1.3277
|1.3197
|-285.72
|21815.19
|2069
|2004.12.17 09:17
|sell
|1038
|1.00
|1.3274
|1.3304
|1.3224
|2070
|2004.12.17 09:18
|sell
|1039
|1.00
|1.3273
|1.3303
|1.3223
|2071
|2004.12.17 09:22
|s/l
|1029
|1.00
|1.3278
|1.3278
|1.3198
|-285.72
|21529.47
|2072
|2004.12.17 09:22
|s/l
|1031
|1.00
|1.3278
|1.3278
|1.3198
|-285.72
|21243.75
|2073
|2004.12.17 09:22
|s/l
|1033
|1.00
|1.3278
|1.3278
|1.3198
|-285.72
|20958.03
|2074
|2004.12.17 09:22
|sell
|1040
|1.00
|1.3275
|1.3305
|1.3225
|2075
|2004.12.17 09:22
|sell
|1041
|1.00
|1.3274
|1.3304
|1.3224
|2076
|2004.12.17 09:22
|sell
|1042
|1.00
|1.3273
|1.3303
|1.3223
|2077
|2004.12.17 11:05
|s/l
|1035
|1.00
|1.3299
|1.3299
|1.3219
|-300.00
|20658.03
|2078
|2004.12.17 11:05
|s/l
|1036
|1.00
|1.3299
|1.3299
|1.3219
|-300.00
|20358.03
|2079
|2004.12.17 11:05
|s/l
|1037
|1.00
|1.3299
|1.3299
|1.3219
|-300.00
|20058.03
|2080
|2004.12.17 11:05
|sell
|1043
|1.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|2081
|2004.12.17 11:05
|s/l
|1038
|1.00
|1.3304
|1.3304
|1.3224
|-300.00
|19758.03
|2082
|2004.12.17 11:05
|s/l
|1039
|1.00
|1.3303
|1.3303
|1.3223
|-300.00
|19458.03
|2083
|2004.12.17 11:05
|s/l
|1040
|1.00
|1.3305
|1.3305
|1.3225
|-300.00
|19158.03
|2084
|2004.12.17 11:05
|s/l
|1041
|1.00
|1.3304
|1.3304
|1.3224
|-300.00
|18858.03
|2085
|2004.12.17 11:05
|s/l
|1042
|1.00
|1.3303
|1.3303
|1.3223
|-300.00
|18558.03
|2086
|2004.12.17 11:05
|sell
|1044
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|2087
|2004.12.17 11:05
|sell
|1045
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|2088
|2004.12.17 11:05
|sell
|1046
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|2089
|2004.12.17 11:06
|sell
|1047
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|2090
|2004.12.17 11:06
|sell
|1048
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|2091
|2004.12.17 11:07
|sell
|1049
|1.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|2092
|2004.12.17 15:30
|t/p
|1043
|1.00
|1.3249
|1.3329
|1.3249
|500.00
|19058.03
|2093
|2004.12.17 15:30
|t/p
|1044
|1.00
|1.3253
|1.3333
|1.3253
|500.00
|19558.03
|2094
|2004.12.17 15:30
|t/p
|1045
|1.00
|1.3253
|1.3333
|1.3253
|500.00
|20058.03
|2095
|2004.12.17 15:30
|t/p
|1046
|1.00
|1.3253
|1.3333
|1.3253
|500.00
|20558.03
|2096
|2004.12.17 15:30
|t/p
|1047
|1.00
|1.3253
|1.3333
|1.3253
|500.00
|21058.03
|2097
|2004.12.17 15:30
|t/p
|1048
|1.00
|1.3253
|1.3333
|1.3253
|500.00
|21558.03
|2098
|2004.12.17 15:30
|t/p
|1049
|1.00
|1.3253
|1.3333
|1.3253
|500.00
|22058.03
|2099
|2004.12.17 15:30
|sell
|1050
|1.00
|1.3264
|1.3294
|1.3214
|2100
|2004.12.17 15:30
|sell
|1051
|1.00
|1.3264
|1.3294
|1.3214
|2101
|2004.12.17 15:30
|sell
|1052
|1.00
|1.3264
|1.3294
|1.3214
|2102
|2004.12.17 15:30
|sell
|1053
|1.00
|1.3264
|1.3294
|1.3214
|2103
|2004.12.17 15:30
|sell
|1054
|1.00
|1.3264
|1.3294
|1.3214
|2104
|2004.12.17 15:30
|sell
|1055
|1.00
|1.3264
|1.3294
|1.3214
|2105
|2004.12.17 15:31
|sell
|1056
|1.00
|1.3264
|1.3294
|1.3214
|2106
|2004.12.17 15:31
|sell
|1057
|1.00
|1.3264
|1.3294
|1.3214
|2107
|2004.12.17 17:00
|s/l
|1050
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.3214
|-300.00
|21758.03
|2108
|2004.12.17 17:00
|s/l
|1051
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.3214
|-300.00
|21458.03
|2109
|2004.12.17 17:00
|s/l
|1052
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.3214
|-300.00
|21158.03
|2110
|2004.12.17 17:00
|s/l
|1053
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.3214
|-300.00
|20858.03
|2111
|2004.12.17 17:00
|s/l
|1054
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.3214
|-300.00
|20558.03
|2112
|2004.12.17 17:00
|s/l
|1055
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.3214
|-300.00
|20258.03
|2113
|2004.12.17 17:00
|s/l
|1056
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.3214
|-300.00
|19958.03
|2114
|2004.12.17 17:00
|s/l
|1057
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.3214
|-300.00
|19658.03
|2115
|2004.12.17 17:00
|buy
|1058
|1.00
|1.3287
|1.3257
|1.3337
|2116
|2004.12.17 17:00
|buy
|1059
|1.00
|1.3288
|1.3258
|1.3338
|2117
|2004.12.17 17:00
|buy
|1060
|1.00
|1.3286
|1.3256
|1.3336
|2118
|2004.12.17 17:00
|buy
|1061
|1.00
|1.3279
|1.3249
|1.3329
|2119
|2004.12.17 17:00
|buy
|1062
|1.00
|1.3279
|1.3249
|1.3329
|2120
|2004.12.17 17:00
|buy
|1063
|1.00
|1.3279
|1.3249
|1.3329
|2121
|2004.12.17 17:00
|buy
|1064
|1.00
|1.3279
|1.3249
|1.3329
|2122
|2004.12.17 17:37
|s/l
|1059
|1.00
|1.3258
|1.3258
|1.3338
|-300.00
|19358.03
|2123
|2004.12.17 17:37
|buy
|1065
|1.00
|1.3261
|1.3231
|1.3311
|2124
|2004.12.17 17:37
|s/l
|1058
|1.00
|1.3257
|1.3257
|1.3337
|-300.00
|19058.03
|2125
|2004.12.17 17:37
|s/l
|1060
|1.00
|1.3256
|1.3256
|1.3336
|-300.00
|18758.03
|2126
|2004.12.17 17:37
|buy
|1066
|1.00
|1.3258
|1.3228
|1.3308
|2127
|2004.12.17 17:38
|buy
|1067
|1.00
|1.3258
|1.3228
|1.3308
|2128
|2004.12.17 17:47
|s/l
|1061
|1.00
|1.3249
|1.3249
|1.3329
|-300.00
|18458.03
|2129
|2004.12.17 17:47
|s/l
|1062
|1.00
|1.3249
|1.3249
|1.3329
|-300.00
|18158.03
|2130
|2004.12.17 17:47
|s/l
|1063
|1.00
|1.3249
|1.3249
|1.3329
|-300.00
|17858.03
|2131
|2004.12.17 17:47
|s/l
|1064
|1.00
|1.3249
|1.3249
|1.3329
|-300.00
|17558.03
|2132
|2004.12.17 17:47
|buy
|1068
|1.00
|1.3252
|1.3222
|1.3302
|2133
|2004.12.17 17:48
|buy
|1069
|1.00
|1.3252
|1.3222
|1.3302
|2134
|2004.12.17 17:48
|buy
|1070
|1.00
|1.3252
|1.3222
|1.3302
|2135
|2004.12.17 17:49
|buy
|1071
|1.00
|1.3252
|1.3222
|1.3302
|2136
|2004.12.17 19:52
|t/p
|1066
|1.00
|1.3308
|1.3228
|1.3308
|500.00
|18058.03
|2137
|2004.12.17 19:52
|t/p
|1067
|1.00
|1.3308
|1.3228
|1.3308
|500.00
|18558.03
|2138
|2004.12.17 19:52
|t/p
|1068
|1.00
|1.3302
|1.3222
|1.3302
|500.00
|19058.03
|2139
|2004.12.17 19:52
|t/p
|1069
|1.00
|1.3302
|1.3222
|1.3302
|500.00
|19558.03
|2140
|2004.12.17 19:52
|t/p
|1070
|1.00
|1.3302
|1.3222
|1.3302
|500.00
|20058.03
|2141
|2004.12.17 19:52
|t/p
|1071
|1.00
|1.3302
|1.3222
|1.3302
|500.00
|20558.03
|2142
|2004.12.17 20:53
|t/p
|1065
|1.00
|1.3311
|1.3231
|1.3311
|500.00
|21058.03
|2143
|2004.12.17 20:53
|buy
|1072
|1.00
|1.3309
|1.3279
|1.3359
|2144
|2004.12.17 20:54
|buy
|1073
|1.00
|1.3310
|1.3280
|1.3360
|2145
|2004.12.17 20:54
|buy
|1074
|1.00
|1.3311
|1.3281
|1.3361
|2146
|2004.12.17 20:54
|buy
|1075
|1.00
|1.3309
|1.3279
|1.3359
|2147
|2004.12.17 20:55
|buy
|1076
|1.00
|1.3302
|1.3272
|1.3352
|2148
|2004.12.17 20:55
|buy
|1077
|1.00
|1.3303
|1.3273
|1.3353
|2149
|2004.12.17 20:55
|buy
|1078
|1.00
|1.3298
|1.3268
|1.3348
|2150
|2004.12.17 20:55
|buy
|1079
|1.00
|1.3292
|1.3262
|1.3342
|2151
|2004.12.17 21:00
|s/l
|1072
|1.00
|1.3279
|1.3279
|1.3359
|-300.00
|20758.03
|2152
|2004.12.17 21:00
|s/l
|1073
|1.00
|1.3280
|1.3280
|1.3360
|-300.00
|20458.03
|2153
|2004.12.17 21:00
|s/l
|1074
|1.00
|1.3281
|1.3281
|1.3361
|-300.00
|20158.03
|2154
|2004.12.17 21:00
|s/l
|1075
|1.00
|1.3279
|1.3279
|1.3359
|-300.00
|19858.03
|2155
|2004.12.17 21:00
|s/l
|1077
|1.00
|1.3273
|1.3273
|1.3353
|-300.00
|19558.03
|2156
|2004.12.17 21:00
|buy
|1080
|1.00
|1.3276
|1.3246
|1.3326
|2157
|2004.12.17 21:00
|buy
|1081
|1.00
|1.3276
|1.3246
|1.3326
|2158
|2004.12.17 21:01
|buy
|1082
|1.00
|1.3276
|1.3246
|1.3326
|2159
|2004.12.17 21:01
|buy
|1083
|1.00
|1.3276
|1.3246
|1.3326
|2160
|2004.12.20 00:00
|t/p
|1080
|1.00
|1.3326
|1.3246
|1.3326
|490.23
|20048.26
|2161
|2004.12.20 00:00
|t/p
|1081
|1.00
|1.3326
|1.3246
|1.3326
|490.23
|20538.49
|2162
|2004.12.20 00:00
|t/p
|1082
|1.00
|1.3326
|1.3246
|1.3326
|490.23
|21028.72
|2163
|2004.12.20 00:00
|t/p
|1083
|1.00
|1.3326
|1.3246
|1.3326
|490.23
|21518.95
|2164
|2004.12.20 10:05
|t/p
|1079
|1.00
|1.3342
|1.3262
|1.3342
|490.23
|22009.18
|2165
|2004.12.20 10:07
|t/p
|1076
|1.00
|1.3352
|1.3272
|1.3352
|490.23
|22499.41
|2166
|2004.12.20 10:07
|t/p
|1078
|1.00
|1.3348
|1.3268
|1.3348
|490.23
|22989.64
|2167
|2004.12.20 10:07
|buy
|1084
|1.00
|1.3352
|1.3322
|1.3402
|2168
|2004.12.20 10:07
|buy
|1085
|1.00
|1.3345
|1.3315
|1.3395
|2169
|2004.12.20 10:08
|buy
|1086
|1.00
|1.3345
|1.3315
|1.3395
|2170
|2004.12.20 10:08
|buy
|1087
|1.00
|1.3345
|1.3315
|1.3395
|2171
|2004.12.20 10:09
|buy
|1088
|1.00
|1.3345
|1.3315
|1.3395
|2172
|2004.12.20 15:17
|t/p
|1085
|1.00
|1.3395
|1.3315
|1.3395
|500.00
|23489.64
|2173
|2004.12.20 15:17
|t/p
|1086
|1.00
|1.3395
|1.3315
|1.3395
|500.00
|23989.64
|2174
|2004.12.20 15:17
|t/p
|1087
|1.00
|1.3395
|1.3315
|1.3395
|500.00
|24489.64
|2175
|2004.12.20 15:17
|t/p
|1088
|1.00
|1.3395
|1.3315
|1.3395
|500.00
|24989.64
|2176
|2004.12.20 17:45
|t/p
|1084
|1.00
|1.3402
|1.3322
|1.3402
|500.00
|25489.64
|2177
|2004.12.20 17:45
|sell
|1089
|1.00
|1.3411
|1.3441
|1.3361
|2178
|2004.12.20 17:45
|sell
|1090
|1.00
|1.3411
|1.3441
|1.3361
|2179
|2004.12.20 17:46
|sell
|1091
|1.00
|1.3411
|1.3441
|1.3361
|2180
|2004.12.20 17:47
|sell
|1092
|1.00
|1.3411
|1.3441
|1.3361
|2181
|2004.12.20 17:47
|sell
|1093
|1.00
|1.3411
|1.3441
|1.3361
|2182
|2004.12.20 17:48
|sell
|1094
|1.00
|1.3411
|1.3441
|1.3361
|2183
|2004.12.20 17:49
|sell
|1095
|1.00
|1.3411
|1.3441
|1.3361
|2184
|2004.12.20 18:13
|sell
|1096
|1.00
|1.3410
|1.3440
|1.3360
|2185
|2004.12.20 18:13
|sell
|1097
|1.00
|1.3409
|1.3439
|1.3359
|2186
|2004.12.20 18:13
|sell
|1098
|1.00
|1.3410
|1.3440
|1.3360
|2187
|2004.12.21 10:22
|t/p
|1089
|1.00
|1.3361
|1.3441
|1.3361
|504.76
|25994.40
|2188
|2004.12.21 10:22
|t/p
|1090
|1.00
|1.3361
|1.3441
|1.3361
|504.76
|26499.16
|2189
|2004.12.21 10:22
|t/p
|1091
|1.00
|1.3361
|1.3441
|1.3361
|504.76
|27003.92
|2190
|2004.12.21 10:22
|t/p
|1092
|1.00
|1.3361
|1.3441
|1.3361
|504.76
|27508.68
|2191
|2004.12.21 10:22
|t/p
|1093
|1.00
|1.3361
|1.3441
|1.3361
|504.76
|28013.44
|2192
|2004.12.21 10:22
|t/p
|1094
|1.00
|1.3361
|1.3441
|1.3361
|504.76
|28518.20
|2193
|2004.12.21 10:22
|t/p
|1095
|1.00
|1.3361
|1.3441
|1.3361
|504.76
|29022.96
|2194
|2004.12.21 10:22
|t/p
|1096
|1.00
|1.3360
|1.3440
|1.3360
|504.76
|29527.72
|2195
|2004.12.21 10:22
|t/p
|1097
|1.00
|1.3359
|1.3439
|1.3359
|504.76
|30032.48
|2196
|2004.12.21 10:22
|t/p
|1098
|1.00
|1.3360
|1.3440
|1.3360
|504.76
|30537.24
|2197
|2004.12.21 10:22
|sell
|1099
|1.00
|1.3370
|1.3400
|1.3320
|2198
|2004.12.21 10:22
|sell
|1100
|1.00
|1.3372
|1.3402
|1.3322
|2199
|2004.12.21 10:22
|sell
|1101
|1.00
|1.3373
|1.3403
|1.3323
|2200
|2004.12.21 10:23
|sell
|1102
|1.00
|1.3372
|1.3402
|1.3322
|2201
|2004.12.21 10:23
|sell
|1103
|1.00
|1.3373
|1.3403
|1.3323
|2202
|2004.12.21 10:23
|sell
|1104
|1.00
|1.3372
|1.3402
|1.3322
|2203
|2004.12.21 10:23
|sell
|1105
|1.00
|1.3373
|1.3403
|1.3323
|2204
|2004.12.21 10:24
|sell
|1106
|1.00
|1.3372
|1.3402
|1.3322
|2205
|2004.12.21 10:24
|sell
|1107
|1.00
|1.3373
|1.3403
|1.3323
|2206
|2004.12.21 10:33
|sell
|1108
|1.00
|1.3372
|1.3402
|1.3322
|2207
|2004.12.21 12:02
|s/l
|1099
|1.00
|1.3400
|1.3400
|1.3320
|-300.00
|30237.24
|2208
|2004.12.21 12:02
|s/l
|1100
|1.00
|1.3402
|1.3402
|1.3322
|-300.00
|29937.24
|2209
|2004.12.21 12:02
|s/l
|1101
|1.00
|1.3403
|1.3403
|1.3323
|-300.00
|29637.24
|2210
|2004.12.21 12:02
|s/l
|1102
|1.00
|1.3402
|1.3402
|1.3322
|-300.00
|29337.24
|2211
|2004.12.21 12:02
|s/l
|1103
|1.00
|1.3403
|1.3403
|1.3323
|-300.00
|29037.24
|2212
|2004.12.21 12:02
|s/l
|1104
|1.00
|1.3402
|1.3402
|1.3322
|-300.00
|28737.24
|2213
|2004.12.21 12:02
|s/l
|1105
|1.00
|1.3403
|1.3403
|1.3323
|-300.00
|28437.24
|2214
|2004.12.21 12:02
|s/l
|1106
|1.00
|1.3402
|1.3402
|1.3322
|-300.00
|28137.24
|2215
|2004.12.21 12:02
|s/l
|1107
|1.00
|1.3403
|1.3403
|1.3323
|-300.00
|27837.24
|2216
|2004.12.21 12:02
|s/l
|1108
|1.00
|1.3402
|1.3402
|1.3322
|-300.00
|27537.24
|2217
|2004.12.21 12:02
|buy
|1109
|1.00
|1.3404
|1.3374
|1.3454
|2218
|2004.12.21 12:03
|buy
|1110
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2219
|2004.12.21 12:03
|buy
|1111
|1.00
|1.3395
|1.3365
|1.3445
|2220
|2004.12.21 12:03
|buy
|1112
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2221
|2004.12.21 12:03
|buy
|1113
|1.00
|1.3395
|1.3365
|1.3445
|2222
|2004.12.21 12:04
|buy
|1114
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2223
|2004.12.21 12:04
|buy
|1115
|1.00
|1.3395
|1.3365
|1.3445
|2224
|2004.12.21 12:07
|buy
|1116
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2225
|2004.12.21 12:07
|buy
|1117
|1.00
|1.3395
|1.3365
|1.3445
|2226
|2004.12.21 12:08
|buy
|1118
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2227
|2004.12.21 15:30
|s/l
|1109
|1.00
|1.3374
|1.3374
|1.3454
|-300.00
|27237.24
|2228
|2004.12.21 15:30
|buy
|1119
|1.00
|1.3375
|1.3345
|1.3425
|2229
|2004.12.21 17:20
|s/l
|1110
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-300.00
|26937.24
|2230
|2004.12.21 17:20
|s/l
|1111
|1.00
|1.3365
|1.3365
|1.3445
|-300.00
|26637.24
|2231
|2004.12.21 17:20
|s/l
|1112
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-300.00
|26337.24
|2232
|2004.12.21 17:20
|s/l
|1113
|1.00
|1.3365
|1.3365
|1.3445
|-300.00
|26037.24
|2233
|2004.12.21 17:20
|s/l
|1114
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-300.00
|25737.24
|2234
|2004.12.21 17:20
|s/l
|1115
|1.00
|1.3365
|1.3365
|1.3445
|-300.00
|25437.24
|2235
|2004.12.21 17:20
|s/l
|1116
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-300.00
|25137.24
|2236
|2004.12.21 17:20
|s/l
|1117
|1.00
|1.3365
|1.3365
|1.3445
|-300.00
|24837.24
|2237
|2004.12.21 17:20
|s/l
|1118
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-300.00
|24537.24
|2238
|2004.12.21 17:20
|buy
|1120
|1.00
|1.3366
|1.3336
|1.3416
|2239
|2004.12.21 17:20
|buy
|1121
|1.00
|1.3367
|1.3337
|1.3417
|2240
|2004.12.21 17:21
|buy
|1122
|1.00
|1.3366
|1.3336
|1.3416
|2241
|2004.12.21 17:21
|buy
|1123
|1.00
|1.3367
|1.3337
|1.3417
|2242
|2004.12.21 17:21
|buy
|1124
|1.00
|1.3366
|1.3336
|1.3416
|2243
|2004.12.21 17:21
|buy
|1125
|1.00
|1.3367
|1.3337
|1.3417
|2244
|2004.12.21 17:22
|buy
|1126
|1.00
|1.3366
|1.3336
|1.3416
|2245
|2004.12.21 17:22
|buy
|1127
|1.00
|1.3367
|1.3337
|1.3417
|2246
|2004.12.22 03:22
|s/l
|1119
|1.00
|1.3345
|1.3345
|1.3425
|-309.77
|24227.47
|2247
|2004.12.22 03:22
|buy
|1128
|1.00
|1.3344
|1.3314
|1.3394
|2248
|2004.12.22 11:48
|t/p
|1128
|1.00
|1.3394
|1.3314
|1.3394
|500.00
|24727.47
|2249
|2004.12.23 05:42
|t/p
|1120
|1.00
|1.3416
|1.3336
|1.3416
|480.46
|25207.93
|2250
|2004.12.23 05:42
|t/p
|1121
|1.00
|1.3417
|1.3337
|1.3417
|480.46
|25688.39
|2251
|2004.12.23 05:42
|t/p
|1122
|1.00
|1.3416
|1.3336
|1.3416
|480.46
|26168.85
|2252
|2004.12.23 05:42
|t/p
|1123
|1.00
|1.3417
|1.3337
|1.3417
|480.46
|26649.31
|2253
|2004.12.23 05:42
|t/p
|1124
|1.00
|1.3416
|1.3336
|1.3416
|480.46
|27129.77
|2254
|2004.12.23 05:42
|t/p
|1125
|1.00
|1.3417
|1.3337
|1.3417
|480.46
|27610.23
|2255
|2004.12.23 05:42
|t/p
|1126
|1.00
|1.3416
|1.3336
|1.3416
|480.46
|28090.69
|2256
|2004.12.23 05:42
|t/p
|1127
|1.00
|1.3417
|1.3337
|1.3417
|480.46
|28571.15
|2257
|2004.12.23 05:42
|buy
|1129
|1.00
|1.3406
|1.3376
|1.3456
|2258
|2004.12.23 05:42
|buy
|1130
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2259
|2004.12.23 05:43
|buy
|1131
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2260
|2004.12.23 05:43
|buy
|1132
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2261
|2004.12.23 05:43
|buy
|1133
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2262
|2004.12.23 05:44
|buy
|1134
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2263
|2004.12.23 05:44
|buy
|1135
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2264
|2004.12.23 05:44
|buy
|1136
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2265
|2004.12.23 05:52
|buy
|1137
|1.00
|1.3395
|1.3365
|1.3445
|2266
|2004.12.23 05:52
|buy
|1138
|1.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2267
|2004.12.23 07:47
|t/p
|1130
|1.00
|1.3444
|1.3364
|1.3444
|500.00
|29071.15
|2268
|2004.12.23 07:47
|t/p
|1131
|1.00
|1.3444
|1.3364
|1.3444
|500.00
|29571.15
|2269
|2004.12.23 07:47
|t/p
|1132
|1.00
|1.3444
|1.3364
|1.3444
|500.00
|30071.15
|2270
|2004.12.23 07:47
|t/p
|1133
|1.00
|1.3444
|1.3364
|1.3444
|500.00
|30571.15
|2271
|2004.12.23 07:47
|t/p
|1134
|1.00
|1.3444
|1.3364
|1.3444
|500.00
|31071.15
|2272
|2004.12.23 07:47
|t/p
|1135
|1.00
|1.3444
|1.3364
|1.3444
|500.00
|31571.15
|2273
|2004.12.23 07:47
|t/p
|1136
|1.00
|1.3444
|1.3364
|1.3444
|500.00
|32071.15
|2274
|2004.12.23 07:47
|t/p
|1138
|1.00
|1.3444
|1.3364
|1.3444
|500.00
|32571.15
|2275
|2004.12.23 08:45
|t/p
|1137
|1.00
|1.3445
|1.3365
|1.3445
|500.00
|33071.15
|2276
|2004.12.23 10:15
|t/p
|1129
|1.00
|1.3456
|1.3376
|1.3456
|500.00
|33571.15
|2277
|2004.12.23 10:30
|buy
|1139
|1.00
|1.3445
|1.3415
|1.3495
|2278
|2004.12.23 10:30
|buy
|1140
|1.00
|1.3445
|1.3415
|1.3495
|2279
|2004.12.23 10:31
|buy
|1141
|1.00
|1.3445
|1.3415
|1.3495
|2280
|2004.12.23 10:31
|buy
|1142
|1.00
|1.3445
|1.3415
|1.3495
|2281
|2004.12.23 10:32
|buy
|1143
|1.00
|1.3445
|1.3415
|1.3495
|2282
|2004.12.23 10:32
|buy
|1144
|1.00
|1.3445
|1.3415
|1.3495
|2283
|2004.12.23 10:33
|buy
|1145
|1.00
|1.3445
|1.3415
|1.3495
|2284
|2004.12.23 10:34
|buy
|1146
|1.00
|1.3445
|1.3415
|1.3495
|2285
|2004.12.23 12:10
|buy
|1147
|1.00
|1.3444
|1.3414
|1.3494
|2286
|2004.12.23 12:11
|buy
|1148
|1.00
|1.3444
|1.3414
|1.3494
|2287
|2004.12.23 16:47
|t/p
|1139
|1.00
|1.3495
|1.3415
|1.3495
|500.00
|34071.15
|2288
|2004.12.23 16:47
|t/p
|1140
|1.00
|1.3495
|1.3415
|1.3495
|500.00
|34571.15
|2289
|2004.12.23 16:47
|t/p
|1141
|1.00
|1.3495
|1.3415
|1.3495
|500.00
|35071.15
|2290
|2004.12.23 16:47
|t/p
|1142
|1.00
|1.3495
|1.3415
|1.3495
|500.00
|35571.15
|2291
|2004.12.23 16:47
|t/p
|1143
|1.00
|1.3495
|1.3415
|1.3495
|500.00
|36071.15
|2292
|2004.12.23 16:47
|t/p
|1144
|1.00
|1.3495
|1.3415
|1.3495
|500.00
|36571.15
|2293
|2004.12.23 16:47
|t/p
|1145
|1.00
|1.3495
|1.3415
|1.3495
|500.00
|37071.15
|2294
|2004.12.23 16:47
|t/p
|1146
|1.00
|1.3495
|1.3415
|1.3495
|500.00
|37571.15
|2295
|2004.12.23 16:47
|t/p
|1147
|1.00
|1.3494
|1.3414
|1.3494
|500.00
|38071.15
|2296
|2004.12.23 16:47
|t/p
|1148
|1.00
|1.3494
|1.3414
|1.3494
|500.00
|38571.15
|2297
|2004.12.23 16:47
|buy
|1149
|1.00
|1.3493
|1.3463
|1.3543
|2298
|2004.12.23 16:48
|buy
|1150
|1.00
|1.3493
|1.3463
|1.3543
|2299
|2004.12.23 16:48
|buy
|1151
|1.00
|1.3490
|1.3460
|1.3540
|2300
|2004.12.23 16:48
|buy
|1152
|1.00
|1.3490
|1.3460
|1.3540
|2301
|2004.12.23 16:49
|buy
|1153
|1.00
|1.3490
|1.3460
|1.3540
|2302
|2004.12.23 16:49
|buy
|1154
|1.00
|1.3490
|1.3460
|1.3540
|2303
|2004.12.23 16:55
|buy
|1155
|1.00
|1.3490
|1.3460
|1.3540
|2304
|2004.12.23 16:55
|buy
|1156
|1.00
|1.3490
|1.3460
|1.3540
|2305
|2004.12.23 16:56
|buy
|1157
|1.00
|1.3490
|1.3460
|1.3540
|2306
|2004.12.23 16:56
|buy
|1158
|1.00
|1.3490
|1.3460
|1.3540
|2307
|2004.12.24 10:52
|t/p
|1149
|1.00
|1.3543
|1.3463
|1.3543
|470.69
|39041.84
|2308
|2004.12.24 10:52
|t/p
|1150
|1.00
|1.3543
|1.3463
|1.3543
|470.69
|39512.53
|2309
|2004.12.24 10:52
|t/p
|1151
|1.00
|1.3540
|1.3460
|1.3540
|470.69
|39983.22
|2310
|2004.12.24 10:52
|t/p
|1152
|1.00
|1.3540
|1.3460
|1.3540
|470.69
|40453.91
|2311
|2004.12.24 10:52
|t/p
|1153
|1.00
|1.3540
|1.3460
|1.3540
|470.69
|40924.60
|2312
|2004.12.24 10:52
|t/p
|1154
|1.00
|1.3540
|1.3460
|1.3540
|470.69
|41395.29
|2313
|2004.12.24 10:52
|t/p
|1155
|1.00
|1.3540
|1.3460
|1.3540
|470.69
|41865.98
|2314
|2004.12.24 10:52
|t/p
|1156
|1.00
|1.3540
|1.3460
|1.3540
|470.69
|42336.67
|2315
|2004.12.24 10:52
|t/p
|1157
|1.00
|1.3540
|1.3460
|1.3540
|470.69
|42807.36
|2316
|2004.12.24 10:52
|t/p
|1158
|1.00
|1.3540
|1.3460
|1.3540
|470.69
|43278.05
|2317
|2004.12.24 10:52
|buy
|1159
|2.00
|1.3541
|1.3511
|1.3591
|2318
|2004.12.24 10:52
|buy
|1160
|2.00
|1.3533
|1.3503
|1.3583
|2319
|2004.12.24 10:52
|buy
|1161
|2.00
|1.3525
|1.3495
|1.3575
|2320
|2004.12.24 10:52
|buy
|1162
|2.00
|1.3517
|1.3487
|1.3567
|2321
|2004.12.24 10:53
|buy
|1163
|2.00
|1.3517
|1.3487
|1.3567
|2322
|2004.12.24 10:53
|buy
|1164
|2.00
|1.3517
|1.3487
|1.3567
|2323
|2004.12.24 10:54
|buy
|1165
|2.00
|1.3517
|1.3487
|1.3567
|2324
|2004.12.27 03:20
|buy
|1166
|2.00
|1.3517
|1.3487
|1.3567
|2325
|2004.12.27 17:00
|t/p
|1162
|2.00
|1.3567
|1.3487
|1.3567
|980.46
|44258.51
|2326
|2004.12.27 17:00
|t/p
|1163
|2.00
|1.3567
|1.3487
|1.3567
|980.46
|45238.97
|2327
|2004.12.27 17:00
|t/p
|1164
|2.00
|1.3567
|1.3487
|1.3567
|980.46
|46219.43
|2328
|2004.12.27 17:00
|t/p
|1165
|2.00
|1.3567
|1.3487
|1.3567
|980.46
|47199.89
|2329
|2004.12.27 17:00
|t/p
|1166
|2.00
|1.3567
|1.3487
|1.3567
|1000.00
|48199.89
|2330
|2004.12.27 17:20
|t/p
|1160
|2.00
|1.3583
|1.3503
|1.3583
|980.46
|49180.35
|2331
|2004.12.27 17:20
|t/p
|1161
|2.00
|1.3575
|1.3495
|1.3575
|980.46
|50160.81
|2332
|2004.12.27 17:22
|t/p
|1159
|2.00
|1.3591
|1.3511
|1.3591
|980.46
|51141.27
|2333
|2004.12.27 17:22
|buy
|1167
|2.00
|1.3589
|1.3559
|1.3639
|2334
|2004.12.27 17:22
|buy
|1168
|2.00
|1.3588
|1.3558
|1.3638
|2335
|2004.12.27 17:23
|buy
|1169
|2.00
|1.3587
|1.3557
|1.3637
|2336
|2004.12.27 17:23
|buy
|1170
|2.00
|1.3588
|1.3558
|1.3638
|2337
|2004.12.27 17:23
|buy
|1171
|2.00
|1.3587
|1.3557
|1.3637
|2338
|2004.12.27 17:23
|buy
|1172
|2.00
|1.3588
|1.3558
|1.3638
|2339
|2004.12.27 17:23
|buy
|1173
|2.00
|1.3587
|1.3557
|1.3637
|2340
|2004.12.27 17:23
|buy
|1174
|2.00
|1.3588
|1.3558
|1.3638
|2341
|2004.12.27 17:24
|buy
|1175
|2.00
|1.3587
|1.3557
|1.3637
|2342
|2004.12.27 18:22
|t/p
|1167
|2.00
|1.3639
|1.3559
|1.3639
|1000.00
|52141.27
|2343
|2004.12.27 18:22
|t/p
|1168
|2.00
|1.3638
|1.3558
|1.3638
|1000.00
|53141.27
|2344
|2004.12.27 18:22
|t/p
|1169
|2.00
|1.3637
|1.3557
|1.3637
|1000.00
|54141.27
|2345
|2004.12.27 18:22
|t/p
|1170
|2.00
|1.3638
|1.3558
|1.3638
|1000.00
|55141.27
|2346
|2004.12.27 18:22
|t/p
|1171
|2.00
|1.3637
|1.3557
|1.3637
|1000.00
|56141.27
|2347
|2004.12.27 18:22
|t/p
|1172
|2.00
|1.3638
|1.3558
|1.3638
|1000.00
|57141.27
|2348
|2004.12.27 18:22
|t/p
|1173
|2.00
|1.3637
|1.3557
|1.3637
|1000.00
|58141.27
|2349
|2004.12.27 18:22
|t/p
|1174
|2.00
|1.3638
|1.3558
|1.3638
|1000.00
|59141.27
|2350
|2004.12.27 18:22
|t/p
|1175
|2.00
|1.3637
|1.3557
|1.3637
|1000.00
|60141.27
|2351
|2004.12.27 18:22
|buy
|1176
|3.00
|1.3633
|1.3603
|1.3683
|2352
|2004.12.27 18:22
|buy
|1177
|3.00
|1.3632
|1.3602
|1.3682
|2353
|2004.12.27 18:22
|buy
|1178
|2.00
|1.3633
|1.3603
|1.3683
|2354
|2004.12.27 18:23
|buy
|1179
|2.00
|1.3632
|1.3602
|1.3682
|2355
|2004.12.27 18:23
|buy
|1180
|2.00
|1.3633
|1.3603
|1.3683
|2356
|2004.12.27 18:23
|buy
|1181
|2.00
|1.3632
|1.3602
|1.3682
|2357
|2004.12.27 18:23
|buy
|1182
|2.00
|1.3633
|1.3603
|1.3683
|2358
|2004.12.27 18:23
|buy
|1183
|2.00
|1.3632
|1.3602
|1.3682
|2359
|2004.12.27 18:24
|buy
|1184
|2.00
|1.3633
|1.3603
|1.3683
|2360
|2004.12.27 18:24
|buy
|1185
|2.00
|1.3632
|1.3602
|1.3682
|2361
|2004.12.28 02:07
|s/l
|1176
|3.00
|1.3603
|1.3603
|1.3683
|-929.31
|59211.96
|2362
|2004.12.28 02:07
|s/l
|1177
|3.00
|1.3602
|1.3602
|1.3682
|-929.31
|58282.65
|2363
|2004.12.28 02:07
|s/l
|1178
|2.00
|1.3603
|1.3603
|1.3683
|-619.54
|57663.11
|2364
|2004.12.28 02:07
|s/l
|1179
|2.00
|1.3602
|1.3602
|1.3682
|-619.54
|57043.57
|2365
|2004.12.28 02:07
|s/l
|1180
|2.00
|1.3603
|1.3603
|1.3683
|-619.54
|56424.03
|2366
|2004.12.28 02:07
|s/l
|1181
|2.00
|1.3602
|1.3602
|1.3682
|-619.54
|55804.49
|2367
|2004.12.28 02:07
|s/l
|1182
|2.00
|1.3603
|1.3603
|1.3683
|-619.54
|55184.95
|2368
|2004.12.28 02:07
|s/l
|1183
|2.00
|1.3602
|1.3602
|1.3682
|-619.54
|54565.41
|2369
|2004.12.28 02:07
|s/l
|1184
|2.00
|1.3603
|1.3603
|1.3683
|-619.54
|53945.87
|2370
|2004.12.28 02:07
|s/l
|1185
|2.00
|1.3602
|1.3602
|1.3682
|-619.54
|53326.33
|2371
|2004.12.28 02:10
|buy
|1186
|2.00
|1.3597
|1.3567
|1.3647
|2372
|2004.12.28 02:10
|buy
|1187
|2.00
|1.3598
|1.3568
|1.3648
|2373
|2004.12.28 02:10
|buy
|1188
|2.00
|1.3599
|1.3569
|1.3649
|2374
|2004.12.28 02:11
|buy
|1189
|2.00
|1.3599
|1.3569
|1.3649
|2375
|2004.12.28 02:11
|buy
|1190
|2.00
|1.3598
|1.3568
|1.3648
|2376
|2004.12.28 02:11
|buy
|1191
|2.00
|1.3597
|1.3567
|1.3647
|2377
|2004.12.28 02:12
|buy
|1192
|2.00
|1.3598
|1.3568
|1.3648
|2378
|2004.12.28 02:14
|buy
|1193
|2.00
|1.3597
|1.3567
|1.3647
|2379
|2004.12.28 02:15
|buy
|1194
|2.00
|1.3598
|1.3568
|1.3648
|2380
|2004.12.28 02:15
|buy
|1195
|2.00
|1.3599
|1.3569
|1.3649
|2381
|2004.12.29 02:52
|s/l
|1186
|2.00
|1.3567
|1.3567
|1.3647
|-619.54
|52706.79
|2382
|2004.12.29 02:52
|s/l
|1187
|2.00
|1.3568
|1.3568
|1.3648
|-619.54
|52087.25
|2383
|2004.12.29 02:52
|s/l
|1188
|2.00
|1.3569
|1.3569
|1.3649
|-619.54
|51467.71
|2384
|2004.12.29 02:52
|s/l
|1189
|2.00
|1.3569
|1.3569
|1.3649
|-619.54
|50848.17
|2385
|2004.12.29 02:52
|s/l
|1190
|2.00
|1.3568
|1.3568
|1.3648
|-619.54
|50228.63
|2386
|2004.12.29 02:52
|s/l
|1191
|2.00
|1.3567
|1.3567
|1.3647
|-619.54
|49609.09
|2387
|2004.12.29 02:52
|s/l
|1192
|2.00
|1.3568
|1.3568
|1.3648
|-619.54
|48989.55
|2388
|2004.12.29 02:52
|s/l
|1193
|2.00
|1.3567
|1.3567
|1.3647
|-619.54
|48370.01
|2389
|2004.12.29 02:52
|s/l
|1194
|2.00
|1.3568
|1.3568
|1.3648
|-619.54
|47750.47
|2390
|2004.12.29 02:52
|s/l
|1195
|2.00
|1.3569
|1.3569
|1.3649
|-619.54
|47130.93
|2391
|2004.12.29 02:52
|sell
|1196
|2.00
|1.3584
|1.3614
|1.3534
|2392
|2004.12.29 02:52
|sell
|1197
|2.00
|1.3588
|1.3618
|1.3538
|2393
|2004.12.29 02:53
|sell
|1198
|2.00
|1.3587
|1.3617
|1.3537
|2394
|2004.12.29 02:53
|sell
|1199
|2.00
|1.3586
|1.3616
|1.3536
|2395
|2004.12.29 02:53
|sell
|1200
|2.00
|1.3588
|1.3618
|1.3538
|2396
|2004.12.29 02:53
|sell
|1201
|2.00
|1.3588
|1.3618
|1.3538
|2397
|2004.12.29 02:54
|sell
|1202
|2.00
|1.3588
|1.3618
|1.3538
|2398
|2004.12.29 02:54
|sell
|1203
|2.00
|1.3587
|1.3617
|1.3537
|2399
|2004.12.29 02:54
|sell
|1204
|2.00
|1.3586
|1.3616
|1.3536
|2400
|2004.12.29 06:30
|s/l
|1196
|2.00
|1.3614
|1.3614
|1.3534
|-600.00
|46530.93
|2401
|2004.12.29 06:30
|s/l
|1197
|2.00
|1.3618
|1.3618
|1.3538
|-600.00
|45930.93
|2402
|2004.12.29 06:30
|s/l
|1198
|2.00
|1.3617
|1.3617
|1.3537
|-600.00
|45330.93
|2403
|2004.12.29 06:30
|s/l
|1199
|2.00
|1.3616
|1.3616
|1.3536
|-600.00
|44730.93
|2404
|2004.12.29 06:30
|s/l
|1200
|2.00
|1.3618
|1.3618
|1.3538
|-600.00
|44130.93
|2405
|2004.12.29 06:30
|s/l
|1201
|2.00
|1.3618
|1.3618
|1.3538
|-600.00
|43530.93
|2406
|2004.12.29 06:30
|s/l
|1202
|2.00
|1.3618
|1.3618
|1.3538
|-600.00
|42930.93
|2407
|2004.12.29 06:30
|s/l
|1203
|2.00
|1.3617
|1.3617
|1.3537
|-600.00
|42330.93
|2408
|2004.12.29 06:30
|s/l
|1204
|2.00
|1.3616
|1.3616
|1.3536
|-600.00
|41730.93
|2409
|2004.12.29 06:30
|buy
|1205
|2.00
|1.3605
|1.3575
|1.3655
|2410
|2004.12.29 06:30
|buy
|1206
|2.00
|1.3598
|1.3568
|1.3648
|2411
|2004.12.29 06:30
|buy
|1207
|2.00
|1.3591
|1.3561
|1.3641
|2412
|2004.12.29 06:30
|buy
|1208
|2.00
|1.3590
|1.3560
|1.3640
|2413
|2004.12.29 06:30
|buy
|1209
|2.00
|1.3591
|1.3561
|1.3641
|2414
|2004.12.29 06:30
|buy
|1210
|2.00
|1.3590
|1.3560
|1.3640
|2415
|2004.12.29 06:31
|buy
|1211
|2.00
|1.3591
|1.3561
|1.3641
|2416
|2004.12.29 06:31
|buy
|1212
|2.00
|1.3590
|1.3560
|1.3640
|2417
|2004.12.29 08:50
|t/p
|1207
|2.00
|1.3641
|1.3561
|1.3641
|1000.00
|42730.93
|2418
|2004.12.29 08:50
|t/p
|1208
|2.00
|1.3640
|1.3560
|1.3640
|1000.00
|43730.93
|2419
|2004.12.29 08:50
|t/p
|1209
|2.00
|1.3641
|1.3561
|1.3641
|1000.00
|44730.93
|2420
|2004.12.29 08:50
|t/p
|1210
|2.00
|1.3640
|1.3560
|1.3640
|1000.00
|45730.93
|2421
|2004.12.29 08:50
|t/p
|1211
|2.00
|1.3641
|1.3561
|1.3641
|1000.00
|46730.93
|2422
|2004.12.29 08:50
|t/p
|1212
|2.00
|1.3640
|1.3560
|1.3640
|1000.00
|47730.93
|2423
|2004.12.29 10:42
|t/p
|1206
|2.00
|1.3648
|1.3568
|1.3648
|1000.00
|48730.93
|2424
|2004.12.29 15:47
|buy
|1213
|2.00
|1.3590
|1.3560
|1.3640
|2425
|2004.12.29 15:47
|buy
|1214
|2.00
|1.3588
|1.3558
|1.3638
|2426
|2004.12.29 15:47
|buy
|1215
|2.00
|1.3589
|1.3559
|1.3639
|2427
|2004.12.29 15:48
|buy
|1216
|2.00
|1.3590
|1.3560
|1.3640
|2428
|2004.12.29 15:48
|buy
|1217
|2.00
|1.3588
|1.3558
|1.3638
|2429
|2004.12.29 15:48
|buy
|1218
|2.00
|1.3589
|1.3559
|1.3639
|2430
|2004.12.29 15:48
|buy
|1219
|2.00
|1.3590
|1.3560
|1.3640
|2431
|2004.12.29 15:49
|buy
|1220
|2.00
|1.3588
|1.3558
|1.3638
|2432
|2004.12.29 16:12
|s/l
|1205
|2.00
|1.3575
|1.3575
|1.3655
|-600.00
|48130.93
|2433
|2004.12.29 16:12
|buy
|1221
|2.00
|1.3578
|1.3548
|1.3628
|2434
|2004.12.29 16:15
|s/l
|1213
|2.00
|1.3560
|1.3560
|1.3640
|-600.00
|47530.93
|2435
|2004.12.29 16:15
|s/l
|1214
|2.00
|1.3558
|1.3558
|1.3638
|-600.00
|46930.93
|2436
|2004.12.29 16:15
|s/l
|1215
|2.00
|1.3559
|1.3559
|1.3639
|-600.00
|46330.93
|2437
|2004.12.29 16:15
|s/l
|1216
|2.00
|1.3560
|1.3560
|1.3640
|-600.00
|45730.93
|2438
|2004.12.29 16:15
|s/l
|1217
|2.00
|1.3558
|1.3558
|1.3638
|-600.00
|45130.93
|2439
|2004.12.29 16:15
|s/l
|1218
|2.00
|1.3559
|1.3559
|1.3639
|-600.00
|44530.93
|2440
|2004.12.29 16:15
|s/l
|1219
|2.00
|1.3560
|1.3560
|1.3640
|-600.00
|43930.93
|2441
|2004.12.29 16:15
|s/l
|1220
|2.00
|1.3558
|1.3558
|1.3638
|-600.00
|43330.93
|2442
|2004.12.29 16:15
|buy
|1222
|2.00
|1.3558
|1.3528
|1.3608
|2443
|2004.12.29 16:15
|buy
|1223
|2.00
|1.3559
|1.3529
|1.3609
|2444
|2004.12.29 16:15
|buy
|1224
|2.00
|1.3558
|1.3528
|1.3608
|2445
|2004.12.29 16:15
|buy
|1225
|2.00
|1.3559
|1.3529
|1.3609
|2446
|2004.12.29 16:16
|buy
|1226
|2.00
|1.3558
|1.3528
|1.3608
|2447
|2004.12.29 16:16
|buy
|1227
|2.00
|1.3559
|1.3529
|1.3609
|2448
|2004.12.29 16:16
|buy
|1228
|2.00
|1.3558
|1.3528
|1.3608
|2449
|2004.12.29 17:00
|t/p
|1222
|2.00
|1.3608
|1.3528
|1.3608
|1000.00
|44330.93
|2450
|2004.12.29 17:00
|t/p
|1223
|2.00
|1.3609
|1.3529
|1.3609
|1000.00
|45330.93
|2451
|2004.12.29 17:00
|t/p
|1224
|2.00
|1.3608
|1.3528
|1.3608
|1000.00
|46330.93
|2452
|2004.12.29 17:00
|t/p
|1225
|2.00
|1.3609
|1.3529
|1.3609
|1000.00
|47330.93
|2453
|2004.12.29 17:00
|t/p
|1226
|2.00
|1.3608
|1.3528
|1.3608
|1000.00
|48330.93
|2454
|2004.12.29 17:00
|t/p
|1227
|2.00
|1.3609
|1.3529
|1.3609
|1000.00
|49330.93
|2455
|2004.12.29 17:00
|t/p
|1228
|2.00
|1.3608
|1.3528
|1.3608
|1000.00
|50330.93
|2456
|2004.12.30 06:22
|t/p
|1221
|2.00
|1.3628
|1.3548
|1.3628
|980.46
|51311.39
|2457
|2004.12.30 06:23
|buy
|1229
|2.00
|1.3622
|1.3592
|1.3672
|2458
|2004.12.30 06:23
|buy
|1230
|2.00
|1.3623
|1.3593
|1.3673
|2459
|2004.12.30 06:24
|buy
|1231
|2.00
|1.3622
|1.3592
|1.3672
|2460
|2004.12.30 06:24
|buy
|1232
|2.00
|1.3623
|1.3593
|1.3673
|2461
|2004.12.30 07:03
|buy
|1233
|2.00
|1.3624
|1.3594
|1.3674
|2462
|2004.12.30 07:03
|buy
|1234
|2.00
|1.3625
|1.3595
|1.3675
|2463
|2004.12.30 07:03
|buy
|1235
|2.00
|1.3626
|1.3596
|1.3676
|2464
|2004.12.30 07:07
|buy
|1236
|2.00
|1.3624
|1.3594
|1.3674
|2465
|2004.12.30 07:08
|buy
|1237
|2.00
|1.3625
|1.3595
|1.3675
|2466
|2004.12.30 07:14
|buy
|1238
|2.00
|1.3630
|1.3600
|1.3680
|2467
|2004.12.30 09:30
|s/l
|1238
|2.00
|1.3600
|1.3600
|1.3680
|-600.00
|50711.39
|2468
|2004.12.30 13:22
|s/l
|1235
|2.00
|1.3596
|1.3596
|1.3676
|-600.00
|50111.39
|2469
|2004.12.30 13:22
|buy
|1239
|2.00
|1.3599
|1.3569
|1.3649
|2470
|2004.12.30 13:22
|s/l
|1229
|2.00
|1.3592
|1.3592
|1.3672
|-600.00
|49511.39
|2471
|2004.12.30 13:22
|s/l
|1230
|2.00
|1.3593
|1.3593
|1.3673
|-600.00
|48911.39
|2472
|2004.12.30 13:22
|s/l
|1231
|2.00
|1.3592
|1.3592
|1.3672
|-600.00
|48311.39
|2473
|2004.12.30 13:22
|s/l
|1232
|2.00
|1.3593
|1.3593
|1.3673
|-600.00
|47711.39
|2474
|2004.12.30 13:22
|s/l
|1233
|2.00
|1.3594
|1.3594
|1.3674
|-600.00
|47111.39
|2475
|2004.12.30 13:22
|s/l
|1234
|2.00
|1.3595
|1.3595
|1.3675
|-600.00
|46511.39
|2476
|2004.12.30 13:22
|s/l
|1236
|2.00
|1.3594
|1.3594
|1.3674
|-600.00
|45911.39
|2477
|2004.12.30 13:22
|s/l
|1237
|2.00
|1.3595
|1.3595
|1.3675
|-600.00
|45311.39
|2478
|2004.12.30 13:22
|buy
|1240
|2.00
|1.3595
|1.3565
|1.3645
|2479
|2004.12.30 13:23
|buy
|1241
|2.00
|1.3595
|1.3565
|1.3645
|2480
|2004.12.30 13:25
|buy
|1242
|2.00
|1.3595
|1.3565
|1.3645
|2481
|2004.12.30 13:26
|buy
|1243
|2.00
|1.3595
|1.3565
|1.3645
|2482
|2004.12.30 13:27
|buy
|1244
|2.00
|1.3595
|1.3565
|1.3645
|2483
|2004.12.30 15:40
|buy
|1245
|2.00
|1.3595
|1.3565
|1.3645
|2484
|2004.12.30 15:40
|buy
|1246
|2.00
|1.3593
|1.3563
|1.3643
|2485
|2004.12.30 20:40
|t/p
|1239
|2.00
|1.3649
|1.3569
|1.3649
|1000.00
|46311.39
|2486
|2004.12.30 20:40
|t/p
|1240
|2.00
|1.3645
|1.3565
|1.3645
|1000.00
|47311.39
|2487
|2004.12.30 20:40
|t/p
|1241
|2.00
|1.3645
|1.3565
|1.3645
|1000.00
|48311.39
|2488
|2004.12.30 20:40
|t/p
|1242
|2.00
|1.3645
|1.3565
|1.3645
|1000.00
|49311.39
|2489
|2004.12.30 20:40
|t/p
|1243
|2.00
|1.3645
|1.3565
|1.3645
|1000.00
|50311.39
|2490
|2004.12.30 20:40
|t/p
|1244
|2.00
|1.3645
|1.3565
|1.3645
|1000.00
|51311.39
|2491
|2004.12.30 20:40
|t/p
|1245
|2.00
|1.3645
|1.3565
|1.3645
|1000.00
|52311.39
|2492
|2004.12.30 20:40
|t/p
|1246
|2.00
|1.3643
|1.3563
|1.3643
|1000.00
|53311.39
|2493
|2004.12.30 20:40
|buy
|1247
|2.00
|1.3658
|1.3628
|1.3708
|2494
|2004.12.30 20:40
|buy
|1248
|2.00
|1.3644
|1.3614
|1.3694
|2495
|2004.12.30 20:40
|buy
|1249
|2.00
|1.3638
|1.3608
|1.3688
|2496
|2004.12.30 20:41
|buy
|1250
|2.00
|1.3638
|1.3608
|1.3688
|2497
|2004.12.30 20:42
|buy
|1251
|2.00
|1.3638
|1.3608
|1.3688
|2498
|2004.12.30 22:00
|buy
|1252
|2.00
|1.3634
|1.3604
|1.3684
|2499
|2004.12.30 22:01
|buy
|1253
|2.00
|1.3634
|1.3604
|1.3684
|2500
|2004.12.30 22:02
|buy
|1254
|2.00
|1.3634
|1.3604
|1.3684
|2501
|2004.12.30 22:04
|buy
|1255
|2.00
|1.3634
|1.3604
|1.3684
|2502
|2004.12.30 22:35
|buy
|1256
|2.00
|1.3634
|1.3604
|1.3684
|2503
|2004.12.31 00:00
|s/l
|1247
|2.00
|1.3628
|1.3628
|1.3708
|-658.62
|52652.77
|2504
|2004.12.31 01:04
|buy
|1257
|2.00
|1.3631
|1.3601
|1.3681
|2505
|2004.12.31 02:54
|s/l
|1248
|2.00
|1.3614
|1.3614
|1.3694
|-658.62
|51994.15
|2506
|2004.12.31 02:54
|buy
|1258
|2.00
|1.3614
|1.3584
|1.3664
|2507
|2004.12.31 03:13
|s/l
|1249
|2.00
|1.3608
|1.3608
|1.3688
|-658.62
|51335.53
|2508
|2004.12.31 03:13
|s/l
|1250
|2.00
|1.3608
|1.3608
|1.3688
|-658.62
|50676.91
|2509
|2004.12.31 03:13
|s/l
|1251
|2.00
|1.3608
|1.3608
|1.3688
|-658.62
|50018.29
|2510
|2004.12.31 03:13
|buy
|1259
|2.00
|1.3611
|1.3581
|1.3661
|2511
|2004.12.31 03:14
|buy
|1260
|2.00
|1.3609
|1.3579
|1.3659
|2512
|2004.12.31 03:20
|s/l
|1252
|2.00
|1.3604
|1.3604
|1.3684
|-658.62
|49359.67
|2513
|2004.12.31 03:20
|s/l
|1253
|2.00
|1.3604
|1.3604
|1.3684
|-658.62
|48701.05
|2514
|2004.12.31 03:20
|s/l
|1254
|2.00
|1.3604
|1.3604
|1.3684
|-658.62
|48042.43
|2515
|2004.12.31 03:20
|s/l
|1255
|2.00
|1.3604
|1.3604
|1.3684
|-658.62
|47383.81
|2516
|2004.12.31 03:20
|s/l
|1256
|2.00
|1.3604
|1.3604
|1.3684
|-658.62
|46725.19
|2517
|2004.12.31 03:20
|buy
|1261
|2.00
|1.3605
|1.3575
|1.3655
|2518
|2004.12.31 03:21
|s/l
|1257
|2.00
|1.3601
|1.3601
|1.3681
|-600.00
|46125.19
|2519
|2004.12.31 03:21
|buy
|1262
|2.00
|1.3602
|1.3572
|1.3652
|2520
|2004.12.31 03:22
|buy
|1263
|2.00
|1.3602
|1.3572
|1.3652
|2521
|2004.12.31 03:47
|buy
|1264
|2.00
|1.3599
|1.3569
|1.3649
|2522
|2004.12.31 03:49
|buy
|1265
|2.00
|1.3599
|1.3569
|1.3649
|2523
|2004.12.31 09:24
|t/p
|1264
|2.00
|1.3649
|1.3569
|1.3649
|1000.00
|47125.19
|2524
|2004.12.31 09:24
|t/p
|1265
|2.00
|1.3649
|1.3569
|1.3649
|1000.00
|48125.19
|2525
|2004.12.31 12:37
|t/p
|1262
|2.00
|1.3652
|1.3572
|1.3652
|1000.00
|49125.19
|2526
|2004.12.31 12:37
|t/p
|1263
|2.00
|1.3652
|1.3572
|1.3652
|1000.00
|50125.19
|2527
|2004.12.31 12:37
|t/p
|1261
|2.00
|1.3655
|1.3575
|1.3655
|1000.00
|51125.19
|2528
|2004.12.31 13:05
|t/p
|1260
|2.00
|1.3659
|1.3579
|1.3659
|1000.00
|52125.19
|2529
|2004.12.31 13:22
|t/p
|1259
|2.00
|1.3661
|1.3581
|1.3661
|1000.00
|53125.19
|2530
|2004.12.31 13:53
|t/p
|1258
|2.00
|1.3664
|1.3584
|1.3664
|1000.00
|54125.19
|2531
|2004.12.31 13:55
|buy
|1266
|2.00
|1.3644
|1.3614
|1.3694
|2532
|2004.12.31 13:55
|buy
|1267
|2.00
|1.3643
|1.3613
|1.3693
|2533
|2004.12.31 13:56
|buy
|1268
|2.00
|1.3644
|1.3614
|1.3694
|2534
|2004.12.31 13:56
|buy
|1269
|2.00
|1.3643
|1.3613
|1.3693
|2535
|2004.12.31 13:59
|buy
|1270
|2.00
|1.3643
|1.3613
|1.3693
|2536
|2004.12.31 14:00
|buy
|1271
|2.00
|1.3644
|1.3614
|1.3694
|2537
|2004.12.31 14:00
|buy
|1272
|2.00
|1.3643
|1.3613
|1.3693
|2538
|2004.12.31 14:00
|buy
|1273
|2.00
|1.3644
|1.3614
|1.3694
|2539
|2004.12.31 14:00
|buy
|1274
|2.00
|1.3643
|1.3613
|1.3693
|2540
|2004.12.31 14:00
|buy
|1275
|2.00
|1.3644
|1.3614
|1.3694
|2541
|2004.12.31 17:22
|s/l
|1266
|2.00
|1.3614
|1.3614
|1.3694
|-600.00
|53525.19
|2542
|2004.12.31 17:22
|s/l
|1267
|2.00
|1.3613
|1.3613
|1.3693
|-600.00
|52925.19
|2543
|2004.12.31 17:22
|s/l
|1268
|2.00
|1.3614
|1.3614
|1.3694
|-600.00
|52325.19
|2544
|2004.12.31 17:22
|s/l
|1269
|2.00
|1.3613
|1.3613
|1.3693
|-600.00
|51725.19
|2545
|2004.12.31 17:22
|s/l
|1270
|2.00
|1.3613
|1.3613
|1.3693
|-600.00
|51125.19
|2546
|2004.12.31 17:22
|s/l
|1271
|2.00
|1.3614
|1.3614
|1.3694
|-600.00
|50525.19
|2547
|2004.12.31 17:22
|s/l
|1272
|2.00
|1.3613
|1.3613
|1.3693
|-600.00
|49925.19
|2548
|2004.12.31 17:22
|s/l
|1273
|2.00
|1.3614
|1.3614
|1.3694
|-600.00
|49325.19
|2549
|2004.12.31 17:22
|s/l
|1274
|2.00
|1.3613
|1.3613
|1.3693
|-600.00
|48725.19
|2550
|2004.12.31 17:22
|s/l
|1275
|2.00
|1.3614
|1.3614
|1.3694
|-600.00
|48125.19
|2551
|2004.12.31 17:22
|buy
|1276
|2.00
|1.3610
|1.3580
|1.3660
|2552
|2004.12.31 17:25
|buy
|1277
|2.00
|1.3610
|1.3580
|1.3660
|2553
|2004.12.31 17:26
|buy
|1278
|2.00
|1.3611
|1.3581
|1.3661
|2554
|2004.12.31 17:26
|buy
|1279
|2.00
|1.3612
|1.3582
|1.3662
|2555
|2004.12.31 17:26
|buy
|1280
|2.00
|1.3611
|1.3581
|1.3661
|2556
|2004.12.31 17:27
|buy
|1281
|2.00
|1.3610
|1.3580
|1.3660
|2557
|2004.12.31 17:37
|buy
|1282
|2.00
|1.3611
|1.3581
|1.3661
|2558
|2004.12.31 17:38
|buy
|1283
|2.00
|1.3611
|1.3581
|1.3661
|2559
|2004.12.31 17:39
|buy
|1284
|2.00
|1.3611
|1.3581
|1.3661
|2560
|2004.12.31 18:22
|s/l
|1276
|2.00
|1.3580
|1.3580
|1.3660
|-600.00
|47525.19
|2561
|2004.12.31 18:22
|s/l
|1277
|2.00
|1.3580
|1.3580
|1.3660
|-600.00
|46925.19
|2562
|2004.12.31 18:22
|s/l
|1278
|2.00
|1.3581
|1.3581
|1.3661
|-600.00
|46325.19
|2563
|2004.12.31 18:22
|s/l
|1279
|2.00
|1.3582
|1.3582
|1.3662
|-600.00
|45725.19
|2564
|2004.12.31 18:22
|s/l
|1280
|2.00
|1.3581
|1.3581
|1.3661
|-600.00
|45125.19
|2565
|2004.12.31 18:22
|s/l
|1281
|2.00
|1.3580
|1.3580
|1.3660
|-600.00
|44525.19
|2566
|2004.12.31 18:22
|s/l
|1282
|2.00
|1.3581
|1.3581
|1.3661
|-600.00
|43925.19
|2567
|2004.12.31 18:22
|s/l
|1283
|2.00
|1.3581
|1.3581
|1.3661
|-600.00
|43325.19
|2568
|2004.12.31 18:22
|s/l
|1284
|2.00
|1.3581
|1.3581
|1.3661
|-600.00
|42725.19
|2569
|2004.12.31 18:22
|sell
|1285
|2.00
|1.3583
|1.3613
|1.3533
|2570
|2004.12.31 18:22
|sell
|1286
|2.00
|1.3582
|1.3612
|1.3532
|2571
|2004.12.31 18:22
|sell
|1287
|2.00
|1.3581
|1.3611
|1.3531
|2572
|2004.12.31 18:22
|sell
|1288
|2.00
|1.3580
|1.3610
|1.3530
|2573
|2004.12.31 18:23
|sell
|1289
|2.00
|1.3583
|1.3613
|1.3533
|2574
|2004.12.31 18:23
|sell
|1290
|2.00
|1.3582
|1.3612
|1.3532
|2575
|2004.12.31 18:23
|sell
|1291
|2.00
|1.3581
|1.3611
|1.3531
|2576
|2004.12.31 18:23
|sell
|1292
|2.00
|1.3580
|1.3610
|1.3530
|2577
|2004.12.31 18:52
|t/p
|1285
|2.00
|1.3533
|1.3613
|1.3533
|1000.00
|43725.19
|2578
|2004.12.31 18:52
|t/p
|1286
|2.00
|1.3532
|1.3612
|1.3532
|1000.00
|44725.19
|2579
|2004.12.31 18:52
|t/p
|1289
|2.00
|1.3533
|1.3613
|1.3533
|1000.00
|45725.19
|2580
|2004.12.31 18:52
|t/p
|1290
|2.00
|1.3532
|1.3612
|1.3532
|1000.00
|46725.19
|2581
|2004.12.31 18:52
|t/p
|1287
|2.00
|1.3531
|1.3611
|1.3531
|1000.00
|47725.19
|2582
|2004.12.31 18:52
|t/p
|1288
|2.00
|1.3530
|1.3610
|1.3530
|1000.00
|48725.19
|2583
|2004.12.31 18:52
|t/p
|1291
|2.00
|1.3531
|1.3611
|1.3531
|1000.00
|49725.19
|2584
|2004.12.31 18:52
|t/p
|1292
|2.00
|1.3530
|1.3610
|1.3530
|1000.00
|50725.19
|2585
|2004.12.31 18:52
|buy
|1293
|2.00
|1.3523
|1.3493
|1.3573
|2586
|2004.12.31 18:52
|buy
|1294
|2.00
|1.3515
|1.3485
|1.3565
|2587
|2004.12.31 18:53
|buy
|1295
|2.00
|1.3515
|1.3485
|1.3565
|2588
|2004.12.31 18:53
|buy
|1296
|2.00
|1.3515
|1.3485
|1.3565
|2589
|2004.12.31 18:53
|buy
|1297
|2.00
|1.3515
|1.3485
|1.3565
|2590
|2004.12.31 18:54
|buy
|1298
|2.00
|1.3515
|1.3485
|1.3565
|2591
|2004.12.31 18:54
|buy
|1299
|2.00
|1.3515
|1.3485
|1.3565
|2592
|2004.12.31 18:54
|buy
|1300
|2.00
|1.3515
|1.3485
|1.3565
|2593
|2004.12.31 18:55
|buy
|1301
|2.00
|1.3515
|1.3485
|1.3565
|2594
|2004.12.31 20:00
|t/p
|1294
|2.00
|1.3565
|1.3485
|1.3565
|1000.00
|51725.19
|2595
|2004.12.31 20:00
|t/p
|1295
|2.00
|1.3565
|1.3485
|1.3565
|1000.00
|52725.19
|2596
|2004.12.31 20:00
|t/p
|1296
|2.00
|1.3565
|1.3485
|1.3565
|1000.00
|53725.19
|2597
|2004.12.31 20:00
|t/p
|1297
|2.00
|1.3565
|1.3485
|1.3565
|1000.00
|54725.19
|2598
|2004.12.31 20:00
|t/p
|1298
|2.00
|1.3565
|1.3485
|1.3565
|1000.00
|55725.19
|2599
|2004.12.31 20:00
|t/p
|1299
|2.00
|1.3565
|1.3485
|1.3565
|1000.00
|56725.19
|2600
|2004.12.31 20:00
|t/p
|1300
|2.00
|1.3565
|1.3485
|1.3565
|1000.00
|57725.19
|2601
|2004.12.31 20:00
|t/p
|1301
|2.00
|1.3565
|1.3485
|1.3565
|1000.00
|58725.19
|2602
|2004.12.31 21:30
|t/p
|1293
|2.00
|1.3573
|1.3493
|1.3573
|1000.00
|59725.19
|2603
|2004.12.31 21:30
|buy
|1302
|2.00
|1.3583
|1.3553
|1.3633
|2604
|2004.12.31 21:30
|buy
|1303
|2.00
|1.3573
|1.3543
|1.3623
|2605
|2004.12.31 21:30
|buy
|1304
|2.00
|1.3572
|1.3542
|1.3622
|2606
|2004.12.31 21:30
|s/l
|1302
|2.00
|1.3553
|1.3553
|1.3633
|-600.00
|59125.19
|2607
|2004.12.31 21:30
|buy
|1305
|2.00
|1.3548
|1.3518
|1.3598
|2608
|2004.12.31 21:30
|buy
|1306
|2.00
|1.3548
|1.3518
|1.3598
|2609
|2004.12.31 21:31
|buy
|1307
|2.00
|1.3548
|1.3518
|1.3598
|2610
|2004.12.31 21:31
|buy
|1308
|2.00
|1.3548
|1.3518
|1.3598
|2611
|2004.12.31 21:42
|s/l
|1303
|2.00
|1.3543
|1.3543
|1.3623
|-600.00
|58525.19
|2612
|2004.12.31 21:42
|buy
|1309
|2.00
|1.3546
|1.3516
|1.3596
|2613
|2004.12.31 21:43
|s/l
|1304
|2.00
|1.3542
|1.3542
|1.3622
|-600.00
|57925.19
|2614
|2004.12.31 21:43
|buy
|1310
|2.00
|1.3543
|1.3513
|1.3593
|2615
|2004.12.31 21:44
|buy
|1311
|2.00
|1.3543
|1.3513
|1.3593
|2616
|2004.12.31 21:44
|buy
|1312
|2.00
|1.3543
|1.3513
|1.3593
|2617
|2004.12.31 21:45
|buy
|1313
|2.00
|1.3544
|1.3514
|1.3594
|2618
|2004.12.31 21:45
|buy
|1314
|2.00
|1.3543
|1.3513
|1.3593
|2619
|2005.01.03 04:23
|s/l
|1305
|2.00
|1.3518
|1.3518
|1.3598
|-619.54
|57305.65
|2620
|2005.01.03 04:23
|s/l
|1306
|2.00
|1.3518
|1.3518
|1.3598
|-619.54
|56686.11
|2621
|2005.01.03 04:23
|s/l
|1307
|2.00
|1.3518
|1.3518
|1.3598
|-619.54
|56066.57
|2622
|2005.01.03 04:23
|s/l
|1308
|2.00
|1.3518
|1.3518
|1.3598
|-619.54
|55447.03
|2623
|2005.01.03 04:23
|buy
|1315
|2.00
|1.3521
|1.3491
|1.3571
|2624
|2005.01.03 04:24
|buy
|1316
|2.00
|1.3521
|1.3491
|1.3571
|2625
|2005.01.03 04:24
|buy
|1317
|2.00
|1.3521
|1.3491
|1.3571
|2626
|2005.01.03 04:26
|buy
|1318
|2.00
|1.3521
|1.3491
|1.3571
|2627
|2005.01.03 04:47
|s/l
|1309
|2.00
|1.3516
|1.3516
|1.3596
|-619.54
|54827.49
|2628
|2005.01.03 04:47
|s/l
|1310
|2.00
|1.3513
|1.3513
|1.3593
|-619.54
|54207.95
|2629
|2005.01.03 04:47
|s/l
|1311
|2.00
|1.3513
|1.3513
|1.3593
|-619.54
|53588.41
|2630
|2005.01.03 04:47
|s/l
|1312
|2.00
|1.3513
|1.3513
|1.3593
|-619.54
|52968.87
|2631
|2005.01.03 04:47
|s/l
|1313
|2.00
|1.3514
|1.3514
|1.3594
|-619.54
|52349.33
|2632
|2005.01.03 04:47
|s/l
|1314
|2.00
|1.3513
|1.3513
|1.3593
|-619.54
|51729.79
|2633
|2005.01.03 04:47
|buy
|1319
|2.00
|1.3516
|1.3486
|1.3566
|2634
|2005.01.03 04:48
|buy
|1320
|2.00
|1.3517
|1.3487
|1.3567
|2635
|2005.01.03 04:48
|buy
|1321
|2.00
|1.3511
|1.3481
|1.3561
|2636
|2005.01.03 04:48
|buy
|1322
|2.00
|1.3507
|1.3477
|1.3557
|2637
|2005.01.03 04:48
|buy
|1323
|2.00
|1.3508
|1.3478
|1.3558
|2638
|2005.01.03 04:49
|buy
|1324
|2.00
|1.3507
|1.3477
|1.3557
|2639
|2005.01.03 05:15
|s/l
|1315
|2.00
|1.3491
|1.3491
|1.3571
|-600.00
|51129.79
|2640
|2005.01.03 05:15
|s/l
|1316
|2.00
|1.3491
|1.3491
|1.3571
|-600.00
|50529.79
|2641
|2005.01.03 05:15
|s/l
|1317
|2.00
|1.3491
|1.3491
|1.3571
|-600.00
|49929.79
|2642
|2005.01.03 05:15
|s/l
|1318
|2.00
|1.3491
|1.3491
|1.3571
|-600.00
|49329.79
|2643
|2005.01.03 05:15
|s/l
|1319
|2.00
|1.3486
|1.3486
|1.3566
|-600.00
|48729.79
|2644
|2005.01.03 05:15
|s/l
|1320
|2.00
|1.3487
|1.3487
|1.3567
|-600.00
|48129.79
|2645
|2005.01.03 05:15
|s/l
|1321
|2.00
|1.3481
|1.3481
|1.3561
|-600.00
|47529.79
|2646
|2005.01.03 05:15
|s/l
|1322
|2.00
|1.3477
|1.3477
|1.3557
|-600.00
|46929.79
|2647
|2005.01.03 05:15
|s/l
|1323
|2.00
|1.3478
|1.3478
|1.3558
|-600.00
|46329.79
|2648
|2005.01.03 05:15
|s/l
|1324
|2.00
|1.3477
|1.3477
|1.3557
|-600.00
|45729.79
|2649
|2005.01.03 05:15
|sell
|1325
|2.00
|1.3491
|1.3521
|1.3441
|2650
|2005.01.03 05:15
|sell
|1326
|2.00
|1.3490
|1.3520
|1.3440
|2651
|2005.01.03 05:15
|sell
|1327
|2.00
|1.3493
|1.3523
|1.3443
|2652
|2005.01.03 05:15
|sell
|1328
|2.00
|1.3497
|1.3527
|1.3447
|2653
|2005.01.03 05:15
|sell
|1329
|2.00
|1.3497
|1.3527
|1.3447
|2654
|2005.01.03 05:16
|sell
|1330
|2.00
|1.3497
|1.3527
|1.3447
|2655
|2005.01.03 05:16
|sell
|1331
|2.00
|1.3497
|1.3527
|1.3447
|2656
|2005.01.03 05:42
|t/p
|1328
|2.00
|1.3447
|1.3527
|1.3447
|1000.00
|46729.79
|2657
|2005.01.03 05:42
|t/p
|1329
|2.00
|1.3447
|1.3527
|1.3447
|1000.00
|47729.79
|2658
|2005.01.03 05:42
|t/p
|1330
|2.00
|1.3447
|1.3527
|1.3447
|1000.00
|48729.79
|2659
|2005.01.03 05:42
|t/p
|1331
|2.00
|1.3447
|1.3527
|1.3447
|1000.00
|49729.79
|2660
|2005.01.03 05:42
|t/p
|1325
|2.00
|1.3441
|1.3521
|1.3441
|1000.00
|50729.79
|2661
|2005.01.03 05:42
|t/p
|1326
|2.00
|1.3440
|1.3520
|1.3440
|1000.00
|51729.79
|2662
|2005.01.03 05:42
|t/p
|1327
|2.00
|1.3443
|1.3523
|1.3443
|1000.00
|52729.79
|2663
|2005.01.03 05:42
|sell
|1332
|2.00
|1.3451
|1.3481
|1.3401
|2664
|2005.01.03 05:42
|sell
|1333
|2.00
|1.3452
|1.3482
|1.3402
|2665
|2005.01.03 05:42
|sell
|1334
|2.00
|1.3455
|1.3485
|1.3405
|2666
|2005.01.03 05:43
|sell
|1335
|2.00
|1.3455
|1.3485
|1.3405
|2667
|2005.01.03 05:43
|sell
|1336
|2.00
|1.3455
|1.3485
|1.3405
|2668
|2005.01.03 05:43
|sell
|1337
|2.00
|1.3455
|1.3485
|1.3405
|2669
|2005.01.03 05:52
|t/p
|1332
|2.00
|1.3401
|1.3481
|1.3401
|1000.00
|53729.79
|2670
|2005.01.03 05:52
|t/p
|1333
|2.00
|1.3402
|1.3482
|1.3402
|1000.00
|54729.79
|2671
|2005.01.03 05:52
|t/p
|1334
|2.00
|1.3405
|1.3485
|1.3405
|1000.00
|55729.79
|2672
|2005.01.03 05:52
|t/p
|1335
|2.00
|1.3405
|1.3485
|1.3405
|1000.00
|56729.79
|2673
|2005.01.03 05:52
|t/p
|1336
|2.00
|1.3405
|1.3485
|1.3405
|1000.00
|57729.79
|2674
|2005.01.03 05:52
|t/p
|1337
|2.00
|1.3405
|1.3485
|1.3405
|1000.00
|58729.79
|2675
|2005.01.03 05:52
|sell
|1338
|2.00
|1.3407
|1.3437
|1.3357
|2676
|2005.01.03 05:52
|sell
|1339
|2.00
|1.3409
|1.3439
|1.3359
|2677
|2005.01.03 05:52
|sell
|1340
|2.00
|1.3413
|1.3443
|1.3363
|2678
|2005.01.03 05:52
|sell
|1341
|2.00
|1.3413
|1.3443
|1.3363
|2679
|2005.01.03 05:53
|sell
|1342
|2.00
|1.3413
|1.3443
|1.3363
|2680
|2005.01.03 05:53
|sell
|1343
|2.00
|1.3413
|1.3443
|1.3363
|2681
|2005.01.03 05:53
|sell
|1344
|2.00
|1.3413
|1.3443
|1.3363
|2682
|2005.01.03 06:02
|sell
|1345
|2.00
|1.3421
|1.3451
|1.3371
|2683
|2005.01.03 06:02
|sell
|1346
|2.00
|1.3422
|1.3452
|1.3372
|2684
|2005.01.03 06:02
|sell
|1347
|2.00
|1.3423
|1.3453
|1.3373
|2685
|2005.01.03 06:05
|s/l
|1338
|2.00
|1.3437
|1.3437
|1.3357
|-600.00
|58129.79
|2686
|2005.01.03 06:05
|sell
|1348
|2.00
|1.3434
|1.3464
|1.3384
|2687
|2005.01.03 06:05
|s/l
|1339
|2.00
|1.3439
|1.3439
|1.3359
|-600.00
|57529.79
|2688
|2005.01.03 06:05
|sell
|1349
|2.00
|1.3438
|1.3468
|1.3388
|2689
|2005.01.03 06:05
|s/l
|1340
|2.00
|1.3443
|1.3443
|1.3363
|-600.00
|56929.79
|2690
|2005.01.03 06:05
|s/l
|1341
|2.00
|1.3443
|1.3443
|1.3363
|-600.00
|56329.79
|2691
|2005.01.03 06:05
|s/l
|1342
|2.00
|1.3443
|1.3443
|1.3363
|-600.00
|55729.79
|2692
|2005.01.03 06:05
|s/l
|1343
|2.00
|1.3443
|1.3443
|1.3363
|-600.00
|55129.79
|2693
|2005.01.03 06:05
|s/l
|1344
|2.00
|1.3443
|1.3443
|1.3363
|-600.00
|54529.79
|2694
|2005.01.03 06:05
|sell
|1350
|2.00
|1.3440
|1.3470
|1.3390
|2695
|2005.01.03 06:06
|sell
|1351
|2.00
|1.3439
|1.3469
|1.3389
|2696
|2005.01.03 06:06
|sell
|1352
|2.00
|1.3440
|1.3470
|1.3390
|2697
|2005.01.03 06:06
|sell
|1353
|2.00
|1.3439
|1.3469
|1.3389
|2698
|2005.01.03 06:06
|sell
|1354
|2.00
|1.3440
|1.3470
|1.3390
|2699
|2005.01.03 07:00
|s/l
|1345
|2.00
|1.3451
|1.3451
|1.3371
|-600.00
|53929.79
|2700
|2005.01.03 07:00
|s/l
|1346
|2.00
|1.3452
|1.3452
|1.3372
|-600.00
|53329.79
|2701
|2005.01.03 07:00
|s/l
|1347
|2.00
|1.3453
|1.3453
|1.3373
|-600.00
|52729.79
|2702
|2005.01.03 07:00
|sell
|1355
|2.00
|1.3453
|1.3483
|1.3403
|2703
|2005.01.03 07:00
|sell
|1356
|2.00
|1.3452
|1.3482
|1.3402
|2704
|2005.01.03 07:00
|sell
|1357
|2.00
|1.3451
|1.3481
|1.3401
|2705
|2005.01.03 08:30
|s/l
|1348
|2.00
|1.3464
|1.3464
|1.3384
|-600.00
|52129.79
|2706
|2005.01.03 08:30
|s/l
|1349
|2.00
|1.3468
|1.3468
|1.3388
|-600.00
|51529.79
|2707
|2005.01.03 08:30
|s/l
|1350
|2.00
|1.3470
|1.3470
|1.3390
|-600.00
|50929.79
|2708
|2005.01.03 08:30
|s/l
|1351
|2.00
|1.3469
|1.3469
|1.3389
|-600.00
|50329.79
|2709
|2005.01.03 08:30
|s/l
|1352
|2.00
|1.3470
|1.3470
|1.3390
|-600.00
|49729.79
|2710
|2005.01.03 08:30
|s/l
|1353
|2.00
|1.3469
|1.3469
|1.3389
|-600.00
|49129.79
|2711
|2005.01.03 08:30
|s/l
|1354
|2.00
|1.3470
|1.3470
|1.3390
|-600.00
|48529.79
|2712
|2005.01.03 08:30
|s/l
|1355
|2.00
|1.3483
|1.3483
|1.3403
|-600.00
|47929.79
|2713
|2005.01.03 08:30
|s/l
|1356
|2.00
|1.3482
|1.3482
|1.3402
|-600.00
|47329.79
|2714
|2005.01.03 08:30
|s/l
|1357
|2.00
|1.3481
|1.3481
|1.3401
|-600.00
|46729.79
|2715
|2005.01.03 08:30
|buy
|1358
|2.00
|1.3474
|1.3444
|1.3524
|2716
|2005.01.03 08:30
|buy
|1359
|2.00
|1.3464
|1.3434
|1.3514
|2717
|2005.01.03 08:30
|buy
|1360
|2.00
|1.3453
|1.3423
|1.3503
|2718
|2005.01.03 08:30
|buy
|1361
|2.00
|1.3453
|1.3423
|1.3503
|2719
|2005.01.03 08:31
|buy
|1362
|2.00
|1.3453
|1.3423
|1.3503
|2720
|2005.01.03 08:31
|buy
|1363
|2.00
|1.3453
|1.3423
|1.3503
|2721
|2005.01.03 08:42
|buy
|1364
|2.00
|1.3454
|1.3424
|1.3504
|2722
|2005.01.03 08:43
|buy
|1365
|2.00
|1.3450
|1.3420
|1.3500
|2723
|2005.01.03 08:44
|buy
|1366
|2.00
|1.3450
|1.3420
|1.3500
|2724
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1358
|2.00
|1.3524
|1.3444
|1.3524
|1000.00
|47729.79
|2725
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1359
|2.00
|1.3514
|1.3434
|1.3514
|1000.00
|48729.79
|2726
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1360
|2.00
|1.3503
|1.3423
|1.3503
|1000.00
|49729.79
|2727
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1361
|2.00
|1.3503
|1.3423
|1.3503
|1000.00
|50729.79
|2728
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1362
|2.00
|1.3503
|1.3423
|1.3503
|1000.00
|51729.79
|2729
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1363
|2.00
|1.3503
|1.3423
|1.3503
|1000.00
|52729.79
|2730
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1364
|2.00
|1.3504
|1.3424
|1.3504
|1000.00
|53729.79
|2731
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1365
|2.00
|1.3500
|1.3420
|1.3500
|1000.00
|54729.79
|2732
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1366
|2.00
|1.3500
|1.3420
|1.3500
|1000.00
|55729.79
|2733
|2005.01.03 09:30
|buy
|1367
|2.00
|1.3526
|1.3496
|1.3576
|2734
|2005.01.03 09:30
|buy
|1368
|2.00
|1.3504
|1.3474
|1.3554
|2735
|2005.01.03 09:30
|s/l
|1367
|2.00
|1.3496
|1.3496
|1.3576
|-600.00
|55129.79
|2736
|2005.01.03 09:30
|buy
|1369
|2.00
|1.3483
|1.3453
|1.3533
|2737
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1369
|2.00
|1.3533
|1.3453
|1.3533
|1000.00
|56129.79
|2738
|2005.01.03 09:30
|buy
|1370
|2.00
|1.3483
|1.3453
|1.3533
|2739
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1370
|2.00
|1.3533
|1.3453
|1.3533
|1000.00
|57129.79
|2740
|2005.01.03 09:30
|buy
|1371
|2.00
|1.3483
|1.3453
|1.3533
|2741
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1371
|2.00
|1.3533
|1.3453
|1.3533
|1000.00
|58129.79
|2742
|2005.01.03 09:30
|buy
|1372
|2.00
|1.3483
|1.3453
|1.3533
|2743
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1372
|2.00
|1.3533
|1.3453
|1.3533
|1000.00
|59129.79
|2744
|2005.01.03 09:30
|buy
|1373
|2.00
|1.3483
|1.3453
|1.3533
|2745
|2005.01.03 09:30
|t/p
|1373
|2.00
|1.3533
|1.3453
|1.3533
|1000.00
|60129.79
|2746
|2005.01.03 09:30
|buy
|1374
|2.00
|1.3483
|1.3453
|1.3533
|2747
|2005.01.03 09:31
|t/p
|1374
|2.00
|1.3533
|1.3453
|1.3533
|1000.00
|61129.79
|2748
|2005.01.03 09:31
|buy
|1375
|3.00
|1.3483
|1.3453
|1.3533
|2749
|2005.01.03 09:31
|t/p
|1375
|3.00
|1.3533
|1.3453
|1.3533
|1500.00
|62629.79
|2750
|2005.01.03 09:31
|buy
|1376
|3.00
|1.3483
|1.3453
|1.3533
|2751
|2005.01.03 09:32
|t/p
|1376
|3.00
|1.3533
|1.3453
|1.3533
|1500.00
|64129.79
|2752
|2005.01.03 09:37
|buy
|1377
|3.00
|1.3481
|1.3451
|1.3531
|2753
|2005.01.03 09:38
|buy
|1378
|3.00
|1.3481
|1.3451
|1.3531
|2754
|2005.01.03 09:38
|buy
|1379
|3.00
|1.3481
|1.3451
|1.3531
|2755
|2005.01.03 09:39
|buy
|1380
|3.00
|1.3481
|1.3451
|1.3531
|2756
|2005.01.03 09:40
|buy
|1381
|3.00
|1.3481
|1.3451
|1.3531
|2757
|2005.01.03 09:40
|buy
|1382
|3.00
|1.3481
|1.3451
|1.3531
|2758
|2005.01.03 09:41
|buy
|1383
|3.00
|1.3481
|1.3451
|1.3531
|2759
|2005.01.03 10:00
|t/p
|1377
|3.00
|1.3531
|1.3451
|1.3531
|1500.00
|65629.79
|2760
|2005.01.03 10:00
|t/p
|1378
|3.00
|1.3531
|1.3451
|1.3531
|1500.00
|67129.79
|2761
|2005.01.03 10:00
|t/p
|1379
|3.00
|1.3531
|1.3451
|1.3531
|1500.00
|68629.79
|2762
|2005.01.03 10:00
|t/p
|1380
|3.00
|1.3531
|1.3451
|1.3531
|1500.00
|70129.79
|2763
|2005.01.03 10:00
|t/p
|1381
|3.00
|1.3531
|1.3451
|1.3531
|1500.00
|71629.79
|2764
|2005.01.03 10:00
|t/p
|1382
|3.00
|1.3531
|1.3451
|1.3531
|1500.00
|73129.79
|2765
|2005.01.03 10:00
|t/p
|1383
|3.00
|1.3531
|1.3451
|1.3531
|1500.00
|74629.79
|2766
|2005.01.03 11:20
|t/p
|1368
|2.00
|1.3554
|1.3474
|1.3554
|1000.00
|75629.79
|2767
|2005.01.03 11:20
|sell
|1384
|3.00
|1.3572
|1.3602
|1.3522
|2768
|2005.01.03 11:21
|sell
|1385
|3.00
|1.3572
|1.3602
|1.3522
|2769
|2005.01.03 11:21
|sell
|1386
|3.00
|1.3572
|1.3602
|1.3522
|2770
|2005.01.03 11:22
|sell
|1387
|3.00
|1.3572
|1.3602
|1.3522
|2771
|2005.01.03 11:23
|sell
|1388
|3.00
|1.3572
|1.3602
|1.3522
|2772
|2005.01.03 11:23
|sell
|1389
|3.00
|1.3571
|1.3601
|1.3521
|2773
|2005.01.03 11:23
|sell
|1390
|3.00
|1.3572
|1.3602
|1.3522
|2774
|2005.01.03 11:23
|sell
|1391
|3.00
|1.3571
|1.3601
|1.3521
|2775
|2005.01.03 11:24
|sell
|1392
|3.00
|1.3572
|1.3602
|1.3522
|2776
|2005.01.03 13:30
|t/p
|1384
|3.00
|1.3522
|1.3602
|1.3522
|1500.00
|77129.79
|2777
|2005.01.03 13:30
|t/p
|1385
|3.00
|1.3522
|1.3602
|1.3522
|1500.00
|78629.79
|2778
|2005.01.03 13:30
|t/p
|1386
|3.00
|1.3522
|1.3602
|1.3522
|1500.00
|80129.79
|2779
|2005.01.03 13:30
|t/p
|1387
|3.00
|1.3522
|1.3602
|1.3522
|1500.00
|81629.79
|2780
|2005.01.03 13:30
|t/p
|1388
|3.00
|1.3522
|1.3602
|1.3522
|1500.00
|83129.79
|2781
|2005.01.03 13:30
|t/p
|1389
|3.00
|1.3521
|1.3601
|1.3521
|1500.00
|84629.79
|2782
|2005.01.03 13:30
|t/p
|1390
|3.00
|1.3522
|1.3602
|1.3522
|1500.00
|86129.79
|2783
|2005.01.03 13:30
|t/p
|1391
|3.00
|1.3521
|1.3601
|1.3521
|1500.00
|87629.79
|2784
|2005.01.03 13:30
|t/p
|1392
|3.00
|1.3522
|1.3602
|1.3522
|1500.00
|89129.79
|2785
|2005.01.03 13:30
|sell
|1393
|4.00
|1.3512
|1.3542
|1.3462
|2786
|2005.01.03 13:30
|sell
|1394
|4.00
|1.3513
|1.3543
|1.3463
|2787
|2005.01.03 13:30
|sell
|1395
|4.00
|1.3523
|1.3553
|1.3473
|2788
|2005.01.03 13:30
|sell
|1396
|4.00
|1.3523
|1.3553
|1.3473
|2789
|2005.01.03 13:30
|sell
|1397
|4.00
|1.3532
|1.3562
|1.3482
|2790
|2005.01.03 13:30
|sell
|1398
|4.00
|1.3532
|1.3562
|1.3482
|2791
|2005.01.03 13:31
|sell
|1399
|4.00
|1.3532
|1.3562
|1.3482
|2792
|2005.01.03 13:31
|sell
|1400
|4.00
|1.3532
|1.3562
|1.3482
|2793
|2005.01.03 15:30
|t/p
|1395
|4.00
|1.3473
|1.3553
|1.3473
|2000.00
|91129.79
|2794
|2005.01.03 15:30
|t/p
|1396
|4.00
|1.3473
|1.3553
|1.3473
|2000.00
|93129.79
|2795
|2005.01.03 15:30
|t/p
|1397
|4.00
|1.3482
|1.3562
|1.3482
|2000.00
|95129.79
|2796
|2005.01.03 15:30
|t/p
|1398
|4.00
|1.3482
|1.3562
|1.3482
|2000.00
|97129.79
|2797
|2005.01.03 15:30
|t/p
|1399
|4.00
|1.3482
|1.3562
|1.3482
|2000.00
|99129.79
|2798
|2005.01.03 15:30
|t/p
|1400
|4.00
|1.3482
|1.3562
|1.3482
|2000.00
|101129.79
|2799
|2005.01.03 16:22
|t/p
|1393
|4.00
|1.3462
|1.3542
|1.3462
|2000.00
|103129.79
|2800
|2005.01.03 16:22
|t/p
|1394
|4.00
|1.3463
|1.3543
|1.3463
|2000.00
|105129.79
|2801
|2005.01.03 16:22
|buy
|1401
|5.00
|1.3447
|1.3417
|1.3497
|2802
|2005.01.03 16:22
|buy
|1402
|5.00
|1.3448
|1.3418
|1.3498
|2803
|2005.01.03 16:22
|buy
|1403
|5.00
|1.3440
|1.3410
|1.3490
|2804
|2005.01.03 16:23
|buy
|1404
|5.00
|1.3440
|1.3410
|1.3490
|2805
|2005.01.03 16:23
|buy
|1405
|5.00
|1.3440
|1.3410
|1.3490
|2806
|2005.01.03 16:24
|buy
|1406
|5.00
|1.3440
|1.3410
|1.3490
|2807
|2005.01.03 16:24
|buy
|1407
|5.00
|1.3440
|1.3410
|1.3490
|2808
|2005.01.03 16:25
|buy
|1408
|5.00
|1.3440
|1.3410
|1.3490
|2809
|2005.01.03 16:30
|t/p
|1401
|5.00
|1.3497
|1.3417
|1.3497
|2500.00
|107629.79
|2810
|2005.01.03 16:30
|t/p
|1402
|5.00
|1.3498
|1.3418
|1.3498
|2500.00
|110129.79
|2811
|2005.01.03 16:30
|t/p
|1403
|5.00
|1.3490
|1.3410
|1.3490
|2500.00
|112629.79
|2812
|2005.01.03 16:30
|t/p
|1404
|5.00
|1.3490
|1.3410
|1.3490
|2500.00
|115129.79
|2813
|2005.01.03 16:30
|t/p
|1405
|5.00
|1.3490
|1.3410
|1.3490
|2500.00
|117629.79
|2814
|2005.01.03 16:30
|t/p
|1406
|5.00
|1.3490
|1.3410
|1.3490
|2500.00
|120129.79
|2815
|2005.01.03 16:30
|t/p
|1407
|5.00
|1.3490
|1.3410
|1.3490
|2500.00
|122629.79
|2816
|2005.01.03 16:30
|t/p
|1408
|5.00
|1.3490
|1.3410
|1.3490
|2500.00
|125129.79
|2817
|2005.01.03 16:30
|buy
|1409
|6.00
|1.3490
|1.3460
|1.3540
|2818
|2005.01.03 16:30
|buy
|1410
|6.00
|1.3489
|1.3459
|1.3539
|2819
|2005.01.03 16:30
|buy
|1411
|6.00
|1.3488
|1.3458
|1.3538
|2820
|2005.01.03 16:30
|buy
|1412
|6.00
|1.3480
|1.3450
|1.3530
|2821
|2005.01.03 16:30
|buy
|1413
|6.00
|1.3475
|1.3445
|1.3525
|2822
|2005.01.03 16:30
|buy
|1414
|5.00
|1.3465
|1.3435
|1.3515
|2823
|2005.01.03 16:30
|buy
|1415
|5.00
|1.3465
|1.3435
|1.3515
|2824
|2005.01.03 16:30
|buy
|1416
|5.00
|1.3465
|1.3435
|1.3515
|2825
|2005.01.03 16:42
|s/l
|1409
|6.00
|1.3460
|1.3460
|1.3540
|-1800.00
|123329.79
|2826
|2005.01.03 16:42
|buy
|1417
|5.00
|1.3463
|1.3433
|1.3513
|2827
|2005.01.03 16:50
|s/l
|1410
|6.00
|1.3459
|1.3459
|1.3539
|-1800.00
|121529.79
|2828
|2005.01.03 16:50
|buy
|1418
|5.00
|1.3462
|1.3432
|1.3512
|2829
|2005.01.03 16:50
|s/l
|1411
|6.00
|1.3458
|1.3458
|1.3538
|-1800.00
|119729.79
|2830
|2005.01.03 16:50
|buy
|1419
|5.00
|1.3461
|1.3431
|1.3511
|2831
|2005.01.04 09:02
|s/l
|1412
|6.00
|1.3450
|1.3450
|1.3530
|-1858.62
|117871.17
|2832
|2005.01.04 09:02
|buy
|1420
|5.00
|1.3453
|1.3423
|1.3503
|2833
|2005.01.04 09:02
|buy
|1421
|5.00
|1.3452
|1.3422
|1.3502
|2834
|2005.01.04 09:53
|s/l
|1413
|6.00
|1.3445
|1.3445
|1.3525
|-1858.62
|116012.55
|2835
|2005.01.04 09:53
|buy
|1422
|5.00
|1.3444
|1.3414
|1.3494
|2836
|2005.01.04 10:23
|s/l
|1414
|5.00
|1.3435
|1.3435
|1.3515
|-1548.85
|114463.70
|2837
|2005.01.04 10:23
|s/l
|1415
|5.00
|1.3435
|1.3435
|1.3515
|-1548.85
|112914.85
|2838
|2005.01.04 10:23
|s/l
|1416
|5.00
|1.3435
|1.3435
|1.3515
|-1548.85
|111366.00
|2839
|2005.01.04 10:23
|buy
|1423
|5.00
|1.3437
|1.3407
|1.3487
|2840
|2005.01.04 10:23
|buy
|1424
|5.00
|1.3437
|1.3407
|1.3487
|2841
|2005.01.04 10:30
|s/l
|1417
|5.00
|1.3433
|1.3433
|1.3513
|-1548.85
|109817.15
|2842
|2005.01.04 10:30
|buy
|1425
|5.00
|1.3436
|1.3406
|1.3486
|2843
|2005.01.04 10:45
|s/l
|1418
|5.00
|1.3432
|1.3432
|1.3512
|-1548.85
|108268.30
|2844
|2005.01.04 10:45
|s/l
|1419
|5.00
|1.3431
|1.3431
|1.3511
|-1548.85
|106719.45
|2845
|2005.01.04 10:45
|buy
|1426
|5.00
|1.3434
|1.3404
|1.3484
|2846
|2005.01.04 10:45
|buy
|1427
|5.00
|1.3432
|1.3402
|1.3482
|2847
|2005.01.04 10:47
|s/l
|1420
|5.00
|1.3423
|1.3423
|1.3503
|-1500.00
|105219.45
|2848
|2005.01.04 10:47
|s/l
|1421
|5.00
|1.3422
|1.3422
|1.3502
|-1500.00
|103719.45
|2849
|2005.01.04 10:47
|buy
|1428
|4.00
|1.3423
|1.3393
|1.3473
|2850
|2005.01.04 10:47
|buy
|1429
|4.00
|1.3421
|1.3391
|1.3471
|2851
|2005.01.04 10:50
|s/l
|1422
|5.00
|1.3414
|1.3414
|1.3494
|-1500.00
|102219.45
|2852
|2005.01.04 10:50
|buy
|1430
|4.00
|1.3416
|1.3386
|1.3466
|2853
|2005.01.04 11:23
|s/l
|1423
|5.00
|1.3407
|1.3407
|1.3487
|-1500.00
|100719.45
|2854
|2005.01.04 11:23
|s/l
|1424
|5.00
|1.3407
|1.3407
|1.3487
|-1500.00
|99219.45
|2855
|2005.01.04 11:23
|s/l
|1425
|5.00
|1.3406
|1.3406
|1.3486
|-1500.00
|97719.45
|2856
|2005.01.04 11:23
|s/l
|1426
|5.00
|1.3404
|1.3404
|1.3484
|-1500.00
|96219.45
|2857
|2005.01.04 11:23
|buy
|1431
|4.00
|1.3407
|1.3377
|1.3457
|2858
|2005.01.04 11:24
|buy
|1432
|4.00
|1.3407
|1.3377
|1.3457
|2859
|2005.01.04 11:24
|buy
|1433
|4.00
|1.3407
|1.3377
|1.3457
|2860
|2005.01.04 11:25
|buy
|1434
|4.00
|1.3408
|1.3378
|1.3458
|2861
|2005.01.04 11:25
|buy
|1435
|4.00
|1.3409
|1.3379
|1.3459
|2862
|2005.01.04 11:40
|s/l
|1427
|5.00
|1.3402
|1.3402
|1.3482
|-1500.00
|94719.45
|2863
|2005.01.04 11:40
|buy
|1436
|4.00
|1.3403
|1.3373
|1.3453
|2864
|2005.01.04 11:42
|s/l
|1428
|4.00
|1.3393
|1.3393
|1.3473
|-1200.00
|93519.45
|2865
|2005.01.04 11:42
|buy
|1437
|4.00
|1.3395
|1.3365
|1.3445
|2866
|2005.01.04 11:42
|s/l
|1429
|4.00
|1.3391
|1.3391
|1.3471
|-1200.00
|92319.45
|2867
|2005.01.04 11:42
|buy
|1438
|4.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|2868
|2005.01.04 11:45
|s/l
|1430
|4.00
|1.3386
|1.3386
|1.3466
|-1200.00
|91119.45
|2869
|2005.01.04 11:45
|buy
|1439
|4.00
|1.3388
|1.3358
|1.3438
|2870
|2005.01.04 11:50
|s/l
|1431
|4.00
|1.3377
|1.3377
|1.3457
|-1200.00
|89919.45
|2871
|2005.01.04 11:50
|s/l
|1432
|4.00
|1.3377
|1.3377
|1.3457
|-1200.00
|88719.45
|2872
|2005.01.04 11:50
|s/l
|1433
|4.00
|1.3377
|1.3377
|1.3457
|-1200.00
|87519.45
|2873
|2005.01.04 11:50
|s/l
|1434
|4.00
|1.3378
|1.3378
|1.3458
|-1200.00
|86319.45
|2874
|2005.01.04 11:50
|s/l
|1435
|4.00
|1.3379
|1.3379
|1.3459
|-1200.00
|85119.45
|2875
|2005.01.04 11:50
|buy
|1440
|4.00
|1.3377
|1.3347
|1.3427
|2876
|2005.01.04 11:50
|s/l
|1436
|4.00
|1.3373
|1.3373
|1.3453
|-1200.00
|83919.45
|2877
|2005.01.04 11:50
|buy
|1441
|4.00
|1.3372
|1.3342
|1.3422
|2878
|2005.01.04 11:50
|buy
|1442
|4.00
|1.3372
|1.3342
|1.3422
|2879
|2005.01.04 11:51
|buy
|1443
|4.00
|1.3372
|1.3342
|1.3422
|2880
|2005.01.04 11:51
|buy
|1444
|4.00
|1.3372
|1.3342
|1.3422
|2881
|2005.01.04 11:52
|s/l
|1437
|4.00
|1.3365
|1.3365
|1.3445
|-1200.00
|82719.45
|2882
|2005.01.04 11:52
|s/l
|1438
|4.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-1200.00
|81519.45
|2883
|2005.01.04 11:52
|buy
|1445
|3.00
|1.3367
|1.3337
|1.3417
|2884
|2005.01.04 11:52
|buy
|1446
|3.00
|1.3366
|1.3336
|1.3416
|2885
|2005.01.04 12:22
|s/l
|1439
|4.00
|1.3358
|1.3358
|1.3438
|-1200.00
|80319.45
|2886
|2005.01.04 12:22
|buy
|1447
|3.00
|1.3361
|1.3331
|1.3411
|2887
|2005.01.04 16:17
|s/l
|1440
|4.00
|1.3347
|1.3347
|1.3427
|-1200.00
|79119.45
|2888
|2005.01.04 16:17
|buy
|1448
|3.00
|1.3350
|1.3320
|1.3400
|2889
|2005.01.04 16:17
|buy
|1449
|3.00
|1.3348
|1.3318
|1.3398
|2890
|2005.01.04 17:00
|s/l
|1441
|4.00
|1.3342
|1.3342
|1.3422
|-1200.00
|77919.45
|2891
|2005.01.04 17:00
|s/l
|1442
|4.00
|1.3342
|1.3342
|1.3422
|-1200.00
|76719.45
|2892
|2005.01.04 17:00
|s/l
|1443
|4.00
|1.3342
|1.3342
|1.3422
|-1200.00
|75519.45
|2893
|2005.01.04 17:00
|s/l
|1444
|4.00
|1.3342
|1.3342
|1.3422
|-1200.00
|74319.45
|2894
|2005.01.04 17:00
|buy
|1450
|3.00
|1.3345
|1.3315
|1.3395
|2895
|2005.01.04 17:00
|s/l
|1445
|3.00
|1.3337
|1.3337
|1.3417
|-900.00
|73419.45
|2896
|2005.01.04 17:00
|s/l
|1446
|3.00
|1.3336
|1.3336
|1.3416
|-900.00
|72519.45
|2897
|2005.01.04 17:00
|s/l
|1447
|3.00
|1.3331
|1.3331
|1.3411
|-900.00
|71619.45
|2898
|2005.01.04 17:00
|buy
|1451
|3.00
|1.3329
|1.3299
|1.3379
|2899
|2005.01.04 17:00
|buy
|1452
|3.00
|1.3329
|1.3299
|1.3379
|2900
|2005.01.04 17:00
|buy
|1453
|3.00
|1.3329
|1.3299
|1.3379
|2901
|2005.01.04 17:00
|buy
|1454
|3.00
|1.3329
|1.3299
|1.3379
|2902
|2005.01.04 17:00
|buy
|1455
|3.00
|1.3329
|1.3299
|1.3379
|2903
|2005.01.04 17:00
|buy
|1456
|3.00
|1.3329
|1.3299
|1.3379
|2904
|2005.01.04 17:12
|s/l
|1448
|3.00
|1.3320
|1.3320
|1.3400
|-900.00
|70719.45
|2905
|2005.01.04 17:12
|buy
|1457
|3.00
|1.3322
|1.3292
|1.3372
|2906
|2005.01.04 17:12
|s/l
|1449
|3.00
|1.3318
|1.3318
|1.3398
|-900.00
|69819.45
|2907
|2005.01.04 17:12
|s/l
|1450
|3.00
|1.3315
|1.3315
|1.3395
|-900.00
|68919.45
|2908
|2005.01.04 17:12
|buy
|1458
|3.00
|1.3306
|1.3276
|1.3356
|2909
|2005.01.04 17:12
|s/l
|1451
|3.00
|1.3299
|1.3299
|1.3379
|-900.00
|68019.45
|2910
|2005.01.04 17:12
|s/l
|1452
|3.00
|1.3299
|1.3299
|1.3379
|-900.00
|67119.45
|2911
|2005.01.04 17:12
|s/l
|1453
|3.00
|1.3299
|1.3299
|1.3379
|-900.00
|66219.45
|2912
|2005.01.04 17:12
|s/l
|1454
|3.00
|1.3299
|1.3299
|1.3379
|-900.00
|65319.45
|2913
|2005.01.04 17:12
|s/l
|1455
|3.00
|1.3299
|1.3299
|1.3379
|-900.00
|64419.45
|2914
|2005.01.04 17:12
|s/l
|1456
|3.00
|1.3299
|1.3299
|1.3379
|-900.00
|63519.45
|2915
|2005.01.04 17:12
|buy
|1459
|3.00
|1.3301
|1.3271
|1.3351
|2916
|2005.01.04 17:13
|t/p
|1459
|3.00
|1.3351
|1.3271
|1.3351
|1500.00
|65019.45
|2917
|2005.01.04 17:13
|buy
|1460
|3.00
|1.3301
|1.3271
|1.3351
|2918
|2005.01.04 17:13
|t/p
|1460
|3.00
|1.3351
|1.3271
|1.3351
|1500.00
|66519.45
|2919
|2005.01.04 17:13
|buy
|1461
|3.00
|1.3301
|1.3271
|1.3351
|2920
|2005.01.04 17:13
|t/p
|1461
|3.00
|1.3351
|1.3271
|1.3351
|1500.00
|68019.45
|2921
|2005.01.04 17:13
|buy
|1462
|3.00
|1.3301
|1.3271
|1.3351
|2922
|2005.01.04 17:14
|t/p
|1462
|3.00
|1.3351
|1.3271
|1.3351
|1500.00
|69519.45
|2923
|2005.01.04 17:14
|buy
|1463
|3.00
|1.3301
|1.3271
|1.3351
|2924
|2005.01.04 17:14
|t/p
|1463
|3.00
|1.3351
|1.3271
|1.3351
|1500.00
|71019.45
|2925
|2005.01.04 17:14
|buy
|1464
|3.00
|1.3301
|1.3271
|1.3351
|2926
|2005.01.04 17:14
|buy
|1465
|3.00
|1.3301
|1.3271
|1.3351
|2927
|2005.01.04 17:15
|buy
|1466
|3.00
|1.3301
|1.3271
|1.3351
|2928
|2005.01.04 17:15
|buy
|1467
|3.00
|1.3301
|1.3271
|1.3351
|2929
|2005.01.04 17:15
|buy
|1468
|3.00
|1.3301
|1.3271
|1.3351
|2930
|2005.01.04 17:16
|buy
|1469
|3.00
|1.3301
|1.3271
|1.3351
|2931
|2005.01.04 17:16
|buy
|1470
|3.00
|1.3301
|1.3271
|1.3351
|2932
|2005.01.04 17:40
|s/l
|1457
|3.00
|1.3292
|1.3292
|1.3372
|-900.00
|70119.45
|2933
|2005.01.04 17:40
|buy
|1471
|3.00
|1.3292
|1.3262
|1.3342
|2934
|2005.01.04 18:52
|s/l
|1458
|3.00
|1.3276
|1.3276
|1.3356
|-900.00
|69219.45
|2935
|2005.01.04 18:52
|buy
|1472
|3.00
|1.3279
|1.3249
|1.3329
|2936
|2005.01.04 21:35
|s/l
|1464
|3.00
|1.3271
|1.3271
|1.3351
|-900.00
|68319.45
|2937
|2005.01.04 21:35
|s/l
|1465
|3.00
|1.3271
|1.3271
|1.3351
|-900.00
|67419.45
|2938
|2005.01.04 21:35
|s/l
|1466
|3.00
|1.3271
|1.3271
|1.3351
|-900.00
|66519.45
|2939
|2005.01.04 21:35
|s/l
|1467
|3.00
|1.3271
|1.3271
|1.3351
|-900.00
|65619.45
|2940
|2005.01.04 21:35
|s/l
|1468
|3.00
|1.3271
|1.3271
|1.3351
|-900.00
|64719.45
|2941
|2005.01.04 21:35
|s/l
|1469
|3.00
|1.3271
|1.3271
|1.3351
|-900.00
|63819.45
|2942
|2005.01.04 21:35
|s/l
|1470
|3.00
|1.3271
|1.3271
|1.3351
|-900.00
|62919.45
|2943
|2005.01.04 21:35
|buy
|1473
|3.00
|1.3271
|1.3241
|1.3321
|2944
|2005.01.04 21:35
|buy
|1474
|3.00
|1.3268
|1.3238
|1.3318
|2945
|2005.01.04 21:35
|buy
|1475
|3.00
|1.3269
|1.3239
|1.3319
|2946
|2005.01.04 21:35
|buy
|1476
|3.00
|1.3268
|1.3238
|1.3318
|2947
|2005.01.04 21:35
|s/l
|1471
|3.00
|1.3262
|1.3262
|1.3342
|-900.00
|62019.45
|2948
|2005.01.04 21:35
|buy
|1477
|3.00
|1.3263
|1.3233
|1.3313
|2949
|2005.01.04 21:35
|buy
|1478
|2.00
|1.3260
|1.3230
|1.3310
|2950
|2005.01.04 21:35
|buy
|1479
|2.00
|1.3260
|1.3230
|1.3310
|2951
|2005.01.04 21:36
|buy
|1480
|2.00
|1.3260
|1.3230
|1.3310
|2952
|2005.01.04 21:40
|s/l
|1472
|3.00
|1.3249
|1.3249
|1.3329
|-900.00
|61119.45
|2953
|2005.01.04 21:40
|buy
|1481
|2.00
|1.3251
|1.3221
|1.3301
|2954
|2005.01.05 09:35
|s/l
|1473
|3.00
|1.3241
|1.3241
|1.3321
|-929.31
|60190.14
|2955
|2005.01.05 09:35
|s/l
|1474
|3.00
|1.3238
|1.3238
|1.3318
|-929.31
|59260.83
|2956
|2005.01.05 09:35
|s/l
|1475
|3.00
|1.3239
|1.3239
|1.3319
|-929.31
|58331.52
|2957
|2005.01.05 09:35
|s/l
|1476
|3.00
|1.3238
|1.3238
|1.3318
|-929.31
|57402.21
|2958
|2005.01.05 09:35
|buy
|1482
|2.00
|1.3237
|1.3207
|1.3287
|2959
|2005.01.05 09:35
|buy
|1483
|2.00
|1.3237
|1.3207
|1.3287
|2960
|2005.01.05 09:35
|buy
|1484
|2.00
|1.3237
|1.3207
|1.3287
|2961
|2005.01.05 09:36
|buy
|1485
|2.00
|1.3237
|1.3207
|1.3287
|2962
|2005.01.05 09:36
|buy
|1486
|2.00
|1.3237
|1.3207
|1.3287
|2963
|2005.01.05 10:17
|t/p
|1482
|2.00
|1.3287
|1.3207
|1.3287
|1000.00
|58402.21
|2964
|2005.01.05 10:17
|t/p
|1483
|2.00
|1.3287
|1.3207
|1.3287
|1000.00
|59402.21
|2965
|2005.01.05 10:17
|t/p
|1484
|2.00
|1.3287
|1.3207
|1.3287
|1000.00
|60402.21
|2966
|2005.01.05 10:17
|t/p
|1485
|2.00
|1.3287
|1.3207
|1.3287
|1000.00
|61402.21
|2967
|2005.01.05 10:17
|t/p
|1486
|2.00
|1.3287
|1.3207
|1.3287
|1000.00
|62402.21
|2968
|2005.01.05 12:15
|s/l
|1477
|3.00
|1.3233
|1.3233
|1.3313
|-929.31
|61472.90
|2969
|2005.01.05 12:15
|s/l
|1478
|2.00
|1.3230
|1.3230
|1.3310
|-619.54
|60853.36
|2970
|2005.01.05 12:15
|s/l
|1479
|2.00
|1.3230
|1.3230
|1.3310
|-619.54
|60233.82
|2971
|2005.01.05 12:15
|s/l
|1480
|2.00
|1.3230
|1.3230
|1.3310
|-619.54
|59614.28
|2972
|2005.01.05 12:15
|s/l
|1481
|2.00
|1.3221
|1.3221
|1.3301
|-619.54
|58994.74
|2973
|2005.01.05 12:15
|sell
|1487
|2.00
|1.3237
|1.3267
|1.3187
|2974
|2005.01.05 12:15
|sell
|1488
|2.00
|1.3241
|1.3271
|1.3191
|2975
|2005.01.05 12:15
|sell
|1489
|2.00
|1.3248
|1.3278
|1.3198
|2976
|2005.01.05 12:15
|sell
|1490
|2.00
|1.3249
|1.3279
|1.3199
|2977
|2005.01.05 12:15
|sell
|1491
|2.00
|1.3248
|1.3278
|1.3198
|2978
|2005.01.05 12:15
|sell
|1492
|2.00
|1.3249
|1.3279
|1.3199
|2979
|2005.01.05 12:16
|sell
|1493
|2.00
|1.3248
|1.3278
|1.3198
|2980
|2005.01.05 12:16
|sell
|1494
|2.00
|1.3249
|1.3279
|1.3199
|2981
|2005.01.05 12:16
|sell
|1495
|2.00
|1.3248
|1.3278
|1.3198
|2982
|2005.01.05 12:16
|sell
|1496
|2.00
|1.3249
|1.3279
|1.3199
|2983
|2005.01.05 16:00
|s/l
|1487
|2.00
|1.3267
|1.3267
|1.3187
|-600.00
|58394.74
|2984
|2005.01.05 16:00
|s/l
|1488
|2.00
|1.3271
|1.3271
|1.3191
|-600.00
|57794.74
|2985
|2005.01.05 16:00
|sell
|1497
|2.00
|1.3270
|1.3300
|1.3220
|2986
|2005.01.05 16:00
|sell
|1498
|2.00
|1.3270
|1.3300
|1.3220
|2987
|2005.01.05 17:22
|s/l
|1489
|2.00
|1.3278
|1.3278
|1.3198
|-600.00
|57194.74
|2988
|2005.01.05 17:22
|s/l
|1490
|2.00
|1.3279
|1.3279
|1.3199
|-600.00
|56594.74
|2989
|2005.01.05 17:22
|s/l
|1491
|2.00
|1.3278
|1.3278
|1.3198
|-600.00
|55994.74
|2990
|2005.01.05 17:22
|s/l
|1492
|2.00
|1.3279
|1.3279
|1.3199
|-600.00
|55394.74
|2991
|2005.01.05 17:22
|s/l
|1493
|2.00
|1.3278
|1.3278
|1.3198
|-600.00
|54794.74
|2992
|2005.01.05 17:22
|s/l
|1494
|2.00
|1.3279
|1.3279
|1.3199
|-600.00
|54194.74
|2993
|2005.01.05 17:22
|s/l
|1495
|2.00
|1.3278
|1.3278
|1.3198
|-600.00
|53594.74
|2994
|2005.01.05 17:22
|s/l
|1496
|2.00
|1.3279
|1.3279
|1.3199
|-600.00
|52994.74
|2995
|2005.01.05 17:22
|sell
|1499
|2.00
|1.3276
|1.3306
|1.3226
|2996
|2005.01.05 17:23
|sell
|1500
|2.00
|1.3276
|1.3306
|1.3226
|2997
|2005.01.05 17:23
|sell
|1501
|2.00
|1.3276
|1.3306
|1.3226
|2998
|2005.01.05 17:23
|sell
|1502
|2.00
|1.3276
|1.3306
|1.3226
|2999
|2005.01.05 17:24
|sell
|1503
|2.00
|1.3276
|1.3306
|1.3226
|3000
|2005.01.05 17:24
|sell
|1504
|2.00
|1.3276
|1.3306
|1.3226
|3001
|2005.01.05 17:25
|sell
|1505
|2.00
|1.3276
|1.3306
|1.3226
|3002
|2005.01.05 17:25
|sell
|1506
|2.00
|1.3276
|1.3306
|1.3226
|3003
|2005.01.05 18:17
|s/l
|1497
|2.00
|1.3300
|1.3300
|1.3220
|-600.00
|52394.74
|3004
|2005.01.05 18:17
|s/l
|1498
|2.00
|1.3300
|1.3300
|1.3220
|-600.00
|51794.74
|3005
|2005.01.05 18:17
|sell
|1507
|2.00
|1.3301
|1.3331
|1.3251
|3006
|2005.01.05 18:17
|sell
|1508
|2.00
|1.3302
|1.3332
|1.3252
|3007
|2005.01.05 18:22
|s/l
|1499
|2.00
|1.3306
|1.3306
|1.3226
|-600.00
|51194.74
|3008
|2005.01.05 18:22
|s/l
|1500
|2.00
|1.3306
|1.3306
|1.3226
|-600.00
|50594.74
|3009
|2005.01.05 18:22
|s/l
|1501
|2.00
|1.3306
|1.3306
|1.3226
|-600.00
|49994.74
|3010
|2005.01.05 18:22
|s/l
|1502
|2.00
|1.3306
|1.3306
|1.3226
|-600.00
|49394.74
|3011
|2005.01.05 18:22
|s/l
|1503
|2.00
|1.3306
|1.3306
|1.3226
|-600.00
|48794.74
|3012
|2005.01.05 18:22
|s/l
|1504
|2.00
|1.3306
|1.3306
|1.3226
|-600.00
|48194.74
|3013
|2005.01.05 18:22
|s/l
|1505
|2.00
|1.3306
|1.3306
|1.3226
|-600.00
|47594.74
|3014
|2005.01.05 18:22
|s/l
|1506
|2.00
|1.3306
|1.3306
|1.3226
|-600.00
|46994.74
|3015
|2005.01.05 18:22
|sell
|1509
|2.00
|1.3303
|1.3333
|1.3253
|3016
|2005.01.05 18:22
|sell
|1510
|2.00
|1.3305
|1.3335
|1.3255
|3017
|2005.01.05 18:22
|sell
|1511
|2.00
|1.3305
|1.3335
|1.3255
|3018
|2005.01.05 18:23
|sell
|1512
|2.00
|1.3305
|1.3335
|1.3255
|3019
|2005.01.05 18:23
|sell
|1513
|2.00
|1.3305
|1.3335
|1.3255
|3020
|2005.01.05 18:23
|sell
|1514
|2.00
|1.3305
|1.3335
|1.3255
|3021
|2005.01.05 18:24
|sell
|1515
|2.00
|1.3305
|1.3335
|1.3255
|3022
|2005.01.05 22:50
|t/p
|1510
|2.00
|1.3255
|1.3335
|1.3255
|1000.00
|47994.74
|3023
|2005.01.05 22:50
|t/p
|1511
|2.00
|1.3255
|1.3335
|1.3255
|1000.00
|48994.74
|3024
|2005.01.05 22:50
|t/p
|1512
|2.00
|1.3255
|1.3335
|1.3255
|1000.00
|49994.74
|3025
|2005.01.05 22:50
|t/p
|1513
|2.00
|1.3255
|1.3335
|1.3255
|1000.00
|50994.74
|3026
|2005.01.05 22:50
|t/p
|1514
|2.00
|1.3255
|1.3335
|1.3255
|1000.00
|51994.74
|3027
|2005.01.05 22:50
|t/p
|1515
|2.00
|1.3255
|1.3335
|1.3255
|1000.00
|52994.74
|3028
|2005.01.06 08:30
|t/p
|1507
|2.00
|1.3251
|1.3331
|1.3251
|1009.52
|54004.26
|3029
|2005.01.06 08:30
|t/p
|1508
|2.00
|1.3252
|1.3332
|1.3252
|1009.52
|55013.78
|3030
|2005.01.06 08:30
|t/p
|1509
|2.00
|1.3253
|1.3333
|1.3253
|1009.52
|56023.30
|3031
|2005.01.06 08:30
|sell
|1516
|2.00
|1.3252
|1.3282
|1.3202
|3032
|2005.01.06 08:30
|sell
|1517
|2.00
|1.3258
|1.3288
|1.3208
|3033
|2005.01.06 08:30
|sell
|1518
|2.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|3034
|2005.01.06 08:30
|sell
|1519
|2.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|3035
|2005.01.06 08:31
|sell
|1520
|2.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|3036
|2005.01.06 08:31
|sell
|1521
|2.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|3037
|2005.01.06 08:35
|sell
|1522
|2.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|3038
|2005.01.06 08:35
|sell
|1523
|2.00
|1.3259
|1.3289
|1.3209
|3039
|2005.01.06 08:35
|sell
|1524
|2.00
|1.3258
|1.3288
|1.3208
|3040
|2005.01.06 08:36
|sell
|1525
|2.00
|1.3257
|1.3287
|1.3207
|3041
|2005.01.06 09:52
|t/p
|1516
|2.00
|1.3202
|1.3282
|1.3202
|1000.00
|57023.30
|3042
|2005.01.06 09:52
|t/p
|1517
|2.00
|1.3208
|1.3288
|1.3208
|1000.00
|58023.30
|3043
|2005.01.06 09:52
|t/p
|1518
|2.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|1000.00
|59023.30
|3044
|2005.01.06 09:52
|t/p
|1519
|2.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|1000.00
|60023.30
|3045
|2005.01.06 09:52
|t/p
|1520
|2.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|1000.00
|61023.30
|3046
|2005.01.06 09:52
|t/p
|1521
|2.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|1000.00
|62023.30
|3047
|2005.01.06 09:52
|t/p
|1522
|2.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|1000.00
|63023.30
|3048
|2005.01.06 09:52
|t/p
|1523
|2.00
|1.3209
|1.3289
|1.3209
|1000.00
|64023.30
|3049
|2005.01.06 09:52
|t/p
|1524
|2.00
|1.3208
|1.3288
|1.3208
|1000.00
|65023.30
|3050
|2005.01.06 09:52
|t/p
|1525
|2.00
|1.3207
|1.3287
|1.3207
|1000.00
|66023.30
|3051
|2005.01.06 09:52
|sell
|1526
|3.00
|1.3219
|1.3249
|1.3169
|3052
|2005.01.06 09:53
|sell
|1527
|3.00
|1.3220
|1.3250
|1.3170
|3053
|2005.01.06 09:53
|sell
|1528
|3.00
|1.3219
|1.3249
|1.3169
|3054
|2005.01.06 09:53
|sell
|1529
|3.00
|1.3220
|1.3250
|1.3170
|3055
|2005.01.06 09:53
|sell
|1530
|3.00
|1.3219
|1.3249
|1.3169
|3056
|2005.01.06 09:53
|sell
|1531
|3.00
|1.3220
|1.3250
|1.3170
|3057
|2005.01.06 09:53
|sell
|1532
|3.00
|1.3219
|1.3249
|1.3169
|3058
|2005.01.06 09:54
|sell
|1533
|3.00
|1.3220
|1.3250
|1.3170
|3059
|2005.01.06 12:17
|t/p
|1526
|3.00
|1.3169
|1.3249
|1.3169
|1500.00
|67523.30
|3060
|2005.01.06 12:17
|t/p
|1527
|3.00
|1.3170
|1.3250
|1.3170
|1500.00
|69023.30
|3061
|2005.01.06 12:17
|t/p
|1528
|3.00
|1.3169
|1.3249
|1.3169
|1500.00
|70523.30
|3062
|2005.01.06 12:17
|t/p
|1529
|3.00
|1.3170
|1.3250
|1.3170
|1500.00
|72023.30
|3063
|2005.01.06 12:17
|t/p
|1530
|3.00
|1.3169
|1.3249
|1.3169
|1500.00
|73523.30
|3064
|2005.01.06 12:17
|t/p
|1531
|3.00
|1.3170
|1.3250
|1.3170
|1500.00
|75023.30
|3065
|2005.01.06 12:17
|t/p
|1532
|3.00
|1.3169
|1.3249
|1.3169
|1500.00
|76523.30
|3066
|2005.01.06 12:17
|t/p
|1533
|3.00
|1.3170
|1.3250
|1.3170
|1500.00
|78023.30
|3067
|2005.01.06 12:25
|sell
|1534
|3.00
|1.3179
|1.3209
|1.3129
|3068
|2005.01.06 12:25
|sell
|1535
|3.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3069
|2005.01.06 12:25
|sell
|1536
|3.00
|1.3184
|1.3214
|1.3134
|3070
|2005.01.06 12:25
|sell
|1537
|3.00
|1.3184
|1.3214
|1.3134
|3071
|2005.01.06 12:26
|sell
|1538
|3.00
|1.3184
|1.3214
|1.3134
|3072
|2005.01.06 12:32
|sell
|1539
|3.00
|1.3184
|1.3214
|1.3134
|3073
|2005.01.06 12:32
|sell
|1540
|3.00
|1.3195
|1.3225
|1.3145
|3074
|2005.01.06 12:32
|sell
|1541
|3.00
|1.3196
|1.3226
|1.3146
|3075
|2005.01.06 12:33
|sell
|1542
|3.00
|1.3196
|1.3226
|1.3146
|3076
|2005.01.06 12:33
|sell
|1543
|3.00
|1.3196
|1.3226
|1.3146
|3077
|2005.01.06 16:02
|s/l
|1534
|3.00
|1.3209
|1.3209
|1.3129
|-900.00
|77123.30
|3078
|2005.01.06 16:02
|s/l
|1535
|3.00
|1.3212
|1.3212
|1.3132
|-900.00
|76223.30
|3079
|2005.01.06 16:02
|s/l
|1536
|3.00
|1.3214
|1.3214
|1.3134
|-900.00
|75323.30
|3080
|2005.01.06 16:02
|s/l
|1537
|3.00
|1.3214
|1.3214
|1.3134
|-900.00
|74423.30
|3081
|2005.01.06 16:02
|s/l
|1538
|3.00
|1.3214
|1.3214
|1.3134
|-900.00
|73523.30
|3082
|2005.01.06 16:02
|s/l
|1539
|3.00
|1.3214
|1.3214
|1.3134
|-900.00
|72623.30
|3083
|2005.01.06 16:02
|sell
|1544
|3.00
|1.3213
|1.3243
|1.3163
|3084
|2005.01.06 16:02
|sell
|1545
|3.00
|1.3215
|1.3245
|1.3165
|3085
|2005.01.06 16:03
|sell
|1546
|3.00
|1.3215
|1.3245
|1.3165
|3086
|2005.01.06 16:03
|sell
|1547
|3.00
|1.3215
|1.3245
|1.3165
|3087
|2005.01.06 16:04
|sell
|1548
|3.00
|1.3215
|1.3245
|1.3165
|3088
|2005.01.06 19:35
|t/p
|1544
|3.00
|1.3163
|1.3243
|1.3163
|1500.00
|74123.30
|3089
|2005.01.06 19:35
|t/p
|1545
|3.00
|1.3165
|1.3245
|1.3165
|1500.00
|75623.30
|3090
|2005.01.06 19:35
|t/p
|1546
|3.00
|1.3165
|1.3245
|1.3165
|1500.00
|77123.30
|3091
|2005.01.06 19:35
|t/p
|1547
|3.00
|1.3165
|1.3245
|1.3165
|1500.00
|78623.30
|3092
|2005.01.06 19:35
|t/p
|1548
|3.00
|1.3165
|1.3245
|1.3165
|1500.00
|80123.30
|3093
|2005.01.07 11:05
|sell
|1549
|3.00
|1.3219
|1.3249
|1.3169
|3094
|2005.01.07 11:05
|sell
|1550
|3.00
|1.3218
|1.3248
|1.3168
|3095
|2005.01.07 11:05
|sell
|1551
|3.00
|1.3220
|1.3250
|1.3170
|3096
|2005.01.07 11:05
|sell
|1552
|3.00
|1.3219
|1.3249
|1.3169
|3097
|2005.01.07 11:05
|sell
|1553
|3.00
|1.3219
|1.3249
|1.3169
|3098
|2005.01.07 11:05
|sell
|1554
|3.00
|1.3218
|1.3248
|1.3168
|3099
|2005.01.07 11:07
|s/l
|1540
|3.00
|1.3225
|1.3225
|1.3145
|-857.16
|79266.14
|3100
|2005.01.07 11:07
|s/l
|1541
|3.00
|1.3226
|1.3226
|1.3146
|-857.16
|78408.98
|3101
|2005.01.07 11:07
|s/l
|1542
|3.00
|1.3226
|1.3226
|1.3146
|-857.16
|77551.82
|3102
|2005.01.07 11:07
|s/l
|1543
|3.00
|1.3226
|1.3226
|1.3146
|-857.16
|76694.66
|3103
|2005.01.07 11:07
|sell
|1555
|3.00
|1.3226
|1.3256
|1.3176
|3104
|2005.01.07 11:07
|sell
|1556
|3.00
|1.3231
|1.3261
|1.3181
|3105
|2005.01.07 11:07
|sell
|1557
|3.00
|1.3230
|1.3260
|1.3180
|3106
|2005.01.07 11:07
|sell
|1558
|3.00
|1.3233
|1.3263
|1.3183
|3107
|2005.01.07 12:22
|s/l
|1549
|3.00
|1.3249
|1.3249
|1.3169
|-900.00
|75794.66
|3108
|2005.01.07 12:22
|s/l
|1550
|3.00
|1.3248
|1.3248
|1.3168
|-900.00
|74894.66
|3109
|2005.01.07 12:22
|s/l
|1552
|3.00
|1.3249
|1.3249
|1.3169
|-900.00
|73994.66
|3110
|2005.01.07 12:22
|s/l
|1553
|3.00
|1.3249
|1.3249
|1.3169
|-900.00
|73094.66
|3111
|2005.01.07 12:22
|s/l
|1554
|3.00
|1.3248
|1.3248
|1.3168
|-900.00
|72194.66
|3112
|2005.01.07 12:22
|sell
|1559
|3.00
|1.3246
|1.3276
|1.3196
|3113
|2005.01.07 12:23
|sell
|1560
|3.00
|1.3245
|1.3275
|1.3195
|3114
|2005.01.07 12:23
|s/l
|1551
|3.00
|1.3250
|1.3250
|1.3170
|-900.00
|71294.66
|3115
|2005.01.07 12:23
|sell
|1561
|3.00
|1.3252
|1.3282
|1.3202
|3116
|2005.01.07 12:23
|sell
|1562
|3.00
|1.3252
|1.3282
|1.3202
|3117
|2005.01.07 12:24
|sell
|1563
|3.00
|1.3252
|1.3282
|1.3202
|3118
|2005.01.07 15:00
|t/p
|1555
|3.00
|1.3176
|1.3256
|1.3176
|1500.00
|72794.66
|3119
|2005.01.07 15:00
|t/p
|1556
|3.00
|1.3181
|1.3261
|1.3181
|1500.00
|74294.66
|3120
|2005.01.07 15:00
|t/p
|1557
|3.00
|1.3180
|1.3260
|1.3180
|1500.00
|75794.66
|3121
|2005.01.07 15:00
|t/p
|1558
|3.00
|1.3183
|1.3263
|1.3183
|1500.00
|77294.66
|3122
|2005.01.07 15:00
|t/p
|1559
|3.00
|1.3196
|1.3276
|1.3196
|1500.00
|78794.66
|3123
|2005.01.07 15:00
|t/p
|1560
|3.00
|1.3195
|1.3275
|1.3195
|1500.00
|80294.66
|3124
|2005.01.07 15:00
|t/p
|1561
|3.00
|1.3202
|1.3282
|1.3202
|1500.00
|81794.66
|3125
|2005.01.07 15:00
|t/p
|1562
|3.00
|1.3202
|1.3282
|1.3202
|1500.00
|83294.66
|3126
|2005.01.07 15:00
|t/p
|1563
|3.00
|1.3202
|1.3282
|1.3202
|1500.00
|84794.66
|3127
|2005.01.07 15:00
|buy
|1564
|4.00
|1.3165
|1.3135
|1.3215
|3128
|2005.01.07 15:00
|buy
|1565
|4.00
|1.3165
|1.3135
|1.3215
|3129
|2005.01.07 15:00
|buy
|1566
|4.00
|1.3165
|1.3135
|1.3215
|3130
|2005.01.07 15:00
|buy
|1567
|4.00
|1.3165
|1.3135
|1.3215
|3131
|2005.01.07 15:00
|buy
|1568
|4.00
|1.3165
|1.3135
|1.3215
|3132
|2005.01.07 15:00
|buy
|1569
|4.00
|1.3165
|1.3135
|1.3215
|3133
|2005.01.07 15:01
|buy
|1570
|4.00
|1.3165
|1.3135
|1.3215
|3134
|2005.01.07 15:01
|buy
|1571
|4.00
|1.3165
|1.3135
|1.3215
|3135
|2005.01.07 15:35
|t/p
|1564
|4.00
|1.3215
|1.3135
|1.3215
|2000.00
|86794.66
|3136
|2005.01.07 15:35
|t/p
|1565
|4.00
|1.3215
|1.3135
|1.3215
|2000.00
|88794.66
|3137
|2005.01.07 15:35
|t/p
|1566
|4.00
|1.3215
|1.3135
|1.3215
|2000.00
|90794.66
|3138
|2005.01.07 15:35
|t/p
|1567
|4.00
|1.3215
|1.3135
|1.3215
|2000.00
|92794.66
|3139
|2005.01.07 15:35
|t/p
|1568
|4.00
|1.3215
|1.3135
|1.3215
|2000.00
|94794.66
|3140
|2005.01.07 15:35
|t/p
|1569
|4.00
|1.3215
|1.3135
|1.3215
|2000.00
|96794.66
|3141
|2005.01.07 15:35
|t/p
|1570
|4.00
|1.3215
|1.3135
|1.3215
|2000.00
|98794.66
|3142
|2005.01.07 15:35
|t/p
|1571
|4.00
|1.3215
|1.3135
|1.3215
|2000.00
|100794.66
|3143
|2005.01.07 15:35
|buy
|1572
|5.00
|1.3205
|1.3175
|1.3255
|3144
|2005.01.07 15:35
|buy
|1573
|5.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|3145
|2005.01.07 15:35
|buy
|1574
|5.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|3146
|2005.01.07 15:35
|buy
|1575
|4.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|3147
|2005.01.07 15:35
|buy
|1576
|4.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|3148
|2005.01.07 15:35
|buy
|1577
|4.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|3149
|2005.01.07 15:35
|buy
|1578
|4.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|3150
|2005.01.07 15:36
|buy
|1579
|4.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|3151
|2005.01.07 15:36
|buy
|1580
|4.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|3152
|2005.01.07 15:40
|t/p
|1573
|5.00
|1.3247
|1.3167
|1.3247
|2500.00
|103294.66
|3153
|2005.01.07 15:40
|t/p
|1574
|5.00
|1.3247
|1.3167
|1.3247
|2500.00
|105794.66
|3154
|2005.01.07 15:40
|t/p
|1575
|4.00
|1.3247
|1.3167
|1.3247
|2000.00
|107794.66
|3155
|2005.01.07 15:40
|t/p
|1576
|4.00
|1.3247
|1.3167
|1.3247
|2000.00
|109794.66
|3156
|2005.01.07 15:40
|t/p
|1577
|4.00
|1.3247
|1.3167
|1.3247
|2000.00
|111794.66
|3157
|2005.01.07 15:40
|t/p
|1578
|4.00
|1.3247
|1.3167
|1.3247
|2000.00
|113794.66
|3158
|2005.01.07 15:40
|t/p
|1579
|4.00
|1.3247
|1.3167
|1.3247
|2000.00
|115794.66
|3159
|2005.01.07 15:40
|t/p
|1580
|4.00
|1.3247
|1.3167
|1.3247
|2000.00
|117794.66
|3160
|2005.01.07 16:50
|buy
|1581
|5.00
|1.3192
|1.3162
|1.3242
|3161
|2005.01.07 16:50
|buy
|1582
|5.00
|1.3192
|1.3162
|1.3242
|3162
|2005.01.07 16:50
|buy
|1583
|5.00
|1.3192
|1.3162
|1.3242
|3163
|2005.01.07 16:51
|buy
|1584
|5.00
|1.3192
|1.3162
|1.3242
|3164
|2005.01.07 16:51
|buy
|1585
|5.00
|1.3192
|1.3162
|1.3242
|3165
|2005.01.07 16:51
|buy
|1586
|5.00
|1.3192
|1.3162
|1.3242
|3166
|2005.01.07 16:52
|buy
|1587
|5.00
|1.3192
|1.3162
|1.3242
|3167
|2005.01.07 16:52
|buy
|1588
|5.00
|1.3192
|1.3162
|1.3242
|3168
|2005.01.07 17:10
|s/l
|1572
|5.00
|1.3175
|1.3175
|1.3255
|-1500.00
|116294.66
|3169
|2005.01.07 17:10
|buy
|1589
|5.00
|1.3178
|1.3148
|1.3228
|3170
|2005.01.07 17:15
|s/l
|1581
|5.00
|1.3162
|1.3162
|1.3242
|-1500.00
|114794.66
|3171
|2005.01.07 17:15
|s/l
|1582
|5.00
|1.3162
|1.3162
|1.3242
|-1500.00
|113294.66
|3172
|2005.01.07 17:15
|s/l
|1583
|5.00
|1.3162
|1.3162
|1.3242
|-1500.00
|111794.66
|3173
|2005.01.07 17:15
|s/l
|1584
|5.00
|1.3162
|1.3162
|1.3242
|-1500.00
|110294.66
|3174
|2005.01.07 17:15
|s/l
|1585
|5.00
|1.3162
|1.3162
|1.3242
|-1500.00
|108794.66
|3175
|2005.01.07 17:15
|s/l
|1586
|5.00
|1.3162
|1.3162
|1.3242
|-1500.00
|107294.66
|3176
|2005.01.07 17:15
|s/l
|1587
|5.00
|1.3162
|1.3162
|1.3242
|-1500.00
|105794.66
|3177
|2005.01.07 17:15
|s/l
|1588
|5.00
|1.3162
|1.3162
|1.3242
|-1500.00
|104294.66
|3178
|2005.01.07 17:15
|buy
|1590
|5.00
|1.3152
|1.3122
|1.3202
|3179
|2005.01.07 17:15
|s/l
|1589
|5.00
|1.3148
|1.3148
|1.3228
|-1500.00
|102794.66
|3180
|2005.01.07 17:15
|buy
|1591
|5.00
|1.3145
|1.3115
|1.3195
|3181
|2005.01.07 17:15
|buy
|1592
|5.00
|1.3128
|1.3098
|1.3178
|3182
|2005.01.07 17:15
|t/p
|1592
|5.00
|1.3178
|1.3098
|1.3178
|2500.00
|105294.66
|3183
|2005.01.07 17:15
|buy
|1593
|5.00
|1.3128
|1.3098
|1.3178
|3184
|2005.01.07 17:15
|t/p
|1593
|5.00
|1.3178
|1.3098
|1.3178
|2500.00
|107794.66
|3185
|2005.01.07 17:15
|buy
|1594
|5.00
|1.3128
|1.3098
|1.3178
|3186
|2005.01.07 17:15
|t/p
|1594
|5.00
|1.3178
|1.3098
|1.3178
|2500.00
|110294.66
|3187
|2005.01.07 17:15
|buy
|1595
|5.00
|1.3128
|1.3098
|1.3178
|3188
|2005.01.07 17:15
|t/p
|1595
|5.00
|1.3178
|1.3098
|1.3178
|2500.00
|112794.66
|3189
|2005.01.07 17:15
|buy
|1596
|5.00
|1.3128
|1.3098
|1.3178
|3190
|2005.01.07 17:15
|t/p
|1596
|5.00
|1.3178
|1.3098
|1.3178
|2500.00
|115294.66
|3191
|2005.01.07 17:15
|buy
|1597
|5.00
|1.3128
|1.3098
|1.3178
|3192
|2005.01.07 17:16
|t/p
|1597
|5.00
|1.3178
|1.3098
|1.3178
|2500.00
|117794.66
|3193
|2005.01.07 17:16
|buy
|1598
|5.00
|1.3128
|1.3098
|1.3178
|3194
|2005.01.07 17:16
|t/p
|1598
|5.00
|1.3178
|1.3098
|1.3178
|2500.00
|120294.66
|3195
|2005.01.07 17:16
|buy
|1599
|5.00
|1.3128
|1.3098
|1.3178
|3196
|2005.01.07 17:16
|t/p
|1599
|5.00
|1.3178
|1.3098
|1.3178
|2500.00
|122794.66
|3197
|2005.01.07 17:16
|buy
|1600
|6.00
|1.3128
|1.3098
|1.3178
|3198
|2005.01.07 17:17
|buy
|1601
|6.00
|1.3128
|1.3098
|1.3178
|3199
|2005.01.07 17:17
|s/l
|1590
|5.00
|1.3122
|1.3122
|1.3202
|-1500.00
|121294.66
|3200
|2005.01.07 17:17
|buy
|1602
|5.00
|1.3125
|1.3095
|1.3175
|3201
|2005.01.07 17:17
|s/l
|1591
|5.00
|1.3115
|1.3115
|1.3195
|-1500.00
|119794.66
|3202
|2005.01.07 17:17
|buy
|1603
|5.00
|1.3111
|1.3081
|1.3161
|3203
|2005.01.07 17:17
|buy
|1604
|5.00
|1.3107
|1.3077
|1.3157
|3204
|2005.01.07 17:17
|s/l
|1600
|6.00
|1.3098
|1.3098
|1.3178
|-1800.00
|117994.66
|3205
|2005.01.07 17:17
|s/l
|1601
|6.00
|1.3098
|1.3098
|1.3178
|-1800.00
|116194.66
|3206
|2005.01.07 17:17
|s/l
|1602
|5.00
|1.3095
|1.3095
|1.3175
|-1500.00
|114694.66
|3207
|2005.01.07 17:17
|buy
|1605
|5.00
|1.3093
|1.3063
|1.3143
|3208
|2005.01.07 17:17
|s/l
|1603
|5.00
|1.3081
|1.3081
|1.3161
|-1500.00
|113194.66
|3209
|2005.01.07 17:17
|s/l
|1604
|5.00
|1.3077
|1.3077
|1.3157
|-1500.00
|111694.66
|3210
|2005.01.07 17:17
|buy
|1606
|5.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3211
|2005.01.07 17:17
|buy
|1607
|5.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3212
|2005.01.07 17:17
|buy
|1608
|5.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3213
|2005.01.07 17:18
|buy
|1609
|5.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3214
|2005.01.07 17:18
|buy
|1610
|5.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3215
|2005.01.07 17:18
|buy
|1611
|5.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3216
|2005.01.07 17:18
|buy
|1612
|5.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3217
|2005.01.07 17:18
|buy
|1613
|5.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3218
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1606
|5.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|2500.00
|114194.66
|3219
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1607
|5.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|2500.00
|116694.66
|3220
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1608
|5.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|2500.00
|119194.66
|3221
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1609
|5.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|2500.00
|121694.66
|3222
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1610
|5.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|2500.00
|124194.66
|3223
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1611
|5.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|2500.00
|126694.66
|3224
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1612
|5.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|2500.00
|129194.66
|3225
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1613
|5.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|2500.00
|131694.66
|3226
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1605
|5.00
|1.3143
|1.3063
|1.3143
|2500.00
|134194.66
|3227
|2005.01.07 17:20
|buy
|1614
|6.00
|1.3125
|1.3095
|1.3175
|3228
|2005.01.07 17:20
|buy
|1615
|6.00
|1.3119
|1.3089
|1.3169
|3229
|2005.01.07 17:20
|buy
|1616
|6.00
|1.3099
|1.3069
|1.3149
|3230
|2005.01.07 17:20
|s/l
|1614
|6.00
|1.3095
|1.3095
|1.3175
|-1800.00
|132394.66
|3231
|2005.01.07 17:20
|s/l
|1615
|6.00
|1.3089
|1.3089
|1.3169
|-1800.00
|130594.66
|3232
|2005.01.07 17:20
|buy
|1617
|6.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3233
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1617
|6.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|3000.00
|133594.66
|3234
|2005.01.07 17:20
|buy
|1618
|6.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3235
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1618
|6.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|3000.00
|136594.66
|3236
|2005.01.07 17:20
|buy
|1619
|6.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3237
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1619
|6.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|3000.00
|139594.66
|3238
|2005.01.07 17:20
|buy
|1620
|6.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3239
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1620
|6.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|3000.00
|142594.66
|3240
|2005.01.07 17:20
|buy
|1621
|7.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3241
|2005.01.07 17:20
|t/p
|1621
|7.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|3500.00
|146094.66
|3242
|2005.01.07 17:21
|buy
|1622
|7.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3243
|2005.01.07 17:21
|t/p
|1622
|7.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|3500.00
|149594.66
|3244
|2005.01.07 17:21
|buy
|1623
|7.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3245
|2005.01.07 17:21
|t/p
|1623
|7.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|3500.00
|153094.66
|3246
|2005.01.07 17:21
|buy
|1624
|7.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|3247
|2005.01.07 17:21
|t/p
|1624
|7.00
|1.3128
|1.3048
|1.3128
|3500.00
|156594.66
|3248
|2005.01.07 17:22
|t/p
|1616
|6.00
|1.3149
|1.3069
|1.3149
|3000.00
|159594.66
|3249
|2005.01.07 17:22
|sell
|1625
|7.00
|1.3169
|1.3199
|1.3119
|3250
|2005.01.07 17:22
|sell
|1626
|7.00
|1.3178
|1.3208
|1.3128
|3251
|2005.01.07 17:22
|sell
|1627
|7.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3252
|2005.01.07 17:22
|sell
|1628
|7.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3253
|2005.01.07 17:22
|sell
|1629
|7.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3254
|2005.01.07 17:23
|sell
|1630
|7.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3255
|2005.01.07 17:23
|sell
|1631
|7.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3256
|2005.01.07 17:23
|sell
|1632
|7.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3257
|2005.01.07 17:23
|sell
|1633
|7.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3258
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1626
|7.00
|1.3128
|1.3208
|1.3128
|3500.00
|163094.66
|3259
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1627
|7.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|3500.00
|166594.66
|3260
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1628
|7.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|3500.00
|170094.66
|3261
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1629
|7.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|3500.00
|173594.66
|3262
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1630
|7.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|3500.00
|177094.66
|3263
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1631
|7.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|3500.00
|180594.66
|3264
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1632
|7.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|3500.00
|184094.66
|3265
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1633
|7.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|3500.00
|187594.66
|3266
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1625
|7.00
|1.3119
|1.3199
|1.3119
|3500.00
|191094.66
|3267
|2005.01.07 17:25
|sell
|1634
|9.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|3268
|2005.01.07 17:25
|sell
|1635
|9.00
|1.3149
|1.3179
|1.3099
|3269
|2005.01.07 17:25
|s/l
|1634
|9.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-2700.00
|188394.66
|3270
|2005.01.07 17:25
|sell
|1636
|9.00
|1.3171
|1.3201
|1.3121
|3271
|2005.01.07 17:25
|s/l
|1635
|9.00
|1.3179
|1.3179
|1.3099
|-2700.00
|185694.66
|3272
|2005.01.07 17:25
|sell
|1637
|9.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3273
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1637
|9.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|4500.00
|190194.66
|3274
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1636
|9.00
|1.3121
|1.3201
|1.3121
|4500.00
|194694.66
|3275
|2005.01.07 17:25
|sell
|1638
|9.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|3276
|2005.01.07 17:25
|sell
|1639
|9.00
|1.3149
|1.3179
|1.3099
|3277
|2005.01.07 17:25
|s/l
|1638
|9.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-2700.00
|191994.66
|3278
|2005.01.07 17:25
|sell
|1640
|9.00
|1.3171
|1.3201
|1.3121
|3279
|2005.01.07 17:25
|s/l
|1639
|9.00
|1.3179
|1.3179
|1.3099
|-2700.00
|189294.66
|3280
|2005.01.07 17:25
|sell
|1641
|9.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3281
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1641
|9.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|4500.00
|193794.66
|3282
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1640
|9.00
|1.3121
|1.3201
|1.3121
|4500.00
|198294.66
|3283
|2005.01.07 17:25
|sell
|1642
|9.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|3284
|2005.01.07 17:25
|sell
|1643
|9.00
|1.3149
|1.3179
|1.3099
|3285
|2005.01.07 17:25
|s/l
|1642
|9.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-2700.00
|195594.66
|3286
|2005.01.07 17:25
|sell
|1644
|9.00
|1.3171
|1.3201
|1.3121
|3287
|2005.01.07 17:25
|s/l
|1643
|9.00
|1.3179
|1.3179
|1.3099
|-2700.00
|192894.66
|3288
|2005.01.07 17:25
|sell
|1645
|9.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3289
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1645
|9.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|4500.00
|197394.66
|3290
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1644
|9.00
|1.3121
|1.3201
|1.3121
|4500.00
|201894.66
|3291
|2005.01.07 17:25
|sell
|1646
|10.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|3292
|2005.01.07 17:25
|sell
|1647
|9.00
|1.3149
|1.3179
|1.3099
|3293
|2005.01.07 17:25
|s/l
|1646
|10.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-3000.00
|198894.66
|3294
|2005.01.07 17:25
|sell
|1648
|9.00
|1.3171
|1.3201
|1.3121
|3295
|2005.01.07 17:25
|s/l
|1647
|9.00
|1.3179
|1.3179
|1.3099
|-2700.00
|196194.66
|3296
|2005.01.07 17:25
|sell
|1649
|9.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3297
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1649
|9.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|4500.00
|200694.66
|3298
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1648
|9.00
|1.3121
|1.3201
|1.3121
|4500.00
|205194.66
|3299
|2005.01.07 17:25
|sell
|1650
|10.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|3300
|2005.01.07 17:25
|sell
|1651
|10.00
|1.3149
|1.3179
|1.3099
|3301
|2005.01.07 17:25
|s/l
|1650
|10.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-3000.00
|202194.66
|3302
|2005.01.07 17:25
|sell
|1652
|9.00
|1.3171
|1.3201
|1.3121
|3303
|2005.01.07 17:25
|s/l
|1651
|10.00
|1.3179
|1.3179
|1.3099
|-3000.00
|199194.66
|3304
|2005.01.07 17:25
|sell
|1653
|9.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3305
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1653
|9.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|4500.00
|203694.66
|3306
|2005.01.07 17:25
|t/p
|1652
|9.00
|1.3121
|1.3201
|1.3121
|4500.00
|208194.66
|3307
|2005.01.07 17:25
|sell
|1654
|10.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|3308
|2005.01.07 17:25
|sell
|1655
|10.00
|1.3149
|1.3179
|1.3099
|3309
|2005.01.07 17:26
|s/l
|1654
|10.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-3000.00
|205194.66
|3310
|2005.01.07 17:26
|sell
|1656
|10.00
|1.3171
|1.3201
|1.3121
|3311
|2005.01.07 17:26
|s/l
|1655
|10.00
|1.3179
|1.3179
|1.3099
|-3000.00
|202194.66
|3312
|2005.01.07 17:26
|sell
|1657
|10.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3313
|2005.01.07 17:26
|t/p
|1657
|10.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|5000.00
|207194.66
|3314
|2005.01.07 17:26
|t/p
|1656
|10.00
|1.3121
|1.3201
|1.3121
|5000.00
|212194.66
|3315
|2005.01.07 17:26
|sell
|1658
|10.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|3316
|2005.01.07 17:26
|sell
|1659
|10.00
|1.3149
|1.3179
|1.3099
|3317
|2005.01.07 17:26
|s/l
|1658
|10.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-3000.00
|209194.66
|3318
|2005.01.07 17:26
|sell
|1660
|10.00
|1.3171
|1.3201
|1.3121
|3319
|2005.01.07 17:26
|s/l
|1659
|10.00
|1.3179
|1.3179
|1.3099
|-3000.00
|206194.66
|3320
|2005.01.07 17:26
|sell
|1661
|10.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3321
|2005.01.07 17:26
|t/p
|1661
|10.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|5000.00
|211194.66
|3322
|2005.01.07 17:26
|t/p
|1660
|10.00
|1.3121
|1.3201
|1.3121
|5000.00
|216194.66
|3323
|2005.01.07 17:26
|sell
|1662
|10.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|3324
|2005.01.07 17:26
|sell
|1663
|10.00
|1.3149
|1.3179
|1.3099
|3325
|2005.01.07 17:26
|s/l
|1662
|10.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-3000.00
|213194.66
|3326
|2005.01.07 17:26
|sell
|1664
|10.00
|1.3171
|1.3201
|1.3121
|3327
|2005.01.07 17:26
|s/l
|1663
|10.00
|1.3179
|1.3179
|1.3099
|-3000.00
|210194.66
|3328
|2005.01.07 17:26
|sell
|1665
|10.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3329
|2005.01.07 17:26
|t/p
|1665
|10.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|5000.00
|215194.66
|3330
|2005.01.07 17:26
|t/p
|1664
|10.00
|1.3121
|1.3201
|1.3121
|5000.00
|220194.66
|3331
|2005.01.07 17:26
|sell
|1666
|11.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|3332
|2005.01.07 17:26
|sell
|1667
|10.00
|1.3149
|1.3179
|1.3099
|3333
|2005.01.07 17:26
|s/l
|1666
|11.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-3300.00
|216894.66
|3334
|2005.01.07 17:26
|sell
|1668
|10.00
|1.3171
|1.3201
|1.3121
|3335
|2005.01.07 17:26
|s/l
|1667
|10.00
|1.3179
|1.3179
|1.3099
|-3000.00
|213894.66
|3336
|2005.01.07 17:26
|sell
|1669
|10.00
|1.3182
|1.3212
|1.3132
|3337
|2005.01.07 17:29
|t/p
|1668
|10.00
|1.3121
|1.3201
|1.3121
|5000.00
|218894.66
|3338
|2005.01.07 17:29
|t/p
|1669
|10.00
|1.3132
|1.3212
|1.3132
|5000.00
|223894.66
|3339
|2005.01.07 17:29
|sell
|1670
|11.00
|1.3108
|1.3138
|1.3058
|3340
|2005.01.07 17:29
|sell
|1671
|11.00
|1.3107
|1.3137
|1.3057
|3341
|2005.01.07 17:29
|sell
|1672
|11.00
|1.3108
|1.3138
|1.3058
|3342
|2005.01.07 17:29
|sell
|1673
|11.00
|1.3107
|1.3137
|1.3057
|3343
|2005.01.07 17:29
|sell
|1674
|11.00
|1.3108
|1.3138
|1.3058
|3344
|2005.01.07 17:29
|sell
|1675
|11.00
|1.3107
|1.3137
|1.3057
|3345
|2005.01.07 17:29
|sell
|1676
|11.00
|1.3108
|1.3138
|1.3058
|3346
|2005.01.07 17:29
|sell
|1677
|11.00
|1.3107
|1.3137
|1.3057
|3347
|2005.01.07 17:45
|t/p
|1670
|11.00
|1.3058
|1.3138
|1.3058
|5500.00
|229394.66
|3348
|2005.01.07 17:45
|t/p
|1671
|11.00
|1.3057
|1.3137
|1.3057
|5500.00
|234894.66
|3349
|2005.01.07 17:45
|t/p
|1672
|11.00
|1.3058
|1.3138
|1.3058
|5500.00
|240394.66
|3350
|2005.01.07 17:45
|t/p
|1673
|11.00
|1.3057
|1.3137
|1.3057
|5500.00
|245894.66
|3351
|2005.01.07 17:45
|t/p
|1674
|11.00
|1.3058
|1.3138
|1.3058
|5500.00
|251394.66
|3352
|2005.01.07 17:45
|t/p
|1675
|11.00
|1.3057
|1.3137
|1.3057
|5500.00
|256894.66
|3353
|2005.01.07 17:45
|t/p
|1676
|11.00
|1.3058
|1.3138
|1.3058
|5500.00
|262394.66
|3354
|2005.01.07 17:45
|t/p
|1677
|11.00
|1.3057
|1.3137
|1.3057
|5500.00
|267894.66
|3355
|2005.01.07 17:45
|buy
|1678
|13.00
|1.3050
|1.3020
|1.3100
|3356
|2005.01.07 17:45
|buy
|1679
|13.00
|1.3045
|1.3015
|1.3095
|3357
|2005.01.07 17:45
|buy
|1680
|13.00
|1.3045
|1.3015
|1.3095
|3358
|2005.01.07 17:45
|buy
|1681
|13.00
|1.3045
|1.3015
|1.3095
|3359
|2005.01.07 17:45
|buy
|1682
|13.00
|1.3045
|1.3015
|1.3095
|3360
|2005.01.07 17:45
|buy
|1683
|13.00
|1.3045
|1.3015
|1.3095
|3361
|2005.01.07 17:45
|buy
|1684
|13.00
|1.3045
|1.3015
|1.3095
|3362
|2005.01.07 17:46
|buy
|1685
|13.00
|1.3045
|1.3015
|1.3095
|3363
|2005.01.10 10:30
|t/p
|1679
|13.00
|1.3095
|1.3015
|1.3095
|6372.99
|274267.65
|3364
|2005.01.10 10:30
|t/p
|1680
|13.00
|1.3095
|1.3015
|1.3095
|6372.99
|280640.64
|3365
|2005.01.10 10:30
|t/p
|1681
|13.00
|1.3095
|1.3015
|1.3095
|6372.99
|287013.63
|3366
|2005.01.10 10:30
|t/p
|1682
|13.00
|1.3095
|1.3015
|1.3095
|6372.99
|293386.62
|3367
|2005.01.10 10:30
|t/p
|1683
|13.00
|1.3095
|1.3015
|1.3095
|6372.99
|299759.61
|3368
|2005.01.10 10:30
|t/p
|1684
|13.00
|1.3095
|1.3015
|1.3095
|6372.99
|306132.60
|3369
|2005.01.10 10:30
|t/p
|1685
|13.00
|1.3095
|1.3015
|1.3095
|6372.99
|312505.59
|3370
|2005.01.10 10:35
|t/p
|1678
|13.00
|1.3100
|1.3020
|1.3100
|6372.99
|318878.58
|3371
|2005.01.10 10:37
|buy
|1686
|15.00
|1.3098
|1.3068
|1.3148
|3372
|2005.01.10 10:37
|buy
|1687
|15.00
|1.3096
|1.3066
|1.3146
|3373
|2005.01.10 10:38
|buy
|1688
|15.00
|1.3096
|1.3066
|1.3146
|3374
|2005.01.10 10:38
|buy
|1689
|15.00
|1.3096
|1.3066
|1.3146
|3375
|2005.01.10 10:39
|buy
|1690
|15.00
|1.3096
|1.3066
|1.3146
|3376
|2005.01.10 10:40
|buy
|1691
|15.00
|1.3096
|1.3066
|1.3146
|3377
|2005.01.10 10:40
|buy
|1692
|15.00
|1.3095
|1.3065
|1.3145
|3378
|2005.01.10 10:40
|buy
|1693
|15.00
|1.3096
|1.3066
|1.3146
|3379
|2005.01.11 00:02
|s/l
|1686
|15.00
|1.3068
|1.3068
|1.3148
|-4646.55
|314232.03
|3380
|2005.01.11 00:07
|s/l
|1687
|15.00
|1.3066
|1.3066
|1.3146
|-4646.55
|309585.48
|3381
|2005.01.11 00:07
|s/l
|1688
|15.00
|1.3066
|1.3066
|1.3146
|-4646.55
|304938.93
|3382
|2005.01.11 00:07
|s/l
|1689
|15.00
|1.3066
|1.3066
|1.3146
|-4646.55
|300292.38
|3383
|2005.01.11 00:07
|s/l
|1690
|15.00
|1.3066
|1.3066
|1.3146
|-4646.55
|295645.83
|3384
|2005.01.11 00:07
|s/l
|1691
|15.00
|1.3066
|1.3066
|1.3146
|-4646.55
|290999.28
|3385
|2005.01.11 00:07
|s/l
|1692
|15.00
|1.3065
|1.3065
|1.3145
|-4646.55
|286352.73
|3386
|2005.01.11 00:07
|s/l
|1693
|15.00
|1.3066
|1.3066
|1.3146
|-4646.55
|281706.18
|3387
|2005.01.11 01:00
|buy
|1694
|14.00
|1.3107
|1.3077
|1.3157
|3388
|2005.01.11 01:00
|buy
|1695
|14.00
|1.3107
|1.3077
|1.3157
|3389
|2005.01.11 01:01
|buy
|1696
|14.00
|1.3107
|1.3077
|1.3157
|3390
|2005.01.11 01:01
|buy
|1697
|14.00
|1.3107
|1.3077
|1.3157
|3391
|2005.01.11 01:03
|buy
|1698
|13.00
|1.3105
|1.3075
|1.3155
|3392
|2005.01.11 01:04
|buy
|1699
|13.00
|1.3105
|1.3075
|1.3155
|3393
|2005.01.11 01:04
|buy
|1700
|13.00
|1.3105
|1.3075
|1.3155
|3394
|2005.01.11 01:05
|buy
|1701
|13.00
|1.3105
|1.3075
|1.3155
|3395
|2005.01.11 12:00
|t/p
|1694
|14.00
|1.3157
|1.3077
|1.3157
|7000.00
|288706.18
|3396
|2005.01.11 12:00
|t/p
|1695
|14.00
|1.3157
|1.3077
|1.3157
|7000.00
|295706.18
|3397
|2005.01.11 12:00
|t/p
|1696
|14.00
|1.3157
|1.3077
|1.3157
|7000.00
|302706.18
|3398
|2005.01.11 12:00
|t/p
|1697
|14.00
|1.3157
|1.3077
|1.3157
|7000.00
|309706.18
|3399
|2005.01.11 12:00
|t/p
|1698
|13.00
|1.3155
|1.3075
|1.3155
|6500.00
|316206.18
|3400
|2005.01.11 12:00
|t/p
|1699
|13.00
|1.3155
|1.3075
|1.3155
|6500.00
|322706.18
|3401
|2005.01.11 12:00
|t/p
|1700
|13.00
|1.3155
|1.3075
|1.3155
|6500.00
|329206.18
|3402
|2005.01.11 12:00
|t/p
|1701
|13.00
|1.3155
|1.3075
|1.3155
|6500.00
|335706.18
|3403
|2005.01.11 12:00
|buy
|1702
|16.00
|1.3149
|1.3119
|1.3199
|3404
|2005.01.11 12:00
|buy
|1703
|16.00
|1.3149
|1.3119
|1.3199
|3405
|2005.01.11 12:00
|buy
|1704
|16.00
|1.3149
|1.3119
|1.3199
|3406
|2005.01.11 12:00
|buy
|1705
|16.00
|1.3149
|1.3119
|1.3199
|3407
|2005.01.11 12:00
|buy
|1706
|16.00
|1.3149
|1.3119
|1.3199
|3408
|2005.01.11 12:00
|buy
|1707
|16.00
|1.3149
|1.3119
|1.3199
|3409
|2005.01.11 12:01
|buy
|1708
|16.00
|1.3149
|1.3119
|1.3199
|3410
|2005.01.11 12:01
|buy
|1709
|16.00
|1.3149
|1.3119
|1.3199
|3411
|2005.01.11 19:32
|s/l
|1702
|16.00
|1.3119
|1.3119
|1.3199
|-4800.00
|330906.18
|3412
|2005.01.11 19:32
|s/l
|1703
|16.00
|1.3119
|1.3119
|1.3199
|-4800.00
|326106.18
|3413
|2005.01.11 19:32
|s/l
|1704
|16.00
|1.3119
|1.3119
|1.3199
|-4800.00
|321306.18
|3414
|2005.01.11 19:32
|s/l
|1705
|16.00
|1.3119
|1.3119
|1.3199
|-4800.00
|316506.18
|3415
|2005.01.11 19:32
|s/l
|1706
|16.00
|1.3119
|1.3119
|1.3199
|-4800.00
|311706.18
|3416
|2005.01.11 19:32
|s/l
|1707
|16.00
|1.3119
|1.3119
|1.3199
|-4800.00
|306906.18
|3417
|2005.01.11 19:32
|s/l
|1708
|16.00
|1.3119
|1.3119
|1.3199
|-4800.00
|302106.18
|3418
|2005.01.11 19:32
|s/l
|1709
|16.00
|1.3119
|1.3119
|1.3199
|-4800.00
|297306.18
|3419
|2005.01.11 19:32
|sell
|1710
|14.00
|1.3141
|1.3171
|1.3091
|3420
|2005.01.11 19:33
|sell
|1711
|14.00
|1.3148
|1.3178
|1.3098
|3421
|2005.01.11 19:33
|sell
|1712
|14.00
|1.3148
|1.3178
|1.3098
|3422
|2005.01.11 19:33
|sell
|1713
|14.00
|1.3148
|1.3178
|1.3098
|3423
|2005.01.11 19:34
|sell
|1714
|14.00
|1.3148
|1.3178
|1.3098
|3424
|2005.01.12 10:00
|t/p
|1711
|14.00
|1.3098
|1.3178
|1.3098
|7066.64
|304372.82
|3425
|2005.01.12 10:00
|t/p
|1712
|14.00
|1.3098
|1.3178
|1.3098
|7066.64
|311439.46
|3426
|2005.01.12 10:00
|t/p
|1713
|14.00
|1.3098
|1.3178
|1.3098
|7066.64
|318506.10
|3427
|2005.01.12 10:00
|t/p
|1714
|14.00
|1.3098
|1.3178
|1.3098
|7066.64
|325572.74
|3428
|2005.01.12 10:30
|t/p
|1710
|14.00
|1.3091
|1.3171
|1.3091
|7066.64
|332639.38
|3429
|2005.01.12 10:30
|sell
|1715
|16.00
|1.3090
|1.3120
|1.3040
|3430
|2005.01.12 10:30
|sell
|1716
|16.00
|1.3093
|1.3123
|1.3043
|3431
|2005.01.12 10:30
|sell
|1717
|16.00
|1.3093
|1.3123
|1.3043
|3432
|2005.01.12 10:30
|sell
|1718
|16.00
|1.3093
|1.3123
|1.3043
|3433
|2005.01.12 10:30
|sell
|1719
|16.00
|1.3093
|1.3123
|1.3043
|3434
|2005.01.12 10:30
|sell
|1720
|16.00
|1.3093
|1.3123
|1.3043
|3435
|2005.01.12 10:30
|sell
|1721
|16.00
|1.3093
|1.3123
|1.3043
|3436
|2005.01.12 10:31
|sell
|1722
|16.00
|1.3093
|1.3123
|1.3043
|3437
|2005.01.12 13:37
|s/l
|1715
|16.00
|1.3120
|1.3120
|1.3040
|-4800.00
|327839.38
|3438
|2005.01.12 13:37
|s/l
|1716
|16.00
|1.3123
|1.3123
|1.3043
|-4800.00
|323039.38
|3439
|2005.01.12 13:37
|s/l
|1717
|16.00
|1.3123
|1.3123
|1.3043
|-4800.00
|318239.38
|3440
|2005.01.12 13:37
|s/l
|1718
|16.00
|1.3123
|1.3123
|1.3043
|-4800.00
|313439.38
|3441
|2005.01.12 13:37
|s/l
|1719
|16.00
|1.3123
|1.3123
|1.3043
|-4800.00
|308639.38
|3442
|2005.01.12 13:37
|s/l
|1720
|16.00
|1.3123
|1.3123
|1.3043
|-4800.00
|303839.38
|3443
|2005.01.12 13:37
|s/l
|1721
|16.00
|1.3123
|1.3123
|1.3043
|-4800.00
|299039.38
|3444
|2005.01.12 13:37
|s/l
|1722
|16.00
|1.3123
|1.3123
|1.3043
|-4800.00
|294239.38
|3445
|2005.01.12 13:37
|sell
|1723
|14.00
|1.3129
|1.3159
|1.3079
|3446
|2005.01.12 13:38
|sell
|1724
|14.00
|1.3129
|1.3159
|1.3079
|3447
|2005.01.12 13:38
|sell
|1725
|14.00
|1.3129
|1.3159
|1.3079
|3448
|2005.01.12 13:39
|sell
|1726
|14.00
|1.3129
|1.3159
|1.3079
|3449
|2005.01.12 13:39
|sell
|1727
|14.00
|1.3129
|1.3159
|1.3079
|3450
|2005.01.12 13:40
|sell
|1728
|14.00
|1.3129
|1.3159
|1.3079
|3451
|2005.01.12 13:40
|sell
|1729
|14.00
|1.3129
|1.3159
|1.3079
|3452
|2005.01.12 13:41
|sell
|1730
|14.00
|1.3129
|1.3159
|1.3079
|3453
|2005.01.12 14:52
|s/l
|1723
|14.00
|1.3159
|1.3159
|1.3079
|-4200.00
|290039.38
|3454
|2005.01.12 14:52
|s/l
|1724
|14.00
|1.3159
|1.3159
|1.3079
|-4200.00
|285839.38
|3455
|2005.01.12 14:52
|s/l
|1725
|14.00
|1.3159
|1.3159
|1.3079
|-4200.00
|281639.38
|3456
|2005.01.12 14:52
|s/l
|1726
|14.00
|1.3159
|1.3159
|1.3079
|-4200.00
|277439.38
|3457
|2005.01.12 14:52
|s/l
|1727
|14.00
|1.3159
|1.3159
|1.3079
|-4200.00
|273239.38
|3458
|2005.01.12 14:52
|s/l
|1728
|14.00
|1.3159
|1.3159
|1.3079
|-4200.00
|269039.38
|3459
|2005.01.12 14:52
|s/l
|1729
|14.00
|1.3159
|1.3159
|1.3079
|-4200.00
|264839.38
|3460
|2005.01.12 14:52
|s/l
|1730
|14.00
|1.3159
|1.3159
|1.3079
|-4200.00
|260639.38
|3461
|2005.01.12 14:52
|buy
|1731
|13.00
|1.3156
|1.3126
|1.3206
|3462
|2005.01.12 14:52
|buy
|1732
|12.00
|1.3138
|1.3108
|1.3188
|3463
|2005.01.12 14:53
|buy
|1733
|12.00
|1.3137
|1.3107
|1.3187
|3464
|2005.01.12 14:53
|buy
|1734
|12.00
|1.3136
|1.3106
|1.3186
|3465
|2005.01.12 14:53
|buy
|1735
|12.00
|1.3134
|1.3104
|1.3184
|3466
|2005.01.12 14:54
|buy
|1736
|12.00
|1.3134
|1.3104
|1.3184
|3467
|2005.01.12 14:54
|buy
|1737
|12.00
|1.3134
|1.3104
|1.3184
|3468
|2005.01.12 15:02
|buy
|1738
|12.00
|1.3134
|1.3104
|1.3184
|3469
|2005.01.12 15:02
|s/l
|1731
|13.00
|1.3126
|1.3126
|1.3206
|-3900.00
|256739.38
|3470
|2005.01.12 15:02
|buy
|1739
|12.00
|1.3129
|1.3099
|1.3179
|3471
|2005.01.12 15:52
|t/p
|1739
|12.00
|1.3179
|1.3099
|1.3179
|6000.00
|262739.38
|3472
|2005.01.12 15:52
|t/p
|1734
|12.00
|1.3186
|1.3106
|1.3186
|6000.00
|268739.38
|3473
|2005.01.12 15:52
|t/p
|1735
|12.00
|1.3184
|1.3104
|1.3184
|6000.00
|274739.38
|3474
|2005.01.12 15:52
|t/p
|1736
|12.00
|1.3184
|1.3104
|1.3184
|6000.00
|280739.38
|3475
|2005.01.12 15:52
|t/p
|1737
|12.00
|1.3184
|1.3104
|1.3184
|6000.00
|286739.38
|3476
|2005.01.12 15:52
|t/p
|1738
|12.00
|1.3184
|1.3104
|1.3184
|6000.00
|292739.38
|3477
|2005.01.12 15:52
|t/p
|1732
|12.00
|1.3188
|1.3108
|1.3188
|6000.00
|298739.38
|3478
|2005.01.12 15:52
|t/p
|1733
|12.00
|1.3187
|1.3107
|1.3187
|6000.00
|304739.38
|3479
|2005.01.12 15:52
|sell
|1740
|15.00
|1.3220
|1.3250
|1.3170
|3480
|2005.01.12 15:52
|sell
|1741
|15.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3481
|2005.01.12 15:52
|t/p
|1741
|15.00
|1.3189
|1.3269
|1.3189
|7500.00
|312239.38
|3482
|2005.01.12 15:52
|sell
|1742
|15.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3483
|2005.01.12 15:52
|t/p
|1742
|15.00
|1.3189
|1.3269
|1.3189
|7500.00
|319739.38
|3484
|2005.01.12 15:52
|sell
|1743
|15.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3485
|2005.01.12 15:52
|t/p
|1743
|15.00
|1.3189
|1.3269
|1.3189
|7500.00
|327239.38
|3486
|2005.01.12 15:53
|sell
|1744
|16.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3487
|2005.01.12 15:53
|t/p
|1744
|16.00
|1.3189
|1.3269
|1.3189
|8000.00
|335239.38
|3488
|2005.01.12 15:53
|sell
|1745
|16.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3489
|2005.01.12 15:53
|t/p
|1745
|16.00
|1.3189
|1.3269
|1.3189
|8000.00
|343239.38
|3490
|2005.01.12 15:53
|sell
|1746
|16.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3491
|2005.01.12 15:53
|t/p
|1746
|16.00
|1.3189
|1.3269
|1.3189
|8000.00
|351239.38
|3492
|2005.01.12 15:53
|sell
|1747
|17.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3493
|2005.01.12 15:53
|t/p
|1747
|17.00
|1.3189
|1.3269
|1.3189
|8500.00
|359739.38
|3494
|2005.01.12 15:55
|sell
|1748
|17.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3495
|2005.01.12 15:55
|sell
|1749
|17.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3496
|2005.01.12 15:55
|sell
|1750
|17.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3497
|2005.01.12 15:55
|sell
|1751
|17.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3498
|2005.01.12 15:55
|sell
|1752
|17.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3499
|2005.01.12 15:55
|sell
|1753
|17.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3500
|2005.01.12 15:56
|sell
|1754
|17.00
|1.3239
|1.3269
|1.3189
|3501
|2005.01.12 16:47
|s/l
|1740
|15.00
|1.3250
|1.3250
|1.3170
|-4500.00
|355239.38
|3502
|2005.01.12 16:47
|sell
|1755
|17.00
|1.3247
|1.3277
|1.3197
|3503
|2005.01.12 16:52
|s/l
|1748
|17.00
|1.3269
|1.3269
|1.3189
|-5100.00
|350139.38
|3504
|2005.01.12 16:52
|s/l
|1749
|17.00
|1.3269
|1.3269
|1.3189
|-5100.00
|345039.38
|3505
|2005.01.12 16:52
|s/l
|1750
|17.00
|1.3269
|1.3269
|1.3189
|-5100.00
|339939.38
|3506
|2005.01.12 16:52
|s/l
|1751
|17.00
|1.3269
|1.3269
|1.3189
|-5100.00
|334839.38
|3507
|2005.01.12 16:52
|s/l
|1752
|17.00
|1.3269
|1.3269
|1.3189
|-5100.00
|329739.38
|3508
|2005.01.12 16:52
|s/l
|1753
|17.00
|1.3269
|1.3269
|1.3189
|-5100.00
|324639.38
|3509
|2005.01.12 16:52
|s/l
|1754
|17.00
|1.3269
|1.3269
|1.3189
|-5100.00
|319539.38
|3510
|2005.01.12 16:52
|sell
|1756
|15.00
|1.3270
|1.3300
|1.3220
|3511
|2005.01.12 16:53
|sell
|1757
|15.00
|1.3270
|1.3300
|1.3220
|3512
|2005.01.12 16:53
|sell
|1758
|15.00
|1.3270
|1.3300
|1.3220
|3513
|2005.01.12 16:54
|sell
|1759
|15.00
|1.3270
|1.3300
|1.3220
|3514
|2005.01.12 16:54
|sell
|1760
|15.00
|1.3270
|1.3300
|1.3220
|3515
|2005.01.12 16:55
|sell
|1761
|15.00
|1.3270
|1.3300
|1.3220
|3516
|2005.01.12 16:55
|sell
|1762
|15.00
|1.3270
|1.3300
|1.3220
|3517
|2005.01.12 17:15
|s/l
|1755
|17.00
|1.3277
|1.3277
|1.3197
|-5100.00
|314439.38
|3518
|2005.01.12 17:15
|sell
|1763
|15.00
|1.3274
|1.3304
|1.3224
|3519
|2005.01.13 10:40
|t/p
|1763
|15.00
|1.3224
|1.3304
|1.3224
|7571.40
|322010.78
|3520
|2005.01.13 12:47
|t/p
|1756
|15.00
|1.3220
|1.3300
|1.3220
|7571.40
|329582.18
|3521
|2005.01.13 12:47
|t/p
|1757
|15.00
|1.3220
|1.3300
|1.3220
|7571.40
|337153.58
|3522
|2005.01.13 12:47
|t/p
|1758
|15.00
|1.3220
|1.3300
|1.3220
|7571.40
|344724.98
|3523
|2005.01.13 12:47
|t/p
|1759
|15.00
|1.3220
|1.3300
|1.3220
|7571.40
|352296.38
|3524
|2005.01.13 12:47
|t/p
|1760
|15.00
|1.3220
|1.3300
|1.3220
|7571.40
|359867.78
|3525
|2005.01.13 12:47
|t/p
|1761
|15.00
|1.3220
|1.3300
|1.3220
|7571.40
|367439.18
|3526
|2005.01.13 12:47
|t/p
|1762
|15.00
|1.3220
|1.3300
|1.3220
|7571.40
|375010.58
|3527
|2005.01.13 12:50
|buy
|1764
|18.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|3528
|2005.01.13 12:50
|buy
|1765
|18.00
|1.3216
|1.3186
|1.3266
|3529
|2005.01.13 12:50
|buy
|1766
|18.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|3530
|2005.01.13 12:50
|buy
|1767
|18.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|3531
|2005.01.13 12:50
|buy
|1768
|18.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|3532
|2005.01.13 12:51
|buy
|1769
|18.00
|1.3216
|1.3186
|1.3266
|3533
|2005.01.13 12:51
|buy
|1770
|18.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|3534
|2005.01.13 12:51
|buy
|1771
|18.00
|1.3214
|1.3184
|1.3264
|3535
|2005.01.14 03:30
|s/l
|1764
|18.00
|1.3185
|1.3185
|1.3265
|-5927.58
|369083.00
|3536
|2005.01.14 03:30
|s/l
|1765
|18.00
|1.3186
|1.3186
|1.3266
|-5927.58
|363155.42
|3537
|2005.01.14 03:30
|s/l
|1766
|18.00
|1.3185
|1.3185
|1.3265
|-5927.58
|357227.84
|3538
|2005.01.14 03:30
|s/l
|1768
|18.00
|1.3185
|1.3185
|1.3265
|-5927.58
|351300.26
|3539
|2005.01.14 03:30
|s/l
|1769
|18.00
|1.3186
|1.3186
|1.3266
|-5927.58
|345372.68
|3540
|2005.01.14 03:30
|s/l
|1770
|18.00
|1.3185
|1.3185
|1.3265
|-5927.58
|339445.10
|3541
|2005.01.14 03:30
|buy
|1772
|16.00
|1.3188
|1.3158
|1.3238
|3542
|2005.01.14 03:30
|s/l
|1767
|18.00
|1.3184
|1.3184
|1.3264
|-5927.58
|333517.52
|3543
|2005.01.14 03:30
|s/l
|1771
|18.00
|1.3184
|1.3184
|1.3264
|-5927.58
|327589.94
|3544
|2005.01.14 03:30
|buy
|1773
|16.00
|1.3187
|1.3157
|1.3237
|3545
|2005.01.14 03:30
|buy
|1774
|16.00
|1.3188
|1.3158
|1.3238
|3546
|2005.01.14 03:30
|buy
|1775
|16.00
|1.3187
|1.3157
|1.3237
|3547
|2005.01.14 03:31
|buy
|1776
|16.00
|1.3188
|1.3158
|1.3238
|3548
|2005.01.14 03:31
|buy
|1777
|16.00
|1.3187
|1.3157
|1.3237
|3549
|2005.01.14 03:31
|buy
|1778
|16.00
|1.3188
|1.3158
|1.3238
|3550
|2005.01.14 03:31
|buy
|1779
|16.00
|1.3187
|1.3157
|1.3237
|3551
|2005.01.14 04:40
|s/l
|1772
|16.00
|1.3158
|1.3158
|1.3238
|-4800.00
|322789.94
|3552
|2005.01.14 04:40
|s/l
|1774
|16.00
|1.3158
|1.3158
|1.3238
|-4800.00
|317989.94
|3553
|2005.01.14 04:40
|s/l
|1776
|16.00
|1.3158
|1.3158
|1.3238
|-4800.00
|313189.94
|3554
|2005.01.14 04:40
|s/l
|1778
|16.00
|1.3158
|1.3158
|1.3238
|-4800.00
|308389.94
|3555
|2005.01.14 04:40
|buy
|1780
|14.00
|1.3161
|1.3131
|1.3211
|3556
|2005.01.14 04:40
|s/l
|1773
|16.00
|1.3157
|1.3157
|1.3237
|-4800.00
|303589.94
|3557
|2005.01.14 04:40
|s/l
|1775
|16.00
|1.3157
|1.3157
|1.3237
|-4800.00
|298789.94
|3558
|2005.01.14 04:40
|s/l
|1777
|16.00
|1.3157
|1.3157
|1.3237
|-4800.00
|293989.94
|3559
|2005.01.14 04:40
|s/l
|1779
|16.00
|1.3157
|1.3157
|1.3237
|-4800.00
|289189.94
|3560
|2005.01.14 04:40
|buy
|1781
|14.00
|1.3160
|1.3130
|1.3210
|3561
|2005.01.14 04:40
|buy
|1782
|14.00
|1.3161
|1.3131
|1.3211
|3562
|2005.01.14 04:40
|buy
|1783
|14.00
|1.3160
|1.3130
|1.3210
|3563
|2005.01.14 04:40
|buy
|1784
|14.00
|1.3161
|1.3131
|1.3211
|3564
|2005.01.14 04:40
|buy
|1785
|14.00
|1.3160
|1.3130
|1.3210
|3565
|2005.01.14 04:41
|buy
|1786
|14.00
|1.3161
|1.3131
|1.3211
|3566
|2005.01.14 04:41
|buy
|1787
|14.00
|1.3160
|1.3130
|1.3210
|3567
|2005.01.14 04:52
|s/l
|1780
|14.00
|1.3131
|1.3131
|1.3211
|-4200.00
|284989.94
|3568
|2005.01.14 04:52
|s/l
|1781
|14.00
|1.3130
|1.3130
|1.3210
|-4200.00
|280789.94
|3569
|2005.01.14 04:52
|s/l
|1782
|14.00
|1.3131
|1.3131
|1.3211
|-4200.00
|276589.94
|3570
|2005.01.14 04:52
|s/l
|1783
|14.00
|1.3130
|1.3130
|1.3210
|-4200.00
|272389.94
|3571
|2005.01.14 04:52
|s/l
|1784
|14.00
|1.3131
|1.3131
|1.3211
|-4200.00
|268189.94
|3572
|2005.01.14 04:52
|s/l
|1785
|14.00
|1.3130
|1.3130
|1.3210
|-4200.00
|263989.94
|3573
|2005.01.14 04:52
|s/l
|1786
|14.00
|1.3131
|1.3131
|1.3211
|-4200.00
|259789.94
|3574
|2005.01.14 04:52
|s/l
|1787
|14.00
|1.3130
|1.3130
|1.3210
|-4200.00
|255589.94
|3575
|2005.01.14 04:52
|buy
|1788
|12.00
|1.3117
|1.3087
|1.3167
|3576
|2005.01.14 04:52
|buy
|1789
|12.00
|1.3117
|1.3087
|1.3167
|3577
|2005.01.14 04:53
|buy
|1790
|12.00
|1.3117
|1.3087
|1.3167
|3578
|2005.01.14 04:53
|buy
|1791
|12.00
|1.3117
|1.3087
|1.3167
|3579
|2005.01.14 04:53
|buy
|1792
|12.00
|1.3117
|1.3087
|1.3167
|3580
|2005.01.14 04:54
|buy
|1793
|12.00
|1.3117
|1.3087
|1.3167
|3581
|2005.01.14 04:54
|buy
|1794
|12.00
|1.3117
|1.3087
|1.3167
|3582
|2005.01.14 04:55
|buy
|1795
|12.00
|1.3117
|1.3087
|1.3167
|3583
|2005.01.14 10:37
|s/l
|1788
|12.00
|1.3087
|1.3087
|1.3167
|-3600.00
|251989.94
|3584
|2005.01.14 10:37
|s/l
|1789
|12.00
|1.3087
|1.3087
|1.3167
|-3600.00
|248389.94
|3585
|2005.01.14 10:37
|s/l
|1790
|12.00
|1.3087
|1.3087
|1.3167
|-3600.00
|244789.94
|3586
|2005.01.14 10:37
|s/l
|1791
|12.00
|1.3087
|1.3087
|1.3167
|-3600.00
|241189.94
|3587
|2005.01.14 10:37
|s/l
|1792
|12.00
|1.3087
|1.3087
|1.3167
|-3600.00
|237589.94
|3588
|2005.01.14 10:37
|s/l
|1793
|12.00
|1.3087
|1.3087
|1.3167
|-3600.00
|233989.94
|3589
|2005.01.14 10:37
|s/l
|1794
|12.00
|1.3087
|1.3087
|1.3167
|-3600.00
|230389.94
|3590
|2005.01.14 10:37
|s/l
|1795
|12.00
|1.3087
|1.3087
|1.3167
|-3600.00
|226789.94
|3591
|2005.01.14 10:37
|buy
|1796
|11.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|3592
|2005.01.14 10:37
|buy
|1797
|11.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|3593
|2005.01.14 10:38
|buy
|1798
|11.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|3594
|2005.01.14 10:38
|buy
|1799
|11.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|3595
|2005.01.14 10:38
|buy
|1800
|11.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|3596
|2005.01.14 10:39
|buy
|1801
|11.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|3597
|2005.01.14 10:40
|buy
|1802
|11.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|3598
|2005.01.14 10:40
|buy
|1803
|11.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|3599
|2005.01.14 12:00
|t/p
|1796
|11.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|5500.00
|232289.94
|3600
|2005.01.14 12:00
|t/p
|1797
|11.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|5500.00
|237789.94
|3601
|2005.01.14 12:00
|t/p
|1798
|11.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|5500.00
|243289.94
|3602
|2005.01.14 12:00
|t/p
|1799
|11.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|5500.00
|248789.94
|3603
|2005.01.14 12:00
|t/p
|1800
|11.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|5500.00
|254289.94
|3604
|2005.01.14 12:00
|t/p
|1801
|11.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|5500.00
|259789.94
|3605
|2005.01.14 12:00
|t/p
|1802
|11.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|5500.00
|265289.94
|3606
|2005.01.14 12:00
|t/p
|1803
|11.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|5500.00
|270789.94
|3607
|2005.01.14 12:00
|buy
|1804
|13.00
|1.3116
|1.3086
|1.3166
|3608
|2005.01.14 12:00
|buy
|1805
|13.00
|1.3116
|1.3086
|1.3166
|3609
|2005.01.14 12:00
|buy
|1806
|13.00
|1.3116
|1.3086
|1.3166
|3610
|2005.01.14 12:00
|buy
|1807
|13.00
|1.3116
|1.3086
|1.3166
|3611
|2005.01.14 12:00
|buy
|1808
|13.00
|1.3116
|1.3086
|1.3166
|3612
|2005.01.14 12:00
|buy
|1809
|13.00
|1.3116
|1.3086
|1.3166
|3613
|2005.01.14 12:01
|buy
|1810
|13.00
|1.3116
|1.3086
|1.3166
|3614
|2005.01.14 12:01
|buy
|1811
|13.00
|1.3116
|1.3086
|1.3166
|3615
|2005.01.14 14:10
|s/l
|1804
|13.00
|1.3086
|1.3086
|1.3166
|-3900.00
|266889.94
|3616
|2005.01.14 14:10
|s/l
|1805
|13.00
|1.3086
|1.3086
|1.3166
|-3900.00
|262989.94
|3617
|2005.01.14 14:10
|s/l
|1806
|13.00
|1.3086
|1.3086
|1.3166
|-3900.00
|259089.94
|3618
|2005.01.14 14:10
|s/l
|1807
|13.00
|1.3086
|1.3086
|1.3166
|-3900.00
|255189.94
|3619
|2005.01.14 14:10
|s/l
|1808
|13.00
|1.3086
|1.3086
|1.3166
|-3900.00
|251289.94
|3620
|2005.01.14 14:10
|s/l
|1809
|13.00
|1.3086
|1.3086
|1.3166
|-3900.00
|247389.94
|3621
|2005.01.14 14:10
|s/l
|1810
|13.00
|1.3086
|1.3086
|1.3166
|-3900.00
|243489.94
|3622
|2005.01.14 14:10
|s/l
|1811
|13.00
|1.3086
|1.3086
|1.3166
|-3900.00
|239589.94
|3623
|2005.01.14 14:10
|sell
|1812
|11.00
|1.3094
|1.3124
|1.3044
|3624
|2005.01.14 14:10
|sell
|1813
|11.00
|1.3097
|1.3127
|1.3047
|3625
|2005.01.14 14:10
|sell
|1814
|11.00
|1.3101
|1.3131
|1.3051
|3626
|2005.01.14 14:10
|sell
|1815
|11.00
|1.3101
|1.3131
|1.3051
|3627
|2005.01.14 14:11
|sell
|1816
|11.00
|1.3101
|1.3131
|1.3051
|3628
|2005.01.14 14:15
|sell
|1817
|11.00
|1.3103
|1.3133
|1.3053
|3629
|2005.01.14 14:15
|sell
|1818
|11.00
|1.3102
|1.3132
|1.3052
|3630
|2005.01.14 14:15
|sell
|1819
|11.00
|1.3103
|1.3133
|1.3053
|3631
|2005.01.14 14:45
|s/l
|1812
|11.00
|1.3124
|1.3124
|1.3044
|-3300.00
|236289.94
|3632
|2005.01.14 14:45
|sell
|1820
|10.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3633
|2005.01.14 14:45
|s/l
|1813
|11.00
|1.3127
|1.3127
|1.3047
|-3300.00
|232989.94
|3634
|2005.01.14 14:45
|sell
|1821
|10.00
|1.3125
|1.3155
|1.3075
|3635
|2005.01.14 15:40
|s/l
|1814
|11.00
|1.3131
|1.3131
|1.3051
|-3300.00
|229689.94
|3636
|2005.01.14 15:40
|s/l
|1815
|11.00
|1.3131
|1.3131
|1.3051
|-3300.00
|226389.94
|3637
|2005.01.14 15:40
|s/l
|1816
|11.00
|1.3131
|1.3131
|1.3051
|-3300.00
|223089.94
|3638
|2005.01.14 15:40
|sell
|1822
|10.00
|1.3128
|1.3158
|1.3078
|3639
|2005.01.14 15:40
|s/l
|1817
|11.00
|1.3133
|1.3133
|1.3053
|-3300.00
|219789.94
|3640
|2005.01.14 15:40
|s/l
|1818
|11.00
|1.3132
|1.3132
|1.3052
|-3300.00
|216489.94
|3641
|2005.01.14 15:40
|s/l
|1819
|11.00
|1.3133
|1.3133
|1.3053
|-3300.00
|213189.94
|3642
|2005.01.14 15:40
|sell
|1823
|10.00
|1.3135
|1.3165
|1.3085
|3643
|2005.01.14 15:40
|sell
|1824
|10.00
|1.3135
|1.3165
|1.3085
|3644
|2005.01.14 15:40
|sell
|1825
|10.00
|1.3135
|1.3165
|1.3085
|3645
|2005.01.14 15:41
|sell
|1826
|10.00
|1.3135
|1.3165
|1.3085
|3646
|2005.01.14 15:41
|sell
|1827
|10.00
|1.3135
|1.3165
|1.3085
|3647
|2005.01.14 16:00
|t/p
|1821
|10.00
|1.3075
|1.3155
|1.3075
|5000.00
|218189.94
|3648
|2005.01.14 16:00
|t/p
|1822
|10.00
|1.3078
|1.3158
|1.3078
|5000.00
|223189.94
|3649
|2005.01.14 16:00
|t/p
|1823
|10.00
|1.3085
|1.3165
|1.3085
|5000.00
|228189.94
|3650
|2005.01.14 16:00
|t/p
|1824
|10.00
|1.3085
|1.3165
|1.3085
|5000.00
|233189.94
|3651
|2005.01.14 16:00
|t/p
|1825
|10.00
|1.3085
|1.3165
|1.3085
|5000.00
|238189.94
|3652
|2005.01.14 16:00
|t/p
|1826
|10.00
|1.3085
|1.3165
|1.3085
|5000.00
|243189.94
|3653
|2005.01.14 16:00
|t/p
|1827
|10.00
|1.3085
|1.3165
|1.3085
|5000.00
|248189.94
|3654
|2005.01.14 17:02
|sell
|1828
|12.00
|1.3134
|1.3164
|1.3084
|3655
|2005.01.14 17:02
|sell
|1829
|12.00
|1.3139
|1.3169
|1.3089
|3656
|2005.01.14 17:03
|sell
|1830
|12.00
|1.3139
|1.3169
|1.3089
|3657
|2005.01.14 17:03
|sell
|1831
|12.00
|1.3139
|1.3169
|1.3089
|3658
|2005.01.14 17:03
|sell
|1832
|12.00
|1.3139
|1.3169
|1.3089
|3659
|2005.01.14 17:04
|sell
|1833
|12.00
|1.3139
|1.3169
|1.3089
|3660
|2005.01.14 17:04
|sell
|1834
|12.00
|1.3139
|1.3169
|1.3089
|3661
|2005.01.14 18:15
|t/p
|1829
|12.00
|1.3089
|1.3169
|1.3089
|6000.00
|254189.94
|3662
|2005.01.14 18:15
|t/p
|1830
|12.00
|1.3089
|1.3169
|1.3089
|6000.00
|260189.94
|3663
|2005.01.14 18:15
|t/p
|1831
|12.00
|1.3089
|1.3169
|1.3089
|6000.00
|266189.94
|3664
|2005.01.14 18:15
|t/p
|1832
|12.00
|1.3089
|1.3169
|1.3089
|6000.00
|272189.94
|3665
|2005.01.14 18:15
|t/p
|1833
|12.00
|1.3089
|1.3169
|1.3089
|6000.00
|278189.94
|3666
|2005.01.14 18:15
|t/p
|1834
|12.00
|1.3089
|1.3169
|1.3089
|6000.00
|284189.94
|3667
|2005.01.17 14:52
|t/p
|1828
|12.00
|1.3084
|1.3164
|1.3084
|6057.12
|290247.06
|3668
|2005.01.17 19:05
|t/p
|1820
|10.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|5047.60
|295294.66
|3669
|2005.01.17 19:05
|sell
|1835
|14.00
|1.3073
|1.3103
|1.3023
|3670
|2005.01.17 19:06
|sell
|1836
|14.00
|1.3073
|1.3103
|1.3023
|3671
|2005.01.17 19:10
|sell
|1837
|14.00
|1.3078
|1.3108
|1.3028
|3672
|2005.01.17 19:11
|sell
|1838
|14.00
|1.3078
|1.3108
|1.3028
|3673
|2005.01.17 19:12
|sell
|1839
|14.00
|1.3078
|1.3108
|1.3028
|3674
|2005.01.17 19:13
|sell
|1840
|14.00
|1.3078
|1.3108
|1.3028
|3675
|2005.01.17 19:14
|sell
|1841
|14.00
|1.3078
|1.3108
|1.3028
|3676
|2005.01.17 19:37
|sell
|1842
|14.00
|1.3081
|1.3111
|1.3031
|3677
|2005.01.18 03:22
|t/p
|1842
|14.00
|1.3031
|1.3111
|1.3031
|7066.64
|302361.30
|3678
|2005.01.18 03:52
|t/p
|1837
|14.00
|1.3028
|1.3108
|1.3028
|7066.64
|309427.94
|3679
|2005.01.18 03:52
|t/p
|1838
|14.00
|1.3028
|1.3108
|1.3028
|7066.64
|316494.58
|3680
|2005.01.18 03:52
|t/p
|1839
|14.00
|1.3028
|1.3108
|1.3028
|7066.64
|323561.22
|3681
|2005.01.18 03:52
|t/p
|1840
|14.00
|1.3028
|1.3108
|1.3028
|7066.64
|330627.86
|3682
|2005.01.18 03:52
|t/p
|1841
|14.00
|1.3028
|1.3108
|1.3028
|7066.64
|337694.50
|3683
|2005.01.18 04:10
|t/p
|1835
|14.00
|1.3023
|1.3103
|1.3023
|7066.64
|344761.14
|3684
|2005.01.18 04:10
|t/p
|1836
|14.00
|1.3023
|1.3103
|1.3023
|7066.64
|351827.78
|3685
|2005.01.18 04:10
|buy
|1843
|17.00
|1.3018
|1.2988
|1.3068
|3686
|2005.01.18 04:11
|buy
|1844
|17.00
|1.3018
|1.2988
|1.3068
|3687
|2005.01.18 04:12
|buy
|1845
|17.00
|1.3018
|1.2988
|1.3068
|3688
|2005.01.18 04:12
|buy
|1846
|17.00
|1.3019
|1.2989
|1.3069
|3689
|2005.01.18 04:13
|buy
|1847
|17.00
|1.3020
|1.2990
|1.3070
|3690
|2005.01.18 04:13
|buy
|1848
|17.00
|1.3019
|1.2989
|1.3069
|3691
|2005.01.18 04:13
|buy
|1849
|17.00
|1.3018
|1.2988
|1.3068
|3692
|2005.01.18 04:13
|buy
|1850
|17.00
|1.3019
|1.2989
|1.3069
|3693
|2005.01.18 13:00
|t/p
|1843
|17.00
|1.3068
|1.2988
|1.3068
|8500.00
|360327.78
|3694
|2005.01.18 13:00
|t/p
|1844
|17.00
|1.3068
|1.2988
|1.3068
|8500.00
|368827.78
|3695
|2005.01.18 13:00
|t/p
|1845
|17.00
|1.3068
|1.2988
|1.3068
|8500.00
|377327.78
|3696
|2005.01.18 13:00
|t/p
|1846
|17.00
|1.3069
|1.2989
|1.3069
|8500.00
|385827.78
|3697
|2005.01.18 13:00
|t/p
|1847
|17.00
|1.3070
|1.2990
|1.3070
|8500.00
|394327.78
|3698
|2005.01.18 13:00
|t/p
|1848
|17.00
|1.3069
|1.2989
|1.3069
|8500.00
|402827.78
|3699
|2005.01.18 13:00
|t/p
|1849
|17.00
|1.3068
|1.2988
|1.3068
|8500.00
|411327.78
|3700
|2005.01.18 13:00
|t/p
|1850
|17.00
|1.3069
|1.2989
|1.3069
|8500.00
|419827.78
|3701
|2005.01.18 13:00
|buy
|1851
|20.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|3702
|2005.01.18 13:00
|buy
|1852
|20.00
|1.3051
|1.3021
|1.3101
|3703
|2005.01.18 13:00
|buy
|1853
|20.00
|1.3046
|1.3016
|1.3096
|3704
|2005.01.18 13:00
|buy
|1854
|20.00
|1.3046
|1.3016
|1.3096
|3705
|2005.01.18 13:00
|buy
|1855
|20.00
|1.3046
|1.3016
|1.3096
|3706
|2005.01.18 13:00
|buy
|1856
|20.00
|1.3046
|1.3016
|1.3096
|3707
|2005.01.18 13:00
|buy
|1857
|20.00
|1.3046
|1.3016
|1.3096
|3708
|2005.01.18 13:00
|buy
|1858
|20.00
|1.3046
|1.3016
|1.3096
|3709
|2005.01.18 16:00
|s/l
|1851
|20.00
|1.3039
|1.3039
|1.3119
|-6000.00
|413827.78
|3710
|2005.01.18 16:00
|buy
|1859
|19.00
|1.3035
|1.3005
|1.3085
|3711
|2005.01.18 16:30
|s/l
|1852
|20.00
|1.3021
|1.3021
|1.3101
|-6000.00
|407827.78
|3712
|2005.01.18 16:30
|s/l
|1853
|20.00
|1.3016
|1.3016
|1.3096
|-6000.00
|401827.78
|3713
|2005.01.18 16:30
|s/l
|1854
|20.00
|1.3016
|1.3016
|1.3096
|-6000.00
|395827.78
|3714
|2005.01.18 16:30
|s/l
|1855
|20.00
|1.3016
|1.3016
|1.3096
|-6000.00
|389827.78
|3715
|2005.01.18 16:30
|s/l
|1856
|20.00
|1.3016
|1.3016
|1.3096
|-6000.00
|383827.78
|3716
|2005.01.18 16:30
|s/l
|1857
|20.00
|1.3016
|1.3016
|1.3096
|-6000.00
|377827.78
|3717
|2005.01.18 16:30
|s/l
|1858
|20.00
|1.3016
|1.3016
|1.3096
|-6000.00
|371827.78
|3718
|2005.01.18 16:30
|buy
|1860
|18.00
|1.3017
|1.2987
|1.3067
|3719
|2005.01.18 16:30
|buy
|1861
|18.00
|1.3017
|1.2987
|1.3067
|3720
|2005.01.18 16:30
|buy
|1862
|18.00
|1.3017
|1.2987
|1.3067
|3721
|2005.01.18 16:30
|buy
|1863
|18.00
|1.3017
|1.2987
|1.3067
|3722
|2005.01.18 16:30
|buy
|1864
|18.00
|1.3017
|1.2987
|1.3067
|3723
|2005.01.18 16:30
|buy
|1865
|18.00
|1.3017
|1.2987
|1.3067
|3724
|2005.01.18 16:31
|buy
|1866
|18.00
|1.3017
|1.2987
|1.3067
|3725
|2005.01.18 16:32
|s/l
|1859
|19.00
|1.3005
|1.3005
|1.3085
|-5700.00
|366127.78
|3726
|2005.01.18 16:32
|buy
|1867
|17.00
|1.3008
|1.2978
|1.3058
|3727
|2005.01.19 10:00
|t/p
|1860
|18.00
|1.3067
|1.2987
|1.3067
|8824.14
|374951.92
|3728
|2005.01.19 10:00
|t/p
|1861
|18.00
|1.3067
|1.2987
|1.3067
|8824.14
|383776.06
|3729
|2005.01.19 10:00
|t/p
|1862
|18.00
|1.3067
|1.2987
|1.3067
|8824.14
|392600.20
|3730
|2005.01.19 10:00
|t/p
|1863
|18.00
|1.3067
|1.2987
|1.3067
|8824.14
|401424.34
|3731
|2005.01.19 10:00
|t/p
|1864
|18.00
|1.3067
|1.2987
|1.3067
|8824.14
|410248.48
|3732
|2005.01.19 10:00
|t/p
|1865
|18.00
|1.3067
|1.2987
|1.3067
|8824.14
|419072.62
|3733
|2005.01.19 10:00
|t/p
|1866
|18.00
|1.3067
|1.2987
|1.3067
|8824.14
|427896.76
|3734
|2005.01.19 10:00
|t/p
|1867
|17.00
|1.3058
|1.2978
|1.3058
|8333.91
|436230.67
|3735
|2005.01.19 10:00
|buy
|1868
|21.00
|1.3067
|1.3037
|1.3117
|3736
|2005.01.19 10:00
|buy
|1869
|21.00
|1.3066
|1.3036
|1.3116
|3737
|2005.01.19 10:00
|buy
|1870
|21.00
|1.3067
|1.3037
|1.3117
|3738
|2005.01.19 10:00
|buy
|1871
|21.00
|1.3064
|1.3034
|1.3114
|3739
|2005.01.19 10:00
|buy
|1872
|21.00
|1.3061
|1.3031
|1.3111
|3740
|2005.01.19 10:00
|buy
|1873
|20.00
|1.3051
|1.3021
|1.3101
|3741
|2005.01.19 10:00
|buy
|1874
|20.00
|1.3051
|1.3021
|1.3101
|3742
|2005.01.19 10:00
|buy
|1875
|20.00
|1.3051
|1.3021
|1.3101
|3743
|2005.01.19 10:52
|t/p
|1873
|20.00
|1.3101
|1.3021
|1.3101
|10000.00
|446230.67
|3744
|2005.01.19 10:52
|t/p
|1874
|20.00
|1.3101
|1.3021
|1.3101
|10000.00
|456230.67
|3745
|2005.01.19 10:52
|t/p
|1875
|20.00
|1.3101
|1.3021
|1.3101
|10000.00
|466230.67
|3746
|2005.01.19 15:32
|t/p
|1872
|21.00
|1.3111
|1.3031
|1.3111
|10500.00
|476730.67
|3747
|2005.01.19 15:32
|t/p
|1868
|21.00
|1.3117
|1.3037
|1.3117
|10500.00
|487230.67
|3748
|2005.01.19 15:32
|t/p
|1869
|21.00
|1.3116
|1.3036
|1.3116
|10500.00
|497730.67
|3749
|2005.01.19 15:32
|t/p
|1870
|21.00
|1.3117
|1.3037
|1.3117
|10500.00
|508230.67
|3750
|2005.01.19 15:32
|t/p
|1871
|21.00
|1.3114
|1.3034
|1.3114
|10500.00
|518730.67
|3751
|2005.01.19 15:32
|buy
|1876
|25.00
|1.3113
|1.3083
|1.3163
|3752
|2005.01.19 15:32
|buy
|1877
|25.00
|1.3114
|1.3084
|1.3164
|3753
|2005.01.19 15:32
|buy
|1878
|25.00
|1.3103
|1.3073
|1.3153
|3754
|2005.01.19 15:32
|buy
|1879
|25.00
|1.3097
|1.3067
|1.3147
|3755
|2005.01.19 15:33
|s/l
|1876
|25.00
|1.3083
|1.3083
|1.3163
|-7500.00
|511230.67
|3756
|2005.01.19 15:33
|s/l
|1877
|25.00
|1.3084
|1.3084
|1.3164
|-7500.00
|503730.67
|3757
|2005.01.19 15:33
|s/l
|1878
|25.00
|1.3073
|1.3073
|1.3153
|-7500.00
|496230.67
|3758
|2005.01.19 15:33
|s/l
|1879
|25.00
|1.3067
|1.3067
|1.3147
|-7500.00
|488730.67
|3759
|2005.01.19 15:33
|sell
|1880
|24.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3760
|2005.01.19 15:33
|t/p
|1880
|24.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|12000.00
|500730.67
|3761
|2005.01.19 15:33
|sell
|1881
|25.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3762
|2005.01.19 15:33
|t/p
|1881
|25.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|12500.00
|513230.67
|3763
|2005.01.19 15:33
|sell
|1882
|25.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3764
|2005.01.19 15:34
|t/p
|1882
|25.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|12500.00
|525730.67
|3765
|2005.01.19 15:34
|sell
|1883
|26.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3766
|2005.01.19 15:34
|t/p
|1883
|26.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|13000.00
|538730.67
|3767
|2005.01.19 15:34
|sell
|1884
|26.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3768
|2005.01.19 15:34
|sell
|1885
|26.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3769
|2005.01.19 15:35
|sell
|1886
|26.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3770
|2005.01.19 15:35
|sell
|1887
|26.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3771
|2005.01.19 15:35
|sell
|1888
|26.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3772
|2005.01.19 15:36
|sell
|1889
|26.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3773
|2005.01.19 15:36
|sell
|1890
|26.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3774
|2005.01.19 15:36
|sell
|1891
|26.00
|1.3121
|1.3151
|1.3071
|3775
|2005.01.19 16:35
|t/p
|1884
|26.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|13000.00
|551730.67
|3776
|2005.01.19 16:35
|t/p
|1885
|26.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|13000.00
|564730.67
|3777
|2005.01.19 16:35
|t/p
|1886
|26.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|13000.00
|577730.67
|3778
|2005.01.19 16:35
|t/p
|1887
|26.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|13000.00
|590730.67
|3779
|2005.01.19 16:35
|t/p
|1888
|26.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|13000.00
|603730.67
|3780
|2005.01.19 16:35
|t/p
|1889
|26.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|13000.00
|616730.67
|3781
|2005.01.19 16:35
|t/p
|1890
|26.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|13000.00
|629730.67
|3782
|2005.01.19 16:35
|t/p
|1891
|26.00
|1.3071
|1.3151
|1.3071
|13000.00
|642730.67
|3783
|2005.01.19 16:35
|sell
|1892
|32.00
|1.3084
|1.3114
|1.3034
|3784
|2005.01.19 16:35
|sell
|1893
|32.00
|1.3084
|1.3114
|1.3034
|3785
|2005.01.19 16:36
|sell
|1894
|32.00
|1.3084
|1.3114
|1.3034
|3786
|2005.01.19 16:36
|sell
|1895
|31.00
|1.3084
|1.3114
|1.3034
|3787
|2005.01.19 16:42
|sell
|1896
|31.00
|1.3084
|1.3114
|1.3034
|3788
|2005.01.19 16:43
|sell
|1897
|31.00
|1.3084
|1.3114
|1.3034
|3789
|2005.01.19 16:43
|sell
|1898
|31.00
|1.3084
|1.3114
|1.3034
|3790
|2005.01.19 16:44
|sell
|1899
|31.00
|1.3084
|1.3114
|1.3034
|3791
|2005.01.19 17:52
|t/p
|1892
|32.00
|1.3034
|1.3114
|1.3034
|16000.00
|658730.67
|3792
|2005.01.19 17:52
|t/p
|1893
|32.00
|1.3034
|1.3114
|1.3034
|16000.00
|674730.67
|3793
|2005.01.19 17:52
|t/p
|1894
|32.00
|1.3034
|1.3114
|1.3034
|16000.00
|690730.67
|3794
|2005.01.19 17:52
|t/p
|1895
|31.00
|1.3034
|1.3114
|1.3034
|15500.00
|706230.67
|3795
|2005.01.19 17:52
|t/p
|1896
|31.00
|1.3034
|1.3114
|1.3034
|15500.00
|721730.67
|3796
|2005.01.19 17:52
|t/p
|1897
|31.00
|1.3034
|1.3114
|1.3034
|15500.00
|737230.67
|3797
|2005.01.19 17:52
|t/p
|1898
|31.00
|1.3034
|1.3114
|1.3034
|15500.00
|752730.67
|3798
|2005.01.19 17:52
|t/p
|1899
|31.00
|1.3034
|1.3114
|1.3034
|15500.00
|768230.67
|3799
|2005.01.19 17:52
|sell
|1900
|38.00
|1.3036
|1.3066
|1.2986
|3800
|2005.01.19 17:52
|sell
|1901
|38.00
|1.3037
|1.3067
|1.2987
|3801
|2005.01.19 17:53
|sell
|1902
|38.00
|1.3039
|1.3069
|1.2989
|3802
|2005.01.19 17:53
|sell
|1903
|38.00
|1.3041
|1.3071
|1.2991
|3803
|2005.01.19 17:53
|sell
|1904
|37.00
|1.3041
|1.3071
|1.2991
|3804
|2005.01.19 17:54
|sell
|1905
|37.00
|1.3041
|1.3071
|1.2991
|3805
|2005.01.19 18:42
|sell
|1906
|37.00
|1.3040
|1.3070
|1.2990
|3806
|2005.01.19 18:42
|sell
|1907
|38.00
|1.3039
|1.3069
|1.2989
|3807
|2005.01.19 20:22
|t/p
|1903
|38.00
|1.2991
|1.3071
|1.2991
|19000.00
|787230.67
|3808
|2005.01.19 20:22
|t/p
|1904
|37.00
|1.2991
|1.3071
|1.2991
|18500.00
|805730.67
|3809
|2005.01.19 20:22
|t/p
|1905
|37.00
|1.2991
|1.3071
|1.2991
|18500.00
|824230.67
|3810
|2005.01.19 20:22
|t/p
|1906
|37.00
|1.2990
|1.3070
|1.2990
|18500.00
|842730.67
|3811
|2005.01.19 20:22
|t/p
|1902
|38.00
|1.2989
|1.3069
|1.2989
|19000.00
|861730.67
|3812
|2005.01.19 20:22
|t/p
|1907
|38.00
|1.2989
|1.3069
|1.2989
|19000.00
|880730.67
|3813
|2005.01.19 21:05
|t/p
|1901
|38.00
|1.2987
|1.3067
|1.2987
|19000.00
|899730.67
|3814
|2005.01.19 21:07
|t/p
|1900
|38.00
|1.2986
|1.3066
|1.2986
|19000.00
|918730.67
|3815
|2005.01.19 21:10
|buy
|1908
|45.00
|1.2977
|1.2947
|1.3027
|3816
|2005.01.19 21:10
|buy
|1909
|45.00
|1.2978
|1.2948
|1.3028
|3817
|2005.01.19 21:10
|buy
|1910
|45.00
|1.2977
|1.2947
|1.3027
|3818
|2005.01.19 21:10
|buy
|1911
|45.00
|1.2978
|1.2948
|1.3028
|3819
|2005.01.19 21:10
|buy
|1912
|45.00
|1.2977
|1.2947
|1.3027
|3820
|2005.01.19 21:10
|buy
|1913
|45.00
|1.2978
|1.2948
|1.3028
|3821
|2005.01.19 21:10
|buy
|1914
|45.00
|1.2977
|1.2947
|1.3027
|3822
|2005.01.19 21:10
|buy
|1915
|45.00
|1.2978
|1.2948
|1.3028
|3823
|2005.01.20 12:17
|s/l
|1908
|45.00
|1.2947
|1.2947
|1.3027
|-13939.65
|904791.02
|3824
|2005.01.20 12:17
|s/l
|1909
|45.00
|1.2948
|1.2948
|1.3028
|-13939.65
|890851.37
|3825
|2005.01.20 12:17
|s/l
|1910
|45.00
|1.2947
|1.2947
|1.3027
|-13939.65
|876911.72
|3826
|2005.01.20 12:17
|s/l
|1911
|45.00
|1.2948
|1.2948
|1.3028
|-13939.65
|862972.07
|3827
|2005.01.20 12:17
|s/l
|1912
|45.00
|1.2947
|1.2947
|1.3027
|-13939.65
|849032.42
|3828
|2005.01.20 12:17
|s/l
|1913
|45.00
|1.2948
|1.2948
|1.3028
|-13939.65
|835092.77
|3829
|2005.01.20 12:17
|s/l
|1914
|45.00
|1.2947
|1.2947
|1.3027
|-13939.65
|821153.12
|3830
|2005.01.20 12:17
|s/l
|1915
|45.00
|1.2948
|1.2948
|1.3028
|-13939.65
|807213.47
|3831
|2005.01.20 12:17
|sell
|1916
|40.00
|1.2955
|1.2985
|1.2905
|3832
|2005.01.20 12:17
|sell
|1917
|40.00
|1.2954
|1.2984
|1.2904
|3833
|2005.01.20 12:17
|sell
|1918
|40.00
|1.2956
|1.2986
|1.2906
|3834
|2005.01.20 12:17
|sell
|1919
|40.00
|1.2955
|1.2985
|1.2905
|3835
|2005.01.20 12:17
|sell
|1920
|39.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|3836
|2005.01.20 12:18
|sell
|1921
|39.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|3837
|2005.01.20 12:18
|sell
|1922
|39.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|3838
|2005.01.20 12:18
|sell
|1923
|39.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|3839
|2005.01.20 19:15
|s/l
|1916
|40.00
|1.2985
|1.2985
|1.2905
|-12000.00
|795213.47
|3840
|2005.01.20 19:15
|s/l
|1917
|40.00
|1.2984
|1.2984
|1.2904
|-12000.00
|783213.47
|3841
|2005.01.20 19:15
|s/l
|1918
|40.00
|1.2986
|1.2986
|1.2906
|-12000.00
|771213.47
|3842
|2005.01.20 19:15
|s/l
|1919
|40.00
|1.2985
|1.2985
|1.2905
|-12000.00
|759213.47
|3843
|2005.01.20 19:15
|sell
|1924
|35.00
|1.2984
|1.3014
|1.2934
|3844
|2005.01.20 19:15
|sell
|1925
|35.00
|1.2984
|1.3014
|1.2934
|3845
|2005.01.20 19:16
|sell
|1926
|35.00
|1.2984
|1.3014
|1.2934
|3846
|2005.01.20 19:16
|sell
|1927
|35.00
|1.2984
|1.3014
|1.2934
|3847
|2005.01.21 03:50
|t/p
|1924
|35.00
|1.2934
|1.3014
|1.2934
|17999.80
|777213.27
|3848
|2005.01.21 03:50
|t/p
|1925
|35.00
|1.2934
|1.3014
|1.2934
|17999.80
|795213.07
|3849
|2005.01.21 03:50
|t/p
|1926
|35.00
|1.2934
|1.3014
|1.2934
|17999.80
|813212.87
|3850
|2005.01.21 03:50
|t/p
|1927
|35.00
|1.2934
|1.3014
|1.2934
|17999.80
|831212.67
|3851
|2005.01.21 09:40
|s/l
|1920
|39.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-11143.08
|820069.59
|3852
|2005.01.21 09:40
|s/l
|1921
|39.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-11143.08
|808926.51
|3853
|2005.01.21 09:40
|s/l
|1922
|39.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-11143.08
|797783.43
|3854
|2005.01.21 09:40
|s/l
|1923
|39.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-11143.08
|786640.35
|3855
|2005.01.21 09:40
|buy
|1928
|39.00
|1.2982
|1.2952
|1.3032
|3856
|2005.01.21 09:40
|buy
|1929
|39.00
|1.2982
|1.2952
|1.3032
|3857
|2005.01.21 09:41
|buy
|1930
|39.00
|1.2982
|1.2952
|1.3032
|3858
|2005.01.21 09:41
|buy
|1931
|39.00
|1.2982
|1.2952
|1.3032
|3859
|2005.01.21 09:42
|buy
|1932
|39.00
|1.2982
|1.2952
|1.3032
|3860
|2005.01.21 09:50
|buy
|1933
|38.00
|1.2979
|1.2949
|1.3029
|3861
|2005.01.21 09:50
|buy
|1934
|38.00
|1.2979
|1.2949
|1.3029
|3862
|2005.01.21 09:51
|buy
|1935
|38.00
|1.2979
|1.2949
|1.3029
|3863
|2005.01.21 14:00
|s/l
|1928
|39.00
|1.2952
|1.2952
|1.3032
|-11700.00
|774940.35
|3864
|2005.01.21 14:00
|s/l
|1929
|39.00
|1.2952
|1.2952
|1.3032
|-11700.00
|763240.35
|3865
|2005.01.21 14:00
|s/l
|1930
|39.00
|1.2952
|1.2952
|1.3032
|-11700.00
|751540.35
|3866
|2005.01.21 14:00
|s/l
|1931
|39.00
|1.2952
|1.2952
|1.3032
|-11700.00
|739840.35
|3867
|2005.01.21 14:00
|s/l
|1932
|39.00
|1.2952
|1.2952
|1.3032
|-11700.00
|728140.35
|3868
|2005.01.21 14:00
|s/l
|1933
|38.00
|1.2949
|1.2949
|1.3029
|-11400.00
|716740.35
|3869
|2005.01.21 14:00
|s/l
|1934
|38.00
|1.2949
|1.2949
|1.3029
|-11400.00
|705340.35
|3870
|2005.01.21 14:00
|s/l
|1935
|38.00
|1.2949
|1.2949
|1.3029
|-11400.00
|693940.35
|3871
|2005.01.21 14:00
|sell
|1936
|34.00
|1.2953
|1.2983
|1.2903
|3872
|2005.01.21 14:00
|sell
|1937
|34.00
|1.2964
|1.2994
|1.2914
|3873
|2005.01.21 14:00
|sell
|1938
|34.00
|1.2966
|1.2996
|1.2916
|3874
|2005.01.21 14:00
|sell
|1939
|34.00
|1.2967
|1.2997
|1.2917
|3875
|2005.01.21 14:00
|sell
|1940
|34.00
|1.2969
|1.2999
|1.2919
|3876
|2005.01.21 14:00
|sell
|1941
|33.00
|1.2971
|1.3001
|1.2921
|3877
|2005.01.21 14:00
|sell
|1942
|33.00
|1.2971
|1.3001
|1.2921
|3878
|2005.01.21 14:00
|sell
|1943
|33.00
|1.2971
|1.3001
|1.2921
|3879
|2005.01.21 15:40
|s/l
|1936
|34.00
|1.2983
|1.2983
|1.2903
|-10200.00
|683740.35
|3880
|2005.01.21 15:40
|sell
|1944
|32.00
|1.2983
|1.3013
|1.2933
|3881
|2005.01.21 16:00
|s/l
|1937
|34.00
|1.2994
|1.2994
|1.2914
|-10200.00
|673540.35
|3882
|2005.01.21 16:00
|sell
|1945
|31.00
|1.2991
|1.3021
|1.2941
|3883
|2005.01.21 16:02
|s/l
|1938
|34.00
|1.2996
|1.2996
|1.2916
|-10200.00
|663340.35
|3884
|2005.01.21 16:02
|sell
|1946
|30.00
|1.2993
|1.3023
|1.2943
|3885
|2005.01.21 16:02
|s/l
|1939
|34.00
|1.2997
|1.2997
|1.2917
|-10200.00
|653140.35
|3886
|2005.01.21 16:02
|sell
|1947
|30.00
|1.2994
|1.3024
|1.2944
|3887
|2005.01.21 16:05
|s/l
|1940
|34.00
|1.2999
|1.2999
|1.2919
|-10200.00
|642940.35
|3888
|2005.01.21 16:05
|sell
|1948
|30.00
|1.2996
|1.3026
|1.2946
|3889
|2005.01.21 16:07
|s/l
|1941
|33.00
|1.3001
|1.3001
|1.2921
|-9900.00
|633040.35
|3890
|2005.01.21 16:07
|s/l
|1942
|33.00
|1.3001
|1.3001
|1.2921
|-9900.00
|623140.35
|3891
|2005.01.21 16:07
|s/l
|1943
|33.00
|1.3001
|1.3001
|1.2921
|-9900.00
|613240.35
|3892
|2005.01.21 16:07
|sell
|1949
|29.00
|1.3000
|1.3030
|1.2950
|3893
|2005.01.21 16:07
|sell
|1950
|29.00
|1.2999
|1.3029
|1.2949
|3894
|2005.01.21 16:08
|sell
|1951
|29.00
|1.2999
|1.3029
|1.2949
|3895
|2005.01.21 16:35
|s/l
|1944
|32.00
|1.3013
|1.3013
|1.2933
|-9600.00
|603640.35
|3896
|2005.01.21 16:35
|sell
|1952
|28.00
|1.3010
|1.3040
|1.2960
|3897
|2005.01.21 17:02
|s/l
|1945
|31.00
|1.3021
|1.3021
|1.2941
|-9300.00
|594340.35
|3898
|2005.01.21 17:02
|s/l
|1946
|30.00
|1.3023
|1.3023
|1.2943
|-9000.00
|585340.35
|3899
|2005.01.21 17:02
|s/l
|1947
|30.00
|1.3024
|1.3024
|1.2944
|-9000.00
|576340.35
|3900
|2005.01.21 17:02
|s/l
|1948
|30.00
|1.3026
|1.3026
|1.2946
|-9000.00
|567340.35
|3901
|2005.01.21 17:02
|s/l
|1950
|29.00
|1.3029
|1.3029
|1.2949
|-8700.00
|558640.35
|3902
|2005.01.21 17:02
|s/l
|1951
|29.00
|1.3029
|1.3029
|1.2949
|-8700.00
|549940.35
|3903
|2005.01.21 17:02
|sell
|1953
|26.00
|1.3026
|1.3056
|1.2976
|3904
|2005.01.21 17:02
|s/l
|1949
|29.00
|1.3030
|1.3030
|1.2950
|-8700.00
|541240.35
|3905
|2005.01.21 17:02
|sell
|1954
|26.00
|1.3028
|1.3058
|1.2978
|3906
|2005.01.21 17:02
|sell
|1955
|26.00
|1.3028
|1.3058
|1.2978
|3907
|2005.01.21 17:03
|sell
|1956
|26.00
|1.3028
|1.3058
|1.2978
|3908
|2005.01.21 17:03
|sell
|1957
|26.00
|1.3028
|1.3058
|1.2978
|3909
|2005.01.21 17:03
|sell
|1958
|26.00
|1.3028
|1.3058
|1.2978
|3910
|2005.01.21 17:04
|sell
|1959
|26.00
|1.3028
|1.3058
|1.2978
|3911
|2005.01.21 18:22
|s/l
|1952
|28.00
|1.3040
|1.3040
|1.2960
|-8400.00
|532840.35
|3912
|2005.01.21 18:22
|sell
|1960
|24.00
|1.3043
|1.3073
|1.2993
|3913
|2005.01.21 19:22
|s/l
|1953
|26.00
|1.3056
|1.3056
|1.2976
|-7800.00
|525040.35
|3914
|2005.01.21 19:22
|sell
|1961
|23.00
|1.3053
|1.3083
|1.3003
|3915
|2005.01.21 19:22
|s/l
|1954
|26.00
|1.3058
|1.3058
|1.2978
|-7800.00
|517240.35
|3916
|2005.01.21 19:22
|s/l
|1955
|26.00
|1.3058
|1.3058
|1.2978
|-7800.00
|509440.35
|3917
|2005.01.21 19:22
|s/l
|1956
|26.00
|1.3058
|1.3058
|1.2978
|-7800.00
|501640.35
|3918
|2005.01.21 19:22
|s/l
|1957
|26.00
|1.3058
|1.3058
|1.2978
|-7800.00
|493840.35
|3919
|2005.01.21 19:22
|s/l
|1958
|26.00
|1.3058
|1.3058
|1.2978
|-7800.00
|486040.35
|3920
|2005.01.21 19:22
|s/l
|1959
|26.00
|1.3058
|1.3058
|1.2978
|-7800.00
|478240.35
|3921
|2005.01.21 19:22
|sell
|1962
|23.00
|1.3058
|1.3088
|1.3008
|3922
|2005.01.21 19:23
|sell
|1963
|23.00
|1.3058
|1.3088
|1.3008
|3923
|2005.01.21 19:24
|sell
|1964
|23.00
|1.3058
|1.3088
|1.3008
|3924
|2005.01.21 19:24
|sell
|1965
|23.00
|1.3058
|1.3088
|1.3008
|3925
|2005.01.21 19:24
|sell
|1966
|23.00
|1.3058
|1.3088
|1.3008
|3926
|2005.01.21 19:25
|sell
|1967
|23.00
|1.3058
|1.3088
|1.3008
|3927
|2005.01.24 08:45
|s/l
|1960
|24.00
|1.3073
|1.3073
|1.2993
|-7085.76
|471154.59
|3928
|2005.01.24 08:45
|sell
|1968
|22.00
|1.3073
|1.3103
|1.3023
|3929
|2005.01.24 09:53
|s/l
|1961
|23.00
|1.3083
|1.3083
|1.3003
|-6790.52
|464364.07
|3930
|2005.01.24 09:53
|sell
|1969
|21.00
|1.3081
|1.3111
|1.3031
|3931
|2005.01.24 10:20
|s/l
|1962
|23.00
|1.3088
|1.3088
|1.3008
|-6790.52
|457573.55
|3932
|2005.01.24 10:20
|s/l
|1963
|23.00
|1.3088
|1.3088
|1.3008
|-6790.52
|450783.03
|3933
|2005.01.24 10:20
|s/l
|1964
|23.00
|1.3088
|1.3088
|1.3008
|-6790.52
|443992.51
|3934
|2005.01.24 10:20
|s/l
|1965
|23.00
|1.3088
|1.3088
|1.3008
|-6790.52
|437201.99
|3935
|2005.01.24 10:20
|s/l
|1966
|23.00
|1.3088
|1.3088
|1.3008
|-6790.52
|430411.47
|3936
|2005.01.24 10:20
|s/l
|1967
|23.00
|1.3088
|1.3088
|1.3008
|-6790.52
|423620.95
|3937
|2005.01.24 10:20
|sell
|1970
|20.00
|1.3085
|1.3115
|1.3035
|3938
|2005.01.24 10:20
|sell
|1971
|20.00
|1.3084
|1.3114
|1.3034
|3939
|2005.01.24 10:20
|sell
|1972
|20.00
|1.3083
|1.3113
|1.3033
|3940
|2005.01.24 10:20
|sell
|1973
|20.00
|1.3082
|1.3112
|1.3032
|3941
|2005.01.24 10:20
|sell
|1974
|20.00
|1.3087
|1.3117
|1.3037
|3942
|2005.01.24 10:20
|sell
|1975
|20.00
|1.3091
|1.3121
|1.3041
|3943
|2005.01.24 16:07
|s/l
|1968
|22.00
|1.3103
|1.3103
|1.3023
|-6600.00
|417020.95
|3944
|2005.01.24 16:07
|sell
|1976
|19.00
|1.3101
|1.3131
|1.3051
|3945
|2005.01.24 17:15
|t/p
|1976
|19.00
|1.3051
|1.3131
|1.3051
|9500.00
|426520.95
|3946
|2005.01.24 17:15
|t/p
|1975
|20.00
|1.3041
|1.3121
|1.3041
|10000.00
|436520.95
|3947
|2005.01.24 18:10
|t/p
|1974
|20.00
|1.3037
|1.3117
|1.3037
|10000.00
|446520.95
|3948
|2005.01.24 18:22
|t/p
|1970
|20.00
|1.3035
|1.3115
|1.3035
|10000.00
|456520.95
|3949
|2005.01.24 18:22
|t/p
|1971
|20.00
|1.3034
|1.3114
|1.3034
|10000.00
|466520.95
|3950
|2005.01.24 18:52
|t/p
|1969
|21.00
|1.3031
|1.3111
|1.3031
|10500.00
|477020.95
|3951
|2005.01.24 18:52
|t/p
|1972
|20.00
|1.3033
|1.3113
|1.3033
|10000.00
|487020.95
|3952
|2005.01.24 18:52
|t/p
|1973
|20.00
|1.3032
|1.3112
|1.3032
|10000.00
|497020.95
|3953
|2005.01.24 18:55
|sell
|1977
|24.00
|1.3041
|1.3071
|1.2991
|3954
|2005.01.24 18:55
|sell
|1978
|24.00
|1.3040
|1.3070
|1.2990
|3955
|2005.01.24 18:55
|sell
|1979
|24.00
|1.3041
|1.3071
|1.2991
|3956
|2005.01.24 18:56
|sell
|1980
|24.00
|1.3040
|1.3070
|1.2990
|3957
|2005.01.24 18:56
|sell
|1981
|24.00
|1.3041
|1.3071
|1.2991
|3958
|2005.01.24 18:56
|sell
|1982
|24.00
|1.3040
|1.3070
|1.2990
|3959
|2005.01.24 18:59
|sell
|1983
|24.00
|1.3041
|1.3071
|1.2991
|3960
|2005.01.24 19:00
|sell
|1984
|23.00
|1.3048
|1.3078
|1.2998
|3961
|2005.01.24 22:54
|s/l
|1977
|24.00
|1.3071
|1.3071
|1.2991
|-7200.00
|489820.95
|3962
|2005.01.24 22:54
|s/l
|1978
|24.00
|1.3070
|1.3070
|1.2990
|-7200.00
|482620.95
|3963
|2005.01.24 22:54
|s/l
|1979
|24.00
|1.3071
|1.3071
|1.2991
|-7200.00
|475420.95
|3964
|2005.01.24 22:54
|s/l
|1980
|24.00
|1.3070
|1.3070
|1.2990
|-7200.00
|468220.95
|3965
|2005.01.24 22:54
|s/l
|1981
|24.00
|1.3071
|1.3071
|1.2991
|-7200.00
|461020.95
|3966
|2005.01.24 22:54
|s/l
|1982
|24.00
|1.3070
|1.3070
|1.2990
|-7200.00
|453820.95
|3967
|2005.01.24 22:54
|s/l
|1983
|24.00
|1.3071
|1.3071
|1.2991
|-7200.00
|446620.95
|3968
|2005.01.24 22:54
|sell
|1985
|22.00
|1.3069
|1.3099
|1.3019
|3969
|2005.01.24 22:54
|sell
|1986
|22.00
|1.3069
|1.3099
|1.3019
|3970
|2005.01.24 22:56
|sell
|1987
|21.00
|1.3069
|1.3099
|1.3019
|3971
|2005.01.25 03:45
|t/p
|1985
|22.00
|1.3019
|1.3099
|1.3019
|11104.72
|457725.67
|3972
|2005.01.25 03:45
|t/p
|1986
|22.00
|1.3019
|1.3099
|1.3019
|11104.72
|468830.39
|3973
|2005.01.25 03:45
|t/p
|1987
|21.00
|1.3019
|1.3099
|1.3019
|10599.96
|479430.35
|3974
|2005.01.25 10:42
|s/l
|1984
|23.00
|1.3078
|1.3078
|1.2998
|-6790.52
|472639.83
|3975
|2005.01.25 10:42
|buy
|1988
|23.00
|1.3074
|1.3044
|1.3124
|3976
|2005.01.25 10:42
|buy
|1989
|23.00
|1.3062
|1.3032
|1.3112
|3977
|2005.01.25 10:43
|buy
|1990
|23.00
|1.3061
|1.3031
|1.3111
|3978
|2005.01.25 10:43
|buy
|1991
|23.00
|1.3062
|1.3032
|1.3112
|3979
|2005.01.25 10:43
|buy
|1992
|23.00
|1.3061
|1.3031
|1.3111
|3980
|2005.01.25 10:44
|buy
|1993
|23.00
|1.3062
|1.3032
|1.3112
|3981
|2005.01.25 10:44
|buy
|1994
|23.00
|1.3061
|1.3031
|1.3111
|3982
|2005.01.25 10:44
|buy
|1995
|23.00
|1.3062
|1.3032
|1.3112
|3983
|2005.01.25 13:05
|s/l
|1988
|23.00
|1.3044
|1.3044
|1.3124
|-6900.00
|465739.83
|3984
|2005.01.25 13:05
|buy
|1996
|21.00
|1.3044
|1.3014
|1.3094
|3985
|2005.01.25 14:00
|s/l
|1989
|23.00
|1.3032
|1.3032
|1.3112
|-6900.00
|458839.83
|3986
|2005.01.25 14:00
|s/l
|1990
|23.00
|1.3031
|1.3031
|1.3111
|-6900.00
|451939.83
|3987
|2005.01.25 14:00
|s/l
|1991
|23.00
|1.3032
|1.3032
|1.3112
|-6900.00
|445039.83
|3988
|2005.01.25 14:00
|s/l
|1992
|23.00
|1.3031
|1.3031
|1.3111
|-6900.00
|438139.83
|3989
|2005.01.25 14:00
|s/l
|1993
|23.00
|1.3032
|1.3032
|1.3112
|-6900.00
|431239.83
|3990
|2005.01.25 14:00
|s/l
|1994
|23.00
|1.3031
|1.3031
|1.3111
|-6900.00
|424339.83
|3991
|2005.01.25 14:00
|s/l
|1995
|23.00
|1.3032
|1.3032
|1.3112
|-6900.00
|417439.83
|3992
|2005.01.25 14:00
|buy
|1997
|20.00
|1.3034
|1.3004
|1.3084
|3993
|2005.01.25 14:00
|buy
|1998
|20.00
|1.3034
|1.3004
|1.3084
|3994
|2005.01.25 14:00
|buy
|1999
|20.00
|1.3034
|1.3004
|1.3084
|3995
|2005.01.25 14:01
|buy
|2000
|20.00
|1.3034
|1.3004
|1.3084
|3996
|2005.01.25 14:01
|buy
|2001
|20.00
|1.3034
|1.3004
|1.3084
|3997
|2005.01.25 14:01
|buy
|2002
|20.00
|1.3034
|1.3004
|1.3084
|3998
|2005.01.25 14:02
|buy
|2003
|20.00
|1.3034
|1.3004
|1.3084
|3999
|2005.01.25 17:12
|s/l
|1996
|21.00
|1.3014
|1.3014
|1.3094
|-6300.00
|411139.83
|4000
|2005.01.25 17:12
|buy
|2004
|18.00
|1.3010
|1.2980
|1.3060
|4001
|2005.01.25 17:12
|s/l
|1997
|20.00
|1.3004
|1.3004
|1.3084
|-6000.00
|405139.83
|4002
|2005.01.25 17:12
|s/l
|1998
|20.00
|1.3004
|1.3004
|1.3084
|-6000.00
|399139.83
|4003
|2005.01.25 17:12
|s/l
|1999
|20.00
|1.3004
|1.3004
|1.3084
|-6000.00
|393139.83
|4004
|2005.01.25 17:12
|s/l
|2000
|20.00
|1.3004
|1.3004
|1.3084
|-6000.00
|387139.83
|4005
|2005.01.25 17:12
|s/l
|2001
|20.00
|1.3004
|1.3004
|1.3084
|-6000.00
|381139.83
|4006
|2005.01.25 17:12
|s/l
|2002
|20.00
|1.3004
|1.3004
|1.3084
|-6000.00
|375139.83
|4007
|2005.01.25 17:12
|s/l
|2003
|20.00
|1.3004
|1.3004
|1.3084
|-6000.00
|369139.83
|4008
|2005.01.25 17:12
|buy
|2005
|18.00
|1.3007
|1.2977
|1.3057
|4009
|2005.01.25 17:12
|buy
|2006
|18.00
|1.2995
|1.2965
|1.3045
|4010
|2005.01.25 17:12
|buy
|2007
|17.00
|1.2986
|1.2956
|1.3036
|4011
|2005.01.25 17:12
|buy
|2008
|17.00
|1.2986
|1.2956
|1.3036
|4012
|2005.01.25 17:13
|buy
|2009
|17.00
|1.2986
|1.2956
|1.3036
|4013
|2005.01.25 17:13
|buy
|2010
|17.00
|1.2986
|1.2956
|1.3036
|4014
|2005.01.25 17:13
|buy
|2011
|17.00
|1.2986
|1.2956
|1.3036
|4015
|2005.01.25 17:15
|s/l
|2004
|18.00
|1.2980
|1.2980
|1.3060
|-5400.00
|363739.83
|4016
|2005.01.25 17:15
|s/l
|2005
|18.00
|1.2977
|1.2977
|1.3057
|-5400.00
|358339.83
|4017
|2005.01.25 17:15
|buy
|2012
|17.00
|1.2979
|1.2949
|1.3029
|4018
|2005.01.25 17:15
|buy
|2013
|17.00
|1.2978
|1.2948
|1.3028
|4019
|2005.01.25 17:15
|s/l
|2006
|18.00
|1.2965
|1.2965
|1.3045
|-5400.00
|352939.83
|4020
|2005.01.25 17:15
|buy
|2014
|16.00
|1.2963
|1.2933
|1.3013
|4021
|2005.01.25 17:40
|s/l
|2007
|17.00
|1.2956
|1.2956
|1.3036
|-5100.00
|347839.83
|4022
|2005.01.25 17:40
|s/l
|2008
|17.00
|1.2956
|1.2956
|1.3036
|-5100.00
|342739.83
|4023
|2005.01.25 17:40
|s/l
|2009
|17.00
|1.2956
|1.2956
|1.3036
|-5100.00
|337639.83
|4024
|2005.01.25 17:40
|s/l
|2010
|17.00
|1.2956
|1.2956
|1.3036
|-5100.00
|332539.83
|4025
|2005.01.25 17:40
|s/l
|2011
|17.00
|1.2956
|1.2956
|1.3036
|-5100.00
|327439.83
|4026
|2005.01.25 17:40
|buy
|2015
|15.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|4027
|2005.01.25 17:40
|buy
|2016
|15.00
|1.2959
|1.2929
|1.3009
|4028
|2005.01.25 17:40
|buy
|2017
|15.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|4029
|2005.01.25 17:40
|buy
|2018
|15.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|4030
|2005.01.25 17:40
|buy
|2019
|15.00
|1.2959
|1.2929
|1.3009
|4031
|2005.01.25 18:50
|s/l
|2012
|17.00
|1.2949
|1.2949
|1.3029
|-5100.00
|322339.83
|4032
|2005.01.25 18:50
|buy
|2020
|15.00
|1.2952
|1.2922
|1.3002
|4033
|2005.01.25 18:52
|s/l
|2013
|17.00
|1.2948
|1.2948
|1.3028
|-5100.00
|317239.83
|4034
|2005.01.25 18:52
|buy
|2021
|15.00
|1.2951
|1.2921
|1.3001
|4035
|2005.01.26 06:23
|t/p
|2021
|15.00
|1.3001
|1.2921
|1.3001
|7353.45
|324593.28
|4036
|2005.01.26 10:05
|t/p
|2020
|15.00
|1.3002
|1.2922
|1.3002
|7353.45
|331946.73
|4037
|2005.01.26 11:22
|t/p
|2015
|15.00
|1.3008
|1.2928
|1.3008
|7353.45
|339300.18
|4038
|2005.01.26 11:22
|t/p
|2016
|15.00
|1.3009
|1.2929
|1.3009
|7353.45
|346653.63
|4039
|2005.01.26 11:22
|t/p
|2017
|15.00
|1.3008
|1.2928
|1.3008
|7353.45
|354007.08
|4040
|2005.01.26 11:22
|t/p
|2018
|15.00
|1.3008
|1.2928
|1.3008
|7353.45
|361360.53
|4041
|2005.01.26 11:22
|t/p
|2019
|15.00
|1.3009
|1.2929
|1.3009
|7353.45
|368713.98
|4042
|2005.01.26 11:50
|t/p
|2014
|16.00
|1.3013
|1.2933
|1.3013
|7843.68
|376557.66
|4043
|2005.01.26 11:50
|buy
|2022
|18.00
|1.3013
|1.2983
|1.3063
|4044
|2005.01.26 11:50
|buy
|2023
|18.00
|1.3013
|1.2983
|1.3063
|4045
|2005.01.26 11:50
|buy
|2024
|18.00
|1.3011
|1.2981
|1.3061
|4046
|2005.01.26 11:50
|buy
|2025
|18.00
|1.3002
|1.2972
|1.3052
|4047
|2005.01.26 11:50
|buy
|2026
|18.00
|1.3002
|1.2972
|1.3052
|4048
|2005.01.26 11:51
|buy
|2027
|18.00
|1.3002
|1.2972
|1.3052
|4049
|2005.01.26 11:51
|buy
|2028
|18.00
|1.3002
|1.2972
|1.3052
|4050
|2005.01.26 11:51
|buy
|2029
|18.00
|1.3002
|1.2972
|1.3052
|4051
|2005.01.26 16:05
|t/p
|2025
|18.00
|1.3052
|1.2972
|1.3052
|9000.00
|385557.66
|4052
|2005.01.26 16:05
|t/p
|2026
|18.00
|1.3052
|1.2972
|1.3052
|9000.00
|394557.66
|4053
|2005.01.26 16:05
|t/p
|2027
|18.00
|1.3052
|1.2972
|1.3052
|9000.00
|403557.66
|4054
|2005.01.26 16:05
|t/p
|2028
|18.00
|1.3052
|1.2972
|1.3052
|9000.00
|412557.66
|4055
|2005.01.26 16:05
|t/p
|2029
|18.00
|1.3052
|1.2972
|1.3052
|9000.00
|421557.66
|4056
|2005.01.26 16:05
|t/p
|2024
|18.00
|1.3061
|1.2981
|1.3061
|9000.00
|430557.66
|4057
|2005.01.26 16:15
|t/p
|2022
|18.00
|1.3063
|1.2983
|1.3063
|9000.00
|439557.66
|4058
|2005.01.26 16:15
|t/p
|2023
|18.00
|1.3063
|1.2983
|1.3063
|9000.00
|448557.66
|4059
|2005.01.26 16:17
|buy
|2030
|22.00
|1.3061
|1.3031
|1.3111
|4060
|2005.01.26 16:18
|buy
|2031
|22.00
|1.3061
|1.3031
|1.3111
|4061
|2005.01.26 16:18
|buy
|2032
|22.00
|1.3061
|1.3031
|1.3111
|4062
|2005.01.26 16:18
|buy
|2033
|22.00
|1.3061
|1.3031
|1.3111
|4063
|2005.01.26 16:19
|buy
|2034
|22.00
|1.3061
|1.3031
|1.3111
|4064
|2005.01.26 16:19
|buy
|2035
|22.00
|1.3061
|1.3031
|1.3111
|4065
|2005.01.26 16:20
|buy
|2036
|22.00
|1.3061
|1.3031
|1.3111
|4066
|2005.01.26 16:20
|buy
|2037
|22.00
|1.3061
|1.3031
|1.3111
|4067
|2005.01.26 19:52
|t/p
|2030
|22.00
|1.3111
|1.3031
|1.3111
|11000.00
|459557.66
|4068
|2005.01.26 19:52
|t/p
|2031
|22.00
|1.3111
|1.3031
|1.3111
|11000.00
|470557.66
|4069
|2005.01.26 19:52
|t/p
|2032
|22.00
|1.3111
|1.3031
|1.3111
|11000.00
|481557.66
|4070
|2005.01.26 19:52
|t/p
|2033
|22.00
|1.3111
|1.3031
|1.3111
|11000.00
|492557.66
|4071
|2005.01.26 19:52
|t/p
|2034
|22.00
|1.3111
|1.3031
|1.3111
|11000.00
|503557.66
|4072
|2005.01.26 19:52
|t/p
|2035
|22.00
|1.3111
|1.3031
|1.3111
|11000.00
|514557.66
|4073
|2005.01.26 19:52
|t/p
|2036
|22.00
|1.3111
|1.3031
|1.3111
|11000.00
|525557.66
|4074
|2005.01.26 19:52
|t/p
|2037
|22.00
|1.3111
|1.3031
|1.3111
|11000.00
|536557.66
|4075
|2005.01.26 19:52
|buy
|2038
|26.00
|1.3106
|1.3076
|1.3156
|4076
|2005.01.26 19:53
|buy
|2039
|26.00
|1.3106
|1.3076
|1.3156
|4077
|2005.01.26 19:53
|buy
|2040
|26.00
|1.3106
|1.3076
|1.3156
|4078
|2005.01.26 19:54
|buy
|2041
|26.00
|1.3106
|1.3076
|1.3156
|4079
|2005.01.26 19:55
|buy
|2042
|26.00
|1.3106
|1.3076
|1.3156
|4080
|2005.01.26 19:55
|buy
|2043
|26.00
|1.3101
|1.3071
|1.3151
|4081
|2005.01.26 19:55
|buy
|2044
|26.00
|1.3102
|1.3072
|1.3152
|4082
|2005.01.26 19:55
|buy
|2045
|26.00
|1.3101
|1.3071
|1.3151
|4083
|2005.01.26 21:00
|s/l
|2038
|26.00
|1.3076
|1.3076
|1.3156
|-7800.00
|528757.66
|4084
|2005.01.26 21:00
|s/l
|2039
|26.00
|1.3076
|1.3076
|1.3156
|-7800.00
|520957.66
|4085
|2005.01.26 21:00
|s/l
|2040
|26.00
|1.3076
|1.3076
|1.3156
|-7800.00
|513157.66
|4086
|2005.01.26 21:00
|s/l
|2041
|26.00
|1.3076
|1.3076
|1.3156
|-7800.00
|505357.66
|4087
|2005.01.26 21:00
|s/l
|2042
|26.00
|1.3076
|1.3076
|1.3156
|-7800.00
|497557.66
|4088
|2005.01.26 21:00
|buy
|2046
|23.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|4089
|2005.01.26 21:00
|buy
|2047
|23.00
|1.3079
|1.3049
|1.3129
|4090
|2005.01.26 21:00
|buy
|2048
|23.00
|1.3080
|1.3050
|1.3130
|4091
|2005.01.26 21:00
|buy
|2049
|23.00
|1.3081
|1.3051
|1.3131
|4092
|2005.01.26 21:00
|buy
|2050
|23.00
|1.3078
|1.3048
|1.3128
|4093
|2005.01.26 21:30
|s/l
|2043
|26.00
|1.3071
|1.3071
|1.3151
|-7800.00
|489757.66
|4094
|2005.01.26 21:30
|s/l
|2044
|26.00
|1.3072
|1.3072
|1.3152
|-7800.00
|481957.66
|4095
|2005.01.26 21:30
|s/l
|2045
|26.00
|1.3071
|1.3071
|1.3151
|-7800.00
|474157.66
|4096
|2005.01.26 21:30
|buy
|2051
|22.00
|1.3068
|1.3038
|1.3118
|4097
|2005.01.26 21:30
|buy
|2052
|22.00
|1.3068
|1.3038
|1.3118
|4098
|2005.01.26 21:31
|buy
|2053
|22.00
|1.3068
|1.3038
|1.3118
|4099
|2005.01.27 09:52
|t/p
|2051
|22.00
|1.3118
|1.3038
|1.3118
|10785.06
|484942.72
|4100
|2005.01.27 09:52
|t/p
|2052
|22.00
|1.3118
|1.3038
|1.3118
|10785.06
|495727.78
|4101
|2005.01.27 09:52
|t/p
|2053
|22.00
|1.3118
|1.3038
|1.3118
|10785.06
|506512.84
|4102
|2005.01.27 12:00
|s/l
|2046
|23.00
|1.3048
|1.3048
|1.3128
|-7124.71
|499388.13
|4103
|2005.01.27 12:00
|s/l
|2047
|23.00
|1.3049
|1.3049
|1.3129
|-7124.71
|492263.42
|4104
|2005.01.27 12:00
|s/l
|2048
|23.00
|1.3050
|1.3050
|1.3130
|-7124.71
|485138.71
|4105
|2005.01.27 12:00
|s/l
|2049
|23.00
|1.3051
|1.3051
|1.3131
|-7124.71
|478014.00
|4106
|2005.01.27 12:00
|s/l
|2050
|23.00
|1.3048
|1.3048
|1.3128
|-7124.71
|470889.29
|4107
|2005.01.27 12:00
|sell
|2054
|23.00
|1.3045
|1.3075
|1.2995
|4108
|2005.01.27 12:00
|sell
|2055
|23.00
|1.3047
|1.3077
|1.2997
|4109
|2005.01.27 12:00
|sell
|2056
|23.00
|1.3052
|1.3082
|1.3002
|4110
|2005.01.27 12:00
|sell
|2057
|22.00
|1.3067
|1.3097
|1.3017
|4111
|2005.01.27 12:00
|sell
|2058
|22.00
|1.3067
|1.3097
|1.3017
|4112
|2005.01.27 12:00
|sell
|2059
|22.00
|1.3067
|1.3097
|1.3017
|4113
|2005.01.27 12:00
|sell
|2060
|22.00
|1.3067
|1.3097
|1.3017
|4114
|2005.01.27 12:00
|sell
|2061
|22.00
|1.3067
|1.3097
|1.3017
|4115
|2005.01.27 15:50
|t/p
|2057
|22.00
|1.3017
|1.3097
|1.3017
|11000.00
|481889.29
|4116
|2005.01.27 15:50
|t/p
|2058
|22.00
|1.3017
|1.3097
|1.3017
|11000.00
|492889.29
|4117
|2005.01.27 15:50
|t/p
|2059
|22.00
|1.3017
|1.3097
|1.3017
|11000.00
|503889.29
|4118
|2005.01.27 15:50
|t/p
|2060
|22.00
|1.3017
|1.3097
|1.3017
|11000.00
|514889.29
|4119
|2005.01.27 15:50
|t/p
|2061
|22.00
|1.3017
|1.3097
|1.3017
|11000.00
|525889.29
|4120
|2005.01.28 00:10
|s/l
|2054
|23.00
|1.3075
|1.3075
|1.2995
|-6571.56
|519317.73
|4121
|2005.01.28 00:10
|s/l
|2055
|23.00
|1.3077
|1.3077
|1.2997
|-6571.56
|512746.17
|4122
|2005.01.28 15:40
|sell
|2062
|25.00
|1.3071
|1.3101
|1.3021
|4123
|2005.01.28 15:40
|sell
|2063
|25.00
|1.3071
|1.3101
|1.3021
|4124
|2005.01.28 15:40
|s/l
|2056
|23.00
|1.3082
|1.3082
|1.3002
|-6571.56
|506174.61
|4125
|2005.01.28 15:40
|sell
|2064
|24.00
|1.3083
|1.3113
|1.3033
|4126
|2005.01.28 15:40
|sell
|2065
|24.00
|1.3083
|1.3113
|1.3033
|4127
|2005.01.28 15:40
|sell
|2066
|24.00
|1.3083
|1.3113
|1.3033
|4128
|2005.01.28 15:41
|sell
|2067
|24.00
|1.3083
|1.3113
|1.3033
|4129
|2005.01.28 15:41
|sell
|2068
|24.00
|1.3083
|1.3113
|1.3033
|4130
|2005.01.28 15:41
|sell
|2069
|24.00
|1.3083
|1.3113
|1.3033
|4131
|2005.01.28 15:45
|t/p
|2064
|24.00
|1.3033
|1.3113
|1.3033
|12000.00
|518174.61
|4132
|2005.01.28 15:45
|t/p
|2065
|24.00
|1.3033
|1.3113
|1.3033
|12000.00
|530174.61
|4133
|2005.01.28 15:45
|t/p
|2066
|24.00
|1.3033
|1.3113
|1.3033
|12000.00
|542174.61
|4134
|2005.01.28 15:45
|t/p
|2067
|24.00
|1.3033
|1.3113
|1.3033
|12000.00
|554174.61
|4135
|2005.01.28 15:45
|t/p
|2068
|24.00
|1.3033
|1.3113
|1.3033
|12000.00
|566174.61
|4136
|2005.01.28 15:45
|t/p
|2069
|24.00
|1.3033
|1.3113
|1.3033
|12000.00
|578174.61
|4137
|2005.01.28 17:07
|t/p
|2062
|25.00
|1.3021
|1.3101
|1.3021
|12500.00
|590674.61
|4138
|2005.01.28 17:07
|t/p
|2063
|25.00
|1.3021
|1.3101
|1.3021
|12500.00
|603174.61
|4139
|2005.01.28 17:07
|sell
|2070
|30.00
|1.3016
|1.3046
|1.2966
|4140
|2005.01.28 17:07
|sell
|2071
|30.00
|1.3021
|1.3051
|1.2971
|4141
|2005.01.28 17:07
|s/l
|2070
|30.00
|1.3046
|1.3046
|1.2966
|-9000.00
|594174.61
|4142
|2005.01.28 17:07
|s/l
|2071
|30.00
|1.3051
|1.3051
|1.2971
|-9000.00
|585174.61
|4143
|2005.01.28 17:07
|buy
|2072
|29.00
|1.3030
|1.3000
|1.3080
|4144
|2005.01.28 17:07
|buy
|2073
|29.00
|1.3024
|1.2994
|1.3074
|4145
|2005.01.28 17:07
|buy
|2074
|28.00
|1.3014
|1.2984
|1.3064
|4146
|2005.01.28 17:08
|buy
|2075
|28.00
|1.3011
|1.2981
|1.3061
|4147
|2005.01.28 17:08
|buy
|2076
|28.00
|1.3011
|1.2981
|1.3061
|4148
|2005.01.28 17:08
|buy
|2077
|28.00
|1.3011
|1.2981
|1.3061
|4149
|2005.01.28 17:09
|buy
|2078
|28.00
|1.3011
|1.2981
|1.3061
|4150
|2005.01.28 17:09
|buy
|2079
|28.00
|1.3011
|1.2981
|1.3061
|4151
|2005.01.28 17:17
|s/l
|2072
|29.00
|1.3000
|1.3000
|1.3080
|-8700.00
|576474.61
|4152
|2005.01.28 17:17
|s/l
|2073
|29.00
|1.2994
|1.2994
|1.3074
|-8700.00
|567774.61
|4153
|2005.01.28 17:17
|buy
|2080
|26.00
|1.2992
|1.2962
|1.3042
|4154
|2005.01.28 17:17
|s/l
|2074
|28.00
|1.2984
|1.2984
|1.3064
|-8400.00
|559374.61
|4155
|2005.01.28 17:17
|buy
|2081
|25.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|4156
|2005.01.28 17:17
|t/p
|2080
|26.00
|1.3042
|1.2962
|1.3042
|13000.00
|572374.61
|4157
|2005.01.28 17:17
|t/p
|2081
|25.00
|1.3037
|1.2957
|1.3037
|12500.00
|584874.61
|4158
|2005.01.28 17:18
|buy
|2082
|27.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|4159
|2005.01.28 17:18
|t/p
|2082
|27.00
|1.3037
|1.2957
|1.3037
|13500.00
|598374.61
|4160
|2005.01.28 17:18
|buy
|2083
|28.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|4161
|2005.01.28 17:18
|t/p
|2083
|28.00
|1.3037
|1.2957
|1.3037
|14000.00
|612374.61
|4162
|2005.01.28 17:18
|buy
|2084
|28.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|4163
|2005.01.28 17:18
|t/p
|2084
|28.00
|1.3037
|1.2957
|1.3037
|14000.00
|626374.61
|4164
|2005.01.28 17:19
|buy
|2085
|29.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|4165
|2005.01.28 17:19
|t/p
|2085
|29.00
|1.3037
|1.2957
|1.3037
|14500.00
|640874.61
|4166
|2005.01.28 17:19
|buy
|2086
|30.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|4167
|2005.01.28 17:20
|buy
|2087
|30.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|4168
|2005.01.28 17:20
|t/p
|2086
|30.00
|1.3037
|1.2957
|1.3037
|15000.00
|655874.61
|4169
|2005.01.28 17:20
|t/p
|2087
|30.00
|1.3037
|1.2957
|1.3037
|15000.00
|670874.61
|4170
|2005.01.28 17:20
|buy
|2088
|31.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|4171
|2005.01.28 17:20
|t/p
|2088
|31.00
|1.3037
|1.2957
|1.3037
|15500.00
|686374.61
|4172
|2005.01.28 17:20
|buy
|2089
|32.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|4173
|2005.01.28 17:20
|t/p
|2089
|32.00
|1.3037
|1.2957
|1.3037
|16000.00
|702374.61
|4174
|2005.01.28 17:21
|buy
|2090
|33.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|4175
|2005.01.28 17:21
|t/p
|2090
|33.00
|1.3037
|1.2957
|1.3037
|16500.00
|718874.61
|4176
|2005.01.28 17:21
|buy
|2091
|34.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|4177
|2005.01.28 17:21
|t/p
|2091
|34.00
|1.3037
|1.2957
|1.3037
|17000.00
|735874.61
|4178
|2005.01.31 11:52
|buy
|2092
|34.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|4179
|2005.01.31 11:52
|s/l
|2075
|28.00
|1.2981
|1.2981
|1.3061
|-8673.56
|727201.05
|4180
|2005.01.31 11:52
|s/l
|2076
|28.00
|1.2981
|1.2981
|1.3061
|-8673.56
|718527.49
|4181
|2005.01.31 11:52
|s/l
|2077
|28.00
|1.2981
|1.2981
|1.3061
|-8673.56
|709853.93
|4182
|2005.01.31 11:52
|s/l
|2078
|28.00
|1.2981
|1.2981
|1.3061
|-8673.56
|701180.37
|4183
|2005.01.31 11:52
|s/l
|2079
|28.00
|1.2981
|1.2981
|1.3061
|-8673.56
|692506.81
|4184
|2005.01.31 11:52
|buy
|2093
|34.00
|1.2977
|1.2947
|1.3027
|4185
|2005.01.31 11:53
|buy
|2094
|34.00
|1.2977
|1.2947
|1.3027
|4186
|2005.01.31 11:53
|buy
|2095
|34.00
|1.2977
|1.2947
|1.3027
|4187
|2005.01.31 11:54
|buy
|2096
|34.00
|1.2977
|1.2947
|1.3027
|4188
|2005.01.31 11:54
|buy
|2097
|34.00
|1.2977
|1.2947
|1.3027
|4189
|2005.01.31 11:55
|buy
|2098
|34.00
|1.2977
|1.2947
|1.3027
|4190
|2005.01.31 11:55
|buy
|2099
|34.00
|1.2977
|1.2947
|1.3027
|4191
|2005.01.31 13:30
|t/p
|2093
|34.00
|1.3027
|1.2947
|1.3027
|17000.00
|709506.81
|4192
|2005.01.31 13:30
|t/p
|2094
|34.00
|1.3027
|1.2947
|1.3027
|17000.00
|726506.81
|4193
|2005.01.31 13:30
|t/p
|2095
|34.00
|1.3027
|1.2947
|1.3027
|17000.00
|743506.81
|4194
|2005.01.31 13:30
|t/p
|2096
|34.00
|1.3027
|1.2947
|1.3027
|17000.00
|760506.81
|4195
|2005.01.31 13:30
|t/p
|2097
|34.00
|1.3027
|1.2947
|1.3027
|17000.00
|777506.81
|4196
|2005.01.31 13:30
|t/p
|2098
|34.00
|1.3027
|1.2947
|1.3027
|17000.00
|794506.81
|4197
|2005.01.31 13:30
|t/p
|2099
|34.00
|1.3027
|1.2947
|1.3027
|17000.00
|811506.81
|4198
|2005.01.31 14:00
|t/p
|2092
|34.00
|1.3037
|1.2957
|1.3037
|17000.00
|828506.81
|4199
|2005.01.31 14:00
|buy
|2100
|41.00
|1.3037
|1.3007
|1.3087
|4200
|2005.01.31 14:00
|buy
|2101
|41.00
|1.3035
|1.3005
|1.3085
|4201
|2005.01.31 14:00
|buy
|2102
|41.00
|1.3034
|1.3004
|1.3084
|4202
|2005.01.31 14:00
|buy
|2103
|41.00
|1.3035
|1.3005
|1.3085
|4203
|2005.01.31 14:00
|buy
|2104
|41.00
|1.3035
|1.3005
|1.3085
|4204
|2005.01.31 14:00
|buy
|2105
|40.00
|1.3034
|1.3004
|1.3084
|4205
|2005.01.31 14:00
|buy
|2106
|41.00
|1.3035
|1.3005
|1.3085
|4206
|2005.01.31 14:00
|buy
|2107
|40.00
|1.3035
|1.3005
|1.3085
|4207
|2005.02.01 16:22
|s/l
|2100
|41.00
|1.3007
|1.3007
|1.3087
|-12700.57
|815806.24
|4208
|2005.02.01 16:22
|s/l
|2101
|41.00
|1.3005
|1.3005
|1.3085
|-12700.57
|803105.67
|4209
|2005.02.01 16:22
|s/l
|2102
|41.00
|1.3004
|1.3004
|1.3084
|-12700.57
|790405.10
|4210
|2005.02.01 16:22
|s/l
|2103
|41.00
|1.3005
|1.3005
|1.3085
|-12700.57
|777704.53
|4211
|2005.02.01 16:22
|s/l
|2104
|41.00
|1.3005
|1.3005
|1.3085
|-12700.57
|765003.96
|4212
|2005.02.01 16:22
|s/l
|2105
|40.00
|1.3004
|1.3004
|1.3084
|-12390.80
|752613.16
|4213
|2005.02.01 16:22
|s/l
|2106
|41.00
|1.3005
|1.3005
|1.3085
|-12700.57
|739912.59
|4214
|2005.02.01 16:22
|s/l
|2107
|40.00
|1.3005
|1.3005
|1.3085
|-12390.80
|727521.79
|4215
|2005.02.01 16:22
|sell
|2108
|36.00
|1.3010
|1.3040
|1.2960
|4216
|2005.02.01 16:22
|sell
|2109
|36.00
|1.3015
|1.3045
|1.2965
|4217
|2005.02.01 16:23
|sell
|2110
|36.00
|1.3015
|1.3045
|1.2965
|4218
|2005.02.01 16:24
|sell
|2111
|36.00
|1.3015
|1.3045
|1.2965
|4219
|2005.02.01 16:25
|sell
|2112
|36.00
|1.3015
|1.3045
|1.2965
|4220
|2005.02.01 16:25
|sell
|2113
|36.00
|1.3015
|1.3045
|1.2965
|4221
|2005.02.01 16:26
|sell
|2114
|35.00
|1.3015
|1.3045
|1.2965
|4222
|2005.02.01 16:27
|sell
|2115
|35.00
|1.3015
|1.3045
|1.2965
|4223
|2005.02.01 20:00
|s/l
|2108
|36.00
|1.3040
|1.3040
|1.2960
|-10800.00
|716721.79
|4224
|2005.02.01 20:00
|s/l
|2109
|36.00
|1.3045
|1.3045
|1.2965
|-10800.00
|705921.79
|4225
|2005.02.01 20:00
|s/l
|2110
|36.00
|1.3045
|1.3045
|1.2965
|-10800.00
|695121.79
|4226
|2005.02.01 20:00
|s/l
|2111
|36.00
|1.3045
|1.3045
|1.2965
|-10800.00
|684321.79
|4227
|2005.02.01 20:00
|s/l
|2112
|36.00
|1.3045
|1.3045
|1.2965
|-10800.00
|673521.79
|4228
|2005.02.01 20:00
|s/l
|2113
|36.00
|1.3045
|1.3045
|1.2965
|-10800.00
|662721.79
|4229
|2005.02.01 20:00
|s/l
|2114
|35.00
|1.3045
|1.3045
|1.2965
|-10500.00
|652221.79
|4230
|2005.02.01 20:00
|s/l
|2115
|35.00
|1.3045
|1.3045
|1.2965
|-10500.00
|641721.79
|4231
|2005.02.01 20:00
|buy
|2116
|32.00
|1.3040
|1.3010
|1.3090
|4232
|2005.02.01 20:00
|buy
|2117
|32.00
|1.3041
|1.3011
|1.3091
|4233
|2005.02.01 20:00
|buy
|2118
|31.00
|1.3039
|1.3009
|1.3089
|4234
|2005.02.01 20:00
|buy
|2119
|31.00
|1.3036
|1.3006
|1.3086
|4235
|2005.02.01 20:00
|buy
|2120
|31.00
|1.3036
|1.3006
|1.3086
|4236
|2005.02.01 20:00
|buy
|2121
|31.00
|1.3036
|1.3006
|1.3086
|4237
|2005.02.01 20:01
|buy
|2122
|31.00
|1.3036
|1.3006
|1.3086
|4238
|2005.02.01 20:01
|buy
|2123
|31.00
|1.3036
|1.3006
|1.3086
|4239
|2005.02.02 04:20
|t/p
|2116
|32.00
|1.3090
|1.3010
|1.3090
|15687.36
|657409.15
|4240
|2005.02.02 04:20
|t/p
|2118
|31.00
|1.3089
|1.3009
|1.3089
|15197.13
|672606.28
|4241
|2005.02.02 04:20
|t/p
|2119
|31.00
|1.3086
|1.3006
|1.3086
|15197.13
|687803.41
|4242
|2005.02.02 04:20
|t/p
|2120
|31.00
|1.3086
|1.3006
|1.3086
|15197.13
|703000.54
|4243
|2005.02.02 04:20
|t/p
|2121
|31.00
|1.3086
|1.3006
|1.3086
|15197.13
|718197.67
|4244
|2005.02.02 04:20
|t/p
|2122
|31.00
|1.3086
|1.3006
|1.3086
|15197.13
|733394.80
|4245
|2005.02.02 04:20
|t/p
|2123
|31.00
|1.3086
|1.3006
|1.3086
|15197.13
|748591.93
|4246
|2005.02.02 07:42
|t/p
|2117
|32.00
|1.3091
|1.3011
|1.3091
|15687.36
|764279.29
|4247
|2005.02.02 07:46
|sell
|2124
|38.00
|1.3096
|1.3126
|1.3046
|4248
|2005.02.02 07:46
|sell
|2125
|38.00
|1.3095
|1.3125
|1.3045
|4249
|2005.02.02 07:47
|sell
|2126
|38.00
|1.3096
|1.3126
|1.3046
|4250
|2005.02.02 07:47
|sell
|2127
|38.00
|1.3095
|1.3125
|1.3045
|4251
|2005.02.02 07:48
|sell
|2128
|37.00
|1.3096
|1.3126
|1.3046
|4252
|2005.02.02 07:48
|sell
|2129
|37.00
|1.3095
|1.3125
|1.3045
|4253
|2005.02.02 07:49
|sell
|2130
|37.00
|1.3095
|1.3125
|1.3045
|4254
|2005.02.02 07:49
|sell
|2131
|37.00
|1.3096
|1.3126
|1.3046
|4255
|2005.02.02 17:18
|t/p
|2124
|38.00
|1.3046
|1.3126
|1.3046
|19000.00
|783279.29
|4256
|2005.02.02 17:18
|t/p
|2125
|38.00
|1.3045
|1.3125
|1.3045
|19000.00
|802279.29
|4257
|2005.02.02 17:18
|t/p
|2126
|38.00
|1.3046
|1.3126
|1.3046
|19000.00
|821279.29
|4258
|2005.02.02 17:18
|t/p
|2127
|38.00
|1.3045
|1.3125
|1.3045
|19000.00
|840279.29
|4259
|2005.02.02 17:18
|t/p
|2128
|37.00
|1.3046
|1.3126
|1.3046
|18500.00
|858779.29
|4260
|2005.02.02 17:18
|t/p
|2129
|37.00
|1.3045
|1.3125
|1.3045
|18500.00
|877279.29
|4261
|2005.02.02 17:18
|t/p
|2130
|37.00
|1.3045
|1.3125
|1.3045
|18500.00
|895779.29
|4262
|2005.02.02 17:18
|t/p
|2131
|37.00
|1.3046
|1.3126
|1.3046
|18500.00
|914279.29
|4263
|2005.02.02 17:18
|sell
|2132
|45.00
|1.3048
|1.3078
|1.2998
|4264
|2005.02.02 17:18
|sell
|2133
|45.00
|1.3047
|1.3077
|1.2997
|4265
|2005.02.02 17:18
|sell
|2134
|45.00
|1.3049
|1.3079
|1.2999
|4266
|2005.02.02 17:18
|sell
|2135
|45.00
|1.3048
|1.3078
|1.2998
|4267
|2005.02.02 17:19
|sell
|2136
|45.00
|1.3047
|1.3077
|1.2997
|4268
|2005.02.02 17:19
|sell
|2137
|45.00
|1.3049
|1.3079
|1.2999
|4269
|2005.02.02 17:19
|sell
|2138
|45.00
|1.3048
|1.3078
|1.2998
|4270
|2005.02.02 21:00
|sell
|2139
|45.00
|1.3048
|1.3078
|1.2998
|4271
|2005.02.03 14:30
|t/p
|2132
|45.00
|1.2998
|1.3078
|1.2998
|22714.20
|936993.49
|4272
|2005.02.03 14:30
|t/p
|2133
|45.00
|1.2997
|1.3077
|1.2997
|22714.20
|959707.69
|4273
|2005.02.03 14:30
|t/p
|2134
|45.00
|1.2999
|1.3079
|1.2999
|22714.20
|982421.89
|4274
|2005.02.03 14:30
|t/p
|2135
|45.00
|1.2998
|1.3078
|1.2998
|22714.20
|1005136.09
|4275
|2005.02.03 14:30
|t/p
|2136
|45.00
|1.2997
|1.3077
|1.2997
|22714.20
|1027850.29
|4276
|2005.02.03 14:30
|t/p
|2137
|45.00
|1.2999
|1.3079
|1.2999
|22714.20
|1050564.49
|4277
|2005.02.03 14:30
|t/p
|2138
|45.00
|1.2998
|1.3078
|1.2998
|22714.20
|1073278.69
|4278
|2005.02.03 14:30
|t/p
|2139
|45.00
|1.2998
|1.3078
|1.2998
|22714.20
|1095992.89
|4279
|2005.02.03 14:30
|sell
|2140
|50.00
|1.3004
|1.3034
|1.2954
|4280
|2005.02.03 14:30
|sell
|2141
|50.00
|1.3006
|1.3036
|1.2956
|4281
|2005.02.03 14:30
|sell
|2142
|50.00
|1.3011
|1.3041
|1.2961
|4282
|2005.02.03 14:30
|sell
|2143
|50.00
|1.3018
|1.3048
|1.2968
|4283
|2005.02.03 14:30
|sell
|2144
|50.00
|1.3018
|1.3048
|1.2968
|4284
|2005.02.03 14:30
|sell
|2145
|50.00
|1.3018
|1.3048
|1.2968
|4285
|2005.02.03 14:30
|sell
|2146
|50.00
|1.3018
|1.3048
|1.2968
|4286
|2005.02.03 14:30
|sell
|2147
|50.00
|1.3018
|1.3048
|1.2968
|4287
|2005.02.03 15:52
|t/p
|2140
|50.00
|1.2954
|1.3034
|1.2954
|25000.00
|1120992.89
|4288
|2005.02.03 15:52
|t/p
|2141
|50.00
|1.2956
|1.3036
|1.2956
|25000.00
|1145992.89
|4289
|2005.02.03 15:52
|t/p
|2142
|50.00
|1.2961
|1.3041
|1.2961
|25000.00
|1170992.89
|4290
|2005.02.03 15:52
|t/p
|2143
|50.00
|1.2968
|1.3048
|1.2968
|25000.00
|1195992.89
|4291
|2005.02.03 15:52
|t/p
|2144
|50.00
|1.2968
|1.3048
|1.2968
|25000.00
|1220992.89
|4292
|2005.02.03 15:52
|t/p
|2145
|50.00
|1.2968
|1.3048
|1.2968
|25000.00
|1245992.89
|4293
|2005.02.03 15:52
|t/p
|2146
|50.00
|1.2968
|1.3048
|1.2968
|25000.00
|1270992.89
|4294
|2005.02.03 15:52
|t/p
|2147
|50.00
|1.2968
|1.3048
|1.2968
|25000.00
|1295992.89
|4295
|2005.02.03 15:52
|sell
|2148
|50.00
|1.2978
|1.3008
|1.2928
|4296
|2005.02.03 15:52
|sell
|2149
|50.00
|1.2982
|1.3012
|1.2932
|4297
|2005.02.03 15:52
|sell
|2150
|50.00
|1.2988
|1.3018
|1.2938
|4298
|2005.02.03 15:53
|sell
|2151
|50.00
|1.2988
|1.3018
|1.2938
|4299
|2005.02.03 15:53
|sell
|2152
|50.00
|1.2988
|1.3018
|1.2938
|4300
|2005.02.03 15:53
|sell
|2153
|50.00
|1.2988
|1.3018
|1.2938
|4301
|2005.02.03 15:54
|sell
|2154
|50.00
|1.2988
|1.3018
|1.2938
|4302
|2005.02.03 15:54
|sell
|2155
|50.00
|1.2988
|1.3018
|1.2938
|4303
|2005.02.04 15:29
|sell
|2156
|50.00
|1.2995
|1.3025
|1.2945
|4304
|2005.02.04 15:29
|sell
|2157
|50.00
|1.3002
|1.3032
|1.2952
|4305
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2148
|50.00
|1.2928
|1.3008
|1.2928
|25714.00
|1321706.89
|4306
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2149
|50.00
|1.2932
|1.3012
|1.2932
|25714.00
|1347420.89
|4307
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2150
|50.00
|1.2938
|1.3018
|1.2938
|25714.00
|1373134.89
|4308
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2151
|50.00
|1.2938
|1.3018
|1.2938
|25714.00
|1398848.89
|4309
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2152
|50.00
|1.2938
|1.3018
|1.2938
|25714.00
|1424562.89
|4310
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2153
|50.00
|1.2938
|1.3018
|1.2938
|25714.00
|1450276.89
|4311
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2154
|50.00
|1.2938
|1.3018
|1.2938
|25714.00
|1475990.89
|4312
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2155
|50.00
|1.2938
|1.3018
|1.2938
|25714.00
|1501704.89
|4313
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2156
|50.00
|1.2945
|1.3025
|1.2945
|25000.00
|1526704.89
|4314
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2157
|50.00
|1.2952
|1.3032
|1.2952
|25000.00
|1551704.89
|4315
|2005.02.04 15:35
|sell
|2158
|50.00
|1.2983
|1.3013
|1.2933
|4316
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2158
|50.00
|1.2933
|1.3013
|1.2933
|25000.00
|1576704.89
|4317
|2005.02.04 15:35
|sell
|2159
|50.00
|1.2946
|1.2976
|1.2896
|4318
|2005.02.04 15:35
|sell
|2160
|50.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|4319
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2159
|50.00
|1.2976
|1.2976
|1.2896
|-15000.00
|1561704.89
|4320
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2160
|50.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-15000.00
|1546704.89
|4321
|2005.02.04 15:35
|buy
|2161
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4322
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2161
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15000.00
|1531704.89
|4323
|2005.02.04 15:35
|sell
|2162
|50.00
|1.2983
|1.3013
|1.2933
|4324
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2162
|50.00
|1.2933
|1.3013
|1.2933
|25000.00
|1556704.89
|4325
|2005.02.04 15:35
|sell
|2163
|50.00
|1.2946
|1.2976
|1.2896
|4326
|2005.02.04 15:35
|sell
|2164
|50.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|4327
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2163
|50.00
|1.2976
|1.2976
|1.2896
|-15000.00
|1541704.89
|4328
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2164
|50.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-15000.00
|1526704.89
|4329
|2005.02.04 15:35
|buy
|2165
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4330
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2165
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15000.00
|1511704.89
|4331
|2005.02.04 15:35
|sell
|2166
|50.00
|1.2983
|1.3013
|1.2933
|4332
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2166
|50.00
|1.2933
|1.3013
|1.2933
|25000.00
|1536704.89
|4333
|2005.02.04 15:35
|sell
|2167
|50.00
|1.2946
|1.2976
|1.2896
|4334
|2005.02.04 15:35
|sell
|2168
|50.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|4335
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2167
|50.00
|1.2976
|1.2976
|1.2896
|-15000.00
|1521704.89
|4336
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2168
|50.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-15000.00
|1506704.89
|4337
|2005.02.04 15:35
|buy
|2169
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4338
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2169
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15000.00
|1491704.89
|4339
|2005.02.04 15:35
|sell
|2170
|50.00
|1.2983
|1.3013
|1.2933
|4340
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2170
|50.00
|1.2933
|1.3013
|1.2933
|25000.00
|1516704.89
|4341
|2005.02.04 15:35
|sell
|2171
|50.00
|1.2946
|1.2976
|1.2896
|4342
|2005.02.04 15:35
|sell
|2172
|50.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|4343
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2171
|50.00
|1.2976
|1.2976
|1.2896
|-15000.00
|1501704.89
|4344
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2172
|50.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-15000.00
|1486704.89
|4345
|2005.02.04 15:35
|buy
|2173
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4346
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2173
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15000.00
|1471704.89
|4347
|2005.02.04 15:35
|sell
|2174
|50.00
|1.2983
|1.3013
|1.2933
|4348
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2174
|50.00
|1.2933
|1.3013
|1.2933
|25000.00
|1496704.89
|4349
|2005.02.04 15:35
|sell
|2175
|50.00
|1.2946
|1.2976
|1.2896
|4350
|2005.02.04 15:35
|sell
|2176
|50.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|4351
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2175
|50.00
|1.2976
|1.2976
|1.2896
|-15000.00
|1481704.89
|4352
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2176
|50.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-15000.00
|1466704.89
|4353
|2005.02.04 15:35
|buy
|2177
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4354
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2177
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15000.00
|1451704.89
|4355
|2005.02.04 15:35
|sell
|2178
|50.00
|1.2983
|1.3013
|1.2933
|4356
|2005.02.04 15:35
|t/p
|2178
|50.00
|1.2933
|1.3013
|1.2933
|25000.00
|1476704.89
|4357
|2005.02.04 15:35
|sell
|2179
|50.00
|1.2946
|1.2976
|1.2896
|4358
|2005.02.04 15:35
|sell
|2180
|50.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|4359
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2179
|50.00
|1.2976
|1.2976
|1.2896
|-15000.00
|1461704.89
|4360
|2005.02.04 15:35
|s/l
|2180
|50.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-15000.00
|1446704.89
|4361
|2005.02.04 15:35
|buy
|2181
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4362
|2005.02.04 15:36
|s/l
|2181
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15000.00
|1431704.89
|4363
|2005.02.04 15:36
|sell
|2182
|50.00
|1.2983
|1.3013
|1.2933
|4364
|2005.02.04 15:36
|t/p
|2182
|50.00
|1.2933
|1.3013
|1.2933
|25000.00
|1456704.89
|4365
|2005.02.04 15:36
|sell
|2183
|50.00
|1.2946
|1.2976
|1.2896
|4366
|2005.02.04 15:36
|sell
|2184
|50.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|4367
|2005.02.04 15:36
|s/l
|2183
|50.00
|1.2976
|1.2976
|1.2896
|-15000.00
|1441704.89
|4368
|2005.02.04 15:36
|s/l
|2184
|50.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-15000.00
|1426704.89
|4369
|2005.02.04 15:36
|buy
|2185
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4370
|2005.02.04 15:36
|s/l
|2185
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15000.00
|1411704.89
|4371
|2005.02.04 15:36
|sell
|2186
|50.00
|1.2983
|1.3013
|1.2933
|4372
|2005.02.04 15:36
|t/p
|2186
|50.00
|1.2933
|1.3013
|1.2933
|25000.00
|1436704.89
|4373
|2005.02.04 15:36
|sell
|2187
|50.00
|1.2946
|1.2976
|1.2896
|4374
|2005.02.04 15:36
|sell
|2188
|50.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|4375
|2005.02.04 15:36
|s/l
|2187
|50.00
|1.2976
|1.2976
|1.2896
|-15000.00
|1421704.89
|4376
|2005.02.04 15:36
|s/l
|2188
|50.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-15000.00
|1406704.89
|4377
|2005.02.04 15:36
|buy
|2189
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4378
|2005.02.04 15:36
|s/l
|2189
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15000.00
|1391704.89
|4379
|2005.02.04 15:36
|sell
|2190
|50.00
|1.2983
|1.3013
|1.2933
|4380
|2005.02.04 15:36
|t/p
|2190
|50.00
|1.2933
|1.3013
|1.2933
|25000.00
|1416704.89
|4381
|2005.02.04 15:36
|sell
|2191
|50.00
|1.2946
|1.2976
|1.2896
|4382
|2005.02.04 15:36
|sell
|2192
|50.00
|1.2958
|1.2988
|1.2908
|4383
|2005.02.04 15:36
|s/l
|2191
|50.00
|1.2976
|1.2976
|1.2896
|-15000.00
|1401704.89
|4384
|2005.02.04 15:36
|s/l
|2192
|50.00
|1.2988
|1.2988
|1.2908
|-15000.00
|1386704.89
|4385
|2005.02.04 15:36
|buy
|2193
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4386
|2005.02.04 15:36
|s/l
|2193
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15000.00
|1371704.89
|4387
|2005.02.04 15:36
|sell
|2194
|50.00
|1.2983
|1.3013
|1.2933
|4388
|2005.02.04 15:37
|t/p
|2194
|50.00
|1.2933
|1.3013
|1.2933
|25000.00
|1396704.89
|4389
|2005.02.04 15:37
|sell
|2195
|50.00
|1.2922
|1.2952
|1.2872
|4390
|2005.02.04 15:37
|sell
|2196
|50.00
|1.2927
|1.2957
|1.2877
|4391
|2005.02.04 15:37
|sell
|2197
|50.00
|1.2944
|1.2974
|1.2894
|4392
|2005.02.04 15:37
|sell
|2198
|50.00
|1.2944
|1.2974
|1.2894
|4393
|2005.02.04 15:37
|sell
|2199
|50.00
|1.2944
|1.2974
|1.2894
|4394
|2005.02.04 15:38
|sell
|2200
|50.00
|1.2944
|1.2974
|1.2894
|4395
|2005.02.04 15:38
|sell
|2201
|50.00
|1.2944
|1.2974
|1.2894
|4396
|2005.02.04 15:38
|sell
|2202
|50.00
|1.2944
|1.2974
|1.2894
|4397
|2005.02.04 15:38
|sell
|2203
|50.00
|1.2944
|1.2974
|1.2894
|4398
|2005.02.04 15:38
|sell
|2204
|50.00
|1.2944
|1.2974
|1.2894
|4399
|2005.02.04 15:40
|s/l
|2195
|50.00
|1.2952
|1.2952
|1.2872
|-15000.00
|1381704.89
|4400
|2005.02.04 15:40
|s/l
|2196
|50.00
|1.2957
|1.2957
|1.2877
|-15000.00
|1366704.89
|4401
|2005.02.04 15:40
|sell
|2205
|50.00
|1.2956
|1.2986
|1.2906
|4402
|2005.02.04 15:40
|sell
|2206
|50.00
|1.2956
|1.2986
|1.2906
|4403
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2197
|50.00
|1.2974
|1.2974
|1.2894
|-15000.00
|1351704.89
|4404
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2198
|50.00
|1.2974
|1.2974
|1.2894
|-15000.00
|1336704.89
|4405
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2199
|50.00
|1.2974
|1.2974
|1.2894
|-15000.00
|1321704.89
|4406
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2200
|50.00
|1.2974
|1.2974
|1.2894
|-15000.00
|1306704.89
|4407
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2201
|50.00
|1.2974
|1.2974
|1.2894
|-15000.00
|1291704.89
|4408
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2202
|50.00
|1.2974
|1.2974
|1.2894
|-15000.00
|1276704.89
|4409
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2203
|50.00
|1.2974
|1.2974
|1.2894
|-15000.00
|1261704.89
|4410
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2204
|50.00
|1.2974
|1.2974
|1.2894
|-15000.00
|1246704.89
|4411
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2205
|50.00
|1.2986
|1.2986
|1.2906
|-15000.00
|1231704.89
|4412
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2206
|50.00
|1.2986
|1.2986
|1.2906
|-15000.00
|1216704.89
|4413
|2005.02.04 15:42
|buy
|2207
|50.00
|1.2959
|1.2929
|1.3009
|4414
|2005.02.04 15:42
|t/p
|2207
|50.00
|1.3009
|1.2929
|1.3009
|25000.00
|1241704.89
|4415
|2005.02.04 15:42
|buy
|2208
|50.00
|1.3023
|1.2993
|1.3073
|4416
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2208
|50.00
|1.2993
|1.2993
|1.3073
|-15000.00
|1226704.89
|4417
|2005.02.04 15:42
|sell
|2209
|50.00
|1.3033
|1.3063
|1.2983
|4418
|2005.02.04 15:42
|t/p
|2209
|50.00
|1.2983
|1.3063
|1.2983
|25000.00
|1251704.89
|4419
|2005.02.04 15:42
|sell
|2210
|50.00
|1.2994
|1.3024
|1.2944
|4420
|2005.02.04 15:42
|sell
|2211
|50.00
|1.3007
|1.3037
|1.2957
|4421
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2210
|50.00
|1.3024
|1.3024
|1.2944
|-15000.00
|1236704.89
|4422
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2211
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.2957
|-15000.00
|1221704.89
|4423
|2005.02.04 15:42
|buy
|2212
|50.00
|1.3023
|1.2993
|1.3073
|4424
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2212
|50.00
|1.2993
|1.2993
|1.3073
|-15000.00
|1206704.89
|4425
|2005.02.04 15:42
|sell
|2213
|50.00
|1.3033
|1.3063
|1.2983
|4426
|2005.02.04 15:42
|t/p
|2213
|50.00
|1.2983
|1.3063
|1.2983
|25000.00
|1231704.89
|4427
|2005.02.04 15:42
|sell
|2214
|50.00
|1.2994
|1.3024
|1.2944
|4428
|2005.02.04 15:42
|sell
|2215
|50.00
|1.3007
|1.3037
|1.2957
|4429
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2214
|50.00
|1.3024
|1.3024
|1.2944
|-15000.00
|1216704.89
|4430
|2005.02.04 15:42
|s/l
|2215
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.2957
|-15000.00
|1201704.89
|4431
|2005.02.04 15:42
|buy
|2216
|50.00
|1.3023
|1.2993
|1.3073
|4432
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2216
|50.00
|1.2993
|1.2993
|1.3073
|-15000.00
|1186704.89
|4433
|2005.02.04 15:43
|sell
|2217
|50.00
|1.3033
|1.3063
|1.2983
|4434
|2005.02.04 15:43
|t/p
|2217
|50.00
|1.2983
|1.3063
|1.2983
|25000.00
|1211704.89
|4435
|2005.02.04 15:43
|sell
|2218
|50.00
|1.2994
|1.3024
|1.2944
|4436
|2005.02.04 15:43
|sell
|2219
|50.00
|1.3007
|1.3037
|1.2957
|4437
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2218
|50.00
|1.3024
|1.3024
|1.2944
|-15000.00
|1196704.89
|4438
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2219
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.2957
|-15000.00
|1181704.89
|4439
|2005.02.04 15:43
|buy
|2220
|50.00
|1.3023
|1.2993
|1.3073
|4440
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2220
|50.00
|1.2993
|1.2993
|1.3073
|-15000.00
|1166704.89
|4441
|2005.02.04 15:43
|sell
|2221
|50.00
|1.3033
|1.3063
|1.2983
|4442
|2005.02.04 15:43
|t/p
|2221
|50.00
|1.2983
|1.3063
|1.2983
|25000.00
|1191704.89
|4443
|2005.02.04 15:43
|sell
|2222
|50.00
|1.2994
|1.3024
|1.2944
|4444
|2005.02.04 15:43
|sell
|2223
|50.00
|1.3007
|1.3037
|1.2957
|4445
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2222
|50.00
|1.3024
|1.3024
|1.2944
|-15000.00
|1176704.89
|4446
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2223
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.2957
|-15000.00
|1161704.89
|4447
|2005.02.04 15:43
|buy
|2224
|50.00
|1.3023
|1.2993
|1.3073
|4448
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2224
|50.00
|1.2993
|1.2993
|1.3073
|-15000.00
|1146704.89
|4449
|2005.02.04 15:43
|sell
|2225
|50.00
|1.3033
|1.3063
|1.2983
|4450
|2005.02.04 15:43
|t/p
|2225
|50.00
|1.2983
|1.3063
|1.2983
|25000.00
|1171704.89
|4451
|2005.02.04 15:43
|sell
|2226
|50.00
|1.2994
|1.3024
|1.2944
|4452
|2005.02.04 15:43
|sell
|2227
|50.00
|1.3007
|1.3037
|1.2957
|4453
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2226
|50.00
|1.3024
|1.3024
|1.2944
|-15000.00
|1156704.89
|4454
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2227
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.2957
|-15000.00
|1141704.89
|4455
|2005.02.04 15:43
|buy
|2228
|50.00
|1.3023
|1.2993
|1.3073
|4456
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2228
|50.00
|1.2993
|1.2993
|1.3073
|-15000.00
|1126704.89
|4457
|2005.02.04 15:43
|sell
|2229
|50.00
|1.3033
|1.3063
|1.2983
|4458
|2005.02.04 15:43
|t/p
|2229
|50.00
|1.2983
|1.3063
|1.2983
|25000.00
|1151704.89
|4459
|2005.02.04 15:43
|sell
|2230
|50.00
|1.2994
|1.3024
|1.2944
|4460
|2005.02.04 15:43
|sell
|2231
|50.00
|1.3007
|1.3037
|1.2957
|4461
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2230
|50.00
|1.3024
|1.3024
|1.2944
|-15000.00
|1136704.89
|4462
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2231
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.2957
|-15000.00
|1121704.89
|4463
|2005.02.04 15:43
|buy
|2232
|50.00
|1.3023
|1.2993
|1.3073
|4464
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2232
|50.00
|1.2993
|1.2993
|1.3073
|-15000.00
|1106704.89
|4465
|2005.02.04 15:43
|sell
|2233
|50.00
|1.3033
|1.3063
|1.2983
|4466
|2005.02.04 15:43
|t/p
|2233
|50.00
|1.2983
|1.3063
|1.2983
|25000.00
|1131704.89
|4467
|2005.02.04 15:43
|sell
|2234
|50.00
|1.2994
|1.3024
|1.2944
|4468
|2005.02.04 15:43
|sell
|2235
|50.00
|1.3007
|1.3037
|1.2957
|4469
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2234
|50.00
|1.3024
|1.3024
|1.2944
|-15000.00
|1116704.89
|4470
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2235
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.2957
|-15000.00
|1101704.89
|4471
|2005.02.04 15:43
|buy
|2236
|50.00
|1.3023
|1.2993
|1.3073
|4472
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2236
|50.00
|1.2993
|1.2993
|1.3073
|-15000.00
|1086704.89
|4473
|2005.02.04 15:43
|sell
|2237
|50.00
|1.3033
|1.3063
|1.2983
|4474
|2005.02.04 15:43
|t/p
|2237
|50.00
|1.2983
|1.3063
|1.2983
|25000.00
|1111704.89
|4475
|2005.02.04 15:43
|sell
|2238
|50.00
|1.2994
|1.3024
|1.2944
|4476
|2005.02.04 15:43
|sell
|2239
|50.00
|1.3007
|1.3037
|1.2957
|4477
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2238
|50.00
|1.3024
|1.3024
|1.2944
|-15000.00
|1096704.89
|4478
|2005.02.04 15:43
|s/l
|2239
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.2957
|-15000.00
|1081704.89
|4479
|2005.02.04 15:43
|buy
|2240
|50.00
|1.3023
|1.2993
|1.3073
|4480
|2005.02.04 15:44
|s/l
|2240
|50.00
|1.2993
|1.2993
|1.3073
|-15000.00
|1066704.89
|4481
|2005.02.04 15:44
|sell
|2241
|50.00
|1.3033
|1.3063
|1.2983
|4482
|2005.02.04 15:44
|t/p
|2241
|50.00
|1.2983
|1.3063
|1.2983
|25000.00
|1091704.89
|4483
|2005.02.04 15:44
|sell
|2242
|50.00
|1.3052
|1.3082
|1.3002
|4484
|2005.02.04 15:45
|sell
|2243
|50.00
|1.3052
|1.3082
|1.3002
|4485
|2005.02.04 15:45
|t/p
|2242
|50.00
|1.3002
|1.3082
|1.3002
|25000.00
|1116704.89
|4486
|2005.02.04 15:45
|t/p
|2243
|50.00
|1.3002
|1.3082
|1.3002
|25000.00
|1141704.89
|4487
|2005.02.04 15:45
|sell
|2244
|50.00
|1.3035
|1.3065
|1.2985
|4488
|2005.02.04 15:45
|t/p
|2244
|50.00
|1.2985
|1.3065
|1.2985
|25000.00
|1166704.89
|4489
|2005.02.04 15:45
|sell
|2245
|50.00
|1.3002
|1.3032
|1.2952
|4490
|2005.02.04 15:45
|sell
|2246
|50.00
|1.3013
|1.3043
|1.2963
|4491
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2245
|50.00
|1.3032
|1.3032
|1.2952
|-15000.00
|1151704.89
|4492
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2246
|50.00
|1.3043
|1.3043
|1.2963
|-15000.00
|1136704.89
|4493
|2005.02.04 15:45
|buy
|2247
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|4494
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2247
|50.00
|1.2997
|1.2997
|1.3077
|-15000.00
|1121704.89
|4495
|2005.02.04 15:45
|sell
|2248
|50.00
|1.3035
|1.3065
|1.2985
|4496
|2005.02.04 15:45
|t/p
|2248
|50.00
|1.2985
|1.3065
|1.2985
|25000.00
|1146704.89
|4497
|2005.02.04 15:45
|sell
|2249
|50.00
|1.3002
|1.3032
|1.2952
|4498
|2005.02.04 15:45
|sell
|2250
|50.00
|1.3013
|1.3043
|1.2963
|4499
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2249
|50.00
|1.3032
|1.3032
|1.2952
|-15000.00
|1131704.89
|4500
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2250
|50.00
|1.3043
|1.3043
|1.2963
|-15000.00
|1116704.89
|4501
|2005.02.04 15:45
|buy
|2251
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|4502
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2251
|50.00
|1.2997
|1.2997
|1.3077
|-15000.00
|1101704.89
|4503
|2005.02.04 15:45
|sell
|2252
|50.00
|1.3035
|1.3065
|1.2985
|4504
|2005.02.04 15:45
|t/p
|2252
|50.00
|1.2985
|1.3065
|1.2985
|25000.00
|1126704.89
|4505
|2005.02.04 15:45
|sell
|2253
|50.00
|1.3002
|1.3032
|1.2952
|4506
|2005.02.04 15:45
|sell
|2254
|50.00
|1.3013
|1.3043
|1.2963
|4507
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2253
|50.00
|1.3032
|1.3032
|1.2952
|-15000.00
|1111704.89
|4508
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2254
|50.00
|1.3043
|1.3043
|1.2963
|-15000.00
|1096704.89
|4509
|2005.02.04 15:45
|buy
|2255
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|4510
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2255
|50.00
|1.2997
|1.2997
|1.3077
|-15000.00
|1081704.89
|4511
|2005.02.04 15:45
|sell
|2256
|50.00
|1.3035
|1.3065
|1.2985
|4512
|2005.02.04 15:45
|t/p
|2256
|50.00
|1.2985
|1.3065
|1.2985
|25000.00
|1106704.89
|4513
|2005.02.04 15:45
|sell
|2257
|50.00
|1.3002
|1.3032
|1.2952
|4514
|2005.02.04 15:45
|sell
|2258
|50.00
|1.3013
|1.3043
|1.2963
|4515
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2257
|50.00
|1.3032
|1.3032
|1.2952
|-15000.00
|1091704.89
|4516
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2258
|50.00
|1.3043
|1.3043
|1.2963
|-15000.00
|1076704.89
|4517
|2005.02.04 15:45
|buy
|2259
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|4518
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2259
|50.00
|1.2997
|1.2997
|1.3077
|-15000.00
|1061704.89
|4519
|2005.02.04 15:45
|sell
|2260
|50.00
|1.3035
|1.3065
|1.2985
|4520
|2005.02.04 15:45
|t/p
|2260
|50.00
|1.2985
|1.3065
|1.2985
|25000.00
|1086704.89
|4521
|2005.02.04 15:45
|sell
|2261
|50.00
|1.3002
|1.3032
|1.2952
|4522
|2005.02.04 15:45
|sell
|2262
|50.00
|1.3013
|1.3043
|1.2963
|4523
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2261
|50.00
|1.3032
|1.3032
|1.2952
|-15000.00
|1071704.89
|4524
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2262
|50.00
|1.3043
|1.3043
|1.2963
|-15000.00
|1056704.89
|4525
|2005.02.04 15:45
|buy
|2263
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|4526
|2005.02.04 15:45
|s/l
|2263
|50.00
|1.2997
|1.2997
|1.3077
|-15000.00
|1041704.89
|4527
|2005.02.04 15:45
|sell
|2264
|50.00
|1.3035
|1.3065
|1.2985
|4528
|2005.02.04 15:45
|t/p
|2264
|50.00
|1.2985
|1.3065
|1.2985
|25000.00
|1066704.89
|4529
|2005.02.04 15:46
|sell
|2265
|50.00
|1.3002
|1.3032
|1.2952
|4530
|2005.02.04 15:46
|sell
|2266
|50.00
|1.3013
|1.3043
|1.2963
|4531
|2005.02.04 15:46
|s/l
|2265
|50.00
|1.3032
|1.3032
|1.2952
|-15000.00
|1051704.89
|4532
|2005.02.04 15:46
|s/l
|2266
|50.00
|1.3043
|1.3043
|1.2963
|-15000.00
|1036704.89
|4533
|2005.02.04 15:46
|buy
|2267
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|4534
|2005.02.04 15:46
|s/l
|2267
|50.00
|1.2997
|1.2997
|1.3077
|-15000.00
|1021704.89
|4535
|2005.02.04 15:46
|sell
|2268
|50.00
|1.3035
|1.3065
|1.2985
|4536
|2005.02.04 15:46
|t/p
|2268
|50.00
|1.2985
|1.3065
|1.2985
|25000.00
|1046704.89
|4537
|2005.02.04 15:46
|sell
|2269
|50.00
|1.3002
|1.3032
|1.2952
|4538
|2005.02.04 15:46
|sell
|2270
|50.00
|1.3013
|1.3043
|1.2963
|4539
|2005.02.04 15:46
|s/l
|2269
|50.00
|1.3032
|1.3032
|1.2952
|-15000.00
|1031704.89
|4540
|2005.02.04 15:46
|s/l
|2270
|50.00
|1.3043
|1.3043
|1.2963
|-15000.00
|1016704.89
|4541
|2005.02.04 15:46
|buy
|2271
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|4542
|2005.02.04 15:46
|s/l
|2271
|50.00
|1.2997
|1.2997
|1.3077
|-15000.00
|1001704.89
|4543
|2005.02.04 15:46
|sell
|2272
|50.00
|1.3035
|1.3065
|1.2985
|4544
|2005.02.04 15:46
|t/p
|2272
|50.00
|1.2985
|1.3065
|1.2985
|25000.00
|1026704.89
|4545
|2005.02.04 15:46
|sell
|2273
|50.00
|1.3002
|1.3032
|1.2952
|4546
|2005.02.04 15:46
|sell
|2274
|50.00
|1.3013
|1.3043
|1.2963
|4547
|2005.02.04 15:46
|s/l
|2273
|50.00
|1.3032
|1.3032
|1.2952
|-15000.00
|1011704.89
|4548
|2005.02.04 15:46
|s/l
|2274
|50.00
|1.3043
|1.3043
|1.2963
|-15000.00
|996704.89
|4549
|2005.02.04 15:46
|buy
|2275
|49.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|4550
|2005.02.04 15:46
|s/l
|2275
|49.00
|1.2997
|1.2997
|1.3077
|-14700.00
|982004.89
|4551
|2005.02.04 15:46
|sell
|2276
|49.00
|1.3035
|1.3065
|1.2985
|4552
|2005.02.04 15:46
|t/p
|2276
|49.00
|1.2985
|1.3065
|1.2985
|24500.00
|1006504.89
|4553
|2005.02.04 15:46
|sell
|2277
|50.00
|1.3002
|1.3032
|1.2952
|4554
|2005.02.04 15:46
|sell
|2278
|49.00
|1.3013
|1.3043
|1.2963
|4555
|2005.02.04 15:46
|s/l
|2277
|50.00
|1.3032
|1.3032
|1.2952
|-15000.00
|991504.89
|4556
|2005.02.04 15:46
|s/l
|2278
|49.00
|1.3043
|1.3043
|1.2963
|-14700.00
|976804.89
|4557
|2005.02.04 15:47
|buy
|2279
|48.00
|1.2971
|1.2941
|1.3021
|4558
|2005.02.04 15:47
|buy
|2280
|48.00
|1.2955
|1.2925
|1.3005
|4559
|2005.02.04 15:47
|s/l
|2279
|48.00
|1.2941
|1.2941
|1.3021
|-14400.00
|962404.89
|4560
|2005.02.04 15:47
|buy
|2281
|47.00
|1.2929
|1.2899
|1.2979
|4561
|2005.02.04 15:47
|s/l
|2280
|48.00
|1.2925
|1.2925
|1.3005
|-14400.00
|948004.89
|4562
|2005.02.04 15:47
|buy
|2282
|47.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|4563
|2005.02.04 15:47
|buy
|2283
|47.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|4564
|2005.02.04 15:47
|buy
|2284
|47.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|4565
|2005.02.04 15:48
|buy
|2285
|46.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|4566
|2005.02.04 15:48
|buy
|2286
|46.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|4567
|2005.02.04 15:48
|buy
|2287
|46.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|4568
|2005.02.04 15:48
|buy
|2288
|46.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|4569
|2005.02.04 19:22
|s/l
|2281
|47.00
|1.2899
|1.2899
|1.2979
|-14100.00
|933904.89
|4570
|2005.02.04 19:22
|buy
|2289
|42.00
|1.2899
|1.2869
|1.2949
|4571
|2005.02.04 19:22
|s/l
|2282
|47.00
|1.2893
|1.2893
|1.2973
|-14100.00
|919804.89
|4572
|2005.02.04 19:22
|s/l
|2283
|47.00
|1.2893
|1.2893
|1.2973
|-14100.00
|905704.89
|4573
|2005.02.04 19:22
|s/l
|2284
|47.00
|1.2893
|1.2893
|1.2973
|-14100.00
|891604.89
|4574
|2005.02.04 19:22
|s/l
|2285
|46.00
|1.2893
|1.2893
|1.2973
|-13800.00
|877804.89
|4575
|2005.02.04 19:22
|s/l
|2286
|46.00
|1.2893
|1.2893
|1.2973
|-13800.00
|864004.89
|4576
|2005.02.04 19:22
|s/l
|2287
|46.00
|1.2893
|1.2893
|1.2973
|-13800.00
|850204.89
|4577
|2005.02.04 19:22
|s/l
|2288
|46.00
|1.2893
|1.2893
|1.2973
|-13800.00
|836404.89
|4578
|2005.02.04 19:22
|buy
|2290
|41.00
|1.2896
|1.2866
|1.2946
|4579
|2005.02.04 19:22
|buy
|2291
|41.00
|1.2892
|1.2862
|1.2942
|4580
|2005.02.04 19:23
|buy
|2292
|41.00
|1.2892
|1.2862
|1.2942
|4581
|2005.02.04 19:23
|buy
|2293
|41.00
|1.2892
|1.2862
|1.2942
|4582
|2005.02.04 19:24
|buy
|2294
|41.00
|1.2892
|1.2862
|1.2942
|4583
|2005.02.04 19:25
|buy
|2295
|41.00
|1.2892
|1.2862
|1.2942
|4584
|2005.02.04 19:25
|buy
|2296
|41.00
|1.2892
|1.2862
|1.2942
|4585
|2005.02.04 20:23
|s/l
|2289
|42.00
|1.2869
|1.2869
|1.2949
|-12600.00
|823804.89
|4586
|2005.02.04 20:23
|buy
|2297
|37.00
|1.2872
|1.2842
|1.2922
|4587
|2005.02.04 20:23
|s/l
|2290
|41.00
|1.2866
|1.2866
|1.2946
|-12300.00
|811504.89
|4588
|2005.02.04 20:23
|buy
|2298
|37.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|4589
|2005.02.07 00:00
|s/l
|2291
|41.00
|1.2862
|1.2862
|1.2942
|-12700.57
|798804.32
|4590
|2005.02.07 00:00
|s/l
|2292
|41.00
|1.2862
|1.2862
|1.2942
|-12700.57
|786103.75
|4591
|2005.02.07 00:00
|s/l
|2293
|41.00
|1.2862
|1.2862
|1.2942
|-12700.57
|773403.18
|4592
|2005.02.07 00:00
|s/l
|2294
|41.00
|1.2862
|1.2862
|1.2942
|-12700.57
|760702.61
|4593
|2005.02.07 00:00
|s/l
|2295
|41.00
|1.2862
|1.2862
|1.2942
|-12700.57
|748002.04
|4594
|2005.02.07 00:00
|s/l
|2296
|41.00
|1.2862
|1.2862
|1.2942
|-12700.57
|735301.47
|4595
|2005.02.07 01:00
|buy
|2299
|36.00
|1.2863
|1.2833
|1.2913
|4596
|2005.02.07 01:00
|buy
|2300
|36.00
|1.2861
|1.2831
|1.2911
|4597
|2005.02.07 01:00
|buy
|2301
|36.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|4598
|2005.02.07 01:00
|buy
|2302
|35.00
|1.2858
|1.2828
|1.2908
|4599
|2005.02.07 01:00
|buy
|2303
|35.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|4600
|2005.02.07 01:00
|buy
|2304
|35.00
|1.2858
|1.2828
|1.2908
|4601
|2005.02.07 02:17
|s/l
|2297
|37.00
|1.2842
|1.2842
|1.2922
|-11461.49
|723839.98
|4602
|2005.02.07 02:17
|s/l
|2298
|37.00
|1.2839
|1.2839
|1.2919
|-11461.49
|712378.49
|4603
|2005.02.07 02:17
|s/l
|2299
|36.00
|1.2833
|1.2833
|1.2913
|-10800.00
|701578.49
|4604
|2005.02.07 02:17
|s/l
|2300
|36.00
|1.2831
|1.2831
|1.2911
|-10800.00
|690778.49
|4605
|2005.02.07 02:17
|s/l
|2301
|36.00
|1.2830
|1.2830
|1.2910
|-10800.00
|679978.49
|4606
|2005.02.07 02:17
|buy
|2305
|32.00
|1.2833
|1.2803
|1.2883
|4607
|2005.02.07 02:17
|s/l
|2302
|35.00
|1.2828
|1.2828
|1.2908
|-10500.00
|669478.49
|4608
|2005.02.07 02:17
|s/l
|2303
|35.00
|1.2829
|1.2829
|1.2909
|-10500.00
|658978.49
|4609
|2005.02.07 02:17
|s/l
|2304
|35.00
|1.2828
|1.2828
|1.2908
|-10500.00
|648478.49
|4610
|2005.02.07 02:17
|buy
|2306
|32.00
|1.2831
|1.2801
|1.2881
|4611
|2005.02.07 02:18
|buy
|2307
|32.00
|1.2831
|1.2801
|1.2881
|4612
|2005.02.07 02:18
|buy
|2308
|32.00
|1.2831
|1.2801
|1.2881
|4613
|2005.02.07 02:19
|buy
|2309
|32.00
|1.2831
|1.2801
|1.2881
|4614
|2005.02.07 02:19
|buy
|2310
|32.00
|1.2831
|1.2801
|1.2881
|4615
|2005.02.07 02:20
|buy
|2311
|32.00
|1.2830
|1.2800
|1.2880
|4616
|2005.02.07 02:20
|buy
|2312
|31.00
|1.2828
|1.2798
|1.2878
|4617
|2005.02.07 18:40
|s/l
|2305
|32.00
|1.2803
|1.2803
|1.2883
|-9600.00
|638878.49
|4618
|2005.02.07 18:40
|s/l
|2306
|32.00
|1.2801
|1.2801
|1.2881
|-9600.00
|629278.49
|4619
|2005.02.07 18:40
|s/l
|2307
|32.00
|1.2801
|1.2801
|1.2881
|-9600.00
|619678.49
|4620
|2005.02.07 18:40
|s/l
|2308
|32.00
|1.2801
|1.2801
|1.2881
|-9600.00
|610078.49
|4621
|2005.02.07 18:40
|s/l
|2309
|32.00
|1.2801
|1.2801
|1.2881
|-9600.00
|600478.49
|4622
|2005.02.07 18:40
|s/l
|2310
|32.00
|1.2801
|1.2801
|1.2881
|-9600.00
|590878.49
|4623
|2005.02.07 18:40
|s/l
|2311
|32.00
|1.2800
|1.2800
|1.2880
|-9600.00
|581278.49
|4624
|2005.02.07 18:40
|buy
|2313
|28.00
|1.2803
|1.2773
|1.2853
|4625
|2005.02.07 18:40
|s/l
|2312
|31.00
|1.2798
|1.2798
|1.2878
|-9300.00
|571978.49
|4626
|2005.02.07 18:40
|buy
|2314
|28.00
|1.2783
|1.2753
|1.2833
|4627
|2005.02.07 18:40
|buy
|2315
|28.00
|1.2777
|1.2747
|1.2827
|4628
|2005.02.07 18:40
|buy
|2316
|28.00
|1.2777
|1.2747
|1.2827
|4629
|2005.02.07 18:41
|buy
|2317
|27.00
|1.2777
|1.2747
|1.2827
|4630
|2005.02.07 18:41
|buy
|2318
|27.00
|1.2777
|1.2747
|1.2827
|4631
|2005.02.07 18:42
|buy
|2319
|27.00
|1.2777
|1.2747
|1.2827
|4632
|2005.02.07 18:42
|buy
|2320
|27.00
|1.2777
|1.2747
|1.2827
|4633
|2005.02.07 18:50
|s/l
|2313
|28.00
|1.2773
|1.2773
|1.2853
|-8400.00
|563578.49
|4634
|2005.02.07 18:50
|buy
|2321
|27.00
|1.2772
|1.2742
|1.2822
|4635
|2005.02.07 19:07
|s/l
|2314
|28.00
|1.2753
|1.2753
|1.2833
|-8400.00
|555178.49
|4636
|2005.02.07 19:07
|buy
|2322
|25.00
|1.2755
|1.2725
|1.2805
|4637
|2005.02.07 19:22
|s/l
|2315
|28.00
|1.2747
|1.2747
|1.2827
|-8400.00
|546778.49
|4638
|2005.02.07 19:22
|s/l
|2316
|28.00
|1.2747
|1.2747
|1.2827
|-8400.00
|538378.49
|4639
|2005.02.07 19:22
|s/l
|2317
|27.00
|1.2747
|1.2747
|1.2827
|-8100.00
|530278.49
|4640
|2005.02.07 19:22
|s/l
|2318
|27.00
|1.2747
|1.2747
|1.2827
|-8100.00
|522178.49
|4641
|2005.02.07 19:22
|s/l
|2319
|27.00
|1.2747
|1.2747
|1.2827
|-8100.00
|514078.49
|4642
|2005.02.07 19:22
|s/l
|2320
|27.00
|1.2747
|1.2747
|1.2827
|-8100.00
|505978.49
|4643
|2005.02.07 19:22
|s/l
|2321
|27.00
|1.2742
|1.2742
|1.2822
|-8100.00
|497878.49
|4644
|2005.02.07 19:22
|buy
|2323
|24.00
|1.2735
|1.2705
|1.2785
|4645
|2005.02.07 19:22
|buy
|2324
|24.00
|1.2735
|1.2705
|1.2785
|4646
|2005.02.07 19:23
|buy
|2325
|24.00
|1.2735
|1.2705
|1.2785
|4647
|2005.02.07 19:23
|buy
|2326
|24.00
|1.2735
|1.2705
|1.2785
|4648
|2005.02.07 19:23
|buy
|2327
|24.00
|1.2735
|1.2705
|1.2785
|4649
|2005.02.07 19:24
|buy
|2328
|24.00
|1.2735
|1.2705
|1.2785
|4650
|2005.02.07 19:24
|buy
|2329
|24.00
|1.2735
|1.2705
|1.2785
|4651
|2005.02.08 18:07
|t/p
|2323
|24.00
|1.2785
|1.2705
|1.2785
|11765.52
|509644.01
|4652
|2005.02.08 18:07
|t/p
|2324
|24.00
|1.2785
|1.2705
|1.2785
|11765.52
|521409.53
|4653
|2005.02.08 18:07
|t/p
|2325
|24.00
|1.2785
|1.2705
|1.2785
|11765.52
|533175.05
|4654
|2005.02.08 18:07
|t/p
|2326
|24.00
|1.2785
|1.2705
|1.2785
|11765.52
|544940.57
|4655
|2005.02.08 18:07
|t/p
|2327
|24.00
|1.2785
|1.2705
|1.2785
|11765.52
|556706.09
|4656
|2005.02.08 18:07
|t/p
|2328
|24.00
|1.2785
|1.2705
|1.2785
|11765.52
|568471.61
|4657
|2005.02.08 18:07
|t/p
|2329
|24.00
|1.2785
|1.2705
|1.2785
|11765.52
|580237.13
|4658
|2005.02.09 13:37
|t/p
|2322
|25.00
|1.2805
|1.2725
|1.2805
|12011.50
|592248.63
|4659
|2005.02.09 13:38
|buy
|2330
|29.00
|1.2803
|1.2773
|1.2853
|4660
|2005.02.09 13:38
|buy
|2331
|29.00
|1.2804
|1.2774
|1.2854
|4661
|2005.02.09 13:38
|buy
|2332
|29.00
|1.2805
|1.2775
|1.2855
|4662
|2005.02.09 13:38
|buy
|2333
|29.00
|1.2806
|1.2776
|1.2856
|4663
|2005.02.09 13:38
|buy
|2334
|29.00
|1.2805
|1.2775
|1.2855
|4664
|2005.02.09 13:38
|buy
|2335
|29.00
|1.2803
|1.2773
|1.2853
|4665
|2005.02.09 13:38
|buy
|2336
|29.00
|1.2804
|1.2774
|1.2854
|4666
|2005.02.09 13:38
|buy
|2337
|29.00
|1.2805
|1.2775
|1.2855
|4667
|2005.02.09 13:42
|s/l
|2332
|29.00
|1.2775
|1.2775
|1.2855
|-8700.00
|583548.63
|4668
|2005.02.09 13:42
|s/l
|2333
|29.00
|1.2776
|1.2776
|1.2856
|-8700.00
|574848.63
|4669
|2005.02.09 13:42
|s/l
|2334
|29.00
|1.2775
|1.2775
|1.2855
|-8700.00
|566148.63
|4670
|2005.02.09 13:42
|s/l
|2337
|29.00
|1.2775
|1.2775
|1.2855
|-8700.00
|557448.63
|4671
|2005.02.09 13:42
|buy
|2338
|26.00
|1.2778
|1.2748
|1.2828
|4672
|2005.02.09 13:43
|buy
|2339
|26.00
|1.2778
|1.2748
|1.2828
|4673
|2005.02.09 13:43
|buy
|2340
|26.00
|1.2778
|1.2748
|1.2828
|4674
|2005.02.09 13:44
|buy
|2341
|26.00
|1.2778
|1.2748
|1.2828
|4675
|2005.02.09 14:10
|s/l
|2330
|29.00
|1.2773
|1.2773
|1.2853
|-8700.00
|548748.63
|4676
|2005.02.09 14:10
|s/l
|2331
|29.00
|1.2774
|1.2774
|1.2854
|-8700.00
|540048.63
|4677
|2005.02.09 14:10
|s/l
|2335
|29.00
|1.2773
|1.2773
|1.2853
|-8700.00
|531348.63
|4678
|2005.02.09 14:10
|s/l
|2336
|29.00
|1.2774
|1.2774
|1.2854
|-8700.00
|522648.63
|4679
|2005.02.09 14:10
|buy
|2342
|25.00
|1.2774
|1.2744
|1.2824
|4680
|2005.02.09 14:10
|buy
|2343
|25.00
|1.2774
|1.2744
|1.2824
|4681
|2005.02.09 14:11
|buy
|2344
|25.00
|1.2774
|1.2744
|1.2824
|4682
|2005.02.09 14:12
|buy
|2345
|25.00
|1.2774
|1.2744
|1.2824
|4683
|2005.02.09 15:32
|s/l
|2338
|26.00
|1.2748
|1.2748
|1.2828
|-7800.00
|514848.63
|4684
|2005.02.09 15:32
|s/l
|2339
|26.00
|1.2748
|1.2748
|1.2828
|-7800.00
|507048.63
|4685
|2005.02.09 15:32
|s/l
|2340
|26.00
|1.2748
|1.2748
|1.2828
|-7800.00
|499248.63
|4686
|2005.02.09 15:32
|s/l
|2341
|26.00
|1.2748
|1.2748
|1.2828
|-7800.00
|491448.63
|4687
|2005.02.09 15:32
|buy
|2346
|23.00
|1.2749
|1.2719
|1.2799
|4688
|2005.02.09 15:32
|s/l
|2342
|25.00
|1.2744
|1.2744
|1.2824
|-7500.00
|483948.63
|4689
|2005.02.09 15:32
|s/l
|2343
|25.00
|1.2744
|1.2744
|1.2824
|-7500.00
|476448.63
|4690
|2005.02.09 15:32
|s/l
|2344
|25.00
|1.2744
|1.2744
|1.2824
|-7500.00
|468948.63
|4691
|2005.02.09 15:32
|s/l
|2345
|25.00
|1.2744
|1.2744
|1.2824
|-7500.00
|461448.63
|4692
|2005.02.09 15:32
|buy
|2347
|23.00
|1.2746
|1.2716
|1.2796
|4693
|2005.02.09 15:32
|buy
|2348
|22.00
|1.2743
|1.2713
|1.2793
|4694
|2005.02.09 15:33
|buy
|2349
|22.00
|1.2743
|1.2713
|1.2793
|4695
|2005.02.09 15:33
|buy
|2350
|22.00
|1.2743
|1.2713
|1.2793
|4696
|2005.02.09 15:34
|buy
|2351
|22.00
|1.2743
|1.2713
|1.2793
|4697
|2005.02.09 15:34
|buy
|2352
|22.00
|1.2743
|1.2713
|1.2793
|4698
|2005.02.09 15:35
|buy
|2353
|22.00
|1.2744
|1.2714
|1.2794
|4699
|2005.02.09 17:35
|t/p
|2348
|22.00
|1.2793
|1.2713
|1.2793
|11000.00
|472448.63
|4700
|2005.02.09 17:35
|t/p
|2349
|22.00
|1.2793
|1.2713
|1.2793
|11000.00
|483448.63
|4701
|2005.02.09 17:35
|t/p
|2350
|22.00
|1.2793
|1.2713
|1.2793
|11000.00
|494448.63
|4702
|2005.02.09 17:35
|t/p
|2351
|22.00
|1.2793
|1.2713
|1.2793
|11000.00
|505448.63
|4703
|2005.02.09 17:35
|t/p
|2352
|22.00
|1.2793
|1.2713
|1.2793
|11000.00
|516448.63
|4704
|2005.02.09 17:35
|t/p
|2353
|22.00
|1.2794
|1.2714
|1.2794
|11000.00
|527448.63
|4705
|2005.02.09 17:35
|t/p
|2347
|23.00
|1.2796
|1.2716
|1.2796
|11500.00
|538948.63
|4706
|2005.02.09 17:35
|t/p
|2346
|23.00
|1.2799
|1.2719
|1.2799
|11500.00
|550448.63
|4707
|2005.02.09 17:35
|buy
|2354
|27.00
|1.2797
|1.2767
|1.2847
|4708
|2005.02.09 17:35
|buy
|2355
|27.00
|1.2796
|1.2766
|1.2846
|4709
|2005.02.09 17:35
|buy
|2356
|27.00
|1.2791
|1.2761
|1.2841
|4710
|2005.02.09 17:35
|buy
|2357
|27.00
|1.2786
|1.2756
|1.2836
|4711
|2005.02.09 17:35
|buy
|2358
|26.00
|1.2785
|1.2755
|1.2835
|4712
|2005.02.09 17:36
|buy
|2359
|26.00
|1.2786
|1.2756
|1.2836
|4713
|2005.02.09 17:36
|buy
|2360
|26.00
|1.2785
|1.2755
|1.2835
|4714
|2005.02.09 17:36
|buy
|2361
|26.00
|1.2786
|1.2756
|1.2836
|4715
|2005.02.10 15:37
|s/l
|2354
|27.00
|1.2767
|1.2767
|1.2847
|-8363.79
|542084.84
|4716
|2005.02.10 15:37
|s/l
|2355
|27.00
|1.2766
|1.2766
|1.2846
|-8363.79
|533721.05
|4717
|2005.02.10 15:37
|buy
|2362
|24.00
|1.2766
|1.2736
|1.2816
|4718
|2005.02.10 15:37
|buy
|2363
|24.00
|1.2767
|1.2737
|1.2817
|4719
|2005.02.10 15:42
|s/l
|2356
|27.00
|1.2761
|1.2761
|1.2841
|-8363.79
|525357.26
|4720
|2005.02.10 15:42
|s/l
|2357
|27.00
|1.2756
|1.2756
|1.2836
|-8363.79
|516993.47
|4721
|2005.02.10 15:42
|s/l
|2358
|26.00
|1.2755
|1.2755
|1.2835
|-8054.02
|508939.45
|4722
|2005.02.10 15:42
|s/l
|2359
|26.00
|1.2756
|1.2756
|1.2836
|-8054.02
|500885.43
|4723
|2005.02.10 15:42
|s/l
|2360
|26.00
|1.2755
|1.2755
|1.2835
|-8054.02
|492831.41
|4724
|2005.02.10 15:42
|s/l
|2361
|26.00
|1.2756
|1.2756
|1.2836
|-8054.02
|484777.39
|4725
|2005.02.10 15:42
|buy
|2364
|23.00
|1.2756
|1.2726
|1.2806
|4726
|2005.02.10 15:42
|buy
|2365
|23.00
|1.2755
|1.2725
|1.2805
|4727
|2005.02.10 15:42
|buy
|2366
|23.00
|1.2755
|1.2725
|1.2805
|4728
|2005.02.10 15:43
|buy
|2367
|23.00
|1.2755
|1.2725
|1.2805
|4729
|2005.02.10 15:43
|buy
|2368
|23.00
|1.2755
|1.2725
|1.2805
|4730
|2005.02.10 15:43
|buy
|2369
|23.00
|1.2755
|1.2725
|1.2805
|4731
|2005.02.10 16:00
|t/p
|2362
|24.00
|1.2816
|1.2736
|1.2816
|12000.00
|496777.39
|4732
|2005.02.10 16:00
|t/p
|2363
|24.00
|1.2817
|1.2737
|1.2817
|12000.00
|508777.39
|4733
|2005.02.10 16:00
|t/p
|2364
|23.00
|1.2806
|1.2726
|1.2806
|11500.00
|520277.39
|4734
|2005.02.10 16:00
|t/p
|2365
|23.00
|1.2805
|1.2725
|1.2805
|11500.00
|531777.39
|4735
|2005.02.10 16:00
|t/p
|2366
|23.00
|1.2805
|1.2725
|1.2805
|11500.00
|543277.39
|4736
|2005.02.10 16:00
|t/p
|2367
|23.00
|1.2805
|1.2725
|1.2805
|11500.00
|554777.39
|4737
|2005.02.10 16:00
|t/p
|2368
|23.00
|1.2805
|1.2725
|1.2805
|11500.00
|566277.39
|4738
|2005.02.10 16:00
|t/p
|2369
|23.00
|1.2805
|1.2725
|1.2805
|11500.00
|577777.39
|4739
|2005.02.10 16:00
|buy
|2370
|28.00
|1.2823
|1.2793
|1.2873
|4740
|2005.02.10 16:00
|buy
|2371
|28.00
|1.2816
|1.2786
|1.2866
|4741
|2005.02.10 16:00
|buy
|2372
|28.00
|1.2806
|1.2776
|1.2856
|4742
|2005.02.10 16:00
|buy
|2373
|28.00
|1.2806
|1.2776
|1.2856
|4743
|2005.02.10 16:00
|buy
|2374
|27.00
|1.2799
|1.2769
|1.2849
|4744
|2005.02.10 16:00
|s/l
|2370
|28.00
|1.2793
|1.2793
|1.2873
|-8400.00
|569377.39
|4745
|2005.02.10 16:00
|buy
|2375
|27.00
|1.2793
|1.2763
|1.2843
|4746
|2005.02.10 16:00
|buy
|2376
|27.00
|1.2793
|1.2763
|1.2843
|4747
|2005.02.10 16:00
|buy
|2377
|27.00
|1.2793
|1.2763
|1.2843
|4748
|2005.02.10 16:00
|buy
|2378
|27.00
|1.2793
|1.2763
|1.2843
|4749
|2005.02.10 16:20
|s/l
|2371
|28.00
|1.2786
|1.2786
|1.2866
|-8400.00
|560977.39
|4750
|2005.02.10 16:20
|buy
|2379
|26.00
|1.2788
|1.2758
|1.2838
|4751
|2005.02.10 16:30
|t/p
|2372
|28.00
|1.2856
|1.2776
|1.2856
|14000.00
|574977.39
|4752
|2005.02.10 16:30
|t/p
|2373
|28.00
|1.2856
|1.2776
|1.2856
|14000.00
|588977.39
|4753
|2005.02.10 16:30
|t/p
|2374
|27.00
|1.2849
|1.2769
|1.2849
|13500.00
|602477.39
|4754
|2005.02.10 16:30
|t/p
|2375
|27.00
|1.2843
|1.2763
|1.2843
|13500.00
|615977.39
|4755
|2005.02.10 16:30
|t/p
|2376
|27.00
|1.2843
|1.2763
|1.2843
|13500.00
|629477.39
|4756
|2005.02.10 16:30
|t/p
|2377
|27.00
|1.2843
|1.2763
|1.2843
|13500.00
|642977.39
|4757
|2005.02.10 16:30
|t/p
|2378
|27.00
|1.2843
|1.2763
|1.2843
|13500.00
|656477.39
|4758
|2005.02.10 16:30
|t/p
|2379
|26.00
|1.2838
|1.2758
|1.2838
|13000.00
|669477.39
|4759
|2005.02.10 16:30
|buy
|2380
|33.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|4760
|2005.02.10 16:30
|buy
|2381
|33.00
|1.2841
|1.2811
|1.2891
|4761
|2005.02.10 16:30
|buy
|2382
|33.00
|1.2841
|1.2811
|1.2891
|4762
|2005.02.10 16:30
|s/l
|2380
|33.00
|1.2830
|1.2830
|1.2910
|-9900.00
|659577.39
|4763
|2005.02.10 16:30
|buy
|2383
|32.00
|1.2830
|1.2800
|1.2880
|4764
|2005.02.10 16:30
|buy
|2384
|31.00
|1.2819
|1.2789
|1.2869
|4765
|2005.02.10 16:30
|buy
|2385
|31.00
|1.2819
|1.2789
|1.2869
|4766
|2005.02.10 16:30
|buy
|2386
|31.00
|1.2819
|1.2789
|1.2869
|4767
|2005.02.10 16:30
|buy
|2387
|31.00
|1.2819
|1.2789
|1.2869
|4768
|2005.02.10 16:30
|buy
|2388
|31.00
|1.2819
|1.2789
|1.2869
|4769
|2005.02.10 16:47
|s/l
|2381
|33.00
|1.2811
|1.2811
|1.2891
|-9900.00
|649677.39
|4770
|2005.02.10 16:47
|s/l
|2382
|33.00
|1.2811
|1.2811
|1.2891
|-9900.00
|639777.39
|4771
|2005.02.10 16:47
|buy
|2389
|31.00
|1.2814
|1.2784
|1.2864
|4772
|2005.02.10 16:47
|buy
|2390
|31.00
|1.2814
|1.2784
|1.2864
|4773
|2005.02.10 17:22
|t/p
|2384
|31.00
|1.2869
|1.2789
|1.2869
|15500.00
|655277.39
|4774
|2005.02.10 17:22
|t/p
|2385
|31.00
|1.2869
|1.2789
|1.2869
|15500.00
|670777.39
|4775
|2005.02.10 17:22
|t/p
|2386
|31.00
|1.2869
|1.2789
|1.2869
|15500.00
|686277.39
|4776
|2005.02.10 17:22
|t/p
|2387
|31.00
|1.2869
|1.2789
|1.2869
|15500.00
|701777.39
|4777
|2005.02.10 17:22
|t/p
|2388
|31.00
|1.2869
|1.2789
|1.2869
|15500.00
|717277.39
|4778
|2005.02.10 17:22
|t/p
|2389
|31.00
|1.2864
|1.2784
|1.2864
|15500.00
|732777.39
|4779
|2005.02.10 17:22
|t/p
|2390
|31.00
|1.2864
|1.2784
|1.2864
|15500.00
|748277.39
|4780
|2005.02.10 17:22
|t/p
|2383
|32.00
|1.2880
|1.2800
|1.2880
|16000.00
|764277.39
|4781
|2005.02.10 17:22
|buy
|2391
|38.00
|1.2877
|1.2847
|1.2927
|4782
|2005.02.10 17:22
|buy
|2392
|38.00
|1.2871
|1.2841
|1.2921
|4783
|2005.02.10 17:22
|buy
|2393
|37.00
|1.2871
|1.2841
|1.2921
|4784
|2005.02.10 17:22
|buy
|2394
|37.00
|1.2868
|1.2838
|1.2918
|4785
|2005.02.10 17:22
|buy
|2395
|37.00
|1.2864
|1.2834
|1.2914
|4786
|2005.02.10 17:23
|buy
|2396
|37.00
|1.2864
|1.2834
|1.2914
|4787
|2005.02.10 17:23
|buy
|2397
|37.00
|1.2864
|1.2834
|1.2914
|4788
|2005.02.10 17:23
|buy
|2398
|37.00
|1.2864
|1.2834
|1.2914
|4789
|2005.02.11 15:10
|s/l
|2391
|38.00
|1.2847
|1.2847
|1.2927
|-12513.78
|751763.61
|4790
|2005.02.11 15:10
|buy
|2399
|34.00
|1.2848
|1.2818
|1.2898
|4791
|2005.02.11 18:50
|t/p
|2399
|34.00
|1.2898
|1.2818
|1.2898
|17000.00
|768763.61
|4792
|2005.02.14 03:12
|t/p
|2394
|37.00
|1.2918
|1.2838
|1.2918
|17054.04
|785817.65
|4793
|2005.02.14 03:12
|t/p
|2395
|37.00
|1.2914
|1.2834
|1.2914
|17054.04
|802871.69
|4794
|2005.02.14 03:12
|t/p
|2396
|37.00
|1.2914
|1.2834
|1.2914
|17054.04
|819925.73
|4795
|2005.02.14 03:12
|t/p
|2397
|37.00
|1.2914
|1.2834
|1.2914
|17054.04
|836979.77
|4796
|2005.02.14 03:12
|t/p
|2398
|37.00
|1.2914
|1.2834
|1.2914
|17054.04
|854033.81
|4797
|2005.02.14 03:12
|t/p
|2392
|38.00
|1.2921
|1.2841
|1.2921
|17514.96
|871548.77
|4798
|2005.02.14 03:12
|t/p
|2393
|37.00
|1.2921
|1.2841
|1.2921
|17054.04
|888602.81
|4799
|2005.02.14 03:12
|buy
|2400
|44.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|4800
|2005.02.14 03:12
|buy
|2401
|44.00
|1.2897
|1.2867
|1.2947
|4801
|2005.02.14 03:12
|buy
|2402
|44.00
|1.2894
|1.2864
|1.2944
|4802
|2005.02.14 03:13
|buy
|2403
|44.00
|1.2894
|1.2864
|1.2944
|4803
|2005.02.14 03:14
|buy
|2404
|43.00
|1.2894
|1.2864
|1.2944
|4804
|2005.02.14 03:47
|t/p
|2402
|44.00
|1.2944
|1.2864
|1.2944
|22000.00
|910602.81
|4805
|2005.02.14 03:47
|t/p
|2403
|44.00
|1.2944
|1.2864
|1.2944
|22000.00
|932602.81
|4806
|2005.02.14 03:47
|t/p
|2404
|43.00
|1.2944
|1.2864
|1.2944
|21500.00
|954102.81
|4807
|2005.02.14 03:47
|t/p
|2401
|44.00
|1.2947
|1.2867
|1.2947
|22000.00
|976102.81
|4808
|2005.02.14 03:52
|t/p
|2400
|44.00
|1.2951
|1.2871
|1.2951
|22000.00
|998102.81
|4809
|2005.02.14 03:52
|buy
|2405
|49.00
|1.2951
|1.2921
|1.3001
|4810
|2005.02.14 03:53
|buy
|2406
|49.00
|1.2950
|1.2920
|1.3000
|4811
|2005.02.14 03:53
|buy
|2407
|49.00
|1.2951
|1.2921
|1.3001
|4812
|2005.02.14 03:53
|buy
|2408
|49.00
|1.2951
|1.2921
|1.3001
|4813
|2005.02.14 03:53
|buy
|2409
|49.00
|1.2950
|1.2920
|1.3000
|4814
|2005.02.14 03:53
|buy
|2410
|49.00
|1.2951
|1.2921
|1.3001
|4815
|2005.02.14 03:53
|buy
|2411
|49.00
|1.2951
|1.2921
|1.3001
|4816
|2005.02.14 03:54
|buy
|2412
|49.00
|1.2950
|1.2920
|1.3000
|4817
|2005.02.15 12:22
|t/p
|2406
|49.00
|1.3000
|1.2920
|1.3000
|24021.27
|1022124.08
|4818
|2005.02.15 12:22
|t/p
|2409
|49.00
|1.3000
|1.2920
|1.3000
|24021.27
|1046145.35
|4819
|2005.02.15 12:22
|t/p
|2412
|49.00
|1.3000
|1.2920
|1.3000
|24021.27
|1070166.62
|4820
|2005.02.15 15:05
|t/p
|2405
|49.00
|1.3001
|1.2921
|1.3001
|24021.27
|1094187.89
|4821
|2005.02.15 15:05
|t/p
|2407
|49.00
|1.3001
|1.2921
|1.3001
|24021.27
|1118209.16
|4822
|2005.02.15 15:05
|t/p
|2408
|49.00
|1.3001
|1.2921
|1.3001
|24021.27
|1142230.43
|4823
|2005.02.15 15:05
|t/p
|2410
|49.00
|1.3001
|1.2921
|1.3001
|24021.27
|1166251.70
|4824
|2005.02.15 15:05
|t/p
|2411
|49.00
|1.3001
|1.2921
|1.3001
|24021.27
|1190272.97
|4825
|2005.02.15 15:05
|buy
|2413
|50.00
|1.2996
|1.2966
|1.3046
|4826
|2005.02.15 15:05
|buy
|2414
|50.00
|1.2985
|1.2955
|1.3035
|4827
|2005.02.15 15:05
|buy
|2415
|50.00
|1.2985
|1.2955
|1.3035
|4828
|2005.02.15 15:06
|buy
|2416
|50.00
|1.2985
|1.2955
|1.3035
|4829
|2005.02.15 15:06
|buy
|2417
|50.00
|1.2985
|1.2955
|1.3035
|4830
|2005.02.15 15:07
|buy
|2418
|50.00
|1.2985
|1.2955
|1.3035
|4831
|2005.02.15 15:32
|t/p
|2414
|50.00
|1.3035
|1.2955
|1.3035
|25000.00
|1215272.97
|4832
|2005.02.15 15:32
|t/p
|2415
|50.00
|1.3035
|1.2955
|1.3035
|25000.00
|1240272.97
|4833
|2005.02.15 15:32
|t/p
|2416
|50.00
|1.3035
|1.2955
|1.3035
|25000.00
|1265272.97
|4834
|2005.02.15 15:32
|t/p
|2417
|50.00
|1.3035
|1.2955
|1.3035
|25000.00
|1290272.97
|4835
|2005.02.15 15:32
|t/p
|2418
|50.00
|1.3035
|1.2955
|1.3035
|25000.00
|1315272.97
|4836
|2005.02.15 15:35
|t/p
|2413
|50.00
|1.3046
|1.2966
|1.3046
|25000.00
|1340272.97
|4837
|2005.02.15 15:35
|buy
|2419
|50.00
|1.3046
|1.3016
|1.3096
|4838
|2005.02.15 15:35
|buy
|2420
|50.00
|1.3043
|1.3013
|1.3093
|4839
|2005.02.15 15:35
|buy
|2421
|50.00
|1.3043
|1.3013
|1.3093
|4840
|2005.02.15 15:36
|buy
|2422
|50.00
|1.3043
|1.3013
|1.3093
|4841
|2005.02.15 15:36
|buy
|2423
|50.00
|1.3043
|1.3013
|1.3093
|4842
|2005.02.15 15:47
|buy
|2424
|50.00
|1.3044
|1.3014
|1.3094
|4843
|2005.02.15 15:47
|buy
|2425
|50.00
|1.3036
|1.3006
|1.3086
|4844
|2005.02.15 15:47
|buy
|2426
|50.00
|1.3029
|1.2999
|1.3079
|4845
|2005.02.15 15:48
|buy
|2427
|50.00
|1.3029
|1.2999
|1.3079
|4846
|2005.02.15 15:48
|buy
|2428
|50.00
|1.3029
|1.2999
|1.3079
|4847
|2005.02.15 16:00
|s/l
|2419
|50.00
|1.3016
|1.3016
|1.3096
|-15000.00
|1325272.97
|4848
|2005.02.15 16:00
|s/l
|2420
|50.00
|1.3013
|1.3013
|1.3093
|-15000.00
|1310272.97
|4849
|2005.02.15 16:00
|s/l
|2421
|50.00
|1.3013
|1.3013
|1.3093
|-15000.00
|1295272.97
|4850
|2005.02.15 16:00
|s/l
|2422
|50.00
|1.3013
|1.3013
|1.3093
|-15000.00
|1280272.97
|4851
|2005.02.15 16:00
|s/l
|2423
|50.00
|1.3013
|1.3013
|1.3093
|-15000.00
|1265272.97
|4852
|2005.02.15 16:00
|s/l
|2424
|50.00
|1.3014
|1.3014
|1.3094
|-15000.00
|1250272.97
|4853
|2005.02.15 16:00
|s/l
|2425
|50.00
|1.3006
|1.3006
|1.3086
|-15000.00
|1235272.97
|4854
|2005.02.15 16:00
|buy
|2429
|50.00
|1.3004
|1.2974
|1.3054
|4855
|2005.02.15 16:00
|s/l
|2426
|50.00
|1.2999
|1.2999
|1.3079
|-15000.00
|1220272.97
|4856
|2005.02.15 16:00
|s/l
|2427
|50.00
|1.2999
|1.2999
|1.3079
|-15000.00
|1205272.97
|4857
|2005.02.15 16:00
|s/l
|2428
|50.00
|1.2999
|1.2999
|1.3079
|-15000.00
|1190272.97
|4858
|2005.02.15 16:00
|buy
|2430
|50.00
|1.2998
|1.2968
|1.3048
|4859
|2005.02.15 16:00
|buy
|2431
|50.00
|1.2998
|1.2968
|1.3048
|4860
|2005.02.15 16:00
|buy
|2432
|50.00
|1.2998
|1.2968
|1.3048
|4861
|2005.02.15 16:00
|buy
|2433
|50.00
|1.2998
|1.2968
|1.3048
|4862
|2005.02.15 16:00
|buy
|2434
|50.00
|1.2998
|1.2968
|1.3048
|4863
|2005.02.15 16:00
|buy
|2435
|50.00
|1.2998
|1.2968
|1.3048
|4864
|2005.02.15 16:01
|buy
|2436
|50.00
|1.2998
|1.2968
|1.3048
|4865
|2005.02.15 16:01
|buy
|2437
|50.00
|1.2998
|1.2968
|1.3048
|4866
|2005.02.15 17:10
|s/l
|2429
|50.00
|1.2974
|1.2974
|1.3054
|-15000.00
|1175272.97
|4867
|2005.02.15 17:10
|s/l
|2430
|50.00
|1.2968
|1.2968
|1.3048
|-15000.00
|1160272.97
|4868
|2005.02.15 17:10
|s/l
|2431
|50.00
|1.2968
|1.2968
|1.3048
|-15000.00
|1145272.97
|4869
|2005.02.15 17:10
|s/l
|2432
|50.00
|1.2968
|1.2968
|1.3048
|-15000.00
|1130272.97
|4870
|2005.02.15 17:10
|s/l
|2433
|50.00
|1.2968
|1.2968
|1.3048
|-15000.00
|1115272.97
|4871
|2005.02.15 17:10
|s/l
|2434
|50.00
|1.2968
|1.2968
|1.3048
|-15000.00
|1100272.97
|4872
|2005.02.15 17:10
|s/l
|2435
|50.00
|1.2968
|1.2968
|1.3048
|-15000.00
|1085272.97
|4873
|2005.02.15 17:10
|s/l
|2436
|50.00
|1.2968
|1.2968
|1.3048
|-15000.00
|1070272.97
|4874
|2005.02.15 17:10
|s/l
|2437
|50.00
|1.2968
|1.2968
|1.3048
|-15000.00
|1055272.97
|4875
|2005.02.15 17:10
|sell
|2438
|50.00
|1.2974
|1.3004
|1.2924
|4876
|2005.02.15 17:10
|sell
|2439
|50.00
|1.2980
|1.3010
|1.2930
|4877
|2005.02.15 17:10
|sell
|2440
|50.00
|1.2980
|1.3010
|1.2930
|4878
|2005.02.15 17:11
|sell
|2441
|50.00
|1.2980
|1.3010
|1.2930
|4879
|2005.02.15 17:15
|sell
|2442
|50.00
|1.2980
|1.3010
|1.2930
|4880
|2005.02.15 17:15
|sell
|2443
|50.00
|1.2984
|1.3014
|1.2934
|4881
|2005.02.15 17:16
|sell
|2444
|50.00
|1.2984
|1.3014
|1.2934
|4882
|2005.02.15 17:16
|sell
|2445
|50.00
|1.2984
|1.3014
|1.2934
|4883
|2005.02.15 19:35
|s/l
|2438
|50.00
|1.3004
|1.3004
|1.2924
|-15000.00
|1040272.97
|4884
|2005.02.15 19:35
|s/l
|2439
|50.00
|1.3010
|1.3010
|1.2930
|-15000.00
|1025272.97
|4885
|2005.02.15 19:35
|s/l
|2440
|50.00
|1.3010
|1.3010
|1.2930
|-15000.00
|1010272.97
|4886
|2005.02.15 19:35
|s/l
|2441
|50.00
|1.3010
|1.3010
|1.2930
|-15000.00
|995272.97
|4887
|2005.02.15 19:35
|s/l
|2442
|50.00
|1.3010
|1.3010
|1.2930
|-15000.00
|980272.97
|4888
|2005.02.15 19:35
|sell
|2446
|46.00
|1.3008
|1.3038
|1.2958
|4889
|2005.02.15 19:35
|s/l
|2443
|50.00
|1.3014
|1.3014
|1.2934
|-15000.00
|965272.97
|4890
|2005.02.15 19:35
|s/l
|2444
|50.00
|1.3014
|1.3014
|1.2934
|-15000.00
|950272.97
|4891
|2005.02.15 19:35
|s/l
|2445
|50.00
|1.3014
|1.3014
|1.2934
|-15000.00
|935272.97
|4892
|2005.02.15 19:35
|sell
|2447
|46.00
|1.3014
|1.3044
|1.2964
|4893
|2005.02.15 19:35
|sell
|2448
|46.00
|1.3014
|1.3044
|1.2964
|4894
|2005.02.15 19:36
|sell
|2449
|46.00
|1.3014
|1.3044
|1.2964
|4895
|2005.02.15 19:37
|sell
|2450
|46.00
|1.3014
|1.3044
|1.2964
|4896
|2005.02.15 19:37
|sell
|2451
|46.00
|1.3014
|1.3044
|1.2964
|4897
|2005.02.15 19:37
|sell
|2452
|46.00
|1.3015
|1.3045
|1.2965
|4898
|2005.02.15 19:37
|sell
|2453
|45.00
|1.3018
|1.3048
|1.2968
|4899
|2005.02.16 10:12
|s/l
|2446
|46.00
|1.3038
|1.3038
|1.2958
|-13581.04
|921691.93
|4900
|2005.02.16 10:12
|sell
|2454
|41.00
|1.3039
|1.3069
|1.2989
|4901
|2005.02.16 14:50
|s/l
|2447
|46.00
|1.3044
|1.3044
|1.2964
|-13581.04
|908110.89
|4902
|2005.02.16 14:50
|s/l
|2448
|46.00
|1.3044
|1.3044
|1.2964
|-13581.04
|894529.85
|4903
|2005.02.16 14:50
|s/l
|2449
|46.00
|1.3044
|1.3044
|1.2964
|-13581.04
|880948.81
|4904
|2005.02.16 14:50
|s/l
|2450
|46.00
|1.3044
|1.3044
|1.2964
|-13581.04
|867367.77
|4905
|2005.02.16 14:50
|s/l
|2451
|46.00
|1.3044
|1.3044
|1.2964
|-13581.04
|853786.73
|4906
|2005.02.16 14:50
|s/l
|2452
|46.00
|1.3045
|1.3045
|1.2965
|-13581.04
|840205.69
|4907
|2005.02.16 14:50
|sell
|2455
|41.00
|1.3042
|1.3072
|1.2992
|4908
|2005.02.16 14:50
|sell
|2456
|41.00
|1.3041
|1.3071
|1.2991
|4909
|2005.02.16 14:50
|sell
|2457
|41.00
|1.3041
|1.3071
|1.2991
|4910
|2005.02.16 14:51
|sell
|2458
|41.00
|1.3042
|1.3072
|1.2992
|4911
|2005.02.16 14:51
|sell
|2459
|41.00
|1.3041
|1.3071
|1.2991
|4912
|2005.02.16 14:51
|sell
|2460
|41.00
|1.3041
|1.3071
|1.2991
|4913
|2005.02.16 15:00
|s/l
|2453
|45.00
|1.3048
|1.3048
|1.2968
|-13285.80
|826919.89
|4914
|2005.02.16 15:00
|sell
|2461
|39.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|4915
|2005.02.16 15:17
|s/l
|2454
|41.00
|1.3069
|1.3069
|1.2989
|-12300.00
|814619.89
|4916
|2005.02.16 15:17
|sell
|2462
|36.00
|1.3066
|1.3096
|1.3016
|4917
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2455
|41.00
|1.2992
|1.3072
|1.2992
|20500.00
|835119.89
|4918
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2456
|41.00
|1.2991
|1.3071
|1.2991
|20500.00
|855619.89
|4919
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2457
|41.00
|1.2991
|1.3071
|1.2991
|20500.00
|876119.89
|4920
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2458
|41.00
|1.2992
|1.3072
|1.2992
|20500.00
|896619.89
|4921
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2459
|41.00
|1.2991
|1.3071
|1.2991
|20500.00
|917119.89
|4922
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2460
|41.00
|1.2991
|1.3071
|1.2991
|20500.00
|937619.89
|4923
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2461
|39.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|19500.00
|957119.89
|4924
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2462
|36.00
|1.3016
|1.3096
|1.3016
|18000.00
|975119.89
|4925
|2005.02.16 17:00
|sell
|2463
|48.00
|1.2981
|1.3011
|1.2931
|4926
|2005.02.16 17:00
|sell
|2464
|48.00
|1.2998
|1.3028
|1.2948
|4927
|2005.02.16 17:00
|s/l
|2463
|48.00
|1.3011
|1.3011
|1.2931
|-14400.00
|960719.89
|4928
|2005.02.16 17:00
|s/l
|2464
|48.00
|1.3028
|1.3028
|1.2948
|-14400.00
|946319.89
|4929
|2005.02.16 17:00
|buy
|2465
|47.00
|1.3001
|1.2971
|1.3051
|4930
|2005.02.16 17:00
|buy
|2466
|46.00
|1.2984
|1.2954
|1.3034
|4931
|2005.02.16 17:00
|s/l
|2465
|47.00
|1.2971
|1.2971
|1.3051
|-14100.00
|932219.89
|4932
|2005.02.16 17:00
|buy
|2467
|46.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4933
|2005.02.16 17:00
|buy
|2468
|46.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4934
|2005.02.16 17:00
|buy
|2469
|46.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4935
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2467
|46.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|23000.00
|955219.89
|4936
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2468
|46.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|23000.00
|978219.89
|4937
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2469
|46.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|23000.00
|1001219.89
|4938
|2005.02.16 17:00
|buy
|2470
|49.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4939
|2005.02.16 17:00
|buy
|2471
|49.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4940
|2005.02.16 17:00
|buy
|2472
|49.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4941
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2470
|49.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|24500.00
|1025719.89
|4942
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2471
|49.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|24500.00
|1050219.89
|4943
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2472
|49.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|24500.00
|1074719.89
|4944
|2005.02.16 17:00
|buy
|2473
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4945
|2005.02.16 17:00
|buy
|2474
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4946
|2005.02.16 17:00
|buy
|2475
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4947
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2473
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1099719.89
|4948
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2474
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1124719.89
|4949
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2475
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1149719.89
|4950
|2005.02.16 17:00
|buy
|2476
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4951
|2005.02.16 17:00
|buy
|2477
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4952
|2005.02.16 17:00
|buy
|2478
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4953
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2476
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1174719.89
|4954
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2477
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1199719.89
|4955
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2478
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1224719.89
|4956
|2005.02.16 17:00
|buy
|2479
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4957
|2005.02.16 17:00
|buy
|2480
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4958
|2005.02.16 17:00
|buy
|2481
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4959
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2479
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1249719.89
|4960
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2480
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1274719.89
|4961
|2005.02.16 17:00
|t/p
|2481
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1299719.89
|4962
|2005.02.16 17:01
|buy
|2482
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4963
|2005.02.16 17:01
|buy
|2483
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4964
|2005.02.16 17:01
|buy
|2484
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4965
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2482
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1324719.89
|4966
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2483
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1349719.89
|4967
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2484
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1374719.89
|4968
|2005.02.16 17:01
|buy
|2485
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4969
|2005.02.16 17:01
|buy
|2486
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4970
|2005.02.16 17:01
|buy
|2487
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4971
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2485
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1399719.89
|4972
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2486
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1424719.89
|4973
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2487
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1449719.89
|4974
|2005.02.16 17:01
|buy
|2488
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4975
|2005.02.16 17:01
|buy
|2489
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4976
|2005.02.16 17:01
|buy
|2490
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4977
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2488
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1474719.89
|4978
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2489
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1499719.89
|4979
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2490
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1524719.89
|4980
|2005.02.16 17:01
|buy
|2491
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4981
|2005.02.16 17:01
|buy
|2492
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4982
|2005.02.16 17:01
|buy
|2493
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4983
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2491
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1549719.89
|4984
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2492
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1574719.89
|4985
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2493
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1599719.89
|4986
|2005.02.16 17:01
|buy
|2494
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4987
|2005.02.16 17:01
|buy
|2495
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4988
|2005.02.16 17:01
|buy
|2496
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4989
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2494
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1624719.89
|4990
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2495
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1649719.89
|4991
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2496
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1674719.89
|4992
|2005.02.16 17:01
|buy
|2497
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4993
|2005.02.16 17:01
|buy
|2498
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4994
|2005.02.16 17:01
|buy
|2499
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|4995
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2497
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1699719.89
|4996
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2498
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1724719.89
|4997
|2005.02.16 17:01
|t/p
|2499
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1749719.89
|4998
|2005.02.16 17:02
|buy
|2500
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|4999
|2005.02.16 17:02
|buy
|2501
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|5000
|2005.02.16 17:02
|buy
|2502
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|5001
|2005.02.16 17:02
|t/p
|2500
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1774719.89
|5002
|2005.02.16 17:02
|t/p
|2501
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1799719.89
|5003
|2005.02.16 17:02
|t/p
|2502
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1824719.89
|5004
|2005.02.16 17:02
|buy
|2503
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|5005
|2005.02.16 17:02
|buy
|2504
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|5006
|2005.02.16 17:02
|buy
|2505
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|5007
|2005.02.16 17:02
|t/p
|2503
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1849719.89
|5008
|2005.02.16 17:02
|t/p
|2504
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1874719.89
|5009
|2005.02.16 17:02
|t/p
|2505
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1899719.89
|5010
|2005.02.16 17:02
|buy
|2506
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|5011
|2005.02.16 17:02
|buy
|2507
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|5012
|2005.02.16 17:03
|buy
|2508
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|5013
|2005.02.16 17:03
|buy
|2509
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|5014
|2005.02.16 17:03
|buy
|2510
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|5015
|2005.02.16 17:03
|buy
|2511
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|5016
|2005.02.16 17:03
|buy
|2512
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|5017
|2005.02.16 17:03
|buy
|2513
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|5018
|2005.02.16 17:04
|buy
|2514
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|5019
|2005.02.16 17:17
|t/p
|2506
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1924719.89
|5020
|2005.02.16 17:17
|t/p
|2507
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1949719.89
|5021
|2005.02.16 17:17
|t/p
|2508
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|1974719.89
|5022
|2005.02.16 17:17
|t/p
|2509
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|1999719.89
|5023
|2005.02.16 17:17
|t/p
|2510
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|2024719.89
|5024
|2005.02.16 17:17
|t/p
|2511
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|2049719.89
|5025
|2005.02.16 17:17
|t/p
|2512
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|2074719.89
|5026
|2005.02.16 17:17
|t/p
|2513
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|2099719.89
|5027
|2005.02.16 17:17
|t/p
|2514
|50.00
|1.3024
|1.2944
|1.3024
|25000.00
|2124719.89
|5028
|2005.02.16 17:30
|buy
|2515
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|5029
|2005.02.16 17:30
|buy
|2516
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|5030
|2005.02.16 17:30
|buy
|2517
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|5031
|2005.02.16 17:30
|buy
|2518
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|5032
|2005.02.16 17:30
|buy
|2519
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|5033
|2005.02.16 17:30
|buy
|2520
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|5034
|2005.02.16 17:30
|buy
|2521
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|5035
|2005.02.16 17:30
|buy
|2522
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|5036
|2005.02.16 17:30
|buy
|2523
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|5037
|2005.02.16 19:35
|t/p
|2515
|50.00
|1.3011
|1.2931
|1.3011
|25000.00
|2149719.89
|5038
|2005.02.16 19:35
|t/p
|2516
|50.00
|1.3011
|1.2931
|1.3011
|25000.00
|2174719.89
|5039
|2005.02.16 19:35
|t/p
|2517
|50.00
|1.3011
|1.2931
|1.3011
|25000.00
|2199719.89
|5040
|2005.02.16 19:35
|t/p
|2518
|50.00
|1.3011
|1.2931
|1.3011
|25000.00
|2224719.89
|5041
|2005.02.16 19:35
|t/p
|2519
|50.00
|1.3011
|1.2931
|1.3011
|25000.00
|2249719.89
|5042
|2005.02.16 19:35
|t/p
|2520
|50.00
|1.3011
|1.2931
|1.3011
|25000.00
|2274719.89
|5043
|2005.02.16 19:35
|t/p
|2521
|50.00
|1.3011
|1.2931
|1.3011
|25000.00
|2299719.89
|5044
|2005.02.16 19:35
|t/p
|2522
|50.00
|1.3011
|1.2931
|1.3011
|25000.00
|2324719.89
|5045
|2005.02.16 19:35
|t/p
|2523
|50.00
|1.3011
|1.2931
|1.3011
|25000.00
|2349719.89
|5046
|2005.02.16 20:02
|t/p
|2466
|46.00
|1.3034
|1.2954
|1.3034
|23000.00
|2372719.89
|5047
|2005.02.16 20:02
|buy
|2524
|50.00
|1.3043
|1.3013
|1.3093
|5048
|2005.02.16 20:02
|buy
|2525
|50.00
|1.3035
|1.3005
|1.3085
|5049
|2005.02.16 20:02
|buy
|2526
|50.00
|1.3036
|1.3006
|1.3086
|5050
|2005.02.16 20:02
|buy
|2527
|50.00
|1.3037
|1.3007
|1.3087
|5051
|2005.02.16 20:03
|buy
|2528
|50.00
|1.3035
|1.3005
|1.3085
|5052
|2005.02.16 20:03
|buy
|2529
|50.00
|1.3036
|1.3006
|1.3086
|5053
|2005.02.16 20:03
|buy
|2530
|50.00
|1.3037
|1.3007
|1.3087
|5054
|2005.02.16 20:03
|buy
|2531
|50.00
|1.3035
|1.3005
|1.3085
|5055
|2005.02.16 20:03
|buy
|2532
|50.00
|1.3036
|1.3006
|1.3086
|5056
|2005.02.16 20:03
|buy
|2533
|50.00
|1.3037
|1.3007
|1.3087
|5057
|2005.02.17 16:22
|s/l
|2524
|50.00
|1.3013
|1.3013
|1.3093
|-15488.50
|2357231.39
|5058
|2005.02.17 16:22
|buy
|2534
|50.00
|1.3016
|1.2986
|1.3066
|5059
|2005.02.17 17:05
|t/p
|2534
|50.00
|1.3066
|1.2986
|1.3066
|25000.00
|2382231.39
|5060
|2005.02.17 18:00
|t/p
|2525
|50.00
|1.3085
|1.3005
|1.3085
|24511.50
|2406742.89
|5061
|2005.02.17 18:00
|t/p
|2526
|50.00
|1.3086
|1.3006
|1.3086
|24511.50
|2431254.39
|5062
|2005.02.17 18:00
|t/p
|2527
|50.00
|1.3087
|1.3007
|1.3087
|24511.50
|2455765.89
|5063
|2005.02.17 18:00
|t/p
|2528
|50.00
|1.3085
|1.3005
|1.3085
|24511.50
|2480277.39
|5064
|2005.02.17 18:00
|t/p
|2529
|50.00
|1.3086
|1.3006
|1.3086
|24511.50
|2504788.89
|5065
|2005.02.17 18:00
|t/p
|2530
|50.00
|1.3087
|1.3007
|1.3087
|24511.50
|2529300.39
|5066
|2005.02.17 18:00
|t/p
|2531
|50.00
|1.3085
|1.3005
|1.3085
|24511.50
|2553811.89
|5067
|2005.02.17 18:00
|t/p
|2532
|50.00
|1.3086
|1.3006
|1.3086
|24511.50
|2578323.39
|5068
|2005.02.17 18:00
|t/p
|2533
|50.00
|1.3087
|1.3007
|1.3087
|24511.50
|2602834.89
|5069
|2005.02.17 18:00
|buy
|2535
|50.00
|1.3084
|1.3054
|1.3134
|5070
|2005.02.17 18:00
|buy
|2536
|50.00
|1.3081
|1.3051
|1.3131
|5071
|2005.02.17 18:00
|buy
|2537
|50.00
|1.3079
|1.3049
|1.3129
|5072
|2005.02.17 18:00
|buy
|2538
|50.00
|1.3067
|1.3037
|1.3117
|5073
|2005.02.17 18:00
|buy
|2539
|50.00
|1.3067
|1.3037
|1.3117
|5074
|2005.02.17 18:00
|buy
|2540
|50.00
|1.3067
|1.3037
|1.3117
|5075
|2005.02.17 18:00
|buy
|2541
|50.00
|1.3067
|1.3037
|1.3117
|5076
|2005.02.17 18:00
|buy
|2542
|50.00
|1.3067
|1.3037
|1.3117
|5077
|2005.02.17 18:00
|buy
|2543
|50.00
|1.3067
|1.3037
|1.3117
|5078
|2005.02.17 18:01
|buy
|2544
|50.00
|1.3067
|1.3037
|1.3117
|5079
|2005.02.18 10:00
|s/l
|2535
|50.00
|1.3054
|1.3054
|1.3134
|-16465.50
|2586369.39
|5080
|2005.02.18 10:00
|buy
|2545
|50.00
|1.3057
|1.3027
|1.3107
|5081
|2005.02.18 12:17
|s/l
|2536
|50.00
|1.3051
|1.3051
|1.3131
|-16465.50
|2569903.89
|5082
|2005.02.18 12:17
|buy
|2546
|50.00
|1.3054
|1.3024
|1.3104
|5083
|2005.02.18 12:23
|s/l
|2537
|50.00
|1.3049
|1.3049
|1.3129
|-16465.50
|2553438.39
|5084
|2005.02.18 12:23
|buy
|2547
|50.00
|1.3051
|1.3021
|1.3101
|5085
|2005.02.18 13:22
|s/l
|2538
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.3117
|-16465.50
|2536972.89
|5086
|2005.02.18 13:22
|s/l
|2539
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.3117
|-16465.50
|2520507.39
|5087
|2005.02.18 13:22
|s/l
|2540
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.3117
|-16465.50
|2504041.89
|5088
|2005.02.18 13:22
|s/l
|2541
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.3117
|-16465.50
|2487576.39
|5089
|2005.02.18 13:22
|s/l
|2542
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.3117
|-16465.50
|2471110.89
|5090
|2005.02.18 13:22
|s/l
|2543
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.3117
|-16465.50
|2454645.39
|5091
|2005.02.18 13:22
|s/l
|2544
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.3117
|-16465.50
|2438179.89
|5092
|2005.02.18 13:22
|buy
|2548
|50.00
|1.3039
|1.3009
|1.3089
|5093
|2005.02.18 13:23
|buy
|2549
|50.00
|1.3039
|1.3009
|1.3089
|5094
|2005.02.18 13:23
|buy
|2550
|50.00
|1.3038
|1.3008
|1.3088
|5095
|2005.02.18 13:23
|buy
|2551
|50.00
|1.3039
|1.3009
|1.3089
|5096
|2005.02.18 13:24
|buy
|2552
|50.00
|1.3039
|1.3009
|1.3089
|5097
|2005.02.18 13:24
|buy
|2553
|50.00
|1.3038
|1.3008
|1.3088
|5098
|2005.02.18 13:24
|buy
|2554
|50.00
|1.3038
|1.3008
|1.3088
|5099
|2005.02.18 13:52
|s/l
|2545
|50.00
|1.3027
|1.3027
|1.3107
|-15000.00
|2423179.89
|5100
|2005.02.18 13:52
|buy
|2555
|50.00
|1.3029
|1.2999
|1.3079
|5101
|2005.02.18 13:52
|s/l
|2546
|50.00
|1.3024
|1.3024
|1.3104
|-15000.00
|2408179.89
|5102
|2005.02.18 13:52
|buy
|2556
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|5103
|2005.02.18 14:22
|s/l
|2547
|50.00
|1.3021
|1.3021
|1.3101
|-15000.00
|2393179.89
|5104
|2005.02.18 14:22
|buy
|2557
|50.00
|1.3024
|1.2994
|1.3074
|5105
|2005.02.18 16:30
|t/p
|2555
|50.00
|1.3079
|1.2999
|1.3079
|25000.00
|2418179.89
|5106
|2005.02.18 16:30
|t/p
|2556
|50.00
|1.3077
|1.2997
|1.3077
|25000.00
|2443179.89
|5107
|2005.02.18 16:30
|t/p
|2557
|50.00
|1.3074
|1.2994
|1.3074
|25000.00
|2468179.89
|5108
|2005.02.22 04:32
|t/p
|2548
|50.00
|1.3089
|1.3009
|1.3089
|24023.00
|2492202.89
|5109
|2005.02.22 04:32
|t/p
|2549
|50.00
|1.3089
|1.3009
|1.3089
|24023.00
|2516225.89
|5110
|2005.02.22 04:32
|t/p
|2550
|50.00
|1.3088
|1.3008
|1.3088
|24023.00
|2540248.89
|5111
|2005.02.22 04:32
|t/p
|2551
|50.00
|1.3089
|1.3009
|1.3089
|24023.00
|2564271.89
|5112
|2005.02.22 04:32
|t/p
|2552
|50.00
|1.3089
|1.3009
|1.3089
|24023.00
|2588294.89
|5113
|2005.02.22 04:32
|t/p
|2553
|50.00
|1.3088
|1.3008
|1.3088
|24023.00
|2612317.89
|5114
|2005.02.22 04:32
|t/p
|2554
|50.00
|1.3088
|1.3008
|1.3088
|24023.00
|2636340.89
|5115
|2005.02.22 04:32
|buy
|2558
|50.00
|1.3083
|1.3053
|1.3133
|5116
|2005.02.22 04:32
|buy
|2559
|50.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|5117
|2005.02.22 04:33
|buy
|2560
|50.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|5118
|2005.02.22 04:33
|buy
|2561
|50.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|5119
|2005.02.22 04:34
|buy
|2562
|50.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|5120
|2005.02.22 04:34
|buy
|2563
|50.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|5121
|2005.02.22 04:37
|buy
|2564
|50.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|5122
|2005.02.22 04:37
|buy
|2565
|50.00
|1.3076
|1.3046
|1.3126
|5123
|2005.02.22 04:37
|buy
|2566
|50.00
|1.3076
|1.3046
|1.3126
|5124
|2005.02.22 04:38
|buy
|2567
|50.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|5125
|2005.02.22 05:00
|t/p
|2558
|50.00
|1.3133
|1.3053
|1.3133
|25000.00
|2661340.89
|5126
|2005.02.22 05:00
|t/p
|2559
|50.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|25000.00
|2686340.89
|5127
|2005.02.22 05:00
|t/p
|2560
|50.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|25000.00
|2711340.89
|5128
|2005.02.22 05:00
|t/p
|2561
|50.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|25000.00
|2736340.89
|5129
|2005.02.22 05:00
|t/p
|2562
|50.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|25000.00
|2761340.89
|5130
|2005.02.22 05:00
|t/p
|2563
|50.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|25000.00
|2786340.89
|5131
|2005.02.22 05:00
|t/p
|2564
|50.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|25000.00
|2811340.89
|5132
|2005.02.22 05:00
|t/p
|2565
|50.00
|1.3126
|1.3046
|1.3126
|25000.00
|2836340.89
|5133
|2005.02.22 05:00
|t/p
|2566
|50.00
|1.3126
|1.3046
|1.3126
|25000.00
|2861340.89
|5134
|2005.02.22 05:00
|t/p
|2567
|50.00
|1.3127
|1.3047
|1.3127
|25000.00
|2886340.89
|5135
|2005.02.22 05:00
|buy
|2568
|50.00
|1.3129
|1.3099
|1.3179
|5136
|2005.02.22 05:00
|buy
|2569
|50.00
|1.3113
|1.3083
|1.3163
|5137
|2005.02.22 05:00
|buy
|2570
|50.00
|1.3113
|1.3083
|1.3163
|5138
|2005.02.22 05:00
|buy
|2571
|50.00
|1.3113
|1.3083
|1.3163
|5139
|2005.02.22 05:00
|buy
|2572
|50.00
|1.3113
|1.3083
|1.3163
|5140
|2005.02.22 05:00
|buy
|2573
|50.00
|1.3113
|1.3083
|1.3163
|5141
|2005.02.22 05:00
|buy
|2574
|50.00
|1.3113
|1.3083
|1.3163
|5142
|2005.02.22 05:00
|buy
|2575
|50.00
|1.3113
|1.3083
|1.3163
|5143
|2005.02.22 05:00
|buy
|2576
|50.00
|1.3113
|1.3083
|1.3163
|5144
|2005.02.22 05:00
|buy
|2577
|50.00
|1.3113
|1.3083
|1.3163
|5145
|2005.02.22 05:22
|t/p
|2569
|50.00
|1.3163
|1.3083
|1.3163
|25000.00
|2911340.89
|5146
|2005.02.22 05:22
|t/p
|2570
|50.00
|1.3163
|1.3083
|1.3163
|25000.00
|2936340.89
|5147
|2005.02.22 05:22
|t/p
|2571
|50.00
|1.3163
|1.3083
|1.3163
|25000.00
|2961340.89
|5148
|2005.02.22 05:22
|t/p
|2572
|50.00
|1.3163
|1.3083
|1.3163
|25000.00
|2986340.89
|5149
|2005.02.22 05:22
|t/p
|2573
|50.00
|1.3163
|1.3083
|1.3163
|25000.00
|3011340.89
|5150
|2005.02.22 05:22
|t/p
|2574
|50.00
|1.3163
|1.3083
|1.3163
|25000.00
|3036340.89
|5151
|2005.02.22 05:22
|t/p
|2575
|50.00
|1.3163
|1.3083
|1.3163
|25000.00
|3061340.89
|5152
|2005.02.22 05:22
|t/p
|2576
|50.00
|1.3163
|1.3083
|1.3163
|25000.00
|3086340.89
|5153
|2005.02.22 05:22
|t/p
|2577
|50.00
|1.3163
|1.3083
|1.3163
|25000.00
|3111340.89
|5154
|2005.02.22 08:23
|t/p
|2568
|50.00
|1.3179
|1.3099
|1.3179
|25000.00
|3136340.89
|5155
|2005.02.22 08:30
|buy
|2578
|50.00
|1.3168
|1.3138
|1.3218
|5156
|2005.02.22 08:30
|buy
|2579
|50.00
|1.3169
|1.3139
|1.3219
|5157
|2005.02.22 08:30
|buy
|2580
|50.00
|1.3170
|1.3140
|1.3220
|5158
|2005.02.22 08:30
|buy
|2581
|50.00
|1.3168
|1.3138
|1.3218
|5159
|2005.02.22 08:30
|buy
|2582
|50.00
|1.3169
|1.3139
|1.3219
|5160
|2005.02.22 08:30
|buy
|2583
|50.00
|1.3170
|1.3140
|1.3220
|5161
|2005.02.22 08:31
|buy
|2584
|50.00
|1.3168
|1.3138
|1.3218
|5162
|2005.02.22 08:31
|buy
|2585
|50.00
|1.3169
|1.3139
|1.3219
|5163
|2005.02.22 08:31
|buy
|2586
|50.00
|1.3170
|1.3140
|1.3220
|5164
|2005.02.22 08:31
|buy
|2587
|50.00
|1.3168
|1.3138
|1.3218
|5165
|2005.02.22 12:42
|t/p
|2578
|50.00
|1.3218
|1.3138
|1.3218
|25000.00
|3161340.89
|5166
|2005.02.22 12:42
|t/p
|2579
|50.00
|1.3219
|1.3139
|1.3219
|25000.00
|3186340.89
|5167
|2005.02.22 12:42
|t/p
|2580
|50.00
|1.3220
|1.3140
|1.3220
|25000.00
|3211340.89
|5168
|2005.02.22 12:42
|t/p
|2581
|50.00
|1.3218
|1.3138
|1.3218
|25000.00
|3236340.89
|5169
|2005.02.22 12:42
|t/p
|2582
|50.00
|1.3219
|1.3139
|1.3219
|25000.00
|3261340.89
|5170
|2005.02.22 12:42
|t/p
|2583
|50.00
|1.3220
|1.3140
|1.3220
|25000.00
|3286340.89
|5171
|2005.02.22 12:42
|t/p
|2584
|50.00
|1.3218
|1.3138
|1.3218
|25000.00
|3311340.89
|5172
|2005.02.22 12:42
|t/p
|2585
|50.00
|1.3219
|1.3139
|1.3219
|25000.00
|3336340.89
|5173
|2005.02.22 12:42
|t/p
|2586
|50.00
|1.3220
|1.3140
|1.3220
|25000.00
|3361340.89
|5174
|2005.02.22 12:42
|t/p
|2587
|50.00
|1.3218
|1.3138
|1.3218
|25000.00
|3386340.89
|5175
|2005.02.22 12:42
|buy
|2588
|50.00
|1.3219
|1.3189
|1.3269
|5176
|2005.02.22 12:42
|buy
|2589
|50.00
|1.3215
|1.3185
|1.3265
|5177
|2005.02.22 12:42
|buy
|2590
|50.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|5178
|2005.02.22 12:43
|buy
|2591
|50.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|5179
|2005.02.22 12:43
|buy
|2592
|50.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|5180
|2005.02.22 12:44
|buy
|2593
|50.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|5181
|2005.02.22 14:30
|s/l
|2588
|50.00
|1.3189
|1.3189
|1.3269
|-15000.00
|3371340.89
|5182
|2005.02.22 14:30
|s/l
|2589
|50.00
|1.3185
|1.3185
|1.3265
|-15000.00
|3356340.89
|5183
|2005.02.22 14:30
|buy
|2594
|50.00
|1.3187
|1.3157
|1.3237
|5184
|2005.02.22 14:30
|buy
|2595
|50.00
|1.3187
|1.3157
|1.3237
|5185
|2005.02.22 14:30
|buy
|2596
|50.00
|1.3187
|1.3157
|1.3237
|5186
|2005.02.22 14:31
|buy
|2597
|50.00
|1.3187
|1.3157
|1.3237
|5187
|2005.02.22 14:31
|buy
|2598
|50.00
|1.3187
|1.3157
|1.3237
|5188
|2005.02.22 14:31
|buy
|2599
|50.00
|1.3187
|1.3157
|1.3237
|5189
|2005.02.22 18:00
|t/p
|2594
|50.00
|1.3237
|1.3157
|1.3237
|25000.00
|3381340.89
|5190
|2005.02.22 18:00
|t/p
|2595
|50.00
|1.3237
|1.3157
|1.3237
|25000.00
|3406340.89
|5191
|2005.02.22 18:00
|t/p
|2596
|50.00
|1.3237
|1.3157
|1.3237
|25000.00
|3431340.89
|5192
|2005.02.22 18:00
|t/p
|2597
|50.00
|1.3237
|1.3157
|1.3237
|25000.00
|3456340.89
|5193
|2005.02.22 18:00
|t/p
|2598
|50.00
|1.3237
|1.3157
|1.3237
|25000.00
|3481340.89
|5194
|2005.02.22 18:00
|t/p
|2599
|50.00
|1.3237
|1.3157
|1.3237
|25000.00
|3506340.89
|5195
|2005.02.22 20:45
|t/p
|2590
|50.00
|1.3247
|1.3167
|1.3247
|25000.00
|3531340.89
|5196
|2005.02.22 20:45
|t/p
|2591
|50.00
|1.3247
|1.3167
|1.3247
|25000.00
|3556340.89
|5197
|2005.02.22 20:45
|t/p
|2592
|50.00
|1.3247
|1.3167
|1.3247
|25000.00
|3581340.89
|5198
|2005.02.22 20:45
|t/p
|2593
|50.00
|1.3247
|1.3167
|1.3247
|25000.00
|3606340.89
|5199
|2005.02.22 20:45
|sell
|2600
|50.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|5200
|2005.02.22 20:46
|sell
|2601
|50.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|5201
|2005.02.22 20:46
|sell
|2602
|50.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|5202
|2005.02.22 20:47
|sell
|2603
|50.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|5203
|2005.02.22 20:47
|sell
|2604
|50.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|5204
|2005.02.22 20:48
|sell
|2605
|50.00
|1.3259
|1.3289
|1.3209
|5205
|2005.02.22 20:48
|sell
|2606
|50.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|5206
|2005.02.22 20:48
|sell
|2607
|50.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|5207
|2005.02.22 20:48
|sell
|2608
|50.00
|1.3259
|1.3289
|1.3209
|5208
|2005.02.22 20:48
|sell
|2609
|50.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|5209
|2005.02.23 10:22
|t/p
|2600
|50.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|25238.00
|3631578.89
|5210
|2005.02.23 10:22
|t/p
|2601
|50.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|25238.00
|3656816.89
|5211
|2005.02.23 10:22
|t/p
|2602
|50.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|25238.00
|3682054.89
|5212
|2005.02.23 10:22
|t/p
|2603
|50.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|25238.00
|3707292.89
|5213
|2005.02.23 10:22
|t/p
|2604
|50.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|25238.00
|3732530.89
|5214
|2005.02.23 10:22
|t/p
|2605
|50.00
|1.3209
|1.3289
|1.3209
|25238.00
|3757768.89
|5215
|2005.02.23 10:22
|t/p
|2606
|50.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|25238.00
|3783006.89
|5216
|2005.02.23 10:22
|t/p
|2607
|50.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|25238.00
|3808244.89
|5217
|2005.02.23 10:22
|t/p
|2608
|50.00
|1.3209
|1.3289
|1.3209
|25238.00
|3833482.89
|5218
|2005.02.23 10:22
|t/p
|2609
|50.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|25238.00
|3858720.89
|5219
|2005.02.23 10:23
|sell
|2610
|50.00
|1.3211
|1.3241
|1.3161
|5220
|2005.02.23 10:23
|sell
|2611
|50.00
|1.3211
|1.3241
|1.3161
|5221
|2005.02.23 10:24
|sell
|2612
|50.00
|1.3211
|1.3241
|1.3161
|5222
|2005.02.23 10:25
|sell
|2613
|50.00
|1.3213
|1.3243
|1.3163
|5223
|2005.02.23 10:26
|sell
|2614
|50.00
|1.3213
|1.3243
|1.3163
|5224
|2005.02.23 10:26
|sell
|2615
|50.00
|1.3213
|1.3243
|1.3163
|5225
|2005.02.23 10:29
|sell
|2616
|50.00
|1.3213
|1.3243
|1.3163
|5226
|2005.02.23 10:30
|sell
|2617
|50.00
|1.3223
|1.3253
|1.3173
|5227
|2005.02.23 10:30
|sell
|2618
|50.00
|1.3222
|1.3252
|1.3172
|5228
|2005.02.23 10:30
|sell
|2619
|50.00
|1.3223
|1.3253
|1.3173
|5229
|2005.02.23 15:35
|s/l
|2610
|50.00
|1.3241
|1.3241
|1.3161
|-15000.00
|3843720.89
|5230
|2005.02.23 15:35
|s/l
|2611
|50.00
|1.3241
|1.3241
|1.3161
|-15000.00
|3828720.89
|5231
|2005.02.23 15:35
|s/l
|2612
|50.00
|1.3241
|1.3241
|1.3161
|-15000.00
|3813720.89
|5232
|2005.02.23 15:35
|s/l
|2613
|50.00
|1.3243
|1.3243
|1.3163
|-15000.00
|3798720.89
|5233
|2005.02.23 15:35
|s/l
|2614
|50.00
|1.3243
|1.3243
|1.3163
|-15000.00
|3783720.89
|5234
|2005.02.23 15:35
|s/l
|2615
|50.00
|1.3243
|1.3243
|1.3163
|-15000.00
|3768720.89
|5235
|2005.02.23 15:35
|s/l
|2616
|50.00
|1.3243
|1.3243
|1.3163
|-15000.00
|3753720.89
|5236
|2005.02.23 15:35
|sell
|2620
|50.00
|1.3243
|1.3273
|1.3193
|5237
|2005.02.23 15:35
|sell
|2621
|50.00
|1.3243
|1.3273
|1.3193
|5238
|2005.02.23 15:35
|sell
|2622
|50.00
|1.3243
|1.3273
|1.3193
|5239
|2005.02.23 15:36
|sell
|2623
|50.00
|1.3243
|1.3273
|1.3193
|5240
|2005.02.23 15:36
|sell
|2624
|50.00
|1.3243
|1.3273
|1.3193
|5241
|2005.02.23 15:36
|sell
|2625
|50.00
|1.3243
|1.3273
|1.3193
|5242
|2005.02.23 15:37
|sell
|2626
|50.00
|1.3243
|1.3273
|1.3193
|5243
|2005.02.23 16:45
|t/p
|2620
|50.00
|1.3193
|1.3273
|1.3193
|25000.00
|3778720.89
|5244
|2005.02.23 16:45
|t/p
|2621
|50.00
|1.3193
|1.3273
|1.3193
|25000.00
|3803720.89
|5245
|2005.02.23 16:45
|t/p
|2622
|50.00
|1.3193
|1.3273
|1.3193
|25000.00
|3828720.89
|5246
|2005.02.23 16:45
|t/p
|2623
|50.00
|1.3193
|1.3273
|1.3193
|25000.00
|3853720.89
|5247
|2005.02.23 16:45
|t/p
|2624
|50.00
|1.3193
|1.3273
|1.3193
|25000.00
|3878720.89
|5248
|2005.02.23 16:45
|t/p
|2625
|50.00
|1.3193
|1.3273
|1.3193
|25000.00
|3903720.89
|5249
|2005.02.23 16:45
|t/p
|2626
|50.00
|1.3193
|1.3273
|1.3193
|25000.00
|3928720.89
|5250
|2005.02.23 21:00
|s/l
|2617
|50.00
|1.3253
|1.3253
|1.3173
|-15000.00
|3913720.89
|5251
|2005.02.23 21:00
|s/l
|2618
|50.00
|1.3252
|1.3252
|1.3172
|-15000.00
|3898720.89
|5252
|2005.02.23 21:00
|s/l
|2619
|50.00
|1.3253
|1.3253
|1.3173
|-15000.00
|3883720.89
|5253
|2005.02.23 21:00
|buy
|2627
|50.00
|1.3228
|1.3198
|1.3278
|5254
|2005.02.23 21:00
|buy
|2628
|50.00
|1.3223
|1.3193
|1.3273
|5255
|2005.02.23 21:00
|buy
|2629
|50.00
|1.3223
|1.3193
|1.3273
|5256
|2005.02.23 21:00
|buy
|2630
|50.00
|1.3223
|1.3193
|1.3273
|5257
|2005.02.23 21:00
|buy
|2631
|50.00
|1.3223
|1.3193
|1.3273
|5258
|2005.02.23 21:00
|buy
|2632
|50.00
|1.3223
|1.3193
|1.3273
|5259
|2005.02.23 21:00
|buy
|2633
|50.00
|1.3223
|1.3193
|1.3273
|5260
|2005.02.23 21:01
|buy
|2634
|50.00
|1.3223
|1.3193
|1.3273
|5261
|2005.02.23 21:01
|buy
|2635
|50.00
|1.3223
|1.3193
|1.3273
|5262
|2005.02.23 21:01
|buy
|2636
|50.00
|1.3223
|1.3193
|1.3273
|5263
|2005.02.24 17:52
|s/l
|2627
|50.00
|1.3198
|1.3198
|1.3278
|-15488.50
|3868232.39
|5264
|2005.02.24 17:52
|buy
|2637
|50.00
|1.3197
|1.3167
|1.3247
|5265
|2005.02.24 17:52
|s/l
|2628
|50.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|-15488.50
|3852743.89
|5266
|2005.02.24 17:52
|s/l
|2629
|50.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|-15488.50
|3837255.39
|5267
|2005.02.24 17:52
|s/l
|2630
|50.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|-15488.50
|3821766.89
|5268
|2005.02.24 17:52
|s/l
|2631
|50.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|-15488.50
|3806278.39
|5269
|2005.02.24 17:52
|s/l
|2632
|50.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|-15488.50
|3790789.89
|5270
|2005.02.24 17:52
|s/l
|2633
|50.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|-15488.50
|3775301.39
|5271
|2005.02.24 17:52
|s/l
|2634
|50.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|-15488.50
|3759812.89
|5272
|2005.02.24 17:52
|s/l
|2635
|50.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|-15488.50
|3744324.39
|5273
|2005.02.24 17:52
|s/l
|2636
|50.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|-15488.50
|3728835.89
|5274
|2005.02.24 17:52
|buy
|2638
|50.00
|1.3191
|1.3161
|1.3241
|5275
|2005.02.24 17:53
|buy
|2639
|50.00
|1.3191
|1.3161
|1.3241
|5276
|2005.02.24 17:53
|buy
|2640
|50.00
|1.3191
|1.3161
|1.3241
|5277
|2005.02.24 17:54
|buy
|2641
|50.00
|1.3191
|1.3161
|1.3241
|5278
|2005.02.24 17:54
|buy
|2642
|50.00
|1.3191
|1.3161
|1.3241
|5279
|2005.02.24 17:55
|buy
|2643
|50.00
|1.3191
|1.3161
|1.3241
|5280
|2005.02.24 17:55
|buy
|2644
|50.00
|1.3191
|1.3161
|1.3241
|5281
|2005.02.24 17:56
|buy
|2645
|50.00
|1.3191
|1.3161
|1.3241
|5282
|2005.02.24 17:56
|buy
|2646
|50.00
|1.3191
|1.3161
|1.3241
|5283
|2005.02.25 12:37
|s/l
|2637
|50.00
|1.3167
|1.3167
|1.3247
|-16465.50
|3712370.39
|5284
|2005.02.25 12:37
|buy
|2647
|50.00
|1.3166
|1.3136
|1.3216
|5285
|2005.02.25 12:37
|s/l
|2638
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3241
|-16465.50
|3695904.89
|5286
|2005.02.25 12:37
|s/l
|2639
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3241
|-16465.50
|3679439.39
|5287
|2005.02.25 12:37
|s/l
|2640
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3241
|-16465.50
|3662973.89
|5288
|2005.02.25 12:37
|s/l
|2641
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3241
|-16465.50
|3646508.39
|5289
|2005.02.25 12:37
|s/l
|2642
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3241
|-16465.50
|3630042.89
|5290
|2005.02.25 12:37
|s/l
|2643
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3241
|-16465.50
|3613577.39
|5291
|2005.02.25 12:37
|s/l
|2644
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3241
|-16465.50
|3597111.89
|5292
|2005.02.25 12:37
|s/l
|2645
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3241
|-16465.50
|3580646.39
|5293
|2005.02.25 12:37
|s/l
|2646
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3241
|-16465.50
|3564180.89
|5294
|2005.02.25 12:37
|buy
|2648
|50.00
|1.3162
|1.3132
|1.3212
|5295
|2005.02.25 12:38
|buy
|2649
|50.00
|1.3162
|1.3132
|1.3212
|5296
|2005.02.25 12:38
|buy
|2650
|50.00
|1.3162
|1.3132
|1.3212
|5297
|2005.02.25 12:39
|buy
|2651
|50.00
|1.3162
|1.3132
|1.3212
|5298
|2005.02.25 12:39
|buy
|2652
|50.00
|1.3162
|1.3132
|1.3212
|5299
|2005.02.25 12:39
|buy
|2653
|50.00
|1.3162
|1.3132
|1.3212
|5300
|2005.02.25 12:40
|buy
|2654
|50.00
|1.3157
|1.3127
|1.3207
|5301
|2005.02.25 12:40
|buy
|2655
|50.00
|1.3158
|1.3128
|1.3208
|5302
|2005.02.25 12:40
|buy
|2656
|50.00
|1.3158
|1.3128
|1.3208
|5303
|2005.02.25 15:30
|t/p
|2654
|50.00
|1.3207
|1.3127
|1.3207
|25000.00
|3589180.89
|5304
|2005.02.25 15:30
|t/p
|2655
|50.00
|1.3208
|1.3128
|1.3208
|25000.00
|3614180.89
|5305
|2005.02.25 15:30
|t/p
|2656
|50.00
|1.3208
|1.3128
|1.3208
|25000.00
|3639180.89
|5306
|2005.02.25 19:10
|t/p
|2647
|50.00
|1.3216
|1.3136
|1.3216
|25000.00
|3664180.89
|5307
|2005.02.25 19:10
|t/p
|2648
|50.00
|1.3212
|1.3132
|1.3212
|25000.00
|3689180.89
|5308
|2005.02.25 19:10
|t/p
|2649
|50.00
|1.3212
|1.3132
|1.3212
|25000.00
|3714180.89
|5309
|2005.02.25 19:10
|t/p
|2650
|50.00
|1.3212
|1.3132
|1.3212
|25000.00
|3739180.89
|5310
|2005.02.25 19:10
|t/p
|2651
|50.00
|1.3212
|1.3132
|1.3212
|25000.00
|3764180.89
|5311
|2005.02.25 19:10
|t/p
|2652
|50.00
|1.3212
|1.3132
|1.3212
|25000.00
|3789180.89
|5312
|2005.02.25 19:10
|t/p
|2653
|50.00
|1.3212
|1.3132
|1.3212
|25000.00
|3814180.89
|5313
|2005.02.25 19:10
|sell
|2657
|50.00
|1.3225
|1.3255
|1.3175
|5314
|2005.02.25 19:11
|sell
|2658
|50.00
|1.3225
|1.3255
|1.3175
|5315
|2005.02.25 19:11
|sell
|2659
|50.00
|1.3225
|1.3255
|1.3175
|5316
|2005.02.25 19:12
|sell
|2660
|50.00
|1.3225
|1.3255
|1.3175
|5317
|2005.02.25 19:12
|sell
|2661
|50.00
|1.3229
|1.3259
|1.3179
|5318
|2005.02.25 19:12
|sell
|2662
|50.00
|1.3230
|1.3260
|1.3180
|5319
|2005.02.25 19:13
|sell
|2663
|50.00
|1.3229
|1.3259
|1.3179
|5320
|2005.02.25 19:13
|sell
|2664
|50.00
|1.3230
|1.3260
|1.3180
|5321
|2005.02.25 19:13
|sell
|2665
|50.00
|1.3229
|1.3259
|1.3179
|5322
|2005.02.25 19:13
|sell
|2666
|50.00
|1.3230
|1.3260
|1.3180
|5323
|2005.02.28 01:43
|s/l
|2657
|50.00
|1.3255
|1.3255
|1.3175
|-14762.00
|3799418.89
|5324
|2005.02.28 01:43
|s/l
|2658
|50.00
|1.3255
|1.3255
|1.3175
|-14762.00
|3784656.89
|5325
|2005.02.28 01:43
|s/l
|2659
|50.00
|1.3255
|1.3255
|1.3175
|-14762.00
|3769894.89
|5326
|2005.02.28 01:43
|s/l
|2660
|50.00
|1.3255
|1.3255
|1.3175
|-14762.00
|3755132.89
|5327
|2005.02.28 01:43
|sell
|2667
|50.00
|1.3252
|1.3282
|1.3202
|5328
|2005.02.28 01:44
|sell
|2668
|50.00
|1.3251
|1.3281
|1.3201
|5329
|2005.02.28 01:44
|sell
|2669
|50.00
|1.3252
|1.3282
|1.3202
|5330
|2005.02.28 01:45
|sell
|2670
|50.00
|1.3252
|1.3282
|1.3202
|5331
|2005.02.28 02:10
|s/l
|2661
|50.00
|1.3259
|1.3259
|1.3179
|-14762.00
|3740370.89
|5332
|2005.02.28 02:10
|s/l
|2662
|50.00
|1.3260
|1.3260
|1.3180
|-14762.00
|3725608.89
|5333
|2005.02.28 02:10
|s/l
|2663
|50.00
|1.3259
|1.3259
|1.3179
|-14762.00
|3710846.89
|5334
|2005.02.28 02:10
|s/l
|2664
|50.00
|1.3260
|1.3260
|1.3180
|-14762.00
|3696084.89
|5335
|2005.02.28 02:10
|s/l
|2665
|50.00
|1.3259
|1.3259
|1.3179
|-14762.00
|3681322.89
|5336
|2005.02.28 02:10
|s/l
|2666
|50.00
|1.3260
|1.3260
|1.3180
|-14762.00
|3666560.89
|5337
|2005.02.28 02:10
|sell
|2671
|50.00
|1.3261
|1.3291
|1.3211
|5338
|2005.02.28 02:10
|sell
|2672
|50.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|5339
|2005.02.28 02:10
|sell
|2673
|50.00
|1.3261
|1.3291
|1.3211
|5340
|2005.02.28 02:11
|sell
|2674
|50.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|5341
|2005.02.28 02:11
|sell
|2675
|50.00
|1.3261
|1.3291
|1.3211
|5342
|2005.02.28 02:11
|sell
|2676
|50.00
|1.3260
|1.3290
|1.3210
|5343
|2005.02.28 04:17
|s/l
|2668
|50.00
|1.3281
|1.3281
|1.3201
|-15000.00
|3651560.89
|5344
|2005.02.28 04:17
|sell
|2677
|50.00
|1.3278
|1.3308
|1.3228
|5345
|2005.02.28 04:18
|s/l
|2667
|50.00
|1.3282
|1.3282
|1.3202
|-15000.00
|3636560.89
|5346
|2005.02.28 04:18
|s/l
|2669
|50.00
|1.3282
|1.3282
|1.3202
|-15000.00
|3621560.89
|5347
|2005.02.28 04:18
|s/l
|2670
|50.00
|1.3282
|1.3282
|1.3202
|-15000.00
|3606560.89
|5348
|2005.02.28 04:18
|sell
|2678
|50.00
|1.3279
|1.3309
|1.3229
|5349
|2005.02.28 04:19
|sell
|2679
|50.00
|1.3278
|1.3308
|1.3228
|5350
|2005.02.28 04:19
|sell
|2680
|50.00
|1.3279
|1.3309
|1.3229
|5351
|2005.02.28 23:47
|t/p
|2677
|50.00
|1.3228
|1.3308
|1.3228
|25000.00
|3631560.89
|5352
|2005.02.28 23:47
|t/p
|2678
|50.00
|1.3229
|1.3309
|1.3229
|25000.00
|3656560.89
|5353
|2005.02.28 23:47
|t/p
|2679
|50.00
|1.3228
|1.3308
|1.3228
|25000.00
|3681560.89
|5354
|2005.02.28 23:47
|t/p
|2680
|50.00
|1.3229
|1.3309
|1.3229
|25000.00
|3706560.89
|5355
|2005.03.01 01:20
|t/p
|2671
|50.00
|1.3211
|1.3291
|1.3211
|25238.00
|3731798.89
|5356
|2005.03.01 01:20
|t/p
|2672
|50.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|25238.00
|3757036.89
|5357
|2005.03.01 01:20
|t/p
|2673
|50.00
|1.3211
|1.3291
|1.3211
|25238.00
|3782274.89
|5358
|2005.03.01 01:20
|t/p
|2674
|50.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|25238.00
|3807512.89
|5359
|2005.03.01 01:20
|t/p
|2675
|50.00
|1.3211
|1.3291
|1.3211
|25238.00
|3832750.89
|5360
|2005.03.01 01:20
|t/p
|2676
|50.00
|1.3210
|1.3290
|1.3210
|25238.00
|3857988.89
|5361
|2005.03.01 01:25
|sell
|2681
|50.00
|1.3213
|1.3243
|1.3163
|5362
|2005.03.01 01:29
|sell
|2682
|50.00
|1.3213
|1.3243
|1.3163
|5363
|2005.03.01 01:30
|sell
|2683
|50.00
|1.3219
|1.3249
|1.3169
|5364
|2005.03.01 01:31
|sell
|2684
|50.00
|1.3219
|1.3249
|1.3169
|5365
|2005.03.01 01:37
|sell
|2685
|50.00
|1.3219
|1.3249
|1.3169
|5366
|2005.03.01 01:38
|sell
|2686
|50.00
|1.3218
|1.3248
|1.3168
|5367
|2005.03.01 01:39
|sell
|2687
|50.00
|1.3217
|1.3247
|1.3167
|5368
|2005.03.01 01:39
|sell
|2688
|50.00
|1.3216
|1.3246
|1.3166
|5369
|2005.03.01 01:39
|sell
|2689
|50.00
|1.3219
|1.3249
|1.3169
|5370
|2005.03.01 02:00
|sell
|2690
|50.00
|1.3219
|1.3249
|1.3169
|5371
|2005.03.02 01:30
|t/p
|2683
|50.00
|1.3169
|1.3249
|1.3169
|25238.00
|3883226.89
|5372
|2005.03.02 01:30
|t/p
|2684
|50.00
|1.3169
|1.3249
|1.3169
|25238.00
|3908464.89
|5373
|2005.03.02 01:30
|t/p
|2685
|50.00
|1.3169
|1.3249
|1.3169
|25238.00
|3933702.89
|5374
|2005.03.02 01:30
|t/p
|2686
|50.00
|1.3168
|1.3248
|1.3168
|25238.00
|3958940.89
|5375
|2005.03.02 01:30
|t/p
|2687
|50.00
|1.3167
|1.3247
|1.3167
|25238.00
|3984178.89
|5376
|2005.03.02 01:30
|t/p
|2688
|50.00
|1.3166
|1.3246
|1.3166
|25238.00
|4009416.89
|5377
|2005.03.02 01:30
|t/p
|2689
|50.00
|1.3169
|1.3249
|1.3169
|25238.00
|4034654.89
|5378
|2005.03.02 01:30
|t/p
|2690
|50.00
|1.3169
|1.3249
|1.3169
|25238.00
|4059892.89
|5379
|2005.03.02 02:53
|t/p
|2681
|50.00
|1.3163
|1.3243
|1.3163
|25238.00
|4085130.89
|5380
|2005.03.02 02:53
|t/p
|2682
|50.00
|1.3163
|1.3243
|1.3163
|25238.00
|4110368.89
|5381
|2005.03.02 03:00
|sell
|2691
|50.00
|1.3164
|1.3194
|1.3114
|5382
|2005.03.02 03:00
|sell
|2692
|50.00
|1.3163
|1.3193
|1.3113
|5383
|2005.03.02 03:00
|sell
|2693
|50.00
|1.3164
|1.3194
|1.3114
|5384
|2005.03.02 03:00
|sell
|2694
|50.00
|1.3163
|1.3193
|1.3113
|5385
|2005.03.02 03:00
|sell
|2695
|50.00
|1.3164
|1.3194
|1.3114
|5386
|2005.03.02 03:00
|sell
|2696
|50.00
|1.3164
|1.3194
|1.3114
|5387
|2005.03.02 03:00
|sell
|2697
|50.00
|1.3163
|1.3193
|1.3113
|5388
|2005.03.02 03:00
|sell
|2698
|50.00
|1.3164
|1.3194
|1.3114
|5389
|2005.03.02 03:00
|sell
|2699
|50.00
|1.3163
|1.3193
|1.3113
|5390
|2005.03.02 03:00
|sell
|2700
|50.00
|1.3164
|1.3194
|1.3114
|5391
|2005.03.02 11:52
|t/p
|2691
|50.00
|1.3114
|1.3194
|1.3114
|25000.00
|4135368.89
|5392
|2005.03.02 11:52
|t/p
|2692
|50.00
|1.3113
|1.3193
|1.3113
|25000.00
|4160368.89
|5393
|2005.03.02 11:52
|t/p
|2693
|50.00
|1.3114
|1.3194
|1.3114
|25000.00
|4185368.89
|5394
|2005.03.02 11:52
|t/p
|2694
|50.00
|1.3113
|1.3193
|1.3113
|25000.00
|4210368.89
|5395
|2005.03.02 11:52
|t/p
|2695
|50.00
|1.3114
|1.3194
|1.3114
|25000.00
|4235368.89
|5396
|2005.03.02 11:52
|t/p
|2696
|50.00
|1.3114
|1.3194
|1.3114
|25000.00
|4260368.89
|5397
|2005.03.02 11:52
|t/p
|2697
|50.00
|1.3113
|1.3193
|1.3113
|25000.00
|4285368.89
|5398
|2005.03.02 11:52
|t/p
|2698
|50.00
|1.3114
|1.3194
|1.3114
|25000.00
|4310368.89
|5399
|2005.03.02 11:52
|t/p
|2699
|50.00
|1.3113
|1.3193
|1.3113
|25000.00
|4335368.89
|5400
|2005.03.02 11:52
|t/p
|2700
|50.00
|1.3114
|1.3194
|1.3114
|25000.00
|4360368.89
|5401
|2005.03.02 11:52
|sell
|2701
|50.00
|1.3127
|1.3157
|1.3077
|5402
|2005.03.02 11:52
|sell
|2702
|50.00
|1.3126
|1.3156
|1.3076
|5403
|2005.03.02 11:53
|sell
|2703
|50.00
|1.3127
|1.3157
|1.3077
|5404
|2005.03.02 11:53
|sell
|2704
|50.00
|1.3126
|1.3156
|1.3076
|5405
|2005.03.02 11:53
|sell
|2705
|50.00
|1.3127
|1.3157
|1.3077
|5406
|2005.03.02 11:53
|sell
|2706
|50.00
|1.3126
|1.3156
|1.3076
|5407
|2005.03.02 11:53
|sell
|2707
|50.00
|1.3127
|1.3157
|1.3077
|5408
|2005.03.02 11:53
|sell
|2708
|50.00
|1.3126
|1.3156
|1.3076
|5409
|2005.03.02 11:53
|sell
|2709
|50.00
|1.3127
|1.3157
|1.3077
|5410
|2005.03.02 11:53
|sell
|2710
|50.00
|1.3126
|1.3156
|1.3076
|5411
|2005.03.03 11:23
|s/l
|2701
|50.00
|1.3157
|1.3157
|1.3077
|-14762.00
|4345606.89
|5412
|2005.03.03 11:23
|s/l
|2702
|50.00
|1.3156
|1.3156
|1.3076
|-14762.00
|4330844.89
|5413
|2005.03.03 11:23
|s/l
|2703
|50.00
|1.3157
|1.3157
|1.3077
|-14762.00
|4316082.89
|5414
|2005.03.03 11:23
|s/l
|2704
|50.00
|1.3156
|1.3156
|1.3076
|-14762.00
|4301320.89
|5415
|2005.03.03 11:23
|s/l
|2705
|50.00
|1.3157
|1.3157
|1.3077
|-14762.00
|4286558.89
|5416
|2005.03.03 11:23
|s/l
|2706
|50.00
|1.3156
|1.3156
|1.3076
|-14762.00
|4271796.89
|5417
|2005.03.03 11:23
|s/l
|2707
|50.00
|1.3157
|1.3157
|1.3077
|-14762.00
|4257034.89
|5418
|2005.03.03 11:23
|s/l
|2708
|50.00
|1.3156
|1.3156
|1.3076
|-14762.00
|4242272.89
|5419
|2005.03.03 11:23
|s/l
|2709
|50.00
|1.3157
|1.3157
|1.3077
|-14762.00
|4227510.89
|5420
|2005.03.03 11:23
|s/l
|2710
|50.00
|1.3156
|1.3156
|1.3076
|-14762.00
|4212748.89
|5421
|2005.03.03 11:23
|buy
|2711
|50.00
|1.3150
|1.3120
|1.3200
|5422
|2005.03.03 11:23
|buy
|2712
|50.00
|1.3144
|1.3114
|1.3194
|5423
|2005.03.03 11:23
|buy
|2713
|50.00
|1.3144
|1.3114
|1.3194
|5424
|2005.03.03 11:24
|buy
|2714
|50.00
|1.3144
|1.3114
|1.3194
|5425
|2005.03.03 11:24
|buy
|2715
|50.00
|1.3137
|1.3107
|1.3187
|5426
|2005.03.03 13:37
|buy
|2716
|50.00
|1.3138
|1.3108
|1.3188
|5427
|2005.03.03 13:37
|buy
|2717
|50.00
|1.3137
|1.3107
|1.3187
|5428
|2005.03.03 13:37
|buy
|2718
|50.00
|1.3135
|1.3105
|1.3185
|5429
|2005.03.03 13:39
|buy
|2719
|50.00
|1.3135
|1.3105
|1.3185
|5430
|2005.03.03 13:39
|buy
|2720
|50.00
|1.3135
|1.3105
|1.3185
|5431
|2005.03.03 16:00
|s/l
|2711
|50.00
|1.3120
|1.3120
|1.3200
|-15000.00
|4197748.89
|5432
|2005.03.03 16:00
|buy
|2721
|50.00
|1.3118
|1.3088
|1.3168
|5433
|2005.03.03 17:22
|s/l
|2712
|50.00
|1.3114
|1.3114
|1.3194
|-15000.00
|4182748.89
|5434
|2005.03.03 17:22
|s/l
|2713
|50.00
|1.3114
|1.3114
|1.3194
|-15000.00
|4167748.89
|5435
|2005.03.03 17:22
|s/l
|2714
|50.00
|1.3114
|1.3114
|1.3194
|-15000.00
|4152748.89
|5436
|2005.03.03 17:22
|buy
|2722
|50.00
|1.3117
|1.3087
|1.3167
|5437
|2005.03.03 17:22
|buy
|2723
|50.00
|1.3116
|1.3086
|1.3166
|5438
|2005.03.03 17:22
|buy
|2724
|50.00
|1.3114
|1.3084
|1.3164
|5439
|2005.03.03 20:12
|s/l
|2715
|50.00
|1.3107
|1.3107
|1.3187
|-15000.00
|4137748.89
|5440
|2005.03.03 20:12
|s/l
|2716
|50.00
|1.3108
|1.3108
|1.3188
|-15000.00
|4122748.89
|5441
|2005.03.03 20:12
|s/l
|2717
|50.00
|1.3107
|1.3107
|1.3187
|-15000.00
|4107748.89
|5442
|2005.03.03 20:12
|s/l
|2718
|50.00
|1.3105
|1.3105
|1.3185
|-15000.00
|4092748.89
|5443
|2005.03.03 20:12
|s/l
|2719
|50.00
|1.3105
|1.3105
|1.3185
|-15000.00
|4077748.89
|5444
|2005.03.03 20:12
|s/l
|2720
|50.00
|1.3105
|1.3105
|1.3185
|-15000.00
|4062748.89
|5445
|2005.03.03 20:12
|buy
|2725
|50.00
|1.3108
|1.3078
|1.3158
|5446
|2005.03.03 20:12
|buy
|2726
|50.00
|1.3109
|1.3079
|1.3159
|5447
|2005.03.03 20:13
|buy
|2727
|50.00
|1.3108
|1.3078
|1.3158
|5448
|2005.03.03 20:13
|buy
|2728
|50.00
|1.3108
|1.3078
|1.3158
|5449
|2005.03.03 20:13
|buy
|2729
|50.00
|1.3109
|1.3079
|1.3159
|5450
|2005.03.03 20:14
|buy
|2730
|50.00
|1.3108
|1.3078
|1.3158
|5451
|2005.03.04 15:29
|s/l
|2721
|50.00
|1.3088
|1.3088
|1.3168
|-16465.50
|4046283.39
|5452
|2005.03.04 15:29
|s/l
|2722
|50.00
|1.3087
|1.3087
|1.3167
|-16465.50
|4029817.89
|5453
|2005.03.04 15:29
|s/l
|2723
|50.00
|1.3086
|1.3086
|1.3166
|-16465.50
|4013352.39
|5454
|2005.03.04 15:29
|s/l
|2724
|50.00
|1.3084
|1.3084
|1.3164
|-16465.50
|3996886.89
|5455
|2005.03.04 15:29
|buy
|2731
|50.00
|1.3084
|1.3054
|1.3134
|5456
|2005.03.04 15:29
|buy
|2732
|50.00
|1.3084
|1.3054
|1.3134
|5457
|2005.03.04 15:29
|buy
|2733
|50.00
|1.3084
|1.3054
|1.3134
|5458
|2005.03.04 15:29
|buy
|2734
|50.00
|1.3084
|1.3054
|1.3134
|5459
|2005.03.04 15:37
|t/p
|2725
|50.00
|1.3158
|1.3078
|1.3158
|23534.50
|4020421.39
|5460
|2005.03.04 15:37
|t/p
|2726
|50.00
|1.3159
|1.3079
|1.3159
|23534.50
|4043955.89
|5461
|2005.03.04 15:37
|t/p
|2727
|50.00
|1.3158
|1.3078
|1.3158
|23534.50
|4067490.39
|5462
|2005.03.04 15:37
|t/p
|2728
|50.00
|1.3158
|1.3078
|1.3158
|23534.50
|4091024.89
|5463
|2005.03.04 15:37
|t/p
|2729
|50.00
|1.3159
|1.3079
|1.3159
|23534.50
|4114559.39
|5464
|2005.03.04 15:37
|t/p
|2730
|50.00
|1.3158
|1.3078
|1.3158
|23534.50
|4138093.89
|5465
|2005.03.04 15:37
|t/p
|2731
|50.00
|1.3134
|1.3054
|1.3134
|25000.00
|4163093.89
|5466
|2005.03.04 15:37
|t/p
|2732
|50.00
|1.3134
|1.3054
|1.3134
|25000.00
|4188093.89
|5467
|2005.03.04 15:37
|t/p
|2733
|50.00
|1.3134
|1.3054
|1.3134
|25000.00
|4213093.89
|5468
|2005.03.04 15:37
|t/p
|2734
|50.00
|1.3134
|1.3054
|1.3134
|25000.00
|4238093.89
|5469
|2005.03.04 15:37
|buy
|2735
|50.00
|1.3156
|1.3126
|1.3206
|5470
|2005.03.04 15:37
|buy
|2736
|50.00
|1.3145
|1.3115
|1.3195
|5471
|2005.03.04 15:37
|buy
|2737
|50.00
|1.3133
|1.3103
|1.3183
|5472
|2005.03.04 15:37
|buy
|2738
|50.00
|1.3133
|1.3103
|1.3183
|5473
|2005.03.04 15:37
|buy
|2739
|50.00
|1.3133
|1.3103
|1.3183
|5474
|2005.03.04 15:38
|buy
|2740
|50.00
|1.3133
|1.3103
|1.3183
|5475
|2005.03.04 15:38
|buy
|2741
|50.00
|1.3133
|1.3103
|1.3183
|5476
|2005.03.04 15:38
|buy
|2742
|50.00
|1.3133
|1.3103
|1.3183
|5477
|2005.03.04 15:38
|buy
|2743
|50.00
|1.3133
|1.3103
|1.3183
|5478
|2005.03.04 15:38
|buy
|2744
|50.00
|1.3133
|1.3103
|1.3183
|5479
|2005.03.04 15:47
|s/l
|2735
|50.00
|1.3126
|1.3126
|1.3206
|-15000.00
|4223093.89
|5480
|2005.03.04 15:47
|buy
|2745
|50.00
|1.3129
|1.3099
|1.3179
|5481
|2005.03.04 16:05
|t/p
|2737
|50.00
|1.3183
|1.3103
|1.3183
|25000.00
|4248093.89
|5482
|2005.03.04 16:05
|t/p
|2738
|50.00
|1.3183
|1.3103
|1.3183
|25000.00
|4273093.89
|5483
|2005.03.04 16:05
|t/p
|2739
|50.00
|1.3183
|1.3103
|1.3183
|25000.00
|4298093.89
|5484
|2005.03.04 16:05
|t/p
|2740
|50.00
|1.3183
|1.3103
|1.3183
|25000.00
|4323093.89
|5485
|2005.03.04 16:05
|t/p
|2741
|50.00
|1.3183
|1.3103
|1.3183
|25000.00
|4348093.89
|5486
|2005.03.04 16:05
|t/p
|2742
|50.00
|1.3183
|1.3103
|1.3183
|25000.00
|4373093.89
|5487
|2005.03.04 16:05
|t/p
|2743
|50.00
|1.3183
|1.3103
|1.3183
|25000.00
|4398093.89
|5488
|2005.03.04 16:05
|t/p
|2744
|50.00
|1.3183
|1.3103
|1.3183
|25000.00
|4423093.89
|5489
|2005.03.04 16:05
|t/p
|2745
|50.00
|1.3179
|1.3099
|1.3179
|25000.00
|4448093.89
|5490
|2005.03.04 16:05
|t/p
|2736
|50.00
|1.3195
|1.3115
|1.3195
|25000.00
|4473093.89
|5491
|2005.03.04 16:05
|buy
|2746
|50.00
|1.3189
|1.3159
|1.3239
|5492
|2005.03.04 16:05
|buy
|2747
|50.00
|1.3177
|1.3147
|1.3227
|5493
|2005.03.04 16:05
|buy
|2748
|50.00
|1.3168
|1.3138
|1.3218
|5494
|2005.03.04 16:05
|buy
|2749
|50.00
|1.3168
|1.3138
|1.3218
|5495
|2005.03.04 16:06
|buy
|2750
|50.00
|1.3168
|1.3138
|1.3218
|5496
|2005.03.04 16:06
|buy
|2751
|50.00
|1.3168
|1.3138
|1.3218
|5497
|2005.03.04 16:06
|buy
|2752
|50.00
|1.3168
|1.3138
|1.3218
|5498
|2005.03.04 16:07
|buy
|2753
|50.00
|1.3168
|1.3138
|1.3218
|5499
|2005.03.04 16:15
|buy
|2754
|50.00
|1.3169
|1.3139
|1.3219
|5500
|2005.03.04 16:15
|buy
|2755
|50.00
|1.3170
|1.3140
|1.3220
|5501
|2005.03.04 16:52
|t/p
|2748
|50.00
|1.3218
|1.3138
|1.3218
|25000.00
|4498093.89
|5502
|2005.03.04 16:52
|t/p
|2749
|50.00
|1.3218
|1.3138
|1.3218
|25000.00
|4523093.89
|5503
|2005.03.04 16:52
|t/p
|2750
|50.00
|1.3218
|1.3138
|1.3218
|25000.00
|4548093.89
|5504
|2005.03.04 16:52
|t/p
|2751
|50.00
|1.3218
|1.3138
|1.3218
|25000.00
|4573093.89
|5505
|2005.03.04 16:52
|t/p
|2752
|50.00
|1.3218
|1.3138
|1.3218
|25000.00
|4598093.89
|5506
|2005.03.04 16:52
|t/p
|2753
|50.00
|1.3218
|1.3138
|1.3218
|25000.00
|4623093.89
|5507
|2005.03.04 16:52
|t/p
|2754
|50.00
|1.3219
|1.3139
|1.3219
|25000.00
|4648093.89
|5508
|2005.03.04 16:52
|t/p
|2755
|50.00
|1.3220
|1.3140
|1.3220
|25000.00
|4673093.89
|5509
|2005.03.04 17:50
|t/p
|2747
|50.00
|1.3227
|1.3147
|1.3227
|25000.00
|4698093.89
|5510
|2005.03.04 17:50
|t/p
|2746
|50.00
|1.3239
|1.3159
|1.3239
|25000.00
|4723093.89
|5511
|2005.03.04 17:50
|buy
|2756
|50.00
|1.3231
|1.3201
|1.3281
|5512
|2005.03.04 17:50
|buy
|2757
|50.00
|1.3230
|1.3200
|1.3280
|5513
|2005.03.04 17:50
|buy
|2758
|50.00
|1.3229
|1.3199
|1.3279
|5514
|2005.03.04 17:50
|buy
|2759
|50.00
|1.3230
|1.3200
|1.3280
|5515
|2005.03.04 17:50
|buy
|2760
|50.00
|1.3231
|1.3201
|1.3281
|5516
|2005.03.04 17:50
|buy
|2761
|50.00
|1.3230
|1.3200
|1.3280
|5517
|2005.03.04 17:50
|buy
|2762
|50.00
|1.3229
|1.3199
|1.3279
|5518
|2005.03.04 17:50
|buy
|2763
|50.00
|1.3230
|1.3200
|1.3280
|5519
|2005.03.04 17:50
|buy
|2764
|50.00
|1.3231
|1.3201
|1.3281
|5520
|2005.03.04 17:50
|buy
|2765
|50.00
|1.3230
|1.3200
|1.3280
|5521
|2005.03.07 14:12
|s/l
|2756
|50.00
|1.3201
|1.3201
|1.3281
|-15488.50
|4707605.39
|5522
|2005.03.07 14:12
|s/l
|2757
|50.00
|1.3200
|1.3200
|1.3280
|-15488.50
|4692116.89
|5523
|2005.03.07 14:12
|s/l
|2758
|50.00
|1.3199
|1.3199
|1.3279
|-15488.50
|4676628.39
|5524
|2005.03.07 14:12
|s/l
|2759
|50.00
|1.3200
|1.3200
|1.3280
|-15488.50
|4661139.89
|5525
|2005.03.07 14:12
|s/l
|2760
|50.00
|1.3201
|1.3201
|1.3281
|-15488.50
|4645651.39
|5526
|2005.03.07 14:12
|s/l
|2761
|50.00
|1.3200
|1.3200
|1.3280
|-15488.50
|4630162.89
|5527
|2005.03.07 14:12
|s/l
|2762
|50.00
|1.3199
|1.3199
|1.3279
|-15488.50
|4614674.39
|5528
|2005.03.07 14:12
|s/l
|2763
|50.00
|1.3200
|1.3200
|1.3280
|-15488.50
|4599185.89
|5529
|2005.03.07 14:12
|s/l
|2764
|50.00
|1.3201
|1.3201
|1.3281
|-15488.50
|4583697.39
|5530
|2005.03.07 14:12
|s/l
|2765
|50.00
|1.3200
|1.3200
|1.3280
|-15488.50
|4568208.89
|5531
|2005.03.07 14:15
|sell
|2766
|50.00
|1.3205
|1.3235
|1.3155
|5532
|2005.03.07 14:15
|sell
|2767
|50.00
|1.3204
|1.3234
|1.3154
|5533
|2005.03.07 14:15
|sell
|2768
|50.00
|1.3206
|1.3236
|1.3156
|5534
|2005.03.07 14:16
|sell
|2769
|50.00
|1.3205
|1.3235
|1.3155
|5535
|2005.03.07 14:16
|sell
|2770
|50.00
|1.3204
|1.3234
|1.3154
|5536
|2005.03.07 14:16
|sell
|2771
|50.00
|1.3206
|1.3236
|1.3156
|5537
|2005.03.07 14:17
|sell
|2772
|50.00
|1.3205
|1.3235
|1.3155
|5538
|2005.03.07 14:17
|sell
|2773
|50.00
|1.3206
|1.3236
|1.3156
|5539
|2005.03.07 14:18
|sell
|2774
|50.00
|1.3206
|1.3236
|1.3156
|5540
|2005.03.07 14:19
|sell
|2775
|50.00
|1.3206
|1.3236
|1.3156
|5541
|2005.03.08 04:53
|s/l
|2767
|50.00
|1.3234
|1.3234
|1.3154
|-14762.00
|4553446.89
|5542
|2005.03.08 04:53
|s/l
|2770
|50.00
|1.3234
|1.3234
|1.3154
|-14762.00
|4538684.89
|5543
|2005.03.08 04:53
|sell
|2776
|50.00
|1.3231
|1.3261
|1.3181
|5544
|2005.03.08 04:54
|sell
|2777
|50.00
|1.3230
|1.3260
|1.3180
|5545
|2005.03.08 04:54
|s/l
|2766
|50.00
|1.3235
|1.3235
|1.3155
|-14762.00
|4523922.89
|5546
|2005.03.08 04:54
|s/l
|2768
|50.00
|1.3236
|1.3236
|1.3156
|-14762.00
|4509160.89
|5547
|2005.03.08 04:54
|s/l
|2769
|50.00
|1.3235
|1.3235
|1.3155
|-14762.00
|4494398.89
|5548
|2005.03.08 04:54
|s/l
|2771
|50.00
|1.3236
|1.3236
|1.3156
|-14762.00
|4479636.89
|5549
|2005.03.08 04:54
|s/l
|2772
|50.00
|1.3235
|1.3235
|1.3155
|-14762.00
|4464874.89
|5550
|2005.03.08 04:54
|s/l
|2773
|50.00
|1.3236
|1.3236
|1.3156
|-14762.00
|4450112.89
|5551
|2005.03.08 04:54
|s/l
|2774
|50.00
|1.3236
|1.3236
|1.3156
|-14762.00
|4435350.89
|5552
|2005.03.08 04:54
|s/l
|2775
|50.00
|1.3236
|1.3236
|1.3156
|-14762.00
|4420588.89
|5553
|2005.03.08 04:54
|sell
|2778
|50.00
|1.3233
|1.3263
|1.3183
|5554
|2005.03.08 04:55
|sell
|2779
|50.00
|1.3233
|1.3263
|1.3183
|5555
|2005.03.08 05:22
|sell
|2780
|50.00
|1.3232
|1.3262
|1.3182
|5556
|2005.03.08 05:22
|sell
|2781
|50.00
|1.3231
|1.3261
|1.3181
|5557
|2005.03.08 05:23
|sell
|2782
|50.00
|1.3230
|1.3260
|1.3180
|5558
|2005.03.08 05:24
|sell
|2783
|50.00
|1.3231
|1.3261
|1.3181
|5559
|2005.03.08 05:24
|sell
|2784
|50.00
|1.3230
|1.3260
|1.3180
|5560
|2005.03.08 05:26
|sell
|2785
|50.00
|1.3229
|1.3259
|1.3179
|5561
|2005.03.08 10:52
|s/l
|2777
|50.00
|1.3260
|1.3260
|1.3180
|-15000.00
|4405588.89
|5562
|2005.03.08 10:52
|s/l
|2782
|50.00
|1.3260
|1.3260
|1.3180
|-15000.00
|4390588.89
|5563
|2005.03.08 10:52
|s/l
|2784
|50.00
|1.3260
|1.3260
|1.3180
|-15000.00
|4375588.89
|5564
|2005.03.08 10:52
|s/l
|2785
|50.00
|1.3259
|1.3259
|1.3179
|-15000.00
|4360588.89
|5565
|2005.03.08 10:52
|sell
|2786
|50.00
|1.3257
|1.3287
|1.3207
|5566
|2005.03.08 10:53
|s/l
|2776
|50.00
|1.3261
|1.3261
|1.3181
|-15000.00
|4345588.89
|5567
|2005.03.08 10:53
|s/l
|2778
|50.00
|1.3263
|1.3263
|1.3183
|-15000.00
|4330588.89
|5568
|2005.03.08 10:53
|s/l
|2779
|50.00
|1.3263
|1.3263
|1.3183
|-15000.00
|4315588.89
|5569
|2005.03.08 10:53
|s/l
|2780
|50.00
|1.3262
|1.3262
|1.3182
|-15000.00
|4300588.89
|5570
|2005.03.08 10:53
|s/l
|2781
|50.00
|1.3261
|1.3261
|1.3181
|-15000.00
|4285588.89
|5571
|2005.03.08 10:53
|s/l
|2783
|50.00
|1.3261
|1.3261
|1.3181
|-15000.00
|4270588.89
|5572
|2005.03.08 10:53
|sell
|2787
|50.00
|1.3263
|1.3293
|1.3213
|5573
|2005.03.08 10:53
|sell
|2788
|50.00
|1.3263
|1.3293
|1.3213
|5574
|2005.03.08 10:54
|sell
|2789
|50.00
|1.3263
|1.3293
|1.3213
|5575
|2005.03.08 10:54
|sell
|2790
|50.00
|1.3263
|1.3293
|1.3213
|5576
|2005.03.08 10:55
|sell
|2791
|50.00
|1.3263
|1.3293
|1.3213
|5577
|2005.03.08 10:56
|sell
|2792
|50.00
|1.3263
|1.3293
|1.3213
|5578
|2005.03.08 10:56
|sell
|2793
|50.00
|1.3263
|1.3293
|1.3213
|5579
|2005.03.08 11:22
|sell
|2794
|50.00
|1.3262
|1.3292
|1.3212
|5580
|2005.03.08 11:22
|sell
|2795
|50.00
|1.3263
|1.3293
|1.3213
|5581
|2005.03.08 16:00
|s/l
|2786
|50.00
|1.3287
|1.3287
|1.3207
|-15000.00
|4255588.89
|5582
|2005.03.08 16:00
|s/l
|2787
|50.00
|1.3293
|1.3293
|1.3213
|-15000.00
|4240588.89
|5583
|2005.03.08 16:00
|s/l
|2788
|50.00
|1.3293
|1.3293
|1.3213
|-15000.00
|4225588.89
|5584
|2005.03.08 16:00
|s/l
|2789
|50.00
|1.3293
|1.3293
|1.3213
|-15000.00
|4210588.89
|5585
|2005.03.08 16:00
|s/l
|2790
|50.00
|1.3293
|1.3293
|1.3213
|-15000.00
|4195588.89
|5586
|2005.03.08 16:00
|s/l
|2791
|50.00
|1.3293
|1.3293
|1.3213
|-15000.00
|4180588.89
|5587
|2005.03.08 16:00
|s/l
|2792
|50.00
|1.3293
|1.3293
|1.3213
|-15000.00
|4165588.89
|5588
|2005.03.08 16:00
|s/l
|2793
|50.00
|1.3293
|1.3293
|1.3213
|-15000.00
|4150588.89
|5589
|2005.03.08 16:00
|s/l
|2794
|50.00
|1.3292
|1.3292
|1.3212
|-15000.00
|4135588.89
|5590
|2005.03.08 16:00
|s/l
|2795
|50.00
|1.3293
|1.3293
|1.3213
|-15000.00
|4120588.89
|5591
|2005.03.08 16:00
|buy
|2796
|50.00
|1.3287
|1.3257
|1.3337
|5592
|2005.03.08 16:00
|s/l
|2796
|50.00
|1.3257
|1.3257
|1.3337
|-15000.00
|4105588.89
|5593
|2005.03.08 16:00
|sell
|2797
|50.00
|1.3263
|1.3293
|1.3213
|5594
|2005.03.08 16:00
|sell
|2798
|50.00
|1.3289
|1.3319
|1.3239
|5595
|2005.03.08 16:00
|s/l
|2797
|50.00
|1.3293
|1.3293
|1.3213
|-15000.00
|4090588.89
|5596
|2005.03.08 16:00
|sell
|2799
|50.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|5597
|2005.03.08 16:00
|sell
|2800
|50.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|5598
|2005.03.08 16:00
|sell
|2801
|50.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|5599
|2005.03.08 16:00
|sell
|2802
|50.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|5600
|2005.03.08 16:00
|sell
|2803
|50.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|5601
|2005.03.08 16:00
|sell
|2804
|50.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|5602
|2005.03.08 16:00
|sell
|2805
|50.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|5603
|2005.03.08 16:00
|sell
|2806
|50.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|5604
|2005.03.08 16:00
|sell
|2807
|50.00
|1.3299
|1.3329
|1.3249
|5605
|2005.03.08 16:30
|s/l
|2798
|50.00
|1.3319
|1.3319
|1.3239
|-15000.00
|4075588.89
|5606
|2005.03.08 16:30
|sell
|2808
|50.00
|1.3316
|1.3346
|1.3266
|5607
|2005.03.08 16:42
|s/l
|2799
|50.00
|1.3329
|1.3329
|1.3249
|-15000.00
|4060588.89
|5608
|2005.03.08 16:42
|s/l
|2800
|50.00
|1.3329
|1.3329
|1.3249
|-15000.00
|4045588.89
|5609
|2005.03.08 16:42
|s/l
|2801
|50.00
|1.3329
|1.3329
|1.3249
|-15000.00
|4030588.89
|5610
|2005.03.08 16:42
|s/l
|2802
|50.00
|1.3329
|1.3329
|1.3249
|-15000.00
|4015588.89
|5611
|2005.03.08 16:42
|s/l
|2803
|50.00
|1.3329
|1.3329
|1.3249
|-15000.00
|4000588.89
|5612
|2005.03.08 16:42
|s/l
|2804
|50.00
|1.3329
|1.3329
|1.3249
|-15000.00
|3985588.89
|5613
|2005.03.08 16:42
|s/l
|2805
|50.00
|1.3329
|1.3329
|1.3249
|-15000.00
|3970588.89
|5614
|2005.03.08 16:42
|s/l
|2806
|50.00
|1.3329
|1.3329
|1.3249
|-15000.00
|3955588.89
|5615
|2005.03.08 16:42
|s/l
|2807
|50.00
|1.3329
|1.3329
|1.3249
|-15000.00
|3940588.89
|5616
|2005.03.08 16:42
|sell
|2809
|50.00
|1.3327
|1.3357
|1.3277
|5617
|2005.03.08 16:42
|sell
|2810
|50.00
|1.3328
|1.3358
|1.3278
|5618
|2005.03.08 16:42
|sell
|2811
|50.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|5619
|2005.03.08 16:43
|sell
|2812
|50.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|5620
|2005.03.08 16:44
|sell
|2813
|50.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|5621
|2005.03.08 16:44
|sell
|2814
|50.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|5622
|2005.03.08 16:45
|sell
|2815
|50.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|5623
|2005.03.08 16:46
|sell
|2816
|50.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|5624
|2005.03.08 16:47
|sell
|2817
|50.00
|1.3330
|1.3360
|1.3280
|5625
|2005.03.08 17:50
|s/l
|2808
|50.00
|1.3346
|1.3346
|1.3266
|-15000.00
|3925588.89
|5626
|2005.03.08 17:50
|sell
|2818
|50.00
|1.3344
|1.3374
|1.3294
|5627
|2005.03.08 18:18
|s/l
|2809
|50.00
|1.3357
|1.3357
|1.3277
|-15000.00
|3910588.89
|5628
|2005.03.08 18:18
|sell
|2819
|50.00
|1.3354
|1.3384
|1.3304
|5629
|2005.03.08 18:20
|s/l
|2810
|50.00
|1.3358
|1.3358
|1.3278
|-15000.00
|3895588.89
|5630
|2005.03.08 18:20
|sell
|2820
|50.00
|1.3355
|1.3385
|1.3305
|5631
|2005.03.08 18:20
|s/l
|2811
|50.00
|1.3360
|1.3360
|1.3280
|-15000.00
|3880588.89
|5632
|2005.03.08 18:20
|s/l
|2812
|50.00
|1.3360
|1.3360
|1.3280
|-15000.00
|3865588.89
|5633
|2005.03.08 18:20
|s/l
|2813
|50.00
|1.3360
|1.3360
|1.3280
|-15000.00
|3850588.89
|5634
|2005.03.08 18:20
|s/l
|2814
|50.00
|1.3360
|1.3360
|1.3280
|-15000.00
|3835588.89
|5635
|2005.03.08 18:20
|s/l
|2815
|50.00
|1.3360
|1.3360
|1.3280
|-15000.00
|3820588.89
|5636
|2005.03.08 18:20
|s/l
|2816
|50.00
|1.3360
|1.3360
|1.3280
|-15000.00
|3805588.89
|5637
|2005.03.08 18:20
|s/l
|2817
|50.00
|1.3360
|1.3360
|1.3280
|-15000.00
|3790588.89
|5638
|2005.03.08 18:20
|sell
|2821
|50.00
|1.3359
|1.3389
|1.3309
|5639
|2005.03.08 18:20
|sell
|2822
|50.00
|1.3361
|1.3391
|1.3311
|5640
|2005.03.08 18:20
|sell
|2823
|50.00
|1.3362
|1.3392
|1.3312
|5641
|2005.03.08 18:20
|sell
|2824
|50.00
|1.3361
|1.3391
|1.3311
|5642
|2005.03.08 18:20
|sell
|2825
|50.00
|1.3362
|1.3392
|1.3312
|5643
|2005.03.08 18:21
|sell
|2826
|50.00
|1.3361
|1.3391
|1.3311
|5644
|2005.03.08 18:21
|sell
|2827
|50.00
|1.3362
|1.3392
|1.3312
|5645
|2005.03.09 10:07
|s/l
|2818
|50.00
|1.3374
|1.3374
|1.3294
|-14762.00
|3775826.89
|5646
|2005.03.09 10:07
|sell
|2828
|50.00
|1.3371
|1.3401
|1.3321
|5647
|2005.03.09 10:52
|s/l
|2819
|50.00
|1.3384
|1.3384
|1.3304
|-14762.00
|3761064.89
|5648
|2005.03.09 10:52
|s/l
|2820
|50.00
|1.3385
|1.3385
|1.3305
|-14762.00
|3746302.89
|5649
|2005.03.09 10:52
|sell
|2829
|50.00
|1.3383
|1.3413
|1.3333
|5650
|2005.03.09 10:53
|sell
|2830
|50.00
|1.3383
|1.3413
|1.3333
|5651
|2005.03.09 13:40
|s/l
|2821
|50.00
|1.3389
|1.3389
|1.3309
|-14762.00
|3731540.89
|5652
|2005.03.09 13:40
|s/l
|2822
|50.00
|1.3391
|1.3391
|1.3311
|-14762.00
|3716778.89
|5653
|2005.03.09 13:40
|s/l
|2823
|50.00
|1.3392
|1.3392
|1.3312
|-14762.00
|3702016.89
|5654
|2005.03.09 13:40
|s/l
|2824
|50.00
|1.3391
|1.3391
|1.3311
|-14762.00
|3687254.89
|5655
|2005.03.09 13:40
|s/l
|2825
|50.00
|1.3392
|1.3392
|1.3312
|-14762.00
|3672492.89
|5656
|2005.03.09 13:40
|s/l
|2826
|50.00
|1.3391
|1.3391
|1.3311
|-14762.00
|3657730.89
|5657
|2005.03.09 13:40
|s/l
|2827
|50.00
|1.3392
|1.3392
|1.3312
|-14762.00
|3642968.89
|5658
|2005.03.09 13:40
|sell
|2831
|50.00
|1.3389
|1.3419
|1.3339
|5659
|2005.03.09 13:40
|sell
|2832
|50.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|5660
|2005.03.09 13:40
|sell
|2833
|50.00
|1.3389
|1.3419
|1.3339
|5661
|2005.03.09 13:40
|sell
|2834
|50.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|5662
|2005.03.09 13:40
|sell
|2835
|50.00
|1.3391
|1.3421
|1.3341
|5663
|2005.03.09 13:40
|sell
|2836
|50.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|5664
|2005.03.09 13:41
|sell
|2837
|50.00
|1.3389
|1.3419
|1.3339
|5665
|2005.03.09 16:20
|t/p
|2831
|50.00
|1.3339
|1.3419
|1.3339
|25000.00
|3667968.89
|5666
|2005.03.09 16:20
|t/p
|2832
|50.00
|1.3340
|1.3420
|1.3340
|25000.00
|3692968.89
|5667
|2005.03.09 16:20
|t/p
|2833
|50.00
|1.3339
|1.3419
|1.3339
|25000.00
|3717968.89
|5668
|2005.03.09 16:20
|t/p
|2834
|50.00
|1.3340
|1.3420
|1.3340
|25000.00
|3742968.89
|5669
|2005.03.09 16:20
|t/p
|2835
|50.00
|1.3341
|1.3421
|1.3341
|25000.00
|3767968.89
|5670
|2005.03.09 16:20
|t/p
|2836
|50.00
|1.3340
|1.3420
|1.3340
|25000.00
|3792968.89
|5671
|2005.03.09 16:20
|t/p
|2837
|50.00
|1.3339
|1.3419
|1.3339
|25000.00
|3817968.89
|5672
|2005.03.09 16:20
|t/p
|2829
|50.00
|1.3333
|1.3413
|1.3333
|25000.00
|3842968.89
|5673
|2005.03.09 16:20
|t/p
|2830
|50.00
|1.3333
|1.3413
|1.3333
|25000.00
|3867968.89
|5674
|2005.03.09 18:32
|sell
|2838
|50.00
|1.3389
|1.3419
|1.3339
|5675
|2005.03.09 18:32
|sell
|2839
|50.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|5676
|2005.03.09 18:33
|sell
|2840
|50.00
|1.3389
|1.3419
|1.3339
|5677
|2005.03.09 18:33
|sell
|2841
|50.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|5678
|2005.03.09 18:34
|sell
|2842
|50.00
|1.3389
|1.3419
|1.3339
|5679
|2005.03.09 18:34
|sell
|2843
|50.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|5680
|2005.03.09 18:34
|sell
|2844
|50.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|5681
|2005.03.09 18:35
|sell
|2845
|50.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|5682
|2005.03.09 18:35
|sell
|2846
|50.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|5683
|2005.03.09 19:30
|s/l
|2828
|50.00
|1.3401
|1.3401
|1.3321
|-15000.00
|3852968.89
|5684
|2005.03.09 19:30
|sell
|2847
|50.00
|1.3400
|1.3430
|1.3350
|5685
|2005.03.09 19:52
|s/l
|2838
|50.00
|1.3419
|1.3419
|1.3339
|-15000.00
|3837968.89
|5686
|2005.03.09 19:52
|s/l
|2839
|50.00
|1.3420
|1.3420
|1.3340
|-15000.00
|3822968.89
|5687
|2005.03.09 19:52
|s/l
|2840
|50.00
|1.3419
|1.3419
|1.3339
|-15000.00
|3807968.89
|5688
|2005.03.09 19:52
|s/l
|2841
|50.00
|1.3420
|1.3420
|1.3340
|-15000.00
|3792968.89
|5689
|2005.03.09 19:52
|s/l
|2842
|50.00
|1.3419
|1.3419
|1.3339
|-15000.00
|3777968.89
|5690
|2005.03.09 19:52
|s/l
|2843
|50.00
|1.3420
|1.3420
|1.3340
|-15000.00
|3762968.89
|5691
|2005.03.09 19:52
|s/l
|2844
|50.00
|1.3420
|1.3420
|1.3340
|-15000.00
|3747968.89
|5692
|2005.03.09 19:52
|s/l
|2845
|50.00
|1.3420
|1.3420
|1.3340
|-15000.00
|3732968.89
|5693
|2005.03.09 19:52
|s/l
|2846
|50.00
|1.3420
|1.3420
|1.3340
|-15000.00
|3717968.89
|5694
|2005.03.09 19:52
|sell
|2848
|50.00
|1.3418
|1.3448
|1.3368
|5695
|2005.03.09 19:52
|sell
|2849
|50.00
|1.3419
|1.3449
|1.3369
|5696
|2005.03.09 19:52
|sell
|2850
|50.00
|1.3424
|1.3454
|1.3374
|5697
|2005.03.09 19:53
|sell
|2851
|50.00
|1.3424
|1.3454
|1.3374
|5698
|2005.03.09 19:53
|sell
|2852
|50.00
|1.3424
|1.3454
|1.3374
|5699
|2005.03.09 19:54
|sell
|2853
|50.00
|1.3424
|1.3454
|1.3374
|5700
|2005.03.09 19:54
|sell
|2854
|50.00
|1.3424
|1.3454
|1.3374
|5701
|2005.03.09 19:55
|sell
|2855
|50.00
|1.3424
|1.3454
|1.3374
|5702
|2005.03.09 19:55
|sell
|2856
|50.00
|1.3424
|1.3454
|1.3374
|5703
|2005.03.10 01:43
|t/p
|2850
|50.00
|1.3374
|1.3454
|1.3374
|25238.00
|3743206.89
|5704
|2005.03.10 01:43
|t/p
|2851
|50.00
|1.3374
|1.3454
|1.3374
|25238.00
|3768444.89
|5705
|2005.03.10 01:43
|t/p
|2852
|50.00
|1.3374
|1.3454
|1.3374
|25238.00
|3793682.89
|5706
|2005.03.10 01:43
|t/p
|2853
|50.00
|1.3374
|1.3454
|1.3374
|25238.00
|3818920.89
|5707
|2005.03.10 01:43
|t/p
|2854
|50.00
|1.3374
|1.3454
|1.3374
|25238.00
|3844158.89
|5708
|2005.03.10 01:43
|t/p
|2855
|50.00
|1.3374
|1.3454
|1.3374
|25238.00
|3869396.89
|5709
|2005.03.10 01:43
|t/p
|2856
|50.00
|1.3374
|1.3454
|1.3374
|25238.00
|3894634.89
|5710
|2005.03.10 04:00
|s/l
|2847
|50.00
|1.3430
|1.3430
|1.3350
|-14762.00
|3879872.89
|5711
|2005.03.10 04:00
|sell
|2857
|50.00
|1.3428
|1.3458
|1.3378
|5712
|2005.03.10 04:00
|sell
|2858
|50.00
|1.3433
|1.3463
|1.3383
|5713
|2005.03.10 04:00
|sell
|2859
|50.00
|1.3433
|1.3463
|1.3383
|5714
|2005.03.10 04:00
|sell
|2860
|50.00
|1.3433
|1.3463
|1.3383
|5715
|2005.03.10 04:00
|sell
|2861
|50.00
|1.3433
|1.3463
|1.3383
|5716
|2005.03.10 04:00
|sell
|2862
|50.00
|1.3433
|1.3463
|1.3383
|5717
|2005.03.10 04:00
|sell
|2863
|50.00
|1.3433
|1.3463
|1.3383
|5718
|2005.03.10 04:01
|sell
|2864
|50.00
|1.3433
|1.3463
|1.3383
|5719
|2005.03.10 04:05
|s/l
|2848
|50.00
|1.3448
|1.3448
|1.3368
|-14762.00
|3865110.89
|5720
|2005.03.10 04:05
|s/l
|2849
|50.00
|1.3449
|1.3449
|1.3369
|-14762.00
|3850348.89
|5721
|2005.03.10 04:05
|sell
|2865
|50.00
|1.3446
|1.3476
|1.3396
|5722
|2005.03.10 04:05
|sell
|2866
|50.00
|1.3446
|1.3476
|1.3396
|5723
|2005.03.10 04:07
|s/l
|2857
|50.00
|1.3458
|1.3458
|1.3378
|-15000.00
|3835348.89
|5724
|2005.03.10 04:07
|sell
|2867
|50.00
|1.3455
|1.3485
|1.3405
|5725
|2005.03.10 04:42
|t/p
|2867
|50.00
|1.3405
|1.3485
|1.3405
|25000.00
|3860348.89
|5726
|2005.03.10 04:45
|t/p
|2865
|50.00
|1.3396
|1.3476
|1.3396
|25000.00
|3885348.89
|5727
|2005.03.10 04:45
|t/p
|2866
|50.00
|1.3396
|1.3476
|1.3396
|25000.00
|3910348.89
|5728
|2005.03.10 09:30
|sell
|2868
|50.00
|1.3455
|1.3485
|1.3405
|5729
|2005.03.10 09:30
|sell
|2869
|50.00
|1.3455
|1.3485
|1.3405
|5730
|2005.03.10 09:30
|sell
|2870
|50.00
|1.3455
|1.3485
|1.3405
|5731
|2005.03.10 12:30
|t/p
|2868
|50.00
|1.3405
|1.3485
|1.3405
|25000.00
|3935348.89
|5732
|2005.03.10 12:30
|t/p
|2869
|50.00
|1.3405
|1.3485
|1.3405
|25000.00
|3960348.89
|5733
|2005.03.10 12:30
|t/p
|2870
|50.00
|1.3405
|1.3485
|1.3405
|25000.00
|3985348.89
|5734
|2005.03.11 15:30
|s/l
|2858
|50.00
|1.3463
|1.3463
|1.3383
|-14286.00
|3971062.89
|5735
|2005.03.11 15:30
|s/l
|2859
|50.00
|1.3463
|1.3463
|1.3383
|-14286.00
|3956776.89
|5736
|2005.03.11 15:30
|s/l
|2860
|50.00
|1.3463
|1.3463
|1.3383
|-14286.00
|3942490.89
|5737
|2005.03.11 15:30
|s/l
|2861
|50.00
|1.3463
|1.3463
|1.3383
|-14286.00
|3928204.89
|5738
|2005.03.11 15:30
|s/l
|2862
|50.00
|1.3463
|1.3463
|1.3383
|-14286.00
|3913918.89
|5739
|2005.03.11 15:30
|s/l
|2863
|50.00
|1.3463
|1.3463
|1.3383
|-14286.00
|3899632.89
|5740
|2005.03.11 15:30
|s/l
|2864
|50.00
|1.3463
|1.3463
|1.3383
|-14286.00
|3885346.89
|5741
|2005.03.11 15:30
|buy
|2871
|50.00
|1.3451
|1.3421
|1.3501
|5742
|2005.03.11 15:30
|buy
|2872
|50.00
|1.3427
|1.3397
|1.3477
|5743
|2005.03.11 15:30
|t/p
|2872
|50.00
|1.3477
|1.3397
|1.3477
|25000.00
|3910346.89
|5744
|2005.03.11 15:30
|buy
|2873
|50.00
|1.3427
|1.3397
|1.3477
|5745
|2005.03.11 15:30
|t/p
|2873
|50.00
|1.3477
|1.3397
|1.3477
|25000.00
|3935346.89
|5746
|2005.03.11 15:30
|buy
|2874
|50.00
|1.3427
|1.3397
|1.3477
|5747
|2005.03.11 15:30
|t/p
|2874
|50.00
|1.3477
|1.3397
|1.3477
|25000.00
|3960346.89
|5748
|2005.03.11 15:30
|buy
|2875
|50.00
|1.3427
|1.3397
|1.3477
|5749
|2005.03.11 15:30
|t/p
|2875
|50.00
|1.3477
|1.3397
|1.3477
|25000.00
|3985346.89
|5750
|2005.03.11 15:30
|buy
|2876
|50.00
|1.3427
|1.3397
|1.3477
|5751
|2005.03.11 15:30
|t/p
|2876
|50.00
|1.3477
|1.3397
|1.3477
|25000.00
|4010346.89
|5752
|2005.03.11 15:30
|buy
|2877
|50.00
|1.3427
|1.3397
|1.3477
|5753
|2005.03.11 15:31
|t/p
|2877
|50.00
|1.3477
|1.3397
|1.3477
|25000.00
|4035346.89
|5754
|2005.03.11 15:31
|buy
|2878
|50.00
|1.3427
|1.3397
|1.3477
|5755
|2005.03.11 15:31
|t/p
|2878
|50.00
|1.3477
|1.3397
|1.3477
|25000.00
|4060346.89
|5756
|2005.03.11 15:31
|buy
|2879
|50.00
|1.3427
|1.3397
|1.3477
|5757
|2005.03.11 15:31
|t/p
|2879
|50.00
|1.3477
|1.3397
|1.3477
|25000.00
|4085346.89
|5758
|2005.03.11 15:31
|buy
|2880
|50.00
|1.3427
|1.3397
|1.3477
|5759
|2005.03.11 15:31
|t/p
|2880
|50.00
|1.3477
|1.3397
|1.3477
|25000.00
|4110346.89
|5760
|2005.03.11 15:31
|buy
|2881
|50.00
|1.3427
|1.3397
|1.3477
|5761
|2005.03.11 15:32
|t/p
|2881
|50.00
|1.3477
|1.3397
|1.3477
|25000.00
|4135346.89
|5762
|2005.03.11 15:35
|s/l
|2871
|50.00
|1.3421
|1.3421
|1.3501
|-15000.00
|4120346.89
|5763
|2005.03.11 15:35
|sell
|2882
|50.00
|1.3426
|1.3456
|1.3376
|5764
|2005.03.11 15:35
|sell
|2883
|50.00
|1.3436
|1.3466
|1.3386
|5765
|2005.03.11 15:35
|sell
|2884
|50.00
|1.3436
|1.3466
|1.3386
|5766
|2005.03.11 15:36
|sell
|2885
|50.00
|1.3436
|1.3466
|1.3386
|5767
|2005.03.11 15:36
|sell
|2886
|50.00
|1.3436
|1.3466
|1.3386
|5768
|2005.03.11 15:37
|sell
|2887
|50.00
|1.3436
|1.3466
|1.3386
|5769
|2005.03.11 15:45
|sell
|2888
|50.00
|1.3440
|1.3470
|1.3390
|5770
|2005.03.11 15:45
|s/l
|2882
|50.00
|1.3456
|1.3456
|1.3376
|-15000.00
|4105346.89
|5771
|2005.03.11 15:45
|sell
|2889
|50.00
|1.3457
|1.3487
|1.3407
|5772
|2005.03.11 15:45
|sell
|2890
|50.00
|1.3457
|1.3487
|1.3407
|5773
|2005.03.11 15:46
|sell
|2891
|50.00
|1.3457
|1.3487
|1.3407
|5774
|2005.03.11 15:46
|sell
|2892
|50.00
|1.3457
|1.3487
|1.3407
|5775
|2005.03.11 16:02
|t/p
|2889
|50.00
|1.3407
|1.3487
|1.3407
|25000.00
|4130346.89
|5776
|2005.03.11 16:02
|t/p
|2890
|50.00
|1.3407
|1.3487
|1.3407
|25000.00
|4155346.89
|5777
|2005.03.11 16:02
|t/p
|2891
|50.00
|1.3407
|1.3487
|1.3407
|25000.00
|4180346.89
|5778
|2005.03.11 16:02
|t/p
|2892
|50.00
|1.3407
|1.3487
|1.3407
|25000.00
|4205346.89
|5779
|2005.03.11 17:22
|sell
|2893
|50.00
|1.3460
|1.3490
|1.3410
|5780
|2005.03.11 17:23
|sell
|2894
|50.00
|1.3460
|1.3490
|1.3410
|5781
|2005.03.11 17:23
|sell
|2895
|50.00
|1.3460
|1.3490
|1.3410
|5782
|2005.03.11 17:23
|sell
|2896
|50.00
|1.3460
|1.3490
|1.3410
|5783
|2005.03.11 17:45
|s/l
|2883
|50.00
|1.3466
|1.3466
|1.3386
|-15000.00
|4190346.89
|5784
|2005.03.11 17:45
|s/l
|2884
|50.00
|1.3466
|1.3466
|1.3386
|-15000.00
|4175346.89
|5785
|2005.03.11 17:45
|s/l
|2885
|50.00
|1.3466
|1.3466
|1.3386
|-15000.00
|4160346.89
|5786
|2005.03.11 17:45
|s/l
|2886
|50.00
|1.3466
|1.3466
|1.3386
|-15000.00
|4145346.89
|5787
|2005.03.11 17:45
|s/l
|2887
|50.00
|1.3466
|1.3466
|1.3386
|-15000.00
|4130346.89
|5788
|2005.03.11 17:45
|sell
|2897
|50.00
|1.3465
|1.3495
|1.3415
|5789
|2005.03.11 17:45
|sell
|2898
|50.00
|1.3465
|1.3495
|1.3415
|5790
|2005.03.11 17:46
|sell
|2899
|50.00
|1.3465
|1.3495
|1.3415
|5791
|2005.03.11 17:46
|sell
|2900
|50.00
|1.3465
|1.3495
|1.3415
|5792
|2005.03.11 17:47
|sell
|2901
|50.00
|1.3465
|1.3495
|1.3415
|5793
|2005.03.11 17:50
|s/l
|2888
|50.00
|1.3470
|1.3470
|1.3390
|-15000.00
|4115346.89
|5794
|2005.03.11 17:50
|sell
|2902
|50.00
|1.3469
|1.3499
|1.3419
|5795
|2005.03.14 09:52
|t/p
|2902
|50.00
|1.3419
|1.3499
|1.3419
|25238.00
|4140584.89
|5796
|2005.03.14 10:17
|t/p
|2897
|50.00
|1.3415
|1.3495
|1.3415
|25238.00
|4165822.89
|5797
|2005.03.14 10:17
|t/p
|2898
|50.00
|1.3415
|1.3495
|1.3415
|25238.00
|4191060.89
|5798
|2005.03.14 10:17
|t/p
|2899
|50.00
|1.3415
|1.3495
|1.3415
|25238.00
|4216298.89
|5799
|2005.03.14 10:17
|t/p
|2900
|50.00
|1.3415
|1.3495
|1.3415
|25238.00
|4241536.89
|5800
|2005.03.14 10:17
|t/p
|2901
|50.00
|1.3415
|1.3495
|1.3415
|25238.00
|4266774.89
|5801
|2005.03.14 10:20
|t/p
|2893
|50.00
|1.3410
|1.3490
|1.3410
|25238.00
|4292012.89
|5802
|2005.03.14 10:20
|t/p
|2894
|50.00
|1.3410
|1.3490
|1.3410
|25238.00
|4317250.89
|5803
|2005.03.14 10:20
|t/p
|2895
|50.00
|1.3410
|1.3490
|1.3410
|25238.00
|4342488.89
|5804
|2005.03.14 10:20
|t/p
|2896
|50.00
|1.3410
|1.3490
|1.3410
|25238.00
|4367726.89
|5805
|2005.03.14 10:22
|buy
|2903
|50.00
|1.3404
|1.3374
|1.3454
|5806
|2005.03.14 10:23
|buy
|2904
|50.00
|1.3405
|1.3375
|1.3455
|5807
|2005.03.14 10:23
|buy
|2905
|50.00
|1.3404
|1.3374
|1.3454
|5808
|2005.03.14 10:24
|buy
|2906
|50.00
|1.3405
|1.3375
|1.3455
|5809
|2005.03.14 10:24
|buy
|2907
|50.00
|1.3404
|1.3374
|1.3454
|5810
|2005.03.14 10:25
|buy
|2908
|50.00
|1.3405
|1.3375
|1.3455
|5811
|2005.03.14 10:25
|buy
|2909
|50.00
|1.3404
|1.3374
|1.3454
|5812
|2005.03.14 10:26
|buy
|2910
|50.00
|1.3405
|1.3375
|1.3455
|5813
|2005.03.14 10:26
|buy
|2911
|50.00
|1.3404
|1.3374
|1.3454
|5814
|2005.03.14 10:27
|buy
|2912
|50.00
|1.3405
|1.3375
|1.3455
|5815
|2005.03.14 14:35
|s/l
|2903
|50.00
|1.3374
|1.3374
|1.3454
|-15000.00
|4352726.89
|5816
|2005.03.14 14:35
|s/l
|2904
|50.00
|1.3375
|1.3375
|1.3455
|-15000.00
|4337726.89
|5817
|2005.03.14 14:35
|s/l
|2905
|50.00
|1.3374
|1.3374
|1.3454
|-15000.00
|4322726.89
|5818
|2005.03.14 14:35
|s/l
|2906
|50.00
|1.3375
|1.3375
|1.3455
|-15000.00
|4307726.89
|5819
|2005.03.14 14:35
|s/l
|2907
|50.00
|1.3374
|1.3374
|1.3454
|-15000.00
|4292726.89
|5820
|2005.03.14 14:35
|s/l
|2908
|50.00
|1.3375
|1.3375
|1.3455
|-15000.00
|4277726.89
|5821
|2005.03.14 14:35
|s/l
|2909
|50.00
|1.3374
|1.3374
|1.3454
|-15000.00
|4262726.89
|5822
|2005.03.14 14:35
|s/l
|2910
|50.00
|1.3375
|1.3375
|1.3455
|-15000.00
|4247726.89
|5823
|2005.03.14 14:35
|s/l
|2911
|50.00
|1.3374
|1.3374
|1.3454
|-15000.00
|4232726.89
|5824
|2005.03.14 14:35
|s/l
|2912
|50.00
|1.3375
|1.3375
|1.3455
|-15000.00
|4217726.89
|5825
|2005.03.14 14:35
|sell
|2913
|50.00
|1.3380
|1.3410
|1.3330
|5826
|2005.03.14 14:35
|sell
|2914
|50.00
|1.3379
|1.3409
|1.3329
|5827
|2005.03.14 14:35
|sell
|2915
|50.00
|1.3390
|1.3420
|1.3340
|5828
|2005.03.14 14:35
|sell
|2916
|50.00
|1.3396
|1.3426
|1.3346
|5829
|2005.03.14 14:36
|sell
|2917
|50.00
|1.3396
|1.3426
|1.3346
|5830
|2005.03.14 14:36
|sell
|2918
|50.00
|1.3396
|1.3426
|1.3346
|5831
|2005.03.14 15:45
|sell
|2919
|50.00
|1.3395
|1.3425
|1.3345
|5832
|2005.03.14 15:45
|sell
|2920
|50.00
|1.3398
|1.3428
|1.3348
|5833
|2005.03.14 15:46
|sell
|2921
|50.00
|1.3398
|1.3428
|1.3348
|5834
|2005.03.14 15:47
|sell
|2922
|50.00
|1.3398
|1.3428
|1.3348
|5835
|2005.03.14 18:50
|t/p
|2916
|50.00
|1.3346
|1.3426
|1.3346
|25000.00
|4242726.89
|5836
|2005.03.14 18:50
|t/p
|2917
|50.00
|1.3346
|1.3426
|1.3346
|25000.00
|4267726.89
|5837
|2005.03.14 18:50
|t/p
|2918
|50.00
|1.3346
|1.3426
|1.3346
|25000.00
|4292726.89
|5838
|2005.03.14 18:50
|t/p
|2920
|50.00
|1.3348
|1.3428
|1.3348
|25000.00
|4317726.89
|5839
|2005.03.14 18:50
|t/p
|2921
|50.00
|1.3348
|1.3428
|1.3348
|25000.00
|4342726.89
|5840
|2005.03.14 18:50
|t/p
|2922
|50.00
|1.3348
|1.3428
|1.3348
|25000.00
|4367726.89
|5841
|2005.03.14 18:52
|t/p
|2919
|50.00
|1.3345
|1.3425
|1.3345
|25000.00
|4392726.89
|5842
|2005.03.14 19:22
|t/p
|2915
|50.00
|1.3340
|1.3420
|1.3340
|25000.00
|4417726.89
|5843
|2005.03.15 15:42
|sell
|2923
|50.00
|1.3399
|1.3429
|1.3349
|5844
|2005.03.15 15:42
|s/l
|2913
|50.00
|1.3410
|1.3410
|1.3330
|-14762.00
|4402964.89
|5845
|2005.03.15 15:42
|s/l
|2914
|50.00
|1.3409
|1.3409
|1.3329
|-14762.00
|4388202.89
|5846
|2005.03.15 15:42
|sell
|2924
|50.00
|1.3409
|1.3439
|1.3359
|5847
|2005.03.15 15:42
|sell
|2925
|50.00
|1.3410
|1.3440
|1.3360
|5848
|2005.03.15 15:43
|sell
|2926
|50.00
|1.3409
|1.3439
|1.3359
|5849
|2005.03.15 15:43
|sell
|2927
|50.00
|1.3410
|1.3440
|1.3360
|5850
|2005.03.15 15:43
|sell
|2928
|50.00
|1.3409
|1.3439
|1.3359
|5851
|2005.03.15 15:43
|sell
|2929
|50.00
|1.3410
|1.3440
|1.3360
|5852
|2005.03.15 15:44
|sell
|2930
|50.00
|1.3409
|1.3439
|1.3359
|5853
|2005.03.15 15:44
|sell
|2931
|50.00
|1.3410
|1.3440
|1.3360
|5854
|2005.03.15 15:44
|sell
|2932
|50.00
|1.3409
|1.3439
|1.3359
|5855
|2005.03.15 16:00
|t/p
|2923
|50.00
|1.3349
|1.3429
|1.3349
|25000.00
|4413202.89
|5856
|2005.03.15 16:00
|t/p
|2924
|50.00
|1.3359
|1.3439
|1.3359
|25000.00
|4438202.89
|5857
|2005.03.15 16:00
|t/p
|2925
|50.00
|1.3360
|1.3440
|1.3360
|25000.00
|4463202.89
|5858
|2005.03.15 16:00
|t/p
|2926
|50.00
|1.3359
|1.3439
|1.3359
|25000.00
|4488202.89
|5859
|2005.03.15 16:00
|t/p
|2927
|50.00
|1.3360
|1.3440
|1.3360
|25000.00
|4513202.89
|5860
|2005.03.15 16:00
|t/p
|2928
|50.00
|1.3359
|1.3439
|1.3359
|25000.00
|4538202.89
|5861
|2005.03.15 16:00
|t/p
|2929
|50.00
|1.3360
|1.3440
|1.3360
|25000.00
|4563202.89
|5862
|2005.03.15 16:00
|t/p
|2930
|50.00
|1.3359
|1.3439
|1.3359
|25000.00
|4588202.89
|5863
|2005.03.15 16:00
|t/p
|2931
|50.00
|1.3360
|1.3440
|1.3360
|25000.00
|4613202.89
|5864
|2005.03.15 16:00
|t/p
|2932
|50.00
|1.3359
|1.3439
|1.3359
|25000.00
|4638202.89
|5865
|2005.03.15 16:00
|sell
|2933
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5866
|2005.03.15 16:00
|sell
|2934
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5867
|2005.03.15 16:00
|sell
|2935
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5868
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2933
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|4623202.89
|5869
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2934
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|4608202.89
|5870
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2935
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|4593202.89
|5871
|2005.03.15 16:00
|buy
|2936
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5872
|2005.03.15 16:00
|buy
|2937
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5873
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2936
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|4578202.89
|5874
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2937
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|4563202.89
|5875
|2005.03.15 16:00
|sell
|2938
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5876
|2005.03.15 16:00
|sell
|2939
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5877
|2005.03.15 16:00
|sell
|2940
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5878
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2938
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|4548202.89
|5879
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2939
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|4533202.89
|5880
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2940
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|4518202.89
|5881
|2005.03.15 16:00
|buy
|2941
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5882
|2005.03.15 16:00
|buy
|2942
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5883
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2941
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|4503202.89
|5884
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2942
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|4488202.89
|5885
|2005.03.15 16:00
|sell
|2943
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5886
|2005.03.15 16:00
|sell
|2944
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5887
|2005.03.15 16:00
|sell
|2945
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5888
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2943
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|4473202.89
|5889
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2944
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|4458202.89
|5890
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2945
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|4443202.89
|5891
|2005.03.15 16:00
|buy
|2946
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5892
|2005.03.15 16:00
|buy
|2947
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5893
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2946
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|4428202.89
|5894
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2947
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|4413202.89
|5895
|2005.03.15 16:00
|sell
|2948
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5896
|2005.03.15 16:00
|sell
|2949
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5897
|2005.03.15 16:00
|sell
|2950
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5898
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2948
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|4398202.89
|5899
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2949
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|4383202.89
|5900
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2950
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|4368202.89
|5901
|2005.03.15 16:00
|buy
|2951
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5902
|2005.03.15 16:00
|buy
|2952
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5903
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2951
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|4353202.89
|5904
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2952
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|4338202.89
|5905
|2005.03.15 16:00
|sell
|2953
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5906
|2005.03.15 16:00
|sell
|2954
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5907
|2005.03.15 16:00
|sell
|2955
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5908
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2953
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|4323202.89
|5909
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2954
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|4308202.89
|5910
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2955
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|4293202.89
|5911
|2005.03.15 16:00
|buy
|2956
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5912
|2005.03.15 16:00
|buy
|2957
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5913
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2956
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|4278202.89
|5914
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2957
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|4263202.89
|5915
|2005.03.15 16:00
|sell
|2958
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5916
|2005.03.15 16:00
|sell
|2959
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5917
|2005.03.15 16:00
|sell
|2960
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5918
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2958
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|4248202.89
|5919
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2959
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|4233202.89
|5920
|2005.03.15 16:00
|s/l
|2960
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|4218202.89
|5921
|2005.03.15 16:00
|buy
|2961
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5922
|2005.03.15 16:00
|buy
|2962
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5923
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2961
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|4203202.89
|5924
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2962
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|4188202.89
|5925
|2005.03.15 16:01
|sell
|2963
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5926
|2005.03.15 16:01
|sell
|2964
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5927
|2005.03.15 16:01
|sell
|2965
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5928
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2963
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|4173202.89
|5929
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2964
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|4158202.89
|5930
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2965
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|4143202.89
|5931
|2005.03.15 16:01
|buy
|2966
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5932
|2005.03.15 16:01
|buy
|2967
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5933
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2966
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|4128202.89
|5934
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2967
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|4113202.89
|5935
|2005.03.15 16:01
|sell
|2968
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5936
|2005.03.15 16:01
|sell
|2969
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5937
|2005.03.15 16:01
|sell
|2970
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5938
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2968
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|4098202.89
|5939
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2969
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|4083202.89
|5940
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2970
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|4068202.89
|5941
|2005.03.15 16:01
|buy
|2971
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5942
|2005.03.15 16:01
|buy
|2972
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5943
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2971
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|4053202.89
|5944
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2972
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|4038202.89
|5945
|2005.03.15 16:01
|sell
|2973
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5946
|2005.03.15 16:01
|sell
|2974
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5947
|2005.03.15 16:01
|sell
|2975
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5948
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2973
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|4023202.89
|5949
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2974
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|4008202.89
|5950
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2975
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|3993202.89
|5951
|2005.03.15 16:01
|buy
|2976
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5952
|2005.03.15 16:01
|buy
|2977
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5953
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2976
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|3978202.89
|5954
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2977
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|3963202.89
|5955
|2005.03.15 16:01
|sell
|2978
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5956
|2005.03.15 16:01
|sell
|2979
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5957
|2005.03.15 16:01
|sell
|2980
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5958
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2978
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|3948202.89
|5959
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2979
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|3933202.89
|5960
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2980
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|3918202.89
|5961
|2005.03.15 16:01
|buy
|2981
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5962
|2005.03.15 16:01
|buy
|2982
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5963
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2981
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|3903202.89
|5964
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2982
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|3888202.89
|5965
|2005.03.15 16:01
|sell
|2983
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5966
|2005.03.15 16:01
|sell
|2984
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5967
|2005.03.15 16:01
|sell
|2985
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5968
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2983
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|3873202.89
|5969
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2984
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|3858202.89
|5970
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2985
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|3843202.89
|5971
|2005.03.15 16:01
|buy
|2986
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5972
|2005.03.15 16:01
|buy
|2987
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5973
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2986
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|3828202.89
|5974
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2987
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|3813202.89
|5975
|2005.03.15 16:01
|sell
|2988
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5976
|2005.03.15 16:01
|sell
|2989
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5977
|2005.03.15 16:01
|sell
|2990
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5978
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2988
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|3798202.89
|5979
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2989
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|3783202.89
|5980
|2005.03.15 16:01
|s/l
|2990
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|3768202.89
|5981
|2005.03.15 16:01
|buy
|2991
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5982
|2005.03.15 16:01
|buy
|2992
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5983
|2005.03.15 16:02
|s/l
|2991
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|3753202.89
|5984
|2005.03.15 16:02
|s/l
|2992
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|3738202.89
|5985
|2005.03.15 16:02
|sell
|2993
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5986
|2005.03.15 16:02
|sell
|2994
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5987
|2005.03.15 16:02
|sell
|2995
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5988
|2005.03.15 16:02
|s/l
|2993
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|3723202.89
|5989
|2005.03.15 16:02
|s/l
|2994
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|3708202.89
|5990
|2005.03.15 16:02
|s/l
|2995
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|3693202.89
|5991
|2005.03.15 16:02
|buy
|2996
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|5992
|2005.03.15 16:02
|buy
|2997
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|5993
|2005.03.15 16:02
|s/l
|2996
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|3678202.89
|5994
|2005.03.15 16:02
|s/l
|2997
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|3663202.89
|5995
|2005.03.15 16:02
|sell
|2998
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|5996
|2005.03.15 16:02
|sell
|2999
|50.00
|1.3349
|1.3379
|1.3299
|5997
|2005.03.15 16:02
|sell
|3000
|50.00
|1.3357
|1.3387
|1.3307
|5998
|2005.03.15 16:02
|s/l
|2998
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|3648202.89
|5999
|2005.03.15 16:02
|s/l
|2999
|50.00
|1.3379
|1.3379
|1.3299
|-15000.00
|3633202.89
|6000
|2005.03.15 16:02
|s/l
|3000
|50.00
|1.3387
|1.3387
|1.3307
|-15000.00
|3618202.89
|6001
|2005.03.15 16:02
|buy
|3001
|50.00
|1.3394
|1.3364
|1.3444
|6002
|2005.03.15 16:02
|buy
|3002
|50.00
|1.3384
|1.3354
|1.3434
|6003
|2005.03.15 16:02
|s/l
|3001
|50.00
|1.3364
|1.3364
|1.3444
|-15000.00
|3603202.89
|6004
|2005.03.15 16:02
|s/l
|3002
|50.00
|1.3354
|1.3354
|1.3434
|-15000.00
|3588202.89
|6005
|2005.03.15 16:02
|sell
|3003
|50.00
|1.3347
|1.3377
|1.3297
|6006
|2005.03.15 16:02
|sell
|3004
|50.00
|1.3361
|1.3391
|1.3311
|6007
|2005.03.15 16:02
|sell
|3005
|50.00
|1.3362
|1.3392
|1.3312
|6008
|2005.03.15 16:02
|sell
|3006
|50.00
|1.3364
|1.3394
|1.3314
|6009
|2005.03.15 16:03
|sell
|3007
|50.00
|1.3364
|1.3394
|1.3314
|6010
|2005.03.15 16:03
|sell
|3008
|50.00
|1.3364
|1.3394
|1.3314
|6011
|2005.03.15 16:03
|sell
|3009
|50.00
|1.3364
|1.3394
|1.3314
|6012
|2005.03.15 16:04
|sell
|3010
|50.00
|1.3364
|1.3394
|1.3314
|6013
|2005.03.15 16:04
|sell
|3011
|50.00
|1.3364
|1.3394
|1.3314
|6014
|2005.03.15 16:04
|sell
|3012
|50.00
|1.3364
|1.3394
|1.3314
|6015
|2005.03.15 16:07
|s/l
|3003
|50.00
|1.3377
|1.3377
|1.3297
|-15000.00
|3573202.89
|6016
|2005.03.15 16:07
|sell
|3013
|50.00
|1.3375
|1.3405
|1.3325
|6017
|2005.03.15 16:07
|s/l
|3004
|50.00
|1.3391
|1.3391
|1.3311
|-15000.00
|3558202.89
|6018
|2005.03.15 16:07
|sell
|3014
|50.00
|1.3388
|1.3418
|1.3338
|6019
|2005.03.15 16:10
|s/l
|3005
|50.00
|1.3392
|1.3392
|1.3312
|-15000.00
|3543202.89
|6020
|2005.03.15 16:10
|s/l
|3006
|50.00
|1.3394
|1.3394
|1.3314
|-15000.00
|3528202.89
|6021
|2005.03.15 16:10
|s/l
|3007
|50.00
|1.3394
|1.3394
|1.3314
|-15000.00
|3513202.89
|6022
|2005.03.15 16:10
|s/l
|3008
|50.00
|1.3394
|1.3394
|1.3314
|-15000.00
|3498202.89
|6023
|2005.03.15 16:10
|s/l
|3009
|50.00
|1.3394
|1.3394
|1.3314
|-15000.00
|3483202.89
|6024
|2005.03.15 16:10
|s/l
|3010
|50.00
|1.3394
|1.3394
|1.3314
|-15000.00
|3468202.89
|6025
|2005.03.15 16:10
|s/l
|3011
|50.00
|1.3394
|1.3394
|1.3314
|-15000.00
|3453202.89
|6026
|2005.03.15 16:10
|s/l
|3012
|50.00
|1.3394
|1.3394
|1.3314
|-15000.00
|3438202.89
|6027
|2005.03.15 16:10
|sell
|3015
|50.00
|1.3395
|1.3425
|1.3345
|6028
|2005.03.15 16:10
|s/l
|3013
|50.00
|1.3405
|1.3405
|1.3325
|-15000.00
|3423202.89
|6029
|2005.03.15 16:10
|sell
|3016
|50.00
|1.3408
|1.3438
|1.3358
|6030
|2005.03.15 16:10
|sell
|3017
|50.00
|1.3410
|1.3440
|1.3360
|6031
|2005.03.15 16:10
|sell
|3018
|50.00
|1.3411
|1.3441
|1.3361
|6032
|2005.03.15 16:10
|sell
|3019
|50.00
|1.3410
|1.3440
|1.3360
|6033
|2005.03.15 16:10
|sell
|3020
|50.00
|1.3411
|1.3441
|1.3361
|6034
|2005.03.15 16:10
|sell
|3021
|50.00
|1.3410
|1.3440
|1.3360
|6035
|2005.03.15 16:10
|sell
|3022
|50.00
|1.3411
|1.3441
|1.3361
|6036
|2005.03.15 16:11
|sell
|3023
|50.00
|1.3410
|1.3440
|1.3360
|6037
|2005.03.15 16:25
|t/p
|3016
|50.00
|1.3358
|1.3438
|1.3358
|25000.00
|3448202.89
|6038
|2005.03.15 16:25
|t/p
|3017
|50.00
|1.3360
|1.3440
|1.3360
|25000.00
|3473202.89
|6039
|2005.03.15 16:25
|t/p
|3018
|50.00
|1.3361
|1.3441
|1.3361
|25000.00
|3498202.89
|6040
|2005.03.15 16:25
|t/p
|3019
|50.00
|1.3360
|1.3440
|1.3360
|25000.00
|3523202.89
|6041
|2005.03.15 16:25
|t/p
|3020
|50.00
|1.3361
|1.3441
|1.3361
|25000.00
|3548202.89
|6042
|2005.03.15 16:25
|t/p
|3021
|50.00
|1.3360
|1.3440
|1.3360
|25000.00
|3573202.89
|6043
|2005.03.15 16:25
|t/p
|3022
|50.00
|1.3361
|1.3441
|1.3361
|25000.00
|3598202.89
|6044
|2005.03.15 16:25
|t/p
|3023
|50.00
|1.3360
|1.3440
|1.3360
|25000.00
|3623202.89
|6045
|2005.03.15 16:25
|sell
|3024
|50.00
|1.3409
|1.3439
|1.3359
|6046
|2005.03.15 16:25
|sell
|3025
|50.00
|1.3412
|1.3442
|1.3362
|6047
|2005.03.15 16:25
|t/p
|3024
|50.00
|1.3359
|1.3439
|1.3359
|25000.00
|3648202.89
|6048
|2005.03.15 16:25
|t/p
|3025
|50.00
|1.3362
|1.3442
|1.3362
|25000.00
|3673202.89
|6049
|2005.03.15 16:25
|sell
|3026
|50.00
|1.3412
|1.3442
|1.3362
|6050
|2005.03.15 16:25
|t/p
|3026
|50.00
|1.3362
|1.3442
|1.3362
|25000.00
|3698202.89
|6051
|2005.03.15 16:26
|sell
|3027
|50.00
|1.3412
|1.3442
|1.3362
|6052
|2005.03.15 16:26
|t/p
|3027
|50.00
|1.3362
|1.3442
|1.3362
|25000.00
|3723202.89
|6053
|2005.03.15 16:26
|sell
|3028
|50.00
|1.3412
|1.3442
|1.3362
|6054
|2005.03.15 16:26
|t/p
|3028
|50.00
|1.3362
|1.3442
|1.3362
|25000.00
|3748202.89
|6055
|2005.03.15 16:26
|sell
|3029
|50.00
|1.3412
|1.3442
|1.3362
|6056
|2005.03.15 16:26
|t/p
|3029
|50.00
|1.3362
|1.3442
|1.3362
|25000.00
|3773202.89
|6057
|2005.03.15 16:27
|sell
|3030
|50.00
|1.3412
|1.3442
|1.3362
|6058
|2005.03.15 16:27
|t/p
|3030
|50.00
|1.3362
|1.3442
|1.3362
|25000.00
|3798202.89
|6059
|2005.03.15 16:30
|t/p
|3014
|50.00
|1.3338
|1.3418
|1.3338
|25000.00
|3823202.89
|6060
|2005.03.15 16:30
|t/p
|3015
|50.00
|1.3345
|1.3425
|1.3345
|25000.00
|3848202.89
|6061
|2005.03.15 16:30
|sell
|3031
|50.00
|1.3331
|1.3361
|1.3281
|6062
|2005.03.15 16:30
|sell
|3032
|50.00
|1.3333
|1.3363
|1.3283
|6063
|2005.03.15 16:30
|sell
|3033
|50.00
|1.3335
|1.3365
|1.3285
|6064
|2005.03.15 16:30
|sell
|3034
|50.00
|1.3350
|1.3380
|1.3300
|6065
|2005.03.15 16:30
|sell
|3035
|50.00
|1.3350
|1.3380
|1.3300
|6066
|2005.03.15 16:30
|sell
|3036
|50.00
|1.3350
|1.3380
|1.3300
|6067
|2005.03.15 16:30
|sell
|3037
|50.00
|1.3350
|1.3380
|1.3300
|6068
|2005.03.15 16:30
|sell
|3038
|50.00
|1.3350
|1.3380
|1.3300
|6069
|2005.03.15 16:30
|sell
|3039
|50.00
|1.3350
|1.3380
|1.3300
|6070
|2005.03.15 16:31
|sell
|3040
|50.00
|1.3350
|1.3380
|1.3300
|6071
|2005.03.15 18:20
|t/p
|3034
|50.00
|1.3300
|1.3380
|1.3300
|25000.00
|3873202.89
|6072
|2005.03.15 18:20
|t/p
|3035
|50.00
|1.3300
|1.3380
|1.3300
|25000.00
|3898202.89
|6073
|2005.03.15 18:20
|t/p
|3036
|50.00
|1.3300
|1.3380
|1.3300
|25000.00
|3923202.89
|6074
|2005.03.15 18:20
|t/p
|3037
|50.00
|1.3300
|1.3380
|1.3300
|25000.00
|3948202.89
|6075
|2005.03.15 18:20
|t/p
|3038
|50.00
|1.3300
|1.3380
|1.3300
|25000.00
|3973202.89
|6076
|2005.03.15 18:20
|t/p
|3039
|50.00
|1.3300
|1.3380
|1.3300
|25000.00
|3998202.89
|6077
|2005.03.15 18:20
|t/p
|3040
|50.00
|1.3300
|1.3380
|1.3300
|25000.00
|4023202.89
|6078
|2005.03.16 08:48
|sell
|3041
|50.00
|1.3352
|1.3382
|1.3302
|6079
|2005.03.16 08:49
|sell
|3042
|50.00
|1.3352
|1.3382
|1.3302
|6080
|2005.03.16 08:52
|sell
|3043
|50.00
|1.3352
|1.3382
|1.3302
|6081
|2005.03.16 08:52
|sell
|3044
|50.00
|1.3352
|1.3382
|1.3302
|6082
|2005.03.16 08:53
|sell
|3045
|50.00
|1.3352
|1.3382
|1.3302
|6083
|2005.03.16 08:54
|sell
|3046
|50.00
|1.3352
|1.3382
|1.3302
|6084
|2005.03.16 09:15
|sell
|3047
|50.00
|1.3352
|1.3382
|1.3302
|6085
|2005.03.16 09:15
|s/l
|3031
|50.00
|1.3361
|1.3361
|1.3281
|-14762.00
|4008440.89
|6086
|2005.03.16 09:15
|sell
|3048
|50.00
|1.3359
|1.3389
|1.3309
|6087
|2005.03.16 09:16
|s/l
|3032
|50.00
|1.3363
|1.3363
|1.3283
|-14762.00
|3993678.89
|6088
|2005.03.16 09:16
|sell
|3049
|50.00
|1.3361
|1.3391
|1.3311
|6089
|2005.03.16 09:23
|s/l
|3033
|50.00
|1.3365
|1.3365
|1.3285
|-14762.00
|3978916.89
|6090
|2005.03.16 09:23
|sell
|3050
|50.00
|1.3364
|1.3394
|1.3314
|6091
|2005.03.16 12:40
|s/l
|3041
|50.00
|1.3382
|1.3382
|1.3302
|-15000.00
|3963916.89
|6092
|2005.03.16 12:40
|s/l
|3042
|50.00
|1.3382
|1.3382
|1.3302
|-15000.00
|3948916.89
|6093
|2005.03.16 12:40
|s/l
|3043
|50.00
|1.3382
|1.3382
|1.3302
|-15000.00
|3933916.89
|6094
|2005.03.16 12:40
|s/l
|3044
|50.00
|1.3382
|1.3382
|1.3302
|-15000.00
|3918916.89
|6095
|2005.03.16 12:40
|s/l
|3045
|50.00
|1.3382
|1.3382
|1.3302
|-15000.00
|3903916.89
|6096
|2005.03.16 12:40
|s/l
|3046
|50.00
|1.3382
|1.3382
|1.3302
|-15000.00
|3888916.89
|6097
|2005.03.16 12:40
|s/l
|3047
|50.00
|1.3382
|1.3382
|1.3302
|-15000.00
|3873916.89
|6098
|2005.03.16 12:40
|sell
|3051
|50.00
|1.3385
|1.3415
|1.3335
|6099
|2005.03.16 12:40
|sell
|3052
|50.00
|1.3384
|1.3414
|1.3334
|6100
|2005.03.16 12:40
|s/l
|3048
|50.00
|1.3389
|1.3389
|1.3309
|-15000.00
|3858916.89
|6101
|2005.03.16 12:40
|sell
|3053
|50.00
|1.3386
|1.3416
|1.3336
|6102
|2005.03.16 12:40
|s/l
|3049
|50.00
|1.3391
|1.3391
|1.3311
|-15000.00
|3843916.89
|6103
|2005.03.16 12:40
|sell
|3054
|50.00
|1.3388
|1.3418
|1.3338
|6104
|2005.03.16 12:41
|sell
|3055
|50.00
|1.3388
|1.3418
|1.3338
|6105
|2005.03.16 12:42
|sell
|3056
|50.00
|1.3388
|1.3418
|1.3338
|6106
|2005.03.16 12:42
|sell
|3057
|50.00
|1.3387
|1.3417
|1.3337
|6107
|2005.03.16 12:43
|sell
|3058
|50.00
|1.3388
|1.3418
|1.3338
|6108
|2005.03.16 12:43
|sell
|3059
|50.00
|1.3387
|1.3417
|1.3337
|6109
|2005.03.16 14:30
|s/l
|3050
|50.00
|1.3394
|1.3394
|1.3314
|-15000.00
|3828916.89
|6110
|2005.03.16 14:30
|sell
|3060
|50.00
|1.3394
|1.3424
|1.3344
|6111
|2005.03.16 14:47
|s/l
|3052
|50.00
|1.3414
|1.3414
|1.3334
|-15000.00
|3813916.89
|6112
|2005.03.16 14:47
|sell
|3061
|50.00
|1.3411
|1.3441
|1.3361
|6113
|2005.03.16 14:47
|s/l
|3051
|50.00
|1.3415
|1.3415
|1.3335
|-15000.00
|3798916.89
|6114
|2005.03.16 14:47
|s/l
|3053
|50.00
|1.3416
|1.3416
|1.3336
|-15000.00
|3783916.89
|6115
|2005.03.16 14:47
|s/l
|3054
|50.00
|1.3418
|1.3418
|1.3338
|-15000.00
|3768916.89
|6116
|2005.03.16 14:47
|s/l
|3055
|50.00
|1.3418
|1.3418
|1.3338
|-15000.00
|3753916.89
|6117
|2005.03.16 14:47
|s/l
|3056
|50.00
|1.3418
|1.3418
|1.3338
|-15000.00
|3738916.89
|6118
|2005.03.16 14:47
|s/l
|3057
|50.00
|1.3417
|1.3417
|1.3337
|-15000.00
|3723916.89
|6119
|2005.03.16 14:47
|s/l
|3058
|50.00
|1.3418
|1.3418
|1.3338
|-15000.00
|3708916.89
|6120
|2005.03.16 14:47
|s/l
|3059
|50.00
|1.3417
|1.3417
|1.3337
|-15000.00
|3693916.89
|6121
|2005.03.16 14:47
|sell
|3062
|50.00
|1.3419
|1.3449
|1.3369
|6122
|2005.03.16 14:48
|sell
|3063
|50.00
|1.3419
|1.3449
|1.3369
|6123
|2005.03.16 14:48
|sell
|3064
|50.00
|1.3419
|1.3449
|1.3369
|6124
|2005.03.16 14:49
|sell
|3065
|50.00
|1.3419
|1.3449
|1.3369
|6125
|2005.03.16 14:49
|sell
|3066
|50.00
|1.3419
|1.3449
|1.3369
|6126
|2005.03.16 14:50
|s/l
|3060
|50.00
|1.3424
|1.3424
|1.3344
|-15000.00
|3678916.89
|6127
|2005.03.16 14:50
|sell
|3067
|50.00
|1.3422
|1.3452
|1.3372
|6128
|2005.03.16 14:50
|sell
|3068
|50.00
|1.3421
|1.3451
|1.3371
|6129
|2005.03.16 14:50
|sell
|3069
|50.00
|1.3423
|1.3453
|1.3373
|6130
|2005.03.16 14:50
|sell
|3070
|50.00
|1.3429
|1.3459
|1.3379
|6131
|2005.03.17 11:05
|t/p
|3070
|50.00
|1.3379
|1.3459
|1.3379
|25238.00
|3704154.89
|6132
|2005.03.17 11:32
|t/p
|3067
|50.00
|1.3372
|1.3452
|1.3372
|25238.00
|3729392.89
|6133
|2005.03.17 11:32
|t/p
|3068
|50.00
|1.3371
|1.3451
|1.3371
|25238.00
|3754630.89
|6134
|2005.03.17 11:32
|t/p
|3069
|50.00
|1.3373
|1.3453
|1.3373
|25238.00
|3779868.89
|6135
|2005.03.17 11:32
|t/p
|3062
|50.00
|1.3369
|1.3449
|1.3369
|25238.00
|3805106.89
|6136
|2005.03.17 11:32
|t/p
|3063
|50.00
|1.3369
|1.3449
|1.3369
|25238.00
|3830344.89
|6137
|2005.03.17 11:32
|t/p
|3064
|50.00
|1.3369
|1.3449
|1.3369
|25238.00
|3855582.89
|6138
|2005.03.17 11:32
|t/p
|3065
|50.00
|1.3369
|1.3449
|1.3369
|25238.00
|3880820.89
|6139
|2005.03.17 11:32
|t/p
|3066
|50.00
|1.3369
|1.3449
|1.3369
|25238.00
|3906058.89
|6140
|2005.03.17 14:40
|t/p
|3061
|50.00
|1.3361
|1.3441
|1.3361
|25238.00
|3931296.89
|6141
|2005.03.17 14:40
|sell
|3071
|50.00
|1.3358
|1.3388
|1.3308
|6142
|2005.03.17 14:40
|sell
|3072
|50.00
|1.3360
|1.3390
|1.3310
|6143
|2005.03.17 14:40
|sell
|3073
|50.00
|1.3362
|1.3392
|1.3312
|6144
|2005.03.17 14:40
|sell
|3074
|50.00
|1.3372
|1.3402
|1.3322
|6145
|2005.03.17 14:41
|sell
|3075
|50.00
|1.3372
|1.3402
|1.3322
|6146
|2005.03.17 16:00
|sell
|3076
|50.00
|1.3376
|1.3406
|1.3326
|6147
|2005.03.17 16:00
|sell
|3077
|50.00
|1.3376
|1.3406
|1.3326
|6148
|2005.03.17 16:01
|sell
|3078
|50.00
|1.3376
|1.3406
|1.3326
|6149
|2005.03.17 16:01
|sell
|3079
|50.00
|1.3376
|1.3406
|1.3326
|6150
|2005.03.17 16:02
|sell
|3080
|50.00
|1.3376
|1.3406
|1.3326
|6151
|2005.03.17 18:02
|s/l
|3071
|50.00
|1.3388
|1.3388
|1.3308
|-15000.00
|3916296.89
|6152
|2005.03.17 18:02
|sell
|3081
|50.00
|1.3385
|1.3415
|1.3335
|6153
|2005.03.17 18:02
|s/l
|3072
|50.00
|1.3390
|1.3390
|1.3310
|-15000.00
|3901296.89
|6154
|2005.03.17 18:02
|sell
|3082
|50.00
|1.3387
|1.3417
|1.3337
|6155
|2005.03.17 18:05
|s/l
|3073
|50.00
|1.3392
|1.3392
|1.3312
|-15000.00
|3886296.89
|6156
|2005.03.17 18:05
|sell
|3083
|50.00
|1.3393
|1.3423
|1.3343
|6157
|2005.03.18 09:22
|t/p
|3083
|50.00
|1.3343
|1.3423
|1.3343
|25714.00
|3912010.89
|6158
|2005.03.18 09:40
|t/p
|3082
|50.00
|1.3337
|1.3417
|1.3337
|25714.00
|3937724.89
|6159
|2005.03.18 09:40
|t/p
|3081
|50.00
|1.3335
|1.3415
|1.3335
|25714.00
|3963438.89
|6160
|2005.03.18 09:43
|t/p
|3076
|50.00
|1.3326
|1.3406
|1.3326
|25714.00
|3989152.89
|6161
|2005.03.18 09:43
|t/p
|3077
|50.00
|1.3326
|1.3406
|1.3326
|25714.00
|4014866.89
|6162
|2005.03.18 09:43
|t/p
|3078
|50.00
|1.3326
|1.3406
|1.3326
|25714.00
|4040580.89
|6163
|2005.03.18 09:43
|t/p
|3079
|50.00
|1.3326
|1.3406
|1.3326
|25714.00
|4066294.89
|6164
|2005.03.18 09:43
|t/p
|3080
|50.00
|1.3326
|1.3406
|1.3326
|25714.00
|4092008.89
|6165
|2005.03.18 09:45
|t/p
|3074
|50.00
|1.3322
|1.3402
|1.3322
|25714.00
|4117722.89
|6166
|2005.03.18 09:45
|t/p
|3075
|50.00
|1.3322
|1.3402
|1.3322
|25714.00
|4143436.89
|6167
|2005.03.18 09:48
|sell
|3084
|50.00
|1.3327
|1.3357
|1.3277
|6168
|2005.03.18 09:48
|sell
|3085
|50.00
|1.3326
|1.3356
|1.3276
|6169
|2005.03.18 09:48
|sell
|3086
|50.00
|1.3325
|1.3355
|1.3275
|6170
|2005.03.18 09:49
|sell
|3087
|50.00
|1.3327
|1.3357
|1.3277
|6171
|2005.03.18 09:49
|sell
|3088
|50.00
|1.3326
|1.3356
|1.3276
|6172
|2005.03.18 09:49
|sell
|3089
|50.00
|1.3325
|1.3355
|1.3275
|6173
|2005.03.18 09:50
|sell
|3090
|50.00
|1.3327
|1.3357
|1.3277
|6174
|2005.03.18 09:51
|sell
|3091
|50.00
|1.3327
|1.3357
|1.3277
|6175
|2005.03.18 09:52
|sell
|3092
|50.00
|1.3327
|1.3357
|1.3277
|6176
|2005.03.18 14:15
|t/p
|3084
|50.00
|1.3277
|1.3357
|1.3277
|25000.00
|4168436.89
|6177
|2005.03.18 14:15
|t/p
|3087
|50.00
|1.3277
|1.3357
|1.3277
|25000.00
|4193436.89
|6178
|2005.03.18 14:15
|t/p
|3090
|50.00
|1.3277
|1.3357
|1.3277
|25000.00
|4218436.89
|6179
|2005.03.18 14:15
|t/p
|3091
|50.00
|1.3277
|1.3357
|1.3277
|25000.00
|4243436.89
|6180
|2005.03.18 14:15
|t/p
|3092
|50.00
|1.3277
|1.3357
|1.3277
|25000.00
|4268436.89
|6181
|2005.03.18 14:20
|t/p
|3085
|50.00
|1.3276
|1.3356
|1.3276
|25000.00
|4293436.89
|6182
|2005.03.18 14:20
|t/p
|3088
|50.00
|1.3276
|1.3356
|1.3276
|25000.00
|4318436.89
|6183
|2005.03.18 14:22
|t/p
|3086
|50.00
|1.3275
|1.3355
|1.3275
|25000.00
|4343436.89
|6184
|2005.03.18 14:22
|t/p
|3089
|50.00
|1.3275
|1.3355
|1.3275
|25000.00
|4368436.89
|6185
|2005.03.18 14:25
|sell
|3093
|50.00
|1.3282
|1.3312
|1.3232
|6186
|2005.03.18 14:26
|sell
|3094
|50.00
|1.3282
|1.3312
|1.3232
|6187
|2005.03.18 14:29
|sell
|3095
|50.00
|1.3282
|1.3312
|1.3232
|6188
|2005.03.18 14:30
|sell
|3096
|50.00
|1.3288
|1.3318
|1.3238
|6189
|2005.03.18 14:30
|sell
|3097
|50.00
|1.3288
|1.3318
|1.3238
|6190
|2005.03.18 14:31
|sell
|3098
|50.00
|1.3288
|1.3318
|1.3238
|6191
|2005.03.18 14:32
|sell
|3099
|50.00
|1.3288
|1.3318
|1.3238
|6192
|2005.03.18 14:33
|sell
|3100
|50.00
|1.3288
|1.3318
|1.3238
|6193
|2005.03.18 15:00
|sell
|3101
|50.00
|1.3289
|1.3319
|1.3239
|6194
|2005.03.18 15:00
|sell
|3102
|50.00
|1.3288
|1.3318
|1.3238
|6195
|2005.03.18 17:30
|s/l
|3093
|50.00
|1.3312
|1.3312
|1.3232
|-15000.00
|4353436.89
|6196
|2005.03.18 17:30
|s/l
|3094
|50.00
|1.3312
|1.3312
|1.3232
|-15000.00
|4338436.89
|6197
|2005.03.18 17:30
|s/l
|3095
|50.00
|1.3312
|1.3312
|1.3232
|-15000.00
|4323436.89
|6198
|2005.03.18 17:30
|sell
|3103
|50.00
|1.3313
|1.3343
|1.3263
|6199
|2005.03.18 17:30
|sell
|3104
|50.00
|1.3313
|1.3343
|1.3263
|6200
|2005.03.18 17:31
|sell
|3105
|50.00
|1.3313
|1.3343
|1.3263
|6201
|2005.03.18 18:00
|s/l
|3096
|50.00
|1.3318
|1.3318
|1.3238
|-15000.00
|4308436.89
|6202
|2005.03.18 18:00
|s/l
|3097
|50.00
|1.3318
|1.3318
|1.3238
|-15000.00
|4293436.89
|6203
|2005.03.18 18:00
|s/l
|3098
|50.00
|1.3318
|1.3318
|1.3238
|-15000.00
|4278436.89
|6204
|2005.03.18 18:00
|s/l
|3099
|50.00
|1.3318
|1.3318
|1.3238
|-15000.00
|4263436.89
|6205
|2005.03.18 18:00
|s/l
|3100
|50.00
|1.3318
|1.3318
|1.3238
|-15000.00
|4248436.89
|6206
|2005.03.18 18:00
|s/l
|3101
|50.00
|1.3319
|1.3319
|1.3239
|-15000.00
|4233436.89
|6207
|2005.03.18 18:00
|s/l
|3102
|50.00
|1.3318
|1.3318
|1.3238
|-15000.00
|4218436.89
|6208
|2005.03.18 18:00
|sell
|3106
|50.00
|1.3322
|1.3352
|1.3272
|6209
|2005.03.18 18:00
|sell
|3107
|50.00
|1.3322
|1.3352
|1.3272
|6210
|2005.03.18 18:01
|sell
|3108
|50.00
|1.3322
|1.3352
|1.3272
|6211
|2005.03.18 18:02
|sell
|3109
|50.00
|1.3322
|1.3352
|1.3272
|6212
|2005.03.18 18:03
|sell
|3110
|50.00
|1.3321
|1.3351
|1.3271
|6213
|2005.03.18 18:03
|sell
|3111
|50.00
|1.3322
|1.3352
|1.3272
|6214
|2005.03.18 18:04
|sell
|3112
|50.00
|1.3321
|1.3351
|1.3271
|6215
|2005.03.21 03:17
|t/p
|3106
|50.00
|1.3272
|1.3352
|1.3272
|25238.00
|4243674.89
|6216
|2005.03.21 03:17
|t/p
|3107
|50.00
|1.3272
|1.3352
|1.3272
|25238.00
|4268912.89
|6217
|2005.03.21 03:17
|t/p
|3108
|50.00
|1.3272
|1.3352
|1.3272
|25238.00
|4294150.89
|6218
|2005.03.21 03:17
|t/p
|3109
|50.00
|1.3272
|1.3352
|1.3272
|25238.00
|4319388.89
|6219
|2005.03.21 03:17
|t/p
|3111
|50.00
|1.3272
|1.3352
|1.3272
|25238.00
|4344626.89
|6220
|2005.03.21 03:23
|t/p
|3103
|50.00
|1.3263
|1.3343
|1.3263
|25238.00
|4369864.89
|6221
|2005.03.21 03:23
|t/p
|3104
|50.00
|1.3263
|1.3343
|1.3263
|25238.00
|4395102.89
|6222
|2005.03.21 03:23
|t/p
|3105
|50.00
|1.3263
|1.3343
|1.3263
|25238.00
|4420340.89
|6223
|2005.03.21 03:23
|t/p
|3110
|50.00
|1.3271
|1.3351
|1.3271
|25238.00
|4445578.89
|6224
|2005.03.21 03:23
|t/p
|3112
|50.00
|1.3271
|1.3351
|1.3271
|25238.00
|4470816.89
|6225
|2005.03.21 03:23
|sell
|3113
|50.00
|1.3276
|1.3306
|1.3226
|6226
|2005.03.21 03:24
|sell
|3114
|50.00
|1.3277
|1.3307
|1.3227
|6227
|2005.03.21 08:52
|t/p
|3113
|50.00
|1.3226
|1.3306
|1.3226
|25000.00
|4495816.89
|6228
|2005.03.21 08:52
|t/p
|3114
|50.00
|1.3227
|1.3307
|1.3227
|25000.00
|4520816.89
|6229
|2005.03.21 08:52
|sell
|3115
|50.00
|1.3228
|1.3258
|1.3178
|6230
|2005.03.21 08:52
|sell
|3116
|50.00
|1.3227
|1.3257
|1.3177
|6231
|2005.03.21 08:52
|sell
|3117
|50.00
|1.3228
|1.3258
|1.3178
|6232
|2005.03.21 08:52
|sell
|3118
|50.00
|1.3229
|1.3259
|1.3179
|6233
|2005.03.21 08:53
|sell
|3119
|50.00
|1.3228
|1.3258
|1.3178
|6234
|2005.03.21 08:53
|sell
|3120
|50.00
|1.3228
|1.3258
|1.3178
|6235
|2005.03.21 08:53
|sell
|3121
|50.00
|1.3227
|1.3257
|1.3177
|6236
|2005.03.21 08:53
|sell
|3122
|50.00
|1.3228
|1.3258
|1.3178
|6237
|2005.03.21 08:53
|sell
|3123
|50.00
|1.3229
|1.3259
|1.3179
|6238
|2005.03.21 08:53
|sell
|3124
|50.00
|1.3228
|1.3258
|1.3178
|6239
|2005.03.21 14:45
|t/p
|3118
|50.00
|1.3179
|1.3259
|1.3179
|25000.00
|4545816.89
|6240
|2005.03.21 14:45
|t/p
|3123
|50.00
|1.3179
|1.3259
|1.3179
|25000.00
|4570816.89
|6241
|2005.03.21 14:45
|t/p
|3115
|50.00
|1.3178
|1.3258
|1.3178
|25000.00
|4595816.89
|6242
|2005.03.21 14:45
|t/p
|3117
|50.00
|1.3178
|1.3258
|1.3178
|25000.00
|4620816.89
|6243
|2005.03.21 14:45
|t/p
|3119
|50.00
|1.3178
|1.3258
|1.3178
|25000.00
|4645816.89
|6244
|2005.03.21 14:45
|t/p
|3120
|50.00
|1.3178
|1.3258
|1.3178
|25000.00
|4670816.89
|6245
|2005.03.21 14:45
|t/p
|3122
|50.00
|1.3178
|1.3258
|1.3178
|25000.00
|4695816.89
|6246
|2005.03.21 14:45
|t/p
|3124
|50.00
|1.3178
|1.3258
|1.3178
|25000.00
|4720816.89
|6247
|2005.03.21 14:46
|t/p
|3116
|50.00
|1.3177
|1.3257
|1.3177
|25000.00
|4745816.89
|6248
|2005.03.21 14:46
|t/p
|3121
|50.00
|1.3177
|1.3257
|1.3177
|25000.00
|4770816.89
|6249
|2005.03.21 14:47
|buy
|3125
|50.00
|1.3172
|1.3142
|1.3222
|6250
|2005.03.21 14:47
|buy
|3126
|50.00
|1.3173
|1.3143
|1.3223
|6251
|2005.03.21 14:47
|buy
|3127
|50.00
|1.3174
|1.3144
|1.3224
|6252
|2005.03.21 14:48
|buy
|3128
|50.00
|1.3175
|1.3145
|1.3225
|6253
|2005.03.21 14:48
|buy
|3129
|50.00
|1.3176
|1.3146
|1.3226
|6254
|2005.03.21 14:48
|buy
|3130
|50.00
|1.3177
|1.3147
|1.3227
|6255
|2005.03.21 14:48
|buy
|3131
|50.00
|1.3175
|1.3145
|1.3225
|6256
|2005.03.21 14:48
|buy
|3132
|50.00
|1.3173
|1.3143
|1.3223
|6257
|2005.03.21 14:48
|buy
|3133
|50.00
|1.3172
|1.3142
|1.3222
|6258
|2005.03.21 14:49
|buy
|3134
|50.00
|1.3173
|1.3143
|1.3223
|6259
|2005.03.21 18:07
|s/l
|3127
|50.00
|1.3144
|1.3144
|1.3224
|-15000.00
|4755816.89
|6260
|2005.03.21 18:07
|s/l
|3128
|50.00
|1.3145
|1.3145
|1.3225
|-15000.00
|4740816.89
|6261
|2005.03.21 18:07
|s/l
|3129
|50.00
|1.3146
|1.3146
|1.3226
|-15000.00
|4725816.89
|6262
|2005.03.21 18:07
|s/l
|3130
|50.00
|1.3147
|1.3147
|1.3227
|-15000.00
|4710816.89
|6263
|2005.03.21 18:07
|s/l
|3131
|50.00
|1.3145
|1.3145
|1.3225
|-15000.00
|4695816.89
|6264
|2005.03.21 18:07
|buy
|3135
|50.00
|1.3147
|1.3117
|1.3197
|6265
|2005.03.21 18:08
|buy
|3136
|50.00
|1.3147
|1.3117
|1.3197
|6266
|2005.03.21 18:10
|buy
|3137
|50.00
|1.3147
|1.3117
|1.3197
|6267
|2005.03.21 18:10
|buy
|3138
|50.00
|1.3148
|1.3118
|1.3198
|6268
|2005.03.21 18:11
|buy
|3139
|50.00
|1.3147
|1.3117
|1.3197
|6269
|2005.03.21 18:20
|s/l
|3126
|50.00
|1.3143
|1.3143
|1.3223
|-15000.00
|4680816.89
|6270
|2005.03.21 18:20
|s/l
|3132
|50.00
|1.3143
|1.3143
|1.3223
|-15000.00
|4665816.89
|6271
|2005.03.21 18:20
|s/l
|3134
|50.00
|1.3143
|1.3143
|1.3223
|-15000.00
|4650816.89
|6272
|2005.03.21 18:20
|buy
|3140
|50.00
|1.3146
|1.3116
|1.3196
|6273
|2005.03.21 18:20
|s/l
|3125
|50.00
|1.3142
|1.3142
|1.3222
|-15000.00
|4635816.89
|6274
|2005.03.21 18:20
|s/l
|3133
|50.00
|1.3142
|1.3142
|1.3222
|-15000.00
|4620816.89
|6275
|2005.03.21 18:20
|buy
|3141
|50.00
|1.3145
|1.3115
|1.3195
|6276
|2005.03.21 18:21
|buy
|3142
|50.00
|1.3146
|1.3116
|1.3196
|6277
|2005.03.21 18:21
|buy
|3143
|50.00
|1.3147
|1.3117
|1.3197
|6278
|2005.03.21 18:21
|buy
|3144
|50.00
|1.3146
|1.3116
|1.3196
|6279
|2005.03.22 12:12
|t/p
|3135
|50.00
|1.3197
|1.3117
|1.3197
|24511.50
|4645328.39
|6280
|2005.03.22 12:12
|t/p
|3136
|50.00
|1.3197
|1.3117
|1.3197
|24511.50
|4669839.89
|6281
|2005.03.22 12:12
|t/p
|3137
|50.00
|1.3197
|1.3117
|1.3197
|24511.50
|4694351.39
|6282
|2005.03.22 12:12
|t/p
|3139
|50.00
|1.3197
|1.3117
|1.3197
|24511.50
|4718862.89
|6283
|2005.03.22 12:12
|t/p
|3140
|50.00
|1.3196
|1.3116
|1.3196
|24511.50
|4743374.39
|6284
|2005.03.22 12:12
|t/p
|3141
|50.00
|1.3195
|1.3115
|1.3195
|24511.50
|4767885.89
|6285
|2005.03.22 12:12
|t/p
|3142
|50.00
|1.3196
|1.3116
|1.3196
|24511.50
|4792397.39
|6286
|2005.03.22 12:12
|t/p
|3143
|50.00
|1.3197
|1.3117
|1.3197
|24511.50
|4816908.89
|6287
|2005.03.22 12:12
|t/p
|3144
|50.00
|1.3196
|1.3116
|1.3196
|24511.50
|4841420.39
|6288
|2005.03.22 15:40
|t/p
|3138
|50.00
|1.3198
|1.3118
|1.3198
|24511.50
|4865931.89
|6289
|2005.03.22 15:40
|buy
|3145
|50.00
|1.3200
|1.3170
|1.3250
|6290
|2005.03.22 15:41
|buy
|3146
|50.00
|1.3200
|1.3170
|1.3250
|6291
|2005.03.22 15:45
|buy
|3147
|50.00
|1.3199
|1.3169
|1.3249
|6292
|2005.03.22 15:45
|buy
|3148
|50.00
|1.3198
|1.3168
|1.3248
|6293
|2005.03.22 15:46
|buy
|3149
|50.00
|1.3194
|1.3164
|1.3244
|6294
|2005.03.22 15:47
|buy
|3150
|50.00
|1.3194
|1.3164
|1.3244
|6295
|2005.03.22 15:47
|buy
|3151
|50.00
|1.3193
|1.3163
|1.3243
|6296
|2005.03.22 15:48
|buy
|3152
|50.00
|1.3194
|1.3164
|1.3244
|6297
|2005.03.22 15:48
|buy
|3153
|50.00
|1.3193
|1.3163
|1.3243
|6298
|2005.03.22 15:48
|buy
|3154
|50.00
|1.3194
|1.3164
|1.3244
|6299
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3145
|50.00
|1.3170
|1.3170
|1.3250
|-15000.00
|4850931.89
|6300
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3146
|50.00
|1.3170
|1.3170
|1.3250
|-15000.00
|4835931.89
|6301
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3147
|50.00
|1.3169
|1.3169
|1.3249
|-15000.00
|4820931.89
|6302
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3148
|50.00
|1.3168
|1.3168
|1.3248
|-15000.00
|4805931.89
|6303
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3149
|50.00
|1.3164
|1.3164
|1.3244
|-15000.00
|4790931.89
|6304
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3150
|50.00
|1.3164
|1.3164
|1.3244
|-15000.00
|4775931.89
|6305
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3151
|50.00
|1.3163
|1.3163
|1.3243
|-15000.00
|4760931.89
|6306
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3152
|50.00
|1.3164
|1.3164
|1.3244
|-15000.00
|4745931.89
|6307
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3153
|50.00
|1.3163
|1.3163
|1.3243
|-15000.00
|4730931.89
|6308
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3154
|50.00
|1.3164
|1.3164
|1.3244
|-15000.00
|4715931.89
|6309
|2005.03.22 20:00
|sell
|3155
|50.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|6310
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3155
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-15000.00
|4700931.89
|6311
|2005.03.22 20:00
|sell
|3156
|50.00
|1.3196
|1.3226
|1.3146
|6312
|2005.03.22 20:00
|t/p
|3156
|50.00
|1.3146
|1.3226
|1.3146
|25000.00
|4725931.89
|6313
|2005.03.22 20:00
|sell
|3157
|50.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|6314
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3157
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-15000.00
|4710931.89
|6315
|2005.03.22 20:00
|sell
|3158
|50.00
|1.3196
|1.3226
|1.3146
|6316
|2005.03.22 20:00
|t/p
|3158
|50.00
|1.3146
|1.3226
|1.3146
|25000.00
|4735931.89
|6317
|2005.03.22 20:00
|sell
|3159
|50.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|6318
|2005.03.22 20:00
|s/l
|3159
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-15000.00
|4720931.89
|6319
|2005.03.22 20:00
|sell
|3160
|50.00
|1.3196
|1.3226
|1.3146
|6320
|2005.03.22 20:01
|t/p
|3160
|50.00
|1.3146
|1.3226
|1.3146
|25000.00
|4745931.89
|6321
|2005.03.22 20:01
|sell
|3161
|50.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|6322
|2005.03.22 20:01
|s/l
|3161
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-15000.00
|4730931.89
|6323
|2005.03.22 20:01
|sell
|3162
|50.00
|1.3196
|1.3226
|1.3146
|6324
|2005.03.22 20:01
|t/p
|3162
|50.00
|1.3146
|1.3226
|1.3146
|25000.00
|4755931.89
|6325
|2005.03.22 20:01
|sell
|3163
|50.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|6326
|2005.03.22 20:01
|s/l
|3163
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-15000.00
|4740931.89
|6327
|2005.03.22 20:01
|sell
|3164
|50.00
|1.3196
|1.3226
|1.3146
|6328
|2005.03.22 20:01
|t/p
|3164
|50.00
|1.3146
|1.3226
|1.3146
|25000.00
|4765931.89
|6329
|2005.03.22 20:01
|sell
|3165
|50.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|6330
|2005.03.22 20:01
|s/l
|3165
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-15000.00
|4750931.89
|6331
|2005.03.22 20:01
|sell
|3166
|50.00
|1.3196
|1.3226
|1.3146
|6332
|2005.03.22 20:02
|t/p
|3166
|50.00
|1.3146
|1.3226
|1.3146
|25000.00
|4775931.89
|6333
|2005.03.22 20:02
|sell
|3167
|50.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|6334
|2005.03.22 20:02
|s/l
|3167
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-15000.00
|4760931.89
|6335
|2005.03.22 20:02
|sell
|3168
|50.00
|1.3196
|1.3226
|1.3146
|6336
|2005.03.22 20:02
|t/p
|3168
|50.00
|1.3146
|1.3226
|1.3146
|25000.00
|4785931.89
|6337
|2005.03.22 20:02
|sell
|3169
|50.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|6338
|2005.03.22 20:02
|s/l
|3169
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-15000.00
|4770931.89
|6339
|2005.03.22 20:02
|sell
|3170
|50.00
|1.3196
|1.3226
|1.3146
|6340
|2005.03.22 20:02
|t/p
|3170
|50.00
|1.3146
|1.3226
|1.3146
|25000.00
|4795931.89
|6341
|2005.03.22 20:02
|sell
|3171
|50.00
|1.3131
|1.3161
|1.3081
|6342
|2005.03.22 20:02
|sell
|3172
|50.00
|1.3134
|1.3164
|1.3084
|6343
|2005.03.22 20:02
|sell
|3173
|50.00
|1.3135
|1.3165
|1.3085
|6344
|2005.03.22 20:03
|sell
|3174
|50.00
|1.3134
|1.3164
|1.3084
|6345
|2005.03.22 20:03
|sell
|3175
|50.00
|1.3135
|1.3165
|1.3085
|6346
|2005.03.22 20:03
|sell
|3176
|50.00
|1.3134
|1.3164
|1.3084
|6347
|2005.03.22 20:03
|sell
|3177
|50.00
|1.3135
|1.3165
|1.3085
|6348
|2005.03.22 20:04
|sell
|3178
|50.00
|1.3134
|1.3164
|1.3084
|6349
|2005.03.22 20:04
|sell
|3179
|50.00
|1.3135
|1.3165
|1.3085
|6350
|2005.03.22 20:05
|sell
|3180
|50.00
|1.3143
|1.3173
|1.3093
|6351
|2005.03.22 20:05
|s/l
|3171
|50.00
|1.3161
|1.3161
|1.3081
|-15000.00
|4780931.89
|6352
|2005.03.22 20:05
|s/l
|3172
|50.00
|1.3164
|1.3164
|1.3084
|-15000.00
|4765931.89
|6353
|2005.03.22 20:05
|s/l
|3173
|50.00
|1.3165
|1.3165
|1.3085
|-15000.00
|4750931.89
|6354
|2005.03.22 20:05
|s/l
|3174
|50.00
|1.3164
|1.3164
|1.3084
|-15000.00
|4735931.89
|6355
|2005.03.22 20:05
|s/l
|3175
|50.00
|1.3165
|1.3165
|1.3085
|-15000.00
|4720931.89
|6356
|2005.03.22 20:05
|s/l
|3176
|50.00
|1.3164
|1.3164
|1.3084
|-15000.00
|4705931.89
|6357
|2005.03.22 20:05
|s/l
|3177
|50.00
|1.3165
|1.3165
|1.3085
|-15000.00
|4690931.89
|6358
|2005.03.22 20:05
|s/l
|3178
|50.00
|1.3164
|1.3164
|1.3084
|-15000.00
|4675931.89
|6359
|2005.03.22 20:05
|s/l
|3179
|50.00
|1.3165
|1.3165
|1.3085
|-15000.00
|4660931.89
|6360
|2005.03.22 20:05
|sell
|3181
|50.00
|1.3165
|1.3195
|1.3115
|6361
|2005.03.22 20:05
|s/l
|3180
|50.00
|1.3173
|1.3173
|1.3093
|-15000.00
|4645931.89
|6362
|2005.03.22 20:05
|sell
|3182
|50.00
|1.3183
|1.3213
|1.3133
|6363
|2005.03.22 20:05
|sell
|3183
|50.00
|1.3183
|1.3213
|1.3133
|6364
|2005.03.22 20:06
|sell
|3184
|50.00
|1.3183
|1.3213
|1.3133
|6365
|2005.03.22 20:06
|sell
|3185
|50.00
|1.3183
|1.3213
|1.3133
|6366
|2005.03.22 20:07
|sell
|3186
|50.00
|1.3183
|1.3213
|1.3133
|6367
|2005.03.22 20:07
|s/l
|3181
|50.00
|1.3195
|1.3195
|1.3115
|-15000.00
|4630931.89
|6368
|2005.03.22 20:07
|sell
|3187
|50.00
|1.3202
|1.3232
|1.3152
|6369
|2005.03.22 20:07
|sell
|3188
|50.00
|1.3207
|1.3237
|1.3157
|6370
|2005.03.22 20:07
|sell
|3189
|50.00
|1.3209
|1.3239
|1.3159
|6371
|2005.03.22 20:07
|s/l
|3182
|50.00
|1.3213
|1.3213
|1.3133
|-15000.00
|4615931.89
|6372
|2005.03.22 20:07
|s/l
|3183
|50.00
|1.3213
|1.3213
|1.3133
|-15000.00
|4600931.89
|6373
|2005.03.22 20:07
|s/l
|3184
|50.00
|1.3213
|1.3213
|1.3133
|-15000.00
|4585931.89
|6374
|2005.03.22 20:07
|s/l
|3185
|50.00
|1.3213
|1.3213
|1.3133
|-15000.00
|4570931.89
|6375
|2005.03.22 20:07
|s/l
|3186
|50.00
|1.3213
|1.3213
|1.3133
|-15000.00
|4555931.89
|6376
|2005.03.22 20:07
|sell
|3190
|50.00
|1.3224
|1.3254
|1.3174
|6377
|2005.03.22 20:08
|sell
|3191
|50.00
|1.3224
|1.3254
|1.3174
|6378
|2005.03.22 20:08
|sell
|3192
|50.00
|1.3224
|1.3254
|1.3174
|6379
|2005.03.22 20:09
|sell
|3193
|50.00
|1.3224
|1.3254
|1.3174
|6380
|2005.03.22 20:09
|sell
|3194
|50.00
|1.3224
|1.3254
|1.3174
|6381
|2005.03.22 20:10
|sell
|3195
|50.00
|1.3223
|1.3253
|1.3173
|6382
|2005.03.22 20:10
|sell
|3196
|50.00
|1.3222
|1.3252
|1.3172
|6383
|2005.03.22 20:17
|t/p
|3190
|50.00
|1.3174
|1.3254
|1.3174
|25000.00
|4580931.89
|6384
|2005.03.22 20:17
|t/p
|3191
|50.00
|1.3174
|1.3254
|1.3174
|25000.00
|4605931.89
|6385
|2005.03.22 20:17
|t/p
|3192
|50.00
|1.3174
|1.3254
|1.3174
|25000.00
|4630931.89
|6386
|2005.03.22 20:17
|t/p
|3193
|50.00
|1.3174
|1.3254
|1.3174
|25000.00
|4655931.89
|6387
|2005.03.22 20:17
|t/p
|3194
|50.00
|1.3174
|1.3254
|1.3174
|25000.00
|4680931.89
|6388
|2005.03.22 20:17
|t/p
|3195
|50.00
|1.3173
|1.3253
|1.3173
|25000.00
|4705931.89
|6389
|2005.03.22 20:20
|t/p
|3196
|50.00
|1.3172
|1.3252
|1.3172
|25000.00
|4730931.89
|6390
|2005.03.22 20:25
|t/p
|3189
|50.00
|1.3159
|1.3239
|1.3159
|25000.00
|4755931.89
|6391
|2005.03.22 20:25
|t/p
|3188
|50.00
|1.3157
|1.3237
|1.3157
|25000.00
|4780931.89
|6392
|2005.03.22 20:25
|t/p
|3187
|50.00
|1.3152
|1.3232
|1.3152
|25000.00
|4805931.89
|6393
|2005.03.22 20:25
|sell
|3197
|50.00
|1.3141
|1.3171
|1.3091
|6394
|2005.03.22 20:25
|sell
|3198
|50.00
|1.3162
|1.3192
|1.3112
|6395
|2005.03.22 20:25
|s/l
|3197
|50.00
|1.3171
|1.3171
|1.3091
|-15000.00
|4790931.89
|6396
|2005.03.22 20:25
|sell
|3199
|50.00
|1.3179
|1.3209
|1.3129
|6397
|2005.03.22 20:25
|sell
|3200
|50.00
|1.3179
|1.3209
|1.3129
|6398
|2005.03.22 20:26
|sell
|3201
|50.00
|1.3179
|1.3209
|1.3129
|6399
|2005.03.22 20:26
|sell
|3202
|50.00
|1.3179
|1.3209
|1.3129
|6400
|2005.03.22 20:30
|t/p
|3198
|50.00
|1.3112
|1.3192
|1.3112
|25000.00
|4815931.89
|6401
|2005.03.22 20:30
|t/p
|3199
|50.00
|1.3129
|1.3209
|1.3129
|25000.00
|4840931.89
|6402
|2005.03.22 20:30
|t/p
|3200
|50.00
|1.3129
|1.3209
|1.3129
|25000.00
|4865931.89
|6403
|2005.03.22 20:30
|t/p
|3201
|50.00
|1.3129
|1.3209
|1.3129
|25000.00
|4890931.89
|6404
|2005.03.22 20:30
|t/p
|3202
|50.00
|1.3129
|1.3209
|1.3129
|25000.00
|4915931.89
|6405
|2005.03.22 20:30
|sell
|3203
|50.00
|1.3103
|1.3133
|1.3053
|6406
|2005.03.22 20:30
|s/l
|3203
|50.00
|1.3133
|1.3133
|1.3053
|-15000.00
|4900931.89
|6407
|2005.03.22 20:30
|buy
|3204
|50.00
|1.3119
|1.3089
|1.3169
|6408
|2005.03.22 20:30
|buy
|3205
|50.00
|1.3096
|1.3066
|1.3146
|6409
|2005.03.22 20:30
|s/l
|3204
|50.00
|1.3089
|1.3089
|1.3169
|-15000.00
|4885931.89
|6410
|2005.03.22 20:30
|buy
|3206
|50.00
|1.3092
|1.3062
|1.3142
|6411
|2005.03.22 20:30
|s/l
|3205
|50.00
|1.3066
|1.3066
|1.3146
|-15000.00
|4870931.89
|6412
|2005.03.22 20:30
|buy
|3207
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6413
|2005.03.22 20:30
|t/p
|3207
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|4895931.89
|6414
|2005.03.22 20:30
|buy
|3208
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6415
|2005.03.22 20:30
|t/p
|3208
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|4920931.89
|6416
|2005.03.22 20:30
|buy
|3209
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6417
|2005.03.22 20:30
|t/p
|3209
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|4945931.89
|6418
|2005.03.22 20:30
|buy
|3210
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6419
|2005.03.22 20:30
|t/p
|3210
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|4970931.89
|6420
|2005.03.22 20:30
|buy
|3211
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6421
|2005.03.22 20:30
|t/p
|3211
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|4995931.89
|6422
|2005.03.22 20:31
|buy
|3212
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6423
|2005.03.22 20:31
|t/p
|3212
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|5020931.89
|6424
|2005.03.22 20:31
|buy
|3213
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6425
|2005.03.22 20:31
|t/p
|3213
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|5045931.89
|6426
|2005.03.22 20:31
|buy
|3214
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6427
|2005.03.22 20:31
|t/p
|3214
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|5070931.89
|6428
|2005.03.22 20:31
|buy
|3215
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6429
|2005.03.22 20:31
|t/p
|3215
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|5095931.89
|6430
|2005.03.22 20:32
|buy
|3216
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6431
|2005.03.22 20:32
|buy
|3217
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6432
|2005.03.22 20:33
|buy
|3218
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6433
|2005.03.22 20:33
|buy
|3219
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6434
|2005.03.22 20:34
|buy
|3220
|50.00
|1.3069
|1.3039
|1.3119
|6435
|2005.03.22 20:35
|t/p
|3216
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|5120931.89
|6436
|2005.03.22 20:35
|t/p
|3217
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|5145931.89
|6437
|2005.03.22 20:35
|t/p
|3218
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|5170931.89
|6438
|2005.03.22 20:35
|t/p
|3219
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|5195931.89
|6439
|2005.03.22 20:35
|t/p
|3220
|50.00
|1.3119
|1.3039
|1.3119
|25000.00
|5220931.89
|6440
|2005.03.22 20:35
|t/p
|3206
|50.00
|1.3142
|1.3062
|1.3142
|25000.00
|5245931.89
|6441
|2005.03.22 20:35
|buy
|3221
|50.00
|1.3140
|1.3110
|1.3190
|6442
|2005.03.22 20:35
|buy
|3222
|50.00
|1.3127
|1.3097
|1.3177
|6443
|2005.03.22 20:35
|buy
|3223
|50.00
|1.3125
|1.3095
|1.3175
|6444
|2005.03.22 20:35
|s/l
|3221
|50.00
|1.3110
|1.3110
|1.3190
|-15000.00
|5230931.89
|6445
|2005.03.22 20:35
|buy
|3224
|50.00
|1.3112
|1.3082
|1.3162
|6446
|2005.03.22 20:36
|buy
|3225
|50.00
|1.3112
|1.3082
|1.3162
|6447
|2005.03.22 20:36
|buy
|3226
|50.00
|1.3112
|1.3082
|1.3162
|6448
|2005.03.22 20:37
|buy
|3227
|50.00
|1.3112
|1.3082
|1.3162
|6449
|2005.03.22 20:45
|buy
|3228
|50.00
|1.3101
|1.3071
|1.3151
|6450
|2005.03.22 20:45
|buy
|3229
|50.00
|1.3101
|1.3071
|1.3151
|6451
|2005.03.22 20:46
|buy
|3230
|50.00
|1.3101
|1.3071
|1.3151
|6452
|2005.03.22 20:46
|buy
|3231
|50.00
|1.3101
|1.3071
|1.3151
|6453
|2005.03.22 20:47
|s/l
|3222
|50.00
|1.3097
|1.3097
|1.3177
|-15000.00
|5215931.89
|6454
|2005.03.22 20:47
|s/l
|3223
|50.00
|1.3095
|1.3095
|1.3175
|-15000.00
|5200931.89
|6455
|2005.03.22 20:47
|buy
|3232
|50.00
|1.3097
|1.3067
|1.3147
|6456
|2005.03.22 20:48
|buy
|3233
|50.00
|1.3097
|1.3067
|1.3147
|6457
|2005.03.22 21:22
|s/l
|3224
|50.00
|1.3082
|1.3082
|1.3162
|-15000.00
|5185931.89
|6458
|2005.03.22 21:22
|s/l
|3225
|50.00
|1.3082
|1.3082
|1.3162
|-15000.00
|5170931.89
|6459
|2005.03.22 21:22
|s/l
|3226
|50.00
|1.3082
|1.3082
|1.3162
|-15000.00
|5155931.89
|6460
|2005.03.22 21:22
|s/l
|3227
|50.00
|1.3082
|1.3082
|1.3162
|-15000.00
|5140931.89
|6461
|2005.03.22 21:22
|buy
|3234
|50.00
|1.3085
|1.3055
|1.3135
|6462
|2005.03.22 21:22
|buy
|3235
|50.00
|1.3084
|1.3054
|1.3134
|6463
|2005.03.22 21:22
|s/l
|3228
|50.00
|1.3071
|1.3071
|1.3151
|-15000.00
|5125931.89
|6464
|2005.03.22 21:22
|s/l
|3229
|50.00
|1.3071
|1.3071
|1.3151
|-15000.00
|5110931.89
|6465
|2005.03.22 21:22
|s/l
|3230
|50.00
|1.3071
|1.3071
|1.3151
|-15000.00
|5095931.89
|6466
|2005.03.22 21:22
|s/l
|3231
|50.00
|1.3071
|1.3071
|1.3151
|-15000.00
|5080931.89
|6467
|2005.03.22 21:22
|s/l
|3232
|50.00
|1.3067
|1.3067
|1.3147
|-15000.00
|5065931.89
|6468
|2005.03.22 21:22
|s/l
|3233
|50.00
|1.3067
|1.3067
|1.3147
|-15000.00
|5050931.89
|6469
|2005.03.22 21:22
|s/l
|3234
|50.00
|1.3055
|1.3055
|1.3135
|-15000.00
|5035931.89
|6470
|2005.03.22 21:22
|s/l
|3235
|50.00
|1.3054
|1.3054
|1.3134
|-15000.00
|5020931.89
|6471
|2005.03.22 21:22
|sell
|3236
|50.00
|1.3082
|1.3112
|1.3032
|6472
|2005.03.22 21:22
|sell
|3237
|50.00
|1.3086
|1.3116
|1.3036
|6473
|2005.03.22 21:22
|sell
|3238
|50.00
|1.3086
|1.3116
|1.3036
|6474
|2005.03.22 21:23
|sell
|3239
|50.00
|1.3085
|1.3115
|1.3035
|6475
|2005.03.22 21:23
|sell
|3240
|50.00
|1.3086
|1.3116
|1.3036
|6476
|2005.03.22 21:23
|sell
|3241
|50.00
|1.3086
|1.3116
|1.3036
|6477
|2005.03.22 21:23
|sell
|3242
|50.00
|1.3085
|1.3115
|1.3035
|6478
|2005.03.22 21:24
|sell
|3243
|50.00
|1.3086
|1.3116
|1.3036
|6479
|2005.03.22 21:24
|sell
|3244
|50.00
|1.3086
|1.3116
|1.3036
|6480
|2005.03.22 21:24
|sell
|3245
|50.00
|1.3085
|1.3115
|1.3035
|6481
|2005.03.23 10:15
|t/p
|3236
|50.00
|1.3032
|1.3112
|1.3032
|25238.00
|5046169.89
|6482
|2005.03.23 10:15
|t/p
|3237
|50.00
|1.3036
|1.3116
|1.3036
|25238.00
|5071407.89
|6483
|2005.03.23 10:15
|t/p
|3238
|50.00
|1.3036
|1.3116
|1.3036
|25238.00
|5096645.89
|6484
|2005.03.23 10:15
|t/p
|3239
|50.00
|1.3035
|1.3115
|1.3035
|25238.00
|5121883.89
|6485
|2005.03.23 10:15
|t/p
|3240
|50.00
|1.3036
|1.3116
|1.3036
|25238.00
|5147121.89
|6486
|2005.03.23 10:15
|t/p
|3241
|50.00
|1.3036
|1.3116
|1.3036
|25238.00
|5172359.89
|6487
|2005.03.23 10:15
|t/p
|3242
|50.00
|1.3035
|1.3115
|1.3035
|25238.00
|5197597.89
|6488
|2005.03.23 10:15
|t/p
|3243
|50.00
|1.3036
|1.3116
|1.3036
|25238.00
|5222835.89
|6489
|2005.03.23 10:15
|t/p
|3244
|50.00
|1.3036
|1.3116
|1.3036
|25238.00
|5248073.89
|6490
|2005.03.23 10:15
|t/p
|3245
|50.00
|1.3035
|1.3115
|1.3035
|25238.00
|5273311.89
|6491
|2005.03.23 10:15
|sell
|3246
|50.00
|1.3048
|1.3078
|1.2998
|6492
|2005.03.23 10:16
|sell
|3247
|50.00
|1.3048
|1.3078
|1.2998
|6493
|2005.03.23 10:17
|sell
|3248
|50.00
|1.3072
|1.3102
|1.3022
|6494
|2005.03.23 10:18
|sell
|3249
|50.00
|1.3072
|1.3102
|1.3022
|6495
|2005.03.23 10:19
|sell
|3250
|50.00
|1.3072
|1.3102
|1.3022
|6496
|2005.03.23 10:19
|sell
|3251
|50.00
|1.3072
|1.3102
|1.3022
|6497
|2005.03.23 10:20
|sell
|3252
|50.00
|1.3072
|1.3102
|1.3022
|6498
|2005.03.23 10:21
|sell
|3253
|50.00
|1.3072
|1.3102
|1.3022
|6499
|2005.03.23 10:43
|t/p
|3248
|50.00
|1.3022
|1.3102
|1.3022
|25000.00
|5298311.89
|6500
|2005.03.23 10:43
|t/p
|3249
|50.00
|1.3022
|1.3102
|1.3022
|25000.00
|5323311.89
|6501
|2005.03.23 10:43
|t/p
|3250
|50.00
|1.3022
|1.3102
|1.3022
|25000.00
|5348311.89
|6502
|2005.03.23 10:43
|t/p
|3251
|50.00
|1.3022
|1.3102
|1.3022
|25000.00
|5373311.89
|6503
|2005.03.23 10:43
|t/p
|3252
|50.00
|1.3022
|1.3102
|1.3022
|25000.00
|5398311.89
|6504
|2005.03.23 10:43
|t/p
|3253
|50.00
|1.3022
|1.3102
|1.3022
|25000.00
|5423311.89
|6505
|2005.03.23 14:37
|t/p
|3246
|50.00
|1.2998
|1.3078
|1.2998
|25000.00
|5448311.89
|6506
|2005.03.23 14:37
|t/p
|3247
|50.00
|1.2998
|1.3078
|1.2998
|25000.00
|5473311.89
|6507
|2005.03.23 14:37
|sell
|3254
|50.00
|1.2992
|1.3022
|1.2942
|6508
|2005.03.23 14:37
|sell
|3255
|50.00
|1.2998
|1.3028
|1.2948
|6509
|2005.03.23 14:38
|sell
|3256
|50.00
|1.2998
|1.3028
|1.2948
|6510
|2005.03.23 14:38
|sell
|3257
|50.00
|1.2998
|1.3028
|1.2948
|6511
|2005.03.23 14:39
|sell
|3258
|50.00
|1.2998
|1.3028
|1.2948
|6512
|2005.03.23 14:40
|sell
|3259
|50.00
|1.3011
|1.3041
|1.2961
|6513
|2005.03.23 14:40
|sell
|3260
|50.00
|1.3014
|1.3044
|1.2964
|6514
|2005.03.23 14:40
|sell
|3261
|50.00
|1.3014
|1.3044
|1.2964
|6515
|2005.03.23 14:41
|sell
|3262
|50.00
|1.3014
|1.3044
|1.2964
|6516
|2005.03.23 14:42
|sell
|3263
|50.00
|1.3014
|1.3044
|1.2964
|6517
|2005.03.23 14:55
|s/l
|3254
|50.00
|1.3022
|1.3022
|1.2942
|-15000.00
|5458311.89
|6518
|2005.03.23 14:55
|sell
|3264
|50.00
|1.3020
|1.3050
|1.2970
|6519
|2005.03.23 15:00
|s/l
|3255
|50.00
|1.3028
|1.3028
|1.2948
|-15000.00
|5443311.89
|6520
|2005.03.23 15:00
|s/l
|3256
|50.00
|1.3028
|1.3028
|1.2948
|-15000.00
|5428311.89
|6521
|2005.03.23 15:00
|s/l
|3257
|50.00
|1.3028
|1.3028
|1.2948
|-15000.00
|5413311.89
|6522
|2005.03.23 15:00
|s/l
|3258
|50.00
|1.3028
|1.3028
|1.2948
|-15000.00
|5398311.89
|6523
|2005.03.23 15:00
|s/l
|3259
|50.00
|1.3041
|1.3041
|1.2961
|-15000.00
|5383311.89
|6524
|2005.03.23 15:00
|s/l
|3260
|50.00
|1.3044
|1.3044
|1.2964
|-15000.00
|5368311.89
|6525
|2005.03.23 15:00
|s/l
|3261
|50.00
|1.3044
|1.3044
|1.2964
|-15000.00
|5353311.89
|6526
|2005.03.23 15:00
|s/l
|3262
|50.00
|1.3044
|1.3044
|1.2964
|-15000.00
|5338311.89
|6527
|2005.03.23 15:00
|s/l
|3263
|50.00
|1.3044
|1.3044
|1.2964
|-15000.00
|5323311.89
|6528
|2005.03.23 15:00
|sell
|3265
|50.00
|1.3042
|1.3072
|1.2992
|6529
|2005.03.23 15:00
|sell
|3266
|50.00
|1.3042
|1.3072
|1.2992
|6530
|2005.03.23 15:01
|sell
|3267
|50.00
|1.3042
|1.3072
|1.2992
|6531
|2005.03.23 15:01
|sell
|3268
|50.00
|1.3042
|1.3072
|1.2992
|6532
|2005.03.23 15:02
|sell
|3269
|50.00
|1.3042
|1.3072
|1.2992
|6533
|2005.03.23 15:02
|sell
|3270
|50.00
|1.3042
|1.3072
|1.2992
|6534
|2005.03.23 15:02
|sell
|3271
|50.00
|1.3042
|1.3072
|1.2992
|6535
|2005.03.23 15:03
|sell
|3272
|50.00
|1.3042
|1.3072
|1.2992
|6536
|2005.03.23 15:04
|sell
|3273
|50.00
|1.3042
|1.3072
|1.2992
|6537
|2005.03.23 18:10
|t/p
|3265
|50.00
|1.2992
|1.3072
|1.2992
|25000.00
|5348311.89
|6538
|2005.03.23 18:10
|t/p
|3266
|50.00
|1.2992
|1.3072
|1.2992
|25000.00
|5373311.89
|6539
|2005.03.23 18:10
|t/p
|3267
|50.00
|1.2992
|1.3072
|1.2992
|25000.00
|5398311.89
|6540
|2005.03.23 18:10
|t/p
|3268
|50.00
|1.2992
|1.3072
|1.2992
|25000.00
|5423311.89
|6541
|2005.03.23 18:10
|t/p
|3269
|50.00
|1.2992
|1.3072
|1.2992
|25000.00
|5448311.89
|6542
|2005.03.23 18:10
|t/p
|3270
|50.00
|1.2992
|1.3072
|1.2992
|25000.00
|5473311.89
|6543
|2005.03.23 18:10
|t/p
|3271
|50.00
|1.2992
|1.3072
|1.2992
|25000.00
|5498311.89
|6544
|2005.03.23 18:10
|t/p
|3272
|50.00
|1.2992
|1.3072
|1.2992
|25000.00
|5523311.89
|6545
|2005.03.23 18:10
|t/p
|3273
|50.00
|1.2992
|1.3072
|1.2992
|25000.00
|5548311.89
|6546
|2005.03.23 18:22
|t/p
|3264
|50.00
|1.2970
|1.3050
|1.2970
|25000.00
|5573311.89
|6547
|2005.03.23 18:25
|sell
|3274
|50.00
|1.2976
|1.3006
|1.2926
|6548
|2005.03.23 18:25
|sell
|3275
|50.00
|1.2975
|1.3005
|1.2925
|6549
|2005.03.23 18:26
|sell
|3276
|50.00
|1.2979
|1.3009
|1.2929
|6550
|2005.03.23 18:26
|sell
|3277
|50.00
|1.2978
|1.3008
|1.2928
|6551
|2005.03.23 18:29
|sell
|3278
|50.00
|1.2979
|1.3009
|1.2929
|6552
|2005.03.23 18:30
|sell
|3279
|50.00
|1.2995
|1.3025
|1.2945
|6553
|2005.03.23 18:30
|sell
|3280
|50.00
|1.2994
|1.3024
|1.2944
|6554
|2005.03.23 18:30
|sell
|3281
|50.00
|1.2995
|1.3025
|1.2945
|6555
|2005.03.23 18:30
|sell
|3282
|50.00
|1.2994
|1.3024
|1.2944
|6556
|2005.03.23 18:31
|sell
|3283
|50.00
|1.2995
|1.3025
|1.2945
|6557
|2005.03.24 07:35
|s/l
|3274
|50.00
|1.3006
|1.3006
|1.2926
|-14762.00
|5558549.89
|6558
|2005.03.24 07:35
|s/l
|3275
|50.00
|1.3005
|1.3005
|1.2925
|-14762.00
|5543787.89
|6559
|2005.03.24 07:35
|sell
|3284
|50.00
|1.3003
|1.3033
|1.2953
|6560
|2005.03.24 07:35
|sell
|3285
|50.00
|1.3004
|1.3034
|1.2954
|6561
|2005.03.24 07:39
|s/l
|3277
|50.00
|1.3008
|1.3008
|1.2928
|-14762.00
|5529025.89
|6562
|2005.03.24 07:39
|sell
|3286
|50.00
|1.3005
|1.3035
|1.2955
|6563
|2005.03.24 07:40
|s/l
|3276
|50.00
|1.3009
|1.3009
|1.2929
|-14762.00
|5514263.89
|6564
|2005.03.24 07:40
|s/l
|3278
|50.00
|1.3009
|1.3009
|1.2929
|-14762.00
|5499501.89
|6565
|2005.03.24 07:40
|sell
|3287
|50.00
|1.3007
|1.3037
|1.2957
|6566
|2005.03.24 07:40
|sell
|3288
|50.00
|1.3008
|1.3038
|1.2958
|6567
|2005.03.24 10:15
|s/l
|3280
|50.00
|1.3024
|1.3024
|1.2944
|-14762.00
|5484739.89
|6568
|2005.03.24 10:15
|s/l
|3282
|50.00
|1.3024
|1.3024
|1.2944
|-14762.00
|5469977.89
|6569
|2005.03.24 10:15
|sell
|3289
|50.00
|1.3021
|1.3051
|1.2971
|6570
|2005.03.24 10:16
|s/l
|3279
|50.00
|1.3025
|1.3025
|1.2945
|-14762.00
|5455215.89
|6571
|2005.03.24 10:16
|s/l
|3281
|50.00
|1.3025
|1.3025
|1.2945
|-14762.00
|5440453.89
|6572
|2005.03.24 10:16
|s/l
|3283
|50.00
|1.3025
|1.3025
|1.2945
|-14762.00
|5425691.89
|6573
|2005.03.24 10:16
|sell
|3290
|50.00
|1.3024
|1.3054
|1.2974
|6574
|2005.03.24 10:16
|sell
|3291
|50.00
|1.3025
|1.3055
|1.2975
|6575
|2005.03.24 10:16
|sell
|3292
|50.00
|1.3024
|1.3054
|1.2974
|6576
|2005.03.24 10:16
|sell
|3293
|50.00
|1.3026
|1.3056
|1.2976
|6577
|2005.03.24 10:22
|s/l
|3284
|50.00
|1.3033
|1.3033
|1.2953
|-15000.00
|5410691.89
|6578
|2005.03.24 10:22
|sell
|3294
|50.00
|1.3030
|1.3060
|1.2980
|6579
|2005.03.24 10:22
|s/l
|3285
|50.00
|1.3034
|1.3034
|1.2954
|-15000.00
|5395691.89
|6580
|2005.03.24 10:22
|sell
|3295
|50.00
|1.3031
|1.3061
|1.2981
|6581
|2005.03.24 10:23
|s/l
|3286
|50.00
|1.3035
|1.3035
|1.2955
|-15000.00
|5380691.89
|6582
|2005.03.24 10:23
|sell
|3296
|50.00
|1.3032
|1.3062
|1.2982
|6583
|2005.03.24 11:30
|t/p
|3294
|50.00
|1.2980
|1.3060
|1.2980
|25000.00
|5405691.89
|6584
|2005.03.24 11:30
|t/p
|3295
|50.00
|1.2981
|1.3061
|1.2981
|25000.00
|5430691.89
|6585
|2005.03.24 11:30
|t/p
|3296
|50.00
|1.2982
|1.3062
|1.2982
|25000.00
|5455691.89
|6586
|2005.03.24 11:32
|t/p
|3293
|50.00
|1.2976
|1.3056
|1.2976
|25000.00
|5480691.89
|6587
|2005.03.24 11:32
|t/p
|3290
|50.00
|1.2974
|1.3054
|1.2974
|25000.00
|5505691.89
|6588
|2005.03.24 11:32
|t/p
|3291
|50.00
|1.2975
|1.3055
|1.2975
|25000.00
|5530691.89
|6589
|2005.03.24 11:32
|t/p
|3292
|50.00
|1.2974
|1.3054
|1.2974
|25000.00
|5555691.89
|6590
|2005.03.24 16:02
|t/p
|3289
|50.00
|1.2971
|1.3051
|1.2971
|25000.00
|5580691.89
|6591
|2005.03.24 16:30
|t/p
|3288
|50.00
|1.2958
|1.3038
|1.2958
|25000.00
|5605691.89
|6592
|2005.03.24 16:35
|t/p
|3287
|50.00
|1.2957
|1.3037
|1.2957
|25000.00
|5630691.89
|6593
|2005.03.24 16:40
|sell
|3297
|50.00
|1.2975
|1.3005
|1.2925
|6594
|2005.03.24 16:41
|sell
|3298
|50.00
|1.2975
|1.3005
|1.2925
|6595
|2005.03.24 16:42
|sell
|3299
|50.00
|1.2975
|1.3005
|1.2925
|6596
|2005.03.24 16:43
|sell
|3300
|50.00
|1.2975
|1.3005
|1.2925
|6597
|2005.03.24 16:44
|sell
|3301
|50.00
|1.2975
|1.3005
|1.2925
|6598
|2005.03.24 17:07
|sell
|3302
|50.00
|1.2974
|1.3004
|1.2924
|6599
|2005.03.24 17:07
|sell
|3303
|50.00
|1.2975
|1.3005
|1.2925
|6600
|2005.03.24 17:08
|sell
|3304
|50.00
|1.2975
|1.3005
|1.2925
|6601
|2005.03.24 17:08
|sell
|3305
|50.00
|1.2980
|1.3010
|1.2930
|6602
|2005.03.24 17:09
|sell
|3306
|50.00
|1.2980
|1.3010
|1.2930
|6603
|2005.03.28 03:17
|t/p
|3297
|50.00
|1.2925
|1.3005
|1.2925
|25952.00
|5656643.89
|6604
|2005.03.28 03:17
|t/p
|3298
|50.00
|1.2925
|1.3005
|1.2925
|25952.00
|5682595.89
|6605
|2005.03.28 03:17
|t/p
|3299
|50.00
|1.2925
|1.3005
|1.2925
|25952.00
|5708547.89
|6606
|2005.03.28 03:17
|t/p
|3300
|50.00
|1.2925
|1.3005
|1.2925
|25952.00
|5734499.89
|6607
|2005.03.28 03:17
|t/p
|3301
|50.00
|1.2925
|1.3005
|1.2925
|25952.00
|5760451.89
|6608
|2005.03.28 03:17
|t/p
|3302
|50.00
|1.2924
|1.3004
|1.2924
|25952.00
|5786403.89
|6609
|2005.03.28 03:17
|t/p
|3303
|50.00
|1.2925
|1.3005
|1.2925
|25952.00
|5812355.89
|6610
|2005.03.28 03:17
|t/p
|3304
|50.00
|1.2925
|1.3005
|1.2925
|25952.00
|5838307.89
|6611
|2005.03.28 03:17
|t/p
|3305
|50.00
|1.2930
|1.3010
|1.2930
|25952.00
|5864259.89
|6612
|2005.03.28 03:17
|t/p
|3306
|50.00
|1.2930
|1.3010
|1.2930
|25952.00
|5890211.89
|6613
|2005.03.28 03:17
|buy
|3307
|50.00
|1.2900
|1.2870
|1.2950
|6614
|2005.03.28 03:18
|buy
|3308
|50.00
|1.2900
|1.2870
|1.2950
|6615
|2005.03.28 03:19
|buy
|3309
|50.00
|1.2900
|1.2870
|1.2950
|6616
|2005.03.28 03:20
|buy
|3310
|50.00
|1.2900
|1.2870
|1.2950
|6617
|2005.03.28 03:21
|buy
|3311
|50.00
|1.2900
|1.2870
|1.2950
|6618
|2005.03.28 03:52
|buy
|3312
|50.00
|1.2894
|1.2864
|1.2944
|6619
|2005.03.28 03:54
|buy
|3313
|50.00
|1.2894
|1.2864
|1.2944
|6620
|2005.03.28 03:55
|buy
|3314
|50.00
|1.2895
|1.2865
|1.2945
|6621
|2005.03.28 03:56
|buy
|3315
|50.00
|1.2896
|1.2866
|1.2946
|6622
|2005.03.28 03:56
|buy
|3316
|50.00
|1.2895
|1.2865
|1.2945
|6623
|2005.03.28 15:32
|s/l
|3307
|50.00
|1.2870
|1.2870
|1.2950
|-15000.00
|5875211.89
|6624
|2005.03.28 15:32
|s/l
|3308
|50.00
|1.2870
|1.2870
|1.2950
|-15000.00
|5860211.89
|6625
|2005.03.28 15:32
|s/l
|3309
|50.00
|1.2870
|1.2870
|1.2950
|-15000.00
|5845211.89
|6626
|2005.03.28 15:32
|s/l
|3310
|50.00
|1.2870
|1.2870
|1.2950
|-15000.00
|5830211.89
|6627
|2005.03.28 15:32
|s/l
|3311
|50.00
|1.2870
|1.2870
|1.2950
|-15000.00
|5815211.89
|6628
|2005.03.28 15:32
|buy
|3317
|50.00
|1.2872
|1.2842
|1.2922
|6629
|2005.03.28 15:32
|s/l
|3314
|50.00
|1.2865
|1.2865
|1.2945
|-15000.00
|5800211.89
|6630
|2005.03.28 15:32
|s/l
|3315
|50.00
|1.2866
|1.2866
|1.2946
|-15000.00
|5785211.89
|6631
|2005.03.28 15:32
|s/l
|3316
|50.00
|1.2865
|1.2865
|1.2945
|-15000.00
|5770211.89
|6632
|2005.03.28 15:32
|buy
|3318
|50.00
|1.2868
|1.2838
|1.2918
|6633
|2005.03.28 15:33
|buy
|3319
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|6634
|2005.03.28 15:33
|buy
|3320
|50.00
|1.2868
|1.2838
|1.2918
|6635
|2005.03.28 15:33
|buy
|3321
|50.00
|1.2868
|1.2838
|1.2918
|6636
|2005.03.28 15:33
|buy
|3322
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|6637
|2005.03.28 15:34
|buy
|3323
|50.00
|1.2868
|1.2838
|1.2918
|6638
|2005.03.28 15:34
|buy
|3324
|50.00
|1.2868
|1.2838
|1.2918
|6639
|2005.03.28 17:47
|s/l
|3312
|50.00
|1.2864
|1.2864
|1.2944
|-15000.00
|5755211.89
|6640
|2005.03.28 17:47
|s/l
|3313
|50.00
|1.2864
|1.2864
|1.2944
|-15000.00
|5740211.89
|6641
|2005.03.28 17:47
|buy
|3325
|50.00
|1.2862
|1.2832
|1.2912
|6642
|2005.03.28 17:47
|buy
|3326
|50.00
|1.2858
|1.2828
|1.2908
|6643
|2005.03.29 02:38
|t/p
|3326
|50.00
|1.2908
|1.2828
|1.2908
|24511.50
|5764723.39
|6644
|2005.03.29 02:40
|t/p
|3325
|50.00
|1.2912
|1.2832
|1.2912
|24511.50
|5789234.89
|6645
|2005.03.29 02:40
|t/p
|3318
|50.00
|1.2918
|1.2838
|1.2918
|24511.50
|5813746.39
|6646
|2005.03.29 02:40
|t/p
|3319
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|24511.50
|5838257.89
|6647
|2005.03.29 02:40
|t/p
|3320
|50.00
|1.2918
|1.2838
|1.2918
|24511.50
|5862769.39
|6648
|2005.03.29 02:40
|t/p
|3321
|50.00
|1.2918
|1.2838
|1.2918
|24511.50
|5887280.89
|6649
|2005.03.29 02:40
|t/p
|3322
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|24511.50
|5911792.39
|6650
|2005.03.29 02:40
|t/p
|3323
|50.00
|1.2918
|1.2838
|1.2918
|24511.50
|5936303.89
|6651
|2005.03.29 02:40
|t/p
|3324
|50.00
|1.2918
|1.2838
|1.2918
|24511.50
|5960815.39
|6652
|2005.03.29 03:07
|t/p
|3317
|50.00
|1.2922
|1.2842
|1.2922
|24511.50
|5985326.89
|6653
|2005.03.29 03:09
|buy
|3327
|50.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|6654
|2005.03.29 03:13
|buy
|3328
|50.00
|1.2924
|1.2894
|1.2974
|6655
|2005.03.29 03:14
|buy
|3329
|50.00
|1.2924
|1.2894
|1.2974
|6656
|2005.03.29 03:15
|buy
|3330
|50.00
|1.2925
|1.2895
|1.2975
|6657
|2005.03.29 03:15
|buy
|3331
|50.00
|1.2926
|1.2896
|1.2976
|6658
|2005.03.29 03:15
|buy
|3332
|50.00
|1.2924
|1.2894
|1.2974
|6659
|2005.03.29 03:16
|buy
|3333
|50.00
|1.2925
|1.2895
|1.2975
|6660
|2005.03.29 03:16
|buy
|3334
|50.00
|1.2926
|1.2896
|1.2976
|6661
|2005.03.29 03:16
|buy
|3335
|50.00
|1.2925
|1.2895
|1.2975
|6662
|2005.03.29 03:17
|buy
|3336
|50.00
|1.2926
|1.2896
|1.2976
|6663
|2005.03.30 09:49
|t/p
|3327
|50.00
|1.2973
|1.2893
|1.2973
|24511.50
|6009838.39
|6664
|2005.03.30 09:49
|t/p
|3328
|50.00
|1.2974
|1.2894
|1.2974
|24511.50
|6034349.89
|6665
|2005.03.30 09:49
|t/p
|3329
|50.00
|1.2974
|1.2894
|1.2974
|24511.50
|6058861.39
|6666
|2005.03.30 09:49
|t/p
|3332
|50.00
|1.2974
|1.2894
|1.2974
|24511.50
|6083372.89
|6667
|2005.03.30 09:50
|t/p
|3330
|50.00
|1.2975
|1.2895
|1.2975
|24511.50
|6107884.39
|6668
|2005.03.30 09:50
|t/p
|3333
|50.00
|1.2975
|1.2895
|1.2975
|24511.50
|6132395.89
|6669
|2005.03.30 09:50
|t/p
|3335
|50.00
|1.2975
|1.2895
|1.2975
|24511.50
|6156907.39
|6670
|2005.03.30 16:00
|t/p
|3331
|50.00
|1.2976
|1.2896
|1.2976
|24511.50
|6181418.89
|6671
|2005.03.30 16:00
|t/p
|3334
|50.00
|1.2976
|1.2896
|1.2976
|24511.50
|6205930.39
|6672
|2005.03.30 16:00
|t/p
|3336
|50.00
|1.2976
|1.2896
|1.2976
|24511.50
|6230441.89
|6673
|2005.03.30 16:00
|buy
|3337
|50.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|6674
|2005.03.30 16:00
|buy
|3338
|50.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|6675
|2005.03.30 16:00
|buy
|3339
|50.00
|1.2973
|1.2943
|1.3023
|6676
|2005.03.30 16:00
|buy
|3340
|50.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|6677
|2005.03.30 16:00
|buy
|3341
|50.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|6678
|2005.03.30 16:00
|buy
|3342
|50.00
|1.2973
|1.2943
|1.3023
|6679
|2005.03.30 16:01
|buy
|3343
|50.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|6680
|2005.03.30 16:01
|buy
|3344
|50.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|6681
|2005.03.30 16:01
|buy
|3345
|50.00
|1.2973
|1.2943
|1.3023
|6682
|2005.03.30 16:01
|buy
|3346
|50.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|6683
|2005.03.30 17:35
|s/l
|3339
|50.00
|1.2943
|1.2943
|1.3023
|-15000.00
|6215441.89
|6684
|2005.03.30 17:35
|s/l
|3342
|50.00
|1.2943
|1.2943
|1.3023
|-15000.00
|6200441.89
|6685
|2005.03.30 17:35
|s/l
|3345
|50.00
|1.2943
|1.2943
|1.3023
|-15000.00
|6185441.89
|6686
|2005.03.30 17:35
|buy
|3347
|50.00
|1.2946
|1.2916
|1.2996
|6687
|2005.03.30 17:35
|s/l
|3337
|50.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-15000.00
|6170441.89
|6688
|2005.03.30 17:35
|s/l
|3338
|50.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-15000.00
|6155441.89
|6689
|2005.03.30 17:35
|s/l
|3340
|50.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-15000.00
|6140441.89
|6690
|2005.03.30 17:35
|s/l
|3341
|50.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-15000.00
|6125441.89
|6691
|2005.03.30 17:35
|s/l
|3343
|50.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-15000.00
|6110441.89
|6692
|2005.03.30 17:35
|s/l
|3344
|50.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-15000.00
|6095441.89
|6693
|2005.03.30 17:35
|s/l
|3346
|50.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-15000.00
|6080441.89
|6694
|2005.03.30 17:35
|buy
|3348
|50.00
|1.2945
|1.2915
|1.2995
|6695
|2005.03.30 17:36
|buy
|3349
|50.00
|1.2946
|1.2916
|1.2996
|6696
|2005.03.30 17:36
|buy
|3350
|50.00
|1.2947
|1.2917
|1.2997
|6697
|2005.03.30 17:37
|buy
|3351
|50.00
|1.2946
|1.2916
|1.2996
|6698
|2005.03.30 17:37
|buy
|3352
|50.00
|1.2945
|1.2915
|1.2995
|6699
|2005.03.30 17:38
|buy
|3353
|50.00
|1.2946
|1.2916
|1.2996
|6700
|2005.03.30 17:38
|buy
|3354
|50.00
|1.2947
|1.2917
|1.2997
|6701
|2005.03.30 17:39
|buy
|3355
|50.00
|1.2946
|1.2916
|1.2996
|6702
|2005.03.30 17:39
|buy
|3356
|50.00
|1.2945
|1.2915
|1.2995
|6703
|2005.03.30 22:34
|s/l
|3347
|50.00
|1.2916
|1.2916
|1.2996
|-15000.00
|6065441.89
|6704
|2005.03.30 22:34
|s/l
|3349
|50.00
|1.2916
|1.2916
|1.2996
|-15000.00
|6050441.89
|6705
|2005.03.30 22:34
|s/l
|3350
|50.00
|1.2917
|1.2917
|1.2997
|-15000.00
|6035441.89
|6706
|2005.03.30 22:34
|s/l
|3351
|50.00
|1.2916
|1.2916
|1.2996
|-15000.00
|6020441.89
|6707
|2005.03.30 22:34
|s/l
|3353
|50.00
|1.2916
|1.2916
|1.2996
|-15000.00
|6005441.89
|6708
|2005.03.30 22:34
|s/l
|3354
|50.00
|1.2917
|1.2917
|1.2997
|-15000.00
|5990441.89
|6709
|2005.03.30 22:34
|s/l
|3355
|50.00
|1.2916
|1.2916
|1.2996
|-15000.00
|5975441.89
|6710
|2005.03.30 22:34
|buy
|3357
|50.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|6711
|2005.03.30 22:34
|buy
|3358
|50.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|6712
|2005.03.30 22:35
|s/l
|3348
|50.00
|1.2915
|1.2915
|1.2995
|-15000.00
|5960441.89
|6713
|2005.03.30 22:35
|s/l
|3352
|50.00
|1.2915
|1.2915
|1.2995
|-15000.00
|5945441.89
|6714
|2005.03.30 22:35
|s/l
|3356
|50.00
|1.2915
|1.2915
|1.2995
|-15000.00
|5930441.89
|6715
|2005.03.30 22:35
|buy
|3359
|50.00
|1.2917
|1.2887
|1.2967
|6716
|2005.03.30 22:35
|buy
|3360
|50.00
|1.2918
|1.2888
|1.2968
|6717
|2005.03.30 22:35
|buy
|3361
|50.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|6718
|2005.03.30 22:36
|buy
|3362
|50.00
|1.2918
|1.2888
|1.2968
|6719
|2005.03.30 22:36
|buy
|3363
|50.00
|1.2917
|1.2887
|1.2967
|6720
|2005.03.30 22:36
|buy
|3364
|50.00
|1.2918
|1.2888
|1.2968
|6721
|2005.03.30 22:37
|buy
|3365
|50.00
|1.2917
|1.2887
|1.2967
|6722
|2005.03.30 22:37
|buy
|3366
|50.00
|1.2918
|1.2888
|1.2968
|6723
|2005.03.31 10:22
|t/p
|3359
|50.00
|1.2967
|1.2887
|1.2967
|24511.50
|5954953.39
|6724
|2005.03.31 10:22
|t/p
|3363
|50.00
|1.2967
|1.2887
|1.2967
|24511.50
|5979464.89
|6725
|2005.03.31 10:22
|t/p
|3365
|50.00
|1.2967
|1.2887
|1.2967
|24511.50
|6003976.39
|6726
|2005.03.31 15:45
|t/p
|3357
|50.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|24511.50
|6028487.89
|6727
|2005.03.31 15:45
|t/p
|3358
|50.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|24511.50
|6052999.39
|6728
|2005.03.31 15:45
|t/p
|3360
|50.00
|1.2968
|1.2888
|1.2968
|24511.50
|6077510.89
|6729
|2005.03.31 15:45
|t/p
|3361
|50.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|24511.50
|6102022.39
|6730
|2005.03.31 15:45
|t/p
|3362
|50.00
|1.2968
|1.2888
|1.2968
|24511.50
|6126533.89
|6731
|2005.03.31 15:45
|t/p
|3364
|50.00
|1.2968
|1.2888
|1.2968
|24511.50
|6151045.39
|6732
|2005.03.31 15:45
|t/p
|3366
|50.00
|1.2968
|1.2888
|1.2968
|24511.50
|6175556.89
|6733
|2005.03.31 15:45
|buy
|3367
|50.00
|1.2969
|1.2939
|1.3019
|6734
|2005.03.31 15:46
|buy
|3368
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|6735
|2005.03.31 15:46
|buy
|3369
|50.00
|1.2957
|1.2927
|1.3007
|6736
|2005.03.31 15:50
|buy
|3370
|50.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|6737
|2005.03.31 15:50
|buy
|3371
|50.00
|1.2957
|1.2927
|1.3007
|6738
|2005.03.31 15:51
|buy
|3372
|50.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|6739
|2005.03.31 15:51
|buy
|3373
|50.00
|1.2957
|1.2927
|1.3007
|6740
|2005.03.31 15:52
|buy
|3374
|50.00
|1.2957
|1.2927
|1.3007
|6741
|2005.03.31 15:53
|buy
|3375
|50.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|6742
|2005.03.31 15:53
|buy
|3376
|50.00
|1.2957
|1.2927
|1.3007
|6743
|2005.03.31 16:13
|t/p
|3368
|50.00
|1.3011
|1.2931
|1.3011
|25000.00
|6200556.89
|6744
|2005.03.31 16:13
|t/p
|3369
|50.00
|1.3007
|1.2927
|1.3007
|25000.00
|6225556.89
|6745
|2005.03.31 16:13
|t/p
|3370
|50.00
|1.3008
|1.2928
|1.3008
|25000.00
|6250556.89
|6746
|2005.03.31 16:13
|t/p
|3371
|50.00
|1.3007
|1.2927
|1.3007
|25000.00
|6275556.89
|6747
|2005.03.31 16:13
|t/p
|3372
|50.00
|1.3008
|1.2928
|1.3008
|25000.00
|6300556.89
|6748
|2005.03.31 16:13
|t/p
|3373
|50.00
|1.3007
|1.2927
|1.3007
|25000.00
|6325556.89
|6749
|2005.03.31 16:13
|t/p
|3374
|50.00
|1.3007
|1.2927
|1.3007
|25000.00
|6350556.89
|6750
|2005.03.31 16:13
|t/p
|3375
|50.00
|1.3008
|1.2928
|1.3008
|25000.00
|6375556.89
|6751
|2005.03.31 16:13
|t/p
|3376
|50.00
|1.3007
|1.2927
|1.3007
|25000.00
|6400556.89
|6752
|2005.03.31 17:02
|buy
|3377
|50.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|6753
|2005.03.31 17:02
|buy
|3378
|50.00
|1.2959
|1.2929
|1.3009
|6754
|2005.03.31 17:03
|buy
|3379
|50.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|6755
|2005.03.31 17:03
|buy
|3380
|50.00
|1.2959
|1.2929
|1.3009
|6756
|2005.03.31 17:04
|buy
|3381
|50.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|6757
|2005.03.31 17:04
|buy
|3382
|50.00
|1.2959
|1.2929
|1.3009
|6758
|2005.03.31 17:05
|buy
|3383
|50.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|6759
|2005.03.31 17:05
|buy
|3384
|50.00
|1.2959
|1.2929
|1.3009
|6760
|2005.03.31 17:06
|buy
|3385
|50.00
|1.2958
|1.2928
|1.3008
|6761
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3367
|50.00
|1.3019
|1.2939
|1.3019
|23534.50
|6424091.39
|6762
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3377
|50.00
|1.3008
|1.2928
|1.3008
|23534.50
|6447625.89
|6763
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3378
|50.00
|1.3009
|1.2929
|1.3009
|23534.50
|6471160.39
|6764
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3379
|50.00
|1.3008
|1.2928
|1.3008
|23534.50
|6494694.89
|6765
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3380
|50.00
|1.3009
|1.2929
|1.3009
|23534.50
|6518229.39
|6766
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3381
|50.00
|1.3008
|1.2928
|1.3008
|23534.50
|6541763.89
|6767
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3382
|50.00
|1.3009
|1.2929
|1.3009
|23534.50
|6565298.39
|6768
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3383
|50.00
|1.3008
|1.2928
|1.3008
|23534.50
|6588832.89
|6769
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3384
|50.00
|1.3009
|1.2929
|1.3009
|23534.50
|6612367.39
|6770
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3385
|50.00
|1.3008
|1.2928
|1.3008
|23534.50
|6635901.89
|6771
|2005.04.01 15:30
|sell
|3386
|50.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|6772
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3386
|50.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|25000.00
|6660901.89
|6773
|2005.04.01 15:30
|buy
|3387
|50.00
|1.2968
|1.2938
|1.3018
|6774
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3387
|50.00
|1.3018
|1.2938
|1.3018
|25000.00
|6685901.89
|6775
|2005.04.01 15:30
|sell
|3388
|50.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|6776
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3388
|50.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|25000.00
|6710901.89
|6777
|2005.04.01 15:30
|buy
|3389
|50.00
|1.2968
|1.2938
|1.3018
|6778
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3389
|50.00
|1.3018
|1.2938
|1.3018
|25000.00
|6735901.89
|6779
|2005.04.01 15:30
|sell
|3390
|50.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|6780
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3390
|50.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|25000.00
|6760901.89
|6781
|2005.04.01 15:30
|buy
|3391
|50.00
|1.2968
|1.2938
|1.3018
|6782
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3391
|50.00
|1.3018
|1.2938
|1.3018
|25000.00
|6785901.89
|6783
|2005.04.01 15:30
|sell
|3392
|50.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|6784
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3392
|50.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|25000.00
|6810901.89
|6785
|2005.04.01 15:30
|buy
|3393
|50.00
|1.2968
|1.2938
|1.3018
|6786
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3393
|50.00
|1.3018
|1.2938
|1.3018
|25000.00
|6835901.89
|6787
|2005.04.01 15:30
|sell
|3394
|50.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|6788
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3394
|50.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|25000.00
|6860901.89
|6789
|2005.04.01 15:30
|buy
|3395
|50.00
|1.2968
|1.2938
|1.3018
|6790
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3395
|50.00
|1.3018
|1.2938
|1.3018
|25000.00
|6885901.89
|6791
|2005.04.01 15:30
|sell
|3396
|50.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|6792
|2005.04.01 15:30
|t/p
|3396
|50.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|25000.00
|6910901.89
|6793
|2005.04.01 15:30
|buy
|3397
|50.00
|1.2968
|1.2938
|1.3018
|6794
|2005.04.01 15:31
|t/p
|3397
|50.00
|1.3018
|1.2938
|1.3018
|25000.00
|6935901.89
|6795
|2005.04.01 15:31
|sell
|3398
|50.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|6796
|2005.04.01 15:31
|t/p
|3398
|50.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|25000.00
|6960901.89
|6797
|2005.04.01 15:31
|buy
|3399
|50.00
|1.2968
|1.2938
|1.3018
|6798
|2005.04.01 15:31
|t/p
|3399
|50.00
|1.3018
|1.2938
|1.3018
|25000.00
|6985901.89
|6799
|2005.04.01 15:31
|sell
|3400
|50.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|6800
|2005.04.01 15:31
|t/p
|3400
|50.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|25000.00
|7010901.89
|6801
|2005.04.01 15:31
|buy
|3401
|50.00
|1.2968
|1.2938
|1.3018
|6802
|2005.04.01 15:31
|t/p
|3401
|50.00
|1.3018
|1.2938
|1.3018
|25000.00
|7035901.89
|6803
|2005.04.01 15:31
|sell
|3402
|50.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|6804
|2005.04.01 15:31
|t/p
|3402
|50.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|25000.00
|7060901.89
|6805
|2005.04.01 15:31
|buy
|3403
|50.00
|1.2968
|1.2938
|1.3018
|6806
|2005.04.01 15:31
|t/p
|3403
|50.00
|1.3018
|1.2938
|1.3018
|25000.00
|7085901.89
|6807
|2005.04.01 15:32
|sell
|3404
|50.00
|1.3051
|1.3081
|1.3001
|6808
|2005.04.01 15:32
|sell
|3405
|50.00
|1.3055
|1.3085
|1.3005
|6809
|2005.04.01 15:32
|sell
|3406
|50.00
|1.3056
|1.3086
|1.3006
|6810
|2005.04.01 15:32
|sell
|3407
|50.00
|1.3057
|1.3087
|1.3007
|6811
|2005.04.01 15:33
|sell
|3408
|50.00
|1.3056
|1.3086
|1.3006
|6812
|2005.04.01 15:33
|sell
|3409
|50.00
|1.3057
|1.3087
|1.3007
|6813
|2005.04.01 15:33
|sell
|3410
|50.00
|1.3056
|1.3086
|1.3006
|6814
|2005.04.01 15:33
|sell
|3411
|50.00
|1.3057
|1.3087
|1.3007
|6815
|2005.04.01 15:34
|sell
|3412
|50.00
|1.3056
|1.3086
|1.3006
|6816
|2005.04.01 15:34
|sell
|3413
|50.00
|1.3057
|1.3087
|1.3007
|6817
|2005.04.01 15:42
|t/p
|3407
|50.00
|1.3007
|1.3087
|1.3007
|25000.00
|7110901.89
|6818
|2005.04.01 15:42
|t/p
|3409
|50.00
|1.3007
|1.3087
|1.3007
|25000.00
|7135901.89
|6819
|2005.04.01 15:42
|t/p
|3411
|50.00
|1.3007
|1.3087
|1.3007
|25000.00
|7160901.89
|6820
|2005.04.01 15:42
|t/p
|3413
|50.00
|1.3007
|1.3087
|1.3007
|25000.00
|7185901.89
|6821
|2005.04.01 16:02
|t/p
|3405
|50.00
|1.3005
|1.3085
|1.3005
|25000.00
|7210901.89
|6822
|2005.04.01 16:02
|t/p
|3406
|50.00
|1.3006
|1.3086
|1.3006
|25000.00
|7235901.89
|6823
|2005.04.01 16:02
|t/p
|3408
|50.00
|1.3006
|1.3086
|1.3006
|25000.00
|7260901.89
|6824
|2005.04.01 16:02
|t/p
|3410
|50.00
|1.3006
|1.3086
|1.3006
|25000.00
|7285901.89
|6825
|2005.04.01 16:02
|t/p
|3412
|50.00
|1.3006
|1.3086
|1.3006
|25000.00
|7310901.89
|6826
|2005.04.01 16:02
|t/p
|3404
|50.00
|1.3001
|1.3081
|1.3001
|25000.00
|7335901.89
|6827
|2005.04.01 16:03
|buy
|3414
|50.00
|1.2993
|1.2963
|1.3043
|6828
|2005.04.01 16:03
|buy
|3415
|50.00
|1.2994
|1.2964
|1.3044
|6829
|2005.04.01 16:03
|buy
|3416
|50.00
|1.2994
|1.2964
|1.3044
|6830
|2005.04.01 16:04
|buy
|3417
|50.00
|1.2993
|1.2963
|1.3043
|6831
|2005.04.01 16:04
|buy
|3418
|50.00
|1.2994
|1.2964
|1.3044
|6832
|2005.04.01 16:04
|buy
|3419
|50.00
|1.2994
|1.2964
|1.3044
|6833
|2005.04.01 16:05
|buy
|3420
|50.00
|1.2993
|1.2963
|1.3043
|6834
|2005.04.01 16:05
|buy
|3421
|50.00
|1.2990
|1.2960
|1.3040
|6835
|2005.04.01 16:05
|buy
|3422
|50.00
|1.2988
|1.2958
|1.3038
|6836
|2005.04.01 16:05
|buy
|3423
|50.00
|1.2987
|1.2957
|1.3037
|6837
|2005.04.01 16:10
|s/l
|3414
|50.00
|1.2963
|1.2963
|1.3043
|-15000.00
|7320901.89
|6838
|2005.04.01 16:10
|s/l
|3415
|50.00
|1.2964
|1.2964
|1.3044
|-15000.00
|7305901.89
|6839
|2005.04.01 16:10
|s/l
|3416
|50.00
|1.2964
|1.2964
|1.3044
|-15000.00
|7290901.89
|6840
|2005.04.01 16:10
|s/l
|3417
|50.00
|1.2963
|1.2963
|1.3043
|-15000.00
|7275901.89
|6841
|2005.04.01 16:10
|s/l
|3418
|50.00
|1.2964
|1.2964
|1.3044
|-15000.00
|7260901.89
|6842
|2005.04.01 16:10
|s/l
|3419
|50.00
|1.2964
|1.2964
|1.3044
|-15000.00
|7245901.89
|6843
|2005.04.01 16:10
|s/l
|3420
|50.00
|1.2963
|1.2963
|1.3043
|-15000.00
|7230901.89
|6844
|2005.04.01 16:10
|buy
|3424
|50.00
|1.2966
|1.2936
|1.3016
|6845
|2005.04.01 16:10
|buy
|3425
|50.00
|1.2967
|1.2937
|1.3017
|6846
|2005.04.01 16:10
|buy
|3426
|50.00
|1.2968
|1.2938
|1.3018
|6847
|2005.04.01 16:10
|buy
|3427
|50.00
|1.2969
|1.2939
|1.3019
|6848
|2005.04.01 16:11
|buy
|3428
|50.00
|1.2967
|1.2937
|1.3017
|6849
|2005.04.01 16:11
|buy
|3429
|50.00
|1.2966
|1.2936
|1.3016
|6850
|2005.04.01 16:11
|buy
|3430
|50.00
|1.2967
|1.2937
|1.3017
|6851
|2005.04.01 16:37
|s/l
|3421
|50.00
|1.2960
|1.2960
|1.3040
|-15000.00
|7215901.89
|6852
|2005.04.01 16:37
|buy
|3431
|50.00
|1.2962
|1.2932
|1.3012
|6853
|2005.04.01 16:38
|s/l
|3422
|50.00
|1.2958
|1.2958
|1.3038
|-15000.00
|7200901.89
|6854
|2005.04.01 16:38
|buy
|3432
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|6855
|2005.04.01 17:00
|s/l
|3423
|50.00
|1.2957
|1.2957
|1.3037
|-15000.00
|7185901.89
|6856
|2005.04.01 17:00
|s/l
|3425
|50.00
|1.2937
|1.2937
|1.3017
|-15000.00
|7170901.89
|6857
|2005.04.01 17:00
|s/l
|3426
|50.00
|1.2938
|1.2938
|1.3018
|-15000.00
|7155901.89
|6858
|2005.04.01 17:00
|s/l
|3427
|50.00
|1.2939
|1.2939
|1.3019
|-15000.00
|7140901.89
|6859
|2005.04.01 17:00
|s/l
|3428
|50.00
|1.2937
|1.2937
|1.3017
|-15000.00
|7125901.89
|6860
|2005.04.01 17:00
|s/l
|3430
|50.00
|1.2937
|1.2937
|1.3017
|-15000.00
|7110901.89
|6861
|2005.04.01 17:00
|buy
|3433
|50.00
|1.2940
|1.2910
|1.2990
|6862
|2005.04.01 17:00
|s/l
|3424
|50.00
|1.2936
|1.2936
|1.3016
|-15000.00
|7095901.89
|6863
|2005.04.01 17:00
|s/l
|3429
|50.00
|1.2936
|1.2936
|1.3016
|-15000.00
|7080901.89
|6864
|2005.04.01 17:00
|buy
|3434
|50.00
|1.2938
|1.2908
|1.2988
|6865
|2005.04.01 17:00
|buy
|3435
|50.00
|1.2936
|1.2906
|1.2986
|6866
|2005.04.01 17:00
|buy
|3436
|50.00
|1.2936
|1.2906
|1.2986
|6867
|2005.04.01 17:00
|buy
|3437
|50.00
|1.2936
|1.2906
|1.2986
|6868
|2005.04.01 17:00
|buy
|3438
|50.00
|1.2936
|1.2906
|1.2986
|6869
|2005.04.01 17:00
|buy
|3439
|50.00
|1.2936
|1.2906
|1.2986
|6870
|2005.04.01 17:00
|buy
|3440
|50.00
|1.2936
|1.2906
|1.2986
|6871
|2005.04.01 17:02
|s/l
|3431
|50.00
|1.2932
|1.2932
|1.3012
|-15000.00
|7065901.89
|6872
|2005.04.01 17:02
|s/l
|3432
|50.00
|1.2931
|1.2931
|1.3011
|-15000.00
|7050901.89
|6873
|2005.04.01 17:02
|s/l
|3433
|50.00
|1.2910
|1.2910
|1.2990
|-15000.00
|7035901.89
|6874
|2005.04.01 17:02
|buy
|3441
|50.00
|1.2912
|1.2882
|1.2962
|6875
|2005.04.01 17:02
|s/l
|3434
|50.00
|1.2908
|1.2908
|1.2988
|-15000.00
|7020901.89
|6876
|2005.04.01 17:02
|buy
|3442
|50.00
|1.2910
|1.2880
|1.2960
|6877
|2005.04.01 17:02
|s/l
|3435
|50.00
|1.2906
|1.2906
|1.2986
|-15000.00
|7005901.89
|6878
|2005.04.01 17:02
|s/l
|3436
|50.00
|1.2906
|1.2906
|1.2986
|-15000.00
|6990901.89
|6879
|2005.04.01 17:02
|s/l
|3437
|50.00
|1.2906
|1.2906
|1.2986
|-15000.00
|6975901.89
|6880
|2005.04.01 17:02
|s/l
|3438
|50.00
|1.2906
|1.2906
|1.2986
|-15000.00
|6960901.89
|6881
|2005.04.01 17:02
|s/l
|3439
|50.00
|1.2906
|1.2906
|1.2986
|-15000.00
|6945901.89
|6882
|2005.04.01 17:02
|s/l
|3440
|50.00
|1.2906
|1.2906
|1.2986
|-15000.00
|6930901.89
|6883
|2005.04.01 17:02
|buy
|3443
|50.00
|1.2908
|1.2878
|1.2958
|6884
|2005.04.01 17:02
|buy
|3444
|50.00
|1.2909
|1.2879
|1.2959
|6885
|2005.04.01 17:02
|buy
|3445
|50.00
|1.2910
|1.2880
|1.2960
|6886
|2005.04.01 17:02
|buy
|3446
|50.00
|1.2911
|1.2881
|1.2961
|6887
|2005.04.01 17:02
|buy
|3447
|50.00
|1.2909
|1.2879
|1.2959
|6888
|2005.04.01 17:03
|buy
|3448
|50.00
|1.2910
|1.2880
|1.2960
|6889
|2005.04.01 17:03
|buy
|3449
|50.00
|1.2908
|1.2878
|1.2958
|6890
|2005.04.01 17:03
|buy
|3450
|50.00
|1.2909
|1.2879
|1.2959
|6891
|2005.04.01 17:05
|s/l
|3441
|50.00
|1.2882
|1.2882
|1.2962
|-15000.00
|6915901.89
|6892
|2005.04.01 17:05
|s/l
|3442
|50.00
|1.2880
|1.2880
|1.2960
|-15000.00
|6900901.89
|6893
|2005.04.01 17:05
|s/l
|3443
|50.00
|1.2878
|1.2878
|1.2958
|-15000.00
|6885901.89
|6894
|2005.04.01 17:05
|s/l
|3444
|50.00
|1.2879
|1.2879
|1.2959
|-15000.00
|6870901.89
|6895
|2005.04.01 17:05
|s/l
|3445
|50.00
|1.2880
|1.2880
|1.2960
|-15000.00
|6855901.89
|6896
|2005.04.01 17:05
|s/l
|3446
|50.00
|1.2881
|1.2881
|1.2961
|-15000.00
|6840901.89
|6897
|2005.04.01 17:05
|s/l
|3447
|50.00
|1.2879
|1.2879
|1.2959
|-15000.00
|6825901.89
|6898
|2005.04.01 17:05
|s/l
|3448
|50.00
|1.2880
|1.2880
|1.2960
|-15000.00
|6810901.89
|6899
|2005.04.01 17:05
|s/l
|3449
|50.00
|1.2878
|1.2878
|1.2958
|-15000.00
|6795901.89
|6900
|2005.04.01 17:05
|s/l
|3450
|50.00
|1.2879
|1.2879
|1.2959
|-15000.00
|6780901.89
|6901
|2005.04.01 17:05
|sell
|3451
|50.00
|1.2905
|1.2935
|1.2855
|6902
|2005.04.01 17:05
|sell
|3452
|50.00
|1.2905
|1.2935
|1.2855
|6903
|2005.04.01 17:06
|sell
|3453
|50.00
|1.2905
|1.2935
|1.2855
|6904
|2005.04.01 17:06
|sell
|3454
|50.00
|1.2905
|1.2935
|1.2855
|6905
|2005.04.01 17:07
|sell
|3455
|50.00
|1.2905
|1.2935
|1.2855
|6906
|2005.04.01 17:12
|sell
|3456
|50.00
|1.2915
|1.2945
|1.2865
|6907
|2005.04.01 17:13
|sell
|3457
|50.00
|1.2915
|1.2945
|1.2865
|6908
|2005.04.01 17:13
|sell
|3458
|50.00
|1.2915
|1.2945
|1.2865
|6909
|2005.04.01 17:14
|sell
|3459
|50.00
|1.2915
|1.2945
|1.2865
|6910
|2005.04.01 17:14
|sell
|3460
|50.00
|1.2915
|1.2945
|1.2865
|6911
|2005.04.01 17:17
|s/l
|3451
|50.00
|1.2935
|1.2935
|1.2855
|-15000.00
|6765901.89
|6912
|2005.04.01 17:17
|s/l
|3452
|50.00
|1.2935
|1.2935
|1.2855
|-15000.00
|6750901.89
|6913
|2005.04.01 17:17
|s/l
|3453
|50.00
|1.2935
|1.2935
|1.2855
|-15000.00
|6735901.89
|6914
|2005.04.01 17:17
|s/l
|3454
|50.00
|1.2935
|1.2935
|1.2855
|-15000.00
|6720901.89
|6915
|2005.04.01 17:17
|s/l
|3455
|50.00
|1.2935
|1.2935
|1.2855
|-15000.00
|6705901.89
|6916
|2005.04.01 17:17
|s/l
|3456
|50.00
|1.2945
|1.2945
|1.2865
|-15000.00
|6690901.89
|6917
|2005.04.01 17:17
|s/l
|3457
|50.00
|1.2945
|1.2945
|1.2865
|-15000.00
|6675901.89
|6918
|2005.04.01 17:17
|s/l
|3458
|50.00
|1.2945
|1.2945
|1.2865
|-15000.00
|6660901.89
|6919
|2005.04.01 17:17
|s/l
|3459
|50.00
|1.2945
|1.2945
|1.2865
|-15000.00
|6645901.89
|6920
|2005.04.01 17:17
|s/l
|3460
|50.00
|1.2945
|1.2945
|1.2865
|-15000.00
|6630901.89
|6921
|2005.04.01 17:18
|buy
|3461
|50.00
|1.2902
|1.2872
|1.2952
|6922
|2005.04.01 17:18
|buy
|3462
|50.00
|1.2892
|1.2862
|1.2942
|6923
|2005.04.01 17:18
|buy
|3463
|50.00
|1.2887
|1.2857
|1.2937
|6924
|2005.04.01 17:18
|buy
|3464
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|6925
|2005.04.01 17:18
|t/p
|3462
|50.00
|1.2942
|1.2862
|1.2942
|25000.00
|6655901.89
|6926
|2005.04.01 17:18
|t/p
|3463
|50.00
|1.2937
|1.2857
|1.2937
|25000.00
|6680901.89
|6927
|2005.04.01 17:18
|t/p
|3464
|50.00
|1.2931
|1.2851
|1.2931
|25000.00
|6705901.89
|6928
|2005.04.01 17:18
|buy
|3465
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|6929
|2005.04.01 17:18
|t/p
|3465
|50.00
|1.2931
|1.2851
|1.2931
|25000.00
|6730901.89
|6930
|2005.04.01 17:19
|buy
|3466
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|6931
|2005.04.01 17:19
|t/p
|3466
|50.00
|1.2931
|1.2851
|1.2931
|25000.00
|6755901.89
|6932
|2005.04.01 17:19
|buy
|3467
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|6933
|2005.04.01 17:19
|t/p
|3467
|50.00
|1.2931
|1.2851
|1.2931
|25000.00
|6780901.89
|6934
|2005.04.01 17:20
|t/p
|3461
|50.00
|1.2952
|1.2872
|1.2952
|25000.00
|6805901.89
|6935
|2005.04.01 17:20
|sell
|3468
|50.00
|1.2973
|1.3003
|1.2923
|6936
|2005.04.01 17:20
|sell
|3469
|50.00
|1.2973
|1.3003
|1.2923
|6937
|2005.04.01 17:21
|sell
|3470
|50.00
|1.2973
|1.3003
|1.2923
|6938
|2005.04.01 17:21
|sell
|3471
|50.00
|1.2973
|1.3003
|1.2923
|6939
|2005.04.01 17:22
|sell
|3472
|50.00
|1.2973
|1.3003
|1.2923
|6940
|2005.04.01 17:22
|sell
|3473
|50.00
|1.2973
|1.3003
|1.2923
|6941
|2005.04.01 17:23
|sell
|3474
|50.00
|1.2973
|1.3003
|1.2923
|6942
|2005.04.01 17:23
|sell
|3475
|50.00
|1.2973
|1.3003
|1.2923
|6943
|2005.04.01 17:24
|sell
|3476
|50.00
|1.2973
|1.3003
|1.2923
|6944
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3468
|50.00
|1.2923
|1.3003
|1.2923
|25000.00
|6830901.89
|6945
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3469
|50.00
|1.2923
|1.3003
|1.2923
|25000.00
|6855901.89
|6946
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3470
|50.00
|1.2923
|1.3003
|1.2923
|25000.00
|6880901.89
|6947
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3471
|50.00
|1.2923
|1.3003
|1.2923
|25000.00
|6905901.89
|6948
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3472
|50.00
|1.2923
|1.3003
|1.2923
|25000.00
|6930901.89
|6949
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3473
|50.00
|1.2923
|1.3003
|1.2923
|25000.00
|6955901.89
|6950
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3474
|50.00
|1.2923
|1.3003
|1.2923
|25000.00
|6980901.89
|6951
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3475
|50.00
|1.2923
|1.3003
|1.2923
|25000.00
|7005901.89
|6952
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3476
|50.00
|1.2923
|1.3003
|1.2923
|25000.00
|7030901.89
|6953
|2005.04.01 17:25
|sell
|3477
|50.00
|1.2898
|1.2928
|1.2848
|6954
|2005.04.01 17:25
|s/l
|3477
|50.00
|1.2928
|1.2928
|1.2848
|-15000.00
|7015901.89
|6955
|2005.04.01 17:25
|buy
|3478
|50.00
|1.2909
|1.2879
|1.2959
|6956
|2005.04.01 17:25
|buy
|3479
|50.00
|1.2897
|1.2867
|1.2947
|6957
|2005.04.01 17:25
|buy
|3480
|50.00
|1.2893
|1.2863
|1.2943
|6958
|2005.04.01 17:25
|buy
|3481
|50.00
|1.2886
|1.2856
|1.2936
|6959
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3478
|50.00
|1.2959
|1.2879
|1.2959
|25000.00
|7040901.89
|6960
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3479
|50.00
|1.2947
|1.2867
|1.2947
|25000.00
|7065901.89
|6961
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3480
|50.00
|1.2943
|1.2863
|1.2943
|25000.00
|7090901.89
|6962
|2005.04.01 17:25
|t/p
|3481
|50.00
|1.2936
|1.2856
|1.2936
|25000.00
|7115901.89
|6963
|2005.04.01 17:25
|buy
|3482
|50.00
|1.2909
|1.2879
|1.2959
|6964
|2005.04.01 17:25
|buy
|3483
|50.00
|1.2897
|1.2867
|1.2947
|6965
|2005.04.01 17:25
|buy
|3484
|50.00
|1.2893
|1.2863
|1.2943
|6966
|2005.04.01 17:25
|buy
|3485
|50.00
|1.2886
|1.2856
|1.2936
|6967
|2005.04.01 17:26
|t/p
|3482
|50.00
|1.2959
|1.2879
|1.2959
|25000.00
|7140901.89
|6968
|2005.04.01 17:26
|t/p
|3483
|50.00
|1.2947
|1.2867
|1.2947
|25000.00
|7165901.89
|6969
|2005.04.01 17:26
|t/p
|3484
|50.00
|1.2943
|1.2863
|1.2943
|25000.00
|7190901.89
|6970
|2005.04.01 17:26
|t/p
|3485
|50.00
|1.2936
|1.2856
|1.2936
|25000.00
|7215901.89
|6971
|2005.04.01 17:26
|buy
|3486
|50.00
|1.2909
|1.2879
|1.2959
|6972
|2005.04.01 17:26
|buy
|3487
|50.00
|1.2897
|1.2867
|1.2947
|6973
|2005.04.01 17:26
|buy
|3488
|50.00
|1.2893
|1.2863
|1.2943
|6974
|2005.04.01 17:26
|buy
|3489
|50.00
|1.2886
|1.2856
|1.2936
|6975
|2005.04.01 17:26
|t/p
|3486
|50.00
|1.2959
|1.2879
|1.2959
|25000.00
|7240901.89
|6976
|2005.04.01 17:26
|t/p
|3487
|50.00
|1.2947
|1.2867
|1.2947
|25000.00
|7265901.89
|6977
|2005.04.01 17:26
|t/p
|3488
|50.00
|1.2943
|1.2863
|1.2943
|25000.00
|7290901.89
|6978
|2005.04.01 17:26
|t/p
|3489
|50.00
|1.2936
|1.2856
|1.2936
|25000.00
|7315901.89
|6979
|2005.04.01 17:26
|buy
|3490
|50.00
|1.2909
|1.2879
|1.2959
|6980
|2005.04.01 17:26
|buy
|3491
|50.00
|1.2897
|1.2867
|1.2947
|6981
|2005.04.01 17:26
|buy
|3492
|50.00
|1.2893
|1.2863
|1.2943
|6982
|2005.04.01 17:26
|buy
|3493
|50.00
|1.2886
|1.2856
|1.2936
|6983
|2005.04.01 17:27
|t/p
|3490
|50.00
|1.2959
|1.2879
|1.2959
|25000.00
|7340901.89
|6984
|2005.04.01 17:27
|t/p
|3491
|50.00
|1.2947
|1.2867
|1.2947
|25000.00
|7365901.89
|6985
|2005.04.01 17:27
|t/p
|3492
|50.00
|1.2943
|1.2863
|1.2943
|25000.00
|7390901.89
|6986
|2005.04.01 17:27
|t/p
|3493
|50.00
|1.2936
|1.2856
|1.2936
|25000.00
|7415901.89
|6987
|2005.04.01 17:29
|buy
|3494
|50.00
|1.2886
|1.2856
|1.2936
|6988
|2005.04.01 17:30
|buy
|3495
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|6989
|2005.04.01 17:30
|buy
|3496
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|6990
|2005.04.01 17:30
|buy
|3497
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|6991
|2005.04.01 17:30
|buy
|3498
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|6992
|2005.04.01 17:30
|buy
|3499
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|6993
|2005.04.01 17:30
|buy
|3500
|50.00
|1.2882
|1.2852
|1.2932
|6994
|2005.04.01 17:30
|buy
|3501
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|6995
|2005.04.01 17:30
|buy
|3502
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|6996
|2005.04.01 17:30
|buy
|3503
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|6997
|2005.04.04 15:00
|s/l
|3494
|50.00
|1.2856
|1.2856
|1.2936
|-15488.50
|7400413.39
|6998
|2005.04.04 15:00
|buy
|3504
|50.00
|1.2858
|1.2828
|1.2908
|6999
|2005.04.04 15:15
|s/l
|3500
|50.00
|1.2852
|1.2852
|1.2932
|-15488.50
|7384924.89
|7000
|2005.04.04 15:15
|buy
|3505
|50.00
|1.2855
|1.2825
|1.2905
|7001
|2005.04.04 15:20
|s/l
|3495
|50.00
|1.2851
|1.2851
|1.2931
|-15488.50
|7369436.39
|7002
|2005.04.04 15:20
|s/l
|3497
|50.00
|1.2851
|1.2851
|1.2931
|-15488.50
|7353947.89
|7003
|2005.04.04 15:20
|s/l
|3499
|50.00
|1.2851
|1.2851
|1.2931
|-15488.50
|7338459.39
|7004
|2005.04.04 15:20
|s/l
|3501
|50.00
|1.2851
|1.2851
|1.2931
|-15488.50
|7322970.89
|7005
|2005.04.04 15:20
|s/l
|3503
|50.00
|1.2851
|1.2851
|1.2931
|-15488.50
|7307482.39
|7006
|2005.04.04 15:20
|buy
|3506
|50.00
|1.2854
|1.2824
|1.2904
|7007
|2005.04.04 15:21
|buy
|3507
|50.00
|1.2854
|1.2824
|1.2904
|7008
|2005.04.04 15:22
|buy
|3508
|50.00
|1.2854
|1.2824
|1.2904
|7009
|2005.04.04 15:23
|buy
|3509
|50.00
|1.2855
|1.2825
|1.2905
|7010
|2005.04.04 15:23
|buy
|3510
|50.00
|1.2854
|1.2824
|1.2904
|7011
|2005.04.04 15:43
|s/l
|3496
|50.00
|1.2850
|1.2850
|1.2930
|-15488.50
|7291993.89
|7012
|2005.04.04 15:43
|s/l
|3498
|50.00
|1.2850
|1.2850
|1.2930
|-15488.50
|7276505.39
|7013
|2005.04.04 15:43
|s/l
|3502
|50.00
|1.2850
|1.2850
|1.2930
|-15488.50
|7261016.89
|7014
|2005.04.04 15:43
|buy
|3511
|50.00
|1.2852
|1.2822
|1.2902
|7015
|2005.04.04 15:44
|buy
|3512
|50.00
|1.2852
|1.2822
|1.2902
|7016
|2005.04.04 15:44
|buy
|3513
|50.00
|1.2852
|1.2822
|1.2902
|7017
|2005.04.04 16:22
|s/l
|3504
|50.00
|1.2828
|1.2828
|1.2908
|-15000.00
|7246016.89
|7018
|2005.04.04 16:22
|s/l
|3505
|50.00
|1.2825
|1.2825
|1.2905
|-15000.00
|7231016.89
|7019
|2005.04.04 16:22
|s/l
|3509
|50.00
|1.2825
|1.2825
|1.2905
|-15000.00
|7216016.89
|7020
|2005.04.04 16:22
|buy
|3514
|50.00
|1.2828
|1.2798
|1.2878
|7021
|2005.04.04 16:24
|buy
|3515
|50.00
|1.2828
|1.2798
|1.2878
|7022
|2005.04.04 16:24
|buy
|3516
|50.00
|1.2828
|1.2798
|1.2878
|7023
|2005.04.04 16:50
|s/l
|3506
|50.00
|1.2824
|1.2824
|1.2904
|-15000.00
|7201016.89
|7024
|2005.04.04 16:50
|s/l
|3507
|50.00
|1.2824
|1.2824
|1.2904
|-15000.00
|7186016.89
|7025
|2005.04.04 16:50
|s/l
|3508
|50.00
|1.2824
|1.2824
|1.2904
|-15000.00
|7171016.89
|7026
|2005.04.04 16:50
|s/l
|3510
|50.00
|1.2824
|1.2824
|1.2904
|-15000.00
|7156016.89
|7027
|2005.04.04 16:50
|buy
|3517
|50.00
|1.2827
|1.2797
|1.2877
|7028
|2005.04.04 16:50
|s/l
|3511
|50.00
|1.2822
|1.2822
|1.2902
|-15000.00
|7141016.89
|7029
|2005.04.04 16:50
|s/l
|3512
|50.00
|1.2822
|1.2822
|1.2902
|-15000.00
|7126016.89
|7030
|2005.04.04 16:50
|s/l
|3513
|50.00
|1.2822
|1.2822
|1.2902
|-15000.00
|7111016.89
|7031
|2005.04.04 16:50
|buy
|3518
|50.00
|1.2824
|1.2794
|1.2874
|7032
|2005.04.04 16:50
|buy
|3519
|50.00
|1.2823
|1.2793
|1.2873
|7033
|2005.04.04 16:51
|buy
|3520
|50.00
|1.2824
|1.2794
|1.2874
|7034
|2005.04.04 16:51
|buy
|3521
|50.00
|1.2823
|1.2793
|1.2873
|7035
|2005.04.04 16:52
|buy
|3522
|50.00
|1.2823
|1.2793
|1.2873
|7036
|2005.04.04 16:53
|buy
|3523
|50.00
|1.2822
|1.2792
|1.2872
|7037
|2005.04.05 20:30
|t/p
|3519
|50.00
|1.2873
|1.2793
|1.2873
|24511.50
|7135528.39
|7038
|2005.04.05 20:30
|t/p
|3521
|50.00
|1.2873
|1.2793
|1.2873
|24511.50
|7160039.89
|7039
|2005.04.05 20:30
|t/p
|3522
|50.00
|1.2873
|1.2793
|1.2873
|24511.50
|7184551.39
|7040
|2005.04.05 20:30
|t/p
|3523
|50.00
|1.2872
|1.2792
|1.2872
|24511.50
|7209062.89
|7041
|2005.04.05 22:49
|t/p
|3518
|50.00
|1.2874
|1.2794
|1.2874
|24511.50
|7233574.39
|7042
|2005.04.05 22:49
|t/p
|3520
|50.00
|1.2874
|1.2794
|1.2874
|24511.50
|7258085.89
|7043
|2005.04.06 04:30
|t/p
|3517
|50.00
|1.2877
|1.2797
|1.2877
|24023.00
|7282108.89
|7044
|2005.04.06 04:30
|t/p
|3514
|50.00
|1.2878
|1.2798
|1.2878
|24023.00
|7306131.89
|7045
|2005.04.06 04:30
|t/p
|3515
|50.00
|1.2878
|1.2798
|1.2878
|24023.00
|7330154.89
|7046
|2005.04.06 04:30
|t/p
|3516
|50.00
|1.2878
|1.2798
|1.2878
|24023.00
|7354177.89
|7047
|2005.04.06 04:30
|buy
|3524
|50.00
|1.2875
|1.2845
|1.2925
|7048
|2005.04.06 04:30
|buy
|3525
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|7049
|2005.04.06 04:31
|buy
|3526
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|7050
|2005.04.06 04:45
|buy
|3527
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|7051
|2005.04.06 04:47
|buy
|3528
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|7052
|2005.04.06 04:49
|buy
|3529
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|7053
|2005.04.06 09:00
|buy
|3530
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|7054
|2005.04.06 09:01
|buy
|3531
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|7055
|2005.04.06 09:02
|buy
|3532
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|7056
|2005.04.06 09:03
|buy
|3533
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|7057
|2005.04.06 14:00
|s/l
|3524
|50.00
|1.2845
|1.2845
|1.2925
|-15000.00
|7339177.89
|7058
|2005.04.06 14:00
|buy
|3534
|50.00
|1.2848
|1.2818
|1.2898
|7059
|2005.04.07 06:53
|t/p
|3534
|50.00
|1.2898
|1.2818
|1.2898
|24511.50
|7363689.39
|7060
|2005.04.07 08:21
|t/p
|3525
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|24511.50
|7388200.89
|7061
|2005.04.07 08:21
|t/p
|3526
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|24511.50
|7412712.39
|7062
|2005.04.07 08:21
|t/p
|3527
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|24511.50
|7437223.89
|7063
|2005.04.07 08:21
|t/p
|3528
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|24511.50
|7461735.39
|7064
|2005.04.07 08:21
|t/p
|3529
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|24511.50
|7486246.89
|7065
|2005.04.07 08:21
|t/p
|3530
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|24511.50
|7510758.39
|7066
|2005.04.07 08:21
|t/p
|3531
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|24511.50
|7535269.89
|7067
|2005.04.07 08:21
|t/p
|3532
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|24511.50
|7559781.39
|7068
|2005.04.07 08:21
|t/p
|3533
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|24511.50
|7584292.89
|7069
|2005.04.07 08:27
|buy
|3535
|50.00
|1.2916
|1.2886
|1.2966
|7070
|2005.04.07 08:29
|buy
|3536
|50.00
|1.2916
|1.2886
|1.2966
|7071
|2005.04.07 08:33
|buy
|3537
|50.00
|1.2916
|1.2886
|1.2966
|7072
|2005.04.07 08:34
|buy
|3538
|50.00
|1.2916
|1.2886
|1.2966
|7073
|2005.04.07 08:35
|buy
|3539
|50.00
|1.2916
|1.2886
|1.2966
|7074
|2005.04.07 10:30
|buy
|3540
|50.00
|1.2907
|1.2877
|1.2957
|7075
|2005.04.07 10:31
|buy
|3541
|50.00
|1.2907
|1.2877
|1.2957
|7076
|2005.04.07 10:32
|buy
|3542
|50.00
|1.2907
|1.2877
|1.2957
|7077
|2005.04.07 10:32
|buy
|3543
|50.00
|1.2907
|1.2877
|1.2957
|7078
|2005.04.07 10:33
|buy
|3544
|50.00
|1.2907
|1.2877
|1.2957
|7079
|2005.04.07 19:15
|s/l
|3535
|50.00
|1.2886
|1.2886
|1.2966
|-15000.00
|7569292.89
|7080
|2005.04.07 19:15
|s/l
|3536
|50.00
|1.2886
|1.2886
|1.2966
|-15000.00
|7554292.89
|7081
|2005.04.07 19:15
|s/l
|3537
|50.00
|1.2886
|1.2886
|1.2966
|-15000.00
|7539292.89
|7082
|2005.04.07 19:15
|s/l
|3538
|50.00
|1.2886
|1.2886
|1.2966
|-15000.00
|7524292.89
|7083
|2005.04.07 19:15
|s/l
|3539
|50.00
|1.2886
|1.2886
|1.2966
|-15000.00
|7509292.89
|7084
|2005.04.07 19:15
|s/l
|3540
|50.00
|1.2877
|1.2877
|1.2957
|-15000.00
|7494292.89
|7085
|2005.04.07 19:15
|s/l
|3541
|50.00
|1.2877
|1.2877
|1.2957
|-15000.00
|7479292.89
|7086
|2005.04.07 19:15
|s/l
|3542
|50.00
|1.2877
|1.2877
|1.2957
|-15000.00
|7464292.89
|7087
|2005.04.07 19:15
|s/l
|3543
|50.00
|1.2877
|1.2877
|1.2957
|-15000.00
|7449292.89
|7088
|2005.04.07 19:15
|s/l
|3544
|50.00
|1.2877
|1.2877
|1.2957
|-15000.00
|7434292.89
|7089
|2005.04.07 19:15
|sell
|3545
|50.00
|1.2889
|1.2919
|1.2839
|7090
|2005.04.07 19:15
|sell
|3546
|50.00
|1.2902
|1.2932
|1.2852
|7091
|2005.04.07 19:16
|sell
|3547
|50.00
|1.2902
|1.2932
|1.2852
|7092
|2005.04.07 19:42
|t/p
|3546
|50.00
|1.2852
|1.2932
|1.2852
|25000.00
|7459292.89
|7093
|2005.04.07 19:42
|t/p
|3547
|50.00
|1.2852
|1.2932
|1.2852
|25000.00
|7484292.89
|7094
|2005.04.08 01:30
|t/p
|3545
|50.00
|1.2839
|1.2919
|1.2839
|25714.00
|7510006.89
|7095
|2005.04.08 01:31
|sell
|3548
|50.00
|1.2845
|1.2875
|1.2795
|7096
|2005.04.08 01:31
|sell
|3549
|50.00
|1.2847
|1.2877
|1.2797
|7097
|2005.04.08 01:38
|sell
|3550
|50.00
|1.2846
|1.2876
|1.2796
|7098
|2005.04.08 01:44
|sell
|3551
|50.00
|1.2846
|1.2876
|1.2796
|7099
|2005.04.08 01:45
|sell
|3552
|50.00
|1.2847
|1.2877
|1.2797
|7100
|2005.04.08 01:45
|sell
|3553
|50.00
|1.2846
|1.2876
|1.2796
|7101
|2005.04.08 01:46
|sell
|3554
|50.00
|1.2847
|1.2877
|1.2797
|7102
|2005.04.08 01:47
|sell
|3555
|50.00
|1.2848
|1.2878
|1.2798
|7103
|2005.04.08 01:48
|sell
|3556
|50.00
|1.2848
|1.2878
|1.2798
|7104
|2005.04.08 16:30
|sell
|3557
|50.00
|1.2847
|1.2877
|1.2797
|7105
|2005.04.08 17:08
|s/l
|3548
|50.00
|1.2875
|1.2875
|1.2795
|-15000.00
|7495006.89
|7106
|2005.04.08 17:08
|s/l
|3549
|50.00
|1.2877
|1.2877
|1.2797
|-15000.00
|7480006.89
|7107
|2005.04.08 17:08
|s/l
|3550
|50.00
|1.2876
|1.2876
|1.2796
|-15000.00
|7465006.89
|7108
|2005.04.08 17:08
|s/l
|3551
|50.00
|1.2876
|1.2876
|1.2796
|-15000.00
|7450006.89
|7109
|2005.04.08 17:08
|s/l
|3552
|50.00
|1.2877
|1.2877
|1.2797
|-15000.00
|7435006.89
|7110
|2005.04.08 17:08
|s/l
|3553
|50.00
|1.2876
|1.2876
|1.2796
|-15000.00
|7420006.89
|7111
|2005.04.08 17:08
|s/l
|3554
|50.00
|1.2877
|1.2877
|1.2797
|-15000.00
|7405006.89
|7112
|2005.04.08 17:08
|s/l
|3555
|50.00
|1.2878
|1.2878
|1.2798
|-15000.00
|7390006.89
|7113
|2005.04.08 17:08
|s/l
|3556
|50.00
|1.2878
|1.2878
|1.2798
|-15000.00
|7375006.89
|7114
|2005.04.08 17:08
|s/l
|3557
|50.00
|1.2877
|1.2877
|1.2797
|-15000.00
|7360006.89
|7115
|2005.04.08 17:09
|buy
|3558
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|7116
|2005.04.08 17:09
|buy
|3559
|50.00
|1.2850
|1.2820
|1.2900
|7117
|2005.04.08 17:10
|buy
|3560
|50.00
|1.2847
|1.2817
|1.2897
|7118
|2005.04.08 17:11
|buy
|3561
|50.00
|1.2847
|1.2817
|1.2897
|7119
|2005.04.08 17:14
|buy
|3562
|50.00
|1.2847
|1.2817
|1.2897
|7120
|2005.04.08 17:15
|buy
|3563
|50.00
|1.2846
|1.2816
|1.2896
|7121
|2005.04.08 17:15
|buy
|3564
|50.00
|1.2847
|1.2817
|1.2897
|7122
|2005.04.08 17:16
|buy
|3565
|50.00
|1.2846
|1.2816
|1.2896
|7123
|2005.04.08 17:16
|buy
|3566
|50.00
|1.2847
|1.2817
|1.2897
|7124
|2005.04.08 17:16
|buy
|3567
|50.00
|1.2846
|1.2816
|1.2896
|7125
|2005.04.08 17:52
|t/p
|3560
|50.00
|1.2897
|1.2817
|1.2897
|25000.00
|7385006.89
|7126
|2005.04.08 17:52
|t/p
|3561
|50.00
|1.2897
|1.2817
|1.2897
|25000.00
|7410006.89
|7127
|2005.04.08 17:52
|t/p
|3562
|50.00
|1.2897
|1.2817
|1.2897
|25000.00
|7435006.89
|7128
|2005.04.08 17:52
|t/p
|3563
|50.00
|1.2896
|1.2816
|1.2896
|25000.00
|7460006.89
|7129
|2005.04.08 17:52
|t/p
|3564
|50.00
|1.2897
|1.2817
|1.2897
|25000.00
|7485006.89
|7130
|2005.04.08 17:52
|t/p
|3565
|50.00
|1.2896
|1.2816
|1.2896
|25000.00
|7510006.89
|7131
|2005.04.08 17:52
|t/p
|3566
|50.00
|1.2897
|1.2817
|1.2897
|25000.00
|7535006.89
|7132
|2005.04.08 17:52
|t/p
|3567
|50.00
|1.2896
|1.2816
|1.2896
|25000.00
|7560006.89
|7133
|2005.04.08 17:53
|t/p
|3558
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|7585006.89
|7134
|2005.04.08 17:53
|t/p
|3559
|50.00
|1.2900
|1.2820
|1.2900
|25000.00
|7610006.89
|7135
|2005.04.08 17:53
|buy
|3568
|50.00
|1.2900
|1.2870
|1.2950
|7136
|2005.04.08 17:53
|buy
|3569
|50.00
|1.2898
|1.2868
|1.2948
|7137
|2005.04.08 17:53
|buy
|3570
|50.00
|1.2884
|1.2854
|1.2934
|7138
|2005.04.08 17:53
|buy
|3571
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|7139
|2005.04.08 18:22
|t/p
|3571
|50.00
|1.2928
|1.2848
|1.2928
|25000.00
|7635006.89
|7140
|2005.04.11 05:00
|t/p
|3570
|50.00
|1.2934
|1.2854
|1.2934
|24511.50
|7659518.39
|7141
|2005.04.11 10:00
|t/p
|3568
|50.00
|1.2950
|1.2870
|1.2950
|24511.50
|7684029.89
|7142
|2005.04.11 10:00
|t/p
|3569
|50.00
|1.2948
|1.2868
|1.2948
|24511.50
|7708541.39
|7143
|2005.04.11 10:00
|buy
|3572
|50.00
|1.2948
|1.2918
|1.2998
|7144
|2005.04.11 10:00
|buy
|3573
|50.00
|1.2945
|1.2915
|1.2995
|7145
|2005.04.11 10:00
|buy
|3574
|50.00
|1.2943
|1.2913
|1.2993
|7146
|2005.04.11 10:00
|buy
|3575
|50.00
|1.2940
|1.2910
|1.2990
|7147
|2005.04.11 10:00
|buy
|3576
|50.00
|1.2940
|1.2910
|1.2990
|7148
|2005.04.11 10:00
|buy
|3577
|50.00
|1.2940
|1.2910
|1.2990
|7149
|2005.04.11 10:00
|buy
|3578
|50.00
|1.2940
|1.2910
|1.2990
|7150
|2005.04.11 10:01
|buy
|3579
|50.00
|1.2940
|1.2910
|1.2990
|7151
|2005.04.11 10:01
|buy
|3580
|50.00
|1.2940
|1.2910
|1.2990
|7152
|2005.04.11 10:01
|buy
|3581
|50.00
|1.2940
|1.2910
|1.2990
|7153
|2005.04.11 18:02
|t/p
|3572
|50.00
|1.2998
|1.2918
|1.2998
|25000.00
|7733541.39
|7154
|2005.04.11 18:02
|t/p
|3573
|50.00
|1.2995
|1.2915
|1.2995
|25000.00
|7758541.39
|7155
|2005.04.11 18:02
|t/p
|3574
|50.00
|1.2993
|1.2913
|1.2993
|25000.00
|7783541.39
|7156
|2005.04.11 18:02
|t/p
|3575
|50.00
|1.2990
|1.2910
|1.2990
|25000.00
|7808541.39
|7157
|2005.04.11 18:02
|t/p
|3576
|50.00
|1.2990
|1.2910
|1.2990
|25000.00
|7833541.39
|7158
|2005.04.11 18:02
|t/p
|3577
|50.00
|1.2990
|1.2910
|1.2990
|25000.00
|7858541.39
|7159
|2005.04.11 18:02
|t/p
|3578
|50.00
|1.2990
|1.2910
|1.2990
|25000.00
|7883541.39
|7160
|2005.04.11 18:02
|t/p
|3579
|50.00
|1.2990
|1.2910
|1.2990
|25000.00
|7908541.39
|7161
|2005.04.11 18:02
|t/p
|3580
|50.00
|1.2990
|1.2910
|1.2990
|25000.00
|7933541.39
|7162
|2005.04.11 18:02
|t/p
|3581
|50.00
|1.2990
|1.2910
|1.2990
|25000.00
|7958541.39
|7163
|2005.04.11 18:02
|buy
|3582
|50.00
|1.2983
|1.2953
|1.3033
|7164
|2005.04.11 18:03
|buy
|3583
|50.00
|1.2984
|1.2954
|1.3034
|7165
|2005.04.11 18:03
|buy
|3584
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|7166
|2005.04.11 18:04
|buy
|3585
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|7167
|2005.04.11 18:08
|buy
|3586
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|7168
|2005.04.11 18:09
|buy
|3587
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|7169
|2005.04.11 18:10
|buy
|3588
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|7170
|2005.04.11 18:10
|buy
|3589
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|7171
|2005.04.11 18:10
|buy
|3590
|50.00
|1.2974
|1.2944
|1.3024
|7172
|2005.04.11 18:10
|buy
|3591
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|7173
|2005.04.12 14:42
|s/l
|3582
|50.00
|1.2953
|1.2953
|1.3033
|-15488.50
|7943052.89
|7174
|2005.04.12 14:42
|s/l
|3583
|50.00
|1.2954
|1.2954
|1.3034
|-15488.50
|7927564.39
|7175
|2005.04.12 14:42
|s/l
|3584
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15488.50
|7912075.89
|7176
|2005.04.12 14:42
|s/l
|3585
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15488.50
|7896587.39
|7177
|2005.04.12 14:42
|s/l
|3586
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15488.50
|7881098.89
|7178
|2005.04.12 14:42
|s/l
|3587
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15488.50
|7865610.39
|7179
|2005.04.12 14:42
|s/l
|3588
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15488.50
|7850121.89
|7180
|2005.04.12 14:42
|s/l
|3589
|50.00
|1.2945
|1.2945
|1.3025
|-15488.50
|7834633.39
|7181
|2005.04.12 14:42
|s/l
|3590
|50.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|-15488.50
|7819144.89
|7182
|2005.04.12 14:42
|s/l
|3591
|50.00
|1.2945
|1.2945
|1.3025
|-15488.50
|7803656.39
|7183
|2005.04.12 14:42
|buy
|3592
|50.00
|1.2937
|1.2907
|1.2987
|7184
|2005.04.12 14:42
|buy
|3593
|50.00
|1.2937
|1.2907
|1.2987
|7185
|2005.04.12 14:43
|buy
|3594
|50.00
|1.2937
|1.2907
|1.2987
|7186
|2005.04.12 14:43
|buy
|3595
|50.00
|1.2937
|1.2907
|1.2987
|7187
|2005.04.12 14:43
|buy
|3596
|50.00
|1.2937
|1.2907
|1.2987
|7188
|2005.04.12 14:44
|buy
|3597
|50.00
|1.2937
|1.2907
|1.2987
|7189
|2005.04.12 14:45
|buy
|3598
|50.00
|1.2931
|1.2901
|1.2981
|7190
|2005.04.12 14:45
|buy
|3599
|50.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|7191
|2005.04.12 14:45
|buy
|3600
|50.00
|1.2918
|1.2888
|1.2968
|7192
|2005.04.12 14:45
|buy
|3601
|50.00
|1.2918
|1.2888
|1.2968
|7193
|2005.04.12 15:10
|s/l
|3592
|50.00
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|-15000.00
|7788656.39
|7194
|2005.04.12 15:10
|s/l
|3593
|50.00
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|-15000.00
|7773656.39
|7195
|2005.04.12 15:10
|s/l
|3594
|50.00
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|-15000.00
|7758656.39
|7196
|2005.04.12 15:10
|s/l
|3595
|50.00
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|-15000.00
|7743656.39
|7197
|2005.04.12 15:10
|s/l
|3596
|50.00
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|-15000.00
|7728656.39
|7198
|2005.04.12 15:10
|s/l
|3597
|50.00
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|-15000.00
|7713656.39
|7199
|2005.04.12 15:10
|buy
|3602
|50.00
|1.2908
|1.2878
|1.2958
|7200
|2005.04.12 15:10
|buy
|3603
|50.00
|1.2909
|1.2879
|1.2959
|7201
|2005.04.12 15:10
|s/l
|3598
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2981
|-15000.00
|7698656.39
|7202
|2005.04.12 15:10
|buy
|3604
|50.00
|1.2903
|1.2873
|1.2953
|7203
|2005.04.12 15:10
|buy
|3605
|50.00
|1.2898
|1.2868
|1.2948
|7204
|2005.04.12 15:10
|buy
|3606
|50.00
|1.2898
|1.2868
|1.2948
|7205
|2005.04.12 15:11
|buy
|3607
|50.00
|1.2898
|1.2868
|1.2948
|7206
|2005.04.12 15:11
|buy
|3608
|50.00
|1.2898
|1.2868
|1.2948
|7207
|2005.04.12 15:12
|s/l
|3599
|50.00
|1.2893
|1.2893
|1.2973
|-15000.00
|7683656.39
|7208
|2005.04.12 15:12
|s/l
|3600
|50.00
|1.2888
|1.2888
|1.2968
|-15000.00
|7668656.39
|7209
|2005.04.12 15:12
|s/l
|3601
|50.00
|1.2888
|1.2888
|1.2968
|-15000.00
|7653656.39
|7210
|2005.04.12 15:12
|buy
|3609
|50.00
|1.2889
|1.2859
|1.2939
|7211
|2005.04.12 15:12
|buy
|3610
|50.00
|1.2890
|1.2860
|1.2940
|7212
|2005.04.12 15:12
|buy
|3611
|50.00
|1.2887
|1.2857
|1.2937
|7213
|2005.04.12 15:52
|s/l
|3602
|50.00
|1.2878
|1.2878
|1.2958
|-15000.00
|7638656.39
|7214
|2005.04.12 15:52
|s/l
|3603
|50.00
|1.2879
|1.2879
|1.2959
|-15000.00
|7623656.39
|7215
|2005.04.12 15:52
|buy
|3612
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|7216
|2005.04.12 15:53
|buy
|3613
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|7217
|2005.04.12 16:22
|s/l
|3604
|50.00
|1.2873
|1.2873
|1.2953
|-15000.00
|7608656.39
|7218
|2005.04.12 16:22
|buy
|3614
|50.00
|1.2876
|1.2846
|1.2926
|7219
|2005.04.12 17:45
|s/l
|3605
|50.00
|1.2868
|1.2868
|1.2948
|-15000.00
|7593656.39
|7220
|2005.04.12 17:45
|s/l
|3606
|50.00
|1.2868
|1.2868
|1.2948
|-15000.00
|7578656.39
|7221
|2005.04.12 17:45
|s/l
|3607
|50.00
|1.2868
|1.2868
|1.2948
|-15000.00
|7563656.39
|7222
|2005.04.12 17:45
|s/l
|3608
|50.00
|1.2868
|1.2868
|1.2948
|-15000.00
|7548656.39
|7223
|2005.04.12 17:45
|buy
|3615
|50.00
|1.2871
|1.2841
|1.2921
|7224
|2005.04.12 17:45
|buy
|3616
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|7225
|2005.04.12 17:45
|buy
|3617
|50.00
|1.2868
|1.2838
|1.2918
|7226
|2005.04.12 17:46
|buy
|3618
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|7227
|2005.04.12 20:30
|t/p
|3615
|50.00
|1.2921
|1.2841
|1.2921
|25000.00
|7573656.39
|7228
|2005.04.12 20:30
|t/p
|3616
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|25000.00
|7598656.39
|7229
|2005.04.12 20:30
|t/p
|3617
|50.00
|1.2918
|1.2838
|1.2918
|25000.00
|7623656.39
|7230
|2005.04.12 20:30
|t/p
|3618
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|25000.00
|7648656.39
|7231
|2005.04.13 07:24
|t/p
|3614
|50.00
|1.2926
|1.2846
|1.2926
|24511.50
|7673167.89
|7232
|2005.04.13 08:17
|t/p
|3612
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|24511.50
|7697679.39
|7233
|2005.04.13 08:17
|t/p
|3613
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|24511.50
|7722190.89
|7234
|2005.04.13 08:45
|t/p
|3611
|50.00
|1.2937
|1.2857
|1.2937
|24511.50
|7746702.39
|7235
|2005.04.13 09:23
|t/p
|3609
|50.00
|1.2939
|1.2859
|1.2939
|24511.50
|7771213.89
|7236
|2005.04.13 09:23
|t/p
|3610
|50.00
|1.2940
|1.2860
|1.2940
|24511.50
|7795725.39
|7237
|2005.04.13 09:32
|buy
|3619
|50.00
|1.2938
|1.2908
|1.2988
|7238
|2005.04.13 09:33
|buy
|3620
|50.00
|1.2939
|1.2909
|1.2989
|7239
|2005.04.13 09:34
|buy
|3621
|50.00
|1.2938
|1.2908
|1.2988
|7240
|2005.04.13 09:34
|buy
|3622
|50.00
|1.2939
|1.2909
|1.2989
|7241
|2005.04.13 09:34
|buy
|3623
|50.00
|1.2938
|1.2908
|1.2988
|7242
|2005.04.13 09:35
|buy
|3624
|50.00
|1.2939
|1.2909
|1.2989
|7243
|2005.04.13 09:36
|buy
|3625
|50.00
|1.2938
|1.2908
|1.2988
|7244
|2005.04.13 09:36
|buy
|3626
|50.00
|1.2939
|1.2909
|1.2989
|7245
|2005.04.13 09:36
|buy
|3627
|50.00
|1.2938
|1.2908
|1.2988
|7246
|2005.04.13 09:36
|buy
|3628
|50.00
|1.2939
|1.2909
|1.2989
|7247
|2005.04.13 14:50
|s/l
|3619
|50.00
|1.2908
|1.2908
|1.2988
|-15000.00
|7780725.39
|7248
|2005.04.13 14:50
|s/l
|3620
|50.00
|1.2909
|1.2909
|1.2989
|-15000.00
|7765725.39
|7249
|2005.04.13 14:50
|s/l
|3621
|50.00
|1.2908
|1.2908
|1.2988
|-15000.00
|7750725.39
|7250
|2005.04.13 14:50
|s/l
|3622
|50.00
|1.2909
|1.2909
|1.2989
|-15000.00
|7735725.39
|7251
|2005.04.13 14:50
|s/l
|3623
|50.00
|1.2908
|1.2908
|1.2988
|-15000.00
|7720725.39
|7252
|2005.04.13 14:50
|s/l
|3624
|50.00
|1.2909
|1.2909
|1.2989
|-15000.00
|7705725.39
|7253
|2005.04.13 14:50
|s/l
|3625
|50.00
|1.2908
|1.2908
|1.2988
|-15000.00
|7690725.39
|7254
|2005.04.13 14:50
|s/l
|3626
|50.00
|1.2909
|1.2909
|1.2989
|-15000.00
|7675725.39
|7255
|2005.04.13 14:50
|s/l
|3627
|50.00
|1.2908
|1.2908
|1.2988
|-15000.00
|7660725.39
|7256
|2005.04.13 14:50
|s/l
|3628
|50.00
|1.2909
|1.2909
|1.2989
|-15000.00
|7645725.39
|7257
|2005.04.13 14:50
|sell
|3629
|50.00
|1.2914
|1.2944
|1.2864
|7258
|2005.04.13 14:50
|sell
|3630
|50.00
|1.2914
|1.2944
|1.2864
|7259
|2005.04.13 14:51
|sell
|3631
|50.00
|1.2914
|1.2944
|1.2864
|7260
|2005.04.13 14:51
|sell
|3632
|50.00
|1.2914
|1.2944
|1.2864
|7261
|2005.04.13 15:50
|t/p
|3629
|50.00
|1.2864
|1.2944
|1.2864
|25000.00
|7670725.39
|7262
|2005.04.13 15:50
|t/p
|3630
|50.00
|1.2864
|1.2944
|1.2864
|25000.00
|7695725.39
|7263
|2005.04.13 15:50
|t/p
|3631
|50.00
|1.2864
|1.2944
|1.2864
|25000.00
|7720725.39
|7264
|2005.04.13 15:50
|t/p
|3632
|50.00
|1.2864
|1.2944
|1.2864
|25000.00
|7745725.39
|7265
|2005.04.13 15:53
|buy
|3633
|50.00
|1.2858
|1.2828
|1.2908
|7266
|2005.04.13 15:53
|buy
|3634
|50.00
|1.2852
|1.2822
|1.2902
|7267
|2005.04.13 15:54
|buy
|3635
|50.00
|1.2852
|1.2822
|1.2902
|7268
|2005.04.13 15:54
|buy
|3636
|50.00
|1.2852
|1.2822
|1.2902
|7269
|2005.04.13 15:55
|buy
|3637
|50.00
|1.2852
|1.2822
|1.2902
|7270
|2005.04.13 15:56
|buy
|3638
|50.00
|1.2852
|1.2822
|1.2902
|7271
|2005.04.13 17:00
|t/p
|3633
|50.00
|1.2908
|1.2828
|1.2908
|25000.00
|7770725.39
|7272
|2005.04.13 17:00
|t/p
|3634
|50.00
|1.2902
|1.2822
|1.2902
|25000.00
|7795725.39
|7273
|2005.04.13 17:00
|t/p
|3635
|50.00
|1.2902
|1.2822
|1.2902
|25000.00
|7820725.39
|7274
|2005.04.13 17:00
|t/p
|3636
|50.00
|1.2902
|1.2822
|1.2902
|25000.00
|7845725.39
|7275
|2005.04.13 17:00
|t/p
|3637
|50.00
|1.2902
|1.2822
|1.2902
|25000.00
|7870725.39
|7276
|2005.04.13 17:00
|t/p
|3638
|50.00
|1.2902
|1.2822
|1.2902
|25000.00
|7895725.39
|7277
|2005.04.13 17:00
|buy
|3639
|50.00
|1.2920
|1.2890
|1.2970
|7278
|2005.04.13 17:00
|buy
|3640
|50.00
|1.2917
|1.2887
|1.2967
|7279
|2005.04.13 17:00
|buy
|3641
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|7280
|2005.04.13 17:00
|buy
|3642
|50.00
|1.2902
|1.2872
|1.2952
|7281
|2005.04.13 17:00
|buy
|3643
|50.00
|1.2900
|1.2870
|1.2950
|7282
|2005.04.13 17:01
|buy
|3644
|50.00
|1.2900
|1.2870
|1.2950
|7283
|2005.04.13 17:18
|buy
|3645
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|7284
|2005.04.13 17:18
|buy
|3646
|50.00
|1.2899
|1.2869
|1.2949
|7285
|2005.04.13 17:18
|buy
|3647
|50.00
|1.2900
|1.2870
|1.2950
|7286
|2005.04.13 17:19
|buy
|3648
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|7287
|2005.04.14 03:48
|s/l
|3639
|50.00
|1.2890
|1.2890
|1.2970
|-15488.50
|7880236.89
|7288
|2005.04.14 03:48
|buy
|3649
|50.00
|1.2893
|1.2863
|1.2943
|7289
|2005.04.14 03:51
|s/l
|3640
|50.00
|1.2887
|1.2887
|1.2967
|-15488.50
|7864748.39
|7290
|2005.04.14 03:51
|buy
|3650
|50.00
|1.2890
|1.2860
|1.2940
|7291
|2005.04.14 08:02
|s/l
|3641
|50.00
|1.2874
|1.2874
|1.2954
|-15488.50
|7849259.89
|7292
|2005.04.14 08:02
|buy
|3651
|50.00
|1.2877
|1.2847
|1.2927
|7293
|2005.04.14 08:03
|s/l
|3642
|50.00
|1.2872
|1.2872
|1.2952
|-15488.50
|7833771.39
|7294
|2005.04.14 08:03
|buy
|3652
|50.00
|1.2875
|1.2845
|1.2925
|7295
|2005.04.14 08:05
|s/l
|3643
|50.00
|1.2870
|1.2870
|1.2950
|-15488.50
|7818282.89
|7296
|2005.04.14 08:05
|s/l
|3644
|50.00
|1.2870
|1.2870
|1.2950
|-15488.50
|7802794.39
|7297
|2005.04.14 08:05
|s/l
|3645
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15488.50
|7787305.89
|7298
|2005.04.14 08:05
|s/l
|3647
|50.00
|1.2870
|1.2870
|1.2950
|-15488.50
|7771817.39
|7299
|2005.04.14 08:05
|s/l
|3648
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15488.50
|7756328.89
|7300
|2005.04.14 08:05
|buy
|3653
|50.00
|1.2873
|1.2843
|1.2923
|7301
|2005.04.14 08:05
|s/l
|3646
|50.00
|1.2869
|1.2869
|1.2949
|-15488.50
|7740840.39
|7302
|2005.04.14 08:05
|buy
|3654
|50.00
|1.2872
|1.2842
|1.2922
|7303
|2005.04.14 08:05
|buy
|3655
|50.00
|1.2871
|1.2841
|1.2921
|7304
|2005.04.14 08:06
|buy
|3656
|50.00
|1.2872
|1.2842
|1.2922
|7305
|2005.04.14 08:06
|buy
|3657
|50.00
|1.2873
|1.2843
|1.2923
|7306
|2005.04.14 08:06
|buy
|3658
|50.00
|1.2872
|1.2842
|1.2922
|7307
|2005.04.14 08:40
|s/l
|3649
|50.00
|1.2863
|1.2863
|1.2943
|-15000.00
|7725840.39
|7308
|2005.04.14 08:40
|buy
|3659
|50.00
|1.2866
|1.2836
|1.2916
|7309
|2005.04.14 11:16
|s/l
|3650
|50.00
|1.2860
|1.2860
|1.2940
|-15000.00
|7710840.39
|7310
|2005.04.14 11:16
|buy
|3660
|50.00
|1.2862
|1.2832
|1.2912
|7311
|2005.04.14 11:42
|s/l
|3651
|50.00
|1.2847
|1.2847
|1.2927
|-15000.00
|7695840.39
|7312
|2005.04.14 11:42
|buy
|3661
|50.00
|1.2850
|1.2820
|1.2900
|7313
|2005.04.14 11:42
|s/l
|3652
|50.00
|1.2845
|1.2845
|1.2925
|-15000.00
|7680840.39
|7314
|2005.04.14 11:42
|buy
|3662
|50.00
|1.2848
|1.2818
|1.2898
|7315
|2005.04.14 11:42
|s/l
|3653
|50.00
|1.2843
|1.2843
|1.2923
|-15000.00
|7665840.39
|7316
|2005.04.14 11:42
|s/l
|3654
|50.00
|1.2842
|1.2842
|1.2922
|-15000.00
|7650840.39
|7317
|2005.04.14 11:42
|s/l
|3655
|50.00
|1.2841
|1.2841
|1.2921
|-15000.00
|7635840.39
|7318
|2005.04.14 11:42
|s/l
|3656
|50.00
|1.2842
|1.2842
|1.2922
|-15000.00
|7620840.39
|7319
|2005.04.14 11:42
|s/l
|3657
|50.00
|1.2843
|1.2843
|1.2923
|-15000.00
|7605840.39
|7320
|2005.04.14 11:42
|s/l
|3658
|50.00
|1.2842
|1.2842
|1.2922
|-15000.00
|7590840.39
|7321
|2005.04.14 11:42
|buy
|3663
|50.00
|1.2843
|1.2813
|1.2893
|7322
|2005.04.14 11:42
|s/l
|3659
|50.00
|1.2836
|1.2836
|1.2916
|-15000.00
|7575840.39
|7323
|2005.04.14 11:42
|buy
|3664
|50.00
|1.2837
|1.2807
|1.2887
|7324
|2005.04.14 11:43
|buy
|3665
|50.00
|1.2837
|1.2807
|1.2887
|7325
|2005.04.14 11:44
|buy
|3666
|50.00
|1.2837
|1.2807
|1.2887
|7326
|2005.04.14 11:44
|buy
|3667
|50.00
|1.2837
|1.2807
|1.2887
|7327
|2005.04.14 11:45
|buy
|3668
|50.00
|1.2837
|1.2807
|1.2887
|7328
|2005.04.14 11:46
|buy
|3669
|50.00
|1.2837
|1.2807
|1.2887
|7329
|2005.04.14 12:35
|s/l
|3660
|50.00
|1.2832
|1.2832
|1.2912
|-15000.00
|7560840.39
|7330
|2005.04.14 12:35
|buy
|3670
|50.00
|1.2835
|1.2805
|1.2885
|7331
|2005.04.14 13:20
|s/l
|3661
|50.00
|1.2820
|1.2820
|1.2900
|-15000.00
|7545840.39
|7332
|2005.04.14 13:20
|buy
|3671
|50.00
|1.2822
|1.2792
|1.2872
|7333
|2005.04.14 13:21
|s/l
|3662
|50.00
|1.2818
|1.2818
|1.2898
|-15000.00
|7530840.39
|7334
|2005.04.14 13:21
|buy
|3672
|50.00
|1.2820
|1.2790
|1.2870
|7335
|2005.04.14 14:42
|s/l
|3663
|50.00
|1.2813
|1.2813
|1.2893
|-15000.00
|7515840.39
|7336
|2005.04.14 14:42
|buy
|3673
|50.00
|1.2813
|1.2783
|1.2863
|7337
|2005.04.14 14:45
|s/l
|3664
|50.00
|1.2807
|1.2807
|1.2887
|-15000.00
|7500840.39
|7338
|2005.04.14 14:45
|s/l
|3665
|50.00
|1.2807
|1.2807
|1.2887
|-15000.00
|7485840.39
|7339
|2005.04.14 14:45
|s/l
|3666
|50.00
|1.2807
|1.2807
|1.2887
|-15000.00
|7470840.39
|7340
|2005.04.14 14:45
|s/l
|3667
|50.00
|1.2807
|1.2807
|1.2887
|-15000.00
|7455840.39
|7341
|2005.04.14 14:45
|s/l
|3668
|50.00
|1.2807
|1.2807
|1.2887
|-15000.00
|7440840.39
|7342
|2005.04.14 14:45
|s/l
|3669
|50.00
|1.2807
|1.2807
|1.2887
|-15000.00
|7425840.39
|7343
|2005.04.14 14:45
|buy
|3674
|50.00
|1.2809
|1.2779
|1.2859
|7344
|2005.04.14 14:45
|s/l
|3670
|50.00
|1.2805
|1.2805
|1.2885
|-15000.00
|7410840.39
|7345
|2005.04.14 14:45
|buy
|3675
|50.00
|1.2808
|1.2778
|1.2858
|7346
|2005.04.14 14:45
|buy
|3676
|50.00
|1.2807
|1.2777
|1.2857
|7347
|2005.04.14 14:46
|buy
|3677
|50.00
|1.2808
|1.2778
|1.2858
|7348
|2005.04.14 14:46
|buy
|3678
|50.00
|1.2807
|1.2777
|1.2857
|7349
|2005.04.14 14:46
|buy
|3679
|50.00
|1.2808
|1.2778
|1.2858
|7350
|2005.04.14 14:46
|buy
|3680
|50.00
|1.2807
|1.2777
|1.2857
|7351
|2005.04.14 15:40
|s/l
|3671
|50.00
|1.2792
|1.2792
|1.2872
|-15000.00
|7395840.39
|7352
|2005.04.14 15:40
|buy
|3681
|50.00
|1.2795
|1.2765
|1.2845
|7353
|2005.04.14 15:43
|s/l
|3672
|50.00
|1.2790
|1.2790
|1.2870
|-15000.00
|7380840.39
|7354
|2005.04.14 15:43
|buy
|3682
|50.00
|1.2793
|1.2763
|1.2843
|7355
|2005.04.14 15:52
|s/l
|3673
|50.00
|1.2783
|1.2783
|1.2863
|-15000.00
|7365840.39
|7356
|2005.04.14 15:52
|s/l
|3674
|50.00
|1.2779
|1.2779
|1.2859
|-15000.00
|7350840.39
|7357
|2005.04.14 15:52
|buy
|3683
|50.00
|1.2782
|1.2752
|1.2832
|7358
|2005.04.14 15:53
|buy
|3684
|50.00
|1.2782
|1.2752
|1.2832
|7359
|2005.04.14 16:05
|s/l
|3675
|50.00
|1.2778
|1.2778
|1.2858
|-15000.00
|7335840.39
|7360
|2005.04.14 16:05
|s/l
|3676
|50.00
|1.2777
|1.2777
|1.2857
|-15000.00
|7320840.39
|7361
|2005.04.14 16:05
|s/l
|3677
|50.00
|1.2778
|1.2778
|1.2858
|-15000.00
|7305840.39
|7362
|2005.04.14 16:05
|s/l
|3678
|50.00
|1.2777
|1.2777
|1.2857
|-15000.00
|7290840.39
|7363
|2005.04.14 16:05
|s/l
|3679
|50.00
|1.2778
|1.2778
|1.2858
|-15000.00
|7275840.39
|7364
|2005.04.14 16:05
|s/l
|3680
|50.00
|1.2777
|1.2777
|1.2857
|-15000.00
|7260840.39
|7365
|2005.04.14 16:05
|buy
|3685
|50.00
|1.2779
|1.2749
|1.2829
|7366
|2005.04.14 16:05
|buy
|3686
|50.00
|1.2780
|1.2750
|1.2830
|7367
|2005.04.14 16:06
|buy
|3687
|50.00
|1.2779
|1.2749
|1.2829
|7368
|2005.04.14 16:06
|buy
|3688
|50.00
|1.2780
|1.2750
|1.2830
|7369
|2005.04.14 16:07
|buy
|3689
|50.00
|1.2779
|1.2749
|1.2829
|7370
|2005.04.14 16:07
|buy
|3690
|50.00
|1.2778
|1.2748
|1.2828
|7371
|2005.04.15 09:52
|t/p
|3690
|50.00
|1.2828
|1.2748
|1.2828
|23534.50
|7284374.89
|7372
|2005.04.15 09:52
|t/p
|3685
|50.00
|1.2829
|1.2749
|1.2829
|23534.50
|7307909.39
|7373
|2005.04.15 09:52
|t/p
|3687
|50.00
|1.2829
|1.2749
|1.2829
|23534.50
|7331443.89
|7374
|2005.04.15 09:52
|t/p
|3689
|50.00
|1.2829
|1.2749
|1.2829
|23534.50
|7354978.39
|7375
|2005.04.15 09:52
|t/p
|3683
|50.00
|1.2832
|1.2752
|1.2832
|23534.50
|7378512.89
|7376
|2005.04.15 09:52
|t/p
|3684
|50.00
|1.2832
|1.2752
|1.2832
|23534.50
|7402047.39
|7377
|2005.04.15 09:52
|t/p
|3686
|50.00
|1.2830
|1.2750
|1.2830
|23534.50
|7425581.89
|7378
|2005.04.15 09:52
|t/p
|3688
|50.00
|1.2830
|1.2750
|1.2830
|23534.50
|7449116.39
|7379
|2005.04.15 10:23
|t/p
|3681
|50.00
|1.2845
|1.2765
|1.2845
|23534.50
|7472650.89
|7380
|2005.04.15 10:23
|t/p
|3682
|50.00
|1.2843
|1.2763
|1.2843
|23534.50
|7496185.39
|7381
|2005.04.15 10:23
|buy
|3691
|50.00
|1.2842
|1.2812
|1.2892
|7382
|2005.04.15 10:30
|buy
|3692
|50.00
|1.2843
|1.2813
|1.2893
|7383
|2005.04.15 10:30
|buy
|3693
|50.00
|1.2844
|1.2814
|1.2894
|7384
|2005.04.15 10:31
|buy
|3694
|50.00
|1.2843
|1.2813
|1.2893
|7385
|2005.04.15 10:31
|buy
|3695
|50.00
|1.2844
|1.2814
|1.2894
|7386
|2005.04.15 10:31
|buy
|3696
|50.00
|1.2843
|1.2813
|1.2893
|7387
|2005.04.15 10:31
|buy
|3697
|50.00
|1.2844
|1.2814
|1.2894
|7388
|2005.04.15 10:33
|buy
|3698
|50.00
|1.2843
|1.2813
|1.2893
|7389
|2005.04.15 10:33
|buy
|3699
|50.00
|1.2844
|1.2814
|1.2894
|7390
|2005.04.15 10:34
|buy
|3700
|50.00
|1.2843
|1.2813
|1.2893
|7391
|2005.04.15 14:53
|t/p
|3691
|50.00
|1.2892
|1.2812
|1.2892
|25000.00
|7521185.39
|7392
|2005.04.15 14:53
|t/p
|3692
|50.00
|1.2893
|1.2813
|1.2893
|25000.00
|7546185.39
|7393
|2005.04.15 14:53
|t/p
|3694
|50.00
|1.2893
|1.2813
|1.2893
|25000.00
|7571185.39
|7394
|2005.04.15 14:53
|t/p
|3696
|50.00
|1.2893
|1.2813
|1.2893
|25000.00
|7596185.39
|7395
|2005.04.15 14:53
|t/p
|3698
|50.00
|1.2893
|1.2813
|1.2893
|25000.00
|7621185.39
|7396
|2005.04.15 14:53
|t/p
|3700
|50.00
|1.2893
|1.2813
|1.2893
|25000.00
|7646185.39
|7397
|2005.04.15 15:47
|t/p
|3693
|50.00
|1.2894
|1.2814
|1.2894
|25000.00
|7671185.39
|7398
|2005.04.15 15:47
|t/p
|3695
|50.00
|1.2894
|1.2814
|1.2894
|25000.00
|7696185.39
|7399
|2005.04.15 15:47
|t/p
|3697
|50.00
|1.2894
|1.2814
|1.2894
|25000.00
|7721185.39
|7400
|2005.04.15 15:47
|t/p
|3699
|50.00
|1.2894
|1.2814
|1.2894
|25000.00
|7746185.39
|7401
|2005.04.15 15:47
|buy
|3701
|50.00
|1.2892
|1.2862
|1.2942
|7402
|2005.04.15 15:47
|buy
|3702
|50.00
|1.2892
|1.2862
|1.2942
|7403
|2005.04.15 15:47
|buy
|3703
|50.00
|1.2886
|1.2856
|1.2936
|7404
|2005.04.15 15:48
|buy
|3704
|50.00
|1.2886
|1.2856
|1.2936
|7405
|2005.04.15 15:48
|buy
|3705
|50.00
|1.2886
|1.2856
|1.2936
|7406
|2005.04.15 15:49
|buy
|3706
|50.00
|1.2886
|1.2856
|1.2936
|7407
|2005.04.15 15:55
|buy
|3707
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|7408
|2005.04.15 15:55
|buy
|3708
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|7409
|2005.04.15 15:56
|buy
|3709
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|7410
|2005.04.15 15:56
|buy
|3710
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|7411
|2005.04.15 16:15
|t/p
|3707
|50.00
|1.2931
|1.2851
|1.2931
|25000.00
|7771185.39
|7412
|2005.04.15 16:15
|t/p
|3708
|50.00
|1.2931
|1.2851
|1.2931
|25000.00
|7796185.39
|7413
|2005.04.15 16:15
|t/p
|3709
|50.00
|1.2931
|1.2851
|1.2931
|25000.00
|7821185.39
|7414
|2005.04.15 16:15
|t/p
|3710
|50.00
|1.2931
|1.2851
|1.2931
|25000.00
|7846185.39
|7415
|2005.04.15 16:42
|t/p
|3703
|50.00
|1.2936
|1.2856
|1.2936
|25000.00
|7871185.39
|7416
|2005.04.15 16:42
|t/p
|3704
|50.00
|1.2936
|1.2856
|1.2936
|25000.00
|7896185.39
|7417
|2005.04.15 16:42
|t/p
|3705
|50.00
|1.2936
|1.2856
|1.2936
|25000.00
|7921185.39
|7418
|2005.04.15 16:42
|t/p
|3706
|50.00
|1.2936
|1.2856
|1.2936
|25000.00
|7946185.39
|7419
|2005.04.18 03:00
|buy
|3711
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|7420
|2005.04.18 03:01
|buy
|3712
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|7421
|2005.04.18 03:04
|buy
|3713
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|7422
|2005.04.18 03:07
|buy
|3714
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|7423
|2005.04.18 03:24
|buy
|3715
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|7424
|2005.04.18 03:24
|buy
|3716
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|7425
|2005.04.18 03:27
|buy
|3717
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|7426
|2005.04.18 08:45
|t/p
|3711
|50.00
|1.2928
|1.2848
|1.2928
|25000.00
|7971185.39
|7427
|2005.04.18 08:45
|t/p
|3712
|50.00
|1.2928
|1.2848
|1.2928
|25000.00
|7996185.39
|7428
|2005.04.18 08:45
|t/p
|3713
|50.00
|1.2928
|1.2848
|1.2928
|25000.00
|8021185.39
|7429
|2005.04.18 08:45
|t/p
|3714
|50.00
|1.2928
|1.2848
|1.2928
|25000.00
|8046185.39
|7430
|2005.04.18 08:45
|t/p
|3715
|50.00
|1.2928
|1.2848
|1.2928
|25000.00
|8071185.39
|7431
|2005.04.18 08:45
|t/p
|3716
|50.00
|1.2928
|1.2848
|1.2928
|25000.00
|8096185.39
|7432
|2005.04.18 08:45
|t/p
|3717
|50.00
|1.2928
|1.2848
|1.2928
|25000.00
|8121185.39
|7433
|2005.04.18 08:53
|t/p
|3701
|50.00
|1.2942
|1.2862
|1.2942
|24511.50
|8145696.89
|7434
|2005.04.18 08:53
|t/p
|3702
|50.00
|1.2942
|1.2862
|1.2942
|24511.50
|8170208.39
|7435
|2005.04.18 08:53
|buy
|3718
|50.00
|1.2934
|1.2904
|1.2984
|7436
|2005.04.18 08:53
|buy
|3719
|50.00
|1.2934
|1.2904
|1.2984
|7437
|2005.04.18 08:54
|buy
|3720
|50.00
|1.2934
|1.2904
|1.2984
|7438
|2005.04.18 10:50
|t/p
|3718
|50.00
|1.2984
|1.2904
|1.2984
|25000.00
|8195208.39
|7439
|2005.04.18 10:50
|t/p
|3719
|50.00
|1.2984
|1.2904
|1.2984
|25000.00
|8220208.39
|7440
|2005.04.18 10:50
|t/p
|3720
|50.00
|1.2984
|1.2904
|1.2984
|25000.00
|8245208.39
|7441
|2005.04.18 10:51
|buy
|3721
|50.00
|1.2982
|1.2952
|1.3032
|7442
|2005.04.18 10:51
|buy
|3722
|50.00
|1.2983
|1.2953
|1.3033
|7443
|2005.04.18 11:00
|buy
|3723
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|7444
|2005.04.18 11:00
|buy
|3724
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|7445
|2005.04.18 11:01
|buy
|3725
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|7446
|2005.04.18 11:10
|buy
|3726
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|7447
|2005.04.18 11:10
|buy
|3727
|50.00
|1.2976
|1.2946
|1.3026
|7448
|2005.04.18 11:11
|buy
|3728
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|7449
|2005.04.18 11:12
|buy
|3729
|50.00
|1.2976
|1.2946
|1.3026
|7450
|2005.04.18 11:12
|buy
|3730
|50.00
|1.2975
|1.2945
|1.3025
|7451
|2005.04.18 17:22
|t/p
|3723
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|8270208.39
|7452
|2005.04.18 17:22
|t/p
|3724
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|8295208.39
|7453
|2005.04.18 17:22
|t/p
|3725
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|8320208.39
|7454
|2005.04.18 17:22
|t/p
|3726
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|8345208.39
|7455
|2005.04.18 17:22
|t/p
|3728
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|8370208.39
|7456
|2005.04.18 17:22
|t/p
|3730
|50.00
|1.3025
|1.2945
|1.3025
|25000.00
|8395208.39
|7457
|2005.04.18 17:23
|t/p
|3727
|50.00
|1.3026
|1.2946
|1.3026
|25000.00
|8420208.39
|7458
|2005.04.18 17:23
|t/p
|3729
|50.00
|1.3026
|1.2946
|1.3026
|25000.00
|8445208.39
|7459
|2005.04.18 17:50
|t/p
|3721
|50.00
|1.3032
|1.2952
|1.3032
|25000.00
|8470208.39
|7460
|2005.04.18 17:50
|t/p
|3722
|50.00
|1.3033
|1.2953
|1.3033
|25000.00
|8495208.39
|7461
|2005.04.18 17:50
|buy
|3731
|50.00
|1.3031
|1.3001
|1.3081
|7462
|2005.04.18 17:50
|buy
|3732
|50.00
|1.3032
|1.3002
|1.3082
|7463
|2005.04.18 17:50
|buy
|3733
|50.00
|1.3028
|1.2998
|1.3078
|7464
|2005.04.18 17:50
|buy
|3734
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|7465
|2005.04.18 17:51
|buy
|3735
|50.00
|1.3028
|1.2998
|1.3078
|7466
|2005.04.18 17:51
|buy
|3736
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|7467
|2005.04.18 17:52
|buy
|3737
|50.00
|1.3028
|1.2998
|1.3078
|7468
|2005.04.18 17:52
|buy
|3738
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|7469
|2005.04.18 19:02
|buy
|3739
|50.00
|1.3022
|1.2992
|1.3072
|7470
|2005.04.18 19:03
|buy
|3740
|50.00
|1.3020
|1.2990
|1.3070
|7471
|2005.04.19 10:30
|s/l
|3731
|50.00
|1.3001
|1.3001
|1.3081
|-15488.50
|8479719.89
|7472
|2005.04.19 10:30
|s/l
|3732
|50.00
|1.3002
|1.3002
|1.3082
|-15488.50
|8464231.39
|7473
|2005.04.19 10:30
|s/l
|3733
|50.00
|1.2998
|1.2998
|1.3078
|-15488.50
|8448742.89
|7474
|2005.04.19 10:30
|s/l
|3734
|50.00
|1.2997
|1.2997
|1.3077
|-15488.50
|8433254.39
|7475
|2005.04.19 10:30
|s/l
|3735
|50.00
|1.2998
|1.2998
|1.3078
|-15488.50
|8417765.89
|7476
|2005.04.19 10:30
|s/l
|3736
|50.00
|1.2997
|1.2997
|1.3077
|-15488.50
|8402277.39
|7477
|2005.04.19 10:30
|s/l
|3737
|50.00
|1.2998
|1.2998
|1.3078
|-15488.50
|8386788.89
|7478
|2005.04.19 10:30
|s/l
|3738
|50.00
|1.2997
|1.2997
|1.3077
|-15488.50
|8371300.39
|7479
|2005.04.19 10:30
|buy
|3741
|50.00
|1.2996
|1.2966
|1.3046
|7480
|2005.04.19 10:30
|s/l
|3739
|50.00
|1.2992
|1.2992
|1.3072
|-15488.50
|8355811.89
|7481
|2005.04.19 10:30
|buy
|3742
|50.00
|1.2995
|1.2965
|1.3045
|7482
|2005.04.19 10:30
|buy
|3743
|50.00
|1.2996
|1.2966
|1.3046
|7483
|2005.04.19 10:30
|buy
|3744
|50.00
|1.2995
|1.2965
|1.3045
|7484
|2005.04.19 10:31
|buy
|3745
|50.00
|1.2996
|1.2966
|1.3046
|7485
|2005.04.19 10:31
|buy
|3746
|50.00
|1.2995
|1.2965
|1.3045
|7486
|2005.04.19 10:31
|buy
|3747
|50.00
|1.2996
|1.2966
|1.3046
|7487
|2005.04.19 10:31
|buy
|3748
|50.00
|1.2995
|1.2965
|1.3045
|7488
|2005.04.19 10:32
|buy
|3749
|50.00
|1.2996
|1.2966
|1.3046
|7489
|2005.04.19 10:48
|s/l
|3740
|50.00
|1.2990
|1.2990
|1.3070
|-15488.50
|8340323.39
|7490
|2005.04.19 10:48
|buy
|3750
|50.00
|1.2993
|1.2963
|1.3043
|7491
|2005.04.19 16:35
|t/p
|3741
|50.00
|1.3046
|1.2966
|1.3046
|25000.00
|8365323.39
|7492
|2005.04.19 16:35
|t/p
|3742
|50.00
|1.3045
|1.2965
|1.3045
|25000.00
|8390323.39
|7493
|2005.04.19 16:35
|t/p
|3743
|50.00
|1.3046
|1.2966
|1.3046
|25000.00
|8415323.39
|7494
|2005.04.19 16:35
|t/p
|3744
|50.00
|1.3045
|1.2965
|1.3045
|25000.00
|8440323.39
|7495
|2005.04.19 16:35
|t/p
|3745
|50.00
|1.3046
|1.2966
|1.3046
|25000.00
|8465323.39
|7496
|2005.04.19 16:35
|t/p
|3746
|50.00
|1.3045
|1.2965
|1.3045
|25000.00
|8490323.39
|7497
|2005.04.19 16:35
|t/p
|3747
|50.00
|1.3046
|1.2966
|1.3046
|25000.00
|8515323.39
|7498
|2005.04.19 16:35
|t/p
|3748
|50.00
|1.3045
|1.2965
|1.3045
|25000.00
|8540323.39
|7499
|2005.04.19 16:35
|t/p
|3749
|50.00
|1.3046
|1.2966
|1.3046
|25000.00
|8565323.39
|7500
|2005.04.19 16:35
|t/p
|3750
|50.00
|1.3043
|1.2963
|1.3043
|25000.00
|8590323.39
|7501
|2005.04.19 16:35
|sell
|3751
|50.00
|1.3054
|1.3084
|1.3004
|7502
|2005.04.19 16:36
|sell
|3752
|50.00
|1.3054
|1.3084
|1.3004
|7503
|2005.04.19 16:36
|sell
|3753
|50.00
|1.3054
|1.3084
|1.3004
|7504
|2005.04.19 16:37
|sell
|3754
|50.00
|1.3054
|1.3084
|1.3004
|7505
|2005.04.19 16:38
|sell
|3755
|50.00
|1.3054
|1.3084
|1.3004
|7506
|2005.04.19 16:38
|sell
|3756
|50.00
|1.3054
|1.3084
|1.3004
|7507
|2005.04.19 21:02
|sell
|3757
|50.00
|1.3058
|1.3088
|1.3008
|7508
|2005.04.19 21:02
|sell
|3758
|50.00
|1.3057
|1.3087
|1.3007
|7509
|2005.04.19 21:03
|sell
|3759
|50.00
|1.3056
|1.3086
|1.3006
|7510
|2005.04.19 21:03
|sell
|3760
|50.00
|1.3059
|1.3089
|1.3009
|7511
|2005.04.20 03:52
|s/l
|3751
|50.00
|1.3084
|1.3084
|1.3004
|-14762.00
|8575561.39
|7512
|2005.04.20 03:52
|s/l
|3752
|50.00
|1.3084
|1.3084
|1.3004
|-14762.00
|8560799.39
|7513
|2005.04.20 03:52
|s/l
|3753
|50.00
|1.3084
|1.3084
|1.3004
|-14762.00
|8546037.39
|7514
|2005.04.20 03:52
|s/l
|3754
|50.00
|1.3084
|1.3084
|1.3004
|-14762.00
|8531275.39
|7515
|2005.04.20 03:52
|s/l
|3755
|50.00
|1.3084
|1.3084
|1.3004
|-14762.00
|8516513.39
|7516
|2005.04.20 03:52
|s/l
|3756
|50.00
|1.3084
|1.3084
|1.3004
|-14762.00
|8501751.39
|7517
|2005.04.20 03:52
|sell
|3761
|50.00
|1.3081
|1.3111
|1.3031
|7518
|2005.04.20 03:54
|sell
|3762
|50.00
|1.3080
|1.3110
|1.3030
|7519
|2005.04.20 03:54
|sell
|3763
|50.00
|1.3081
|1.3111
|1.3031
|7520
|2005.04.20 03:56
|sell
|3764
|50.00
|1.3080
|1.3110
|1.3030
|7521
|2005.04.20 03:56
|sell
|3765
|50.00
|1.3081
|1.3111
|1.3031
|7522
|2005.04.20 11:48
|t/p
|3761
|50.00
|1.3031
|1.3111
|1.3031
|25000.00
|8526751.39
|7523
|2005.04.20 11:48
|t/p
|3763
|50.00
|1.3031
|1.3111
|1.3031
|25000.00
|8551751.39
|7524
|2005.04.20 11:48
|t/p
|3765
|50.00
|1.3031
|1.3111
|1.3031
|25000.00
|8576751.39
|7525
|2005.04.20 14:32
|t/p
|3762
|50.00
|1.3030
|1.3110
|1.3030
|25000.00
|8601751.39
|7526
|2005.04.20 14:32
|t/p
|3764
|50.00
|1.3030
|1.3110
|1.3030
|25000.00
|8626751.39
|7527
|2005.04.20 14:35
|t/p
|3760
|50.00
|1.3009
|1.3089
|1.3009
|25238.00
|8651989.39
|7528
|2005.04.20 14:35
|t/p
|3757
|50.00
|1.3008
|1.3088
|1.3008
|25238.00
|8677227.39
|7529
|2005.04.20 14:40
|t/p
|3758
|50.00
|1.3007
|1.3087
|1.3007
|25238.00
|8702465.39
|7530
|2005.04.20 14:40
|t/p
|3759
|50.00
|1.3006
|1.3086
|1.3006
|25238.00
|8727703.39
|7531
|2005.04.20 14:40
|sell
|3766
|50.00
|1.3007
|1.3037
|1.2957
|7532
|2005.04.20 14:40
|sell
|3767
|50.00
|1.3007
|1.3037
|1.2957
|7533
|2005.04.20 14:40
|sell
|3768
|50.00
|1.3012
|1.3042
|1.2962
|7534
|2005.04.20 14:41
|sell
|3769
|50.00
|1.3012
|1.3042
|1.2962
|7535
|2005.04.20 14:41
|sell
|3770
|50.00
|1.3012
|1.3042
|1.2962
|7536
|2005.04.20 14:42
|sell
|3771
|50.00
|1.3011
|1.3041
|1.2961
|7537
|2005.04.20 14:42
|sell
|3772
|50.00
|1.3010
|1.3040
|1.2960
|7538
|2005.04.20 14:42
|sell
|3773
|50.00
|1.3011
|1.3041
|1.2961
|7539
|2005.04.20 14:42
|sell
|3774
|50.00
|1.3019
|1.3049
|1.2969
|7540
|2005.04.20 14:43
|sell
|3775
|50.00
|1.3019
|1.3049
|1.2969
|7541
|2005.04.20 15:50
|s/l
|3766
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.2957
|-15000.00
|8712703.39
|7542
|2005.04.20 15:50
|s/l
|3767
|50.00
|1.3037
|1.3037
|1.2957
|-15000.00
|8697703.39
|7543
|2005.04.20 15:50
|sell
|3776
|50.00
|1.3036
|1.3066
|1.2986
|7544
|2005.04.20 15:50
|s/l
|3772
|50.00
|1.3040
|1.3040
|1.2960
|-15000.00
|8682703.39
|7545
|2005.04.20 15:50
|sell
|3777
|50.00
|1.3037
|1.3067
|1.2987
|7546
|2005.04.20 15:50
|sell
|3778
|50.00
|1.3036
|1.3066
|1.2986
|7547
|2005.04.20 15:50
|s/l
|3771
|50.00
|1.3041
|1.3041
|1.2961
|-15000.00
|8667703.39
|7548
|2005.04.20 15:50
|s/l
|3773
|50.00
|1.3041
|1.3041
|1.2961
|-15000.00
|8652703.39
|7549
|2005.04.20 15:50
|sell
|3779
|50.00
|1.3038
|1.3068
|1.2988
|7550
|2005.04.20 15:51
|sell
|3780
|50.00
|1.3037
|1.3067
|1.2987
|7551
|2005.04.20 16:00
|s/l
|3768
|50.00
|1.3042
|1.3042
|1.2962
|-15000.00
|8637703.39
|7552
|2005.04.20 16:00
|s/l
|3769
|50.00
|1.3042
|1.3042
|1.2962
|-15000.00
|8622703.39
|7553
|2005.04.20 16:00
|s/l
|3770
|50.00
|1.3042
|1.3042
|1.2962
|-15000.00
|8607703.39
|7554
|2005.04.20 16:00
|sell
|3781
|50.00
|1.3044
|1.3074
|1.2994
|7555
|2005.04.20 16:00
|sell
|3782
|50.00
|1.3043
|1.3073
|1.2993
|7556
|2005.04.20 16:00
|sell
|3783
|50.00
|1.3045
|1.3075
|1.2995
|7557
|2005.04.20 16:00
|s/l
|3774
|50.00
|1.3049
|1.3049
|1.2969
|-15000.00
|8592703.39
|7558
|2005.04.20 16:00
|s/l
|3775
|50.00
|1.3049
|1.3049
|1.2969
|-15000.00
|8577703.39
|7559
|2005.04.20 16:00
|sell
|3784
|50.00
|1.3046
|1.3076
|1.2996
|7560
|2005.04.20 16:00
|sell
|3785
|50.00
|1.3045
|1.3075
|1.2995
|7561
|2005.04.20 16:32
|s/l
|3776
|50.00
|1.3066
|1.3066
|1.2986
|-15000.00
|8562703.39
|7562
|2005.04.20 16:32
|s/l
|3777
|50.00
|1.3067
|1.3067
|1.2987
|-15000.00
|8547703.39
|7563
|2005.04.20 16:32
|s/l
|3778
|50.00
|1.3066
|1.3066
|1.2986
|-15000.00
|8532703.39
|7564
|2005.04.20 16:32
|s/l
|3779
|50.00
|1.3068
|1.3068
|1.2988
|-15000.00
|8517703.39
|7565
|2005.04.20 16:32
|s/l
|3780
|50.00
|1.3067
|1.3067
|1.2987
|-15000.00
|8502703.39
|7566
|2005.04.20 16:32
|sell
|3786
|50.00
|1.3066
|1.3096
|1.3016
|7567
|2005.04.20 16:32
|s/l
|3781
|50.00
|1.3074
|1.3074
|1.2994
|-15000.00
|8487703.39
|7568
|2005.04.20 16:32
|s/l
|3782
|50.00
|1.3073
|1.3073
|1.2993
|-15000.00
|8472703.39
|7569
|2005.04.20 16:32
|sell
|3787
|50.00
|1.3071
|1.3101
|1.3021
|7570
|2005.04.20 16:32
|s/l
|3783
|50.00
|1.3075
|1.3075
|1.2995
|-15000.00
|8457703.39
|7571
|2005.04.20 16:32
|s/l
|3785
|50.00
|1.3075
|1.3075
|1.2995
|-15000.00
|8442703.39
|7572
|2005.04.20 16:32
|sell
|3788
|50.00
|1.3072
|1.3102
|1.3022
|7573
|2005.04.20 16:32
|sell
|3789
|50.00
|1.3071
|1.3101
|1.3021
|7574
|2005.04.20 16:32
|sell
|3790
|50.00
|1.3072
|1.3102
|1.3022
|7575
|2005.04.20 16:33
|sell
|3791
|50.00
|1.3071
|1.3101
|1.3021
|7576
|2005.04.20 16:33
|sell
|3792
|50.00
|1.3072
|1.3102
|1.3022
|7577
|2005.04.20 16:33
|sell
|3793
|50.00
|1.3071
|1.3101
|1.3021
|7578
|2005.04.20 16:33
|sell
|3794
|50.00
|1.3072
|1.3102
|1.3022
|7579
|2005.04.20 16:37
|s/l
|3784
|50.00
|1.3076
|1.3076
|1.2996
|-15000.00
|8427703.39
|7580
|2005.04.20 16:37
|sell
|3795
|50.00
|1.3075
|1.3105
|1.3025
|7581
|2005.04.20 17:22
|s/l
|3786
|50.00
|1.3096
|1.3096
|1.3016
|-15000.00
|8412703.39
|7582
|2005.04.20 17:22
|s/l
|3787
|50.00
|1.3101
|1.3101
|1.3021
|-15000.00
|8397703.39
|7583
|2005.04.20 17:22
|s/l
|3788
|50.00
|1.3102
|1.3102
|1.3022
|-15000.00
|8382703.39
|7584
|2005.04.20 17:22
|s/l
|3789
|50.00
|1.3101
|1.3101
|1.3021
|-15000.00
|8367703.39
|7585
|2005.04.20 17:22
|s/l
|3790
|50.00
|1.3102
|1.3102
|1.3022
|-15000.00
|8352703.39
|7586
|2005.04.20 17:22
|s/l
|3791
|50.00
|1.3101
|1.3101
|1.3021
|-15000.00
|8337703.39
|7587
|2005.04.20 17:22
|s/l
|3792
|50.00
|1.3102
|1.3102
|1.3022
|-15000.00
|8322703.39
|7588
|2005.04.20 17:22
|s/l
|3793
|50.00
|1.3101
|1.3101
|1.3021
|-15000.00
|8307703.39
|7589
|2005.04.20 17:22
|s/l
|3794
|50.00
|1.3102
|1.3102
|1.3022
|-15000.00
|8292703.39
|7590
|2005.04.20 17:22
|s/l
|3795
|50.00
|1.3105
|1.3105
|1.3025
|-15000.00
|8277703.39
|7591
|2005.04.20 17:22
|buy
|3796
|50.00
|1.3100
|1.3070
|1.3150
|7592
|2005.04.20 17:22
|buy
|3797
|50.00
|1.3098
|1.3068
|1.3148
|7593
|2005.04.20 17:23
|buy
|3798
|50.00
|1.3084
|1.3054
|1.3134
|7594
|2005.04.20 17:23
|buy
|3799
|50.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|7595
|2005.04.20 17:24
|buy
|3800
|50.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|7596
|2005.04.20 18:10
|buy
|3801
|50.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|7597
|2005.04.20 18:10
|buy
|3802
|50.00
|1.3076
|1.3046
|1.3126
|7598
|2005.04.20 18:11
|buy
|3803
|50.00
|1.3077
|1.3047
|1.3127
|7599
|2005.04.20 18:11
|buy
|3804
|50.00
|1.3076
|1.3046
|1.3126
|7600
|2005.04.20 18:12
|buy
|3805
|50.00
|1.3076
|1.3046
|1.3126
|7601
|2005.04.20 18:13
|s/l
|3796
|50.00
|1.3070
|1.3070
|1.3150
|-15000.00
|8262703.39
|7602
|2005.04.20 18:13
|buy
|3806
|50.00
|1.3073
|1.3043
|1.3123
|7603
|2005.04.21 13:35
|s/l
|3797
|50.00
|1.3068
|1.3068
|1.3148
|-15488.50
|8247214.89
|7604
|2005.04.21 13:35
|buy
|3807
|50.00
|1.3071
|1.3041
|1.3121
|7605
|2005.04.21 13:40
|s/l
|3798
|50.00
|1.3054
|1.3054
|1.3134
|-15488.50
|8231726.39
|7606
|2005.04.21 13:40
|buy
|3808
|50.00
|1.3057
|1.3027
|1.3107
|7607
|2005.04.21 16:05
|t/p
|3808
|50.00
|1.3107
|1.3027
|1.3107
|25000.00
|8256726.39
|7608
|2005.04.21 17:22
|t/p
|3806
|50.00
|1.3123
|1.3043
|1.3123
|24511.50
|8281237.89
|7609
|2005.04.21 17:22
|t/p
|3807
|50.00
|1.3121
|1.3041
|1.3121
|25000.00
|8306237.89
|7610
|2005.04.21 18:05
|buy
|3809
|50.00
|1.3053
|1.3023
|1.3103
|7611
|2005.04.21 18:05
|buy
|3810
|50.00
|1.3054
|1.3024
|1.3104
|7612
|2005.04.21 18:05
|s/l
|3799
|50.00
|1.3047
|1.3047
|1.3127
|-15488.50
|8290749.39
|7613
|2005.04.21 18:05
|s/l
|3800
|50.00
|1.3047
|1.3047
|1.3127
|-15488.50
|8275260.89
|7614
|2005.04.21 18:05
|s/l
|3801
|50.00
|1.3047
|1.3047
|1.3127
|-15488.50
|8259772.39
|7615
|2005.04.21 18:05
|s/l
|3802
|50.00
|1.3046
|1.3046
|1.3126
|-15488.50
|8244283.89
|7616
|2005.04.21 18:05
|s/l
|3803
|50.00
|1.3047
|1.3047
|1.3127
|-15488.50
|8228795.39
|7617
|2005.04.21 18:05
|s/l
|3804
|50.00
|1.3046
|1.3046
|1.3126
|-15488.50
|8213306.89
|7618
|2005.04.21 18:05
|s/l
|3805
|50.00
|1.3046
|1.3046
|1.3126
|-15488.50
|8197818.39
|7619
|2005.04.21 18:05
|buy
|3811
|50.00
|1.3047
|1.3017
|1.3097
|7620
|2005.04.21 18:05
|buy
|3812
|50.00
|1.3029
|1.2999
|1.3079
|7621
|2005.04.21 18:06
|buy
|3813
|50.00
|1.3029
|1.2999
|1.3079
|7622
|2005.04.21 18:06
|buy
|3814
|50.00
|1.3029
|1.2999
|1.3079
|7623
|2005.04.21 18:07
|buy
|3815
|50.00
|1.3029
|1.2999
|1.3079
|7624
|2005.04.21 18:07
|buy
|3816
|50.00
|1.3029
|1.2999
|1.3079
|7625
|2005.04.21 18:08
|buy
|3817
|50.00
|1.3029
|1.2999
|1.3079
|7626
|2005.04.21 18:09
|buy
|3818
|50.00
|1.3029
|1.2999
|1.3079
|7627
|2005.04.21 18:17
|t/p
|3812
|50.00
|1.3079
|1.2999
|1.3079
|25000.00
|8222818.39
|7628
|2005.04.21 18:17
|t/p
|3813
|50.00
|1.3079
|1.2999
|1.3079
|25000.00
|8247818.39
|7629
|2005.04.21 18:17
|t/p
|3814
|50.00
|1.3079
|1.2999
|1.3079
|25000.00
|8272818.39
|7630
|2005.04.21 18:17
|t/p
|3815
|50.00
|1.3079
|1.2999
|1.3079
|25000.00
|8297818.39
|7631
|2005.04.21 18:17
|t/p
|3816
|50.00
|1.3079
|1.2999
|1.3079
|25000.00
|8322818.39
|7632
|2005.04.21 18:17
|t/p
|3817
|50.00
|1.3079
|1.2999
|1.3079
|25000.00
|8347818.39
|7633
|2005.04.21 18:17
|t/p
|3818
|50.00
|1.3079
|1.2999
|1.3079
|25000.00
|8372818.39
|7634
|2005.04.21 18:32
|s/l
|3810
|50.00
|1.3024
|1.3024
|1.3104
|-15000.00
|8357818.39
|7635
|2005.04.21 18:32
|buy
|3819
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|7636
|2005.04.21 18:33
|buy
|3820
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|7637
|2005.04.21 18:34
|buy
|3821
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|7638
|2005.04.21 18:34
|buy
|3822
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|7639
|2005.04.21 18:35
|buy
|3823
|50.00
|1.3027
|1.2997
|1.3077
|7640
|2005.04.21 18:35
|buy
|3824
|50.00
|1.3028
|1.2998
|1.3078
|7641
|2005.04.21 18:35
|buy
|3825
|50.00
|1.3029
|1.2999
|1.3079
|7642
|2005.04.21 18:35
|buy
|3826
|50.00
|1.3028
|1.2998
|1.3078
|7643
|2005.04.22 03:20
|s/l
|3809
|50.00
|1.3023
|1.3023
|1.3103
|-16465.50
|8341352.89
|7644
|2005.04.22 03:20
|buy
|3827
|50.00
|1.3026
|1.2996
|1.3076
|7645
|2005.04.22 13:10
|t/p
|3827
|50.00
|1.3076
|1.2996
|1.3076
|25000.00
|8366352.89
|7646
|2005.04.22 13:13
|t/p
|3819
|50.00
|1.3077
|1.2997
|1.3077
|23534.50
|8389887.39
|7647
|2005.04.22 13:13
|t/p
|3820
|50.00
|1.3077
|1.2997
|1.3077
|23534.50
|8413421.89
|7648
|2005.04.22 13:13
|t/p
|3821
|50.00
|1.3077
|1.2997
|1.3077
|23534.50
|8436956.39
|7649
|2005.04.22 13:13
|t/p
|3822
|50.00
|1.3077
|1.2997
|1.3077
|23534.50
|8460490.89
|7650
|2005.04.22 13:13
|t/p
|3823
|50.00
|1.3077
|1.2997
|1.3077
|23534.50
|8484025.39
|7651
|2005.04.22 13:23
|t/p
|3824
|50.00
|1.3078
|1.2998
|1.3078
|23534.50
|8507559.89
|7652
|2005.04.22 13:23
|t/p
|3826
|50.00
|1.3078
|1.2998
|1.3078
|23534.50
|8531094.39
|7653
|2005.04.22 13:23
|t/p
|3825
|50.00
|1.3079
|1.2999
|1.3079
|23534.50
|8554628.89
|7654
|2005.04.25 02:00
|s/l
|3811
|50.00
|1.3017
|1.3017
|1.3097
|-16954.00
|8537674.89
|7655
|2005.04.25 02:00
|sell
|3828
|50.00
|1.3022
|1.3052
|1.2972
|7656
|2005.04.25 02:00
|sell
|3829
|50.00
|1.3039
|1.3069
|1.2989
|7657
|2005.04.25 02:00
|sell
|3830
|50.00
|1.3044
|1.3074
|1.2994
|7658
|2005.04.25 02:00
|sell
|3831
|50.00
|1.3044
|1.3074
|1.2994
|7659
|2005.04.25 02:01
|sell
|3832
|50.00
|1.3044
|1.3074
|1.2994
|7660
|2005.04.25 02:01
|sell
|3833
|50.00
|1.3044
|1.3074
|1.2994
|7661
|2005.04.25 02:02
|sell
|3834
|50.00
|1.3044
|1.3074
|1.2994
|7662
|2005.04.25 02:07
|sell
|3835
|50.00
|1.3045
|1.3075
|1.2995
|7663
|2005.04.25 02:07
|sell
|3836
|50.00
|1.3046
|1.3076
|1.2996
|7664
|2005.04.25 02:07
|sell
|3837
|50.00
|1.3045
|1.3075
|1.2995
|7665
|2005.04.25 10:30
|t/p
|3835
|50.00
|1.2995
|1.3075
|1.2995
|25000.00
|8562674.89
|7666
|2005.04.25 10:30
|t/p
|3836
|50.00
|1.2996
|1.3076
|1.2996
|25000.00
|8587674.89
|7667
|2005.04.25 10:30
|t/p
|3837
|50.00
|1.2995
|1.3075
|1.2995
|25000.00
|8612674.89
|7668
|2005.04.25 10:30
|t/p
|3830
|50.00
|1.2994
|1.3074
|1.2994
|25000.00
|8637674.89
|7669
|2005.04.25 10:30
|t/p
|3831
|50.00
|1.2994
|1.3074
|1.2994
|25000.00
|8662674.89
|7670
|2005.04.25 10:30
|t/p
|3832
|50.00
|1.2994
|1.3074
|1.2994
|25000.00
|8687674.89
|7671
|2005.04.25 10:30
|t/p
|3833
|50.00
|1.2994
|1.3074
|1.2994
|25000.00
|8712674.89
|7672
|2005.04.25 10:30
|t/p
|3834
|50.00
|1.2994
|1.3074
|1.2994
|25000.00
|8737674.89
|7673
|2005.04.25 10:32
|t/p
|3829
|50.00
|1.2989
|1.3069
|1.2989
|25000.00
|8762674.89
|7674
|2005.04.25 11:22
|t/p
|3828
|50.00
|1.2972
|1.3052
|1.2972
|25000.00
|8787674.89
|7675
|2005.04.25 11:22
|sell
|3838
|50.00
|1.2968
|1.2998
|1.2918
|7676
|2005.04.25 11:23
|sell
|3839
|50.00
|1.2973
|1.3003
|1.2923
|7677
|2005.04.25 11:23
|sell
|3840
|50.00
|1.2972
|1.3002
|1.2922
|7678
|2005.04.25 11:23
|sell
|3841
|50.00
|1.2977
|1.3007
|1.2927
|7679
|2005.04.25 11:23
|sell
|3842
|50.00
|1.2986
|1.3016
|1.2936
|7680
|2005.04.25 11:23
|sell
|3843
|50.00
|1.2985
|1.3015
|1.2935
|7681
|2005.04.25 11:24
|sell
|3844
|50.00
|1.2986
|1.3016
|1.2936
|7682
|2005.04.25 15:00
|sell
|3845
|50.00
|1.2990
|1.3020
|1.2940
|7683
|2005.04.25 15:00
|sell
|3846
|50.00
|1.2990
|1.3020
|1.2940
|7684
|2005.04.25 15:01
|sell
|3847
|50.00
|1.2990
|1.3020
|1.2940
|7685
|2005.04.25 21:00
|s/l
|3838
|50.00
|1.2998
|1.2998
|1.2918
|-15000.00
|8772674.89
|7686
|2005.04.25 21:00
|sell
|3848
|50.00
|1.2995
|1.3025
|1.2945
|7687
|2005.04.25 21:10
|s/l
|3840
|50.00
|1.3002
|1.3002
|1.2922
|-15000.00
|8757674.89
|7688
|2005.04.25 21:10
|sell
|3849
|50.00
|1.2999
|1.3029
|1.2949
|7689
|2005.04.25 21:12
|s/l
|3839
|50.00
|1.3003
|1.3003
|1.2923
|-15000.00
|8742674.89
|7690
|2005.04.25 21:12
|sell
|3850
|50.00
|1.3000
|1.3030
|1.2950
|7691
|2005.04.25 22:24
|s/l
|3841
|50.00
|1.3007
|1.3007
|1.2927
|-15000.00
|8727674.89
|7692
|2005.04.25 22:24
|sell
|3851
|50.00
|1.3004
|1.3034
|1.2954
|7693
|2005.04.26 06:10
|s/l
|3842
|50.00
|1.3016
|1.3016
|1.2936
|-14762.00
|8712912.89
|7694
|2005.04.26 06:10
|s/l
|3843
|50.00
|1.3015
|1.3015
|1.2935
|-14762.00
|8698150.89
|7695
|2005.04.26 06:10
|s/l
|3844
|50.00
|1.3016
|1.3016
|1.2936
|-14762.00
|8683388.89
|7696
|2005.04.26 06:10
|sell
|3852
|50.00
|1.3013
|1.3043
|1.2963
|7697
|2005.04.26 06:11
|sell
|3853
|50.00
|1.3012
|1.3042
|1.2962
|7698
|2005.04.26 06:12
|sell
|3854
|50.00
|1.3013
|1.3043
|1.2963
|7699
|2005.04.26 16:00
|t/p
|3849
|50.00
|1.2949
|1.3029
|1.2949
|25238.00
|8708626.89
|7700
|2005.04.26 16:00
|t/p
|3850
|50.00
|1.2950
|1.3030
|1.2950
|25238.00
|8733864.89
|7701
|2005.04.26 16:00
|t/p
|3851
|50.00
|1.2954
|1.3034
|1.2954
|25238.00
|8759102.89
|7702
|2005.04.26 16:00
|t/p
|3852
|50.00
|1.2963
|1.3043
|1.2963
|25000.00
|8784102.89
|7703
|2005.04.26 16:00
|t/p
|3853
|50.00
|1.2962
|1.3042
|1.2962
|25000.00
|8809102.89
|7704
|2005.04.26 16:00
|t/p
|3854
|50.00
|1.2963
|1.3043
|1.2963
|25000.00
|8834102.89
|7705
|2005.04.27 07:40
|t/p
|3848
|50.00
|1.2945
|1.3025
|1.2945
|25476.00
|8859578.89
|7706
|2005.04.27 07:41
|t/p
|3845
|50.00
|1.2940
|1.3020
|1.2940
|25476.00
|8885054.89
|7707
|2005.04.27 07:41
|t/p
|3846
|50.00
|1.2940
|1.3020
|1.2940
|25476.00
|8910530.89
|7708
|2005.04.27 07:41
|t/p
|3847
|50.00
|1.2940
|1.3020
|1.2940
|25476.00
|8936006.89
|7709
|2005.04.27 07:41
|sell
|3855
|50.00
|1.2947
|1.2977
|1.2897
|7710
|2005.04.27 07:41
|sell
|3856
|50.00
|1.2955
|1.2985
|1.2905
|7711
|2005.04.27 07:45
|sell
|3857
|50.00
|1.2957
|1.2987
|1.2907
|7712
|2005.04.27 07:45
|sell
|3858
|50.00
|1.2961
|1.2991
|1.2911
|7713
|2005.04.27 07:46
|sell
|3859
|50.00
|1.2962
|1.2992
|1.2912
|7714
|2005.04.27 07:47
|sell
|3860
|50.00
|1.2961
|1.2991
|1.2911
|7715
|2005.04.27 07:47
|sell
|3861
|50.00
|1.2962
|1.2992
|1.2912
|7716
|2005.04.27 07:48
|sell
|3862
|50.00
|1.2962
|1.2992
|1.2912
|7717
|2005.04.27 07:48
|sell
|3863
|50.00
|1.2961
|1.2991
|1.2911
|7718
|2005.04.27 08:53
|t/p
|3858
|50.00
|1.2911
|1.2991
|1.2911
|25000.00
|8961006.89
|7719
|2005.04.27 08:53
|t/p
|3859
|50.00
|1.2912
|1.2992
|1.2912
|25000.00
|8986006.89
|7720
|2005.04.27 08:53
|t/p
|3860
|50.00
|1.2911
|1.2991
|1.2911
|25000.00
|9011006.89
|7721
|2005.04.27 08:53
|t/p
|3861
|50.00
|1.2912
|1.2992
|1.2912
|25000.00
|9036006.89
|7722
|2005.04.27 08:53
|t/p
|3862
|50.00
|1.2912
|1.2992
|1.2912
|25000.00
|9061006.89
|7723
|2005.04.27 08:53
|t/p
|3863
|50.00
|1.2911
|1.2991
|1.2911
|25000.00
|9086006.89
|7724
|2005.04.27 09:22
|t/p
|3857
|50.00
|1.2907
|1.2987
|1.2907
|25000.00
|9111006.89
|7725
|2005.04.27 14:32
|sell
|3864
|50.00
|1.2971
|1.3001
|1.2921
|7726
|2005.04.27 14:32
|s/l
|3855
|50.00
|1.2977
|1.2977
|1.2897
|-15000.00
|9096006.89
|7727
|2005.04.27 14:32
|sell
|3865
|50.00
|1.2974
|1.3004
|1.2924
|7728
|2005.04.27 14:33
|sell
|3866
|50.00
|1.2974
|1.3004
|1.2924
|7729
|2005.04.27 14:34
|sell
|3867
|50.00
|1.2974
|1.3004
|1.2924
|7730
|2005.04.27 14:34
|sell
|3868
|50.00
|1.2974
|1.3004
|1.2924
|7731
|2005.04.27 14:34
|sell
|3869
|50.00
|1.2974
|1.3004
|1.2924
|7732
|2005.04.27 14:35
|sell
|3870
|50.00
|1.2975
|1.3005
|1.2925
|7733
|2005.04.27 14:35
|sell
|3871
|50.00
|1.2976
|1.3006
|1.2926
|7734
|2005.04.27 14:35
|sell
|3872
|50.00
|1.2975
|1.3005
|1.2925
|7735
|2005.04.27 15:23
|s/l
|3856
|50.00
|1.2985
|1.2985
|1.2905
|-15000.00
|9081006.89
|7736
|2005.04.27 15:23
|sell
|3873
|50.00
|1.2987
|1.3017
|1.2937
|7737
|2005.04.27 18:00
|t/p
|3870
|50.00
|1.2925
|1.3005
|1.2925
|25000.00
|9106006.89
|7738
|2005.04.27 18:00
|t/p
|3871
|50.00
|1.2926
|1.3006
|1.2926
|25000.00
|9131006.89
|7739
|2005.04.27 18:00
|t/p
|3872
|50.00
|1.2925
|1.3005
|1.2925
|25000.00
|9156006.89
|7740
|2005.04.27 18:00
|t/p
|3873
|50.00
|1.2937
|1.3017
|1.2937
|25000.00
|9181006.89
|7741
|2005.04.27 18:00
|t/p
|3865
|50.00
|1.2924
|1.3004
|1.2924
|25000.00
|9206006.89
|7742
|2005.04.27 18:00
|t/p
|3866
|50.00
|1.2924
|1.3004
|1.2924
|25000.00
|9231006.89
|7743
|2005.04.27 18:00
|t/p
|3867
|50.00
|1.2924
|1.3004
|1.2924
|25000.00
|9256006.89
|7744
|2005.04.27 18:00
|t/p
|3868
|50.00
|1.2924
|1.3004
|1.2924
|25000.00
|9281006.89
|7745
|2005.04.27 18:00
|t/p
|3869
|50.00
|1.2924
|1.3004
|1.2924
|25000.00
|9306006.89
|7746
|2005.04.28 00:00
|t/p
|3864
|50.00
|1.2921
|1.3001
|1.2921
|25238.00
|9331244.89
|7747
|2005.04.28 01:05
|sell
|3874
|50.00
|1.2924
|1.2954
|1.2874
|7748
|2005.04.28 01:06
|sell
|3875
|50.00
|1.2925
|1.2955
|1.2875
|7749
|2005.04.28 01:06
|sell
|3876
|50.00
|1.2924
|1.2954
|1.2874
|7750
|2005.04.28 01:07
|sell
|3877
|50.00
|1.2925
|1.2955
|1.2875
|7751
|2005.04.28 01:30
|sell
|3878
|50.00
|1.2924
|1.2954
|1.2874
|7752
|2005.04.28 01:30
|sell
|3879
|50.00
|1.2925
|1.2955
|1.2875
|7753
|2005.04.28 01:30
|sell
|3880
|50.00
|1.2924
|1.2954
|1.2874
|7754
|2005.04.28 01:31
|sell
|3881
|50.00
|1.2924
|1.2954
|1.2874
|7755
|2005.04.28 01:31
|sell
|3882
|50.00
|1.2925
|1.2955
|1.2875
|7756
|2005.04.28 01:31
|sell
|3883
|50.00
|1.2924
|1.2954
|1.2874
|7757
|2005.04.29 06:47
|s/l
|3874
|50.00
|1.2954
|1.2954
|1.2874
|-14286.00
|9316958.89
|7758
|2005.04.29 06:47
|s/l
|3875
|50.00
|1.2955
|1.2955
|1.2875
|-14286.00
|9302672.89
|7759
|2005.04.29 06:47
|s/l
|3876
|50.00
|1.2954
|1.2954
|1.2874
|-14286.00
|9288386.89
|7760
|2005.04.29 06:47
|s/l
|3877
|50.00
|1.2955
|1.2955
|1.2875
|-14286.00
|9274100.89
|7761
|2005.04.29 06:47
|s/l
|3878
|50.00
|1.2954
|1.2954
|1.2874
|-14286.00
|9259814.89
|7762
|2005.04.29 06:47
|s/l
|3879
|50.00
|1.2955
|1.2955
|1.2875
|-14286.00
|9245528.89
|7763
|2005.04.29 06:47
|s/l
|3880
|50.00
|1.2954
|1.2954
|1.2874
|-14286.00
|9231242.89
|7764
|2005.04.29 06:47
|s/l
|3881
|50.00
|1.2954
|1.2954
|1.2874
|-14286.00
|9216956.89
|7765
|2005.04.29 06:47
|s/l
|3882
|50.00
|1.2955
|1.2955
|1.2875
|-14286.00
|9202670.89
|7766
|2005.04.29 06:47
|s/l
|3883
|50.00
|1.2954
|1.2954
|1.2874
|-14286.00
|9188384.89
|7767
|2005.04.29 06:47
|buy
|3884
|50.00
|1.2950
|1.2920
|1.3000
|7768
|2005.04.29 06:47
|buy
|3885
|50.00
|1.2949
|1.2919
|1.2999
|7769
|2005.04.29 06:48
|buy
|3886
|50.00
|1.2950
|1.2920
|1.3000
|7770
|2005.04.29 06:48
|buy
|3887
|50.00
|1.2949
|1.2919
|1.2999
|7771
|2005.04.29 06:49
|buy
|3888
|50.00
|1.2950
|1.2920
|1.3000
|7772
|2005.04.29 06:49
|buy
|3889
|50.00
|1.2949
|1.2919
|1.2999
|7773
|2005.04.29 06:49
|buy
|3890
|50.00
|1.2950
|1.2920
|1.3000
|7774
|2005.04.29 06:50
|buy
|3891
|50.00
|1.2949
|1.2919
|1.2999
|7775
|2005.04.29 06:50
|buy
|3892
|50.00
|1.2950
|1.2920
|1.3000
|7776
|2005.04.29 06:50
|buy
|3893
|50.00
|1.2949
|1.2919
|1.2999
|7777
|2005.04.29 06:55
|s/l
|3884
|50.00
|1.2920
|1.2920
|1.3000
|-15000.00
|9173384.89
|7778
|2005.04.29 06:55
|s/l
|3886
|50.00
|1.2920
|1.2920
|1.3000
|-15000.00
|9158384.89
|7779
|2005.04.29 06:55
|s/l
|3888
|50.00
|1.2920
|1.2920
|1.3000
|-15000.00
|9143384.89
|7780
|2005.04.29 06:55
|s/l
|3890
|50.00
|1.2920
|1.2920
|1.3000
|-15000.00
|9128384.89
|7781
|2005.04.29 06:55
|s/l
|3892
|50.00
|1.2920
|1.2920
|1.3000
|-15000.00
|9113384.89
|7782
|2005.04.29 06:55
|buy
|3894
|50.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|7783
|2005.04.29 06:55
|s/l
|3885
|50.00
|1.2919
|1.2919
|1.2999
|-15000.00
|9098384.89
|7784
|2005.04.29 06:55
|s/l
|3887
|50.00
|1.2919
|1.2919
|1.2999
|-15000.00
|9083384.89
|7785
|2005.04.29 06:55
|s/l
|3889
|50.00
|1.2919
|1.2919
|1.2999
|-15000.00
|9068384.89
|7786
|2005.04.29 06:55
|s/l
|3891
|50.00
|1.2919
|1.2919
|1.2999
|-15000.00
|9053384.89
|7787
|2005.04.29 06:55
|s/l
|3893
|50.00
|1.2919
|1.2919
|1.2999
|-15000.00
|9038384.89
|7788
|2005.04.29 06:55
|buy
|3895
|50.00
|1.2922
|1.2892
|1.2972
|7789
|2005.04.29 06:55
|buy
|3896
|50.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|7790
|2005.04.29 06:55
|buy
|3897
|50.00
|1.2922
|1.2892
|1.2972
|7791
|2005.04.29 06:56
|buy
|3898
|50.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|7792
|2005.04.29 06:56
|buy
|3899
|50.00
|1.2922
|1.2892
|1.2972
|7793
|2005.04.29 06:57
|buy
|3900
|50.00
|1.2923
|1.2893
|1.2973
|7794
|2005.04.29 06:57
|buy
|3901
|50.00
|1.2922
|1.2892
|1.2972
|7795
|2005.04.29 06:59
|buy
|3902
|50.00
|1.2922
|1.2892
|1.2972
|7796
|2005.04.29 07:00
|buy
|3903
|50.00
|1.2921
|1.2891
|1.2971
|7797
|2005.04.29 08:10
|t/p
|3894
|50.00
|1.2973
|1.2893
|1.2973
|25000.00
|9063384.89
|7798
|2005.04.29 08:10
|t/p
|3895
|50.00
|1.2972
|1.2892
|1.2972
|25000.00
|9088384.89
|7799
|2005.04.29 08:10
|t/p
|3896
|50.00
|1.2973
|1.2893
|1.2973
|25000.00
|9113384.89
|7800
|2005.04.29 08:10
|t/p
|3897
|50.00
|1.2972
|1.2892
|1.2972
|25000.00
|9138384.89
|7801
|2005.04.29 08:10
|t/p
|3898
|50.00
|1.2973
|1.2893
|1.2973
|25000.00
|9163384.89
|7802
|2005.04.29 08:10
|t/p
|3899
|50.00
|1.2972
|1.2892
|1.2972
|25000.00
|9188384.89
|7803
|2005.04.29 08:10
|t/p
|3900
|50.00
|1.2973
|1.2893
|1.2973
|25000.00
|9213384.89
|7804
|2005.04.29 08:10
|t/p
|3901
|50.00
|1.2972
|1.2892
|1.2972
|25000.00
|9238384.89
|7805
|2005.04.29 08:10
|t/p
|3902
|50.00
|1.2972
|1.2892
|1.2972
|25000.00
|9263384.89
|7806
|2005.04.29 08:10
|t/p
|3903
|50.00
|1.2971
|1.2891
|1.2971
|25000.00
|9288384.89
|7807
|2005.04.29 08:10
|buy
|3904
|50.00
|1.2965
|1.2935
|1.3015
|7808
|2005.04.29 08:10
|buy
|3905
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|7809
|2005.04.29 08:10
|buy
|3906
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|7810
|2005.04.29 08:11
|buy
|3907
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|7811
|2005.04.29 08:12
|buy
|3908
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|7812
|2005.04.29 08:13
|buy
|3909
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|7813
|2005.04.29 08:13
|buy
|3910
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|7814
|2005.04.29 08:14
|buy
|3911
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|7815
|2005.04.29 08:14
|buy
|3912
|50.00
|1.2961
|1.2931
|1.3011
|7816
|2005.04.29 08:15
|buy
|3913
|50.00
|1.2956
|1.2926
|1.3006
|7817
|2005.04.29 15:22
|s/l
|3904
|50.00
|1.2935
|1.2935
|1.3015
|-15000.00
|9273384.89
|7818
|2005.04.29 15:22
|buy
|3914
|50.00
|1.2937
|1.2907
|1.2987
|7819
|2005.04.29 15:23
|s/l
|3905
|50.00
|1.2931
|1.2931
|1.3011
|-15000.00
|9258384.89
|7820
|2005.04.29 15:23
|s/l
|3906
|50.00
|1.2931
|1.2931
|1.3011
|-15000.00
|9243384.89
|7821
|2005.04.29 15:23
|s/l
|3907
|50.00
|1.2931
|1.2931
|1.3011
|-15000.00
|9228384.89
|7822
|2005.04.29 15:23
|s/l
|3908
|50.00
|1.2931
|1.2931
|1.3011
|-15000.00
|9213384.89
|7823
|2005.04.29 15:23
|s/l
|3909
|50.00
|1.2931
|1.2931
|1.3011
|-15000.00
|9198384.89
|7824
|2005.04.29 15:23
|s/l
|3910
|50.00
|1.2931
|1.2931
|1.3011
|-15000.00
|9183384.89
|7825
|2005.04.29 15:23
|s/l
|3911
|50.00
|1.2931
|1.2931
|1.3011
|-15000.00
|9168384.89
|7826
|2005.04.29 15:23
|s/l
|3912
|50.00
|1.2931
|1.2931
|1.3011
|-15000.00
|9153384.89
|7827
|2005.04.29 15:23
|buy
|3915
|50.00
|1.2931
|1.2901
|1.2981
|7828
|2005.04.29 15:24
|buy
|3916
|50.00
|1.2931
|1.2901
|1.2981
|7829
|2005.04.29 15:24
|buy
|3917
|50.00
|1.2931
|1.2901
|1.2981
|7830
|2005.04.29 15:25
|buy
|3918
|50.00
|1.2932
|1.2902
|1.2982
|7831
|2005.04.29 15:25
|buy
|3919
|50.00
|1.2933
|1.2903
|1.2983
|7832
|2005.04.29 15:25
|buy
|3920
|50.00
|1.2932
|1.2902
|1.2982
|7833
|2005.04.29 15:25
|buy
|3921
|50.00
|1.2931
|1.2901
|1.2981
|7834
|2005.04.29 15:25
|buy
|3922
|50.00
|1.2932
|1.2902
|1.2982
|7835
|2005.04.29 15:50
|s/l
|3913
|50.00
|1.2926
|1.2926
|1.3006
|-15000.00
|9138384.89
|7836
|2005.04.29 15:50
|buy
|3923
|50.00
|1.2928
|1.2898
|1.2978
|7837
|2005.04.29 17:15
|s/l
|3914
|50.00
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|-15000.00
|9123384.89
|7838
|2005.04.29 17:15
|buy
|3924
|50.00
|1.2910
|1.2880
|1.2960
|7839
|2005.04.29 18:40
|s/l
|3919
|50.00
|1.2903
|1.2903
|1.2983
|-15000.00
|9108384.89
|7840
|2005.04.29 18:40
|buy
|3925
|50.00
|1.2906
|1.2876
|1.2956
|7841
|2005.04.29 18:40
|s/l
|3918
|50.00
|1.2902
|1.2902
|1.2982
|-15000.00
|9093384.89
|7842
|2005.04.29 18:40
|s/l
|3920
|50.00
|1.2902
|1.2902
|1.2982
|-15000.00
|9078384.89
|7843
|2005.04.29 18:40
|s/l
|3922
|50.00
|1.2902
|1.2902
|1.2982
|-15000.00
|9063384.89
|7844
|2005.04.29 18:40
|buy
|3926
|50.00
|1.2905
|1.2875
|1.2955
|7845
|2005.04.29 18:40
|buy
|3927
|50.00
|1.2906
|1.2876
|1.2956
|7846
|2005.04.29 18:40
|s/l
|3915
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2981
|-15000.00
|9048384.89
|7847
|2005.04.29 18:40
|s/l
|3916
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2981
|-15000.00
|9033384.89
|7848
|2005.04.29 18:40
|s/l
|3917
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2981
|-15000.00
|9018384.89
|7849
|2005.04.29 18:40
|s/l
|3921
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2981
|-15000.00
|9003384.89
|7850
|2005.04.29 18:40
|buy
|3928
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|7851
|2005.04.29 18:41
|buy
|3929
|50.00
|1.2905
|1.2875
|1.2955
|7852
|2005.04.29 18:41
|buy
|3930
|50.00
|1.2906
|1.2876
|1.2956
|7853
|2005.04.29 18:41
|buy
|3931
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|7854
|2005.04.29 18:42
|buy
|3932
|50.00
|1.2905
|1.2875
|1.2955
|7855
|2005.04.29 18:42
|s/l
|3923
|50.00
|1.2898
|1.2898
|1.2978
|-15000.00
|8988384.89
|7856
|2005.04.29 18:42
|buy
|3933
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|7857
|2005.04.29 19:10
|s/l
|3924
|50.00
|1.2880
|1.2880
|1.2960
|-15000.00
|8973384.89
|7858
|2005.04.29 19:10
|buy
|3934
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|7859
|2005.04.29 19:10
|s/l
|3925
|50.00
|1.2876
|1.2876
|1.2956
|-15000.00
|8958384.89
|7860
|2005.04.29 19:10
|s/l
|3927
|50.00
|1.2876
|1.2876
|1.2956
|-15000.00
|8943384.89
|7861
|2005.04.29 19:10
|s/l
|3930
|50.00
|1.2876
|1.2876
|1.2956
|-15000.00
|8928384.89
|7862
|2005.04.29 19:10
|buy
|3935
|50.00
|1.2879
|1.2849
|1.2929
|7863
|2005.04.29 19:10
|buy
|3936
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|7864
|2005.04.29 19:10
|s/l
|3926
|50.00
|1.2875
|1.2875
|1.2955
|-15000.00
|8913384.89
|7865
|2005.04.29 19:10
|s/l
|3928
|50.00
|1.2874
|1.2874
|1.2954
|-15000.00
|8898384.89
|7866
|2005.04.29 19:10
|s/l
|3929
|50.00
|1.2875
|1.2875
|1.2955
|-15000.00
|8883384.89
|7867
|2005.04.29 19:10
|s/l
|3931
|50.00
|1.2874
|1.2874
|1.2954
|-15000.00
|8868384.89
|7868
|2005.04.29 19:10
|s/l
|3932
|50.00
|1.2875
|1.2875
|1.2955
|-15000.00
|8853384.89
|7869
|2005.04.29 19:10
|buy
|3937
|50.00
|1.2877
|1.2847
|1.2927
|7870
|2005.04.29 19:11
|buy
|3938
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|7871
|2005.04.29 19:11
|buy
|3939
|50.00
|1.2879
|1.2849
|1.2929
|7872
|2005.04.29 19:11
|buy
|3940
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|7873
|2005.04.29 19:11
|buy
|3941
|50.00
|1.2877
|1.2847
|1.2927
|7874
|2005.04.29 19:12
|buy
|3942
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|7875
|2005.04.29 19:15
|s/l
|3933
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15000.00
|8838384.89
|7876
|2005.04.29 19:15
|buy
|3943
|50.00
|1.2871
|1.2841
|1.2921
|7877
|2005.05.02 01:03
|s/l
|3934
|50.00
|1.2851
|1.2851
|1.2931
|-15488.50
|8822896.39
|7878
|2005.05.02 01:03
|buy
|3944
|50.00
|1.2854
|1.2824
|1.2904
|7879
|2005.05.02 01:09
|s/l
|3936
|50.00
|1.2850
|1.2850
|1.2930
|-15488.50
|8807407.89
|7880
|2005.05.02 01:09
|s/l
|3940
|50.00
|1.2850
|1.2850
|1.2930
|-15488.50
|8791919.39
|7881
|2005.05.02 01:09
|buy
|3945
|50.00
|1.2853
|1.2823
|1.2903
|7882
|2005.05.02 01:11
|buy
|3946
|50.00
|1.2853
|1.2823
|1.2903
|7883
|2005.05.02 02:02
|s/l
|3935
|50.00
|1.2849
|1.2849
|1.2929
|-15488.50
|8776430.89
|7884
|2005.05.02 02:02
|s/l
|3937
|50.00
|1.2847
|1.2847
|1.2927
|-15488.50
|8760942.39
|7885
|2005.05.02 02:02
|s/l
|3938
|50.00
|1.2848
|1.2848
|1.2928
|-15488.50
|8745453.89
|7886
|2005.05.02 02:02
|s/l
|3939
|50.00
|1.2849
|1.2849
|1.2929
|-15488.50
|8729965.39
|7887
|2005.05.02 02:02
|s/l
|3941
|50.00
|1.2847
|1.2847
|1.2927
|-15488.50
|8714476.89
|7888
|2005.05.02 02:02
|s/l
|3942
|50.00
|1.2848
|1.2848
|1.2928
|-15488.50
|8698988.39
|7889
|2005.05.02 02:02
|buy
|3947
|50.00
|1.2850
|1.2820
|1.2900
|7890
|2005.05.02 02:03
|buy
|3948
|50.00
|1.2851
|1.2821
|1.2901
|7891
|2005.05.02 02:03
|buy
|3949
|50.00
|1.2852
|1.2822
|1.2902
|7892
|2005.05.02 02:04
|buy
|3950
|50.00
|1.2853
|1.2823
|1.2903
|7893
|2005.05.02 02:04
|buy
|3951
|50.00
|1.2852
|1.2822
|1.2902
|7894
|2005.05.02 02:04
|buy
|3952
|50.00
|1.2853
|1.2823
|1.2903
|7895
|2005.05.02 02:31
|s/l
|3943
|50.00
|1.2841
|1.2841
|1.2921
|-15488.50
|8683499.89
|7896
|2005.05.02 02:31
|buy
|3953
|50.00
|1.2844
|1.2814
|1.2894
|7897
|2005.05.03 15:35
|t/p
|3953
|50.00
|1.2894
|1.2814
|1.2894
|24511.50
|8708011.39
|7898
|2005.05.03 16:53
|t/p
|3947
|50.00
|1.2900
|1.2820
|1.2900
|24511.50
|8732522.89
|7899
|2005.05.03 20:05
|t/p
|3944
|50.00
|1.2904
|1.2824
|1.2904
|24511.50
|8757034.39
|7900
|2005.05.03 20:05
|t/p
|3945
|50.00
|1.2903
|1.2823
|1.2903
|24511.50
|8781545.89
|7901
|2005.05.03 20:05
|t/p
|3946
|50.00
|1.2903
|1.2823
|1.2903
|24511.50
|8806057.39
|7902
|2005.05.03 20:05
|t/p
|3948
|50.00
|1.2901
|1.2821
|1.2901
|24511.50
|8830568.89
|7903
|2005.05.03 20:05
|t/p
|3949
|50.00
|1.2902
|1.2822
|1.2902
|24511.50
|8855080.39
|7904
|2005.05.03 20:05
|t/p
|3950
|50.00
|1.2903
|1.2823
|1.2903
|24511.50
|8879591.89
|7905
|2005.05.03 20:05
|t/p
|3951
|50.00
|1.2902
|1.2822
|1.2902
|24511.50
|8904103.39
|7906
|2005.05.03 20:05
|t/p
|3952
|50.00
|1.2903
|1.2823
|1.2903
|24511.50
|8928614.89
|7907
|2005.05.03 20:05
|buy
|3954
|50.00
|1.2900
|1.2870
|1.2950
|7908
|2005.05.03 20:05
|buy
|3955
|50.00
|1.2900
|1.2870
|1.2950
|7909
|2005.05.03 20:06
|buy
|3956
|50.00
|1.2900
|1.2870
|1.2950
|7910
|2005.05.03 20:07
|buy
|3957
|50.00
|1.2887
|1.2857
|1.2937
|7911
|2005.05.03 20:08
|buy
|3958
|50.00
|1.2887
|1.2857
|1.2937
|7912
|2005.05.03 20:09
|buy
|3959
|50.00
|1.2887
|1.2857
|1.2937
|7913
|2005.05.03 20:09
|buy
|3960
|50.00
|1.2887
|1.2857
|1.2937
|7914
|2005.05.03 20:10
|buy
|3961
|50.00
|1.2887
|1.2857
|1.2937
|7915
|2005.05.03 20:11
|buy
|3962
|50.00
|1.2887
|1.2857
|1.2937
|7916
|2005.05.03 20:11
|buy
|3963
|50.00
|1.2887
|1.2857
|1.2937
|7917
|2005.05.03 20:25
|s/l
|3954
|50.00
|1.2870
|1.2870
|1.2950
|-15000.00
|8913614.89
|7918
|2005.05.03 20:25
|s/l
|3955
|50.00
|1.2870
|1.2870
|1.2950
|-15000.00
|8898614.89
|7919
|2005.05.03 20:25
|s/l
|3956
|50.00
|1.2870
|1.2870
|1.2950
|-15000.00
|8883614.89
|7920
|2005.05.03 20:25
|buy
|3964
|50.00
|1.2872
|1.2842
|1.2922
|7921
|2005.05.03 20:26
|buy
|3965
|50.00
|1.2872
|1.2842
|1.2922
|7922
|2005.05.03 20:26
|buy
|3966
|50.00
|1.2872
|1.2842
|1.2922
|7923
|2005.05.03 20:35
|s/l
|3957
|50.00
|1.2857
|1.2857
|1.2937
|-15000.00
|8868614.89
|7924
|2005.05.03 20:35
|s/l
|3958
|50.00
|1.2857
|1.2857
|1.2937
|-15000.00
|8853614.89
|7925
|2005.05.03 20:35
|s/l
|3959
|50.00
|1.2857
|1.2857
|1.2937
|-15000.00
|8838614.89
|7926
|2005.05.03 20:35
|s/l
|3960
|50.00
|1.2857
|1.2857
|1.2937
|-15000.00
|8823614.89
|7927
|2005.05.03 20:35
|s/l
|3961
|50.00
|1.2857
|1.2857
|1.2937
|-15000.00
|8808614.89
|7928
|2005.05.03 20:35
|s/l
|3962
|50.00
|1.2857
|1.2857
|1.2937
|-15000.00
|8793614.89
|7929
|2005.05.03 20:35
|s/l
|3963
|50.00
|1.2857
|1.2857
|1.2937
|-15000.00
|8778614.89
|7930
|2005.05.03 20:35
|buy
|3967
|50.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|7931
|2005.05.03 20:36
|buy
|3968
|50.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|7932
|2005.05.03 20:36
|buy
|3969
|50.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|7933
|2005.05.03 20:37
|buy
|3970
|50.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|7934
|2005.05.03 20:37
|buy
|3971
|50.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|7935
|2005.05.03 20:37
|buy
|3972
|50.00
|1.2861
|1.2831
|1.2911
|7936
|2005.05.03 20:37
|buy
|3973
|50.00
|1.2862
|1.2832
|1.2912
|7937
|2005.05.03 21:40
|t/p
|3967
|50.00
|1.2910
|1.2830
|1.2910
|25000.00
|8803614.89
|7938
|2005.05.03 21:40
|t/p
|3968
|50.00
|1.2910
|1.2830
|1.2910
|25000.00
|8828614.89
|7939
|2005.05.03 21:40
|t/p
|3969
|50.00
|1.2910
|1.2830
|1.2910
|25000.00
|8853614.89
|7940
|2005.05.03 21:40
|t/p
|3970
|50.00
|1.2910
|1.2830
|1.2910
|25000.00
|8878614.89
|7941
|2005.05.03 21:40
|t/p
|3971
|50.00
|1.2910
|1.2830
|1.2910
|25000.00
|8903614.89
|7942
|2005.05.03 21:41
|t/p
|3972
|50.00
|1.2911
|1.2831
|1.2911
|25000.00
|8928614.89
|7943
|2005.05.04 03:30
|t/p
|3964
|50.00
|1.2922
|1.2842
|1.2922
|24511.50
|8953126.39
|7944
|2005.05.04 03:30
|t/p
|3965
|50.00
|1.2922
|1.2842
|1.2922
|24511.50
|8977637.89
|7945
|2005.05.04 03:30
|t/p
|3966
|50.00
|1.2922
|1.2842
|1.2922
|24511.50
|9002149.39
|7946
|2005.05.04 03:30
|t/p
|3973
|50.00
|1.2912
|1.2832
|1.2912
|24511.50
|9026660.89
|7947
|2005.05.04 03:30
|buy
|3974
|50.00
|1.2906
|1.2876
|1.2956
|7948
|2005.05.04 03:30
|buy
|3975
|50.00
|1.2903
|1.2873
|1.2953
|7949
|2005.05.04 03:30
|buy
|3976
|50.00
|1.2903
|1.2873
|1.2953
|7950
|2005.05.04 03:30
|buy
|3977
|50.00
|1.2903
|1.2873
|1.2953
|7951
|2005.05.04 03:31
|buy
|3978
|50.00
|1.2903
|1.2873
|1.2953
|7952
|2005.05.04 03:31
|buy
|3979
|50.00
|1.2903
|1.2873
|1.2953
|7953
|2005.05.04 03:35
|buy
|3980
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|7954
|2005.05.04 03:35
|buy
|3981
|50.00
|1.2905
|1.2875
|1.2955
|7955
|2005.05.04 03:35
|buy
|3982
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|7956
|2005.05.04 03:36
|buy
|3983
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|7957
|2005.05.04 03:42
|t/p
|3975
|50.00
|1.2953
|1.2873
|1.2953
|25000.00
|9051660.89
|7958
|2005.05.04 03:42
|t/p
|3976
|50.00
|1.2953
|1.2873
|1.2953
|25000.00
|9076660.89
|7959
|2005.05.04 03:42
|t/p
|3977
|50.00
|1.2953
|1.2873
|1.2953
|25000.00
|9101660.89
|7960
|2005.05.04 03:42
|t/p
|3978
|50.00
|1.2953
|1.2873
|1.2953
|25000.00
|9126660.89
|7961
|2005.05.04 03:42
|t/p
|3979
|50.00
|1.2953
|1.2873
|1.2953
|25000.00
|9151660.89
|7962
|2005.05.04 03:42
|t/p
|3980
|50.00
|1.2954
|1.2874
|1.2954
|25000.00
|9176660.89
|7963
|2005.05.04 03:42
|t/p
|3982
|50.00
|1.2954
|1.2874
|1.2954
|25000.00
|9201660.89
|7964
|2005.05.04 03:42
|t/p
|3983
|50.00
|1.2954
|1.2874
|1.2954
|25000.00
|9226660.89
|7965
|2005.05.04 03:42
|t/p
|3974
|50.00
|1.2956
|1.2876
|1.2956
|25000.00
|9251660.89
|7966
|2005.05.04 03:42
|t/p
|3981
|50.00
|1.2955
|1.2875
|1.2955
|25000.00
|9276660.89
|7967
|2005.05.04 03:42
|buy
|3984
|50.00
|1.2947
|1.2917
|1.2997
|7968
|2005.05.04 03:43
|s/l
|3984
|50.00
|1.2917
|1.2917
|1.2997
|-15000.00
|9261660.89
|7969
|2005.05.04 03:43
|sell
|3985
|50.00
|1.2917
|1.2947
|1.2867
|7970
|2005.05.04 03:43
|s/l
|3985
|50.00
|1.2947
|1.2947
|1.2867
|-15000.00
|9246660.89
|7971
|2005.05.04 03:43
|buy
|3986
|50.00
|1.2937
|1.2907
|1.2987
|7972
|2005.05.04 03:43
|buy
|3987
|50.00
|1.2934
|1.2904
|1.2984
|7973
|2005.05.04 03:43
|s/l
|3986
|50.00
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|-15000.00
|9231660.89
|7974
|2005.05.04 03:43
|buy
|3988
|50.00
|1.2910
|1.2880
|1.2960
|7975
|2005.05.04 03:43
|s/l
|3987
|50.00
|1.2904
|1.2904
|1.2984
|-15000.00
|9216660.89
|7976
|2005.05.04 03:43
|buy
|3989
|50.00
|1.2907
|1.2877
|1.2957
|7977
|2005.05.04 03:44
|t/p
|3989
|50.00
|1.2957
|1.2877
|1.2957
|25000.00
|9241660.89
|7978
|2005.05.04 03:52
|t/p
|3988
|50.00
|1.2960
|1.2880
|1.2960
|25000.00
|9266660.89
|7979
|2005.05.04 03:52
|buy
|3990
|50.00
|1.2954
|1.2924
|1.3004
|7980
|2005.05.04 03:52
|buy
|3991
|50.00
|1.2953
|1.2923
|1.3003
|7981
|2005.05.04 03:53
|buy
|3992
|50.00
|1.2954
|1.2924
|1.3004
|7982
|2005.05.04 03:53
|buy
|3993
|50.00
|1.2954
|1.2924
|1.3004
|7983
|2005.05.04 03:53
|buy
|3994
|50.00
|1.2953
|1.2923
|1.3003
|7984
|2005.05.04 03:53
|buy
|3995
|50.00
|1.2954
|1.2924
|1.3004
|7985
|2005.05.04 03:54
|buy
|3996
|50.00
|1.2954
|1.2924
|1.3004
|7986
|2005.05.04 03:54
|buy
|3997
|50.00
|1.2953
|1.2923
|1.3003
|7987
|2005.05.04 04:00
|buy
|3998
|50.00
|1.2948
|1.2918
|1.2998
|7988
|2005.05.04 04:00
|buy
|3999
|50.00
|1.2947
|1.2917
|1.2997
|7989
|2005.05.04 18:18
|s/l
|3990
|50.00
|1.2924
|1.2924
|1.3004
|-15000.00
|9251660.89
|7990
|2005.05.04 18:18
|s/l
|3991
|50.00
|1.2923
|1.2923
|1.3003
|-15000.00
|9236660.89
|7991
|2005.05.04 18:18
|s/l
|3992
|50.00
|1.2924
|1.2924
|1.3004
|-15000.00
|9221660.89
|7992
|2005.05.04 18:18
|s/l
|3993
|50.00
|1.2924
|1.2924
|1.3004
|-15000.00
|9206660.89
|7993
|2005.05.04 18:18
|s/l
|3994
|50.00
|1.2923
|1.2923
|1.3003
|-15000.00
|9191660.89
|7994
|2005.05.04 18:18
|s/l
|3995
|50.00
|1.2924
|1.2924
|1.3004
|-15000.00
|9176660.89
|7995
|2005.05.04 18:18
|s/l
|3996
|50.00
|1.2924
|1.2924
|1.3004
|-15000.00
|9161660.89
|7996
|2005.05.04 18:18
|s/l
|3997
|50.00
|1.2923
|1.2923
|1.3003
|-15000.00
|9146660.89
|7997
|2005.05.04 18:18
|buy
|4000
|50.00
|1.2926
|1.2896
|1.2976
|7998
|2005.05.04 18:18
|s/l
|3998
|50.00
|1.2918
|1.2918
|1.2998
|-15000.00
|9131660.89
|7999
|2005.05.04 18:18
|s/l
|3999
|50.00
|1.2917
|1.2917
|1.2997
|-15000.00
|9116660.89
|8000
|2005.05.04 18:18
|buy
|4001
|50.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|8001
|2005.05.04 18:19
|buy
|4002
|50.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|8002
|2005.05.04 18:19
|buy
|4003
|50.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|8003
|2005.05.04 18:20
|buy
|4004
|50.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|8004
|2005.05.04 18:21
|buy
|4005
|50.00
|1.2919
|1.2889
|1.2969
|8005
|2005.05.05 09:43
|t/p
|4001
|50.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|24511.50
|9141172.39
|8006
|2005.05.05 09:43
|t/p
|4002
|50.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|24511.50
|9165683.89
|8007
|2005.05.05 09:43
|t/p
|4003
|50.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|24511.50
|9190195.39
|8008
|2005.05.05 09:43
|t/p
|4004
|50.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|24511.50
|9214706.89
|8009
|2005.05.05 09:43
|t/p
|4005
|50.00
|1.2969
|1.2889
|1.2969
|24511.50
|9239218.39
|8010
|2005.05.05 09:50
|t/p
|4000
|50.00
|1.2976
|1.2896
|1.2976
|24511.50
|9263729.89
|8011
|2005.05.05 09:55
|buy
|4006
|50.00
|1.2977
|1.2947
|1.3027
|8012
|2005.05.05 09:55
|buy
|4007
|50.00
|1.2976
|1.2946
|1.3026
|8013
|2005.05.05 09:56
|buy
|4008
|50.00
|1.2976
|1.2946
|1.3026
|8014
|2005.05.05 09:59
|buy
|4009
|50.00
|1.2976
|1.2946
|1.3026
|8015
|2005.05.05 10:00
|buy
|4010
|50.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|8016
|2005.05.05 10:01
|buy
|4011
|50.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|8017
|2005.05.05 10:01
|buy
|4012
|50.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|8018
|2005.05.05 10:09
|buy
|4013
|50.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|8019
|2005.05.05 10:11
|buy
|4014
|50.00
|1.2972
|1.2942
|1.3022
|8020
|2005.05.05 11:00
|buy
|4015
|50.00
|1.2962
|1.2932
|1.3012
|8021
|2005.05.05 15:41
|s/l
|4006
|50.00
|1.2947
|1.2947
|1.3027
|-15000.00
|9248729.89
|8022
|2005.05.05 15:41
|buy
|4016
|50.00
|1.2950
|1.2920
|1.3000
|8023
|2005.05.05 15:42
|s/l
|4007
|50.00
|1.2946
|1.2946
|1.3026
|-15000.00
|9233729.89
|8024
|2005.05.05 15:42
|s/l
|4008
|50.00
|1.2946
|1.2946
|1.3026
|-15000.00
|9218729.89
|8025
|2005.05.05 15:42
|s/l
|4009
|50.00
|1.2946
|1.2946
|1.3026
|-15000.00
|9203729.89
|8026
|2005.05.05 15:42
|buy
|4017
|50.00
|1.2949
|1.2919
|1.2999
|8027
|2005.05.05 15:42
|buy
|4018
|50.00
|1.2948
|1.2918
|1.2998
|8028
|2005.05.05 15:42
|buy
|4019
|50.00
|1.2949
|1.2919
|1.2999
|8029
|2005.05.05 15:48
|s/l
|4010
|50.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-15000.00
|9188729.89
|8030
|2005.05.05 15:48
|s/l
|4011
|50.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-15000.00
|9173729.89
|8031
|2005.05.05 15:48
|s/l
|4012
|50.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-15000.00
|9158729.89
|8032
|2005.05.05 15:48
|s/l
|4013
|50.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-15000.00
|9143729.89
|8033
|2005.05.05 15:48
|s/l
|4014
|50.00
|1.2942
|1.2942
|1.3022
|-15000.00
|9128729.89
|8034
|2005.05.05 15:48
|buy
|4020
|50.00
|1.2945
|1.2915
|1.2995
|8035
|2005.05.05 15:49
|buy
|4021
|50.00
|1.2946
|1.2916
|1.2996
|8036
|2005.05.05 15:49
|buy
|4022
|50.00
|1.2947
|1.2917
|1.2997
|8037
|2005.05.05 15:49
|buy
|4023
|50.00
|1.2945
|1.2915
|1.2995
|8038
|2005.05.05 15:49
|buy
|4024
|50.00
|1.2945
|1.2915
|1.2995
|8039
|2005.05.05 17:47
|s/l
|4015
|50.00
|1.2932
|1.2932
|1.3012
|-15000.00
|9113729.89
|8040
|2005.05.05 17:47
|buy
|4025
|50.00
|1.2934
|1.2904
|1.2984
|8041
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4016
|50.00
|1.2920
|1.2920
|1.3000
|-16465.50
|9097264.39
|8042
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4017
|50.00
|1.2919
|1.2919
|1.2999
|-16465.50
|9080798.89
|8043
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4018
|50.00
|1.2918
|1.2918
|1.2998
|-16465.50
|9064333.39
|8044
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4019
|50.00
|1.2919
|1.2919
|1.2999
|-16465.50
|9047867.89
|8045
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4020
|50.00
|1.2915
|1.2915
|1.2995
|-16465.50
|9031402.39
|8046
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4021
|50.00
|1.2916
|1.2916
|1.2996
|-16465.50
|9014936.89
|8047
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4022
|50.00
|1.2917
|1.2917
|1.2997
|-16465.50
|8998471.39
|8048
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4023
|50.00
|1.2915
|1.2915
|1.2995
|-16465.50
|8982005.89
|8049
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4024
|50.00
|1.2915
|1.2915
|1.2995
|-16465.50
|8965540.39
|8050
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4025
|50.00
|1.2904
|1.2904
|1.2984
|-16465.50
|8949074.89
|8051
|2005.05.06 14:30
|sell
|4026
|50.00
|1.2870
|1.2900
|1.2820
|8052
|2005.05.06 14:30
|sell
|4027
|50.00
|1.2884
|1.2914
|1.2834
|8053
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4026
|50.00
|1.2900
|1.2900
|1.2820
|-15000.00
|8934074.89
|8054
|2005.05.06 14:30
|sell
|4028
|50.00
|1.2898
|1.2928
|1.2848
|8055
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4027
|50.00
|1.2914
|1.2914
|1.2834
|-15000.00
|8919074.89
|8056
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4028
|50.00
|1.2928
|1.2928
|1.2848
|-15000.00
|8904074.89
|8057
|2005.05.06 14:30
|buy
|4029
|50.00
|1.2921
|1.2891
|1.2971
|8058
|2005.05.06 14:30
|buy
|4030
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|8059
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4029
|50.00
|1.2891
|1.2891
|1.2971
|-15000.00
|8889074.89
|8060
|2005.05.06 14:30
|buy
|4031
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|8061
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4030
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15000.00
|8874074.89
|8062
|2005.05.06 14:30
|buy
|4032
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8063
|2005.05.06 14:30
|buy
|4033
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8064
|2005.05.06 14:30
|buy
|4034
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8065
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4031
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|25000.00
|8899074.89
|8066
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4032
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|8924074.89
|8067
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4033
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|8949074.89
|8068
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4034
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|8974074.89
|8069
|2005.05.06 14:30
|buy
|4035
|50.00
|1.2921
|1.2891
|1.2971
|8070
|2005.05.06 14:30
|buy
|4036
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|8071
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4035
|50.00
|1.2891
|1.2891
|1.2971
|-15000.00
|8959074.89
|8072
|2005.05.06 14:30
|buy
|4037
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|8073
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4036
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15000.00
|8944074.89
|8074
|2005.05.06 14:30
|buy
|4038
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8075
|2005.05.06 14:30
|buy
|4039
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8076
|2005.05.06 14:30
|buy
|4040
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8077
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4037
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|25000.00
|8969074.89
|8078
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4038
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|8994074.89
|8079
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4039
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9019074.89
|8080
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4040
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9044074.89
|8081
|2005.05.06 14:30
|buy
|4041
|50.00
|1.2921
|1.2891
|1.2971
|8082
|2005.05.06 14:30
|buy
|4042
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|8083
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4041
|50.00
|1.2891
|1.2891
|1.2971
|-15000.00
|9029074.89
|8084
|2005.05.06 14:30
|buy
|4043
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|8085
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4042
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15000.00
|9014074.89
|8086
|2005.05.06 14:30
|buy
|4044
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8087
|2005.05.06 14:30
|buy
|4045
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8088
|2005.05.06 14:30
|buy
|4046
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8089
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4043
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|25000.00
|9039074.89
|8090
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4044
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9064074.89
|8091
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4045
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9089074.89
|8092
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4046
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9114074.89
|8093
|2005.05.06 14:30
|buy
|4047
|50.00
|1.2921
|1.2891
|1.2971
|8094
|2005.05.06 14:30
|buy
|4048
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|8095
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4047
|50.00
|1.2891
|1.2891
|1.2971
|-15000.00
|9099074.89
|8096
|2005.05.06 14:30
|buy
|4049
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|8097
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4048
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15000.00
|9084074.89
|8098
|2005.05.06 14:30
|buy
|4050
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8099
|2005.05.06 14:30
|buy
|4051
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8100
|2005.05.06 14:30
|buy
|4052
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8101
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4049
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|25000.00
|9109074.89
|8102
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4050
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9134074.89
|8103
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4051
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9159074.89
|8104
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4052
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9184074.89
|8105
|2005.05.06 14:30
|buy
|4053
|50.00
|1.2921
|1.2891
|1.2971
|8106
|2005.05.06 14:30
|buy
|4054
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|8107
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4053
|50.00
|1.2891
|1.2891
|1.2971
|-15000.00
|9169074.89
|8108
|2005.05.06 14:30
|buy
|4055
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|8109
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4054
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15000.00
|9154074.89
|8110
|2005.05.06 14:30
|buy
|4056
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8111
|2005.05.06 14:30
|buy
|4057
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8112
|2005.05.06 14:30
|buy
|4058
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8113
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4055
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|25000.00
|9179074.89
|8114
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4056
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9204074.89
|8115
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4057
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9229074.89
|8116
|2005.05.06 14:30
|t/p
|4058
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9254074.89
|8117
|2005.05.06 14:30
|buy
|4059
|50.00
|1.2921
|1.2891
|1.2971
|8118
|2005.05.06 14:30
|buy
|4060
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|8119
|2005.05.06 14:30
|s/l
|4059
|50.00
|1.2891
|1.2891
|1.2971
|-15000.00
|9239074.89
|8120
|2005.05.06 14:30
|buy
|4061
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|8121
|2005.05.06 14:31
|s/l
|4060
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15000.00
|9224074.89
|8122
|2005.05.06 14:31
|buy
|4062
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8123
|2005.05.06 14:31
|buy
|4063
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8124
|2005.05.06 14:31
|buy
|4064
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8125
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4061
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|25000.00
|9249074.89
|8126
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4062
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9274074.89
|8127
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4063
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9299074.89
|8128
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4064
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9324074.89
|8129
|2005.05.06 14:31
|buy
|4065
|50.00
|1.2921
|1.2891
|1.2971
|8130
|2005.05.06 14:31
|buy
|4066
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|8131
|2005.05.06 14:31
|s/l
|4065
|50.00
|1.2891
|1.2891
|1.2971
|-15000.00
|9309074.89
|8132
|2005.05.06 14:31
|buy
|4067
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|8133
|2005.05.06 14:31
|s/l
|4066
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15000.00
|9294074.89
|8134
|2005.05.06 14:31
|buy
|4068
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8135
|2005.05.06 14:31
|buy
|4069
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8136
|2005.05.06 14:31
|buy
|4070
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8137
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4067
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|25000.00
|9319074.89
|8138
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4068
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9344074.89
|8139
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4069
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9369074.89
|8140
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4070
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9394074.89
|8141
|2005.05.06 14:31
|buy
|4071
|50.00
|1.2921
|1.2891
|1.2971
|8142
|2005.05.06 14:31
|buy
|4072
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|8143
|2005.05.06 14:31
|s/l
|4071
|50.00
|1.2891
|1.2891
|1.2971
|-15000.00
|9379074.89
|8144
|2005.05.06 14:31
|buy
|4073
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|8145
|2005.05.06 14:31
|s/l
|4072
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15000.00
|9364074.89
|8146
|2005.05.06 14:31
|buy
|4074
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8147
|2005.05.06 14:31
|buy
|4075
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8148
|2005.05.06 14:31
|buy
|4076
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8149
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4073
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|25000.00
|9389074.89
|8150
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4074
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9414074.89
|8151
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4075
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9439074.89
|8152
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4076
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9464074.89
|8153
|2005.05.06 14:31
|buy
|4077
|50.00
|1.2921
|1.2891
|1.2971
|8154
|2005.05.06 14:31
|buy
|4078
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|8155
|2005.05.06 14:31
|s/l
|4077
|50.00
|1.2891
|1.2891
|1.2971
|-15000.00
|9449074.89
|8156
|2005.05.06 14:31
|buy
|4079
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|8157
|2005.05.06 14:31
|s/l
|4078
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15000.00
|9434074.89
|8158
|2005.05.06 14:31
|buy
|4080
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8159
|2005.05.06 14:31
|buy
|4081
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8160
|2005.05.06 14:31
|buy
|4082
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8161
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4079
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|25000.00
|9459074.89
|8162
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4080
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9484074.89
|8163
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4081
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9509074.89
|8164
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4082
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9534074.89
|8165
|2005.05.06 14:31
|buy
|4083
|50.00
|1.2921
|1.2891
|1.2971
|8166
|2005.05.06 14:31
|buy
|4084
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|8167
|2005.05.06 14:31
|s/l
|4083
|50.00
|1.2891
|1.2891
|1.2971
|-15000.00
|9519074.89
|8168
|2005.05.06 14:31
|buy
|4085
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|8169
|2005.05.06 14:31
|s/l
|4084
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15000.00
|9504074.89
|8170
|2005.05.06 14:31
|buy
|4086
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8171
|2005.05.06 14:31
|buy
|4087
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8172
|2005.05.06 14:31
|buy
|4088
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8173
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4085
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|25000.00
|9529074.89
|8174
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4086
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9554074.89
|8175
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4087
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9579074.89
|8176
|2005.05.06 14:31
|t/p
|4088
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9604074.89
|8177
|2005.05.06 14:31
|buy
|4089
|50.00
|1.2921
|1.2891
|1.2971
|8178
|2005.05.06 14:31
|buy
|4090
|50.00
|1.2901
|1.2871
|1.2951
|8179
|2005.05.06 14:32
|s/l
|4089
|50.00
|1.2891
|1.2891
|1.2971
|-15000.00
|9589074.89
|8180
|2005.05.06 14:32
|s/l
|4090
|50.00
|1.2871
|1.2871
|1.2951
|-15000.00
|9574074.89
|8181
|2005.05.06 14:32
|sell
|4091
|50.00
|1.2861
|1.2891
|1.2811
|8182
|2005.05.06 14:32
|sell
|4092
|50.00
|1.2863
|1.2893
|1.2813
|8183
|2005.05.06 14:32
|sell
|4093
|50.00
|1.2871
|1.2901
|1.2821
|8184
|2005.05.06 14:33
|sell
|4094
|50.00
|1.2871
|1.2901
|1.2821
|8185
|2005.05.06 14:33
|sell
|4095
|50.00
|1.2871
|1.2901
|1.2821
|8186
|2005.05.06 14:33
|sell
|4096
|50.00
|1.2871
|1.2901
|1.2821
|8187
|2005.05.06 14:34
|sell
|4097
|50.00
|1.2871
|1.2901
|1.2821
|8188
|2005.05.06 14:34
|sell
|4098
|50.00
|1.2871
|1.2901
|1.2821
|8189
|2005.05.06 14:35
|sell
|4099
|50.00
|1.2871
|1.2901
|1.2821
|8190
|2005.05.06 14:35
|sell
|4100
|50.00
|1.2871
|1.2901
|1.2821
|8191
|2005.05.06 14:42
|s/l
|4091
|50.00
|1.2891
|1.2891
|1.2811
|-15000.00
|9559074.89
|8192
|2005.05.06 14:42
|s/l
|4092
|50.00
|1.2893
|1.2893
|1.2813
|-15000.00
|9544074.89
|8193
|2005.05.06 14:42
|s/l
|4093
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2821
|-15000.00
|9529074.89
|8194
|2005.05.06 14:42
|s/l
|4094
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2821
|-15000.00
|9514074.89
|8195
|2005.05.06 14:42
|s/l
|4095
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2821
|-15000.00
|9499074.89
|8196
|2005.05.06 14:42
|s/l
|4096
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2821
|-15000.00
|9484074.89
|8197
|2005.05.06 14:42
|s/l
|4097
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2821
|-15000.00
|9469074.89
|8198
|2005.05.06 14:42
|s/l
|4098
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2821
|-15000.00
|9454074.89
|8199
|2005.05.06 14:42
|s/l
|4099
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2821
|-15000.00
|9439074.89
|8200
|2005.05.06 14:42
|s/l
|4100
|50.00
|1.2901
|1.2901
|1.2821
|-15000.00
|9424074.89
|8201
|2005.05.06 14:42
|buy
|4101
|50.00
|1.2890
|1.2860
|1.2940
|8202
|2005.05.06 14:42
|buy
|4102
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|8203
|2005.05.06 14:42
|buy
|4103
|50.00
|1.2869
|1.2839
|1.2919
|8204
|2005.05.06 14:42
|s/l
|4101
|50.00
|1.2860
|1.2860
|1.2940
|-15000.00
|9409074.89
|8205
|2005.05.06 14:42
|buy
|4104
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8206
|2005.05.06 14:42
|buy
|4105
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8207
|2005.05.06 14:42
|buy
|4106
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8208
|2005.05.06 14:42
|buy
|4107
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8209
|2005.05.06 14:43
|buy
|4108
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8210
|2005.05.06 14:43
|buy
|4109
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8211
|2005.05.06 14:43
|buy
|4110
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8212
|2005.05.06 14:43
|buy
|4111
|50.00
|1.2859
|1.2829
|1.2909
|8213
|2005.05.06 14:45
|t/p
|4104
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9434074.89
|8214
|2005.05.06 14:45
|t/p
|4105
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9459074.89
|8215
|2005.05.06 14:45
|t/p
|4106
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9484074.89
|8216
|2005.05.06 14:45
|t/p
|4107
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9509074.89
|8217
|2005.05.06 14:45
|t/p
|4108
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9534074.89
|8218
|2005.05.06 14:45
|t/p
|4109
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9559074.89
|8219
|2005.05.06 14:45
|t/p
|4110
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9584074.89
|8220
|2005.05.06 14:45
|t/p
|4111
|50.00
|1.2909
|1.2829
|1.2909
|25000.00
|9609074.89
|8221
|2005.05.06 14:45
|t/p
|4103
|50.00
|1.2919
|1.2839
|1.2919
|25000.00
|9634074.89
|8222
|2005.05.06 14:45
|t/p
|4102
|50.00
|1.2930
|1.2850
|1.2930
|25000.00
|9659074.89
|8223
|2005.05.06 14:45
|buy
|4112
|50.00
|1.2938
|1.2908
|1.2988
|8224
|2005.05.06 14:45
|buy
|4113
|50.00
|1.2927
|1.2897
|1.2977
|8225
|2005.05.06 14:45
|buy
|4114
|50.00
|1.2915
|1.2885
|1.2965
|8226
|2005.05.06 14:45
|s/l
|4112
|50.00
|1.2908
|1.2908
|1.2988
|-15000.00
|9644074.89
|8227
|2005.05.06 14:45
|buy
|4115
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|8228
|2005.05.06 14:45
|buy
|4116
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|8229
|2005.05.06 14:45
|buy
|4117
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|8230
|2005.05.06 14:45
|buy
|4118
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|8231
|2005.05.06 14:45
|buy
|4119
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|8232
|2005.05.06 14:45
|buy
|4120
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|8233
|2005.05.06 14:46
|buy
|4121
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|8234
|2005.05.06 14:46
|buy
|4122
|50.00
|1.2904
|1.2874
|1.2954
|8235
|2005.05.06 14:52
|s/l
|4113
|50.00
|1.2897
|1.2897
|1.2977
|-15000.00
|9629074.89
|8236
|2005.05.06 14:52
|s/l
|4114
|50.00
|1.2885
|1.2885
|1.2965
|-15000.00
|9614074.89
|8237
|2005.05.06 14:52
|buy
|4123
|50.00
|1.2888
|1.2858
|1.2938
|8238
|2005.05.06 14:52
|buy
|4124
|50.00
|1.2881
|1.2851
|1.2931
|8239
|2005.05.06 14:55
|s/l
|4115
|50.00
|1.2874
|1.2874
|1.2954
|-15000.00
|9599074.89
|8240
|2005.05.06 14:55
|s/l
|4116
|50.00
|1.2874
|1.2874
|1.2954
|-15000.00
|9584074.89
|8241
|2005.05.06 14:55
|s/l
|4117
|50.00
|1.2874
|1.2874
|1.2954
|-15000.00
|9569074.89
|8242
|2005.05.06 14:55
|s/l
|4118
|50.00
|1.2874
|1.2874
|1.2954
|-15000.00
|9554074.89
|8243
|2005.05.06 14:55
|s/l
|4119
|50.00
|1.2874
|1.2874
|1.2954
|-15000.00
|9539074.89
|8244
|2005.05.06 14:55
|s/l
|4120
|50.00
|1.2874
|1.2874
|1.2954
|-15000.00
|9524074.89
|8245
|2005.05.06 14:55
|s/l
|4121
|50.00
|1.2874
|1.2874
|1.2954
|-15000.00
|9509074.89
|8246
|2005.05.06 14:55
|s/l
|4122
|50.00
|1.2874
|1.2874
|1.2954
|-15000.00
|9494074.89
|8247
|2005.05.06 14:55
|buy
|4125
|50.00
|1.2875
|1.2845
|1.2925
|8248
|2005.05.06 14:55
|buy
|4126
|50.00
|1.2870
|1.2840
|1.2920
|8249
|2005.05.06 14:55
|buy
|4127
|50.00
|1.2865
|1.2835
|1.2915
|8250
|2005.05.06 14:55
|s/l
|4123
|50.00
|1.2858
|1.2858
|1.2938
|-15000.00
|9479074.89
|8251
|2005.05.06 14:55
|buy
|4128
|50.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|8252
|2005.05.06 14:55
|buy
|4129
|50.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|8253
|2005.05.06 14:55
|buy
|4130
|50.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|8254
|2005.05.06 14:55
|buy
|4131
|50.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|8255
|2005.05.06 14:55
|buy
|4132
|50.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|8256
|2005.05.06 14:55
|buy
|4133
|50.00
|1.2860
|1.2830
|1.2910
|8257
|2005.05.06 15:22
|s/l
|4124
|50.00
|1.2851
|1.2851
|1.2931
|-15000.00
|9464074.89
|8258
|2005.05.06 15:22
|s/l
|4125
|50.00
|1.2845
|1.2845
|1.2925
|-15000.00
|9449074.89
|8259
|2005.05.06 15:22
|s/l
|4126
|50.00
|1.2840
|1.2840
|1.2920
|-15000.00
|9434074.89
|8260
|2005.05.06 15:22
|buy
|4134
|50.00
|1.2841
|1.2811
|1.2891
|8261
|2005.05.06 15:22
|buy
|4135
|50.00
|1.2841
|1.2811
|1.2891
|8262
|2005.05.06 15:22
|buy
|4136
|50.00
|1.2839
|1.2809
|1.2889
|8263
|2005.05.06 17:15
|s/l
|4127
|50.00
|1.2835
|1.2835
|1.2915
|-15000.00
|9419074.89
|8264
|2005.05.06 17:15
|s/l
|4128
|50.00
|1.2830
|1.2830
|1.2910
|-15000.00
|9404074.89
|8265
|2005.05.06 17:15
|s/l
|4129
|50.00
|1.2830
|1.2830
|1.2910
|-15000.00
|9389074.89
|8266
|2005.05.06 17:15
|s/l
|4130
|50.00
|1.2830
|1.2830
|1.2910
|-15000.00
|9374074.89
|8267
|2005.05.06 17:15
|s/l
|4131
|50.00
|1.2830
|1.2830
|1.2910
|-15000.00
|9359074.89
|8268
|2005.05.06 17:15
|s/l
|4132
|50.00
|1.2830
|1.2830
|1.2910
|-15000.00
|9344074.89
|8269
|2005.05.06 17:15
|s/l
|4133
|50.00
|1.2830
|1.2830
|1.2910
|-15000.00
|9329074.89
|8270
|2005.05.06 17:15
|buy
|4137
|50.00
|1.2815
|1.2785
|1.2865
|8271
|2005.05.06 17:15
|buy
|4138
|50.00
|1.2815
|1.2785
|1.2865
|8272
|2005.05.06 17:16
|buy
|4139
|50.00
|1.2815
|1.2785
|1.2865
|8273
|2005.05.06 17:17
|buy
|4140
|50.00
|1.2815
|1.2785
|1.2865
|8274
|2005.05.06 17:17
|s/l
|4134
|50.00
|1.2811
|1.2811
|1.2891
|-15000.00
|9314074.89
|8275
|2005.05.06 17:17
|s/l
|4135
|50.00
|1.2811
|1.2811
|1.2891
|-15000.00
|9299074.89
|8276
|2005.05.06 17:17
|buy
|4141
|50.00
|1.2813
|1.2783
|1.2863
|8277
|2005.05.06 17:18
|buy
|4142
|50.00
|1.2813
|1.2783
|1.2863
|8278
|2005.05.06 17:19
|buy
|4143
|50.00
|1.2813
|1.2783
|1.2863
|8279
|2005.05.06 17:22
|buy
|4144
|50.00
|1.2813
|1.2783
|1.2863
|8280
|2005.05.06 17:23
|buy
|4145
|50.00
|1.2813
|1.2783
|1.2863
|8281
|2005.05.09 03:00
|s/l
|4136
|50.00
|1.2809
|1.2809
|1.2889
|-15488.50
|9283586.39
|8282
|2005.05.09 03:00
|buy
|4146
|50.00
|1.2810
|1.2780
|1.2860
|8283
|2005.05.09 23:20
|t/p
|4137
|50.00
|1.2865
|1.2785
|1.2865
|24511.50
|9308097.89
|8284
|2005.05.09 23:20
|t/p
|4138
|50.00
|1.2865
|1.2785
|1.2865
|24511.50
|9332609.39
|8285
|2005.05.09 23:20
|t/p
|4139
|50.00
|1.2865
|1.2785
|1.2865
|24511.50
|9357120.89
|8286
|2005.05.09 23:20
|t/p
|4140
|50.00
|1.2865
|1.2785
|1.2865
|24511.50
|9381632.39
|8287
|2005.05.09 23:20
|t/p
|4141
|50.00
|1.2863
|1.2783
|1.2863
|24511.50
|9406143.89
|8288
|2005.05.09 23:20
|t/p
|4142
|50.00
|1.2863
|1.2783
|1.2863
|24511.50
|9430655.39
|8289
|2005.05.09 23:20
|t/p
|4143
|50.00
|1.2863
|1.2783
|1.2863
|24511.50
|9455166.89
|8290
|2005.05.09 23:20
|t/p
|4144
|50.00
|1.2863
|1.2783
|1.2863
|24511.50
|9479678.39
|8291
|2005.05.09 23:20
|t/p
|4145
|50.00
|1.2863
|1.2783
|1.2863
|24511.50
|9504189.89
|8292
|2005.05.09 23:20
|t/p
|4146
|50.00
|1.2860
|1.2780
|1.2860
|25000.00
|9529189.89
|8293
|2005.05.09 23:20
|buy
|4147
|50.00
|1.2864
|1.2834
|1.2914
|8294
|2005.05.09 23:20
|buy
|4148
|50.00
|1.2855
|1.2825
|1.2905
|8295
|2005.05.09 23:20
|buy
|4149
|50.00
|1.2853
|1.2823
|1.2903
|8296
|2005.05.09 23:20
|buy
|4150
|50.00
|1.2850
|1.2820
|1.2900
|8297
|2005.05.09 23:20
|buy
|4151
|50.00
|1.2845
|1.2815
|1.2895
|8298
|2005.05.09 23:22
|buy
|4152
|50.00
|1.2845
|1.2815
|1.2895
|8299
|2005.05.10 01:00
|buy
|4153
|50.00
|1.2846
|1.2816
|1.2896
|8300
|2005.05.10 01:00
|buy
|4154
|50.00
|1.2847
|1.2817
|1.2897
|8301
|2005.05.10 01:00
|buy
|4155
|50.00
|1.2848
|1.2818
|1.2898
|8302
|2005.05.10 01:00
|buy
|4156
|50.00
|1.2849
|1.2819
|1.2899
|8303
|2005.05.10 02:00
|s/l
|4147
|50.00
|1.2834
|1.2834
|1.2914
|-15488.50
|9513701.39
|8304
|2005.05.10 02:00
|buy
|4157
|50.00
|1.2836
|1.2806
|1.2886
|8305
|2005.05.10 08:02
|s/l
|4148
|50.00
|1.2825
|1.2825
|1.2905
|-15488.50
|9498212.89
|8306
|2005.05.10 08:02
|buy
|4158
|50.00
|1.2827
|1.2797
|1.2877
|8307
|2005.05.10 09:23
|s/l
|4149
|50.00
|1.2823
|1.2823
|1.2903
|-15488.50
|9482724.39
|8308
|2005.05.10 09:23
|s/l
|4150
|50.00
|1.2820
|1.2820
|1.2900
|-15488.50
|9467235.89
|8309
|2005.05.10 09:23
|buy
|4159
|50.00
|1.2823
|1.2793
|1.2873
|8310
|2005.05.10 09:25
|buy
|4160
|50.00
|1.2823
|1.2793
|1.2873
|8311
|2005.05.10 09:51
|s/l
|4156
|50.00
|1.2819
|1.2819
|1.2899
|-15000.00
|9452235.89
|8312
|2005.05.10 09:51
|buy
|4161
|50.00
|1.2822
|1.2792
|1.2872
|8313
|2005.05.10 09:51
|s/l
|4151
|50.00
|1.2815
|1.2815
|1.2895
|-15488.50
|9436747.39
|8314
|2005.05.10 09:51
|s/l
|4152
|50.00
|1.2815
|1.2815
|1.2895
|-15488.50
|9421258.89
|8315
|2005.05.10 09:51
|s/l
|4153
|50.00
|1.2816
|1.2816
|1.2896
|-15000.00
|9406258.89
|8316
|2005.05.10 09:51
|s/l
|4154
|50.00
|1.2817
|1.2817
|1.2897
|-15000.00
|9391258.89
|8317
|2005.05.10 09:51
|s/l
|4155
|50.00
|1.2818
|1.2818
|1.2898
|-15000.00
|9376258.89
|8318
|2005.05.10 09:51
|buy
|4162
|50.00
|1.2818
|1.2788
|1.2868
|8319
|2005.05.10 09:51
|buy
|4163
|50.00
|1.2819
|1.2789
|1.2869
|8320
|2005.05.10 09:52
|buy
|4164
|50.00
|1.2818
|1.2788
|1.2868
|8321
|2005.05.10 09:53
|buy
|4165
|50.00
|1.2819
|1.2789
|1.2869
|8322
|2005.05.10 09:53
|buy
|4166
|50.00
|1.2818
|1.2788
|1.2868
|8323
|2005.05.10 15:47
|t/p
|4162
|50.00
|1.2868
|1.2788
|1.2868
|25000.00
|9401258.89
|8324
|2005.05.10 15:47
|t/p
|4163
|50.00
|1.2869
|1.2789
|1.2869
|25000.00
|9426258.89
|8325
|2005.05.10 15:47
|t/p
|4164
|50.00
|1.2868
|1.2788
|1.2868
|25000.00
|9451258.89
|8326
|2005.05.10 15:47
|t/p
|4165
|50.00
|1.2869
|1.2789
|1.2869
|25000.00
|9476258.89
|8327
|2005.05.10 15:47
|t/p
|4166
|50.00
|1.2868
|1.2788
|1.2868
|25000.00
|9501258.89
|8328
|2005.05.10 16:42
|t/p
|4159
|50.00
|1.2873
|1.2793
|1.2873
|25000.00
|9526258.89
|8329
|2005.05.10 16:42
|t/p
|4160
|50.00
|1.2873
|1.2793
|1.2873
|25000.00
|9551258.89
|8330
|2005.05.10 16:42
|t/p
|4161
|50.00
|1.2872
|1.2792
|1.2872
|25000.00
|9576258.89
|8331
|2005.05.10 16:47
|t/p
|4158
|50.00
|1.2877
|1.2797
|1.2877
|25000.00
|9601258.89
|8332
|2005.05.10 18:47
|t/p
|4157
|50.00
|1.2886
|1.2806
|1.2886
|25000.00
|9626258.89
|8333
|2005.05.10 18:47
|buy
|4167
|50.00
|1.2885
|1.2855
|1.2935
|8334
|2005.05.10 18:48
|buy
|4168
|50.00
|1.2879
|1.2849
|1.2929
|8335
|2005.05.10 18:48
|buy
|4169
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|8336
|2005.05.10 18:49
|buy
|4170
|50.00
|1.2879
|1.2849
|1.2929
|8337
|2005.05.10 18:55
|buy
|4171
|50.00
|1.2880
|1.2850
|1.2930
|8338
|2005.05.10 18:55
|buy
|4172
|50.00
|1.2879
|1.2849
|1.2929
|8339
|2005.05.10 18:56
|buy
|4173
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|8340
|2005.05.10 19:00
|buy
|4174
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|8341
|2005.05.10 19:01
|buy
|4175
|50.00
|1.2879
|1.2849
|1.2929
|8342
|2005.05.10 19:02
|buy
|4176
|50.00
|1.2878
|1.2848
|1.2928
|8343
|2005.05.11 14:35
|s/l
|4167
|50.00
|1.2855
|1.2855
|1.2935
|-15488.50
|9610770.39
|8344
|2005.05.11 14:35
|s/l
|4168
|50.00
|1.2849
|1.2849
|1.2929
|-15488.50
|9595281.89
|8345
|2005.05.11 14:35
|s/l
|4169
|50.00
|1.2848
|1.2848
|1.2928
|-15488.50
|9579793.39
|8346
|2005.05.11 14:35
|s/l
|4170
|50.00
|1.2849
|1.2849
|1.2929
|-15488.50
|9564304.89
|8347
|2005.05.11 14:35
|s/l
|4171
|50.00
|1.2850
|1.2850
|1.2930
|-15488.50
|9548816.39
|8348
|2005.05.11 14:35
|s/l
|4172
|50.00
|1.2849
|1.2849
|1.2929
|-15488.50
|9533327.89
|8349
|2005.05.11 14:35
|s/l
|4173
|50.00
|1.2848
|1.2848
|1.2928
|-15488.50
|9517839.39
|8350
|2005.05.11 14:35
|s/l
|4174
|50.00
|1.2848
|1.2848
|1.2928
|-15488.50
|9502350.89
|8351
|2005.05.11 14:35
|s/l
|4175
|50.00
|1.2849
|1.2849
|1.2929
|-15488.50
|9486862.39
|8352
|2005.05.11 14:35
|s/l
|4176
|50.00
|1.2848
|1.2848
|1.2928
|-15488.50
|9471373.89
|8353
|2005.05.11 14:35
|sell
|4177
|50.00
|1.2864
|1.2894
|1.2814
|8354
|2005.05.11 14:35
|sell
|4178
|50.00
|1.2869
|1.2899
|1.2819
|8355
|2005.05.11 14:35
|sell
|4179
|50.00
|1.2875
|1.2905
|1.2825
|8356
|2005.05.11 14:35
|sell
|4180
|50.00
|1.2875
|1.2905
|1.2825
|8357
|2005.05.11 14:36
|sell
|4181
|50.00
|1.2875
|1.2905
|1.2825
|8358
|2005.05.11 14:36
|sell
|4182
|50.00
|1.2875
|1.2905
|1.2825
|8359
|2005.05.11 14:37
|sell
|4183
|50.00
|1.2876
|1.2906
|1.2826
|8360
|2005.05.11 14:38
|sell
|4184
|50.00
|1.2876
|1.2906
|1.2826
|8361
|2005.05.11 14:38
|sell
|4185
|50.00
|1.2876
|1.2906
|1.2826
|8362
|2005.05.11 14:39
|sell
|4186
|50.00
|1.2876
|1.2906
|1.2826
|8363
|2005.05.11 14:52
|t/p
|4177
|50.00
|1.2814
|1.2894
|1.2814
|25000.00
|9496373.89
|8364
|2005.05.11 14:52
|t/p
|4178
|50.00
|1.2819
|1.2899
|1.2819
|25000.00
|9521373.89
|8365
|2005.05.11 14:52
|t/p
|4179
|50.00
|1.2825
|1.2905
|1.2825
|25000.00
|9546373.89
|8366
|2005.05.11 14:52
|t/p
|4180
|50.00
|1.2825
|1.2905
|1.2825
|25000.00
|9571373.89
|8367
|2005.05.11 14:52
|t/p
|4181
|50.00
|1.2825
|1.2905
|1.2825
|25000.00
|9596373.89
|8368
|2005.05.11 14:52
|t/p
|4182
|50.00
|1.2825
|1.2905
|1.2825
|25000.00
|9621373.89
|8369
|2005.05.11 14:52
|t/p
|4183
|50.00
|1.2826
|1.2906
|1.2826
|25000.00
|9646373.89
|8370
|2005.05.11 14:52
|t/p
|4184
|50.00
|1.2826
|1.2906
|1.2826
|25000.00
|9671373.89
|8371
|2005.05.11 14:52
|t/p
|4185
|50.00
|1.2826
|1.2906
|1.2826
|25000.00
|9696373.89
|8372
|2005.05.11 14:52
|t/p
|4186
|50.00
|1.2826
|1.2906
|1.2826
|25000.00
|9721373.89
|8373
|2005.05.11 14:52
|sell
|4187
|50.00
|1.2842
|1.2872
|1.2792
|8374
|2005.05.11 14:52
|sell
|4188
|50.00
|1.2856
|1.2886
|1.2806
|8375
|2005.05.11 14:52
|s/l
|4187
|50.00
|1.2872
|1.2872
|1.2792
|-15000.00
|9706373.89
|8376
|2005.05.11 14:52
|sell
|4189
|50.00
|1.2876
|1.2906
|1.2826
|8377
|2005.05.11 14:53
|t/p
|4188
|50.00
|1.2806
|1.2886
|1.2806
|25000.00
|9731373.89
|8378
|2005.05.11 14:53
|t/p
|4189
|50.00
|1.2826
|1.2906
|1.2826
|25000.00
|9756373.89
|8379
|2005.05.11 14:53
|sell
|4190
|50.00
|1.2842
|1.2872
|1.2792
|8380
|2005.05.11 14:53
|sell
|4191
|50.00
|1.2856
|1.2886
|1.2806
|8381
|2005.05.11 14:53
|s/l
|4190
|50.00
|1.2872
|1.2872
|1.2792
|-15000.00
|9741373.89
|8382
|2005.05.11 14:53
|sell
|4192
|50.00
|1.2876
|1.2906
|1.2826
|8383
|2005.05.11 14:53
|t/p
|4191
|50.00
|1.2806
|1.2886
|1.2806
|25000.00
|9766373.89
|8384
|2005.05.11 14:53
|t/p
|4192
|50.00
|1.2826
|1.2906
|1.2826
|25000.00
|9791373.89
|8385
|2005.05.11 14:53
|sell
|4193
|50.00
|1.2842
|1.2872
|1.2792
|8386
|2005.05.11 14:53
|sell
|4194
|50.00
|1.2856
|1.2886
|1.2806
|8387
|2005.05.11 14:53
|s/l
|4193
|50.00
|1.2872
|1.2872
|1.2792
|-15000.00
|9776373.89
|8388
|2005.05.11 14:53
|sell
|4195
|50.00
|1.2876
|1.2906
|1.2826
|8389
|2005.05.11 14:54
|t/p
|4194
|50.00
|1.2806
|1.2886
|1.2806
|25000.00
|9801373.89
|8390
|2005.05.11 14:54
|t/p
|4195
|50.00
|1.2826
|1.2906
|1.2826
|25000.00
|9826373.89
|8391
|2005.05.11 14:54
|sell
|4196
|50.00
|1.2842
|1.2872
|1.2792
|8392
|2005.05.11 14:54
|sell
|4197
|50.00
|1.2856
|1.2886
|1.2806
|8393
|2005.05.11 14:54
|s/l
|4196
|50.00
|1.2872
|1.2872
|1.2792
|-15000.00
|9811373.89
|8394
|2005.05.11 14:54
|sell
|4198
|50.00
|1.2876
|1.2906
|1.2826
|8395
|2005.05.11 14:54
|t/p
|4197
|50.00
|1.2806
|1.2886
|1.2806
|25000.00
|9836373.89
|8396
|2005.05.11 14:54
|t/p
|4198
|50.00
|1.2826
|1.2906
|1.2826
|25000.00
|9861373.89
|8397
|2005.05.11 14:54
|sell
|4199
|50.00
|1.2842
|1.2872
|1.2792
|8398
|2005.05.11 14:54
|sell
|4200
|50.00
|1.2856
|1.2886
|1.2806
|8399
|2005.05.11 14:54
|t/p
|4200
|50.00
|1.2806
|1.2886
|1.2806
|25000.00
|9886373.89
|8400
|2005.05.11 15:20
|t/p
|4199
|50.00
|1.2792
|1.2872
|1.2792
|25000.00
|9911373.89
|8401
|2005.05.11 15:20
|sell
|4201
|50.00
|1.2797
|1.2827
|1.2747
|8402
|2005.05.11 15:20
|sell
|4202
|50.00
|1.2801
|1.2831
|1.2751
|8403
|2005.05.11 15:21
|sell
|4203
|50.00
|1.2801
|1.2831
|1.2751
|8404
|2005.05.11 15:21
|sell
|4204
|50.00
|1.2801
|1.2831
|1.2751
|8405
|2005.05.11 15:35
|sell
|4205
|50.00
|1.2803
|1.2833
|1.2753
|8406
|2005.05.11 15:35
|sell
|4206
|50.00
|1.2804
|1.2834
|1.2754
|8407
|2005.05.11 15:35
|sell
|4207
|50.00
|1.2803
|1.2833
|1.2753
|8408
|2005.05.11 15:35
|sell
|4208
|50.00
|1.2802
|1.2832
|1.2752
|8409
|2005.05.11 15:36
|sell
|4209
|50.00
|1.2803
|1.2833
|1.2753
|8410
|2005.05.11 15:36
|sell
|4210
|50.00
|1.2804
|1.2834
|1.2754
|8411
|2005.05.11 17:00
|s/l
|4201
|50.00
|1.2827
|1.2827
|1.2747
|-15000.00
|9896373.89
|8412
|2005.05.11 17:00
|sell
|4211
|50.00
|1.2825
|1.2855
|1.2775
|8413
|2005.05.11 18:00
|s/l
|4202
|50.00
|1.2831
|1.2831
|1.2751
|-15000.00
|9881373.89
|8414
|2005.05.11 18:00
|s/l
|4203
|50.00
|1.2831
|1.2831
|1.2751
|-15000.00
|9866373.89
|8415
|2005.05.11 18:00
|s/l
|4204
|50.00
|1.2831
|1.2831
|1.2751
|-15000.00
|9851373.89
|8416
|2005.05.11 18:00
|s/l
|4205
|50.00
|1.2833
|1.2833
|1.2753
|-15000.00
|9836373.89
|8417
|2005.05.11 18:00
|s/l
|4206
|50.00
|1.2834
|1.2834
|1.2754
|-15000.00
|9821373.89
|8418
|2005.05.11 18:00
|s/l
|4207
|50.00
|1.2833
|1.2833
|1.2753
|-15000.00
|9806373.89
|8419
|2005.05.11 18:00
|s/l
|4208
|50.00
|1.2832
|1.2832
|1.2752
|-15000.00
|9791373.89
|8420
|2005.05.11 18:00
|s/l
|4209
|50.00
|1.2833
|1.2833
|1.2753
|-15000.00
|9776373.89
|8421
|2005.05.11 18:00
|s/l
|4210
|50.00
|1.2834
|1.2834
|1.2754
|-15000.00
|9761373.89
|8422
|2005.05.11 18:00
|sell
|4212
|50.00
|1.2834
|1.2864
|1.2784
|8423
|2005.05.11 18:00
|sell
|4213
|50.00
|1.2835
|1.2865
|1.2785
|8424
|2005.05.11 18:00
|sell
|4214
|50.00
|1.2834
|1.2864
|1.2784
|8425
|2005.05.11 18:00
|sell
|4215
|50.00
|1.2835
|1.2865
|1.2785
|8426
|2005.05.11 18:00
|sell
|4216
|50.00
|1.2834
|1.2864
|1.2784
|8427
|2005.05.11 18:00
|sell
|4217
|50.00
|1.2835
|1.2865
|1.2785
|8428
|2005.05.11 18:01
|sell
|4218
|50.00
|1.2834
|1.2864
|1.2784
|8429
|2005.05.11 18:01
|sell
|4219
|50.00
|1.2835
|1.2865
|1.2785
|8430
|2005.05.11 18:01
|sell
|4220
|50.00
|1.2834
|1.2864
|1.2784
|8431
|2005.05.12 08:03
|t/p
|4212
|50.00
|1.2784
|1.2864
|1.2784
|25238.00
|9786611.89
|8432
|2005.05.12 08:03
|t/p
|4213
|50.00
|1.2785
|1.2865
|1.2785
|25238.00
|9811849.89
|8433
|2005.05.12 08:03
|t/p
|4214
|50.00
|1.2784
|1.2864
|1.2784
|25238.00
|9837087.89
|8434
|2005.05.12 08:03
|t/p
|4215
|50.00
|1.2785
|1.2865
|1.2785
|25238.00
|9862325.89
|8435
|2005.05.12 08:03
|t/p
|4216
|50.00
|1.2784
|1.2864
|1.2784
|25238.00
|9887563.89
|8436
|2005.05.12 08:03
|t/p
|4217
|50.00
|1.2785
|1.2865
|1.2785
|25238.00
|9912801.89
|8437
|2005.05.12 08:03
|t/p
|4218
|50.00
|1.2784
|1.2864
|1.2784
|25238.00
|9938039.89
|8438
|2005.05.12 08:03
|t/p
|4219
|50.00
|1.2785
|1.2865
|1.2785
|25238.00
|9963277.89
|8439
|2005.05.12 08:03
|t/p
|4220
|50.00
|1.2784
|1.2864
|1.2784
|25238.00
|9988515.89
|8440
|2005.05.12 08:30
|t/p
|4211
|50.00
|1.2775
|1.2855
|1.2775
|25238.00
|10013753.89
|8441
|2005.05.12 08:30
|sell
|4221
|50.00
|1.2760
|1.2790
|1.2710
|8442
|2005.05.12 08:30
|sell
|4222
|50.00
|1.2766
|1.2796
|1.2716
|8443
|2005.05.12 08:30
|sell
|4223
|50.00
|1.2769
|1.2799
|1.2719
|8444
|2005.05.12 08:30
|sell
|4224
|50.00
|1.2784
|1.2814
|1.2734
|8445
|2005.05.12 08:30
|sell
|4225
|50.00
|1.2784
|1.2814
|1.2734
|8446
|2005.05.12 08:30
|sell
|4226
|50.00
|1.2784
|1.2814
|1.2734
|8447
|2005.05.12 08:31
|sell
|4227
|50.00
|1.2784
|1.2814
|1.2734
|8448
|2005.05.12 08:31
|sell
|4228
|50.00
|1.2784
|1.2814
|1.2734
|8449
|2005.05.12 08:31
|sell
|4229
|50.00
|1.2784
|1.2814
|1.2734
|8450
|2005.05.12 08:35
|sell
|4230
|50.00
|1.2784
|1.2814
|1.2734
|8451
|2005.05.12 08:42
|s/l
|4221
|50.00
|1.2790
|1.2790
|1.2710
|-15000.00
|9998753.89
|8452
|2005.05.12 08:42
|sell
|4231
|50.00
|1.2787
|1.2817
|1.2737
|8453
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4222
|50.00
|1.2716
|1.2796
|1.2716
|25000.00
|10023753.89
|8454
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4223
|50.00
|1.2719
|1.2799
|1.2719
|25000.00
|10048753.89
|8455
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4224
|50.00
|1.2734
|1.2814
|1.2734
|25000.00
|10073753.89
|8456
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4225
|50.00
|1.2734
|1.2814
|1.2734
|25000.00
|10098753.89
|8457
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4226
|50.00
|1.2734
|1.2814
|1.2734
|25000.00
|10123753.89
|8458
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4227
|50.00
|1.2734
|1.2814
|1.2734
|25000.00
|10148753.89
|8459
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4228
|50.00
|1.2734
|1.2814
|1.2734
|25000.00
|10173753.89
|8460
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4229
|50.00
|1.2734
|1.2814
|1.2734
|25000.00
|10198753.89
|8461
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4230
|50.00
|1.2734
|1.2814
|1.2734
|25000.00
|10223753.89
|8462
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4231
|50.00
|1.2737
|1.2817
|1.2737
|25000.00
|10248753.89
|8463
|2005.05.12 14:30
|sell
|4232
|50.00
|1.2724
|1.2754
|1.2674
|8464
|2005.05.12 14:30
|sell
|4233
|50.00
|1.2729
|1.2759
|1.2679
|8465
|2005.05.12 14:30
|sell
|4234
|50.00
|1.2737
|1.2767
|1.2687
|8466
|2005.05.12 14:30
|s/l
|4232
|50.00
|1.2754
|1.2754
|1.2674
|-15000.00
|10233753.89
|8467
|2005.05.12 14:30
|sell
|4235
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8468
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4235
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10258753.89
|8469
|2005.05.12 14:30
|sell
|4236
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8470
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4236
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10283753.89
|8471
|2005.05.12 14:30
|sell
|4237
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8472
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4237
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10308753.89
|8473
|2005.05.12 14:30
|sell
|4238
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8474
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4238
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10333753.89
|8475
|2005.05.12 14:30
|sell
|4239
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8476
|2005.05.12 14:30
|t/p
|4239
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10358753.89
|8477
|2005.05.12 14:30
|sell
|4240
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8478
|2005.05.12 14:31
|t/p
|4240
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10383753.89
|8479
|2005.05.12 14:31
|sell
|4241
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8480
|2005.05.12 14:31
|t/p
|4241
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10408753.89
|8481
|2005.05.12 14:31
|sell
|4242
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8482
|2005.05.12 14:31
|t/p
|4242
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10433753.89
|8483
|2005.05.12 14:31
|sell
|4243
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8484
|2005.05.12 14:31
|t/p
|4243
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10458753.89
|8485
|2005.05.12 14:32
|sell
|4244
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8486
|2005.05.12 14:32
|t/p
|4244
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10483753.89
|8487
|2005.05.12 14:33
|sell
|4245
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8488
|2005.05.12 14:33
|t/p
|4245
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10508753.89
|8489
|2005.05.12 14:33
|sell
|4246
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8490
|2005.05.12 14:33
|t/p
|4246
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10533753.89
|8491
|2005.05.12 14:34
|sell
|4247
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8492
|2005.05.12 14:34
|t/p
|4247
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10558753.89
|8493
|2005.05.12 14:34
|sell
|4248
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8494
|2005.05.12 14:34
|sell
|4249
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8495
|2005.05.12 14:35
|sell
|4250
|50.00
|1.2754
|1.2784
|1.2704
|8496
|2005.05.12 14:35
|sell
|4251
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8497
|2005.05.12 14:35
|sell
|4252
|50.00
|1.2754
|1.2784
|1.2704
|8498
|2005.05.12 14:35
|sell
|4253
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8499
|2005.05.12 14:36
|sell
|4254
|50.00
|1.2754
|1.2784
|1.2704
|8500
|2005.05.12 14:36
|sell
|4255
|50.00
|1.2753
|1.2783
|1.2703
|8501
|2005.05.12 16:20
|t/p
|4250
|50.00
|1.2704
|1.2784
|1.2704
|25000.00
|10583753.89
|8502
|2005.05.12 16:20
|t/p
|4252
|50.00
|1.2704
|1.2784
|1.2704
|25000.00
|10608753.89
|8503
|2005.05.12 16:20
|t/p
|4254
|50.00
|1.2704
|1.2784
|1.2704
|25000.00
|10633753.89
|8504
|2005.05.12 16:20
|t/p
|4248
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10658753.89
|8505
|2005.05.12 16:20
|t/p
|4249
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10683753.89
|8506
|2005.05.12 16:20
|t/p
|4251
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10708753.89
|8507
|2005.05.12 16:20
|t/p
|4253
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10733753.89
|8508
|2005.05.12 16:20
|t/p
|4255
|50.00
|1.2703
|1.2783
|1.2703
|25000.00
|10758753.89
|8509
|2005.05.12 22:50
|t/p
|4234
|50.00
|1.2687
|1.2767
|1.2687
|25000.00
|10783753.89
|8510
|2005.05.12 23:17
|t/p
|4233
|50.00
|1.2679
|1.2759
|1.2679
|25000.00
|10808753.89
|8511
|2005.05.12 23:17
|sell
|4256
|50.00
|1.2689
|1.2719
|1.2639
|8512
|2005.05.12 23:18
|sell
|4257
|50.00
|1.2689
|1.2719
|1.2639
|8513
|2005.05.12 23:18
|sell
|4258
|50.00
|1.2695
|1.2725
|1.2645
|8514
|2005.05.12 23:19
|sell
|4259
|50.00
|1.2695
|1.2725
|1.2645
|8515
|2005.05.13 11:52
|t/p
|4256
|50.00
|1.2639
|1.2719
|1.2639
|25714.00
|10834467.89
|8516
|2005.05.13 11:52
|t/p
|4257
|50.00
|1.2639
|1.2719
|1.2639
|25714.00
|10860181.89
|8517
|2005.05.13 11:52
|t/p
|4258
|50.00
|1.2645
|1.2725
|1.2645
|25714.00
|10885895.89
|8518
|2005.05.13 11:52
|t/p
|4259
|50.00
|1.2645
|1.2725
|1.2645
|25714.00
|10911609.89
|8519
|2005.05.13 11:52
|sell
|4260
|50.00
|1.2649
|1.2679
|1.2599
|8520
|2005.05.13 11:53
|sell
|4261
|50.00
|1.2649
|1.2679
|1.2599
|8521
|2005.05.13 11:53
|sell
|4262
|50.00
|1.2654
|1.2684
|1.2604
|8522
|2005.05.13 11:53
|sell
|4263
|50.00
|1.2655
|1.2685
|1.2605
|8523
|2005.05.13 11:53
|sell
|4264
|50.00
|1.2656
|1.2686
|1.2606
|8524
|2005.05.13 11:54
|sell
|4265
|50.00
|1.2655
|1.2685
|1.2605
|8525
|2005.05.13 11:54
|sell
|4266
|50.00
|1.2656
|1.2686
|1.2606
|8526
|2005.05.17 10:40
|sell
|4267
|50.00
|1.2663
|1.2693
|1.2613
|8527
|2005.05.17 10:41
|sell
|4268
|50.00
|1.2663
|1.2693
|1.2613
|8528
|2005.05.17 10:42
|sell
|4269
|50.00
|1.2663
|1.2693
|1.2613
|8529
|2005.05.17 14:32
|t/p
|4267
|50.00
|1.2613
|1.2693
|1.2613
|25000.00
|10936609.89
|8530
|2005.05.17 14:32
|t/p
|4268
|50.00
|1.2613
|1.2693
|1.2613
|25000.00
|10961609.89
|8531
|2005.05.17 14:32
|t/p
|4269
|50.00
|1.2613
|1.2693
|1.2613
|25000.00
|10986609.89
|8532
|2005.05.17 21:53
|t/p
|4260
|50.00
|1.2599
|1.2679
|1.2599
|25476.00
|11012085.89
|8533
|2005.05.17 21:53
|t/p
|4261
|50.00
|1.2599
|1.2679
|1.2599
|25476.00
|11037561.89
|8534
|2005.05.17 21:53
|t/p
|4262
|50.00
|1.2604
|1.2684
|1.2604
|25476.00
|11063037.89
|8535
|2005.05.17 21:53
|t/p
|4263
|50.00
|1.2605
|1.2685
|1.2605
|25476.00
|11088513.89
|8536
|2005.05.17 21:53
|t/p
|4264
|50.00
|1.2606
|1.2686
|1.2606
|25476.00
|11113989.89
|8537
|2005.05.17 21:53
|t/p
|4265
|50.00
|1.2605
|1.2685
|1.2605
|25476.00
|11139465.89
|8538
|2005.05.17 21:53
|t/p
|4266
|50.00
|1.2606
|1.2686
|1.2606
|25476.00
|11164941.89
|8539
|2005.05.17 21:53
|sell
|4270
|50.00
|1.2601
|1.2631
|1.2551
|8540
|2005.05.17 21:53
|sell
|4271
|50.00
|1.2608
|1.2638
|1.2558
|8541
|2005.05.17 21:53
|sell
|4272
|50.00
|1.2612
|1.2642
|1.2562
|8542
|2005.05.17 21:53
|sell
|4273
|50.00
|1.2618
|1.2648
|1.2568
|8543
|2005.05.17 21:54
|sell
|4274
|50.00
|1.2619
|1.2649
|1.2569
|8544
|2005.05.17 21:54
|sell
|4275
|50.00
|1.2618
|1.2648
|1.2568
|8545
|2005.05.17 21:54
|sell
|4276
|50.00
|1.2621
|1.2651
|1.2571
|8546
|2005.05.18 08:05
|sell
|4277
|50.00
|1.2622
|1.2652
|1.2572
|8547
|2005.05.18 08:05
|sell
|4278
|50.00
|1.2623
|1.2653
|1.2573
|8548
|2005.05.18 08:05
|sell
|4279
|50.00
|1.2622
|1.2652
|1.2572
|8549
|2005.05.18 10:18
|s/l
|4270
|50.00
|1.2631
|1.2631
|1.2551
|-14762.00
|11150179.89
|8550
|2005.05.18 10:18
|sell
|4280
|50.00
|1.2628
|1.2658
|1.2578
|8551
|2005.05.18 14:32
|s/l
|4271
|50.00
|1.2638
|1.2638
|1.2558
|-14762.00
|11135417.89
|8552
|2005.05.18 14:32
|s/l
|4272
|50.00
|1.2642
|1.2642
|1.2562
|-14762.00
|11120655.89
|8553
|2005.05.18 14:32
|s/l
|4273
|50.00
|1.2648
|1.2648
|1.2568
|-14762.00
|11105893.89
|8554
|2005.05.18 14:32
|s/l
|4274
|50.00
|1.2649
|1.2649
|1.2569
|-14762.00
|11091131.89
|8555
|2005.05.18 14:32
|s/l
|4275
|50.00
|1.2648
|1.2648
|1.2568
|-14762.00
|11076369.89
|8556
|2005.05.18 14:32
|sell
|4281
|50.00
|1.2647
|1.2677
|1.2597
|8557
|2005.05.18 14:32
|s/l
|4276
|50.00
|1.2651
|1.2651
|1.2571
|-14762.00
|11061607.89
|8558
|2005.05.18 14:32
|s/l
|4277
|50.00
|1.2652
|1.2652
|1.2572
|-15000.00
|11046607.89
|8559
|2005.05.18 14:32
|s/l
|4278
|50.00
|1.2653
|1.2653
|1.2573
|-15000.00
|11031607.89
|8560
|2005.05.18 14:32
|s/l
|4279
|50.00
|1.2652
|1.2652
|1.2572
|-15000.00
|11016607.89
|8561
|2005.05.18 14:32
|s/l
|4280
|50.00
|1.2658
|1.2658
|1.2578
|-15000.00
|11001607.89
|8562
|2005.05.18 14:32
|sell
|4282
|50.00
|1.2660
|1.2690
|1.2610
|8563
|2005.05.18 14:33
|sell
|4283
|50.00
|1.2660
|1.2690
|1.2610
|8564
|2005.05.18 14:33
|sell
|4284
|50.00
|1.2660
|1.2690
|1.2610
|8565
|2005.05.18 14:34
|sell
|4285
|50.00
|1.2660
|1.2690
|1.2610
|8566
|2005.05.18 14:34
|sell
|4286
|50.00
|1.2660
|1.2690
|1.2610
|8567
|2005.05.18 14:35
|sell
|4287
|50.00
|1.2659
|1.2689
|1.2609
|8568
|2005.05.18 14:35
|sell
|4288
|50.00
|1.2660
|1.2690
|1.2610
|8569
|2005.05.18 14:36
|sell
|4289
|50.00
|1.2659
|1.2689
|1.2609
|8570
|2005.05.18 14:36
|sell
|4290
|50.00
|1.2660
|1.2690
|1.2610
|8571
|2005.05.18 15:42
|t/p
|4282
|50.00
|1.2610
|1.2690
|1.2610
|25000.00
|11026607.89
|8572
|2005.05.18 15:42
|t/p
|4283
|50.00
|1.2610
|1.2690
|1.2610
|25000.00
|11051607.89
|8573
|2005.05.18 15:42
|t/p
|4284
|50.00
|1.2610
|1.2690
|1.2610
|25000.00
|11076607.89
|8574
|2005.05.18 15:42
|t/p
|4285
|50.00
|1.2610
|1.2690
|1.2610
|25000.00
|11101607.89
|8575
|2005.05.18 15:42
|t/p
|4286
|50.00
|1.2610
|1.2690
|1.2610
|25000.00
|11126607.89
|8576
|2005.05.18 15:42
|t/p
|4288
|50.00
|1.2610
|1.2690
|1.2610
|25000.00
|11151607.89
|8577
|2005.05.18 15:42
|t/p
|4290
|50.00
|1.2610
|1.2690
|1.2610
|25000.00
|11176607.89
|8578
|2005.05.18 17:42
|sell
|4291
|50.00
|1.2660
|1.2690
|1.2610
|8579
|2005.05.18 17:43
|sell
|4292
|50.00
|1.2670
|1.2700
|1.2620
|8580
|2005.05.18 17:44
|sell
|4293
|50.00
|1.2670
|1.2700
|1.2620
|8581
|2005.05.18 17:44
|sell
|4294
|50.00
|1.2670
|1.2700
|1.2620
|8582
|2005.05.18 17:45
|sell
|4295
|50.00
|1.2670
|1.2700
|1.2620
|8583
|2005.05.18 17:45
|sell
|4296
|50.00
|1.2670
|1.2700
|1.2620
|8584
|2005.05.18 17:46
|sell
|4297
|50.00
|1.2670
|1.2700
|1.2620
|8585
|2005.05.18 18:53
|s/l
|4281
|50.00
|1.2677
|1.2677
|1.2597
|-15000.00
|11161607.89
|8586
|2005.05.18 18:53
|sell
|4298
|50.00
|1.2675
|1.2705
|1.2625
|8587
|2005.05.18 19:05
|s/l
|4287
|50.00
|1.2689
|1.2689
|1.2609
|-15000.00
|11146607.89
|8588
|2005.05.18 19:05
|s/l
|4289
|50.00
|1.2689
|1.2689
|1.2609
|-15000.00
|11131607.89
|8589
|2005.05.18 19:05
|sell
|4299
|50.00
|1.2686
|1.2716
|1.2636
|8590
|2005.05.18 19:06
|sell
|4300
|50.00
|1.2686
|1.2716
|1.2636
|8591
|2005.05.18 19:20
|s/l
|4291
|50.00
|1.2690
|1.2690
|1.2610
|-15000.00
|11116607.89
|8592
|2005.05.18 19:20
|sell
|4301
|50.00
|1.2688
|1.2718
|1.2638
|8593
|2005.05.19 13:43
|t/p
|4301
|50.00
|1.2638
|1.2718
|1.2638
|25238.00
|11141845.89
|8594
|2005.05.19 13:46
|t/p
|4299
|50.00
|1.2636
|1.2716
|1.2636
|25238.00
|11167083.89
|8595
|2005.05.19 13:46
|t/p
|4300
|50.00
|1.2636
|1.2716
|1.2636
|25238.00
|11192321.89
|8596
|2005.05.19 15:07
|t/p
|4298
|50.00
|1.2625
|1.2705
|1.2625
|25238.00
|11217559.89
|8597
|2005.05.19 15:18
|t/p
|4292
|50.00
|1.2620
|1.2700
|1.2620
|25238.00
|11242797.89
|8598
|2005.05.19 15:18
|t/p
|4293
|50.00
|1.2620
|1.2700
|1.2620
|25238.00
|11268035.89
|8599
|2005.05.19 15:18
|t/p
|4294
|50.00
|1.2620
|1.2700
|1.2620
|25238.00
|11293273.89
|8600
|2005.05.19 15:18
|t/p
|4295
|50.00
|1.2620
|1.2700
|1.2620
|25238.00
|11318511.89
|8601
|2005.05.19 15:18
|t/p
|4296
|50.00
|1.2620
|1.2700
|1.2620
|25238.00
|11343749.89
|8602
|2005.05.19 15:18
|t/p
|4297
|50.00
|1.2620
|1.2700
|1.2620
|25238.00
|11368987.89
|8603
|2005.05.19 15:25
|sell
|4302
|50.00
|1.2622
|1.2652
|1.2572
|8604
|2005.05.19 15:25
|sell
|4303
|50.00
|1.2621
|1.2651
|1.2571
|8605
|2005.05.19 15:25
|sell
|4304
|50.00
|1.2620
|1.2650
|1.2570
|8606
|2005.05.19 15:25
|sell
|4305
|50.00
|1.2619
|1.2649
|1.2569
|8607
|2005.05.19 15:25
|sell
|4306
|50.00
|1.2618
|1.2648
|1.2568
|8608
|2005.05.19 15:26
|sell
|4307
|50.00
|1.2617
|1.2647
|1.2567
|8609
|2005.05.19 15:26
|sell
|4308
|50.00
|1.2618
|1.2648
|1.2568
|8610
|2005.05.19 15:26
|sell
|4309
|50.00
|1.2622
|1.2652
|1.2572
|8611
|2005.05.19 15:26
|sell
|4310
|50.00
|1.2621
|1.2651
|1.2571
|8612
|2005.05.19 15:26
|sell
|4311
|50.00
|1.2620
|1.2650
|1.2570
|8613
|2005.05.19 19:04
|s/l
|4307
|50.00
|1.2647
|1.2647
|1.2567
|-15000.00
|11353987.89
|8614
|2005.05.19 19:04
|sell
|4312
|50.00
|1.2644
|1.2674
|1.2594
|8615
|2005.05.19 23:07
|s/l
|4306
|50.00
|1.2648
|1.2648
|1.2568
|-15000.00
|11338987.89
|8616
|2005.05.19 23:07
|s/l
|4308
|50.00
|1.2648
|1.2648
|1.2568
|-15000.00
|11323987.89
|8617
|2005.05.19 23:07
|sell
|4313
|50.00
|1.2645
|1.2675
|1.2595
|8618
|2005.05.19 23:08
|s/l
|4303
|50.00
|1.2651
|1.2651
|1.2571
|-15000.00
|11308987.89
|8619
|2005.05.19 23:08
|s/l
|4304
|50.00
|1.2650
|1.2650
|1.2570
|-15000.00
|11293987.89
|8620
|2005.05.19 23:08
|s/l
|4305
|50.00
|1.2649
|1.2649
|1.2569
|-15000.00
|11278987.89
|8621
|2005.05.19 23:08
|s/l
|4310
|50.00
|1.2651
|1.2651
|1.2571
|-15000.00
|11263987.89
|8622
|2005.05.19 23:08
|s/l
|4311
|50.00
|1.2650
|1.2650
|1.2570
|-15000.00
|11248987.89
|8623
|2005.05.19 23:08
|sell
|4314
|50.00
|1.2648
|1.2678
|1.2598
|8624
|2005.05.19 23:08
|sell
|4315
|50.00
|1.2647
|1.2677
|1.2597
|8625
|2005.05.19 23:09
|sell
|4316
|50.00
|1.2646
|1.2676
|1.2596
|8626
|2005.05.19 23:11
|sell
|4317
|50.00
|1.2648
|1.2678
|1.2598
|8627
|2005.05.19 23:12
|sell
|4318
|50.00
|1.2647
|1.2677
|1.2597
|8628
|2005.05.19 23:15
|sell
|4319
|50.00
|1.2648
|1.2678
|1.2598
|8629
|2005.05.20 06:19
|s/l
|4302
|50.00
|1.2652
|1.2652
|1.2572
|-14286.00
|11234701.89
|8630
|2005.05.20 06:19
|s/l
|4309
|50.00
|1.2652
|1.2652
|1.2572
|-14286.00
|11220415.89
|8631
|2005.05.20 06:19
|sell
|4320
|50.00
|1.2649
|1.2679
|1.2599
|8632
|2005.05.20 06:20
|sell
|4321
|50.00
|1.2650
|1.2680
|1.2600
|8633
|2005.05.20 14:50
|t/p
|4312
|50.00
|1.2594
|1.2674
|1.2594
|25714.00
|11246129.89
|8634
|2005.05.20 14:50
|t/p
|4313
|50.00
|1.2595
|1.2675
|1.2595
|25714.00
|11271843.89
|8635
|2005.05.20 14:50
|t/p
|4314
|50.00
|1.2598
|1.2678
|1.2598
|25714.00
|11297557.89
|8636
|2005.05.20 14:50
|t/p
|4315
|50.00
|1.2597
|1.2677
|1.2597
|25714.00
|11323271.89
|8637
|2005.05.20 14:50
|t/p
|4316
|50.00
|1.2596
|1.2676
|1.2596
|25714.00
|11348985.89
|8638
|2005.05.20 14:50
|t/p
|4317
|50.00
|1.2598
|1.2678
|1.2598
|25714.00
|11374699.89
|8639
|2005.05.20 14:50
|t/p
|4318
|50.00
|1.2597
|1.2677
|1.2597
|25714.00
|11400413.89
|8640
|2005.05.20 14:50
|t/p
|4319
|50.00
|1.2598
|1.2678
|1.2598
|25714.00
|11426127.89
|8641
|2005.05.20 14:50
|t/p
|4320
|50.00
|1.2599
|1.2679
|1.2599
|25000.00
|11451127.89
|8642
|2005.05.20 14:50
|t/p
|4321
|50.00
|1.2600
|1.2680
|1.2600
|25000.00
|11476127.89
|8643
|2005.05.20 14:50
|sell
|4322
|50.00
|1.2594
|1.2624
|1.2544
|8644
|2005.05.20 14:50
|sell
|4323
|50.00
|1.2595
|1.2625
|1.2545
|8645
|2005.05.20 14:50
|sell
|4324
|50.00
|1.2601
|1.2631
|1.2551
|8646
|2005.05.20 14:51
|sell
|4325
|50.00
|1.2601
|1.2631
|1.2551
|8647
|2005.05.20 14:51
|sell
|4326
|50.00
|1.2601
|1.2631
|1.2551
|8648
|2005.05.20 16:22
|t/p
|4324
|50.00
|1.2551
|1.2631
|1.2551
|25000.00
|11501127.89
|8649
|2005.05.20 16:22
|t/p
|4325
|50.00
|1.2551
|1.2631
|1.2551
|25000.00
|11526127.89
|8650
|2005.05.20 16:22
|t/p
|4326
|50.00
|1.2551
|1.2631
|1.2551
|25000.00
|11551127.89
|8651
|2005.05.20 17:08
|t/p
|4323
|50.00
|1.2545
|1.2625
|1.2545
|25000.00
|11576127.89
|8652
|2005.05.20 17:15
|t/p
|4322
|50.00
|1.2544
|1.2624
|1.2544
|25000.00
|11601127.89
|8653
|2005.05.20 17:17
|buy
|4327
|50.00
|1.2538
|1.2508
|1.2588
|8654
|2005.05.20 17:18
|buy
|4328
|50.00
|1.2539
|1.2509
|1.2589
|8655
|2005.05.20 17:18
|buy
|4329
|50.00
|1.2538
|1.2508
|1.2588
|8656
|2005.05.20 17:23
|buy
|4330
|50.00
|1.2538
|1.2508
|1.2588
|8657
|2005.05.20 17:23
|buy
|4331
|50.00
|1.2539
|1.2509
|1.2589
|8658
|2005.05.20 17:24
|buy
|4332
|50.00
|1.2538
|1.2508
|1.2588
|8659
|2005.05.20 17:24
|buy
|4333
|50.00
|1.2539
|1.2509
|1.2589
|8660
|2005.05.20 17:25
|buy
|4334
|50.00
|1.2539
|1.2509
|1.2589
|8661
|2005.05.20 17:25
|buy
|4335
|50.00
|1.2540
|1.2510
|1.2590
|8662
|2005.05.20 17:26
|buy
|4336
|50.00
|1.2541
|1.2511
|1.2591
|8663
|2005.05.23 16:22
|t/p
|4327
|50.00
|1.2588
|1.2508
|1.2588
|24511.50
|11625639.39
|8664
|2005.05.23 16:22
|t/p
|4328
|50.00
|1.2589
|1.2509
|1.2589
|24511.50
|11650150.89
|8665
|2005.05.23 16:22
|t/p
|4329
|50.00
|1.2588
|1.2508
|1.2588
|24511.50
|11674662.39
|8666
|2005.05.23 16:22
|t/p
|4330
|50.00
|1.2588
|1.2508
|1.2588
|24511.50
|11699173.89
|8667
|2005.05.23 16:22
|t/p
|4331
|50.00
|1.2589
|1.2509
|1.2589
|24511.50
|11723685.39
|8668
|2005.05.23 16:22
|t/p
|4332
|50.00
|1.2588
|1.2508
|1.2588
|24511.50
|11748196.89
|8669
|2005.05.23 16:22
|t/p
|4333
|50.00
|1.2589
|1.2509
|1.2589
|24511.50
|11772708.39
|8670
|2005.05.23 16:22
|t/p
|4334
|50.00
|1.2589
|1.2509
|1.2589
|24511.50
|11797219.89
|8671
|2005.05.23 16:22
|t/p
|4335
|50.00
|1.2590
|1.2510
|1.2590
|24511.50
|11821731.39
|8672
|2005.05.23 16:22
|t/p
|4336
|50.00
|1.2591
|1.2511
|1.2591
|24511.50
|11846242.89
|8673
|2005.05.23 16:23
|buy
|4337
|50.00
|1.2589
|1.2559
|1.2639
|8674
|2005.05.23 16:23
|buy
|4338
|50.00
|1.2588
|1.2558
|1.2638
|8675
|2005.05.23 16:24
|buy
|4339
|50.00
|1.2589
|1.2559
|1.2639
|8676
|2005.05.23 16:30
|buy
|4340
|50.00
|1.2584
|1.2554
|1.2634
|8677
|2005.05.23 16:30
|buy
|4341
|50.00
|1.2585
|1.2555
|1.2635
|8678
|2005.05.23 16:30
|buy
|4342
|50.00
|1.2583
|1.2553
|1.2633
|8679
|2005.05.23 16:30
|buy
|4343
|50.00
|1.2584
|1.2554
|1.2634
|8680
|2005.05.23 16:30
|buy
|4344
|50.00
|1.2585
|1.2555
|1.2635
|8681
|2005.05.23 16:30
|buy
|4345
|50.00
|1.2583
|1.2553
|1.2633
|8682
|2005.05.23 16:31
|buy
|4346
|50.00
|1.2584
|1.2554
|1.2634
|8683
|2005.05.23 18:00
|s/l
|4337
|50.00
|1.2559
|1.2559
|1.2639
|-15000.00
|11831242.89
|8684
|2005.05.23 18:00
|s/l
|4338
|50.00
|1.2558
|1.2558
|1.2638
|-15000.00
|11816242.89
|8685
|2005.05.23 18:00
|s/l
|4339
|50.00
|1.2559
|1.2559
|1.2639
|-15000.00
|11801242.89
|8686
|2005.05.23 18:00
|s/l
|4340
|50.00
|1.2554
|1.2554
|1.2634
|-15000.00
|11786242.89
|8687
|2005.05.23 18:00
|s/l
|4341
|50.00
|1.2555
|1.2555
|1.2635
|-15000.00
|11771242.89
|8688
|2005.05.23 18:00
|s/l
|4342
|50.00
|1.2553
|1.2553
|1.2633
|-15000.00
|11756242.89
|8689
|2005.05.23 18:00
|s/l
|4343
|50.00
|1.2554
|1.2554
|1.2634
|-15000.00
|11741242.89
|8690
|2005.05.23 18:00
|s/l
|4344
|50.00
|1.2555
|1.2555
|1.2635
|-15000.00
|11726242.89
|8691
|2005.05.23 18:00
|s/l
|4345
|50.00
|1.2553
|1.2553
|1.2633
|-15000.00
|11711242.89
|8692
|2005.05.23 18:00
|s/l
|4346
|50.00
|1.2554
|1.2554
|1.2634
|-15000.00
|11696242.89
|8693
|2005.05.23 18:00
|sell
|4347
|50.00
|1.2562
|1.2592
|1.2512
|8694
|2005.05.23 18:00
|sell
|4348
|50.00
|1.2566
|1.2596
|1.2516
|8695
|2005.05.23 18:00
|sell
|4349
|50.00
|1.2573
|1.2603
|1.2523
|8696
|2005.05.23 18:01
|sell
|4350
|50.00
|1.2573
|1.2603
|1.2523
|8697
|2005.05.23 18:01
|sell
|4351
|50.00
|1.2573
|1.2603
|1.2523
|8698
|2005.05.23 18:10
|sell
|4352
|50.00
|1.2572
|1.2602
|1.2522
|8699
|2005.05.23 18:10
|sell
|4353
|50.00
|1.2571
|1.2601
|1.2521
|8700
|2005.05.23 18:11
|sell
|4354
|50.00
|1.2572
|1.2602
|1.2522
|8701
|2005.05.23 18:11
|sell
|4355
|50.00
|1.2573
|1.2603
|1.2523
|8702
|2005.05.23 18:11
|sell
|4356
|50.00
|1.2572
|1.2602
|1.2522
|8703
|2005.05.24 08:00
|s/l
|4347
|50.00
|1.2592
|1.2592
|1.2512
|-14762.00
|11681480.89
|8704
|2005.05.24 08:00
|sell
|4357
|50.00
|1.2590
|1.2620
|1.2540
|8705
|2005.05.24 08:53
|s/l
|4348
|50.00
|1.2596
|1.2596
|1.2516
|-14762.00
|11666718.89
|8706
|2005.05.24 08:53
|sell
|4358
|50.00
|1.2593
|1.2623
|1.2543
|8707
|2005.05.24 08:53
|s/l
|4349
|50.00
|1.2603
|1.2603
|1.2523
|-14762.00
|11651956.89
|8708
|2005.05.24 08:53
|s/l
|4350
|50.00
|1.2603
|1.2603
|1.2523
|-14762.00
|11637194.89
|8709
|2005.05.24 08:53
|s/l
|4351
|50.00
|1.2603
|1.2603
|1.2523
|-14762.00
|11622432.89
|8710
|2005.05.24 08:53
|s/l
|4352
|50.00
|1.2602
|1.2602
|1.2522
|-14762.00
|11607670.89
|8711
|2005.05.24 08:53
|s/l
|4353
|50.00
|1.2601
|1.2601
|1.2521
|-14762.00
|11592908.89
|8712
|2005.05.24 08:53
|s/l
|4354
|50.00
|1.2602
|1.2602
|1.2522
|-14762.00
|11578146.89
|8713
|2005.05.24 08:53
|s/l
|4355
|50.00
|1.2603
|1.2603
|1.2523
|-14762.00
|11563384.89
|8714
|2005.05.24 08:53
|s/l
|4356
|50.00
|1.2602
|1.2602
|1.2522
|-14762.00
|11548622.89
|8715
|2005.05.24 08:53
|sell
|4359
|50.00
|1.2600
|1.2630
|1.2550
|8716
|2005.05.24 08:54
|sell
|4360
|50.00
|1.2600
|1.2630
|1.2550
|8717
|2005.05.24 08:55
|sell
|4361
|50.00
|1.2600
|1.2630
|1.2550
|8718
|2005.05.24 08:56
|sell
|4362
|50.00
|1.2600
|1.2630
|1.2550
|8719
|2005.05.24 10:20
|sell
|4363
|50.00
|1.2600
|1.2630
|1.2550
|8720
|2005.05.24 10:22
|sell
|4364
|50.00
|1.2600
|1.2630
|1.2550
|8721
|2005.05.24 10:24
|sell
|4365
|50.00
|1.2600
|1.2630
|1.2550
|8722
|2005.05.24 12:07
|sell
|4366
|50.00
|1.2601
|1.2631
|1.2551
|8723
|2005.05.24 13:33
|s/l
|4357
|50.00
|1.2620
|1.2620
|1.2540
|-15000.00
|11533622.89
|8724
|2005.05.24 13:33
|sell
|4367
|50.00
|1.2617
|1.2647
|1.2567
|8725
|2005.05.24 13:38
|s/l
|4358
|50.00
|1.2623
|1.2623
|1.2543
|-15000.00
|11518622.89
|8726
|2005.05.24 13:38
|sell
|4368
|50.00
|1.2620
|1.2650
|1.2570
|8727
|2005.05.24 13:52
|s/l
|4359
|50.00
|1.2630
|1.2630
|1.2550
|-15000.00
|11503622.89
|8728
|2005.05.24 13:52
|s/l
|4360
|50.00
|1.2630
|1.2630
|1.2550
|-15000.00
|11488622.89
|8729
|2005.05.24 13:52
|s/l
|4361
|50.00
|1.2630
|1.2630
|1.2550
|-15000.00
|11473622.89
|8730
|2005.05.24 13:52
|s/l
|4362
|50.00
|1.2630
|1.2630
|1.2550
|-15000.00
|11458622.89
|8731
|2005.05.24 13:52
|s/l
|4363
|50.00
|1.2630
|1.2630
|1.2550
|-15000.00
|11443622.89
|8732
|2005.05.24 13:52
|s/l
|4364
|50.00
|1.2630
|1.2630
|1.2550
|-15000.00
|11428622.89
|8733
|2005.05.24 13:52
|s/l
|4365
|50.00
|1.2630
|1.2630
|1.2550
|-15000.00
|11413622.89
|8734
|2005.05.24 13:52
|s/l
|4366
|50.00
|1.2631
|1.2631
|1.2551
|-15000.00
|11398622.89
|8735
|2005.05.24 13:52
|sell
|4369
|50.00
|1.2628
|1.2658
|1.2578
|8736
|2005.05.24 13:53
|sell
|4370
|50.00
|1.2627
|1.2657
|1.2577
|8737
|2005.05.24 13:53
|sell
|4371
|50.00
|1.2626
|1.2656
|1.2576
|8738
|2005.05.24 13:53
|sell
|4372
|50.00
|1.2625
|1.2655
|1.2575
|8739
|2005.05.24 13:53
|sell
|4373
|50.00
|1.2628
|1.2658
|1.2578
|8740
|2005.05.24 13:54
|sell
|4374
|50.00
|1.2627
|1.2657
|1.2577
|8741
|2005.05.24 13:54
|sell
|4375
|50.00
|1.2626
|1.2656
|1.2576
|8742
|2005.05.24 13:54
|sell
|4376
|50.00
|1.2625
|1.2655
|1.2575
|8743
|2005.05.24 17:00
|t/p
|4369
|50.00
|1.2578
|1.2658
|1.2578
|25000.00
|11423622.89
|8744
|2005.05.24 17:00
|t/p
|4370
|50.00
|1.2577
|1.2657
|1.2577
|25000.00
|11448622.89
|8745
|2005.05.24 17:00
|t/p
|4371
|50.00
|1.2576
|1.2656
|1.2576
|25000.00
|11473622.89
|8746
|2005.05.24 17:00
|t/p
|4373
|50.00
|1.2578
|1.2658
|1.2578
|25000.00
|11498622.89
|8747
|2005.05.24 17:00
|t/p
|4374
|50.00
|1.2577
|1.2657
|1.2577
|25000.00
|11523622.89
|8748
|2005.05.24 17:00
|t/p
|4375
|50.00
|1.2576
|1.2656
|1.2576
|25000.00
|11548622.89
|8749
|2005.05.24 19:15
|t/p
|4372
|50.00
|1.2575
|1.2655
|1.2575
|25000.00
|11573622.89
|8750
|2005.05.24 19:15
|t/p
|4376
|50.00
|1.2575
|1.2655
|1.2575
|25000.00
|11598622.89
|8751
|2005.05.24 19:52
|t/p
|4368
|50.00
|1.2570
|1.2650
|1.2570
|25000.00
|11623622.89
|8752
|2005.05.25 00:33
|t/p
|4367
|50.00
|1.2567
|1.2647
|1.2567
|25238.00
|11648860.89
|8753
|2005.05.25 01:05
|sell
|4377
|50.00
|1.2565
|1.2595
|1.2515
|8754
|2005.05.25 01:05
|sell
|4378
|50.00
|1.2564
|1.2594
|1.2514
|8755
|2005.05.25 01:05
|sell
|4379
|50.00
|1.2563
|1.2593
|1.2513
|8756
|2005.05.25 01:05
|sell
|4380
|50.00
|1.2566
|1.2596
|1.2516
|8757
|2005.05.25 01:06
|sell
|4381
|50.00
|1.2568
|1.2598
|1.2518
|8758
|2005.05.25 01:06
|sell
|4382
|50.00
|1.2567
|1.2597
|1.2517
|8759
|2005.05.25 01:06
|sell
|4383
|50.00
|1.2566
|1.2596
|1.2516
|8760
|2005.05.25 01:07
|sell
|4384
|50.00
|1.2567
|1.2597
|1.2517
|8761
|2005.05.25 01:07
|sell
|4385
|50.00
|1.2568
|1.2598
|1.2518
|8762
|2005.05.25 01:08
|sell
|4386
|50.00
|1.2568
|1.2598
|1.2518
|8763
|2005.05.25 04:00
|s/l
|4377
|50.00
|1.2595
|1.2595
|1.2515
|-15000.00
|11633860.89
|8764
|2005.05.25 04:00
|s/l
|4378
|50.00
|1.2594
|1.2594
|1.2514
|-15000.00
|11618860.89
|8765
|2005.05.25 04:00
|s/l
|4379
|50.00
|1.2593
|1.2593
|1.2513
|-15000.00
|11603860.89
|8766
|2005.05.25 04:00
|sell
|4387
|50.00
|1.2592
|1.2622
|1.2542
|8767
|2005.05.25 04:00
|sell
|4388
|50.00
|1.2591
|1.2621
|1.2541
|8768
|2005.05.25 04:01
|sell
|4389
|50.00
|1.2592
|1.2622
|1.2542
|8769
|2005.05.25 04:53
|s/l
|4380
|50.00
|1.2596
|1.2596
|1.2516
|-15000.00
|11588860.89
|8770
|2005.05.25 04:53
|s/l
|4381
|50.00
|1.2598
|1.2598
|1.2518
|-15000.00
|11573860.89
|8771
|2005.05.25 04:53
|s/l
|4382
|50.00
|1.2597
|1.2597
|1.2517
|-15000.00
|11558860.89
|8772
|2005.05.25 04:53
|s/l
|4383
|50.00
|1.2596
|1.2596
|1.2516
|-15000.00
|11543860.89
|8773
|2005.05.25 04:53
|s/l
|4384
|50.00
|1.2597
|1.2597
|1.2517
|-15000.00
|11528860.89
|8774
|2005.05.25 04:53
|s/l
|4385
|50.00
|1.2598
|1.2598
|1.2518
|-15000.00
|11513860.89
|8775
|2005.05.25 04:53
|s/l
|4386
|50.00
|1.2598
|1.2598
|1.2518
|-15000.00
|11498860.89
|8776
|2005.05.25 04:53
|sell
|4390
|50.00
|1.2595
|1.2625
|1.2545
|8777
|2005.05.25 04:55
|sell
|4391
|50.00
|1.2595
|1.2625
|1.2545
|8778
|2005.05.25 05:00
|sell
|4392
|50.00
|1.2594
|1.2624
|1.2544
|8779
|2005.05.25 05:04
|sell
|4393
|50.00
|1.2593
|1.2623
|1.2543
|8780
|2005.05.25 05:06
|sell
|4394
|50.00
|1.2592
|1.2622
|1.2542
|8781
|2005.05.25 05:06
|sell
|4395
|50.00
|1.2593
|1.2623
|1.2543
|8782
|2005.05.25 05:21
|sell
|4396
|50.00
|1.2592
|1.2622
|1.2542
|8783
|2005.05.25 16:22
|s/l
|4388
|50.00
|1.2621
|1.2621
|1.2541
|-15000.00
|11483860.89
|8784
|2005.05.25 16:22
|sell
|4397
|50.00
|1.2618
|1.2648
|1.2568
|8785
|2005.05.26 06:30
|t/p
|4397
|50.00
|1.2568
|1.2648
|1.2568
|25238.00
|11509098.89
|8786
|2005.05.26 08:20
|t/p
|4387
|50.00
|1.2542
|1.2622
|1.2542
|25238.00
|11534336.89
|8787
|2005.05.26 08:20
|t/p
|4389
|50.00
|1.2542
|1.2622
|1.2542
|25238.00
|11559574.89
|8788
|2005.05.26 08:20
|t/p
|4390
|50.00
|1.2545
|1.2625
|1.2545
|25238.00
|11584812.89
|8789
|2005.05.26 08:20
|t/p
|4391
|50.00
|1.2545
|1.2625
|1.2545
|25238.00
|11610050.89
|8790
|2005.05.26 08:20
|t/p
|4392
|50.00
|1.2544
|1.2624
|1.2544
|25238.00
|11635288.89
|8791
|2005.05.26 08:20
|t/p
|4393
|50.00
|1.2543
|1.2623
|1.2543
|25238.00
|11660526.89
|8792
|2005.05.26 08:20
|t/p
|4394
|50.00
|1.2542
|1.2622
|1.2542
|25238.00
|11685764.89
|8793
|2005.05.26 08:20
|t/p
|4395
|50.00
|1.2543
|1.2623
|1.2543
|25238.00
|11711002.89
|8794
|2005.05.26 08:20
|t/p
|4396
|50.00
|1.2542
|1.2622
|1.2542
|25238.00
|11736240.89
|8795
|2005.05.26 08:20
|sell
|4398
|50.00
|1.2543
|1.2573
|1.2493
|8796
|2005.05.26 08:20
|sell
|4399
|50.00
|1.2542
|1.2572
|1.2492
|8797
|2005.05.26 08:20
|sell
|4400
|50.00
|1.2541
|1.2571
|1.2491
|8798
|2005.05.26 08:20
|sell
|4401
|50.00
|1.2543
|1.2573
|1.2493
|8799
|2005.05.26 08:21
|sell
|4402
|50.00
|1.2542
|1.2572
|1.2492
|8800
|2005.05.26 08:21
|sell
|4403
|50.00
|1.2541
|1.2571
|1.2491
|8801
|2005.05.26 08:21
|sell
|4404
|50.00
|1.2543
|1.2573
|1.2493
|8802
|2005.05.26 08:21
|sell
|4405
|50.00
|1.2542
|1.2572
|1.2492
|8803
|2005.05.26 08:22
|sell
|4406
|50.00
|1.2541
|1.2571
|1.2491
|8804
|2005.05.26 08:25
|sell
|4407
|50.00
|1.2548
|1.2578
|1.2498
|8805
|2005.05.26 11:00
|s/l
|4398
|50.00
|1.2573
|1.2573
|1.2493
|-15000.00
|11721240.89
|8806
|2005.05.26 11:00
|s/l
|4399
|50.00
|1.2572
|1.2572
|1.2492
|-15000.00
|11706240.89
|8807
|2005.05.26 11:00
|s/l
|4400
|50.00
|1.2571
|1.2571
|1.2491
|-15000.00
|11691240.89
|8808
|2005.05.26 11:00
|s/l
|4401
|50.00
|1.2573
|1.2573
|1.2493
|-15000.00
|11676240.89
|8809
|2005.05.26 11:00
|s/l
|4402
|50.00
|1.2572
|1.2572
|1.2492
|-15000.00
|11661240.89
|8810
|2005.05.26 11:00
|s/l
|4403
|50.00
|1.2571
|1.2571
|1.2491
|-15000.00
|11646240.89
|8811
|2005.05.26 11:00
|s/l
|4404
|50.00
|1.2573
|1.2573
|1.2493
|-15000.00
|11631240.89
|8812
|2005.05.26 11:00
|s/l
|4405
|50.00
|1.2572
|1.2572
|1.2492
|-15000.00
|11616240.89
|8813
|2005.05.26 11:00
|s/l
|4406
|50.00
|1.2571
|1.2571
|1.2491
|-15000.00
|11601240.89
|8814
|2005.05.26 11:00
|s/l
|4407
|50.00
|1.2578
|1.2578
|1.2498
|-15000.00
|11586240.89
|8815
|2005.05.26 11:00
|buy
|4408
|50.00
|1.2573
|1.2543
|1.2623
|8816
|2005.05.26 11:00
|buy
|4409
|50.00
|1.2568
|1.2538
|1.2618
|8817
|2005.05.26 11:00
|buy
|4410
|50.00
|1.2569
|1.2539
|1.2619
|8818
|2005.05.26 11:00
|buy
|4411
|50.00
|1.2564
|1.2534
|1.2614
|8819
|2005.05.26 11:00
|buy
|4412
|50.00
|1.2563
|1.2533
|1.2613
|8820
|2005.05.26 11:00
|buy
|4413
|50.00
|1.2563
|1.2533
|1.2613
|8821
|2005.05.26 11:00
|buy
|4414
|50.00
|1.2564
|1.2534
|1.2614
|8822
|2005.05.26 11:00
|buy
|4415
|50.00
|1.2564
|1.2534
|1.2614
|8823
|2005.05.26 11:01
|buy
|4416
|50.00
|1.2563
|1.2533
|1.2613
|8824
|2005.05.26 11:01
|buy
|4417
|50.00
|1.2563
|1.2533
|1.2613
|8825
|2005.05.26 12:32
|s/l
|4408
|50.00
|1.2543
|1.2543
|1.2623
|-15000.00
|11571240.89
|8826
|2005.05.26 12:32
|buy
|4418
|50.00
|1.2545
|1.2515
|1.2595
|8827
|2005.05.26 13:00
|s/l
|4409
|50.00
|1.2538
|1.2538
|1.2618
|-15000.00
|11556240.89
|8828
|2005.05.26 13:00
|s/l
|4410
|50.00
|1.2539
|1.2539
|1.2619
|-15000.00
|11541240.89
|8829
|2005.05.26 13:00
|s/l
|4411
|50.00
|1.2534
|1.2534
|1.2614
|-15000.00
|11526240.89
|8830
|2005.05.26 13:00
|s/l
|4412
|50.00
|1.2533
|1.2533
|1.2613
|-15000.00
|11511240.89
|8831
|2005.05.26 13:00
|s/l
|4413
|50.00
|1.2533
|1.2533
|1.2613
|-15000.00
|11496240.89
|8832
|2005.05.26 13:00
|s/l
|4414
|50.00
|1.2534
|1.2534
|1.2614
|-15000.00
|11481240.89
|8833
|2005.05.26 13:00
|s/l
|4415
|50.00
|1.2534
|1.2534
|1.2614
|-15000.00
|11466240.89
|8834
|2005.05.26 13:00
|s/l
|4416
|50.00
|1.2533
|1.2533
|1.2613
|-15000.00
|11451240.89
|8835
|2005.05.26 13:00
|s/l
|4417
|50.00
|1.2533
|1.2533
|1.2613
|-15000.00
|11436240.89
|8836
|2005.05.26 13:00
|buy
|4419
|50.00
|1.2530
|1.2500
|1.2580
|8837
|2005.05.26 13:00
|buy
|4420
|50.00
|1.2527
|1.2497
|1.2577
|8838
|2005.05.26 13:00
|buy
|4421
|50.00
|1.2527
|1.2497
|1.2577
|8839
|2005.05.26 13:00
|buy
|4422
|50.00
|1.2527
|1.2497
|1.2577
|8840
|2005.05.26 13:00
|buy
|4423
|50.00
|1.2527
|1.2497
|1.2577
|8841
|2005.05.26 13:01
|buy
|4424
|50.00
|1.2527
|1.2497
|1.2577
|8842
|2005.05.26 13:01
|buy
|4425
|50.00
|1.2527
|1.2497
|1.2577
|8843
|2005.05.26 13:01
|buy
|4426
|50.00
|1.2527
|1.2497
|1.2577
|8844
|2005.05.26 13:01
|buy
|4427
|50.00
|1.2527
|1.2497
|1.2577
|8845
|2005.05.26 14:50
|s/l
|4418
|50.00
|1.2515
|1.2515
|1.2595
|-15000.00
|11421240.89
|8846
|2005.05.26 14:50
|buy
|4428
|50.00
|1.2513
|1.2483
|1.2563
|8847
|2005.05.26 20:40
|s/l
|4419
|50.00
|1.2500
|1.2500
|1.2580
|-15000.00
|11406240.89
|8848
|2005.05.26 20:40
|s/l
|4420
|50.00
|1.2497
|1.2497
|1.2577
|-15000.00
|11391240.89
|8849
|2005.05.26 20:40
|s/l
|4421
|50.00
|1.2497
|1.2497
|1.2577
|-15000.00
|11376240.89
|8850
|2005.05.26 20:40
|s/l
|4422
|50.00
|1.2497
|1.2497
|1.2577
|-15000.00
|11361240.89
|8851
|2005.05.26 20:40
|s/l
|4423
|50.00
|1.2497
|1.2497
|1.2577
|-15000.00
|11346240.89
|8852
|2005.05.26 20:40
|s/l
|4424
|50.00
|1.2497
|1.2497
|1.2577
|-15000.00
|11331240.89
|8853
|2005.05.26 20:40
|s/l
|4425
|50.00
|1.2497
|1.2497
|1.2577
|-15000.00
|11316240.89
|8854
|2005.05.26 20:40
|s/l
|4426
|50.00
|1.2497
|1.2497
|1.2577
|-15000.00
|11301240.89
|8855
|2005.05.26 20:40
|s/l
|4427
|50.00
|1.2497
|1.2497
|1.2577
|-15000.00
|11286240.89
|8856
|2005.05.26 20:40
|buy
|4429
|50.00
|1.2496
|1.2466
|1.2546
|8857
|2005.05.26 20:40
|buy
|4430
|50.00
|1.2496
|1.2466
|1.2546
|8858
|2005.05.26 20:41
|buy
|4431
|50.00
|1.2496
|1.2466
|1.2546
|8859
|2005.05.26 20:41
|buy
|4432
|50.00
|1.2496
|1.2466
|1.2546
|8860
|2005.05.26 20:42
|buy
|4433
|50.00
|1.2496
|1.2466
|1.2546
|8861
|2005.05.26 20:42
|buy
|4434
|50.00
|1.2497
|1.2467
|1.2547
|8862
|2005.05.26 20:42
|buy
|4435
|50.00
|1.2496
|1.2466
|1.2546
|8863
|2005.05.26 20:43
|buy
|4436
|50.00
|1.2497
|1.2467
|1.2547
|8864
|2005.05.26 20:43
|buy
|4437
|50.00
|1.2498
|1.2468
|1.2548
|8865
|2005.05.27 13:35
|t/p
|4429
|50.00
|1.2546
|1.2466
|1.2546
|23534.50
|11309775.39
|8866
|2005.05.27 13:35
|t/p
|4430
|50.00
|1.2546
|1.2466
|1.2546
|23534.50
|11333309.89
|8867
|2005.05.27 13:35
|t/p
|4431
|50.00
|1.2546
|1.2466
|1.2546
|23534.50
|11356844.39
|8868
|2005.05.27 13:35
|t/p
|4432
|50.00
|1.2546
|1.2466
|1.2546
|23534.50
|11380378.89
|8869
|2005.05.27 13:35
|t/p
|4433
|50.00
|1.2546
|1.2466
|1.2546
|23534.50
|11403913.39
|8870
|2005.05.27 13:35
|t/p
|4434
|50.00
|1.2547
|1.2467
|1.2547
|23534.50
|11427447.89
|8871
|2005.05.27 13:35
|t/p
|4435
|50.00
|1.2546
|1.2466
|1.2546
|23534.50
|11450982.39
|8872
|2005.05.27 13:35
|t/p
|4436
|50.00
|1.2547
|1.2467
|1.2547
|23534.50
|11474516.89
|8873
|2005.05.27 13:35
|t/p
|4437
|50.00
|1.2548
|1.2468
|1.2548
|23534.50
|11498051.39
|8874
|2005.05.27 17:35
|t/p
|4428
|50.00
|1.2563
|1.2483
|1.2563
|23534.50
|11521585.89
|8875
|2005.05.27 17:35
|buy
|4438
|50.00
|1.2564
|1.2534
|1.2614
|8876
|2005.05.27 17:36
|buy
|4439
|50.00
|1.2564
|1.2534
|1.2614
|8877
|2005.05.27 17:37
|buy
|4440
|50.00
|1.2564
|1.2534
|1.2614
|8878
|2005.05.27 17:42
|buy
|4441
|50.00
|1.2565
|1.2535
|1.2615
|8879
|2005.05.27 17:43
|buy
|4442
|50.00
|1.2565
|1.2535
|1.2615
|8880
|2005.05.27 17:44
|buy
|4443
|50.00
|1.2565
|1.2535
|1.2615
|8881
|2005.05.27 17:45
|buy
|4444
|50.00
|1.2565
|1.2535
|1.2615
|8882
|2005.05.27 17:46
|buy
|4445
|50.00
|1.2565
|1.2535
|1.2615
|8883
|2005.05.27 17:47
|buy
|4446
|50.00
|1.2565
|1.2535
|1.2615
|8884
|2005.05.27 17:48
|buy
|4447
|50.00
|1.2564
|1.2534
|1.2614
|8885
|2005.05.29 00:00
|s/l
|4438
|50.00
|1.2534
|1.2534
|1.2614
|-15000.00
|11506585.89
|8886
|2005.05.29 00:00
|s/l
|4439
|50.00
|1.2534
|1.2534
|1.2614
|-15000.00
|11491585.89
|8887
|2005.05.29 00:00
|s/l
|4440
|50.00
|1.2534
|1.2534
|1.2614
|-15000.00
|11476585.89
|8888
|2005.05.29 00:00
|s/l
|4441
|50.00
|1.2535
|1.2535
|1.2615
|-15000.00
|11461585.89
|8889
|2005.05.29 00:00
|s/l
|4442
|50.00
|1.2535
|1.2535
|1.2615
|-15000.00
|11446585.89
|8890
|2005.05.29 00:00
|s/l
|4443
|50.00
|1.2535
|1.2535
|1.2615
|-15000.00
|11431585.89
|8891
|2005.05.29 00:00
|s/l
|4444
|50.00
|1.2535
|1.2535
|1.2615
|-15000.00
|11416585.89
|8892
|2005.05.29 00:00
|s/l
|4445
|50.00
|1.2535
|1.2535
|1.2615
|-15000.00
|11401585.89
|8893
|2005.05.29 00:00
|s/l
|4446
|50.00
|1.2535
|1.2535
|1.2615
|-15000.00
|11386585.89
|8894
|2005.05.29 00:00
|s/l
|4447
|50.00
|1.2534
|1.2534
|1.2614
|-15000.00
|11371585.89
|8895
|2005.05.29 23:30
|buy
|4448
|50.00
|1.2527
|1.2497
|1.2577
|8896
|2005.05.29 23:31
|buy
|4449
|50.00
|1.2527
|1.2497
|1.2577
|8897
|2005.05.29 23:32
|buy
|4450
|50.00
|1.2527
|1.2497
|1.2577
|8898
|2005.05.29 23:33
|buy
|4451
|50.00
|1.2527
|1.2497
|1.2577
|8899
|2005.05.29 23:33
|buy
|4452
|50.00
|1.2528
|1.2498
|1.2578
|8900
|2005.05.29 23:33
|buy
|4453
|50.00
|1.2529
|1.2499
|1.2579
|8901
|2005.05.29 23:34
|buy
|4454
|50.00
|1.2530
|1.2500
|1.2580
|8902
|2005.05.29 23:34
|buy
|4455
|50.00
|1.2529
|1.2499
|1.2579
|8903
|2005.05.30 01:10
|buy
|4456
|50.00
|1.2530
|1.2500
|1.2580
|8904
|2005.05.30 01:12
|buy
|4457
|50.00
|1.2531
|1.2501
|1.2581
|8905
|2005.05.30 12:45
|s/l
|4454
|50.00
|1.2500
|1.2500
|1.2580
|-15488.50
|11356097.39
|8906
|2005.05.30 12:45
|s/l
|4456
|50.00
|1.2500
|1.2500
|1.2580
|-15000.00
|11341097.39
|8907
|2005.05.30 12:45
|s/l
|4457
|50.00
|1.2501
|1.2501
|1.2581
|-15000.00
|11326097.39
|8908
|2005.05.30 12:45
|buy
|4458
|50.00
|1.2503
|1.2473
|1.2553
|8909
|2005.05.30 12:46
|buy
|4459
|50.00
|1.2504
|1.2474
|1.2554
|8910
|2005.05.30 12:46
|buy
|4460
|50.00
|1.2505
|1.2475
|1.2555
|8911
|2005.05.30 12:50
|s/l
|4453
|50.00
|1.2499
|1.2499
|1.2579
|-15488.50
|11310608.89
|8912
|2005.05.30 12:50
|s/l
|4455
|50.00
|1.2499
|1.2499
|1.2579
|-15488.50
|11295120.39
|8913
|2005.05.30 12:50
|buy
|4461
|50.00
|1.2502
|1.2472
|1.2552
|8914
|2005.05.30 12:51
|buy
|4462
|50.00
|1.2502
|1.2472
|1.2552
|8915
|2005.05.30 12:52
|s/l
|4452
|50.00
|1.2498
|1.2498
|1.2578
|-15488.50
|11279631.89
|8916
|2005.05.30 12:52
|buy
|4463
|50.00
|1.2501
|1.2471
|1.2551
|8917
|2005.05.30 13:00
|s/l
|4448
|50.00
|1.2497
|1.2497
|1.2577
|-15488.50
|11264143.39
|8918
|2005.05.30 13:00
|s/l
|4449
|50.00
|1.2497
|1.2497
|1.2577
|-15488.50
|11248654.89
|8919
|2005.05.30 13:00
|s/l
|4450
|50.00
|1.2497
|1.2497
|1.2577
|-15488.50
|11233166.39
|8920
|2005.05.30 13:00
|s/l
|4451
|50.00
|1.2497
|1.2497
|1.2577
|-15488.50
|11217677.89
|8921
|2005.05.30 13:00
|buy
|4464
|50.00
|1.2500
|1.2470
|1.2550
|8922
|2005.05.30 13:00
|buy
|4465
|50.00
|1.2501
|1.2471
|1.2551
|8923
|2005.05.30 13:00
|buy
|4466
|50.00
|1.2502
|1.2472
|1.2552
|8924
|2005.05.30 13:00
|buy
|4467
|50.00
|1.2501
|1.2471
|1.2551
|8925
|2005.05.30 13:22
|s/l
|4459
|50.00
|1.2474
|1.2474
|1.2554
|-15000.00
|11202677.89
|8926
|2005.05.30 13:22
|s/l
|4460
|50.00
|1.2475
|1.2475
|1.2555
|-15000.00
|11187677.89
|8927
|2005.05.30 13:22
|buy
|4468
|50.00
|1.2477
|1.2447
|1.2527
|8928
|2005.05.30 13:23
|buy
|4469
|50.00
|1.2477
|1.2447
|1.2527
|8929
|2005.05.30 13:45
|s/l
|4458
|50.00
|1.2473
|1.2473
|1.2553
|-15000.00
|11172677.89
|8930
|2005.05.30 13:45
|buy
|4470
|50.00
|1.2476
|1.2446
|1.2526
|8931
|2005.05.30 13:50
|s/l
|4461
|50.00
|1.2472
|1.2472
|1.2552
|-15000.00
|11157677.89
|8932
|2005.05.30 13:50
|s/l
|4462
|50.00
|1.2472
|1.2472
|1.2552
|-15000.00
|11142677.89
|8933
|2005.05.30 13:50
|s/l
|4466
|50.00
|1.2472
|1.2472
|1.2552
|-15000.00
|11127677.89
|8934
|2005.05.30 13:50
|buy
|4471
|50.00
|1.2475
|1.2445
|1.2525
|8935
|2005.05.30 13:51
|buy
|4472
|50.00
|1.2476
|1.2446
|1.2526
|8936
|2005.05.30 13:51
|buy
|4473
|50.00
|1.2477
|1.2447
|1.2527
|8937
|2005.05.30 13:52
|s/l
|4463
|50.00
|1.2471
|1.2471
|1.2551
|-15000.00
|11112677.89
|8938
|2005.05.30 13:52
|s/l
|4464
|50.00
|1.2470
|1.2470
|1.2550
|-15000.00
|11097677.89
|8939
|2005.05.30 13:52
|s/l
|4465
|50.00
|1.2471
|1.2471
|1.2551
|-15000.00
|11082677.89
|8940
|2005.05.30 13:52
|s/l
|4467
|50.00
|1.2471
|1.2471
|1.2551
|-15000.00
|11067677.89
|8941
|2005.05.30 13:52
|buy
|4474
|50.00
|1.2472
|1.2442
|1.2522
|8942
|2005.05.30 13:54
|buy
|4475
|50.00
|1.2472
|1.2442
|1.2522
|8943
|2005.05.30 13:54
|buy
|4476
|50.00
|1.2472
|1.2442
|1.2522
|8944
|2005.05.30 13:56
|buy
|4477
|50.00
|1.2472
|1.2442
|1.2522
|8945
|2005.05.31 03:22
|s/l
|4468
|50.00
|1.2447
|1.2447
|1.2527
|-15488.50
|11052189.39
|8946
|2005.05.31 03:22
|s/l
|4469
|50.00
|1.2447
|1.2447
|1.2527
|-15488.50
|11036700.89
|8947
|2005.05.31 03:22
|s/l
|4470
|50.00
|1.2446
|1.2446
|1.2526
|-15488.50
|11021212.39
|8948
|2005.05.31 03:22
|s/l
|4471
|50.00
|1.2445
|1.2445
|1.2525
|-15488.50
|11005723.89
|8949
|2005.05.31 03:22
|s/l
|4472
|50.00
|1.2446
|1.2446
|1.2526
|-15488.50
|10990235.39
|8950
|2005.05.31 03:22
|s/l
|4473
|50.00
|1.2447
|1.2447
|1.2527
|-15488.50
|10974746.89
|8951
|2005.05.31 03:22
|s/l
|4474
|50.00
|1.2442
|1.2442
|1.2522
|-15488.50
|10959258.39
|8952
|2005.05.31 03:22
|s/l
|4475
|50.00
|1.2442
|1.2442
|1.2522
|-15488.50
|10943769.89
|8953
|2005.05.31 03:22
|s/l
|4476
|50.00
|1.2442
|1.2442
|1.2522
|-15488.50
|10928281.39
|8954
|2005.05.31 03:22
|s/l
|4477
|50.00
|1.2442
|1.2442
|1.2522
|-15488.50
|10912792.89
|8955
|2005.05.31 03:22
|sell
|4478
|50.00
|1.2418
|1.2448
|1.2368
|8956
|2005.05.31 03:22
|sell
|4479
|50.00
|1.2418
|1.2448
|1.2368
|8957
|2005.05.31 03:22
|sell
|4480
|50.00
|1.2443
|1.2473
|1.2393
|8958
|2005.05.31 03:22
|s/l
|4478
|50.00
|1.2448
|1.2448
|1.2368
|-15000.00
|10897792.89
|8959
|2005.05.31 03:22
|s/l
|4479
|50.00
|1.2448
|1.2448
|1.2368
|-15000.00
|10882792.89
|8960
|2005.05.31 03:22
|sell
|4481
|50.00
|1.2449
|1.2479
|1.2399
|8961
|2005.05.31 03:22
|sell
|4482
|50.00
|1.2455
|1.2485
|1.2405
|8962
|2005.05.31 03:22
|sell
|4483
|50.00
|1.2461
|1.2491
|1.2411
|8963
|2005.05.31 03:22
|t/p
|4480
|50.00
|1.2393
|1.2473
|1.2393
|25000.00
|10907792.89
|8964
|2005.05.31 03:22
|t/p
|4481
|50.00
|1.2399
|1.2479
|1.2399
|25000.00
|10932792.89
|8965
|2005.05.31 03:22
|t/p
|4482
|50.00
|1.2405
|1.2485
|1.2405
|25000.00
|10957792.89
|8966
|2005.05.31 03:22
|t/p
|4483
|50.00
|1.2411
|1.2491
|1.2411
|25000.00
|10982792.89
|8967
|2005.05.31 03:22
|sell
|4484
|50.00
|1.2387
|1.2417
|1.2337
|8968
|2005.05.31 03:23
|sell
|4485
|50.00
|1.2412
|1.2442
|1.2362
|8969
|2005.05.31 03:23
|s/l
|4484
|50.00
|1.2417
|1.2417
|1.2337
|-15000.00
|10967792.89
|8970
|2005.05.31 03:23
|sell
|4486
|50.00
|1.2418
|1.2448
|1.2368
|8971
|2005.05.31 03:23
|sell
|4487
|50.00
|1.2418
|1.2448
|1.2368
|8972
|2005.05.31 03:23
|s/l
|4485
|50.00
|1.2442
|1.2442
|1.2362
|-15000.00
|10952792.89
|8973
|2005.05.31 03:23
|sell
|4488
|50.00
|1.2443
|1.2473
|1.2393
|8974
|2005.05.31 03:23
|s/l
|4486
|50.00
|1.2448
|1.2448
|1.2368
|-15000.00
|10937792.89
|8975
|2005.05.31 03:23
|s/l
|4487
|50.00
|1.2448
|1.2448
|1.2368
|-15000.00
|10922792.89
|8976
|2005.05.31 03:23
|sell
|4489
|50.00
|1.2449
|1.2479
|1.2399
|8977
|2005.05.31 03:23
|sell
|4490
|50.00
|1.2455
|1.2485
|1.2405
|8978
|2005.05.31 03:23
|sell
|4491
|50.00
|1.2461
|1.2491
|1.2411
|8979
|2005.05.31 03:23
|t/p
|4488
|50.00
|1.2393
|1.2473
|1.2393
|25000.00
|10947792.89
|8980
|2005.05.31 03:23
|t/p
|4489
|50.00
|1.2399
|1.2479
|1.2399
|25000.00
|10972792.89
|8981
|2005.05.31 03:23
|t/p
|4490
|50.00
|1.2405
|1.2485
|1.2405
|25000.00
|10997792.89
|8982
|2005.05.31 03:23
|t/p
|4491
|50.00
|1.2411
|1.2491
|1.2411
|25000.00
|11022792.89
|8983
|2005.05.31 03:23
|sell
|4492
|50.00
|1.2387
|1.2417
|1.2337
|8984
|2005.05.31 03:23
|sell
|4493
|50.00
|1.2412
|1.2442
|1.2362
|8985
|2005.05.31 03:23
|s/l
|4492
|50.00
|1.2417
|1.2417
|1.2337
|-15000.00
|11007792.89
|8986
|2005.05.31 03:23
|sell
|4494
|50.00
|1.2418
|1.2448
|1.2368
|8987
|2005.05.31 03:23
|sell
|4495
|50.00
|1.2418
|1.2448
|1.2368
|8988
|2005.05.31 03:23
|s/l
|4493
|50.00
|1.2442
|1.2442
|1.2362
|-15000.00
|10992792.89
|8989
|2005.05.31 03:23
|sell
|4496
|50.00
|1.2443
|1.2473
|1.2393
|8990
|2005.05.31 03:23
|s/l
|4494
|50.00
|1.2448
|1.2448
|1.2368
|-15000.00
|10977792.89
|8991
|2005.05.31 03:23
|s/l
|4495
|50.00
|1.2448
|1.2448
|1.2368
|-15000.00
|10962792.89
|8992
|2005.05.31 03:23
|sell
|4497
|50.00
|1.2449
|1.2479
|1.2399
|8993
|2005.05.31 03:23
|sell
|4498
|50.00
|1.2455
|1.2485
|1.2405
|8994
|2005.05.31 03:23
|sell
|4499
|50.00
|1.2461
|1.2491
|1.2411
|8995
|2005.05.31 03:23
|t/p
|4496
|50.00
|1.2393
|1.2473
|1.2393
|25000.00
|10987792.89
|8996
|2005.05.31 03:23
|t/p
|4497
|50.00
|1.2399
|1.2479
|1.2399
|25000.00
|11012792.89
|8997
|2005.05.31 03:23
|t/p
|4498
|50.00
|1.2405
|1.2485
|1.2405
|25000.00
|11037792.89
|8998
|2005.05.31 03:23
|t/p
|4499
|50.00
|1.2411
|1.2491
|1.2411
|25000.00
|11062792.89
|8999
|2005.05.31 03:23
|sell
|4500
|50.00
|1.2387
|1.2417
|1.2337
|9000
|2005.05.31 03:24
|sell
|4501
|50.00
|1.2412
|1.2442
|1.2362
|9001
|2005.05.31 03:24
|s/l
|4500
|50.00
|1.2417
|1.2417
|1.2337
|-15000.00
|11047792.89
|9002
|2005.05.31 03:24
|sell
|4502
|50.00
|1.2418
|1.2448
|1.2368
|9003
|2005.05.31 03:24
|sell
|4503
|50.00
|1.2418
|1.2448
|1.2368
|9004
|2005.05.31 03:24
|s/l
|4501
|50.00
|1.2442
|1.2442
|1.2362
|-15000.00
|11032792.89
|9005
|2005.05.31 03:24
|sell
|4504
|50.00
|1.2443
|1.2473
|1.2393
|9006
|2005.05.31 03:24
|s/l
|4502
|50.00
|1.2448
|1.2448
|1.2368
|-15000.00
|11017792.89
|9007
|2005.05.31 03:24
|s/l
|4503
|50.00
|1.2448
|1.2448
|1.2368
|-15000.00
|11002792.89
|9008
|2005.05.31 03:24
|sell
|4505
|50.00
|1.2449
|1.2479
|1.2399
|9009
|2005.05.31 03:24
|sell
|4506
|50.00
|1.2455
|1.2485
|1.2405
|9010
|2005.05.31 03:24
|sell
|4507
|50.00
|1.2461
|1.2491
|1.2411
|9011
|2005.05.31 03:24
|t/p
|4504
|50.00
|1.2393
|1.2473
|1.2393
|25000.00
|11027792.89
|9012
|2005.05.31 03:24
|t/p
|4505
|50.00
|1.2399
|1.2479
|1.2399
|25000.00
|11052792.89
|9013
|2005.05.31 03:24
|t/p
|4506
|50.00
|1.2405
|1.2485
|1.2405
|25000.00
|11077792.89
|9014
|2005.05.31 03:24
|t/p
|4507
|50.00
|1.2411
|1.2491
|1.2411
|25000.00
|11102792.89
|9015
|2005.05.31 03:24
|sell
|4508
|50.00
|1.2387
|1.2417
|1.2337
|9016
|2005.05.31 03:25
|sell
|4509
|50.00
|1.2387
|1.2417
|1.2337
|9017
|2005.05.31 03:25
|sell
|4510
|50.00
|1.2389
|1.2419
|1.2339
|9018
|2005.05.31 03:25
|sell
|4511
|50.00
|1.2390
|1.2420
|1.2340
|9019
|2005.05.31 03:25
|sell
|4512
|50.00
|1.2392
|1.2422
|1.2342
|9020
|2005.05.31 03:25
|sell
|4513
|50.00
|1.2392
|1.2422
|1.2342
|9021
|2005.05.31 03:26
|sell
|4514
|50.00
|1.2392
|1.2422
|1.2342
|9022
|2005.05.31 03:26
|sell
|4515
|50.00
|1.2392
|1.2422
|1.2342
|9023
|2005.05.31 03:29
|sell
|4516
|50.00
|1.2392
|1.2422
|1.2342
|9024
|2005.05.31 03:30
|sell
|4517
|50.00
|1.2394
|1.2424
|1.2344
|9025
|2005.05.31 12:02
|t/p
|4517
|50.00
|1.2344
|1.2424
|1.2344
|25000.00
|11127792.89
|9026
|2005.05.31 12:03
|t/p
|4512
|50.00
|1.2342
|1.2422
|1.2342
|25000.00
|11152792.89
|9027
|2005.05.31 12:03
|t/p
|4513
|50.00
|1.2342
|1.2422
|1.2342
|25000.00
|11177792.89
|9028
|2005.05.31 12:03
|t/p
|4514
|50.00
|1.2342
|1.2422
|1.2342
|25000.00
|11202792.89
|9029
|2005.05.31 12:03
|t/p
|4515
|50.00
|1.2342
|1.2422
|1.2342
|25000.00
|11227792.89
|9030
|2005.05.31 12:03
|t/p
|4516
|50.00
|1.2342
|1.2422
|1.2342
|25000.00
|11252792.89
|9031
|2005.05.31 12:10
|t/p
|4508
|50.00
|1.2337
|1.2417
|1.2337
|25000.00
|11277792.89
|9032
|2005.05.31 12:10
|t/p
|4509
|50.00
|1.2337
|1.2417
|1.2337
|25000.00
|11302792.89
|9033
|2005.05.31 12:10
|t/p
|4510
|50.00
|1.2339
|1.2419
|1.2339
|25000.00
|11327792.89
|9034
|2005.05.31 12:10
|t/p
|4511
|50.00
|1.2340
|1.2420
|1.2340
|25000.00
|11352792.89
|9035
|2005.05.31 12:10
|buy
|4518
|50.00
|1.2328
|1.2298
|1.2378
|9036
|2005.05.31 12:10
|buy
|4519
|50.00
|1.2313
|1.2283
|1.2363
|9037
|2005.05.31 12:12
|buy
|4520
|50.00
|1.2313
|1.2283
|1.2363
|9038
|2005.05.31 12:12
|buy
|4521
|50.00
|1.2313
|1.2283
|1.2363
|9039
|2005.05.31 12:13
|buy
|4522
|50.00
|1.2313
|1.2283
|1.2363
|9040
|2005.05.31 12:14
|buy
|4523
|50.00
|1.2313
|1.2283
|1.2363
|9041
|2005.05.31 16:30
|t/p
|4519
|50.00
|1.2363
|1.2283
|1.2363
|25000.00
|11377792.89
|9042
|2005.05.31 16:30
|t/p
|4520
|50.00
|1.2363
|1.2283
|1.2363
|25000.00
|11402792.89
|9043
|2005.05.31 16:30
|t/p
|4521
|50.00
|1.2363
|1.2283
|1.2363
|25000.00
|11427792.89
|9044
|2005.05.31 16:30
|t/p
|4522
|50.00
|1.2363
|1.2283
|1.2363
|25000.00
|11452792.89
|9045
|2005.05.31 16:30
|t/p
|4523
|50.00
|1.2363
|1.2283
|1.2363
|25000.00
|11477792.89
|9046
|2005.05.31 19:30
|buy
|4524
|50.00
|1.2307
|1.2277
|1.2357
|9047
|2005.05.31 19:30
|buy
|4525
|50.00
|1.2307
|1.2277
|1.2357
|9048
|2005.05.31 19:31
|buy
|4526
|50.00
|1.2307
|1.2277
|1.2357
|9049
|2005.05.31 19:32
|buy
|4527
|50.00
|1.2307
|1.2277
|1.2357
|9050
|2005.05.31 19:32
|buy
|4528
|50.00
|1.2307
|1.2277
|1.2357
|9051
|2005.05.31 19:33
|buy
|4529
|50.00
|1.2307
|1.2277
|1.2357
|9052
|2005.05.31 20:23
|buy
|4530
|50.00
|1.2306
|1.2276
|1.2356
|9053
|2005.05.31 20:23
|s/l
|4518
|50.00
|1.2298
|1.2298
|1.2378
|-15000.00
|11462792.89
|9054
|2005.05.31 20:23
|buy
|4531
|50.00
|1.2299
|1.2269
|1.2349
|9055
|2005.05.31 20:24
|buy
|4532
|50.00
|1.2299
|1.2269
|1.2349
|9056
|2005.05.31 20:25
|buy
|4533
|50.00
|1.2300
|1.2270
|1.2350
|9057
|2005.06.01 10:05
|s/l
|4524
|50.00
|1.2277
|1.2277
|1.2357
|-15488.50
|11447304.39
|9058
|2005.06.01 10:05
|s/l
|4525
|50.00
|1.2277
|1.2277
|1.2357
|-15488.50
|11431815.89
|9059
|2005.06.01 10:05
|s/l
|4526
|50.00
|1.2277
|1.2277
|1.2357
|-15488.50
|11416327.39
|9060
|2005.06.01 10:05
|s/l
|4527
|50.00
|1.2277
|1.2277
|1.2357
|-15488.50
|11400838.89
|9061
|2005.06.01 10:05
|s/l
|4528
|50.00
|1.2277
|1.2277
|1.2357
|-15488.50
|11385350.39
|9062
|2005.06.01 10:05
|s/l
|4529
|50.00
|1.2277
|1.2277
|1.2357
|-15488.50
|11369861.89
|9063
|2005.06.01 10:05
|s/l
|4530
|50.00
|1.2276
|1.2276
|1.2356
|-15488.50
|11354373.39
|9064
|2005.06.01 10:05
|buy
|4534
|50.00
|1.2275
|1.2245
|1.2325
|9065
|2005.06.01 10:05
|buy
|4535
|50.00
|1.2276
|1.2246
|1.2326
|9066
|2005.06.01 10:05
|s/l
|4531
|50.00
|1.2269
|1.2269
|1.2349
|-15488.50
|11338884.89
|9067
|2005.06.01 10:05
|s/l
|4532
|50.00
|1.2269
|1.2269
|1.2349
|-15488.50
|11323396.39
|9068
|2005.06.01 10:05
|s/l
|4533
|50.00
|1.2270
|1.2270
|1.2350
|-15488.50
|11307907.89
|9069
|2005.06.01 10:05
|buy
|4536
|50.00
|1.2272
|1.2242
|1.2322
|9070
|2005.06.01 10:05
|buy
|4537
|50.00
|1.2266
|1.2236
|1.2316
|9071
|2005.06.01 10:05
|buy
|4538
|50.00
|1.2266
|1.2236
|1.2316
|9072
|2005.06.01 10:05
|buy
|4539
|50.00
|1.2266
|1.2236
|1.2316
|9073
|2005.06.01 10:06
|buy
|4540
|50.00
|1.2266
|1.2236
|1.2316
|9074
|2005.06.01 10:06
|buy
|4541
|50.00
|1.2266
|1.2236
|1.2316
|9075
|2005.06.01 10:06
|buy
|4542
|50.00
|1.2266
|1.2236
|1.2316
|9076
|2005.06.01 10:07
|buy
|4543
|50.00
|1.2266
|1.2236
|1.2316
|9077
|2005.06.01 12:17
|s/l
|4534
|50.00
|1.2245
|1.2245
|1.2325
|-15000.00
|11292907.89
|9078
|2005.06.01 12:17
|s/l
|4535
|50.00
|1.2246
|1.2246
|1.2326
|-15000.00
|11277907.89
|9079
|2005.06.01 12:17
|buy
|4544
|50.00
|1.2247
|1.2217
|1.2297
|9080
|2005.06.01 12:19
|buy
|4545
|50.00
|1.2247
|1.2217
|1.2297
|9081
|2005.06.01 12:23
|s/l
|4536
|50.00
|1.2242
|1.2242
|1.2322
|-15000.00
|11262907.89
|9082
|2005.06.01 12:23
|buy
|4546
|50.00
|1.2242
|1.2212
|1.2292
|9083
|2005.06.01 12:23
|s/l
|4537
|50.00
|1.2236
|1.2236
|1.2316
|-15000.00
|11247907.89
|9084
|2005.06.01 12:23
|s/l
|4538
|50.00
|1.2236
|1.2236
|1.2316
|-15000.00
|11232907.89
|9085
|2005.06.01 12:23
|s/l
|4539
|50.00
|1.2236
|1.2236
|1.2316
|-15000.00
|11217907.89
|9086
|2005.06.01 12:23
|s/l
|4540
|50.00
|1.2236
|1.2236
|1.2316
|-15000.00
|11202907.89
|9087
|2005.06.01 12:23
|s/l
|4541
|50.00
|1.2236
|1.2236
|1.2316
|-15000.00
|11187907.89
|9088
|2005.06.01 12:23
|s/l
|4542
|50.00
|1.2236
|1.2236
|1.2316
|-15000.00
|11172907.89
|9089
|2005.06.01 12:23
|s/l
|4543
|50.00
|1.2236
|1.2236
|1.2316
|-15000.00
|11157907.89
|9090
|2005.06.01 12:23
|buy
|4547
|50.00
|1.2239
|1.2209
|1.2289
|9091
|2005.06.01 12:24
|buy
|4548
|50.00
|1.2239
|1.2209
|1.2289
|9092
|2005.06.01 12:25
|buy
|4549
|50.00
|1.2240
|1.2210
|1.2290
|9093
|2005.06.01 12:26
|buy
|4550
|50.00
|1.2239
|1.2209
|1.2289
|9094
|2005.06.01 12:26
|buy
|4551
|50.00
|1.2240
|1.2210
|1.2290
|9095
|2005.06.01 12:27
|buy
|4552
|50.00
|1.2239
|1.2209
|1.2289
|9096
|2005.06.01 12:29
|buy
|4553
|50.00
|1.2240
|1.2210
|1.2290
|9097
|2005.06.01 18:08
|s/l
|4544
|50.00
|1.2217
|1.2217
|1.2297
|-15000.00
|11142907.89
|9098
|2005.06.01 18:08
|s/l
|4545
|50.00
|1.2217
|1.2217
|1.2297
|-15000.00
|11127907.89
|9099
|2005.06.01 18:08
|buy
|4554
|50.00
|1.2220
|1.2190
|1.2270
|9100
|2005.06.01 18:08
|buy
|4555
|50.00
|1.2219
|1.2189
|1.2269
|9101
|2005.06.01 21:12
|s/l
|4546
|50.00
|1.2212
|1.2212
|1.2292
|-15000.00
|11112907.89
|9102
|2005.06.01 21:12
|s/l
|4549
|50.00
|1.2210
|1.2210
|1.2290
|-15000.00
|11097907.89
|9103
|2005.06.01 21:12
|s/l
|4551
|50.00
|1.2210
|1.2210
|1.2290
|-15000.00
|11082907.89
|9104
|2005.06.01 21:12
|s/l
|4553
|50.00
|1.2210
|1.2210
|1.2290
|-15000.00
|11067907.89
|9105
|2005.06.01 21:12
|buy
|4556
|50.00
|1.2213
|1.2183
|1.2263
|9106
|2005.06.01 21:13
|buy
|4557
|50.00
|1.2214
|1.2184
|1.2264
|9107
|2005.06.01 21:13
|s/l
|4547
|50.00
|1.2209
|1.2209
|1.2289
|-15000.00
|11052907.89
|9108
|2005.06.01 21:13
|s/l
|4548
|50.00
|1.2209
|1.2209
|1.2289
|-15000.00
|11037907.89
|9109
|2005.06.01 21:13
|s/l
|4550
|50.00
|1.2209
|1.2209
|1.2289
|-15000.00
|11022907.89
|9110
|2005.06.01 21:13
|s/l
|4552
|50.00
|1.2209
|1.2209
|1.2289
|-15000.00
|11007907.89
|9111
|2005.06.01 21:13
|buy
|4558
|50.00
|1.2212
|1.2182
|1.2262
|9112
|2005.06.01 21:13
|buy
|4559
|50.00
|1.2213
|1.2183
|1.2263
|9113
|2005.06.01 21:13
|buy
|4560
|50.00
|1.2214
|1.2184
|1.2264
|9114
|2005.06.01 21:13
|buy
|4561
|50.00
|1.2213
|1.2183
|1.2263
|9115
|2005.06.01 21:14
|buy
|4562
|50.00
|1.2214
|1.2184
|1.2264
|9116
|2005.06.01 21:14
|buy
|4563
|50.00
|1.2212
|1.2182
|1.2262
|9117
|2005.06.01 22:05
|s/l
|4554
|50.00
|1.2190
|1.2190
|1.2270
|-15000.00
|10992907.89
|9118
|2005.06.01 22:05
|s/l
|4555
|50.00
|1.2189
|1.2189
|1.2269
|-15000.00
|10977907.89
|9119
|2005.06.01 22:05
|s/l
|4556
|50.00
|1.2183
|1.2183
|1.2263
|-15000.00
|10962907.89
|9120
|2005.06.01 22:05
|s/l
|4557
|50.00
|1.2184
|1.2184
|1.2264
|-15000.00
|10947907.89
|9121
|2005.06.01 22:05
|s/l
|4558
|50.00
|1.2182
|1.2182
|1.2262
|-15000.00
|10932907.89
|9122
|2005.06.01 22:05
|s/l
|4559
|50.00
|1.2183
|1.2183
|1.2263
|-15000.00
|10917907.89
|9123
|2005.06.01 22:05
|s/l
|4560
|50.00
|1.2184
|1.2184
|1.2264
|-15000.00
|10902907.89
|9124
|2005.06.01 22:05
|s/l
|4561
|50.00
|1.2183
|1.2183
|1.2263
|-15000.00
|10887907.89
|9125
|2005.06.01 22:05
|s/l
|4562
|50.00
|1.2184
|1.2184
|1.2264
|-15000.00
|10872907.89
|9126
|2005.06.01 22:05
|s/l
|4563
|50.00
|1.2182
|1.2182
|1.2262
|-15000.00
|10857907.89
|9127
|2005.06.01 22:05
|buy
|4564
|50.00
|1.2178
|1.2148
|1.2228
|9128
|2005.06.01 22:06
|buy
|4565
|50.00
|1.2178
|1.2148
|1.2228
|9129
|2005.06.01 22:07
|buy
|4566
|50.00
|1.2178
|1.2148
|1.2228
|9130
|2005.06.01 22:07
|buy
|4567
|50.00
|1.2178
|1.2148
|1.2228
|9131
|2005.06.01 22:07
|buy
|4568
|50.00
|1.2174
|1.2144
|1.2224
|9132
|2005.06.01 22:07
|buy
|4569
|50.00
|1.2173
|1.2143
|1.2223
|9133
|2005.06.01 22:07
|buy
|4570
|50.00
|1.2174
|1.2144
|1.2224
|9134
|2005.06.01 22:07
|buy
|4571
|50.00
|1.2175
|1.2145
|1.2225
|9135
|2005.06.01 22:08
|buy
|4572
|50.00
|1.2174
|1.2144
|1.2224
|9136
|2005.06.01 22:08
|buy
|4573
|50.00
|1.2172
|1.2142
|1.2222
|9137
|2005.06.02 03:50
|t/p
|4568
|50.00
|1.2224
|1.2144
|1.2224
|24511.50
|10882419.39
|9138
|2005.06.02 03:50
|t/p
|4569
|50.00
|1.2223
|1.2143
|1.2223
|24511.50
|10906930.89
|9139
|2005.06.02 03:50
|t/p
|4570
|50.00
|1.2224
|1.2144
|1.2224
|24511.50
|10931442.39
|9140
|2005.06.02 03:50
|t/p
|4571
|50.00
|1.2225
|1.2145
|1.2225
|24511.50
|10955953.89
|9141
|2005.06.02 03:50
|t/p
|4572
|50.00
|1.2224
|1.2144
|1.2224
|24511.50
|10980465.39
|9142
|2005.06.02 03:50
|t/p
|4573
|50.00
|1.2222
|1.2142
|1.2222
|24511.50
|11004976.89
|9143
|2005.06.02 03:50
|t/p
|4564
|50.00
|1.2228
|1.2148
|1.2228
|24511.50
|11029488.39
|9144
|2005.06.02 03:50
|t/p
|4565
|50.00
|1.2228
|1.2148
|1.2228
|24511.50
|11053999.89
|9145
|2005.06.02 03:50
|t/p
|4566
|50.00
|1.2228
|1.2148
|1.2228
|24511.50
|11078511.39
|9146
|2005.06.02 03:50
|t/p
|4567
|50.00
|1.2228
|1.2148
|1.2228
|24511.50
|11103022.89
|9147
|2005.06.02 03:51
|buy
|4574
|50.00
|1.2214
|1.2184
|1.2264
|9148
|2005.06.02 05:30
|buy
|4575
|50.00
|1.2210
|1.2180
|1.2260
|9149
|2005.06.02 05:31
|buy
|4576
|50.00
|1.2210
|1.2180
|1.2260
|9150
|2005.06.02 05:34
|buy
|4577
|50.00
|1.2210
|1.2180
|1.2260
|9151
|2005.06.02 06:00
|buy
|4578
|50.00
|1.2200
|1.2170
|1.2250
|9152
|2005.06.02 06:00
|buy
|4579
|50.00
|1.2201
|1.2171
|1.2251
|9153
|2005.06.02 06:00
|buy
|4580
|50.00
|1.2200
|1.2170
|1.2250
|9154
|2005.06.02 06:01
|buy
|4581
|50.00
|1.2201
|1.2171
|1.2251
|9155
|2005.06.02 06:01
|buy
|4582
|50.00
|1.2200
|1.2170
|1.2250
|9156
|2005.06.02 06:01
|buy
|4583
|50.00
|1.2201
|1.2171
|1.2251
|9157
|2005.06.02 06:32
|s/l
|4574
|50.00
|1.2184
|1.2184
|1.2264
|-15000.00
|11088022.89
|9158
|2005.06.02 06:32
|buy
|4584
|50.00
|1.2187
|1.2157
|1.2237
|9159
|2005.06.02 06:32
|s/l
|4575
|50.00
|1.2180
|1.2180
|1.2260
|-15000.00
|11073022.89
|9160
|2005.06.02 06:32
|s/l
|4576
|50.00
|1.2180
|1.2180
|1.2260
|-15000.00
|11058022.89
|9161
|2005.06.02 06:32
|s/l
|4577
|50.00
|1.2180
|1.2180
|1.2260
|-15000.00
|11043022.89
|9162
|2005.06.02 06:32
|buy
|4585
|50.00
|1.2183
|1.2153
|1.2233
|9163
|2005.06.02 06:34
|buy
|4586
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|9164
|2005.06.02 06:34
|buy
|4587
|50.00
|1.2183
|1.2153
|1.2233
|9165
|2005.06.02 08:32
|t/p
|4585
|50.00
|1.2233
|1.2153
|1.2233
|25000.00
|11068022.89
|9166
|2005.06.02 08:32
|t/p
|4586
|50.00
|1.2234
|1.2154
|1.2234
|25000.00
|11093022.89
|9167
|2005.06.02 08:32
|t/p
|4587
|50.00
|1.2233
|1.2153
|1.2233
|25000.00
|11118022.89
|9168
|2005.06.02 08:33
|t/p
|4584
|50.00
|1.2237
|1.2157
|1.2237
|25000.00
|11143022.89
|9169
|2005.06.02 08:33
|t/p
|4578
|50.00
|1.2250
|1.2170
|1.2250
|25000.00
|11168022.89
|9170
|2005.06.02 08:33
|t/p
|4579
|50.00
|1.2251
|1.2171
|1.2251
|25000.00
|11193022.89
|9171
|2005.06.02 08:33
|t/p
|4580
|50.00
|1.2250
|1.2170
|1.2250
|25000.00
|11218022.89
|9172
|2005.06.02 08:33
|t/p
|4581
|50.00
|1.2251
|1.2171
|1.2251
|25000.00
|11243022.89
|9173
|2005.06.02 08:33
|t/p
|4582
|50.00
|1.2250
|1.2170
|1.2250
|25000.00
|11268022.89
|9174
|2005.06.02 08:33
|t/p
|4583
|50.00
|1.2251
|1.2171
|1.2251
|25000.00
|11293022.89
|9175
|2005.06.02 08:33
|buy
|4588
|50.00
|1.2251
|1.2221
|1.2301
|9176
|2005.06.02 08:33
|buy
|4589
|50.00
|1.2244
|1.2214
|1.2294
|9177
|2005.06.02 08:33
|buy
|4590
|50.00
|1.2238
|1.2208
|1.2288
|9178
|2005.06.02 08:33
|buy
|4591
|50.00
|1.2235
|1.2205
|1.2285
|9179
|2005.06.02 08:34
|buy
|4592
|50.00
|1.2232
|1.2202
|1.2282
|9180
|2005.06.02 08:42
|buy
|4593
|50.00
|1.2230
|1.2200
|1.2280
|9181
|2005.06.02 08:42
|buy
|4594
|50.00
|1.2228
|1.2198
|1.2278
|9182
|2005.06.02 08:44
|buy
|4595
|50.00
|1.2228
|1.2198
|1.2278
|9183
|2005.06.02 08:45
|buy
|4596
|50.00
|1.2228
|1.2198
|1.2278
|9184
|2005.06.02 08:45
|buy
|4597
|50.00
|1.2227
|1.2197
|1.2277
|9185
|2005.06.02 08:51
|s/l
|4588
|50.00
|1.2221
|1.2221
|1.2301
|-15000.00
|11278022.89
|9186
|2005.06.02 08:51
|buy
|4598
|50.00
|1.2224
|1.2194
|1.2274
|9187
|2005.06.02 10:22
|t/p
|4598
|50.00
|1.2274
|1.2194
|1.2274
|25000.00
|11303022.89
|9188
|2005.06.02 10:47
|t/p
|4597
|50.00
|1.2277
|1.2197
|1.2277
|25000.00
|11328022.89
|9189
|2005.06.02 10:47
|t/p
|4594
|50.00
|1.2278
|1.2198
|1.2278
|25000.00
|11353022.89
|9190
|2005.06.02 10:47
|t/p
|4595
|50.00
|1.2278
|1.2198
|1.2278
|25000.00
|11378022.89
|9191
|2005.06.02 10:47
|t/p
|4596
|50.00
|1.2278
|1.2198
|1.2278
|25000.00
|11403022.89
|9192
|2005.06.02 10:50
|t/p
|4593
|50.00
|1.2280
|1.2200
|1.2280
|25000.00
|11428022.89
|9193
|2005.06.02 10:52
|t/p
|4592
|50.00
|1.2282
|1.2202
|1.2282
|25000.00
|11453022.89
|9194
|2005.06.02 11:15
|t/p
|4591
|50.00
|1.2285
|1.2205
|1.2285
|25000.00
|11478022.89
|9195
|2005.06.02 11:17
|t/p
|4590
|50.00
|1.2288
|1.2208
|1.2288
|25000.00
|11503022.89
|9196
|2005.06.02 17:22
|t/p
|4589
|50.00
|1.2294
|1.2214
|1.2294
|25000.00
|11528022.89
|9197
|2005.06.02 17:22
|buy
|4599
|50.00
|1.2292
|1.2262
|1.2342
|9198
|2005.06.02 17:22
|buy
|4600
|50.00
|1.2284
|1.2254
|1.2334
|9199
|2005.06.02 17:23
|buy
|4601
|50.00
|1.2284
|1.2254
|1.2334
|9200
|2005.06.02 17:23
|buy
|4602
|50.00
|1.2271
|1.2241
|1.2321
|9201
|2005.06.02 17:24
|buy
|4603
|50.00
|1.2271
|1.2241
|1.2321
|9202
|2005.06.02 17:47
|buy
|4604
|50.00
|1.2267
|1.2237
|1.2317
|9203
|2005.06.02 17:47
|buy
|4605
|50.00
|1.2268
|1.2238
|1.2318
|9204
|2005.06.02 17:48
|buy
|4606
|50.00
|1.2267
|1.2237
|1.2317
|9205
|2005.06.02 17:48
|s/l
|4599
|50.00
|1.2262
|1.2262
|1.2342
|-15000.00
|11513022.89
|9206
|2005.06.02 17:48
|buy
|4607
|50.00
|1.2262
|1.2232
|1.2312
|9207
|2005.06.02 17:49
|buy
|4608
|50.00
|1.2262
|1.2232
|1.2312
|9208
|2005.06.02 17:49
|buy
|4609
|50.00
|1.2262
|1.2232
|1.2312
|9209
|2005.06.03 08:07
|s/l
|4600
|50.00
|1.2254
|1.2254
|1.2334
|-16465.50
|11496557.39
|9210
|2005.06.03 08:07
|s/l
|4601
|50.00
|1.2254
|1.2254
|1.2334
|-16465.50
|11480091.89
|9211
|2005.06.03 08:07
|s/l
|4602
|50.00
|1.2241
|1.2241
|1.2321
|-16465.50
|11463626.39
|9212
|2005.06.03 08:07
|s/l
|4603
|50.00
|1.2241
|1.2241
|1.2321
|-16465.50
|11447160.89
|9213
|2005.06.03 08:07
|s/l
|4604
|50.00
|1.2237
|1.2237
|1.2317
|-16465.50
|11430695.39
|9214
|2005.06.03 08:07
|s/l
|4605
|50.00
|1.2238
|1.2238
|1.2318
|-16465.50
|11414229.89
|9215
|2005.06.03 08:07
|s/l
|4606
|50.00
|1.2237
|1.2237
|1.2317
|-16465.50
|11397764.39
|9216
|2005.06.03 08:07
|buy
|4610
|50.00
|1.2239
|1.2209
|1.2289
|9217
|2005.06.03 08:07
|s/l
|4607
|50.00
|1.2232
|1.2232
|1.2312
|-16465.50
|11381298.89
|9218
|2005.06.03 08:07
|s/l
|4608
|50.00
|1.2232
|1.2232
|1.2312
|-16465.50
|11364833.39
|9219
|2005.06.03 08:07
|s/l
|4609
|50.00
|1.2232
|1.2232
|1.2312
|-16465.50
|11348367.89
|9220
|2005.06.03 08:07
|buy
|4611
|50.00
|1.2234
|1.2204
|1.2284
|9221
|2005.06.03 08:08
|buy
|4612
|50.00
|1.2234
|1.2204
|1.2284
|9222
|2005.06.03 08:08
|buy
|4613
|50.00
|1.2234
|1.2204
|1.2284
|9223
|2005.06.03 08:09
|buy
|4614
|50.00
|1.2234
|1.2204
|1.2284
|9224
|2005.06.03 08:09
|buy
|4615
|50.00
|1.2234
|1.2204
|1.2284
|9225
|2005.06.03 08:10
|buy
|4616
|50.00
|1.2234
|1.2204
|1.2284
|9226
|2005.06.03 08:10
|buy
|4617
|50.00
|1.2234
|1.2204
|1.2284
|9227
|2005.06.03 08:11
|buy
|4618
|50.00
|1.2234
|1.2204
|1.2284
|9228
|2005.06.03 08:11
|buy
|4619
|50.00
|1.2234
|1.2204
|1.2284
|9229
|2005.06.03 08:22
|t/p
|4611
|50.00
|1.2284
|1.2204
|1.2284
|25000.00
|11373367.89
|9230
|2005.06.03 08:22
|t/p
|4612
|50.00
|1.2284
|1.2204
|1.2284
|25000.00
|11398367.89
|9231
|2005.06.03 08:22
|t/p
|4613
|50.00
|1.2284
|1.2204
|1.2284
|25000.00
|11423367.89
|9232
|2005.06.03 08:22
|t/p
|4614
|50.00
|1.2284
|1.2204
|1.2284
|25000.00
|11448367.89
|9233
|2005.06.03 08:22
|t/p
|4615
|50.00
|1.2284
|1.2204
|1.2284
|25000.00
|11473367.89
|9234
|2005.06.03 08:22
|t/p
|4616
|50.00
|1.2284
|1.2204
|1.2284
|25000.00
|11498367.89
|9235
|2005.06.03 08:22
|t/p
|4617
|50.00
|1.2284
|1.2204
|1.2284
|25000.00
|11523367.89
|9236
|2005.06.03 08:22
|t/p
|4618
|50.00
|1.2284
|1.2204
|1.2284
|25000.00
|11548367.89
|9237
|2005.06.03 08:22
|t/p
|4619
|50.00
|1.2284
|1.2204
|1.2284
|25000.00
|11573367.89
|9238
|2005.06.03 08:22
|t/p
|4610
|50.00
|1.2289
|1.2209
|1.2289
|25000.00
|11598367.89
|9239
|2005.06.03 08:22
|buy
|4620
|50.00
|1.2269
|1.2239
|1.2319
|9240
|2005.06.03 08:22
|buy
|4621
|50.00
|1.2244
|1.2214
|1.2294
|9241
|2005.06.03 08:23
|t/p
|4621
|50.00
|1.2294
|1.2214
|1.2294
|25000.00
|11623367.89
|9242
|2005.06.03 08:23
|buy
|4622
|50.00
|1.2244
|1.2214
|1.2294
|9243
|2005.06.03 08:23
|t/p
|4622
|50.00
|1.2294
|1.2214
|1.2294
|25000.00
|11648367.89
|9244
|2005.06.03 08:23
|buy
|4623
|50.00
|1.2244
|1.2214
|1.2294
|9245
|2005.06.03 08:24
|t/p
|4623
|50.00
|1.2294
|1.2214
|1.2294
|25000.00
|11673367.89
|9246
|2005.06.03 08:24
|buy
|4624
|50.00
|1.2244
|1.2214
|1.2294
|9247
|2005.06.03 08:24
|t/p
|4624
|50.00
|1.2294
|1.2214
|1.2294
|25000.00
|11698367.89
|9248
|2005.06.03 14:50
|t/p
|4620
|50.00
|1.2319
|1.2239
|1.2319
|25000.00
|11723367.89
|9249
|2005.06.03 14:50
|buy
|4625
|50.00
|1.2335
|1.2305
|1.2385
|9250
|2005.06.03 14:50
|buy
|4626
|50.00
|1.2320
|1.2290
|1.2370
|9251
|2005.06.03 14:50
|s/l
|4625
|50.00
|1.2305
|1.2305
|1.2385
|-15000.00
|11708367.89
|9252
|2005.06.03 14:50
|buy
|4627
|50.00
|1.2298
|1.2268
|1.2348
|9253
|2005.06.03 14:50
|buy
|4628
|50.00
|1.2298
|1.2268
|1.2348
|9254
|2005.06.03 14:50
|buy
|4629
|50.00
|1.2298
|1.2268
|1.2348
|9255
|2005.06.03 14:51
|buy
|4630
|50.00
|1.2298
|1.2268
|1.2348
|9256
|2005.06.03 14:51
|buy
|4631
|50.00
|1.2298
|1.2268
|1.2348
|9257
|2005.06.03 15:00
|s/l
|4626
|50.00
|1.2290
|1.2290
|1.2370
|-15000.00
|11693367.89
|9258
|2005.06.03 15:00
|s/l
|4627
|50.00
|1.2268
|1.2268
|1.2348
|-15000.00
|11678367.89
|9259
|2005.06.03 15:00
|s/l
|4628
|50.00
|1.2268
|1.2268
|1.2348
|-15000.00
|11663367.89
|9260
|2005.06.03 15:00
|s/l
|4629
|50.00
|1.2268
|1.2268
|1.2348
|-15000.00
|11648367.89
|9261
|2005.06.03 15:00
|s/l
|4630
|50.00
|1.2268
|1.2268
|1.2348
|-15000.00
|11633367.89
|9262
|2005.06.03 15:00
|s/l
|4631
|50.00
|1.2268
|1.2268
|1.2348
|-15000.00
|11618367.89
|9263
|2005.06.03 15:00
|sell
|4632
|50.00
|1.2276
|1.2306
|1.2226
|9264
|2005.06.03 15:00
|sell
|4633
|50.00
|1.2278
|1.2308
|1.2228
|9265
|2005.06.03 15:00
|sell
|4634
|50.00
|1.2284
|1.2314
|1.2234
|9266
|2005.06.03 15:00
|s/l
|4632
|50.00
|1.2306
|1.2306
|1.2226
|-15000.00
|11603367.89
|9267
|2005.06.03 15:00
|s/l
|4633
|50.00
|1.2308
|1.2308
|1.2228
|-15000.00
|11588367.89
|9268
|2005.06.03 15:00
|sell
|4635
|50.00
|1.2305
|1.2335
|1.2255
|9269
|2005.06.03 15:00
|sell
|4636
|50.00
|1.2305
|1.2335
|1.2255
|9270
|2005.06.03 15:00
|sell
|4637
|50.00
|1.2305
|1.2335
|1.2255
|9271
|2005.06.03 15:00
|sell
|4638
|50.00
|1.2305
|1.2335
|1.2255
|9272
|2005.06.03 15:00
|sell
|4639
|50.00
|1.2305
|1.2335
|1.2255
|9273
|2005.06.03 15:00
|sell
|4640
|50.00
|1.2305
|1.2335
|1.2255
|9274
|2005.06.03 15:01
|sell
|4641
|50.00
|1.2305
|1.2335
|1.2255
|9275
|2005.06.03 15:01
|sell
|4642
|50.00
|1.2305
|1.2335
|1.2255
|9276
|2005.06.03 15:01
|sell
|4643
|50.00
|1.2305
|1.2335
|1.2255
|9277
|2005.06.03 15:17
|s/l
|4634
|50.00
|1.2314
|1.2314
|1.2234
|-15000.00
|11573367.89
|9278
|2005.06.03 15:17
|sell
|4644
|50.00
|1.2312
|1.2342
|1.2262
|9279
|2005.06.03 17:02
|t/p
|4635
|50.00
|1.2255
|1.2335
|1.2255
|25000.00
|11598367.89
|9280
|2005.06.03 17:02
|t/p
|4636
|50.00
|1.2255
|1.2335
|1.2255
|25000.00
|11623367.89
|9281
|2005.06.03 17:02
|t/p
|4637
|50.00
|1.2255
|1.2335
|1.2255
|25000.00
|11648367.89
|9282
|2005.06.03 17:02
|t/p
|4638
|50.00
|1.2255
|1.2335
|1.2255
|25000.00
|11673367.89
|9283
|2005.06.03 17:02
|t/p
|4639
|50.00
|1.2255
|1.2335
|1.2255
|25000.00
|11698367.89
|9284
|2005.06.03 17:02
|t/p
|4640
|50.00
|1.2255
|1.2335
|1.2255
|25000.00
|11723367.89
|9285
|2005.06.03 17:02
|t/p
|4641
|50.00
|1.2255
|1.2335
|1.2255
|25000.00
|11748367.89
|9286
|2005.06.03 17:02
|t/p
|4642
|50.00
|1.2255
|1.2335
|1.2255
|25000.00
|11773367.89
|9287
|2005.06.03 17:02
|t/p
|4643
|50.00
|1.2255
|1.2335
|1.2255
|25000.00
|11798367.89
|9288
|2005.06.03 17:02
|t/p
|4644
|50.00
|1.2262
|1.2342
|1.2262
|25000.00
|11823367.89
|9289
|2005.06.03 17:02
|buy
|4645
|50.00
|1.2236
|1.2206
|1.2286
|9290
|2005.06.03 17:03
|buy
|4646
|50.00
|1.2236
|1.2206
|1.2286
|9291
|2005.06.03 17:03
|buy
|4647
|50.00
|1.2236
|1.2206
|1.2286
|9292
|2005.06.03 17:05
|buy
|4648
|50.00
|1.2236
|1.2206
|1.2286
|9293
|2005.06.03 17:05
|buy
|4649
|50.00
|1.2236
|1.2206
|1.2286
|9294
|2005.06.03 17:06
|buy
|4650
|50.00
|1.2236
|1.2206
|1.2286
|9295
|2005.06.03 17:07
|buy
|4651
|50.00
|1.2236
|1.2206
|1.2286
|9296
|2005.06.03 17:25
|buy
|4652
|50.00
|1.2237
|1.2207
|1.2287
|9297
|2005.06.03 17:26
|buy
|4653
|50.00
|1.2237
|1.2207
|1.2287
|9298
|2005.06.03 17:26
|buy
|4654
|50.00
|1.2237
|1.2207
|1.2287
|9299
|2005.06.03 18:23
|s/l
|4645
|50.00
|1.2206
|1.2206
|1.2286
|-15000.00
|11808367.89
|9300
|2005.06.03 18:23
|s/l
|4646
|50.00
|1.2206
|1.2206
|1.2286
|-15000.00
|11793367.89
|9301
|2005.06.03 18:23
|s/l
|4647
|50.00
|1.2206
|1.2206
|1.2286
|-15000.00
|11778367.89
|9302
|2005.06.03 18:23
|s/l
|4648
|50.00
|1.2206
|1.2206
|1.2286
|-15000.00
|11763367.89
|9303
|2005.06.03 18:23
|s/l
|4649
|50.00
|1.2206
|1.2206
|1.2286
|-15000.00
|11748367.89
|9304
|2005.06.03 18:23
|s/l
|4650
|50.00
|1.2206
|1.2206
|1.2286
|-15000.00
|11733367.89
|9305
|2005.06.03 18:23
|s/l
|4651
|50.00
|1.2206
|1.2206
|1.2286
|-15000.00
|11718367.89
|9306
|2005.06.03 18:23
|s/l
|4652
|50.00
|1.2207
|1.2207
|1.2287
|-15000.00
|11703367.89
|9307
|2005.06.03 18:23
|s/l
|4653
|50.00
|1.2207
|1.2207
|1.2287
|-15000.00
|11688367.89
|9308
|2005.06.03 18:23
|s/l
|4654
|50.00
|1.2207
|1.2207
|1.2287
|-15000.00
|11673367.89
|9309
|2005.06.03 18:23
|sell
|4655
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|9310
|2005.06.03 18:23
|sell
|4656
|50.00
|1.2222
|1.2252
|1.2172
|9311
|2005.06.03 18:23
|sell
|4657
|50.00
|1.2221
|1.2251
|1.2171
|9312
|2005.06.03 18:23
|sell
|4658
|50.00
|1.2222
|1.2252
|1.2172
|9313
|2005.06.03 18:23
|sell
|4659
|50.00
|1.2226
|1.2256
|1.2176
|9314
|2005.06.03 18:37
|sell
|4660
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|9315
|2005.06.03 18:38
|sell
|4661
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|9316
|2005.06.03 18:39
|sell
|4662
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|9317
|2005.06.03 18:40
|sell
|4663
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|9318
|2005.06.03 18:41
|sell
|4664
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|9319
|2005.06.06 03:52
|s/l
|4655
|50.00
|1.2249
|1.2249
|1.2169
|-14762.00
|11658605.89
|9320
|2005.06.06 03:52
|s/l
|4657
|50.00
|1.2251
|1.2251
|1.2171
|-14762.00
|11643843.89
|9321
|2005.06.06 03:52
|sell
|4665
|50.00
|1.2248
|1.2278
|1.2198
|9322
|2005.06.06 04:49
|s/l
|4656
|50.00
|1.2252
|1.2252
|1.2172
|-14762.00
|11629081.89
|9323
|2005.06.06 04:49
|s/l
|4658
|50.00
|1.2252
|1.2252
|1.2172
|-14762.00
|11614319.89
|9324
|2005.06.06 04:49
|sell
|4666
|50.00
|1.2249
|1.2279
|1.2199
|9325
|2005.06.06 04:51
|sell
|4667
|50.00
|1.2249
|1.2279
|1.2199
|9326
|2005.06.06 04:53
|sell
|4668
|50.00
|1.2250
|1.2280
|1.2200
|9327
|2005.06.06 05:13
|s/l
|4659
|50.00
|1.2256
|1.2256
|1.2176
|-14762.00
|11599557.89
|9328
|2005.06.06 05:13
|sell
|4669
|50.00
|1.2254
|1.2284
|1.2204
|9329
|2005.06.06 05:14
|s/l
|4660
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-14762.00
|11584795.89
|9330
|2005.06.06 05:14
|s/l
|4661
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-14762.00
|11570033.89
|9331
|2005.06.06 05:14
|s/l
|4662
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-14762.00
|11555271.89
|9332
|2005.06.06 05:14
|s/l
|4663
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-14762.00
|11540509.89
|9333
|2005.06.06 05:14
|s/l
|4664
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-14762.00
|11525747.89
|9334
|2005.06.06 05:14
|sell
|4670
|50.00
|1.2256
|1.2286
|1.2206
|9335
|2005.06.06 05:14
|sell
|4671
|50.00
|1.2255
|1.2285
|1.2205
|9336
|2005.06.06 05:14
|sell
|4672
|50.00
|1.2256
|1.2286
|1.2206
|9337
|2005.06.06 05:16
|sell
|4673
|50.00
|1.2255
|1.2285
|1.2205
|9338
|2005.06.06 05:17
|sell
|4674
|50.00
|1.2256
|1.2286
|1.2206
|9339
|2005.06.06 10:35
|s/l
|4665
|50.00
|1.2278
|1.2278
|1.2198
|-15000.00
|11510747.89
|9340
|2005.06.06 10:35
|sell
|4675
|50.00
|1.2275
|1.2305
|1.2225
|9341
|2005.06.06 10:43
|s/l
|4666
|50.00
|1.2279
|1.2279
|1.2199
|-15000.00
|11495747.89
|9342
|2005.06.06 10:43
|s/l
|4667
|50.00
|1.2279
|1.2279
|1.2199
|-15000.00
|11480747.89
|9343
|2005.06.06 10:43
|sell
|4676
|50.00
|1.2276
|1.2306
|1.2226
|9344
|2005.06.06 10:43
|sell
|4677
|50.00
|1.2276
|1.2306
|1.2226
|9345
|2005.06.06 10:43
|s/l
|4668
|50.00
|1.2280
|1.2280
|1.2200
|-15000.00
|11465747.89
|9346
|2005.06.06 10:43
|sell
|4678
|50.00
|1.2277
|1.2307
|1.2227
|9347
|2005.06.06 10:50
|s/l
|4669
|50.00
|1.2284
|1.2284
|1.2204
|-15000.00
|11450747.89
|9348
|2005.06.06 10:50
|s/l
|4670
|50.00
|1.2286
|1.2286
|1.2206
|-15000.00
|11435747.89
|9349
|2005.06.06 10:50
|s/l
|4671
|50.00
|1.2285
|1.2285
|1.2205
|-15000.00
|11420747.89
|9350
|2005.06.06 10:50
|s/l
|4672
|50.00
|1.2286
|1.2286
|1.2206
|-15000.00
|11405747.89
|9351
|2005.06.06 10:50
|s/l
|4673
|50.00
|1.2285
|1.2285
|1.2205
|-15000.00
|11390747.89
|9352
|2005.06.06 10:50
|s/l
|4674
|50.00
|1.2286
|1.2286
|1.2206
|-15000.00
|11375747.89
|9353
|2005.06.06 10:50
|sell
|4679
|50.00
|1.2283
|1.2313
|1.2233
|9354
|2005.06.06 10:50
|sell
|4680
|50.00
|1.2282
|1.2312
|1.2232
|9355
|2005.06.06 10:50
|sell
|4681
|50.00
|1.2282
|1.2312
|1.2232
|9356
|2005.06.06 10:51
|sell
|4682
|50.00
|1.2281
|1.2311
|1.2231
|9357
|2005.06.06 10:51
|sell
|4683
|50.00
|1.2282
|1.2312
|1.2232
|9358
|2005.06.06 10:51
|sell
|4684
|50.00
|1.2283
|1.2313
|1.2233
|9359
|2005.06.07 08:20
|s/l
|4675
|50.00
|1.2305
|1.2305
|1.2225
|-14762.00
|11360985.89
|9360
|2005.06.07 08:20
|s/l
|4676
|50.00
|1.2306
|1.2306
|1.2226
|-14762.00
|11346223.89
|9361
|2005.06.07 08:20
|s/l
|4677
|50.00
|1.2306
|1.2306
|1.2226
|-14762.00
|11331461.89
|9362
|2005.06.07 08:20
|s/l
|4678
|50.00
|1.2307
|1.2307
|1.2227
|-14762.00
|11316699.89
|9363
|2005.06.07 08:20
|sell
|4685
|50.00
|1.2304
|1.2334
|1.2254
|9364
|2005.06.07 08:21
|sell
|4686
|50.00
|1.2304
|1.2334
|1.2254
|9365
|2005.06.07 08:22
|sell
|4687
|50.00
|1.2304
|1.2334
|1.2254
|9366
|2005.06.07 08:22
|sell
|4688
|50.00
|1.2304
|1.2334
|1.2254
|9367
|2005.06.07 10:45
|s/l
|4679
|50.00
|1.2313
|1.2313
|1.2233
|-14762.00
|11301937.89
|9368
|2005.06.07 10:45
|s/l
|4680
|50.00
|1.2312
|1.2312
|1.2232
|-14762.00
|11287175.89
|9369
|2005.06.07 10:45
|s/l
|4681
|50.00
|1.2312
|1.2312
|1.2232
|-14762.00
|11272413.89
|9370
|2005.06.07 10:45
|s/l
|4682
|50.00
|1.2311
|1.2311
|1.2231
|-14762.00
|11257651.89
|9371
|2005.06.07 10:45
|s/l
|4683
|50.00
|1.2312
|1.2312
|1.2232
|-14762.00
|11242889.89
|9372
|2005.06.07 10:45
|s/l
|4684
|50.00
|1.2313
|1.2313
|1.2233
|-14762.00
|11228127.89
|9373
|2005.06.07 10:45
|sell
|4689
|50.00
|1.2313
|1.2343
|1.2263
|9374
|2005.06.07 10:47
|sell
|4690
|50.00
|1.2313
|1.2343
|1.2263
|9375
|2005.06.07 10:47
|sell
|4691
|50.00
|1.2312
|1.2342
|1.2262
|9376
|2005.06.07 10:47
|sell
|4692
|50.00
|1.2311
|1.2341
|1.2261
|9377
|2005.06.07 10:47
|sell
|4693
|50.00
|1.2310
|1.2340
|1.2260
|9378
|2005.06.07 10:48
|sell
|4694
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|9379
|2005.06.07 16:16
|t/p
|4689
|50.00
|1.2263
|1.2343
|1.2263
|25000.00
|11253127.89
|9380
|2005.06.07 16:16
|t/p
|4690
|50.00
|1.2263
|1.2343
|1.2263
|25000.00
|11278127.89
|9381
|2005.06.07 16:16
|t/p
|4691
|50.00
|1.2262
|1.2342
|1.2262
|25000.00
|11303127.89
|9382
|2005.06.07 16:17
|t/p
|4692
|50.00
|1.2261
|1.2341
|1.2261
|25000.00
|11328127.89
|9383
|2005.06.07 17:48
|t/p
|4693
|50.00
|1.2260
|1.2340
|1.2260
|25000.00
|11353127.89
|9384
|2005.06.08 03:07
|sell
|4695
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|9385
|2005.06.08 03:08
|sell
|4696
|50.00
|1.2310
|1.2340
|1.2260
|9386
|2005.06.08 03:08
|sell
|4697
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|9387
|2005.06.08 03:08
|sell
|4698
|50.00
|1.2310
|1.2340
|1.2260
|9388
|2005.06.08 03:08
|sell
|4699
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|9389
|2005.06.08 11:35
|s/l
|4685
|50.00
|1.2334
|1.2334
|1.2254
|-14762.00
|11338365.89
|9390
|2005.06.08 11:35
|s/l
|4686
|50.00
|1.2334
|1.2334
|1.2254
|-14762.00
|11323603.89
|9391
|2005.06.08 11:35
|s/l
|4687
|50.00
|1.2334
|1.2334
|1.2254
|-14762.00
|11308841.89
|9392
|2005.06.08 11:35
|s/l
|4688
|50.00
|1.2334
|1.2334
|1.2254
|-14762.00
|11294079.89
|9393
|2005.06.08 11:35
|s/l
|4694
|50.00
|1.2339
|1.2339
|1.2259
|-14762.00
|11279317.89
|9394
|2005.06.08 11:35
|s/l
|4695
|50.00
|1.2339
|1.2339
|1.2259
|-15000.00
|11264317.89
|9395
|2005.06.08 11:35
|s/l
|4696
|50.00
|1.2340
|1.2340
|1.2260
|-15000.00
|11249317.89
|9396
|2005.06.08 11:35
|s/l
|4697
|50.00
|1.2339
|1.2339
|1.2259
|-15000.00
|11234317.89
|9397
|2005.06.08 11:35
|s/l
|4698
|50.00
|1.2340
|1.2340
|1.2260
|-15000.00
|11219317.89
|9398
|2005.06.08 11:35
|s/l
|4699
|50.00
|1.2339
|1.2339
|1.2259
|-15000.00
|11204317.89
|9399
|2005.06.08 11:35
|buy
|4700
|50.00
|1.2336
|1.2306
|1.2386
|9400
|2005.06.08 11:35
|buy
|4701
|50.00
|1.2335
|1.2305
|1.2385
|9401
|2005.06.08 11:36
|buy
|4702
|50.00
|1.2326
|1.2296
|1.2376
|9402
|2005.06.08 11:36
|buy
|4703
|50.00
|1.2325
|1.2295
|1.2375
|9403
|2005.06.08 11:45
|buy
|4704
|50.00
|1.2319
|1.2289
|1.2369
|9404
|2005.06.08 11:45
|buy
|4705
|50.00
|1.2317
|1.2287
|1.2367
|9405
|2005.06.08 11:47
|buy
|4706
|50.00
|1.2317
|1.2287
|1.2367
|9406
|2005.06.08 11:48
|buy
|4707
|50.00
|1.2317
|1.2287
|1.2367
|9407
|2005.06.08 11:48
|buy
|4708
|50.00
|1.2318
|1.2288
|1.2368
|9408
|2005.06.08 11:48
|buy
|4709
|50.00
|1.2319
|1.2289
|1.2369
|9409
|2005.06.08 18:05
|s/l
|4700
|50.00
|1.2306
|1.2306
|1.2386
|-15000.00
|11189317.89
|9410
|2005.06.08 18:05
|buy
|4710
|50.00
|1.2309
|1.2279
|1.2359
|9411
|2005.06.08 18:10
|s/l
|4701
|50.00
|1.2305
|1.2305
|1.2385
|-15000.00
|11174317.89
|9412
|2005.06.08 18:10
|buy
|4711
|50.00
|1.2305
|1.2275
|1.2355
|9413
|2005.06.08 18:38
|s/l
|4702
|50.00
|1.2296
|1.2296
|1.2376
|-15000.00
|11159317.89
|9414
|2005.06.08 18:38
|s/l
|4703
|50.00
|1.2295
|1.2295
|1.2375
|-15000.00
|11144317.89
|9415
|2005.06.08 18:38
|buy
|4712
|50.00
|1.2298
|1.2268
|1.2348
|9416
|2005.06.08 18:42
|buy
|4713
|50.00
|1.2298
|1.2268
|1.2348
|9417
|2005.06.08 18:53
|s/l
|4704
|50.00
|1.2289
|1.2289
|1.2369
|-15000.00
|11129317.89
|9418
|2005.06.08 18:53
|s/l
|4709
|50.00
|1.2289
|1.2289
|1.2369
|-15000.00
|11114317.89
|9419
|2005.06.08 18:53
|buy
|4714
|50.00
|1.2292
|1.2262
|1.2342
|9420
|2005.06.08 18:53
|s/l
|4705
|50.00
|1.2287
|1.2287
|1.2367
|-15000.00
|11099317.89
|9421
|2005.06.08 18:53
|s/l
|4706
|50.00
|1.2287
|1.2287
|1.2367
|-15000.00
|11084317.89
|9422
|2005.06.08 18:53
|s/l
|4707
|50.00
|1.2287
|1.2287
|1.2367
|-15000.00
|11069317.89
|9423
|2005.06.08 18:53
|s/l
|4708
|50.00
|1.2288
|1.2288
|1.2368
|-15000.00
|11054317.89
|9424
|2005.06.08 18:53
|buy
|4715
|50.00
|1.2284
|1.2254
|1.2334
|9425
|2005.06.08 18:54
|buy
|4716
|50.00
|1.2284
|1.2254
|1.2334
|9426
|2005.06.08 18:55
|buy
|4717
|50.00
|1.2285
|1.2255
|1.2335
|9427
|2005.06.08 18:55
|buy
|4718
|50.00
|1.2284
|1.2254
|1.2334
|9428
|2005.06.08 18:55
|buy
|4719
|50.00
|1.2285
|1.2255
|1.2335
|9429
|2005.06.08 19:00
|s/l
|4710
|50.00
|1.2279
|1.2279
|1.2359
|-15000.00
|11039317.89
|9430
|2005.06.08 19:00
|buy
|4720
|50.00
|1.2282
|1.2252
|1.2332
|9431
|2005.06.08 19:05
|s/l
|4711
|50.00
|1.2275
|1.2275
|1.2355
|-15000.00
|11024317.89
|9432
|2005.06.08 19:05
|buy
|4721
|50.00
|1.2276
|1.2246
|1.2326
|9433
|2005.06.08 19:20
|s/l
|4712
|50.00
|1.2268
|1.2268
|1.2348
|-15000.00
|11009317.89
|9434
|2005.06.08 19:20
|s/l
|4713
|50.00
|1.2268
|1.2268
|1.2348
|-15000.00
|10994317.89
|9435
|2005.06.08 19:20
|s/l
|4714
|50.00
|1.2262
|1.2262
|1.2342
|-15000.00
|10979317.89
|9436
|2005.06.08 19:20
|buy
|4722
|50.00
|1.2264
|1.2234
|1.2314
|9437
|2005.06.08 19:21
|buy
|4723
|50.00
|1.2264
|1.2234
|1.2314
|9438
|2005.06.08 19:22
|buy
|4724
|50.00
|1.2264
|1.2234
|1.2314
|9439
|2005.06.08 19:22
|s/l
|4715
|50.00
|1.2254
|1.2254
|1.2334
|-15000.00
|10964317.89
|9440
|2005.06.08 19:22
|s/l
|4716
|50.00
|1.2254
|1.2254
|1.2334
|-15000.00
|10949317.89
|9441
|2005.06.08 19:22
|s/l
|4717
|50.00
|1.2255
|1.2255
|1.2335
|-15000.00
|10934317.89
|9442
|2005.06.08 19:22
|s/l
|4718
|50.00
|1.2254
|1.2254
|1.2334
|-15000.00
|10919317.89
|9443
|2005.06.08 19:22
|s/l
|4719
|50.00
|1.2255
|1.2255
|1.2335
|-15000.00
|10904317.89
|9444
|2005.06.08 19:22
|buy
|4725
|50.00
|1.2256
|1.2226
|1.2306
|9445
|2005.06.08 19:22
|s/l
|4720
|50.00
|1.2252
|1.2252
|1.2332
|-15000.00
|10889317.89
|9446
|2005.06.08 19:22
|buy
|4726
|50.00
|1.2254
|1.2224
|1.2304
|9447
|2005.06.08 19:23
|buy
|4727
|50.00
|1.2250
|1.2220
|1.2300
|9448
|2005.06.08 19:23
|s/l
|4721
|50.00
|1.2246
|1.2246
|1.2326
|-15000.00
|10874317.89
|9449
|2005.06.08 19:23
|buy
|4728
|50.00
|1.2240
|1.2210
|1.2290
|9450
|2005.06.08 19:24
|buy
|4729
|50.00
|1.2240
|1.2210
|1.2290
|9451
|2005.06.08 19:24
|buy
|4730
|50.00
|1.2240
|1.2210
|1.2290
|9452
|2005.06.08 19:25
|buy
|4731
|50.00
|1.2241
|1.2211
|1.2291
|9453
|2005.06.08 19:52
|s/l
|4722
|50.00
|1.2234
|1.2234
|1.2314
|-15000.00
|10859317.89
|9454
|2005.06.08 19:52
|s/l
|4723
|50.00
|1.2234
|1.2234
|1.2314
|-15000.00
|10844317.89
|9455
|2005.06.08 19:52
|s/l
|4724
|50.00
|1.2234
|1.2234
|1.2314
|-15000.00
|10829317.89
|9456
|2005.06.08 19:52
|buy
|4732
|50.00
|1.2237
|1.2207
|1.2287
|9457
|2005.06.08 19:53
|buy
|4733
|50.00
|1.2238
|1.2208
|1.2288
|9458
|2005.06.08 19:53
|buy
|4734
|50.00
|1.2236
|1.2206
|1.2286
|9459
|2005.06.08 20:20
|s/l
|4725
|50.00
|1.2226
|1.2226
|1.2306
|-15000.00
|10814317.89
|9460
|2005.06.08 20:20
|s/l
|4726
|50.00
|1.2224
|1.2224
|1.2304
|-15000.00
|10799317.89
|9461
|2005.06.08 20:20
|buy
|4735
|50.00
|1.2225
|1.2195
|1.2275
|9462
|2005.06.08 20:21
|buy
|4736
|50.00
|1.2225
|1.2195
|1.2275
|9463
|2005.06.08 20:22
|s/l
|4727
|50.00
|1.2220
|1.2220
|1.2300
|-15000.00
|10784317.89
|9464
|2005.06.08 20:22
|s/l
|4728
|50.00
|1.2210
|1.2210
|1.2290
|-15000.00
|10769317.89
|9465
|2005.06.08 20:22
|s/l
|4729
|50.00
|1.2210
|1.2210
|1.2290
|-15000.00
|10754317.89
|9466
|2005.06.08 20:22
|s/l
|4730
|50.00
|1.2210
|1.2210
|1.2290
|-15000.00
|10739317.89
|9467
|2005.06.08 20:22
|s/l
|4731
|50.00
|1.2211
|1.2211
|1.2291
|-15000.00
|10724317.89
|9468
|2005.06.08 20:22
|s/l
|4732
|50.00
|1.2207
|1.2207
|1.2287
|-15000.00
|10709317.89
|9469
|2005.06.08 20:22
|s/l
|4733
|50.00
|1.2208
|1.2208
|1.2288
|-15000.00
|10694317.89
|9470
|2005.06.08 20:22
|s/l
|4734
|50.00
|1.2206
|1.2206
|1.2286
|-15000.00
|10679317.89
|9471
|2005.06.08 20:22
|buy
|4737
|50.00
|1.2208
|1.2178
|1.2258
|9472
|2005.06.08 20:23
|buy
|4738
|50.00
|1.2208
|1.2178
|1.2258
|9473
|2005.06.08 20:24
|buy
|4739
|50.00
|1.2208
|1.2178
|1.2258
|9474
|2005.06.08 20:24
|buy
|4740
|50.00
|1.2208
|1.2178
|1.2258
|9475
|2005.06.08 20:25
|buy
|4741
|50.00
|1.2208
|1.2178
|1.2258
|9476
|2005.06.08 20:26
|buy
|4742
|50.00
|1.2208
|1.2178
|1.2258
|9477
|2005.06.09 16:15
|buy
|4743
|50.00
|1.2209
|1.2179
|1.2259
|9478
|2005.06.09 16:15
|buy
|4744
|50.00
|1.2207
|1.2177
|1.2257
|9479
|2005.06.09 16:42
|s/l
|4735
|50.00
|1.2195
|1.2195
|1.2275
|-15488.50
|10663829.39
|9480
|2005.06.09 16:42
|s/l
|4736
|50.00
|1.2195
|1.2195
|1.2275
|-15488.50
|10648340.89
|9481
|2005.06.09 16:42
|buy
|4745
|50.00
|1.2198
|1.2168
|1.2248
|9482
|2005.06.09 16:42
|buy
|4746
|50.00
|1.2183
|1.2153
|1.2233
|9483
|2005.06.09 16:43
|s/l
|4737
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2258
|-15488.50
|10632852.39
|9484
|2005.06.09 16:43
|s/l
|4738
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2258
|-15488.50
|10617363.89
|9485
|2005.06.09 16:43
|s/l
|4739
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2258
|-15488.50
|10601875.39
|9486
|2005.06.09 16:43
|s/l
|4740
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2258
|-15488.50
|10586386.89
|9487
|2005.06.09 16:43
|s/l
|4741
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2258
|-15488.50
|10570898.39
|9488
|2005.06.09 16:43
|s/l
|4742
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2258
|-15488.50
|10555409.89
|9489
|2005.06.09 16:43
|s/l
|4743
|50.00
|1.2179
|1.2179
|1.2259
|-15000.00
|10540409.89
|9490
|2005.06.09 16:43
|s/l
|4744
|50.00
|1.2177
|1.2177
|1.2257
|-15000.00
|10525409.89
|9491
|2005.06.09 16:43
|buy
|4747
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|9492
|2005.06.09 16:43
|buy
|4748
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|9493
|2005.06.09 16:44
|buy
|4749
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|9494
|2005.06.09 16:44
|buy
|4750
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|9495
|2005.06.09 16:45
|buy
|4751
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|9496
|2005.06.09 16:45
|buy
|4752
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|9497
|2005.06.09 16:46
|buy
|4753
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|9498
|2005.06.09 16:46
|buy
|4754
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|9499
|2005.06.09 18:30
|t/p
|4746
|50.00
|1.2233
|1.2153
|1.2233
|25000.00
|10550409.89
|9500
|2005.06.09 18:30
|t/p
|4747
|50.00
|1.2229
|1.2149
|1.2229
|25000.00
|10575409.89
|9501
|2005.06.09 18:30
|t/p
|4748
|50.00
|1.2229
|1.2149
|1.2229
|25000.00
|10600409.89
|9502
|2005.06.09 18:30
|t/p
|4749
|50.00
|1.2229
|1.2149
|1.2229
|25000.00
|10625409.89
|9503
|2005.06.09 18:30
|t/p
|4750
|50.00
|1.2229
|1.2149
|1.2229
|25000.00
|10650409.89
|9504
|2005.06.09 18:30
|t/p
|4751
|50.00
|1.2229
|1.2149
|1.2229
|25000.00
|10675409.89
|9505
|2005.06.09 18:30
|t/p
|4752
|50.00
|1.2229
|1.2149
|1.2229
|25000.00
|10700409.89
|9506
|2005.06.09 18:30
|t/p
|4753
|50.00
|1.2229
|1.2149
|1.2229
|25000.00
|10725409.89
|9507
|2005.06.09 18:30
|t/p
|4754
|50.00
|1.2229
|1.2149
|1.2229
|25000.00
|10750409.89
|9508
|2005.06.10 15:52
|s/l
|4745
|50.00
|1.2168
|1.2168
|1.2248
|-16465.50
|10733944.39
|9509
|2005.06.10 15:52
|sell
|4755
|50.00
|1.2180
|1.2210
|1.2130
|9510
|2005.06.10 15:53
|sell
|4756
|50.00
|1.2185
|1.2215
|1.2135
|9511
|2005.06.10 15:53
|sell
|4757
|50.00
|1.2186
|1.2216
|1.2136
|9512
|2005.06.10 15:53
|sell
|4758
|50.00
|1.2196
|1.2226
|1.2146
|9513
|2005.06.10 15:53
|sell
|4759
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|9514
|2005.06.10 15:53
|sell
|4760
|50.00
|1.2198
|1.2228
|1.2148
|9515
|2005.06.10 15:54
|sell
|4761
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|9516
|2005.06.10 15:54
|sell
|4762
|50.00
|1.2198
|1.2228
|1.2148
|9517
|2005.06.10 16:20
|t/p
|4755
|50.00
|1.2130
|1.2210
|1.2130
|25000.00
|10758944.39
|9518
|2005.06.10 16:20
|t/p
|4756
|50.00
|1.2135
|1.2215
|1.2135
|25000.00
|10783944.39
|9519
|2005.06.10 16:20
|t/p
|4757
|50.00
|1.2136
|1.2216
|1.2136
|25000.00
|10808944.39
|9520
|2005.06.10 16:20
|t/p
|4758
|50.00
|1.2146
|1.2226
|1.2146
|25000.00
|10833944.39
|9521
|2005.06.10 16:20
|t/p
|4759
|50.00
|1.2147
|1.2227
|1.2147
|25000.00
|10858944.39
|9522
|2005.06.10 16:20
|t/p
|4760
|50.00
|1.2148
|1.2228
|1.2148
|25000.00
|10883944.39
|9523
|2005.06.10 16:20
|t/p
|4761
|50.00
|1.2147
|1.2227
|1.2147
|25000.00
|10908944.39
|9524
|2005.06.10 16:20
|t/p
|4762
|50.00
|1.2148
|1.2228
|1.2148
|25000.00
|10933944.39
|9525
|2005.06.10 16:20
|sell
|4763
|50.00
|1.2155
|1.2185
|1.2105
|9526
|2005.06.10 16:20
|sell
|4764
|50.00
|1.2156
|1.2186
|1.2106
|9527
|2005.06.10 16:20
|sell
|4765
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|9528
|2005.06.10 16:20
|sell
|4766
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|9529
|2005.06.10 16:20
|sell
|4767
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|9530
|2005.06.10 16:21
|sell
|4768
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|9531
|2005.06.10 16:21
|sell
|4769
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|9532
|2005.06.10 16:21
|sell
|4770
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|9533
|2005.06.10 16:21
|sell
|4771
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|9534
|2005.06.10 16:52
|t/p
|4765
|50.00
|1.2115
|1.2195
|1.2115
|25000.00
|10958944.39
|9535
|2005.06.10 16:52
|t/p
|4766
|50.00
|1.2116
|1.2196
|1.2116
|25000.00
|10983944.39
|9536
|2005.06.10 16:52
|t/p
|4767
|50.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|25000.00
|11008944.39
|9537
|2005.06.10 16:52
|t/p
|4768
|50.00
|1.2116
|1.2196
|1.2116
|25000.00
|11033944.39
|9538
|2005.06.10 16:52
|t/p
|4769
|50.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|25000.00
|11058944.39
|9539
|2005.06.10 16:52
|t/p
|4770
|50.00
|1.2116
|1.2196
|1.2116
|25000.00
|11083944.39
|9540
|2005.06.10 16:52
|t/p
|4771
|50.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|25000.00
|11108944.39
|9541
|2005.06.13 03:07
|t/p
|4763
|50.00
|1.2105
|1.2185
|1.2105
|25238.00
|11134182.39
|9542
|2005.06.13 03:07
|t/p
|4764
|50.00
|1.2106
|1.2186
|1.2106
|25238.00
|11159420.39
|9543
|2005.06.13 03:07
|sell
|4772
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|9544
|2005.06.13 03:08
|sell
|4773
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|9545
|2005.06.13 03:09
|sell
|4774
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|9546
|2005.06.13 06:30
|sell
|4775
|50.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
|9547
|2005.06.13 06:30
|sell
|4776
|50.00
|1.2112
|1.2142
|1.2062
|9548
|2005.06.13 06:31
|sell
|4777
|50.00
|1.2112
|1.2142
|1.2062
|9549
|2005.06.13 06:32
|sell
|4778
|50.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
|9550
|2005.06.13 06:34
|sell
|4779
|50.00
|1.2112
|1.2142
|1.2062
|9551
|2005.06.13 06:34
|sell
|4780
|50.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
|9552
|2005.06.13 06:36
|sell
|4781
|50.00
|1.2112
|1.2142
|1.2062
|9553
|2005.06.13 10:50
|t/p
|4775
|50.00
|1.2063
|1.2143
|1.2063
|25000.00
|11184420.39
|9554
|2005.06.13 10:50
|t/p
|4776
|50.00
|1.2062
|1.2142
|1.2062
|25000.00
|11209420.39
|9555
|2005.06.13 10:50
|t/p
|4777
|50.00
|1.2062
|1.2142
|1.2062
|25000.00
|11234420.39
|9556
|2005.06.13 10:50
|t/p
|4778
|50.00
|1.2063
|1.2143
|1.2063
|25000.00
|11259420.39
|9557
|2005.06.13 10:50
|t/p
|4779
|50.00
|1.2062
|1.2142
|1.2062
|25000.00
|11284420.39
|9558
|2005.06.13 10:50
|t/p
|4780
|50.00
|1.2063
|1.2143
|1.2063
|25000.00
|11309420.39
|9559
|2005.06.13 10:50
|t/p
|4781
|50.00
|1.2062
|1.2142
|1.2062
|25000.00
|11334420.39
|9560
|2005.06.13 10:50
|t/p
|4772
|50.00
|1.2060
|1.2140
|1.2060
|25000.00
|11359420.39
|9561
|2005.06.13 10:50
|t/p
|4773
|50.00
|1.2060
|1.2140
|1.2060
|25000.00
|11384420.39
|9562
|2005.06.13 10:50
|t/p
|4774
|50.00
|1.2060
|1.2140
|1.2060
|25000.00
|11409420.39
|9563
|2005.06.13 10:51
|sell
|4782
|50.00
|1.2071
|1.2101
|1.2021
|9564
|2005.06.13 10:51
|sell
|4783
|50.00
|1.2072
|1.2102
|1.2022
|9565
|2005.06.13 10:51
|sell
|4784
|50.00
|1.2071
|1.2101
|1.2021
|9566
|2005.06.13 10:51
|sell
|4785
|50.00
|1.2073
|1.2103
|1.2023
|9567
|2005.06.13 11:07
|sell
|4786
|50.00
|1.2072
|1.2102
|1.2022
|9568
|2005.06.13 11:07
|sell
|4787
|50.00
|1.2073
|1.2103
|1.2023
|9569
|2005.06.13 11:08
|sell
|4788
|50.00
|1.2073
|1.2103
|1.2023
|9570
|2005.06.13 11:08
|sell
|4789
|50.00
|1.2072
|1.2102
|1.2022
|9571
|2005.06.13 11:08
|sell
|4790
|50.00
|1.2073
|1.2103
|1.2023
|9572
|2005.06.13 11:09
|sell
|4791
|50.00
|1.2073
|1.2103
|1.2023
|9573
|2005.06.13 19:50
|s/l
|4782
|50.00
|1.2101
|1.2101
|1.2021
|-15000.00
|11394420.39
|9574
|2005.06.13 19:50
|s/l
|4783
|50.00
|1.2102
|1.2102
|1.2022
|-15000.00
|11379420.39
|9575
|2005.06.13 19:50
|s/l
|4784
|50.00
|1.2101
|1.2101
|1.2021
|-15000.00
|11364420.39
|9576
|2005.06.13 19:50
|s/l
|4785
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2023
|-15000.00
|11349420.39
|9577
|2005.06.13 19:50
|s/l
|4786
|50.00
|1.2102
|1.2102
|1.2022
|-15000.00
|11334420.39
|9578
|2005.06.13 19:50
|s/l
|4787
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2023
|-15000.00
|11319420.39
|9579
|2005.06.13 19:50
|s/l
|4788
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2023
|-15000.00
|11304420.39
|9580
|2005.06.13 19:50
|s/l
|4789
|50.00
|1.2102
|1.2102
|1.2022
|-15000.00
|11289420.39
|9581
|2005.06.13 19:50
|s/l
|4790
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2023
|-15000.00
|11274420.39
|9582
|2005.06.13 19:50
|s/l
|4791
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2023
|-15000.00
|11259420.39
|9583
|2005.06.13 19:50
|buy
|4792
|50.00
|1.2099
|1.2069
|1.2149
|9584
|2005.06.13 19:51
|buy
|4793
|50.00
|1.2098
|1.2068
|1.2148
|9585
|2005.06.13 19:51
|buy
|4794
|50.00
|1.2094
|1.2064
|1.2144
|9586
|2005.06.13 19:51
|buy
|4795
|50.00
|1.2093
|1.2063
|1.2143
|9587
|2005.06.13 19:52
|buy
|4796
|50.00
|1.2091
|1.2061
|1.2141
|9588
|2005.06.13 20:05
|buy
|4797
|50.00
|1.2092
|1.2062
|1.2142
|9589
|2005.06.13 20:06
|buy
|4798
|50.00
|1.2093
|1.2063
|1.2143
|9590
|2005.06.13 20:08
|buy
|4799
|50.00
|1.2092
|1.2062
|1.2142
|9591
|2005.06.13 20:09
|buy
|4800
|50.00
|1.2091
|1.2061
|1.2141
|9592
|2005.06.13 20:09
|buy
|4801
|50.00
|1.2092
|1.2062
|1.2142
|9593
|2005.06.14 02:36
|t/p
|4796
|50.00
|1.2141
|1.2061
|1.2141
|24511.50
|11283931.89
|9594
|2005.06.14 02:36
|t/p
|4800
|50.00
|1.2141
|1.2061
|1.2141
|24511.50
|11308443.39
|9595
|2005.06.14 02:36
|t/p
|4797
|50.00
|1.2142
|1.2062
|1.2142
|24511.50
|11332954.89
|9596
|2005.06.14 02:36
|t/p
|4799
|50.00
|1.2142
|1.2062
|1.2142
|24511.50
|11357466.39
|9597
|2005.06.14 02:36
|t/p
|4801
|50.00
|1.2142
|1.2062
|1.2142
|24511.50
|11381977.89
|9598
|2005.06.14 02:42
|t/p
|4794
|50.00
|1.2144
|1.2064
|1.2144
|24511.50
|11406489.39
|9599
|2005.06.14 02:42
|t/p
|4795
|50.00
|1.2143
|1.2063
|1.2143
|24511.50
|11431000.89
|9600
|2005.06.14 02:42
|t/p
|4798
|50.00
|1.2143
|1.2063
|1.2143
|24511.50
|11455512.39
|9601
|2005.06.14 02:48
|t/p
|4793
|50.00
|1.2148
|1.2068
|1.2148
|24511.50
|11480023.89
|9602
|2005.06.14 02:48
|t/p
|4792
|50.00
|1.2149
|1.2069
|1.2149
|24511.50
|11504535.39
|9603
|2005.06.14 02:50
|buy
|4802
|50.00
|1.2146
|1.2116
|1.2196
|9604
|2005.06.14 02:50
|buy
|4803
|50.00
|1.2134
|1.2104
|1.2184
|9605
|2005.06.14 02:50
|buy
|4804
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|9606
|2005.06.14 02:54
|buy
|4805
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|9607
|2005.06.14 02:56
|buy
|4806
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|9608
|2005.06.14 04:00
|buy
|4807
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|9609
|2005.06.14 04:00
|buy
|4808
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|9610
|2005.06.14 04:01
|buy
|4809
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|9611
|2005.06.14 04:02
|buy
|4810
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|9612
|2005.06.14 04:04
|buy
|4811
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|9613
|2005.06.14 07:30
|s/l
|4802
|50.00
|1.2116
|1.2116
|1.2196
|-15000.00
|11489535.39
|9614
|2005.06.14 07:30
|buy
|4812
|50.00
|1.2115
|1.2085
|1.2165
|9615
|2005.06.14 14:16
|s/l
|4803
|50.00
|1.2104
|1.2104
|1.2184
|-15000.00
|11474535.39
|9616
|2005.06.14 14:16
|s/l
|4804
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|11459535.39
|9617
|2005.06.14 14:16
|s/l
|4805
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|11444535.39
|9618
|2005.06.14 14:16
|s/l
|4806
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|11429535.39
|9619
|2005.06.14 14:16
|s/l
|4807
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|11414535.39
|9620
|2005.06.14 14:16
|s/l
|4808
|50.00
|1.2099
|1.2099
|1.2179
|-15000.00
|11399535.39
|9621
|2005.06.14 14:16
|s/l
|4809
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|11384535.39
|9622
|2005.06.14 14:16
|s/l
|4810
|50.00
|1.2099
|1.2099
|1.2179
|-15000.00
|11369535.39
|9623
|2005.06.14 14:16
|s/l
|4811
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|11354535.39
|9624
|2005.06.14 14:16
|buy
|4813
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|9625
|2005.06.14 14:16
|buy
|4814
|50.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
|9626
|2005.06.14 14:16
|buy
|4815
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|9627
|2005.06.14 14:17
|buy
|4816
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|9628
|2005.06.14 14:18
|buy
|4817
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|9629
|2005.06.14 14:18
|buy
|4818
|50.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
|9630
|2005.06.14 15:07
|buy
|4819
|50.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
|9631
|2005.06.14 15:07
|buy
|4820
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|9632
|2005.06.14 15:08
|buy
|4821
|50.00
|1.2104
|1.2074
|1.2154
|9633
|2005.06.14 15:10
|s/l
|4812
|50.00
|1.2085
|1.2085
|1.2165
|-15000.00
|11339535.39
|9634
|2005.06.14 15:10
|buy
|4822
|50.00
|1.2087
|1.2057
|1.2137
|9635
|2005.06.14 15:22
|s/l
|4813
|50.00
|1.2071
|1.2071
|1.2151
|-15000.00
|11324535.39
|9636
|2005.06.14 15:22
|s/l
|4814
|50.00
|1.2072
|1.2072
|1.2152
|-15000.00
|11309535.39
|9637
|2005.06.14 15:22
|s/l
|4815
|50.00
|1.2073
|1.2073
|1.2153
|-15000.00
|11294535.39
|9638
|2005.06.14 15:22
|s/l
|4816
|50.00
|1.2071
|1.2071
|1.2151
|-15000.00
|11279535.39
|9639
|2005.06.14 15:22
|s/l
|4817
|50.00
|1.2071
|1.2071
|1.2151
|-15000.00
|11264535.39
|9640
|2005.06.14 15:22
|s/l
|4818
|50.00
|1.2072
|1.2072
|1.2152
|-15000.00
|11249535.39
|9641
|2005.06.14 15:22
|s/l
|4819
|50.00
|1.2072
|1.2072
|1.2152
|-15000.00
|11234535.39
|9642
|2005.06.14 15:22
|s/l
|4820
|50.00
|1.2073
|1.2073
|1.2153
|-15000.00
|11219535.39
|9643
|2005.06.14 15:22
|s/l
|4821
|50.00
|1.2074
|1.2074
|1.2154
|-15000.00
|11204535.39
|9644
|2005.06.14 15:22
|buy
|4823
|50.00
|1.2067
|1.2037
|1.2117
|9645
|2005.06.14 15:22
|buy
|4824
|50.00
|1.2064
|1.2034
|1.2114
|9646
|2005.06.14 15:22
|s/l
|4822
|50.00
|1.2057
|1.2057
|1.2137
|-15000.00
|11189535.39
|9647
|2005.06.14 15:22
|buy
|4825
|50.00
|1.2059
|1.2029
|1.2109
|9648
|2005.06.14 15:23
|buy
|4826
|50.00
|1.2059
|1.2029
|1.2109
|9649
|2005.06.14 15:24
|buy
|4827
|50.00
|1.2059
|1.2029
|1.2109
|9650
|2005.06.14 15:25
|buy
|4828
|50.00
|1.2060
|1.2030
|1.2110
|9651
|2005.06.14 15:25
|buy
|4829
|50.00
|1.2061
|1.2031
|1.2111
|9652
|2005.06.14 15:25
|buy
|4830
|50.00
|1.2060
|1.2030
|1.2110
|9653
|2005.06.14 15:25
|buy
|4831
|50.00
|1.2059
|1.2029
|1.2109
|9654
|2005.06.14 15:26
|buy
|4832
|50.00
|1.2060
|1.2030
|1.2110
|9655
|2005.06.14 15:50
|s/l
|4823
|50.00
|1.2037
|1.2037
|1.2117
|-15000.00
|11174535.39
|9656
|2005.06.14 15:50
|buy
|4833
|50.00
|1.2040
|1.2010
|1.2090
|9657
|2005.06.14 16:23
|s/l
|4824
|50.00
|1.2034
|1.2034
|1.2114
|-15000.00
|11159535.39
|9658
|2005.06.14 16:23
|buy
|4834
|50.00
|1.2037
|1.2007
|1.2087
|9659
|2005.06.14 17:20
|s/l
|4829
|50.00
|1.2031
|1.2031
|1.2111
|-15000.00
|11144535.39
|9660
|2005.06.14 17:20
|buy
|4835
|50.00
|1.2034
|1.2004
|1.2084
|9661
|2005.06.14 18:12
|s/l
|4825
|50.00
|1.2029
|1.2029
|1.2109
|-15000.00
|11129535.39
|9662
|2005.06.14 18:12
|s/l
|4826
|50.00
|1.2029
|1.2029
|1.2109
|-15000.00
|11114535.39
|9663
|2005.06.14 18:12
|s/l
|4827
|50.00
|1.2029
|1.2029
|1.2109
|-15000.00
|11099535.39
|9664
|2005.06.14 18:12
|s/l
|4828
|50.00
|1.2030
|1.2030
|1.2110
|-15000.00
|11084535.39
|9665
|2005.06.14 18:12
|s/l
|4830
|50.00
|1.2030
|1.2030
|1.2110
|-15000.00
|11069535.39
|9666
|2005.06.14 18:12
|s/l
|4831
|50.00
|1.2029
|1.2029
|1.2109
|-15000.00
|11054535.39
|9667
|2005.06.14 18:12
|s/l
|4832
|50.00
|1.2030
|1.2030
|1.2110
|-15000.00
|11039535.39
|9668
|2005.06.14 18:12
|buy
|4836
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|9669
|2005.06.14 18:13
|buy
|4837
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|9670
|2005.06.14 18:13
|buy
|4838
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|9671
|2005.06.14 18:13
|buy
|4839
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|9672
|2005.06.14 18:14
|buy
|4840
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|9673
|2005.06.14 18:14
|buy
|4841
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|9674
|2005.06.14 18:14
|buy
|4842
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|9675
|2005.06.15 15:00
|t/p
|4836
|50.00
|1.2078
|1.1998
|1.2078
|24511.50
|11064046.89
|9676
|2005.06.15 15:00
|t/p
|4837
|50.00
|1.2078
|1.1998
|1.2078
|24511.50
|11088558.39
|9677
|2005.06.15 15:00
|t/p
|4838
|50.00
|1.2079
|1.1999
|1.2079
|24511.50
|11113069.89
|9678
|2005.06.15 15:00
|t/p
|4839
|50.00
|1.2078
|1.1998
|1.2078
|24511.50
|11137581.39
|9679
|2005.06.15 15:00
|t/p
|4840
|50.00
|1.2078
|1.1998
|1.2078
|24511.50
|11162092.89
|9680
|2005.06.15 15:00
|t/p
|4841
|50.00
|1.2079
|1.1999
|1.2079
|24511.50
|11186604.39
|9681
|2005.06.15 15:00
|t/p
|4842
|50.00
|1.2078
|1.1998
|1.2078
|24511.50
|11211115.89
|9682
|2005.06.15 15:30
|t/p
|4833
|50.00
|1.2090
|1.2010
|1.2090
|24511.50
|11235627.39
|9683
|2005.06.15 15:30
|t/p
|4834
|50.00
|1.2087
|1.2007
|1.2087
|24511.50
|11260138.89
|9684
|2005.06.15 15:30
|t/p
|4835
|50.00
|1.2084
|1.2004
|1.2084
|24511.50
|11284650.39
|9685
|2005.06.15 15:30
|buy
|4843
|50.00
|1.2085
|1.2055
|1.2135
|9686
|2005.06.15 15:30
|buy
|4844
|50.00
|1.2083
|1.2053
|1.2133
|9687
|2005.06.15 15:30
|buy
|4845
|50.00
|1.2070
|1.2040
|1.2120
|9688
|2005.06.15 15:30
|buy
|4846
|50.00
|1.2070
|1.2040
|1.2120
|9689
|2005.06.15 15:30
|buy
|4847
|50.00
|1.2070
|1.2040
|1.2120
|9690
|2005.06.15 15:31
|buy
|4848
|50.00
|1.2070
|1.2040
|1.2120
|9691
|2005.06.15 15:31
|buy
|4849
|50.00
|1.2070
|1.2040
|1.2120
|9692
|2005.06.15 15:31
|buy
|4850
|50.00
|1.2070
|1.2040
|1.2120
|9693
|2005.06.15 15:43
|buy
|4851
|50.00
|1.2068
|1.2038
|1.2118
|9694
|2005.06.15 15:43
|buy
|4852
|50.00
|1.2068
|1.2038
|1.2118
|9695
|2005.06.15 19:38
|t/p
|4845
|50.00
|1.2120
|1.2040
|1.2120
|25000.00
|11309650.39
|9696
|2005.06.15 19:38
|t/p
|4846
|50.00
|1.2120
|1.2040
|1.2120
|25000.00
|11334650.39
|9697
|2005.06.15 19:38
|t/p
|4847
|50.00
|1.2120
|1.2040
|1.2120
|25000.00
|11359650.39
|9698
|2005.06.15 19:38
|t/p
|4848
|50.00
|1.2120
|1.2040
|1.2120
|25000.00
|11384650.39
|9699
|2005.06.15 19:38
|t/p
|4849
|50.00
|1.2120
|1.2040
|1.2120
|25000.00
|11409650.39
|9700
|2005.06.15 19:38
|t/p
|4850
|50.00
|1.2120
|1.2040
|1.2120
|25000.00
|11434650.39
|9701
|2005.06.15 19:38
|t/p
|4851
|50.00
|1.2118
|1.2038
|1.2118
|25000.00
|11459650.39
|9702
|2005.06.15 19:38
|t/p
|4852
|50.00
|1.2118
|1.2038
|1.2118
|25000.00
|11484650.39
|9703
|2005.06.16 05:48
|buy
|4853
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|9704
|2005.06.16 05:48
|buy
|4854
|50.00
|1.2068
|1.2038
|1.2118
|9705
|2005.06.16 05:48
|buy
|4855
|50.00
|1.2067
|1.2037
|1.2117
|9706
|2005.06.16 05:52
|buy
|4856
|50.00
|1.2067
|1.2037
|1.2117
|9707
|2005.06.16 05:52
|buy
|4857
|50.00
|1.2065
|1.2035
|1.2115
|9708
|2005.06.16 05:52
|buy
|4858
|50.00
|1.2064
|1.2034
|1.2114
|9709
|2005.06.16 05:53
|buy
|4859
|50.00
|1.2063
|1.2033
|1.2113
|9710
|2005.06.16 05:53
|buy
|4860
|50.00
|1.2062
|1.2032
|1.2112
|9711
|2005.06.16 11:52
|t/p
|4860
|50.00
|1.2112
|1.2032
|1.2112
|25000.00
|11509650.39
|9712
|2005.06.16 11:53
|t/p
|4859
|50.00
|1.2113
|1.2033
|1.2113
|25000.00
|11534650.39
|9713
|2005.06.16 11:53
|t/p
|4857
|50.00
|1.2115
|1.2035
|1.2115
|25000.00
|11559650.39
|9714
|2005.06.16 11:53
|t/p
|4858
|50.00
|1.2114
|1.2034
|1.2114
|25000.00
|11584650.39
|9715
|2005.06.16 12:18
|t/p
|4854
|50.00
|1.2118
|1.2038
|1.2118
|25000.00
|11609650.39
|9716
|2005.06.16 12:18
|t/p
|4855
|50.00
|1.2117
|1.2037
|1.2117
|25000.00
|11634650.39
|9717
|2005.06.16 12:18
|t/p
|4856
|50.00
|1.2117
|1.2037
|1.2117
|25000.00
|11659650.39
|9718
|2005.06.16 12:18
|t/p
|4853
|50.00
|1.2119
|1.2039
|1.2119
|25000.00
|11684650.39
|9719
|2005.06.16 14:42
|t/p
|4844
|50.00
|1.2133
|1.2053
|1.2133
|24511.50
|11709161.89
|9720
|2005.06.16 14:42
|t/p
|4843
|50.00
|1.2135
|1.2055
|1.2135
|24511.50
|11733673.39
|9721
|2005.06.16 14:43
|buy
|4861
|50.00
|1.2133
|1.2103
|1.2183
|9722
|2005.06.16 14:43
|buy
|4862
|50.00
|1.2132
|1.2102
|1.2182
|9723
|2005.06.16 14:44
|buy
|4863
|50.00
|1.2133
|1.2103
|1.2183
|9724
|2005.06.16 14:44
|buy
|4864
|50.00
|1.2132
|1.2102
|1.2182
|9725
|2005.06.16 15:30
|s/l
|4861
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2183
|-15000.00
|11718673.39
|9726
|2005.06.16 15:30
|s/l
|4862
|50.00
|1.2102
|1.2102
|1.2182
|-15000.00
|11703673.39
|9727
|2005.06.16 15:30
|s/l
|4863
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2183
|-15000.00
|11688673.39
|9728
|2005.06.16 15:30
|s/l
|4864
|50.00
|1.2102
|1.2102
|1.2182
|-15000.00
|11673673.39
|9729
|2005.06.16 15:30
|sell
|4865
|50.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
|9730
|2005.06.16 15:30
|sell
|4866
|50.00
|1.2097
|1.2127
|1.2047
|9731
|2005.06.16 15:30
|sell
|4867
|50.00
|1.2111
|1.2141
|1.2061
|9732
|2005.06.16 15:30
|s/l
|4865
|50.00
|1.2117
|1.2117
|1.2037
|-15000.00
|11658673.39
|9733
|2005.06.16 15:30
|sell
|4868
|50.00
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|9734
|2005.06.16 15:30
|s/l
|4866
|50.00
|1.2127
|1.2127
|1.2047
|-15000.00
|11643673.39
|9735
|2005.06.16 15:30
|s/l
|4867
|50.00
|1.2141
|1.2141
|1.2061
|-15000.00
|11628673.39
|9736
|2005.06.16 15:30
|sell
|4869
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|9737
|2005.06.16 15:30
|t/p
|4869
|50.00
|1.2094
|1.2174
|1.2094
|25000.00
|11653673.39
|9738
|2005.06.16 15:30
|sell
|4870
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|9739
|2005.06.16 15:30
|t/p
|4870
|50.00
|1.2094
|1.2174
|1.2094
|25000.00
|11678673.39
|9740
|2005.06.16 15:30
|sell
|4871
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|9741
|2005.06.16 15:30
|t/p
|4871
|50.00
|1.2094
|1.2174
|1.2094
|25000.00
|11703673.39
|9742
|2005.06.16 15:30
|sell
|4872
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|9743
|2005.06.16 15:30
|t/p
|4872
|50.00
|1.2094
|1.2174
|1.2094
|25000.00
|11728673.39
|9744
|2005.06.16 15:30
|sell
|4873
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|9745
|2005.06.16 15:30
|t/p
|4873
|50.00
|1.2094
|1.2174
|1.2094
|25000.00
|11753673.39
|9746
|2005.06.16 15:30
|sell
|4874
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|9747
|2005.06.16 15:31
|t/p
|4874
|50.00
|1.2094
|1.2174
|1.2094
|25000.00
|11778673.39
|9748
|2005.06.16 15:31
|sell
|4875
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|9749
|2005.06.16 15:31
|t/p
|4875
|50.00
|1.2094
|1.2174
|1.2094
|25000.00
|11803673.39
|9750
|2005.06.16 15:52
|sell
|4876
|50.00
|1.2145
|1.2175
|1.2095
|9751
|2005.06.16 15:53
|sell
|4877
|50.00
|1.2145
|1.2175
|1.2095
|9752
|2005.06.16 15:53
|sell
|4878
|50.00
|1.2145
|1.2175
|1.2095
|9753
|2005.06.16 15:54
|sell
|4879
|50.00
|1.2145
|1.2175
|1.2095
|9754
|2005.06.16 15:54
|sell
|4880
|50.00
|1.2145
|1.2175
|1.2095
|9755
|2005.06.16 15:55
|sell
|4881
|50.00
|1.2145
|1.2175
|1.2095
|9756
|2005.06.16 15:55
|t/p
|4876
|50.00
|1.2095
|1.2175
|1.2095
|25000.00
|11828673.39
|9757
|2005.06.16 15:55
|t/p
|4877
|50.00
|1.2095
|1.2175
|1.2095
|25000.00
|11853673.39
|9758
|2005.06.16 15:55
|t/p
|4878
|50.00
|1.2095
|1.2175
|1.2095
|25000.00
|11878673.39
|9759
|2005.06.16 15:55
|t/p
|4879
|50.00
|1.2095
|1.2175
|1.2095
|25000.00
|11903673.39
|9760
|2005.06.16 15:55
|t/p
|4880
|50.00
|1.2095
|1.2175
|1.2095
|25000.00
|11928673.39
|9761
|2005.06.16 15:55
|t/p
|4881
|50.00
|1.2095
|1.2175
|1.2095
|25000.00
|11953673.39
|9762
|2005.06.16 15:55
|sell
|4882
|50.00
|1.2145
|1.2175
|1.2095
|9763
|2005.06.16 15:55
|t/p
|4882
|50.00
|1.2095
|1.2175
|1.2095
|25000.00
|11978673.39
|9764
|2005.06.16 15:56
|sell
|4883
|50.00
|1.2145
|1.2175
|1.2095
|9765
|2005.06.16 15:56
|t/p
|4883
|50.00
|1.2095
|1.2175
|1.2095
|25000.00
|12003673.39
|9766
|2005.06.16 15:56
|sell
|4884
|50.00
|1.2145
|1.2175
|1.2095
|9767
|2005.06.16 15:56
|t/p
|4884
|50.00
|1.2095
|1.2175
|1.2095
|25000.00
|12028673.39
|9768
|2005.06.16 16:00
|t/p
|4868
|50.00
|1.2071
|1.2151
|1.2071
|25000.00
|12053673.39
|9769
|2005.06.16 16:00
|sell
|4885
|50.00
|1.2061
|1.2091
|1.2011
|9770
|2005.06.16 16:00
|sell
|4886
|50.00
|1.2068
|1.2098
|1.2018
|9771
|2005.06.16 16:00
|sell
|4887
|50.00
|1.2073
|1.2103
|1.2023
|9772
|2005.06.16 16:00
|sell
|4888
|50.00
|1.2072
|1.2102
|1.2022
|9773
|2005.06.16 16:00
|sell
|4889
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|9774
|2005.06.16 16:00
|sell
|4890
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|9775
|2005.06.16 16:00
|sell
|4891
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|9776
|2005.06.16 16:00
|sell
|4892
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|9777
|2005.06.16 16:00
|sell
|4893
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|9778
|2005.06.16 16:00
|sell
|4894
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|9779
|2005.06.16 16:20
|s/l
|4885
|50.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
|-15000.00
|12038673.39
|9780
|2005.06.16 16:20
|s/l
|4886
|50.00
|1.2098
|1.2098
|1.2018
|-15000.00
|12023673.39
|9781
|2005.06.16 16:20
|sell
|4895
|50.00
|1.2095
|1.2125
|1.2045
|9782
|2005.06.16 16:20
|sell
|4896
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|9783
|2005.06.16 18:10
|s/l
|4887
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2023
|-15000.00
|12008673.39
|9784
|2005.06.16 18:10
|s/l
|4888
|50.00
|1.2102
|1.2102
|1.2022
|-15000.00
|11993673.39
|9785
|2005.06.16 18:10
|sell
|4897
|50.00
|1.2101
|1.2131
|1.2051
|9786
|2005.06.16 18:10
|sell
|4898
|50.00
|1.2101
|1.2131
|1.2051
|9787
|2005.06.17 03:32
|s/l
|4889
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-14286.00
|11979387.39
|9788
|2005.06.17 03:32
|s/l
|4890
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-14286.00
|11965101.39
|9789
|2005.06.17 03:32
|s/l
|4891
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-14286.00
|11950815.39
|9790
|2005.06.17 03:32
|s/l
|4892
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-14286.00
|11936529.39
|9791
|2005.06.17 03:32
|s/l
|4893
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-14286.00
|11922243.39
|9792
|2005.06.17 03:32
|s/l
|4894
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-14286.00
|11907957.39
|9793
|2005.06.17 03:32
|sell
|4899
|50.00
|1.2114
|1.2144
|1.2064
|9794
|2005.06.17 03:33
|sell
|4900
|50.00
|1.2115
|1.2145
|1.2065
|9795
|2005.06.17 03:33
|sell
|4901
|50.00
|1.2115
|1.2145
|1.2065
|9796
|2005.06.17 03:33
|sell
|4902
|50.00
|1.2114
|1.2144
|1.2064
|9797
|2005.06.17 03:34
|sell
|4903
|50.00
|1.2115
|1.2145
|1.2065
|9798
|2005.06.17 03:34
|sell
|4904
|50.00
|1.2116
|1.2146
|1.2066
|9799
|2005.06.17 09:00
|s/l
|4895
|50.00
|1.2125
|1.2125
|1.2045
|-14286.00
|11893671.39
|9800
|2005.06.17 09:00
|s/l
|4896
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2046
|-14286.00
|11879385.39
|9801
|2005.06.17 09:00
|s/l
|4897
|50.00
|1.2131
|1.2131
|1.2051
|-14286.00
|11865099.39
|9802
|2005.06.17 09:00
|s/l
|4898
|50.00
|1.2131
|1.2131
|1.2051
|-14286.00
|11850813.39
|9803
|2005.06.17 09:00
|sell
|4905
|50.00
|1.2135
|1.2165
|1.2085
|9804
|2005.06.17 09:00
|sell
|4906
|50.00
|1.2135
|1.2165
|1.2085
|9805
|2005.06.17 09:01
|sell
|4907
|50.00
|1.2135
|1.2165
|1.2085
|9806
|2005.06.17 09:02
|sell
|4908
|50.00
|1.2135
|1.2165
|1.2085
|9807
|2005.06.17 10:50
|s/l
|4899
|50.00
|1.2144
|1.2144
|1.2064
|-15000.00
|11835813.39
|9808
|2005.06.17 10:50
|s/l
|4902
|50.00
|1.2144
|1.2144
|1.2064
|-15000.00
|11820813.39
|9809
|2005.06.17 10:50
|sell
|4909
|50.00
|1.2141
|1.2171
|1.2091
|9810
|2005.06.17 10:50
|s/l
|4900
|50.00
|1.2145
|1.2145
|1.2065
|-15000.00
|11805813.39
|9811
|2005.06.17 10:50
|s/l
|4901
|50.00
|1.2145
|1.2145
|1.2065
|-15000.00
|11790813.39
|9812
|2005.06.17 10:50
|s/l
|4903
|50.00
|1.2145
|1.2145
|1.2065
|-15000.00
|11775813.39
|9813
|2005.06.17 10:50
|s/l
|4904
|50.00
|1.2146
|1.2146
|1.2066
|-15000.00
|11760813.39
|9814
|2005.06.17 10:50
|sell
|4910
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|9815
|2005.06.17 10:54
|sell
|4911
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|9816
|2005.06.17 10:55
|sell
|4912
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|9817
|2005.06.17 10:57
|sell
|4913
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|9818
|2005.06.17 12:10
|sell
|4914
|50.00
|1.2148
|1.2178
|1.2098
|9819
|2005.06.17 12:12
|s/l
|4905
|50.00
|1.2165
|1.2165
|1.2085
|-15000.00
|11745813.39
|9820
|2005.06.17 12:12
|s/l
|4906
|50.00
|1.2165
|1.2165
|1.2085
|-15000.00
|11730813.39
|9821
|2005.06.17 12:12
|s/l
|4907
|50.00
|1.2165
|1.2165
|1.2085
|-15000.00
|11715813.39
|9822
|2005.06.17 12:12
|s/l
|4908
|50.00
|1.2165
|1.2165
|1.2085
|-15000.00
|11700813.39
|9823
|2005.06.17 12:12
|s/l
|4909
|50.00
|1.2171
|1.2171
|1.2091
|-15000.00
|11685813.39
|9824
|2005.06.17 12:12
|s/l
|4910
|50.00
|1.2174
|1.2174
|1.2094
|-15000.00
|11670813.39
|9825
|2005.06.17 12:12
|s/l
|4911
|50.00
|1.2174
|1.2174
|1.2094
|-15000.00
|11655813.39
|9826
|2005.06.17 12:12
|s/l
|4912
|50.00
|1.2174
|1.2174
|1.2094
|-15000.00
|11640813.39
|9827
|2005.06.17 12:12
|s/l
|4913
|50.00
|1.2174
|1.2174
|1.2094
|-15000.00
|11625813.39
|9828
|2005.06.17 12:12
|sell
|4915
|50.00
|1.2171
|1.2201
|1.2121
|9829
|2005.06.17 12:12
|sell
|4916
|50.00
|1.2172
|1.2202
|1.2122
|9830
|2005.06.17 12:13
|sell
|4917
|50.00
|1.2171
|1.2201
|1.2121
|9831
|2005.06.17 12:13
|sell
|4918
|50.00
|1.2171
|1.2201
|1.2121
|9832
|2005.06.17 12:14
|sell
|4919
|50.00
|1.2172
|1.2202
|1.2122
|9833
|2005.06.17 12:14
|sell
|4920
|50.00
|1.2171
|1.2201
|1.2121
|9834
|2005.06.17 12:15
|sell
|4921
|50.00
|1.2172
|1.2202
|1.2122
|9835
|2005.06.17 12:15
|sell
|4922
|50.00
|1.2173
|1.2203
|1.2123
|9836
|2005.06.17 12:16
|sell
|4923
|50.00
|1.2172
|1.2202
|1.2122
|9837
|2005.06.17 12:40
|s/l
|4914
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2098
|-15000.00
|11610813.39
|9838
|2005.06.17 12:40
|sell
|4924
|50.00
|1.2179
|1.2209
|1.2129
|9839
|2005.06.17 14:50
|s/l
|4915
|50.00
|1.2201
|1.2201
|1.2121
|-15000.00
|11595813.39
|9840
|2005.06.17 14:50
|s/l
|4916
|50.00
|1.2202
|1.2202
|1.2122
|-15000.00
|11580813.39
|9841
|2005.06.17 14:50
|s/l
|4917
|50.00
|1.2201
|1.2201
|1.2121
|-15000.00
|11565813.39
|9842
|2005.06.17 14:50
|s/l
|4918
|50.00
|1.2201
|1.2201
|1.2121
|-15000.00
|11550813.39
|9843
|2005.06.17 14:50
|s/l
|4919
|50.00
|1.2202
|1.2202
|1.2122
|-15000.00
|11535813.39
|9844
|2005.06.17 14:50
|s/l
|4920
|50.00
|1.2201
|1.2201
|1.2121
|-15000.00
|11520813.39
|9845
|2005.06.17 14:50
|s/l
|4921
|50.00
|1.2202
|1.2202
|1.2122
|-15000.00
|11505813.39
|9846
|2005.06.17 14:50
|s/l
|4922
|50.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
|-15000.00
|11490813.39
|9847
|2005.06.17 14:50
|s/l
|4923
|50.00
|1.2202
|1.2202
|1.2122
|-15000.00
|11475813.39
|9848
|2005.06.17 14:50
|sell
|4925
|50.00
|1.2201
|1.2231
|1.2151
|9849
|2005.06.17 14:50
|sell
|4926
|50.00
|1.2201
|1.2231
|1.2151
|9850
|2005.06.17 14:51
|sell
|4927
|50.00
|1.2201
|1.2231
|1.2151
|9851
|2005.06.17 14:51
|sell
|4928
|50.00
|1.2201
|1.2231
|1.2151
|9852
|2005.06.17 14:52
|sell
|4929
|50.00
|1.2201
|1.2231
|1.2151
|9853
|2005.06.17 14:52
|sell
|4930
|50.00
|1.2201
|1.2231
|1.2151
|9854
|2005.06.17 14:52
|sell
|4931
|50.00
|1.2201
|1.2231
|1.2151
|9855
|2005.06.17 14:53
|sell
|4932
|50.00
|1.2201
|1.2231
|1.2151
|9856
|2005.06.17 14:53
|sell
|4933
|50.00
|1.2201
|1.2231
|1.2151
|9857
|2005.06.17 16:12
|s/l
|4924
|50.00
|1.2209
|1.2209
|1.2129
|-15000.00
|11460813.39
|9858
|2005.06.17 16:12
|sell
|4934
|50.00
|1.2209
|1.2239
|1.2159
|9859
|2005.06.17 16:37
|s/l
|4925
|50.00
|1.2231
|1.2231
|1.2151
|-15000.00
|11445813.39
|9860
|2005.06.17 16:37
|s/l
|4926
|50.00
|1.2231
|1.2231
|1.2151
|-15000.00
|11430813.39
|9861
|2005.06.17 16:37
|s/l
|4927
|50.00
|1.2231
|1.2231
|1.2151
|-15000.00
|11415813.39
|9862
|2005.06.17 16:37
|s/l
|4928
|50.00
|1.2231
|1.2231
|1.2151
|-15000.00
|11400813.39
|9863
|2005.06.17 16:37
|s/l
|4929
|50.00
|1.2231
|1.2231
|1.2151
|-15000.00
|11385813.39
|9864
|2005.06.17 16:37
|s/l
|4930
|50.00
|1.2231
|1.2231
|1.2151
|-15000.00
|11370813.39
|9865
|2005.06.17 16:37
|s/l
|4931
|50.00
|1.2231
|1.2231
|1.2151
|-15000.00
|11355813.39
|9866
|2005.06.17 16:37
|s/l
|4932
|50.00
|1.2231
|1.2231
|1.2151
|-15000.00
|11340813.39
|9867
|2005.06.17 16:37
|s/l
|4933
|50.00
|1.2231
|1.2231
|1.2151
|-15000.00
|11325813.39
|9868
|2005.06.17 16:37
|sell
|4935
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|9869
|2005.06.17 16:38
|sell
|4936
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|9870
|2005.06.17 16:39
|sell
|4937
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|9871
|2005.06.17 16:39
|sell
|4938
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|9872
|2005.06.17 16:40
|sell
|4939
|50.00
|1.2229
|1.2259
|1.2179
|9873
|2005.06.17 16:40
|sell
|4940
|50.00
|1.2233
|1.2263
|1.2183
|9874
|2005.06.17 16:40
|sell
|4941
|50.00
|1.2235
|1.2265
|1.2185
|9875
|2005.06.17 16:40
|s/l
|4934
|50.00
|1.2239
|1.2239
|1.2159
|-15000.00
|11310813.39
|9876
|2005.06.17 16:40
|sell
|4942
|50.00
|1.2237
|1.2267
|1.2187
|9877
|2005.06.17 16:40
|sell
|4943
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|9878
|2005.06.17 16:40
|sell
|4944
|50.00
|1.2235
|1.2265
|1.2185
|9879
|2005.06.17 20:07
|s/l
|4935
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-15000.00
|11295813.39
|9880
|2005.06.17 20:07
|s/l
|4936
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-15000.00
|11280813.39
|9881
|2005.06.17 20:07
|s/l
|4937
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-15000.00
|11265813.39
|9882
|2005.06.17 20:07
|s/l
|4938
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-15000.00
|11250813.39
|9883
|2005.06.17 20:07
|s/l
|4939
|50.00
|1.2259
|1.2259
|1.2179
|-15000.00
|11235813.39
|9884
|2005.06.17 20:07
|sell
|4945
|50.00
|1.2257
|1.2287
|1.2207
|9885
|2005.06.17 20:07
|sell
|4946
|50.00
|1.2259
|1.2289
|1.2209
|9886
|2005.06.17 20:07
|sell
|4947
|50.00
|1.2258
|1.2288
|1.2208
|9887
|2005.06.17 20:08
|s/l
|4940
|50.00
|1.2263
|1.2263
|1.2183
|-15000.00
|11220813.39
|9888
|2005.06.17 20:08
|sell
|4948
|50.00
|1.2260
|1.2290
|1.2210
|9889
|2005.06.17 20:08
|sell
|4949
|50.00
|1.2259
|1.2289
|1.2209
|9890
|2005.06.17 20:08
|sell
|4950
|50.00
|1.2258
|1.2288
|1.2208
|9891
|2005.06.17 20:10
|s/l
|4941
|50.00
|1.2265
|1.2265
|1.2185
|-15000.00
|11205813.39
|9892
|2005.06.17 20:10
|s/l
|4942
|50.00
|1.2267
|1.2267
|1.2187
|-15000.00
|11190813.39
|9893
|2005.06.17 20:10
|s/l
|4943
|50.00
|1.2266
|1.2266
|1.2186
|-15000.00
|11175813.39
|9894
|2005.06.17 20:10
|s/l
|4944
|50.00
|1.2265
|1.2265
|1.2185
|-15000.00
|11160813.39
|9895
|2005.06.17 20:10
|sell
|4951
|50.00
|1.2270
|1.2300
|1.2220
|9896
|2005.06.17 20:10
|sell
|4952
|50.00
|1.2271
|1.2301
|1.2221
|9897
|2005.06.17 20:10
|sell
|4953
|50.00
|1.2270
|1.2300
|1.2220
|9898
|2005.06.17 20:10
|sell
|4954
|50.00
|1.2271
|1.2301
|1.2221
|9899
|2005.06.19 00:00
|t/p
|4951
|50.00
|1.2220
|1.2300
|1.2220
|25000.00
|11185813.39
|9900
|2005.06.19 00:00
|t/p
|4952
|50.00
|1.2221
|1.2301
|1.2221
|25000.00
|11210813.39
|9901
|2005.06.19 00:00
|t/p
|4953
|50.00
|1.2220
|1.2300
|1.2220
|25000.00
|11235813.39
|9902
|2005.06.19 00:00
|t/p
|4954
|50.00
|1.2221
|1.2301
|1.2221
|25000.00
|11260813.39
|9903
|2005.06.19 23:30
|t/p
|4945
|50.00
|1.2207
|1.2287
|1.2207
|25000.00
|11285813.39
|9904
|2005.06.19 23:30
|t/p
|4946
|50.00
|1.2209
|1.2289
|1.2209
|25000.00
|11310813.39
|9905
|2005.06.19 23:30
|t/p
|4947
|50.00
|1.2208
|1.2288
|1.2208
|25000.00
|11335813.39
|9906
|2005.06.19 23:30
|t/p
|4948
|50.00
|1.2210
|1.2290
|1.2210
|25000.00
|11360813.39
|9907
|2005.06.19 23:30
|t/p
|4949
|50.00
|1.2209
|1.2289
|1.2209
|25000.00
|11385813.39
|9908
|2005.06.19 23:30
|t/p
|4950
|50.00
|1.2208
|1.2288
|1.2208
|25000.00
|11410813.39
|9909
|2005.06.19 23:30
|sell
|4955
|50.00
|1.2206
|1.2236
|1.2156
|9910
|2005.06.19 23:30
|sell
|4956
|50.00
|1.2209
|1.2239
|1.2159
|9911
|2005.06.19 23:30
|sell
|4957
|50.00
|1.2208
|1.2238
|1.2158
|9912
|2005.06.19 23:30
|sell
|4958
|50.00
|1.2210
|1.2240
|1.2160
|9913
|2005.06.19 23:31
|sell
|4959
|50.00
|1.2209
|1.2239
|1.2159
|9914
|2005.06.19 23:31
|sell
|4960
|50.00
|1.2208
|1.2238
|1.2158
|9915
|2005.06.19 23:31
|sell
|4961
|50.00
|1.2210
|1.2240
|1.2160
|9916
|2005.06.19 23:32
|sell
|4962
|50.00
|1.2209
|1.2239
|1.2159
|9917
|2005.06.19 23:32
|sell
|4963
|50.00
|1.2208
|1.2238
|1.2158
|9918
|2005.06.19 23:47
|sell
|4964
|50.00
|1.2211
|1.2241
|1.2161
|9919
|2005.06.20 03:00
|s/l
|4955
|50.00
|1.2236
|1.2236
|1.2156
|-14762.00
|11396051.39
|9920
|2005.06.20 03:00
|s/l
|4957
|50.00
|1.2238
|1.2238
|1.2158
|-14762.00
|11381289.39
|9921
|2005.06.20 03:00
|s/l
|4960
|50.00
|1.2238
|1.2238
|1.2158
|-14762.00
|11366527.39
|9922
|2005.06.20 03:00
|s/l
|4963
|50.00
|1.2238
|1.2238
|1.2158
|-14762.00
|11351765.39
|9923
|2005.06.20 03:00
|sell
|4965
|50.00
|1.2235
|1.2265
|1.2185
|9924
|2005.06.20 03:01
|sell
|4966
|50.00
|1.2235
|1.2265
|1.2185
|9925
|2005.06.20 03:02
|sell
|4967
|50.00
|1.2235
|1.2265
|1.2185
|9926
|2005.06.20 03:02
|sell
|4968
|50.00
|1.2235
|1.2265
|1.2185
|9927
|2005.06.20 03:06
|s/l
|4956
|50.00
|1.2239
|1.2239
|1.2159
|-14762.00
|11337003.39
|9928
|2005.06.20 03:06
|s/l
|4959
|50.00
|1.2239
|1.2239
|1.2159
|-14762.00
|11322241.39
|9929
|2005.06.20 03:06
|s/l
|4962
|50.00
|1.2239
|1.2239
|1.2159
|-14762.00
|11307479.39
|9930
|2005.06.20 03:06
|sell
|4969
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|9931
|2005.06.20 03:07
|sell
|4970
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|9932
|2005.06.20 03:08
|sell
|4971
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|9933
|2005.06.20 09:10
|s/l
|4958
|50.00
|1.2240
|1.2240
|1.2160
|-14762.00
|11292717.39
|9934
|2005.06.20 09:10
|s/l
|4961
|50.00
|1.2240
|1.2240
|1.2160
|-14762.00
|11277955.39
|9935
|2005.06.20 09:10
|s/l
|4964
|50.00
|1.2241
|1.2241
|1.2161
|-14762.00
|11263193.39
|9936
|2005.06.20 09:10
|sell
|4972
|50.00
|1.2238
|1.2268
|1.2188
|9937
|2005.06.20 09:10
|sell
|4973
|50.00
|1.2237
|1.2267
|1.2187
|9938
|2005.06.20 09:10
|sell
|4974
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|9939
|2005.06.20 14:35
|t/p
|4965
|50.00
|1.2185
|1.2265
|1.2185
|25000.00
|11288193.39
|9940
|2005.06.20 14:35
|t/p
|4966
|50.00
|1.2185
|1.2265
|1.2185
|25000.00
|11313193.39
|9941
|2005.06.20 14:35
|t/p
|4967
|50.00
|1.2185
|1.2265
|1.2185
|25000.00
|11338193.39
|9942
|2005.06.20 14:35
|t/p
|4968
|50.00
|1.2185
|1.2265
|1.2185
|25000.00
|11363193.39
|9943
|2005.06.20 14:35
|t/p
|4969
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|11388193.39
|9944
|2005.06.20 14:35
|t/p
|4970
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|11413193.39
|9945
|2005.06.20 14:35
|t/p
|4971
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|11438193.39
|9946
|2005.06.20 14:35
|t/p
|4972
|50.00
|1.2188
|1.2268
|1.2188
|25000.00
|11463193.39
|9947
|2005.06.20 14:35
|t/p
|4973
|50.00
|1.2187
|1.2267
|1.2187
|25000.00
|11488193.39
|9948
|2005.06.20 14:35
|t/p
|4974
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|11513193.39
|9949
|2005.06.20 14:35
|sell
|4975
|50.00
|1.2198
|1.2228
|1.2148
|9950
|2005.06.20 14:35
|sell
|4976
|50.00
|1.2221
|1.2251
|1.2171
|9951
|2005.06.20 14:36
|sell
|4977
|50.00
|1.2221
|1.2251
|1.2171
|9952
|2005.06.20 14:36
|sell
|4978
|50.00
|1.2221
|1.2251
|1.2171
|9953
|2005.06.20 15:02
|t/p
|4976
|50.00
|1.2171
|1.2251
|1.2171
|25000.00
|11538193.39
|9954
|2005.06.20 15:02
|t/p
|4977
|50.00
|1.2171
|1.2251
|1.2171
|25000.00
|11563193.39
|9955
|2005.06.20 15:02
|t/p
|4978
|50.00
|1.2171
|1.2251
|1.2171
|25000.00
|11588193.39
|9956
|2005.06.20 15:53
|t/p
|4975
|50.00
|1.2148
|1.2228
|1.2148
|25000.00
|11613193.39
|9957
|2005.06.20 15:53
|sell
|4979
|50.00
|1.2156
|1.2186
|1.2106
|9958
|2005.06.20 15:53
|sell
|4980
|50.00
|1.2161
|1.2191
|1.2111
|9959
|2005.06.20 15:53
|sell
|4981
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|9960
|2005.06.20 15:54
|sell
|4982
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|9961
|2005.06.21 09:45
|t/p
|4980
|50.00
|1.2111
|1.2191
|1.2111
|25238.00
|11638431.39
|9962
|2005.06.21 09:45
|t/p
|4981
|50.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|25238.00
|11663669.39
|9963
|2005.06.21 09:45
|t/p
|4982
|50.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|25238.00
|11688907.39
|9964
|2005.06.21 09:47
|t/p
|4979
|50.00
|1.2106
|1.2186
|1.2106
|25238.00
|11714145.39
|9965
|2005.06.21 09:47
|sell
|4983
|50.00
|1.2104
|1.2134
|1.2054
|9966
|2005.06.21 09:48
|sell
|4984
|50.00
|1.2105
|1.2135
|1.2055
|9967
|2005.06.21 09:48
|sell
|4985
|50.00
|1.2104
|1.2134
|1.2054
|9968
|2005.06.21 09:48
|sell
|4986
|50.00
|1.2103
|1.2133
|1.2053
|9969
|2005.06.21 09:48
|sell
|4987
|50.00
|1.2102
|1.2132
|1.2052
|9970
|2005.06.21 09:48
|sell
|4988
|50.00
|1.2103
|1.2133
|1.2053
|9971
|2005.06.21 09:48
|sell
|4989
|50.00
|1.2104
|1.2134
|1.2054
|9972
|2005.06.21 09:49
|sell
|4990
|50.00
|1.2105
|1.2135
|1.2055
|9973
|2005.06.21 09:49
|sell
|4991
|50.00
|1.2104
|1.2134
|1.2054
|9974
|2005.06.21 09:49
|sell
|4992
|50.00
|1.2103
|1.2133
|1.2053
|9975
|2005.06.21 09:52
|s/l
|4983
|50.00
|1.2134
|1.2134
|1.2054
|-15000.00
|11699145.39
|9976
|2005.06.21 09:52
|s/l
|4984
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2055
|-15000.00
|11684145.39
|9977
|2005.06.21 09:52
|s/l
|4985
|50.00
|1.2134
|1.2134
|1.2054
|-15000.00
|11669145.39
|9978
|2005.06.21 09:52
|s/l
|4986
|50.00
|1.2133
|1.2133
|1.2053
|-15000.00
|11654145.39
|9979
|2005.06.21 09:52
|s/l
|4987
|50.00
|1.2132
|1.2132
|1.2052
|-15000.00
|11639145.39
|9980
|2005.06.21 09:52
|s/l
|4988
|50.00
|1.2133
|1.2133
|1.2053
|-15000.00
|11624145.39
|9981
|2005.06.21 09:52
|s/l
|4989
|50.00
|1.2134
|1.2134
|1.2054
|-15000.00
|11609145.39
|9982
|2005.06.21 09:52
|s/l
|4990
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2055
|-15000.00
|11594145.39
|9983
|2005.06.21 09:52
|s/l
|4991
|50.00
|1.2134
|1.2134
|1.2054
|-15000.00
|11579145.39
|9984
|2005.06.21 09:52
|s/l
|4992
|50.00
|1.2133
|1.2133
|1.2053
|-15000.00
|11564145.39
|9985
|2005.06.21 09:52
|sell
|4993
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|9986
|2005.06.21 09:53
|sell
|4994
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|9987
|2005.06.21 09:54
|sell
|4995
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|9988
|2005.06.21 09:55
|sell
|4996
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|9989
|2005.06.21 09:56
|sell
|4997
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|9990
|2005.06.21 11:20
|t/p
|4993
|50.00
|1.2089
|1.2169
|1.2089
|25000.00
|11589145.39
|9991
|2005.06.21 11:20
|t/p
|4994
|50.00
|1.2089
|1.2169
|1.2089
|25000.00
|11614145.39
|9992
|2005.06.21 11:20
|t/p
|4995
|50.00
|1.2089
|1.2169
|1.2089
|25000.00
|11639145.39
|9993
|2005.06.21 11:20
|t/p
|4996
|50.00
|1.2089
|1.2169
|1.2089
|25000.00
|11664145.39
|9994
|2005.06.21 11:20
|t/p
|4997
|50.00
|1.2089
|1.2169
|1.2089
|25000.00
|11689145.39
|9995
|2005.06.21 11:21
|sell
|4998
|50.00
|1.2097
|1.2127
|1.2047
|9996
|2005.06.21 11:21
|sell
|4999
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|9997
|2005.06.21 11:30
|sell
|5000
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|9998
|2005.06.21 11:30
|sell
|5001
|50.00
|1.2095
|1.2125
|1.2045
|9999
|2005.06.21 11:30
|sell
|5002
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|10000
|2005.06.21 11:30
|sell
|5003
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|10001
|2005.06.21 11:31
|sell
|5004
|50.00
|1.2095
|1.2125
|1.2045
|10002
|2005.06.21 11:31
|sell
|5005
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|10003
|2005.06.21 11:31
|sell
|5006
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|10004
|2005.06.21 11:32
|sell
|5007
|50.00
|1.2095
|1.2125
|1.2045
|10005
|2005.06.21 16:47
|s/l
|4998
|50.00
|1.2127
|1.2127
|1.2047
|-15000.00
|11674145.39
|10006
|2005.06.21 16:47
|s/l
|4999
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2046
|-15000.00
|11659145.39
|10007
|2005.06.21 16:47
|s/l
|5000
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2046
|-15000.00
|11644145.39
|10008
|2005.06.21 16:47
|s/l
|5001
|50.00
|1.2125
|1.2125
|1.2045
|-15000.00
|11629145.39
|10009
|2005.06.21 16:47
|s/l
|5002
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2046
|-15000.00
|11614145.39
|10010
|2005.06.21 16:47
|s/l
|5003
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2046
|-15000.00
|11599145.39
|10011
|2005.06.21 16:47
|s/l
|5004
|50.00
|1.2125
|1.2125
|1.2045
|-15000.00
|11584145.39
|10012
|2005.06.21 16:47
|s/l
|5005
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2046
|-15000.00
|11569145.39
|10013
|2005.06.21 16:47
|s/l
|5006
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2046
|-15000.00
|11554145.39
|10014
|2005.06.21 16:47
|s/l
|5007
|50.00
|1.2125
|1.2125
|1.2045
|-15000.00
|11539145.39
|10015
|2005.06.21 16:48
|buy
|5008
|50.00
|1.2119
|1.2089
|1.2169
|10016
|2005.06.21 16:48
|buy
|5009
|50.00
|1.2118
|1.2088
|1.2168
|10017
|2005.06.21 16:48
|buy
|5010
|50.00
|1.2116
|1.2086
|1.2166
|10018
|2005.06.21 16:48
|buy
|5011
|50.00
|1.2116
|1.2086
|1.2166
|10019
|2005.06.21 19:42
|t/p
|5010
|50.00
|1.2166
|1.2086
|1.2166
|25000.00
|11564145.39
|10020
|2005.06.21 19:42
|t/p
|5011
|50.00
|1.2166
|1.2086
|1.2166
|25000.00
|11589145.39
|10021
|2005.06.21 19:50
|t/p
|5008
|50.00
|1.2169
|1.2089
|1.2169
|25000.00
|11614145.39
|10022
|2005.06.21 19:50
|t/p
|5009
|50.00
|1.2168
|1.2088
|1.2168
|25000.00
|11639145.39
|10023
|2005.06.21 19:50
|buy
|5012
|50.00
|1.2169
|1.2139
|1.2219
|10024
|2005.06.21 19:50
|buy
|5013
|50.00
|1.2170
|1.2140
|1.2220
|10025
|2005.06.21 19:50
|buy
|5014
|50.00
|1.2170
|1.2140
|1.2220
|10026
|2005.06.21 19:51
|buy
|5015
|50.00
|1.2169
|1.2139
|1.2219
|10027
|2005.06.21 19:51
|buy
|5016
|50.00
|1.2170
|1.2140
|1.2220
|10028
|2005.06.21 19:55
|buy
|5017
|50.00
|1.2158
|1.2128
|1.2208
|10029
|2005.06.21 19:55
|buy
|5018
|50.00
|1.2152
|1.2122
|1.2202
|10030
|2005.06.21 19:59
|buy
|5019
|50.00
|1.2152
|1.2122
|1.2202
|10031
|2005.06.21 20:00
|buy
|5020
|50.00
|1.2151
|1.2121
|1.2201
|10032
|2005.06.21 20:00
|buy
|5021
|50.00
|1.2152
|1.2122
|1.2202
|10033
|2005.06.22 01:42
|t/p
|5018
|50.00
|1.2202
|1.2122
|1.2202
|24511.50
|11663656.89
|10034
|2005.06.22 01:42
|t/p
|5019
|50.00
|1.2202
|1.2122
|1.2202
|24511.50
|11688168.39
|10035
|2005.06.22 01:42
|t/p
|5020
|50.00
|1.2201
|1.2121
|1.2201
|24511.50
|11712679.89
|10036
|2005.06.22 01:42
|t/p
|5021
|50.00
|1.2202
|1.2122
|1.2202
|24511.50
|11737191.39
|10037
|2005.06.22 11:00
|buy
|5022
|50.00
|1.2150
|1.2120
|1.2200
|10038
|2005.06.22 11:00
|buy
|5023
|50.00
|1.2148
|1.2118
|1.2198
|10039
|2005.06.22 11:00
|buy
|5024
|50.00
|1.2148
|1.2118
|1.2198
|10040
|2005.06.22 11:00
|buy
|5025
|50.00
|1.2148
|1.2118
|1.2198
|10041
|2005.06.22 11:08
|s/l
|5012
|50.00
|1.2139
|1.2139
|1.2219
|-15488.50
|11721702.89
|10042
|2005.06.22 11:08
|s/l
|5013
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2220
|-15488.50
|11706214.39
|10043
|2005.06.22 11:08
|s/l
|5014
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2220
|-15488.50
|11690725.89
|10044
|2005.06.22 11:08
|s/l
|5015
|50.00
|1.2139
|1.2139
|1.2219
|-15488.50
|11675237.39
|10045
|2005.06.22 11:08
|s/l
|5016
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2220
|-15488.50
|11659748.89
|10046
|2005.06.22 11:08
|buy
|5026
|50.00
|1.2140
|1.2110
|1.2190
|10047
|2005.06.22 11:08
|buy
|5027
|50.00
|1.2138
|1.2108
|1.2188
|10048
|2005.06.22 11:09
|buy
|5028
|50.00
|1.2138
|1.2108
|1.2188
|10049
|2005.06.22 11:09
|buy
|5029
|50.00
|1.2138
|1.2108
|1.2188
|10050
|2005.06.22 11:10
|buy
|5030
|50.00
|1.2139
|1.2109
|1.2189
|10051
|2005.06.22 11:12
|t/p
|5027
|50.00
|1.2188
|1.2108
|1.2188
|25000.00
|11684748.89
|10052
|2005.06.22 11:12
|t/p
|5028
|50.00
|1.2188
|1.2108
|1.2188
|25000.00
|11709748.89
|10053
|2005.06.22 11:12
|t/p
|5029
|50.00
|1.2188
|1.2108
|1.2188
|25000.00
|11734748.89
|10054
|2005.06.22 11:35
|buy
|5031
|50.00
|1.2137
|1.2107
|1.2187
|10055
|2005.06.22 11:35
|buy
|5032
|50.00
|1.2136
|1.2106
|1.2186
|10056
|2005.06.22 11:36
|buy
|5033
|50.00
|1.2137
|1.2107
|1.2187
|10057
|2005.06.22 12:50
|s/l
|5017
|50.00
|1.2128
|1.2128
|1.2208
|-15488.50
|11719260.39
|10058
|2005.06.22 12:50
|buy
|5034
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|10059
|2005.06.22 12:53
|s/l
|5022
|50.00
|1.2120
|1.2120
|1.2200
|-15000.00
|11704260.39
|10060
|2005.06.22 12:53
|buy
|5035
|50.00
|1.2122
|1.2092
|1.2172
|10061
|2005.06.22 12:53
|s/l
|5023
|50.00
|1.2118
|1.2118
|1.2198
|-15000.00
|11689260.39
|10062
|2005.06.22 12:53
|s/l
|5024
|50.00
|1.2118
|1.2118
|1.2198
|-15000.00
|11674260.39
|10063
|2005.06.22 12:53
|s/l
|5025
|50.00
|1.2118
|1.2118
|1.2198
|-15000.00
|11659260.39
|10064
|2005.06.22 12:53
|buy
|5036
|50.00
|1.2121
|1.2091
|1.2171
|10065
|2005.06.22 12:54
|buy
|5037
|50.00
|1.2121
|1.2091
|1.2171
|10066
|2005.06.22 12:55
|buy
|5038
|50.00
|1.2121
|1.2091
|1.2171
|10067
|2005.06.22 13:18
|s/l
|5026
|50.00
|1.2110
|1.2110
|1.2190
|-15000.00
|11644260.39
|10068
|2005.06.22 13:18
|s/l
|5030
|50.00
|1.2109
|1.2109
|1.2189
|-15000.00
|11629260.39
|10069
|2005.06.22 13:18
|buy
|5039
|50.00
|1.2111
|1.2081
|1.2161
|10070
|2005.06.22 13:19
|buy
|5040
|50.00
|1.2111
|1.2081
|1.2161
|10071
|2005.06.22 13:20
|s/l
|5031
|50.00
|1.2107
|1.2107
|1.2187
|-15000.00
|11614260.39
|10072
|2005.06.22 13:20
|s/l
|5033
|50.00
|1.2107
|1.2107
|1.2187
|-15000.00
|11599260.39
|10073
|2005.06.22 13:20
|buy
|5041
|50.00
|1.2110
|1.2080
|1.2160
|10074
|2005.06.22 13:20
|buy
|5042
|50.00
|1.2111
|1.2081
|1.2161
|10075
|2005.06.22 13:20
|s/l
|5032
|50.00
|1.2106
|1.2106
|1.2186
|-15000.00
|11584260.39
|10076
|2005.06.22 13:20
|buy
|5043
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|10077
|2005.06.22 13:22
|s/l
|5034
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|11569260.39
|10078
|2005.06.22 13:22
|buy
|5044
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|10079
|2005.06.23 09:45
|s/l
|5035
|50.00
|1.2092
|1.2092
|1.2172
|-15488.50
|11553771.89
|10080
|2005.06.23 09:45
|s/l
|5036
|50.00
|1.2091
|1.2091
|1.2171
|-15488.50
|11538283.39
|10081
|2005.06.23 09:45
|s/l
|5037
|50.00
|1.2091
|1.2091
|1.2171
|-15488.50
|11522794.89
|10082
|2005.06.23 09:45
|s/l
|5038
|50.00
|1.2091
|1.2091
|1.2171
|-15488.50
|11507306.39
|10083
|2005.06.23 09:45
|buy
|5045
|50.00
|1.2092
|1.2062
|1.2142
|10084
|2005.06.23 09:45
|buy
|5046
|50.00
|1.2089
|1.2059
|1.2139
|10085
|2005.06.23 09:46
|buy
|5047
|50.00
|1.2089
|1.2059
|1.2139
|10086
|2005.06.23 09:47
|buy
|5048
|50.00
|1.2089
|1.2059
|1.2139
|10087
|2005.06.23 09:48
|s/l
|5039
|50.00
|1.2081
|1.2081
|1.2161
|-15488.50
|11491817.89
|10088
|2005.06.23 09:48
|s/l
|5040
|50.00
|1.2081
|1.2081
|1.2161
|-15488.50
|11476329.39
|10089
|2005.06.23 09:48
|s/l
|5042
|50.00
|1.2081
|1.2081
|1.2161
|-15488.50
|11460840.89
|10090
|2005.06.23 09:48
|buy
|5049
|50.00
|1.2084
|1.2054
|1.2134
|10091
|2005.06.23 09:48
|s/l
|5041
|50.00
|1.2080
|1.2080
|1.2160
|-15488.50
|11445352.39
|10092
|2005.06.23 09:48
|s/l
|5043
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15488.50
|11429863.89
|10093
|2005.06.23 09:48
|buy
|5050
|50.00
|1.2082
|1.2052
|1.2132
|10094
|2005.06.23 09:48
|buy
|5051
|50.00
|1.2079
|1.2049
|1.2129
|10095
|2005.06.23 09:48
|buy
|5052
|50.00
|1.2080
|1.2050
|1.2130
|10096
|2005.06.23 09:48
|buy
|5053
|50.00
|1.2081
|1.2051
|1.2131
|10097
|2005.06.23 13:37
|s/l
|5044
|50.00
|1.2073
|1.2073
|1.2153
|-15488.50
|11414375.39
|10098
|2005.06.23 13:37
|buy
|5054
|50.00
|1.2076
|1.2046
|1.2126
|10099
|2005.06.23 14:05
|s/l
|5045
|50.00
|1.2062
|1.2062
|1.2142
|-15000.00
|11399375.39
|10100
|2005.06.23 14:05
|s/l
|5046
|50.00
|1.2059
|1.2059
|1.2139
|-15000.00
|11384375.39
|10101
|2005.06.23 14:05
|s/l
|5047
|50.00
|1.2059
|1.2059
|1.2139
|-15000.00
|11369375.39
|10102
|2005.06.23 14:05
|s/l
|5048
|50.00
|1.2059
|1.2059
|1.2139
|-15000.00
|11354375.39
|10103
|2005.06.23 14:05
|buy
|5055
|50.00
|1.2061
|1.2031
|1.2111
|10104
|2005.06.23 14:05
|s/l
|5049
|50.00
|1.2054
|1.2054
|1.2134
|-15000.00
|11339375.39
|10105
|2005.06.23 14:05
|buy
|5056
|50.00
|1.2056
|1.2026
|1.2106
|10106
|2005.06.23 14:05
|buy
|5057
|50.00
|1.2057
|1.2027
|1.2107
|10107
|2005.06.23 14:05
|buy
|5058
|50.00
|1.2056
|1.2026
|1.2106
|10108
|2005.06.23 14:05
|s/l
|5050
|50.00
|1.2052
|1.2052
|1.2132
|-15000.00
|11324375.39
|10109
|2005.06.23 14:05
|s/l
|5052
|50.00
|1.2050
|1.2050
|1.2130
|-15000.00
|11309375.39
|10110
|2005.06.23 14:05
|s/l
|5053
|50.00
|1.2051
|1.2051
|1.2131
|-15000.00
|11294375.39
|10111
|2005.06.23 14:05
|buy
|5059
|50.00
|1.2053
|1.2023
|1.2103
|10112
|2005.06.23 14:05
|buy
|5060
|50.00
|1.2053
|1.2023
|1.2103
|10113
|2005.06.23 14:06
|buy
|5061
|50.00
|1.2053
|1.2023
|1.2103
|10114
|2005.06.23 14:06
|buy
|5062
|50.00
|1.2053
|1.2023
|1.2103
|10115
|2005.06.23 14:32
|s/l
|5051
|50.00
|1.2049
|1.2049
|1.2129
|-15000.00
|11279375.39
|10116
|2005.06.23 14:32
|s/l
|5054
|50.00
|1.2046
|1.2046
|1.2126
|-15000.00
|11264375.39
|10117
|2005.06.23 14:32
|buy
|5063
|50.00
|1.2043
|1.2013
|1.2093
|10118
|2005.06.23 14:32
|buy
|5064
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|10119
|2005.06.23 14:32
|s/l
|5055
|50.00
|1.2031
|1.2031
|1.2111
|-15000.00
|11249375.39
|10120
|2005.06.23 14:32
|buy
|5065
|50.00
|1.2034
|1.2004
|1.2084
|10121
|2005.06.23 14:52
|s/l
|5056
|50.00
|1.2026
|1.2026
|1.2106
|-15000.00
|11234375.39
|10122
|2005.06.23 14:52
|s/l
|5057
|50.00
|1.2027
|1.2027
|1.2107
|-15000.00
|11219375.39
|10123
|2005.06.23 14:52
|s/l
|5058
|50.00
|1.2026
|1.2026
|1.2106
|-15000.00
|11204375.39
|10124
|2005.06.23 14:52
|buy
|5066
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|10125
|2005.06.23 14:52
|buy
|5067
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|10126
|2005.06.23 14:52
|buy
|5068
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|10127
|2005.06.23 20:32
|s/l
|5059
|50.00
|1.2023
|1.2023
|1.2103
|-15000.00
|11189375.39
|10128
|2005.06.23 20:32
|s/l
|5060
|50.00
|1.2023
|1.2023
|1.2103
|-15000.00
|11174375.39
|10129
|2005.06.23 20:32
|s/l
|5061
|50.00
|1.2023
|1.2023
|1.2103
|-15000.00
|11159375.39
|10130
|2005.06.23 20:32
|s/l
|5062
|50.00
|1.2023
|1.2023
|1.2103
|-15000.00
|11144375.39
|10131
|2005.06.23 20:32
|buy
|5069
|50.00
|1.2026
|1.1996
|1.2076
|10132
|2005.06.23 20:33
|buy
|5070
|50.00
|1.2024
|1.1994
|1.2074
|10133
|2005.06.23 20:33
|buy
|5071
|50.00
|1.2022
|1.1992
|1.2072
|10134
|2005.06.23 20:33
|buy
|5072
|50.00
|1.2023
|1.1993
|1.2073
|10135
|2005.06.24 06:02
|s/l
|5063
|50.00
|1.2013
|1.2013
|1.2093
|-16465.50
|11127909.89
|10136
|2005.06.24 06:02
|s/l
|5064
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-16465.50
|11111444.39
|10137
|2005.06.24 06:02
|buy
|5073
|50.00
|1.2009
|1.1979
|1.2059
|10138
|2005.06.24 06:02
|s/l
|5065
|50.00
|1.2004
|1.2004
|1.2084
|-16465.50
|11094978.89
|10139
|2005.06.24 06:02
|s/l
|5066
|50.00
|1.1999
|1.1999
|1.2079
|-16465.50
|11078513.39
|10140
|2005.06.24 06:02
|s/l
|5067
|50.00
|1.1999
|1.1999
|1.2079
|-16465.50
|11062047.89
|10141
|2005.06.24 06:02
|s/l
|5068
|50.00
|1.1998
|1.1998
|1.2078
|-16465.50
|11045582.39
|10142
|2005.06.24 06:02
|s/l
|5069
|50.00
|1.1996
|1.1996
|1.2076
|-16465.50
|11029116.89
|10143
|2005.06.24 06:02
|s/l
|5070
|50.00
|1.1994
|1.1994
|1.2074
|-16465.50
|11012651.39
|10144
|2005.06.24 06:02
|s/l
|5071
|50.00
|1.1992
|1.1992
|1.2072
|-16465.50
|10996185.89
|10145
|2005.06.24 06:02
|s/l
|5072
|50.00
|1.1993
|1.1993
|1.2073
|-16465.50
|10979720.39
|10146
|2005.06.24 06:02
|buy
|5074
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10147
|2005.06.24 06:03
|buy
|5075
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10148
|2005.06.24 06:03
|buy
|5076
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10149
|2005.06.24 06:04
|buy
|5077
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10150
|2005.06.24 06:04
|buy
|5078
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10151
|2005.06.24 06:05
|buy
|5079
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10152
|2005.06.24 06:05
|buy
|5080
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10153
|2005.06.24 06:06
|buy
|5081
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10154
|2005.06.24 06:06
|buy
|5082
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10155
|2005.06.24 06:20
|t/p
|5074
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11004720.39
|10156
|2005.06.24 06:20
|t/p
|5075
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11029720.39
|10157
|2005.06.24 06:20
|t/p
|5076
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11054720.39
|10158
|2005.06.24 06:20
|t/p
|5077
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11079720.39
|10159
|2005.06.24 06:20
|t/p
|5078
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11104720.39
|10160
|2005.06.24 06:20
|t/p
|5079
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11129720.39
|10161
|2005.06.24 06:20
|t/p
|5080
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11154720.39
|10162
|2005.06.24 06:20
|t/p
|5081
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11179720.39
|10163
|2005.06.24 06:20
|t/p
|5082
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11204720.39
|10164
|2005.06.24 09:40
|t/p
|5073
|50.00
|1.2059
|1.1979
|1.2059
|25000.00
|11229720.39
|10165
|2005.06.24 09:43
|buy
|5083
|50.00
|1.2056
|1.2026
|1.2106
|10166
|2005.06.24 09:44
|buy
|5084
|50.00
|1.2056
|1.2026
|1.2106
|10167
|2005.06.24 09:45
|buy
|5085
|50.00
|1.2055
|1.2025
|1.2105
|10168
|2005.06.24 09:45
|buy
|5086
|50.00
|1.2056
|1.2026
|1.2106
|10169
|2005.06.24 09:46
|buy
|5087
|50.00
|1.2054
|1.2024
|1.2104
|10170
|2005.06.24 09:46
|buy
|5088
|50.00
|1.2055
|1.2025
|1.2105
|10171
|2005.06.24 09:49
|buy
|5089
|50.00
|1.2053
|1.2023
|1.2103
|10172
|2005.06.24 11:00
|buy
|5090
|50.00
|1.2051
|1.2021
|1.2101
|10173
|2005.06.24 11:00
|buy
|5091
|50.00
|1.2051
|1.2021
|1.2101
|10174
|2005.06.24 11:01
|buy
|5092
|50.00
|1.2051
|1.2021
|1.2101
|10175
|2005.06.24 16:35
|t/p
|5085
|50.00
|1.2105
|1.2025
|1.2105
|25000.00
|11254720.39
|10176
|2005.06.24 16:35
|t/p
|5087
|50.00
|1.2104
|1.2024
|1.2104
|25000.00
|11279720.39
|10177
|2005.06.24 16:35
|t/p
|5088
|50.00
|1.2105
|1.2025
|1.2105
|25000.00
|11304720.39
|10178
|2005.06.24 16:35
|t/p
|5089
|50.00
|1.2103
|1.2023
|1.2103
|25000.00
|11329720.39
|10179
|2005.06.24 16:35
|t/p
|5090
|50.00
|1.2101
|1.2021
|1.2101
|25000.00
|11354720.39
|10180
|2005.06.24 16:35
|t/p
|5091
|50.00
|1.2101
|1.2021
|1.2101
|25000.00
|11379720.39
|10181
|2005.06.24 16:35
|t/p
|5092
|50.00
|1.2101
|1.2021
|1.2101
|25000.00
|11404720.39
|10182
|2005.06.24 21:30
|t/p
|5083
|50.00
|1.2106
|1.2026
|1.2106
|25000.00
|11429720.39
|10183
|2005.06.24 21:30
|t/p
|5084
|50.00
|1.2106
|1.2026
|1.2106
|25000.00
|11454720.39
|10184
|2005.06.24 21:30
|t/p
|5086
|50.00
|1.2106
|1.2026
|1.2106
|25000.00
|11479720.39
|10185
|2005.06.24 21:30
|buy
|5093
|50.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
|10186
|2005.06.24 21:30
|buy
|5094
|50.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
|10187
|2005.06.24 21:31
|buy
|5095
|50.00
|1.2099
|1.2069
|1.2149
|10188
|2005.06.24 21:31
|buy
|5096
|50.00
|1.2100
|1.2070
|1.2150
|10189
|2005.06.24 21:35
|buy
|5097
|50.00
|1.2100
|1.2070
|1.2150
|10190
|2005.06.24 21:36
|buy
|5098
|50.00
|1.2100
|1.2070
|1.2150
|10191
|2005.06.24 21:36
|buy
|5099
|50.00
|1.2098
|1.2068
|1.2148
|10192
|2005.06.24 21:36
|buy
|5100
|50.00
|1.2099
|1.2069
|1.2149
|10193
|2005.06.24 21:39
|buy
|5101
|50.00
|1.2098
|1.2068
|1.2148
|10194
|2005.06.24 21:42
|buy
|5102
|50.00
|1.2098
|1.2068
|1.2148
|10195
|2005.06.27 08:50
|t/p
|5095
|50.00
|1.2149
|1.2069
|1.2149
|24511.50
|11504231.89
|10196
|2005.06.27 08:50
|t/p
|5099
|50.00
|1.2148
|1.2068
|1.2148
|24511.50
|11528743.39
|10197
|2005.06.27 08:50
|t/p
|5100
|50.00
|1.2149
|1.2069
|1.2149
|24511.50
|11553254.89
|10198
|2005.06.27 08:50
|t/p
|5101
|50.00
|1.2148
|1.2068
|1.2148
|24511.50
|11577766.39
|10199
|2005.06.27 08:50
|t/p
|5102
|50.00
|1.2148
|1.2068
|1.2148
|24511.50
|11602277.89
|10200
|2005.06.27 08:50
|t/p
|5093
|50.00
|1.2152
|1.2072
|1.2152
|24511.50
|11626789.39
|10201
|2005.06.27 08:50
|t/p
|5094
|50.00
|1.2152
|1.2072
|1.2152
|24511.50
|11651300.89
|10202
|2005.06.27 08:50
|t/p
|5096
|50.00
|1.2150
|1.2070
|1.2150
|24511.50
|11675812.39
|10203
|2005.06.27 08:50
|t/p
|5097
|50.00
|1.2150
|1.2070
|1.2150
|24511.50
|11700323.89
|10204
|2005.06.27 08:50
|t/p
|5098
|50.00
|1.2150
|1.2070
|1.2150
|24511.50
|11724835.39
|10205
|2005.06.27 08:50
|buy
|5103
|50.00
|1.2159
|1.2129
|1.2209
|10206
|2005.06.27 08:50
|buy
|5104
|50.00
|1.2149
|1.2119
|1.2199
|10207
|2005.06.27 08:50
|buy
|5105
|50.00
|1.2143
|1.2113
|1.2193
|10208
|2005.06.27 08:51
|buy
|5106
|50.00
|1.2143
|1.2113
|1.2193
|10209
|2005.06.27 17:00
|buy
|5107
|50.00
|1.2143
|1.2113
|1.2193
|10210
|2005.06.27 17:00
|buy
|5108
|50.00
|1.2143
|1.2113
|1.2193
|10211
|2005.06.27 17:00
|buy
|5109
|50.00
|1.2143
|1.2113
|1.2193
|10212
|2005.06.27 17:00
|buy
|5110
|50.00
|1.2143
|1.2113
|1.2193
|10213
|2005.06.27 17:01
|buy
|5111
|50.00
|1.2143
|1.2113
|1.2193
|10214
|2005.06.27 17:01
|buy
|5112
|50.00
|1.2143
|1.2113
|1.2193
|10215
|2005.06.28 08:40
|s/l
|5103
|50.00
|1.2129
|1.2129
|1.2209
|-15488.50
|11709346.89
|10216
|2005.06.28 08:40
|buy
|5113
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|10217
|2005.06.28 09:22
|s/l
|5104
|50.00
|1.2119
|1.2119
|1.2199
|-15488.50
|11693858.39
|10218
|2005.06.28 09:22
|buy
|5114
|50.00
|1.2121
|1.2091
|1.2171
|10219
|2005.06.28 09:23
|s/l
|5105
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2193
|-15488.50
|11678369.89
|10220
|2005.06.28 09:23
|s/l
|5106
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2193
|-15488.50
|11662881.39
|10221
|2005.06.28 09:23
|s/l
|5107
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2193
|-15488.50
|11647392.89
|10222
|2005.06.28 09:23
|s/l
|5108
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2193
|-15488.50
|11631904.39
|10223
|2005.06.28 09:23
|s/l
|5109
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2193
|-15488.50
|11616415.89
|10224
|2005.06.28 09:23
|s/l
|5110
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2193
|-15488.50
|11600927.39
|10225
|2005.06.28 09:23
|s/l
|5111
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2193
|-15488.50
|11585438.89
|10226
|2005.06.28 09:23
|s/l
|5112
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2193
|-15488.50
|11569950.39
|10227
|2005.06.28 09:23
|buy
|5115
|50.00
|1.2115
|1.2085
|1.2165
|10228
|2005.06.28 09:24
|buy
|5116
|50.00
|1.2115
|1.2085
|1.2165
|10229
|2005.06.28 09:25
|buy
|5117
|50.00
|1.2116
|1.2086
|1.2166
|10230
|2005.06.28 09:25
|buy
|5118
|50.00
|1.2115
|1.2085
|1.2165
|10231
|2005.06.28 09:26
|buy
|5119
|50.00
|1.2116
|1.2086
|1.2166
|10232
|2005.06.28 09:26
|buy
|5120
|50.00
|1.2117
|1.2087
|1.2167
|10233
|2005.06.28 09:26
|buy
|5121
|50.00
|1.2116
|1.2086
|1.2166
|10234
|2005.06.28 09:26
|buy
|5122
|50.00
|1.2115
|1.2085
|1.2165
|10235
|2005.06.28 11:15
|s/l
|5113
|50.00
|1.2099
|1.2099
|1.2179
|-15000.00
|11554950.39
|10236
|2005.06.28 11:15
|buy
|5123
|50.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
|10237
|2005.06.28 11:45
|s/l
|5114
|50.00
|1.2091
|1.2091
|1.2171
|-15000.00
|11539950.39
|10238
|2005.06.28 11:45
|buy
|5124
|50.00
|1.2094
|1.2064
|1.2144
|10239
|2005.06.28 15:05
|s/l
|5115
|50.00
|1.2085
|1.2085
|1.2165
|-15000.00
|11524950.39
|10240
|2005.06.28 15:05
|s/l
|5116
|50.00
|1.2085
|1.2085
|1.2165
|-15000.00
|11509950.39
|10241
|2005.06.28 15:05
|s/l
|5117
|50.00
|1.2086
|1.2086
|1.2166
|-15000.00
|11494950.39
|10242
|2005.06.28 15:05
|s/l
|5118
|50.00
|1.2085
|1.2085
|1.2165
|-15000.00
|11479950.39
|10243
|2005.06.28 15:05
|s/l
|5119
|50.00
|1.2086
|1.2086
|1.2166
|-15000.00
|11464950.39
|10244
|2005.06.28 15:05
|s/l
|5120
|50.00
|1.2087
|1.2087
|1.2167
|-15000.00
|11449950.39
|10245
|2005.06.28 15:05
|s/l
|5121
|50.00
|1.2086
|1.2086
|1.2166
|-15000.00
|11434950.39
|10246
|2005.06.28 15:05
|s/l
|5122
|50.00
|1.2085
|1.2085
|1.2165
|-15000.00
|11419950.39
|10247
|2005.06.28 15:05
|buy
|5125
|50.00
|1.2088
|1.2058
|1.2138
|10248
|2005.06.28 15:05
|buy
|5126
|50.00
|1.2089
|1.2059
|1.2139
|10249
|2005.06.28 15:05
|buy
|5127
|50.00
|1.2088
|1.2058
|1.2138
|10250
|2005.06.28 15:06
|buy
|5128
|50.00
|1.2087
|1.2057
|1.2137
|10251
|2005.06.28 15:06
|buy
|5129
|50.00
|1.2088
|1.2058
|1.2138
|10252
|2005.06.28 15:06
|buy
|5130
|50.00
|1.2089
|1.2059
|1.2139
|10253
|2005.06.28 15:07
|buy
|5131
|50.00
|1.2088
|1.2058
|1.2138
|10254
|2005.06.28 15:07
|buy
|5132
|50.00
|1.2087
|1.2057
|1.2137
|10255
|2005.06.28 15:20
|s/l
|5123
|50.00
|1.2072
|1.2072
|1.2152
|-15000.00
|11404950.39
|10256
|2005.06.28 15:20
|buy
|5133
|50.00
|1.2075
|1.2045
|1.2125
|10257
|2005.06.28 16:22
|s/l
|5124
|50.00
|1.2064
|1.2064
|1.2144
|-15000.00
|11389950.39
|10258
|2005.06.28 16:22
|buy
|5134
|50.00
|1.2067
|1.2037
|1.2117
|10259
|2005.06.28 21:45
|s/l
|5125
|50.00
|1.2058
|1.2058
|1.2138
|-15000.00
|11374950.39
|10260
|2005.06.28 21:45
|s/l
|5126
|50.00
|1.2059
|1.2059
|1.2139
|-15000.00
|11359950.39
|10261
|2005.06.28 21:45
|s/l
|5127
|50.00
|1.2058
|1.2058
|1.2138
|-15000.00
|11344950.39
|10262
|2005.06.28 21:45
|s/l
|5128
|50.00
|1.2057
|1.2057
|1.2137
|-15000.00
|11329950.39
|10263
|2005.06.28 21:45
|s/l
|5129
|50.00
|1.2058
|1.2058
|1.2138
|-15000.00
|11314950.39
|10264
|2005.06.28 21:45
|s/l
|5130
|50.00
|1.2059
|1.2059
|1.2139
|-15000.00
|11299950.39
|10265
|2005.06.28 21:45
|s/l
|5131
|50.00
|1.2058
|1.2058
|1.2138
|-15000.00
|11284950.39
|10266
|2005.06.28 21:45
|s/l
|5132
|50.00
|1.2057
|1.2057
|1.2137
|-15000.00
|11269950.39
|10267
|2005.06.28 21:45
|buy
|5135
|50.00
|1.2058
|1.2028
|1.2108
|10268
|2005.06.28 21:47
|buy
|5136
|50.00
|1.2058
|1.2028
|1.2108
|10269
|2005.06.28 21:48
|buy
|5137
|50.00
|1.2058
|1.2028
|1.2108
|10270
|2005.06.28 22:13
|buy
|5138
|50.00
|1.2057
|1.2027
|1.2107
|10271
|2005.06.28 22:14
|buy
|5139
|50.00
|1.2057
|1.2027
|1.2107
|10272
|2005.06.28 22:16
|buy
|5140
|50.00
|1.2057
|1.2027
|1.2107
|10273
|2005.06.28 22:16
|buy
|5141
|50.00
|1.2058
|1.2028
|1.2108
|10274
|2005.06.28 22:17
|buy
|5142
|50.00
|1.2059
|1.2029
|1.2109
|10275
|2005.06.29 08:05
|s/l
|5133
|50.00
|1.2045
|1.2045
|1.2125
|-15488.50
|11254461.89
|10276
|2005.06.29 08:05
|s/l
|5134
|50.00
|1.2037
|1.2037
|1.2117
|-15488.50
|11238973.39
|10277
|2005.06.29 08:05
|buy
|5143
|50.00
|1.2035
|1.2005
|1.2085
|10278
|2005.06.29 08:06
|buy
|5144
|50.00
|1.2035
|1.2005
|1.2085
|10279
|2005.06.29 09:23
|s/l
|5142
|50.00
|1.2029
|1.2029
|1.2109
|-15488.50
|11223484.89
|10280
|2005.06.29 09:23
|buy
|5145
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10281
|2005.06.29 09:50
|s/l
|5135
|50.00
|1.2028
|1.2028
|1.2108
|-15488.50
|11207996.39
|10282
|2005.06.29 09:50
|s/l
|5136
|50.00
|1.2028
|1.2028
|1.2108
|-15488.50
|11192507.89
|10283
|2005.06.29 09:50
|s/l
|5137
|50.00
|1.2028
|1.2028
|1.2108
|-15488.50
|11177019.39
|10284
|2005.06.29 09:50
|s/l
|5141
|50.00
|1.2028
|1.2028
|1.2108
|-15488.50
|11161530.89
|10285
|2005.06.29 09:50
|buy
|5146
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10286
|2005.06.29 09:50
|s/l
|5138
|50.00
|1.2027
|1.2027
|1.2107
|-15488.50
|11146042.39
|10287
|2005.06.29 09:50
|s/l
|5139
|50.00
|1.2027
|1.2027
|1.2107
|-15488.50
|11130553.89
|10288
|2005.06.29 09:50
|s/l
|5140
|50.00
|1.2027
|1.2027
|1.2107
|-15488.50
|11115065.39
|10289
|2005.06.29 09:50
|buy
|5147
|50.00
|1.2030
|1.2000
|1.2080
|10290
|2005.06.29 09:52
|buy
|5148
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10291
|2005.06.29 09:52
|buy
|5149
|50.00
|1.2030
|1.2000
|1.2080
|10292
|2005.06.29 09:52
|buy
|5150
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|10293
|2005.06.29 09:53
|buy
|5151
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|10294
|2005.06.29 09:54
|buy
|5152
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|10295
|2005.06.29 17:02
|t/p
|5143
|50.00
|1.2085
|1.2005
|1.2085
|25000.00
|11140065.39
|10296
|2005.06.29 17:02
|t/p
|5144
|50.00
|1.2085
|1.2005
|1.2085
|25000.00
|11165065.39
|10297
|2005.06.29 17:02
|t/p
|5145
|50.00
|1.2082
|1.2002
|1.2082
|25000.00
|11190065.39
|10298
|2005.06.29 17:02
|t/p
|5146
|50.00
|1.2081
|1.2001
|1.2081
|25000.00
|11215065.39
|10299
|2005.06.29 17:02
|t/p
|5147
|50.00
|1.2080
|1.2000
|1.2080
|25000.00
|11240065.39
|10300
|2005.06.29 17:02
|t/p
|5148
|50.00
|1.2081
|1.2001
|1.2081
|25000.00
|11265065.39
|10301
|2005.06.29 17:02
|t/p
|5149
|50.00
|1.2080
|1.2000
|1.2080
|25000.00
|11290065.39
|10302
|2005.06.29 17:02
|t/p
|5150
|50.00
|1.2079
|1.1999
|1.2079
|25000.00
|11315065.39
|10303
|2005.06.29 17:02
|t/p
|5151
|50.00
|1.2078
|1.1998
|1.2078
|25000.00
|11340065.39
|10304
|2005.06.29 17:02
|t/p
|5152
|50.00
|1.2079
|1.1999
|1.2079
|25000.00
|11365065.39
|10305
|2005.06.29 17:02
|buy
|5153
|50.00
|1.2084
|1.2054
|1.2134
|10306
|2005.06.29 17:02
|buy
|5154
|50.00
|1.2082
|1.2052
|1.2132
|10307
|2005.06.29 17:02
|buy
|5155
|50.00
|1.2080
|1.2050
|1.2130
|10308
|2005.06.29 17:03
|buy
|5156
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|10309
|2005.06.29 17:03
|buy
|5157
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|10310
|2005.06.29 17:04
|buy
|5158
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|10311
|2005.06.29 17:07
|buy
|5159
|50.00
|1.2075
|1.2045
|1.2125
|10312
|2005.06.29 17:07
|buy
|5160
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|10313
|2005.06.29 17:08
|buy
|5161
|50.00
|1.2075
|1.2045
|1.2125
|10314
|2005.06.29 17:08
|buy
|5162
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|10315
|2005.06.30 11:48
|s/l
|5153
|50.00
|1.2054
|1.2054
|1.2134
|-15488.50
|11349576.89
|10316
|2005.06.30 11:48
|buy
|5163
|50.00
|1.2057
|1.2027
|1.2107
|10317
|2005.06.30 12:02
|s/l
|5154
|50.00
|1.2052
|1.2052
|1.2132
|-15488.50
|11334088.39
|10318
|2005.06.30 12:02
|buy
|5164
|50.00
|1.2054
|1.2024
|1.2104
|10319
|2005.06.30 12:13
|s/l
|5155
|50.00
|1.2050
|1.2050
|1.2130
|-15488.50
|11318599.89
|10320
|2005.06.30 12:13
|buy
|5165
|50.00
|1.2053
|1.2023
|1.2103
|10321
|2005.06.30 12:23
|s/l
|5159
|50.00
|1.2045
|1.2045
|1.2125
|-15488.50
|11303111.39
|10322
|2005.06.30 12:23
|s/l
|5161
|50.00
|1.2045
|1.2045
|1.2125
|-15488.50
|11287622.89
|10323
|2005.06.30 12:23
|buy
|5166
|50.00
|1.2048
|1.2018
|1.2098
|10324
|2005.06.30 12:30
|buy
|5167
|50.00
|1.2048
|1.2018
|1.2098
|10325
|2005.06.30 12:30
|s/l
|5156
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15488.50
|11272134.39
|10326
|2005.06.30 12:30
|s/l
|5157
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15488.50
|11256645.89
|10327
|2005.06.30 12:30
|s/l
|5158
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15488.50
|11241157.39
|10328
|2005.06.30 12:30
|s/l
|5160
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15488.50
|11225668.89
|10329
|2005.06.30 12:30
|s/l
|5162
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15488.50
|11210180.39
|10330
|2005.06.30 12:30
|buy
|5168
|50.00
|1.2047
|1.2017
|1.2097
|10331
|2005.06.30 12:31
|buy
|5169
|50.00
|1.2048
|1.2018
|1.2098
|10332
|2005.06.30 12:31
|buy
|5170
|50.00
|1.2047
|1.2017
|1.2097
|10333
|2005.06.30 12:31
|buy
|5171
|50.00
|1.2048
|1.2018
|1.2098
|10334
|2005.06.30 12:32
|buy
|5172
|50.00
|1.2047
|1.2017
|1.2097
|10335
|2005.06.30 14:00
|t/p
|5168
|50.00
|1.2097
|1.2017
|1.2097
|25000.00
|11235180.39
|10336
|2005.06.30 14:00
|t/p
|5170
|50.00
|1.2097
|1.2017
|1.2097
|25000.00
|11260180.39
|10337
|2005.06.30 14:00
|t/p
|5172
|50.00
|1.2097
|1.2017
|1.2097
|25000.00
|11285180.39
|10338
|2005.06.30 14:30
|t/p
|5166
|50.00
|1.2098
|1.2018
|1.2098
|25000.00
|11310180.39
|10339
|2005.06.30 14:30
|t/p
|5167
|50.00
|1.2098
|1.2018
|1.2098
|25000.00
|11335180.39
|10340
|2005.06.30 14:30
|t/p
|5169
|50.00
|1.2098
|1.2018
|1.2098
|25000.00
|11360180.39
|10341
|2005.06.30 14:30
|t/p
|5171
|50.00
|1.2098
|1.2018
|1.2098
|25000.00
|11385180.39
|10342
|2005.06.30 14:52
|t/p
|5164
|50.00
|1.2104
|1.2024
|1.2104
|25000.00
|11410180.39
|10343
|2005.06.30 14:52
|t/p
|5165
|50.00
|1.2103
|1.2023
|1.2103
|25000.00
|11435180.39
|10344
|2005.06.30 16:43
|t/p
|5163
|50.00
|1.2107
|1.2027
|1.2107
|25000.00
|11460180.39
|10345
|2005.06.30 16:43
|buy
|5173
|50.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
|10346
|2005.06.30 16:43
|buy
|5174
|50.00
|1.2098
|1.2068
|1.2148
|10347
|2005.06.30 16:43
|buy
|5175
|50.00
|1.2091
|1.2061
|1.2141
|10348
|2005.06.30 16:43
|buy
|5176
|50.00
|1.2085
|1.2055
|1.2135
|10349
|2005.06.30 16:50
|buy
|5177
|50.00
|1.2085
|1.2055
|1.2135
|10350
|2005.06.30 16:51
|buy
|5178
|50.00
|1.2085
|1.2055
|1.2135
|10351
|2005.06.30 16:52
|buy
|5179
|50.00
|1.2085
|1.2055
|1.2135
|10352
|2005.06.30 16:52
|buy
|5180
|50.00
|1.2085
|1.2055
|1.2135
|10353
|2005.06.30 16:52
|buy
|5181
|50.00
|1.2086
|1.2056
|1.2136
|10354
|2005.06.30 16:53
|buy
|5182
|50.00
|1.2087
|1.2057
|1.2137
|10355
|2005.06.30 20:02
|s/l
|5173
|50.00
|1.2072
|1.2072
|1.2152
|-15000.00
|11445180.39
|10356
|2005.06.30 20:02
|s/l
|5174
|50.00
|1.2068
|1.2068
|1.2148
|-15000.00
|11430180.39
|10357
|2005.06.30 20:02
|buy
|5183
|50.00
|1.2066
|1.2036
|1.2116
|10358
|2005.06.30 20:03
|buy
|5184
|50.00
|1.2066
|1.2036
|1.2116
|10359
|2005.07.01 07:07
|s/l
|5175
|50.00
|1.2061
|1.2061
|1.2141
|-16465.50
|11413714.89
|10360
|2005.07.01 07:07
|buy
|5185
|50.00
|1.2064
|1.2034
|1.2114
|10361
|2005.07.01 07:08
|s/l
|5176
|50.00
|1.2055
|1.2055
|1.2135
|-16465.50
|11397249.39
|10362
|2005.07.01 07:08
|s/l
|5177
|50.00
|1.2055
|1.2055
|1.2135
|-16465.50
|11380783.89
|10363
|2005.07.01 07:08
|s/l
|5178
|50.00
|1.2055
|1.2055
|1.2135
|-16465.50
|11364318.39
|10364
|2005.07.01 07:08
|s/l
|5179
|50.00
|1.2055
|1.2055
|1.2135
|-16465.50
|11347852.89
|10365
|2005.07.01 07:08
|s/l
|5180
|50.00
|1.2055
|1.2055
|1.2135
|-16465.50
|11331387.39
|10366
|2005.07.01 07:08
|s/l
|5181
|50.00
|1.2056
|1.2056
|1.2136
|-16465.50
|11314921.89
|10367
|2005.07.01 07:08
|s/l
|5182
|50.00
|1.2057
|1.2057
|1.2137
|-16465.50
|11298456.39
|10368
|2005.07.01 07:08
|buy
|5186
|50.00
|1.2057
|1.2027
|1.2107
|10369
|2005.07.01 07:09
|buy
|5187
|50.00
|1.2057
|1.2027
|1.2107
|10370
|2005.07.01 07:09
|buy
|5188
|50.00
|1.2057
|1.2027
|1.2107
|10371
|2005.07.01 07:11
|buy
|5189
|50.00
|1.2057
|1.2027
|1.2107
|10372
|2005.07.01 07:23
|buy
|5190
|50.00
|1.2055
|1.2025
|1.2105
|10373
|2005.07.01 07:23
|buy
|5191
|50.00
|1.2051
|1.2021
|1.2101
|10374
|2005.07.01 07:24
|buy
|5192
|50.00
|1.2051
|1.2021
|1.2101
|10375
|2005.07.01 07:52
|s/l
|5183
|50.00
|1.2036
|1.2036
|1.2116
|-16465.50
|11281990.89
|10376
|2005.07.01 07:52
|s/l
|5184
|50.00
|1.2036
|1.2036
|1.2116
|-16465.50
|11265525.39
|10377
|2005.07.01 07:52
|buy
|5193
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|10378
|2005.07.01 07:53
|s/l
|5185
|50.00
|1.2034
|1.2034
|1.2114
|-15000.00
|11250525.39
|10379
|2005.07.01 07:53
|buy
|5194
|50.00
|1.2037
|1.2007
|1.2087
|10380
|2005.07.01 07:53
|buy
|5195
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|10381
|2005.07.01 08:52
|s/l
|5186
|50.00
|1.2027
|1.2027
|1.2107
|-15000.00
|11235525.39
|10382
|2005.07.01 08:52
|s/l
|5187
|50.00
|1.2027
|1.2027
|1.2107
|-15000.00
|11220525.39
|10383
|2005.07.01 08:52
|s/l
|5188
|50.00
|1.2027
|1.2027
|1.2107
|-15000.00
|11205525.39
|10384
|2005.07.01 08:52
|s/l
|5189
|50.00
|1.2027
|1.2027
|1.2107
|-15000.00
|11190525.39
|10385
|2005.07.01 08:52
|buy
|5196
|50.00
|1.2030
|1.2000
|1.2080
|10386
|2005.07.01 08:53
|buy
|5197
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10387
|2005.07.01 08:54
|buy
|5198
|50.00
|1.2030
|1.2000
|1.2080
|10388
|2005.07.01 08:54
|buy
|5199
|50.00
|1.2030
|1.2000
|1.2080
|10389
|2005.07.01 11:00
|t/p
|5196
|50.00
|1.2080
|1.2000
|1.2080
|25000.00
|11215525.39
|10390
|2005.07.01 11:00
|t/p
|5197
|50.00
|1.2081
|1.2001
|1.2081
|25000.00
|11240525.39
|10391
|2005.07.01 11:00
|t/p
|5198
|50.00
|1.2080
|1.2000
|1.2080
|25000.00
|11265525.39
|10392
|2005.07.01 11:00
|t/p
|5199
|50.00
|1.2080
|1.2000
|1.2080
|25000.00
|11290525.39
|10393
|2005.07.01 11:30
|t/p
|5191
|50.00
|1.2101
|1.2021
|1.2101
|25000.00
|11315525.39
|10394
|2005.07.01 11:30
|t/p
|5192
|50.00
|1.2101
|1.2021
|1.2101
|25000.00
|11340525.39
|10395
|2005.07.01 11:30
|t/p
|5193
|50.00
|1.2089
|1.2009
|1.2089
|25000.00
|11365525.39
|10396
|2005.07.01 11:30
|t/p
|5194
|50.00
|1.2087
|1.2007
|1.2087
|25000.00
|11390525.39
|10397
|2005.07.01 11:30
|t/p
|5195
|50.00
|1.2086
|1.2006
|1.2086
|25000.00
|11415525.39
|10398
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5190
|50.00
|1.2025
|1.2025
|1.2105
|-15000.00
|11400525.39
|10399
|2005.07.01 16:00
|sell
|5200
|50.00
|1.2028
|1.2058
|1.1978
|10400
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5200
|50.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|-15000.00
|11385525.39
|10401
|2005.07.01 16:00
|buy
|5201
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10402
|2005.07.01 16:00
|buy
|5202
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10403
|2005.07.01 16:00
|buy
|5203
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10404
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5201
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11370525.39
|10405
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5202
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11355525.39
|10406
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5203
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11340525.39
|10407
|2005.07.01 16:00
|buy
|5204
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10408
|2005.07.01 16:00
|t/p
|5204
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11365525.39
|10409
|2005.07.01 16:00
|buy
|5205
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10410
|2005.07.01 16:00
|buy
|5206
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10411
|2005.07.01 16:00
|buy
|5207
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10412
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5205
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11350525.39
|10413
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5206
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11335525.39
|10414
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5207
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11320525.39
|10415
|2005.07.01 16:00
|buy
|5208
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10416
|2005.07.01 16:00
|t/p
|5208
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11345525.39
|10417
|2005.07.01 16:00
|buy
|5209
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10418
|2005.07.01 16:00
|buy
|5210
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10419
|2005.07.01 16:00
|buy
|5211
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10420
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5209
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11330525.39
|10421
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5210
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11315525.39
|10422
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5211
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11300525.39
|10423
|2005.07.01 16:00
|buy
|5212
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10424
|2005.07.01 16:00
|t/p
|5212
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11325525.39
|10425
|2005.07.01 16:00
|buy
|5213
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10426
|2005.07.01 16:00
|buy
|5214
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10427
|2005.07.01 16:00
|buy
|5215
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10428
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5213
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11310525.39
|10429
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5214
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11295525.39
|10430
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5215
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11280525.39
|10431
|2005.07.01 16:00
|buy
|5216
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10432
|2005.07.01 16:00
|t/p
|5216
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11305525.39
|10433
|2005.07.01 16:00
|buy
|5217
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10434
|2005.07.01 16:00
|buy
|5218
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10435
|2005.07.01 16:00
|buy
|5219
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10436
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5217
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11290525.39
|10437
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5218
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11275525.39
|10438
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5219
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11260525.39
|10439
|2005.07.01 16:00
|buy
|5220
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10440
|2005.07.01 16:00
|t/p
|5220
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11285525.39
|10441
|2005.07.01 16:00
|buy
|5221
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10442
|2005.07.01 16:00
|buy
|5222
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10443
|2005.07.01 16:00
|buy
|5223
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10444
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5221
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11270525.39
|10445
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5222
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11255525.39
|10446
|2005.07.01 16:00
|s/l
|5223
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11240525.39
|10447
|2005.07.01 16:01
|buy
|5224
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10448
|2005.07.01 16:01
|t/p
|5224
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11265525.39
|10449
|2005.07.01 16:01
|buy
|5225
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10450
|2005.07.01 16:01
|buy
|5226
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10451
|2005.07.01 16:01
|buy
|5227
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10452
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5225
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11250525.39
|10453
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5226
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11235525.39
|10454
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5227
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11220525.39
|10455
|2005.07.01 16:01
|buy
|5228
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10456
|2005.07.01 16:01
|t/p
|5228
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11245525.39
|10457
|2005.07.01 16:01
|buy
|5229
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10458
|2005.07.01 16:01
|buy
|5230
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10459
|2005.07.01 16:01
|buy
|5231
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10460
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5229
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11230525.39
|10461
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5230
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11215525.39
|10462
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5231
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11200525.39
|10463
|2005.07.01 16:01
|buy
|5232
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10464
|2005.07.01 16:01
|t/p
|5232
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11225525.39
|10465
|2005.07.01 16:01
|buy
|5233
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10466
|2005.07.01 16:01
|buy
|5234
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10467
|2005.07.01 16:01
|buy
|5235
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10468
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5233
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11210525.39
|10469
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5234
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11195525.39
|10470
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5235
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11180525.39
|10471
|2005.07.01 16:01
|buy
|5236
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10472
|2005.07.01 16:01
|t/p
|5236
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11205525.39
|10473
|2005.07.01 16:01
|buy
|5237
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10474
|2005.07.01 16:01
|buy
|5238
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10475
|2005.07.01 16:01
|buy
|5239
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10476
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5237
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11190525.39
|10477
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5238
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11175525.39
|10478
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5239
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11160525.39
|10479
|2005.07.01 16:01
|buy
|5240
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10480
|2005.07.01 16:01
|t/p
|5240
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11185525.39
|10481
|2005.07.01 16:01
|buy
|5241
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10482
|2005.07.01 16:01
|buy
|5242
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10483
|2005.07.01 16:01
|buy
|5243
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10484
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5241
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11170525.39
|10485
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5242
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11155525.39
|10486
|2005.07.01 16:01
|s/l
|5243
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11140525.39
|10487
|2005.07.01 16:01
|buy
|5244
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10488
|2005.07.01 16:01
|t/p
|5244
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11165525.39
|10489
|2005.07.01 16:02
|buy
|5245
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10490
|2005.07.01 16:02
|t/p
|5245
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11190525.39
|10491
|2005.07.01 16:02
|buy
|5246
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|10492
|2005.07.01 16:02
|buy
|5247
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10493
|2005.07.01 16:02
|buy
|5248
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10494
|2005.07.01 16:02
|s/l
|5246
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.2096
|-15000.00
|11175525.39
|10495
|2005.07.01 16:02
|s/l
|5247
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|11160525.39
|10496
|2005.07.01 16:02
|s/l
|5248
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|11145525.39
|10497
|2005.07.01 16:02
|buy
|5249
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10498
|2005.07.01 16:02
|t/p
|5249
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11170525.39
|10499
|2005.07.01 16:02
|buy
|5250
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|10500
|2005.07.01 16:02
|buy
|5251
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10501
|2005.07.01 16:03
|buy
|5252
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10502
|2005.07.01 16:03
|s/l
|5250
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.2096
|-15000.00
|11155525.39
|10503
|2005.07.01 16:03
|s/l
|5251
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|11140525.39
|10504
|2005.07.01 16:03
|s/l
|5252
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|11125525.39
|10505
|2005.07.01 16:03
|buy
|5253
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10506
|2005.07.01 16:03
|t/p
|5253
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11150525.39
|10507
|2005.07.01 16:03
|buy
|5254
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|10508
|2005.07.01 16:03
|buy
|5255
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10509
|2005.07.01 16:03
|buy
|5256
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10510
|2005.07.01 16:03
|s/l
|5254
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.2096
|-15000.00
|11135525.39
|10511
|2005.07.01 16:03
|s/l
|5255
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|11120525.39
|10512
|2005.07.01 16:03
|s/l
|5256
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|11105525.39
|10513
|2005.07.01 16:03
|buy
|5257
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10514
|2005.07.01 16:03
|t/p
|5257
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11130525.39
|10515
|2005.07.01 16:03
|buy
|5258
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|10516
|2005.07.01 16:03
|buy
|5259
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10517
|2005.07.01 16:03
|buy
|5260
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10518
|2005.07.01 16:03
|s/l
|5258
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.2096
|-15000.00
|11115525.39
|10519
|2005.07.01 16:03
|s/l
|5259
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|11100525.39
|10520
|2005.07.01 16:03
|s/l
|5260
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|11085525.39
|10521
|2005.07.01 16:03
|buy
|5261
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10522
|2005.07.01 16:03
|t/p
|5261
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11110525.39
|10523
|2005.07.01 16:03
|buy
|5262
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|10524
|2005.07.01 16:03
|buy
|5263
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10525
|2005.07.01 16:04
|buy
|5264
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10526
|2005.07.01 16:04
|s/l
|5262
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.2096
|-15000.00
|11095525.39
|10527
|2005.07.01 16:04
|s/l
|5263
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|11080525.39
|10528
|2005.07.01 16:04
|s/l
|5264
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|11065525.39
|10529
|2005.07.01 16:04
|buy
|5265
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10530
|2005.07.01 16:04
|t/p
|5265
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|11090525.39
|10531
|2005.07.01 16:04
|buy
|5266
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|10532
|2005.07.01 16:04
|buy
|5267
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10533
|2005.07.01 16:04
|buy
|5268
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|10534
|2005.07.01 16:25
|buy
|5269
|50.00
|1.2033
|1.2003
|1.2083
|10535
|2005.07.01 16:25
|buy
|5270
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10536
|2005.07.01 16:25
|s/l
|5266
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.2096
|-15000.00
|11075525.39
|10537
|2005.07.01 16:25
|s/l
|5267
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|11060525.39
|10538
|2005.07.01 16:25
|s/l
|5268
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|11045525.39
|10539
|2005.07.01 16:25
|s/l
|5269
|50.00
|1.2003
|1.2003
|1.2083
|-15000.00
|11030525.39
|10540
|2005.07.01 16:25
|s/l
|5270
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11015525.39
|10541
|2005.07.01 16:25
|buy
|5271
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|10542
|2005.07.01 16:25
|t/p
|5271
|50.00
|1.2036
|1.1956
|1.2036
|25000.00
|11040525.39
|10543
|2005.07.01 16:25
|buy
|5272
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10544
|2005.07.01 16:25
|buy
|5273
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10545
|2005.07.01 16:25
|buy
|5274
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10546
|2005.07.01 16:25
|s/l
|5272
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11025525.39
|10547
|2005.07.01 16:25
|s/l
|5273
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|11010525.39
|10548
|2005.07.01 16:25
|s/l
|5274
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|10995525.39
|10549
|2005.07.01 16:25
|buy
|5275
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|10550
|2005.07.01 16:25
|t/p
|5275
|50.00
|1.2036
|1.1956
|1.2036
|25000.00
|11020525.39
|10551
|2005.07.01 16:25
|buy
|5276
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10552
|2005.07.01 16:25
|buy
|5277
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10553
|2005.07.01 16:25
|buy
|5278
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10554
|2005.07.01 16:25
|s/l
|5276
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|11005525.39
|10555
|2005.07.01 16:25
|s/l
|5277
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|10990525.39
|10556
|2005.07.01 16:25
|s/l
|5278
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|10975525.39
|10557
|2005.07.01 16:25
|buy
|5279
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|10558
|2005.07.01 16:25
|t/p
|5279
|50.00
|1.2036
|1.1956
|1.2036
|25000.00
|11000525.39
|10559
|2005.07.01 16:25
|buy
|5280
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10560
|2005.07.01 16:25
|buy
|5281
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10561
|2005.07.01 16:26
|buy
|5282
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10562
|2005.07.01 16:26
|s/l
|5280
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|10985525.39
|10563
|2005.07.01 16:26
|s/l
|5281
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|10970525.39
|10564
|2005.07.01 16:26
|s/l
|5282
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|10955525.39
|10565
|2005.07.01 16:26
|buy
|5283
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|10566
|2005.07.01 16:26
|t/p
|5283
|50.00
|1.2036
|1.1956
|1.2036
|25000.00
|10980525.39
|10567
|2005.07.01 16:26
|buy
|5284
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10568
|2005.07.01 16:26
|buy
|5285
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10569
|2005.07.01 16:26
|buy
|5286
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10570
|2005.07.01 16:26
|s/l
|5284
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|10965525.39
|10571
|2005.07.01 16:26
|s/l
|5285
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|10950525.39
|10572
|2005.07.01 16:26
|s/l
|5286
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|10935525.39
|10573
|2005.07.01 16:26
|buy
|5287
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|10574
|2005.07.01 16:26
|t/p
|5287
|50.00
|1.2036
|1.1956
|1.2036
|25000.00
|10960525.39
|10575
|2005.07.01 16:26
|buy
|5288
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|10576
|2005.07.01 16:26
|buy
|5289
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10577
|2005.07.01 16:26
|buy
|5290
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|10578
|2005.07.01 16:26
|s/l
|5288
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|10945525.39
|10579
|2005.07.01 16:26
|s/l
|5289
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|10930525.39
|10580
|2005.07.01 16:26
|s/l
|5290
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|10915525.39
|10581
|2005.07.01 16:26
|buy
|5291
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|10582
|2005.07.01 16:26
|t/p
|5291
|50.00
|1.2036
|1.1956
|1.2036
|25000.00
|10940525.39
|10583
|2005.07.01 16:29
|buy
|5292
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|10584
|2005.07.01 16:30
|buy
|5293
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|10585
|2005.07.01 16:30
|buy
|5294
|50.00
|1.1987
|1.1957
|1.2037
|10586
|2005.07.01 16:30
|buy
|5295
|50.00
|1.1988
|1.1958
|1.2038
|10587
|2005.07.01 16:30
|buy
|5296
|50.00
|1.1988
|1.1958
|1.2038
|10588
|2005.07.01 16:30
|buy
|5297
|50.00
|1.1988
|1.1958
|1.2038
|10589
|2005.07.01 16:30
|buy
|5298
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|10590
|2005.07.01 16:30
|buy
|5299
|50.00
|1.1987
|1.1957
|1.2037
|10591
|2005.07.01 16:30
|buy
|5300
|50.00
|1.1988
|1.1958
|1.2038
|10592
|2005.07.01 16:30
|buy
|5301
|50.00
|1.1988
|1.1958
|1.2038
|10593
|2005.07.01 17:50
|s/l
|5292
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.2036
|-15000.00
|10925525.39
|10594
|2005.07.01 17:50
|s/l
|5293
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.2036
|-15000.00
|10910525.39
|10595
|2005.07.01 17:50
|s/l
|5294
|50.00
|1.1957
|1.1957
|1.2037
|-15000.00
|10895525.39
|10596
|2005.07.01 17:50
|s/l
|5295
|50.00
|1.1958
|1.1958
|1.2038
|-15000.00
|10880525.39
|10597
|2005.07.01 17:50
|s/l
|5296
|50.00
|1.1958
|1.1958
|1.2038
|-15000.00
|10865525.39
|10598
|2005.07.01 17:50
|s/l
|5297
|50.00
|1.1958
|1.1958
|1.2038
|-15000.00
|10850525.39
|10599
|2005.07.01 17:50
|s/l
|5298
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.2036
|-15000.00
|10835525.39
|10600
|2005.07.01 17:50
|s/l
|5299
|50.00
|1.1957
|1.1957
|1.2037
|-15000.00
|10820525.39
|10601
|2005.07.01 17:50
|s/l
|5300
|50.00
|1.1958
|1.1958
|1.2038
|-15000.00
|10805525.39
|10602
|2005.07.01 17:50
|s/l
|5301
|50.00
|1.1958
|1.1958
|1.2038
|-15000.00
|10790525.39
|10603
|2005.07.01 17:50
|sell
|5302
|50.00
|1.1969
|1.1999
|1.1919
|10604
|2005.07.01 17:50
|sell
|5303
|50.00
|1.1968
|1.1998
|1.1918
|10605
|2005.07.01 17:50
|sell
|5304
|50.00
|1.1967
|1.1997
|1.1917
|10606
|2005.07.01 17:50
|sell
|5305
|50.00
|1.1968
|1.1998
|1.1918
|10607
|2005.07.01 17:51
|sell
|5306
|50.00
|1.1967
|1.1997
|1.1917
|10608
|2005.07.01 17:51
|sell
|5307
|50.00
|1.1969
|1.1999
|1.1919
|10609
|2005.07.01 17:51
|sell
|5308
|50.00
|1.1968
|1.1998
|1.1918
|10610
|2005.07.01 17:51
|sell
|5309
|50.00
|1.1967
|1.1997
|1.1917
|10611
|2005.07.01 17:51
|sell
|5310
|50.00
|1.1968
|1.1998
|1.1918
|10612
|2005.07.01 17:51
|sell
|5311
|50.00
|1.1967
|1.1997
|1.1917
|10613
|2005.07.04 00:13
|t/p
|5302
|50.00
|1.1919
|1.1999
|1.1919
|25238.00
|10815763.39
|10614
|2005.07.04 00:13
|t/p
|5307
|50.00
|1.1919
|1.1999
|1.1919
|25238.00
|10841001.39
|10615
|2005.07.04 00:22
|t/p
|5303
|50.00
|1.1918
|1.1998
|1.1918
|25238.00
|10866239.39
|10616
|2005.07.04 00:22
|t/p
|5304
|50.00
|1.1917
|1.1997
|1.1917
|25238.00
|10891477.39
|10617
|2005.07.04 00:22
|t/p
|5305
|50.00
|1.1918
|1.1998
|1.1918
|25238.00
|10916715.39
|10618
|2005.07.04 00:22
|t/p
|5306
|50.00
|1.1917
|1.1997
|1.1917
|25238.00
|10941953.39
|10619
|2005.07.04 00:22
|t/p
|5308
|50.00
|1.1918
|1.1998
|1.1918
|25238.00
|10967191.39
|10620
|2005.07.04 00:22
|t/p
|5309
|50.00
|1.1917
|1.1997
|1.1917
|25238.00
|10992429.39
|10621
|2005.07.04 00:22
|t/p
|5310
|50.00
|1.1918
|1.1998
|1.1918
|25238.00
|11017667.39
|10622
|2005.07.04 00:22
|t/p
|5311
|50.00
|1.1917
|1.1997
|1.1917
|25238.00
|11042905.39
|10623
|2005.07.04 01:00
|buy
|5312
|50.00
|1.1935
|1.1905
|1.1985
|10624
|2005.07.04 01:01
|buy
|5313
|50.00
|1.1935
|1.1905
|1.1985
|10625
|2005.07.04 01:18
|buy
|5314
|50.00
|1.1936
|1.1906
|1.1986
|10626
|2005.07.04 01:18
|buy
|5315
|50.00
|1.1937
|1.1907
|1.1987
|10627
|2005.07.04 01:19
|buy
|5316
|50.00
|1.1938
|1.1908
|1.1988
|10628
|2005.07.04 01:19
|buy
|5317
|50.00
|1.1937
|1.1907
|1.1987
|10629
|2005.07.04 01:19
|buy
|5318
|50.00
|1.1936
|1.1906
|1.1986
|10630
|2005.07.04 01:20
|buy
|5319
|50.00
|1.1934
|1.1904
|1.1984
|10631
|2005.07.04 01:20
|buy
|5320
|50.00
|1.1935
|1.1905
|1.1985
|10632
|2005.07.04 01:21
|buy
|5321
|50.00
|1.1936
|1.1906
|1.1986
|10633
|2005.07.04 04:36
|s/l
|5312
|50.00
|1.1905
|1.1905
|1.1985
|-15000.00
|11027905.39
|10634
|2005.07.04 04:36
|s/l
|5313
|50.00
|1.1905
|1.1905
|1.1985
|-15000.00
|11012905.39
|10635
|2005.07.04 04:36
|s/l
|5314
|50.00
|1.1906
|1.1906
|1.1986
|-15000.00
|10997905.39
|10636
|2005.07.04 04:36
|s/l
|5315
|50.00
|1.1907
|1.1907
|1.1987
|-15000.00
|10982905.39
|10637
|2005.07.04 04:36
|s/l
|5316
|50.00
|1.1908
|1.1908
|1.1988
|-15000.00
|10967905.39
|10638
|2005.07.04 04:36
|s/l
|5317
|50.00
|1.1907
|1.1907
|1.1987
|-15000.00
|10952905.39
|10639
|2005.07.04 04:36
|s/l
|5318
|50.00
|1.1906
|1.1906
|1.1986
|-15000.00
|10937905.39
|10640
|2005.07.04 04:36
|s/l
|5319
|50.00
|1.1904
|1.1904
|1.1984
|-15000.00
|10922905.39
|10641
|2005.07.04 04:36
|s/l
|5320
|50.00
|1.1905
|1.1905
|1.1985
|-15000.00
|10907905.39
|10642
|2005.07.04 04:36
|s/l
|5321
|50.00
|1.1906
|1.1906
|1.1986
|-15000.00
|10892905.39
|10643
|2005.07.04 04:36
|sell
|5322
|50.00
|1.1912
|1.1942
|1.1862
|10644
|2005.07.04 04:36
|sell
|5323
|50.00
|1.1913
|1.1943
|1.1863
|10645
|2005.07.04 04:36
|sell
|5324
|50.00
|1.1912
|1.1942
|1.1862
|10646
|2005.07.04 04:36
|sell
|5325
|50.00
|1.1914
|1.1944
|1.1864
|10647
|2005.07.04 04:37
|sell
|5326
|50.00
|1.1916
|1.1946
|1.1866
|10648
|2005.07.04 04:38
|sell
|5327
|50.00
|1.1915
|1.1945
|1.1865
|10649
|2005.07.04 04:38
|sell
|5328
|50.00
|1.1914
|1.1944
|1.1864
|10650
|2005.07.04 04:38
|sell
|5329
|50.00
|1.1915
|1.1945
|1.1865
|10651
|2005.07.04 04:39
|sell
|5330
|50.00
|1.1916
|1.1946
|1.1866
|10652
|2005.07.04 04:39
|sell
|5331
|50.00
|1.1915
|1.1945
|1.1865
|10653
|2005.07.04 08:30
|s/l
|5322
|50.00
|1.1942
|1.1942
|1.1862
|-15000.00
|10877905.39
|10654
|2005.07.04 08:30
|s/l
|5323
|50.00
|1.1943
|1.1943
|1.1863
|-15000.00
|10862905.39
|10655
|2005.07.04 08:30
|s/l
|5324
|50.00
|1.1942
|1.1942
|1.1862
|-15000.00
|10847905.39
|10656
|2005.07.04 08:30
|s/l
|5325
|50.00
|1.1944
|1.1944
|1.1864
|-15000.00
|10832905.39
|10657
|2005.07.04 08:30
|s/l
|5326
|50.00
|1.1946
|1.1946
|1.1866
|-15000.00
|10817905.39
|10658
|2005.07.04 08:30
|s/l
|5327
|50.00
|1.1945
|1.1945
|1.1865
|-15000.00
|10802905.39
|10659
|2005.07.04 08:30
|s/l
|5328
|50.00
|1.1944
|1.1944
|1.1864
|-15000.00
|10787905.39
|10660
|2005.07.04 08:30
|s/l
|5329
|50.00
|1.1945
|1.1945
|1.1865
|-15000.00
|10772905.39
|10661
|2005.07.04 08:30
|s/l
|5330
|50.00
|1.1946
|1.1946
|1.1866
|-15000.00
|10757905.39
|10662
|2005.07.04 08:30
|s/l
|5331
|50.00
|1.1945
|1.1945
|1.1865
|-15000.00
|10742905.39
|10663
|2005.07.04 08:30
|buy
|5332
|50.00
|1.1945
|1.1915
|1.1995
|10664
|2005.07.04 08:30
|buy
|5333
|50.00
|1.1926
|1.1896
|1.1976
|10665
|2005.07.04 08:30
|buy
|5334
|50.00
|1.1926
|1.1896
|1.1976
|10666
|2005.07.04 08:31
|buy
|5335
|50.00
|1.1926
|1.1896
|1.1976
|10667
|2005.07.04 08:31
|buy
|5336
|50.00
|1.1926
|1.1896
|1.1976
|10668
|2005.07.04 08:37
|buy
|5337
|50.00
|1.1923
|1.1893
|1.1973
|10669
|2005.07.04 08:39
|buy
|5338
|50.00
|1.1923
|1.1893
|1.1973
|10670
|2005.07.04 08:39
|buy
|5339
|50.00
|1.1923
|1.1893
|1.1973
|10671
|2005.07.04 08:40
|buy
|5340
|50.00
|1.1923
|1.1893
|1.1973
|10672
|2005.07.04 08:40
|buy
|5341
|50.00
|1.1924
|1.1894
|1.1974
|10673
|2005.07.04 10:00
|s/l
|5332
|50.00
|1.1915
|1.1915
|1.1995
|-15000.00
|10727905.39
|10674
|2005.07.04 10:00
|buy
|5342
|50.00
|1.1915
|1.1885
|1.1965
|10675
|2005.07.04 12:22
|s/l
|5333
|50.00
|1.1896
|1.1896
|1.1976
|-15000.00
|10712905.39
|10676
|2005.07.04 12:22
|s/l
|5334
|50.00
|1.1896
|1.1896
|1.1976
|-15000.00
|10697905.39
|10677
|2005.07.04 12:22
|s/l
|5335
|50.00
|1.1896
|1.1896
|1.1976
|-15000.00
|10682905.39
|10678
|2005.07.04 12:22
|s/l
|5336
|50.00
|1.1896
|1.1896
|1.1976
|-15000.00
|10667905.39
|10679
|2005.07.04 12:22
|buy
|5343
|50.00
|1.1899
|1.1869
|1.1949
|10680
|2005.07.04 12:23
|buy
|5344
|50.00
|1.1899
|1.1869
|1.1949
|10681
|2005.07.04 12:24
|buy
|5345
|50.00
|1.1899
|1.1869
|1.1949
|10682
|2005.07.04 12:25
|buy
|5346
|50.00
|1.1899
|1.1869
|1.1949
|10683
|2005.07.04 13:23
|s/l
|5341
|50.00
|1.1894
|1.1894
|1.1974
|-15000.00
|10652905.39
|10684
|2005.07.04 13:23
|buy
|5347
|50.00
|1.1897
|1.1867
|1.1947
|10685
|2005.07.04 13:50
|s/l
|5337
|50.00
|1.1893
|1.1893
|1.1973
|-15000.00
|10637905.39
|10686
|2005.07.04 13:50
|s/l
|5338
|50.00
|1.1893
|1.1893
|1.1973
|-15000.00
|10622905.39
|10687
|2005.07.04 13:50
|s/l
|5339
|50.00
|1.1893
|1.1893
|1.1973
|-15000.00
|10607905.39
|10688
|2005.07.04 13:50
|s/l
|5340
|50.00
|1.1893
|1.1893
|1.1973
|-15000.00
|10592905.39
|10689
|2005.07.04 13:50
|buy
|5348
|50.00
|1.1893
|1.1863
|1.1943
|10690
|2005.07.04 13:51
|buy
|5349
|50.00
|1.1894
|1.1864
|1.1944
|10691
|2005.07.04 13:51
|buy
|5350
|50.00
|1.1895
|1.1865
|1.1945
|10692
|2005.07.04 13:51
|buy
|5351
|50.00
|1.1894
|1.1864
|1.1944
|10693
|2005.07.05 08:40
|s/l
|5342
|50.00
|1.1885
|1.1885
|1.1965
|-15488.50
|10577416.89
|10694
|2005.07.05 08:40
|buy
|5352
|50.00
|1.1879
|1.1849
|1.1929
|10695
|2005.07.05 08:52
|s/l
|5343
|50.00
|1.1869
|1.1869
|1.1949
|-15488.50
|10561928.39
|10696
|2005.07.05 08:52
|s/l
|5344
|50.00
|1.1869
|1.1869
|1.1949
|-15488.50
|10546439.89
|10697
|2005.07.05 08:52
|s/l
|5345
|50.00
|1.1869
|1.1869
|1.1949
|-15488.50
|10530951.39
|10698
|2005.07.05 08:52
|s/l
|5346
|50.00
|1.1869
|1.1869
|1.1949
|-15488.50
|10515462.89
|10699
|2005.07.05 08:52
|s/l
|5347
|50.00
|1.1867
|1.1867
|1.1947
|-15488.50
|10499974.39
|10700
|2005.07.05 08:52
|buy
|5353
|50.00
|1.1870
|1.1840
|1.1920
|10701
|2005.07.05 08:53
|buy
|5354
|50.00
|1.1870
|1.1840
|1.1920
|10702
|2005.07.05 08:54
|buy
|5355
|50.00
|1.1870
|1.1840
|1.1920
|10703
|2005.07.05 08:54
|buy
|5356
|50.00
|1.1870
|1.1840
|1.1920
|10704
|2005.07.05 08:55
|buy
|5357
|50.00
|1.1870
|1.1840
|1.1920
|10705
|2005.07.05 10:35
|t/p
|5352
|50.00
|1.1929
|1.1849
|1.1929
|25000.00
|10524974.39
|10706
|2005.07.05 10:35
|t/p
|5353
|50.00
|1.1920
|1.1840
|1.1920
|25000.00
|10549974.39
|10707
|2005.07.05 10:35
|t/p
|5354
|50.00
|1.1920
|1.1840
|1.1920
|25000.00
|10574974.39
|10708
|2005.07.05 10:35
|t/p
|5355
|50.00
|1.1920
|1.1840
|1.1920
|25000.00
|10599974.39
|10709
|2005.07.05 10:35
|t/p
|5356
|50.00
|1.1920
|1.1840
|1.1920
|25000.00
|10624974.39
|10710
|2005.07.05 10:35
|t/p
|5357
|50.00
|1.1920
|1.1840
|1.1920
|25000.00
|10649974.39
|10711
|2005.07.06 08:00
|t/p
|5348
|50.00
|1.1943
|1.1863
|1.1943
|24023.00
|10673997.39
|10712
|2005.07.06 08:00
|t/p
|5349
|50.00
|1.1944
|1.1864
|1.1944
|24023.00
|10698020.39
|10713
|2005.07.06 08:00
|t/p
|5351
|50.00
|1.1944
|1.1864
|1.1944
|24023.00
|10722043.39
|10714
|2005.07.06 08:53
|t/p
|5350
|50.00
|1.1945
|1.1865
|1.1945
|24023.00
|10746066.39
|10715
|2005.07.06 08:53
|buy
|5358
|50.00
|1.1941
|1.1911
|1.1991
|10716
|2005.07.06 08:53
|buy
|5359
|50.00
|1.1942
|1.1912
|1.1992
|10717
|2005.07.06 08:53
|buy
|5360
|50.00
|1.1930
|1.1900
|1.1980
|10718
|2005.07.06 08:55
|buy
|5361
|50.00
|1.1921
|1.1891
|1.1971
|10719
|2005.07.06 08:56
|buy
|5362
|50.00
|1.1921
|1.1891
|1.1971
|10720
|2005.07.06 09:00
|buy
|5363
|50.00
|1.1921
|1.1891
|1.1971
|10721
|2005.07.06 09:00
|buy
|5364
|50.00
|1.1922
|1.1892
|1.1972
|10722
|2005.07.06 09:01
|buy
|5365
|50.00
|1.1921
|1.1891
|1.1971
|10723
|2005.07.06 09:01
|buy
|5366
|50.00
|1.1922
|1.1892
|1.1972
|10724
|2005.07.06 09:02
|buy
|5367
|50.00
|1.1921
|1.1891
|1.1971
|10725
|2005.07.06 11:00
|s/l
|5358
|50.00
|1.1911
|1.1911
|1.1991
|-15000.00
|10731066.39
|10726
|2005.07.06 11:00
|s/l
|5359
|50.00
|1.1912
|1.1912
|1.1992
|-15000.00
|10716066.39
|10727
|2005.07.06 11:00
|s/l
|5360
|50.00
|1.1900
|1.1900
|1.1980
|-15000.00
|10701066.39
|10728
|2005.07.06 11:00
|buy
|5368
|50.00
|1.1900
|1.1870
|1.1950
|10729
|2005.07.06 11:00
|buy
|5369
|50.00
|1.1900
|1.1870
|1.1950
|10730
|2005.07.06 11:01
|buy
|5370
|50.00
|1.1900
|1.1870
|1.1950
|10731
|2005.07.06 11:30
|s/l
|5364
|50.00
|1.1892
|1.1892
|1.1972
|-15000.00
|10686066.39
|10732
|2005.07.06 11:30
|s/l
|5366
|50.00
|1.1892
|1.1892
|1.1972
|-15000.00
|10671066.39
|10733
|2005.07.06 11:30
|buy
|5371
|50.00
|1.1895
|1.1865
|1.1945
|10734
|2005.07.06 11:30
|buy
|5372
|50.00
|1.1895
|1.1865
|1.1945
|10735
|2005.07.06 11:35
|s/l
|5361
|50.00
|1.1891
|1.1891
|1.1971
|-15000.00
|10656066.39
|10736
|2005.07.06 11:35
|s/l
|5362
|50.00
|1.1891
|1.1891
|1.1971
|-15000.00
|10641066.39
|10737
|2005.07.06 11:35
|s/l
|5363
|50.00
|1.1891
|1.1891
|1.1971
|-15000.00
|10626066.39
|10738
|2005.07.06 11:35
|s/l
|5365
|50.00
|1.1891
|1.1891
|1.1971
|-15000.00
|10611066.39
|10739
|2005.07.06 11:35
|s/l
|5367
|50.00
|1.1891
|1.1891
|1.1971
|-15000.00
|10596066.39
|10740
|2005.07.06 11:35
|buy
|5373
|50.00
|1.1894
|1.1864
|1.1944
|10741
|2005.07.06 11:35
|buy
|5374
|50.00
|1.1895
|1.1865
|1.1945
|10742
|2005.07.06 11:35
|buy
|5375
|50.00
|1.1894
|1.1864
|1.1944
|10743
|2005.07.06 11:36
|buy
|5376
|50.00
|1.1894
|1.1864
|1.1944
|10744
|2005.07.06 11:36
|buy
|5377
|50.00
|1.1895
|1.1865
|1.1945
|10745
|2005.07.07 10:23
|t/p
|5373
|50.00
|1.1944
|1.1864
|1.1944
|24511.50
|10620577.89
|10746
|2005.07.07 10:23
|t/p
|5375
|50.00
|1.1944
|1.1864
|1.1944
|24511.50
|10645089.39
|10747
|2005.07.07 10:23
|t/p
|5376
|50.00
|1.1944
|1.1864
|1.1944
|24511.50
|10669600.89
|10748
|2005.07.07 10:47
|t/p
|5371
|50.00
|1.1945
|1.1865
|1.1945
|24511.50
|10694112.39
|10749
|2005.07.07 10:47
|t/p
|5372
|50.00
|1.1945
|1.1865
|1.1945
|24511.50
|10718623.89
|10750
|2005.07.07 10:47
|t/p
|5374
|50.00
|1.1945
|1.1865
|1.1945
|24511.50
|10743135.39
|10751
|2005.07.07 10:47
|t/p
|5377
|50.00
|1.1945
|1.1865
|1.1945
|24511.50
|10767646.89
|10752
|2005.07.07 10:50
|t/p
|5368
|50.00
|1.1950
|1.1870
|1.1950
|24511.50
|10792158.39
|10753
|2005.07.07 10:50
|t/p
|5369
|50.00
|1.1950
|1.1870
|1.1950
|24511.50
|10816669.89
|10754
|2005.07.07 10:50
|t/p
|5370
|50.00
|1.1950
|1.1870
|1.1950
|24511.50
|10841181.39
|10755
|2005.07.07 10:50
|buy
|5378
|50.00
|1.1948
|1.1918
|1.1998
|10756
|2005.07.07 10:50
|buy
|5379
|50.00
|1.1948
|1.1918
|1.1998
|10757
|2005.07.07 10:51
|buy
|5380
|50.00
|1.1948
|1.1918
|1.1998
|10758
|2005.07.07 10:51
|buy
|5381
|50.00
|1.1948
|1.1918
|1.1998
|10759
|2005.07.07 10:52
|buy
|5382
|50.00
|1.1948
|1.1918
|1.1998
|10760
|2005.07.07 11:15
|t/p
|5378
|50.00
|1.1998
|1.1918
|1.1998
|25000.00
|10866181.39
|10761
|2005.07.07 11:15
|t/p
|5379
|50.00
|1.1998
|1.1918
|1.1998
|25000.00
|10891181.39
|10762
|2005.07.07 11:15
|t/p
|5380
|50.00
|1.1998
|1.1918
|1.1998
|25000.00
|10916181.39
|10763
|2005.07.07 11:15
|t/p
|5381
|50.00
|1.1998
|1.1918
|1.1998
|25000.00
|10941181.39
|10764
|2005.07.07 11:15
|t/p
|5382
|50.00
|1.1998
|1.1918
|1.1998
|25000.00
|10966181.39
|10765
|2005.07.07 11:15
|buy
|5383
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|10766
|2005.07.07 11:15
|buy
|5384
|50.00
|1.1961
|1.1931
|1.2011
|10767
|2005.07.07 11:15
|s/l
|5383
|50.00
|1.1955
|1.1955
|1.2035
|-15000.00
|10951181.39
|10768
|2005.07.07 11:15
|buy
|5385
|50.00
|1.1957
|1.1927
|1.2007
|10769
|2005.07.07 11:16
|buy
|5386
|50.00
|1.1957
|1.1927
|1.2007
|10770
|2005.07.07 11:16
|buy
|5387
|50.00
|1.1957
|1.1927
|1.2007
|10771
|2005.07.07 11:17
|t/p
|5385
|50.00
|1.2007
|1.1927
|1.2007
|25000.00
|10976181.39
|10772
|2005.07.07 11:17
|t/p
|5386
|50.00
|1.2007
|1.1927
|1.2007
|25000.00
|11001181.39
|10773
|2005.07.07 11:17
|t/p
|5387
|50.00
|1.2007
|1.1927
|1.2007
|25000.00
|11026181.39
|10774
|2005.07.07 11:17
|t/p
|5384
|50.00
|1.2011
|1.1931
|1.2011
|25000.00
|11051181.39
|10775
|2005.07.07 11:17
|buy
|5388
|50.00
|1.2005
|1.1975
|1.2055
|10776
|2005.07.07 11:18
|buy
|5389
|50.00
|1.2004
|1.1974
|1.2054
|10777
|2005.07.07 11:18
|buy
|5390
|50.00
|1.2005
|1.1975
|1.2055
|10778
|2005.07.07 11:18
|buy
|5391
|50.00
|1.2004
|1.1974
|1.2054
|10779
|2005.07.07 11:18
|buy
|5392
|50.00
|1.2005
|1.1975
|1.2055
|10780
|2005.07.07 11:19
|buy
|5393
|50.00
|1.2004
|1.1974
|1.2054
|10781
|2005.07.07 11:19
|buy
|5394
|50.00
|1.2005
|1.1975
|1.2055
|10782
|2005.07.07 11:40
|buy
|5395
|50.00
|1.1993
|1.1963
|1.2043
|10783
|2005.07.07 11:40
|buy
|5396
|50.00
|1.1979
|1.1949
|1.2029
|10784
|2005.07.07 11:40
|s/l
|5388
|50.00
|1.1975
|1.1975
|1.2055
|-15000.00
|11036181.39
|10785
|2005.07.07 11:40
|s/l
|5389
|50.00
|1.1974
|1.1974
|1.2054
|-15000.00
|11021181.39
|10786
|2005.07.07 11:40
|s/l
|5390
|50.00
|1.1975
|1.1975
|1.2055
|-15000.00
|11006181.39
|10787
|2005.07.07 11:40
|s/l
|5391
|50.00
|1.1974
|1.1974
|1.2054
|-15000.00
|10991181.39
|10788
|2005.07.07 11:40
|s/l
|5392
|50.00
|1.1975
|1.1975
|1.2055
|-15000.00
|10976181.39
|10789
|2005.07.07 11:40
|s/l
|5393
|50.00
|1.1974
|1.1974
|1.2054
|-15000.00
|10961181.39
|10790
|2005.07.07 11:40
|s/l
|5394
|50.00
|1.1975
|1.1975
|1.2055
|-15000.00
|10946181.39
|10791
|2005.07.07 11:40
|buy
|5397
|50.00
|1.1973
|1.1943
|1.2023
|10792
|2005.07.07 11:40
|buy
|5398
|50.00
|1.1968
|1.1938
|1.2018
|10793
|2005.07.07 11:40
|s/l
|5395
|50.00
|1.1963
|1.1963
|1.2043
|-15000.00
|10931181.39
|10794
|2005.07.07 11:40
|buy
|5399
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|10795
|2005.07.07 11:40
|t/p
|5398
|50.00
|1.2018
|1.1938
|1.2018
|25000.00
|10956181.39
|10796
|2005.07.07 11:40
|t/p
|5399
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|10981181.39
|10797
|2005.07.07 11:40
|buy
|5400
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|10798
|2005.07.07 11:40
|t/p
|5400
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|11006181.39
|10799
|2005.07.07 11:40
|buy
|5401
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|10800
|2005.07.07 11:41
|t/p
|5401
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|11031181.39
|10801
|2005.07.07 11:41
|buy
|5402
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|10802
|2005.07.07 11:41
|t/p
|5402
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|11056181.39
|10803
|2005.07.07 11:41
|buy
|5403
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|10804
|2005.07.07 11:41
|t/p
|5403
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|11081181.39
|10805
|2005.07.07 11:42
|buy
|5404
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|10806
|2005.07.07 11:42
|buy
|5405
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|10807
|2005.07.07 11:42
|t/p
|5404
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|11106181.39
|10808
|2005.07.07 11:42
|t/p
|5405
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|11131181.39
|10809
|2005.07.07 11:42
|buy
|5406
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|10810
|2005.07.07 11:43
|t/p
|5406
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|11156181.39
|10811
|2005.07.07 11:43
|buy
|5407
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|10812
|2005.07.07 11:43
|t/p
|5407
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|11181181.39
|10813
|2005.07.07 11:43
|buy
|5408
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|10814
|2005.07.07 11:43
|t/p
|5408
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|11206181.39
|10815
|2005.07.07 11:43
|buy
|5409
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|10816
|2005.07.07 11:44
|t/p
|5409
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|11231181.39
|10817
|2005.07.07 11:44
|buy
|5410
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|10818
|2005.07.07 11:44
|t/p
|5410
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|11256181.39
|10819
|2005.07.07 11:45
|t/p
|5397
|50.00
|1.2023
|1.1943
|1.2023
|25000.00
|11281181.39
|10820
|2005.07.07 11:52
|t/p
|5396
|50.00
|1.2029
|1.1949
|1.2029
|25000.00
|11306181.39
|10821
|2005.07.07 11:52
|buy
|5411
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|10822
|2005.07.07 11:52
|buy
|5412
|50.00
|1.2025
|1.1995
|1.2075
|10823
|2005.07.07 11:53
|buy
|5413
|50.00
|1.2025
|1.1995
|1.2075
|10824
|2005.07.07 11:53
|buy
|5414
|50.00
|1.2025
|1.1995
|1.2075
|10825
|2005.07.07 11:53
|buy
|5415
|50.00
|1.2025
|1.1995
|1.2075
|10826
|2005.07.07 11:54
|buy
|5416
|50.00
|1.2025
|1.1995
|1.2075
|10827
|2005.07.07 11:55
|s/l
|5411
|50.00
|1.1997
|1.1997
|1.2077
|-15000.00
|11291181.39
|10828
|2005.07.07 11:55
|s/l
|5412
|50.00
|1.1995
|1.1995
|1.2075
|-15000.00
|11276181.39
|10829
|2005.07.07 11:55
|s/l
|5413
|50.00
|1.1995
|1.1995
|1.2075
|-15000.00
|11261181.39
|10830
|2005.07.07 11:55
|s/l
|5414
|50.00
|1.1995
|1.1995
|1.2075
|-15000.00
|11246181.39
|10831
|2005.07.07 11:55
|s/l
|5415
|50.00
|1.1995
|1.1995
|1.2075
|-15000.00
|11231181.39
|10832
|2005.07.07 11:55
|s/l
|5416
|50.00
|1.1995
|1.1995
|1.2075
|-15000.00
|11216181.39
|10833
|2005.07.07 11:55
|buy
|5417
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|10834
|2005.07.07 11:55
|buy
|5418
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|10835
|2005.07.07 11:55
|buy
|5419
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|10836
|2005.07.07 11:56
|buy
|5420
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|10837
|2005.07.07 11:56
|buy
|5421
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|10838
|2005.07.07 11:56
|buy
|5422
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|10839
|2005.07.07 11:59
|buy
|5423
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|10840
|2005.07.07 12:00
|buy
|5424
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|10841
|2005.07.07 12:00
|buy
|5425
|50.00
|1.1987
|1.1957
|1.2037
|10842
|2005.07.07 12:00
|buy
|5426
|50.00
|1.1988
|1.1958
|1.2038
|10843
|2005.07.07 14:00
|s/l
|5417
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.2040
|-15000.00
|11201181.39
|10844
|2005.07.07 14:00
|s/l
|5418
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.2040
|-15000.00
|11186181.39
|10845
|2005.07.07 14:00
|s/l
|5419
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.2040
|-15000.00
|11171181.39
|10846
|2005.07.07 14:00
|s/l
|5420
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.2040
|-15000.00
|11156181.39
|10847
|2005.07.07 14:00
|s/l
|5421
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.2040
|-15000.00
|11141181.39
|10848
|2005.07.07 14:00
|s/l
|5422
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.2040
|-15000.00
|11126181.39
|10849
|2005.07.07 14:00
|s/l
|5423
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.2040
|-15000.00
|11111181.39
|10850
|2005.07.07 14:00
|s/l
|5424
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.2036
|-15000.00
|11096181.39
|10851
|2005.07.07 14:00
|s/l
|5425
|50.00
|1.1957
|1.1957
|1.2037
|-15000.00
|11081181.39
|10852
|2005.07.07 14:00
|s/l
|5426
|50.00
|1.1958
|1.1958
|1.2038
|-15000.00
|11066181.39
|10853
|2005.07.07 14:00
|sell
|5427
|50.00
|1.1955
|1.1985
|1.1905
|10854
|2005.07.07 14:00
|sell
|5428
|50.00
|1.1971
|1.2001
|1.1921
|10855
|2005.07.07 14:00
|sell
|5429
|50.00
|1.1971
|1.2001
|1.1921
|10856
|2005.07.07 14:00
|sell
|5430
|50.00
|1.1971
|1.2001
|1.1921
|10857
|2005.07.07 14:01
|sell
|5431
|50.00
|1.1971
|1.2001
|1.1921
|10858
|2005.07.07 14:01
|sell
|5432
|50.00
|1.1971
|1.2001
|1.1921
|10859
|2005.07.07 14:01
|sell
|5433
|50.00
|1.1971
|1.2001
|1.1921
|10860
|2005.07.07 14:12
|sell
|5434
|50.00
|1.1971
|1.2001
|1.1921
|10861
|2005.07.07 14:13
|sell
|5435
|50.00
|1.1971
|1.2001
|1.1921
|10862
|2005.07.07 14:13
|sell
|5436
|50.00
|1.1971
|1.2001
|1.1921
|10863
|2005.07.07 15:30
|t/p
|5428
|50.00
|1.1921
|1.2001
|1.1921
|25000.00
|11091181.39
|10864
|2005.07.07 15:30
|t/p
|5429
|50.00
|1.1921
|1.2001
|1.1921
|25000.00
|11116181.39
|10865
|2005.07.07 15:30
|t/p
|5430
|50.00
|1.1921
|1.2001
|1.1921
|25000.00
|11141181.39
|10866
|2005.07.07 15:30
|t/p
|5431
|50.00
|1.1921
|1.2001
|1.1921
|25000.00
|11166181.39
|10867
|2005.07.07 15:30
|t/p
|5432
|50.00
|1.1921
|1.2001
|1.1921
|25000.00
|11191181.39
|10868
|2005.07.07 15:30
|t/p
|5433
|50.00
|1.1921
|1.2001
|1.1921
|25000.00
|11216181.39
|10869
|2005.07.07 15:30
|t/p
|5434
|50.00
|1.1921
|1.2001
|1.1921
|25000.00
|11241181.39
|10870
|2005.07.07 15:30
|t/p
|5435
|50.00
|1.1921
|1.2001
|1.1921
|25000.00
|11266181.39
|10871
|2005.07.07 15:30
|t/p
|5436
|50.00
|1.1921
|1.2001
|1.1921
|25000.00
|11291181.39
|10872
|2005.07.08 09:23
|t/p
|5427
|50.00
|1.1905
|1.1985
|1.1905
|25714.00
|11316895.39
|10873
|2005.07.08 09:23
|sell
|5437
|50.00
|1.1911
|1.1941
|1.1861
|10874
|2005.07.08 09:23
|sell
|5438
|50.00
|1.1915
|1.1945
|1.1865
|10875
|2005.07.08 09:24
|sell
|5439
|50.00
|1.1915
|1.1945
|1.1865
|10876
|2005.07.08 09:24
|sell
|5440
|50.00
|1.1914
|1.1944
|1.1864
|10877
|2005.07.08 09:24
|sell
|5441
|50.00
|1.1915
|1.1945
|1.1865
|10878
|2005.07.08 09:30
|sell
|5442
|50.00
|1.1920
|1.1950
|1.1870
|10879
|2005.07.08 09:30
|sell
|5443
|50.00
|1.1920
|1.1950
|1.1870
|10880
|2005.07.08 09:30
|sell
|5444
|50.00
|1.1919
|1.1949
|1.1869
|10881
|2005.07.08 09:30
|sell
|5445
|50.00
|1.1920
|1.1950
|1.1870
|10882
|2005.07.08 09:30
|sell
|5446
|50.00
|1.1920
|1.1950
|1.1870
|10883
|2005.07.08 14:32
|s/l
|5437
|50.00
|1.1941
|1.1941
|1.1861
|-15000.00
|11301895.39
|10884
|2005.07.08 14:32
|s/l
|5440
|50.00
|1.1944
|1.1944
|1.1864
|-15000.00
|11286895.39
|10885
|2005.07.08 14:32
|sell
|5447
|50.00
|1.1941
|1.1971
|1.1891
|10886
|2005.07.08 14:32
|sell
|5448
|50.00
|1.1941
|1.1971
|1.1891
|10887
|2005.07.08 14:37
|t/p
|5447
|50.00
|1.1891
|1.1971
|1.1891
|25000.00
|11311895.39
|10888
|2005.07.08 14:37
|t/p
|5448
|50.00
|1.1891
|1.1971
|1.1891
|25000.00
|11336895.39
|10889
|2005.07.08 15:00
|s/l
|5438
|50.00
|1.1945
|1.1945
|1.1865
|-15000.00
|11321895.39
|10890
|2005.07.08 15:00
|s/l
|5439
|50.00
|1.1945
|1.1945
|1.1865
|-15000.00
|11306895.39
|10891
|2005.07.08 15:00
|s/l
|5441
|50.00
|1.1945
|1.1945
|1.1865
|-15000.00
|11291895.39
|10892
|2005.07.08 15:00
|s/l
|5442
|50.00
|1.1950
|1.1950
|1.1870
|-15000.00
|11276895.39
|10893
|2005.07.08 15:00
|s/l
|5443
|50.00
|1.1950
|1.1950
|1.1870
|-15000.00
|11261895.39
|10894
|2005.07.08 15:00
|s/l
|5444
|50.00
|1.1949
|1.1949
|1.1869
|-15000.00
|11246895.39
|10895
|2005.07.08 15:00
|s/l
|5445
|50.00
|1.1950
|1.1950
|1.1870
|-15000.00
|11231895.39
|10896
|2005.07.08 15:00
|s/l
|5446
|50.00
|1.1950
|1.1950
|1.1870
|-15000.00
|11216895.39
|10897
|2005.07.08 15:00
|buy
|5449
|50.00
|1.1931
|1.1901
|1.1981
|10898
|2005.07.08 15:00
|buy
|5450
|50.00
|1.1924
|1.1894
|1.1974
|10899
|2005.07.08 15:00
|buy
|5451
|50.00
|1.1924
|1.1894
|1.1974
|10900
|2005.07.08 15:00
|buy
|5452
|50.00
|1.1924
|1.1894
|1.1974
|10901
|2005.07.08 15:00
|buy
|5453
|50.00
|1.1924
|1.1894
|1.1974
|10902
|2005.07.08 15:00
|buy
|5454
|50.00
|1.1924
|1.1894
|1.1974
|10903
|2005.07.08 15:00
|buy
|5455
|50.00
|1.1924
|1.1894
|1.1974
|10904
|2005.07.08 15:01
|buy
|5456
|50.00
|1.1924
|1.1894
|1.1974
|10905
|2005.07.08 15:01
|buy
|5457
|50.00
|1.1924
|1.1894
|1.1974
|10906
|2005.07.08 15:01
|buy
|5458
|50.00
|1.1924
|1.1894
|1.1974
|10907
|2005.07.08 16:20
|t/p
|5450
|50.00
|1.1974
|1.1894
|1.1974
|25000.00
|11241895.39
|10908
|2005.07.08 16:20
|t/p
|5451
|50.00
|1.1974
|1.1894
|1.1974
|25000.00
|11266895.39
|10909
|2005.07.08 16:20
|t/p
|5452
|50.00
|1.1974
|1.1894
|1.1974
|25000.00
|11291895.39
|10910
|2005.07.08 16:20
|t/p
|5453
|50.00
|1.1974
|1.1894
|1.1974
|25000.00
|11316895.39
|10911
|2005.07.08 16:20
|t/p
|5454
|50.00
|1.1974
|1.1894
|1.1974
|25000.00
|11341895.39
|10912
|2005.07.08 16:20
|t/p
|5455
|50.00
|1.1974
|1.1894
|1.1974
|25000.00
|11366895.39
|10913
|2005.07.08 16:20
|t/p
|5456
|50.00
|1.1974
|1.1894
|1.1974
|25000.00
|11391895.39
|10914
|2005.07.08 16:20
|t/p
|5457
|50.00
|1.1974
|1.1894
|1.1974
|25000.00
|11416895.39
|10915
|2005.07.08 16:20
|t/p
|5458
|50.00
|1.1974
|1.1894
|1.1974
|25000.00
|11441895.39
|10916
|2005.07.08 16:22
|t/p
|5449
|50.00
|1.1981
|1.1901
|1.1981
|25000.00
|11466895.39
|10917
|2005.07.08 16:25
|buy
|5459
|50.00
|1.1964
|1.1934
|1.2014
|10918
|2005.07.08 16:25
|buy
|5460
|50.00
|1.1965
|1.1935
|1.2015
|10919
|2005.07.08 16:25
|buy
|5461
|50.00
|1.1964
|1.1934
|1.2014
|10920
|2005.07.08 16:26
|buy
|5462
|50.00
|1.1965
|1.1935
|1.2015
|10921
|2005.07.08 16:26
|buy
|5463
|50.00
|1.1964
|1.1934
|1.2014
|10922
|2005.07.08 16:27
|buy
|5464
|50.00
|1.1965
|1.1935
|1.2015
|10923
|2005.07.08 16:29
|buy
|5465
|50.00
|1.1964
|1.1934
|1.2014
|10924
|2005.07.08 16:30
|s/l
|5459
|50.00
|1.1934
|1.1934
|1.2014
|-15000.00
|11451895.39
|10925
|2005.07.08 16:30
|s/l
|5460
|50.00
|1.1935
|1.1935
|1.2015
|-15000.00
|11436895.39
|10926
|2005.07.08 16:30
|s/l
|5461
|50.00
|1.1934
|1.1934
|1.2014
|-15000.00
|11421895.39
|10927
|2005.07.08 16:30
|s/l
|5462
|50.00
|1.1935
|1.1935
|1.2015
|-15000.00
|11406895.39
|10928
|2005.07.08 16:30
|s/l
|5463
|50.00
|1.1934
|1.1934
|1.2014
|-15000.00
|11391895.39
|10929
|2005.07.08 16:30
|s/l
|5464
|50.00
|1.1935
|1.1935
|1.2015
|-15000.00
|11376895.39
|10930
|2005.07.08 16:30
|s/l
|5465
|50.00
|1.1934
|1.1934
|1.2014
|-15000.00
|11361895.39
|10931
|2005.07.08 16:30
|sell
|5466
|50.00
|1.1942
|1.1972
|1.1892
|10932
|2005.07.08 16:30
|sell
|5467
|50.00
|1.1945
|1.1975
|1.1895
|10933
|2005.07.08 16:30
|sell
|5468
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|10934
|2005.07.08 16:30
|sell
|5469
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|10935
|2005.07.08 16:31
|sell
|5470
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|10936
|2005.07.08 16:31
|sell
|5471
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|10937
|2005.07.08 16:52
|sell
|5472
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|10938
|2005.07.08 16:53
|sell
|5473
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|10939
|2005.07.08 16:54
|sell
|5474
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|10940
|2005.07.08 16:55
|sell
|5475
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|10941
|2005.07.10 00:22
|s/l
|5466
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.1892
|-15000.00
|11346895.39
|10942
|2005.07.10 23:37
|sell
|5476
|50.00
|1.1965
|1.1995
|1.1915
|10943
|2005.07.11 01:46
|s/l
|5467
|50.00
|1.1975
|1.1975
|1.1895
|-14762.00
|11332133.39
|10944
|2005.07.11 01:46
|sell
|5477
|50.00
|1.1972
|1.2002
|1.1922
|10945
|2005.07.11 04:30
|s/l
|5468
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.1911
|-14762.00
|11317371.39
|10946
|2005.07.11 04:30
|s/l
|5469
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.1911
|-14762.00
|11302609.39
|10947
|2005.07.11 04:30
|s/l
|5470
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.1911
|-14762.00
|11287847.39
|10948
|2005.07.11 04:30
|s/l
|5471
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.1911
|-14762.00
|11273085.39
|10949
|2005.07.11 04:30
|s/l
|5472
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.1911
|-14762.00
|11258323.39
|10950
|2005.07.11 04:30
|s/l
|5473
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.1911
|-14762.00
|11243561.39
|10951
|2005.07.11 04:30
|s/l
|5474
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.1911
|-14762.00
|11228799.39
|10952
|2005.07.11 04:30
|s/l
|5475
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.1911
|-14762.00
|11214037.39
|10953
|2005.07.11 04:30
|sell
|5478
|50.00
|1.1990
|1.2020
|1.1940
|10954
|2005.07.11 04:31
|sell
|5479
|50.00
|1.1990
|1.2020
|1.1940
|10955
|2005.07.11 04:32
|sell
|5480
|50.00
|1.1990
|1.2020
|1.1940
|10956
|2005.07.11 04:32
|sell
|5481
|50.00
|1.1991
|1.2021
|1.1941
|10957
|2005.07.11 04:33
|sell
|5482
|50.00
|1.1990
|1.2020
|1.1940
|10958
|2005.07.11 04:33
|sell
|5483
|50.00
|1.1991
|1.2021
|1.1941
|10959
|2005.07.11 04:34
|sell
|5484
|50.00
|1.1990
|1.2020
|1.1940
|10960
|2005.07.11 04:34
|sell
|5485
|50.00
|1.1991
|1.2021
|1.1941
|10961
|2005.07.11 04:37
|s/l
|5476
|50.00
|1.1995
|1.1995
|1.1915
|-14762.00
|11199275.39
|10962
|2005.07.11 04:37
|sell
|5486
|50.00
|1.1993
|1.2023
|1.1943
|10963
|2005.07.11 04:52
|s/l
|5477
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.1922
|-15000.00
|11184275.39
|10964
|2005.07.11 04:52
|sell
|5487
|50.00
|1.2000
|1.2030
|1.1950
|10965
|2005.07.11 08:35
|s/l
|5478
|50.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|-15000.00
|11169275.39
|10966
|2005.07.11 08:35
|s/l
|5479
|50.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|-15000.00
|11154275.39
|10967
|2005.07.11 08:35
|s/l
|5480
|50.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|-15000.00
|11139275.39
|10968
|2005.07.11 08:35
|s/l
|5482
|50.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|-15000.00
|11124275.39
|10969
|2005.07.11 08:35
|s/l
|5484
|50.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|-15000.00
|11109275.39
|10970
|2005.07.11 08:35
|sell
|5488
|50.00
|1.2017
|1.2047
|1.1967
|10971
|2005.07.11 08:35
|sell
|5489
|50.00
|1.2016
|1.2046
|1.1966
|10972
|2005.07.11 08:35
|sell
|5490
|50.00
|1.2017
|1.2047
|1.1967
|10973
|2005.07.11 08:36
|sell
|5491
|50.00
|1.2016
|1.2046
|1.1966
|10974
|2005.07.11 08:36
|sell
|5492
|50.00
|1.2017
|1.2047
|1.1967
|10975
|2005.07.11 08:37
|s/l
|5481
|50.00
|1.2021
|1.2021
|1.1941
|-15000.00
|11094275.39
|10976
|2005.07.11 08:37
|s/l
|5483
|50.00
|1.2021
|1.2021
|1.1941
|-15000.00
|11079275.39
|10977
|2005.07.11 08:37
|s/l
|5485
|50.00
|1.2021
|1.2021
|1.1941
|-15000.00
|11064275.39
|10978
|2005.07.11 08:37
|sell
|5493
|50.00
|1.2019
|1.2049
|1.1969
|10979
|2005.07.11 08:37
|s/l
|5486
|50.00
|1.2023
|1.2023
|1.1943
|-15000.00
|11049275.39
|10980
|2005.07.11 08:37
|sell
|5494
|50.00
|1.2020
|1.2050
|1.1970
|10981
|2005.07.11 08:38
|sell
|5495
|50.00
|1.2021
|1.2051
|1.1971
|10982
|2005.07.11 08:38
|sell
|5496
|50.00
|1.2020
|1.2050
|1.1970
|10983
|2005.07.11 08:47
|s/l
|5487
|50.00
|1.2030
|1.2030
|1.1950
|-15000.00
|11034275.39
|10984
|2005.07.11 08:47
|sell
|5497
|50.00
|1.2027
|1.2057
|1.1977
|10985
|2005.07.11 16:30
|s/l
|5488
|50.00
|1.2047
|1.2047
|1.1967
|-15000.00
|11019275.39
|10986
|2005.07.11 16:30
|s/l
|5489
|50.00
|1.2046
|1.2046
|1.1966
|-15000.00
|11004275.39
|10987
|2005.07.11 16:30
|s/l
|5490
|50.00
|1.2047
|1.2047
|1.1967
|-15000.00
|10989275.39
|10988
|2005.07.11 16:30
|s/l
|5491
|50.00
|1.2046
|1.2046
|1.1966
|-15000.00
|10974275.39
|10989
|2005.07.11 16:30
|s/l
|5492
|50.00
|1.2047
|1.2047
|1.1967
|-15000.00
|10959275.39
|10990
|2005.07.11 16:30
|s/l
|5493
|50.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
|-15000.00
|10944275.39
|10991
|2005.07.11 16:30
|s/l
|5494
|50.00
|1.2050
|1.2050
|1.1970
|-15000.00
|10929275.39
|10992
|2005.07.11 16:30
|s/l
|5495
|50.00
|1.2051
|1.2051
|1.1971
|-15000.00
|10914275.39
|10993
|2005.07.11 16:30
|s/l
|5496
|50.00
|1.2050
|1.2050
|1.1970
|-15000.00
|10899275.39
|10994
|2005.07.11 16:30
|s/l
|5497
|50.00
|1.2057
|1.2057
|1.1977
|-15000.00
|10884275.39
|10995
|2005.07.11 16:30
|buy
|5498
|50.00
|1.2054
|1.2024
|1.2104
|10996
|2005.07.11 16:30
|buy
|5499
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|10997
|2005.07.11 16:30
|buy
|5500
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|10998
|2005.07.11 16:30
|buy
|5501
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|10999
|2005.07.11 16:31
|buy
|5502
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|11000
|2005.07.11 16:31
|buy
|5503
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|11001
|2005.07.11 16:31
|buy
|5504
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|11002
|2005.07.11 16:35
|s/l
|5498
|50.00
|1.2024
|1.2024
|1.2104
|-15000.00
|10869275.39
|11003
|2005.07.11 16:35
|buy
|5505
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|11004
|2005.07.11 16:35
|buy
|5506
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|11005
|2005.07.11 16:36
|buy
|5507
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|11006
|2005.07.11 16:37
|buy
|5508
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|11007
|2005.07.11 17:23
|t/p
|5505
|50.00
|1.2077
|1.1997
|1.2077
|25000.00
|10894275.39
|11008
|2005.07.11 17:23
|t/p
|5506
|50.00
|1.2077
|1.1997
|1.2077
|25000.00
|10919275.39
|11009
|2005.07.11 17:23
|t/p
|5507
|50.00
|1.2077
|1.1997
|1.2077
|25000.00
|10944275.39
|11010
|2005.07.11 17:23
|t/p
|5508
|50.00
|1.2077
|1.1997
|1.2077
|25000.00
|10969275.39
|11011
|2005.07.12 03:30
|t/p
|5499
|50.00
|1.2086
|1.2006
|1.2086
|24511.50
|10993786.89
|11012
|2005.07.12 03:30
|t/p
|5500
|50.00
|1.2086
|1.2006
|1.2086
|24511.50
|11018298.39
|11013
|2005.07.12 03:30
|t/p
|5501
|50.00
|1.2086
|1.2006
|1.2086
|24511.50
|11042809.89
|11014
|2005.07.12 03:30
|t/p
|5502
|50.00
|1.2086
|1.2006
|1.2086
|24511.50
|11067321.39
|11015
|2005.07.12 03:30
|t/p
|5503
|50.00
|1.2086
|1.2006
|1.2086
|24511.50
|11091832.89
|11016
|2005.07.12 03:30
|t/p
|5504
|50.00
|1.2086
|1.2006
|1.2086
|24511.50
|11116344.39
|11017
|2005.07.12 03:30
|buy
|5509
|50.00
|1.2088
|1.2058
|1.2138
|11018
|2005.07.12 03:30
|buy
|5510
|50.00
|1.2078
|1.2048
|1.2128
|11019
|2005.07.12 03:30
|buy
|5511
|50.00
|1.2078
|1.2048
|1.2128
|11020
|2005.07.12 03:30
|buy
|5512
|50.00
|1.2078
|1.2048
|1.2128
|11021
|2005.07.12 03:31
|buy
|5513
|50.00
|1.2078
|1.2048
|1.2128
|11022
|2005.07.12 03:31
|buy
|5514
|50.00
|1.2078
|1.2048
|1.2128
|11023
|2005.07.12 03:45
|buy
|5515
|50.00
|1.2078
|1.2048
|1.2128
|11024
|2005.07.12 03:46
|buy
|5516
|50.00
|1.2078
|1.2048
|1.2128
|11025
|2005.07.12 03:46
|buy
|5517
|50.00
|1.2078
|1.2048
|1.2128
|11026
|2005.07.12 03:48
|buy
|5518
|50.00
|1.2078
|1.2048
|1.2128
|11027
|2005.07.12 04:22
|t/p
|5510
|50.00
|1.2128
|1.2048
|1.2128
|25000.00
|11141344.39
|11028
|2005.07.12 04:22
|t/p
|5511
|50.00
|1.2128
|1.2048
|1.2128
|25000.00
|11166344.39
|11029
|2005.07.12 04:22
|t/p
|5512
|50.00
|1.2128
|1.2048
|1.2128
|25000.00
|11191344.39
|11030
|2005.07.12 04:22
|t/p
|5513
|50.00
|1.2128
|1.2048
|1.2128
|25000.00
|11216344.39
|11031
|2005.07.12 04:22
|t/p
|5514
|50.00
|1.2128
|1.2048
|1.2128
|25000.00
|11241344.39
|11032
|2005.07.12 04:22
|t/p
|5515
|50.00
|1.2128
|1.2048
|1.2128
|25000.00
|11266344.39
|11033
|2005.07.12 04:22
|t/p
|5516
|50.00
|1.2128
|1.2048
|1.2128
|25000.00
|11291344.39
|11034
|2005.07.12 04:22
|t/p
|5517
|50.00
|1.2128
|1.2048
|1.2128
|25000.00
|11316344.39
|11035
|2005.07.12 04:22
|t/p
|5518
|50.00
|1.2128
|1.2048
|1.2128
|25000.00
|11341344.39
|11036
|2005.07.12 04:53
|t/p
|5509
|50.00
|1.2138
|1.2058
|1.2138
|25000.00
|11366344.39
|11037
|2005.07.12 04:55
|buy
|5519
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|11038
|2005.07.12 04:55
|buy
|5520
|50.00
|1.2127
|1.2097
|1.2177
|11039
|2005.07.12 04:55
|buy
|5521
|50.00
|1.2128
|1.2098
|1.2178
|11040
|2005.07.12 04:56
|buy
|5522
|50.00
|1.2126
|1.2096
|1.2176
|11041
|2005.07.12 04:56
|buy
|5523
|50.00
|1.2125
|1.2095
|1.2175
|11042
|2005.07.12 04:56
|buy
|5524
|50.00
|1.2122
|1.2092
|1.2172
|11043
|2005.07.12 05:00
|buy
|5525
|50.00
|1.2122
|1.2092
|1.2172
|11044
|2005.07.12 05:00
|buy
|5526
|50.00
|1.2123
|1.2093
|1.2173
|11045
|2005.07.12 05:01
|buy
|5527
|50.00
|1.2122
|1.2092
|1.2172
|11046
|2005.07.12 05:01
|buy
|5528
|50.00
|1.2123
|1.2093
|1.2173
|11047
|2005.07.12 06:17
|t/p
|5524
|50.00
|1.2172
|1.2092
|1.2172
|25000.00
|11391344.39
|11048
|2005.07.12 06:17
|t/p
|5525
|50.00
|1.2172
|1.2092
|1.2172
|25000.00
|11416344.39
|11049
|2005.07.12 06:17
|t/p
|5526
|50.00
|1.2173
|1.2093
|1.2173
|25000.00
|11441344.39
|11050
|2005.07.12 06:17
|t/p
|5527
|50.00
|1.2172
|1.2092
|1.2172
|25000.00
|11466344.39
|11051
|2005.07.12 06:17
|t/p
|5528
|50.00
|1.2173
|1.2093
|1.2173
|25000.00
|11491344.39
|11052
|2005.07.12 06:17
|t/p
|5523
|50.00
|1.2175
|1.2095
|1.2175
|25000.00
|11516344.39
|11053
|2005.07.12 06:42
|t/p
|5522
|50.00
|1.2176
|1.2096
|1.2176
|25000.00
|11541344.39
|11054
|2005.07.12 06:42
|t/p
|5520
|50.00
|1.2177
|1.2097
|1.2177
|25000.00
|11566344.39
|11055
|2005.07.12 06:45
|t/p
|5521
|50.00
|1.2178
|1.2098
|1.2178
|25000.00
|11591344.39
|11056
|2005.07.12 06:45
|t/p
|5519
|50.00
|1.2179
|1.2099
|1.2179
|25000.00
|11616344.39
|11057
|2005.07.12 06:55
|buy
|5529
|50.00
|1.2175
|1.2145
|1.2225
|11058
|2005.07.12 06:55
|buy
|5530
|50.00
|1.2162
|1.2132
|1.2212
|11059
|2005.07.12 06:55
|buy
|5531
|50.00
|1.2160
|1.2130
|1.2210
|11060
|2005.07.12 06:56
|buy
|5532
|50.00
|1.2160
|1.2130
|1.2210
|11061
|2005.07.12 06:59
|buy
|5533
|50.00
|1.2160
|1.2130
|1.2210
|11062
|2005.07.12 07:00
|buy
|5534
|50.00
|1.2159
|1.2129
|1.2209
|11063
|2005.07.12 07:00
|buy
|5535
|50.00
|1.2160
|1.2130
|1.2210
|11064
|2005.07.12 07:01
|buy
|5536
|50.00
|1.2159
|1.2129
|1.2209
|11065
|2005.07.12 07:01
|buy
|5537
|50.00
|1.2160
|1.2130
|1.2210
|11066
|2005.07.12 07:02
|buy
|5538
|50.00
|1.2159
|1.2129
|1.2209
|11067
|2005.07.12 08:00
|s/l
|5529
|50.00
|1.2145
|1.2145
|1.2225
|-15000.00
|11601344.39
|11068
|2005.07.12 08:00
|buy
|5539
|50.00
|1.2145
|1.2115
|1.2195
|11069
|2005.07.12 12:12
|t/p
|5539
|50.00
|1.2195
|1.2115
|1.2195
|25000.00
|11626344.39
|11070
|2005.07.12 17:30
|t/p
|5534
|50.00
|1.2209
|1.2129
|1.2209
|25000.00
|11651344.39
|11071
|2005.07.12 17:30
|t/p
|5536
|50.00
|1.2209
|1.2129
|1.2209
|25000.00
|11676344.39
|11072
|2005.07.12 17:30
|t/p
|5538
|50.00
|1.2209
|1.2129
|1.2209
|25000.00
|11701344.39
|11073
|2005.07.12 17:30
|t/p
|5531
|50.00
|1.2210
|1.2130
|1.2210
|25000.00
|11726344.39
|11074
|2005.07.12 17:30
|t/p
|5532
|50.00
|1.2210
|1.2130
|1.2210
|25000.00
|11751344.39
|11075
|2005.07.12 17:30
|t/p
|5533
|50.00
|1.2210
|1.2130
|1.2210
|25000.00
|11776344.39
|11076
|2005.07.12 17:30
|t/p
|5535
|50.00
|1.2210
|1.2130
|1.2210
|25000.00
|11801344.39
|11077
|2005.07.12 17:30
|t/p
|5537
|50.00
|1.2210
|1.2130
|1.2210
|25000.00
|11826344.39
|11078
|2005.07.12 17:47
|t/p
|5530
|50.00
|1.2212
|1.2132
|1.2212
|25000.00
|11851344.39
|11079
|2005.07.12 17:48
|buy
|5540
|50.00
|1.2210
|1.2180
|1.2260
|11080
|2005.07.12 17:48
|buy
|5541
|50.00
|1.2210
|1.2180
|1.2260
|11081
|2005.07.12 17:49
|buy
|5542
|50.00
|1.2210
|1.2180
|1.2260
|11082
|2005.07.12 17:55
|buy
|5543
|50.00
|1.2206
|1.2176
|1.2256
|11083
|2005.07.12 17:55
|buy
|5544
|50.00
|1.2201
|1.2171
|1.2251
|11084
|2005.07.12 17:55
|buy
|5545
|50.00
|1.2201
|1.2171
|1.2251
|11085
|2005.07.12 17:56
|buy
|5546
|50.00
|1.2201
|1.2171
|1.2251
|11086
|2005.07.12 17:57
|buy
|5547
|50.00
|1.2201
|1.2171
|1.2251
|11087
|2005.07.12 17:59
|buy
|5548
|50.00
|1.2201
|1.2171
|1.2251
|11088
|2005.07.12 18:00
|buy
|5549
|50.00
|1.2198
|1.2168
|1.2248
|11089
|2005.07.12 20:06
|t/p
|5549
|50.00
|1.2248
|1.2168
|1.2248
|25000.00
|11876344.39
|11090
|2005.07.12 20:22
|t/p
|5544
|50.00
|1.2251
|1.2171
|1.2251
|25000.00
|11901344.39
|11091
|2005.07.12 20:22
|t/p
|5545
|50.00
|1.2251
|1.2171
|1.2251
|25000.00
|11926344.39
|11092
|2005.07.12 20:22
|t/p
|5546
|50.00
|1.2251
|1.2171
|1.2251
|25000.00
|11951344.39
|11093
|2005.07.12 20:22
|t/p
|5547
|50.00
|1.2251
|1.2171
|1.2251
|25000.00
|11976344.39
|11094
|2005.07.12 20:22
|t/p
|5548
|50.00
|1.2251
|1.2171
|1.2251
|25000.00
|12001344.39
|11095
|2005.07.13 07:30
|buy
|5550
|50.00
|1.2199
|1.2169
|1.2249
|11096
|2005.07.13 07:30
|buy
|5551
|50.00
|1.2200
|1.2170
|1.2250
|11097
|2005.07.13 07:30
|buy
|5552
|50.00
|1.2199
|1.2169
|1.2249
|11098
|2005.07.13 07:31
|buy
|5553
|50.00
|1.2200
|1.2170
|1.2250
|11099
|2005.07.13 07:31
|buy
|5554
|50.00
|1.2199
|1.2169
|1.2249
|11100
|2005.07.13 07:32
|buy
|5555
|50.00
|1.2200
|1.2170
|1.2250
|11101
|2005.07.13 09:53
|s/l
|5540
|50.00
|1.2180
|1.2180
|1.2260
|-15488.50
|11985855.89
|11102
|2005.07.13 09:53
|s/l
|5541
|50.00
|1.2180
|1.2180
|1.2260
|-15488.50
|11970367.39
|11103
|2005.07.13 09:53
|s/l
|5542
|50.00
|1.2180
|1.2180
|1.2260
|-15488.50
|11954878.89
|11104
|2005.07.13 09:53
|s/l
|5543
|50.00
|1.2176
|1.2176
|1.2256
|-15488.50
|11939390.39
|11105
|2005.07.13 09:53
|buy
|5556
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|11106
|2005.07.13 09:54
|buy
|5557
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|11107
|2005.07.13 09:55
|buy
|5558
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|11108
|2005.07.13 09:56
|buy
|5559
|50.00
|1.2180
|1.2150
|1.2230
|11109
|2005.07.13 11:48
|s/l
|5550
|50.00
|1.2169
|1.2169
|1.2249
|-15000.00
|11924390.39
|11110
|2005.07.13 11:48
|s/l
|5551
|50.00
|1.2170
|1.2170
|1.2250
|-15000.00
|11909390.39
|11111
|2005.07.13 11:48
|s/l
|5552
|50.00
|1.2169
|1.2169
|1.2249
|-15000.00
|11894390.39
|11112
|2005.07.13 11:48
|s/l
|5553
|50.00
|1.2170
|1.2170
|1.2250
|-15000.00
|11879390.39
|11113
|2005.07.13 11:48
|s/l
|5554
|50.00
|1.2169
|1.2169
|1.2249
|-15000.00
|11864390.39
|11114
|2005.07.13 11:48
|s/l
|5555
|50.00
|1.2170
|1.2170
|1.2250
|-15000.00
|11849390.39
|11115
|2005.07.13 11:48
|buy
|5560
|50.00
|1.2171
|1.2141
|1.2221
|11116
|2005.07.13 11:48
|buy
|5561
|50.00
|1.2172
|1.2142
|1.2222
|11117
|2005.07.13 11:49
|buy
|5562
|50.00
|1.2171
|1.2141
|1.2221
|11118
|2005.07.13 11:50
|buy
|5563
|50.00
|1.2172
|1.2142
|1.2222
|11119
|2005.07.13 11:50
|buy
|5564
|50.00
|1.2171
|1.2141
|1.2221
|11120
|2005.07.13 11:51
|buy
|5565
|50.00
|1.2172
|1.2142
|1.2222
|11121
|2005.07.13 14:32
|s/l
|5556
|50.00
|1.2149
|1.2149
|1.2229
|-15000.00
|11834390.39
|11122
|2005.07.13 14:32
|s/l
|5557
|50.00
|1.2149
|1.2149
|1.2229
|-15000.00
|11819390.39
|11123
|2005.07.13 14:32
|s/l
|5558
|50.00
|1.2149
|1.2149
|1.2229
|-15000.00
|11804390.39
|11124
|2005.07.13 14:32
|s/l
|5559
|50.00
|1.2150
|1.2150
|1.2230
|-15000.00
|11789390.39
|11125
|2005.07.13 14:32
|buy
|5566
|50.00
|1.2151
|1.2121
|1.2201
|11126
|2005.07.13 14:33
|buy
|5567
|50.00
|1.2151
|1.2121
|1.2201
|11127
|2005.07.13 14:33
|buy
|5568
|50.00
|1.2151
|1.2121
|1.2201
|11128
|2005.07.13 14:34
|buy
|5569
|50.00
|1.2151
|1.2121
|1.2201
|11129
|2005.07.13 14:50
|s/l
|5560
|50.00
|1.2141
|1.2141
|1.2221
|-15000.00
|11774390.39
|11130
|2005.07.13 14:50
|s/l
|5561
|50.00
|1.2142
|1.2142
|1.2222
|-15000.00
|11759390.39
|11131
|2005.07.13 14:50
|s/l
|5562
|50.00
|1.2141
|1.2141
|1.2221
|-15000.00
|11744390.39
|11132
|2005.07.13 14:50
|s/l
|5563
|50.00
|1.2142
|1.2142
|1.2222
|-15000.00
|11729390.39
|11133
|2005.07.13 14:50
|s/l
|5564
|50.00
|1.2141
|1.2141
|1.2221
|-15000.00
|11714390.39
|11134
|2005.07.13 14:50
|s/l
|5565
|50.00
|1.2142
|1.2142
|1.2222
|-15000.00
|11699390.39
|11135
|2005.07.13 14:50
|buy
|5570
|50.00
|1.2141
|1.2111
|1.2191
|11136
|2005.07.13 14:50
|buy
|5571
|50.00
|1.2141
|1.2111
|1.2191
|11137
|2005.07.13 14:51
|buy
|5572
|50.00
|1.2141
|1.2111
|1.2191
|11138
|2005.07.13 14:51
|buy
|5573
|50.00
|1.2141
|1.2111
|1.2191
|11139
|2005.07.13 14:52
|buy
|5574
|50.00
|1.2141
|1.2111
|1.2191
|11140
|2005.07.13 14:53
|buy
|5575
|50.00
|1.2141
|1.2111
|1.2191
|11141
|2005.07.13 15:10
|s/l
|5566
|50.00
|1.2121
|1.2121
|1.2201
|-15000.00
|11684390.39
|11142
|2005.07.13 15:10
|s/l
|5567
|50.00
|1.2121
|1.2121
|1.2201
|-15000.00
|11669390.39
|11143
|2005.07.13 15:10
|s/l
|5568
|50.00
|1.2121
|1.2121
|1.2201
|-15000.00
|11654390.39
|11144
|2005.07.13 15:10
|s/l
|5569
|50.00
|1.2121
|1.2121
|1.2201
|-15000.00
|11639390.39
|11145
|2005.07.13 15:10
|buy
|5576
|50.00
|1.2123
|1.2093
|1.2173
|11146
|2005.07.13 15:11
|buy
|5577
|50.00
|1.2123
|1.2093
|1.2173
|11147
|2005.07.13 15:12
|buy
|5578
|50.00
|1.2123
|1.2093
|1.2173
|11148
|2005.07.13 15:13
|buy
|5579
|50.00
|1.2123
|1.2093
|1.2173
|11149
|2005.07.13 15:22
|s/l
|5570
|50.00
|1.2111
|1.2111
|1.2191
|-15000.00
|11624390.39
|11150
|2005.07.13 15:22
|s/l
|5571
|50.00
|1.2111
|1.2111
|1.2191
|-15000.00
|11609390.39
|11151
|2005.07.13 15:22
|s/l
|5572
|50.00
|1.2111
|1.2111
|1.2191
|-15000.00
|11594390.39
|11152
|2005.07.13 15:22
|s/l
|5573
|50.00
|1.2111
|1.2111
|1.2191
|-15000.00
|11579390.39
|11153
|2005.07.13 15:22
|s/l
|5574
|50.00
|1.2111
|1.2111
|1.2191
|-15000.00
|11564390.39
|11154
|2005.07.13 15:22
|s/l
|5575
|50.00
|1.2111
|1.2111
|1.2191
|-15000.00
|11549390.39
|11155
|2005.07.13 15:22
|buy
|5580
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|11156
|2005.07.13 15:23
|buy
|5581
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|11157
|2005.07.13 15:23
|buy
|5582
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|11158
|2005.07.13 15:25
|buy
|5583
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|11159
|2005.07.13 15:25
|buy
|5584
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|11160
|2005.07.13 15:26
|buy
|5585
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|11161
|2005.07.13 16:50
|s/l
|5576
|50.00
|1.2093
|1.2093
|1.2173
|-15000.00
|11534390.39
|11162
|2005.07.13 16:50
|s/l
|5577
|50.00
|1.2093
|1.2093
|1.2173
|-15000.00
|11519390.39
|11163
|2005.07.13 16:50
|s/l
|5578
|50.00
|1.2093
|1.2093
|1.2173
|-15000.00
|11504390.39
|11164
|2005.07.13 16:50
|s/l
|5579
|50.00
|1.2093
|1.2093
|1.2173
|-15000.00
|11489390.39
|11165
|2005.07.13 16:50
|buy
|5586
|50.00
|1.2093
|1.2063
|1.2143
|11166
|2005.07.13 16:51
|buy
|5587
|50.00
|1.2093
|1.2063
|1.2143
|11167
|2005.07.13 16:51
|buy
|5588
|50.00
|1.2093
|1.2063
|1.2143
|11168
|2005.07.13 16:52
|buy
|5589
|50.00
|1.2093
|1.2063
|1.2143
|11169
|2005.07.13 17:17
|s/l
|5580
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15000.00
|11474390.39
|11170
|2005.07.13 17:17
|s/l
|5581
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15000.00
|11459390.39
|11171
|2005.07.13 17:17
|s/l
|5582
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15000.00
|11444390.39
|11172
|2005.07.13 17:17
|s/l
|5583
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15000.00
|11429390.39
|11173
|2005.07.13 17:17
|s/l
|5584
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15000.00
|11414390.39
|11174
|2005.07.13 17:17
|s/l
|5585
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15000.00
|11399390.39
|11175
|2005.07.13 17:17
|buy
|5590
|50.00
|1.2081
|1.2051
|1.2131
|11176
|2005.07.13 17:17
|buy
|5591
|50.00
|1.2082
|1.2052
|1.2132
|11177
|2005.07.13 17:17
|buy
|5592
|50.00
|1.2080
|1.2050
|1.2130
|11178
|2005.07.13 17:18
|buy
|5593
|50.00
|1.2081
|1.2051
|1.2131
|11179
|2005.07.13 17:18
|buy
|5594
|50.00
|1.2082
|1.2052
|1.2132
|11180
|2005.07.13 17:18
|buy
|5595
|50.00
|1.2080
|1.2050
|1.2130
|11181
|2005.07.14 03:40
|s/l
|5586
|50.00
|1.2063
|1.2063
|1.2143
|-15488.50
|11383901.89
|11182
|2005.07.14 03:40
|s/l
|5587
|50.00
|1.2063
|1.2063
|1.2143
|-15488.50
|11368413.39
|11183
|2005.07.14 03:40
|s/l
|5588
|50.00
|1.2063
|1.2063
|1.2143
|-15488.50
|11352924.89
|11184
|2005.07.14 03:40
|s/l
|5589
|50.00
|1.2063
|1.2063
|1.2143
|-15488.50
|11337436.39
|11185
|2005.07.14 03:40
|buy
|5596
|50.00
|1.2066
|1.2036
|1.2116
|11186
|2005.07.14 03:42
|buy
|5597
|50.00
|1.2067
|1.2037
|1.2117
|11187
|2005.07.14 03:42
|buy
|5598
|50.00
|1.2066
|1.2036
|1.2116
|11188
|2005.07.14 03:42
|buy
|5599
|50.00
|1.2067
|1.2037
|1.2117
|11189
|2005.07.14 15:02
|t/p
|5596
|50.00
|1.2116
|1.2036
|1.2116
|25000.00
|11362436.39
|11190
|2005.07.14 15:02
|t/p
|5598
|50.00
|1.2116
|1.2036
|1.2116
|25000.00
|11387436.39
|11191
|2005.07.14 15:02
|t/p
|5597
|50.00
|1.2117
|1.2037
|1.2117
|25000.00
|11412436.39
|11192
|2005.07.14 15:02
|t/p
|5599
|50.00
|1.2117
|1.2037
|1.2117
|25000.00
|11437436.39
|11193
|2005.07.15 08:00
|t/p
|5590
|50.00
|1.2131
|1.2051
|1.2131
|23046.00
|11460482.39
|11194
|2005.07.15 08:00
|t/p
|5591
|50.00
|1.2132
|1.2052
|1.2132
|23046.00
|11483528.39
|11195
|2005.07.15 08:00
|t/p
|5592
|50.00
|1.2130
|1.2050
|1.2130
|23046.00
|11506574.39
|11196
|2005.07.15 08:00
|t/p
|5593
|50.00
|1.2131
|1.2051
|1.2131
|23046.00
|11529620.39
|11197
|2005.07.15 08:00
|t/p
|5594
|50.00
|1.2132
|1.2052
|1.2132
|23046.00
|11552666.39
|11198
|2005.07.15 08:00
|t/p
|5595
|50.00
|1.2130
|1.2050
|1.2130
|23046.00
|11575712.39
|11199
|2005.07.15 08:00
|buy
|5600
|50.00
|1.2115
|1.2085
|1.2165
|11200
|2005.07.15 08:00
|buy
|5601
|50.00
|1.2112
|1.2082
|1.2162
|11201
|2005.07.15 08:00
|buy
|5602
|50.00
|1.2113
|1.2083
|1.2163
|11202
|2005.07.15 08:00
|buy
|5603
|50.00
|1.2112
|1.2082
|1.2162
|11203
|2005.07.15 08:01
|buy
|5604
|50.00
|1.2113
|1.2083
|1.2163
|11204
|2005.07.15 08:01
|buy
|5605
|50.00
|1.2112
|1.2082
|1.2162
|11205
|2005.07.15 08:01
|buy
|5606
|50.00
|1.2113
|1.2083
|1.2163
|11206
|2005.07.15 08:02
|buy
|5607
|50.00
|1.2112
|1.2082
|1.2162
|11207
|2005.07.15 08:03
|buy
|5608
|50.00
|1.2113
|1.2083
|1.2163
|11208
|2005.07.15 08:04
|buy
|5609
|50.00
|1.2112
|1.2082
|1.2162
|11209
|2005.07.15 12:00
|s/l
|5600
|50.00
|1.2085
|1.2085
|1.2165
|-15000.00
|11560712.39
|11210
|2005.07.15 12:00
|s/l
|5601
|50.00
|1.2082
|1.2082
|1.2162
|-15000.00
|11545712.39
|11211
|2005.07.15 12:00
|s/l
|5602
|50.00
|1.2083
|1.2083
|1.2163
|-15000.00
|11530712.39
|11212
|2005.07.15 12:00
|s/l
|5603
|50.00
|1.2082
|1.2082
|1.2162
|-15000.00
|11515712.39
|11213
|2005.07.15 12:00
|s/l
|5604
|50.00
|1.2083
|1.2083
|1.2163
|-15000.00
|11500712.39
|11214
|2005.07.15 12:00
|s/l
|5605
|50.00
|1.2082
|1.2082
|1.2162
|-15000.00
|11485712.39
|11215
|2005.07.15 12:00
|s/l
|5606
|50.00
|1.2083
|1.2083
|1.2163
|-15000.00
|11470712.39
|11216
|2005.07.15 12:00
|s/l
|5607
|50.00
|1.2082
|1.2082
|1.2162
|-15000.00
|11455712.39
|11217
|2005.07.15 12:00
|s/l
|5608
|50.00
|1.2083
|1.2083
|1.2163
|-15000.00
|11440712.39
|11218
|2005.07.15 12:00
|s/l
|5609
|50.00
|1.2082
|1.2082
|1.2162
|-15000.00
|11425712.39
|11219
|2005.07.15 12:00
|sell
|5610
|50.00
|1.2094
|1.2124
|1.2044
|11220
|2005.07.15 12:00
|sell
|5611
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|11221
|2005.07.15 12:01
|sell
|5612
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|11222
|2005.07.15 12:02
|sell
|5613
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|11223
|2005.07.15 12:05
|sell
|5614
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|11224
|2005.07.15 12:06
|sell
|5615
|50.00
|1.2095
|1.2125
|1.2045
|11225
|2005.07.15 12:07
|sell
|5616
|50.00
|1.2094
|1.2124
|1.2044
|11226
|2005.07.15 12:07
|sell
|5617
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|11227
|2005.07.15 12:08
|sell
|5618
|50.00
|1.2097
|1.2127
|1.2047
|11228
|2005.07.15 12:08
|sell
|5619
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|11229
|2005.07.15 14:42
|t/p
|5618
|50.00
|1.2047
|1.2127
|1.2047
|25000.00
|11450712.39
|11230
|2005.07.15 14:45
|t/p
|5610
|50.00
|1.2044
|1.2124
|1.2044
|25000.00
|11475712.39
|11231
|2005.07.15 14:45
|t/p
|5611
|50.00
|1.2046
|1.2126
|1.2046
|25000.00
|11500712.39
|11232
|2005.07.15 14:45
|t/p
|5612
|50.00
|1.2046
|1.2126
|1.2046
|25000.00
|11525712.39
|11233
|2005.07.15 14:45
|t/p
|5613
|50.00
|1.2046
|1.2126
|1.2046
|25000.00
|11550712.39
|11234
|2005.07.15 14:45
|t/p
|5614
|50.00
|1.2046
|1.2126
|1.2046
|25000.00
|11575712.39
|11235
|2005.07.15 14:45
|t/p
|5615
|50.00
|1.2045
|1.2125
|1.2045
|25000.00
|11600712.39
|11236
|2005.07.15 14:45
|t/p
|5616
|50.00
|1.2044
|1.2124
|1.2044
|25000.00
|11625712.39
|11237
|2005.07.15 14:45
|t/p
|5617
|50.00
|1.2046
|1.2126
|1.2046
|25000.00
|11650712.39
|11238
|2005.07.15 14:45
|t/p
|5619
|50.00
|1.2046
|1.2126
|1.2046
|25000.00
|11675712.39
|11239
|2005.07.15 14:45
|buy
|5620
|50.00
|1.2038
|1.2008
|1.2088
|11240
|2005.07.15 14:45
|buy
|5621
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|11241
|2005.07.15 14:45
|buy
|5622
|50.00
|1.2038
|1.2008
|1.2088
|11242
|2005.07.15 14:46
|buy
|5623
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|11243
|2005.07.15 14:46
|buy
|5624
|50.00
|1.2038
|1.2008
|1.2088
|11244
|2005.07.15 14:46
|buy
|5625
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|11245
|2005.07.15 14:46
|buy
|5626
|50.00
|1.2038
|1.2008
|1.2088
|11246
|2005.07.15 14:47
|buy
|5627
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|11247
|2005.07.15 14:47
|buy
|5628
|50.00
|1.2038
|1.2008
|1.2088
|11248
|2005.07.15 14:47
|buy
|5629
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|11249
|2005.07.18 17:30
|t/p
|5620
|50.00
|1.2088
|1.2008
|1.2088
|24511.50
|11700223.89
|11250
|2005.07.18 17:30
|t/p
|5622
|50.00
|1.2088
|1.2008
|1.2088
|24511.50
|11724735.39
|11251
|2005.07.18 17:30
|t/p
|5624
|50.00
|1.2088
|1.2008
|1.2088
|24511.50
|11749246.89
|11252
|2005.07.18 17:30
|t/p
|5626
|50.00
|1.2088
|1.2008
|1.2088
|24511.50
|11773758.39
|11253
|2005.07.18 17:30
|t/p
|5628
|50.00
|1.2088
|1.2008
|1.2088
|24511.50
|11798269.89
|11254
|2005.07.18 17:30
|t/p
|5629
|50.00
|1.2086
|1.2006
|1.2086
|24511.50
|11822781.39
|11255
|2005.07.19 06:12
|buy
|5630
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|11256
|2005.07.19 06:13
|buy
|5631
|50.00
|1.2037
|1.2007
|1.2087
|11257
|2005.07.19 06:15
|buy
|5632
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|11258
|2005.07.19 06:15
|buy
|5633
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|11259
|2005.07.19 06:16
|buy
|5634
|50.00
|1.2037
|1.2007
|1.2087
|11260
|2005.07.19 06:17
|buy
|5635
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|11261
|2005.07.19 07:24
|s/l
|5621
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-15977.00
|11806804.39
|11262
|2005.07.19 07:24
|s/l
|5623
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-15977.00
|11790827.39
|11263
|2005.07.19 07:24
|s/l
|5625
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-15977.00
|11774850.39
|11264
|2005.07.19 07:24
|s/l
|5627
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-15977.00
|11758873.39
|11265
|2005.07.19 07:24
|buy
|5636
|50.00
|1.2012
|1.1982
|1.2062
|11266
|2005.07.19 07:24
|buy
|5637
|50.00
|1.2012
|1.1982
|1.2062
|11267
|2005.07.19 07:25
|buy
|5638
|50.00
|1.2013
|1.1983
|1.2063
|11268
|2005.07.19 07:25
|buy
|5639
|50.00
|1.2012
|1.1982
|1.2062
|11269
|2005.07.19 07:50
|s/l
|5630
|50.00
|1.2006
|1.2006
|1.2086
|-15000.00
|11743873.39
|11270
|2005.07.19 07:50
|s/l
|5631
|50.00
|1.2007
|1.2007
|1.2087
|-15000.00
|11728873.39
|11271
|2005.07.19 07:50
|s/l
|5632
|50.00
|1.2006
|1.2006
|1.2086
|-15000.00
|11713873.39
|11272
|2005.07.19 07:50
|s/l
|5633
|50.00
|1.2006
|1.2006
|1.2086
|-15000.00
|11698873.39
|11273
|2005.07.19 07:50
|s/l
|5634
|50.00
|1.2007
|1.2007
|1.2087
|-15000.00
|11683873.39
|11274
|2005.07.19 07:50
|s/l
|5635
|50.00
|1.2006
|1.2006
|1.2086
|-15000.00
|11668873.39
|11275
|2005.07.19 07:50
|buy
|5640
|50.00
|1.2009
|1.1979
|1.2059
|11276
|2005.07.19 07:52
|buy
|5641
|50.00
|1.2009
|1.1979
|1.2059
|11277
|2005.07.19 07:52
|buy
|5642
|50.00
|1.2005
|1.1975
|1.2055
|11278
|2005.07.19 07:55
|buy
|5643
|50.00
|1.2005
|1.1975
|1.2055
|11279
|2005.07.19 08:51
|buy
|5644
|50.00
|1.2006
|1.1976
|1.2056
|11280
|2005.07.19 08:51
|buy
|5645
|50.00
|1.2004
|1.1974
|1.2054
|11281
|2005.07.19 09:20
|s/l
|5638
|50.00
|1.1983
|1.1983
|1.2063
|-15000.00
|11653873.39
|11282
|2005.07.19 09:20
|buy
|5646
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|11283
|2005.07.19 09:45
|s/l
|5636
|50.00
|1.1982
|1.1982
|1.2062
|-15000.00
|11638873.39
|11284
|2005.07.19 09:45
|s/l
|5637
|50.00
|1.1982
|1.1982
|1.2062
|-15000.00
|11623873.39
|11285
|2005.07.19 09:45
|s/l
|5639
|50.00
|1.1982
|1.1982
|1.2062
|-15000.00
|11608873.39
|11286
|2005.07.19 09:45
|buy
|5647
|50.00
|1.1983
|1.1953
|1.2033
|11287
|2005.07.19 09:45
|s/l
|5640
|50.00
|1.1979
|1.1979
|1.2059
|-15000.00
|11593873.39
|11288
|2005.07.19 09:45
|s/l
|5641
|50.00
|1.1979
|1.1979
|1.2059
|-15000.00
|11578873.39
|11289
|2005.07.19 09:45
|buy
|5648
|50.00
|1.1982
|1.1952
|1.2032
|11290
|2005.07.19 09:45
|buy
|5649
|50.00
|1.1983
|1.1953
|1.2033
|11291
|2005.07.19 09:46
|buy
|5650
|50.00
|1.1982
|1.1952
|1.2032
|11292
|2005.07.19 09:47
|buy
|5651
|50.00
|1.1982
|1.1952
|1.2032
|11293
|2005.07.19 09:53
|s/l
|5644
|50.00
|1.1976
|1.1976
|1.2056
|-15000.00
|11563873.39
|11294
|2005.07.19 09:53
|buy
|5652
|50.00
|1.1979
|1.1949
|1.2029
|11295
|2005.07.19 12:40
|s/l
|5642
|50.00
|1.1975
|1.1975
|1.2055
|-15000.00
|11548873.39
|11296
|2005.07.19 12:40
|s/l
|5643
|50.00
|1.1975
|1.1975
|1.2055
|-15000.00
|11533873.39
|11297
|2005.07.19 12:40
|buy
|5653
|50.00
|1.1978
|1.1948
|1.2028
|11298
|2005.07.19 12:41
|buy
|5654
|50.00
|1.1979
|1.1949
|1.2029
|11299
|2005.07.19 12:42
|s/l
|5645
|50.00
|1.1974
|1.1974
|1.2054
|-15000.00
|11518873.39
|11300
|2005.07.19 12:42
|buy
|5655
|50.00
|1.1977
|1.1947
|1.2027
|11301
|2005.07.19 14:53
|s/l
|5646
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.2036
|-15000.00
|11503873.39
|11302
|2005.07.19 14:53
|buy
|5656
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|11303
|2005.07.19 14:54
|s/l
|5647
|50.00
|1.1953
|1.1953
|1.2033
|-15000.00
|11488873.39
|11304
|2005.07.19 14:54
|s/l
|5649
|50.00
|1.1953
|1.1953
|1.2033
|-15000.00
|11473873.39
|11305
|2005.07.19 14:54
|buy
|5657
|50.00
|1.1956
|1.1926
|1.2006
|11306
|2005.07.19 14:54
|buy
|5658
|50.00
|1.1956
|1.1926
|1.2006
|11307
|2005.07.19 18:17
|t/p
|5656
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|11498873.39
|11308
|2005.07.19 18:17
|t/p
|5657
|50.00
|1.2006
|1.1926
|1.2006
|25000.00
|11523873.39
|11309
|2005.07.19 18:17
|t/p
|5658
|50.00
|1.2006
|1.1926
|1.2006
|25000.00
|11548873.39
|11310
|2005.07.19 18:17
|t/p
|5655
|50.00
|1.2027
|1.1947
|1.2027
|25000.00
|11573873.39
|11311
|2005.07.19 18:46
|t/p
|5652
|50.00
|1.2029
|1.1949
|1.2029
|25000.00
|11598873.39
|11312
|2005.07.19 18:46
|t/p
|5653
|50.00
|1.2028
|1.1948
|1.2028
|25000.00
|11623873.39
|11313
|2005.07.19 18:46
|t/p
|5654
|50.00
|1.2029
|1.1949
|1.2029
|25000.00
|11648873.39
|11314
|2005.07.19 18:54
|t/p
|5648
|50.00
|1.2032
|1.1952
|1.2032
|25000.00
|11673873.39
|11315
|2005.07.19 18:54
|t/p
|5650
|50.00
|1.2032
|1.1952
|1.2032
|25000.00
|11698873.39
|11316
|2005.07.19 18:54
|t/p
|5651
|50.00
|1.2032
|1.1952
|1.2032
|25000.00
|11723873.39
|11317
|2005.07.19 18:56
|buy
|5659
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|11318
|2005.07.19 18:56
|buy
|5660
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|11319
|2005.07.19 18:56
|buy
|5661
|50.00
|1.2026
|1.1996
|1.2076
|11320
|2005.07.19 18:59
|buy
|5662
|50.00
|1.2026
|1.1996
|1.2076
|11321
|2005.07.19 19:00
|buy
|5663
|50.00
|1.2024
|1.1994
|1.2074
|11322
|2005.07.19 19:01
|buy
|5664
|50.00
|1.2025
|1.1995
|1.2075
|11323
|2005.07.19 19:01
|buy
|5665
|50.00
|1.2026
|1.1996
|1.2076
|11324
|2005.07.19 19:04
|buy
|5666
|50.00
|1.2024
|1.1994
|1.2074
|11325
|2005.07.19 19:06
|buy
|5667
|50.00
|1.2022
|1.1992
|1.2072
|11326
|2005.07.19 19:07
|buy
|5668
|50.00
|1.2023
|1.1993
|1.2073
|11327
|2005.07.20 03:22
|t/p
|5659
|50.00
|1.2078
|1.1998
|1.2078
|24511.50
|11748384.89
|11328
|2005.07.20 03:22
|t/p
|5660
|50.00
|1.2079
|1.1999
|1.2079
|24511.50
|11772896.39
|11329
|2005.07.20 03:22
|t/p
|5661
|50.00
|1.2076
|1.1996
|1.2076
|24511.50
|11797407.89
|11330
|2005.07.20 03:22
|t/p
|5662
|50.00
|1.2076
|1.1996
|1.2076
|24511.50
|11821919.39
|11331
|2005.07.20 03:22
|t/p
|5663
|50.00
|1.2074
|1.1994
|1.2074
|24511.50
|11846430.89
|11332
|2005.07.20 03:22
|t/p
|5664
|50.00
|1.2075
|1.1995
|1.2075
|24511.50
|11870942.39
|11333
|2005.07.20 03:22
|t/p
|5665
|50.00
|1.2076
|1.1996
|1.2076
|24511.50
|11895453.89
|11334
|2005.07.20 03:22
|t/p
|5666
|50.00
|1.2074
|1.1994
|1.2074
|24511.50
|11919965.39
|11335
|2005.07.20 03:22
|t/p
|5667
|50.00
|1.2072
|1.1992
|1.2072
|24511.50
|11944476.89
|11336
|2005.07.20 03:22
|t/p
|5668
|50.00
|1.2073
|1.1993
|1.2073
|24511.50
|11968988.39
|11337
|2005.07.20 03:23
|buy
|5669
|50.00
|1.2078
|1.2048
|1.2128
|11338
|2005.07.20 03:23
|buy
|5670
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|11339
|2005.07.20 03:23
|buy
|5671
|50.00
|1.2056
|1.2026
|1.2106
|11340
|2005.07.20 16:00
|s/l
|5669
|50.00
|1.2048
|1.2048
|1.2128
|-15000.00
|11953988.39
|11341
|2005.07.20 16:00
|s/l
|5670
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15000.00
|11938988.39
|11342
|2005.07.20 16:00
|buy
|5672
|50.00
|1.2041
|1.2011
|1.2091
|11343
|2005.07.20 16:00
|buy
|5673
|50.00
|1.2034
|1.2004
|1.2084
|11344
|2005.07.20 16:00
|buy
|5674
|50.00
|1.2034
|1.2004
|1.2084
|11345
|2005.07.20 16:00
|buy
|5675
|50.00
|1.2034
|1.2004
|1.2084
|11346
|2005.07.20 16:00
|buy
|5676
|50.00
|1.2034
|1.2004
|1.2084
|11347
|2005.07.20 16:00
|buy
|5677
|50.00
|1.2034
|1.2004
|1.2084
|11348
|2005.07.20 16:00
|buy
|5678
|50.00
|1.2034
|1.2004
|1.2084
|11349
|2005.07.20 16:01
|buy
|5679
|50.00
|1.2034
|1.2004
|1.2084
|11350
|2005.07.20 16:01
|buy
|5680
|50.00
|1.2034
|1.2004
|1.2084
|11351
|2005.07.20 16:17
|s/l
|5671
|50.00
|1.2026
|1.2026
|1.2106
|-15000.00
|11923988.39
|11352
|2005.07.20 16:17
|buy
|5681
|50.00
|1.2024
|1.1994
|1.2074
|11353
|2005.07.20 16:45
|s/l
|5672
|50.00
|1.2011
|1.2011
|1.2091
|-15000.00
|11908988.39
|11354
|2005.07.20 16:45
|s/l
|5673
|50.00
|1.2004
|1.2004
|1.2084
|-15000.00
|11893988.39
|11355
|2005.07.20 16:45
|s/l
|5674
|50.00
|1.2004
|1.2004
|1.2084
|-15000.00
|11878988.39
|11356
|2005.07.20 16:45
|s/l
|5675
|50.00
|1.2004
|1.2004
|1.2084
|-15000.00
|11863988.39
|11357
|2005.07.20 16:45
|s/l
|5676
|50.00
|1.2004
|1.2004
|1.2084
|-15000.00
|11848988.39
|11358
|2005.07.20 16:45
|s/l
|5677
|50.00
|1.2004
|1.2004
|1.2084
|-15000.00
|11833988.39
|11359
|2005.07.20 16:45
|s/l
|5678
|50.00
|1.2004
|1.2004
|1.2084
|-15000.00
|11818988.39
|11360
|2005.07.20 16:45
|s/l
|5679
|50.00
|1.2004
|1.2004
|1.2084
|-15000.00
|11803988.39
|11361
|2005.07.20 16:45
|s/l
|5680
|50.00
|1.2004
|1.2004
|1.2084
|-15000.00
|11788988.39
|11362
|2005.07.20 16:45
|buy
|5682
|50.00
|1.1998
|1.1968
|1.2048
|11363
|2005.07.20 16:45
|buy
|5683
|50.00
|1.1998
|1.1968
|1.2048
|11364
|2005.07.20 16:46
|buy
|5684
|50.00
|1.1998
|1.1968
|1.2048
|11365
|2005.07.20 16:47
|buy
|5685
|50.00
|1.1998
|1.1968
|1.2048
|11366
|2005.07.20 16:47
|buy
|5686
|50.00
|1.1998
|1.1968
|1.2048
|11367
|2005.07.20 16:47
|buy
|5687
|50.00
|1.1998
|1.1968
|1.2048
|11368
|2005.07.20 16:48
|buy
|5688
|50.00
|1.1998
|1.1968
|1.2048
|11369
|2005.07.20 16:49
|buy
|5689
|50.00
|1.1998
|1.1968
|1.2048
|11370
|2005.07.20 19:00
|t/p
|5681
|50.00
|1.2074
|1.1994
|1.2074
|25000.00
|11813988.39
|11371
|2005.07.20 19:00
|t/p
|5682
|50.00
|1.2048
|1.1968
|1.2048
|25000.00
|11838988.39
|11372
|2005.07.20 19:00
|t/p
|5683
|50.00
|1.2048
|1.1968
|1.2048
|25000.00
|11863988.39
|11373
|2005.07.20 19:00
|t/p
|5684
|50.00
|1.2048
|1.1968
|1.2048
|25000.00
|11888988.39
|11374
|2005.07.20 19:00
|t/p
|5685
|50.00
|1.2048
|1.1968
|1.2048
|25000.00
|11913988.39
|11375
|2005.07.20 19:00
|t/p
|5686
|50.00
|1.2048
|1.1968
|1.2048
|25000.00
|11938988.39
|11376
|2005.07.20 19:00
|t/p
|5687
|50.00
|1.2048
|1.1968
|1.2048
|25000.00
|11963988.39
|11377
|2005.07.20 19:00
|t/p
|5688
|50.00
|1.2048
|1.1968
|1.2048
|25000.00
|11988988.39
|11378
|2005.07.20 19:00
|t/p
|5689
|50.00
|1.2048
|1.1968
|1.2048
|25000.00
|12013988.39
|11379
|2005.07.20 19:00
|buy
|5690
|50.00
|1.2056
|1.2026
|1.2106
|11380
|2005.07.20 19:00
|buy
|5691
|50.00
|1.2047
|1.2017
|1.2097
|11381
|2005.07.20 19:00
|buy
|5692
|50.00
|1.2047
|1.2017
|1.2097
|11382
|2005.07.20 19:01
|buy
|5693
|50.00
|1.2047
|1.2017
|1.2097
|11383
|2005.07.20 19:01
|buy
|5694
|50.00
|1.2047
|1.2017
|1.2097
|11384
|2005.07.20 19:15
|buy
|5695
|50.00
|1.2048
|1.2018
|1.2098
|11385
|2005.07.20 19:16
|buy
|5696
|50.00
|1.2048
|1.2018
|1.2098
|11386
|2005.07.20 19:17
|buy
|5697
|50.00
|1.2048
|1.2018
|1.2098
|11387
|2005.07.20 19:17
|buy
|5698
|50.00
|1.2048
|1.2018
|1.2098
|11388
|2005.07.20 19:19
|buy
|5699
|50.00
|1.2048
|1.2018
|1.2098
|11389
|2005.07.20 19:37
|t/p
|5690
|50.00
|1.2106
|1.2026
|1.2106
|25000.00
|12038988.39
|11390
|2005.07.20 19:37
|t/p
|5691
|50.00
|1.2097
|1.2017
|1.2097
|25000.00
|12063988.39
|11391
|2005.07.20 19:37
|t/p
|5692
|50.00
|1.2097
|1.2017
|1.2097
|25000.00
|12088988.39
|11392
|2005.07.20 19:37
|t/p
|5693
|50.00
|1.2097
|1.2017
|1.2097
|25000.00
|12113988.39
|11393
|2005.07.20 19:37
|t/p
|5694
|50.00
|1.2097
|1.2017
|1.2097
|25000.00
|12138988.39
|11394
|2005.07.20 19:37
|t/p
|5695
|50.00
|1.2098
|1.2018
|1.2098
|25000.00
|12163988.39
|11395
|2005.07.20 19:37
|t/p
|5696
|50.00
|1.2098
|1.2018
|1.2098
|25000.00
|12188988.39
|11396
|2005.07.20 19:37
|t/p
|5697
|50.00
|1.2098
|1.2018
|1.2098
|25000.00
|12213988.39
|11397
|2005.07.20 19:37
|t/p
|5698
|50.00
|1.2098
|1.2018
|1.2098
|25000.00
|12238988.39
|11398
|2005.07.20 19:37
|t/p
|5699
|50.00
|1.2098
|1.2018
|1.2098
|25000.00
|12263988.39
|11399
|2005.07.20 19:37
|sell
|5700
|50.00
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|11400
|2005.07.20 19:38
|sell
|5701
|50.00
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|11401
|2005.07.20 19:39
|sell
|5702
|50.00
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|11402
|2005.07.20 19:39
|sell
|5703
|50.00
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|11403
|2005.07.20 19:40
|sell
|5704
|50.00
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|11404
|2005.07.20 19:41
|sell
|5705
|50.00
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|11405
|2005.07.20 19:42
|sell
|5706
|50.00
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|11406
|2005.07.20 20:02
|sell
|5707
|50.00
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|11407
|2005.07.20 20:02
|sell
|5708
|50.00
|1.2126
|1.2156
|1.2076
|11408
|2005.07.20 20:02
|sell
|5709
|50.00
|1.2125
|1.2155
|1.2075
|11409
|2005.07.20 20:22
|s/l
|5700
|50.00
|1.2153
|1.2153
|1.2073
|-15000.00
|12248988.39
|11410
|2005.07.20 20:22
|s/l
|5701
|50.00
|1.2153
|1.2153
|1.2073
|-15000.00
|12233988.39
|11411
|2005.07.20 20:22
|s/l
|5702
|50.00
|1.2153
|1.2153
|1.2073
|-15000.00
|12218988.39
|11412
|2005.07.20 20:22
|s/l
|5703
|50.00
|1.2153
|1.2153
|1.2073
|-15000.00
|12203988.39
|11413
|2005.07.20 20:22
|s/l
|5704
|50.00
|1.2153
|1.2153
|1.2073
|-15000.00
|12188988.39
|11414
|2005.07.20 20:22
|s/l
|5705
|50.00
|1.2153
|1.2153
|1.2073
|-15000.00
|12173988.39
|11415
|2005.07.20 20:22
|s/l
|5706
|50.00
|1.2153
|1.2153
|1.2073
|-15000.00
|12158988.39
|11416
|2005.07.20 20:22
|s/l
|5707
|50.00
|1.2153
|1.2153
|1.2073
|-15000.00
|12143988.39
|11417
|2005.07.20 20:22
|s/l
|5708
|50.00
|1.2156
|1.2156
|1.2076
|-15000.00
|12128988.39
|11418
|2005.07.20 20:22
|s/l
|5709
|50.00
|1.2155
|1.2155
|1.2075
|-15000.00
|12113988.39
|11419
|2005.07.20 20:22
|buy
|5710
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11420
|2005.07.20 20:22
|s/l
|5710
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|12098988.39
|11421
|2005.07.20 20:22
|buy
|5711
|50.00
|1.2117
|1.2087
|1.2167
|11422
|2005.07.20 20:23
|t/p
|5711
|50.00
|1.2167
|1.2087
|1.2167
|25000.00
|12123988.39
|11423
|2005.07.20 20:23
|buy
|5712
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11424
|2005.07.20 20:23
|s/l
|5712
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|12108988.39
|11425
|2005.07.20 20:23
|buy
|5713
|50.00
|1.2117
|1.2087
|1.2167
|11426
|2005.07.20 20:23
|t/p
|5713
|50.00
|1.2167
|1.2087
|1.2167
|25000.00
|12133988.39
|11427
|2005.07.20 20:23
|buy
|5714
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11428
|2005.07.20 20:23
|s/l
|5714
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|12118988.39
|11429
|2005.07.20 20:23
|buy
|5715
|50.00
|1.2117
|1.2087
|1.2167
|11430
|2005.07.20 20:24
|t/p
|5715
|50.00
|1.2167
|1.2087
|1.2167
|25000.00
|12143988.39
|11431
|2005.07.20 20:24
|buy
|5716
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11432
|2005.07.20 20:24
|s/l
|5716
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|12128988.39
|11433
|2005.07.20 20:24
|buy
|5717
|50.00
|1.2117
|1.2087
|1.2167
|11434
|2005.07.20 20:24
|t/p
|5717
|50.00
|1.2167
|1.2087
|1.2167
|25000.00
|12153988.39
|11435
|2005.07.20 20:24
|buy
|5718
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11436
|2005.07.20 20:35
|buy
|5719
|50.00
|1.2166
|1.2136
|1.2216
|11437
|2005.07.20 20:35
|buy
|5720
|50.00
|1.2163
|1.2133
|1.2213
|11438
|2005.07.20 20:36
|buy
|5721
|50.00
|1.2163
|1.2133
|1.2213
|11439
|2005.07.20 20:37
|buy
|5722
|50.00
|1.2163
|1.2133
|1.2213
|11440
|2005.07.20 20:37
|buy
|5723
|50.00
|1.2160
|1.2130
|1.2210
|11441
|2005.07.20 20:37
|buy
|5724
|50.00
|1.2157
|1.2127
|1.2207
|11442
|2005.07.20 20:37
|buy
|5725
|50.00
|1.2156
|1.2126
|1.2206
|11443
|2005.07.20 20:37
|buy
|5726
|50.00
|1.2157
|1.2127
|1.2207
|11444
|2005.07.20 20:38
|buy
|5727
|50.00
|1.2158
|1.2128
|1.2208
|11445
|2005.07.20 22:00
|s/l
|5719
|50.00
|1.2136
|1.2136
|1.2216
|-15000.00
|12138988.39
|11446
|2005.07.20 22:00
|buy
|5728
|50.00
|1.2139
|1.2109
|1.2189
|11447
|2005.07.20 22:30
|s/l
|5718
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|12123988.39
|11448
|2005.07.20 22:30
|buy
|5729
|50.00
|1.2138
|1.2108
|1.2188
|11449
|2005.07.21 03:23
|t/p
|5728
|50.00
|1.2189
|1.2109
|1.2189
|24511.50
|12148499.89
|11450
|2005.07.21 03:23
|t/p
|5729
|50.00
|1.2188
|1.2108
|1.2188
|24511.50
|12173011.39
|11451
|2005.07.21 08:10
|s/l
|5720
|50.00
|1.2133
|1.2133
|1.2213
|-15488.50
|12157522.89
|11452
|2005.07.21 08:10
|s/l
|5721
|50.00
|1.2133
|1.2133
|1.2213
|-15488.50
|12142034.39
|11453
|2005.07.21 08:10
|s/l
|5722
|50.00
|1.2133
|1.2133
|1.2213
|-15488.50
|12126545.89
|11454
|2005.07.21 08:10
|buy
|5730
|50.00
|1.2136
|1.2106
|1.2186
|11455
|2005.07.21 08:10
|buy
|5731
|50.00
|1.2137
|1.2107
|1.2187
|11456
|2005.07.21 08:11
|buy
|5732
|50.00
|1.2136
|1.2106
|1.2186
|11457
|2005.07.21 08:11
|buy
|5733
|50.00
|1.2137
|1.2107
|1.2187
|11458
|2005.07.21 08:12
|buy
|5734
|50.00
|1.2136
|1.2106
|1.2186
|11459
|2005.07.21 13:07
|t/p
|5724
|50.00
|1.2207
|1.2127
|1.2207
|24511.50
|12151057.39
|11460
|2005.07.21 13:07
|t/p
|5725
|50.00
|1.2206
|1.2126
|1.2206
|24511.50
|12175568.89
|11461
|2005.07.21 13:07
|t/p
|5726
|50.00
|1.2207
|1.2127
|1.2207
|24511.50
|12200080.39
|11462
|2005.07.21 13:07
|t/p
|5730
|50.00
|1.2186
|1.2106
|1.2186
|25000.00
|12225080.39
|11463
|2005.07.21 13:07
|t/p
|5731
|50.00
|1.2187
|1.2107
|1.2187
|25000.00
|12250080.39
|11464
|2005.07.21 13:07
|t/p
|5732
|50.00
|1.2186
|1.2106
|1.2186
|25000.00
|12275080.39
|11465
|2005.07.21 13:07
|t/p
|5733
|50.00
|1.2187
|1.2107
|1.2187
|25000.00
|12300080.39
|11466
|2005.07.21 13:07
|t/p
|5734
|50.00
|1.2186
|1.2106
|1.2186
|25000.00
|12325080.39
|11467
|2005.07.21 13:07
|t/p
|5727
|50.00
|1.2208
|1.2128
|1.2208
|24511.50
|12349591.89
|11468
|2005.07.21 13:07
|t/p
|5723
|50.00
|1.2210
|1.2130
|1.2210
|24511.50
|12374103.39
|11469
|2005.07.21 13:07
|sell
|5735
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11470
|2005.07.21 13:07
|t/p
|5735
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12399103.39
|11471
|2005.07.21 13:08
|sell
|5736
|50.00
|1.2224
|1.2254
|1.2174
|11472
|2005.07.21 13:08
|sell
|5737
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11473
|2005.07.21 13:08
|t/p
|5737
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12424103.39
|11474
|2005.07.21 13:08
|sell
|5738
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11475
|2005.07.21 13:08
|t/p
|5738
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12449103.39
|11476
|2005.07.21 13:08
|sell
|5739
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11477
|2005.07.21 13:08
|t/p
|5739
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12474103.39
|11478
|2005.07.21 13:09
|sell
|5740
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11479
|2005.07.21 13:09
|t/p
|5740
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12499103.39
|11480
|2005.07.21 13:09
|sell
|5741
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11481
|2005.07.21 13:10
|sell
|5742
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11482
|2005.07.21 13:10
|t/p
|5736
|50.00
|1.2174
|1.2254
|1.2174
|25000.00
|12524103.39
|11483
|2005.07.21 13:10
|t/p
|5741
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12549103.39
|11484
|2005.07.21 13:10
|t/p
|5742
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12574103.39
|11485
|2005.07.21 13:10
|sell
|5743
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|11486
|2005.07.21 13:10
|s/l
|5743
|50.00
|1.2195
|1.2195
|1.2115
|-15000.00
|12559103.39
|11487
|2005.07.21 13:10
|sell
|5744
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11488
|2005.07.21 13:10
|t/p
|5744
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12584103.39
|11489
|2005.07.21 13:10
|sell
|5745
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|11490
|2005.07.21 13:10
|s/l
|5745
|50.00
|1.2195
|1.2195
|1.2115
|-15000.00
|12569103.39
|11491
|2005.07.21 13:10
|sell
|5746
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11492
|2005.07.21 13:10
|t/p
|5746
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12594103.39
|11493
|2005.07.21 13:10
|sell
|5747
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|11494
|2005.07.21 13:11
|s/l
|5747
|50.00
|1.2195
|1.2195
|1.2115
|-15000.00
|12579103.39
|11495
|2005.07.21 13:11
|sell
|5748
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11496
|2005.07.21 13:11
|t/p
|5748
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12604103.39
|11497
|2005.07.21 13:11
|sell
|5749
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|11498
|2005.07.21 13:11
|s/l
|5749
|50.00
|1.2195
|1.2195
|1.2115
|-15000.00
|12589103.39
|11499
|2005.07.21 13:11
|sell
|5750
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11500
|2005.07.21 13:11
|t/p
|5750
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12614103.39
|11501
|2005.07.21 13:11
|sell
|5751
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|11502
|2005.07.21 13:11
|s/l
|5751
|50.00
|1.2195
|1.2195
|1.2115
|-15000.00
|12599103.39
|11503
|2005.07.21 13:11
|sell
|5752
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11504
|2005.07.21 13:12
|t/p
|5752
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12624103.39
|11505
|2005.07.21 13:12
|sell
|5753
|50.00
|1.2146
|1.2176
|1.2096
|11506
|2005.07.21 13:12
|sell
|5754
|50.00
|1.2148
|1.2178
|1.2098
|11507
|2005.07.21 13:13
|sell
|5755
|50.00
|1.2148
|1.2178
|1.2098
|11508
|2005.07.21 13:13
|sell
|5756
|50.00
|1.2148
|1.2178
|1.2098
|11509
|2005.07.21 13:13
|sell
|5757
|50.00
|1.2148
|1.2178
|1.2098
|11510
|2005.07.21 13:14
|sell
|5758
|50.00
|1.2148
|1.2178
|1.2098
|11511
|2005.07.21 13:14
|sell
|5759
|50.00
|1.2148
|1.2178
|1.2098
|11512
|2005.07.21 13:15
|sell
|5760
|50.00
|1.2158
|1.2188
|1.2108
|11513
|2005.07.21 13:15
|sell
|5761
|50.00
|1.2161
|1.2191
|1.2111
|11514
|2005.07.21 13:15
|sell
|5762
|50.00
|1.2161
|1.2191
|1.2111
|11515
|2005.07.21 13:25
|s/l
|5753
|50.00
|1.2176
|1.2176
|1.2096
|-15000.00
|12609103.39
|11516
|2005.07.21 13:25
|s/l
|5754
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2098
|-15000.00
|12594103.39
|11517
|2005.07.21 13:25
|s/l
|5755
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2098
|-15000.00
|12579103.39
|11518
|2005.07.21 13:25
|s/l
|5756
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2098
|-15000.00
|12564103.39
|11519
|2005.07.21 13:25
|s/l
|5757
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2098
|-15000.00
|12549103.39
|11520
|2005.07.21 13:25
|s/l
|5758
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2098
|-15000.00
|12534103.39
|11521
|2005.07.21 13:25
|s/l
|5759
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2098
|-15000.00
|12519103.39
|11522
|2005.07.21 13:25
|s/l
|5760
|50.00
|1.2188
|1.2188
|1.2108
|-15000.00
|12504103.39
|11523
|2005.07.21 13:25
|s/l
|5761
|50.00
|1.2191
|1.2191
|1.2111
|-15000.00
|12489103.39
|11524
|2005.07.21 13:25
|s/l
|5762
|50.00
|1.2191
|1.2191
|1.2111
|-15000.00
|12474103.39
|11525
|2005.07.21 13:25
|buy
|5763
|50.00
|1.2158
|1.2128
|1.2208
|11526
|2005.07.21 13:25
|buy
|5764
|50.00
|1.2145
|1.2115
|1.2195
|11527
|2005.07.21 13:25
|t/p
|5763
|50.00
|1.2208
|1.2128
|1.2208
|25000.00
|12499103.39
|11528
|2005.07.21 13:25
|t/p
|5764
|50.00
|1.2195
|1.2115
|1.2195
|25000.00
|12524103.39
|11529
|2005.07.21 13:25
|sell
|5765
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11530
|2005.07.21 13:25
|t/p
|5765
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12549103.39
|11531
|2005.07.21 13:25
|sell
|5766
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|11532
|2005.07.21 13:25
|s/l
|5766
|50.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|-15000.00
|12534103.39
|11533
|2005.07.21 13:25
|sell
|5767
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11534
|2005.07.21 13:25
|t/p
|5767
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12559103.39
|11535
|2005.07.21 13:25
|sell
|5768
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|11536
|2005.07.21 13:25
|s/l
|5768
|50.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|-15000.00
|12544103.39
|11537
|2005.07.21 13:25
|sell
|5769
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11538
|2005.07.21 13:26
|t/p
|5769
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12569103.39
|11539
|2005.07.21 13:26
|sell
|5770
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|11540
|2005.07.21 13:26
|s/l
|5770
|50.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|-15000.00
|12554103.39
|11541
|2005.07.21 13:26
|sell
|5771
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11542
|2005.07.21 13:26
|t/p
|5771
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12579103.39
|11543
|2005.07.21 13:26
|sell
|5772
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|11544
|2005.07.21 13:26
|s/l
|5772
|50.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|-15000.00
|12564103.39
|11545
|2005.07.21 13:26
|sell
|5773
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11546
|2005.07.21 13:26
|t/p
|5773
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12589103.39
|11547
|2005.07.21 13:26
|sell
|5774
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|11548
|2005.07.21 13:26
|s/l
|5774
|50.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|-15000.00
|12574103.39
|11549
|2005.07.21 13:29
|sell
|5775
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11550
|2005.07.21 13:30
|t/p
|5775
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12599103.39
|11551
|2005.07.21 13:30
|sell
|5776
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11552
|2005.07.21 13:30
|sell
|5777
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11553
|2005.07.21 13:30
|t/p
|5777
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12624103.39
|11554
|2005.07.21 13:30
|t/p
|5776
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|12649103.39
|11555
|2005.07.21 13:30
|sell
|5778
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11556
|2005.07.21 13:30
|sell
|5779
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11557
|2005.07.21 13:30
|t/p
|5779
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12674103.39
|11558
|2005.07.21 13:30
|t/p
|5778
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|12699103.39
|11559
|2005.07.21 13:30
|sell
|5780
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11560
|2005.07.21 13:30
|sell
|5781
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11561
|2005.07.21 13:30
|t/p
|5781
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12724103.39
|11562
|2005.07.21 13:30
|t/p
|5780
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|12749103.39
|11563
|2005.07.21 13:30
|sell
|5782
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11564
|2005.07.21 13:30
|sell
|5783
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11565
|2005.07.21 13:30
|t/p
|5783
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12774103.39
|11566
|2005.07.21 13:30
|t/p
|5782
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|12799103.39
|11567
|2005.07.21 13:30
|sell
|5784
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11568
|2005.07.21 13:30
|sell
|5785
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11569
|2005.07.21 13:30
|t/p
|5785
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12824103.39
|11570
|2005.07.21 13:30
|t/p
|5784
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|12849103.39
|11571
|2005.07.21 13:30
|sell
|5786
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11572
|2005.07.21 13:30
|sell
|5787
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11573
|2005.07.21 13:30
|t/p
|5787
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12874103.39
|11574
|2005.07.21 13:31
|t/p
|5786
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|12899103.39
|11575
|2005.07.21 13:31
|sell
|5788
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11576
|2005.07.21 13:31
|sell
|5789
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11577
|2005.07.21 13:31
|t/p
|5789
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12924103.39
|11578
|2005.07.21 13:31
|t/p
|5788
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|12949103.39
|11579
|2005.07.21 13:31
|sell
|5790
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11580
|2005.07.21 13:31
|sell
|5791
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11581
|2005.07.21 13:31
|t/p
|5791
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|12974103.39
|11582
|2005.07.21 13:31
|t/p
|5790
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|12999103.39
|11583
|2005.07.21 13:31
|sell
|5792
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11584
|2005.07.21 13:31
|sell
|5793
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11585
|2005.07.21 13:31
|t/p
|5793
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|13024103.39
|11586
|2005.07.21 13:31
|t/p
|5792
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|13049103.39
|11587
|2005.07.21 13:31
|sell
|5794
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11588
|2005.07.21 13:31
|sell
|5795
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11589
|2005.07.21 13:31
|t/p
|5795
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|13074103.39
|11590
|2005.07.21 13:31
|t/p
|5794
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|13099103.39
|11591
|2005.07.21 13:31
|sell
|5796
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11592
|2005.07.21 13:31
|sell
|5797
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11593
|2005.07.21 13:31
|t/p
|5797
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|13124103.39
|11594
|2005.07.21 13:31
|t/p
|5796
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|13149103.39
|11595
|2005.07.21 13:31
|sell
|5798
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11596
|2005.07.21 13:31
|sell
|5799
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11597
|2005.07.21 13:31
|t/p
|5799
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|13174103.39
|11598
|2005.07.21 13:32
|t/p
|5798
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|13199103.39
|11599
|2005.07.21 13:32
|sell
|5800
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|11600
|2005.07.21 13:32
|sell
|5801
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|11601
|2005.07.21 13:32
|t/p
|5800
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|13224103.39
|11602
|2005.07.21 13:32
|t/p
|5801
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25000.00
|13249103.39
|11603
|2005.07.21 13:32
|sell
|5802
|50.00
|1.2174
|1.2204
|1.2124
|11604
|2005.07.21 13:32
|s/l
|5802
|50.00
|1.2204
|1.2204
|1.2124
|-15000.00
|13234103.39
|11605
|2005.07.21 13:32
|sell
|5803
|50.00
|1.2248
|1.2278
|1.2198
|11606
|2005.07.21 13:32
|t/p
|5803
|50.00
|1.2198
|1.2278
|1.2198
|25000.00
|13259103.39
|11607
|2005.07.21 13:32
|buy
|5804
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11608
|2005.07.21 13:32
|t/p
|5804
|50.00
|1.2215
|1.2135
|1.2215
|25000.00
|13284103.39
|11609
|2005.07.21 13:32
|sell
|5805
|50.00
|1.2248
|1.2278
|1.2198
|11610
|2005.07.21 13:33
|t/p
|5805
|50.00
|1.2198
|1.2278
|1.2198
|25000.00
|13309103.39
|11611
|2005.07.21 13:33
|buy
|5806
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11612
|2005.07.21 13:33
|t/p
|5806
|50.00
|1.2215
|1.2135
|1.2215
|25000.00
|13334103.39
|11613
|2005.07.21 13:33
|sell
|5807
|50.00
|1.2248
|1.2278
|1.2198
|11614
|2005.07.21 13:33
|t/p
|5807
|50.00
|1.2198
|1.2278
|1.2198
|25000.00
|13359103.39
|11615
|2005.07.21 13:33
|buy
|5808
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11616
|2005.07.21 13:33
|t/p
|5808
|50.00
|1.2215
|1.2135
|1.2215
|25000.00
|13384103.39
|11617
|2005.07.21 13:33
|sell
|5809
|50.00
|1.2248
|1.2278
|1.2198
|11618
|2005.07.21 13:33
|t/p
|5809
|50.00
|1.2198
|1.2278
|1.2198
|25000.00
|13409103.39
|11619
|2005.07.21 13:33
|buy
|5810
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11620
|2005.07.21 13:33
|t/p
|5810
|50.00
|1.2215
|1.2135
|1.2215
|25000.00
|13434103.39
|11621
|2005.07.21 13:33
|sell
|5811
|50.00
|1.2248
|1.2278
|1.2198
|11622
|2005.07.21 13:34
|t/p
|5811
|50.00
|1.2198
|1.2278
|1.2198
|25000.00
|13459103.39
|11623
|2005.07.21 13:34
|buy
|5812
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11624
|2005.07.21 13:34
|t/p
|5812
|50.00
|1.2215
|1.2135
|1.2215
|25000.00
|13484103.39
|11625
|2005.07.21 13:34
|sell
|5813
|50.00
|1.2248
|1.2278
|1.2198
|11626
|2005.07.21 13:34
|t/p
|5813
|50.00
|1.2198
|1.2278
|1.2198
|25000.00
|13509103.39
|11627
|2005.07.21 13:34
|buy
|5814
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11628
|2005.07.21 13:34
|t/p
|5814
|50.00
|1.2215
|1.2135
|1.2215
|25000.00
|13534103.39
|11629
|2005.07.21 13:34
|sell
|5815
|50.00
|1.2248
|1.2278
|1.2198
|11630
|2005.07.21 13:35
|sell
|5816
|50.00
|1.2254
|1.2284
|1.2204
|11631
|2005.07.21 13:35
|sell
|5817
|50.00
|1.2253
|1.2283
|1.2203
|11632
|2005.07.21 13:35
|sell
|5818
|50.00
|1.2254
|1.2284
|1.2204
|11633
|2005.07.21 13:35
|sell
|5819
|50.00
|1.2253
|1.2283
|1.2203
|11634
|2005.07.21 13:35
|sell
|5820
|50.00
|1.2254
|1.2284
|1.2204
|11635
|2005.07.21 13:35
|sell
|5821
|50.00
|1.2253
|1.2283
|1.2203
|11636
|2005.07.21 13:36
|sell
|5822
|50.00
|1.2254
|1.2284
|1.2204
|11637
|2005.07.21 13:36
|sell
|5823
|50.00
|1.2253
|1.2283
|1.2203
|11638
|2005.07.21 13:36
|sell
|5824
|50.00
|1.2254
|1.2284
|1.2204
|11639
|2005.07.21 13:52
|t/p
|5815
|50.00
|1.2198
|1.2278
|1.2198
|25000.00
|13559103.39
|11640
|2005.07.21 13:52
|t/p
|5816
|50.00
|1.2204
|1.2284
|1.2204
|25000.00
|13584103.39
|11641
|2005.07.21 13:52
|t/p
|5817
|50.00
|1.2203
|1.2283
|1.2203
|25000.00
|13609103.39
|11642
|2005.07.21 13:52
|t/p
|5818
|50.00
|1.2204
|1.2284
|1.2204
|25000.00
|13634103.39
|11643
|2005.07.21 13:52
|t/p
|5819
|50.00
|1.2203
|1.2283
|1.2203
|25000.00
|13659103.39
|11644
|2005.07.21 13:52
|t/p
|5820
|50.00
|1.2204
|1.2284
|1.2204
|25000.00
|13684103.39
|11645
|2005.07.21 13:52
|t/p
|5821
|50.00
|1.2203
|1.2283
|1.2203
|25000.00
|13709103.39
|11646
|2005.07.21 13:52
|t/p
|5822
|50.00
|1.2204
|1.2284
|1.2204
|25000.00
|13734103.39
|11647
|2005.07.21 13:52
|t/p
|5823
|50.00
|1.2203
|1.2283
|1.2203
|25000.00
|13759103.39
|11648
|2005.07.21 13:52
|t/p
|5824
|50.00
|1.2204
|1.2284
|1.2204
|25000.00
|13784103.39
|11649
|2005.07.21 13:52
|buy
|5825
|50.00
|1.2171
|1.2141
|1.2221
|11650
|2005.07.21 13:52
|buy
|5826
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11651
|2005.07.21 13:52
|buy
|5827
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11652
|2005.07.21 13:53
|buy
|5828
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11653
|2005.07.21 13:53
|buy
|5829
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11654
|2005.07.21 13:53
|buy
|5830
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11655
|2005.07.21 13:54
|buy
|5831
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11656
|2005.07.21 13:54
|buy
|5832
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11657
|2005.07.21 13:55
|buy
|5833
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11658
|2005.07.21 13:55
|buy
|5834
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11659
|2005.07.21 15:42
|s/l
|5825
|50.00
|1.2141
|1.2141
|1.2221
|-15000.00
|13769103.39
|11660
|2005.07.21 15:42
|buy
|5835
|50.00
|1.2144
|1.2114
|1.2194
|11661
|2005.07.21 16:07
|s/l
|5826
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|13754103.39
|11662
|2005.07.21 16:07
|s/l
|5827
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|13739103.39
|11663
|2005.07.21 16:07
|s/l
|5828
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|13724103.39
|11664
|2005.07.21 16:07
|s/l
|5829
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|13709103.39
|11665
|2005.07.21 16:07
|s/l
|5830
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|13694103.39
|11666
|2005.07.21 16:07
|s/l
|5831
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|13679103.39
|11667
|2005.07.21 16:07
|s/l
|5832
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|13664103.39
|11668
|2005.07.21 16:07
|s/l
|5833
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|13649103.39
|11669
|2005.07.21 16:07
|s/l
|5834
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|13634103.39
|11670
|2005.07.21 16:07
|buy
|5836
|50.00
|1.2127
|1.2097
|1.2177
|11671
|2005.07.21 16:08
|buy
|5837
|50.00
|1.2128
|1.2098
|1.2178
|11672
|2005.07.21 16:08
|buy
|5838
|50.00
|1.2127
|1.2097
|1.2177
|11673
|2005.07.21 16:08
|buy
|5839
|50.00
|1.2128
|1.2098
|1.2178
|11674
|2005.07.21 16:08
|buy
|5840
|50.00
|1.2127
|1.2097
|1.2177
|11675
|2005.07.21 16:09
|buy
|5841
|50.00
|1.2128
|1.2098
|1.2178
|11676
|2005.07.21 16:09
|buy
|5842
|50.00
|1.2127
|1.2097
|1.2177
|11677
|2005.07.21 16:09
|buy
|5843
|50.00
|1.2127
|1.2097
|1.2177
|11678
|2005.07.21 16:10
|buy
|5844
|50.00
|1.2121
|1.2091
|1.2171
|11679
|2005.07.21 16:30
|s/l
|5835
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2194
|-15000.00
|13619103.39
|11680
|2005.07.21 16:30
|buy
|5845
|50.00
|1.2117
|1.2087
|1.2167
|11681
|2005.07.21 17:50
|s/l
|5837
|50.00
|1.2098
|1.2098
|1.2178
|-15000.00
|13604103.39
|11682
|2005.07.21 17:50
|s/l
|5839
|50.00
|1.2098
|1.2098
|1.2178
|-15000.00
|13589103.39
|11683
|2005.07.21 17:50
|s/l
|5841
|50.00
|1.2098
|1.2098
|1.2178
|-15000.00
|13574103.39
|11684
|2005.07.21 17:50
|buy
|5846
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|11685
|2005.07.21 17:51
|buy
|5847
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|11686
|2005.07.21 17:55
|buy
|5848
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|11687
|2005.07.21 18:30
|t/p
|5844
|50.00
|1.2171
|1.2091
|1.2171
|25000.00
|13599103.39
|11688
|2005.07.21 18:30
|t/p
|5845
|50.00
|1.2167
|1.2087
|1.2167
|25000.00
|13624103.39
|11689
|2005.07.21 18:30
|t/p
|5846
|50.00
|1.2151
|1.2071
|1.2151
|25000.00
|13649103.39
|11690
|2005.07.21 18:30
|t/p
|5847
|50.00
|1.2151
|1.2071
|1.2151
|25000.00
|13674103.39
|11691
|2005.07.21 18:30
|t/p
|5848
|50.00
|1.2151
|1.2071
|1.2151
|25000.00
|13699103.39
|11692
|2005.07.21 19:00
|t/p
|5836
|50.00
|1.2177
|1.2097
|1.2177
|25000.00
|13724103.39
|11693
|2005.07.21 19:00
|t/p
|5838
|50.00
|1.2177
|1.2097
|1.2177
|25000.00
|13749103.39
|11694
|2005.07.21 19:00
|t/p
|5840
|50.00
|1.2177
|1.2097
|1.2177
|25000.00
|13774103.39
|11695
|2005.07.21 19:00
|t/p
|5842
|50.00
|1.2177
|1.2097
|1.2177
|25000.00
|13799103.39
|11696
|2005.07.21 19:00
|t/p
|5843
|50.00
|1.2177
|1.2097
|1.2177
|25000.00
|13824103.39
|11697
|2005.07.21 19:00
|buy
|5849
|50.00
|1.2186
|1.2156
|1.2236
|11698
|2005.07.21 19:00
|buy
|5850
|50.00
|1.2187
|1.2157
|1.2237
|11699
|2005.07.21 19:00
|buy
|5851
|50.00
|1.2181
|1.2151
|1.2231
|11700
|2005.07.21 19:00
|buy
|5852
|50.00
|1.2174
|1.2144
|1.2224
|11701
|2005.07.21 19:00
|buy
|5853
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|11702
|2005.07.21 19:00
|buy
|5854
|50.00
|1.2163
|1.2133
|1.2213
|11703
|2005.07.21 19:00
|buy
|5855
|50.00
|1.2163
|1.2133
|1.2213
|11704
|2005.07.21 19:01
|buy
|5856
|50.00
|1.2163
|1.2133
|1.2213
|11705
|2005.07.21 19:01
|buy
|5857
|50.00
|1.2163
|1.2133
|1.2213
|11706
|2005.07.21 20:00
|t/p
|5854
|50.00
|1.2213
|1.2133
|1.2213
|25000.00
|13849103.39
|11707
|2005.07.21 20:00
|t/p
|5855
|50.00
|1.2213
|1.2133
|1.2213
|25000.00
|13874103.39
|11708
|2005.07.21 20:00
|t/p
|5856
|50.00
|1.2213
|1.2133
|1.2213
|25000.00
|13899103.39
|11709
|2005.07.21 20:00
|t/p
|5857
|50.00
|1.2213
|1.2133
|1.2213
|25000.00
|13924103.39
|11710
|2005.07.21 21:02
|s/l
|5850
|50.00
|1.2157
|1.2157
|1.2237
|-15000.00
|13909103.39
|11711
|2005.07.21 21:02
|buy
|5858
|50.00
|1.2160
|1.2130
|1.2210
|11712
|2005.07.21 21:03
|s/l
|5849
|50.00
|1.2156
|1.2156
|1.2236
|-15000.00
|13894103.39
|11713
|2005.07.21 21:03
|buy
|5859
|50.00
|1.2159
|1.2129
|1.2209
|11714
|2005.07.21 21:04
|buy
|5860
|50.00
|1.2160
|1.2130
|1.2210
|11715
|2005.07.21 21:07
|buy
|5861
|50.00
|1.2159
|1.2129
|1.2209
|11716
|2005.07.21 21:08
|buy
|5862
|50.00
|1.2158
|1.2128
|1.2208
|11717
|2005.07.21 21:09
|buy
|5863
|50.00
|1.2159
|1.2129
|1.2209
|11718
|2005.07.21 21:09
|buy
|5864
|50.00
|1.2158
|1.2128
|1.2208
|11719
|2005.07.22 00:00
|s/l
|5851
|50.00
|1.2151
|1.2151
|1.2231
|-16465.50
|13877637.89
|11720
|2005.07.22 01:34
|buy
|5865
|50.00
|1.2159
|1.2129
|1.2209
|11721
|2005.07.22 02:45
|s/l
|5852
|50.00
|1.2144
|1.2144
|1.2224
|-16465.50
|13861172.39
|11722
|2005.07.22 02:45
|buy
|5866
|50.00
|1.2144
|1.2114
|1.2194
|11723
|2005.07.22 14:20
|s/l
|5853
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-16465.50
|13844706.89
|11724
|2005.07.22 14:20
|buy
|5867
|50.00
|1.2137
|1.2107
|1.2187
|11725
|2005.07.22 15:42
|s/l
|5858
|50.00
|1.2130
|1.2130
|1.2210
|-16465.50
|13828241.39
|11726
|2005.07.22 15:42
|s/l
|5859
|50.00
|1.2129
|1.2129
|1.2209
|-16465.50
|13811775.89
|11727
|2005.07.22 15:42
|s/l
|5860
|50.00
|1.2130
|1.2130
|1.2210
|-16465.50
|13795310.39
|11728
|2005.07.22 15:42
|s/l
|5861
|50.00
|1.2129
|1.2129
|1.2209
|-16465.50
|13778844.89
|11729
|2005.07.22 15:42
|s/l
|5862
|50.00
|1.2128
|1.2128
|1.2208
|-16465.50
|13762379.39
|11730
|2005.07.22 15:42
|s/l
|5863
|50.00
|1.2129
|1.2129
|1.2209
|-16465.50
|13745913.89
|11731
|2005.07.22 15:42
|s/l
|5864
|50.00
|1.2128
|1.2128
|1.2208
|-16465.50
|13729448.39
|11732
|2005.07.22 15:42
|s/l
|5865
|50.00
|1.2129
|1.2129
|1.2209
|-15000.00
|13714448.39
|11733
|2005.07.22 15:42
|buy
|5868
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|11734
|2005.07.22 15:42
|buy
|5869
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|11735
|2005.07.22 15:42
|buy
|5870
|50.00
|1.2126
|1.2096
|1.2176
|11736
|2005.07.22 15:43
|buy
|5871
|50.00
|1.2124
|1.2094
|1.2174
|11737
|2005.07.22 15:44
|buy
|5872
|50.00
|1.2124
|1.2094
|1.2174
|11738
|2005.07.22 15:44
|buy
|5873
|50.00
|1.2124
|1.2094
|1.2174
|11739
|2005.07.22 15:45
|buy
|5874
|50.00
|1.2125
|1.2095
|1.2175
|11740
|2005.07.22 15:45
|buy
|5875
|50.00
|1.2124
|1.2094
|1.2174
|11741
|2005.07.22 15:52
|s/l
|5866
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2194
|-15000.00
|13699448.39
|11742
|2005.07.22 15:52
|buy
|5876
|50.00
|1.2115
|1.2085
|1.2165
|11743
|2005.07.22 16:17
|s/l
|5867
|50.00
|1.2107
|1.2107
|1.2187
|-15000.00
|13684448.39
|11744
|2005.07.22 16:17
|buy
|5877
|50.00
|1.2110
|1.2080
|1.2160
|11745
|2005.07.22 17:40
|s/l
|5868
|50.00
|1.2099
|1.2099
|1.2179
|-15000.00
|13669448.39
|11746
|2005.07.22 17:40
|s/l
|5869
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|13654448.39
|11747
|2005.07.22 17:40
|buy
|5878
|50.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
|11748
|2005.07.22 17:40
|buy
|5879
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|11749
|2005.07.22 17:42
|s/l
|5870
|50.00
|1.2096
|1.2096
|1.2176
|-15000.00
|13639448.39
|11750
|2005.07.22 17:42
|buy
|5880
|50.00
|1.2099
|1.2069
|1.2149
|11751
|2005.07.22 17:42
|s/l
|5874
|50.00
|1.2095
|1.2095
|1.2175
|-15000.00
|13624448.39
|11752
|2005.07.22 17:42
|buy
|5881
|50.00
|1.2098
|1.2068
|1.2148
|11753
|2005.07.22 17:43
|s/l
|5871
|50.00
|1.2094
|1.2094
|1.2174
|-15000.00
|13609448.39
|11754
|2005.07.22 17:43
|s/l
|5872
|50.00
|1.2094
|1.2094
|1.2174
|-15000.00
|13594448.39
|11755
|2005.07.22 17:43
|s/l
|5873
|50.00
|1.2094
|1.2094
|1.2174
|-15000.00
|13579448.39
|11756
|2005.07.22 17:43
|s/l
|5875
|50.00
|1.2094
|1.2094
|1.2174
|-15000.00
|13564448.39
|11757
|2005.07.22 17:43
|buy
|5882
|50.00
|1.2097
|1.2067
|1.2147
|11758
|2005.07.22 17:43
|buy
|5883
|50.00
|1.2098
|1.2068
|1.2148
|11759
|2005.07.22 17:43
|buy
|5884
|50.00
|1.2097
|1.2067
|1.2147
|11760
|2005.07.22 17:44
|buy
|5885
|50.00
|1.2098
|1.2068
|1.2148
|11761
|2005.07.22 17:47
|s/l
|5876
|50.00
|1.2085
|1.2085
|1.2165
|-15000.00
|13549448.39
|11762
|2005.07.22 17:47
|s/l
|5877
|50.00
|1.2080
|1.2080
|1.2160
|-15000.00
|13534448.39
|11763
|2005.07.22 17:47
|buy
|5886
|50.00
|1.2078
|1.2048
|1.2128
|11764
|2005.07.22 17:48
|buy
|5887
|50.00
|1.2078
|1.2048
|1.2128
|11765
|2005.07.22 17:52
|s/l
|5878
|50.00
|1.2072
|1.2072
|1.2152
|-15000.00
|13519448.39
|11766
|2005.07.22 17:52
|s/l
|5879
|50.00
|1.2071
|1.2071
|1.2151
|-15000.00
|13504448.39
|11767
|2005.07.22 17:52
|buy
|5888
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|11768
|2005.07.22 17:52
|s/l
|5880
|50.00
|1.2069
|1.2069
|1.2149
|-15000.00
|13489448.39
|11769
|2005.07.22 17:52
|s/l
|5881
|50.00
|1.2068
|1.2068
|1.2148
|-15000.00
|13474448.39
|11770
|2005.07.22 17:52
|s/l
|5882
|50.00
|1.2067
|1.2067
|1.2147
|-15000.00
|13459448.39
|11771
|2005.07.22 17:52
|s/l
|5883
|50.00
|1.2068
|1.2068
|1.2148
|-15000.00
|13444448.39
|11772
|2005.07.22 17:52
|s/l
|5884
|50.00
|1.2067
|1.2067
|1.2147
|-15000.00
|13429448.39
|11773
|2005.07.22 17:52
|s/l
|5885
|50.00
|1.2068
|1.2068
|1.2148
|-15000.00
|13414448.39
|11774
|2005.07.22 17:52
|buy
|5889
|50.00
|1.2070
|1.2040
|1.2120
|11775
|2005.07.22 17:52
|buy
|5890
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|11776
|2005.07.22 17:53
|buy
|5891
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|11777
|2005.07.22 17:54
|buy
|5892
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|11778
|2005.07.22 17:55
|buy
|5893
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|11779
|2005.07.22 17:55
|buy
|5894
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|11780
|2005.07.22 17:56
|buy
|5895
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|11781
|2005.07.25 00:05
|s/l
|5886
|50.00
|1.2048
|1.2048
|1.2128
|-15488.50
|13398959.89
|11782
|2005.07.25 00:05
|s/l
|5887
|50.00
|1.2048
|1.2048
|1.2128
|-15488.50
|13383471.39
|11783
|2005.07.25 00:06
|s/l
|5888
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15488.50
|13367982.89
|11784
|2005.07.25 00:22
|s/l
|5889
|50.00
|1.2040
|1.2040
|1.2120
|-15488.50
|13352494.39
|11785
|2005.07.25 01:00
|buy
|5896
|50.00
|1.2057
|1.2027
|1.2107
|11786
|2005.07.25 01:00
|buy
|5897
|50.00
|1.2055
|1.2025
|1.2105
|11787
|2005.07.25 01:00
|buy
|5898
|50.00
|1.2056
|1.2026
|1.2106
|11788
|2005.07.25 01:00
|buy
|5899
|50.00
|1.2055
|1.2025
|1.2105
|11789
|2005.07.25 04:07
|s/l
|5890
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.2119
|-15488.50
|13337005.89
|11790
|2005.07.25 04:07
|s/l
|5891
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.2119
|-15488.50
|13321517.39
|11791
|2005.07.25 04:07
|s/l
|5892
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.2119
|-15488.50
|13306028.89
|11792
|2005.07.25 04:07
|s/l
|5893
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.2119
|-15488.50
|13290540.39
|11793
|2005.07.25 04:07
|s/l
|5894
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.2119
|-15488.50
|13275051.89
|11794
|2005.07.25 04:07
|s/l
|5895
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.2119
|-15488.50
|13259563.39
|11795
|2005.07.25 04:07
|buy
|5900
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|11796
|2005.07.25 04:08
|buy
|5901
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|11797
|2005.07.25 04:09
|buy
|5902
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|11798
|2005.07.25 04:10
|buy
|5903
|50.00
|1.2040
|1.2010
|1.2090
|11799
|2005.07.25 04:10
|buy
|5904
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|11800
|2005.07.25 04:11
|buy
|5905
|50.00
|1.2040
|1.2010
|1.2090
|11801
|2005.07.25 09:02
|s/l
|5896
|50.00
|1.2027
|1.2027
|1.2107
|-15000.00
|13244563.39
|11802
|2005.07.25 09:02
|s/l
|5898
|50.00
|1.2026
|1.2026
|1.2106
|-15000.00
|13229563.39
|11803
|2005.07.25 09:02
|buy
|5906
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|11804
|2005.07.25 09:03
|buy
|5907
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|11805
|2005.07.25 10:30
|t/p
|5906
|50.00
|1.2079
|1.1999
|1.2079
|25000.00
|13254563.39
|11806
|2005.07.25 10:30
|t/p
|5907
|50.00
|1.2079
|1.1999
|1.2079
|25000.00
|13279563.39
|11807
|2005.07.26 04:46
|buy
|5908
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|11808
|2005.07.26 04:47
|buy
|5909
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|11809
|2005.07.26 04:48
|s/l
|5897
|50.00
|1.2025
|1.2025
|1.2105
|-15488.50
|13264074.89
|11810
|2005.07.26 04:48
|s/l
|5899
|50.00
|1.2025
|1.2025
|1.2105
|-15488.50
|13248586.39
|11811
|2005.07.26 04:48
|buy
|5910
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|11812
|2005.07.26 04:49
|buy
|5911
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|11813
|2005.07.26 10:30
|s/l
|5900
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-15488.50
|13233097.89
|11814
|2005.07.26 10:30
|s/l
|5901
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-15488.50
|13217609.39
|11815
|2005.07.26 10:30
|s/l
|5902
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-15488.50
|13202120.89
|11816
|2005.07.26 10:30
|s/l
|5903
|50.00
|1.2010
|1.2010
|1.2090
|-15488.50
|13186632.39
|11817
|2005.07.26 10:30
|s/l
|5904
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-15488.50
|13171143.89
|11818
|2005.07.26 10:30
|s/l
|5905
|50.00
|1.2010
|1.2010
|1.2090
|-15488.50
|13155655.39
|11819
|2005.07.26 10:30
|buy
|5912
|50.00
|1.2010
|1.1980
|1.2060
|11820
|2005.07.26 10:30
|buy
|5913
|50.00
|1.2010
|1.1980
|1.2060
|11821
|2005.07.26 10:31
|buy
|5914
|50.00
|1.2010
|1.1980
|1.2060
|11822
|2005.07.26 10:31
|buy
|5915
|50.00
|1.2010
|1.1980
|1.2060
|11823
|2005.07.26 10:32
|buy
|5916
|50.00
|1.2010
|1.1980
|1.2060
|11824
|2005.07.26 10:32
|buy
|5917
|50.00
|1.2010
|1.1980
|1.2060
|11825
|2005.07.26 11:23
|s/l
|5908
|50.00
|1.1999
|1.1999
|1.2079
|-15000.00
|13140655.39
|11826
|2005.07.26 11:23
|s/l
|5909
|50.00
|1.1999
|1.1999
|1.2079
|-15000.00
|13125655.39
|11827
|2005.07.26 11:23
|s/l
|5911
|50.00
|1.1999
|1.1999
|1.2079
|-15000.00
|13110655.39
|11828
|2005.07.26 11:23
|buy
|5918
|50.00
|1.2002
|1.1972
|1.2052
|11829
|2005.07.26 11:24
|buy
|5919
|50.00
|1.2003
|1.1973
|1.2053
|11830
|2005.07.26 11:24
|buy
|5920
|50.00
|1.2002
|1.1972
|1.2052
|11831
|2005.07.26 11:53
|s/l
|5910
|50.00
|1.1998
|1.1998
|1.2078
|-15000.00
|13095655.39
|11832
|2005.07.26 11:53
|buy
|5921
|50.00
|1.1999
|1.1969
|1.2049
|11833
|2005.07.26 14:46
|s/l
|5912
|50.00
|1.1980
|1.1980
|1.2060
|-15000.00
|13080655.39
|11834
|2005.07.26 14:46
|s/l
|5913
|50.00
|1.1980
|1.1980
|1.2060
|-15000.00
|13065655.39
|11835
|2005.07.26 14:46
|s/l
|5914
|50.00
|1.1980
|1.1980
|1.2060
|-15000.00
|13050655.39
|11836
|2005.07.26 14:46
|s/l
|5915
|50.00
|1.1980
|1.1980
|1.2060
|-15000.00
|13035655.39
|11837
|2005.07.26 14:46
|s/l
|5916
|50.00
|1.1980
|1.1980
|1.2060
|-15000.00
|13020655.39
|11838
|2005.07.26 14:46
|s/l
|5917
|50.00
|1.1980
|1.1980
|1.2060
|-15000.00
|13005655.39
|11839
|2005.07.26 14:46
|buy
|5922
|50.00
|1.1983
|1.1953
|1.2033
|11840
|2005.07.26 14:46
|buy
|5923
|50.00
|1.1984
|1.1954
|1.2034
|11841
|2005.07.26 14:48
|buy
|5924
|50.00
|1.1983
|1.1953
|1.2033
|11842
|2005.07.26 14:48
|buy
|5925
|50.00
|1.1984
|1.1954
|1.2034
|11843
|2005.07.26 14:49
|buy
|5926
|50.00
|1.1983
|1.1953
|1.2033
|11844
|2005.07.26 14:54
|buy
|5927
|50.00
|1.1984
|1.1954
|1.2034
|11845
|2005.07.26 16:30
|t/p
|5922
|50.00
|1.2033
|1.1953
|1.2033
|25000.00
|13030655.39
|11846
|2005.07.26 16:30
|t/p
|5924
|50.00
|1.2033
|1.1953
|1.2033
|25000.00
|13055655.39
|11847
|2005.07.26 16:30
|t/p
|5926
|50.00
|1.2033
|1.1953
|1.2033
|25000.00
|13080655.39
|11848
|2005.07.26 16:32
|t/p
|5923
|50.00
|1.2034
|1.1954
|1.2034
|25000.00
|13105655.39
|11849
|2005.07.26 16:32
|t/p
|5925
|50.00
|1.2034
|1.1954
|1.2034
|25000.00
|13130655.39
|11850
|2005.07.26 16:32
|t/p
|5927
|50.00
|1.2034
|1.1954
|1.2034
|25000.00
|13155655.39
|11851
|2005.07.27 09:49
|buy
|5928
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|11852
|2005.07.27 09:49
|buy
|5929
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|11853
|2005.07.27 09:50
|buy
|5930
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|11854
|2005.07.27 09:50
|buy
|5931
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|11855
|2005.07.27 09:52
|buy
|5932
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|11856
|2005.07.27 09:52
|buy
|5933
|50.00
|1.1982
|1.1952
|1.2032
|11857
|2005.07.27 14:32
|s/l
|5919
|50.00
|1.1973
|1.1973
|1.2053
|-15488.50
|13140166.89
|11858
|2005.07.27 14:32
|buy
|5934
|50.00
|1.1976
|1.1946
|1.2026
|11859
|2005.07.27 14:32
|s/l
|5918
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.2052
|-15488.50
|13124678.39
|11860
|2005.07.27 14:32
|s/l
|5920
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.2052
|-15488.50
|13109189.89
|11861
|2005.07.27 14:32
|buy
|5935
|50.00
|1.1974
|1.1944
|1.2024
|11862
|2005.07.27 14:32
|buy
|5936
|50.00
|1.1975
|1.1945
|1.2025
|11863
|2005.07.27 14:32
|s/l
|5921
|50.00
|1.1969
|1.1969
|1.2049
|-15488.50
|13093701.39
|11864
|2005.07.27 14:32
|buy
|5937
|50.00
|1.1972
|1.1942
|1.2022
|11865
|2005.07.27 14:37
|t/p
|5933
|50.00
|1.2032
|1.1952
|1.2032
|25000.00
|13118701.39
|11866
|2005.07.27 14:37
|t/p
|5934
|50.00
|1.2026
|1.1946
|1.2026
|25000.00
|13143701.39
|11867
|2005.07.27 14:37
|t/p
|5935
|50.00
|1.2024
|1.1944
|1.2024
|25000.00
|13168701.39
|11868
|2005.07.27 14:37
|t/p
|5936
|50.00
|1.2025
|1.1945
|1.2025
|25000.00
|13193701.39
|11869
|2005.07.27 14:37
|t/p
|5937
|50.00
|1.2022
|1.1942
|1.2022
|25000.00
|13218701.39
|11870
|2005.07.27 15:05
|t/p
|5928
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|13243701.39
|11871
|2005.07.27 15:05
|t/p
|5929
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|13268701.39
|11872
|2005.07.27 15:05
|t/p
|5930
|50.00
|1.2036
|1.1956
|1.2036
|25000.00
|13293701.39
|11873
|2005.07.27 15:05
|t/p
|5931
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|13318701.39
|11874
|2005.07.27 15:05
|t/p
|5932
|50.00
|1.2036
|1.1956
|1.2036
|25000.00
|13343701.39
|11875
|2005.07.27 15:05
|buy
|5938
|50.00
|1.2037
|1.2007
|1.2087
|11876
|2005.07.27 15:05
|buy
|5939
|50.00
|1.2030
|1.2000
|1.2080
|11877
|2005.07.27 15:06
|buy
|5940
|50.00
|1.2030
|1.2000
|1.2080
|11878
|2005.07.27 15:06
|buy
|5941
|50.00
|1.2030
|1.2000
|1.2080
|11879
|2005.07.27 15:07
|buy
|5942
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|11880
|2005.07.27 15:08
|buy
|5943
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|11881
|2005.07.27 15:09
|buy
|5944
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|11882
|2005.07.27 15:09
|buy
|5945
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|11883
|2005.07.27 15:10
|buy
|5946
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|11884
|2005.07.27 15:10
|buy
|5947
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|11885
|2005.07.27 20:17
|t/p
|5942
|50.00
|1.2077
|1.1997
|1.2077
|25000.00
|13368701.39
|11886
|2005.07.27 20:17
|t/p
|5943
|50.00
|1.2077
|1.1997
|1.2077
|25000.00
|13393701.39
|11887
|2005.07.27 20:17
|t/p
|5944
|50.00
|1.2077
|1.1997
|1.2077
|25000.00
|13418701.39
|11888
|2005.07.27 20:17
|t/p
|5945
|50.00
|1.2077
|1.1997
|1.2077
|25000.00
|13443701.39
|11889
|2005.07.27 20:17
|t/p
|5946
|50.00
|1.2077
|1.1997
|1.2077
|25000.00
|13468701.39
|11890
|2005.07.27 20:17
|t/p
|5947
|50.00
|1.2077
|1.1997
|1.2077
|25000.00
|13493701.39
|11891
|2005.07.27 20:45
|t/p
|5939
|50.00
|1.2080
|1.2000
|1.2080
|25000.00
|13518701.39
|11892
|2005.07.27 20:45
|t/p
|5940
|50.00
|1.2080
|1.2000
|1.2080
|25000.00
|13543701.39
|11893
|2005.07.27 20:45
|t/p
|5941
|50.00
|1.2080
|1.2000
|1.2080
|25000.00
|13568701.39
|11894
|2005.07.28 13:00
|t/p
|5938
|50.00
|1.2087
|1.2007
|1.2087
|24511.50
|13593212.89
|11895
|2005.07.28 13:00
|buy
|5948
|50.00
|1.2084
|1.2054
|1.2134
|11896
|2005.07.28 13:00
|buy
|5949
|50.00
|1.2081
|1.2051
|1.2131
|11897
|2005.07.28 13:00
|buy
|5950
|50.00
|1.2080
|1.2050
|1.2130
|11898
|2005.07.28 13:00
|buy
|5951
|50.00
|1.2081
|1.2051
|1.2131
|11899
|2005.07.28 13:00
|buy
|5952
|50.00
|1.2080
|1.2050
|1.2130
|11900
|2005.07.28 13:00
|buy
|5953
|50.00
|1.2081
|1.2051
|1.2131
|11901
|2005.07.28 13:00
|buy
|5954
|50.00
|1.2080
|1.2050
|1.2130
|11902
|2005.07.28 13:01
|buy
|5955
|50.00
|1.2081
|1.2051
|1.2131
|11903
|2005.07.28 13:01
|buy
|5956
|50.00
|1.2080
|1.2050
|1.2130
|11904
|2005.07.28 13:01
|buy
|5957
|50.00
|1.2081
|1.2051
|1.2131
|11905
|2005.07.28 18:03
|t/p
|5950
|50.00
|1.2130
|1.2050
|1.2130
|25000.00
|13618212.89
|11906
|2005.07.28 18:03
|t/p
|5952
|50.00
|1.2130
|1.2050
|1.2130
|25000.00
|13643212.89
|11907
|2005.07.28 18:03
|t/p
|5954
|50.00
|1.2130
|1.2050
|1.2130
|25000.00
|13668212.89
|11908
|2005.07.28 18:03
|t/p
|5956
|50.00
|1.2130
|1.2050
|1.2130
|25000.00
|13693212.89
|11909
|2005.07.28 18:05
|t/p
|5949
|50.00
|1.2131
|1.2051
|1.2131
|25000.00
|13718212.89
|11910
|2005.07.28 18:05
|t/p
|5951
|50.00
|1.2131
|1.2051
|1.2131
|25000.00
|13743212.89
|11911
|2005.07.28 18:05
|t/p
|5953
|50.00
|1.2131
|1.2051
|1.2131
|25000.00
|13768212.89
|11912
|2005.07.28 18:05
|t/p
|5955
|50.00
|1.2131
|1.2051
|1.2131
|25000.00
|13793212.89
|11913
|2005.07.28 18:05
|t/p
|5957
|50.00
|1.2131
|1.2051
|1.2131
|25000.00
|13818212.89
|11914
|2005.07.28 18:05
|t/p
|5948
|50.00
|1.2134
|1.2054
|1.2134
|25000.00
|13843212.89
|11915
|2005.07.28 18:05
|buy
|5958
|50.00
|1.2133
|1.2103
|1.2183
|11916
|2005.07.28 18:06
|buy
|5959
|50.00
|1.2133
|1.2103
|1.2183
|11917
|2005.07.28 18:06
|buy
|5960
|50.00
|1.2134
|1.2104
|1.2184
|11918
|2005.07.28 18:06
|buy
|5961
|50.00
|1.2133
|1.2103
|1.2183
|11919
|2005.07.28 18:07
|buy
|5962
|50.00
|1.2133
|1.2103
|1.2183
|11920
|2005.07.28 18:10
|buy
|5963
|50.00
|1.2133
|1.2103
|1.2183
|11921
|2005.07.28 18:10
|buy
|5964
|50.00
|1.2134
|1.2104
|1.2184
|11922
|2005.07.28 18:10
|buy
|5965
|50.00
|1.2133
|1.2103
|1.2183
|11923
|2005.07.28 18:11
|buy
|5966
|50.00
|1.2133
|1.2103
|1.2183
|11924
|2005.07.28 18:11
|buy
|5967
|50.00
|1.2134
|1.2104
|1.2184
|11925
|2005.07.29 10:00
|s/l
|5960
|50.00
|1.2104
|1.2104
|1.2184
|-16465.50
|13826747.39
|11926
|2005.07.29 10:00
|s/l
|5964
|50.00
|1.2104
|1.2104
|1.2184
|-16465.50
|13810281.89
|11927
|2005.07.29 10:00
|s/l
|5967
|50.00
|1.2104
|1.2104
|1.2184
|-16465.50
|13793816.39
|11928
|2005.07.29 10:00
|buy
|5968
|50.00
|1.2107
|1.2077
|1.2157
|11929
|2005.07.29 10:00
|buy
|5969
|50.00
|1.2108
|1.2078
|1.2158
|11930
|2005.07.29 10:00
|buy
|5970
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|11931
|2005.07.29 10:05
|s/l
|5958
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2183
|-16465.50
|13777350.89
|11932
|2005.07.29 10:05
|s/l
|5959
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2183
|-16465.50
|13760885.39
|11933
|2005.07.29 10:05
|s/l
|5961
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2183
|-16465.50
|13744419.89
|11934
|2005.07.29 10:05
|s/l
|5962
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2183
|-16465.50
|13727954.39
|11935
|2005.07.29 10:05
|s/l
|5963
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2183
|-16465.50
|13711488.89
|11936
|2005.07.29 10:05
|s/l
|5965
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2183
|-16465.50
|13695023.39
|11937
|2005.07.29 10:05
|s/l
|5966
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2183
|-16465.50
|13678557.89
|11938
|2005.07.29 10:05
|buy
|5971
|50.00
|1.2093
|1.2063
|1.2143
|11939
|2005.07.29 10:05
|buy
|5972
|50.00
|1.2089
|1.2059
|1.2139
|11940
|2005.07.29 10:06
|buy
|5973
|50.00
|1.2089
|1.2059
|1.2139
|11941
|2005.07.29 10:12
|buy
|5974
|50.00
|1.2089
|1.2059
|1.2139
|11942
|2005.07.29 10:12
|buy
|5975
|50.00
|1.2084
|1.2054
|1.2134
|11943
|2005.07.29 10:12
|buy
|5976
|50.00
|1.2084
|1.2054
|1.2134
|11944
|2005.07.29 10:13
|buy
|5977
|50.00
|1.2085
|1.2055
|1.2135
|11945
|2005.07.29 11:50
|s/l
|5970
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15000.00
|13663557.89
|11946
|2005.07.29 11:50
|buy
|5978
|50.00
|1.2082
|1.2052
|1.2132
|11947
|2005.07.29 11:50
|s/l
|5969
|50.00
|1.2078
|1.2078
|1.2158
|-15000.00
|13648557.89
|11948
|2005.07.29 11:50
|buy
|5979
|50.00
|1.2081
|1.2051
|1.2131
|11949
|2005.07.29 11:50
|s/l
|5968
|50.00
|1.2077
|1.2077
|1.2157
|-15000.00
|13633557.89
|11950
|2005.07.29 11:50
|buy
|5980
|50.00
|1.2077
|1.2047
|1.2127
|11951
|2005.07.29 14:30
|t/p
|5972
|50.00
|1.2139
|1.2059
|1.2139
|25000.00
|13658557.89
|11952
|2005.07.29 14:30
|t/p
|5973
|50.00
|1.2139
|1.2059
|1.2139
|25000.00
|13683557.89
|11953
|2005.07.29 14:30
|t/p
|5974
|50.00
|1.2139
|1.2059
|1.2139
|25000.00
|13708557.89
|11954
|2005.07.29 14:30
|t/p
|5975
|50.00
|1.2134
|1.2054
|1.2134
|25000.00
|13733557.89
|11955
|2005.07.29 14:30
|t/p
|5976
|50.00
|1.2134
|1.2054
|1.2134
|25000.00
|13758557.89
|11956
|2005.07.29 14:30
|t/p
|5977
|50.00
|1.2135
|1.2055
|1.2135
|25000.00
|13783557.89
|11957
|2005.07.29 14:30
|t/p
|5978
|50.00
|1.2132
|1.2052
|1.2132
|25000.00
|13808557.89
|11958
|2005.07.29 14:30
|t/p
|5979
|50.00
|1.2131
|1.2051
|1.2131
|25000.00
|13833557.89
|11959
|2005.07.29 14:30
|t/p
|5980
|50.00
|1.2127
|1.2047
|1.2127
|25000.00
|13858557.89
|11960
|2005.07.29 15:00
|t/p
|5971
|50.00
|1.2143
|1.2063
|1.2143
|25000.00
|13883557.89
|11961
|2005.07.29 15:00
|buy
|5981
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|11962
|2005.07.29 15:00
|buy
|5982
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|11963
|2005.07.29 15:00
|buy
|5983
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|11964
|2005.07.29 15:00
|buy
|5984
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|11965
|2005.07.29 15:00
|buy
|5985
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|11966
|2005.07.29 15:00
|buy
|5986
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|11967
|2005.07.29 15:00
|buy
|5987
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|11968
|2005.07.29 15:00
|buy
|5988
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|11969
|2005.07.29 15:00
|buy
|5989
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|11970
|2005.07.29 15:01
|buy
|5990
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|11971
|2005.07.29 17:02
|s/l
|5981
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|13868557.89
|11972
|2005.07.29 17:02
|s/l
|5983
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|13853557.89
|11973
|2005.07.29 17:02
|s/l
|5984
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|13838557.89
|11974
|2005.07.29 17:02
|s/l
|5986
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|13823557.89
|11975
|2005.07.29 17:02
|s/l
|5987
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|13808557.89
|11976
|2005.07.29 17:02
|s/l
|5989
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|13793557.89
|11977
|2005.07.29 17:02
|s/l
|5990
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|13778557.89
|11978
|2005.07.29 17:02
|buy
|5991
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|11979
|2005.07.29 17:02
|buy
|5992
|50.00
|1.2104
|1.2074
|1.2154
|11980
|2005.07.29 17:02
|buy
|5993
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|11981
|2005.07.29 17:03
|buy
|5994
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|11982
|2005.07.29 17:03
|buy
|5995
|50.00
|1.2104
|1.2074
|1.2154
|11983
|2005.07.29 17:03
|buy
|5996
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|11984
|2005.07.29 17:03
|buy
|5997
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|11985
|2005.08.01 03:53
|t/p
|5991
|50.00
|1.2153
|1.2073
|1.2153
|24511.50
|13803069.39
|11986
|2005.08.01 03:53
|t/p
|5993
|50.00
|1.2153
|1.2073
|1.2153
|24511.50
|13827580.89
|11987
|2005.08.01 03:53
|t/p
|5994
|50.00
|1.2153
|1.2073
|1.2153
|24511.50
|13852092.39
|11988
|2005.08.01 03:53
|t/p
|5996
|50.00
|1.2153
|1.2073
|1.2153
|24511.50
|13876603.89
|11989
|2005.08.01 03:53
|t/p
|5997
|50.00
|1.2153
|1.2073
|1.2153
|24511.50
|13901115.39
|11990
|2005.08.01 04:17
|t/p
|5992
|50.00
|1.2154
|1.2074
|1.2154
|24511.50
|13925626.89
|11991
|2005.08.01 04:17
|t/p
|5995
|50.00
|1.2154
|1.2074
|1.2154
|24511.50
|13950138.39
|11992
|2005.08.01 04:52
|t/p
|5982
|50.00
|1.2179
|1.2099
|1.2179
|24511.50
|13974649.89
|11993
|2005.08.01 04:52
|t/p
|5985
|50.00
|1.2179
|1.2099
|1.2179
|24511.50
|13999161.39
|11994
|2005.08.01 04:52
|t/p
|5988
|50.00
|1.2179
|1.2099
|1.2179
|24511.50
|14023672.89
|11995
|2005.08.01 04:53
|buy
|5998
|50.00
|1.2177
|1.2147
|1.2227
|11996
|2005.08.01 04:53
|buy
|5999
|50.00
|1.2176
|1.2146
|1.2226
|11997
|2005.08.01 04:54
|buy
|6000
|50.00
|1.2177
|1.2147
|1.2227
|11998
|2005.08.01 04:55
|buy
|6001
|50.00
|1.2178
|1.2148
|1.2228
|11999
|2005.08.01 04:55
|buy
|6002
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|12000
|2005.08.01 04:56
|buy
|6003
|50.00
|1.2179
|1.2149
|1.2229
|12001
|2005.08.01 05:02
|buy
|6004
|50.00
|1.2178
|1.2148
|1.2228
|12002
|2005.08.01 05:03
|buy
|6005
|50.00
|1.2176
|1.2146
|1.2226
|12003
|2005.08.01 05:04
|buy
|6006
|50.00
|1.2177
|1.2147
|1.2227
|12004
|2005.08.01 05:04
|buy
|6007
|50.00
|1.2178
|1.2148
|1.2228
|12005
|2005.08.01 12:45
|t/p
|5998
|50.00
|1.2227
|1.2147
|1.2227
|25000.00
|14048672.89
|12006
|2005.08.01 12:45
|t/p
|5999
|50.00
|1.2226
|1.2146
|1.2226
|25000.00
|14073672.89
|12007
|2005.08.01 12:45
|t/p
|6000
|50.00
|1.2227
|1.2147
|1.2227
|25000.00
|14098672.89
|12008
|2005.08.01 12:45
|t/p
|6001
|50.00
|1.2228
|1.2148
|1.2228
|25000.00
|14123672.89
|12009
|2005.08.01 12:45
|t/p
|6002
|50.00
|1.2229
|1.2149
|1.2229
|25000.00
|14148672.89
|12010
|2005.08.01 12:45
|t/p
|6003
|50.00
|1.2229
|1.2149
|1.2229
|25000.00
|14173672.89
|12011
|2005.08.01 12:45
|t/p
|6004
|50.00
|1.2228
|1.2148
|1.2228
|25000.00
|14198672.89
|12012
|2005.08.01 12:45
|t/p
|6005
|50.00
|1.2226
|1.2146
|1.2226
|25000.00
|14223672.89
|12013
|2005.08.01 12:45
|t/p
|6006
|50.00
|1.2227
|1.2147
|1.2227
|25000.00
|14248672.89
|12014
|2005.08.01 12:45
|t/p
|6007
|50.00
|1.2228
|1.2148
|1.2228
|25000.00
|14273672.89
|12015
|2005.08.01 12:45
|buy
|6008
|50.00
|1.2222
|1.2192
|1.2272
|12016
|2005.08.01 12:46
|buy
|6009
|50.00
|1.2223
|1.2193
|1.2273
|12017
|2005.08.01 12:46
|buy
|6010
|50.00
|1.2220
|1.2190
|1.2270
|12018
|2005.08.01 12:47
|buy
|6011
|50.00
|1.2220
|1.2190
|1.2270
|12019
|2005.08.01 13:02
|buy
|6012
|50.00
|1.2220
|1.2190
|1.2270
|12020
|2005.08.01 13:04
|buy
|6013
|50.00
|1.2220
|1.2190
|1.2270
|12021
|2005.08.01 13:04
|buy
|6014
|50.00
|1.2220
|1.2190
|1.2270
|12022
|2005.08.01 13:06
|buy
|6015
|50.00
|1.2220
|1.2190
|1.2270
|12023
|2005.08.01 13:30
|buy
|6016
|50.00
|1.2217
|1.2187
|1.2267
|12024
|2005.08.01 13:31
|buy
|6017
|50.00
|1.2217
|1.2187
|1.2267
|12025
|2005.08.01 17:00
|s/l
|6008
|50.00
|1.2192
|1.2192
|1.2272
|-15000.00
|14258672.89
|12026
|2005.08.01 17:00
|s/l
|6009
|50.00
|1.2193
|1.2193
|1.2273
|-15000.00
|14243672.89
|12027
|2005.08.01 17:00
|s/l
|6010
|50.00
|1.2190
|1.2190
|1.2270
|-15000.00
|14228672.89
|12028
|2005.08.01 17:00
|s/l
|6011
|50.00
|1.2190
|1.2190
|1.2270
|-15000.00
|14213672.89
|12029
|2005.08.01 17:00
|s/l
|6012
|50.00
|1.2190
|1.2190
|1.2270
|-15000.00
|14198672.89
|12030
|2005.08.01 17:00
|s/l
|6013
|50.00
|1.2190
|1.2190
|1.2270
|-15000.00
|14183672.89
|12031
|2005.08.01 17:00
|s/l
|6014
|50.00
|1.2190
|1.2190
|1.2270
|-15000.00
|14168672.89
|12032
|2005.08.01 17:00
|s/l
|6015
|50.00
|1.2190
|1.2190
|1.2270
|-15000.00
|14153672.89
|12033
|2005.08.01 17:00
|s/l
|6016
|50.00
|1.2187
|1.2187
|1.2267
|-15000.00
|14138672.89
|12034
|2005.08.01 17:00
|s/l
|6017
|50.00
|1.2187
|1.2187
|1.2267
|-15000.00
|14123672.89
|12035
|2005.08.01 17:00
|sell
|6018
|50.00
|1.2189
|1.2219
|1.2139
|12036
|2005.08.01 17:00
|sell
|6019
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|12037
|2005.08.01 17:00
|sell
|6020
|50.00
|1.2206
|1.2236
|1.2156
|12038
|2005.08.01 17:00
|sell
|6021
|50.00
|1.2206
|1.2236
|1.2156
|12039
|2005.08.01 17:01
|sell
|6022
|50.00
|1.2206
|1.2236
|1.2156
|12040
|2005.08.01 17:01
|sell
|6023
|50.00
|1.2206
|1.2236
|1.2156
|12041
|2005.08.01 17:02
|sell
|6024
|50.00
|1.2207
|1.2237
|1.2157
|12042
|2005.08.01 17:03
|sell
|6025
|50.00
|1.2207
|1.2237
|1.2157
|12043
|2005.08.01 17:04
|sell
|6026
|50.00
|1.2207
|1.2237
|1.2157
|12044
|2005.08.01 17:05
|sell
|6027
|50.00
|1.2209
|1.2239
|1.2159
|12045
|2005.08.02 03:47
|s/l
|6018
|50.00
|1.2219
|1.2219
|1.2139
|-14762.00
|14108910.89
|12046
|2005.08.02 03:47
|sell
|6028
|50.00
|1.2216
|1.2246
|1.2166
|12047
|2005.08.02 06:15
|s/l
|6019
|50.00
|1.2227
|1.2227
|1.2147
|-14762.00
|14094148.89
|12048
|2005.08.02 06:15
|sell
|6029
|50.00
|1.2224
|1.2254
|1.2174
|12049
|2005.08.02 09:45
|s/l
|6020
|50.00
|1.2236
|1.2236
|1.2156
|-14762.00
|14079386.89
|12050
|2005.08.02 09:45
|s/l
|6021
|50.00
|1.2236
|1.2236
|1.2156
|-14762.00
|14064624.89
|12051
|2005.08.02 09:45
|s/l
|6022
|50.00
|1.2236
|1.2236
|1.2156
|-14762.00
|14049862.89
|12052
|2005.08.02 09:45
|s/l
|6023
|50.00
|1.2236
|1.2236
|1.2156
|-14762.00
|14035100.89
|12053
|2005.08.02 09:45
|s/l
|6024
|50.00
|1.2237
|1.2237
|1.2157
|-14762.00
|14020338.89
|12054
|2005.08.02 09:45
|s/l
|6025
|50.00
|1.2237
|1.2237
|1.2157
|-14762.00
|14005576.89
|12055
|2005.08.02 09:45
|s/l
|6026
|50.00
|1.2237
|1.2237
|1.2157
|-14762.00
|13990814.89
|12056
|2005.08.02 09:45
|sell
|6030
|50.00
|1.2234
|1.2264
|1.2184
|12057
|2005.08.02 09:45
|sell
|6031
|50.00
|1.2234
|1.2264
|1.2184
|12058
|2005.08.02 09:45
|sell
|6032
|50.00
|1.2234
|1.2264
|1.2184
|12059
|2005.08.02 09:45
|sell
|6033
|50.00
|1.2235
|1.2265
|1.2185
|12060
|2005.08.02 09:46
|sell
|6034
|50.00
|1.2234
|1.2264
|1.2184
|12061
|2005.08.02 09:46
|sell
|6035
|50.00
|1.2234
|1.2264
|1.2184
|12062
|2005.08.02 09:46
|sell
|6036
|50.00
|1.2234
|1.2264
|1.2184
|12063
|2005.08.02 10:33
|s/l
|6027
|50.00
|1.2239
|1.2239
|1.2159
|-14762.00
|13976052.89
|12064
|2005.08.02 10:33
|sell
|6037
|50.00
|1.2236
|1.2266
|1.2186
|12065
|2005.08.02 14:35
|s/l
|6028
|50.00
|1.2246
|1.2246
|1.2166
|-15000.00
|13961052.89
|12066
|2005.08.02 14:35
|sell
|6038
|50.00
|1.2246
|1.2276
|1.2196
|12067
|2005.08.02 14:35
|s/l
|6029
|50.00
|1.2254
|1.2254
|1.2174
|-15000.00
|13946052.89
|12068
|2005.08.02 14:35
|sell
|6039
|50.00
|1.2251
|1.2281
|1.2201
|12069
|2005.08.02 16:02
|t/p
|6039
|50.00
|1.2201
|1.2281
|1.2201
|25000.00
|13971052.89
|12070
|2005.08.02 16:17
|t/p
|6038
|50.00
|1.2196
|1.2276
|1.2196
|25000.00
|13996052.89
|12071
|2005.08.03 02:31
|t/p
|6030
|50.00
|1.2184
|1.2264
|1.2184
|25238.00
|14021290.89
|12072
|2005.08.03 02:31
|t/p
|6031
|50.00
|1.2184
|1.2264
|1.2184
|25238.00
|14046528.89
|12073
|2005.08.03 02:31
|t/p
|6032
|50.00
|1.2184
|1.2264
|1.2184
|25238.00
|14071766.89
|12074
|2005.08.03 02:31
|t/p
|6033
|50.00
|1.2185
|1.2265
|1.2185
|25238.00
|14097004.89
|12075
|2005.08.03 02:31
|t/p
|6034
|50.00
|1.2184
|1.2264
|1.2184
|25238.00
|14122242.89
|12076
|2005.08.03 02:31
|t/p
|6035
|50.00
|1.2184
|1.2264
|1.2184
|25238.00
|14147480.89
|12077
|2005.08.03 02:31
|t/p
|6036
|50.00
|1.2184
|1.2264
|1.2184
|25238.00
|14172718.89
|12078
|2005.08.03 02:31
|t/p
|6037
|50.00
|1.2186
|1.2266
|1.2186
|25238.00
|14197956.89
|12079
|2005.08.03 02:31
|sell
|6040
|50.00
|1.2171
|1.2201
|1.2121
|12080
|2005.08.03 02:31
|sell
|6041
|50.00
|1.2171
|1.2201
|1.2121
|12081
|2005.08.03 02:31
|sell
|6042
|50.00
|1.2176
|1.2206
|1.2126
|12082
|2005.08.03 02:32
|sell
|6043
|50.00
|1.2184
|1.2214
|1.2134
|12083
|2005.08.03 08:15
|sell
|6044
|50.00
|1.2184
|1.2214
|1.2134
|12084
|2005.08.03 08:15
|sell
|6045
|50.00
|1.2184
|1.2214
|1.2134
|12085
|2005.08.03 08:16
|sell
|6046
|50.00
|1.2184
|1.2214
|1.2134
|12086
|2005.08.03 08:16
|sell
|6047
|50.00
|1.2184
|1.2214
|1.2134
|12087
|2005.08.03 08:26
|sell
|6048
|50.00
|1.2191
|1.2221
|1.2141
|12088
|2005.08.03 08:27
|sell
|6049
|50.00
|1.2191
|1.2221
|1.2141
|12089
|2005.08.03 08:41
|s/l
|6040
|50.00
|1.2201
|1.2201
|1.2121
|-15000.00
|14182956.89
|12090
|2005.08.03 08:41
|s/l
|6041
|50.00
|1.2201
|1.2201
|1.2121
|-15000.00
|14167956.89
|12091
|2005.08.03 08:41
|sell
|6050
|50.00
|1.2200
|1.2230
|1.2150
|12092
|2005.08.03 08:44
|sell
|6051
|50.00
|1.2200
|1.2230
|1.2150
|12093
|2005.08.03 08:57
|s/l
|6042
|50.00
|1.2206
|1.2206
|1.2126
|-15000.00
|14152956.89
|12094
|2005.08.03 08:57
|sell
|6052
|50.00
|1.2203
|1.2233
|1.2153
|12095
|2005.08.03 09:57
|s/l
|6043
|50.00
|1.2214
|1.2214
|1.2134
|-15000.00
|14137956.89
|12096
|2005.08.03 09:57
|s/l
|6044
|50.00
|1.2214
|1.2214
|1.2134
|-15000.00
|14122956.89
|12097
|2005.08.03 09:57
|s/l
|6045
|50.00
|1.2214
|1.2214
|1.2134
|-15000.00
|14107956.89
|12098
|2005.08.03 09:57
|s/l
|6046
|50.00
|1.2214
|1.2214
|1.2134
|-15000.00
|14092956.89
|12099
|2005.08.03 09:57
|s/l
|6047
|50.00
|1.2214
|1.2214
|1.2134
|-15000.00
|14077956.89
|12100
|2005.08.03 09:57
|sell
|6053
|50.00
|1.2211
|1.2241
|1.2161
|12101
|2005.08.03 10:03
|sell
|6054
|50.00
|1.2210
|1.2240
|1.2160
|12102
|2005.08.03 10:04
|sell
|6055
|50.00
|1.2211
|1.2241
|1.2161
|12103
|2005.08.03 10:05
|sell
|6056
|50.00
|1.2211
|1.2241
|1.2161
|12104
|2005.08.03 10:05
|sell
|6057
|50.00
|1.2212
|1.2242
|1.2162
|12105
|2005.08.03 10:06
|s/l
|6048
|50.00
|1.2221
|1.2221
|1.2141
|-15000.00
|14062956.89
|12106
|2005.08.03 10:06
|s/l
|6049
|50.00
|1.2221
|1.2221
|1.2141
|-15000.00
|14047956.89
|12107
|2005.08.03 10:06
|sell
|6058
|50.00
|1.2218
|1.2248
|1.2168
|12108
|2005.08.03 10:07
|sell
|6059
|50.00
|1.2217
|1.2247
|1.2167
|12109
|2005.08.03 10:20
|s/l
|6050
|50.00
|1.2230
|1.2230
|1.2150
|-15000.00
|14032956.89
|12110
|2005.08.03 10:20
|s/l
|6051
|50.00
|1.2230
|1.2230
|1.2150
|-15000.00
|14017956.89
|12111
|2005.08.03 10:20
|sell
|6060
|50.00
|1.2227
|1.2257
|1.2177
|12112
|2005.08.03 10:21
|sell
|6061
|50.00
|1.2226
|1.2256
|1.2176
|12113
|2005.08.03 10:33
|s/l
|6052
|50.00
|1.2233
|1.2233
|1.2153
|-15000.00
|14002956.89
|12114
|2005.08.03 10:33
|sell
|6062
|50.00
|1.2230
|1.2260
|1.2180
|12115
|2005.08.03 10:42
|s/l
|6054
|50.00
|1.2240
|1.2240
|1.2160
|-15000.00
|13987956.89
|12116
|2005.08.03 10:42
|sell
|6063
|50.00
|1.2237
|1.2267
|1.2187
|12117
|2005.08.03 10:48
|s/l
|6053
|50.00
|1.2241
|1.2241
|1.2161
|-15000.00
|13972956.89
|12118
|2005.08.03 10:48
|s/l
|6055
|50.00
|1.2241
|1.2241
|1.2161
|-15000.00
|13957956.89
|12119
|2005.08.03 10:48
|s/l
|6056
|50.00
|1.2241
|1.2241
|1.2161
|-15000.00
|13942956.89
|12120
|2005.08.03 10:48
|sell
|6064
|50.00
|1.2238
|1.2268
|1.2188
|12121
|2005.08.03 10:49
|sell
|6065
|50.00
|1.2237
|1.2267
|1.2187
|12122
|2005.08.03 10:49
|sell
|6066
|50.00
|1.2238
|1.2268
|1.2188
|12123
|2005.08.03 10:50
|s/l
|6057
|50.00
|1.2242
|1.2242
|1.2162
|-15000.00
|13927956.89
|12124
|2005.08.03 10:50
|sell
|6067
|50.00
|1.2239
|1.2269
|1.2189
|12125
|2005.08.03 10:56
|s/l
|6059
|50.00
|1.2247
|1.2247
|1.2167
|-15000.00
|13912956.89
|12126
|2005.08.03 10:56
|sell
|6068
|50.00
|1.2244
|1.2274
|1.2194
|12127
|2005.08.03 10:56
|s/l
|6058
|50.00
|1.2248
|1.2248
|1.2168
|-15000.00
|13897956.89
|12128
|2005.08.03 10:56
|sell
|6069
|50.00
|1.2245
|1.2275
|1.2195
|12129
|2005.08.03 11:01
|s/l
|6060
|50.00
|1.2257
|1.2257
|1.2177
|-15000.00
|13882956.89
|12130
|2005.08.03 11:01
|s/l
|6061
|50.00
|1.2256
|1.2256
|1.2176
|-15000.00
|13867956.89
|12131
|2005.08.03 11:01
|sell
|6070
|50.00
|1.2254
|1.2284
|1.2204
|12132
|2005.08.03 11:02
|sell
|6071
|50.00
|1.2254
|1.2284
|1.2204
|12133
|2005.08.03 11:02
|s/l
|6062
|50.00
|1.2260
|1.2260
|1.2180
|-15000.00
|13852956.89
|12134
|2005.08.03 11:02
|sell
|6072
|50.00
|1.2257
|1.2287
|1.2207
|12135
|2005.08.03 11:07
|s/l
|6063
|50.00
|1.2267
|1.2267
|1.2187
|-15000.00
|13837956.89
|12136
|2005.08.03 11:07
|s/l
|6065
|50.00
|1.2267
|1.2267
|1.2187
|-15000.00
|13822956.89
|12137
|2005.08.03 11:07
|sell
|6073
|50.00
|1.2264
|1.2294
|1.2214
|12138
|2005.08.03 11:08
|sell
|6074
|50.00
|1.2263
|1.2293
|1.2213
|12139
|2005.08.03 11:08
|s/l
|6064
|50.00
|1.2268
|1.2268
|1.2188
|-15000.00
|13807956.89
|12140
|2005.08.03 11:08
|s/l
|6066
|50.00
|1.2268
|1.2268
|1.2188
|-15000.00
|13792956.89
|12141
|2005.08.03 11:08
|s/l
|6067
|50.00
|1.2269
|1.2269
|1.2189
|-15000.00
|13777956.89
|12142
|2005.08.03 11:08
|s/l
|6068
|50.00
|1.2274
|1.2274
|1.2194
|-15000.00
|13762956.89
|12143
|2005.08.03 11:08
|s/l
|6069
|50.00
|1.2275
|1.2275
|1.2195
|-15000.00
|13747956.89
|12144
|2005.08.03 11:08
|sell
|6075
|50.00
|1.2275
|1.2305
|1.2225
|12145
|2005.08.03 11:09
|sell
|6076
|50.00
|1.2275
|1.2305
|1.2225
|12146
|2005.08.03 11:09
|sell
|6077
|50.00
|1.2275
|1.2305
|1.2225
|12147
|2005.08.03 11:09
|sell
|6078
|50.00
|1.2275
|1.2305
|1.2225
|12148
|2005.08.03 11:10
|sell
|6079
|50.00
|1.2277
|1.2307
|1.2227
|12149
|2005.08.03 11:10
|s/l
|6070
|50.00
|1.2284
|1.2284
|1.2204
|-15000.00
|13732956.89
|12150
|2005.08.03 11:10
|s/l
|6071
|50.00
|1.2284
|1.2284
|1.2204
|-15000.00
|13717956.89
|12151
|2005.08.03 11:10
|sell
|6080
|50.00
|1.2282
|1.2312
|1.2232
|12152
|2005.08.03 11:10
|s/l
|6072
|50.00
|1.2287
|1.2287
|1.2207
|-15000.00
|13702956.89
|12153
|2005.08.03 11:10
|sell
|6081
|50.00
|1.2284
|1.2314
|1.2234
|12154
|2005.08.03 11:10
|sell
|6082
|50.00
|1.2286
|1.2316
|1.2236
|12155
|2005.08.03 11:11
|s/l
|6074
|50.00
|1.2293
|1.2293
|1.2213
|-15000.00
|13687956.89
|12156
|2005.08.03 11:11
|sell
|6083
|50.00
|1.2290
|1.2320
|1.2240
|12157
|2005.08.03 11:11
|s/l
|6073
|50.00
|1.2294
|1.2294
|1.2214
|-15000.00
|13672956.89
|12158
|2005.08.03 11:11
|sell
|6084
|50.00
|1.2292
|1.2322
|1.2242
|12159
|2005.08.03 11:23
|s/l
|6075
|50.00
|1.2305
|1.2305
|1.2225
|-15000.00
|13657956.89
|12160
|2005.08.03 11:23
|s/l
|6076
|50.00
|1.2305
|1.2305
|1.2225
|-15000.00
|13642956.89
|12161
|2005.08.03 11:23
|s/l
|6077
|50.00
|1.2305
|1.2305
|1.2225
|-15000.00
|13627956.89
|12162
|2005.08.03 11:23
|s/l
|6078
|50.00
|1.2305
|1.2305
|1.2225
|-15000.00
|13612956.89
|12163
|2005.08.03 11:23
|sell
|6085
|50.00
|1.2302
|1.2332
|1.2252
|12164
|2005.08.03 11:24
|sell
|6086
|50.00
|1.2303
|1.2333
|1.2253
|12165
|2005.08.03 11:24
|sell
|6087
|50.00
|1.2302
|1.2332
|1.2252
|12166
|2005.08.03 11:24
|sell
|6088
|50.00
|1.2303
|1.2333
|1.2253
|12167
|2005.08.03 11:25
|s/l
|6079
|50.00
|1.2307
|1.2307
|1.2227
|-15000.00
|13597956.89
|12168
|2005.08.03 11:25
|sell
|6089
|50.00
|1.2307
|1.2337
|1.2257
|12169
|2005.08.03 11:25
|s/l
|6080
|50.00
|1.2312
|1.2312
|1.2232
|-15000.00
|13582956.89
|12170
|2005.08.03 11:25
|sell
|6090
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|12171
|2005.08.03 11:26
|s/l
|6081
|50.00
|1.2314
|1.2314
|1.2234
|-15000.00
|13567956.89
|12172
|2005.08.03 11:26
|sell
|6091
|50.00
|1.2312
|1.2342
|1.2262
|12173
|2005.08.03 11:26
|s/l
|6082
|50.00
|1.2316
|1.2316
|1.2236
|-15000.00
|13552956.89
|12174
|2005.08.03 11:26
|sell
|6092
|50.00
|1.2313
|1.2343
|1.2263
|12175
|2005.08.03 11:41
|s/l
|6083
|50.00
|1.2320
|1.2320
|1.2240
|-15000.00
|13537956.89
|12176
|2005.08.03 11:41
|s/l
|6084
|50.00
|1.2322
|1.2322
|1.2242
|-15000.00
|13522956.89
|12177
|2005.08.03 11:41
|sell
|6093
|50.00
|1.2319
|1.2349
|1.2269
|12178
|2005.08.03 11:42
|sell
|6094
|50.00
|1.2319
|1.2349
|1.2269
|12179
|2005.08.03 17:00
|s/l
|6085
|50.00
|1.2332
|1.2332
|1.2252
|-15000.00
|13507956.89
|12180
|2005.08.03 17:00
|s/l
|6086
|50.00
|1.2333
|1.2333
|1.2253
|-15000.00
|13492956.89
|12181
|2005.08.03 17:00
|s/l
|6087
|50.00
|1.2332
|1.2332
|1.2252
|-15000.00
|13477956.89
|12182
|2005.08.03 17:00
|s/l
|6088
|50.00
|1.2333
|1.2333
|1.2253
|-15000.00
|13462956.89
|12183
|2005.08.03 17:00
|sell
|6095
|50.00
|1.2333
|1.2363
|1.2283
|12184
|2005.08.03 17:00
|sell
|6096
|50.00
|1.2332
|1.2362
|1.2282
|12185
|2005.08.03 17:00
|sell
|6097
|50.00
|1.2332
|1.2362
|1.2282
|12186
|2005.08.03 17:00
|sell
|6098
|50.00
|1.2333
|1.2363
|1.2283
|12187
|2005.08.03 17:52
|s/l
|6089
|50.00
|1.2337
|1.2337
|1.2257
|-15000.00
|13447956.89
|12188
|2005.08.03 17:52
|sell
|6099
|50.00
|1.2334
|1.2364
|1.2284
|12189
|2005.08.03 17:55
|s/l
|6090
|50.00
|1.2339
|1.2339
|1.2259
|-15000.00
|13432956.89
|12190
|2005.08.03 17:55
|sell
|6100
|50.00
|1.2338
|1.2368
|1.2288
|12191
|2005.08.03 18:05
|s/l
|6091
|50.00
|1.2342
|1.2342
|1.2262
|-15000.00
|13417956.89
|12192
|2005.08.03 18:05
|sell
|6101
|50.00
|1.2339
|1.2369
|1.2289
|12193
|2005.08.03 18:05
|s/l
|6092
|50.00
|1.2343
|1.2343
|1.2263
|-15000.00
|13402956.89
|12194
|2005.08.03 18:05
|sell
|6102
|50.00
|1.2340
|1.2370
|1.2290
|12195
|2005.08.04 03:16
|s/l
|6093
|50.00
|1.2349
|1.2349
|1.2269
|-14762.00
|13388194.89
|12196
|2005.08.04 03:16
|s/l
|6094
|50.00
|1.2349
|1.2349
|1.2269
|-14762.00
|13373432.89
|12197
|2005.08.04 03:16
|sell
|6103
|50.00
|1.2349
|1.2379
|1.2299
|12198
|2005.08.04 03:16
|sell
|6104
|50.00
|1.2353
|1.2383
|1.2303
|12199
|2005.08.04 03:17
|s/l
|6095
|50.00
|1.2363
|1.2363
|1.2283
|-14762.00
|13358670.89
|12200
|2005.08.04 03:17
|s/l
|6096
|50.00
|1.2362
|1.2362
|1.2282
|-14762.00
|13343908.89
|12201
|2005.08.04 03:17
|s/l
|6097
|50.00
|1.2362
|1.2362
|1.2282
|-14762.00
|13329146.89
|12202
|2005.08.04 03:17
|s/l
|6098
|50.00
|1.2363
|1.2363
|1.2283
|-14762.00
|13314384.89
|12203
|2005.08.04 03:17
|s/l
|6099
|50.00
|1.2364
|1.2364
|1.2284
|-14762.00
|13299622.89
|12204
|2005.08.04 03:17
|sell
|6105
|50.00
|1.2364
|1.2394
|1.2314
|12205
|2005.08.04 03:17
|s/l
|6100
|50.00
|1.2368
|1.2368
|1.2288
|-14762.00
|13284860.89
|12206
|2005.08.04 03:17
|s/l
|6101
|50.00
|1.2369
|1.2369
|1.2289
|-14762.00
|13270098.89
|12207
|2005.08.04 03:17
|sell
|6106
|50.00
|1.2366
|1.2396
|1.2316
|12208
|2005.08.04 03:17
|s/l
|6102
|50.00
|1.2370
|1.2370
|1.2290
|-14762.00
|13255336.89
|12209
|2005.08.04 03:17
|sell
|6107
|50.00
|1.2372
|1.2402
|1.2322
|12210
|2005.08.04 03:17
|s/l
|6103
|50.00
|1.2379
|1.2379
|1.2299
|-15000.00
|13240336.89
|12211
|2005.08.04 03:17
|s/l
|6104
|50.00
|1.2383
|1.2383
|1.2303
|-15000.00
|13225336.89
|12212
|2005.08.04 03:17
|sell
|6108
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12213
|2005.08.04 03:18
|sell
|6109
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12214
|2005.08.04 03:18
|sell
|6110
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12215
|2005.08.04 03:18
|sell
|6111
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12216
|2005.08.04 03:19
|sell
|6112
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12217
|2005.08.04 04:31
|t/p
|6108
|50.00
|1.2331
|1.2411
|1.2331
|25000.00
|13250336.89
|12218
|2005.08.04 04:31
|t/p
|6109
|50.00
|1.2331
|1.2411
|1.2331
|25000.00
|13275336.89
|12219
|2005.08.04 04:31
|t/p
|6110
|50.00
|1.2331
|1.2411
|1.2331
|25000.00
|13300336.89
|12220
|2005.08.04 04:31
|t/p
|6111
|50.00
|1.2331
|1.2411
|1.2331
|25000.00
|13325336.89
|12221
|2005.08.04 04:31
|t/p
|6112
|50.00
|1.2331
|1.2411
|1.2331
|25000.00
|13350336.89
|12222
|2005.08.04 04:34
|t/p
|6107
|50.00
|1.2322
|1.2402
|1.2322
|25000.00
|13375336.89
|12223
|2005.08.04 09:15
|t/p
|6105
|50.00
|1.2314
|1.2394
|1.2314
|25000.00
|13400336.89
|12224
|2005.08.04 09:15
|t/p
|6106
|50.00
|1.2316
|1.2396
|1.2316
|25000.00
|13425336.89
|12225
|2005.08.04 09:15
|sell
|6113
|50.00
|1.2316
|1.2346
|1.2266
|12226
|2005.08.04 09:15
|sell
|6114
|50.00
|1.2323
|1.2353
|1.2273
|12227
|2005.08.04 09:15
|sell
|6115
|50.00
|1.2327
|1.2357
|1.2277
|12228
|2005.08.04 09:26
|sell
|6116
|50.00
|1.2326
|1.2356
|1.2276
|12229
|2005.08.04 09:26
|sell
|6117
|50.00
|1.2328
|1.2358
|1.2278
|12230
|2005.08.04 09:27
|sell
|6118
|50.00
|1.2327
|1.2357
|1.2277
|12231
|2005.08.04 09:27
|sell
|6119
|50.00
|1.2328
|1.2358
|1.2278
|12232
|2005.08.04 09:27
|sell
|6120
|50.00
|1.2328
|1.2358
|1.2278
|12233
|2005.08.04 12:03
|sell
|6121
|50.00
|1.2330
|1.2360
|1.2280
|12234
|2005.08.04 12:04
|sell
|6122
|50.00
|1.2329
|1.2359
|1.2279
|12235
|2005.08.04 12:17
|s/l
|6113
|50.00
|1.2346
|1.2346
|1.2266
|-15000.00
|13410336.89
|12236
|2005.08.04 12:17
|sell
|6123
|50.00
|1.2343
|1.2373
|1.2293
|12237
|2005.08.04 16:39
|s/l
|6114
|50.00
|1.2353
|1.2353
|1.2273
|-15000.00
|13395336.89
|12238
|2005.08.04 16:39
|sell
|6124
|50.00
|1.2351
|1.2381
|1.2301
|12239
|2005.08.04 16:39
|s/l
|6115
|50.00
|1.2357
|1.2357
|1.2277
|-15000.00
|13380336.89
|12240
|2005.08.04 16:39
|s/l
|6116
|50.00
|1.2356
|1.2356
|1.2276
|-15000.00
|13365336.89
|12241
|2005.08.04 16:39
|s/l
|6118
|50.00
|1.2357
|1.2357
|1.2277
|-15000.00
|13350336.89
|12242
|2005.08.04 16:39
|sell
|6125
|50.00
|1.2354
|1.2384
|1.2304
|12243
|2005.08.04 16:39
|s/l
|6117
|50.00
|1.2358
|1.2358
|1.2278
|-15000.00
|13335336.89
|12244
|2005.08.04 16:39
|s/l
|6119
|50.00
|1.2358
|1.2358
|1.2278
|-15000.00
|13320336.89
|12245
|2005.08.04 16:39
|s/l
|6120
|50.00
|1.2358
|1.2358
|1.2278
|-15000.00
|13305336.89
|12246
|2005.08.04 16:39
|s/l
|6122
|50.00
|1.2359
|1.2359
|1.2279
|-15000.00
|13290336.89
|12247
|2005.08.04 16:39
|sell
|6126
|50.00
|1.2356
|1.2386
|1.2306
|12248
|2005.08.04 16:39
|sell
|6127
|50.00
|1.2355
|1.2385
|1.2305
|12249
|2005.08.04 16:39
|sell
|6128
|50.00
|1.2354
|1.2384
|1.2304
|12250
|2005.08.04 16:39
|sell
|6129
|50.00
|1.2356
|1.2386
|1.2306
|12251
|2005.08.04 16:40
|s/l
|6121
|50.00
|1.2360
|1.2360
|1.2280
|-15000.00
|13275336.89
|12252
|2005.08.04 16:40
|sell
|6130
|50.00
|1.2367
|1.2397
|1.2317
|12253
|2005.08.04 16:40
|sell
|6131
|50.00
|1.2366
|1.2396
|1.2316
|12254
|2005.08.04 16:40
|sell
|6132
|50.00
|1.2366
|1.2396
|1.2316
|12255
|2005.08.04 16:52
|s/l
|6123
|50.00
|1.2373
|1.2373
|1.2293
|-15000.00
|13260336.89
|12256
|2005.08.04 16:52
|sell
|6133
|50.00
|1.2370
|1.2400
|1.2320
|12257
|2005.08.04 17:10
|s/l
|6124
|50.00
|1.2381
|1.2381
|1.2301
|-15000.00
|13245336.89
|12258
|2005.08.04 17:10
|sell
|6134
|50.00
|1.2378
|1.2408
|1.2328
|12259
|2005.08.04 17:11
|s/l
|6125
|50.00
|1.2384
|1.2384
|1.2304
|-15000.00
|13230336.89
|12260
|2005.08.04 17:11
|s/l
|6127
|50.00
|1.2385
|1.2385
|1.2305
|-15000.00
|13215336.89
|12261
|2005.08.04 17:11
|s/l
|6128
|50.00
|1.2384
|1.2384
|1.2304
|-15000.00
|13200336.89
|12262
|2005.08.04 17:11
|sell
|6135
|50.00
|1.2382
|1.2412
|1.2332
|12263
|2005.08.04 17:11
|s/l
|6126
|50.00
|1.2386
|1.2386
|1.2306
|-15000.00
|13185336.89
|12264
|2005.08.04 17:11
|s/l
|6129
|50.00
|1.2386
|1.2386
|1.2306
|-15000.00
|13170336.89
|12265
|2005.08.04 17:11
|sell
|6136
|50.00
|1.2383
|1.2413
|1.2333
|12266
|2005.08.04 17:11
|sell
|6137
|50.00
|1.2382
|1.2412
|1.2332
|12267
|2005.08.04 17:11
|sell
|6138
|50.00
|1.2384
|1.2414
|1.2334
|12268
|2005.08.04 17:11
|sell
|6139
|50.00
|1.2385
|1.2415
|1.2335
|12269
|2005.08.04 17:24
|s/l
|6131
|50.00
|1.2396
|1.2396
|1.2316
|-15000.00
|13155336.89
|12270
|2005.08.04 17:24
|s/l
|6132
|50.00
|1.2396
|1.2396
|1.2316
|-15000.00
|13140336.89
|12271
|2005.08.04 17:24
|sell
|6140
|50.00
|1.2393
|1.2423
|1.2343
|12272
|2005.08.04 17:24
|sell
|6141
|50.00
|1.2392
|1.2422
|1.2342
|12273
|2005.08.04 17:25
|s/l
|6130
|50.00
|1.2397
|1.2397
|1.2317
|-15000.00
|13125336.89
|12274
|2005.08.04 17:25
|sell
|6142
|50.00
|1.2395
|1.2425
|1.2345
|12275
|2005.08.04 17:25
|s/l
|6133
|50.00
|1.2400
|1.2400
|1.2320
|-15000.00
|13110336.89
|12276
|2005.08.04 17:25
|sell
|6143
|50.00
|1.2397
|1.2427
|1.2347
|12277
|2005.08.05 14:35
|t/p
|6140
|50.00
|1.2343
|1.2423
|1.2343
|25714.00
|13136050.89
|12278
|2005.08.05 14:35
|t/p
|6141
|50.00
|1.2342
|1.2422
|1.2342
|25714.00
|13161764.89
|12279
|2005.08.05 14:35
|t/p
|6142
|50.00
|1.2345
|1.2425
|1.2345
|25714.00
|13187478.89
|12280
|2005.08.05 14:35
|t/p
|6143
|50.00
|1.2347
|1.2427
|1.2347
|25714.00
|13213192.89
|12281
|2005.08.05 15:02
|t/p
|6138
|50.00
|1.2334
|1.2414
|1.2334
|25714.00
|13238906.89
|12282
|2005.08.05 15:02
|t/p
|6139
|50.00
|1.2335
|1.2415
|1.2335
|25714.00
|13264620.89
|12283
|2005.08.05 15:11
|t/p
|6134
|50.00
|1.2328
|1.2408
|1.2328
|25714.00
|13290334.89
|12284
|2005.08.05 15:11
|t/p
|6135
|50.00
|1.2332
|1.2412
|1.2332
|25714.00
|13316048.89
|12285
|2005.08.05 15:11
|t/p
|6136
|50.00
|1.2333
|1.2413
|1.2333
|25714.00
|13341762.89
|12286
|2005.08.05 15:11
|t/p
|6137
|50.00
|1.2332
|1.2412
|1.2332
|25714.00
|13367476.89
|12287
|2005.08.05 15:11
|sell
|6144
|50.00
|1.2332
|1.2362
|1.2282
|12288
|2005.08.05 15:11
|sell
|6145
|50.00
|1.2331
|1.2361
|1.2281
|12289
|2005.08.05 15:11
|sell
|6146
|50.00
|1.2344
|1.2374
|1.2294
|12290
|2005.08.05 15:11
|sell
|6147
|50.00
|1.2346
|1.2376
|1.2296
|12291
|2005.08.05 15:18
|sell
|6148
|50.00
|1.2347
|1.2377
|1.2297
|12292
|2005.08.05 15:19
|sell
|6149
|50.00
|1.2349
|1.2379
|1.2299
|12293
|2005.08.05 15:19
|sell
|6150
|50.00
|1.2351
|1.2381
|1.2301
|12294
|2005.08.05 15:20
|sell
|6151
|50.00
|1.2351
|1.2381
|1.2301
|12295
|2005.08.05 15:20
|sell
|6152
|50.00
|1.2350
|1.2380
|1.2300
|12296
|2005.08.05 15:20
|sell
|6153
|50.00
|1.2351
|1.2381
|1.2301
|12297
|2005.08.05 15:32
|s/l
|6145
|50.00
|1.2361
|1.2361
|1.2281
|-15000.00
|13352476.89
|12298
|2005.08.05 15:32
|sell
|6154
|50.00
|1.2358
|1.2388
|1.2308
|12299
|2005.08.05 15:32
|s/l
|6144
|50.00
|1.2362
|1.2362
|1.2282
|-15000.00
|13337476.89
|12300
|2005.08.05 15:32
|sell
|6155
|50.00
|1.2359
|1.2389
|1.2309
|12301
|2005.08.08 09:56
|s/l
|6146
|50.00
|1.2374
|1.2374
|1.2294
|-14762.00
|13322714.89
|12302
|2005.08.08 09:56
|sell
|6156
|50.00
|1.2371
|1.2401
|1.2321
|12303
|2005.08.08 09:57
|s/l
|6147
|50.00
|1.2376
|1.2376
|1.2296
|-14762.00
|13307952.89
|12304
|2005.08.08 09:57
|sell
|6157
|50.00
|1.2373
|1.2403
|1.2323
|12305
|2005.08.08 11:05
|s/l
|6148
|50.00
|1.2377
|1.2377
|1.2297
|-14762.00
|13293190.89
|12306
|2005.08.08 11:05
|sell
|6158
|50.00
|1.2374
|1.2404
|1.2324
|12307
|2005.08.08 11:06
|s/l
|6149
|50.00
|1.2379
|1.2379
|1.2299
|-14762.00
|13278428.89
|12308
|2005.08.08 11:06
|sell
|6159
|50.00
|1.2376
|1.2406
|1.2326
|12309
|2005.08.08 11:06
|s/l
|6152
|50.00
|1.2380
|1.2380
|1.2300
|-14762.00
|13263666.89
|12310
|2005.08.08 11:06
|sell
|6160
|50.00
|1.2377
|1.2407
|1.2327
|12311
|2005.08.08 11:06
|s/l
|6150
|50.00
|1.2381
|1.2381
|1.2301
|-14762.00
|13248904.89
|12312
|2005.08.08 11:06
|s/l
|6151
|50.00
|1.2381
|1.2381
|1.2301
|-14762.00
|13234142.89
|12313
|2005.08.08 11:06
|s/l
|6153
|50.00
|1.2381
|1.2381
|1.2301
|-14762.00
|13219380.89
|12314
|2005.08.08 11:06
|sell
|6161
|50.00
|1.2378
|1.2408
|1.2328
|12315
|2005.08.08 11:06
|sell
|6162
|50.00
|1.2379
|1.2409
|1.2329
|12316
|2005.08.08 11:07
|sell
|6163
|50.00
|1.2380
|1.2410
|1.2330
|12317
|2005.08.08 11:34
|s/l
|6154
|50.00
|1.2388
|1.2388
|1.2308
|-14762.00
|13204618.89
|12318
|2005.08.08 11:34
|sell
|6164
|50.00
|1.2385
|1.2415
|1.2335
|12319
|2005.08.08 11:35
|s/l
|6155
|50.00
|1.2389
|1.2389
|1.2309
|-14762.00
|13189856.89
|12320
|2005.08.08 11:35
|sell
|6165
|50.00
|1.2386
|1.2416
|1.2336
|12321
|2005.08.09 03:10
|s/l
|6156
|50.00
|1.2401
|1.2401
|1.2321
|-14762.00
|13175094.89
|12322
|2005.08.09 03:10
|sell
|6166
|50.00
|1.2398
|1.2428
|1.2348
|12323
|2005.08.09 07:57
|s/l
|6157
|50.00
|1.2403
|1.2403
|1.2323
|-14762.00
|13160332.89
|12324
|2005.08.09 07:57
|s/l
|6158
|50.00
|1.2404
|1.2404
|1.2324
|-14762.00
|13145570.89
|12325
|2005.08.09 07:57
|s/l
|6159
|50.00
|1.2406
|1.2406
|1.2326
|-14762.00
|13130808.89
|12326
|2005.08.09 07:57
|s/l
|6160
|50.00
|1.2407
|1.2407
|1.2327
|-14762.00
|13116046.89
|12327
|2005.08.09 07:57
|s/l
|6161
|50.00
|1.2408
|1.2408
|1.2328
|-14762.00
|13101284.89
|12328
|2005.08.09 07:57
|s/l
|6162
|50.00
|1.2409
|1.2409
|1.2329
|-14762.00
|13086522.89
|12329
|2005.08.09 07:57
|s/l
|6163
|50.00
|1.2410
|1.2410
|1.2330
|-14762.00
|13071760.89
|12330
|2005.08.09 07:57
|s/l
|6164
|50.00
|1.2415
|1.2415
|1.2335
|-14762.00
|13056998.89
|12331
|2005.08.09 07:57
|s/l
|6165
|50.00
|1.2416
|1.2416
|1.2336
|-14762.00
|13042236.89
|12332
|2005.08.09 07:57
|sell
|6167
|50.00
|1.2413
|1.2443
|1.2363
|12333
|2005.08.09 07:57
|sell
|6168
|50.00
|1.2413
|1.2443
|1.2363
|12334
|2005.08.09 07:58
|sell
|6169
|50.00
|1.2413
|1.2443
|1.2363
|12335
|2005.08.09 07:58
|sell
|6170
|50.00
|1.2413
|1.2443
|1.2363
|12336
|2005.08.09 07:59
|sell
|6171
|50.00
|1.2413
|1.2443
|1.2363
|12337
|2005.08.09 07:59
|sell
|6172
|50.00
|1.2413
|1.2443
|1.2363
|12338
|2005.08.09 10:42
|t/p
|6167
|50.00
|1.2363
|1.2443
|1.2363
|25000.00
|13067236.89
|12339
|2005.08.09 10:42
|t/p
|6168
|50.00
|1.2363
|1.2443
|1.2363
|25000.00
|13092236.89
|12340
|2005.08.09 10:42
|t/p
|6169
|50.00
|1.2363
|1.2443
|1.2363
|25000.00
|13117236.89
|12341
|2005.08.09 10:42
|t/p
|6170
|50.00
|1.2363
|1.2443
|1.2363
|25000.00
|13142236.89
|12342
|2005.08.09 10:42
|t/p
|6171
|50.00
|1.2363
|1.2443
|1.2363
|25000.00
|13167236.89
|12343
|2005.08.09 10:42
|t/p
|6172
|50.00
|1.2363
|1.2443
|1.2363
|25000.00
|13192236.89
|12344
|2005.08.09 14:47
|t/p
|6166
|50.00
|1.2348
|1.2428
|1.2348
|25000.00
|13217236.89
|12345
|2005.08.09 14:47
|sell
|6173
|50.00
|1.2348
|1.2378
|1.2298
|12346
|2005.08.09 14:47
|sell
|6174
|50.00
|1.2350
|1.2380
|1.2300
|12347
|2005.08.09 14:48
|sell
|6175
|50.00
|1.2353
|1.2383
|1.2303
|12348
|2005.08.09 14:49
|sell
|6176
|50.00
|1.2353
|1.2383
|1.2303
|12349
|2005.08.09 14:49
|sell
|6177
|50.00
|1.2355
|1.2385
|1.2305
|12350
|2005.08.09 14:49
|sell
|6178
|50.00
|1.2355
|1.2385
|1.2305
|12351
|2005.08.09 14:50
|sell
|6179
|50.00
|1.2356
|1.2386
|1.2306
|12352
|2005.08.09 14:50
|sell
|6180
|50.00
|1.2355
|1.2385
|1.2305
|12353
|2005.08.09 14:50
|sell
|6181
|50.00
|1.2357
|1.2387
|1.2307
|12354
|2005.08.09 14:50
|sell
|6182
|50.00
|1.2356
|1.2386
|1.2306
|12355
|2005.08.09 20:33
|s/l
|6173
|50.00
|1.2378
|1.2378
|1.2298
|-15000.00
|13202236.89
|12356
|2005.08.09 20:33
|s/l
|6174
|50.00
|1.2380
|1.2380
|1.2300
|-15000.00
|13187236.89
|12357
|2005.08.09 20:33
|s/l
|6175
|50.00
|1.2383
|1.2383
|1.2303
|-15000.00
|13172236.89
|12358
|2005.08.09 20:33
|s/l
|6176
|50.00
|1.2383
|1.2383
|1.2303
|-15000.00
|13157236.89
|12359
|2005.08.09 20:33
|sell
|6183
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12360
|2005.08.09 20:33
|sell
|6184
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12361
|2005.08.09 20:33
|sell
|6185
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12362
|2005.08.09 20:34
|sell
|6186
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12363
|2005.08.10 00:26
|s/l
|6177
|50.00
|1.2385
|1.2385
|1.2305
|-14762.00
|13142474.89
|12364
|2005.08.10 00:26
|s/l
|6178
|50.00
|1.2385
|1.2385
|1.2305
|-14762.00
|13127712.89
|12365
|2005.08.10 00:26
|s/l
|6180
|50.00
|1.2385
|1.2385
|1.2305
|-14762.00
|13112950.89
|12366
|2005.08.10 00:27
|s/l
|6179
|50.00
|1.2386
|1.2386
|1.2306
|-14762.00
|13098188.89
|12367
|2005.08.10 00:27
|s/l
|6181
|50.00
|1.2387
|1.2387
|1.2307
|-14762.00
|13083426.89
|12368
|2005.08.10 00:27
|s/l
|6182
|50.00
|1.2386
|1.2386
|1.2306
|-14762.00
|13068664.89
|12369
|2005.08.10 07:30
|sell
|6187
|50.00
|1.2380
|1.2410
|1.2330
|12370
|2005.08.10 07:30
|sell
|6188
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12371
|2005.08.10 07:30
|sell
|6189
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12372
|2005.08.10 07:30
|sell
|6190
|50.00
|1.2380
|1.2410
|1.2330
|12373
|2005.08.10 07:30
|sell
|6191
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12374
|2005.08.10 07:31
|sell
|6192
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12375
|2005.08.10 11:11
|s/l
|6183
|50.00
|1.2411
|1.2411
|1.2331
|-14762.00
|13053902.89
|12376
|2005.08.10 11:11
|s/l
|6184
|50.00
|1.2411
|1.2411
|1.2331
|-14762.00
|13039140.89
|12377
|2005.08.10 11:11
|s/l
|6185
|50.00
|1.2411
|1.2411
|1.2331
|-14762.00
|13024378.89
|12378
|2005.08.10 11:11
|s/l
|6186
|50.00
|1.2411
|1.2411
|1.2331
|-14762.00
|13009616.89
|12379
|2005.08.10 11:11
|s/l
|6187
|50.00
|1.2410
|1.2410
|1.2330
|-15000.00
|12994616.89
|12380
|2005.08.10 11:11
|s/l
|6188
|50.00
|1.2411
|1.2411
|1.2331
|-15000.00
|12979616.89
|12381
|2005.08.10 11:11
|s/l
|6189
|50.00
|1.2411
|1.2411
|1.2331
|-15000.00
|12964616.89
|12382
|2005.08.10 11:11
|s/l
|6190
|50.00
|1.2410
|1.2410
|1.2330
|-15000.00
|12949616.89
|12383
|2005.08.10 11:11
|s/l
|6191
|50.00
|1.2411
|1.2411
|1.2331
|-15000.00
|12934616.89
|12384
|2005.08.10 11:11
|s/l
|6192
|50.00
|1.2411
|1.2411
|1.2331
|-15000.00
|12919616.89
|12385
|2005.08.10 11:11
|buy
|6193
|50.00
|1.2402
|1.2372
|1.2452
|12386
|2005.08.10 11:11
|buy
|6194
|50.00
|1.2402
|1.2372
|1.2452
|12387
|2005.08.10 11:11
|buy
|6195
|50.00
|1.2394
|1.2364
|1.2444
|12388
|2005.08.10 12:01
|buy
|6196
|50.00
|1.2395
|1.2365
|1.2445
|12389
|2005.08.10 12:01
|buy
|6197
|50.00
|1.2394
|1.2364
|1.2444
|12390
|2005.08.10 12:02
|buy
|6198
|50.00
|1.2393
|1.2363
|1.2443
|12391
|2005.08.10 12:02
|buy
|6199
|50.00
|1.2393
|1.2363
|1.2443
|12392
|2005.08.10 12:03
|buy
|6200
|50.00
|1.2394
|1.2364
|1.2444
|12393
|2005.08.10 12:15
|buy
|6201
|50.00
|1.2394
|1.2364
|1.2444
|12394
|2005.08.10 12:15
|buy
|6202
|50.00
|1.2395
|1.2365
|1.2445
|12395
|2005.08.10 15:22
|s/l
|6193
|50.00
|1.2372
|1.2372
|1.2452
|-15000.00
|12904616.89
|12396
|2005.08.10 15:22
|s/l
|6194
|50.00
|1.2372
|1.2372
|1.2452
|-15000.00
|12889616.89
|12397
|2005.08.10 15:22
|buy
|6203
|50.00
|1.2375
|1.2345
|1.2425
|12398
|2005.08.10 15:23
|buy
|6204
|50.00
|1.2375
|1.2345
|1.2425
|12399
|2005.08.10 17:18
|s/l
|6195
|50.00
|1.2364
|1.2364
|1.2444
|-15000.00
|12874616.89
|12400
|2005.08.10 17:18
|s/l
|6196
|50.00
|1.2365
|1.2365
|1.2445
|-15000.00
|12859616.89
|12401
|2005.08.10 17:18
|s/l
|6197
|50.00
|1.2364
|1.2364
|1.2444
|-15000.00
|12844616.89
|12402
|2005.08.10 17:18
|s/l
|6198
|50.00
|1.2363
|1.2363
|1.2443
|-15000.00
|12829616.89
|12403
|2005.08.10 17:18
|s/l
|6199
|50.00
|1.2363
|1.2363
|1.2443
|-15000.00
|12814616.89
|12404
|2005.08.10 17:18
|s/l
|6200
|50.00
|1.2364
|1.2364
|1.2444
|-15000.00
|12799616.89
|12405
|2005.08.10 17:18
|s/l
|6201
|50.00
|1.2364
|1.2364
|1.2444
|-15000.00
|12784616.89
|12406
|2005.08.10 17:18
|s/l
|6202
|50.00
|1.2365
|1.2365
|1.2445
|-15000.00
|12769616.89
|12407
|2005.08.10 17:18
|buy
|6205
|50.00
|1.2353
|1.2323
|1.2403
|12408
|2005.08.10 17:19
|buy
|6206
|50.00
|1.2353
|1.2323
|1.2403
|12409
|2005.08.10 17:19
|buy
|6207
|50.00
|1.2353
|1.2323
|1.2403
|12410
|2005.08.10 17:20
|buy
|6208
|50.00
|1.2353
|1.2323
|1.2403
|12411
|2005.08.10 17:27
|buy
|6209
|50.00
|1.2353
|1.2323
|1.2403
|12412
|2005.08.10 17:29
|buy
|6210
|50.00
|1.2353
|1.2323
|1.2403
|12413
|2005.08.10 17:30
|buy
|6211
|50.00
|1.2351
|1.2321
|1.2401
|12414
|2005.08.10 17:30
|buy
|6212
|50.00
|1.2350
|1.2320
|1.2400
|12415
|2005.08.10 17:32
|s/l
|6203
|50.00
|1.2345
|1.2345
|1.2425
|-15000.00
|12754616.89
|12416
|2005.08.10 17:32
|s/l
|6204
|50.00
|1.2345
|1.2345
|1.2425
|-15000.00
|12739616.89
|12417
|2005.08.10 17:32
|buy
|6213
|50.00
|1.2346
|1.2316
|1.2396
|12418
|2005.08.10 17:33
|buy
|6214
|50.00
|1.2346
|1.2316
|1.2396
|12419
|2005.08.11 02:45
|t/p
|6213
|50.00
|1.2396
|1.2316
|1.2396
|24511.50
|12764128.39
|12420
|2005.08.11 02:45
|t/p
|6214
|50.00
|1.2396
|1.2316
|1.2396
|24511.50
|12788639.89
|12421
|2005.08.11 03:12
|t/p
|6212
|50.00
|1.2400
|1.2320
|1.2400
|24511.50
|12813151.39
|12422
|2005.08.11 03:17
|t/p
|6211
|50.00
|1.2401
|1.2321
|1.2401
|24511.50
|12837662.89
|12423
|2005.08.11 03:17
|t/p
|6205
|50.00
|1.2403
|1.2323
|1.2403
|24511.50
|12862174.39
|12424
|2005.08.11 03:17
|t/p
|6206
|50.00
|1.2403
|1.2323
|1.2403
|24511.50
|12886685.89
|12425
|2005.08.11 03:17
|t/p
|6207
|50.00
|1.2403
|1.2323
|1.2403
|24511.50
|12911197.39
|12426
|2005.08.11 03:17
|t/p
|6208
|50.00
|1.2403
|1.2323
|1.2403
|24511.50
|12935708.89
|12427
|2005.08.11 03:17
|t/p
|6209
|50.00
|1.2403
|1.2323
|1.2403
|24511.50
|12960220.39
|12428
|2005.08.11 03:17
|t/p
|6210
|50.00
|1.2403
|1.2323
|1.2403
|24511.50
|12984731.89
|12429
|2005.08.11 03:23
|buy
|6215
|50.00
|1.2401
|1.2371
|1.2451
|12430
|2005.08.11 03:23
|buy
|6216
|50.00
|1.2402
|1.2372
|1.2452
|12431
|2005.08.11 03:23
|buy
|6217
|50.00
|1.2401
|1.2371
|1.2451
|12432
|2005.08.11 03:23
|buy
|6218
|50.00
|1.2402
|1.2372
|1.2452
|12433
|2005.08.11 03:24
|buy
|6219
|50.00
|1.2401
|1.2371
|1.2451
|12434
|2005.08.11 03:24
|buy
|6220
|50.00
|1.2402
|1.2372
|1.2452
|12435
|2005.08.11 03:24
|buy
|6221
|50.00
|1.2403
|1.2373
|1.2453
|12436
|2005.08.11 03:50
|buy
|6222
|50.00
|1.2404
|1.2374
|1.2454
|12437
|2005.08.11 03:50
|buy
|6223
|50.00
|1.2405
|1.2375
|1.2455
|12438
|2005.08.11 03:51
|buy
|6224
|50.00
|1.2404
|1.2374
|1.2454
|12439
|2005.08.11 21:31
|t/p
|6215
|50.00
|1.2451
|1.2371
|1.2451
|25000.00
|13009731.89
|12440
|2005.08.11 21:31
|t/p
|6216
|50.00
|1.2452
|1.2372
|1.2452
|25000.00
|13034731.89
|12441
|2005.08.11 21:31
|t/p
|6217
|50.00
|1.2451
|1.2371
|1.2451
|25000.00
|13059731.89
|12442
|2005.08.11 21:31
|t/p
|6218
|50.00
|1.2452
|1.2372
|1.2452
|25000.00
|13084731.89
|12443
|2005.08.11 21:31
|t/p
|6219
|50.00
|1.2451
|1.2371
|1.2451
|25000.00
|13109731.89
|12444
|2005.08.11 21:31
|t/p
|6220
|50.00
|1.2452
|1.2372
|1.2452
|25000.00
|13134731.89
|12445
|2005.08.11 21:34
|t/p
|6221
|50.00
|1.2453
|1.2373
|1.2453
|25000.00
|13159731.89
|12446
|2005.08.11 21:34
|t/p
|6222
|50.00
|1.2454
|1.2374
|1.2454
|25000.00
|13184731.89
|12447
|2005.08.11 21:34
|t/p
|6223
|50.00
|1.2455
|1.2375
|1.2455
|25000.00
|13209731.89
|12448
|2005.08.11 21:34
|t/p
|6224
|50.00
|1.2454
|1.2374
|1.2454
|25000.00
|13234731.89
|12449
|2005.08.11 21:35
|buy
|6225
|50.00
|1.2453
|1.2423
|1.2503
|12450
|2005.08.11 21:35
|buy
|6226
|50.00
|1.2449
|1.2419
|1.2499
|12451
|2005.08.11 21:35
|buy
|6227
|50.00
|1.2445
|1.2415
|1.2495
|12452
|2005.08.11 21:38
|buy
|6228
|50.00
|1.2445
|1.2415
|1.2495
|12453
|2005.08.11 21:39
|buy
|6229
|50.00
|1.2446
|1.2416
|1.2496
|12454
|2005.08.11 21:40
|buy
|6230
|50.00
|1.2440
|1.2410
|1.2490
|12455
|2005.08.11 21:41
|buy
|6231
|50.00
|1.2440
|1.2410
|1.2490
|12456
|2005.08.11 21:41
|buy
|6232
|50.00
|1.2440
|1.2410
|1.2490
|12457
|2005.08.12 14:48
|buy
|6233
|50.00
|1.2437
|1.2407
|1.2487
|12458
|2005.08.12 14:48
|buy
|6234
|50.00
|1.2435
|1.2405
|1.2485
|12459
|2005.08.12 14:53
|s/l
|6225
|50.00
|1.2423
|1.2423
|1.2503
|-16465.50
|13218266.39
|12460
|2005.08.12 14:53
|buy
|6235
|50.00
|1.2425
|1.2395
|1.2475
|12461
|2005.08.12 14:53
|s/l
|6226
|50.00
|1.2419
|1.2419
|1.2499
|-16465.50
|13201800.89
|12462
|2005.08.12 14:53
|s/l
|6227
|50.00
|1.2415
|1.2415
|1.2495
|-16465.50
|13185335.39
|12463
|2005.08.12 14:53
|s/l
|6228
|50.00
|1.2415
|1.2415
|1.2495
|-16465.50
|13168869.89
|12464
|2005.08.12 14:53
|s/l
|6229
|50.00
|1.2416
|1.2416
|1.2496
|-16465.50
|13152404.39
|12465
|2005.08.12 14:53
|buy
|6236
|50.00
|1.2418
|1.2388
|1.2468
|12466
|2005.08.12 14:54
|buy
|6237
|50.00
|1.2415
|1.2385
|1.2465
|12467
|2005.08.12 14:54
|buy
|6238
|50.00
|1.2415
|1.2385
|1.2465
|12468
|2005.08.12 14:54
|buy
|6239
|50.00
|1.2415
|1.2385
|1.2465
|12469
|2005.08.12 14:55
|s/l
|6230
|50.00
|1.2410
|1.2410
|1.2490
|-16465.50
|13135938.89
|12470
|2005.08.12 14:55
|s/l
|6231
|50.00
|1.2410
|1.2410
|1.2490
|-16465.50
|13119473.39
|12471
|2005.08.12 14:55
|s/l
|6232
|50.00
|1.2410
|1.2410
|1.2490
|-16465.50
|13103007.89
|12472
|2005.08.12 14:55
|buy
|6240
|50.00
|1.2413
|1.2383
|1.2463
|12473
|2005.08.12 14:55
|buy
|6241
|50.00
|1.2411
|1.2381
|1.2461
|12474
|2005.08.12 14:55
|s/l
|6233
|50.00
|1.2407
|1.2407
|1.2487
|-15000.00
|13088007.89
|12475
|2005.08.12 14:55
|buy
|6242
|50.00
|1.2410
|1.2380
|1.2460
|12476
|2005.08.12 14:55
|buy
|6243
|50.00
|1.2411
|1.2381
|1.2461
|12477
|2005.08.12 14:55
|s/l
|6234
|50.00
|1.2405
|1.2405
|1.2485
|-15000.00
|13073007.89
|12478
|2005.08.12 14:55
|buy
|6244
|50.00
|1.2408
|1.2378
|1.2458
|12479
|2005.08.12 15:02
|s/l
|6235
|50.00
|1.2395
|1.2395
|1.2475
|-15000.00
|13058007.89
|12480
|2005.08.12 15:02
|buy
|6245
|50.00
|1.2398
|1.2368
|1.2448
|12481
|2005.08.12 15:07
|s/l
|6236
|50.00
|1.2388
|1.2388
|1.2468
|-15000.00
|13043007.89
|12482
|2005.08.12 15:07
|buy
|6246
|50.00
|1.2390
|1.2360
|1.2440
|12483
|2005.08.12 15:08
|s/l
|6237
|50.00
|1.2385
|1.2385
|1.2465
|-15000.00
|13028007.89
|12484
|2005.08.12 15:08
|s/l
|6238
|50.00
|1.2385
|1.2385
|1.2465
|-15000.00
|13013007.89
|12485
|2005.08.12 15:08
|s/l
|6239
|50.00
|1.2385
|1.2385
|1.2465
|-15000.00
|12998007.89
|12486
|2005.08.12 15:08
|buy
|6247
|50.00
|1.2387
|1.2357
|1.2437
|12487
|2005.08.12 15:08
|s/l
|6240
|50.00
|1.2383
|1.2383
|1.2463
|-15000.00
|12983007.89
|12488
|2005.08.12 15:08
|buy
|6248
|50.00
|1.2386
|1.2356
|1.2436
|12489
|2005.08.12 15:08
|buy
|6249
|50.00
|1.2387
|1.2357
|1.2437
|12490
|2005.08.12 15:09
|buy
|6250
|50.00
|1.2388
|1.2358
|1.2438
|12491
|2005.08.12 15:46
|t/p
|6248
|50.00
|1.2436
|1.2356
|1.2436
|25000.00
|13008007.89
|12492
|2005.08.12 16:00
|t/p
|6246
|50.00
|1.2440
|1.2360
|1.2440
|25000.00
|13033007.89
|12493
|2005.08.12 16:00
|t/p
|6247
|50.00
|1.2437
|1.2357
|1.2437
|25000.00
|13058007.89
|12494
|2005.08.12 16:00
|t/p
|6249
|50.00
|1.2437
|1.2357
|1.2437
|25000.00
|13083007.89
|12495
|2005.08.12 16:00
|t/p
|6250
|50.00
|1.2438
|1.2358
|1.2438
|25000.00
|13108007.89
|12496
|2005.08.14 00:00
|t/p
|6244
|50.00
|1.2458
|1.2378
|1.2458
|25000.00
|13133007.89
|12497
|2005.08.14 00:00
|t/p
|6245
|50.00
|1.2448
|1.2368
|1.2448
|25000.00
|13158007.89
|12498
|2005.08.14 23:20
|t/p
|6242
|50.00
|1.2460
|1.2380
|1.2460
|25000.00
|13183007.89
|12499
|2005.08.14 23:21
|t/p
|6241
|50.00
|1.2461
|1.2381
|1.2461
|25000.00
|13208007.89
|12500
|2005.08.14 23:21
|t/p
|6243
|50.00
|1.2461
|1.2381
|1.2461
|25000.00
|13233007.89
|12501
|2005.08.14 23:45
|buy
|6251
|50.00
|1.2454
|1.2424
|1.2504
|12502
|2005.08.14 23:45
|buy
|6252
|50.00
|1.2455
|1.2425
|1.2505
|12503
|2005.08.14 23:45
|buy
|6253
|50.00
|1.2454
|1.2424
|1.2504
|12504
|2005.08.14 23:45
|buy
|6254
|50.00
|1.2455
|1.2425
|1.2505
|12505
|2005.08.14 23:47
|buy
|6255
|50.00
|1.2454
|1.2424
|1.2504
|12506
|2005.08.14 23:47
|buy
|6256
|50.00
|1.2455
|1.2425
|1.2505
|12507
|2005.08.14 23:48
|buy
|6257
|50.00
|1.2456
|1.2426
|1.2506
|12508
|2005.08.14 23:48
|buy
|6258
|50.00
|1.2455
|1.2425
|1.2505
|12509
|2005.08.14 23:48
|buy
|6259
|50.00
|1.2456
|1.2426
|1.2506
|12510
|2005.08.14 23:50
|buy
|6260
|50.00
|1.2454
|1.2424
|1.2504
|12511
|2005.08.15 02:44
|s/l
|6251
|50.00
|1.2424
|1.2424
|1.2504
|-15488.50
|13217519.39
|12512
|2005.08.15 02:44
|s/l
|6252
|50.00
|1.2425
|1.2425
|1.2505
|-15488.50
|13202030.89
|12513
|2005.08.15 02:44
|s/l
|6253
|50.00
|1.2424
|1.2424
|1.2504
|-15488.50
|13186542.39
|12514
|2005.08.15 02:44
|s/l
|6254
|50.00
|1.2425
|1.2425
|1.2505
|-15488.50
|13171053.89
|12515
|2005.08.15 02:44
|s/l
|6255
|50.00
|1.2424
|1.2424
|1.2504
|-15488.50
|13155565.39
|12516
|2005.08.15 02:44
|s/l
|6256
|50.00
|1.2425
|1.2425
|1.2505
|-15488.50
|13140076.89
|12517
|2005.08.15 02:44
|s/l
|6257
|50.00
|1.2426
|1.2426
|1.2506
|-15488.50
|13124588.39
|12518
|2005.08.15 02:44
|s/l
|6258
|50.00
|1.2425
|1.2425
|1.2505
|-15488.50
|13109099.89
|12519
|2005.08.15 02:44
|s/l
|6259
|50.00
|1.2426
|1.2426
|1.2506
|-15488.50
|13093611.39
|12520
|2005.08.15 02:44
|s/l
|6260
|50.00
|1.2424
|1.2424
|1.2504
|-15488.50
|13078122.89
|12521
|2005.08.15 02:46
|sell
|6261
|50.00
|1.2429
|1.2459
|1.2379
|12522
|2005.08.15 02:47
|sell
|6262
|50.00
|1.2429
|1.2459
|1.2379
|12523
|2005.08.15 02:48
|sell
|6263
|50.00
|1.2429
|1.2459
|1.2379
|12524
|2005.08.15 02:54
|sell
|6264
|50.00
|1.2429
|1.2459
|1.2379
|12525
|2005.08.15 02:55
|sell
|6265
|50.00
|1.2428
|1.2458
|1.2378
|12526
|2005.08.15 02:55
|sell
|6266
|50.00
|1.2429
|1.2459
|1.2379
|12527
|2005.08.15 11:55
|t/p
|6261
|50.00
|1.2379
|1.2459
|1.2379
|25000.00
|13103122.89
|12528
|2005.08.15 11:55
|t/p
|6262
|50.00
|1.2379
|1.2459
|1.2379
|25000.00
|13128122.89
|12529
|2005.08.15 11:55
|t/p
|6263
|50.00
|1.2379
|1.2459
|1.2379
|25000.00
|13153122.89
|12530
|2005.08.15 11:55
|t/p
|6264
|50.00
|1.2379
|1.2459
|1.2379
|25000.00
|13178122.89
|12531
|2005.08.15 11:55
|t/p
|6266
|50.00
|1.2379
|1.2459
|1.2379
|25000.00
|13203122.89
|12532
|2005.08.15 11:56
|t/p
|6265
|50.00
|1.2378
|1.2458
|1.2378
|25000.00
|13228122.89
|12533
|2005.08.15 11:57
|sell
|6267
|50.00
|1.2381
|1.2411
|1.2331
|12534
|2005.08.15 11:57
|sell
|6268
|50.00
|1.2385
|1.2415
|1.2335
|12535
|2005.08.15 11:57
|sell
|6269
|50.00
|1.2384
|1.2414
|1.2334
|12536
|2005.08.15 11:58
|sell
|6270
|50.00
|1.2383
|1.2413
|1.2333
|12537
|2005.08.15 11:58
|sell
|6271
|50.00
|1.2384
|1.2414
|1.2334
|12538
|2005.08.15 11:59
|sell
|6272
|50.00
|1.2385
|1.2415
|1.2335
|12539
|2005.08.15 12:00
|sell
|6273
|50.00
|1.2386
|1.2416
|1.2336
|12540
|2005.08.15 12:00
|sell
|6274
|50.00
|1.2385
|1.2415
|1.2335
|12541
|2005.08.15 12:00
|sell
|6275
|50.00
|1.2386
|1.2416
|1.2336
|12542
|2005.08.15 12:01
|sell
|6276
|50.00
|1.2385
|1.2415
|1.2335
|12543
|2005.08.16 03:07
|t/p
|6273
|50.00
|1.2336
|1.2416
|1.2336
|25238.00
|13253360.89
|12544
|2005.08.16 03:07
|t/p
|6275
|50.00
|1.2336
|1.2416
|1.2336
|25238.00
|13278598.89
|12545
|2005.08.16 03:07
|t/p
|6268
|50.00
|1.2335
|1.2415
|1.2335
|25238.00
|13303836.89
|12546
|2005.08.16 03:07
|t/p
|6269
|50.00
|1.2334
|1.2414
|1.2334
|25238.00
|13329074.89
|12547
|2005.08.16 03:07
|t/p
|6270
|50.00
|1.2333
|1.2413
|1.2333
|25238.00
|13354312.89
|12548
|2005.08.16 03:07
|t/p
|6271
|50.00
|1.2334
|1.2414
|1.2334
|25238.00
|13379550.89
|12549
|2005.08.16 03:07
|t/p
|6272
|50.00
|1.2335
|1.2415
|1.2335
|25238.00
|13404788.89
|12550
|2005.08.16 03:07
|t/p
|6274
|50.00
|1.2335
|1.2415
|1.2335
|25238.00
|13430026.89
|12551
|2005.08.16 03:07
|t/p
|6276
|50.00
|1.2335
|1.2415
|1.2335
|25238.00
|13455264.89
|12552
|2005.08.16 03:10
|t/p
|6267
|50.00
|1.2331
|1.2411
|1.2331
|25238.00
|13480502.89
|12553
|2005.08.16 03:30
|sell
|6277
|50.00
|1.2337
|1.2367
|1.2287
|12554
|2005.08.16 03:31
|sell
|6278
|50.00
|1.2337
|1.2367
|1.2287
|12555
|2005.08.16 03:31
|sell
|6279
|50.00
|1.2336
|1.2366
|1.2286
|12556
|2005.08.16 03:32
|sell
|6280
|50.00
|1.2337
|1.2367
|1.2287
|12557
|2005.08.16 03:33
|sell
|6281
|50.00
|1.2336
|1.2366
|1.2286
|12558
|2005.08.16 03:33
|sell
|6282
|50.00
|1.2335
|1.2365
|1.2285
|12559
|2005.08.16 03:45
|sell
|6283
|50.00
|1.2335
|1.2365
|1.2285
|12560
|2005.08.16 03:45
|sell
|6284
|50.00
|1.2334
|1.2364
|1.2284
|12561
|2005.08.16 03:47
|sell
|6285
|50.00
|1.2335
|1.2365
|1.2285
|12562
|2005.08.16 03:47
|sell
|6286
|50.00
|1.2334
|1.2364
|1.2284
|12563
|2005.08.16 08:20
|s/l
|6284
|50.00
|1.2364
|1.2364
|1.2284
|-15000.00
|13465502.89
|12564
|2005.08.16 08:20
|s/l
|6286
|50.00
|1.2364
|1.2364
|1.2284
|-15000.00
|13450502.89
|12565
|2005.08.16 08:20
|sell
|6287
|50.00
|1.2361
|1.2391
|1.2311
|12566
|2005.08.16 08:20
|s/l
|6282
|50.00
|1.2365
|1.2365
|1.2285
|-15000.00
|13435502.89
|12567
|2005.08.16 08:20
|s/l
|6283
|50.00
|1.2365
|1.2365
|1.2285
|-15000.00
|13420502.89
|12568
|2005.08.16 08:20
|s/l
|6285
|50.00
|1.2365
|1.2365
|1.2285
|-15000.00
|13405502.89
|12569
|2005.08.16 08:20
|sell
|6288
|50.00
|1.2362
|1.2392
|1.2312
|12570
|2005.08.16 08:20
|sell
|6289
|50.00
|1.2361
|1.2391
|1.2311
|12571
|2005.08.16 08:21
|sell
|6290
|50.00
|1.2360
|1.2390
|1.2310
|12572
|2005.08.16 08:21
|sell
|6291
|50.00
|1.2362
|1.2392
|1.2312
|12573
|2005.08.16 09:09
|s/l
|6277
|50.00
|1.2367
|1.2367
|1.2287
|-15000.00
|13390502.89
|12574
|2005.08.16 09:09
|s/l
|6278
|50.00
|1.2367
|1.2367
|1.2287
|-15000.00
|13375502.89
|12575
|2005.08.16 09:09
|s/l
|6279
|50.00
|1.2366
|1.2366
|1.2286
|-15000.00
|13360502.89
|12576
|2005.08.16 09:09
|s/l
|6280
|50.00
|1.2367
|1.2367
|1.2287
|-15000.00
|13345502.89
|12577
|2005.08.16 09:09
|s/l
|6281
|50.00
|1.2366
|1.2366
|1.2286
|-15000.00
|13330502.89
|12578
|2005.08.16 09:09
|sell
|6292
|50.00
|1.2364
|1.2394
|1.2314
|12579
|2005.08.16 09:10
|sell
|6293
|50.00
|1.2367
|1.2397
|1.2317
|12580
|2005.08.16 09:10
|sell
|6294
|50.00
|1.2366
|1.2396
|1.2316
|12581
|2005.08.16 09:10
|sell
|6295
|50.00
|1.2365
|1.2395
|1.2315
|12582
|2005.08.16 09:11
|sell
|6296
|50.00
|1.2364
|1.2394
|1.2314
|12583
|2005.08.16 12:51
|t/p
|6293
|50.00
|1.2317
|1.2397
|1.2317
|25000.00
|13355502.89
|12584
|2005.08.16 13:01
|t/p
|6294
|50.00
|1.2316
|1.2396
|1.2316
|25000.00
|13380502.89
|12585
|2005.08.16 13:01
|t/p
|6295
|50.00
|1.2315
|1.2395
|1.2315
|25000.00
|13405502.89
|12586
|2005.08.16 13:04
|t/p
|6292
|50.00
|1.2314
|1.2394
|1.2314
|25000.00
|13430502.89
|12587
|2005.08.16 13:04
|t/p
|6296
|50.00
|1.2314
|1.2394
|1.2314
|25000.00
|13455502.89
|12588
|2005.08.16 13:05
|t/p
|6288
|50.00
|1.2312
|1.2392
|1.2312
|25000.00
|13480502.89
|12589
|2005.08.16 13:05
|t/p
|6291
|50.00
|1.2312
|1.2392
|1.2312
|25000.00
|13505502.89
|12590
|2005.08.16 13:05
|t/p
|6287
|50.00
|1.2311
|1.2391
|1.2311
|25000.00
|13530502.89
|12591
|2005.08.16 13:05
|t/p
|6289
|50.00
|1.2311
|1.2391
|1.2311
|25000.00
|13555502.89
|12592
|2005.08.16 14:35
|t/p
|6290
|50.00
|1.2310
|1.2390
|1.2310
|25000.00
|13580502.89
|12593
|2005.08.16 14:35
|sell
|6297
|50.00
|1.2314
|1.2344
|1.2264
|12594
|2005.08.16 14:35
|sell
|6298
|50.00
|1.2315
|1.2345
|1.2265
|12595
|2005.08.16 14:35
|sell
|6299
|50.00
|1.2314
|1.2344
|1.2264
|12596
|2005.08.16 14:35
|sell
|6300
|50.00
|1.2313
|1.2343
|1.2263
|12597
|2005.08.16 14:35
|sell
|6301
|50.00
|1.2314
|1.2344
|1.2264
|12598
|2005.08.16 14:37
|sell
|6302
|50.00
|1.2314
|1.2344
|1.2264
|12599
|2005.08.16 14:37
|sell
|6303
|50.00
|1.2316
|1.2346
|1.2266
|12600
|2005.08.16 14:38
|sell
|6304
|50.00
|1.2318
|1.2348
|1.2268
|12601
|2005.08.16 14:38
|sell
|6305
|50.00
|1.2317
|1.2347
|1.2267
|12602
|2005.08.16 14:38
|sell
|6306
|50.00
|1.2316
|1.2346
|1.2266
|12603
|2005.08.16 17:07
|s/l
|6297
|50.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
|-15000.00
|13565502.89
|12604
|2005.08.16 17:07
|s/l
|6298
|50.00
|1.2345
|1.2345
|1.2265
|-15000.00
|13550502.89
|12605
|2005.08.16 17:07
|s/l
|6299
|50.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
|-15000.00
|13535502.89
|12606
|2005.08.16 17:07
|s/l
|6300
|50.00
|1.2343
|1.2343
|1.2263
|-15000.00
|13520502.89
|12607
|2005.08.16 17:07
|s/l
|6301
|50.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
|-15000.00
|13505502.89
|12608
|2005.08.16 17:07
|s/l
|6302
|50.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
|-15000.00
|13490502.89
|12609
|2005.08.16 17:07
|sell
|6307
|50.00
|1.2342
|1.2372
|1.2292
|12610
|2005.08.16 17:08
|sell
|6308
|50.00
|1.2342
|1.2372
|1.2292
|12611
|2005.08.16 17:09
|s/l
|6303
|50.00
|1.2346
|1.2346
|1.2266
|-15000.00
|13475502.89
|12612
|2005.08.16 17:09
|s/l
|6306
|50.00
|1.2346
|1.2346
|1.2266
|-15000.00
|13460502.89
|12613
|2005.08.16 17:09
|sell
|6309
|50.00
|1.2343
|1.2373
|1.2293
|12614
|2005.08.16 17:09
|sell
|6310
|50.00
|1.2342
|1.2372
|1.2292
|12615
|2005.08.16 17:10
|sell
|6311
|50.00
|1.2343
|1.2373
|1.2293
|12616
|2005.08.16 17:10
|sell
|6312
|50.00
|1.2343
|1.2373
|1.2293
|12617
|2005.08.16 17:35
|sell
|6313
|50.00
|1.2342
|1.2372
|1.2292
|12618
|2005.08.16 17:35
|sell
|6314
|50.00
|1.2343
|1.2373
|1.2293
|12619
|2005.08.16 17:36
|s/l
|6305
|50.00
|1.2347
|1.2347
|1.2267
|-15000.00
|13445502.89
|12620
|2005.08.16 17:36
|sell
|6315
|50.00
|1.2344
|1.2374
|1.2294
|12621
|2005.08.16 17:37
|s/l
|6304
|50.00
|1.2348
|1.2348
|1.2268
|-15000.00
|13430502.89
|12622
|2005.08.16 17:37
|sell
|6316
|50.00
|1.2345
|1.2375
|1.2295
|12623
|2005.08.17 08:26
|t/p
|6315
|50.00
|1.2294
|1.2374
|1.2294
|25238.00
|13455740.89
|12624
|2005.08.17 08:26
|t/p
|6316
|50.00
|1.2295
|1.2375
|1.2295
|25238.00
|13480978.89
|12625
|2005.08.17 08:26
|t/p
|6309
|50.00
|1.2293
|1.2373
|1.2293
|25238.00
|13506216.89
|12626
|2005.08.17 08:26
|t/p
|6311
|50.00
|1.2293
|1.2373
|1.2293
|25238.00
|13531454.89
|12627
|2005.08.17 08:26
|t/p
|6312
|50.00
|1.2293
|1.2373
|1.2293
|25238.00
|13556692.89
|12628
|2005.08.17 08:26
|t/p
|6314
|50.00
|1.2293
|1.2373
|1.2293
|25238.00
|13581930.89
|12629
|2005.08.17 08:31
|t/p
|6307
|50.00
|1.2292
|1.2372
|1.2292
|25238.00
|13607168.89
|12630
|2005.08.17 08:31
|t/p
|6308
|50.00
|1.2292
|1.2372
|1.2292
|25238.00
|13632406.89
|12631
|2005.08.17 08:31
|t/p
|6310
|50.00
|1.2292
|1.2372
|1.2292
|25238.00
|13657644.89
|12632
|2005.08.17 08:31
|t/p
|6313
|50.00
|1.2292
|1.2372
|1.2292
|25238.00
|13682882.89
|12633
|2005.08.17 08:31
|sell
|6317
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|12634
|2005.08.17 13:11
|sell
|6318
|50.00
|1.2310
|1.2340
|1.2260
|12635
|2005.08.17 13:12
|sell
|6319
|50.00
|1.2311
|1.2341
|1.2261
|12636
|2005.08.17 13:13
|sell
|6320
|50.00
|1.2311
|1.2341
|1.2261
|12637
|2005.08.17 15:02
|sell
|6321
|50.00
|1.2310
|1.2340
|1.2260
|12638
|2005.08.17 15:02
|sell
|6322
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|12639
|2005.08.17 15:03
|sell
|6323
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|12640
|2005.08.17 15:03
|sell
|6324
|50.00
|1.2311
|1.2341
|1.2261
|12641
|2005.08.17 15:03
|sell
|6325
|50.00
|1.2312
|1.2342
|1.2262
|12642
|2005.08.17 15:03
|sell
|6326
|50.00
|1.2312
|1.2342
|1.2262
|12643
|2005.08.18 02:53
|t/p
|6325
|50.00
|1.2262
|1.2342
|1.2262
|25238.00
|13708120.89
|12644
|2005.08.18 02:53
|t/p
|6326
|50.00
|1.2262
|1.2342
|1.2262
|25238.00
|13733358.89
|12645
|2005.08.18 10:30
|t/p
|6317
|50.00
|1.2259
|1.2339
|1.2259
|25238.00
|13758596.89
|12646
|2005.08.18 10:30
|t/p
|6318
|50.00
|1.2260
|1.2340
|1.2260
|25238.00
|13783834.89
|12647
|2005.08.18 10:30
|t/p
|6319
|50.00
|1.2261
|1.2341
|1.2261
|25238.00
|13809072.89
|12648
|2005.08.18 10:30
|t/p
|6320
|50.00
|1.2261
|1.2341
|1.2261
|25238.00
|13834310.89
|12649
|2005.08.18 10:30
|t/p
|6321
|50.00
|1.2260
|1.2340
|1.2260
|25238.00
|13859548.89
|12650
|2005.08.18 10:30
|t/p
|6322
|50.00
|1.2259
|1.2339
|1.2259
|25238.00
|13884786.89
|12651
|2005.08.18 10:30
|t/p
|6323
|50.00
|1.2259
|1.2339
|1.2259
|25238.00
|13910024.89
|12652
|2005.08.18 10:30
|t/p
|6324
|50.00
|1.2261
|1.2341
|1.2261
|25238.00
|13935262.89
|12653
|2005.08.18 10:30
|sell
|6327
|50.00
|1.2260
|1.2290
|1.2210
|12654
|2005.08.18 10:30
|sell
|6328
|50.00
|1.2261
|1.2291
|1.2211
|12655
|2005.08.18 10:30
|sell
|6329
|50.00
|1.2268
|1.2298
|1.2218
|12656
|2005.08.18 10:30
|sell
|6330
|50.00
|1.2268
|1.2298
|1.2218
|12657
|2005.08.18 10:31
|sell
|6331
|50.00
|1.2268
|1.2298
|1.2218
|12658
|2005.08.18 10:36
|sell
|6332
|50.00
|1.2268
|1.2298
|1.2218
|12659
|2005.08.18 10:36
|sell
|6333
|50.00
|1.2268
|1.2298
|1.2218
|12660
|2005.08.18 10:37
|sell
|6334
|50.00
|1.2268
|1.2298
|1.2218
|12661
|2005.08.18 10:39
|sell
|6335
|50.00
|1.2268
|1.2298
|1.2218
|12662
|2005.08.18 10:39
|sell
|6336
|50.00
|1.2269
|1.2299
|1.2219
|12663
|2005.08.18 13:05
|t/p
|6336
|50.00
|1.2219
|1.2299
|1.2219
|25000.00
|13960262.89
|12664
|2005.08.18 13:08
|t/p
|6329
|50.00
|1.2218
|1.2298
|1.2218
|25000.00
|13985262.89
|12665
|2005.08.18 13:08
|t/p
|6330
|50.00
|1.2218
|1.2298
|1.2218
|25000.00
|14010262.89
|12666
|2005.08.18 13:08
|t/p
|6331
|50.00
|1.2218
|1.2298
|1.2218
|25000.00
|14035262.89
|12667
|2005.08.18 13:08
|t/p
|6332
|50.00
|1.2218
|1.2298
|1.2218
|25000.00
|14060262.89
|12668
|2005.08.18 13:08
|t/p
|6333
|50.00
|1.2218
|1.2298
|1.2218
|25000.00
|14085262.89
|12669
|2005.08.18 13:08
|t/p
|6334
|50.00
|1.2218
|1.2298
|1.2218
|25000.00
|14110262.89
|12670
|2005.08.18 13:08
|t/p
|6335
|50.00
|1.2218
|1.2298
|1.2218
|25000.00
|14135262.89
|12671
|2005.08.18 14:19
|t/p
|6328
|50.00
|1.2211
|1.2291
|1.2211
|25000.00
|14160262.89
|12672
|2005.08.18 14:20
|t/p
|6327
|50.00
|1.2210
|1.2290
|1.2210
|25000.00
|14185262.89
|12673
|2005.08.18 14:30
|sell
|6337
|50.00
|1.2217
|1.2247
|1.2167
|12674
|2005.08.18 14:30
|sell
|6338
|50.00
|1.2216
|1.2246
|1.2166
|12675
|2005.08.18 14:30
|sell
|6339
|50.00
|1.2215
|1.2245
|1.2165
|12676
|2005.08.18 14:30
|sell
|6340
|50.00
|1.2217
|1.2247
|1.2167
|12677
|2005.08.18 14:30
|sell
|6341
|50.00
|1.2216
|1.2246
|1.2166
|12678
|2005.08.18 14:30
|sell
|6342
|50.00
|1.2215
|1.2245
|1.2165
|12679
|2005.08.18 14:31
|sell
|6343
|50.00
|1.2217
|1.2247
|1.2167
|12680
|2005.08.18 14:31
|sell
|6344
|50.00
|1.2216
|1.2246
|1.2166
|12681
|2005.08.18 14:31
|sell
|6345
|50.00
|1.2215
|1.2245
|1.2165
|12682
|2005.08.18 14:32
|sell
|6346
|50.00
|1.2216
|1.2246
|1.2166
|12683
|2005.08.18 16:07
|t/p
|6337
|50.00
|1.2167
|1.2247
|1.2167
|25000.00
|14210262.89
|12684
|2005.08.18 16:07
|t/p
|6340
|50.00
|1.2167
|1.2247
|1.2167
|25000.00
|14235262.89
|12685
|2005.08.18 16:07
|t/p
|6343
|50.00
|1.2167
|1.2247
|1.2167
|25000.00
|14260262.89
|12686
|2005.08.18 16:07
|t/p
|6338
|50.00
|1.2166
|1.2246
|1.2166
|25000.00
|14285262.89
|12687
|2005.08.18 16:07
|t/p
|6339
|50.00
|1.2165
|1.2245
|1.2165
|25000.00
|14310262.89
|12688
|2005.08.18 16:07
|t/p
|6341
|50.00
|1.2166
|1.2246
|1.2166
|25000.00
|14335262.89
|12689
|2005.08.18 16:07
|t/p
|6342
|50.00
|1.2165
|1.2245
|1.2165
|25000.00
|14360262.89
|12690
|2005.08.18 16:07
|t/p
|6344
|50.00
|1.2166
|1.2246
|1.2166
|25000.00
|14385262.89
|12691
|2005.08.18 16:07
|t/p
|6345
|50.00
|1.2165
|1.2245
|1.2165
|25000.00
|14410262.89
|12692
|2005.08.18 16:07
|t/p
|6346
|50.00
|1.2166
|1.2246
|1.2166
|25000.00
|14435262.89
|12693
|2005.08.18 16:08
|sell
|6347
|50.00
|1.2169
|1.2199
|1.2119
|12694
|2005.08.18 16:08
|sell
|6348
|50.00
|1.2169
|1.2199
|1.2119
|12695
|2005.08.18 16:16
|sell
|6349
|50.00
|1.2168
|1.2198
|1.2118
|12696
|2005.08.18 16:17
|sell
|6350
|50.00
|1.2169
|1.2199
|1.2119
|12697
|2005.08.18 16:17
|sell
|6351
|50.00
|1.2168
|1.2198
|1.2118
|12698
|2005.08.18 16:18
|sell
|6352
|50.00
|1.2168
|1.2198
|1.2118
|12699
|2005.08.18 16:30
|sell
|6353
|50.00
|1.2170
|1.2200
|1.2120
|12700
|2005.08.18 16:30
|sell
|6354
|50.00
|1.2169
|1.2199
|1.2119
|12701
|2005.08.18 16:30
|sell
|6355
|50.00
|1.2168
|1.2198
|1.2118
|12702
|2005.08.18 16:30
|sell
|6356
|50.00
|1.2170
|1.2200
|1.2120
|12703
|2005.08.22 12:45
|s/l
|6347
|50.00
|1.2199
|1.2199
|1.2119
|-14048.00
|14421214.89
|12704
|2005.08.22 12:45
|s/l
|6348
|50.00
|1.2199
|1.2199
|1.2119
|-14048.00
|14407166.89
|12705
|2005.08.22 12:45
|s/l
|6349
|50.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|-14048.00
|14393118.89
|12706
|2005.08.22 12:45
|s/l
|6350
|50.00
|1.2199
|1.2199
|1.2119
|-14048.00
|14379070.89
|12707
|2005.08.22 12:45
|s/l
|6351
|50.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|-14048.00
|14365022.89
|12708
|2005.08.22 12:45
|s/l
|6352
|50.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|-14048.00
|14350974.89
|12709
|2005.08.22 12:45
|s/l
|6353
|50.00
|1.2200
|1.2200
|1.2120
|-14048.00
|14336926.89
|12710
|2005.08.22 12:45
|s/l
|6354
|50.00
|1.2199
|1.2199
|1.2119
|-14048.00
|14322878.89
|12711
|2005.08.22 12:45
|s/l
|6355
|50.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|-14048.00
|14308830.89
|12712
|2005.08.22 12:45
|s/l
|6356
|50.00
|1.2200
|1.2200
|1.2120
|-14048.00
|14294782.89
|12713
|2005.08.22 12:45
|buy
|6357
|50.00
|1.2195
|1.2165
|1.2245
|12714
|2005.08.22 12:45
|buy
|6358
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|12715
|2005.08.22 12:45
|buy
|6359
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|12716
|2005.08.22 12:45
|buy
|6360
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|12717
|2005.08.22 12:46
|buy
|6361
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|12718
|2005.08.22 12:47
|buy
|6362
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|12719
|2005.08.22 12:47
|buy
|6363
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|12720
|2005.08.22 12:48
|buy
|6364
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|12721
|2005.08.22 12:50
|buy
|6365
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|12722
|2005.08.22 12:52
|buy
|6366
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|12723
|2005.08.22 14:07
|t/p
|6358
|50.00
|1.2234
|1.2154
|1.2234
|25000.00
|14319782.89
|12724
|2005.08.22 14:07
|t/p
|6359
|50.00
|1.2234
|1.2154
|1.2234
|25000.00
|14344782.89
|12725
|2005.08.22 14:07
|t/p
|6360
|50.00
|1.2234
|1.2154
|1.2234
|25000.00
|14369782.89
|12726
|2005.08.22 14:07
|t/p
|6361
|50.00
|1.2234
|1.2154
|1.2234
|25000.00
|14394782.89
|12727
|2005.08.22 14:07
|t/p
|6362
|50.00
|1.2234
|1.2154
|1.2234
|25000.00
|14419782.89
|12728
|2005.08.22 14:07
|t/p
|6363
|50.00
|1.2234
|1.2154
|1.2234
|25000.00
|14444782.89
|12729
|2005.08.22 14:07
|t/p
|6364
|50.00
|1.2234
|1.2154
|1.2234
|25000.00
|14469782.89
|12730
|2005.08.22 14:07
|t/p
|6365
|50.00
|1.2234
|1.2154
|1.2234
|25000.00
|14494782.89
|12731
|2005.08.22 14:07
|t/p
|6366
|50.00
|1.2234
|1.2154
|1.2234
|25000.00
|14519782.89
|12732
|2005.08.23 09:51
|t/p
|6357
|50.00
|1.2245
|1.2165
|1.2245
|24511.50
|14544294.39
|12733
|2005.08.23 09:52
|buy
|6367
|50.00
|1.2243
|1.2213
|1.2293
|12734
|2005.08.23 09:52
|buy
|6368
|50.00
|1.2240
|1.2210
|1.2290
|12735
|2005.08.23 09:52
|buy
|6369
|50.00
|1.2239
|1.2209
|1.2289
|12736
|2005.08.23 10:00
|buy
|6370
|50.00
|1.2239
|1.2209
|1.2289
|12737
|2005.08.23 10:00
|buy
|6371
|50.00
|1.2238
|1.2208
|1.2288
|12738
|2005.08.23 10:00
|buy
|6372
|50.00
|1.2239
|1.2209
|1.2289
|12739
|2005.08.23 10:00
|buy
|6373
|50.00
|1.2238
|1.2208
|1.2288
|12740
|2005.08.23 10:01
|buy
|6374
|50.00
|1.2238
|1.2208
|1.2288
|12741
|2005.08.23 10:01
|buy
|6375
|50.00
|1.2237
|1.2207
|1.2287
|12742
|2005.08.23 10:01
|buy
|6376
|50.00
|1.2238
|1.2208
|1.2288
|12743
|2005.08.23 14:45
|s/l
|6367
|50.00
|1.2213
|1.2213
|1.2293
|-15000.00
|14529294.39
|12744
|2005.08.23 14:45
|buy
|6377
|50.00
|1.2216
|1.2186
|1.2266
|12745
|2005.08.23 14:48
|s/l
|6368
|50.00
|1.2210
|1.2210
|1.2290
|-15000.00
|14514294.39
|12746
|2005.08.23 14:48
|buy
|6378
|50.00
|1.2213
|1.2183
|1.2263
|12747
|2005.08.23 14:49
|s/l
|6369
|50.00
|1.2209
|1.2209
|1.2289
|-15000.00
|14499294.39
|12748
|2005.08.23 14:49
|s/l
|6370
|50.00
|1.2209
|1.2209
|1.2289
|-15000.00
|14484294.39
|12749
|2005.08.23 14:49
|s/l
|6372
|50.00
|1.2209
|1.2209
|1.2289
|-15000.00
|14469294.39
|12750
|2005.08.23 14:49
|buy
|6379
|50.00
|1.2212
|1.2182
|1.2262
|12751
|2005.08.23 14:50
|buy
|6380
|50.00
|1.2213
|1.2183
|1.2263
|12752
|2005.08.23 14:55
|buy
|6381
|50.00
|1.2213
|1.2183
|1.2263
|12753
|2005.08.23 14:56
|s/l
|6371
|50.00
|1.2208
|1.2208
|1.2288
|-15000.00
|14454294.39
|12754
|2005.08.23 14:56
|s/l
|6373
|50.00
|1.2208
|1.2208
|1.2288
|-15000.00
|14439294.39
|12755
|2005.08.23 14:56
|s/l
|6374
|50.00
|1.2208
|1.2208
|1.2288
|-15000.00
|14424294.39
|12756
|2005.08.23 14:56
|s/l
|6375
|50.00
|1.2207
|1.2207
|1.2287
|-15000.00
|14409294.39
|12757
|2005.08.23 14:56
|s/l
|6376
|50.00
|1.2208
|1.2208
|1.2288
|-15000.00
|14394294.39
|12758
|2005.08.23 14:56
|buy
|6382
|50.00
|1.2210
|1.2180
|1.2260
|12759
|2005.08.23 14:56
|buy
|6383
|50.00
|1.2209
|1.2179
|1.2259
|12760
|2005.08.23 14:56
|buy
|6384
|50.00
|1.2210
|1.2180
|1.2260
|12761
|2005.08.23 14:57
|buy
|6385
|50.00
|1.2210
|1.2180
|1.2260
|12762
|2005.08.23 14:57
|buy
|6386
|50.00
|1.2208
|1.2178
|1.2258
|12763
|2005.08.24 06:30
|s/l
|6377
|50.00
|1.2186
|1.2186
|1.2266
|-15488.50
|14378805.89
|12764
|2005.08.24 06:30
|s/l
|6378
|50.00
|1.2183
|1.2183
|1.2263
|-15488.50
|14363317.39
|12765
|2005.08.24 06:30
|s/l
|6379
|50.00
|1.2182
|1.2182
|1.2262
|-15488.50
|14347828.89
|12766
|2005.08.24 06:30
|s/l
|6380
|50.00
|1.2183
|1.2183
|1.2263
|-15488.50
|14332340.39
|12767
|2005.08.24 06:30
|s/l
|6381
|50.00
|1.2183
|1.2183
|1.2263
|-15488.50
|14316851.89
|12768
|2005.08.24 06:30
|s/l
|6382
|50.00
|1.2180
|1.2180
|1.2260
|-15488.50
|14301363.39
|12769
|2005.08.24 06:30
|s/l
|6383
|50.00
|1.2179
|1.2179
|1.2259
|-15488.50
|14285874.89
|12770
|2005.08.24 06:30
|s/l
|6384
|50.00
|1.2180
|1.2180
|1.2260
|-15488.50
|14270386.39
|12771
|2005.08.24 06:30
|s/l
|6385
|50.00
|1.2180
|1.2180
|1.2260
|-15488.50
|14254897.89
|12772
|2005.08.24 06:30
|s/l
|6386
|50.00
|1.2178
|1.2178
|1.2258
|-15488.50
|14239409.39
|12773
|2005.08.24 06:30
|sell
|6387
|50.00
|1.2183
|1.2213
|1.2133
|12774
|2005.08.24 06:30
|sell
|6388
|50.00
|1.2194
|1.2224
|1.2144
|12775
|2005.08.24 06:30
|sell
|6389
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|12776
|2005.08.24 06:30
|sell
|6390
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|12777
|2005.08.24 06:30
|sell
|6391
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|12778
|2005.08.24 06:31
|sell
|6392
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|12779
|2005.08.24 06:32
|sell
|6393
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|12780
|2005.08.24 06:32
|sell
|6394
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|12781
|2005.08.24 06:32
|sell
|6395
|50.00
|1.2198
|1.2228
|1.2148
|12782
|2005.08.24 06:32
|sell
|6396
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|12783
|2005.08.24 12:11
|s/l
|6387
|50.00
|1.2213
|1.2213
|1.2133
|-15000.00
|14224409.39
|12784
|2005.08.24 12:11
|sell
|6397
|50.00
|1.2211
|1.2241
|1.2161
|12785
|2005.08.24 14:30
|s/l
|6388
|50.00
|1.2224
|1.2224
|1.2144
|-15000.00
|14209409.39
|12786
|2005.08.24 14:30
|s/l
|6389
|50.00
|1.2227
|1.2227
|1.2147
|-15000.00
|14194409.39
|12787
|2005.08.24 14:30
|s/l
|6390
|50.00
|1.2227
|1.2227
|1.2147
|-15000.00
|14179409.39
|12788
|2005.08.24 14:30
|s/l
|6391
|50.00
|1.2227
|1.2227
|1.2147
|-15000.00
|14164409.39
|12789
|2005.08.24 14:30
|s/l
|6392
|50.00
|1.2227
|1.2227
|1.2147
|-15000.00
|14149409.39
|12790
|2005.08.24 14:30
|s/l
|6393
|50.00
|1.2227
|1.2227
|1.2147
|-15000.00
|14134409.39
|12791
|2005.08.24 14:30
|s/l
|6394
|50.00
|1.2227
|1.2227
|1.2147
|-15000.00
|14119409.39
|12792
|2005.08.24 14:30
|s/l
|6395
|50.00
|1.2228
|1.2228
|1.2148
|-15000.00
|14104409.39
|12793
|2005.08.24 14:30
|s/l
|6396
|50.00
|1.2227
|1.2227
|1.2147
|-15000.00
|14089409.39
|12794
|2005.08.24 14:30
|sell
|6398
|50.00
|1.2226
|1.2256
|1.2176
|12795
|2005.08.24 14:30
|sell
|6399
|50.00
|1.2227
|1.2257
|1.2177
|12796
|2005.08.24 14:30
|sell
|6400
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|12797
|2005.08.24 14:30
|sell
|6401
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|12798
|2005.08.24 14:30
|sell
|6402
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|12799
|2005.08.24 14:30
|sell
|6403
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|12800
|2005.08.24 14:31
|sell
|6404
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|12801
|2005.08.24 14:31
|sell
|6405
|50.00
|1.2229
|1.2259
|1.2179
|12802
|2005.08.24 14:31
|sell
|6406
|50.00
|1.2234
|1.2264
|1.2184
|12803
|2005.08.24 14:32
|s/l
|6397
|50.00
|1.2241
|1.2241
|1.2161
|-15000.00
|14074409.39
|12804
|2005.08.24 14:32
|sell
|6407
|50.00
|1.2245
|1.2275
|1.2195
|12805
|2005.08.24 15:01
|s/l
|6398
|50.00
|1.2256
|1.2256
|1.2176
|-15000.00
|14059409.39
|12806
|2005.08.24 15:01
|sell
|6408
|50.00
|1.2253
|1.2283
|1.2203
|12807
|2005.08.24 15:10
|s/l
|6399
|50.00
|1.2257
|1.2257
|1.2177
|-15000.00
|14044409.39
|12808
|2005.08.24 15:10
|s/l
|6400
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-15000.00
|14029409.39
|12809
|2005.08.24 15:10
|s/l
|6401
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-15000.00
|14014409.39
|12810
|2005.08.24 15:10
|s/l
|6402
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-15000.00
|13999409.39
|12811
|2005.08.24 15:10
|s/l
|6403
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-15000.00
|13984409.39
|12812
|2005.08.24 15:10
|s/l
|6404
|50.00
|1.2258
|1.2258
|1.2178
|-15000.00
|13969409.39
|12813
|2005.08.24 15:10
|s/l
|6405
|50.00
|1.2259
|1.2259
|1.2179
|-15000.00
|13954409.39
|12814
|2005.08.24 15:10
|sell
|6409
|50.00
|1.2256
|1.2286
|1.2206
|12815
|2005.08.24 15:10
|sell
|6410
|50.00
|1.2256
|1.2286
|1.2206
|12816
|2005.08.24 15:11
|sell
|6411
|50.00
|1.2256
|1.2286
|1.2206
|12817
|2005.08.24 15:11
|sell
|6412
|50.00
|1.2257
|1.2287
|1.2207
|12818
|2005.08.24 15:11
|sell
|6413
|50.00
|1.2256
|1.2286
|1.2206
|12819
|2005.08.24 15:11
|s/l
|6406
|50.00
|1.2264
|1.2264
|1.2184
|-15000.00
|13939409.39
|12820
|2005.08.24 15:11
|sell
|6414
|50.00
|1.2261
|1.2291
|1.2211
|12821
|2005.08.24 15:11
|sell
|6415
|50.00
|1.2263
|1.2293
|1.2213
|12822
|2005.08.24 15:11
|s/l
|6407
|50.00
|1.2275
|1.2275
|1.2195
|-15000.00
|13924409.39
|12823
|2005.08.24 15:11
|sell
|6416
|50.00
|1.2274
|1.2304
|1.2224
|12824
|2005.08.24 15:12
|sell
|6417
|50.00
|1.2274
|1.2304
|1.2224
|12825
|2005.08.25 02:49
|s/l
|6408
|50.00
|1.2283
|1.2283
|1.2203
|-14762.00
|13909647.39
|12826
|2005.08.25 02:49
|s/l
|6409
|50.00
|1.2286
|1.2286
|1.2206
|-14762.00
|13894885.39
|12827
|2005.08.25 02:49
|s/l
|6410
|50.00
|1.2286
|1.2286
|1.2206
|-14762.00
|13880123.39
|12828
|2005.08.25 02:49
|s/l
|6411
|50.00
|1.2286
|1.2286
|1.2206
|-14762.00
|13865361.39
|12829
|2005.08.25 02:49
|s/l
|6412
|50.00
|1.2287
|1.2287
|1.2207
|-14762.00
|13850599.39
|12830
|2005.08.25 02:49
|s/l
|6413
|50.00
|1.2286
|1.2286
|1.2206
|-14762.00
|13835837.39
|12831
|2005.08.25 02:49
|sell
|6418
|50.00
|1.2286
|1.2316
|1.2236
|12832
|2005.08.25 02:49
|s/l
|6414
|50.00
|1.2291
|1.2291
|1.2211
|-14762.00
|13821075.39
|12833
|2005.08.25 02:49
|sell
|6419
|50.00
|1.2288
|1.2318
|1.2238
|12834
|2005.08.25 02:49
|sell
|6420
|50.00
|1.2289
|1.2319
|1.2239
|12835
|2005.08.25 02:49
|sell
|6421
|50.00
|1.2289
|1.2319
|1.2239
|12836
|2005.08.25 02:50
|sell
|6422
|50.00
|1.2289
|1.2319
|1.2239
|12837
|2005.08.25 02:56
|sell
|6423
|50.00
|1.2289
|1.2319
|1.2239
|12838
|2005.08.25 02:56
|sell
|6424
|50.00
|1.2289
|1.2319
|1.2239
|12839
|2005.08.25 03:01
|s/l
|6415
|50.00
|1.2293
|1.2293
|1.2213
|-14762.00
|13806313.39
|12840
|2005.08.25 03:01
|sell
|6425
|50.00
|1.2290
|1.2320
|1.2240
|12841
|2005.08.25 04:35
|s/l
|6416
|50.00
|1.2304
|1.2304
|1.2224
|-14762.00
|13791551.39
|12842
|2005.08.25 04:35
|s/l
|6417
|50.00
|1.2304
|1.2304
|1.2224
|-14762.00
|13776789.39
|12843
|2005.08.25 04:35
|sell
|6426
|50.00
|1.2301
|1.2331
|1.2251
|12844
|2005.08.25 04:35
|sell
|6427
|50.00
|1.2303
|1.2333
|1.2253
|12845
|2005.08.25 05:39
|s/l
|6418
|50.00
|1.2316
|1.2316
|1.2236
|-15000.00
|13761789.39
|12846
|2005.08.25 05:39
|sell
|6428
|50.00
|1.2314
|1.2344
|1.2264
|12847
|2005.08.25 06:39
|s/l
|6419
|50.00
|1.2318
|1.2318
|1.2238
|-15000.00
|13746789.39
|12848
|2005.08.25 06:39
|s/l
|6420
|50.00
|1.2319
|1.2319
|1.2239
|-15000.00
|13731789.39
|12849
|2005.08.25 06:39
|s/l
|6421
|50.00
|1.2319
|1.2319
|1.2239
|-15000.00
|13716789.39
|12850
|2005.08.25 06:39
|s/l
|6422
|50.00
|1.2319
|1.2319
|1.2239
|-15000.00
|13701789.39
|12851
|2005.08.25 06:39
|s/l
|6423
|50.00
|1.2319
|1.2319
|1.2239
|-15000.00
|13686789.39
|12852
|2005.08.25 06:39
|s/l
|6424
|50.00
|1.2319
|1.2319
|1.2239
|-15000.00
|13671789.39
|12853
|2005.08.25 06:39
|sell
|6429
|50.00
|1.2316
|1.2346
|1.2266
|12854
|2005.08.25 06:39
|s/l
|6425
|50.00
|1.2320
|1.2320
|1.2240
|-15000.00
|13656789.39
|12855
|2005.08.25 06:39
|sell
|6430
|50.00
|1.2317
|1.2347
|1.2267
|12856
|2005.08.25 06:40
|sell
|6431
|50.00
|1.2316
|1.2346
|1.2266
|12857
|2005.08.25 06:40
|sell
|6432
|50.00
|1.2315
|1.2345
|1.2265
|12858
|2005.08.25 06:41
|sell
|6433
|50.00
|1.2316
|1.2346
|1.2266
|12859
|2005.08.25 06:41
|sell
|6434
|50.00
|1.2317
|1.2347
|1.2267
|12860
|2005.08.25 06:41
|sell
|6435
|50.00
|1.2319
|1.2349
|1.2269
|12861
|2005.08.25 14:27
|t/p
|6435
|50.00
|1.2269
|1.2349
|1.2269
|25000.00
|13681789.39
|12862
|2005.08.25 14:55
|t/p
|6429
|50.00
|1.2266
|1.2346
|1.2266
|25000.00
|13706789.39
|12863
|2005.08.25 14:55
|t/p
|6430
|50.00
|1.2267
|1.2347
|1.2267
|25000.00
|13731789.39
|12864
|2005.08.25 14:55
|t/p
|6431
|50.00
|1.2266
|1.2346
|1.2266
|25000.00
|13756789.39
|12865
|2005.08.25 14:55
|t/p
|6432
|50.00
|1.2265
|1.2345
|1.2265
|25000.00
|13781789.39
|12866
|2005.08.25 14:55
|t/p
|6433
|50.00
|1.2266
|1.2346
|1.2266
|25000.00
|13806789.39
|12867
|2005.08.25 14:55
|t/p
|6434
|50.00
|1.2267
|1.2347
|1.2267
|25000.00
|13831789.39
|12868
|2005.08.25 17:35
|sell
|6436
|50.00
|1.2318
|1.2348
|1.2268
|12869
|2005.08.25 17:35
|sell
|6437
|50.00
|1.2318
|1.2348
|1.2268
|12870
|2005.08.25 17:36
|sell
|6438
|50.00
|1.2318
|1.2348
|1.2268
|12871
|2005.08.25 17:36
|sell
|6439
|50.00
|1.2319
|1.2349
|1.2269
|12872
|2005.08.25 17:36
|sell
|6440
|50.00
|1.2318
|1.2348
|1.2268
|12873
|2005.08.25 17:36
|sell
|6441
|50.00
|1.2319
|1.2349
|1.2269
|12874
|2005.08.25 17:36
|sell
|6442
|50.00
|1.2318
|1.2348
|1.2268
|12875
|2005.08.26 09:16
|s/l
|6426
|50.00
|1.2331
|1.2331
|1.2251
|-14286.00
|13817503.39
|12876
|2005.08.26 09:16
|s/l
|6427
|50.00
|1.2333
|1.2333
|1.2253
|-14286.00
|13803217.39
|12877
|2005.08.26 09:16
|sell
|6443
|50.00
|1.2333
|1.2363
|1.2283
|12878
|2005.08.26 09:16
|sell
|6444
|50.00
|1.2333
|1.2363
|1.2283
|12879
|2005.08.26 16:36
|s/l
|6428
|50.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
|-14286.00
|13788931.39
|12880
|2005.08.26 16:36
|sell
|6445
|50.00
|1.2341
|1.2371
|1.2291
|12881
|2005.08.26 20:26
|t/p
|6445
|50.00
|1.2291
|1.2371
|1.2291
|25000.00
|13813931.39
|12882
|2005.08.26 20:50
|t/p
|6443
|50.00
|1.2283
|1.2363
|1.2283
|25000.00
|13838931.39
|12883
|2005.08.26 20:50
|t/p
|6444
|50.00
|1.2283
|1.2363
|1.2283
|25000.00
|13863931.39
|12884
|2005.08.29 01:55
|sell
|6446
|50.00
|1.2343
|1.2373
|1.2293
|12885
|2005.08.29 01:56
|sell
|6447
|50.00
|1.2343
|1.2373
|1.2293
|12886
|2005.08.29 01:56
|sell
|6448
|50.00
|1.2342
|1.2372
|1.2292
|12887
|2005.08.29 03:08
|s/l
|6436
|50.00
|1.2348
|1.2348
|1.2268
|-14048.00
|13849883.39
|12888
|2005.08.29 03:08
|s/l
|6437
|50.00
|1.2348
|1.2348
|1.2268
|-14048.00
|13835835.39
|12889
|2005.08.29 03:08
|s/l
|6438
|50.00
|1.2348
|1.2348
|1.2268
|-14048.00
|13821787.39
|12890
|2005.08.29 03:08
|s/l
|6440
|50.00
|1.2348
|1.2348
|1.2268
|-14048.00
|13807739.39
|12891
|2005.08.29 03:08
|s/l
|6442
|50.00
|1.2348
|1.2348
|1.2268
|-14048.00
|13793691.39
|12892
|2005.08.29 03:08
|sell
|6449
|50.00
|1.2345
|1.2375
|1.2295
|12893
|2005.08.29 03:08
|sell
|6450
|50.00
|1.2344
|1.2374
|1.2294
|12894
|2005.08.29 03:08
|sell
|6451
|50.00
|1.2345
|1.2375
|1.2295
|12895
|2005.08.29 03:08
|sell
|6452
|50.00
|1.2344
|1.2374
|1.2294
|12896
|2005.08.29 03:09
|sell
|6453
|50.00
|1.2345
|1.2375
|1.2295
|12897
|2005.08.29 12:35
|t/p
|6449
|50.00
|1.2295
|1.2375
|1.2295
|25000.00
|13818691.39
|12898
|2005.08.29 12:35
|t/p
|6451
|50.00
|1.2295
|1.2375
|1.2295
|25000.00
|13843691.39
|12899
|2005.08.29 12:35
|t/p
|6453
|50.00
|1.2295
|1.2375
|1.2295
|25000.00
|13868691.39
|12900
|2005.08.29 12:35
|t/p
|6450
|50.00
|1.2294
|1.2374
|1.2294
|25000.00
|13893691.39
|12901
|2005.08.29 12:35
|t/p
|6452
|50.00
|1.2294
|1.2374
|1.2294
|25000.00
|13918691.39
|12902
|2005.08.29 12:41
|t/p
|6446
|50.00
|1.2293
|1.2373
|1.2293
|25000.00
|13943691.39
|12903
|2005.08.29 12:41
|t/p
|6447
|50.00
|1.2293
|1.2373
|1.2293
|25000.00
|13968691.39
|12904
|2005.08.29 14:06
|t/p
|6448
|50.00
|1.2292
|1.2372
|1.2292
|25000.00
|13993691.39
|12905
|2005.08.29 16:56
|t/p
|6439
|50.00
|1.2269
|1.2349
|1.2269
|25952.00
|14019643.39
|12906
|2005.08.29 16:56
|t/p
|6441
|50.00
|1.2269
|1.2349
|1.2269
|25952.00
|14045595.39
|12907
|2005.08.29 16:56
|sell
|6454
|50.00
|1.2271
|1.2301
|1.2221
|12908
|2005.08.29 16:57
|sell
|6455
|50.00
|1.2272
|1.2302
|1.2222
|12909
|2005.08.29 18:09
|t/p
|6454
|50.00
|1.2221
|1.2301
|1.2221
|25000.00
|14070595.39
|12910
|2005.08.29 18:09
|t/p
|6455
|50.00
|1.2222
|1.2302
|1.2222
|25000.00
|14095595.39
|12911
|2005.08.29 18:09
|sell
|6456
|50.00
|1.2224
|1.2254
|1.2174
|12912
|2005.08.29 18:16
|sell
|6457
|50.00
|1.2224
|1.2254
|1.2174
|12913
|2005.08.29 18:16
|sell
|6458
|50.00
|1.2226
|1.2256
|1.2176
|12914
|2005.08.29 18:16
|sell
|6459
|50.00
|1.2225
|1.2255
|1.2175
|12915
|2005.08.29 18:17
|sell
|6460
|50.00
|1.2224
|1.2254
|1.2174
|12916
|2005.08.29 18:17
|sell
|6461
|50.00
|1.2226
|1.2256
|1.2176
|12917
|2005.08.29 18:18
|sell
|6462
|50.00
|1.2226
|1.2256
|1.2176
|12918
|2005.08.29 18:30
|sell
|6463
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|12919
|2005.08.29 18:30
|sell
|6464
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|12920
|2005.08.29 18:31
|sell
|6465
|50.00
|1.2228
|1.2258
|1.2178
|12921
|2005.08.30 14:18
|t/p
|6463
|50.00
|1.2178
|1.2258
|1.2178
|25238.00
|14120833.39
|12922
|2005.08.30 14:18
|t/p
|6464
|50.00
|1.2178
|1.2258
|1.2178
|25238.00
|14146071.39
|12923
|2005.08.30 14:18
|t/p
|6465
|50.00
|1.2178
|1.2258
|1.2178
|25238.00
|14171309.39
|12924
|2005.08.30 14:21
|t/p
|6458
|50.00
|1.2176
|1.2256
|1.2176
|25238.00
|14196547.39
|12925
|2005.08.30 14:21
|t/p
|6461
|50.00
|1.2176
|1.2256
|1.2176
|25238.00
|14221785.39
|12926
|2005.08.30 14:21
|t/p
|6462
|50.00
|1.2176
|1.2256
|1.2176
|25238.00
|14247023.39
|12927
|2005.08.30 14:21
|t/p
|6456
|50.00
|1.2174
|1.2254
|1.2174
|25238.00
|14272261.39
|12928
|2005.08.30 14:21
|t/p
|6457
|50.00
|1.2174
|1.2254
|1.2174
|25238.00
|14297499.39
|12929
|2005.08.30 14:21
|t/p
|6459
|50.00
|1.2175
|1.2255
|1.2175
|25238.00
|14322737.39
|12930
|2005.08.30 14:21
|t/p
|6460
|50.00
|1.2174
|1.2254
|1.2174
|25238.00
|14347975.39
|12931
|2005.08.30 14:30
|sell
|6466
|50.00
|1.2185
|1.2215
|1.2135
|12932
|2005.08.30 14:30
|sell
|6467
|50.00
|1.2184
|1.2214
|1.2134
|12933
|2005.08.30 14:31
|sell
|6468
|50.00
|1.2185
|1.2215
|1.2135
|12934
|2005.08.30 14:32
|sell
|6469
|50.00
|1.2184
|1.2214
|1.2134
|12935
|2005.08.30 14:44
|sell
|6470
|50.00
|1.2183
|1.2213
|1.2133
|12936
|2005.08.30 14:45
|sell
|6471
|50.00
|1.2186
|1.2216
|1.2136
|12937
|2005.08.30 14:45
|sell
|6472
|50.00
|1.2185
|1.2215
|1.2135
|12938
|2005.08.30 14:45
|sell
|6473
|50.00
|1.2184
|1.2214
|1.2134
|12939
|2005.08.30 14:45
|sell
|6474
|50.00
|1.2185
|1.2215
|1.2135
|12940
|2005.08.30 14:45
|sell
|6475
|50.00
|1.2184
|1.2214
|1.2134
|12941
|2005.08.30 17:11
|s/l
|6466
|50.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|-15000.00
|14332975.39
|12942
|2005.08.30 17:11
|s/l
|6467
|50.00
|1.2214
|1.2214
|1.2134
|-15000.00
|14317975.39
|12943
|2005.08.30 17:11
|s/l
|6468
|50.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|-15000.00
|14302975.39
|12944
|2005.08.30 17:11
|s/l
|6469
|50.00
|1.2214
|1.2214
|1.2134
|-15000.00
|14287975.39
|12945
|2005.08.30 17:11
|s/l
|6470
|50.00
|1.2213
|1.2213
|1.2133
|-15000.00
|14272975.39
|12946
|2005.08.30 17:11
|s/l
|6471
|50.00
|1.2216
|1.2216
|1.2136
|-15000.00
|14257975.39
|12947
|2005.08.30 17:11
|s/l
|6472
|50.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|-15000.00
|14242975.39
|12948
|2005.08.30 17:11
|s/l
|6473
|50.00
|1.2214
|1.2214
|1.2134
|-15000.00
|14227975.39
|12949
|2005.08.30 17:11
|s/l
|6474
|50.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|-15000.00
|14212975.39
|12950
|2005.08.30 17:11
|s/l
|6475
|50.00
|1.2214
|1.2214
|1.2134
|-15000.00
|14197975.39
|12951
|2005.08.30 17:11
|buy
|6476
|50.00
|1.2193
|1.2163
|1.2243
|12952
|2005.08.30 18:18
|buy
|6477
|50.00
|1.2193
|1.2163
|1.2243
|12953
|2005.08.30 18:18
|buy
|6478
|50.00
|1.2188
|1.2158
|1.2238
|12954
|2005.08.30 18:19
|buy
|6479
|50.00
|1.2187
|1.2157
|1.2237
|12955
|2005.08.30 18:19
|buy
|6480
|50.00
|1.2186
|1.2156
|1.2236
|12956
|2005.08.30 18:19
|buy
|6481
|50.00
|1.2186
|1.2156
|1.2236
|12957
|2005.08.30 18:28
|buy
|6482
|50.00
|1.2186
|1.2156
|1.2236
|12958
|2005.08.30 18:30
|buy
|6483
|50.00
|1.2186
|1.2156
|1.2236
|12959
|2005.08.30 18:30
|buy
|6484
|50.00
|1.2187
|1.2157
|1.2237
|12960
|2005.08.30 18:30
|buy
|6485
|50.00
|1.2186
|1.2156
|1.2236
|12961
|2005.08.31 16:01
|t/p
|6478
|50.00
|1.2238
|1.2158
|1.2238
|24511.50
|14222486.89
|12962
|2005.08.31 16:01
|t/p
|6479
|50.00
|1.2237
|1.2157
|1.2237
|24511.50
|14246998.39
|12963
|2005.08.31 16:01
|t/p
|6480
|50.00
|1.2236
|1.2156
|1.2236
|24511.50
|14271509.89
|12964
|2005.08.31 16:01
|t/p
|6481
|50.00
|1.2236
|1.2156
|1.2236
|24511.50
|14296021.39
|12965
|2005.08.31 16:01
|t/p
|6482
|50.00
|1.2236
|1.2156
|1.2236
|24511.50
|14320532.89
|12966
|2005.08.31 16:01
|t/p
|6483
|50.00
|1.2236
|1.2156
|1.2236
|24511.50
|14345044.39
|12967
|2005.08.31 16:01
|t/p
|6484
|50.00
|1.2237
|1.2157
|1.2237
|24511.50
|14369555.89
|12968
|2005.08.31 16:01
|t/p
|6485
|50.00
|1.2236
|1.2156
|1.2236
|24511.50
|14394067.39
|12969
|2005.08.31 16:02
|t/p
|6476
|50.00
|1.2243
|1.2163
|1.2243
|24511.50
|14418578.89
|12970
|2005.08.31 16:02
|t/p
|6477
|50.00
|1.2243
|1.2163
|1.2243
|24511.50
|14443090.39
|12971
|2005.08.31 16:02
|buy
|6486
|50.00
|1.2243
|1.2213
|1.2293
|12972
|2005.08.31 16:02
|buy
|6487
|50.00
|1.2239
|1.2209
|1.2289
|12973
|2005.08.31 16:02
|buy
|6488
|50.00
|1.2229
|1.2199
|1.2279
|12974
|2005.08.31 16:02
|buy
|6489
|50.00
|1.2227
|1.2197
|1.2277
|12975
|2005.08.31 16:03
|buy
|6490
|50.00
|1.2227
|1.2197
|1.2277
|12976
|2005.08.31 16:03
|buy
|6491
|50.00
|1.2227
|1.2197
|1.2277
|12977
|2005.08.31 16:04
|buy
|6492
|50.00
|1.2228
|1.2198
|1.2278
|12978
|2005.08.31 16:04
|buy
|6493
|50.00
|1.2227
|1.2197
|1.2277
|12979
|2005.08.31 16:04
|buy
|6494
|50.00
|1.2228
|1.2198
|1.2278
|12980
|2005.08.31 16:04
|buy
|6495
|50.00
|1.2227
|1.2197
|1.2277
|12981
|2005.08.31 16:15
|t/p
|6489
|50.00
|1.2277
|1.2197
|1.2277
|25000.00
|14468090.39
|12982
|2005.08.31 16:15
|t/p
|6490
|50.00
|1.2277
|1.2197
|1.2277
|25000.00
|14493090.39
|12983
|2005.08.31 16:15
|t/p
|6491
|50.00
|1.2277
|1.2197
|1.2277
|25000.00
|14518090.39
|12984
|2005.08.31 16:15
|t/p
|6493
|50.00
|1.2277
|1.2197
|1.2277
|25000.00
|14543090.39
|12985
|2005.08.31 16:15
|t/p
|6495
|50.00
|1.2277
|1.2197
|1.2277
|25000.00
|14568090.39
|12986
|2005.08.31 16:15
|t/p
|6492
|50.00
|1.2278
|1.2198
|1.2278
|25000.00
|14593090.39
|12987
|2005.08.31 16:15
|t/p
|6494
|50.00
|1.2278
|1.2198
|1.2278
|25000.00
|14618090.39
|12988
|2005.08.31 16:15
|t/p
|6488
|50.00
|1.2279
|1.2199
|1.2279
|25000.00
|14643090.39
|12989
|2005.08.31 16:26
|t/p
|6487
|50.00
|1.2289
|1.2209
|1.2289
|25000.00
|14668090.39
|12990
|2005.08.31 16:41
|t/p
|6486
|50.00
|1.2293
|1.2213
|1.2293
|25000.00
|14693090.39
|12991
|2005.08.31 16:45
|buy
|6496
|50.00
|1.2290
|1.2260
|1.2340
|12992
|2005.08.31 16:45
|buy
|6497
|50.00
|1.2291
|1.2261
|1.2341
|12993
|2005.08.31 16:45
|buy
|6498
|50.00
|1.2290
|1.2260
|1.2340
|12994
|2005.08.31 16:46
|buy
|6499
|50.00
|1.2291
|1.2261
|1.2341
|12995
|2005.08.31 16:46
|buy
|6500
|50.00
|1.2290
|1.2260
|1.2340
|12996
|2005.08.31 16:46
|buy
|6501
|50.00
|1.2289
|1.2259
|1.2339
|12997
|2005.08.31 16:46
|buy
|6502
|50.00
|1.2290
|1.2260
|1.2340
|12998
|2005.08.31 16:47
|buy
|6503
|50.00
|1.2289
|1.2259
|1.2339
|12999
|2005.08.31 16:47
|buy
|6504
|50.00
|1.2290
|1.2260
|1.2340
|13000
|2005.08.31 16:47
|buy
|6505
|50.00
|1.2289
|1.2259
|1.2339
|13001
|2005.08.31 18:17
|t/p
|6496
|50.00
|1.2340
|1.2260
|1.2340
|25000.00
|14718090.39
|13002
|2005.08.31 18:17
|t/p
|6498
|50.00
|1.2340
|1.2260
|1.2340
|25000.00
|14743090.39
|13003
|2005.08.31 18:17
|t/p
|6500
|50.00
|1.2340
|1.2260
|1.2340
|25000.00
|14768090.39
|13004
|2005.08.31 18:17
|t/p
|6501
|50.00
|1.2339
|1.2259
|1.2339
|25000.00
|14793090.39
|13005
|2005.08.31 18:17
|t/p
|6502
|50.00
|1.2340
|1.2260
|1.2340
|25000.00
|14818090.39
|13006
|2005.08.31 18:17
|t/p
|6503
|50.00
|1.2339
|1.2259
|1.2339
|25000.00
|14843090.39
|13007
|2005.08.31 18:17
|t/p
|6504
|50.00
|1.2340
|1.2260
|1.2340
|25000.00
|14868090.39
|13008
|2005.08.31 18:17
|t/p
|6505
|50.00
|1.2339
|1.2259
|1.2339
|25000.00
|14893090.39
|13009
|2005.08.31 18:17
|t/p
|6497
|50.00
|1.2341
|1.2261
|1.2341
|25000.00
|14918090.39
|13010
|2005.08.31 18:17
|t/p
|6499
|50.00
|1.2341
|1.2261
|1.2341
|25000.00
|14943090.39
|13011
|2005.08.31 18:17
|buy
|6506
|50.00
|1.2339
|1.2309
|1.2389
|13012
|2005.08.31 18:18
|buy
|6507
|50.00
|1.2340
|1.2310
|1.2390
|13013
|2005.08.31 18:30
|buy
|6508
|50.00
|1.2334
|1.2304
|1.2384
|13014
|2005.08.31 18:30
|buy
|6509
|50.00
|1.2334
|1.2304
|1.2384
|13015
|2005.08.31 18:31
|buy
|6510
|50.00
|1.2334
|1.2304
|1.2384
|13016
|2005.08.31 18:31
|buy
|6511
|50.00
|1.2334
|1.2304
|1.2384
|13017
|2005.08.31 18:42
|buy
|6512
|50.00
|1.2335
|1.2305
|1.2385
|13018
|2005.08.31 18:44
|buy
|6513
|50.00
|1.2335
|1.2305
|1.2385
|13019
|2005.08.31 18:45
|buy
|6514
|50.00
|1.2332
|1.2302
|1.2382
|13020
|2005.08.31 18:45
|buy
|6515
|50.00
|1.2333
|1.2303
|1.2383
|13021
|2005.09.01 12:18
|t/p
|6514
|50.00
|1.2382
|1.2302
|1.2382
|24511.50
|14967601.89
|13022
|2005.09.01 12:21
|t/p
|6508
|50.00
|1.2384
|1.2304
|1.2384
|24511.50
|14992113.39
|13023
|2005.09.01 12:21
|t/p
|6509
|50.00
|1.2384
|1.2304
|1.2384
|24511.50
|15016624.89
|13024
|2005.09.01 12:21
|t/p
|6510
|50.00
|1.2384
|1.2304
|1.2384
|24511.50
|15041136.39
|13025
|2005.09.01 12:21
|t/p
|6511
|50.00
|1.2384
|1.2304
|1.2384
|24511.50
|15065647.89
|13026
|2005.09.01 12:21
|t/p
|6515
|50.00
|1.2383
|1.2303
|1.2383
|24511.50
|15090159.39
|13027
|2005.09.01 12:33
|t/p
|6506
|50.00
|1.2389
|1.2309
|1.2389
|24511.50
|15114670.89
|13028
|2005.09.01 12:33
|t/p
|6512
|50.00
|1.2385
|1.2305
|1.2385
|24511.50
|15139182.39
|13029
|2005.09.01 12:33
|t/p
|6513
|50.00
|1.2385
|1.2305
|1.2385
|24511.50
|15163693.89
|13030
|2005.09.01 12:34
|t/p
|6507
|50.00
|1.2390
|1.2310
|1.2390
|24511.50
|15188205.39
|13031
|2005.09.01 12:45
|buy
|6516
|50.00
|1.2388
|1.2358
|1.2438
|13032
|2005.09.01 12:45
|buy
|6517
|50.00
|1.2388
|1.2358
|1.2438
|13033
|2005.09.01 12:46
|buy
|6518
|50.00
|1.2388
|1.2358
|1.2438
|13034
|2005.09.01 13:32
|buy
|6519
|50.00
|1.2387
|1.2357
|1.2437
|13035
|2005.09.01 13:33
|buy
|6520
|50.00
|1.2385
|1.2355
|1.2435
|13036
|2005.09.01 13:33
|buy
|6521
|50.00
|1.2383
|1.2353
|1.2433
|13037
|2005.09.01 13:34
|buy
|6522
|50.00
|1.2384
|1.2354
|1.2434
|13038
|2005.09.01 13:34
|buy
|6523
|50.00
|1.2385
|1.2355
|1.2435
|13039
|2005.09.01 13:35
|buy
|6524
|50.00
|1.2383
|1.2353
|1.2433
|13040
|2005.09.01 13:36
|buy
|6525
|50.00
|1.2382
|1.2352
|1.2432
|13041
|2005.09.01 16:06
|t/p
|6521
|50.00
|1.2433
|1.2353
|1.2433
|25000.00
|15213205.39
|13042
|2005.09.01 16:06
|t/p
|6524
|50.00
|1.2433
|1.2353
|1.2433
|25000.00
|15238205.39
|13043
|2005.09.01 16:06
|t/p
|6525
|50.00
|1.2432
|1.2352
|1.2432
|25000.00
|15263205.39
|13044
|2005.09.01 16:06
|t/p
|6516
|50.00
|1.2438
|1.2358
|1.2438
|25000.00
|15288205.39
|13045
|2005.09.01 16:06
|t/p
|6517
|50.00
|1.2438
|1.2358
|1.2438
|25000.00
|15313205.39
|13046
|2005.09.01 16:06
|t/p
|6518
|50.00
|1.2438
|1.2358
|1.2438
|25000.00
|15338205.39
|13047
|2005.09.01 16:06
|t/p
|6519
|50.00
|1.2437
|1.2357
|1.2437
|25000.00
|15363205.39
|13048
|2005.09.01 16:06
|t/p
|6520
|50.00
|1.2435
|1.2355
|1.2435
|25000.00
|15388205.39
|13049
|2005.09.01 16:06
|t/p
|6522
|50.00
|1.2434
|1.2354
|1.2434
|25000.00
|15413205.39
|13050
|2005.09.01 16:06
|t/p
|6523
|50.00
|1.2435
|1.2355
|1.2435
|25000.00
|15438205.39
|13051
|2005.09.01 16:06
|sell
|6526
|50.00
|1.2452
|1.2482
|1.2402
|13052
|2005.09.01 16:07
|sell
|6527
|50.00
|1.2452
|1.2482
|1.2402
|13053
|2005.09.01 16:07
|sell
|6528
|50.00
|1.2452
|1.2482
|1.2402
|13054
|2005.09.01 16:07
|sell
|6529
|50.00
|1.2469
|1.2499
|1.2419
|13055
|2005.09.01 16:08
|sell
|6530
|50.00
|1.2468
|1.2498
|1.2418
|13056
|2005.09.01 16:08
|sell
|6531
|50.00
|1.2472
|1.2502
|1.2422
|13057
|2005.09.01 16:08
|sell
|6532
|50.00
|1.2472
|1.2502
|1.2422
|13058
|2005.09.01 16:08
|sell
|6533
|50.00
|1.2472
|1.2502
|1.2422
|13059
|2005.09.01 16:09
|sell
|6534
|50.00
|1.2472
|1.2502
|1.2422
|13060
|2005.09.01 16:21
|sell
|6535
|50.00
|1.2471
|1.2501
|1.2421
|13061
|2005.09.01 20:00
|s/l
|6526
|50.00
|1.2482
|1.2482
|1.2402
|-15000.00
|15423205.39
|13062
|2005.09.01 20:00
|s/l
|6527
|50.00
|1.2482
|1.2482
|1.2402
|-15000.00
|15408205.39
|13063
|2005.09.01 20:00
|s/l
|6528
|50.00
|1.2482
|1.2482
|1.2402
|-15000.00
|15393205.39
|13064
|2005.09.01 20:00
|sell
|6536
|50.00
|1.2479
|1.2509
|1.2429
|13065
|2005.09.01 20:00
|sell
|6537
|50.00
|1.2478
|1.2508
|1.2428
|13066
|2005.09.01 20:00
|sell
|6538
|50.00
|1.2479
|1.2509
|1.2429
|13067
|2005.09.01 20:26
|s/l
|6529
|50.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|-15000.00
|15378205.39
|13068
|2005.09.01 20:26
|s/l
|6530
|50.00
|1.2498
|1.2498
|1.2418
|-15000.00
|15363205.39
|13069
|2005.09.01 20:26
|s/l
|6531
|50.00
|1.2502
|1.2502
|1.2422
|-15000.00
|15348205.39
|13070
|2005.09.01 20:26
|s/l
|6532
|50.00
|1.2502
|1.2502
|1.2422
|-15000.00
|15333205.39
|13071
|2005.09.01 20:26
|s/l
|6533
|50.00
|1.2502
|1.2502
|1.2422
|-15000.00
|15318205.39
|13072
|2005.09.01 20:26
|s/l
|6534
|50.00
|1.2502
|1.2502
|1.2422
|-15000.00
|15303205.39
|13073
|2005.09.01 20:26
|s/l
|6535
|50.00
|1.2501
|1.2501
|1.2421
|-15000.00
|15288205.39
|13074
|2005.09.01 20:26
|sell
|6539
|50.00
|1.2502
|1.2532
|1.2452
|13075
|2005.09.01 20:26
|sell
|6540
|50.00
|1.2502
|1.2532
|1.2452
|13076
|2005.09.01 20:26
|s/l
|6536
|50.00
|1.2509
|1.2509
|1.2429
|-15000.00
|15273205.39
|13077
|2005.09.01 20:26
|s/l
|6537
|50.00
|1.2508
|1.2508
|1.2428
|-15000.00
|15258205.39
|13078
|2005.09.01 20:26
|s/l
|6538
|50.00
|1.2509
|1.2509
|1.2429
|-15000.00
|15243205.39
|13079
|2005.09.01 20:26
|sell
|6541
|50.00
|1.2510
|1.2540
|1.2460
|13080
|2005.09.01 20:27
|sell
|6542
|50.00
|1.2510
|1.2540
|1.2460
|13081
|2005.09.01 20:27
|sell
|6543
|50.00
|1.2510
|1.2540
|1.2460
|13082
|2005.09.01 20:40
|sell
|6544
|50.00
|1.2511
|1.2541
|1.2461
|13083
|2005.09.01 20:40
|sell
|6545
|50.00
|1.2514
|1.2544
|1.2464
|13084
|2005.09.01 20:41
|sell
|6546
|50.00
|1.2514
|1.2544
|1.2464
|13085
|2005.09.01 20:41
|sell
|6547
|50.00
|1.2518
|1.2548
|1.2468
|13086
|2005.09.01 20:41
|sell
|6548
|50.00
|1.2519
|1.2549
|1.2469
|13087
|2005.09.02 02:41
|t/p
|6548
|50.00
|1.2469
|1.2549
|1.2469
|25714.00
|15268919.39
|13088
|2005.09.02 02:41
|t/p
|6547
|50.00
|1.2468
|1.2548
|1.2468
|25714.00
|15294633.39
|13089
|2005.09.02 09:36
|sell
|6549
|50.00
|1.2527
|1.2557
|1.2477
|13090
|2005.09.02 09:37
|s/l
|6539
|50.00
|1.2532
|1.2532
|1.2452
|-14286.00
|15280347.39
|13091
|2005.09.02 09:37
|s/l
|6540
|50.00
|1.2532
|1.2532
|1.2452
|-14286.00
|15266061.39
|13092
|2005.09.02 09:37
|sell
|6550
|50.00
|1.2531
|1.2561
|1.2481
|13093
|2005.09.02 09:37
|sell
|6551
|50.00
|1.2531
|1.2561
|1.2481
|13094
|2005.09.02 09:40
|sell
|6552
|50.00
|1.2535
|1.2565
|1.2485
|13095
|2005.09.02 09:40
|s/l
|6541
|50.00
|1.2540
|1.2540
|1.2460
|-14286.00
|15251775.39
|13096
|2005.09.02 09:40
|s/l
|6542
|50.00
|1.2540
|1.2540
|1.2460
|-14286.00
|15237489.39
|13097
|2005.09.02 09:40
|s/l
|6543
|50.00
|1.2540
|1.2540
|1.2460
|-14286.00
|15223203.39
|13098
|2005.09.02 09:40
|s/l
|6544
|50.00
|1.2541
|1.2541
|1.2461
|-14286.00
|15208917.39
|13099
|2005.09.02 09:40
|sell
|6553
|50.00
|1.2538
|1.2568
|1.2488
|13100
|2005.09.02 09:40
|sell
|6554
|50.00
|1.2537
|1.2567
|1.2487
|13101
|2005.09.02 09:41
|sell
|6555
|50.00
|1.2538
|1.2568
|1.2488
|13102
|2005.09.02 09:42
|sell
|6556
|50.00
|1.2537
|1.2567
|1.2487
|13103
|2005.09.02 09:50
|s/l
|6545
|50.00
|1.2544
|1.2544
|1.2464
|-14286.00
|15194631.39
|13104
|2005.09.02 09:50
|s/l
|6546
|50.00
|1.2544
|1.2544
|1.2464
|-14286.00
|15180345.39
|13105
|2005.09.02 09:50
|sell
|6557
|50.00
|1.2543
|1.2573
|1.2493
|13106
|2005.09.02 09:50
|sell
|6558
|50.00
|1.2542
|1.2572
|1.2492
|13107
|2005.09.02 10:11
|s/l
|6549
|50.00
|1.2557
|1.2557
|1.2477
|-15000.00
|15165345.39
|13108
|2005.09.02 10:11
|sell
|6559
|50.00
|1.2554
|1.2584
|1.2504
|13109
|2005.09.02 10:12
|s/l
|6550
|50.00
|1.2561
|1.2561
|1.2481
|-15000.00
|15150345.39
|13110
|2005.09.02 10:12
|s/l
|6551
|50.00
|1.2561
|1.2561
|1.2481
|-15000.00
|15135345.39
|13111
|2005.09.02 10:12
|sell
|6560
|50.00
|1.2559
|1.2589
|1.2509
|13112
|2005.09.02 10:14
|sell
|6561
|50.00
|1.2558
|1.2588
|1.2508
|13113
|2005.09.02 10:25
|s/l
|6552
|50.00
|1.2565
|1.2565
|1.2485
|-15000.00
|15120345.39
|13114
|2005.09.02 10:25
|sell
|6562
|50.00
|1.2562
|1.2592
|1.2512
|13115
|2005.09.02 10:25
|s/l
|6554
|50.00
|1.2567
|1.2567
|1.2487
|-15000.00
|15105345.39
|13116
|2005.09.02 10:25
|s/l
|6556
|50.00
|1.2567
|1.2567
|1.2487
|-15000.00
|15090345.39
|13117
|2005.09.02 10:25
|sell
|6563
|50.00
|1.2564
|1.2594
|1.2514
|13118
|2005.09.02 10:25
|s/l
|6553
|50.00
|1.2568
|1.2568
|1.2488
|-15000.00
|15075345.39
|13119
|2005.09.02 10:25
|s/l
|6555
|50.00
|1.2568
|1.2568
|1.2488
|-15000.00
|15060345.39
|13120
|2005.09.02 10:25
|sell
|6564
|50.00
|1.2566
|1.2596
|1.2516
|13121
|2005.09.02 10:27
|sell
|6565
|50.00
|1.2566
|1.2596
|1.2516
|13122
|2005.09.02 10:28
|sell
|6566
|50.00
|1.2565
|1.2595
|1.2515
|13123
|2005.09.02 10:55
|s/l
|6558
|50.00
|1.2572
|1.2572
|1.2492
|-15000.00
|15045345.39
|13124
|2005.09.02 10:55
|sell
|6567
|50.00
|1.2569
|1.2599
|1.2519
|13125
|2005.09.02 10:55
|s/l
|6557
|50.00
|1.2573
|1.2573
|1.2493
|-15000.00
|15030345.39
|13126
|2005.09.02 10:55
|sell
|6568
|50.00
|1.2571
|1.2601
|1.2521
|13127
|2005.09.02 11:08
|s/l
|6559
|50.00
|1.2584
|1.2584
|1.2504
|-15000.00
|15015345.39
|13128
|2005.09.02 11:08
|sell
|6569
|50.00
|1.2582
|1.2612
|1.2532
|13129
|2005.09.02 11:09
|s/l
|6560
|50.00
|1.2589
|1.2589
|1.2509
|-15000.00
|15000345.39
|13130
|2005.09.02 11:09
|s/l
|6561
|50.00
|1.2588
|1.2588
|1.2508
|-15000.00
|14985345.39
|13131
|2005.09.02 11:09
|sell
|6570
|50.00
|1.2587
|1.2617
|1.2537
|13132
|2005.09.02 11:09
|sell
|6571
|50.00
|1.2587
|1.2617
|1.2537
|13133
|2005.09.02 13:25
|t/p
|6570
|50.00
|1.2537
|1.2617
|1.2537
|25000.00
|15010345.39
|13134
|2005.09.02 13:25
|t/p
|6571
|50.00
|1.2537
|1.2617
|1.2537
|25000.00
|15035345.39
|13135
|2005.09.02 14:36
|t/p
|6562
|50.00
|1.2512
|1.2592
|1.2512
|25000.00
|15060345.39
|13136
|2005.09.02 14:36
|t/p
|6563
|50.00
|1.2514
|1.2594
|1.2514
|25000.00
|15085345.39
|13137
|2005.09.02 14:36
|t/p
|6564
|50.00
|1.2516
|1.2596
|1.2516
|25000.00
|15110345.39
|13138
|2005.09.02 14:36
|t/p
|6565
|50.00
|1.2516
|1.2596
|1.2516
|25000.00
|15135345.39
|13139
|2005.09.02 14:36
|t/p
|6566
|50.00
|1.2515
|1.2595
|1.2515
|25000.00
|15160345.39
|13140
|2005.09.02 14:36
|t/p
|6567
|50.00
|1.2519
|1.2599
|1.2519
|25000.00
|15185345.39
|13141
|2005.09.02 14:36
|t/p
|6568
|50.00
|1.2521
|1.2601
|1.2521
|25000.00
|15210345.39
|13142
|2005.09.02 14:36
|t/p
|6569
|50.00
|1.2532
|1.2612
|1.2532
|25000.00
|15235345.39
|13143
|2005.09.02 14:36
|sell
|6572
|50.00
|1.2517
|1.2547
|1.2467
|13144
|2005.09.02 14:36
|sell
|6573
|50.00
|1.2535
|1.2565
|1.2485
|13145
|2005.09.02 14:36
|sell
|6574
|50.00
|1.2535
|1.2565
|1.2485
|13146
|2005.09.02 14:36
|sell
|6575
|50.00
|1.2537
|1.2567
|1.2487
|13147
|2005.09.02 14:38
|s/l
|6572
|50.00
|1.2547
|1.2547
|1.2467
|-15000.00
|15220345.39
|13148
|2005.09.02 14:38
|sell
|6576
|50.00
|1.2546
|1.2576
|1.2496
|13149
|2005.09.02 14:39
|s/l
|6573
|50.00
|1.2565
|1.2565
|1.2485
|-15000.00
|15205345.39
|13150
|2005.09.02 14:39
|s/l
|6574
|50.00
|1.2565
|1.2565
|1.2485
|-15000.00
|15190345.39
|13151
|2005.09.02 14:39
|s/l
|6575
|50.00
|1.2567
|1.2567
|1.2487
|-15000.00
|15175345.39
|13152
|2005.09.02 14:39
|sell
|6577
|50.00
|1.2564
|1.2594
|1.2514
|13153
|2005.09.02 14:39
|sell
|6578
|50.00
|1.2564
|1.2594
|1.2514
|13154
|2005.09.02 14:39
|sell
|6579
|50.00
|1.2567
|1.2597
|1.2517
|13155
|2005.09.02 14:39
|sell
|6580
|50.00
|1.2567
|1.2597
|1.2517
|13156
|2005.09.02 14:40
|sell
|6581
|50.00
|1.2567
|1.2597
|1.2517
|13157
|2005.09.02 14:41
|t/p
|6579
|50.00
|1.2517
|1.2597
|1.2517
|25000.00
|15200345.39
|13158
|2005.09.02 14:41
|t/p
|6580
|50.00
|1.2517
|1.2597
|1.2517
|25000.00
|15225345.39
|13159
|2005.09.02 14:41
|t/p
|6581
|50.00
|1.2517
|1.2597
|1.2517
|25000.00
|15250345.39
|13160
|2005.09.02 15:25
|t/p
|6577
|50.00
|1.2514
|1.2594
|1.2514
|25000.00
|15275345.39
|13161
|2005.09.02 15:25
|t/p
|6578
|50.00
|1.2514
|1.2594
|1.2514
|25000.00
|15300345.39
|13162
|2005.09.05 03:41
|s/l
|6576
|50.00
|1.2576
|1.2576
|1.2496
|-14762.00
|15285583.39
|13163
|2005.09.05 03:42
|buy
|6582
|50.00
|1.2555
|1.2525
|1.2605
|13164
|2005.09.05 08:34
|buy
|6583
|50.00
|1.2553
|1.2523
|1.2603
|13165
|2005.09.05 08:34
|buy
|6584
|50.00
|1.2552
|1.2522
|1.2602
|13166
|2005.09.05 08:34
|buy
|6585
|50.00
|1.2552
|1.2522
|1.2602
|13167
|2005.09.05 08:35
|buy
|6586
|50.00
|1.2548
|1.2518
|1.2598
|13168
|2005.09.05 08:35
|buy
|6587
|50.00
|1.2549
|1.2519
|1.2599
|13169
|2005.09.05 08:36
|buy
|6588
|50.00
|1.2548
|1.2518
|1.2598
|13170
|2005.09.05 08:36
|buy
|6589
|50.00
|1.2549
|1.2519
|1.2599
|13171
|2005.09.05 08:37
|buy
|6590
|50.00
|1.2548
|1.2518
|1.2598
|13172
|2005.09.05 08:37
|buy
|6591
|50.00
|1.2548
|1.2518
|1.2598
|13173
|2005.09.05 16:46
|s/l
|6582
|50.00
|1.2525
|1.2525
|1.2605
|-15000.00
|15270583.39
|13174
|2005.09.05 16:46
|s/l
|6583
|50.00
|1.2523
|1.2523
|1.2603
|-15000.00
|15255583.39
|13175
|2005.09.05 16:46
|s/l
|6584
|50.00
|1.2522
|1.2522
|1.2602
|-15000.00
|15240583.39
|13176
|2005.09.05 16:46
|s/l
|6585
|50.00
|1.2522
|1.2522
|1.2602
|-15000.00
|15225583.39
|13177
|2005.09.05 16:46
|buy
|6592
|50.00
|1.2525
|1.2495
|1.2575
|13178
|2005.09.05 16:47
|buy
|6593
|50.00
|1.2524
|1.2494
|1.2574
|13179
|2005.09.05 16:48
|buy
|6594
|50.00
|1.2524
|1.2494
|1.2574
|13180
|2005.09.05 16:57
|buy
|6595
|50.00
|1.2523
|1.2493
|1.2573
|13181
|2005.09.05 16:57
|s/l
|6586
|50.00
|1.2518
|1.2518
|1.2598
|-15000.00
|15210583.39
|13182
|2005.09.05 16:57
|s/l
|6587
|50.00
|1.2519
|1.2519
|1.2599
|-15000.00
|15195583.39
|13183
|2005.09.05 16:57
|s/l
|6588
|50.00
|1.2518
|1.2518
|1.2598
|-15000.00
|15180583.39
|13184
|2005.09.05 16:57
|s/l
|6589
|50.00
|1.2519
|1.2519
|1.2599
|-15000.00
|15165583.39
|13185
|2005.09.05 16:57
|s/l
|6590
|50.00
|1.2518
|1.2518
|1.2598
|-15000.00
|15150583.39
|13186
|2005.09.05 16:57
|s/l
|6591
|50.00
|1.2518
|1.2518
|1.2598
|-15000.00
|15135583.39
|13187
|2005.09.05 16:57
|buy
|6596
|50.00
|1.2515
|1.2485
|1.2565
|13188
|2005.09.05 16:57
|buy
|6597
|50.00
|1.2515
|1.2485
|1.2565
|13189
|2005.09.05 16:58
|buy
|6598
|50.00
|1.2516
|1.2486
|1.2566
|13190
|2005.09.05 17:00
|buy
|6599
|50.00
|1.2517
|1.2487
|1.2567
|13191
|2005.09.05 17:00
|buy
|6600
|50.00
|1.2518
|1.2488
|1.2568
|13192
|2005.09.05 17:00
|buy
|6601
|50.00
|1.2519
|1.2489
|1.2569
|13193
|2005.09.06 02:50
|s/l
|6592
|50.00
|1.2495
|1.2495
|1.2575
|-15488.50
|15120094.89
|13194
|2005.09.06 02:50
|buy
|6602
|50.00
|1.2498
|1.2468
|1.2548
|13195
|2005.09.06 02:50
|s/l
|6593
|50.00
|1.2494
|1.2494
|1.2574
|-15488.50
|15104606.39
|13196
|2005.09.06 02:50
|s/l
|6594
|50.00
|1.2494
|1.2494
|1.2574
|-15488.50
|15089117.89
|13197
|2005.09.06 02:50
|buy
|6603
|50.00
|1.2497
|1.2467
|1.2547
|13198
|2005.09.06 02:51
|buy
|6604
|50.00
|1.2497
|1.2467
|1.2547
|13199
|2005.09.06 02:53
|s/l
|6595
|50.00
|1.2493
|1.2493
|1.2573
|-15488.50
|15073629.39
|13200
|2005.09.06 02:53
|buy
|6605
|50.00
|1.2495
|1.2465
|1.2545
|13201
|2005.09.06 02:53
|s/l
|6599
|50.00
|1.2487
|1.2487
|1.2567
|-15488.50
|15058140.89
|13202
|2005.09.06 02:53
|s/l
|6600
|50.00
|1.2488
|1.2488
|1.2568
|-15488.50
|15042652.39
|13203
|2005.09.06 02:53
|s/l
|6601
|50.00
|1.2489
|1.2489
|1.2569
|-15488.50
|15027163.89
|13204
|2005.09.06 02:53
|buy
|6606
|50.00
|1.2490
|1.2460
|1.2540
|13205
|2005.09.06 02:54
|buy
|6607
|50.00
|1.2491
|1.2461
|1.2541
|13206
|2005.09.06 02:54
|buy
|6608
|50.00
|1.2490
|1.2460
|1.2540
|13207
|2005.09.06 02:55
|s/l
|6598
|50.00
|1.2486
|1.2486
|1.2566
|-15488.50
|15011675.39
|13208
|2005.09.06 02:55
|buy
|6609
|50.00
|1.2489
|1.2459
|1.2539
|13209
|2005.09.06 02:56
|s/l
|6596
|50.00
|1.2485
|1.2485
|1.2565
|-15488.50
|14996186.89
|13210
|2005.09.06 02:56
|s/l
|6597
|50.00
|1.2485
|1.2485
|1.2565
|-15488.50
|14980698.39
|13211
|2005.09.06 02:56
|buy
|6610
|50.00
|1.2487
|1.2457
|1.2537
|13212
|2005.09.06 02:57
|buy
|6611
|50.00
|1.2488
|1.2458
|1.2538
|13213
|2005.09.06 08:47
|s/l
|6602
|50.00
|1.2468
|1.2468
|1.2548
|-15000.00
|14965698.39
|13214
|2005.09.06 08:47
|s/l
|6603
|50.00
|1.2467
|1.2467
|1.2547
|-15000.00
|14950698.39
|13215
|2005.09.06 08:47
|s/l
|6604
|50.00
|1.2467
|1.2467
|1.2547
|-15000.00
|14935698.39
|13216
|2005.09.06 08:47
|buy
|6612
|50.00
|1.2470
|1.2440
|1.2520
|13217
|2005.09.06 08:48
|buy
|6613
|50.00
|1.2470
|1.2440
|1.2520
|13218
|2005.09.06 08:48
|buy
|6614
|50.00
|1.2471
|1.2441
|1.2521
|13219
|2005.09.06 09:25
|s/l
|6605
|50.00
|1.2465
|1.2465
|1.2545
|-15000.00
|14920698.39
|13220
|2005.09.06 09:25
|s/l
|6606
|50.00
|1.2460
|1.2460
|1.2540
|-15000.00
|14905698.39
|13221
|2005.09.06 09:25
|s/l
|6607
|50.00
|1.2461
|1.2461
|1.2541
|-15000.00
|14890698.39
|13222
|2005.09.06 09:25
|s/l
|6608
|50.00
|1.2460
|1.2460
|1.2540
|-15000.00
|14875698.39
|13223
|2005.09.06 09:25
|s/l
|6609
|50.00
|1.2459
|1.2459
|1.2539
|-15000.00
|14860698.39
|13224
|2005.09.06 09:25
|s/l
|6610
|50.00
|1.2457
|1.2457
|1.2537
|-15000.00
|14845698.39
|13225
|2005.09.06 09:25
|s/l
|6611
|50.00
|1.2458
|1.2458
|1.2538
|-15000.00
|14830698.39
|13226
|2005.09.06 09:25
|buy
|6615
|50.00
|1.2459
|1.2429
|1.2509
|13227
|2005.09.06 09:25
|buy
|6616
|50.00
|1.2458
|1.2428
|1.2508
|13228
|2005.09.06 09:26
|buy
|6617
|50.00
|1.2458
|1.2428
|1.2508
|13229
|2005.09.06 09:26
|buy
|6618
|50.00
|1.2456
|1.2426
|1.2506
|13230
|2005.09.06 09:26
|buy
|6619
|50.00
|1.2457
|1.2427
|1.2507
|13231
|2005.09.06 09:26
|buy
|6620
|50.00
|1.2456
|1.2426
|1.2506
|13232
|2005.09.06 09:26
|buy
|6621
|50.00
|1.2457
|1.2427
|1.2507
|13233
|2005.09.06 14:47
|t/p
|6618
|50.00
|1.2506
|1.2426
|1.2506
|25000.00
|14855698.39
|13234
|2005.09.06 14:47
|t/p
|6620
|50.00
|1.2506
|1.2426
|1.2506
|25000.00
|14880698.39
|13235
|2005.09.06 14:51
|t/p
|6619
|50.00
|1.2507
|1.2427
|1.2507
|25000.00
|14905698.39
|13236
|2005.09.06 14:51
|t/p
|6621
|50.00
|1.2507
|1.2427
|1.2507
|25000.00
|14930698.39
|13237
|2005.09.06 14:54
|t/p
|6615
|50.00
|1.2509
|1.2429
|1.2509
|25000.00
|14955698.39
|13238
|2005.09.06 14:54
|t/p
|6616
|50.00
|1.2508
|1.2428
|1.2508
|25000.00
|14980698.39
|13239
|2005.09.06 14:54
|t/p
|6617
|50.00
|1.2508
|1.2428
|1.2508
|25000.00
|15005698.39
|13240
|2005.09.07 01:09
|buy
|6622
|50.00
|1.2458
|1.2428
|1.2508
|13241
|2005.09.07 01:11
|buy
|6623
|50.00
|1.2457
|1.2427
|1.2507
|13242
|2005.09.07 01:11
|buy
|6624
|50.00
|1.2458
|1.2428
|1.2508
|13243
|2005.09.07 01:14
|buy
|6625
|50.00
|1.2459
|1.2429
|1.2509
|13244
|2005.09.07 01:15
|buy
|6626
|50.00
|1.2460
|1.2430
|1.2510
|13245
|2005.09.07 01:15
|buy
|6627
|50.00
|1.2461
|1.2431
|1.2511
|13246
|2005.09.07 01:15
|buy
|6628
|50.00
|1.2460
|1.2430
|1.2510
|13247
|2005.09.07 08:48
|t/p
|6622
|50.00
|1.2508
|1.2428
|1.2508
|25000.00
|15030698.39
|13248
|2005.09.07 08:48
|t/p
|6623
|50.00
|1.2507
|1.2427
|1.2507
|25000.00
|15055698.39
|13249
|2005.09.07 08:48
|t/p
|6624
|50.00
|1.2508
|1.2428
|1.2508
|25000.00
|15080698.39
|13250
|2005.09.07 08:48
|t/p
|6625
|50.00
|1.2509
|1.2429
|1.2509
|25000.00
|15105698.39
|13251
|2005.09.07 08:51
|t/p
|6626
|50.00
|1.2510
|1.2430
|1.2510
|25000.00
|15130698.39
|13252
|2005.09.07 08:51
|t/p
|6627
|50.00
|1.2511
|1.2431
|1.2511
|25000.00
|15155698.39
|13253
|2005.09.07 08:51
|t/p
|6628
|50.00
|1.2510
|1.2430
|1.2510
|25000.00
|15180698.39
|13254
|2005.09.07 08:56
|t/p
|6612
|50.00
|1.2520
|1.2440
|1.2520
|24511.50
|15205209.89
|13255
|2005.09.07 08:56
|t/p
|6613
|50.00
|1.2520
|1.2440
|1.2520
|24511.50
|15229721.39
|13256
|2005.09.07 08:56
|t/p
|6614
|50.00
|1.2521
|1.2441
|1.2521
|24511.50
|15254232.89
|13257
|2005.09.07 08:56
|buy
|6629
|50.00
|1.2517
|1.2487
|1.2567
|13258
|2005.09.07 09:06
|buy
|6630
|50.00
|1.2514
|1.2484
|1.2564
|13259
|2005.09.07 09:07
|buy
|6631
|50.00
|1.2514
|1.2484
|1.2564
|13260
|2005.09.07 09:07
|buy
|6632
|50.00
|1.2515
|1.2485
|1.2565
|13261
|2005.09.07 09:08
|buy
|6633
|50.00
|1.2514
|1.2484
|1.2564
|13262
|2005.09.07 09:08
|buy
|6634
|50.00
|1.2515
|1.2485
|1.2565
|13263
|2005.09.07 09:08
|buy
|6635
|50.00
|1.2516
|1.2486
|1.2566
|13264
|2005.09.07 09:09
|buy
|6636
|50.00
|1.2516
|1.2486
|1.2566
|13265
|2005.09.07 09:47
|buy
|6637
|50.00
|1.2515
|1.2485
|1.2565
|13266
|2005.09.07 09:47
|buy
|6638
|50.00
|1.2516
|1.2486
|1.2566
|13267
|2005.09.07 10:30
|s/l
|6629
|50.00
|1.2487
|1.2487
|1.2567
|-15000.00
|15239232.89
|13268
|2005.09.07 10:30
|buy
|6639
|50.00
|1.2490
|1.2460
|1.2540
|13269
|2005.09.07 10:45
|s/l
|6630
|50.00
|1.2484
|1.2484
|1.2564
|-15000.00
|15224232.89
|13270
|2005.09.07 10:45
|s/l
|6631
|50.00
|1.2484
|1.2484
|1.2564
|-15000.00
|15209232.89
|13271
|2005.09.07 10:45
|s/l
|6632
|50.00
|1.2485
|1.2485
|1.2565
|-15000.00
|15194232.89
|13272
|2005.09.07 10:45
|s/l
|6633
|50.00
|1.2484
|1.2484
|1.2564
|-15000.00
|15179232.89
|13273
|2005.09.07 10:45
|s/l
|6634
|50.00
|1.2485
|1.2485
|1.2565
|-15000.00
|15164232.89
|13274
|2005.09.07 10:45
|s/l
|6635
|50.00
|1.2486
|1.2486
|1.2566
|-15000.00
|15149232.89
|13275
|2005.09.07 10:45
|s/l
|6636
|50.00
|1.2486
|1.2486
|1.2566
|-15000.00
|15134232.89
|13276
|2005.09.07 10:45
|s/l
|6637
|50.00
|1.2485
|1.2485
|1.2565
|-15000.00
|15119232.89
|13277
|2005.09.07 10:45
|s/l
|6638
|50.00
|1.2486
|1.2486
|1.2566
|-15000.00
|15104232.89
|13278
|2005.09.07 10:45
|buy
|6640
|50.00
|1.2484
|1.2454
|1.2534
|13279
|2005.09.07 10:45
|buy
|6641
|50.00
|1.2485
|1.2455
|1.2535
|13280
|2005.09.07 10:47
|buy
|6642
|50.00
|1.2484
|1.2454
|1.2534
|13281
|2005.09.07 10:47
|buy
|6643
|50.00
|1.2485
|1.2455
|1.2535
|13282
|2005.09.07 10:48
|buy
|6644
|50.00
|1.2486
|1.2456
|1.2536
|13283
|2005.09.07 10:48
|buy
|6645
|50.00
|1.2487
|1.2457
|1.2537
|13284
|2005.09.07 10:49
|buy
|6646
|50.00
|1.2487
|1.2457
|1.2537
|13285
|2005.09.07 10:49
|buy
|6647
|50.00
|1.2488
|1.2458
|1.2538
|13286
|2005.09.07 10:57
|buy
|6648
|50.00
|1.2489
|1.2459
|1.2539
|13287
|2005.09.07 12:32
|s/l
|6639
|50.00
|1.2460
|1.2460
|1.2540
|-15000.00
|15089232.89
|13288
|2005.09.07 12:32
|buy
|6649
|50.00
|1.2463
|1.2433
|1.2513
|13289
|2005.09.07 12:33
|s/l
|6648
|50.00
|1.2459
|1.2459
|1.2539
|-15000.00
|15074232.89
|13290
|2005.09.07 12:33
|buy
|6650
|50.00
|1.2462
|1.2432
|1.2512
|13291
|2005.09.07 12:34
|s/l
|6647
|50.00
|1.2458
|1.2458
|1.2538
|-15000.00
|15059232.89
|13292
|2005.09.07 12:34
|buy
|6651
|50.00
|1.2461
|1.2431
|1.2511
|13293
|2005.09.07 12:36
|s/l
|6645
|50.00
|1.2457
|1.2457
|1.2537
|-15000.00
|15044232.89
|13294
|2005.09.07 12:36
|s/l
|6646
|50.00
|1.2457
|1.2457
|1.2537
|-15000.00
|15029232.89
|13295
|2005.09.07 12:36
|buy
|6652
|50.00
|1.2460
|1.2430
|1.2510
|13296
|2005.09.07 12:36
|buy
|6653
|50.00
|1.2461
|1.2431
|1.2511
|13297
|2005.09.07 12:38
|s/l
|6644
|50.00
|1.2456
|1.2456
|1.2536
|-15000.00
|15014232.89
|13298
|2005.09.07 12:38
|buy
|6654
|50.00
|1.2459
|1.2429
|1.2509
|13299
|2005.09.07 12:41
|s/l
|6641
|50.00
|1.2455
|1.2455
|1.2535
|-15000.00
|14999232.89
|13300
|2005.09.07 12:41
|s/l
|6643
|50.00
|1.2455
|1.2455
|1.2535
|-15000.00
|14984232.89
|13301
|2005.09.07 12:41
|buy
|6655
|50.00
|1.2458
|1.2428
|1.2508
|13302
|2005.09.07 12:41
|buy
|6656
|50.00
|1.2459
|1.2429
|1.2509
|13303
|2005.09.07 13:10
|s/l
|6640
|50.00
|1.2454
|1.2454
|1.2534
|-15000.00
|14969232.89
|13304
|2005.09.07 13:10
|s/l
|6642
|50.00
|1.2454
|1.2454
|1.2534
|-15000.00
|14954232.89
|13305
|2005.09.07 13:10
|buy
|6657
|50.00
|1.2457
|1.2427
|1.2507
|13306
|2005.09.07 13:11
|buy
|6658
|50.00
|1.2457
|1.2427
|1.2507
|13307
|2005.09.07 15:07
|s/l
|6649
|50.00
|1.2433
|1.2433
|1.2513
|-15000.00
|14939232.89
|13308
|2005.09.07 15:07
|s/l
|6650
|50.00
|1.2432
|1.2432
|1.2512
|-15000.00
|14924232.89
|13309
|2005.09.07 15:07
|s/l
|6651
|50.00
|1.2431
|1.2431
|1.2511
|-15000.00
|14909232.89
|13310
|2005.09.07 15:07
|s/l
|6652
|50.00
|1.2430
|1.2430
|1.2510
|-15000.00
|14894232.89
|13311
|2005.09.07 15:07
|s/l
|6653
|50.00
|1.2431
|1.2431
|1.2511
|-15000.00
|14879232.89
|13312
|2005.09.07 15:07
|s/l
|6654
|50.00
|1.2429
|1.2429
|1.2509
|-15000.00
|14864232.89
|13313
|2005.09.07 15:07
|s/l
|6655
|50.00
|1.2428
|1.2428
|1.2508
|-15000.00
|14849232.89
|13314
|2005.09.07 15:07
|s/l
|6656
|50.00
|1.2429
|1.2429
|1.2509
|-15000.00
|14834232.89
|13315
|2005.09.07 15:07
|s/l
|6657
|50.00
|1.2427
|1.2427
|1.2507
|-15000.00
|14819232.89
|13316
|2005.09.07 15:07
|s/l
|6658
|50.00
|1.2427
|1.2427
|1.2507
|-15000.00
|14804232.89
|13317
|2005.09.07 15:08
|sell
|6659
|50.00
|1.2447
|1.2477
|1.2397
|13318
|2005.09.07 15:08
|sell
|6660
|50.00
|1.2450
|1.2480
|1.2400
|13319
|2005.09.07 15:10
|sell
|6661
|50.00
|1.2459
|1.2489
|1.2409
|13320
|2005.09.07 15:12
|sell
|6662
|50.00
|1.2459
|1.2489
|1.2409
|13321
|2005.09.07 15:13
|sell
|6663
|50.00
|1.2459
|1.2489
|1.2409
|13322
|2005.09.07 18:06
|sell
|6664
|50.00
|1.2458
|1.2488
|1.2408
|13323
|2005.09.07 18:06
|sell
|6665
|50.00
|1.2458
|1.2488
|1.2408
|13324
|2005.09.07 18:07
|sell
|6666
|50.00
|1.2462
|1.2492
|1.2412
|13325
|2005.09.07 18:07
|sell
|6667
|50.00
|1.2462
|1.2492
|1.2412
|13326
|2005.09.07 20:15
|t/p
|6666
|50.00
|1.2412
|1.2492
|1.2412
|25000.00
|14829232.89
|13327
|2005.09.07 20:15
|t/p
|6667
|50.00
|1.2412
|1.2492
|1.2412
|25000.00
|14854232.89
|13328
|2005.09.08 02:45
|t/p
|6661
|50.00
|1.2409
|1.2489
|1.2409
|25238.00
|14879470.89
|13329
|2005.09.08 02:45
|t/p
|6662
|50.00
|1.2409
|1.2489
|1.2409
|25238.00
|14904708.89
|13330
|2005.09.08 02:45
|t/p
|6663
|50.00
|1.2409
|1.2489
|1.2409
|25238.00
|14929946.89
|13331
|2005.09.08 02:45
|t/p
|6664
|50.00
|1.2408
|1.2488
|1.2408
|25238.00
|14955184.89
|13332
|2005.09.08 02:45
|t/p
|6665
|50.00
|1.2408
|1.2488
|1.2408
|25238.00
|14980422.89
|13333
|2005.09.08 16:41
|t/p
|6660
|50.00
|1.2400
|1.2480
|1.2400
|25238.00
|15005660.89
|13334
|2005.09.08 16:41
|t/p
|6659
|50.00
|1.2397
|1.2477
|1.2397
|25238.00
|15030898.89
|13335
|2005.09.08 16:41
|sell
|6668
|50.00
|1.2404
|1.2434
|1.2354
|13336
|2005.09.08 16:41
|sell
|6669
|50.00
|1.2408
|1.2438
|1.2358
|13337
|2005.09.08 16:42
|sell
|6670
|50.00
|1.2408
|1.2438
|1.2358
|13338
|2005.09.08 16:47
|sell
|6671
|50.00
|1.2408
|1.2438
|1.2358
|13339
|2005.09.08 16:48
|sell
|6672
|50.00
|1.2409
|1.2439
|1.2359
|13340
|2005.09.08 16:48
|sell
|6673
|50.00
|1.2410
|1.2440
|1.2360
|13341
|2005.09.08 16:48
|sell
|6674
|50.00
|1.2412
|1.2442
|1.2362
|13342
|2005.09.08 16:49
|sell
|6675
|50.00
|1.2411
|1.2441
|1.2361
|13343
|2005.09.08 16:49
|sell
|6676
|50.00
|1.2412
|1.2442
|1.2362
|13344
|2005.09.08 16:49
|sell
|6677
|50.00
|1.2411
|1.2441
|1.2361
|13345
|2005.09.09 04:02
|s/l
|6668
|50.00
|1.2434
|1.2434
|1.2354
|-14286.00
|15016612.89
|13346
|2005.09.09 04:02
|s/l
|6669
|50.00
|1.2438
|1.2438
|1.2358
|-14286.00
|15002326.89
|13347
|2005.09.09 04:02
|s/l
|6670
|50.00
|1.2438
|1.2438
|1.2358
|-14286.00
|14988040.89
|13348
|2005.09.09 04:02
|s/l
|6671
|50.00
|1.2438
|1.2438
|1.2358
|-14286.00
|14973754.89
|13349
|2005.09.09 04:02
|s/l
|6672
|50.00
|1.2439
|1.2439
|1.2359
|-14286.00
|14959468.89
|13350
|2005.09.09 04:02
|sell
|6678
|50.00
|1.2436
|1.2466
|1.2386
|13351
|2005.09.09 04:03
|sell
|6679
|50.00
|1.2435
|1.2465
|1.2385
|13352
|2005.09.09 04:03
|sell
|6680
|50.00
|1.2436
|1.2466
|1.2386
|13353
|2005.09.09 04:04
|sell
|6681
|50.00
|1.2436
|1.2466
|1.2386
|13354
|2005.09.09 06:47
|sell
|6682
|50.00
|1.2436
|1.2466
|1.2386
|13355
|2005.09.09 07:54
|s/l
|6673
|50.00
|1.2440
|1.2440
|1.2360
|-14286.00
|14945182.89
|13356
|2005.09.09 07:54
|sell
|6683
|50.00
|1.2437
|1.2467
|1.2387
|13357
|2005.09.09 08:05
|s/l
|6675
|50.00
|1.2441
|1.2441
|1.2361
|-14286.00
|14930896.89
|13358
|2005.09.09 08:05
|s/l
|6677
|50.00
|1.2441
|1.2441
|1.2361
|-14286.00
|14916610.89
|13359
|2005.09.09 08:05
|sell
|6684
|50.00
|1.2438
|1.2468
|1.2388
|13360
|2005.09.09 08:05
|sell
|6685
|50.00
|1.2437
|1.2467
|1.2387
|13361
|2005.09.09 08:08
|s/l
|6674
|50.00
|1.2442
|1.2442
|1.2362
|-14286.00
|14902324.89
|13362
|2005.09.09 08:08
|s/l
|6676
|50.00
|1.2442
|1.2442
|1.2362
|-14286.00
|14888038.89
|13363
|2005.09.09 08:08
|sell
|6686
|50.00
|1.2440
|1.2470
|1.2390
|13364
|2005.09.09 08:08
|sell
|6687
|50.00
|1.2439
|1.2469
|1.2389
|13365
|2005.09.09 13:16
|t/p
|6686
|50.00
|1.2390
|1.2470
|1.2390
|25000.00
|14913038.89
|13366
|2005.09.09 13:16
|t/p
|6687
|50.00
|1.2389
|1.2469
|1.2389
|25000.00
|14938038.89
|13367
|2005.09.09 13:20
|t/p
|6678
|50.00
|1.2386
|1.2466
|1.2386
|25000.00
|14963038.89
|13368
|2005.09.09 13:20
|t/p
|6679
|50.00
|1.2385
|1.2465
|1.2385
|25000.00
|14988038.89
|13369
|2005.09.09 13:20
|t/p
|6680
|50.00
|1.2386
|1.2466
|1.2386
|25000.00
|15013038.89
|13370
|2005.09.09 13:20
|t/p
|6681
|50.00
|1.2386
|1.2466
|1.2386
|25000.00
|15038038.89
|13371
|2005.09.09 13:20
|t/p
|6682
|50.00
|1.2386
|1.2466
|1.2386
|25000.00
|15063038.89
|13372
|2005.09.09 13:20
|t/p
|6683
|50.00
|1.2387
|1.2467
|1.2387
|25000.00
|15088038.89
|13373
|2005.09.09 13:20
|t/p
|6684
|50.00
|1.2388
|1.2468
|1.2388
|25000.00
|15113038.89
|13374
|2005.09.09 13:20
|t/p
|6685
|50.00
|1.2387
|1.2467
|1.2387
|25000.00
|15138038.89
|13375
|2005.09.09 13:27
|sell
|6688
|50.00
|1.2393
|1.2423
|1.2343
|13376
|2005.09.09 13:29
|sell
|6689
|50.00
|1.2393
|1.2423
|1.2343
|13377
|2005.09.09 13:30
|sell
|6690
|50.00
|1.2394
|1.2424
|1.2344
|13378
|2005.09.09 13:30
|sell
|6691
|50.00
|1.2393
|1.2423
|1.2343
|13379
|2005.09.09 13:30
|sell
|6692
|50.00
|1.2394
|1.2424
|1.2344
|13380
|2005.09.09 13:30
|sell
|6693
|50.00
|1.2393
|1.2423
|1.2343
|13381
|2005.09.09 13:31
|sell
|6694
|50.00
|1.2394
|1.2424
|1.2344
|13382
|2005.09.09 13:31
|sell
|6695
|50.00
|1.2396
|1.2426
|1.2346
|13383
|2005.09.09 13:32
|sell
|6696
|50.00
|1.2395
|1.2425
|1.2345
|13384
|2005.09.09 13:32
|sell
|6697
|50.00
|1.2396
|1.2426
|1.2346
|13385
|2005.09.09 14:41
|s/l
|6688
|50.00
|1.2423
|1.2423
|1.2343
|-15000.00
|15123038.89
|13386
|2005.09.09 14:41
|s/l
|6689
|50.00
|1.2423
|1.2423
|1.2343
|-15000.00
|15108038.89
|13387
|2005.09.09 14:41
|s/l
|6690
|50.00
|1.2424
|1.2424
|1.2344
|-15000.00
|15093038.89
|13388
|2005.09.09 14:41
|s/l
|6691
|50.00
|1.2423
|1.2423
|1.2343
|-15000.00
|15078038.89
|13389
|2005.09.09 14:41
|s/l
|6692
|50.00
|1.2424
|1.2424
|1.2344
|-15000.00
|15063038.89
|13390
|2005.09.09 14:41
|s/l
|6693
|50.00
|1.2423
|1.2423
|1.2343
|-15000.00
|15048038.89
|13391
|2005.09.09 14:41
|s/l
|6694
|50.00
|1.2424
|1.2424
|1.2344
|-15000.00
|15033038.89
|13392
|2005.09.09 14:41
|s/l
|6695
|50.00
|1.2426
|1.2426
|1.2346
|-15000.00
|15018038.89
|13393
|2005.09.09 14:41
|s/l
|6696
|50.00
|1.2425
|1.2425
|1.2345
|-15000.00
|15003038.89
|13394
|2005.09.09 14:41
|s/l
|6697
|50.00
|1.2426
|1.2426
|1.2346
|-15000.00
|14988038.89
|13395
|2005.09.09 14:41
|buy
|6698
|50.00
|1.2422
|1.2392
|1.2472
|13396
|2005.09.09 14:41
|buy
|6699
|50.00
|1.2421
|1.2391
|1.2471
|13397
|2005.09.09 14:42
|buy
|6700
|50.00
|1.2420
|1.2390
|1.2470
|13398
|2005.09.09 15:16
|buy
|6701
|50.00
|1.2418
|1.2388
|1.2468
|13399
|2005.09.09 15:16
|buy
|6702
|50.00
|1.2413
|1.2383
|1.2463
|13400
|2005.09.09 15:16
|buy
|6703
|50.00
|1.2412
|1.2382
|1.2462
|13401
|2005.09.09 15:17
|buy
|6704
|50.00
|1.2412
|1.2382
|1.2462
|13402
|2005.09.09 15:17
|buy
|6705
|50.00
|1.2412
|1.2382
|1.2462
|13403
|2005.09.09 15:17
|buy
|6706
|50.00
|1.2410
|1.2380
|1.2460
|13404
|2005.09.09 15:18
|buy
|6707
|50.00
|1.2411
|1.2381
|1.2461
|13405
|2005.09.09 16:02
|s/l
|6698
|50.00
|1.2392
|1.2392
|1.2472
|-15000.00
|14973038.89
|13406
|2005.09.09 16:02
|buy
|6708
|50.00
|1.2395
|1.2365
|1.2445
|13407
|2005.09.09 17:15
|t/p
|6708
|50.00
|1.2445
|1.2365
|1.2445
|25000.00
|14998038.89
|13408
|2005.09.12 02:45
|buy
|6709
|50.00
|1.2396
|1.2366
|1.2446
|13409
|2005.09.12 02:56
|s/l
|6699
|50.00
|1.2391
|1.2391
|1.2471
|-15488.50
|14982550.39
|13410
|2005.09.12 02:56
|s/l
|6700
|50.00
|1.2390
|1.2390
|1.2470
|-15488.50
|14967061.89
|13411
|2005.09.12 02:56
|buy
|6710
|50.00
|1.2393
|1.2363
|1.2443
|13412
|2005.09.12 02:57
|buy
|6711
|50.00
|1.2394
|1.2364
|1.2444
|13413
|2005.09.12 03:11
|s/l
|6701
|50.00
|1.2388
|1.2388
|1.2468
|-15488.50
|14951573.39
|13414
|2005.09.12 03:11
|buy
|6712
|50.00
|1.2391
|1.2361
|1.2441
|13415
|2005.09.12 04:07
|s/l
|6702
|50.00
|1.2383
|1.2383
|1.2463
|-15488.50
|14936084.89
|13416
|2005.09.12 04:07
|s/l
|6703
|50.00
|1.2382
|1.2382
|1.2462
|-15488.50
|14920596.39
|13417
|2005.09.12 04:07
|s/l
|6704
|50.00
|1.2382
|1.2382
|1.2462
|-15488.50
|14905107.89
|13418
|2005.09.12 04:07
|s/l
|6705
|50.00
|1.2382
|1.2382
|1.2462
|-15488.50
|14889619.39
|13419
|2005.09.12 04:07
|s/l
|6706
|50.00
|1.2380
|1.2380
|1.2460
|-15488.50
|14874130.89
|13420
|2005.09.12 04:07
|s/l
|6707
|50.00
|1.2381
|1.2381
|1.2461
|-15488.50
|14858642.39
|13421
|2005.09.12 04:07
|buy
|6713
|50.00
|1.2383
|1.2353
|1.2433
|13422
|2005.09.12 04:08
|buy
|6714
|50.00
|1.2383
|1.2353
|1.2433
|13423
|2005.09.12 04:09
|buy
|6715
|50.00
|1.2384
|1.2354
|1.2434
|13424
|2005.09.12 04:09
|buy
|6716
|50.00
|1.2383
|1.2353
|1.2433
|13425
|2005.09.12 04:09
|buy
|6717
|50.00
|1.2384
|1.2354
|1.2434
|13426
|2005.09.12 04:13
|buy
|6718
|50.00
|1.2383
|1.2353
|1.2433
|13427
|2005.09.12 04:21
|s/l
|6709
|50.00
|1.2366
|1.2366
|1.2446
|-15000.00
|14843642.39
|13428
|2005.09.12 04:21
|buy
|6719
|50.00
|1.2368
|1.2338
|1.2418
|13429
|2005.09.12 04:21
|s/l
|6711
|50.00
|1.2364
|1.2364
|1.2444
|-15000.00
|14828642.39
|13430
|2005.09.12 04:21
|buy
|6720
|50.00
|1.2367
|1.2337
|1.2417
|13431
|2005.09.12 04:21
|s/l
|6710
|50.00
|1.2363
|1.2363
|1.2443
|-15000.00
|14813642.39
|13432
|2005.09.12 04:21
|buy
|6721
|50.00
|1.2365
|1.2335
|1.2415
|13433
|2005.09.12 04:26
|s/l
|6712
|50.00
|1.2361
|1.2361
|1.2441
|-15000.00
|14798642.39
|13434
|2005.09.12 04:26
|buy
|6722
|50.00
|1.2364
|1.2334
|1.2414
|13435
|2005.09.12 04:46
|s/l
|6715
|50.00
|1.2354
|1.2354
|1.2434
|-15000.00
|14783642.39
|13436
|2005.09.12 04:46
|s/l
|6717
|50.00
|1.2354
|1.2354
|1.2434
|-15000.00
|14768642.39
|13437
|2005.09.12 04:46
|buy
|6723
|50.00
|1.2357
|1.2327
|1.2407
|13438
|2005.09.12 04:46
|s/l
|6713
|50.00
|1.2353
|1.2353
|1.2433
|-15000.00
|14753642.39
|13439
|2005.09.12 04:46
|s/l
|6714
|50.00
|1.2353
|1.2353
|1.2433
|-15000.00
|14738642.39
|13440
|2005.09.12 04:46
|s/l
|6716
|50.00
|1.2353
|1.2353
|1.2433
|-15000.00
|14723642.39
|13441
|2005.09.12 04:46
|s/l
|6718
|50.00
|1.2353
|1.2353
|1.2433
|-15000.00
|14708642.39
|13442
|2005.09.12 04:46
|buy
|6724
|50.00
|1.2355
|1.2325
|1.2405
|13443
|2005.09.12 04:47
|buy
|6725
|50.00
|1.2355
|1.2325
|1.2405
|13444
|2005.09.12 04:47
|buy
|6726
|50.00
|1.2354
|1.2324
|1.2404
|13445
|2005.09.12 04:47
|buy
|6727
|50.00
|1.2353
|1.2323
|1.2403
|13446
|2005.09.12 04:47
|buy
|6728
|50.00
|1.2352
|1.2322
|1.2402
|13447
|2005.09.12 04:56
|s/l
|6719
|50.00
|1.2338
|1.2338
|1.2418
|-15000.00
|14693642.39
|13448
|2005.09.12 04:56
|s/l
|6720
|50.00
|1.2337
|1.2337
|1.2417
|-15000.00
|14678642.39
|13449
|2005.09.12 04:56
|s/l
|6721
|50.00
|1.2335
|1.2335
|1.2415
|-15000.00
|14663642.39
|13450
|2005.09.12 04:56
|buy
|6729
|50.00
|1.2338
|1.2308
|1.2388
|13451
|2005.09.12 04:56
|s/l
|6722
|50.00
|1.2334
|1.2334
|1.2414
|-15000.00
|14648642.39
|13452
|2005.09.12 04:56
|buy
|6730
|50.00
|1.2336
|1.2306
|1.2386
|13453
|2005.09.12 04:56
|s/l
|6723
|50.00
|1.2327
|1.2327
|1.2407
|-15000.00
|14633642.39
|13454
|2005.09.12 04:56
|buy
|6731
|50.00
|1.2329
|1.2299
|1.2379
|13455
|2005.09.12 04:57
|buy
|6732
|50.00
|1.2329
|1.2299
|1.2379
|13456
|2005.09.12 04:57
|buy
|6733
|50.00
|1.2329
|1.2299
|1.2379
|13457
|2005.09.12 05:09
|s/l
|6724
|50.00
|1.2325
|1.2325
|1.2405
|-15000.00
|14618642.39
|13458
|2005.09.12 05:09
|s/l
|6725
|50.00
|1.2325
|1.2325
|1.2405
|-15000.00
|14603642.39
|13459
|2005.09.12 05:09
|buy
|6734
|50.00
|1.2328
|1.2298
|1.2378
|13460
|2005.09.12 05:09
|s/l
|6726
|50.00
|1.2324
|1.2324
|1.2404
|-15000.00
|14588642.39
|13461
|2005.09.12 05:09
|s/l
|6727
|50.00
|1.2323
|1.2323
|1.2403
|-15000.00
|14573642.39
|13462
|2005.09.12 05:09
|buy
|6735
|50.00
|1.2326
|1.2296
|1.2376
|13463
|2005.09.12 05:09
|buy
|6736
|50.00
|1.2326
|1.2296
|1.2376
|13464
|2005.09.12 05:10
|s/l
|6728
|50.00
|1.2322
|1.2322
|1.2402
|-15000.00
|14558642.39
|13465
|2005.09.12 05:10
|buy
|6737
|50.00
|1.2323
|1.2293
|1.2373
|13466
|2005.09.12 05:10
|buy
|6738
|50.00
|1.2321
|1.2291
|1.2371
|13467
|2005.09.12 05:11
|s/l
|6729
|50.00
|1.2308
|1.2308
|1.2388
|-15000.00
|14543642.39
|13468
|2005.09.12 05:11
|buy
|6739
|50.00
|1.2310
|1.2280
|1.2360
|13469
|2005.09.12 12:41
|s/l
|6730
|50.00
|1.2306
|1.2306
|1.2386
|-15000.00
|14528642.39
|13470
|2005.09.12 12:41
|buy
|6740
|50.00
|1.2307
|1.2277
|1.2357
|13471
|2005.09.12 12:41
|s/l
|6731
|50.00
|1.2299
|1.2299
|1.2379
|-15000.00
|14513642.39
|13472
|2005.09.12 12:41
|s/l
|6732
|50.00
|1.2299
|1.2299
|1.2379
|-15000.00
|14498642.39
|13473
|2005.09.12 12:41
|s/l
|6733
|50.00
|1.2299
|1.2299
|1.2379
|-15000.00
|14483642.39
|13474
|2005.09.12 12:41
|buy
|6741
|50.00
|1.2302
|1.2272
|1.2352
|13475
|2005.09.12 12:42
|buy
|6742
|50.00
|1.2302
|1.2272
|1.2352
|13476
|2005.09.12 12:44
|buy
|6743
|50.00
|1.2303
|1.2273
|1.2353
|13477
|2005.09.12 12:57
|s/l
|6734
|50.00
|1.2298
|1.2298
|1.2378
|-15000.00
|14468642.39
|13478
|2005.09.12 12:57
|buy
|6744
|50.00
|1.2301
|1.2271
|1.2351
|13479
|2005.09.12 14:47
|s/l
|6735
|50.00
|1.2296
|1.2296
|1.2376
|-15000.00
|14453642.39
|13480
|2005.09.12 14:47
|s/l
|6736
|50.00
|1.2296
|1.2296
|1.2376
|-15000.00
|14438642.39
|13481
|2005.09.12 14:47
|buy
|6745
|50.00
|1.2298
|1.2268
|1.2348
|13482
|2005.09.12 14:48
|buy
|6746
|50.00
|1.2297
|1.2267
|1.2347
|13483
|2005.09.12 14:48
|s/l
|6737
|50.00
|1.2293
|1.2293
|1.2373
|-15000.00
|14423642.39
|13484
|2005.09.12 14:48
|s/l
|6738
|50.00
|1.2291
|1.2291
|1.2371
|-15000.00
|14408642.39
|13485
|2005.09.12 14:48
|buy
|6747
|50.00
|1.2291
|1.2261
|1.2341
|13486
|2005.09.12 14:48
|buy
|6748
|50.00
|1.2285
|1.2255
|1.2335
|13487
|2005.09.12 14:49
|s/l
|6739
|50.00
|1.2280
|1.2280
|1.2360
|-15000.00
|14393642.39
|13488
|2005.09.12 14:49
|buy
|6749
|50.00
|1.2283
|1.2253
|1.2333
|13489
|2005.09.12 16:35
|s/l
|6740
|50.00
|1.2277
|1.2277
|1.2357
|-15000.00
|14378642.39
|13490
|2005.09.12 16:35
|buy
|6750
|50.00
|1.2279
|1.2249
|1.2329
|13491
|2005.09.12 16:53
|s/l
|6743
|50.00
|1.2273
|1.2273
|1.2353
|-15000.00
|14363642.39
|13492
|2005.09.12 16:53
|buy
|6751
|50.00
|1.2276
|1.2246
|1.2326
|13493
|2005.09.12 16:57
|s/l
|6741
|50.00
|1.2272
|1.2272
|1.2352
|-15000.00
|14348642.39
|13494
|2005.09.12 16:57
|s/l
|6742
|50.00
|1.2272
|1.2272
|1.2352
|-15000.00
|14333642.39
|13495
|2005.09.12 16:57
|buy
|6752
|50.00
|1.2275
|1.2245
|1.2325
|13496
|2005.09.12 20:34
|buy
|6753
|50.00
|1.2276
|1.2246
|1.2326
|13497
|2005.09.12 21:01
|s/l
|6744
|50.00
|1.2271
|1.2271
|1.2351
|-15000.00
|14318642.39
|13498
|2005.09.12 21:01
|buy
|6754
|50.00
|1.2273
|1.2243
|1.2323
|13499
|2005.09.13 11:52
|s/l
|6745
|50.00
|1.2268
|1.2268
|1.2348
|-15488.50
|14303153.89
|13500
|2005.09.13 11:52
|s/l
|6746
|50.00
|1.2267
|1.2267
|1.2347
|-15488.50
|14287665.39
|13501
|2005.09.13 11:52
|buy
|6755
|50.00
|1.2268
|1.2238
|1.2318
|13502
|2005.09.13 11:52
|buy
|6756
|50.00
|1.2267
|1.2237
|1.2317
|13503
|2005.09.13 11:54
|s/l
|6747
|50.00
|1.2261
|1.2261
|1.2341
|-15488.50
|14272176.89
|13504
|2005.09.13 11:54
|buy
|6757
|50.00
|1.2264
|1.2234
|1.2314
|13505
|2005.09.13 14:30
|s/l
|6748
|50.00
|1.2255
|1.2255
|1.2335
|-15488.50
|14256688.39
|13506
|2005.09.13 14:30
|s/l
|6749
|50.00
|1.2253
|1.2253
|1.2333
|-15488.50
|14241199.89
|13507
|2005.09.13 14:30
|s/l
|6750
|50.00
|1.2249
|1.2249
|1.2329
|-15488.50
|14225711.39
|13508
|2005.09.13 14:30
|s/l
|6751
|50.00
|1.2246
|1.2246
|1.2326
|-15488.50
|14210222.89
|13509
|2005.09.13 14:30
|s/l
|6753
|50.00
|1.2246
|1.2246
|1.2326
|-15488.50
|14194734.39
|13510
|2005.09.13 14:30
|buy
|6758
|50.00
|1.2249
|1.2219
|1.2299
|13511
|2005.09.13 14:30
|buy
|6759
|50.00
|1.2249
|1.2219
|1.2299
|13512
|2005.09.13 14:30
|buy
|6760
|50.00
|1.2249
|1.2219
|1.2299
|13513
|2005.09.13 14:31
|buy
|6761
|50.00
|1.2249
|1.2219
|1.2299
|13514
|2005.09.13 14:31
|buy
|6762
|50.00
|1.2249
|1.2219
|1.2299
|13515
|2005.09.13 14:57
|t/p
|6758
|50.00
|1.2299
|1.2219
|1.2299
|25000.00
|14219734.39
|13516
|2005.09.13 14:57
|t/p
|6759
|50.00
|1.2299
|1.2219
|1.2299
|25000.00
|14244734.39
|13517
|2005.09.13 14:57
|t/p
|6760
|50.00
|1.2299
|1.2219
|1.2299
|25000.00
|14269734.39
|13518
|2005.09.13 14:57
|t/p
|6761
|50.00
|1.2299
|1.2219
|1.2299
|25000.00
|14294734.39
|13519
|2005.09.13 14:57
|t/p
|6762
|50.00
|1.2299
|1.2219
|1.2299
|25000.00
|14319734.39
|13520
|2005.09.14 13:56
|t/p
|6757
|50.00
|1.2314
|1.2234
|1.2314
|24511.50
|14344245.89
|13521
|2005.09.14 14:10
|t/p
|6755
|50.00
|1.2318
|1.2238
|1.2318
|24511.50
|14368757.39
|13522
|2005.09.14 14:10
|t/p
|6756
|50.00
|1.2317
|1.2237
|1.2317
|24511.50
|14393268.89
|13523
|2005.09.14 14:26
|t/p
|6754
|50.00
|1.2323
|1.2243
|1.2323
|24023.00
|14417291.89
|13524
|2005.09.14 14:27
|t/p
|6752
|50.00
|1.2325
|1.2245
|1.2325
|24023.00
|14441314.89
|13525
|2005.09.14 14:27
|buy
|6763
|50.00
|1.2322
|1.2292
|1.2372
|13526
|2005.09.14 14:27
|buy
|6764
|50.00
|1.2323
|1.2293
|1.2373
|13527
|2005.09.14 14:29
|buy
|6765
|50.00
|1.2323
|1.2293
|1.2373
|13528
|2005.09.14 14:30
|s/l
|6763
|50.00
|1.2292
|1.2292
|1.2372
|-15000.00
|14426314.89
|13529
|2005.09.14 14:30
|s/l
|6764
|50.00
|1.2293
|1.2293
|1.2373
|-15000.00
|14411314.89
|13530
|2005.09.14 14:30
|s/l
|6765
|50.00
|1.2293
|1.2293
|1.2373
|-15000.00
|14396314.89
|13531
|2005.09.14 14:30
|sell
|6766
|50.00
|1.2298
|1.2328
|1.2248
|13532
|2005.09.14 14:30
|sell
|6767
|50.00
|1.2297
|1.2327
|1.2247
|13533
|2005.09.14 14:30
|sell
|6768
|50.00
|1.2297
|1.2327
|1.2247
|13534
|2005.09.14 14:30
|sell
|6769
|50.00
|1.2302
|1.2332
|1.2252
|13535
|2005.09.14 14:30
|sell
|6770
|50.00
|1.2303
|1.2333
|1.2253
|13536
|2005.09.14 14:30
|sell
|6771
|50.00
|1.2315
|1.2345
|1.2265
|13537
|2005.09.14 14:30
|sell
|6772
|50.00
|1.2320
|1.2350
|1.2270
|13538
|2005.09.14 14:30
|sell
|6773
|50.00
|1.2320
|1.2350
|1.2270
|13539
|2005.09.14 14:40
|sell
|6774
|50.00
|1.2322
|1.2352
|1.2272
|13540
|2005.09.14 14:40
|s/l
|6767
|50.00
|1.2327
|1.2327
|1.2247
|-15000.00
|14381314.89
|13541
|2005.09.14 14:40
|s/l
|6768
|50.00
|1.2327
|1.2327
|1.2247
|-15000.00
|14366314.89
|13542
|2005.09.14 14:40
|sell
|6775
|50.00
|1.2324
|1.2354
|1.2274
|13543
|2005.09.14 14:41
|sell
|6776
|50.00
|1.2324
|1.2354
|1.2274
|13544
|2005.09.14 14:41
|s/l
|6766
|50.00
|1.2328
|1.2328
|1.2248
|-15000.00
|14351314.89
|13545
|2005.09.14 14:41
|s/l
|6769
|50.00
|1.2332
|1.2332
|1.2252
|-15000.00
|14336314.89
|13546
|2005.09.14 14:41
|sell
|6777
|50.00
|1.2329
|1.2359
|1.2279
|13547
|2005.09.14 14:41
|s/l
|6770
|50.00
|1.2333
|1.2333
|1.2253
|-15000.00
|14321314.89
|13548
|2005.09.14 14:41
|sell
|6778
|50.00
|1.2330
|1.2360
|1.2280
|13549
|2005.09.14 14:42
|sell
|6779
|50.00
|1.2329
|1.2359
|1.2279
|13550
|2005.09.14 14:42
|sell
|6780
|50.00
|1.2330
|1.2360
|1.2280
|13551
|2005.09.14 17:05
|t/p
|6778
|50.00
|1.2280
|1.2360
|1.2280
|25000.00
|14346314.89
|13552
|2005.09.14 17:05
|t/p
|6780
|50.00
|1.2280
|1.2360
|1.2280
|25000.00
|14371314.89
|13553
|2005.09.14 17:15
|t/p
|6777
|50.00
|1.2279
|1.2359
|1.2279
|25000.00
|14396314.89
|13554
|2005.09.14 17:15
|t/p
|6779
|50.00
|1.2279
|1.2359
|1.2279
|25000.00
|14421314.89
|13555
|2005.09.14 20:01
|t/p
|6772
|50.00
|1.2270
|1.2350
|1.2270
|25000.00
|14446314.89
|13556
|2005.09.14 20:01
|t/p
|6773
|50.00
|1.2270
|1.2350
|1.2270
|25000.00
|14471314.89
|13557
|2005.09.14 20:01
|t/p
|6774
|50.00
|1.2272
|1.2352
|1.2272
|25000.00
|14496314.89
|13558
|2005.09.14 20:01
|t/p
|6775
|50.00
|1.2274
|1.2354
|1.2274
|25000.00
|14521314.89
|13559
|2005.09.14 20:01
|t/p
|6776
|50.00
|1.2274
|1.2354
|1.2274
|25000.00
|14546314.89
|13560
|2005.09.15 02:55
|t/p
|6771
|50.00
|1.2265
|1.2345
|1.2265
|25238.00
|14571552.89
|13561
|2005.09.15 03:01
|buy
|6781
|50.00
|1.2258
|1.2228
|1.2308
|13562
|2005.09.15 03:01
|buy
|6782
|50.00
|1.2253
|1.2223
|1.2303
|13563
|2005.09.15 03:01
|buy
|6783
|50.00
|1.2252
|1.2222
|1.2302
|13564
|2005.09.15 03:02
|buy
|6784
|50.00
|1.2253
|1.2223
|1.2303
|13565
|2005.09.15 03:02
|buy
|6785
|50.00
|1.2252
|1.2222
|1.2302
|13566
|2005.09.15 03:02
|buy
|6786
|50.00
|1.2246
|1.2216
|1.2296
|13567
|2005.09.15 03:03
|buy
|6787
|50.00
|1.2246
|1.2216
|1.2296
|13568
|2005.09.15 03:03
|buy
|6788
|50.00
|1.2247
|1.2217
|1.2297
|13569
|2005.09.15 03:03
|buy
|6789
|50.00
|1.2246
|1.2216
|1.2296
|13570
|2005.09.15 03:03
|buy
|6790
|50.00
|1.2246
|1.2216
|1.2296
|13571
|2005.09.15 03:09
|s/l
|6781
|50.00
|1.2228
|1.2228
|1.2308
|-15000.00
|14556552.89
|13572
|2005.09.15 03:09
|buy
|6791
|50.00
|1.2231
|1.2201
|1.2281
|13573
|2005.09.15 04:22
|s/l
|6782
|50.00
|1.2223
|1.2223
|1.2303
|-15000.00
|14541552.89
|13574
|2005.09.15 04:22
|s/l
|6784
|50.00
|1.2223
|1.2223
|1.2303
|-15000.00
|14526552.89
|13575
|2005.09.15 04:22
|buy
|6792
|50.00
|1.2226
|1.2196
|1.2276
|13576
|2005.09.15 04:22
|s/l
|6783
|50.00
|1.2222
|1.2222
|1.2302
|-15000.00
|14511552.89
|13577
|2005.09.15 04:22
|s/l
|6785
|50.00
|1.2222
|1.2222
|1.2302
|-15000.00
|14496552.89
|13578
|2005.09.15 04:22
|buy
|6793
|50.00
|1.2224
|1.2194
|1.2274
|13579
|2005.09.15 04:22
|buy
|6794
|50.00
|1.2223
|1.2193
|1.2273
|13580
|2005.09.15 04:23
|buy
|6795
|50.00
|1.2222
|1.2192
|1.2272
|13581
|2005.09.15 04:25
|s/l
|6788
|50.00
|1.2217
|1.2217
|1.2297
|-15000.00
|14481552.89
|13582
|2005.09.15 04:25
|buy
|6796
|50.00
|1.2220
|1.2190
|1.2270
|13583
|2005.09.15 04:25
|s/l
|6786
|50.00
|1.2216
|1.2216
|1.2296
|-15000.00
|14466552.89
|13584
|2005.09.15 04:25
|s/l
|6787
|50.00
|1.2216
|1.2216
|1.2296
|-15000.00
|14451552.89
|13585
|2005.09.15 04:25
|s/l
|6789
|50.00
|1.2216
|1.2216
|1.2296
|-15000.00
|14436552.89
|13586
|2005.09.15 04:25
|s/l
|6790
|50.00
|1.2216
|1.2216
|1.2296
|-15000.00
|14421552.89
|13587
|2005.09.15 04:25
|buy
|6797
|50.00
|1.2219
|1.2189
|1.2269
|13588
|2005.09.15 04:26
|buy
|6798
|50.00
|1.2218
|1.2188
|1.2268
|13589
|2005.09.15 04:27
|buy
|6799
|50.00
|1.2219
|1.2189
|1.2269
|13590
|2005.09.15 04:28
|buy
|6800
|50.00
|1.2220
|1.2190
|1.2270
|13591
|2005.09.15 09:11
|s/l
|6791
|50.00
|1.2201
|1.2201
|1.2281
|-15000.00
|14406552.89
|13592
|2005.09.15 09:11
|buy
|6801
|50.00
|1.2204
|1.2174
|1.2254
|13593
|2005.09.15 09:27
|s/l
|6792
|50.00
|1.2196
|1.2196
|1.2276
|-15000.00
|14391552.89
|13594
|2005.09.15 09:27
|buy
|6802
|50.00
|1.2199
|1.2169
|1.2249
|13595
|2005.09.15 15:39
|s/l
|6793
|50.00
|1.2194
|1.2194
|1.2274
|-15000.00
|14376552.89
|13596
|2005.09.15 15:39
|s/l
|6794
|50.00
|1.2193
|1.2193
|1.2273
|-15000.00
|14361552.89
|13597
|2005.09.15 15:39
|s/l
|6795
|50.00
|1.2192
|1.2192
|1.2272
|-15000.00
|14346552.89
|13598
|2005.09.15 15:39
|buy
|6803
|50.00
|1.2195
|1.2165
|1.2245
|13599
|2005.09.15 15:39
|buy
|6804
|50.00
|1.2195
|1.2165
|1.2245
|13600
|2005.09.15 15:40
|buy
|6805
|50.00
|1.2195
|1.2165
|1.2245
|13601
|2005.09.16 04:11
|t/p
|6803
|50.00
|1.2245
|1.2165
|1.2245
|23534.50
|14370087.39
|13602
|2005.09.16 04:11
|t/p
|6804
|50.00
|1.2245
|1.2165
|1.2245
|23534.50
|14393621.89
|13603
|2005.09.16 04:11
|t/p
|6805
|50.00
|1.2245
|1.2165
|1.2245
|23534.50
|14417156.39
|13604
|2005.09.16 04:38
|t/p
|6802
|50.00
|1.2249
|1.2169
|1.2249
|23534.50
|14440690.89
|13605
|2005.09.16 04:41
|t/p
|6801
|50.00
|1.2254
|1.2174
|1.2254
|23534.50
|14464225.39
|13606
|2005.09.16 06:06
|t/p
|6796
|50.00
|1.2270
|1.2190
|1.2270
|23534.50
|14487759.89
|13607
|2005.09.16 06:06
|t/p
|6797
|50.00
|1.2269
|1.2189
|1.2269
|23534.50
|14511294.39
|13608
|2005.09.16 06:06
|t/p
|6798
|50.00
|1.2268
|1.2188
|1.2268
|23534.50
|14534828.89
|13609
|2005.09.16 06:06
|t/p
|6799
|50.00
|1.2269
|1.2189
|1.2269
|23534.50
|14558363.39
|13610
|2005.09.16 06:06
|t/p
|6800
|50.00
|1.2270
|1.2190
|1.2270
|23534.50
|14581897.89
|13611
|2005.09.16 06:24
|sell
|6806
|50.00
|1.2280
|1.2310
|1.2230
|13612
|2005.09.16 06:24
|sell
|6807
|50.00
|1.2279
|1.2309
|1.2229
|13613
|2005.09.16 06:26
|sell
|6808
|50.00
|1.2280
|1.2310
|1.2230
|13614
|2005.09.16 06:27
|sell
|6809
|50.00
|1.2279
|1.2309
|1.2229
|13615
|2005.09.16 06:28
|sell
|6810
|50.00
|1.2280
|1.2310
|1.2230
|13616
|2005.09.16 06:29
|sell
|6811
|50.00
|1.2280
|1.2310
|1.2230
|13617
|2005.09.16 06:29
|sell
|6812
|50.00
|1.2279
|1.2309
|1.2229
|13618
|2005.09.16 06:29
|sell
|6813
|50.00
|1.2280
|1.2310
|1.2230
|13619
|2005.09.16 06:31
|sell
|6814
|50.00
|1.2280
|1.2310
|1.2230
|13620
|2005.09.16 06:31
|sell
|6815
|50.00
|1.2287
|1.2317
|1.2237
|13621
|2005.09.16 06:42
|s/l
|6806
|50.00
|1.2310
|1.2310
|1.2230
|-15000.00
|14566897.89
|13622
|2005.09.16 06:42
|s/l
|6807
|50.00
|1.2309
|1.2309
|1.2229
|-15000.00
|14551897.89
|13623
|2005.09.16 06:42
|s/l
|6808
|50.00
|1.2310
|1.2310
|1.2230
|-15000.00
|14536897.89
|13624
|2005.09.16 06:42
|s/l
|6809
|50.00
|1.2309
|1.2309
|1.2229
|-15000.00
|14521897.89
|13625
|2005.09.16 06:42
|s/l
|6810
|50.00
|1.2310
|1.2310
|1.2230
|-15000.00
|14506897.89
|13626
|2005.09.16 06:42
|s/l
|6811
|50.00
|1.2310
|1.2310
|1.2230
|-15000.00
|14491897.89
|13627
|2005.09.16 06:42
|s/l
|6812
|50.00
|1.2309
|1.2309
|1.2229
|-15000.00
|14476897.89
|13628
|2005.09.16 06:42
|s/l
|6813
|50.00
|1.2310
|1.2310
|1.2230
|-15000.00
|14461897.89
|13629
|2005.09.16 06:42
|s/l
|6814
|50.00
|1.2310
|1.2310
|1.2230
|-15000.00
|14446897.89
|13630
|2005.09.16 06:42
|sell
|6816
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|13631
|2005.09.16 06:43
|sell
|6817
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|13632
|2005.09.16 06:44
|sell
|6818
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|13633
|2005.09.16 12:06
|t/p
|6816
|50.00
|1.2259
|1.2339
|1.2259
|25000.00
|14471897.89
|13634
|2005.09.16 12:06
|t/p
|6817
|50.00
|1.2259
|1.2339
|1.2259
|25000.00
|14496897.89
|13635
|2005.09.16 12:06
|t/p
|6818
|50.00
|1.2259
|1.2339
|1.2259
|25000.00
|14521897.89
|13636
|2005.09.16 14:20
|t/p
|6815
|50.00
|1.2237
|1.2317
|1.2237
|25000.00
|14546897.89
|13637
|2005.09.16 14:20
|sell
|6819
|50.00
|1.2239
|1.2269
|1.2189
|13638
|2005.09.16 14:21
|sell
|6820
|50.00
|1.2242
|1.2272
|1.2192
|13639
|2005.09.16 14:21
|sell
|6821
|50.00
|1.2241
|1.2271
|1.2191
|13640
|2005.09.16 14:30
|sell
|6822
|50.00
|1.2247
|1.2277
|1.2197
|13641
|2005.09.16 14:30
|sell
|6823
|50.00
|1.2247
|1.2277
|1.2197
|13642
|2005.09.16 14:31
|sell
|6824
|50.00
|1.2247
|1.2277
|1.2197
|13643
|2005.09.16 14:32
|sell
|6825
|50.00
|1.2247
|1.2277
|1.2197
|13644
|2005.09.16 14:32
|sell
|6826
|50.00
|1.2246
|1.2276
|1.2196
|13645
|2005.09.16 14:32
|sell
|6827
|50.00
|1.2245
|1.2275
|1.2195
|13646
|2005.09.16 14:32
|sell
|6828
|50.00
|1.2244
|1.2274
|1.2194
|13647
|2005.09.18 00:00
|t/p
|6819
|50.00
|1.2189
|1.2269
|1.2189
|25000.00
|14571897.89
|13648
|2005.09.18 00:00
|t/p
|6820
|50.00
|1.2192
|1.2272
|1.2192
|25000.00
|14596897.89
|13649
|2005.09.18 00:00
|t/p
|6821
|50.00
|1.2191
|1.2271
|1.2191
|25000.00
|14621897.89
|13650
|2005.09.18 00:00
|t/p
|6822
|50.00
|1.2197
|1.2277
|1.2197
|25000.00
|14646897.89
|13651
|2005.09.18 00:00
|t/p
|6823
|50.00
|1.2197
|1.2277
|1.2197
|25000.00
|14671897.89
|13652
|2005.09.18 00:00
|t/p
|6824
|50.00
|1.2197
|1.2277
|1.2197
|25000.00
|14696897.89
|13653
|2005.09.18 00:00
|t/p
|6825
|50.00
|1.2197
|1.2277
|1.2197
|25000.00
|14721897.89
|13654
|2005.09.18 00:00
|t/p
|6826
|50.00
|1.2196
|1.2276
|1.2196
|25000.00
|14746897.89
|13655
|2005.09.18 00:00
|t/p
|6827
|50.00
|1.2195
|1.2275
|1.2195
|25000.00
|14771897.89
|13656
|2005.09.18 00:00
|t/p
|6828
|50.00
|1.2194
|1.2274
|1.2194
|25000.00
|14796897.89
|13657
|2005.09.18 23:42
|buy
|6829
|50.00
|1.2169
|1.2139
|1.2219
|13658
|2005.09.18 23:57
|buy
|6830
|50.00
|1.2164
|1.2134
|1.2214
|13659
|2005.09.18 23:58
|buy
|6831
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|13660
|2005.09.18 23:58
|buy
|6832
|50.00
|1.2164
|1.2134
|1.2214
|13661
|2005.09.18 23:59
|buy
|6833
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|13662
|2005.09.19 01:00
|buy
|6834
|50.00
|1.2162
|1.2132
|1.2212
|13663
|2005.09.19 01:00
|buy
|6835
|50.00
|1.2161
|1.2131
|1.2211
|13664
|2005.09.19 01:00
|buy
|6836
|50.00
|1.2155
|1.2125
|1.2205
|13665
|2005.09.19 01:00
|buy
|6837
|50.00
|1.2154
|1.2124
|1.2204
|13666
|2005.09.19 01:00
|buy
|6838
|50.00
|1.2153
|1.2123
|1.2203
|13667
|2005.09.19 07:11
|s/l
|6829
|50.00
|1.2139
|1.2139
|1.2219
|-15488.50
|14781409.39
|13668
|2005.09.19 07:11
|buy
|6839
|50.00
|1.2141
|1.2111
|1.2191
|13669
|2005.09.19 07:11
|s/l
|6831
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15488.50
|14765920.89
|13670
|2005.09.19 07:11
|s/l
|6833
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15488.50
|14750432.39
|13671
|2005.09.19 07:11
|buy
|6840
|50.00
|1.2138
|1.2108
|1.2188
|13672
|2005.09.19 07:12
|s/l
|6830
|50.00
|1.2134
|1.2134
|1.2214
|-15488.50
|14734943.89
|13673
|2005.09.19 07:12
|s/l
|6832
|50.00
|1.2134
|1.2134
|1.2214
|-15488.50
|14719455.39
|13674
|2005.09.19 07:12
|buy
|6841
|50.00
|1.2137
|1.2107
|1.2187
|13675
|2005.09.19 07:25
|s/l
|6834
|50.00
|1.2132
|1.2132
|1.2212
|-15000.00
|14704455.39
|13676
|2005.09.19 07:25
|s/l
|6835
|50.00
|1.2131
|1.2131
|1.2211
|-15000.00
|14689455.39
|13677
|2005.09.19 07:25
|s/l
|6836
|50.00
|1.2125
|1.2125
|1.2205
|-15000.00
|14674455.39
|13678
|2005.09.19 07:25
|s/l
|6837
|50.00
|1.2124
|1.2124
|1.2204
|-15000.00
|14659455.39
|13679
|2005.09.19 07:25
|buy
|6842
|50.00
|1.2127
|1.2097
|1.2177
|13680
|2005.09.19 07:25
|s/l
|6838
|50.00
|1.2123
|1.2123
|1.2203
|-15000.00
|14644455.39
|13681
|2005.09.19 07:25
|buy
|6843
|50.00
|1.2124
|1.2094
|1.2174
|13682
|2005.09.19 07:26
|buy
|6844
|50.00
|1.2124
|1.2094
|1.2174
|13683
|2005.09.19 07:37
|buy
|6845
|50.00
|1.2122
|1.2092
|1.2172
|13684
|2005.09.19 07:39
|buy
|6846
|50.00
|1.2122
|1.2092
|1.2172
|13685
|2005.09.19 07:39
|buy
|6847
|50.00
|1.2121
|1.2091
|1.2171
|13686
|2005.09.19 07:40
|buy
|6848
|50.00
|1.2120
|1.2090
|1.2170
|13687
|2005.09.19 07:42
|s/l
|6839
|50.00
|1.2111
|1.2111
|1.2191
|-15000.00
|14629455.39
|13688
|2005.09.19 07:42
|buy
|6849
|50.00
|1.2113
|1.2083
|1.2163
|13689
|2005.09.19 08:12
|s/l
|6840
|50.00
|1.2108
|1.2108
|1.2188
|-15000.00
|14614455.39
|13690
|2005.09.19 08:12
|buy
|6850
|50.00
|1.2111
|1.2081
|1.2161
|13691
|2005.09.19 08:12
|s/l
|6841
|50.00
|1.2107
|1.2107
|1.2187
|-15000.00
|14599455.39
|13692
|2005.09.19 08:12
|buy
|6851
|50.00
|1.2108
|1.2078
|1.2158
|13693
|2005.09.19 17:10
|t/p
|6849
|50.00
|1.2163
|1.2083
|1.2163
|25000.00
|14624455.39
|13694
|2005.09.19 17:10
|t/p
|6850
|50.00
|1.2161
|1.2081
|1.2161
|25000.00
|14649455.39
|13695
|2005.09.19 17:10
|t/p
|6851
|50.00
|1.2158
|1.2078
|1.2158
|25000.00
|14674455.39
|13696
|2005.09.19 17:10
|t/p
|6847
|50.00
|1.2171
|1.2091
|1.2171
|25000.00
|14699455.39
|13697
|2005.09.19 17:10
|t/p
|6848
|50.00
|1.2170
|1.2090
|1.2170
|25000.00
|14724455.39
|13698
|2005.09.20 04:11
|t/p
|6845
|50.00
|1.2172
|1.2092
|1.2172
|24511.50
|14748966.89
|13699
|2005.09.20 04:11
|t/p
|6846
|50.00
|1.2172
|1.2092
|1.2172
|24511.50
|14773478.39
|13700
|2005.09.20 08:15
|t/p
|6842
|50.00
|1.2177
|1.2097
|1.2177
|24511.50
|14797989.89
|13701
|2005.09.20 08:15
|t/p
|6843
|50.00
|1.2174
|1.2094
|1.2174
|24511.50
|14822501.39
|13702
|2005.09.20 08:15
|t/p
|6844
|50.00
|1.2174
|1.2094
|1.2174
|24511.50
|14847012.89
|13703
|2005.09.20 08:15
|buy
|6852
|50.00
|1.2174
|1.2144
|1.2224
|13704
|2005.09.20 08:15
|buy
|6853
|50.00
|1.2173
|1.2143
|1.2223
|13705
|2005.09.20 08:15
|buy
|6854
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|13706
|2005.09.20 08:26
|buy
|6855
|50.00
|1.2165
|1.2135
|1.2215
|13707
|2005.09.20 08:27
|buy
|6856
|50.00
|1.2166
|1.2136
|1.2216
|13708
|2005.09.20 08:28
|buy
|6857
|50.00
|1.2166
|1.2136
|1.2216
|13709
|2005.09.20 08:51
|buy
|6858
|50.00
|1.2167
|1.2137
|1.2217
|13710
|2005.09.20 08:52
|buy
|6859
|50.00
|1.2167
|1.2137
|1.2217
|13711
|2005.09.20 08:53
|buy
|6860
|50.00
|1.2166
|1.2136
|1.2216
|13712
|2005.09.20 08:53
|buy
|6861
|50.00
|1.2156
|1.2126
|1.2206
|13713
|2005.09.20 11:05
|s/l
|6852
|50.00
|1.2144
|1.2144
|1.2224
|-15000.00
|14832012.89
|13714
|2005.09.20 11:05
|buy
|6862
|50.00
|1.2147
|1.2117
|1.2197
|13715
|2005.09.20 11:19
|s/l
|6853
|50.00
|1.2143
|1.2143
|1.2223
|-15000.00
|14817012.89
|13716
|2005.09.20 11:19
|buy
|6863
|50.00
|1.2146
|1.2116
|1.2196
|13717
|2005.09.20 20:26
|s/l
|6854
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|14802012.89
|13718
|2005.09.20 20:26
|s/l
|6855
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2215
|-15000.00
|14787012.89
|13719
|2005.09.20 20:26
|s/l
|6856
|50.00
|1.2136
|1.2136
|1.2216
|-15000.00
|14772012.89
|13720
|2005.09.20 20:26
|s/l
|6857
|50.00
|1.2136
|1.2136
|1.2216
|-15000.00
|14757012.89
|13721
|2005.09.20 20:26
|s/l
|6858
|50.00
|1.2137
|1.2137
|1.2217
|-15000.00
|14742012.89
|13722
|2005.09.20 20:26
|s/l
|6859
|50.00
|1.2137
|1.2137
|1.2217
|-15000.00
|14727012.89
|13723
|2005.09.20 20:26
|s/l
|6860
|50.00
|1.2136
|1.2136
|1.2216
|-15000.00
|14712012.89
|13724
|2005.09.20 20:26
|buy
|6864
|50.00
|1.2136
|1.2106
|1.2186
|13725
|2005.09.20 20:26
|buy
|6865
|50.00
|1.2133
|1.2103
|1.2183
|13726
|2005.09.20 20:26
|buy
|6866
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|13727
|2005.09.20 20:27
|buy
|6867
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|13728
|2005.09.20 20:27
|buy
|6868
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|13729
|2005.09.20 20:28
|buy
|6869
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|13730
|2005.09.20 20:56
|s/l
|6861
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2206
|-15000.00
|14697012.89
|13731
|2005.09.20 20:56
|buy
|6870
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|13732
|2005.09.20 20:57
|buy
|6871
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|13733
|2005.09.20 21:26
|s/l
|6862
|50.00
|1.2117
|1.2117
|1.2197
|-15000.00
|14682012.89
|13734
|2005.09.20 21:26
|buy
|6872
|50.00
|1.2120
|1.2090
|1.2170
|13735
|2005.09.20 22:23
|s/l
|6863
|50.00
|1.2116
|1.2116
|1.2196
|-15000.00
|14667012.89
|13736
|2005.09.20 22:23
|buy
|6873
|50.00
|1.2119
|1.2089
|1.2169
|13737
|2005.09.21 05:12
|t/p
|6872
|50.00
|1.2170
|1.2090
|1.2170
|24511.50
|14691524.39
|13738
|2005.09.21 05:12
|t/p
|6873
|50.00
|1.2169
|1.2089
|1.2169
|24511.50
|14716035.89
|13739
|2005.09.21 06:32
|t/p
|6870
|50.00
|1.2179
|1.2099
|1.2179
|24511.50
|14740547.39
|13740
|2005.09.21 06:32
|t/p
|6871
|50.00
|1.2179
|1.2099
|1.2179
|24511.50
|14765058.89
|13741
|2005.09.21 06:37
|t/p
|6866
|50.00
|1.2180
|1.2100
|1.2180
|24511.50
|14789570.39
|13742
|2005.09.21 06:37
|t/p
|6867
|50.00
|1.2180
|1.2100
|1.2180
|24511.50
|14814081.89
|13743
|2005.09.21 06:37
|t/p
|6868
|50.00
|1.2180
|1.2100
|1.2180
|24511.50
|14838593.39
|13744
|2005.09.21 06:37
|t/p
|6869
|50.00
|1.2180
|1.2100
|1.2180
|24511.50
|14863104.89
|13745
|2005.09.21 06:37
|t/p
|6864
|50.00
|1.2186
|1.2106
|1.2186
|24511.50
|14887616.39
|13746
|2005.09.21 06:37
|t/p
|6865
|50.00
|1.2183
|1.2103
|1.2183
|24511.50
|14912127.89
|13747
|2005.09.21 06:37
|sell
|6874
|50.00
|1.2195
|1.2225
|1.2145
|13748
|2005.09.21 06:38
|sell
|6875
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|13749
|2005.09.21 06:38
|sell
|6876
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|13750
|2005.09.21 06:38
|sell
|6877
|50.00
|1.2196
|1.2226
|1.2146
|13751
|2005.09.21 07:11
|sell
|6878
|50.00
|1.2195
|1.2225
|1.2145
|13752
|2005.09.21 07:12
|sell
|6879
|50.00
|1.2195
|1.2225
|1.2145
|13753
|2005.09.21 07:13
|sell
|6880
|50.00
|1.2194
|1.2224
|1.2144
|13754
|2005.09.21 07:17
|sell
|6881
|50.00
|1.2194
|1.2224
|1.2144
|13755
|2005.09.21 07:17
|sell
|6882
|50.00
|1.2195
|1.2225
|1.2145
|13756
|2005.09.21 07:18
|sell
|6883
|50.00
|1.2199
|1.2229
|1.2149
|13757
|2005.09.21 10:21
|s/l
|6874
|50.00
|1.2225
|1.2225
|1.2145
|-15000.00
|14897127.89
|13758
|2005.09.21 10:21
|s/l
|6878
|50.00
|1.2225
|1.2225
|1.2145
|-15000.00
|14882127.89
|13759
|2005.09.21 10:21
|s/l
|6879
|50.00
|1.2225
|1.2225
|1.2145
|-15000.00
|14867127.89
|13760
|2005.09.21 10:21
|s/l
|6880
|50.00
|1.2224
|1.2224
|1.2144
|-15000.00
|14852127.89
|13761
|2005.09.21 10:21
|s/l
|6881
|50.00
|1.2224
|1.2224
|1.2144
|-15000.00
|14837127.89
|13762
|2005.09.21 10:21
|s/l
|6882
|50.00
|1.2225
|1.2225
|1.2145
|-15000.00
|14822127.89
|13763
|2005.09.21 10:21
|sell
|6884
|50.00
|1.2222
|1.2252
|1.2172
|13764
|2005.09.21 10:22
|sell
|6885
|50.00
|1.2221
|1.2251
|1.2171
|13765
|2005.09.21 10:23
|sell
|6886
|50.00
|1.2220
|1.2250
|1.2170
|13766
|2005.09.21 10:24
|sell
|6887
|50.00
|1.2220
|1.2250
|1.2170
|13767
|2005.09.21 10:24
|sell
|6888
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|13768
|2005.09.21 10:34
|sell
|6889
|50.00
|1.2218
|1.2248
|1.2168
|13769
|2005.09.21 10:34
|s/l
|6875
|50.00
|1.2227
|1.2227
|1.2147
|-15000.00
|14807127.89
|13770
|2005.09.21 10:34
|s/l
|6876
|50.00
|1.2227
|1.2227
|1.2147
|-15000.00
|14792127.89
|13771
|2005.09.21 10:34
|s/l
|6877
|50.00
|1.2226
|1.2226
|1.2146
|-15000.00
|14777127.89
|13772
|2005.09.21 10:34
|sell
|6890
|50.00
|1.2224
|1.2254
|1.2174
|13773
|2005.09.21 10:34
|sell
|6891
|50.00
|1.2223
|1.2253
|1.2173
|13774
|2005.09.21 10:34
|sell
|6892
|50.00
|1.2224
|1.2254
|1.2174
|13775
|2005.09.21 10:47
|s/l
|6883
|50.00
|1.2229
|1.2229
|1.2149
|-15000.00
|14762127.89
|13776
|2005.09.21 10:47
|sell
|6893
|50.00
|1.2227
|1.2257
|1.2177
|13777
|2005.09.22 01:41
|s/l
|6889
|50.00
|1.2248
|1.2248
|1.2168
|-14762.00
|14747365.89
|13778
|2005.09.22 01:41
|sell
|6894
|50.00
|1.2245
|1.2275
|1.2195
|13779
|2005.09.22 01:45
|s/l
|6888
|50.00
|1.2249
|1.2249
|1.2169
|-14762.00
|14732603.89
|13780
|2005.09.22 01:45
|sell
|6895
|50.00
|1.2246
|1.2276
|1.2196
|13781
|2005.09.22 01:45
|s/l
|6885
|50.00
|1.2251
|1.2251
|1.2171
|-14762.00
|14717841.89
|13782
|2005.09.22 01:45
|s/l
|6886
|50.00
|1.2250
|1.2250
|1.2170
|-14762.00
|14703079.89
|13783
|2005.09.22 01:45
|s/l
|6887
|50.00
|1.2250
|1.2250
|1.2170
|-14762.00
|14688317.89
|13784
|2005.09.22 01:45
|sell
|6896
|50.00
|1.2248
|1.2278
|1.2198
|13785
|2005.09.22 01:45
|s/l
|6884
|50.00
|1.2252
|1.2252
|1.2172
|-14762.00
|14673555.89
|13786
|2005.09.22 01:45
|s/l
|6891
|50.00
|1.2253
|1.2253
|1.2173
|-14762.00
|14658793.89
|13787
|2005.09.22 01:45
|sell
|6897
|50.00
|1.2250
|1.2280
|1.2200
|13788
|2005.09.22 01:45
|s/l
|6890
|50.00
|1.2254
|1.2254
|1.2174
|-14762.00
|14644031.89
|13789
|2005.09.22 01:45
|s/l
|6892
|50.00
|1.2254
|1.2254
|1.2174
|-14762.00
|14629269.89
|13790
|2005.09.22 01:45
|sell
|6898
|50.00
|1.2251
|1.2281
|1.2201
|13791
|2005.09.22 01:46
|sell
|6899
|50.00
|1.2251
|1.2281
|1.2201
|13792
|2005.09.22 01:46
|sell
|6900
|50.00
|1.2250
|1.2280
|1.2200
|13793
|2005.09.22 01:47
|sell
|6901
|50.00
|1.2251
|1.2281
|1.2201
|13794
|2005.09.22 01:47
|sell
|6902
|50.00
|1.2250
|1.2280
|1.2200
|13795
|2005.09.22 01:49
|s/l
|6893
|50.00
|1.2257
|1.2257
|1.2177
|-14762.00
|14614507.89
|13796
|2005.09.22 01:49
|sell
|6903
|50.00
|1.2255
|1.2285
|1.2205
|13797
|2005.09.22 03:57
|t/p
|6903
|50.00
|1.2205
|1.2285
|1.2205
|25000.00
|14639507.89
|13798
|2005.09.22 04:10
|t/p
|6896
|50.00
|1.2198
|1.2278
|1.2198
|25000.00
|14664507.89
|13799
|2005.09.22 04:10
|t/p
|6897
|50.00
|1.2200
|1.2280
|1.2200
|25000.00
|14689507.89
|13800
|2005.09.22 04:10
|t/p
|6898
|50.00
|1.2201
|1.2281
|1.2201
|25000.00
|14714507.89
|13801
|2005.09.22 04:10
|t/p
|6899
|50.00
|1.2201
|1.2281
|1.2201
|25000.00
|14739507.89
|13802
|2005.09.22 04:10
|t/p
|6900
|50.00
|1.2200
|1.2280
|1.2200
|25000.00
|14764507.89
|13803
|2005.09.22 04:10
|t/p
|6901
|50.00
|1.2201
|1.2281
|1.2201
|25000.00
|14789507.89
|13804
|2005.09.22 04:10
|t/p
|6902
|50.00
|1.2200
|1.2280
|1.2200
|25000.00
|14814507.89
|13805
|2005.09.22 04:12
|t/p
|6895
|50.00
|1.2196
|1.2276
|1.2196
|25000.00
|14839507.89
|13806
|2005.09.22 06:45
|t/p
|6894
|50.00
|1.2195
|1.2275
|1.2195
|25000.00
|14864507.89
|13807
|2005.09.22 06:45
|sell
|6904
|50.00
|1.2190
|1.2220
|1.2140
|13808
|2005.09.22 06:45
|sell
|6905
|50.00
|1.2196
|1.2226
|1.2146
|13809
|2005.09.22 06:45
|sell
|6906
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|13810
|2005.09.22 06:45
|sell
|6907
|50.00
|1.2199
|1.2229
|1.2149
|13811
|2005.09.22 06:45
|sell
|6908
|50.00
|1.2200
|1.2230
|1.2150
|13812
|2005.09.22 06:45
|sell
|6909
|50.00
|1.2201
|1.2231
|1.2151
|13813
|2005.09.22 06:45
|sell
|6910
|50.00
|1.2205
|1.2235
|1.2155
|13814
|2005.09.22 06:50
|sell
|6911
|50.00
|1.2204
|1.2234
|1.2154
|13815
|2005.09.22 06:54
|sell
|6912
|50.00
|1.2205
|1.2235
|1.2155
|13816
|2005.09.22 06:55
|sell
|6913
|50.00
|1.2204
|1.2234
|1.2154
|13817
|2005.09.22 08:02
|s/l
|6904
|50.00
|1.2220
|1.2220
|1.2140
|-15000.00
|14849507.89
|13818
|2005.09.22 08:02
|sell
|6914
|50.00
|1.2217
|1.2247
|1.2167
|13819
|2005.09.22 08:33
|s/l
|6905
|50.00
|1.2226
|1.2226
|1.2146
|-15000.00
|14834507.89
|13820
|2005.09.22 08:33
|s/l
|6906
|50.00
|1.2227
|1.2227
|1.2147
|-15000.00
|14819507.89
|13821
|2005.09.22 08:33
|s/l
|6907
|50.00
|1.2229
|1.2229
|1.2149
|-15000.00
|14804507.89
|13822
|2005.09.22 08:33
|sell
|6915
|50.00
|1.2226
|1.2256
|1.2176
|13823
|2005.09.22 08:33
|s/l
|6908
|50.00
|1.2230
|1.2230
|1.2150
|-15000.00
|14789507.89
|13824
|2005.09.22 08:33
|sell
|6916
|50.00
|1.2227
|1.2257
|1.2177
|13825
|2005.09.22 08:34
|sell
|6917
|50.00
|1.2226
|1.2256
|1.2176
|13826
|2005.09.22 08:34
|sell
|6918
|50.00
|1.2227
|1.2257
|1.2177
|13827
|2005.09.22 08:39
|s/l
|6909
|50.00
|1.2231
|1.2231
|1.2151
|-15000.00
|14774507.89
|13828
|2005.09.22 08:39
|sell
|6919
|50.00
|1.2230
|1.2260
|1.2180
|13829
|2005.09.22 13:15
|s/l
|6910
|50.00
|1.2235
|1.2235
|1.2155
|-15000.00
|14759507.89
|13830
|2005.09.22 13:15
|s/l
|6911
|50.00
|1.2234
|1.2234
|1.2154
|-15000.00
|14744507.89
|13831
|2005.09.22 13:15
|s/l
|6912
|50.00
|1.2235
|1.2235
|1.2155
|-15000.00
|14729507.89
|13832
|2005.09.22 13:15
|s/l
|6913
|50.00
|1.2234
|1.2234
|1.2154
|-15000.00
|14714507.89
|13833
|2005.09.22 13:15
|sell
|6920
|50.00
|1.2235
|1.2265
|1.2185
|13834
|2005.09.22 13:16
|sell
|6921
|50.00
|1.2235
|1.2265
|1.2185
|13835
|2005.09.22 13:16
|sell
|6922
|50.00
|1.2234
|1.2264
|1.2184
|13836
|2005.09.22 13:16
|sell
|6923
|50.00
|1.2235
|1.2265
|1.2185
|13837
|2005.09.22 15:39
|t/p
|6920
|50.00
|1.2185
|1.2265
|1.2185
|25000.00
|14739507.89
|13838
|2005.09.22 15:39
|t/p
|6921
|50.00
|1.2185
|1.2265
|1.2185
|25000.00
|14764507.89
|13839
|2005.09.22 15:39
|t/p
|6923
|50.00
|1.2185
|1.2265
|1.2185
|25000.00
|14789507.89
|13840
|2005.09.22 15:39
|t/p
|6922
|50.00
|1.2184
|1.2264
|1.2184
|25000.00
|14814507.89
|13841
|2005.09.22 16:09
|t/p
|6919
|50.00
|1.2180
|1.2260
|1.2180
|25000.00
|14839507.89
|13842
|2005.09.22 16:10
|t/p
|6915
|50.00
|1.2176
|1.2256
|1.2176
|25000.00
|14864507.89
|13843
|2005.09.22 16:10
|t/p
|6916
|50.00
|1.2177
|1.2257
|1.2177
|25000.00
|14889507.89
|13844
|2005.09.22 16:10
|t/p
|6917
|50.00
|1.2176
|1.2256
|1.2176
|25000.00
|14914507.89
|13845
|2005.09.22 16:10
|t/p
|6918
|50.00
|1.2177
|1.2257
|1.2177
|25000.00
|14939507.89
|13846
|2005.09.22 16:10
|t/p
|6914
|50.00
|1.2167
|1.2247
|1.2167
|25000.00
|14964507.89
|13847
|2005.09.22 16:10
|sell
|6924
|50.00
|1.2175
|1.2205
|1.2125
|13848
|2005.09.22 16:10
|sell
|6925
|50.00
|1.2175
|1.2205
|1.2125
|13849
|2005.09.23 08:47
|t/p
|6924
|50.00
|1.2125
|1.2205
|1.2125
|25714.00
|14990221.89
|13850
|2005.09.23 08:47
|t/p
|6925
|50.00
|1.2125
|1.2205
|1.2125
|25714.00
|15015935.89
|13851
|2005.09.23 08:48
|sell
|6926
|50.00
|1.2130
|1.2160
|1.2080
|13852
|2005.09.23 08:51
|sell
|6927
|50.00
|1.2129
|1.2159
|1.2079
|13853
|2005.09.23 08:51
|sell
|6928
|50.00
|1.2132
|1.2162
|1.2082
|13854
|2005.09.23 08:53
|sell
|6929
|50.00
|1.2133
|1.2163
|1.2083
|13855
|2005.09.23 08:53
|sell
|6930
|50.00
|1.2135
|1.2165
|1.2085
|13856
|2005.09.23 08:54
|sell
|6931
|50.00
|1.2135
|1.2165
|1.2085
|13857
|2005.09.23 08:55
|sell
|6932
|50.00
|1.2135
|1.2165
|1.2085
|13858
|2005.09.23 10:04
|sell
|6933
|50.00
|1.2134
|1.2164
|1.2084
|13859
|2005.09.23 10:16
|sell
|6934
|50.00
|1.2134
|1.2164
|1.2084
|13860
|2005.09.23 10:17
|sell
|6935
|50.00
|1.2135
|1.2165
|1.2085
|13861
|2005.09.23 11:00
|s/l
|6926
|50.00
|1.2160
|1.2160
|1.2080
|-15000.00
|15000935.89
|13862
|2005.09.23 11:00
|s/l
|6927
|50.00
|1.2159
|1.2159
|1.2079
|-15000.00
|14985935.89
|13863
|2005.09.23 11:00
|s/l
|6928
|50.00
|1.2162
|1.2162
|1.2082
|-15000.00
|14970935.89
|13864
|2005.09.23 11:00
|s/l
|6929
|50.00
|1.2163
|1.2163
|1.2083
|-15000.00
|14955935.89
|13865
|2005.09.23 11:00
|s/l
|6930
|50.00
|1.2165
|1.2165
|1.2085
|-15000.00
|14940935.89
|13866
|2005.09.23 11:00
|s/l
|6931
|50.00
|1.2165
|1.2165
|1.2085
|-15000.00
|14925935.89
|13867
|2005.09.23 11:00
|s/l
|6932
|50.00
|1.2165
|1.2165
|1.2085
|-15000.00
|14910935.89
|13868
|2005.09.23 11:00
|s/l
|6933
|50.00
|1.2164
|1.2164
|1.2084
|-15000.00
|14895935.89
|13869
|2005.09.23 11:00
|s/l
|6934
|50.00
|1.2164
|1.2164
|1.2084
|-15000.00
|14880935.89
|13870
|2005.09.23 11:00
|s/l
|6935
|50.00
|1.2165
|1.2165
|1.2085
|-15000.00
|14865935.89
|13871
|2005.09.23 11:00
|buy
|6936
|50.00
|1.2151
|1.2121
|1.2201
|13872
|2005.09.23 11:00
|buy
|6937
|50.00
|1.2132
|1.2102
|1.2182
|13873
|2005.09.23 11:00
|buy
|6938
|50.00
|1.2127
|1.2097
|1.2177
|13874
|2005.09.23 11:00
|buy
|6939
|50.00
|1.2127
|1.2097
|1.2177
|13875
|2005.09.23 11:16
|buy
|6940
|50.00
|1.2127
|1.2097
|1.2177
|13876
|2005.09.23 11:17
|buy
|6941
|50.00
|1.2127
|1.2097
|1.2177
|13877
|2005.09.23 11:17
|buy
|6942
|50.00
|1.2128
|1.2098
|1.2178
|13878
|2005.09.23 11:18
|buy
|6943
|50.00
|1.2127
|1.2097
|1.2177
|13879
|2005.09.23 11:18
|buy
|6944
|50.00
|1.2128
|1.2098
|1.2178
|13880
|2005.09.23 11:19
|buy
|6945
|50.00
|1.2128
|1.2098
|1.2178
|13881
|2005.09.23 11:30
|s/l
|6936
|50.00
|1.2121
|1.2121
|1.2201
|-15000.00
|14850935.89
|13882
|2005.09.23 11:30
|buy
|6946
|50.00
|1.2122
|1.2092
|1.2172
|13883
|2005.09.23 14:46
|s/l
|6937
|50.00
|1.2102
|1.2102
|1.2182
|-15000.00
|14835935.89
|13884
|2005.09.23 14:46
|s/l
|6942
|50.00
|1.2098
|1.2098
|1.2178
|-15000.00
|14820935.89
|13885
|2005.09.23 14:46
|s/l
|6944
|50.00
|1.2098
|1.2098
|1.2178
|-15000.00
|14805935.89
|13886
|2005.09.23 14:46
|s/l
|6945
|50.00
|1.2098
|1.2098
|1.2178
|-15000.00
|14790935.89
|13887
|2005.09.23 14:46
|buy
|6947
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|13888
|2005.09.23 14:46
|s/l
|6938
|50.00
|1.2097
|1.2097
|1.2177
|-15000.00
|14775935.89
|13889
|2005.09.23 14:46
|s/l
|6939
|50.00
|1.2097
|1.2097
|1.2177
|-15000.00
|14760935.89
|13890
|2005.09.23 14:46
|s/l
|6940
|50.00
|1.2097
|1.2097
|1.2177
|-15000.00
|14745935.89
|13891
|2005.09.23 14:46
|s/l
|6941
|50.00
|1.2097
|1.2097
|1.2177
|-15000.00
|14730935.89
|13892
|2005.09.23 14:46
|s/l
|6943
|50.00
|1.2097
|1.2097
|1.2177
|-15000.00
|14715935.89
|13893
|2005.09.23 14:46
|s/l
|6946
|50.00
|1.2092
|1.2092
|1.2172
|-15000.00
|14700935.89
|13894
|2005.09.23 14:46
|buy
|6948
|50.00
|1.2094
|1.2064
|1.2144
|13895
|2005.09.23 14:47
|buy
|6949
|50.00
|1.2094
|1.2064
|1.2144
|13896
|2005.09.23 14:48
|buy
|6950
|50.00
|1.2086
|1.2056
|1.2136
|13897
|2005.09.23 14:49
|buy
|6951
|50.00
|1.2086
|1.2056
|1.2136
|13898
|2005.09.23 14:50
|buy
|6952
|50.00
|1.2087
|1.2057
|1.2137
|13899
|2005.09.23 14:50
|buy
|6953
|50.00
|1.2086
|1.2056
|1.2136
|13900
|2005.09.23 15:00
|buy
|6954
|50.00
|1.2087
|1.2057
|1.2137
|13901
|2005.09.23 15:00
|buy
|6955
|50.00
|1.2088
|1.2058
|1.2138
|13902
|2005.09.23 15:00
|buy
|6956
|50.00
|1.2087
|1.2057
|1.2137
|13903
|2005.09.23 15:12
|s/l
|6947
|50.00
|1.2071
|1.2071
|1.2151
|-15000.00
|14685935.89
|13904
|2005.09.23 15:12
|buy
|6957
|50.00
|1.2073
|1.2043
|1.2123
|13905
|2005.09.23 15:56
|s/l
|6948
|50.00
|1.2064
|1.2064
|1.2144
|-15000.00
|14670935.89
|13906
|2005.09.23 15:56
|s/l
|6949
|50.00
|1.2064
|1.2064
|1.2144
|-15000.00
|14655935.89
|13907
|2005.09.23 15:56
|buy
|6958
|50.00
|1.2065
|1.2035
|1.2115
|13908
|2005.09.23 15:56
|buy
|6959
|50.00
|1.2064
|1.2034
|1.2114
|13909
|2005.09.23 19:03
|s/l
|6955
|50.00
|1.2058
|1.2058
|1.2138
|-15000.00
|14640935.89
|13910
|2005.09.23 19:03
|buy
|6960
|50.00
|1.2061
|1.2031
|1.2111
|13911
|2005.09.23 19:10
|s/l
|6952
|50.00
|1.2057
|1.2057
|1.2137
|-15000.00
|14625935.89
|13912
|2005.09.23 19:10
|s/l
|6954
|50.00
|1.2057
|1.2057
|1.2137
|-15000.00
|14610935.89
|13913
|2005.09.23 19:10
|s/l
|6956
|50.00
|1.2057
|1.2057
|1.2137
|-15000.00
|14595935.89
|13914
|2005.09.23 19:10
|buy
|6961
|50.00
|1.2060
|1.2030
|1.2110
|13915
|2005.09.23 19:10
|s/l
|6950
|50.00
|1.2056
|1.2056
|1.2136
|-15000.00
|14580935.89
|13916
|2005.09.23 19:10
|s/l
|6951
|50.00
|1.2056
|1.2056
|1.2136
|-15000.00
|14565935.89
|13917
|2005.09.23 19:10
|s/l
|6953
|50.00
|1.2056
|1.2056
|1.2136
|-15000.00
|14550935.89
|13918
|2005.09.23 19:10
|buy
|6962
|50.00
|1.2058
|1.2028
|1.2108
|13919
|2005.09.23 19:11
|buy
|6963
|50.00
|1.2057
|1.2027
|1.2107
|13920
|2005.09.23 19:12
|buy
|6964
|50.00
|1.2058
|1.2028
|1.2108
|13921
|2005.09.23 19:13
|buy
|6965
|50.00
|1.2059
|1.2029
|1.2109
|13922
|2005.09.23 19:25
|buy
|6966
|50.00
|1.2060
|1.2030
|1.2110
|13923
|2005.09.23 21:38
|s/l
|6957
|50.00
|1.2043
|1.2043
|1.2123
|-15000.00
|14535935.89
|13924
|2005.09.23 21:38
|buy
|6967
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|13925
|2005.09.25 00:00
|s/l
|6958
|50.00
|1.2035
|1.2035
|1.2115
|-15000.00
|14520935.89
|13926
|2005.09.25 00:00
|s/l
|6959
|50.00
|1.2034
|1.2034
|1.2114
|-15000.00
|14505935.89
|13927
|2005.09.25 00:00
|s/l
|6960
|50.00
|1.2031
|1.2031
|1.2111
|-15000.00
|14490935.89
|13928
|2005.09.25 00:00
|s/l
|6961
|50.00
|1.2030
|1.2030
|1.2110
|-15000.00
|14475935.89
|13929
|2005.09.25 00:00
|s/l
|6962
|50.00
|1.2028
|1.2028
|1.2108
|-15000.00
|14460935.89
|13930
|2005.09.25 00:00
|s/l
|6963
|50.00
|1.2027
|1.2027
|1.2107
|-15000.00
|14445935.89
|13931
|2005.09.25 00:00
|s/l
|6964
|50.00
|1.2028
|1.2028
|1.2108
|-15000.00
|14430935.89
|13932
|2005.09.25 00:00
|s/l
|6965
|50.00
|1.2029
|1.2029
|1.2109
|-15000.00
|14415935.89
|13933
|2005.09.25 00:00
|s/l
|6966
|50.00
|1.2030
|1.2030
|1.2110
|-15000.00
|14400935.89
|13934
|2005.09.25 23:14
|buy
|6968
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|13935
|2005.09.25 23:15
|buy
|6969
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|13936
|2005.09.25 23:15
|buy
|6970
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|13937
|2005.09.25 23:15
|buy
|6971
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|13938
|2005.09.25 23:23
|buy
|6972
|50.00
|1.2033
|1.2003
|1.2083
|13939
|2005.09.25 23:24
|buy
|6973
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|13940
|2005.09.25 23:25
|buy
|6974
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|13941
|2005.09.25 23:27
|buy
|6975
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|13942
|2005.09.25 23:27
|buy
|6976
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|13943
|2005.09.26 02:30
|s/l
|6967
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.2096
|-15488.50
|14385447.39
|13944
|2005.09.26 02:30
|buy
|6977
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|13945
|2005.09.26 20:46
|t/p
|6977
|50.00
|1.2068
|1.1988
|1.2068
|25000.00
|14410447.39
|13946
|2005.09.27 02:28
|t/p
|6968
|50.00
|1.2081
|1.2001
|1.2081
|24023.00
|14434470.39
|13947
|2005.09.27 02:28
|t/p
|6969
|50.00
|1.2082
|1.2002
|1.2082
|24023.00
|14458493.39
|13948
|2005.09.27 02:28
|t/p
|6970
|50.00
|1.2081
|1.2001
|1.2081
|24023.00
|14482516.39
|13949
|2005.09.27 02:28
|t/p
|6971
|50.00
|1.2082
|1.2002
|1.2082
|24023.00
|14506539.39
|13950
|2005.09.27 02:28
|t/p
|6973
|50.00
|1.2082
|1.2002
|1.2082
|24023.00
|14530562.39
|13951
|2005.09.27 02:28
|t/p
|6974
|50.00
|1.2082
|1.2002
|1.2082
|24023.00
|14554585.39
|13952
|2005.09.27 02:28
|t/p
|6975
|50.00
|1.2081
|1.2001
|1.2081
|24023.00
|14578608.39
|13953
|2005.09.27 02:28
|t/p
|6976
|50.00
|1.2082
|1.2002
|1.2082
|24023.00
|14602631.39
|13954
|2005.09.27 07:54
|buy
|6978
|50.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
|13955
|2005.09.27 07:54
|buy
|6979
|50.00
|1.2020
|1.1990
|1.2070
|13956
|2005.09.27 07:55
|buy
|6980
|50.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
|13957
|2005.09.27 07:55
|buy
|6981
|50.00
|1.2020
|1.1990
|1.2070
|13958
|2005.09.27 07:56
|buy
|6982
|50.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
|13959
|2005.09.27 07:56
|buy
|6983
|50.00
|1.2020
|1.1990
|1.2070
|13960
|2005.09.27 07:56
|buy
|6984
|50.00
|1.2021
|1.1991
|1.2071
|13961
|2005.09.27 07:57
|buy
|6985
|50.00
|1.2020
|1.1990
|1.2070
|13962
|2005.09.27 07:57
|buy
|6986
|50.00
|1.2021
|1.1991
|1.2071
|13963
|2005.09.27 08:06
|s/l
|6972
|50.00
|1.2003
|1.2003
|1.2083
|-15977.00
|14586654.39
|13964
|2005.09.27 08:06
|buy
|6987
|50.00
|1.2006
|1.1976
|1.2056
|13965
|2005.09.27 08:55
|s/l
|6984
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.2071
|-15000.00
|14571654.39
|13966
|2005.09.27 08:55
|s/l
|6986
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.2071
|-15000.00
|14556654.39
|13967
|2005.09.27 08:55
|buy
|6988
|50.00
|1.1994
|1.1964
|1.2044
|13968
|2005.09.27 08:56
|buy
|6989
|50.00
|1.1995
|1.1965
|1.2045
|13969
|2005.09.27 10:56
|t/p
|6988
|50.00
|1.2044
|1.1964
|1.2044
|25000.00
|14581654.39
|13970
|2005.09.27 10:56
|t/p
|6989
|50.00
|1.2045
|1.1965
|1.2045
|25000.00
|14606654.39
|13971
|2005.09.27 18:32
|buy
|6990
|50.00
|1.1996
|1.1966
|1.2046
|13972
|2005.09.27 18:33
|buy
|6991
|50.00
|1.1996
|1.1966
|1.2046
|13973
|2005.09.27 18:33
|s/l
|6978
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.2069
|-15000.00
|14591654.39
|13974
|2005.09.27 18:33
|s/l
|6979
|50.00
|1.1990
|1.1990
|1.2070
|-15000.00
|14576654.39
|13975
|2005.09.27 18:33
|s/l
|6980
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.2069
|-15000.00
|14561654.39
|13976
|2005.09.27 18:33
|s/l
|6981
|50.00
|1.1990
|1.1990
|1.2070
|-15000.00
|14546654.39
|13977
|2005.09.27 18:33
|s/l
|6982
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.2069
|-15000.00
|14531654.39
|13978
|2005.09.27 18:33
|s/l
|6983
|50.00
|1.1990
|1.1990
|1.2070
|-15000.00
|14516654.39
|13979
|2005.09.27 18:33
|s/l
|6985
|50.00
|1.1990
|1.1990
|1.2070
|-15000.00
|14501654.39
|13980
|2005.09.27 18:33
|buy
|6992
|50.00
|1.1981
|1.1951
|1.2031
|13981
|2005.09.27 18:34
|buy
|6993
|50.00
|1.1982
|1.1952
|1.2032
|13982
|2005.09.27 18:34
|buy
|6994
|50.00
|1.1981
|1.1951
|1.2031
|13983
|2005.09.27 18:35
|buy
|6995
|50.00
|1.1981
|1.1951
|1.2031
|13984
|2005.09.27 18:42
|buy
|6996
|50.00
|1.1982
|1.1952
|1.2032
|13985
|2005.09.27 18:43
|buy
|6997
|50.00
|1.1982
|1.1952
|1.2032
|13986
|2005.09.27 18:44
|buy
|6998
|50.00
|1.1982
|1.1952
|1.2032
|13987
|2005.09.28 02:15
|t/p
|6992
|50.00
|1.2031
|1.1951
|1.2031
|24511.50
|14526165.89
|13988
|2005.09.28 02:15
|t/p
|6994
|50.00
|1.2031
|1.1951
|1.2031
|24511.50
|14550677.39
|13989
|2005.09.28 02:15
|t/p
|6995
|50.00
|1.2031
|1.1951
|1.2031
|24511.50
|14575188.89
|13990
|2005.09.28 02:16
|t/p
|6993
|50.00
|1.2032
|1.1952
|1.2032
|24511.50
|14599700.39
|13991
|2005.09.28 02:16
|t/p
|6996
|50.00
|1.2032
|1.1952
|1.2032
|24511.50
|14624211.89
|13992
|2005.09.28 02:16
|t/p
|6997
|50.00
|1.2032
|1.1952
|1.2032
|24511.50
|14648723.39
|13993
|2005.09.28 02:16
|t/p
|6998
|50.00
|1.2032
|1.1952
|1.2032
|24511.50
|14673234.89
|13994
|2005.09.28 18:15
|t/p
|6990
|50.00
|1.2046
|1.1966
|1.2046
|24511.50
|14697746.39
|13995
|2005.09.28 18:15
|t/p
|6991
|50.00
|1.2046
|1.1966
|1.2046
|24511.50
|14722257.89
|13996
|2005.09.29 00:45
|t/p
|6987
|50.00
|1.2056
|1.1976
|1.2056
|24023.00
|14746280.89
|13997
|2005.09.29 01:12
|sell
|6999
|50.00
|1.2063
|1.2093
|1.2013
|13998
|2005.09.29 01:12
|sell
|7000
|50.00
|1.2064
|1.2094
|1.2014
|13999
|2005.09.29 01:12
|sell
|7001
|50.00
|1.2063
|1.2093
|1.2013
|14000
|2005.09.29 01:12
|sell
|7002
|50.00
|1.2064
|1.2094
|1.2014
|14001
|2005.09.29 01:25
|sell
|7003
|50.00
|1.2063
|1.2093
|1.2013
|14002
|2005.09.29 01:26
|sell
|7004
|50.00
|1.2064
|1.2094
|1.2014
|14003
|2005.09.29 01:26
|sell
|7005
|50.00
|1.2067
|1.2097
|1.2017
|14004
|2005.09.29 01:27
|sell
|7006
|50.00
|1.2067
|1.2097
|1.2017
|14005
|2005.09.29 05:09
|sell
|7007
|50.00
|1.2067
|1.2097
|1.2017
|14006
|2005.09.29 05:10
|sell
|7008
|50.00
|1.2067
|1.2097
|1.2017
|14007
|2005.09.29 14:46
|t/p
|7005
|50.00
|1.2017
|1.2097
|1.2017
|25000.00
|14771280.89
|14008
|2005.09.29 14:46
|t/p
|7006
|50.00
|1.2017
|1.2097
|1.2017
|25000.00
|14796280.89
|14009
|2005.09.29 14:46
|t/p
|7007
|50.00
|1.2017
|1.2097
|1.2017
|25000.00
|14821280.89
|14010
|2005.09.29 14:46
|t/p
|7008
|50.00
|1.2017
|1.2097
|1.2017
|25000.00
|14846280.89
|14011
|2005.09.29 15:12
|t/p
|7000
|50.00
|1.2014
|1.2094
|1.2014
|25000.00
|14871280.89
|14012
|2005.09.29 15:12
|t/p
|7002
|50.00
|1.2014
|1.2094
|1.2014
|25000.00
|14896280.89
|14013
|2005.09.29 15:12
|t/p
|7004
|50.00
|1.2014
|1.2094
|1.2014
|25000.00
|14921280.89
|14014
|2005.09.29 15:26
|t/p
|6999
|50.00
|1.2013
|1.2093
|1.2013
|25000.00
|14946280.89
|14015
|2005.09.29 15:26
|t/p
|7001
|50.00
|1.2013
|1.2093
|1.2013
|25000.00
|14971280.89
|14016
|2005.09.29 15:26
|t/p
|7003
|50.00
|1.2013
|1.2093
|1.2013
|25000.00
|14996280.89
|14017
|2005.09.29 15:27
|sell
|7009
|50.00
|1.2019
|1.2049
|1.1969
|14018
|2005.09.29 15:27
|sell
|7010
|50.00
|1.2018
|1.2048
|1.1968
|14019
|2005.09.29 15:28
|sell
|7011
|50.00
|1.2019
|1.2049
|1.1969
|14020
|2005.09.29 15:28
|sell
|7012
|50.00
|1.2018
|1.2048
|1.1968
|14021
|2005.09.29 15:29
|sell
|7013
|50.00
|1.2020
|1.2050
|1.1970
|14022
|2005.09.29 15:30
|sell
|7014
|50.00
|1.2022
|1.2052
|1.1972
|14023
|2005.09.29 15:30
|sell
|7015
|50.00
|1.2021
|1.2051
|1.1971
|14024
|2005.09.29 15:30
|sell
|7016
|50.00
|1.2020
|1.2050
|1.1970
|14025
|2005.09.29 15:30
|sell
|7017
|50.00
|1.2022
|1.2052
|1.1972
|14026
|2005.09.29 15:30
|sell
|7018
|50.00
|1.2021
|1.2051
|1.1971
|14027
|2005.09.29 20:01
|s/l
|7009
|50.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
|-15000.00
|14981280.89
|14028
|2005.09.29 20:01
|s/l
|7010
|50.00
|1.2048
|1.2048
|1.1968
|-15000.00
|14966280.89
|14029
|2005.09.29 20:01
|s/l
|7011
|50.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
|-15000.00
|14951280.89
|14030
|2005.09.29 20:01
|s/l
|7012
|50.00
|1.2048
|1.2048
|1.1968
|-15000.00
|14936280.89
|14031
|2005.09.29 20:01
|sell
|7019
|50.00
|1.2046
|1.2076
|1.1996
|14032
|2005.09.29 20:01
|s/l
|7013
|50.00
|1.2050
|1.2050
|1.1970
|-15000.00
|14921280.89
|14033
|2005.09.29 20:01
|s/l
|7016
|50.00
|1.2050
|1.2050
|1.1970
|-15000.00
|14906280.89
|14034
|2005.09.29 20:01
|sell
|7020
|50.00
|1.2047
|1.2077
|1.1997
|14035
|2005.09.29 20:02
|sell
|7021
|50.00
|1.2047
|1.2077
|1.1997
|14036
|2005.09.29 20:03
|sell
|7022
|50.00
|1.2047
|1.2077
|1.1997
|14037
|2005.09.29 20:06
|sell
|7023
|50.00
|1.2047
|1.2077
|1.1997
|14038
|2005.09.29 20:12
|s/l
|7014
|50.00
|1.2052
|1.2052
|1.1972
|-15000.00
|14891280.89
|14039
|2005.09.29 20:12
|s/l
|7015
|50.00
|1.2051
|1.2051
|1.1971
|-15000.00
|14876280.89
|14040
|2005.09.29 20:12
|s/l
|7017
|50.00
|1.2052
|1.2052
|1.1972
|-15000.00
|14861280.89
|14041
|2005.09.29 20:12
|s/l
|7018
|50.00
|1.2051
|1.2051
|1.1971
|-15000.00
|14846280.89
|14042
|2005.09.29 20:12
|sell
|7024
|50.00
|1.2049
|1.2079
|1.1999
|14043
|2005.09.30 03:40
|sell
|7025
|50.00
|1.2048
|1.2078
|1.1998
|14044
|2005.09.30 03:40
|sell
|7026
|50.00
|1.2049
|1.2079
|1.1999
|14045
|2005.09.30 03:40
|sell
|7027
|50.00
|1.2048
|1.2078
|1.1998
|14046
|2005.09.30 03:40
|sell
|7028
|50.00
|1.2049
|1.2079
|1.1999
|14047
|2005.09.30 16:30
|s/l
|7019
|50.00
|1.2076
|1.2076
|1.1996
|-14286.00
|14831994.89
|14048
|2005.09.30 16:30
|s/l
|7020
|50.00
|1.2077
|1.2077
|1.1997
|-14286.00
|14817708.89
|14049
|2005.09.30 16:30
|s/l
|7021
|50.00
|1.2077
|1.2077
|1.1997
|-14286.00
|14803422.89
|14050
|2005.09.30 16:30
|s/l
|7022
|50.00
|1.2077
|1.2077
|1.1997
|-14286.00
|14789136.89
|14051
|2005.09.30 16:30
|s/l
|7023
|50.00
|1.2077
|1.2077
|1.1997
|-14286.00
|14774850.89
|14052
|2005.09.30 16:30
|s/l
|7025
|50.00
|1.2078
|1.2078
|1.1998
|-15000.00
|14759850.89
|14053
|2005.09.30 16:30
|s/l
|7027
|50.00
|1.2078
|1.2078
|1.1998
|-15000.00
|14744850.89
|14054
|2005.09.30 16:30
|sell
|7029
|50.00
|1.2075
|1.2105
|1.2025
|14055
|2005.09.30 16:31
|sell
|7030
|50.00
|1.2075
|1.2105
|1.2025
|14056
|2005.09.30 16:31
|sell
|7031
|50.00
|1.2075
|1.2105
|1.2025
|14057
|2005.09.30 16:56
|s/l
|7024
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.1999
|-14286.00
|14730564.89
|14058
|2005.09.30 16:56
|s/l
|7026
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.1999
|-15000.00
|14715564.89
|14059
|2005.09.30 16:56
|s/l
|7028
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.1999
|-15000.00
|14700564.89
|14060
|2005.09.30 16:56
|sell
|7032
|50.00
|1.2078
|1.2108
|1.2028
|14061
|2005.09.30 16:57
|sell
|7033
|50.00
|1.2078
|1.2108
|1.2028
|14062
|2005.09.30 17:38
|sell
|7034
|50.00
|1.2077
|1.2107
|1.2027
|14063
|2005.09.30 17:38
|sell
|7035
|50.00
|1.2089
|1.2119
|1.2039
|14064
|2005.09.30 17:39
|sell
|7036
|50.00
|1.2089
|1.2119
|1.2039
|14065
|2005.09.30 17:40
|sell
|7037
|50.00
|1.2089
|1.2119
|1.2039
|14066
|2005.09.30 18:30
|t/p
|7035
|50.00
|1.2039
|1.2119
|1.2039
|25000.00
|14725564.89
|14067
|2005.09.30 18:30
|t/p
|7036
|50.00
|1.2039
|1.2119
|1.2039
|25000.00
|14750564.89
|14068
|2005.09.30 18:30
|t/p
|7037
|50.00
|1.2039
|1.2119
|1.2039
|25000.00
|14775564.89
|14069
|2005.09.30 19:10
|t/p
|7032
|50.00
|1.2028
|1.2108
|1.2028
|25000.00
|14800564.89
|14070
|2005.09.30 19:10
|t/p
|7033
|50.00
|1.2028
|1.2108
|1.2028
|25000.00
|14825564.89
|14071
|2005.09.30 19:11
|t/p
|7034
|50.00
|1.2027
|1.2107
|1.2027
|25000.00
|14850564.89
|14072
|2005.09.30 19:24
|t/p
|7029
|50.00
|1.2025
|1.2105
|1.2025
|25000.00
|14875564.89
|14073
|2005.09.30 19:24
|t/p
|7030
|50.00
|1.2025
|1.2105
|1.2025
|25000.00
|14900564.89
|14074
|2005.09.30 19:24
|t/p
|7031
|50.00
|1.2025
|1.2105
|1.2025
|25000.00
|14925564.89
|14075
|2005.09.30 19:26
|buy
|7038
|50.00
|1.2016
|1.1986
|1.2066
|14076
|2005.09.30 19:27
|buy
|7039
|50.00
|1.2016
|1.1986
|1.2066
|14077
|2005.09.30 19:28
|buy
|7040
|50.00
|1.2017
|1.1987
|1.2067
|14078
|2005.09.30 19:29
|buy
|7041
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|14079
|2005.09.30 19:30
|buy
|7042
|50.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
|14080
|2005.09.30 19:31
|buy
|7043
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|14081
|2005.09.30 19:37
|buy
|7044
|50.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
|14082
|2005.09.30 19:38
|buy
|7045
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|14083
|2005.09.30 19:39
|buy
|7046
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|14084
|2005.09.30 19:39
|buy
|7047
|50.00
|1.2017
|1.1987
|1.2067
|14085
|2005.10.03 02:36
|s/l
|7041
|50.00
|1.1988
|1.1988
|1.2068
|-15488.50
|14910076.39
|14086
|2005.10.03 02:36
|s/l
|7042
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.2069
|-15488.50
|14894587.89
|14087
|2005.10.03 02:36
|s/l
|7043
|50.00
|1.1988
|1.1988
|1.2068
|-15488.50
|14879099.39
|14088
|2005.10.03 02:36
|s/l
|7044
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.2069
|-15488.50
|14863610.89
|14089
|2005.10.03 02:36
|s/l
|7045
|50.00
|1.1988
|1.1988
|1.2068
|-15488.50
|14848122.39
|14090
|2005.10.03 02:36
|s/l
|7046
|50.00
|1.1988
|1.1988
|1.2068
|-15488.50
|14832633.89
|14091
|2005.10.03 02:36
|buy
|7048
|50.00
|1.1991
|1.1961
|1.2041
|14092
|2005.10.03 02:37
|buy
|7049
|50.00
|1.1991
|1.1961
|1.2041
|14093
|2005.10.03 02:38
|buy
|7050
|50.00
|1.1991
|1.1961
|1.2041
|14094
|2005.10.03 02:41
|s/l
|7038
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.2066
|-15488.50
|14817145.39
|14095
|2005.10.03 02:41
|s/l
|7039
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.2066
|-15488.50
|14801656.89
|14096
|2005.10.03 02:41
|s/l
|7040
|50.00
|1.1987
|1.1987
|1.2067
|-15488.50
|14786168.39
|14097
|2005.10.03 02:41
|s/l
|7047
|50.00
|1.1987
|1.1987
|1.2067
|-15488.50
|14770679.89
|14098
|2005.10.03 02:41
|buy
|7051
|50.00
|1.1987
|1.1957
|1.2037
|14099
|2005.10.03 02:41
|buy
|7052
|50.00
|1.1984
|1.1954
|1.2034
|14100
|2005.10.03 02:41
|buy
|7053
|50.00
|1.1982
|1.1952
|1.2032
|14101
|2005.10.03 02:42
|buy
|7054
|50.00
|1.1970
|1.1940
|1.2020
|14102
|2005.10.03 02:42
|buy
|7055
|50.00
|1.1970
|1.1940
|1.2020
|14103
|2005.10.03 02:42
|buy
|7056
|50.00
|1.1970
|1.1940
|1.2020
|14104
|2005.10.03 02:55
|buy
|7057
|50.00
|1.1969
|1.1939
|1.2019
|14105
|2005.10.03 02:56
|s/l
|7048
|50.00
|1.1961
|1.1961
|1.2041
|-15000.00
|14755679.89
|14106
|2005.10.03 02:56
|s/l
|7049
|50.00
|1.1961
|1.1961
|1.2041
|-15000.00
|14740679.89
|14107
|2005.10.03 02:56
|s/l
|7050
|50.00
|1.1961
|1.1961
|1.2041
|-15000.00
|14725679.89
|14108
|2005.10.03 02:56
|buy
|7058
|50.00
|1.1962
|1.1932
|1.2012
|14109
|2005.10.03 02:57
|buy
|7059
|50.00
|1.1962
|1.1932
|1.2012
|14110
|2005.10.03 02:57
|buy
|7060
|50.00
|1.1962
|1.1932
|1.2012
|14111
|2005.10.03 03:10
|s/l
|7051
|50.00
|1.1957
|1.1957
|1.2037
|-15000.00
|14710679.89
|14112
|2005.10.03 03:10
|buy
|7061
|50.00
|1.1960
|1.1930
|1.2010
|14113
|2005.10.03 03:10
|s/l
|7052
|50.00
|1.1954
|1.1954
|1.2034
|-15000.00
|14695679.89
|14114
|2005.10.03 03:10
|s/l
|7053
|50.00
|1.1952
|1.1952
|1.2032
|-15000.00
|14680679.89
|14115
|2005.10.03 03:10
|buy
|7062
|50.00
|1.1955
|1.1925
|1.2005
|14116
|2005.10.03 03:11
|buy
|7063
|50.00
|1.1955
|1.1925
|1.2005
|14117
|2005.10.03 03:11
|s/l
|7054
|50.00
|1.1940
|1.1940
|1.2020
|-15000.00
|14665679.89
|14118
|2005.10.03 03:11
|s/l
|7055
|50.00
|1.1940
|1.1940
|1.2020
|-15000.00
|14650679.89
|14119
|2005.10.03 03:11
|s/l
|7056
|50.00
|1.1940
|1.1940
|1.2020
|-15000.00
|14635679.89
|14120
|2005.10.03 03:11
|s/l
|7057
|50.00
|1.1939
|1.1939
|1.2019
|-15000.00
|14620679.89
|14121
|2005.10.03 03:11
|s/l
|7058
|50.00
|1.1932
|1.1932
|1.2012
|-15000.00
|14605679.89
|14122
|2005.10.03 03:11
|s/l
|7059
|50.00
|1.1932
|1.1932
|1.2012
|-15000.00
|14590679.89
|14123
|2005.10.03 03:11
|s/l
|7060
|50.00
|1.1932
|1.1932
|1.2012
|-15000.00
|14575679.89
|14124
|2005.10.03 03:11
|s/l
|7061
|50.00
|1.1930
|1.1930
|1.2010
|-15000.00
|14560679.89
|14125
|2005.10.03 03:11
|buy
|7064
|50.00
|1.1932
|1.1902
|1.1982
|14126
|2005.10.03 03:11
|buy
|7065
|50.00
|1.1932
|1.1902
|1.1982
|14127
|2005.10.03 03:12
|buy
|7066
|50.00
|1.1932
|1.1902
|1.1982
|14128
|2005.10.03 03:12
|buy
|7067
|50.00
|1.1932
|1.1902
|1.1982
|14129
|2005.10.03 03:13
|buy
|7068
|50.00
|1.1932
|1.1902
|1.1982
|14130
|2005.10.03 04:34
|buy
|7069
|50.00
|1.1933
|1.1903
|1.1983
|14131
|2005.10.03 04:35
|buy
|7070
|50.00
|1.1933
|1.1903
|1.1983
|14132
|2005.10.03 04:36
|buy
|7071
|50.00
|1.1932
|1.1902
|1.1982
|14133
|2005.10.03 10:56
|s/l
|7062
|50.00
|1.1925
|1.1925
|1.2005
|-15000.00
|14545679.89
|14134
|2005.10.03 10:56
|s/l
|7063
|50.00
|1.1925
|1.1925
|1.2005
|-15000.00
|14530679.89
|14135
|2005.10.03 10:56
|buy
|7072
|50.00
|1.1928
|1.1898
|1.1978
|14136
|2005.10.03 10:59
|buy
|7073
|50.00
|1.1928
|1.1898
|1.1978
|14137
|2005.10.03 16:41
|s/l
|7064
|50.00
|1.1902
|1.1902
|1.1982
|-15000.00
|14515679.89
|14138
|2005.10.03 16:41
|s/l
|7065
|50.00
|1.1902
|1.1902
|1.1982
|-15000.00
|14500679.89
|14139
|2005.10.03 16:41
|s/l
|7066
|50.00
|1.1902
|1.1902
|1.1982
|-15000.00
|14485679.89
|14140
|2005.10.03 16:41
|s/l
|7067
|50.00
|1.1902
|1.1902
|1.1982
|-15000.00
|14470679.89
|14141
|2005.10.03 16:41
|s/l
|7068
|50.00
|1.1902
|1.1902
|1.1982
|-15000.00
|14455679.89
|14142
|2005.10.03 16:41
|s/l
|7069
|50.00
|1.1903
|1.1903
|1.1983
|-15000.00
|14440679.89
|14143
|2005.10.03 16:41
|s/l
|7070
|50.00
|1.1903
|1.1903
|1.1983
|-15000.00
|14425679.89
|14144
|2005.10.03 16:41
|s/l
|7071
|50.00
|1.1902
|1.1902
|1.1982
|-15000.00
|14410679.89
|14145
|2005.10.03 16:41
|buy
|7074
|50.00
|1.1905
|1.1875
|1.1955
|14146
|2005.10.03 16:42
|buy
|7075
|50.00
|1.1905
|1.1875
|1.1955
|14147
|2005.10.03 18:33
|buy
|7076
|50.00
|1.1906
|1.1876
|1.1956
|14148
|2005.10.03 18:38
|buy
|7077
|50.00
|1.1905
|1.1875
|1.1955
|14149
|2005.10.03 18:42
|buy
|7078
|50.00
|1.1906
|1.1876
|1.1956
|14150
|2005.10.03 18:43
|buy
|7079
|50.00
|1.1907
|1.1877
|1.1957
|14151
|2005.10.03 18:43
|buy
|7080
|50.00
|1.1906
|1.1876
|1.1956
|14152
|2005.10.03 19:24
|buy
|7081
|50.00
|1.1907
|1.1877
|1.1957
|14153
|2005.10.05 06:29
|t/p
|7074
|50.00
|1.1955
|1.1875
|1.1955
|24023.00
|14434702.89
|14154
|2005.10.05 06:29
|t/p
|7075
|50.00
|1.1955
|1.1875
|1.1955
|24023.00
|14458725.89
|14155
|2005.10.05 06:29
|t/p
|7077
|50.00
|1.1955
|1.1875
|1.1955
|24023.00
|14482748.89
|14156
|2005.10.05 06:41
|t/p
|7076
|50.00
|1.1956
|1.1876
|1.1956
|24023.00
|14506771.89
|14157
|2005.10.05 06:41
|t/p
|7078
|50.00
|1.1956
|1.1876
|1.1956
|24023.00
|14530794.89
|14158
|2005.10.05 06:41
|t/p
|7080
|50.00
|1.1956
|1.1876
|1.1956
|24023.00
|14554817.89
|14159
|2005.10.05 06:41
|t/p
|7079
|50.00
|1.1957
|1.1877
|1.1957
|24023.00
|14578840.89
|14160
|2005.10.05 06:41
|t/p
|7081
|50.00
|1.1957
|1.1877
|1.1957
|24023.00
|14602863.89
|14161
|2005.10.05 16:41
|t/p
|7072
|50.00
|1.1978
|1.1898
|1.1978
|24023.00
|14626886.89
|14162
|2005.10.05 16:41
|t/p
|7073
|50.00
|1.1978
|1.1898
|1.1978
|24023.00
|14650909.89
|14163
|2005.10.05 16:41
|buy
|7082
|50.00
|1.1976
|1.1946
|1.2026
|14164
|2005.10.05 16:41
|buy
|7083
|50.00
|1.1974
|1.1944
|1.2024
|14165
|2005.10.05 16:42
|buy
|7084
|50.00
|1.1966
|1.1936
|1.2016
|14166
|2005.10.05 16:42
|buy
|7085
|50.00
|1.1964
|1.1934
|1.2014
|14167
|2005.10.05 16:42
|buy
|7086
|50.00
|1.1958
|1.1928
|1.2008
|14168
|2005.10.05 16:42
|buy
|7087
|50.00
|1.1957
|1.1927
|1.2007
|14169
|2005.10.05 16:46
|buy
|7088
|50.00
|1.1957
|1.1927
|1.2007
|14170
|2005.10.05 16:46
|buy
|7089
|50.00
|1.1956
|1.1926
|1.2006
|14171
|2005.10.05 16:47
|buy
|7090
|50.00
|1.1955
|1.1925
|1.2005
|14172
|2005.10.05 16:48
|buy
|7091
|50.00
|1.1954
|1.1924
|1.2004
|14173
|2005.10.05 23:50
|t/p
|7091
|50.00
|1.2004
|1.1924
|1.2004
|25000.00
|14675909.89
|14174
|2005.10.05 23:50
|t/p
|7090
|50.00
|1.2005
|1.1925
|1.2005
|25000.00
|14700909.89
|14175
|2005.10.05 23:51
|t/p
|7089
|50.00
|1.2006
|1.1926
|1.2006
|25000.00
|14725909.89
|14176
|2005.10.05 23:51
|t/p
|7087
|50.00
|1.2007
|1.1927
|1.2007
|25000.00
|14750909.89
|14177
|2005.10.05 23:51
|t/p
|7088
|50.00
|1.2007
|1.1927
|1.2007
|25000.00
|14775909.89
|14178
|2005.10.05 23:52
|t/p
|7086
|50.00
|1.2008
|1.1928
|1.2008
|25000.00
|14800909.89
|14179
|2005.10.05 23:55
|t/p
|7085
|50.00
|1.2014
|1.1934
|1.2014
|25000.00
|14825909.89
|14180
|2005.10.05 23:56
|t/p
|7084
|50.00
|1.2016
|1.1936
|1.2016
|25000.00
|14850909.89
|14181
|2005.10.06 02:02
|t/p
|7082
|50.00
|1.2026
|1.1946
|1.2026
|24511.50
|14875421.39
|14182
|2005.10.06 02:02
|t/p
|7083
|50.00
|1.2024
|1.1944
|1.2024
|24511.50
|14899932.89
|14183
|2005.10.06 02:02
|buy
|7092
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|14184
|2005.10.06 02:03
|buy
|7093
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|14185
|2005.10.06 06:56
|t/p
|7093
|50.00
|1.2068
|1.1988
|1.2068
|25000.00
|14924932.89
|14186
|2005.10.06 14:53
|t/p
|7092
|50.00
|1.2077
|1.1997
|1.2077
|25000.00
|14949932.89
|14187
|2005.10.06 14:54
|buy
|7094
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|14188
|2005.10.06 15:27
|t/p
|7094
|50.00
|1.2119
|1.2039
|1.2119
|25000.00
|14974932.89
|14189
|2005.10.06 15:27
|buy
|7095
|50.00
|1.2108
|1.2078
|1.2158
|14190
|2005.10.06 15:27
|buy
|7096
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|14191
|2005.10.06 15:30
|buy
|7097
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|14192
|2005.10.06 15:30
|buy
|7098
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|14193
|2005.10.06 15:30
|buy
|7099
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|14194
|2005.10.06 15:31
|buy
|7100
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|14195
|2005.10.06 15:32
|buy
|7101
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|14196
|2005.10.06 15:38
|buy
|7102
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|14197
|2005.10.06 15:39
|buy
|7103
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|14198
|2005.10.06 15:40
|buy
|7104
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|14199
|2005.10.06 18:32
|t/p
|7095
|50.00
|1.2158
|1.2078
|1.2158
|25000.00
|14999932.89
|14200
|2005.10.06 18:32
|t/p
|7096
|50.00
|1.2159
|1.2079
|1.2159
|25000.00
|15024932.89
|14201
|2005.10.06 18:32
|t/p
|7097
|50.00
|1.2159
|1.2079
|1.2159
|25000.00
|15049932.89
|14202
|2005.10.06 18:32
|t/p
|7098
|50.00
|1.2159
|1.2079
|1.2159
|25000.00
|15074932.89
|14203
|2005.10.06 18:32
|t/p
|7099
|50.00
|1.2159
|1.2079
|1.2159
|25000.00
|15099932.89
|14204
|2005.10.06 18:32
|t/p
|7100
|50.00
|1.2159
|1.2079
|1.2159
|25000.00
|15124932.89
|14205
|2005.10.06 18:32
|t/p
|7101
|50.00
|1.2159
|1.2079
|1.2159
|25000.00
|15149932.89
|14206
|2005.10.06 18:32
|t/p
|7102
|50.00
|1.2159
|1.2079
|1.2159
|25000.00
|15174932.89
|14207
|2005.10.06 18:32
|t/p
|7103
|50.00
|1.2159
|1.2079
|1.2159
|25000.00
|15199932.89
|14208
|2005.10.06 18:32
|t/p
|7104
|50.00
|1.2159
|1.2079
|1.2159
|25000.00
|15224932.89
|14209
|2005.10.06 18:33
|buy
|7105
|50.00
|1.2156
|1.2126
|1.2206
|14210
|2005.10.06 18:33
|buy
|7106
|50.00
|1.2157
|1.2127
|1.2207
|14211
|2005.10.06 18:34
|buy
|7107
|50.00
|1.2158
|1.2128
|1.2208
|14212
|2005.10.06 18:34
|buy
|7108
|50.00
|1.2141
|1.2111
|1.2191
|14213
|2005.10.06 18:35
|s/l
|7105
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2206
|-15000.00
|15209932.89
|14214
|2005.10.06 18:35
|s/l
|7106
|50.00
|1.2127
|1.2127
|1.2207
|-15000.00
|15194932.89
|14215
|2005.10.06 18:35
|s/l
|7107
|50.00
|1.2128
|1.2128
|1.2208
|-15000.00
|15179932.89
|14216
|2005.10.06 18:35
|buy
|7109
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|14217
|2005.10.06 19:53
|t/p
|7109
|50.00
|1.2179
|1.2099
|1.2179
|25000.00
|15204932.89
|14218
|2005.10.06 20:25
|t/p
|7108
|50.00
|1.2191
|1.2111
|1.2191
|25000.00
|15229932.89
|14219
|2005.10.06 20:32
|buy
|7110
|50.00
|1.2189
|1.2159
|1.2239
|14220
|2005.10.06 20:33
|buy
|7111
|50.00
|1.2190
|1.2160
|1.2240
|14221
|2005.10.06 20:33
|buy
|7112
|50.00
|1.2189
|1.2159
|1.2239
|14222
|2005.10.06 20:33
|buy
|7113
|50.00
|1.2190
|1.2160
|1.2240
|14223
|2005.10.06 20:46
|buy
|7114
|50.00
|1.2186
|1.2156
|1.2236
|14224
|2005.10.06 20:46
|buy
|7115
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|14225
|2005.10.06 20:47
|buy
|7116
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|14226
|2005.10.06 20:48
|buy
|7117
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|14227
|2005.10.06 20:58
|buy
|7118
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|14228
|2005.10.06 21:00
|buy
|7119
|50.00
|1.2184
|1.2154
|1.2234
|14229
|2005.10.07 01:44
|s/l
|7111
|50.00
|1.2160
|1.2160
|1.2240
|-16465.50
|15213467.39
|14230
|2005.10.07 01:44
|s/l
|7113
|50.00
|1.2160
|1.2160
|1.2240
|-16465.50
|15197001.89
|14231
|2005.10.07 01:44
|buy
|7120
|50.00
|1.2163
|1.2133
|1.2213
|14232
|2005.10.07 01:50
|buy
|7121
|50.00
|1.2164
|1.2134
|1.2214
|14233
|2005.10.07 07:35
|s/l
|7110
|50.00
|1.2159
|1.2159
|1.2239
|-16465.50
|15180536.39
|14234
|2005.10.07 07:35
|s/l
|7112
|50.00
|1.2159
|1.2159
|1.2239
|-16465.50
|15164070.89
|14235
|2005.10.07 07:35
|buy
|7122
|50.00
|1.2162
|1.2132
|1.2212
|14236
|2005.10.07 07:36
|buy
|7123
|50.00
|1.2161
|1.2131
|1.2211
|14237
|2005.10.07 07:42
|s/l
|7114
|50.00
|1.2156
|1.2156
|1.2236
|-16465.50
|15147605.39
|14238
|2005.10.07 07:42
|buy
|7124
|50.00
|1.2158
|1.2128
|1.2208
|14239
|2005.10.07 09:20
|s/l
|7115
|50.00
|1.2154
|1.2154
|1.2234
|-16465.50
|15131139.89
|14240
|2005.10.07 09:20
|s/l
|7116
|50.00
|1.2154
|1.2154
|1.2234
|-16465.50
|15114674.39
|14241
|2005.10.07 09:20
|s/l
|7117
|50.00
|1.2154
|1.2154
|1.2234
|-16465.50
|15098208.89
|14242
|2005.10.07 09:20
|s/l
|7118
|50.00
|1.2154
|1.2154
|1.2234
|-16465.50
|15081743.39
|14243
|2005.10.07 09:20
|s/l
|7119
|50.00
|1.2154
|1.2154
|1.2234
|-16465.50
|15065277.89
|14244
|2005.10.07 09:20
|buy
|7125
|50.00
|1.2157
|1.2127
|1.2207
|14245
|2005.10.07 09:20
|buy
|7126
|50.00
|1.2158
|1.2128
|1.2208
|14246
|2005.10.07 09:20
|buy
|7127
|50.00
|1.2158
|1.2128
|1.2208
|14247
|2005.10.07 09:21
|buy
|7128
|50.00
|1.2157
|1.2127
|1.2207
|14248
|2005.10.07 09:22
|buy
|7129
|50.00
|1.2158
|1.2128
|1.2208
|14249
|2005.10.07 14:30
|s/l
|7120
|50.00
|1.2133
|1.2133
|1.2213
|-15000.00
|15050277.89
|14250
|2005.10.07 14:30
|s/l
|7121
|50.00
|1.2134
|1.2134
|1.2214
|-15000.00
|15035277.89
|14251
|2005.10.07 14:30
|s/l
|7122
|50.00
|1.2132
|1.2132
|1.2212
|-15000.00
|15020277.89
|14252
|2005.10.07 14:30
|buy
|7130
|50.00
|1.2135
|1.2105
|1.2185
|14253
|2005.10.07 14:30
|s/l
|7123
|50.00
|1.2131
|1.2131
|1.2211
|-15000.00
|15005277.89
|14254
|2005.10.07 14:30
|buy
|7131
|50.00
|1.2132
|1.2102
|1.2182
|14255
|2005.10.07 14:30
|buy
|7132
|50.00
|1.2132
|1.2102
|1.2182
|14256
|2005.10.07 14:30
|s/l
|7124
|50.00
|1.2128
|1.2128
|1.2208
|-15000.00
|14990277.89
|14257
|2005.10.07 14:30
|s/l
|7125
|50.00
|1.2127
|1.2127
|1.2207
|-15000.00
|14975277.89
|14258
|2005.10.07 14:30
|s/l
|7126
|50.00
|1.2128
|1.2128
|1.2208
|-15000.00
|14960277.89
|14259
|2005.10.07 14:30
|s/l
|7127
|50.00
|1.2128
|1.2128
|1.2208
|-15000.00
|14945277.89
|14260
|2005.10.07 14:30
|s/l
|7128
|50.00
|1.2127
|1.2127
|1.2207
|-15000.00
|14930277.89
|14261
|2005.10.07 14:30
|s/l
|7129
|50.00
|1.2128
|1.2128
|1.2208
|-15000.00
|14915277.89
|14262
|2005.10.07 14:30
|buy
|7133
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|14263
|2005.10.07 14:32
|buy
|7134
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|14264
|2005.10.07 14:32
|buy
|7135
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|14265
|2005.10.07 14:32
|buy
|7136
|50.00
|1.2129
|1.2099
|1.2179
|14266
|2005.10.07 14:33
|buy
|7137
|50.00
|1.2130
|1.2100
|1.2180
|14267
|2005.10.07 14:35
|buy
|7138
|50.00
|1.2122
|1.2092
|1.2172
|14268
|2005.10.07 14:35
|buy
|7139
|50.00
|1.2118
|1.2088
|1.2168
|14269
|2005.10.07 14:41
|s/l
|7130
|50.00
|1.2105
|1.2105
|1.2185
|-15000.00
|14900277.89
|14270
|2005.10.07 14:41
|buy
|7140
|50.00
|1.2107
|1.2077
|1.2157
|14271
|2005.10.07 14:42
|s/l
|7131
|50.00
|1.2102
|1.2102
|1.2182
|-15000.00
|14885277.89
|14272
|2005.10.07 14:42
|s/l
|7132
|50.00
|1.2102
|1.2102
|1.2182
|-15000.00
|14870277.89
|14273
|2005.10.07 14:42
|buy
|7141
|50.00
|1.2105
|1.2075
|1.2155
|14274
|2005.10.07 15:12
|buy
|7142
|50.00
|1.2105
|1.2075
|1.2155
|14275
|2005.10.07 15:25
|s/l
|7135
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|14855277.89
|14276
|2005.10.07 15:25
|s/l
|7137
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2180
|-15000.00
|14840277.89
|14277
|2005.10.07 15:25
|buy
|7143
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|14278
|2005.10.07 15:26
|buy
|7144
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|14279
|2005.10.07 15:26
|s/l
|7133
|50.00
|1.2099
|1.2099
|1.2179
|-15000.00
|14825277.89
|14280
|2005.10.07 15:26
|s/l
|7134
|50.00
|1.2099
|1.2099
|1.2179
|-15000.00
|14810277.89
|14281
|2005.10.07 15:26
|s/l
|7136
|50.00
|1.2099
|1.2099
|1.2179
|-15000.00
|14795277.89
|14282
|2005.10.07 15:26
|buy
|7145
|50.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
|14283
|2005.10.07 15:26
|buy
|7146
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|14284
|2005.10.07 15:26
|buy
|7147
|50.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
|14285
|2005.10.10 09:57
|t/p
|7145
|50.00
|1.2152
|1.2072
|1.2152
|24511.50
|14819789.39
|14286
|2005.10.10 09:57
|t/p
|7147
|50.00
|1.2152
|1.2072
|1.2152
|24511.50
|14844300.89
|14287
|2005.10.10 13:53
|buy
|7148
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|14288
|2005.10.10 13:53
|buy
|7149
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|14289
|2005.10.10 14:01
|s/l
|7138
|50.00
|1.2092
|1.2092
|1.2172
|-15488.50
|14828812.39
|14290
|2005.10.10 14:01
|buy
|7150
|50.00
|1.2095
|1.2065
|1.2145
|14291
|2005.10.10 14:07
|s/l
|7139
|50.00
|1.2088
|1.2088
|1.2168
|-15488.50
|14813323.89
|14292
|2005.10.10 14:07
|buy
|7151
|50.00
|1.2090
|1.2060
|1.2140
|14293
|2005.10.10 14:11
|s/l
|7140
|50.00
|1.2077
|1.2077
|1.2157
|-15488.50
|14797835.39
|14294
|2005.10.10 14:11
|buy
|7152
|50.00
|1.2080
|1.2050
|1.2130
|14295
|2005.10.10 14:40
|s/l
|7141
|50.00
|1.2075
|1.2075
|1.2155
|-15488.50
|14782346.89
|14296
|2005.10.10 14:40
|s/l
|7142
|50.00
|1.2075
|1.2075
|1.2155
|-15488.50
|14766858.39
|14297
|2005.10.10 14:40
|s/l
|7143
|50.00
|1.2073
|1.2073
|1.2153
|-15488.50
|14751369.89
|14298
|2005.10.10 14:40
|s/l
|7144
|50.00
|1.2073
|1.2073
|1.2153
|-15488.50
|14735881.39
|14299
|2005.10.10 14:40
|s/l
|7146
|50.00
|1.2073
|1.2073
|1.2153
|-15488.50
|14720392.89
|14300
|2005.10.10 14:40
|s/l
|7148
|50.00
|1.2073
|1.2073
|1.2153
|-15000.00
|14705392.89
|14301
|2005.10.10 14:40
|buy
|7153
|50.00
|1.2076
|1.2046
|1.2126
|14302
|2005.10.10 14:41
|buy
|7154
|50.00
|1.2076
|1.2046
|1.2126
|14303
|2005.10.10 14:42
|buy
|7155
|50.00
|1.2075
|1.2045
|1.2125
|14304
|2005.10.10 14:42
|s/l
|7149
|50.00
|1.2071
|1.2071
|1.2151
|-15000.00
|14690392.89
|14305
|2005.10.10 14:42
|buy
|7156
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|14306
|2005.10.10 14:42
|buy
|7157
|50.00
|1.2073
|1.2043
|1.2123
|14307
|2005.10.10 14:42
|buy
|7158
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|14308
|2005.10.10 14:42
|buy
|7159
|50.00
|1.2073
|1.2043
|1.2123
|14309
|2005.10.10 14:56
|s/l
|7150
|50.00
|1.2065
|1.2065
|1.2145
|-15000.00
|14675392.89
|14310
|2005.10.10 14:56
|buy
|7160
|50.00
|1.2068
|1.2038
|1.2118
|14311
|2005.10.10 16:02
|s/l
|7151
|50.00
|1.2060
|1.2060
|1.2140
|-15000.00
|14660392.89
|14312
|2005.10.10 16:02
|buy
|7161
|50.00
|1.2063
|1.2033
|1.2113
|14313
|2005.10.10 16:21
|s/l
|7152
|50.00
|1.2050
|1.2050
|1.2130
|-15000.00
|14645392.89
|14314
|2005.10.10 16:21
|buy
|7162
|50.00
|1.2053
|1.2023
|1.2103
|14315
|2005.10.10 16:49
|s/l
|7153
|50.00
|1.2046
|1.2046
|1.2126
|-15000.00
|14630392.89
|14316
|2005.10.10 16:49
|s/l
|7154
|50.00
|1.2046
|1.2046
|1.2126
|-15000.00
|14615392.89
|14317
|2005.10.10 16:49
|buy
|7163
|50.00
|1.2049
|1.2019
|1.2099
|14318
|2005.10.10 16:49
|s/l
|7155
|50.00
|1.2045
|1.2045
|1.2125
|-15000.00
|14600392.89
|14319
|2005.10.10 16:49
|buy
|7164
|50.00
|1.2048
|1.2018
|1.2098
|14320
|2005.10.10 16:50
|s/l
|7156
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15000.00
|14585392.89
|14321
|2005.10.10 16:50
|s/l
|7158
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15000.00
|14570392.89
|14322
|2005.10.10 16:50
|buy
|7165
|50.00
|1.2047
|1.2017
|1.2097
|14323
|2005.10.10 16:50
|s/l
|7157
|50.00
|1.2043
|1.2043
|1.2123
|-15000.00
|14555392.89
|14324
|2005.10.10 16:50
|s/l
|7159
|50.00
|1.2043
|1.2043
|1.2123
|-15000.00
|14540392.89
|14325
|2005.10.10 16:50
|buy
|7166
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|14326
|2005.10.10 16:50
|buy
|7167
|50.00
|1.2047
|1.2017
|1.2097
|14327
|2005.10.10 16:51
|buy
|7168
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|14328
|2005.10.10 16:52
|buy
|7169
|50.00
|1.2047
|1.2017
|1.2097
|14329
|2005.10.11 02:48
|s/l
|7160
|50.00
|1.2038
|1.2038
|1.2118
|-15488.50
|14524904.39
|14330
|2005.10.11 02:48
|buy
|7170
|50.00
|1.2041
|1.2011
|1.2091
|14331
|2005.10.11 02:49
|s/l
|7161
|50.00
|1.2033
|1.2033
|1.2113
|-15488.50
|14509415.89
|14332
|2005.10.11 02:49
|buy
|7171
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|14333
|2005.10.11 03:03
|s/l
|7162
|50.00
|1.2023
|1.2023
|1.2103
|-15488.50
|14493927.39
|14334
|2005.10.11 03:03
|buy
|7172
|50.00
|1.2026
|1.1996
|1.2076
|14335
|2005.10.11 08:01
|s/l
|7163
|50.00
|1.2019
|1.2019
|1.2099
|-15488.50
|14478438.89
|14336
|2005.10.11 08:01
|s/l
|7164
|50.00
|1.2018
|1.2018
|1.2098
|-15488.50
|14462950.39
|14337
|2005.10.11 08:01
|buy
|7173
|50.00
|1.2021
|1.1991
|1.2071
|14338
|2005.10.11 08:02
|buy
|7174
|50.00
|1.2021
|1.1991
|1.2071
|14339
|2005.10.11 08:15
|s/l
|7165
|50.00
|1.2017
|1.2017
|1.2097
|-15488.50
|14447461.89
|14340
|2005.10.11 08:15
|s/l
|7167
|50.00
|1.2017
|1.2017
|1.2097
|-15488.50
|14431973.39
|14341
|2005.10.11 08:15
|s/l
|7169
|50.00
|1.2017
|1.2017
|1.2097
|-15488.50
|14416484.89
|14342
|2005.10.11 08:15
|buy
|7175
|50.00
|1.2020
|1.1990
|1.2070
|14343
|2005.10.11 08:15
|buy
|7176
|50.00
|1.2020
|1.1990
|1.2070
|14344
|2005.10.11 08:15
|buy
|7177
|50.00
|1.2020
|1.1990
|1.2070
|14345
|2005.10.11 08:16
|s/l
|7166
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.2096
|-15488.50
|14400996.39
|14346
|2005.10.11 08:16
|s/l
|7168
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.2096
|-15488.50
|14385507.89
|14347
|2005.10.11 08:16
|buy
|7178
|50.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
|14348
|2005.10.11 08:16
|buy
|7179
|50.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
|14349
|2005.10.11 08:42
|s/l
|7170
|50.00
|1.2011
|1.2011
|1.2091
|-15000.00
|14370507.89
|14350
|2005.10.11 08:42
|buy
|7180
|50.00
|1.2014
|1.1984
|1.2064
|14351
|2005.10.11 15:26
|s/l
|7171
|50.00
|1.2006
|1.2006
|1.2086
|-15000.00
|14355507.89
|14352
|2005.10.11 15:26
|buy
|7181
|50.00
|1.2009
|1.1979
|1.2059
|14353
|2005.10.11 16:00
|s/l
|7172
|50.00
|1.1996
|1.1996
|1.2076
|-15000.00
|14340507.89
|14354
|2005.10.11 16:00
|buy
|7182
|50.00
|1.1999
|1.1969
|1.2049
|14355
|2005.10.11 16:07
|s/l
|7173
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.2071
|-15000.00
|14325507.89
|14356
|2005.10.11 16:07
|s/l
|7174
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.2071
|-15000.00
|14310507.89
|14357
|2005.10.11 16:07
|buy
|7183
|50.00
|1.1994
|1.1964
|1.2044
|14358
|2005.10.11 16:09
|buy
|7184
|50.00
|1.1994
|1.1964
|1.2044
|14359
|2005.10.11 16:10
|s/l
|7175
|50.00
|1.1990
|1.1990
|1.2070
|-15000.00
|14295507.89
|14360
|2005.10.11 16:10
|s/l
|7176
|50.00
|1.1990
|1.1990
|1.2070
|-15000.00
|14280507.89
|14361
|2005.10.11 16:10
|s/l
|7177
|50.00
|1.1990
|1.1990
|1.2070
|-15000.00
|14265507.89
|14362
|2005.10.11 16:10
|s/l
|7178
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.2069
|-15000.00
|14250507.89
|14363
|2005.10.11 16:10
|s/l
|7179
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.2069
|-15000.00
|14235507.89
|14364
|2005.10.11 16:10
|buy
|7185
|50.00
|1.1991
|1.1961
|1.2041
|14365
|2005.10.11 16:10
|buy
|7186
|50.00
|1.1992
|1.1962
|1.2042
|14366
|2005.10.11 16:10
|buy
|7187
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|14367
|2005.10.11 16:10
|s/l
|7180
|50.00
|1.1984
|1.1984
|1.2064
|-15000.00
|14220507.89
|14368
|2005.10.11 16:10
|buy
|7188
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|14369
|2005.10.11 16:10
|buy
|7189
|50.00
|1.1987
|1.1957
|1.2037
|14370
|2005.10.11 16:11
|buy
|7190
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|14371
|2005.10.11 20:33
|s/l
|7181
|50.00
|1.1979
|1.1979
|1.2059
|-15000.00
|14205507.89
|14372
|2005.10.11 20:33
|buy
|7191
|50.00
|1.1981
|1.1951
|1.2031
|14373
|2005.10.12 01:35
|s/l
|7182
|50.00
|1.1969
|1.1969
|1.2049
|-15488.50
|14190019.39
|14374
|2005.10.12 01:35
|buy
|7192
|50.00
|1.1972
|1.1942
|1.2022
|14375
|2005.10.12 01:37
|s/l
|7183
|50.00
|1.1964
|1.1964
|1.2044
|-15488.50
|14174530.89
|14376
|2005.10.12 01:37
|s/l
|7184
|50.00
|1.1964
|1.1964
|1.2044
|-15488.50
|14159042.39
|14377
|2005.10.12 01:37
|buy
|7193
|50.00
|1.1967
|1.1937
|1.2017
|14378
|2005.10.12 01:38
|buy
|7194
|50.00
|1.1968
|1.1938
|1.2018
|14379
|2005.10.12 02:25
|s/l
|7185
|50.00
|1.1961
|1.1961
|1.2041
|-15488.50
|14143553.89
|14380
|2005.10.12 02:25
|s/l
|7186
|50.00
|1.1962
|1.1962
|1.2042
|-15488.50
|14128065.39
|14381
|2005.10.12 02:25
|buy
|7195
|50.00
|1.1964
|1.1934
|1.2014
|14382
|2005.10.12 02:27
|s/l
|7187
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.2040
|-15488.50
|14112576.89
|14383
|2005.10.12 02:27
|buy
|7196
|50.00
|1.1961
|1.1931
|1.2011
|14384
|2005.10.12 02:28
|buy
|7197
|50.00
|1.1962
|1.1932
|1.2012
|14385
|2005.10.12 02:56
|s/l
|7189
|50.00
|1.1957
|1.1957
|1.2037
|-15488.50
|14097088.39
|14386
|2005.10.12 02:56
|buy
|7198
|50.00
|1.1960
|1.1930
|1.2010
|14387
|2005.10.12 02:56
|s/l
|7188
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.2036
|-15488.50
|14081599.89
|14388
|2005.10.12 02:56
|s/l
|7190
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.2036
|-15488.50
|14066111.39
|14389
|2005.10.12 02:56
|buy
|7199
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|14390
|2005.10.12 02:57
|buy
|7200
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|14391
|2005.10.12 13:18
|t/p
|7195
|50.00
|1.2014
|1.1934
|1.2014
|25000.00
|14091111.39
|14392
|2005.10.12 13:18
|t/p
|7196
|50.00
|1.2011
|1.1931
|1.2011
|25000.00
|14116111.39
|14393
|2005.10.12 13:18
|t/p
|7197
|50.00
|1.2012
|1.1932
|1.2012
|25000.00
|14141111.39
|14394
|2005.10.12 13:18
|t/p
|7198
|50.00
|1.2010
|1.1930
|1.2010
|25000.00
|14166111.39
|14395
|2005.10.12 13:18
|t/p
|7199
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|14191111.39
|14396
|2005.10.12 13:18
|t/p
|7200
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|25000.00
|14216111.39
|14397
|2005.10.12 13:21
|t/p
|7193
|50.00
|1.2017
|1.1937
|1.2017
|25000.00
|14241111.39
|14398
|2005.10.12 13:22
|t/p
|7194
|50.00
|1.2018
|1.1938
|1.2018
|25000.00
|14266111.39
|14399
|2005.10.12 15:03
|t/p
|7192
|50.00
|1.2022
|1.1942
|1.2022
|25000.00
|14291111.39
|14400
|2005.10.12 15:05
|t/p
|7191
|50.00
|1.2031
|1.1951
|1.2031
|24511.50
|14315622.89
|14401
|2005.10.12 15:06
|buy
|7201
|50.00
|1.2033
|1.2003
|1.2083
|14402
|2005.10.12 15:06
|buy
|7202
|50.00
|1.2034
|1.2004
|1.2084
|14403
|2005.10.12 15:06
|buy
|7203
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|14404
|2005.10.12 15:07
|buy
|7204
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|14405
|2005.10.12 15:07
|buy
|7205
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|14406
|2005.10.12 15:08
|buy
|7206
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|14407
|2005.10.12 15:09
|buy
|7207
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|14408
|2005.10.12 15:11
|buy
|7208
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|14409
|2005.10.12 15:11
|buy
|7209
|50.00
|1.2027
|1.1997
|1.2077
|14410
|2005.10.12 15:11
|buy
|7210
|50.00
|1.2026
|1.1996
|1.2076
|14411
|2005.10.13 03:03
|s/l
|7201
|50.00
|1.2003
|1.2003
|1.2083
|-15488.50
|14300134.39
|14412
|2005.10.13 03:03
|s/l
|7202
|50.00
|1.2004
|1.2004
|1.2084
|-15488.50
|14284645.89
|14413
|2005.10.13 03:03
|buy
|7211
|50.00
|1.2006
|1.1976
|1.2056
|14414
|2005.10.13 03:04
|s/l
|7203
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15488.50
|14269157.39
|14415
|2005.10.13 03:04
|s/l
|7204
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15488.50
|14253668.89
|14416
|2005.10.13 03:04
|s/l
|7205
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15488.50
|14238180.39
|14417
|2005.10.13 03:04
|s/l
|7207
|50.00
|1.1999
|1.1999
|1.2079
|-15488.50
|14222691.89
|14418
|2005.10.13 03:04
|buy
|7212
|50.00
|1.2002
|1.1972
|1.2052
|14419
|2005.10.13 03:04
|buy
|7213
|50.00
|1.2002
|1.1972
|1.2052
|14420
|2005.10.13 03:05
|buy
|7214
|50.00
|1.2002
|1.1972
|1.2052
|14421
|2005.10.13 03:10
|buy
|7215
|50.00
|1.2002
|1.1972
|1.2052
|14422
|2005.10.13 03:10
|s/l
|7206
|50.00
|1.1998
|1.1998
|1.2078
|-15488.50
|14207203.39
|14423
|2005.10.13 03:10
|s/l
|7208
|50.00
|1.1998
|1.1998
|1.2078
|-15488.50
|14191714.89
|14424
|2005.10.13 03:10
|s/l
|7209
|50.00
|1.1997
|1.1997
|1.2077
|-15488.50
|14176226.39
|14425
|2005.10.13 03:10
|s/l
|7210
|50.00
|1.1996
|1.1996
|1.2076
|-15488.50
|14160737.89
|14426
|2005.10.13 03:10
|buy
|7216
|50.00
|1.1999
|1.1969
|1.2049
|14427
|2005.10.13 03:11
|buy
|7217
|50.00
|1.1999
|1.1969
|1.2049
|14428
|2005.10.13 03:11
|buy
|7218
|50.00
|1.1996
|1.1966
|1.2046
|14429
|2005.10.13 03:11
|buy
|7219
|50.00
|1.1992
|1.1962
|1.2042
|14430
|2005.10.13 03:12
|buy
|7220
|50.00
|1.1988
|1.1958
|1.2038
|14431
|2005.10.13 03:27
|s/l
|7211
|50.00
|1.1976
|1.1976
|1.2056
|-15000.00
|14145737.89
|14432
|2005.10.13 03:27
|buy
|7221
|50.00
|1.1979
|1.1949
|1.2029
|14433
|2005.10.13 04:51
|s/l
|7212
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.2052
|-15000.00
|14130737.89
|14434
|2005.10.13 04:51
|s/l
|7213
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.2052
|-15000.00
|14115737.89
|14435
|2005.10.13 04:51
|s/l
|7214
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.2052
|-15000.00
|14100737.89
|14436
|2005.10.13 04:51
|s/l
|7215
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.2052
|-15000.00
|14085737.89
|14437
|2005.10.13 04:51
|buy
|7222
|50.00
|1.1975
|1.1945
|1.2025
|14438
|2005.10.13 04:51
|buy
|7223
|50.00
|1.1974
|1.1944
|1.2024
|14439
|2005.10.13 04:52
|buy
|7224
|50.00
|1.1973
|1.1943
|1.2023
|14440
|2005.10.13 04:52
|s/l
|7216
|50.00
|1.1969
|1.1969
|1.2049
|-15000.00
|14070737.89
|14441
|2005.10.13 04:52
|s/l
|7217
|50.00
|1.1969
|1.1969
|1.2049
|-15000.00
|14055737.89
|14442
|2005.10.13 04:52
|buy
|7225
|50.00
|1.1971
|1.1941
|1.2021
|14443
|2005.10.13 04:53
|buy
|7226
|50.00
|1.1971
|1.1941
|1.2021
|14444
|2005.10.13 04:53
|buy
|7227
|50.00
|1.1972
|1.1942
|1.2022
|14445
|2005.10.13 14:30
|s/l
|7218
|50.00
|1.1966
|1.1966
|1.2046
|-15000.00
|14040737.89
|14446
|2005.10.13 14:30
|s/l
|7219
|50.00
|1.1962
|1.1962
|1.2042
|-15000.00
|14025737.89
|14447
|2005.10.13 14:30
|s/l
|7220
|50.00
|1.1958
|1.1958
|1.2038
|-15000.00
|14010737.89
|14448
|2005.10.13 14:30
|buy
|7228
|50.00
|1.1956
|1.1926
|1.2006
|14449
|2005.10.13 14:30
|buy
|7229
|50.00
|1.1956
|1.1926
|1.2006
|14450
|2005.10.13 14:30
|buy
|7230
|50.00
|1.1956
|1.1926
|1.2006
|14451
|2005.10.13 14:45
|s/l
|7221
|50.00
|1.1949
|1.1949
|1.2029
|-15000.00
|13995737.89
|14452
|2005.10.13 14:45
|buy
|7231
|50.00
|1.1950
|1.1920
|1.2000
|14453
|2005.10.13 14:45
|s/l
|7222
|50.00
|1.1945
|1.1945
|1.2025
|-15000.00
|13980737.89
|14454
|2005.10.13 14:45
|s/l
|7223
|50.00
|1.1944
|1.1944
|1.2024
|-15000.00
|13965737.89
|14455
|2005.10.13 14:45
|buy
|7232
|50.00
|1.1947
|1.1917
|1.1997
|14456
|2005.10.13 14:45
|s/l
|7224
|50.00
|1.1943
|1.1943
|1.2023
|-15000.00
|13950737.89
|14457
|2005.10.13 14:45
|s/l
|7227
|50.00
|1.1942
|1.1942
|1.2022
|-15000.00
|13935737.89
|14458
|2005.10.13 14:45
|buy
|7233
|50.00
|1.1945
|1.1915
|1.1995
|14459
|2005.10.13 14:46
|buy
|7234
|50.00
|1.1945
|1.1915
|1.1995
|14460
|2005.10.13 14:46
|buy
|7235
|50.00
|1.1946
|1.1916
|1.1996
|14461
|2005.10.13 14:51
|s/l
|7225
|50.00
|1.1941
|1.1941
|1.2021
|-15000.00
|13920737.89
|14462
|2005.10.13 14:51
|s/l
|7226
|50.00
|1.1941
|1.1941
|1.2021
|-15000.00
|13905737.89
|14463
|2005.10.13 14:51
|buy
|7236
|50.00
|1.1943
|1.1913
|1.1993
|14464
|2005.10.13 14:51
|buy
|7237
|50.00
|1.1944
|1.1914
|1.1994
|14465
|2005.10.13 15:42
|s/l
|7228
|50.00
|1.1926
|1.1926
|1.2006
|-15000.00
|13890737.89
|14466
|2005.10.13 15:42
|s/l
|7229
|50.00
|1.1926
|1.1926
|1.2006
|-15000.00
|13875737.89
|14467
|2005.10.13 15:42
|s/l
|7230
|50.00
|1.1926
|1.1926
|1.2006
|-15000.00
|13860737.89
|14468
|2005.10.13 15:42
|buy
|7238
|50.00
|1.1929
|1.1899
|1.1979
|14469
|2005.10.13 15:54
|buy
|7239
|50.00
|1.1930
|1.1900
|1.1980
|14470
|2005.10.13 15:54
|buy
|7240
|50.00
|1.1931
|1.1901
|1.1981
|14471
|2005.10.13 16:11
|s/l
|7231
|50.00
|1.1920
|1.1920
|1.2000
|-15000.00
|13845737.89
|14472
|2005.10.13 16:11
|buy
|7241
|50.00
|1.1923
|1.1893
|1.1973
|14473
|2005.10.13 16:21
|s/l
|7232
|50.00
|1.1917
|1.1917
|1.1997
|-15000.00
|13830737.89
|14474
|2005.10.13 16:21
|s/l
|7233
|50.00
|1.1915
|1.1915
|1.1995
|-15000.00
|13815737.89
|14475
|2005.10.13 16:21
|s/l
|7234
|50.00
|1.1915
|1.1915
|1.1995
|-15000.00
|13800737.89
|14476
|2005.10.13 16:21
|s/l
|7235
|50.00
|1.1916
|1.1916
|1.1996
|-15000.00
|13785737.89
|14477
|2005.10.13 16:21
|buy
|7242
|50.00
|1.1918
|1.1888
|1.1968
|14478
|2005.10.13 16:25
|buy
|7243
|50.00
|1.1918
|1.1888
|1.1968
|14479
|2005.10.13 16:26
|s/l
|7237
|50.00
|1.1914
|1.1914
|1.1994
|-15000.00
|13770737.89
|14480
|2005.10.13 16:26
|buy
|7244
|50.00
|1.1917
|1.1887
|1.1967
|14481
|2005.10.13 16:27
|s/l
|7236
|50.00
|1.1913
|1.1913
|1.1993
|-15000.00
|13755737.89
|14482
|2005.10.13 16:27
|buy
|7245
|50.00
|1.1916
|1.1886
|1.1966
|14483
|2005.10.13 16:42
|buy
|7246
|50.00
|1.1917
|1.1887
|1.1967
|14484
|2005.10.13 18:34
|t/p
|7242
|50.00
|1.1968
|1.1888
|1.1968
|25000.00
|13780737.89
|14485
|2005.10.13 18:34
|t/p
|7243
|50.00
|1.1968
|1.1888
|1.1968
|25000.00
|13805737.89
|14486
|2005.10.13 18:34
|t/p
|7244
|50.00
|1.1967
|1.1887
|1.1967
|25000.00
|13830737.89
|14487
|2005.10.13 18:34
|t/p
|7245
|50.00
|1.1966
|1.1886
|1.1966
|25000.00
|13855737.89
|14488
|2005.10.13 18:34
|t/p
|7246
|50.00
|1.1967
|1.1887
|1.1967
|25000.00
|13880737.89
|14489
|2005.10.13 18:36
|t/p
|7238
|50.00
|1.1979
|1.1899
|1.1979
|25000.00
|13905737.89
|14490
|2005.10.13 18:36
|t/p
|7239
|50.00
|1.1980
|1.1900
|1.1980
|25000.00
|13930737.89
|14491
|2005.10.13 18:36
|t/p
|7240
|50.00
|1.1981
|1.1901
|1.1981
|25000.00
|13955737.89
|14492
|2005.10.13 18:36
|t/p
|7241
|50.00
|1.1973
|1.1893
|1.1973
|25000.00
|13980737.89
|14493
|2005.10.13 18:36
|buy
|7247
|50.00
|1.1975
|1.1945
|1.2025
|14494
|2005.10.13 18:37
|buy
|7248
|50.00
|1.1970
|1.1940
|1.2020
|14495
|2005.10.13 18:41
|buy
|7249
|50.00
|1.1968
|1.1938
|1.2018
|14496
|2005.10.13 18:41
|buy
|7250
|50.00
|1.1955
|1.1925
|1.2005
|14497
|2005.10.13 18:41
|buy
|7251
|50.00
|1.1953
|1.1923
|1.2003
|14498
|2005.10.13 18:42
|buy
|7252
|50.00
|1.1953
|1.1923
|1.2003
|14499
|2005.10.13 18:43
|buy
|7253
|50.00
|1.1953
|1.1923
|1.2003
|14500
|2005.10.13 20:47
|t/p
|7251
|50.00
|1.2003
|1.1923
|1.2003
|25000.00
|14005737.89
|14501
|2005.10.13 20:47
|t/p
|7252
|50.00
|1.2003
|1.1923
|1.2003
|25000.00
|14030737.89
|14502
|2005.10.13 20:47
|t/p
|7253
|50.00
|1.2003
|1.1923
|1.2003
|25000.00
|14055737.89
|14503
|2005.10.13 20:47
|t/p
|7250
|50.00
|1.2005
|1.1925
|1.2005
|25000.00
|14080737.89
|14504
|2005.10.13 20:52
|t/p
|7249
|50.00
|1.2018
|1.1938
|1.2018
|25000.00
|14105737.89
|14505
|2005.10.13 21:21
|t/p
|7248
|50.00
|1.2020
|1.1940
|1.2020
|25000.00
|14130737.89
|14506
|2005.10.13 21:27
|t/p
|7247
|50.00
|1.2025
|1.1945
|1.2025
|25000.00
|14155737.89
|14507
|2005.10.13 21:38
|sell
|7254
|50.00
|1.2032
|1.2062
|1.1982
|14508
|2005.10.13 21:39
|sell
|7255
|50.00
|1.2032
|1.2062
|1.1982
|14509
|2005.10.13 21:40
|sell
|7256
|50.00
|1.2034
|1.2064
|1.1984
|14510
|2005.10.13 21:42
|sell
|7257
|50.00
|1.2037
|1.2067
|1.1987
|14511
|2005.10.13 21:43
|sell
|7258
|50.00
|1.2037
|1.2067
|1.1987
|14512
|2005.10.14 05:57
|sell
|7259
|50.00
|1.2036
|1.2066
|1.1986
|14513
|2005.10.14 06:00
|sell
|7260
|50.00
|1.2035
|1.2065
|1.1985
|14514
|2005.10.14 06:01
|sell
|7261
|50.00
|1.2036
|1.2066
|1.1986
|14515
|2005.10.14 06:02
|sell
|7262
|50.00
|1.2035
|1.2065
|1.1985
|14516
|2005.10.14 06:02
|sell
|7263
|50.00
|1.2034
|1.2064
|1.1984
|14517
|2005.10.14 12:51
|t/p
|7257
|50.00
|1.1987
|1.2067
|1.1987
|25714.00
|14181451.89
|14518
|2005.10.14 12:51
|t/p
|7258
|50.00
|1.1987
|1.2067
|1.1987
|25714.00
|14207165.89
|14519
|2005.10.14 12:53
|t/p
|7259
|50.00
|1.1986
|1.2066
|1.1986
|25000.00
|14232165.89
|14520
|2005.10.14 12:53
|t/p
|7261
|50.00
|1.1986
|1.2066
|1.1986
|25000.00
|14257165.89
|14521
|2005.10.14 13:04
|t/p
|7260
|50.00
|1.1985
|1.2065
|1.1985
|25000.00
|14282165.89
|14522
|2005.10.14 13:04
|t/p
|7262
|50.00
|1.1985
|1.2065
|1.1985
|25000.00
|14307165.89
|14523
|2005.10.14 13:05
|t/p
|7256
|50.00
|1.1984
|1.2064
|1.1984
|25714.00
|14332879.89
|14524
|2005.10.14 13:05
|t/p
|7263
|50.00
|1.1984
|1.2064
|1.1984
|25000.00
|14357879.89
|14525
|2005.10.14 14:30
|sell
|7264
|50.00
|1.2043
|1.2073
|1.1993
|14526
|2005.10.14 14:30
|sell
|7265
|50.00
|1.2045
|1.2075
|1.1995
|14527
|2005.10.14 14:30
|t/p
|7265
|50.00
|1.1995
|1.2075
|1.1995
|25000.00
|14382879.89
|14528
|2005.10.14 14:30
|sell
|7266
|50.00
|1.2045
|1.2075
|1.1995
|14529
|2005.10.14 14:30
|t/p
|7266
|50.00
|1.1995
|1.2075
|1.1995
|25000.00
|14407879.89
|14530
|2005.10.14 14:30
|sell
|7267
|50.00
|1.2045
|1.2075
|1.1995
|14531
|2005.10.14 14:30
|t/p
|7267
|50.00
|1.1995
|1.2075
|1.1995
|25000.00
|14432879.89
|14532
|2005.10.14 14:32
|sell
|7268
|50.00
|1.2045
|1.2075
|1.1995
|14533
|2005.10.14 14:32
|sell
|7269
|50.00
|1.2046
|1.2076
|1.1996
|14534
|2005.10.14 14:32
|sell
|7270
|50.00
|1.2047
|1.2077
|1.1997
|14535
|2005.10.14 14:32
|sell
|7271
|50.00
|1.2051
|1.2081
|1.2001
|14536
|2005.10.14 14:32
|sell
|7272
|50.00
|1.2054
|1.2084
|1.2004
|14537
|2005.10.14 14:32
|sell
|7273
|50.00
|1.2058
|1.2088
|1.2008
|14538
|2005.10.14 14:33
|s/l
|7254
|50.00
|1.2062
|1.2062
|1.1982
|-14286.00
|14418593.89
|14539
|2005.10.14 14:33
|s/l
|7255
|50.00
|1.2062
|1.2062
|1.1982
|-14286.00
|14404307.89
|14540
|2005.10.14 14:33
|sell
|7274
|50.00
|1.2059
|1.2089
|1.2009
|14541
|2005.10.14 14:33
|sell
|7275
|50.00
|1.2059
|1.2089
|1.2009
|14542
|2005.10.14 14:34
|sell
|7276
|50.00
|1.2059
|1.2089
|1.2009
|14543
|2005.10.14 14:34
|t/p
|7273
|50.00
|1.2008
|1.2088
|1.2008
|25000.00
|14429307.89
|14544
|2005.10.14 14:34
|t/p
|7274
|50.00
|1.2009
|1.2089
|1.2009
|25000.00
|14454307.89
|14545
|2005.10.14 14:34
|t/p
|7275
|50.00
|1.2009
|1.2089
|1.2009
|25000.00
|14479307.89
|14546
|2005.10.14 14:34
|t/p
|7276
|50.00
|1.2009
|1.2089
|1.2009
|25000.00
|14504307.89
|14547
|2005.10.14 14:35
|t/p
|7269
|50.00
|1.1996
|1.2076
|1.1996
|25000.00
|14529307.89
|14548
|2005.10.14 14:35
|t/p
|7270
|50.00
|1.1997
|1.2077
|1.1997
|25000.00
|14554307.89
|14549
|2005.10.14 14:35
|t/p
|7271
|50.00
|1.2001
|1.2081
|1.2001
|25000.00
|14579307.89
|14550
|2005.10.14 14:35
|t/p
|7272
|50.00
|1.2004
|1.2084
|1.2004
|25000.00
|14604307.89
|14551
|2005.10.14 14:35
|t/p
|7268
|50.00
|1.1995
|1.2075
|1.1995
|25000.00
|14629307.89
|14552
|2005.10.14 14:43
|sell
|7277
|50.00
|1.2058
|1.2088
|1.2008
|14553
|2005.10.14 14:43
|t/p
|7277
|50.00
|1.2008
|1.2088
|1.2008
|25000.00
|14654307.89
|14554
|2005.10.14 14:46
|sell
|7278
|50.00
|1.2058
|1.2088
|1.2008
|14555
|2005.10.14 14:47
|sell
|7279
|50.00
|1.2057
|1.2087
|1.2007
|14556
|2005.10.14 14:47
|sell
|7280
|50.00
|1.2056
|1.2086
|1.2006
|14557
|2005.10.14 14:47
|sell
|7281
|50.00
|1.2055
|1.2085
|1.2005
|14558
|2005.10.14 14:48
|sell
|7282
|50.00
|1.2054
|1.2084
|1.2004
|14559
|2005.10.14 14:48
|sell
|7283
|50.00
|1.2055
|1.2085
|1.2005
|14560
|2005.10.14 15:16
|t/p
|7278
|50.00
|1.2008
|1.2088
|1.2008
|25000.00
|14679307.89
|14561
|2005.10.14 15:18
|t/p
|7279
|50.00
|1.2007
|1.2087
|1.2007
|25000.00
|14704307.89
|14562
|2005.10.14 15:30
|t/p
|7280
|50.00
|1.2006
|1.2086
|1.2006
|25000.00
|14729307.89
|14563
|2005.10.14 15:30
|t/p
|7281
|50.00
|1.2005
|1.2085
|1.2005
|25000.00
|14754307.89
|14564
|2005.10.14 15:30
|t/p
|7282
|50.00
|1.2004
|1.2084
|1.2004
|25000.00
|14779307.89
|14565
|2005.10.14 15:30
|t/p
|7283
|50.00
|1.2005
|1.2085
|1.2005
|25000.00
|14804307.89
|14566
|2005.10.14 16:34
|sell
|7284
|50.00
|1.2069
|1.2099
|1.2019
|14567
|2005.10.14 16:34
|sell
|7285
|50.00
|1.2069
|1.2099
|1.2019
|14568
|2005.10.14 16:35
|sell
|7286
|50.00
|1.2069
|1.2099
|1.2019
|14569
|2005.10.14 16:47
|s/l
|7264
|50.00
|1.2073
|1.2073
|1.1993
|-15000.00
|14789307.89
|14570
|2005.10.14 16:47
|sell
|7287
|50.00
|1.2070
|1.2100
|1.2020
|14571
|2005.10.14 16:47
|sell
|7288
|50.00
|1.2074
|1.2104
|1.2024
|14572
|2005.10.14 16:48
|sell
|7289
|50.00
|1.2079
|1.2109
|1.2029
|14573
|2005.10.14 16:48
|sell
|7290
|50.00
|1.2079
|1.2109
|1.2029
|14574
|2005.10.14 16:49
|sell
|7291
|50.00
|1.2079
|1.2109
|1.2029
|14575
|2005.10.14 17:15
|sell
|7292
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|14576
|2005.10.14 17:15
|sell
|7293
|50.00
|1.2086
|1.2116
|1.2036
|14577
|2005.10.14 19:33
|s/l
|7284
|50.00
|1.2099
|1.2099
|1.2019
|-15000.00
|14774307.89
|14578
|2005.10.14 19:33
|s/l
|7285
|50.00
|1.2099
|1.2099
|1.2019
|-15000.00
|14759307.89
|14579
|2005.10.14 19:33
|s/l
|7286
|50.00
|1.2099
|1.2099
|1.2019
|-15000.00
|14744307.89
|14580
|2005.10.14 19:33
|s/l
|7287
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2020
|-15000.00
|14729307.89
|14581
|2005.10.14 19:33
|sell
|7294
|50.00
|1.2097
|1.2127
|1.2047
|14582
|2005.10.14 19:34
|sell
|7295
|50.00
|1.2097
|1.2127
|1.2047
|14583
|2005.10.14 19:34
|sell
|7296
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|14584
|2005.10.14 19:36
|s/l
|7288
|50.00
|1.2104
|1.2104
|1.2024
|-15000.00
|14714307.89
|14585
|2005.10.14 19:36
|s/l
|7289
|50.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|-15000.00
|14699307.89
|14586
|2005.10.14 19:36
|s/l
|7290
|50.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|-15000.00
|14684307.89
|14587
|2005.10.14 19:36
|s/l
|7291
|50.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|-15000.00
|14669307.89
|14588
|2005.10.14 19:36
|sell
|7297
|50.00
|1.2107
|1.2137
|1.2057
|14589
|2005.10.14 19:37
|sell
|7298
|50.00
|1.2107
|1.2137
|1.2057
|14590
|2005.10.14 19:38
|sell
|7299
|50.00
|1.2107
|1.2137
|1.2057
|14591
|2005.10.17 02:15
|s/l
|7292
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-14762.00
|14654545.89
|14592
|2005.10.17 02:15
|s/l
|7293
|50.00
|1.2116
|1.2116
|1.2036
|-14762.00
|14639783.89
|14593
|2005.10.17 02:15
|sell
|7300
|50.00
|1.2116
|1.2146
|1.2066
|14594
|2005.10.17 02:15
|sell
|7301
|50.00
|1.2116
|1.2146
|1.2066
|14595
|2005.10.17 02:16
|sell
|7302
|50.00
|1.2116
|1.2146
|1.2066
|14596
|2005.10.17 02:56
|sell
|7303
|50.00
|1.2117
|1.2147
|1.2067
|14597
|2005.10.17 10:51
|t/p
|7300
|50.00
|1.2066
|1.2146
|1.2066
|25000.00
|14664783.89
|14598
|2005.10.17 10:51
|t/p
|7301
|50.00
|1.2066
|1.2146
|1.2066
|25000.00
|14689783.89
|14599
|2005.10.17 10:51
|t/p
|7302
|50.00
|1.2066
|1.2146
|1.2066
|25000.00
|14714783.89
|14600
|2005.10.17 10:51
|t/p
|7303
|50.00
|1.2067
|1.2147
|1.2067
|25000.00
|14739783.89
|14601
|2005.10.17 10:53
|t/p
|7297
|50.00
|1.2057
|1.2137
|1.2057
|25238.00
|14765021.89
|14602
|2005.10.17 10:53
|t/p
|7298
|50.00
|1.2057
|1.2137
|1.2057
|25238.00
|14790259.89
|14603
|2005.10.17 10:53
|t/p
|7299
|50.00
|1.2057
|1.2137
|1.2057
|25238.00
|14815497.89
|14604
|2005.10.17 11:46
|t/p
|7294
|50.00
|1.2047
|1.2127
|1.2047
|25238.00
|14840735.89
|14605
|2005.10.17 11:46
|t/p
|7295
|50.00
|1.2047
|1.2127
|1.2047
|25238.00
|14865973.89
|14606
|2005.10.17 11:46
|t/p
|7296
|50.00
|1.2046
|1.2126
|1.2046
|25238.00
|14891211.89
|14607
|2005.10.17 11:49
|buy
|7304
|50.00
|1.2041
|1.2011
|1.2091
|14608
|2005.10.17 11:51
|buy
|7305
|50.00
|1.2042
|1.2012
|1.2092
|14609
|2005.10.17 11:52
|buy
|7306
|50.00
|1.2042
|1.2012
|1.2092
|14610
|2005.10.17 11:53
|buy
|7307
|50.00
|1.2043
|1.2013
|1.2093
|14611
|2005.10.17 11:53
|buy
|7308
|50.00
|1.2042
|1.2012
|1.2092
|14612
|2005.10.17 11:54
|buy
|7309
|50.00
|1.2038
|1.2008
|1.2088
|14613
|2005.10.17 11:54
|buy
|7310
|50.00
|1.2037
|1.2007
|1.2087
|14614
|2005.10.17 11:54
|buy
|7311
|50.00
|1.2038
|1.2008
|1.2088
|14615
|2005.10.17 11:54
|buy
|7312
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|14616
|2005.10.17 11:55
|buy
|7313
|50.00
|1.2033
|1.2003
|1.2083
|14617
|2005.10.17 14:17
|s/l
|7307
|50.00
|1.2013
|1.2013
|1.2093
|-15000.00
|14876211.89
|14618
|2005.10.17 14:17
|buy
|7314
|50.00
|1.2016
|1.1986
|1.2066
|14619
|2005.10.17 14:18
|s/l
|7304
|50.00
|1.2011
|1.2011
|1.2091
|-15000.00
|14861211.89
|14620
|2005.10.17 14:18
|s/l
|7305
|50.00
|1.2012
|1.2012
|1.2092
|-15000.00
|14846211.89
|14621
|2005.10.17 14:18
|s/l
|7306
|50.00
|1.2012
|1.2012
|1.2092
|-15000.00
|14831211.89
|14622
|2005.10.17 14:18
|s/l
|7308
|50.00
|1.2012
|1.2012
|1.2092
|-15000.00
|14816211.89
|14623
|2005.10.17 14:18
|buy
|7315
|50.00
|1.2014
|1.1984
|1.2064
|14624
|2005.10.17 14:19
|buy
|7316
|50.00
|1.2015
|1.1985
|1.2065
|14625
|2005.10.17 14:19
|buy
|7317
|50.00
|1.2016
|1.1986
|1.2066
|14626
|2005.10.17 14:20
|buy
|7318
|50.00
|1.2017
|1.1987
|1.2067
|14627
|2005.10.18 00:38
|s/l
|7309
|50.00
|1.2008
|1.2008
|1.2088
|-15488.50
|14800723.39
|14628
|2005.10.18 00:38
|s/l
|7310
|50.00
|1.2007
|1.2007
|1.2087
|-15488.50
|14785234.89
|14629
|2005.10.18 00:38
|s/l
|7311
|50.00
|1.2008
|1.2008
|1.2088
|-15488.50
|14769746.39
|14630
|2005.10.18 01:06
|buy
|7319
|50.00
|1.2017
|1.1987
|1.2067
|14631
|2005.10.18 01:06
|buy
|7320
|50.00
|1.2016
|1.1986
|1.2066
|14632
|2005.10.18 01:11
|buy
|7321
|50.00
|1.2015
|1.1985
|1.2065
|14633
|2005.10.18 01:39
|s/l
|7312
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15488.50
|14754257.89
|14634
|2005.10.18 01:39
|s/l
|7313
|50.00
|1.2003
|1.2003
|1.2083
|-15488.50
|14738769.39
|14635
|2005.10.18 01:39
|buy
|7322
|50.00
|1.2002
|1.1972
|1.2052
|14636
|2005.10.18 01:39
|buy
|7323
|50.00
|1.2001
|1.1971
|1.2051
|14637
|2005.10.18 02:20
|s/l
|7318
|50.00
|1.1987
|1.1987
|1.2067
|-15488.50
|14723280.89
|14638
|2005.10.18 02:20
|s/l
|7319
|50.00
|1.1987
|1.1987
|1.2067
|-15000.00
|14708280.89
|14639
|2005.10.18 02:20
|buy
|7324
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|14640
|2005.10.18 02:20
|buy
|7325
|50.00
|1.1991
|1.1961
|1.2041
|14641
|2005.10.18 02:21
|s/l
|7314
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.2066
|-15488.50
|14692792.39
|14642
|2005.10.18 02:21
|s/l
|7317
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.2066
|-15488.50
|14677303.89
|14643
|2005.10.18 02:21
|s/l
|7320
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.2066
|-15000.00
|14662303.89
|14644
|2005.10.18 02:21
|buy
|7326
|50.00
|1.1989
|1.1959
|1.2039
|14645
|2005.10.18 02:21
|buy
|7327
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|14646
|2005.10.18 02:21
|buy
|7328
|50.00
|1.1989
|1.1959
|1.2039
|14647
|2005.10.18 02:26
|s/l
|7315
|50.00
|1.1984
|1.1984
|1.2064
|-15488.50
|14646815.39
|14648
|2005.10.18 02:26
|s/l
|7316
|50.00
|1.1985
|1.1985
|1.2065
|-15488.50
|14631326.89
|14649
|2005.10.18 02:26
|s/l
|7321
|50.00
|1.1985
|1.1985
|1.2065
|-15000.00
|14616326.89
|14650
|2005.10.18 02:26
|buy
|7329
|50.00
|1.1987
|1.1957
|1.2037
|14651
|2005.10.18 02:27
|buy
|7330
|50.00
|1.1988
|1.1958
|1.2038
|14652
|2005.10.18 02:28
|buy
|7331
|50.00
|1.1987
|1.1957
|1.2037
|14653
|2005.10.18 09:49
|s/l
|7322
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.2052
|-15000.00
|14601326.89
|14654
|2005.10.18 09:49
|s/l
|7323
|50.00
|1.1971
|1.1971
|1.2051
|-15000.00
|14586326.89
|14655
|2005.10.18 09:49
|buy
|7332
|50.00
|1.1972
|1.1942
|1.2022
|14656
|2005.10.18 09:49
|buy
|7333
|50.00
|1.1967
|1.1937
|1.2017
|14657
|2005.10.18 11:36
|s/l
|7324
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.2040
|-15000.00
|14571326.89
|14658
|2005.10.18 11:36
|s/l
|7325
|50.00
|1.1961
|1.1961
|1.2041
|-15000.00
|14556326.89
|14659
|2005.10.18 11:36
|s/l
|7327
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.2040
|-15000.00
|14541326.89
|14660
|2005.10.18 11:36
|buy
|7334
|50.00
|1.1963
|1.1933
|1.2013
|14661
|2005.10.18 11:37
|buy
|7335
|50.00
|1.1964
|1.1934
|1.2014
|14662
|2005.10.18 11:41
|buy
|7336
|50.00
|1.1965
|1.1935
|1.2015
|14663
|2005.10.18 11:48
|s/l
|7326
|50.00
|1.1959
|1.1959
|1.2039
|-15000.00
|14526326.89
|14664
|2005.10.18 11:48
|s/l
|7328
|50.00
|1.1959
|1.1959
|1.2039
|-15000.00
|14511326.89
|14665
|2005.10.18 11:48
|s/l
|7329
|50.00
|1.1957
|1.1957
|1.2037
|-15000.00
|14496326.89
|14666
|2005.10.18 11:48
|s/l
|7330
|50.00
|1.1958
|1.1958
|1.2038
|-15000.00
|14481326.89
|14667
|2005.10.18 11:48
|s/l
|7331
|50.00
|1.1957
|1.1957
|1.2037
|-15000.00
|14466326.89
|14668
|2005.10.18 11:48
|buy
|7337
|50.00
|1.1954
|1.1924
|1.2004
|14669
|2005.10.18 11:49
|buy
|7338
|50.00
|1.1953
|1.1923
|1.2003
|14670
|2005.10.18 11:49
|buy
|7339
|50.00
|1.1952
|1.1922
|1.2002
|14671
|2005.10.18 11:49
|buy
|7340
|50.00
|1.1949
|1.1919
|1.1999
|14672
|2005.10.18 11:50
|buy
|7341
|50.00
|1.1950
|1.1920
|1.2000
|14673
|2005.10.18 12:16
|s/l
|7332
|50.00
|1.1942
|1.1942
|1.2022
|-15000.00
|14451326.89
|14674
|2005.10.18 12:16
|buy
|7342
|50.00
|1.1944
|1.1914
|1.1994
|14675
|2005.10.18 12:25
|s/l
|7333
|50.00
|1.1937
|1.1937
|1.2017
|-15000.00
|14436326.89
|14676
|2005.10.18 12:25
|buy
|7343
|50.00
|1.1940
|1.1910
|1.1990
|14677
|2005.10.18 12:27
|s/l
|7336
|50.00
|1.1935
|1.1935
|1.2015
|-15000.00
|14421326.89
|14678
|2005.10.18 12:27
|buy
|7344
|50.00
|1.1938
|1.1908
|1.1988
|14679
|2005.10.18 12:27
|s/l
|7334
|50.00
|1.1933
|1.1933
|1.2013
|-15000.00
|14406326.89
|14680
|2005.10.18 12:27
|s/l
|7335
|50.00
|1.1934
|1.1934
|1.2014
|-15000.00
|14391326.89
|14681
|2005.10.18 12:27
|buy
|7345
|50.00
|1.1936
|1.1906
|1.1986
|14682
|2005.10.18 12:27
|buy
|7346
|50.00
|1.1937
|1.1907
|1.1987
|14683
|2005.10.18 15:00
|s/l
|7337
|50.00
|1.1924
|1.1924
|1.2004
|-15000.00
|14376326.89
|14684
|2005.10.18 15:00
|s/l
|7338
|50.00
|1.1923
|1.1923
|1.2003
|-15000.00
|14361326.89
|14685
|2005.10.18 15:00
|s/l
|7339
|50.00
|1.1922
|1.1922
|1.2002
|-15000.00
|14346326.89
|14686
|2005.10.18 15:00
|s/l
|7341
|50.00
|1.1920
|1.1920
|1.2000
|-15000.00
|14331326.89
|14687
|2005.10.18 15:00
|buy
|7347
|50.00
|1.1923
|1.1893
|1.1973
|14688
|2005.10.18 15:00
|buy
|7348
|50.00
|1.1923
|1.1893
|1.1973
|14689
|2005.10.18 15:00
|s/l
|7340
|50.00
|1.1919
|1.1919
|1.1999
|-15000.00
|14316326.89
|14690
|2005.10.18 15:00
|buy
|7349
|50.00
|1.1921
|1.1891
|1.1971
|14691
|2005.10.18 15:01
|buy
|7350
|50.00
|1.1921
|1.1891
|1.1971
|14692
|2005.10.18 15:01
|buy
|7351
|50.00
|1.1922
|1.1892
|1.1972
|14693
|2005.10.19 08:30
|s/l
|7342
|50.00
|1.1914
|1.1914
|1.1994
|-15488.50
|14300838.39
|14694
|2005.10.19 08:30
|s/l
|7343
|50.00
|1.1910
|1.1910
|1.1990
|-15488.50
|14285349.89
|14695
|2005.10.19 08:30
|buy
|7352
|50.00
|1.1913
|1.1883
|1.1963
|14696
|2005.10.19 08:30
|buy
|7353
|50.00
|1.1912
|1.1882
|1.1962
|14697
|2005.10.19 08:32
|s/l
|7344
|50.00
|1.1908
|1.1908
|1.1988
|-15488.50
|14269861.39
|14698
|2005.10.19 08:32
|s/l
|7345
|50.00
|1.1906
|1.1906
|1.1986
|-15488.50
|14254372.89
|14699
|2005.10.19 08:32
|s/l
|7346
|50.00
|1.1907
|1.1907
|1.1987
|-15488.50
|14238884.39
|14700
|2005.10.19 08:32
|s/l
|7347
|50.00
|1.1893
|1.1893
|1.1973
|-15488.50
|14223395.89
|14701
|2005.10.19 08:32
|s/l
|7348
|50.00
|1.1893
|1.1893
|1.1973
|-15488.50
|14207907.39
|14702
|2005.10.19 08:32
|s/l
|7349
|50.00
|1.1891
|1.1891
|1.1971
|-15488.50
|14192418.89
|14703
|2005.10.19 08:32
|s/l
|7350
|50.00
|1.1891
|1.1891
|1.1971
|-15488.50
|14176930.39
|14704
|2005.10.19 08:32
|s/l
|7351
|50.00
|1.1892
|1.1892
|1.1972
|-15488.50
|14161441.89
|14705
|2005.10.19 08:32
|buy
|7354
|50.00
|1.1888
|1.1858
|1.1938
|14706
|2005.10.19 08:33
|buy
|7355
|50.00
|1.1887
|1.1857
|1.1937
|14707
|2005.10.19 08:34
|buy
|7356
|50.00
|1.1887
|1.1857
|1.1937
|14708
|2005.10.19 08:35
|buy
|7357
|50.00
|1.1888
|1.1858
|1.1938
|14709
|2005.10.19 08:36
|s/l
|7352
|50.00
|1.1883
|1.1883
|1.1963
|-15000.00
|14146441.89
|14710
|2005.10.19 08:36
|buy
|7358
|50.00
|1.1886
|1.1856
|1.1936
|14711
|2005.10.19 08:36
|s/l
|7353
|50.00
|1.1882
|1.1882
|1.1962
|-15000.00
|14131441.89
|14712
|2005.10.19 08:36
|buy
|7359
|50.00
|1.1881
|1.1851
|1.1931
|14713
|2005.10.19 08:37
|buy
|7360
|50.00
|1.1881
|1.1851
|1.1931
|14714
|2005.10.19 08:39
|t/p
|7359
|50.00
|1.1931
|1.1851
|1.1931
|25000.00
|14156441.89
|14715
|2005.10.19 08:39
|t/p
|7360
|50.00
|1.1931
|1.1851
|1.1931
|25000.00
|14181441.89
|14716
|2005.10.19 09:12
|buy
|7361
|50.00
|1.1878
|1.1848
|1.1928
|14717
|2005.10.19 09:12
|buy
|7362
|50.00
|1.1878
|1.1848
|1.1928
|14718
|2005.10.19 11:00
|t/p
|7354
|50.00
|1.1938
|1.1858
|1.1938
|25000.00
|14206441.89
|14719
|2005.10.19 11:00
|t/p
|7355
|50.00
|1.1937
|1.1857
|1.1937
|25000.00
|14231441.89
|14720
|2005.10.19 11:00
|t/p
|7356
|50.00
|1.1937
|1.1857
|1.1937
|25000.00
|14256441.89
|14721
|2005.10.19 11:00
|t/p
|7357
|50.00
|1.1938
|1.1858
|1.1938
|25000.00
|14281441.89
|14722
|2005.10.19 11:00
|t/p
|7358
|50.00
|1.1936
|1.1856
|1.1936
|25000.00
|14306441.89
|14723
|2005.10.19 11:00
|t/p
|7361
|50.00
|1.1928
|1.1848
|1.1928
|25000.00
|14331441.89
|14724
|2005.10.19 11:00
|t/p
|7362
|50.00
|1.1928
|1.1848
|1.1928
|25000.00
|14356441.89
|14725
|2005.10.19 11:00
|buy
|7363
|50.00
|1.1919
|1.1889
|1.1969
|14726
|2005.10.19 11:00
|buy
|7364
|50.00
|1.1916
|1.1886
|1.1966
|14727
|2005.10.19 11:01
|buy
|7365
|50.00
|1.1916
|1.1886
|1.1966
|14728
|2005.10.19 11:02
|buy
|7366
|50.00
|1.1916
|1.1886
|1.1966
|14729
|2005.10.19 11:03
|buy
|7367
|50.00
|1.1913
|1.1883
|1.1963
|14730
|2005.10.19 11:03
|buy
|7368
|50.00
|1.1914
|1.1884
|1.1964
|14731
|2005.10.19 11:03
|buy
|7369
|50.00
|1.1913
|1.1883
|1.1963
|14732
|2005.10.19 11:04
|buy
|7370
|50.00
|1.1914
|1.1884
|1.1964
|14733
|2005.10.19 11:04
|buy
|7371
|50.00
|1.1913
|1.1883
|1.1963
|14734
|2005.10.19 11:04
|buy
|7372
|50.00
|1.1914
|1.1884
|1.1964
|14735
|2005.10.19 12:23
|t/p
|7367
|50.00
|1.1963
|1.1883
|1.1963
|25000.00
|14381441.89
|14736
|2005.10.19 12:23
|t/p
|7369
|50.00
|1.1963
|1.1883
|1.1963
|25000.00
|14406441.89
|14737
|2005.10.19 12:23
|t/p
|7371
|50.00
|1.1963
|1.1883
|1.1963
|25000.00
|14431441.89
|14738
|2005.10.19 12:23
|t/p
|7364
|50.00
|1.1966
|1.1886
|1.1966
|25000.00
|14456441.89
|14739
|2005.10.19 12:23
|t/p
|7365
|50.00
|1.1966
|1.1886
|1.1966
|25000.00
|14481441.89
|14740
|2005.10.19 12:23
|t/p
|7366
|50.00
|1.1966
|1.1886
|1.1966
|25000.00
|14506441.89
|14741
|2005.10.19 12:23
|t/p
|7368
|50.00
|1.1964
|1.1884
|1.1964
|25000.00
|14531441.89
|14742
|2005.10.19 12:23
|t/p
|7370
|50.00
|1.1964
|1.1884
|1.1964
|25000.00
|14556441.89
|14743
|2005.10.19 12:23
|t/p
|7372
|50.00
|1.1964
|1.1884
|1.1964
|25000.00
|14581441.89
|14744
|2005.10.19 12:24
|t/p
|7363
|50.00
|1.1969
|1.1889
|1.1969
|25000.00
|14606441.89
|14745
|2005.10.19 12:31
|buy
|7373
|50.00
|1.1964
|1.1934
|1.2014
|14746
|2005.10.19 12:32
|buy
|7374
|50.00
|1.1963
|1.1933
|1.2013
|14747
|2005.10.19 12:32
|buy
|7375
|50.00
|1.1958
|1.1928
|1.2008
|14748
|2005.10.19 12:32
|buy
|7376
|50.00
|1.1959
|1.1929
|1.2009
|14749
|2005.10.19 12:33
|buy
|7377
|50.00
|1.1957
|1.1927
|1.2007
|14750
|2005.10.19 12:34
|buy
|7378
|50.00
|1.1958
|1.1928
|1.2008
|14751
|2005.10.19 13:30
|buy
|7379
|50.00
|1.1950
|1.1920
|1.2000
|14752
|2005.10.19 13:31
|buy
|7380
|50.00
|1.1950
|1.1920
|1.2000
|14753
|2005.10.19 13:45
|buy
|7381
|50.00
|1.1950
|1.1920
|1.2000
|14754
|2005.10.19 13:45
|buy
|7382
|50.00
|1.1951
|1.1921
|1.2001
|14755
|2005.10.19 14:30
|s/l
|7373
|50.00
|1.1934
|1.1934
|1.2014
|-15000.00
|14591441.89
|14756
|2005.10.19 14:30
|s/l
|7374
|50.00
|1.1933
|1.1933
|1.2013
|-15000.00
|14576441.89
|14757
|2005.10.19 14:30
|buy
|7383
|50.00
|1.1935
|1.1905
|1.1985
|14758
|2005.10.19 14:30
|buy
|7384
|50.00
|1.1935
|1.1905
|1.1985
|14759
|2005.10.19 16:56
|t/p
|7383
|50.00
|1.1985
|1.1905
|1.1985
|25000.00
|14601441.89
|14760
|2005.10.19 16:56
|t/p
|7384
|50.00
|1.1985
|1.1905
|1.1985
|25000.00
|14626441.89
|14761
|2005.10.19 17:27
|t/p
|7379
|50.00
|1.2000
|1.1920
|1.2000
|25000.00
|14651441.89
|14762
|2005.10.19 17:27
|t/p
|7380
|50.00
|1.2000
|1.1920
|1.2000
|25000.00
|14676441.89
|14763
|2005.10.19 17:27
|t/p
|7381
|50.00
|1.2000
|1.1920
|1.2000
|25000.00
|14701441.89
|14764
|2005.10.19 21:56
|t/p
|7382
|50.00
|1.2001
|1.1921
|1.2001
|25000.00
|14726441.89
|14765
|2005.10.20 21:22
|t/p
|7375
|50.00
|1.2008
|1.1928
|1.2008
|24511.50
|14750953.39
|14766
|2005.10.20 21:22
|t/p
|7377
|50.00
|1.2007
|1.1927
|1.2007
|24511.50
|14775464.89
|14767
|2005.10.20 21:22
|t/p
|7378
|50.00
|1.2008
|1.1928
|1.2008
|24511.50
|14799976.39
|14768
|2005.10.20 21:25
|t/p
|7376
|50.00
|1.2009
|1.1929
|1.2009
|24511.50
|14824487.89
|14769
|2005.10.20 21:25
|buy
|7385
|50.00
|1.2007
|1.1977
|1.2057
|14770
|2005.10.21 02:12
|t/p
|7385
|50.00
|1.2057
|1.1977
|1.2057
|23534.50
|14848022.39
|14771
|2005.10.21 02:12
|buy
|7386
|50.00
|1.2053
|1.2023
|1.2103
|14772
|2005.10.21 02:12
|buy
|7387
|50.00
|1.2045
|1.2015
|1.2095
|14773
|2005.10.21 03:15
|buy
|7388
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|14774
|2005.10.21 03:15
|buy
|7389
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|14775
|2005.10.21 03:15
|buy
|7390
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|14776
|2005.10.21 03:15
|buy
|7391
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|14777
|2005.10.21 03:15
|buy
|7392
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|14778
|2005.10.21 03:15
|buy
|7393
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|14779
|2005.10.21 03:16
|buy
|7394
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|14780
|2005.10.21 03:16
|buy
|7395
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|14781
|2005.10.21 07:37
|s/l
|7386
|50.00
|1.2023
|1.2023
|1.2103
|-15000.00
|14833022.39
|14782
|2005.10.21 07:37
|buy
|7396
|50.00
|1.2026
|1.1996
|1.2076
|14783
|2005.10.21 12:26
|s/l
|7387
|50.00
|1.2015
|1.2015
|1.2095
|-15000.00
|14818022.39
|14784
|2005.10.21 12:26
|buy
|7397
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|14785
|2005.10.21 12:29
|s/l
|7388
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|14803022.39
|14786
|2005.10.21 12:29
|s/l
|7389
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|14788022.39
|14787
|2005.10.21 12:29
|s/l
|7390
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|14773022.39
|14788
|2005.10.21 12:29
|s/l
|7391
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|14758022.39
|14789
|2005.10.21 12:29
|s/l
|7392
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|14743022.39
|14790
|2005.10.21 12:29
|s/l
|7393
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|14728022.39
|14791
|2005.10.21 12:29
|s/l
|7394
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|14713022.39
|14792
|2005.10.21 12:29
|s/l
|7395
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|14698022.39
|14793
|2005.10.21 12:29
|buy
|7398
|50.00
|1.2017
|1.1987
|1.2067
|14794
|2005.10.21 12:30
|buy
|7399
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|14795
|2005.10.21 12:30
|buy
|7400
|50.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
|14796
|2005.10.21 12:31
|buy
|7401
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|14797
|2005.10.21 12:31
|buy
|7402
|50.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
|14798
|2005.10.21 12:33
|buy
|7403
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|14799
|2005.10.21 12:33
|buy
|7404
|50.00
|1.2017
|1.1987
|1.2067
|14800
|2005.10.21 12:33
|buy
|7405
|50.00
|1.2016
|1.1986
|1.2066
|14801
|2005.10.21 17:15
|s/l
|7396
|50.00
|1.1996
|1.1996
|1.2076
|-15000.00
|14683022.39
|14802
|2005.10.21 17:15
|s/l
|7397
|50.00
|1.1988
|1.1988
|1.2068
|-15000.00
|14668022.39
|14803
|2005.10.21 17:15
|s/l
|7398
|50.00
|1.1987
|1.1987
|1.2067
|-15000.00
|14653022.39
|14804
|2005.10.21 17:15
|s/l
|7399
|50.00
|1.1988
|1.1988
|1.2068
|-15000.00
|14638022.39
|14805
|2005.10.21 17:15
|s/l
|7400
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.2069
|-15000.00
|14623022.39
|14806
|2005.10.21 17:15
|s/l
|7401
|50.00
|1.1988
|1.1988
|1.2068
|-15000.00
|14608022.39
|14807
|2005.10.21 17:15
|s/l
|7402
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.2069
|-15000.00
|14593022.39
|14808
|2005.10.21 17:15
|s/l
|7403
|50.00
|1.1988
|1.1988
|1.2068
|-15000.00
|14578022.39
|14809
|2005.10.21 17:15
|s/l
|7404
|50.00
|1.1987
|1.1987
|1.2067
|-15000.00
|14563022.39
|14810
|2005.10.21 17:15
|s/l
|7405
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.2066
|-15000.00
|14548022.39
|14811
|2005.10.21 17:15
|sell
|7406
|50.00
|1.1996
|1.2026
|1.1946
|14812
|2005.10.21 17:15
|sell
|7407
|50.00
|1.2005
|1.2035
|1.1955
|14813
|2005.10.21 17:15
|sell
|7408
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|14814
|2005.10.21 17:15
|sell
|7409
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|14815
|2005.10.21 17:20
|sell
|7410
|50.00
|1.2007
|1.2037
|1.1957
|14816
|2005.10.21 17:21
|sell
|7411
|50.00
|1.2007
|1.2037
|1.1957
|14817
|2005.10.21 17:22
|sell
|7412
|50.00
|1.2007
|1.2037
|1.1957
|14818
|2005.10.21 17:56
|t/p
|7407
|50.00
|1.1955
|1.2035
|1.1955
|25000.00
|14573022.39
|14819
|2005.10.21 17:56
|t/p
|7408
|50.00
|1.1958
|1.2038
|1.1958
|25000.00
|14598022.39
|14820
|2005.10.21 17:56
|t/p
|7409
|50.00
|1.1958
|1.2038
|1.1958
|25000.00
|14623022.39
|14821
|2005.10.21 17:56
|t/p
|7410
|50.00
|1.1957
|1.2037
|1.1957
|25000.00
|14648022.39
|14822
|2005.10.21 17:56
|t/p
|7411
|50.00
|1.1957
|1.2037
|1.1957
|25000.00
|14673022.39
|14823
|2005.10.21 17:56
|t/p
|7412
|50.00
|1.1957
|1.2037
|1.1957
|25000.00
|14698022.39
|14824
|2005.10.21 18:24
|t/p
|7406
|50.00
|1.1946
|1.2026
|1.1946
|25000.00
|14723022.39
|14825
|2005.10.21 18:29
|sell
|7413
|50.00
|1.1948
|1.1978
|1.1898
|14826
|2005.10.21 18:30
|sell
|7414
|50.00
|1.1959
|1.1989
|1.1909
|14827
|2005.10.21 18:30
|sell
|7415
|50.00
|1.1958
|1.1988
|1.1908
|14828
|2005.10.21 18:30
|sell
|7416
|50.00
|1.1957
|1.1987
|1.1907
|14829
|2005.10.21 18:30
|sell
|7417
|50.00
|1.1956
|1.1986
|1.1906
|14830
|2005.10.21 18:30
|sell
|7418
|50.00
|1.1955
|1.1985
|1.1905
|14831
|2005.10.21 18:30
|sell
|7419
|50.00
|1.1959
|1.1989
|1.1909
|14832
|2005.10.21 18:30
|sell
|7420
|50.00
|1.1958
|1.1988
|1.1908
|14833
|2005.10.21 18:31
|sell
|7421
|50.00
|1.1959
|1.1989
|1.1909
|14834
|2005.10.21 18:33
|sell
|7422
|50.00
|1.1958
|1.1988
|1.1908
|14835
|2005.10.24 16:12
|s/l
|7413
|50.00
|1.1978
|1.1978
|1.1898
|-14762.00
|14708260.39
|14836
|2005.10.24 16:12
|sell
|7423
|50.00
|1.1976
|1.2006
|1.1926
|14837
|2005.10.24 16:22
|s/l
|7418
|50.00
|1.1985
|1.1985
|1.1905
|-14762.00
|14693498.39
|14838
|2005.10.24 16:22
|sell
|7424
|50.00
|1.1982
|1.2012
|1.1932
|14839
|2005.10.24 16:25
|s/l
|7417
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.1906
|-14762.00
|14678736.39
|14840
|2005.10.24 16:25
|sell
|7425
|50.00
|1.1983
|1.2013
|1.1933
|14841
|2005.10.24 17:09
|s/l
|7415
|50.00
|1.1988
|1.1988
|1.1908
|-14762.00
|14663974.39
|14842
|2005.10.24 17:09
|s/l
|7416
|50.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|-14762.00
|14649212.39
|14843
|2005.10.24 17:09
|s/l
|7420
|50.00
|1.1988
|1.1988
|1.1908
|-14762.00
|14634450.39
|14844
|2005.10.24 17:09
|s/l
|7422
|50.00
|1.1988
|1.1988
|1.1908
|-14762.00
|14619688.39
|14845
|2005.10.24 17:09
|sell
|7426
|50.00
|1.1985
|1.2015
|1.1935
|14846
|2005.10.24 17:10
|s/l
|7414
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.1909
|-14762.00
|14604926.39
|14847
|2005.10.24 17:10
|s/l
|7419
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.1909
|-14762.00
|14590164.39
|14848
|2005.10.24 17:10
|s/l
|7421
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.1909
|-14762.00
|14575402.39
|14849
|2005.10.24 17:10
|sell
|7427
|50.00
|1.1986
|1.2016
|1.1936
|14850
|2005.10.24 17:11
|sell
|7428
|50.00
|1.1986
|1.2016
|1.1936
|14851
|2005.10.24 17:12
|sell
|7429
|50.00
|1.1986
|1.2016
|1.1936
|14852
|2005.10.24 17:13
|sell
|7430
|50.00
|1.1986
|1.2016
|1.1936
|14853
|2005.10.24 17:39
|sell
|7431
|50.00
|1.1986
|1.2016
|1.1936
|14854
|2005.10.24 17:40
|sell
|7432
|50.00
|1.1986
|1.2016
|1.1936
|14855
|2005.10.24 18:04
|s/l
|7423
|50.00
|1.2006
|1.2006
|1.1926
|-15000.00
|14560402.39
|14856
|2005.10.24 18:04
|sell
|7433
|50.00
|1.2003
|1.2033
|1.1953
|14857
|2005.10.24 18:06
|s/l
|7424
|50.00
|1.2012
|1.2012
|1.1932
|-15000.00
|14545402.39
|14858
|2005.10.24 18:06
|sell
|7434
|50.00
|1.2009
|1.2039
|1.1959
|14859
|2005.10.24 18:06
|s/l
|7425
|50.00
|1.2013
|1.2013
|1.1933
|-15000.00
|14530402.39
|14860
|2005.10.24 18:06
|sell
|7435
|50.00
|1.2010
|1.2040
|1.1960
|14861
|2005.10.24 18:08
|s/l
|7426
|50.00
|1.2015
|1.2015
|1.1935
|-15000.00
|14515402.39
|14862
|2005.10.24 18:08
|sell
|7436
|50.00
|1.2012
|1.2042
|1.1962
|14863
|2005.10.24 18:11
|s/l
|7427
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.1936
|-15000.00
|14500402.39
|14864
|2005.10.24 18:11
|s/l
|7428
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.1936
|-15000.00
|14485402.39
|14865
|2005.10.24 18:11
|s/l
|7429
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.1936
|-15000.00
|14470402.39
|14866
|2005.10.24 18:11
|s/l
|7430
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.1936
|-15000.00
|14455402.39
|14867
|2005.10.24 18:11
|s/l
|7431
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.1936
|-15000.00
|14440402.39
|14868
|2005.10.24 18:11
|s/l
|7432
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.1936
|-15000.00
|14425402.39
|14869
|2005.10.24 18:11
|sell
|7437
|50.00
|1.2016
|1.2046
|1.1966
|14870
|2005.10.24 18:11
|sell
|7438
|50.00
|1.2015
|1.2045
|1.1965
|14871
|2005.10.24 18:11
|sell
|7439
|50.00
|1.2020
|1.2050
|1.1970
|14872
|2005.10.24 18:12
|sell
|7440
|50.00
|1.2020
|1.2050
|1.1970
|14873
|2005.10.24 18:13
|sell
|7441
|50.00
|1.2020
|1.2050
|1.1970
|14874
|2005.10.24 19:05
|t/p
|7439
|50.00
|1.1970
|1.2050
|1.1970
|25000.00
|14450402.39
|14875
|2005.10.24 19:05
|t/p
|7440
|50.00
|1.1970
|1.2050
|1.1970
|25000.00
|14475402.39
|14876
|2005.10.24 19:05
|t/p
|7441
|50.00
|1.1970
|1.2050
|1.1970
|25000.00
|14500402.39
|14877
|2005.10.24 19:05
|t/p
|7436
|50.00
|1.1962
|1.2042
|1.1962
|25000.00
|14525402.39
|14878
|2005.10.24 19:05
|t/p
|7437
|50.00
|1.1966
|1.2046
|1.1966
|25000.00
|14550402.39
|14879
|2005.10.24 19:05
|t/p
|7438
|50.00
|1.1965
|1.2045
|1.1965
|25000.00
|14575402.39
|14880
|2005.10.25 01:55
|t/p
|7434
|50.00
|1.1959
|1.2039
|1.1959
|25238.00
|14600640.39
|14881
|2005.10.25 01:55
|t/p
|7435
|50.00
|1.1960
|1.2040
|1.1960
|25238.00
|14625878.39
|14882
|2005.10.25 02:03
|t/p
|7433
|50.00
|1.1953
|1.2033
|1.1953
|25238.00
|14651116.39
|14883
|2005.10.25 02:09
|buy
|7442
|50.00
|1.1946
|1.1916
|1.1996
|14884
|2005.10.25 02:12
|buy
|7443
|50.00
|1.1944
|1.1914
|1.1994
|14885
|2005.10.25 02:12
|buy
|7444
|50.00
|1.1945
|1.1915
|1.1995
|14886
|2005.10.25 02:27
|buy
|7445
|50.00
|1.1946
|1.1916
|1.1996
|14887
|2005.10.25 02:28
|buy
|7446
|50.00
|1.1947
|1.1917
|1.1997
|14888
|2005.10.25 02:28
|buy
|7447
|50.00
|1.1946
|1.1916
|1.1996
|14889
|2005.10.25 09:07
|buy
|7448
|50.00
|1.1946
|1.1916
|1.1996
|14890
|2005.10.25 09:08
|buy
|7449
|50.00
|1.1945
|1.1915
|1.1995
|14891
|2005.10.25 09:08
|buy
|7450
|50.00
|1.1944
|1.1914
|1.1994
|14892
|2005.10.25 09:08
|buy
|7451
|50.00
|1.1938
|1.1908
|1.1988
|14893
|2005.10.25 10:00
|t/p
|7451
|50.00
|1.1988
|1.1908
|1.1988
|25000.00
|14676116.39
|14894
|2005.10.25 10:15
|t/p
|7442
|50.00
|1.1996
|1.1916
|1.1996
|25000.00
|14701116.39
|14895
|2005.10.25 10:15
|t/p
|7443
|50.00
|1.1994
|1.1914
|1.1994
|25000.00
|14726116.39
|14896
|2005.10.25 10:15
|t/p
|7444
|50.00
|1.1995
|1.1915
|1.1995
|25000.00
|14751116.39
|14897
|2005.10.25 10:15
|t/p
|7445
|50.00
|1.1996
|1.1916
|1.1996
|25000.00
|14776116.39
|14898
|2005.10.25 10:15
|t/p
|7446
|50.00
|1.1997
|1.1917
|1.1997
|25000.00
|14801116.39
|14899
|2005.10.25 10:15
|t/p
|7447
|50.00
|1.1996
|1.1916
|1.1996
|25000.00
|14826116.39
|14900
|2005.10.25 10:15
|t/p
|7448
|50.00
|1.1996
|1.1916
|1.1996
|25000.00
|14851116.39
|14901
|2005.10.25 10:15
|t/p
|7449
|50.00
|1.1995
|1.1915
|1.1995
|25000.00
|14876116.39
|14902
|2005.10.25 10:15
|t/p
|7450
|50.00
|1.1994
|1.1914
|1.1994
|25000.00
|14901116.39
|14903
|2005.10.25 10:15
|buy
|7452
|50.00
|1.1995
|1.1965
|1.2045
|14904
|2005.10.25 10:15
|buy
|7453
|50.00
|1.1996
|1.1966
|1.2046
|14905
|2005.10.25 10:15
|buy
|7454
|50.00
|1.1994
|1.1964
|1.2044
|14906
|2005.10.25 10:15
|buy
|7455
|50.00
|1.1989
|1.1959
|1.2039
|14907
|2005.10.25 10:22
|buy
|7456
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|14908
|2005.10.25 10:22
|buy
|7457
|50.00
|1.1989
|1.1959
|1.2039
|14909
|2005.10.25 10:23
|buy
|7458
|50.00
|1.1987
|1.1957
|1.2037
|14910
|2005.10.25 10:23
|buy
|7459
|50.00
|1.1987
|1.1957
|1.2037
|14911
|2005.10.25 12:46
|t/p
|7458
|50.00
|1.2037
|1.1957
|1.2037
|25000.00
|14926116.39
|14912
|2005.10.25 12:46
|t/p
|7459
|50.00
|1.2037
|1.1957
|1.2037
|25000.00
|14951116.39
|14913
|2005.10.25 12:47
|t/p
|7455
|50.00
|1.2039
|1.1959
|1.2039
|25000.00
|14976116.39
|14914
|2005.10.25 12:47
|t/p
|7456
|50.00
|1.2040
|1.1960
|1.2040
|25000.00
|15001116.39
|14915
|2005.10.25 12:47
|t/p
|7457
|50.00
|1.2039
|1.1959
|1.2039
|25000.00
|15026116.39
|14916
|2005.10.25 12:47
|t/p
|7454
|50.00
|1.2044
|1.1964
|1.2044
|25000.00
|15051116.39
|14917
|2005.10.25 12:48
|t/p
|7452
|50.00
|1.2045
|1.1965
|1.2045
|25000.00
|15076116.39
|14918
|2005.10.25 14:49
|t/p
|7453
|50.00
|1.2046
|1.1966
|1.2046
|25000.00
|15101116.39
|14919
|2005.10.25 14:49
|sell
|7460
|50.00
|1.2060
|1.2090
|1.2010
|14920
|2005.10.25 14:49
|sell
|7461
|50.00
|1.2060
|1.2090
|1.2010
|14921
|2005.10.25 14:50
|sell
|7462
|50.00
|1.2060
|1.2090
|1.2010
|14922
|2005.10.25 14:58
|sell
|7463
|50.00
|1.2059
|1.2089
|1.2009
|14923
|2005.10.25 14:59
|sell
|7464
|50.00
|1.2059
|1.2089
|1.2009
|14924
|2005.10.25 15:00
|sell
|7465
|50.00
|1.2058
|1.2088
|1.2008
|14925
|2005.10.25 15:00
|sell
|7466
|50.00
|1.2059
|1.2089
|1.2009
|14926
|2005.10.25 15:00
|sell
|7467
|50.00
|1.2058
|1.2088
|1.2008
|14927
|2005.10.25 15:00
|sell
|7468
|50.00
|1.2057
|1.2087
|1.2007
|14928
|2005.10.25 15:00
|sell
|7469
|50.00
|1.2056
|1.2086
|1.2006
|14929
|2005.10.25 16:07
|s/l
|7460
|50.00
|1.2090
|1.2090
|1.2010
|-15000.00
|15086116.39
|14930
|2005.10.25 16:07
|s/l
|7461
|50.00
|1.2090
|1.2090
|1.2010
|-15000.00
|15071116.39
|14931
|2005.10.25 16:07
|s/l
|7462
|50.00
|1.2090
|1.2090
|1.2010
|-15000.00
|15056116.39
|14932
|2005.10.25 16:07
|s/l
|7463
|50.00
|1.2089
|1.2089
|1.2009
|-15000.00
|15041116.39
|14933
|2005.10.25 16:07
|s/l
|7464
|50.00
|1.2089
|1.2089
|1.2009
|-15000.00
|15026116.39
|14934
|2005.10.25 16:07
|s/l
|7465
|50.00
|1.2088
|1.2088
|1.2008
|-15000.00
|15011116.39
|14935
|2005.10.25 16:07
|s/l
|7466
|50.00
|1.2089
|1.2089
|1.2009
|-15000.00
|14996116.39
|14936
|2005.10.25 16:07
|s/l
|7467
|50.00
|1.2088
|1.2088
|1.2008
|-15000.00
|14981116.39
|14937
|2005.10.25 16:07
|s/l
|7468
|50.00
|1.2087
|1.2087
|1.2007
|-15000.00
|14966116.39
|14938
|2005.10.25 16:07
|s/l
|7469
|50.00
|1.2086
|1.2086
|1.2006
|-15000.00
|14951116.39
|14939
|2005.10.25 16:07
|buy
|7470
|50.00
|1.2075
|1.2045
|1.2125
|14940
|2005.10.25 16:07
|buy
|7471
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|14941
|2005.10.25 16:08
|buy
|7472
|50.00
|1.2070
|1.2040
|1.2120
|14942
|2005.10.25 16:08
|buy
|7473
|50.00
|1.2065
|1.2035
|1.2115
|14943
|2005.10.25 20:20
|t/p
|7473
|50.00
|1.2115
|1.2035
|1.2115
|25000.00
|14976116.39
|14944
|2005.10.26 08:11
|t/p
|7470
|50.00
|1.2125
|1.2045
|1.2125
|24511.50
|15000627.89
|14945
|2005.10.26 08:11
|t/p
|7471
|50.00
|1.2124
|1.2044
|1.2124
|24511.50
|15025139.39
|14946
|2005.10.26 08:11
|t/p
|7472
|50.00
|1.2120
|1.2040
|1.2120
|24511.50
|15049650.89
|14947
|2005.10.26 08:26
|sell
|7474
|50.00
|1.2135
|1.2165
|1.2085
|14948
|2005.10.26 08:41
|sell
|7475
|50.00
|1.2134
|1.2164
|1.2084
|14949
|2005.10.26 08:42
|sell
|7476
|50.00
|1.2134
|1.2164
|1.2084
|14950
|2005.10.26 08:43
|sell
|7477
|50.00
|1.2134
|1.2164
|1.2084
|14951
|2005.10.26 09:16
|t/p
|7474
|50.00
|1.2085
|1.2165
|1.2085
|25000.00
|15074650.89
|14952
|2005.10.26 09:16
|t/p
|7475
|50.00
|1.2084
|1.2164
|1.2084
|25000.00
|15099650.89
|14953
|2005.10.26 09:16
|t/p
|7476
|50.00
|1.2084
|1.2164
|1.2084
|25000.00
|15124650.89
|14954
|2005.10.26 09:16
|t/p
|7477
|50.00
|1.2084
|1.2164
|1.2084
|25000.00
|15149650.89
|14955
|2005.10.26 09:17
|sell
|7478
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|14956
|2005.10.26 09:20
|sell
|7479
|50.00
|1.2086
|1.2116
|1.2036
|14957
|2005.10.26 09:20
|sell
|7480
|50.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
|14958
|2005.10.26 09:21
|sell
|7481
|50.00
|1.2092
|1.2122
|1.2042
|14959
|2005.10.26 09:21
|sell
|7482
|50.00
|1.2091
|1.2121
|1.2041
|14960
|2005.10.26 09:22
|sell
|7483
|50.00
|1.2092
|1.2122
|1.2042
|14961
|2005.10.26 09:22
|sell
|7484
|50.00
|1.2091
|1.2121
|1.2041
|14962
|2005.10.26 09:22
|sell
|7485
|50.00
|1.2093
|1.2123
|1.2043
|14963
|2005.10.26 09:22
|sell
|7486
|50.00
|1.2092
|1.2122
|1.2042
|14964
|2005.10.26 09:23
|sell
|7487
|50.00
|1.2091
|1.2121
|1.2041
|14965
|2005.10.27 05:12
|s/l
|7478
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-14762.00
|15134888.89
|14966
|2005.10.27 05:12
|s/l
|7479
|50.00
|1.2116
|1.2116
|1.2036
|-14762.00
|15120126.89
|14967
|2005.10.27 05:12
|sell
|7488
|50.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
|14968
|2005.10.27 05:12
|sell
|7489
|50.00
|1.2112
|1.2142
|1.2062
|14969
|2005.10.27 05:17
|s/l
|7480
|50.00
|1.2117
|1.2117
|1.2037
|-14762.00
|15105364.89
|14970
|2005.10.27 05:17
|sell
|7490
|50.00
|1.2117
|1.2147
|1.2067
|14971
|2005.10.27 05:25
|s/l
|7482
|50.00
|1.2121
|1.2121
|1.2041
|-14762.00
|15090602.89
|14972
|2005.10.27 05:25
|s/l
|7484
|50.00
|1.2121
|1.2121
|1.2041
|-14762.00
|15075840.89
|14973
|2005.10.27 05:25
|s/l
|7487
|50.00
|1.2121
|1.2121
|1.2041
|-14762.00
|15061078.89
|14974
|2005.10.27 05:25
|sell
|7491
|50.00
|1.2118
|1.2148
|1.2068
|14975
|2005.10.27 05:25
|sell
|7492
|50.00
|1.2118
|1.2148
|1.2068
|14976
|2005.10.27 05:25
|s/l
|7481
|50.00
|1.2122
|1.2122
|1.2042
|-14762.00
|15046316.89
|14977
|2005.10.27 05:25
|s/l
|7483
|50.00
|1.2122
|1.2122
|1.2042
|-14762.00
|15031554.89
|14978
|2005.10.27 05:25
|s/l
|7485
|50.00
|1.2123
|1.2123
|1.2043
|-14762.00
|15016792.89
|14979
|2005.10.27 05:25
|s/l
|7486
|50.00
|1.2122
|1.2122
|1.2042
|-14762.00
|15002030.89
|14980
|2005.10.27 05:25
|sell
|7493
|50.00
|1.2122
|1.2152
|1.2072
|14981
|2005.10.27 05:25
|sell
|7494
|50.00
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|14982
|2005.10.27 05:26
|sell
|7495
|50.00
|1.2122
|1.2152
|1.2072
|14983
|2005.10.27 05:26
|sell
|7496
|50.00
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|14984
|2005.10.27 05:26
|sell
|7497
|50.00
|1.2122
|1.2152
|1.2072
|14985
|2005.10.27 10:11
|s/l
|7488
|50.00
|1.2143
|1.2143
|1.2063
|-15000.00
|14987030.89
|14986
|2005.10.27 10:11
|s/l
|7489
|50.00
|1.2142
|1.2142
|1.2062
|-15000.00
|14972030.89
|14987
|2005.10.27 10:11
|sell
|7498
|50.00
|1.2140
|1.2170
|1.2090
|14988
|2005.10.27 10:11
|sell
|7499
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|14989
|2005.10.27 10:39
|s/l
|7490
|50.00
|1.2147
|1.2147
|1.2067
|-15000.00
|14957030.89
|14990
|2005.10.27 10:39
|sell
|7500
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|14991
|2005.10.27 10:39
|s/l
|7491
|50.00
|1.2148
|1.2148
|1.2068
|-15000.00
|14942030.89
|14992
|2005.10.27 10:39
|s/l
|7492
|50.00
|1.2148
|1.2148
|1.2068
|-15000.00
|14927030.89
|14993
|2005.10.27 10:39
|sell
|7501
|50.00
|1.2145
|1.2175
|1.2095
|14994
|2005.10.27 10:39
|sell
|7502
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|14995
|2005.10.27 10:41
|s/l
|7493
|50.00
|1.2152
|1.2152
|1.2072
|-15000.00
|14912030.89
|14996
|2005.10.27 10:41
|s/l
|7494
|50.00
|1.2151
|1.2151
|1.2071
|-15000.00
|14897030.89
|14997
|2005.10.27 10:41
|s/l
|7495
|50.00
|1.2152
|1.2152
|1.2072
|-15000.00
|14882030.89
|14998
|2005.10.27 10:41
|s/l
|7496
|50.00
|1.2151
|1.2151
|1.2071
|-15000.00
|14867030.89
|14999
|2005.10.27 10:41
|s/l
|7497
|50.00
|1.2152
|1.2152
|1.2072
|-15000.00
|14852030.89
|15000
|2005.10.27 10:41
|sell
|7503
|50.00
|1.2150
|1.2180
|1.2100
|15001
|2005.10.27 10:42
|sell
|7504
|50.00
|1.2150
|1.2180
|1.2100
|15002
|2005.10.27 10:43
|sell
|7505
|50.00
|1.2150
|1.2180
|1.2100
|15003
|2005.10.27 14:31
|sell
|7506
|50.00
|1.2151
|1.2181
|1.2101
|15004
|2005.10.27 14:31
|sell
|7507
|50.00
|1.2152
|1.2182
|1.2102
|15005
|2005.10.27 14:45
|s/l
|7498
|50.00
|1.2170
|1.2170
|1.2090
|-15000.00
|14837030.89
|15006
|2005.10.27 14:45
|s/l
|7499
|50.00
|1.2169
|1.2169
|1.2089
|-15000.00
|14822030.89
|15007
|2005.10.27 14:45
|sell
|7508
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|15008
|2005.10.27 14:45
|sell
|7509
|50.00
|1.2170
|1.2200
|1.2120
|15009
|2005.10.27 14:46
|s/l
|7500
|50.00
|1.2174
|1.2174
|1.2094
|-15000.00
|14807030.89
|15010
|2005.10.27 14:46
|s/l
|7501
|50.00
|1.2175
|1.2175
|1.2095
|-15000.00
|14792030.89
|15011
|2005.10.27 14:46
|s/l
|7502
|50.00
|1.2174
|1.2174
|1.2094
|-15000.00
|14777030.89
|15012
|2005.10.27 14:46
|sell
|7510
|50.00
|1.2172
|1.2202
|1.2122
|15013
|2005.10.27 14:46
|sell
|7511
|50.00
|1.2171
|1.2201
|1.2121
|15014
|2005.10.27 14:46
|sell
|7512
|50.00
|1.2172
|1.2202
|1.2122
|15015
|2005.10.28 14:41
|t/p
|7510
|50.00
|1.2122
|1.2202
|1.2122
|25714.00
|14802744.89
|15016
|2005.10.28 14:41
|t/p
|7511
|50.00
|1.2121
|1.2201
|1.2121
|25714.00
|14828458.89
|15017
|2005.10.28 14:41
|t/p
|7512
|50.00
|1.2122
|1.2202
|1.2122
|25714.00
|14854172.89
|15018
|2005.10.28 14:41
|t/p
|7509
|50.00
|1.2120
|1.2200
|1.2120
|25714.00
|14879886.89
|15019
|2005.10.28 14:53
|t/p
|7508
|50.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|25714.00
|14905600.89
|15020
|2005.10.28 14:55
|t/p
|7507
|50.00
|1.2102
|1.2182
|1.2102
|25714.00
|14931314.89
|15021
|2005.10.28 14:55
|t/p
|7506
|50.00
|1.2101
|1.2181
|1.2101
|25714.00
|14957028.89
|15022
|2005.10.28 14:56
|t/p
|7503
|50.00
|1.2100
|1.2180
|1.2100
|25714.00
|14982742.89
|15023
|2005.10.28 14:56
|t/p
|7504
|50.00
|1.2100
|1.2180
|1.2100
|25714.00
|15008456.89
|15024
|2005.10.28 14:56
|t/p
|7505
|50.00
|1.2100
|1.2180
|1.2100
|25714.00
|15034170.89
|15025
|2005.10.28 14:57
|sell
|7513
|50.00
|1.2104
|1.2134
|1.2054
|15026
|2005.10.28 14:58
|sell
|7514
|50.00
|1.2103
|1.2133
|1.2053
|15027
|2005.10.28 14:58
|sell
|7515
|50.00
|1.2105
|1.2135
|1.2055
|15028
|2005.10.28 14:59
|sell
|7516
|50.00
|1.2105
|1.2135
|1.2055
|15029
|2005.10.28 15:00
|sell
|7517
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|15030
|2005.10.28 15:00
|sell
|7518
|50.00
|1.2109
|1.2139
|1.2059
|15031
|2005.10.28 15:00
|sell
|7519
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|15032
|2005.10.28 15:00
|sell
|7520
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|15033
|2005.10.28 15:01
|sell
|7521
|50.00
|1.2109
|1.2139
|1.2059
|15034
|2005.10.28 15:02
|sell
|7522
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|15035
|2005.10.28 16:00
|s/l
|7514
|50.00
|1.2133
|1.2133
|1.2053
|-15000.00
|15019170.89
|15036
|2005.10.28 16:00
|sell
|7523
|50.00
|1.2130
|1.2160
|1.2080
|15037
|2005.10.28 18:21
|t/p
|7523
|50.00
|1.2080
|1.2160
|1.2080
|25000.00
|15044170.89
|15038
|2005.10.28 19:10
|t/p
|7517
|50.00
|1.2060
|1.2140
|1.2060
|25000.00
|15069170.89
|15039
|2005.10.28 19:10
|t/p
|7518
|50.00
|1.2059
|1.2139
|1.2059
|25000.00
|15094170.89
|15040
|2005.10.28 19:10
|t/p
|7519
|50.00
|1.2060
|1.2140
|1.2060
|25000.00
|15119170.89
|15041
|2005.10.28 19:10
|t/p
|7520
|50.00
|1.2060
|1.2140
|1.2060
|25000.00
|15144170.89
|15042
|2005.10.28 19:10
|t/p
|7521
|50.00
|1.2059
|1.2139
|1.2059
|25000.00
|15169170.89
|15043
|2005.10.28 19:10
|t/p
|7522
|50.00
|1.2060
|1.2140
|1.2060
|25000.00
|15194170.89
|15044
|2005.10.28 19:24
|t/p
|7515
|50.00
|1.2055
|1.2135
|1.2055
|25000.00
|15219170.89
|15045
|2005.10.28 19:24
|t/p
|7516
|50.00
|1.2055
|1.2135
|1.2055
|25000.00
|15244170.89
|15046
|2005.10.28 19:24
|t/p
|7513
|50.00
|1.2054
|1.2134
|1.2054
|25000.00
|15269170.89
|15047
|2005.10.28 19:24
|sell
|7524
|50.00
|1.2058
|1.2088
|1.2008
|15048
|2005.10.28 19:30
|sell
|7525
|50.00
|1.2061
|1.2091
|1.2011
|15049
|2005.10.28 19:30
|sell
|7526
|50.00
|1.2060
|1.2090
|1.2010
|15050
|2005.10.28 19:30
|sell
|7527
|50.00
|1.2061
|1.2091
|1.2011
|15051
|2005.10.28 19:31
|sell
|7528
|50.00
|1.2061
|1.2091
|1.2011
|15052
|2005.10.28 19:31
|sell
|7529
|50.00
|1.2061
|1.2091
|1.2011
|15053
|2005.10.28 19:31
|sell
|7530
|50.00
|1.2060
|1.2090
|1.2010
|15054
|2005.10.28 19:32
|sell
|7531
|50.00
|1.2061
|1.2091
|1.2011
|15055
|2005.10.28 19:33
|sell
|7532
|50.00
|1.2060
|1.2090
|1.2010
|15056
|2005.10.28 19:34
|sell
|7533
|50.00
|1.2059
|1.2089
|1.2009
|15057
|2005.10.31 10:32
|s/l
|7524
|50.00
|1.2088
|1.2088
|1.2008
|-14762.00
|15254408.89
|15058
|2005.10.31 10:32
|s/l
|7533
|50.00
|1.2089
|1.2089
|1.2009
|-14762.00
|15239646.89
|15059
|2005.10.31 10:32
|sell
|7534
|50.00
|1.2086
|1.2116
|1.2036
|15060
|2005.10.31 10:32
|s/l
|7526
|50.00
|1.2090
|1.2090
|1.2010
|-14762.00
|15224884.89
|15061
|2005.10.31 10:32
|s/l
|7530
|50.00
|1.2090
|1.2090
|1.2010
|-14762.00
|15210122.89
|15062
|2005.10.31 10:32
|s/l
|7532
|50.00
|1.2090
|1.2090
|1.2010
|-14762.00
|15195360.89
|15063
|2005.10.31 10:32
|sell
|7535
|50.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
|15064
|2005.10.31 10:32
|sell
|7536
|50.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
|15065
|2005.10.31 10:34
|s/l
|7525
|50.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
|-14762.00
|15180598.89
|15066
|2005.10.31 10:34
|s/l
|7527
|50.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
|-14762.00
|15165836.89
|15067
|2005.10.31 10:34
|s/l
|7528
|50.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
|-14762.00
|15151074.89
|15068
|2005.10.31 10:34
|s/l
|7529
|50.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
|-14762.00
|15136312.89
|15069
|2005.10.31 10:34
|s/l
|7531
|50.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
|-14762.00
|15121550.89
|15070
|2005.10.31 10:34
|sell
|7537
|50.00
|1.2088
|1.2118
|1.2038
|15071
|2005.10.31 10:34
|sell
|7538
|50.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
|15072
|2005.10.31 10:34
|sell
|7539
|50.00
|1.2088
|1.2118
|1.2038
|15073
|2005.10.31 10:34
|sell
|7540
|50.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
|15074
|2005.10.31 10:34
|sell
|7541
|50.00
|1.2088
|1.2118
|1.2038
|15075
|2005.10.31 10:35
|sell
|7542
|50.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
|15076
|2005.10.31 10:35
|sell
|7543
|50.00
|1.2088
|1.2118
|1.2038
|15077
|2005.10.31 13:12
|t/p
|7537
|50.00
|1.2038
|1.2118
|1.2038
|25000.00
|15146550.89
|15078
|2005.10.31 13:12
|t/p
|7539
|50.00
|1.2038
|1.2118
|1.2038
|25000.00
|15171550.89
|15079
|2005.10.31 13:12
|t/p
|7541
|50.00
|1.2038
|1.2118
|1.2038
|25000.00
|15196550.89
|15080
|2005.10.31 13:12
|t/p
|7543
|50.00
|1.2038
|1.2118
|1.2038
|25000.00
|15221550.89
|15081
|2005.10.31 13:55
|t/p
|7535
|50.00
|1.2037
|1.2117
|1.2037
|25000.00
|15246550.89
|15082
|2005.10.31 13:55
|t/p
|7536
|50.00
|1.2037
|1.2117
|1.2037
|25000.00
|15271550.89
|15083
|2005.10.31 13:55
|t/p
|7538
|50.00
|1.2037
|1.2117
|1.2037
|25000.00
|15296550.89
|15084
|2005.10.31 13:55
|t/p
|7540
|50.00
|1.2037
|1.2117
|1.2037
|25000.00
|15321550.89
|15085
|2005.10.31 13:55
|t/p
|7542
|50.00
|1.2037
|1.2117
|1.2037
|25000.00
|15346550.89
|15086
|2005.10.31 14:36
|t/p
|7534
|50.00
|1.2036
|1.2116
|1.2036
|25000.00
|15371550.89
|15087
|2005.10.31 14:37
|sell
|7544
|50.00
|1.2036
|1.2066
|1.1986
|15088
|2005.10.31 17:07
|t/p
|7544
|50.00
|1.1986
|1.2066
|1.1986
|25000.00
|15396550.89
|15089
|2005.10.31 17:10
|sell
|7545
|50.00
|1.1990
|1.2020
|1.1940
|15090
|2005.10.31 17:11
|sell
|7546
|50.00
|1.1990
|1.2020
|1.1940
|15091
|2005.10.31 17:12
|sell
|7547
|50.00
|1.1990
|1.2020
|1.1940
|15092
|2005.10.31 17:12
|sell
|7548
|50.00
|1.1989
|1.2019
|1.1939
|15093
|2005.10.31 17:12
|sell
|7549
|50.00
|1.1988
|1.2018
|1.1938
|15094
|2005.10.31 17:13
|sell
|7550
|50.00
|1.1988
|1.2018
|1.1938
|15095
|2005.10.31 17:14
|sell
|7551
|50.00
|1.1993
|1.2023
|1.1943
|15096
|2005.10.31 17:15
|sell
|7552
|50.00
|1.1994
|1.2024
|1.1944
|15097
|2005.10.31 17:15
|sell
|7553
|50.00
|1.1993
|1.2023
|1.1943
|15098
|2005.10.31 17:15
|sell
|7554
|50.00
|1.1994
|1.2024
|1.1944
|15099
|2005.11.01 12:19
|s/l
|7549
|50.00
|1.2018
|1.2018
|1.1938
|-14762.00
|15381788.89
|15100
|2005.11.01 12:19
|s/l
|7550
|50.00
|1.2018
|1.2018
|1.1938
|-14762.00
|15367026.89
|15101
|2005.11.01 12:19
|sell
|7555
|50.00
|1.2015
|1.2045
|1.1965
|15102
|2005.11.01 12:19
|sell
|7556
|50.00
|1.2014
|1.2044
|1.1964
|15103
|2005.11.01 12:20
|s/l
|7548
|50.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|-14762.00
|15352264.89
|15104
|2005.11.01 12:20
|sell
|7557
|50.00
|1.2016
|1.2046
|1.1966
|15105
|2005.11.01 12:26
|s/l
|7545
|50.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|-14762.00
|15337502.89
|15106
|2005.11.01 12:26
|s/l
|7546
|50.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|-14762.00
|15322740.89
|15107
|2005.11.01 12:26
|s/l
|7547
|50.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|-14762.00
|15307978.89
|15108
|2005.11.01 12:26
|sell
|7558
|50.00
|1.2017
|1.2047
|1.1967
|15109
|2005.11.01 12:26
|sell
|7559
|50.00
|1.2018
|1.2048
|1.1968
|15110
|2005.11.01 12:27
|sell
|7560
|50.00
|1.2017
|1.2047
|1.1967
|15111
|2005.11.01 14:31
|s/l
|7551
|50.00
|1.2023
|1.2023
|1.1943
|-14762.00
|15293216.89
|15112
|2005.11.01 14:31
|s/l
|7552
|50.00
|1.2024
|1.2024
|1.1944
|-14762.00
|15278454.89
|15113
|2005.11.01 14:31
|s/l
|7553
|50.00
|1.2023
|1.2023
|1.1943
|-14762.00
|15263692.89
|15114
|2005.11.01 14:31
|s/l
|7554
|50.00
|1.2024
|1.2024
|1.1944
|-14762.00
|15248930.89
|15115
|2005.11.01 14:31
|sell
|7561
|50.00
|1.2022
|1.2052
|1.1972
|15116
|2005.11.01 14:32
|sell
|7562
|50.00
|1.2022
|1.2052
|1.1972
|15117
|2005.11.01 14:32
|sell
|7563
|50.00
|1.2025
|1.2055
|1.1975
|15118
|2005.11.01 14:32
|sell
|7564
|50.00
|1.2025
|1.2055
|1.1975
|15119
|2005.11.01 17:11
|t/p
|7563
|50.00
|1.1975
|1.2055
|1.1975
|25000.00
|15273930.89
|15120
|2005.11.01 17:11
|t/p
|7564
|50.00
|1.1975
|1.2055
|1.1975
|25000.00
|15298930.89
|15121
|2005.11.01 23:54
|sell
|7565
|50.00
|1.2028
|1.2058
|1.1978
|15122
|2005.11.01 23:55
|sell
|7566
|50.00
|1.2029
|1.2059
|1.1979
|15123
|2005.11.02 06:12
|s/l
|7556
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.1964
|-14762.00
|15284168.89
|15124
|2005.11.02 06:12
|sell
|7567
|50.00
|1.2041
|1.2071
|1.1991
|15125
|2005.11.02 06:12
|s/l
|7555
|50.00
|1.2045
|1.2045
|1.1965
|-14762.00
|15269406.89
|15126
|2005.11.02 06:12
|sell
|7568
|50.00
|1.2042
|1.2072
|1.1992
|15127
|2005.11.02 07:08
|s/l
|7557
|50.00
|1.2046
|1.2046
|1.1966
|-14762.00
|15254644.89
|15128
|2005.11.02 07:08
|sell
|7569
|50.00
|1.2043
|1.2073
|1.1993
|15129
|2005.11.02 07:08
|s/l
|7558
|50.00
|1.2047
|1.2047
|1.1967
|-14762.00
|15239882.89
|15130
|2005.11.02 07:08
|s/l
|7559
|50.00
|1.2048
|1.2048
|1.1968
|-14762.00
|15225120.89
|15131
|2005.11.02 07:08
|s/l
|7560
|50.00
|1.2047
|1.2047
|1.1967
|-14762.00
|15210358.89
|15132
|2005.11.02 07:08
|sell
|7570
|50.00
|1.2045
|1.2075
|1.1995
|15133
|2005.11.02 07:09
|sell
|7571
|50.00
|1.2044
|1.2074
|1.1994
|15134
|2005.11.02 07:09
|sell
|7572
|50.00
|1.2045
|1.2075
|1.1995
|15135
|2005.11.02 13:16
|t/p
|7570
|50.00
|1.1995
|1.2075
|1.1995
|25000.00
|15235358.89
|15136
|2005.11.02 13:16
|t/p
|7571
|50.00
|1.1994
|1.2074
|1.1994
|25000.00
|15260358.89
|15137
|2005.11.02 13:16
|t/p
|7572
|50.00
|1.1995
|1.2075
|1.1995
|25000.00
|15285358.89
|15138
|2005.11.02 13:16
|t/p
|7567
|50.00
|1.1991
|1.2071
|1.1991
|25000.00
|15310358.89
|15139
|2005.11.02 13:16
|t/p
|7568
|50.00
|1.1992
|1.2072
|1.1992
|25000.00
|15335358.89
|15140
|2005.11.02 13:16
|t/p
|7569
|50.00
|1.1993
|1.2073
|1.1993
|25000.00
|15360358.89
|15141
|2005.11.02 16:55
|sell
|7573
|50.00
|1.2044
|1.2074
|1.1994
|15142
|2005.11.02 16:56
|sell
|7574
|50.00
|1.2045
|1.2075
|1.1995
|15143
|2005.11.02 16:56
|sell
|7575
|50.00
|1.2046
|1.2076
|1.1996
|15144
|2005.11.02 16:57
|sell
|7576
|50.00
|1.2045
|1.2075
|1.1995
|15145
|2005.11.02 16:57
|sell
|7577
|50.00
|1.2046
|1.2076
|1.1996
|15146
|2005.11.02 16:57
|sell
|7578
|50.00
|1.2046
|1.2076
|1.1996
|15147
|2005.11.02 17:23
|s/l
|7561
|50.00
|1.2052
|1.2052
|1.1972
|-14762.00
|15345596.89
|15148
|2005.11.02 17:23
|s/l
|7562
|50.00
|1.2052
|1.2052
|1.1972
|-14762.00
|15330834.89
|15149
|2005.11.02 17:23
|sell
|7579
|50.00
|1.2050
|1.2080
|1.2000
|15150
|2005.11.02 17:24
|sell
|7580
|50.00
|1.2051
|1.2081
|1.2001
|15151
|2005.11.02 17:35
|s/l
|7565
|50.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|-14762.00
|15316072.89
|15152
|2005.11.02 17:35
|s/l
|7566
|50.00
|1.2059
|1.2059
|1.1979
|-14762.00
|15301310.89
|15153
|2005.11.02 17:35
|sell
|7581
|50.00
|1.2059
|1.2089
|1.2009
|15154
|2005.11.02 17:35
|sell
|7582
|50.00
|1.2058
|1.2088
|1.2008
|15155
|2005.11.02 17:56
|s/l
|7573
|50.00
|1.2074
|1.2074
|1.1994
|-15000.00
|15286310.89
|15156
|2005.11.02 17:56
|s/l
|7574
|50.00
|1.2075
|1.2075
|1.1995
|-15000.00
|15271310.89
|15157
|2005.11.02 17:56
|s/l
|7576
|50.00
|1.2075
|1.2075
|1.1995
|-15000.00
|15256310.89
|15158
|2005.11.02 17:56
|sell
|7583
|50.00
|1.2072
|1.2102
|1.2022
|15159
|2005.11.02 17:57
|sell
|7584
|50.00
|1.2071
|1.2101
|1.2021
|15160
|2005.11.02 17:57
|sell
|7585
|50.00
|1.2070
|1.2100
|1.2020
|15161
|2005.11.02 18:11
|s/l
|7575
|50.00
|1.2076
|1.2076
|1.1996
|-15000.00
|15241310.89
|15162
|2005.11.02 18:11
|s/l
|7577
|50.00
|1.2076
|1.2076
|1.1996
|-15000.00
|15226310.89
|15163
|2005.11.02 18:11
|s/l
|7578
|50.00
|1.2076
|1.2076
|1.1996
|-15000.00
|15211310.89
|15164
|2005.11.02 18:11
|sell
|7586
|50.00
|1.2073
|1.2103
|1.2023
|15165
|2005.11.02 18:12
|sell
|7587
|50.00
|1.2072
|1.2102
|1.2022
|15166
|2005.11.02 18:12
|sell
|7588
|50.00
|1.2073
|1.2103
|1.2023
|15167
|2005.11.02 19:33
|s/l
|7579
|50.00
|1.2080
|1.2080
|1.2000
|-15000.00
|15196310.89
|15168
|2005.11.02 19:33
|sell
|7589
|50.00
|1.2077
|1.2107
|1.2027
|15169
|2005.11.02 19:33
|s/l
|7580
|50.00
|1.2081
|1.2081
|1.2001
|-15000.00
|15181310.89
|15170
|2005.11.02 19:33
|sell
|7590
|50.00
|1.2080
|1.2110
|1.2030
|15171
|2005.11.03 15:30
|t/p
|7590
|50.00
|1.2030
|1.2110
|1.2030
|25238.00
|15206548.89
|15172
|2005.11.03 15:40
|t/p
|7583
|50.00
|1.2022
|1.2102
|1.2022
|25238.00
|15231786.89
|15173
|2005.11.03 15:40
|t/p
|7584
|50.00
|1.2021
|1.2101
|1.2021
|25238.00
|15257024.89
|15174
|2005.11.03 15:40
|t/p
|7585
|50.00
|1.2020
|1.2100
|1.2020
|25238.00
|15282262.89
|15175
|2005.11.03 15:40
|t/p
|7586
|50.00
|1.2023
|1.2103
|1.2023
|25238.00
|15307500.89
|15176
|2005.11.03 15:40
|t/p
|7587
|50.00
|1.2022
|1.2102
|1.2022
|25238.00
|15332738.89
|15177
|2005.11.03 15:40
|t/p
|7588
|50.00
|1.2023
|1.2103
|1.2023
|25238.00
|15357976.89
|15178
|2005.11.03 15:40
|t/p
|7589
|50.00
|1.2027
|1.2107
|1.2027
|25238.00
|15383214.89
|15179
|2005.11.03 15:40
|t/p
|7581
|50.00
|1.2009
|1.2089
|1.2009
|25238.00
|15408452.89
|15180
|2005.11.03 15:40
|t/p
|7582
|50.00
|1.2008
|1.2088
|1.2008
|25238.00
|15433690.89
|15181
|2005.11.03 15:40
|sell
|7591
|50.00
|1.2027
|1.2057
|1.1977
|15182
|2005.11.03 15:40
|sell
|7592
|50.00
|1.2030
|1.2060
|1.1980
|15183
|2005.11.03 15:40
|sell
|7593
|50.00
|1.2040
|1.2070
|1.1990
|15184
|2005.11.03 15:40
|sell
|7594
|50.00
|1.2041
|1.2071
|1.1991
|15185
|2005.11.03 15:40
|sell
|7595
|50.00
|1.2046
|1.2076
|1.1996
|15186
|2005.11.03 16:11
|t/p
|7595
|50.00
|1.1996
|1.2076
|1.1996
|25000.00
|15458690.89
|15187
|2005.11.03 16:11
|t/p
|7593
|50.00
|1.1990
|1.2070
|1.1990
|25000.00
|15483690.89
|15188
|2005.11.03 16:11
|t/p
|7594
|50.00
|1.1991
|1.2071
|1.1991
|25000.00
|15508690.89
|15189
|2005.11.03 18:45
|t/p
|7591
|50.00
|1.1977
|1.2057
|1.1977
|25000.00
|15533690.89
|15190
|2005.11.03 18:45
|t/p
|7592
|50.00
|1.1980
|1.2060
|1.1980
|25000.00
|15558690.89
|15191
|2005.11.03 18:45
|sell
|7596
|50.00
|1.1985
|1.2015
|1.1935
|15192
|2005.11.03 18:45
|sell
|7597
|50.00
|1.1985
|1.2015
|1.1935
|15193
|2005.11.03 18:46
|sell
|7598
|50.00
|1.1987
|1.2017
|1.1937
|15194
|2005.11.03 18:47
|sell
|7599
|50.00
|1.1993
|1.2023
|1.1943
|15195
|2005.11.03 18:47
|sell
|7600
|50.00
|1.1993
|1.2023
|1.1943
|15196
|2005.11.03 18:48
|sell
|7601
|50.00
|1.1993
|1.2023
|1.1943
|15197
|2005.11.03 21:34
|t/p
|7599
|50.00
|1.1943
|1.2023
|1.1943
|25000.00
|15583690.89
|15198
|2005.11.03 21:34
|t/p
|7600
|50.00
|1.1943
|1.2023
|1.1943
|25000.00
|15608690.89
|15199
|2005.11.03 21:34
|t/p
|7601
|50.00
|1.1943
|1.2023
|1.1943
|25000.00
|15633690.89
|15200
|2005.11.03 21:57
|t/p
|7598
|50.00
|1.1937
|1.2017
|1.1937
|25000.00
|15658690.89
|15201
|2005.11.04 02:48
|t/p
|7596
|50.00
|1.1935
|1.2015
|1.1935
|25714.00
|15684404.89
|15202
|2005.11.04 02:48
|t/p
|7597
|50.00
|1.1935
|1.2015
|1.1935
|25714.00
|15710118.89
|15203
|2005.11.04 02:52
|sell
|7602
|50.00
|1.1936
|1.1966
|1.1886
|15204
|2005.11.04 02:53
|sell
|7603
|50.00
|1.1935
|1.1965
|1.1885
|15205
|2005.11.04 02:53
|sell
|7604
|50.00
|1.1936
|1.1966
|1.1886
|15206
|2005.11.04 02:53
|sell
|7605
|50.00
|1.1935
|1.1965
|1.1885
|15207
|2005.11.04 02:53
|sell
|7606
|50.00
|1.1936
|1.1966
|1.1886
|15208
|2005.11.04 02:54
|sell
|7607
|50.00
|1.1937
|1.1967
|1.1887
|15209
|2005.11.04 02:54
|sell
|7608
|50.00
|1.1938
|1.1968
|1.1888
|15210
|2005.11.04 02:54
|sell
|7609
|50.00
|1.1937
|1.1967
|1.1887
|15211
|2005.11.04 02:54
|sell
|7610
|50.00
|1.1936
|1.1966
|1.1886
|15212
|2005.11.04 02:54
|sell
|7611
|50.00
|1.1938
|1.1968
|1.1888
|15213
|2005.11.04 15:31
|s/l
|7603
|50.00
|1.1965
|1.1965
|1.1885
|-15000.00
|15695118.89
|15214
|2005.11.04 15:31
|s/l
|7605
|50.00
|1.1965
|1.1965
|1.1885
|-15000.00
|15680118.89
|15215
|2005.11.04 15:31
|sell
|7612
|50.00
|1.1962
|1.1992
|1.1912
|15216
|2005.11.04 15:31
|s/l
|7602
|50.00
|1.1966
|1.1966
|1.1886
|-15000.00
|15665118.89
|15217
|2005.11.04 15:31
|s/l
|7604
|50.00
|1.1966
|1.1966
|1.1886
|-15000.00
|15650118.89
|15218
|2005.11.04 15:31
|s/l
|7606
|50.00
|1.1966
|1.1966
|1.1886
|-15000.00
|15635118.89
|15219
|2005.11.04 15:31
|s/l
|7607
|50.00
|1.1967
|1.1967
|1.1887
|-15000.00
|15620118.89
|15220
|2005.11.04 15:31
|s/l
|7609
|50.00
|1.1967
|1.1967
|1.1887
|-15000.00
|15605118.89
|15221
|2005.11.04 15:31
|s/l
|7610
|50.00
|1.1966
|1.1966
|1.1886
|-15000.00
|15590118.89
|15222
|2005.11.04 15:31
|sell
|7613
|50.00
|1.1964
|1.1994
|1.1914
|15223
|2005.11.04 15:31
|s/l
|7608
|50.00
|1.1968
|1.1968
|1.1888
|-15000.00
|15575118.89
|15224
|2005.11.04 15:31
|s/l
|7611
|50.00
|1.1968
|1.1968
|1.1888
|-15000.00
|15560118.89
|15225
|2005.11.04 15:31
|sell
|7614
|50.00
|1.1968
|1.1998
|1.1918
|15226
|2005.11.04 15:31
|sell
|7615
|50.00
|1.1969
|1.1999
|1.1919
|15227
|2005.11.04 15:31
|sell
|7616
|50.00
|1.1968
|1.1998
|1.1918
|15228
|2005.11.04 15:32
|sell
|7617
|50.00
|1.1969
|1.1999
|1.1919
|15229
|2005.11.04 15:32
|sell
|7618
|50.00
|1.1968
|1.1998
|1.1918
|15230
|2005.11.04 15:33
|sell
|7619
|50.00
|1.1969
|1.1999
|1.1919
|15231
|2005.11.04 15:33
|sell
|7620
|50.00
|1.1968
|1.1998
|1.1918
|15232
|2005.11.04 15:45
|sell
|7621
|50.00
|1.1978
|1.2008
|1.1928
|15233
|2005.11.04 16:11
|s/l
|7612
|50.00
|1.1992
|1.1992
|1.1912
|-15000.00
|15545118.89
|15234
|2005.11.04 16:11
|s/l
|7613
|50.00
|1.1994
|1.1994
|1.1914
|-15000.00
|15530118.89
|15235
|2005.11.04 16:11
|sell
|7622
|50.00
|1.1993
|1.2023
|1.1943
|15236
|2005.11.04 16:11
|sell
|7623
|50.00
|1.1993
|1.2023
|1.1943
|15237
|2005.11.04 16:23
|t/p
|7622
|50.00
|1.1943
|1.2023
|1.1943
|25000.00
|15555118.89
|15238
|2005.11.04 16:23
|t/p
|7623
|50.00
|1.1943
|1.2023
|1.1943
|25000.00
|15580118.89
|15239
|2005.11.04 16:51
|t/p
|7621
|50.00
|1.1928
|1.2008
|1.1928
|25000.00
|15605118.89
|15240
|2005.11.04 17:04
|t/p
|7615
|50.00
|1.1919
|1.1999
|1.1919
|25000.00
|15630118.89
|15241
|2005.11.04 17:04
|t/p
|7617
|50.00
|1.1919
|1.1999
|1.1919
|25000.00
|15655118.89
|15242
|2005.11.04 17:04
|t/p
|7619
|50.00
|1.1919
|1.1999
|1.1919
|25000.00
|15680118.89
|15243
|2005.11.04 17:05
|t/p
|7614
|50.00
|1.1918
|1.1998
|1.1918
|25000.00
|15705118.89
|15244
|2005.11.04 17:05
|t/p
|7616
|50.00
|1.1918
|1.1998
|1.1918
|25000.00
|15730118.89
|15245
|2005.11.04 17:05
|t/p
|7618
|50.00
|1.1918
|1.1998
|1.1918
|25000.00
|15755118.89
|15246
|2005.11.04 17:05
|t/p
|7620
|50.00
|1.1918
|1.1998
|1.1918
|25000.00
|15780118.89
|15247
|2005.11.04 17:05
|buy
|7624
|50.00
|1.1893
|1.1863
|1.1943
|15248
|2005.11.04 17:06
|buy
|7625
|50.00
|1.1893
|1.1863
|1.1943
|15249
|2005.11.04 17:06
|buy
|7626
|50.00
|1.1893
|1.1863
|1.1943
|15250
|2005.11.04 17:17
|buy
|7627
|50.00
|1.1894
|1.1864
|1.1944
|15251
|2005.11.04 17:17
|buy
|7628
|50.00
|1.1892
|1.1862
|1.1942
|15252
|2005.11.04 17:17
|buy
|7629
|50.00
|1.1892
|1.1862
|1.1942
|15253
|2005.11.04 17:18
|buy
|7630
|50.00
|1.1892
|1.1862
|1.1942
|15254
|2005.11.04 17:18
|buy
|7631
|50.00
|1.1892
|1.1862
|1.1942
|15255
|2005.11.04 17:18
|s/l
|7624
|50.00
|1.1863
|1.1863
|1.1943
|-15000.00
|15765118.89
|15256
|2005.11.04 17:18
|s/l
|7625
|50.00
|1.1863
|1.1863
|1.1943
|-15000.00
|15750118.89
|15257
|2005.11.04 17:18
|s/l
|7626
|50.00
|1.1863
|1.1863
|1.1943
|-15000.00
|15735118.89
|15258
|2005.11.04 17:18
|s/l
|7627
|50.00
|1.1864
|1.1864
|1.1944
|-15000.00
|15720118.89
|15259
|2005.11.04 17:18
|s/l
|7628
|50.00
|1.1862
|1.1862
|1.1942
|-15000.00
|15705118.89
|15260
|2005.11.04 17:18
|s/l
|7629
|50.00
|1.1862
|1.1862
|1.1942
|-15000.00
|15690118.89
|15261
|2005.11.04 17:18
|s/l
|7630
|50.00
|1.1862
|1.1862
|1.1942
|-15000.00
|15675118.89
|15262
|2005.11.04 17:18
|s/l
|7631
|50.00
|1.1862
|1.1862
|1.1942
|-15000.00
|15660118.89
|15263
|2005.11.04 17:18
|sell
|7632
|50.00
|1.1866
|1.1896
|1.1816
|15264
|2005.11.04 17:19
|sell
|7633
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|15265
|2005.11.04 17:19
|sell
|7634
|50.00
|1.1889
|1.1919
|1.1839
|15266
|2005.11.04 17:19
|sell
|7635
|50.00
|1.1888
|1.1918
|1.1838
|15267
|2005.11.04 17:19
|sell
|7636
|50.00
|1.1889
|1.1919
|1.1839
|15268
|2005.11.04 17:19
|sell
|7637
|50.00
|1.1888
|1.1918
|1.1838
|15269
|2005.11.04 17:20
|sell
|7638
|50.00
|1.1889
|1.1919
|1.1839
|15270
|2005.11.04 17:20
|s/l
|7632
|50.00
|1.1896
|1.1896
|1.1816
|-15000.00
|15645118.89
|15271
|2005.11.04 17:20
|sell
|7639
|50.00
|1.1900
|1.1930
|1.1850
|15272
|2005.11.04 17:20
|sell
|7640
|50.00
|1.1899
|1.1929
|1.1849
|15273
|2005.11.04 17:23
|sell
|7641
|50.00
|1.1900
|1.1930
|1.1850
|15274
|2005.11.04 17:23
|sell
|7642
|50.00
|1.1901
|1.1931
|1.1851
|15275
|2005.11.04 17:32
|t/p
|7639
|50.00
|1.1850
|1.1930
|1.1850
|25000.00
|15670118.89
|15276
|2005.11.04 17:32
|t/p
|7641
|50.00
|1.1850
|1.1930
|1.1850
|25000.00
|15695118.89
|15277
|2005.11.04 17:32
|t/p
|7642
|50.00
|1.1851
|1.1931
|1.1851
|25000.00
|15720118.89
|15278
|2005.11.04 17:32
|t/p
|7640
|50.00
|1.1849
|1.1929
|1.1849
|25000.00
|15745118.89
|15279
|2005.11.04 17:41
|t/p
|7634
|50.00
|1.1839
|1.1919
|1.1839
|25000.00
|15770118.89
|15280
|2005.11.04 17:41
|t/p
|7636
|50.00
|1.1839
|1.1919
|1.1839
|25000.00
|15795118.89
|15281
|2005.11.04 17:41
|t/p
|7638
|50.00
|1.1839
|1.1919
|1.1839
|25000.00
|15820118.89
|15282
|2005.11.04 17:41
|t/p
|7635
|50.00
|1.1838
|1.1918
|1.1838
|25000.00
|15845118.89
|15283
|2005.11.04 17:41
|t/p
|7637
|50.00
|1.1838
|1.1918
|1.1838
|25000.00
|15870118.89
|15284
|2005.11.04 17:55
|t/p
|7633
|50.00
|1.1831
|1.1911
|1.1831
|25000.00
|15895118.89
|15285
|2005.11.04 17:55
|buy
|7643
|50.00
|1.1823
|1.1793
|1.1873
|15286
|2005.11.04 17:56
|buy
|7644
|50.00
|1.1823
|1.1793
|1.1873
|15287
|2005.11.04 17:56
|buy
|7645
|50.00
|1.1804
|1.1774
|1.1854
|15288
|2005.11.04 17:56
|buy
|7646
|50.00
|1.1804
|1.1774
|1.1854
|15289
|2005.11.04 17:57
|buy
|7647
|50.00
|1.1804
|1.1774
|1.1854
|15290
|2005.11.04 17:57
|buy
|7648
|50.00
|1.1804
|1.1774
|1.1854
|15291
|2005.11.04 17:58
|buy
|7649
|50.00
|1.1804
|1.1774
|1.1854
|15292
|2005.11.07 01:10
|buy
|7650
|50.00
|1.1805
|1.1775
|1.1855
|15293
|2005.11.07 01:12
|buy
|7651
|50.00
|1.1804
|1.1774
|1.1854
|15294
|2005.11.07 01:12
|buy
|7652
|50.00
|1.1805
|1.1775
|1.1855
|15295
|2005.11.07 09:33
|s/l
|7643
|50.00
|1.1793
|1.1793
|1.1873
|-15488.50
|15879630.39
|15296
|2005.11.07 09:33
|s/l
|7644
|50.00
|1.1793
|1.1793
|1.1873
|-15488.50
|15864141.89
|15297
|2005.11.07 09:33
|buy
|7653
|50.00
|1.1796
|1.1766
|1.1846
|15298
|2005.11.07 09:34
|buy
|7654
|50.00
|1.1795
|1.1765
|1.1845
|15299
|2005.11.07 16:40
|s/l
|7650
|50.00
|1.1775
|1.1775
|1.1855
|-15000.00
|15849141.89
|15300
|2005.11.07 16:40
|s/l
|7652
|50.00
|1.1775
|1.1775
|1.1855
|-15000.00
|15834141.89
|15301
|2005.11.07 16:40
|buy
|7655
|50.00
|1.1778
|1.1748
|1.1828
|15302
|2005.11.07 16:41
|buy
|7656
|50.00
|1.1778
|1.1748
|1.1828
|15303
|2005.11.08 02:46
|s/l
|7645
|50.00
|1.1774
|1.1774
|1.1854
|-15977.00
|15818164.89
|15304
|2005.11.08 02:46
|s/l
|7646
|50.00
|1.1774
|1.1774
|1.1854
|-15977.00
|15802187.89
|15305
|2005.11.08 02:46
|s/l
|7647
|50.00
|1.1774
|1.1774
|1.1854
|-15977.00
|15786210.89
|15306
|2005.11.08 02:46
|s/l
|7648
|50.00
|1.1774
|1.1774
|1.1854
|-15977.00
|15770233.89
|15307
|2005.11.08 02:46
|s/l
|7649
|50.00
|1.1774
|1.1774
|1.1854
|-15977.00
|15754256.89
|15308
|2005.11.08 02:46
|s/l
|7651
|50.00
|1.1774
|1.1774
|1.1854
|-15488.50
|15738768.39
|15309
|2005.11.08 02:46
|buy
|7657
|50.00
|1.1777
|1.1747
|1.1827
|15310
|2005.11.08 02:47
|buy
|7658
|50.00
|1.1777
|1.1747
|1.1827
|15311
|2005.11.08 02:47
|buy
|7659
|50.00
|1.1777
|1.1747
|1.1827
|15312
|2005.11.08 02:47
|buy
|7660
|50.00
|1.1775
|1.1745
|1.1825
|15313
|2005.11.08 02:47
|buy
|7661
|50.00
|1.1773
|1.1743
|1.1823
|15314
|2005.11.08 02:47
|buy
|7662
|50.00
|1.1774
|1.1744
|1.1824
|15315
|2005.11.08 02:48
|s/l
|7653
|50.00
|1.1766
|1.1766
|1.1846
|-15488.50
|15723279.89
|15316
|2005.11.08 02:48
|s/l
|7654
|50.00
|1.1765
|1.1765
|1.1845
|-15488.50
|15707791.39
|15317
|2005.11.08 02:48
|buy
|7663
|50.00
|1.1768
|1.1738
|1.1818
|15318
|2005.11.08 02:48
|buy
|7664
|50.00
|1.1766
|1.1736
|1.1816
|15319
|2005.11.08 03:02
|s/l
|7655
|50.00
|1.1748
|1.1748
|1.1828
|-15488.50
|15692302.89
|15320
|2005.11.08 03:02
|s/l
|7656
|50.00
|1.1748
|1.1748
|1.1828
|-15488.50
|15676814.39
|15321
|2005.11.08 03:02
|s/l
|7657
|50.00
|1.1747
|1.1747
|1.1827
|-15000.00
|15661814.39
|15322
|2005.11.08 03:02
|s/l
|7658
|50.00
|1.1747
|1.1747
|1.1827
|-15000.00
|15646814.39
|15323
|2005.11.08 03:02
|s/l
|7659
|50.00
|1.1747
|1.1747
|1.1827
|-15000.00
|15631814.39
|15324
|2005.11.08 03:02
|s/l
|7660
|50.00
|1.1745
|1.1745
|1.1825
|-15000.00
|15616814.39
|15325
|2005.11.08 03:02
|s/l
|7661
|50.00
|1.1743
|1.1743
|1.1823
|-15000.00
|15601814.39
|15326
|2005.11.08 03:02
|s/l
|7662
|50.00
|1.1744
|1.1744
|1.1824
|-15000.00
|15586814.39
|15327
|2005.11.08 03:02
|buy
|7665
|50.00
|1.1744
|1.1714
|1.1794
|15328
|2005.11.08 03:03
|buy
|7666
|50.00
|1.1744
|1.1714
|1.1794
|15329
|2005.11.08 03:03
|buy
|7667
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|15330
|2005.11.08 03:03
|buy
|7668
|50.00
|1.1744
|1.1714
|1.1794
|15331
|2005.11.08 03:03
|buy
|7669
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|15332
|2005.11.08 03:04
|buy
|7670
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|15333
|2005.11.08 03:04
|buy
|7671
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|15334
|2005.11.08 03:08
|buy
|7672
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|15335
|2005.11.08 03:08
|s/l
|7663
|50.00
|1.1738
|1.1738
|1.1818
|-15000.00
|15571814.39
|15336
|2005.11.08 03:08
|s/l
|7664
|50.00
|1.1736
|1.1736
|1.1816
|-15000.00
|15556814.39
|15337
|2005.11.08 03:08
|buy
|7673
|50.00
|1.1738
|1.1708
|1.1788
|15338
|2005.11.08 03:09
|buy
|7674
|50.00
|1.1734
|1.1704
|1.1784
|15339
|2005.11.08 03:26
|s/l
|7665
|50.00
|1.1714
|1.1714
|1.1794
|-15000.00
|15541814.39
|15340
|2005.11.08 03:26
|s/l
|7666
|50.00
|1.1714
|1.1714
|1.1794
|-15000.00
|15526814.39
|15341
|2005.11.08 03:26
|s/l
|7667
|50.00
|1.1713
|1.1713
|1.1793
|-15000.00
|15511814.39
|15342
|2005.11.08 03:26
|s/l
|7668
|50.00
|1.1714
|1.1714
|1.1794
|-15000.00
|15496814.39
|15343
|2005.11.08 03:26
|s/l
|7669
|50.00
|1.1713
|1.1713
|1.1793
|-15000.00
|15481814.39
|15344
|2005.11.08 03:26
|s/l
|7670
|50.00
|1.1713
|1.1713
|1.1793
|-15000.00
|15466814.39
|15345
|2005.11.08 03:26
|s/l
|7671
|50.00
|1.1713
|1.1713
|1.1793
|-15000.00
|15451814.39
|15346
|2005.11.08 03:26
|s/l
|7672
|50.00
|1.1713
|1.1713
|1.1793
|-15000.00
|15436814.39
|15347
|2005.11.08 03:26
|buy
|7675
|50.00
|1.1714
|1.1684
|1.1764
|15348
|2005.11.08 03:27
|buy
|7676
|50.00
|1.1714
|1.1684
|1.1764
|15349
|2005.11.08 03:28
|buy
|7677
|50.00
|1.1714
|1.1684
|1.1764
|15350
|2005.11.08 11:10
|buy
|7678
|50.00
|1.1715
|1.1685
|1.1765
|15351
|2005.11.08 11:10
|buy
|7679
|50.00
|1.1714
|1.1684
|1.1764
|15352
|2005.11.08 11:10
|buy
|7680
|50.00
|1.1713
|1.1683
|1.1763
|15353
|2005.11.08 11:10
|buy
|7681
|50.00
|1.1712
|1.1682
|1.1762
|15354
|2005.11.08 11:10
|buy
|7682
|50.00
|1.1713
|1.1683
|1.1763
|15355
|2005.11.08 16:55
|t/p
|7681
|50.00
|1.1762
|1.1682
|1.1762
|25000.00
|15461814.39
|15356
|2005.11.08 16:55
|t/p
|7675
|50.00
|1.1764
|1.1684
|1.1764
|25000.00
|15486814.39
|15357
|2005.11.08 16:55
|t/p
|7676
|50.00
|1.1764
|1.1684
|1.1764
|25000.00
|15511814.39
|15358
|2005.11.08 16:55
|t/p
|7677
|50.00
|1.1764
|1.1684
|1.1764
|25000.00
|15536814.39
|15359
|2005.11.08 16:55
|t/p
|7679
|50.00
|1.1764
|1.1684
|1.1764
|25000.00
|15561814.39
|15360
|2005.11.08 16:55
|t/p
|7680
|50.00
|1.1763
|1.1683
|1.1763
|25000.00
|15586814.39
|15361
|2005.11.08 16:55
|t/p
|7682
|50.00
|1.1763
|1.1683
|1.1763
|25000.00
|15611814.39
|15362
|2005.11.08 16:56
|t/p
|7678
|50.00
|1.1765
|1.1685
|1.1765
|25000.00
|15636814.39
|15363
|2005.11.08 19:25
|t/p
|7674
|50.00
|1.1784
|1.1704
|1.1784
|25000.00
|15661814.39
|15364
|2005.11.08 20:36
|t/p
|7673
|50.00
|1.1788
|1.1708
|1.1788
|25000.00
|15686814.39
|15365
|2005.11.08 20:36
|buy
|7683
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|15366
|2005.11.08 20:37
|buy
|7684
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|15367
|2005.11.08 20:38
|buy
|7685
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|15368
|2005.11.08 20:39
|buy
|7686
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|15369
|2005.11.08 21:00
|buy
|7687
|50.00
|1.1778
|1.1748
|1.1828
|15370
|2005.11.08 21:01
|buy
|7688
|50.00
|1.1778
|1.1748
|1.1828
|15371
|2005.11.08 21:01
|buy
|7689
|50.00
|1.1778
|1.1748
|1.1828
|15372
|2005.11.08 21:02
|buy
|7690
|50.00
|1.1779
|1.1749
|1.1829
|15373
|2005.11.08 21:15
|buy
|7691
|50.00
|1.1778
|1.1748
|1.1828
|15374
|2005.11.08 21:15
|buy
|7692
|50.00
|1.1779
|1.1749
|1.1829
|15375
|2005.11.09 04:47
|s/l
|7683
|50.00
|1.1757
|1.1757
|1.1837
|-15488.50
|15671325.89
|15376
|2005.11.09 04:47
|s/l
|7684
|50.00
|1.1757
|1.1757
|1.1837
|-15488.50
|15655837.39
|15377
|2005.11.09 04:47
|s/l
|7685
|50.00
|1.1757
|1.1757
|1.1837
|-15488.50
|15640348.89
|15378
|2005.11.09 04:47
|s/l
|7686
|50.00
|1.1757
|1.1757
|1.1837
|-15488.50
|15624860.39
|15379
|2005.11.09 04:47
|buy
|7693
|50.00
|1.1760
|1.1730
|1.1810
|15380
|2005.11.09 04:47
|buy
|7694
|50.00
|1.1761
|1.1731
|1.1811
|15381
|2005.11.09 04:49
|buy
|7695
|50.00
|1.1762
|1.1732
|1.1812
|15382
|2005.11.09 04:49
|buy
|7696
|50.00
|1.1763
|1.1733
|1.1813
|15383
|2005.11.09 13:07
|s/l
|7687
|50.00
|1.1748
|1.1748
|1.1828
|-15488.50
|15609371.89
|15384
|2005.11.09 13:07
|s/l
|7688
|50.00
|1.1748
|1.1748
|1.1828
|-15488.50
|15593883.39
|15385
|2005.11.09 13:07
|s/l
|7689
|50.00
|1.1748
|1.1748
|1.1828
|-15488.50
|15578394.89
|15386
|2005.11.09 13:07
|s/l
|7690
|50.00
|1.1749
|1.1749
|1.1829
|-15488.50
|15562906.39
|15387
|2005.11.09 13:07
|s/l
|7691
|50.00
|1.1748
|1.1748
|1.1828
|-15488.50
|15547417.89
|15388
|2005.11.09 13:07
|s/l
|7692
|50.00
|1.1749
|1.1749
|1.1829
|-15488.50
|15531929.39
|15389
|2005.11.09 13:07
|buy
|7697
|50.00
|1.1751
|1.1721
|1.1801
|15390
|2005.11.09 13:08
|buy
|7698
|50.00
|1.1746
|1.1716
|1.1796
|15391
|2005.11.09 13:08
|buy
|7699
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|15392
|2005.11.09 13:08
|buy
|7700
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|15393
|2005.11.09 13:09
|buy
|7701
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|15394
|2005.11.09 13:11
|buy
|7702
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|15395
|2005.11.09 13:34
|s/l
|7696
|50.00
|1.1733
|1.1733
|1.1813
|-15000.00
|15516929.39
|15396
|2005.11.09 13:34
|buy
|7703
|50.00
|1.1736
|1.1706
|1.1786
|15397
|2005.11.09 13:41
|s/l
|7695
|50.00
|1.1732
|1.1732
|1.1812
|-15000.00
|15501929.39
|15398
|2005.11.09 13:41
|buy
|7704
|50.00
|1.1735
|1.1705
|1.1785
|15399
|2005.11.09 13:41
|s/l
|7694
|50.00
|1.1731
|1.1731
|1.1811
|-15000.00
|15486929.39
|15400
|2005.11.09 13:41
|buy
|7705
|50.00
|1.1734
|1.1704
|1.1784
|15401
|2005.11.09 13:41
|s/l
|7693
|50.00
|1.1730
|1.1730
|1.1810
|-15000.00
|15471929.39
|15402
|2005.11.09 13:41
|buy
|7706
|50.00
|1.1732
|1.1702
|1.1782
|15403
|2005.11.09 15:51
|t/p
|7706
|50.00
|1.1782
|1.1702
|1.1782
|25000.00
|15496929.39
|15404
|2005.11.09 16:05
|t/p
|7705
|50.00
|1.1784
|1.1704
|1.1784
|25000.00
|15521929.39
|15405
|2005.11.09 16:05
|t/p
|7704
|50.00
|1.1785
|1.1705
|1.1785
|25000.00
|15546929.39
|15406
|2005.11.09 16:05
|t/p
|7703
|50.00
|1.1786
|1.1706
|1.1786
|25000.00
|15571929.39
|15407
|2005.11.09 16:30
|buy
|7707
|50.00
|1.1727
|1.1697
|1.1777
|15408
|2005.11.09 16:30
|buy
|7708
|50.00
|1.1728
|1.1698
|1.1778
|15409
|2005.11.09 16:30
|buy
|7709
|50.00
|1.1727
|1.1697
|1.1777
|15410
|2005.11.09 16:31
|buy
|7710
|50.00
|1.1728
|1.1698
|1.1778
|15411
|2005.11.09 17:26
|s/l
|7697
|50.00
|1.1721
|1.1721
|1.1801
|-15000.00
|15556929.39
|15412
|2005.11.09 17:26
|buy
|7711
|50.00
|1.1721
|1.1691
|1.1771
|15413
|2005.11.09 20:35
|t/p
|7711
|50.00
|1.1771
|1.1691
|1.1771
|25000.00
|15581929.39
|15414
|2005.11.10 01:15
|t/p
|7707
|50.00
|1.1777
|1.1697
|1.1777
|24511.50
|15606440.89
|15415
|2005.11.10 01:15
|t/p
|7708
|50.00
|1.1778
|1.1698
|1.1778
|24511.50
|15630952.39
|15416
|2005.11.10 01:15
|t/p
|7709
|50.00
|1.1777
|1.1697
|1.1777
|24511.50
|15655463.89
|15417
|2005.11.10 01:15
|t/p
|7710
|50.00
|1.1778
|1.1698
|1.1778
|24511.50
|15679975.39
|15418
|2005.11.10 14:34
|t/p
|7698
|50.00
|1.1796
|1.1716
|1.1796
|24511.50
|15704486.89
|15419
|2005.11.10 14:34
|t/p
|7699
|50.00
|1.1793
|1.1713
|1.1793
|24511.50
|15728998.39
|15420
|2005.11.10 14:34
|t/p
|7700
|50.00
|1.1793
|1.1713
|1.1793
|24511.50
|15753509.89
|15421
|2005.11.10 14:34
|t/p
|7701
|50.00
|1.1793
|1.1713
|1.1793
|24511.50
|15778021.39
|15422
|2005.11.10 14:34
|t/p
|7702
|50.00
|1.1793
|1.1713
|1.1793
|24511.50
|15802532.89
|15423
|2005.11.10 14:35
|buy
|7712
|50.00
|1.1784
|1.1754
|1.1834
|15424
|2005.11.10 14:35
|buy
|7713
|50.00
|1.1782
|1.1752
|1.1832
|15425
|2005.11.10 14:35
|buy
|7714
|50.00
|1.1776
|1.1746
|1.1826
|15426
|2005.11.10 14:36
|buy
|7715
|50.00
|1.1774
|1.1744
|1.1824
|15427
|2005.11.10 14:37
|buy
|7716
|50.00
|1.1772
|1.1742
|1.1822
|15428
|2005.11.10 14:37
|buy
|7717
|50.00
|1.1768
|1.1738
|1.1818
|15429
|2005.11.10 14:37
|buy
|7718
|50.00
|1.1767
|1.1737
|1.1817
|15430
|2005.11.10 14:38
|buy
|7719
|50.00
|1.1767
|1.1737
|1.1817
|15431
|2005.11.10 14:39
|buy
|7720
|50.00
|1.1767
|1.1737
|1.1817
|15432
|2005.11.10 14:40
|buy
|7721
|50.00
|1.1765
|1.1735
|1.1815
|15433
|2005.11.10 14:53
|s/l
|7712
|50.00
|1.1754
|1.1754
|1.1834
|-15000.00
|15787532.89
|15434
|2005.11.10 14:53
|s/l
|7713
|50.00
|1.1752
|1.1752
|1.1832
|-15000.00
|15772532.89
|15435
|2005.11.10 14:53
|buy
|7722
|50.00
|1.1752
|1.1722
|1.1802
|15436
|2005.11.10 14:54
|buy
|7723
|50.00
|1.1752
|1.1722
|1.1802
|15437
|2005.11.10 14:54
|s/l
|7714
|50.00
|1.1746
|1.1746
|1.1826
|-15000.00
|15757532.89
|15438
|2005.11.10 14:54
|s/l
|7715
|50.00
|1.1744
|1.1744
|1.1824
|-15000.00
|15742532.89
|15439
|2005.11.10 14:54
|buy
|7724
|50.00
|1.1747
|1.1717
|1.1797
|15440
|2005.11.10 14:55
|s/l
|7716
|50.00
|1.1742
|1.1742
|1.1822
|-15000.00
|15727532.89
|15441
|2005.11.10 14:55
|buy
|7725
|50.00
|1.1742
|1.1712
|1.1792
|15442
|2005.11.10 14:56
|buy
|7726
|50.00
|1.1742
|1.1712
|1.1792
|15443
|2005.11.10 15:07
|s/l
|7717
|50.00
|1.1738
|1.1738
|1.1818
|-15000.00
|15712532.89
|15444
|2005.11.10 15:07
|s/l
|7718
|50.00
|1.1737
|1.1737
|1.1817
|-15000.00
|15697532.89
|15445
|2005.11.10 15:07
|s/l
|7719
|50.00
|1.1737
|1.1737
|1.1817
|-15000.00
|15682532.89
|15446
|2005.11.10 15:07
|s/l
|7720
|50.00
|1.1737
|1.1737
|1.1817
|-15000.00
|15667532.89
|15447
|2005.11.10 15:07
|buy
|7727
|50.00
|1.1739
|1.1709
|1.1789
|15448
|2005.11.10 15:07
|s/l
|7721
|50.00
|1.1735
|1.1735
|1.1815
|-15000.00
|15652532.89
|15449
|2005.11.10 15:07
|buy
|7728
|50.00
|1.1738
|1.1708
|1.1788
|15450
|2005.11.10 15:08
|buy
|7729
|50.00
|1.1738
|1.1708
|1.1788
|15451
|2005.11.10 15:08
|buy
|7730
|50.00
|1.1737
|1.1707
|1.1787
|15452
|2005.11.10 15:09
|buy
|7731
|50.00
|1.1736
|1.1706
|1.1786
|15453
|2005.11.10 20:36
|s/l
|7722
|50.00
|1.1722
|1.1722
|1.1802
|-15000.00
|15637532.89
|15454
|2005.11.10 20:36
|s/l
|7723
|50.00
|1.1722
|1.1722
|1.1802
|-15000.00
|15622532.89
|15455
|2005.11.10 20:36
|buy
|7732
|50.00
|1.1722
|1.1692
|1.1772
|15456
|2005.11.10 20:37
|buy
|7733
|50.00
|1.1723
|1.1693
|1.1773
|15457
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7724
|50.00
|1.1717
|1.1717
|1.1797
|-15000.00
|15607532.89
|15458
|2005.11.10 20:50
|buy
|7734
|50.00
|1.1718
|1.1688
|1.1768
|15459
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7725
|50.00
|1.1712
|1.1712
|1.1792
|-15000.00
|15592532.89
|15460
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7726
|50.00
|1.1712
|1.1712
|1.1792
|-15000.00
|15577532.89
|15461
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7727
|50.00
|1.1709
|1.1709
|1.1789
|-15000.00
|15562532.89
|15462
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7728
|50.00
|1.1708
|1.1708
|1.1788
|-15000.00
|15547532.89
|15463
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7729
|50.00
|1.1708
|1.1708
|1.1788
|-15000.00
|15532532.89
|15464
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7730
|50.00
|1.1707
|1.1707
|1.1787
|-15000.00
|15517532.89
|15465
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7731
|50.00
|1.1706
|1.1706
|1.1786
|-15000.00
|15502532.89
|15466
|2005.11.10 20:50
|buy
|7735
|50.00
|1.1707
|1.1677
|1.1757
|15467
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7732
|50.00
|1.1692
|1.1692
|1.1772
|-15000.00
|15487532.89
|15468
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7733
|50.00
|1.1693
|1.1693
|1.1773
|-15000.00
|15472532.89
|15469
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7734
|50.00
|1.1688
|1.1688
|1.1768
|-15000.00
|15457532.89
|15470
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7735
|50.00
|1.1677
|1.1677
|1.1757
|-15000.00
|15442532.89
|15471
|2005.11.10 20:50
|sell
|7736
|50.00
|1.1682
|1.1712
|1.1632
|15472
|2005.11.10 20:50
|sell
|7737
|50.00
|1.1687
|1.1717
|1.1637
|15473
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7736
|50.00
|1.1712
|1.1712
|1.1632
|-15000.00
|15427532.89
|15474
|2005.11.10 20:50
|s/l
|7737
|50.00
|1.1717
|1.1717
|1.1637
|-15000.00
|15412532.89
|15475
|2005.11.10 20:50
|buy
|7738
|50.00
|1.1718
|1.1688
|1.1768
|15476
|2005.11.10 20:51
|s/l
|7738
|50.00
|1.1688
|1.1688
|1.1768
|-15000.00
|15397532.89
|15477
|2005.11.10 20:52
|sell
|7739
|50.00
|1.1681
|1.1711
|1.1631
|15478
|2005.11.10 20:52
|sell
|7740
|50.00
|1.1680
|1.1710
|1.1630
|15479
|2005.11.10 20:52
|sell
|7741
|50.00
|1.1681
|1.1711
|1.1631
|15480
|2005.11.10 20:53
|sell
|7742
|50.00
|1.1681
|1.1711
|1.1631
|15481
|2005.11.10 20:53
|sell
|7743
|50.00
|1.1680
|1.1710
|1.1630
|15482
|2005.11.10 20:53
|sell
|7744
|50.00
|1.1679
|1.1709
|1.1629
|15483
|2005.11.10 20:54
|sell
|7745
|50.00
|1.1678
|1.1708
|1.1628
|15484
|2005.11.10 20:54
|sell
|7746
|50.00
|1.1677
|1.1707
|1.1627
|15485
|2005.11.10 20:54
|sell
|7747
|50.00
|1.1685
|1.1715
|1.1635
|15486
|2005.11.10 20:54
|sell
|7748
|50.00
|1.1685
|1.1715
|1.1635
|15487
|2005.11.11 08:00
|s/l
|7746
|50.00
|1.1707
|1.1707
|1.1627
|-14286.00
|15383246.89
|15488
|2005.11.11 08:00
|sell
|7749
|50.00
|1.1704
|1.1734
|1.1654
|15489
|2005.11.11 08:01
|s/l
|7744
|50.00
|1.1709
|1.1709
|1.1629
|-14286.00
|15368960.89
|15490
|2005.11.11 08:01
|s/l
|7745
|50.00
|1.1708
|1.1708
|1.1628
|-14286.00
|15354674.89
|15491
|2005.11.11 08:01
|sell
|7750
|50.00
|1.1706
|1.1736
|1.1656
|15492
|2005.11.11 08:03
|sell
|7751
|50.00
|1.1706
|1.1736
|1.1656
|15493
|2005.11.11 09:09
|s/l
|7739
|50.00
|1.1711
|1.1711
|1.1631
|-14286.00
|15340388.89
|15494
|2005.11.11 09:09
|s/l
|7740
|50.00
|1.1710
|1.1710
|1.1630
|-14286.00
|15326102.89
|15495
|2005.11.11 09:09
|s/l
|7741
|50.00
|1.1711
|1.1711
|1.1631
|-14286.00
|15311816.89
|15496
|2005.11.11 09:09
|s/l
|7742
|50.00
|1.1711
|1.1711
|1.1631
|-14286.00
|15297530.89
|15497
|2005.11.11 09:09
|s/l
|7743
|50.00
|1.1710
|1.1710
|1.1630
|-14286.00
|15283244.89
|15498
|2005.11.11 09:09
|sell
|7752
|50.00
|1.1708
|1.1738
|1.1658
|15499
|2005.11.11 09:09
|sell
|7753
|50.00
|1.1707
|1.1737
|1.1657
|15500
|2005.11.11 09:09
|sell
|7754
|50.00
|1.1706
|1.1736
|1.1656
|15501
|2005.11.11 09:09
|sell
|7755
|50.00
|1.1708
|1.1738
|1.1658
|15502
|2005.11.11 09:10
|sell
|7756
|50.00
|1.1707
|1.1737
|1.1657
|15503
|2005.11.11 21:39
|s/l
|7747
|50.00
|1.1715
|1.1715
|1.1635
|-14286.00
|15268958.89
|15504
|2005.11.11 21:39
|s/l
|7748
|50.00
|1.1715
|1.1715
|1.1635
|-14286.00
|15254672.89
|15505
|2005.11.11 21:39
|sell
|7757
|50.00
|1.1713
|1.1743
|1.1663
|15506
|2005.11.11 21:39
|sell
|7758
|50.00
|1.1714
|1.1744
|1.1664
|15507
|2005.11.11 21:55
|s/l
|7749
|50.00
|1.1734
|1.1734
|1.1654
|-15000.00
|15239672.89
|15508
|2005.11.11 21:55
|sell
|7759
|50.00
|1.1731
|1.1761
|1.1681
|15509
|2005.11.14 00:49
|s/l
|7750
|50.00
|1.1736
|1.1736
|1.1656
|-14762.00
|15224910.89
|15510
|2005.11.14 00:49
|s/l
|7751
|50.00
|1.1736
|1.1736
|1.1656
|-14762.00
|15210148.89
|15511
|2005.11.14 00:49
|s/l
|7754
|50.00
|1.1736
|1.1736
|1.1656
|-14762.00
|15195386.89
|15512
|2005.11.14 01:01
|sell
|7760
|50.00
|1.1730
|1.1760
|1.1680
|15513
|2005.11.14 01:01
|sell
|7761
|50.00
|1.1731
|1.1761
|1.1681
|15514
|2005.11.14 01:01
|s/l
|7753
|50.00
|1.1737
|1.1737
|1.1657
|-14762.00
|15180624.89
|15515
|2005.11.14 01:01
|s/l
|7756
|50.00
|1.1737
|1.1737
|1.1657
|-14762.00
|15165862.89
|15516
|2005.11.14 01:01
|sell
|7762
|50.00
|1.1734
|1.1764
|1.1684
|15517
|2005.11.14 01:02
|sell
|7763
|50.00
|1.1733
|1.1763
|1.1683
|15518
|2005.11.14 01:02
|sell
|7764
|50.00
|1.1732
|1.1762
|1.1682
|15519
|2005.11.14 01:02
|s/l
|7752
|50.00
|1.1738
|1.1738
|1.1658
|-14762.00
|15151100.89
|15520
|2005.11.14 01:02
|s/l
|7755
|50.00
|1.1738
|1.1738
|1.1658
|-14762.00
|15136338.89
|15521
|2005.11.14 01:02
|sell
|7765
|50.00
|1.1739
|1.1769
|1.1689
|15522
|2005.11.14 01:02
|s/l
|7757
|50.00
|1.1743
|1.1743
|1.1663
|-14762.00
|15121576.89
|15523
|2005.11.14 01:02
|s/l
|7758
|50.00
|1.1744
|1.1744
|1.1664
|-14762.00
|15106814.89
|15524
|2005.11.14 01:02
|sell
|7766
|50.00
|1.1743
|1.1773
|1.1693
|15525
|2005.11.14 01:03
|sell
|7767
|50.00
|1.1744
|1.1774
|1.1694
|15526
|2005.11.14 01:03
|sell
|7768
|50.00
|1.1744
|1.1774
|1.1694
|15527
|2005.11.14 05:02
|s/l
|7759
|50.00
|1.1761
|1.1761
|1.1681
|-14762.00
|15092052.89
|15528
|2005.11.14 05:02
|s/l
|7760
|50.00
|1.1760
|1.1760
|1.1680
|-15000.00
|15077052.89
|15529
|2005.11.14 05:02
|s/l
|7761
|50.00
|1.1761
|1.1761
|1.1681
|-15000.00
|15062052.89
|15530
|2005.11.14 05:02
|s/l
|7762
|50.00
|1.1764
|1.1764
|1.1684
|-15000.00
|15047052.89
|15531
|2005.11.14 05:02
|s/l
|7763
|50.00
|1.1763
|1.1763
|1.1683
|-15000.00
|15032052.89
|15532
|2005.11.14 05:02
|s/l
|7764
|50.00
|1.1762
|1.1762
|1.1682
|-15000.00
|15017052.89
|15533
|2005.11.14 05:02
|s/l
|7765
|50.00
|1.1769
|1.1769
|1.1689
|-15000.00
|15002052.89
|15534
|2005.11.14 05:02
|s/l
|7766
|50.00
|1.1773
|1.1773
|1.1693
|-15000.00
|14987052.89
|15535
|2005.11.14 05:02
|sell
|7769
|50.00
|1.1770
|1.1800
|1.1720
|15536
|2005.11.14 05:03
|sell
|7770
|50.00
|1.1770
|1.1800
|1.1720
|15537
|2005.11.14 05:03
|sell
|7771
|50.00
|1.1769
|1.1799
|1.1719
|15538
|2005.11.14 05:04
|sell
|7772
|50.00
|1.1768
|1.1798
|1.1718
|15539
|2005.11.14 05:04
|sell
|7773
|50.00
|1.1769
|1.1799
|1.1719
|15540
|2005.11.14 05:04
|sell
|7774
|50.00
|1.1768
|1.1798
|1.1718
|15541
|2005.11.14 05:04
|sell
|7775
|50.00
|1.1769
|1.1799
|1.1719
|15542
|2005.11.14 05:04
|sell
|7776
|50.00
|1.1770
|1.1800
|1.1720
|15543
|2005.11.14 05:55
|s/l
|7767
|50.00
|1.1774
|1.1774
|1.1694
|-15000.00
|14972052.89
|15544
|2005.11.14 05:55
|s/l
|7768
|50.00
|1.1774
|1.1774
|1.1694
|-15000.00
|14957052.89
|15545
|2005.11.14 05:55
|sell
|7777
|50.00
|1.1772
|1.1802
|1.1722
|15546
|2005.11.14 05:57
|sell
|7778
|50.00
|1.1772
|1.1802
|1.1722
|15547
|2005.11.14 13:41
|t/p
|7777
|50.00
|1.1722
|1.1802
|1.1722
|25000.00
|14982052.89
|15548
|2005.11.14 13:41
|t/p
|7778
|50.00
|1.1722
|1.1802
|1.1722
|25000.00
|15007052.89
|15549
|2005.11.14 13:47
|t/p
|7769
|50.00
|1.1720
|1.1800
|1.1720
|25000.00
|15032052.89
|15550
|2005.11.14 13:47
|t/p
|7770
|50.00
|1.1720
|1.1800
|1.1720
|25000.00
|15057052.89
|15551
|2005.11.14 13:47
|t/p
|7771
|50.00
|1.1719
|1.1799
|1.1719
|25000.00
|15082052.89
|15552
|2005.11.14 13:47
|t/p
|7772
|50.00
|1.1718
|1.1798
|1.1718
|25000.00
|15107052.89
|15553
|2005.11.14 13:47
|t/p
|7773
|50.00
|1.1719
|1.1799
|1.1719
|25000.00
|15132052.89
|15554
|2005.11.14 13:47
|t/p
|7774
|50.00
|1.1718
|1.1798
|1.1718
|25000.00
|15157052.89
|15555
|2005.11.14 13:47
|t/p
|7775
|50.00
|1.1719
|1.1799
|1.1719
|25000.00
|15182052.89
|15556
|2005.11.14 13:47
|t/p
|7776
|50.00
|1.1720
|1.1800
|1.1720
|25000.00
|15207052.89
|15557
|2005.11.14 13:50
|sell
|7779
|50.00
|1.1720
|1.1750
|1.1670
|15558
|2005.11.14 13:50
|sell
|7780
|50.00
|1.1719
|1.1749
|1.1669
|15559
|2005.11.14 13:51
|sell
|7781
|50.00
|1.1718
|1.1748
|1.1668
|15560
|2005.11.14 13:51
|sell
|7782
|50.00
|1.1718
|1.1748
|1.1668
|15561
|2005.11.14 13:51
|sell
|7783
|50.00
|1.1717
|1.1747
|1.1667
|15562
|2005.11.14 13:52
|sell
|7784
|50.00
|1.1718
|1.1748
|1.1668
|15563
|2005.11.14 17:41
|t/p
|7779
|50.00
|1.1670
|1.1750
|1.1670
|25000.00
|15232052.89
|15564
|2005.11.14 17:41
|t/p
|7780
|50.00
|1.1669
|1.1749
|1.1669
|25000.00
|15257052.89
|15565
|2005.11.14 17:41
|t/p
|7781
|50.00
|1.1668
|1.1748
|1.1668
|25000.00
|15282052.89
|15566
|2005.11.14 17:41
|t/p
|7782
|50.00
|1.1668
|1.1748
|1.1668
|25000.00
|15307052.89
|15567
|2005.11.14 17:41
|t/p
|7784
|50.00
|1.1668
|1.1748
|1.1668
|25000.00
|15332052.89
|15568
|2005.11.14 17:46
|t/p
|7783
|50.00
|1.1667
|1.1747
|1.1667
|25000.00
|15357052.89
|15569
|2005.11.14 17:47
|sell
|7785
|50.00
|1.1669
|1.1699
|1.1619
|15570
|2005.11.14 17:48
|sell
|7786
|50.00
|1.1668
|1.1698
|1.1618
|15571
|2005.11.14 17:48
|sell
|7787
|50.00
|1.1667
|1.1697
|1.1617
|15572
|2005.11.14 17:48
|sell
|7788
|50.00
|1.1669
|1.1699
|1.1619
|15573
|2005.11.14 17:48
|sell
|7789
|50.00
|1.1668
|1.1698
|1.1618
|15574
|2005.11.14 17:49
|sell
|7790
|50.00
|1.1667
|1.1697
|1.1617
|15575
|2005.11.14 17:49
|sell
|7791
|50.00
|1.1669
|1.1699
|1.1619
|15576
|2005.11.14 17:49
|sell
|7792
|50.00
|1.1668
|1.1698
|1.1618
|15577
|2005.11.14 17:49
|sell
|7793
|50.00
|1.1667
|1.1697
|1.1617
|15578
|2005.11.14 17:49
|sell
|7794
|50.00
|1.1668
|1.1698
|1.1618
|15579
|2005.11.14 19:02
|s/l
|7787
|50.00
|1.1697
|1.1697
|1.1617
|-15000.00
|15342052.89
|15580
|2005.11.14 19:02
|s/l
|7790
|50.00
|1.1697
|1.1697
|1.1617
|-15000.00
|15327052.89
|15581
|2005.11.14 19:02
|s/l
|7793
|50.00
|1.1697
|1.1697
|1.1617
|-15000.00
|15312052.89
|15582
|2005.11.14 19:02
|sell
|7795
|50.00
|1.1694
|1.1724
|1.1644
|15583
|2005.11.14 19:03
|sell
|7796
|50.00
|1.1693
|1.1723
|1.1643
|15584
|2005.11.14 19:03
|s/l
|7786
|50.00
|1.1698
|1.1698
|1.1618
|-15000.00
|15297052.89
|15585
|2005.11.14 19:03
|s/l
|7789
|50.00
|1.1698
|1.1698
|1.1618
|-15000.00
|15282052.89
|15586
|2005.11.14 19:03
|s/l
|7792
|50.00
|1.1698
|1.1698
|1.1618
|-15000.00
|15267052.89
|15587
|2005.11.14 19:03
|s/l
|7794
|50.00
|1.1698
|1.1698
|1.1618
|-15000.00
|15252052.89
|15588
|2005.11.14 19:03
|sell
|7797
|50.00
|1.1695
|1.1725
|1.1645
|15589
|2005.11.14 19:04
|sell
|7798
|50.00
|1.1694
|1.1724
|1.1644
|15590
|2005.11.14 19:04
|sell
|7799
|50.00
|1.1695
|1.1725
|1.1645
|15591
|2005.11.14 19:04
|sell
|7800
|50.00
|1.1694
|1.1724
|1.1644
|15592
|2005.11.14 19:04
|sell
|7801
|50.00
|1.1693
|1.1723
|1.1643
|15593
|2005.11.14 19:15
|s/l
|7785
|50.00
|1.1699
|1.1699
|1.1619
|-15000.00
|15237052.89
|15594
|2005.11.14 19:15
|s/l
|7788
|50.00
|1.1699
|1.1699
|1.1619
|-15000.00
|15222052.89
|15595
|2005.11.14 19:15
|s/l
|7791
|50.00
|1.1699
|1.1699
|1.1619
|-15000.00
|15207052.89
|15596
|2005.11.14 19:15
|sell
|7802
|50.00
|1.1696
|1.1726
|1.1646
|15597
|2005.11.14 19:15
|sell
|7803
|50.00
|1.1695
|1.1725
|1.1645
|15598
|2005.11.14 19:15
|sell
|7804
|50.00
|1.1694
|1.1724
|1.1644
|15599
|2005.11.15 13:07
|t/p
|7802
|50.00
|1.1646
|1.1726
|1.1646
|25238.00
|15232290.89
|15600
|2005.11.15 13:10
|t/p
|7797
|50.00
|1.1645
|1.1725
|1.1645
|25238.00
|15257528.89
|15601
|2005.11.15 13:10
|t/p
|7799
|50.00
|1.1645
|1.1725
|1.1645
|25238.00
|15282766.89
|15602
|2005.11.15 13:10
|t/p
|7803
|50.00
|1.1645
|1.1725
|1.1645
|25238.00
|15308004.89
|15603
|2005.11.15 13:11
|t/p
|7795
|50.00
|1.1644
|1.1724
|1.1644
|25238.00
|15333242.89
|15604
|2005.11.15 13:11
|t/p
|7798
|50.00
|1.1644
|1.1724
|1.1644
|25238.00
|15358480.89
|15605
|2005.11.15 13:11
|t/p
|7800
|50.00
|1.1644
|1.1724
|1.1644
|25238.00
|15383718.89
|15606
|2005.11.15 13:11
|t/p
|7804
|50.00
|1.1644
|1.1724
|1.1644
|25238.00
|15408956.89
|15607
|2005.11.15 13:11
|t/p
|7796
|50.00
|1.1643
|1.1723
|1.1643
|25238.00
|15434194.89
|15608
|2005.11.15 13:11
|t/p
|7801
|50.00
|1.1643
|1.1723
|1.1643
|25238.00
|15459432.89
|15609
|2005.11.15 13:16
|sell
|7805
|50.00
|1.1646
|1.1676
|1.1596
|15610
|2005.11.15 13:16
|sell
|7806
|50.00
|1.1655
|1.1685
|1.1605
|15611
|2005.11.15 13:16
|sell
|7807
|50.00
|1.1656
|1.1686
|1.1606
|15612
|2005.11.15 13:17
|sell
|7808
|50.00
|1.1656
|1.1686
|1.1606
|15613
|2005.11.15 13:18
|sell
|7809
|50.00
|1.1655
|1.1685
|1.1605
|15614
|2005.11.15 13:18
|sell
|7810
|50.00
|1.1656
|1.1686
|1.1606
|15615
|2005.11.15 13:45
|sell
|7811
|50.00
|1.1661
|1.1691
|1.1611
|15616
|2005.11.15 13:46
|sell
|7812
|50.00
|1.1661
|1.1691
|1.1611
|15617
|2005.11.15 13:58
|sell
|7813
|50.00
|1.1661
|1.1691
|1.1611
|15618
|2005.11.15 13:59
|sell
|7814
|50.00
|1.1661
|1.1691
|1.1611
|15619
|2005.11.15 14:30
|s/l
|7805
|50.00
|1.1676
|1.1676
|1.1596
|-15000.00
|15444432.89
|15620
|2005.11.15 14:30
|sell
|7815
|50.00
|1.1675
|1.1705
|1.1625
|15621
|2005.11.15 14:56
|s/l
|7806
|50.00
|1.1685
|1.1685
|1.1605
|-15000.00
|15429432.89
|15622
|2005.11.15 14:56
|s/l
|7807
|50.00
|1.1686
|1.1686
|1.1606
|-15000.00
|15414432.89
|15623
|2005.11.15 14:56
|s/l
|7808
|50.00
|1.1686
|1.1686
|1.1606
|-15000.00
|15399432.89
|15624
|2005.11.15 14:56
|s/l
|7809
|50.00
|1.1685
|1.1685
|1.1605
|-15000.00
|15384432.89
|15625
|2005.11.15 14:56
|s/l
|7810
|50.00
|1.1686
|1.1686
|1.1606
|-15000.00
|15369432.89
|15626
|2005.11.15 14:56
|s/l
|7811
|50.00
|1.1691
|1.1691
|1.1611
|-15000.00
|15354432.89
|15627
|2005.11.15 14:56
|s/l
|7812
|50.00
|1.1691
|1.1691
|1.1611
|-15000.00
|15339432.89
|15628
|2005.11.15 14:56
|s/l
|7813
|50.00
|1.1691
|1.1691
|1.1611
|-15000.00
|15324432.89
|15629
|2005.11.15 14:56
|s/l
|7814
|50.00
|1.1691
|1.1691
|1.1611
|-15000.00
|15309432.89
|15630
|2005.11.15 14:56
|sell
|7816
|50.00
|1.1688
|1.1718
|1.1638
|15631
|2005.11.15 14:57
|sell
|7817
|50.00
|1.1691
|1.1721
|1.1641
|15632
|2005.11.15 14:57
|sell
|7818
|50.00
|1.1691
|1.1721
|1.1641
|15633
|2005.11.15 15:52
|sell
|7819
|50.00
|1.1690
|1.1720
|1.1640
|15634
|2005.11.15 15:53
|sell
|7820
|50.00
|1.1689
|1.1719
|1.1639
|15635
|2005.11.15 15:54
|sell
|7821
|50.00
|1.1690
|1.1720
|1.1640
|15636
|2005.11.15 15:55
|sell
|7822
|50.00
|1.1691
|1.1721
|1.1641
|15637
|2005.11.15 15:55
|sell
|7823
|50.00
|1.1692
|1.1722
|1.1642
|15638
|2005.11.15 15:57
|sell
|7824
|50.00
|1.1692
|1.1722
|1.1642
|15639
|2005.11.15 17:10
|s/l
|7815
|50.00
|1.1705
|1.1705
|1.1625
|-15000.00
|15294432.89
|15640
|2005.11.15 17:10
|sell
|7825
|50.00
|1.1704
|1.1734
|1.1654
|15641
|2005.11.15 17:37
|s/l
|7816
|50.00
|1.1718
|1.1718
|1.1638
|-15000.00
|15279432.89
|15642
|2005.11.15 17:37
|s/l
|7817
|50.00
|1.1721
|1.1721
|1.1641
|-15000.00
|15264432.89
|15643
|2005.11.15 17:37
|s/l
|7818
|50.00
|1.1721
|1.1721
|1.1641
|-15000.00
|15249432.89
|15644
|2005.11.15 17:37
|s/l
|7819
|50.00
|1.1720
|1.1720
|1.1640
|-15000.00
|15234432.89
|15645
|2005.11.15 17:37
|s/l
|7820
|50.00
|1.1719
|1.1719
|1.1639
|-15000.00
|15219432.89
|15646
|2005.11.15 17:37
|s/l
|7821
|50.00
|1.1720
|1.1720
|1.1640
|-15000.00
|15204432.89
|15647
|2005.11.15 17:37
|s/l
|7822
|50.00
|1.1721
|1.1721
|1.1641
|-15000.00
|15189432.89
|15648
|2005.11.15 17:37
|s/l
|7823
|50.00
|1.1722
|1.1722
|1.1642
|-15000.00
|15174432.89
|15649
|2005.11.15 17:37
|s/l
|7824
|50.00
|1.1722
|1.1722
|1.1642
|-15000.00
|15159432.89
|15650
|2005.11.15 17:37
|sell
|7826
|50.00
|1.1721
|1.1751
|1.1671
|15651
|2005.11.15 17:38
|sell
|7827
|50.00
|1.1721
|1.1751
|1.1671
|15652
|2005.11.15 17:38
|sell
|7828
|50.00
|1.1721
|1.1751
|1.1671
|15653
|2005.11.15 17:39
|sell
|7829
|50.00
|1.1721
|1.1751
|1.1671
|15654
|2005.11.15 17:39
|sell
|7830
|50.00
|1.1721
|1.1751
|1.1671
|15655
|2005.11.15 17:42
|sell
|7831
|50.00
|1.1720
|1.1750
|1.1670
|15656
|2005.11.15 17:42
|sell
|7832
|50.00
|1.1720
|1.1750
|1.1670
|15657
|2005.11.15 17:42
|sell
|7833
|50.00
|1.1720
|1.1750
|1.1670
|15658
|2005.11.15 21:12
|sell
|7834
|50.00
|1.1719
|1.1749
|1.1669
|15659
|2005.11.16 00:30
|s/l
|7825
|50.00
|1.1734
|1.1734
|1.1654
|-14762.00
|15144670.89
|15660
|2005.11.16 01:00
|sell
|7835
|50.00
|1.1730
|1.1760
|1.1680
|15661
|2005.11.16 12:11
|t/p
|7835
|50.00
|1.1680
|1.1760
|1.1680
|25000.00
|15169670.89
|15662
|2005.11.16 15:00
|t/p
|7826
|50.00
|1.1671
|1.1751
|1.1671
|25238.00
|15194908.89
|15663
|2005.11.16 15:00
|t/p
|7827
|50.00
|1.1671
|1.1751
|1.1671
|25238.00
|15220146.89
|15664
|2005.11.16 15:00
|t/p
|7828
|50.00
|1.1671
|1.1751
|1.1671
|25238.00
|15245384.89
|15665
|2005.11.16 15:00
|t/p
|7829
|50.00
|1.1671
|1.1751
|1.1671
|25238.00
|15270622.89
|15666
|2005.11.16 15:00
|t/p
|7830
|50.00
|1.1671
|1.1751
|1.1671
|25238.00
|15295860.89
|15667
|2005.11.16 15:00
|t/p
|7831
|50.00
|1.1670
|1.1750
|1.1670
|25238.00
|15321098.89
|15668
|2005.11.16 15:00
|t/p
|7832
|50.00
|1.1670
|1.1750
|1.1670
|25238.00
|15346336.89
|15669
|2005.11.16 15:00
|t/p
|7833
|50.00
|1.1670
|1.1750
|1.1670
|25238.00
|15371574.89
|15670
|2005.11.16 15:00
|t/p
|7834
|50.00
|1.1669
|1.1749
|1.1669
|25238.00
|15396812.89
|15671
|2005.11.16 15:00
|sell
|7836
|50.00
|1.1673
|1.1703
|1.1623
|15672
|2005.11.16 15:00
|sell
|7837
|50.00
|1.1676
|1.1706
|1.1626
|15673
|2005.11.16 15:00
|sell
|7838
|50.00
|1.1682
|1.1712
|1.1632
|15674
|2005.11.16 15:00
|sell
|7839
|50.00
|1.1683
|1.1713
|1.1633
|15675
|2005.11.16 15:00
|sell
|7840
|50.00
|1.1683
|1.1713
|1.1633
|15676
|2005.11.16 15:00
|sell
|7841
|50.00
|1.1696
|1.1726
|1.1646
|15677
|2005.11.16 15:08
|sell
|7842
|50.00
|1.1696
|1.1726
|1.1646
|15678
|2005.11.16 15:10
|sell
|7843
|50.00
|1.1696
|1.1726
|1.1646
|15679
|2005.11.16 15:11
|sell
|7844
|50.00
|1.1696
|1.1726
|1.1646
|15680
|2005.11.16 15:11
|sell
|7845
|50.00
|1.1695
|1.1725
|1.1645
|15681
|2005.11.17 09:11
|t/p
|7841
|50.00
|1.1646
|1.1726
|1.1646
|25238.00
|15422050.89
|15682
|2005.11.17 09:11
|t/p
|7842
|50.00
|1.1646
|1.1726
|1.1646
|25238.00
|15447288.89
|15683
|2005.11.17 09:11
|t/p
|7843
|50.00
|1.1646
|1.1726
|1.1646
|25238.00
|15472526.89
|15684
|2005.11.17 09:11
|t/p
|7844
|50.00
|1.1646
|1.1726
|1.1646
|25238.00
|15497764.89
|15685
|2005.11.17 09:50
|sell
|7846
|50.00
|1.1694
|1.1724
|1.1644
|15686
|2005.11.17 09:50
|sell
|7847
|50.00
|1.1695
|1.1725
|1.1645
|15687
|2005.11.17 09:51
|sell
|7848
|50.00
|1.1695
|1.1725
|1.1645
|15688
|2005.11.17 09:52
|sell
|7849
|50.00
|1.1695
|1.1725
|1.1645
|15689
|2005.11.17 10:26
|s/l
|7836
|50.00
|1.1703
|1.1703
|1.1623
|-14762.00
|15483002.89
|15690
|2005.11.17 10:26
|sell
|7850
|50.00
|1.1700
|1.1730
|1.1650
|15691
|2005.11.17 15:47
|s/l
|7837
|50.00
|1.1706
|1.1706
|1.1626
|-14762.00
|15468240.89
|15692
|2005.11.17 15:47
|sell
|7851
|50.00
|1.1706
|1.1736
|1.1656
|15693
|2005.11.17 15:48
|s/l
|7838
|50.00
|1.1712
|1.1712
|1.1632
|-14762.00
|15453478.89
|15694
|2005.11.17 15:48
|s/l
|7839
|50.00
|1.1713
|1.1713
|1.1633
|-14762.00
|15438716.89
|15695
|2005.11.17 15:48
|s/l
|7840
|50.00
|1.1713
|1.1713
|1.1633
|-14762.00
|15423954.89
|15696
|2005.11.17 15:48
|sell
|7852
|50.00
|1.1710
|1.1740
|1.1660
|15697
|2005.11.17 15:48
|sell
|7853
|50.00
|1.1709
|1.1739
|1.1659
|15698
|2005.11.17 15:48
|sell
|7854
|50.00
|1.1708
|1.1738
|1.1658
|15699
|2005.11.17 16:15
|s/l
|7846
|50.00
|1.1724
|1.1724
|1.1644
|-15000.00
|15408954.89
|15700
|2005.11.17 16:15
|sell
|7855
|50.00
|1.1721
|1.1751
|1.1671
|15701
|2005.11.17 16:26
|s/l
|7845
|50.00
|1.1725
|1.1725
|1.1645
|-14762.00
|15394192.89
|15702
|2005.11.17 16:26
|s/l
|7847
|50.00
|1.1725
|1.1725
|1.1645
|-15000.00
|15379192.89
|15703
|2005.11.17 16:26
|s/l
|7848
|50.00
|1.1725
|1.1725
|1.1645
|-15000.00
|15364192.89
|15704
|2005.11.17 16:26
|s/l
|7849
|50.00
|1.1725
|1.1725
|1.1645
|-15000.00
|15349192.89
|15705
|2005.11.17 16:26
|sell
|7856
|50.00
|1.1722
|1.1752
|1.1672
|15706
|2005.11.17 16:27
|sell
|7857
|50.00
|1.1721
|1.1751
|1.1671
|15707
|2005.11.17 16:27
|sell
|7858
|50.00
|1.1722
|1.1752
|1.1672
|15708
|2005.11.17 16:28
|sell
|7859
|50.00
|1.1722
|1.1752
|1.1672
|15709
|2005.11.17 16:55
|s/l
|7850
|50.00
|1.1730
|1.1730
|1.1650
|-15000.00
|15334192.89
|15710
|2005.11.17 16:55
|sell
|7860
|50.00
|1.1727
|1.1757
|1.1677
|15711
|2005.11.17 19:15
|s/l
|7851
|50.00
|1.1736
|1.1736
|1.1656
|-15000.00
|15319192.89
|15712
|2005.11.17 19:15
|sell
|7861
|50.00
|1.1734
|1.1764
|1.1684
|15713
|2005.11.17 19:16
|s/l
|7852
|50.00
|1.1740
|1.1740
|1.1660
|-15000.00
|15304192.89
|15714
|2005.11.17 19:16
|s/l
|7853
|50.00
|1.1739
|1.1739
|1.1659
|-15000.00
|15289192.89
|15715
|2005.11.17 19:16
|s/l
|7854
|50.00
|1.1738
|1.1738
|1.1658
|-15000.00
|15274192.89
|15716
|2005.11.17 19:16
|sell
|7862
|50.00
|1.1742
|1.1772
|1.1692
|15717
|2005.11.17 19:16
|sell
|7863
|50.00
|1.1744
|1.1774
|1.1694
|15718
|2005.11.17 19:16
|sell
|7864
|50.00
|1.1745
|1.1775
|1.1695
|15719
|2005.11.17 19:16
|s/l
|7855
|50.00
|1.1751
|1.1751
|1.1671
|-15000.00
|15259192.89
|15720
|2005.11.17 19:16
|s/l
|7856
|50.00
|1.1752
|1.1752
|1.1672
|-15000.00
|15244192.89
|15721
|2005.11.17 19:16
|s/l
|7857
|50.00
|1.1751
|1.1751
|1.1671
|-15000.00
|15229192.89
|15722
|2005.11.17 19:16
|s/l
|7858
|50.00
|1.1752
|1.1752
|1.1672
|-15000.00
|15214192.89
|15723
|2005.11.17 19:16
|s/l
|7859
|50.00
|1.1752
|1.1752
|1.1672
|-15000.00
|15199192.89
|15724
|2005.11.17 19:16
|sell
|7865
|50.00
|1.1753
|1.1783
|1.1703
|15725
|2005.11.17 19:18
|sell
|7866
|50.00
|1.1753
|1.1783
|1.1703
|15726
|2005.11.17 19:19
|sell
|7867
|50.00
|1.1753
|1.1783
|1.1703
|15727
|2005.11.17 19:30
|sell
|7868
|50.00
|1.1753
|1.1783
|1.1703
|15728
|2005.11.17 19:30
|s/l
|7860
|50.00
|1.1757
|1.1757
|1.1677
|-15000.00
|15184192.89
|15729
|2005.11.17 19:30
|sell
|7869
|50.00
|1.1755
|1.1785
|1.1705
|15730
|2005.11.17 19:32
|sell
|7870
|50.00
|1.1755
|1.1785
|1.1705
|15731
|2005.11.17 19:41
|s/l
|7861
|50.00
|1.1764
|1.1764
|1.1684
|-15000.00
|15169192.89
|15732
|2005.11.17 19:41
|sell
|7871
|50.00
|1.1761
|1.1791
|1.1711
|15733
|2005.11.18 09:05
|t/p
|7865
|50.00
|1.1703
|1.1783
|1.1703
|25714.00
|15194906.89
|15734
|2005.11.18 09:05
|t/p
|7866
|50.00
|1.1703
|1.1783
|1.1703
|25714.00
|15220620.89
|15735
|2005.11.18 09:05
|t/p
|7867
|50.00
|1.1703
|1.1783
|1.1703
|25714.00
|15246334.89
|15736
|2005.11.18 09:05
|t/p
|7868
|50.00
|1.1703
|1.1783
|1.1703
|25714.00
|15272048.89
|15737
|2005.11.18 09:05
|t/p
|7869
|50.00
|1.1705
|1.1785
|1.1705
|25714.00
|15297762.89
|15738
|2005.11.18 09:05
|t/p
|7870
|50.00
|1.1705
|1.1785
|1.1705
|25714.00
|15323476.89
|15739
|2005.11.18 09:05
|t/p
|7871
|50.00
|1.1711
|1.1791
|1.1711
|25714.00
|15349190.89
|15740
|2005.11.18 09:19
|t/p
|7863
|50.00
|1.1694
|1.1774
|1.1694
|25714.00
|15374904.89
|15741
|2005.11.18 09:19
|t/p
|7864
|50.00
|1.1695
|1.1775
|1.1695
|25714.00
|15400618.89
|15742
|2005.11.18 09:26
|t/p
|7862
|50.00
|1.1692
|1.1772
|1.1692
|25714.00
|15426332.89
|15743
|2005.11.18 09:26
|sell
|7872
|50.00
|1.1691
|1.1721
|1.1641
|15744
|2005.11.18 09:26
|sell
|7873
|50.00
|1.1692
|1.1722
|1.1642
|15745
|2005.11.18 09:26
|sell
|7874
|50.00
|1.1691
|1.1721
|1.1641
|15746
|2005.11.18 09:30
|sell
|7875
|50.00
|1.1694
|1.1724
|1.1644
|15747
|2005.11.18 09:30
|sell
|7876
|50.00
|1.1693
|1.1723
|1.1643
|15748
|2005.11.18 09:30
|sell
|7877
|50.00
|1.1692
|1.1722
|1.1642
|15749
|2005.11.18 09:30
|sell
|7878
|50.00
|1.1693
|1.1723
|1.1643
|15750
|2005.11.18 09:30
|sell
|7879
|50.00
|1.1692
|1.1722
|1.1642
|15751
|2005.11.18 09:30
|sell
|7880
|50.00
|1.1691
|1.1721
|1.1641
|15752
|2005.11.18 09:30
|sell
|7881
|50.00
|1.1694
|1.1724
|1.1644
|15753
|2005.11.18 14:45
|s/l
|7872
|50.00
|1.1721
|1.1721
|1.1641
|-15000.00
|15411332.89
|15754
|2005.11.18 14:45
|s/l
|7873
|50.00
|1.1722
|1.1722
|1.1642
|-15000.00
|15396332.89
|15755
|2005.11.18 14:45
|s/l
|7874
|50.00
|1.1721
|1.1721
|1.1641
|-15000.00
|15381332.89
|15756
|2005.11.18 14:45
|s/l
|7875
|50.00
|1.1724
|1.1724
|1.1644
|-15000.00
|15366332.89
|15757
|2005.11.18 14:45
|s/l
|7876
|50.00
|1.1723
|1.1723
|1.1643
|-15000.00
|15351332.89
|15758
|2005.11.18 14:45
|s/l
|7877
|50.00
|1.1722
|1.1722
|1.1642
|-15000.00
|15336332.89
|15759
|2005.11.18 14:45
|s/l
|7878
|50.00
|1.1723
|1.1723
|1.1643
|-15000.00
|15321332.89
|15760
|2005.11.18 14:45
|s/l
|7879
|50.00
|1.1722
|1.1722
|1.1642
|-15000.00
|15306332.89
|15761
|2005.11.18 14:45
|s/l
|7880
|50.00
|1.1721
|1.1721
|1.1641
|-15000.00
|15291332.89
|15762
|2005.11.18 14:45
|s/l
|7881
|50.00
|1.1724
|1.1724
|1.1644
|-15000.00
|15276332.89
|15763
|2005.11.18 14:45
|buy
|7882
|50.00
|1.1711
|1.1681
|1.1761
|15764
|2005.11.18 14:45
|buy
|7883
|50.00
|1.1693
|1.1663
|1.1743
|15765
|2005.11.18 14:45
|buy
|7884
|50.00
|1.1690
|1.1660
|1.1740
|15766
|2005.11.18 14:45
|s/l
|7882
|50.00
|1.1681
|1.1681
|1.1761
|-15000.00
|15261332.89
|15767
|2005.11.18 14:45
|buy
|7885
|50.00
|1.1672
|1.1642
|1.1722
|15768
|2005.11.18 14:45
|t/p
|7885
|50.00
|1.1722
|1.1642
|1.1722
|25000.00
|15286332.89
|15769
|2005.11.18 14:45
|buy
|7886
|50.00
|1.1672
|1.1642
|1.1722
|15770
|2005.11.18 14:46
|t/p
|7886
|50.00
|1.1722
|1.1642
|1.1722
|25000.00
|15311332.89
|15771
|2005.11.18 14:55
|buy
|7887
|50.00
|1.1672
|1.1642
|1.1722
|15772
|2005.11.18 14:56
|buy
|7888
|50.00
|1.1672
|1.1642
|1.1722
|15773
|2005.11.18 14:56
|buy
|7889
|50.00
|1.1671
|1.1641
|1.1721
|15774
|2005.11.18 14:56
|buy
|7890
|50.00
|1.1670
|1.1640
|1.1720
|15775
|2005.11.18 14:56
|buy
|7891
|50.00
|1.1671
|1.1641
|1.1721
|15776
|2005.11.18 14:57
|buy
|7892
|50.00
|1.1672
|1.1642
|1.1722
|15777
|2005.11.18 14:57
|buy
|7893
|50.00
|1.1671
|1.1641
|1.1721
|15778
|2005.11.18 14:57
|buy
|7894
|50.00
|1.1672
|1.1642
|1.1722
|15779
|2005.11.18 15:00
|t/p
|7883
|50.00
|1.1743
|1.1663
|1.1743
|25000.00
|15336332.89
|15780
|2005.11.18 15:00
|t/p
|7884
|50.00
|1.1740
|1.1660
|1.1740
|25000.00
|15361332.89
|15781
|2005.11.18 15:00
|t/p
|7887
|50.00
|1.1722
|1.1642
|1.1722
|25000.00
|15386332.89
|15782
|2005.11.18 15:00
|t/p
|7888
|50.00
|1.1722
|1.1642
|1.1722
|25000.00
|15411332.89
|15783
|2005.11.18 15:00
|t/p
|7889
|50.00
|1.1721
|1.1641
|1.1721
|25000.00
|15436332.89
|15784
|2005.11.18 15:00
|t/p
|7890
|50.00
|1.1720
|1.1640
|1.1720
|25000.00
|15461332.89
|15785
|2005.11.18 15:00
|t/p
|7891
|50.00
|1.1721
|1.1641
|1.1721
|25000.00
|15486332.89
|15786
|2005.11.18 15:00
|t/p
|7892
|50.00
|1.1722
|1.1642
|1.1722
|25000.00
|15511332.89
|15787
|2005.11.18 15:00
|t/p
|7893
|50.00
|1.1721
|1.1641
|1.1721
|25000.00
|15536332.89
|15788
|2005.11.18 15:00
|t/p
|7894
|50.00
|1.1722
|1.1642
|1.1722
|25000.00
|15561332.89
|15789
|2005.11.18 15:00
|buy
|7895
|50.00
|1.1736
|1.1706
|1.1786
|15790
|2005.11.18 15:00
|buy
|7896
|50.00
|1.1734
|1.1704
|1.1784
|15791
|2005.11.18 15:00
|buy
|7897
|50.00
|1.1725
|1.1695
|1.1775
|15792
|2005.11.18 15:00
|buy
|7898
|50.00
|1.1717
|1.1687
|1.1767
|15793
|2005.11.18 15:00
|buy
|7899
|50.00
|1.1717
|1.1687
|1.1767
|15794
|2005.11.18 15:11
|buy
|7900
|50.00
|1.1718
|1.1688
|1.1768
|15795
|2005.11.18 15:11
|buy
|7901
|50.00
|1.1715
|1.1685
|1.1765
|15796
|2005.11.18 15:11
|buy
|7902
|50.00
|1.1713
|1.1683
|1.1763
|15797
|2005.11.18 15:12
|buy
|7903
|50.00
|1.1713
|1.1683
|1.1763
|15798
|2005.11.18 15:12
|buy
|7904
|50.00
|1.1713
|1.1683
|1.1763
|15799
|2005.11.18 15:26
|t/p
|7901
|50.00
|1.1765
|1.1685
|1.1765
|25000.00
|15586332.89
|15800
|2005.11.18 15:26
|t/p
|7902
|50.00
|1.1763
|1.1683
|1.1763
|25000.00
|15611332.89
|15801
|2005.11.18 15:26
|t/p
|7903
|50.00
|1.1763
|1.1683
|1.1763
|25000.00
|15636332.89
|15802
|2005.11.18 15:26
|t/p
|7904
|50.00
|1.1763
|1.1683
|1.1763
|25000.00
|15661332.89
|15803
|2005.11.18 15:31
|t/p
|7898
|50.00
|1.1767
|1.1687
|1.1767
|25000.00
|15686332.89
|15804
|2005.11.18 15:31
|t/p
|7899
|50.00
|1.1767
|1.1687
|1.1767
|25000.00
|15711332.89
|15805
|2005.11.18 15:31
|t/p
|7900
|50.00
|1.1768
|1.1688
|1.1768
|25000.00
|15736332.89
|15806
|2005.11.18 15:40
|t/p
|7897
|50.00
|1.1775
|1.1695
|1.1775
|25000.00
|15761332.89
|15807
|2005.11.18 15:41
|t/p
|7896
|50.00
|1.1784
|1.1704
|1.1784
|25000.00
|15786332.89
|15808
|2005.11.18 15:41
|t/p
|7895
|50.00
|1.1786
|1.1706
|1.1786
|25000.00
|15811332.89
|15809
|2005.11.18 15:42
|buy
|7905
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|15810
|2005.11.18 15:42
|buy
|7906
|50.00
|1.1781
|1.1751
|1.1831
|15811
|2005.11.18 15:42
|buy
|7907
|50.00
|1.1782
|1.1752
|1.1832
|15812
|2005.11.18 15:42
|buy
|7908
|50.00
|1.1781
|1.1751
|1.1831
|15813
|2005.11.18 15:42
|buy
|7909
|50.00
|1.1780
|1.1750
|1.1830
|15814
|2005.11.18 15:42
|buy
|7910
|50.00
|1.1778
|1.1748
|1.1828
|15815
|2005.11.18 15:42
|buy
|7911
|50.00
|1.1777
|1.1747
|1.1827
|15816
|2005.11.18 15:49
|buy
|7912
|50.00
|1.1777
|1.1747
|1.1827
|15817
|2005.11.18 15:51
|buy
|7913
|50.00
|1.1776
|1.1746
|1.1826
|15818
|2005.11.18 15:51
|buy
|7914
|50.00
|1.1773
|1.1743
|1.1823
|15819
|2005.11.18 16:03
|s/l
|7905
|50.00
|1.1757
|1.1757
|1.1837
|-15000.00
|15796332.89
|15820
|2005.11.18 16:03
|buy
|7915
|50.00
|1.1756
|1.1726
|1.1806
|15821
|2005.11.18 16:04
|s/l
|7906
|50.00
|1.1751
|1.1751
|1.1831
|-15000.00
|15781332.89
|15822
|2005.11.18 16:04
|s/l
|7907
|50.00
|1.1752
|1.1752
|1.1832
|-15000.00
|15766332.89
|15823
|2005.11.18 16:04
|s/l
|7908
|50.00
|1.1751
|1.1751
|1.1831
|-15000.00
|15751332.89
|15824
|2005.11.18 16:04
|s/l
|7909
|50.00
|1.1750
|1.1750
|1.1830
|-15000.00
|15736332.89
|15825
|2005.11.18 16:04
|s/l
|7910
|50.00
|1.1748
|1.1748
|1.1828
|-15000.00
|15721332.89
|15826
|2005.11.18 16:04
|s/l
|7911
|50.00
|1.1747
|1.1747
|1.1827
|-15000.00
|15706332.89
|15827
|2005.11.18 16:04
|s/l
|7912
|50.00
|1.1747
|1.1747
|1.1827
|-15000.00
|15691332.89
|15828
|2005.11.18 16:04
|buy
|7916
|50.00
|1.1750
|1.1720
|1.1800
|15829
|2005.11.18 16:04
|buy
|7917
|50.00
|1.1751
|1.1721
|1.1801
|15830
|2005.11.18 16:04
|buy
|7918
|50.00
|1.1750
|1.1720
|1.1800
|15831
|2005.11.18 16:04
|s/l
|7913
|50.00
|1.1746
|1.1746
|1.1826
|-15000.00
|15676332.89
|15832
|2005.11.18 16:04
|buy
|7919
|50.00
|1.1749
|1.1719
|1.1799
|15833
|2005.11.18 16:04
|buy
|7920
|50.00
|1.1748
|1.1718
|1.1798
|15834
|2005.11.18 16:04
|buy
|7921
|50.00
|1.1748
|1.1718
|1.1798
|15835
|2005.11.18 16:05
|s/l
|7914
|50.00
|1.1743
|1.1743
|1.1823
|-15000.00
|15661332.89
|15836
|2005.11.18 16:05
|buy
|7922
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|15837
|2005.11.18 16:05
|buy
|7923
|50.00
|1.1735
|1.1705
|1.1785
|15838
|2005.11.18 16:05
|buy
|7924
|50.00
|1.1734
|1.1704
|1.1784
|15839
|2005.11.18 16:06
|s/l
|7915
|50.00
|1.1726
|1.1726
|1.1806
|-15000.00
|15646332.89
|15840
|2005.11.18 16:06
|s/l
|7916
|50.00
|1.1720
|1.1720
|1.1800
|-15000.00
|15631332.89
|15841
|2005.11.18 16:06
|s/l
|7917
|50.00
|1.1721
|1.1721
|1.1801
|-15000.00
|15616332.89
|15842
|2005.11.18 16:06
|s/l
|7918
|50.00
|1.1720
|1.1720
|1.1800
|-15000.00
|15601332.89
|15843
|2005.11.18 16:06
|buy
|7925
|50.00
|1.1723
|1.1693
|1.1773
|15844
|2005.11.18 16:06
|s/l
|7919
|50.00
|1.1719
|1.1719
|1.1799
|-15000.00
|15586332.89
|15845
|2005.11.18 16:06
|buy
|7926
|50.00
|1.1722
|1.1692
|1.1772
|15846
|2005.11.18 16:07
|s/l
|7920
|50.00
|1.1718
|1.1718
|1.1798
|-15000.00
|15571332.89
|15847
|2005.11.18 16:07
|s/l
|7921
|50.00
|1.1718
|1.1718
|1.1798
|-15000.00
|15556332.89
|15848
|2005.11.18 16:07
|buy
|7927
|50.00
|1.1721
|1.1691
|1.1771
|15849
|2005.11.18 16:07
|buy
|7928
|50.00
|1.1721
|1.1691
|1.1771
|15850
|2005.11.18 16:08
|buy
|7929
|50.00
|1.1721
|1.1691
|1.1771
|15851
|2005.11.18 16:17
|s/l
|7922
|50.00
|1.1713
|1.1713
|1.1793
|-15000.00
|15541332.89
|15852
|2005.11.18 16:17
|buy
|7930
|50.00
|1.1716
|1.1686
|1.1766
|15853
|2005.11.18 16:17
|buy
|7931
|50.00
|1.1715
|1.1685
|1.1765
|15854
|2005.11.18 16:18
|buy
|7932
|50.00
|1.1716
|1.1686
|1.1766
|15855
|2005.11.18 16:18
|s/l
|7923
|50.00
|1.1705
|1.1705
|1.1785
|-15000.00
|15526332.89
|15856
|2005.11.18 16:18
|buy
|7933
|50.00
|1.1708
|1.1678
|1.1758
|15857
|2005.11.18 16:19
|s/l
|7924
|50.00
|1.1704
|1.1704
|1.1784
|-15000.00
|15511332.89
|15858
|2005.11.18 16:19
|buy
|7934
|50.00
|1.1707
|1.1677
|1.1757
|15859
|2005.11.18 17:46
|t/p
|7934
|50.00
|1.1757
|1.1677
|1.1757
|25000.00
|15536332.89
|15860
|2005.11.18 17:46
|t/p
|7933
|50.00
|1.1758
|1.1678
|1.1758
|25000.00
|15561332.89
|15861
|2005.11.18 19:32
|t/p
|7931
|50.00
|1.1765
|1.1685
|1.1765
|25000.00
|15586332.89
|15862
|2005.11.18 19:33
|t/p
|7930
|50.00
|1.1766
|1.1686
|1.1766
|25000.00
|15611332.89
|15863
|2005.11.18 19:33
|t/p
|7932
|50.00
|1.1766
|1.1686
|1.1766
|25000.00
|15636332.89
|15864
|2005.11.20 00:00
|t/p
|7926
|50.00
|1.1772
|1.1692
|1.1772
|25000.00
|15661332.89
|15865
|2005.11.20 00:00
|t/p
|7927
|50.00
|1.1771
|1.1691
|1.1771
|25000.00
|15686332.89
|15866
|2005.11.20 00:00
|t/p
|7928
|50.00
|1.1771
|1.1691
|1.1771
|25000.00
|15711332.89
|15867
|2005.11.20 00:00
|t/p
|7929
|50.00
|1.1771
|1.1691
|1.1771
|25000.00
|15736332.89
|15868
|2005.11.20 00:01
|t/p
|7925
|50.00
|1.1773
|1.1693
|1.1773
|25000.00
|15761332.89
|15869
|2005.11.21 01:08
|sell
|7935
|50.00
|1.1775
|1.1805
|1.1725
|15870
|2005.11.21 01:09
|sell
|7936
|50.00
|1.1777
|1.1807
|1.1727
|15871
|2005.11.21 01:09
|sell
|7937
|50.00
|1.1776
|1.1806
|1.1726
|15872
|2005.11.21 01:09
|sell
|7938
|50.00
|1.1775
|1.1805
|1.1725
|15873
|2005.11.21 01:10
|sell
|7939
|50.00
|1.1777
|1.1807
|1.1727
|15874
|2005.11.21 01:11
|sell
|7940
|50.00
|1.1778
|1.1808
|1.1728
|15875
|2005.11.21 01:11
|sell
|7941
|50.00
|1.1777
|1.1807
|1.1727
|15876
|2005.11.21 01:11
|sell
|7942
|50.00
|1.1778
|1.1808
|1.1728
|15877
|2005.11.21 01:12
|sell
|7943
|50.00
|1.1777
|1.1807
|1.1727
|15878
|2005.11.21 01:14
|sell
|7944
|50.00
|1.1776
|1.1806
|1.1726
|15879
|2005.11.21 09:15
|s/l
|7935
|50.00
|1.1805
|1.1805
|1.1725
|-15000.00
|15746332.89
|15880
|2005.11.21 09:15
|s/l
|7936
|50.00
|1.1807
|1.1807
|1.1727
|-15000.00
|15731332.89
|15881
|2005.11.21 09:15
|s/l
|7937
|50.00
|1.1806
|1.1806
|1.1726
|-15000.00
|15716332.89
|15882
|2005.11.21 09:15
|s/l
|7938
|50.00
|1.1805
|1.1805
|1.1725
|-15000.00
|15701332.89
|15883
|2005.11.21 09:15
|s/l
|7939
|50.00
|1.1807
|1.1807
|1.1727
|-15000.00
|15686332.89
|15884
|2005.11.21 09:15
|s/l
|7940
|50.00
|1.1808
|1.1808
|1.1728
|-15000.00
|15671332.89
|15885
|2005.11.21 09:15
|s/l
|7941
|50.00
|1.1807
|1.1807
|1.1727
|-15000.00
|15656332.89
|15886
|2005.11.21 09:15
|s/l
|7942
|50.00
|1.1808
|1.1808
|1.1728
|-15000.00
|15641332.89
|15887
|2005.11.21 09:15
|s/l
|7943
|50.00
|1.1807
|1.1807
|1.1727
|-15000.00
|15626332.89
|15888
|2005.11.21 09:15
|s/l
|7944
|50.00
|1.1806
|1.1806
|1.1726
|-15000.00
|15611332.89
|15889
|2005.11.21 09:15
|buy
|7945
|50.00
|1.1814
|1.1784
|1.1864
|15890
|2005.11.21 09:15
|buy
|7946
|50.00
|1.1788
|1.1758
|1.1838
|15891
|2005.11.21 09:15
|s/l
|7945
|50.00
|1.1784
|1.1784
|1.1864
|-15000.00
|15596332.89
|15892
|2005.11.21 09:15
|buy
|7947
|50.00
|1.1784
|1.1754
|1.1834
|15893
|2005.11.21 09:15
|buy
|7948
|50.00
|1.1784
|1.1754
|1.1834
|15894
|2005.11.21 09:15
|buy
|7949
|50.00
|1.1784
|1.1754
|1.1834
|15895
|2005.11.21 09:15
|buy
|7950
|50.00
|1.1784
|1.1754
|1.1834
|15896
|2005.11.21 09:16
|buy
|7951
|50.00
|1.1784
|1.1754
|1.1834
|15897
|2005.11.21 09:16
|buy
|7952
|50.00
|1.1784
|1.1754
|1.1834
|15898
|2005.11.21 09:17
|buy
|7953
|50.00
|1.1784
|1.1754
|1.1834
|15899
|2005.11.21 09:17
|buy
|7954
|50.00
|1.1783
|1.1753
|1.1833
|15900
|2005.11.21 09:18
|buy
|7955
|50.00
|1.1784
|1.1754
|1.1834
|15901
|2005.11.21 14:45
|t/p
|7947
|50.00
|1.1834
|1.1754
|1.1834
|25000.00
|15621332.89
|15902
|2005.11.21 14:45
|t/p
|7948
|50.00
|1.1834
|1.1754
|1.1834
|25000.00
|15646332.89
|15903
|2005.11.21 14:45
|t/p
|7949
|50.00
|1.1834
|1.1754
|1.1834
|25000.00
|15671332.89
|15904
|2005.11.21 14:45
|t/p
|7950
|50.00
|1.1834
|1.1754
|1.1834
|25000.00
|15696332.89
|15905
|2005.11.21 14:45
|t/p
|7951
|50.00
|1.1834
|1.1754
|1.1834
|25000.00
|15721332.89
|15906
|2005.11.21 14:45
|t/p
|7952
|50.00
|1.1834
|1.1754
|1.1834
|25000.00
|15746332.89
|15907
|2005.11.21 14:45
|t/p
|7953
|50.00
|1.1834
|1.1754
|1.1834
|25000.00
|15771332.89
|15908
|2005.11.21 14:45
|t/p
|7954
|50.00
|1.1833
|1.1753
|1.1833
|25000.00
|15796332.89
|15909
|2005.11.21 14:45
|t/p
|7955
|50.00
|1.1834
|1.1754
|1.1834
|25000.00
|15821332.89
|15910
|2005.11.21 16:00
|buy
|7956
|50.00
|1.1785
|1.1755
|1.1835
|15911
|2005.11.21 16:00
|buy
|7957
|50.00
|1.1783
|1.1753
|1.1833
|15912
|2005.11.21 16:00
|buy
|7958
|50.00
|1.1783
|1.1753
|1.1833
|15913
|2005.11.21 16:01
|buy
|7959
|50.00
|1.1783
|1.1753
|1.1833
|15914
|2005.11.21 16:01
|buy
|7960
|50.00
|1.1784
|1.1754
|1.1834
|15915
|2005.11.21 16:02
|buy
|7961
|50.00
|1.1783
|1.1753
|1.1833
|15916
|2005.11.21 16:02
|buy
|7962
|50.00
|1.1777
|1.1747
|1.1827
|15917
|2005.11.21 16:03
|buy
|7963
|50.00
|1.1776
|1.1746
|1.1826
|15918
|2005.11.21 16:03
|buy
|7964
|50.00
|1.1774
|1.1744
|1.1824
|15919
|2005.11.21 16:05
|s/l
|7946
|50.00
|1.1758
|1.1758
|1.1838
|-15000.00
|15806332.89
|15920
|2005.11.21 16:05
|s/l
|7956
|50.00
|1.1755
|1.1755
|1.1835
|-15000.00
|15791332.89
|15921
|2005.11.21 16:05
|buy
|7965
|50.00
|1.1758
|1.1728
|1.1808
|15922
|2005.11.21 16:05
|buy
|7966
|50.00
|1.1759
|1.1729
|1.1809
|15923
|2005.11.21 16:05
|s/l
|7957
|50.00
|1.1753
|1.1753
|1.1833
|-15000.00
|15776332.89
|15924
|2005.11.21 16:05
|s/l
|7958
|50.00
|1.1753
|1.1753
|1.1833
|-15000.00
|15761332.89
|15925
|2005.11.21 16:05
|s/l
|7959
|50.00
|1.1753
|1.1753
|1.1833
|-15000.00
|15746332.89
|15926
|2005.11.21 16:05
|s/l
|7960
|50.00
|1.1754
|1.1754
|1.1834
|-15000.00
|15731332.89
|15927
|2005.11.21 16:05
|s/l
|7961
|50.00
|1.1753
|1.1753
|1.1833
|-15000.00
|15716332.89
|15928
|2005.11.21 16:05
|buy
|7967
|50.00
|1.1753
|1.1723
|1.1803
|15929
|2005.11.21 16:05
|buy
|7968
|50.00
|1.1754
|1.1724
|1.1804
|15930
|2005.11.21 16:05
|buy
|7969
|50.00
|1.1753
|1.1723
|1.1803
|15931
|2005.11.21 16:06
|buy
|7970
|50.00
|1.1752
|1.1722
|1.1802
|15932
|2005.11.21 16:06
|t/p
|7965
|50.00
|1.1808
|1.1728
|1.1808
|25000.00
|15741332.89
|15933
|2005.11.21 16:06
|t/p
|7966
|50.00
|1.1809
|1.1729
|1.1809
|25000.00
|15766332.89
|15934
|2005.11.21 16:06
|t/p
|7967
|50.00
|1.1803
|1.1723
|1.1803
|25000.00
|15791332.89
|15935
|2005.11.21 16:06
|t/p
|7968
|50.00
|1.1804
|1.1724
|1.1804
|25000.00
|15816332.89
|15936
|2005.11.21 16:06
|t/p
|7969
|50.00
|1.1803
|1.1723
|1.1803
|25000.00
|15841332.89
|15937
|2005.11.21 16:06
|t/p
|7970
|50.00
|1.1802
|1.1722
|1.1802
|25000.00
|15866332.89
|15938
|2005.11.21 16:06
|t/p
|7963
|50.00
|1.1826
|1.1746
|1.1826
|25000.00
|15891332.89
|15939
|2005.11.21 16:06
|t/p
|7964
|50.00
|1.1824
|1.1744
|1.1824
|25000.00
|15916332.89
|15940
|2005.11.21 16:07
|t/p
|7962
|50.00
|1.1827
|1.1747
|1.1827
|25000.00
|15941332.89
|15941
|2005.11.21 16:12
|buy
|7971
|50.00
|1.1810
|1.1780
|1.1860
|15942
|2005.11.21 16:12
|buy
|7972
|50.00
|1.1805
|1.1775
|1.1855
|15943
|2005.11.21 16:12
|s/l
|7971
|50.00
|1.1780
|1.1780
|1.1860
|-15000.00
|15926332.89
|15944
|2005.11.21 16:12
|s/l
|7972
|50.00
|1.1775
|1.1775
|1.1855
|-15000.00
|15911332.89
|15945
|2005.11.21 16:12
|sell
|7973
|50.00
|1.1773
|1.1803
|1.1723
|15946
|2005.11.21 16:13
|sell
|7974
|50.00
|1.1799
|1.1829
|1.1749
|15947
|2005.11.21 16:13
|s/l
|7973
|50.00
|1.1803
|1.1803
|1.1723
|-15000.00
|15896332.89
|15948
|2005.11.21 16:13
|sell
|7975
|50.00
|1.1819
|1.1849
|1.1769
|15949
|2005.11.21 16:15
|t/p
|7975
|50.00
|1.1769
|1.1849
|1.1769
|25000.00
|15921332.89
|15950
|2005.11.21 16:55
|t/p
|7974
|50.00
|1.1749
|1.1829
|1.1749
|25000.00
|15946332.89
|15951
|2005.11.21 16:55
|sell
|7976
|50.00
|1.1751
|1.1781
|1.1701
|15952
|2005.11.21 16:56
|sell
|7977
|50.00
|1.1750
|1.1780
|1.1700
|15953
|2005.11.21 17:04
|sell
|7978
|50.00
|1.1749
|1.1779
|1.1699
|15954
|2005.11.21 17:05
|sell
|7979
|50.00
|1.1748
|1.1778
|1.1698
|15955
|2005.11.21 17:06
|sell
|7980
|50.00
|1.1749
|1.1779
|1.1699
|15956
|2005.11.22 10:38
|t/p
|7976
|50.00
|1.1701
|1.1781
|1.1701
|25238.00
|15971570.89
|15957
|2005.11.22 10:38
|t/p
|7977
|50.00
|1.1700
|1.1780
|1.1700
|25238.00
|15996808.89
|15958
|2005.11.22 10:38
|t/p
|7978
|50.00
|1.1699
|1.1779
|1.1699
|25238.00
|16022046.89
|15959
|2005.11.22 10:38
|t/p
|7979
|50.00
|1.1698
|1.1778
|1.1698
|25238.00
|16047284.89
|15960
|2005.11.22 10:38
|t/p
|7980
|50.00
|1.1699
|1.1779
|1.1699
|25238.00
|16072522.89
|15961
|2005.11.22 10:39
|sell
|7981
|50.00
|1.1706
|1.1736
|1.1656
|15962
|2005.11.22 10:39
|sell
|7982
|50.00
|1.1709
|1.1739
|1.1659
|15963
|2005.11.22 10:39
|sell
|7983
|50.00
|1.1711
|1.1741
|1.1661
|15964
|2005.11.22 11:33
|sell
|7984
|50.00
|1.1712
|1.1742
|1.1662
|15965
|2005.11.22 11:33
|sell
|7985
|50.00
|1.1713
|1.1743
|1.1663
|15966
|2005.11.22 12:00
|sell
|7986
|50.00
|1.1715
|1.1745
|1.1665
|15967
|2005.11.22 12:01
|sell
|7987
|50.00
|1.1715
|1.1745
|1.1665
|15968
|2005.11.22 16:02
|sell
|7988
|50.00
|1.1714
|1.1744
|1.1664
|15969
|2005.11.22 16:02
|sell
|7989
|50.00
|1.1714
|1.1744
|1.1664
|15970
|2005.11.22 16:02
|sell
|7990
|50.00
|1.1719
|1.1749
|1.1669
|15971
|2005.11.22 16:55
|s/l
|7981
|50.00
|1.1736
|1.1736
|1.1656
|-15000.00
|16057522.89
|15972
|2005.11.22 16:55
|s/l
|7982
|50.00
|1.1739
|1.1739
|1.1659
|-15000.00
|16042522.89
|15973
|2005.11.22 16:55
|sell
|7991
|50.00
|1.1736
|1.1766
|1.1686
|15974
|2005.11.22 16:56
|sell
|7992
|50.00
|1.1736
|1.1766
|1.1686
|15975
|2005.11.22 17:55
|s/l
|7983
|50.00
|1.1741
|1.1741
|1.1661
|-15000.00
|16027522.89
|15976
|2005.11.22 17:55
|sell
|7993
|50.00
|1.1738
|1.1768
|1.1688
|15977
|2005.11.22 17:56
|s/l
|7984
|50.00
|1.1742
|1.1742
|1.1662
|-15000.00
|16012522.89
|15978
|2005.11.22 17:56
|sell
|7994
|50.00
|1.1739
|1.1769
|1.1689
|15979
|2005.11.22 17:56
|s/l
|7985
|50.00
|1.1743
|1.1743
|1.1663
|-15000.00
|15997522.89
|15980
|2005.11.22 17:56
|sell
|7995
|50.00
|1.1740
|1.1770
|1.1690
|15981
|2005.11.22 17:57
|s/l
|7988
|50.00
|1.1744
|1.1744
|1.1664
|-15000.00
|15982522.89
|15982
|2005.11.22 17:57
|s/l
|7989
|50.00
|1.1744
|1.1744
|1.1664
|-15000.00
|15967522.89
|15983
|2005.11.22 17:57
|sell
|7996
|50.00
|1.1741
|1.1771
|1.1691
|15984
|2005.11.22 17:57
|sell
|7997
|50.00
|1.1740
|1.1770
|1.1690
|15985
|2005.11.22 18:03
|s/l
|7986
|50.00
|1.1745
|1.1745
|1.1665
|-15000.00
|15952522.89
|15986
|2005.11.22 18:03
|s/l
|7987
|50.00
|1.1745
|1.1745
|1.1665
|-15000.00
|15937522.89
|15987
|2005.11.22 18:03
|sell
|7998
|50.00
|1.1742
|1.1772
|1.1692
|15988
|2005.11.22 18:04
|sell
|7999
|50.00
|1.1742
|1.1772
|1.1692
|15989
|2005.11.22 18:04
|s/l
|7990
|50.00
|1.1749
|1.1749
|1.1669
|-15000.00
|15922522.89
|15990
|2005.11.22 18:04
|sell
|8000
|50.00
|1.1747
|1.1777
|1.1697
|15991
|2005.11.22 20:02
|s/l
|7991
|50.00
|1.1766
|1.1766
|1.1686
|-15000.00
|15907522.89
|15992
|2005.11.22 20:02
|s/l
|7992
|50.00
|1.1766
|1.1766
|1.1686
|-15000.00
|15892522.89
|15993
|2005.11.22 20:02
|s/l
|7993
|50.00
|1.1768
|1.1768
|1.1688
|-15000.00
|15877522.89
|15994
|2005.11.22 20:02
|sell
|8001
|50.00
|1.1765
|1.1795
|1.1715
|15995
|2005.11.22 20:02
|s/l
|7994
|50.00
|1.1769
|1.1769
|1.1689
|-15000.00
|15862522.89
|15996
|2005.11.22 20:02
|s/l
|7995
|50.00
|1.1770
|1.1770
|1.1690
|-15000.00
|15847522.89
|15997
|2005.11.22 20:02
|s/l
|7997
|50.00
|1.1770
|1.1770
|1.1690
|-15000.00
|15832522.89
|15998
|2005.11.22 20:02
|sell
|8002
|50.00
|1.1767
|1.1797
|1.1717
|15999
|2005.11.22 20:02
|s/l
|7996
|50.00
|1.1771
|1.1771
|1.1691
|-15000.00
|15817522.89
|16000
|2005.11.22 20:02
|s/l
|7998
|50.00
|1.1772
|1.1772
|1.1692
|-15000.00
|15802522.89
|16001
|2005.11.22 20:02
|s/l
|7999
|50.00
|1.1772
|1.1772
|1.1692
|-15000.00
|15787522.89
|16002
|2005.11.22 20:02
|s/l
|8000
|50.00
|1.1777
|1.1777
|1.1697
|-15000.00
|15772522.89
|16003
|2005.11.22 20:02
|sell
|8003
|50.00
|1.1777
|1.1807
|1.1727
|16004
|2005.11.22 20:03
|sell
|8004
|50.00
|1.1777
|1.1807
|1.1727
|16005
|2005.11.22 20:03
|sell
|8005
|50.00
|1.1777
|1.1807
|1.1727
|16006
|2005.11.22 20:03
|s/l
|8001
|50.00
|1.1795
|1.1795
|1.1715
|-15000.00
|15757522.89
|16007
|2005.11.22 20:03
|sell
|8006
|50.00
|1.1792
|1.1822
|1.1742
|16008
|2005.11.22 20:03
|s/l
|8002
|50.00
|1.1797
|1.1797
|1.1717
|-15000.00
|15742522.89
|16009
|2005.11.22 20:03
|sell
|8007
|50.00
|1.1803
|1.1833
|1.1753
|16010
|2005.11.22 20:04
|sell
|8008
|50.00
|1.1803
|1.1833
|1.1753
|16011
|2005.11.22 20:04
|sell
|8009
|50.00
|1.1803
|1.1833
|1.1753
|16012
|2005.11.22 20:04
|sell
|8010
|50.00
|1.1803
|1.1833
|1.1753
|16013
|2005.11.22 20:05
|sell
|8011
|50.00
|1.1803
|1.1833
|1.1753
|16014
|2005.11.22 20:05
|sell
|8012
|50.00
|1.1803
|1.1833
|1.1753
|16015
|2005.11.22 20:16
|s/l
|8003
|50.00
|1.1807
|1.1807
|1.1727
|-15000.00
|15727522.89
|16016
|2005.11.22 20:16
|s/l
|8004
|50.00
|1.1807
|1.1807
|1.1727
|-15000.00
|15712522.89
|16017
|2005.11.22 20:16
|s/l
|8005
|50.00
|1.1807
|1.1807
|1.1727
|-15000.00
|15697522.89
|16018
|2005.11.22 20:16
|sell
|8013
|50.00
|1.1804
|1.1834
|1.1754
|16019
|2005.11.22 20:16
|sell
|8014
|50.00
|1.1807
|1.1837
|1.1757
|16020
|2005.11.22 20:17
|sell
|8015
|50.00
|1.1807
|1.1837
|1.1757
|16021
|2005.11.22 20:17
|s/l
|8006
|50.00
|1.1822
|1.1822
|1.1742
|-15000.00
|15682522.89
|16022
|2005.11.22 20:17
|sell
|8016
|50.00
|1.1819
|1.1849
|1.1769
|16023
|2005.11.23 07:01
|s/l
|8007
|50.00
|1.1833
|1.1833
|1.1753
|-14762.00
|15667760.89
|16024
|2005.11.23 07:01
|s/l
|8008
|50.00
|1.1833
|1.1833
|1.1753
|-14762.00
|15652998.89
|16025
|2005.11.23 07:01
|s/l
|8009
|50.00
|1.1833
|1.1833
|1.1753
|-14762.00
|15638236.89
|16026
|2005.11.23 07:01
|s/l
|8010
|50.00
|1.1833
|1.1833
|1.1753
|-14762.00
|15623474.89
|16027
|2005.11.23 07:01
|s/l
|8011
|50.00
|1.1833
|1.1833
|1.1753
|-14762.00
|15608712.89
|16028
|2005.11.23 07:01
|s/l
|8012
|50.00
|1.1833
|1.1833
|1.1753
|-14762.00
|15593950.89
|16029
|2005.11.23 07:01
|sell
|8017
|50.00
|1.1830
|1.1860
|1.1780
|16030
|2005.11.23 07:01
|s/l
|8013
|50.00
|1.1834
|1.1834
|1.1754
|-14762.00
|15579188.89
|16031
|2005.11.23 07:01
|sell
|8018
|50.00
|1.1831
|1.1861
|1.1781
|16032
|2005.11.23 07:02
|sell
|8019
|50.00
|1.1831
|1.1861
|1.1781
|16033
|2005.11.23 07:02
|sell
|8020
|50.00
|1.1833
|1.1863
|1.1783
|16034
|2005.11.23 07:02
|sell
|8021
|50.00
|1.1832
|1.1862
|1.1782
|16035
|2005.11.23 07:03
|sell
|8022
|50.00
|1.1833
|1.1863
|1.1783
|16036
|2005.11.23 07:03
|sell
|8023
|50.00
|1.1832
|1.1862
|1.1782
|16037
|2005.11.23 07:03
|s/l
|8014
|50.00
|1.1837
|1.1837
|1.1757
|-14762.00
|15564426.89
|16038
|2005.11.23 07:03
|s/l
|8015
|50.00
|1.1837
|1.1837
|1.1757
|-14762.00
|15549664.89
|16039
|2005.11.23 07:03
|sell
|8024
|50.00
|1.1836
|1.1866
|1.1786
|16040
|2005.11.23 07:03
|sell
|8025
|50.00
|1.1837
|1.1867
|1.1787
|16041
|2005.11.23 07:05
|s/l
|8016
|50.00
|1.1849
|1.1849
|1.1769
|-14762.00
|15534902.89
|16042
|2005.11.23 07:05
|sell
|8026
|50.00
|1.1848
|1.1878
|1.1798
|16043
|2005.11.23 07:11
|s/l
|8017
|50.00
|1.1860
|1.1860
|1.1780
|-15000.00
|15519902.89
|16044
|2005.11.23 07:11
|s/l
|8018
|50.00
|1.1861
|1.1861
|1.1781
|-15000.00
|15504902.89
|16045
|2005.11.23 07:11
|s/l
|8019
|50.00
|1.1861
|1.1861
|1.1781
|-15000.00
|15489902.89
|16046
|2005.11.23 07:11
|s/l
|8021
|50.00
|1.1862
|1.1862
|1.1782
|-15000.00
|15474902.89
|16047
|2005.11.23 07:11
|s/l
|8023
|50.00
|1.1862
|1.1862
|1.1782
|-15000.00
|15459902.89
|16048
|2005.11.23 07:11
|sell
|8027
|50.00
|1.1859
|1.1889
|1.1809
|16049
|2005.11.23 07:11
|s/l
|8020
|50.00
|1.1863
|1.1863
|1.1783
|-15000.00
|15444902.89
|16050
|2005.11.23 07:11
|s/l
|8022
|50.00
|1.1863
|1.1863
|1.1783
|-15000.00
|15429902.89
|16051
|2005.11.23 07:11
|sell
|8028
|50.00
|1.1860
|1.1890
|1.1810
|16052
|2005.11.23 07:12
|sell
|8029
|50.00
|1.1859
|1.1889
|1.1809
|16053
|2005.11.23 07:12
|sell
|8030
|50.00
|1.1860
|1.1890
|1.1810
|16054
|2005.11.23 07:12
|sell
|8031
|50.00
|1.1859
|1.1889
|1.1809
|16055
|2005.11.23 07:12
|sell
|8032
|50.00
|1.1860
|1.1890
|1.1810
|16056
|2005.11.23 07:13
|sell
|8033
|50.00
|1.1859
|1.1889
|1.1809
|16057
|2005.11.23 10:01
|t/p
|8028
|50.00
|1.1810
|1.1890
|1.1810
|25000.00
|15454902.89
|16058
|2005.11.23 10:01
|t/p
|8030
|50.00
|1.1810
|1.1890
|1.1810
|25000.00
|15479902.89
|16059
|2005.11.23 10:01
|t/p
|8032
|50.00
|1.1810
|1.1890
|1.1810
|25000.00
|15504902.89
|16060
|2005.11.23 10:06
|t/p
|8027
|50.00
|1.1809
|1.1889
|1.1809
|25000.00
|15529902.89
|16061
|2005.11.23 10:06
|t/p
|8029
|50.00
|1.1809
|1.1889
|1.1809
|25000.00
|15554902.89
|16062
|2005.11.23 10:06
|t/p
|8031
|50.00
|1.1809
|1.1889
|1.1809
|25000.00
|15579902.89
|16063
|2005.11.23 10:06
|t/p
|8033
|50.00
|1.1809
|1.1889
|1.1809
|25000.00
|15604902.89
|16064
|2005.11.23 10:26
|t/p
|8026
|50.00
|1.1798
|1.1878
|1.1798
|25000.00
|15629902.89
|16065
|2005.11.23 12:04
|t/p
|8025
|50.00
|1.1787
|1.1867
|1.1787
|25000.00
|15654902.89
|16066
|2005.11.23 12:04
|t/p
|8024
|50.00
|1.1786
|1.1866
|1.1786
|25000.00
|15679902.89
|16067
|2005.11.23 12:05
|buy
|8034
|50.00
|1.1776
|1.1746
|1.1826
|16068
|2005.11.23 12:05
|buy
|8035
|50.00
|1.1777
|1.1747
|1.1827
|16069
|2005.11.23 12:05
|buy
|8036
|50.00
|1.1774
|1.1744
|1.1824
|16070
|2005.11.23 12:05
|buy
|8037
|50.00
|1.1775
|1.1745
|1.1825
|16071
|2005.11.23 12:05
|buy
|8038
|50.00
|1.1774
|1.1744
|1.1824
|16072
|2005.11.23 12:06
|buy
|8039
|50.00
|1.1774
|1.1744
|1.1824
|16073
|2005.11.23 12:06
|buy
|8040
|50.00
|1.1775
|1.1745
|1.1825
|16074
|2005.11.23 12:07
|buy
|8041
|50.00
|1.1774
|1.1744
|1.1824
|16075
|2005.11.23 12:07
|buy
|8042
|50.00
|1.1774
|1.1744
|1.1824
|16076
|2005.11.23 12:07
|buy
|8043
|50.00
|1.1775
|1.1745
|1.1825
|16077
|2005.11.23 22:54
|t/p
|8036
|50.00
|1.1824
|1.1744
|1.1824
|25000.00
|15704902.89
|16078
|2005.11.23 22:54
|t/p
|8038
|50.00
|1.1824
|1.1744
|1.1824
|25000.00
|15729902.89
|16079
|2005.11.23 22:54
|t/p
|8039
|50.00
|1.1824
|1.1744
|1.1824
|25000.00
|15754902.89
|16080
|2005.11.23 22:54
|t/p
|8041
|50.00
|1.1824
|1.1744
|1.1824
|25000.00
|15779902.89
|16081
|2005.11.23 22:54
|t/p
|8042
|50.00
|1.1824
|1.1744
|1.1824
|25000.00
|15804902.89
|16082
|2005.11.24 18:02
|buy
|8044
|50.00
|1.1776
|1.1746
|1.1826
|16083
|2005.11.24 18:02
|buy
|8045
|50.00
|1.1777
|1.1747
|1.1827
|16084
|2005.11.24 18:03
|buy
|8046
|50.00
|1.1778
|1.1748
|1.1828
|16085
|2005.11.24 18:03
|buy
|8047
|50.00
|1.1777
|1.1747
|1.1827
|16086
|2005.11.24 18:03
|buy
|8048
|50.00
|1.1776
|1.1746
|1.1826
|16087
|2005.11.25 08:55
|s/l
|8035
|50.00
|1.1747
|1.1747
|1.1827
|-16954.00
|15787948.89
|16088
|2005.11.25 08:55
|s/l
|8045
|50.00
|1.1747
|1.1747
|1.1827
|-16465.50
|15771483.39
|16089
|2005.11.25 08:55
|s/l
|8046
|50.00
|1.1748
|1.1748
|1.1828
|-16465.50
|15755017.89
|16090
|2005.11.25 08:55
|s/l
|8047
|50.00
|1.1747
|1.1747
|1.1827
|-16465.50
|15738552.39
|16091
|2005.11.25 08:55
|buy
|8049
|50.00
|1.1750
|1.1720
|1.1800
|16092
|2005.11.25 08:55
|buy
|8050
|50.00
|1.1751
|1.1721
|1.1801
|16093
|2005.11.25 08:56
|buy
|8051
|50.00
|1.1750
|1.1720
|1.1800
|16094
|2005.11.25 08:56
|buy
|8052
|50.00
|1.1751
|1.1721
|1.1801
|16095
|2005.11.25 10:21
|s/l
|8034
|50.00
|1.1746
|1.1746
|1.1826
|-16954.00
|15721598.39
|16096
|2005.11.25 10:21
|s/l
|8044
|50.00
|1.1746
|1.1746
|1.1826
|-16465.50
|15705132.89
|16097
|2005.11.25 10:21
|s/l
|8048
|50.00
|1.1746
|1.1746
|1.1826
|-16465.50
|15688667.39
|16098
|2005.11.25 10:21
|buy
|8053
|50.00
|1.1749
|1.1719
|1.1799
|16099
|2005.11.25 10:22
|buy
|8054
|50.00
|1.1750
|1.1720
|1.1800
|16100
|2005.11.25 10:22
|buy
|8055
|50.00
|1.1749
|1.1719
|1.1799
|16101
|2005.11.25 10:23
|s/l
|8037
|50.00
|1.1745
|1.1745
|1.1825
|-16954.00
|15671713.39
|16102
|2005.11.25 10:23
|s/l
|8040
|50.00
|1.1745
|1.1745
|1.1825
|-16954.00
|15654759.39
|16103
|2005.11.25 10:23
|s/l
|8043
|50.00
|1.1745
|1.1745
|1.1825
|-16954.00
|15637805.39
|16104
|2005.11.25 10:23
|buy
|8056
|50.00
|1.1748
|1.1718
|1.1798
|16105
|2005.11.25 10:23
|buy
|8057
|50.00
|1.1749
|1.1719
|1.1799
|16106
|2005.11.25 10:23
|buy
|8058
|50.00
|1.1748
|1.1718
|1.1798
|16107
|2005.11.25 17:50
|s/l
|8049
|50.00
|1.1720
|1.1720
|1.1800
|-15000.00
|15622805.39
|16108
|2005.11.25 17:50
|s/l
|8050
|50.00
|1.1721
|1.1721
|1.1801
|-15000.00
|15607805.39
|16109
|2005.11.25 17:50
|s/l
|8051
|50.00
|1.1720
|1.1720
|1.1800
|-15000.00
|15592805.39
|16110
|2005.11.25 17:50
|s/l
|8052
|50.00
|1.1721
|1.1721
|1.1801
|-15000.00
|15577805.39
|16111
|2005.11.25 17:50
|s/l
|8054
|50.00
|1.1720
|1.1720
|1.1800
|-15000.00
|15562805.39
|16112
|2005.11.25 17:50
|buy
|8059
|50.00
|1.1723
|1.1693
|1.1773
|16113
|2005.11.25 17:51
|buy
|8060
|50.00
|1.1724
|1.1694
|1.1774
|16114
|2005.11.25 17:54
|buy
|8061
|50.00
|1.1723
|1.1693
|1.1773
|16115
|2005.11.25 17:55
|buy
|8062
|50.00
|1.1724
|1.1694
|1.1774
|16116
|2005.11.25 17:55
|buy
|8063
|50.00
|1.1723
|1.1693
|1.1773
|16117
|2005.11.25 18:03
|s/l
|8053
|50.00
|1.1719
|1.1719
|1.1799
|-15000.00
|15547805.39
|16118
|2005.11.25 18:03
|s/l
|8055
|50.00
|1.1719
|1.1719
|1.1799
|-15000.00
|15532805.39
|16119
|2005.11.25 18:03
|s/l
|8057
|50.00
|1.1719
|1.1719
|1.1799
|-15000.00
|15517805.39
|16120
|2005.11.25 18:03
|buy
|8064
|50.00
|1.1722
|1.1692
|1.1772
|16121
|2005.11.25 18:03
|buy
|8065
|50.00
|1.1723
|1.1693
|1.1773
|16122
|2005.11.25 18:03
|buy
|8066
|50.00
|1.1722
|1.1692
|1.1772
|16123
|2005.11.25 18:04
|s/l
|8056
|50.00
|1.1718
|1.1718
|1.1798
|-15000.00
|15502805.39
|16124
|2005.11.25 18:04
|s/l
|8058
|50.00
|1.1718
|1.1718
|1.1798
|-15000.00
|15487805.39
|16125
|2005.11.25 18:04
|buy
|8067
|50.00
|1.1714
|1.1684
|1.1764
|16126
|2005.11.25 18:04
|buy
|8068
|50.00
|1.1715
|1.1685
|1.1765
|16127
|2005.11.28 01:31
|s/l
|8059
|50.00
|1.1693
|1.1693
|1.1773
|-15488.50
|15472316.89
|16128
|2005.11.28 01:31
|s/l
|8060
|50.00
|1.1694
|1.1694
|1.1774
|-15488.50
|15456828.39
|16129
|2005.11.28 01:31
|s/l
|8061
|50.00
|1.1693
|1.1693
|1.1773
|-15488.50
|15441339.89
|16130
|2005.11.28 01:31
|s/l
|8062
|50.00
|1.1694
|1.1694
|1.1774
|-15488.50
|15425851.39
|16131
|2005.11.28 01:31
|s/l
|8063
|50.00
|1.1693
|1.1693
|1.1773
|-15488.50
|15410362.89
|16132
|2005.11.28 01:31
|s/l
|8065
|50.00
|1.1693
|1.1693
|1.1773
|-15488.50
|15394874.39
|16133
|2005.11.28 01:31
|buy
|8069
|50.00
|1.1696
|1.1666
|1.1746
|16134
|2005.11.28 01:31
|buy
|8070
|50.00
|1.1697
|1.1667
|1.1747
|16135
|2005.11.28 01:31
|buy
|8071
|50.00
|1.1698
|1.1668
|1.1748
|16136
|2005.11.28 01:31
|buy
|8072
|50.00
|1.1699
|1.1669
|1.1749
|16137
|2005.11.28 01:32
|buy
|8073
|50.00
|1.1700
|1.1670
|1.1750
|16138
|2005.11.28 01:32
|buy
|8074
|50.00
|1.1696
|1.1666
|1.1746
|16139
|2005.11.28 01:35
|s/l
|8064
|50.00
|1.1692
|1.1692
|1.1772
|-15488.50
|15379385.89
|16140
|2005.11.28 01:35
|s/l
|8066
|50.00
|1.1692
|1.1692
|1.1772
|-15488.50
|15363897.39
|16141
|2005.11.28 01:35
|buy
|8075
|50.00
|1.1695
|1.1665
|1.1745
|16142
|2005.11.28 01:35
|buy
|8076
|50.00
|1.1694
|1.1664
|1.1744
|16143
|2005.11.28 08:00
|s/l
|8067
|50.00
|1.1684
|1.1684
|1.1764
|-15488.50
|15348408.89
|16144
|2005.11.28 08:00
|s/l
|8068
|50.00
|1.1685
|1.1685
|1.1765
|-15488.50
|15332920.39
|16145
|2005.11.28 08:00
|buy
|8077
|50.00
|1.1687
|1.1657
|1.1737
|16146
|2005.11.28 08:00
|buy
|8078
|50.00
|1.1687
|1.1657
|1.1737
|16147
|2005.11.28 16:03
|t/p
|8077
|50.00
|1.1737
|1.1657
|1.1737
|25000.00
|15357920.39
|16148
|2005.11.28 16:03
|t/p
|8078
|50.00
|1.1737
|1.1657
|1.1737
|25000.00
|15382920.39
|16149
|2005.11.28 16:03
|t/p
|8076
|50.00
|1.1744
|1.1664
|1.1744
|25000.00
|15407920.39
|16150
|2005.11.28 16:04
|t/p
|8069
|50.00
|1.1746
|1.1666
|1.1746
|25000.00
|15432920.39
|16151
|2005.11.28 16:04
|t/p
|8070
|50.00
|1.1747
|1.1667
|1.1747
|25000.00
|15457920.39
|16152
|2005.11.28 16:04
|t/p
|8071
|50.00
|1.1748
|1.1668
|1.1748
|25000.00
|15482920.39
|16153
|2005.11.28 16:04
|t/p
|8072
|50.00
|1.1749
|1.1669
|1.1749
|25000.00
|15507920.39
|16154
|2005.11.28 16:04
|t/p
|8074
|50.00
|1.1746
|1.1666
|1.1746
|25000.00
|15532920.39
|16155
|2005.11.28 16:04
|t/p
|8075
|50.00
|1.1745
|1.1665
|1.1745
|25000.00
|15557920.39
|16156
|2005.11.28 16:04
|t/p
|8073
|50.00
|1.1750
|1.1670
|1.1750
|25000.00
|15582920.39
|16157
|2005.11.28 16:04
|buy
|8079
|50.00
|1.1739
|1.1709
|1.1789
|16158
|2005.11.28 16:06
|buy
|8080
|50.00
|1.1725
|1.1695
|1.1775
|16159
|2005.11.28 16:06
|buy
|8081
|50.00
|1.1723
|1.1693
|1.1773
|16160
|2005.11.28 16:07
|buy
|8082
|50.00
|1.1723
|1.1693
|1.1773
|16161
|2005.11.28 16:07
|buy
|8083
|50.00
|1.1723
|1.1693
|1.1773
|16162
|2005.11.28 16:08
|buy
|8084
|50.00
|1.1724
|1.1694
|1.1774
|16163
|2005.11.28 16:08
|buy
|8085
|50.00
|1.1725
|1.1695
|1.1775
|16164
|2005.11.28 16:41
|t/p
|8081
|50.00
|1.1773
|1.1693
|1.1773
|25000.00
|15607920.39
|16165
|2005.11.28 16:41
|t/p
|8082
|50.00
|1.1773
|1.1693
|1.1773
|25000.00
|15632920.39
|16166
|2005.11.28 16:41
|t/p
|8083
|50.00
|1.1773
|1.1693
|1.1773
|25000.00
|15657920.39
|16167
|2005.11.28 16:45
|t/p
|8084
|50.00
|1.1774
|1.1694
|1.1774
|25000.00
|15682920.39
|16168
|2005.11.28 16:55
|t/p
|8080
|50.00
|1.1775
|1.1695
|1.1775
|25000.00
|15707920.39
|16169
|2005.11.28 16:55
|t/p
|8085
|50.00
|1.1775
|1.1695
|1.1775
|25000.00
|15732920.39
|16170
|2005.11.28 16:56
|t/p
|8079
|50.00
|1.1789
|1.1709
|1.1789
|25000.00
|15757920.39
|16171
|2005.11.28 16:57
|buy
|8086
|50.00
|1.1786
|1.1756
|1.1836
|16172
|2005.11.28 16:57
|buy
|8087
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|16173
|2005.11.28 17:01
|buy
|8088
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|16174
|2005.11.28 17:02
|buy
|8089
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|16175
|2005.11.28 19:18
|t/p
|8086
|50.00
|1.1836
|1.1756
|1.1836
|25000.00
|15782920.39
|16176
|2005.11.28 19:18
|t/p
|8087
|50.00
|1.1837
|1.1757
|1.1837
|25000.00
|15807920.39
|16177
|2005.11.28 19:18
|t/p
|8088
|50.00
|1.1837
|1.1757
|1.1837
|25000.00
|15832920.39
|16178
|2005.11.28 19:18
|t/p
|8089
|50.00
|1.1837
|1.1757
|1.1837
|25000.00
|15857920.39
|16179
|2005.11.28 19:26
|sell
|8090
|50.00
|1.1842
|1.1872
|1.1792
|16180
|2005.11.28 19:27
|sell
|8091
|50.00
|1.1841
|1.1871
|1.1791
|16181
|2005.11.28 19:27
|sell
|8092
|50.00
|1.1842
|1.1872
|1.1792
|16182
|2005.11.28 19:27
|sell
|8093
|50.00
|1.1841
|1.1871
|1.1791
|16183
|2005.11.28 19:27
|sell
|8094
|50.00
|1.1840
|1.1870
|1.1790
|16184
|2005.11.28 19:27
|sell
|8095
|50.00
|1.1841
|1.1871
|1.1791
|16185
|2005.11.28 19:27
|sell
|8096
|50.00
|1.1842
|1.1872
|1.1792
|16186
|2005.11.28 19:28
|sell
|8097
|50.00
|1.1841
|1.1871
|1.1791
|16187
|2005.11.28 19:28
|sell
|8098
|50.00
|1.1842
|1.1872
|1.1792
|16188
|2005.11.28 19:28
|sell
|8099
|50.00
|1.1841
|1.1871
|1.1791
|16189
|2005.11.28 20:09
|s/l
|8090
|50.00
|1.1872
|1.1872
|1.1792
|-15000.00
|15842920.39
|16190
|2005.11.28 20:09
|s/l
|8091
|50.00
|1.1871
|1.1871
|1.1791
|-15000.00
|15827920.39
|16191
|2005.11.28 20:09
|s/l
|8092
|50.00
|1.1872
|1.1872
|1.1792
|-15000.00
|15812920.39
|16192
|2005.11.28 20:09
|s/l
|8093
|50.00
|1.1871
|1.1871
|1.1791
|-15000.00
|15797920.39
|16193
|2005.11.28 20:09
|s/l
|8094
|50.00
|1.1870
|1.1870
|1.1790
|-15000.00
|15782920.39
|16194
|2005.11.28 20:09
|s/l
|8095
|50.00
|1.1871
|1.1871
|1.1791
|-15000.00
|15767920.39
|16195
|2005.11.28 20:09
|s/l
|8096
|50.00
|1.1872
|1.1872
|1.1792
|-15000.00
|15752920.39
|16196
|2005.11.28 20:09
|s/l
|8097
|50.00
|1.1871
|1.1871
|1.1791
|-15000.00
|15737920.39
|16197
|2005.11.28 20:09
|s/l
|8098
|50.00
|1.1872
|1.1872
|1.1792
|-15000.00
|15722920.39
|16198
|2005.11.28 20:09
|s/l
|8099
|50.00
|1.1871
|1.1871
|1.1791
|-15000.00
|15707920.39
|16199
|2005.11.28 20:09
|sell
|8100
|50.00
|1.1878
|1.1908
|1.1828
|16200
|2005.11.28 20:09
|sell
|8101
|50.00
|1.1878
|1.1908
|1.1828
|16201
|2005.11.28 20:10
|sell
|8102
|50.00
|1.1887
|1.1917
|1.1837
|16202
|2005.11.28 20:10
|sell
|8103
|50.00
|1.1890
|1.1920
|1.1840
|16203
|2005.11.28 20:10
|sell
|8104
|50.00
|1.1890
|1.1920
|1.1840
|16204
|2005.11.28 20:11
|sell
|8105
|50.00
|1.1890
|1.1920
|1.1840
|16205
|2005.11.28 20:11
|sell
|8106
|50.00
|1.1891
|1.1921
|1.1841
|16206
|2005.11.28 20:11
|sell
|8107
|50.00
|1.1893
|1.1923
|1.1843
|16207
|2005.11.28 20:11
|sell
|8108
|50.00
|1.1897
|1.1927
|1.1847
|16208
|2005.11.28 20:11
|sell
|8109
|50.00
|1.1899
|1.1929
|1.1849
|16209
|2005.11.28 21:45
|t/p
|8108
|50.00
|1.1847
|1.1927
|1.1847
|25000.00
|15732920.39
|16210
|2005.11.28 21:45
|t/p
|8109
|50.00
|1.1849
|1.1929
|1.1849
|25000.00
|15757920.39
|16211
|2005.11.28 22:30
|t/p
|8103
|50.00
|1.1840
|1.1920
|1.1840
|25000.00
|15782920.39
|16212
|2005.11.28 22:30
|t/p
|8104
|50.00
|1.1840
|1.1920
|1.1840
|25000.00
|15807920.39
|16213
|2005.11.28 22:30
|t/p
|8105
|50.00
|1.1840
|1.1920
|1.1840
|25000.00
|15832920.39
|16214
|2005.11.28 22:30
|t/p
|8106
|50.00
|1.1841
|1.1921
|1.1841
|25000.00
|15857920.39
|16215
|2005.11.28 22:30
|t/p
|8107
|50.00
|1.1843
|1.1923
|1.1843
|25000.00
|15882920.39
|16216
|2005.11.29 00:47
|t/p
|8102
|50.00
|1.1837
|1.1917
|1.1837
|25238.00
|15908158.39
|16217
|2005.11.29 02:18
|t/p
|8100
|50.00
|1.1828
|1.1908
|1.1828
|25238.00
|15933396.39
|16218
|2005.11.29 02:18
|t/p
|8101
|50.00
|1.1828
|1.1908
|1.1828
|25238.00
|15958634.39
|16219
|2005.11.29 02:19
|sell
|8110
|50.00
|1.1829
|1.1859
|1.1779
|16220
|2005.11.29 02:19
|sell
|8111
|50.00
|1.1850
|1.1880
|1.1800
|16221
|2005.11.29 02:21
|sell
|8112
|50.00
|1.1850
|1.1880
|1.1800
|16222
|2005.11.29 02:22
|sell
|8113
|50.00
|1.1850
|1.1880
|1.1800
|16223
|2005.11.29 02:22
|sell
|8114
|50.00
|1.1851
|1.1881
|1.1801
|16224
|2005.11.29 02:22
|sell
|8115
|50.00
|1.1852
|1.1882
|1.1802
|16225
|2005.11.29 02:22
|sell
|8116
|50.00
|1.1851
|1.1881
|1.1801
|16226
|2005.11.29 02:23
|sell
|8117
|50.00
|1.1850
|1.1880
|1.1800
|16227
|2005.11.29 02:23
|sell
|8118
|50.00
|1.1851
|1.1881
|1.1801
|16228
|2005.11.29 02:23
|sell
|8119
|50.00
|1.1852
|1.1882
|1.1802
|16229
|2005.11.29 02:23
|s/l
|8110
|50.00
|1.1859
|1.1859
|1.1779
|-15000.00
|15943634.39
|16230
|2005.11.29 02:23
|sell
|8120
|50.00
|1.1857
|1.1887
|1.1807
|16231
|2005.11.29 13:45
|t/p
|8120
|50.00
|1.1807
|1.1887
|1.1807
|25000.00
|15968634.39
|16232
|2005.11.29 14:00
|t/p
|8111
|50.00
|1.1800
|1.1880
|1.1800
|25000.00
|15993634.39
|16233
|2005.11.29 14:00
|t/p
|8112
|50.00
|1.1800
|1.1880
|1.1800
|25000.00
|16018634.39
|16234
|2005.11.29 14:00
|t/p
|8113
|50.00
|1.1800
|1.1880
|1.1800
|25000.00
|16043634.39
|16235
|2005.11.29 14:00
|t/p
|8114
|50.00
|1.1801
|1.1881
|1.1801
|25000.00
|16068634.39
|16236
|2005.11.29 14:00
|t/p
|8115
|50.00
|1.1802
|1.1882
|1.1802
|25000.00
|16093634.39
|16237
|2005.11.29 14:00
|t/p
|8116
|50.00
|1.1801
|1.1881
|1.1801
|25000.00
|16118634.39
|16238
|2005.11.29 14:00
|t/p
|8117
|50.00
|1.1800
|1.1880
|1.1800
|25000.00
|16143634.39
|16239
|2005.11.29 14:00
|t/p
|8118
|50.00
|1.1801
|1.1881
|1.1801
|25000.00
|16168634.39
|16240
|2005.11.29 14:00
|t/p
|8119
|50.00
|1.1802
|1.1882
|1.1802
|25000.00
|16193634.39
|16241
|2005.11.29 14:00
|sell
|8121
|50.00
|1.1800
|1.1830
|1.1750
|16242
|2005.11.29 14:00
|sell
|8122
|50.00
|1.1803
|1.1833
|1.1753
|16243
|2005.11.29 14:00
|sell
|8123
|50.00
|1.1804
|1.1834
|1.1754
|16244
|2005.11.29 14:00
|sell
|8124
|50.00
|1.1803
|1.1833
|1.1753
|16245
|2005.11.29 14:00
|sell
|8125
|50.00
|1.1804
|1.1834
|1.1754
|16246
|2005.11.29 14:00
|sell
|8126
|50.00
|1.1803
|1.1833
|1.1753
|16247
|2005.11.29 14:09
|sell
|8127
|50.00
|1.1802
|1.1832
|1.1752
|16248
|2005.11.29 14:09
|sell
|8128
|50.00
|1.1803
|1.1833
|1.1753
|16249
|2005.11.29 14:10
|sell
|8129
|50.00
|1.1803
|1.1833
|1.1753
|16250
|2005.11.29 14:10
|sell
|8130
|50.00
|1.1804
|1.1834
|1.1754
|16251
|2005.11.29 16:06
|t/p
|8123
|50.00
|1.1754
|1.1834
|1.1754
|25000.00
|16218634.39
|16252
|2005.11.29 16:06
|t/p
|8125
|50.00
|1.1754
|1.1834
|1.1754
|25000.00
|16243634.39
|16253
|2005.11.29 16:06
|t/p
|8130
|50.00
|1.1754
|1.1834
|1.1754
|25000.00
|16268634.39
|16254
|2005.11.29 16:06
|t/p
|8122
|50.00
|1.1753
|1.1833
|1.1753
|25000.00
|16293634.39
|16255
|2005.11.29 16:06
|t/p
|8124
|50.00
|1.1753
|1.1833
|1.1753
|25000.00
|16318634.39
|16256
|2005.11.29 16:06
|t/p
|8126
|50.00
|1.1753
|1.1833
|1.1753
|25000.00
|16343634.39
|16257
|2005.11.29 16:06
|t/p
|8127
|50.00
|1.1752
|1.1832
|1.1752
|25000.00
|16368634.39
|16258
|2005.11.29 16:06
|t/p
|8128
|50.00
|1.1753
|1.1833
|1.1753
|25000.00
|16393634.39
|16259
|2005.11.29 16:06
|t/p
|8129
|50.00
|1.1753
|1.1833
|1.1753
|25000.00
|16418634.39
|16260
|2005.11.29 16:07
|t/p
|8121
|50.00
|1.1750
|1.1830
|1.1750
|25000.00
|16443634.39
|16261
|2005.11.29 16:07
|sell
|8131
|50.00
|1.1749
|1.1779
|1.1699
|16262
|2005.11.29 16:07
|sell
|8132
|50.00
|1.1748
|1.1778
|1.1698
|16263
|2005.11.29 16:10
|sell
|8133
|50.00
|1.1752
|1.1782
|1.1702
|16264
|2005.11.29 16:10
|sell
|8134
|50.00
|1.1755
|1.1785
|1.1705
|16265
|2005.11.29 16:10
|sell
|8135
|50.00
|1.1754
|1.1784
|1.1704
|16266
|2005.11.29 16:11
|sell
|8136
|50.00
|1.1755
|1.1785
|1.1705
|16267
|2005.11.29 16:11
|sell
|8137
|50.00
|1.1755
|1.1785
|1.1705
|16268
|2005.11.29 16:11
|sell
|8138
|50.00
|1.1754
|1.1784
|1.1704
|16269
|2005.11.29 16:11
|sell
|8139
|50.00
|1.1753
|1.1783
|1.1703
|16270
|2005.11.29 16:11
|sell
|8140
|50.00
|1.1752
|1.1782
|1.1702
|16271
|2005.11.29 17:00
|s/l
|8131
|50.00
|1.1779
|1.1779
|1.1699
|-15000.00
|16428634.39
|16272
|2005.11.29 17:00
|s/l
|8132
|50.00
|1.1778
|1.1778
|1.1698
|-15000.00
|16413634.39
|16273
|2005.11.29 17:00
|sell
|8141
|50.00
|1.1777
|1.1807
|1.1727
|16274
|2005.11.29 17:00
|sell
|8142
|50.00
|1.1777
|1.1807
|1.1727
|16275
|2005.11.29 17:18
|s/l
|8133
|50.00
|1.1782
|1.1782
|1.1702
|-15000.00
|16398634.39
|16276
|2005.11.29 17:18
|s/l
|8140
|50.00
|1.1782
|1.1782
|1.1702
|-15000.00
|16383634.39
|16277
|2005.11.29 17:18
|sell
|8143
|50.00
|1.1779
|1.1809
|1.1729
|16278
|2005.11.29 17:19
|sell
|8144
|50.00
|1.1778
|1.1808
|1.1728
|16279
|2005.11.29 17:19
|s/l
|8135
|50.00
|1.1784
|1.1784
|1.1704
|-15000.00
|16368634.39
|16280
|2005.11.29 17:19
|s/l
|8138
|50.00
|1.1784
|1.1784
|1.1704
|-15000.00
|16353634.39
|16281
|2005.11.29 17:19
|s/l
|8139
|50.00
|1.1783
|1.1783
|1.1703
|-15000.00
|16338634.39
|16282
|2005.11.29 17:19
|sell
|8145
|50.00
|1.1781
|1.1811
|1.1731
|16283
|2005.11.29 17:19
|sell
|8146
|50.00
|1.1781
|1.1811
|1.1731
|16284
|2005.11.29 17:21
|sell
|8147
|50.00
|1.1781
|1.1811
|1.1731
|16285
|2005.11.29 17:32
|s/l
|8134
|50.00
|1.1785
|1.1785
|1.1705
|-15000.00
|16323634.39
|16286
|2005.11.29 17:32
|s/l
|8136
|50.00
|1.1785
|1.1785
|1.1705
|-15000.00
|16308634.39
|16287
|2005.11.29 17:32
|s/l
|8137
|50.00
|1.1785
|1.1785
|1.1705
|-15000.00
|16293634.39
|16288
|2005.11.29 17:32
|sell
|8148
|50.00
|1.1788
|1.1818
|1.1738
|16289
|2005.11.29 17:32
|sell
|8149
|50.00
|1.1787
|1.1817
|1.1737
|16290
|2005.11.29 17:33
|sell
|8150
|50.00
|1.1786
|1.1816
|1.1736
|16291
|2005.12.01 14:22
|t/p
|8148
|50.00
|1.1738
|1.1818
|1.1738
|25476.00
|16319110.39
|16292
|2005.12.01 14:22
|t/p
|8149
|50.00
|1.1737
|1.1817
|1.1737
|25476.00
|16344586.39
|16293
|2005.12.01 14:25
|t/p
|8150
|50.00
|1.1736
|1.1816
|1.1736
|25476.00
|16370062.39
|16294
|2005.12.01 14:26
|t/p
|8145
|50.00
|1.1731
|1.1811
|1.1731
|25476.00
|16395538.39
|16295
|2005.12.01 14:26
|t/p
|8146
|50.00
|1.1731
|1.1811
|1.1731
|25476.00
|16421014.39
|16296
|2005.12.01 14:26
|t/p
|8147
|50.00
|1.1731
|1.1811
|1.1731
|25476.00
|16446490.39
|16297
|2005.12.01 14:26
|t/p
|8141
|50.00
|1.1727
|1.1807
|1.1727
|25476.00
|16471966.39
|16298
|2005.12.01 14:26
|t/p
|8142
|50.00
|1.1727
|1.1807
|1.1727
|25476.00
|16497442.39
|16299
|2005.12.01 14:26
|t/p
|8143
|50.00
|1.1729
|1.1809
|1.1729
|25476.00
|16522918.39
|16300
|2005.12.01 14:26
|t/p
|8144
|50.00
|1.1728
|1.1808
|1.1728
|25476.00
|16548394.39
|16301
|2005.12.01 14:26
|sell
|8151
|50.00
|1.1733
|1.1763
|1.1683
|16302
|2005.12.01 14:26
|sell
|8152
|50.00
|1.1732
|1.1762
|1.1682
|16303
|2005.12.01 14:27
|sell
|8153
|50.00
|1.1733
|1.1763
|1.1683
|16304
|2005.12.01 14:27
|sell
|8154
|50.00
|1.1732
|1.1762
|1.1682
|16305
|2005.12.01 14:27
|sell
|8155
|50.00
|1.1731
|1.1761
|1.1681
|16306
|2005.12.01 14:27
|sell
|8156
|50.00
|1.1730
|1.1760
|1.1680
|16307
|2005.12.01 14:28
|sell
|8157
|50.00
|1.1739
|1.1769
|1.1689
|16308
|2005.12.01 14:28
|sell
|8158
|50.00
|1.1738
|1.1768
|1.1688
|16309
|2005.12.01 14:28
|sell
|8159
|50.00
|1.1739
|1.1769
|1.1689
|16310
|2005.12.01 14:31
|sell
|8160
|50.00
|1.1739
|1.1769
|1.1689
|16311
|2005.12.02 14:35
|t/p
|8157
|50.00
|1.1689
|1.1769
|1.1689
|25714.00
|16574108.39
|16312
|2005.12.02 14:35
|t/p
|8159
|50.00
|1.1689
|1.1769
|1.1689
|25714.00
|16599822.39
|16313
|2005.12.02 14:35
|t/p
|8160
|50.00
|1.1689
|1.1769
|1.1689
|25714.00
|16625536.39
|16314
|2005.12.02 14:35
|t/p
|8158
|50.00
|1.1688
|1.1768
|1.1688
|25714.00
|16651250.39
|16315
|2005.12.02 14:45
|sell
|8161
|50.00
|1.1738
|1.1768
|1.1688
|16316
|2005.12.02 14:45
|sell
|8162
|50.00
|1.1738
|1.1768
|1.1688
|16317
|2005.12.02 14:45
|sell
|8163
|50.00
|1.1738
|1.1768
|1.1688
|16318
|2005.12.02 14:45
|sell
|8164
|50.00
|1.1738
|1.1768
|1.1688
|16319
|2005.12.02 15:45
|t/p
|8151
|50.00
|1.1683
|1.1763
|1.1683
|25714.00
|16676964.39
|16320
|2005.12.02 15:45
|t/p
|8152
|50.00
|1.1682
|1.1762
|1.1682
|25714.00
|16702678.39
|16321
|2005.12.02 15:45
|t/p
|8153
|50.00
|1.1683
|1.1763
|1.1683
|25714.00
|16728392.39
|16322
|2005.12.02 15:45
|t/p
|8154
|50.00
|1.1682
|1.1762
|1.1682
|25714.00
|16754106.39
|16323
|2005.12.02 15:45
|t/p
|8155
|50.00
|1.1681
|1.1761
|1.1681
|25714.00
|16779820.39
|16324
|2005.12.02 15:45
|t/p
|8156
|50.00
|1.1680
|1.1760
|1.1680
|25714.00
|16805534.39
|16325
|2005.12.02 15:45
|t/p
|8161
|50.00
|1.1688
|1.1768
|1.1688
|25000.00
|16830534.39
|16326
|2005.12.02 15:45
|t/p
|8162
|50.00
|1.1688
|1.1768
|1.1688
|25000.00
|16855534.39
|16327
|2005.12.02 15:45
|t/p
|8163
|50.00
|1.1688
|1.1768
|1.1688
|25000.00
|16880534.39
|16328
|2005.12.02 15:45
|t/p
|8164
|50.00
|1.1688
|1.1768
|1.1688
|25000.00
|16905534.39
|16329
|2005.12.02 15:45
|buy
|8165
|50.00
|1.1669
|1.1639
|1.1719
|16330
|2005.12.02 15:45
|buy
|8166
|50.00
|1.1669
|1.1639
|1.1719
|16331
|2005.12.02 15:45
|buy
|8167
|50.00
|1.1670
|1.1640
|1.1720
|16332
|2005.12.02 15:45
|buy
|8168
|50.00
|1.1669
|1.1639
|1.1719
|16333
|2005.12.02 15:45
|buy
|8169
|50.00
|1.1669
|1.1639
|1.1719
|16334
|2005.12.02 15:45
|buy
|8170
|50.00
|1.1670
|1.1640
|1.1720
|16335
|2005.12.02 15:45
|buy
|8171
|50.00
|1.1669
|1.1639
|1.1719
|16336
|2005.12.02 15:45
|buy
|8172
|50.00
|1.1669
|1.1639
|1.1719
|16337
|2005.12.02 15:45
|buy
|8173
|50.00
|1.1670
|1.1640
|1.1720
|16338
|2005.12.02 15:46
|buy
|8174
|50.00
|1.1669
|1.1639
|1.1719
|16339
|2005.12.02 19:15
|t/p
|8165
|50.00
|1.1719
|1.1639
|1.1719
|25000.00
|16930534.39
|16340
|2005.12.02 19:15
|t/p
|8166
|50.00
|1.1719
|1.1639
|1.1719
|25000.00
|16955534.39
|16341
|2005.12.02 19:15
|t/p
|8168
|50.00
|1.1719
|1.1639
|1.1719
|25000.00
|16980534.39
|16342
|2005.12.02 19:15
|t/p
|8169
|50.00
|1.1719
|1.1639
|1.1719
|25000.00
|17005534.39
|16343
|2005.12.02 19:15
|t/p
|8171
|50.00
|1.1719
|1.1639
|1.1719
|25000.00
|17030534.39
|16344
|2005.12.02 19:15
|t/p
|8172
|50.00
|1.1719
|1.1639
|1.1719
|25000.00
|17055534.39
|16345
|2005.12.02 19:15
|t/p
|8174
|50.00
|1.1719
|1.1639
|1.1719
|25000.00
|17080534.39
|16346
|2005.12.02 19:15
|t/p
|8167
|50.00
|1.1720
|1.1640
|1.1720
|25000.00
|17105534.39
|16347
|2005.12.02 19:15
|t/p
|8170
|50.00
|1.1720
|1.1640
|1.1720
|25000.00
|17130534.39
|16348
|2005.12.02 19:15
|t/p
|8173
|50.00
|1.1720
|1.1640
|1.1720
|25000.00
|17155534.39
|16349
|2005.12.02 19:17
|buy
|8175
|50.00
|1.1719
|1.1689
|1.1769
|16350
|2005.12.02 19:17
|buy
|8176
|50.00
|1.1720
|1.1690
|1.1770
|16351
|2005.12.02 19:17
|buy
|8177
|50.00
|1.1719
|1.1689
|1.1769
|16352
|2005.12.02 19:17
|buy
|8178
|50.00
|1.1719
|1.1689
|1.1769
|16353
|2005.12.02 19:17
|buy
|8179
|50.00
|1.1720
|1.1690
|1.1770
|16354
|2005.12.02 19:18
|buy
|8180
|50.00
|1.1721
|1.1691
|1.1771
|16355
|2005.12.02 19:18
|buy
|8181
|50.00
|1.1720
|1.1690
|1.1770
|16356
|2005.12.02 19:18
|buy
|8182
|50.00
|1.1721
|1.1691
|1.1771
|16357
|2005.12.02 19:19
|buy
|8183
|50.00
|1.1721
|1.1691
|1.1771
|16358
|2005.12.02 19:19
|buy
|8184
|50.00
|1.1722
|1.1692
|1.1772
|16359
|2005.12.05 04:23
|s/l
|8184
|50.00
|1.1692
|1.1692
|1.1772
|-15488.50
|17140045.89
|16360
|2005.12.05 04:23
|buy
|8185
|50.00
|1.1695
|1.1665
|1.1745
|16361
|2005.12.05 04:24
|s/l
|8180
|50.00
|1.1691
|1.1691
|1.1771
|-15488.50
|17124557.39
|16362
|2005.12.05 04:24
|s/l
|8182
|50.00
|1.1691
|1.1691
|1.1771
|-15488.50
|17109068.89
|16363
|2005.12.05 04:24
|s/l
|8183
|50.00
|1.1691
|1.1691
|1.1771
|-15488.50
|17093580.39
|16364
|2005.12.05 04:24
|buy
|8186
|50.00
|1.1694
|1.1664
|1.1744
|16365
|2005.12.05 04:24
|buy
|8187
|50.00
|1.1695
|1.1665
|1.1745
|16366
|2005.12.05 04:27
|buy
|8188
|50.00
|1.1694
|1.1664
|1.1744
|16367
|2005.12.05 05:06
|s/l
|8176
|50.00
|1.1690
|1.1690
|1.1770
|-15488.50
|17078091.89
|16368
|2005.12.05 05:06
|s/l
|8179
|50.00
|1.1690
|1.1690
|1.1770
|-15488.50
|17062603.39
|16369
|2005.12.05 05:06
|s/l
|8181
|50.00
|1.1690
|1.1690
|1.1770
|-15488.50
|17047114.89
|16370
|2005.12.05 05:06
|buy
|8189
|50.00
|1.1693
|1.1663
|1.1743
|16371
|2005.12.05 05:07
|buy
|8190
|50.00
|1.1694
|1.1664
|1.1744
|16372
|2005.12.05 05:09
|buy
|8191
|50.00
|1.1693
|1.1663
|1.1743
|16373
|2005.12.05 05:10
|s/l
|8175
|50.00
|1.1689
|1.1689
|1.1769
|-15488.50
|17031626.39
|16374
|2005.12.05 05:10
|s/l
|8177
|50.00
|1.1689
|1.1689
|1.1769
|-15488.50
|17016137.89
|16375
|2005.12.05 05:10
|s/l
|8178
|50.00
|1.1689
|1.1689
|1.1769
|-15488.50
|17000649.39
|16376
|2005.12.05 05:10
|buy
|8192
|50.00
|1.1692
|1.1662
|1.1742
|16377
|2005.12.05 05:11
|buy
|8193
|50.00
|1.1691
|1.1661
|1.1741
|16378
|2005.12.05 05:14
|buy
|8194
|50.00
|1.1692
|1.1662
|1.1742
|16379
|2005.12.05 12:56
|t/p
|8189
|50.00
|1.1743
|1.1663
|1.1743
|25000.00
|17025649.39
|16380
|2005.12.05 12:56
|t/p
|8191
|50.00
|1.1743
|1.1663
|1.1743
|25000.00
|17050649.39
|16381
|2005.12.05 12:56
|t/p
|8192
|50.00
|1.1742
|1.1662
|1.1742
|25000.00
|17075649.39
|16382
|2005.12.05 12:56
|t/p
|8193
|50.00
|1.1741
|1.1661
|1.1741
|25000.00
|17100649.39
|16383
|2005.12.05 12:56
|t/p
|8194
|50.00
|1.1742
|1.1662
|1.1742
|25000.00
|17125649.39
|16384
|2005.12.05 12:56
|t/p
|8185
|50.00
|1.1745
|1.1665
|1.1745
|25000.00
|17150649.39
|16385
|2005.12.05 12:56
|t/p
|8186
|50.00
|1.1744
|1.1664
|1.1744
|25000.00
|17175649.39
|16386
|2005.12.05 12:56
|t/p
|8187
|50.00
|1.1745
|1.1665
|1.1745
|25000.00
|17200649.39
|16387
|2005.12.05 12:56
|t/p
|8188
|50.00
|1.1744
|1.1664
|1.1744
|25000.00
|17225649.39
|16388
|2005.12.05 12:56
|t/p
|8190
|50.00
|1.1744
|1.1664
|1.1744
|25000.00
|17250649.39
|16389
|2005.12.05 13:01
|buy
|8195
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|16390
|2005.12.05 13:04
|buy
|8196
|50.00
|1.1742
|1.1712
|1.1792
|16391
|2005.12.05 13:05
|buy
|8197
|50.00
|1.1741
|1.1711
|1.1791
|16392
|2005.12.05 13:05
|buy
|8198
|50.00
|1.1742
|1.1712
|1.1792
|16393
|2005.12.05 13:07
|buy
|8199
|50.00
|1.1741
|1.1711
|1.1791
|16394
|2005.12.05 13:07
|buy
|8200
|50.00
|1.1742
|1.1712
|1.1792
|16395
|2005.12.05 13:08
|buy
|8201
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|16396
|2005.12.05 13:08
|buy
|8202
|50.00
|1.1742
|1.1712
|1.1792
|16397
|2005.12.05 13:12
|buy
|8203
|50.00
|1.1743
|1.1713
|1.1793
|16398
|2005.12.05 13:13
|buy
|8204
|50.00
|1.1742
|1.1712
|1.1792
|16399
|2005.12.05 18:01
|t/p
|8196
|50.00
|1.1792
|1.1712
|1.1792
|25000.00
|17275649.39
|16400
|2005.12.05 18:01
|t/p
|8197
|50.00
|1.1791
|1.1711
|1.1791
|25000.00
|17300649.39
|16401
|2005.12.05 18:01
|t/p
|8198
|50.00
|1.1792
|1.1712
|1.1792
|25000.00
|17325649.39
|16402
|2005.12.05 18:01
|t/p
|8199
|50.00
|1.1791
|1.1711
|1.1791
|25000.00
|17350649.39
|16403
|2005.12.05 18:01
|t/p
|8200
|50.00
|1.1792
|1.1712
|1.1792
|25000.00
|17375649.39
|16404
|2005.12.05 18:01
|t/p
|8202
|50.00
|1.1792
|1.1712
|1.1792
|25000.00
|17400649.39
|16405
|2005.12.05 18:01
|t/p
|8204
|50.00
|1.1792
|1.1712
|1.1792
|25000.00
|17425649.39
|16406
|2005.12.05 18:02
|t/p
|8195
|50.00
|1.1793
|1.1713
|1.1793
|25000.00
|17450649.39
|16407
|2005.12.05 18:02
|t/p
|8201
|50.00
|1.1793
|1.1713
|1.1793
|25000.00
|17475649.39
|16408
|2005.12.05 18:02
|t/p
|8203
|50.00
|1.1793
|1.1713
|1.1793
|25000.00
|17500649.39
|16409
|2005.12.05 18:05
|buy
|8205
|50.00
|1.1791
|1.1761
|1.1841
|16410
|2005.12.05 18:06
|buy
|8206
|50.00
|1.1792
|1.1762
|1.1842
|16411
|2005.12.05 18:06
|buy
|8207
|50.00
|1.1791
|1.1761
|1.1841
|16412
|2005.12.05 18:06
|buy
|8208
|50.00
|1.1790
|1.1760
|1.1840
|16413
|2005.12.05 18:06
|buy
|8209
|50.00
|1.1789
|1.1759
|1.1839
|16414
|2005.12.05 18:06
|buy
|8210
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|16415
|2005.12.05 18:07
|buy
|8211
|50.00
|1.1786
|1.1756
|1.1836
|16416
|2005.12.05 18:07
|buy
|8212
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|16417
|2005.12.05 18:08
|buy
|8213
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|16418
|2005.12.05 18:08
|buy
|8214
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|16419
|2005.12.06 11:23
|s/l
|8205
|50.00
|1.1761
|1.1761
|1.1841
|-15488.50
|17485160.89
|16420
|2005.12.06 11:23
|s/l
|8206
|50.00
|1.1762
|1.1762
|1.1842
|-15488.50
|17469672.39
|16421
|2005.12.06 11:23
|s/l
|8207
|50.00
|1.1761
|1.1761
|1.1841
|-15488.50
|17454183.89
|16422
|2005.12.06 11:23
|s/l
|8208
|50.00
|1.1760
|1.1760
|1.1840
|-15488.50
|17438695.39
|16423
|2005.12.06 11:23
|buy
|8215
|50.00
|1.1763
|1.1733
|1.1813
|16424
|2005.12.06 11:23
|buy
|8216
|50.00
|1.1763
|1.1733
|1.1813
|16425
|2005.12.06 11:36
|buy
|8217
|50.00
|1.1764
|1.1734
|1.1814
|16426
|2005.12.06 11:37
|buy
|8218
|50.00
|1.1764
|1.1734
|1.1814
|16427
|2005.12.06 15:30
|s/l
|8209
|50.00
|1.1759
|1.1759
|1.1839
|-15488.50
|17423206.89
|16428
|2005.12.06 15:30
|buy
|8219
|50.00
|1.1761
|1.1731
|1.1811
|16429
|2005.12.06 15:38
|s/l
|8210
|50.00
|1.1757
|1.1757
|1.1837
|-15488.50
|17407718.39
|16430
|2005.12.06 15:38
|s/l
|8211
|50.00
|1.1756
|1.1756
|1.1836
|-15488.50
|17392229.89
|16431
|2005.12.06 15:38
|s/l
|8212
|50.00
|1.1757
|1.1757
|1.1837
|-15488.50
|17376741.39
|16432
|2005.12.06 15:38
|s/l
|8213
|50.00
|1.1757
|1.1757
|1.1837
|-15488.50
|17361252.89
|16433
|2005.12.06 15:38
|s/l
|8214
|50.00
|1.1757
|1.1757
|1.1837
|-15488.50
|17345764.39
|16434
|2005.12.06 15:38
|buy
|8220
|50.00
|1.1758
|1.1728
|1.1808
|16435
|2005.12.06 15:39
|buy
|8221
|50.00
|1.1758
|1.1728
|1.1808
|16436
|2005.12.06 15:39
|buy
|8222
|50.00
|1.1758
|1.1728
|1.1808
|16437
|2005.12.06 15:40
|buy
|8223
|50.00
|1.1758
|1.1728
|1.1808
|16438
|2005.12.06 15:40
|buy
|8224
|50.00
|1.1758
|1.1728
|1.1808
|16439
|2005.12.07 10:46
|s/l
|8215
|50.00
|1.1733
|1.1733
|1.1813
|-15488.50
|17330275.89
|16440
|2005.12.07 10:46
|s/l
|8216
|50.00
|1.1733
|1.1733
|1.1813
|-15488.50
|17314787.39
|16441
|2005.12.07 10:46
|s/l
|8217
|50.00
|1.1734
|1.1734
|1.1814
|-15488.50
|17299298.89
|16442
|2005.12.07 10:46
|s/l
|8218
|50.00
|1.1734
|1.1734
|1.1814
|-15488.50
|17283810.39
|16443
|2005.12.07 10:46
|s/l
|8219
|50.00
|1.1731
|1.1731
|1.1811
|-15488.50
|17268321.89
|16444
|2005.12.07 10:46
|buy
|8225
|50.00
|1.1733
|1.1703
|1.1783
|16445
|2005.12.07 10:47
|buy
|8226
|50.00
|1.1733
|1.1703
|1.1783
|16446
|2005.12.07 10:47
|buy
|8227
|50.00
|1.1734
|1.1704
|1.1784
|16447
|2005.12.07 10:47
|buy
|8228
|50.00
|1.1735
|1.1705
|1.1785
|16448
|2005.12.07 10:48
|buy
|8229
|50.00
|1.1736
|1.1706
|1.1786
|16449
|2005.12.07 10:55
|s/l
|8220
|50.00
|1.1728
|1.1728
|1.1808
|-15488.50
|17252833.39
|16450
|2005.12.07 10:55
|s/l
|8221
|50.00
|1.1728
|1.1728
|1.1808
|-15488.50
|17237344.89
|16451
|2005.12.07 10:55
|s/l
|8222
|50.00
|1.1728
|1.1728
|1.1808
|-15488.50
|17221856.39
|16452
|2005.12.07 10:55
|s/l
|8223
|50.00
|1.1728
|1.1728
|1.1808
|-15488.50
|17206367.89
|16453
|2005.12.07 10:55
|s/l
|8224
|50.00
|1.1728
|1.1728
|1.1808
|-15488.50
|17190879.39
|16454
|2005.12.07 10:55
|buy
|8230
|50.00
|1.1728
|1.1698
|1.1778
|16455
|2005.12.07 10:56
|buy
|8231
|50.00
|1.1728
|1.1698
|1.1778
|16456
|2005.12.07 10:57
|buy
|8232
|50.00
|1.1728
|1.1698
|1.1778
|16457
|2005.12.07 10:57
|buy
|8233
|50.00
|1.1729
|1.1699
|1.1779
|16458
|2005.12.07 10:57
|buy
|8234
|50.00
|1.1729
|1.1699
|1.1779
|16459
|2005.12.07 12:35
|s/l
|8228
|50.00
|1.1705
|1.1705
|1.1785
|-15000.00
|17175879.39
|16460
|2005.12.07 12:35
|s/l
|8229
|50.00
|1.1706
|1.1706
|1.1786
|-15000.00
|17160879.39
|16461
|2005.12.07 12:35
|buy
|8235
|50.00
|1.1708
|1.1678
|1.1758
|16462
|2005.12.07 12:36
|buy
|8236
|50.00
|1.1709
|1.1679
|1.1759
|16463
|2005.12.07 12:39
|s/l
|8227
|50.00
|1.1704
|1.1704
|1.1784
|-15000.00
|17145879.39
|16464
|2005.12.07 12:39
|buy
|8237
|50.00
|1.1707
|1.1677
|1.1757
|16465
|2005.12.07 18:18
|s/l
|8225
|50.00
|1.1703
|1.1703
|1.1783
|-15000.00
|17130879.39
|16466
|2005.12.07 18:18
|s/l
|8226
|50.00
|1.1703
|1.1703
|1.1783
|-15000.00
|17115879.39
|16467
|2005.12.07 18:18
|buy
|8238
|50.00
|1.1705
|1.1675
|1.1755
|16468
|2005.12.08 03:01
|buy
|8239
|50.00
|1.1706
|1.1676
|1.1756
|16469
|2005.12.08 09:24
|t/p
|8238
|50.00
|1.1755
|1.1675
|1.1755
|24511.50
|17140390.89
|16470
|2005.12.08 09:24
|t/p
|8239
|50.00
|1.1756
|1.1676
|1.1756
|25000.00
|17165390.89
|16471
|2005.12.08 09:25
|t/p
|8237
|50.00
|1.1757
|1.1677
|1.1757
|24511.50
|17189902.39
|16472
|2005.12.08 09:25
|t/p
|8235
|50.00
|1.1758
|1.1678
|1.1758
|24511.50
|17214413.89
|16473
|2005.12.08 09:25
|t/p
|8236
|50.00
|1.1759
|1.1679
|1.1759
|24511.50
|17238925.39
|16474
|2005.12.08 09:42
|t/p
|8230
|50.00
|1.1778
|1.1698
|1.1778
|24511.50
|17263436.89
|16475
|2005.12.08 09:42
|t/p
|8231
|50.00
|1.1778
|1.1698
|1.1778
|24511.50
|17287948.39
|16476
|2005.12.08 09:42
|t/p
|8232
|50.00
|1.1778
|1.1698
|1.1778
|24511.50
|17312459.89
|16477
|2005.12.08 10:10
|t/p
|8233
|50.00
|1.1779
|1.1699
|1.1779
|24511.50
|17336971.39
|16478
|2005.12.08 10:10
|t/p
|8234
|50.00
|1.1779
|1.1699
|1.1779
|24511.50
|17361482.89
|16479
|2005.12.08 10:10
|buy
|8240
|50.00
|1.1779
|1.1749
|1.1829
|16480
|2005.12.08 10:10
|buy
|8241
|50.00
|1.1778
|1.1748
|1.1828
|16481
|2005.12.08 10:10
|buy
|8242
|50.00
|1.1779
|1.1749
|1.1829
|16482
|2005.12.08 10:10
|buy
|8243
|50.00
|1.1779
|1.1749
|1.1829
|16483
|2005.12.08 10:15
|buy
|8244
|50.00
|1.1776
|1.1746
|1.1826
|16484
|2005.12.08 10:15
|buy
|8245
|50.00
|1.1777
|1.1747
|1.1827
|16485
|2005.12.08 10:15
|buy
|8246
|50.00
|1.1778
|1.1748
|1.1828
|16486
|2005.12.08 10:15
|buy
|8247
|50.00
|1.1779
|1.1749
|1.1829
|16487
|2005.12.08 10:15
|buy
|8248
|50.00
|1.1780
|1.1750
|1.1830
|16488
|2005.12.08 10:15
|buy
|8249
|50.00
|1.1776
|1.1746
|1.1826
|16489
|2005.12.08 16:22
|t/p
|8240
|50.00
|1.1829
|1.1749
|1.1829
|25000.00
|17386482.89
|16490
|2005.12.08 16:22
|t/p
|8241
|50.00
|1.1828
|1.1748
|1.1828
|25000.00
|17411482.89
|16491
|2005.12.08 16:22
|t/p
|8242
|50.00
|1.1829
|1.1749
|1.1829
|25000.00
|17436482.89
|16492
|2005.12.08 16:22
|t/p
|8243
|50.00
|1.1829
|1.1749
|1.1829
|25000.00
|17461482.89
|16493
|2005.12.08 16:22
|t/p
|8244
|50.00
|1.1826
|1.1746
|1.1826
|25000.00
|17486482.89
|16494
|2005.12.08 16:22
|t/p
|8245
|50.00
|1.1827
|1.1747
|1.1827
|25000.00
|17511482.89
|16495
|2005.12.08 16:22
|t/p
|8246
|50.00
|1.1828
|1.1748
|1.1828
|25000.00
|17536482.89
|16496
|2005.12.08 16:22
|t/p
|8247
|50.00
|1.1829
|1.1749
|1.1829
|25000.00
|17561482.89
|16497
|2005.12.08 16:22
|t/p
|8248
|50.00
|1.1830
|1.1750
|1.1830
|25000.00
|17586482.89
|16498
|2005.12.08 16:22
|t/p
|8249
|50.00
|1.1826
|1.1746
|1.1826
|25000.00
|17611482.89
|16499
|2005.12.08 16:22
|buy
|8250
|50.00
|1.1826
|1.1796
|1.1876
|16500
|2005.12.08 16:22
|buy
|8251
|50.00
|1.1805
|1.1775
|1.1855
|16501
|2005.12.08 16:23
|s/l
|8250
|50.00
|1.1796
|1.1796
|1.1876
|-15000.00
|17596482.89
|16502
|2005.12.08 16:23
|buy
|8252
|50.00
|1.1798
|1.1768
|1.1848
|16503
|2005.12.08 16:23
|buy
|8253
|50.00
|1.1799
|1.1769
|1.1849
|16504
|2005.12.08 16:24
|buy
|8254
|50.00
|1.1799
|1.1769
|1.1849
|16505
|2005.12.08 16:24
|buy
|8255
|50.00
|1.1799
|1.1769
|1.1849
|16506
|2005.12.08 16:25
|buy
|8256
|50.00
|1.1797
|1.1767
|1.1847
|16507
|2005.12.08 16:25
|buy
|8257
|50.00
|1.1798
|1.1768
|1.1848
|16508
|2005.12.08 16:25
|buy
|8258
|50.00
|1.1797
|1.1767
|1.1847
|16509
|2005.12.08 16:25
|buy
|8259
|50.00
|1.1798
|1.1768
|1.1848
|16510
|2005.12.08 16:25
|buy
|8260
|50.00
|1.1799
|1.1769
|1.1849
|16511
|2005.12.08 17:23
|t/p
|8256
|50.00
|1.1847
|1.1767
|1.1847
|25000.00
|17621482.89
|16512
|2005.12.08 17:23
|t/p
|8258
|50.00
|1.1847
|1.1767
|1.1847
|25000.00
|17646482.89
|16513
|2005.12.08 17:24
|t/p
|8252
|50.00
|1.1848
|1.1768
|1.1848
|25000.00
|17671482.89
|16514
|2005.12.08 17:24
|t/p
|8257
|50.00
|1.1848
|1.1768
|1.1848
|25000.00
|17696482.89
|16515
|2005.12.08 17:24
|t/p
|8259
|50.00
|1.1848
|1.1768
|1.1848
|25000.00
|17721482.89
|16516
|2005.12.09 01:32
|buy
|8261
|50.00
|1.1798
|1.1768
|1.1848
|16517
|2005.12.09 01:33
|buy
|8262
|50.00
|1.1796
|1.1766
|1.1846
|16518
|2005.12.09 01:33
|buy
|8263
|50.00
|1.1796
|1.1766
|1.1846
|16519
|2005.12.09 01:33
|buy
|8264
|50.00
|1.1793
|1.1763
|1.1843
|16520
|2005.12.09 01:34
|buy
|8265
|50.00
|1.1793
|1.1763
|1.1843
|16521
|2005.12.09 09:52
|s/l
|8251
|50.00
|1.1775
|1.1775
|1.1855
|-16465.50
|17705017.39
|16522
|2005.12.09 09:52
|buy
|8266
|50.00
|1.1773
|1.1743
|1.1823
|16523
|2005.12.09 09:55
|s/l
|8253
|50.00
|1.1769
|1.1769
|1.1849
|-16465.50
|17688551.89
|16524
|2005.12.09 09:55
|s/l
|8254
|50.00
|1.1769
|1.1769
|1.1849
|-16465.50
|17672086.39
|16525
|2005.12.09 09:55
|s/l
|8255
|50.00
|1.1769
|1.1769
|1.1849
|-16465.50
|17655620.89
|16526
|2005.12.09 09:55
|s/l
|8260
|50.00
|1.1769
|1.1769
|1.1849
|-16465.50
|17639155.39
|16527
|2005.12.09 09:55
|buy
|8267
|50.00
|1.1772
|1.1742
|1.1822
|16528
|2005.12.09 09:56
|buy
|8268
|50.00
|1.1773
|1.1743
|1.1823
|16529
|2005.12.09 09:57
|buy
|8269
|50.00
|1.1774
|1.1744
|1.1824
|16530
|2005.12.09 09:58
|buy
|8270
|50.00
|1.1775
|1.1745
|1.1825
|16531
|2005.12.09 10:06
|s/l
|8261
|50.00
|1.1768
|1.1768
|1.1848
|-15000.00
|17624155.39
|16532
|2005.12.09 10:06
|s/l
|8262
|50.00
|1.1766
|1.1766
|1.1846
|-15000.00
|17609155.39
|16533
|2005.12.09 10:06
|s/l
|8263
|50.00
|1.1766
|1.1766
|1.1846
|-15000.00
|17594155.39
|16534
|2005.12.09 10:06
|buy
|8271
|50.00
|1.1769
|1.1739
|1.1819
|16535
|2005.12.09 10:06
|buy
|8272
|50.00
|1.1770
|1.1740
|1.1820
|16536
|2005.12.09 10:06
|buy
|8273
|50.00
|1.1771
|1.1741
|1.1821
|16537
|2005.12.09 15:46
|t/p
|8271
|50.00
|1.1819
|1.1739
|1.1819
|25000.00
|17619155.39
|16538
|2005.12.09 15:46
|t/p
|8272
|50.00
|1.1820
|1.1740
|1.1820
|25000.00
|17644155.39
|16539
|2005.12.09 15:46
|t/p
|8266
|50.00
|1.1823
|1.1743
|1.1823
|25000.00
|17669155.39
|16540
|2005.12.09 15:46
|t/p
|8267
|50.00
|1.1822
|1.1742
|1.1822
|25000.00
|17694155.39
|16541
|2005.12.09 15:46
|t/p
|8268
|50.00
|1.1823
|1.1743
|1.1823
|25000.00
|17719155.39
|16542
|2005.12.09 15:46
|t/p
|8273
|50.00
|1.1821
|1.1741
|1.1821
|25000.00
|17744155.39
|16543
|2005.12.09 15:46
|t/p
|8269
|50.00
|1.1824
|1.1744
|1.1824
|25000.00
|17769155.39
|16544
|2005.12.09 15:46
|t/p
|8270
|50.00
|1.1825
|1.1745
|1.1825
|25000.00
|17794155.39
|16545
|2005.12.12 04:34
|t/p
|8264
|50.00
|1.1843
|1.1763
|1.1843
|24511.50
|17818666.89
|16546
|2005.12.12 04:34
|t/p
|8265
|50.00
|1.1843
|1.1763
|1.1843
|24511.50
|17843178.39
|16547
|2005.12.12 04:45
|buy
|8274
|50.00
|1.1837
|1.1807
|1.1887
|16548
|2005.12.12 04:46
|buy
|8275
|50.00
|1.1837
|1.1807
|1.1887
|16549
|2005.12.12 04:46
|buy
|8276
|50.00
|1.1837
|1.1807
|1.1887
|16550
|2005.12.12 05:00
|buy
|8277
|50.00
|1.1831
|1.1801
|1.1881
|16551
|2005.12.12 05:01
|buy
|8278
|50.00
|1.1831
|1.1801
|1.1881
|16552
|2005.12.12 05:22
|buy
|8279
|50.00
|1.1832
|1.1802
|1.1882
|16553
|2005.12.12 05:23
|buy
|8280
|50.00
|1.1833
|1.1803
|1.1883
|16554
|2005.12.12 05:23
|buy
|8281
|50.00
|1.1832
|1.1802
|1.1882
|16555
|2005.12.12 05:23
|buy
|8282
|50.00
|1.1833
|1.1803
|1.1883
|16556
|2005.12.12 06:45
|buy
|8283
|50.00
|1.1834
|1.1804
|1.1884
|16557
|2005.12.12 10:10
|t/p
|8274
|50.00
|1.1887
|1.1807
|1.1887
|25000.00
|17868178.39
|16558
|2005.12.12 10:10
|t/p
|8275
|50.00
|1.1887
|1.1807
|1.1887
|25000.00
|17893178.39
|16559
|2005.12.12 10:10
|t/p
|8276
|50.00
|1.1887
|1.1807
|1.1887
|25000.00
|17918178.39
|16560
|2005.12.12 10:10
|t/p
|8277
|50.00
|1.1881
|1.1801
|1.1881
|25000.00
|17943178.39
|16561
|2005.12.12 10:10
|t/p
|8278
|50.00
|1.1881
|1.1801
|1.1881
|25000.00
|17968178.39
|16562
|2005.12.12 10:10
|t/p
|8279
|50.00
|1.1882
|1.1802
|1.1882
|25000.00
|17993178.39
|16563
|2005.12.12 10:10
|t/p
|8280
|50.00
|1.1883
|1.1803
|1.1883
|25000.00
|18018178.39
|16564
|2005.12.12 10:10
|t/p
|8281
|50.00
|1.1882
|1.1802
|1.1882
|25000.00
|18043178.39
|16565
|2005.12.12 10:10
|t/p
|8282
|50.00
|1.1883
|1.1803
|1.1883
|25000.00
|18068178.39
|16566
|2005.12.12 10:10
|t/p
|8283
|50.00
|1.1884
|1.1804
|1.1884
|25000.00
|18093178.39
|16567
|2005.12.12 10:10
|buy
|8284
|50.00
|1.1881
|1.1851
|1.1931
|16568
|2005.12.12 10:10
|buy
|8285
|50.00
|1.1882
|1.1852
|1.1932
|16569
|2005.12.12 10:10
|buy
|8286
|50.00
|1.1881
|1.1851
|1.1931
|16570
|2005.12.12 10:10
|buy
|8287
|50.00
|1.1878
|1.1848
|1.1928
|16571
|2005.12.12 10:10
|buy
|8288
|50.00
|1.1875
|1.1845
|1.1925
|16572
|2005.12.12 10:31
|buy
|8289
|50.00
|1.1876
|1.1846
|1.1926
|16573
|2005.12.12 10:32
|buy
|8290
|50.00
|1.1875
|1.1845
|1.1925
|16574
|2005.12.12 10:32
|buy
|8291
|50.00
|1.1875
|1.1845
|1.1925
|16575
|2005.12.12 10:33
|buy
|8292
|50.00
|1.1874
|1.1844
|1.1924
|16576
|2005.12.12 10:34
|buy
|8293
|50.00
|1.1873
|1.1843
|1.1923
|16577
|2005.12.12 13:51
|t/p
|8287
|50.00
|1.1928
|1.1848
|1.1928
|25000.00
|18118178.39
|16578
|2005.12.12 13:51
|t/p
|8288
|50.00
|1.1925
|1.1845
|1.1925
|25000.00
|18143178.39
|16579
|2005.12.12 13:51
|t/p
|8289
|50.00
|1.1926
|1.1846
|1.1926
|25000.00
|18168178.39
|16580
|2005.12.12 13:51
|t/p
|8290
|50.00
|1.1925
|1.1845
|1.1925
|25000.00
|18193178.39
|16581
|2005.12.12 13:51
|t/p
|8291
|50.00
|1.1925
|1.1845
|1.1925
|25000.00
|18218178.39
|16582
|2005.12.12 13:51
|t/p
|8292
|50.00
|1.1924
|1.1844
|1.1924
|25000.00
|18243178.39
|16583
|2005.12.12 13:51
|t/p
|8293
|50.00
|1.1923
|1.1843
|1.1923
|25000.00
|18268178.39
|16584
|2005.12.12 14:25
|t/p
|8284
|50.00
|1.1931
|1.1851
|1.1931
|25000.00
|18293178.39
|16585
|2005.12.12 14:25
|t/p
|8285
|50.00
|1.1932
|1.1852
|1.1932
|25000.00
|18318178.39
|16586
|2005.12.12 14:25
|t/p
|8286
|50.00
|1.1931
|1.1851
|1.1931
|25000.00
|18343178.39
|16587
|2005.12.12 14:25
|buy
|8294
|50.00
|1.1931
|1.1901
|1.1981
|16588
|2005.12.12 14:25
|buy
|8295
|50.00
|1.1932
|1.1902
|1.1982
|16589
|2005.12.12 14:25
|buy
|8296
|50.00
|1.1930
|1.1900
|1.1980
|16590
|2005.12.12 14:25
|buy
|8297
|50.00
|1.1931
|1.1901
|1.1981
|16591
|2005.12.12 14:26
|buy
|8298
|50.00
|1.1932
|1.1902
|1.1982
|16592
|2005.12.12 18:24
|t/p
|8294
|50.00
|1.1981
|1.1901
|1.1981
|25000.00
|18368178.39
|16593
|2005.12.12 18:24
|t/p
|8295
|50.00
|1.1982
|1.1902
|1.1982
|25000.00
|18393178.39
|16594
|2005.12.12 18:24
|t/p
|8296
|50.00
|1.1980
|1.1900
|1.1980
|25000.00
|18418178.39
|16595
|2005.12.12 18:24
|t/p
|8297
|50.00
|1.1981
|1.1901
|1.1981
|25000.00
|18443178.39
|16596
|2005.12.12 18:24
|t/p
|8298
|50.00
|1.1982
|1.1902
|1.1982
|25000.00
|18468178.39
|16597
|2005.12.12 18:30
|buy
|8299
|50.00
|1.1976
|1.1946
|1.2026
|16598
|2005.12.12 18:30
|buy
|8300
|50.00
|1.1974
|1.1944
|1.2024
|16599
|2005.12.12 18:30
|buy
|8301
|50.00
|1.1975
|1.1945
|1.2025
|16600
|2005.12.12 18:30
|buy
|8302
|50.00
|1.1976
|1.1946
|1.2026
|16601
|2005.12.12 18:30
|buy
|8303
|50.00
|1.1976
|1.1946
|1.2026
|16602
|2005.12.12 18:30
|buy
|8304
|50.00
|1.1974
|1.1944
|1.2024
|16603
|2005.12.12 18:30
|buy
|8305
|50.00
|1.1975
|1.1945
|1.2025
|16604
|2005.12.12 18:30
|buy
|8306
|50.00
|1.1976
|1.1946
|1.2026
|16605
|2005.12.12 18:31
|buy
|8307
|50.00
|1.1974
|1.1944
|1.2024
|16606
|2005.12.12 18:31
|buy
|8308
|50.00
|1.1972
|1.1942
|1.2022
|16607
|2005.12.12 20:55
|s/l
|8299
|50.00
|1.1946
|1.1946
|1.2026
|-15000.00
|18453178.39
|16608
|2005.12.12 20:55
|s/l
|8302
|50.00
|1.1946
|1.1946
|1.2026
|-15000.00
|18438178.39
|16609
|2005.12.12 20:55
|s/l
|8303
|50.00
|1.1946
|1.1946
|1.2026
|-15000.00
|18423178.39
|16610
|2005.12.12 20:55
|s/l
|8306
|50.00
|1.1946
|1.1946
|1.2026
|-15000.00
|18408178.39
|16611
|2005.12.12 20:55
|buy
|8309
|50.00
|1.1949
|1.1919
|1.1999
|16612
|2005.12.12 20:57
|buy
|8310
|50.00
|1.1949
|1.1919
|1.1999
|16613
|2005.12.12 20:57
|s/l
|8301
|50.00
|1.1945
|1.1945
|1.2025
|-15000.00
|18393178.39
|16614
|2005.12.12 20:57
|s/l
|8305
|50.00
|1.1945
|1.1945
|1.2025
|-15000.00
|18378178.39
|16615
|2005.12.12 20:57
|buy
|8311
|50.00
|1.1948
|1.1918
|1.1998
|16616
|2005.12.12 20:57
|buy
|8312
|50.00
|1.1948
|1.1918
|1.1998
|16617
|2005.12.12 21:08
|buy
|8313
|50.00
|1.1948
|1.1918
|1.1998
|16618
|2005.12.12 21:10
|s/l
|8300
|50.00
|1.1944
|1.1944
|1.2024
|-15000.00
|18363178.39
|16619
|2005.12.12 21:10
|s/l
|8304
|50.00
|1.1944
|1.1944
|1.2024
|-15000.00
|18348178.39
|16620
|2005.12.12 21:10
|s/l
|8307
|50.00
|1.1944
|1.1944
|1.2024
|-15000.00
|18333178.39
|16621
|2005.12.12 21:10
|buy
|8314
|50.00
|1.1947
|1.1917
|1.1997
|16622
|2005.12.12 21:12
|buy
|8315
|50.00
|1.1946
|1.1916
|1.1996
|16623
|2005.12.12 21:12
|buy
|8316
|50.00
|1.1947
|1.1917
|1.1997
|16624
|2005.12.13 09:00
|s/l
|8308
|50.00
|1.1942
|1.1942
|1.2022
|-15488.50
|18317689.89
|16625
|2005.12.13 09:00
|buy
|8317
|50.00
|1.1940
|1.1910
|1.1990
|16626
|2005.12.13 09:00
|buy
|8318
|50.00
|1.1940
|1.1910
|1.1990
|16627
|2005.12.13 10:09
|s/l
|8309
|50.00
|1.1919
|1.1919
|1.1999
|-15488.50
|18302201.39
|16628
|2005.12.13 10:09
|s/l
|8310
|50.00
|1.1919
|1.1919
|1.1999
|-15488.50
|18286712.89
|16629
|2005.12.13 10:09
|buy
|8319
|50.00
|1.1922
|1.1892
|1.1972
|16630
|2005.12.13 10:10
|buy
|8320
|50.00
|1.1922
|1.1892
|1.1972
|16631
|2005.12.13 10:10
|s/l
|8311
|50.00
|1.1918
|1.1918
|1.1998
|-15488.50
|18271224.39
|16632
|2005.12.13 10:10
|s/l
|8312
|50.00
|1.1918
|1.1918
|1.1998
|-15488.50
|18255735.89
|16633
|2005.12.13 10:10
|s/l
|8313
|50.00
|1.1918
|1.1918
|1.1998
|-15488.50
|18240247.39
|16634
|2005.12.13 10:10
|buy
|8321
|50.00
|1.1921
|1.1891
|1.1971
|16635
|2005.12.13 10:10
|buy
|8322
|50.00
|1.1922
|1.1892
|1.1972
|16636
|2005.12.13 10:11
|buy
|8323
|50.00
|1.1921
|1.1891
|1.1971
|16637
|2005.12.13 10:11
|s/l
|8314
|50.00
|1.1917
|1.1917
|1.1997
|-15488.50
|18224758.89
|16638
|2005.12.13 10:11
|s/l
|8316
|50.00
|1.1917
|1.1917
|1.1997
|-15488.50
|18209270.39
|16639
|2005.12.13 10:11
|buy
|8324
|50.00
|1.1920
|1.1890
|1.1970
|16640
|2005.12.13 10:12
|buy
|8325
|50.00
|1.1921
|1.1891
|1.1971
|16641
|2005.12.13 10:24
|s/l
|8315
|50.00
|1.1916
|1.1916
|1.1996
|-15488.50
|18193781.89
|16642
|2005.12.13 10:24
|buy
|8326
|50.00
|1.1919
|1.1889
|1.1969
|16643
|2005.12.13 10:39
|s/l
|8317
|50.00
|1.1910
|1.1910
|1.1990
|-15000.00
|18178781.89
|16644
|2005.12.13 10:39
|s/l
|8318
|50.00
|1.1910
|1.1910
|1.1990
|-15000.00
|18163781.89
|16645
|2005.12.13 10:39
|buy
|8327
|50.00
|1.1913
|1.1883
|1.1963
|16646
|2005.12.13 10:39
|buy
|8328
|50.00
|1.1914
|1.1884
|1.1964
|16647
|2005.12.13 20:21
|t/p
|8319
|50.00
|1.1972
|1.1892
|1.1972
|25000.00
|18188781.89
|16648
|2005.12.13 20:21
|t/p
|8320
|50.00
|1.1972
|1.1892
|1.1972
|25000.00
|18213781.89
|16649
|2005.12.13 20:21
|t/p
|8321
|50.00
|1.1971
|1.1891
|1.1971
|25000.00
|18238781.89
|16650
|2005.12.13 20:21
|t/p
|8322
|50.00
|1.1972
|1.1892
|1.1972
|25000.00
|18263781.89
|16651
|2005.12.13 20:21
|t/p
|8323
|50.00
|1.1971
|1.1891
|1.1971
|25000.00
|18288781.89
|16652
|2005.12.13 20:21
|t/p
|8324
|50.00
|1.1970
|1.1890
|1.1970
|25000.00
|18313781.89
|16653
|2005.12.13 20:21
|t/p
|8325
|50.00
|1.1971
|1.1891
|1.1971
|25000.00
|18338781.89
|16654
|2005.12.13 20:21
|t/p
|8326
|50.00
|1.1969
|1.1889
|1.1969
|25000.00
|18363781.89
|16655
|2005.12.13 20:21
|t/p
|8327
|50.00
|1.1963
|1.1883
|1.1963
|25000.00
|18388781.89
|16656
|2005.12.13 20:21
|t/p
|8328
|50.00
|1.1964
|1.1884
|1.1964
|25000.00
|18413781.89
|16657
|2005.12.13 20:21
|buy
|8329
|50.00
|1.1963
|1.1933
|1.2013
|16658
|2005.12.13 20:21
|buy
|8330
|50.00
|1.1952
|1.1922
|1.2002
|16659
|2005.12.13 20:21
|buy
|8331
|50.00
|1.1952
|1.1922
|1.2002
|16660
|2005.12.13 20:22
|buy
|8332
|50.00
|1.1952
|1.1922
|1.2002
|16661
|2005.12.13 20:23
|buy
|8333
|50.00
|1.1951
|1.1921
|1.2001
|16662
|2005.12.13 20:23
|buy
|8334
|50.00
|1.1949
|1.1919
|1.1999
|16663
|2005.12.13 20:23
|buy
|8335
|50.00
|1.1950
|1.1920
|1.2000
|16664
|2005.12.13 20:24
|buy
|8336
|50.00
|1.1951
|1.1921
|1.2001
|16665
|2005.12.13 20:24
|buy
|8337
|50.00
|1.1949
|1.1919
|1.1999
|16666
|2005.12.13 20:24
|buy
|8338
|50.00
|1.1950
|1.1920
|1.2000
|16667
|2005.12.13 21:46
|s/l
|8329
|50.00
|1.1933
|1.1933
|1.2013
|-15000.00
|18398781.89
|16668
|2005.12.13 21:46
|buy
|8339
|50.00
|1.1934
|1.1904
|1.1984
|16669
|2005.12.14 02:41
|t/p
|8339
|50.00
|1.1984
|1.1904
|1.1984
|24511.50
|18423293.39
|16670
|2005.12.14 03:15
|t/p
|8334
|50.00
|1.1999
|1.1919
|1.1999
|24511.50
|18447804.89
|16671
|2005.12.14 03:15
|t/p
|8337
|50.00
|1.1999
|1.1919
|1.1999
|24511.50
|18472316.39
|16672
|2005.12.14 03:15
|t/p
|8335
|50.00
|1.2000
|1.1920
|1.2000
|24511.50
|18496827.89
|16673
|2005.12.14 03:15
|t/p
|8338
|50.00
|1.2000
|1.1920
|1.2000
|24511.50
|18521339.39
|16674
|2005.12.14 03:15
|t/p
|8333
|50.00
|1.2001
|1.1921
|1.2001
|24511.50
|18545850.89
|16675
|2005.12.14 03:15
|t/p
|8336
|50.00
|1.2001
|1.1921
|1.2001
|24511.50
|18570362.39
|16676
|2005.12.14 03:16
|t/p
|8330
|50.00
|1.2002
|1.1922
|1.2002
|24511.50
|18594873.89
|16677
|2005.12.14 03:16
|t/p
|8331
|50.00
|1.2002
|1.1922
|1.2002
|24511.50
|18619385.39
|16678
|2005.12.14 03:16
|t/p
|8332
|50.00
|1.2002
|1.1922
|1.2002
|24511.50
|18643896.89
|16679
|2005.12.14 03:17
|sell
|8340
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|16680
|2005.12.14 03:17
|sell
|8341
|50.00
|1.2007
|1.2037
|1.1957
|16681
|2005.12.14 03:18
|sell
|8342
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|16682
|2005.12.14 03:18
|sell
|8343
|50.00
|1.2007
|1.2037
|1.1957
|16683
|2005.12.14 03:18
|sell
|8344
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|16684
|2005.12.14 03:18
|sell
|8345
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|16685
|2005.12.14 03:19
|sell
|8346
|50.00
|1.2007
|1.2037
|1.1957
|16686
|2005.12.14 03:19
|sell
|8347
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|16687
|2005.12.14 03:19
|sell
|8348
|50.00
|1.2007
|1.2037
|1.1957
|16688
|2005.12.14 03:19
|sell
|8349
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|16689
|2005.12.14 03:25
|s/l
|8341
|50.00
|1.2037
|1.2037
|1.1957
|-15000.00
|18628896.89
|16690
|2005.12.14 03:25
|s/l
|8343
|50.00
|1.2037
|1.2037
|1.1957
|-15000.00
|18613896.89
|16691
|2005.12.14 03:25
|s/l
|8346
|50.00
|1.2037
|1.2037
|1.1957
|-15000.00
|18598896.89
|16692
|2005.12.14 03:25
|s/l
|8348
|50.00
|1.2037
|1.2037
|1.1957
|-15000.00
|18583896.89
|16693
|2005.12.14 03:25
|sell
|8350
|50.00
|1.2034
|1.2064
|1.1984
|16694
|2005.12.14 03:25
|s/l
|8340
|50.00
|1.2038
|1.2038
|1.1958
|-15000.00
|18568896.89
|16695
|2005.12.14 03:25
|s/l
|8342
|50.00
|1.2038
|1.2038
|1.1958
|-15000.00
|18553896.89
|16696
|2005.12.14 03:25
|s/l
|8344
|50.00
|1.2038
|1.2038
|1.1958
|-15000.00
|18538896.89
|16697
|2005.12.14 03:25
|s/l
|8345
|50.00
|1.2038
|1.2038
|1.1958
|-15000.00
|18523896.89
|16698
|2005.12.14 03:25
|s/l
|8347
|50.00
|1.2038
|1.2038
|1.1958
|-15000.00
|18508896.89
|16699
|2005.12.14 03:25
|s/l
|8349
|50.00
|1.2038
|1.2038
|1.1958
|-15000.00
|18493896.89
|16700
|2005.12.14 03:25
|sell
|8351
|50.00
|1.2035
|1.2065
|1.1985
|16701
|2005.12.14 03:25
|sell
|8352
|50.00
|1.2034
|1.2064
|1.1984
|16702
|2005.12.14 03:25
|sell
|8353
|50.00
|1.2035
|1.2065
|1.1985
|16703
|2005.12.14 03:26
|sell
|8354
|50.00
|1.2034
|1.2064
|1.1984
|16704
|2005.12.14 03:26
|sell
|8355
|50.00
|1.2035
|1.2065
|1.1985
|16705
|2005.12.14 03:26
|sell
|8356
|50.00
|1.2036
|1.2066
|1.1986
|16706
|2005.12.14 03:26
|sell
|8357
|50.00
|1.2037
|1.2067
|1.1987
|16707
|2005.12.14 03:27
|sell
|8358
|50.00
|1.2036
|1.2066
|1.1986
|16708
|2005.12.14 03:27
|sell
|8359
|50.00
|1.2037
|1.2067
|1.1987
|16709
|2005.12.15 00:45
|t/p
|8357
|50.00
|1.1987
|1.2067
|1.1987
|25238.00
|18519134.89
|16710
|2005.12.15 00:45
|t/p
|8359
|50.00
|1.1987
|1.2067
|1.1987
|25238.00
|18544372.89
|16711
|2005.12.15 00:50
|t/p
|8350
|50.00
|1.1984
|1.2064
|1.1984
|25238.00
|18569610.89
|16712
|2005.12.15 00:50
|t/p
|8351
|50.00
|1.1985
|1.2065
|1.1985
|25238.00
|18594848.89
|16713
|2005.12.15 00:50
|t/p
|8352
|50.00
|1.1984
|1.2064
|1.1984
|25238.00
|18620086.89
|16714
|2005.12.15 00:50
|t/p
|8353
|50.00
|1.1985
|1.2065
|1.1985
|25238.00
|18645324.89
|16715
|2005.12.15 00:50
|t/p
|8354
|50.00
|1.1984
|1.2064
|1.1984
|25238.00
|18670562.89
|16716
|2005.12.15 00:50
|t/p
|8355
|50.00
|1.1985
|1.2065
|1.1985
|25238.00
|18695800.89
|16717
|2005.12.15 00:50
|t/p
|8356
|50.00
|1.1986
|1.2066
|1.1986
|25238.00
|18721038.89
|16718
|2005.12.15 00:50
|t/p
|8358
|50.00
|1.1986
|1.2066
|1.1986
|25238.00
|18746276.89
|16719
|2005.12.15 01:00
|buy
|8360
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|16720
|2005.12.15 01:00
|buy
|8361
|50.00
|1.1980
|1.1950
|1.2030
|16721
|2005.12.15 01:00
|buy
|8362
|50.00
|1.1980
|1.1950
|1.2030
|16722
|2005.12.15 01:00
|buy
|8363
|50.00
|1.1975
|1.1945
|1.2025
|16723
|2005.12.15 01:00
|buy
|8364
|50.00
|1.1975
|1.1945
|1.2025
|16724
|2005.12.15 01:03
|buy
|8365
|50.00
|1.1975
|1.1945
|1.2025
|16725
|2005.12.15 01:03
|buy
|8366
|50.00
|1.1975
|1.1945
|1.2025
|16726
|2005.12.15 01:04
|buy
|8367
|50.00
|1.1974
|1.1944
|1.2024
|16727
|2005.12.15 01:04
|buy
|8368
|50.00
|1.1975
|1.1945
|1.2025
|16728
|2005.12.15 01:04
|buy
|8369
|50.00
|1.1974
|1.1944
|1.2024
|16729
|2005.12.15 10:32
|t/p
|8367
|50.00
|1.2024
|1.1944
|1.2024
|25000.00
|18771276.89
|16730
|2005.12.15 10:32
|t/p
|8369
|50.00
|1.2024
|1.1944
|1.2024
|25000.00
|18796276.89
|16731
|2005.12.15 10:32
|t/p
|8363
|50.00
|1.2025
|1.1945
|1.2025
|25000.00
|18821276.89
|16732
|2005.12.15 10:32
|t/p
|8364
|50.00
|1.2025
|1.1945
|1.2025
|25000.00
|18846276.89
|16733
|2005.12.15 10:32
|t/p
|8365
|50.00
|1.2025
|1.1945
|1.2025
|25000.00
|18871276.89
|16734
|2005.12.15 10:32
|t/p
|8366
|50.00
|1.2025
|1.1945
|1.2025
|25000.00
|18896276.89
|16735
|2005.12.15 10:32
|t/p
|8368
|50.00
|1.2025
|1.1945
|1.2025
|25000.00
|18921276.89
|16736
|2005.12.15 10:36
|t/p
|8360
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|18946276.89
|16737
|2005.12.15 10:36
|t/p
|8361
|50.00
|1.2030
|1.1950
|1.2030
|25000.00
|18971276.89
|16738
|2005.12.15 10:36
|t/p
|8362
|50.00
|1.2030
|1.1950
|1.2030
|25000.00
|18996276.89
|16739
|2005.12.15 10:36
|buy
|8370
|50.00
|1.2030
|1.2000
|1.2080
|16740
|2005.12.15 10:36
|buy
|8371
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|16741
|2005.12.15 10:37
|buy
|8372
|50.00
|1.2030
|1.2000
|1.2080
|16742
|2005.12.15 10:37
|buy
|8373
|50.00
|1.2031
|1.2001
|1.2081
|16743
|2005.12.15 10:40
|buy
|8374
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|16744
|2005.12.15 10:40
|buy
|8375
|50.00
|1.2033
|1.2003
|1.2083
|16745
|2005.12.15 10:40
|buy
|8376
|50.00
|1.2034
|1.2004
|1.2084
|16746
|2005.12.15 10:40
|buy
|8377
|50.00
|1.2033
|1.2003
|1.2083
|16747
|2005.12.15 10:41
|buy
|8378
|50.00
|1.2032
|1.2002
|1.2082
|16748
|2005.12.15 10:41
|buy
|8379
|50.00
|1.2033
|1.2003
|1.2083
|16749
|2005.12.15 13:26
|s/l
|8376
|50.00
|1.2004
|1.2004
|1.2084
|-15000.00
|18981276.89
|16750
|2005.12.15 13:26
|buy
|8380
|50.00
|1.2007
|1.1977
|1.2057
|16751
|2005.12.15 13:36
|s/l
|8375
|50.00
|1.2003
|1.2003
|1.2083
|-15000.00
|18966276.89
|16752
|2005.12.15 13:36
|s/l
|8377
|50.00
|1.2003
|1.2003
|1.2083
|-15000.00
|18951276.89
|16753
|2005.12.15 13:36
|s/l
|8379
|50.00
|1.2003
|1.2003
|1.2083
|-15000.00
|18936276.89
|16754
|2005.12.15 13:36
|buy
|8381
|50.00
|1.2006
|1.1976
|1.2056
|16755
|2005.12.15 13:37
|buy
|8382
|50.00
|1.2007
|1.1977
|1.2057
|16756
|2005.12.15 13:37
|buy
|8383
|50.00
|1.2006
|1.1976
|1.2056
|16757
|2005.12.15 13:39
|s/l
|8374
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|18921276.89
|16758
|2005.12.15 13:39
|s/l
|8378
|50.00
|1.2002
|1.2002
|1.2082
|-15000.00
|18906276.89
|16759
|2005.12.15 13:39
|buy
|8384
|50.00
|1.2005
|1.1975
|1.2055
|16760
|2005.12.15 13:41
|s/l
|8371
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|18891276.89
|16761
|2005.12.15 13:41
|s/l
|8373
|50.00
|1.2001
|1.2001
|1.2081
|-15000.00
|18876276.89
|16762
|2005.12.15 13:41
|buy
|8385
|50.00
|1.2004
|1.1974
|1.2054
|16763
|2005.12.15 13:41
|buy
|8386
|50.00
|1.2005
|1.1975
|1.2055
|16764
|2005.12.15 13:41
|buy
|8387
|50.00
|1.2006
|1.1976
|1.2056
|16765
|2005.12.15 14:06
|s/l
|8370
|50.00
|1.2000
|1.2000
|1.2080
|-15000.00
|18861276.89
|16766
|2005.12.15 14:06
|s/l
|8372
|50.00
|1.2000
|1.2000
|1.2080
|-15000.00
|18846276.89
|16767
|2005.12.15 14:06
|buy
|8388
|50.00
|1.2003
|1.1973
|1.2053
|16768
|2005.12.15 14:06
|buy
|8389
|50.00
|1.2004
|1.1974
|1.2054
|16769
|2005.12.15 15:50
|s/l
|8380
|50.00
|1.1977
|1.1977
|1.2057
|-15000.00
|18831276.89
|16770
|2005.12.15 15:50
|s/l
|8381
|50.00
|1.1976
|1.1976
|1.2056
|-15000.00
|18816276.89
|16771
|2005.12.15 15:50
|s/l
|8382
|50.00
|1.1977
|1.1977
|1.2057
|-15000.00
|18801276.89
|16772
|2005.12.15 15:50
|s/l
|8383
|50.00
|1.1976
|1.1976
|1.2056
|-15000.00
|18786276.89
|16773
|2005.12.15 15:50
|s/l
|8387
|50.00
|1.1976
|1.1976
|1.2056
|-15000.00
|18771276.89
|16774
|2005.12.15 15:50
|buy
|8390
|50.00
|1.1979
|1.1949
|1.2029
|16775
|2005.12.15 15:50
|buy
|8391
|50.00
|1.1980
|1.1950
|1.2030
|16776
|2005.12.15 15:50
|buy
|8392
|50.00
|1.1981
|1.1951
|1.2031
|16777
|2005.12.15 15:50
|buy
|8393
|50.00
|1.1979
|1.1949
|1.2029
|16778
|2005.12.15 15:50
|buy
|8394
|50.00
|1.1980
|1.1950
|1.2030
|16779
|2005.12.15 15:52
|s/l
|8384
|50.00
|1.1975
|1.1975
|1.2055
|-15000.00
|18756276.89
|16780
|2005.12.15 15:52
|s/l
|8385
|50.00
|1.1974
|1.1974
|1.2054
|-15000.00
|18741276.89
|16781
|2005.12.15 15:52
|s/l
|8386
|50.00
|1.1975
|1.1975
|1.2055
|-15000.00
|18726276.89
|16782
|2005.12.15 15:52
|s/l
|8388
|50.00
|1.1973
|1.1973
|1.2053
|-15000.00
|18711276.89
|16783
|2005.12.15 15:52
|s/l
|8389
|50.00
|1.1974
|1.1974
|1.2054
|-15000.00
|18696276.89
|16784
|2005.12.15 15:52
|buy
|8395
|50.00
|1.1975
|1.1945
|1.2025
|16785
|2005.12.15 15:52
|buy
|8396
|50.00
|1.1976
|1.1946
|1.2026
|16786
|2005.12.15 15:53
|buy
|8397
|50.00
|1.1973
|1.1943
|1.2023
|16787
|2005.12.15 15:53
|buy
|8398
|50.00
|1.1973
|1.1943
|1.2023
|16788
|2005.12.15 15:54
|buy
|8399
|50.00
|1.1973
|1.1943
|1.2023
|16789
|2005.12.15 16:11
|s/l
|8392
|50.00
|1.1951
|1.1951
|1.2031
|-15000.00
|18681276.89
|16790
|2005.12.15 16:11
|buy
|8400
|50.00
|1.1954
|1.1924
|1.2004
|16791
|2005.12.15 16:17
|s/l
|8391
|50.00
|1.1950
|1.1950
|1.2030
|-15000.00
|18666276.89
|16792
|2005.12.15 16:17
|s/l
|8394
|50.00
|1.1950
|1.1950
|1.2030
|-15000.00
|18651276.89
|16793
|2005.12.15 16:17
|buy
|8401
|50.00
|1.1953
|1.1923
|1.2003
|16794
|2005.12.15 16:17
|s/l
|8390
|50.00
|1.1949
|1.1949
|1.2029
|-15000.00
|18636276.89
|16795
|2005.12.15 16:17
|s/l
|8393
|50.00
|1.1949
|1.1949
|1.2029
|-15000.00
|18621276.89
|16796
|2005.12.15 16:17
|buy
|8402
|50.00
|1.1952
|1.1922
|1.2002
|16797
|2005.12.15 16:18
|buy
|8403
|50.00
|1.1953
|1.1923
|1.2003
|16798
|2005.12.15 16:18
|buy
|8404
|50.00
|1.1952
|1.1922
|1.2002
|16799
|2005.12.15 16:20
|s/l
|8396
|50.00
|1.1946
|1.1946
|1.2026
|-15000.00
|18606276.89
|16800
|2005.12.15 16:20
|buy
|8405
|50.00
|1.1949
|1.1919
|1.1999
|16801
|2005.12.15 16:25
|s/l
|8395
|50.00
|1.1945
|1.1945
|1.2025
|-15000.00
|18591276.89
|16802
|2005.12.15 16:25
|buy
|8406
|50.00
|1.1947
|1.1917
|1.1997
|16803
|2005.12.15 16:26
|s/l
|8397
|50.00
|1.1943
|1.1943
|1.2023
|-15000.00
|18576276.89
|16804
|2005.12.15 16:26
|s/l
|8398
|50.00
|1.1943
|1.1943
|1.2023
|-15000.00
|18561276.89
|16805
|2005.12.15 16:26
|s/l
|8399
|50.00
|1.1943
|1.1943
|1.2023
|-15000.00
|18546276.89
|16806
|2005.12.15 16:26
|buy
|8407
|50.00
|1.1942
|1.1912
|1.1992
|16807
|2005.12.15 16:26
|buy
|8408
|50.00
|1.1938
|1.1908
|1.1988
|16808
|2005.12.15 16:26
|buy
|8409
|50.00
|1.1938
|1.1908
|1.1988
|16809
|2005.12.16 09:02
|t/p
|8408
|50.00
|1.1988
|1.1908
|1.1988
|23534.50
|18569811.39
|16810
|2005.12.16 09:02
|t/p
|8409
|50.00
|1.1988
|1.1908
|1.1988
|23534.50
|18593345.89
|16811
|2005.12.16 09:03
|t/p
|8407
|50.00
|1.1992
|1.1912
|1.1992
|23534.50
|18616880.39
|16812
|2005.12.16 09:03
|t/p
|8406
|50.00
|1.1997
|1.1917
|1.1997
|23534.50
|18640414.89
|16813
|2005.12.16 09:17
|t/p
|8405
|50.00
|1.1999
|1.1919
|1.1999
|23534.50
|18663949.39
|16814
|2005.12.16 09:27
|t/p
|8402
|50.00
|1.2002
|1.1922
|1.2002
|23534.50
|18687483.89
|16815
|2005.12.16 09:27
|t/p
|8404
|50.00
|1.2002
|1.1922
|1.2002
|23534.50
|18711018.39
|16816
|2005.12.16 09:27
|t/p
|8401
|50.00
|1.2003
|1.1923
|1.2003
|23534.50
|18734552.89
|16817
|2005.12.16 09:27
|t/p
|8403
|50.00
|1.2003
|1.1923
|1.2003
|23534.50
|18758087.39
|16818
|2005.12.16 09:56
|t/p
|8400
|50.00
|1.2004
|1.1924
|1.2004
|23534.50
|18781621.89
|16819
|2005.12.16 10:00
|buy
|8410
|50.00
|1.2002
|1.1972
|1.2052
|16820
|2005.12.16 10:00
|buy
|8411
|50.00
|1.2003
|1.1973
|1.2053
|16821
|2005.12.16 10:00
|buy
|8412
|50.00
|1.2004
|1.1974
|1.2054
|16822
|2005.12.16 10:00
|buy
|8413
|50.00
|1.2005
|1.1975
|1.2055
|16823
|2005.12.16 10:00
|buy
|8414
|50.00
|1.2002
|1.1972
|1.2052
|16824
|2005.12.16 10:00
|buy
|8415
|50.00
|1.2003
|1.1973
|1.2053
|16825
|2005.12.16 10:00
|buy
|8416
|50.00
|1.2004
|1.1974
|1.2054
|16826
|2005.12.16 10:00
|buy
|8417
|50.00
|1.2005
|1.1975
|1.2055
|16827
|2005.12.16 10:01
|buy
|8418
|50.00
|1.2002
|1.1972
|1.2052
|16828
|2005.12.16 10:02
|buy
|8419
|50.00
|1.2003
|1.1973
|1.2053
|16829
|2005.12.16 14:04
|s/l
|8412
|50.00
|1.1974
|1.1974
|1.2054
|-15000.00
|18766621.89
|16830
|2005.12.16 14:04
|s/l
|8413
|50.00
|1.1975
|1.1975
|1.2055
|-15000.00
|18751621.89
|16831
|2005.12.16 14:04
|s/l
|8416
|50.00
|1.1974
|1.1974
|1.2054
|-15000.00
|18736621.89
|16832
|2005.12.16 14:04
|s/l
|8417
|50.00
|1.1975
|1.1975
|1.2055
|-15000.00
|18721621.89
|16833
|2005.12.16 14:04
|buy
|8420
|50.00
|1.1977
|1.1947
|1.2027
|16834
|2005.12.16 14:04
|buy
|8421
|50.00
|1.1977
|1.1947
|1.2027
|16835
|2005.12.16 14:05
|buy
|8422
|50.00
|1.1978
|1.1948
|1.2028
|16836
|2005.12.16 14:06
|buy
|8423
|50.00
|1.1979
|1.1949
|1.2029
|16837
|2005.12.16 14:45
|s/l
|8410
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.2052
|-15000.00
|18706621.89
|16838
|2005.12.16 14:45
|s/l
|8411
|50.00
|1.1973
|1.1973
|1.2053
|-15000.00
|18691621.89
|16839
|2005.12.16 14:45
|s/l
|8414
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.2052
|-15000.00
|18676621.89
|16840
|2005.12.16 14:45
|s/l
|8415
|50.00
|1.1973
|1.1973
|1.2053
|-15000.00
|18661621.89
|16841
|2005.12.16 14:45
|s/l
|8418
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.2052
|-15000.00
|18646621.89
|16842
|2005.12.16 14:45
|s/l
|8419
|50.00
|1.1973
|1.1973
|1.2053
|-15000.00
|18631621.89
|16843
|2005.12.16 14:45
|buy
|8424
|50.00
|1.1968
|1.1938
|1.2018
|16844
|2005.12.16 14:45
|buy
|8425
|50.00
|1.1968
|1.1938
|1.2018
|16845
|2005.12.16 14:46
|buy
|8426
|50.00
|1.1968
|1.1938
|1.2018
|16846
|2005.12.16 14:47
|buy
|8427
|50.00
|1.1968
|1.1938
|1.2018
|16847
|2005.12.18 00:00
|t/p
|8424
|50.00
|1.2018
|1.1938
|1.2018
|25000.00
|18656621.89
|16848
|2005.12.18 00:00
|t/p
|8425
|50.00
|1.2018
|1.1938
|1.2018
|25000.00
|18681621.89
|16849
|2005.12.18 00:00
|t/p
|8426
|50.00
|1.2018
|1.1938
|1.2018
|25000.00
|18706621.89
|16850
|2005.12.18 00:00
|t/p
|8427
|50.00
|1.2018
|1.1938
|1.2018
|25000.00
|18731621.89
|16851
|2005.12.18 23:55
|t/p
|8420
|50.00
|1.2027
|1.1947
|1.2027
|25000.00
|18756621.89
|16852
|2005.12.18 23:55
|t/p
|8421
|50.00
|1.2027
|1.1947
|1.2027
|25000.00
|18781621.89
|16853
|2005.12.18 23:58
|t/p
|8422
|50.00
|1.2028
|1.1948
|1.2028
|25000.00
|18806621.89
|16854
|2005.12.19 00:01
|t/p
|8423
|50.00
|1.2029
|1.1949
|1.2029
|24511.50
|18831133.39
|16855
|2005.12.19 01:13
|sell
|8428
|50.00
|1.2037
|1.2067
|1.1987
|16856
|2005.12.19 13:32
|t/p
|8428
|50.00
|1.1987
|1.2067
|1.1987
|25000.00
|18856133.39
|16857
|2005.12.19 13:33
|sell
|8429
|50.00
|1.1989
|1.2019
|1.1939
|16858
|2005.12.19 13:34
|sell
|8430
|50.00
|1.1990
|1.2020
|1.1940
|16859
|2005.12.19 13:34
|sell
|8431
|50.00
|1.1989
|1.2019
|1.1939
|16860
|2005.12.19 13:36
|sell
|8432
|50.00
|1.1990
|1.2020
|1.1940
|16861
|2005.12.19 13:36
|sell
|8433
|50.00
|1.1992
|1.2022
|1.1942
|16862
|2005.12.19 13:36
|sell
|8434
|50.00
|1.1994
|1.2024
|1.1944
|16863
|2005.12.19 13:36
|sell
|8435
|50.00
|1.1994
|1.2024
|1.1944
|16864
|2005.12.19 13:37
|sell
|8436
|50.00
|1.1994
|1.2024
|1.1944
|16865
|2005.12.19 13:37
|sell
|8437
|50.00
|1.1998
|1.2028
|1.1948
|16866
|2005.12.19 13:37
|sell
|8438
|50.00
|1.1998
|1.2028
|1.1948
|16867
|2005.12.19 18:31
|s/l
|8429
|50.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|-15000.00
|18841133.39
|16868
|2005.12.19 18:31
|s/l
|8431
|50.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|-15000.00
|18826133.39
|16869
|2005.12.19 18:31
|sell
|8439
|50.00
|1.2016
|1.2046
|1.1966
|16870
|2005.12.19 18:32
|sell
|8440
|50.00
|1.2015
|1.2045
|1.1965
|16871
|2005.12.19 18:41
|s/l
|8430
|50.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|-15000.00
|18811133.39
|16872
|2005.12.19 18:41
|s/l
|8432
|50.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|-15000.00
|18796133.39
|16873
|2005.12.19 18:41
|sell
|8441
|50.00
|1.2017
|1.2047
|1.1967
|16874
|2005.12.19 18:42
|sell
|8442
|50.00
|1.2018
|1.2048
|1.1968
|16875
|2005.12.20 05:40
|t/p
|8439
|50.00
|1.1966
|1.2046
|1.1966
|25238.00
|18821371.39
|16876
|2005.12.20 05:40
|t/p
|8440
|50.00
|1.1965
|1.2045
|1.1965
|25238.00
|18846609.39
|16877
|2005.12.20 05:40
|t/p
|8441
|50.00
|1.1967
|1.2047
|1.1967
|25238.00
|18871847.39
|16878
|2005.12.20 05:40
|t/p
|8442
|50.00
|1.1968
|1.2048
|1.1968
|25238.00
|18897085.39
|16879
|2005.12.20 14:41
|t/p
|8437
|50.00
|1.1948
|1.2028
|1.1948
|25238.00
|18922323.39
|16880
|2005.12.20 14:41
|t/p
|8438
|50.00
|1.1948
|1.2028
|1.1948
|25238.00
|18947561.39
|16881
|2005.12.20 14:41
|t/p
|8434
|50.00
|1.1944
|1.2024
|1.1944
|25238.00
|18972799.39
|16882
|2005.12.20 14:41
|t/p
|8435
|50.00
|1.1944
|1.2024
|1.1944
|25238.00
|18998037.39
|16883
|2005.12.20 14:41
|t/p
|8436
|50.00
|1.1944
|1.2024
|1.1944
|25238.00
|19023275.39
|16884
|2005.12.20 14:41
|t/p
|8433
|50.00
|1.1942
|1.2022
|1.1942
|25238.00
|19048513.39
|16885
|2005.12.20 14:41
|sell
|8443
|50.00
|1.1946
|1.1976
|1.1896
|16886
|2005.12.20 14:45
|sell
|8444
|50.00
|1.1952
|1.1982
|1.1902
|16887
|2005.12.20 14:45
|sell
|8445
|50.00
|1.1952
|1.1982
|1.1902
|16888
|2005.12.20 14:45
|sell
|8446
|50.00
|1.1952
|1.1982
|1.1902
|16889
|2005.12.20 14:46
|sell
|8447
|50.00
|1.1952
|1.1982
|1.1902
|16890
|2005.12.20 14:47
|sell
|8448
|50.00
|1.1952
|1.1982
|1.1902
|16891
|2005.12.20 14:47
|sell
|8449
|50.00
|1.1952
|1.1982
|1.1902
|16892
|2005.12.20 14:47
|sell
|8450
|50.00
|1.1951
|1.1981
|1.1901
|16893
|2005.12.20 14:48
|sell
|8451
|50.00
|1.1952
|1.1982
|1.1902
|16894
|2005.12.20 14:48
|sell
|8452
|50.00
|1.1951
|1.1981
|1.1901
|16895
|2005.12.20 16:06
|t/p
|8444
|50.00
|1.1902
|1.1982
|1.1902
|25000.00
|19073513.39
|16896
|2005.12.20 16:06
|t/p
|8445
|50.00
|1.1902
|1.1982
|1.1902
|25000.00
|19098513.39
|16897
|2005.12.20 16:06
|t/p
|8446
|50.00
|1.1902
|1.1982
|1.1902
|25000.00
|19123513.39
|16898
|2005.12.20 16:06
|t/p
|8447
|50.00
|1.1902
|1.1982
|1.1902
|25000.00
|19148513.39
|16899
|2005.12.20 16:06
|t/p
|8448
|50.00
|1.1902
|1.1982
|1.1902
|25000.00
|19173513.39
|16900
|2005.12.20 16:06
|t/p
|8449
|50.00
|1.1902
|1.1982
|1.1902
|25000.00
|19198513.39
|16901
|2005.12.20 16:06
|t/p
|8451
|50.00
|1.1902
|1.1982
|1.1902
|25000.00
|19223513.39
|16902
|2005.12.20 16:07
|t/p
|8450
|50.00
|1.1901
|1.1981
|1.1901
|25000.00
|19248513.39
|16903
|2005.12.20 16:07
|t/p
|8452
|50.00
|1.1901
|1.1981
|1.1901
|25000.00
|19273513.39
|16904
|2005.12.20 16:07
|t/p
|8443
|50.00
|1.1896
|1.1976
|1.1896
|25000.00
|19298513.39
|16905
|2005.12.20 16:08
|sell
|8453
|50.00
|1.1899
|1.1929
|1.1849
|16906
|2005.12.20 16:08
|sell
|8454
|50.00
|1.1898
|1.1928
|1.1848
|16907
|2005.12.20 16:08
|sell
|8455
|50.00
|1.1898
|1.1928
|1.1848
|16908
|2005.12.20 16:08
|sell
|8456
|50.00
|1.1899
|1.1929
|1.1849
|16909
|2005.12.20 16:30
|sell
|8457
|50.00
|1.1900
|1.1930
|1.1850
|16910
|2005.12.20 16:30
|sell
|8458
|50.00
|1.1899
|1.1929
|1.1849
|16911
|2005.12.20 16:30
|sell
|8459
|50.00
|1.1900
|1.1930
|1.1850
|16912
|2005.12.20 16:30
|sell
|8460
|50.00
|1.1900
|1.1930
|1.1850
|16913
|2005.12.20 16:30
|sell
|8461
|50.00
|1.1899
|1.1929
|1.1849
|16914
|2005.12.20 16:30
|sell
|8462
|50.00
|1.1900
|1.1930
|1.1850
|16915
|2005.12.20 17:55
|t/p
|8453
|50.00
|1.1849
|1.1929
|1.1849
|25000.00
|19323513.39
|16916
|2005.12.20 17:55
|t/p
|8454
|50.00
|1.1848
|1.1928
|1.1848
|25000.00
|19348513.39
|16917
|2005.12.20 17:55
|t/p
|8455
|50.00
|1.1848
|1.1928
|1.1848
|25000.00
|19373513.39
|16918
|2005.12.20 17:55
|t/p
|8456
|50.00
|1.1849
|1.1929
|1.1849
|25000.00
|19398513.39
|16919
|2005.12.20 17:55
|t/p
|8457
|50.00
|1.1850
|1.1930
|1.1850
|25000.00
|19423513.39
|16920
|2005.12.20 17:55
|t/p
|8458
|50.00
|1.1849
|1.1929
|1.1849
|25000.00
|19448513.39
|16921
|2005.12.20 17:55
|t/p
|8459
|50.00
|1.1850
|1.1930
|1.1850
|25000.00
|19473513.39
|16922
|2005.12.20 17:55
|t/p
|8460
|50.00
|1.1850
|1.1930
|1.1850
|25000.00
|19498513.39
|16923
|2005.12.20 17:55
|t/p
|8461
|50.00
|1.1849
|1.1929
|1.1849
|25000.00
|19523513.39
|16924
|2005.12.20 17:55
|t/p
|8462
|50.00
|1.1850
|1.1930
|1.1850
|25000.00
|19548513.39
|16925
|2005.12.20 18:00
|sell
|8463
|50.00
|1.1856
|1.1886
|1.1806
|16926
|2005.12.20 18:00
|sell
|8464
|50.00
|1.1855
|1.1885
|1.1805
|16927
|2005.12.20 18:00
|sell
|8465
|50.00
|1.1856
|1.1886
|1.1806
|16928
|2005.12.20 18:00
|sell
|8466
|50.00
|1.1855
|1.1885
|1.1805
|16929
|2005.12.20 18:01
|sell
|8467
|50.00
|1.1856
|1.1886
|1.1806
|16930
|2005.12.20 18:01
|sell
|8468
|50.00
|1.1855
|1.1885
|1.1805
|16931
|2005.12.20 18:02
|sell
|8469
|50.00
|1.1856
|1.1886
|1.1806
|16932
|2005.12.20 18:02
|sell
|8470
|50.00
|1.1855
|1.1885
|1.1805
|16933
|2005.12.20 18:02
|sell
|8471
|50.00
|1.1854
|1.1884
|1.1804
|16934
|2005.12.20 18:02
|sell
|8472
|50.00
|1.1855
|1.1885
|1.1805
|16935
|2005.12.21 01:55
|s/l
|8471
|50.00
|1.1884
|1.1884
|1.1804
|-14762.00
|19533751.39
|16936
|2005.12.21 01:55
|sell
|8473
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|16937
|2005.12.21 02:09
|s/l
|8464
|50.00
|1.1885
|1.1885
|1.1805
|-14762.00
|19518989.39
|16938
|2005.12.21 02:09
|s/l
|8466
|50.00
|1.1885
|1.1885
|1.1805
|-14762.00
|19504227.39
|16939
|2005.12.21 02:09
|s/l
|8468
|50.00
|1.1885
|1.1885
|1.1805
|-14762.00
|19489465.39
|16940
|2005.12.21 02:09
|s/l
|8470
|50.00
|1.1885
|1.1885
|1.1805
|-14762.00
|19474703.39
|16941
|2005.12.21 02:09
|s/l
|8472
|50.00
|1.1885
|1.1885
|1.1805
|-14762.00
|19459941.39
|16942
|2005.12.21 02:09
|sell
|8474
|50.00
|1.1882
|1.1912
|1.1832
|16943
|2005.12.21 02:11
|sell
|8475
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|16944
|2005.12.21 02:12
|sell
|8476
|50.00
|1.1882
|1.1912
|1.1832
|16945
|2005.12.21 02:12
|sell
|8477
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|16946
|2005.12.21 02:13
|sell
|8478
|50.00
|1.1882
|1.1912
|1.1832
|16947
|2005.12.21 02:26
|s/l
|8463
|50.00
|1.1886
|1.1886
|1.1806
|-14762.00
|19445179.39
|16948
|2005.12.21 02:26
|s/l
|8465
|50.00
|1.1886
|1.1886
|1.1806
|-14762.00
|19430417.39
|16949
|2005.12.21 02:26
|s/l
|8467
|50.00
|1.1886
|1.1886
|1.1806
|-14762.00
|19415655.39
|16950
|2005.12.21 02:26
|s/l
|8469
|50.00
|1.1886
|1.1886
|1.1806
|-14762.00
|19400893.39
|16951
|2005.12.21 02:26
|sell
|8479
|50.00
|1.1883
|1.1913
|1.1833
|16952
|2005.12.21 02:27
|sell
|8480
|50.00
|1.1884
|1.1914
|1.1834
|16953
|2005.12.21 02:28
|sell
|8481
|50.00
|1.1883
|1.1913
|1.1833
|16954
|2005.12.21 02:29
|sell
|8482
|50.00
|1.1882
|1.1912
|1.1832
|16955
|2005.12.21 09:23
|s/l
|8473
|50.00
|1.1911
|1.1911
|1.1831
|-15000.00
|19385893.39
|16956
|2005.12.21 09:23
|s/l
|8475
|50.00
|1.1911
|1.1911
|1.1831
|-15000.00
|19370893.39
|16957
|2005.12.21 09:23
|s/l
|8477
|50.00
|1.1911
|1.1911
|1.1831
|-15000.00
|19355893.39
|16958
|2005.12.21 09:23
|sell
|8483
|50.00
|1.1908
|1.1938
|1.1858
|16959
|2005.12.21 09:24
|s/l
|8474
|50.00
|1.1912
|1.1912
|1.1832
|-15000.00
|19340893.39
|16960
|2005.12.21 09:24
|s/l
|8476
|50.00
|1.1912
|1.1912
|1.1832
|-15000.00
|19325893.39
|16961
|2005.12.21 09:24
|s/l
|8478
|50.00
|1.1912
|1.1912
|1.1832
|-15000.00
|19310893.39
|16962
|2005.12.21 09:24
|s/l
|8479
|50.00
|1.1913
|1.1913
|1.1833
|-15000.00
|19295893.39
|16963
|2005.12.21 09:24
|s/l
|8481
|50.00
|1.1913
|1.1913
|1.1833
|-15000.00
|19280893.39
|16964
|2005.12.21 09:24
|s/l
|8482
|50.00
|1.1912
|1.1912
|1.1832
|-15000.00
|19265893.39
|16965
|2005.12.21 09:24
|sell
|8484
|50.00
|1.1910
|1.1940
|1.1860
|16966
|2005.12.21 09:24
|sell
|8485
|50.00
|1.1910
|1.1940
|1.1860
|16967
|2005.12.21 09:25
|sell
|8486
|50.00
|1.1910
|1.1940
|1.1860
|16968
|2005.12.21 09:25
|sell
|8487
|50.00
|1.1909
|1.1939
|1.1859
|16969
|2005.12.21 13:22
|t/p
|8483
|50.00
|1.1858
|1.1938
|1.1858
|25000.00
|19290893.39
|16970
|2005.12.21 13:22
|t/p
|8484
|50.00
|1.1860
|1.1940
|1.1860
|25000.00
|19315893.39
|16971
|2005.12.21 13:22
|t/p
|8485
|50.00
|1.1860
|1.1940
|1.1860
|25000.00
|19340893.39
|16972
|2005.12.21 13:22
|t/p
|8486
|50.00
|1.1860
|1.1940
|1.1860
|25000.00
|19365893.39
|16973
|2005.12.21 13:22
|t/p
|8487
|50.00
|1.1859
|1.1939
|1.1859
|25000.00
|19390893.39
|16974
|2005.12.21 15:32
|t/p
|8480
|50.00
|1.1834
|1.1914
|1.1834
|25000.00
|19415893.39
|16975
|2005.12.21 15:32
|buy
|8488
|50.00
|1.1829
|1.1799
|1.1879
|16976
|2005.12.21 15:33
|buy
|8489
|50.00
|1.1829
|1.1799
|1.1879
|16977
|2005.12.21 15:33
|buy
|8490
|50.00
|1.1829
|1.1799
|1.1879
|16978
|2005.12.21 15:33
|buy
|8491
|50.00
|1.1829
|1.1799
|1.1879
|16979
|2005.12.21 15:34
|buy
|8492
|50.00
|1.1829
|1.1799
|1.1879
|16980
|2005.12.21 15:40
|buy
|8493
|50.00
|1.1826
|1.1796
|1.1876
|16981
|2005.12.21 15:40
|buy
|8494
|50.00
|1.1821
|1.1791
|1.1871
|16982
|2005.12.21 15:40
|buy
|8495
|50.00
|1.1821
|1.1791
|1.1871
|16983
|2005.12.21 15:41
|buy
|8496
|50.00
|1.1821
|1.1791
|1.1871
|16984
|2005.12.21 15:41
|buy
|8497
|50.00
|1.1820
|1.1790
|1.1870
|16985
|2005.12.22 15:41
|t/p
|8494
|50.00
|1.1871
|1.1791
|1.1871
|24511.50
|19440404.89
|16986
|2005.12.22 15:41
|t/p
|8495
|50.00
|1.1871
|1.1791
|1.1871
|24511.50
|19464916.39
|16987
|2005.12.22 15:41
|t/p
|8496
|50.00
|1.1871
|1.1791
|1.1871
|24511.50
|19489427.89
|16988
|2005.12.22 15:41
|t/p
|8497
|50.00
|1.1870
|1.1790
|1.1870
|24511.50
|19513939.39
|16989
|2005.12.22 16:11
|t/p
|8493
|50.00
|1.1876
|1.1796
|1.1876
|24511.50
|19538450.89
|16990
|2005.12.22 16:11
|t/p
|8488
|50.00
|1.1879
|1.1799
|1.1879
|24511.50
|19562962.39
|16991
|2005.12.22 16:11
|t/p
|8489
|50.00
|1.1879
|1.1799
|1.1879
|24511.50
|19587473.89
|16992
|2005.12.22 16:11
|t/p
|8490
|50.00
|1.1879
|1.1799
|1.1879
|24511.50
|19611985.39
|16993
|2005.12.22 16:11
|t/p
|8491
|50.00
|1.1879
|1.1799
|1.1879
|24511.50
|19636496.89
|16994
|2005.12.22 16:11
|t/p
|8492
|50.00
|1.1879
|1.1799
|1.1879
|24511.50
|19661008.39
|16995
|2005.12.22 16:22
|sell
|8498
|50.00
|1.1884
|1.1914
|1.1834
|16996
|2005.12.22 16:23
|sell
|8499
|50.00
|1.1885
|1.1915
|1.1835
|16997
|2005.12.22 16:23
|sell
|8500
|50.00
|1.1885
|1.1915
|1.1835
|16998
|2005.12.22 16:24
|sell
|8501
|50.00
|1.1886
|1.1916
|1.1836
|16999
|2005.12.22 16:24
|sell
|8502
|50.00
|1.1886
|1.1916
|1.1836
|17000
|2005.12.22 16:25
|sell
|8503
|50.00
|1.1891
|1.1921
|1.1841
|17001
|2005.12.22 16:25
|sell
|8504
|50.00
|1.1894
|1.1924
|1.1844
|17002
|2005.12.22 16:27
|sell
|8505
|50.00
|1.1894
|1.1924
|1.1844
|17003
|2005.12.22 16:27
|sell
|8506
|50.00
|1.1893
|1.1923
|1.1843
|17004
|2005.12.22 16:27
|sell
|8507
|50.00
|1.1894
|1.1924
|1.1844
|17005
|2005.12.23 13:11
|t/p
|8503
|50.00
|1.1841
|1.1921
|1.1841
|25714.00
|19686722.39
|17006
|2005.12.23 13:11
|t/p
|8504
|50.00
|1.1844
|1.1924
|1.1844
|25714.00
|19712436.39
|17007
|2005.12.23 13:11
|t/p
|8505
|50.00
|1.1844
|1.1924
|1.1844
|25714.00
|19738150.39
|17008
|2005.12.23 13:11
|t/p
|8506
|50.00
|1.1843
|1.1923
|1.1843
|25714.00
|19763864.39
|17009
|2005.12.23 13:11
|t/p
|8507
|50.00
|1.1844
|1.1924
|1.1844
|25714.00
|19789578.39
|17010
|2005.12.23 15:02
|t/p
|8501
|50.00
|1.1836
|1.1916
|1.1836
|25714.00
|19815292.39
|17011
|2005.12.23 15:02
|t/p
|8502
|50.00
|1.1836
|1.1916
|1.1836
|25714.00
|19841006.39
|17012
|2005.12.23 15:05
|t/p
|8499
|50.00
|1.1835
|1.1915
|1.1835
|25714.00
|19866720.39
|17013
|2005.12.23 15:05
|t/p
|8500
|50.00
|1.1835
|1.1915
|1.1835
|25714.00
|19892434.39
|17014
|2005.12.23 15:06
|t/p
|8498
|50.00
|1.1834
|1.1914
|1.1834
|25714.00
|19918148.39
|17015
|2005.12.23 15:12
|sell
|8508
|50.00
|1.1838
|1.1868
|1.1788
|17016
|2005.12.23 15:12
|sell
|8509
|50.00
|1.1847
|1.1877
|1.1797
|17017
|2005.12.23 15:14
|sell
|8510
|50.00
|1.1847
|1.1877
|1.1797
|17018
|2005.12.23 15:15
|sell
|8511
|50.00
|1.1850
|1.1880
|1.1800
|17019
|2005.12.23 15:15
|sell
|8512
|50.00
|1.1849
|1.1879
|1.1799
|17020
|2005.12.23 15:15
|sell
|8513
|50.00
|1.1848
|1.1878
|1.1798
|17021
|2005.12.23 15:15
|sell
|8514
|50.00
|1.1847
|1.1877
|1.1797
|17022
|2005.12.23 15:15
|sell
|8515
|50.00
|1.1848
|1.1878
|1.1798
|17023
|2005.12.23 15:15
|sell
|8516
|50.00
|1.1849
|1.1879
|1.1799
|17024
|2005.12.23 15:15
|sell
|8517
|50.00
|1.1850
|1.1880
|1.1800
|17025
|2005.12.23 16:17
|s/l
|8508
|50.00
|1.1868
|1.1868
|1.1788
|-15000.00
|19903148.39
|17026
|2005.12.23 16:17
|sell
|8518
|50.00
|1.1868
|1.1898
|1.1818
|17027
|2005.12.23 16:31
|s/l
|8509
|50.00
|1.1877
|1.1877
|1.1797
|-15000.00
|19888148.39
|17028
|2005.12.23 16:31
|s/l
|8510
|50.00
|1.1877
|1.1877
|1.1797
|-15000.00
|19873148.39
|17029
|2005.12.23 16:31
|s/l
|8513
|50.00
|1.1878
|1.1878
|1.1798
|-15000.00
|19858148.39
|17030
|2005.12.23 16:31
|s/l
|8514
|50.00
|1.1877
|1.1877
|1.1797
|-15000.00
|19843148.39
|17031
|2005.12.23 16:31
|s/l
|8515
|50.00
|1.1878
|1.1878
|1.1798
|-15000.00
|19828148.39
|17032
|2005.12.23 16:31
|sell
|8519
|50.00
|1.1875
|1.1905
|1.1825
|17033
|2005.12.23 16:31
|s/l
|8511
|50.00
|1.1880
|1.1880
|1.1800
|-15000.00
|19813148.39
|17034
|2005.12.23 16:31
|s/l
|8512
|50.00
|1.1879
|1.1879
|1.1799
|-15000.00
|19798148.39
|17035
|2005.12.23 16:31
|s/l
|8516
|50.00
|1.1879
|1.1879
|1.1799
|-15000.00
|19783148.39
|17036
|2005.12.23 16:31
|s/l
|8517
|50.00
|1.1880
|1.1880
|1.1800
|-15000.00
|19768148.39
|17037
|2005.12.23 16:31
|sell
|8520
|50.00
|1.1877
|1.1907
|1.1827
|17038
|2005.12.23 16:31
|sell
|8521
|50.00
|1.1880
|1.1910
|1.1830
|17039
|2005.12.23 16:32
|sell
|8522
|50.00
|1.1880
|1.1910
|1.1830
|17040
|2005.12.23 16:33
|sell
|8523
|50.00
|1.1880
|1.1910
|1.1830
|17041
|2005.12.27 22:48
|t/p
|8521
|50.00
|1.1830
|1.1910
|1.1830
|25476.00
|19793624.39
|17042
|2005.12.27 22:48
|t/p
|8522
|50.00
|1.1830
|1.1910
|1.1830
|25476.00
|19819100.39
|17043
|2005.12.27 22:48
|t/p
|8523
|50.00
|1.1830
|1.1910
|1.1830
|25476.00
|19844576.39
|17044
|2005.12.28 08:00
|sell
|8524
|50.00
|1.1880
|1.1910
|1.1830
|17045
|2005.12.28 08:00
|sell
|8525
|50.00
|1.1880
|1.1910
|1.1830
|17046
|2005.12.28 08:00
|sell
|8526
|50.00
|1.1880
|1.1910
|1.1830
|17047
|2005.12.28 08:01
|sell
|8527
|50.00
|1.1880
|1.1910
|1.1830
|17048
|2005.12.28 08:01
|sell
|8528
|50.00
|1.1879
|1.1909
|1.1829
|17049
|2005.12.28 08:01
|sell
|8529
|50.00
|1.1880
|1.1910
|1.1830
|17050
|2005.12.28 08:02
|sell
|8530
|50.00
|1.1879
|1.1909
|1.1829
|17051
|2005.12.28 08:10
|s/l
|8518
|50.00
|1.1898
|1.1898
|1.1818
|-14286.00
|19830290.39
|17052
|2005.12.28 08:10
|sell
|8531
|50.00
|1.1895
|1.1925
|1.1845
|17053
|2005.12.28 08:11
|s/l
|8519
|50.00
|1.1905
|1.1905
|1.1825
|-14286.00
|19816004.39
|17054
|2005.12.28 08:11
|s/l
|8520
|50.00
|1.1907
|1.1907
|1.1827
|-14286.00
|19801718.39
|17055
|2005.12.28 08:11
|s/l
|8524
|50.00
|1.1910
|1.1910
|1.1830
|-15000.00
|19786718.39
|17056
|2005.12.28 08:11
|s/l
|8525
|50.00
|1.1910
|1.1910
|1.1830
|-15000.00
|19771718.39
|17057
|2005.12.28 08:11
|s/l
|8526
|50.00
|1.1910
|1.1910
|1.1830
|-15000.00
|19756718.39
|17058
|2005.12.28 08:11
|s/l
|8527
|50.00
|1.1910
|1.1910
|1.1830
|-15000.00
|19741718.39
|17059
|2005.12.28 08:11
|s/l
|8528
|50.00
|1.1909
|1.1909
|1.1829
|-15000.00
|19726718.39
|17060
|2005.12.28 08:11
|s/l
|8529
|50.00
|1.1910
|1.1910
|1.1830
|-15000.00
|19711718.39
|17061
|2005.12.28 08:11
|s/l
|8530
|50.00
|1.1909
|1.1909
|1.1829
|-15000.00
|19696718.39
|17062
|2005.12.28 08:11
|sell
|8532
|50.00
|1.1909
|1.1939
|1.1859
|17063
|2005.12.28 08:11
|sell
|8533
|50.00
|1.1915
|1.1945
|1.1865
|17064
|2005.12.28 08:12
|sell
|8534
|50.00
|1.1915
|1.1945
|1.1865
|17065
|2005.12.28 08:13
|sell
|8535
|50.00
|1.1915
|1.1945
|1.1865
|17066
|2005.12.28 08:24
|sell
|8536
|50.00
|1.1914
|1.1944
|1.1864
|17067
|2005.12.28 08:24
|sell
|8537
|50.00
|1.1914
|1.1944
|1.1864
|17068
|2005.12.28 08:25
|sell
|8538
|50.00
|1.1920
|1.1950
|1.1870
|17069
|2005.12.28 08:25
|sell
|8539
|50.00
|1.1920
|1.1950
|1.1870
|17070
|2005.12.28 08:26
|sell
|8540
|50.00
|1.1920
|1.1950
|1.1870
|17071
|2005.12.28 08:26
|s/l
|8531
|50.00
|1.1925
|1.1925
|1.1845
|-15000.00
|19681718.39
|17072
|2005.12.28 08:26
|sell
|8541
|50.00
|1.1922
|1.1952
|1.1872
|17073
|2005.12.28 17:53
|t/p
|8538
|50.00
|1.1870
|1.1950
|1.1870
|25000.00
|19706718.39
|17074
|2005.12.28 17:53
|t/p
|8539
|50.00
|1.1870
|1.1950
|1.1870
|25000.00
|19731718.39
|17075
|2005.12.28 17:53
|t/p
|8540
|50.00
|1.1870
|1.1950
|1.1870
|25000.00
|19756718.39
|17076
|2005.12.28 17:53
|t/p
|8541
|50.00
|1.1872
|1.1952
|1.1872
|25000.00
|19781718.39
|17077
|2005.12.28 18:03
|t/p
|8533
|50.00
|1.1865
|1.1945
|1.1865
|25000.00
|19806718.39
|17078
|2005.12.28 18:03
|t/p
|8534
|50.00
|1.1865
|1.1945
|1.1865
|25000.00
|19831718.39
|17079
|2005.12.28 18:03
|t/p
|8535
|50.00
|1.1865
|1.1945
|1.1865
|25000.00
|19856718.39
|17080
|2005.12.28 18:03
|t/p
|8536
|50.00
|1.1864
|1.1944
|1.1864
|25000.00
|19881718.39
|17081
|2005.12.28 18:03
|t/p
|8537
|50.00
|1.1864
|1.1944
|1.1864
|25000.00
|19906718.39
|17082
|2005.12.28 18:03
|t/p
|8532
|50.00
|1.1859
|1.1939
|1.1859
|25000.00
|19931718.39
|17083
|2005.12.28 18:03
|sell
|8542
|50.00
|1.1863
|1.1893
|1.1813
|17084
|2005.12.28 18:04
|sell
|8543
|50.00
|1.1867
|1.1897
|1.1817
|17085
|2005.12.28 18:04
|sell
|8544
|50.00
|1.1875
|1.1905
|1.1825
|17086
|2005.12.28 18:04
|sell
|8545
|50.00
|1.1875
|1.1905
|1.1825
|17087
|2005.12.28 18:05
|sell
|8546
|50.00
|1.1874
|1.1904
|1.1824
|17088
|2005.12.28 18:05
|sell
|8547
|50.00
|1.1874
|1.1904
|1.1824
|17089
|2005.12.28 18:06
|sell
|8548
|50.00
|1.1874
|1.1904
|1.1824
|17090
|2005.12.28 18:06
|sell
|8549
|50.00
|1.1874
|1.1904
|1.1824
|17091
|2005.12.28 18:06
|sell
|8550
|50.00
|1.1874
|1.1904
|1.1824
|17092
|2005.12.28 18:07
|sell
|8551
|50.00
|1.1874
|1.1904
|1.1824
|17093
|2005.12.28 20:02
|t/p
|8544
|50.00
|1.1825
|1.1905
|1.1825
|25000.00
|19956718.39
|17094
|2005.12.28 20:02
|t/p
|8545
|50.00
|1.1825
|1.1905
|1.1825
|25000.00
|19981718.39
|17095
|2005.12.28 20:03
|t/p
|8546
|50.00
|1.1824
|1.1904
|1.1824
|25000.00
|20006718.39
|17096
|2005.12.28 20:03
|t/p
|8547
|50.00
|1.1824
|1.1904
|1.1824
|25000.00
|20031718.39
|17097
|2005.12.28 20:03
|t/p
|8548
|50.00
|1.1824
|1.1904
|1.1824
|25000.00
|20056718.39
|17098
|2005.12.28 20:03
|t/p
|8549
|50.00
|1.1824
|1.1904
|1.1824
|25000.00
|20081718.39
|17099
|2005.12.28 20:03
|t/p
|8550
|50.00
|1.1824
|1.1904
|1.1824
|25000.00
|20106718.39
|17100
|2005.12.28 20:03
|t/p
|8551
|50.00
|1.1824
|1.1904
|1.1824
|25000.00
|20131718.39
|17101
|2005.12.28 20:05
|t/p
|8543
|50.00
|1.1817
|1.1897
|1.1817
|25000.00
|20156718.39
|17102
|2005.12.29 08:27
|sell
|8552
|50.00
|1.1877
|1.1907
|1.1827
|17103
|2005.12.29 08:27
|sell
|8553
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|17104
|2005.12.29 08:27
|sell
|8554
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|17105
|2005.12.29 08:28
|sell
|8555
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|17106
|2005.12.29 13:25
|t/p
|8553
|50.00
|1.1831
|1.1911
|1.1831
|25000.00
|20181718.39
|17107
|2005.12.29 13:25
|t/p
|8554
|50.00
|1.1831
|1.1911
|1.1831
|25000.00
|20206718.39
|17108
|2005.12.29 13:25
|t/p
|8555
|50.00
|1.1831
|1.1911
|1.1831
|25000.00
|20231718.39
|17109
|2005.12.29 13:26
|t/p
|8552
|50.00
|1.1827
|1.1907
|1.1827
|25000.00
|20256718.39
|17110
|2005.12.30 05:23
|sell
|8556
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|17111
|2005.12.30 05:24
|sell
|8557
|50.00
|1.1882
|1.1912
|1.1832
|17112
|2005.12.30 05:24
|sell
|8558
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|17113
|2005.12.30 05:24
|sell
|8559
|50.00
|1.1882
|1.1912
|1.1832
|17114
|2005.12.30 05:24
|sell
|8560
|50.00
|1.1882
|1.1912
|1.1832
|17115
|2005.12.30 05:25
|sell
|8561
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|17116
|2005.12.30 05:26
|sell
|8562
|50.00
|1.1880
|1.1910
|1.1830
|17117
|2005.12.30 05:27
|sell
|8563
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|17118
|2005.12.30 05:27
|sell
|8564
|50.00
|1.1880
|1.1910
|1.1830
|17119
|2005.12.30 10:25
|t/p
|8557
|50.00
|1.1832
|1.1912
|1.1832
|25000.00
|20281718.39
|17120
|2005.12.30 10:25
|t/p
|8559
|50.00
|1.1832
|1.1912
|1.1832
|25000.00
|20306718.39
|17121
|2005.12.30 10:25
|t/p
|8560
|50.00
|1.1832
|1.1912
|1.1832
|25000.00
|20331718.39
|17122
|2005.12.30 10:41
|t/p
|8556
|50.00
|1.1831
|1.1911
|1.1831
|25000.00
|20356718.39
|17123
|2005.12.30 10:41
|t/p
|8558
|50.00
|1.1831
|1.1911
|1.1831
|25000.00
|20381718.39
|17124
|2005.12.30 10:41
|t/p
|8561
|50.00
|1.1831
|1.1911
|1.1831
|25000.00
|20406718.39
|17125
|2005.12.30 10:41
|t/p
|8563
|50.00
|1.1831
|1.1911
|1.1831
|25000.00
|20431718.39
|17126
|2005.12.30 10:41
|t/p
|8562
|50.00
|1.1830
|1.1910
|1.1830
|25000.00
|20456718.39
|17127
|2005.12.30 10:41
|t/p
|8564
|50.00
|1.1830
|1.1910
|1.1830
|25000.00
|20481718.39
|17128
|2005.12.30 13:41
|t/p
|8542
|50.00
|1.1813
|1.1893
|1.1813
|25952.00
|20507670.39
|17129
|2005.12.30 13:41
|buy
|8565
|50.00
|1.1792
|1.1762
|1.1842
|17130
|2005.12.30 13:42
|buy
|8566
|50.00
|1.1792
|1.1762
|1.1842
|17131
|2005.12.30 13:42
|buy
|8567
|50.00
|1.1792
|1.1762
|1.1842
|17132
|2005.12.30 13:43
|buy
|8568
|50.00
|1.1792
|1.1762
|1.1842
|17133
|2005.12.30 14:38
|buy
|8569
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|17134
|2005.12.30 14:39
|buy
|8570
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|17135
|2005.12.30 14:39
|buy
|8571
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|17136
|2005.12.30 14:40
|buy
|8572
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|17137
|2005.12.30 14:41
|buy
|8573
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|17138
|2005.12.30 14:42
|buy
|8574
|50.00
|1.1787
|1.1757
|1.1837
|17139
|2005.12.30 17:35
|t/p
|8569
|50.00
|1.1837
|1.1757
|1.1837
|25000.00
|20532670.39
|17140
|2005.12.30 17:35
|t/p
|8570
|50.00
|1.1837
|1.1757
|1.1837
|25000.00
|20557670.39
|17141
|2005.12.30 17:35
|t/p
|8571
|50.00
|1.1837
|1.1757
|1.1837
|25000.00
|20582670.39
|17142
|2005.12.30 17:35
|t/p
|8572
|50.00
|1.1837
|1.1757
|1.1837
|25000.00
|20607670.39
|17143
|2005.12.30 17:35
|t/p
|8573
|50.00
|1.1837
|1.1757
|1.1837
|25000.00
|20632670.39
|17144
|2005.12.30 17:35
|t/p
|8574
|50.00
|1.1837
|1.1757
|1.1837
|25000.00
|20657670.39
|17145
|2005.12.30 17:41
|t/p
|8565
|50.00
|1.1842
|1.1762
|1.1842
|25000.00
|20682670.39
|17146
|2005.12.30 17:41
|t/p
|8566
|50.00
|1.1842
|1.1762
|1.1842
|25000.00
|20707670.39
|17147
|2005.12.30 17:41
|t/p
|8567
|50.00
|1.1842
|1.1762
|1.1842
|25000.00
|20732670.39
|17148
|2005.12.30 17:41
|t/p
|8568
|50.00
|1.1842
|1.1762
|1.1842
|25000.00
|20757670.39
|17149
|2005.12.30 17:41
|buy
|8575
|50.00
|1.1839
|1.1809
|1.1889
|17150
|2005.12.30 17:41
|buy
|8576
|50.00
|1.1837
|1.1807
|1.1887
|17151
|2005.12.30 17:42
|buy
|8577
|50.00
|1.1837
|1.1807
|1.1887
|17152
|2005.12.30 17:46
|buy
|8578
|50.00
|1.1838
|1.1808
|1.1888
|17153
|2005.12.30 17:46
|buy
|8579
|50.00
|1.1837
|1.1807
|1.1887
|17154
|2005.12.30 17:46
|buy
|8580
|50.00
|1.1838
|1.1808
|1.1888
|17155
|2005.12.30 17:47
|buy
|8581
|50.00
|1.1837
|1.1807
|1.1887
|17156
|2005.12.30 17:47
|buy
|8582
|50.00
|1.1838
|1.1808
|1.1888
|17157
|2005.12.30 17:47
|buy
|8583
|50.00
|1.1837
|1.1807
|1.1887
|17158
|2005.12.30 17:47
|buy
|8584
|50.00
|1.1838
|1.1808
|1.1888
|17159
|2006.01.02 18:20
|s/l
|8575
|50.00
|1.1809
|1.1809
|1.1889
|-15488.50
|20742181.89
|17160
|2006.01.02 18:20
|s/l
|8576
|50.00
|1.1807
|1.1807
|1.1887
|-15488.50
|20726693.39
|17161
|2006.01.02 18:20
|s/l
|8577
|50.00
|1.1807
|1.1807
|1.1887
|-15488.50
|20711204.89
|17162
|2006.01.02 18:20
|s/l
|8578
|50.00
|1.1808
|1.1808
|1.1888
|-15488.50
|20695716.39
|17163
|2006.01.02 18:20
|s/l
|8579
|50.00
|1.1807
|1.1807
|1.1887
|-15488.50
|20680227.89
|17164
|2006.01.02 18:20
|s/l
|8580
|50.00
|1.1808
|1.1808
|1.1888
|-15488.50
|20664739.39
|17165
|2006.01.02 18:20
|s/l
|8581
|50.00
|1.1807
|1.1807
|1.1887
|-15488.50
|20649250.89
|17166
|2006.01.02 18:20
|s/l
|8582
|50.00
|1.1808
|1.1808
|1.1888
|-15488.50
|20633762.39
|17167
|2006.01.02 18:20
|s/l
|8583
|50.00
|1.1807
|1.1807
|1.1887
|-15488.50
|20618273.89
|17168
|2006.01.02 18:20
|s/l
|8584
|50.00
|1.1808
|1.1808
|1.1888
|-15488.50
|20602785.39
|17169
|2006.01.02 18:20
|sell
|8585
|50.00
|1.1808
|1.1838
|1.1758
|17170
|2006.01.02 18:20
|sell
|8586
|50.00
|1.1811
|1.1841
|1.1761
|17171
|2006.01.02 18:21
|sell
|8587
|50.00
|1.1813
|1.1843
|1.1763
|17172
|2006.01.02 18:22
|sell
|8588
|50.00
|1.1813
|1.1843
|1.1763
|17173
|2006.01.02 18:23
|sell
|8589
|50.00
|1.1813
|1.1843
|1.1763
|17174
|2006.01.02 18:24
|sell
|8590
|50.00
|1.1819
|1.1849
|1.1769
|17175
|2006.01.02 18:25
|sell
|8591
|50.00
|1.1819
|1.1849
|1.1769
|17176
|2006.01.02 18:29
|sell
|8592
|50.00
|1.1818
|1.1848
|1.1768
|17177
|2006.01.02 18:30
|sell
|8593
|50.00
|1.1820
|1.1850
|1.1770
|17178
|2006.01.02 18:30
|sell
|8594
|50.00
|1.1819
|1.1849
|1.1769
|17179
|2006.01.03 02:00
|s/l
|8585
|50.00
|1.1838
|1.1838
|1.1758
|-14762.00
|20588023.39
|17180
|2006.01.03 02:00
|sell
|8595
|50.00
|1.1837
|1.1867
|1.1787
|17181
|2006.01.03 02:15
|s/l
|8586
|50.00
|1.1841
|1.1841
|1.1761
|-14762.00
|20573261.39
|17182
|2006.01.03 02:15
|s/l
|8587
|50.00
|1.1843
|1.1843
|1.1763
|-14762.00
|20558499.39
|17183
|2006.01.03 02:15
|s/l
|8588
|50.00
|1.1843
|1.1843
|1.1763
|-14762.00
|20543737.39
|17184
|2006.01.03 02:15
|s/l
|8589
|50.00
|1.1843
|1.1843
|1.1763
|-14762.00
|20528975.39
|17185
|2006.01.03 02:15
|sell
|8596
|50.00
|1.1843
|1.1873
|1.1793
|17186
|2006.01.03 02:15
|sell
|8597
|50.00
|1.1842
|1.1872
|1.1792
|17187
|2006.01.03 02:15
|sell
|8598
|50.00
|1.1842
|1.1872
|1.1792
|17188
|2006.01.03 02:15
|sell
|8599
|50.00
|1.1841
|1.1871
|1.1791
|17189
|2006.01.03 03:50
|s/l
|8590
|50.00
|1.1849
|1.1849
|1.1769
|-14762.00
|20514213.39
|17190
|2006.01.03 03:50
|s/l
|8591
|50.00
|1.1849
|1.1849
|1.1769
|-14762.00
|20499451.39
|17191
|2006.01.03 03:50
|s/l
|8592
|50.00
|1.1848
|1.1848
|1.1768
|-14762.00
|20484689.39
|17192
|2006.01.03 03:50
|s/l
|8593
|50.00
|1.1850
|1.1850
|1.1770
|-14762.00
|20469927.39
|17193
|2006.01.03 03:50
|s/l
|8594
|50.00
|1.1849
|1.1849
|1.1769
|-14762.00
|20455165.39
|17194
|2006.01.03 03:50
|sell
|8600
|50.00
|1.1854
|1.1884
|1.1804
|17195
|2006.01.03 03:50
|sell
|8601
|50.00
|1.1853
|1.1883
|1.1803
|17196
|2006.01.03 03:50
|sell
|8602
|50.00
|1.1852
|1.1882
|1.1802
|17197
|2006.01.03 03:50
|sell
|8603
|50.00
|1.1854
|1.1884
|1.1804
|17198
|2006.01.03 03:51
|sell
|8604
|50.00
|1.1854
|1.1884
|1.1804
|17199
|2006.01.03 03:56
|s/l
|8595
|50.00
|1.1867
|1.1867
|1.1787
|-15000.00
|20440165.39
|17200
|2006.01.03 03:56
|sell
|8605
|50.00
|1.1864
|1.1894
|1.1814
|17201
|2006.01.03 04:03
|s/l
|8597
|50.00
|1.1872
|1.1872
|1.1792
|-15000.00
|20425165.39
|17202
|2006.01.03 04:03
|s/l
|8598
|50.00
|1.1872
|1.1872
|1.1792
|-15000.00
|20410165.39
|17203
|2006.01.03 04:03
|s/l
|8599
|50.00
|1.1871
|1.1871
|1.1791
|-15000.00
|20395165.39
|17204
|2006.01.03 04:03
|sell
|8606
|50.00
|1.1869
|1.1899
|1.1819
|17205
|2006.01.03 04:03
|sell
|8607
|50.00
|1.1868
|1.1898
|1.1818
|17206
|2006.01.03 04:04
|sell
|8608
|50.00
|1.1869
|1.1899
|1.1819
|17207
|2006.01.03 04:05
|s/l
|8596
|50.00
|1.1873
|1.1873
|1.1793
|-15000.00
|20380165.39
|17208
|2006.01.03 04:05
|sell
|8609
|50.00
|1.1872
|1.1902
|1.1822
|17209
|2006.01.03 07:00
|s/l
|8602
|50.00
|1.1882
|1.1882
|1.1802
|-15000.00
|20365165.39
|17210
|2006.01.03 07:00
|sell
|8610
|50.00
|1.1879
|1.1909
|1.1829
|17211
|2006.01.03 07:00
|s/l
|8601
|50.00
|1.1883
|1.1883
|1.1803
|-15000.00
|20350165.39
|17212
|2006.01.03 07:00
|sell
|8611
|50.00
|1.1880
|1.1910
|1.1830
|17213
|2006.01.03 07:00
|s/l
|8600
|50.00
|1.1884
|1.1884
|1.1804
|-15000.00
|20335165.39
|17214
|2006.01.03 07:00
|s/l
|8603
|50.00
|1.1884
|1.1884
|1.1804
|-15000.00
|20320165.39
|17215
|2006.01.03 07:00
|s/l
|8604
|50.00
|1.1884
|1.1884
|1.1804
|-15000.00
|20305165.39
|17216
|2006.01.03 07:00
|sell
|8612
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|17217
|2006.01.03 07:00
|sell
|8613
|50.00
|1.1880
|1.1910
|1.1830
|17218
|2006.01.03 07:00
|sell
|8614
|50.00
|1.1881
|1.1911
|1.1831
|17219
|2006.01.03 07:09
|s/l
|8605
|50.00
|1.1894
|1.1894
|1.1814
|-15000.00
|20290165.39
|17220
|2006.01.03 07:09
|sell
|8615
|50.00
|1.1892
|1.1922
|1.1842
|17221
|2006.01.03 07:10
|s/l
|8607
|50.00
|1.1898
|1.1898
|1.1818
|-15000.00
|20275165.39
|17222
|2006.01.03 07:10
|sell
|8616
|50.00
|1.1895
|1.1925
|1.1845
|17223
|2006.01.03 07:10
|s/l
|8606
|50.00
|1.1899
|1.1899
|1.1819
|-15000.00
|20260165.39
|17224
|2006.01.03 07:10
|s/l
|8608
|50.00
|1.1899
|1.1899
|1.1819
|-15000.00
|20245165.39
|17225
|2006.01.03 07:10
|sell
|8617
|50.00
|1.1897
|1.1927
|1.1847
|17226
|2006.01.03 07:10
|sell
|8618
|50.00
|1.1898
|1.1928
|1.1848
|17227
|2006.01.03 07:23
|s/l
|8609
|50.00
|1.1902
|1.1902
|1.1822
|-15000.00
|20230165.39
|17228
|2006.01.03 07:23
|sell
|8619
|50.00
|1.1900
|1.1930
|1.1850
|17229
|2006.01.03 07:26
|s/l
|8610
|50.00
|1.1909
|1.1909
|1.1829
|-15000.00
|20215165.39
|17230
|2006.01.03 07:26
|s/l
|8611
|50.00
|1.1910
|1.1910
|1.1830
|-15000.00
|20200165.39
|17231
|2006.01.03 07:26
|s/l
|8613
|50.00
|1.1910
|1.1910
|1.1830
|-15000.00
|20185165.39
|17232
|2006.01.03 07:26
|sell
|8620
|50.00
|1.1907
|1.1937
|1.1857
|17233
|2006.01.03 07:26
|sell
|8621
|50.00
|1.1906
|1.1936
|1.1856
|17234
|2006.01.03 07:26
|sell
|8622
|50.00
|1.1906
|1.1936
|1.1856
|17235
|2006.01.03 15:30
|s/l
|8612
|50.00
|1.1911
|1.1911
|1.1831
|-15000.00
|20170165.39
|17236
|2006.01.03 15:30
|s/l
|8614
|50.00
|1.1911
|1.1911
|1.1831
|-15000.00
|20155165.39
|17237
|2006.01.03 15:30
|s/l
|8615
|50.00
|1.1922
|1.1922
|1.1842
|-15000.00
|20140165.39
|17238
|2006.01.03 15:30
|s/l
|8616
|50.00
|1.1925
|1.1925
|1.1845
|-15000.00
|20125165.39
|17239
|2006.01.03 15:30
|s/l
|8617
|50.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|-15000.00
|20110165.39
|17240
|2006.01.03 15:30
|s/l
|8618
|50.00
|1.1928
|1.1928
|1.1848
|-15000.00
|20095165.39
|17241
|2006.01.03 15:30
|sell
|8623
|50.00
|1.1926
|1.1956
|1.1876
|17242
|2006.01.03 15:30
|sell
|8624
|50.00
|1.1926
|1.1956
|1.1876
|17243
|2006.01.03 15:30
|sell
|8625
|50.00
|1.1926
|1.1956
|1.1876
|17244
|2006.01.03 15:30
|sell
|8626
|50.00
|1.1926
|1.1956
|1.1876
|17245
|2006.01.03 15:30
|sell
|8627
|50.00
|1.1926
|1.1956
|1.1876
|17246
|2006.01.03 15:30
|sell
|8628
|50.00
|1.1926
|1.1956
|1.1876
|17247
|2006.01.03 15:56
|s/l
|8619
|50.00
|1.1930
|1.1930
|1.1850
|-15000.00
|20080165.39
|17248
|2006.01.03 15:56
|sell
|8629
|50.00
|1.1927
|1.1957
|1.1877
|17249
|2006.01.03 15:56
|s/l
|8621
|50.00
|1.1936
|1.1936
|1.1856
|-15000.00
|20065165.39
|17250
|2006.01.03 15:56
|s/l
|8622
|50.00
|1.1936
|1.1936
|1.1856
|-15000.00
|20050165.39
|17251
|2006.01.03 15:56
|sell
|8630
|50.00
|1.1933
|1.1963
|1.1883
|17252
|2006.01.03 16:00
|sell
|8631
|50.00
|1.1933
|1.1963
|1.1883
|17253
|2006.01.03 16:00
|s/l
|8620
|50.00
|1.1937
|1.1937
|1.1857
|-15000.00
|20035165.39
|17254
|2006.01.03 16:00
|sell
|8632
|50.00
|1.1934
|1.1964
|1.1884
|17255
|2006.01.03 16:25
|s/l
|8623
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
|-15000.00
|20020165.39
|17256
|2006.01.03 16:25
|s/l
|8624
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
|-15000.00
|20005165.39
|17257
|2006.01.03 16:25
|s/l
|8625
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
|-15000.00
|19990165.39
|17258
|2006.01.03 16:25
|s/l
|8626
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
|-15000.00
|19975165.39
|17259
|2006.01.03 16:25
|s/l
|8627
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
|-15000.00
|19960165.39
|17260
|2006.01.03 16:25
|s/l
|8628
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
|-15000.00
|19945165.39
|17261
|2006.01.03 16:25
|s/l
|8629
|50.00
|1.1957
|1.1957
|1.1877
|-15000.00
|19930165.39
|17262
|2006.01.03 16:25
|sell
|8633
|50.00
|1.1954
|1.1984
|1.1904
|17263
|2006.01.03 16:25
|sell
|8634
|50.00
|1.1957
|1.1987
|1.1907
|17264
|2006.01.03 16:25
|sell
|8635
|50.00
|1.1959
|1.1989
|1.1909
|17265
|2006.01.03 16:26
|sell
|8636
|50.00
|1.1959
|1.1989
|1.1909
|17266
|2006.01.03 16:26
|s/l
|8630
|50.00
|1.1963
|1.1963
|1.1883
|-15000.00
|19915165.39
|17267
|2006.01.03 16:26
|s/l
|8631
|50.00
|1.1963
|1.1963
|1.1883
|-15000.00
|19900165.39
|17268
|2006.01.03 16:26
|sell
|8637
|50.00
|1.1960
|1.1990
|1.1910
|17269
|2006.01.03 16:26
|sell
|8638
|50.00
|1.1959
|1.1989
|1.1909
|17270
|2006.01.03 16:26
|sell
|8639
|50.00
|1.1960
|1.1990
|1.1910
|17271
|2006.01.03 16:26
|s/l
|8632
|50.00
|1.1964
|1.1964
|1.1884
|-15000.00
|19885165.39
|17272
|2006.01.03 16:26
|sell
|8640
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|17273
|2006.01.03 16:26
|sell
|8641
|50.00
|1.1963
|1.1993
|1.1913
|17274
|2006.01.03 16:26
|sell
|8642
|50.00
|1.1964
|1.1994
|1.1914
|17275
|2006.01.03 16:56
|s/l
|8633
|50.00
|1.1984
|1.1984
|1.1904
|-15000.00
|19870165.39
|17276
|2006.01.03 16:56
|sell
|8643
|50.00
|1.1981
|1.2011
|1.1931
|17277
|2006.01.03 19:30
|s/l
|8634
|50.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|-15000.00
|19855165.39
|17278
|2006.01.03 19:30
|sell
|8644
|50.00
|1.1984
|1.2014
|1.1934
|17279
|2006.01.03 19:32
|s/l
|8635
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.1909
|-15000.00
|19840165.39
|17280
|2006.01.03 19:32
|s/l
|8636
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.1909
|-15000.00
|19825165.39
|17281
|2006.01.03 19:32
|s/l
|8637
|50.00
|1.1990
|1.1990
|1.1910
|-15000.00
|19810165.39
|17282
|2006.01.03 19:32
|s/l
|8638
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.1909
|-15000.00
|19795165.39
|17283
|2006.01.03 19:32
|s/l
|8639
|50.00
|1.1990
|1.1990
|1.1910
|-15000.00
|19780165.39
|17284
|2006.01.03 19:32
|sell
|8645
|50.00
|1.1987
|1.2017
|1.1937
|17285
|2006.01.03 19:33
|sell
|8646
|50.00
|1.1986
|1.2016
|1.1936
|17286
|2006.01.03 19:33
|sell
|8647
|50.00
|1.1987
|1.2017
|1.1937
|17287
|2006.01.03 19:34
|s/l
|8640
|50.00
|1.1991
|1.1991
|1.1911
|-15000.00
|19765165.39
|17288
|2006.01.03 19:34
|sell
|8648
|50.00
|1.1988
|1.2018
|1.1938
|17289
|2006.01.03 19:34
|sell
|8649
|50.00
|1.1987
|1.2017
|1.1937
|17290
|2006.01.03 19:37
|sell
|8650
|50.00
|1.1988
|1.2018
|1.1938
|17291
|2006.01.03 20:00
|s/l
|8641
|50.00
|1.1993
|1.1993
|1.1913
|-15000.00
|19750165.39
|17292
|2006.01.03 20:00
|s/l
|8642
|50.00
|1.1994
|1.1994
|1.1914
|-15000.00
|19735165.39
|17293
|2006.01.03 20:00
|sell
|8651
|50.00
|1.1995
|1.2025
|1.1945
|17294
|2006.01.03 20:00
|sell
|8652
|50.00
|1.1996
|1.2026
|1.1946
|17295
|2006.01.03 20:10
|s/l
|8643
|50.00
|1.2011
|1.2011
|1.1931
|-15000.00
|19720165.39
|17296
|2006.01.03 20:10
|sell
|8653
|50.00
|1.2009
|1.2039
|1.1959
|17297
|2006.01.03 20:41
|s/l
|8644
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.1934
|-15000.00
|19705165.39
|17298
|2006.01.03 20:41
|s/l
|8645
|50.00
|1.2017
|1.2017
|1.1937
|-15000.00
|19690165.39
|17299
|2006.01.03 20:41
|s/l
|8646
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.1936
|-15000.00
|19675165.39
|17300
|2006.01.03 20:41
|s/l
|8647
|50.00
|1.2017
|1.2017
|1.1937
|-15000.00
|19660165.39
|17301
|2006.01.03 20:41
|s/l
|8649
|50.00
|1.2017
|1.2017
|1.1937
|-15000.00
|19645165.39
|17302
|2006.01.03 20:41
|sell
|8654
|50.00
|1.2014
|1.2044
|1.1964
|17303
|2006.01.03 20:41
|sell
|8655
|50.00
|1.2013
|1.2043
|1.1963
|17304
|2006.01.03 20:41
|s/l
|8648
|50.00
|1.2018
|1.2018
|1.1938
|-15000.00
|19630165.39
|17305
|2006.01.03 20:41
|s/l
|8650
|50.00
|1.2018
|1.2018
|1.1938
|-15000.00
|19615165.39
|17306
|2006.01.03 20:41
|sell
|8656
|50.00
|1.2015
|1.2045
|1.1965
|17307
|2006.01.03 20:42
|sell
|8657
|50.00
|1.2014
|1.2044
|1.1964
|17308
|2006.01.03 20:42
|sell
|8658
|50.00
|1.2016
|1.2046
|1.1966
|17309
|2006.01.03 20:42
|s/l
|8651
|50.00
|1.2025
|1.2025
|1.1945
|-15000.00
|19600165.39
|17310
|2006.01.03 20:42
|s/l
|8652
|50.00
|1.2026
|1.2026
|1.1946
|-15000.00
|19585165.39
|17311
|2006.01.03 20:42
|sell
|8659
|50.00
|1.2023
|1.2053
|1.1973
|17312
|2006.01.03 20:56
|sell
|8660
|50.00
|1.2022
|1.2052
|1.1972
|17313
|2006.01.03 20:56
|sell
|8661
|50.00
|1.2023
|1.2053
|1.1973
|17314
|2006.01.03 20:56
|sell
|8662
|50.00
|1.2024
|1.2054
|1.1974
|17315
|2006.01.04 01:25
|s/l
|8653
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.1959
|-14762.00
|19570403.39
|17316
|2006.01.04 01:25
|sell
|8663
|50.00
|1.2036
|1.2066
|1.1986
|17317
|2006.01.04 01:39
|s/l
|8654
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.1964
|-14762.00
|19555641.39
|17318
|2006.01.04 01:39
|s/l
|8655
|50.00
|1.2043
|1.2043
|1.1963
|-14762.00
|19540879.39
|17319
|2006.01.04 01:39
|s/l
|8656
|50.00
|1.2045
|1.2045
|1.1965
|-14762.00
|19526117.39
|17320
|2006.01.04 01:39
|s/l
|8657
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.1964
|-14762.00
|19511355.39
|17321
|2006.01.04 01:39
|s/l
|8658
|50.00
|1.2046
|1.2046
|1.1966
|-14762.00
|19496593.39
|17322
|2006.01.04 01:39
|sell
|8664
|50.00
|1.2045
|1.2075
|1.1995
|17323
|2006.01.04 01:41
|sell
|8665
|50.00
|1.2045
|1.2075
|1.1995
|17324
|2006.01.04 01:42
|sell
|8666
|50.00
|1.2046
|1.2076
|1.1996
|17325
|2006.01.04 01:52
|sell
|8667
|50.00
|1.2046
|1.2076
|1.1996
|17326
|2006.01.04 01:52
|sell
|8668
|50.00
|1.2047
|1.2077
|1.1997
|17327
|2006.01.04 01:53
|s/l
|8659
|50.00
|1.2053
|1.2053
|1.1973
|-14762.00
|19481831.39
|17328
|2006.01.04 01:53
|s/l
|8660
|50.00
|1.2052
|1.2052
|1.1972
|-14762.00
|19467069.39
|17329
|2006.01.04 01:53
|s/l
|8661
|50.00
|1.2053
|1.2053
|1.1973
|-14762.00
|19452307.39
|17330
|2006.01.04 01:53
|sell
|8669
|50.00
|1.2050
|1.2080
|1.2000
|17331
|2006.01.04 01:55
|sell
|8670
|50.00
|1.2050
|1.2080
|1.2000
|17332
|2006.01.04 01:55
|s/l
|8662
|50.00
|1.2054
|1.2054
|1.1974
|-14762.00
|19437545.39
|17333
|2006.01.04 01:55
|sell
|8671
|50.00
|1.2051
|1.2081
|1.2001
|17334
|2006.01.04 01:55
|sell
|8672
|50.00
|1.2050
|1.2080
|1.2000
|17335
|2006.01.04 03:06
|s/l
|8663
|50.00
|1.2066
|1.2066
|1.1986
|-15000.00
|19422545.39
|17336
|2006.01.04 03:06
|sell
|8673
|50.00
|1.2066
|1.2096
|1.2016
|17337
|2006.01.04 03:06
|s/l
|8664
|50.00
|1.2075
|1.2075
|1.1995
|-15000.00
|19407545.39
|17338
|2006.01.04 03:06
|s/l
|8665
|50.00
|1.2075
|1.2075
|1.1995
|-15000.00
|19392545.39
|17339
|2006.01.04 03:06
|s/l
|8666
|50.00
|1.2076
|1.2076
|1.1996
|-15000.00
|19377545.39
|17340
|2006.01.04 03:06
|s/l
|8667
|50.00
|1.2076
|1.2076
|1.1996
|-15000.00
|19362545.39
|17341
|2006.01.04 03:06
|sell
|8674
|50.00
|1.2073
|1.2103
|1.2023
|17342
|2006.01.04 03:07
|sell
|8675
|50.00
|1.2073
|1.2103
|1.2023
|17343
|2006.01.04 03:07
|sell
|8676
|50.00
|1.2073
|1.2103
|1.2023
|17344
|2006.01.04 03:08
|sell
|8677
|50.00
|1.2073
|1.2103
|1.2023
|17345
|2006.01.04 03:20
|s/l
|8668
|50.00
|1.2077
|1.2077
|1.1997
|-15000.00
|19347545.39
|17346
|2006.01.04 03:20
|sell
|8678
|50.00
|1.2074
|1.2104
|1.2024
|17347
|2006.01.04 04:09
|s/l
|8669
|50.00
|1.2080
|1.2080
|1.2000
|-15000.00
|19332545.39
|17348
|2006.01.04 04:09
|s/l
|8670
|50.00
|1.2080
|1.2080
|1.2000
|-15000.00
|19317545.39
|17349
|2006.01.04 04:09
|s/l
|8671
|50.00
|1.2081
|1.2081
|1.2001
|-15000.00
|19302545.39
|17350
|2006.01.04 04:09
|s/l
|8672
|50.00
|1.2080
|1.2080
|1.2000
|-15000.00
|19287545.39
|17351
|2006.01.04 04:09
|sell
|8679
|50.00
|1.2078
|1.2108
|1.2028
|17352
|2006.01.04 04:10
|sell
|8680
|50.00
|1.2080
|1.2110
|1.2030
|17353
|2006.01.04 04:10
|sell
|8681
|50.00
|1.2081
|1.2111
|1.2031
|17354
|2006.01.04 04:11
|sell
|8682
|50.00
|1.2081
|1.2111
|1.2031
|17355
|2006.01.04 10:34
|s/l
|8673
|50.00
|1.2096
|1.2096
|1.2016
|-15000.00
|19272545.39
|17356
|2006.01.04 10:34
|sell
|8683
|50.00
|1.2094
|1.2124
|1.2044
|17357
|2006.01.04 13:41
|s/l
|8674
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2023
|-15000.00
|19257545.39
|17358
|2006.01.04 13:41
|s/l
|8675
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2023
|-15000.00
|19242545.39
|17359
|2006.01.04 13:41
|s/l
|8676
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2023
|-15000.00
|19227545.39
|17360
|2006.01.04 13:41
|s/l
|8677
|50.00
|1.2103
|1.2103
|1.2023
|-15000.00
|19212545.39
|17361
|2006.01.04 13:41
|s/l
|8678
|50.00
|1.2104
|1.2104
|1.2024
|-15000.00
|19197545.39
|17362
|2006.01.04 13:41
|s/l
|8679
|50.00
|1.2108
|1.2108
|1.2028
|-15000.00
|19182545.39
|17363
|2006.01.04 13:41
|s/l
|8680
|50.00
|1.2110
|1.2110
|1.2030
|-15000.00
|19167545.39
|17364
|2006.01.04 13:41
|s/l
|8681
|50.00
|1.2111
|1.2111
|1.2031
|-15000.00
|19152545.39
|17365
|2006.01.04 13:41
|s/l
|8682
|50.00
|1.2111
|1.2111
|1.2031
|-15000.00
|19137545.39
|17366
|2006.01.04 13:41
|sell
|8684
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|17367
|2006.01.04 13:42
|sell
|8685
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|17368
|2006.01.04 13:42
|sell
|8686
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|17369
|2006.01.04 13:42
|sell
|8687
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|17370
|2006.01.04 13:43
|sell
|8688
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|17371
|2006.01.04 18:22
|sell
|8689
|50.00
|1.2116
|1.2146
|1.2066
|17372
|2006.01.04 18:23
|s/l
|8683
|50.00
|1.2124
|1.2124
|1.2044
|-15000.00
|19122545.39
|17373
|2006.01.04 18:23
|sell
|8690
|50.00
|1.2126
|1.2156
|1.2076
|17374
|2006.01.04 18:23
|sell
|8691
|50.00
|1.2126
|1.2156
|1.2076
|17375
|2006.01.04 18:24
|sell
|8692
|50.00
|1.2126
|1.2156
|1.2076
|17376
|2006.01.04 18:28
|sell
|8693
|50.00
|1.2126
|1.2156
|1.2076
|17377
|2006.01.04 19:10
|s/l
|8684
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2060
|-15000.00
|19107545.39
|17378
|2006.01.04 19:10
|s/l
|8685
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2060
|-15000.00
|19092545.39
|17379
|2006.01.04 19:10
|s/l
|8686
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2060
|-15000.00
|19077545.39
|17380
|2006.01.04 19:10
|s/l
|8687
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2060
|-15000.00
|19062545.39
|17381
|2006.01.04 19:10
|s/l
|8688
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2060
|-15000.00
|19047545.39
|17382
|2006.01.04 19:10
|s/l
|8689
|50.00
|1.2146
|1.2146
|1.2066
|-15000.00
|19032545.39
|17383
|2006.01.04 19:10
|sell
|8694
|50.00
|1.2143
|1.2173
|1.2093
|17384
|2006.01.04 19:10
|sell
|8695
|50.00
|1.2142
|1.2172
|1.2092
|17385
|2006.01.04 19:11
|sell
|8696
|50.00
|1.2143
|1.2173
|1.2093
|17386
|2006.01.04 19:11
|sell
|8697
|50.00
|1.2142
|1.2172
|1.2092
|17387
|2006.01.04 19:11
|sell
|8698
|50.00
|1.2143
|1.2173
|1.2093
|17388
|2006.01.04 19:12
|sell
|8699
|50.00
|1.2142
|1.2172
|1.2092
|17389
|2006.01.05 08:53
|t/p
|8694
|50.00
|1.2093
|1.2173
|1.2093
|25238.00
|19057783.39
|17390
|2006.01.05 08:53
|t/p
|8695
|50.00
|1.2092
|1.2172
|1.2092
|25238.00
|19083021.39
|17391
|2006.01.05 08:53
|t/p
|8696
|50.00
|1.2093
|1.2173
|1.2093
|25238.00
|19108259.39
|17392
|2006.01.05 08:53
|t/p
|8697
|50.00
|1.2092
|1.2172
|1.2092
|25238.00
|19133497.39
|17393
|2006.01.05 08:53
|t/p
|8698
|50.00
|1.2093
|1.2173
|1.2093
|25238.00
|19158735.39
|17394
|2006.01.05 08:53
|t/p
|8699
|50.00
|1.2092
|1.2172
|1.2092
|25238.00
|19183973.39
|17395
|2006.01.05 12:00
|t/p
|8690
|50.00
|1.2076
|1.2156
|1.2076
|25238.00
|19209211.39
|17396
|2006.01.05 12:00
|t/p
|8691
|50.00
|1.2076
|1.2156
|1.2076
|25238.00
|19234449.39
|17397
|2006.01.05 12:00
|t/p
|8692
|50.00
|1.2076
|1.2156
|1.2076
|25238.00
|19259687.39
|17398
|2006.01.05 12:00
|t/p
|8693
|50.00
|1.2076
|1.2156
|1.2076
|25238.00
|19284925.39
|17399
|2006.01.05 12:00
|sell
|8700
|50.00
|1.2080
|1.2110
|1.2030
|17400
|2006.01.05 12:00
|sell
|8701
|50.00
|1.2080
|1.2110
|1.2030
|17401
|2006.01.05 12:02
|sell
|8702
|50.00
|1.2083
|1.2113
|1.2033
|17402
|2006.01.05 12:03
|sell
|8703
|50.00
|1.2083
|1.2113
|1.2033
|17403
|2006.01.05 12:16
|sell
|8704
|50.00
|1.2090
|1.2120
|1.2040
|17404
|2006.01.05 12:17
|sell
|8705
|50.00
|1.2090
|1.2120
|1.2040
|17405
|2006.01.05 12:17
|sell
|8706
|50.00
|1.2090
|1.2120
|1.2040
|17406
|2006.01.05 13:02
|sell
|8707
|50.00
|1.2089
|1.2119
|1.2039
|17407
|2006.01.05 13:02
|sell
|8708
|50.00
|1.2088
|1.2118
|1.2038
|17408
|2006.01.05 13:04
|sell
|8709
|50.00
|1.2089
|1.2119
|1.2039
|17409
|2006.01.05 17:00
|s/l
|8700
|50.00
|1.2110
|1.2110
|1.2030
|-15000.00
|19269925.39
|17410
|2006.01.05 17:00
|s/l
|8701
|50.00
|1.2110
|1.2110
|1.2030
|-15000.00
|19254925.39
|17411
|2006.01.05 17:00
|sell
|8710
|50.00
|1.2107
|1.2137
|1.2057
|17412
|2006.01.05 17:00
|sell
|8711
|50.00
|1.2107
|1.2137
|1.2057
|17413
|2006.01.05 18:36
|s/l
|8702
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2033
|-15000.00
|19239925.39
|17414
|2006.01.05 18:36
|s/l
|8703
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2033
|-15000.00
|19224925.39
|17415
|2006.01.05 18:36
|sell
|8712
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|17416
|2006.01.05 18:37
|sell
|8713
|50.00
|1.2109
|1.2139
|1.2059
|17417
|2006.01.05 20:39
|s/l
|8708
|50.00
|1.2118
|1.2118
|1.2038
|-15000.00
|19209925.39
|17418
|2006.01.05 20:39
|sell
|8714
|50.00
|1.2115
|1.2145
|1.2065
|17419
|2006.01.05 20:41
|s/l
|8707
|50.00
|1.2119
|1.2119
|1.2039
|-15000.00
|19194925.39
|17420
|2006.01.05 20:41
|s/l
|8709
|50.00
|1.2119
|1.2119
|1.2039
|-15000.00
|19179925.39
|17421
|2006.01.05 20:41
|sell
|8715
|50.00
|1.2116
|1.2146
|1.2066
|17422
|2006.01.05 20:42
|sell
|8716
|50.00
|1.2116
|1.2146
|1.2066
|17423
|2006.01.06 01:30
|s/l
|8704
|50.00
|1.2120
|1.2120
|1.2040
|-14286.00
|19165639.39
|17424
|2006.01.06 01:30
|s/l
|8705
|50.00
|1.2120
|1.2120
|1.2040
|-14286.00
|19151353.39
|17425
|2006.01.06 01:30
|s/l
|8706
|50.00
|1.2120
|1.2120
|1.2040
|-14286.00
|19137067.39
|17426
|2006.01.06 01:30
|sell
|8717
|50.00
|1.2125
|1.2155
|1.2075
|17427
|2006.01.06 01:30
|sell
|8718
|50.00
|1.2125
|1.2155
|1.2075
|17428
|2006.01.06 01:31
|sell
|8719
|50.00
|1.2125
|1.2155
|1.2075
|17429
|2006.01.06 14:50
|s/l
|8710
|50.00
|1.2137
|1.2137
|1.2057
|-14286.00
|19122781.39
|17430
|2006.01.06 14:50
|s/l
|8711
|50.00
|1.2137
|1.2137
|1.2057
|-14286.00
|19108495.39
|17431
|2006.01.06 14:50
|sell
|8720
|50.00
|1.2135
|1.2165
|1.2085
|17432
|2006.01.06 14:50
|s/l
|8712
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2060
|-14286.00
|19094209.39
|17433
|2006.01.06 14:50
|s/l
|8713
|50.00
|1.2139
|1.2139
|1.2059
|-14286.00
|19079923.39
|17434
|2006.01.06 14:50
|s/l
|8714
|50.00
|1.2145
|1.2145
|1.2065
|-14286.00
|19065637.39
|17435
|2006.01.06 14:50
|s/l
|8715
|50.00
|1.2146
|1.2146
|1.2066
|-14286.00
|19051351.39
|17436
|2006.01.06 14:50
|s/l
|8716
|50.00
|1.2146
|1.2146
|1.2066
|-14286.00
|19037065.39
|17437
|2006.01.06 14:50
|sell
|8721
|50.00
|1.2143
|1.2173
|1.2093
|17438
|2006.01.06 14:50
|s/l
|8717
|50.00
|1.2155
|1.2155
|1.2075
|-15000.00
|19022065.39
|17439
|2006.01.06 14:50
|s/l
|8718
|50.00
|1.2155
|1.2155
|1.2075
|-15000.00
|19007065.39
|17440
|2006.01.06 14:50
|s/l
|8719
|50.00
|1.2155
|1.2155
|1.2075
|-15000.00
|18992065.39
|17441
|2006.01.06 14:50
|sell
|8722
|50.00
|1.2156
|1.2186
|1.2106
|17442
|2006.01.06 14:50
|sell
|8723
|50.00
|1.2161
|1.2191
|1.2111
|17443
|2006.01.06 14:50
|s/l
|8720
|50.00
|1.2165
|1.2165
|1.2085
|-15000.00
|18977065.39
|17444
|2006.01.06 14:50
|sell
|8724
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|17445
|2006.01.06 14:50
|sell
|8725
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|17446
|2006.01.06 14:50
|sell
|8726
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|17447
|2006.01.06 14:51
|sell
|8727
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|17448
|2006.01.06 14:51
|sell
|8728
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|17449
|2006.01.06 14:51
|s/l
|8721
|50.00
|1.2173
|1.2173
|1.2093
|-15000.00
|18962065.39
|17450
|2006.01.06 14:51
|sell
|8729
|50.00
|1.2170
|1.2200
|1.2120
|17451
|2006.01.06 14:51
|sell
|8730
|50.00
|1.2171
|1.2201
|1.2121
|17452
|2006.01.06 14:51
|sell
|8731
|50.00
|1.2170
|1.2200
|1.2120
|17453
|2006.01.09 08:25
|t/p
|8729
|50.00
|1.2120
|1.2200
|1.2120
|25238.00
|18987303.39
|17454
|2006.01.09 08:25
|t/p
|8730
|50.00
|1.2121
|1.2201
|1.2121
|25238.00
|19012541.39
|17455
|2006.01.09 08:25
|t/p
|8731
|50.00
|1.2120
|1.2200
|1.2120
|25238.00
|19037779.39
|17456
|2006.01.09 08:26
|t/p
|8724
|50.00
|1.2115
|1.2195
|1.2115
|25238.00
|19063017.39
|17457
|2006.01.09 08:26
|t/p
|8725
|50.00
|1.2115
|1.2195
|1.2115
|25238.00
|19088255.39
|17458
|2006.01.09 08:26
|t/p
|8726
|50.00
|1.2115
|1.2195
|1.2115
|25238.00
|19113493.39
|17459
|2006.01.09 08:26
|t/p
|8727
|50.00
|1.2115
|1.2195
|1.2115
|25238.00
|19138731.39
|17460
|2006.01.09 08:26
|t/p
|8728
|50.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|25238.00
|19163969.39
|17461
|2006.01.09 08:54
|t/p
|8723
|50.00
|1.2111
|1.2191
|1.2111
|25238.00
|19189207.39
|17462
|2006.01.09 09:24
|t/p
|8722
|50.00
|1.2106
|1.2186
|1.2106
|25238.00
|19214445.39
|17463
|2006.01.09 09:35
|buy
|8732
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|17464
|2006.01.09 09:35
|buy
|8733
|50.00
|1.2100
|1.2070
|1.2150
|17465
|2006.01.09 09:36
|buy
|8734
|50.00
|1.2100
|1.2070
|1.2150
|17466
|2006.01.09 09:36
|buy
|8735
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|17467
|2006.01.09 09:37
|buy
|8736
|50.00
|1.2100
|1.2070
|1.2150
|17468
|2006.01.09 09:37
|buy
|8737
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|17469
|2006.01.09 09:37
|buy
|8738
|50.00
|1.2100
|1.2070
|1.2150
|17470
|2006.01.09 09:37
|buy
|8739
|50.00
|1.2099
|1.2069
|1.2149
|17471
|2006.01.09 09:37
|buy
|8740
|50.00
|1.2100
|1.2070
|1.2150
|17472
|2006.01.09 09:37
|buy
|8741
|50.00
|1.2098
|1.2068
|1.2148
|17473
|2006.01.09 10:11
|s/l
|8732
|50.00
|1.2071
|1.2071
|1.2151
|-15000.00
|19199445.39
|17474
|2006.01.09 10:11
|s/l
|8735
|50.00
|1.2071
|1.2071
|1.2151
|-15000.00
|19184445.39
|17475
|2006.01.09 10:11
|s/l
|8737
|50.00
|1.2071
|1.2071
|1.2151
|-15000.00
|19169445.39
|17476
|2006.01.09 10:11
|buy
|8742
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|17477
|2006.01.09 10:11
|buy
|8743
|50.00
|1.2075
|1.2045
|1.2125
|17478
|2006.01.09 10:12
|buy
|8744
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|17479
|2006.01.09 10:12
|s/l
|8733
|50.00
|1.2070
|1.2070
|1.2150
|-15000.00
|19154445.39
|17480
|2006.01.09 10:12
|s/l
|8734
|50.00
|1.2070
|1.2070
|1.2150
|-15000.00
|19139445.39
|17481
|2006.01.09 10:12
|s/l
|8736
|50.00
|1.2070
|1.2070
|1.2150
|-15000.00
|19124445.39
|17482
|2006.01.09 10:12
|s/l
|8738
|50.00
|1.2070
|1.2070
|1.2150
|-15000.00
|19109445.39
|17483
|2006.01.09 10:12
|s/l
|8740
|50.00
|1.2070
|1.2070
|1.2150
|-15000.00
|19094445.39
|17484
|2006.01.09 10:12
|buy
|8745
|50.00
|1.2073
|1.2043
|1.2123
|17485
|2006.01.09 10:12
|buy
|8746
|50.00
|1.2073
|1.2043
|1.2123
|17486
|2006.01.09 10:12
|buy
|8747
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|17487
|2006.01.09 10:12
|buy
|8748
|50.00
|1.2075
|1.2045
|1.2125
|17488
|2006.01.09 10:13
|buy
|8749
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|17489
|2006.01.09 10:22
|s/l
|8739
|50.00
|1.2069
|1.2069
|1.2149
|-15000.00
|19079445.39
|17490
|2006.01.09 10:22
|buy
|8750
|50.00
|1.2072
|1.2042
|1.2122
|17491
|2006.01.09 10:22
|s/l
|8741
|50.00
|1.2068
|1.2068
|1.2148
|-15000.00
|19064445.39
|17492
|2006.01.09 10:22
|buy
|8751
|50.00
|1.2071
|1.2041
|1.2121
|17493
|2006.01.10 03:33
|s/l
|8742
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15488.50
|19048956.89
|17494
|2006.01.10 03:33
|s/l
|8743
|50.00
|1.2045
|1.2045
|1.2125
|-15488.50
|19033468.39
|17495
|2006.01.10 03:33
|s/l
|8744
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15488.50
|19017979.89
|17496
|2006.01.10 03:33
|s/l
|8745
|50.00
|1.2043
|1.2043
|1.2123
|-15488.50
|19002491.39
|17497
|2006.01.10 03:33
|s/l
|8746
|50.00
|1.2043
|1.2043
|1.2123
|-15488.50
|18987002.89
|17498
|2006.01.10 03:33
|s/l
|8747
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15488.50
|18971514.39
|17499
|2006.01.10 03:33
|s/l
|8748
|50.00
|1.2045
|1.2045
|1.2125
|-15488.50
|18956025.89
|17500
|2006.01.10 03:33
|s/l
|8749
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15488.50
|18940537.39
|17501
|2006.01.10 03:33
|buy
|8752
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|17502
|2006.01.10 03:34
|buy
|8753
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|17503
|2006.01.10 08:25
|s/l
|8750
|50.00
|1.2042
|1.2042
|1.2122
|-15488.50
|18925048.89
|17504
|2006.01.10 08:25
|s/l
|8751
|50.00
|1.2041
|1.2041
|1.2121
|-15488.50
|18909560.39
|17505
|2006.01.10 08:25
|buy
|8754
|50.00
|1.2043
|1.2013
|1.2093
|17506
|2006.01.10 08:25
|buy
|8755
|50.00
|1.2043
|1.2013
|1.2093
|17507
|2006.01.10 08:25
|buy
|8756
|50.00
|1.2043
|1.2013
|1.2093
|17508
|2006.01.10 08:26
|buy
|8757
|50.00
|1.2043
|1.2013
|1.2093
|17509
|2006.01.10 08:26
|buy
|8758
|50.00
|1.2043
|1.2013
|1.2093
|17510
|2006.01.10 08:27
|buy
|8759
|50.00
|1.2043
|1.2013
|1.2093
|17511
|2006.01.10 08:30
|buy
|8760
|50.00
|1.2040
|1.2010
|1.2090
|17512
|2006.01.10 08:30
|buy
|8761
|50.00
|1.2041
|1.2011
|1.2091
|17513
|2006.01.10 11:08
|t/p
|8760
|50.00
|1.2090
|1.2010
|1.2090
|25000.00
|18934560.39
|17514
|2006.01.10 11:08
|t/p
|8761
|50.00
|1.2091
|1.2011
|1.2091
|25000.00
|18959560.39
|17515
|2006.01.10 11:10
|t/p
|8754
|50.00
|1.2093
|1.2013
|1.2093
|25000.00
|18984560.39
|17516
|2006.01.10 11:10
|t/p
|8755
|50.00
|1.2093
|1.2013
|1.2093
|25000.00
|19009560.39
|17517
|2006.01.10 11:10
|t/p
|8756
|50.00
|1.2093
|1.2013
|1.2093
|25000.00
|19034560.39
|17518
|2006.01.10 11:10
|t/p
|8757
|50.00
|1.2093
|1.2013
|1.2093
|25000.00
|19059560.39
|17519
|2006.01.10 11:10
|t/p
|8758
|50.00
|1.2093
|1.2013
|1.2093
|25000.00
|19084560.39
|17520
|2006.01.10 11:10
|t/p
|8759
|50.00
|1.2093
|1.2013
|1.2093
|25000.00
|19109560.39
|17521
|2006.01.10 11:12
|t/p
|8752
|50.00
|1.2096
|1.2016
|1.2096
|25000.00
|19134560.39
|17522
|2006.01.10 11:12
|t/p
|8753
|50.00
|1.2096
|1.2016
|1.2096
|25000.00
|19159560.39
|17523
|2006.01.10 11:12
|sell
|8762
|50.00
|1.2103
|1.2133
|1.2053
|17524
|2006.01.10 11:12
|sell
|8763
|50.00
|1.2102
|1.2132
|1.2052
|17525
|2006.01.10 11:12
|sell
|8764
|50.00
|1.2103
|1.2133
|1.2053
|17526
|2006.01.10 11:12
|sell
|8765
|50.00
|1.2102
|1.2132
|1.2052
|17527
|2006.01.10 11:13
|sell
|8766
|50.00
|1.2103
|1.2133
|1.2053
|17528
|2006.01.10 11:15
|sell
|8767
|50.00
|1.2102
|1.2132
|1.2052
|17529
|2006.01.10 11:15
|sell
|8768
|50.00
|1.2102
|1.2132
|1.2052
|17530
|2006.01.10 11:16
|sell
|8769
|50.00
|1.2101
|1.2131
|1.2051
|17531
|2006.01.10 11:16
|sell
|8770
|50.00
|1.2102
|1.2132
|1.2052
|17532
|2006.01.10 11:18
|sell
|8771
|50.00
|1.2103
|1.2133
|1.2053
|17533
|2006.01.10 14:33
|t/p
|8762
|50.00
|1.2053
|1.2133
|1.2053
|25000.00
|19184560.39
|17534
|2006.01.10 14:33
|t/p
|8764
|50.00
|1.2053
|1.2133
|1.2053
|25000.00
|19209560.39
|17535
|2006.01.10 14:33
|t/p
|8766
|50.00
|1.2053
|1.2133
|1.2053
|25000.00
|19234560.39
|17536
|2006.01.10 14:33
|t/p
|8771
|50.00
|1.2053
|1.2133
|1.2053
|25000.00
|19259560.39
|17537
|2006.01.10 14:41
|t/p
|8763
|50.00
|1.2052
|1.2132
|1.2052
|25000.00
|19284560.39
|17538
|2006.01.10 14:41
|t/p
|8765
|50.00
|1.2052
|1.2132
|1.2052
|25000.00
|19309560.39
|17539
|2006.01.10 14:41
|t/p
|8767
|50.00
|1.2052
|1.2132
|1.2052
|25000.00
|19334560.39
|17540
|2006.01.10 14:41
|t/p
|8768
|50.00
|1.2052
|1.2132
|1.2052
|25000.00
|19359560.39
|17541
|2006.01.10 14:41
|t/p
|8770
|50.00
|1.2052
|1.2132
|1.2052
|25000.00
|19384560.39
|17542
|2006.01.10 14:41
|t/p
|8769
|50.00
|1.2051
|1.2131
|1.2051
|25000.00
|19409560.39
|17543
|2006.01.10 14:42
|buy
|8772
|50.00
|1.2045
|1.2015
|1.2095
|17544
|2006.01.10 14:42
|buy
|8773
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|17545
|2006.01.10 14:42
|buy
|8774
|50.00
|1.2045
|1.2015
|1.2095
|17546
|2006.01.10 14:43
|buy
|8775
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|17547
|2006.01.10 14:43
|buy
|8776
|50.00
|1.2047
|1.2017
|1.2097
|17548
|2006.01.10 14:43
|buy
|8777
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|17549
|2006.01.10 14:43
|buy
|8778
|50.00
|1.2042
|1.2012
|1.2092
|17550
|2006.01.10 14:44
|buy
|8779
|50.00
|1.2042
|1.2012
|1.2092
|17551
|2006.01.10 15:30
|buy
|8780
|50.00
|1.2043
|1.2013
|1.2093
|17552
|2006.01.10 15:31
|buy
|8781
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|17553
|2006.01.11 13:26
|t/p
|8778
|50.00
|1.2092
|1.2012
|1.2092
|24511.50
|19434071.89
|17554
|2006.01.11 13:26
|t/p
|8779
|50.00
|1.2092
|1.2012
|1.2092
|24511.50
|19458583.39
|17555
|2006.01.11 13:26
|t/p
|8780
|50.00
|1.2093
|1.2013
|1.2093
|24511.50
|19483094.89
|17556
|2006.01.11 13:33
|t/p
|8777
|50.00
|1.2094
|1.2014
|1.2094
|24511.50
|19507606.39
|17557
|2006.01.11 13:33
|t/p
|8781
|50.00
|1.2094
|1.2014
|1.2094
|24511.50
|19532117.89
|17558
|2006.01.11 13:34
|t/p
|8772
|50.00
|1.2095
|1.2015
|1.2095
|24511.50
|19556629.39
|17559
|2006.01.11 13:34
|t/p
|8773
|50.00
|1.2096
|1.2016
|1.2096
|24511.50
|19581140.89
|17560
|2006.01.11 13:34
|t/p
|8774
|50.00
|1.2095
|1.2015
|1.2095
|24511.50
|19605652.39
|17561
|2006.01.11 13:34
|t/p
|8775
|50.00
|1.2096
|1.2016
|1.2096
|24511.50
|19630163.89
|17562
|2006.01.11 13:34
|t/p
|8776
|50.00
|1.2097
|1.2017
|1.2097
|24511.50
|19654675.39
|17563
|2006.01.11 13:34
|buy
|8782
|50.00
|1.2094
|1.2064
|1.2144
|17564
|2006.01.11 13:34
|buy
|8783
|50.00
|1.2095
|1.2065
|1.2145
|17565
|2006.01.11 13:35
|buy
|8784
|50.00
|1.2095
|1.2065
|1.2145
|17566
|2006.01.11 13:35
|buy
|8785
|50.00
|1.2094
|1.2064
|1.2144
|17567
|2006.01.11 13:35
|buy
|8786
|50.00
|1.2095
|1.2065
|1.2145
|17568
|2006.01.11 13:35
|buy
|8787
|50.00
|1.2096
|1.2066
|1.2146
|17569
|2006.01.11 13:35
|buy
|8788
|50.00
|1.2097
|1.2067
|1.2147
|17570
|2006.01.11 13:35
|buy
|8789
|50.00
|1.2095
|1.2065
|1.2145
|17571
|2006.01.11 13:36
|buy
|8790
|50.00
|1.2094
|1.2064
|1.2144
|17572
|2006.01.11 13:36
|buy
|8791
|50.00
|1.2093
|1.2063
|1.2143
|17573
|2006.01.11 18:18
|t/p
|8791
|50.00
|1.2143
|1.2063
|1.2143
|25000.00
|19679675.39
|17574
|2006.01.11 18:23
|t/p
|8782
|50.00
|1.2144
|1.2064
|1.2144
|25000.00
|19704675.39
|17575
|2006.01.11 18:23
|t/p
|8785
|50.00
|1.2144
|1.2064
|1.2144
|25000.00
|19729675.39
|17576
|2006.01.11 18:23
|t/p
|8790
|50.00
|1.2144
|1.2064
|1.2144
|25000.00
|19754675.39
|17577
|2006.01.12 00:37
|t/p
|8783
|50.00
|1.2145
|1.2065
|1.2145
|24511.50
|19779186.89
|17578
|2006.01.12 00:37
|t/p
|8784
|50.00
|1.2145
|1.2065
|1.2145
|24511.50
|19803698.39
|17579
|2006.01.12 00:37
|t/p
|8786
|50.00
|1.2145
|1.2065
|1.2145
|24511.50
|19828209.89
|17580
|2006.01.12 00:37
|t/p
|8789
|50.00
|1.2145
|1.2065
|1.2145
|24511.50
|19852721.39
|17581
|2006.01.12 02:37
|t/p
|8787
|50.00
|1.2146
|1.2066
|1.2146
|24511.50
|19877232.89
|17582
|2006.01.12 02:38
|t/p
|8788
|50.00
|1.2147
|1.2067
|1.2147
|24511.50
|19901744.39
|17583
|2006.01.12 02:44
|sell
|8792
|50.00
|1.2152
|1.2182
|1.2102
|17584
|2006.01.12 02:44
|sell
|8793
|50.00
|1.2153
|1.2183
|1.2103
|17585
|2006.01.12 02:49
|sell
|8794
|50.00
|1.2152
|1.2182
|1.2102
|17586
|2006.01.12 02:49
|sell
|8795
|50.00
|1.2151
|1.2181
|1.2101
|17587
|2006.01.12 02:50
|sell
|8796
|50.00
|1.2150
|1.2180
|1.2100
|17588
|2006.01.12 02:50
|sell
|8797
|50.00
|1.2151
|1.2181
|1.2101
|17589
|2006.01.12 02:50
|sell
|8798
|50.00
|1.2152
|1.2182
|1.2102
|17590
|2006.01.12 02:50
|sell
|8799
|50.00
|1.2151
|1.2181
|1.2101
|17591
|2006.01.12 02:51
|sell
|8800
|50.00
|1.2152
|1.2182
|1.2102
|17592
|2006.01.12 02:51
|sell
|8801
|50.00
|1.2151
|1.2181
|1.2101
|17593
|2006.01.12 14:33
|t/p
|8792
|50.00
|1.2102
|1.2182
|1.2102
|25000.00
|19926744.39
|17594
|2006.01.12 14:33
|t/p
|8793
|50.00
|1.2103
|1.2183
|1.2103
|25000.00
|19951744.39
|17595
|2006.01.12 14:33
|t/p
|8794
|50.00
|1.2102
|1.2182
|1.2102
|25000.00
|19976744.39
|17596
|2006.01.12 14:33
|t/p
|8795
|50.00
|1.2101
|1.2181
|1.2101
|25000.00
|20001744.39
|17597
|2006.01.12 14:33
|t/p
|8796
|50.00
|1.2100
|1.2180
|1.2100
|25000.00
|20026744.39
|17598
|2006.01.12 14:33
|t/p
|8797
|50.00
|1.2101
|1.2181
|1.2101
|25000.00
|20051744.39
|17599
|2006.01.12 14:33
|t/p
|8798
|50.00
|1.2102
|1.2182
|1.2102
|25000.00
|20076744.39
|17600
|2006.01.12 14:33
|t/p
|8799
|50.00
|1.2101
|1.2181
|1.2101
|25000.00
|20101744.39
|17601
|2006.01.12 14:33
|t/p
|8800
|50.00
|1.2102
|1.2182
|1.2102
|25000.00
|20126744.39
|17602
|2006.01.12 14:33
|t/p
|8801
|50.00
|1.2101
|1.2181
|1.2101
|25000.00
|20151744.39
|17603
|2006.01.12 14:33
|sell
|8802
|50.00
|1.2099
|1.2129
|1.2049
|17604
|2006.01.12 14:33
|sell
|8803
|50.00
|1.2114
|1.2144
|1.2064
|17605
|2006.01.12 14:34
|sell
|8804
|50.00
|1.2114
|1.2144
|1.2064
|17606
|2006.01.12 14:34
|sell
|8805
|50.00
|1.2115
|1.2145
|1.2065
|17607
|2006.01.12 14:34
|sell
|8806
|50.00
|1.2114
|1.2144
|1.2064
|17608
|2006.01.12 14:34
|sell
|8807
|50.00
|1.2114
|1.2144
|1.2064
|17609
|2006.01.12 14:35
|sell
|8808
|50.00
|1.2115
|1.2145
|1.2065
|17610
|2006.01.12 14:35
|s/l
|8802
|50.00
|1.2129
|1.2129
|1.2049
|-15000.00
|20136744.39
|17611
|2006.01.12 14:35
|sell
|8809
|50.00
|1.2126
|1.2156
|1.2076
|17612
|2006.01.12 14:35
|sell
|8810
|50.00
|1.2127
|1.2157
|1.2077
|17613
|2006.01.12 14:35
|sell
|8811
|50.00
|1.2126
|1.2156
|1.2076
|17614
|2006.01.12 14:35
|sell
|8812
|50.00
|1.2127
|1.2157
|1.2077
|17615
|2006.01.12 15:00
|t/p
|8809
|50.00
|1.2076
|1.2156
|1.2076
|25000.00
|20161744.39
|17616
|2006.01.12 15:00
|t/p
|8810
|50.00
|1.2077
|1.2157
|1.2077
|25000.00
|20186744.39
|17617
|2006.01.12 15:00
|t/p
|8811
|50.00
|1.2076
|1.2156
|1.2076
|25000.00
|20211744.39
|17618
|2006.01.12 15:00
|t/p
|8812
|50.00
|1.2077
|1.2157
|1.2077
|25000.00
|20236744.39
|17619
|2006.01.12 15:00
|t/p
|8803
|50.00
|1.2064
|1.2144
|1.2064
|25000.00
|20261744.39
|17620
|2006.01.12 15:00
|t/p
|8804
|50.00
|1.2064
|1.2144
|1.2064
|25000.00
|20286744.39
|17621
|2006.01.12 15:00
|t/p
|8805
|50.00
|1.2065
|1.2145
|1.2065
|25000.00
|20311744.39
|17622
|2006.01.12 15:00
|t/p
|8806
|50.00
|1.2064
|1.2144
|1.2064
|25000.00
|20336744.39
|17623
|2006.01.12 15:00
|t/p
|8807
|50.00
|1.2064
|1.2144
|1.2064
|25000.00
|20361744.39
|17624
|2006.01.12 15:00
|t/p
|8808
|50.00
|1.2065
|1.2145
|1.2065
|25000.00
|20386744.39
|17625
|2006.01.12 15:00
|sell
|8813
|50.00
|1.2079
|1.2109
|1.2029
|17626
|2006.01.12 15:27
|t/p
|8813
|50.00
|1.2029
|1.2109
|1.2029
|25000.00
|20411744.39
|17627
|2006.01.12 15:27
|sell
|8814
|50.00
|1.2030
|1.2060
|1.1980
|17628
|2006.01.12 15:30
|sell
|8815
|50.00
|1.2031
|1.2061
|1.1981
|17629
|2006.01.12 15:30
|sell
|8816
|50.00
|1.2033
|1.2063
|1.1983
|17630
|2006.01.12 15:30
|sell
|8817
|50.00
|1.2032
|1.2062
|1.1982
|17631
|2006.01.12 15:30
|sell
|8818
|50.00
|1.2033
|1.2063
|1.1983
|17632
|2006.01.12 15:31
|sell
|8819
|50.00
|1.2033
|1.2063
|1.1983
|17633
|2006.01.12 15:31
|sell
|8820
|50.00
|1.2032
|1.2062
|1.1982
|17634
|2006.01.12 15:35
|sell
|8821
|50.00
|1.2034
|1.2064
|1.1984
|17635
|2006.01.12 15:35
|sell
|8822
|50.00
|1.2033
|1.2063
|1.1983
|17636
|2006.01.12 15:35
|sell
|8823
|50.00
|1.2034
|1.2064
|1.1984
|17637
|2006.01.13 07:56
|s/l
|8814
|50.00
|1.2060
|1.2060
|1.1980
|-14286.00
|20397458.39
|17638
|2006.01.13 07:56
|s/l
|8815
|50.00
|1.2061
|1.2061
|1.1981
|-14286.00
|20383172.39
|17639
|2006.01.13 07:56
|sell
|8824
|50.00
|1.2058
|1.2088
|1.2008
|17640
|2006.01.13 07:56
|sell
|8825
|50.00
|1.2057
|1.2087
|1.2007
|17641
|2006.01.13 07:56
|s/l
|8817
|50.00
|1.2062
|1.2062
|1.1982
|-14286.00
|20368886.39
|17642
|2006.01.13 07:56
|s/l
|8820
|50.00
|1.2062
|1.2062
|1.1982
|-14286.00
|20354600.39
|17643
|2006.01.13 07:56
|sell
|8826
|50.00
|1.2059
|1.2089
|1.2009
|17644
|2006.01.13 07:56
|sell
|8827
|50.00
|1.2058
|1.2088
|1.2008
|17645
|2006.01.13 07:57
|s/l
|8816
|50.00
|1.2063
|1.2063
|1.1983
|-14286.00
|20340314.39
|17646
|2006.01.13 07:57
|s/l
|8818
|50.00
|1.2063
|1.2063
|1.1983
|-14286.00
|20326028.39
|17647
|2006.01.13 07:57
|s/l
|8819
|50.00
|1.2063
|1.2063
|1.1983
|-14286.00
|20311742.39
|17648
|2006.01.13 07:57
|s/l
|8821
|50.00
|1.2064
|1.2064
|1.1984
|-14286.00
|20297456.39
|17649
|2006.01.13 07:57
|s/l
|8822
|50.00
|1.2063
|1.2063
|1.1983
|-14286.00
|20283170.39
|17650
|2006.01.13 07:57
|s/l
|8823
|50.00
|1.2064
|1.2064
|1.1984
|-14286.00
|20268884.39
|17651
|2006.01.13 07:57
|sell
|8828
|50.00
|1.2061
|1.2091
|1.2011
|17652
|2006.01.13 07:57
|sell
|8829
|50.00
|1.2060
|1.2090
|1.2010
|17653
|2006.01.13 08:00
|sell
|8830
|50.00
|1.2059
|1.2089
|1.2009
|17654
|2006.01.13 08:00
|sell
|8831
|50.00
|1.2062
|1.2092
|1.2012
|17655
|2006.01.13 08:01
|sell
|8832
|50.00
|1.2063
|1.2093
|1.2013
|17656
|2006.01.13 08:01
|sell
|8833
|50.00
|1.2064
|1.2094
|1.2014
|17657
|2006.01.13 14:44
|s/l
|8824
|50.00
|1.2088
|1.2088
|1.2008
|-15000.00
|20253884.39
|17658
|2006.01.13 14:44
|s/l
|8825
|50.00
|1.2087
|1.2087
|1.2007
|-15000.00
|20238884.39
|17659
|2006.01.13 14:44
|s/l
|8826
|50.00
|1.2089
|1.2089
|1.2009
|-15000.00
|20223884.39
|17660
|2006.01.13 14:44
|s/l
|8827
|50.00
|1.2088
|1.2088
|1.2008
|-15000.00
|20208884.39
|17661
|2006.01.13 14:44
|s/l
|8829
|50.00
|1.2090
|1.2090
|1.2010
|-15000.00
|20193884.39
|17662
|2006.01.13 14:44
|s/l
|8830
|50.00
|1.2089
|1.2089
|1.2009
|-15000.00
|20178884.39
|17663
|2006.01.13 14:44
|sell
|8834
|50.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
|17664
|2006.01.13 14:44
|sell
|8835
|50.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
|17665
|2006.01.13 16:48
|s/l
|8828
|50.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
|-15000.00
|20163884.39
|17666
|2006.01.13 16:48
|s/l
|8831
|50.00
|1.2092
|1.2092
|1.2012
|-15000.00
|20148884.39
|17667
|2006.01.13 16:48
|s/l
|8832
|50.00
|1.2093
|1.2093
|1.2013
|-15000.00
|20133884.39
|17668
|2006.01.13 16:48
|sell
|8836
|50.00
|1.2090
|1.2120
|1.2040
|17669
|2006.01.13 16:49
|sell
|8837
|50.00
|1.2090
|1.2120
|1.2040
|17670
|2006.01.13 16:49
|sell
|8838
|50.00
|1.2090
|1.2120
|1.2040
|17671
|2006.01.13 17:25
|s/l
|8833
|50.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|-15000.00
|20118884.39
|17672
|2006.01.13 17:25
|sell
|8839
|50.00
|1.2091
|1.2121
|1.2041
|17673
|2006.01.13 17:25
|sell
|8840
|50.00
|1.2093
|1.2123
|1.2043
|17674
|2006.01.13 17:25
|sell
|8841
|50.00
|1.2094
|1.2124
|1.2044
|17675
|2006.01.13 17:26
|sell
|8842
|50.00
|1.2093
|1.2123
|1.2043
|17676
|2006.01.13 17:26
|sell
|8843
|50.00
|1.2092
|1.2122
|1.2042
|17677
|2006.01.13 18:35
|s/l
|8834
|50.00
|1.2117
|1.2117
|1.2037
|-15000.00
|20103884.39
|17678
|2006.01.13 18:35
|s/l
|8835
|50.00
|1.2117
|1.2117
|1.2037
|-15000.00
|20088884.39
|17679
|2006.01.13 18:35
|s/l
|8836
|50.00
|1.2120
|1.2120
|1.2040
|-15000.00
|20073884.39
|17680
|2006.01.13 18:35
|s/l
|8837
|50.00
|1.2120
|1.2120
|1.2040
|-15000.00
|20058884.39
|17681
|2006.01.13 18:35
|s/l
|8838
|50.00
|1.2120
|1.2120
|1.2040
|-15000.00
|20043884.39
|17682
|2006.01.13 18:35
|s/l
|8839
|50.00
|1.2121
|1.2121
|1.2041
|-15000.00
|20028884.39
|17683
|2006.01.13 18:35
|s/l
|8840
|50.00
|1.2123
|1.2123
|1.2043
|-15000.00
|20013884.39
|17684
|2006.01.13 18:35
|s/l
|8841
|50.00
|1.2124
|1.2124
|1.2044
|-15000.00
|19998884.39
|17685
|2006.01.13 18:35
|s/l
|8842
|50.00
|1.2123
|1.2123
|1.2043
|-15000.00
|19983884.39
|17686
|2006.01.13 18:35
|s/l
|8843
|50.00
|1.2122
|1.2122
|1.2042
|-15000.00
|19968884.39
|17687
|2006.01.13 18:35
|buy
|8844
|50.00
|1.2118
|1.2088
|1.2168
|17688
|2006.01.13 18:35
|buy
|8845
|50.00
|1.2115
|1.2085
|1.2165
|17689
|2006.01.13 18:35
|buy
|8846
|50.00
|1.2113
|1.2083
|1.2163
|17690
|2006.01.13 18:37
|buy
|8847
|50.00
|1.2114
|1.2084
|1.2164
|17691
|2006.01.16 00:49
|t/p
|8846
|50.00
|1.2163
|1.2083
|1.2163
|24511.50
|19993395.89
|17692
|2006.01.16 00:51
|t/p
|8845
|50.00
|1.2165
|1.2085
|1.2165
|24511.50
|20017907.39
|17693
|2006.01.16 00:51
|t/p
|8847
|50.00
|1.2164
|1.2084
|1.2164
|24511.50
|20042418.89
|17694
|2006.01.16 00:51
|t/p
|8844
|50.00
|1.2168
|1.2088
|1.2168
|24511.50
|20066930.39
|17695
|2006.01.16 01:03
|sell
|8848
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|17696
|2006.01.16 01:03
|sell
|8849
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|17697
|2006.01.16 01:03
|sell
|8850
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|17698
|2006.01.16 01:04
|sell
|8851
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|17699
|2006.01.16 01:08
|sell
|8852
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|17700
|2006.01.16 01:08
|sell
|8853
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|17701
|2006.01.16 01:08
|sell
|8854
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|17702
|2006.01.16 01:09
|sell
|8855
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|17703
|2006.01.16 01:12
|sell
|8856
|50.00
|1.2164
|1.2194
|1.2114
|17704
|2006.01.16 01:12
|sell
|8857
|50.00
|1.2163
|1.2193
|1.2113
|17705
|2006.01.16 14:11
|t/p
|8849
|50.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|25000.00
|20091930.39
|17706
|2006.01.16 14:11
|t/p
|8851
|50.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|25000.00
|20116930.39
|17707
|2006.01.16 14:11
|t/p
|8853
|50.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|25000.00
|20141930.39
|17708
|2006.01.16 14:14
|t/p
|8848
|50.00
|1.2116
|1.2196
|1.2116
|25000.00
|20166930.39
|17709
|2006.01.16 14:14
|t/p
|8850
|50.00
|1.2116
|1.2196
|1.2116
|25000.00
|20191930.39
|17710
|2006.01.16 14:14
|t/p
|8852
|50.00
|1.2116
|1.2196
|1.2116
|25000.00
|20216930.39
|17711
|2006.01.16 14:14
|t/p
|8854
|50.00
|1.2116
|1.2196
|1.2116
|25000.00
|20241930.39
|17712
|2006.01.16 14:14
|t/p
|8855
|50.00
|1.2115
|1.2195
|1.2115
|25000.00
|20266930.39
|17713
|2006.01.16 14:14
|t/p
|8856
|50.00
|1.2114
|1.2194
|1.2114
|25000.00
|20291930.39
|17714
|2006.01.16 14:14
|t/p
|8857
|50.00
|1.2113
|1.2193
|1.2113
|25000.00
|20316930.39
|17715
|2006.01.16 14:19
|buy
|8858
|50.00
|1.2108
|1.2078
|1.2158
|17716
|2006.01.16 15:44
|buy
|8859
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|17717
|2006.01.17 01:22
|buy
|8860
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|17718
|2006.01.17 01:22
|buy
|8861
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|17719
|2006.01.17 01:22
|buy
|8862
|50.00
|1.2108
|1.2078
|1.2158
|17720
|2006.01.17 01:23
|buy
|8863
|50.00
|1.2108
|1.2078
|1.2158
|17721
|2006.01.17 01:24
|buy
|8864
|50.00
|1.2108
|1.2078
|1.2158
|17722
|2006.01.17 01:24
|buy
|8865
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|17723
|2006.01.17 01:24
|buy
|8866
|50.00
|1.2108
|1.2078
|1.2158
|17724
|2006.01.17 01:25
|buy
|8867
|50.00
|1.2109
|1.2079
|1.2159
|17725
|2006.01.17 01:56
|s/l
|8858
|50.00
|1.2078
|1.2078
|1.2158
|-15488.50
|20301441.89
|17726
|2006.01.17 01:56
|s/l
|8859
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15488.50
|20285953.39
|17727
|2006.01.17 01:56
|s/l
|8860
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15000.00
|20270953.39
|17728
|2006.01.17 01:56
|s/l
|8861
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15000.00
|20255953.39
|17729
|2006.01.17 01:56
|s/l
|8862
|50.00
|1.2078
|1.2078
|1.2158
|-15000.00
|20240953.39
|17730
|2006.01.17 01:56
|s/l
|8863
|50.00
|1.2078
|1.2078
|1.2158
|-15000.00
|20225953.39
|17731
|2006.01.17 01:56
|s/l
|8864
|50.00
|1.2078
|1.2078
|1.2158
|-15000.00
|20210953.39
|17732
|2006.01.17 01:56
|s/l
|8865
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15000.00
|20195953.39
|17733
|2006.01.17 01:56
|s/l
|8866
|50.00
|1.2078
|1.2078
|1.2158
|-15000.00
|20180953.39
|17734
|2006.01.17 01:56
|s/l
|8867
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.2159
|-15000.00
|20165953.39
|17735
|2006.01.17 01:57
|sell
|8868
|50.00
|1.2081
|1.2111
|1.2031
|17736
|2006.01.17 01:57
|sell
|8869
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|17737
|2006.01.17 01:57
|sell
|8870
|50.00
|1.2083
|1.2113
|1.2033
|17738
|2006.01.17 01:57
|sell
|8871
|50.00
|1.2082
|1.2112
|1.2032
|17739
|2006.01.17 01:57
|sell
|8872
|50.00
|1.2083
|1.2113
|1.2033
|17740
|2006.01.17 01:58
|sell
|8873
|50.00
|1.2086
|1.2116
|1.2036
|17741
|2006.01.17 01:58
|sell
|8874
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|17742
|2006.01.17 01:58
|sell
|8875
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|17743
|2006.01.17 01:58
|sell
|8876
|50.00
|1.2086
|1.2116
|1.2036
|17744
|2006.01.17 01:58
|sell
|8877
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|17745
|2006.01.17 03:32
|s/l
|8868
|50.00
|1.2111
|1.2111
|1.2031
|-15000.00
|20150953.39
|17746
|2006.01.17 03:32
|sell
|8878
|50.00
|1.2108
|1.2138
|1.2058
|17747
|2006.01.17 03:32
|s/l
|8871
|50.00
|1.2112
|1.2112
|1.2032
|-15000.00
|20135953.39
|17748
|2006.01.17 03:32
|sell
|8879
|50.00
|1.2109
|1.2139
|1.2059
|17749
|2006.01.17 03:32
|s/l
|8870
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2033
|-15000.00
|20120953.39
|17750
|2006.01.17 03:32
|s/l
|8872
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2033
|-15000.00
|20105953.39
|17751
|2006.01.17 03:32
|sell
|8880
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|17752
|2006.01.17 03:32
|s/l
|8869
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-15000.00
|20090953.39
|17753
|2006.01.17 03:32
|s/l
|8875
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-15000.00
|20075953.39
|17754
|2006.01.17 03:32
|sell
|8881
|50.00
|1.2111
|1.2141
|1.2061
|17755
|2006.01.17 03:33
|sell
|8882
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|17756
|2006.01.17 03:33
|sell
|8883
|50.00
|1.2111
|1.2141
|1.2061
|17757
|2006.01.17 04:07
|s/l
|8873
|50.00
|1.2116
|1.2116
|1.2036
|-15000.00
|20060953.39
|17758
|2006.01.17 04:07
|s/l
|8874
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-15000.00
|20045953.39
|17759
|2006.01.17 04:07
|s/l
|8876
|50.00
|1.2116
|1.2116
|1.2036
|-15000.00
|20030953.39
|17760
|2006.01.17 04:07
|s/l
|8877
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-15000.00
|20015953.39
|17761
|2006.01.17 04:07
|sell
|8884
|50.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
|17762
|2006.01.17 04:09
|sell
|8885
|50.00
|1.2112
|1.2142
|1.2062
|17763
|2006.01.17 04:11
|sell
|8886
|50.00
|1.2111
|1.2141
|1.2061
|17764
|2006.01.17 04:11
|sell
|8887
|50.00
|1.2112
|1.2142
|1.2062
|17765
|2006.01.17 08:22
|s/l
|8878
|50.00
|1.2138
|1.2138
|1.2058
|-15000.00
|20000953.39
|17766
|2006.01.17 08:22
|s/l
|8879
|50.00
|1.2139
|1.2139
|1.2059
|-15000.00
|19985953.39
|17767
|2006.01.17 08:22
|s/l
|8880
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2060
|-15000.00
|19970953.39
|17768
|2006.01.17 08:22
|s/l
|8882
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2060
|-15000.00
|19955953.39
|17769
|2006.01.17 08:22
|sell
|8888
|50.00
|1.2137
|1.2167
|1.2087
|17770
|2006.01.17 08:22
|sell
|8889
|50.00
|1.2136
|1.2166
|1.2086
|17771
|2006.01.17 08:22
|sell
|8890
|50.00
|1.2136
|1.2166
|1.2086
|17772
|2006.01.17 08:24
|sell
|8891
|50.00
|1.2136
|1.2166
|1.2086
|17773
|2006.01.17 09:01
|s/l
|8881
|50.00
|1.2141
|1.2141
|1.2061
|-15000.00
|19940953.39
|17774
|2006.01.17 09:01
|s/l
|8883
|50.00
|1.2141
|1.2141
|1.2061
|-15000.00
|19925953.39
|17775
|2006.01.17 09:01
|s/l
|8886
|50.00
|1.2141
|1.2141
|1.2061
|-15000.00
|19910953.39
|17776
|2006.01.17 09:01
|sell
|8892
|50.00
|1.2138
|1.2168
|1.2088
|17777
|2006.01.17 09:02
|s/l
|8885
|50.00
|1.2142
|1.2142
|1.2062
|-15000.00
|19895953.39
|17778
|2006.01.17 09:02
|s/l
|8887
|50.00
|1.2142
|1.2142
|1.2062
|-15000.00
|19880953.39
|17779
|2006.01.17 09:02
|sell
|8893
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|17780
|2006.01.17 09:03
|sell
|8894
|50.00
|1.2138
|1.2168
|1.2088
|17781
|2006.01.17 09:03
|sell
|8895
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|17782
|2006.01.17 09:04
|sell
|8896
|50.00
|1.2138
|1.2168
|1.2088
|17783
|2006.01.17 12:23
|t/p
|8893
|50.00
|1.2089
|1.2169
|1.2089
|25000.00
|19905953.39
|17784
|2006.01.17 12:23
|t/p
|8895
|50.00
|1.2089
|1.2169
|1.2089
|25000.00
|19930953.39
|17785
|2006.01.17 12:24
|t/p
|8888
|50.00
|1.2087
|1.2167
|1.2087
|25000.00
|19955953.39
|17786
|2006.01.17 12:24
|t/p
|8889
|50.00
|1.2086
|1.2166
|1.2086
|25000.00
|19980953.39
|17787
|2006.01.17 12:24
|t/p
|8890
|50.00
|1.2086
|1.2166
|1.2086
|25000.00
|20005953.39
|17788
|2006.01.17 12:24
|t/p
|8891
|50.00
|1.2086
|1.2166
|1.2086
|25000.00
|20030953.39
|17789
|2006.01.17 12:24
|t/p
|8892
|50.00
|1.2088
|1.2168
|1.2088
|25000.00
|20055953.39
|17790
|2006.01.17 12:24
|t/p
|8894
|50.00
|1.2088
|1.2168
|1.2088
|25000.00
|20080953.39
|17791
|2006.01.17 12:24
|t/p
|8896
|50.00
|1.2088
|1.2168
|1.2088
|25000.00
|20105953.39
|17792
|2006.01.17 12:43
|t/p
|8884
|50.00
|1.2063
|1.2143
|1.2063
|25000.00
|20130953.39
|17793
|2006.01.17 12:45
|sell
|8897
|50.00
|1.2067
|1.2097
|1.2017
|17794
|2006.01.17 12:45
|sell
|8898
|50.00
|1.2067
|1.2097
|1.2017
|17795
|2006.01.17 12:45
|sell
|8899
|50.00
|1.2067
|1.2097
|1.2017
|17796
|2006.01.17 12:49
|sell
|8900
|50.00
|1.2067
|1.2097
|1.2017
|17797
|2006.01.17 12:50
|sell
|8901
|50.00
|1.2071
|1.2101
|1.2021
|17798
|2006.01.17 12:50
|sell
|8902
|50.00
|1.2070
|1.2100
|1.2020
|17799
|2006.01.17 12:50
|sell
|8903
|50.00
|1.2069
|1.2099
|1.2019
|17800
|2006.01.17 12:50
|sell
|8904
|50.00
|1.2071
|1.2101
|1.2021
|17801
|2006.01.17 12:50
|sell
|8905
|50.00
|1.2070
|1.2100
|1.2020
|17802
|2006.01.17 12:50
|sell
|8906
|50.00
|1.2071
|1.2101
|1.2021
|17803
|2006.01.17 20:48
|s/l
|8897
|50.00
|1.2097
|1.2097
|1.2017
|-15000.00
|20115953.39
|17804
|2006.01.17 20:48
|s/l
|8898
|50.00
|1.2097
|1.2097
|1.2017
|-15000.00
|20100953.39
|17805
|2006.01.17 20:48
|s/l
|8899
|50.00
|1.2097
|1.2097
|1.2017
|-15000.00
|20085953.39
|17806
|2006.01.17 20:48
|s/l
|8900
|50.00
|1.2097
|1.2097
|1.2017
|-15000.00
|20070953.39
|17807
|2006.01.17 20:48
|s/l
|8903
|50.00
|1.2099
|1.2099
|1.2019
|-15000.00
|20055953.39
|17808
|2006.01.17 20:48
|sell
|8907
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|17809
|2006.01.17 20:49
|sell
|8908
|50.00
|1.2095
|1.2125
|1.2045
|17810
|2006.01.17 20:50
|sell
|8909
|50.00
|1.2094
|1.2124
|1.2044
|17811
|2006.01.17 20:52
|sell
|8910
|50.00
|1.2095
|1.2125
|1.2045
|17812
|2006.01.17 20:52
|sell
|8911
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|17813
|2006.01.17 20:53
|s/l
|8902
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2020
|-15000.00
|20040953.39
|17814
|2006.01.17 20:53
|s/l
|8905
|50.00
|1.2100
|1.2100
|1.2020
|-15000.00
|20025953.39
|17815
|2006.01.17 20:53
|sell
|8912
|50.00
|1.2097
|1.2127
|1.2047
|17816
|2006.01.17 20:53
|sell
|8913
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|17817
|2006.01.17 21:02
|s/l
|8901
|50.00
|1.2101
|1.2101
|1.2021
|-15000.00
|20010953.39
|17818
|2006.01.17 21:02
|s/l
|8904
|50.00
|1.2101
|1.2101
|1.2021
|-15000.00
|19995953.39
|17819
|2006.01.17 21:02
|s/l
|8906
|50.00
|1.2101
|1.2101
|1.2021
|-15000.00
|19980953.39
|17820
|2006.01.17 21:02
|sell
|8914
|50.00
|1.2098
|1.2128
|1.2048
|17821
|2006.01.17 21:03
|sell
|8915
|50.00
|1.2097
|1.2127
|1.2047
|17822
|2006.01.17 21:04
|sell
|8916
|50.00
|1.2098
|1.2128
|1.2048
|17823
|2006.01.18 08:59
|s/l
|8908
|50.00
|1.2125
|1.2125
|1.2045
|-14762.00
|19966191.39
|17824
|2006.01.18 08:59
|s/l
|8909
|50.00
|1.2124
|1.2124
|1.2044
|-14762.00
|19951429.39
|17825
|2006.01.18 08:59
|s/l
|8910
|50.00
|1.2125
|1.2125
|1.2045
|-14762.00
|19936667.39
|17826
|2006.01.18 08:59
|sell
|8917
|50.00
|1.2122
|1.2152
|1.2072
|17827
|2006.01.18 09:03
|sell
|8918
|50.00
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|17828
|2006.01.18 09:03
|sell
|8919
|50.00
|1.2122
|1.2152
|1.2072
|17829
|2006.01.18 09:03
|s/l
|8907
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2046
|-14762.00
|19921905.39
|17830
|2006.01.18 09:03
|s/l
|8911
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2046
|-14762.00
|19907143.39
|17831
|2006.01.18 09:03
|s/l
|8912
|50.00
|1.2127
|1.2127
|1.2047
|-14762.00
|19892381.39
|17832
|2006.01.18 09:03
|s/l
|8913
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2046
|-14762.00
|19877619.39
|17833
|2006.01.18 09:03
|s/l
|8914
|50.00
|1.2128
|1.2128
|1.2048
|-14762.00
|19862857.39
|17834
|2006.01.18 09:03
|s/l
|8915
|50.00
|1.2127
|1.2127
|1.2047
|-14762.00
|19848095.39
|17835
|2006.01.18 09:03
|s/l
|8916
|50.00
|1.2128
|1.2128
|1.2048
|-14762.00
|19833333.39
|17836
|2006.01.18 09:03
|sell
|8920
|50.00
|1.2126
|1.2156
|1.2076
|17837
|2006.01.18 09:03
|sell
|8921
|50.00
|1.2128
|1.2158
|1.2078
|17838
|2006.01.18 09:04
|sell
|8922
|50.00
|1.2130
|1.2160
|1.2080
|17839
|2006.01.18 09:04
|sell
|8923
|50.00
|1.2133
|1.2163
|1.2083
|17840
|2006.01.18 09:45
|sell
|8924
|50.00
|1.2138
|1.2168
|1.2088
|17841
|2006.01.18 09:46
|sell
|8925
|50.00
|1.2138
|1.2168
|1.2088
|17842
|2006.01.18 09:46
|sell
|8926
|50.00
|1.2137
|1.2167
|1.2087
|17843
|2006.01.18 09:50
|s/l
|8917
|50.00
|1.2152
|1.2152
|1.2072
|-15000.00
|19818333.39
|17844
|2006.01.18 09:50
|s/l
|8918
|50.00
|1.2151
|1.2151
|1.2071
|-15000.00
|19803333.39
|17845
|2006.01.18 09:50
|s/l
|8919
|50.00
|1.2152
|1.2152
|1.2072
|-15000.00
|19788333.39
|17846
|2006.01.18 09:50
|s/l
|8920
|50.00
|1.2156
|1.2156
|1.2076
|-15000.00
|19773333.39
|17847
|2006.01.18 09:50
|sell
|8927
|50.00
|1.2153
|1.2183
|1.2103
|17848
|2006.01.18 09:50
|sell
|8928
|50.00
|1.2153
|1.2183
|1.2103
|17849
|2006.01.18 09:50
|sell
|8929
|50.00
|1.2153
|1.2183
|1.2103
|17850
|2006.01.18 09:51
|sell
|8930
|50.00
|1.2153
|1.2183
|1.2103
|17851
|2006.01.18 15:35
|s/l
|8921
|50.00
|1.2158
|1.2158
|1.2078
|-15000.00
|19758333.39
|17852
|2006.01.18 15:35
|sell
|8931
|50.00
|1.2156
|1.2186
|1.2106
|17853
|2006.01.18 15:35
|s/l
|8922
|50.00
|1.2160
|1.2160
|1.2080
|-15000.00
|19743333.39
|17854
|2006.01.18 15:35
|sell
|8932
|50.00
|1.2157
|1.2187
|1.2107
|17855
|2006.01.18 16:13
|t/p
|8927
|50.00
|1.2103
|1.2183
|1.2103
|25000.00
|19768333.39
|17856
|2006.01.18 16:13
|t/p
|8928
|50.00
|1.2103
|1.2183
|1.2103
|25000.00
|19793333.39
|17857
|2006.01.18 16:13
|t/p
|8929
|50.00
|1.2103
|1.2183
|1.2103
|25000.00
|19818333.39
|17858
|2006.01.18 16:13
|t/p
|8930
|50.00
|1.2103
|1.2183
|1.2103
|25000.00
|19843333.39
|17859
|2006.01.18 16:13
|t/p
|8931
|50.00
|1.2106
|1.2186
|1.2106
|25000.00
|19868333.39
|17860
|2006.01.18 16:13
|t/p
|8932
|50.00
|1.2107
|1.2187
|1.2107
|25000.00
|19893333.39
|17861
|2006.01.18 17:42
|t/p
|8924
|50.00
|1.2088
|1.2168
|1.2088
|25000.00
|19918333.39
|17862
|2006.01.18 17:42
|t/p
|8925
|50.00
|1.2088
|1.2168
|1.2088
|25000.00
|19943333.39
|17863
|2006.01.18 17:42
|t/p
|8926
|50.00
|1.2087
|1.2167
|1.2087
|25000.00
|19968333.39
|17864
|2006.01.18 17:43
|t/p
|8923
|50.00
|1.2083
|1.2163
|1.2083
|25000.00
|19993333.39
|17865
|2006.01.18 17:45
|sell
|8933
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|17866
|2006.01.18 17:45
|sell
|8934
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|17867
|2006.01.18 17:45
|sell
|8935
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|17868
|2006.01.18 17:45
|sell
|8936
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|17869
|2006.01.18 17:50
|sell
|8937
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|17870
|2006.01.18 17:50
|sell
|8938
|50.00
|1.2086
|1.2116
|1.2036
|17871
|2006.01.18 17:50
|sell
|8939
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|17872
|2006.01.18 17:50
|sell
|8940
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|17873
|2006.01.18 17:50
|sell
|8941
|50.00
|1.2086
|1.2116
|1.2036
|17874
|2006.01.18 17:51
|sell
|8942
|50.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
|17875
|2006.01.18 21:09
|s/l
|8934
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-15000.00
|19978333.39
|17876
|2006.01.18 21:09
|s/l
|8940
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-15000.00
|19963333.39
|17877
|2006.01.18 21:09
|sell
|8943
|50.00
|1.2111
|1.2141
|1.2061
|17878
|2006.01.18 21:09
|sell
|8944
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|17879
|2006.01.18 22:40
|s/l
|8933
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-15000.00
|19948333.39
|17880
|2006.01.18 22:40
|s/l
|8935
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-15000.00
|19933333.39
|17881
|2006.01.18 22:40
|s/l
|8936
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-15000.00
|19918333.39
|17882
|2006.01.18 22:40
|s/l
|8937
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-15000.00
|19903333.39
|17883
|2006.01.18 22:40
|s/l
|8939
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-15000.00
|19888333.39
|17884
|2006.01.18 22:40
|sell
|8945
|50.00
|1.2112
|1.2142
|1.2062
|17885
|2006.01.18 22:40
|sell
|8946
|50.00
|1.2111
|1.2141
|1.2061
|17886
|2006.01.18 22:40
|sell
|8947
|50.00
|1.2112
|1.2142
|1.2062
|17887
|2006.01.18 22:40
|s/l
|8938
|50.00
|1.2116
|1.2116
|1.2036
|-15000.00
|19873333.39
|17888
|2006.01.18 22:40
|s/l
|8941
|50.00
|1.2116
|1.2116
|1.2036
|-15000.00
|19858333.39
|17889
|2006.01.18 22:40
|sell
|8948
|50.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
|17890
|2006.01.18 22:41
|sell
|8949
|50.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
|17891
|2006.01.18 22:43
|sell
|8950
|50.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
|17892
|2006.01.18 22:44
|s/l
|8942
|50.00
|1.2117
|1.2117
|1.2037
|-15000.00
|19843333.39
|17893
|2006.01.18 22:44
|sell
|8951
|50.00
|1.2117
|1.2147
|1.2067
|17894
|2006.01.18 22:44
|sell
|8952
|50.00
|1.2116
|1.2146
|1.2066
|17895
|2006.01.19 09:35
|t/p
|8951
|50.00
|1.2067
|1.2147
|1.2067
|25238.00
|19868571.39
|17896
|2006.01.19 09:35
|t/p
|8952
|50.00
|1.2066
|1.2146
|1.2066
|25238.00
|19893809.39
|17897
|2006.01.19 14:33
|t/p
|8945
|50.00
|1.2062
|1.2142
|1.2062
|25238.00
|19919047.39
|17898
|2006.01.19 14:33
|t/p
|8947
|50.00
|1.2062
|1.2142
|1.2062
|25238.00
|19944285.39
|17899
|2006.01.19 14:33
|t/p
|8948
|50.00
|1.2063
|1.2143
|1.2063
|25238.00
|19969523.39
|17900
|2006.01.19 14:33
|t/p
|8949
|50.00
|1.2063
|1.2143
|1.2063
|25238.00
|19994761.39
|17901
|2006.01.19 14:33
|t/p
|8950
|50.00
|1.2063
|1.2143
|1.2063
|25238.00
|20019999.39
|17902
|2006.01.19 14:33
|t/p
|8943
|50.00
|1.2061
|1.2141
|1.2061
|25238.00
|20045237.39
|17903
|2006.01.19 14:33
|t/p
|8944
|50.00
|1.2060
|1.2140
|1.2060
|25238.00
|20070475.39
|17904
|2006.01.19 14:33
|t/p
|8946
|50.00
|1.2061
|1.2141
|1.2061
|25238.00
|20095713.39
|17905
|2006.01.19 14:33
|sell
|8953
|50.00
|1.2064
|1.2094
|1.2014
|17906
|2006.01.19 14:33
|sell
|8954
|50.00
|1.2078
|1.2108
|1.2028
|17907
|2006.01.19 14:34
|sell
|8955
|50.00
|1.2078
|1.2108
|1.2028
|17908
|2006.01.19 14:34
|sell
|8956
|50.00
|1.2078
|1.2108
|1.2028
|17909
|2006.01.19 15:40
|sell
|8957
|50.00
|1.2078
|1.2108
|1.2028
|17910
|2006.01.19 15:40
|sell
|8958
|50.00
|1.2078
|1.2108
|1.2028
|17911
|2006.01.19 15:45
|sell
|8959
|50.00
|1.2077
|1.2107
|1.2027
|17912
|2006.01.19 15:46
|sell
|8960
|50.00
|1.2076
|1.2106
|1.2026
|17913
|2006.01.19 15:46
|sell
|8961
|50.00
|1.2077
|1.2107
|1.2027
|17914
|2006.01.19 15:46
|sell
|8962
|50.00
|1.2076
|1.2106
|1.2026
|17915
|2006.01.19 16:08
|s/l
|8953
|50.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|-15000.00
|20080713.39
|17916
|2006.01.19 16:08
|sell
|8963
|50.00
|1.2096
|1.2126
|1.2046
|17917
|2006.01.19 16:32
|s/l
|8954
|50.00
|1.2108
|1.2108
|1.2028
|-15000.00
|20065713.39
|17918
|2006.01.19 16:32
|s/l
|8955
|50.00
|1.2108
|1.2108
|1.2028
|-15000.00
|20050713.39
|17919
|2006.01.19 16:32
|s/l
|8956
|50.00
|1.2108
|1.2108
|1.2028
|-15000.00
|20035713.39
|17920
|2006.01.19 16:32
|s/l
|8957
|50.00
|1.2108
|1.2108
|1.2028
|-15000.00
|20020713.39
|17921
|2006.01.19 16:32
|s/l
|8958
|50.00
|1.2108
|1.2108
|1.2028
|-15000.00
|20005713.39
|17922
|2006.01.19 16:32
|s/l
|8959
|50.00
|1.2107
|1.2107
|1.2027
|-15000.00
|19990713.39
|17923
|2006.01.19 16:32
|s/l
|8960
|50.00
|1.2106
|1.2106
|1.2026
|-15000.00
|19975713.39
|17924
|2006.01.19 16:32
|s/l
|8961
|50.00
|1.2107
|1.2107
|1.2027
|-15000.00
|19960713.39
|17925
|2006.01.19 16:32
|s/l
|8962
|50.00
|1.2106
|1.2106
|1.2026
|-15000.00
|19945713.39
|17926
|2006.01.19 16:32
|sell
|8964
|50.00
|1.2105
|1.2135
|1.2055
|17927
|2006.01.19 16:32
|sell
|8965
|50.00
|1.2106
|1.2136
|1.2056
|17928
|2006.01.19 16:32
|sell
|8966
|50.00
|1.2106
|1.2136
|1.2056
|17929
|2006.01.19 16:33
|sell
|8967
|50.00
|1.2105
|1.2135
|1.2055
|17930
|2006.01.19 16:33
|sell
|8968
|50.00
|1.2104
|1.2134
|1.2054
|17931
|2006.01.19 16:33
|sell
|8969
|50.00
|1.2105
|1.2135
|1.2055
|17932
|2006.01.19 16:33
|sell
|8970
|50.00
|1.2106
|1.2136
|1.2056
|17933
|2006.01.19 16:34
|sell
|8971
|50.00
|1.2105
|1.2135
|1.2055
|17934
|2006.01.19 16:34
|sell
|8972
|50.00
|1.2106
|1.2136
|1.2056
|17935
|2006.01.19 16:58
|s/l
|8963
|50.00
|1.2126
|1.2126
|1.2046
|-15000.00
|19930713.39
|17936
|2006.01.19 16:58
|sell
|8973
|50.00
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|17937
|2006.01.20 07:01
|t/p
|8973
|50.00
|1.2074
|1.2154
|1.2074
|25714.00
|19956427.39
|17938
|2006.01.20 09:36
|t/p
|8964
|50.00
|1.2055
|1.2135
|1.2055
|25714.00
|19982141.39
|17939
|2006.01.20 09:36
|t/p
|8965
|50.00
|1.2056
|1.2136
|1.2056
|25714.00
|20007855.39
|17940
|2006.01.20 09:36
|t/p
|8966
|50.00
|1.2056
|1.2136
|1.2056
|25714.00
|20033569.39
|17941
|2006.01.20 09:36
|t/p
|8967
|50.00
|1.2055
|1.2135
|1.2055
|25714.00
|20059283.39
|17942
|2006.01.20 09:36
|t/p
|8968
|50.00
|1.2054
|1.2134
|1.2054
|25714.00
|20084997.39
|17943
|2006.01.20 09:36
|t/p
|8969
|50.00
|1.2055
|1.2135
|1.2055
|25714.00
|20110711.39
|17944
|2006.01.20 09:36
|t/p
|8970
|50.00
|1.2056
|1.2136
|1.2056
|25714.00
|20136425.39
|17945
|2006.01.20 09:36
|t/p
|8971
|50.00
|1.2055
|1.2135
|1.2055
|25714.00
|20162139.39
|17946
|2006.01.20 09:36
|t/p
|8972
|50.00
|1.2056
|1.2136
|1.2056
|25714.00
|20187853.39
|17947
|2006.01.20 09:36
|sell
|8974
|50.00
|1.2054
|1.2084
|1.2004
|17948
|2006.01.20 09:36
|sell
|8975
|50.00
|1.2055
|1.2085
|1.2005
|17949
|2006.01.20 09:39
|sell
|8976
|50.00
|1.2056
|1.2086
|1.2006
|17950
|2006.01.20 09:39
|sell
|8977
|50.00
|1.2057
|1.2087
|1.2007
|17951
|2006.01.20 09:39
|sell
|8978
|50.00
|1.2057
|1.2087
|1.2007
|17952
|2006.01.20 09:40
|sell
|8979
|50.00
|1.2062
|1.2092
|1.2012
|17953
|2006.01.20 09:40
|sell
|8980
|50.00
|1.2061
|1.2091
|1.2011
|17954
|2006.01.20 09:40
|sell
|8981
|50.00
|1.2060
|1.2090
|1.2010
|17955
|2006.01.20 09:40
|sell
|8982
|50.00
|1.2062
|1.2092
|1.2012
|17956
|2006.01.20 09:40
|sell
|8983
|50.00
|1.2063
|1.2093
|1.2013
|17957
|2006.01.20 10:00
|s/l
|8974
|50.00
|1.2084
|1.2084
|1.2004
|-15000.00
|20172853.39
|17958
|2006.01.20 10:00
|s/l
|8975
|50.00
|1.2085
|1.2085
|1.2005
|-15000.00
|20157853.39
|17959
|2006.01.20 10:00
|s/l
|8976
|50.00
|1.2086
|1.2086
|1.2006
|-15000.00
|20142853.39
|17960
|2006.01.20 10:00
|s/l
|8977
|50.00
|1.2087
|1.2087
|1.2007
|-15000.00
|20127853.39
|17961
|2006.01.20 10:00
|s/l
|8978
|50.00
|1.2087
|1.2087
|1.2007
|-15000.00
|20112853.39
|17962
|2006.01.20 10:00
|sell
|8984
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|17963
|2006.01.20 10:00
|sell
|8985
|50.00
|1.2086
|1.2116
|1.2036
|17964
|2006.01.20 10:00
|sell
|8986
|50.00
|1.2086
|1.2116
|1.2036
|17965
|2006.01.20 10:01
|sell
|8987
|50.00
|1.2086
|1.2116
|1.2036
|17966
|2006.01.20 10:13
|s/l
|8979
|50.00
|1.2092
|1.2092
|1.2012
|-15000.00
|20097853.39
|17967
|2006.01.20 10:13
|s/l
|8980
|50.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
|-15000.00
|20082853.39
|17968
|2006.01.20 10:13
|s/l
|8981
|50.00
|1.2090
|1.2090
|1.2010
|-15000.00
|20067853.39
|17969
|2006.01.20 10:13
|s/l
|8982
|50.00
|1.2092
|1.2092
|1.2012
|-15000.00
|20052853.39
|17970
|2006.01.20 10:13
|s/l
|8983
|50.00
|1.2093
|1.2093
|1.2013
|-15000.00
|20037853.39
|17971
|2006.01.20 10:13
|sell
|8988
|50.00
|1.2090
|1.2120
|1.2040
|17972
|2006.01.20 10:14
|sell
|8989
|50.00
|1.2090
|1.2120
|1.2040
|17973
|2006.01.20 10:14
|sell
|8990
|50.00
|1.2089
|1.2119
|1.2039
|17974
|2006.01.20 10:14
|sell
|8991
|50.00
|1.2088
|1.2118
|1.2038
|17975
|2006.01.20 10:14
|sell
|8992
|50.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
|17976
|2006.01.20 10:14
|sell
|8993
|50.00
|1.2088
|1.2118
|1.2038
|17977
|2006.01.20 15:23
|s/l
|8984
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-15000.00
|20022853.39
|17978
|2006.01.20 15:23
|sell
|8994
|50.00
|1.2111
|1.2141
|1.2061
|17979
|2006.01.20 15:28
|s/l
|8985
|50.00
|1.2116
|1.2116
|1.2036
|-15000.00
|20007853.39
|17980
|2006.01.20 15:28
|s/l
|8986
|50.00
|1.2116
|1.2116
|1.2036
|-15000.00
|19992853.39
|17981
|2006.01.20 15:28
|s/l
|8987
|50.00
|1.2116
|1.2116
|1.2036
|-15000.00
|19977853.39
|17982
|2006.01.20 15:28
|sell
|8995
|50.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
|17983
|2006.01.20 15:28
|sell
|8996
|50.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
|17984
|2006.01.20 15:29
|s/l
|8992
|50.00
|1.2117
|1.2117
|1.2037
|-15000.00
|19962853.39
|17985
|2006.01.20 15:29
|sell
|8997
|50.00
|1.2114
|1.2144
|1.2064
|17986
|2006.01.20 15:29
|s/l
|8991
|50.00
|1.2118
|1.2118
|1.2038
|-15000.00
|19947853.39
|17987
|2006.01.20 15:29
|s/l
|8993
|50.00
|1.2118
|1.2118
|1.2038
|-15000.00
|19932853.39
|17988
|2006.01.20 15:29
|sell
|8998
|50.00
|1.2115
|1.2145
|1.2065
|17989
|2006.01.20 15:29
|sell
|8999
|50.00
|1.2114
|1.2144
|1.2064
|17990
|2006.01.20 19:15
|sell
|9000
|50.00
|1.2114
|1.2144
|1.2064
|17991
|2006.01.20 19:38
|s/l
|8990
|50.00
|1.2119
|1.2119
|1.2039
|-15000.00
|19917853.39
|17992
|2006.01.20 19:38
|sell
|9001
|50.00
|1.2116
|1.2146
|1.2066
|17993
|2006.01.20 19:42
|s/l
|8988
|50.00
|1.2120
|1.2120
|1.2040
|-15000.00
|19902853.39
|17994
|2006.01.20 19:42
|s/l
|8989
|50.00
|1.2120
|1.2120
|1.2040
|-15000.00
|19887853.39
|17995
|2006.01.20 19:42
|sell
|9002
|50.00
|1.2117
|1.2147
|1.2067
|17996
|2006.01.20 19:42
|sell
|9003
|50.00
|1.2118
|1.2148
|1.2068
|17997
|2006.01.20 20:04
|s/l
|8994
|50.00
|1.2141
|1.2141
|1.2061
|-15000.00
|19872853.39
|17998
|2006.01.20 20:04
|sell
|9004
|50.00
|1.2138
|1.2168
|1.2088
|17999
|2006.01.22 00:00
|s/l
|8995
|50.00
|1.2143
|1.2143
|1.2063
|-15000.00
|19857853.39
|18000
|2006.01.22 00:00
|s/l
|8996
|50.00
|1.2143
|1.2143
|1.2063
|-15000.00
|19842853.39
|18001
|2006.01.22 00:00
|s/l
|8997
|50.00
|1.2144
|1.2144
|1.2064
|-15000.00
|19827853.39
|18002
|2006.01.22 00:00
|s/l
|8998
|50.00
|1.2145
|1.2145
|1.2065
|-15000.00
|19812853.39
|18003
|2006.01.22 00:00
|s/l
|8999
|50.00
|1.2144
|1.2144
|1.2064
|-15000.00
|19797853.39
|18004
|2006.01.22 00:00
|s/l
|9000
|50.00
|1.2144
|1.2144
|1.2064
|-15000.00
|19782853.39
|18005
|2006.01.22 00:00
|s/l
|9001
|50.00
|1.2146
|1.2146
|1.2066
|-15000.00
|19767853.39
|18006
|2006.01.22 23:04
|sell
|9005
|50.00
|1.2141
|1.2171
|1.2091
|18007
|2006.01.22 23:05
|sell
|9006
|50.00
|1.2140
|1.2170
|1.2090
|18008
|2006.01.22 23:05
|sell
|9007
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|18009
|2006.01.22 23:06
|sell
|9008
|50.00
|1.2138
|1.2168
|1.2088
|18010
|2006.01.22 23:06
|sell
|9009
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|18011
|2006.01.22 23:10
|sell
|9010
|50.00
|1.2140
|1.2170
|1.2090
|18012
|2006.01.22 23:10
|sell
|9011
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|18013
|2006.01.22 23:14
|s/l
|9002
|50.00
|1.2147
|1.2147
|1.2067
|-15000.00
|19752853.39
|18014
|2006.01.22 23:14
|sell
|9012
|50.00
|1.2144
|1.2174
|1.2094
|18015
|2006.01.22 23:16
|s/l
|9003
|50.00
|1.2148
|1.2148
|1.2068
|-15000.00
|19737853.39
|18016
|2006.01.22 23:16
|sell
|9013
|50.00
|1.2145
|1.2175
|1.2095
|18017
|2006.01.23 00:52
|s/l
|9004
|50.00
|1.2168
|1.2168
|1.2088
|-14762.00
|19723091.39
|18018
|2006.01.23 00:52
|s/l
|9007
|50.00
|1.2169
|1.2169
|1.2089
|-14762.00
|19708329.39
|18019
|2006.01.23 00:52
|s/l
|9008
|50.00
|1.2168
|1.2168
|1.2088
|-14762.00
|19693567.39
|18020
|2006.01.23 00:52
|s/l
|9009
|50.00
|1.2169
|1.2169
|1.2089
|-14762.00
|19678805.39
|18021
|2006.01.23 00:52
|s/l
|9011
|50.00
|1.2169
|1.2169
|1.2089
|-14762.00
|19664043.39
|18022
|2006.01.23 00:56
|s/l
|9006
|50.00
|1.2170
|1.2170
|1.2090
|-14762.00
|19649281.39
|18023
|2006.01.23 00:56
|s/l
|9010
|50.00
|1.2170
|1.2170
|1.2090
|-14762.00
|19634519.39
|18024
|2006.01.23 00:57
|s/l
|9005
|50.00
|1.2171
|1.2171
|1.2091
|-14762.00
|19619757.39
|18025
|2006.01.23 01:00
|sell
|9014
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|18026
|2006.01.23 01:00
|sell
|9015
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|18027
|2006.01.23 01:00
|sell
|9016
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|18028
|2006.01.23 01:00
|sell
|9017
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|18029
|2006.01.23 01:00
|sell
|9018
|50.00
|1.2168
|1.2198
|1.2118
|18030
|2006.01.23 01:03
|sell
|9019
|50.00
|1.2168
|1.2198
|1.2118
|18031
|2006.01.23 01:03
|sell
|9020
|50.00
|1.2170
|1.2200
|1.2120
|18032
|2006.01.23 01:04
|sell
|9021
|50.00
|1.2170
|1.2200
|1.2120
|18033
|2006.01.23 01:04
|s/l
|9012
|50.00
|1.2174
|1.2174
|1.2094
|-14762.00
|19604995.39
|18034
|2006.01.23 01:04
|s/l
|9013
|50.00
|1.2175
|1.2175
|1.2095
|-14762.00
|19590233.39
|18035
|2006.01.23 01:04
|sell
|9022
|50.00
|1.2173
|1.2203
|1.2123
|18036
|2006.01.23 01:06
|sell
|9023
|50.00
|1.2172
|1.2202
|1.2122
|18037
|2006.01.23 01:40
|s/l
|9014
|50.00
|1.2195
|1.2195
|1.2115
|-15000.00
|19575233.39
|18038
|2006.01.23 01:40
|s/l
|9015
|50.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|-15000.00
|19560233.39
|18039
|2006.01.23 01:40
|s/l
|9016
|50.00
|1.2195
|1.2195
|1.2115
|-15000.00
|19545233.39
|18040
|2006.01.23 01:40
|s/l
|9017
|50.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|-15000.00
|19530233.39
|18041
|2006.01.23 01:40
|s/l
|9018
|50.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|-15000.00
|19515233.39
|18042
|2006.01.23 01:40
|s/l
|9019
|50.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|-15000.00
|19500233.39
|18043
|2006.01.23 01:40
|s/l
|9020
|50.00
|1.2200
|1.2200
|1.2120
|-15000.00
|19485233.39
|18044
|2006.01.23 01:40
|s/l
|9021
|50.00
|1.2200
|1.2200
|1.2120
|-15000.00
|19470233.39
|18045
|2006.01.23 01:40
|s/l
|9022
|50.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
|-15000.00
|19455233.39
|18046
|2006.01.23 01:40
|s/l
|9023
|50.00
|1.2202
|1.2202
|1.2122
|-15000.00
|19440233.39
|18047
|2006.01.23 01:40
|sell
|9024
|50.00
|1.2229
|1.2259
|1.2179
|18048
|2006.01.23 01:40
|sell
|9025
|50.00
|1.2229
|1.2259
|1.2179
|18049
|2006.01.23 01:40
|sell
|9026
|50.00
|1.2229
|1.2259
|1.2179
|18050
|2006.01.23 01:40
|sell
|9027
|50.00
|1.2229
|1.2259
|1.2179
|18051
|2006.01.23 01:40
|sell
|9028
|50.00
|1.2229
|1.2259
|1.2179
|18052
|2006.01.23 01:40
|sell
|9029
|50.00
|1.2229
|1.2259
|1.2179
|18053
|2006.01.23 01:40
|sell
|9030
|50.00
|1.2229
|1.2259
|1.2179
|18054
|2006.01.23 01:40
|sell
|9031
|50.00
|1.2235
|1.2265
|1.2185
|18055
|2006.01.23 01:40
|sell
|9032
|50.00
|1.2240
|1.2270
|1.2190
|18056
|2006.01.23 01:40
|sell
|9033
|50.00
|1.2243
|1.2273
|1.2193
|18057
|2006.01.23 01:41
|t/p
|9033
|50.00
|1.2193
|1.2273
|1.2193
|25000.00
|19465233.39
|18058
|2006.01.23 01:41
|t/p
|9031
|50.00
|1.2185
|1.2265
|1.2185
|25000.00
|19490233.39
|18059
|2006.01.23 01:41
|t/p
|9032
|50.00
|1.2190
|1.2270
|1.2190
|25000.00
|19515233.39
|18060
|2006.01.23 01:41
|sell
|9034
|50.00
|1.2246
|1.2276
|1.2196
|18061
|2006.01.23 01:41
|t/p
|9034
|50.00
|1.2196
|1.2276
|1.2196
|25000.00
|19540233.39
|18062
|2006.01.23 01:41
|sell
|9035
|50.00
|1.2246
|1.2276
|1.2196
|18063
|2006.01.23 01:41
|t/p
|9035
|50.00
|1.2196
|1.2276
|1.2196
|25000.00
|19565233.39
|18064
|2006.01.23 01:41
|sell
|9036
|50.00
|1.2246
|1.2276
|1.2196
|18065
|2006.01.23 01:42
|t/p
|9036
|50.00
|1.2196
|1.2276
|1.2196
|25000.00
|19590233.39
|18066
|2006.01.23 03:30
|sell
|9037
|50.00
|1.2245
|1.2275
|1.2195
|18067
|2006.01.23 03:30
|sell
|9038
|50.00
|1.2244
|1.2274
|1.2194
|18068
|2006.01.23 03:30
|sell
|9039
|50.00
|1.2243
|1.2273
|1.2193
|18069
|2006.01.23 04:56
|s/l
|9024
|50.00
|1.2259
|1.2259
|1.2179
|-15000.00
|19575233.39
|18070
|2006.01.23 04:56
|s/l
|9025
|50.00
|1.2259
|1.2259
|1.2179
|-15000.00
|19560233.39
|18071
|2006.01.23 04:56
|s/l
|9026
|50.00
|1.2259
|1.2259
|1.2179
|-15000.00
|19545233.39
|18072
|2006.01.23 04:56
|s/l
|9027
|50.00
|1.2259
|1.2259
|1.2179
|-15000.00
|19530233.39
|18073
|2006.01.23 04:56
|s/l
|9028
|50.00
|1.2259
|1.2259
|1.2179
|-15000.00
|19515233.39
|18074
|2006.01.23 04:56
|s/l
|9029
|50.00
|1.2259
|1.2259
|1.2179
|-15000.00
|19500233.39
|18075
|2006.01.23 04:56
|s/l
|9030
|50.00
|1.2259
|1.2259
|1.2179
|-15000.00
|19485233.39
|18076
|2006.01.23 04:56
|sell
|9040
|50.00
|1.2259
|1.2289
|1.2209
|18077
|2006.01.23 04:57
|sell
|9041
|50.00
|1.2259
|1.2289
|1.2209
|18078
|2006.01.23 04:57
|sell
|9042
|50.00
|1.2259
|1.2289
|1.2209
|18079
|2006.01.23 10:37
|sell
|9043
|50.00
|1.2258
|1.2288
|1.2208
|18080
|2006.01.23 10:37
|sell
|9044
|50.00
|1.2259
|1.2289
|1.2209
|18081
|2006.01.23 10:37
|sell
|9045
|50.00
|1.2258
|1.2288
|1.2208
|18082
|2006.01.23 10:38
|sell
|9046
|50.00
|1.2259
|1.2289
|1.2209
|18083
|2006.01.23 11:35
|s/l
|9037
|50.00
|1.2275
|1.2275
|1.2195
|-15000.00
|19470233.39
|18084
|2006.01.23 11:35
|s/l
|9038
|50.00
|1.2274
|1.2274
|1.2194
|-15000.00
|19455233.39
|18085
|2006.01.23 11:35
|s/l
|9039
|50.00
|1.2273
|1.2273
|1.2193
|-15000.00
|19440233.39
|18086
|2006.01.23 11:35
|sell
|9047
|50.00
|1.2278
|1.2308
|1.2228
|18087
|2006.01.23 11:35
|sell
|9048
|50.00
|1.2278
|1.2308
|1.2228
|18088
|2006.01.23 11:35
|sell
|9049
|50.00
|1.2278
|1.2308
|1.2228
|18089
|2006.01.23 11:53
|s/l
|9043
|50.00
|1.2288
|1.2288
|1.2208
|-15000.00
|19425233.39
|18090
|2006.01.23 11:53
|s/l
|9045
|50.00
|1.2288
|1.2288
|1.2208
|-15000.00
|19410233.39
|18091
|2006.01.23 11:53
|sell
|9050
|50.00
|1.2285
|1.2315
|1.2235
|18092
|2006.01.23 11:53
|sell
|9051
|50.00
|1.2285
|1.2315
|1.2235
|18093
|2006.01.23 11:53
|s/l
|9040
|50.00
|1.2289
|1.2289
|1.2209
|-15000.00
|19395233.39
|18094
|2006.01.23 11:53
|s/l
|9041
|50.00
|1.2289
|1.2289
|1.2209
|-15000.00
|19380233.39
|18095
|2006.01.23 11:53
|s/l
|9042
|50.00
|1.2289
|1.2289
|1.2209
|-15000.00
|19365233.39
|18096
|2006.01.23 11:53
|s/l
|9044
|50.00
|1.2289
|1.2289
|1.2209
|-15000.00
|19350233.39
|18097
|2006.01.23 11:53
|s/l
|9046
|50.00
|1.2289
|1.2289
|1.2209
|-15000.00
|19335233.39
|18098
|2006.01.23 11:53
|sell
|9052
|50.00
|1.2286
|1.2316
|1.2236
|18099
|2006.01.23 11:54
|sell
|9053
|50.00
|1.2285
|1.2315
|1.2235
|18100
|2006.01.23 11:54
|sell
|9054
|50.00
|1.2286
|1.2316
|1.2236
|18101
|2006.01.23 11:54
|sell
|9055
|50.00
|1.2285
|1.2315
|1.2235
|18102
|2006.01.23 11:54
|sell
|9056
|50.00
|1.2286
|1.2316
|1.2236
|18103
|2006.01.23 21:20
|s/l
|9047
|50.00
|1.2308
|1.2308
|1.2228
|-15000.00
|19320233.39
|18104
|2006.01.23 21:20
|s/l
|9048
|50.00
|1.2308
|1.2308
|1.2228
|-15000.00
|19305233.39
|18105
|2006.01.23 21:20
|s/l
|9049
|50.00
|1.2308
|1.2308
|1.2228
|-15000.00
|19290233.39
|18106
|2006.01.23 21:20
|sell
|9057
|50.00
|1.2307
|1.2337
|1.2257
|18107
|2006.01.23 21:20
|sell
|9058
|50.00
|1.2307
|1.2337
|1.2257
|18108
|2006.01.23 21:20
|sell
|9059
|50.00
|1.2307
|1.2337
|1.2257
|18109
|2006.01.24 00:36
|s/l
|9050
|50.00
|1.2315
|1.2315
|1.2235
|-14762.00
|19275471.39
|18110
|2006.01.24 00:36
|s/l
|9051
|50.00
|1.2315
|1.2315
|1.2235
|-14762.00
|19260709.39
|18111
|2006.01.24 00:36
|s/l
|9052
|50.00
|1.2316
|1.2316
|1.2236
|-14762.00
|19245947.39
|18112
|2006.01.24 00:36
|s/l
|9053
|50.00
|1.2315
|1.2315
|1.2235
|-14762.00
|19231185.39
|18113
|2006.01.24 00:36
|s/l
|9054
|50.00
|1.2316
|1.2316
|1.2236
|-14762.00
|19216423.39
|18114
|2006.01.24 00:36
|s/l
|9055
|50.00
|1.2315
|1.2315
|1.2235
|-14762.00
|19201661.39
|18115
|2006.01.24 00:36
|s/l
|9056
|50.00
|1.2316
|1.2316
|1.2236
|-14762.00
|19186899.39
|18116
|2006.01.24 06:48
|sell
|9060
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|18117
|2006.01.24 06:48
|sell
|9061
|50.00
|1.2310
|1.2340
|1.2260
|18118
|2006.01.24 06:49
|sell
|9062
|50.00
|1.2310
|1.2340
|1.2260
|18119
|2006.01.24 06:49
|sell
|9063
|50.00
|1.2311
|1.2341
|1.2261
|18120
|2006.01.24 06:49
|sell
|9064
|50.00
|1.2310
|1.2340
|1.2260
|18121
|2006.01.24 06:54
|sell
|9065
|50.00
|1.2309
|1.2339
|1.2259
|18122
|2006.01.24 14:55
|t/p
|9063
|50.00
|1.2261
|1.2341
|1.2261
|25000.00
|19211899.39
|18123
|2006.01.24 14:56
|t/p
|9060
|50.00
|1.2259
|1.2339
|1.2259
|25000.00
|19236899.39
|18124
|2006.01.24 14:56
|t/p
|9061
|50.00
|1.2260
|1.2340
|1.2260
|25000.00
|19261899.39
|18125
|2006.01.24 14:56
|t/p
|9062
|50.00
|1.2260
|1.2340
|1.2260
|25000.00
|19286899.39
|18126
|2006.01.24 14:56
|t/p
|9064
|50.00
|1.2260
|1.2340
|1.2260
|25000.00
|19311899.39
|18127
|2006.01.24 14:56
|t/p
|9065
|50.00
|1.2259
|1.2339
|1.2259
|25000.00
|19336899.39
|18128
|2006.01.25 01:15
|t/p
|9057
|50.00
|1.2257
|1.2337
|1.2257
|25476.00
|19362375.39
|18129
|2006.01.25 01:15
|t/p
|9058
|50.00
|1.2257
|1.2337
|1.2257
|25476.00
|19387851.39
|18130
|2006.01.25 01:15
|t/p
|9059
|50.00
|1.2257
|1.2337
|1.2257
|25476.00
|19413327.39
|18131
|2006.01.25 01:20
|sell
|9066
|50.00
|1.2262
|1.2292
|1.2212
|18132
|2006.01.25 01:20
|sell
|9067
|50.00
|1.2261
|1.2291
|1.2211
|18133
|2006.01.25 01:20
|sell
|9068
|50.00
|1.2260
|1.2290
|1.2210
|18134
|2006.01.25 01:20
|sell
|9069
|50.00
|1.2262
|1.2292
|1.2212
|18135
|2006.01.25 01:24
|sell
|9070
|50.00
|1.2261
|1.2291
|1.2211
|18136
|2006.01.25 01:25
|sell
|9071
|50.00
|1.2263
|1.2293
|1.2213
|18137
|2006.01.25 01:25
|sell
|9072
|50.00
|1.2264
|1.2294
|1.2214
|18138
|2006.01.25 01:25
|sell
|9073
|50.00
|1.2263
|1.2293
|1.2213
|18139
|2006.01.25 01:25
|sell
|9074
|50.00
|1.2264
|1.2294
|1.2214
|18140
|2006.01.25 01:26
|sell
|9075
|50.00
|1.2265
|1.2295
|1.2215
|18141
|2006.01.25 09:34
|s/l
|9068
|50.00
|1.2290
|1.2290
|1.2210
|-15000.00
|19398327.39
|18142
|2006.01.25 09:34
|sell
|9076
|50.00
|1.2287
|1.2317
|1.2237
|18143
|2006.01.25 10:02
|s/l
|9067
|50.00
|1.2291
|1.2291
|1.2211
|-15000.00
|19383327.39
|18144
|2006.01.25 10:02
|s/l
|9070
|50.00
|1.2291
|1.2291
|1.2211
|-15000.00
|19368327.39
|18145
|2006.01.25 10:02
|sell
|9077
|50.00
|1.2288
|1.2318
|1.2238
|18146
|2006.01.25 10:02
|s/l
|9066
|50.00
|1.2292
|1.2292
|1.2212
|-15000.00
|19353327.39
|18147
|2006.01.25 10:02
|s/l
|9069
|50.00
|1.2292
|1.2292
|1.2212
|-15000.00
|19338327.39
|18148
|2006.01.25 10:02
|s/l
|9071
|50.00
|1.2293
|1.2293
|1.2213
|-15000.00
|19323327.39
|18149
|2006.01.25 10:02
|s/l
|9072
|50.00
|1.2294
|1.2294
|1.2214
|-15000.00
|19308327.39
|18150
|2006.01.25 10:02
|s/l
|9073
|50.00
|1.2293
|1.2293
|1.2213
|-15000.00
|19293327.39
|18151
|2006.01.25 10:02
|s/l
|9074
|50.00
|1.2294
|1.2294
|1.2214
|-15000.00
|19278327.39
|18152
|2006.01.25 10:02
|s/l
|9075
|50.00
|1.2295
|1.2295
|1.2215
|-15000.00
|19263327.39
|18153
|2006.01.25 10:02
|sell
|9078
|50.00
|1.2292
|1.2322
|1.2242
|18154
|2006.01.25 10:02
|sell
|9079
|50.00
|1.2293
|1.2323
|1.2243
|18155
|2006.01.25 10:02
|sell
|9080
|50.00
|1.2294
|1.2324
|1.2244
|18156
|2006.01.25 10:02
|sell
|9081
|50.00
|1.2293
|1.2323
|1.2243
|18157
|2006.01.25 10:02
|sell
|9082
|50.00
|1.2294
|1.2324
|1.2244
|18158
|2006.01.25 10:03
|sell
|9083
|50.00
|1.2293
|1.2323
|1.2243
|18159
|2006.01.25 10:03
|sell
|9084
|50.00
|1.2294
|1.2324
|1.2244
|18160
|2006.01.25 10:03
|sell
|9085
|50.00
|1.2294
|1.2324
|1.2244
|18161
|2006.01.25 10:19
|s/l
|9076
|50.00
|1.2317
|1.2317
|1.2237
|-15000.00
|19248327.39
|18162
|2006.01.25 10:19
|sell
|9086
|50.00
|1.2314
|1.2344
|1.2264
|18163
|2006.01.25 10:47
|s/l
|9077
|50.00
|1.2318
|1.2318
|1.2238
|-15000.00
|19233327.39
|18164
|2006.01.25 10:47
|sell
|9087
|50.00
|1.2315
|1.2345
|1.2265
|18165
|2006.01.25 10:51
|s/l
|9078
|50.00
|1.2322
|1.2322
|1.2242
|-15000.00
|19218327.39
|18166
|2006.01.25 10:51
|sell
|9088
|50.00
|1.2319
|1.2349
|1.2269
|18167
|2006.01.25 10:56
|s/l
|9079
|50.00
|1.2323
|1.2323
|1.2243
|-15000.00
|19203327.39
|18168
|2006.01.25 10:56
|s/l
|9081
|50.00
|1.2323
|1.2323
|1.2243
|-15000.00
|19188327.39
|18169
|2006.01.25 10:56
|s/l
|9083
|50.00
|1.2323
|1.2323
|1.2243
|-15000.00
|19173327.39
|18170
|2006.01.25 10:56
|sell
|9089
|50.00
|1.2320
|1.2350
|1.2270
|18171
|2006.01.25 10:56
|s/l
|9080
|50.00
|1.2324
|1.2324
|1.2244
|-15000.00
|19158327.39
|18172
|2006.01.25 10:56
|s/l
|9082
|50.00
|1.2324
|1.2324
|1.2244
|-15000.00
|19143327.39
|18173
|2006.01.25 10:56
|s/l
|9084
|50.00
|1.2324
|1.2324
|1.2244
|-15000.00
|19128327.39
|18174
|2006.01.25 10:56
|s/l
|9085
|50.00
|1.2324
|1.2324
|1.2244
|-15000.00
|19113327.39
|18175
|2006.01.25 10:56
|sell
|9090
|50.00
|1.2321
|1.2351
|1.2271
|18176
|2006.01.25 10:56
|sell
|9091
|50.00
|1.2322
|1.2352
|1.2272
|18177
|2006.01.25 10:56
|sell
|9092
|50.00
|1.2322
|1.2352
|1.2272
|18178
|2006.01.25 10:56
|sell
|9093
|50.00
|1.2321
|1.2351
|1.2271
|18179
|2006.01.25 10:56
|sell
|9094
|50.00
|1.2322
|1.2352
|1.2272
|18180
|2006.01.25 10:58
|sell
|9095
|50.00
|1.2321
|1.2351
|1.2271
|18181
|2006.01.25 14:42
|t/p
|9091
|50.00
|1.2272
|1.2352
|1.2272
|25000.00
|19138327.39
|18182
|2006.01.25 14:42
|t/p
|9092
|50.00
|1.2272
|1.2352
|1.2272
|25000.00
|19163327.39
|18183
|2006.01.25 14:42
|t/p
|9094
|50.00
|1.2272
|1.2352
|1.2272
|25000.00
|19188327.39
|18184
|2006.01.25 14:42
|t/p
|9090
|50.00
|1.2271
|1.2351
|1.2271
|25000.00
|19213327.39
|18185
|2006.01.25 14:42
|t/p
|9093
|50.00
|1.2271
|1.2351
|1.2271
|25000.00
|19238327.39
|18186
|2006.01.25 14:42
|t/p
|9095
|50.00
|1.2271
|1.2351
|1.2271
|25000.00
|19263327.39
|18187
|2006.01.25 14:43
|t/p
|9088
|50.00
|1.2269
|1.2349
|1.2269
|25000.00
|19288327.39
|18188
|2006.01.25 14:43
|t/p
|9089
|50.00
|1.2270
|1.2350
|1.2270
|25000.00
|19313327.39
|18189
|2006.01.25 15:16
|t/p
|9086
|50.00
|1.2264
|1.2344
|1.2264
|25000.00
|19338327.39
|18190
|2006.01.25 15:16
|t/p
|9087
|50.00
|1.2265
|1.2345
|1.2265
|25000.00
|19363327.39
|18191
|2006.01.25 15:20
|sell
|9096
|50.00
|1.2267
|1.2297
|1.2217
|18192
|2006.01.25 15:25
|sell
|9097
|50.00
|1.2270
|1.2300
|1.2220
|18193
|2006.01.25 15:25
|sell
|9098
|50.00
|1.2271
|1.2301
|1.2221
|18194
|2006.01.25 15:25
|sell
|9099
|50.00
|1.2271
|1.2301
|1.2221
|18195
|2006.01.25 15:25
|sell
|9100
|50.00
|1.2272
|1.2302
|1.2222
|18196
|2006.01.25 15:25
|sell
|9101
|50.00
|1.2271
|1.2301
|1.2221
|18197
|2006.01.25 15:25
|sell
|9102
|50.00
|1.2272
|1.2302
|1.2222
|18198
|2006.01.25 15:25
|sell
|9103
|50.00
|1.2271
|1.2301
|1.2221
|18199
|2006.01.25 15:26
|sell
|9104
|50.00
|1.2272
|1.2302
|1.2222
|18200
|2006.01.25 15:29
|sell
|9105
|50.00
|1.2271
|1.2301
|1.2221
|18201
|2006.01.26 19:00
|t/p
|9100
|50.00
|1.2222
|1.2302
|1.2222
|25238.00
|19388565.39
|18202
|2006.01.26 19:00
|t/p
|9102
|50.00
|1.2222
|1.2302
|1.2222
|25238.00
|19413803.39
|18203
|2006.01.26 19:00
|t/p
|9104
|50.00
|1.2222
|1.2302
|1.2222
|25238.00
|19439041.39
|18204
|2006.01.26 19:00
|t/p
|9097
|50.00
|1.2220
|1.2300
|1.2220
|25238.00
|19464279.39
|18205
|2006.01.26 19:00
|t/p
|9098
|50.00
|1.2221
|1.2301
|1.2221
|25238.00
|19489517.39
|18206
|2006.01.26 19:00
|t/p
|9099
|50.00
|1.2221
|1.2301
|1.2221
|25238.00
|19514755.39
|18207
|2006.01.26 19:00
|t/p
|9101
|50.00
|1.2221
|1.2301
|1.2221
|25238.00
|19539993.39
|18208
|2006.01.26 19:00
|t/p
|9103
|50.00
|1.2221
|1.2301
|1.2221
|25238.00
|19565231.39
|18209
|2006.01.26 19:00
|t/p
|9105
|50.00
|1.2221
|1.2301
|1.2221
|25238.00
|19590469.39
|18210
|2006.01.26 19:02
|t/p
|9096
|50.00
|1.2217
|1.2297
|1.2217
|25238.00
|19615707.39
|18211
|2006.01.26 19:03
|sell
|9106
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|18212
|2006.01.26 19:03
|sell
|9107
|50.00
|1.2220
|1.2250
|1.2170
|18213
|2006.01.26 19:03
|sell
|9108
|50.00
|1.2223
|1.2253
|1.2173
|18214
|2006.01.26 19:03
|sell
|9109
|50.00
|1.2223
|1.2253
|1.2173
|18215
|2006.01.26 19:03
|sell
|9110
|50.00
|1.2222
|1.2252
|1.2172
|18216
|2006.01.26 19:04
|sell
|9111
|50.00
|1.2221
|1.2251
|1.2171
|18217
|2006.01.26 19:04
|sell
|9112
|50.00
|1.2220
|1.2250
|1.2170
|18218
|2006.01.26 19:04
|sell
|9113
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|18219
|2006.01.26 19:04
|sell
|9114
|50.00
|1.2220
|1.2250
|1.2170
|18220
|2006.01.26 19:05
|sell
|9115
|50.00
|1.2223
|1.2253
|1.2173
|18221
|2006.01.27 12:08
|t/p
|9108
|50.00
|1.2173
|1.2253
|1.2173
|25714.00
|19641421.39
|18222
|2006.01.27 12:08
|t/p
|9109
|50.00
|1.2173
|1.2253
|1.2173
|25714.00
|19667135.39
|18223
|2006.01.27 12:08
|t/p
|9115
|50.00
|1.2173
|1.2253
|1.2173
|25714.00
|19692849.39
|18224
|2006.01.27 12:08
|t/p
|9110
|50.00
|1.2172
|1.2252
|1.2172
|25714.00
|19718563.39
|18225
|2006.01.27 12:08
|t/p
|9111
|50.00
|1.2171
|1.2251
|1.2171
|25714.00
|19744277.39
|18226
|2006.01.27 12:08
|t/p
|9106
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25714.00
|19769991.39
|18227
|2006.01.27 12:08
|t/p
|9107
|50.00
|1.2170
|1.2250
|1.2170
|25714.00
|19795705.39
|18228
|2006.01.27 12:08
|t/p
|9112
|50.00
|1.2170
|1.2250
|1.2170
|25714.00
|19821419.39
|18229
|2006.01.27 12:08
|t/p
|9113
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25714.00
|19847133.39
|18230
|2006.01.27 12:08
|t/p
|9114
|50.00
|1.2170
|1.2250
|1.2170
|25714.00
|19872847.39
|18231
|2006.01.27 12:10
|sell
|9116
|50.00
|1.2176
|1.2206
|1.2126
|18232
|2006.01.27 12:10
|sell
|9117
|50.00
|1.2177
|1.2207
|1.2127
|18233
|2006.01.27 12:10
|sell
|9118
|50.00
|1.2176
|1.2206
|1.2126
|18234
|2006.01.27 12:10
|sell
|9119
|50.00
|1.2177
|1.2207
|1.2127
|18235
|2006.01.27 12:11
|sell
|9120
|50.00
|1.2178
|1.2208
|1.2128
|18236
|2006.01.27 12:11
|sell
|9121
|50.00
|1.2177
|1.2207
|1.2127
|18237
|2006.01.27 12:11
|sell
|9122
|50.00
|1.2178
|1.2208
|1.2128
|18238
|2006.01.27 12:11
|sell
|9123
|50.00
|1.2177
|1.2207
|1.2127
|18239
|2006.01.27 12:11
|sell
|9124
|50.00
|1.2178
|1.2208
|1.2128
|18240
|2006.01.27 12:11
|sell
|9125
|50.00
|1.2177
|1.2207
|1.2127
|18241
|2006.01.27 14:30
|s/l
|9116
|50.00
|1.2206
|1.2206
|1.2126
|-15000.00
|19857847.39
|18242
|2006.01.27 14:30
|s/l
|9117
|50.00
|1.2207
|1.2207
|1.2127
|-15000.00
|19842847.39
|18243
|2006.01.27 14:30
|s/l
|9118
|50.00
|1.2206
|1.2206
|1.2126
|-15000.00
|19827847.39
|18244
|2006.01.27 14:30
|s/l
|9119
|50.00
|1.2207
|1.2207
|1.2127
|-15000.00
|19812847.39
|18245
|2006.01.27 14:30
|s/l
|9120
|50.00
|1.2208
|1.2208
|1.2128
|-15000.00
|19797847.39
|18246
|2006.01.27 14:30
|s/l
|9121
|50.00
|1.2207
|1.2207
|1.2127
|-15000.00
|19782847.39
|18247
|2006.01.27 14:30
|s/l
|9122
|50.00
|1.2208
|1.2208
|1.2128
|-15000.00
|19767847.39
|18248
|2006.01.27 14:30
|s/l
|9123
|50.00
|1.2207
|1.2207
|1.2127
|-15000.00
|19752847.39
|18249
|2006.01.27 14:30
|s/l
|9124
|50.00
|1.2208
|1.2208
|1.2128
|-15000.00
|19737847.39
|18250
|2006.01.27 14:30
|s/l
|9125
|50.00
|1.2207
|1.2207
|1.2127
|-15000.00
|19722847.39
|18251
|2006.01.27 14:30
|sell
|9126
|50.00
|1.2218
|1.2248
|1.2168
|18252
|2006.01.27 14:31
|sell
|9127
|50.00
|1.2221
|1.2251
|1.2171
|18253
|2006.01.27 14:32
|sell
|9128
|50.00
|1.2221
|1.2251
|1.2171
|18254
|2006.01.27 14:32
|sell
|9129
|50.00
|1.2221
|1.2251
|1.2171
|18255
|2006.01.27 14:35
|sell
|9130
|50.00
|1.2220
|1.2250
|1.2170
|18256
|2006.01.27 14:35
|sell
|9131
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|18257
|2006.01.27 14:35
|sell
|9132
|50.00
|1.2218
|1.2248
|1.2168
|18258
|2006.01.27 14:35
|sell
|9133
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|18259
|2006.01.27 14:35
|sell
|9134
|50.00
|1.2220
|1.2250
|1.2170
|18260
|2006.01.27 14:35
|sell
|9135
|50.00
|1.2219
|1.2249
|1.2169
|18261
|2006.01.27 16:22
|t/p
|9127
|50.00
|1.2171
|1.2251
|1.2171
|25000.00
|19747847.39
|18262
|2006.01.27 16:22
|t/p
|9128
|50.00
|1.2171
|1.2251
|1.2171
|25000.00
|19772847.39
|18263
|2006.01.27 16:22
|t/p
|9129
|50.00
|1.2171
|1.2251
|1.2171
|25000.00
|19797847.39
|18264
|2006.01.27 16:22
|t/p
|9130
|50.00
|1.2170
|1.2250
|1.2170
|25000.00
|19822847.39
|18265
|2006.01.27 16:22
|t/p
|9131
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|19847847.39
|18266
|2006.01.27 16:22
|t/p
|9133
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|19872847.39
|18267
|2006.01.27 16:22
|t/p
|9134
|50.00
|1.2170
|1.2250
|1.2170
|25000.00
|19897847.39
|18268
|2006.01.27 16:22
|t/p
|9135
|50.00
|1.2169
|1.2249
|1.2169
|25000.00
|19922847.39
|18269
|2006.01.27 16:29
|t/p
|9126
|50.00
|1.2168
|1.2248
|1.2168
|25000.00
|19947847.39
|18270
|2006.01.27 16:29
|t/p
|9132
|50.00
|1.2168
|1.2248
|1.2168
|25000.00
|19972847.39
|18271
|2006.01.27 16:29
|sell
|9136
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|18272
|2006.01.27 16:29
|sell
|9137
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|18273
|2006.01.27 16:29
|sell
|9138
|50.00
|1.2171
|1.2201
|1.2121
|18274
|2006.01.27 16:29
|sell
|9139
|50.00
|1.2172
|1.2202
|1.2122
|18275
|2006.01.27 16:30
|sell
|9140
|50.00
|1.2176
|1.2206
|1.2126
|18276
|2006.01.27 16:30
|sell
|9141
|50.00
|1.2175
|1.2205
|1.2125
|18277
|2006.01.27 16:30
|sell
|9142
|50.00
|1.2174
|1.2204
|1.2124
|18278
|2006.01.27 16:30
|sell
|9143
|50.00
|1.2175
|1.2205
|1.2125
|18279
|2006.01.27 16:31
|sell
|9144
|50.00
|1.2174
|1.2204
|1.2124
|18280
|2006.01.27 16:31
|sell
|9145
|50.00
|1.2176
|1.2206
|1.2126
|18281
|2006.01.27 17:12
|t/p
|9140
|50.00
|1.2126
|1.2206
|1.2126
|25000.00
|19997847.39
|18282
|2006.01.27 17:12
|t/p
|9141
|50.00
|1.2125
|1.2205
|1.2125
|25000.00
|20022847.39
|18283
|2006.01.27 17:12
|t/p
|9142
|50.00
|1.2124
|1.2204
|1.2124
|25000.00
|20047847.39
|18284
|2006.01.27 17:12
|t/p
|9143
|50.00
|1.2125
|1.2205
|1.2125
|25000.00
|20072847.39
|18285
|2006.01.27 17:12
|t/p
|9144
|50.00
|1.2124
|1.2204
|1.2124
|25000.00
|20097847.39
|18286
|2006.01.27 17:12
|t/p
|9145
|50.00
|1.2126
|1.2206
|1.2126
|25000.00
|20122847.39
|18287
|2006.01.27 17:13
|t/p
|9139
|50.00
|1.2122
|1.2202
|1.2122
|25000.00
|20147847.39
|18288
|2006.01.27 17:13
|t/p
|9138
|50.00
|1.2121
|1.2201
|1.2121
|25000.00
|20172847.39
|18289
|2006.01.27 17:13
|t/p
|9136
|50.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|25000.00
|20197847.39
|18290
|2006.01.27 17:19
|t/p
|9137
|50.00
|1.2116
|1.2196
|1.2116
|25000.00
|20222847.39
|18291
|2006.01.27 17:19
|sell
|9146
|50.00
|1.2129
|1.2159
|1.2079
|18292
|2006.01.27 17:20
|sell
|9147
|50.00
|1.2134
|1.2164
|1.2084
|18293
|2006.01.27 17:20
|sell
|9148
|50.00
|1.2133
|1.2163
|1.2083
|18294
|2006.01.27 17:20
|sell
|9149
|50.00
|1.2132
|1.2162
|1.2082
|18295
|2006.01.27 17:20
|sell
|9150
|50.00
|1.2131
|1.2161
|1.2081
|18296
|2006.01.27 17:20
|sell
|9151
|50.00
|1.2130
|1.2160
|1.2080
|18297
|2006.01.27 17:20
|sell
|9152
|50.00
|1.2129
|1.2159
|1.2079
|18298
|2006.01.27 17:20
|sell
|9153
|50.00
|1.2134
|1.2164
|1.2084
|18299
|2006.01.27 17:20
|sell
|9154
|50.00
|1.2133
|1.2163
|1.2083
|18300
|2006.01.27 17:20
|sell
|9155
|50.00
|1.2132
|1.2162
|1.2082
|18301
|2006.01.30 09:33
|t/p
|9147
|50.00
|1.2084
|1.2164
|1.2084
|25238.00
|20248085.39
|18302
|2006.01.30 09:33
|t/p
|9148
|50.00
|1.2083
|1.2163
|1.2083
|25238.00
|20273323.39
|18303
|2006.01.30 09:33
|t/p
|9149
|50.00
|1.2082
|1.2162
|1.2082
|25238.00
|20298561.39
|18304
|2006.01.30 09:33
|t/p
|9150
|50.00
|1.2081
|1.2161
|1.2081
|25238.00
|20323799.39
|18305
|2006.01.30 09:33
|t/p
|9151
|50.00
|1.2080
|1.2160
|1.2080
|25238.00
|20349037.39
|18306
|2006.01.30 09:33
|t/p
|9153
|50.00
|1.2084
|1.2164
|1.2084
|25238.00
|20374275.39
|18307
|2006.01.30 09:33
|t/p
|9154
|50.00
|1.2083
|1.2163
|1.2083
|25238.00
|20399513.39
|18308
|2006.01.30 09:33
|t/p
|9155
|50.00
|1.2082
|1.2162
|1.2082
|25238.00
|20424751.39
|18309
|2006.01.30 09:53
|t/p
|9146
|50.00
|1.2079
|1.2159
|1.2079
|25238.00
|20449989.39
|18310
|2006.01.30 09:53
|t/p
|9152
|50.00
|1.2079
|1.2159
|1.2079
|25238.00
|20475227.39
|18311
|2006.01.30 09:55
|sell
|9156
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|18312
|2006.01.30 09:55
|sell
|9157
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|18313
|2006.01.30 09:55
|sell
|9158
|50.00
|1.2083
|1.2113
|1.2033
|18314
|2006.01.30 09:55
|sell
|9159
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|18315
|2006.01.30 09:55
|sell
|9160
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|18316
|2006.01.30 09:55
|sell
|9161
|50.00
|1.2083
|1.2113
|1.2033
|18317
|2006.01.30 10:00
|sell
|9162
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|18318
|2006.01.30 10:01
|sell
|9163
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|18319
|2006.01.30 10:03
|sell
|9164
|50.00
|1.2083
|1.2113
|1.2033
|18320
|2006.01.30 10:04
|sell
|9165
|50.00
|1.2082
|1.2112
|1.2032
|18321
|2006.01.31 09:01
|s/l
|9165
|50.00
|1.2112
|1.2112
|1.2032
|-14762.00
|20460465.39
|18322
|2006.01.31 09:01
|sell
|9166
|50.00
|1.2109
|1.2139
|1.2059
|18323
|2006.01.31 09:01
|s/l
|9158
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2033
|-14762.00
|20445703.39
|18324
|2006.01.31 09:01
|s/l
|9161
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2033
|-14762.00
|20430941.39
|18325
|2006.01.31 09:01
|s/l
|9164
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2033
|-14762.00
|20416179.39
|18326
|2006.01.31 09:01
|sell
|9167
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|18327
|2006.01.31 09:01
|s/l
|9157
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-14762.00
|20401417.39
|18328
|2006.01.31 09:01
|s/l
|9160
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-14762.00
|20386655.39
|18329
|2006.01.31 09:01
|s/l
|9163
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-14762.00
|20371893.39
|18330
|2006.01.31 09:01
|sell
|9168
|50.00
|1.2111
|1.2141
|1.2061
|18331
|2006.01.31 09:01
|s/l
|9156
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-14762.00
|20357131.39
|18332
|2006.01.31 09:01
|s/l
|9159
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-14762.00
|20342369.39
|18333
|2006.01.31 09:01
|s/l
|9162
|50.00
|1.2115
|1.2115
|1.2035
|-14762.00
|20327607.39
|18334
|2006.01.31 09:01
|sell
|9169
|50.00
|1.2112
|1.2142
|1.2062
|18335
|2006.01.31 09:01
|sell
|9170
|50.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
|18336
|2006.01.31 09:02
|sell
|9171
|50.00
|1.2114
|1.2144
|1.2064
|18337
|2006.01.31 09:02
|sell
|9172
|50.00
|1.2115
|1.2145
|1.2065
|18338
|2006.01.31 09:02
|sell
|9173
|50.00
|1.2116
|1.2146
|1.2066
|18339
|2006.01.31 09:02
|sell
|9174
|50.00
|1.2115
|1.2145
|1.2065
|18340
|2006.01.31 09:03
|sell
|9175
|50.00
|1.2114
|1.2144
|1.2064
|18341
|2006.01.31 16:46
|s/l
|9166
|50.00
|1.2139
|1.2139
|1.2059
|-15000.00
|20312607.39
|18342
|2006.01.31 16:46
|sell
|9176
|50.00
|1.2136
|1.2166
|1.2086
|18343
|2006.01.31 16:47
|s/l
|9167
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2060
|-15000.00
|20297607.39
|18344
|2006.01.31 16:47
|sell
|9177
|50.00
|1.2137
|1.2167
|1.2087
|18345
|2006.01.31 16:47
|s/l
|9168
|50.00
|1.2141
|1.2141
|1.2061
|-15000.00
|20282607.39
|18346
|2006.01.31 16:47
|sell
|9178
|50.00
|1.2138
|1.2168
|1.2088
|18347
|2006.01.31 16:47
|s/l
|9169
|50.00
|1.2142
|1.2142
|1.2062
|-15000.00
|20267607.39
|18348
|2006.01.31 16:47
|sell
|9179
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|18349
|2006.01.31 16:52
|s/l
|9170
|50.00
|1.2143
|1.2143
|1.2063
|-15000.00
|20252607.39
|18350
|2006.01.31 16:52
|sell
|9180
|50.00
|1.2140
|1.2170
|1.2090
|18351
|2006.01.31 16:52
|s/l
|9171
|50.00
|1.2144
|1.2144
|1.2064
|-15000.00
|20237607.39
|18352
|2006.01.31 16:52
|s/l
|9175
|50.00
|1.2144
|1.2144
|1.2064
|-15000.00
|20222607.39
|18353
|2006.01.31 16:52
|sell
|9181
|50.00
|1.2141
|1.2171
|1.2091
|18354
|2006.01.31 16:52
|sell
|9182
|50.00
|1.2140
|1.2170
|1.2090
|18355
|2006.01.31 16:57
|s/l
|9172
|50.00
|1.2145
|1.2145
|1.2065
|-15000.00
|20207607.39
|18356
|2006.01.31 16:57
|s/l
|9174
|50.00
|1.2145
|1.2145
|1.2065
|-15000.00
|20192607.39
|18357
|2006.01.31 16:57
|sell
|9183
|50.00
|1.2142
|1.2172
|1.2092
|18358
|2006.01.31 17:00
|s/l
|9173
|50.00
|1.2146
|1.2146
|1.2066
|-15000.00
|20177607.39
|18359
|2006.01.31 17:00
|sell
|9184
|50.00
|1.2143
|1.2173
|1.2093
|18360
|2006.01.31 17:01
|sell
|9185
|50.00
|1.2142
|1.2172
|1.2092
|18361
|2006.01.31 18:11
|s/l
|9176
|50.00
|1.2166
|1.2166
|1.2086
|-15000.00
|20162607.39
|18362
|2006.01.31 18:11
|sell
|9186
|50.00
|1.2163
|1.2193
|1.2113
|18363
|2006.01.31 18:11
|s/l
|9177
|50.00
|1.2167
|1.2167
|1.2087
|-15000.00
|20147607.39
|18364
|2006.01.31 18:11
|sell
|9187
|50.00
|1.2164
|1.2194
|1.2114
|18365
|2006.01.31 18:12
|s/l
|9178
|50.00
|1.2168
|1.2168
|1.2088
|-15000.00
|20132607.39
|18366
|2006.01.31 18:12
|sell
|9188
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|18367
|2006.01.31 18:15
|s/l
|9179
|50.00
|1.2169
|1.2169
|1.2089
|-15000.00
|20117607.39
|18368
|2006.01.31 18:15
|sell
|9189
|50.00
|1.2166
|1.2196
|1.2116
|18369
|2006.01.31 18:16
|s/l
|9180
|50.00
|1.2170
|1.2170
|1.2090
|-15000.00
|20102607.39
|18370
|2006.01.31 18:16
|s/l
|9182
|50.00
|1.2170
|1.2170
|1.2090
|-15000.00
|20087607.39
|18371
|2006.01.31 18:16
|sell
|9190
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|18372
|2006.01.31 18:16
|s/l
|9181
|50.00
|1.2171
|1.2171
|1.2091
|-15000.00
|20072607.39
|18373
|2006.01.31 18:16
|sell
|9191
|50.00
|1.2168
|1.2198
|1.2118
|18374
|2006.01.31 18:16
|s/l
|9183
|50.00
|1.2172
|1.2172
|1.2092
|-15000.00
|20057607.39
|18375
|2006.01.31 18:16
|s/l
|9185
|50.00
|1.2172
|1.2172
|1.2092
|-15000.00
|20042607.39
|18376
|2006.01.31 18:16
|sell
|9192
|50.00
|1.2169
|1.2199
|1.2119
|18377
|2006.01.31 18:16
|s/l
|9184
|50.00
|1.2173
|1.2173
|1.2093
|-15000.00
|20027607.39
|18378
|2006.01.31 18:16
|sell
|9193
|50.00
|1.2170
|1.2200
|1.2120
|18379
|2006.01.31 18:16
|sell
|9194
|50.00
|1.2171
|1.2201
|1.2121
|18380
|2006.01.31 18:16
|sell
|9195
|50.00
|1.2172
|1.2202
|1.2122
|18381
|2006.01.31 20:32
|t/p
|9195
|50.00
|1.2122
|1.2202
|1.2122
|25000.00
|20052607.39
|18382
|2006.01.31 20:32
|t/p
|9194
|50.00
|1.2121
|1.2201
|1.2121
|25000.00
|20077607.39
|18383
|2006.02.01 06:46
|sell
|9196
|50.00
|1.2171
|1.2201
|1.2121
|18384
|2006.02.01 06:46
|sell
|9197
|50.00
|1.2170
|1.2200
|1.2120
|18385
|2006.02.01 10:46
|t/p
|9193
|50.00
|1.2120
|1.2200
|1.2120
|25238.00
|20102845.39
|18386
|2006.02.01 10:46
|t/p
|9196
|50.00
|1.2121
|1.2201
|1.2121
|25000.00
|20127845.39
|18387
|2006.02.01 10:46
|t/p
|9197
|50.00
|1.2120
|1.2200
|1.2120
|25000.00
|20152845.39
|18388
|2006.02.01 10:47
|t/p
|9192
|50.00
|1.2119
|1.2199
|1.2119
|25238.00
|20178083.39
|18389
|2006.02.01 10:47
|t/p
|9190
|50.00
|1.2117
|1.2197
|1.2117
|25238.00
|20203321.39
|18390
|2006.02.01 10:47
|t/p
|9191
|50.00
|1.2118
|1.2198
|1.2118
|25238.00
|20228559.39
|18391
|2006.02.01 11:45
|t/p
|9186
|50.00
|1.2113
|1.2193
|1.2113
|25238.00
|20253797.39
|18392
|2006.02.01 11:45
|t/p
|9187
|50.00
|1.2114
|1.2194
|1.2114
|25238.00
|20279035.39
|18393
|2006.02.01 11:45
|t/p
|9188
|50.00
|1.2115
|1.2195
|1.2115
|25238.00
|20304273.39
|18394
|2006.02.01 11:45
|t/p
|9189
|50.00
|1.2116
|1.2196
|1.2116
|25238.00
|20329511.39
|18395
|2006.02.01 11:45
|sell
|9198
|50.00
|1.2119
|1.2149
|1.2069
|18396
|2006.02.01 11:45
|sell
|9199
|50.00
|1.2118
|1.2148
|1.2068
|18397
|2006.02.01 11:45
|sell
|9200
|50.00
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|18398
|2006.02.01 11:45
|sell
|9201
|50.00
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|18399
|2006.02.01 11:45
|sell
|9202
|50.00
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|18400
|2006.02.01 11:49
|sell
|9203
|50.00
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|18401
|2006.02.01 18:37
|t/p
|9201
|50.00
|1.2073
|1.2153
|1.2073
|25000.00
|20354511.39
|18402
|2006.02.01 18:37
|t/p
|9202
|50.00
|1.2074
|1.2154
|1.2074
|25000.00
|20379511.39
|18403
|2006.02.01 18:37
|t/p
|9203
|50.00
|1.2073
|1.2153
|1.2073
|25000.00
|20404511.39
|18404
|2006.02.01 18:37
|t/p
|9200
|50.00
|1.2071
|1.2151
|1.2071
|25000.00
|20429511.39
|18405
|2006.02.01 20:05
|t/p
|9198
|50.00
|1.2069
|1.2149
|1.2069
|25000.00
|20454511.39
|18406
|2006.02.01 20:19
|t/p
|9199
|50.00
|1.2068
|1.2148
|1.2068
|25000.00
|20479511.39
|18407
|2006.02.01 20:23
|buy
|9204
|50.00
|1.2059
|1.2029
|1.2109
|18408
|2006.02.01 20:23
|buy
|9205
|50.00
|1.2052
|1.2022
|1.2102
|18409
|2006.02.01 20:23
|buy
|9206
|50.00
|1.2052
|1.2022
|1.2102
|18410
|2006.02.01 22:30
|buy
|9207
|50.00
|1.2053
|1.2023
|1.2103
|18411
|2006.02.01 22:30
|buy
|9208
|50.00
|1.2052
|1.2022
|1.2102
|18412
|2006.02.01 22:30
|buy
|9209
|50.00
|1.2053
|1.2023
|1.2103
|18413
|2006.02.01 22:30
|buy
|9210
|50.00
|1.2052
|1.2022
|1.2102
|18414
|2006.02.01 22:31
|buy
|9211
|50.00
|1.2051
|1.2021
|1.2101
|18415
|2006.02.01 22:31
|buy
|9212
|50.00
|1.2050
|1.2020
|1.2100
|18416
|2006.02.01 22:31
|buy
|9213
|50.00
|1.2051
|1.2021
|1.2101
|18417
|2006.02.02 17:20
|t/p
|9212
|50.00
|1.2100
|1.2020
|1.2100
|24511.50
|20504022.89
|18418
|2006.02.02 17:26
|t/p
|9205
|50.00
|1.2102
|1.2022
|1.2102
|24511.50
|20528534.39
|18419
|2006.02.02 17:26
|t/p
|9206
|50.00
|1.2102
|1.2022
|1.2102
|24511.50
|20553045.89
|18420
|2006.02.02 17:26
|t/p
|9207
|50.00
|1.2103
|1.2023
|1.2103
|24511.50
|20577557.39
|18421
|2006.02.02 17:26
|t/p
|9208
|50.00
|1.2102
|1.2022
|1.2102
|24511.50
|20602068.89
|18422
|2006.02.02 17:26
|t/p
|9209
|50.00
|1.2103
|1.2023
|1.2103
|24511.50
|20626580.39
|18423
|2006.02.02 17:26
|t/p
|9210
|50.00
|1.2102
|1.2022
|1.2102
|24511.50
|20651091.89
|18424
|2006.02.02 17:26
|t/p
|9211
|50.00
|1.2101
|1.2021
|1.2101
|24511.50
|20675603.39
|18425
|2006.02.02 17:26
|t/p
|9213
|50.00
|1.2101
|1.2021
|1.2101
|24511.50
|20700114.89
|18426
|2006.02.03 02:12
|t/p
|9204
|50.00
|1.2109
|1.2029
|1.2109
|23046.00
|20723160.89
|18427
|2006.02.03 02:12
|buy
|9214
|50.00
|1.2106
|1.2076
|1.2156
|18428
|2006.02.03 02:14
|buy
|9215
|50.00
|1.2107
|1.2077
|1.2157
|18429
|2006.02.03 02:14
|buy
|9216
|50.00
|1.2104
|1.2074
|1.2154
|18430
|2006.02.03 02:15
|buy
|9217
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|18431
|2006.02.03 02:15
|buy
|9218
|50.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
|18432
|2006.02.03 02:15
|buy
|9219
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|18433
|2006.02.03 02:15
|buy
|9220
|50.00
|1.2100
|1.2070
|1.2150
|18434
|2006.02.03 02:16
|buy
|9221
|50.00
|1.2101
|1.2071
|1.2151
|18435
|2006.02.03 02:16
|buy
|9222
|50.00
|1.2102
|1.2072
|1.2152
|18436
|2006.02.03 02:18
|buy
|9223
|50.00
|1.2103
|1.2073
|1.2153
|18437
|2006.02.03 08:19
|s/l
|9215
|50.00
|1.2077
|1.2077
|1.2157
|-15000.00
|20708160.89
|18438
|2006.02.03 08:19
|buy
|9224
|50.00
|1.2080
|1.2050
|1.2130
|18439
|2006.02.03 08:33
|s/l
|9214
|50.00
|1.2076
|1.2076
|1.2156
|-15000.00
|20693160.89
|18440
|2006.02.03 08:33
|buy
|9225
|50.00
|1.2079
|1.2049
|1.2129
|18441
|2006.02.03 08:37
|s/l
|9216
|50.00
|1.2074
|1.2074
|1.2154
|-15000.00
|20678160.89
|18442
|2006.02.03 08:37
|buy
|9226
|50.00
|1.2077
|1.2047
|1.2127
|18443
|2006.02.03 08:37
|s/l
|9223
|50.00
|1.2073
|1.2073
|1.2153
|-15000.00
|20663160.89
|18444
|2006.02.03 08:37
|buy
|9227
|50.00
|1.2076
|1.2046
|1.2126
|18445
|2006.02.03 08:38
|s/l
|9217
|50.00
|1.2071
|1.2071
|1.2151
|-15000.00
|20648160.89
|18446
|2006.02.03 08:38
|s/l
|9218
|50.00
|1.2072
|1.2072
|1.2152
|-15000.00
|20633160.89
|18447
|2006.02.03 08:38
|s/l
|9219
|50.00
|1.2071
|1.2071
|1.2151
|-15000.00
|20618160.89
|18448
|2006.02.03 08:38
|s/l
|9221
|50.00
|1.2071
|1.2071
|1.2151
|-15000.00
|20603160.89
|18449
|2006.02.03 08:38
|s/l
|9222
|50.00
|1.2072
|1.2072
|1.2152
|-15000.00
|20588160.89
|18450
|2006.02.03 08:38
|buy
|9228
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|18451
|2006.02.03 08:39
|buy
|9229
|50.00
|1.2075
|1.2045
|1.2125
|18452
|2006.02.03 08:39
|buy
|9230
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|18453
|2006.02.03 08:41
|buy
|9231
|50.00
|1.2074
|1.2044
|1.2124
|18454
|2006.02.03 08:43
|s/l
|9220
|50.00
|1.2070
|1.2070
|1.2150
|-15000.00
|20573160.89
|18455
|2006.02.03 08:43
|buy
|9232
|50.00
|1.2073
|1.2043
|1.2123
|18456
|2006.02.03 08:44
|buy
|9233
|50.00
|1.2072
|1.2042
|1.2122
|18457
|2006.02.03 14:33
|s/l
|9224
|50.00
|1.2050
|1.2050
|1.2130
|-15000.00
|20558160.89
|18458
|2006.02.03 14:33
|s/l
|9225
|50.00
|1.2049
|1.2049
|1.2129
|-15000.00
|20543160.89
|18459
|2006.02.03 14:33
|s/l
|9226
|50.00
|1.2047
|1.2047
|1.2127
|-15000.00
|20528160.89
|18460
|2006.02.03 14:33
|s/l
|9227
|50.00
|1.2046
|1.2046
|1.2126
|-15000.00
|20513160.89
|18461
|2006.02.03 14:33
|s/l
|9228
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15000.00
|20498160.89
|18462
|2006.02.03 14:33
|s/l
|9229
|50.00
|1.2045
|1.2045
|1.2125
|-15000.00
|20483160.89
|18463
|2006.02.03 14:33
|s/l
|9230
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15000.00
|20468160.89
|18464
|2006.02.03 14:33
|s/l
|9231
|50.00
|1.2044
|1.2044
|1.2124
|-15000.00
|20453160.89
|18465
|2006.02.03 14:33
|s/l
|9232
|50.00
|1.2043
|1.2043
|1.2123
|-15000.00
|20438160.89
|18466
|2006.02.03 14:33
|s/l
|9233
|50.00
|1.2042
|1.2042
|1.2122
|-15000.00
|20423160.89
|18467
|2006.02.03 14:33
|sell
|9234
|50.00
|1.2065
|1.2095
|1.2015
|18468
|2006.02.03 14:33
|sell
|9235
|50.00
|1.2068
|1.2098
|1.2018
|18469
|2006.02.03 14:38
|t/p
|9235
|50.00
|1.2018
|1.2098
|1.2018
|25000.00
|20448160.89
|18470
|2006.02.03 14:57
|t/p
|9234
|50.00
|1.2015
|1.2095
|1.2015
|25000.00
|20473160.89
|18471
|2006.02.03 14:57
|buy
|9236
|50.00
|1.2002
|1.1972
|1.2052
|18472
|2006.02.03 14:57
|buy
|9237
|50.00
|1.2001
|1.1971
|1.2051
|18473
|2006.02.03 14:58
|buy
|9238
|50.00
|1.2000
|1.1970
|1.2050
|18474
|2006.02.03 14:58
|buy
|9239
|50.00
|1.2001
|1.1971
|1.2051
|18475
|2006.02.03 15:02
|buy
|9240
|50.00
|1.1996
|1.1966
|1.2046
|18476
|2006.02.03 15:02
|buy
|9241
|50.00
|1.1997
|1.1967
|1.2047
|18477
|2006.02.03 15:02
|buy
|9242
|50.00
|1.1996
|1.1966
|1.2046
|18478
|2006.02.03 15:03
|buy
|9243
|50.00
|1.1997
|1.1967
|1.2047
|18479
|2006.02.03 15:03
|buy
|9244
|50.00
|1.1998
|1.1968
|1.2048
|18480
|2006.02.03 15:03
|buy
|9245
|50.00
|1.1999
|1.1969
|1.2049
|18481
|2006.02.03 15:18
|s/l
|9236
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.2052
|-15000.00
|20458160.89
|18482
|2006.02.03 15:18
|buy
|9246
|50.00
|1.1975
|1.1945
|1.2025
|18483
|2006.02.03 15:18
|s/l
|9237
|50.00
|1.1971
|1.1971
|1.2051
|-15000.00
|20443160.89
|18484
|2006.02.03 15:18
|s/l
|9239
|50.00
|1.1971
|1.1971
|1.2051
|-15000.00
|20428160.89
|18485
|2006.02.03 15:18
|buy
|9247
|50.00
|1.1974
|1.1944
|1.2024
|18486
|2006.02.03 15:18
|buy
|9248
|50.00
|1.1974
|1.1944
|1.2024
|18487
|2006.02.03 15:18
|s/l
|9238
|50.00
|1.1970
|1.1970
|1.2050
|-15000.00
|20413160.89
|18488
|2006.02.03 15:18
|buy
|9249
|50.00
|1.1973
|1.1943
|1.2023
|18489
|2006.02.03 15:18
|s/l
|9245
|50.00
|1.1969
|1.1969
|1.2049
|-15000.00
|20398160.89
|18490
|2006.02.03 15:18
|buy
|9250
|50.00
|1.1972
|1.1942
|1.2022
|18491
|2006.02.03 15:19
|s/l
|9241
|50.00
|1.1967
|1.1967
|1.2047
|-15000.00
|20383160.89
|18492
|2006.02.03 15:19
|s/l
|9243
|50.00
|1.1967
|1.1967
|1.2047
|-15000.00
|20368160.89
|18493
|2006.02.03 15:19
|s/l
|9244
|50.00
|1.1968
|1.1968
|1.2048
|-15000.00
|20353160.89
|18494
|2006.02.03 15:19
|buy
|9251
|50.00
|1.1970
|1.1940
|1.2020
|18495
|2006.02.03 15:19
|buy
|9252
|50.00
|1.1971
|1.1941
|1.2021
|18496
|2006.02.03 15:19
|buy
|9253
|50.00
|1.1970
|1.1940
|1.2020
|18497
|2006.02.03 17:31
|t/p
|9251
|50.00
|1.2020
|1.1940
|1.2020
|25000.00
|20378160.89
|18498
|2006.02.03 17:31
|t/p
|9253
|50.00
|1.2020
|1.1940
|1.2020
|25000.00
|20403160.89
|18499
|2006.02.03 17:31
|t/p
|9250
|50.00
|1.2022
|1.1942
|1.2022
|25000.00
|20428160.89
|18500
|2006.02.03 17:31
|t/p
|9252
|50.00
|1.2021
|1.1941
|1.2021
|25000.00
|20453160.89
|18501
|2006.02.03 17:32
|t/p
|9249
|50.00
|1.2023
|1.1943
|1.2023
|25000.00
|20478160.89
|18502
|2006.02.03 17:32
|t/p
|9247
|50.00
|1.2024
|1.1944
|1.2024
|25000.00
|20503160.89
|18503
|2006.02.03 17:32
|t/p
|9248
|50.00
|1.2024
|1.1944
|1.2024
|25000.00
|20528160.89
|18504
|2006.02.03 17:32
|t/p
|9246
|50.00
|1.2025
|1.1945
|1.2025
|25000.00
|20553160.89
|18505
|2006.02.06 01:39
|t/p
|9240
|50.00
|1.2046
|1.1966
|1.2046
|24511.50
|20577672.39
|18506
|2006.02.06 01:39
|t/p
|9242
|50.00
|1.2046
|1.1966
|1.2046
|24511.50
|20602183.89
|18507
|2006.02.06 01:40
|buy
|9254
|50.00
|1.2037
|1.2007
|1.2087
|18508
|2006.02.06 01:40
|buy
|9255
|50.00
|1.2037
|1.2007
|1.2087
|18509
|2006.02.06 01:45
|buy
|9256
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|18510
|2006.02.06 01:45
|buy
|9257
|50.00
|1.2036
|1.2006
|1.2086
|18511
|2006.02.06 01:46
|buy
|9258
|50.00
|1.2037
|1.2007
|1.2087
|18512
|2006.02.06 01:49
|buy
|9259
|50.00
|1.2038
|1.2008
|1.2088
|18513
|2006.02.06 01:49
|buy
|9260
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|18514
|2006.02.06 01:49
|buy
|9261
|50.00
|1.2038
|1.2008
|1.2088
|18515
|2006.02.06 01:50
|buy
|9262
|50.00
|1.2037
|1.2007
|1.2087
|18516
|2006.02.06 01:50
|buy
|9263
|50.00
|1.2038
|1.2008
|1.2088
|18517
|2006.02.06 08:17
|s/l
|9254
|50.00
|1.2007
|1.2007
|1.2087
|-15000.00
|20587183.89
|18518
|2006.02.06 08:17
|s/l
|9255
|50.00
|1.2007
|1.2007
|1.2087
|-15000.00
|20572183.89
|18519
|2006.02.06 08:17
|s/l
|9258
|50.00
|1.2007
|1.2007
|1.2087
|-15000.00
|20557183.89
|18520
|2006.02.06 08:17
|s/l
|9259
|50.00
|1.2008
|1.2008
|1.2088
|-15000.00
|20542183.89
|18521
|2006.02.06 08:17
|s/l
|9260
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-15000.00
|20527183.89
|18522
|2006.02.06 08:17
|s/l
|9261
|50.00
|1.2008
|1.2008
|1.2088
|-15000.00
|20512183.89
|18523
|2006.02.06 08:17
|s/l
|9262
|50.00
|1.2007
|1.2007
|1.2087
|-15000.00
|20497183.89
|18524
|2006.02.06 08:17
|s/l
|9263
|50.00
|1.2008
|1.2008
|1.2088
|-15000.00
|20482183.89
|18525
|2006.02.06 08:17
|buy
|9264
|50.00
|1.2010
|1.1980
|1.2060
|18526
|2006.02.06 08:19
|buy
|9265
|50.00
|1.2011
|1.1981
|1.2061
|18527
|2006.02.06 08:20
|buy
|9266
|50.00
|1.2012
|1.1982
|1.2062
|18528
|2006.02.06 08:20
|buy
|9267
|50.00
|1.2011
|1.1981
|1.2061
|18529
|2006.02.06 08:21
|buy
|9268
|50.00
|1.2012
|1.1982
|1.2062
|18530
|2006.02.06 08:21
|buy
|9269
|50.00
|1.2013
|1.1983
|1.2063
|18531
|2006.02.06 08:21
|buy
|9270
|50.00
|1.2011
|1.1981
|1.2061
|18532
|2006.02.06 08:21
|s/l
|9256
|50.00
|1.2006
|1.2006
|1.2086
|-15000.00
|20467183.89
|18533
|2006.02.06 08:21
|s/l
|9257
|50.00
|1.2006
|1.2006
|1.2086
|-15000.00
|20452183.89
|18534
|2006.02.06 08:21
|buy
|9271
|50.00
|1.2008
|1.1978
|1.2058
|18535
|2006.02.06 08:21
|buy
|9272
|50.00
|1.2008
|1.1978
|1.2058
|18536
|2006.02.06 08:22
|buy
|9273
|50.00
|1.2009
|1.1979
|1.2059
|18537
|2006.02.06 10:06
|s/l
|9269
|50.00
|1.1983
|1.1983
|1.2063
|-15000.00
|20437183.89
|18538
|2006.02.06 10:06
|buy
|9274
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|18539
|2006.02.06 12:13
|s/l
|9266
|50.00
|1.1982
|1.1982
|1.2062
|-15000.00
|20422183.89
|18540
|2006.02.06 12:13
|s/l
|9268
|50.00
|1.1982
|1.1982
|1.2062
|-15000.00
|20407183.89
|18541
|2006.02.06 12:13
|buy
|9275
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|18542
|2006.02.06 12:17
|buy
|9276
|50.00
|1.1986
|1.1956
|1.2036
|18543
|2006.02.06 12:18
|s/l
|9265
|50.00
|1.1981
|1.1981
|1.2061
|-15000.00
|20392183.89
|18544
|2006.02.06 12:18
|s/l
|9267
|50.00
|1.1981
|1.1981
|1.2061
|-15000.00
|20377183.89
|18545
|2006.02.06 12:18
|s/l
|9270
|50.00
|1.1981
|1.1981
|1.2061
|-15000.00
|20362183.89
|18546
|2006.02.06 12:18
|buy
|9277
|50.00
|1.1984
|1.1954
|1.2034
|18547
|2006.02.06 12:18
|buy
|9278
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|18548
|2006.02.06 12:18
|buy
|9279
|50.00
|1.1984
|1.1954
|1.2034
|18549
|2006.02.06 12:26
|s/l
|9264
|50.00
|1.1980
|1.1980
|1.2060
|-15000.00
|20347183.89
|18550
|2006.02.06 12:26
|s/l
|9273
|50.00
|1.1979
|1.1979
|1.2059
|-15000.00
|20332183.89
|18551
|2006.02.06 12:26
|buy
|9280
|50.00
|1.1982
|1.1952
|1.2032
|18552
|2006.02.06 12:26
|s/l
|9271
|50.00
|1.1978
|1.1978
|1.2058
|-15000.00
|20317183.89
|18553
|2006.02.06 12:26
|s/l
|9272
|50.00
|1.1978
|1.1978
|1.2058
|-15000.00
|20302183.89
|18554
|2006.02.06 12:26
|buy
|9281
|50.00
|1.1981
|1.1951
|1.2031
|18555
|2006.02.06 12:26
|buy
|9282
|50.00
|1.1982
|1.1952
|1.2032
|18556
|2006.02.06 12:26
|buy
|9283
|50.00
|1.1981
|1.1951
|1.2031
|18557
|2006.02.06 18:13
|s/l
|9274
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.2036
|-15000.00
|20287183.89
|18558
|2006.02.06 18:13
|s/l
|9275
|50.00
|1.1955
|1.1955
|1.2035
|-15000.00
|20272183.89
|18559
|2006.02.06 18:13
|s/l
|9276
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.2036
|-15000.00
|20257183.89
|18560
|2006.02.06 18:13
|s/l
|9277
|50.00
|1.1954
|1.1954
|1.2034
|-15000.00
|20242183.89
|18561
|2006.02.06 18:13
|s/l
|9278
|50.00
|1.1955
|1.1955
|1.2035
|-15000.00
|20227183.89
|18562
|2006.02.06 18:13
|s/l
|9279
|50.00
|1.1954
|1.1954
|1.2034
|-15000.00
|20212183.89
|18563
|2006.02.06 18:13
|s/l
|9280
|50.00
|1.1952
|1.1952
|1.2032
|-15000.00
|20197183.89
|18564
|2006.02.06 18:13
|s/l
|9281
|50.00
|1.1951
|1.1951
|1.2031
|-15000.00
|20182183.89
|18565
|2006.02.06 18:13
|s/l
|9282
|50.00
|1.1952
|1.1952
|1.2032
|-15000.00
|20167183.89
|18566
|2006.02.06 18:13
|s/l
|9283
|50.00
|1.1951
|1.1951
|1.2031
|-15000.00
|20152183.89
|18567
|2006.02.06 18:15
|sell
|9284
|50.00
|1.1956
|1.1986
|1.1906
|18568
|2006.02.06 18:15
|sell
|9285
|50.00
|1.1955
|1.1985
|1.1905
|18569
|2006.02.06 18:15
|sell
|9286
|50.00
|1.1956
|1.1986
|1.1906
|18570
|2006.02.06 18:15
|sell
|9287
|50.00
|1.1956
|1.1986
|1.1906
|18571
|2006.02.06 18:15
|sell
|9288
|50.00
|1.1956
|1.1986
|1.1906
|18572
|2006.02.06 18:16
|sell
|9289
|50.00
|1.1957
|1.1987
|1.1907
|18573
|2006.02.06 18:16
|sell
|9290
|50.00
|1.1956
|1.1986
|1.1906
|18574
|2006.02.06 18:16
|sell
|9291
|50.00
|1.1957
|1.1987
|1.1907
|18575
|2006.02.06 18:16
|sell
|9292
|50.00
|1.1957
|1.1987
|1.1907
|18576
|2006.02.06 18:20
|sell
|9293
|50.00
|1.1956
|1.1986
|1.1906
|18577
|2006.02.07 07:44
|s/l
|9285
|50.00
|1.1985
|1.1985
|1.1905
|-14762.00
|20137421.89
|18578
|2006.02.07 07:44
|sell
|9294
|50.00
|1.1982
|1.2012
|1.1932
|18579
|2006.02.07 08:50
|s/l
|9284
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.1906
|-14762.00
|20122659.89
|18580
|2006.02.07 08:50
|s/l
|9286
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.1906
|-14762.00
|20107897.89
|18581
|2006.02.07 08:50
|s/l
|9287
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.1906
|-14762.00
|20093135.89
|18582
|2006.02.07 08:50
|s/l
|9288
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.1906
|-14762.00
|20078373.89
|18583
|2006.02.07 08:50
|s/l
|9289
|50.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|-14762.00
|20063611.89
|18584
|2006.02.07 08:50
|s/l
|9290
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.1906
|-14762.00
|20048849.89
|18585
|2006.02.07 08:50
|s/l
|9291
|50.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|-14762.00
|20034087.89
|18586
|2006.02.07 08:50
|s/l
|9292
|50.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|-14762.00
|20019325.89
|18587
|2006.02.07 08:50
|s/l
|9293
|50.00
|1.1986
|1.1986
|1.1906
|-14762.00
|20004563.89
|18588
|2006.02.07 08:50
|sell
|9295
|50.00
|1.1992
|1.2022
|1.1942
|18589
|2006.02.07 08:50
|sell
|9296
|50.00
|1.1992
|1.2022
|1.1942
|18590
|2006.02.07 08:50
|sell
|9297
|50.00
|1.1992
|1.2022
|1.1942
|18591
|2006.02.07 09:08
|sell
|9298
|50.00
|1.1997
|1.2027
|1.1947
|18592
|2006.02.07 09:09
|sell
|9299
|50.00
|1.1997
|1.2027
|1.1947
|18593
|2006.02.07 09:12
|sell
|9300
|50.00
|1.1998
|1.2028
|1.1948
|18594
|2006.02.07 09:13
|sell
|9301
|50.00
|1.1998
|1.2028
|1.1948
|18595
|2006.02.07 09:13
|sell
|9302
|50.00
|1.1999
|1.2029
|1.1949
|18596
|2006.02.07 09:13
|sell
|9303
|50.00
|1.2000
|1.2030
|1.1950
|18597
|2006.02.07 10:37
|s/l
|9294
|50.00
|1.2012
|1.2012
|1.1932
|-15000.00
|19989563.89
|18598
|2006.02.07 10:37
|sell
|9304
|50.00
|1.2009
|1.2039
|1.1959
|18599
|2006.02.07 16:37
|t/p
|9304
|50.00
|1.1959
|1.2039
|1.1959
|25000.00
|20014563.89
|18600
|2006.02.07 17:01
|t/p
|9303
|50.00
|1.1950
|1.2030
|1.1950
|25000.00
|20039563.89
|18601
|2006.02.07 17:02
|t/p
|9300
|50.00
|1.1948
|1.2028
|1.1948
|25000.00
|20064563.89
|18602
|2006.02.07 17:02
|t/p
|9301
|50.00
|1.1948
|1.2028
|1.1948
|25000.00
|20089563.89
|18603
|2006.02.07 17:02
|t/p
|9302
|50.00
|1.1949
|1.2029
|1.1949
|25000.00
|20114563.89
|18604
|2006.02.07 17:02
|t/p
|9298
|50.00
|1.1947
|1.2027
|1.1947
|25000.00
|20139563.89
|18605
|2006.02.07 17:02
|t/p
|9299
|50.00
|1.1947
|1.2027
|1.1947
|25000.00
|20164563.89
|18606
|2006.02.08 17:04
|t/p
|9295
|50.00
|1.1942
|1.2022
|1.1942
|25238.00
|20189801.89
|18607
|2006.02.08 17:04
|t/p
|9296
|50.00
|1.1942
|1.2022
|1.1942
|25238.00
|20215039.89
|18608
|2006.02.08 17:04
|t/p
|9297
|50.00
|1.1942
|1.2022
|1.1942
|25238.00
|20240277.89
|18609
|2006.02.08 17:07
|sell
|9305
|50.00
|1.1939
|1.1969
|1.1889
|18610
|2006.02.08 17:07
|sell
|9306
|50.00
|1.1938
|1.1968
|1.1888
|18611
|2006.02.08 17:07
|sell
|9307
|50.00
|1.1938
|1.1968
|1.1888
|18612
|2006.02.08 17:08
|sell
|9308
|50.00
|1.1939
|1.1969
|1.1889
|18613
|2006.02.08 17:35
|sell
|9309
|50.00
|1.1942
|1.1972
|1.1892
|18614
|2006.02.08 17:35
|sell
|9310
|50.00
|1.1942
|1.1972
|1.1892
|18615
|2006.02.08 18:52
|sell
|9311
|50.00
|1.1947
|1.1977
|1.1897
|18616
|2006.02.08 18:53
|sell
|9312
|50.00
|1.1948
|1.1978
|1.1898
|18617
|2006.02.08 18:53
|sell
|9313
|50.00
|1.1947
|1.1977
|1.1897
|18618
|2006.02.08 18:54
|sell
|9314
|50.00
|1.1951
|1.1981
|1.1901
|18619
|2006.02.09 00:54
|s/l
|9306
|50.00
|1.1968
|1.1968
|1.1888
|-14762.00
|20225515.89
|18620
|2006.02.09 00:54
|s/l
|9307
|50.00
|1.1968
|1.1968
|1.1888
|-14762.00
|20210753.89
|18621
|2006.02.09 01:00
|sell
|9315
|50.00
|1.1963
|1.1993
|1.1913
|18622
|2006.02.09 01:00
|sell
|9316
|50.00
|1.1962
|1.1992
|1.1912
|18623
|2006.02.09 01:36
|s/l
|9305
|50.00
|1.1969
|1.1969
|1.1889
|-14762.00
|20195991.89
|18624
|2006.02.09 01:36
|s/l
|9308
|50.00
|1.1969
|1.1969
|1.1889
|-14762.00
|20181229.89
|18625
|2006.02.09 01:36
|sell
|9317
|50.00
|1.1966
|1.1996
|1.1916
|18626
|2006.02.09 01:39
|sell
|9318
|50.00
|1.1966
|1.1996
|1.1916
|18627
|2006.02.09 01:40
|s/l
|9309
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.1892
|-14762.00
|20166467.89
|18628
|2006.02.09 01:40
|s/l
|9310
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.1892
|-14762.00
|20151705.89
|18629
|2006.02.09 01:40
|sell
|9319
|50.00
|1.1970
|1.2000
|1.1920
|18630
|2006.02.09 01:40
|sell
|9320
|50.00
|1.1970
|1.2000
|1.1920
|18631
|2006.02.09 01:52
|s/l
|9311
|50.00
|1.1977
|1.1977
|1.1897
|-14762.00
|20136943.89
|18632
|2006.02.09 01:52
|s/l
|9313
|50.00
|1.1977
|1.1977
|1.1897
|-14762.00
|20122181.89
|18633
|2006.02.09 01:52
|sell
|9321
|50.00
|1.1974
|1.2004
|1.1924
|18634
|2006.02.09 01:52
|s/l
|9312
|50.00
|1.1978
|1.1978
|1.1898
|-14762.00
|20107419.89
|18635
|2006.02.09 01:52
|sell
|9322
|50.00
|1.1975
|1.2005
|1.1925
|18636
|2006.02.09 01:53
|sell
|9323
|50.00
|1.1975
|1.2005
|1.1925
|18637
|2006.02.09 01:53
|s/l
|9314
|50.00
|1.1981
|1.1981
|1.1901
|-14762.00
|20092657.89
|18638
|2006.02.09 01:53
|sell
|9324
|50.00
|1.1978
|1.2008
|1.1928
|18639
|2006.02.09 02:03
|s/l
|9316
|50.00
|1.1992
|1.1992
|1.1912
|-15000.00
|20077657.89
|18640
|2006.02.09 02:03
|sell
|9325
|50.00
|1.1989
|1.2019
|1.1939
|18641
|2006.02.09 02:03
|s/l
|9315
|50.00
|1.1993
|1.1993
|1.1913
|-15000.00
|20062657.89
|18642
|2006.02.09 02:03
|sell
|9326
|50.00
|1.1990
|1.2020
|1.1940
|18643
|2006.02.09 02:04
|s/l
|9317
|50.00
|1.1996
|1.1996
|1.1916
|-15000.00
|20047657.89
|18644
|2006.02.09 02:04
|s/l
|9318
|50.00
|1.1996
|1.1996
|1.1916
|-15000.00
|20032657.89
|18645
|2006.02.09 02:04
|sell
|9327
|50.00
|1.1993
|1.2023
|1.1943
|18646
|2006.02.09 02:04
|sell
|9328
|50.00
|1.1993
|1.2023
|1.1943
|18647
|2006.02.10 01:00
|s/l
|9319
|50.00
|1.2000
|1.2000
|1.1920
|-14286.00
|20018371.89
|18648
|2006.02.10 01:00
|s/l
|9320
|50.00
|1.2000
|1.2000
|1.1920
|-14286.00
|20004085.89
|18649
|2006.02.10 01:00
|sell
|9329
|50.00
|1.2000
|1.2030
|1.1950
|18650
|2006.02.10 01:01
|sell
|9330
|50.00
|1.2000
|1.2030
|1.1950
|18651
|2006.02.10 01:02
|s/l
|9321
|50.00
|1.2004
|1.2004
|1.1924
|-14286.00
|19989799.89
|18652
|2006.02.10 01:02
|s/l
|9322
|50.00
|1.2005
|1.2005
|1.1925
|-14286.00
|19975513.89
|18653
|2006.02.10 01:02
|s/l
|9323
|50.00
|1.2005
|1.2005
|1.1925
|-14286.00
|19961227.89
|18654
|2006.02.10 01:02
|sell
|9331
|50.00
|1.2004
|1.2034
|1.1954
|18655
|2006.02.10 01:02
|sell
|9332
|50.00
|1.2004
|1.2034
|1.1954
|18656
|2006.02.10 01:03
|sell
|9333
|50.00
|1.2004
|1.2034
|1.1954
|18657
|2006.02.10 01:03
|s/l
|9324
|50.00
|1.2008
|1.2008
|1.1928
|-14286.00
|19946941.89
|18658
|2006.02.10 01:03
|sell
|9334
|50.00
|1.2006
|1.2036
|1.1956
|18659
|2006.02.10 14:58
|s/l
|9325
|50.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|-14286.00
|19932655.89
|18660
|2006.02.10 14:58
|s/l
|9326
|50.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|-14286.00
|19918369.89
|18661
|2006.02.10 14:58
|sell
|9335
|50.00
|1.2017
|1.2047
|1.1967
|18662
|2006.02.10 14:58
|sell
|9336
|50.00
|1.2017
|1.2047
|1.1967
|18663
|2006.02.10 14:58
|s/l
|9327
|50.00
|1.2023
|1.2023
|1.1943
|-14286.00
|19904083.89
|18664
|2006.02.10 14:58
|s/l
|9328
|50.00
|1.2023
|1.2023
|1.1943
|-14286.00
|19889797.89
|18665
|2006.02.10 14:58
|sell
|9337
|50.00
|1.2020
|1.2050
|1.1970
|18666
|2006.02.10 14:59
|sell
|9338
|50.00
|1.2020
|1.2050
|1.1970
|18667
|2006.02.10 16:29
|t/p
|9335
|50.00
|1.1967
|1.2047
|1.1967
|25000.00
|19914797.89
|18668
|2006.02.10 16:29
|t/p
|9336
|50.00
|1.1967
|1.2047
|1.1967
|25000.00
|19939797.89
|18669
|2006.02.10 16:29
|t/p
|9337
|50.00
|1.1970
|1.2050
|1.1970
|25000.00
|19964797.89
|18670
|2006.02.10 16:29
|t/p
|9338
|50.00
|1.1970
|1.2050
|1.1970
|25000.00
|19989797.89
|18671
|2006.02.10 16:33
|t/p
|9334
|50.00
|1.1956
|1.2036
|1.1956
|25000.00
|20014797.89
|18672
|2006.02.10 16:33
|t/p
|9331
|50.00
|1.1954
|1.2034
|1.1954
|25000.00
|20039797.89
|18673
|2006.02.10 16:33
|t/p
|9332
|50.00
|1.1954
|1.2034
|1.1954
|25000.00
|20064797.89
|18674
|2006.02.10 16:33
|t/p
|9333
|50.00
|1.1954
|1.2034
|1.1954
|25000.00
|20089797.89
|18675
|2006.02.10 16:33
|t/p
|9329
|50.00
|1.1950
|1.2030
|1.1950
|25000.00
|20114797.89
|18676
|2006.02.10 16:33
|t/p
|9330
|50.00
|1.1950
|1.2030
|1.1950
|25000.00
|20139797.89
|18677
|2006.02.10 16:33
|buy
|9339
|50.00
|1.1941
|1.1911
|1.1991
|18678
|2006.02.10 16:33
|buy
|9340
|50.00
|1.1936
|1.1906
|1.1986
|18679
|2006.02.10 16:34
|buy
|9341
|50.00
|1.1936
|1.1906
|1.1986
|18680
|2006.02.10 16:34
|buy
|9342
|50.00
|1.1936
|1.1906
|1.1986
|18681
|2006.02.10 16:51
|buy
|9343
|50.00
|1.1934
|1.1904
|1.1984
|18682
|2006.02.10 16:52
|buy
|9344
|50.00
|1.1934
|1.1904
|1.1984
|18683
|2006.02.10 16:52
|buy
|9345
|50.00
|1.1933
|1.1903
|1.1983
|18684
|2006.02.10 16:52
|buy
|9346
|50.00
|1.1932
|1.1902
|1.1982
|18685
|2006.02.10 16:52
|buy
|9347
|50.00
|1.1931
|1.1901
|1.1981
|18686
|2006.02.10 16:52
|buy
|9348
|50.00
|1.1926
|1.1896
|1.1976
|18687
|2006.02.10 16:53
|s/l
|9339
|50.00
|1.1911
|1.1911
|1.1991
|-15000.00
|20124797.89
|18688
|2006.02.10 16:53
|buy
|9349
|50.00
|1.1913
|1.1883
|1.1963
|18689
|2006.02.10 16:53
|s/l
|9340
|50.00
|1.1906
|1.1906
|1.1986
|-15000.00
|20109797.89
|18690
|2006.02.10 16:53
|s/l
|9341
|50.00
|1.1906
|1.1906
|1.1986
|-15000.00
|20094797.89
|18691
|2006.02.10 16:53
|s/l
|9342
|50.00
|1.1906
|1.1906
|1.1986
|-15000.00
|20079797.89
|18692
|2006.02.10 16:53
|s/l
|9343
|50.00
|1.1904
|1.1904
|1.1984
|-15000.00
|20064797.89
|18693
|2006.02.10 16:53
|s/l
|9344
|50.00
|1.1904
|1.1904
|1.1984
|-15000.00
|20049797.89
|18694
|2006.02.10 16:53
|s/l
|9345
|50.00
|1.1903
|1.1903
|1.1983
|-15000.00
|20034797.89
|18695
|2006.02.10 16:53
|s/l
|9346
|50.00
|1.1902
|1.1902
|1.1982
|-15000.00
|20019797.89
|18696
|2006.02.10 16:53
|s/l
|9347
|50.00
|1.1901
|1.1901
|1.1981
|-15000.00
|20004797.89
|18697
|2006.02.10 16:53
|buy
|9350
|50.00
|1.1901
|1.1871
|1.1951
|18698
|2006.02.10 16:53
|buy
|9351
|50.00
|1.1902
|1.1872
|1.1952
|18699
|2006.02.10 16:53
|buy
|9352
|50.00
|1.1901
|1.1871
|1.1951
|18700
|2006.02.10 16:53
|buy
|9353
|50.00
|1.1902
|1.1872
|1.1952
|18701
|2006.02.10 16:54
|buy
|9354
|50.00
|1.1903
|1.1873
|1.1953
|18702
|2006.02.10 16:54
|buy
|9355
|50.00
|1.1902
|1.1872
|1.1952
|18703
|2006.02.10 16:54
|buy
|9356
|50.00
|1.1902
|1.1872
|1.1952
|18704
|2006.02.10 20:59
|buy
|9357
|50.00
|1.1903
|1.1873
|1.1953
|18705
|2006.02.10 21:30
|s/l
|9348
|50.00
|1.1896
|1.1896
|1.1976
|-15000.00
|19989797.89
|18706
|2006.02.10 21:30
|buy
|9358
|50.00
|1.1899
|1.1869
|1.1949
|18707
|2006.02.13 10:28
|s/l
|9349
|50.00
|1.1883
|1.1883
|1.1963
|-15488.50
|19974309.39
|18708
|2006.02.13 10:28
|buy
|9359
|50.00
|1.1885
|1.1855
|1.1935
|18709
|2006.02.14 14:33
|s/l
|9350
|50.00
|1.1871
|1.1871
|1.1951
|-15977.00
|19958332.39
|18710
|2006.02.14 14:33
|s/l
|9351
|50.00
|1.1872
|1.1872
|1.1952
|-15977.00
|19942355.39
|18711
|2006.02.14 14:33
|s/l
|9352
|50.00
|1.1871
|1.1871
|1.1951
|-15977.00
|19926378.39
|18712
|2006.02.14 14:33
|s/l
|9353
|50.00
|1.1872
|1.1872
|1.1952
|-15977.00
|19910401.39
|18713
|2006.02.14 14:33
|s/l
|9354
|50.00
|1.1873
|1.1873
|1.1953
|-15977.00
|19894424.39
|18714
|2006.02.14 14:33
|s/l
|9355
|50.00
|1.1872
|1.1872
|1.1952
|-15977.00
|19878447.39
|18715
|2006.02.14 14:33
|s/l
|9356
|50.00
|1.1872
|1.1872
|1.1952
|-15977.00
|19862470.39
|18716
|2006.02.14 14:33
|s/l
|9357
|50.00
|1.1873
|1.1873
|1.1953
|-15977.00
|19846493.39
|18717
|2006.02.14 14:33
|buy
|9360
|50.00
|1.1874
|1.1844
|1.1924
|18718
|2006.02.14 14:33
|buy
|9361
|50.00
|1.1874
|1.1844
|1.1924
|18719
|2006.02.14 14:36
|s/l
|9358
|50.00
|1.1869
|1.1869
|1.1949
|-15977.00
|19830516.39
|18720
|2006.02.14 14:36
|buy
|9362
|50.00
|1.1872
|1.1842
|1.1922
|18721
|2006.02.14 14:36
|buy
|9363
|50.00
|1.1872
|1.1842
|1.1922
|18722
|2006.02.14 14:37
|buy
|9364
|50.00
|1.1871
|1.1841
|1.1921
|18723
|2006.02.14 14:37
|buy
|9365
|50.00
|1.1868
|1.1838
|1.1918
|18724
|2006.02.14 14:37
|buy
|9366
|50.00
|1.1869
|1.1839
|1.1919
|18725
|2006.02.14 14:37
|buy
|9367
|50.00
|1.1868
|1.1838
|1.1918
|18726
|2006.02.14 14:37
|buy
|9368
|50.00
|1.1869
|1.1839
|1.1919
|18727
|2006.02.14 21:46
|t/p
|9365
|50.00
|1.1918
|1.1838
|1.1918
|25000.00
|19855516.39
|18728
|2006.02.14 21:46
|t/p
|9367
|50.00
|1.1918
|1.1838
|1.1918
|25000.00
|19880516.39
|18729
|2006.02.15 00:10
|t/p
|9362
|50.00
|1.1922
|1.1842
|1.1922
|24511.50
|19905027.89
|18730
|2006.02.15 00:10
|t/p
|9363
|50.00
|1.1922
|1.1842
|1.1922
|24511.50
|19929539.39
|18731
|2006.02.15 00:10
|t/p
|9364
|50.00
|1.1921
|1.1841
|1.1921
|24511.50
|19954050.89
|18732
|2006.02.15 00:10
|t/p
|9366
|50.00
|1.1919
|1.1839
|1.1919
|24511.50
|19978562.39
|18733
|2006.02.15 00:10
|t/p
|9368
|50.00
|1.1919
|1.1839
|1.1919
|24511.50
|20003073.89
|18734
|2006.02.15 00:15
|t/p
|9360
|50.00
|1.1924
|1.1844
|1.1924
|24511.50
|20027585.39
|18735
|2006.02.15 00:15
|t/p
|9361
|50.00
|1.1924
|1.1844
|1.1924
|24511.50
|20052096.89
|18736
|2006.02.15 15:03
|t/p
|9359
|50.00
|1.1935
|1.1855
|1.1935
|24023.00
|20076119.89
|18737
|2006.02.15 15:03
|buy
|9369
|50.00
|1.1933
|1.1903
|1.1983
|18738
|2006.02.15 15:04
|buy
|9370
|50.00
|1.1932
|1.1902
|1.1982
|18739
|2006.02.15 15:04
|buy
|9371
|50.00
|1.1931
|1.1901
|1.1981
|18740
|2006.02.15 15:04
|buy
|9372
|50.00
|1.1932
|1.1902
|1.1982
|18741
|2006.02.15 15:04
|buy
|9373
|50.00
|1.1931
|1.1901
|1.1981
|18742
|2006.02.15 15:05
|buy
|9374
|50.00
|1.1929
|1.1899
|1.1979
|18743
|2006.02.15 15:05
|buy
|9375
|50.00
|1.1930
|1.1900
|1.1980
|18744
|2006.02.15 15:05
|buy
|9376
|50.00
|1.1931
|1.1901
|1.1981
|18745
|2006.02.15 15:05
|buy
|9377
|50.00
|1.1930
|1.1900
|1.1980
|18746
|2006.02.15 15:05
|buy
|9378
|50.00
|1.1931
|1.1901
|1.1981
|18747
|2006.02.15 16:35
|s/l
|9369
|50.00
|1.1903
|1.1903
|1.1983
|-15000.00
|20061119.89
|18748
|2006.02.15 16:35
|s/l
|9370
|50.00
|1.1902
|1.1902
|1.1982
|-15000.00
|20046119.89
|18749
|2006.02.15 16:35
|s/l
|9371
|50.00
|1.1901
|1.1901
|1.1981
|-15000.00
|20031119.89
|18750
|2006.02.15 16:35
|s/l
|9372
|50.00
|1.1902
|1.1902
|1.1982
|-15000.00
|20016119.89
|18751
|2006.02.15 16:35
|s/l
|9373
|50.00
|1.1901
|1.1901
|1.1981
|-15000.00
|20001119.89
|18752
|2006.02.15 16:35
|s/l
|9374
|50.00
|1.1899
|1.1899
|1.1979
|-15000.00
|19986119.89
|18753
|2006.02.15 16:35
|s/l
|9375
|50.00
|1.1900
|1.1900
|1.1980
|-15000.00
|19971119.89
|18754
|2006.02.15 16:35
|s/l
|9376
|50.00
|1.1901
|1.1901
|1.1981
|-15000.00
|19956119.89
|18755
|2006.02.15 16:35
|s/l
|9377
|50.00
|1.1900
|1.1900
|1.1980
|-15000.00
|19941119.89
|18756
|2006.02.15 16:35
|s/l
|9378
|50.00
|1.1901
|1.1901
|1.1981
|-15000.00
|19926119.89
|18757
|2006.02.15 16:35
|sell
|9379
|50.00
|1.1894
|1.1924
|1.1844
|18758
|2006.02.15 16:35
|sell
|9380
|50.00
|1.1898
|1.1928
|1.1848
|18759
|2006.02.15 16:35
|sell
|9381
|50.00
|1.1897
|1.1927
|1.1847
|18760
|2006.02.15 16:35
|sell
|9382
|50.00
|1.1903
|1.1933
|1.1853
|18761
|2006.02.15 16:35
|sell
|9383
|50.00
|1.1913
|1.1943
|1.1863
|18762
|2006.02.15 16:36
|sell
|9384
|50.00
|1.1913
|1.1943
|1.1863
|18763
|2006.02.15 16:37
|sell
|9385
|50.00
|1.1913
|1.1943
|1.1863
|18764
|2006.02.15 16:37
|sell
|9386
|50.00
|1.1913
|1.1943
|1.1863
|18765
|2006.02.15 16:38
|sell
|9387
|50.00
|1.1914
|1.1944
|1.1864
|18766
|2006.02.15 16:38
|sell
|9388
|50.00
|1.1915
|1.1945
|1.1865
|18767
|2006.02.16 12:05
|t/p
|9388
|50.00
|1.1865
|1.1945
|1.1865
|25238.00
|19951357.89
|18768
|2006.02.16 12:09
|t/p
|9387
|50.00
|1.1864
|1.1944
|1.1864
|25238.00
|19976595.89
|18769
|2006.02.16 12:18
|t/p
|9383
|50.00
|1.1863
|1.1943
|1.1863
|25238.00
|20001833.89
|18770
|2006.02.16 12:18
|t/p
|9384
|50.00
|1.1863
|1.1943
|1.1863
|25238.00
|20027071.89
|18771
|2006.02.16 12:18
|t/p
|9385
|50.00
|1.1863
|1.1943
|1.1863
|25238.00
|20052309.89
|18772
|2006.02.16 12:18
|t/p
|9386
|50.00
|1.1863
|1.1943
|1.1863
|25238.00
|20077547.89
|18773
|2006.02.16 12:18
|t/p
|9382
|50.00
|1.1853
|1.1933
|1.1853
|25238.00
|20102785.89
|18774
|2006.02.17 16:13
|sell
|9389
|50.00
|1.1915
|1.1945
|1.1865
|18775
|2006.02.17 16:13
|sell
|9390
|50.00
|1.1916
|1.1946
|1.1866
|18776
|2006.02.17 16:13
|sell
|9391
|50.00
|1.1920
|1.1950
|1.1870
|18777
|2006.02.17 16:13
|s/l
|9379
|50.00
|1.1924
|1.1924
|1.1844
|-14048.00
|20088737.89
|18778
|2006.02.17 16:13
|sell
|9392
|50.00
|1.1921
|1.1951
|1.1871
|18779
|2006.02.17 16:13
|sell
|9393
|50.00
|1.1922
|1.1952
|1.1872
|18780
|2006.02.17 16:14
|sell
|9394
|50.00
|1.1922
|1.1952
|1.1872
|18781
|2006.02.17 16:14
|sell
|9395
|50.00
|1.1922
|1.1952
|1.1872
|18782
|2006.02.17 16:18
|sell
|9396
|50.00
|1.1921
|1.1951
|1.1871
|18783
|2006.02.17 16:22
|s/l
|9381
|50.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|-14048.00
|20074689.89
|18784
|2006.02.17 16:22
|sell
|9397
|50.00
|1.1924
|1.1954
|1.1874
|18785
|2006.02.17 16:23
|s/l
|9380
|50.00
|1.1928
|1.1928
|1.1848
|-14048.00
|20060641.89
|18786
|2006.02.17 16:23
|sell
|9398
|50.00
|1.1925
|1.1955
|1.1875
|18787
|2006.02.17 18:34
|t/p
|9398
|50.00
|1.1875
|1.1955
|1.1875
|25000.00
|20085641.89
|18788
|2006.02.17 19:13
|sell
|9399
|50.00
|1.1930
|1.1960
|1.1880
|18789
|2006.02.17 19:23
|s/l
|9389
|50.00
|1.1945
|1.1945
|1.1865
|-15000.00
|20070641.89
|18790
|2006.02.17 19:23
|sell
|9400
|50.00
|1.1942
|1.1972
|1.1892
|18791
|2006.02.17 19:23
|s/l
|9390
|50.00
|1.1946
|1.1946
|1.1866
|-15000.00
|20055641.89
|18792
|2006.02.17 19:23
|sell
|9401
|50.00
|1.1943
|1.1973
|1.1893
|18793
|2006.02.20 00:49
|s/l
|9391
|50.00
|1.1950
|1.1950
|1.1870
|-14762.00
|20040879.89
|18794
|2006.02.20 00:54
|s/l
|9392
|50.00
|1.1951
|1.1951
|1.1871
|-14762.00
|20026117.89
|18795
|2006.02.20 00:54
|s/l
|9396
|50.00
|1.1951
|1.1951
|1.1871
|-14762.00
|20011355.89
|18796
|2006.02.20 01:00
|sell
|9402
|50.00
|1.1944
|1.1974
|1.1894
|18797
|2006.02.20 01:01
|sell
|9403
|50.00
|1.1945
|1.1975
|1.1895
|18798
|2006.02.20 01:01
|sell
|9404
|50.00
|1.1946
|1.1976
|1.1896
|18799
|2006.02.20 01:08
|s/l
|9393
|50.00
|1.1952
|1.1952
|1.1872
|-14762.00
|19996593.89
|18800
|2006.02.20 01:08
|s/l
|9394
|50.00
|1.1952
|1.1952
|1.1872
|-14762.00
|19981831.89
|18801
|2006.02.20 01:08
|s/l
|9395
|50.00
|1.1952
|1.1952
|1.1872
|-14762.00
|19967069.89
|18802
|2006.02.20 01:08
|sell
|9405
|50.00
|1.1949
|1.1979
|1.1899
|18803
|2006.02.20 01:08
|s/l
|9397
|50.00
|1.1954
|1.1954
|1.1874
|-14762.00
|19952307.89
|18804
|2006.02.20 01:08
|sell
|9406
|50.00
|1.1951
|1.1981
|1.1901
|18805
|2006.02.20 01:08
|sell
|9407
|50.00
|1.1952
|1.1982
|1.1902
|18806
|2006.02.20 01:55
|sell
|9408
|50.00
|1.1953
|1.1983
|1.1903
|18807
|2006.02.20 03:21
|s/l
|9399
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.1880
|-14762.00
|19937545.89
|18808
|2006.02.20 03:21
|sell
|9409
|50.00
|1.1957
|1.1987
|1.1907
|18809
|2006.02.20 03:21
|s/l
|9400
|50.00
|1.1972
|1.1972
|1.1892
|-14762.00
|19922783.89
|18810
|2006.02.20 03:21
|sell
|9410
|50.00
|1.1969
|1.1999
|1.1919
|18811
|2006.02.20 03:21
|s/l
|9401
|50.00
|1.1973
|1.1973
|1.1893
|-14762.00
|19908021.89
|18812
|2006.02.20 03:21
|s/l
|9402
|50.00
|1.1974
|1.1974
|1.1894
|-15000.00
|19893021.89
|18813
|2006.02.20 03:21
|s/l
|9403
|50.00
|1.1975
|1.1975
|1.1895
|-15000.00
|19878021.89
|18814
|2006.02.20 03:21
|sell
|9411
|50.00
|1.1972
|1.2002
|1.1922
|18815
|2006.02.20 03:34
|s/l
|9404
|50.00
|1.1976
|1.1976
|1.1896
|-15000.00
|19863021.89
|18816
|2006.02.20 03:34
|sell
|9412
|50.00
|1.1973
|1.2003
|1.1923
|18817
|2006.02.20 03:44
|sell
|9413
|50.00
|1.1972
|1.2002
|1.1922
|18818
|2006.02.20 03:46
|sell
|9414
|50.00
|1.1971
|1.2001
|1.1921
|18819
|2006.02.21 01:49
|t/p
|9412
|50.00
|1.1923
|1.2003
|1.1923
|25238.00
|19888259.89
|18820
|2006.02.21 03:36
|t/p
|9411
|50.00
|1.1922
|1.2002
|1.1922
|25238.00
|19913497.89
|18821
|2006.02.21 03:36
|t/p
|9413
|50.00
|1.1922
|1.2002
|1.1922
|25238.00
|19938735.89
|18822
|2006.02.21 03:36
|t/p
|9414
|50.00
|1.1921
|1.2001
|1.1921
|25238.00
|19963973.89
|18823
|2006.02.21 03:49
|t/p
|9410
|50.00
|1.1919
|1.1999
|1.1919
|25238.00
|19989211.89
|18824
|2006.02.21 12:33
|t/p
|9409
|50.00
|1.1907
|1.1987
|1.1907
|25238.00
|20014449.89
|18825
|2006.02.21 13:08
|t/p
|9408
|50.00
|1.1903
|1.1983
|1.1903
|25238.00
|20039687.89
|18826
|2006.02.21 13:12
|t/p
|9407
|50.00
|1.1902
|1.1982
|1.1902
|25238.00
|20064925.89
|18827
|2006.02.21 14:42
|t/p
|9406
|50.00
|1.1901
|1.1981
|1.1901
|25238.00
|20090163.89
|18828
|2006.02.21 14:42
|t/p
|9405
|50.00
|1.1899
|1.1979
|1.1899
|25238.00
|20115401.89
|18829
|2006.02.21 14:44
|sell
|9415
|50.00
|1.1902
|1.1932
|1.1852
|18830
|2006.02.21 14:44
|sell
|9416
|50.00
|1.1901
|1.1931
|1.1851
|18831
|2006.02.21 14:45
|sell
|9417
|50.00
|1.1902
|1.1932
|1.1852
|18832
|2006.02.21 14:45
|sell
|9418
|50.00
|1.1905
|1.1935
|1.1855
|18833
|2006.02.21 14:45
|sell
|9419
|50.00
|1.1907
|1.1937
|1.1857
|18834
|2006.02.21 14:50
|sell
|9420
|50.00
|1.1906
|1.1936
|1.1856
|18835
|2006.02.21 14:55
|sell
|9421
|50.00
|1.1907
|1.1937
|1.1857
|18836
|2006.02.21 14:55
|sell
|9422
|50.00
|1.1909
|1.1939
|1.1859
|18837
|2006.02.21 14:55
|sell
|9423
|50.00
|1.1908
|1.1938
|1.1858
|18838
|2006.02.21 14:55
|sell
|9424
|50.00
|1.1907
|1.1937
|1.1857
|18839
|2006.02.21 20:27
|s/l
|9416
|50.00
|1.1931
|1.1931
|1.1851
|-15000.00
|20100401.89
|18840
|2006.02.21 20:27
|sell
|9425
|50.00
|1.1928
|1.1958
|1.1878
|18841
|2006.02.21 20:28
|s/l
|9415
|50.00
|1.1932
|1.1932
|1.1852
|-15000.00
|20085401.89
|18842
|2006.02.21 20:28
|s/l
|9417
|50.00
|1.1932
|1.1932
|1.1852
|-15000.00
|20070401.89
|18843
|2006.02.21 20:28
|sell
|9426
|50.00
|1.1929
|1.1959
|1.1879
|18844
|2006.02.21 20:28
|sell
|9427
|50.00
|1.1928
|1.1958
|1.1878
|18845
|2006.02.22 11:29
|t/p
|9425
|50.00
|1.1878
|1.1958
|1.1878
|25238.00
|20095639.89
|18846
|2006.02.22 11:29
|t/p
|9426
|50.00
|1.1879
|1.1959
|1.1879
|25238.00
|20120877.89
|18847
|2006.02.22 11:29
|t/p
|9427
|50.00
|1.1878
|1.1958
|1.1878
|25238.00
|20146115.89
|18848
|2006.02.23 10:13
|s/l
|9418
|50.00
|1.1935
|1.1935
|1.1855
|-14524.00
|20131591.89
|18849
|2006.02.23 10:13
|s/l
|9420
|50.00
|1.1936
|1.1936
|1.1856
|-14524.00
|20117067.89
|18850
|2006.02.23 10:13
|sell
|9428
|50.00
|1.1933
|1.1963
|1.1883
|18851
|2006.02.23 10:15
|sell
|9429
|50.00
|1.1933
|1.1963
|1.1883
|18852
|2006.02.23 10:16
|sell
|9430
|50.00
|1.1932
|1.1962
|1.1882
|18853
|2006.02.23 10:16
|sell
|9431
|50.00
|1.1933
|1.1963
|1.1883
|18854
|2006.02.23 10:17
|sell
|9432
|50.00
|1.1932
|1.1962
|1.1882
|18855
|2006.02.23 10:18
|s/l
|9419
|50.00
|1.1937
|1.1937
|1.1857
|-14524.00
|20102543.89
|18856
|2006.02.23 10:18
|s/l
|9421
|50.00
|1.1937
|1.1937
|1.1857
|-14524.00
|20088019.89
|18857
|2006.02.23 10:18
|s/l
|9424
|50.00
|1.1937
|1.1937
|1.1857
|-14524.00
|20073495.89
|18858
|2006.02.23 10:18
|sell
|9433
|50.00
|1.1934
|1.1964
|1.1884
|18859
|2006.02.23 10:18
|s/l
|9423
|50.00
|1.1938
|1.1938
|1.1858
|-14524.00
|20058971.89
|18860
|2006.02.23 10:18
|sell
|9434
|50.00
|1.1935
|1.1965
|1.1885
|18861
|2006.02.23 10:18
|s/l
|9422
|50.00
|1.1939
|1.1939
|1.1859
|-14524.00
|20044447.89
|18862
|2006.02.23 10:18
|sell
|9435
|50.00
|1.1938
|1.1968
|1.1888
|18863
|2006.02.23 10:19
|sell
|9436
|50.00
|1.1938
|1.1968
|1.1888
|18864
|2006.02.23 10:19
|sell
|9437
|50.00
|1.1939
|1.1969
|1.1889
|18865
|2006.02.23 11:56
|s/l
|9428
|50.00
|1.1963
|1.1963
|1.1883
|-15000.00
|20029447.89
|18866
|2006.02.23 11:56
|s/l
|9429
|50.00
|1.1963
|1.1963
|1.1883
|-15000.00
|20014447.89
|18867
|2006.02.23 11:56
|s/l
|9430
|50.00
|1.1962
|1.1962
|1.1882
|-15000.00
|19999447.89
|18868
|2006.02.23 11:56
|s/l
|9431
|50.00
|1.1963
|1.1963
|1.1883
|-15000.00
|19984447.89
|18869
|2006.02.23 11:56
|s/l
|9432
|50.00
|1.1962
|1.1962
|1.1882
|-15000.00
|19969447.89
|18870
|2006.02.23 11:56
|s/l
|9433
|50.00
|1.1964
|1.1964
|1.1884
|-15000.00
|19954447.89
|18871
|2006.02.23 11:56
|s/l
|9434
|50.00
|1.1965
|1.1965
|1.1885
|-15000.00
|19939447.89
|18872
|2006.02.23 11:56
|s/l
|9435
|50.00
|1.1968
|1.1968
|1.1888
|-15000.00
|19924447.89
|18873
|2006.02.23 11:56
|s/l
|9436
|50.00
|1.1968
|1.1968
|1.1888
|-15000.00
|19909447.89
|18874
|2006.02.23 11:56
|sell
|9438
|50.00
|1.1965
|1.1995
|1.1915
|18875
|2006.02.23 11:56
|s/l
|9437
|50.00
|1.1969
|1.1969
|1.1889
|-15000.00
|19894447.89
|18876
|2006.02.23 11:56
|sell
|9439
|50.00
|1.1968
|1.1998
|1.1918
|18877
|2006.02.23 11:56
|sell
|9440
|50.00
|1.1968
|1.1998
|1.1918
|18878
|2006.02.23 11:56
|sell
|9441
|50.00
|1.1967
|1.1997
|1.1917
|18879
|2006.02.23 11:56
|sell
|9442
|50.00
|1.1968
|1.1998
|1.1918
|18880
|2006.02.23 11:57
|sell
|9443
|50.00
|1.1967
|1.1997
|1.1917
|18881
|2006.02.23 11:58
|sell
|9444
|50.00
|1.1967
|1.1997
|1.1917
|18882
|2006.02.23 11:59
|sell
|9445
|50.00
|1.1968
|1.1998
|1.1918
|18883
|2006.02.23 15:57
|t/p
|9439
|50.00
|1.1918
|1.1998
|1.1918
|25000.00
|19919447.89
|18884
|2006.02.23 15:57
|t/p
|9440
|50.00
|1.1918
|1.1998
|1.1918
|25000.00
|19944447.89
|18885
|2006.02.23 15:57
|t/p
|9442
|50.00
|1.1918
|1.1998
|1.1918
|25000.00
|19969447.89
|18886
|2006.02.23 15:57
|t/p
|9445
|50.00
|1.1918
|1.1998
|1.1918
|25000.00
|19994447.89
|18887
|2006.02.23 15:58
|t/p
|9441
|50.00
|1.1917
|1.1997
|1.1917
|25000.00
|20019447.89
|18888
|2006.02.23 15:58
|t/p
|9443
|50.00
|1.1917
|1.1997
|1.1917
|25000.00
|20044447.89
|18889
|2006.02.23 15:58
|t/p
|9444
|50.00
|1.1917
|1.1997
|1.1917
|25000.00
|20069447.89
|18890
|2006.02.23 15:59
|t/p
|9438
|50.00
|1.1915
|1.1995
|1.1915
|25000.00
|20094447.89
|18891
|2006.02.23 15:59
|sell
|9446
|50.00
|1.1917
|1.1947
|1.1867
|18892
|2006.02.23 16:00
|sell
|9447
|50.00
|1.1919
|1.1949
|1.1869
|18893
|2006.02.23 16:00
|sell
|9448
|50.00
|1.1921
|1.1951
|1.1871
|18894
|2006.02.23 16:00
|sell
|9449
|50.00
|1.1922
|1.1952
|1.1872
|18895
|2006.02.23 16:00
|sell
|9450
|50.00
|1.1921
|1.1951
|1.1871
|18896
|2006.02.23 16:00
|sell
|9451
|50.00
|1.1922
|1.1952
|1.1872
|18897
|2006.02.23 16:10
|sell
|9452
|50.00
|1.1922
|1.1952
|1.1872
|18898
|2006.02.23 16:10
|sell
|9453
|50.00
|1.1922
|1.1952
|1.1872
|18899
|2006.02.23 16:10
|sell
|9454
|50.00
|1.1921
|1.1951
|1.1871
|18900
|2006.02.23 16:11
|sell
|9455
|50.00
|1.1920
|1.1950
|1.1870
|18901
|2006.02.24 16:56
|t/p
|9449
|50.00
|1.1872
|1.1952
|1.1872
|25714.00
|20120161.89
|18902
|2006.02.24 16:56
|t/p
|9451
|50.00
|1.1872
|1.1952
|1.1872
|25714.00
|20145875.89
|18903
|2006.02.24 16:56
|t/p
|9452
|50.00
|1.1872
|1.1952
|1.1872
|25714.00
|20171589.89
|18904
|2006.02.24 16:56
|t/p
|9453
|50.00
|1.1872
|1.1952
|1.1872
|25714.00
|20197303.89
|18905
|2006.02.24 16:57
|t/p
|9448
|50.00
|1.1871
|1.1951
|1.1871
|25714.00
|20223017.89
|18906
|2006.02.24 16:57
|t/p
|9450
|50.00
|1.1871
|1.1951
|1.1871
|25714.00
|20248731.89
|18907
|2006.02.24 16:57
|t/p
|9454
|50.00
|1.1871
|1.1951
|1.1871
|25714.00
|20274445.89
|18908
|2006.02.24 16:57
|t/p
|9455
|50.00
|1.1870
|1.1950
|1.1870
|25714.00
|20300159.89
|18909
|2006.02.24 16:58
|t/p
|9447
|50.00
|1.1869
|1.1949
|1.1869
|25714.00
|20325873.89
|18910
|2006.02.24 16:58
|t/p
|9446
|50.00
|1.1867
|1.1947
|1.1867
|25714.00
|20351587.89
|18911
|2006.02.24 17:00
|sell
|9456
|50.00
|1.1869
|1.1899
|1.1819
|18912
|2006.02.24 17:00
|sell
|9457
|50.00
|1.1868
|1.1898
|1.1818
|18913
|2006.02.24 17:00
|sell
|9458
|50.00
|1.1867
|1.1897
|1.1817
|18914
|2006.02.24 17:00
|sell
|9459
|50.00
|1.1868
|1.1898
|1.1818
|18915
|2006.02.24 17:00
|sell
|9460
|50.00
|1.1867
|1.1897
|1.1817
|18916
|2006.02.24 17:00
|sell
|9461
|50.00
|1.1869
|1.1899
|1.1819
|18917
|2006.02.24 17:01
|sell
|9462
|50.00
|1.1869
|1.1899
|1.1819
|18918
|2006.02.24 17:04
|sell
|9463
|50.00
|1.1868
|1.1898
|1.1818
|18919
|2006.02.24 17:05
|sell
|9464
|50.00
|1.1875
|1.1905
|1.1825
|18920
|2006.02.24 17:05
|sell
|9465
|50.00
|1.1875
|1.1905
|1.1825
|18921
|2006.02.28 16:03
|s/l
|9456
|50.00
|1.1899
|1.1899
|1.1819
|-14524.00
|20337063.89
|18922
|2006.02.28 16:03
|s/l
|9457
|50.00
|1.1898
|1.1898
|1.1818
|-14524.00
|20322539.89
|18923
|2006.02.28 16:03
|s/l
|9458
|50.00
|1.1897
|1.1897
|1.1817
|-14524.00
|20308015.89
|18924
|2006.02.28 16:03
|s/l
|9459
|50.00
|1.1898
|1.1898
|1.1818
|-14524.00
|20293491.89
|18925
|2006.02.28 16:03
|s/l
|9460
|50.00
|1.1897
|1.1897
|1.1817
|-14524.00
|20278967.89
|18926
|2006.02.28 16:03
|s/l
|9461
|50.00
|1.1899
|1.1899
|1.1819
|-14524.00
|20264443.89
|18927
|2006.02.28 16:03
|s/l
|9462
|50.00
|1.1899
|1.1899
|1.1819
|-14524.00
|20249919.89
|18928
|2006.02.28 16:03
|s/l
|9463
|50.00
|1.1898
|1.1898
|1.1818
|-14524.00
|20235395.89
|18929
|2006.02.28 16:03
|sell
|9466
|50.00
|1.1896
|1.1926
|1.1846
|18930
|2006.02.28 16:04
|sell
|9467
|50.00
|1.1898
|1.1928
|1.1848
|18931
|2006.02.28 16:08
|sell
|9468
|50.00
|1.1897
|1.1927
|1.1847
|18932
|2006.02.28 16:08
|sell
|9469
|50.00
|1.1898
|1.1928
|1.1848
|18933
|2006.02.28 16:08
|sell
|9470
|50.00
|1.1901
|1.1931
|1.1851
|18934
|2006.02.28 16:09
|sell
|9471
|50.00
|1.1901
|1.1931
|1.1851
|18935
|2006.02.28 16:10
|sell
|9472
|50.00
|1.1900
|1.1930
|1.1850
|18936
|2006.02.28 16:10
|sell
|9473
|50.00
|1.1899
|1.1929
|1.1849
|18937
|2006.02.28 16:12
|s/l
|9464
|50.00
|1.1905
|1.1905
|1.1825
|-14524.00
|20220871.89
|18938
|2006.02.28 16:12
|s/l
|9465
|50.00
|1.1905
|1.1905
|1.1825
|-14524.00
|20206347.89
|18939
|2006.02.28 16:12
|sell
|9474
|50.00
|1.1902
|1.1932
|1.1852
|18940
|2006.02.28 16:13
|sell
|9475
|50.00
|1.1903
|1.1933
|1.1853
|18941
|2006.02.28 16:23
|s/l
|9466
|50.00
|1.1926
|1.1926
|1.1846
|-15000.00
|20191347.89
|18942
|2006.02.28 16:23
|s/l
|9468
|50.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|-15000.00
|20176347.89
|18943
|2006.02.28 16:23
|sell
|9476
|50.00
|1.1924
|1.1954
|1.1874
|18944
|2006.02.28 16:23
|s/l
|9467
|50.00
|1.1928
|1.1928
|1.1848
|-15000.00
|20161347.89
|18945
|2006.02.28 16:23
|s/l
|9469
|50.00
|1.1928
|1.1928
|1.1848
|-15000.00
|20146347.89
|18946
|2006.02.28 16:23
|s/l
|9473
|50.00
|1.1929
|1.1929
|1.1849
|-15000.00
|20131347.89
|18947
|2006.02.28 16:23
|sell
|9477
|50.00
|1.1926
|1.1956
|1.1876
|18948
|2006.02.28 16:24
|sell
|9478
|50.00
|1.1926
|1.1956
|1.1876
|18949
|2006.02.28 16:28
|sell
|9479
|50.00
|1.1926
|1.1956
|1.1876
|18950
|2006.02.28 16:29
|s/l
|9472
|50.00
|1.1930
|1.1930
|1.1850
|-15000.00
|20116347.89
|18951
|2006.02.28 16:29
|sell
|9480
|50.00
|1.1927
|1.1957
|1.1877
|18952
|2006.02.28 16:32
|sell
|9481
|50.00
|1.1926
|1.1956
|1.1876
|18953
|2006.02.28 16:33
|s/l
|9470
|50.00
|1.1931
|1.1931
|1.1851
|-15000.00
|20101347.89
|18954
|2006.02.28 16:33
|s/l
|9471
|50.00
|1.1931
|1.1931
|1.1851
|-15000.00
|20086347.89
|18955
|2006.02.28 16:33
|sell
|9482
|50.00
|1.1928
|1.1958
|1.1878
|18956
|2006.02.28 16:33
|s/l
|9474
|50.00
|1.1932
|1.1932
|1.1852
|-15000.00
|20071347.89
|18957
|2006.02.28 16:33
|sell
|9483
|50.00
|1.1929
|1.1959
|1.1879
|18958
|2006.02.28 16:33
|s/l
|9475
|50.00
|1.1933
|1.1933
|1.1853
|-15000.00
|20056347.89
|18959
|2006.02.28 16:33
|sell
|9484
|50.00
|1.1930
|1.1960
|1.1880
|18960
|2006.02.28 16:33
|sell
|9485
|50.00
|1.1929
|1.1959
|1.1879
|18961
|2006.03.01 14:05
|s/l
|9476
|50.00
|1.1954
|1.1954
|1.1874
|-14762.00
|20041585.89
|18962
|2006.03.01 14:05
|s/l
|9477
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
|-14762.00
|20026823.89
|18963
|2006.03.01 14:05
|s/l
|9478
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
|-14762.00
|20012061.89
|18964
|2006.03.01 14:05
|s/l
|9479
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
|-14762.00
|19997299.89
|18965
|2006.03.01 14:05
|s/l
|9480
|50.00
|1.1957
|1.1957
|1.1877
|-14762.00
|19982537.89
|18966
|2006.03.01 14:05
|s/l
|9481
|50.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
|-14762.00
|19967775.89
|18967
|2006.03.01 14:05
|s/l
|9482
|50.00
|1.1958
|1.1958
|1.1878
|-14762.00
|19953013.89
|18968
|2006.03.01 14:05
|s/l
|9483
|50.00
|1.1959
|1.1959
|1.1879
|-14762.00
|19938251.89
|18969
|2006.03.01 14:05
|s/l
|9485
|50.00
|1.1959
|1.1959
|1.1879
|-14762.00
|19923489.89
|18970
|2006.03.01 14:05
|sell
|9486
|50.00
|1.1956
|1.1986
|1.1906
|18971
|2006.03.01 14:05
|s/l
|9484
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.1880
|-14762.00
|19908727.89
|18972
|2006.03.01 14:05
|sell
|9487
|50.00
|1.1959
|1.1989
|1.1909
|18973
|2006.03.01 14:06
|sell
|9488
|50.00
|1.1959
|1.1989
|1.1909
|18974
|2006.03.01 14:06
|sell
|9489
|50.00
|1.1958
|1.1988
|1.1908
|18975
|2006.03.01 14:06
|sell
|9490
|50.00
|1.1957
|1.1987
|1.1907
|18976
|2006.03.01 14:06
|sell
|9491
|50.00
|1.1959
|1.1989
|1.1909
|18977
|2006.03.01 14:07
|sell
|9492
|50.00
|1.1959
|1.1989
|1.1909
|18978
|2006.03.01 14:07
|sell
|9493
|50.00
|1.1958
|1.1988
|1.1908
|18979
|2006.03.01 14:07
|sell
|9494
|50.00
|1.1959
|1.1989
|1.1909
|18980
|2006.03.01 14:32
|sell
|9495
|50.00
|1.1963
|1.1993
|1.1913
|18981
|2006.03.01 17:43
|t/p
|9495
|50.00
|1.1913
|1.1993
|1.1913
|25000.00
|19933727.89
|18982
|2006.03.01 17:44
|t/p
|9487
|50.00
|1.1909
|1.1989
|1.1909
|25000.00
|19958727.89
|18983
|2006.03.01 17:44
|t/p
|9488
|50.00
|1.1909
|1.1989
|1.1909
|25000.00
|19983727.89
|18984
|2006.03.01 17:44
|t/p
|9491
|50.00
|1.1909
|1.1989
|1.1909
|25000.00
|20008727.89
|18985
|2006.03.01 17:44
|t/p
|9492
|50.00
|1.1909
|1.1989
|1.1909
|25000.00
|20033727.89
|18986
|2006.03.01 17:44
|t/p
|9494
|50.00
|1.1909
|1.1989
|1.1909
|25000.00
|20058727.89
|18987
|2006.03.01 17:44
|t/p
|9489
|50.00
|1.1908
|1.1988
|1.1908
|25000.00
|20083727.89
|18988
|2006.03.01 17:44
|t/p
|9490
|50.00
|1.1907
|1.1987
|1.1907
|25000.00
|20108727.89
|18989
|2006.03.01 17:44
|t/p
|9493
|50.00
|1.1908
|1.1988
|1.1908
|25000.00
|20133727.89
|18990
|2006.03.01 17:53
|t/p
|9486
|50.00
|1.1906
|1.1986
|1.1906
|25000.00
|20158727.89
|18991
|2006.03.01 17:57
|buy
|9496
|50.00
|1.1900
|1.1870
|1.1950
|18992
|2006.03.01 17:57
|buy
|9497
|50.00
|1.1900
|1.1870
|1.1950
|18993
|2006.03.01 17:58
|buy
|9498
|50.00
|1.1901
|1.1871
|1.1951
|18994
|2006.03.01 17:58
|buy
|9499
|50.00
|1.1898
|1.1868
|1.1948
|18995
|2006.03.01 17:58
|buy
|9500
|50.00
|1.1899
|1.1869
|1.1949
|18996
|2006.03.01 17:59
|buy
|9501
|50.00
|1.1897
|1.1867
|1.1947
|18997
|2006.03.01 18:02
|buy
|9502
|50.00
|1.1898
|1.1868
|1.1948
|18998
|2006.03.01 18:02
|buy
|9503
|50.00
|1.1897
|1.1867
|1.1947
|18999
|2006.03.01 18:02
|buy
|9504
|50.00
|1.1897
|1.1867
|1.1947
|19000
|2006.03.01 18:03
|buy
|9505
|50.00
|1.1898
|1.1868
|1.1948
|19001
|2006.03.02 10:29
|t/p
|9501
|50.00
|1.1947
|1.1867
|1.1947
|24511.50
|20183239.39
|19002
|2006.03.02 10:29
|t/p
|9503
|50.00
|1.1947
|1.1867
|1.1947
|24511.50
|20207750.89
|19003
|2006.03.02 10:29
|t/p
|9504
|50.00
|1.1947
|1.1867
|1.1947
|24511.50
|20232262.39
|19004
|2006.03.02 14:40
|t/p
|9496
|50.00
|1.1950
|1.1870
|1.1950
|24511.50
|20256773.89
|19005
|2006.03.02 14:40
|t/p
|9497
|50.00
|1.1950
|1.1870
|1.1950
|24511.50
|20281285.39
|19006
|2006.03.02 14:40
|t/p
|9498
|50.00
|1.1951
|1.1871
|1.1951
|24511.50
|20305796.89
|19007
|2006.03.02 14:40
|t/p
|9499
|50.00
|1.1948
|1.1868
|1.1948
|24511.50
|20330308.39
|19008
|2006.03.02 14:40
|t/p
|9500
|50.00
|1.1949
|1.1869
|1.1949
|24511.50
|20354819.89
|19009
|2006.03.02 14:40
|t/p
|9502
|50.00
|1.1948
|1.1868
|1.1948
|24511.50
|20379331.39
|19010
|2006.03.02 14:40
|t/p
|9505
|50.00
|1.1948
|1.1868
|1.1948
|24511.50
|20403842.89
|19011
|2006.03.02 14:40
|buy
|9506
|50.00
|1.1948
|1.1918
|1.1998
|19012
|2006.03.02 14:40
|buy
|9507
|50.00
|1.1943
|1.1913
|1.1993
|19013
|2006.03.02 14:40
|buy
|9508
|50.00
|1.1930
|1.1900
|1.1980
|19014
|2006.03.02 14:40
|buy
|9509
|50.00
|1.1927
|1.1897
|1.1977
|19015
|2006.03.02 14:40
|buy
|9510
|50.00
|1.1928
|1.1898
|1.1978
|19016
|2006.03.02 14:40
|buy
|9511
|50.00
|1.1927
|1.1897
|1.1977
|19017
|2006.03.02 14:40
|buy
|9512
|50.00
|1.1927
|1.1897
|1.1977
|19018
|2006.03.02 14:40
|buy
|9513
|50.00
|1.1928
|1.1898
|1.1978
|19019
|2006.03.02 14:41
|buy
|9514
|50.00
|1.1927
|1.1897
|1.1977
|19020
|2006.03.02 14:41
|buy
|9515
|50.00
|1.1928
|1.1898
|1.1978
|19021
|2006.03.02 16:03
|t/p
|9508
|50.00
|1.1980
|1.1900
|1.1980
|25000.00
|20428842.89
|19022
|2006.03.02 16:03
|t/p
|9509
|50.00
|1.1977
|1.1897
|1.1977
|25000.00
|20453842.89
|19023
|2006.03.02 16:03
|t/p
|9510
|50.00
|1.1978
|1.1898
|1.1978
|25000.00
|20478842.89
|19024
|2006.03.02 16:03
|t/p
|9511
|50.00
|1.1977
|1.1897
|1.1977
|25000.00
|20503842.89
|19025
|2006.03.02 16:03
|t/p
|9512
|50.00
|1.1977
|1.1897
|1.1977
|25000.00
|20528842.89
|19026
|2006.03.02 16:03
|t/p
|9513
|50.00
|1.1978
|1.1898
|1.1978
|25000.00
|20553842.89
|19027
|2006.03.02 16:03
|t/p
|9514
|50.00
|1.1977
|1.1897
|1.1977
|25000.00
|20578842.89
|19028
|2006.03.02 16:03
|t/p
|9515
|50.00
|1.1978
|1.1898
|1.1978
|25000.00
|20603842.89
|19029
|2006.03.02 16:14
|t/p
|9507
|50.00
|1.1993
|1.1913
|1.1993
|25000.00
|20628842.89
|19030
|2006.03.02 16:23
|t/p
|9506
|50.00
|1.1998
|1.1918
|1.1998
|25000.00
|20653842.89
|19031
|2006.03.02 16:24
|buy
|9516
|50.00
|1.1992
|1.1962
|1.2042
|19032
|2006.03.02 16:24
|buy
|9517
|50.00
|1.1992
|1.1962
|1.2042
|19033
|2006.03.02 16:24
|buy
|9518
|50.00
|1.1993
|1.1963
|1.2043
|19034
|2006.03.02 16:24
|buy
|9519
|50.00
|1.1991
|1.1961
|1.2041
|19035
|2006.03.02 16:25
|buy
|9520
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|19036
|2006.03.02 16:25
|buy
|9521
|50.00
|1.1991
|1.1961
|1.2041
|19037
|2006.03.02 16:25
|buy
|9522
|50.00
|1.1992
|1.1962
|1.2042
|19038
|2006.03.02 16:26
|buy
|9523
|50.00
|1.1991
|1.1961
|1.2041
|19039
|2006.03.02 16:26
|buy
|9524
|50.00
|1.1992
|1.1962
|1.2042
|19040
|2006.03.02 16:26
|buy
|9525
|50.00
|1.1991
|1.1961
|1.2041
|19041
|2006.03.02 21:34
|t/p
|9519
|50.00
|1.2041
|1.1961
|1.2041
|25000.00
|20678842.89
|19042
|2006.03.02 21:34
|t/p
|9520
|50.00
|1.2040
|1.1960
|1.2040
|25000.00
|20703842.89
|19043
|2006.03.02 21:34
|t/p
|9521
|50.00
|1.2041
|1.1961
|1.2041
|25000.00
|20728842.89
|19044
|2006.03.02 21:34
|t/p
|9523
|50.00
|1.2041
|1.1961
|1.2041
|25000.00
|20753842.89
|19045
|2006.03.02 21:34
|t/p
|9525
|50.00
|1.2041
|1.1961
|1.2041
|25000.00
|20778842.89
|19046
|2006.03.02 21:38
|t/p
|9516
|50.00
|1.2042
|1.1962
|1.2042
|25000.00
|20803842.89
|19047
|2006.03.02 21:38
|t/p
|9517
|50.00
|1.2042
|1.1962
|1.2042
|25000.00
|20828842.89
|19048
|2006.03.02 21:38
|t/p
|9522
|50.00
|1.2042
|1.1962
|1.2042
|25000.00
|20853842.89
|19049
|2006.03.02 21:38
|t/p
|9524
|50.00
|1.2042
|1.1962
|1.2042
|25000.00
|20878842.89
|19050
|2006.03.02 21:38
|t/p
|9518
|50.00
|1.2043
|1.1963
|1.2043
|25000.00
|20903842.89
|19051
|2006.03.02 22:00
|buy
|9526
|50.00
|1.2041
|1.2011
|1.2091
|19052
|2006.03.02 22:04
|buy
|9527
|50.00
|1.2041
|1.2011
|1.2091
|19053
|2006.03.02 22:05
|buy
|9528
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|19054
|2006.03.02 22:05
|buy
|9529
|50.00
|1.2040
|1.2010
|1.2090
|19055
|2006.03.02 22:05
|buy
|9530
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|19056
|2006.03.02 22:06
|buy
|9531
|50.00
|1.2040
|1.2010
|1.2090
|19057
|2006.03.02 22:06
|buy
|9532
|50.00
|1.2041
|1.2011
|1.2091
|19058
|2006.03.02 22:07
|buy
|9533
|50.00
|1.2042
|1.2012
|1.2092
|19059
|2006.03.02 22:09
|buy
|9534
|50.00
|1.2043
|1.2013
|1.2093
|19060
|2006.03.02 22:10
|buy
|9535
|50.00
|1.2042
|1.2012
|1.2092
|19061
|2006.03.03 02:04
|s/l
|9534
|50.00
|1.2013
|1.2013
|1.2093
|-16465.50
|20887377.39
|19062
|2006.03.03 02:04
|buy
|9536
|50.00
|1.2016
|1.1986
|1.2066
|19063
|2006.03.03 02:55
|s/l
|9533
|50.00
|1.2012
|1.2012
|1.2092
|-16465.50
|20870911.89
|19064
|2006.03.03 02:55
|s/l
|9535
|50.00
|1.2012
|1.2012
|1.2092
|-16465.50
|20854446.39
|19065
|2006.03.03 02:55
|buy
|9537
|50.00
|1.2015
|1.1985
|1.2065
|19066
|2006.03.03 02:56
|buy
|9538
|50.00
|1.2016
|1.1986
|1.2066
|19067
|2006.03.03 02:59
|s/l
|9526
|50.00
|1.2011
|1.2011
|1.2091
|-16465.50
|20837980.89
|19068
|2006.03.03 02:59
|s/l
|9527
|50.00
|1.2011
|1.2011
|1.2091
|-16465.50
|20821515.39
|19069
|2006.03.03 02:59
|s/l
|9532
|50.00
|1.2011
|1.2011
|1.2091
|-16465.50
|20805049.89
|19070
|2006.03.03 02:59
|buy
|9539
|50.00
|1.2014
|1.1984
|1.2064
|19071
|2006.03.03 03:00
|buy
|9540
|50.00
|1.2015
|1.1985
|1.2065
|19072
|2006.03.03 03:01
|buy
|9541
|50.00
|1.2014
|1.1984
|1.2064
|19073
|2006.03.03 03:03
|s/l
|9529
|50.00
|1.2010
|1.2010
|1.2090
|-16465.50
|20788584.39
|19074
|2006.03.03 03:03
|s/l
|9531
|50.00
|1.2010
|1.2010
|1.2090
|-16465.50
|20772118.89
|19075
|2006.03.03 03:03
|buy
|9542
|50.00
|1.2013
|1.1983
|1.2063
|19076
|2006.03.03 03:04
|s/l
|9528
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-16465.50
|20755653.39
|19077
|2006.03.03 03:04
|s/l
|9530
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-16465.50
|20739187.89
|19078
|2006.03.03 03:04
|buy
|9543
|50.00
|1.2012
|1.1982
|1.2062
|19079
|2006.03.03 10:24
|buy
|9544
|50.00
|1.2012
|1.1982
|1.2062
|19080
|2006.03.03 10:24
|buy
|9545
|50.00
|1.2013
|1.1983
|1.2063
|19081
|2006.03.06 00:10
|t/p
|9543
|50.00
|1.2062
|1.1982
|1.2062
|24511.50
|20763699.39
|19082
|2006.03.06 00:10
|t/p
|9544
|50.00
|1.2062
|1.1982
|1.2062
|24511.50
|20788210.89
|19083
|2006.03.06 00:10
|t/p
|9542
|50.00
|1.2063
|1.1983
|1.2063
|24511.50
|20812722.39
|19084
|2006.03.06 00:10
|t/p
|9545
|50.00
|1.2063
|1.1983
|1.2063
|24511.50
|20837233.89
|19085
|2006.03.06 00:10
|t/p
|9539
|50.00
|1.2064
|1.1984
|1.2064
|24511.50
|20861745.39
|19086
|2006.03.06 00:10
|t/p
|9541
|50.00
|1.2064
|1.1984
|1.2064
|24511.50
|20886256.89
|19087
|2006.03.06 00:10
|t/p
|9537
|50.00
|1.2065
|1.1985
|1.2065
|24511.50
|20910768.39
|19088
|2006.03.06 00:10
|t/p
|9540
|50.00
|1.2065
|1.1985
|1.2065
|24511.50
|20935279.89
|19089
|2006.03.06 00:10
|t/p
|9536
|50.00
|1.2066
|1.1986
|1.2066
|24511.50
|20959791.39
|19090
|2006.03.06 00:10
|t/p
|9538
|50.00
|1.2066
|1.1986
|1.2066
|24511.50
|20984302.89
|19091
|2006.03.06 01:00
|sell
|9546
|50.00
|1.2085
|1.2115
|1.2035
|19092
|2006.03.06 01:00
|sell
|9547
|50.00
|1.2086
|1.2116
|1.2036
|19093
|2006.03.06 01:01
|sell
|9548
|50.00
|1.2087
|1.2117
|1.2037
|19094
|2006.03.06 01:01
|sell
|9549
|50.00
|1.2089
|1.2119
|1.2039
|19095
|2006.03.06 01:01
|sell
|9550
|50.00
|1.2088
|1.2118
|1.2038
|19096
|2006.03.06 01:02
|sell
|9551
|50.00
|1.2090
|1.2120
|1.2040
|19097
|2006.03.06 01:02
|sell
|9552
|50.00
|1.2091
|1.2121
|1.2041
|19098
|2006.03.06 01:02
|sell
|9553
|50.00
|1.2092
|1.2122
|1.2042
|19099
|2006.03.06 11:35
|t/p
|9553
|50.00
|1.2042
|1.2122
|1.2042
|25000.00
|21009302.89
|19100
|2006.03.06 11:35
|t/p
|9552
|50.00
|1.2041
|1.2121
|1.2041
|25000.00
|21034302.89
|19101
|2006.03.06 11:39
|t/p
|9551
|50.00
|1.2040
|1.2120
|1.2040
|25000.00
|21059302.89
|19102
|2006.03.06 11:39
|t/p
|9549
|50.00
|1.2039
|1.2119
|1.2039
|25000.00
|21084302.89
|19103
|2006.03.06 11:43
|t/p
|9547
|50.00
|1.2036
|1.2116
|1.2036
|25000.00
|21109302.89
|19104
|2006.03.06 11:43
|t/p
|9548
|50.00
|1.2037
|1.2117
|1.2037
|25000.00
|21134302.89
|19105
|2006.03.06 11:43
|t/p
|9550
|50.00
|1.2038
|1.2118
|1.2038
|25000.00
|21159302.89
|19106
|2006.03.06 11:44
|t/p
|9546
|50.00
|1.2035
|1.2115
|1.2035
|25000.00
|21184302.89
|19107
|2006.03.06 12:04
|buy
|9554
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|19108
|2006.03.06 12:07
|buy
|9555
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|19109
|2006.03.06 12:07
|buy
|9556
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|19110
|2006.03.06 12:07
|buy
|9557
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|19111
|2006.03.06 12:07
|buy
|9558
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|19112
|2006.03.06 12:08
|buy
|9559
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|19113
|2006.03.06 12:09
|buy
|9560
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|19114
|2006.03.06 12:09
|buy
|9561
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|19115
|2006.03.06 12:09
|buy
|9562
|50.00
|1.2028
|1.1998
|1.2078
|19116
|2006.03.06 12:13
|buy
|9563
|50.00
|1.2029
|1.1999
|1.2079
|19117
|2006.03.06 17:27
|s/l
|9554
|50.00
|1.1999
|1.1999
|1.2079
|-15000.00
|21169302.89
|19118
|2006.03.06 17:27
|s/l
|9555
|50.00
|1.1999
|1.1999
|1.2079
|-15000.00
|21154302.89
|19119
|2006.03.06 17:27
|s/l
|9556
|50.00
|1.1998
|1.1998
|1.2078
|-15000.00
|21139302.89
|19120
|2006.03.06 17:27
|s/l
|9557
|50.00
|1.1999
|1.1999
|1.2079
|-15000.00
|21124302.89
|19121
|2006.03.06 17:27
|s/l
|9558
|50.00
|1.1998
|1.1998
|1.2078
|-15000.00
|21109302.89
|19122
|2006.03.06 17:27
|s/l
|9559
|50.00
|1.1999
|1.1999
|1.2079
|-15000.00
|21094302.89
|19123
|2006.03.06 17:27
|s/l
|9560
|50.00
|1.1998
|1.1998
|1.2078
|-15000.00
|21079302.89
|19124
|2006.03.06 17:27
|s/l
|9561
|50.00
|1.1999
|1.1999
|1.2079
|-15000.00
|21064302.89
|19125
|2006.03.06 17:27
|s/l
|9562
|50.00
|1.1998
|1.1998
|1.2078
|-15000.00
|21049302.89
|19126
|2006.03.06 17:27
|s/l
|9563
|50.00
|1.1999
|1.1999
|1.2079
|-15000.00
|21034302.89
|19127
|2006.03.06 17:30
|sell
|9564
|50.00
|1.2003
|1.2033
|1.1953
|19128
|2006.03.06 17:30
|sell
|9565
|50.00
|1.2005
|1.2035
|1.1955
|19129
|2006.03.06 17:30
|sell
|9566
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|19130
|2006.03.06 17:31
|sell
|9567
|50.00
|1.2007
|1.2037
|1.1957
|19131
|2006.03.06 17:31
|sell
|9568
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|19132
|2006.03.06 17:36
|sell
|9569
|50.00
|1.2007
|1.2037
|1.1957
|19133
|2006.03.06 18:15
|sell
|9570
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|19134
|2006.03.06 18:15
|sell
|9571
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|19135
|2006.03.06 18:15
|sell
|9572
|50.00
|1.2009
|1.2039
|1.1959
|19136
|2006.03.06 18:15
|sell
|9573
|50.00
|1.2008
|1.2038
|1.1958
|19137
|2006.03.07 05:58
|t/p
|9566
|50.00
|1.1958
|1.2038
|1.1958
|25238.00
|21059540.89
|19138
|2006.03.07 05:58
|t/p
|9567
|50.00
|1.1957
|1.2037
|1.1957
|25238.00
|21084778.89
|19139
|2006.03.07 05:58
|t/p
|9568
|50.00
|1.1958
|1.2038
|1.1958
|25238.00
|21110016.89
|19140
|2006.03.07 05:58
|t/p
|9569
|50.00
|1.1957
|1.2037
|1.1957
|25238.00
|21135254.89
|19141
|2006.03.07 05:58
|t/p
|9570
|50.00
|1.1958
|1.2038
|1.1958
|25238.00
|21160492.89
|19142
|2006.03.07 05:58
|t/p
|9571
|50.00
|1.1958
|1.2038
|1.1958
|25238.00
|21185730.89
|19143
|2006.03.07 05:58
|t/p
|9572
|50.00
|1.1959
|1.2039
|1.1959
|25238.00
|21210968.89
|19144
|2006.03.07 05:58
|t/p
|9573
|50.00
|1.1958
|1.2038
|1.1958
|25238.00
|21236206.89
|19145
|2006.03.07 05:58
|t/p
|9564
|50.00
|1.1953
|1.2033
|1.1953
|25238.00
|21261444.89
|19146
|2006.03.07 05:58
|t/p
|9565
|50.00
|1.1955
|1.2035
|1.1955
|25238.00
|21286682.89
|19147
|2006.03.07 05:58
|sell
|9574
|50.00
|1.1957
|1.1987
|1.1907
|19148
|2006.03.07 05:58
|sell
|9575
|50.00
|1.1956
|1.1986
|1.1906
|19149
|2006.03.07 06:00
|sell
|9576
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|19150
|2006.03.07 06:00
|sell
|9577
|50.00
|1.1960
|1.1990
|1.1910
|19151
|2006.03.07 06:00
|sell
|9578
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|19152
|2006.03.07 06:00
|sell
|9579
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|19153
|2006.03.07 06:00
|sell
|9580
|50.00
|1.1960
|1.1990
|1.1910
|19154
|2006.03.07 06:00
|sell
|9581
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|19155
|2006.03.07 06:02
|sell
|9582
|50.00
|1.1960
|1.1990
|1.1910
|19156
|2006.03.07 06:02
|sell
|9583
|50.00
|1.1961
|1.1991
|1.1911
|19157
|2006.03.07 11:37
|t/p
|9574
|50.00
|1.1907
|1.1987
|1.1907
|25000.00
|21311682.89
|19158
|2006.03.07 11:37
|t/p
|9576
|50.00
|1.1911
|1.1991
|1.1911
|25000.00
|21336682.89
|19159
|2006.03.07 11:37
|t/p
|9577
|50.00
|1.1910
|1.1990
|1.1910
|25000.00
|21361682.89
|19160
|2006.03.07 11:37
|t/p
|9578
|50.00
|1.1911
|1.1991
|1.1911
|25000.00
|21386682.89
|19161
|2006.03.07 11:37
|t/p
|9579
|50.00
|1.1911
|1.1991
|1.1911
|25000.00
|21411682.89
|19162
|2006.03.07 11:37
|t/p
|9580
|50.00
|1.1910
|1.1990
|1.1910
|25000.00
|21436682.89
|19163
|2006.03.07 11:37
|t/p
|9581
|50.00
|1.1911
|1.1991
|1.1911
|25000.00
|21461682.89
|19164
|2006.03.07 11:37
|t/p
|9582
|50.00
|1.1910
|1.1990
|1.1910
|25000.00
|21486682.89
|19165
|2006.03.07 11:37
|t/p
|9583
|50.00
|1.1911
|1.1991
|1.1911
|25000.00
|21511682.89
|19166
|2006.03.07 12:49
|t/p
|9575
|50.00
|1.1906
|1.1986
|1.1906
|25000.00
|21536682.89
|19167
|2006.03.07 12:59
|buy
|9584
|50.00
|1.1901
|1.1871
|1.1951
|19168
|2006.03.07 12:59
|buy
|9585
|50.00
|1.1902
|1.1872
|1.1952
|19169
|2006.03.07 12:59
|buy
|9586
|50.00
|1.1901
|1.1871
|1.1951
|19170
|2006.03.07 13:29
|buy
|9587
|50.00
|1.1902
|1.1872
|1.1952
|19171
|2006.03.07 13:29
|buy
|9588
|50.00
|1.1903
|1.1873
|1.1953
|19172
|2006.03.07 14:15
|buy
|9589
|50.00
|1.1903
|1.1873
|1.1953
|19173
|2006.03.07 14:15
|buy
|9590
|50.00
|1.1903
|1.1873
|1.1953
|19174
|2006.03.07 14:15
|buy
|9591
|50.00
|1.1903
|1.1873
|1.1953
|19175
|2006.03.07 14:19
|buy
|9592
|50.00
|1.1903
|1.1873
|1.1953
|19176
|2006.03.07 14:20
|buy
|9593
|50.00
|1.1896
|1.1866
|1.1946
|19177
|2006.03.07 19:58
|s/l
|9584
|50.00
|1.1871
|1.1871
|1.1951
|-15000.00
|21521682.89
|19178
|2006.03.07 19:58
|s/l
|9585
|50.00
|1.1872
|1.1872
|1.1952
|-15000.00
|21506682.89
|19179
|2006.03.07 19:58
|s/l
|9586
|50.00
|1.1871
|1.1871
|1.1951
|-15000.00
|21491682.89
|19180
|2006.03.07 19:58
|s/l
|9587
|50.00
|1.1872
|1.1872
|1.1952
|-15000.00
|21476682.89
|19181
|2006.03.07 19:58
|s/l
|9588
|50.00
|1.1873
|1.1873
|1.1953
|-15000.00
|21461682.89
|19182
|2006.03.07 19:58
|s/l
|9589
|50.00
|1.1873
|1.1873
|1.1953
|-15000.00
|21446682.89
|19183
|2006.03.07 19:58
|s/l
|9590
|50.00
|1.1873
|1.1873
|1.1953
|-15000.00
|21431682.89
|19184
|2006.03.07 19:58
|s/l
|9591
|50.00
|1.1873
|1.1873
|1.1953
|-15000.00
|21416682.89
|19185
|2006.03.07 19:58
|s/l
|9592
|50.00
|1.1873
|1.1873
|1.1953
|-15000.00
|21401682.89
|19186
|2006.03.07 19:58
|buy
|9594
|50.00
|1.1873
|1.1843
|1.1923
|19187
|2006.03.07 19:58
|buy
|9595
|50.00
|1.1874
|1.1844
|1.1924
|19188
|2006.03.07 19:58
|buy
|9596
|50.00
|1.1873
|1.1843
|1.1923
|19189
|2006.03.07 19:59
|buy
|9597
|50.00
|1.1874
|1.1844
|1.1924
|19190
|2006.03.07 20:00
|buy
|9598
|50.00
|1.1875
|1.1845
|1.1925
|19191
|2006.03.07 20:00
|buy
|9599
|50.00
|1.1876
|1.1846
|1.1926
|19192
|2006.03.07 20:00
|buy
|9600
|50.00
|1.1877
|1.1847
|1.1927
|19193
|2006.03.07 20:00
|buy
|9601
|50.00
|1.1878
|1.1848
|1.1928
|19194
|2006.03.07 20:01
|buy
|9602
|50.00
|1.1877
|1.1847
|1.1927
|19195
|2006.03.08 10:52
|t/p
|9594
|50.00
|1.1923
|1.1843
|1.1923
|24511.50
|21426194.39
|19196
|2006.03.08 10:52
|t/p
|9596
|50.00
|1.1923
|1.1843
|1.1923
|24511.50
|21450705.89
|19197
|2006.03.08 10:53
|t/p
|9595
|50.00
|1.1924
|1.1844
|1.1924
|24511.50
|21475217.39
|19198
|2006.03.08 10:53
|t/p
|9597
|50.00
|1.1924
|1.1844
|1.1924
|24511.50
|21499728.89
|19199
|2006.03.08 10:53
|t/p
|9598
|50.00
|1.1925
|1.1845
|1.1925
|24511.50
|21524240.39
|19200
|2006.03.08 10:53
|t/p
|9599
|50.00
|1.1926
|1.1846
|1.1926
|24511.50
|21548751.89
|19201
|2006.03.08 10:53
|t/p
|9600
|50.00
|1.1927
|1.1847
|1.1927
|24511.50
|21573263.39
|19202
|2006.03.08 10:53
|t/p
|9601
|50.00
|1.1928
|1.1848
|1.1928
|24511.50
|21597774.89
|19203
|2006.03.08 10:53
|t/p
|9602
|50.00
|1.1927
|1.1847
|1.1927
|24511.50
|21622286.39
|19204
|2006.03.09 05:56
|t/p
|9593
|50.00
|1.1946
|1.1866
|1.1946
|24023.00
|21646309.39
|19205
|2006.03.09 05:57
|buy
|9603
|50.00
|1.1943
|1.1913
|1.1993
|19206
|2006.03.09 05:57
|buy
|9604
|50.00
|1.1942
|1.1912
|1.1992
|19207
|2006.03.09 05:57
|buy
|9605
|50.00
|1.1942
|1.1912
|1.1992
|19208
|2006.03.09 06:05
|buy
|9606
|50.00
|1.1943
|1.1913
|1.1993
|19209
|2006.03.09 06:06
|buy
|9607
|50.00
|1.1942
|1.1912
|1.1992
|19210
|2006.03.09 06:06
|buy
|9608
|50.00
|1.1941
|1.1911
|1.1991
|19211
|2006.03.09 06:07
|buy
|9609
|50.00
|1.1942
|1.1912
|1.1992
|19212
|2006.03.09 06:08
|buy
|9610
|50.00
|1.1941
|1.1911
|1.1991
|19213
|2006.03.09 06:08
|buy
|9611
|50.00
|1.1942
|1.1912
|1.1992
|19214
|2006.03.09 06:08
|buy
|9612
|50.00
|1.1943
|1.1913
|1.1993
|19215
|2006.03.09 07:22
|s/l
|9603
|50.00
|1.1913
|1.1913
|1.1993
|-15000.00
|21631309.39
|19216
|2006.03.09 07:22
|s/l
|9606
|50.00
|1.1913
|1.1913
|1.1993
|-15000.00
|21616309.39
|19217
|2006.03.09 07:22
|s/l
|9612
|50.00
|1.1913
|1.1913
|1.1993
|-15000.00
|21601309.39
|19218
|2006.03.09 07:22
|buy
|9613
|50.00
|1.1916
|1.1886
|1.1966
|19219
|2006.03.09 07:23
|buy
|9614
|50.00
|1.1917
|1.1887
|1.1967
|19220
|2006.03.09 07:24
|buy
|9615
|50.00
|1.1916
|1.1886
|1.1966
|19221
|2006.03.09 14:51
|s/l
|9604
|50.00
|1.1912
|1.1912
|1.1992
|-15000.00
|21586309.39
|19222
|2006.03.09 14:51
|s/l
|9605
|50.00
|1.1912
|1.1912
|1.1992
|-15000.00
|21571309.39
|19223
|2006.03.09 14:51
|s/l
|9607
|50.00
|1.1912
|1.1912
|1.1992
|-15000.00
|21556309.39
|19224
|2006.03.09 14:51
|s/l
|9608
|50.00
|1.1911
|1.1911
|1.1991
|-15000.00
|21541309.39
|19225
|2006.03.09 14:51
|s/l
|9609
|50.00
|1.1912
|1.1912
|1.1992
|-15000.00
|21526309.39
|19226
|2006.03.09 14:51
|s/l
|9610
|50.00
|1.1911
|1.1911
|1.1991
|-15000.00
|21511309.39
|19227
|2006.03.09 14:51
|s/l
|9611
|50.00
|1.1912
|1.1912
|1.1992
|-15000.00
|21496309.39
|19228
|2006.03.09 14:51
|buy
|9616
|50.00
|1.1914
|1.1884
|1.1964
|19229
|2006.03.09 14:51
|buy
|9617
|50.00
|1.1915
|1.1885
|1.1965
|19230
|2006.03.09 14:51
|buy
|9618
|50.00
|1.1916
|1.1886
|1.1966
|19231
|2006.03.09 14:51
|buy
|9619
|50.00
|1.1915
|1.1885
|1.1965
|19232
|2006.03.09 14:52
|buy
|9620
|50.00
|1.1914
|1.1884
|1.1964
|19233
|2006.03.09 14:52
|buy
|9621
|50.00
|1.1912
|1.1882
|1.1962
|19234
|2006.03.09 14:52
|buy
|9622
|50.00
|1.1910
|1.1880
|1.1960
|19235
|2006.03.10 02:03
|s/l
|9614
|50.00
|1.1887
|1.1887
|1.1967
|-16465.50
|21479843.89
|19236
|2006.03.10 02:03
|buy
|9623
|50.00
|1.1890
|1.1860
|1.1940
|19237
|2006.03.10 14:48
|s/l
|9613
|50.00
|1.1886
|1.1886
|1.1966
|-16465.50
|21463378.39
|19238
|2006.03.10 14:48
|s/l
|9615
|50.00
|1.1886
|1.1886
|1.1966
|-16465.50
|21446912.89
|19239
|2006.03.10 14:48
|s/l
|9616
|50.00
|1.1884
|1.1884
|1.1964
|-16465.50
|21430447.39
|19240
|2006.03.10 14:48
|s/l
|9617
|50.00
|1.1885
|1.1885
|1.1965
|-16465.50
|21413981.89
|19241
|2006.03.10 14:48
|s/l
|9618
|50.00
|1.1886
|1.1886
|1.1966
|-16465.50
|21397516.39
|19242
|2006.03.10 14:48
|s/l
|9619
|50.00
|1.1885
|1.1885
|1.1965
|-16465.50
|21381050.89
|19243
|2006.03.10 14:48
|s/l
|9620
|50.00
|1.1884
|1.1884
|1.1964
|-16465.50
|21364585.39
|19244
|2006.03.10 14:48
|buy
|9624
|50.00
|1.1887
|1.1857
|1.1937
|19245
|2006.03.10 14:48
|buy
|9625
|50.00
|1.1887
|1.1857
|1.1937
|19246
|2006.03.10 14:49
|buy
|9626
|50.00
|1.1887
|1.1857
|1.1937
|19247
|2006.03.10 15:16
|buy
|9627
|50.00
|1.1888
|1.1858
|1.1938
|19248
|2006.03.10 15:17
|buy
|9628
|50.00
|1.1888
|1.1858
|1.1938
|19249
|2006.03.10 15:17
|buy
|9629
|50.00
|1.1888
|1.1858
|1.1938
|19250
|2006.03.10 15:19
|buy
|9630
|50.00
|1.1888
|1.1858
|1.1938
|19251
|2006.03.10 15:20
|s/l
|9621
|50.00
|1.1882
|1.1882
|1.1962
|-16465.50
|21348119.89
|19252
|2006.03.10 15:20
|buy
|9631
|50.00
|1.1884
|1.1854
|1.1934
|19253
|2006.03.10 15:21
|s/l
|9622
|50.00
|1.1880
|1.1880
|1.1960
|-16465.50
|21331654.39
|19254
|2006.03.10 15:21
|buy
|9632
|50.00
|1.1881
|1.1851
|1.1931
|19255
|2006.03.10 15:39
|s/l
|9623
|50.00
|1.1860
|1.1860
|1.1940
|-15000.00
|21316654.39
|19256
|2006.03.10 15:39
|buy
|9633
|50.00
|1.1863
|1.1833
|1.1913
|19257
|2006.03.10 20:29
|t/p
|9633
|50.00
|1.1913
|1.1833
|1.1913
|25000.00
|21341654.39
|19258
|2006.03.13 02:25
|t/p
|9632
|50.00
|1.1931
|1.1851
|1.1931
|24511.50
|21366165.89
|19259
|2006.03.13 02:27
|t/p
|9631
|50.00
|1.1934
|1.1854
|1.1934
|24511.50
|21390677.39
|19260
|2006.03.13 02:28
|t/p
|9624
|50.00
|1.1937
|1.1857
|1.1937
|24511.50
|21415188.89
|19261
|2006.03.13 02:28
|t/p
|9625
|50.00
|1.1937
|1.1857
|1.1937
|24511.50
|21439700.39
|19262
|2006.03.13 02:28
|t/p
|9626
|50.00
|1.1937
|1.1857
|1.1937
|24511.50
|21464211.89
|19263
|2006.03.13 02:28
|t/p
|9627
|50.00
|1.1938
|1.1858
|1.1938
|24511.50
|21488723.39
|19264
|2006.03.13 02:28
|t/p
|9628
|50.00
|1.1938
|1.1858
|1.1938
|24511.50
|21513234.89
|19265
|2006.03.13 02:28
|t/p
|9629
|50.00
|1.1938
|1.1858
|1.1938
|24511.50
|21537746.39
|19266
|2006.03.13 02:28
|t/p
|9630
|50.00
|1.1938
|1.1858
|1.1938
|24511.50
|21562257.89
|19267
|2006.03.13 02:28
|buy
|9634
|50.00
|1.1937
|1.1907
|1.1987
|19268
|2006.03.13 02:28
|buy
|9635
|50.00
|1.1937
|1.1907
|1.1987
|19269
|2006.03.13 02:30
|buy
|9636
|50.00
|1.1938
|1.1908
|1.1988
|19270
|2006.03.13 02:30
|buy
|9637
|50.00
|1.1938
|1.1908
|1.1988
|19271
|2006.03.13 02:32
|buy
|9638
|50.00
|1.1938
|1.1908
|1.1988
|19272
|2006.03.13 02:32
|buy
|9639
|50.00
|1.1939
|1.1909
|1.1989
|19273
|2006.03.13 02:32
|buy
|9640
|50.00
|1.1940
|1.1910
|1.1990
|19274
|2006.03.13 02:33
|buy
|9641
|50.00
|1.1940
|1.1910
|1.1990
|19275
|2006.03.13 02:33
|buy
|9642
|50.00
|1.1941
|1.1911
|1.1991
|19276
|2006.03.13 02:34
|buy
|9643
|50.00
|1.1942
|1.1912
|1.1992
|19277
|2006.03.14 16:00
|t/p
|9634
|50.00
|1.1987
|1.1907
|1.1987
|24511.50
|21586769.39
|19278
|2006.03.14 16:00
|t/p
|9635
|50.00
|1.1987
|1.1907
|1.1987
|24511.50
|21611280.89
|19279
|2006.03.14 16:00
|t/p
|9636
|50.00
|1.1988
|1.1908
|1.1988
|24511.50
|21635792.39
|19280
|2006.03.14 16:00
|t/p
|9637
|50.00
|1.1988
|1.1908
|1.1988
|24511.50
|21660303.89
|19281
|2006.03.14 16:00
|t/p
|9638
|50.00
|1.1988
|1.1908
|1.1988
|24511.50
|21684815.39
|19282
|2006.03.14 16:00
|t/p
|9639
|50.00
|1.1989
|1.1909
|1.1989
|24511.50
|21709326.89
|19283
|2006.03.14 16:00
|t/p
|9640
|50.00
|1.1990
|1.1910
|1.1990
|24511.50
|21733838.39
|19284
|2006.03.14 16:00
|t/p
|9641
|50.00
|1.1990
|1.1910
|1.1990
|24511.50
|21758349.89
|19285
|2006.03.14 16:00
|t/p
|9642
|50.00
|1.1991
|1.1911
|1.1991
|24511.50
|21782861.39
|19286
|2006.03.14 16:01
|t/p
|9643
|50.00
|1.1992
|1.1912
|1.1992
|24511.50
|21807372.89
|19287
|2006.03.14 16:02
|sell
|9644
|50.00
|1.1997
|1.2027
|1.1947
|19288
|2006.03.14 16:02
|sell
|9645
|50.00
|1.1996
|1.2026
|1.1946
|19289
|2006.03.14 16:02
|sell
|9646
|50.00
|1.1995
|1.2025
|1.1945
|19290
|2006.03.14 16:03
|sell
|9647
|50.00
|1.1996
|1.2026
|1.1946
|19291
|2006.03.14 16:03
|sell
|9648
|50.00
|1.1997
|1.2027
|1.1947
|19292
|2006.03.14 16:03
|sell
|9649
|50.00
|1.1998
|1.2028
|1.1948
|19293
|2006.03.14 16:03
|sell
|9650
|50.00
|1.1999
|1.2029
|1.1949
|19294
|2006.03.14 16:03
|sell
|9651
|50.00
|1.2000
|1.2030
|1.1950
|19295
|2006.03.14 16:03
|sell
|9652
|50.00
|1.2001
|1.2031
|1.1951
|19296
|2006.03.14 16:03
|sell
|9653
|50.00
|1.2000
|1.2030
|1.1950
|19297
|2006.03.14 16:57
|s/l
|9646
|50.00
|1.2025
|1.2025
|1.1945
|-15000.00
|21792372.89
|19298
|2006.03.14 16:57
|sell
|9654
|50.00
|1.2022
|1.2052
|1.1972
|19299
|2006.03.14 16:58
|s/l
|9645
|50.00
|1.2026
|1.2026
|1.1946
|-15000.00
|21777372.89
|19300
|2006.03.14 16:58
|s/l
|9647
|50.00
|1.2026
|1.2026
|1.1946
|-15000.00
|21762372.89
|19301
|2006.03.14 16:58
|sell
|9655
|50.00
|1.2023
|1.2053
|1.1973
|19302
|2006.03.14 16:58
|sell
|9656
|50.00
|1.2022
|1.2052
|1.1972
|19303
|2006.03.14 17:56
|s/l
|9644
|50.00
|1.2027
|1.2027
|1.1947
|-15000.00
|21747372.89
|19304
|2006.03.14 17:56
|s/l
|9648
|50.00
|1.2027
|1.2027
|1.1947
|-15000.00
|21732372.89
|19305
|2006.03.14 17:56
|s/l
|9649
|50.00
|1.2028
|1.2028
|1.1948
|-15000.00
|21717372.89
|19306
|2006.03.14 17:56
|sell
|9657
|50.00
|1.2025
|1.2055
|1.1975
|19307
|2006.03.14 17:56
|s/l
|9650
|50.00
|1.2029
|1.2029
|1.1949
|-15000.00
|21702372.89
|19308
|2006.03.14 17:56
|sell
|9658
|50.00
|1.2026
|1.2056
|1.1976
|19309
|2006.03.14 17:56
|sell
|9659
|50.00
|1.2025
|1.2055
|1.1975
|19310
|2006.03.14 17:57
|sell
|9660
|50.00
|1.2024
|1.2054
|1.1974
|19311
|2006.03.14 18:07
|s/l
|9651
|50.00
|1.2030
|1.2030
|1.1950
|-15000.00
|21687372.89
|19312
|2006.03.14 18:07
|s/l
|9653
|50.00
|1.2030
|1.2030
|1.1950
|-15000.00
|21672372.89
|19313
|2006.03.14 18:07
|sell
|9661
|50.00
|1.2027
|1.2057
|1.1977
|19314
|2006.03.14 18:08
|s/l
|9652
|50.00
|1.2031
|1.2031
|1.1951
|-15000.00
|21657372.89
|19315
|2006.03.14 18:08
|sell
|9662
|50.00
|1.2028
|1.2058
|1.1978
|19316
|2006.03.14 18:08
|sell
|9663
|50.00
|1.2029
|1.2059
|1.1979
|19317
|2006.03.15 15:12
|s/l
|9654
|50.00
|1.2052
|1.2052
|1.1972
|-14762.00
|21642610.89
|19318
|2006.03.15 15:12
|s/l
|9656
|50.00
|1.2052
|1.2052
|1.1972
|-14762.00
|21627848.89
|19319
|2006.03.15 15:12
|sell
|9664
|50.00
|1.2049
|1.2079
|1.1999
|19320
|2006.03.15 15:12
|s/l
|9655
|50.00
|1.2053
|1.2053
|1.1973
|-14762.00
|21613086.89
|19321
|2006.03.15 15:12
|s/l
|9660
|50.00
|1.2054
|1.2054
|1.1974
|-14762.00
|21598324.89
|19322
|2006.03.15 15:12
|sell
|9665
|50.00
|1.2051
|1.2081
|1.2001
|19323
|2006.03.15 15:12
|s/l
|9657
|50.00
|1.2055
|1.2055
|1.1975
|-14762.00
|21583562.89
|19324
|2006.03.15 15:12
|s/l
|9659
|50.00
|1.2055
|1.2055
|1.1975
|-14762.00
|21568800.89
|19325
|2006.03.15 15:12
|sell
|9666
|50.00
|1.2052
|1.2082
|1.2002
|19326
|2006.03.15 15:13
|sell
|9667
|50.00
|1.2051
|1.2081
|1.2001
|19327
|2006.03.15 15:13
|sell
|9668
|50.00
|1.2050
|1.2080
|1.2000
|19328
|2006.03.15 15:21
|sell
|9669
|50.00
|1.2049
|1.2079
|1.1999
|19329
|2006.03.15 15:22
|s/l
|9658
|50.00
|1.2056
|1.2056
|1.1976
|-14762.00
|21554038.89
|19330
|2006.03.15 15:22
|sell
|9670
|50.00
|1.2053
|1.2083
|1.2003
|19331
|2006.03.15 15:22
|s/l
|9661
|50.00
|1.2057
|1.2057
|1.1977
|-14762.00
|21539276.89
|19332
|2006.03.15 15:22
|sell
|9671
|50.00
|1.2054
|1.2084
|1.2004
|19333
|2006.03.15 15:22
|s/l
|9662
|50.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|-14762.00
|21524514.89
|19334
|2006.03.15 15:22
|s/l
|9663
|50.00
|1.2059
|1.2059
|1.1979
|-14762.00
|21509752.89
|19335
|2006.03.15 15:22
|sell
|9672
|50.00
|1.2056
|1.2086
|1.2006
|19336
|2006.03.15 15:22
|sell
|9673
|50.00
|1.2055
|1.2085
|1.2005
|19337
|2006.03.16 11:12
|s/l
|9664
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.1999
|-14762.00
|21494990.89
|19338
|2006.03.16 11:12
|s/l
|9669
|50.00
|1.2079
|1.2079
|1.1999
|-14762.00
|21480228.89
|19339
|2006.03.16 11:12
|sell
|9674
|50.00
|1.2076
|1.2106
|1.2026
|19340
|2006.03.16 11:12
|s/l
|9668
|50.00
|1.2080
|1.2080
|1.2000
|-14762.00
|21465466.89
|19341
|2006.03.16 11:12
|sell
|9675
|50.00
|1.2077
|1.2107
|1.2027
|19342
|2006.03.16 11:12
|s/l
|9665
|50.00
|1.2081
|1.2081
|1.2001
|-14762.00
|21450704.89
|19343
|2006.03.16 11:12
|s/l
|9667
|50.00
|1.2081
|1.2081
|1.2001
|-14762.00
|21435942.89
|19344
|2006.03.16 11:12
|sell
|9676
|50.00
|1.2078
|1.2108
|1.2028
|19345
|2006.03.16 11:13
|sell
|9677
|50.00
|1.2077
|1.2107
|1.2027
|19346
|2006.03.16 11:13
|sell
|9678
|50.00
|1.2078
|1.2108
|1.2028
|19347
|2006.03.16 11:15
|s/l
|9666
|50.00
|1.2082
|1.2082
|1.2002
|-14762.00
|21421180.89
|19348
|2006.03.16 11:15
|sell
|9679
|50.00
|1.2079
|1.2109
|1.2029
|19349
|2006.03.16 11:15
|s/l
|9670
|50.00
|1.2083
|1.2083
|1.2003
|-14762.00
|21406418.89
|19350
|2006.03.16 11:15
|s/l
|9671
|50.00
|1.2084
|1.2084
|1.2004
|-14762.00
|21391656.89
|19351
|2006.03.16 11:15
|sell
|9680
|50.00
|1.2081
|1.2111
|1.2031
|19352
|2006.03.16 11:16
|s/l
|9673
|50.00
|1.2085
|1.2085
|1.2005
|-14762.00
|21376894.89
|19353
|2006.03.16 11:16
|sell
|9681
|50.00
|1.2082
|1.2112
|1.2032
|19354
|2006.03.16 11:16
|s/l
|9672
|50.00
|1.2086
|1.2086
|1.2006
|-14762.00
|21362132.89
|19355
|2006.03.16 11:16
|sell
|9682
|50.00
|1.2083
|1.2113
|1.2033
|19356
|2006.03.16 11:16
|sell
|9683
|50.00
|1.2084
|1.2114
|1.2034
|19357
|2006.03.16 14:32
|s/l
|9674
|50.00
|1.2106
|1.2106
|1.2026
|-15000.00
|21347132.89
|19358
|2006.03.16 14:32
|sell
|9684
|50.00
|1.2103
|1.2133
|1.2053
|19359
|2006.03.16 14:33
|s/l
|9675
|50.00
|1.2107
|1.2107
|1.2027
|-15000.00
|21332132.89
|19360
|2006.03.16 14:33
|s/l
|9676
|50.00
|1.2108
|1.2108
|1.2028
|-15000.00
|21317132.89
|19361
|2006.03.16 14:33
|s/l
|9677
|50.00
|1.2107
|1.2107
|1.2027
|-15000.00
|21302132.89
|19362
|2006.03.16 14:33
|s/l
|9678
|50.00
|1.2108
|1.2108
|1.2028
|-15000.00
|21287132.89
|19363
|2006.03.16 14:33
|sell
|9685
|50.00
|1.2105
|1.2135
|1.2055
|19364
|2006.03.16 14:33
|s/l
|9679
|50.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|-15000.00
|21272132.89
|19365
|2006.03.16 14:33
|sell
|9686
|50.00
|1.2107
|1.2137
|1.2057
|19366
|2006.03.16 14:33
|s/l
|9680
|50.00
|1.2111
|1.2111
|1.2031
|-15000.00
|21257132.89
|19367
|2006.03.16 14:33
|s/l
|9681
|50.00
|1.2112
|1.2112
|1.2032
|-15000.00
|21242132.89
|19368
|2006.03.16 14:33
|sell
|9687
|50.00
|1.2109
|1.2139
|1.2059
|19369
|2006.03.16 14:33
|s/l
|9682
|50.00
|1.2113
|1.2113
|1.2033
|-15000.00
|21227132.89
|19370
|2006.03.16 14:33
|sell
|9688
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|19371
|2006.03.16 14:33
|s/l
|9683
|50.00
|1.2114
|1.2114
|1.2034
|-15000.00
|21212132.89
|19372
|2006.03.16 14:33
|sell
|9689
|50.00
|1.2112
|1.2142
|1.2062
|19373
|2006.03.16 14:33
|sell
|9690
|50.00
|1.2114
|1.2144
|1.2064
|19374
|2006.03.16 14:33
|sell
|9691
|50.00
|1.2113
|1.2143
|1.2063
|19375
|2006.03.16 14:33
|sell
|9692
|50.00
|1.2112
|1.2142
|1.2062
|19376
|2006.03.16 14:34
|sell
|9693
|50.00
|1.2111
|1.2141
|1.2061
|19377
|2006.03.16 14:58
|s/l
|9684
|50.00
|1.2133
|1.2133
|1.2053
|-15000.00
|21197132.89
|19378
|2006.03.16 14:58
|sell
|9694
|50.00
|1.2130
|1.2160
|1.2080
|19379
|2006.03.16 14:58
|s/l
|9685
|50.00
|1.2135
|1.2135
|1.2055
|-15000.00
|21182132.89
|19380
|2006.03.16 14:58
|sell
|9695
|50.00
|1.2132
|1.2162
|1.2082
|19381
|2006.03.16 14:58
|s/l
|9686
|50.00
|1.2137
|1.2137
|1.2057
|-15000.00
|21167132.89
|19382
|2006.03.16 14:58
|sell
|9696
|50.00
|1.2134
|1.2164
|1.2084
|19383
|2006.03.16 14:58
|s/l
|9687
|50.00
|1.2139
|1.2139
|1.2059
|-15000.00
|21152132.89
|19384
|2006.03.16 14:58
|sell
|9697
|50.00
|1.2136
|1.2166
|1.2086
|19385
|2006.03.16 15:01
|s/l
|9688
|50.00
|1.2140
|1.2140
|1.2060
|-15000.00
|21137132.89
|19386
|2006.03.16 15:01
|sell
|9698
|50.00
|1.2137
|1.2167
|1.2087
|19387
|2006.03.16 15:02
|s/l
|9693
|50.00
|1.2141
|1.2141
|1.2061
|-15000.00
|21122132.89
|19388
|2006.03.16 15:02
|sell
|9699
|50.00
|1.2138
|1.2168
|1.2088
|19389
|2006.03.16 15:02
|s/l
|9689
|50.00
|1.2142
|1.2142
|1.2062
|-15000.00
|21107132.89
|19390
|2006.03.16 15:02
|s/l
|9692
|50.00
|1.2142
|1.2142
|1.2062
|-15000.00
|21092132.89
|19391
|2006.03.16 15:02
|sell
|9700
|50.00
|1.2139
|1.2169
|1.2089
|19392
|2006.03.16 15:02
|s/l
|9691
|50.00
|1.2143
|1.2143
|1.2063
|-15000.00
|21077132.89
|19393
|2006.03.16 15:02
|sell
|9701
|50.00
|1.2140
|1.2170
|1.2090
|19394
|2006.03.16 15:02
|s/l
|9690
|50.00
|1.2144
|1.2144
|1.2064
|-15000.00
|21062132.89
|19395
|2006.03.16 15:02
|sell
|9702
|50.00
|1.2141
|1.2171
|1.2091
|19396
|2006.03.16 15:02
|sell
|9703
|50.00
|1.2142
|1.2172
|1.2092
|19397
|2006.03.16 16:08
|s/l
|9694
|50.00
|1.2160
|1.2160
|1.2080
|-15000.00
|21047132.89
|19398
|2006.03.16 16:08
|sell
|9704
|50.00
|1.2157
|1.2187
|1.2107
|19399
|2006.03.16 16:08
|s/l
|9695
|50.00
|1.2162
|1.2162
|1.2082
|-15000.00
|21032132.89
|19400
|2006.03.16 16:08
|sell
|9705
|50.00
|1.2159
|1.2189
|1.2109
|19401
|2006.03.16 17:06
|s/l
|9696
|50.00
|1.2164
|1.2164
|1.2084
|-15000.00
|21017132.89
|19402
|2006.03.16 17:06
|sell
|9706
|50.00
|1.2161
|1.2191
|1.2111
|19403
|2006.03.16 17:06
|s/l
|9697
|50.00
|1.2166
|1.2166
|1.2086
|-15000.00
|21002132.89
|19404
|2006.03.16 17:06
|sell
|9707
|50.00
|1.2163
|1.2193
|1.2113
|19405
|2006.03.16 18:08
|s/l
|9698
|50.00
|1.2167
|1.2167
|1.2087
|-15000.00
|20987132.89
|19406
|2006.03.16 18:08
|sell
|9708
|50.00
|1.2164
|1.2194
|1.2114
|19407
|2006.03.16 18:08
|s/l
|9699
|50.00
|1.2168
|1.2168
|1.2088
|-15000.00
|20972132.89
|19408
|2006.03.16 18:08
|sell
|9709
|50.00
|1.2165
|1.2195
|1.2115
|19409
|2006.03.16 18:14
|s/l
|9700
|50.00
|1.2169
|1.2169
|1.2089
|-15000.00
|20957132.89
|19410
|2006.03.16 18:14
|s/l
|9701
|50.00
|1.2170
|1.2170
|1.2090
|-15000.00
|20942132.89
|19411
|2006.03.16 18:14
|sell
|9710
|50.00
|1.2167
|1.2197
|1.2117
|19412
|2006.03.16 18:14
|s/l
|9702
|50.00
|1.2171
|1.2171
|1.2091
|-15000.00
|20927132.89
|19413
|2006.03.16 18:14
|sell
|9711
|50.00
|1.2168
|1.2198
|1.2118
|19414
|2006.03.16 18:16
|sell
|9712
|50.00
|1.2168
|1.2198
|1.2118
|19415
|2006.03.16 18:16
|s/l
|9703
|50.00
|1.2172
|1.2172
|1.2092
|-15000.00
|20912132.89
|19416
|2006.03.16 18:16
|sell
|9713
|50.00
|1.2169
|1.2199
|1.2119
|19417
|2006.03.16 18:33
|s/l
|9704
|50.00
|1.2187
|1.2187
|1.2107
|-15000.00
|20897132.89
|19418
|2006.03.16 18:33
|sell
|9714
|50.00
|1.2184
|1.2214
|1.2134
|19419
|2006.03.16 18:34
|s/l
|9705
|50.00
|1.2189
|1.2189
|1.2109
|-15000.00
|20882132.89
|19420
|2006.03.16 18:34
|sell
|9715
|50.00
|1.2186
|1.2216
|1.2136
|19421
|2006.03.16 18:49
|s/l
|9706
|50.00
|1.2191
|1.2191
|1.2111
|-15000.00
|20867132.89
|19422
|2006.03.16 18:49
|sell
|9716
|50.00
|1.2188
|1.2218
|1.2138
|19423
|2006.03.17 10:51
|s/l
|9707
|50.00
|1.2193
|1.2193
|1.2113
|-14286.00
|20852846.89
|19424
|2006.03.17 10:51
|sell
|9717
|50.00
|1.2190
|1.2220
|1.2140
|19425
|2006.03.17 10:51
|s/l
|9708
|50.00
|1.2194
|1.2194
|1.2114
|-14286.00
|20838560.89
|19426
|2006.03.17 10:51
|sell
|9718
|50.00
|1.2191
|1.2221
|1.2141
|19427
|2006.03.17 10:51
|s/l
|9709
|50.00
|1.2195
|1.2195
|1.2115
|-14286.00
|20824274.89
|19428
|2006.03.17 10:51
|sell
|9719
|50.00
|1.2192
|1.2222
|1.2142
|19429
|2006.03.17 14:49
|s/l
|9710
|50.00
|1.2197
|1.2197
|1.2117
|-14286.00
|20809988.89
|19430
|2006.03.17 14:49
|sell
|9720
|50.00
|1.2194
|1.2224
|1.2144
|19431
|2006.03.17 14:49
|s/l
|9711
|50.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|-14286.00
|20795702.89
|19432
|2006.03.17 14:49
|s/l
|9712
|50.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|-14286.00
|20781416.89
|19433
|2006.03.17 14:49
|s/l
|9713
|50.00
|1.2199
|1.2199
|1.2119
|-14286.00
|20767130.89
|19434
|2006.03.17 14:49
|sell
|9721
|50.00
|1.2196
|1.2226
|1.2146
|19435
|2006.03.17 14:50
|sell
|9722
|50.00
|1.2197
|1.2227
|1.2147
|19436
|2006.03.17 14:50
|sell
|9723
|50.00
|1.2196
|1.2226
|1.2146
|19437
|2006.03.17 16:01
|t/p
|9722
|50.00
|1.2147
|1.2227
|1.2147
|25000.00
|20792130.89
|19438
|2006.03.17 16:01
|t/p
|9721
|50.00
|1.2146
|1.2226
|1.2146
|25000.00
|20817130.89
|19439
|2006.03.17 16:01
|t/p
|9723
|50.00
|1.2146
|1.2226
|1.2146
|25000.00
|20842130.89
|19440
|2006.03.17 16:01
|t/p
|9720
|50.00
|1.2144
|1.2224
|1.2144
|25000.00
|20867130.89
|19441
|2006.03.17 17:40
|sell
|9724
|50.00
|1.2195
|1.2225
|1.2145
|19442
|2006.03.17 17:40
|sell
|9725
|50.00
|1.2196
|1.2226
|1.2146
|19443
|2006.03.17 17:40
|sell
|9726
|50.00
|1.2195
|1.2225
|1.2145
|19444
|2006.03.17 17:44
|sell
|9727
|50.00
|1.2194
|1.2224
|1.2144
|19445
|2006.03.21 01:27
|t/p
|9724
|50.00
|1.2145
|1.2225
|1.2145
|25476.00
|20892606.89
|19446
|2006.03.21 01:27
|t/p
|9725
|50.00
|1.2146
|1.2226
|1.2146
|25476.00
|20918082.89
|19447
|2006.03.21 01:27
|t/p
|9726
|50.00
|1.2145
|1.2225
|1.2145
|25476.00
|20943558.89
|19448
|2006.03.21 01:27
|t/p
|9719
|50.00
|1.2142
|1.2222
|1.2142
|25476.00
|20969034.89
|19449
|2006.03.21 01:27
|t/p
|9727
|50.00
|1.2144
|1.2224
|1.2144
|25476.00
|20994510.89
|19450
|2006.03.21 01:27
|t/p
|9717
|50.00
|1.2140
|1.2220
|1.2140
|25476.00
|21019986.89
|19451
|2006.03.21 01:27
|t/p
|9718
|50.00
|1.2141
|1.2221
|1.2141
|25476.00
|21045462.89
|19452
|2006.03.21 01:27
|t/p
|9716
|50.00
|1.2138
|1.2218
|1.2138
|26190.00
|21071652.89
|19453
|2006.03.21 01:27
|t/p
|9714
|50.00
|1.2134
|1.2214
|1.2134
|26190.00
|21097842.89
|19454
|2006.03.21 01:27
|t/p
|9715
|50.00
|1.2136
|1.2216
|1.2136
|26190.00
|21124032.89
|19455
|2006.03.21 01:28
|sell
|9728
|50.00
|1.2136
|1.2166
|1.2086
|19456
|2006.03.21 01:28
|sell
|9729
|50.00
|1.2135
|1.2165
|1.2085
|19457
|2006.03.21 01:28
|sell
|9730
|50.00
|1.2134
|1.2164
|1.2084
|19458
|2006.03.21 01:28
|sell
|9731
|50.00
|1.2133
|1.2163
|1.2083
|19459
|2006.03.21 01:28
|sell
|9732
|50.00
|1.2132
|1.2162
|1.2082
|19460
|2006.03.21 01:28
|sell
|9733
|50.00
|1.2131
|1.2161
|1.2081
|19461
|2006.03.21 01:29
|sell
|9734
|50.00
|1.2132
|1.2162
|1.2082
|19462
|2006.03.21 01:29
|sell
|9735
|50.00
|1.2133
|1.2163
|1.2083
|19463
|2006.03.21 01:29
|sell
|9736
|50.00
|1.2134
|1.2164
|1.2084
|19464
|2006.03.21 01:29
|sell
|9737
|50.00
|1.2135
|1.2165
|1.2085
|19465
|2006.03.21 14:30
|s/l
|9733
|50.00
|1.2161
|1.2161
|1.2081
|-15000.00
|21109032.89
|19466
|2006.03.21 14:30
|sell
|9738
|50.00
|1.2158
|1.2188
|1.2108
|19467
|2006.03.21 14:30
|s/l
|9732
|50.00
|1.2162
|1.2162
|1.2082
|-15000.00
|21094032.89
|19468
|2006.03.21 14:30
|s/l
|9734
|50.00
|1.2162
|1.2162
|1.2082
|-15000.00
|21079032.89
|19469
|2006.03.21 14:30
|sell
|9739
|50.00
|1.2159
|1.2189
|1.2109
|19470
|2006.03.21 14:30
|s/l
|9731
|50.00
|1.2163
|1.2163
|1.2083
|-15000.00
|21064032.89
|19471
|2006.03.21 14:30
|s/l
|9735
|50.00
|1.2163
|1.2163
|1.2083
|-15000.00
|21049032.89
|19472
|2006.03.21 14:30
|sell
|9740
|50.00
|1.2160
|1.2190
|1.2110
|19473
|2006.03.21 14:30
|sell
|9741
|50.00
|1.2159
|1.2189
|1.2109
|19474
|2006.03.21 14:31
|sell
|9742
|50.00
|1.2158
|1.2188
|1.2108
|19475
|2006.03.21 14:33
|s/l
|9729
|50.00
|1.2165
|1.2165
|1.2085
|-15000.00
|21034032.89
|19476
|2006.03.21 14:33
|s/l
|9730
|50.00
|1.2164
|1.2164
|1.2084
|-15000.00
|21019032.89
|19477
|2006.03.21 14:33
|s/l
|9736
|50.00
|1.2164
|1.2164
|1.2084
|-15000.00
|21004032.89
|19478
|2006.03.21 14:33
|s/l
|9737
|50.00
|1.2165
|1.2165
|1.2085
|-15000.00
|20989032.89
|19479
|2006.03.21 14:33
|sell
|9743
|50.00
|1.2162
|1.2192
|1.2112
|19480
|2006.03.21 14:33
|s/l
|9728
|50.00
|1.2166
|1.2166
|1.2086
|-15000.00
|20974032.89
|19481
|2006.03.21 14:33
|sell
|9744
|50.00
|1.2163
|1.2193
|1.2113
|19482
|2006.03.21 14:33
|sell
|9745
|50.00
|1.2164
|1.2194
|1.2114
|19483
|2006.03.21 14:34
|sell
|9746
|50.00
|1.2163
|1.2193
|1.2113
|19484
|2006.03.21 14:34
|sell
|9747
|50.00
|1.2164
|1.2194
|1.2114
|19485
|2006.03.21 15:44
|t/p
|9744
|50.00
|1.2113
|1.2193
|1.2113
|25000.00
|20999032.89
|19486
|2006.03.21 15:44
|t/p
|9745
|50.00
|1.2114
|1.2194
|1.2114
|25000.00
|21024032.89
|19487
|2006.03.21 15:44
|t/p
|9746
|50.00
|1.2113
|1.2193
|1.2113
|25000.00
|21049032.89
|19488
|2006.03.21 15:44
|t/p
|9747
|50.00
|1.2114
|1.2194
|1.2114
|25000.00
|21074032.89
|19489
|2006.03.21 15:44
|t/p
|9743
|50.00
|1.2112
|1.2192
|1.2112
|25000.00
|21099032.89
|19490
|2006.03.21 15:45
|t/p
|9740
|50.00
|1.2110
|1.2190
|1.2110
|25000.00
|21124032.89
|19491
|2006.03.21 15:46
|t/p
|9739
|50.00
|1.2109
|1.2189
|1.2109
|25000.00
|21149032.89
|19492
|2006.03.21 15:46
|t/p
|9741
|50.00
|1.2109
|1.2189
|1.2109
|25000.00
|21174032.89
|19493
|2006.03.21 15:46
|t/p
|9738
|50.00
|1.2108
|1.2188
|1.2108
|25000.00
|21199032.89
|19494
|2006.03.21 15:46
|t/p
|9742
|50.00
|1.2108
|1.2188
|1.2108
|25000.00
|21224032.89
|19495
|2006.03.21 15:50
|sell
|9748
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|19496
|2006.03.21 15:50
|sell
|9749
|50.00
|1.2109
|1.2139
|1.2059
|19497
|2006.03.21 15:51
|sell
|9750
|50.00
|1.2108
|1.2138
|1.2058
|19498
|2006.03.21 15:51
|sell
|9751
|50.00
|1.2109
|1.2139
|1.2059
|19499
|2006.03.21 15:51
|sell
|9752
|50.00
|1.2108
|1.2138
|1.2058
|19500
|2006.03.21 15:51
|sell
|9753
|50.00
|1.2107
|1.2137
|1.2057
|19501
|2006.03.21 15:51
|sell
|9754
|50.00
|1.2107
|1.2137
|1.2057
|19502
|2006.03.21 15:52
|sell
|9755
|50.00
|1.2108
|1.2138
|1.2058
|19503
|2006.03.21 15:52
|sell
|9756
|50.00
|1.2109
|1.2139
|1.2059
|19504
|2006.03.21 15:52
|sell
|9757
|50.00
|1.2110
|1.2140
|1.2060
|19505
|2006.03.23 01:57
|t/p
|9748
|50.00
|1.2060
|1.2140
|1.2060
|25476.00
|21249508.89
|19506
|2006.03.23 01:57
|t/p
|9757
|50.00
|1.2060
|1.2140
|1.2060
|25476.00
|21274984.89
|19507
|2006.03.23 01:57
|t/p
|9749
|50.00
|1.2059
|1.2139
|1.2059
|25476.00
|21300460.89
|19508
|2006.03.23 01:57
|t/p
|9751
|50.00
|1.2059
|1.2139
|1.2059
|25476.00
|21325936.89
|19509
|2006.03.23 01:57
|t/p
|9756
|50.00
|1.2059
|1.2139
|1.2059
|25476.00
|21351412.89
|19510
|2006.03.23 02:08
|t/p
|9750
|50.00
|1.2058
|1.2138
|1.2058
|25476.00
|21376888.89
|19511
|2006.03.23 02:08
|t/p
|9752
|50.00
|1.2058
|1.2138
|1.2058
|25476.00
|21402364.89
|19512
|2006.03.23 02:08
|t/p
|9755
|50.00
|1.2058
|1.2138
|1.2058
|25476.00
|21427840.89
|19513
|2006.03.23 02:09
|t/p
|9753
|50.00
|1.2057
|1.2137
|1.2057
|25476.00
|21453316.89
|19514
|2006.03.23 02:09
|t/p
|9754
|50.00
|1.2057
|1.2137
|1.2057
|25476.00
|21478792.89
|19515
|2006.03.23 02:24
|sell
|9758
|50.00
|1.2058
|1.2088
|1.2008
|19516
|2006.03.23 02:25
|sell
|9759
|50.00
|1.2057
|1.2087
|1.2007
|19517
|2006.03.23 02:25
|sell
|9760
|50.00
|1.2060
|1.2090
|1.2010
|19518
|2006.03.23 02:25
|sell
|9761
|50.00
|1.2059
|1.2089
|1.2009
|19519
|2006.03.23 02:26
|sell
|9762
|50.00
|1.2060
|1.2090
|1.2010
|19520
|2006.03.23 02:27
|sell
|9763
|50.00
|1.2059
|1.2089
|1.2009
|19521
|2006.03.23 02:28
|sell
|9764
|50.00
|1.2058
|1.2088
|1.2008
|19522
|2006.03.23 02:28
|sell
|9765
|50.00
|1.2057
|1.2087
|1.2007
|19523
|2006.03.23 02:29
|sell
|9766
|50.00
|1.2056
|1.2086
|1.2006
|19524
|2006.03.23 02:29
|sell
|9767
|50.00
|1.2057
|1.2087
|1.2007
|19525
|2006.03.23 16:22
|t/p
|9760
|50.00
|1.2010
|1.2090
|1.2010
|25000.00
|21503792.89
|19526
|2006.03.23 16:22
|t/p
|9762
|50.00
|1.2010
|1.2090
|1.2010
|25000.00
|21528792.89
|19527
|2006.03.23 16:22
|t/p
|9761
|50.00
|1.2009
|1.2089
|1.2009
|25000.00
|21553792.89
|19528
|2006.03.23 16:22
|t/p
|9763
|50.00
|1.2009
|1.2089
|1.2009
|25000.00
|21578792.89
|19529
|2006.03.23 16:22
|t/p
|9758
|50.00
|1.2008
|1.2088
|1.2008
|25000.00
|21603792.89
|19530
|2006.03.23 16:22
|t/p
|9764
|50.00
|1.2008
|1.2088
|1.2008
|25000.00
|21628792.89
|19531
|2006.03.23 16:26
|t/p
|9759
|50.00
|1.2007
|1.2087
|1.2007
|25000.00
|21653792.89
|19532
|2006.03.23 16:26
|t/p
|9765
|50.00
|1.2007
|1.2087
|1.2007
|25000.00
|21678792.89
|19533
|2006.03.23 16:26
|t/p
|9767
|50.00
|1.2007
|1.2087
|1.2007
|25000.00
|21703792.89
|19534
|2006.03.23 16:26
|t/p
|9766
|50.00
|1.2006
|1.2086
|1.2006
|25000.00
|21728792.89
|19535
|2006.03.23 16:27
|buy
|9768
|50.00
|1.2000
|1.1970
|1.2050
|19536
|2006.03.23 16:27
|buy
|9769
|50.00
|1.1999
|1.1969
|1.2049
|19537
|2006.03.23 16:27
|buy
|9770
|50.00
|1.1998
|1.1968
|1.2048
|19538
|2006.03.23 16:28
|buy
|9771
|50.00
|1.1996
|1.1966
|1.2046
|19539
|2006.03.23 16:28
|buy
|9772
|50.00
|1.1995
|1.1965
|1.2045
|19540
|2006.03.23 16:28
|buy
|9773
|50.00
|1.1993
|1.1963
|1.2043
|19541
|2006.03.23 16:28
|buy
|9774
|50.00
|1.1992
|1.1962
|1.2042
|19542
|2006.03.23 16:28
|buy
|9775
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|19543
|2006.03.23 16:28
|buy
|9776
|50.00
|1.1989
|1.1959
|1.2039
|19544
|2006.03.23 16:28
|buy
|9777
|50.00
|1.1987
|1.1957
|1.2037
|19545
|2006.03.23 17:11
|s/l
|9768
|50.00
|1.1970
|1.1970
|1.2050
|-15000.00
|21713792.89
|19546
|2006.03.23 17:11
|buy
|9778
|50.00
|1.1973
|1.1943
|1.2023
|19547
|2006.03.23 17:11
|s/l
|9769
|50.00
|1.1969
|1.1969
|1.2049
|-15000.00
|21698792.89
|19548
|2006.03.23 17:11
|buy
|9779
|50.00
|1.1972
|1.1942
|1.2022
|19549
|2006.03.23 20:04
|s/l
|9770
|50.00
|1.1968
|1.1968
|1.2048
|-15000.00
|21683792.89
|19550
|2006.03.23 20:04
|buy
|9780
|50.00
|1.1970
|1.1940
|1.2020
|19551
|2006.03.23 20:04
|s/l
|9771
|50.00
|1.1966
|1.1966
|1.2046
|-15000.00
|21668792.89
|19552
|2006.03.23 20:04
|s/l
|9772
|50.00
|1.1965
|1.1965
|1.2045
|-15000.00
|21653792.89
|19553
|2006.03.23 20:04
|buy
|9781
|50.00
|1.1968
|1.1938
|1.2018
|19554
|2006.03.23 20:04
|buy
|9782
|50.00
|1.1967
|1.1937
|1.2017
|19555
|2006.03.23 20:06
|s/l
|9773
|50.00
|1.1963
|1.1963
|1.2043
|-15000.00
|21638792.89
|19556
|2006.03.23 20:06
|s/l
|9774
|50.00
|1.1962
|1.1962
|1.2042
|-15000.00
|21623792.89
|19557
|2006.03.23 20:06
|buy
|9783
|50.00
|1.1965
|1.1935
|1.2015
|19558
|2006.03.23 20:06
|buy
|9784
|50.00
|1.1964
|1.1934
|1.2014
|19559
|2006.03.23 20:06
|s/l
|9775
|50.00
|1.1960
|1.1960
|1.2040
|-15000.00
|21608792.89
|19560
|2006.03.23 20:06
|buy
|9785
|50.00
|1.1963
|1.1933
|1.2013
|19561
|2006.03.23 20:06
|s/l
|9776
|50.00
|1.1959
|1.1959
|1.2039
|-15000.00
|21593792.89
|19562
|2006.03.23 20:06
|buy
|9786
|50.00
|1.1962
|1.1932
|1.2012
|19563
|2006.03.23 20:06
|s/l
|9777
|50.00
|1.1957
|1.1957
|1.2037
|-15000.00
|21578792.89
|19564
|2006.03.23 20:06
|buy
|9787
|50.00
|1.1960
|1.1930
|1.2010
|19565
|2006.03.24 16:10
|t/p
|9787
|50.00
|1.2010
|1.1930
|1.2010
|23534.50
|21602327.39
|19566
|2006.03.24 16:10
|t/p
|9786
|50.00
|1.2012
|1.1932
|1.2012
|23534.50
|21625861.89
|19567
|2006.03.24 16:10
|t/p
|9785
|50.00
|1.2013
|1.1933
|1.2013
|23534.50
|21649396.39
|19568
|2006.03.24 16:12
|t/p
|9784
|50.00
|1.2014
|1.1934
|1.2014
|23534.50
|21672930.89
|19569
|2006.03.24 16:12
|t/p
|9783
|50.00
|1.2015
|1.1935
|1.2015
|23534.50
|21696465.39
|19570
|2006.03.24 16:13
|t/p
|9782
|50.00
|1.2017
|1.1937
|1.2017
|23534.50
|21719999.89
|19571
|2006.03.24 16:13
|t/p
|9781
|50.00
|1.2018
|1.1938
|1.2018
|23534.50
|21743534.39
|19572
|2006.03.24 16:17
|t/p
|9780
|50.00
|1.2020
|1.1940
|1.2020
|23534.50
|21767068.89
|19573
|2006.03.24 16:19
|t/p
|9779
|50.00
|1.2022
|1.1942
|1.2022
|23534.50
|21790603.39
|19574
|2006.03.24 16:19
|t/p
|9778
|50.00
|1.2023
|1.1943
|1.2023
|23534.50
|21814137.89
|19575
|2006.03.24 16:21
|buy
|9788
|50.00
|1.2021
|1.1991
|1.2071
|19576
|2006.03.24 16:22
|buy
|9789
|50.00
|1.2020
|1.1990
|1.2070
|19577
|2006.03.24 16:22
|buy
|9790
|50.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
|19578
|2006.03.24 16:22
|buy
|9791
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|19579
|2006.03.24 16:22
|buy
|9792
|50.00
|1.2017
|1.1987
|1.2067
|19580
|2006.03.24 16:22
|buy
|9793
|50.00
|1.2016
|1.1986
|1.2066
|19581
|2006.03.24 16:22
|buy
|9794
|50.00
|1.2017
|1.1987
|1.2067
|19582
|2006.03.24 16:23
|buy
|9795
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|19583
|2006.03.24 16:23
|buy
|9796
|50.00
|1.2017
|1.1987
|1.2067
|19584
|2006.03.24 16:23
|buy
|9797
|50.00
|1.2016
|1.1986
|1.2066
|19585
|2006.03.28 10:18
|t/p
|9793
|50.00
|1.2066
|1.1986
|1.2066
|24023.00
|21838160.89
|19586
|2006.03.28 10:18
|t/p
|9797
|50.00
|1.2066
|1.1986
|1.2066
|24023.00
|21862183.89
|19587
|2006.03.28 10:20
|t/p
|9792
|50.00
|1.2067
|1.1987
|1.2067
|24023.00
|21886206.89
|19588
|2006.03.28 10:20
|t/p
|9794
|50.00
|1.2067
|1.1987
|1.2067
|24023.00
|21910229.89
|19589
|2006.03.28 10:20
|t/p
|9796
|50.00
|1.2067
|1.1987
|1.2067
|24023.00
|21934252.89
|19590
|2006.03.28 10:21
|t/p
|9791
|50.00
|1.2068
|1.1988
|1.2068
|24023.00
|21958275.89
|19591
|2006.03.28 10:21
|t/p
|9795
|50.00
|1.2068
|1.1988
|1.2068
|24023.00
|21982298.89
|19592
|2006.03.28 10:22
|t/p
|9790
|50.00
|1.2069
|1.1989
|1.2069
|24023.00
|22006321.89
|19593
|2006.03.28 10:22
|t/p
|9789
|50.00
|1.2070
|1.1990
|1.2070
|24023.00
|22030344.89
|19594
|2006.03.28 10:23
|t/p
|9788
|50.00
|1.2071
|1.1991
|1.2071
|24023.00
|22054367.89
|19595
|2006.03.28 10:27
|buy
|9798
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|19596
|2006.03.28 10:27
|buy
|9799
|50.00
|1.2067
|1.2037
|1.2117
|19597
|2006.03.28 10:27
|buy
|9800
|50.00
|1.2068
|1.2038
|1.2118
|19598
|2006.03.28 10:28
|buy
|9801
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|19599
|2006.03.28 10:37
|buy
|9802
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|19600
|2006.03.28 10:37
|buy
|9803
|50.00
|1.2068
|1.2038
|1.2118
|19601
|2006.03.28 10:38
|buy
|9804
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|19602
|2006.03.28 10:39
|buy
|9805
|50.00
|1.2068
|1.2038
|1.2118
|19603
|2006.03.28 10:39
|buy
|9806
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|19604
|2006.03.28 10:40
|buy
|9807
|50.00
|1.2069
|1.2039
|1.2119
|19605
|2006.03.28 21:18
|s/l
|9798
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.2119
|-15000.00
|22039367.89
|19606
|2006.03.28 21:18
|s/l
|9801
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.2119
|-15000.00
|22024367.89
|19607
|2006.03.28 21:18
|s/l
|9802
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.2119
|-15000.00
|22009367.89
|19608
|2006.03.28 21:18
|s/l
|9804
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.2119
|-15000.00
|21994367.89
|19609
|2006.03.28 21:18
|s/l
|9806
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.2119
|-15000.00
|21979367.89
|19610
|2006.03.28 21:18
|s/l
|9807
|50.00
|1.2039
|1.2039
|1.2119
|-15000.00
|21964367.89
|19611
|2006.03.28 21:18
|buy
|9808
|50.00
|1.2042
|1.2012
|1.2092
|19612
|2006.03.28 21:18
|buy
|9809
|50.00
|1.2043
|1.2013
|1.2093
|19613
|2006.03.28 21:18
|buy
|9810
|50.00
|1.2044
|1.2014
|1.2094
|19614
|2006.03.28 21:18
|buy
|9811
|50.00
|1.2045
|1.2015
|1.2095
|19615
|2006.03.28 21:18
|buy
|9812
|50.00
|1.2046
|1.2016
|1.2096
|19616
|2006.03.28 21:18
|buy
|9813
|50.00
|1.2047
|1.2017
|1.2097
|19617
|2006.03.28 21:20
|s/l
|9799
|50.00
|1.2037
|1.2037
|1.2117
|-15000.00
|21949367.89
|19618
|2006.03.28 21:20
|s/l
|9800
|50.00
|1.2038
|1.2038
|1.2118
|-15000.00
|21934367.89
|19619
|2006.03.28 21:20
|s/l
|9803
|50.00
|1.2038
|1.2038
|1.2118
|-15000.00
|21919367.89
|19620
|2006.03.28 21:20
|s/l
|9805
|50.00
|1.2038
|1.2038
|1.2118
|-15000.00
|21904367.89
|19621
|2006.03.28 21:20
|buy
|9814
|50.00
|1.2040
|1.2010
|1.2090
|19622
|2006.03.28 21:20
|buy
|9815
|50.00
|1.2038
|1.2008
|1.2088
|19623
|2006.03.28 21:20
|buy
|9816
|50.00
|1.2039
|1.2009
|1.2089
|19624
|2006.03.28 21:21
|buy
|9817
|50.00
|1.2040
|1.2010
|1.2090
|19625
|2006.03.28 21:22
|s/l
|9813
|50.00
|1.2017
|1.2017
|1.2097
|-15000.00
|21889367.89
|19626
|2006.03.28 21:22
|buy
|9818
|50.00
|1.2020
|1.1990
|1.2070
|19627
|2006.03.28 21:22
|s/l
|9811
|50.00
|1.2015
|1.2015
|1.2095
|-15000.00
|21874367.89
|19628
|2006.03.28 21:22
|s/l
|9812
|50.00
|1.2016
|1.2016
|1.2096
|-15000.00
|21859367.89
|19629
|2006.03.28 21:22
|buy
|9819
|50.00
|1.2018
|1.1988
|1.2068
|19630
|2006.03.28 21:22
|buy
|9820
|50.00
|1.2019
|1.1989
|1.2069
|19631
|2006.03.28 21:23
|s/l
|9810
|50.00
|1.2014
|1.2014
|1.2094
|-15000.00
|21844367.89
|19632
|2006.03.28 21:23
|buy
|9821
|50.00
|1.2017
|1.1987
|1.2067
|19633
|2006.03.28 21:23
|s/l
|9808
|50.00
|1.2012
|1.2012
|1.2092
|-15000.00
|21829367.89
|19634
|2006.03.28 21:23
|s/l
|9809
|50.00
|1.2013
|1.2013
|1.2093
|-15000.00
|21814367.89
|19635
|2006.03.28 21:23
|buy
|9822
|50.00
|1.2015
|1.1985
|1.2065
|19636
|2006.03.28 21:23
|buy
|9823
|50.00
|1.2014
|1.1984
|1.2064
|19637
|2006.03.28 21:24
|s/l
|9814
|50.00
|1.2010
|1.2010
|1.2090
|-15000.00
|21799367.89
|19638
|2006.03.28 21:24
|s/l
|9817
|50.00
|1.2010
|1.2010
|1.2090
|-15000.00
|21784367.89
|19639
|2006.03.28 21:24
|buy
|9824
|50.00
|1.2013
|1.1983
|1.2063
|19640
|2006.03.28 21:24
|s/l
|9816
|50.00
|1.2009
|1.2009
|1.2089
|-15000.00
|21769367.89
|19641
|2006.03.28 21:24
|buy
|9825
|50.00
|1.2012
|1.1982
|1.2062
|19642
|2006.03.28 21:24
|s/l
|9815
|50.00
|1.2008
|1.2008
|1.2088
|-15000.00
|21754367.89
|19643
|2006.03.28 21:24
|buy
|9826
|50.00
|1.2011
|1.1981
|1.2061
|19644
|2006.03.28 21:24
|buy
|9827
|50.00
|1.2010
|1.1980
|1.2060
|19645
|2006.03.29 09:58
|s/l
|9818
|50.00
|1.1990
|1.1990
|1.2070
|-15488.50
|21738879.39
|19646
|2006.03.29 09:58
|buy
|9828
|50.00
|1.1993
|1.1963
|1.2043
|19647
|2006.03.29 09:58
|s/l
|9820
|50.00
|1.1989
|1.1989
|1.2069
|-15488.50
|21723390.89
|19648
|2006.03.29 09:58
|buy
|9829
|50.00
|1.1992
|1.1962
|1.2042
|19649
|2006.03.29 09:58
|s/l
|9819
|50.00
|1.1988
|1.1988
|1.2068
|-15488.50
|21707902.39
|19650
|2006.03.29 09:58
|s/l
|9821
|50.00
|1.1987
|1.1987
|1.2067
|-15488.50
|21692413.89
|19651
|2006.03.29 09:58
|buy
|9830
|50.00
|1.1990
|1.1960
|1.2040
|19652
|2006.03.29 09:58
|buy
|9831
|50.00
|1.1989
|1.1959
|1.2039
|19653
|2006.03.29 09:58
|s/l
|9822
|50.00
|1.1985
|1.1985
|1.2065
|-15488.50
|21676925.39
|19654
|2006.03.29 09:58
|s/l
|9823
|50.00
|1.1984
|1.1984
|1.2064
|-15488.50
|21661436.89
|19655
|2006.03.29 09:58
|buy
|9832
|50.00
|1.1987
|1.1957
|1.2037
|19656
|2006.03.29 09:58
|buy
|9833
|50.00
|1.1988
|1.1958
|1.2038
|19657
|2006.03.29 09:59
|s/l
|9824
|50.00
|1.1983
|1.1983
|1.2063
|-15488.50
|21645948.39
|19658
|2006.03.29 09:59
|s/l
|9825
|50.00
|1.1982
|1.1982
|1.2062
|-15488.50
|21630459.89
|19659
|2006.03.29 09:59
|buy
|9834
|50.00
|1.1985
|1.1955
|1.2035
|19660
|2006.03.29 09:59
|s/l
|9826
|50.00
|1.1981
|1.1981
|1.2061
|-15488.50
|21614971.39
|19661
|2006.03.29 09:59
|s/l
|9827
|50.00
|1.1980
|1.1980
|1.2060
|-15488.50
|21599482.89
|19662
|2006.03.29 09:59
|buy
|9835
|50.00
|1.1983
|1.1953
|1.2033
|19663
|2006.03.29 09:59
|buy
|9836
|50.00
|1.1982
|1.1952
|1.2032
|19664
|2006.03.29 10:00
|buy
|9837
|50.00
|1.1983
|1.1953
|1.2033
|19665
|2006.03.29 18:22
|t/p
|9836
|50.00
|1.2032
|1.1952
|1.2032
|25000.00
|21624482.89
|19666
|2006.03.29 18:22
|t/p
|9835
|50.00
|1.2033
|1.1953
|1.2033
|25000.00
|21649482.89
|19667
|2006.03.29 18:22
|t/p
|9837
|50.00
|1.2033
|1.1953
|1.2033
|25000.00
|21674482.89
|19668
|2006.03.29 18:22
|t/p
|9834
|50.00
|1.2035
|1.1955
|1.2035
|25000.00
|21699482.89
|19669
|2006.03.29 18:36
|t/p
|9832
|50.00
|1.2037
|1.1957
|1.2037
|25000.00
|21724482.89
|19670
|2006.03.29 18:36
|t/p
|9831
|50.00
|1.2039
|1.1959
|1.2039
|25000.00
|21749482.89
|19671
|2006.03.29 18:36
|t/p
|9833
|50.00
|1.2038
|1.1958
|1.2038
|25000.00
|21774482.89
|19672
|2006.03.29 19:51
|t/p
|9829
|50.00
|1.2042
|1.1962
|1.2042
|25000.00
|21799482.89
|19673
|2006.03.29 19:51
|t/p
|9830
|50.00
|1.2040
|1.1960
|1.2040
|25000.00
|21824482.89
|19674
|2006.03.29 20:00
|t/p
|9828
|50.00
|1.2043
|1.1963
|1.2043
|25000.00
|21849482.89
|19675
|2006.03.29 20:14
|sell
|9838
|50.00
|1.2048
|1.2078
|1.1998
|19676
|2006.03.29 20:15
|sell
|9839
|50.00
|1.2047
|1.2077
|1.1997
|19677
|2006.03.29 23:59
|close at stop
|9839
|50.00
|1.2025
|1.2077
|1.1997
|11000.00
|21860482.89
|19678
|2006.03.29 23:59
|close at stop
|9838
|50.00
|1.2025
|1.2078
|1.1998
|11500.00
|21871982.89