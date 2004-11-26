Strategy Tester Report
pedroXXmod

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
OkresDzienny (D1) 2004.11.08 00:00 - 2006.03.29 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametryLots=1; StopLoss=30; TakeProfit=50; GAP=5; MaxTrades=10; ReEntryGAP=1; tStop=10; tPips=0; StartHour=1; EndHour=23; MM=true; MaxLots=50; StartYear=2006;
Słupki w tescie517Ticks modelled1425792Modelling quality40.56%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit21861982.89Gross profit88023007.72Gross loss-66161024.83
Profit factor1.33Przewidywany zysk2221.97
Absolute drawdown8572.19Maximal drawdown (%)1848110.00 (8.9%)
Transakcji w sumie9839Short positions (won %)4810 (44.95%)Long positions (won %)5029 (44.30%)
Profit trades (% of total)4390 (44.62%)Loss trades (% of total)5449 (55.38%)
Największyprofit trade26190.00loss trade-16954.00
Averageprofit trade20050.80loss trade-12141.87
Maximumconsecutive wins (profit in money)58 (1440500.00)consecutive losses (loss in money)115 (-1725125.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1440500.00 (58)consecutive loss (count of losses)-1725125.00 (115)
Średniconsecutive wins10consecutive losses13
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12004.11.08 01:00sell11.001.29431.29731.2893
22004.11.08 01:00sell21.001.29441.29741.2894
32004.11.08 01:00sell31.001.29491.29791.2899
42004.11.08 01:00sell41.001.29581.29881.2908
52004.11.08 01:01t/p41.001.29081.29881.2908500.0010500.00
62004.11.08 02:06sell51.001.29581.29881.2908
72004.11.08 02:33s/l11.001.29731.29731.2893-300.0010200.00
82004.11.08 02:33sell61.001.29701.30001.2920
92004.11.08 02:33s/l21.001.29741.29741.2894-300.009900.00
102004.11.08 02:33sell71.001.29711.30011.2921
112004.11.08 10:14s/l31.001.29791.29791.2899-300.009600.00
122004.11.08 10:14sell81.001.29761.30061.2926
132004.11.08 18:55s/l51.001.29881.29881.2908-300.009300.00
142004.11.08 18:55sell91.001.29851.30151.2935
152004.11.08 23:29t/p91.001.29351.30151.2935500.009800.00
162004.11.08 23:33sell101.001.29891.30191.2939
172004.11.08 23:33t/p101.001.29391.30191.2939500.0010300.00
182004.11.08 23:33t/p81.001.29261.30061.2926500.0010800.00
192004.11.08 23:38sell111.001.29891.30191.2939
202004.11.08 23:39t/p111.001.29391.30191.2939500.0011300.00
212004.11.08 23:44sell121.001.29891.30191.2939
222004.11.08 23:44t/p121.001.29391.30191.2939500.0011800.00
232004.11.08 23:49sell131.001.29891.30191.2939
242004.11.08 23:49t/p131.001.29391.30191.2939500.0012300.00
252004.11.08 23:55sell141.001.29891.30191.2939
262004.11.08 23:55t/p141.001.29391.30191.2939500.0012800.00
272004.11.09 00:00t/p61.001.29201.30001.2920504.7613304.76
282004.11.09 00:00t/p71.001.29211.30011.2921504.7613809.52
292004.11.09 01:01sell151.001.28871.29171.2837
302004.11.09 01:02sell161.001.28861.29161.2836
312004.11.09 01:02sell171.001.28871.29171.2837
322004.11.09 01:02sell181.001.28891.29191.2839
332004.11.09 01:03sell191.001.28881.29181.2838
342004.11.09 01:32s/l151.001.29171.29171.2837-300.0013509.52
352004.11.09 01:32s/l161.001.29161.29161.2836-300.0013209.52
362004.11.09 01:32s/l171.001.29171.29171.2837-300.0012909.52
372004.11.09 01:32s/l181.001.29191.29191.2839-300.0012609.52
382004.11.09 01:32s/l191.001.29181.29181.2838-300.0012309.52
392004.11.09 01:32sell201.001.29221.29521.2872
402004.11.09 01:37sell211.001.29221.29521.2872
412004.11.09 01:41sell221.001.29221.29521.2872
422004.11.09 01:46sell231.001.29221.29521.2872
432004.11.09 01:51sell241.001.29221.29521.2872
442004.11.10 00:00t/p201.001.28721.29521.2872504.7612814.28
452004.11.10 00:00t/p211.001.28721.29521.2872504.7613319.04
462004.11.10 00:00t/p221.001.28721.29521.2872504.7613823.80
472004.11.10 00:00t/p231.001.28721.29521.2872504.7614328.56
482004.11.10 00:00t/p241.001.28721.29521.2872504.7614833.32
492004.11.10 01:01sell251.001.28621.28921.2812
502004.11.10 01:01sell261.001.28641.28941.2814
512004.11.10 01:01sell271.001.28651.28951.2815
522004.11.10 01:01sell281.001.28671.28971.2817
532004.11.10 01:01sell291.001.28661.28961.2816
542004.11.10 01:02sell301.001.28651.28951.2815
552004.11.10 05:39s/l251.001.28921.28921.2812-300.0014533.32
562004.11.10 05:39s/l261.001.28941.28941.2814-300.0014233.32
572004.11.10 05:39sell311.001.28911.29211.2841
582004.11.10 05:39sell321.001.28901.29201.2840
592004.11.10 05:40s/l271.001.28951.28951.2815-300.0013933.32
602004.11.10 05:40s/l291.001.28961.28961.2816-300.0013633.32
612004.11.10 05:40s/l301.001.28951.28951.2815-300.0013333.32
622004.11.10 05:40sell331.001.28931.29231.2843
632004.11.10 05:40s/l281.001.28971.28971.2817-300.0013033.32
642004.11.10 05:40sell341.001.28961.29261.2846
652004.11.10 05:40sell351.001.28951.29251.2845
662004.11.10 14:49s/l321.001.29201.29201.2840-300.0012733.32
672004.11.10 14:49sell361.001.29171.29471.2867
682004.11.10 14:50s/l311.001.29211.29211.2841-300.0012433.32
692004.11.10 14:50sell371.001.29181.29481.2868
702004.11.10 14:50s/l331.001.29231.29231.2843-300.0012133.32
712004.11.10 14:50sell381.001.29201.29501.2870
722004.11.10 15:19s/l351.001.29251.29251.2845-300.0011833.32
732004.11.10 15:19sell391.001.29221.29521.2872
742004.11.10 15:19s/l341.001.29261.29261.2846-300.0011533.32
752004.11.10 16:53s/l361.001.29471.29471.2867-300.0011233.32
762004.11.10 16:53sell401.001.29441.29741.2894
772004.11.10 16:53s/l371.001.29481.29481.2868-300.0010933.32
782004.11.10 16:53sell411.001.29451.29751.2895
792004.11.10 17:21s/l381.001.29501.29501.2870-300.0010633.32
802004.11.10 17:21s/l391.001.29521.29521.2872-300.0010333.32
812004.11.10 17:21sell421.001.29491.29791.2899
822004.11.10 17:21sell431.001.29481.29781.2898
832004.11.10 17:52s/l401.001.29741.29741.2894-300.0010033.32
842004.11.10 17:52sell441.001.29711.30011.2921
852004.11.10 17:52s/l411.001.29751.29751.2895-300.009733.32
862004.11.10 17:52s/l431.001.29781.29781.2898-300.009433.32
872004.11.10 17:52sell451.001.29751.30051.2925
882004.11.10 17:52sell461.001.29741.30041.2924
892004.11.10 17:53s/l421.001.29791.29791.2899-300.009133.32
902004.11.10 17:53sell471.001.29761.30061.2926
912004.11.10 22:28s/l441.001.30011.30011.2921-300.008833.32
922004.11.10 22:28s/l461.001.30041.30041.2924-300.008533.32
932004.11.10 22:28sell481.001.30011.30311.2951
942004.11.10 22:28s/l451.001.30051.30051.2925-300.008233.32
952004.11.10 22:28s/l471.001.30061.30061.2926-300.007933.32
962004.11.10 22:28sell491.001.30041.30341.2954
972004.11.10 22:28sell501.001.30031.30331.2953
982004.11.10 23:29t/p481.001.29511.30311.2951500.008433.32
992004.11.10 23:29t/p491.001.29541.30341.2954500.008933.32
1002004.11.10 23:29t/p501.001.29531.30331.2953500.009433.32
1012004.11.10 23:29sell511.001.28951.29251.2845
1022004.11.10 23:29sell521.001.29041.29341.2854
1032004.11.10 23:29sell531.001.29081.29381.2858
1042004.11.10 23:29sell541.001.29141.29441.2864
1052004.11.10 23:30s/l511.001.29251.29251.2845-300.009133.32
1062004.11.10 23:30sell551.001.29231.29531.2873
1072004.11.10 23:30s/l521.001.29341.29341.2854-300.008833.32
1082004.11.10 23:30s/l531.001.29381.29381.2858-300.008533.32
1092004.11.10 23:30sell561.001.29351.29651.2885
1102004.11.10 23:31s/l541.001.29441.29441.2864-300.008233.32
1112004.11.10 23:31sell571.001.29421.29721.2892
1122004.11.10 23:31s/l551.001.29531.29531.2873-300.007933.32
1132004.11.10 23:31sell581.001.29541.29841.2904
1142004.11.10 23:32s/l561.001.29651.29651.2885-300.007633.32
1152004.11.10 23:32sell591.001.29641.29941.2914
1162004.11.10 23:32s/l571.001.29721.29721.2892-300.007333.32
1172004.11.10 23:32sell601.001.29801.30101.2930
1182004.11.10 23:32s/l581.001.29841.29841.2904-300.007033.32
1192004.11.10 23:32sell611.001.29811.30111.2931
1202004.11.10 23:32s/l591.001.29941.29941.2914-300.006733.32
1212004.11.10 23:32sell621.001.29991.30291.2949
1222004.11.10 23:33t/p601.001.29301.30101.2930500.007233.32
1232004.11.10 23:33t/p611.001.29311.30111.2931500.007733.32
1242004.11.10 23:33t/p621.001.29491.30291.2949500.008233.32
1252004.11.10 23:33sell631.001.28951.29251.2845
1262004.11.10 23:33sell641.001.29041.29341.2854
1272004.11.10 23:33sell651.001.29081.29381.2858
1282004.11.10 23:34s/l631.001.29251.29251.2845-300.007933.32
1292004.11.10 23:34sell661.001.29231.29531.2873
1302004.11.10 23:34s/l641.001.29341.29341.2854-300.007633.32
1312004.11.10 23:34s/l651.001.29381.29381.2858-300.007333.32
1322004.11.10 23:34sell671.001.29351.29651.2885
1332004.11.10 23:35sell681.001.29391.29691.2889
1342004.11.10 23:35s/l661.001.29531.29531.2873-300.007033.32
1352004.11.10 23:35sell691.001.29541.29841.2904
1362004.11.10 23:35s/l671.001.29651.29651.2885-300.006733.32
1372004.11.10 23:35sell701.001.29641.29941.2914
1382004.11.10 23:36s/l681.001.29691.29691.2889-300.006433.32
1392004.11.10 23:36s/l691.001.29841.29841.2904-300.006133.32
1402004.11.10 23:36sell711.001.29811.30111.2931
1412004.11.10 23:36s/l701.001.29941.29941.2914-300.005833.32
1422004.11.10 23:36sell721.001.29991.30291.2949
1432004.11.10 23:36t/p711.001.29311.30111.2931500.006333.32
1442004.11.10 23:36t/p721.001.29491.30291.2949500.006833.32
1452004.11.10 23:37sell731.001.28951.29251.2845
1462004.11.10 23:37sell741.001.29041.29341.2854
1472004.11.10 23:37sell751.001.29081.29381.2858
1482004.11.10 23:37s/l731.001.29251.29251.2845-300.006533.32
1492004.11.10 23:37sell761.001.29231.29531.2873
1502004.11.10 23:38s/l741.001.29341.29341.2854-300.006233.32
1512004.11.10 23:38s/l751.001.29381.29381.2858-300.005933.32
1522004.11.10 23:38sell771.001.29351.29651.2885
1532004.11.10 23:39s/l761.001.29531.29531.2873-300.005633.32
1542004.11.10 23:39sell781.001.29541.29841.2904
1552004.11.10 23:39s/l771.001.29651.29651.2885-300.005333.32
1562004.11.10 23:39sell791.001.29641.29941.2914
1572004.11.10 23:40s/l781.001.29841.29841.2904-300.005033.32
1582004.11.10 23:40sell801.001.29811.30111.2931
1592004.11.10 23:40s/l791.001.29941.29941.2914-300.004733.32
1602004.11.10 23:40sell811.001.29991.30291.2949
1612004.11.10 23:40t/p801.001.29311.30111.2931500.005233.32
1622004.11.10 23:40t/p811.001.29491.30291.2949500.005733.32
1632004.11.10 23:40sell821.001.28951.29251.2845
1642004.11.10 23:40sell831.001.29041.29341.2854
1652004.11.10 23:41s/l821.001.29251.29251.2845-300.005433.32
1662004.11.10 23:41sell841.001.29231.29531.2873
1672004.11.10 23:42s/l831.001.29341.29341.2854-300.005133.32
1682004.11.10 23:42sell851.001.29351.29651.2885
1692004.11.10 23:43s/l841.001.29531.29531.2873-300.004833.32
1702004.11.10 23:43sell861.001.29541.29841.2904
1712004.11.10 23:43s/l851.001.29651.29651.2885-300.004533.32
1722004.11.10 23:43sell871.001.29641.29941.2914
1732004.11.10 23:44s/l861.001.29841.29841.2904-300.004233.32
1742004.11.10 23:44sell881.001.29811.30111.2931
1752004.11.10 23:44s/l871.001.29941.29941.2914-300.003933.32
1762004.11.10 23:44sell891.001.29991.30291.2949
1772004.11.10 23:44t/p881.001.29311.30111.2931500.004433.32
1782004.11.10 23:44t/p891.001.29491.30291.2949500.004933.32
1792004.11.10 23:44sell901.001.28951.29251.2845
1802004.11.10 23:44sell911.001.29041.29341.2854
1812004.11.10 23:45s/l901.001.29251.29251.2845-300.004633.32
1822004.11.10 23:45sell921.001.29231.29531.2873
1832004.11.10 23:46s/l911.001.29341.29341.2854-300.004333.32
1842004.11.10 23:46sell931.001.29351.29651.2885
1852004.11.10 23:47s/l921.001.29531.29531.2873-300.004033.32
1862004.11.10 23:47sell941.001.29541.29841.2904
1872004.11.10 23:47s/l931.001.29651.29651.2885-300.003733.32
1882004.11.10 23:48s/l941.001.29841.29841.2904-300.003433.32
1892004.11.10 23:48sell951.001.29881.30181.2938
1902004.11.10 23:48t/p951.001.29381.30181.2938500.003933.32
1912004.11.10 23:48sell961.001.28951.29251.2845
1922004.11.10 23:48sell971.001.29041.29341.2854
1932004.11.10 23:49s/l961.001.29251.29251.2845-300.003633.32
1942004.11.10 23:49s/l971.001.29341.29341.2854-300.003333.32
1952004.11.10 23:50buy981.001.29201.28901.2970
1962004.11.10 23:51t/p981.001.29701.28901.2970500.003833.32
1972004.11.10 23:51buy991.001.29781.29481.3028
1982004.11.10 23:52s/l991.001.29481.29481.3028-300.003533.32
1992004.11.10 23:52sell1001.001.28951.29251.2845
2002004.11.10 23:53s/l1001.001.29251.29251.2845-300.003233.32
2012004.11.10 23:53buy1011.001.29181.28881.2968
2022004.11.10 23:55t/p1011.001.29681.28881.2968500.003733.32
2032004.11.10 23:55buy1021.001.29781.29481.3028
2042004.11.10 23:56s/l1021.001.29481.29481.3028-300.003433.32
2052004.11.10 23:56sell1031.001.28951.29251.2845
2062004.11.12 14:20s/l1031.001.29251.29251.2845-280.963152.36
2072004.11.12 15:19sell1041.001.29281.29581.2878
2082004.11.12 16:51s/l1041.001.29581.29581.2878-300.002852.36
2092004.11.12 16:51sell1051.001.29631.29931.2913
2102004.11.12 21:27s/l1051.001.29931.29931.2913-300.002552.36
2112004.11.12 21:28buy1061.001.29811.29511.3031
2122004.11.15 02:04s/l1061.001.29511.29511.3031-309.772242.59
2132004.11.15 02:04buy1071.001.29191.28891.2969
2142004.11.15 02:09t/p1071.001.29691.28891.2969500.002742.59
2152004.11.15 02:09sell1081.001.29771.30071.2927
2162004.11.15 02:10t/p1081.001.29271.30071.2927500.003242.59
2172004.11.15 02:10buy1091.001.29191.28891.2969
2182004.11.15 02:15t/p1091.001.29691.28891.2969500.003742.59
2192004.11.15 02:15sell1101.001.29771.30071.2927
2202004.11.15 02:16t/p1101.001.29271.30071.2927500.004242.59
2212004.11.15 02:16buy1111.001.29191.28891.2969
2222004.11.15 02:21t/p1111.001.29691.28891.2969500.004742.59
2232004.11.15 02:21sell1121.001.29771.30071.2927
2242004.11.15 02:22t/p1121.001.29271.30071.2927500.005242.59
2252004.11.15 02:22buy1131.001.29191.28891.2969
2262004.11.15 02:27t/p1131.001.29691.28891.2969500.005742.59
2272004.11.15 02:27sell1141.001.29771.30071.2927
2282004.11.15 02:28t/p1141.001.29271.30071.2927500.006242.59
2292004.11.15 02:29buy1151.001.29191.28891.2969
2302004.11.15 02:33buy1161.001.29191.28891.2969
2312004.11.15 02:34t/p1151.001.29691.28891.2969500.006742.59
2322004.11.15 02:34t/p1161.001.29691.28891.2969500.007242.59
2332004.11.15 02:34buy1171.001.29711.29411.3021
2342004.11.15 02:34buy1181.001.29721.29421.3022
2352004.11.15 02:35s/l1171.001.29411.29411.3021-300.006942.59
2362004.11.15 02:35s/l1181.001.29421.29421.3022-300.006642.59
2372004.11.15 02:36sell1191.001.29291.29591.2879
2382004.11.15 02:36sell1201.001.29281.29581.2878
2392004.11.15 02:36sell1211.001.29291.29591.2879
2402004.11.15 02:39s/l1191.001.29591.29591.2879-300.006342.59
2412004.11.15 02:39s/l1201.001.29581.29581.2878-300.006042.59
2422004.11.15 02:39s/l1211.001.29591.29591.2879-300.005742.59
2432004.11.15 02:39buy1221.001.29581.29281.3008
2442004.11.15 02:41s/l1221.001.29281.29281.3008-300.005442.59
2452004.11.15 02:42sell1231.001.29291.29591.2879
2462004.11.15 02:42sell1241.001.29281.29581.2878
2472004.11.15 02:45s/l1231.001.29591.29591.2879-300.005142.59
2482004.11.15 02:45s/l1241.001.29581.29581.2878-300.004842.59
2492004.11.15 02:45buy1251.001.29581.29281.3008
2502004.11.15 02:47s/l1251.001.29281.29281.3008-300.004542.59
2512004.11.15 02:48sell1261.001.29291.29591.2879
2522004.11.15 02:49sell1271.001.29281.29581.2878
2532004.11.15 02:51s/l1261.001.29591.29591.2879-300.004242.59
2542004.11.15 02:51s/l1271.001.29581.29581.2878-300.003942.59
2552004.11.15 02:51buy1281.001.29581.29281.3008
2562004.11.15 02:53s/l1281.001.29281.29281.3008-300.003642.59
2572004.11.15 02:54sell1291.001.29291.29591.2879
2582004.11.15 02:57s/l1291.001.29591.29591.2879-300.003342.59
2592004.11.15 02:57buy1301.001.29581.29281.3008
2602004.11.15 02:59s/l1301.001.29281.29281.3008-300.003042.59
2612004.11.15 03:00sell1311.001.29291.29591.2879
2622004.11.15 03:34s/l1311.001.29591.29591.2879-300.002742.59
2632004.11.15 03:37buy1321.001.29681.29381.3018
2642004.11.16 01:32s/l1321.001.29381.29381.3018-309.772432.82
2652004.11.16 01:33sell1331.001.29301.29601.2880
2662004.11.16 03:38s/l1331.001.29601.29601.2880-300.002132.82
2672004.11.16 03:39buy1341.001.29391.29091.2989
2682004.11.16 19:55t/p1341.001.29891.29091.2989500.002632.82
2692004.11.16 20:25sell1351.001.29941.30241.2944
2702004.11.17 15:19s/l1351.001.30241.30241.2944-295.242337.58
2712004.11.17 15:20buy1361.001.30151.29851.3065
2722004.11.18 00:30s/l1361.001.29851.29851.3065-309.772027.81
2732004.11.18 01:01sell1371.001.29451.29751.2895
2742004.11.18 02:33s/l1371.001.29751.29751.2895-300.001727.81
2752004.11.18 02:33sell1381.001.29781.30081.2928
2762004.11.18 02:35s/l1381.001.30081.30081.2928-300.001427.81
2772004.11.18 02:35sell1391.001.30221.30521.2972
2782004.11.18 02:37t/p1391.001.29721.30521.2972500.001927.81
2792004.11.18 02:37sell1401.001.29791.30091.2929
2802004.11.18 02:40s/l1401.001.30091.30091.2929-300.001627.81
2812004.11.18 02:40sell1411.001.30221.30521.2972
2822004.11.18 02:41t/p1411.001.29721.30521.2972500.002127.81
2832004.11.18 02:42sell1421.001.29791.30091.2929
2842004.11.18 02:44s/l1421.001.30091.30091.2929-300.001827.81
2852004.11.18 02:44sell1431.001.30221.30521.2972
2862004.11.18 02:46t/p1431.001.29721.30521.2972500.002327.81
2872004.11.18 02:46sell1441.001.29791.30091.2929
2882004.11.18 02:49s/l1441.001.30091.30091.2929-300.002027.81
2892004.11.18 02:49sell1451.001.30221.30521.2972
2902004.11.18 02:51t/p1451.001.29721.30521.2972500.002527.81
2912004.11.18 02:51sell1461.001.29791.30091.2929
2922004.11.18 02:53s/l1461.001.30091.30091.2929-300.002227.81
2932004.11.18 02:53sell1471.001.30221.30521.2972
2942004.11.18 02:55t/p1471.001.29721.30521.2972500.002727.81
2952004.11.18 02:56sell1481.001.29791.30091.2929
2962004.11.18 02:58s/l1481.001.30091.30091.2929-300.002427.81
2972004.11.18 02:58sell1491.001.30221.30521.2972
2982004.11.18 03:00t/p1491.001.29721.30521.2972500.002927.81
2992004.11.18 03:00sell1501.001.29791.30091.2929
3002004.11.18 03:03s/l1501.001.30091.30091.2929-300.002627.81
3012004.11.18 03:08buy1511.001.30351.30051.3085
3022004.11.18 23:29s/l1511.001.30051.30051.3085-300.002327.81
3032004.11.18 23:29sell1521.001.29851.30151.2935
3042004.11.18 23:31s/l1521.001.30151.30151.2935-300.002027.81
3052004.11.18 23:31sell1531.001.30321.30621.2982
3062004.11.18 23:32s/l1531.001.30621.30621.2982-300.001727.81
3072004.11.18 23:32sell1541.001.30731.31031.3023
3082004.11.18 23:33t/p1541.001.30231.31031.3023500.002227.81
3092004.11.18 23:33buy1551.001.29621.29321.3012
3102004.11.18 23:36t/p1551.001.30121.29321.3012500.002727.81
3112004.11.18 23:36sell1561.001.30321.30621.2982
3122004.11.18 23:37s/l1561.001.30621.30621.2982-300.002427.81
3132004.11.18 23:37sell1571.001.30731.31031.3023
3142004.11.18 23:38t/p1571.001.30231.31031.3023500.002927.81
3152004.11.18 23:38buy1581.001.29621.29321.3012
3162004.11.18 23:40t/p1581.001.30121.29321.3012500.003427.81
3172004.11.18 23:41sell1591.001.30321.30621.2982
3182004.11.18 23:41s/l1591.001.30621.30621.2982-300.003127.81
3192004.11.18 23:42sell1601.001.30731.31031.3023
3202004.11.18 23:42t/p1601.001.30231.31031.3023500.003627.81
3212004.11.18 23:42buy1611.001.29621.29321.3012
3222004.11.18 23:45t/p1611.001.30121.29321.3012500.004127.81
3232004.11.18 23:45sell1621.001.30321.30621.2982
3242004.11.18 23:45sell1631.001.30511.30811.3001
3252004.11.18 23:46s/l1621.001.30621.30621.2982-300.003827.81
3262004.11.18 23:47t/p1631.001.30011.30811.3001500.004327.81
3272004.11.18 23:47buy1641.001.29621.29321.3012
3282004.11.18 23:50t/p1641.001.30121.29321.3012500.004827.81
3292004.11.18 23:50sell1651.001.30321.30621.2982
3302004.11.18 23:50sell1661.001.30511.30811.3001
3312004.11.18 23:51s/l1651.001.30621.30621.2982-300.004527.81
3322004.11.18 23:51sell1671.001.30601.30901.3010
3332004.11.18 23:52t/p1661.001.30011.30811.3001500.005027.81
3342004.11.18 23:52t/p1671.001.30101.30901.3010500.005527.81
3352004.11.18 23:52buy1681.001.29621.29321.3012
3362004.11.18 23:54t/p1681.001.30121.29321.3012500.006027.81
3372004.11.18 23:54sell1691.001.30321.30621.2982
3382004.11.18 23:54sell1701.001.30511.30811.3001
3392004.11.18 23:55s/l1691.001.30621.30621.2982-300.005727.81
3402004.11.18 23:55sell1711.001.30601.30901.3010
3412004.11.18 23:56t/p1701.001.30011.30811.3001500.006227.81
3422004.11.18 23:56t/p1711.001.30101.30901.3010500.006727.81
3432004.11.18 23:56buy1721.001.29621.29321.3012
3442004.11.18 23:59buy1731.001.29621.29321.3012
3452004.11.19 01:00buy1741.001.29451.29151.2995
3462004.11.19 11:48t/p1741.001.29951.29151.2995500.007227.81
3472004.11.19 13:16t/p1721.001.30121.29321.3012470.697698.50
3482004.11.19 13:16t/p1731.001.30121.29321.3012470.698169.19
3492004.11.19 13:47sell1751.001.30171.30471.2967
3502004.11.19 13:47sell1761.001.30181.30481.2968
3512004.11.19 13:47sell1771.001.30171.30471.2967
3522004.11.19 18:24s/l1751.001.30471.30471.2967-300.007869.19
3532004.11.19 18:24s/l1771.001.30471.30471.2967-300.007569.19
3542004.11.19 18:24sell1781.001.30441.30741.2994
3552004.11.19 18:25s/l1761.001.30481.30481.2968-300.007269.19
3562004.11.19 18:25sell1791.001.30451.30751.2995
3572004.11.19 18:25sell1801.001.30441.30741.2994
3582004.11.23 00:30t/p1781.001.29941.30741.2994509.527778.71
3592004.11.23 00:30t/p1791.001.29951.30751.2995509.528288.23
3602004.11.23 00:30t/p1801.001.29941.30741.2994509.528797.75
3612004.11.23 01:01sell1811.001.30381.30681.2988
3622004.11.23 01:01sell1821.001.30431.30731.2993
3632004.11.23 01:01sell1831.001.30521.30821.3002
3642004.11.23 01:02t/p1811.001.29881.30681.2988500.009297.75
3652004.11.23 01:02t/p1821.001.29931.30731.2993500.009797.75
3662004.11.23 01:02t/p1831.001.30021.30821.3002500.0010297.75
3672004.11.23 01:02sell1841.001.29911.30211.2941
3682004.11.23 01:03sell1851.001.29901.30201.2940
3692004.11.23 01:03sell1861.001.30011.30311.2951
3702004.11.23 01:04sell1871.001.30041.30341.2954
3712004.11.23 01:05s/l1841.001.30211.30211.2941-300.009997.75
3722004.11.23 01:05s/l1851.001.30201.30201.2940-300.009697.75
3732004.11.23 01:05sell1881.001.30181.30481.2968
3742004.11.23 01:05sell1891.001.30241.30541.2974
3752004.11.23 01:05s/l1861.001.30311.30311.2951-300.009397.75
3762004.11.23 01:05s/l1871.001.30341.30341.2954-300.009097.75
3772004.11.23 01:05sell1901.001.30371.30671.2987
3782004.11.23 01:06s/l1881.001.30481.30481.2968-300.008797.75
3792004.11.23 01:06s/l1891.001.30541.30541.2974-300.008497.75
3802004.11.23 01:06sell1911.001.30521.30821.3002
3812004.11.23 01:06sell1921.001.30541.30841.3004
3822004.11.23 01:07t/p1901.001.29871.30671.2987500.008997.75
3832004.11.23 01:07t/p1911.001.30021.30821.3002500.009497.75
3842004.11.23 01:07t/p1921.001.30041.30841.3004500.009997.75
3852004.11.23 01:07sell1931.001.29911.30211.2941
3862004.11.23 01:08sell1941.001.29901.30201.2940
3872004.11.23 01:08sell1951.001.30011.30311.2951
3882004.11.23 01:09sell1961.001.30041.30341.2954
3892004.11.23 01:09s/l1931.001.30211.30211.2941-300.009697.75
3902004.11.23 01:09s/l1941.001.30201.30201.2940-300.009397.75
3912004.11.23 01:09sell1971.001.30181.30481.2968
3922004.11.23 01:09sell1981.001.30241.30541.2974
3932004.11.23 01:09s/l1951.001.30311.30311.2951-300.009097.75
3942004.11.23 01:09s/l1961.001.30341.30341.2954-300.008797.75
3952004.11.23 01:09sell1991.001.30371.30671.2987
3962004.11.23 01:10s/l1971.001.30481.30481.2968-300.008497.75
3972004.11.23 01:10s/l1981.001.30541.30541.2974-300.008197.75
3982004.11.23 01:10sell2001.001.30521.30821.3002
3992004.11.23 01:11sell2011.001.30541.30841.3004
4002004.11.23 01:11t/p1991.001.29871.30671.2987500.008697.75
4012004.11.23 01:11t/p2001.001.30021.30821.3002500.009197.75
4022004.11.23 01:11t/p2011.001.30041.30841.3004500.009697.75
4032004.11.23 01:12sell2021.001.29911.30211.2941
4042004.11.23 01:12sell2031.001.29901.30201.2940
4052004.11.23 01:12sell2041.001.30011.30311.2951
4062004.11.23 01:13sell2051.001.30041.30341.2954
4072004.11.23 01:14s/l2021.001.30211.30211.2941-300.009397.75
4082004.11.23 01:14s/l2031.001.30201.30201.2940-300.009097.75
4092004.11.23 01:14sell2061.001.30181.30481.2968
4102004.11.23 01:14s/l2041.001.30311.30311.2951-300.008797.75
4112004.11.23 01:14s/l2051.001.30341.30341.2954-300.008497.75
4122004.11.23 01:14sell2071.001.30371.30671.2987
4132004.11.23 01:14sell2081.001.30361.30661.2986
4142004.11.23 01:15s/l2061.001.30481.30481.2968-300.008197.75
4152004.11.23 01:15sell2091.001.30521.30821.3002
4162004.11.23 01:16t/p2071.001.29871.30671.2987500.008697.75
4172004.11.23 01:16t/p2081.001.29861.30661.2986500.009197.75
4182004.11.23 01:16t/p2091.001.30021.30821.3002500.009697.75
4192004.11.23 01:16sell2101.001.29911.30211.2941
4202004.11.23 01:17sell2111.001.29901.30201.2940
4212004.11.23 01:17sell2121.001.30011.30311.2951
4222004.11.23 01:18sell2131.001.30041.30341.2954
4232004.11.23 01:18s/l2101.001.30211.30211.2941-300.009397.75
4242004.11.23 01:18s/l2111.001.30201.30201.2940-300.009097.75
4252004.11.23 01:18sell2141.001.30181.30481.2968
4262004.11.23 01:19s/l2121.001.30311.30311.2951-300.008797.75
4272004.11.23 01:19s/l2131.001.30341.30341.2954-300.008497.75
4282004.11.23 01:19sell2151.001.30371.30671.2987
4292004.11.23 01:19sell2161.001.30361.30661.2986
4302004.11.23 01:19s/l2141.001.30481.30481.2968-300.008197.75
4312004.11.23 01:19sell2171.001.30521.30821.3002
4322004.11.23 01:21t/p2151.001.29871.30671.2987500.008697.75
4332004.11.23 01:21t/p2161.001.29861.30661.2986500.009197.75
4342004.11.23 01:21t/p2171.001.30021.30821.3002500.009697.75
4352004.11.23 01:21sell2181.001.29911.30211.2941
4362004.11.23 01:21sell2191.001.29901.30201.2940
4372004.11.23 01:21sell2201.001.30011.30311.2951
4382004.11.23 01:23sell2211.001.30041.30341.2954
4392004.11.23 01:23s/l2181.001.30211.30211.2941-300.009397.75
4402004.11.23 01:23s/l2191.001.30201.30201.2940-300.009097.75
4412004.11.23 01:23sell2221.001.30181.30481.2968
4422004.11.23 01:23s/l2201.001.30311.30311.2951-300.008797.75
4432004.11.23 01:23s/l2211.001.30341.30341.2954-300.008497.75
4442004.11.23 01:23sell2231.001.30371.30671.2987
4452004.11.23 01:24sell2241.001.30361.30661.2986
4462004.11.23 01:24s/l2221.001.30481.30481.2968-300.008197.75
4472004.11.23 01:24sell2251.001.30521.30821.3002
4482004.11.23 01:25t/p2231.001.29871.30671.2987500.008697.75
4492004.11.23 01:25t/p2241.001.29861.30661.2986500.009197.75
4502004.11.23 01:25t/p2251.001.30021.30821.3002500.009697.75
4512004.11.23 01:25sell2261.001.29911.30211.2941
4522004.11.23 01:26sell2271.001.29901.30201.2940
4532004.11.23 01:26sell2281.001.30011.30311.2951
4542004.11.23 01:31s/l2261.001.30211.30211.2941-300.009397.75
4552004.11.23 01:31s/l2271.001.30201.30201.2940-300.009097.75
4562004.11.23 01:31s/l2281.001.30311.30311.2951-300.008797.75
4572004.11.23 01:34buy2291.001.30571.30271.3107
4582004.11.23 01:39buy2301.001.30571.30271.3107
4592004.11.23 01:43buy2311.001.30571.30271.3107
4602004.11.23 21:59t/p2291.001.31071.30271.3107500.009297.75
4612004.11.23 21:59t/p2301.001.31071.30271.3107500.009797.75
4622004.11.23 21:59t/p2311.001.31071.30271.3107500.0010297.75
4632004.11.23 23:29buy2321.001.30921.30621.3142
4642004.11.23 23:29buy2331.001.30931.30631.3143
4652004.11.23 23:29buy2341.001.30941.30641.3144
4662004.11.23 23:32buy2351.001.30891.30591.3139
4672004.11.24 11:47t/p2351.001.31391.30591.3139490.2310787.98
4682004.11.24 12:16t/p2321.001.31421.30621.3142490.2311278.21
4692004.11.24 12:16t/p2331.001.31431.30631.3143490.2311768.44
4702004.11.24 12:16t/p2341.001.31441.30641.3144490.2312258.67
4712004.11.24 12:16buy2361.001.31431.31131.3193
4722004.11.24 12:17buy2371.001.31441.31141.3194
4732004.11.24 12:17buy2381.001.31451.31151.3195
4742004.11.24 12:18buy2391.001.31441.31141.3194
4752004.11.24 12:18buy2401.001.31451.31151.3195
4762004.11.25 09:16t/p2361.001.31931.31131.3193490.2312748.90
4772004.11.25 09:43t/p2371.001.31941.31141.3194490.2313239.13
4782004.11.25 09:43t/p2381.001.31951.31151.3195490.2313729.36
4792004.11.25 09:43t/p2391.001.31941.31141.3194490.2314219.59
4802004.11.25 09:43t/p2401.001.31951.31151.3195490.2314709.82
4812004.11.25 10:43sell2411.001.32001.32301.3150
4822004.11.25 10:43sell2421.001.32021.32321.3152
4832004.11.25 10:43sell2431.001.32011.32311.3151
4842004.11.25 10:44sell2441.001.32001.32301.3150
4852004.11.25 10:44sell2451.001.31991.32291.3149
4862004.11.25 10:44sell2461.001.32011.32311.3151
4872004.11.25 12:15s/l2451.001.32291.32291.3149-300.0014409.82
4882004.11.25 12:16s/l2411.001.32301.32301.3150-300.0014109.82
4892004.11.25 12:16s/l2431.001.32311.32311.3151-300.0013809.82
4902004.11.25 12:16s/l2441.001.32301.32301.3150-300.0013509.82
4912004.11.25 12:16s/l2461.001.32311.32311.3151-300.0013209.82
4922004.11.25 12:16sell2471.001.32281.32581.3178
4932004.11.25 12:17sell2481.001.32271.32571.3177
4942004.11.25 12:17sell2491.001.32261.32561.3176
4952004.11.25 12:17sell2501.001.32271.32571.3177
4962004.11.25 12:18s/l2421.001.32321.32321.3152-300.0012909.82
4972004.11.25 12:18sell2511.001.32291.32591.3179
4982004.11.25 16:22s/l2491.001.32561.32561.3176-300.0012609.82
4992004.11.25 16:22sell2521.001.32531.32831.3203
5002004.11.25 16:24s/l2481.001.32571.32571.3177-300.0012309.82
5012004.11.25 16:24s/l2501.001.32571.32571.3177-300.0012009.82
5022004.11.25 16:24sell2531.001.32541.32841.3204
5032004.11.25 16:29sell2541.001.32531.32831.3203
5042004.11.25 16:51s/l2471.001.32581.32581.3178-300.0011709.82
5052004.11.25 16:51s/l2511.001.32591.32591.3179-300.0011409.82
5062004.11.25 16:51sell2551.001.32631.32931.3213
5072004.11.25 22:29s/l2521.001.32831.32831.3203-300.0011109.82
5082004.11.25 22:29s/l2531.001.32841.32841.3204-300.0010809.82
5092004.11.25 22:29s/l2541.001.32831.32831.3203-300.0010509.82
5102004.11.25 22:29sell2561.001.32811.33111.3231
5112004.11.25 22:34sell2571.001.32801.33101.3230
5122004.11.25 22:34sell2581.001.32811.33111.3231
5132004.11.26 00:00t/p2551.001.32131.32931.3213514.2811024.10
5142004.11.26 00:00t/p2561.001.32311.33111.3231514.2811538.38
5152004.11.26 00:00t/p2571.001.32301.33101.3230514.2812052.66
5162004.11.26 00:00t/p2581.001.32311.33111.3231514.2812566.94
5172004.11.26 01:03buy2591.001.31851.31551.3235
5182004.11.26 01:03buy2601.001.31861.31561.3236
5192004.11.26 01:03buy2611.001.31871.31571.3237
5202004.11.26 01:03buy2621.001.31861.31561.3236
5212004.11.26 01:03buy2631.001.31851.31551.3235
5222004.11.26 02:03t/p2591.001.32351.31551.3235500.0013066.94
5232004.11.26 02:03t/p2631.001.32351.31551.3235500.0013566.94
5242004.11.26 02:03t/p2601.001.32361.31561.3236500.0014066.94
5252004.11.26 02:03t/p2611.001.32371.31571.3237500.0014566.94
5262004.11.26 02:03t/p2621.001.32361.31561.3236500.0015066.94
5272004.11.26 02:03buy2641.001.32391.32091.3289
5282004.11.26 02:05buy2651.001.32201.31901.3270
5292004.11.26 02:05buy2661.001.32211.31911.3271
5302004.11.26 02:05buy2671.001.32211.31911.3271
5312004.11.26 02:05buy2681.001.32221.31921.3272
5322004.11.26 02:05buy2691.001.32211.31911.3271
5332004.11.26 03:05t/p2651.001.32701.31901.3270500.0015566.94
5342004.11.26 03:06t/p2661.001.32711.31911.3271500.0016066.94
5352004.11.26 03:06t/p2671.001.32711.31911.3271500.0016566.94
5362004.11.26 03:06t/p2691.001.32711.31911.3271500.0017066.94
5372004.11.26 03:06t/p2681.001.32721.31921.3272500.0017566.94
5382004.11.26 04:05buy2701.001.32141.31841.3264
5392004.11.26 04:05buy2711.001.32151.31851.3265
5402004.11.26 04:05buy2721.001.32141.31841.3264
5412004.11.26 04:06buy2731.001.32151.31851.3265
5422004.11.26 04:06buy2741.001.32161.31861.3266
5432004.11.26 04:09t/p2701.001.32641.31841.3264500.0018066.94
5442004.11.26 04:09t/p2721.001.32641.31841.3264500.0018566.94
5452004.11.26 04:09t/p2711.001.32651.31851.3265500.0019066.94
5462004.11.26 04:09t/p2731.001.32651.31851.3265500.0019566.94
5472004.11.26 04:09t/p2741.001.32661.31861.3266500.0020066.94
5482004.11.26 04:09buy2751.001.32141.31841.3264
5492004.11.26 04:09buy2761.001.32151.31851.3265
5502004.11.26 04:09buy2771.001.32141.31841.3264
5512004.11.26 04:10buy2781.001.32151.31851.3265
5522004.11.26 04:10buy2791.001.32161.31861.3266
5532004.11.26 04:13t/p2751.001.32641.31841.3264500.0020566.94
5542004.11.26 04:13t/p2771.001.32641.31841.3264500.0021066.94
5552004.11.26 04:13t/p2761.001.32651.31851.3265500.0021566.94
5562004.11.26 04:13t/p2781.001.32651.31851.3265500.0022066.94
5572004.11.26 04:13t/p2791.001.32661.31861.3266500.0022566.94
5582004.11.26 04:13buy2801.001.32141.31841.3264
5592004.11.26 04:13buy2811.001.32151.31851.3265
5602004.11.26 04:13buy2821.001.32141.31841.3264
5612004.11.26 04:14buy2831.001.32151.31851.3265
5622004.11.26 04:14buy2841.001.32161.31861.3266
5632004.11.26 04:16t/p2801.001.32641.31841.3264500.0023066.94
5642004.11.26 04:16t/p2821.001.32641.31841.3264500.0023566.94
5652004.11.26 04:16t/p2811.001.32651.31851.3265500.0024066.94
5662004.11.26 04:16t/p2831.001.32651.31851.3265500.0024566.94
5672004.11.26 04:16t/p2841.001.32661.31861.3266500.0025066.94
5682004.11.26 04:17buy2851.001.32141.31841.3264
5692004.11.26 04:17buy2861.001.32151.31851.3265
5702004.11.26 04:17buy2871.001.32141.31841.3264
5712004.11.26 04:17buy2881.001.32151.31851.3265
5722004.11.26 04:18buy2891.001.32161.31861.3266
5732004.11.26 04:20t/p2851.001.32641.31841.3264500.0025566.94
5742004.11.26 04:20t/p2871.001.32641.31841.3264500.0026066.94
5752004.11.26 04:20t/p2861.001.32651.31851.3265500.0026566.94
5762004.11.26 04:20t/p2881.001.32651.31851.3265500.0027066.94
5772004.11.26 04:20t/p2891.001.32661.31861.3266500.0027566.94
5782004.11.26 04:20buy2901.001.32141.31841.3264
5792004.11.26 04:21buy2911.001.32151.31851.3265
5802004.11.26 04:21buy2921.001.32141.31841.3264
5812004.11.26 04:21buy2931.001.32151.31851.3265
5822004.11.26 04:21buy2941.001.32161.31861.3266
5832004.11.26 04:24t/p2901.001.32641.31841.3264500.0028066.94
5842004.11.26 04:24t/p2921.001.32641.31841.3264500.0028566.94
5852004.11.26 04:24t/p2911.001.32651.31851.3265500.0029066.94
5862004.11.26 04:24t/p2931.001.32651.31851.3265500.0029566.94
5872004.11.26 04:24t/p2941.001.32661.31861.3266500.0030066.94
5882004.11.26 04:24buy2951.001.32141.31841.3264
5892004.11.26 04:24buy2961.001.32151.31851.3265
5902004.11.26 04:24buy2971.001.32141.31841.3264
5912004.11.26 04:25buy2981.001.32151.31851.3265
5922004.11.26 04:25buy2991.001.32161.31861.3266
5932004.11.26 04:28t/p2951.001.32641.31841.3264500.0030566.94
5942004.11.26 04:28t/p2971.001.32641.31841.3264500.0031066.94
5952004.11.26 04:28t/p2961.001.32651.31851.3265500.0031566.94
5962004.11.26 04:28t/p2981.001.32651.31851.3265500.0032066.94
5972004.11.26 04:28t/p2991.001.32661.31861.3266500.0032566.94
5982004.11.26 04:28buy3001.001.32141.31841.3264
5992004.11.26 04:28buy3011.001.32151.31851.3265
6002004.11.26 04:28buy3021.001.32141.31841.3264
6012004.11.26 04:29buy3031.001.32151.31851.3265
6022004.11.26 04:29buy3041.001.32161.31861.3266
6032004.11.26 04:35buy3051.001.32141.31841.3264
6042004.11.26 04:36buy3061.001.32141.31841.3264
6052004.11.26 04:37buy3071.001.32151.31851.3265
6062004.11.26 04:37buy3081.001.32161.31861.3266
6072004.11.26 05:08s/l2641.001.32091.32091.3289-300.0032266.94
6082004.11.26 05:08buy3091.001.32071.31771.3257
6092004.11.26 06:09t/p3091.001.32571.31771.3257500.0032766.94
6102004.11.26 06:10t/p3001.001.32641.31841.3264500.0033266.94
6112004.11.26 06:10t/p3011.001.32651.31851.3265500.0033766.94
6122004.11.26 06:10t/p3021.001.32641.31841.3264500.0034266.94
6132004.11.26 06:10t/p3031.001.32651.31851.3265500.0034766.94
6142004.11.26 06:10t/p3051.001.32641.31841.3264500.0035266.94
6152004.11.26 06:10t/p3061.001.32641.31841.3264500.0035766.94
6162004.11.26 06:10t/p3071.001.32651.31851.3265500.0036266.94
6172004.11.26 06:10t/p3041.001.32661.31861.3266500.0036766.94
6182004.11.26 06:10t/p3081.001.32661.31861.3266500.0037266.94
6192004.11.26 06:10buy3101.001.32121.31821.3262
6202004.11.26 06:10buy3111.001.32131.31831.3263
6212004.11.26 06:10buy3121.001.32121.31821.3262
6222004.11.26 06:11buy3131.001.32131.31831.3263
6232004.11.26 06:11buy3141.001.32141.31841.3264
6242004.11.26 06:13t/p3101.001.32621.31821.3262500.0037766.94
6252004.11.26 06:13t/p3121.001.32621.31821.3262500.0038266.94
6262004.11.26 06:13t/p3111.001.32631.31831.3263500.0038766.94
6272004.11.26 06:13t/p3131.001.32631.31831.3263500.0039266.94
6282004.11.26 06:13t/p3141.001.32641.31841.3264500.0039766.94
6292004.11.26 06:13sell3151.001.32721.33021.3222
6302004.11.26 06:14t/p3151.001.32221.33021.3222500.0040266.94
6312004.11.26 06:14sell3162.001.32141.32441.3164
6322004.11.26 06:14sell3172.001.32211.32511.3171
6332004.11.26 06:15sell3181.001.32231.32531.3173
6342004.11.26 06:15sell3191.001.32251.32551.3175
6352004.11.26 06:15sell3201.001.32261.32561.3176
6362004.11.26 06:15sell3211.001.32311.32611.3181
6372004.11.26 06:15sell3221.001.32331.32631.3183
6382004.11.26 06:15sell3231.001.32371.32671.3187
6392004.11.26 06:15s/l3162.001.32441.32441.3164-600.0039666.94
6402004.11.26 06:15sell3241.001.32461.32761.3196
6412004.11.26 06:16sell3251.001.32451.32751.3195
6422004.11.26 06:16sell3261.001.32471.32771.3197
6432004.11.26 06:16s/l3172.001.32511.32511.3171-600.0039066.94
6442004.11.26 06:16s/l3181.001.32531.32531.3173-300.0038766.94
6452004.11.26 06:16sell3271.001.32511.32811.3201
6462004.11.26 06:16s/l3191.001.32551.32551.3175-300.0038466.94
6472004.11.26 06:16s/l3201.001.32561.32561.3176-300.0038166.94
6482004.11.26 06:16sell3281.001.32571.32871.3207
6492004.11.26 06:17s/l3211.001.32611.32611.3181-300.0037866.94
6502004.11.26 06:17sell3291.001.32581.32881.3208
6512004.11.26 06:17s/l3221.001.32631.32631.3183-300.0037566.94
6522004.11.26 06:17sell3301.001.32621.32921.3212
6532004.11.26 06:17sell3311.001.32611.32911.3211
6542004.11.26 06:17sell3321.001.32631.32931.3213
6552004.11.26 06:17s/l3231.001.32671.32671.3187-300.0037266.94
6562004.11.26 06:17sell3331.001.32651.32951.3215
6572004.11.26 06:17s/l3251.001.32751.32751.3195-300.0036966.94
6582004.11.26 06:17sell3341.001.32721.33021.3222
6592004.11.26 06:17t/p3301.001.32121.32921.3212500.0037466.94
6602004.11.26 06:17t/p3321.001.32131.32931.3213500.0037966.94
6612004.11.26 06:17t/p3331.001.32151.32951.3215500.0038466.94
6622004.11.26 06:17t/p3341.001.32221.33021.3222500.0038966.94
6632004.11.26 06:21sell3351.001.32721.33021.3222
6642004.11.26 06:21t/p3351.001.32221.33021.3222500.0039466.94
6652004.11.26 06:25sell3361.001.32721.33021.3222
6662004.11.26 06:25t/p3361.001.32221.33021.3222500.0039966.94
6672004.11.26 06:29sell3371.001.32721.33021.3222
6682004.11.26 06:29t/p3371.001.32221.33021.3222500.0040466.94
6692004.11.26 06:33sell3381.001.32721.33021.3222
6702004.11.26 06:33t/p3381.001.32221.33021.3222500.0040966.94
6712004.11.26 06:38sell3391.001.32721.33021.3222
6722004.11.26 06:39sell3401.001.32711.33011.3221
6732004.11.26 06:39sell3411.001.32721.33021.3222
6742004.11.26 06:39sell3421.001.32711.33011.3221
6752004.11.26 08:41s/l3241.001.32761.32761.3196-300.0040666.94
6762004.11.26 08:41s/l3261.001.32771.32771.3197-300.0040366.94
6772004.11.26 08:41sell3431.001.32761.33061.3226
6782004.11.26 08:41sell3441.001.32771.33071.3227
6792004.11.26 08:41s/l3271.001.32811.32811.3201-300.0040066.94
6802004.11.26 08:41sell3451.001.32781.33081.3228
6812004.11.26 10:13s/l3281.001.32871.32871.3207-300.0039766.94
6822004.11.26 10:13sell3461.001.32841.33141.3234
6832004.11.26 10:14s/l3291.001.32881.32881.3208-300.0039466.94
6842004.11.26 10:14sell3471.001.32851.33151.3235
6852004.11.26 10:45s/l3311.001.32911.32911.3211-300.0039166.94
6862004.11.26 10:45sell3481.001.32881.33181.3238
6872004.11.26 11:44s/l3391.001.33021.33021.3222-300.0038866.94
6882004.11.26 11:44s/l3401.001.33011.33011.3221-300.0038566.94
6892004.11.26 11:44s/l3411.001.33021.33021.3222-300.0038266.94
6902004.11.26 11:44s/l3421.001.33011.33011.3221-300.0037966.94
6912004.11.26 11:44sell3491.001.33021.33321.3252
6922004.11.26 11:44s/l3431.001.33061.33061.3226-300.0037666.94
6932004.11.26 11:44sell3501.001.33031.33331.3253
6942004.11.26 11:48sell3511.001.33021.33321.3252
6952004.11.26 11:48sell3521.001.33031.33331.3253
6962004.11.26 11:52sell3531.001.33021.33321.3252
6972004.11.26 15:22s/l3441.001.33071.33071.3227-300.0037366.94
6982004.11.26 15:22sell3541.001.33041.33341.3254
6992004.11.26 15:49s/l3451.001.33081.33081.3228-300.0037066.94
7002004.11.26 15:49sell3551.001.33071.33371.3257
7012004.11.26 16:20s/l3461.001.33141.33141.3234-300.0036766.94
7022004.11.26 16:20s/l3471.001.33151.33151.3235-300.0036466.94
7032004.11.26 16:20sell3561.001.33131.33431.3263
7042004.11.26 16:20sell3571.001.33141.33441.3264
7052004.11.26 16:21s/l3481.001.33181.33181.3238-300.0036166.94
7062004.11.26 16:21sell3581.001.33151.33451.3265
7072004.11.26 22:59s/l3491.001.33321.33321.3252-300.0035866.94
7082004.11.26 22:59s/l3511.001.33321.33321.3252-300.0035566.94
7092004.11.26 22:59s/l3531.001.33321.33321.3252-300.0035266.94
7102004.11.26 22:59sell3591.001.33291.33591.3279
7112004.11.26 22:59sell3601.001.33281.33581.3278
7122004.11.26 22:59sell3611.001.33291.33591.3279
7132004.11.26 23:00s/l3501.001.33331.33331.3253-300.0034966.94
7142004.11.26 23:00s/l3521.001.33331.33331.3253-300.0034666.94
7152004.11.26 23:00sell3621.001.33301.33601.3280
7162004.11.26 23:00sell3631.001.33291.33591.3279
7172004.11.26 23:00s/l3541.001.33341.33341.3254-300.0034366.94
7182004.11.26 23:00sell3641.001.33311.33611.3281
7192004.11.29 00:00t/p3591.001.32791.33591.3279504.7634871.70
7202004.11.29 00:00t/p3601.001.32781.33581.3278504.7635376.46
7212004.11.29 00:00t/p3611.001.32791.33591.3279504.7635881.22
7222004.11.29 00:00t/p3621.001.32801.33601.3280504.7636385.98
7232004.11.29 00:00t/p3631.001.32791.33591.3279504.7636890.74
7242004.11.29 00:00t/p3641.001.32811.33611.3281504.7637395.50
7252004.11.29 00:30t/p3551.001.32571.33371.3257504.7637900.26
7262004.11.29 00:30t/p3561.001.32631.33431.3263504.7638405.02
7272004.11.29 00:30t/p3571.001.32641.33441.3264504.7638909.78
7282004.11.29 00:30t/p3581.001.32651.33451.3265504.7639414.54
7292004.11.29 01:01sell3651.001.32441.32741.3194
7302004.11.29 01:01sell3661.001.32501.32801.3200
7312004.11.29 01:01sell3671.001.32491.32791.3199
7322004.11.29 01:01sell3681.001.32481.32781.3198
7332004.11.29 01:01sell3691.001.32501.32801.3200
7342004.11.29 01:02sell3701.001.32511.32811.3201
7352004.11.29 01:02sell3711.001.32531.32831.3203
7362004.11.29 01:02sell3721.001.32571.32871.3207
7372004.11.29 01:03sell3731.001.32581.32881.3208
7382004.11.29 01:03sell3741.001.32571.32871.3207
7392004.11.29 01:04s/l3651.001.32741.32741.3194-300.0039114.54
7402004.11.29 01:04sell3751.001.32711.33011.3221
7412004.11.29 02:34s/l3681.001.32781.32781.3198-300.0038814.54
7422004.11.29 02:34sell3761.001.32751.33051.3225
7432004.11.29 02:36s/l3671.001.32791.32791.3199-300.0038514.54
7442004.11.29 02:36sell3771.001.32761.33061.3226
7452004.11.29 08:12s/l3661.001.32801.32801.3200-300.0038214.54
7462004.11.29 08:12s/l3691.001.32801.32801.3200-300.0037914.54
7472004.11.29 08:12sell3781.001.32771.33071.3227
7482004.11.29 08:17sell3791.001.32771.33071.3227
7492004.11.29 08:43s/l3701.001.32811.32811.3201-300.0037614.54
7502004.11.29 08:43sell3801.001.32781.33081.3228
7512004.11.29 09:42s/l3711.001.32831.32831.3203-300.0037314.54
7522004.11.29 09:42sell3811.001.32801.33101.3230
7532004.11.29 10:43s/l3721.001.32871.32871.3207-300.0037014.54
7542004.11.29 10:43s/l3731.001.32881.32881.3208-300.0036714.54
7552004.11.29 10:43s/l3741.001.32871.32871.3207-300.0036414.54
7562004.11.29 10:43sell3821.001.32851.33151.3235
7572004.11.29 10:48sell3831.001.32841.33141.3234
7582004.11.29 10:48sell3841.001.32851.33151.3235
7592004.11.29 20:00s/l3751.001.33011.33011.3221-300.0036114.54
7602004.11.29 20:00sell3851.001.32981.33281.3248
7612004.11.29 22:29s/l3761.001.33051.33051.3225-300.0035814.54
7622004.11.29 22:29sell3861.001.33021.33321.3252
7632004.11.29 22:31s/l3771.001.33061.33061.3226-300.0035514.54
7642004.11.29 22:31sell3871.001.33031.33331.3253
7652004.11.29 22:59s/l3781.001.33071.33071.3227-300.0035214.54
7662004.11.29 22:59s/l3791.001.33071.33071.3227-300.0034914.54
7672004.11.29 22:59s/l3801.001.33081.33081.3228-300.0034614.54
7682004.11.29 22:59sell3881.001.33051.33351.3255
7692004.11.29 22:59sell3891.001.33061.33361.3256
7702004.11.29 23:02sell3901.001.33051.33351.3255
7712004.11.30 00:00t/p3821.001.32351.33151.3235504.7635119.30
7722004.11.30 00:00t/p3831.001.32341.33141.3234504.7635624.06
7732004.11.30 00:00t/p3841.001.32351.33151.3235504.7636128.82
7742004.11.30 00:00t/p3851.001.32481.33281.3248504.7636633.58
7752004.11.30 00:00t/p3861.001.32521.33321.3252504.7637138.34
7762004.11.30 00:00t/p3871.001.32531.33331.3253504.7637643.10
7772004.11.30 00:00t/p3881.001.32551.33351.3255504.7638147.86
7782004.11.30 00:00t/p3891.001.32561.33361.3256504.7638652.62
7792004.11.30 00:00t/p3901.001.32551.33351.3255504.7639157.38
7802004.11.30 10:17sell3911.001.33041.33341.3254
7812004.11.30 10:19sell3921.001.33031.33331.3253
7822004.11.30 10:19sell3931.001.33021.33321.3252
7832004.11.30 10:19sell3941.001.33031.33331.3253
7842004.11.30 10:19sell3951.001.33021.33321.3252
7852004.11.30 10:21sell3961.001.33031.33331.3253
7862004.11.30 10:21sell3971.001.33041.33341.3254
7872004.11.30 10:23sell3981.001.33031.33331.3253
7882004.11.30 10:24sell3991.001.33021.33321.3252
7892004.11.30 10:43s/l3811.001.33101.33101.3230-295.2438862.14
7902004.11.30 10:43sell4001.001.33081.33381.3258
7912004.11.30 21:57s/l3911.001.33341.33341.3254-300.0038562.14
7922004.11.30 21:57s/l3921.001.33331.33331.3253-300.0038262.14
7932004.11.30 21:57s/l3931.001.33321.33321.3252-300.0037962.14
7942004.11.30 21:57s/l3941.001.33331.33331.3253-300.0037662.14
7952004.11.30 21:57s/l3951.001.33321.33321.3252-300.0037362.14
7962004.11.30 21:57s/l3961.001.33331.33331.3253-300.0037062.14
7972004.11.30 21:57s/l3971.001.33341.33341.3254-300.0036762.14
7982004.11.30 21:57s/l3981.001.33331.33331.3253-300.0036462.14
7992004.11.30 21:57s/l3991.001.33321.33321.3252-300.0036162.14
8002004.11.30 21:57sell4011.001.33311.33611.3281
8012004.11.30 22:01sell4021.001.33301.33601.3280
8022004.11.30 22:01sell4031.001.33291.33591.3279
8032004.11.30 22:01sell4041.001.33301.33601.3280
8042004.11.30 22:01sell4051.001.33311.33611.3281
8052004.11.30 22:05sell4061.001.33301.33601.3280
8062004.11.30 22:05sell4071.001.33291.33591.3279
8072004.11.30 22:06sell4081.001.33301.33601.3280
8082004.11.30 22:06sell4091.001.33311.33611.3281
8092004.11.30 22:28s/l4001.001.33381.33381.3258-300.0035862.14
8102004.11.30 22:28sell4101.001.33351.33651.3285
8112004.11.30 23:29t/p4101.001.32851.33651.3285500.0036362.14
8122004.11.30 23:33sell4111.001.33361.33661.3286
8132004.11.30 23:33t/p4111.001.32861.33661.3286500.0036862.14
8142004.11.30 23:37sell4121.001.33361.33661.3286
8152004.11.30 23:37t/p4121.001.32861.33661.3286500.0037362.14
8162004.11.30 23:41sell4131.001.33361.33661.3286
8172004.11.30 23:41t/p4131.001.32861.33661.3286500.0037862.14
8182004.11.30 23:44sell4141.001.33361.33661.3286
8192004.11.30 23:45t/p4141.001.32861.33661.3286500.0038362.14
8202004.11.30 23:48sell4151.001.33361.33661.3286
8212004.11.30 23:48t/p4151.001.32861.33661.3286500.0038862.14
8222004.11.30 23:52sell4161.001.33361.33661.3286
8232004.11.30 23:52t/p4161.001.32861.33661.3286500.0039362.14
8242004.12.01 00:00t/p4011.001.32811.33611.3281504.7639866.90
8252004.12.01 00:00t/p4021.001.32801.33601.3280504.7640371.66
8262004.12.01 00:00t/p4041.001.32801.33601.3280504.7640876.42
8272004.12.01 00:00t/p4051.001.32811.33611.3281504.7641381.18
8282004.12.01 00:00t/p4061.001.32801.33601.3280504.7641885.94
8292004.12.01 00:00t/p4081.001.32801.33601.3280504.7642390.70
8302004.12.01 00:00t/p4091.001.32811.33611.3281504.7642895.46
8312004.12.01 03:34t/p4031.001.32791.33591.3279504.7643400.22
8322004.12.01 03:34t/p4071.001.32791.33591.3279504.7643904.98
8332004.12.01 04:35sell4172.001.32831.33131.3233
8342004.12.01 04:36sell4182.001.32841.33141.3234
8352004.12.01 04:36sell4192.001.32831.33131.3233
8362004.12.01 04:36sell4202.001.32841.33141.3234
8372004.12.01 04:36sell4212.001.32851.33151.3235
8382004.12.01 04:36sell4222.001.32861.33161.3236
8392004.12.01 04:36sell4232.001.32871.33171.3237
8402004.12.01 04:42sell4242.001.32861.33161.3236
8412004.12.01 09:44s/l4172.001.33131.33131.3233-600.0043304.98
8422004.12.01 09:44s/l4192.001.33131.33131.3233-600.0042704.98
8432004.12.01 09:44sell4251.001.33101.33401.3260
8442004.12.01 09:49sell4261.001.33091.33391.3259
8452004.12.01 09:49sell4271.001.33081.33381.3258
8462004.12.01 09:49sell4281.001.33091.33391.3259
8472004.12.01 10:13s/l4182.001.33141.33141.3234-600.0042104.98
8482004.12.01 10:13s/l4202.001.33141.33141.3234-600.0041504.98
8492004.12.01 10:13s/l4212.001.33151.33151.3235-600.0040904.98
8502004.12.01 10:13s/l4222.001.33161.33161.3236-600.0040304.98
8512004.12.01 10:13s/l4232.001.33171.33171.3237-600.0039704.98
8522004.12.01 10:13s/l4242.001.33161.33161.3236-600.0039104.98
8532004.12.01 10:13sell4291.001.33221.33521.3272
8542004.12.01 10:18sell4301.001.33211.33511.3271
8552004.12.01 10:18sell4311.001.33221.33521.3272
8562004.12.01 10:23sell4321.001.33211.33511.3271
8572004.12.01 10:23sell4331.001.33221.33521.3272
8582004.12.01 10:28sell4341.001.33211.33511.3271
8592004.12.01 14:52s/l4271.001.33381.33381.3258-300.0038804.98
8602004.12.01 14:52sell4351.001.33351.33651.3285
8612004.12.01 17:24s/l4261.001.33391.33391.3259-300.0038504.98
8622004.12.01 17:24s/l4281.001.33391.33391.3259-300.0038204.98
8632004.12.01 17:24sell4361.001.33361.33661.3286
8642004.12.01 17:29sell4371.001.33351.33651.3285
8652004.12.01 18:53s/l4251.001.33401.33401.3260-300.0037904.98
8662004.12.01 18:53sell4381.001.33401.33701.3290
8672004.12.01 21:27s/l4301.001.33511.33511.3271-300.0037604.98
8682004.12.01 21:27s/l4321.001.33511.33511.3271-300.0037304.98
8692004.12.01 21:27s/l4341.001.33511.33511.3271-300.0037004.98
8702004.12.01 21:27sell4391.001.33481.33781.3298
8712004.12.01 21:27s/l4291.001.33521.33521.3272-300.0036704.98
8722004.12.01 21:27s/l4311.001.33521.33521.3272-300.0036404.98
8732004.12.01 21:27s/l4331.001.33521.33521.3272-300.0036104.98
8742004.12.01 21:27sell4401.001.33491.33791.3299
8752004.12.01 21:27sell4411.001.33511.33811.3301
8762004.12.01 21:28sell4421.001.33501.33801.3300
8772004.12.01 21:28sell4431.001.33511.33811.3301
8782004.12.01 21:28sell4441.001.33501.33801.3300
8792004.12.01 21:58s/l4351.001.33651.33651.3285-300.0035804.98
8802004.12.01 21:58s/l4371.001.33651.33651.3285-300.0035504.98
8812004.12.01 21:58sell4451.001.33621.33921.3312
8822004.12.01 22:03sell4461.001.33611.33911.3311
8832004.12.01 22:31s/l4361.001.33661.33661.3286-300.0035204.98
8842004.12.01 22:31sell4471.001.33631.33931.3313
8852004.12.02 00:22s/l4381.001.33701.33701.3290-295.2434909.74
8862004.12.02 04:29sell4481.001.33641.33941.3314
8872004.12.02 06:20s/l4391.001.33781.33781.3298-295.2434614.50
8882004.12.02 06:20sell4491.001.33751.34051.3325
8892004.12.02 06:20s/l4401.001.33791.33791.3299-295.2434319.26
8902004.12.02 06:20sell4501.001.33761.34061.3326
8912004.12.02 09:32s/l4411.001.33811.33811.3301-295.2434024.02
8922004.12.02 09:32s/l4421.001.33801.33801.3300-295.2433728.78
8932004.12.02 09:32s/l4431.001.33811.33811.3301-295.2433433.54
8942004.12.02 09:32s/l4441.001.33801.33801.3300-295.2433138.30
8952004.12.02 09:32sell4511.001.33811.34111.3331
8962004.12.02 09:32sell4521.001.33871.34171.3337
8972004.12.02 09:33sell4531.001.33871.34171.3337
8982004.12.02 09:33sell4541.001.33871.34171.3337
8992004.12.02 12:05t/p4521.001.33371.34171.3337500.0033638.30
9002004.12.02 12:05t/p4531.001.33371.34171.3337500.0034138.30
9012004.12.02 12:05t/p4541.001.33371.34171.3337500.0034638.30
9022004.12.02 12:23t/p4511.001.33311.34111.3331500.0035138.30
9032004.12.02 12:32t/p4491.001.33251.34051.3325500.0035638.30
9042004.12.02 12:32t/p4501.001.33261.34061.3326500.0036138.30
9052004.12.02 12:52t/p4471.001.33131.33931.3313504.7636643.06
9062004.12.02 12:52t/p4481.001.33141.33941.3314500.0037143.06
9072004.12.02 12:52t/p4451.001.33121.33921.3312504.7637647.82
9082004.12.02 12:52t/p4461.001.33111.33911.3311504.7638152.58
9092004.12.02 12:52sell4551.001.33131.33431.3263
9102004.12.02 12:52sell4561.001.33141.33441.3264
9112004.12.02 12:53sell4571.001.33131.33431.3263
9122004.12.02 12:53sell4581.001.33141.33441.3264
9132004.12.02 12:53sell4591.001.33131.33431.3263
9142004.12.02 12:53sell4601.001.33141.33441.3264
9152004.12.02 12:54sell4611.001.33131.33431.3263
9162004.12.02 12:54sell4621.001.33141.33441.3264
9172004.12.02 13:02sell4631.001.33141.33441.3264
9182004.12.02 13:02sell4641.001.33151.33451.3265
9192004.12.02 15:30s/l4551.001.33431.33431.3263-300.0037852.58
9202004.12.02 15:30s/l4561.001.33441.33441.3264-300.0037552.58
9212004.12.02 15:30s/l4571.001.33431.33431.3263-300.0037252.58
9222004.12.02 15:30s/l4581.001.33441.33441.3264-300.0036952.58
9232004.12.02 15:30s/l4591.001.33431.33431.3263-300.0036652.58
9242004.12.02 15:30s/l4601.001.33441.33441.3264-300.0036352.58
9252004.12.02 15:30s/l4611.001.33431.33431.3263-300.0036052.58
9262004.12.02 15:30s/l4621.001.33441.33441.3264-300.0035752.58
9272004.12.02 15:30s/l4631.001.33441.33441.3264-300.0035452.58
9282004.12.02 15:30s/l4641.001.33451.33451.3265-300.0035152.58
9292004.12.02 15:30buy4651.001.33461.33161.3396
9302004.12.02 15:30buy4661.001.33421.33121.3392
9312004.12.02 15:30buy4671.001.33351.33051.3385
9322004.12.02 15:30buy4681.001.33251.32951.3375
9332004.12.02 15:30buy4691.001.33251.32951.3375
9342004.12.02 15:30buy4701.001.33251.32951.3375
9352004.12.02 15:30buy4711.001.33251.32951.3375
9362004.12.02 15:30buy4721.001.33251.32951.3375
9372004.12.02 15:30buy4731.001.33251.32951.3375
9382004.12.02 15:31buy4741.001.33251.32951.3375
9392004.12.02 15:42s/l4651.001.33161.33161.3396-300.0034852.58
9402004.12.02 15:42buy4751.001.33191.32891.3369
9412004.12.02 15:42s/l4661.001.33121.33121.3392-300.0034552.58
9422004.12.02 15:42buy4761.001.33151.32851.3365
9432004.12.02 17:30s/l4671.001.33051.33051.3385-300.0034252.58
9442004.12.02 17:30buy4771.001.33051.32751.3355
9452004.12.02 17:30s/l4681.001.32951.32951.3375-300.0033952.58
9462004.12.02 17:30s/l4691.001.32951.32951.3375-300.0033652.58
9472004.12.02 17:30s/l4701.001.32951.32951.3375-300.0033352.58
9482004.12.02 17:30s/l4711.001.32951.32951.3375-300.0033052.58
9492004.12.02 17:30s/l4721.001.32951.32951.3375-300.0032752.58
9502004.12.02 17:30s/l4731.001.32951.32951.3375-300.0032452.58
9512004.12.02 17:30s/l4741.001.32951.32951.3375-300.0032152.58
9522004.12.02 17:30buy4781.001.32971.32671.3347
9532004.12.02 17:30buy4791.001.32971.32671.3347
9542004.12.02 17:30buy4801.001.32971.32671.3347
9552004.12.02 17:30buy4811.001.32971.32671.3347
9562004.12.02 17:30buy4821.001.32971.32671.3347
9572004.12.02 17:30buy4831.001.32971.32671.3347
9582004.12.02 17:31buy4841.001.32971.32671.3347
9592004.12.02 17:32s/l4751.001.32891.32891.3369-300.0031852.58
9602004.12.02 17:32s/l4761.001.32851.32851.3365-300.0031552.58
9612004.12.02 17:32s/l4771.001.32751.32751.3355-300.0031252.58
9622004.12.02 17:32buy4851.001.32781.32481.3328
9632004.12.02 17:32buy4861.001.32711.32411.3321
9642004.12.02 17:33buy4871.001.32711.32411.3321
9652004.12.02 18:00s/l4781.001.32671.32671.3347-300.0030952.58
9662004.12.02 18:00s/l4791.001.32671.32671.3347-300.0030652.58
9672004.12.02 18:00s/l4801.001.32671.32671.3347-300.0030352.58
9682004.12.02 18:00s/l4811.001.32671.32671.3347-300.0030052.58
9692004.12.02 18:00s/l4821.001.32671.32671.3347-300.0029752.58
9702004.12.02 18:00s/l4831.001.32671.32671.3347-300.0029452.58
9712004.12.02 18:00s/l4841.001.32671.32671.3347-300.0029152.58
9722004.12.02 18:00s/l4851.001.32481.32481.3328-300.0028852.58
9732004.12.02 18:00s/l4861.001.32411.32411.3321-300.0028552.58
9742004.12.02 18:00s/l4871.001.32411.32411.3321-300.0028252.58
9752004.12.02 18:00sell4881.001.32501.32801.3200
9762004.12.02 18:00sell4891.001.32511.32811.3201
9772004.12.02 18:00sell4901.001.32651.32951.3215
9782004.12.02 18:00sell4911.001.32721.33021.3222
9792004.12.02 18:00sell4921.001.32721.33021.3222
9802004.12.02 18:00sell4931.001.32721.33021.3222
9812004.12.02 18:00sell4941.001.32721.33021.3222
9822004.12.02 18:00sell4951.001.32721.33021.3222
9832004.12.02 18:00sell4961.001.32721.33021.3222
9842004.12.02 18:01sell4971.001.32721.33021.3222
9852004.12.02 18:42s/l4881.001.32801.32801.3200-300.0027952.58
9862004.12.02 18:42sell4981.001.32771.33071.3227
9872004.12.02 18:42s/l4891.001.32811.32811.3201-300.0027652.58
9882004.12.02 18:42sell4991.001.32791.33091.3229
9892004.12.02 19:37s/l4901.001.32951.32951.3215-300.0027352.58
9902004.12.02 19:37sell5001.001.32921.33221.3242
9912004.12.02 19:40s/l4911.001.33021.33021.3222-300.0027052.58
9922004.12.02 19:40s/l4921.001.33021.33021.3222-300.0026752.58
9932004.12.02 19:40s/l4931.001.33021.33021.3222-300.0026452.58
9942004.12.02 19:40s/l4941.001.33021.33021.3222-300.0026152.58
9952004.12.02 19:40s/l4951.001.33021.33021.3222-300.0025852.58
9962004.12.02 19:40s/l4961.001.33021.33021.3222-300.0025552.58
9972004.12.02 19:40s/l4971.001.33021.33021.3222-300.0025252.58
9982004.12.02 19:40sell5011.001.32991.33291.3249
9992004.12.02 19:40sell5021.001.33001.33301.3250
10002004.12.02 19:40sell5031.001.32991.33291.3249
10012004.12.02 19:40sell5041.001.32981.33281.3248
10022004.12.02 19:40sell5051.001.32991.33291.3249
10032004.12.02 19:40sell5061.001.33001.33301.3250
10042004.12.03 14:07s/l4981.001.33071.33071.3227-285.7224966.86
10052004.12.03 14:07sell5071.001.33051.33351.3255
10062004.12.03 14:07s/l4991.001.33091.33091.3229-285.7224681.14
10072004.12.03 14:07sell5081.001.33061.33361.3256
10082004.12.03 14:35s/l5001.001.33221.33221.3242-285.7224395.42
10092004.12.03 14:35sell5091.001.33201.33501.3270
10102004.12.03 15:50s/l5011.001.33291.33291.3249-285.7224109.70
10112004.12.03 15:50s/l5021.001.33301.33301.3250-285.7223823.98
10122004.12.03 15:50s/l5031.001.33291.33291.3249-285.7223538.26
10132004.12.03 15:50s/l5041.001.33281.33281.3248-285.7223252.54
10142004.12.03 15:50s/l5051.001.33291.33291.3249-285.7222966.82
10152004.12.03 15:50s/l5061.001.33301.33301.3250-285.7222681.10
10162004.12.03 15:50s/l5071.001.33351.33351.3255-300.0022381.10
10172004.12.03 15:50s/l5081.001.33361.33361.3256-300.0022081.10
10182004.12.03 15:50sell5101.001.33381.33681.3288
10192004.12.03 15:50s/l5091.001.33501.33501.3270-300.0021781.10
10202004.12.03 15:50sell5111.001.33531.33831.3303
10212004.12.03 15:50sell5121.001.33531.33831.3303
10222004.12.03 15:50sell5131.001.33531.33831.3303
10232004.12.03 15:51sell5141.001.33531.33831.3303
10242004.12.03 15:51sell5151.001.33531.33831.3303
10252004.12.03 15:52sell5161.001.33531.33831.3303
10262004.12.03 15:52sell5171.001.33591.33891.3309
10272004.12.03 15:52s/l5101.001.33681.33681.3288-300.0021481.10
10282004.12.03 15:52sell5181.001.33741.34041.3324
10292004.12.03 15:52s/l5111.001.33831.33831.3303-300.0021181.10
10302004.12.03 15:52s/l5121.001.33831.33831.3303-300.0020881.10
10312004.12.03 15:52s/l5131.001.33831.33831.3303-300.0020581.10
10322004.12.03 15:52s/l5141.001.33831.33831.3303-300.0020281.10
10332004.12.03 15:52s/l5151.001.33831.33831.3303-300.0019981.10
10342004.12.03 15:52s/l5161.001.33831.33831.3303-300.0019681.10
10352004.12.03 15:52sell5191.001.33841.34141.3334
10362004.12.03 15:52sell5201.001.33841.34141.3334
10372004.12.03 15:53sell5211.001.33841.34141.3334
10382004.12.03 15:53sell5221.001.33841.34141.3334
10392004.12.03 15:53sell5231.001.33841.34141.3334
10402004.12.03 16:00t/p5191.001.33341.34141.3334500.0020181.10
10412004.12.03 16:00t/p5201.001.33341.34141.3334500.0020681.10
10422004.12.03 16:00t/p5211.001.33341.34141.3334500.0021181.10
10432004.12.03 16:00t/p5221.001.33341.34141.3334500.0021681.10
10442004.12.03 16:00t/p5231.001.33341.34141.3334500.0022181.10
10452004.12.03 18:17sell5241.001.33831.34131.3333
10462004.12.03 18:17s/l5171.001.33891.33891.3309-300.0021881.10
10472004.12.03 18:17sell5251.001.33871.34171.3337
10482004.12.03 18:17sell5261.001.33901.34201.3340
10492004.12.03 18:17sell5271.001.33891.34191.3339
10502004.12.03 18:17sell5281.001.33901.34201.3340
10512004.12.03 18:18sell5291.001.33901.34201.3340
10522004.12.03 18:18sell5301.001.33891.34191.3339
10532004.12.03 18:52s/l5181.001.34041.34041.3324-300.0021581.10
10542004.12.03 18:52sell5311.001.34011.34311.3351
10552004.12.03 19:50s/l5241.001.34131.34131.3333-300.0021281.10
10562004.12.03 19:50sell5321.001.34111.34411.3361
10572004.12.03 19:52s/l5251.001.34171.34171.3337-300.0020981.10
10582004.12.03 19:52sell5331.001.34141.34441.3364
10592004.12.03 19:53s/l5271.001.34191.34191.3339-300.0020681.10
10602004.12.03 19:53s/l5301.001.34191.34191.3339-300.0020381.10
10612004.12.03 19:53sell5341.001.34161.34461.3366
10622004.12.03 19:53sell5351.001.34151.34451.3365
10632004.12.03 20:05s/l5261.001.34201.34201.3340-300.0020081.10
10642004.12.03 20:05s/l5281.001.34201.34201.3340-300.0019781.10
10652004.12.03 20:05s/l5291.001.34201.34201.3340-300.0019481.10
10662004.12.03 20:05sell5361.001.34231.34531.3373
10672004.12.03 20:05sell5371.001.34221.34521.3372
10682004.12.03 20:07s/l5311.001.34311.34311.3351-300.0019181.10
10692004.12.03 20:07sell5381.001.34281.34581.3378
10702004.12.03 20:17s/l5321.001.34411.34411.3361-300.0018881.10
10712004.12.03 20:17sell5391.001.34381.34681.3388
10722004.12.03 20:20s/l5331.001.34441.34441.3364-300.0018581.10
10732004.12.03 20:20s/l5341.001.34461.34461.3366-300.0018281.10
10742004.12.03 20:20s/l5351.001.34451.34451.3365-300.0017981.10
10752004.12.03 20:20sell5401.001.34431.34731.3393
10762004.12.03 20:20sell5411.001.34441.34741.3394
10772004.12.03 20:20sell5421.001.34431.34731.3393
10782004.12.03 20:45s/l5361.001.34531.34531.3373-300.0017681.10
10792004.12.03 20:45s/l5371.001.34521.34521.3372-300.0017381.10
10802004.12.03 20:45sell5431.001.34511.34811.3401
10812004.12.03 20:52s/l5381.001.34581.34581.3378-300.0017081.10
10822004.12.03 20:52sell5441.001.34551.34851.3405
10832004.12.06 22:02t/p5431.001.34011.34811.3401504.7617585.86
10842004.12.06 22:02t/p5441.001.34051.34851.3405504.7618090.62
10852004.12.06 22:30t/p5401.001.33931.34731.3393504.7618595.38
10862004.12.06 22:30t/p5411.001.33941.34741.3394504.7619100.14
10872004.12.06 22:30t/p5421.001.33931.34731.3393504.7619604.90
10882004.12.07 08:40sell5451.001.34621.34921.3412
10892004.12.07 08:40sell5461.001.34611.34911.3411
10902004.12.07 08:40sell5471.001.34611.34911.3411
10912004.12.07 08:40sell5481.001.34601.34901.3410
10922004.12.07 08:40sell5491.001.34621.34921.3412
10932004.12.07 08:40sell5501.001.34611.34911.3411
10942004.12.07 08:42s/l5391.001.34681.34681.3388-290.4819314.42
10952004.12.07 08:42sell5511.001.34661.34961.3416
10962004.12.07 21:45t/p5511.001.34161.34961.3416500.0019814.42
10972004.12.08 03:10t/p5451.001.34121.34921.3412504.7620319.18
10982004.12.08 03:10t/p5461.001.34111.34911.3411504.7620823.94
10992004.12.08 03:10t/p5471.001.34111.34911.3411504.7621328.70
11002004.12.08 03:10t/p5481.001.34101.34901.3410504.7621833.46
11012004.12.08 03:10t/p5491.001.34121.34921.3412504.7622338.22
11022004.12.08 03:10t/p5501.001.34111.34911.3411504.7622842.98
11032004.12.08 03:10sell5521.001.34051.34351.3355
11042004.12.08 03:10sell5531.001.34131.34431.3363
11052004.12.08 03:10sell5541.001.34131.34431.3363
11062004.12.08 03:10sell5551.001.34161.34461.3366
11072004.12.08 03:11sell5561.001.34161.34461.3366
11082004.12.08 03:20sell5571.001.34161.34461.3366
11092004.12.08 03:21sell5581.001.34161.34461.3366
11102004.12.08 03:22sell5591.001.34161.34461.3366
11112004.12.08 03:22sell5601.001.34161.34461.3366
11122004.12.08 06:40t/p5551.001.33661.34461.3366500.0023342.98
11132004.12.08 06:40t/p5561.001.33661.34461.3366500.0023842.98
11142004.12.08 06:40t/p5571.001.33661.34461.3366500.0024342.98
11152004.12.08 06:40t/p5581.001.33661.34461.3366500.0024842.98
11162004.12.08 06:40t/p5591.001.33661.34461.3366500.0025342.98
11172004.12.08 06:40t/p5601.001.33661.34461.3366500.0025842.98
11182004.12.08 06:42t/p5521.001.33551.34351.3355500.0026342.98
11192004.12.08 06:42t/p5531.001.33631.34431.3363500.0026842.98
11202004.12.08 06:42t/p5541.001.33631.34431.3363500.0027342.98
11212004.12.08 06:42buy5611.001.33411.33111.3391
11222004.12.08 06:42buy5621.001.33411.33111.3391
11232004.12.08 06:42buy5631.001.33411.33111.3391
11242004.12.08 06:43buy5641.001.33411.33111.3391
11252004.12.08 06:43buy5651.001.33411.33111.3391
11262004.12.08 06:43buy5661.001.33411.33111.3391
11272004.12.08 06:43buy5671.001.33411.33111.3391
11282004.12.08 06:43buy5681.001.33411.33111.3391
11292004.12.08 06:43buy5691.001.33411.33111.3391
11302004.12.08 06:44buy5701.001.33411.33111.3391
11312004.12.08 10:22s/l5611.001.33111.33111.3391-300.0027042.98
11322004.12.08 10:22s/l5621.001.33111.33111.3391-300.0026742.98
11332004.12.08 10:22s/l5631.001.33111.33111.3391-300.0026442.98
11342004.12.08 10:22s/l5641.001.33111.33111.3391-300.0026142.98
11352004.12.08 10:22s/l5651.001.33111.33111.3391-300.0025842.98
11362004.12.08 10:22s/l5661.001.33111.33111.3391-300.0025542.98
11372004.12.08 10:22s/l5671.001.33111.33111.3391-300.0025242.98
11382004.12.08 10:22s/l5681.001.33111.33111.3391-300.0024942.98
11392004.12.08 10:22s/l5691.001.33111.33111.3391-300.0024642.98
11402004.12.08 10:22s/l5701.001.33111.33111.3391-300.0024342.98
11412004.12.08 10:23sell5711.001.33231.33531.3273
11422004.12.08 10:23sell5721.001.33221.33521.3272
11432004.12.08 10:23sell5731.001.33231.33531.3273
11442004.12.08 10:23sell5741.001.33221.33521.3272
11452004.12.08 10:24sell5751.001.33231.33531.3273
11462004.12.08 10:24sell5761.001.33221.33521.3272
11472004.12.08 10:24sell5771.001.33231.33531.3273
11482004.12.08 10:24sell5781.001.33221.33521.3272
11492004.12.08 10:30sell5791.001.33261.33561.3276
11502004.12.08 15:29t/p5791.001.32761.33561.3276500.0024842.98
11512004.12.08 15:29t/p5711.001.32731.33531.3273500.0025342.98
11522004.12.08 15:29t/p5721.001.32721.33521.3272500.0025842.98
11532004.12.08 15:29t/p5731.001.32731.33531.3273500.0026342.98
11542004.12.08 15:29t/p5741.001.32721.33521.3272500.0026842.98
11552004.12.08 15:29t/p5751.001.32731.33531.3273500.0027342.98
11562004.12.08 15:29t/p5761.001.32721.33521.3272500.0027842.98
11572004.12.08 15:29t/p5771.001.32731.33531.3273500.0028342.98
11582004.12.08 15:29t/p5781.001.32721.33521.3272500.0028842.98
11592004.12.08 15:29buy5801.001.32611.32311.3311
11602004.12.08 15:29buy5811.001.32611.32311.3311
11612004.12.08 15:29buy5821.001.32611.32311.3311
11622004.12.08 15:29buy5831.001.32611.32311.3311
11632004.12.08 15:29buy5841.001.32611.32311.3311
11642004.12.08 15:29buy5851.001.32611.32311.3311
11652004.12.08 15:29buy5861.001.32611.32311.3311
11662004.12.08 15:29buy5871.001.32611.32311.3311
11672004.12.08 15:29buy5881.001.32611.32311.3311
11682004.12.08 15:29buy5891.001.32611.32311.3311
11692004.12.08 15:47s/l5801.001.32311.32311.3311-300.0028542.98
11702004.12.08 15:47s/l5811.001.32311.32311.3311-300.0028242.98
11712004.12.08 15:47s/l5821.001.32311.32311.3311-300.0027942.98
11722004.12.08 15:47s/l5831.001.32311.32311.3311-300.0027642.98
11732004.12.08 15:47s/l5841.001.32311.32311.3311-300.0027342.98
11742004.12.08 15:47s/l5851.001.32311.32311.3311-300.0027042.98
11752004.12.08 15:47s/l5861.001.32311.32311.3311-300.0026742.98
11762004.12.08 15:47s/l5871.001.32311.32311.3311-300.0026442.98
11772004.12.08 15:47s/l5881.001.32311.32311.3311-300.0026142.98
11782004.12.08 15:47s/l5891.001.32311.32311.3311-300.0025842.98
11792004.12.08 15:47sell5901.001.32351.32651.3185
11802004.12.08 15:47sell5911.001.32351.32651.3185
11812004.12.08 15:48sell5921.001.32351.32651.3185
11822004.12.08 15:48sell5931.001.32351.32651.3185
11832004.12.08 15:48sell5941.001.32351.32651.3185
11842004.12.08 15:49sell5951.001.32351.32651.3185
11852004.12.08 15:49sell5961.001.32351.32651.3185
11862004.12.08 15:52sell5971.001.32391.32691.3189
11872004.12.08 15:52sell5981.001.32391.32691.3189
11882004.12.08 15:52sell5991.001.32391.32691.3189
11892004.12.08 16:05s/l5901.001.32651.32651.3185-300.0025542.98
11902004.12.08 16:05s/l5911.001.32651.32651.3185-300.0025242.98
11912004.12.08 16:05s/l5921.001.32651.32651.3185-300.0024942.98
11922004.12.08 16:05s/l5931.001.32651.32651.3185-300.0024642.98
11932004.12.08 16:05s/l5941.001.32651.32651.3185-300.0024342.98
11942004.12.08 16:05s/l5951.001.32651.32651.3185-300.0024042.98
11952004.12.08 16:05s/l5961.001.32651.32651.3185-300.0023742.98
11962004.12.08 16:05s/l5971.001.32691.32691.3189-300.0023442.98
11972004.12.08 16:05s/l5981.001.32691.32691.3189-300.0023142.98
11982004.12.08 16:05s/l5991.001.32691.32691.3189-300.0022842.98
11992004.12.08 16:05sell6001.001.32791.33091.3229
12002004.12.08 16:05sell6011.001.32791.33091.3229
12012004.12.08 16:05sell6021.001.32791.33091.3229
12022004.12.08 16:06sell6031.001.32791.33091.3229
12032004.12.08 16:06sell6041.001.32791.33091.3229
12042004.12.08 16:06sell6051.001.32791.33091.3229
12052004.12.08 16:07sell6061.001.32791.33091.3229
12062004.12.08 16:07sell6071.001.32791.33091.3229
12072004.12.08 16:08sell6081.001.32791.33091.3229
12082004.12.08 19:05s/l6001.001.33091.33091.3229-300.0022542.98
12092004.12.08 19:05s/l6011.001.33091.33091.3229-300.0022242.98
12102004.12.08 19:05s/l6021.001.33091.33091.3229-300.0021942.98
12112004.12.08 19:05s/l6031.001.33091.33091.3229-300.0021642.98
12122004.12.08 19:05s/l6041.001.33091.33091.3229-300.0021342.98
12132004.12.08 19:05s/l6051.001.33091.33091.3229-300.0021042.98
12142004.12.08 19:05s/l6061.001.33091.33091.3229-300.0020742.98
12152004.12.08 19:05s/l6071.001.33091.33091.3229-300.0020442.98
12162004.12.08 19:05s/l6081.001.33091.33091.3229-300.0020142.98
12172004.12.08 19:05buy6091.001.33061.32761.3356
12182004.12.08 19:05buy6101.001.33001.32701.3350
12192004.12.08 19:05s/l6091.001.32761.32761.3356-300.0019842.98
12202004.12.08 19:05s/l6101.001.32701.32701.3350-300.0019542.98
12212004.12.08 19:05sell6111.001.32821.33121.3232
12222004.12.08 19:05sell6121.001.32851.33151.3235
12232004.12.08 19:06s/l6111.001.33121.33121.3232-300.0019242.98
12242004.12.08 19:06sell6131.001.33091.33391.3259
12252004.12.08 19:06sell6141.001.33111.33411.3261
12262004.12.08 19:06sell6151.001.33111.33411.3261
12272004.12.08 19:07sell6161.001.33111.33411.3261
12282004.12.08 19:07sell6171.001.33111.33411.3261
12292004.12.08 19:08sell6181.001.33111.33411.3261
12302004.12.08 19:10t/p6141.001.32611.33411.3261500.0019742.98
12312004.12.08 19:10t/p6151.001.32611.33411.3261500.0020242.98
12322004.12.08 19:10t/p6161.001.32611.33411.3261500.0020742.98
12332004.12.08 19:10t/p6171.001.32611.33411.3261500.0021242.98
12342004.12.08 19:10t/p6181.001.32611.33411.3261500.0021742.98
12352004.12.08 19:10t/p6131.001.32591.33391.3259500.0022242.98
12362004.12.08 19:32s/l6121.001.33151.33151.3235-300.0021942.98
12372004.12.08 19:32buy6191.001.33031.32731.3353
12382004.12.08 19:33buy6201.001.33031.32731.3353
12392004.12.08 19:34buy6211.001.33031.32731.3353
12402004.12.08 19:34buy6221.001.33031.32731.3353
12412004.12.08 19:35buy6231.001.33021.32721.3352
12422004.12.08 19:36buy6241.001.33021.32721.3352
12432004.12.08 19:36buy6251.001.33021.32721.3352
12442004.12.08 19:37buy6261.001.33021.32721.3352
12452004.12.09 00:33t/p6191.001.33531.32731.3353490.2322433.21
12462004.12.09 00:33t/p6201.001.33531.32731.3353490.2322923.44
12472004.12.09 00:33t/p6211.001.33531.32731.3353490.2323413.67
12482004.12.09 00:33t/p6221.001.33531.32731.3353490.2323903.90
12492004.12.09 00:33t/p6231.001.33521.32721.3352490.2324394.13
12502004.12.09 00:33t/p6241.001.33521.32721.3352490.2324884.36
12512004.12.09 00:33t/p6251.001.33521.32721.3352490.2325374.59
12522004.12.09 00:33t/p6261.001.33521.32721.3352490.2325864.82
12532004.12.09 01:03buy6271.001.33481.33181.3398
12542004.12.09 01:03buy6281.001.33491.33191.3399
12552004.12.09 01:03buy6291.001.33501.33201.3400
12562004.12.09 01:03buy6301.001.33511.33211.3401
12572004.12.09 01:04buy6311.001.33521.33221.3402
12582004.12.09 01:04buy6321.001.33531.33231.3403
12592004.12.09 01:04buy6331.001.33501.33201.3400
12602004.12.09 01:04buy6341.001.33481.33181.3398
12612004.12.09 01:05buy6351.001.33471.33171.3397
12622004.12.09 01:05buy6361.001.33481.33181.3398
12632004.12.09 03:02s/l6311.001.33221.33221.3402-300.0025564.82
12642004.12.09 03:02s/l6321.001.33231.33231.3403-300.0025264.82
12652004.12.09 03:02buy6371.001.33251.32951.3375
12662004.12.09 03:02s/l6281.001.33191.33191.3399-300.0024964.82
12672004.12.09 03:02s/l6291.001.33201.33201.3400-300.0024664.82
12682004.12.09 03:02s/l6301.001.33211.33211.3401-300.0024364.82
12692004.12.09 03:02s/l6331.001.33201.33201.3400-300.0024064.82
12702004.12.09 03:02buy6381.001.33221.32921.3372
12712004.12.09 03:03s/l6271.001.33181.33181.3398-300.0023764.82
12722004.12.09 03:03s/l6341.001.33181.33181.3398-300.0023464.82
12732004.12.09 03:03s/l6351.001.33171.33171.3397-300.0023164.82
12742004.12.09 03:03s/l6361.001.33181.33181.3398-300.0022864.82
12752004.12.09 03:03buy6391.001.33201.32901.3370
12762004.12.09 03:03buy6401.001.33201.32901.3370
12772004.12.09 03:04buy6411.001.33201.32901.3370
12782004.12.09 03:05buy6421.001.33211.32911.3371
12792004.12.09 03:05buy6431.001.33221.32921.3372
12802004.12.09 03:05buy6441.001.33201.32901.3370
12812004.12.09 03:05buy6451.001.33211.32911.3371
12822004.12.09 05:53s/l6371.001.32951.32951.3375-300.0022564.82
12832004.12.09 06:13s/l6381.001.32921.32921.3372-300.0022264.82
12842004.12.09 06:13s/l6431.001.32921.32921.3372-300.0021964.82
12852004.12.09 06:13buy6461.001.32951.32651.3345
12862004.12.09 06:15buy6471.001.32951.32651.3345
12872004.12.09 06:21s/l6421.001.32911.32911.3371-300.0021664.82
12882004.12.09 06:21s/l6451.001.32911.32911.3371-300.0021364.82
12892004.12.09 06:21buy6481.001.32941.32641.3344
12902004.12.09 06:21s/l6391.001.32901.32901.3370-300.0021064.82
12912004.12.09 06:21s/l6401.001.32901.32901.3370-300.0020764.82
12922004.12.09 06:21s/l6411.001.32901.32901.3370-300.0020464.82
12932004.12.09 06:21s/l6441.001.32901.32901.3370-300.0020164.82
12942004.12.09 06:21buy6491.001.32931.32631.3343
12952004.12.09 06:22buy6501.001.32931.32631.3343
12962004.12.09 06:22buy6511.001.32921.32621.3342
12972004.12.09 06:23buy6521.001.32911.32611.3341
12982004.12.09 06:24buy6531.001.32921.32621.3342
12992004.12.09 07:20s/l6461.001.32651.32651.3345-300.0019864.82
13002004.12.09 07:20s/l6471.001.32651.32651.3345-300.0019564.82
13012004.12.09 07:20buy6541.001.32681.32381.3318
13022004.12.09 07:35s/l6481.001.32641.32641.3344-300.0019264.82
13032004.12.09 07:35buy6551.001.32671.32371.3317
13042004.12.09 07:45s/l6491.001.32631.32631.3343-300.0018964.82
13052004.12.09 07:45s/l6501.001.32631.32631.3343-300.0018664.82
13062004.12.09 07:45buy6561.001.32661.32361.3316
13072004.12.09 07:45buy6571.001.32671.32371.3317
13082004.12.09 07:47s/l6511.001.32621.32621.3342-300.0018364.82
13092004.12.09 07:47s/l6531.001.32621.32621.3342-300.0018064.82
13102004.12.09 07:47buy6581.001.32651.32351.3315
13112004.12.09 07:47buy6591.001.32661.32361.3316
13122004.12.09 08:30t/p6541.001.33181.32381.3318500.0018564.82
13132004.12.09 08:30t/p6551.001.33171.32371.3317500.0019064.82
13142004.12.09 08:30t/p6561.001.33161.32361.3316500.0019564.82
13152004.12.09 08:30t/p6571.001.33171.32371.3317500.0020064.82
13162004.12.09 08:30t/p6581.001.33151.32351.3315500.0020564.82
13172004.12.09 08:30t/p6591.001.33161.32361.3316500.0021064.82
13182004.12.09 10:00t/p6521.001.33411.32611.3341500.0021564.82
13192004.12.09 10:00buy6601.001.33511.33211.3401
13202004.12.09 10:00buy6611.001.33371.33071.3387
13212004.12.09 10:00buy6621.001.33371.33071.3387
13222004.12.09 10:00buy6631.001.33371.33071.3387
13232004.12.09 10:00buy6641.001.33371.33071.3387
13242004.12.09 10:00buy6651.001.33371.33071.3387
13252004.12.09 10:00buy6661.001.33371.33071.3387
13262004.12.09 10:01buy6671.001.33371.33071.3387
13272004.12.09 10:40s/l6601.001.33211.33211.3401-300.0021264.82
13282004.12.09 10:40buy6681.001.33181.32881.3368
13292004.12.09 11:35s/l6611.001.33071.33071.3387-300.0020964.82
13302004.12.09 11:35s/l6621.001.33071.33071.3387-300.0020664.82
13312004.12.09 11:35s/l6631.001.33071.33071.3387-300.0020364.82
13322004.12.09 11:35s/l6641.001.33071.33071.3387-300.0020064.82
13332004.12.09 11:35s/l6651.001.33071.33071.3387-300.0019764.82
13342004.12.09 11:35s/l6661.001.33071.33071.3387-300.0019464.82
13352004.12.09 11:35s/l6671.001.33071.33071.3387-300.0019164.82
13362004.12.09 11:35buy6691.001.33041.32741.3354
13372004.12.09 11:35s/l6681.001.32881.32881.3368-300.0018864.82
13382004.12.09 11:35buy6701.001.32891.32591.3339
13392004.12.09 11:35buy6711.001.32891.32591.3339
13402004.12.09 11:36buy6721.001.32891.32591.3339
13412004.12.09 11:36buy6731.001.32891.32591.3339
13422004.12.09 11:37buy6741.001.32891.32591.3339
13432004.12.09 11:37buy6751.001.32891.32591.3339
13442004.12.09 13:30s/l6691.001.32741.32741.3354-300.0018564.82
13452004.12.09 13:30buy6761.001.32721.32421.3322
13462004.12.09 17:35s/l6701.001.32591.32591.3339-300.0018264.82
13472004.12.09 17:35s/l6711.001.32591.32591.3339-300.0017964.82
13482004.12.09 17:35s/l6721.001.32591.32591.3339-300.0017664.82
13492004.12.09 17:35s/l6731.001.32591.32591.3339-300.0017364.82
13502004.12.09 17:35s/l6741.001.32591.32591.3339-300.0017064.82
13512004.12.09 17:35s/l6751.001.32591.32591.3339-300.0016764.82
13522004.12.09 17:35buy6771.001.32601.32301.3310
13532004.12.09 17:35buy6781.001.32591.32291.3309
13542004.12.09 17:35buy6791.001.32591.32291.3309
13552004.12.09 17:36buy6801.001.32591.32291.3309
13562004.12.09 17:36buy6811.001.32591.32291.3309
13572004.12.09 20:32t/p6761.001.33221.32421.3322500.0017264.82
13582004.12.09 20:32t/p6771.001.33101.32301.3310500.0017764.82
13592004.12.09 20:32t/p6781.001.33091.32291.3309500.0018264.82
13602004.12.09 20:32t/p6791.001.33091.32291.3309500.0018764.82
13612004.12.09 20:32t/p6801.001.33091.32291.3309500.0019264.82
13622004.12.09 20:32t/p6811.001.33091.32291.3309500.0019764.82
13632004.12.09 20:32sell6821.001.33491.33791.3299
13642004.12.09 20:32sell6831.001.33481.33781.3298
13652004.12.09 20:32t/p6821.001.32991.33791.3299500.0020264.82
13662004.12.09 20:32t/p6831.001.32981.33781.3298500.0020764.82
13672004.12.09 20:32sell6841.001.33101.33401.3260
13682004.12.09 20:32sell6851.001.33111.33411.3261
13692004.12.09 20:32sell6861.001.33291.33591.3279
13702004.12.09 20:32s/l6841.001.33401.33401.3260-300.0020464.82
13712004.12.09 20:32s/l6851.001.33411.33411.3261-300.0020164.82
13722004.12.09 20:32sell6871.001.33491.33791.3299
13732004.12.09 20:32sell6881.001.33481.33781.3298
13742004.12.09 20:33t/p6871.001.32991.33791.3299500.0020664.82
13752004.12.09 20:33t/p6881.001.32981.33781.3298500.0021164.82
13762004.12.09 20:33sell6891.001.33491.33791.3299
13772004.12.09 20:33sell6901.001.33481.33781.3298
13782004.12.09 20:33t/p6891.001.32991.33791.3299500.0021664.82
13792004.12.09 20:33t/p6901.001.32981.33781.3298500.0022164.82
13802004.12.09 20:33sell6911.001.33491.33791.3299
13812004.12.09 20:33sell6921.001.33481.33781.3298
13822004.12.09 20:33t/p6911.001.32991.33791.3299500.0022664.82
13832004.12.09 20:33t/p6921.001.32981.33781.3298500.0023164.82
13842004.12.09 20:33sell6931.001.33491.33791.3299
13852004.12.09 20:33sell6941.001.33481.33781.3298
13862004.12.09 20:34t/p6931.001.32991.33791.3299500.0023664.82
13872004.12.09 20:34t/p6941.001.32981.33781.3298500.0024164.82
13882004.12.09 20:34sell6951.001.33491.33791.3299
13892004.12.09 20:35sell6961.001.33491.33791.3299
13902004.12.09 20:35sell6971.001.33491.33791.3299
13912004.12.09 20:35sell6981.001.33491.33791.3299
13922004.12.09 20:35sell6991.001.33491.33791.3299
13932004.12.09 20:35sell7001.001.33491.33791.3299
13942004.12.09 20:35sell7011.001.33491.33791.3299
13952004.12.09 20:36sell7021.001.33491.33791.3299
13962004.12.09 20:40t/p6951.001.32991.33791.3299500.0024664.82
13972004.12.09 20:40t/p6961.001.32991.33791.3299500.0025164.82
13982004.12.09 20:40t/p6971.001.32991.33791.3299500.0025664.82
13992004.12.09 20:40t/p6981.001.32991.33791.3299500.0026164.82
14002004.12.09 20:40t/p6991.001.32991.33791.3299500.0026664.82
14012004.12.09 20:40t/p7001.001.32991.33791.3299500.0027164.82
14022004.12.09 20:40t/p7011.001.32991.33791.3299500.0027664.82
14032004.12.09 20:40t/p7021.001.32991.33791.3299500.0028164.82
14042004.12.10 02:52t/p6861.001.32791.33591.3279514.2828679.10
14052004.12.10 03:00sell7031.001.32861.33161.3236
14062004.12.10 03:00sell7041.001.32861.33161.3236
14072004.12.10 03:01sell7051.001.32861.33161.3236
14082004.12.10 03:01sell7061.001.32861.33161.3236
14092004.12.10 03:02sell7071.001.32861.33161.3236
14102004.12.10 03:03sell7081.001.32851.33151.3235
14112004.12.10 03:03sell7091.001.32841.33141.3234
14122004.12.10 03:03sell7101.001.32831.33131.3233
14132004.12.10 03:03sell7111.001.32861.33161.3236
14142004.12.10 03:04sell7121.001.32851.33151.3235
14152004.12.10 05:17t/p7031.001.32361.33161.3236500.0029179.10
14162004.12.10 05:17t/p7041.001.32361.33161.3236500.0029679.10
14172004.12.10 05:17t/p7051.001.32361.33161.3236500.0030179.10
14182004.12.10 05:17t/p7061.001.32361.33161.3236500.0030679.10
14192004.12.10 05:17t/p7071.001.32361.33161.3236500.0031179.10
14202004.12.10 05:17t/p7111.001.32361.33161.3236500.0031679.10
14212004.12.10 05:17t/p7081.001.32351.33151.3235500.0032179.10
14222004.12.10 05:17t/p7121.001.32351.33151.3235500.0032679.10
14232004.12.10 05:20t/p7091.001.32341.33141.3234500.0033179.10
14242004.12.10 05:20t/p7101.001.32331.33131.3233500.0033679.10
14252004.12.10 05:22sell7131.001.32411.32711.3191
14262004.12.10 05:22sell7141.001.32441.32741.3194
14272004.12.10 05:23sell7151.001.32431.32731.3193
14282004.12.10 05:23sell7161.001.32441.32741.3194
14292004.12.10 05:23sell7171.001.32431.32731.3193
14302004.12.10 05:24sell7181.001.32441.32741.3194
14312004.12.10 05:24sell7191.001.32431.32731.3193
14322004.12.10 05:24sell7201.001.32441.32741.3194
14332004.12.10 05:25sell7211.001.32491.32791.3199
14342004.12.10 05:25sell7221.001.32591.32891.3209
14352004.12.10 11:32t/p7221.001.32091.32891.3209500.0034179.10
14362004.12.10 11:32t/p7141.001.31941.32741.3194500.0034679.10
14372004.12.10 11:32t/p7151.001.31931.32731.3193500.0035179.10
14382004.12.10 11:32t/p7161.001.31941.32741.3194500.0035679.10
14392004.12.10 11:32t/p7171.001.31931.32731.3193500.0036179.10
14402004.12.10 11:32t/p7181.001.31941.32741.3194500.0036679.10
14412004.12.10 11:32t/p7191.001.31931.32731.3193500.0037179.10
14422004.12.10 11:32t/p7201.001.31941.32741.3194500.0037679.10
14432004.12.10 11:32t/p7211.001.31991.32791.3199500.0038179.10
14442004.12.10 11:32t/p7131.001.31911.32711.3191500.0038679.10
14452004.12.10 11:33sell7231.001.31981.32281.3148
14462004.12.10 11:33sell7241.001.32011.32311.3151
14472004.12.10 11:33sell7251.001.32051.32351.3155
14482004.12.10 11:33sell7261.001.32131.32431.3163
14492004.12.10 11:33sell7271.001.32131.32431.3163
14502004.12.10 11:34sell7281.001.32131.32431.3163
14512004.12.10 11:34sell7291.001.32131.32431.3163
14522004.12.10 11:35sell7301.001.32121.32421.3162
14532004.12.10 11:35sell7311.001.32111.32411.3161
14542004.12.10 11:35sell7321.001.32211.32511.3171
14552004.12.10 11:37s/l7231.001.32281.32281.3148-300.0038379.10
14562004.12.10 11:37sell7331.001.32251.32551.3175
14572004.12.10 11:40s/l7241.001.32311.32311.3151-300.0038079.10
14582004.12.10 11:40sell7341.001.32281.32581.3178
14592004.12.10 12:00t/p7321.001.31711.32511.3171500.0038579.10
14602004.12.10 12:00t/p7331.001.31751.32551.3175500.0039079.10
14612004.12.10 12:00t/p7341.001.31781.32581.3178500.0039579.10
14622004.12.10 12:52t/p7261.001.31631.32431.3163500.0040079.10
14632004.12.10 12:52t/p7271.001.31631.32431.3163500.0040579.10
14642004.12.10 12:52t/p7281.001.31631.32431.3163500.0041079.10
14652004.12.10 12:52t/p7291.001.31631.32431.3163500.0041579.10
14662004.12.10 12:52t/p7251.001.31551.32351.3155500.0042079.10
14672004.12.10 12:52t/p7301.001.31621.32421.3162500.0042579.10
14682004.12.10 12:52t/p7311.001.31611.32411.3161500.0043079.10
14692004.12.10 12:52buy7352.001.31411.31111.3191
14702004.12.10 12:53buy7362.001.31411.31111.3191
14712004.12.10 12:53buy7372.001.31411.31111.3191
14722004.12.10 12:53buy7382.001.31411.31111.3191
14732004.12.10 12:54buy7392.001.31411.31111.3191
14742004.12.10 12:54buy7402.001.31411.31111.3191
14752004.12.10 12:55buy7412.001.31411.31111.3191
14762004.12.10 12:55buy7422.001.31411.31111.3191
14772004.12.10 14:02t/p7352.001.31911.31111.31911000.0044079.10
14782004.12.10 14:02t/p7362.001.31911.31111.31911000.0045079.10
14792004.12.10 14:02t/p7372.001.31911.31111.31911000.0046079.10
14802004.12.10 14:02t/p7382.001.31911.31111.31911000.0047079.10
14812004.12.10 14:02t/p7392.001.31911.31111.31911000.0048079.10
14822004.12.10 14:02t/p7402.001.31911.31111.31911000.0049079.10
14832004.12.10 14:02t/p7412.001.31911.31111.31911000.0050079.10
14842004.12.10 14:02t/p7422.001.31911.31111.31911000.0051079.10
14852004.12.10 14:04buy7432.001.31871.31571.3237
14862004.12.10 14:04buy7442.001.31781.31481.3228
14872004.12.10 14:07buy7452.001.31781.31481.3228
14882004.12.10 14:08buy7462.001.31771.31471.3227
14892004.12.10 14:24buy7472.001.31771.31471.3227
14902004.12.10 14:26buy7482.001.31771.31471.3227
14912004.12.10 16:07buy7492.001.31741.31441.3224
14922004.12.10 16:07buy7502.001.31731.31431.3223
14932004.12.10 16:08buy7512.001.31741.31441.3224
14942004.12.10 16:08buy7522.001.31731.31431.3223
14952004.12.10 17:00t/p7432.001.32371.31571.32371000.0052079.10
14962004.12.10 17:00t/p7442.001.32281.31481.32281000.0053079.10
14972004.12.10 17:00t/p7452.001.32281.31481.32281000.0054079.10
14982004.12.10 17:00t/p7462.001.32271.31471.32271000.0055079.10
14992004.12.10 17:00t/p7472.001.32271.31471.32271000.0056079.10
15002004.12.10 17:00t/p7482.001.32271.31471.32271000.0057079.10
15012004.12.10 17:00t/p7492.001.32241.31441.32241000.0058079.10
15022004.12.10 17:00t/p7502.001.32231.31431.32231000.0059079.10
15032004.12.10 17:00t/p7512.001.32241.31441.32241000.0060079.10
15042004.12.10 17:00t/p7522.001.32231.31431.32231000.0061079.10
15052004.12.10 17:00buy7533.001.31921.31621.3242
15062004.12.10 17:00buy7543.001.31881.31581.3238
15072004.12.10 17:00buy7553.001.31881.31581.3238
15082004.12.10 17:00buy7563.001.31881.31581.3238
15092004.12.10 17:00buy7573.001.31881.31581.3238
15102004.12.10 17:00buy7583.001.31881.31581.3238
15112004.12.10 17:00buy7593.001.31881.31581.3238
15122004.12.10 17:01buy7603.001.31881.31581.3238
15132004.12.10 18:22t/p7533.001.32421.31621.32421500.0062579.10
15142004.12.10 18:22t/p7543.001.32381.31581.32381500.0064079.10
15152004.12.10 18:22t/p7553.001.32381.31581.32381500.0065579.10
15162004.12.10 18:22t/p7563.001.32381.31581.32381500.0067079.10
15172004.12.10 18:22t/p7573.001.32381.31581.32381500.0068579.10
15182004.12.10 18:22t/p7583.001.32381.31581.32381500.0070079.10
15192004.12.10 18:22t/p7593.001.32381.31581.32381500.0071579.10
15202004.12.10 18:22t/p7603.001.32381.31581.32381500.0073079.10
15212004.12.10 18:22buy7613.001.32321.32021.3282
15222004.12.10 18:22buy7623.001.32331.32031.3283
15232004.12.10 18:22buy7633.001.32341.32041.3284
15242004.12.10 18:23buy7643.001.32321.32021.3282
15252004.12.10 18:23buy7653.001.32331.32031.3283
15262004.12.10 18:23buy7663.001.32341.32041.3284
15272004.12.10 18:23buy7673.001.32321.32021.3282
15282004.12.10 18:23buy7683.001.32331.32031.3283
15292004.12.10 18:23buy7693.001.32341.32041.3284
15302004.12.13 00:00s/l7613.001.32021.32021.3282-929.3172149.79
15312004.12.13 00:00s/l7623.001.32031.32031.3283-929.3171220.48
15322004.12.13 00:00s/l7633.001.32041.32041.3284-929.3170291.17
15332004.12.13 00:00s/l7643.001.32021.32021.3282-929.3169361.86
15342004.12.13 00:00s/l7653.001.32031.32031.3283-929.3168432.55
15352004.12.13 00:00s/l7663.001.32041.32041.3284-929.3167503.24
15362004.12.13 00:00s/l7673.001.32021.32021.3282-929.3166573.93
15372004.12.13 00:00s/l7683.001.32031.32031.3283-929.3165644.62
15382004.12.13 00:00s/l7693.001.32041.32041.3284-929.3164715.31
15392004.12.13 01:02sell7703.001.32141.32441.3164
15402004.12.13 01:02sell7713.001.32251.32551.3175
15412004.12.13 01:03sell7723.001.32241.32541.3174
15422004.12.13 01:04sell7733.001.32251.32551.3175
15432004.12.13 01:04sell7743.001.32251.32551.3175
15442004.12.13 01:05sell7753.001.32241.32541.3174
15452004.12.13 01:06sell7763.001.32251.32551.3175
15462004.12.13 01:07sell7773.001.32241.32541.3174
15472004.12.13 02:37s/l7703.001.32441.32441.3164-900.0063815.31
15482004.12.13 02:37sell7782.001.32411.32711.3191
15492004.12.13 02:37sell7792.001.32401.32701.3190
15502004.12.13 03:02s/l7713.001.32551.32551.3175-900.0062915.31
15512004.12.13 03:02s/l7723.001.32541.32541.3174-900.0062015.31
15522004.12.13 03:02s/l7733.001.32551.32551.3175-900.0061115.31
15532004.12.13 03:02s/l7743.001.32551.32551.3175-900.0060215.31
15542004.12.13 03:02s/l7753.001.32541.32541.3174-900.0059315.31
15552004.12.13 03:02s/l7763.001.32551.32551.3175-900.0058415.31
15562004.12.13 03:02s/l7773.001.32541.32541.3174-900.0057515.31
15572004.12.13 03:02sell7802.001.32571.32871.3207
15582004.12.13 03:03sell7812.001.32581.32881.3208
15592004.12.13 03:03sell7822.001.32571.32871.3207
15602004.12.13 03:04sell7832.001.32581.32881.3208
15612004.12.13 03:04sell7842.001.32571.32871.3207
15622004.12.13 03:04sell7852.001.32581.32881.3208
15632004.12.13 03:05s/l7782.001.32711.32711.3191-600.0056915.31
15642004.12.13 03:05s/l7792.001.32701.32701.3190-600.0056315.31
15652004.12.13 03:05sell7862.001.32681.32981.3218
15662004.12.13 03:05sell7872.001.32701.33001.3220
15672004.12.13 03:05sell7882.001.32731.33031.3223
15682004.12.13 03:06sell7892.001.32731.33031.3223
15692004.12.13 05:17s/l7802.001.32871.32871.3207-600.0055715.31
15702004.12.13 05:17s/l7822.001.32871.32871.3207-600.0055115.31
15712004.12.13 05:17s/l7842.001.32871.32871.3207-600.0054515.31
15722004.12.13 05:17sell7902.001.32841.33141.3234
15732004.12.13 05:17s/l7812.001.32881.32881.3208-600.0053915.31
15742004.12.13 05:17s/l7832.001.32881.32881.3208-600.0053315.31
15752004.12.13 05:17s/l7852.001.32881.32881.3208-600.0052715.31
15762004.12.13 05:17sell7912.001.32901.33201.3240
15772004.12.13 05:18sell7922.001.32901.33201.3240
15782004.12.13 05:19sell7932.001.32901.33201.3240
15792004.12.13 05:19sell7942.001.32901.33201.3240
15802004.12.13 05:20sell7952.001.32901.33201.3240
15812004.12.13 10:30s/l7862.001.32981.32981.3218-600.0052115.31
15822004.12.13 10:30s/l7872.001.33001.33001.3220-600.0051515.31
15832004.12.13 10:30sell7962.001.32981.33281.3248
15842004.12.13 10:30sell7972.001.32991.33291.3249
15852004.12.13 10:32s/l7882.001.33031.33031.3223-600.0050915.31
15862004.12.13 10:32s/l7892.001.33031.33031.3223-600.0050315.31
15872004.12.13 10:32sell7982.001.33011.33311.3251
15882004.12.13 14:00t/p7962.001.32481.33281.32481000.0051315.31
15892004.12.13 14:00t/p7972.001.32491.33291.32491000.0052315.31
15902004.12.13 14:00t/p7982.001.32511.33311.32511000.0053315.31
15912004.12.13 17:45sell7992.001.33041.33341.3254
15922004.12.13 17:45sell8002.001.33041.33341.3254
15932004.12.13 17:46sell8012.001.33041.33341.3254
15942004.12.13 17:46sell8022.001.33041.33341.3254
15952004.12.13 18:52s/l7902.001.33141.33141.3234-600.0052715.31
15962004.12.13 18:52sell8032.001.33141.33441.3264
15972004.12.13 18:53s/l7912.001.33201.33201.3240-600.0052115.31
15982004.12.13 18:53s/l7922.001.33201.33201.3240-600.0051515.31
15992004.12.13 18:53s/l7932.001.33201.33201.3240-600.0050915.31
16002004.12.13 18:53s/l7942.001.33201.33201.3240-600.0050315.31
16012004.12.13 18:53s/l7952.001.33201.33201.3240-600.0049715.31
16022004.12.13 18:53sell8042.001.33171.33471.3267
16032004.12.13 18:53sell8052.001.33171.33471.3267
16042004.12.13 18:54sell8062.001.33171.33471.3267
16052004.12.13 18:54sell8072.001.33171.33471.3267
16062004.12.14 13:37s/l7992.001.33341.33341.3254-590.4849124.83
16072004.12.14 13:37s/l8002.001.33341.33341.3254-590.4848534.35
16082004.12.14 13:37s/l8012.001.33341.33341.3254-590.4847943.87
16092004.12.14 13:37s/l8022.001.33341.33341.3254-590.4847353.39
16102004.12.14 13:37sell8082.001.33311.33611.3281
16112004.12.14 13:37sell8092.001.33301.33601.3280
16122004.12.14 13:38sell8102.001.33311.33611.3281
16132004.12.14 13:38sell8112.001.33301.33601.3280
16142004.12.14 17:50t/p8082.001.32811.33611.32811000.0048353.39
16152004.12.14 17:50t/p8092.001.32801.33601.32801000.0049353.39
16162004.12.14 17:50t/p8102.001.32811.33611.32811000.0050353.39
16172004.12.14 17:50t/p8112.001.32801.33601.32801000.0051353.39
16182004.12.14 18:52t/p8032.001.32641.33441.32641009.5252362.91
16192004.12.14 18:52t/p8042.001.32671.33471.32671009.5253372.43
16202004.12.14 18:52t/p8052.001.32671.33471.32671009.5254381.95
16212004.12.14 18:52t/p8062.001.32671.33471.32671009.5255391.47
16222004.12.14 18:52t/p8072.001.32671.33471.32671009.5256400.99
16232004.12.14 18:52sell8122.001.32721.33021.3222
16242004.12.14 18:52sell8132.001.32741.33041.3224
16252004.12.14 18:52sell8142.001.32731.33031.3223
16262004.12.14 18:53sell8152.001.32721.33021.3222
16272004.12.14 18:53sell8162.001.32741.33041.3224
16282004.12.14 18:53sell8172.001.32731.33031.3223
16292004.12.14 18:53sell8182.001.32721.33021.3222
16302004.12.14 18:53sell8192.001.32741.33041.3224
16312004.12.14 18:53sell8202.001.32731.33031.3223
16322004.12.14 18:54sell8212.001.32721.33021.3222
16332004.12.14 20:00s/l8122.001.33021.33021.3222-600.0055800.99
16342004.12.14 20:00s/l8142.001.33031.33031.3223-600.0055200.99
16352004.12.14 20:00s/l8152.001.33021.33021.3222-600.0054600.99
16362004.12.14 20:00s/l8172.001.33031.33031.3223-600.0054000.99
16372004.12.14 20:00s/l8182.001.33021.33021.3222-600.0053400.99
16382004.12.14 20:00s/l8202.001.33031.33031.3223-600.0052800.99
16392004.12.14 20:00s/l8212.001.33021.33021.3222-600.0052200.99
16402004.12.14 20:00sell8222.001.33001.33301.3250
16412004.12.14 20:00sell8232.001.33001.33301.3250
16422004.12.14 20:01sell8242.001.33001.33301.3250
16432004.12.14 20:01sell8252.001.33001.33301.3250
16442004.12.14 20:02sell8262.001.33001.33301.3250
16452004.12.14 20:02sell8272.001.33001.33301.3250
16462004.12.14 20:02sell8282.001.33001.33301.3250
16472004.12.14 21:00s/l8132.001.33041.33041.3224-600.0051600.99
16482004.12.14 21:00s/l8162.001.33041.33041.3224-600.0051000.99
16492004.12.14 21:00s/l8192.001.33041.33041.3224-600.0050400.99
16502004.12.14 21:00sell8292.001.33051.33351.3255
16512004.12.14 21:00sell8302.001.33051.33351.3255
16522004.12.15 09:20s/l8222.001.33301.33301.3250-590.4849810.51
16532004.12.15 09:20s/l8232.001.33301.33301.3250-590.4849220.03
16542004.12.15 09:20s/l8242.001.33301.33301.3250-590.4848629.55
16552004.12.15 09:20s/l8252.001.33301.33301.3250-590.4848039.07
16562004.12.15 09:20s/l8262.001.33301.33301.3250-590.4847448.59
16572004.12.15 09:20s/l8272.001.33301.33301.3250-590.4846858.11
16582004.12.15 09:20s/l8282.001.33301.33301.3250-590.4846267.63
16592004.12.15 09:20sell8312.001.33291.33591.3279
16602004.12.15 09:20sell8322.001.33311.33611.3281
16612004.12.15 09:20sell8332.001.33301.33601.3280
16622004.12.15 09:20sell8342.001.33311.33611.3281
16632004.12.15 09:20s/l8292.001.33351.33351.3255-590.4845677.15
16642004.12.15 09:20s/l8302.001.33351.33351.3255-590.4845086.67
16652004.12.15 09:20sell8352.001.33321.33621.3282
16662004.12.15 09:20sell8362.001.33311.33611.3281
16672004.12.15 09:21sell8372.001.33311.33611.3281
16682004.12.15 09:21sell8382.001.33301.33601.3280
16692004.12.15 12:40s/l8312.001.33591.33591.3279-600.0044486.67
16702004.12.15 12:40s/l8332.001.33601.33601.3280-600.0043886.67
16712004.12.15 12:40s/l8382.001.33601.33601.3280-600.0043286.67
16722004.12.15 12:40sell8392.001.33571.33871.3307
16732004.12.15 12:40s/l8322.001.33611.33611.3281-600.0042686.67
16742004.12.15 12:40s/l8342.001.33611.33611.3281-600.0042086.67
16752004.12.15 12:40s/l8352.001.33621.33621.3282-600.0041486.67
16762004.12.15 12:40s/l8362.001.33611.33611.3281-600.0040886.67
16772004.12.15 12:40s/l8372.001.33611.33611.3281-600.0040286.67
16782004.12.15 12:40sell8402.001.33641.33941.3314
16792004.12.15 12:40sell8411.001.33681.33981.3318
16802004.12.15 12:40sell8421.001.33711.34011.3321
16812004.12.15 12:40sell8431.001.33711.34011.3321
16822004.12.15 12:41sell8441.001.33711.34011.3321
16832004.12.15 12:41sell8451.001.33711.34011.3321
16842004.12.15 12:42sell8461.001.33711.34011.3321
16852004.12.15 12:42sell8471.001.33741.34041.3324
16862004.12.15 12:42sell8481.001.33731.34031.3323
16872004.12.15 14:47s/l8392.001.33871.33871.3307-600.0039686.67
16882004.12.15 14:47sell8491.001.33871.34171.3337
16892004.12.15 14:50s/l8402.001.33941.33941.3314-600.0039086.67
16902004.12.15 14:50sell8501.001.33941.34241.3344
16912004.12.15 14:50s/l8411.001.33981.33981.3318-300.0038786.67
16922004.12.15 14:50sell8511.001.33951.34251.3345
16932004.12.15 15:52s/l8421.001.34011.34011.3321-300.0038486.67
16942004.12.15 15:52s/l8431.001.34011.34011.3321-300.0038186.67
16952004.12.15 15:52s/l8441.001.34011.34011.3321-300.0037886.67
16962004.12.15 15:52s/l8451.001.34011.34011.3321-300.0037586.67
16972004.12.15 15:52s/l8461.001.34011.34011.3321-300.0037286.67
16982004.12.15 15:52sell8521.001.33981.34281.3348
16992004.12.15 15:53sell8531.001.33981.34281.3348
17002004.12.15 15:53sell8541.001.33981.34281.3348
17012004.12.15 15:54sell8551.001.33981.34281.3348
17022004.12.15 15:54sell8561.001.33981.34281.3348
17032004.12.15 16:07s/l8471.001.34041.34041.3324-300.0036986.67
17042004.12.15 16:07s/l8481.001.34031.34031.3323-300.0036686.67
17052004.12.15 16:07sell8571.001.34011.34311.3351
17062004.12.15 16:07sell8581.001.34001.34301.3350
17072004.12.15 16:12s/l8491.001.34171.34171.3337-300.0036386.67
17082004.12.15 16:12sell8591.001.34171.34471.3367
17092004.12.15 16:20s/l8501.001.34241.34241.3344-300.0036086.67
17102004.12.15 16:20s/l8511.001.34251.34251.3345-300.0035786.67
17112004.12.15 16:20s/l8521.001.34281.34281.3348-300.0035486.67
17122004.12.15 16:20s/l8531.001.34281.34281.3348-300.0035186.67
17132004.12.15 16:20s/l8541.001.34281.34281.3348-300.0034886.67
17142004.12.15 16:20s/l8551.001.34281.34281.3348-300.0034586.67
17152004.12.15 16:20s/l8561.001.34281.34281.3348-300.0034286.67
17162004.12.15 16:20sell8601.001.34251.34551.3375
17172004.12.15 16:20sell8611.001.34241.34541.3374
17182004.12.15 16:20sell8621.001.34231.34531.3373
17192004.12.15 16:20sell8631.001.34221.34521.3372
17202004.12.15 16:20sell8641.001.34251.34551.3375
17212004.12.15 16:20sell8651.001.34241.34541.3374
17222004.12.15 16:20sell8661.001.34231.34531.3373
17232004.12.15 18:17s/l8571.001.34311.34311.3351-300.0033986.67
17242004.12.15 18:17s/l8581.001.34301.34301.3350-300.0033686.67
17252004.12.15 18:17sell8671.001.34311.34611.3381
17262004.12.15 18:18sell8681.001.34321.34621.3382
17272004.12.15 19:22s/l8591.001.34471.34471.3367-300.0033386.67
17282004.12.15 19:22sell8691.001.34441.34741.3394
17292004.12.15 23:10t/p8691.001.33941.34741.3394500.0033886.67
17302004.12.16 13:22t/p8601.001.33751.34551.3375504.7634391.43
17312004.12.16 13:22t/p8611.001.33741.34541.3374504.7634896.19
17322004.12.16 13:22t/p8621.001.33731.34531.3373504.7635400.95
17332004.12.16 13:22t/p8631.001.33721.34521.3372504.7635905.71
17342004.12.16 13:22t/p8641.001.33751.34551.3375504.7636410.47
17352004.12.16 13:22t/p8651.001.33741.34541.3374504.7636915.23
17362004.12.16 13:22t/p8661.001.33731.34531.3373504.7637419.99
17372004.12.16 13:22t/p8671.001.33811.34611.3381504.7637924.75
17382004.12.16 13:22t/p8681.001.33821.34621.3382504.7638429.51
17392004.12.16 13:22sell8701.001.33811.34111.3331
17402004.12.16 13:22sell8711.001.33861.34161.3336
17412004.12.16 13:22sell8721.001.33911.34211.3341
17422004.12.16 13:22sell8731.001.33941.34241.3344
17432004.12.16 13:23sell8741.001.33931.34231.3343
17442004.12.16 13:23sell8751.001.33941.34241.3344
17452004.12.16 13:23sell8761.001.33931.34231.3343
17462004.12.16 13:24sell8771.001.33941.34241.3344
17472004.12.16 13:24sell8781.001.33931.34231.3343
17482004.12.16 13:35sell8791.001.33951.34251.3345
17492004.12.16 14:00s/l8701.001.34111.34111.3331-300.0038129.51
17502004.12.16 14:00sell8801.001.34101.34401.3360
17512004.12.16 14:02s/l8711.001.34161.34161.3336-300.0037829.51
17522004.12.16 14:02sell8811.001.34151.34451.3365
17532004.12.16 14:02s/l8721.001.34211.34211.3341-300.0037529.51
17542004.12.16 14:02s/l8731.001.34241.34241.3344-300.0037229.51
17552004.12.16 14:02s/l8741.001.34231.34231.3343-300.0036929.51
17562004.12.16 14:02s/l8751.001.34241.34241.3344-300.0036629.51
17572004.12.16 14:02s/l8761.001.34231.34231.3343-300.0036329.51
17582004.12.16 14:02s/l8771.001.34241.34241.3344-300.0036029.51
17592004.12.16 14:02s/l8781.001.34231.34231.3343-300.0035729.51
17602004.12.16 14:02s/l8791.001.34251.34251.3345-300.0035429.51
17612004.12.16 14:02sell8821.001.34221.34521.3372
17622004.12.16 14:02sell8831.001.34231.34531.3373
17632004.12.16 14:03sell8841.001.34221.34521.3372
17642004.12.16 14:03sell8851.001.34231.34531.3373
17652004.12.16 14:03sell8861.001.34221.34521.3372
17662004.12.16 14:03sell8871.001.34231.34531.3373
17672004.12.16 14:04sell8881.001.34221.34521.3372
17682004.12.16 14:04sell8891.001.34231.34531.3373
17692004.12.16 15:45t/p8821.001.33721.34521.3372500.0035929.51
17702004.12.16 15:45t/p8831.001.33731.34531.3373500.0036429.51
17712004.12.16 15:45t/p8841.001.33721.34521.3372500.0036929.51
17722004.12.16 15:45t/p8851.001.33731.34531.3373500.0037429.51
17732004.12.16 15:45t/p8861.001.33721.34521.3372500.0037929.51
17742004.12.16 15:45t/p8871.001.33731.34531.3373500.0038429.51
17752004.12.16 15:45t/p8881.001.33721.34521.3372500.0038929.51
17762004.12.16 15:45t/p8891.001.33731.34531.3373500.0039429.51
17772004.12.16 16:07t/p8801.001.33601.34401.3360500.0039929.51
17782004.12.16 16:07t/p8811.001.33651.34451.3365500.0040429.51
17792004.12.16 16:07sell8902.001.33611.33911.3311
17802004.12.16 16:07s/l8902.001.33911.33911.3311-600.0039829.51
17812004.12.16 16:07buy8911.001.33851.33551.3435
17822004.12.16 16:07buy8921.001.33821.33521.3432
17832004.12.16 16:07buy8931.001.33731.33431.3423
17842004.12.16 16:07buy8941.001.33681.33381.3418
17852004.12.16 16:07s/l8911.001.33551.33551.3435-300.0039529.51
17862004.12.16 16:07s/l8921.001.33521.33521.3432-300.0039229.51
17872004.12.16 16:07buy8951.001.33491.33191.3399
17882004.12.16 16:07buy8961.001.33491.33191.3399
17892004.12.16 16:08buy8971.001.33491.33191.3399
17902004.12.16 16:08buy8981.001.33491.33191.3399
17912004.12.16 16:08buy8991.001.33491.33191.3399
17922004.12.16 16:08buy9001.001.33491.33191.3399
17932004.12.16 16:09buy9011.001.33491.33191.3399
17942004.12.16 16:10s/l8931.001.33431.33431.3423-300.0038929.51
17952004.12.16 16:10s/l8941.001.33381.33381.3418-300.0038629.51
17962004.12.16 16:10buy9021.001.33401.33101.3390
17972004.12.16 16:10buy9031.001.33411.33111.3391
17982004.12.16 16:10buy9041.001.33361.33061.3386
17992004.12.16 16:12s/l8951.001.33191.33191.3399-300.0038329.51
18002004.12.16 16:12s/l8961.001.33191.33191.3399-300.0038029.51
18012004.12.16 16:12s/l8971.001.33191.33191.3399-300.0037729.51
18022004.12.16 16:12s/l8981.001.33191.33191.3399-300.0037429.51
18032004.12.16 16:12s/l8991.001.33191.33191.3399-300.0037129.51
18042004.12.16 16:12s/l9001.001.33191.33191.3399-300.0036829.51
18052004.12.16 16:12s/l9011.001.33191.33191.3399-300.0036529.51
18062004.12.16 16:12s/l9021.001.33101.33101.3390-300.0036229.51
18072004.12.16 16:12s/l9031.001.33111.33111.3391-300.0035929.51
18082004.12.16 16:12buy9051.001.33131.32831.3363
18092004.12.16 16:12s/l9041.001.33061.33061.3386-300.0035629.51
18102004.12.16 16:12buy9061.001.33081.32781.3358
18112004.12.16 16:12buy9071.001.32901.32601.3340
18122004.12.16 16:12buy9081.001.32901.32601.3340
18132004.12.16 16:12buy9091.001.32901.32601.3340
18142004.12.16 16:13buy9101.001.32901.32601.3340
18152004.12.16 16:13buy9111.001.32901.32601.3340
18162004.12.16 16:13buy9121.001.32901.32601.3340
18172004.12.16 16:13buy9131.001.32901.32601.3340
18182004.12.16 16:13buy9141.001.32901.32601.3340
18192004.12.16 16:17t/p9051.001.33631.32831.3363500.0036129.51
18202004.12.16 16:17t/p9061.001.33581.32781.3358500.0036629.51
18212004.12.16 16:17t/p9071.001.33401.32601.3340500.0037129.51
18222004.12.16 16:17t/p9081.001.33401.32601.3340500.0037629.51
18232004.12.16 16:17t/p9091.001.33401.32601.3340500.0038129.51
18242004.12.16 16:17t/p9101.001.33401.32601.3340500.0038629.51
18252004.12.16 16:17t/p9111.001.33401.32601.3340500.0039129.51
18262004.12.16 16:17t/p9121.001.33401.32601.3340500.0039629.51
18272004.12.16 16:17t/p9131.001.33401.32601.3340500.0040129.51
18282004.12.16 16:17t/p9141.001.33401.32601.3340500.0040629.51
18292004.12.16 16:17buy9152.001.33611.33311.3411
18302004.12.16 16:17buy9162.001.33541.33241.3404
18312004.12.16 16:17s/l9152.001.33311.33311.3411-600.0040029.51
18322004.12.16 16:17s/l9162.001.33241.33241.3404-600.0039429.51
18332004.12.16 16:17sell9171.001.33451.33751.3295
18342004.12.16 16:17s/l9171.001.33751.33751.3295-300.0039129.51
18352004.12.16 16:17buy9181.001.33791.33491.3429
18362004.12.16 16:17buy9191.001.33751.33451.3425
18372004.12.16 16:17buy9201.001.33611.33311.3411
18382004.12.16 16:17buy9211.001.33541.33241.3404
18392004.12.16 16:17s/l9181.001.33491.33491.3429-300.0038829.51
18402004.12.16 16:17s/l9191.001.33451.33451.3425-300.0038529.51
18412004.12.16 16:17s/l9201.001.33311.33311.3411-300.0038229.51
18422004.12.16 16:17s/l9211.001.33241.33241.3404-300.0037929.51
18432004.12.16 16:17sell9221.001.33451.33751.3295
18442004.12.16 16:17s/l9221.001.33751.33751.3295-300.0037629.51
18452004.12.16 16:17buy9231.001.33791.33491.3429
18462004.12.16 16:17buy9241.001.33751.33451.3425
18472004.12.16 16:17buy9251.001.33611.33311.3411
18482004.12.16 16:17buy9261.001.33541.33241.3404
18492004.12.16 16:17s/l9231.001.33491.33491.3429-300.0037329.51
18502004.12.16 16:17s/l9241.001.33451.33451.3425-300.0037029.51
18512004.12.16 16:17s/l9251.001.33311.33311.3411-300.0036729.51
18522004.12.16 16:17s/l9261.001.33241.33241.3404-300.0036429.51
18532004.12.16 16:17sell9271.001.33451.33751.3295
18542004.12.16 16:17s/l9271.001.33751.33751.3295-300.0036129.51
18552004.12.16 16:17buy9281.001.33791.33491.3429
18562004.12.16 16:17buy9291.001.33751.33451.3425
18572004.12.16 16:18buy9301.001.33611.33311.3411
18582004.12.16 16:18buy9311.001.33541.33241.3404
18592004.12.16 16:18s/l9281.001.33491.33491.3429-300.0035829.51
18602004.12.16 16:18s/l9291.001.33451.33451.3425-300.0035529.51
18612004.12.16 16:18s/l9301.001.33311.33311.3411-300.0035229.51
18622004.12.16 16:18s/l9311.001.33241.33241.3404-300.0034929.51
18632004.12.16 16:18sell9321.001.33451.33751.3295
18642004.12.16 16:18s/l9321.001.33751.33751.3295-300.0034629.51
18652004.12.16 16:18buy9331.001.33791.33491.3429
18662004.12.16 16:18buy9341.001.33751.33451.3425
18672004.12.16 16:18buy9351.001.33611.33311.3411
18682004.12.16 16:18buy9361.001.33541.33241.3404
18692004.12.16 16:18s/l9331.001.33491.33491.3429-300.0034329.51
18702004.12.16 16:18s/l9341.001.33451.33451.3425-300.0034029.51
18712004.12.16 16:18s/l9351.001.33311.33311.3411-300.0033729.51
18722004.12.16 16:18s/l9361.001.33241.33241.3404-300.0033429.51
18732004.12.16 16:18sell9371.001.33451.33751.3295
18742004.12.16 16:18s/l9371.001.33751.33751.3295-300.0033129.51
18752004.12.16 16:18buy9381.001.33791.33491.3429
18762004.12.16 16:18buy9391.001.33751.33451.3425
18772004.12.16 16:18buy9401.001.33611.33311.3411
18782004.12.16 16:18buy9411.001.33541.33241.3404
18792004.12.16 16:18s/l9381.001.33491.33491.3429-300.0032829.51
18802004.12.16 16:18s/l9391.001.33451.33451.3425-300.0032529.51
18812004.12.16 16:18s/l9401.001.33311.33311.3411-300.0032229.51
18822004.12.16 16:18s/l9411.001.33241.33241.3404-300.0031929.51
18832004.12.16 16:18sell9421.001.33451.33751.3295
18842004.12.16 16:18s/l9421.001.33751.33751.3295-300.0031629.51
18852004.12.16 16:18buy9431.001.33791.33491.3429
18862004.12.16 16:18buy9441.001.33751.33451.3425
18872004.12.16 16:18buy9451.001.33611.33311.3411
18882004.12.16 16:18buy9461.001.33541.33241.3404
18892004.12.16 16:18s/l9431.001.33491.33491.3429-300.0031329.51
18902004.12.16 16:18s/l9441.001.33451.33451.3425-300.0031029.51
18912004.12.16 16:18s/l9451.001.33311.33311.3411-300.0030729.51
18922004.12.16 16:18s/l9461.001.33241.33241.3404-300.0030429.51
18932004.12.16 16:18sell9471.001.33451.33751.3295
18942004.12.16 16:18s/l9471.001.33751.33751.3295-300.0030129.51
18952004.12.16 16:18buy9481.001.33791.33491.3429
18962004.12.16 16:18buy9491.001.33751.33451.3425
18972004.12.16 16:18buy9501.001.33611.33311.3411
18982004.12.16 16:18buy9511.001.33541.33241.3404
18992004.12.16 16:18s/l9481.001.33491.33491.3429-300.0029829.51
19002004.12.16 16:18s/l9491.001.33451.33451.3425-300.0029529.51
19012004.12.16 16:18s/l9501.001.33311.33311.3411-300.0029229.51
19022004.12.16 16:18s/l9511.001.33241.33241.3404-300.0028929.51
19032004.12.16 16:18sell9521.001.33451.33751.3295
19042004.12.16 16:20s/l9521.001.33751.33751.3295-300.0028629.51
19052004.12.16 16:20buy9531.001.33921.33621.3442
19062004.12.16 16:20buy9541.001.33911.33611.3441
19072004.12.16 16:20buy9551.001.33881.33581.3438
19082004.12.16 16:20buy9561.001.33861.33561.3436
19092004.12.16 16:20buy9571.001.33791.33491.3429
19102004.12.16 16:20buy9581.001.33791.33491.3429
19112004.12.16 16:20buy9591.001.33791.33491.3429
19122004.12.16 16:20buy9601.001.33791.33491.3429
19132004.12.16 16:20buy9611.001.33791.33491.3429
19142004.12.16 16:20buy9621.001.33791.33491.3429
19152004.12.16 16:25s/l9531.001.33621.33621.3442-300.0028329.51
19162004.12.16 16:25s/l9541.001.33611.33611.3441-300.0028029.51
19172004.12.16 16:25s/l9551.001.33581.33581.3438-300.0027729.51
19182004.12.16 16:25s/l9561.001.33561.33561.3436-300.0027429.51
19192004.12.16 16:25buy9631.001.33531.33231.3403
19202004.12.16 16:25s/l9571.001.33491.33491.3429-300.0027129.51
19212004.12.16 16:25s/l9581.001.33491.33491.3429-300.0026829.51
19222004.12.16 16:25s/l9591.001.33491.33491.3429-300.0026529.51
19232004.12.16 16:25s/l9601.001.33491.33491.3429-300.0026229.51
19242004.12.16 16:25s/l9611.001.33491.33491.3429-300.0025929.51
19252004.12.16 16:25s/l9621.001.33491.33491.3429-300.0025629.51
19262004.12.16 16:25buy9641.001.33441.33141.3394
19272004.12.16 16:25s/l9631.001.33231.33231.3403-300.0025329.51
19282004.12.16 16:25s/l9641.001.33141.33141.3394-300.0025029.51
19292004.12.16 16:25sell9651.001.33341.33641.3284
19302004.12.16 16:25s/l9651.001.33641.33641.3284-300.0024729.51
19312004.12.16 16:25buy9661.001.33731.33431.3423
19322004.12.16 16:25buy9671.001.33691.33391.3419
19332004.12.16 16:25buy9681.001.33531.33231.3403
19342004.12.16 16:25s/l9661.001.33431.33431.3423-300.0024429.51
19352004.12.16 16:25buy9691.001.33441.33141.3394
19362004.12.16 16:25s/l9671.001.33391.33391.3419-300.0024129.51
19372004.12.16 16:25s/l9681.001.33231.33231.3403-300.0023829.51
19382004.12.16 16:25s/l9691.001.33141.33141.3394-300.0023529.51
19392004.12.16 16:25sell9701.001.33341.33641.3284
19402004.12.16 16:25s/l9701.001.33641.33641.3284-300.0023229.51
19412004.12.16 16:25buy9711.001.33731.33431.3423
19422004.12.16 16:25buy9721.001.33691.33391.3419
19432004.12.16 16:25buy9731.001.33531.33231.3403
19442004.12.16 16:25s/l9711.001.33431.33431.3423-300.0022929.51
19452004.12.16 16:25buy9741.001.33441.33141.3394
19462004.12.16 16:25s/l9721.001.33391.33391.3419-300.0022629.51
19472004.12.16 16:25s/l9731.001.33231.33231.3403-300.0022329.51
19482004.12.16 16:25s/l9741.001.33141.33141.3394-300.0022029.51
19492004.12.16 16:25sell9751.001.33341.33641.3284
19502004.12.16 16:25s/l9751.001.33641.33641.3284-300.0021729.51
19512004.12.16 16:25buy9761.001.33731.33431.3423
19522004.12.16 16:25buy9771.001.33691.33391.3419
19532004.12.16 16:25buy9781.001.33531.33231.3403
19542004.12.16 16:25s/l9761.001.33431.33431.3423-300.0021429.51
19552004.12.16 16:25buy9791.001.33441.33141.3394
19562004.12.16 16:25s/l9771.001.33391.33391.3419-300.0021129.51
19572004.12.16 16:25s/l9781.001.33231.33231.3403-300.0020829.51
19582004.12.16 16:25s/l9791.001.33141.33141.3394-300.0020529.51
19592004.12.16 16:25sell9801.001.33341.33641.3284
19602004.12.16 16:25s/l9801.001.33641.33641.3284-300.0020229.51
19612004.12.16 16:25buy9811.001.33731.33431.3423
19622004.12.16 16:25buy9821.001.33691.33391.3419
19632004.12.16 16:25buy9831.001.33531.33231.3403
19642004.12.16 16:25s/l9811.001.33431.33431.3423-300.0019929.51
19652004.12.16 16:25buy9841.001.33441.33141.3394
19662004.12.16 16:25s/l9821.001.33391.33391.3419-300.0019629.51
19672004.12.16 16:25s/l9831.001.33231.33231.3403-300.0019329.51
19682004.12.16 16:25s/l9841.001.33141.33141.3394-300.0019029.51
19692004.12.16 16:25sell9851.001.33341.33641.3284
19702004.12.16 16:25s/l9851.001.33641.33641.3284-300.0018729.51
19712004.12.16 16:25buy9861.001.33731.33431.3423
19722004.12.16 16:25buy9871.001.33691.33391.3419
19732004.12.16 16:25buy9881.001.33531.33231.3403
19742004.12.16 16:25s/l9861.001.33431.33431.3423-300.0018429.51
19752004.12.16 16:25buy9891.001.33441.33141.3394
19762004.12.16 16:25s/l9871.001.33391.33391.3419-300.0018129.51
19772004.12.16 16:25s/l9881.001.33231.33231.3403-300.0017829.51
19782004.12.16 16:25s/l9891.001.33141.33141.3394-300.0017529.51
19792004.12.16 16:25sell9901.001.33341.33641.3284
19802004.12.16 16:26s/l9901.001.33641.33641.3284-300.0017229.51
19812004.12.16 16:26buy9911.001.33731.33431.3423
19822004.12.16 16:26buy9921.001.33691.33391.3419
19832004.12.16 16:26buy9931.001.33531.33231.3403
19842004.12.16 16:26s/l9911.001.33431.33431.3423-300.0016929.51
19852004.12.16 16:26buy9941.001.33441.33141.3394
19862004.12.16 16:26s/l9921.001.33391.33391.3419-300.0016629.51
19872004.12.16 16:26s/l9931.001.33231.33231.3403-300.0016329.51
19882004.12.16 16:26s/l9941.001.33141.33141.3394-300.0016029.51
19892004.12.16 16:26sell9951.001.33341.33641.3284
19902004.12.16 16:26s/l9951.001.33641.33641.3284-300.0015729.51
19912004.12.16 16:26buy9961.001.33731.33431.3423
19922004.12.16 16:26buy9971.001.33691.33391.3419
19932004.12.16 16:29s/l9961.001.33431.33431.3423-300.0015429.51
19942004.12.16 16:29s/l9971.001.33391.33391.3419-300.0015129.51
19952004.12.16 16:30sell9981.001.33171.33471.3267
19962004.12.16 16:30sell9991.001.33181.33481.3268
19972004.12.16 16:30sell10001.001.33181.33481.3268
19982004.12.16 16:30sell10011.001.33171.33471.3267
19992004.12.16 16:30sell10021.001.33171.33471.3267
20002004.12.16 16:30sell10031.001.33181.33481.3268
20012004.12.16 19:20t/p9981.001.32671.33471.3267500.0015629.51
20022004.12.16 19:20t/p9991.001.32681.33481.3268500.0016129.51
20032004.12.16 19:20t/p10001.001.32681.33481.3268500.0016629.51
20042004.12.16 19:20t/p10011.001.32671.33471.3267500.0017129.51
20052004.12.16 19:20t/p10021.001.32671.33471.3267500.0017629.51
20062004.12.16 19:20t/p10031.001.32681.33481.3268500.0018129.51
20072004.12.16 19:25sell10041.001.32781.33081.3228
20082004.12.16 19:25sell10051.001.32811.33111.3231
20092004.12.16 19:25sell10061.001.32801.33101.3230
20102004.12.16 19:25sell10071.001.32811.33111.3231
20112004.12.16 19:25sell10081.001.32801.33101.3230
20122004.12.16 19:25sell10091.001.32811.33111.3231
20132004.12.16 19:25sell10101.001.32801.33101.3230
20142004.12.16 20:07t/p10051.001.32311.33111.3231500.0018629.51
20152004.12.16 20:07t/p10061.001.32301.33101.3230500.0019129.51
20162004.12.16 20:07t/p10071.001.32311.33111.3231500.0019629.51
20172004.12.16 20:07t/p10081.001.32301.33101.3230500.0020129.51
20182004.12.16 20:07t/p10091.001.32311.33111.3231500.0020629.51
20192004.12.16 20:07t/p10101.001.32301.33101.3230500.0021129.51
20202004.12.16 20:07t/p10041.001.32281.33081.3228500.0021629.51
20212004.12.16 20:07sell10111.001.32591.32891.3209
20222004.12.16 20:07sell10121.001.32601.32901.3210
20232004.12.16 20:07sell10131.001.32591.32891.3209
20242004.12.16 20:07sell10141.001.32601.32901.3210
20252004.12.16 20:08sell10151.001.32591.32891.3209
20262004.12.16 20:08sell10161.001.32601.32901.3210
20272004.12.16 20:08sell10171.001.32591.32891.3209
20282004.12.16 20:08sell10181.001.32601.32901.3210
20292004.12.16 20:42t/p10121.001.32101.32901.3210500.0022129.51
20302004.12.16 20:42t/p10141.001.32101.32901.3210500.0022629.51
20312004.12.16 20:42t/p10161.001.32101.32901.3210500.0023129.51
20322004.12.16 20:42t/p10181.001.32101.32901.3210500.0023629.51
20332004.12.16 20:50t/p10111.001.32091.32891.3209500.0024129.51
20342004.12.16 20:50t/p10131.001.32091.32891.3209500.0024629.51
20352004.12.16 20:50t/p10151.001.32091.32891.3209500.0025129.51
20362004.12.16 20:50t/p10171.001.32091.32891.3209500.0025629.51
20372004.12.16 20:55sell10191.001.32161.32461.3166
20382004.12.16 20:55sell10201.001.32181.32481.3168
20392004.12.16 20:55sell10211.001.32181.32481.3168
20402004.12.16 20:55sell10221.001.32181.32481.3168
20412004.12.16 20:56sell10231.001.32181.32481.3168
20422004.12.16 20:56sell10241.001.32181.32481.3168
20432004.12.16 20:59sell10251.001.32181.32481.3168
20442004.12.16 21:00sell10261.001.32421.32721.3192
20452004.12.16 21:00sell10271.001.32421.32721.3192
20462004.12.16 21:00sell10281.001.32421.32721.3192
20472004.12.16 22:00s/l10191.001.32461.32461.3166-300.0025329.51
20482004.12.16 22:00s/l10201.001.32481.32481.3168-300.0025029.51
20492004.12.16 22:00s/l10211.001.32481.32481.3168-300.0024729.51
20502004.12.16 22:00s/l10221.001.32481.32481.3168-300.0024429.51
20512004.12.16 22:00s/l10231.001.32481.32481.3168-300.0024129.51
20522004.12.16 22:00s/l10241.001.32481.32481.3168-300.0023829.51
20532004.12.16 22:00s/l10251.001.32481.32481.3168-300.0023529.51
20542004.12.16 22:00sell10291.001.32481.32781.3198
20552004.12.16 22:00sell10301.001.32471.32771.3197
20562004.12.16 22:00sell10311.001.32481.32781.3198
20572004.12.16 22:00sell10321.001.32471.32771.3197
20582004.12.16 22:01sell10331.001.32481.32781.3198
20592004.12.16 22:01sell10341.001.32471.32771.3197
20602004.12.17 06:00s/l10261.001.32721.32721.3192-285.7223243.79
20612004.12.17 06:00s/l10271.001.32721.32721.3192-285.7222958.07
20622004.12.17 06:00s/l10281.001.32721.32721.3192-285.7222672.35
20632004.12.17 06:00sell10351.001.32691.32991.3219
20642004.12.17 06:00sell10361.001.32691.32991.3219
20652004.12.17 06:01sell10371.001.32691.32991.3219
20662004.12.17 09:17s/l10301.001.32771.32771.3197-285.7222386.63
20672004.12.17 09:17s/l10321.001.32771.32771.3197-285.7222100.91
20682004.12.17 09:17s/l10341.001.32771.32771.3197-285.7221815.19
20692004.12.17 09:17sell10381.001.32741.33041.3224
20702004.12.17 09:18sell10391.001.32731.33031.3223
20712004.12.17 09:22s/l10291.001.32781.32781.3198-285.7221529.47
20722004.12.17 09:22s/l10311.001.32781.32781.3198-285.7221243.75
20732004.12.17 09:22s/l10331.001.32781.32781.3198-285.7220958.03
20742004.12.17 09:22sell10401.001.32751.33051.3225
20752004.12.17 09:22sell10411.001.32741.33041.3224
20762004.12.17 09:22sell10421.001.32731.33031.3223
20772004.12.17 11:05s/l10351.001.32991.32991.3219-300.0020658.03
20782004.12.17 11:05s/l10361.001.32991.32991.3219-300.0020358.03
20792004.12.17 11:05s/l10371.001.32991.32991.3219-300.0020058.03
20802004.12.17 11:05sell10431.001.32991.33291.3249
20812004.12.17 11:05s/l10381.001.33041.33041.3224-300.0019758.03
20822004.12.17 11:05s/l10391.001.33031.33031.3223-300.0019458.03
20832004.12.17 11:05s/l10401.001.33051.33051.3225-300.0019158.03
20842004.12.17 11:05s/l10411.001.33041.33041.3224-300.0018858.03
20852004.12.17 11:05s/l10421.001.33031.33031.3223-300.0018558.03
20862004.12.17 11:05sell10441.001.33031.33331.3253
20872004.12.17 11:05sell10451.001.33031.33331.3253
20882004.12.17 11:05sell10461.001.33031.33331.3253
20892004.12.17 11:06sell10471.001.33031.33331.3253
20902004.12.17 11:06sell10481.001.33031.33331.3253
20912004.12.17 11:07sell10491.001.33031.33331.3253
20922004.12.17 15:30t/p10431.001.32491.33291.3249500.0019058.03
20932004.12.17 15:30t/p10441.001.32531.33331.3253500.0019558.03
20942004.12.17 15:30t/p10451.001.32531.33331.3253500.0020058.03
20952004.12.17 15:30t/p10461.001.32531.33331.3253500.0020558.03
20962004.12.17 15:30t/p10471.001.32531.33331.3253500.0021058.03
20972004.12.17 15:30t/p10481.001.32531.33331.3253500.0021558.03
20982004.12.17 15:30t/p10491.001.32531.33331.3253500.0022058.03
20992004.12.17 15:30sell10501.001.32641.32941.3214
21002004.12.17 15:30sell10511.001.32641.32941.3214
21012004.12.17 15:30sell10521.001.32641.32941.3214
21022004.12.17 15:30sell10531.001.32641.32941.3214
21032004.12.17 15:30sell10541.001.32641.32941.3214
21042004.12.17 15:30sell10551.001.32641.32941.3214
21052004.12.17 15:31sell10561.001.32641.32941.3214
21062004.12.17 15:31sell10571.001.32641.32941.3214
21072004.12.17 17:00s/l10501.001.32941.32941.3214-300.0021758.03
21082004.12.17 17:00s/l10511.001.32941.32941.3214-300.0021458.03
21092004.12.17 17:00s/l10521.001.32941.32941.3214-300.0021158.03
21102004.12.17 17:00s/l10531.001.32941.32941.3214-300.0020858.03
21112004.12.17 17:00s/l10541.001.32941.32941.3214-300.0020558.03
21122004.12.17 17:00s/l10551.001.32941.32941.3214-300.0020258.03
21132004.12.17 17:00s/l10561.001.32941.32941.3214-300.0019958.03
21142004.12.17 17:00s/l10571.001.32941.32941.3214-300.0019658.03
21152004.12.17 17:00buy10581.001.32871.32571.3337
21162004.12.17 17:00buy10591.001.32881.32581.3338
21172004.12.17 17:00buy10601.001.32861.32561.3336
21182004.12.17 17:00buy10611.001.32791.32491.3329
21192004.12.17 17:00buy10621.001.32791.32491.3329
21202004.12.17 17:00buy10631.001.32791.32491.3329
21212004.12.17 17:00buy10641.001.32791.32491.3329
21222004.12.17 17:37s/l10591.001.32581.32581.3338-300.0019358.03
21232004.12.17 17:37buy10651.001.32611.32311.3311
21242004.12.17 17:37s/l10581.001.32571.32571.3337-300.0019058.03
21252004.12.17 17:37s/l10601.001.32561.32561.3336-300.0018758.03
21262004.12.17 17:37buy10661.001.32581.32281.3308
21272004.12.17 17:38buy10671.001.32581.32281.3308
21282004.12.17 17:47s/l10611.001.32491.32491.3329-300.0018458.03
21292004.12.17 17:47s/l10621.001.32491.32491.3329-300.0018158.03
21302004.12.17 17:47s/l10631.001.32491.32491.3329-300.0017858.03
21312004.12.17 17:47s/l10641.001.32491.32491.3329-300.0017558.03
21322004.12.17 17:47buy10681.001.32521.32221.3302
21332004.12.17 17:48buy10691.001.32521.32221.3302
21342004.12.17 17:48buy10701.001.32521.32221.3302
21352004.12.17 17:49buy10711.001.32521.32221.3302
21362004.12.17 19:52t/p10661.001.33081.32281.3308500.0018058.03
21372004.12.17 19:52t/p10671.001.33081.32281.3308500.0018558.03
21382004.12.17 19:52t/p10681.001.33021.32221.3302500.0019058.03
21392004.12.17 19:52t/p10691.001.33021.32221.3302500.0019558.03
21402004.12.17 19:52t/p10701.001.33021.32221.3302500.0020058.03
21412004.12.17 19:52t/p10711.001.33021.32221.3302500.0020558.03
21422004.12.17 20:53t/p10651.001.33111.32311.3311500.0021058.03
21432004.12.17 20:53buy10721.001.33091.32791.3359
21442004.12.17 20:54buy10731.001.33101.32801.3360
21452004.12.17 20:54buy10741.001.33111.32811.3361
21462004.12.17 20:54buy10751.001.33091.32791.3359
21472004.12.17 20:55buy10761.001.33021.32721.3352
21482004.12.17 20:55buy10771.001.33031.32731.3353
21492004.12.17 20:55buy10781.001.32981.32681.3348
21502004.12.17 20:55buy10791.001.32921.32621.3342
21512004.12.17 21:00s/l10721.001.32791.32791.3359-300.0020758.03
21522004.12.17 21:00s/l10731.001.32801.32801.3360-300.0020458.03
21532004.12.17 21:00s/l10741.001.32811.32811.3361-300.0020158.03
21542004.12.17 21:00s/l10751.001.32791.32791.3359-300.0019858.03
21552004.12.17 21:00s/l10771.001.32731.32731.3353-300.0019558.03
21562004.12.17 21:00buy10801.001.32761.32461.3326
21572004.12.17 21:00buy10811.001.32761.32461.3326
21582004.12.17 21:01buy10821.001.32761.32461.3326
21592004.12.17 21:01buy10831.001.32761.32461.3326
21602004.12.20 00:00t/p10801.001.33261.32461.3326490.2320048.26
21612004.12.20 00:00t/p10811.001.33261.32461.3326490.2320538.49
21622004.12.20 00:00t/p10821.001.33261.32461.3326490.2321028.72
21632004.12.20 00:00t/p10831.001.33261.32461.3326490.2321518.95
21642004.12.20 10:05t/p10791.001.33421.32621.3342490.2322009.18
21652004.12.20 10:07t/p10761.001.33521.32721.3352490.2322499.41
21662004.12.20 10:07t/p10781.001.33481.32681.3348490.2322989.64
21672004.12.20 10:07buy10841.001.33521.33221.3402
21682004.12.20 10:07buy10851.001.33451.33151.3395
21692004.12.20 10:08buy10861.001.33451.33151.3395
21702004.12.20 10:08buy10871.001.33451.33151.3395
21712004.12.20 10:09buy10881.001.33451.33151.3395
21722004.12.20 15:17t/p10851.001.33951.33151.3395500.0023489.64
21732004.12.20 15:17t/p10861.001.33951.33151.3395500.0023989.64
21742004.12.20 15:17t/p10871.001.33951.33151.3395500.0024489.64
21752004.12.20 15:17t/p10881.001.33951.33151.3395500.0024989.64
21762004.12.20 17:45t/p10841.001.34021.33221.3402500.0025489.64
21772004.12.20 17:45sell10891.001.34111.34411.3361
21782004.12.20 17:45sell10901.001.34111.34411.3361
21792004.12.20 17:46sell10911.001.34111.34411.3361
21802004.12.20 17:47sell10921.001.34111.34411.3361
21812004.12.20 17:47sell10931.001.34111.34411.3361
21822004.12.20 17:48sell10941.001.34111.34411.3361
21832004.12.20 17:49sell10951.001.34111.34411.3361
21842004.12.20 18:13sell10961.001.34101.34401.3360
21852004.12.20 18:13sell10971.001.34091.34391.3359
21862004.12.20 18:13sell10981.001.34101.34401.3360
21872004.12.21 10:22t/p10891.001.33611.34411.3361504.7625994.40
21882004.12.21 10:22t/p10901.001.33611.34411.3361504.7626499.16
21892004.12.21 10:22t/p10911.001.33611.34411.3361504.7627003.92
21902004.12.21 10:22t/p10921.001.33611.34411.3361504.7627508.68
21912004.12.21 10:22t/p10931.001.33611.34411.3361504.7628013.44
21922004.12.21 10:22t/p10941.001.33611.34411.3361504.7628518.20
21932004.12.21 10:22t/p10951.001.33611.34411.3361504.7629022.96
21942004.12.21 10:22t/p10961.001.33601.34401.3360504.7629527.72
21952004.12.21 10:22t/p10971.001.33591.34391.3359504.7630032.48
21962004.12.21 10:22t/p10981.001.33601.34401.3360504.7630537.24
21972004.12.21 10:22sell10991.001.33701.34001.3320
21982004.12.21 10:22sell11001.001.33721.34021.3322
21992004.12.21 10:22sell11011.001.33731.34031.3323
22002004.12.21 10:23sell11021.001.33721.34021.3322
22012004.12.21 10:23sell11031.001.33731.34031.3323
22022004.12.21 10:23sell11041.001.33721.34021.3322
22032004.12.21 10:23sell11051.001.33731.34031.3323
22042004.12.21 10:24sell11061.001.33721.34021.3322
22052004.12.21 10:24sell11071.001.33731.34031.3323
22062004.12.21 10:33sell11081.001.33721.34021.3322
22072004.12.21 12:02s/l10991.001.34001.34001.3320-300.0030237.24
22082004.12.21 12:02s/l11001.001.34021.34021.3322-300.0029937.24
22092004.12.21 12:02s/l11011.001.34031.34031.3323-300.0029637.24
22102004.12.21 12:02s/l11021.001.34021.34021.3322-300.0029337.24
22112004.12.21 12:02s/l11031.001.34031.34031.3323-300.0029037.24
22122004.12.21 12:02s/l11041.001.34021.34021.3322-300.0028737.24
22132004.12.21 12:02s/l11051.001.34031.34031.3323-300.0028437.24
22142004.12.21 12:02s/l11061.001.34021.34021.3322-300.0028137.24
22152004.12.21 12:02s/l11071.001.34031.34031.3323-300.0027837.24
22162004.12.21 12:02s/l11081.001.34021.34021.3322-300.0027537.24
22172004.12.21 12:02buy11091.001.34041.33741.3454
22182004.12.21 12:03buy11101.001.33941.33641.3444
22192004.12.21 12:03buy11111.001.33951.33651.3445
22202004.12.21 12:03buy11121.001.33941.33641.3444
22212004.12.21 12:03buy11131.001.33951.33651.3445
22222004.12.21 12:04buy11141.001.33941.33641.3444
22232004.12.21 12:04buy11151.001.33951.33651.3445
22242004.12.21 12:07buy11161.001.33941.33641.3444
22252004.12.21 12:07buy11171.001.33951.33651.3445
22262004.12.21 12:08buy11181.001.33941.33641.3444
22272004.12.21 15:30s/l11091.001.33741.33741.3454-300.0027237.24
22282004.12.21 15:30buy11191.001.33751.33451.3425
22292004.12.21 17:20s/l11101.001.33641.33641.3444-300.0026937.24
22302004.12.21 17:20s/l11111.001.33651.33651.3445-300.0026637.24
22312004.12.21 17:20s/l11121.001.33641.33641.3444-300.0026337.24
22322004.12.21 17:20s/l11131.001.33651.33651.3445-300.0026037.24
22332004.12.21 17:20s/l11141.001.33641.33641.3444-300.0025737.24
22342004.12.21 17:20s/l11151.001.33651.33651.3445-300.0025437.24
22352004.12.21 17:20s/l11161.001.33641.33641.3444-300.0025137.24
22362004.12.21 17:20s/l11171.001.33651.33651.3445-300.0024837.24
22372004.12.21 17:20s/l11181.001.33641.33641.3444-300.0024537.24
22382004.12.21 17:20buy11201.001.33661.33361.3416
22392004.12.21 17:20buy11211.001.33671.33371.3417
22402004.12.21 17:21buy11221.001.33661.33361.3416
22412004.12.21 17:21buy11231.001.33671.33371.3417
22422004.12.21 17:21buy11241.001.33661.33361.3416
22432004.12.21 17:21buy11251.001.33671.33371.3417
22442004.12.21 17:22buy11261.001.33661.33361.3416
22452004.12.21 17:22buy11271.001.33671.33371.3417
22462004.12.22 03:22s/l11191.001.33451.33451.3425-309.7724227.47
22472004.12.22 03:22buy11281.001.33441.33141.3394
22482004.12.22 11:48t/p11281.001.33941.33141.3394500.0024727.47
22492004.12.23 05:42t/p11201.001.34161.33361.3416480.4625207.93
22502004.12.23 05:42t/p11211.001.34171.33371.3417480.4625688.39
22512004.12.23 05:42t/p11221.001.34161.33361.3416480.4626168.85
22522004.12.23 05:42t/p11231.001.34171.33371.3417480.4626649.31
22532004.12.23 05:42t/p11241.001.34161.33361.3416480.4627129.77
22542004.12.23 05:42t/p11251.001.34171.33371.3417480.4627610.23
22552004.12.23 05:42t/p11261.001.34161.33361.3416480.4628090.69
22562004.12.23 05:42t/p11271.001.34171.33371.3417480.4628571.15
22572004.12.23 05:42buy11291.001.34061.33761.3456
22582004.12.23 05:42buy11301.001.33941.33641.3444
22592004.12.23 05:43buy11311.001.33941.33641.3444
22602004.12.23 05:43buy11321.001.33941.33641.3444
22612004.12.23 05:43buy11331.001.33941.33641.3444
22622004.12.23 05:44buy11341.001.33941.33641.3444
22632004.12.23 05:44buy11351.001.33941.33641.3444
22642004.12.23 05:44buy11361.001.33941.33641.3444
22652004.12.23 05:52buy11371.001.33951.33651.3445
22662004.12.23 05:52buy11381.001.33941.33641.3444
22672004.12.23 07:47t/p11301.001.34441.33641.3444500.0029071.15
22682004.12.23 07:47t/p11311.001.34441.33641.3444500.0029571.15
22692004.12.23 07:47t/p11321.001.34441.33641.3444500.0030071.15
22702004.12.23 07:47t/p11331.001.34441.33641.3444500.0030571.15
22712004.12.23 07:47t/p11341.001.34441.33641.3444500.0031071.15
22722004.12.23 07:47t/p11351.001.34441.33641.3444500.0031571.15
22732004.12.23 07:47t/p11361.001.34441.33641.3444500.0032071.15
22742004.12.23 07:47t/p11381.001.34441.33641.3444500.0032571.15
22752004.12.23 08:45t/p11371.001.34451.33651.3445500.0033071.15
22762004.12.23 10:15t/p11291.001.34561.33761.3456500.0033571.15
22772004.12.23 10:30buy11391.001.34451.34151.3495
22782004.12.23 10:30buy11401.001.34451.34151.3495
22792004.12.23 10:31buy11411.001.34451.34151.3495
22802004.12.23 10:31buy11421.001.34451.34151.3495
22812004.12.23 10:32buy11431.001.34451.34151.3495
22822004.12.23 10:32buy11441.001.34451.34151.3495
22832004.12.23 10:33buy11451.001.34451.34151.3495
22842004.12.23 10:34buy11461.001.34451.34151.3495
22852004.12.23 12:10buy11471.001.34441.34141.3494
22862004.12.23 12:11buy11481.001.34441.34141.3494
22872004.12.23 16:47t/p11391.001.34951.34151.3495500.0034071.15
22882004.12.23 16:47t/p11401.001.34951.34151.3495500.0034571.15
22892004.12.23 16:47t/p11411.001.34951.34151.3495500.0035071.15
22902004.12.23 16:47t/p11421.001.34951.34151.3495500.0035571.15
22912004.12.23 16:47t/p11431.001.34951.34151.3495500.0036071.15
22922004.12.23 16:47t/p11441.001.34951.34151.3495500.0036571.15
22932004.12.23 16:47t/p11451.001.34951.34151.3495500.0037071.15
22942004.12.23 16:47t/p11461.001.34951.34151.3495500.0037571.15
22952004.12.23 16:47t/p11471.001.34941.34141.3494500.0038071.15
22962004.12.23 16:47t/p11481.001.34941.34141.3494500.0038571.15
22972004.12.23 16:47buy11491.001.34931.34631.3543
22982004.12.23 16:48buy11501.001.34931.34631.3543
22992004.12.23 16:48buy11511.001.34901.34601.3540
23002004.12.23 16:48buy11521.001.34901.34601.3540
23012004.12.23 16:49buy11531.001.34901.34601.3540
23022004.12.23 16:49buy11541.001.34901.34601.3540
23032004.12.23 16:55buy11551.001.34901.34601.3540
23042004.12.23 16:55buy11561.001.34901.34601.3540
23052004.12.23 16:56buy11571.001.34901.34601.3540
23062004.12.23 16:56buy11581.001.34901.34601.3540
23072004.12.24 10:52t/p11491.001.35431.34631.3543470.6939041.84
23082004.12.24 10:52t/p11501.001.35431.34631.3543470.6939512.53
23092004.12.24 10:52t/p11511.001.35401.34601.3540470.6939983.22
23102004.12.24 10:52t/p11521.001.35401.34601.3540470.6940453.91
23112004.12.24 10:52t/p11531.001.35401.34601.3540470.6940924.60
23122004.12.24 10:52t/p11541.001.35401.34601.3540470.6941395.29
23132004.12.24 10:52t/p11551.001.35401.34601.3540470.6941865.98
23142004.12.24 10:52t/p11561.001.35401.34601.3540470.6942336.67
23152004.12.24 10:52t/p11571.001.35401.34601.3540470.6942807.36
23162004.12.24 10:52t/p11581.001.35401.34601.3540470.6943278.05
23172004.12.24 10:52buy11592.001.35411.35111.3591
23182004.12.24 10:52buy11602.001.35331.35031.3583
23192004.12.24 10:52buy11612.001.35251.34951.3575
23202004.12.24 10:52buy11622.001.35171.34871.3567
23212004.12.24 10:53buy11632.001.35171.34871.3567
23222004.12.24 10:53buy11642.001.35171.34871.3567
23232004.12.24 10:54buy11652.001.35171.34871.3567
23242004.12.27 03:20buy11662.001.35171.34871.3567
23252004.12.27 17:00t/p11622.001.35671.34871.3567980.4644258.51
23262004.12.27 17:00t/p11632.001.35671.34871.3567980.4645238.97
23272004.12.27 17:00t/p11642.001.35671.34871.3567980.4646219.43
23282004.12.27 17:00t/p11652.001.35671.34871.3567980.4647199.89
23292004.12.27 17:00t/p11662.001.35671.34871.35671000.0048199.89
23302004.12.27 17:20t/p11602.001.35831.35031.3583980.4649180.35
23312004.12.27 17:20t/p11612.001.35751.34951.3575980.4650160.81
23322004.12.27 17:22t/p11592.001.35911.35111.3591980.4651141.27
23332004.12.27 17:22buy11672.001.35891.35591.3639
23342004.12.27 17:22buy11682.001.35881.35581.3638
23352004.12.27 17:23buy11692.001.35871.35571.3637
23362004.12.27 17:23buy11702.001.35881.35581.3638
23372004.12.27 17:23buy11712.001.35871.35571.3637
23382004.12.27 17:23buy11722.001.35881.35581.3638
23392004.12.27 17:23buy11732.001.35871.35571.3637
23402004.12.27 17:23buy11742.001.35881.35581.3638
23412004.12.27 17:24buy11752.001.35871.35571.3637
23422004.12.27 18:22t/p11672.001.36391.35591.36391000.0052141.27
23432004.12.27 18:22t/p11682.001.36381.35581.36381000.0053141.27
23442004.12.27 18:22t/p11692.001.36371.35571.36371000.0054141.27
23452004.12.27 18:22t/p11702.001.36381.35581.36381000.0055141.27
23462004.12.27 18:22t/p11712.001.36371.35571.36371000.0056141.27
23472004.12.27 18:22t/p11722.001.36381.35581.36381000.0057141.27
23482004.12.27 18:22t/p11732.001.36371.35571.36371000.0058141.27
23492004.12.27 18:22t/p11742.001.36381.35581.36381000.0059141.27
23502004.12.27 18:22t/p11752.001.36371.35571.36371000.0060141.27
23512004.12.27 18:22buy11763.001.36331.36031.3683
23522004.12.27 18:22buy11773.001.36321.36021.3682
23532004.12.27 18:22buy11782.001.36331.36031.3683
23542004.12.27 18:23buy11792.001.36321.36021.3682
23552004.12.27 18:23buy11802.001.36331.36031.3683
23562004.12.27 18:23buy11812.001.36321.36021.3682
23572004.12.27 18:23buy11822.001.36331.36031.3683
23582004.12.27 18:23buy11832.001.36321.36021.3682
23592004.12.27 18:24buy11842.001.36331.36031.3683
23602004.12.27 18:24buy11852.001.36321.36021.3682
23612004.12.28 02:07s/l11763.001.36031.36031.3683-929.3159211.96
23622004.12.28 02:07s/l11773.001.36021.36021.3682-929.3158282.65
23632004.12.28 02:07s/l11782.001.36031.36031.3683-619.5457663.11
23642004.12.28 02:07s/l11792.001.36021.36021.3682-619.5457043.57
23652004.12.28 02:07s/l11802.001.36031.36031.3683-619.5456424.03
23662004.12.28 02:07s/l11812.001.36021.36021.3682-619.5455804.49
23672004.12.28 02:07s/l11822.001.36031.36031.3683-619.5455184.95
23682004.12.28 02:07s/l11832.001.36021.36021.3682-619.5454565.41
23692004.12.28 02:07s/l11842.001.36031.36031.3683-619.5453945.87
23702004.12.28 02:07s/l11852.001.36021.36021.3682-619.5453326.33
23712004.12.28 02:10buy11862.001.35971.35671.3647
23722004.12.28 02:10buy11872.001.35981.35681.3648
23732004.12.28 02:10buy11882.001.35991.35691.3649
23742004.12.28 02:11buy11892.001.35991.35691.3649
23752004.12.28 02:11buy11902.001.35981.35681.3648
23762004.12.28 02:11buy11912.001.35971.35671.3647
23772004.12.28 02:12buy11922.001.35981.35681.3648
23782004.12.28 02:14buy11932.001.35971.35671.3647
23792004.12.28 02:15buy11942.001.35981.35681.3648
23802004.12.28 02:15buy11952.001.35991.35691.3649
23812004.12.29 02:52s/l11862.001.35671.35671.3647-619.5452706.79
23822004.12.29 02:52s/l11872.001.35681.35681.3648-619.5452087.25
23832004.12.29 02:52s/l11882.001.35691.35691.3649-619.5451467.71
23842004.12.29 02:52s/l11892.001.35691.35691.3649-619.5450848.17
23852004.12.29 02:52s/l11902.001.35681.35681.3648-619.5450228.63
23862004.12.29 02:52s/l11912.001.35671.35671.3647-619.5449609.09
23872004.12.29 02:52s/l11922.001.35681.35681.3648-619.5448989.55
23882004.12.29 02:52s/l11932.001.35671.35671.3647-619.5448370.01
23892004.12.29 02:52s/l11942.001.35681.35681.3648-619.5447750.47
23902004.12.29 02:52s/l11952.001.35691.35691.3649-619.5447130.93
23912004.12.29 02:52sell11962.001.35841.36141.3534
23922004.12.29 02:52sell11972.001.35881.36181.3538
23932004.12.29 02:53sell11982.001.35871.36171.3537
23942004.12.29 02:53sell11992.001.35861.36161.3536
23952004.12.29 02:53sell12002.001.35881.36181.3538
23962004.12.29 02:53sell12012.001.35881.36181.3538
23972004.12.29 02:54sell12022.001.35881.36181.3538
23982004.12.29 02:54sell12032.001.35871.36171.3537
23992004.12.29 02:54sell12042.001.35861.36161.3536
24002004.12.29 06:30s/l11962.001.36141.36141.3534-600.0046530.93
24012004.12.29 06:30s/l11972.001.36181.36181.3538-600.0045930.93
24022004.12.29 06:30s/l11982.001.36171.36171.3537-600.0045330.93
24032004.12.29 06:30s/l11992.001.36161.36161.3536-600.0044730.93
24042004.12.29 06:30s/l12002.001.36181.36181.3538-600.0044130.93
24052004.12.29 06:30s/l12012.001.36181.36181.3538-600.0043530.93
24062004.12.29 06:30s/l12022.001.36181.36181.3538-600.0042930.93
24072004.12.29 06:30s/l12032.001.36171.36171.3537-600.0042330.93
24082004.12.29 06:30s/l12042.001.36161.36161.3536-600.0041730.93
24092004.12.29 06:30buy12052.001.36051.35751.3655
24102004.12.29 06:30buy12062.001.35981.35681.3648
24112004.12.29 06:30buy12072.001.35911.35611.3641
24122004.12.29 06:30buy12082.001.35901.35601.3640
24132004.12.29 06:30buy12092.001.35911.35611.3641
24142004.12.29 06:30buy12102.001.35901.35601.3640
24152004.12.29 06:31buy12112.001.35911.35611.3641
24162004.12.29 06:31buy12122.001.35901.35601.3640
24172004.12.29 08:50t/p12072.001.36411.35611.36411000.0042730.93
24182004.12.29 08:50t/p12082.001.36401.35601.36401000.0043730.93
24192004.12.29 08:50t/p12092.001.36411.35611.36411000.0044730.93
24202004.12.29 08:50t/p12102.001.36401.35601.36401000.0045730.93
24212004.12.29 08:50t/p12112.001.36411.35611.36411000.0046730.93
24222004.12.29 08:50t/p12122.001.36401.35601.36401000.0047730.93
24232004.12.29 10:42t/p12062.001.36481.35681.36481000.0048730.93
24242004.12.29 15:47buy12132.001.35901.35601.3640
24252004.12.29 15:47buy12142.001.35881.35581.3638
24262004.12.29 15:47buy12152.001.35891.35591.3639
24272004.12.29 15:48buy12162.001.35901.35601.3640
24282004.12.29 15:48buy12172.001.35881.35581.3638
24292004.12.29 15:48buy12182.001.35891.35591.3639
24302004.12.29 15:48buy12192.001.35901.35601.3640
24312004.12.29 15:49buy12202.001.35881.35581.3638
24322004.12.29 16:12s/l12052.001.35751.35751.3655-600.0048130.93
24332004.12.29 16:12buy12212.001.35781.35481.3628
24342004.12.29 16:15s/l12132.001.35601.35601.3640-600.0047530.93
24352004.12.29 16:15s/l12142.001.35581.35581.3638-600.0046930.93
24362004.12.29 16:15s/l12152.001.35591.35591.3639-600.0046330.93
24372004.12.29 16:15s/l12162.001.35601.35601.3640-600.0045730.93
24382004.12.29 16:15s/l12172.001.35581.35581.3638-600.0045130.93
24392004.12.29 16:15s/l12182.001.35591.35591.3639-600.0044530.93
24402004.12.29 16:15s/l12192.001.35601.35601.3640-600.0043930.93
24412004.12.29 16:15s/l12202.001.35581.35581.3638-600.0043330.93
24422004.12.29 16:15buy12222.001.35581.35281.3608
24432004.12.29 16:15buy12232.001.35591.35291.3609
24442004.12.29 16:15buy12242.001.35581.35281.3608
24452004.12.29 16:15buy12252.001.35591.35291.3609
24462004.12.29 16:16buy12262.001.35581.35281.3608
24472004.12.29 16:16buy12272.001.35591.35291.3609
24482004.12.29 16:16buy12282.001.35581.35281.3608
24492004.12.29 17:00t/p12222.001.36081.35281.36081000.0044330.93
24502004.12.29 17:00t/p12232.001.36091.35291.36091000.0045330.93
24512004.12.29 17:00t/p12242.001.36081.35281.36081000.0046330.93
24522004.12.29 17:00t/p12252.001.36091.35291.36091000.0047330.93
24532004.12.29 17:00t/p12262.001.36081.35281.36081000.0048330.93
24542004.12.29 17:00t/p12272.001.36091.35291.36091000.0049330.93
24552004.12.29 17:00t/p12282.001.36081.35281.36081000.0050330.93
24562004.12.30 06:22t/p12212.001.36281.35481.3628980.4651311.39
24572004.12.30 06:23buy12292.001.36221.35921.3672
24582004.12.30 06:23buy12302.001.36231.35931.3673
24592004.12.30 06:24buy12312.001.36221.35921.3672
24602004.12.30 06:24buy12322.001.36231.35931.3673
24612004.12.30 07:03buy12332.001.36241.35941.3674
24622004.12.30 07:03buy12342.001.36251.35951.3675
24632004.12.30 07:03buy12352.001.36261.35961.3676
24642004.12.30 07:07buy12362.001.36241.35941.3674
24652004.12.30 07:08buy12372.001.36251.35951.3675
24662004.12.30 07:14buy12382.001.36301.36001.3680
24672004.12.30 09:30s/l12382.001.36001.36001.3680-600.0050711.39
24682004.12.30 13:22s/l12352.001.35961.35961.3676-600.0050111.39
24692004.12.30 13:22buy12392.001.35991.35691.3649
24702004.12.30 13:22s/l12292.001.35921.35921.3672-600.0049511.39
24712004.12.30 13:22s/l12302.001.35931.35931.3673-600.0048911.39
24722004.12.30 13:22s/l12312.001.35921.35921.3672-600.0048311.39
24732004.12.30 13:22s/l12322.001.35931.35931.3673-600.0047711.39
24742004.12.30 13:22s/l12332.001.35941.35941.3674-600.0047111.39
24752004.12.30 13:22s/l12342.001.35951.35951.3675-600.0046511.39
24762004.12.30 13:22s/l12362.001.35941.35941.3674-600.0045911.39
24772004.12.30 13:22s/l12372.001.35951.35951.3675-600.0045311.39
24782004.12.30 13:22buy12402.001.35951.35651.3645
24792004.12.30 13:23buy12412.001.35951.35651.3645
24802004.12.30 13:25buy12422.001.35951.35651.3645
24812004.12.30 13:26buy12432.001.35951.35651.3645
24822004.12.30 13:27buy12442.001.35951.35651.3645
24832004.12.30 15:40buy12452.001.35951.35651.3645
24842004.12.30 15:40buy12462.001.35931.35631.3643
24852004.12.30 20:40t/p12392.001.36491.35691.36491000.0046311.39
24862004.12.30 20:40t/p12402.001.36451.35651.36451000.0047311.39
24872004.12.30 20:40t/p12412.001.36451.35651.36451000.0048311.39
24882004.12.30 20:40t/p12422.001.36451.35651.36451000.0049311.39
24892004.12.30 20:40t/p12432.001.36451.35651.36451000.0050311.39
24902004.12.30 20:40t/p12442.001.36451.35651.36451000.0051311.39
24912004.12.30 20:40t/p12452.001.36451.35651.36451000.0052311.39
24922004.12.30 20:40t/p12462.001.36431.35631.36431000.0053311.39
24932004.12.30 20:40buy12472.001.36581.36281.3708
24942004.12.30 20:40buy12482.001.36441.36141.3694
24952004.12.30 20:40buy12492.001.36381.36081.3688
24962004.12.30 20:41buy12502.001.36381.36081.3688
24972004.12.30 20:42buy12512.001.36381.36081.3688
24982004.12.30 22:00buy12522.001.36341.36041.3684
24992004.12.30 22:01buy12532.001.36341.36041.3684
25002004.12.30 22:02buy12542.001.36341.36041.3684
25012004.12.30 22:04buy12552.001.36341.36041.3684
25022004.12.30 22:35buy12562.001.36341.36041.3684
25032004.12.31 00:00s/l12472.001.36281.36281.3708-658.6252652.77
25042004.12.31 01:04buy12572.001.36311.36011.3681
25052004.12.31 02:54s/l12482.001.36141.36141.3694-658.6251994.15
25062004.12.31 02:54buy12582.001.36141.35841.3664
25072004.12.31 03:13s/l12492.001.36081.36081.3688-658.6251335.53
25082004.12.31 03:13s/l12502.001.36081.36081.3688-658.6250676.91
25092004.12.31 03:13s/l12512.001.36081.36081.3688-658.6250018.29
25102004.12.31 03:13buy12592.001.36111.35811.3661
25112004.12.31 03:14buy12602.001.36091.35791.3659
25122004.12.31 03:20s/l12522.001.36041.36041.3684-658.6249359.67
25132004.12.31 03:20s/l12532.001.36041.36041.3684-658.6248701.05
25142004.12.31 03:20s/l12542.001.36041.36041.3684-658.6248042.43
25152004.12.31 03:20s/l12552.001.36041.36041.3684-658.6247383.81
25162004.12.31 03:20s/l12562.001.36041.36041.3684-658.6246725.19
25172004.12.31 03:20buy12612.001.36051.35751.3655
25182004.12.31 03:21s/l12572.001.36011.36011.3681-600.0046125.19
25192004.12.31 03:21buy12622.001.36021.35721.3652
25202004.12.31 03:22buy12632.001.36021.35721.3652
25212004.12.31 03:47buy12642.001.35991.35691.3649
25222004.12.31 03:49buy12652.001.35991.35691.3649
25232004.12.31 09:24t/p12642.001.36491.35691.36491000.0047125.19
25242004.12.31 09:24t/p12652.001.36491.35691.36491000.0048125.19
25252004.12.31 12:37t/p12622.001.36521.35721.36521000.0049125.19
25262004.12.31 12:37t/p12632.001.36521.35721.36521000.0050125.19
25272004.12.31 12:37t/p12612.001.36551.35751.36551000.0051125.19
25282004.12.31 13:05t/p12602.001.36591.35791.36591000.0052125.19
25292004.12.31 13:22t/p12592.001.36611.35811.36611000.0053125.19
25302004.12.31 13:53t/p12582.001.36641.35841.36641000.0054125.19
25312004.12.31 13:55buy12662.001.36441.36141.3694
25322004.12.31 13:55buy12672.001.36431.36131.3693
25332004.12.31 13:56buy12682.001.36441.36141.3694
25342004.12.31 13:56buy12692.001.36431.36131.3693
25352004.12.31 13:59buy12702.001.36431.36131.3693
25362004.12.31 14:00buy12712.001.36441.36141.3694
25372004.12.31 14:00buy12722.001.36431.36131.3693
25382004.12.31 14:00buy12732.001.36441.36141.3694
25392004.12.31 14:00buy12742.001.36431.36131.3693
25402004.12.31 14:00buy12752.001.36441.36141.3694
25412004.12.31 17:22s/l12662.001.36141.36141.3694-600.0053525.19
25422004.12.31 17:22s/l12672.001.36131.36131.3693-600.0052925.19
25432004.12.31 17:22s/l12682.001.36141.36141.3694-600.0052325.19
25442004.12.31 17:22s/l12692.001.36131.36131.3693-600.0051725.19
25452004.12.31 17:22s/l12702.001.36131.36131.3693-600.0051125.19
25462004.12.31 17:22s/l12712.001.36141.36141.3694-600.0050525.19
25472004.12.31 17:22s/l12722.001.36131.36131.3693-600.0049925.19
25482004.12.31 17:22s/l12732.001.36141.36141.3694-600.0049325.19
25492004.12.31 17:22s/l12742.001.36131.36131.3693-600.0048725.19
25502004.12.31 17:22s/l12752.001.36141.36141.3694-600.0048125.19
25512004.12.31 17:22buy12762.001.36101.35801.3660
25522004.12.31 17:25buy12772.001.36101.35801.3660
25532004.12.31 17:26buy12782.001.36111.35811.3661
25542004.12.31 17:26buy12792.001.36121.35821.3662
25552004.12.31 17:26buy12802.001.36111.35811.3661
25562004.12.31 17:27buy12812.001.36101.35801.3660
25572004.12.31 17:37buy12822.001.36111.35811.3661
25582004.12.31 17:38buy12832.001.36111.35811.3661
25592004.12.31 17:39buy12842.001.36111.35811.3661
25602004.12.31 18:22s/l12762.001.35801.35801.3660-600.0047525.19
25612004.12.31 18:22s/l12772.001.35801.35801.3660-600.0046925.19
25622004.12.31 18:22s/l12782.001.35811.35811.3661-600.0046325.19
25632004.12.31 18:22s/l12792.001.35821.35821.3662-600.0045725.19
25642004.12.31 18:22s/l12802.001.35811.35811.3661-600.0045125.19
25652004.12.31 18:22s/l12812.001.35801.35801.3660-600.0044525.19
25662004.12.31 18:22s/l12822.001.35811.35811.3661-600.0043925.19
25672004.12.31 18:22s/l12832.001.35811.35811.3661-600.0043325.19
25682004.12.31 18:22s/l12842.001.35811.35811.3661-600.0042725.19
25692004.12.31 18:22sell12852.001.35831.36131.3533
25702004.12.31 18:22sell12862.001.35821.36121.3532
25712004.12.31 18:22sell12872.001.35811.36111.3531
25722004.12.31 18:22sell12882.001.35801.36101.3530
25732004.12.31 18:23sell12892.001.35831.36131.3533
25742004.12.31 18:23sell12902.001.35821.36121.3532
25752004.12.31 18:23sell12912.001.35811.36111.3531
25762004.12.31 18:23sell12922.001.35801.36101.3530
25772004.12.31 18:52t/p12852.001.35331.36131.35331000.0043725.19
25782004.12.31 18:52t/p12862.001.35321.36121.35321000.0044725.19
25792004.12.31 18:52t/p12892.001.35331.36131.35331000.0045725.19
25802004.12.31 18:52t/p12902.001.35321.36121.35321000.0046725.19
25812004.12.31 18:52t/p12872.001.35311.36111.35311000.0047725.19
25822004.12.31 18:52t/p12882.001.35301.36101.35301000.0048725.19
25832004.12.31 18:52t/p12912.001.35311.36111.35311000.0049725.19
25842004.12.31 18:52t/p12922.001.35301.36101.35301000.0050725.19
25852004.12.31 18:52buy12932.001.35231.34931.3573
25862004.12.31 18:52buy12942.001.35151.34851.3565
25872004.12.31 18:53buy12952.001.35151.34851.3565
25882004.12.31 18:53buy12962.001.35151.34851.3565
25892004.12.31 18:53buy12972.001.35151.34851.3565
25902004.12.31 18:54buy12982.001.35151.34851.3565
25912004.12.31 18:54buy12992.001.35151.34851.3565
25922004.12.31 18:54buy13002.001.35151.34851.3565
25932004.12.31 18:55buy13012.001.35151.34851.3565
25942004.12.31 20:00t/p12942.001.35651.34851.35651000.0051725.19
25952004.12.31 20:00t/p12952.001.35651.34851.35651000.0052725.19
25962004.12.31 20:00t/p12962.001.35651.34851.35651000.0053725.19
25972004.12.31 20:00t/p12972.001.35651.34851.35651000.0054725.19
25982004.12.31 20:00t/p12982.001.35651.34851.35651000.0055725.19
25992004.12.31 20:00t/p12992.001.35651.34851.35651000.0056725.19
26002004.12.31 20:00t/p13002.001.35651.34851.35651000.0057725.19
26012004.12.31 20:00t/p13012.001.35651.34851.35651000.0058725.19
26022004.12.31 21:30t/p12932.001.35731.34931.35731000.0059725.19
26032004.12.31 21:30buy13022.001.35831.35531.3633
26042004.12.31 21:30buy13032.001.35731.35431.3623
26052004.12.31 21:30buy13042.001.35721.35421.3622
26062004.12.31 21:30s/l13022.001.35531.35531.3633-600.0059125.19
26072004.12.31 21:30buy13052.001.35481.35181.3598
26082004.12.31 21:30buy13062.001.35481.35181.3598
26092004.12.31 21:31buy13072.001.35481.35181.3598
26102004.12.31 21:31buy13082.001.35481.35181.3598
26112004.12.31 21:42s/l13032.001.35431.35431.3623-600.0058525.19
26122004.12.31 21:42buy13092.001.35461.35161.3596
26132004.12.31 21:43s/l13042.001.35421.35421.3622-600.0057925.19
26142004.12.31 21:43buy13102.001.35431.35131.3593
26152004.12.31 21:44buy13112.001.35431.35131.3593
26162004.12.31 21:44buy13122.001.35431.35131.3593
26172004.12.31 21:45buy13132.001.35441.35141.3594
26182004.12.31 21:45buy13142.001.35431.35131.3593
26192005.01.03 04:23s/l13052.001.35181.35181.3598-619.5457305.65
26202005.01.03 04:23s/l13062.001.35181.35181.3598-619.5456686.11
26212005.01.03 04:23s/l13072.001.35181.35181.3598-619.5456066.57
26222005.01.03 04:23s/l13082.001.35181.35181.3598-619.5455447.03
26232005.01.03 04:23buy13152.001.35211.34911.3571
26242005.01.03 04:24buy13162.001.35211.34911.3571
26252005.01.03 04:24buy13172.001.35211.34911.3571
26262005.01.03 04:26buy13182.001.35211.34911.3571
26272005.01.03 04:47s/l13092.001.35161.35161.3596-619.5454827.49
26282005.01.03 04:47s/l13102.001.35131.35131.3593-619.5454207.95
26292005.01.03 04:47s/l13112.001.35131.35131.3593-619.5453588.41
26302005.01.03 04:47s/l13122.001.35131.35131.3593-619.5452968.87
26312005.01.03 04:47s/l13132.001.35141.35141.3594-619.5452349.33
26322005.01.03 04:47s/l13142.001.35131.35131.3593-619.5451729.79
26332005.01.03 04:47buy13192.001.35161.34861.3566
26342005.01.03 04:48buy13202.001.35171.34871.3567
26352005.01.03 04:48buy13212.001.35111.34811.3561
26362005.01.03 04:48buy13222.001.35071.34771.3557
26372005.01.03 04:48buy13232.001.35081.34781.3558
26382005.01.03 04:49buy13242.001.35071.34771.3557
26392005.01.03 05:15s/l13152.001.34911.34911.3571-600.0051129.79
26402005.01.03 05:15s/l13162.001.34911.34911.3571-600.0050529.79
26412005.01.03 05:15s/l13172.001.34911.34911.3571-600.0049929.79
26422005.01.03 05:15s/l13182.001.34911.34911.3571-600.0049329.79
26432005.01.03 05:15s/l13192.001.34861.34861.3566-600.0048729.79
26442005.01.03 05:15s/l13202.001.34871.34871.3567-600.0048129.79
26452005.01.03 05:15s/l13212.001.34811.34811.3561-600.0047529.79
26462005.01.03 05:15s/l13222.001.34771.34771.3557-600.0046929.79
26472005.01.03 05:15s/l13232.001.34781.34781.3558-600.0046329.79
26482005.01.03 05:15s/l13242.001.34771.34771.3557-600.0045729.79
26492005.01.03 05:15sell13252.001.34911.35211.3441
26502005.01.03 05:15sell13262.001.34901.35201.3440
26512005.01.03 05:15sell13272.001.34931.35231.3443
26522005.01.03 05:15sell13282.001.34971.35271.3447
26532005.01.03 05:15sell13292.001.34971.35271.3447
26542005.01.03 05:16sell13302.001.34971.35271.3447
26552005.01.03 05:16sell13312.001.34971.35271.3447
26562005.01.03 05:42t/p13282.001.34471.35271.34471000.0046729.79
26572005.01.03 05:42t/p13292.001.34471.35271.34471000.0047729.79
26582005.01.03 05:42t/p13302.001.34471.35271.34471000.0048729.79
26592005.01.03 05:42t/p13312.001.34471.35271.34471000.0049729.79
26602005.01.03 05:42t/p13252.001.34411.35211.34411000.0050729.79
26612005.01.03 05:42t/p13262.001.34401.35201.34401000.0051729.79
26622005.01.03 05:42t/p13272.001.34431.35231.34431000.0052729.79
26632005.01.03 05:42sell13322.001.34511.34811.3401
26642005.01.03 05:42sell13332.001.34521.34821.3402
26652005.01.03 05:42sell13342.001.34551.34851.3405
26662005.01.03 05:43sell13352.001.34551.34851.3405
26672005.01.03 05:43sell13362.001.34551.34851.3405
26682005.01.03 05:43sell13372.001.34551.34851.3405
26692005.01.03 05:52t/p13322.001.34011.34811.34011000.0053729.79
26702005.01.03 05:52t/p13332.001.34021.34821.34021000.0054729.79
26712005.01.03 05:52t/p13342.001.34051.34851.34051000.0055729.79
26722005.01.03 05:52t/p13352.001.34051.34851.34051000.0056729.79
26732005.01.03 05:52t/p13362.001.34051.34851.34051000.0057729.79
26742005.01.03 05:52t/p13372.001.34051.34851.34051000.0058729.79
26752005.01.03 05:52sell13382.001.34071.34371.3357
26762005.01.03 05:52sell13392.001.34091.34391.3359
26772005.01.03 05:52sell13402.001.34131.34431.3363
26782005.01.03 05:52sell13412.001.34131.34431.3363
26792005.01.03 05:53sell13422.001.34131.34431.3363
26802005.01.03 05:53sell13432.001.34131.34431.3363
26812005.01.03 05:53sell13442.001.34131.34431.3363
26822005.01.03 06:02sell13452.001.34211.34511.3371
26832005.01.03 06:02sell13462.001.34221.34521.3372
26842005.01.03 06:02sell13472.001.34231.34531.3373
26852005.01.03 06:05s/l13382.001.34371.34371.3357-600.0058129.79
26862005.01.03 06:05sell13482.001.34341.34641.3384
26872005.01.03 06:05s/l13392.001.34391.34391.3359-600.0057529.79
26882005.01.03 06:05sell13492.001.34381.34681.3388
26892005.01.03 06:05s/l13402.001.34431.34431.3363-600.0056929.79
26902005.01.03 06:05s/l13412.001.34431.34431.3363-600.0056329.79
26912005.01.03 06:05s/l13422.001.34431.34431.3363-600.0055729.79
26922005.01.03 06:05s/l13432.001.34431.34431.3363-600.0055129.79
26932005.01.03 06:05s/l13442.001.34431.34431.3363-600.0054529.79
26942005.01.03 06:05sell13502.001.34401.34701.3390
26952005.01.03 06:06sell13512.001.34391.34691.3389
26962005.01.03 06:06sell13522.001.34401.34701.3390
26972005.01.03 06:06sell13532.001.34391.34691.3389
26982005.01.03 06:06sell13542.001.34401.34701.3390
26992005.01.03 07:00s/l13452.001.34511.34511.3371-600.0053929.79
27002005.01.03 07:00s/l13462.001.34521.34521.3372-600.0053329.79
27012005.01.03 07:00s/l13472.001.34531.34531.3373-600.0052729.79
27022005.01.03 07:00sell13552.001.34531.34831.3403
27032005.01.03 07:00sell13562.001.34521.34821.3402
27042005.01.03 07:00sell13572.001.34511.34811.3401
27052005.01.03 08:30s/l13482.001.34641.34641.3384-600.0052129.79
27062005.01.03 08:30s/l13492.001.34681.34681.3388-600.0051529.79
27072005.01.03 08:30s/l13502.001.34701.34701.3390-600.0050929.79
27082005.01.03 08:30s/l13512.001.34691.34691.3389-600.0050329.79
27092005.01.03 08:30s/l13522.001.34701.34701.3390-600.0049729.79
27102005.01.03 08:30s/l13532.001.34691.34691.3389-600.0049129.79
27112005.01.03 08:30s/l13542.001.34701.34701.3390-600.0048529.79
27122005.01.03 08:30s/l13552.001.34831.34831.3403-600.0047929.79
27132005.01.03 08:30s/l13562.001.34821.34821.3402-600.0047329.79
27142005.01.03 08:30s/l13572.001.34811.34811.3401-600.0046729.79
27152005.01.03 08:30buy13582.001.34741.34441.3524
27162005.01.03 08:30buy13592.001.34641.34341.3514
27172005.01.03 08:30buy13602.001.34531.34231.3503
27182005.01.03 08:30buy13612.001.34531.34231.3503
27192005.01.03 08:31buy13622.001.34531.34231.3503
27202005.01.03 08:31buy13632.001.34531.34231.3503
27212005.01.03 08:42buy13642.001.34541.34241.3504
27222005.01.03 08:43buy13652.001.34501.34201.3500
27232005.01.03 08:44buy13662.001.34501.34201.3500
27242005.01.03 09:30t/p13582.001.35241.34441.35241000.0047729.79
27252005.01.03 09:30t/p13592.001.35141.34341.35141000.0048729.79
27262005.01.03 09:30t/p13602.001.35031.34231.35031000.0049729.79
27272005.01.03 09:30t/p13612.001.35031.34231.35031000.0050729.79
27282005.01.03 09:30t/p13622.001.35031.34231.35031000.0051729.79
27292005.01.03 09:30t/p13632.001.35031.34231.35031000.0052729.79
27302005.01.03 09:30t/p13642.001.35041.34241.35041000.0053729.79
27312005.01.03 09:30t/p13652.001.35001.34201.35001000.0054729.79
27322005.01.03 09:30t/p13662.001.35001.34201.35001000.0055729.79
27332005.01.03 09:30buy13672.001.35261.34961.3576
27342005.01.03 09:30buy13682.001.35041.34741.3554
27352005.01.03 09:30s/l13672.001.34961.34961.3576-600.0055129.79
27362005.01.03 09:30buy13692.001.34831.34531.3533
27372005.01.03 09:30t/p13692.001.35331.34531.35331000.0056129.79
27382005.01.03 09:30buy13702.001.34831.34531.3533
27392005.01.03 09:30t/p13702.001.35331.34531.35331000.0057129.79
27402005.01.03 09:30buy13712.001.34831.34531.3533
27412005.01.03 09:30t/p13712.001.35331.34531.35331000.0058129.79
27422005.01.03 09:30buy13722.001.34831.34531.3533
27432005.01.03 09:30t/p13722.001.35331.34531.35331000.0059129.79
27442005.01.03 09:30buy13732.001.34831.34531.3533
27452005.01.03 09:30t/p13732.001.35331.34531.35331000.0060129.79
27462005.01.03 09:30buy13742.001.34831.34531.3533
27472005.01.03 09:31t/p13742.001.35331.34531.35331000.0061129.79
27482005.01.03 09:31buy13753.001.34831.34531.3533
27492005.01.03 09:31t/p13753.001.35331.34531.35331500.0062629.79
27502005.01.03 09:31buy13763.001.34831.34531.3533
27512005.01.03 09:32t/p13763.001.35331.34531.35331500.0064129.79
27522005.01.03 09:37buy13773.001.34811.34511.3531
27532005.01.03 09:38buy13783.001.34811.34511.3531
27542005.01.03 09:38buy13793.001.34811.34511.3531
27552005.01.03 09:39buy13803.001.34811.34511.3531
27562005.01.03 09:40buy13813.001.34811.34511.3531
27572005.01.03 09:40buy13823.001.34811.34511.3531
27582005.01.03 09:41buy13833.001.34811.34511.3531
27592005.01.03 10:00t/p13773.001.35311.34511.35311500.0065629.79
27602005.01.03 10:00t/p13783.001.35311.34511.35311500.0067129.79
27612005.01.03 10:00t/p13793.001.35311.34511.35311500.0068629.79
27622005.01.03 10:00t/p13803.001.35311.34511.35311500.0070129.79
27632005.01.03 10:00t/p13813.001.35311.34511.35311500.0071629.79
27642005.01.03 10:00t/p13823.001.35311.34511.35311500.0073129.79
27652005.01.03 10:00t/p13833.001.35311.34511.35311500.0074629.79
27662005.01.03 11:20t/p13682.001.35541.34741.35541000.0075629.79
27672005.01.03 11:20sell13843.001.35721.36021.3522
27682005.01.03 11:21sell13853.001.35721.36021.3522
27692005.01.03 11:21sell13863.001.35721.36021.3522
27702005.01.03 11:22sell13873.001.35721.36021.3522
27712005.01.03 11:23sell13883.001.35721.36021.3522
27722005.01.03 11:23sell13893.001.35711.36011.3521
27732005.01.03 11:23sell13903.001.35721.36021.3522
27742005.01.03 11:23sell13913.001.35711.36011.3521
27752005.01.03 11:24sell13923.001.35721.36021.3522
27762005.01.03 13:30t/p13843.001.35221.36021.35221500.0077129.79
27772005.01.03 13:30t/p13853.001.35221.36021.35221500.0078629.79
27782005.01.03 13:30t/p13863.001.35221.36021.35221500.0080129.79
27792005.01.03 13:30t/p13873.001.35221.36021.35221500.0081629.79
27802005.01.03 13:30t/p13883.001.35221.36021.35221500.0083129.79
27812005.01.03 13:30t/p13893.001.35211.36011.35211500.0084629.79
27822005.01.03 13:30t/p13903.001.35221.36021.35221500.0086129.79
27832005.01.03 13:30t/p13913.001.35211.36011.35211500.0087629.79
27842005.01.03 13:30t/p13923.001.35221.36021.35221500.0089129.79
27852005.01.03 13:30sell13934.001.35121.35421.3462
27862005.01.03 13:30sell13944.001.35131.35431.3463
27872005.01.03 13:30sell13954.001.35231.35531.3473
27882005.01.03 13:30sell13964.001.35231.35531.3473
27892005.01.03 13:30sell13974.001.35321.35621.3482
27902005.01.03 13:30sell13984.001.35321.35621.3482
27912005.01.03 13:31sell13994.001.35321.35621.3482
27922005.01.03 13:31sell14004.001.35321.35621.3482
27932005.01.03 15:30t/p13954.001.34731.35531.34732000.0091129.79
27942005.01.03 15:30t/p13964.001.34731.35531.34732000.0093129.79
27952005.01.03 15:30t/p13974.001.34821.35621.34822000.0095129.79
27962005.01.03 15:30t/p13984.001.34821.35621.34822000.0097129.79
27972005.01.03 15:30t/p13994.001.34821.35621.34822000.0099129.79
27982005.01.03 15:30t/p14004.001.34821.35621.34822000.00101129.79
27992005.01.03 16:22t/p13934.001.34621.35421.34622000.00103129.79
28002005.01.03 16:22t/p13944.001.34631.35431.34632000.00105129.79
28012005.01.03 16:22buy14015.001.34471.34171.3497
28022005.01.03 16:22buy14025.001.34481.34181.3498
28032005.01.03 16:22buy14035.001.34401.34101.3490
28042005.01.03 16:23buy14045.001.34401.34101.3490
28052005.01.03 16:23buy14055.001.34401.34101.3490
28062005.01.03 16:24buy14065.001.34401.34101.3490
28072005.01.03 16:24buy14075.001.34401.34101.3490
28082005.01.03 16:25buy14085.001.34401.34101.3490
28092005.01.03 16:30t/p14015.001.34971.34171.34972500.00107629.79
28102005.01.03 16:30t/p14025.001.34981.34181.34982500.00110129.79
28112005.01.03 16:30t/p14035.001.34901.34101.34902500.00112629.79
28122005.01.03 16:30t/p14045.001.34901.34101.34902500.00115129.79
28132005.01.03 16:30t/p14055.001.34901.34101.34902500.00117629.79
28142005.01.03 16:30t/p14065.001.34901.34101.34902500.00120129.79
28152005.01.03 16:30t/p14075.001.34901.34101.34902500.00122629.79
28162005.01.03 16:30t/p14085.001.34901.34101.34902500.00125129.79
28172005.01.03 16:30buy14096.001.34901.34601.3540
28182005.01.03 16:30buy14106.001.34891.34591.3539
28192005.01.03 16:30buy14116.001.34881.34581.3538
28202005.01.03 16:30buy14126.001.34801.34501.3530
28212005.01.03 16:30buy14136.001.34751.34451.3525
28222005.01.03 16:30buy14145.001.34651.34351.3515
28232005.01.03 16:30buy14155.001.34651.34351.3515
28242005.01.03 16:30buy14165.001.34651.34351.3515
28252005.01.03 16:42s/l14096.001.34601.34601.3540-1800.00123329.79
28262005.01.03 16:42buy14175.001.34631.34331.3513
28272005.01.03 16:50s/l14106.001.34591.34591.3539-1800.00121529.79
28282005.01.03 16:50buy14185.001.34621.34321.3512
28292005.01.03 16:50s/l14116.001.34581.34581.3538-1800.00119729.79
28302005.01.03 16:50buy14195.001.34611.34311.3511
28312005.01.04 09:02s/l14126.001.34501.34501.3530-1858.62117871.17
28322005.01.04 09:02buy14205.001.34531.34231.3503
28332005.01.04 09:02buy14215.001.34521.34221.3502
28342005.01.04 09:53s/l14136.001.34451.34451.3525-1858.62116012.55
28352005.01.04 09:53buy14225.001.34441.34141.3494
28362005.01.04 10:23s/l14145.001.34351.34351.3515-1548.85114463.70
28372005.01.04 10:23s/l14155.001.34351.34351.3515-1548.85112914.85
28382005.01.04 10:23s/l14165.001.34351.34351.3515-1548.85111366.00
28392005.01.04 10:23buy14235.001.34371.34071.3487
28402005.01.04 10:23buy14245.001.34371.34071.3487
28412005.01.04 10:30s/l14175.001.34331.34331.3513-1548.85109817.15
28422005.01.04 10:30buy14255.001.34361.34061.3486
28432005.01.04 10:45s/l14185.001.34321.34321.3512-1548.85108268.30
28442005.01.04 10:45s/l14195.001.34311.34311.3511-1548.85106719.45
28452005.01.04 10:45buy14265.001.34341.34041.3484
28462005.01.04 10:45buy14275.001.34321.34021.3482
28472005.01.04 10:47s/l14205.001.34231.34231.3503-1500.00105219.45
28482005.01.04 10:47s/l14215.001.34221.34221.3502-1500.00103719.45
28492005.01.04 10:47buy14284.001.34231.33931.3473
28502005.01.04 10:47buy14294.001.34211.33911.3471
28512005.01.04 10:50s/l14225.001.34141.34141.3494-1500.00102219.45
28522005.01.04 10:50buy14304.001.34161.33861.3466
28532005.01.04 11:23s/l14235.001.34071.34071.3487-1500.00100719.45
28542005.01.04 11:23s/l14245.001.34071.34071.3487-1500.0099219.45
28552005.01.04 11:23s/l14255.001.34061.34061.3486-1500.0097719.45
28562005.01.04 11:23s/l14265.001.34041.34041.3484-1500.0096219.45
28572005.01.04 11:23buy14314.001.34071.33771.3457
28582005.01.04 11:24buy14324.001.34071.33771.3457
28592005.01.04 11:24buy14334.001.34071.33771.3457
28602005.01.04 11:25buy14344.001.34081.33781.3458
28612005.01.04 11:25buy14354.001.34091.33791.3459
28622005.01.04 11:40s/l14275.001.34021.34021.3482-1500.0094719.45
28632005.01.04 11:40buy14364.001.34031.33731.3453
28642005.01.04 11:42s/l14284.001.33931.33931.3473-1200.0093519.45
28652005.01.04 11:42buy14374.001.33951.33651.3445
28662005.01.04 11:42s/l14294.001.33911.33911.3471-1200.0092319.45
28672005.01.04 11:42buy14384.001.33941.33641.3444
28682005.01.04 11:45s/l14304.001.33861.33861.3466-1200.0091119.45
28692005.01.04 11:45buy14394.001.33881.33581.3438
28702005.01.04 11:50s/l14314.001.33771.33771.3457-1200.0089919.45
28712005.01.04 11:50s/l14324.001.33771.33771.3457-1200.0088719.45
28722005.01.04 11:50s/l14334.001.33771.33771.3457-1200.0087519.45
28732005.01.04 11:50s/l14344.001.33781.33781.3458-1200.0086319.45
28742005.01.04 11:50s/l14354.001.33791.33791.3459-1200.0085119.45
28752005.01.04 11:50buy14404.001.33771.33471.3427
28762005.01.04 11:50s/l14364.001.33731.33731.3453-1200.0083919.45
28772005.01.04 11:50buy14414.001.33721.33421.3422
28782005.01.04 11:50buy14424.001.33721.33421.3422
28792005.01.04 11:51buy14434.001.33721.33421.3422
28802005.01.04 11:51buy14444.001.33721.33421.3422
28812005.01.04 11:52s/l14374.001.33651.33651.3445-1200.0082719.45
28822005.01.04 11:52s/l14384.001.33641.33641.3444-1200.0081519.45
28832005.01.04 11:52buy14453.001.33671.33371.3417
28842005.01.04 11:52buy14463.001.33661.33361.3416
28852005.01.04 12:22s/l14394.001.33581.33581.3438-1200.0080319.45
28862005.01.04 12:22buy14473.001.33611.33311.3411
28872005.01.04 16:17s/l14404.001.33471.33471.3427-1200.0079119.45
28882005.01.04 16:17buy14483.001.33501.33201.3400
28892005.01.04 16:17buy14493.001.33481.33181.3398
28902005.01.04 17:00s/l14414.001.33421.33421.3422-1200.0077919.45
28912005.01.04 17:00s/l14424.001.33421.33421.3422-1200.0076719.45
28922005.01.04 17:00s/l14434.001.33421.33421.3422-1200.0075519.45
28932005.01.04 17:00s/l14444.001.33421.33421.3422-1200.0074319.45
28942005.01.04 17:00buy14503.001.33451.33151.3395
28952005.01.04 17:00s/l14453.001.33371.33371.3417-900.0073419.45
28962005.01.04 17:00s/l14463.001.33361.33361.3416-900.0072519.45
28972005.01.04 17:00s/l14473.001.33311.33311.3411-900.0071619.45
28982005.01.04 17:00buy14513.001.33291.32991.3379
28992005.01.04 17:00buy14523.001.33291.32991.3379
29002005.01.04 17:00buy14533.001.33291.32991.3379
29012005.01.04 17:00buy14543.001.33291.32991.3379
29022005.01.04 17:00buy14553.001.33291.32991.3379
29032005.01.04 17:00buy14563.001.33291.32991.3379
29042005.01.04 17:12s/l14483.001.33201.33201.3400-900.0070719.45
29052005.01.04 17:12buy14573.001.33221.32921.3372
29062005.01.04 17:12s/l14493.001.33181.33181.3398-900.0069819.45
29072005.01.04 17:12s/l14503.001.33151.33151.3395-900.0068919.45
29082005.01.04 17:12buy14583.001.33061.32761.3356
29092005.01.04 17:12s/l14513.001.32991.32991.3379-900.0068019.45
29102005.01.04 17:12s/l14523.001.32991.32991.3379-900.0067119.45
29112005.01.04 17:12s/l14533.001.32991.32991.3379-900.0066219.45
29122005.01.04 17:12s/l14543.001.32991.32991.3379-900.0065319.45
29132005.01.04 17:12s/l14553.001.32991.32991.3379-900.0064419.45
29142005.01.04 17:12s/l14563.001.32991.32991.3379-900.0063519.45
29152005.01.04 17:12buy14593.001.33011.32711.3351
29162005.01.04 17:13t/p14593.001.33511.32711.33511500.0065019.45
29172005.01.04 17:13buy14603.001.33011.32711.3351
29182005.01.04 17:13t/p14603.001.33511.32711.33511500.0066519.45
29192005.01.04 17:13buy14613.001.33011.32711.3351
29202005.01.04 17:13t/p14613.001.33511.32711.33511500.0068019.45
29212005.01.04 17:13buy14623.001.33011.32711.3351
29222005.01.04 17:14t/p14623.001.33511.32711.33511500.0069519.45
29232005.01.04 17:14buy14633.001.33011.32711.3351
29242005.01.04 17:14t/p14633.001.33511.32711.33511500.0071019.45
29252005.01.04 17:14buy14643.001.33011.32711.3351
29262005.01.04 17:14buy14653.001.33011.32711.3351
29272005.01.04 17:15buy14663.001.33011.32711.3351
29282005.01.04 17:15buy14673.001.33011.32711.3351
29292005.01.04 17:15buy14683.001.33011.32711.3351
29302005.01.04 17:16buy14693.001.33011.32711.3351
29312005.01.04 17:16buy14703.001.33011.32711.3351
29322005.01.04 17:40s/l14573.001.32921.32921.3372-900.0070119.45
29332005.01.04 17:40buy14713.001.32921.32621.3342
29342005.01.04 18:52s/l14583.001.32761.32761.3356-900.0069219.45
29352005.01.04 18:52buy14723.001.32791.32491.3329
29362005.01.04 21:35s/l14643.001.32711.32711.3351-900.0068319.45
29372005.01.04 21:35s/l14653.001.32711.32711.3351-900.0067419.45
29382005.01.04 21:35s/l14663.001.32711.32711.3351-900.0066519.45
29392005.01.04 21:35s/l14673.001.32711.32711.3351-900.0065619.45
29402005.01.04 21:35s/l14683.001.32711.32711.3351-900.0064719.45
29412005.01.04 21:35s/l14693.001.32711.32711.3351-900.0063819.45
29422005.01.04 21:35s/l14703.001.32711.32711.3351-900.0062919.45
29432005.01.04 21:35buy14733.001.32711.32411.3321
29442005.01.04 21:35buy14743.001.32681.32381.3318
29452005.01.04 21:35buy14753.001.32691.32391.3319
29462005.01.04 21:35buy14763.001.32681.32381.3318
29472005.01.04 21:35s/l14713.001.32621.32621.3342-900.0062019.45
29482005.01.04 21:35buy14773.001.32631.32331.3313
29492005.01.04 21:35buy14782.001.32601.32301.3310
29502005.01.04 21:35buy14792.001.32601.32301.3310
29512005.01.04 21:36buy14802.001.32601.32301.3310
29522005.01.04 21:40s/l14723.001.32491.32491.3329-900.0061119.45
29532005.01.04 21:40buy14812.001.32511.32211.3301
29542005.01.05 09:35s/l14733.001.32411.32411.3321-929.3160190.14
29552005.01.05 09:35s/l14743.001.32381.32381.3318-929.3159260.83
29562005.01.05 09:35s/l14753.001.32391.32391.3319-929.3158331.52
29572005.01.05 09:35s/l14763.001.32381.32381.3318-929.3157402.21
29582005.01.05 09:35buy14822.001.32371.32071.3287
29592005.01.05 09:35buy14832.001.32371.32071.3287
29602005.01.05 09:35buy14842.001.32371.32071.3287
29612005.01.05 09:36buy14852.001.32371.32071.3287
29622005.01.05 09:36buy14862.001.32371.32071.3287
29632005.01.05 10:17t/p14822.001.32871.32071.32871000.0058402.21
29642005.01.05 10:17t/p14832.001.32871.32071.32871000.0059402.21
29652005.01.05 10:17t/p14842.001.32871.32071.32871000.0060402.21
29662005.01.05 10:17t/p14852.001.32871.32071.32871000.0061402.21
29672005.01.05 10:17t/p14862.001.32871.32071.32871000.0062402.21
29682005.01.05 12:15s/l14773.001.32331.32331.3313-929.3161472.90
29692005.01.05 12:15s/l14782.001.32301.32301.3310-619.5460853.36
29702005.01.05 12:15s/l14792.001.32301.32301.3310-619.5460233.82
29712005.01.05 12:15s/l14802.001.32301.32301.3310-619.5459614.28
29722005.01.05 12:15s/l14812.001.32211.32211.3301-619.5458994.74
29732005.01.05 12:15sell14872.001.32371.32671.3187
29742005.01.05 12:15sell14882.001.32411.32711.3191
29752005.01.05 12:15sell14892.001.32481.32781.3198
29762005.01.05 12:15sell14902.001.32491.32791.3199
29772005.01.05 12:15sell14912.001.32481.32781.3198
29782005.01.05 12:15sell14922.001.32491.32791.3199
29792005.01.05 12:16sell14932.001.32481.32781.3198
29802005.01.05 12:16sell14942.001.32491.32791.3199
29812005.01.05 12:16sell14952.001.32481.32781.3198
29822005.01.05 12:16sell14962.001.32491.32791.3199
29832005.01.05 16:00s/l14872.001.32671.32671.3187-600.0058394.74
29842005.01.05 16:00s/l14882.001.32711.32711.3191-600.0057794.74
29852005.01.05 16:00sell14972.001.32701.33001.3220
29862005.01.05 16:00sell14982.001.32701.33001.3220
29872005.01.05 17:22s/l14892.001.32781.32781.3198-600.0057194.74
29882005.01.05 17:22s/l14902.001.32791.32791.3199-600.0056594.74
29892005.01.05 17:22s/l14912.001.32781.32781.3198-600.0055994.74
29902005.01.05 17:22s/l14922.001.32791.32791.3199-600.0055394.74
29912005.01.05 17:22s/l14932.001.32781.32781.3198-600.0054794.74
29922005.01.05 17:22s/l14942.001.32791.32791.3199-600.0054194.74
29932005.01.05 17:22s/l14952.001.32781.32781.3198-600.0053594.74
29942005.01.05 17:22s/l14962.001.32791.32791.3199-600.0052994.74
29952005.01.05 17:22sell14992.001.32761.33061.3226
29962005.01.05 17:23sell15002.001.32761.33061.3226
29972005.01.05 17:23sell15012.001.32761.33061.3226
29982005.01.05 17:23sell15022.001.32761.33061.3226
29992005.01.05 17:24sell15032.001.32761.33061.3226
30002005.01.05 17:24sell15042.001.32761.33061.3226
30012005.01.05 17:25sell15052.001.32761.33061.3226
30022005.01.05 17:25sell15062.001.32761.33061.3226
30032005.01.05 18:17s/l14972.001.33001.33001.3220-600.0052394.74
30042005.01.05 18:17s/l14982.001.33001.33001.3220-600.0051794.74
30052005.01.05 18:17sell15072.001.33011.33311.3251
30062005.01.05 18:17sell15082.001.33021.33321.3252
30072005.01.05 18:22s/l14992.001.33061.33061.3226-600.0051194.74
30082005.01.05 18:22s/l15002.001.33061.33061.3226-600.0050594.74
30092005.01.05 18:22s/l15012.001.33061.33061.3226-600.0049994.74
30102005.01.05 18:22s/l15022.001.33061.33061.3226-600.0049394.74
30112005.01.05 18:22s/l15032.001.33061.33061.3226-600.0048794.74
30122005.01.05 18:22s/l15042.001.33061.33061.3226-600.0048194.74
30132005.01.05 18:22s/l15052.001.33061.33061.3226-600.0047594.74
30142005.01.05 18:22s/l15062.001.33061.33061.3226-600.0046994.74
30152005.01.05 18:22sell15092.001.33031.33331.3253
30162005.01.05 18:22sell15102.001.33051.33351.3255
30172005.01.05 18:22sell15112.001.33051.33351.3255
30182005.01.05 18:23sell15122.001.33051.33351.3255
30192005.01.05 18:23sell15132.001.33051.33351.3255
30202005.01.05 18:23sell15142.001.33051.33351.3255
30212005.01.05 18:24sell15152.001.33051.33351.3255
30222005.01.05 22:50t/p15102.001.32551.33351.32551000.0047994.74
30232005.01.05 22:50t/p15112.001.32551.33351.32551000.0048994.74
30242005.01.05 22:50t/p15122.001.32551.33351.32551000.0049994.74
30252005.01.05 22:50t/p15132.001.32551.33351.32551000.0050994.74
30262005.01.05 22:50t/p15142.001.32551.33351.32551000.0051994.74
30272005.01.05 22:50t/p15152.001.32551.33351.32551000.0052994.74
30282005.01.06 08:30t/p15072.001.32511.33311.32511009.5254004.26
30292005.01.06 08:30t/p15082.001.32521.33321.32521009.5255013.78
30302005.01.06 08:30t/p15092.001.32531.33331.32531009.5256023.30
30312005.01.06 08:30sell15162.001.32521.32821.3202
30322005.01.06 08:30sell15172.001.32581.32881.3208
30332005.01.06 08:30sell15182.001.32601.32901.3210
30342005.01.06 08:30sell15192.001.32601.32901.3210
30352005.01.06 08:31sell15202.001.32601.32901.3210
30362005.01.06 08:31sell15212.001.32601.32901.3210
30372005.01.06 08:35sell15222.001.32601.32901.3210
30382005.01.06 08:35sell15232.001.32591.32891.3209
30392005.01.06 08:35sell15242.001.32581.32881.3208
30402005.01.06 08:36sell15252.001.32571.32871.3207
30412005.01.06 09:52t/p15162.001.32021.32821.32021000.0057023.30
30422005.01.06 09:52t/p15172.001.32081.32881.32081000.0058023.30
30432005.01.06 09:52t/p15182.001.32101.32901.32101000.0059023.30
30442005.01.06 09:52t/p15192.001.32101.32901.32101000.0060023.30
30452005.01.06 09:52t/p15202.001.32101.32901.32101000.0061023.30
30462005.01.06 09:52t/p15212.001.32101.32901.32101000.0062023.30
30472005.01.06 09:52t/p15222.001.32101.32901.32101000.0063023.30
30482005.01.06 09:52t/p15232.001.32091.32891.32091000.0064023.30
30492005.01.06 09:52t/p15242.001.32081.32881.32081000.0065023.30
30502005.01.06 09:52t/p15252.001.32071.32871.32071000.0066023.30
30512005.01.06 09:52sell15263.001.32191.32491.3169
30522005.01.06 09:53sell15273.001.32201.32501.3170
30532005.01.06 09:53sell15283.001.32191.32491.3169
30542005.01.06 09:53sell15293.001.32201.32501.3170
30552005.01.06 09:53sell15303.001.32191.32491.3169
30562005.01.06 09:53sell15313.001.32201.32501.3170
30572005.01.06 09:53sell15323.001.32191.32491.3169
30582005.01.06 09:54sell15333.001.32201.32501.3170
30592005.01.06 12:17t/p15263.001.31691.32491.31691500.0067523.30
30602005.01.06 12:17t/p15273.001.31701.32501.31701500.0069023.30
30612005.01.06 12:17t/p15283.001.31691.32491.31691500.0070523.30
30622005.01.06 12:17t/p15293.001.31701.32501.31701500.0072023.30
30632005.01.06 12:17t/p15303.001.31691.32491.31691500.0073523.30
30642005.01.06 12:17t/p15313.001.31701.32501.31701500.0075023.30
30652005.01.06 12:17t/p15323.001.31691.32491.31691500.0076523.30
30662005.01.06 12:17t/p15333.001.31701.32501.31701500.0078023.30
30672005.01.06 12:25sell15343.001.31791.32091.3129
30682005.01.06 12:25sell15353.001.31821.32121.3132
30692005.01.06 12:25sell15363.001.31841.32141.3134
30702005.01.06 12:25sell15373.001.31841.32141.3134
30712005.01.06 12:26sell15383.001.31841.32141.3134
30722005.01.06 12:32sell15393.001.31841.32141.3134
30732005.01.06 12:32sell15403.001.31951.32251.3145
30742005.01.06 12:32sell15413.001.31961.32261.3146
30752005.01.06 12:33sell15423.001.31961.32261.3146
30762005.01.06 12:33sell15433.001.31961.32261.3146
30772005.01.06 16:02s/l15343.001.32091.32091.3129-900.0077123.30
30782005.01.06 16:02s/l15353.001.32121.32121.3132-900.0076223.30
30792005.01.06 16:02s/l15363.001.32141.32141.3134-900.0075323.30
30802005.01.06 16:02s/l15373.001.32141.32141.3134-900.0074423.30
30812005.01.06 16:02s/l15383.001.32141.32141.3134-900.0073523.30
30822005.01.06 16:02s/l15393.001.32141.32141.3134-900.0072623.30
30832005.01.06 16:02sell15443.001.32131.32431.3163
30842005.01.06 16:02sell15453.001.32151.32451.3165
30852005.01.06 16:03sell15463.001.32151.32451.3165
30862005.01.06 16:03sell15473.001.32151.32451.3165
30872005.01.06 16:04sell15483.001.32151.32451.3165
30882005.01.06 19:35t/p15443.001.31631.32431.31631500.0074123.30
30892005.01.06 19:35t/p15453.001.31651.32451.31651500.0075623.30
30902005.01.06 19:35t/p15463.001.31651.32451.31651500.0077123.30
30912005.01.06 19:35t/p15473.001.31651.32451.31651500.0078623.30
30922005.01.06 19:35t/p15483.001.31651.32451.31651500.0080123.30
30932005.01.07 11:05sell15493.001.32191.32491.3169
30942005.01.07 11:05sell15503.001.32181.32481.3168
30952005.01.07 11:05sell15513.001.32201.32501.3170
30962005.01.07 11:05sell15523.001.32191.32491.3169
30972005.01.07 11:05sell15533.001.32191.32491.3169
30982005.01.07 11:05sell15543.001.32181.32481.3168
30992005.01.07 11:07s/l15403.001.32251.32251.3145-857.1679266.14
31002005.01.07 11:07s/l15413.001.32261.32261.3146-857.1678408.98
31012005.01.07 11:07s/l15423.001.32261.32261.3146-857.1677551.82
31022005.01.07 11:07s/l15433.001.32261.32261.3146-857.1676694.66
31032005.01.07 11:07sell15553.001.32261.32561.3176
31042005.01.07 11:07sell15563.001.32311.32611.3181
31052005.01.07 11:07sell15573.001.32301.32601.3180
31062005.01.07 11:07sell15583.001.32331.32631.3183
31072005.01.07 12:22s/l15493.001.32491.32491.3169-900.0075794.66
31082005.01.07 12:22s/l15503.001.32481.32481.3168-900.0074894.66
31092005.01.07 12:22s/l15523.001.32491.32491.3169-900.0073994.66
31102005.01.07 12:22s/l15533.001.32491.32491.3169-900.0073094.66
31112005.01.07 12:22s/l15543.001.32481.32481.3168-900.0072194.66
31122005.01.07 12:22sell15593.001.32461.32761.3196
31132005.01.07 12:23sell15603.001.32451.32751.3195
31142005.01.07 12:23s/l15513.001.32501.32501.3170-900.0071294.66
31152005.01.07 12:23sell15613.001.32521.32821.3202
31162005.01.07 12:23sell15623.001.32521.32821.3202
31172005.01.07 12:24sell15633.001.32521.32821.3202
31182005.01.07 15:00t/p15553.001.31761.32561.31761500.0072794.66
31192005.01.07 15:00t/p15563.001.31811.32611.31811500.0074294.66
31202005.01.07 15:00t/p15573.001.31801.32601.31801500.0075794.66
31212005.01.07 15:00t/p15583.001.31831.32631.31831500.0077294.66
31222005.01.07 15:00t/p15593.001.31961.32761.31961500.0078794.66
31232005.01.07 15:00t/p15603.001.31951.32751.31951500.0080294.66
31242005.01.07 15:00t/p15613.001.32021.32821.32021500.0081794.66
31252005.01.07 15:00t/p15623.001.32021.32821.32021500.0083294.66
31262005.01.07 15:00t/p15633.001.32021.32821.32021500.0084794.66
31272005.01.07 15:00buy15644.001.31651.31351.3215
31282005.01.07 15:00buy15654.001.31651.31351.3215
31292005.01.07 15:00buy15664.001.31651.31351.3215
31302005.01.07 15:00buy15674.001.31651.31351.3215
31312005.01.07 15:00buy15684.001.31651.31351.3215
31322005.01.07 15:00buy15694.001.31651.31351.3215
31332005.01.07 15:01buy15704.001.31651.31351.3215
31342005.01.07 15:01buy15714.001.31651.31351.3215
31352005.01.07 15:35t/p15644.001.32151.31351.32152000.0086794.66
31362005.01.07 15:35t/p15654.001.32151.31351.32152000.0088794.66
31372005.01.07 15:35t/p15664.001.32151.31351.32152000.0090794.66
31382005.01.07 15:35t/p15674.001.32151.31351.32152000.0092794.66
31392005.01.07 15:35t/p15684.001.32151.31351.32152000.0094794.66
31402005.01.07 15:35t/p15694.001.32151.31351.32152000.0096794.66
31412005.01.07 15:35t/p15704.001.32151.31351.32152000.0098794.66
31422005.01.07 15:35t/p15714.001.32151.31351.32152000.00100794.66
31432005.01.07 15:35buy15725.001.32051.31751.3255
31442005.01.07 15:35buy15735.001.31971.31671.3247
31452005.01.07 15:35buy15745.001.31971.31671.3247
31462005.01.07 15:35buy15754.001.31971.31671.3247
31472005.01.07 15:35buy15764.001.31971.31671.3247
31482005.01.07 15:35buy15774.001.31971.31671.3247
31492005.01.07 15:35buy15784.001.31971.31671.3247
31502005.01.07 15:36buy15794.001.31971.31671.3247
31512005.01.07 15:36buy15804.001.31971.31671.3247
31522005.01.07 15:40t/p15735.001.32471.31671.32472500.00103294.66
31532005.01.07 15:40t/p15745.001.32471.31671.32472500.00105794.66
31542005.01.07 15:40t/p15754.001.32471.31671.32472000.00107794.66
31552005.01.07 15:40t/p15764.001.32471.31671.32472000.00109794.66
31562005.01.07 15:40t/p15774.001.32471.31671.32472000.00111794.66
31572005.01.07 15:40t/p15784.001.32471.31671.32472000.00113794.66
31582005.01.07 15:40t/p15794.001.32471.31671.32472000.00115794.66
31592005.01.07 15:40t/p15804.001.32471.31671.32472000.00117794.66
31602005.01.07 16:50buy15815.001.31921.31621.3242
31612005.01.07 16:50buy15825.001.31921.31621.3242
31622005.01.07 16:50buy15835.001.31921.31621.3242
31632005.01.07 16:51buy15845.001.31921.31621.3242
31642005.01.07 16:51buy15855.001.31921.31621.3242
31652005.01.07 16:51buy15865.001.31921.31621.3242
31662005.01.07 16:52buy15875.001.31921.31621.3242
31672005.01.07 16:52buy15885.001.31921.31621.3242
31682005.01.07 17:10s/l15725.001.31751.31751.3255-1500.00116294.66
31692005.01.07 17:10buy15895.001.31781.31481.3228
31702005.01.07 17:15s/l15815.001.31621.31621.3242-1500.00114794.66
31712005.01.07 17:15s/l15825.001.31621.31621.3242-1500.00113294.66
31722005.01.07 17:15s/l15835.001.31621.31621.3242-1500.00111794.66
31732005.01.07 17:15s/l15845.001.31621.31621.3242-1500.00110294.66
31742005.01.07 17:15s/l15855.001.31621.31621.3242-1500.00108794.66
31752005.01.07 17:15s/l15865.001.31621.31621.3242-1500.00107294.66
31762005.01.07 17:15s/l15875.001.31621.31621.3242-1500.00105794.66
31772005.01.07 17:15s/l15885.001.31621.31621.3242-1500.00104294.66
31782005.01.07 17:15buy15905.001.31521.31221.3202
31792005.01.07 17:15s/l15895.001.31481.31481.3228-1500.00102794.66
31802005.01.07 17:15buy15915.001.31451.31151.3195
31812005.01.07 17:15buy15925.001.31281.30981.3178
31822005.01.07 17:15t/p15925.001.31781.30981.31782500.00105294.66
31832005.01.07 17:15buy15935.001.31281.30981.3178
31842005.01.07 17:15t/p15935.001.31781.30981.31782500.00107794.66
31852005.01.07 17:15buy15945.001.31281.30981.3178
31862005.01.07 17:15t/p15945.001.31781.30981.31782500.00110294.66
31872005.01.07 17:15buy15955.001.31281.30981.3178
31882005.01.07 17:15t/p15955.001.31781.30981.31782500.00112794.66
31892005.01.07 17:15buy15965.001.31281.30981.3178
31902005.01.07 17:15t/p15965.001.31781.30981.31782500.00115294.66
31912005.01.07 17:15buy15975.001.31281.30981.3178
31922005.01.07 17:16t/p15975.001.31781.30981.31782500.00117794.66
31932005.01.07 17:16buy15985.001.31281.30981.3178
31942005.01.07 17:16t/p15985.001.31781.30981.31782500.00120294.66
31952005.01.07 17:16buy15995.001.31281.30981.3178
31962005.01.07 17:16t/p15995.001.31781.30981.31782500.00122794.66
31972005.01.07 17:16buy16006.001.31281.30981.3178
31982005.01.07 17:17buy16016.001.31281.30981.3178
31992005.01.07 17:17s/l15905.001.31221.31221.3202-1500.00121294.66
32002005.01.07 17:17buy16025.001.31251.30951.3175
32012005.01.07 17:17s/l15915.001.31151.31151.3195-1500.00119794.66
32022005.01.07 17:17buy16035.001.31111.30811.3161
32032005.01.07 17:17buy16045.001.31071.30771.3157
32042005.01.07 17:17s/l16006.001.30981.30981.3178-1800.00117994.66
32052005.01.07 17:17s/l16016.001.30981.30981.3178-1800.00116194.66
32062005.01.07 17:17s/l16025.001.30951.30951.3175-1500.00114694.66
32072005.01.07 17:17buy16055.001.30931.30631.3143
32082005.01.07 17:17s/l16035.001.30811.30811.3161-1500.00113194.66
32092005.01.07 17:17s/l16045.001.30771.30771.3157-1500.00111694.66
32102005.01.07 17:17buy16065.001.30781.30481.3128
32112005.01.07 17:17buy16075.001.30781.30481.3128
32122005.01.07 17:17buy16085.001.30781.30481.3128
32132005.01.07 17:18buy16095.001.30781.30481.3128
32142005.01.07 17:18buy16105.001.30781.30481.3128
32152005.01.07 17:18buy16115.001.30781.30481.3128
32162005.01.07 17:18buy16125.001.30781.30481.3128
32172005.01.07 17:18buy16135.001.30781.30481.3128
32182005.01.07 17:20t/p16065.001.31281.30481.31282500.00114194.66
32192005.01.07 17:20t/p16075.001.31281.30481.31282500.00116694.66
32202005.01.07 17:20t/p16085.001.31281.30481.31282500.00119194.66
32212005.01.07 17:20t/p16095.001.31281.30481.31282500.00121694.66
32222005.01.07 17:20t/p16105.001.31281.30481.31282500.00124194.66
32232005.01.07 17:20t/p16115.001.31281.30481.31282500.00126694.66
32242005.01.07 17:20t/p16125.001.31281.30481.31282500.00129194.66
32252005.01.07 17:20t/p16135.001.31281.30481.31282500.00131694.66
32262005.01.07 17:20t/p16055.001.31431.30631.31432500.00134194.66
32272005.01.07 17:20buy16146.001.31251.30951.3175
32282005.01.07 17:20buy16156.001.31191.30891.3169
32292005.01.07 17:20buy16166.001.30991.30691.3149
32302005.01.07 17:20s/l16146.001.30951.30951.3175-1800.00132394.66
32312005.01.07 17:20s/l16156.001.30891.30891.3169-1800.00130594.66
32322005.01.07 17:20buy16176.001.30781.30481.3128
32332005.01.07 17:20t/p16176.001.31281.30481.31283000.00133594.66
32342005.01.07 17:20buy16186.001.30781.30481.3128
32352005.01.07 17:20t/p16186.001.31281.30481.31283000.00136594.66
32362005.01.07 17:20buy16196.001.30781.30481.3128
32372005.01.07 17:20t/p16196.001.31281.30481.31283000.00139594.66
32382005.01.07 17:20buy16206.001.30781.30481.3128
32392005.01.07 17:20t/p16206.001.31281.30481.31283000.00142594.66
32402005.01.07 17:20buy16217.001.30781.30481.3128
32412005.01.07 17:20t/p16217.001.31281.30481.31283500.00146094.66
32422005.01.07 17:21buy16227.001.30781.30481.3128
32432005.01.07 17:21t/p16227.001.31281.30481.31283500.00149594.66
32442005.01.07 17:21buy16237.001.30781.30481.3128
32452005.01.07 17:21t/p16237.001.31281.30481.31283500.00153094.66
32462005.01.07 17:21buy16247.001.30781.30481.3128
32472005.01.07 17:21t/p16247.001.31281.30481.31283500.00156594.66
32482005.01.07 17:22t/p16166.001.31491.30691.31493000.00159594.66
32492005.01.07 17:22sell16257.001.31691.31991.3119
32502005.01.07 17:22sell16267.001.31781.32081.3128
32512005.01.07 17:22sell16277.001.31821.32121.3132
32522005.01.07 17:22sell16287.001.31821.32121.3132
32532005.01.07 17:22sell16297.001.31821.32121.3132
32542005.01.07 17:23sell16307.001.31821.32121.3132
32552005.01.07 17:23sell16317.001.31821.32121.3132
32562005.01.07 17:23sell16327.001.31821.32121.3132
32572005.01.07 17:23sell16337.001.31821.32121.3132
32582005.01.07 17:25t/p16267.001.31281.32081.31283500.00163094.66
32592005.01.07 17:25t/p16277.001.31321.32121.31323500.00166594.66
32602005.01.07 17:25t/p16287.001.31321.32121.31323500.00170094.66
32612005.01.07 17:25t/p16297.001.31321.32121.31323500.00173594.66
32622005.01.07 17:25t/p16307.001.31321.32121.31323500.00177094.66
32632005.01.07 17:25t/p16317.001.31321.32121.31323500.00180594.66
32642005.01.07 17:25t/p16327.001.31321.32121.31323500.00184094.66
32652005.01.07 17:25t/p16337.001.31321.32121.31323500.00187594.66
32662005.01.07 17:25t/p16257.001.31191.31991.31193500.00191094.66
32672005.01.07 17:25sell16349.001.31311.31611.3081
32682005.01.07 17:25sell16359.001.31491.31791.3099
32692005.01.07 17:25s/l16349.001.31611.31611.3081-2700.00188394.66
32702005.01.07 17:25sell16369.001.31711.32011.3121
32712005.01.07 17:25s/l16359.001.31791.31791.3099-2700.00185694.66
32722005.01.07 17:25sell16379.001.31821.32121.3132
32732005.01.07 17:25t/p16379.001.31321.32121.31324500.00190194.66
32742005.01.07 17:25t/p16369.001.31211.32011.31214500.00194694.66
32752005.01.07 17:25sell16389.001.31311.31611.3081
32762005.01.07 17:25sell16399.001.31491.31791.3099
32772005.01.07 17:25s/l16389.001.31611.31611.3081-2700.00191994.66
32782005.01.07 17:25sell16409.001.31711.32011.3121
32792005.01.07 17:25s/l16399.001.31791.31791.3099-2700.00189294.66
32802005.01.07 17:25sell16419.001.31821.32121.3132
32812005.01.07 17:25t/p16419.001.31321.32121.31324500.00193794.66
32822005.01.07 17:25t/p16409.001.31211.32011.31214500.00198294.66
32832005.01.07 17:25sell16429.001.31311.31611.3081
32842005.01.07 17:25sell16439.001.31491.31791.3099
32852005.01.07 17:25s/l16429.001.31611.31611.3081-2700.00195594.66
32862005.01.07 17:25sell16449.001.31711.32011.3121
32872005.01.07 17:25s/l16439.001.31791.31791.3099-2700.00192894.66
32882005.01.07 17:25sell16459.001.31821.32121.3132
32892005.01.07 17:25t/p16459.001.31321.32121.31324500.00197394.66
32902005.01.07 17:25t/p16449.001.31211.32011.31214500.00201894.66
32912005.01.07 17:25sell164610.001.31311.31611.3081
32922005.01.07 17:25sell16479.001.31491.31791.3099
32932005.01.07 17:25s/l164610.001.31611.31611.3081-3000.00198894.66
32942005.01.07 17:25sell16489.001.31711.32011.3121
32952005.01.07 17:25s/l16479.001.31791.31791.3099-2700.00196194.66
32962005.01.07 17:25sell16499.001.31821.32121.3132
32972005.01.07 17:25t/p16499.001.31321.32121.31324500.00200694.66
32982005.01.07 17:25t/p16489.001.31211.32011.31214500.00205194.66
32992005.01.07 17:25sell165010.001.31311.31611.3081
33002005.01.07 17:25sell165110.001.31491.31791.3099
33012005.01.07 17:25s/l165010.001.31611.31611.3081-3000.00202194.66
33022005.01.07 17:25sell16529.001.31711.32011.3121
33032005.01.07 17:25s/l165110.001.31791.31791.3099-3000.00199194.66
33042005.01.07 17:25sell16539.001.31821.32121.3132
33052005.01.07 17:25t/p16539.001.31321.32121.31324500.00203694.66
33062005.01.07 17:25t/p16529.001.31211.32011.31214500.00208194.66
33072005.01.07 17:25sell165410.001.31311.31611.3081
33082005.01.07 17:25sell165510.001.31491.31791.3099
33092005.01.07 17:26s/l165410.001.31611.31611.3081-3000.00205194.66
33102005.01.07 17:26sell165610.001.31711.32011.3121
33112005.01.07 17:26s/l165510.001.31791.31791.3099-3000.00202194.66
33122005.01.07 17:26sell165710.001.31821.32121.3132
33132005.01.07 17:26t/p165710.001.31321.32121.31325000.00207194.66
33142005.01.07 17:26t/p165610.001.31211.32011.31215000.00212194.66
33152005.01.07 17:26sell165810.001.31311.31611.3081
33162005.01.07 17:26sell165910.001.31491.31791.3099
33172005.01.07 17:26s/l165810.001.31611.31611.3081-3000.00209194.66
33182005.01.07 17:26sell166010.001.31711.32011.3121
33192005.01.07 17:26s/l165910.001.31791.31791.3099-3000.00206194.66
33202005.01.07 17:26sell166110.001.31821.32121.3132
33212005.01.07 17:26t/p166110.001.31321.32121.31325000.00211194.66
33222005.01.07 17:26t/p166010.001.31211.32011.31215000.00216194.66
33232005.01.07 17:26sell166210.001.31311.31611.3081
33242005.01.07 17:26sell166310.001.31491.31791.3099
33252005.01.07 17:26s/l166210.001.31611.31611.3081-3000.00213194.66
33262005.01.07 17:26sell166410.001.31711.32011.3121
33272005.01.07 17:26s/l166310.001.31791.31791.3099-3000.00210194.66
33282005.01.07 17:26sell166510.001.31821.32121.3132
33292005.01.07 17:26t/p166510.001.31321.32121.31325000.00215194.66
33302005.01.07 17:26t/p166410.001.31211.32011.31215000.00220194.66
33312005.01.07 17:26sell166611.001.31311.31611.3081
33322005.01.07 17:26sell166710.001.31491.31791.3099
33332005.01.07 17:26s/l166611.001.31611.31611.3081-3300.00216894.66
33342005.01.07 17:26sell166810.001.31711.32011.3121
33352005.01.07 17:26s/l166710.001.31791.31791.3099-3000.00213894.66
33362005.01.07 17:26sell166910.001.31821.32121.3132
33372005.01.07 17:29t/p166810.001.31211.32011.31215000.00218894.66
33382005.01.07 17:29t/p166910.001.31321.32121.31325000.00223894.66
33392005.01.07 17:29sell167011.001.31081.31381.3058
33402005.01.07 17:29sell167111.001.31071.31371.3057
33412005.01.07 17:29sell167211.001.31081.31381.3058
33422005.01.07 17:29sell167311.001.31071.31371.3057
33432005.01.07 17:29sell167411.001.31081.31381.3058
33442005.01.07 17:29sell167511.001.31071.31371.3057
33452005.01.07 17:29sell167611.001.31081.31381.3058
33462005.01.07 17:29sell167711.001.31071.31371.3057
33472005.01.07 17:45t/p167011.001.30581.31381.30585500.00229394.66
33482005.01.07 17:45t/p167111.001.30571.31371.30575500.00234894.66
33492005.01.07 17:45t/p167211.001.30581.31381.30585500.00240394.66
33502005.01.07 17:45t/p167311.001.30571.31371.30575500.00245894.66
33512005.01.07 17:45t/p167411.001.30581.31381.30585500.00251394.66
33522005.01.07 17:45t/p167511.001.30571.31371.30575500.00256894.66
33532005.01.07 17:45t/p167611.001.30581.31381.30585500.00262394.66
33542005.01.07 17:45t/p167711.001.30571.31371.30575500.00267894.66
33552005.01.07 17:45buy167813.001.30501.30201.3100
33562005.01.07 17:45buy167913.001.30451.30151.3095
33572005.01.07 17:45buy168013.001.30451.30151.3095
33582005.01.07 17:45buy168113.001.30451.30151.3095
33592005.01.07 17:45buy168213.001.30451.30151.3095
33602005.01.07 17:45buy168313.001.30451.30151.3095
33612005.01.07 17:45buy168413.001.30451.30151.3095
33622005.01.07 17:46buy168513.001.30451.30151.3095
33632005.01.10 10:30t/p167913.001.30951.30151.30956372.99274267.65
33642005.01.10 10:30t/p168013.001.30951.30151.30956372.99280640.64
33652005.01.10 10:30t/p168113.001.30951.30151.30956372.99287013.63
33662005.01.10 10:30t/p168213.001.30951.30151.30956372.99293386.62
33672005.01.10 10:30t/p168313.001.30951.30151.30956372.99299759.61
33682005.01.10 10:30t/p168413.001.30951.30151.30956372.99306132.60
33692005.01.10 10:30t/p168513.001.30951.30151.30956372.99312505.59
33702005.01.10 10:35t/p167813.001.31001.30201.31006372.99318878.58
33712005.01.10 10:37buy168615.001.30981.30681.3148
33722005.01.10 10:37buy168715.001.30961.30661.3146
33732005.01.10 10:38buy168815.001.30961.30661.3146
33742005.01.10 10:38buy168915.001.30961.30661.3146
33752005.01.10 10:39buy169015.001.30961.30661.3146
33762005.01.10 10:40buy169115.001.30961.30661.3146
33772005.01.10 10:40buy169215.001.30951.30651.3145
33782005.01.10 10:40buy169315.001.30961.30661.3146
33792005.01.11 00:02s/l168615.001.30681.30681.3148-4646.55314232.03
33802005.01.11 00:07s/l168715.001.30661.30661.3146-4646.55309585.48
33812005.01.11 00:07s/l168815.001.30661.30661.3146-4646.55304938.93
33822005.01.11 00:07s/l168915.001.30661.30661.3146-4646.55300292.38
33832005.01.11 00:07s/l169015.001.30661.30661.3146-4646.55295645.83
33842005.01.11 00:07s/l169115.001.30661.30661.3146-4646.55290999.28
33852005.01.11 00:07s/l169215.001.30651.30651.3145-4646.55286352.73
33862005.01.11 00:07s/l169315.001.30661.30661.3146-4646.55281706.18
33872005.01.11 01:00buy169414.001.31071.30771.3157
33882005.01.11 01:00buy169514.001.31071.30771.3157
33892005.01.11 01:01buy169614.001.31071.30771.3157
33902005.01.11 01:01buy169714.001.31071.30771.3157
33912005.01.11 01:03buy169813.001.31051.30751.3155
33922005.01.11 01:04buy169913.001.31051.30751.3155
33932005.01.11 01:04buy170013.001.31051.30751.3155
33942005.01.11 01:05buy170113.001.31051.30751.3155
33952005.01.11 12:00t/p169414.001.31571.30771.31577000.00288706.18
33962005.01.11 12:00t/p169514.001.31571.30771.31577000.00295706.18
33972005.01.11 12:00t/p169614.001.31571.30771.31577000.00302706.18
33982005.01.11 12:00t/p169714.001.31571.30771.31577000.00309706.18
33992005.01.11 12:00t/p169813.001.31551.30751.31556500.00316206.18
34002005.01.11 12:00t/p169913.001.31551.30751.31556500.00322706.18
34012005.01.11 12:00t/p170013.001.31551.30751.31556500.00329206.18
34022005.01.11 12:00t/p170113.001.31551.30751.31556500.00335706.18
34032005.01.11 12:00buy170216.001.31491.31191.3199
34042005.01.11 12:00buy170316.001.31491.31191.3199
34052005.01.11 12:00buy170416.001.31491.31191.3199
34062005.01.11 12:00buy170516.001.31491.31191.3199
34072005.01.11 12:00buy170616.001.31491.31191.3199
34082005.01.11 12:00buy170716.001.31491.31191.3199
34092005.01.11 12:01buy170816.001.31491.31191.3199
34102005.01.11 12:01buy170916.001.31491.31191.3199
34112005.01.11 19:32s/l170216.001.31191.31191.3199-4800.00330906.18
34122005.01.11 19:32s/l170316.001.31191.31191.3199-4800.00326106.18
34132005.01.11 19:32s/l170416.001.31191.31191.3199-4800.00321306.18
34142005.01.11 19:32s/l170516.001.31191.31191.3199-4800.00316506.18
34152005.01.11 19:32s/l170616.001.31191.31191.3199-4800.00311706.18
34162005.01.11 19:32s/l170716.001.31191.31191.3199-4800.00306906.18
34172005.01.11 19:32s/l170816.001.31191.31191.3199-4800.00302106.18
34182005.01.11 19:32s/l170916.001.31191.31191.3199-4800.00297306.18
34192005.01.11 19:32sell171014.001.31411.31711.3091
34202005.01.11 19:33sell171114.001.31481.31781.3098
34212005.01.11 19:33sell171214.001.31481.31781.3098
34222005.01.11 19:33sell171314.001.31481.31781.3098
34232005.01.11 19:34sell171414.001.31481.31781.3098
34242005.01.12 10:00t/p171114.001.30981.31781.30987066.64304372.82
34252005.01.12 10:00t/p171214.001.30981.31781.30987066.64311439.46
34262005.01.12 10:00t/p171314.001.30981.31781.30987066.64318506.10
34272005.01.12 10:00t/p171414.001.30981.31781.30987066.64325572.74
34282005.01.12 10:30t/p171014.001.30911.31711.30917066.64332639.38
34292005.01.12 10:30sell171516.001.30901.31201.3040
34302005.01.12 10:30sell171616.001.30931.31231.3043
34312005.01.12 10:30sell171716.001.30931.31231.3043
34322005.01.12 10:30sell171816.001.30931.31231.3043
34332005.01.12 10:30sell171916.001.30931.31231.3043
34342005.01.12 10:30sell172016.001.30931.31231.3043
34352005.01.12 10:30sell172116.001.30931.31231.3043
34362005.01.12 10:31sell172216.001.30931.31231.3043
34372005.01.12 13:37s/l171516.001.31201.31201.3040-4800.00327839.38
34382005.01.12 13:37s/l171616.001.31231.31231.3043-4800.00323039.38
34392005.01.12 13:37s/l171716.001.31231.31231.3043-4800.00318239.38
34402005.01.12 13:37s/l171816.001.31231.31231.3043-4800.00313439.38
34412005.01.12 13:37s/l171916.001.31231.31231.3043-4800.00308639.38
34422005.01.12 13:37s/l172016.001.31231.31231.3043-4800.00303839.38
34432005.01.12 13:37s/l172116.001.31231.31231.3043-4800.00299039.38
34442005.01.12 13:37s/l172216.001.31231.31231.3043-4800.00294239.38
34452005.01.12 13:37sell172314.001.31291.31591.3079
34462005.01.12 13:38sell172414.001.31291.31591.3079
34472005.01.12 13:38sell172514.001.31291.31591.3079
34482005.01.12 13:39sell172614.001.31291.31591.3079
34492005.01.12 13:39sell172714.001.31291.31591.3079
34502005.01.12 13:40sell172814.001.31291.31591.3079
34512005.01.12 13:40sell172914.001.31291.31591.3079
34522005.01.12 13:41sell173014.001.31291.31591.3079
34532005.01.12 14:52s/l172314.001.31591.31591.3079-4200.00290039.38
34542005.01.12 14:52s/l172414.001.31591.31591.3079-4200.00285839.38
34552005.01.12 14:52s/l172514.001.31591.31591.3079-4200.00281639.38
34562005.01.12 14:52s/l172614.001.31591.31591.3079-4200.00277439.38
34572005.01.12 14:52s/l172714.001.31591.31591.3079-4200.00273239.38
34582005.01.12 14:52s/l172814.001.31591.31591.3079-4200.00269039.38
34592005.01.12 14:52s/l172914.001.31591.31591.3079-4200.00264839.38
34602005.01.12 14:52s/l173014.001.31591.31591.3079-4200.00260639.38
34612005.01.12 14:52buy173113.001.31561.31261.3206
34622005.01.12 14:52buy173212.001.31381.31081.3188
34632005.01.12 14:53buy173312.001.31371.31071.3187
34642005.01.12 14:53buy173412.001.31361.31061.3186
34652005.01.12 14:53buy173512.001.31341.31041.3184
34662005.01.12 14:54buy173612.001.31341.31041.3184
34672005.01.12 14:54buy173712.001.31341.31041.3184
34682005.01.12 15:02buy173812.001.31341.31041.3184
34692005.01.12 15:02s/l173113.001.31261.31261.3206-3900.00256739.38
34702005.01.12 15:02buy173912.001.31291.30991.3179
34712005.01.12 15:52t/p173912.001.31791.30991.31796000.00262739.38
34722005.01.12 15:52t/p173412.001.31861.31061.31866000.00268739.38
34732005.01.12 15:52t/p173512.001.31841.31041.31846000.00274739.38
34742005.01.12 15:52t/p173612.001.31841.31041.31846000.00280739.38
34752005.01.12 15:52t/p173712.001.31841.31041.31846000.00286739.38
34762005.01.12 15:52t/p173812.001.31841.31041.31846000.00292739.38
34772005.01.12 15:52t/p173212.001.31881.31081.31886000.00298739.38
34782005.01.12 15:52t/p173312.001.31871.31071.31876000.00304739.38
34792005.01.12 15:52sell174015.001.32201.32501.3170
34802005.01.12 15:52sell174115.001.32391.32691.3189
34812005.01.12 15:52t/p174115.001.31891.32691.31897500.00312239.38
34822005.01.12 15:52sell174215.001.32391.32691.3189
34832005.01.12 15:52t/p174215.001.31891.32691.31897500.00319739.38
34842005.01.12 15:52sell174315.001.32391.32691.3189
34852005.01.12 15:52t/p174315.001.31891.32691.31897500.00327239.38
34862005.01.12 15:53sell174416.001.32391.32691.3189
34872005.01.12 15:53t/p174416.001.31891.32691.31898000.00335239.38
34882005.01.12 15:53sell174516.001.32391.32691.3189
34892005.01.12 15:53t/p174516.001.31891.32691.31898000.00343239.38
34902005.01.12 15:53sell174616.001.32391.32691.3189
34912005.01.12 15:53t/p174616.001.31891.32691.31898000.00351239.38
34922005.01.12 15:53sell174717.001.32391.32691.3189
34932005.01.12 15:53t/p174717.001.31891.32691.31898500.00359739.38
34942005.01.12 15:55sell174817.001.32391.32691.3189
34952005.01.12 15:55sell174917.001.32391.32691.3189
34962005.01.12 15:55sell175017.001.32391.32691.3189
34972005.01.12 15:55sell175117.001.32391.32691.3189
34982005.01.12 15:55sell175217.001.32391.32691.3189
34992005.01.12 15:55sell175317.001.32391.32691.3189
35002005.01.12 15:56sell175417.001.32391.32691.3189
35012005.01.12 16:47s/l174015.001.32501.32501.3170-4500.00355239.38
35022005.01.12 16:47sell175517.001.32471.32771.3197
35032005.01.12 16:52s/l174817.001.32691.32691.3189-5100.00350139.38
35042005.01.12 16:52s/l174917.001.32691.32691.3189-5100.00345039.38
35052005.01.12 16:52s/l175017.001.32691.32691.3189-5100.00339939.38
35062005.01.12 16:52s/l175117.001.32691.32691.3189-5100.00334839.38
35072005.01.12 16:52s/l175217.001.32691.32691.3189-5100.00329739.38
35082005.01.12 16:52s/l175317.001.32691.32691.3189-5100.00324639.38
35092005.01.12 16:52s/l175417.001.32691.32691.3189-5100.00319539.38
35102005.01.12 16:52sell175615.001.32701.33001.3220
35112005.01.12 16:53sell175715.001.32701.33001.3220
35122005.01.12 16:53sell175815.001.32701.33001.3220
35132005.01.12 16:54sell175915.001.32701.33001.3220
35142005.01.12 16:54sell176015.001.32701.33001.3220
35152005.01.12 16:55sell176115.001.32701.33001.3220
35162005.01.12 16:55sell176215.001.32701.33001.3220
35172005.01.12 17:15s/l175517.001.32771.32771.3197-5100.00314439.38
35182005.01.12 17:15sell176315.001.32741.33041.3224
35192005.01.13 10:40t/p176315.001.32241.33041.32247571.40322010.78
35202005.01.13 12:47t/p175615.001.32201.33001.32207571.40329582.18
35212005.01.13 12:47t/p175715.001.32201.33001.32207571.40337153.58
35222005.01.13 12:47t/p175815.001.32201.33001.32207571.40344724.98
35232005.01.13 12:47t/p175915.001.32201.33001.32207571.40352296.38
35242005.01.13 12:47t/p176015.001.32201.33001.32207571.40359867.78
35252005.01.13 12:47t/p176115.001.32201.33001.32207571.40367439.18
35262005.01.13 12:47t/p176215.001.32201.33001.32207571.40375010.58
35272005.01.13 12:50buy176418.001.32151.31851.3265
35282005.01.13 12:50buy176518.001.32161.31861.3266
35292005.01.13 12:50buy176618.001.32151.31851.3265
35302005.01.13 12:50buy176718.001.32141.31841.3264
35312005.01.13 12:50buy176818.001.32151.31851.3265
35322005.01.13 12:51buy176918.001.32161.31861.3266
35332005.01.13 12:51buy177018.001.32151.31851.3265
35342005.01.13 12:51buy177118.001.32141.31841.3264
35352005.01.14 03:30s/l176418.001.31851.31851.3265-5927.58369083.00
35362005.01.14 03:30s/l176518.001.31861.31861.3266-5927.58363155.42
35372005.01.14 03:30s/l176618.001.31851.31851.3265-5927.58357227.84
35382005.01.14 03:30s/l176818.001.31851.31851.3265-5927.58351300.26
35392005.01.14 03:30s/l176918.001.31861.31861.3266-5927.58345372.68
35402005.01.14 03:30s/l177018.001.31851.31851.3265-5927.58339445.10
35412005.01.14 03:30buy177216.001.31881.31581.3238
35422005.01.14 03:30s/l176718.001.31841.31841.3264-5927.58333517.52
35432005.01.14 03:30s/l177118.001.31841.31841.3264-5927.58327589.94
35442005.01.14 03:30buy177316.001.31871.31571.3237
35452005.01.14 03:30buy177416.001.31881.31581.3238
35462005.01.14 03:30buy177516.001.31871.31571.3237
35472005.01.14 03:31buy177616.001.31881.31581.3238
35482005.01.14 03:31buy177716.001.31871.31571.3237
35492005.01.14 03:31buy177816.001.31881.31581.3238
35502005.01.14 03:31buy177916.001.31871.31571.3237
35512005.01.14 04:40s/l177216.001.31581.31581.3238-4800.00322789.94
35522005.01.14 04:40s/l177416.001.31581.31581.3238-4800.00317989.94
35532005.01.14 04:40s/l177616.001.31581.31581.3238-4800.00313189.94
35542005.01.14 04:40s/l177816.001.31581.31581.3238-4800.00308389.94
35552005.01.14 04:40buy178014.001.31611.31311.3211
35562005.01.14 04:40s/l177316.001.31571.31571.3237-4800.00303589.94
35572005.01.14 04:40s/l177516.001.31571.31571.3237-4800.00298789.94
35582005.01.14 04:40s/l177716.001.31571.31571.3237-4800.00293989.94
35592005.01.14 04:40s/l177916.001.31571.31571.3237-4800.00289189.94
35602005.01.14 04:40buy178114.001.31601.31301.3210
35612005.01.14 04:40buy178214.001.31611.31311.3211
35622005.01.14 04:40buy178314.001.31601.31301.3210
35632005.01.14 04:40buy178414.001.31611.31311.3211
35642005.01.14 04:40buy178514.001.31601.31301.3210
35652005.01.14 04:41buy178614.001.31611.31311.3211
35662005.01.14 04:41buy178714.001.31601.31301.3210
35672005.01.14 04:52s/l178014.001.31311.31311.3211-4200.00284989.94
35682005.01.14 04:52s/l178114.001.31301.31301.3210-4200.00280789.94
35692005.01.14 04:52s/l178214.001.31311.31311.3211-4200.00276589.94
35702005.01.14 04:52s/l178314.001.31301.31301.3210-4200.00272389.94
35712005.01.14 04:52s/l178414.001.31311.31311.3211-4200.00268189.94
35722005.01.14 04:52s/l178514.001.31301.31301.3210-4200.00263989.94
35732005.01.14 04:52s/l178614.001.31311.31311.3211-4200.00259789.94
35742005.01.14 04:52s/l178714.001.31301.31301.3210-4200.00255589.94
35752005.01.14 04:52buy178812.001.31171.30871.3167
35762005.01.14 04:52buy178912.001.31171.30871.3167
35772005.01.14 04:53buy179012.001.31171.30871.3167
35782005.01.14 04:53buy179112.001.31171.30871.3167
35792005.01.14 04:53buy179212.001.31171.30871.3167
35802005.01.14 04:54buy179312.001.31171.30871.3167
35812005.01.14 04:54buy179412.001.31171.30871.3167
35822005.01.14 04:55buy179512.001.31171.30871.3167
35832005.01.14 10:37s/l178812.001.30871.30871.3167-3600.00251989.94
35842005.01.14 10:37s/l178912.001.30871.30871.3167-3600.00248389.94
35852005.01.14 10:37s/l179012.001.30871.30871.3167-3600.00244789.94
35862005.01.14 10:37s/l179112.001.30871.30871.3167-3600.00241189.94
35872005.01.14 10:37s/l179212.001.30871.30871.3167-3600.00237589.94
35882005.01.14 10:37s/l179312.001.30871.30871.3167-3600.00233989.94
35892005.01.14 10:37s/l179412.001.30871.30871.3167-3600.00230389.94
35902005.01.14 10:37s/l179512.001.30871.30871.3167-3600.00226789.94
35912005.01.14 10:37buy179611.001.30771.30471.3127
35922005.01.14 10:37buy179711.001.30771.30471.3127
35932005.01.14 10:38buy179811.001.30771.30471.3127
35942005.01.14 10:38buy179911.001.30771.30471.3127
35952005.01.14 10:38buy180011.001.30771.30471.3127
35962005.01.14 10:39buy180111.001.30771.30471.3127
35972005.01.14 10:40buy180211.001.30771.30471.3127
35982005.01.14 10:40buy180311.001.30771.30471.3127
35992005.01.14 12:00t/p179611.001.31271.30471.31275500.00232289.94
36002005.01.14 12:00t/p179711.001.31271.30471.31275500.00237789.94
36012005.01.14 12:00t/p179811.001.31271.30471.31275500.00243289.94
36022005.01.14 12:00t/p179911.001.31271.30471.31275500.00248789.94
36032005.01.14 12:00t/p180011.001.31271.30471.31275500.00254289.94
36042005.01.14 12:00t/p180111.001.31271.30471.31275500.00259789.94
36052005.01.14 12:00t/p180211.001.31271.30471.31275500.00265289.94
36062005.01.14 12:00t/p180311.001.31271.30471.31275500.00270789.94
36072005.01.14 12:00buy180413.001.31161.30861.3166
36082005.01.14 12:00buy180513.001.31161.30861.3166
36092005.01.14 12:00buy180613.001.31161.30861.3166
36102005.01.14 12:00buy180713.001.31161.30861.3166
36112005.01.14 12:00buy180813.001.31161.30861.3166
36122005.01.14 12:00buy180913.001.31161.30861.3166
36132005.01.14 12:01buy181013.001.31161.30861.3166
36142005.01.14 12:01buy181113.001.31161.30861.3166
36152005.01.14 14:10s/l180413.001.30861.30861.3166-3900.00266889.94
36162005.01.14 14:10s/l180513.001.30861.30861.3166-3900.00262989.94
36172005.01.14 14:10s/l180613.001.30861.30861.3166-3900.00259089.94
36182005.01.14 14:10s/l180713.001.30861.30861.3166-3900.00255189.94
36192005.01.14 14:10s/l180813.001.30861.30861.3166-3900.00251289.94
36202005.01.14 14:10s/l180913.001.30861.30861.3166-3900.00247389.94
36212005.01.14 14:10s/l181013.001.30861.30861.3166-3900.00243489.94
36222005.01.14 14:10s/l181113.001.30861.30861.3166-3900.00239589.94
36232005.01.14 14:10sell181211.001.30941.31241.3044
36242005.01.14 14:10sell181311.001.30971.31271.3047
36252005.01.14 14:10sell181411.001.31011.31311.3051
36262005.01.14 14:10sell181511.001.31011.31311.3051
36272005.01.14 14:11sell181611.001.31011.31311.3051
36282005.01.14 14:15sell181711.001.31031.31331.3053
36292005.01.14 14:15sell181811.001.31021.31321.3052
36302005.01.14 14:15sell181911.001.31031.31331.3053
36312005.01.14 14:45s/l181211.001.31241.31241.3044-3300.00236289.94
36322005.01.14 14:45sell182010.001.31211.31511.3071
36332005.01.14 14:45s/l181311.001.31271.31271.3047-3300.00232989.94
36342005.01.14 14:45sell182110.001.31251.31551.3075
36352005.01.14 15:40s/l181411.001.31311.31311.3051-3300.00229689.94
36362005.01.14 15:40s/l181511.001.31311.31311.3051-3300.00226389.94
36372005.01.14 15:40s/l181611.001.31311.31311.3051-3300.00223089.94
36382005.01.14 15:40sell182210.001.31281.31581.3078
36392005.01.14 15:40s/l181711.001.31331.31331.3053-3300.00219789.94
36402005.01.14 15:40s/l181811.001.31321.31321.3052-3300.00216489.94
36412005.01.14 15:40s/l181911.001.31331.31331.3053-3300.00213189.94
36422005.01.14 15:40sell182310.001.31351.31651.3085
36432005.01.14 15:40sell182410.001.31351.31651.3085
36442005.01.14 15:40sell182510.001.31351.31651.3085
36452005.01.14 15:41sell182610.001.31351.31651.3085
36462005.01.14 15:41sell182710.001.31351.31651.3085
36472005.01.14 16:00t/p182110.001.30751.31551.30755000.00218189.94
36482005.01.14 16:00t/p182210.001.30781.31581.30785000.00223189.94
36492005.01.14 16:00t/p182310.001.30851.31651.30855000.00228189.94
36502005.01.14 16:00t/p182410.001.30851.31651.30855000.00233189.94
36512005.01.14 16:00t/p182510.001.30851.31651.30855000.00238189.94
36522005.01.14 16:00t/p182610.001.30851.31651.30855000.00243189.94
36532005.01.14 16:00t/p182710.001.30851.31651.30855000.00248189.94
36542005.01.14 17:02sell182812.001.31341.31641.3084
36552005.01.14 17:02sell182912.001.31391.31691.3089
36562005.01.14 17:03sell183012.001.31391.31691.3089
36572005.01.14 17:03sell183112.001.31391.31691.3089
36582005.01.14 17:03sell183212.001.31391.31691.3089
36592005.01.14 17:04sell183312.001.31391.31691.3089
36602005.01.14 17:04sell183412.001.31391.31691.3089
36612005.01.14 18:15t/p182912.001.30891.31691.30896000.00254189.94
36622005.01.14 18:15t/p183012.001.30891.31691.30896000.00260189.94
36632005.01.14 18:15t/p183112.001.30891.31691.30896000.00266189.94
36642005.01.14 18:15t/p183212.001.30891.31691.30896000.00272189.94
36652005.01.14 18:15t/p183312.001.30891.31691.30896000.00278189.94
36662005.01.14 18:15t/p183412.001.30891.31691.30896000.00284189.94
36672005.01.17 14:52t/p182812.001.30841.31641.30846057.12290247.06
36682005.01.17 19:05t/p182010.001.30711.31511.30715047.60295294.66
36692005.01.17 19:05sell183514.001.30731.31031.3023
36702005.01.17 19:06sell183614.001.30731.31031.3023
36712005.01.17 19:10sell183714.001.30781.31081.3028
36722005.01.17 19:11sell183814.001.30781.31081.3028
36732005.01.17 19:12sell183914.001.30781.31081.3028
36742005.01.17 19:13sell184014.001.30781.31081.3028
36752005.01.17 19:14sell184114.001.30781.31081.3028
36762005.01.17 19:37sell184214.001.30811.31111.3031
36772005.01.18 03:22t/p184214.001.30311.31111.30317066.64302361.30
36782005.01.18 03:52t/p183714.001.30281.31081.30287066.64309427.94
36792005.01.18 03:52t/p183814.001.30281.31081.30287066.64316494.58
36802005.01.18 03:52t/p183914.001.30281.31081.30287066.64323561.22
36812005.01.18 03:52t/p184014.001.30281.31081.30287066.64330627.86
36822005.01.18 03:52t/p184114.001.30281.31081.30287066.64337694.50
36832005.01.18 04:10t/p183514.001.30231.31031.30237066.64344761.14
36842005.01.18 04:10t/p183614.001.30231.31031.30237066.64351827.78
36852005.01.18 04:10buy184317.001.30181.29881.3068
36862005.01.18 04:11buy184417.001.30181.29881.3068
36872005.01.18 04:12buy184517.001.30181.29881.3068
36882005.01.18 04:12buy184617.001.30191.29891.3069
36892005.01.18 04:13buy184717.001.30201.29901.3070
36902005.01.18 04:13buy184817.001.30191.29891.3069
36912005.01.18 04:13buy184917.001.30181.29881.3068
36922005.01.18 04:13buy185017.001.30191.29891.3069
36932005.01.18 13:00t/p184317.001.30681.29881.30688500.00360327.78
36942005.01.18 13:00t/p184417.001.30681.29881.30688500.00368827.78
36952005.01.18 13:00t/p184517.001.30681.29881.30688500.00377327.78
36962005.01.18 13:00t/p184617.001.30691.29891.30698500.00385827.78
36972005.01.18 13:00t/p184717.001.30701.29901.30708500.00394327.78
36982005.01.18 13:00t/p184817.001.30691.29891.30698500.00402827.78
36992005.01.18 13:00t/p184917.001.30681.29881.30688500.00411327.78
37002005.01.18 13:00t/p185017.001.30691.29891.30698500.00419827.78
37012005.01.18 13:00buy185120.001.30691.30391.3119
37022005.01.18 13:00buy185220.001.30511.30211.3101
37032005.01.18 13:00buy185320.001.30461.30161.3096
37042005.01.18 13:00buy185420.001.30461.30161.3096
37052005.01.18 13:00buy185520.001.30461.30161.3096
37062005.01.18 13:00buy185620.001.30461.30161.3096
37072005.01.18 13:00buy185720.001.30461.30161.3096
37082005.01.18 13:00buy185820.001.30461.30161.3096
37092005.01.18 16:00s/l185120.001.30391.30391.3119-6000.00413827.78
37102005.01.18 16:00buy185919.001.30351.30051.3085
37112005.01.18 16:30s/l185220.001.30211.30211.3101-6000.00407827.78
37122005.01.18 16:30s/l185320.001.30161.30161.3096-6000.00401827.78
37132005.01.18 16:30s/l185420.001.30161.30161.3096-6000.00395827.78
37142005.01.18 16:30s/l185520.001.30161.30161.3096-6000.00389827.78
37152005.01.18 16:30s/l185620.001.30161.30161.3096-6000.00383827.78
37162005.01.18 16:30s/l185720.001.30161.30161.3096-6000.00377827.78
37172005.01.18 16:30s/l185820.001.30161.30161.3096-6000.00371827.78
37182005.01.18 16:30buy186018.001.30171.29871.3067
37192005.01.18 16:30buy186118.001.30171.29871.3067
37202005.01.18 16:30buy186218.001.30171.29871.3067
37212005.01.18 16:30buy186318.001.30171.29871.3067
37222005.01.18 16:30buy186418.001.30171.29871.3067
37232005.01.18 16:30buy186518.001.30171.29871.3067
37242005.01.18 16:31buy186618.001.30171.29871.3067
37252005.01.18 16:32s/l185919.001.30051.30051.3085-5700.00366127.78
37262005.01.18 16:32buy186717.001.30081.29781.3058
37272005.01.19 10:00t/p186018.001.30671.29871.30678824.14374951.92
37282005.01.19 10:00t/p186118.001.30671.29871.30678824.14383776.06
37292005.01.19 10:00t/p186218.001.30671.29871.30678824.14392600.20
37302005.01.19 10:00t/p186318.001.30671.29871.30678824.14401424.34
37312005.01.19 10:00t/p186418.001.30671.29871.30678824.14410248.48
37322005.01.19 10:00t/p186518.001.30671.29871.30678824.14419072.62
37332005.01.19 10:00t/p186618.001.30671.29871.30678824.14427896.76
37342005.01.19 10:00t/p186717.001.30581.29781.30588333.91436230.67
37352005.01.19 10:00buy186821.001.30671.30371.3117
37362005.01.19 10:00buy186921.001.30661.30361.3116
37372005.01.19 10:00buy187021.001.30671.30371.3117
37382005.01.19 10:00buy187121.001.30641.30341.3114
37392005.01.19 10:00buy187221.001.30611.30311.3111
37402005.01.19 10:00buy187320.001.30511.30211.3101
37412005.01.19 10:00buy187420.001.30511.30211.3101
37422005.01.19 10:00buy187520.001.30511.30211.3101
37432005.01.19 10:52t/p187320.001.31011.30211.310110000.00446230.67
37442005.01.19 10:52t/p187420.001.31011.30211.310110000.00456230.67
37452005.01.19 10:52t/p187520.001.31011.30211.310110000.00466230.67
37462005.01.19 15:32t/p187221.001.31111.30311.311110500.00476730.67
37472005.01.19 15:32t/p186821.001.31171.30371.311710500.00487230.67
37482005.01.19 15:32t/p186921.001.31161.30361.311610500.00497730.67
37492005.01.19 15:32t/p187021.001.31171.30371.311710500.00508230.67
37502005.01.19 15:32t/p187121.001.31141.30341.311410500.00518730.67
37512005.01.19 15:32buy187625.001.31131.30831.3163
37522005.01.19 15:32buy187725.001.31141.30841.3164
37532005.01.19 15:32buy187825.001.31031.30731.3153
37542005.01.19 15:32buy187925.001.30971.30671.3147
37552005.01.19 15:33s/l187625.001.30831.30831.3163-7500.00511230.67
37562005.01.19 15:33s/l187725.001.30841.30841.3164-7500.00503730.67
37572005.01.19 15:33s/l187825.001.30731.30731.3153-7500.00496230.67
37582005.01.19 15:33s/l187925.001.30671.30671.3147-7500.00488730.67
37592005.01.19 15:33sell188024.001.31211.31511.3071
37602005.01.19 15:33t/p188024.001.30711.31511.307112000.00500730.67
37612005.01.19 15:33sell188125.001.31211.31511.3071
37622005.01.19 15:33t/p188125.001.30711.31511.307112500.00513230.67
37632005.01.19 15:33sell188225.001.31211.31511.3071
37642005.01.19 15:34t/p188225.001.30711.31511.307112500.00525730.67
37652005.01.19 15:34sell188326.001.31211.31511.3071
37662005.01.19 15:34t/p188326.001.30711.31511.307113000.00538730.67
37672005.01.19 15:34sell188426.001.31211.31511.3071
37682005.01.19 15:34sell188526.001.31211.31511.3071
37692005.01.19 15:35sell188626.001.31211.31511.3071
37702005.01.19 15:35sell188726.001.31211.31511.3071
37712005.01.19 15:35sell188826.001.31211.31511.3071
37722005.01.19 15:36sell188926.001.31211.31511.3071
37732005.01.19 15:36sell189026.001.31211.31511.3071
37742005.01.19 15:36sell189126.001.31211.31511.3071
37752005.01.19 16:35t/p188426.001.30711.31511.307113000.00551730.67
37762005.01.19 16:35t/p188526.001.30711.31511.307113000.00564730.67
37772005.01.19 16:35t/p188626.001.30711.31511.307113000.00577730.67
37782005.01.19 16:35t/p188726.001.30711.31511.307113000.00590730.67
37792005.01.19 16:35t/p188826.001.30711.31511.307113000.00603730.67
37802005.01.19 16:35t/p188926.001.30711.31511.307113000.00616730.67
37812005.01.19 16:35t/p189026.001.30711.31511.307113000.00629730.67
37822005.01.19 16:35t/p189126.001.30711.31511.307113000.00642730.67
37832005.01.19 16:35sell189232.001.30841.31141.3034
37842005.01.19 16:35sell189332.001.30841.31141.3034
37852005.01.19 16:36sell189432.001.30841.31141.3034
37862005.01.19 16:36sell189531.001.30841.31141.3034
37872005.01.19 16:42sell189631.001.30841.31141.3034
37882005.01.19 16:43sell189731.001.30841.31141.3034
37892005.01.19 16:43sell189831.001.30841.31141.3034
37902005.01.19 16:44sell189931.001.30841.31141.3034
37912005.01.19 17:52t/p189232.001.30341.31141.303416000.00658730.67
37922005.01.19 17:52t/p189332.001.30341.31141.303416000.00674730.67
37932005.01.19 17:52t/p189432.001.30341.31141.303416000.00690730.67
37942005.01.19 17:52t/p189531.001.30341.31141.303415500.00706230.67
37952005.01.19 17:52t/p189631.001.30341.31141.303415500.00721730.67
37962005.01.19 17:52t/p189731.001.30341.31141.303415500.00737230.67
37972005.01.19 17:52t/p189831.001.30341.31141.303415500.00752730.67
37982005.01.19 17:52t/p189931.001.30341.31141.303415500.00768230.67
37992005.01.19 17:52sell190038.001.30361.30661.2986
38002005.01.19 17:52sell190138.001.30371.30671.2987
38012005.01.19 17:53sell190238.001.30391.30691.2989
38022005.01.19 17:53sell190338.001.30411.30711.2991
38032005.01.19 17:53sell190437.001.30411.30711.2991
38042005.01.19 17:54sell190537.001.30411.30711.2991
38052005.01.19 18:42sell190637.001.30401.30701.2990
38062005.01.19 18:42sell190738.001.30391.30691.2989
38072005.01.19 20:22t/p190338.001.29911.30711.299119000.00787230.67
38082005.01.19 20:22t/p190437.001.29911.30711.299118500.00805730.67
38092005.01.19 20:22t/p190537.001.29911.30711.299118500.00824230.67
38102005.01.19 20:22t/p190637.001.29901.30701.299018500.00842730.67
38112005.01.19 20:22t/p190238.001.29891.30691.298919000.00861730.67
38122005.01.19 20:22t/p190738.001.29891.30691.298919000.00880730.67
38132005.01.19 21:05t/p190138.001.29871.30671.298719000.00899730.67
38142005.01.19 21:07t/p190038.001.29861.30661.298619000.00918730.67
38152005.01.19 21:10buy190845.001.29771.29471.3027
38162005.01.19 21:10buy190945.001.29781.29481.3028
38172005.01.19 21:10buy191045.001.29771.29471.3027
38182005.01.19 21:10buy191145.001.29781.29481.3028
38192005.01.19 21:10buy191245.001.29771.29471.3027
38202005.01.19 21:10buy191345.001.29781.29481.3028
38212005.01.19 21:10buy191445.001.29771.29471.3027
38222005.01.19 21:10buy191545.001.29781.29481.3028
38232005.01.20 12:17s/l190845.001.29471.29471.3027-13939.65904791.02
38242005.01.20 12:17s/l190945.001.29481.29481.3028-13939.65890851.37
38252005.01.20 12:17s/l191045.001.29471.29471.3027-13939.65876911.72
38262005.01.20 12:17s/l191145.001.29481.29481.3028-13939.65862972.07
38272005.01.20 12:17s/l191245.001.29471.29471.3027-13939.65849032.42
38282005.01.20 12:17s/l191345.001.29481.29481.3028-13939.65835092.77
38292005.01.20 12:17s/l191445.001.29471.29471.3027-13939.65821153.12
38302005.01.20 12:17s/l191545.001.29481.29481.3028-13939.65807213.47
38312005.01.20 12:17sell191640.001.29551.29851.2905
38322005.01.20 12:17sell191740.001.29541.29841.2904
38332005.01.20 12:17sell191840.001.29561.29861.2906
38342005.01.20 12:17sell191940.001.29551.29851.2905
38352005.01.20 12:17sell192039.001.29581.29881.2908
38362005.01.20 12:18sell192139.001.29581.29881.2908
38372005.01.20 12:18sell192239.001.29581.29881.2908
38382005.01.20 12:18sell192339.001.29581.29881.2908
38392005.01.20 19:15s/l191640.001.29851.29851.2905-12000.00795213.47
38402005.01.20 19:15s/l191740.001.29841.29841.2904-12000.00783213.47
38412005.01.20 19:15s/l191840.001.29861.29861.2906-12000.00771213.47
38422005.01.20 19:15s/l191940.001.29851.29851.2905-12000.00759213.47
38432005.01.20 19:15sell192435.001.29841.30141.2934
38442005.01.20 19:15sell192535.001.29841.30141.2934
38452005.01.20 19:16sell192635.001.29841.30141.2934
38462005.01.20 19:16sell192735.001.29841.30141.2934
38472005.01.21 03:50t/p192435.001.29341.30141.293417999.80777213.27
38482005.01.21 03:50t/p192535.001.29341.30141.293417999.80795213.07
38492005.01.21 03:50t/p192635.001.29341.30141.293417999.80813212.87
38502005.01.21 03:50t/p192735.001.29341.30141.293417999.80831212.67
38512005.01.21 09:40s/l192039.001.29881.29881.2908-11143.08820069.59
38522005.01.21 09:40s/l192139.001.29881.29881.2908-11143.08808926.51
38532005.01.21 09:40s/l192239.001.29881.29881.2908-11143.08797783.43
38542005.01.21 09:40s/l192339.001.29881.29881.2908-11143.08786640.35
38552005.01.21 09:40buy192839.001.29821.29521.3032
38562005.01.21 09:40buy192939.001.29821.29521.3032
38572005.01.21 09:41buy193039.001.29821.29521.3032
38582005.01.21 09:41buy193139.001.29821.29521.3032
38592005.01.21 09:42buy193239.001.29821.29521.3032
38602005.01.21 09:50buy193338.001.29791.29491.3029
38612005.01.21 09:50buy193438.001.29791.29491.3029
38622005.01.21 09:51buy193538.001.29791.29491.3029
38632005.01.21 14:00s/l192839.001.29521.29521.3032-11700.00774940.35
38642005.01.21 14:00s/l192939.001.29521.29521.3032-11700.00763240.35
38652005.01.21 14:00s/l193039.001.29521.29521.3032-11700.00751540.35
38662005.01.21 14:00s/l193139.001.29521.29521.3032-11700.00739840.35
38672005.01.21 14:00s/l193239.001.29521.29521.3032-11700.00728140.35
38682005.01.21 14:00s/l193338.001.29491.29491.3029-11400.00716740.35
38692005.01.21 14:00s/l193438.001.29491.29491.3029-11400.00705340.35
38702005.01.21 14:00s/l193538.001.29491.29491.3029-11400.00693940.35
38712005.01.21 14:00sell193634.001.29531.29831.2903
38722005.01.21 14:00sell193734.001.29641.29941.2914
38732005.01.21 14:00sell193834.001.29661.29961.2916
38742005.01.21 14:00sell193934.001.29671.29971.2917
38752005.01.21 14:00sell194034.001.29691.29991.2919
38762005.01.21 14:00sell194133.001.29711.30011.2921
38772005.01.21 14:00sell194233.001.29711.30011.2921
38782005.01.21 14:00sell194333.001.29711.30011.2921
38792005.01.21 15:40s/l193634.001.29831.29831.2903-10200.00683740.35
38802005.01.21 15:40sell194432.001.29831.30131.2933
38812005.01.21 16:00s/l193734.001.29941.29941.2914-10200.00673540.35
38822005.01.21 16:00sell194531.001.29911.30211.2941
38832005.01.21 16:02s/l193834.001.29961.29961.2916-10200.00663340.35
38842005.01.21 16:02sell194630.001.29931.30231.2943
38852005.01.21 16:02s/l193934.001.29971.29971.2917-10200.00653140.35
38862005.01.21 16:02sell194730.001.29941.30241.2944
38872005.01.21 16:05s/l194034.001.29991.29991.2919-10200.00642940.35
38882005.01.21 16:05sell194830.001.29961.30261.2946
38892005.01.21 16:07s/l194133.001.30011.30011.2921-9900.00633040.35
38902005.01.21 16:07s/l194233.001.30011.30011.2921-9900.00623140.35
38912005.01.21 16:07s/l194333.001.30011.30011.2921-9900.00613240.35
38922005.01.21 16:07sell194929.001.30001.30301.2950
38932005.01.21 16:07sell195029.001.29991.30291.2949
38942005.01.21 16:08sell195129.001.29991.30291.2949
38952005.01.21 16:35s/l194432.001.30131.30131.2933-9600.00603640.35
38962005.01.21 16:35sell195228.001.30101.30401.2960
38972005.01.21 17:02s/l194531.001.30211.30211.2941-9300.00594340.35
38982005.01.21 17:02s/l194630.001.30231.30231.2943-9000.00585340.35
38992005.01.21 17:02s/l194730.001.30241.30241.2944-9000.00576340.35
39002005.01.21 17:02s/l194830.001.30261.30261.2946-9000.00567340.35
39012005.01.21 17:02s/l195029.001.30291.30291.2949-8700.00558640.35
39022005.01.21 17:02s/l195129.001.30291.30291.2949-8700.00549940.35
39032005.01.21 17:02sell195326.001.30261.30561.2976
39042005.01.21 17:02s/l194929.001.30301.30301.2950-8700.00541240.35
39052005.01.21 17:02sell195426.001.30281.30581.2978
39062005.01.21 17:02sell195526.001.30281.30581.2978
39072005.01.21 17:03sell195626.001.30281.30581.2978
39082005.01.21 17:03sell195726.001.30281.30581.2978
39092005.01.21 17:03sell195826.001.30281.30581.2978
39102005.01.21 17:04sell195926.001.30281.30581.2978
39112005.01.21 18:22s/l195228.001.30401.30401.2960-8400.00532840.35
39122005.01.21 18:22sell196024.001.30431.30731.2993
39132005.01.21 19:22s/l195326.001.30561.30561.2976-7800.00525040.35
39142005.01.21 19:22sell196123.001.30531.30831.3003
39152005.01.21 19:22s/l195426.001.30581.30581.2978-7800.00517240.35
39162005.01.21 19:22s/l195526.001.30581.30581.2978-7800.00509440.35
39172005.01.21 19:22s/l195626.001.30581.30581.2978-7800.00501640.35
39182005.01.21 19:22s/l195726.001.30581.30581.2978-7800.00493840.35
39192005.01.21 19:22s/l195826.001.30581.30581.2978-7800.00486040.35
39202005.01.21 19:22s/l195926.001.30581.30581.2978-7800.00478240.35
39212005.01.21 19:22sell196223.001.30581.30881.3008
39222005.01.21 19:23sell196323.001.30581.30881.3008
39232005.01.21 19:24sell196423.001.30581.30881.3008
39242005.01.21 19:24sell196523.001.30581.30881.3008
39252005.01.21 19:24sell196623.001.30581.30881.3008
39262005.01.21 19:25sell196723.001.30581.30881.3008
39272005.01.24 08:45s/l196024.001.30731.30731.2993-7085.76471154.59
39282005.01.24 08:45sell196822.001.30731.31031.3023
39292005.01.24 09:53s/l196123.001.30831.30831.3003-6790.52464364.07
39302005.01.24 09:53sell196921.001.30811.31111.3031
39312005.01.24 10:20s/l196223.001.30881.30881.3008-6790.52457573.55
39322005.01.24 10:20s/l196323.001.30881.30881.3008-6790.52450783.03
39332005.01.24 10:20s/l196423.001.30881.30881.3008-6790.52443992.51
39342005.01.24 10:20s/l196523.001.30881.30881.3008-6790.52437201.99
39352005.01.24 10:20s/l196623.001.30881.30881.3008-6790.52430411.47
39362005.01.24 10:20s/l196723.001.30881.30881.3008-6790.52423620.95
39372005.01.24 10:20sell197020.001.30851.31151.3035
39382005.01.24 10:20sell197120.001.30841.31141.3034
39392005.01.24 10:20sell197220.001.30831.31131.3033
39402005.01.24 10:20sell197320.001.30821.31121.3032
39412005.01.24 10:20sell197420.001.30871.31171.3037
39422005.01.24 10:20sell197520.001.30911.31211.3041
39432005.01.24 16:07s/l196822.001.31031.31031.3023-6600.00417020.95
39442005.01.24 16:07sell197619.001.31011.31311.3051
39452005.01.24 17:15t/p197619.001.30511.31311.30519500.00426520.95
39462005.01.24 17:15t/p197520.001.30411.31211.304110000.00436520.95
39472005.01.24 18:10t/p197420.001.30371.31171.303710000.00446520.95
39482005.01.24 18:22t/p197020.001.30351.31151.303510000.00456520.95
39492005.01.24 18:22t/p197120.001.30341.31141.303410000.00466520.95
39502005.01.24 18:52t/p196921.001.30311.31111.303110500.00477020.95
39512005.01.24 18:52t/p197220.001.30331.31131.303310000.00487020.95
39522005.01.24 18:52t/p197320.001.30321.31121.303210000.00497020.95
39532005.01.24 18:55sell197724.001.30411.30711.2991
39542005.01.24 18:55sell197824.001.30401.30701.2990
39552005.01.24 18:55sell197924.001.30411.30711.2991
39562005.01.24 18:56sell198024.001.30401.30701.2990
39572005.01.24 18:56sell198124.001.30411.30711.2991
39582005.01.24 18:56sell198224.001.30401.30701.2990
39592005.01.24 18:59sell198324.001.30411.30711.2991
39602005.01.24 19:00sell198423.001.30481.30781.2998
39612005.01.24 22:54s/l197724.001.30711.30711.2991-7200.00489820.95
39622005.01.24 22:54s/l197824.001.30701.30701.2990-7200.00482620.95
39632005.01.24 22:54s/l197924.001.30711.30711.2991-7200.00475420.95
39642005.01.24 22:54s/l198024.001.30701.30701.2990-7200.00468220.95
39652005.01.24 22:54s/l198124.001.30711.30711.2991-7200.00461020.95
39662005.01.24 22:54s/l198224.001.30701.30701.2990-7200.00453820.95
39672005.01.24 22:54s/l198324.001.30711.30711.2991-7200.00446620.95
39682005.01.24 22:54sell198522.001.30691.30991.3019
39692005.01.24 22:54sell198622.001.30691.30991.3019
39702005.01.24 22:56sell198721.001.30691.30991.3019
39712005.01.25 03:45t/p198522.001.30191.30991.301911104.72457725.67
39722005.01.25 03:45t/p198622.001.30191.30991.301911104.72468830.39
39732005.01.25 03:45t/p198721.001.30191.30991.301910599.96479430.35
39742005.01.25 10:42s/l198423.001.30781.30781.2998-6790.52472639.83
39752005.01.25 10:42buy198823.001.30741.30441.3124
39762005.01.25 10:42buy198923.001.30621.30321.3112
39772005.01.25 10:43buy199023.001.30611.30311.3111
39782005.01.25 10:43buy199123.001.30621.30321.3112
39792005.01.25 10:43buy199223.001.30611.30311.3111
39802005.01.25 10:44buy199323.001.30621.30321.3112
39812005.01.25 10:44buy199423.001.30611.30311.3111
39822005.01.25 10:44buy199523.001.30621.30321.3112
39832005.01.25 13:05s/l198823.001.30441.30441.3124-6900.00465739.83
39842005.01.25 13:05buy199621.001.30441.30141.3094
39852005.01.25 14:00s/l198923.001.30321.30321.3112-6900.00458839.83
39862005.01.25 14:00s/l199023.001.30311.30311.3111-6900.00451939.83
39872005.01.25 14:00s/l199123.001.30321.30321.3112-6900.00445039.83
39882005.01.25 14:00s/l199223.001.30311.30311.3111-6900.00438139.83
39892005.01.25 14:00s/l199323.001.30321.30321.3112-6900.00431239.83
39902005.01.25 14:00s/l199423.001.30311.30311.3111-6900.00424339.83
39912005.01.25 14:00s/l199523.001.30321.30321.3112-6900.00417439.83
39922005.01.25 14:00buy199720.001.30341.30041.3084
39932005.01.25 14:00buy199820.001.30341.30041.3084
39942005.01.25 14:00buy199920.001.30341.30041.3084
39952005.01.25 14:01buy200020.001.30341.30041.3084
39962005.01.25 14:01buy200120.001.30341.30041.3084
39972005.01.25 14:01buy200220.001.30341.30041.3084
39982005.01.25 14:02buy200320.001.30341.30041.3084
39992005.01.25 17:12s/l199621.001.30141.30141.3094-6300.00411139.83
40002005.01.25 17:12buy200418.001.30101.29801.3060
40012005.01.25 17:12s/l199720.001.30041.30041.3084-6000.00405139.83
40022005.01.25 17:12s/l199820.001.30041.30041.3084-6000.00399139.83
40032005.01.25 17:12s/l199920.001.30041.30041.3084-6000.00393139.83
40042005.01.25 17:12s/l200020.001.30041.30041.3084-6000.00387139.83
40052005.01.25 17:12s/l200120.001.30041.30041.3084-6000.00381139.83
40062005.01.25 17:12s/l200220.001.30041.30041.3084-6000.00375139.83
40072005.01.25 17:12s/l200320.001.30041.30041.3084-6000.00369139.83
40082005.01.25 17:12buy200518.001.30071.29771.3057
40092005.01.25 17:12buy200618.001.29951.29651.3045
40102005.01.25 17:12buy200717.001.29861.29561.3036
40112005.01.25 17:12buy200817.001.29861.29561.3036
40122005.01.25 17:13buy200917.001.29861.29561.3036
40132005.01.25 17:13buy201017.001.29861.29561.3036
40142005.01.25 17:13buy201117.001.29861.29561.3036
40152005.01.25 17:15s/l200418.001.29801.29801.3060-5400.00363739.83
40162005.01.25 17:15s/l200518.001.29771.29771.3057-5400.00358339.83
40172005.01.25 17:15buy201217.001.29791.29491.3029
40182005.01.25 17:15buy201317.001.29781.29481.3028
40192005.01.25 17:15s/l200618.001.29651.29651.3045-5400.00352939.83
40202005.01.25 17:15buy201416.001.29631.29331.3013
40212005.01.25 17:40s/l200717.001.29561.29561.3036-5100.00347839.83
40222005.01.25 17:40s/l200817.001.29561.29561.3036-5100.00342739.83
40232005.01.25 17:40s/l200917.001.29561.29561.3036-5100.00337639.83
40242005.01.25 17:40s/l201017.001.29561.29561.3036-5100.00332539.83
40252005.01.25 17:40s/l201117.001.29561.29561.3036-5100.00327439.83
40262005.01.25 17:40buy201515.001.29581.29281.3008
40272005.01.25 17:40buy201615.001.29591.29291.3009
40282005.01.25 17:40buy201715.001.29581.29281.3008
40292005.01.25 17:40buy201815.001.29581.29281.3008
40302005.01.25 17:40buy201915.001.29591.29291.3009
40312005.01.25 18:50s/l201217.001.29491.29491.3029-5100.00322339.83
40322005.01.25 18:50buy202015.001.29521.29221.3002
40332005.01.25 18:52s/l201317.001.29481.29481.3028-5100.00317239.83
40342005.01.25 18:52buy202115.001.29511.29211.3001
40352005.01.26 06:23t/p202115.001.30011.29211.30017353.45324593.28
40362005.01.26 10:05t/p202015.001.30021.29221.30027353.45331946.73
40372005.01.26 11:22t/p201515.001.30081.29281.30087353.45339300.18
40382005.01.26 11:22t/p201615.001.30091.29291.30097353.45346653.63
40392005.01.26 11:22t/p201715.001.30081.29281.30087353.45354007.08
40402005.01.26 11:22t/p201815.001.30081.29281.30087353.45361360.53
40412005.01.26 11:22t/p201915.001.30091.29291.30097353.45368713.98
40422005.01.26 11:50t/p201416.001.30131.29331.30137843.68376557.66
40432005.01.26 11:50buy202218.001.30131.29831.3063
40442005.01.26 11:50buy202318.001.30131.29831.3063
40452005.01.26 11:50buy202418.001.30111.29811.3061
40462005.01.26 11:50buy202518.001.30021.29721.3052
40472005.01.26 11:50buy202618.001.30021.29721.3052
40482005.01.26 11:51buy202718.001.30021.29721.3052
40492005.01.26 11:51buy202818.001.30021.29721.3052
40502005.01.26 11:51buy202918.001.30021.29721.3052
40512005.01.26 16:05t/p202518.001.30521.29721.30529000.00385557.66
40522005.01.26 16:05t/p202618.001.30521.29721.30529000.00394557.66
40532005.01.26 16:05t/p202718.001.30521.29721.30529000.00403557.66
40542005.01.26 16:05t/p202818.001.30521.29721.30529000.00412557.66
40552005.01.26 16:05t/p202918.001.30521.29721.30529000.00421557.66
40562005.01.26 16:05t/p202418.001.30611.29811.30619000.00430557.66
40572005.01.26 16:15t/p202218.001.30631.29831.30639000.00439557.66
40582005.01.26 16:15t/p202318.001.30631.29831.30639000.00448557.66
40592005.01.26 16:17buy203022.001.30611.30311.3111
40602005.01.26 16:18buy203122.001.30611.30311.3111
40612005.01.26 16:18buy203222.001.30611.30311.3111
40622005.01.26 16:18buy203322.001.30611.30311.3111
40632005.01.26 16:19buy203422.001.30611.30311.3111
40642005.01.26 16:19buy203522.001.30611.30311.3111
40652005.01.26 16:20buy203622.001.30611.30311.3111
40662005.01.26 16:20buy203722.001.30611.30311.3111
40672005.01.26 19:52t/p203022.001.31111.30311.311111000.00459557.66
40682005.01.26 19:52t/p203122.001.31111.30311.311111000.00470557.66
40692005.01.26 19:52t/p203222.001.31111.30311.311111000.00481557.66
40702005.01.26 19:52t/p203322.001.31111.30311.311111000.00492557.66
40712005.01.26 19:52t/p203422.001.31111.30311.311111000.00503557.66
40722005.01.26 19:52t/p203522.001.31111.30311.311111000.00514557.66
40732005.01.26 19:52t/p203622.001.31111.30311.311111000.00525557.66
40742005.01.26 19:52t/p203722.001.31111.30311.311111000.00536557.66
40752005.01.26 19:52buy203826.001.31061.30761.3156
40762005.01.26 19:53buy203926.001.31061.30761.3156
40772005.01.26 19:53buy204026.001.31061.30761.3156
40782005.01.26 19:54buy204126.001.31061.30761.3156
40792005.01.26 19:55buy204226.001.31061.30761.3156
40802005.01.26 19:55buy204326.001.31011.30711.3151
40812005.01.26 19:55buy204426.001.31021.30721.3152
40822005.01.26 19:55buy204526.001.31011.30711.3151
40832005.01.26 21:00s/l203826.001.30761.30761.3156-7800.00528757.66
40842005.01.26 21:00s/l203926.001.30761.30761.3156-7800.00520957.66
40852005.01.26 21:00s/l204026.001.30761.30761.3156-7800.00513157.66
40862005.01.26 21:00s/l204126.001.30761.30761.3156-7800.00505357.66
40872005.01.26 21:00s/l204226.001.30761.30761.3156-7800.00497557.66
40882005.01.26 21:00buy204623.001.30781.30481.3128
40892005.01.26 21:00buy204723.001.30791.30491.3129
40902005.01.26 21:00buy204823.001.30801.30501.3130
40912005.01.26 21:00buy204923.001.30811.30511.3131
40922005.01.26 21:00buy205023.001.30781.30481.3128
40932005.01.26 21:30s/l204326.001.30711.30711.3151-7800.00489757.66
40942005.01.26 21:30s/l204426.001.30721.30721.3152-7800.00481957.66
40952005.01.26 21:30s/l204526.001.30711.30711.3151-7800.00474157.66
40962005.01.26 21:30buy205122.001.30681.30381.3118
40972005.01.26 21:30buy205222.001.30681.30381.3118
40982005.01.26 21:31buy205322.001.30681.30381.3118
40992005.01.27 09:52t/p205122.001.31181.30381.311810785.06484942.72
41002005.01.27 09:52t/p205222.001.31181.30381.311810785.06495727.78
41012005.01.27 09:52t/p205322.001.31181.30381.311810785.06506512.84
41022005.01.27 12:00s/l204623.001.30481.30481.3128-7124.71499388.13
41032005.01.27 12:00s/l204723.001.30491.30491.3129-7124.71492263.42
41042005.01.27 12:00s/l204823.001.30501.30501.3130-7124.71485138.71
41052005.01.27 12:00s/l204923.001.30511.30511.3131-7124.71478014.00
41062005.01.27 12:00s/l205023.001.30481.30481.3128-7124.71470889.29
41072005.01.27 12:00sell205423.001.30451.30751.2995
41082005.01.27 12:00sell205523.001.30471.30771.2997
41092005.01.27 12:00sell205623.001.30521.30821.3002
41102005.01.27 12:00sell205722.001.30671.30971.3017
41112005.01.27 12:00sell205822.001.30671.30971.3017
41122005.01.27 12:00sell205922.001.30671.30971.3017
41132005.01.27 12:00sell206022.001.30671.30971.3017
41142005.01.27 12:00sell206122.001.30671.30971.3017
41152005.01.27 15:50t/p205722.001.30171.30971.301711000.00481889.29
41162005.01.27 15:50t/p205822.001.30171.30971.301711000.00492889.29
41172005.01.27 15:50t/p205922.001.30171.30971.301711000.00503889.29
41182005.01.27 15:50t/p206022.001.30171.30971.301711000.00514889.29
41192005.01.27 15:50t/p206122.001.30171.30971.301711000.00525889.29
41202005.01.28 00:10s/l205423.001.30751.30751.2995-6571.56519317.73
41212005.01.28 00:10s/l205523.001.30771.30771.2997-6571.56512746.17
41222005.01.28 15:40sell206225.001.30711.31011.3021
41232005.01.28 15:40sell206325.001.30711.31011.3021
41242005.01.28 15:40s/l205623.001.30821.30821.3002-6571.56506174.61
41252005.01.28 15:40sell206424.001.30831.31131.3033
41262005.01.28 15:40sell206524.001.30831.31131.3033
41272005.01.28 15:40sell206624.001.30831.31131.3033
41282005.01.28 15:41sell206724.001.30831.31131.3033
41292005.01.28 15:41sell206824.001.30831.31131.3033
41302005.01.28 15:41sell206924.001.30831.31131.3033
41312005.01.28 15:45t/p206424.001.30331.31131.303312000.00518174.61
41322005.01.28 15:45t/p206524.001.30331.31131.303312000.00530174.61
41332005.01.28 15:45t/p206624.001.30331.31131.303312000.00542174.61
41342005.01.28 15:45t/p206724.001.30331.31131.303312000.00554174.61
41352005.01.28 15:45t/p206824.001.30331.31131.303312000.00566174.61
41362005.01.28 15:45t/p206924.001.30331.31131.303312000.00578174.61
41372005.01.28 17:07t/p206225.001.30211.31011.302112500.00590674.61
41382005.01.28 17:07t/p206325.001.30211.31011.302112500.00603174.61
41392005.01.28 17:07sell207030.001.30161.30461.2966
41402005.01.28 17:07sell207130.001.30211.30511.2971
41412005.01.28 17:07s/l207030.001.30461.30461.2966-9000.00594174.61
41422005.01.28 17:07s/l207130.001.30511.30511.2971-9000.00585174.61
41432005.01.28 17:07buy207229.001.30301.30001.3080
41442005.01.28 17:07buy207329.001.30241.29941.3074
41452005.01.28 17:07buy207428.001.30141.29841.3064
41462005.01.28 17:08buy207528.001.30111.29811.3061
41472005.01.28 17:08buy207628.001.30111.29811.3061
41482005.01.28 17:08buy207728.001.30111.29811.3061
41492005.01.28 17:09buy207828.001.30111.29811.3061
41502005.01.28 17:09buy207928.001.30111.29811.3061
41512005.01.28 17:17s/l207229.001.30001.30001.3080-8700.00576474.61
41522005.01.28 17:17s/l207329.001.29941.29941.3074-8700.00567774.61
41532005.01.28 17:17buy208026.001.29921.29621.3042
41542005.01.28 17:17s/l207428.001.29841.29841.3064-8400.00559374.61
41552005.01.28 17:17buy208125.001.29871.29571.3037
41562005.01.28 17:17t/p208026.001.30421.29621.304213000.00572374.61
41572005.01.28 17:17t/p208125.001.30371.29571.303712500.00584874.61
41582005.01.28 17:18buy208227.001.29871.29571.3037
41592005.01.28 17:18t/p208227.001.30371.29571.303713500.00598374.61
41602005.01.28 17:18buy208328.001.29871.29571.3037
41612005.01.28 17:18t/p208328.001.30371.29571.303714000.00612374.61
41622005.01.28 17:18buy208428.001.29871.29571.3037
41632005.01.28 17:18t/p208428.001.30371.29571.303714000.00626374.61
41642005.01.28 17:19buy208529.001.29871.29571.3037
41652005.01.28 17:19t/p208529.001.30371.29571.303714500.00640874.61
41662005.01.28 17:19buy208630.001.29871.29571.3037
41672005.01.28 17:20buy208730.001.29871.29571.3037
41682005.01.28 17:20t/p208630.001.30371.29571.303715000.00655874.61
41692005.01.28 17:20t/p208730.001.30371.29571.303715000.00670874.61
41702005.01.28 17:20buy208831.001.29871.29571.3037
41712005.01.28 17:20t/p208831.001.30371.29571.303715500.00686374.61
41722005.01.28 17:20buy208932.001.29871.29571.3037
41732005.01.28 17:20t/p208932.001.30371.29571.303716000.00702374.61
41742005.01.28 17:21buy209033.001.29871.29571.3037
41752005.01.28 17:21t/p209033.001.30371.29571.303716500.00718874.61
41762005.01.28 17:21buy209134.001.29871.29571.3037
41772005.01.28 17:21t/p209134.001.30371.29571.303717000.00735874.61
41782005.01.31 11:52buy209234.001.29871.29571.3037
41792005.01.31 11:52s/l207528.001.29811.29811.3061-8673.56727201.05
41802005.01.31 11:52s/l207628.001.29811.29811.3061-8673.56718527.49
41812005.01.31 11:52s/l207728.001.29811.29811.3061-8673.56709853.93
41822005.01.31 11:52s/l207828.001.29811.29811.3061-8673.56701180.37
41832005.01.31 11:52s/l207928.001.29811.29811.3061-8673.56692506.81
41842005.01.31 11:52buy209334.001.29771.29471.3027
41852005.01.31 11:53buy209434.001.29771.29471.3027
41862005.01.31 11:53buy209534.001.29771.29471.3027
41872005.01.31 11:54buy209634.001.29771.29471.3027
41882005.01.31 11:54buy209734.001.29771.29471.3027
41892005.01.31 11:55buy209834.001.29771.29471.3027
41902005.01.31 11:55buy209934.001.29771.29471.3027
41912005.01.31 13:30t/p209334.001.30271.29471.302717000.00709506.81
41922005.01.31 13:30t/p209434.001.30271.29471.302717000.00726506.81
41932005.01.31 13:30t/p209534.001.30271.29471.302717000.00743506.81
41942005.01.31 13:30t/p209634.001.30271.29471.302717000.00760506.81
41952005.01.31 13:30t/p209734.001.30271.29471.302717000.00777506.81
41962005.01.31 13:30t/p209834.001.30271.29471.302717000.00794506.81
41972005.01.31 13:30t/p209934.001.30271.29471.302717000.00811506.81
41982005.01.31 14:00t/p209234.001.30371.29571.303717000.00828506.81
41992005.01.31 14:00buy210041.001.30371.30071.3087
42002005.01.31 14:00buy210141.001.30351.30051.3085
42012005.01.31 14:00buy210241.001.30341.30041.3084
42022005.01.31 14:00buy210341.001.30351.30051.3085
42032005.01.31 14:00buy210441.001.30351.30051.3085
42042005.01.31 14:00buy210540.001.30341.30041.3084
42052005.01.31 14:00buy210641.001.30351.30051.3085
42062005.01.31 14:00buy210740.001.30351.30051.3085
42072005.02.01 16:22s/l210041.001.30071.30071.3087-12700.57815806.24
42082005.02.01 16:22s/l210141.001.30051.30051.3085-12700.57803105.67
42092005.02.01 16:22s/l210241.001.30041.30041.3084-12700.57790405.10
42102005.02.01 16:22s/l210341.001.30051.30051.3085-12700.57777704.53
42112005.02.01 16:22s/l210441.001.30051.30051.3085-12700.57765003.96
42122005.02.01 16:22s/l210540.001.30041.30041.3084-12390.80752613.16
42132005.02.01 16:22s/l210641.001.30051.30051.3085-12700.57739912.59
42142005.02.01 16:22s/l210740.001.30051.30051.3085-12390.80727521.79
42152005.02.01 16:22sell210836.001.30101.30401.2960
42162005.02.01 16:22sell210936.001.30151.30451.2965
42172005.02.01 16:23sell211036.001.30151.30451.2965
42182005.02.01 16:24sell211136.001.30151.30451.2965
42192005.02.01 16:25sell211236.001.30151.30451.2965
42202005.02.01 16:25sell211336.001.30151.30451.2965
42212005.02.01 16:26sell211435.001.30151.30451.2965
42222005.02.01 16:27sell211535.001.30151.30451.2965
42232005.02.01 20:00s/l210836.001.30401.30401.2960-10800.00716721.79
42242005.02.01 20:00s/l210936.001.30451.30451.2965-10800.00705921.79
42252005.02.01 20:00s/l211036.001.30451.30451.2965-10800.00695121.79
42262005.02.01 20:00s/l211136.001.30451.30451.2965-10800.00684321.79
42272005.02.01 20:00s/l211236.001.30451.30451.2965-10800.00673521.79
42282005.02.01 20:00s/l211336.001.30451.30451.2965-10800.00662721.79
42292005.02.01 20:00s/l211435.001.30451.30451.2965-10500.00652221.79
42302005.02.01 20:00s/l211535.001.30451.30451.2965-10500.00641721.79
42312005.02.01 20:00buy211632.001.30401.30101.3090
42322005.02.01 20:00buy211732.001.30411.30111.3091
42332005.02.01 20:00buy211831.001.30391.30091.3089
42342005.02.01 20:00buy211931.001.30361.30061.3086
42352005.02.01 20:00buy212031.001.30361.30061.3086
42362005.02.01 20:00buy212131.001.30361.30061.3086
42372005.02.01 20:01buy212231.001.30361.30061.3086
42382005.02.01 20:01buy212331.001.30361.30061.3086
42392005.02.02 04:20t/p211632.001.30901.30101.309015687.36657409.15
42402005.02.02 04:20t/p211831.001.30891.30091.308915197.13672606.28
42412005.02.02 04:20t/p211931.001.30861.30061.308615197.13687803.41
42422005.02.02 04:20t/p212031.001.30861.30061.308615197.13703000.54
42432005.02.02 04:20t/p212131.001.30861.30061.308615197.13718197.67
42442005.02.02 04:20t/p212231.001.30861.30061.308615197.13733394.80
42452005.02.02 04:20t/p212331.001.30861.30061.308615197.13748591.93
42462005.02.02 07:42t/p211732.001.30911.30111.309115687.36764279.29
42472005.02.02 07:46sell212438.001.30961.31261.3046
42482005.02.02 07:46sell212538.001.30951.31251.3045
42492005.02.02 07:47sell212638.001.30961.31261.3046
42502005.02.02 07:47sell212738.001.30951.31251.3045
42512005.02.02 07:48sell212837.001.30961.31261.3046
42522005.02.02 07:48sell212937.001.30951.31251.3045
42532005.02.02 07:49sell213037.001.30951.31251.3045
42542005.02.02 07:49sell213137.001.30961.31261.3046
42552005.02.02 17:18t/p212438.001.30461.31261.304619000.00783279.29
42562005.02.02 17:18t/p212538.001.30451.31251.304519000.00802279.29
42572005.02.02 17:18t/p212638.001.30461.31261.304619000.00821279.29
42582005.02.02 17:18t/p212738.001.30451.31251.304519000.00840279.29
42592005.02.02 17:18t/p212837.001.30461.31261.304618500.00858779.29
42602005.02.02 17:18t/p212937.001.30451.31251.304518500.00877279.29
42612005.02.02 17:18t/p213037.001.30451.31251.304518500.00895779.29
42622005.02.02 17:18t/p213137.001.30461.31261.304618500.00914279.29
42632005.02.02 17:18sell213245.001.30481.30781.2998
42642005.02.02 17:18sell213345.001.30471.30771.2997
42652005.02.02 17:18sell213445.001.30491.30791.2999
42662005.02.02 17:18sell213545.001.30481.30781.2998
42672005.02.02 17:19sell213645.001.30471.30771.2997
42682005.02.02 17:19sell213745.001.30491.30791.2999
42692005.02.02 17:19sell213845.001.30481.30781.2998
42702005.02.02 21:00sell213945.001.30481.30781.2998
42712005.02.03 14:30t/p213245.001.29981.30781.299822714.20936993.49
42722005.02.03 14:30t/p213345.001.29971.30771.299722714.20959707.69
42732005.02.03 14:30t/p213445.001.29991.30791.299922714.20982421.89
42742005.02.03 14:30t/p213545.001.29981.30781.299822714.201005136.09
42752005.02.03 14:30t/p213645.001.29971.30771.299722714.201027850.29
42762005.02.03 14:30t/p213745.001.29991.30791.299922714.201050564.49
42772005.02.03 14:30t/p213845.001.29981.30781.299822714.201073278.69
42782005.02.03 14:30t/p213945.001.29981.30781.299822714.201095992.89
42792005.02.03 14:30sell214050.001.30041.30341.2954
42802005.02.03 14:30sell214150.001.30061.30361.2956
42812005.02.03 14:30sell214250.001.30111.30411.2961
42822005.02.03 14:30sell214350.001.30181.30481.2968
42832005.02.03 14:30sell214450.001.30181.30481.2968
42842005.02.03 14:30sell214550.001.30181.30481.2968
42852005.02.03 14:30sell214650.001.30181.30481.2968
42862005.02.03 14:30sell214750.001.30181.30481.2968
42872005.02.03 15:52t/p214050.001.29541.30341.295425000.001120992.89
42882005.02.03 15:52t/p214150.001.29561.30361.295625000.001145992.89
42892005.02.03 15:52t/p214250.001.29611.30411.296125000.001170992.89
42902005.02.03 15:52t/p214350.001.29681.30481.296825000.001195992.89
42912005.02.03 15:52t/p214450.001.29681.30481.296825000.001220992.89
42922005.02.03 15:52t/p214550.001.29681.30481.296825000.001245992.89
42932005.02.03 15:52t/p214650.001.29681.30481.296825000.001270992.89
42942005.02.03 15:52t/p214750.001.29681.30481.296825000.001295992.89
42952005.02.03 15:52sell214850.001.29781.30081.2928
42962005.02.03 15:52sell214950.001.29821.30121.2932
42972005.02.03 15:52sell215050.001.29881.30181.2938
42982005.02.03 15:53sell215150.001.29881.30181.2938
42992005.02.03 15:53sell215250.001.29881.30181.2938
43002005.02.03 15:53sell215350.001.29881.30181.2938
43012005.02.03 15:54sell215450.001.29881.30181.2938
43022005.02.03 15:54sell215550.001.29881.30181.2938
43032005.02.04 15:29sell215650.001.29951.30251.2945
43042005.02.04 15:29sell215750.001.30021.30321.2952
43052005.02.04 15:35t/p214850.001.29281.30081.292825714.001321706.89
43062005.02.04 15:35t/p214950.001.29321.30121.293225714.001347420.89
43072005.02.04 15:35t/p215050.001.29381.30181.293825714.001373134.89
43082005.02.04 15:35t/p215150.001.29381.30181.293825714.001398848.89
43092005.02.04 15:35t/p215250.001.29381.30181.293825714.001424562.89
43102005.02.04 15:35t/p215350.001.29381.30181.293825714.001450276.89
43112005.02.04 15:35t/p215450.001.29381.30181.293825714.001475990.89
43122005.02.04 15:35t/p215550.001.29381.30181.293825714.001501704.89
43132005.02.04 15:35t/p215650.001.29451.30251.294525000.001526704.89
43142005.02.04 15:35t/p215750.001.29521.30321.295225000.001551704.89
43152005.02.04 15:35sell215850.001.29831.30131.2933
43162005.02.04 15:35t/p215850.001.29331.30131.293325000.001576704.89
43172005.02.04 15:35sell215950.001.29461.29761.2896
43182005.02.04 15:35sell216050.001.29581.29881.2908
43192005.02.04 15:35s/l215950.001.29761.29761.2896-15000.001561704.89
43202005.02.04 15:35s/l216050.001.29881.29881.2908-15000.001546704.89
43212005.02.04 15:35buy216150.001.29741.29441.3024
43222005.02.04 15:35s/l216150.001.29441.29441.3024-15000.001531704.89
43232005.02.04 15:35sell216250.001.29831.30131.2933
43242005.02.04 15:35t/p216250.001.29331.30131.293325000.001556704.89
43252005.02.04 15:35sell216350.001.29461.29761.2896
43262005.02.04 15:35sell216450.001.29581.29881.2908
43272005.02.04 15:35s/l216350.001.29761.29761.2896-15000.001541704.89
43282005.02.04 15:35s/l216450.001.29881.29881.2908-15000.001526704.89
43292005.02.04 15:35buy216550.001.29741.29441.3024
43302005.02.04 15:35s/l216550.001.29441.29441.3024-15000.001511704.89
43312005.02.04 15:35sell216650.001.29831.30131.2933
43322005.02.04 15:35t/p216650.001.29331.30131.293325000.001536704.89
43332005.02.04 15:35sell216750.001.29461.29761.2896
43342005.02.04 15:35sell216850.001.29581.29881.2908
43352005.02.04 15:35s/l216750.001.29761.29761.2896-15000.001521704.89
43362005.02.04 15:35s/l216850.001.29881.29881.2908-15000.001506704.89
43372005.02.04 15:35buy216950.001.29741.29441.3024
43382005.02.04 15:35s/l216950.001.29441.29441.3024-15000.001491704.89
43392005.02.04 15:35sell217050.001.29831.30131.2933
43402005.02.04 15:35t/p217050.001.29331.30131.293325000.001516704.89
43412005.02.04 15:35sell217150.001.29461.29761.2896
43422005.02.04 15:35sell217250.001.29581.29881.2908
43432005.02.04 15:35s/l217150.001.29761.29761.2896-15000.001501704.89
43442005.02.04 15:35s/l217250.001.29881.29881.2908-15000.001486704.89
43452005.02.04 15:35buy217350.001.29741.29441.3024
43462005.02.04 15:35s/l217350.001.29441.29441.3024-15000.001471704.89
43472005.02.04 15:35sell217450.001.29831.30131.2933
43482005.02.04 15:35t/p217450.001.29331.30131.293325000.001496704.89
43492005.02.04 15:35sell217550.001.29461.29761.2896
43502005.02.04 15:35sell217650.001.29581.29881.2908
43512005.02.04 15:35s/l217550.001.29761.29761.2896-15000.001481704.89
43522005.02.04 15:35s/l217650.001.29881.29881.2908-15000.001466704.89
43532005.02.04 15:35buy217750.001.29741.29441.3024
43542005.02.04 15:35s/l217750.001.29441.29441.3024-15000.001451704.89
43552005.02.04 15:35sell217850.001.29831.30131.2933
43562005.02.04 15:35t/p217850.001.29331.30131.293325000.001476704.89
43572005.02.04 15:35sell217950.001.29461.29761.2896
43582005.02.04 15:35sell218050.001.29581.29881.2908
43592005.02.04 15:35s/l217950.001.29761.29761.2896-15000.001461704.89
43602005.02.04 15:35s/l218050.001.29881.29881.2908-15000.001446704.89
43612005.02.04 15:35buy218150.001.29741.29441.3024
43622005.02.04 15:36s/l218150.001.29441.29441.3024-15000.001431704.89
43632005.02.04 15:36sell218250.001.29831.30131.2933
43642005.02.04 15:36t/p218250.001.29331.30131.293325000.001456704.89
43652005.02.04 15:36sell218350.001.29461.29761.2896
43662005.02.04 15:36sell218450.001.29581.29881.2908
43672005.02.04 15:36s/l218350.001.29761.29761.2896-15000.001441704.89
43682005.02.04 15:36s/l218450.001.29881.29881.2908-15000.001426704.89
43692005.02.04 15:36buy218550.001.29741.29441.3024
43702005.02.04 15:36s/l218550.001.29441.29441.3024-15000.001411704.89
43712005.02.04 15:36sell218650.001.29831.30131.2933
43722005.02.04 15:36t/p218650.001.29331.30131.293325000.001436704.89
43732005.02.04 15:36sell218750.001.29461.29761.2896
43742005.02.04 15:36sell218850.001.29581.29881.2908
43752005.02.04 15:36s/l218750.001.29761.29761.2896-15000.001421704.89
43762005.02.04 15:36s/l218850.001.29881.29881.2908-15000.001406704.89
43772005.02.04 15:36buy218950.001.29741.29441.3024
43782005.02.04 15:36s/l218950.001.29441.29441.3024-15000.001391704.89
43792005.02.04 15:36sell219050.001.29831.30131.2933
43802005.02.04 15:36t/p219050.001.29331.30131.293325000.001416704.89
43812005.02.04 15:36sell219150.001.29461.29761.2896
43822005.02.04 15:36sell219250.001.29581.29881.2908
43832005.02.04 15:36s/l219150.001.29761.29761.2896-15000.001401704.89
43842005.02.04 15:36s/l219250.001.29881.29881.2908-15000.001386704.89
43852005.02.04 15:36buy219350.001.29741.29441.3024
43862005.02.04 15:36s/l219350.001.29441.29441.3024-15000.001371704.89
43872005.02.04 15:36sell219450.001.29831.30131.2933
43882005.02.04 15:37t/p219450.001.29331.30131.293325000.001396704.89
43892005.02.04 15:37sell219550.001.29221.29521.2872
43902005.02.04 15:37sell219650.001.29271.29571.2877
43912005.02.04 15:37sell219750.001.29441.29741.2894
43922005.02.04 15:37sell219850.001.29441.29741.2894
43932005.02.04 15:37sell219950.001.29441.29741.2894
43942005.02.04 15:38sell220050.001.29441.29741.2894
43952005.02.04 15:38sell220150.001.29441.29741.2894
43962005.02.04 15:38sell220250.001.29441.29741.2894
43972005.02.04 15:38sell220350.001.29441.29741.2894
43982005.02.04 15:38sell220450.001.29441.29741.2894
43992005.02.04 15:40s/l219550.001.29521.29521.2872-15000.001381704.89
44002005.02.04 15:40s/l219650.001.29571.29571.2877-15000.001366704.89
44012005.02.04 15:40sell220550.001.29561.29861.2906
44022005.02.04 15:40sell220650.001.29561.29861.2906
44032005.02.04 15:42s/l219750.001.29741.29741.2894-15000.001351704.89
44042005.02.04 15:42s/l219850.001.29741.29741.2894-15000.001336704.89
44052005.02.04 15:42s/l219950.001.29741.29741.2894-15000.001321704.89
44062005.02.04 15:42s/l220050.001.29741.29741.2894-15000.001306704.89
44072005.02.04 15:42s/l220150.001.29741.29741.2894-15000.001291704.89
44082005.02.04 15:42s/l220250.001.29741.29741.2894-15000.001276704.89
44092005.02.04 15:42s/l220350.001.29741.29741.2894-15000.001261704.89
44102005.02.04 15:42s/l220450.001.29741.29741.2894-15000.001246704.89
44112005.02.04 15:42s/l220550.001.29861.29861.2906-15000.001231704.89
44122005.02.04 15:42s/l220650.001.29861.29861.2906-15000.001216704.89
44132005.02.04 15:42buy220750.001.29591.29291.3009
44142005.02.04 15:42t/p220750.001.30091.29291.300925000.001241704.89
44152005.02.04 15:42buy220850.001.30231.29931.3073
44162005.02.04 15:42s/l220850.001.29931.29931.3073-15000.001226704.89
44172005.02.04 15:42sell220950.001.30331.30631.2983
44182005.02.04 15:42t/p220950.001.29831.30631.298325000.001251704.89
44192005.02.04 15:42sell221050.001.29941.30241.2944
44202005.02.04 15:42sell221150.001.30071.30371.2957
44212005.02.04 15:42s/l221050.001.30241.30241.2944-15000.001236704.89
44222005.02.04 15:42s/l221150.001.30371.30371.2957-15000.001221704.89
44232005.02.04 15:42buy221250.001.30231.29931.3073
44242005.02.04 15:42s/l221250.001.29931.29931.3073-15000.001206704.89
44252005.02.04 15:42sell221350.001.30331.30631.2983
44262005.02.04 15:42t/p221350.001.29831.30631.298325000.001231704.89
44272005.02.04 15:42sell221450.001.29941.30241.2944
44282005.02.04 15:42sell221550.001.30071.30371.2957
44292005.02.04 15:42s/l221450.001.30241.30241.2944-15000.001216704.89
44302005.02.04 15:42s/l221550.001.30371.30371.2957-15000.001201704.89
44312005.02.04 15:42buy221650.001.30231.29931.3073
44322005.02.04 15:43s/l221650.001.29931.29931.3073-15000.001186704.89
44332005.02.04 15:43sell221750.001.30331.30631.2983
44342005.02.04 15:43t/p221750.001.29831.30631.298325000.001211704.89
44352005.02.04 15:43sell221850.001.29941.30241.2944
44362005.02.04 15:43sell221950.001.30071.30371.2957
44372005.02.04 15:43s/l221850.001.30241.30241.2944-15000.001196704.89
44382005.02.04 15:43s/l221950.001.30371.30371.2957-15000.001181704.89
44392005.02.04 15:43buy222050.001.30231.29931.3073
44402005.02.04 15:43s/l222050.001.29931.29931.3073-15000.001166704.89
44412005.02.04 15:43sell222150.001.30331.30631.2983
44422005.02.04 15:43t/p222150.001.29831.30631.298325000.001191704.89
44432005.02.04 15:43sell222250.001.29941.30241.2944
44442005.02.04 15:43sell222350.001.30071.30371.2957
44452005.02.04 15:43s/l222250.001.30241.30241.2944-15000.001176704.89
44462005.02.04 15:43s/l222350.001.30371.30371.2957-15000.001161704.89
44472005.02.04 15:43buy222450.001.30231.29931.3073
44482005.02.04 15:43s/l222450.001.29931.29931.3073-15000.001146704.89
44492005.02.04 15:43sell222550.001.30331.30631.2983
44502005.02.04 15:43t/p222550.001.29831.30631.298325000.001171704.89
44512005.02.04 15:43sell222650.001.29941.30241.2944
44522005.02.04 15:43sell222750.001.30071.30371.2957
44532005.02.04 15:43s/l222650.001.30241.30241.2944-15000.001156704.89
44542005.02.04 15:43s/l222750.001.30371.30371.2957-15000.001141704.89
44552005.02.04 15:43buy222850.001.30231.29931.3073
44562005.02.04 15:43s/l222850.001.29931.29931.3073-15000.001126704.89
44572005.02.04 15:43sell222950.001.30331.30631.2983
44582005.02.04 15:43t/p222950.001.29831.30631.298325000.001151704.89
44592005.02.04 15:43sell223050.001.29941.30241.2944
44602005.02.04 15:43sell223150.001.30071.30371.2957
44612005.02.04 15:43s/l223050.001.30241.30241.2944-15000.001136704.89
44622005.02.04 15:43s/l223150.001.30371.30371.2957-15000.001121704.89
44632005.02.04 15:43buy223250.001.30231.29931.3073
44642005.02.04 15:43s/l223250.001.29931.29931.3073-15000.001106704.89
44652005.02.04 15:43sell223350.001.30331.30631.2983
44662005.02.04 15:43t/p223350.001.29831.30631.298325000.001131704.89
44672005.02.04 15:43sell223450.001.29941.30241.2944
44682005.02.04 15:43sell223550.001.30071.30371.2957
44692005.02.04 15:43s/l223450.001.30241.30241.2944-15000.001116704.89
44702005.02.04 15:43s/l223550.001.30371.30371.2957-15000.001101704.89
44712005.02.04 15:43buy223650.001.30231.29931.3073
44722005.02.04 15:43s/l223650.001.29931.29931.3073-15000.001086704.89
44732005.02.04 15:43sell223750.001.30331.30631.2983
44742005.02.04 15:43t/p223750.001.29831.30631.298325000.001111704.89
44752005.02.04 15:43sell223850.001.29941.30241.2944
44762005.02.04 15:43sell223950.001.30071.30371.2957
44772005.02.04 15:43s/l223850.001.30241.30241.2944-15000.001096704.89
44782005.02.04 15:43s/l223950.001.30371.30371.2957-15000.001081704.89
44792005.02.04 15:43buy224050.001.30231.29931.3073
44802005.02.04 15:44s/l224050.001.29931.29931.3073-15000.001066704.89
44812005.02.04 15:44sell224150.001.30331.30631.2983
44822005.02.04 15:44t/p224150.001.29831.30631.298325000.001091704.89
44832005.02.04 15:44sell224250.001.30521.30821.3002
44842005.02.04 15:45sell224350.001.30521.30821.3002
44852005.02.04 15:45t/p224250.001.30021.30821.300225000.001116704.89
44862005.02.04 15:45t/p224350.001.30021.30821.300225000.001141704.89
44872005.02.04 15:45sell224450.001.30351.30651.2985
44882005.02.04 15:45t/p224450.001.29851.30651.298525000.001166704.89
44892005.02.04 15:45sell224550.001.30021.30321.2952
44902005.02.04 15:45sell224650.001.30131.30431.2963
44912005.02.04 15:45s/l224550.001.30321.30321.2952-15000.001151704.89
44922005.02.04 15:45s/l224650.001.30431.30431.2963-15000.001136704.89
44932005.02.04 15:45buy224750.001.30271.29971.3077
44942005.02.04 15:45s/l224750.001.29971.29971.3077-15000.001121704.89
44952005.02.04 15:45sell224850.001.30351.30651.2985
44962005.02.04 15:45t/p224850.001.29851.30651.298525000.001146704.89
44972005.02.04 15:45sell224950.001.30021.30321.2952
44982005.02.04 15:45sell225050.001.30131.30431.2963
44992005.02.04 15:45s/l224950.001.30321.30321.2952-15000.001131704.89
45002005.02.04 15:45s/l225050.001.30431.30431.2963-15000.001116704.89
45012005.02.04 15:45buy225150.001.30271.29971.3077
45022005.02.04 15:45s/l225150.001.29971.29971.3077-15000.001101704.89
45032005.02.04 15:45sell225250.001.30351.30651.2985
45042005.02.04 15:45t/p225250.001.29851.30651.298525000.001126704.89
45052005.02.04 15:45sell225350.001.30021.30321.2952
45062005.02.04 15:45sell225450.001.30131.30431.2963
45072005.02.04 15:45s/l225350.001.30321.30321.2952-15000.001111704.89
45082005.02.04 15:45s/l225450.001.30431.30431.2963-15000.001096704.89
45092005.02.04 15:45buy225550.001.30271.29971.3077
45102005.02.04 15:45s/l225550.001.29971.29971.3077-15000.001081704.89
45112005.02.04 15:45sell225650.001.30351.30651.2985
45122005.02.04 15:45t/p225650.001.29851.30651.298525000.001106704.89
45132005.02.04 15:45sell225750.001.30021.30321.2952
45142005.02.04 15:45sell225850.001.30131.30431.2963
45152005.02.04 15:45s/l225750.001.30321.30321.2952-15000.001091704.89
45162005.02.04 15:45s/l225850.001.30431.30431.2963-15000.001076704.89
45172005.02.04 15:45buy225950.001.30271.29971.3077
45182005.02.04 15:45s/l225950.001.29971.29971.3077-15000.001061704.89
45192005.02.04 15:45sell226050.001.30351.30651.2985
45202005.02.04 15:45t/p226050.001.29851.30651.298525000.001086704.89
45212005.02.04 15:45sell226150.001.30021.30321.2952
45222005.02.04 15:45sell226250.001.30131.30431.2963
45232005.02.04 15:45s/l226150.001.30321.30321.2952-15000.001071704.89
45242005.02.04 15:45s/l226250.001.30431.30431.2963-15000.001056704.89
45252005.02.04 15:45buy226350.001.30271.29971.3077
45262005.02.04 15:45s/l226350.001.29971.29971.3077-15000.001041704.89
45272005.02.04 15:45sell226450.001.30351.30651.2985
45282005.02.04 15:45t/p226450.001.29851.30651.298525000.001066704.89
45292005.02.04 15:46sell226550.001.30021.30321.2952
45302005.02.04 15:46sell226650.001.30131.30431.2963
45312005.02.04 15:46s/l226550.001.30321.30321.2952-15000.001051704.89
45322005.02.04 15:46s/l226650.001.30431.30431.2963-15000.001036704.89
45332005.02.04 15:46buy226750.001.30271.29971.3077
45342005.02.04 15:46s/l226750.001.29971.29971.3077-15000.001021704.89
45352005.02.04 15:46sell226850.001.30351.30651.2985
45362005.02.04 15:46t/p226850.001.29851.30651.298525000.001046704.89
45372005.02.04 15:46sell226950.001.30021.30321.2952
45382005.02.04 15:46sell227050.001.30131.30431.2963
45392005.02.04 15:46s/l226950.001.30321.30321.2952-15000.001031704.89
45402005.02.04 15:46s/l227050.001.30431.30431.2963-15000.001016704.89
45412005.02.04 15:46buy227150.001.30271.29971.3077
45422005.02.04 15:46s/l227150.001.29971.29971.3077-15000.001001704.89
45432005.02.04 15:46sell227250.001.30351.30651.2985
45442005.02.04 15:46t/p227250.001.29851.30651.298525000.001026704.89
45452005.02.04 15:46sell227350.001.30021.30321.2952
45462005.02.04 15:46sell227450.001.30131.30431.2963
45472005.02.04 15:46s/l227350.001.30321.30321.2952-15000.001011704.89
45482005.02.04 15:46s/l227450.001.30431.30431.2963-15000.00996704.89
45492005.02.04 15:46buy227549.001.30271.29971.3077
45502005.02.04 15:46s/l227549.001.29971.29971.3077-14700.00982004.89
45512005.02.04 15:46sell227649.001.30351.30651.2985
45522005.02.04 15:46t/p227649.001.29851.30651.298524500.001006504.89
45532005.02.04 15:46sell227750.001.30021.30321.2952
45542005.02.04 15:46sell227849.001.30131.30431.2963
45552005.02.04 15:46s/l227750.001.30321.30321.2952-15000.00991504.89
45562005.02.04 15:46s/l227849.001.30431.30431.2963-14700.00976804.89
45572005.02.04 15:47buy227948.001.29711.29411.3021
45582005.02.04 15:47buy228048.001.29551.29251.3005
45592005.02.04 15:47s/l227948.001.29411.29411.3021-14400.00962404.89
45602005.02.04 15:47buy228147.001.29291.28991.2979
45612005.02.04 15:47s/l228048.001.29251.29251.3005-14400.00948004.89
45622005.02.04 15:47buy228247.001.29231.28931.2973
45632005.02.04 15:47buy228347.001.29231.28931.2973
45642005.02.04 15:47buy228447.001.29231.28931.2973
45652005.02.04 15:48buy228546.001.29231.28931.2973
45662005.02.04 15:48buy228646.001.29231.28931.2973
45672005.02.04 15:48buy228746.001.29231.28931.2973
45682005.02.04 15:48buy228846.001.29231.28931.2973
45692005.02.04 19:22s/l228147.001.28991.28991.2979-14100.00933904.89
45702005.02.04 19:22buy228942.001.28991.28691.2949
45712005.02.04 19:22s/l228247.001.28931.28931.2973-14100.00919804.89
45722005.02.04 19:22s/l228347.001.28931.28931.2973-14100.00905704.89
45732005.02.04 19:22s/l228447.001.28931.28931.2973-14100.00891604.89
45742005.02.04 19:22s/l228546.001.28931.28931.2973-13800.00877804.89
45752005.02.04 19:22s/l228646.001.28931.28931.2973-13800.00864004.89
45762005.02.04 19:22s/l228746.001.28931.28931.2973-13800.00850204.89
45772005.02.04 19:22s/l228846.001.28931.28931.2973-13800.00836404.89
45782005.02.04 19:22buy229041.001.28961.28661.2946
45792005.02.04 19:22buy229141.001.28921.28621.2942
45802005.02.04 19:23buy229241.001.28921.28621.2942
45812005.02.04 19:23buy229341.001.28921.28621.2942
45822005.02.04 19:24buy229441.001.28921.28621.2942
45832005.02.04 19:25buy229541.001.28921.28621.2942
45842005.02.04 19:25buy229641.001.28921.28621.2942
45852005.02.04 20:23s/l228942.001.28691.28691.2949-12600.00823804.89
45862005.02.04 20:23buy229737.001.28721.28421.2922
45872005.02.04 20:23s/l229041.001.28661.28661.2946-12300.00811504.89
45882005.02.04 20:23buy229837.001.28691.28391.2919
45892005.02.07 00:00s/l229141.001.28621.28621.2942-12700.57798804.32
45902005.02.07 00:00s/l229241.001.28621.28621.2942-12700.57786103.75
45912005.02.07 00:00s/l229341.001.28621.28621.2942-12700.57773403.18
45922005.02.07 00:00s/l229441.001.28621.28621.2942-12700.57760702.61
45932005.02.07 00:00s/l229541.001.28621.28621.2942-12700.57748002.04
45942005.02.07 00:00s/l229641.001.28621.28621.2942-12700.57735301.47
45952005.02.07 01:00buy229936.001.28631.28331.2913
45962005.02.07 01:00buy230036.001.28611.28311.2911
45972005.02.07 01:00buy230136.001.28601.28301.2910
45982005.02.07 01:00buy230235.001.28581.28281.2908
45992005.02.07 01:00buy230335.001.28591.28291.2909
46002005.02.07 01:00buy230435.001.28581.28281.2908
46012005.02.07 02:17s/l229737.001.28421.28421.2922-11461.49723839.98
46022005.02.07 02:17s/l229837.001.28391.28391.2919-11461.49712378.49
46032005.02.07 02:17s/l229936.001.28331.28331.2913-10800.00701578.49
46042005.02.07 02:17s/l230036.001.28311.28311.2911-10800.00690778.49
46052005.02.07 02:17s/l230136.001.28301.28301.2910-10800.00679978.49
46062005.02.07 02:17buy230532.001.28331.28031.2883
46072005.02.07 02:17s/l230235.001.28281.28281.2908-10500.00669478.49
46082005.02.07 02:17s/l230335.001.28291.28291.2909-10500.00658978.49
46092005.02.07 02:17s/l230435.001.28281.28281.2908-10500.00648478.49
46102005.02.07 02:17buy230632.001.28311.28011.2881
46112005.02.07 02:18buy230732.001.28311.28011.2881
46122005.02.07 02:18buy230832.001.28311.28011.2881
46132005.02.07 02:19buy230932.001.28311.28011.2881
46142005.02.07 02:19buy231032.001.28311.28011.2881
46152005.02.07 02:20buy231132.001.28301.28001.2880
46162005.02.07 02:20buy231231.001.28281.27981.2878
46172005.02.07 18:40s/l230532.001.28031.28031.2883-9600.00638878.49
46182005.02.07 18:40s/l230632.001.28011.28011.2881-9600.00629278.49
46192005.02.07 18:40s/l230732.001.28011.28011.2881-9600.00619678.49
46202005.02.07 18:40s/l230832.001.28011.28011.2881-9600.00610078.49
46212005.02.07 18:40s/l230932.001.28011.28011.2881-9600.00600478.49
46222005.02.07 18:40s/l231032.001.28011.28011.2881-9600.00590878.49
46232005.02.07 18:40s/l231132.001.28001.28001.2880-9600.00581278.49
46242005.02.07 18:40buy231328.001.28031.27731.2853
46252005.02.07 18:40s/l231231.001.27981.27981.2878-9300.00571978.49
46262005.02.07 18:40buy231428.001.27831.27531.2833
46272005.02.07 18:40buy231528.001.27771.27471.2827
46282005.02.07 18:40buy231628.001.27771.27471.2827
46292005.02.07 18:41buy231727.001.27771.27471.2827
46302005.02.07 18:41buy231827.001.27771.27471.2827
46312005.02.07 18:42buy231927.001.27771.27471.2827
46322005.02.07 18:42buy232027.001.27771.27471.2827
46332005.02.07 18:50s/l231328.001.27731.27731.2853-8400.00563578.49
46342005.02.07 18:50buy232127.001.27721.27421.2822
46352005.02.07 19:07s/l231428.001.27531.27531.2833-8400.00555178.49
46362005.02.07 19:07buy232225.001.27551.27251.2805
46372005.02.07 19:22s/l231528.001.27471.27471.2827-8400.00546778.49
46382005.02.07 19:22s/l231628.001.27471.27471.2827-8400.00538378.49
46392005.02.07 19:22s/l231727.001.27471.27471.2827-8100.00530278.49
46402005.02.07 19:22s/l231827.001.27471.27471.2827-8100.00522178.49
46412005.02.07 19:22s/l231927.001.27471.27471.2827-8100.00514078.49
46422005.02.07 19:22s/l232027.001.27471.27471.2827-8100.00505978.49
46432005.02.07 19:22s/l232127.001.27421.27421.2822-8100.00497878.49
46442005.02.07 19:22buy232324.001.27351.27051.2785
46452005.02.07 19:22buy232424.001.27351.27051.2785
46462005.02.07 19:23buy232524.001.27351.27051.2785
46472005.02.07 19:23buy232624.001.27351.27051.2785
46482005.02.07 19:23buy232724.001.27351.27051.2785
46492005.02.07 19:24buy232824.001.27351.27051.2785
46502005.02.07 19:24buy232924.001.27351.27051.2785
46512005.02.08 18:07t/p232324.001.27851.27051.278511765.52509644.01
46522005.02.08 18:07t/p232424.001.27851.27051.278511765.52521409.53
46532005.02.08 18:07t/p232524.001.27851.27051.278511765.52533175.05
46542005.02.08 18:07t/p232624.001.27851.27051.278511765.52544940.57
46552005.02.08 18:07t/p232724.001.27851.27051.278511765.52556706.09
46562005.02.08 18:07t/p232824.001.27851.27051.278511765.52568471.61
46572005.02.08 18:07t/p232924.001.27851.27051.278511765.52580237.13
46582005.02.09 13:37t/p232225.001.28051.27251.280512011.50592248.63
46592005.02.09 13:38buy233029.001.28031.27731.2853
46602005.02.09 13:38buy233129.001.28041.27741.2854
46612005.02.09 13:38buy233229.001.28051.27751.2855
46622005.02.09 13:38buy233329.001.28061.27761.2856
46632005.02.09 13:38buy233429.001.28051.27751.2855
46642005.02.09 13:38buy233529.001.28031.27731.2853
46652005.02.09 13:38buy233629.001.28041.27741.2854
46662005.02.09 13:38buy233729.001.28051.27751.2855
46672005.02.09 13:42s/l233229.001.27751.27751.2855-8700.00583548.63
46682005.02.09 13:42s/l233329.001.27761.27761.2856-8700.00574848.63
46692005.02.09 13:42s/l233429.001.27751.27751.2855-8700.00566148.63
46702005.02.09 13:42s/l233729.001.27751.27751.2855-8700.00557448.63
46712005.02.09 13:42buy233826.001.27781.27481.2828
46722005.02.09 13:43buy233926.001.27781.27481.2828
46732005.02.09 13:43buy234026.001.27781.27481.2828
46742005.02.09 13:44buy234126.001.27781.27481.2828
46752005.02.09 14:10s/l233029.001.27731.27731.2853-8700.00548748.63
46762005.02.09 14:10s/l233129.001.27741.27741.2854-8700.00540048.63
46772005.02.09 14:10s/l233529.001.27731.27731.2853-8700.00531348.63
46782005.02.09 14:10s/l233629.001.27741.27741.2854-8700.00522648.63
46792005.02.09 14:10buy234225.001.27741.27441.2824
46802005.02.09 14:10buy234325.001.27741.27441.2824
46812005.02.09 14:11buy234425.001.27741.27441.2824
46822005.02.09 14:12buy234525.001.27741.27441.2824
46832005.02.09 15:32s/l233826.001.27481.27481.2828-7800.00514848.63
46842005.02.09 15:32s/l233926.001.27481.27481.2828-7800.00507048.63
46852005.02.09 15:32s/l234026.001.27481.27481.2828-7800.00499248.63
46862005.02.09 15:32s/l234126.001.27481.27481.2828-7800.00491448.63
46872005.02.09 15:32buy234623.001.27491.27191.2799
46882005.02.09 15:32s/l234225.001.27441.27441.2824-7500.00483948.63
46892005.02.09 15:32s/l234325.001.27441.27441.2824-7500.00476448.63
46902005.02.09 15:32s/l234425.001.27441.27441.2824-7500.00468948.63
46912005.02.09 15:32s/l234525.001.27441.27441.2824-7500.00461448.63
46922005.02.09 15:32buy234723.001.27461.27161.2796
46932005.02.09 15:32buy234822.001.27431.27131.2793
46942005.02.09 15:33buy234922.001.27431.27131.2793
46952005.02.09 15:33buy235022.001.27431.27131.2793
46962005.02.09 15:34buy235122.001.27431.27131.2793
46972005.02.09 15:34buy235222.001.27431.27131.2793
46982005.02.09 15:35buy235322.001.27441.27141.2794
46992005.02.09 17:35t/p234822.001.27931.27131.279311000.00472448.63
47002005.02.09 17:35t/p234922.001.27931.27131.279311000.00483448.63
47012005.02.09 17:35t/p235022.001.27931.27131.279311000.00494448.63
47022005.02.09 17:35t/p235122.001.27931.27131.279311000.00505448.63
47032005.02.09 17:35t/p235222.001.27931.27131.279311000.00516448.63
47042005.02.09 17:35t/p235322.001.27941.27141.279411000.00527448.63
47052005.02.09 17:35t/p234723.001.27961.27161.279611500.00538948.63
47062005.02.09 17:35t/p234623.001.27991.27191.279911500.00550448.63
47072005.02.09 17:35buy235427.001.27971.27671.2847
47082005.02.09 17:35buy235527.001.27961.27661.2846
47092005.02.09 17:35buy235627.001.27911.27611.2841
47102005.02.09 17:35buy235727.001.27861.27561.2836
47112005.02.09 17:35buy235826.001.27851.27551.2835
47122005.02.09 17:36buy235926.001.27861.27561.2836
47132005.02.09 17:36buy236026.001.27851.27551.2835
47142005.02.09 17:36buy236126.001.27861.27561.2836
47152005.02.10 15:37s/l235427.001.27671.27671.2847-8363.79542084.84
47162005.02.10 15:37s/l235527.001.27661.27661.2846-8363.79533721.05
47172005.02.10 15:37buy236224.001.27661.27361.2816
47182005.02.10 15:37buy236324.001.27671.27371.2817
47192005.02.10 15:42s/l235627.001.27611.27611.2841-8363.79525357.26
47202005.02.10 15:42s/l235727.001.27561.27561.2836-8363.79516993.47
47212005.02.10 15:42s/l235826.001.27551.27551.2835-8054.02508939.45
47222005.02.10 15:42s/l235926.001.27561.27561.2836-8054.02500885.43
47232005.02.10 15:42s/l236026.001.27551.27551.2835-8054.02492831.41
47242005.02.10 15:42s/l236126.001.27561.27561.2836-8054.02484777.39
47252005.02.10 15:42buy236423.001.27561.27261.2806
47262005.02.10 15:42buy236523.001.27551.27251.2805
47272005.02.10 15:42buy236623.001.27551.27251.2805
47282005.02.10 15:43buy236723.001.27551.27251.2805
47292005.02.10 15:43buy236823.001.27551.27251.2805
47302005.02.10 15:43buy236923.001.27551.27251.2805
47312005.02.10 16:00t/p236224.001.28161.27361.281612000.00496777.39
47322005.02.10 16:00t/p236324.001.28171.27371.281712000.00508777.39
47332005.02.10 16:00t/p236423.001.28061.27261.280611500.00520277.39
47342005.02.10 16:00t/p236523.001.28051.27251.280511500.00531777.39
47352005.02.10 16:00t/p236623.001.28051.27251.280511500.00543277.39
47362005.02.10 16:00t/p236723.001.28051.27251.280511500.00554777.39
47372005.02.10 16:00t/p236823.001.28051.27251.280511500.00566277.39
47382005.02.10 16:00t/p236923.001.28051.27251.280511500.00577777.39
47392005.02.10 16:00buy237028.001.28231.27931.2873
47402005.02.10 16:00buy237128.001.28161.27861.2866
47412005.02.10 16:00buy237228.001.28061.27761.2856
47422005.02.10 16:00buy237328.001.28061.27761.2856
47432005.02.10 16:00buy237427.001.27991.27691.2849
47442005.02.10 16:00s/l237028.001.27931.27931.2873-8400.00569377.39
47452005.02.10 16:00buy237527.001.27931.27631.2843
47462005.02.10 16:00buy237627.001.27931.27631.2843
47472005.02.10 16:00buy237727.001.27931.27631.2843
47482005.02.10 16:00buy237827.001.27931.27631.2843
47492005.02.10 16:20s/l237128.001.27861.27861.2866-8400.00560977.39
47502005.02.10 16:20buy237926.001.27881.27581.2838
47512005.02.10 16:30t/p237228.001.28561.27761.285614000.00574977.39
47522005.02.10 16:30t/p237328.001.28561.27761.285614000.00588977.39
47532005.02.10 16:30t/p237427.001.28491.27691.284913500.00602477.39
47542005.02.10 16:30t/p237527.001.28431.27631.284313500.00615977.39
47552005.02.10 16:30t/p237627.001.28431.27631.284313500.00629477.39
47562005.02.10 16:30t/p237727.001.28431.27631.284313500.00642977.39
47572005.02.10 16:30t/p237827.001.28431.27631.284313500.00656477.39
47582005.02.10 16:30t/p237926.001.28381.27581.283813000.00669477.39
47592005.02.10 16:30buy238033.001.28601.28301.2910
47602005.02.10 16:30buy238133.001.28411.28111.2891
47612005.02.10 16:30buy238233.001.28411.28111.2891
47622005.02.10 16:30s/l238033.001.28301.28301.2910-9900.00659577.39
47632005.02.10 16:30buy238332.001.28301.28001.2880
47642005.02.10 16:30buy238431.001.28191.27891.2869
47652005.02.10 16:30buy238531.001.28191.27891.2869
47662005.02.10 16:30buy238631.001.28191.27891.2869
47672005.02.10 16:30buy238731.001.28191.27891.2869
47682005.02.10 16:30buy238831.001.28191.27891.2869
47692005.02.10 16:47s/l238133.001.28111.28111.2891-9900.00649677.39
47702005.02.10 16:47s/l238233.001.28111.28111.2891-9900.00639777.39
47712005.02.10 16:47buy238931.001.28141.27841.2864
47722005.02.10 16:47buy239031.001.28141.27841.2864
47732005.02.10 17:22t/p238431.001.28691.27891.286915500.00655277.39
47742005.02.10 17:22t/p238531.001.28691.27891.286915500.00670777.39
47752005.02.10 17:22t/p238631.001.28691.27891.286915500.00686277.39
47762005.02.10 17:22t/p238731.001.28691.27891.286915500.00701777.39
47772005.02.10 17:22t/p238831.001.28691.27891.286915500.00717277.39
47782005.02.10 17:22t/p238931.001.28641.27841.286415500.00732777.39
47792005.02.10 17:22t/p239031.001.28641.27841.286415500.00748277.39
47802005.02.10 17:22t/p238332.001.28801.28001.288016000.00764277.39
47812005.02.10 17:22buy239138.001.28771.28471.2927
47822005.02.10 17:22buy239238.001.28711.28411.2921
47832005.02.10 17:22buy239337.001.28711.28411.2921
47842005.02.10 17:22buy239437.001.28681.28381.2918
47852005.02.10 17:22buy239537.001.28641.28341.2914
47862005.02.10 17:23buy239637.001.28641.28341.2914
47872005.02.10 17:23buy239737.001.28641.28341.2914
47882005.02.10 17:23buy239837.001.28641.28341.2914
47892005.02.11 15:10s/l239138.001.28471.28471.2927-12513.78751763.61
47902005.02.11 15:10buy239934.001.28481.28181.2898
47912005.02.11 18:50t/p239934.001.28981.28181.289817000.00768763.61
47922005.02.14 03:12t/p239437.001.29181.28381.291817054.04785817.65
47932005.02.14 03:12t/p239537.001.29141.28341.291417054.04802871.69
47942005.02.14 03:12t/p239637.001.29141.28341.291417054.04819925.73
47952005.02.14 03:12t/p239737.001.29141.28341.291417054.04836979.77
47962005.02.14 03:12t/p239837.001.29141.28341.291417054.04854033.81
47972005.02.14 03:12t/p239238.001.29211.28411.292117514.96871548.77
47982005.02.14 03:12t/p239337.001.29211.28411.292117054.04888602.81
47992005.02.14 03:12buy240044.001.29011.28711.2951
48002005.02.14 03:12buy240144.001.28971.28671.2947
48012005.02.14 03:12buy240244.001.28941.28641.2944
48022005.02.14 03:13buy240344.001.28941.28641.2944
48032005.02.14 03:14buy240443.001.28941.28641.2944
48042005.02.14 03:47t/p240244.001.29441.28641.294422000.00910602.81
48052005.02.14 03:47t/p240344.001.29441.28641.294422000.00932602.81
48062005.02.14 03:47t/p240443.001.29441.28641.294421500.00954102.81
48072005.02.14 03:47t/p240144.001.29471.28671.294722000.00976102.81
48082005.02.14 03:52t/p240044.001.29511.28711.295122000.00998102.81
48092005.02.14 03:52buy240549.001.29511.29211.3001
48102005.02.14 03:53buy240649.001.29501.29201.3000
48112005.02.14 03:53buy240749.001.29511.29211.3001
48122005.02.14 03:53buy240849.001.29511.29211.3001
48132005.02.14 03:53buy240949.001.29501.29201.3000
48142005.02.14 03:53buy241049.001.29511.29211.3001
48152005.02.14 03:53buy241149.001.29511.29211.3001
48162005.02.14 03:54buy241249.001.29501.29201.3000
48172005.02.15 12:22t/p240649.001.30001.29201.300024021.271022124.08
48182005.02.15 12:22t/p240949.001.30001.29201.300024021.271046145.35
48192005.02.15 12:22t/p241249.001.30001.29201.300024021.271070166.62
48202005.02.15 15:05t/p240549.001.30011.29211.300124021.271094187.89
48212005.02.15 15:05t/p240749.001.30011.29211.300124021.271118209.16
48222005.02.15 15:05t/p240849.001.30011.29211.300124021.271142230.43
48232005.02.15 15:05t/p241049.001.30011.29211.300124021.271166251.70
48242005.02.15 15:05t/p241149.001.30011.29211.300124021.271190272.97
48252005.02.15 15:05buy241350.001.29961.29661.3046
48262005.02.15 15:05buy241450.001.29851.29551.3035
48272005.02.15 15:05buy241550.001.29851.29551.3035
48282005.02.15 15:06buy241650.001.29851.29551.3035
48292005.02.15 15:06buy241750.001.29851.29551.3035
48302005.02.15 15:07buy241850.001.29851.29551.3035
48312005.02.15 15:32t/p241450.001.30351.29551.303525000.001215272.97
48322005.02.15 15:32t/p241550.001.30351.29551.303525000.001240272.97
48332005.02.15 15:32t/p241650.001.30351.29551.303525000.001265272.97
48342005.02.15 15:32t/p241750.001.30351.29551.303525000.001290272.97
48352005.02.15 15:32t/p241850.001.30351.29551.303525000.001315272.97
48362005.02.15 15:35t/p241350.001.30461.29661.304625000.001340272.97
48372005.02.15 15:35buy241950.001.30461.30161.3096
48382005.02.15 15:35buy242050.001.30431.30131.3093
48392005.02.15 15:35buy242150.001.30431.30131.3093
48402005.02.15 15:36buy242250.001.30431.30131.3093
48412005.02.15 15:36buy242350.001.30431.30131.3093
48422005.02.15 15:47buy242450.001.30441.30141.3094
48432005.02.15 15:47buy242550.001.30361.30061.3086
48442005.02.15 15:47buy242650.001.30291.29991.3079
48452005.02.15 15:48buy242750.001.30291.29991.3079
48462005.02.15 15:48buy242850.001.30291.29991.3079
48472005.02.15 16:00s/l241950.001.30161.30161.3096-15000.001325272.97
48482005.02.15 16:00s/l242050.001.30131.30131.3093-15000.001310272.97
48492005.02.15 16:00s/l242150.001.30131.30131.3093-15000.001295272.97
48502005.02.15 16:00s/l242250.001.30131.30131.3093-15000.001280272.97
48512005.02.15 16:00s/l242350.001.30131.30131.3093-15000.001265272.97
48522005.02.15 16:00s/l242450.001.30141.30141.3094-15000.001250272.97
48532005.02.15 16:00s/l242550.001.30061.30061.3086-15000.001235272.97
48542005.02.15 16:00buy242950.001.30041.29741.3054
48552005.02.15 16:00s/l242650.001.29991.29991.3079-15000.001220272.97
48562005.02.15 16:00s/l242750.001.29991.29991.3079-15000.001205272.97
48572005.02.15 16:00s/l242850.001.29991.29991.3079-15000.001190272.97
48582005.02.15 16:00buy243050.001.29981.29681.3048
48592005.02.15 16:00buy243150.001.29981.29681.3048
48602005.02.15 16:00buy243250.001.29981.29681.3048
48612005.02.15 16:00buy243350.001.29981.29681.3048
48622005.02.15 16:00buy243450.001.29981.29681.3048
48632005.02.15 16:00buy243550.001.29981.29681.3048
48642005.02.15 16:01buy243650.001.29981.29681.3048
48652005.02.15 16:01buy243750.001.29981.29681.3048
48662005.02.15 17:10s/l242950.001.29741.29741.3054-15000.001175272.97
48672005.02.15 17:10s/l243050.001.29681.29681.3048-15000.001160272.97
48682005.02.15 17:10s/l243150.001.29681.29681.3048-15000.001145272.97
48692005.02.15 17:10s/l243250.001.29681.29681.3048-15000.001130272.97
48702005.02.15 17:10s/l243350.001.29681.29681.3048-15000.001115272.97
48712005.02.15 17:10s/l243450.001.29681.29681.3048-15000.001100272.97
48722005.02.15 17:10s/l243550.001.29681.29681.3048-15000.001085272.97
48732005.02.15 17:10s/l243650.001.29681.29681.3048-15000.001070272.97
48742005.02.15 17:10s/l243750.001.29681.29681.3048-15000.001055272.97
48752005.02.15 17:10sell243850.001.29741.30041.2924
48762005.02.15 17:10sell243950.001.29801.30101.2930
48772005.02.15 17:10sell244050.001.29801.30101.2930
48782005.02.15 17:11sell244150.001.29801.30101.2930
48792005.02.15 17:15sell244250.001.29801.30101.2930
48802005.02.15 17:15sell244350.001.29841.30141.2934
48812005.02.15 17:16sell244450.001.29841.30141.2934
48822005.02.15 17:16sell244550.001.29841.30141.2934
48832005.02.15 19:35s/l243850.001.30041.30041.2924-15000.001040272.97
48842005.02.15 19:35s/l243950.001.30101.30101.2930-15000.001025272.97
48852005.02.15 19:35s/l244050.001.30101.30101.2930-15000.001010272.97
48862005.02.15 19:35s/l244150.001.30101.30101.2930-15000.00995272.97
48872005.02.15 19:35s/l244250.001.30101.30101.2930-15000.00980272.97
48882005.02.15 19:35sell244646.001.30081.30381.2958
48892005.02.15 19:35s/l244350.001.30141.30141.2934-15000.00965272.97
48902005.02.15 19:35s/l244450.001.30141.30141.2934-15000.00950272.97
48912005.02.15 19:35s/l244550.001.30141.30141.2934-15000.00935272.97
48922005.02.15 19:35sell244746.001.30141.30441.2964
48932005.02.15 19:35sell244846.001.30141.30441.2964
48942005.02.15 19:36sell244946.001.30141.30441.2964
48952005.02.15 19:37sell245046.001.30141.30441.2964
48962005.02.15 19:37sell245146.001.30141.30441.2964
48972005.02.15 19:37sell245246.001.30151.30451.2965
48982005.02.15 19:37sell245345.001.30181.30481.2968
48992005.02.16 10:12s/l244646.001.30381.30381.2958-13581.04921691.93
49002005.02.16 10:12sell245441.001.30391.30691.2989
49012005.02.16 14:50s/l244746.001.30441.30441.2964-13581.04908110.89
49022005.02.16 14:50s/l244846.001.30441.30441.2964-13581.04894529.85
49032005.02.16 14:50s/l244946.001.30441.30441.2964-13581.04880948.81
49042005.02.16 14:50s/l245046.001.30441.30441.2964-13581.04867367.77
49052005.02.16 14:50s/l245146.001.30441.30441.2964-13581.04853786.73
49062005.02.16 14:50s/l245246.001.30451.30451.2965-13581.04840205.69
49072005.02.16 14:50sell245541.001.30421.30721.2992
49082005.02.16 14:50sell245641.001.30411.30711.2991
49092005.02.16 14:50sell245741.001.30411.30711.2991
49102005.02.16 14:51sell245841.001.30421.30721.2992
49112005.02.16 14:51sell245941.001.30411.30711.2991
49122005.02.16 14:51sell246041.001.30411.30711.2991
49132005.02.16 15:00s/l245345.001.30481.30481.2968-13285.80826919.89
49142005.02.16 15:00sell246139.001.30511.30811.3001
49152005.02.16 15:17s/l245441.001.30691.30691.2989-12300.00814619.89
49162005.02.16 15:17sell246236.001.30661.30961.3016
49172005.02.16 17:00t/p245541.001.29921.30721.299220500.00835119.89
49182005.02.16 17:00t/p245641.001.29911.30711.299120500.00855619.89
49192005.02.16 17:00t/p245741.001.29911.30711.299120500.00876119.89
49202005.02.16 17:00t/p245841.001.29921.30721.299220500.00896619.89
49212005.02.16 17:00t/p245941.001.29911.30711.299120500.00917119.89
49222005.02.16 17:00t/p246041.001.29911.30711.299120500.00937619.89
49232005.02.16 17:00t/p246139.001.30011.30811.300119500.00957119.89
49242005.02.16 17:00t/p246236.001.30161.30961.301618000.00975119.89
49252005.02.16 17:00sell246348.001.29811.30111.2931
49262005.02.16 17:00sell246448.001.29981.30281.2948
49272005.02.16 17:00s/l246348.001.30111.30111.2931-14400.00960719.89
49282005.02.16 17:00s/l246448.001.30281.30281.2948-14400.00946319.89
49292005.02.16 17:00buy246547.001.30011.29711.3051
49302005.02.16 17:00buy246646.001.29841.29541.3034
49312005.02.16 17:00s/l246547.001.29711.29711.3051-14100.00932219.89
49322005.02.16 17:00buy246746.001.29741.29441.3024
49332005.02.16 17:00buy246846.001.29751.29451.3025
49342005.02.16 17:00buy246946.001.29751.29451.3025
49352005.02.16 17:00t/p246746.001.30241.29441.302423000.00955219.89
49362005.02.16 17:00t/p246846.001.30251.29451.302523000.00978219.89
49372005.02.16 17:00t/p246946.001.30251.29451.302523000.001001219.89
49382005.02.16 17:00buy247049.001.29741.29441.3024
49392005.02.16 17:00buy247149.001.29751.29451.3025
49402005.02.16 17:00buy247249.001.29751.29451.3025
49412005.02.16 17:00t/p247049.001.30241.29441.302424500.001025719.89
49422005.02.16 17:00t/p247149.001.30251.29451.302524500.001050219.89
49432005.02.16 17:00t/p247249.001.30251.29451.302524500.001074719.89
49442005.02.16 17:00buy247350.001.29741.29441.3024
49452005.02.16 17:00buy247450.001.29751.29451.3025
49462005.02.16 17:00buy247550.001.29751.29451.3025
49472005.02.16 17:00t/p247350.001.30241.29441.302425000.001099719.89
49482005.02.16 17:00t/p247450.001.30251.29451.302525000.001124719.89
49492005.02.16 17:00t/p247550.001.30251.29451.302525000.001149719.89
49502005.02.16 17:00buy247650.001.29741.29441.3024
49512005.02.16 17:00buy247750.001.29751.29451.3025
49522005.02.16 17:00buy247850.001.29751.29451.3025
49532005.02.16 17:00t/p247650.001.30241.29441.302425000.001174719.89
49542005.02.16 17:00t/p247750.001.30251.29451.302525000.001199719.89
49552005.02.16 17:00t/p247850.001.30251.29451.302525000.001224719.89
49562005.02.16 17:00buy247950.001.29741.29441.3024
49572005.02.16 17:00buy248050.001.29751.29451.3025
49582005.02.16 17:00buy248150.001.29751.29451.3025
49592005.02.16 17:00t/p247950.001.30241.29441.302425000.001249719.89
49602005.02.16 17:00t/p248050.001.30251.29451.302525000.001274719.89
49612005.02.16 17:00t/p248150.001.30251.29451.302525000.001299719.89
49622005.02.16 17:01buy248250.001.29741.29441.3024
49632005.02.16 17:01buy248350.001.29751.29451.3025
49642005.02.16 17:01buy248450.001.29751.29451.3025
49652005.02.16 17:01t/p248250.001.30241.29441.302425000.001324719.89
49662005.02.16 17:01t/p248350.001.30251.29451.302525000.001349719.89
49672005.02.16 17:01t/p248450.001.30251.29451.302525000.001374719.89
49682005.02.16 17:01buy248550.001.29741.29441.3024
49692005.02.16 17:01buy248650.001.29751.29451.3025
49702005.02.16 17:01buy248750.001.29751.29451.3025
49712005.02.16 17:01t/p248550.001.30241.29441.302425000.001399719.89
49722005.02.16 17:01t/p248650.001.30251.29451.302525000.001424719.89
49732005.02.16 17:01t/p248750.001.30251.29451.302525000.001449719.89
49742005.02.16 17:01buy248850.001.29741.29441.3024
49752005.02.16 17:01buy248950.001.29751.29451.3025
49762005.02.16 17:01buy249050.001.29751.29451.3025
49772005.02.16 17:01t/p248850.001.30241.29441.302425000.001474719.89
49782005.02.16 17:01t/p248950.001.30251.29451.302525000.001499719.89
49792005.02.16 17:01t/p249050.001.30251.29451.302525000.001524719.89
49802005.02.16 17:01buy249150.001.29741.29441.3024
49812005.02.16 17:01buy249250.001.29751.29451.3025
49822005.02.16 17:01buy249350.001.29751.29451.3025
49832005.02.16 17:01t/p249150.001.30241.29441.302425000.001549719.89
49842005.02.16 17:01t/p249250.001.30251.29451.302525000.001574719.89
49852005.02.16 17:01t/p249350.001.30251.29451.302525000.001599719.89
49862005.02.16 17:01buy249450.001.29741.29441.3024
49872005.02.16 17:01buy249550.001.29751.29451.3025
49882005.02.16 17:01buy249650.001.29751.29451.3025
49892005.02.16 17:01t/p249450.001.30241.29441.302425000.001624719.89
49902005.02.16 17:01t/p249550.001.30251.29451.302525000.001649719.89
49912005.02.16 17:01t/p249650.001.30251.29451.302525000.001674719.89
49922005.02.16 17:01buy249750.001.29741.29441.3024
49932005.02.16 17:01buy249850.001.29751.29451.3025
49942005.02.16 17:01buy249950.001.29751.29451.3025
49952005.02.16 17:01t/p249750.001.30241.29441.302425000.001699719.89
49962005.02.16 17:01t/p249850.001.30251.29451.302525000.001724719.89
49972005.02.16 17:01t/p249950.001.30251.29451.302525000.001749719.89
49982005.02.16 17:02buy250050.001.29741.29441.3024
49992005.02.16 17:02buy250150.001.29751.29451.3025
50002005.02.16 17:02buy250250.001.29751.29451.3025
50012005.02.16 17:02t/p250050.001.30241.29441.302425000.001774719.89
50022005.02.16 17:02t/p250150.001.30251.29451.302525000.001799719.89
50032005.02.16 17:02t/p250250.001.30251.29451.302525000.001824719.89
50042005.02.16 17:02buy250350.001.29741.29441.3024
50052005.02.16 17:02buy250450.001.29751.29451.3025
50062005.02.16 17:02buy250550.001.29751.29451.3025
50072005.02.16 17:02t/p250350.001.30241.29441.302425000.001849719.89
50082005.02.16 17:02t/p250450.001.30251.29451.302525000.001874719.89
50092005.02.16 17:02t/p250550.001.30251.29451.302525000.001899719.89
50102005.02.16 17:02buy250650.001.29741.29441.3024
50112005.02.16 17:02buy250750.001.29751.29451.3025
50122005.02.16 17:03buy250850.001.29741.29441.3024
50132005.02.16 17:03buy250950.001.29751.29451.3025
50142005.02.16 17:03buy251050.001.29741.29441.3024
50152005.02.16 17:03buy251150.001.29751.29451.3025
50162005.02.16 17:03buy251250.001.29741.29441.3024
50172005.02.16 17:03buy251350.001.29751.29451.3025
50182005.02.16 17:04buy251450.001.29741.29441.3024
50192005.02.16 17:17t/p250650.001.30241.29441.302425000.001924719.89
50202005.02.16 17:17t/p250750.001.30251.29451.302525000.001949719.89
50212005.02.16 17:17t/p250850.001.30241.29441.302425000.001974719.89
50222005.02.16 17:17t/p250950.001.30251.29451.302525000.001999719.89
50232005.02.16 17:17t/p251050.001.30241.29441.302425000.002024719.89
50242005.02.16 17:17t/p251150.001.30251.29451.302525000.002049719.89
50252005.02.16 17:17t/p251250.001.30241.29441.302425000.002074719.89
50262005.02.16 17:17t/p251350.001.30251.29451.302525000.002099719.89
50272005.02.16 17:17t/p251450.001.30241.29441.302425000.002124719.89
50282005.02.16 17:30buy251550.001.29611.29311.3011
50292005.02.16 17:30buy251650.001.29611.29311.3011
50302005.02.16 17:30buy251750.001.29611.29311.3011
50312005.02.16 17:30buy251850.001.29611.29311.3011
50322005.02.16 17:30buy251950.001.29611.29311.3011
50332005.02.16 17:30buy252050.001.29611.29311.3011
50342005.02.16 17:30buy252150.001.29611.29311.3011
50352005.02.16 17:30buy252250.001.29611.29311.3011
50362005.02.16 17:30buy252350.001.29611.29311.3011
50372005.02.16 19:35t/p251550.001.30111.29311.301125000.002149719.89
50382005.02.16 19:35t/p251650.001.30111.29311.301125000.002174719.89
50392005.02.16 19:35t/p251750.001.30111.29311.301125000.002199719.89
50402005.02.16 19:35t/p251850.001.30111.29311.301125000.002224719.89
50412005.02.16 19:35t/p251950.001.30111.29311.301125000.002249719.89
50422005.02.16 19:35t/p252050.001.30111.29311.301125000.002274719.89
50432005.02.16 19:35t/p252150.001.30111.29311.301125000.002299719.89
50442005.02.16 19:35t/p252250.001.30111.29311.301125000.002324719.89
50452005.02.16 19:35t/p252350.001.30111.29311.301125000.002349719.89
50462005.02.16 20:02t/p246646.001.30341.29541.303423000.002372719.89
50472005.02.16 20:02buy252450.001.30431.30131.3093
50482005.02.16 20:02buy252550.001.30351.30051.3085
50492005.02.16 20:02buy252650.001.30361.30061.3086
50502005.02.16 20:02buy252750.001.30371.30071.3087
50512005.02.16 20:03buy252850.001.30351.30051.3085
50522005.02.16 20:03buy252950.001.30361.30061.3086
50532005.02.16 20:03buy253050.001.30371.30071.3087
50542005.02.16 20:03buy253150.001.30351.30051.3085
50552005.02.16 20:03buy253250.001.30361.30061.3086
50562005.02.16 20:03buy253350.001.30371.30071.3087
50572005.02.17 16:22s/l252450.001.30131.30131.3093-15488.502357231.39
50582005.02.17 16:22buy253450.001.30161.29861.3066
50592005.02.17 17:05t/p253450.001.30661.29861.306625000.002382231.39
50602005.02.17 18:00t/p252550.001.30851.30051.308524511.502406742.89
50612005.02.17 18:00t/p252650.001.30861.30061.308624511.502431254.39
50622005.02.17 18:00t/p252750.001.30871.30071.308724511.502455765.89
50632005.02.17 18:00t/p252850.001.30851.30051.308524511.502480277.39
50642005.02.17 18:00t/p252950.001.30861.30061.308624511.502504788.89
50652005.02.17 18:00t/p253050.001.30871.30071.308724511.502529300.39
50662005.02.17 18:00t/p253150.001.30851.30051.308524511.502553811.89
50672005.02.17 18:00t/p253250.001.30861.30061.308624511.502578323.39
50682005.02.17 18:00t/p253350.001.30871.30071.308724511.502602834.89
50692005.02.17 18:00buy253550.001.30841.30541.3134
50702005.02.17 18:00buy253650.001.30811.30511.3131
50712005.02.17 18:00buy253750.001.30791.30491.3129
50722005.02.17 18:00buy253850.001.30671.30371.3117
50732005.02.17 18:00buy253950.001.30671.30371.3117
50742005.02.17 18:00buy254050.001.30671.30371.3117
50752005.02.17 18:00buy254150.001.30671.30371.3117
50762005.02.17 18:00buy254250.001.30671.30371.3117
50772005.02.17 18:00buy254350.001.30671.30371.3117
50782005.02.17 18:01buy254450.001.30671.30371.3117
50792005.02.18 10:00s/l253550.001.30541.30541.3134-16465.502586369.39
50802005.02.18 10:00buy254550.001.30571.30271.3107
50812005.02.18 12:17s/l253650.001.30511.30511.3131-16465.502569903.89
50822005.02.18 12:17buy254650.001.30541.30241.3104
50832005.02.18 12:23s/l253750.001.30491.30491.3129-16465.502553438.39
50842005.02.18 12:23buy254750.001.30511.30211.3101
50852005.02.18 13:22s/l253850.001.30371.30371.3117-16465.502536972.89
50862005.02.18 13:22s/l253950.001.30371.30371.3117-16465.502520507.39
50872005.02.18 13:22s/l254050.001.30371.30371.3117-16465.502504041.89
50882005.02.18 13:22s/l254150.001.30371.30371.3117-16465.502487576.39
50892005.02.18 13:22s/l254250.001.30371.30371.3117-16465.502471110.89
50902005.02.18 13:22s/l254350.001.30371.30371.3117-16465.502454645.39
50912005.02.18 13:22s/l254450.001.30371.30371.3117-16465.502438179.89
50922005.02.18 13:22buy254850.001.30391.30091.3089
50932005.02.18 13:23buy254950.001.30391.30091.3089
50942005.02.18 13:23buy255050.001.30381.30081.3088
50952005.02.18 13:23buy255150.001.30391.30091.3089
50962005.02.18 13:24buy255250.001.30391.30091.3089
50972005.02.18 13:24buy255350.001.30381.30081.3088
50982005.02.18 13:24buy255450.001.30381.30081.3088
50992005.02.18 13:52s/l254550.001.30271.30271.3107-15000.002423179.89
51002005.02.18 13:52buy255550.001.30291.29991.3079
51012005.02.18 13:52s/l254650.001.30241.30241.3104-15000.002408179.89
51022005.02.18 13:52buy255650.001.30271.29971.3077
51032005.02.18 14:22s/l254750.001.30211.30211.3101-15000.002393179.89
51042005.02.18 14:22buy255750.001.30241.29941.3074
51052005.02.18 16:30t/p255550.001.30791.29991.307925000.002418179.89
51062005.02.18 16:30t/p255650.001.30771.29971.307725000.002443179.89
51072005.02.18 16:30t/p255750.001.30741.29941.307425000.002468179.89
51082005.02.22 04:32t/p254850.001.30891.30091.308924023.002492202.89
51092005.02.22 04:32t/p254950.001.30891.30091.308924023.002516225.89
51102005.02.22 04:32t/p255050.001.30881.30081.308824023.002540248.89
51112005.02.22 04:32t/p255150.001.30891.30091.308924023.002564271.89
51122005.02.22 04:32t/p255250.001.30891.30091.308924023.002588294.89
51132005.02.22 04:32t/p255350.001.30881.30081.308824023.002612317.89
51142005.02.22 04:32t/p255450.001.30881.30081.308824023.002636340.89
51152005.02.22 04:32buy255850.001.30831.30531.3133
51162005.02.22 04:32buy255950.001.30771.30471.3127
51172005.02.22 04:33buy256050.001.30771.30471.3127
51182005.02.22 04:33buy256150.001.30771.30471.3127
51192005.02.22 04:34buy256250.001.30771.30471.3127
51202005.02.22 04:34buy256350.001.30771.30471.3127
51212005.02.22 04:37buy256450.001.30771.30471.3127
51222005.02.22 04:37buy256550.001.30761.30461.3126
51232005.02.22 04:37buy256650.001.30761.30461.3126
51242005.02.22 04:38buy256750.001.30771.30471.3127
51252005.02.22 05:00t/p255850.001.31331.30531.313325000.002661340.89
51262005.02.22 05:00t/p255950.001.31271.30471.312725000.002686340.89
51272005.02.22 05:00t/p256050.001.31271.30471.312725000.002711340.89
51282005.02.22 05:00t/p256150.001.31271.30471.312725000.002736340.89
51292005.02.22 05:00t/p256250.001.31271.30471.312725000.002761340.89
51302005.02.22 05:00t/p256350.001.31271.30471.312725000.002786340.89
51312005.02.22 05:00t/p256450.001.31271.30471.312725000.002811340.89
51322005.02.22 05:00t/p256550.001.31261.30461.312625000.002836340.89
51332005.02.22 05:00t/p256650.001.31261.30461.312625000.002861340.89
51342005.02.22 05:00t/p256750.001.31271.30471.312725000.002886340.89
51352005.02.22 05:00buy256850.001.31291.30991.3179
51362005.02.22 05:00buy256950.001.31131.30831.3163
51372005.02.22 05:00buy257050.001.31131.30831.3163
51382005.02.22 05:00buy257150.001.31131.30831.3163
51392005.02.22 05:00buy257250.001.31131.30831.3163
51402005.02.22 05:00buy257350.001.31131.30831.3163
51412005.02.22 05:00buy257450.001.31131.30831.3163
51422005.02.22 05:00buy257550.001.31131.30831.3163
51432005.02.22 05:00buy257650.001.31131.30831.3163
51442005.02.22 05:00buy257750.001.31131.30831.3163
51452005.02.22 05:22t/p256950.001.31631.30831.316325000.002911340.89
51462005.02.22 05:22t/p257050.001.31631.30831.316325000.002936340.89
51472005.02.22 05:22t/p257150.001.31631.30831.316325000.002961340.89
51482005.02.22 05:22t/p257250.001.31631.30831.316325000.002986340.89
51492005.02.22 05:22t/p257350.001.31631.30831.316325000.003011340.89
51502005.02.22 05:22t/p257450.001.31631.30831.316325000.003036340.89
51512005.02.22 05:22t/p257550.001.31631.30831.316325000.003061340.89
51522005.02.22 05:22t/p257650.001.31631.30831.316325000.003086340.89
51532005.02.22 05:22t/p257750.001.31631.30831.316325000.003111340.89
51542005.02.22 08:23t/p256850.001.31791.30991.317925000.003136340.89
51552005.02.22 08:30buy257850.001.31681.31381.3218
51562005.02.22 08:30buy257950.001.31691.31391.3219
51572005.02.22 08:30buy258050.001.31701.31401.3220
51582005.02.22 08:30buy258150.001.31681.31381.3218
51592005.02.22 08:30buy258250.001.31691.31391.3219
51602005.02.22 08:30buy258350.001.31701.31401.3220
51612005.02.22 08:31buy258450.001.31681.31381.3218
51622005.02.22 08:31buy258550.001.31691.31391.3219
51632005.02.22 08:31buy258650.001.31701.31401.3220
51642005.02.22 08:31buy258750.001.31681.31381.3218
51652005.02.22 12:42t/p257850.001.32181.31381.321825000.003161340.89
51662005.02.22 12:42t/p257950.001.32191.31391.321925000.003186340.89
51672005.02.22 12:42t/p258050.001.32201.31401.322025000.003211340.89
51682005.02.22 12:42t/p258150.001.32181.31381.321825000.003236340.89
51692005.02.22 12:42t/p258250.001.32191.31391.321925000.003261340.89
51702005.02.22 12:42t/p258350.001.32201.31401.322025000.003286340.89
51712005.02.22 12:42t/p258450.001.32181.31381.321825000.003311340.89
51722005.02.22 12:42t/p258550.001.32191.31391.321925000.003336340.89
51732005.02.22 12:42t/p258650.001.32201.31401.322025000.003361340.89
51742005.02.22 12:42t/p258750.001.32181.31381.321825000.003386340.89
51752005.02.22 12:42buy258850.001.32191.31891.3269
51762005.02.22 12:42buy258950.001.32151.31851.3265
51772005.02.22 12:42buy259050.001.31971.31671.3247
51782005.02.22 12:43buy259150.001.31971.31671.3247
51792005.02.22 12:43buy259250.001.31971.31671.3247
51802005.02.22 12:44buy259350.001.31971.31671.3247
51812005.02.22 14:30s/l258850.001.31891.31891.3269-15000.003371340.89
51822005.02.22 14:30s/l258950.001.31851.31851.3265-15000.003356340.89
51832005.02.22 14:30buy259450.001.31871.31571.3237
51842005.02.22 14:30buy259550.001.31871.31571.3237
51852005.02.22 14:30buy259650.001.31871.31571.3237
51862005.02.22 14:31buy259750.001.31871.31571.3237
51872005.02.22 14:31buy259850.001.31871.31571.3237
51882005.02.22 14:31buy259950.001.31871.31571.3237
51892005.02.22 18:00t/p259450.001.32371.31571.323725000.003381340.89
51902005.02.22 18:00t/p259550.001.32371.31571.323725000.003406340.89
51912005.02.22 18:00t/p259650.001.32371.31571.323725000.003431340.89
51922005.02.22 18:00t/p259750.001.32371.31571.323725000.003456340.89
51932005.02.22 18:00t/p259850.001.32371.31571.323725000.003481340.89
51942005.02.22 18:00t/p259950.001.32371.31571.323725000.003506340.89
51952005.02.22 20:45t/p259050.001.32471.31671.324725000.003531340.89
51962005.02.22 20:45t/p259150.001.32471.31671.324725000.003556340.89
51972005.02.22 20:45t/p259250.001.32471.31671.324725000.003581340.89
51982005.02.22 20:45t/p259350.001.32471.31671.324725000.003606340.89
51992005.02.22 20:45sell260050.001.32601.32901.3210
52002005.02.22 20:46sell260150.001.32601.32901.3210
52012005.02.22 20:46sell260250.001.32601.32901.3210
52022005.02.22 20:47sell260350.001.32601.32901.3210
52032005.02.22 20:47sell260450.001.32601.32901.3210
52042005.02.22 20:48sell260550.001.32591.32891.3209
52052005.02.22 20:48sell260650.001.32601.32901.3210
52062005.02.22 20:48sell260750.001.32601.32901.3210
52072005.02.22 20:48sell260850.001.32591.32891.3209
52082005.02.22 20:48sell260950.001.32601.32901.3210
52092005.02.23 10:22t/p260050.001.32101.32901.321025238.003631578.89
52102005.02.23 10:22t/p260150.001.32101.32901.321025238.003656816.89
52112005.02.23 10:22t/p260250.001.32101.32901.321025238.003682054.89
52122005.02.23 10:22t/p260350.001.32101.32901.321025238.003707292.89
52132005.02.23 10:22t/p260450.001.32101.32901.321025238.003732530.89
52142005.02.23 10:22t/p260550.001.32091.32891.320925238.003757768.89
52152005.02.23 10:22t/p260650.001.32101.32901.321025238.003783006.89
52162005.02.23 10:22t/p260750.001.32101.32901.321025238.003808244.89
52172005.02.23 10:22t/p260850.001.32091.32891.320925238.003833482.89
52182005.02.23 10:22t/p260950.001.32101.32901.321025238.003858720.89
52192005.02.23 10:23sell261050.001.32111.32411.3161
52202005.02.23 10:23sell261150.001.32111.32411.3161
52212005.02.23 10:24sell261250.001.32111.32411.3161
52222005.02.23 10:25sell261350.001.32131.32431.3163
52232005.02.23 10:26sell261450.001.32131.32431.3163
52242005.02.23 10:26sell261550.001.32131.32431.3163
52252005.02.23 10:29sell261650.001.32131.32431.3163
52262005.02.23 10:30sell261750.001.32231.32531.3173
52272005.02.23 10:30sell261850.001.32221.32521.3172
52282005.02.23 10:30sell261950.001.32231.32531.3173
52292005.02.23 15:35s/l261050.001.32411.32411.3161-15000.003843720.89
52302005.02.23 15:35s/l261150.001.32411.32411.3161-15000.003828720.89
52312005.02.23 15:35s/l261250.001.32411.32411.3161-15000.003813720.89
52322005.02.23 15:35s/l261350.001.32431.32431.3163-15000.003798720.89
52332005.02.23 15:35s/l261450.001.32431.32431.3163-15000.003783720.89
52342005.02.23 15:35s/l261550.001.32431.32431.3163-15000.003768720.89
52352005.02.23 15:35s/l261650.001.32431.32431.3163-15000.003753720.89
52362005.02.23 15:35sell262050.001.32431.32731.3193
52372005.02.23 15:35sell262150.001.32431.32731.3193
52382005.02.23 15:35sell262250.001.32431.32731.3193
52392005.02.23 15:36sell262350.001.32431.32731.3193
52402005.02.23 15:36sell262450.001.32431.32731.3193
52412005.02.23 15:36sell262550.001.32431.32731.3193
52422005.02.23 15:37sell262650.001.32431.32731.3193
52432005.02.23 16:45t/p262050.001.31931.32731.319325000.003778720.89
52442005.02.23 16:45t/p262150.001.31931.32731.319325000.003803720.89
52452005.02.23 16:45t/p262250.001.31931.32731.319325000.003828720.89
52462005.02.23 16:45t/p262350.001.31931.32731.319325000.003853720.89
52472005.02.23 16:45t/p262450.001.31931.32731.319325000.003878720.89
52482005.02.23 16:45t/p262550.001.31931.32731.319325000.003903720.89
52492005.02.23 16:45t/p262650.001.31931.32731.319325000.003928720.89
52502005.02.23 21:00s/l261750.001.32531.32531.3173-15000.003913720.89
52512005.02.23 21:00s/l261850.001.32521.32521.3172-15000.003898720.89
52522005.02.23 21:00s/l261950.001.32531.32531.3173-15000.003883720.89
52532005.02.23 21:00buy262750.001.32281.31981.3278
52542005.02.23 21:00buy262850.001.32231.31931.3273
52552005.02.23 21:00buy262950.001.32231.31931.3273
52562005.02.23 21:00buy263050.001.32231.31931.3273
52572005.02.23 21:00buy263150.001.32231.31931.3273
52582005.02.23 21:00buy263250.001.32231.31931.3273
52592005.02.23 21:00buy263350.001.32231.31931.3273
52602005.02.23 21:01buy263450.001.32231.31931.3273
52612005.02.23 21:01buy263550.001.32231.31931.3273
52622005.02.23 21:01buy263650.001.32231.31931.3273
52632005.02.24 17:52s/l262750.001.31981.31981.3278-15488.503868232.39
52642005.02.24 17:52buy263750.001.31971.31671.3247
52652005.02.24 17:52s/l262850.001.31931.31931.3273-15488.503852743.89
52662005.02.24 17:52s/l262950.001.31931.31931.3273-15488.503837255.39
52672005.02.24 17:52s/l263050.001.31931.31931.3273-15488.503821766.89
52682005.02.24 17:52s/l263150.001.31931.31931.3273-15488.503806278.39
52692005.02.24 17:52s/l263250.001.31931.31931.3273-15488.503790789.89
52702005.02.24 17:52s/l263350.001.31931.31931.3273-15488.503775301.39
52712005.02.24 17:52s/l263450.001.31931.31931.3273-15488.503759812.89
52722005.02.24 17:52s/l263550.001.31931.31931.3273-15488.503744324.39
52732005.02.24 17:52s/l263650.001.31931.31931.3273-15488.503728835.89
52742005.02.24 17:52buy263850.001.31911.31611.3241
52752005.02.24 17:53buy263950.001.31911.31611.3241
52762005.02.24 17:53buy264050.001.31911.31611.3241
52772005.02.24 17:54buy264150.001.31911.31611.3241
52782005.02.24 17:54buy264250.001.31911.31611.3241
52792005.02.24 17:55buy264350.001.31911.31611.3241
52802005.02.24 17:55buy264450.001.31911.31611.3241
52812005.02.24 17:56buy264550.001.31911.31611.3241
52822005.02.24 17:56buy264650.001.31911.31611.3241
52832005.02.25 12:37s/l263750.001.31671.31671.3247-16465.503712370.39
52842005.02.25 12:37buy264750.001.31661.31361.3216
52852005.02.25 12:37s/l263850.001.31611.31611.3241-16465.503695904.89
52862005.02.25 12:37s/l263950.001.31611.31611.3241-16465.503679439.39
52872005.02.25 12:37s/l264050.001.31611.31611.3241-16465.503662973.89
52882005.02.25 12:37s/l264150.001.31611.31611.3241-16465.503646508.39
52892005.02.25 12:37s/l264250.001.31611.31611.3241-16465.503630042.89
52902005.02.25 12:37s/l264350.001.31611.31611.3241-16465.503613577.39
52912005.02.25 12:37s/l264450.001.31611.31611.3241-16465.503597111.89
52922005.02.25 12:37s/l264550.001.31611.31611.3241-16465.503580646.39
52932005.02.25 12:37s/l264650.001.31611.31611.3241-16465.503564180.89
52942005.02.25 12:37buy264850.001.31621.31321.3212
52952005.02.25 12:38buy264950.001.31621.31321.3212
52962005.02.25 12:38buy265050.001.31621.31321.3212
52972005.02.25 12:39buy265150.001.31621.31321.3212
52982005.02.25 12:39buy265250.001.31621.31321.3212
52992005.02.25 12:39buy265350.001.31621.31321.3212
53002005.02.25 12:40buy265450.001.31571.31271.3207
53012005.02.25 12:40buy265550.001.31581.31281.3208
53022005.02.25 12:40buy265650.001.31581.31281.3208
53032005.02.25 15:30t/p265450.001.32071.31271.320725000.003589180.89
53042005.02.25 15:30t/p265550.001.32081.31281.320825000.003614180.89
53052005.02.25 15:30t/p265650.001.32081.31281.320825000.003639180.89
53062005.02.25 19:10t/p264750.001.32161.31361.321625000.003664180.89
53072005.02.25 19:10t/p264850.001.32121.31321.321225000.003689180.89
53082005.02.25 19:10t/p264950.001.32121.31321.321225000.003714180.89
53092005.02.25 19:10t/p265050.001.32121.31321.321225000.003739180.89
53102005.02.25 19:10t/p265150.001.32121.31321.321225000.003764180.89
53112005.02.25 19:10t/p265250.001.32121.31321.321225000.003789180.89
53122005.02.25 19:10t/p265350.001.32121.31321.321225000.003814180.89
53132005.02.25 19:10sell265750.001.32251.32551.3175
53142005.02.25 19:11sell265850.001.32251.32551.3175
53152005.02.25 19:11sell265950.001.32251.32551.3175
53162005.02.25 19:12sell266050.001.32251.32551.3175
53172005.02.25 19:12sell266150.001.32291.32591.3179
53182005.02.25 19:12sell266250.001.32301.32601.3180
53192005.02.25 19:13sell266350.001.32291.32591.3179
53202005.02.25 19:13sell266450.001.32301.32601.3180
53212005.02.25 19:13sell266550.001.32291.32591.3179
53222005.02.25 19:13sell266650.001.32301.32601.3180
53232005.02.28 01:43s/l265750.001.32551.32551.3175-14762.003799418.89
53242005.02.28 01:43s/l265850.001.32551.32551.3175-14762.003784656.89
53252005.02.28 01:43s/l265950.001.32551.32551.3175-14762.003769894.89
53262005.02.28 01:43s/l266050.001.32551.32551.3175-14762.003755132.89
53272005.02.28 01:43sell266750.001.32521.32821.3202
53282005.02.28 01:44sell266850.001.32511.32811.3201
53292005.02.28 01:44sell266950.001.32521.32821.3202
53302005.02.28 01:45sell267050.001.32521.32821.3202
53312005.02.28 02:10s/l266150.001.32591.32591.3179-14762.003740370.89
53322005.02.28 02:10s/l266250.001.32601.32601.3180-14762.003725608.89
53332005.02.28 02:10s/l266350.001.32591.32591.3179-14762.003710846.89
53342005.02.28 02:10s/l266450.001.32601.32601.3180-14762.003696084.89
53352005.02.28 02:10s/l266550.001.32591.32591.3179-14762.003681322.89
53362005.02.28 02:10s/l266650.001.32601.32601.3180-14762.003666560.89
53372005.02.28 02:10sell267150.001.32611.32911.3211
53382005.02.28 02:10sell267250.001.32601.32901.3210
53392005.02.28 02:10sell267350.001.32611.32911.3211
53402005.02.28 02:11sell267450.001.32601.32901.3210
53412005.02.28 02:11sell267550.001.32611.32911.3211
53422005.02.28 02:11sell267650.001.32601.32901.3210
53432005.02.28 04:17s/l266850.001.32811.32811.3201-15000.003651560.89
53442005.02.28 04:17sell267750.001.32781.33081.3228
53452005.02.28 04:18s/l266750.001.32821.32821.3202-15000.003636560.89
53462005.02.28 04:18s/l266950.001.32821.32821.3202-15000.003621560.89
53472005.02.28 04:18s/l267050.001.32821.32821.3202-15000.003606560.89
53482005.02.28 04:18sell267850.001.32791.33091.3229
53492005.02.28 04:19sell267950.001.32781.33081.3228
53502005.02.28 04:19sell268050.001.32791.33091.3229
53512005.02.28 23:47t/p267750.001.32281.33081.322825000.003631560.89
53522005.02.28 23:47t/p267850.001.32291.33091.322925000.003656560.89
53532005.02.28 23:47t/p267950.001.32281.33081.322825000.003681560.89
53542005.02.28 23:47t/p268050.001.32291.33091.322925000.003706560.89
53552005.03.01 01:20t/p267150.001.32111.32911.321125238.003731798.89
53562005.03.01 01:20t/p267250.001.32101.32901.321025238.003757036.89
53572005.03.01 01:20t/p267350.001.32111.32911.321125238.003782274.89
53582005.03.01 01:20t/p267450.001.32101.32901.321025238.003807512.89
53592005.03.01 01:20t/p267550.001.32111.32911.321125238.003832750.89
53602005.03.01 01:20t/p267650.001.32101.32901.321025238.003857988.89
53612005.03.01 01:25sell268150.001.32131.32431.3163
53622005.03.01 01:29sell268250.001.32131.32431.3163
53632005.03.01 01:30sell268350.001.32191.32491.3169
53642005.03.01 01:31sell268450.001.32191.32491.3169
53652005.03.01 01:37sell268550.001.32191.32491.3169
53662005.03.01 01:38sell268650.001.32181.32481.3168
53672005.03.01 01:39sell268750.001.32171.32471.3167
53682005.03.01 01:39sell268850.001.32161.32461.3166
53692005.03.01 01:39sell268950.001.32191.32491.3169
53702005.03.01 02:00sell269050.001.32191.32491.3169
53712005.03.02 01:30t/p268350.001.31691.32491.316925238.003883226.89
53722005.03.02 01:30t/p268450.001.31691.32491.316925238.003908464.89
53732005.03.02 01:30t/p268550.001.31691.32491.316925238.003933702.89
53742005.03.02 01:30t/p268650.001.31681.32481.316825238.003958940.89
53752005.03.02 01:30t/p268750.001.31671.32471.316725238.003984178.89
53762005.03.02 01:30t/p268850.001.31661.32461.316625238.004009416.89
53772005.03.02 01:30t/p268950.001.31691.32491.316925238.004034654.89
53782005.03.02 01:30t/p269050.001.31691.32491.316925238.004059892.89
53792005.03.02 02:53t/p268150.001.31631.32431.316325238.004085130.89
53802005.03.02 02:53t/p268250.001.31631.32431.316325238.004110368.89
53812005.03.02 03:00sell269150.001.31641.31941.3114
53822005.03.02 03:00sell269250.001.31631.31931.3113
53832005.03.02 03:00sell269350.001.31641.31941.3114
53842005.03.02 03:00sell269450.001.31631.31931.3113
53852005.03.02 03:00sell269550.001.31641.31941.3114
53862005.03.02 03:00sell269650.001.31641.31941.3114
53872005.03.02 03:00sell269750.001.31631.31931.3113
53882005.03.02 03:00sell269850.001.31641.31941.3114
53892005.03.02 03:00sell269950.001.31631.31931.3113
53902005.03.02 03:00sell270050.001.31641.31941.3114
53912005.03.02 11:52t/p269150.001.31141.31941.311425000.004135368.89
53922005.03.02 11:52t/p269250.001.31131.31931.311325000.004160368.89
53932005.03.02 11:52t/p269350.001.31141.31941.311425000.004185368.89
53942005.03.02 11:52t/p269450.001.31131.31931.311325000.004210368.89
53952005.03.02 11:52t/p269550.001.31141.31941.311425000.004235368.89
53962005.03.02 11:52t/p269650.001.31141.31941.311425000.004260368.89
53972005.03.02 11:52t/p269750.001.31131.31931.311325000.004285368.89
53982005.03.02 11:52t/p269850.001.31141.31941.311425000.004310368.89
53992005.03.02 11:52t/p269950.001.31131.31931.311325000.004335368.89
54002005.03.02 11:52t/p270050.001.31141.31941.311425000.004360368.89
54012005.03.02 11:52sell270150.001.31271.31571.3077
54022005.03.02 11:52sell270250.001.31261.31561.3076
54032005.03.02 11:53sell270350.001.31271.31571.3077
54042005.03.02 11:53sell270450.001.31261.31561.3076
54052005.03.02 11:53sell270550.001.31271.31571.3077
54062005.03.02 11:53sell270650.001.31261.31561.3076
54072005.03.02 11:53sell270750.001.31271.31571.3077
54082005.03.02 11:53sell270850.001.31261.31561.3076
54092005.03.02 11:53sell270950.001.31271.31571.3077
54102005.03.02 11:53sell271050.001.31261.31561.3076
54112005.03.03 11:23s/l270150.001.31571.31571.3077-14762.004345606.89
54122005.03.03 11:23s/l270250.001.31561.31561.3076-14762.004330844.89
54132005.03.03 11:23s/l270350.001.31571.31571.3077-14762.004316082.89
54142005.03.03 11:23s/l270450.001.31561.31561.3076-14762.004301320.89
54152005.03.03 11:23s/l270550.001.31571.31571.3077-14762.004286558.89
54162005.03.03 11:23s/l270650.001.31561.31561.3076-14762.004271796.89
54172005.03.03 11:23s/l270750.001.31571.31571.3077-14762.004257034.89
54182005.03.03 11:23s/l270850.001.31561.31561.3076-14762.004242272.89
54192005.03.03 11:23s/l270950.001.31571.31571.3077-14762.004227510.89
54202005.03.03 11:23s/l271050.001.31561.31561.3076-14762.004212748.89
54212005.03.03 11:23buy271150.001.31501.31201.3200
54222005.03.03 11:23buy271250.001.31441.31141.3194
54232005.03.03 11:23buy271350.001.31441.31141.3194
54242005.03.03 11:24buy271450.001.31441.31141.3194
54252005.03.03 11:24buy271550.001.31371.31071.3187
54262005.03.03 13:37buy271650.001.31381.31081.3188
54272005.03.03 13:37buy271750.001.31371.31071.3187
54282005.03.03 13:37buy271850.001.31351.31051.3185
54292005.03.03 13:39buy271950.001.31351.31051.3185
54302005.03.03 13:39buy272050.001.31351.31051.3185
54312005.03.03 16:00s/l271150.001.31201.31201.3200-15000.004197748.89
54322005.03.03 16:00buy272150.001.31181.30881.3168
54332005.03.03 17:22s/l271250.001.31141.31141.3194-15000.004182748.89
54342005.03.03 17:22s/l271350.001.31141.31141.3194-15000.004167748.89
54352005.03.03 17:22s/l271450.001.31141.31141.3194-15000.004152748.89
54362005.03.03 17:22buy272250.001.31171.30871.3167
54372005.03.03 17:22buy272350.001.31161.30861.3166
54382005.03.03 17:22buy272450.001.31141.30841.3164
54392005.03.03 20:12s/l271550.001.31071.31071.3187-15000.004137748.89
54402005.03.03 20:12s/l271650.001.31081.31081.3188-15000.004122748.89
54412005.03.03 20:12s/l271750.001.31071.31071.3187-15000.004107748.89
54422005.03.03 20:12s/l271850.001.31051.31051.3185-15000.004092748.89
54432005.03.03 20:12s/l271950.001.31051.31051.3185-15000.004077748.89
54442005.03.03 20:12s/l272050.001.31051.31051.3185-15000.004062748.89
54452005.03.03 20:12buy272550.001.31081.30781.3158
54462005.03.03 20:12buy272650.001.31091.30791.3159
54472005.03.03 20:13buy272750.001.31081.30781.3158
54482005.03.03 20:13buy272850.001.31081.30781.3158
54492005.03.03 20:13buy272950.001.31091.30791.3159
54502005.03.03 20:14buy273050.001.31081.30781.3158
54512005.03.04 15:29s/l272150.001.30881.30881.3168-16465.504046283.39
54522005.03.04 15:29s/l272250.001.30871.30871.3167-16465.504029817.89
54532005.03.04 15:29s/l272350.001.30861.30861.3166-16465.504013352.39
54542005.03.04 15:29s/l272450.001.30841.30841.3164-16465.503996886.89
54552005.03.04 15:29buy273150.001.30841.30541.3134
54562005.03.04 15:29buy273250.001.30841.30541.3134
54572005.03.04 15:29buy273350.001.30841.30541.3134
54582005.03.04 15:29buy273450.001.30841.30541.3134
54592005.03.04 15:37t/p272550.001.31581.30781.315823534.504020421.39
54602005.03.04 15:37t/p272650.001.31591.30791.315923534.504043955.89
54612005.03.04 15:37t/p272750.001.31581.30781.315823534.504067490.39
54622005.03.04 15:37t/p272850.001.31581.30781.315823534.504091024.89
54632005.03.04 15:37t/p272950.001.31591.30791.315923534.504114559.39
54642005.03.04 15:37t/p273050.001.31581.30781.315823534.504138093.89
54652005.03.04 15:37t/p273150.001.31341.30541.313425000.004163093.89
54662005.03.04 15:37t/p273250.001.31341.30541.313425000.004188093.89
54672005.03.04 15:37t/p273350.001.31341.30541.313425000.004213093.89
54682005.03.04 15:37t/p273450.001.31341.30541.313425000.004238093.89
54692005.03.04 15:37buy273550.001.31561.31261.3206
54702005.03.04 15:37buy273650.001.31451.31151.3195
54712005.03.04 15:37buy273750.001.31331.31031.3183
54722005.03.04 15:37buy273850.001.31331.31031.3183
54732005.03.04 15:37buy273950.001.31331.31031.3183
54742005.03.04 15:38buy274050.001.31331.31031.3183
54752005.03.04 15:38buy274150.001.31331.31031.3183
54762005.03.04 15:38buy274250.001.31331.31031.3183
54772005.03.04 15:38buy274350.001.31331.31031.3183
54782005.03.04 15:38buy274450.001.31331.31031.3183
54792005.03.04 15:47s/l273550.001.31261.31261.3206-15000.004223093.89
54802005.03.04 15:47buy274550.001.31291.30991.3179
54812005.03.04 16:05t/p273750.001.31831.31031.318325000.004248093.89
54822005.03.04 16:05t/p273850.001.31831.31031.318325000.004273093.89
54832005.03.04 16:05t/p273950.001.31831.31031.318325000.004298093.89
54842005.03.04 16:05t/p274050.001.31831.31031.318325000.004323093.89
54852005.03.04 16:05t/p274150.001.31831.31031.318325000.004348093.89
54862005.03.04 16:05t/p274250.001.31831.31031.318325000.004373093.89
54872005.03.04 16:05t/p274350.001.31831.31031.318325000.004398093.89
54882005.03.04 16:05t/p274450.001.31831.31031.318325000.004423093.89
54892005.03.04 16:05t/p274550.001.31791.30991.317925000.004448093.89
54902005.03.04 16:05t/p273650.001.31951.31151.319525000.004473093.89
54912005.03.04 16:05buy274650.001.31891.31591.3239
54922005.03.04 16:05buy274750.001.31771.31471.3227
54932005.03.04 16:05buy274850.001.31681.31381.3218
54942005.03.04 16:05buy274950.001.31681.31381.3218
54952005.03.04 16:06buy275050.001.31681.31381.3218
54962005.03.04 16:06buy275150.001.31681.31381.3218
54972005.03.04 16:06buy275250.001.31681.31381.3218
54982005.03.04 16:07buy275350.001.31681.31381.3218
54992005.03.04 16:15buy275450.001.31691.31391.3219
55002005.03.04 16:15buy275550.001.31701.31401.3220
55012005.03.04 16:52t/p274850.001.32181.31381.321825000.004498093.89
55022005.03.04 16:52t/p274950.001.32181.31381.321825000.004523093.89
55032005.03.04 16:52t/p275050.001.32181.31381.321825000.004548093.89
55042005.03.04 16:52t/p275150.001.32181.31381.321825000.004573093.89
55052005.03.04 16:52t/p275250.001.32181.31381.321825000.004598093.89
55062005.03.04 16:52t/p275350.001.32181.31381.321825000.004623093.89
55072005.03.04 16:52t/p275450.001.32191.31391.321925000.004648093.89
55082005.03.04 16:52t/p275550.001.32201.31401.322025000.004673093.89
55092005.03.04 17:50t/p274750.001.32271.31471.322725000.004698093.89
55102005.03.04 17:50t/p274650.001.32391.31591.323925000.004723093.89
55112005.03.04 17:50buy275650.001.32311.32011.3281
55122005.03.04 17:50buy275750.001.32301.32001.3280
55132005.03.04 17:50buy275850.001.32291.31991.3279
55142005.03.04 17:50buy275950.001.32301.32001.3280
55152005.03.04 17:50buy276050.001.32311.32011.3281
55162005.03.04 17:50buy276150.001.32301.32001.3280
55172005.03.04 17:50buy276250.001.32291.31991.3279
55182005.03.04 17:50buy276350.001.32301.32001.3280
55192005.03.04 17:50buy276450.001.32311.32011.3281
55202005.03.04 17:50buy276550.001.32301.32001.3280
55212005.03.07 14:12s/l275650.001.32011.32011.3281-15488.504707605.39
55222005.03.07 14:12s/l275750.001.32001.32001.3280-15488.504692116.89
55232005.03.07 14:12s/l275850.001.31991.31991.3279-15488.504676628.39
55242005.03.07 14:12s/l275950.001.32001.32001.3280-15488.504661139.89
55252005.03.07 14:12s/l276050.001.32011.32011.3281-15488.504645651.39
55262005.03.07 14:12s/l276150.001.32001.32001.3280-15488.504630162.89
55272005.03.07 14:12s/l276250.001.31991.31991.3279-15488.504614674.39
55282005.03.07 14:12s/l276350.001.32001.32001.3280-15488.504599185.89
55292005.03.07 14:12s/l276450.001.32011.32011.3281-15488.504583697.39
55302005.03.07 14:12s/l276550.001.32001.32001.3280-15488.504568208.89
55312005.03.07 14:15sell276650.001.32051.32351.3155
55322005.03.07 14:15sell276750.001.32041.32341.3154
55332005.03.07 14:15sell276850.001.32061.32361.3156
55342005.03.07 14:16sell276950.001.32051.32351.3155
55352005.03.07 14:16sell277050.001.32041.32341.3154
55362005.03.07 14:16sell277150.001.32061.32361.3156
55372005.03.07 14:17sell277250.001.32051.32351.3155
55382005.03.07 14:17sell277350.001.32061.32361.3156
55392005.03.07 14:18sell277450.001.32061.32361.3156
55402005.03.07 14:19sell277550.001.32061.32361.3156
55412005.03.08 04:53s/l276750.001.32341.32341.3154-14762.004553446.89
55422005.03.08 04:53s/l277050.001.32341.32341.3154-14762.004538684.89
55432005.03.08 04:53sell277650.001.32311.32611.3181
55442005.03.08 04:54sell277750.001.32301.32601.3180
55452005.03.08 04:54s/l276650.001.32351.32351.3155-14762.004523922.89
55462005.03.08 04:54s/l276850.001.32361.32361.3156-14762.004509160.89
55472005.03.08 04:54s/l276950.001.32351.32351.3155-14762.004494398.89
55482005.03.08 04:54s/l277150.001.32361.32361.3156-14762.004479636.89
55492005.03.08 04:54s/l277250.001.32351.32351.3155-14762.004464874.89
55502005.03.08 04:54s/l277350.001.32361.32361.3156-14762.004450112.89
55512005.03.08 04:54s/l277450.001.32361.32361.3156-14762.004435350.89
55522005.03.08 04:54s/l277550.001.32361.32361.3156-14762.004420588.89
55532005.03.08 04:54sell277850.001.32331.32631.3183
55542005.03.08 04:55sell277950.001.32331.32631.3183
55552005.03.08 05:22sell278050.001.32321.32621.3182
55562005.03.08 05:22sell278150.001.32311.32611.3181
55572005.03.08 05:23sell278250.001.32301.32601.3180
55582005.03.08 05:24sell278350.001.32311.32611.3181
55592005.03.08 05:24sell278450.001.32301.32601.3180
55602005.03.08 05:26sell278550.001.32291.32591.3179
55612005.03.08 10:52s/l277750.001.32601.32601.3180-15000.004405588.89
55622005.03.08 10:52s/l278250.001.32601.32601.3180-15000.004390588.89
55632005.03.08 10:52s/l278450.001.32601.32601.3180-15000.004375588.89
55642005.03.08 10:52s/l278550.001.32591.32591.3179-15000.004360588.89
55652005.03.08 10:52sell278650.001.32571.32871.3207
55662005.03.08 10:53s/l277650.001.32611.32611.3181-15000.004345588.89
55672005.03.08 10:53s/l277850.001.32631.32631.3183-15000.004330588.89
55682005.03.08 10:53s/l277950.001.32631.32631.3183-15000.004315588.89
55692005.03.08 10:53s/l278050.001.32621.32621.3182-15000.004300588.89
55702005.03.08 10:53s/l278150.001.32611.32611.3181-15000.004285588.89
55712005.03.08 10:53s/l278350.001.32611.32611.3181-15000.004270588.89
55722005.03.08 10:53sell278750.001.32631.32931.3213
55732005.03.08 10:53sell278850.001.32631.32931.3213
55742005.03.08 10:54sell278950.001.32631.32931.3213
55752005.03.08 10:54sell279050.001.32631.32931.3213
55762005.03.08 10:55sell279150.001.32631.32931.3213
55772005.03.08 10:56sell279250.001.32631.32931.3213
55782005.03.08 10:56sell279350.001.32631.32931.3213
55792005.03.08 11:22sell279450.001.32621.32921.3212
55802005.03.08 11:22sell279550.001.32631.32931.3213
55812005.03.08 16:00s/l278650.001.32871.32871.3207-15000.004255588.89
55822005.03.08 16:00s/l278750.001.32931.32931.3213-15000.004240588.89
55832005.03.08 16:00s/l278850.001.32931.32931.3213-15000.004225588.89
55842005.03.08 16:00s/l278950.001.32931.32931.3213-15000.004210588.89
55852005.03.08 16:00s/l279050.001.32931.32931.3213-15000.004195588.89
55862005.03.08 16:00s/l279150.001.32931.32931.3213-15000.004180588.89
55872005.03.08 16:00s/l279250.001.32931.32931.3213-15000.004165588.89
55882005.03.08 16:00s/l279350.001.32931.32931.3213-15000.004150588.89
55892005.03.08 16:00s/l279450.001.32921.32921.3212-15000.004135588.89
55902005.03.08 16:00s/l279550.001.32931.32931.3213-15000.004120588.89
55912005.03.08 16:00buy279650.001.32871.32571.3337
55922005.03.08 16:00s/l279650.001.32571.32571.3337-15000.004105588.89
55932005.03.08 16:00sell279750.001.32631.32931.3213
55942005.03.08 16:00sell279850.001.32891.33191.3239
55952005.03.08 16:00s/l279750.001.32931.32931.3213-15000.004090588.89
55962005.03.08 16:00sell279950.001.32991.33291.3249
55972005.03.08 16:00sell280050.001.32991.33291.3249
55982005.03.08 16:00sell280150.001.32991.33291.3249
55992005.03.08 16:00sell280250.001.32991.33291.3249
56002005.03.08 16:00sell280350.001.32991.33291.3249
56012005.03.08 16:00sell280450.001.32991.33291.3249
56022005.03.08 16:00sell280550.001.32991.33291.3249
56032005.03.08 16:00sell280650.001.32991.33291.3249
56042005.03.08 16:00sell280750.001.32991.33291.3249
56052005.03.08 16:30s/l279850.001.33191.33191.3239-15000.004075588.89
56062005.03.08 16:30sell280850.001.33161.33461.3266
56072005.03.08 16:42s/l279950.001.33291.33291.3249-15000.004060588.89
56082005.03.08 16:42s/l280050.001.33291.33291.3249-15000.004045588.89
56092005.03.08 16:42s/l280150.001.33291.33291.3249-15000.004030588.89
56102005.03.08 16:42s/l280250.001.33291.33291.3249-15000.004015588.89
56112005.03.08 16:42s/l280350.001.33291.33291.3249-15000.004000588.89
56122005.03.08 16:42s/l280450.001.33291.33291.3249-15000.003985588.89
56132005.03.08 16:42s/l280550.001.33291.33291.3249-15000.003970588.89
56142005.03.08 16:42s/l280650.001.33291.33291.3249-15000.003955588.89
56152005.03.08 16:42s/l280750.001.33291.33291.3249-15000.003940588.89
56162005.03.08 16:42sell280950.001.33271.33571.3277
56172005.03.08 16:42sell281050.001.33281.33581.3278
56182005.03.08 16:42sell281150.001.33301.33601.3280
56192005.03.08 16:43sell281250.001.33301.33601.3280
56202005.03.08 16:44sell281350.001.33301.33601.3280
56212005.03.08 16:44sell281450.001.33301.33601.3280
56222005.03.08 16:45sell281550.001.33301.33601.3280
56232005.03.08 16:46sell281650.001.33301.33601.3280
56242005.03.08 16:47sell281750.001.33301.33601.3280
56252005.03.08 17:50s/l280850.001.33461.33461.3266-15000.003925588.89
56262005.03.08 17:50sell281850.001.33441.33741.3294
56272005.03.08 18:18s/l280950.001.33571.33571.3277-15000.003910588.89
56282005.03.08 18:18sell281950.001.33541.33841.3304
56292005.03.08 18:20s/l281050.001.33581.33581.3278-15000.003895588.89
56302005.03.08 18:20sell282050.001.33551.33851.3305
56312005.03.08 18:20s/l281150.001.33601.33601.3280-15000.003880588.89
56322005.03.08 18:20s/l281250.001.33601.33601.3280-15000.003865588.89
56332005.03.08 18:20s/l281350.001.33601.33601.3280-15000.003850588.89
56342005.03.08 18:20s/l281450.001.33601.33601.3280-15000.003835588.89
56352005.03.08 18:20s/l281550.001.33601.33601.3280-15000.003820588.89
56362005.03.08 18:20s/l281650.001.33601.33601.3280-15000.003805588.89
56372005.03.08 18:20s/l281750.001.33601.33601.3280-15000.003790588.89
56382005.03.08 18:20sell282150.001.33591.33891.3309
56392005.03.08 18:20sell282250.001.33611.33911.3311
56402005.03.08 18:20sell282350.001.33621.33921.3312
56412005.03.08 18:20sell282450.001.33611.33911.3311
56422005.03.08 18:20sell282550.001.33621.33921.3312
56432005.03.08 18:21sell282650.001.33611.33911.3311
56442005.03.08 18:21sell282750.001.33621.33921.3312
56452005.03.09 10:07s/l281850.001.33741.33741.3294-14762.003775826.89
56462005.03.09 10:07sell282850.001.33711.34011.3321
56472005.03.09 10:52s/l281950.001.33841.33841.3304-14762.003761064.89
56482005.03.09 10:52s/l282050.001.33851.33851.3305-14762.003746302.89
56492005.03.09 10:52sell282950.001.33831.34131.3333
56502005.03.09 10:53sell283050.001.33831.34131.3333
56512005.03.09 13:40s/l282150.001.33891.33891.3309-14762.003731540.89
56522005.03.09 13:40s/l282250.001.33911.33911.3311-14762.003716778.89
56532005.03.09 13:40s/l282350.001.33921.33921.3312-14762.003702016.89
56542005.03.09 13:40s/l282450.001.33911.33911.3311-14762.003687254.89
56552005.03.09 13:40s/l282550.001.33921.33921.3312-14762.003672492.89
56562005.03.09 13:40s/l282650.001.33911.33911.3311-14762.003657730.89
56572005.03.09 13:40s/l282750.001.33921.33921.3312-14762.003642968.89
56582005.03.09 13:40sell283150.001.33891.34191.3339
56592005.03.09 13:40sell283250.001.33901.34201.3340
56602005.03.09 13:40sell283350.001.33891.34191.3339
56612005.03.09 13:40sell283450.001.33901.34201.3340
56622005.03.09 13:40sell283550.001.33911.34211.3341
56632005.03.09 13:40sell283650.001.33901.34201.3340
56642005.03.09 13:41sell283750.001.33891.34191.3339
56652005.03.09 16:20t/p283150.001.33391.34191.333925000.003667968.89
56662005.03.09 16:20t/p283250.001.33401.34201.334025000.003692968.89
56672005.03.09 16:20t/p283350.001.33391.34191.333925000.003717968.89
56682005.03.09 16:20t/p283450.001.33401.34201.334025000.003742968.89
56692005.03.09 16:20t/p283550.001.33411.34211.334125000.003767968.89
56702005.03.09 16:20t/p283650.001.33401.34201.334025000.003792968.89
56712005.03.09 16:20t/p283750.001.33391.34191.333925000.003817968.89
56722005.03.09 16:20t/p282950.001.33331.34131.333325000.003842968.89
56732005.03.09 16:20t/p283050.001.33331.34131.333325000.003867968.89
56742005.03.09 18:32sell283850.001.33891.34191.3339
56752005.03.09 18:32sell283950.001.33901.34201.3340
56762005.03.09 18:33sell284050.001.33891.34191.3339
56772005.03.09 18:33sell284150.001.33901.34201.3340
56782005.03.09 18:34sell284250.001.33891.34191.3339
56792005.03.09 18:34sell284350.001.33901.34201.3340
56802005.03.09 18:34sell284450.001.33901.34201.3340
56812005.03.09 18:35sell284550.001.33901.34201.3340
56822005.03.09 18:35sell284650.001.33901.34201.3340
56832005.03.09 19:30s/l282850.001.34011.34011.3321-15000.003852968.89
56842005.03.09 19:30sell284750.001.34001.34301.3350
56852005.03.09 19:52s/l283850.001.34191.34191.3339-15000.003837968.89
56862005.03.09 19:52s/l283950.001.34201.34201.3340-15000.003822968.89
56872005.03.09 19:52s/l284050.001.34191.34191.3339-15000.003807968.89
56882005.03.09 19:52s/l284150.001.34201.34201.3340-15000.003792968.89
56892005.03.09 19:52s/l284250.001.34191.34191.3339-15000.003777968.89
56902005.03.09 19:52s/l284350.001.34201.34201.3340-15000.003762968.89
56912005.03.09 19:52s/l284450.001.34201.34201.3340-15000.003747968.89
56922005.03.09 19:52s/l284550.001.34201.34201.3340-15000.003732968.89
56932005.03.09 19:52s/l284650.001.34201.34201.3340-15000.003717968.89
56942005.03.09 19:52sell284850.001.34181.34481.3368
56952005.03.09 19:52sell284950.001.34191.34491.3369
56962005.03.09 19:52sell285050.001.34241.34541.3374
56972005.03.09 19:53sell285150.001.34241.34541.3374
56982005.03.09 19:53sell285250.001.34241.34541.3374
56992005.03.09 19:54sell285350.001.34241.34541.3374
57002005.03.09 19:54sell285450.001.34241.34541.3374
57012005.03.09 19:55sell285550.001.34241.34541.3374
57022005.03.09 19:55sell285650.001.34241.34541.3374
57032005.03.10 01:43t/p285050.001.33741.34541.337425238.003743206.89
57042005.03.10 01:43t/p285150.001.33741.34541.337425238.003768444.89
57052005.03.10 01:43t/p285250.001.33741.34541.337425238.003793682.89
57062005.03.10 01:43t/p285350.001.33741.34541.337425238.003818920.89
57072005.03.10 01:43t/p285450.001.33741.34541.337425238.003844158.89
57082005.03.10 01:43t/p285550.001.33741.34541.337425238.003869396.89
57092005.03.10 01:43t/p285650.001.33741.34541.337425238.003894634.89
57102005.03.10 04:00s/l284750.001.34301.34301.3350-14762.003879872.89
57112005.03.10 04:00sell285750.001.34281.34581.3378
57122005.03.10 04:00sell285850.001.34331.34631.3383
57132005.03.10 04:00sell285950.001.34331.34631.3383
57142005.03.10 04:00sell286050.001.34331.34631.3383
57152005.03.10 04:00sell286150.001.34331.34631.3383
57162005.03.10 04:00sell286250.001.34331.34631.3383
57172005.03.10 04:00sell286350.001.34331.34631.3383
57182005.03.10 04:01sell286450.001.34331.34631.3383
57192005.03.10 04:05s/l284850.001.34481.34481.3368-14762.003865110.89
57202005.03.10 04:05s/l284950.001.34491.34491.3369-14762.003850348.89
57212005.03.10 04:05sell286550.001.34461.34761.3396
57222005.03.10 04:05sell286650.001.34461.34761.3396
57232005.03.10 04:07s/l285750.001.34581.34581.3378-15000.003835348.89
57242005.03.10 04:07sell286750.001.34551.34851.3405
57252005.03.10 04:42t/p286750.001.34051.34851.340525000.003860348.89
57262005.03.10 04:45t/p286550.001.33961.34761.339625000.003885348.89
57272005.03.10 04:45t/p286650.001.33961.34761.339625000.003910348.89
57282005.03.10 09:30sell286850.001.34551.34851.3405
57292005.03.10 09:30sell286950.001.34551.34851.3405
57302005.03.10 09:30sell287050.001.34551.34851.3405
57312005.03.10 12:30t/p286850.001.34051.34851.340525000.003935348.89
57322005.03.10 12:30t/p286950.001.34051.34851.340525000.003960348.89
57332005.03.10 12:30t/p287050.001.34051.34851.340525000.003985348.89
57342005.03.11 15:30s/l285850.001.34631.34631.3383-14286.003971062.89
57352005.03.11 15:30s/l285950.001.34631.34631.3383-14286.003956776.89
57362005.03.11 15:30s/l286050.001.34631.34631.3383-14286.003942490.89
57372005.03.11 15:30s/l286150.001.34631.34631.3383-14286.003928204.89
57382005.03.11 15:30s/l286250.001.34631.34631.3383-14286.003913918.89
57392005.03.11 15:30s/l286350.001.34631.34631.3383-14286.003899632.89
57402005.03.11 15:30s/l286450.001.34631.34631.3383-14286.003885346.89
57412005.03.11 15:30buy287150.001.34511.34211.3501
57422005.03.11 15:30buy287250.001.34271.33971.3477
57432005.03.11 15:30t/p287250.001.34771.33971.347725000.003910346.89
57442005.03.11 15:30buy287350.001.34271.33971.3477
57452005.03.11 15:30t/p287350.001.34771.33971.347725000.003935346.89
57462005.03.11 15:30buy287450.001.34271.33971.3477
57472005.03.11 15:30t/p287450.001.34771.33971.347725000.003960346.89
57482005.03.11 15:30buy287550.001.34271.33971.3477
57492005.03.11 15:30t/p287550.001.34771.33971.347725000.003985346.89
57502005.03.11 15:30buy287650.001.34271.33971.3477
57512005.03.11 15:30t/p287650.001.34771.33971.347725000.004010346.89
57522005.03.11 15:30buy287750.001.34271.33971.3477
57532005.03.11 15:31t/p287750.001.34771.33971.347725000.004035346.89
57542005.03.11 15:31buy287850.001.34271.33971.3477
57552005.03.11 15:31t/p287850.001.34771.33971.347725000.004060346.89
57562005.03.11 15:31buy287950.001.34271.33971.3477
57572005.03.11 15:31t/p287950.001.34771.33971.347725000.004085346.89
57582005.03.11 15:31buy288050.001.34271.33971.3477
57592005.03.11 15:31t/p288050.001.34771.33971.347725000.004110346.89
57602005.03.11 15:31buy288150.001.34271.33971.3477
57612005.03.11 15:32t/p288150.001.34771.33971.347725000.004135346.89
57622005.03.11 15:35s/l287150.001.34211.34211.3501-15000.004120346.89
57632005.03.11 15:35sell288250.001.34261.34561.3376
57642005.03.11 15:35sell288350.001.34361.34661.3386
57652005.03.11 15:35sell288450.001.34361.34661.3386
57662005.03.11 15:36sell288550.001.34361.34661.3386
57672005.03.11 15:36sell288650.001.34361.34661.3386
57682005.03.11 15:37sell288750.001.34361.34661.3386
57692005.03.11 15:45sell288850.001.34401.34701.3390
57702005.03.11 15:45s/l288250.001.34561.34561.3376-15000.004105346.89
57712005.03.11 15:45sell288950.001.34571.34871.3407
57722005.03.11 15:45sell289050.001.34571.34871.3407
57732005.03.11 15:46sell289150.001.34571.34871.3407
57742005.03.11 15:46sell289250.001.34571.34871.3407
57752005.03.11 16:02t/p288950.001.34071.34871.340725000.004130346.89
57762005.03.11 16:02t/p289050.001.34071.34871.340725000.004155346.89
57772005.03.11 16:02t/p289150.001.34071.34871.340725000.004180346.89
57782005.03.11 16:02t/p289250.001.34071.34871.340725000.004205346.89
57792005.03.11 17:22sell289350.001.34601.34901.3410
57802005.03.11 17:23sell289450.001.34601.34901.3410
57812005.03.11 17:23sell289550.001.34601.34901.3410
57822005.03.11 17:23sell289650.001.34601.34901.3410
57832005.03.11 17:45s/l288350.001.34661.34661.3386-15000.004190346.89
57842005.03.11 17:45s/l288450.001.34661.34661.3386-15000.004175346.89
57852005.03.11 17:45s/l288550.001.34661.34661.3386-15000.004160346.89
57862005.03.11 17:45s/l288650.001.34661.34661.3386-15000.004145346.89
57872005.03.11 17:45s/l288750.001.34661.34661.3386-15000.004130346.89
57882005.03.11 17:45sell289750.001.34651.34951.3415
57892005.03.11 17:45sell289850.001.34651.34951.3415
57902005.03.11 17:46sell289950.001.34651.34951.3415
57912005.03.11 17:46sell290050.001.34651.34951.3415
57922005.03.11 17:47sell290150.001.34651.34951.3415
57932005.03.11 17:50s/l288850.001.34701.34701.3390-15000.004115346.89
57942005.03.11 17:50sell290250.001.34691.34991.3419
57952005.03.14 09:52t/p290250.001.34191.34991.341925238.004140584.89
57962005.03.14 10:17t/p289750.001.34151.34951.341525238.004165822.89
57972005.03.14 10:17t/p289850.001.34151.34951.341525238.004191060.89
57982005.03.14 10:17t/p289950.001.34151.34951.341525238.004216298.89
57992005.03.14 10:17t/p290050.001.34151.34951.341525238.004241536.89
58002005.03.14 10:17t/p290150.001.34151.34951.341525238.004266774.89
58012005.03.14 10:20t/p289350.001.34101.34901.341025238.004292012.89
58022005.03.14 10:20t/p289450.001.34101.34901.341025238.004317250.89
58032005.03.14 10:20t/p289550.001.34101.34901.341025238.004342488.89
58042005.03.14 10:20t/p289650.001.34101.34901.341025238.004367726.89
58052005.03.14 10:22buy290350.001.34041.33741.3454
58062005.03.14 10:23buy290450.001.34051.33751.3455
58072005.03.14 10:23buy290550.001.34041.33741.3454
58082005.03.14 10:24buy290650.001.34051.33751.3455
58092005.03.14 10:24buy290750.001.34041.33741.3454
58102005.03.14 10:25buy290850.001.34051.33751.3455
58112005.03.14 10:25buy290950.001.34041.33741.3454
58122005.03.14 10:26buy291050.001.34051.33751.3455
58132005.03.14 10:26buy291150.001.34041.33741.3454
58142005.03.14 10:27buy291250.001.34051.33751.3455
58152005.03.14 14:35s/l290350.001.33741.33741.3454-15000.004352726.89
58162005.03.14 14:35s/l290450.001.33751.33751.3455-15000.004337726.89
58172005.03.14 14:35s/l290550.001.33741.33741.3454-15000.004322726.89
58182005.03.14 14:35s/l290650.001.33751.33751.3455-15000.004307726.89
58192005.03.14 14:35s/l290750.001.33741.33741.3454-15000.004292726.89
58202005.03.14 14:35s/l290850.001.33751.33751.3455-15000.004277726.89
58212005.03.14 14:35s/l290950.001.33741.33741.3454-15000.004262726.89
58222005.03.14 14:35s/l291050.001.33751.33751.3455-15000.004247726.89
58232005.03.14 14:35s/l291150.001.33741.33741.3454-15000.004232726.89
58242005.03.14 14:35s/l291250.001.33751.33751.3455-15000.004217726.89
58252005.03.14 14:35sell291350.001.33801.34101.3330
58262005.03.14 14:35sell291450.001.33791.34091.3329
58272005.03.14 14:35sell291550.001.33901.34201.3340
58282005.03.14 14:35sell291650.001.33961.34261.3346
58292005.03.14 14:36sell291750.001.33961.34261.3346
58302005.03.14 14:36sell291850.001.33961.34261.3346
58312005.03.14 15:45sell291950.001.33951.34251.3345
58322005.03.14 15:45sell292050.001.33981.34281.3348
58332005.03.14 15:46sell292150.001.33981.34281.3348
58342005.03.14 15:47sell292250.001.33981.34281.3348
58352005.03.14 18:50t/p291650.001.33461.34261.334625000.004242726.89
58362005.03.14 18:50t/p291750.001.33461.34261.334625000.004267726.89
58372005.03.14 18:50t/p291850.001.33461.34261.334625000.004292726.89
58382005.03.14 18:50t/p292050.001.33481.34281.334825000.004317726.89
58392005.03.14 18:50t/p292150.001.33481.34281.334825000.004342726.89
58402005.03.14 18:50t/p292250.001.33481.34281.334825000.004367726.89
58412005.03.14 18:52t/p291950.001.33451.34251.334525000.004392726.89
58422005.03.14 19:22t/p291550.001.33401.34201.334025000.004417726.89
58432005.03.15 15:42sell292350.001.33991.34291.3349
58442005.03.15 15:42s/l291350.001.34101.34101.3330-14762.004402964.89
58452005.03.15 15:42s/l291450.001.34091.34091.3329-14762.004388202.89
58462005.03.15 15:42sell292450.001.34091.34391.3359
58472005.03.15 15:42sell292550.001.34101.34401.3360
58482005.03.15 15:43sell292650.001.34091.34391.3359
58492005.03.15 15:43sell292750.001.34101.34401.3360
58502005.03.15 15:43sell292850.001.34091.34391.3359
58512005.03.15 15:43sell292950.001.34101.34401.3360
58522005.03.15 15:44sell293050.001.34091.34391.3359
58532005.03.15 15:44sell293150.001.34101.34401.3360
58542005.03.15 15:44sell293250.001.34091.34391.3359
58552005.03.15 16:00t/p292350.001.33491.34291.334925000.004413202.89
58562005.03.15 16:00t/p292450.001.33591.34391.335925000.004438202.89
58572005.03.15 16:00t/p292550.001.33601.34401.336025000.004463202.89
58582005.03.15 16:00t/p292650.001.33591.34391.335925000.004488202.89
58592005.03.15 16:00t/p292750.001.33601.34401.336025000.004513202.89
58602005.03.15 16:00t/p292850.001.33591.34391.335925000.004538202.89
58612005.03.15 16:00t/p292950.001.33601.34401.336025000.004563202.89
58622005.03.15 16:00t/p293050.001.33591.34391.335925000.004588202.89
58632005.03.15 16:00t/p293150.001.33601.34401.336025000.004613202.89
58642005.03.15 16:00t/p293250.001.33591.34391.335925000.004638202.89
58652005.03.15 16:00sell293350.001.33471.33771.3297
58662005.03.15 16:00sell293450.001.33491.33791.3299
58672005.03.15 16:00sell293550.001.33571.33871.3307
58682005.03.15 16:00s/l293350.001.33771.33771.3297-15000.004623202.89
58692005.03.15 16:00s/l293450.001.33791.33791.3299-15000.004608202.89
58702005.03.15 16:00s/l293550.001.33871.33871.3307-15000.004593202.89
58712005.03.15 16:00buy293650.001.33941.33641.3444
58722005.03.15 16:00buy293750.001.33841.33541.3434
58732005.03.15 16:00s/l293650.001.33641.33641.3444-15000.004578202.89
58742005.03.15 16:00s/l293750.001.33541.33541.3434-15000.004563202.89
58752005.03.15 16:00sell293850.001.33471.33771.3297
58762005.03.15 16:00sell293950.001.33491.33791.3299
58772005.03.15 16:00sell294050.001.33571.33871.3307
58782005.03.15 16:00s/l293850.001.33771.33771.3297-15000.004548202.89
58792005.03.15 16:00s/l293950.001.33791.33791.3299-15000.004533202.89
58802005.03.15 16:00s/l294050.001.33871.33871.3307-15000.004518202.89
58812005.03.15 16:00buy294150.001.33941.33641.3444
58822005.03.15 16:00buy294250.001.33841.33541.3434
58832005.03.15 16:00s/l294150.001.33641.33641.3444-15000.004503202.89
58842005.03.15 16:00s/l294250.001.33541.33541.3434-15000.004488202.89
58852005.03.15 16:00sell294350.001.33471.33771.3297
58862005.03.15 16:00sell294450.001.33491.33791.3299
58872005.03.15 16:00sell294550.001.33571.33871.3307
58882005.03.15 16:00s/l294350.001.33771.33771.3297-15000.004473202.89
58892005.03.15 16:00s/l294450.001.33791.33791.3299-15000.004458202.89
58902005.03.15 16:00s/l294550.001.33871.33871.3307-15000.004443202.89
58912005.03.15 16:00buy294650.001.33941.33641.3444
58922005.03.15 16:00buy294750.001.33841.33541.3434
58932005.03.15 16:00s/l294650.001.33641.33641.3444-15000.004428202.89
58942005.03.15 16:00s/l294750.001.33541.33541.3434-15000.004413202.89
58952005.03.15 16:00sell294850.001.33471.33771.3297
58962005.03.15 16:00sell294950.001.33491.33791.3299
58972005.03.15 16:00sell295050.001.33571.33871.3307
58982005.03.15 16:00s/l294850.001.33771.33771.3297-15000.004398202.89
58992005.03.15 16:00s/l294950.001.33791.33791.3299-15000.004383202.89
59002005.03.15 16:00s/l295050.001.33871.33871.3307-15000.004368202.89
59012005.03.15 16:00buy295150.001.33941.33641.3444
59022005.03.15 16:00buy295250.001.33841.33541.3434
59032005.03.15 16:00s/l295150.001.33641.33641.3444-15000.004353202.89
59042005.03.15 16:00s/l295250.001.33541.33541.3434-15000.004338202.89
59052005.03.15 16:00sell295350.001.33471.33771.3297
59062005.03.15 16:00sell295450.001.33491.33791.3299
59072005.03.15 16:00sell295550.001.33571.33871.3307
59082005.03.15 16:00s/l295350.001.33771.33771.3297-15000.004323202.89
59092005.03.15 16:00s/l295450.001.33791.33791.3299-15000.004308202.89
59102005.03.15 16:00s/l295550.001.33871.33871.3307-15000.004293202.89
59112005.03.15 16:00buy295650.001.33941.33641.3444
59122005.03.15 16:00buy295750.001.33841.33541.3434
59132005.03.15 16:00s/l295650.001.33641.33641.3444-15000.004278202.89
59142005.03.15 16:00s/l295750.001.33541.33541.3434-15000.004263202.89
59152005.03.15 16:00sell295850.001.33471.33771.3297
59162005.03.15 16:00sell295950.001.33491.33791.3299
59172005.03.15 16:00sell296050.001.33571.33871.3307
59182005.03.15 16:00s/l295850.001.33771.33771.3297-15000.004248202.89
59192005.03.15 16:00s/l295950.001.33791.33791.3299-15000.004233202.89
59202005.03.15 16:00s/l296050.001.33871.33871.3307-15000.004218202.89
59212005.03.15 16:00buy296150.001.33941.33641.3444
59222005.03.15 16:00buy296250.001.33841.33541.3434
59232005.03.15 16:01s/l296150.001.33641.33641.3444-15000.004203202.89
59242005.03.15 16:01s/l296250.001.33541.33541.3434-15000.004188202.89
59252005.03.15 16:01sell296350.001.33471.33771.3297
59262005.03.15 16:01sell296450.001.33491.33791.3299
59272005.03.15 16:01sell296550.001.33571.33871.3307
59282005.03.15 16:01s/l296350.001.33771.33771.3297-15000.004173202.89
59292005.03.15 16:01s/l296450.001.33791.33791.3299-15000.004158202.89
59302005.03.15 16:01s/l296550.001.33871.33871.3307-15000.004143202.89
59312005.03.15 16:01buy296650.001.33941.33641.3444
59322005.03.15 16:01buy296750.001.33841.33541.3434
59332005.03.15 16:01s/l296650.001.33641.33641.3444-15000.004128202.89
59342005.03.15 16:01s/l296750.001.33541.33541.3434-15000.004113202.89
59352005.03.15 16:01sell296850.001.33471.33771.3297
59362005.03.15 16:01sell296950.001.33491.33791.3299
59372005.03.15 16:01sell297050.001.33571.33871.3307
59382005.03.15 16:01s/l296850.001.33771.33771.3297-15000.004098202.89
59392005.03.15 16:01s/l296950.001.33791.33791.3299-15000.004083202.89
59402005.03.15 16:01s/l297050.001.33871.33871.3307-15000.004068202.89
59412005.03.15 16:01buy297150.001.33941.33641.3444
59422005.03.15 16:01buy297250.001.33841.33541.3434
59432005.03.15 16:01s/l297150.001.33641.33641.3444-15000.004053202.89
59442005.03.15 16:01s/l297250.001.33541.33541.3434-15000.004038202.89
59452005.03.15 16:01sell297350.001.33471.33771.3297
59462005.03.15 16:01sell297450.001.33491.33791.3299
59472005.03.15 16:01sell297550.001.33571.33871.3307
59482005.03.15 16:01s/l297350.001.33771.33771.3297-15000.004023202.89
59492005.03.15 16:01s/l297450.001.33791.33791.3299-15000.004008202.89
59502005.03.15 16:01s/l297550.001.33871.33871.3307-15000.003993202.89
59512005.03.15 16:01buy297650.001.33941.33641.3444
59522005.03.15 16:01buy297750.001.33841.33541.3434
59532005.03.15 16:01s/l297650.001.33641.33641.3444-15000.003978202.89
59542005.03.15 16:01s/l297750.001.33541.33541.3434-15000.003963202.89
59552005.03.15 16:01sell297850.001.33471.33771.3297
59562005.03.15 16:01sell297950.001.33491.33791.3299
59572005.03.15 16:01sell298050.001.33571.33871.3307
59582005.03.15 16:01s/l297850.001.33771.33771.3297-15000.003948202.89
59592005.03.15 16:01s/l297950.001.33791.33791.3299-15000.003933202.89
59602005.03.15 16:01s/l298050.001.33871.33871.3307-15000.003918202.89
59612005.03.15 16:01buy298150.001.33941.33641.3444
59622005.03.15 16:01buy298250.001.33841.33541.3434
59632005.03.15 16:01s/l298150.001.33641.33641.3444-15000.003903202.89
59642005.03.15 16:01s/l298250.001.33541.33541.3434-15000.003888202.89
59652005.03.15 16:01sell298350.001.33471.33771.3297
59662005.03.15 16:01sell298450.001.33491.33791.3299
59672005.03.15 16:01sell298550.001.33571.33871.3307
59682005.03.15 16:01s/l298350.001.33771.33771.3297-15000.003873202.89
59692005.03.15 16:01s/l298450.001.33791.33791.3299-15000.003858202.89
59702005.03.15 16:01s/l298550.001.33871.33871.3307-15000.003843202.89
59712005.03.15 16:01buy298650.001.33941.33641.3444
59722005.03.15 16:01buy298750.001.33841.33541.3434
59732005.03.15 16:01s/l298650.001.33641.33641.3444-15000.003828202.89
59742005.03.15 16:01s/l298750.001.33541.33541.3434-15000.003813202.89
59752005.03.15 16:01sell298850.001.33471.33771.3297
59762005.03.15 16:01sell298950.001.33491.33791.3299
59772005.03.15 16:01sell299050.001.33571.33871.3307
59782005.03.15 16:01s/l298850.001.33771.33771.3297-15000.003798202.89
59792005.03.15 16:01s/l298950.001.33791.33791.3299-15000.003783202.89
59802005.03.15 16:01s/l299050.001.33871.33871.3307-15000.003768202.89
59812005.03.15 16:01buy299150.001.33941.33641.3444
59822005.03.15 16:01buy299250.001.33841.33541.3434
59832005.03.15 16:02s/l299150.001.33641.33641.3444-15000.003753202.89
59842005.03.15 16:02s/l299250.001.33541.33541.3434-15000.003738202.89
59852005.03.15 16:02sell299350.001.33471.33771.3297
59862005.03.15 16:02sell299450.001.33491.33791.3299
59872005.03.15 16:02sell299550.001.33571.33871.3307
59882005.03.15 16:02s/l299350.001.33771.33771.3297-15000.003723202.89
59892005.03.15 16:02s/l299450.001.33791.33791.3299-15000.003708202.89
59902005.03.15 16:02s/l299550.001.33871.33871.3307-15000.003693202.89
59912005.03.15 16:02buy299650.001.33941.33641.3444
59922005.03.15 16:02buy299750.001.33841.33541.3434
59932005.03.15 16:02s/l299650.001.33641.33641.3444-15000.003678202.89
59942005.03.15 16:02s/l299750.001.33541.33541.3434-15000.003663202.89
59952005.03.15 16:02sell299850.001.33471.33771.3297
59962005.03.15 16:02sell299950.001.33491.33791.3299
59972005.03.15 16:02sell300050.001.33571.33871.3307
59982005.03.15 16:02s/l299850.001.33771.33771.3297-15000.003648202.89
59992005.03.15 16:02s/l299950.001.33791.33791.3299-15000.003633202.89
60002005.03.15 16:02s/l300050.001.33871.33871.3307-15000.003618202.89
60012005.03.15 16:02buy300150.001.33941.33641.3444
60022005.03.15 16:02buy300250.001.33841.33541.3434
60032005.03.15 16:02s/l300150.001.33641.33641.3444-15000.003603202.89
60042005.03.15 16:02s/l300250.001.33541.33541.3434-15000.003588202.89
60052005.03.15 16:02sell300350.001.33471.33771.3297
60062005.03.15 16:02sell300450.001.33611.33911.3311
60072005.03.15 16:02sell300550.001.33621.33921.3312
60082005.03.15 16:02sell300650.001.33641.33941.3314
60092005.03.15 16:03sell300750.001.33641.33941.3314
60102005.03.15 16:03sell300850.001.33641.33941.3314
60112005.03.15 16:03sell300950.001.33641.33941.3314
60122005.03.15 16:04sell301050.001.33641.33941.3314
60132005.03.15 16:04sell301150.001.33641.33941.3314
60142005.03.15 16:04sell301250.001.33641.33941.3314
60152005.03.15 16:07s/l300350.001.33771.33771.3297-15000.003573202.89
60162005.03.15 16:07sell301350.001.33751.34051.3325
60172005.03.15 16:07s/l300450.001.33911.33911.3311-15000.003558202.89
60182005.03.15 16:07sell301450.001.33881.34181.3338
60192005.03.15 16:10s/l300550.001.33921.33921.3312-15000.003543202.89
60202005.03.15 16:10s/l300650.001.33941.33941.3314-15000.003528202.89
60212005.03.15 16:10s/l300750.001.33941.33941.3314-15000.003513202.89
60222005.03.15 16:10s/l300850.001.33941.33941.3314-15000.003498202.89
60232005.03.15 16:10s/l300950.001.33941.33941.3314-15000.003483202.89
60242005.03.15 16:10s/l301050.001.33941.33941.3314-15000.003468202.89
60252005.03.15 16:10s/l301150.001.33941.33941.3314-15000.003453202.89
60262005.03.15 16:10s/l301250.001.33941.33941.3314-15000.003438202.89
60272005.03.15 16:10sell301550.001.33951.34251.3345
60282005.03.15 16:10s/l301350.001.34051.34051.3325-15000.003423202.89
60292005.03.15 16:10sell301650.001.34081.34381.3358
60302005.03.15 16:10sell301750.001.34101.34401.3360
60312005.03.15 16:10sell301850.001.34111.34411.3361
60322005.03.15 16:10sell301950.001.34101.34401.3360
60332005.03.15 16:10sell302050.001.34111.34411.3361
60342005.03.15 16:10sell302150.001.34101.34401.3360
60352005.03.15 16:10sell302250.001.34111.34411.3361
60362005.03.15 16:11sell302350.001.34101.34401.3360
60372005.03.15 16:25t/p301650.001.33581.34381.335825000.003448202.89
60382005.03.15 16:25t/p301750.001.33601.34401.336025000.003473202.89
60392005.03.15 16:25t/p301850.001.33611.34411.336125000.003498202.89
60402005.03.15 16:25t/p301950.001.33601.34401.336025000.003523202.89
60412005.03.15 16:25t/p302050.001.33611.34411.336125000.003548202.89
60422005.03.15 16:25t/p302150.001.33601.34401.336025000.003573202.89
60432005.03.15 16:25t/p302250.001.33611.34411.336125000.003598202.89
60442005.03.15 16:25t/p302350.001.33601.34401.336025000.003623202.89
60452005.03.15 16:25sell302450.001.34091.34391.3359
60462005.03.15 16:25sell302550.001.34121.34421.3362
60472005.03.15 16:25t/p302450.001.33591.34391.335925000.003648202.89
60482005.03.15 16:25t/p302550.001.33621.34421.336225000.003673202.89
60492005.03.15 16:25sell302650.001.34121.34421.3362
60502005.03.15 16:25t/p302650.001.33621.34421.336225000.003698202.89
60512005.03.15 16:26sell302750.001.34121.34421.3362
60522005.03.15 16:26t/p302750.001.33621.34421.336225000.003723202.89
60532005.03.15 16:26sell302850.001.34121.34421.3362
60542005.03.15 16:26t/p302850.001.33621.34421.336225000.003748202.89
60552005.03.15 16:26sell302950.001.34121.34421.3362
60562005.03.15 16:26t/p302950.001.33621.34421.336225000.003773202.89
60572005.03.15 16:27sell303050.001.34121.34421.3362
60582005.03.15 16:27t/p303050.001.33621.34421.336225000.003798202.89
60592005.03.15 16:30t/p301450.001.33381.34181.333825000.003823202.89
60602005.03.15 16:30t/p301550.001.33451.34251.334525000.003848202.89
60612005.03.15 16:30sell303150.001.33311.33611.3281
60622005.03.15 16:30sell303250.001.33331.33631.3283
60632005.03.15 16:30sell303350.001.33351.33651.3285
60642005.03.15 16:30sell303450.001.33501.33801.3300
60652005.03.15 16:30sell303550.001.33501.33801.3300
60662005.03.15 16:30sell303650.001.33501.33801.3300
60672005.03.15 16:30sell303750.001.33501.33801.3300
60682005.03.15 16:30sell303850.001.33501.33801.3300
60692005.03.15 16:30sell303950.001.33501.33801.3300
60702005.03.15 16:31sell304050.001.33501.33801.3300
60712005.03.15 18:20t/p303450.001.33001.33801.330025000.003873202.89
60722005.03.15 18:20t/p303550.001.33001.33801.330025000.003898202.89
60732005.03.15 18:20t/p303650.001.33001.33801.330025000.003923202.89
60742005.03.15 18:20t/p303750.001.33001.33801.330025000.003948202.89
60752005.03.15 18:20t/p303850.001.33001.33801.330025000.003973202.89
60762005.03.15 18:20t/p303950.001.33001.33801.330025000.003998202.89
60772005.03.15 18:20t/p304050.001.33001.33801.330025000.004023202.89
60782005.03.16 08:48sell304150.001.33521.33821.3302
60792005.03.16 08:49sell304250.001.33521.33821.3302
60802005.03.16 08:52sell304350.001.33521.33821.3302
60812005.03.16 08:52sell304450.001.33521.33821.3302
60822005.03.16 08:53sell304550.001.33521.33821.3302
60832005.03.16 08:54sell304650.001.33521.33821.3302
60842005.03.16 09:15sell304750.001.33521.33821.3302
60852005.03.16 09:15s/l303150.001.33611.33611.3281-14762.004008440.89
60862005.03.16 09:15sell304850.001.33591.33891.3309
60872005.03.16 09:16s/l303250.001.33631.33631.3283-14762.003993678.89
60882005.03.16 09:16sell304950.001.33611.33911.3311
60892005.03.16 09:23s/l303350.001.33651.33651.3285-14762.003978916.89
60902005.03.16 09:23sell305050.001.33641.33941.3314
60912005.03.16 12:40s/l304150.001.33821.33821.3302-15000.003963916.89
60922005.03.16 12:40s/l304250.001.33821.33821.3302-15000.003948916.89
60932005.03.16 12:40s/l304350.001.33821.33821.3302-15000.003933916.89
60942005.03.16 12:40s/l304450.001.33821.33821.3302-15000.003918916.89
60952005.03.16 12:40s/l304550.001.33821.33821.3302-15000.003903916.89
60962005.03.16 12:40s/l304650.001.33821.33821.3302-15000.003888916.89
60972005.03.16 12:40s/l304750.001.33821.33821.3302-15000.003873916.89
60982005.03.16 12:40sell305150.001.33851.34151.3335
60992005.03.16 12:40sell305250.001.33841.34141.3334
61002005.03.16 12:40s/l304850.001.33891.33891.3309-15000.003858916.89
61012005.03.16 12:40sell305350.001.33861.34161.3336
61022005.03.16 12:40s/l304950.001.33911.33911.3311-15000.003843916.89
61032005.03.16 12:40sell305450.001.33881.34181.3338
61042005.03.16 12:41sell305550.001.33881.34181.3338
61052005.03.16 12:42sell305650.001.33881.34181.3338
61062005.03.16 12:42sell305750.001.33871.34171.3337
61072005.03.16 12:43sell305850.001.33881.34181.3338
61082005.03.16 12:43sell305950.001.33871.34171.3337
61092005.03.16 14:30s/l305050.001.33941.33941.3314-15000.003828916.89
61102005.03.16 14:30sell306050.001.33941.34241.3344
61112005.03.16 14:47s/l305250.001.34141.34141.3334-15000.003813916.89
61122005.03.16 14:47sell306150.001.34111.34411.3361
61132005.03.16 14:47s/l305150.001.34151.34151.3335-15000.003798916.89
61142005.03.16 14:47s/l305350.001.34161.34161.3336-15000.003783916.89
61152005.03.16 14:47s/l305450.001.34181.34181.3338-15000.003768916.89
61162005.03.16 14:47s/l305550.001.34181.34181.3338-15000.003753916.89
61172005.03.16 14:47s/l305650.001.34181.34181.3338-15000.003738916.89
61182005.03.16 14:47s/l305750.001.34171.34171.3337-15000.003723916.89
61192005.03.16 14:47s/l305850.001.34181.34181.3338-15000.003708916.89
61202005.03.16 14:47s/l305950.001.34171.34171.3337-15000.003693916.89
61212005.03.16 14:47sell306250.001.34191.34491.3369
61222005.03.16 14:48sell306350.001.34191.34491.3369
61232005.03.16 14:48sell306450.001.34191.34491.3369
61242005.03.16 14:49sell306550.001.34191.34491.3369
61252005.03.16 14:49sell306650.001.34191.34491.3369
61262005.03.16 14:50s/l306050.001.34241.34241.3344-15000.003678916.89
61272005.03.16 14:50sell306750.001.34221.34521.3372
61282005.03.16 14:50sell306850.001.34211.34511.3371
61292005.03.16 14:50sell306950.001.34231.34531.3373
61302005.03.16 14:50sell307050.001.34291.34591.3379
61312005.03.17 11:05t/p307050.001.33791.34591.337925238.003704154.89
61322005.03.17 11:32t/p306750.001.33721.34521.337225238.003729392.89
61332005.03.17 11:32t/p306850.001.33711.34511.337125238.003754630.89
61342005.03.17 11:32t/p306950.001.33731.34531.337325238.003779868.89
61352005.03.17 11:32t/p306250.001.33691.34491.336925238.003805106.89
61362005.03.17 11:32t/p306350.001.33691.34491.336925238.003830344.89
61372005.03.17 11:32t/p306450.001.33691.34491.336925238.003855582.89
61382005.03.17 11:32t/p306550.001.33691.34491.336925238.003880820.89
61392005.03.17 11:32t/p306650.001.33691.34491.336925238.003906058.89
61402005.03.17 14:40t/p306150.001.33611.34411.336125238.003931296.89
61412005.03.17 14:40sell307150.001.33581.33881.3308
61422005.03.17 14:40sell307250.001.33601.33901.3310
61432005.03.17 14:40sell307350.001.33621.33921.3312
61442005.03.17 14:40sell307450.001.33721.34021.3322
61452005.03.17 14:41sell307550.001.33721.34021.3322
61462005.03.17 16:00sell307650.001.33761.34061.3326
61472005.03.17 16:00sell307750.001.33761.34061.3326
61482005.03.17 16:01sell307850.001.33761.34061.3326
61492005.03.17 16:01sell307950.001.33761.34061.3326
61502005.03.17 16:02sell308050.001.33761.34061.3326
61512005.03.17 18:02s/l307150.001.33881.33881.3308-15000.003916296.89
61522005.03.17 18:02sell308150.001.33851.34151.3335
61532005.03.17 18:02s/l307250.001.33901.33901.3310-15000.003901296.89
61542005.03.17 18:02sell308250.001.33871.34171.3337
61552005.03.17 18:05s/l307350.001.33921.33921.3312-15000.003886296.89
61562005.03.17 18:05sell308350.001.33931.34231.3343
61572005.03.18 09:22t/p308350.001.33431.34231.334325714.003912010.89
61582005.03.18 09:40t/p308250.001.33371.34171.333725714.003937724.89
61592005.03.18 09:40t/p308150.001.33351.34151.333525714.003963438.89
61602005.03.18 09:43t/p307650.001.33261.34061.332625714.003989152.89
61612005.03.18 09:43t/p307750.001.33261.34061.332625714.004014866.89
61622005.03.18 09:43t/p307850.001.33261.34061.332625714.004040580.89
61632005.03.18 09:43t/p307950.001.33261.34061.332625714.004066294.89
61642005.03.18 09:43t/p308050.001.33261.34061.332625714.004092008.89
61652005.03.18 09:45t/p307450.001.33221.34021.332225714.004117722.89
61662005.03.18 09:45t/p307550.001.33221.34021.332225714.004143436.89
61672005.03.18 09:48sell308450.001.33271.33571.3277
61682005.03.18 09:48sell308550.001.33261.33561.3276
61692005.03.18 09:48sell308650.001.33251.33551.3275
61702005.03.18 09:49sell308750.001.33271.33571.3277
61712005.03.18 09:49sell308850.001.33261.33561.3276
61722005.03.18 09:49sell308950.001.33251.33551.3275
61732005.03.18 09:50sell309050.001.33271.33571.3277
61742005.03.18 09:51sell309150.001.33271.33571.3277
61752005.03.18 09:52sell309250.001.33271.33571.3277
61762005.03.18 14:15t/p308450.001.32771.33571.327725000.004168436.89
61772005.03.18 14:15t/p308750.001.32771.33571.327725000.004193436.89
61782005.03.18 14:15t/p309050.001.32771.33571.327725000.004218436.89
61792005.03.18 14:15t/p309150.001.32771.33571.327725000.004243436.89
61802005.03.18 14:15t/p309250.001.32771.33571.327725000.004268436.89
61812005.03.18 14:20t/p308550.001.32761.33561.327625000.004293436.89
61822005.03.18 14:20t/p308850.001.32761.33561.327625000.004318436.89
61832005.03.18 14:22t/p308650.001.32751.33551.327525000.004343436.89
61842005.03.18 14:22t/p308950.001.32751.33551.327525000.004368436.89
61852005.03.18 14:25sell309350.001.32821.33121.3232
61862005.03.18 14:26sell309450.001.32821.33121.3232
61872005.03.18 14:29sell309550.001.32821.33121.3232
61882005.03.18 14:30sell309650.001.32881.33181.3238
61892005.03.18 14:30sell309750.001.32881.33181.3238
61902005.03.18 14:31sell309850.001.32881.33181.3238
61912005.03.18 14:32sell309950.001.32881.33181.3238
61922005.03.18 14:33sell310050.001.32881.33181.3238
61932005.03.18 15:00sell310150.001.32891.33191.3239
61942005.03.18 15:00sell310250.001.32881.33181.3238
61952005.03.18 17:30s/l309350.001.33121.33121.3232-15000.004353436.89
61962005.03.18 17:30s/l309450.001.33121.33121.3232-15000.004338436.89
61972005.03.18 17:30s/l309550.001.33121.33121.3232-15000.004323436.89
61982005.03.18 17:30sell310350.001.33131.33431.3263
61992005.03.18 17:30sell310450.001.33131.33431.3263
62002005.03.18 17:31sell310550.001.33131.33431.3263
62012005.03.18 18:00s/l309650.001.33181.33181.3238-15000.004308436.89
62022005.03.18 18:00s/l309750.001.33181.33181.3238-15000.004293436.89
62032005.03.18 18:00s/l309850.001.33181.33181.3238-15000.004278436.89
62042005.03.18 18:00s/l309950.001.33181.33181.3238-15000.004263436.89
62052005.03.18 18:00s/l310050.001.33181.33181.3238-15000.004248436.89
62062005.03.18 18:00s/l310150.001.33191.33191.3239-15000.004233436.89
62072005.03.18 18:00s/l310250.001.33181.33181.3238-15000.004218436.89
62082005.03.18 18:00sell310650.001.33221.33521.3272
62092005.03.18 18:00sell310750.001.33221.33521.3272
62102005.03.18 18:01sell310850.001.33221.33521.3272
62112005.03.18 18:02sell310950.001.33221.33521.3272
62122005.03.18 18:03sell311050.001.33211.33511.3271
62132005.03.18 18:03sell311150.001.33221.33521.3272
62142005.03.18 18:04sell311250.001.33211.33511.3271
62152005.03.21 03:17t/p310650.001.32721.33521.327225238.004243674.89
62162005.03.21 03:17t/p310750.001.32721.33521.327225238.004268912.89
62172005.03.21 03:17t/p310850.001.32721.33521.327225238.004294150.89
62182005.03.21 03:17t/p310950.001.32721.33521.327225238.004319388.89
62192005.03.21 03:17t/p311150.001.32721.33521.327225238.004344626.89
62202005.03.21 03:23t/p310350.001.32631.33431.326325238.004369864.89
62212005.03.21 03:23t/p310450.001.32631.33431.326325238.004395102.89
62222005.03.21 03:23t/p310550.001.32631.33431.326325238.004420340.89
62232005.03.21 03:23t/p311050.001.32711.33511.327125238.004445578.89
62242005.03.21 03:23t/p311250.001.32711.33511.327125238.004470816.89
62252005.03.21 03:23sell311350.001.32761.33061.3226
62262005.03.21 03:24sell311450.001.32771.33071.3227
62272005.03.21 08:52t/p311350.001.32261.33061.322625000.004495816.89
62282005.03.21 08:52t/p311450.001.32271.33071.322725000.004520816.89
62292005.03.21 08:52sell311550.001.32281.32581.3178
62302005.03.21 08:52sell311650.001.32271.32571.3177
62312005.03.21 08:52sell311750.001.32281.32581.3178
62322005.03.21 08:52sell311850.001.32291.32591.3179
62332005.03.21 08:53sell311950.001.32281.32581.3178
62342005.03.21 08:53sell312050.001.32281.32581.3178
62352005.03.21 08:53sell312150.001.32271.32571.3177
62362005.03.21 08:53sell312250.001.32281.32581.3178
62372005.03.21 08:53sell312350.001.32291.32591.3179
62382005.03.21 08:53sell312450.001.32281.32581.3178
62392005.03.21 14:45t/p311850.001.31791.32591.317925000.004545816.89
62402005.03.21 14:45t/p312350.001.31791.32591.317925000.004570816.89
62412005.03.21 14:45t/p311550.001.31781.32581.317825000.004595816.89
62422005.03.21 14:45t/p311750.001.31781.32581.317825000.004620816.89
62432005.03.21 14:45t/p311950.001.31781.32581.317825000.004645816.89
62442005.03.21 14:45t/p312050.001.31781.32581.317825000.004670816.89
62452005.03.21 14:45t/p312250.001.31781.32581.317825000.004695816.89
62462005.03.21 14:45t/p312450.001.31781.32581.317825000.004720816.89
62472005.03.21 14:46t/p311650.001.31771.32571.317725000.004745816.89
62482005.03.21 14:46t/p312150.001.31771.32571.317725000.004770816.89
62492005.03.21 14:47buy312550.001.31721.31421.3222
62502005.03.21 14:47buy312650.001.31731.31431.3223
62512005.03.21 14:47buy312750.001.31741.31441.3224
62522005.03.21 14:48buy312850.001.31751.31451.3225
62532005.03.21 14:48buy312950.001.31761.31461.3226
62542005.03.21 14:48buy313050.001.31771.31471.3227
62552005.03.21 14:48buy313150.001.31751.31451.3225
62562005.03.21 14:48buy313250.001.31731.31431.3223
62572005.03.21 14:48buy313350.001.31721.31421.3222
62582005.03.21 14:49buy313450.001.31731.31431.3223
62592005.03.21 18:07s/l312750.001.31441.31441.3224-15000.004755816.89
62602005.03.21 18:07s/l312850.001.31451.31451.3225-15000.004740816.89
62612005.03.21 18:07s/l312950.001.31461.31461.3226-15000.004725816.89
62622005.03.21 18:07s/l313050.001.31471.31471.3227-15000.004710816.89
62632005.03.21 18:07s/l313150.001.31451.31451.3225-15000.004695816.89
62642005.03.21 18:07buy313550.001.31471.31171.3197
62652005.03.21 18:08buy313650.001.31471.31171.3197
62662005.03.21 18:10buy313750.001.31471.31171.3197
62672005.03.21 18:10buy313850.001.31481.31181.3198
62682005.03.21 18:11buy313950.001.31471.31171.3197
62692005.03.21 18:20s/l312650.001.31431.31431.3223-15000.004680816.89
62702005.03.21 18:20s/l313250.001.31431.31431.3223-15000.004665816.89
62712005.03.21 18:20s/l313450.001.31431.31431.3223-15000.004650816.89
62722005.03.21 18:20buy314050.001.31461.31161.3196
62732005.03.21 18:20s/l312550.001.31421.31421.3222-15000.004635816.89
62742005.03.21 18:20s/l313350.001.31421.31421.3222-15000.004620816.89
62752005.03.21 18:20buy314150.001.31451.31151.3195
62762005.03.21 18:21buy314250.001.31461.31161.3196
62772005.03.21 18:21buy314350.001.31471.31171.3197
62782005.03.21 18:21buy314450.001.31461.31161.3196
62792005.03.22 12:12t/p313550.001.31971.31171.319724511.504645328.39
62802005.03.22 12:12t/p313650.001.31971.31171.319724511.504669839.89
62812005.03.22 12:12t/p313750.001.31971.31171.319724511.504694351.39
62822005.03.22 12:12t/p313950.001.31971.31171.319724511.504718862.89
62832005.03.22 12:12t/p314050.001.31961.31161.319624511.504743374.39
62842005.03.22 12:12t/p314150.001.31951.31151.319524511.504767885.89
62852005.03.22 12:12t/p314250.001.31961.31161.319624511.504792397.39
62862005.03.22 12:12t/p314350.001.31971.31171.319724511.504816908.89
62872005.03.22 12:12t/p314450.001.31961.31161.319624511.504841420.39
62882005.03.22 15:40t/p313850.001.31981.31181.319824511.504865931.89
62892005.03.22 15:40buy314550.001.32001.31701.3250
62902005.03.22 15:41buy314650.001.32001.31701.3250
62912005.03.22 15:45buy314750.001.31991.31691.3249
62922005.03.22 15:45buy314850.001.31981.31681.3248
62932005.03.22 15:46buy314950.001.31941.31641.3244
62942005.03.22 15:47buy315050.001.31941.31641.3244
62952005.03.22 15:47buy315150.001.31931.31631.3243
62962005.03.22 15:48buy315250.001.31941.31641.3244
62972005.03.22 15:48buy315350.001.31931.31631.3243
62982005.03.22 15:48buy315450.001.31941.31641.3244
62992005.03.22 20:00s/l314550.001.31701.31701.3250-15000.004850931.89
63002005.03.22 20:00s/l314650.001.31701.31701.3250-15000.004835931.89
63012005.03.22 20:00s/l314750.001.31691.31691.3249-15000.004820931.89
63022005.03.22 20:00s/l314850.001.31681.31681.3248-15000.004805931.89
63032005.03.22 20:00s/l314950.001.31641.31641.3244-15000.004790931.89
63042005.03.22 20:00s/l315050.001.31641.31641.3244-15000.004775931.89
63052005.03.22 20:00s/l315150.001.31631.31631.3243-15000.004760931.89
63062005.03.22 20:00s/l315250.001.31641.31641.3244-15000.004745931.89
63072005.03.22 20:00s/l315350.001.31631.31631.3243-15000.004730931.89
63082005.03.22 20:00s/l315450.001.31641.31641.3244-15000.004715931.89
63092005.03.22 20:00sell315550.001.31311.31611.3081
63102005.03.22 20:00s/l315550.001.31611.31611.3081-15000.004700931.89
63112005.03.22 20:00sell315650.001.31961.32261.3146
63122005.03.22 20:00t/p315650.001.31461.32261.314625000.004725931.89
63132005.03.22 20:00sell315750.001.31311.31611.3081
63142005.03.22 20:00s/l315750.001.31611.31611.3081-15000.004710931.89
63152005.03.22 20:00sell315850.001.31961.32261.3146
63162005.03.22 20:00t/p315850.001.31461.32261.314625000.004735931.89
63172005.03.22 20:00sell315950.001.31311.31611.3081
63182005.03.22 20:00s/l315950.001.31611.31611.3081-15000.004720931.89
63192005.03.22 20:00sell316050.001.31961.32261.3146
63202005.03.22 20:01t/p316050.001.31461.32261.314625000.004745931.89
63212005.03.22 20:01sell316150.001.31311.31611.3081
63222005.03.22 20:01s/l316150.001.31611.31611.3081-15000.004730931.89
63232005.03.22 20:01sell316250.001.31961.32261.3146
63242005.03.22 20:01t/p316250.001.31461.32261.314625000.004755931.89
63252005.03.22 20:01sell316350.001.31311.31611.3081
63262005.03.22 20:01s/l316350.001.31611.31611.3081-15000.004740931.89
63272005.03.22 20:01sell316450.001.31961.32261.3146
63282005.03.22 20:01t/p316450.001.31461.32261.314625000.004765931.89
63292005.03.22 20:01sell316550.001.31311.31611.3081
63302005.03.22 20:01s/l316550.001.31611.31611.3081-15000.004750931.89
63312005.03.22 20:01sell316650.001.31961.32261.3146
63322005.03.22 20:02t/p316650.001.31461.32261.314625000.004775931.89
63332005.03.22 20:02sell316750.001.31311.31611.3081
63342005.03.22 20:02s/l316750.001.31611.31611.3081-15000.004760931.89
63352005.03.22 20:02sell316850.001.31961.32261.3146
63362005.03.22 20:02t/p316850.001.31461.32261.314625000.004785931.89
63372005.03.22 20:02sell316950.001.31311.31611.3081
63382005.03.22 20:02s/l316950.001.31611.31611.3081-15000.004770931.89
63392005.03.22 20:02sell317050.001.31961.32261.3146
63402005.03.22 20:02t/p317050.001.31461.32261.314625000.004795931.89
63412005.03.22 20:02sell317150.001.31311.31611.3081
63422005.03.22 20:02sell317250.001.31341.31641.3084
63432005.03.22 20:02sell317350.001.31351.31651.3085
63442005.03.22 20:03sell317450.001.31341.31641.3084
63452005.03.22 20:03sell317550.001.31351.31651.3085
63462005.03.22 20:03sell317650.001.31341.31641.3084
63472005.03.22 20:03sell317750.001.31351.31651.3085
63482005.03.22 20:04sell317850.001.31341.31641.3084
63492005.03.22 20:04sell317950.001.31351.31651.3085
63502005.03.22 20:05sell318050.001.31431.31731.3093
63512005.03.22 20:05s/l317150.001.31611.31611.3081-15000.004780931.89
63522005.03.22 20:05s/l317250.001.31641.31641.3084-15000.004765931.89
63532005.03.22 20:05s/l317350.001.31651.31651.3085-15000.004750931.89
63542005.03.22 20:05s/l317450.001.31641.31641.3084-15000.004735931.89
63552005.03.22 20:05s/l317550.001.31651.31651.3085-15000.004720931.89
63562005.03.22 20:05s/l317650.001.31641.31641.3084-15000.004705931.89
63572005.03.22 20:05s/l317750.001.31651.31651.3085-15000.004690931.89
63582005.03.22 20:05s/l317850.001.31641.31641.3084-15000.004675931.89
63592005.03.22 20:05s/l317950.001.31651.31651.3085-15000.004660931.89
63602005.03.22 20:05sell318150.001.31651.31951.3115
63612005.03.22 20:05s/l318050.001.31731.31731.3093-15000.004645931.89
63622005.03.22 20:05sell318250.001.31831.32131.3133
63632005.03.22 20:05sell318350.001.31831.32131.3133
63642005.03.22 20:06sell318450.001.31831.32131.3133
63652005.03.22 20:06sell318550.001.31831.32131.3133
63662005.03.22 20:07sell318650.001.31831.32131.3133
63672005.03.22 20:07s/l318150.001.31951.31951.3115-15000.004630931.89
63682005.03.22 20:07sell318750.001.32021.32321.3152
63692005.03.22 20:07sell318850.001.32071.32371.3157
63702005.03.22 20:07sell318950.001.32091.32391.3159
63712005.03.22 20:07s/l318250.001.32131.32131.3133-15000.004615931.89
63722005.03.22 20:07s/l318350.001.32131.32131.3133-15000.004600931.89
63732005.03.22 20:07s/l318450.001.32131.32131.3133-15000.004585931.89
63742005.03.22 20:07s/l318550.001.32131.32131.3133-15000.004570931.89
63752005.03.22 20:07s/l318650.001.32131.32131.3133-15000.004555931.89
63762005.03.22 20:07sell319050.001.32241.32541.3174
63772005.03.22 20:08sell319150.001.32241.32541.3174
63782005.03.22 20:08sell319250.001.32241.32541.3174
63792005.03.22 20:09sell319350.001.32241.32541.3174
63802005.03.22 20:09sell319450.001.32241.32541.3174
63812005.03.22 20:10sell319550.001.32231.32531.3173
63822005.03.22 20:10sell319650.001.32221.32521.3172
63832005.03.22 20:17t/p319050.001.31741.32541.317425000.004580931.89
63842005.03.22 20:17t/p319150.001.31741.32541.317425000.004605931.89
63852005.03.22 20:17t/p319250.001.31741.32541.317425000.004630931.89
63862005.03.22 20:17t/p319350.001.31741.32541.317425000.004655931.89
63872005.03.22 20:17t/p319450.001.31741.32541.317425000.004680931.89
63882005.03.22 20:17t/p319550.001.31731.32531.317325000.004705931.89
63892005.03.22 20:20t/p319650.001.31721.32521.317225000.004730931.89
63902005.03.22 20:25t/p318950.001.31591.32391.315925000.004755931.89
63912005.03.22 20:25t/p318850.001.31571.32371.315725000.004780931.89
63922005.03.22 20:25t/p318750.001.31521.32321.315225000.004805931.89
63932005.03.22 20:25sell319750.001.31411.31711.3091
63942005.03.22 20:25sell319850.001.31621.31921.3112
63952005.03.22 20:25s/l319750.001.31711.31711.3091-15000.004790931.89
63962005.03.22 20:25sell319950.001.31791.32091.3129
63972005.03.22 20:25sell320050.001.31791.32091.3129
63982005.03.22 20:26sell320150.001.31791.32091.3129
63992005.03.22 20:26sell320250.001.31791.32091.3129
64002005.03.22 20:30t/p319850.001.31121.31921.311225000.004815931.89
64012005.03.22 20:30t/p319950.001.31291.32091.312925000.004840931.89
64022005.03.22 20:30t/p320050.001.31291.32091.312925000.004865931.89
64032005.03.22 20:30t/p320150.001.31291.32091.312925000.004890931.89
64042005.03.22 20:30t/p320250.001.31291.32091.312925000.004915931.89
64052005.03.22 20:30sell320350.001.31031.31331.3053
64062005.03.22 20:30s/l320350.001.31331.31331.3053-15000.004900931.89
64072005.03.22 20:30buy320450.001.31191.30891.3169
64082005.03.22 20:30buy320550.001.30961.30661.3146
64092005.03.22 20:30s/l320450.001.30891.30891.3169-15000.004885931.89
64102005.03.22 20:30buy320650.001.30921.30621.3142
64112005.03.22 20:30s/l320550.001.30661.30661.3146-15000.004870931.89
64122005.03.22 20:30buy320750.001.30691.30391.3119
64132005.03.22 20:30t/p320750.001.31191.30391.311925000.004895931.89
64142005.03.22 20:30buy320850.001.30691.30391.3119
64152005.03.22 20:30t/p320850.001.31191.30391.311925000.004920931.89
64162005.03.22 20:30buy320950.001.30691.30391.3119
64172005.03.22 20:30t/p320950.001.31191.30391.311925000.004945931.89
64182005.03.22 20:30buy321050.001.30691.30391.3119
64192005.03.22 20:30t/p321050.001.31191.30391.311925000.004970931.89
64202005.03.22 20:30buy321150.001.30691.30391.3119
64212005.03.22 20:30t/p321150.001.31191.30391.311925000.004995931.89
64222005.03.22 20:31buy321250.001.30691.30391.3119
64232005.03.22 20:31t/p321250.001.31191.30391.311925000.005020931.89
64242005.03.22 20:31buy321350.001.30691.30391.3119
64252005.03.22 20:31t/p321350.001.31191.30391.311925000.005045931.89
64262005.03.22 20:31buy321450.001.30691.30391.3119
64272005.03.22 20:31t/p321450.001.31191.30391.311925000.005070931.89
64282005.03.22 20:31buy321550.001.30691.30391.3119
64292005.03.22 20:31t/p321550.001.31191.30391.311925000.005095931.89
64302005.03.22 20:32buy321650.001.30691.30391.3119
64312005.03.22 20:32buy321750.001.30691.30391.3119
64322005.03.22 20:33buy321850.001.30691.30391.3119
64332005.03.22 20:33buy321950.001.30691.30391.3119
64342005.03.22 20:34buy322050.001.30691.30391.3119
64352005.03.22 20:35t/p321650.001.31191.30391.311925000.005120931.89
64362005.03.22 20:35t/p321750.001.31191.30391.311925000.005145931.89
64372005.03.22 20:35t/p321850.001.31191.30391.311925000.005170931.89
64382005.03.22 20:35t/p321950.001.31191.30391.311925000.005195931.89
64392005.03.22 20:35t/p322050.001.31191.30391.311925000.005220931.89
64402005.03.22 20:35t/p320650.001.31421.30621.314225000.005245931.89
64412005.03.22 20:35buy322150.001.31401.31101.3190
64422005.03.22 20:35buy322250.001.31271.30971.3177
64432005.03.22 20:35buy322350.001.31251.30951.3175
64442005.03.22 20:35s/l322150.001.31101.31101.3190-15000.005230931.89
64452005.03.22 20:35buy322450.001.31121.30821.3162
64462005.03.22 20:36buy322550.001.31121.30821.3162
64472005.03.22 20:36buy322650.001.31121.30821.3162
64482005.03.22 20:37buy322750.001.31121.30821.3162
64492005.03.22 20:45buy322850.001.31011.30711.3151
64502005.03.22 20:45buy322950.001.31011.30711.3151
64512005.03.22 20:46buy323050.001.31011.30711.3151
64522005.03.22 20:46buy323150.001.31011.30711.3151
64532005.03.22 20:47s/l322250.001.30971.30971.3177-15000.005215931.89
64542005.03.22 20:47s/l322350.001.30951.30951.3175-15000.005200931.89
64552005.03.22 20:47buy323250.001.30971.30671.3147
64562005.03.22 20:48buy323350.001.30971.30671.3147
64572005.03.22 21:22s/l322450.001.30821.30821.3162-15000.005185931.89
64582005.03.22 21:22s/l322550.001.30821.30821.3162-15000.005170931.89
64592005.03.22 21:22s/l322650.001.30821.30821.3162-15000.005155931.89
64602005.03.22 21:22s/l322750.001.30821.30821.3162-15000.005140931.89
64612005.03.22 21:22buy323450.001.30851.30551.3135
64622005.03.22 21:22buy323550.001.30841.30541.3134
64632005.03.22 21:22s/l322850.001.30711.30711.3151-15000.005125931.89
64642005.03.22 21:22s/l322950.001.30711.30711.3151-15000.005110931.89
64652005.03.22 21:22s/l323050.001.30711.30711.3151-15000.005095931.89
64662005.03.22 21:22s/l323150.001.30711.30711.3151-15000.005080931.89
64672005.03.22 21:22s/l323250.001.30671.30671.3147-15000.005065931.89
64682005.03.22 21:22s/l323350.001.30671.30671.3147-15000.005050931.89
64692005.03.22 21:22s/l323450.001.30551.30551.3135-15000.005035931.89
64702005.03.22 21:22s/l323550.001.30541.30541.3134-15000.005020931.89
64712005.03.22 21:22sell323650.001.30821.31121.3032
64722005.03.22 21:22sell323750.001.30861.31161.3036
64732005.03.22 21:22sell323850.001.30861.31161.3036
64742005.03.22 21:23sell323950.001.30851.31151.3035
64752005.03.22 21:23sell324050.001.30861.31161.3036
64762005.03.22 21:23sell324150.001.30861.31161.3036
64772005.03.22 21:23sell324250.001.30851.31151.3035
64782005.03.22 21:24sell324350.001.30861.31161.3036
64792005.03.22 21:24sell324450.001.30861.31161.3036
64802005.03.22 21:24sell324550.001.30851.31151.3035
64812005.03.23 10:15t/p323650.001.30321.31121.303225238.005046169.89
64822005.03.23 10:15t/p323750.001.30361.31161.303625238.005071407.89
64832005.03.23 10:15t/p323850.001.30361.31161.303625238.005096645.89
64842005.03.23 10:15t/p323950.001.30351.31151.303525238.005121883.89
64852005.03.23 10:15t/p324050.001.30361.31161.303625238.005147121.89
64862005.03.23 10:15t/p324150.001.30361.31161.303625238.005172359.89
64872005.03.23 10:15t/p324250.001.30351.31151.303525238.005197597.89
64882005.03.23 10:15t/p324350.001.30361.31161.303625238.005222835.89
64892005.03.23 10:15t/p324450.001.30361.31161.303625238.005248073.89
64902005.03.23 10:15t/p324550.001.30351.31151.303525238.005273311.89
64912005.03.23 10:15sell324650.001.30481.30781.2998
64922005.03.23 10:16sell324750.001.30481.30781.2998
64932005.03.23 10:17sell324850.001.30721.31021.3022
64942005.03.23 10:18sell324950.001.30721.31021.3022
64952005.03.23 10:19sell325050.001.30721.31021.3022
64962005.03.23 10:19sell325150.001.30721.31021.3022
64972005.03.23 10:20sell325250.001.30721.31021.3022
64982005.03.23 10:21sell325350.001.30721.31021.3022
64992005.03.23 10:43t/p324850.001.30221.31021.302225000.005298311.89
65002005.03.23 10:43t/p324950.001.30221.31021.302225000.005323311.89
65012005.03.23 10:43t/p325050.001.30221.31021.302225000.005348311.89
65022005.03.23 10:43t/p325150.001.30221.31021.302225000.005373311.89
65032005.03.23 10:43t/p325250.001.30221.31021.302225000.005398311.89
65042005.03.23 10:43t/p325350.001.30221.31021.302225000.005423311.89
65052005.03.23 14:37t/p324650.001.29981.30781.299825000.005448311.89
65062005.03.23 14:37t/p324750.001.29981.30781.299825000.005473311.89
65072005.03.23 14:37sell325450.001.29921.30221.2942
65082005.03.23 14:37sell325550.001.29981.30281.2948
65092005.03.23 14:38sell325650.001.29981.30281.2948
65102005.03.23 14:38sell325750.001.29981.30281.2948
65112005.03.23 14:39sell325850.001.29981.30281.2948
65122005.03.23 14:40sell325950.001.30111.30411.2961
65132005.03.23 14:40sell326050.001.30141.30441.2964
65142005.03.23 14:40sell326150.001.30141.30441.2964
65152005.03.23 14:41sell326250.001.30141.30441.2964
65162005.03.23 14:42sell326350.001.30141.30441.2964
65172005.03.23 14:55s/l325450.001.30221.30221.2942-15000.005458311.89
65182005.03.23 14:55sell326450.001.30201.30501.2970
65192005.03.23 15:00s/l325550.001.30281.30281.2948-15000.005443311.89
65202005.03.23 15:00s/l325650.001.30281.30281.2948-15000.005428311.89
65212005.03.23 15:00s/l325750.001.30281.30281.2948-15000.005413311.89
65222005.03.23 15:00s/l325850.001.30281.30281.2948-15000.005398311.89
65232005.03.23 15:00s/l325950.001.30411.30411.2961-15000.005383311.89
65242005.03.23 15:00s/l326050.001.30441.30441.2964-15000.005368311.89
65252005.03.23 15:00s/l326150.001.30441.30441.2964-15000.005353311.89
65262005.03.23 15:00s/l326250.001.30441.30441.2964-15000.005338311.89
65272005.03.23 15:00s/l326350.001.30441.30441.2964-15000.005323311.89
65282005.03.23 15:00sell326550.001.30421.30721.2992
65292005.03.23 15:00sell326650.001.30421.30721.2992
65302005.03.23 15:01sell326750.001.30421.30721.2992
65312005.03.23 15:01sell326850.001.30421.30721.2992
65322005.03.23 15:02sell326950.001.30421.30721.2992
65332005.03.23 15:02sell327050.001.30421.30721.2992
65342005.03.23 15:02sell327150.001.30421.30721.2992
65352005.03.23 15:03sell327250.001.30421.30721.2992
65362005.03.23 15:04sell327350.001.30421.30721.2992
65372005.03.23 18:10t/p326550.001.29921.30721.299225000.005348311.89
65382005.03.23 18:10t/p326650.001.29921.30721.299225000.005373311.89
65392005.03.23 18:10t/p326750.001.29921.30721.299225000.005398311.89
65402005.03.23 18:10t/p326850.001.29921.30721.299225000.005423311.89
65412005.03.23 18:10t/p326950.001.29921.30721.299225000.005448311.89
65422005.03.23 18:10t/p327050.001.29921.30721.299225000.005473311.89
65432005.03.23 18:10t/p327150.001.29921.30721.299225000.005498311.89
65442005.03.23 18:10t/p327250.001.29921.30721.299225000.005523311.89
65452005.03.23 18:10t/p327350.001.29921.30721.299225000.005548311.89
65462005.03.23 18:22t/p326450.001.29701.30501.297025000.005573311.89
65472005.03.23 18:25sell327450.001.29761.30061.2926
65482005.03.23 18:25sell327550.001.29751.30051.2925
65492005.03.23 18:26sell327650.001.29791.30091.2929
65502005.03.23 18:26sell327750.001.29781.30081.2928
65512005.03.23 18:29sell327850.001.29791.30091.2929
65522005.03.23 18:30sell327950.001.29951.30251.2945
65532005.03.23 18:30sell328050.001.29941.30241.2944
65542005.03.23 18:30sell328150.001.29951.30251.2945
65552005.03.23 18:30sell328250.001.29941.30241.2944
65562005.03.23 18:31sell328350.001.29951.30251.2945
65572005.03.24 07:35s/l327450.001.30061.30061.2926-14762.005558549.89
65582005.03.24 07:35s/l327550.001.30051.30051.2925-14762.005543787.89
65592005.03.24 07:35sell328450.001.30031.30331.2953
65602005.03.24 07:35sell328550.001.30041.30341.2954
65612005.03.24 07:39s/l327750.001.30081.30081.2928-14762.005529025.89
65622005.03.24 07:39sell328650.001.30051.30351.2955
65632005.03.24 07:40s/l327650.001.30091.30091.2929-14762.005514263.89
65642005.03.24 07:40s/l327850.001.30091.30091.2929-14762.005499501.89
65652005.03.24 07:40sell328750.001.30071.30371.2957
65662005.03.24 07:40sell328850.001.30081.30381.2958
65672005.03.24 10:15s/l328050.001.30241.30241.2944-14762.005484739.89
65682005.03.24 10:15s/l328250.001.30241.30241.2944-14762.005469977.89
65692005.03.24 10:15sell328950.001.30211.30511.2971
65702005.03.24 10:16s/l327950.001.30251.30251.2945-14762.005455215.89
65712005.03.24 10:16s/l328150.001.30251.30251.2945-14762.005440453.89
65722005.03.24 10:16s/l328350.001.30251.30251.2945-14762.005425691.89
65732005.03.24 10:16sell329050.001.30241.30541.2974
65742005.03.24 10:16sell329150.001.30251.30551.2975
65752005.03.24 10:16sell329250.001.30241.30541.2974
65762005.03.24 10:16sell329350.001.30261.30561.2976
65772005.03.24 10:22s/l328450.001.30331.30331.2953-15000.005410691.89
65782005.03.24 10:22sell329450.001.30301.30601.2980
65792005.03.24 10:22s/l328550.001.30341.30341.2954-15000.005395691.89
65802005.03.24 10:22sell329550.001.30311.30611.2981
65812005.03.24 10:23s/l328650.001.30351.30351.2955-15000.005380691.89
65822005.03.24 10:23sell329650.001.30321.30621.2982
65832005.03.24 11:30t/p329450.001.29801.30601.298025000.005405691.89
65842005.03.24 11:30t/p329550.001.29811.30611.298125000.005430691.89
65852005.03.24 11:30t/p329650.001.29821.30621.298225000.005455691.89
65862005.03.24 11:32t/p329350.001.29761.30561.297625000.005480691.89
65872005.03.24 11:32t/p329050.001.29741.30541.297425000.005505691.89
65882005.03.24 11:32t/p329150.001.29751.30551.297525000.005530691.89
65892005.03.24 11:32t/p329250.001.29741.30541.297425000.005555691.89
65902005.03.24 16:02t/p328950.001.29711.30511.297125000.005580691.89
65912005.03.24 16:30t/p328850.001.29581.30381.295825000.005605691.89
65922005.03.24 16:35t/p328750.001.29571.30371.295725000.005630691.89
65932005.03.24 16:40sell329750.001.29751.30051.2925
65942005.03.24 16:41sell329850.001.29751.30051.2925
65952005.03.24 16:42sell329950.001.29751.30051.2925
65962005.03.24 16:43sell330050.001.29751.30051.2925
65972005.03.24 16:44sell330150.001.29751.30051.2925
65982005.03.24 17:07sell330250.001.29741.30041.2924
65992005.03.24 17:07sell330350.001.29751.30051.2925
66002005.03.24 17:08sell330450.001.29751.30051.2925
66012005.03.24 17:08sell330550.001.29801.30101.2930
66022005.03.24 17:09sell330650.001.29801.30101.2930
66032005.03.28 03:17t/p329750.001.29251.30051.292525952.005656643.89
66042005.03.28 03:17t/p329850.001.29251.30051.292525952.005682595.89
66052005.03.28 03:17t/p329950.001.29251.30051.292525952.005708547.89
66062005.03.28 03:17t/p330050.001.29251.30051.292525952.005734499.89
66072005.03.28 03:17t/p330150.001.29251.30051.292525952.005760451.89
66082005.03.28 03:17t/p330250.001.29241.30041.292425952.005786403.89
66092005.03.28 03:17t/p330350.001.29251.30051.292525952.005812355.89
66102005.03.28 03:17t/p330450.001.29251.30051.292525952.005838307.89
66112005.03.28 03:17t/p330550.001.29301.30101.293025952.005864259.89
66122005.03.28 03:17t/p330650.001.29301.30101.293025952.005890211.89
66132005.03.28 03:17buy330750.001.29001.28701.2950
66142005.03.28 03:18buy330850.001.29001.28701.2950
66152005.03.28 03:19buy330950.001.29001.28701.2950
66162005.03.28 03:20buy331050.001.29001.28701.2950
66172005.03.28 03:21buy331150.001.29001.28701.2950
66182005.03.28 03:52buy331250.001.28941.28641.2944
66192005.03.28 03:54buy331350.001.28941.28641.2944
66202005.03.28 03:55buy331450.001.28951.28651.2945
66212005.03.28 03:56buy331550.001.28961.28661.2946
66222005.03.28 03:56buy331650.001.28951.28651.2945
66232005.03.28 15:32s/l330750.001.28701.28701.2950-15000.005875211.89
66242005.03.28 15:32s/l330850.001.28701.28701.2950-15000.005860211.89
66252005.03.28 15:32s/l330950.001.28701.28701.2950-15000.005845211.89
66262005.03.28 15:32s/l331050.001.28701.28701.2950-15000.005830211.89
66272005.03.28 15:32s/l331150.001.28701.28701.2950-15000.005815211.89
66282005.03.28 15:32buy331750.001.28721.28421.2922
66292005.03.28 15:32s/l331450.001.28651.28651.2945-15000.005800211.89
66302005.03.28 15:32s/l331550.001.28661.28661.2946-15000.005785211.89
66312005.03.28 15:32s/l331650.001.28651.28651.2945-15000.005770211.89
66322005.03.28 15:32buy331850.001.28681.28381.2918
66332005.03.28 15:33buy331950.001.28691.28391.2919
66342005.03.28 15:33buy332050.001.28681.28381.2918
66352005.03.28 15:33buy332150.001.28681.28381.2918
66362005.03.28 15:33buy332250.001.28691.28391.2919
66372005.03.28 15:34buy332350.001.28681.28381.2918
66382005.03.28 15:34buy332450.001.28681.28381.2918
66392005.03.28 17:47s/l331250.001.28641.28641.2944-15000.005755211.89
66402005.03.28 17:47s/l331350.001.28641.28641.2944-15000.005740211.89
66412005.03.28 17:47buy332550.001.28621.28321.2912
66422005.03.28 17:47buy332650.001.28581.28281.2908
66432005.03.29 02:38t/p332650.001.29081.28281.290824511.505764723.39
66442005.03.29 02:40t/p332550.001.29121.28321.291224511.505789234.89
66452005.03.29 02:40t/p331850.001.29181.28381.291824511.505813746.39
66462005.03.29 02:40t/p331950.001.29191.28391.291924511.505838257.89
66472005.03.29 02:40t/p332050.001.29181.28381.291824511.505862769.39
66482005.03.29 02:40t/p332150.001.29181.28381.291824511.505887280.89
66492005.03.29 02:40t/p332250.001.29191.28391.291924511.505911792.39
66502005.03.29 02:40t/p332350.001.29181.28381.291824511.505936303.89
66512005.03.29 02:40t/p332450.001.29181.28381.291824511.505960815.39
66522005.03.29 03:07t/p331750.001.29221.28421.292224511.505985326.89
66532005.03.29 03:09buy332750.001.29231.28931.2973
66542005.03.29 03:13buy332850.001.29241.28941.2974
66552005.03.29 03:14buy332950.001.29241.28941.2974
66562005.03.29 03:15buy333050.001.29251.28951.2975
66572005.03.29 03:15buy333150.001.29261.28961.2976
66582005.03.29 03:15buy333250.001.29241.28941.2974
66592005.03.29 03:16buy333350.001.29251.28951.2975
66602005.03.29 03:16buy333450.001.29261.28961.2976
66612005.03.29 03:16buy333550.001.29251.28951.2975
66622005.03.29 03:17buy333650.001.29261.28961.2976
66632005.03.30 09:49t/p332750.001.29731.28931.297324511.506009838.39
66642005.03.30 09:49t/p332850.001.29741.28941.297424511.506034349.89
66652005.03.30 09:49t/p332950.001.29741.28941.297424511.506058861.39
66662005.03.30 09:49t/p333250.001.29741.28941.297424511.506083372.89
66672005.03.30 09:50t/p333050.001.29751.28951.297524511.506107884.39
66682005.03.30 09:50t/p333350.001.29751.28951.297524511.506132395.89
66692005.03.30 09:50t/p333550.001.29751.28951.297524511.506156907.39
66702005.03.30 16:00t/p333150.001.29761.28961.297624511.506181418.89
66712005.03.30 16:00t/p333450.001.29761.28961.297624511.506205930.39
66722005.03.30 16:00t/p333650.001.29761.28961.297624511.506230441.89
66732005.03.30 16:00buy333750.001.29721.29421.3022
66742005.03.30 16:00buy333850.001.29721.29421.3022
66752005.03.30 16:00buy333950.001.29731.29431.3023
66762005.03.30 16:00buy334050.001.29721.29421.3022
66772005.03.30 16:00buy334150.001.29721.29421.3022
66782005.03.30 16:00buy334250.001.29731.29431.3023
66792005.03.30 16:01buy334350.001.29721.29421.3022
66802005.03.30 16:01buy334450.001.29721.29421.3022
66812005.03.30 16:01buy334550.001.29731.29431.3023
66822005.03.30 16:01buy334650.001.29721.29421.3022
66832005.03.30 17:35s/l333950.001.29431.29431.3023-15000.006215441.89
66842005.03.30 17:35s/l334250.001.29431.29431.3023-15000.006200441.89
66852005.03.30 17:35s/l334550.001.29431.29431.3023-15000.006185441.89
66862005.03.30 17:35buy334750.001.29461.29161.2996
66872005.03.30 17:35s/l333750.001.29421.29421.3022-15000.006170441.89
66882005.03.30 17:35s/l333850.001.29421.29421.3022-15000.006155441.89
66892005.03.30 17:35s/l334050.001.29421.29421.3022-15000.006140441.89
66902005.03.30 17:35s/l334150.001.29421.29421.3022-15000.006125441.89
66912005.03.30 17:35s/l334350.001.29421.29421.3022-15000.006110441.89
66922005.03.30 17:35s/l334450.001.29421.29421.3022-15000.006095441.89
66932005.03.30 17:35s/l334650.001.29421.29421.3022-15000.006080441.89
66942005.03.30 17:35buy334850.001.29451.29151.2995
66952005.03.30 17:36buy334950.001.29461.29161.2996
66962005.03.30 17:36buy335050.001.29471.29171.2997
66972005.03.30 17:37buy335150.001.29461.29161.2996
66982005.03.30 17:37buy335250.001.29451.29151.2995
66992005.03.30 17:38buy335350.001.29461.29161.2996
67002005.03.30 17:38buy335450.001.29471.29171.2997
67012005.03.30 17:39buy335550.001.29461.29161.2996
67022005.03.30 17:39buy335650.001.29451.29151.2995
67032005.03.30 22:34s/l334750.001.29161.29161.2996-15000.006065441.89
67042005.03.30 22:34s/l334950.001.29161.29161.2996-15000.006050441.89
67052005.03.30 22:34s/l335050.001.29171.29171.2997-15000.006035441.89
67062005.03.30 22:34s/l335150.001.29161.29161.2996-15000.006020441.89
67072005.03.30 22:34s/l335350.001.29161.29161.2996-15000.006005441.89
67082005.03.30 22:34s/l335450.001.29171.29171.2997-15000.005990441.89
67092005.03.30 22:34s/l335550.001.29161.29161.2996-15000.005975441.89
67102005.03.30 22:34buy335750.001.29191.28891.2969
67112005.03.30 22:34buy335850.001.29191.28891.2969
67122005.03.30 22:35s/l334850.001.29151.29151.2995-15000.005960441.89
67132005.03.30 22:35s/l335250.001.29151.29151.2995-15000.005945441.89
67142005.03.30 22:35s/l335650.001.29151.29151.2995-15000.005930441.89
67152005.03.30 22:35buy335950.001.29171.28871.2967
67162005.03.30 22:35buy336050.001.29181.28881.2968
67172005.03.30 22:35buy336150.001.29191.28891.2969
67182005.03.30 22:36buy336250.001.29181.28881.2968
67192005.03.30 22:36buy336350.001.29171.28871.2967
67202005.03.30 22:36buy336450.001.29181.28881.2968
67212005.03.30 22:37buy336550.001.29171.28871.2967
67222005.03.30 22:37buy336650.001.29181.28881.2968
67232005.03.31 10:22t/p335950.001.29671.28871.296724511.505954953.39
67242005.03.31 10:22t/p336350.001.29671.28871.296724511.505979464.89
67252005.03.31 10:22t/p336550.001.29671.28871.296724511.506003976.39
67262005.03.31 15:45t/p335750.001.29691.28891.296924511.506028487.89
67272005.03.31 15:45t/p335850.001.29691.28891.296924511.506052999.39
67282005.03.31 15:45t/p336050.001.29681.28881.296824511.506077510.89
67292005.03.31 15:45t/p336150.001.29691.28891.296924511.506102022.39
67302005.03.31 15:45t/p336250.001.29681.28881.296824511.506126533.89
67312005.03.31 15:45t/p336450.001.29681.28881.296824511.506151045.39
67322005.03.31 15:45t/p336650.001.29681.28881.296824511.506175556.89
67332005.03.31 15:45buy336750.001.29691.29391.3019
67342005.03.31 15:46buy336850.001.29611.29311.3011
67352005.03.31 15:46buy336950.001.29571.29271.3007
67362005.03.31 15:50buy337050.001.29581.29281.3008
67372005.03.31 15:50buy337150.001.29571.29271.3007
67382005.03.31 15:51buy337250.001.29581.29281.3008
67392005.03.31 15:51buy337350.001.29571.29271.3007
67402005.03.31 15:52buy337450.001.29571.29271.3007
67412005.03.31 15:53buy337550.001.29581.29281.3008
67422005.03.31 15:53buy337650.001.29571.29271.3007
67432005.03.31 16:13t/p336850.001.30111.29311.301125000.006200556.89
67442005.03.31 16:13t/p336950.001.30071.29271.300725000.006225556.89
67452005.03.31 16:13t/p337050.001.30081.29281.300825000.006250556.89
67462005.03.31 16:13t/p337150.001.30071.29271.300725000.006275556.89
67472005.03.31 16:13t/p337250.001.30081.29281.300825000.006300556.89
67482005.03.31 16:13t/p337350.001.30071.29271.300725000.006325556.89
67492005.03.31 16:13t/p337450.001.30071.29271.300725000.006350556.89
67502005.03.31 16:13t/p337550.001.30081.29281.300825000.006375556.89
67512005.03.31 16:13t/p337650.001.30071.29271.300725000.006400556.89
67522005.03.31 17:02buy337750.001.29581.29281.3008
67532005.03.31 17:02buy337850.001.29591.29291.3009
67542005.03.31 17:03buy337950.001.29581.29281.3008
67552005.03.31 17:03buy338050.001.29591.29291.3009
67562005.03.31 17:04buy338150.001.29581.29281.3008
67572005.03.31 17:04buy338250.001.29591.29291.3009
67582005.03.31 17:05buy338350.001.29581.29281.3008
67592005.03.31 17:05buy338450.001.29591.29291.3009
67602005.03.31 17:06buy338550.001.29581.29281.3008
67612005.04.01 15:30t/p336750.001.30191.29391.301923534.506424091.39
67622005.04.01 15:30t/p337750.001.30081.29281.300823534.506447625.89
67632005.04.01 15:30t/p337850.001.30091.29291.300923534.506471160.39
67642005.04.01 15:30t/p337950.001.30081.29281.300823534.506494694.89
67652005.04.01 15:30t/p338050.001.30091.29291.300923534.506518229.39
67662005.04.01 15:30t/p338150.001.30081.29281.300823534.506541763.89
67672005.04.01 15:30t/p338250.001.30091.29291.300923534.506565298.39
67682005.04.01 15:30t/p338350.001.30081.29281.300823534.506588832.89
67692005.04.01 15:30t/p338450.001.30091.29291.300923534.506612367.39
67702005.04.01 15:30t/p338550.001.30081.29281.300823534.506635901.89
67712005.04.01 15:30sell338650.001.30511.30811.3001
67722005.04.01 15:30t/p338650.001.30011.30811.300125000.006660901.89
67732005.04.01 15:30buy338750.001.29681.29381.3018
67742005.04.01 15:30t/p338750.001.30181.29381.301825000.006685901.89
67752005.04.01 15:30sell338850.001.30511.30811.3001
67762005.04.01 15:30t/p338850.001.30011.30811.300125000.006710901.89
67772005.04.01 15:30buy338950.001.29681.29381.3018
67782005.04.01 15:30t/p338950.001.30181.29381.301825000.006735901.89
67792005.04.01 15:30sell339050.001.30511.30811.3001
67802005.04.01 15:30t/p339050.001.30011.30811.300125000.006760901.89
67812005.04.01 15:30buy339150.001.29681.29381.3018
67822005.04.01 15:30t/p339150.001.30181.29381.301825000.006785901.89
67832005.04.01 15:30sell339250.001.30511.30811.3001
67842005.04.01 15:30t/p339250.001.30011.30811.300125000.006810901.89
67852005.04.01 15:30buy339350.001.29681.29381.3018
67862005.04.01 15:30t/p339350.001.30181.29381.301825000.006835901.89
67872005.04.01 15:30sell339450.001.30511.30811.3001
67882005.04.01 15:30t/p339450.001.30011.30811.300125000.006860901.89
67892005.04.01 15:30buy339550.001.29681.29381.3018
67902005.04.01 15:30t/p339550.001.30181.29381.301825000.006885901.89
67912005.04.01 15:30sell339650.001.30511.30811.3001
67922005.04.01 15:30t/p339650.001.30011.30811.300125000.006910901.89
67932005.04.01 15:30buy339750.001.29681.29381.3018
67942005.04.01 15:31t/p339750.001.30181.29381.301825000.006935901.89
67952005.04.01 15:31sell339850.001.30511.30811.3001
67962005.04.01 15:31t/p339850.001.30011.30811.300125000.006960901.89
67972005.04.01 15:31buy339950.001.29681.29381.3018
67982005.04.01 15:31t/p339950.001.30181.29381.301825000.006985901.89
67992005.04.01 15:31sell340050.001.30511.30811.3001
68002005.04.01 15:31t/p340050.001.30011.30811.300125000.007010901.89
68012005.04.01 15:31buy340150.001.29681.29381.3018
68022005.04.01 15:31t/p340150.001.30181.29381.301825000.007035901.89
68032005.04.01 15:31sell340250.001.30511.30811.3001
68042005.04.01 15:31t/p340250.001.30011.30811.300125000.007060901.89
68052005.04.01 15:31buy340350.001.29681.29381.3018
68062005.04.01 15:31t/p340350.001.30181.29381.301825000.007085901.89
68072005.04.01 15:32sell340450.001.30511.30811.3001
68082005.04.01 15:32sell340550.001.30551.30851.3005
68092005.04.01 15:32sell340650.001.30561.30861.3006
68102005.04.01 15:32sell340750.001.30571.30871.3007
68112005.04.01 15:33sell340850.001.30561.30861.3006
68122005.04.01 15:33sell340950.001.30571.30871.3007
68132005.04.01 15:33sell341050.001.30561.30861.3006
68142005.04.01 15:33sell341150.001.30571.30871.3007
68152005.04.01 15:34sell341250.001.30561.30861.3006
68162005.04.01 15:34sell341350.001.30571.30871.3007
68172005.04.01 15:42t/p340750.001.30071.30871.300725000.007110901.89
68182005.04.01 15:42t/p340950.001.30071.30871.300725000.007135901.89
68192005.04.01 15:42t/p341150.001.30071.30871.300725000.007160901.89
68202005.04.01 15:42t/p341350.001.30071.30871.300725000.007185901.89
68212005.04.01 16:02t/p340550.001.30051.30851.300525000.007210901.89
68222005.04.01 16:02t/p340650.001.30061.30861.300625000.007235901.89
68232005.04.01 16:02t/p340850.001.30061.30861.300625000.007260901.89
68242005.04.01 16:02t/p341050.001.30061.30861.300625000.007285901.89
68252005.04.01 16:02t/p341250.001.30061.30861.300625000.007310901.89
68262005.04.01 16:02t/p340450.001.30011.30811.300125000.007335901.89
68272005.04.01 16:03buy341450.001.29931.29631.3043
68282005.04.01 16:03buy341550.001.29941.29641.3044
68292005.04.01 16:03buy341650.001.29941.29641.3044
68302005.04.01 16:04buy341750.001.29931.29631.3043
68312005.04.01 16:04buy341850.001.29941.29641.3044
68322005.04.01 16:04buy341950.001.29941.29641.3044
68332005.04.01 16:05buy342050.001.29931.29631.3043
68342005.04.01 16:05buy342150.001.29901.29601.3040
68352005.04.01 16:05buy342250.001.29881.29581.3038
68362005.04.01 16:05buy342350.001.29871.29571.3037
68372005.04.01 16:10s/l341450.001.29631.29631.3043-15000.007320901.89
68382005.04.01 16:10s/l341550.001.29641.29641.3044-15000.007305901.89
68392005.04.01 16:10s/l341650.001.29641.29641.3044-15000.007290901.89
68402005.04.01 16:10s/l341750.001.29631.29631.3043-15000.007275901.89
68412005.04.01 16:10s/l341850.001.29641.29641.3044-15000.007260901.89
68422005.04.01 16:10s/l341950.001.29641.29641.3044-15000.007245901.89
68432005.04.01 16:10s/l342050.001.29631.29631.3043-15000.007230901.89
68442005.04.01 16:10buy342450.001.29661.29361.3016
68452005.04.01 16:10buy342550.001.29671.29371.3017
68462005.04.01 16:10buy342650.001.29681.29381.3018
68472005.04.01 16:10buy342750.001.29691.29391.3019
68482005.04.01 16:11buy342850.001.29671.29371.3017
68492005.04.01 16:11buy342950.001.29661.29361.3016
68502005.04.01 16:11buy343050.001.29671.29371.3017
68512005.04.01 16:37s/l342150.001.29601.29601.3040-15000.007215901.89
68522005.04.01 16:37buy343150.001.29621.29321.3012
68532005.04.01 16:38s/l342250.001.29581.29581.3038-15000.007200901.89
68542005.04.01 16:38buy343250.001.29611.29311.3011
68552005.04.01 17:00s/l342350.001.29571.29571.3037-15000.007185901.89
68562005.04.01 17:00s/l342550.001.29371.29371.3017-15000.007170901.89
68572005.04.01 17:00s/l342650.001.29381.29381.3018-15000.007155901.89
68582005.04.01 17:00s/l342750.001.29391.29391.3019-15000.007140901.89
68592005.04.01 17:00s/l342850.001.29371.29371.3017-15000.007125901.89
68602005.04.01 17:00s/l343050.001.29371.29371.3017-15000.007110901.89
68612005.04.01 17:00buy343350.001.29401.29101.2990
68622005.04.01 17:00s/l342450.001.29361.29361.3016-15000.007095901.89
68632005.04.01 17:00s/l342950.001.29361.29361.3016-15000.007080901.89
68642005.04.01 17:00buy343450.001.29381.29081.2988
68652005.04.01 17:00buy343550.001.29361.29061.2986
68662005.04.01 17:00buy343650.001.29361.29061.2986
68672005.04.01 17:00buy343750.001.29361.29061.2986
68682005.04.01 17:00buy343850.001.29361.29061.2986
68692005.04.01 17:00buy343950.001.29361.29061.2986
68702005.04.01 17:00buy344050.001.29361.29061.2986
68712005.04.01 17:02s/l343150.001.29321.29321.3012-15000.007065901.89
68722005.04.01 17:02s/l343250.001.29311.29311.3011-15000.007050901.89
68732005.04.01 17:02s/l343350.001.29101.29101.2990-15000.007035901.89
68742005.04.01 17:02buy344150.001.29121.28821.2962
68752005.04.01 17:02s/l343450.001.29081.29081.2988-15000.007020901.89
68762005.04.01 17:02buy344250.001.29101.28801.2960
68772005.04.01 17:02s/l343550.001.29061.29061.2986-15000.007005901.89
68782005.04.01 17:02s/l343650.001.29061.29061.2986-15000.006990901.89
68792005.04.01 17:02s/l343750.001.29061.29061.2986-15000.006975901.89
68802005.04.01 17:02s/l343850.001.29061.29061.2986-15000.006960901.89
68812005.04.01 17:02s/l343950.001.29061.29061.2986-15000.006945901.89
68822005.04.01 17:02s/l344050.001.29061.29061.2986-15000.006930901.89
68832005.04.01 17:02buy344350.001.29081.28781.2958
68842005.04.01 17:02buy344450.001.29091.28791.2959
68852005.04.01 17:02buy344550.001.29101.28801.2960
68862005.04.01 17:02buy344650.001.29111.28811.2961
68872005.04.01 17:02buy344750.001.29091.28791.2959
68882005.04.01 17:03buy344850.001.29101.28801.2960
68892005.04.01 17:03buy344950.001.29081.28781.2958
68902005.04.01 17:03buy345050.001.29091.28791.2959
68912005.04.01 17:05s/l344150.001.28821.28821.2962-15000.006915901.89
68922005.04.01 17:05s/l344250.001.28801.28801.2960-15000.006900901.89
68932005.04.01 17:05s/l344350.001.28781.28781.2958-15000.006885901.89
68942005.04.01 17:05s/l344450.001.28791.28791.2959-15000.006870901.89
68952005.04.01 17:05s/l344550.001.28801.28801.2960-15000.006855901.89
68962005.04.01 17:05s/l344650.001.28811.28811.2961-15000.006840901.89
68972005.04.01 17:05s/l344750.001.28791.28791.2959-15000.006825901.89
68982005.04.01 17:05s/l344850.001.28801.28801.2960-15000.006810901.89
68992005.04.01 17:05s/l344950.001.28781.28781.2958-15000.006795901.89
69002005.04.01 17:05s/l345050.001.28791.28791.2959-15000.006780901.89
69012005.04.01 17:05sell345150.001.29051.29351.2855
69022005.04.01 17:05sell345250.001.29051.29351.2855
69032005.04.01 17:06sell345350.001.29051.29351.2855
69042005.04.01 17:06sell345450.001.29051.29351.2855
69052005.04.01 17:07sell345550.001.29051.29351.2855
69062005.04.01 17:12sell345650.001.29151.29451.2865
69072005.04.01 17:13sell345750.001.29151.29451.2865
69082005.04.01 17:13sell345850.001.29151.29451.2865
69092005.04.01 17:14sell345950.001.29151.29451.2865
69102005.04.01 17:14sell346050.001.29151.29451.2865
69112005.04.01 17:17s/l345150.001.29351.29351.2855-15000.006765901.89
69122005.04.01 17:17s/l345250.001.29351.29351.2855-15000.006750901.89
69132005.04.01 17:17s/l345350.001.29351.29351.2855-15000.006735901.89
69142005.04.01 17:17s/l345450.001.29351.29351.2855-15000.006720901.89
69152005.04.01 17:17s/l345550.001.29351.29351.2855-15000.006705901.89
69162005.04.01 17:17s/l345650.001.29451.29451.2865-15000.006690901.89
69172005.04.01 17:17s/l345750.001.29451.29451.2865-15000.006675901.89
69182005.04.01 17:17s/l345850.001.29451.29451.2865-15000.006660901.89
69192005.04.01 17:17s/l345950.001.29451.29451.2865-15000.006645901.89
69202005.04.01 17:17s/l346050.001.29451.29451.2865-15000.006630901.89
69212005.04.01 17:18buy346150.001.29021.28721.2952
69222005.04.01 17:18buy346250.001.28921.28621.2942
69232005.04.01 17:18buy346350.001.28871.28571.2937
69242005.04.01 17:18buy346450.001.28811.28511.2931
69252005.04.01 17:18t/p346250.001.29421.28621.294225000.006655901.89
69262005.04.01 17:18t/p346350.001.29371.28571.293725000.006680901.89
69272005.04.01 17:18t/p346450.001.29311.28511.293125000.006705901.89
69282005.04.01 17:18buy346550.001.28811.28511.2931
69292005.04.01 17:18t/p346550.001.29311.28511.293125000.006730901.89
69302005.04.01 17:19buy346650.001.28811.28511.2931
69312005.04.01 17:19t/p346650.001.29311.28511.293125000.006755901.89
69322005.04.01 17:19buy346750.001.28811.28511.2931
69332005.04.01 17:19t/p346750.001.29311.28511.293125000.006780901.89
69342005.04.01 17:20t/p346150.001.29521.28721.295225000.006805901.89
69352005.04.01 17:20sell346850.001.29731.30031.2923
69362005.04.01 17:20sell346950.001.29731.30031.2923
69372005.04.01 17:21sell347050.001.29731.30031.2923
69382005.04.01 17:21sell347150.001.29731.30031.2923
69392005.04.01 17:22sell347250.001.29731.30031.2923
69402005.04.01 17:22sell347350.001.29731.30031.2923
69412005.04.01 17:23sell347450.001.29731.30031.2923
69422005.04.01 17:23sell347550.001.29731.30031.2923
69432005.04.01 17:24sell347650.001.29731.30031.2923
69442005.04.01 17:25t/p346850.001.29231.30031.292325000.006830901.89
69452005.04.01 17:25t/p346950.001.29231.30031.292325000.006855901.89
69462005.04.01 17:25t/p347050.001.29231.30031.292325000.006880901.89
69472005.04.01 17:25t/p347150.001.29231.30031.292325000.006905901.89
69482005.04.01 17:25t/p347250.001.29231.30031.292325000.006930901.89
69492005.04.01 17:25t/p347350.001.29231.30031.292325000.006955901.89
69502005.04.01 17:25t/p347450.001.29231.30031.292325000.006980901.89
69512005.04.01 17:25t/p347550.001.29231.30031.292325000.007005901.89
69522005.04.01 17:25t/p347650.001.29231.30031.292325000.007030901.89
69532005.04.01 17:25sell347750.001.28981.29281.2848
69542005.04.01 17:25s/l347750.001.29281.29281.2848-15000.007015901.89
69552005.04.01 17:25buy347850.001.29091.28791.2959
69562005.04.01 17:25buy347950.001.28971.28671.2947
69572005.04.01 17:25buy348050.001.28931.28631.2943
69582005.04.01 17:25buy348150.001.28861.28561.2936
69592005.04.01 17:25t/p347850.001.29591.28791.295925000.007040901.89
69602005.04.01 17:25t/p347950.001.29471.28671.294725000.007065901.89
69612005.04.01 17:25t/p348050.001.29431.28631.294325000.007090901.89
69622005.04.01 17:25t/p348150.001.29361.28561.293625000.007115901.89
69632005.04.01 17:25buy348250.001.29091.28791.2959
69642005.04.01 17:25buy348350.001.28971.28671.2947
69652005.04.01 17:25buy348450.001.28931.28631.2943
69662005.04.01 17:25buy348550.001.28861.28561.2936
69672005.04.01 17:26t/p348250.001.29591.28791.295925000.007140901.89
69682005.04.01 17:26t/p348350.001.29471.28671.294725000.007165901.89
69692005.04.01 17:26t/p348450.001.29431.28631.294325000.007190901.89
69702005.04.01 17:26t/p348550.001.29361.28561.293625000.007215901.89
69712005.04.01 17:26buy348650.001.29091.28791.2959
69722005.04.01 17:26buy348750.001.28971.28671.2947
69732005.04.01 17:26buy348850.001.28931.28631.2943
69742005.04.01 17:26buy348950.001.28861.28561.2936
69752005.04.01 17:26t/p348650.001.29591.28791.295925000.007240901.89
69762005.04.01 17:26t/p348750.001.29471.28671.294725000.007265901.89
69772005.04.01 17:26t/p348850.001.29431.28631.294325000.007290901.89
69782005.04.01 17:26t/p348950.001.29361.28561.293625000.007315901.89
69792005.04.01 17:26buy349050.001.29091.28791.2959
69802005.04.01 17:26buy349150.001.28971.28671.2947
69812005.04.01 17:26buy349250.001.28931.28631.2943
69822005.04.01 17:26buy349350.001.28861.28561.2936
69832005.04.01 17:27t/p349050.001.29591.28791.295925000.007340901.89
69842005.04.01 17:27t/p349150.001.29471.28671.294725000.007365901.89
69852005.04.01 17:27t/p349250.001.29431.28631.294325000.007390901.89
69862005.04.01 17:27t/p349350.001.29361.28561.293625000.007415901.89
69872005.04.01 17:29buy349450.001.28861.28561.2936
69882005.04.01 17:30buy349550.001.28811.28511.2931
69892005.04.01 17:30buy349650.001.28801.28501.2930
69902005.04.01 17:30buy349750.001.28811.28511.2931
69912005.04.01 17:30buy349850.001.28801.28501.2930
69922005.04.01 17:30buy349950.001.28811.28511.2931
69932005.04.01 17:30buy350050.001.28821.28521.2932
69942005.04.01 17:30buy350150.001.28811.28511.2931
69952005.04.01 17:30buy350250.001.28801.28501.2930
69962005.04.01 17:30buy350350.001.28811.28511.2931
69972005.04.04 15:00s/l349450.001.28561.28561.2936-15488.507400413.39
69982005.04.04 15:00buy350450.001.28581.28281.2908
69992005.04.04 15:15s/l350050.001.28521.28521.2932-15488.507384924.89
70002005.04.04 15:15buy350550.001.28551.28251.2905
70012005.04.04 15:20s/l349550.001.28511.28511.2931-15488.507369436.39
70022005.04.04 15:20s/l349750.001.28511.28511.2931-15488.507353947.89
70032005.04.04 15:20s/l349950.001.28511.28511.2931-15488.507338459.39
70042005.04.04 15:20s/l350150.001.28511.28511.2931-15488.507322970.89
70052005.04.04 15:20s/l350350.001.28511.28511.2931-15488.507307482.39
70062005.04.04 15:20buy350650.001.28541.28241.2904
70072005.04.04 15:21buy350750.001.28541.28241.2904
70082005.04.04 15:22buy350850.001.28541.28241.2904
70092005.04.04 15:23buy350950.001.28551.28251.2905
70102005.04.04 15:23buy351050.001.28541.28241.2904
70112005.04.04 15:43s/l349650.001.28501.28501.2930-15488.507291993.89
70122005.04.04 15:43s/l349850.001.28501.28501.2930-15488.507276505.39
70132005.04.04 15:43s/l350250.001.28501.28501.2930-15488.507261016.89
70142005.04.04 15:43buy351150.001.28521.28221.2902
70152005.04.04 15:44buy351250.001.28521.28221.2902
70162005.04.04 15:44buy351350.001.28521.28221.2902
70172005.04.04 16:22s/l350450.001.28281.28281.2908-15000.007246016.89
70182005.04.04 16:22s/l350550.001.28251.28251.2905-15000.007231016.89
70192005.04.04 16:22s/l350950.001.28251.28251.2905-15000.007216016.89
70202005.04.04 16:22buy351450.001.28281.27981.2878
70212005.04.04 16:24buy351550.001.28281.27981.2878
70222005.04.04 16:24buy351650.001.28281.27981.2878
70232005.04.04 16:50s/l350650.001.28241.28241.2904-15000.007201016.89
70242005.04.04 16:50s/l350750.001.28241.28241.2904-15000.007186016.89
70252005.04.04 16:50s/l350850.001.28241.28241.2904-15000.007171016.89
70262005.04.04 16:50s/l351050.001.28241.28241.2904-15000.007156016.89
70272005.04.04 16:50buy351750.001.28271.27971.2877
70282005.04.04 16:50s/l351150.001.28221.28221.2902-15000.007141016.89
70292005.04.04 16:50s/l351250.001.28221.28221.2902-15000.007126016.89
70302005.04.04 16:50s/l351350.001.28221.28221.2902-15000.007111016.89
70312005.04.04 16:50buy351850.001.28241.27941.2874
70322005.04.04 16:50buy351950.001.28231.27931.2873
70332005.04.04 16:51buy352050.001.28241.27941.2874
70342005.04.04 16:51buy352150.001.28231.27931.2873
70352005.04.04 16:52buy352250.001.28231.27931.2873
70362005.04.04 16:53buy352350.001.28221.27921.2872
70372005.04.05 20:30t/p351950.001.28731.27931.287324511.507135528.39
70382005.04.05 20:30t/p352150.001.28731.27931.287324511.507160039.89
70392005.04.05 20:30t/p352250.001.28731.27931.287324511.507184551.39
70402005.04.05 20:30t/p352350.001.28721.27921.287224511.507209062.89
70412005.04.05 22:49t/p351850.001.28741.27941.287424511.507233574.39
70422005.04.05 22:49t/p352050.001.28741.27941.287424511.507258085.89
70432005.04.06 04:30t/p351750.001.28771.27971.287724023.007282108.89
70442005.04.06 04:30t/p351450.001.28781.27981.287824023.007306131.89
70452005.04.06 04:30t/p351550.001.28781.27981.287824023.007330154.89
70462005.04.06 04:30t/p351650.001.28781.27981.287824023.007354177.89
70472005.04.06 04:30buy352450.001.28751.28451.2925
70482005.04.06 04:30buy352550.001.28691.28391.2919
70492005.04.06 04:31buy352650.001.28691.28391.2919
70502005.04.06 04:45buy352750.001.28691.28391.2919
70512005.04.06 04:47buy352850.001.28691.28391.2919
70522005.04.06 04:49buy352950.001.28691.28391.2919
70532005.04.06 09:00buy353050.001.28691.28391.2919
70542005.04.06 09:01buy353150.001.28691.28391.2919
70552005.04.06 09:02buy353250.001.28691.28391.2919
70562005.04.06 09:03buy353350.001.28691.28391.2919
70572005.04.06 14:00s/l352450.001.28451.28451.2925-15000.007339177.89
70582005.04.06 14:00buy353450.001.28481.28181.2898
70592005.04.07 06:53t/p353450.001.28981.28181.289824511.507363689.39
70602005.04.07 08:21t/p352550.001.29191.28391.291924511.507388200.89
70612005.04.07 08:21t/p352650.001.29191.28391.291924511.507412712.39
70622005.04.07 08:21t/p352750.001.29191.28391.291924511.507437223.89
70632005.04.07 08:21t/p352850.001.29191.28391.291924511.507461735.39
70642005.04.07 08:21t/p352950.001.29191.28391.291924511.507486246.89
70652005.04.07 08:21t/p353050.001.29191.28391.291924511.507510758.39
70662005.04.07 08:21t/p353150.001.29191.28391.291924511.507535269.89
70672005.04.07 08:21t/p353250.001.29191.28391.291924511.507559781.39
70682005.04.07 08:21t/p353350.001.29191.28391.291924511.507584292.89
70692005.04.07 08:27buy353550.001.29161.28861.2966
70702005.04.07 08:29buy353650.001.29161.28861.2966
70712005.04.07 08:33buy353750.001.29161.28861.2966
70722005.04.07 08:34buy353850.001.29161.28861.2966
70732005.04.07 08:35buy353950.001.29161.28861.2966
70742005.04.07 10:30buy354050.001.29071.28771.2957
70752005.04.07 10:31buy354150.001.29071.28771.2957
70762005.04.07 10:32buy354250.001.29071.28771.2957
70772005.04.07 10:32buy354350.001.29071.28771.2957
70782005.04.07 10:33buy354450.001.29071.28771.2957
70792005.04.07 19:15s/l353550.001.28861.28861.2966-15000.007569292.89
70802005.04.07 19:15s/l353650.001.28861.28861.2966-15000.007554292.89
70812005.04.07 19:15s/l353750.001.28861.28861.2966-15000.007539292.89
70822005.04.07 19:15s/l353850.001.28861.28861.2966-15000.007524292.89
70832005.04.07 19:15s/l353950.001.28861.28861.2966-15000.007509292.89
70842005.04.07 19:15s/l354050.001.28771.28771.2957-15000.007494292.89
70852005.04.07 19:15s/l354150.001.28771.28771.2957-15000.007479292.89
70862005.04.07 19:15s/l354250.001.28771.28771.2957-15000.007464292.89
70872005.04.07 19:15s/l354350.001.28771.28771.2957-15000.007449292.89
70882005.04.07 19:15s/l354450.001.28771.28771.2957-15000.007434292.89
70892005.04.07 19:15sell354550.001.28891.29191.2839
70902005.04.07 19:15sell354650.001.29021.29321.2852
70912005.04.07 19:16sell354750.001.29021.29321.2852
70922005.04.07 19:42t/p354650.001.28521.29321.285225000.007459292.89
70932005.04.07 19:42t/p354750.001.28521.29321.285225000.007484292.89
70942005.04.08 01:30t/p354550.001.28391.29191.283925714.007510006.89
70952005.04.08 01:31sell354850.001.28451.28751.2795
70962005.04.08 01:31sell354950.001.28471.28771.2797
70972005.04.08 01:38sell355050.001.28461.28761.2796
70982005.04.08 01:44sell355150.001.28461.28761.2796
70992005.04.08 01:45sell355250.001.28471.28771.2797
71002005.04.08 01:45sell355350.001.28461.28761.2796
71012005.04.08 01:46sell355450.001.28471.28771.2797
71022005.04.08 01:47sell355550.001.28481.28781.2798
71032005.04.08 01:48sell355650.001.28481.28781.2798
71042005.04.08 16:30sell355750.001.28471.28771.2797
71052005.04.08 17:08s/l354850.001.28751.28751.2795-15000.007495006.89
71062005.04.08 17:08s/l354950.001.28771.28771.2797-15000.007480006.89
71072005.04.08 17:08s/l355050.001.28761.28761.2796-15000.007465006.89
71082005.04.08 17:08s/l355150.001.28761.28761.2796-15000.007450006.89
71092005.04.08 17:08s/l355250.001.28771.28771.2797-15000.007435006.89
71102005.04.08 17:08s/l355350.001.28761.28761.2796-15000.007420006.89
71112005.04.08 17:08s/l355450.001.28771.28771.2797-15000.007405006.89
71122005.04.08 17:08s/l355550.001.28781.28781.2798-15000.007390006.89
71132005.04.08 17:08s/l355650.001.28781.28781.2798-15000.007375006.89
71142005.04.08 17:08s/l355750.001.28771.28771.2797-15000.007360006.89
71152005.04.08 17:09buy355850.001.28591.28291.2909
71162005.04.08 17:09buy355950.001.28501.28201.2900
71172005.04.08 17:10buy356050.001.28471.28171.2897
71182005.04.08 17:11buy356150.001.28471.28171.2897
71192005.04.08 17:14buy356250.001.28471.28171.2897
71202005.04.08 17:15buy356350.001.28461.28161.2896
71212005.04.08 17:15buy356450.001.28471.28171.2897
71222005.04.08 17:16buy356550.001.28461.28161.2896
71232005.04.08 17:16buy356650.001.28471.28171.2897
71242005.04.08 17:16buy356750.001.28461.28161.2896
71252005.04.08 17:52t/p356050.001.28971.28171.289725000.007385006.89
71262005.04.08 17:52t/p356150.001.28971.28171.289725000.007410006.89
71272005.04.08 17:52t/p356250.001.28971.28171.289725000.007435006.89
71282005.04.08 17:52t/p356350.001.28961.28161.289625000.007460006.89
71292005.04.08 17:52t/p356450.001.28971.28171.289725000.007485006.89
71302005.04.08 17:52t/p356550.001.28961.28161.289625000.007510006.89
71312005.04.08 17:52t/p356650.001.28971.28171.289725000.007535006.89
71322005.04.08 17:52t/p356750.001.28961.28161.289625000.007560006.89
71332005.04.08 17:53t/p355850.001.29091.28291.290925000.007585006.89
71342005.04.08 17:53t/p355950.001.29001.28201.290025000.007610006.89
71352005.04.08 17:53buy356850.001.29001.28701.2950
71362005.04.08 17:53buy356950.001.28981.28681.2948
71372005.04.08 17:53buy357050.001.28841.28541.2934
71382005.04.08 17:53buy357150.001.28781.28481.2928
71392005.04.08 18:22t/p357150.001.29281.28481.292825000.007635006.89
71402005.04.11 05:00t/p357050.001.29341.28541.293424511.507659518.39
71412005.04.11 10:00t/p356850.001.29501.28701.295024511.507684029.89
71422005.04.11 10:00t/p356950.001.29481.28681.294824511.507708541.39
71432005.04.11 10:00buy357250.001.29481.29181.2998
71442005.04.11 10:00buy357350.001.29451.29151.2995
71452005.04.11 10:00buy357450.001.29431.29131.2993
71462005.04.11 10:00buy357550.001.29401.29101.2990
71472005.04.11 10:00buy357650.001.29401.29101.2990
71482005.04.11 10:00buy357750.001.29401.29101.2990
71492005.04.11 10:00buy357850.001.29401.29101.2990
71502005.04.11 10:01buy357950.001.29401.29101.2990
71512005.04.11 10:01buy358050.001.29401.29101.2990
71522005.04.11 10:01buy358150.001.29401.29101.2990
71532005.04.11 18:02t/p357250.001.29981.29181.299825000.007733541.39
71542005.04.11 18:02t/p357350.001.29951.29151.299525000.007758541.39
71552005.04.11 18:02t/p357450.001.29931.29131.299325000.007783541.39
71562005.04.11 18:02t/p357550.001.29901.29101.299025000.007808541.39
71572005.04.11 18:02t/p357650.001.29901.29101.299025000.007833541.39
71582005.04.11 18:02t/p357750.001.29901.29101.299025000.007858541.39
71592005.04.11 18:02t/p357850.001.29901.29101.299025000.007883541.39
71602005.04.11 18:02t/p357950.001.29901.29101.299025000.007908541.39
71612005.04.11 18:02t/p358050.001.29901.29101.299025000.007933541.39
71622005.04.11 18:02t/p358150.001.29901.29101.299025000.007958541.39
71632005.04.11 18:02buy358250.001.29831.29531.3033
71642005.04.11 18:03buy358350.001.29841.29541.3034
71652005.04.11 18:03buy358450.001.29741.29441.3024
71662005.04.11 18:04buy358550.001.29741.29441.3024
71672005.04.11 18:08buy358650.001.29741.29441.3024
71682005.04.11 18:09buy358750.001.29741.29441.3024
71692005.04.11 18:10buy358850.001.29741.29441.3024
71702005.04.11 18:10buy358950.001.29751.29451.3025
71712005.04.11 18:10buy359050.001.29741.29441.3024
71722005.04.11 18:10buy359150.001.29751.29451.3025
71732005.04.12 14:42s/l358250.001.29531.29531.3033-15488.507943052.89
71742005.04.12 14:42s/l358350.001.29541.29541.3034-15488.507927564.39
71752005.04.12 14:42s/l358450.001.29441.29441.3024-15488.507912075.89
71762005.04.12 14:42s/l358550.001.29441.29441.3024-15488.507896587.39
71772005.04.12 14:42s/l358650.001.29441.29441.3024-15488.507881098.89
71782005.04.12 14:42s/l358750.001.29441.29441.3024-15488.507865610.39
71792005.04.12 14:42s/l358850.001.29441.29441.3024-15488.507850121.89
71802005.04.12 14:42s/l358950.001.29451.29451.3025-15488.507834633.39
71812005.04.12 14:42s/l359050.001.29441.29441.3024-15488.507819144.89
71822005.04.12 14:42s/l359150.001.29451.29451.3025-15488.507803656.39
71832005.04.12 14:42buy359250.001.29371.29071.2987
71842005.04.12 14:42buy359350.001.29371.29071.2987
71852005.04.12 14:43buy359450.001.29371.29071.2987
71862005.04.12 14:43buy359550.001.29371.29071.2987
71872005.04.12 14:43buy359650.001.29371.29071.2987
71882005.04.12 14:44buy359750.001.29371.29071.2987
71892005.04.12 14:45buy359850.001.29311.29011.2981
71902005.04.12 14:45buy359950.001.29231.28931.2973
71912005.04.12 14:45buy360050.001.29181.28881.2968
71922005.04.12 14:45buy360150.001.29181.28881.2968
71932005.04.12 15:10s/l359250.001.29071.29071.2987-15000.007788656.39
71942005.04.12 15:10s/l359350.001.29071.29071.2987-15000.007773656.39
71952005.04.12 15:10s/l359450.001.29071.29071.2987-15000.007758656.39
71962005.04.12 15:10s/l359550.001.29071.29071.2987-15000.007743656.39
71972005.04.12 15:10s/l359650.001.29071.29071.2987-15000.007728656.39
71982005.04.12 15:10s/l359750.001.29071.29071.2987-15000.007713656.39
71992005.04.12 15:10buy360250.001.29081.28781.2958
72002005.04.12 15:10buy360350.001.29091.28791.2959
72012005.04.12 15:10s/l359850.001.29011.29011.2981-15000.007698656.39
72022005.04.12 15:10buy360450.001.29031.28731.2953
72032005.04.12 15:10buy360550.001.28981.28681.2948
72042005.04.12 15:10buy360650.001.28981.28681.2948
72052005.04.12 15:11buy360750.001.28981.28681.2948
72062005.04.12 15:11buy360850.001.28981.28681.2948
72072005.04.12 15:12s/l359950.001.28931.28931.2973-15000.007683656.39
72082005.04.12 15:12s/l360050.001.28881.28881.2968-15000.007668656.39
72092005.04.12 15:12s/l360150.001.28881.28881.2968-15000.007653656.39
72102005.04.12 15:12buy360950.001.28891.28591.2939
72112005.04.12 15:12buy361050.001.28901.28601.2940
72122005.04.12 15:12buy361150.001.28871.28571.2937
72132005.04.12 15:52s/l360250.001.28781.28781.2958-15000.007638656.39
72142005.04.12 15:52s/l360350.001.28791.28791.2959-15000.007623656.39
72152005.04.12 15:52buy361250.001.28801.28501.2930
72162005.04.12 15:53buy361350.001.28801.28501.2930
72172005.04.12 16:22s/l360450.001.28731.28731.2953-15000.007608656.39
72182005.04.12 16:22buy361450.001.28761.28461.2926
72192005.04.12 17:45s/l360550.001.28681.28681.2948-15000.007593656.39
72202005.04.12 17:45s/l360650.001.28681.28681.2948-15000.007578656.39
72212005.04.12 17:45s/l360750.001.28681.28681.2948-15000.007563656.39
72222005.04.12 17:45s/l360850.001.28681.28681.2948-15000.007548656.39
72232005.04.12 17:45buy361550.001.28711.28411.2921
72242005.04.12 17:45buy361650.001.28691.28391.2919
72252005.04.12 17:45buy361750.001.28681.28381.2918
72262005.04.12 17:46buy361850.001.28691.28391.2919
72272005.04.12 20:30t/p361550.001.29211.28411.292125000.007573656.39
72282005.04.12 20:30t/p361650.001.29191.28391.291925000.007598656.39
72292005.04.12 20:30t/p361750.001.29181.28381.291825000.007623656.39
72302005.04.12 20:30t/p361850.001.29191.28391.291925000.007648656.39
72312005.04.13 07:24t/p361450.001.29261.28461.292624511.507673167.89
72322005.04.13 08:17t/p361250.001.29301.28501.293024511.507697679.39
72332005.04.13 08:17t/p361350.001.29301.28501.293024511.507722190.89
72342005.04.13 08:45t/p361150.001.29371.28571.293724511.507746702.39
72352005.04.13 09:23t/p360950.001.29391.28591.293924511.507771213.89
72362005.04.13 09:23t/p361050.001.29401.28601.294024511.507795725.39
72372005.04.13 09:32buy361950.001.29381.29081.2988
72382005.04.13 09:33buy362050.001.29391.29091.2989
72392005.04.13 09:34buy362150.001.29381.29081.2988
72402005.04.13 09:34buy362250.001.29391.29091.2989
72412005.04.13 09:34buy362350.001.29381.29081.2988
72422005.04.13 09:35buy362450.001.29391.29091.2989
72432005.04.13 09:36buy362550.001.29381.29081.2988
72442005.04.13 09:36buy362650.001.29391.29091.2989
72452005.04.13 09:36buy362750.001.29381.29081.2988
72462005.04.13 09:36buy362850.001.29391.29091.2989
72472005.04.13 14:50s/l361950.001.29081.29081.2988-15000.007780725.39
72482005.04.13 14:50s/l362050.001.29091.29091.2989-15000.007765725.39
72492005.04.13 14:50s/l362150.001.29081.29081.2988-15000.007750725.39
72502005.04.13 14:50s/l362250.001.29091.29091.2989-15000.007735725.39
72512005.04.13 14:50s/l362350.001.29081.29081.2988-15000.007720725.39
72522005.04.13 14:50s/l362450.001.29091.29091.2989-15000.007705725.39
72532005.04.13 14:50s/l362550.001.29081.29081.2988-15000.007690725.39
72542005.04.13 14:50s/l362650.001.29091.29091.2989-15000.007675725.39
72552005.04.13 14:50s/l362750.001.29081.29081.2988-15000.007660725.39
72562005.04.13 14:50s/l362850.001.29091.29091.2989-15000.007645725.39
72572005.04.13 14:50sell362950.001.29141.29441.2864
72582005.04.13 14:50sell363050.001.29141.29441.2864
72592005.04.13 14:51sell363150.001.29141.29441.2864
72602005.04.13 14:51sell363250.001.29141.29441.2864
72612005.04.13 15:50t/p362950.001.28641.29441.286425000.007670725.39
72622005.04.13 15:50t/p363050.001.28641.29441.286425000.007695725.39
72632005.04.13 15:50t/p363150.001.28641.29441.286425000.007720725.39
72642005.04.13 15:50t/p363250.001.28641.29441.286425000.007745725.39
72652005.04.13 15:53buy363350.001.28581.28281.2908
72662005.04.13 15:53buy363450.001.28521.28221.2902
72672005.04.13 15:54buy363550.001.28521.28221.2902
72682005.04.13 15:54buy363650.001.28521.28221.2902
72692005.04.13 15:55buy363750.001.28521.28221.2902
72702005.04.13 15:56buy363850.001.28521.28221.2902
72712005.04.13 17:00t/p363350.001.29081.28281.290825000.007770725.39
72722005.04.13 17:00t/p363450.001.29021.28221.290225000.007795725.39
72732005.04.13 17:00t/p363550.001.29021.28221.290225000.007820725.39
72742005.04.13 17:00t/p363650.001.29021.28221.290225000.007845725.39
72752005.04.13 17:00t/p363750.001.29021.28221.290225000.007870725.39
72762005.04.13 17:00t/p363850.001.29021.28221.290225000.007895725.39
72772005.04.13 17:00buy363950.001.29201.28901.2970
72782005.04.13 17:00buy364050.001.29171.28871.2967
72792005.04.13 17:00buy364150.001.29041.28741.2954
72802005.04.13 17:00buy364250.001.29021.28721.2952
72812005.04.13 17:00buy364350.001.29001.28701.2950
72822005.04.13 17:01buy364450.001.29001.28701.2950
72832005.04.13 17:18buy364550.001.29011.28711.2951
72842005.04.13 17:18buy364650.001.28991.28691.2949
72852005.04.13 17:18buy364750.001.29001.28701.2950
72862005.04.13 17:19buy364850.001.29011.28711.2951
72872005.04.14 03:48s/l363950.001.28901.28901.2970-15488.507880236.89
72882005.04.14 03:48buy364950.001.28931.28631.2943
72892005.04.14 03:51s/l364050.001.28871.28871.2967-15488.507864748.39
72902005.04.14 03:51buy365050.001.28901.28601.2940
72912005.04.14 08:02s/l364150.001.28741.28741.2954-15488.507849259.89
72922005.04.14 08:02buy365150.001.28771.28471.2927
72932005.04.14 08:03s/l364250.001.28721.28721.2952-15488.507833771.39
72942005.04.14 08:03buy365250.001.28751.28451.2925
72952005.04.14 08:05s/l364350.001.28701.28701.2950-15488.507818282.89
72962005.04.14 08:05s/l364450.001.28701.28701.2950-15488.507802794.39
72972005.04.14 08:05s/l364550.001.28711.28711.2951-15488.507787305.89
72982005.04.14 08:05s/l364750.001.28701.28701.2950-15488.507771817.39
72992005.04.14 08:05s/l364850.001.28711.28711.2951-15488.507756328.89
73002005.04.14 08:05buy365350.001.28731.28431.2923
73012005.04.14 08:05s/l364650.001.28691.28691.2949-15488.507740840.39
73022005.04.14 08:05buy365450.001.28721.28421.2922
73032005.04.14 08:05buy365550.001.28711.28411.2921
73042005.04.14 08:06buy365650.001.28721.28421.2922
73052005.04.14 08:06buy365750.001.28731.28431.2923
73062005.04.14 08:06buy365850.001.28721.28421.2922
73072005.04.14 08:40s/l364950.001.28631.28631.2943-15000.007725840.39
73082005.04.14 08:40buy365950.001.28661.28361.2916
73092005.04.14 11:16s/l365050.001.28601.28601.2940-15000.007710840.39
73102005.04.14 11:16buy366050.001.28621.28321.2912
73112005.04.14 11:42s/l365150.001.28471.28471.2927-15000.007695840.39
73122005.04.14 11:42buy366150.001.28501.28201.2900
73132005.04.14 11:42s/l365250.001.28451.28451.2925-15000.007680840.39
73142005.04.14 11:42buy366250.001.28481.28181.2898
73152005.04.14 11:42s/l365350.001.28431.28431.2923-15000.007665840.39
73162005.04.14 11:42s/l365450.001.28421.28421.2922-15000.007650840.39
73172005.04.14 11:42s/l365550.001.28411.28411.2921-15000.007635840.39
73182005.04.14 11:42s/l365650.001.28421.28421.2922-15000.007620840.39
73192005.04.14 11:42s/l365750.001.28431.28431.2923-15000.007605840.39
73202005.04.14 11:42s/l365850.001.28421.28421.2922-15000.007590840.39
73212005.04.14 11:42buy366350.001.28431.28131.2893
73222005.04.14 11:42s/l365950.001.28361.28361.2916-15000.007575840.39
73232005.04.14 11:42buy366450.001.28371.28071.2887
73242005.04.14 11:43buy366550.001.28371.28071.2887
73252005.04.14 11:44buy366650.001.28371.28071.2887
73262005.04.14 11:44buy366750.001.28371.28071.2887
73272005.04.14 11:45buy366850.001.28371.28071.2887
73282005.04.14 11:46buy366950.001.28371.28071.2887
73292005.04.14 12:35s/l366050.001.28321.28321.2912-15000.007560840.39
73302005.04.14 12:35buy367050.001.28351.28051.2885
73312005.04.14 13:20s/l366150.001.28201.28201.2900-15000.007545840.39
73322005.04.14 13:20buy367150.001.28221.27921.2872
73332005.04.14 13:21s/l366250.001.28181.28181.2898-15000.007530840.39
73342005.04.14 13:21buy367250.001.28201.27901.2870
73352005.04.14 14:42s/l366350.001.28131.28131.2893-15000.007515840.39
73362005.04.14 14:42buy367350.001.28131.27831.2863
73372005.04.14 14:45s/l366450.001.28071.28071.2887-15000.007500840.39
73382005.04.14 14:45s/l366550.001.28071.28071.2887-15000.007485840.39
73392005.04.14 14:45s/l366650.001.28071.28071.2887-15000.007470840.39
73402005.04.14 14:45s/l366750.001.28071.28071.2887-15000.007455840.39
73412005.04.14 14:45s/l366850.001.28071.28071.2887-15000.007440840.39
73422005.04.14 14:45s/l366950.001.28071.28071.2887-15000.007425840.39
73432005.04.14 14:45buy367450.001.28091.27791.2859
73442005.04.14 14:45s/l367050.001.28051.28051.2885-15000.007410840.39
73452005.04.14 14:45buy367550.001.28081.27781.2858
73462005.04.14 14:45buy367650.001.28071.27771.2857
73472005.04.14 14:46buy367750.001.28081.27781.2858
73482005.04.14 14:46buy367850.001.28071.27771.2857
73492005.04.14 14:46buy367950.001.28081.27781.2858
73502005.04.14 14:46buy368050.001.28071.27771.2857
73512005.04.14 15:40s/l367150.001.27921.27921.2872-15000.007395840.39
73522005.04.14 15:40buy368150.001.27951.27651.2845
73532005.04.14 15:43s/l367250.001.27901.27901.2870-15000.007380840.39
73542005.04.14 15:43buy368250.001.27931.27631.2843
73552005.04.14 15:52s/l367350.001.27831.27831.2863-15000.007365840.39
73562005.04.14 15:52s/l367450.001.27791.27791.2859-15000.007350840.39
73572005.04.14 15:52buy368350.001.27821.27521.2832
73582005.04.14 15:53buy368450.001.27821.27521.2832
73592005.04.14 16:05s/l367550.001.27781.27781.2858-15000.007335840.39
73602005.04.14 16:05s/l367650.001.27771.27771.2857-15000.007320840.39
73612005.04.14 16:05s/l367750.001.27781.27781.2858-15000.007305840.39
73622005.04.14 16:05s/l367850.001.27771.27771.2857-15000.007290840.39
73632005.04.14 16:05s/l367950.001.27781.27781.2858-15000.007275840.39
73642005.04.14 16:05s/l368050.001.27771.27771.2857-15000.007260840.39
73652005.04.14 16:05buy368550.001.27791.27491.2829
73662005.04.14 16:05buy368650.001.27801.27501.2830
73672005.04.14 16:06buy368750.001.27791.27491.2829
73682005.04.14 16:06buy368850.001.27801.27501.2830
73692005.04.14 16:07buy368950.001.27791.27491.2829
73702005.04.14 16:07buy369050.001.27781.27481.2828
73712005.04.15 09:52t/p369050.001.28281.27481.282823534.507284374.89
73722005.04.15 09:52t/p368550.001.28291.27491.282923534.507307909.39
73732005.04.15 09:52t/p368750.001.28291.27491.282923534.507331443.89
73742005.04.15 09:52t/p368950.001.28291.27491.282923534.507354978.39
73752005.04.15 09:52t/p368350.001.28321.27521.283223534.507378512.89
73762005.04.15 09:52t/p368450.001.28321.27521.283223534.507402047.39
73772005.04.15 09:52t/p368650.001.28301.27501.283023534.507425581.89
73782005.04.15 09:52t/p368850.001.28301.27501.283023534.507449116.39
73792005.04.15 10:23t/p368150.001.28451.27651.284523534.507472650.89
73802005.04.15 10:23t/p368250.001.28431.27631.284323534.507496185.39
73812005.04.15 10:23buy369150.001.28421.28121.2892
73822005.04.15 10:30buy369250.001.28431.28131.2893
73832005.04.15 10:30buy369350.001.28441.28141.2894
73842005.04.15 10:31buy369450.001.28431.28131.2893
73852005.04.15 10:31buy369550.001.28441.28141.2894
73862005.04.15 10:31buy369650.001.28431.28131.2893
73872005.04.15 10:31buy369750.001.28441.28141.2894
73882005.04.15 10:33buy369850.001.28431.28131.2893
73892005.04.15 10:33buy369950.001.28441.28141.2894
73902005.04.15 10:34buy370050.001.28431.28131.2893
73912005.04.15 14:53t/p369150.001.28921.28121.289225000.007521185.39
73922005.04.15 14:53t/p369250.001.28931.28131.289325000.007546185.39
73932005.04.15 14:53t/p369450.001.28931.28131.289325000.007571185.39
73942005.04.15 14:53t/p369650.001.28931.28131.289325000.007596185.39
73952005.04.15 14:53t/p369850.001.28931.28131.289325000.007621185.39
73962005.04.15 14:53t/p370050.001.28931.28131.289325000.007646185.39
73972005.04.15 15:47t/p369350.001.28941.28141.289425000.007671185.39
73982005.04.15 15:47t/p369550.001.28941.28141.289425000.007696185.39
73992005.04.15 15:47t/p369750.001.28941.28141.289425000.007721185.39
74002005.04.15 15:47t/p369950.001.28941.28141.289425000.007746185.39
74012005.04.15 15:47buy370150.001.28921.28621.2942
74022005.04.15 15:47buy370250.001.28921.28621.2942
74032005.04.15 15:47buy370350.001.28861.28561.2936
74042005.04.15 15:48buy370450.001.28861.28561.2936
74052005.04.15 15:48buy370550.001.28861.28561.2936
74062005.04.15 15:49buy370650.001.28861.28561.2936
74072005.04.15 15:55buy370750.001.28811.28511.2931
74082005.04.15 15:55buy370850.001.28811.28511.2931
74092005.04.15 15:56buy370950.001.28811.28511.2931
74102005.04.15 15:56buy371050.001.28811.28511.2931
74112005.04.15 16:15t/p370750.001.29311.28511.293125000.007771185.39
74122005.04.15 16:15t/p370850.001.29311.28511.293125000.007796185.39
74132005.04.15 16:15t/p370950.001.29311.28511.293125000.007821185.39
74142005.04.15 16:15t/p371050.001.29311.28511.293125000.007846185.39
74152005.04.15 16:42t/p370350.001.29361.28561.293625000.007871185.39
74162005.04.15 16:42t/p370450.001.29361.28561.293625000.007896185.39
74172005.04.15 16:42t/p370550.001.29361.28561.293625000.007921185.39
74182005.04.15 16:42t/p370650.001.29361.28561.293625000.007946185.39
74192005.04.18 03:00buy371150.001.28781.28481.2928
74202005.04.18 03:01buy371250.001.28781.28481.2928
74212005.04.18 03:04buy371350.001.28781.28481.2928
74222005.04.18 03:07buy371450.001.28781.28481.2928
74232005.04.18 03:24buy371550.001.28781.28481.2928
74242005.04.18 03:24buy371650.001.28781.28481.2928
74252005.04.18 03:27buy371750.001.28781.28481.2928
74262005.04.18 08:45t/p371150.001.29281.28481.292825000.007971185.39
74272005.04.18 08:45t/p371250.001.29281.28481.292825000.007996185.39
74282005.04.18 08:45t/p371350.001.29281.28481.292825000.008021185.39
74292005.04.18 08:45t/p371450.001.29281.28481.292825000.008046185.39
74302005.04.18 08:45t/p371550.001.29281.28481.292825000.008071185.39
74312005.04.18 08:45t/p371650.001.29281.28481.292825000.008096185.39
74322005.04.18 08:45t/p371750.001.29281.28481.292825000.008121185.39
74332005.04.18 08:53t/p370150.001.29421.28621.294224511.508145696.89
74342005.04.18 08:53t/p370250.001.29421.28621.294224511.508170208.39
74352005.04.18 08:53buy371850.001.29341.29041.2984
74362005.04.18 08:53buy371950.001.29341.29041.2984
74372005.04.18 08:54buy372050.001.29341.29041.2984
74382005.04.18 10:50t/p371850.001.29841.29041.298425000.008195208.39
74392005.04.18 10:50t/p371950.001.29841.29041.298425000.008220208.39
74402005.04.18 10:50t/p372050.001.29841.29041.298425000.008245208.39
74412005.04.18 10:51buy372150.001.29821.29521.3032
74422005.04.18 10:51buy372250.001.29831.29531.3033
74432005.04.18 11:00buy372350.001.29751.29451.3025
74442005.04.18 11:00buy372450.001.29751.29451.3025
74452005.04.18 11:01buy372550.001.29751.29451.3025
74462005.04.18 11:10buy372650.001.29751.29451.3025
74472005.04.18 11:10buy372750.001.29761.29461.3026
74482005.04.18 11:11buy372850.001.29751.29451.3025
74492005.04.18 11:12buy372950.001.29761.29461.3026
74502005.04.18 11:12buy373050.001.29751.29451.3025
74512005.04.18 17:22t/p372350.001.30251.29451.302525000.008270208.39
74522005.04.18 17:22t/p372450.001.30251.29451.302525000.008295208.39
74532005.04.18 17:22t/p372550.001.30251.29451.302525000.008320208.39
74542005.04.18 17:22t/p372650.001.30251.29451.302525000.008345208.39
74552005.04.18 17:22t/p372850.001.30251.29451.302525000.008370208.39
74562005.04.18 17:22t/p373050.001.30251.29451.302525000.008395208.39
74572005.04.18 17:23t/p372750.001.30261.29461.302625000.008420208.39
74582005.04.18 17:23t/p372950.001.30261.29461.302625000.008445208.39
74592005.04.18 17:50t/p372150.001.30321.29521.303225000.008470208.39
74602005.04.18 17:50t/p372250.001.30331.29531.303325000.008495208.39
74612005.04.18 17:50buy373150.001.30311.30011.3081
74622005.04.18 17:50buy373250.001.30321.30021.3082
74632005.04.18 17:50buy373350.001.30281.29981.3078
74642005.04.18 17:50buy373450.001.30271.29971.3077
74652005.04.18 17:51buy373550.001.30281.29981.3078
74662005.04.18 17:51buy373650.001.30271.29971.3077
74672005.04.18 17:52buy373750.001.30281.29981.3078
74682005.04.18 17:52buy373850.001.30271.29971.3077
74692005.04.18 19:02buy373950.001.30221.29921.3072
74702005.04.18 19:03buy374050.001.30201.29901.3070
74712005.04.19 10:30s/l373150.001.30011.30011.3081-15488.508479719.89
74722005.04.19 10:30s/l373250.001.30021.30021.3082-15488.508464231.39
74732005.04.19 10:30s/l373350.001.29981.29981.3078-15488.508448742.89
74742005.04.19 10:30s/l373450.001.29971.29971.3077-15488.508433254.39
74752005.04.19 10:30s/l373550.001.29981.29981.3078-15488.508417765.89
74762005.04.19 10:30s/l373650.001.29971.29971.3077-15488.508402277.39
74772005.04.19 10:30s/l373750.001.29981.29981.3078-15488.508386788.89
74782005.04.19 10:30s/l373850.001.29971.29971.3077-15488.508371300.39
74792005.04.19 10:30buy374150.001.29961.29661.3046
74802005.04.19 10:30s/l373950.001.29921.29921.3072-15488.508355811.89
74812005.04.19 10:30buy374250.001.29951.29651.3045
74822005.04.19 10:30buy374350.001.29961.29661.3046
74832005.04.19 10:30buy374450.001.29951.29651.3045
74842005.04.19 10:31buy374550.001.29961.29661.3046
74852005.04.19 10:31buy374650.001.29951.29651.3045
74862005.04.19 10:31buy374750.001.29961.29661.3046
74872005.04.19 10:31buy374850.001.29951.29651.3045
74882005.04.19 10:32buy374950.001.29961.29661.3046
74892005.04.19 10:48s/l374050.001.29901.29901.3070-15488.508340323.39
74902005.04.19 10:48buy375050.001.29931.29631.3043
74912005.04.19 16:35t/p374150.001.30461.29661.304625000.008365323.39
74922005.04.19 16:35t/p374250.001.30451.29651.304525000.008390323.39
74932005.04.19 16:35t/p374350.001.30461.29661.304625000.008415323.39
74942005.04.19 16:35t/p374450.001.30451.29651.304525000.008440323.39
74952005.04.19 16:35t/p374550.001.30461.29661.304625000.008465323.39
74962005.04.19 16:35t/p374650.001.30451.29651.304525000.008490323.39
74972005.04.19 16:35t/p374750.001.30461.29661.304625000.008515323.39
74982005.04.19 16:35t/p374850.001.30451.29651.304525000.008540323.39
74992005.04.19 16:35t/p374950.001.30461.29661.304625000.008565323.39
75002005.04.19 16:35t/p375050.001.30431.29631.304325000.008590323.39
75012005.04.19 16:35sell375150.001.30541.30841.3004
75022005.04.19 16:36sell375250.001.30541.30841.3004
75032005.04.19 16:36sell375350.001.30541.30841.3004
75042005.04.19 16:37sell375450.001.30541.30841.3004
75052005.04.19 16:38sell375550.001.30541.30841.3004
75062005.04.19 16:38sell375650.001.30541.30841.3004
75072005.04.19 21:02sell375750.001.30581.30881.3008
75082005.04.19 21:02sell375850.001.30571.30871.3007
75092005.04.19 21:03sell375950.001.30561.30861.3006
75102005.04.19 21:03sell376050.001.30591.30891.3009
75112005.04.20 03:52s/l375150.001.30841.30841.3004-14762.008575561.39
75122005.04.20 03:52s/l375250.001.30841.30841.3004-14762.008560799.39
75132005.04.20 03:52s/l375350.001.30841.30841.3004-14762.008546037.39
75142005.04.20 03:52s/l375450.001.30841.30841.3004-14762.008531275.39
75152005.04.20 03:52s/l375550.001.30841.30841.3004-14762.008516513.39
75162005.04.20 03:52s/l375650.001.30841.30841.3004-14762.008501751.39
75172005.04.20 03:52sell376150.001.30811.31111.3031
75182005.04.20 03:54sell376250.001.30801.31101.3030
75192005.04.20 03:54sell376350.001.30811.31111.3031
75202005.04.20 03:56sell376450.001.30801.31101.3030
75212005.04.20 03:56sell376550.001.30811.31111.3031
75222005.04.20 11:48t/p376150.001.30311.31111.303125000.008526751.39
75232005.04.20 11:48t/p376350.001.30311.31111.303125000.008551751.39
75242005.04.20 11:48t/p376550.001.30311.31111.303125000.008576751.39
75252005.04.20 14:32t/p376250.001.30301.31101.303025000.008601751.39
75262005.04.20 14:32t/p376450.001.30301.31101.303025000.008626751.39
75272005.04.20 14:35t/p376050.001.30091.30891.300925238.008651989.39
75282005.04.20 14:35t/p375750.001.30081.30881.300825238.008677227.39
75292005.04.20 14:40t/p375850.001.30071.30871.300725238.008702465.39
75302005.04.20 14:40t/p375950.001.30061.30861.300625238.008727703.39
75312005.04.20 14:40sell376650.001.30071.30371.2957
75322005.04.20 14:40sell376750.001.30071.30371.2957
75332005.04.20 14:40sell376850.001.30121.30421.2962
75342005.04.20 14:41sell376950.001.30121.30421.2962
75352005.04.20 14:41sell377050.001.30121.30421.2962
75362005.04.20 14:42sell377150.001.30111.30411.2961
75372005.04.20 14:42sell377250.001.30101.30401.2960
75382005.04.20 14:42sell377350.001.30111.30411.2961
75392005.04.20 14:42sell377450.001.30191.30491.2969
75402005.04.20 14:43sell377550.001.30191.30491.2969
75412005.04.20 15:50s/l376650.001.30371.30371.2957-15000.008712703.39
75422005.04.20 15:50s/l376750.001.30371.30371.2957-15000.008697703.39
75432005.04.20 15:50sell377650.001.30361.30661.2986
75442005.04.20 15:50s/l377250.001.30401.30401.2960-15000.008682703.39
75452005.04.20 15:50sell377750.001.30371.30671.2987
75462005.04.20 15:50sell377850.001.30361.30661.2986
75472005.04.20 15:50s/l377150.001.30411.30411.2961-15000.008667703.39
75482005.04.20 15:50s/l377350.001.30411.30411.2961-15000.008652703.39
75492005.04.20 15:50sell377950.001.30381.30681.2988
75502005.04.20 15:51sell378050.001.30371.30671.2987
75512005.04.20 16:00s/l376850.001.30421.30421.2962-15000.008637703.39
75522005.04.20 16:00s/l376950.001.30421.30421.2962-15000.008622703.39
75532005.04.20 16:00s/l377050.001.30421.30421.2962-15000.008607703.39
75542005.04.20 16:00sell378150.001.30441.30741.2994
75552005.04.20 16:00sell378250.001.30431.30731.2993
75562005.04.20 16:00sell378350.001.30451.30751.2995
75572005.04.20 16:00s/l377450.001.30491.30491.2969-15000.008592703.39
75582005.04.20 16:00s/l377550.001.30491.30491.2969-15000.008577703.39
75592005.04.20 16:00sell378450.001.30461.30761.2996
75602005.04.20 16:00sell378550.001.30451.30751.2995
75612005.04.20 16:32s/l377650.001.30661.30661.2986-15000.008562703.39
75622005.04.20 16:32s/l377750.001.30671.30671.2987-15000.008547703.39
75632005.04.20 16:32s/l377850.001.30661.30661.2986-15000.008532703.39
75642005.04.20 16:32s/l377950.001.30681.30681.2988-15000.008517703.39
75652005.04.20 16:32s/l378050.001.30671.30671.2987-15000.008502703.39
75662005.04.20 16:32sell378650.001.30661.30961.3016
75672005.04.20 16:32s/l378150.001.30741.30741.2994-15000.008487703.39
75682005.04.20 16:32s/l378250.001.30731.30731.2993-15000.008472703.39
75692005.04.20 16:32sell378750.001.30711.31011.3021
75702005.04.20 16:32s/l378350.001.30751.30751.2995-15000.008457703.39
75712005.04.20 16:32s/l378550.001.30751.30751.2995-15000.008442703.39
75722005.04.20 16:32sell378850.001.30721.31021.3022
75732005.04.20 16:32sell378950.001.30711.31011.3021
75742005.04.20 16:32sell379050.001.30721.31021.3022
75752005.04.20 16:33sell379150.001.30711.31011.3021
75762005.04.20 16:33sell379250.001.30721.31021.3022
75772005.04.20 16:33sell379350.001.30711.31011.3021
75782005.04.20 16:33sell379450.001.30721.31021.3022
75792005.04.20 16:37s/l378450.001.30761.30761.2996-15000.008427703.39
75802005.04.20 16:37sell379550.001.30751.31051.3025
75812005.04.20 17:22s/l378650.001.30961.30961.3016-15000.008412703.39
75822005.04.20 17:22s/l378750.001.31011.31011.3021-15000.008397703.39
75832005.04.20 17:22s/l378850.001.31021.31021.3022-15000.008382703.39
75842005.04.20 17:22s/l378950.001.31011.31011.3021-15000.008367703.39
75852005.04.20 17:22s/l379050.001.31021.31021.3022-15000.008352703.39
75862005.04.20 17:22s/l379150.001.31011.31011.3021-15000.008337703.39
75872005.04.20 17:22s/l379250.001.31021.31021.3022-15000.008322703.39
75882005.04.20 17:22s/l379350.001.31011.31011.3021-15000.008307703.39
75892005.04.20 17:22s/l379450.001.31021.31021.3022-15000.008292703.39
75902005.04.20 17:22s/l379550.001.31051.31051.3025-15000.008277703.39
75912005.04.20 17:22buy379650.001.31001.30701.3150
75922005.04.20 17:22buy379750.001.30981.30681.3148
75932005.04.20 17:23buy379850.001.30841.30541.3134
75942005.04.20 17:23buy379950.001.30771.30471.3127
75952005.04.20 17:24buy380050.001.30771.30471.3127
75962005.04.20 18:10buy380150.001.30771.30471.3127
75972005.04.20 18:10buy380250.001.30761.30461.3126
75982005.04.20 18:11buy380350.001.30771.30471.3127
75992005.04.20 18:11buy380450.001.30761.30461.3126
76002005.04.20 18:12buy380550.001.30761.30461.3126
76012005.04.20 18:13s/l379650.001.30701.30701.3150-15000.008262703.39
76022005.04.20 18:13buy380650.001.30731.30431.3123
76032005.04.21 13:35s/l379750.001.30681.30681.3148-15488.508247214.89
76042005.04.21 13:35buy380750.001.30711.30411.3121
76052005.04.21 13:40s/l379850.001.30541.30541.3134-15488.508231726.39
76062005.04.21 13:40buy380850.001.30571.30271.3107
76072005.04.21 16:05t/p380850.001.31071.30271.310725000.008256726.39
76082005.04.21 17:22t/p380650.001.31231.30431.312324511.508281237.89
76092005.04.21 17:22t/p380750.001.31211.30411.312125000.008306237.89
76102005.04.21 18:05buy380950.001.30531.30231.3103
76112005.04.21 18:05buy381050.001.30541.30241.3104
76122005.04.21 18:05s/l379950.001.30471.30471.3127-15488.508290749.39
76132005.04.21 18:05s/l380050.001.30471.30471.3127-15488.508275260.89
76142005.04.21 18:05s/l380150.001.30471.30471.3127-15488.508259772.39
76152005.04.21 18:05s/l380250.001.30461.30461.3126-15488.508244283.89
76162005.04.21 18:05s/l380350.001.30471.30471.3127-15488.508228795.39
76172005.04.21 18:05s/l380450.001.30461.30461.3126-15488.508213306.89
76182005.04.21 18:05s/l380550.001.30461.30461.3126-15488.508197818.39
76192005.04.21 18:05buy381150.001.30471.30171.3097
76202005.04.21 18:05buy381250.001.30291.29991.3079
76212005.04.21 18:06buy381350.001.30291.29991.3079
76222005.04.21 18:06buy381450.001.30291.29991.3079
76232005.04.21 18:07buy381550.001.30291.29991.3079
76242005.04.21 18:07buy381650.001.30291.29991.3079
76252005.04.21 18:08buy381750.001.30291.29991.3079
76262005.04.21 18:09buy381850.001.30291.29991.3079
76272005.04.21 18:17t/p381250.001.30791.29991.307925000.008222818.39
76282005.04.21 18:17t/p381350.001.30791.29991.307925000.008247818.39
76292005.04.21 18:17t/p381450.001.30791.29991.307925000.008272818.39
76302005.04.21 18:17t/p381550.001.30791.29991.307925000.008297818.39
76312005.04.21 18:17t/p381650.001.30791.29991.307925000.008322818.39
76322005.04.21 18:17t/p381750.001.30791.29991.307925000.008347818.39
76332005.04.21 18:17t/p381850.001.30791.29991.307925000.008372818.39
76342005.04.21 18:32s/l381050.001.30241.30241.3104-15000.008357818.39
76352005.04.21 18:32buy381950.001.30271.29971.3077
76362005.04.21 18:33buy382050.001.30271.29971.3077
76372005.04.21 18:34buy382150.001.30271.29971.3077
76382005.04.21 18:34buy382250.001.30271.29971.3077
76392005.04.21 18:35buy382350.001.30271.29971.3077
76402005.04.21 18:35buy382450.001.30281.29981.3078
76412005.04.21 18:35buy382550.001.30291.29991.3079
76422005.04.21 18:35buy382650.001.30281.29981.3078
76432005.04.22 03:20s/l380950.001.30231.30231.3103-16465.508341352.89
76442005.04.22 03:20buy382750.001.30261.29961.3076
76452005.04.22 13:10t/p382750.001.30761.29961.307625000.008366352.89
76462005.04.22 13:13t/p381950.001.30771.29971.307723534.508389887.39
76472005.04.22 13:13t/p382050.001.30771.29971.307723534.508413421.89
76482005.04.22 13:13t/p382150.001.30771.29971.307723534.508436956.39
76492005.04.22 13:13t/p382250.001.30771.29971.307723534.508460490.89
76502005.04.22 13:13t/p382350.001.30771.29971.307723534.508484025.39
76512005.04.22 13:23t/p382450.001.30781.29981.307823534.508507559.89
76522005.04.22 13:23t/p382650.001.30781.29981.307823534.508531094.39
76532005.04.22 13:23t/p382550.001.30791.29991.307923534.508554628.89
76542005.04.25 02:00s/l381150.001.30171.30171.3097-16954.008537674.89
76552005.04.25 02:00sell382850.001.30221.30521.2972
76562005.04.25 02:00sell382950.001.30391.30691.2989
76572005.04.25 02:00sell383050.001.30441.30741.2994
76582005.04.25 02:00sell383150.001.30441.30741.2994
76592005.04.25 02:01sell383250.001.30441.30741.2994
76602005.04.25 02:01sell383350.001.30441.30741.2994
76612005.04.25 02:02sell383450.001.30441.30741.2994
76622005.04.25 02:07sell383550.001.30451.30751.2995
76632005.04.25 02:07sell383650.001.30461.30761.2996
76642005.04.25 02:07sell383750.001.30451.30751.2995
76652005.04.25 10:30t/p383550.001.29951.30751.299525000.008562674.89
76662005.04.25 10:30t/p383650.001.29961.30761.299625000.008587674.89
76672005.04.25 10:30t/p383750.001.29951.30751.299525000.008612674.89
76682005.04.25 10:30t/p383050.001.29941.30741.299425000.008637674.89
76692005.04.25 10:30t/p383150.001.29941.30741.299425000.008662674.89
76702005.04.25 10:30t/p383250.001.29941.30741.299425000.008687674.89
76712005.04.25 10:30t/p383350.001.29941.30741.299425000.008712674.89
76722005.04.25 10:30t/p383450.001.29941.30741.299425000.008737674.89
76732005.04.25 10:32t/p382950.001.29891.30691.298925000.008762674.89
76742005.04.25 11:22t/p382850.001.29721.30521.297225000.008787674.89
76752005.04.25 11:22sell383850.001.29681.29981.2918
76762005.04.25 11:23sell383950.001.29731.30031.2923
76772005.04.25 11:23sell384050.001.29721.30021.2922
76782005.04.25 11:23sell384150.001.29771.30071.2927
76792005.04.25 11:23sell384250.001.29861.30161.2936
76802005.04.25 11:23sell384350.001.29851.30151.2935
76812005.04.25 11:24sell384450.001.29861.30161.2936
76822005.04.25 15:00sell384550.001.29901.30201.2940
76832005.04.25 15:00sell384650.001.29901.30201.2940
76842005.04.25 15:01sell384750.001.29901.30201.2940
76852005.04.25 21:00s/l383850.001.29981.29981.2918-15000.008772674.89
76862005.04.25 21:00sell384850.001.29951.30251.2945
76872005.04.25 21:10s/l384050.001.30021.30021.2922-15000.008757674.89
76882005.04.25 21:10sell384950.001.29991.30291.2949
76892005.04.25 21:12s/l383950.001.30031.30031.2923-15000.008742674.89
76902005.04.25 21:12sell385050.001.30001.30301.2950
76912005.04.25 22:24s/l384150.001.30071.30071.2927-15000.008727674.89
76922005.04.25 22:24sell385150.001.30041.30341.2954
76932005.04.26 06:10s/l384250.001.30161.30161.2936-14762.008712912.89
76942005.04.26 06:10s/l384350.001.30151.30151.2935-14762.008698150.89
76952005.04.26 06:10s/l384450.001.30161.30161.2936-14762.008683388.89
76962005.04.26 06:10sell385250.001.30131.30431.2963
76972005.04.26 06:11sell385350.001.30121.30421.2962
76982005.04.26 06:12sell385450.001.30131.30431.2963
76992005.04.26 16:00t/p384950.001.29491.30291.294925238.008708626.89
77002005.04.26 16:00t/p385050.001.29501.30301.295025238.008733864.89
77012005.04.26 16:00t/p385150.001.29541.30341.295425238.008759102.89
77022005.04.26 16:00t/p385250.001.29631.30431.296325000.008784102.89
77032005.04.26 16:00t/p385350.001.29621.30421.296225000.008809102.89
77042005.04.26 16:00t/p385450.001.29631.30431.296325000.008834102.89
77052005.04.27 07:40t/p384850.001.29451.30251.294525476.008859578.89
77062005.04.27 07:41t/p384550.001.29401.30201.294025476.008885054.89
77072005.04.27 07:41t/p384650.001.29401.30201.294025476.008910530.89
77082005.04.27 07:41t/p384750.001.29401.30201.294025476.008936006.89
77092005.04.27 07:41sell385550.001.29471.29771.2897
77102005.04.27 07:41sell385650.001.29551.29851.2905
77112005.04.27 07:45sell385750.001.29571.29871.2907
77122005.04.27 07:45sell385850.001.29611.29911.2911
77132005.04.27 07:46sell385950.001.29621.29921.2912
77142005.04.27 07:47sell386050.001.29611.29911.2911
77152005.04.27 07:47sell386150.001.29621.29921.2912
77162005.04.27 07:48sell386250.001.29621.29921.2912
77172005.04.27 07:48sell386350.001.29611.29911.2911
77182005.04.27 08:53t/p385850.001.29111.29911.291125000.008961006.89
77192005.04.27 08:53t/p385950.001.29121.29921.291225000.008986006.89
77202005.04.27 08:53t/p386050.001.29111.29911.291125000.009011006.89
77212005.04.27 08:53t/p386150.001.29121.29921.291225000.009036006.89
77222005.04.27 08:53t/p386250.001.29121.29921.291225000.009061006.89
77232005.04.27 08:53t/p386350.001.29111.29911.291125000.009086006.89
77242005.04.27 09:22t/p385750.001.29071.29871.290725000.009111006.89
77252005.04.27 14:32sell386450.001.29711.30011.2921
77262005.04.27 14:32s/l385550.001.29771.29771.2897-15000.009096006.89
77272005.04.27 14:32sell386550.001.29741.30041.2924
77282005.04.27 14:33sell386650.001.29741.30041.2924
77292005.04.27 14:34sell386750.001.29741.30041.2924
77302005.04.27 14:34sell386850.001.29741.30041.2924
77312005.04.27 14:34sell386950.001.29741.30041.2924
77322005.04.27 14:35sell387050.001.29751.30051.2925
77332005.04.27 14:35sell387150.001.29761.30061.2926
77342005.04.27 14:35sell387250.001.29751.30051.2925
77352005.04.27 15:23s/l385650.001.29851.29851.2905-15000.009081006.89
77362005.04.27 15:23sell387350.001.29871.30171.2937
77372005.04.27 18:00t/p387050.001.29251.30051.292525000.009106006.89
77382005.04.27 18:00t/p387150.001.29261.30061.292625000.009131006.89
77392005.04.27 18:00t/p387250.001.29251.30051.292525000.009156006.89
77402005.04.27 18:00t/p387350.001.29371.30171.293725000.009181006.89
77412005.04.27 18:00t/p386550.001.29241.30041.292425000.009206006.89
77422005.04.27 18:00t/p386650.001.29241.30041.292425000.009231006.89
77432005.04.27 18:00t/p386750.001.29241.30041.292425000.009256006.89
77442005.04.27 18:00t/p386850.001.29241.30041.292425000.009281006.89
77452005.04.27 18:00t/p386950.001.29241.30041.292425000.009306006.89
77462005.04.28 00:00t/p386450.001.29211.30011.292125238.009331244.89
77472005.04.28 01:05sell387450.001.29241.29541.2874
77482005.04.28 01:06sell387550.001.29251.29551.2875
77492005.04.28 01:06sell387650.001.29241.29541.2874
77502005.04.28 01:07sell387750.001.29251.29551.2875
77512005.04.28 01:30sell387850.001.29241.29541.2874
77522005.04.28 01:30sell387950.001.29251.29551.2875
77532005.04.28 01:30sell388050.001.29241.29541.2874
77542005.04.28 01:31sell388150.001.29241.29541.2874
77552005.04.28 01:31sell388250.001.29251.29551.2875
77562005.04.28 01:31sell388350.001.29241.29541.2874
77572005.04.29 06:47s/l387450.001.29541.29541.2874-14286.009316958.89
77582005.04.29 06:47s/l387550.001.29551.29551.2875-14286.009302672.89
77592005.04.29 06:47s/l387650.001.29541.29541.2874-14286.009288386.89
77602005.04.29 06:47s/l387750.001.29551.29551.2875-14286.009274100.89
77612005.04.29 06:47s/l387850.001.29541.29541.2874-14286.009259814.89
77622005.04.29 06:47s/l387950.001.29551.29551.2875-14286.009245528.89
77632005.04.29 06:47s/l388050.001.29541.29541.2874-14286.009231242.89
77642005.04.29 06:47s/l388150.001.29541.29541.2874-14286.009216956.89
77652005.04.29 06:47s/l388250.001.29551.29551.2875-14286.009202670.89
77662005.04.29 06:47s/l388350.001.29541.29541.2874-14286.009188384.89
77672005.04.29 06:47buy388450.001.29501.29201.3000
77682005.04.29 06:47buy388550.001.29491.29191.2999
77692005.04.29 06:48buy388650.001.29501.29201.3000
77702005.04.29 06:48buy388750.001.29491.29191.2999
77712005.04.29 06:49buy388850.001.29501.29201.3000
77722005.04.29 06:49buy388950.001.29491.29191.2999
77732005.04.29 06:49buy389050.001.29501.29201.3000
77742005.04.29 06:50buy389150.001.29491.29191.2999
77752005.04.29 06:50buy389250.001.29501.29201.3000
77762005.04.29 06:50buy389350.001.29491.29191.2999
77772005.04.29 06:55s/l388450.001.29201.29201.3000-15000.009173384.89
77782005.04.29 06:55s/l388650.001.29201.29201.3000-15000.009158384.89
77792005.04.29 06:55s/l388850.001.29201.29201.3000-15000.009143384.89
77802005.04.29 06:55s/l389050.001.29201.29201.3000-15000.009128384.89
77812005.04.29 06:55s/l389250.001.29201.29201.3000-15000.009113384.89
77822005.04.29 06:55buy389450.001.29231.28931.2973
77832005.04.29 06:55s/l388550.001.29191.29191.2999-15000.009098384.89
77842005.04.29 06:55s/l388750.001.29191.29191.2999-15000.009083384.89
77852005.04.29 06:55s/l388950.001.29191.29191.2999-15000.009068384.89
77862005.04.29 06:55s/l389150.001.29191.29191.2999-15000.009053384.89
77872005.04.29 06:55s/l389350.001.29191.29191.2999-15000.009038384.89
77882005.04.29 06:55buy389550.001.29221.28921.2972
77892005.04.29 06:55buy389650.001.29231.28931.2973
77902005.04.29 06:55buy389750.001.29221.28921.2972
77912005.04.29 06:56buy389850.001.29231.28931.2973
77922005.04.29 06:56buy389950.001.29221.28921.2972
77932005.04.29 06:57buy390050.001.29231.28931.2973
77942005.04.29 06:57buy390150.001.29221.28921.2972
77952005.04.29 06:59buy390250.001.29221.28921.2972
77962005.04.29 07:00buy390350.001.29211.28911.2971
77972005.04.29 08:10t/p389450.001.29731.28931.297325000.009063384.89
77982005.04.29 08:10t/p389550.001.29721.28921.297225000.009088384.89
77992005.04.29 08:10t/p389650.001.29731.28931.297325000.009113384.89
78002005.04.29 08:10t/p389750.001.29721.28921.297225000.009138384.89
78012005.04.29 08:10t/p389850.001.29731.28931.297325000.009163384.89
78022005.04.29 08:10t/p389950.001.29721.28921.297225000.009188384.89
78032005.04.29 08:10t/p390050.001.29731.28931.297325000.009213384.89
78042005.04.29 08:10t/p390150.001.29721.28921.297225000.009238384.89
78052005.04.29 08:10t/p390250.001.29721.28921.297225000.009263384.89
78062005.04.29 08:10t/p390350.001.29711.28911.297125000.009288384.89
78072005.04.29 08:10buy390450.001.29651.29351.3015
78082005.04.29 08:10buy390550.001.29611.29311.3011
78092005.04.29 08:10buy390650.001.29611.29311.3011
78102005.04.29 08:11buy390750.001.29611.29311.3011
78112005.04.29 08:12buy390850.001.29611.29311.3011
78122005.04.29 08:13buy390950.001.29611.29311.3011
78132005.04.29 08:13buy391050.001.29611.29311.3011
78142005.04.29 08:14buy391150.001.29611.29311.3011
78152005.04.29 08:14buy391250.001.29611.29311.3011
78162005.04.29 08:15buy391350.001.29561.29261.3006
78172005.04.29 15:22s/l390450.001.29351.29351.3015-15000.009273384.89
78182005.04.29 15:22buy391450.001.29371.29071.2987
78192005.04.29 15:23s/l390550.001.29311.29311.3011-15000.009258384.89
78202005.04.29 15:23s/l390650.001.29311.29311.3011-15000.009243384.89
78212005.04.29 15:23s/l390750.001.29311.29311.3011-15000.009228384.89
78222005.04.29 15:23s/l390850.001.29311.29311.3011-15000.009213384.89
78232005.04.29 15:23s/l390950.001.29311.29311.3011-15000.009198384.89
78242005.04.29 15:23s/l391050.001.29311.29311.3011-15000.009183384.89
78252005.04.29 15:23s/l391150.001.29311.29311.3011-15000.009168384.89
78262005.04.29 15:23s/l391250.001.29311.29311.3011-15000.009153384.89
78272005.04.29 15:23buy391550.001.29311.29011.2981
78282005.04.29 15:24buy391650.001.29311.29011.2981
78292005.04.29 15:24buy391750.001.29311.29011.2981
78302005.04.29 15:25buy391850.001.29321.29021.2982
78312005.04.29 15:25buy391950.001.29331.29031.2983
78322005.04.29 15:25buy392050.001.29321.29021.2982
78332005.04.29 15:25buy392150.001.29311.29011.2981
78342005.04.29 15:25buy392250.001.29321.29021.2982
78352005.04.29 15:50s/l391350.001.29261.29261.3006-15000.009138384.89
78362005.04.29 15:50buy392350.001.29281.28981.2978
78372005.04.29 17:15s/l391450.001.29071.29071.2987-15000.009123384.89
78382005.04.29 17:15buy392450.001.29101.28801.2960
78392005.04.29 18:40s/l391950.001.29031.29031.2983-15000.009108384.89
78402005.04.29 18:40buy392550.001.29061.28761.2956
78412005.04.29 18:40s/l391850.001.29021.29021.2982-15000.009093384.89
78422005.04.29 18:40s/l392050.001.29021.29021.2982-15000.009078384.89
78432005.04.29 18:40s/l392250.001.29021.29021.2982-15000.009063384.89
78442005.04.29 18:40buy392650.001.29051.28751.2955
78452005.04.29 18:40buy392750.001.29061.28761.2956
78462005.04.29 18:40s/l391550.001.29011.29011.2981-15000.009048384.89
78472005.04.29 18:40s/l391650.001.29011.29011.2981-15000.009033384.89
78482005.04.29 18:40s/l391750.001.29011.29011.2981-15000.009018384.89
78492005.04.29 18:40s/l392150.001.29011.29011.2981-15000.009003384.89
78502005.04.29 18:40buy392850.001.29041.28741.2954
78512005.04.29 18:41buy392950.001.29051.28751.2955
78522005.04.29 18:41buy393050.001.29061.28761.2956
78532005.04.29 18:41buy393150.001.29041.28741.2954
78542005.04.29 18:42buy393250.001.29051.28751.2955
78552005.04.29 18:42s/l392350.001.28981.28981.2978-15000.008988384.89
78562005.04.29 18:42buy393350.001.29011.28711.2951
78572005.04.29 19:10s/l392450.001.28801.28801.2960-15000.008973384.89
78582005.04.29 19:10buy393450.001.28811.28511.2931
78592005.04.29 19:10s/l392550.001.28761.28761.2956-15000.008958384.89
78602005.04.29 19:10s/l392750.001.28761.28761.2956-15000.008943384.89
78612005.04.29 19:10s/l393050.001.28761.28761.2956-15000.008928384.89
78622005.04.29 19:10buy393550.001.28791.28491.2929
78632005.04.29 19:10buy393650.001.28801.28501.2930
78642005.04.29 19:10s/l392650.001.28751.28751.2955-15000.008913384.89
78652005.04.29 19:10s/l392850.001.28741.28741.2954-15000.008898384.89
78662005.04.29 19:10s/l392950.001.28751.28751.2955-15000.008883384.89
78672005.04.29 19:10s/l393150.001.28741.28741.2954-15000.008868384.89
78682005.04.29 19:10s/l393250.001.28751.28751.2955-15000.008853384.89
78692005.04.29 19:10buy393750.001.28771.28471.2927
78702005.04.29 19:11buy393850.001.28781.28481.2928
78712005.04.29 19:11buy393950.001.28791.28491.2929
78722005.04.29 19:11buy394050.001.28801.28501.2930
78732005.04.29 19:11buy394150.001.28771.28471.2927
78742005.04.29 19:12buy394250.001.28781.28481.2928
78752005.04.29 19:15s/l393350.001.28711.28711.2951-15000.008838384.89
78762005.04.29 19:15buy394350.001.28711.28411.2921
78772005.05.02 01:03s/l393450.001.28511.28511.2931-15488.508822896.39
78782005.05.02 01:03buy394450.001.28541.28241.2904
78792005.05.02 01:09s/l393650.001.28501.28501.2930-15488.508807407.89
78802005.05.02 01:09s/l394050.001.28501.28501.2930-15488.508791919.39
78812005.05.02 01:09buy394550.001.28531.28231.2903
78822005.05.02 01:11buy394650.001.28531.28231.2903
78832005.05.02 02:02s/l393550.001.28491.28491.2929-15488.508776430.89
78842005.05.02 02:02s/l393750.001.28471.28471.2927-15488.508760942.39
78852005.05.02 02:02s/l393850.001.28481.28481.2928-15488.508745453.89
78862005.05.02 02:02s/l393950.001.28491.28491.2929-15488.508729965.39
78872005.05.02 02:02s/l394150.001.28471.28471.2927-15488.508714476.89
78882005.05.02 02:02s/l394250.001.28481.28481.2928-15488.508698988.39
78892005.05.02 02:02buy394750.001.28501.28201.2900
78902005.05.02 02:03buy394850.001.28511.28211.2901
78912005.05.02 02:03buy394950.001.28521.28221.2902
78922005.05.02 02:04buy395050.001.28531.28231.2903
78932005.05.02 02:04buy395150.001.28521.28221.2902
78942005.05.02 02:04buy395250.001.28531.28231.2903
78952005.05.02 02:31s/l394350.001.28411.28411.2921-15488.508683499.89
78962005.05.02 02:31buy395350.001.28441.28141.2894
78972005.05.03 15:35t/p395350.001.28941.28141.289424511.508708011.39
78982005.05.03 16:53t/p394750.001.29001.28201.290024511.508732522.89
78992005.05.03 20:05t/p394450.001.29041.28241.290424511.508757034.39
79002005.05.03 20:05t/p394550.001.29031.28231.290324511.508781545.89
79012005.05.03 20:05t/p394650.001.29031.28231.290324511.508806057.39
79022005.05.03 20:05t/p394850.001.29011.28211.290124511.508830568.89
79032005.05.03 20:05t/p394950.001.29021.28221.290224511.508855080.39
79042005.05.03 20:05t/p395050.001.29031.28231.290324511.508879591.89
79052005.05.03 20:05t/p395150.001.29021.28221.290224511.508904103.39
79062005.05.03 20:05t/p395250.001.29031.28231.290324511.508928614.89
79072005.05.03 20:05buy395450.001.29001.28701.2950
79082005.05.03 20:05buy395550.001.29001.28701.2950
79092005.05.03 20:06buy395650.001.29001.28701.2950
79102005.05.03 20:07buy395750.001.28871.28571.2937
79112005.05.03 20:08buy395850.001.28871.28571.2937
79122005.05.03 20:09buy395950.001.28871.28571.2937
79132005.05.03 20:09buy396050.001.28871.28571.2937
79142005.05.03 20:10buy396150.001.28871.28571.2937
79152005.05.03 20:11buy396250.001.28871.28571.2937
79162005.05.03 20:11buy396350.001.28871.28571.2937
79172005.05.03 20:25s/l395450.001.28701.28701.2950-15000.008913614.89
79182005.05.03 20:25s/l395550.001.28701.28701.2950-15000.008898614.89
79192005.05.03 20:25s/l395650.001.28701.28701.2950-15000.008883614.89
79202005.05.03 20:25buy396450.001.28721.28421.2922
79212005.05.03 20:26buy396550.001.28721.28421.2922
79222005.05.03 20:26buy396650.001.28721.28421.2922
79232005.05.03 20:35s/l395750.001.28571.28571.2937-15000.008868614.89
79242005.05.03 20:35s/l395850.001.28571.28571.2937-15000.008853614.89
79252005.05.03 20:35s/l395950.001.28571.28571.2937-15000.008838614.89
79262005.05.03 20:35s/l396050.001.28571.28571.2937-15000.008823614.89
79272005.05.03 20:35s/l396150.001.28571.28571.2937-15000.008808614.89
79282005.05.03 20:35s/l396250.001.28571.28571.2937-15000.008793614.89
79292005.05.03 20:35s/l396350.001.28571.28571.2937-15000.008778614.89
79302005.05.03 20:35buy396750.001.28601.28301.2910
79312005.05.03 20:36buy396850.001.28601.28301.2910
79322005.05.03 20:36buy396950.001.28601.28301.2910
79332005.05.03 20:37buy397050.001.28601.28301.2910
79342005.05.03 20:37buy397150.001.28601.28301.2910
79352005.05.03 20:37buy397250.001.28611.28311.2911
79362005.05.03 20:37buy397350.001.28621.28321.2912
79372005.05.03 21:40t/p396750.001.29101.28301.291025000.008803614.89
79382005.05.03 21:40t/p396850.001.29101.28301.291025000.008828614.89
79392005.05.03 21:40t/p396950.001.29101.28301.291025000.008853614.89
79402005.05.03 21:40t/p397050.001.29101.28301.291025000.008878614.89
79412005.05.03 21:40t/p397150.001.29101.28301.291025000.008903614.89
79422005.05.03 21:41t/p397250.001.29111.28311.291125000.008928614.89
79432005.05.04 03:30t/p396450.001.29221.28421.292224511.508953126.39
79442005.05.04 03:30t/p396550.001.29221.28421.292224511.508977637.89
79452005.05.04 03:30t/p396650.001.29221.28421.292224511.509002149.39
79462005.05.04 03:30t/p397350.001.29121.28321.291224511.509026660.89
79472005.05.04 03:30buy397450.001.29061.28761.2956
79482005.05.04 03:30buy397550.001.29031.28731.2953
79492005.05.04 03:30buy397650.001.29031.28731.2953
79502005.05.04 03:30buy397750.001.29031.28731.2953
79512005.05.04 03:31buy397850.001.29031.28731.2953
79522005.05.04 03:31buy397950.001.29031.28731.2953
79532005.05.04 03:35buy398050.001.29041.28741.2954
79542005.05.04 03:35buy398150.001.29051.28751.2955
79552005.05.04 03:35buy398250.001.29041.28741.2954
79562005.05.04 03:36buy398350.001.29041.28741.2954
79572005.05.04 03:42t/p397550.001.29531.28731.295325000.009051660.89
79582005.05.04 03:42t/p397650.001.29531.28731.295325000.009076660.89
79592005.05.04 03:42t/p397750.001.29531.28731.295325000.009101660.89
79602005.05.04 03:42t/p397850.001.29531.28731.295325000.009126660.89
79612005.05.04 03:42t/p397950.001.29531.28731.295325000.009151660.89
79622005.05.04 03:42t/p398050.001.29541.28741.295425000.009176660.89
79632005.05.04 03:42t/p398250.001.29541.28741.295425000.009201660.89
79642005.05.04 03:42t/p398350.001.29541.28741.295425000.009226660.89
79652005.05.04 03:42t/p397450.001.29561.28761.295625000.009251660.89
79662005.05.04 03:42t/p398150.001.29551.28751.295525000.009276660.89
79672005.05.04 03:42buy398450.001.29471.29171.2997
79682005.05.04 03:43s/l398450.001.29171.29171.2997-15000.009261660.89
79692005.05.04 03:43sell398550.001.29171.29471.2867
79702005.05.04 03:43s/l398550.001.29471.29471.2867-15000.009246660.89
79712005.05.04 03:43buy398650.001.29371.29071.2987
79722005.05.04 03:43buy398750.001.29341.29041.2984
79732005.05.04 03:43s/l398650.001.29071.29071.2987-15000.009231660.89
79742005.05.04 03:43buy398850.001.29101.28801.2960
79752005.05.04 03:43s/l398750.001.29041.29041.2984-15000.009216660.89
79762005.05.04 03:43buy398950.001.29071.28771.2957
79772005.05.04 03:44t/p398950.001.29571.28771.295725000.009241660.89
79782005.05.04 03:52t/p398850.001.29601.28801.296025000.009266660.89
79792005.05.04 03:52buy399050.001.29541.29241.3004
79802005.05.04 03:52buy399150.001.29531.29231.3003
79812005.05.04 03:53buy399250.001.29541.29241.3004
79822005.05.04 03:53buy399350.001.29541.29241.3004
79832005.05.04 03:53buy399450.001.29531.29231.3003
79842005.05.04 03:53buy399550.001.29541.29241.3004
79852005.05.04 03:54buy399650.001.29541.29241.3004
79862005.05.04 03:54buy399750.001.29531.29231.3003
79872005.05.04 04:00buy399850.001.29481.29181.2998
79882005.05.04 04:00buy399950.001.29471.29171.2997
79892005.05.04 18:18s/l399050.001.29241.29241.3004-15000.009251660.89
79902005.05.04 18:18s/l399150.001.29231.29231.3003-15000.009236660.89
79912005.05.04 18:18s/l399250.001.29241.29241.3004-15000.009221660.89
79922005.05.04 18:18s/l399350.001.29241.29241.3004-15000.009206660.89
79932005.05.04 18:18s/l399450.001.29231.29231.3003-15000.009191660.89
79942005.05.04 18:18s/l399550.001.29241.29241.3004-15000.009176660.89
79952005.05.04 18:18s/l399650.001.29241.29241.3004-15000.009161660.89
79962005.05.04 18:18s/l399750.001.29231.29231.3003-15000.009146660.89
79972005.05.04 18:18buy400050.001.29261.28961.2976
79982005.05.04 18:18s/l399850.001.29181.29181.2998-15000.009131660.89
79992005.05.04 18:18s/l399950.001.29171.29171.2997-15000.009116660.89
80002005.05.04 18:18buy400150.001.29191.28891.2969
80012005.05.04 18:19buy400250.001.29191.28891.2969
80022005.05.04 18:19buy400350.001.29191.28891.2969
80032005.05.04 18:20buy400450.001.29191.28891.2969
80042005.05.04 18:21buy400550.001.29191.28891.2969
80052005.05.05 09:43t/p400150.001.29691.28891.296924511.509141172.39
80062005.05.05 09:43t/p400250.001.29691.28891.296924511.509165683.89
80072005.05.05 09:43t/p400350.001.29691.28891.296924511.509190195.39
80082005.05.05 09:43t/p400450.001.29691.28891.296924511.509214706.89
80092005.05.05 09:43t/p400550.001.29691.28891.296924511.509239218.39
80102005.05.05 09:50t/p400050.001.29761.28961.297624511.509263729.89
80112005.05.05 09:55buy400650.001.29771.29471.3027
80122005.05.05 09:55buy400750.001.29761.29461.3026
80132005.05.05 09:56buy400850.001.29761.29461.3026
80142005.05.05 09:59buy400950.001.29761.29461.3026
80152005.05.05 10:00buy401050.001.29721.29421.3022
80162005.05.05 10:01buy401150.001.29721.29421.3022
80172005.05.05 10:01buy401250.001.29721.29421.3022
80182005.05.05 10:09buy401350.001.29721.29421.3022
80192005.05.05 10:11buy401450.001.29721.29421.3022
80202005.05.05 11:00buy401550.001.29621.29321.3012
80212005.05.05 15:41s/l400650.001.29471.29471.3027-15000.009248729.89
80222005.05.05 15:41buy401650.001.29501.29201.3000
80232005.05.05 15:42s/l400750.001.29461.29461.3026-15000.009233729.89
80242005.05.05 15:42s/l400850.001.29461.29461.3026-15000.009218729.89
80252005.05.05 15:42s/l400950.001.29461.29461.3026-15000.009203729.89
80262005.05.05 15:42buy401750.001.29491.29191.2999
80272005.05.05 15:42buy401850.001.29481.29181.2998
80282005.05.05 15:42buy401950.001.29491.29191.2999
80292005.05.05 15:48s/l401050.001.29421.29421.3022-15000.009188729.89
80302005.05.05 15:48s/l401150.001.29421.29421.3022-15000.009173729.89
80312005.05.05 15:48s/l401250.001.29421.29421.3022-15000.009158729.89
80322005.05.05 15:48s/l401350.001.29421.29421.3022-15000.009143729.89
80332005.05.05 15:48s/l401450.001.29421.29421.3022-15000.009128729.89
80342005.05.05 15:48buy402050.001.29451.29151.2995
80352005.05.05 15:49buy402150.001.29461.29161.2996
80362005.05.05 15:49buy402250.001.29471.29171.2997
80372005.05.05 15:49buy402350.001.29451.29151.2995
80382005.05.05 15:49buy402450.001.29451.29151.2995
80392005.05.05 17:47s/l401550.001.29321.29321.3012-15000.009113729.89
80402005.05.05 17:47buy402550.001.29341.29041.2984
80412005.05.06 14:30s/l401650.001.29201.29201.3000-16465.509097264.39
80422005.05.06 14:30s/l401750.001.29191.29191.2999-16465.509080798.89
80432005.05.06 14:30s/l401850.001.29181.29181.2998-16465.509064333.39
80442005.05.06 14:30s/l401950.001.29191.29191.2999-16465.509047867.89
80452005.05.06 14:30s/l402050.001.29151.29151.2995-16465.509031402.39
80462005.05.06 14:30s/l402150.001.29161.29161.2996-16465.509014936.89
80472005.05.06 14:30s/l402250.001.29171.29171.2997-16465.508998471.39
80482005.05.06 14:30s/l402350.001.29151.29151.2995-16465.508982005.89
80492005.05.06 14:30s/l402450.001.29151.29151.2995-16465.508965540.39
80502005.05.06 14:30s/l402550.001.29041.29041.2984-16465.508949074.89
80512005.05.06 14:30sell402650.001.28701.29001.2820
80522005.05.06 14:30sell402750.001.28841.29141.2834
80532005.05.06 14:30s/l402650.001.29001.29001.2820-15000.008934074.89
80542005.05.06 14:30sell402850.001.28981.29281.2848
80552005.05.06 14:30s/l402750.001.29141.29141.2834-15000.008919074.89
80562005.05.06 14:30s/l402850.001.29281.29281.2848-15000.008904074.89
80572005.05.06 14:30buy402950.001.29211.28911.2971
80582005.05.06 14:30buy403050.001.29011.28711.2951
80592005.05.06 14:30s/l402950.001.28911.28911.2971-15000.008889074.89
80602005.05.06 14:30buy403150.001.28801.28501.2930
80612005.05.06 14:30s/l403050.001.28711.28711.2951-15000.008874074.89
80622005.05.06 14:30buy403250.001.28591.28291.2909
80632005.05.06 14:30buy403350.001.28591.28291.2909
80642005.05.06 14:30buy403450.001.28591.28291.2909
80652005.05.06 14:30t/p403150.001.29301.28501.293025000.008899074.89
80662005.05.06 14:30t/p403250.001.29091.28291.290925000.008924074.89
80672005.05.06 14:30t/p403350.001.29091.28291.290925000.008949074.89
80682005.05.06 14:30t/p403450.001.29091.28291.290925000.008974074.89
80692005.05.06 14:30buy403550.001.29211.28911.2971
80702005.05.06 14:30buy403650.001.29011.28711.2951
80712005.05.06 14:30s/l403550.001.28911.28911.2971-15000.008959074.89
80722005.05.06 14:30buy403750.001.28801.28501.2930
80732005.05.06 14:30s/l403650.001.28711.28711.2951-15000.008944074.89
80742005.05.06 14:30buy403850.001.28591.28291.2909
80752005.05.06 14:30buy403950.001.28591.28291.2909
80762005.05.06 14:30buy404050.001.28591.28291.2909
80772005.05.06 14:30t/p403750.001.29301.28501.293025000.008969074.89
80782005.05.06 14:30t/p403850.001.29091.28291.290925000.008994074.89
80792005.05.06 14:30t/p403950.001.29091.28291.290925000.009019074.89
80802005.05.06 14:30t/p404050.001.29091.28291.290925000.009044074.89
80812005.05.06 14:30buy404150.001.29211.28911.2971
80822005.05.06 14:30buy404250.001.29011.28711.2951
80832005.05.06 14:30s/l404150.001.28911.28911.2971-15000.009029074.89
80842005.05.06 14:30buy404350.001.28801.28501.2930
80852005.05.06 14:30s/l404250.001.28711.28711.2951-15000.009014074.89
80862005.05.06 14:30buy404450.001.28591.28291.2909
80872005.05.06 14:30buy404550.001.28591.28291.2909
80882005.05.06 14:30buy404650.001.28591.28291.2909
80892005.05.06 14:30t/p404350.001.29301.28501.293025000.009039074.89
80902005.05.06 14:30t/p404450.001.29091.28291.290925000.009064074.89
80912005.05.06 14:30t/p404550.001.29091.28291.290925000.009089074.89
80922005.05.06 14:30t/p404650.001.29091.28291.290925000.009114074.89
80932005.05.06 14:30buy404750.001.29211.28911.2971
80942005.05.06 14:30buy404850.001.29011.28711.2951
80952005.05.06 14:30s/l404750.001.28911.28911.2971-15000.009099074.89
80962005.05.06 14:30buy404950.001.28801.28501.2930
80972005.05.06 14:30s/l404850.001.28711.28711.2951-15000.009084074.89
80982005.05.06 14:30buy405050.001.28591.28291.2909
80992005.05.06 14:30buy405150.001.28591.28291.2909
81002005.05.06 14:30buy405250.001.28591.28291.2909
81012005.05.06 14:30t/p404950.001.29301.28501.293025000.009109074.89
81022005.05.06 14:30t/p405050.001.29091.28291.290925000.009134074.89
81032005.05.06 14:30t/p405150.001.29091.28291.290925000.009159074.89
81042005.05.06 14:30t/p405250.001.29091.28291.290925000.009184074.89
81052005.05.06 14:30buy405350.001.29211.28911.2971
81062005.05.06 14:30buy405450.001.29011.28711.2951
81072005.05.06 14:30s/l405350.001.28911.28911.2971-15000.009169074.89
81082005.05.06 14:30buy405550.001.28801.28501.2930
81092005.05.06 14:30s/l405450.001.28711.28711.2951-15000.009154074.89
81102005.05.06 14:30buy405650.001.28591.28291.2909
81112005.05.06 14:30buy405750.001.28591.28291.2909
81122005.05.06 14:30buy405850.001.28591.28291.2909
81132005.05.06 14:30t/p405550.001.29301.28501.293025000.009179074.89
81142005.05.06 14:30t/p405650.001.29091.28291.290925000.009204074.89
81152005.05.06 14:30t/p405750.001.29091.28291.290925000.009229074.89
81162005.05.06 14:30t/p405850.001.29091.28291.290925000.009254074.89
81172005.05.06 14:30buy405950.001.29211.28911.2971
81182005.05.06 14:30buy406050.001.29011.28711.2951
81192005.05.06 14:30s/l405950.001.28911.28911.2971-15000.009239074.89
81202005.05.06 14:30buy406150.001.28801.28501.2930
81212005.05.06 14:31s/l406050.001.28711.28711.2951-15000.009224074.89
81222005.05.06 14:31buy406250.001.28591.28291.2909
81232005.05.06 14:31buy406350.001.28591.28291.2909
81242005.05.06 14:31buy406450.001.28591.28291.2909
81252005.05.06 14:31t/p406150.001.29301.28501.293025000.009249074.89
81262005.05.06 14:31t/p406250.001.29091.28291.290925000.009274074.89
81272005.05.06 14:31t/p406350.001.29091.28291.290925000.009299074.89
81282005.05.06 14:31t/p406450.001.29091.28291.290925000.009324074.89
81292005.05.06 14:31buy406550.001.29211.28911.2971
81302005.05.06 14:31buy406650.001.29011.28711.2951
81312005.05.06 14:31s/l406550.001.28911.28911.2971-15000.009309074.89
81322005.05.06 14:31buy406750.001.28801.28501.2930
81332005.05.06 14:31s/l406650.001.28711.28711.2951-15000.009294074.89
81342005.05.06 14:31buy406850.001.28591.28291.2909
81352005.05.06 14:31buy406950.001.28591.28291.2909
81362005.05.06 14:31buy407050.001.28591.28291.2909
81372005.05.06 14:31t/p406750.001.29301.28501.293025000.009319074.89
81382005.05.06 14:31t/p406850.001.29091.28291.290925000.009344074.89
81392005.05.06 14:31t/p406950.001.29091.28291.290925000.009369074.89
81402005.05.06 14:31t/p407050.001.29091.28291.290925000.009394074.89
81412005.05.06 14:31buy407150.001.29211.28911.2971
81422005.05.06 14:31buy407250.001.29011.28711.2951
81432005.05.06 14:31s/l407150.001.28911.28911.2971-15000.009379074.89
81442005.05.06 14:31buy407350.001.28801.28501.2930
81452005.05.06 14:31s/l407250.001.28711.28711.2951-15000.009364074.89
81462005.05.06 14:31buy407450.001.28591.28291.2909
81472005.05.06 14:31buy407550.001.28591.28291.2909
81482005.05.06 14:31buy407650.001.28591.28291.2909
81492005.05.06 14:31t/p407350.001.29301.28501.293025000.009389074.89
81502005.05.06 14:31t/p407450.001.29091.28291.290925000.009414074.89
81512005.05.06 14:31t/p407550.001.29091.28291.290925000.009439074.89
81522005.05.06 14:31t/p407650.001.29091.28291.290925000.009464074.89
81532005.05.06 14:31buy407750.001.29211.28911.2971
81542005.05.06 14:31buy407850.001.29011.28711.2951
81552005.05.06 14:31s/l407750.001.28911.28911.2971-15000.009449074.89
81562005.05.06 14:31buy407950.001.28801.28501.2930
81572005.05.06 14:31s/l407850.001.28711.28711.2951-15000.009434074.89
81582005.05.06 14:31buy408050.001.28591.28291.2909
81592005.05.06 14:31buy408150.001.28591.28291.2909
81602005.05.06 14:31buy408250.001.28591.28291.2909
81612005.05.06 14:31t/p407950.001.29301.28501.293025000.009459074.89
81622005.05.06 14:31t/p408050.001.29091.28291.290925000.009484074.89
81632005.05.06 14:31t/p408150.001.29091.28291.290925000.009509074.89
81642005.05.06 14:31t/p408250.001.29091.28291.290925000.009534074.89
81652005.05.06 14:31buy408350.001.29211.28911.2971
81662005.05.06 14:31buy408450.001.29011.28711.2951
81672005.05.06 14:31s/l408350.001.28911.28911.2971-15000.009519074.89
81682005.05.06 14:31buy408550.001.28801.28501.2930
81692005.05.06 14:31s/l408450.001.28711.28711.2951-15000.009504074.89
81702005.05.06 14:31buy408650.001.28591.28291.2909
81712005.05.06 14:31buy408750.001.28591.28291.2909
81722005.05.06 14:31buy408850.001.28591.28291.2909
81732005.05.06 14:31t/p408550.001.29301.28501.293025000.009529074.89
81742005.05.06 14:31t/p408650.001.29091.28291.290925000.009554074.89
81752005.05.06 14:31t/p408750.001.29091.28291.290925000.009579074.89
81762005.05.06 14:31t/p408850.001.29091.28291.290925000.009604074.89
81772005.05.06 14:31buy408950.001.29211.28911.2971
81782005.05.06 14:31buy409050.001.29011.28711.2951
81792005.05.06 14:32s/l408950.001.28911.28911.2971-15000.009589074.89
81802005.05.06 14:32s/l409050.001.28711.28711.2951-15000.009574074.89
81812005.05.06 14:32sell409150.001.28611.28911.2811
81822005.05.06 14:32sell409250.001.28631.28931.2813
81832005.05.06 14:32sell409350.001.28711.29011.2821
81842005.05.06 14:33sell409450.001.28711.29011.2821
81852005.05.06 14:33sell409550.001.28711.29011.2821
81862005.05.06 14:33sell409650.001.28711.29011.2821
81872005.05.06 14:34sell409750.001.28711.29011.2821
81882005.05.06 14:34sell409850.001.28711.29011.2821
81892005.05.06 14:35sell409950.001.28711.29011.2821
81902005.05.06 14:35sell410050.001.28711.29011.2821
81912005.05.06 14:42s/l409150.001.28911.28911.2811-15000.009559074.89
81922005.05.06 14:42s/l409250.001.28931.28931.2813-15000.009544074.89
81932005.05.06 14:42s/l409350.001.29011.29011.2821-15000.009529074.89
81942005.05.06 14:42s/l409450.001.29011.29011.2821-15000.009514074.89
81952005.05.06 14:42s/l409550.001.29011.29011.2821-15000.009499074.89
81962005.05.06 14:42s/l409650.001.29011.29011.2821-15000.009484074.89
81972005.05.06 14:42s/l409750.001.29011.29011.2821-15000.009469074.89
81982005.05.06 14:42s/l409850.001.29011.29011.2821-15000.009454074.89
81992005.05.06 14:42s/l409950.001.29011.29011.2821-15000.009439074.89
82002005.05.06 14:42s/l410050.001.29011.29011.2821-15000.009424074.89
82012005.05.06 14:42buy410150.001.28901.28601.2940
82022005.05.06 14:42buy410250.001.28801.28501.2930
82032005.05.06 14:42buy410350.001.28691.28391.2919
82042005.05.06 14:42s/l410150.001.28601.28601.2940-15000.009409074.89
82052005.05.06 14:42buy410450.001.28591.28291.2909
82062005.05.06 14:42buy410550.001.28591.28291.2909
82072005.05.06 14:42buy410650.001.28591.28291.2909
82082005.05.06 14:42buy410750.001.28591.28291.2909
82092005.05.06 14:43buy410850.001.28591.28291.2909
82102005.05.06 14:43buy410950.001.28591.28291.2909
82112005.05.06 14:43buy411050.001.28591.28291.2909
82122005.05.06 14:43buy411150.001.28591.28291.2909
82132005.05.06 14:45t/p410450.001.29091.28291.290925000.009434074.89
82142005.05.06 14:45t/p410550.001.29091.28291.290925000.009459074.89
82152005.05.06 14:45t/p410650.001.29091.28291.290925000.009484074.89
82162005.05.06 14:45t/p410750.001.29091.28291.290925000.009509074.89
82172005.05.06 14:45t/p410850.001.29091.28291.290925000.009534074.89
82182005.05.06 14:45t/p410950.001.29091.28291.290925000.009559074.89
82192005.05.06 14:45t/p411050.001.29091.28291.290925000.009584074.89
82202005.05.06 14:45t/p411150.001.29091.28291.290925000.009609074.89
82212005.05.06 14:45t/p410350.001.29191.28391.291925000.009634074.89
82222005.05.06 14:45t/p410250.001.29301.28501.293025000.009659074.89
82232005.05.06 14:45buy411250.001.29381.29081.2988
82242005.05.06 14:45buy411350.001.29271.28971.2977
82252005.05.06 14:45buy411450.001.29151.28851.2965
82262005.05.06 14:45s/l411250.001.29081.29081.2988-15000.009644074.89
82272005.05.06 14:45buy411550.001.29041.28741.2954
82282005.05.06 14:45buy411650.001.29041.28741.2954
82292005.05.06 14:45buy411750.001.29041.28741.2954
82302005.05.06 14:45buy411850.001.29041.28741.2954
82312005.05.06 14:45buy411950.001.29041.28741.2954
82322005.05.06 14:45buy412050.001.29041.28741.2954
82332005.05.06 14:46buy412150.001.29041.28741.2954
82342005.05.06 14:46buy412250.001.29041.28741.2954
82352005.05.06 14:52s/l411350.001.28971.28971.2977-15000.009629074.89
82362005.05.06 14:52s/l411450.001.28851.28851.2965-15000.009614074.89
82372005.05.06 14:52buy412350.001.28881.28581.2938
82382005.05.06 14:52buy412450.001.28811.28511.2931
82392005.05.06 14:55s/l411550.001.28741.28741.2954-15000.009599074.89
82402005.05.06 14:55s/l411650.001.28741.28741.2954-15000.009584074.89
82412005.05.06 14:55s/l411750.001.28741.28741.2954-15000.009569074.89
82422005.05.06 14:55s/l411850.001.28741.28741.2954-15000.009554074.89
82432005.05.06 14:55s/l411950.001.28741.28741.2954-15000.009539074.89
82442005.05.06 14:55s/l412050.001.28741.28741.2954-15000.009524074.89
82452005.05.06 14:55s/l412150.001.28741.28741.2954-15000.009509074.89
82462005.05.06 14:55s/l412250.001.28741.28741.2954-15000.009494074.89
82472005.05.06 14:55buy412550.001.28751.28451.2925
82482005.05.06 14:55buy412650.001.28701.28401.2920
82492005.05.06 14:55buy412750.001.28651.28351.2915
82502005.05.06 14:55s/l412350.001.28581.28581.2938-15000.009479074.89
82512005.05.06 14:55buy412850.001.28601.28301.2910
82522005.05.06 14:55buy412950.001.28601.28301.2910
82532005.05.06 14:55buy413050.001.28601.28301.2910
82542005.05.06 14:55buy413150.001.28601.28301.2910
82552005.05.06 14:55buy413250.001.28601.28301.2910
82562005.05.06 14:55buy413350.001.28601.28301.2910
82572005.05.06 15:22s/l412450.001.28511.28511.2931-15000.009464074.89
82582005.05.06 15:22s/l412550.001.28451.28451.2925-15000.009449074.89
82592005.05.06 15:22s/l412650.001.28401.28401.2920-15000.009434074.89
82602005.05.06 15:22buy413450.001.28411.28111.2891
82612005.05.06 15:22buy413550.001.28411.28111.2891
82622005.05.06 15:22buy413650.001.28391.28091.2889
82632005.05.06 17:15s/l412750.001.28351.28351.2915-15000.009419074.89
82642005.05.06 17:15s/l412850.001.28301.28301.2910-15000.009404074.89
82652005.05.06 17:15s/l412950.001.28301.28301.2910-15000.009389074.89
82662005.05.06 17:15s/l413050.001.28301.28301.2910-15000.009374074.89
82672005.05.06 17:15s/l413150.001.28301.28301.2910-15000.009359074.89
82682005.05.06 17:15s/l413250.001.28301.28301.2910-15000.009344074.89
82692005.05.06 17:15s/l413350.001.28301.28301.2910-15000.009329074.89
82702005.05.06 17:15buy413750.001.28151.27851.2865
82712005.05.06 17:15buy413850.001.28151.27851.2865
82722005.05.06 17:16buy413950.001.28151.27851.2865
82732005.05.06 17:17buy414050.001.28151.27851.2865
82742005.05.06 17:17s/l413450.001.28111.28111.2891-15000.009314074.89
82752005.05.06 17:17s/l413550.001.28111.28111.2891-15000.009299074.89
82762005.05.06 17:17buy414150.001.28131.27831.2863
82772005.05.06 17:18buy414250.001.28131.27831.2863
82782005.05.06 17:19buy414350.001.28131.27831.2863
82792005.05.06 17:22buy414450.001.28131.27831.2863
82802005.05.06 17:23buy414550.001.28131.27831.2863
82812005.05.09 03:00s/l413650.001.28091.28091.2889-15488.509283586.39
82822005.05.09 03:00buy414650.001.28101.27801.2860
82832005.05.09 23:20t/p413750.001.28651.27851.286524511.509308097.89
82842005.05.09 23:20t/p413850.001.28651.27851.286524511.509332609.39
82852005.05.09 23:20t/p413950.001.28651.27851.286524511.509357120.89
82862005.05.09 23:20t/p414050.001.28651.27851.286524511.509381632.39
82872005.05.09 23:20t/p414150.001.28631.27831.286324511.509406143.89
82882005.05.09 23:20t/p414250.001.28631.27831.286324511.509430655.39
82892005.05.09 23:20t/p414350.001.28631.27831.286324511.509455166.89
82902005.05.09 23:20t/p414450.001.28631.27831.286324511.509479678.39
82912005.05.09 23:20t/p414550.001.28631.27831.286324511.509504189.89
82922005.05.09 23:20t/p414650.001.28601.27801.286025000.009529189.89
82932005.05.09 23:20buy414750.001.28641.28341.2914
82942005.05.09 23:20buy414850.001.28551.28251.2905
82952005.05.09 23:20buy414950.001.28531.28231.2903
82962005.05.09 23:20buy415050.001.28501.28201.2900
82972005.05.09 23:20buy415150.001.28451.28151.2895
82982005.05.09 23:22buy415250.001.28451.28151.2895
82992005.05.10 01:00buy415350.001.28461.28161.2896
83002005.05.10 01:00buy415450.001.28471.28171.2897
83012005.05.10 01:00buy415550.001.28481.28181.2898
83022005.05.10 01:00buy415650.001.28491.28191.2899
83032005.05.10 02:00s/l414750.001.28341.28341.2914-15488.509513701.39
83042005.05.10 02:00buy415750.001.28361.28061.2886
83052005.05.10 08:02s/l414850.001.28251.28251.2905-15488.509498212.89
83062005.05.10 08:02buy415850.001.28271.27971.2877
83072005.05.10 09:23s/l414950.001.28231.28231.2903-15488.509482724.39
83082005.05.10 09:23s/l415050.001.28201.28201.2900-15488.509467235.89
83092005.05.10 09:23buy415950.001.28231.27931.2873
83102005.05.10 09:25buy416050.001.28231.27931.2873
83112005.05.10 09:51s/l415650.001.28191.28191.2899-15000.009452235.89
83122005.05.10 09:51buy416150.001.28221.27921.2872
83132005.05.10 09:51s/l415150.001.28151.28151.2895-15488.509436747.39
83142005.05.10 09:51s/l415250.001.28151.28151.2895-15488.509421258.89
83152005.05.10 09:51s/l415350.001.28161.28161.2896-15000.009406258.89
83162005.05.10 09:51s/l415450.001.28171.28171.2897-15000.009391258.89
83172005.05.10 09:51s/l415550.001.28181.28181.2898-15000.009376258.89
83182005.05.10 09:51buy416250.001.28181.27881.2868
83192005.05.10 09:51buy416350.001.28191.27891.2869
83202005.05.10 09:52buy416450.001.28181.27881.2868
83212005.05.10 09:53buy416550.001.28191.27891.2869
83222005.05.10 09:53buy416650.001.28181.27881.2868
83232005.05.10 15:47t/p416250.001.28681.27881.286825000.009401258.89
83242005.05.10 15:47t/p416350.001.28691.27891.286925000.009426258.89
83252005.05.10 15:47t/p416450.001.28681.27881.286825000.009451258.89
83262005.05.10 15:47t/p416550.001.28691.27891.286925000.009476258.89
83272005.05.10 15:47t/p416650.001.28681.27881.286825000.009501258.89
83282005.05.10 16:42t/p415950.001.28731.27931.287325000.009526258.89
83292005.05.10 16:42t/p416050.001.28731.27931.287325000.009551258.89
83302005.05.10 16:42t/p416150.001.28721.27921.287225000.009576258.89
83312005.05.10 16:47t/p415850.001.28771.27971.287725000.009601258.89
83322005.05.10 18:47t/p415750.001.28861.28061.288625000.009626258.89
83332005.05.10 18:47buy416750.001.28851.28551.2935
83342005.05.10 18:48buy416850.001.28791.28491.2929
83352005.05.10 18:48buy416950.001.28781.28481.2928
83362005.05.10 18:49buy417050.001.28791.28491.2929
83372005.05.10 18:55buy417150.001.28801.28501.2930
83382005.05.10 18:55buy417250.001.28791.28491.2929
83392005.05.10 18:56buy417350.001.28781.28481.2928
83402005.05.10 19:00buy417450.001.28781.28481.2928
83412005.05.10 19:01buy417550.001.28791.28491.2929
83422005.05.10 19:02buy417650.001.28781.28481.2928
83432005.05.11 14:35s/l416750.001.28551.28551.2935-15488.509610770.39
83442005.05.11 14:35s/l416850.001.28491.28491.2929-15488.509595281.89
83452005.05.11 14:35s/l416950.001.28481.28481.2928-15488.509579793.39
83462005.05.11 14:35s/l417050.001.28491.28491.2929-15488.509564304.89
83472005.05.11 14:35s/l417150.001.28501.28501.2930-15488.509548816.39
83482005.05.11 14:35s/l417250.001.28491.28491.2929-15488.509533327.89
83492005.05.11 14:35s/l417350.001.28481.28481.2928-15488.509517839.39
83502005.05.11 14:35s/l417450.001.28481.28481.2928-15488.509502350.89
83512005.05.11 14:35s/l417550.001.28491.28491.2929-15488.509486862.39
83522005.05.11 14:35s/l417650.001.28481.28481.2928-15488.509471373.89
83532005.05.11 14:35sell417750.001.28641.28941.2814
83542005.05.11 14:35sell417850.001.28691.28991.2819
83552005.05.11 14:35sell417950.001.28751.29051.2825
83562005.05.11 14:35sell418050.001.28751.29051.2825
83572005.05.11 14:36sell418150.001.28751.29051.2825
83582005.05.11 14:36sell418250.001.28751.29051.2825
83592005.05.11 14:37sell418350.001.28761.29061.2826
83602005.05.11 14:38sell418450.001.28761.29061.2826
83612005.05.11 14:38sell418550.001.28761.29061.2826
83622005.05.11 14:39sell418650.001.28761.29061.2826
83632005.05.11 14:52t/p417750.001.28141.28941.281425000.009496373.89
83642005.05.11 14:52t/p417850.001.28191.28991.281925000.009521373.89
83652005.05.11 14:52t/p417950.001.28251.29051.282525000.009546373.89
83662005.05.11 14:52t/p418050.001.28251.29051.282525000.009571373.89
83672005.05.11 14:52t/p418150.001.28251.29051.282525000.009596373.89
83682005.05.11 14:52t/p418250.001.28251.29051.282525000.009621373.89
83692005.05.11 14:52t/p418350.001.28261.29061.282625000.009646373.89
83702005.05.11 14:52t/p418450.001.28261.29061.282625000.009671373.89
83712005.05.11 14:52t/p418550.001.28261.29061.282625000.009696373.89
83722005.05.11 14:52t/p418650.001.28261.29061.282625000.009721373.89
83732005.05.11 14:52sell418750.001.28421.28721.2792
83742005.05.11 14:52sell418850.001.28561.28861.2806
83752005.05.11 14:52s/l418750.001.28721.28721.2792-15000.009706373.89
83762005.05.11 14:52sell418950.001.28761.29061.2826
83772005.05.11 14:53t/p418850.001.28061.28861.280625000.009731373.89
83782005.05.11 14:53t/p418950.001.28261.29061.282625000.009756373.89
83792005.05.11 14:53sell419050.001.28421.28721.2792
83802005.05.11 14:53sell419150.001.28561.28861.2806
83812005.05.11 14:53s/l419050.001.28721.28721.2792-15000.009741373.89
83822005.05.11 14:53sell419250.001.28761.29061.2826
83832005.05.11 14:53t/p419150.001.28061.28861.280625000.009766373.89
83842005.05.11 14:53t/p419250.001.28261.29061.282625000.009791373.89
83852005.05.11 14:53sell419350.001.28421.28721.2792
83862005.05.11 14:53sell419450.001.28561.28861.2806
83872005.05.11 14:53s/l419350.001.28721.28721.2792-15000.009776373.89
83882005.05.11 14:53sell419550.001.28761.29061.2826
83892005.05.11 14:54t/p419450.001.28061.28861.280625000.009801373.89
83902005.05.11 14:54t/p419550.001.28261.29061.282625000.009826373.89
83912005.05.11 14:54sell419650.001.28421.28721.2792
83922005.05.11 14:54sell419750.001.28561.28861.2806
83932005.05.11 14:54s/l419650.001.28721.28721.2792-15000.009811373.89
83942005.05.11 14:54sell419850.001.28761.29061.2826
83952005.05.11 14:54t/p419750.001.28061.28861.280625000.009836373.89
83962005.05.11 14:54t/p419850.001.28261.29061.282625000.009861373.89
83972005.05.11 14:54sell419950.001.28421.28721.2792
83982005.05.11 14:54sell420050.001.28561.28861.2806
83992005.05.11 14:54t/p420050.001.28061.28861.280625000.009886373.89
84002005.05.11 15:20t/p419950.001.27921.28721.279225000.009911373.89
84012005.05.11 15:20sell420150.001.27971.28271.2747
84022005.05.11 15:20sell420250.001.28011.28311.2751
84032005.05.11 15:21sell420350.001.28011.28311.2751
84042005.05.11 15:21sell420450.001.28011.28311.2751
84052005.05.11 15:35sell420550.001.28031.28331.2753
84062005.05.11 15:35sell420650.001.28041.28341.2754
84072005.05.11 15:35sell420750.001.28031.28331.2753
84082005.05.11 15:35sell420850.001.28021.28321.2752
84092005.05.11 15:36sell420950.001.28031.28331.2753
84102005.05.11 15:36sell421050.001.28041.28341.2754
84112005.05.11 17:00s/l420150.001.28271.28271.2747-15000.009896373.89
84122005.05.11 17:00sell421150.001.28251.28551.2775
84132005.05.11 18:00s/l420250.001.28311.28311.2751-15000.009881373.89
84142005.05.11 18:00s/l420350.001.28311.28311.2751-15000.009866373.89
84152005.05.11 18:00s/l420450.001.28311.28311.2751-15000.009851373.89
84162005.05.11 18:00s/l420550.001.28331.28331.2753-15000.009836373.89
84172005.05.11 18:00s/l420650.001.28341.28341.2754-15000.009821373.89
84182005.05.11 18:00s/l420750.001.28331.28331.2753-15000.009806373.89
84192005.05.11 18:00s/l420850.001.28321.28321.2752-15000.009791373.89
84202005.05.11 18:00s/l420950.001.28331.28331.2753-15000.009776373.89
84212005.05.11 18:00s/l421050.001.28341.28341.2754-15000.009761373.89
84222005.05.11 18:00sell421250.001.28341.28641.2784
84232005.05.11 18:00sell421350.001.28351.28651.2785
84242005.05.11 18:00sell421450.001.28341.28641.2784
84252005.05.11 18:00sell421550.001.28351.28651.2785
84262005.05.11 18:00sell421650.001.28341.28641.2784
84272005.05.11 18:00sell421750.001.28351.28651.2785
84282005.05.11 18:01sell421850.001.28341.28641.2784
84292005.05.11 18:01sell421950.001.28351.28651.2785
84302005.05.11 18:01sell422050.001.28341.28641.2784
84312005.05.12 08:03t/p421250.001.27841.28641.278425238.009786611.89
84322005.05.12 08:03t/p421350.001.27851.28651.278525238.009811849.89
84332005.05.12 08:03t/p421450.001.27841.28641.278425238.009837087.89
84342005.05.12 08:03t/p421550.001.27851.28651.278525238.009862325.89
84352005.05.12 08:03t/p421650.001.27841.28641.278425238.009887563.89
84362005.05.12 08:03t/p421750.001.27851.28651.278525238.009912801.89
84372005.05.12 08:03t/p421850.001.27841.28641.278425238.009938039.89
84382005.05.12 08:03t/p421950.001.27851.28651.278525238.009963277.89
84392005.05.12 08:03t/p422050.001.27841.28641.278425238.009988515.89
84402005.05.12 08:30t/p421150.001.27751.28551.277525238.0010013753.89
84412005.05.12 08:30sell422150.001.27601.27901.2710
84422005.05.12 08:30sell422250.001.27661.27961.2716
84432005.05.12 08:30sell422350.001.27691.27991.2719
84442005.05.12 08:30sell422450.001.27841.28141.2734
84452005.05.12 08:30sell422550.001.27841.28141.2734
84462005.05.12 08:30sell422650.001.27841.28141.2734
84472005.05.12 08:31sell422750.001.27841.28141.2734
84482005.05.12 08:31sell422850.001.27841.28141.2734
84492005.05.12 08:31sell422950.001.27841.28141.2734
84502005.05.12 08:35sell423050.001.27841.28141.2734
84512005.05.12 08:42s/l422150.001.27901.27901.2710-15000.009998753.89
84522005.05.12 08:42sell423150.001.27871.28171.2737
84532005.05.12 14:30t/p422250.001.27161.27961.271625000.0010023753.89
84542005.05.12 14:30t/p422350.001.27191.27991.271925000.0010048753.89
84552005.05.12 14:30t/p422450.001.27341.28141.273425000.0010073753.89
84562005.05.12 14:30t/p422550.001.27341.28141.273425000.0010098753.89
84572005.05.12 14:30t/p422650.001.27341.28141.273425000.0010123753.89
84582005.05.12 14:30t/p422750.001.27341.28141.273425000.0010148753.89
84592005.05.12 14:30t/p422850.001.27341.28141.273425000.0010173753.89
84602005.05.12 14:30t/p422950.001.27341.28141.273425000.0010198753.89
84612005.05.12 14:30t/p423050.001.27341.28141.273425000.0010223753.89
84622005.05.12 14:30t/p423150.001.27371.28171.273725000.0010248753.89
84632005.05.12 14:30sell423250.001.27241.27541.2674
84642005.05.12 14:30sell423350.001.27291.27591.2679
84652005.05.12 14:30sell423450.001.27371.27671.2687
84662005.05.12 14:30s/l423250.001.27541.27541.2674-15000.0010233753.89
84672005.05.12 14:30sell423550.001.27531.27831.2703
84682005.05.12 14:30t/p423550.001.27031.27831.270325000.0010258753.89
84692005.05.12 14:30sell423650.001.27531.27831.2703
84702005.05.12 14:30t/p423650.001.27031.27831.270325000.0010283753.89
84712005.05.12 14:30sell423750.001.27531.27831.2703
84722005.05.12 14:30t/p423750.001.27031.27831.270325000.0010308753.89
84732005.05.12 14:30sell423850.001.27531.27831.2703
84742005.05.12 14:30t/p423850.001.27031.27831.270325000.0010333753.89
84752005.05.12 14:30sell423950.001.27531.27831.2703
84762005.05.12 14:30t/p423950.001.27031.27831.270325000.0010358753.89
84772005.05.12 14:30sell424050.001.27531.27831.2703
84782005.05.12 14:31t/p424050.001.27031.27831.270325000.0010383753.89
84792005.05.12 14:31sell424150.001.27531.27831.2703
84802005.05.12 14:31t/p424150.001.27031.27831.270325000.0010408753.89
84812005.05.12 14:31sell424250.001.27531.27831.2703
84822005.05.12 14:31t/p424250.001.27031.27831.270325000.0010433753.89
84832005.05.12 14:31sell424350.001.27531.27831.2703
84842005.05.12 14:31t/p424350.001.27031.27831.270325000.0010458753.89
84852005.05.12 14:32sell424450.001.27531.27831.2703
84862005.05.12 14:32t/p424450.001.27031.27831.270325000.0010483753.89
84872005.05.12 14:33sell424550.001.27531.27831.2703
84882005.05.12 14:33t/p424550.001.27031.27831.270325000.0010508753.89
84892005.05.12 14:33sell424650.001.27531.27831.2703
84902005.05.12 14:33t/p424650.001.27031.27831.270325000.0010533753.89
84912005.05.12 14:34sell424750.001.27531.27831.2703
84922005.05.12 14:34t/p424750.001.27031.27831.270325000.0010558753.89
84932005.05.12 14:34sell424850.001.27531.27831.2703
84942005.05.12 14:34sell424950.001.27531.27831.2703
84952005.05.12 14:35sell425050.001.27541.27841.2704
84962005.05.12 14:35sell425150.001.27531.27831.2703
84972005.05.12 14:35sell425250.001.27541.27841.2704
84982005.05.12 14:35sell425350.001.27531.27831.2703
84992005.05.12 14:36sell425450.001.27541.27841.2704
85002005.05.12 14:36sell425550.001.27531.27831.2703
85012005.05.12 16:20t/p425050.001.27041.27841.270425000.0010583753.89
85022005.05.12 16:20t/p425250.001.27041.27841.270425000.0010608753.89
85032005.05.12 16:20t/p425450.001.27041.27841.270425000.0010633753.89
85042005.05.12 16:20t/p424850.001.27031.27831.270325000.0010658753.89
85052005.05.12 16:20t/p424950.001.27031.27831.270325000.0010683753.89
85062005.05.12 16:20t/p425150.001.27031.27831.270325000.0010708753.89
85072005.05.12 16:20t/p425350.001.27031.27831.270325000.0010733753.89
85082005.05.12 16:20t/p425550.001.27031.27831.270325000.0010758753.89
85092005.05.12 22:50t/p423450.001.26871.27671.268725000.0010783753.89
85102005.05.12 23:17t/p423350.001.26791.27591.267925000.0010808753.89
85112005.05.12 23:17sell425650.001.26891.27191.2639
85122005.05.12 23:18sell425750.001.26891.27191.2639
85132005.05.12 23:18sell425850.001.26951.27251.2645
85142005.05.12 23:19sell425950.001.26951.27251.2645
85152005.05.13 11:52t/p425650.001.26391.27191.263925714.0010834467.89
85162005.05.13 11:52t/p425750.001.26391.27191.263925714.0010860181.89
85172005.05.13 11:52t/p425850.001.26451.27251.264525714.0010885895.89
85182005.05.13 11:52t/p425950.001.26451.27251.264525714.0010911609.89
85192005.05.13 11:52sell426050.001.26491.26791.2599
85202005.05.13 11:53sell426150.001.26491.26791.2599
85212005.05.13 11:53sell426250.001.26541.26841.2604
85222005.05.13 11:53sell426350.001.26551.26851.2605
85232005.05.13 11:53sell426450.001.26561.26861.2606
85242005.05.13 11:54sell426550.001.26551.26851.2605
85252005.05.13 11:54sell426650.001.26561.26861.2606
85262005.05.17 10:40sell426750.001.26631.26931.2613
85272005.05.17 10:41sell426850.001.26631.26931.2613
85282005.05.17 10:42sell426950.001.26631.26931.2613
85292005.05.17 14:32t/p426750.001.26131.26931.261325000.0010936609.89
85302005.05.17 14:32t/p426850.001.26131.26931.261325000.0010961609.89
85312005.05.17 14:32t/p426950.001.26131.26931.261325000.0010986609.89
85322005.05.17 21:53t/p426050.001.25991.26791.259925476.0011012085.89
85332005.05.17 21:53t/p426150.001.25991.26791.259925476.0011037561.89
85342005.05.17 21:53t/p426250.001.26041.26841.260425476.0011063037.89
85352005.05.17 21:53t/p426350.001.26051.26851.260525476.0011088513.89
85362005.05.17 21:53t/p426450.001.26061.26861.260625476.0011113989.89
85372005.05.17 21:53t/p426550.001.26051.26851.260525476.0011139465.89
85382005.05.17 21:53t/p426650.001.26061.26861.260625476.0011164941.89
85392005.05.17 21:53sell427050.001.26011.26311.2551
85402005.05.17 21:53sell427150.001.26081.26381.2558
85412005.05.17 21:53sell427250.001.26121.26421.2562
85422005.05.17 21:53sell427350.001.26181.26481.2568
85432005.05.17 21:54sell427450.001.26191.26491.2569
85442005.05.17 21:54sell427550.001.26181.26481.2568
85452005.05.17 21:54sell427650.001.26211.26511.2571
85462005.05.18 08:05sell427750.001.26221.26521.2572
85472005.05.18 08:05sell427850.001.26231.26531.2573
85482005.05.18 08:05sell427950.001.26221.26521.2572
85492005.05.18 10:18s/l427050.001.26311.26311.2551-14762.0011150179.89
85502005.05.18 10:18sell428050.001.26281.26581.2578
85512005.05.18 14:32s/l427150.001.26381.26381.2558-14762.0011135417.89
85522005.05.18 14:32s/l427250.001.26421.26421.2562-14762.0011120655.89
85532005.05.18 14:32s/l427350.001.26481.26481.2568-14762.0011105893.89
85542005.05.18 14:32s/l427450.001.26491.26491.2569-14762.0011091131.89
85552005.05.18 14:32s/l427550.001.26481.26481.2568-14762.0011076369.89
85562005.05.18 14:32sell428150.001.26471.26771.2597
85572005.05.18 14:32s/l427650.001.26511.26511.2571-14762.0011061607.89
85582005.05.18 14:32s/l427750.001.26521.26521.2572-15000.0011046607.89
85592005.05.18 14:32s/l427850.001.26531.26531.2573-15000.0011031607.89
85602005.05.18 14:32s/l427950.001.26521.26521.2572-15000.0011016607.89
85612005.05.18 14:32s/l428050.001.26581.26581.2578-15000.0011001607.89
85622005.05.18 14:32sell428250.001.26601.26901.2610
85632005.05.18 14:33sell428350.001.26601.26901.2610
85642005.05.18 14:33sell428450.001.26601.26901.2610
85652005.05.18 14:34sell428550.001.26601.26901.2610
85662005.05.18 14:34sell428650.001.26601.26901.2610
85672005.05.18 14:35sell428750.001.26591.26891.2609
85682005.05.18 14:35sell428850.001.26601.26901.2610
85692005.05.18 14:36sell428950.001.26591.26891.2609
85702005.05.18 14:36sell429050.001.26601.26901.2610
85712005.05.18 15:42t/p428250.001.26101.26901.261025000.0011026607.89
85722005.05.18 15:42t/p428350.001.26101.26901.261025000.0011051607.89
85732005.05.18 15:42t/p428450.001.26101.26901.261025000.0011076607.89
85742005.05.18 15:42t/p428550.001.26101.26901.261025000.0011101607.89
85752005.05.18 15:42t/p428650.001.26101.26901.261025000.0011126607.89
85762005.05.18 15:42t/p428850.001.26101.26901.261025000.0011151607.89
85772005.05.18 15:42t/p429050.001.26101.26901.261025000.0011176607.89
85782005.05.18 17:42sell429150.001.26601.26901.2610
85792005.05.18 17:43sell429250.001.26701.27001.2620
85802005.05.18 17:44sell429350.001.26701.27001.2620
85812005.05.18 17:44sell429450.001.26701.27001.2620
85822005.05.18 17:45sell429550.001.26701.27001.2620
85832005.05.18 17:45sell429650.001.26701.27001.2620
85842005.05.18 17:46sell429750.001.26701.27001.2620
85852005.05.18 18:53s/l428150.001.26771.26771.2597-15000.0011161607.89
85862005.05.18 18:53sell429850.001.26751.27051.2625
85872005.05.18 19:05s/l428750.001.26891.26891.2609-15000.0011146607.89
85882005.05.18 19:05s/l428950.001.26891.26891.2609-15000.0011131607.89
85892005.05.18 19:05sell429950.001.26861.27161.2636
85902005.05.18 19:06sell430050.001.26861.27161.2636
85912005.05.18 19:20s/l429150.001.26901.26901.2610-15000.0011116607.89
85922005.05.18 19:20sell430150.001.26881.27181.2638
85932005.05.19 13:43t/p430150.001.26381.27181.263825238.0011141845.89
85942005.05.19 13:46t/p429950.001.26361.27161.263625238.0011167083.89
85952005.05.19 13:46t/p430050.001.26361.27161.263625238.0011192321.89
85962005.05.19 15:07t/p429850.001.26251.27051.262525238.0011217559.89
85972005.05.19 15:18t/p429250.001.26201.27001.262025238.0011242797.89
85982005.05.19 15:18t/p429350.001.26201.27001.262025238.0011268035.89
85992005.05.19 15:18t/p429450.001.26201.27001.262025238.0011293273.89
86002005.05.19 15:18t/p429550.001.26201.27001.262025238.0011318511.89
86012005.05.19 15:18t/p429650.001.26201.27001.262025238.0011343749.89
86022005.05.19 15:18t/p429750.001.26201.27001.262025238.0011368987.89
86032005.05.19 15:25sell430250.001.26221.26521.2572
86042005.05.19 15:25sell430350.001.26211.26511.2571
86052005.05.19 15:25sell430450.001.26201.26501.2570
86062005.05.19 15:25sell430550.001.26191.26491.2569
86072005.05.19 15:25sell430650.001.26181.26481.2568
86082005.05.19 15:26sell430750.001.26171.26471.2567
86092005.05.19 15:26sell430850.001.26181.26481.2568
86102005.05.19 15:26sell430950.001.26221.26521.2572
86112005.05.19 15:26sell431050.001.26211.26511.2571
86122005.05.19 15:26sell431150.001.26201.26501.2570
86132005.05.19 19:04s/l430750.001.26471.26471.2567-15000.0011353987.89
86142005.05.19 19:04sell431250.001.26441.26741.2594
86152005.05.19 23:07s/l430650.001.26481.26481.2568-15000.0011338987.89
86162005.05.19 23:07s/l430850.001.26481.26481.2568-15000.0011323987.89
86172005.05.19 23:07sell431350.001.26451.26751.2595
86182005.05.19 23:08s/l430350.001.26511.26511.2571-15000.0011308987.89
86192005.05.19 23:08s/l430450.001.26501.26501.2570-15000.0011293987.89
86202005.05.19 23:08s/l430550.001.26491.26491.2569-15000.0011278987.89
86212005.05.19 23:08s/l431050.001.26511.26511.2571-15000.0011263987.89
86222005.05.19 23:08s/l431150.001.26501.26501.2570-15000.0011248987.89
86232005.05.19 23:08sell431450.001.26481.26781.2598
86242005.05.19 23:08sell431550.001.26471.26771.2597
86252005.05.19 23:09sell431650.001.26461.26761.2596
86262005.05.19 23:11sell431750.001.26481.26781.2598
86272005.05.19 23:12sell431850.001.26471.26771.2597
86282005.05.19 23:15sell431950.001.26481.26781.2598
86292005.05.20 06:19s/l430250.001.26521.26521.2572-14286.0011234701.89
86302005.05.20 06:19s/l430950.001.26521.26521.2572-14286.0011220415.89
86312005.05.20 06:19sell432050.001.26491.26791.2599
86322005.05.20 06:20sell432150.001.26501.26801.2600
86332005.05.20 14:50t/p431250.001.25941.26741.259425714.0011246129.89
86342005.05.20 14:50t/p431350.001.25951.26751.259525714.0011271843.89
86352005.05.20 14:50t/p431450.001.25981.26781.259825714.0011297557.89
86362005.05.20 14:50t/p431550.001.25971.26771.259725714.0011323271.89
86372005.05.20 14:50t/p431650.001.25961.26761.259625714.0011348985.89
86382005.05.20 14:50t/p431750.001.25981.26781.259825714.0011374699.89
86392005.05.20 14:50t/p431850.001.25971.26771.259725714.0011400413.89
86402005.05.20 14:50t/p431950.001.25981.26781.259825714.0011426127.89
86412005.05.20 14:50t/p432050.001.25991.26791.259925000.0011451127.89
86422005.05.20 14:50t/p432150.001.26001.26801.260025000.0011476127.89
86432005.05.20 14:50sell432250.001.25941.26241.2544
86442005.05.20 14:50sell432350.001.25951.26251.2545
86452005.05.20 14:50sell432450.001.26011.26311.2551
86462005.05.20 14:51sell432550.001.26011.26311.2551
86472005.05.20 14:51sell432650.001.26011.26311.2551
86482005.05.20 16:22t/p432450.001.25511.26311.255125000.0011501127.89
86492005.05.20 16:22t/p432550.001.25511.26311.255125000.0011526127.89
86502005.05.20 16:22t/p432650.001.25511.26311.255125000.0011551127.89
86512005.05.20 17:08t/p432350.001.25451.26251.254525000.0011576127.89
86522005.05.20 17:15t/p432250.001.25441.26241.254425000.0011601127.89
86532005.05.20 17:17buy432750.001.25381.25081.2588
86542005.05.20 17:18buy432850.001.25391.25091.2589
86552005.05.20 17:18buy432950.001.25381.25081.2588
86562005.05.20 17:23buy433050.001.25381.25081.2588
86572005.05.20 17:23buy433150.001.25391.25091.2589
86582005.05.20 17:24buy433250.001.25381.25081.2588
86592005.05.20 17:24buy433350.001.25391.25091.2589
86602005.05.20 17:25buy433450.001.25391.25091.2589
86612005.05.20 17:25buy433550.001.25401.25101.2590
86622005.05.20 17:26buy433650.001.25411.25111.2591
86632005.05.23 16:22t/p432750.001.25881.25081.258824511.5011625639.39
86642005.05.23 16:22t/p432850.001.25891.25091.258924511.5011650150.89
86652005.05.23 16:22t/p432950.001.25881.25081.258824511.5011674662.39
86662005.05.23 16:22t/p433050.001.25881.25081.258824511.5011699173.89
86672005.05.23 16:22t/p433150.001.25891.25091.258924511.5011723685.39
86682005.05.23 16:22t/p433250.001.25881.25081.258824511.5011748196.89
86692005.05.23 16:22t/p433350.001.25891.25091.258924511.5011772708.39
86702005.05.23 16:22t/p433450.001.25891.25091.258924511.5011797219.89
86712005.05.23 16:22t/p433550.001.25901.25101.259024511.5011821731.39
86722005.05.23 16:22t/p433650.001.25911.25111.259124511.5011846242.89
86732005.05.23 16:23buy433750.001.25891.25591.2639
86742005.05.23 16:23buy433850.001.25881.25581.2638
86752005.05.23 16:24buy433950.001.25891.25591.2639
86762005.05.23 16:30buy434050.001.25841.25541.2634
86772005.05.23 16:30buy434150.001.25851.25551.2635
86782005.05.23 16:30buy434250.001.25831.25531.2633
86792005.05.23 16:30buy434350.001.25841.25541.2634
86802005.05.23 16:30buy434450.001.25851.25551.2635
86812005.05.23 16:30buy434550.001.25831.25531.2633
86822005.05.23 16:31buy434650.001.25841.25541.2634
86832005.05.23 18:00s/l433750.001.25591.25591.2639-15000.0011831242.89
86842005.05.23 18:00s/l433850.001.25581.25581.2638-15000.0011816242.89
86852005.05.23 18:00s/l433950.001.25591.25591.2639-15000.0011801242.89
86862005.05.23 18:00s/l434050.001.25541.25541.2634-15000.0011786242.89
86872005.05.23 18:00s/l434150.001.25551.25551.2635-15000.0011771242.89
86882005.05.23 18:00s/l434250.001.25531.25531.2633-15000.0011756242.89
86892005.05.23 18:00s/l434350.001.25541.25541.2634-15000.0011741242.89
86902005.05.23 18:00s/l434450.001.25551.25551.2635-15000.0011726242.89
86912005.05.23 18:00s/l434550.001.25531.25531.2633-15000.0011711242.89
86922005.05.23 18:00s/l434650.001.25541.25541.2634-15000.0011696242.89
86932005.05.23 18:00sell434750.001.25621.25921.2512
86942005.05.23 18:00sell434850.001.25661.25961.2516
86952005.05.23 18:00sell434950.001.25731.26031.2523
86962005.05.23 18:01sell435050.001.25731.26031.2523
86972005.05.23 18:01sell435150.001.25731.26031.2523
86982005.05.23 18:10sell435250.001.25721.26021.2522
86992005.05.23 18:10sell435350.001.25711.26011.2521
87002005.05.23 18:11sell435450.001.25721.26021.2522
87012005.05.23 18:11sell435550.001.25731.26031.2523
87022005.05.23 18:11sell435650.001.25721.26021.2522
87032005.05.24 08:00s/l434750.001.25921.25921.2512-14762.0011681480.89
87042005.05.24 08:00sell435750.001.25901.26201.2540
87052005.05.24 08:53s/l434850.001.25961.25961.2516-14762.0011666718.89
87062005.05.24 08:53sell435850.001.25931.26231.2543
87072005.05.24 08:53s/l434950.001.26031.26031.2523-14762.0011651956.89
87082005.05.24 08:53s/l435050.001.26031.26031.2523-14762.0011637194.89
87092005.05.24 08:53s/l435150.001.26031.26031.2523-14762.0011622432.89
87102005.05.24 08:53s/l435250.001.26021.26021.2522-14762.0011607670.89
87112005.05.24 08:53s/l435350.001.26011.26011.2521-14762.0011592908.89
87122005.05.24 08:53s/l435450.001.26021.26021.2522-14762.0011578146.89
87132005.05.24 08:53s/l435550.001.26031.26031.2523-14762.0011563384.89
87142005.05.24 08:53s/l435650.001.26021.26021.2522-14762.0011548622.89
87152005.05.24 08:53sell435950.001.26001.26301.2550
87162005.05.24 08:54sell436050.001.26001.26301.2550
87172005.05.24 08:55sell436150.001.26001.26301.2550
87182005.05.24 08:56sell436250.001.26001.26301.2550
87192005.05.24 10:20sell436350.001.26001.26301.2550
87202005.05.24 10:22sell436450.001.26001.26301.2550
87212005.05.24 10:24sell436550.001.26001.26301.2550
87222005.05.24 12:07sell436650.001.26011.26311.2551
87232005.05.24 13:33s/l435750.001.26201.26201.2540-15000.0011533622.89
87242005.05.24 13:33sell436750.001.26171.26471.2567
87252005.05.24 13:38s/l435850.001.26231.26231.2543-15000.0011518622.89
87262005.05.24 13:38sell436850.001.26201.26501.2570
87272005.05.24 13:52s/l435950.001.26301.26301.2550-15000.0011503622.89
87282005.05.24 13:52s/l436050.001.26301.26301.2550-15000.0011488622.89
87292005.05.24 13:52s/l436150.001.26301.26301.2550-15000.0011473622.89
87302005.05.24 13:52s/l436250.001.26301.26301.2550-15000.0011458622.89
87312005.05.24 13:52s/l436350.001.26301.26301.2550-15000.0011443622.89
87322005.05.24 13:52s/l436450.001.26301.26301.2550-15000.0011428622.89
87332005.05.24 13:52s/l436550.001.26301.26301.2550-15000.0011413622.89
87342005.05.24 13:52s/l436650.001.26311.26311.2551-15000.0011398622.89
87352005.05.24 13:52sell436950.001.26281.26581.2578
87362005.05.24 13:53sell437050.001.26271.26571.2577
87372005.05.24 13:53sell437150.001.26261.26561.2576
87382005.05.24 13:53sell437250.001.26251.26551.2575
87392005.05.24 13:53sell437350.001.26281.26581.2578
87402005.05.24 13:54sell437450.001.26271.26571.2577
87412005.05.24 13:54sell437550.001.26261.26561.2576
87422005.05.24 13:54sell437650.001.26251.26551.2575
87432005.05.24 17:00t/p436950.001.25781.26581.257825000.0011423622.89
87442005.05.24 17:00t/p437050.001.25771.26571.257725000.0011448622.89
87452005.05.24 17:00t/p437150.001.25761.26561.257625000.0011473622.89
87462005.05.24 17:00t/p437350.001.25781.26581.257825000.0011498622.89
87472005.05.24 17:00t/p437450.001.25771.26571.257725000.0011523622.89
87482005.05.24 17:00t/p437550.001.25761.26561.257625000.0011548622.89
87492005.05.24 19:15t/p437250.001.25751.26551.257525000.0011573622.89
87502005.05.24 19:15t/p437650.001.25751.26551.257525000.0011598622.89
87512005.05.24 19:52t/p436850.001.25701.26501.257025000.0011623622.89
87522005.05.25 00:33t/p436750.001.25671.26471.256725238.0011648860.89
87532005.05.25 01:05sell437750.001.25651.25951.2515
87542005.05.25 01:05sell437850.001.25641.25941.2514
87552005.05.25 01:05sell437950.001.25631.25931.2513
87562005.05.25 01:05sell438050.001.25661.25961.2516
87572005.05.25 01:06sell438150.001.25681.25981.2518
87582005.05.25 01:06sell438250.001.25671.25971.2517
87592005.05.25 01:06sell438350.001.25661.25961.2516
87602005.05.25 01:07sell438450.001.25671.25971.2517
87612005.05.25 01:07sell438550.001.25681.25981.2518
87622005.05.25 01:08sell438650.001.25681.25981.2518
87632005.05.25 04:00s/l437750.001.25951.25951.2515-15000.0011633860.89
87642005.05.25 04:00s/l437850.001.25941.25941.2514-15000.0011618860.89
87652005.05.25 04:00s/l437950.001.25931.25931.2513-15000.0011603860.89
87662005.05.25 04:00sell438750.001.25921.26221.2542
87672005.05.25 04:00sell438850.001.25911.26211.2541
87682005.05.25 04:01sell438950.001.25921.26221.2542
87692005.05.25 04:53s/l438050.001.25961.25961.2516-15000.0011588860.89
87702005.05.25 04:53s/l438150.001.25981.25981.2518-15000.0011573860.89
87712005.05.25 04:53s/l438250.001.25971.25971.2517-15000.0011558860.89
87722005.05.25 04:53s/l438350.001.25961.25961.2516-15000.0011543860.89
87732005.05.25 04:53s/l438450.001.25971.25971.2517-15000.0011528860.89
87742005.05.25 04:53s/l438550.001.25981.25981.2518-15000.0011513860.89
87752005.05.25 04:53s/l438650.001.25981.25981.2518-15000.0011498860.89
87762005.05.25 04:53sell439050.001.25951.26251.2545
87772005.05.25 04:55sell439150.001.25951.26251.2545
87782005.05.25 05:00sell439250.001.25941.26241.2544
87792005.05.25 05:04sell439350.001.25931.26231.2543
87802005.05.25 05:06sell439450.001.25921.26221.2542
87812005.05.25 05:06sell439550.001.25931.26231.2543
87822005.05.25 05:21sell439650.001.25921.26221.2542
87832005.05.25 16:22s/l438850.001.26211.26211.2541-15000.0011483860.89
87842005.05.25 16:22sell439750.001.26181.26481.2568
87852005.05.26 06:30t/p439750.001.25681.26481.256825238.0011509098.89
87862005.05.26 08:20t/p438750.001.25421.26221.254225238.0011534336.89
87872005.05.26 08:20t/p438950.001.25421.26221.254225238.0011559574.89
87882005.05.26 08:20t/p439050.001.25451.26251.254525238.0011584812.89
87892005.05.26 08:20t/p439150.001.25451.26251.254525238.0011610050.89
87902005.05.26 08:20t/p439250.001.25441.26241.254425238.0011635288.89
87912005.05.26 08:20t/p439350.001.25431.26231.254325238.0011660526.89
87922005.05.26 08:20t/p439450.001.25421.26221.254225238.0011685764.89
87932005.05.26 08:20t/p439550.001.25431.26231.254325238.0011711002.89
87942005.05.26 08:20t/p439650.001.25421.26221.254225238.0011736240.89
87952005.05.26 08:20sell439850.001.25431.25731.2493
87962005.05.26 08:20sell439950.001.25421.25721.2492
87972005.05.26 08:20sell440050.001.25411.25711.2491
87982005.05.26 08:20sell440150.001.25431.25731.2493
87992005.05.26 08:21sell440250.001.25421.25721.2492
88002005.05.26 08:21sell440350.001.25411.25711.2491
88012005.05.26 08:21sell440450.001.25431.25731.2493
88022005.05.26 08:21sell440550.001.25421.25721.2492
88032005.05.26 08:22sell440650.001.25411.25711.2491
88042005.05.26 08:25sell440750.001.25481.25781.2498
88052005.05.26 11:00s/l439850.001.25731.25731.2493-15000.0011721240.89
88062005.05.26 11:00s/l439950.001.25721.25721.2492-15000.0011706240.89
88072005.05.26 11:00s/l440050.001.25711.25711.2491-15000.0011691240.89
88082005.05.26 11:00s/l440150.001.25731.25731.2493-15000.0011676240.89
88092005.05.26 11:00s/l440250.001.25721.25721.2492-15000.0011661240.89
88102005.05.26 11:00s/l440350.001.25711.25711.2491-15000.0011646240.89
88112005.05.26 11:00s/l440450.001.25731.25731.2493-15000.0011631240.89
88122005.05.26 11:00s/l440550.001.25721.25721.2492-15000.0011616240.89
88132005.05.26 11:00s/l440650.001.25711.25711.2491-15000.0011601240.89
88142005.05.26 11:00s/l440750.001.25781.25781.2498-15000.0011586240.89
88152005.05.26 11:00buy440850.001.25731.25431.2623
88162005.05.26 11:00buy440950.001.25681.25381.2618
88172005.05.26 11:00buy441050.001.25691.25391.2619
88182005.05.26 11:00buy441150.001.25641.25341.2614
88192005.05.26 11:00buy441250.001.25631.25331.2613
88202005.05.26 11:00buy441350.001.25631.25331.2613
88212005.05.26 11:00buy441450.001.25641.25341.2614
88222005.05.26 11:00buy441550.001.25641.25341.2614
88232005.05.26 11:01buy441650.001.25631.25331.2613
88242005.05.26 11:01buy441750.001.25631.25331.2613
88252005.05.26 12:32s/l440850.001.25431.25431.2623-15000.0011571240.89
88262005.05.26 12:32buy441850.001.25451.25151.2595
88272005.05.26 13:00s/l440950.001.25381.25381.2618-15000.0011556240.89
88282005.05.26 13:00s/l441050.001.25391.25391.2619-15000.0011541240.89
88292005.05.26 13:00s/l441150.001.25341.25341.2614-15000.0011526240.89
88302005.05.26 13:00s/l441250.001.25331.25331.2613-15000.0011511240.89
88312005.05.26 13:00s/l441350.001.25331.25331.2613-15000.0011496240.89
88322005.05.26 13:00s/l441450.001.25341.25341.2614-15000.0011481240.89
88332005.05.26 13:00s/l441550.001.25341.25341.2614-15000.0011466240.89
88342005.05.26 13:00s/l441650.001.25331.25331.2613-15000.0011451240.89
88352005.05.26 13:00s/l441750.001.25331.25331.2613-15000.0011436240.89
88362005.05.26 13:00buy441950.001.25301.25001.2580
88372005.05.26 13:00buy442050.001.25271.24971.2577
88382005.05.26 13:00buy442150.001.25271.24971.2577
88392005.05.26 13:00buy442250.001.25271.24971.2577
88402005.05.26 13:00buy442350.001.25271.24971.2577
88412005.05.26 13:01buy442450.001.25271.24971.2577
88422005.05.26 13:01buy442550.001.25271.24971.2577
88432005.05.26 13:01buy442650.001.25271.24971.2577
88442005.05.26 13:01buy442750.001.25271.24971.2577
88452005.05.26 14:50s/l441850.001.25151.25151.2595-15000.0011421240.89
88462005.05.26 14:50buy442850.001.25131.24831.2563
88472005.05.26 20:40s/l441950.001.25001.25001.2580-15000.0011406240.89
88482005.05.26 20:40s/l442050.001.24971.24971.2577-15000.0011391240.89
88492005.05.26 20:40s/l442150.001.24971.24971.2577-15000.0011376240.89
88502005.05.26 20:40s/l442250.001.24971.24971.2577-15000.0011361240.89
88512005.05.26 20:40s/l442350.001.24971.24971.2577-15000.0011346240.89
88522005.05.26 20:40s/l442450.001.24971.24971.2577-15000.0011331240.89
88532005.05.26 20:40s/l442550.001.24971.24971.2577-15000.0011316240.89
88542005.05.26 20:40s/l442650.001.24971.24971.2577-15000.0011301240.89
88552005.05.26 20:40s/l442750.001.24971.24971.2577-15000.0011286240.89
88562005.05.26 20:40buy442950.001.24961.24661.2546
88572005.05.26 20:40buy443050.001.24961.24661.2546
88582005.05.26 20:41buy443150.001.24961.24661.2546
88592005.05.26 20:41buy443250.001.24961.24661.2546
88602005.05.26 20:42buy443350.001.24961.24661.2546
88612005.05.26 20:42buy443450.001.24971.24671.2547
88622005.05.26 20:42buy443550.001.24961.24661.2546
88632005.05.26 20:43buy443650.001.24971.24671.2547
88642005.05.26 20:43buy443750.001.24981.24681.2548
88652005.05.27 13:35t/p442950.001.25461.24661.254623534.5011309775.39
88662005.05.27 13:35t/p443050.001.25461.24661.254623534.5011333309.89
88672005.05.27 13:35t/p443150.001.25461.24661.254623534.5011356844.39
88682005.05.27 13:35t/p443250.001.25461.24661.254623534.5011380378.89
88692005.05.27 13:35t/p443350.001.25461.24661.254623534.5011403913.39
88702005.05.27 13:35t/p443450.001.25471.24671.254723534.5011427447.89
88712005.05.27 13:35t/p443550.001.25461.24661.254623534.5011450982.39
88722005.05.27 13:35t/p443650.001.25471.24671.254723534.5011474516.89
88732005.05.27 13:35t/p443750.001.25481.24681.254823534.5011498051.39
88742005.05.27 17:35t/p442850.001.25631.24831.256323534.5011521585.89
88752005.05.27 17:35buy443850.001.25641.25341.2614
88762005.05.27 17:36buy443950.001.25641.25341.2614
88772005.05.27 17:37buy444050.001.25641.25341.2614
88782005.05.27 17:42buy444150.001.25651.25351.2615
88792005.05.27 17:43buy444250.001.25651.25351.2615
88802005.05.27 17:44buy444350.001.25651.25351.2615
88812005.05.27 17:45buy444450.001.25651.25351.2615
88822005.05.27 17:46buy444550.001.25651.25351.2615
88832005.05.27 17:47buy444650.001.25651.25351.2615
88842005.05.27 17:48buy444750.001.25641.25341.2614
88852005.05.29 00:00s/l443850.001.25341.25341.2614-15000.0011506585.89
88862005.05.29 00:00s/l443950.001.25341.25341.2614-15000.0011491585.89
88872005.05.29 00:00s/l444050.001.25341.25341.2614-15000.0011476585.89
88882005.05.29 00:00s/l444150.001.25351.25351.2615-15000.0011461585.89
88892005.05.29 00:00s/l444250.001.25351.25351.2615-15000.0011446585.89
88902005.05.29 00:00s/l444350.001.25351.25351.2615-15000.0011431585.89
88912005.05.29 00:00s/l444450.001.25351.25351.2615-15000.0011416585.89
88922005.05.29 00:00s/l444550.001.25351.25351.2615-15000.0011401585.89
88932005.05.29 00:00s/l444650.001.25351.25351.2615-15000.0011386585.89
88942005.05.29 00:00s/l444750.001.25341.25341.2614-15000.0011371585.89
88952005.05.29 23:30buy444850.001.25271.24971.2577
88962005.05.29 23:31buy444950.001.25271.24971.2577
88972005.05.29 23:32buy445050.001.25271.24971.2577
88982005.05.29 23:33buy445150.001.25271.24971.2577
88992005.05.29 23:33buy445250.001.25281.24981.2578
89002005.05.29 23:33buy445350.001.25291.24991.2579
89012005.05.29 23:34buy445450.001.25301.25001.2580
89022005.05.29 23:34buy445550.001.25291.24991.2579
89032005.05.30 01:10buy445650.001.25301.25001.2580
89042005.05.30 01:12buy445750.001.25311.25011.2581
89052005.05.30 12:45s/l445450.001.25001.25001.2580-15488.5011356097.39
89062005.05.30 12:45s/l445650.001.25001.25001.2580-15000.0011341097.39
89072005.05.30 12:45s/l445750.001.25011.25011.2581-15000.0011326097.39
89082005.05.30 12:45buy445850.001.25031.24731.2553
89092005.05.30 12:46buy445950.001.25041.24741.2554
89102005.05.30 12:46buy446050.001.25051.24751.2555
89112005.05.30 12:50s/l445350.001.24991.24991.2579-15488.5011310608.89
89122005.05.30 12:50s/l445550.001.24991.24991.2579-15488.5011295120.39
89132005.05.30 12:50buy446150.001.25021.24721.2552
89142005.05.30 12:51buy446250.001.25021.24721.2552
89152005.05.30 12:52s/l445250.001.24981.24981.2578-15488.5011279631.89
89162005.05.30 12:52buy446350.001.25011.24711.2551
89172005.05.30 13:00s/l444850.001.24971.24971.2577-15488.5011264143.39
89182005.05.30 13:00s/l444950.001.24971.24971.2577-15488.5011248654.89
89192005.05.30 13:00s/l445050.001.24971.24971.2577-15488.5011233166.39
89202005.05.30 13:00s/l445150.001.24971.24971.2577-15488.5011217677.89
89212005.05.30 13:00buy446450.001.25001.24701.2550
89222005.05.30 13:00buy446550.001.25011.24711.2551
89232005.05.30 13:00buy446650.001.25021.24721.2552
89242005.05.30 13:00buy446750.001.25011.24711.2551
89252005.05.30 13:22s/l445950.001.24741.24741.2554-15000.0011202677.89
89262005.05.30 13:22s/l446050.001.24751.24751.2555-15000.0011187677.89
89272005.05.30 13:22buy446850.001.24771.24471.2527
89282005.05.30 13:23buy446950.001.24771.24471.2527
89292005.05.30 13:45s/l445850.001.24731.24731.2553-15000.0011172677.89
89302005.05.30 13:45buy447050.001.24761.24461.2526
89312005.05.30 13:50s/l446150.001.24721.24721.2552-15000.0011157677.89
89322005.05.30 13:50s/l446250.001.24721.24721.2552-15000.0011142677.89
89332005.05.30 13:50s/l446650.001.24721.24721.2552-15000.0011127677.89
89342005.05.30 13:50buy447150.001.24751.24451.2525
89352005.05.30 13:51buy447250.001.24761.24461.2526
89362005.05.30 13:51buy447350.001.24771.24471.2527
89372005.05.30 13:52s/l446350.001.24711.24711.2551-15000.0011112677.89
89382005.05.30 13:52s/l446450.001.24701.24701.2550-15000.0011097677.89
89392005.05.30 13:52s/l446550.001.24711.24711.2551-15000.0011082677.89
89402005.05.30 13:52s/l446750.001.24711.24711.2551-15000.0011067677.89
89412005.05.30 13:52buy447450.001.24721.24421.2522
89422005.05.30 13:54buy447550.001.24721.24421.2522
89432005.05.30 13:54buy447650.001.24721.24421.2522
89442005.05.30 13:56buy447750.001.24721.24421.2522
89452005.05.31 03:22s/l446850.001.24471.24471.2527-15488.5011052189.39
89462005.05.31 03:22s/l446950.001.24471.24471.2527-15488.5011036700.89
89472005.05.31 03:22s/l447050.001.24461.24461.2526-15488.5011021212.39
89482005.05.31 03:22s/l447150.001.24451.24451.2525-15488.5011005723.89
89492005.05.31 03:22s/l447250.001.24461.24461.2526-15488.5010990235.39
89502005.05.31 03:22s/l447350.001.24471.24471.2527-15488.5010974746.89
89512005.05.31 03:22s/l447450.001.24421.24421.2522-15488.5010959258.39
89522005.05.31 03:22s/l447550.001.24421.24421.2522-15488.5010943769.89
89532005.05.31 03:22s/l447650.001.24421.24421.2522-15488.5010928281.39
89542005.05.31 03:22s/l447750.001.24421.24421.2522-15488.5010912792.89
89552005.05.31 03:22sell447850.001.24181.24481.2368
89562005.05.31 03:22sell447950.001.24181.24481.2368
89572005.05.31 03:22sell448050.001.24431.24731.2393
89582005.05.31 03:22s/l447850.001.24481.24481.2368-15000.0010897792.89
89592005.05.31 03:22s/l447950.001.24481.24481.2368-15000.0010882792.89
89602005.05.31 03:22sell448150.001.24491.24791.2399
89612005.05.31 03:22sell448250.001.24551.24851.2405
89622005.05.31 03:22sell448350.001.24611.24911.2411
89632005.05.31 03:22t/p448050.001.23931.24731.239325000.0010907792.89
89642005.05.31 03:22t/p448150.001.23991.24791.239925000.0010932792.89
89652005.05.31 03:22t/p448250.001.24051.24851.240525000.0010957792.89
89662005.05.31 03:22t/p448350.001.24111.24911.241125000.0010982792.89
89672005.05.31 03:22sell448450.001.23871.24171.2337
89682005.05.31 03:23sell448550.001.24121.24421.2362
89692005.05.31 03:23s/l448450.001.24171.24171.2337-15000.0010967792.89
89702005.05.31 03:23sell448650.001.24181.24481.2368
89712005.05.31 03:23sell448750.001.24181.24481.2368
89722005.05.31 03:23s/l448550.001.24421.24421.2362-15000.0010952792.89
89732005.05.31 03:23sell448850.001.24431.24731.2393
89742005.05.31 03:23s/l448650.001.24481.24481.2368-15000.0010937792.89
89752005.05.31 03:23s/l448750.001.24481.24481.2368-15000.0010922792.89
89762005.05.31 03:23sell448950.001.24491.24791.2399
89772005.05.31 03:23sell449050.001.24551.24851.2405
89782005.05.31 03:23sell449150.001.24611.24911.2411
89792005.05.31 03:23t/p448850.001.23931.24731.239325000.0010947792.89
89802005.05.31 03:23t/p448950.001.23991.24791.239925000.0010972792.89
89812005.05.31 03:23t/p449050.001.24051.24851.240525000.0010997792.89
89822005.05.31 03:23t/p449150.001.24111.24911.241125000.0011022792.89
89832005.05.31 03:23sell449250.001.23871.24171.2337
89842005.05.31 03:23sell449350.001.24121.24421.2362
89852005.05.31 03:23s/l449250.001.24171.24171.2337-15000.0011007792.89
89862005.05.31 03:23sell449450.001.24181.24481.2368
89872005.05.31 03:23sell449550.001.24181.24481.2368
89882005.05.31 03:23s/l449350.001.24421.24421.2362-15000.0010992792.89
89892005.05.31 03:23sell449650.001.24431.24731.2393
89902005.05.31 03:23s/l449450.001.24481.24481.2368-15000.0010977792.89
89912005.05.31 03:23s/l449550.001.24481.24481.2368-15000.0010962792.89
89922005.05.31 03:23sell449750.001.24491.24791.2399
89932005.05.31 03:23sell449850.001.24551.24851.2405
89942005.05.31 03:23sell449950.001.24611.24911.2411
89952005.05.31 03:23t/p449650.001.23931.24731.239325000.0010987792.89
89962005.05.31 03:23t/p449750.001.23991.24791.239925000.0011012792.89
89972005.05.31 03:23t/p449850.001.24051.24851.240525000.0011037792.89
89982005.05.31 03:23t/p449950.001.24111.24911.241125000.0011062792.89
89992005.05.31 03:23sell450050.001.23871.24171.2337
90002005.05.31 03:24sell450150.001.24121.24421.2362
90012005.05.31 03:24s/l450050.001.24171.24171.2337-15000.0011047792.89
90022005.05.31 03:24sell450250.001.24181.24481.2368
90032005.05.31 03:24sell450350.001.24181.24481.2368
90042005.05.31 03:24s/l450150.001.24421.24421.2362-15000.0011032792.89
90052005.05.31 03:24sell450450.001.24431.24731.2393
90062005.05.31 03:24s/l450250.001.24481.24481.2368-15000.0011017792.89
90072005.05.31 03:24s/l450350.001.24481.24481.2368-15000.0011002792.89
90082005.05.31 03:24sell450550.001.24491.24791.2399
90092005.05.31 03:24sell450650.001.24551.24851.2405
90102005.05.31 03:24sell450750.001.24611.24911.2411
90112005.05.31 03:24t/p450450.001.23931.24731.239325000.0011027792.89
90122005.05.31 03:24t/p450550.001.23991.24791.239925000.0011052792.89
90132005.05.31 03:24t/p450650.001.24051.24851.240525000.0011077792.89
90142005.05.31 03:24t/p450750.001.24111.24911.241125000.0011102792.89
90152005.05.31 03:24sell450850.001.23871.24171.2337
90162005.05.31 03:25sell450950.001.23871.24171.2337
90172005.05.31 03:25sell451050.001.23891.24191.2339
90182005.05.31 03:25sell451150.001.23901.24201.2340
90192005.05.31 03:25sell451250.001.23921.24221.2342
90202005.05.31 03:25sell451350.001.23921.24221.2342
90212005.05.31 03:26sell451450.001.23921.24221.2342
90222005.05.31 03:26sell451550.001.23921.24221.2342
90232005.05.31 03:29sell451650.001.23921.24221.2342
90242005.05.31 03:30sell451750.001.23941.24241.2344
90252005.05.31 12:02t/p451750.001.23441.24241.234425000.0011127792.89
90262005.05.31 12:03t/p451250.001.23421.24221.234225000.0011152792.89
90272005.05.31 12:03t/p451350.001.23421.24221.234225000.0011177792.89
90282005.05.31 12:03t/p451450.001.23421.24221.234225000.0011202792.89
90292005.05.31 12:03t/p451550.001.23421.24221.234225000.0011227792.89
90302005.05.31 12:03t/p451650.001.23421.24221.234225000.0011252792.89
90312005.05.31 12:10t/p450850.001.23371.24171.233725000.0011277792.89
90322005.05.31 12:10t/p450950.001.23371.24171.233725000.0011302792.89
90332005.05.31 12:10t/p451050.001.23391.24191.233925000.0011327792.89
90342005.05.31 12:10t/p451150.001.23401.24201.234025000.0011352792.89
90352005.05.31 12:10buy451850.001.23281.22981.2378
90362005.05.31 12:10buy451950.001.23131.22831.2363
90372005.05.31 12:12buy452050.001.23131.22831.2363
90382005.05.31 12:12buy452150.001.23131.22831.2363
90392005.05.31 12:13buy452250.001.23131.22831.2363
90402005.05.31 12:14buy452350.001.23131.22831.2363
90412005.05.31 16:30t/p451950.001.23631.22831.236325000.0011377792.89
90422005.05.31 16:30t/p452050.001.23631.22831.236325000.0011402792.89
90432005.05.31 16:30t/p452150.001.23631.22831.236325000.0011427792.89
90442005.05.31 16:30t/p452250.001.23631.22831.236325000.0011452792.89
90452005.05.31 16:30t/p452350.001.23631.22831.236325000.0011477792.89
90462005.05.31 19:30buy452450.001.23071.22771.2357
90472005.05.31 19:30buy452550.001.23071.22771.2357
90482005.05.31 19:31buy452650.001.23071.22771.2357
90492005.05.31 19:32buy452750.001.23071.22771.2357
90502005.05.31 19:32buy452850.001.23071.22771.2357
90512005.05.31 19:33buy452950.001.23071.22771.2357
90522005.05.31 20:23buy453050.001.23061.22761.2356
90532005.05.31 20:23s/l451850.001.22981.22981.2378-15000.0011462792.89
90542005.05.31 20:23buy453150.001.22991.22691.2349
90552005.05.31 20:24buy453250.001.22991.22691.2349
90562005.05.31 20:25buy453350.001.23001.22701.2350
90572005.06.01 10:05s/l452450.001.22771.22771.2357-15488.5011447304.39
90582005.06.01 10:05s/l452550.001.22771.22771.2357-15488.5011431815.89
90592005.06.01 10:05s/l452650.001.22771.22771.2357-15488.5011416327.39
90602005.06.01 10:05s/l452750.001.22771.22771.2357-15488.5011400838.89
90612005.06.01 10:05s/l452850.001.22771.22771.2357-15488.5011385350.39
90622005.06.01 10:05s/l452950.001.22771.22771.2357-15488.5011369861.89
90632005.06.01 10:05s/l453050.001.22761.22761.2356-15488.5011354373.39
90642005.06.01 10:05buy453450.001.22751.22451.2325
90652005.06.01 10:05buy453550.001.22761.22461.2326
90662005.06.01 10:05s/l453150.001.22691.22691.2349-15488.5011338884.89
90672005.06.01 10:05s/l453250.001.22691.22691.2349-15488.5011323396.39
90682005.06.01 10:05s/l453350.001.22701.22701.2350-15488.5011307907.89
90692005.06.01 10:05buy453650.001.22721.22421.2322
90702005.06.01 10:05buy453750.001.22661.22361.2316
90712005.06.01 10:05buy453850.001.22661.22361.2316
90722005.06.01 10:05buy453950.001.22661.22361.2316
90732005.06.01 10:06buy454050.001.22661.22361.2316
90742005.06.01 10:06buy454150.001.22661.22361.2316
90752005.06.01 10:06buy454250.001.22661.22361.2316
90762005.06.01 10:07buy454350.001.22661.22361.2316
90772005.06.01 12:17s/l453450.001.22451.22451.2325-15000.0011292907.89
90782005.06.01 12:17s/l453550.001.22461.22461.2326-15000.0011277907.89
90792005.06.01 12:17buy454450.001.22471.22171.2297
90802005.06.01 12:19buy454550.001.22471.22171.2297
90812005.06.01 12:23s/l453650.001.22421.22421.2322-15000.0011262907.89
90822005.06.01 12:23buy454650.001.22421.22121.2292
90832005.06.01 12:23s/l453750.001.22361.22361.2316-15000.0011247907.89
90842005.06.01 12:23s/l453850.001.22361.22361.2316-15000.0011232907.89
90852005.06.01 12:23s/l453950.001.22361.22361.2316-15000.0011217907.89
90862005.06.01 12:23s/l454050.001.22361.22361.2316-15000.0011202907.89
90872005.06.01 12:23s/l454150.001.22361.22361.2316-15000.0011187907.89
90882005.06.01 12:23s/l454250.001.22361.22361.2316-15000.0011172907.89
90892005.06.01 12:23s/l454350.001.22361.22361.2316-15000.0011157907.89
90902005.06.01 12:23buy454750.001.22391.22091.2289
90912005.06.01 12:24buy454850.001.22391.22091.2289
90922005.06.01 12:25buy454950.001.22401.22101.2290
90932005.06.01 12:26buy455050.001.22391.22091.2289
90942005.06.01 12:26buy455150.001.22401.22101.2290
90952005.06.01 12:27buy455250.001.22391.22091.2289
90962005.06.01 12:29buy455350.001.22401.22101.2290
90972005.06.01 18:08s/l454450.001.22171.22171.2297-15000.0011142907.89
90982005.06.01 18:08s/l454550.001.22171.22171.2297-15000.0011127907.89
90992005.06.01 18:08buy455450.001.22201.21901.2270
91002005.06.01 18:08buy455550.001.22191.21891.2269
91012005.06.01 21:12s/l454650.001.22121.22121.2292-15000.0011112907.89
91022005.06.01 21:12s/l454950.001.22101.22101.2290-15000.0011097907.89
91032005.06.01 21:12s/l455150.001.22101.22101.2290-15000.0011082907.89
91042005.06.01 21:12s/l455350.001.22101.22101.2290-15000.0011067907.89
91052005.06.01 21:12buy455650.001.22131.21831.2263
91062005.06.01 21:13buy455750.001.22141.21841.2264
91072005.06.01 21:13s/l454750.001.22091.22091.2289-15000.0011052907.89
91082005.06.01 21:13s/l454850.001.22091.22091.2289-15000.0011037907.89
91092005.06.01 21:13s/l455050.001.22091.22091.2289-15000.0011022907.89
91102005.06.01 21:13s/l455250.001.22091.22091.2289-15000.0011007907.89
91112005.06.01 21:13buy455850.001.22121.21821.2262
91122005.06.01 21:13buy455950.001.22131.21831.2263
91132005.06.01 21:13buy456050.001.22141.21841.2264
91142005.06.01 21:13buy456150.001.22131.21831.2263
91152005.06.01 21:14buy456250.001.22141.21841.2264
91162005.06.01 21:14buy456350.001.22121.21821.2262
91172005.06.01 22:05s/l455450.001.21901.21901.2270-15000.0010992907.89
91182005.06.01 22:05s/l455550.001.21891.21891.2269-15000.0010977907.89
91192005.06.01 22:05s/l455650.001.21831.21831.2263-15000.0010962907.89
91202005.06.01 22:05s/l455750.001.21841.21841.2264-15000.0010947907.89
91212005.06.01 22:05s/l455850.001.21821.21821.2262-15000.0010932907.89
91222005.06.01 22:05s/l455950.001.21831.21831.2263-15000.0010917907.89
91232005.06.01 22:05s/l456050.001.21841.21841.2264-15000.0010902907.89
91242005.06.01 22:05s/l456150.001.21831.21831.2263-15000.0010887907.89
91252005.06.01 22:05s/l456250.001.21841.21841.2264-15000.0010872907.89
91262005.06.01 22:05s/l456350.001.21821.21821.2262-15000.0010857907.89
91272005.06.01 22:05buy456450.001.21781.21481.2228
91282005.06.01 22:06buy456550.001.21781.21481.2228
91292005.06.01 22:07buy456650.001.21781.21481.2228
91302005.06.01 22:07buy456750.001.21781.21481.2228
91312005.06.01 22:07buy456850.001.21741.21441.2224
91322005.06.01 22:07buy456950.001.21731.21431.2223
91332005.06.01 22:07buy457050.001.21741.21441.2224
91342005.06.01 22:07buy457150.001.21751.21451.2225
91352005.06.01 22:08buy457250.001.21741.21441.2224
91362005.06.01 22:08buy457350.001.21721.21421.2222
91372005.06.02 03:50t/p456850.001.22241.21441.222424511.5010882419.39
91382005.06.02 03:50t/p456950.001.22231.21431.222324511.5010906930.89
91392005.06.02 03:50t/p457050.001.22241.21441.222424511.5010931442.39
91402005.06.02 03:50t/p457150.001.22251.21451.222524511.5010955953.89
91412005.06.02 03:50t/p457250.001.22241.21441.222424511.5010980465.39
91422005.06.02 03:50t/p457350.001.22221.21421.222224511.5011004976.89
91432005.06.02 03:50t/p456450.001.22281.21481.222824511.5011029488.39
91442005.06.02 03:50t/p456550.001.22281.21481.222824511.5011053999.89
91452005.06.02 03:50t/p456650.001.22281.21481.222824511.5011078511.39
91462005.06.02 03:50t/p456750.001.22281.21481.222824511.5011103022.89
91472005.06.02 03:51buy457450.001.22141.21841.2264
91482005.06.02 05:30buy457550.001.22101.21801.2260
91492005.06.02 05:31buy457650.001.22101.21801.2260
91502005.06.02 05:34buy457750.001.22101.21801.2260
91512005.06.02 06:00buy457850.001.22001.21701.2250
91522005.06.02 06:00buy457950.001.22011.21711.2251
91532005.06.02 06:00buy458050.001.22001.21701.2250
91542005.06.02 06:01buy458150.001.22011.21711.2251
91552005.06.02 06:01buy458250.001.22001.21701.2250
91562005.06.02 06:01buy458350.001.22011.21711.2251
91572005.06.02 06:32s/l457450.001.21841.21841.2264-15000.0011088022.89
91582005.06.02 06:32buy458450.001.21871.21571.2237
91592005.06.02 06:32s/l457550.001.21801.21801.2260-15000.0011073022.89
91602005.06.02 06:32s/l457650.001.21801.21801.2260-15000.0011058022.89
91612005.06.02 06:32s/l457750.001.21801.21801.2260-15000.0011043022.89
91622005.06.02 06:32buy458550.001.21831.21531.2233
91632005.06.02 06:34buy458650.001.21841.21541.2234
91642005.06.02 06:34buy458750.001.21831.21531.2233
91652005.06.02 08:32t/p458550.001.22331.21531.223325000.0011068022.89
91662005.06.02 08:32t/p458650.001.22341.21541.223425000.0011093022.89
91672005.06.02 08:32t/p458750.001.22331.21531.223325000.0011118022.89
91682005.06.02 08:33t/p458450.001.22371.21571.223725000.0011143022.89
91692005.06.02 08:33t/p457850.001.22501.21701.225025000.0011168022.89
91702005.06.02 08:33t/p457950.001.22511.21711.225125000.0011193022.89
91712005.06.02 08:33t/p458050.001.22501.21701.225025000.0011218022.89
91722005.06.02 08:33t/p458150.001.22511.21711.225125000.0011243022.89
91732005.06.02 08:33t/p458250.001.22501.21701.225025000.0011268022.89
91742005.06.02 08:33t/p458350.001.22511.21711.225125000.0011293022.89
91752005.06.02 08:33buy458850.001.22511.22211.2301
91762005.06.02 08:33buy458950.001.22441.22141.2294
91772005.06.02 08:33buy459050.001.22381.22081.2288
91782005.06.02 08:33buy459150.001.22351.22051.2285
91792005.06.02 08:34buy459250.001.22321.22021.2282
91802005.06.02 08:42buy459350.001.22301.22001.2280
91812005.06.02 08:42buy459450.001.22281.21981.2278
91822005.06.02 08:44buy459550.001.22281.21981.2278
91832005.06.02 08:45buy459650.001.22281.21981.2278
91842005.06.02 08:45buy459750.001.22271.21971.2277
91852005.06.02 08:51s/l458850.001.22211.22211.2301-15000.0011278022.89
91862005.06.02 08:51buy459850.001.22241.21941.2274
91872005.06.02 10:22t/p459850.001.22741.21941.227425000.0011303022.89
91882005.06.02 10:47t/p459750.001.22771.21971.227725000.0011328022.89
91892005.06.02 10:47t/p459450.001.22781.21981.227825000.0011353022.89
91902005.06.02 10:47t/p459550.001.22781.21981.227825000.0011378022.89
91912005.06.02 10:47t/p459650.001.22781.21981.227825000.0011403022.89
91922005.06.02 10:50t/p459350.001.22801.22001.228025000.0011428022.89
91932005.06.02 10:52t/p459250.001.22821.22021.228225000.0011453022.89
91942005.06.02 11:15t/p459150.001.22851.22051.228525000.0011478022.89
91952005.06.02 11:17t/p459050.001.22881.22081.228825000.0011503022.89
91962005.06.02 17:22t/p458950.001.22941.22141.229425000.0011528022.89
91972005.06.02 17:22buy459950.001.22921.22621.2342
91982005.06.02 17:22buy460050.001.22841.22541.2334
91992005.06.02 17:23buy460150.001.22841.22541.2334
92002005.06.02 17:23buy460250.001.22711.22411.2321
92012005.06.02 17:24buy460350.001.22711.22411.2321
92022005.06.02 17:47buy460450.001.22671.22371.2317
92032005.06.02 17:47buy460550.001.22681.22381.2318
92042005.06.02 17:48buy460650.001.22671.22371.2317
92052005.06.02 17:48s/l459950.001.22621.22621.2342-15000.0011513022.89
92062005.06.02 17:48buy460750.001.22621.22321.2312
92072005.06.02 17:49buy460850.001.22621.22321.2312
92082005.06.02 17:49buy460950.001.22621.22321.2312
92092005.06.03 08:07s/l460050.001.22541.22541.2334-16465.5011496557.39
92102005.06.03 08:07s/l460150.001.22541.22541.2334-16465.5011480091.89
92112005.06.03 08:07s/l460250.001.22411.22411.2321-16465.5011463626.39
92122005.06.03 08:07s/l460350.001.22411.22411.2321-16465.5011447160.89
92132005.06.03 08:07s/l460450.001.22371.22371.2317-16465.5011430695.39
92142005.06.03 08:07s/l460550.001.22381.22381.2318-16465.5011414229.89
92152005.06.03 08:07s/l460650.001.22371.22371.2317-16465.5011397764.39
92162005.06.03 08:07buy461050.001.22391.22091.2289
92172005.06.03 08:07s/l460750.001.22321.22321.2312-16465.5011381298.89
92182005.06.03 08:07s/l460850.001.22321.22321.2312-16465.5011364833.39
92192005.06.03 08:07s/l460950.001.22321.22321.2312-16465.5011348367.89
92202005.06.03 08:07buy461150.001.22341.22041.2284
92212005.06.03 08:08buy461250.001.22341.22041.2284
92222005.06.03 08:08buy461350.001.22341.22041.2284
92232005.06.03 08:09buy461450.001.22341.22041.2284
92242005.06.03 08:09buy461550.001.22341.22041.2284
92252005.06.03 08:10buy461650.001.22341.22041.2284
92262005.06.03 08:10buy461750.001.22341.22041.2284
92272005.06.03 08:11buy461850.001.22341.22041.2284
92282005.06.03 08:11buy461950.001.22341.22041.2284
92292005.06.03 08:22t/p461150.001.22841.22041.228425000.0011373367.89
92302005.06.03 08:22t/p461250.001.22841.22041.228425000.0011398367.89
92312005.06.03 08:22t/p461350.001.22841.22041.228425000.0011423367.89
92322005.06.03 08:22t/p461450.001.22841.22041.228425000.0011448367.89
92332005.06.03 08:22t/p461550.001.22841.22041.228425000.0011473367.89
92342005.06.03 08:22t/p461650.001.22841.22041.228425000.0011498367.89
92352005.06.03 08:22t/p461750.001.22841.22041.228425000.0011523367.89
92362005.06.03 08:22t/p461850.001.22841.22041.228425000.0011548367.89
92372005.06.03 08:22t/p461950.001.22841.22041.228425000.0011573367.89
92382005.06.03 08:22t/p461050.001.22891.22091.228925000.0011598367.89
92392005.06.03 08:22buy462050.001.22691.22391.2319
92402005.06.03 08:22buy462150.001.22441.22141.2294
92412005.06.03 08:23t/p462150.001.22941.22141.229425000.0011623367.89
92422005.06.03 08:23buy462250.001.22441.22141.2294
92432005.06.03 08:23t/p462250.001.22941.22141.229425000.0011648367.89
92442005.06.03 08:23buy462350.001.22441.22141.2294
92452005.06.03 08:24t/p462350.001.22941.22141.229425000.0011673367.89
92462005.06.03 08:24buy462450.001.22441.22141.2294
92472005.06.03 08:24t/p462450.001.22941.22141.229425000.0011698367.89
92482005.06.03 14:50t/p462050.001.23191.22391.231925000.0011723367.89
92492005.06.03 14:50buy462550.001.23351.23051.2385
92502005.06.03 14:50buy462650.001.23201.22901.2370
92512005.06.03 14:50s/l462550.001.23051.23051.2385-15000.0011708367.89
92522005.06.03 14:50buy462750.001.22981.22681.2348
92532005.06.03 14:50buy462850.001.22981.22681.2348
92542005.06.03 14:50buy462950.001.22981.22681.2348
92552005.06.03 14:51buy463050.001.22981.22681.2348
92562005.06.03 14:51buy463150.001.22981.22681.2348
92572005.06.03 15:00s/l462650.001.22901.22901.2370-15000.0011693367.89
92582005.06.03 15:00s/l462750.001.22681.22681.2348-15000.0011678367.89
92592005.06.03 15:00s/l462850.001.22681.22681.2348-15000.0011663367.89
92602005.06.03 15:00s/l462950.001.22681.22681.2348-15000.0011648367.89
92612005.06.03 15:00s/l463050.001.22681.22681.2348-15000.0011633367.89
92622005.06.03 15:00s/l463150.001.22681.22681.2348-15000.0011618367.89
92632005.06.03 15:00sell463250.001.22761.23061.2226
92642005.06.03 15:00sell463350.001.22781.23081.2228
92652005.06.03 15:00sell463450.001.22841.23141.2234
92662005.06.03 15:00s/l463250.001.23061.23061.2226-15000.0011603367.89
92672005.06.03 15:00s/l463350.001.23081.23081.2228-15000.0011588367.89
92682005.06.03 15:00sell463550.001.23051.23351.2255
92692005.06.03 15:00sell463650.001.23051.23351.2255
92702005.06.03 15:00sell463750.001.23051.23351.2255
92712005.06.03 15:00sell463850.001.23051.23351.2255
92722005.06.03 15:00sell463950.001.23051.23351.2255
92732005.06.03 15:00sell464050.001.23051.23351.2255
92742005.06.03 15:01sell464150.001.23051.23351.2255
92752005.06.03 15:01sell464250.001.23051.23351.2255
92762005.06.03 15:01sell464350.001.23051.23351.2255
92772005.06.03 15:17s/l463450.001.23141.23141.2234-15000.0011573367.89
92782005.06.03 15:17sell464450.001.23121.23421.2262
92792005.06.03 17:02t/p463550.001.22551.23351.225525000.0011598367.89
92802005.06.03 17:02t/p463650.001.22551.23351.225525000.0011623367.89
92812005.06.03 17:02t/p463750.001.22551.23351.225525000.0011648367.89
92822005.06.03 17:02t/p463850.001.22551.23351.225525000.0011673367.89
92832005.06.03 17:02t/p463950.001.22551.23351.225525000.0011698367.89
92842005.06.03 17:02t/p464050.001.22551.23351.225525000.0011723367.89
92852005.06.03 17:02t/p464150.001.22551.23351.225525000.0011748367.89
92862005.06.03 17:02t/p464250.001.22551.23351.225525000.0011773367.89
92872005.06.03 17:02t/p464350.001.22551.23351.225525000.0011798367.89
92882005.06.03 17:02t/p464450.001.22621.23421.226225000.0011823367.89
92892005.06.03 17:02buy464550.001.22361.22061.2286
92902005.06.03 17:03buy464650.001.22361.22061.2286
92912005.06.03 17:03buy464750.001.22361.22061.2286
92922005.06.03 17:05buy464850.001.22361.22061.2286
92932005.06.03 17:05buy464950.001.22361.22061.2286
92942005.06.03 17:06buy465050.001.22361.22061.2286
92952005.06.03 17:07buy465150.001.22361.22061.2286
92962005.06.03 17:25buy465250.001.22371.22071.2287
92972005.06.03 17:26buy465350.001.22371.22071.2287
92982005.06.03 17:26buy465450.001.22371.22071.2287
92992005.06.03 18:23s/l464550.001.22061.22061.2286-15000.0011808367.89
93002005.06.03 18:23s/l464650.001.22061.22061.2286-15000.0011793367.89
93012005.06.03 18:23s/l464750.001.22061.22061.2286-15000.0011778367.89
93022005.06.03 18:23s/l464850.001.22061.22061.2286-15000.0011763367.89
93032005.06.03 18:23s/l464950.001.22061.22061.2286-15000.0011748367.89
93042005.06.03 18:23s/l465050.001.22061.22061.2286-15000.0011733367.89
93052005.06.03 18:23s/l465150.001.22061.22061.2286-15000.0011718367.89
93062005.06.03 18:23s/l465250.001.22071.22071.2287-15000.0011703367.89
93072005.06.03 18:23s/l465350.001.22071.22071.2287-15000.0011688367.89
93082005.06.03 18:23s/l465450.001.22071.22071.2287-15000.0011673367.89
93092005.06.03 18:23sell465550.001.22191.22491.2169
93102005.06.03 18:23sell465650.001.22221.22521.2172
93112005.06.03 18:23sell465750.001.22211.22511.2171
93122005.06.03 18:23sell465850.001.22221.22521.2172
93132005.06.03 18:23sell465950.001.22261.22561.2176
93142005.06.03 18:37sell466050.001.22281.22581.2178
93152005.06.03 18:38sell466150.001.22281.22581.2178
93162005.06.03 18:39sell466250.001.22281.22581.2178
93172005.06.03 18:40sell466350.001.22281.22581.2178
93182005.06.03 18:41sell466450.001.22281.22581.2178
93192005.06.06 03:52s/l465550.001.22491.22491.2169-14762.0011658605.89
93202005.06.06 03:52s/l465750.001.22511.22511.2171-14762.0011643843.89
93212005.06.06 03:52sell466550.001.22481.22781.2198
93222005.06.06 04:49s/l465650.001.22521.22521.2172-14762.0011629081.89
93232005.06.06 04:49s/l465850.001.22521.22521.2172-14762.0011614319.89
93242005.06.06 04:49sell466650.001.22491.22791.2199
93252005.06.06 04:51sell466750.001.22491.22791.2199
93262005.06.06 04:53sell466850.001.22501.22801.2200
93272005.06.06 05:13s/l465950.001.22561.22561.2176-14762.0011599557.89
93282005.06.06 05:13sell466950.001.22541.22841.2204
93292005.06.06 05:14s/l466050.001.22581.22581.2178-14762.0011584795.89
93302005.06.06 05:14s/l466150.001.22581.22581.2178-14762.0011570033.89
93312005.06.06 05:14s/l466250.001.22581.22581.2178-14762.0011555271.89
93322005.06.06 05:14s/l466350.001.22581.22581.2178-14762.0011540509.89
93332005.06.06 05:14s/l466450.001.22581.22581.2178-14762.0011525747.89
93342005.06.06 05:14sell467050.001.22561.22861.2206
93352005.06.06 05:14sell467150.001.22551.22851.2205
93362005.06.06 05:14sell467250.001.22561.22861.2206
93372005.06.06 05:16sell467350.001.22551.22851.2205
93382005.06.06 05:17sell467450.001.22561.22861.2206
93392005.06.06 10:35s/l466550.001.22781.22781.2198-15000.0011510747.89
93402005.06.06 10:35sell467550.001.22751.23051.2225
93412005.06.06 10:43s/l466650.001.22791.22791.2199-15000.0011495747.89
93422005.06.06 10:43s/l466750.001.22791.22791.2199-15000.0011480747.89
93432005.06.06 10:43sell467650.001.22761.23061.2226
93442005.06.06 10:43sell467750.001.22761.23061.2226
93452005.06.06 10:43s/l466850.001.22801.22801.2200-15000.0011465747.89
93462005.06.06 10:43sell467850.001.22771.23071.2227
93472005.06.06 10:50s/l466950.001.22841.22841.2204-15000.0011450747.89
93482005.06.06 10:50s/l467050.001.22861.22861.2206-15000.0011435747.89
93492005.06.06 10:50s/l467150.001.22851.22851.2205-15000.0011420747.89
93502005.06.06 10:50s/l467250.001.22861.22861.2206-15000.0011405747.89
93512005.06.06 10:50s/l467350.001.22851.22851.2205-15000.0011390747.89
93522005.06.06 10:50s/l467450.001.22861.22861.2206-15000.0011375747.89
93532005.06.06 10:50sell467950.001.22831.23131.2233
93542005.06.06 10:50sell468050.001.22821.23121.2232
93552005.06.06 10:50sell468150.001.22821.23121.2232
93562005.06.06 10:51sell468250.001.22811.23111.2231
93572005.06.06 10:51sell468350.001.22821.23121.2232
93582005.06.06 10:51sell468450.001.22831.23131.2233
93592005.06.07 08:20s/l467550.001.23051.23051.2225-14762.0011360985.89
93602005.06.07 08:20s/l467650.001.23061.23061.2226-14762.0011346223.89
93612005.06.07 08:20s/l467750.001.23061.23061.2226-14762.0011331461.89
93622005.06.07 08:20s/l467850.001.23071.23071.2227-14762.0011316699.89
93632005.06.07 08:20sell468550.001.23041.23341.2254
93642005.06.07 08:21sell468650.001.23041.23341.2254
93652005.06.07 08:22sell468750.001.23041.23341.2254
93662005.06.07 08:22sell468850.001.23041.23341.2254
93672005.06.07 10:45s/l467950.001.23131.23131.2233-14762.0011301937.89
93682005.06.07 10:45s/l468050.001.23121.23121.2232-14762.0011287175.89
93692005.06.07 10:45s/l468150.001.23121.23121.2232-14762.0011272413.89
93702005.06.07 10:45s/l468250.001.23111.23111.2231-14762.0011257651.89
93712005.06.07 10:45s/l468350.001.23121.23121.2232-14762.0011242889.89
93722005.06.07 10:45s/l468450.001.23131.23131.2233-14762.0011228127.89
93732005.06.07 10:45sell468950.001.23131.23431.2263
93742005.06.07 10:47sell469050.001.23131.23431.2263
93752005.06.07 10:47sell469150.001.23121.23421.2262
93762005.06.07 10:47sell469250.001.23111.23411.2261
93772005.06.07 10:47sell469350.001.23101.23401.2260
93782005.06.07 10:48sell469450.001.23091.23391.2259
93792005.06.07 16:16t/p468950.001.22631.23431.226325000.0011253127.89
93802005.06.07 16:16t/p469050.001.22631.23431.226325000.0011278127.89
93812005.06.07 16:16t/p469150.001.22621.23421.226225000.0011303127.89
93822005.06.07 16:17t/p469250.001.22611.23411.226125000.0011328127.89
93832005.06.07 17:48t/p469350.001.22601.23401.226025000.0011353127.89
93842005.06.08 03:07sell469550.001.23091.23391.2259
93852005.06.08 03:08sell469650.001.23101.23401.2260
93862005.06.08 03:08sell469750.001.23091.23391.2259
93872005.06.08 03:08sell469850.001.23101.23401.2260
93882005.06.08 03:08sell469950.001.23091.23391.2259
93892005.06.08 11:35s/l468550.001.23341.23341.2254-14762.0011338365.89
93902005.06.08 11:35s/l468650.001.23341.23341.2254-14762.0011323603.89
93912005.06.08 11:35s/l468750.001.23341.23341.2254-14762.0011308841.89
93922005.06.08 11:35s/l468850.001.23341.23341.2254-14762.0011294079.89
93932005.06.08 11:35s/l469450.001.23391.23391.2259-14762.0011279317.89
93942005.06.08 11:35s/l469550.001.23391.23391.2259-15000.0011264317.89
93952005.06.08 11:35s/l469650.001.23401.23401.2260-15000.0011249317.89
93962005.06.08 11:35s/l469750.001.23391.23391.2259-15000.0011234317.89
93972005.06.08 11:35s/l469850.001.23401.23401.2260-15000.0011219317.89
93982005.06.08 11:35s/l469950.001.23391.23391.2259-15000.0011204317.89
93992005.06.08 11:35buy470050.001.23361.23061.2386
94002005.06.08 11:35buy470150.001.23351.23051.2385
94012005.06.08 11:36buy470250.001.23261.22961.2376
94022005.06.08 11:36buy470350.001.23251.22951.2375
94032005.06.08 11:45buy470450.001.23191.22891.2369
94042005.06.08 11:45buy470550.001.23171.22871.2367
94052005.06.08 11:47buy470650.001.23171.22871.2367
94062005.06.08 11:48buy470750.001.23171.22871.2367
94072005.06.08 11:48buy470850.001.23181.22881.2368
94082005.06.08 11:48buy470950.001.23191.22891.2369
94092005.06.08 18:05s/l470050.001.23061.23061.2386-15000.0011189317.89
94102005.06.08 18:05buy471050.001.23091.22791.2359
94112005.06.08 18:10s/l470150.001.23051.23051.2385-15000.0011174317.89
94122005.06.08 18:10buy471150.001.23051.22751.2355
94132005.06.08 18:38s/l470250.001.22961.22961.2376-15000.0011159317.89
94142005.06.08 18:38s/l470350.001.22951.22951.2375-15000.0011144317.89
94152005.06.08 18:38buy471250.001.22981.22681.2348
94162005.06.08 18:42buy471350.001.22981.22681.2348
94172005.06.08 18:53s/l470450.001.22891.22891.2369-15000.0011129317.89
94182005.06.08 18:53s/l470950.001.22891.22891.2369-15000.0011114317.89
94192005.06.08 18:53buy471450.001.22921.22621.2342
94202005.06.08 18:53s/l470550.001.22871.22871.2367-15000.0011099317.89
94212005.06.08 18:53s/l470650.001.22871.22871.2367-15000.0011084317.89
94222005.06.08 18:53s/l470750.001.22871.22871.2367-15000.0011069317.89
94232005.06.08 18:53s/l470850.001.22881.22881.2368-15000.0011054317.89
94242005.06.08 18:53buy471550.001.22841.22541.2334
94252005.06.08 18:54buy471650.001.22841.22541.2334
94262005.06.08 18:55buy471750.001.22851.22551.2335
94272005.06.08 18:55buy471850.001.22841.22541.2334
94282005.06.08 18:55buy471950.001.22851.22551.2335
94292005.06.08 19:00s/l471050.001.22791.22791.2359-15000.0011039317.89
94302005.06.08 19:00buy472050.001.22821.22521.2332
94312005.06.08 19:05s/l471150.001.22751.22751.2355-15000.0011024317.89
94322005.06.08 19:05buy472150.001.22761.22461.2326
94332005.06.08 19:20s/l471250.001.22681.22681.2348-15000.0011009317.89
94342005.06.08 19:20s/l471350.001.22681.22681.2348-15000.0010994317.89
94352005.06.08 19:20s/l471450.001.22621.22621.2342-15000.0010979317.89
94362005.06.08 19:20buy472250.001.22641.22341.2314
94372005.06.08 19:21buy472350.001.22641.22341.2314
94382005.06.08 19:22buy472450.001.22641.22341.2314
94392005.06.08 19:22s/l471550.001.22541.22541.2334-15000.0010964317.89
94402005.06.08 19:22s/l471650.001.22541.22541.2334-15000.0010949317.89
94412005.06.08 19:22s/l471750.001.22551.22551.2335-15000.0010934317.89
94422005.06.08 19:22s/l471850.001.22541.22541.2334-15000.0010919317.89
94432005.06.08 19:22s/l471950.001.22551.22551.2335-15000.0010904317.89
94442005.06.08 19:22buy472550.001.22561.22261.2306
94452005.06.08 19:22s/l472050.001.22521.22521.2332-15000.0010889317.89
94462005.06.08 19:22buy472650.001.22541.22241.2304
94472005.06.08 19:23buy472750.001.22501.22201.2300
94482005.06.08 19:23s/l472150.001.22461.22461.2326-15000.0010874317.89
94492005.06.08 19:23buy472850.001.22401.22101.2290
94502005.06.08 19:24buy472950.001.22401.22101.2290
94512005.06.08 19:24buy473050.001.22401.22101.2290
94522005.06.08 19:25buy473150.001.22411.22111.2291
94532005.06.08 19:52s/l472250.001.22341.22341.2314-15000.0010859317.89
94542005.06.08 19:52s/l472350.001.22341.22341.2314-15000.0010844317.89
94552005.06.08 19:52s/l472450.001.22341.22341.2314-15000.0010829317.89
94562005.06.08 19:52buy473250.001.22371.22071.2287
94572005.06.08 19:53buy473350.001.22381.22081.2288
94582005.06.08 19:53buy473450.001.22361.22061.2286
94592005.06.08 20:20s/l472550.001.22261.22261.2306-15000.0010814317.89
94602005.06.08 20:20s/l472650.001.22241.22241.2304-15000.0010799317.89
94612005.06.08 20:20buy473550.001.22251.21951.2275
94622005.06.08 20:21buy473650.001.22251.21951.2275
94632005.06.08 20:22s/l472750.001.22201.22201.2300-15000.0010784317.89
94642005.06.08 20:22s/l472850.001.22101.22101.2290-15000.0010769317.89
94652005.06.08 20:22s/l472950.001.22101.22101.2290-15000.0010754317.89
94662005.06.08 20:22s/l473050.001.22101.22101.2290-15000.0010739317.89
94672005.06.08 20:22s/l473150.001.22111.22111.2291-15000.0010724317.89
94682005.06.08 20:22s/l473250.001.22071.22071.2287-15000.0010709317.89
94692005.06.08 20:22s/l473350.001.22081.22081.2288-15000.0010694317.89
94702005.06.08 20:22s/l473450.001.22061.22061.2286-15000.0010679317.89
94712005.06.08 20:22buy473750.001.22081.21781.2258
94722005.06.08 20:23buy473850.001.22081.21781.2258
94732005.06.08 20:24buy473950.001.22081.21781.2258
94742005.06.08 20:24buy474050.001.22081.21781.2258
94752005.06.08 20:25buy474150.001.22081.21781.2258
94762005.06.08 20:26buy474250.001.22081.21781.2258
94772005.06.09 16:15buy474350.001.22091.21791.2259
94782005.06.09 16:15buy474450.001.22071.21771.2257
94792005.06.09 16:42s/l473550.001.21951.21951.2275-15488.5010663829.39
94802005.06.09 16:42s/l473650.001.21951.21951.2275-15488.5010648340.89
94812005.06.09 16:42buy474550.001.21981.21681.2248
94822005.06.09 16:42buy474650.001.21831.21531.2233
94832005.06.09 16:43s/l473750.001.21781.21781.2258-15488.5010632852.39
94842005.06.09 16:43s/l473850.001.21781.21781.2258-15488.5010617363.89
94852005.06.09 16:43s/l473950.001.21781.21781.2258-15488.5010601875.39
94862005.06.09 16:43s/l474050.001.21781.21781.2258-15488.5010586386.89
94872005.06.09 16:43s/l474150.001.21781.21781.2258-15488.5010570898.39
94882005.06.09 16:43s/l474250.001.21781.21781.2258-15488.5010555409.89
94892005.06.09 16:43s/l474350.001.21791.21791.2259-15000.0010540409.89
94902005.06.09 16:43s/l474450.001.21771.21771.2257-15000.0010525409.89
94912005.06.09 16:43buy474750.001.21791.21491.2229
94922005.06.09 16:43buy474850.001.21791.21491.2229
94932005.06.09 16:44buy474950.001.21791.21491.2229
94942005.06.09 16:44buy475050.001.21791.21491.2229
94952005.06.09 16:45buy475150.001.21791.21491.2229
94962005.06.09 16:45buy475250.001.21791.21491.2229
94972005.06.09 16:46buy475350.001.21791.21491.2229
94982005.06.09 16:46buy475450.001.21791.21491.2229
94992005.06.09 18:30t/p474650.001.22331.21531.223325000.0010550409.89
95002005.06.09 18:30t/p474750.001.22291.21491.222925000.0010575409.89
95012005.06.09 18:30t/p474850.001.22291.21491.222925000.0010600409.89
95022005.06.09 18:30t/p474950.001.22291.21491.222925000.0010625409.89
95032005.06.09 18:30t/p475050.001.22291.21491.222925000.0010650409.89
95042005.06.09 18:30t/p475150.001.22291.21491.222925000.0010675409.89
95052005.06.09 18:30t/p475250.001.22291.21491.222925000.0010700409.89
95062005.06.09 18:30t/p475350.001.22291.21491.222925000.0010725409.89
95072005.06.09 18:30t/p475450.001.22291.21491.222925000.0010750409.89
95082005.06.10 15:52s/l474550.001.21681.21681.2248-16465.5010733944.39
95092005.06.10 15:52sell475550.001.21801.22101.2130
95102005.06.10 15:53sell475650.001.21851.22151.2135
95112005.06.10 15:53sell475750.001.21861.22161.2136
95122005.06.10 15:53sell475850.001.21961.22261.2146
95132005.06.10 15:53sell475950.001.21971.22271.2147
95142005.06.10 15:53sell476050.001.21981.22281.2148
95152005.06.10 15:54sell476150.001.21971.22271.2147
95162005.06.10 15:54sell476250.001.21981.22281.2148
95172005.06.10 16:20t/p475550.001.21301.22101.213025000.0010758944.39
95182005.06.10 16:20t/p475650.001.21351.22151.213525000.0010783944.39
95192005.06.10 16:20t/p475750.001.21361.22161.213625000.0010808944.39
95202005.06.10 16:20t/p475850.001.21461.22261.214625000.0010833944.39
95212005.06.10 16:20t/p475950.001.21471.22271.214725000.0010858944.39
95222005.06.10 16:20t/p476050.001.21481.22281.214825000.0010883944.39
95232005.06.10 16:20t/p476150.001.21471.22271.214725000.0010908944.39
95242005.06.10 16:20t/p476250.001.21481.22281.214825000.0010933944.39
95252005.06.10 16:20sell476350.001.21551.21851.2105
95262005.06.10 16:20sell476450.001.21561.21861.2106
95272005.06.10 16:20sell476550.001.21651.21951.2115
95282005.06.10 16:20sell476650.001.21661.21961.2116
95292005.06.10 16:20sell476750.001.21671.21971.2117
95302005.06.10 16:21sell476850.001.21661.21961.2116
95312005.06.10 16:21sell476950.001.21671.21971.2117
95322005.06.10 16:21sell477050.001.21661.21961.2116
95332005.06.10 16:21sell477150.001.21671.21971.2117
95342005.06.10 16:52t/p476550.001.21151.21951.211525000.0010958944.39
95352005.06.10 16:52t/p476650.001.21161.21961.211625000.0010983944.39
95362005.06.10 16:52t/p476750.001.21171.21971.211725000.0011008944.39
95372005.06.10 16:52t/p476850.001.21161.21961.211625000.0011033944.39
95382005.06.10 16:52t/p476950.001.21171.21971.211725000.0011058944.39
95392005.06.10 16:52t/p477050.001.21161.21961.211625000.0011083944.39
95402005.06.10 16:52t/p477150.001.21171.21971.211725000.0011108944.39
95412005.06.13 03:07t/p476350.001.21051.21851.210525238.0011134182.39
95422005.06.13 03:07t/p476450.001.21061.21861.210625238.0011159420.39
95432005.06.13 03:07sell477250.001.21101.21401.2060
95442005.06.13 03:08sell477350.001.21101.21401.2060
95452005.06.13 03:09sell477450.001.21101.21401.2060
95462005.06.13 06:30sell477550.001.21131.21431.2063
95472005.06.13 06:30sell477650.001.21121.21421.2062
95482005.06.13 06:31sell477750.001.21121.21421.2062
95492005.06.13 06:32sell477850.001.21131.21431.2063
95502005.06.13 06:34sell477950.001.21121.21421.2062
95512005.06.13 06:34sell478050.001.21131.21431.2063
95522005.06.13 06:36sell478150.001.21121.21421.2062
95532005.06.13 10:50t/p477550.001.20631.21431.206325000.0011184420.39
95542005.06.13 10:50t/p477650.001.20621.21421.206225000.0011209420.39
95552005.06.13 10:50t/p477750.001.20621.21421.206225000.0011234420.39
95562005.06.13 10:50t/p477850.001.20631.21431.206325000.0011259420.39
95572005.06.13 10:50t/p477950.001.20621.21421.206225000.0011284420.39
95582005.06.13 10:50t/p478050.001.20631.21431.206325000.0011309420.39
95592005.06.13 10:50t/p478150.001.20621.21421.206225000.0011334420.39
95602005.06.13 10:50t/p477250.001.20601.21401.206025000.0011359420.39
95612005.06.13 10:50t/p477350.001.20601.21401.206025000.0011384420.39
95622005.06.13 10:50t/p477450.001.20601.21401.206025000.0011409420.39
95632005.06.13 10:51sell478250.001.20711.21011.2021
95642005.06.13 10:51sell478350.001.20721.21021.2022
95652005.06.13 10:51sell478450.001.20711.21011.2021
95662005.06.13 10:51sell478550.001.20731.21031.2023
95672005.06.13 11:07sell478650.001.20721.21021.2022
95682005.06.13 11:07sell478750.001.20731.21031.2023
95692005.06.13 11:08sell478850.001.20731.21031.2023
95702005.06.13 11:08sell478950.001.20721.21021.2022
95712005.06.13 11:08sell479050.001.20731.21031.2023
95722005.06.13 11:09sell479150.001.20731.21031.2023
95732005.06.13 19:50s/l478250.001.21011.21011.2021-15000.0011394420.39
95742005.06.13 19:50s/l478350.001.21021.21021.2022-15000.0011379420.39
95752005.06.13 19:50s/l478450.001.21011.21011.2021-15000.0011364420.39
95762005.06.13 19:50s/l478550.001.21031.21031.2023-15000.0011349420.39
95772005.06.13 19:50s/l478650.001.21021.21021.2022-15000.0011334420.39
95782005.06.13 19:50s/l478750.001.21031.21031.2023-15000.0011319420.39
95792005.06.13 19:50s/l478850.001.21031.21031.2023-15000.0011304420.39
95802005.06.13 19:50s/l478950.001.21021.21021.2022-15000.0011289420.39
95812005.06.13 19:50s/l479050.001.21031.21031.2023-15000.0011274420.39
95822005.06.13 19:50s/l479150.001.21031.21031.2023-15000.0011259420.39
95832005.06.13 19:50buy479250.001.20991.20691.2149
95842005.06.13 19:51buy479350.001.20981.20681.2148
95852005.06.13 19:51buy479450.001.20941.20641.2144
95862005.06.13 19:51buy479550.001.20931.20631.2143
95872005.06.13 19:52buy479650.001.20911.20611.2141
95882005.06.13 20:05buy479750.001.20921.20621.2142
95892005.06.13 20:06buy479850.001.20931.20631.2143
95902005.06.13 20:08buy479950.001.20921.20621.2142
95912005.06.13 20:09buy480050.001.20911.20611.2141
95922005.06.13 20:09buy480150.001.20921.20621.2142
95932005.06.14 02:36t/p479650.001.21411.20611.214124511.5011283931.89
95942005.06.14 02:36t/p480050.001.21411.20611.214124511.5011308443.39
95952005.06.14 02:36t/p479750.001.21421.20621.214224511.5011332954.89
95962005.06.14 02:36t/p479950.001.21421.20621.214224511.5011357466.39
95972005.06.14 02:36t/p480150.001.21421.20621.214224511.5011381977.89
95982005.06.14 02:42t/p479450.001.21441.20641.214424511.5011406489.39
95992005.06.14 02:42t/p479550.001.21431.20631.214324511.5011431000.89
96002005.06.14 02:42t/p479850.001.21431.20631.214324511.5011455512.39
96012005.06.14 02:48t/p479350.001.21481.20681.214824511.5011480023.89
96022005.06.14 02:48t/p479250.001.21491.20691.214924511.5011504535.39
96032005.06.14 02:50buy480250.001.21461.21161.2196
96042005.06.14 02:50buy480350.001.21341.21041.2184
96052005.06.14 02:50buy480450.001.21301.21001.2180
96062005.06.14 02:54buy480550.001.21301.21001.2180
96072005.06.14 02:56buy480650.001.21301.21001.2180
96082005.06.14 04:00buy480750.001.21301.21001.2180
96092005.06.14 04:00buy480850.001.21291.20991.2179
96102005.06.14 04:01buy480950.001.21301.21001.2180
96112005.06.14 04:02buy481050.001.21291.20991.2179
96122005.06.14 04:04buy481150.001.21301.21001.2180
96132005.06.14 07:30s/l480250.001.21161.21161.2196-15000.0011489535.39
96142005.06.14 07:30buy481250.001.21151.20851.2165
96152005.06.14 14:16s/l480350.001.21041.21041.2184-15000.0011474535.39
96162005.06.14 14:16s/l480450.001.21001.21001.2180-15000.0011459535.39
96172005.06.14 14:16s/l480550.001.21001.21001.2180-15000.0011444535.39
96182005.06.14 14:16s/l480650.001.21001.21001.2180-15000.0011429535.39
96192005.06.14 14:16s/l480750.001.21001.21001.2180-15000.0011414535.39
96202005.06.14 14:16s/l480850.001.20991.20991.2179-15000.0011399535.39
96212005.06.14 14:16s/l480950.001.21001.21001.2180-15000.0011384535.39
96222005.06.14 14:16s/l481050.001.20991.20991.2179-15000.0011369535.39
96232005.06.14 14:16s/l481150.001.21001.21001.2180-15000.0011354535.39
96242005.06.14 14:16buy481350.001.21011.20711.2151
96252005.06.14 14:16buy481450.001.21021.20721.2152
96262005.06.14 14:16buy481550.001.21031.20731.2153
96272005.06.14 14:17buy481650.001.21011.20711.2151
96282005.06.14 14:18buy481750.001.21011.20711.2151
96292005.06.14 14:18buy481850.001.21021.20721.2152
96302005.06.14 15:07buy481950.001.21021.20721.2152
96312005.06.14 15:07buy482050.001.21031.20731.2153
96322005.06.14 15:08buy482150.001.21041.20741.2154
96332005.06.14 15:10s/l481250.001.20851.20851.2165-15000.0011339535.39
96342005.06.14 15:10buy482250.001.20871.20571.2137
96352005.06.14 15:22s/l481350.001.20711.20711.2151-15000.0011324535.39
96362005.06.14 15:22s/l481450.001.20721.20721.2152-15000.0011309535.39
96372005.06.14 15:22s/l481550.001.20731.20731.2153-15000.0011294535.39
96382005.06.14 15:22s/l481650.001.20711.20711.2151-15000.0011279535.39
96392005.06.14 15:22s/l481750.001.20711.20711.2151-15000.0011264535.39
96402005.06.14 15:22s/l481850.001.20721.20721.2152-15000.0011249535.39
96412005.06.14 15:22s/l481950.001.20721.20721.2152-15000.0011234535.39
96422005.06.14 15:22s/l482050.001.20731.20731.2153-15000.0011219535.39
96432005.06.14 15:22s/l482150.001.20741.20741.2154-15000.0011204535.39
96442005.06.14 15:22buy482350.001.20671.20371.2117
96452005.06.14 15:22buy482450.001.20641.20341.2114
96462005.06.14 15:22s/l482250.001.20571.20571.2137-15000.0011189535.39
96472005.06.14 15:22buy482550.001.20591.20291.2109
96482005.06.14 15:23buy482650.001.20591.20291.2109
96492005.06.14 15:24buy482750.001.20591.20291.2109
96502005.06.14 15:25buy482850.001.20601.20301.2110
96512005.06.14 15:25buy482950.001.20611.20311.2111
96522005.06.14 15:25buy483050.001.20601.20301.2110
96532005.06.14 15:25buy483150.001.20591.20291.2109
96542005.06.14 15:26buy483250.001.20601.20301.2110
96552005.06.14 15:50s/l482350.001.20371.20371.2117-15000.0011174535.39
96562005.06.14 15:50buy483350.001.20401.20101.2090
96572005.06.14 16:23s/l482450.001.20341.20341.2114-15000.0011159535.39
96582005.06.14 16:23buy483450.001.20371.20071.2087
96592005.06.14 17:20s/l482950.001.20311.20311.2111-15000.0011144535.39
96602005.06.14 17:20buy483550.001.20341.20041.2084
96612005.06.14 18:12s/l482550.001.20291.20291.2109-15000.0011129535.39
96622005.06.14 18:12s/l482650.001.20291.20291.2109-15000.0011114535.39
96632005.06.14 18:12s/l482750.001.20291.20291.2109-15000.0011099535.39
96642005.06.14 18:12s/l482850.001.20301.20301.2110-15000.0011084535.39
96652005.06.14 18:12s/l483050.001.20301.20301.2110-15000.0011069535.39
96662005.06.14 18:12s/l483150.001.20291.20291.2109-15000.0011054535.39
96672005.06.14 18:12s/l483250.001.20301.20301.2110-15000.0011039535.39
96682005.06.14 18:12buy483650.001.20281.19981.2078
96692005.06.14 18:13buy483750.001.20281.19981.2078
96702005.06.14 18:13buy483850.001.20291.19991.2079
96712005.06.14 18:13buy483950.001.20281.19981.2078
96722005.06.14 18:14buy484050.001.20281.19981.2078
96732005.06.14 18:14buy484150.001.20291.19991.2079
96742005.06.14 18:14buy484250.001.20281.19981.2078
96752005.06.15 15:00t/p483650.001.20781.19981.207824511.5011064046.89
96762005.06.15 15:00t/p483750.001.20781.19981.207824511.5011088558.39
96772005.06.15 15:00t/p483850.001.20791.19991.207924511.5011113069.89
96782005.06.15 15:00t/p483950.001.20781.19981.207824511.5011137581.39
96792005.06.15 15:00t/p484050.001.20781.19981.207824511.5011162092.89
96802005.06.15 15:00t/p484150.001.20791.19991.207924511.5011186604.39
96812005.06.15 15:00t/p484250.001.20781.19981.207824511.5011211115.89
96822005.06.15 15:30t/p483350.001.20901.20101.209024511.5011235627.39
96832005.06.15 15:30t/p483450.001.20871.20071.208724511.5011260138.89
96842005.06.15 15:30t/p483550.001.20841.20041.208424511.5011284650.39
96852005.06.15 15:30buy484350.001.20851.20551.2135
96862005.06.15 15:30buy484450.001.20831.20531.2133
96872005.06.15 15:30buy484550.001.20701.20401.2120
96882005.06.15 15:30buy484650.001.20701.20401.2120
96892005.06.15 15:30buy484750.001.20701.20401.2120
96902005.06.15 15:31buy484850.001.20701.20401.2120
96912005.06.15 15:31buy484950.001.20701.20401.2120
96922005.06.15 15:31buy485050.001.20701.20401.2120
96932005.06.15 15:43buy485150.001.20681.20381.2118
96942005.06.15 15:43buy485250.001.20681.20381.2118
96952005.06.15 19:38t/p484550.001.21201.20401.212025000.0011309650.39
96962005.06.15 19:38t/p484650.001.21201.20401.212025000.0011334650.39
96972005.06.15 19:38t/p484750.001.21201.20401.212025000.0011359650.39
96982005.06.15 19:38t/p484850.001.21201.20401.212025000.0011384650.39
96992005.06.15 19:38t/p484950.001.21201.20401.212025000.0011409650.39
97002005.06.15 19:38t/p485050.001.21201.20401.212025000.0011434650.39
97012005.06.15 19:38t/p485150.001.21181.20381.211825000.0011459650.39
97022005.06.15 19:38t/p485250.001.21181.20381.211825000.0011484650.39
97032005.06.16 05:48buy485350.001.20691.20391.2119
97042005.06.16 05:48buy485450.001.20681.20381.2118
97052005.06.16 05:48buy485550.001.20671.20371.2117
97062005.06.16 05:52buy485650.001.20671.20371.2117
97072005.06.16 05:52buy485750.001.20651.20351.2115
97082005.06.16 05:52buy485850.001.20641.20341.2114
97092005.06.16 05:53buy485950.001.20631.20331.2113
97102005.06.16 05:53buy486050.001.20621.20321.2112
97112005.06.16 11:52t/p486050.001.21121.20321.211225000.0011509650.39
97122005.06.16 11:53t/p485950.001.21131.20331.211325000.0011534650.39
97132005.06.16 11:53t/p485750.001.21151.20351.211525000.0011559650.39
97142005.06.16 11:53t/p485850.001.21141.20341.211425000.0011584650.39
97152005.06.16 12:18t/p485450.001.21181.20381.211825000.0011609650.39
97162005.06.16 12:18t/p485550.001.21171.20371.211725000.0011634650.39
97172005.06.16 12:18t/p485650.001.21171.20371.211725000.0011659650.39
97182005.06.16 12:18t/p485350.001.21191.20391.211925000.0011684650.39
97192005.06.16 14:42t/p484450.001.21331.20531.213324511.5011709161.89
97202005.06.16 14:42t/p484350.001.21351.20551.213524511.5011733673.39
97212005.06.16 14:43buy486150.001.21331.21031.2183
97222005.06.16 14:43buy486250.001.21321.21021.2182
97232005.06.16 14:44buy486350.001.21331.21031.2183
97242005.06.16 14:44buy486450.001.21321.21021.2182
97252005.06.16 15:30s/l486150.001.21031.21031.2183-15000.0011718673.39
97262005.06.16 15:30s/l486250.001.21021.21021.2182-15000.0011703673.39
97272005.06.16 15:30s/l486350.001.21031.21031.2183-15000.0011688673.39
97282005.06.16 15:30s/l486450.001.21021.21021.2182-15000.0011673673.39
97292005.06.16 15:30sell486550.001.20871.21171.2037
97302005.06.16 15:30sell486650.001.20971.21271.2047
97312005.06.16 15:30sell486750.001.21111.21411.2061
97322005.06.16 15:30s/l486550.001.21171.21171.2037-15000.0011658673.39
97332005.06.16 15:30sell486850.001.21211.21511.2071
97342005.06.16 15:30s/l486650.001.21271.21271.2047-15000.0011643673.39
97352005.06.16 15:30s/l486750.001.21411.21411.2061-15000.0011628673.39
97362005.06.16 15:30sell486950.001.21441.21741.2094
97372005.06.16 15:30t/p486950.001.20941.21741.209425000.0011653673.39
97382005.06.16 15:30sell487050.001.21441.21741.2094
97392005.06.16 15:30t/p487050.001.20941.21741.209425000.0011678673.39
97402005.06.16 15:30sell487150.001.21441.21741.2094
97412005.06.16 15:30t/p487150.001.20941.21741.209425000.0011703673.39
97422005.06.16 15:30sell487250.001.21441.21741.2094
97432005.06.16 15:30t/p487250.001.20941.21741.209425000.0011728673.39
97442005.06.16 15:30sell487350.001.21441.21741.2094
97452005.06.16 15:30t/p487350.001.20941.21741.209425000.0011753673.39
97462005.06.16 15:30sell487450.001.21441.21741.2094
97472005.06.16 15:31t/p487450.001.20941.21741.209425000.0011778673.39
97482005.06.16 15:31sell487550.001.21441.21741.2094
97492005.06.16 15:31t/p487550.001.20941.21741.209425000.0011803673.39
97502005.06.16 15:52sell487650.001.21451.21751.2095
97512005.06.16 15:53sell487750.001.21451.21751.2095
97522005.06.16 15:53sell487850.001.21451.21751.2095
97532005.06.16 15:54sell487950.001.21451.21751.2095
97542005.06.16 15:54sell488050.001.21451.21751.2095
97552005.06.16 15:55sell488150.001.21451.21751.2095
97562005.06.16 15:55t/p487650.001.20951.21751.209525000.0011828673.39
97572005.06.16 15:55t/p487750.001.20951.21751.209525000.0011853673.39
97582005.06.16 15:55t/p487850.001.20951.21751.209525000.0011878673.39
97592005.06.16 15:55t/p487950.001.20951.21751.209525000.0011903673.39
97602005.06.16 15:55t/p488050.001.20951.21751.209525000.0011928673.39
97612005.06.16 15:55t/p488150.001.20951.21751.209525000.0011953673.39
97622005.06.16 15:55sell488250.001.21451.21751.2095
97632005.06.16 15:55t/p488250.001.20951.21751.209525000.0011978673.39
97642005.06.16 15:56sell488350.001.21451.21751.2095
97652005.06.16 15:56t/p488350.001.20951.21751.209525000.0012003673.39
97662005.06.16 15:56sell488450.001.21451.21751.2095
97672005.06.16 15:56t/p488450.001.20951.21751.209525000.0012028673.39
97682005.06.16 16:00t/p486850.001.20711.21511.207125000.0012053673.39
97692005.06.16 16:00sell488550.001.20611.20911.2011
97702005.06.16 16:00sell488650.001.20681.20981.2018
97712005.06.16 16:00sell488750.001.20731.21031.2023
97722005.06.16 16:00sell488850.001.20721.21021.2022
97732005.06.16 16:00sell488950.001.20841.21141.2034
97742005.06.16 16:00sell489050.001.20851.21151.2035
97752005.06.16 16:00sell489150.001.20841.21141.2034
97762005.06.16 16:00sell489250.001.20851.21151.2035
97772005.06.16 16:00sell489350.001.20841.21141.2034
97782005.06.16 16:00sell489450.001.20851.21151.2035
97792005.06.16 16:20s/l488550.001.20911.20911.2011-15000.0012038673.39
97802005.06.16 16:20s/l488650.001.20981.20981.2018-15000.0012023673.39
97812005.06.16 16:20sell489550.001.20951.21251.2045
97822005.06.16 16:20sell489650.001.20961.21261.2046
97832005.06.16 18:10s/l488750.001.21031.21031.2023-15000.0012008673.39
97842005.06.16 18:10s/l488850.001.21021.21021.2022-15000.0011993673.39
97852005.06.16 18:10sell489750.001.21011.21311.2051
97862005.06.16 18:10sell489850.001.21011.21311.2051
97872005.06.17 03:32s/l488950.001.21141.21141.2034-14286.0011979387.39
97882005.06.17 03:32s/l489050.001.21151.21151.2035-14286.0011965101.39
97892005.06.17 03:32s/l489150.001.21141.21141.2034-14286.0011950815.39
97902005.06.17 03:32s/l489250.001.21151.21151.2035-14286.0011936529.39
97912005.06.17 03:32s/l489350.001.21141.21141.2034-14286.0011922243.39
97922005.06.17 03:32s/l489450.001.21151.21151.2035-14286.0011907957.39
97932005.06.17 03:32sell489950.001.21141.21441.2064
97942005.06.17 03:33sell490050.001.21151.21451.2065
97952005.06.17 03:33sell490150.001.21151.21451.2065
97962005.06.17 03:33sell490250.001.21141.21441.2064
97972005.06.17 03:34sell490350.001.21151.21451.2065
97982005.06.17 03:34sell490450.001.21161.21461.2066
97992005.06.17 09:00s/l489550.001.21251.21251.2045-14286.0011893671.39
98002005.06.17 09:00s/l489650.001.21261.21261.2046-14286.0011879385.39
98012005.06.17 09:00s/l489750.001.21311.21311.2051-14286.0011865099.39
98022005.06.17 09:00s/l489850.001.21311.21311.2051-14286.0011850813.39
98032005.06.17 09:00sell490550.001.21351.21651.2085
98042005.06.17 09:00sell490650.001.21351.21651.2085
98052005.06.17 09:01sell490750.001.21351.21651.2085
98062005.06.17 09:02sell490850.001.21351.21651.2085
98072005.06.17 10:50s/l489950.001.21441.21441.2064-15000.0011835813.39
98082005.06.17 10:50s/l490250.001.21441.21441.2064-15000.0011820813.39
98092005.06.17 10:50sell490950.001.21411.21711.2091
98102005.06.17 10:50s/l490050.001.21451.21451.2065-15000.0011805813.39
98112005.06.17 10:50s/l490150.001.21451.21451.2065-15000.0011790813.39
98122005.06.17 10:50s/l490350.001.21451.21451.2065-15000.0011775813.39
98132005.06.17 10:50s/l490450.001.21461.21461.2066-15000.0011760813.39
98142005.06.17 10:50sell491050.001.21441.21741.2094
98152005.06.17 10:54sell491150.001.21441.21741.2094
98162005.06.17 10:55sell491250.001.21441.21741.2094
98172005.06.17 10:57sell491350.001.21441.21741.2094
98182005.06.17 12:10sell491450.001.21481.21781.2098
98192005.06.17 12:12s/l490550.001.21651.21651.2085-15000.0011745813.39
98202005.06.17 12:12s/l490650.001.21651.21651.2085-15000.0011730813.39
98212005.06.17 12:12s/l490750.001.21651.21651.2085-15000.0011715813.39
98222005.06.17 12:12s/l490850.001.21651.21651.2085-15000.0011700813.39
98232005.06.17 12:12s/l490950.001.21711.21711.2091-15000.0011685813.39
98242005.06.17 12:12s/l491050.001.21741.21741.2094-15000.0011670813.39
98252005.06.17 12:12s/l491150.001.21741.21741.2094-15000.0011655813.39
98262005.06.17 12:12s/l491250.001.21741.21741.2094-15000.0011640813.39
98272005.06.17 12:12s/l491350.001.21741.21741.2094-15000.0011625813.39
98282005.06.17 12:12sell491550.001.21711.22011.2121
98292005.06.17 12:12sell491650.001.21721.22021.2122
98302005.06.17 12:13sell491750.001.21711.22011.2121
98312005.06.17 12:13sell491850.001.21711.22011.2121
98322005.06.17 12:14sell491950.001.21721.22021.2122
98332005.06.17 12:14sell492050.001.21711.22011.2121
98342005.06.17 12:15sell492150.001.21721.22021.2122
98352005.06.17 12:15sell492250.001.21731.22031.2123
98362005.06.17 12:16sell492350.001.21721.22021.2122
98372005.06.17 12:40s/l491450.001.21781.21781.2098-15000.0011610813.39
98382005.06.17 12:40sell492450.001.21791.22091.2129
98392005.06.17 14:50s/l491550.001.22011.22011.2121-15000.0011595813.39
98402005.06.17 14:50s/l491650.001.22021.22021.2122-15000.0011580813.39
98412005.06.17 14:50s/l491750.001.22011.22011.2121-15000.0011565813.39
98422005.06.17 14:50s/l491850.001.22011.22011.2121-15000.0011550813.39
98432005.06.17 14:50s/l491950.001.22021.22021.2122-15000.0011535813.39
98442005.06.17 14:50s/l492050.001.22011.22011.2121-15000.0011520813.39
98452005.06.17 14:50s/l492150.001.22021.22021.2122-15000.0011505813.39
98462005.06.17 14:50s/l492250.001.22031.22031.2123-15000.0011490813.39
98472005.06.17 14:50s/l492350.001.22021.22021.2122-15000.0011475813.39
98482005.06.17 14:50sell492550.001.22011.22311.2151
98492005.06.17 14:50sell492650.001.22011.22311.2151
98502005.06.17 14:51sell492750.001.22011.22311.2151
98512005.06.17 14:51sell492850.001.22011.22311.2151
98522005.06.17 14:52sell492950.001.22011.22311.2151
98532005.06.17 14:52sell493050.001.22011.22311.2151
98542005.06.17 14:52sell493150.001.22011.22311.2151
98552005.06.17 14:53sell493250.001.22011.22311.2151
98562005.06.17 14:53sell493350.001.22011.22311.2151
98572005.06.17 16:12s/l492450.001.22091.22091.2129-15000.0011460813.39
98582005.06.17 16:12sell493450.001.22091.22391.2159
98592005.06.17 16:37s/l492550.001.22311.22311.2151-15000.0011445813.39
98602005.06.17 16:37s/l492650.001.22311.22311.2151-15000.0011430813.39
98612005.06.17 16:37s/l492750.001.22311.22311.2151-15000.0011415813.39
98622005.06.17 16:37s/l492850.001.22311.22311.2151-15000.0011400813.39
98632005.06.17 16:37s/l492950.001.22311.22311.2151-15000.0011385813.39
98642005.06.17 16:37s/l493050.001.22311.22311.2151-15000.0011370813.39
98652005.06.17 16:37s/l493150.001.22311.22311.2151-15000.0011355813.39
98662005.06.17 16:37s/l493250.001.22311.22311.2151-15000.0011340813.39
98672005.06.17 16:37s/l493350.001.22311.22311.2151-15000.0011325813.39
98682005.06.17 16:37sell493550.001.22281.22581.2178
98692005.06.17 16:38sell493650.001.22281.22581.2178
98702005.06.17 16:39sell493750.001.22281.22581.2178
98712005.06.17 16:39sell493850.001.22281.22581.2178
98722005.06.17 16:40sell493950.001.22291.22591.2179
98732005.06.17 16:40sell494050.001.22331.22631.2183
98742005.06.17 16:40sell494150.001.22351.22651.2185
98752005.06.17 16:40s/l493450.001.22391.22391.2159-15000.0011310813.39
98762005.06.17 16:40sell494250.001.22371.22671.2187
98772005.06.17 16:40sell494350.001.22361.22661.2186
98782005.06.17 16:40sell494450.001.22351.22651.2185
98792005.06.17 20:07s/l493550.001.22581.22581.2178-15000.0011295813.39
98802005.06.17 20:07s/l493650.001.22581.22581.2178-15000.0011280813.39
98812005.06.17 20:07s/l493750.001.22581.22581.2178-15000.0011265813.39
98822005.06.17 20:07s/l493850.001.22581.22581.2178-15000.0011250813.39
98832005.06.17 20:07s/l493950.001.22591.22591.2179-15000.0011235813.39
98842005.06.17 20:07sell494550.001.22571.22871.2207
98852005.06.17 20:07sell494650.001.22591.22891.2209
98862005.06.17 20:07sell494750.001.22581.22881.2208
98872005.06.17 20:08s/l494050.001.22631.22631.2183-15000.0011220813.39
98882005.06.17 20:08sell494850.001.22601.22901.2210
98892005.06.17 20:08sell494950.001.22591.22891.2209
98902005.06.17 20:08sell495050.001.22581.22881.2208
98912005.06.17 20:10s/l494150.001.22651.22651.2185-15000.0011205813.39
98922005.06.17 20:10s/l494250.001.22671.22671.2187-15000.0011190813.39
98932005.06.17 20:10s/l494350.001.22661.22661.2186-15000.0011175813.39
98942005.06.17 20:10s/l494450.001.22651.22651.2185-15000.0011160813.39
98952005.06.17 20:10sell495150.001.22701.23001.2220
98962005.06.17 20:10sell495250.001.22711.23011.2221
98972005.06.17 20:10sell495350.001.22701.23001.2220
98982005.06.17 20:10sell495450.001.22711.23011.2221
98992005.06.19 00:00t/p495150.001.22201.23001.222025000.0011185813.39
99002005.06.19 00:00t/p495250.001.22211.23011.222125000.0011210813.39
99012005.06.19 00:00t/p495350.001.22201.23001.222025000.0011235813.39
99022005.06.19 00:00t/p495450.001.22211.23011.222125000.0011260813.39
99032005.06.19 23:30t/p494550.001.22071.22871.220725000.0011285813.39
99042005.06.19 23:30t/p494650.001.22091.22891.220925000.0011310813.39
99052005.06.19 23:30t/p494750.001.22081.22881.220825000.0011335813.39
99062005.06.19 23:30t/p494850.001.22101.22901.221025000.0011360813.39
99072005.06.19 23:30t/p494950.001.22091.22891.220925000.0011385813.39
99082005.06.19 23:30t/p495050.001.22081.22881.220825000.0011410813.39
99092005.06.19 23:30sell495550.001.22061.22361.2156
99102005.06.19 23:30sell495650.001.22091.22391.2159
99112005.06.19 23:30sell495750.001.22081.22381.2158
99122005.06.19 23:30sell495850.001.22101.22401.2160
99132005.06.19 23:31sell495950.001.22091.22391.2159
99142005.06.19 23:31sell496050.001.22081.22381.2158
99152005.06.19 23:31sell496150.001.22101.22401.2160
99162005.06.19 23:32sell496250.001.22091.22391.2159
99172005.06.19 23:32sell496350.001.22081.22381.2158
99182005.06.19 23:47sell496450.001.22111.22411.2161
99192005.06.20 03:00s/l495550.001.22361.22361.2156-14762.0011396051.39
99202005.06.20 03:00s/l495750.001.22381.22381.2158-14762.0011381289.39
99212005.06.20 03:00s/l496050.001.22381.22381.2158-14762.0011366527.39
99222005.06.20 03:00s/l496350.001.22381.22381.2158-14762.0011351765.39
99232005.06.20 03:00sell496550.001.22351.22651.2185
99242005.06.20 03:01sell496650.001.22351.22651.2185
99252005.06.20 03:02sell496750.001.22351.22651.2185
99262005.06.20 03:02sell496850.001.22351.22651.2185
99272005.06.20 03:06s/l495650.001.22391.22391.2159-14762.0011337003.39
99282005.06.20 03:06s/l495950.001.22391.22391.2159-14762.0011322241.39
99292005.06.20 03:06s/l496250.001.22391.22391.2159-14762.0011307479.39
99302005.06.20 03:06sell496950.001.22361.22661.2186
99312005.06.20 03:07sell497050.001.22361.22661.2186
99322005.06.20 03:08sell497150.001.22361.22661.2186
99332005.06.20 09:10s/l495850.001.22401.22401.2160-14762.0011292717.39
99342005.06.20 09:10s/l496150.001.22401.22401.2160-14762.0011277955.39
99352005.06.20 09:10s/l496450.001.22411.22411.2161-14762.0011263193.39
99362005.06.20 09:10sell497250.001.22381.22681.2188
99372005.06.20 09:10sell497350.001.22371.22671.2187
99382005.06.20 09:10sell497450.001.22361.22661.2186
99392005.06.20 14:35t/p496550.001.21851.22651.218525000.0011288193.39
99402005.06.20 14:35t/p496650.001.21851.22651.218525000.0011313193.39
99412005.06.20 14:35t/p496750.001.21851.22651.218525000.0011338193.39
99422005.06.20 14:35t/p496850.001.21851.22651.218525000.0011363193.39
99432005.06.20 14:35t/p496950.001.21861.22661.218625000.0011388193.39
99442005.06.20 14:35t/p497050.001.21861.22661.218625000.0011413193.39
99452005.06.20 14:35t/p497150.001.21861.22661.218625000.0011438193.39
99462005.06.20 14:35t/p497250.001.21881.22681.218825000.0011463193.39
99472005.06.20 14:35t/p497350.001.21871.22671.218725000.0011488193.39
99482005.06.20 14:35t/p497450.001.21861.22661.218625000.0011513193.39
99492005.06.20 14:35sell497550.001.21981.22281.2148
99502005.06.20 14:35sell497650.001.22211.22511.2171
99512005.06.20 14:36sell497750.001.22211.22511.2171
99522005.06.20 14:36sell497850.001.22211.22511.2171
99532005.06.20 15:02t/p497650.001.21711.22511.217125000.0011538193.39
99542005.06.20 15:02t/p497750.001.21711.22511.217125000.0011563193.39
99552005.06.20 15:02t/p497850.001.21711.22511.217125000.0011588193.39
99562005.06.20 15:53t/p497550.001.21481.22281.214825000.0011613193.39
99572005.06.20 15:53sell497950.001.21561.21861.2106
99582005.06.20 15:53sell498050.001.21611.21911.2111
99592005.06.20 15:53sell498150.001.21671.21971.2117
99602005.06.20 15:54sell498250.001.21671.21971.2117
99612005.06.21 09:45t/p498050.001.21111.21911.211125238.0011638431.39
99622005.06.21 09:45t/p498150.001.21171.21971.211725238.0011663669.39
99632005.06.21 09:45t/p498250.001.21171.21971.211725238.0011688907.39
99642005.06.21 09:47t/p497950.001.21061.21861.210625238.0011714145.39
99652005.06.21 09:47sell498350.001.21041.21341.2054
99662005.06.21 09:48sell498450.001.21051.21351.2055
99672005.06.21 09:48sell498550.001.21041.21341.2054
99682005.06.21 09:48sell498650.001.21031.21331.2053
99692005.06.21 09:48sell498750.001.21021.21321.2052
99702005.06.21 09:48sell498850.001.21031.21331.2053
99712005.06.21 09:48sell498950.001.21041.21341.2054
99722005.06.21 09:49sell499050.001.21051.21351.2055
99732005.06.21 09:49sell499150.001.21041.21341.2054
99742005.06.21 09:49sell499250.001.21031.21331.2053
99752005.06.21 09:52s/l498350.001.21341.21341.2054-15000.0011699145.39
99762005.06.21 09:52s/l498450.001.21351.21351.2055-15000.0011684145.39
99772005.06.21 09:52s/l498550.001.21341.21341.2054-15000.0011669145.39
99782005.06.21 09:52s/l498650.001.21331.21331.2053-15000.0011654145.39
99792005.06.21 09:52s/l498750.001.21321.21321.2052-15000.0011639145.39
99802005.06.21 09:52s/l498850.001.21331.21331.2053-15000.0011624145.39
99812005.06.21 09:52s/l498950.001.21341.21341.2054-15000.0011609145.39
99822005.06.21 09:52s/l499050.001.21351.21351.2055-15000.0011594145.39
99832005.06.21 09:52s/l499150.001.21341.21341.2054-15000.0011579145.39
99842005.06.21 09:52s/l499250.001.21331.21331.2053-15000.0011564145.39
99852005.06.21 09:52sell499350.001.21391.21691.2089
99862005.06.21 09:53sell499450.001.21391.21691.2089
99872005.06.21 09:54sell499550.001.21391.21691.2089
99882005.06.21 09:55sell499650.001.21391.21691.2089
99892005.06.21 09:56sell499750.001.21391.21691.2089
99902005.06.21 11:20t/p499350.001.20891.21691.208925000.0011589145.39
99912005.06.21 11:20t/p499450.001.20891.21691.208925000.0011614145.39
99922005.06.21 11:20t/p499550.001.20891.21691.208925000.0011639145.39
99932005.06.21 11:20t/p499650.001.20891.21691.208925000.0011664145.39
99942005.06.21 11:20t/p499750.001.20891.21691.208925000.0011689145.39
99952005.06.21 11:21sell499850.001.20971.21271.2047
99962005.06.21 11:21sell499950.001.20961.21261.2046
99972005.06.21 11:30sell500050.001.20961.21261.2046
99982005.06.21 11:30sell500150.001.20951.21251.2045
99992005.06.21 11:30sell500250.001.20961.21261.2046
100002005.06.21 11:30sell500350.001.20961.21261.2046
100012005.06.21 11:31sell500450.001.20951.21251.2045
100022005.06.21 11:31sell500550.001.20961.21261.2046
100032005.06.21 11:31sell500650.001.20961.21261.2046
100042005.06.21 11:32sell500750.001.20951.21251.2045
100052005.06.21 16:47s/l499850.001.21271.21271.2047-15000.0011674145.39
100062005.06.21 16:47s/l499950.001.21261.21261.2046-15000.0011659145.39
100072005.06.21 16:47s/l500050.001.21261.21261.2046-15000.0011644145.39
100082005.06.21 16:47s/l500150.001.21251.21251.2045-15000.0011629145.39
100092005.06.21 16:47s/l500250.001.21261.21261.2046-15000.0011614145.39
100102005.06.21 16:47s/l500350.001.21261.21261.2046-15000.0011599145.39
100112005.06.21 16:47s/l500450.001.21251.21251.2045-15000.0011584145.39
100122005.06.21 16:47s/l500550.001.21261.21261.2046-15000.0011569145.39
100132005.06.21 16:47s/l500650.001.21261.21261.2046-15000.0011554145.39
100142005.06.21 16:47s/l500750.001.21251.21251.2045-15000.0011539145.39
100152005.06.21 16:48buy500850.001.21191.20891.2169
100162005.06.21 16:48buy500950.001.21181.20881.2168
100172005.06.21 16:48buy501050.001.21161.20861.2166
100182005.06.21 16:48buy501150.001.21161.20861.2166
100192005.06.21 19:42t/p501050.001.21661.20861.216625000.0011564145.39
100202005.06.21 19:42t/p501150.001.21661.20861.216625000.0011589145.39
100212005.06.21 19:50t/p500850.001.21691.20891.216925000.0011614145.39
100222005.06.21 19:50t/p500950.001.21681.20881.216825000.0011639145.39
100232005.06.21 19:50buy501250.001.21691.21391.2219
100242005.06.21 19:50buy501350.001.21701.21401.2220
100252005.06.21 19:50buy501450.001.21701.21401.2220
100262005.06.21 19:51buy501550.001.21691.21391.2219
100272005.06.21 19:51buy501650.001.21701.21401.2220
100282005.06.21 19:55buy501750.001.21581.21281.2208
100292005.06.21 19:55buy501850.001.21521.21221.2202
100302005.06.21 19:59buy501950.001.21521.21221.2202
100312005.06.21 20:00buy502050.001.21511.21211.2201
100322005.06.21 20:00buy502150.001.21521.21221.2202
100332005.06.22 01:42t/p501850.001.22021.21221.220224511.5011663656.89
100342005.06.22 01:42t/p501950.001.22021.21221.220224511.5011688168.39
100352005.06.22 01:42t/p502050.001.22011.21211.220124511.5011712679.89
100362005.06.22 01:42t/p502150.001.22021.21221.220224511.5011737191.39
100372005.06.22 11:00buy502250.001.21501.21201.2200
100382005.06.22 11:00buy502350.001.21481.21181.2198
100392005.06.22 11:00buy502450.001.21481.21181.2198
100402005.06.22 11:00buy502550.001.21481.21181.2198
100412005.06.22 11:08s/l501250.001.21391.21391.2219-15488.5011721702.89
100422005.06.22 11:08s/l501350.001.21401.21401.2220-15488.5011706214.39
100432005.06.22 11:08s/l501450.001.21401.21401.2220-15488.5011690725.89
100442005.06.22 11:08s/l501550.001.21391.21391.2219-15488.5011675237.39
100452005.06.22 11:08s/l501650.001.21401.21401.2220-15488.5011659748.89
100462005.06.22 11:08buy502650.001.21401.21101.2190
100472005.06.22 11:08buy502750.001.21381.21081.2188
100482005.06.22 11:09buy502850.001.21381.21081.2188
100492005.06.22 11:09buy502950.001.21381.21081.2188
100502005.06.22 11:10buy503050.001.21391.21091.2189
100512005.06.22 11:12t/p502750.001.21881.21081.218825000.0011684748.89
100522005.06.22 11:12t/p502850.001.21881.21081.218825000.0011709748.89
100532005.06.22 11:12t/p502950.001.21881.21081.218825000.0011734748.89
100542005.06.22 11:35buy503150.001.21371.21071.2187
100552005.06.22 11:35buy503250.001.21361.21061.2186
100562005.06.22 11:36buy503350.001.21371.21071.2187
100572005.06.22 12:50s/l501750.001.21281.21281.2208-15488.5011719260.39
100582005.06.22 12:50buy503450.001.21301.21001.2180
100592005.06.22 12:53s/l502250.001.21201.21201.2200-15000.0011704260.39
100602005.06.22 12:53buy503550.001.21221.20921.2172
100612005.06.22 12:53s/l502350.001.21181.21181.2198-15000.0011689260.39
100622005.06.22 12:53s/l502450.001.21181.21181.2198-15000.0011674260.39
100632005.06.22 12:53s/l502550.001.21181.21181.2198-15000.0011659260.39
100642005.06.22 12:53buy503650.001.21211.20911.2171
100652005.06.22 12:54buy503750.001.21211.20911.2171
100662005.06.22 12:55buy503850.001.21211.20911.2171
100672005.06.22 13:18s/l502650.001.21101.21101.2190-15000.0011644260.39
100682005.06.22 13:18s/l503050.001.21091.21091.2189-15000.0011629260.39
100692005.06.22 13:18buy503950.001.21111.20811.2161
100702005.06.22 13:19buy504050.001.21111.20811.2161
100712005.06.22 13:20s/l503150.001.21071.21071.2187-15000.0011614260.39
100722005.06.22 13:20s/l503350.001.21071.21071.2187-15000.0011599260.39
100732005.06.22 13:20buy504150.001.21101.20801.2160
100742005.06.22 13:20buy504250.001.21111.20811.2161
100752005.06.22 13:20s/l503250.001.21061.21061.2186-15000.0011584260.39
100762005.06.22 13:20buy504350.001.21091.20791.2159
100772005.06.22 13:22s/l503450.001.21001.21001.2180-15000.0011569260.39
100782005.06.22 13:22buy504450.001.21031.20731.2153
100792005.06.23 09:45s/l503550.001.20921.20921.2172-15488.5011553771.89
100802005.06.23 09:45s/l503650.001.20911.20911.2171-15488.5011538283.39
100812005.06.23 09:45s/l503750.001.20911.20911.2171-15488.5011522794.89
100822005.06.23 09:45s/l503850.001.20911.20911.2171-15488.5011507306.39
100832005.06.23 09:45buy504550.001.20921.20621.2142
100842005.06.23 09:45buy504650.001.20891.20591.2139
100852005.06.23 09:46buy504750.001.20891.20591.2139
100862005.06.23 09:47buy504850.001.20891.20591.2139
100872005.06.23 09:48s/l503950.001.20811.20811.2161-15488.5011491817.89
100882005.06.23 09:48s/l504050.001.20811.20811.2161-15488.5011476329.39
100892005.06.23 09:48s/l504250.001.20811.20811.2161-15488.5011460840.89
100902005.06.23 09:48buy504950.001.20841.20541.2134
100912005.06.23 09:48s/l504150.001.20801.20801.2160-15488.5011445352.39
100922005.06.23 09:48s/l504350.001.20791.20791.2159-15488.5011429863.89
100932005.06.23 09:48buy505050.001.20821.20521.2132
100942005.06.23 09:48buy505150.001.20791.20491.2129
100952005.06.23 09:48buy505250.001.20801.20501.2130
100962005.06.23 09:48buy505350.001.20811.20511.2131
100972005.06.23 13:37s/l504450.001.20731.20731.2153-15488.5011414375.39
100982005.06.23 13:37buy505450.001.20761.20461.2126
100992005.06.23 14:05s/l504550.001.20621.20621.2142-15000.0011399375.39
101002005.06.23 14:05s/l504650.001.20591.20591.2139-15000.0011384375.39
101012005.06.23 14:05s/l504750.001.20591.20591.2139-15000.0011369375.39
101022005.06.23 14:05s/l504850.001.20591.20591.2139-15000.0011354375.39
101032005.06.23 14:05buy505550.001.20611.20311.2111
101042005.06.23 14:05s/l504950.001.20541.20541.2134-15000.0011339375.39
101052005.06.23 14:05buy505650.001.20561.20261.2106
101062005.06.23 14:05buy505750.001.20571.20271.2107
101072005.06.23 14:05buy505850.001.20561.20261.2106
101082005.06.23 14:05s/l505050.001.20521.20521.2132-15000.0011324375.39
101092005.06.23 14:05s/l505250.001.20501.20501.2130-15000.0011309375.39
101102005.06.23 14:05s/l505350.001.20511.20511.2131-15000.0011294375.39
101112005.06.23 14:05buy505950.001.20531.20231.2103
101122005.06.23 14:05buy506050.001.20531.20231.2103
101132005.06.23 14:06buy506150.001.20531.20231.2103
101142005.06.23 14:06buy506250.001.20531.20231.2103
101152005.06.23 14:32s/l505150.001.20491.20491.2129-15000.0011279375.39
101162005.06.23 14:32s/l505450.001.20461.20461.2126-15000.0011264375.39
101172005.06.23 14:32buy506350.001.20431.20131.2093
101182005.06.23 14:32buy506450.001.20391.20091.2089
101192005.06.23 14:32s/l505550.001.20311.20311.2111-15000.0011249375.39
101202005.06.23 14:32buy506550.001.20341.20041.2084
101212005.06.23 14:52s/l505650.001.20261.20261.2106-15000.0011234375.39
101222005.06.23 14:52s/l505750.001.20271.20271.2107-15000.0011219375.39
101232005.06.23 14:52s/l505850.001.20261.20261.2106-15000.0011204375.39
101242005.06.23 14:52buy506650.001.20291.19991.2079
101252005.06.23 14:52buy506750.001.20291.19991.2079
101262005.06.23 14:52buy506850.001.20281.19981.2078
101272005.06.23 20:32s/l505950.001.20231.20231.2103-15000.0011189375.39
101282005.06.23 20:32s/l506050.001.20231.20231.2103-15000.0011174375.39
101292005.06.23 20:32s/l506150.001.20231.20231.2103-15000.0011159375.39
101302005.06.23 20:32s/l506250.001.20231.20231.2103-15000.0011144375.39
101312005.06.23 20:32buy506950.001.20261.19961.2076
101322005.06.23 20:33buy507050.001.20241.19941.2074
101332005.06.23 20:33buy507150.001.20221.19921.2072
101342005.06.23 20:33buy507250.001.20231.19931.2073
101352005.06.24 06:02s/l506350.001.20131.20131.2093-16465.5011127909.89
101362005.06.24 06:02s/l506450.001.20091.20091.2089-16465.5011111444.39
101372005.06.24 06:02buy507350.001.20091.19791.2059
101382005.06.24 06:02s/l506550.001.20041.20041.2084-16465.5011094978.89
101392005.06.24 06:02s/l506650.001.19991.19991.2079-16465.5011078513.39
101402005.06.24 06:02s/l506750.001.19991.19991.2079-16465.5011062047.89
101412005.06.24 06:02s/l506850.001.19981.19981.2078-16465.5011045582.39
101422005.06.24 06:02s/l506950.001.19961.19961.2076-16465.5011029116.89
101432005.06.24 06:02s/l507050.001.19941.19941.2074-16465.5011012651.39
101442005.06.24 06:02s/l507150.001.19921.19921.2072-16465.5010996185.89
101452005.06.24 06:02s/l507250.001.19931.19931.2073-16465.5010979720.39
101462005.06.24 06:02buy507450.001.19851.19551.2035
101472005.06.24 06:03buy507550.001.19851.19551.2035
101482005.06.24 06:03buy507650.001.19851.19551.2035
101492005.06.24 06:04buy507750.001.19851.19551.2035
101502005.06.24 06:04buy507850.001.19851.19551.2035
101512005.06.24 06:05buy507950.001.19851.19551.2035
101522005.06.24 06:05buy508050.001.19851.19551.2035
101532005.06.24 06:06buy508150.001.19851.19551.2035
101542005.06.24 06:06buy508250.001.19851.19551.2035
101552005.06.24 06:20t/p507450.001.20351.19551.203525000.0011004720.39
101562005.06.24 06:20t/p507550.001.20351.19551.203525000.0011029720.39
101572005.06.24 06:20t/p507650.001.20351.19551.203525000.0011054720.39
101582005.06.24 06:20t/p507750.001.20351.19551.203525000.0011079720.39
101592005.06.24 06:20t/p507850.001.20351.19551.203525000.0011104720.39
101602005.06.24 06:20t/p507950.001.20351.19551.203525000.0011129720.39
101612005.06.24 06:20t/p508050.001.20351.19551.203525000.0011154720.39
101622005.06.24 06:20t/p508150.001.20351.19551.203525000.0011179720.39
101632005.06.24 06:20t/p508250.001.20351.19551.203525000.0011204720.39
101642005.06.24 09:40t/p507350.001.20591.19791.205925000.0011229720.39
101652005.06.24 09:43buy508350.001.20561.20261.2106
101662005.06.24 09:44buy508450.001.20561.20261.2106
101672005.06.24 09:45buy508550.001.20551.20251.2105
101682005.06.24 09:45buy508650.001.20561.20261.2106
101692005.06.24 09:46buy508750.001.20541.20241.2104
101702005.06.24 09:46buy508850.001.20551.20251.2105
101712005.06.24 09:49buy508950.001.20531.20231.2103
101722005.06.24 11:00buy509050.001.20511.20211.2101
101732005.06.24 11:00buy509150.001.20511.20211.2101
101742005.06.24 11:01buy509250.001.20511.20211.2101
101752005.06.24 16:35t/p508550.001.21051.20251.210525000.0011254720.39
101762005.06.24 16:35t/p508750.001.21041.20241.210425000.0011279720.39
101772005.06.24 16:35t/p508850.001.21051.20251.210525000.0011304720.39
101782005.06.24 16:35t/p508950.001.21031.20231.210325000.0011329720.39
101792005.06.24 16:35t/p509050.001.21011.20211.210125000.0011354720.39
101802005.06.24 16:35t/p509150.001.21011.20211.210125000.0011379720.39
101812005.06.24 16:35t/p509250.001.21011.20211.210125000.0011404720.39
101822005.06.24 21:30t/p508350.001.21061.20261.210625000.0011429720.39
101832005.06.24 21:30t/p508450.001.21061.20261.210625000.0011454720.39
101842005.06.24 21:30t/p508650.001.21061.20261.210625000.0011479720.39
101852005.06.24 21:30buy509350.001.21021.20721.2152
101862005.06.24 21:30buy509450.001.21021.20721.2152
101872005.06.24 21:31buy509550.001.20991.20691.2149
101882005.06.24 21:31buy509650.001.21001.20701.2150
101892005.06.24 21:35buy509750.001.21001.20701.2150
101902005.06.24 21:36buy509850.001.21001.20701.2150
101912005.06.24 21:36buy509950.001.20981.20681.2148
101922005.06.24 21:36buy510050.001.20991.20691.2149
101932005.06.24 21:39buy510150.001.20981.20681.2148
101942005.06.24 21:42buy510250.001.20981.20681.2148
101952005.06.27 08:50t/p509550.001.21491.20691.214924511.5011504231.89
101962005.06.27 08:50t/p509950.001.21481.20681.214824511.5011528743.39
101972005.06.27 08:50t/p510050.001.21491.20691.214924511.5011553254.89
101982005.06.27 08:50t/p510150.001.21481.20681.214824511.5011577766.39
101992005.06.27 08:50t/p510250.001.21481.20681.214824511.5011602277.89
102002005.06.27 08:50t/p509350.001.21521.20721.215224511.5011626789.39
102012005.06.27 08:50t/p509450.001.21521.20721.215224511.5011651300.89
102022005.06.27 08:50t/p509650.001.21501.20701.215024511.5011675812.39
102032005.06.27 08:50t/p509750.001.21501.20701.215024511.5011700323.89
102042005.06.27 08:50t/p509850.001.21501.20701.215024511.5011724835.39
102052005.06.27 08:50buy510350.001.21591.21291.2209
102062005.06.27 08:50buy510450.001.21491.21191.2199
102072005.06.27 08:50buy510550.001.21431.21131.2193
102082005.06.27 08:51buy510650.001.21431.21131.2193
102092005.06.27 17:00buy510750.001.21431.21131.2193
102102005.06.27 17:00buy510850.001.21431.21131.2193
102112005.06.27 17:00buy510950.001.21431.21131.2193
102122005.06.27 17:00buy511050.001.21431.21131.2193
102132005.06.27 17:01buy511150.001.21431.21131.2193
102142005.06.27 17:01buy511250.001.21431.21131.2193
102152005.06.28 08:40s/l510350.001.21291.21291.2209-15488.5011709346.89
102162005.06.28 08:40buy511350.001.21291.20991.2179
102172005.06.28 09:22s/l510450.001.21191.21191.2199-15488.5011693858.39
102182005.06.28 09:22buy511450.001.21211.20911.2171
102192005.06.28 09:23s/l510550.001.21131.21131.2193-15488.5011678369.89
102202005.06.28 09:23s/l510650.001.21131.21131.2193-15488.5011662881.39
102212005.06.28 09:23s/l510750.001.21131.21131.2193-15488.5011647392.89
102222005.06.28 09:23s/l510850.001.21131.21131.2193-15488.5011631904.39
102232005.06.28 09:23s/l510950.001.21131.21131.2193-15488.5011616415.89
102242005.06.28 09:23s/l511050.001.21131.21131.2193-15488.5011600927.39
102252005.06.28 09:23s/l511150.001.21131.21131.2193-15488.5011585438.89
102262005.06.28 09:23s/l511250.001.21131.21131.2193-15488.5011569950.39
102272005.06.28 09:23buy511550.001.21151.20851.2165
102282005.06.28 09:24buy511650.001.21151.20851.2165
102292005.06.28 09:25buy511750.001.21161.20861.2166
102302005.06.28 09:25buy511850.001.21151.20851.2165
102312005.06.28 09:26buy511950.001.21161.20861.2166
102322005.06.28 09:26buy512050.001.21171.20871.2167
102332005.06.28 09:26buy512150.001.21161.20861.2166
102342005.06.28 09:26buy512250.001.21151.20851.2165
102352005.06.28 11:15s/l511350.001.20991.20991.2179-15000.0011554950.39
102362005.06.28 11:15buy512350.001.21021.20721.2152
102372005.06.28 11:45s/l511450.001.20911.20911.2171-15000.0011539950.39
102382005.06.28 11:45buy512450.001.20941.20641.2144
102392005.06.28 15:05s/l511550.001.20851.20851.2165-15000.0011524950.39
102402005.06.28 15:05s/l511650.001.20851.20851.2165-15000.0011509950.39
102412005.06.28 15:05s/l511750.001.20861.20861.2166-15000.0011494950.39
102422005.06.28 15:05s/l511850.001.20851.20851.2165-15000.0011479950.39
102432005.06.28 15:05s/l511950.001.20861.20861.2166-15000.0011464950.39
102442005.06.28 15:05s/l512050.001.20871.20871.2167-15000.0011449950.39
102452005.06.28 15:05s/l512150.001.20861.20861.2166-15000.0011434950.39
102462005.06.28 15:05s/l512250.001.20851.20851.2165-15000.0011419950.39
102472005.06.28 15:05buy512550.001.20881.20581.2138
102482005.06.28 15:05buy512650.001.20891.20591.2139
102492005.06.28 15:05buy512750.001.20881.20581.2138
102502005.06.28 15:06buy512850.001.20871.20571.2137
102512005.06.28 15:06buy512950.001.20881.20581.2138
102522005.06.28 15:06buy513050.001.20891.20591.2139
102532005.06.28 15:07buy513150.001.20881.20581.2138
102542005.06.28 15:07buy513250.001.20871.20571.2137
102552005.06.28 15:20s/l512350.001.20721.20721.2152-15000.0011404950.39
102562005.06.28 15:20buy513350.001.20751.20451.2125
102572005.06.28 16:22s/l512450.001.20641.20641.2144-15000.0011389950.39
102582005.06.28 16:22buy513450.001.20671.20371.2117
102592005.06.28 21:45s/l512550.001.20581.20581.2138-15000.0011374950.39
102602005.06.28 21:45s/l512650.001.20591.20591.2139-15000.0011359950.39
102612005.06.28 21:45s/l512750.001.20581.20581.2138-15000.0011344950.39
102622005.06.28 21:45s/l512850.001.20571.20571.2137-15000.0011329950.39
102632005.06.28 21:45s/l512950.001.20581.20581.2138-15000.0011314950.39
102642005.06.28 21:45s/l513050.001.20591.20591.2139-15000.0011299950.39
102652005.06.28 21:45s/l513150.001.20581.20581.2138-15000.0011284950.39
102662005.06.28 21:45s/l513250.001.20571.20571.2137-15000.0011269950.39
102672005.06.28 21:45buy513550.001.20581.20281.2108
102682005.06.28 21:47buy513650.001.20581.20281.2108
102692005.06.28 21:48buy513750.001.20581.20281.2108
102702005.06.28 22:13buy513850.001.20571.20271.2107
102712005.06.28 22:14buy513950.001.20571.20271.2107
102722005.06.28 22:16buy514050.001.20571.20271.2107
102732005.06.28 22:16buy514150.001.20581.20281.2108
102742005.06.28 22:17buy514250.001.20591.20291.2109
102752005.06.29 08:05s/l513350.001.20451.20451.2125-15488.5011254461.89
102762005.06.29 08:05s/l513450.001.20371.20371.2117-15488.5011238973.39
102772005.06.29 08:05buy514350.001.20351.20051.2085
102782005.06.29 08:06buy514450.001.20351.20051.2085
102792005.06.29 09:23s/l514250.001.20291.20291.2109-15488.5011223484.89
102802005.06.29 09:23buy514550.001.20321.20021.2082
102812005.06.29 09:50s/l513550.001.20281.20281.2108-15488.5011207996.39
102822005.06.29 09:50s/l513650.001.20281.20281.2108-15488.5011192507.89
102832005.06.29 09:50s/l513750.001.20281.20281.2108-15488.5011177019.39
102842005.06.29 09:50s/l514150.001.20281.20281.2108-15488.5011161530.89
102852005.06.29 09:50buy514650.001.20311.20011.2081
102862005.06.29 09:50s/l513850.001.20271.20271.2107-15488.5011146042.39
102872005.06.29 09:50s/l513950.001.20271.20271.2107-15488.5011130553.89
102882005.06.29 09:50s/l514050.001.20271.20271.2107-15488.5011115065.39
102892005.06.29 09:50buy514750.001.20301.20001.2080
102902005.06.29 09:52buy514850.001.20311.20011.2081
102912005.06.29 09:52buy514950.001.20301.20001.2080
102922005.06.29 09:52buy515050.001.20291.19991.2079
102932005.06.29 09:53buy515150.001.20281.19981.2078
102942005.06.29 09:54buy515250.001.20291.19991.2079
102952005.06.29 17:02t/p514350.001.20851.20051.208525000.0011140065.39
102962005.06.29 17:02t/p514450.001.20851.20051.208525000.0011165065.39
102972005.06.29 17:02t/p514550.001.20821.20021.208225000.0011190065.39
102982005.06.29 17:02t/p514650.001.20811.20011.208125000.0011215065.39
102992005.06.29 17:02t/p514750.001.20801.20001.208025000.0011240065.39
103002005.06.29 17:02t/p514850.001.20811.20011.208125000.0011265065.39
103012005.06.29 17:02t/p514950.001.20801.20001.208025000.0011290065.39
103022005.06.29 17:02t/p515050.001.20791.19991.207925000.0011315065.39
103032005.06.29 17:02t/p515150.001.20781.19981.207825000.0011340065.39
103042005.06.29 17:02t/p515250.001.20791.19991.207925000.0011365065.39
103052005.06.29 17:02buy515350.001.20841.20541.2134
103062005.06.29 17:02buy515450.001.20821.20521.2132
103072005.06.29 17:02buy515550.001.20801.20501.2130
103082005.06.29 17:03buy515650.001.20741.20441.2124
103092005.06.29 17:03buy515750.001.20741.20441.2124
103102005.06.29 17:04buy515850.001.20741.20441.2124
103112005.06.29 17:07buy515950.001.20751.20451.2125
103122005.06.29 17:07buy516050.001.20741.20441.2124
103132005.06.29 17:08buy516150.001.20751.20451.2125
103142005.06.29 17:08buy516250.001.20741.20441.2124
103152005.06.30 11:48s/l515350.001.20541.20541.2134-15488.5011349576.89
103162005.06.30 11:48buy516350.001.20571.20271.2107
103172005.06.30 12:02s/l515450.001.20521.20521.2132-15488.5011334088.39
103182005.06.30 12:02buy516450.001.20541.20241.2104
103192005.06.30 12:13s/l515550.001.20501.20501.2130-15488.5011318599.89
103202005.06.30 12:13buy516550.001.20531.20231.2103
103212005.06.30 12:23s/l515950.001.20451.20451.2125-15488.5011303111.39
103222005.06.30 12:23s/l516150.001.20451.20451.2125-15488.5011287622.89
103232005.06.30 12:23buy516650.001.20481.20181.2098
103242005.06.30 12:30buy516750.001.20481.20181.2098
103252005.06.30 12:30s/l515650.001.20441.20441.2124-15488.5011272134.39
103262005.06.30 12:30s/l515750.001.20441.20441.2124-15488.5011256645.89
103272005.06.30 12:30s/l515850.001.20441.20441.2124-15488.5011241157.39
103282005.06.30 12:30s/l516050.001.20441.20441.2124-15488.5011225668.89
103292005.06.30 12:30s/l516250.001.20441.20441.2124-15488.5011210180.39
103302005.06.30 12:30buy516850.001.20471.20171.2097
103312005.06.30 12:31buy516950.001.20481.20181.2098
103322005.06.30 12:31buy517050.001.20471.20171.2097
103332005.06.30 12:31buy517150.001.20481.20181.2098
103342005.06.30 12:32buy517250.001.20471.20171.2097
103352005.06.30 14:00t/p516850.001.20971.20171.209725000.0011235180.39
103362005.06.30 14:00t/p517050.001.20971.20171.209725000.0011260180.39
103372005.06.30 14:00t/p517250.001.20971.20171.209725000.0011285180.39
103382005.06.30 14:30t/p516650.001.20981.20181.209825000.0011310180.39
103392005.06.30 14:30t/p516750.001.20981.20181.209825000.0011335180.39
103402005.06.30 14:30t/p516950.001.20981.20181.209825000.0011360180.39
103412005.06.30 14:30t/p517150.001.20981.20181.209825000.0011385180.39
103422005.06.30 14:52t/p516450.001.21041.20241.210425000.0011410180.39
103432005.06.30 14:52t/p516550.001.21031.20231.210325000.0011435180.39
103442005.06.30 16:43t/p516350.001.21071.20271.210725000.0011460180.39
103452005.06.30 16:43buy517350.001.21021.20721.2152
103462005.06.30 16:43buy517450.001.20981.20681.2148
103472005.06.30 16:43buy517550.001.20911.20611.2141
103482005.06.30 16:43buy517650.001.20851.20551.2135
103492005.06.30 16:50buy517750.001.20851.20551.2135
103502005.06.30 16:51buy517850.001.20851.20551.2135
103512005.06.30 16:52buy517950.001.20851.20551.2135
103522005.06.30 16:52buy518050.001.20851.20551.2135
103532005.06.30 16:52buy518150.001.20861.20561.2136
103542005.06.30 16:53buy518250.001.20871.20571.2137
103552005.06.30 20:02s/l517350.001.20721.20721.2152-15000.0011445180.39
103562005.06.30 20:02s/l517450.001.20681.20681.2148-15000.0011430180.39
103572005.06.30 20:02buy518350.001.20661.20361.2116
103582005.06.30 20:03buy518450.001.20661.20361.2116
103592005.07.01 07:07s/l517550.001.20611.20611.2141-16465.5011413714.89
103602005.07.01 07:07buy518550.001.20641.20341.2114
103612005.07.01 07:08s/l517650.001.20551.20551.2135-16465.5011397249.39
103622005.07.01 07:08s/l517750.001.20551.20551.2135-16465.5011380783.89
103632005.07.01 07:08s/l517850.001.20551.20551.2135-16465.5011364318.39
103642005.07.01 07:08s/l517950.001.20551.20551.2135-16465.5011347852.89
103652005.07.01 07:08s/l518050.001.20551.20551.2135-16465.5011331387.39
103662005.07.01 07:08s/l518150.001.20561.20561.2136-16465.5011314921.89
103672005.07.01 07:08s/l518250.001.20571.20571.2137-16465.5011298456.39
103682005.07.01 07:08buy518650.001.20571.20271.2107
103692005.07.01 07:09buy518750.001.20571.20271.2107
103702005.07.01 07:09buy518850.001.20571.20271.2107
103712005.07.01 07:11buy518950.001.20571.20271.2107
103722005.07.01 07:23buy519050.001.20551.20251.2105
103732005.07.01 07:23buy519150.001.20511.20211.2101
103742005.07.01 07:24buy519250.001.20511.20211.2101
103752005.07.01 07:52s/l518350.001.20361.20361.2116-16465.5011281990.89
103762005.07.01 07:52s/l518450.001.20361.20361.2116-16465.5011265525.39
103772005.07.01 07:52buy519350.001.20391.20091.2089
103782005.07.01 07:53s/l518550.001.20341.20341.2114-15000.0011250525.39
103792005.07.01 07:53buy519450.001.20371.20071.2087
103802005.07.01 07:53buy519550.001.20361.20061.2086
103812005.07.01 08:52s/l518650.001.20271.20271.2107-15000.0011235525.39
103822005.07.01 08:52s/l518750.001.20271.20271.2107-15000.0011220525.39
103832005.07.01 08:52s/l518850.001.20271.20271.2107-15000.0011205525.39
103842005.07.01 08:52s/l518950.001.20271.20271.2107-15000.0011190525.39
103852005.07.01 08:52buy519650.001.20301.20001.2080
103862005.07.01 08:53buy519750.001.20311.20011.2081
103872005.07.01 08:54buy519850.001.20301.20001.2080
103882005.07.01 08:54buy519950.001.20301.20001.2080
103892005.07.01 11:00t/p519650.001.20801.20001.208025000.0011215525.39
103902005.07.01 11:00t/p519750.001.20811.20011.208125000.0011240525.39
103912005.07.01 11:00t/p519850.001.20801.20001.208025000.0011265525.39
103922005.07.01 11:00t/p519950.001.20801.20001.208025000.0011290525.39
103932005.07.01 11:30t/p519150.001.21011.20211.210125000.0011315525.39
103942005.07.01 11:30t/p519250.001.21011.20211.210125000.0011340525.39
103952005.07.01 11:30t/p519350.001.20891.20091.208925000.0011365525.39
103962005.07.01 11:30t/p519450.001.20871.20071.208725000.0011390525.39
103972005.07.01 11:30t/p519550.001.20861.20061.208625000.0011415525.39
103982005.07.01 16:00s/l519050.001.20251.20251.2105-15000.0011400525.39
103992005.07.01 16:00sell520050.001.20281.20581.1978
104002005.07.01 16:00s/l520050.001.20581.20581.1978-15000.0011385525.39
104012005.07.01 16:00buy520150.001.20441.20141.2094
104022005.07.01 16:00buy520250.001.20311.20011.2081
104032005.07.01 16:00buy520350.001.20311.20011.2081
104042005.07.01 16:00s/l520150.001.20141.20141.2094-15000.0011370525.39
104052005.07.01 16:00s/l520250.001.20011.20011.2081-15000.0011355525.39
104062005.07.01 16:00s/l520350.001.20011.20011.2081-15000.0011340525.39
104072005.07.01 16:00buy520450.001.19851.19551.2035
104082005.07.01 16:00t/p520450.001.20351.19551.203525000.0011365525.39
104092005.07.01 16:00buy520550.001.20441.20141.2094
104102005.07.01 16:00buy520650.001.20311.20011.2081
104112005.07.01 16:00buy520750.001.20311.20011.2081
104122005.07.01 16:00s/l520550.001.20141.20141.2094-15000.0011350525.39
104132005.07.01 16:00s/l520650.001.20011.20011.2081-15000.0011335525.39
104142005.07.01 16:00s/l520750.001.20011.20011.2081-15000.0011320525.39
104152005.07.01 16:00buy520850.001.19851.19551.2035
104162005.07.01 16:00t/p520850.001.20351.19551.203525000.0011345525.39
104172005.07.01 16:00buy520950.001.20441.20141.2094
104182005.07.01 16:00buy521050.001.20311.20011.2081
104192005.07.01 16:00buy521150.001.20311.20011.2081
104202005.07.01 16:00s/l520950.001.20141.20141.2094-15000.0011330525.39
104212005.07.01 16:00s/l521050.001.20011.20011.2081-15000.0011315525.39
104222005.07.01 16:00s/l521150.001.20011.20011.2081-15000.0011300525.39
104232005.07.01 16:00buy521250.001.19851.19551.2035
104242005.07.01 16:00t/p521250.001.20351.19551.203525000.0011325525.39
104252005.07.01 16:00buy521350.001.20441.20141.2094
104262005.07.01 16:00buy521450.001.20311.20011.2081
104272005.07.01 16:00buy521550.001.20311.20011.2081
104282005.07.01 16:00s/l521350.001.20141.20141.2094-15000.0011310525.39
104292005.07.01 16:00s/l521450.001.20011.20011.2081-15000.0011295525.39
104302005.07.01 16:00s/l521550.001.20011.20011.2081-15000.0011280525.39
104312005.07.01 16:00buy521650.001.19851.19551.2035
104322005.07.01 16:00t/p521650.001.20351.19551.203525000.0011305525.39
104332005.07.01 16:00buy521750.001.20441.20141.2094
104342005.07.01 16:00buy521850.001.20311.20011.2081
104352005.07.01 16:00buy521950.001.20311.20011.2081
104362005.07.01 16:00s/l521750.001.20141.20141.2094-15000.0011290525.39
104372005.07.01 16:00s/l521850.001.20011.20011.2081-15000.0011275525.39
104382005.07.01 16:00s/l521950.001.20011.20011.2081-15000.0011260525.39
104392005.07.01 16:00buy522050.001.19851.19551.2035
104402005.07.01 16:00t/p522050.001.20351.19551.203525000.0011285525.39
104412005.07.01 16:00buy522150.001.20441.20141.2094
104422005.07.01 16:00buy522250.001.20311.20011.2081
104432005.07.01 16:00buy522350.001.20311.20011.2081
104442005.07.01 16:00s/l522150.001.20141.20141.2094-15000.0011270525.39
104452005.07.01 16:00s/l522250.001.20011.20011.2081-15000.0011255525.39
104462005.07.01 16:00s/l522350.001.20011.20011.2081-15000.0011240525.39
104472005.07.01 16:01buy522450.001.19851.19551.2035
104482005.07.01 16:01t/p522450.001.20351.19551.203525000.0011265525.39
104492005.07.01 16:01buy522550.001.20441.20141.2094
104502005.07.01 16:01buy522650.001.20311.20011.2081
104512005.07.01 16:01buy522750.001.20311.20011.2081
104522005.07.01 16:01s/l522550.001.20141.20141.2094-15000.0011250525.39
104532005.07.01 16:01s/l522650.001.20011.20011.2081-15000.0011235525.39
104542005.07.01 16:01s/l522750.001.20011.20011.2081-15000.0011220525.39
104552005.07.01 16:01buy522850.001.19851.19551.2035
104562005.07.01 16:01t/p522850.001.20351.19551.203525000.0011245525.39
104572005.07.01 16:01buy522950.001.20441.20141.2094
104582005.07.01 16:01buy523050.001.20311.20011.2081
104592005.07.01 16:01buy523150.001.20311.20011.2081
104602005.07.01 16:01s/l522950.001.20141.20141.2094-15000.0011230525.39
104612005.07.01 16:01s/l523050.001.20011.20011.2081-15000.0011215525.39
104622005.07.01 16:01s/l523150.001.20011.20011.2081-15000.0011200525.39
104632005.07.01 16:01buy523250.001.19851.19551.2035
104642005.07.01 16:01t/p523250.001.20351.19551.203525000.0011225525.39
104652005.07.01 16:01buy523350.001.20441.20141.2094
104662005.07.01 16:01buy523450.001.20311.20011.2081
104672005.07.01 16:01buy523550.001.20311.20011.2081
104682005.07.01 16:01s/l523350.001.20141.20141.2094-15000.0011210525.39
104692005.07.01 16:01s/l523450.001.20011.20011.2081-15000.0011195525.39
104702005.07.01 16:01s/l523550.001.20011.20011.2081-15000.0011180525.39
104712005.07.01 16:01buy523650.001.19851.19551.2035
104722005.07.01 16:01t/p523650.001.20351.19551.203525000.0011205525.39
104732005.07.01 16:01buy523750.001.20441.20141.2094
104742005.07.01 16:01buy523850.001.20311.20011.2081
104752005.07.01 16:01buy523950.001.20311.20011.2081
104762005.07.01 16:01s/l523750.001.20141.20141.2094-15000.0011190525.39
104772005.07.01 16:01s/l523850.001.20011.20011.2081-15000.0011175525.39
104782005.07.01 16:01s/l523950.001.20011.20011.2081-15000.0011160525.39
104792005.07.01 16:01buy524050.001.19851.19551.2035
104802005.07.01 16:01t/p524050.001.20351.19551.203525000.0011185525.39
104812005.07.01 16:01buy524150.001.20441.20141.2094
104822005.07.01 16:01buy524250.001.20311.20011.2081
104832005.07.01 16:01buy524350.001.20311.20011.2081
104842005.07.01 16:01s/l524150.001.20141.20141.2094-15000.0011170525.39
104852005.07.01 16:01s/l524250.001.20011.20011.2081-15000.0011155525.39
104862005.07.01 16:01s/l524350.001.20011.20011.2081-15000.0011140525.39
104872005.07.01 16:01buy524450.001.19851.19551.2035
104882005.07.01 16:01t/p524450.001.20351.19551.203525000.0011165525.39
104892005.07.01 16:02buy524550.001.19851.19551.2035
104902005.07.01 16:02t/p524550.001.20351.19551.203525000.0011190525.39
104912005.07.01 16:02buy524650.001.20461.20161.2096
104922005.07.01 16:02buy524750.001.20321.20021.2082
104932005.07.01 16:02buy524850.001.20321.20021.2082
104942005.07.01 16:02s/l524650.001.20161.20161.2096-15000.0011175525.39
104952005.07.01 16:02s/l524750.001.20021.20021.2082-15000.0011160525.39
104962005.07.01 16:02s/l524850.001.20021.20021.2082-15000.0011145525.39
104972005.07.01 16:02buy524950.001.19851.19551.2035
104982005.07.01 16:02t/p524950.001.20351.19551.203525000.0011170525.39
104992005.07.01 16:02buy525050.001.20461.20161.2096
105002005.07.01 16:02buy525150.001.20321.20021.2082
105012005.07.01 16:03buy525250.001.20321.20021.2082
105022005.07.01 16:03s/l525050.001.20161.20161.2096-15000.0011155525.39
105032005.07.01 16:03s/l525150.001.20021.20021.2082-15000.0011140525.39
105042005.07.01 16:03s/l525250.001.20021.20021.2082-15000.0011125525.39
105052005.07.01 16:03buy525350.001.19851.19551.2035
105062005.07.01 16:03t/p525350.001.20351.19551.203525000.0011150525.39
105072005.07.01 16:03buy525450.001.20461.20161.2096
105082005.07.01 16:03buy525550.001.20321.20021.2082
105092005.07.01 16:03buy525650.001.20321.20021.2082
105102005.07.01 16:03s/l525450.001.20161.20161.2096-15000.0011135525.39
105112005.07.01 16:03s/l525550.001.20021.20021.2082-15000.0011120525.39
105122005.07.01 16:03s/l525650.001.20021.20021.2082-15000.0011105525.39
105132005.07.01 16:03buy525750.001.19851.19551.2035
105142005.07.01 16:03t/p525750.001.20351.19551.203525000.0011130525.39
105152005.07.01 16:03buy525850.001.20461.20161.2096
105162005.07.01 16:03buy525950.001.20321.20021.2082
105172005.07.01 16:03buy526050.001.20321.20021.2082
105182005.07.01 16:03s/l525850.001.20161.20161.2096-15000.0011115525.39
105192005.07.01 16:03s/l525950.001.20021.20021.2082-15000.0011100525.39
105202005.07.01 16:03s/l526050.001.20021.20021.2082-15000.0011085525.39
105212005.07.01 16:03buy526150.001.19851.19551.2035
105222005.07.01 16:03t/p526150.001.20351.19551.203525000.0011110525.39
105232005.07.01 16:03buy526250.001.20461.20161.2096
105242005.07.01 16:03buy526350.001.20321.20021.2082
105252005.07.01 16:04buy526450.001.20321.20021.2082
105262005.07.01 16:04s/l526250.001.20161.20161.2096-15000.0011095525.39
105272005.07.01 16:04s/l526350.001.20021.20021.2082-15000.0011080525.39
105282005.07.01 16:04s/l526450.001.20021.20021.2082-15000.0011065525.39
105292005.07.01 16:04buy526550.001.19851.19551.2035
105302005.07.01 16:04t/p526550.001.20351.19551.203525000.0011090525.39
105312005.07.01 16:04buy526650.001.20461.20161.2096
105322005.07.01 16:04buy526750.001.20321.20021.2082
105332005.07.01 16:04buy526850.001.20321.20021.2082
105342005.07.01 16:25buy526950.001.20331.20031.2083
105352005.07.01 16:25buy527050.001.20311.20011.2081
105362005.07.01 16:25s/l526650.001.20161.20161.2096-15000.0011075525.39
105372005.07.01 16:25s/l526750.001.20021.20021.2082-15000.0011060525.39
105382005.07.01 16:25s/l526850.001.20021.20021.2082-15000.0011045525.39
105392005.07.01 16:25s/l526950.001.20031.20031.2083-15000.0011030525.39
105402005.07.01 16:25s/l527050.001.20011.20011.2081-15000.0011015525.39
105412005.07.01 16:25buy527150.001.19861.19561.2036
105422005.07.01 16:25t/p527150.001.20361.19561.203625000.0011040525.39
105432005.07.01 16:25buy527250.001.20441.20141.2094
105442005.07.01 16:25buy527350.001.20311.20011.2081
105452005.07.01 16:25buy527450.001.20311.20011.2081
105462005.07.01 16:25s/l527250.001.20141.20141.2094-15000.0011025525.39
105472005.07.01 16:25s/l527350.001.20011.20011.2081-15000.0011010525.39
105482005.07.01 16:25s/l527450.001.20011.20011.2081-15000.0010995525.39
105492005.07.01 16:25buy527550.001.19861.19561.2036
105502005.07.01 16:25t/p527550.001.20361.19561.203625000.0011020525.39
105512005.07.01 16:25buy527650.001.20441.20141.2094
105522005.07.01 16:25buy527750.001.20311.20011.2081
105532005.07.01 16:25buy527850.001.20311.20011.2081
105542005.07.01 16:25s/l527650.001.20141.20141.2094-15000.0011005525.39
105552005.07.01 16:25s/l527750.001.20011.20011.2081-15000.0010990525.39
105562005.07.01 16:25s/l527850.001.20011.20011.2081-15000.0010975525.39
105572005.07.01 16:25buy527950.001.19861.19561.2036
105582005.07.01 16:25t/p527950.001.20361.19561.203625000.0011000525.39
105592005.07.01 16:25buy528050.001.20441.20141.2094
105602005.07.01 16:25buy528150.001.20311.20011.2081
105612005.07.01 16:26buy528250.001.20311.20011.2081
105622005.07.01 16:26s/l528050.001.20141.20141.2094-15000.0010985525.39
105632005.07.01 16:26s/l528150.001.20011.20011.2081-15000.0010970525.39
105642005.07.01 16:26s/l528250.001.20011.20011.2081-15000.0010955525.39
105652005.07.01 16:26buy528350.001.19861.19561.2036
105662005.07.01 16:26t/p528350.001.20361.19561.203625000.0010980525.39
105672005.07.01 16:26buy528450.001.20441.20141.2094
105682005.07.01 16:26buy528550.001.20311.20011.2081
105692005.07.01 16:26buy528650.001.20311.20011.2081
105702005.07.01 16:26s/l528450.001.20141.20141.2094-15000.0010965525.39
105712005.07.01 16:26s/l528550.001.20011.20011.2081-15000.0010950525.39
105722005.07.01 16:26s/l528650.001.20011.20011.2081-15000.0010935525.39
105732005.07.01 16:26buy528750.001.19861.19561.2036
105742005.07.01 16:26t/p528750.001.20361.19561.203625000.0010960525.39
105752005.07.01 16:26buy528850.001.20441.20141.2094
105762005.07.01 16:26buy528950.001.20311.20011.2081
105772005.07.01 16:26buy529050.001.20311.20011.2081
105782005.07.01 16:26s/l528850.001.20141.20141.2094-15000.0010945525.39
105792005.07.01 16:26s/l528950.001.20011.20011.2081-15000.0010930525.39
105802005.07.01 16:26s/l529050.001.20011.20011.2081-15000.0010915525.39
105812005.07.01 16:26buy529150.001.19861.19561.2036
105822005.07.01 16:26t/p529150.001.20361.19561.203625000.0010940525.39
105832005.07.01 16:29buy529250.001.19861.19561.2036
105842005.07.01 16:30buy529350.001.19861.19561.2036
105852005.07.01 16:30buy529450.001.19871.19571.2037
105862005.07.01 16:30buy529550.001.19881.19581.2038
105872005.07.01 16:30buy529650.001.19881.19581.2038
105882005.07.01 16:30buy529750.001.19881.19581.2038
105892005.07.01 16:30buy529850.001.19861.19561.2036
105902005.07.01 16:30buy529950.001.19871.19571.2037
105912005.07.01 16:30buy530050.001.19881.19581.2038
105922005.07.01 16:30buy530150.001.19881.19581.2038
105932005.07.01 17:50s/l529250.001.19561.19561.2036-15000.0010925525.39
105942005.07.01 17:50s/l529350.001.19561.19561.2036-15000.0010910525.39
105952005.07.01 17:50s/l529450.001.19571.19571.2037-15000.0010895525.39
105962005.07.01 17:50s/l529550.001.19581.19581.2038-15000.0010880525.39
105972005.07.01 17:50s/l529650.001.19581.19581.2038-15000.0010865525.39
105982005.07.01 17:50s/l529750.001.19581.19581.2038-15000.0010850525.39
105992005.07.01 17:50s/l529850.001.19561.19561.2036-15000.0010835525.39
106002005.07.01 17:50s/l529950.001.19571.19571.2037-15000.0010820525.39
106012005.07.01 17:50s/l530050.001.19581.19581.2038-15000.0010805525.39
106022005.07.01 17:50s/l530150.001.19581.19581.2038-15000.0010790525.39
106032005.07.01 17:50sell530250.001.19691.19991.1919
106042005.07.01 17:50sell530350.001.19681.19981.1918
106052005.07.01 17:50sell530450.001.19671.19971.1917
106062005.07.01 17:50sell530550.001.19681.19981.1918
106072005.07.01 17:51sell530650.001.19671.19971.1917
106082005.07.01 17:51sell530750.001.19691.19991.1919
106092005.07.01 17:51sell530850.001.19681.19981.1918
106102005.07.01 17:51sell530950.001.19671.19971.1917
106112005.07.01 17:51sell531050.001.19681.19981.1918
106122005.07.01 17:51sell531150.001.19671.19971.1917
106132005.07.04 00:13t/p530250.001.19191.19991.191925238.0010815763.39
106142005.07.04 00:13t/p530750.001.19191.19991.191925238.0010841001.39
106152005.07.04 00:22t/p530350.001.19181.19981.191825238.0010866239.39
106162005.07.04 00:22t/p530450.001.19171.19971.191725238.0010891477.39
106172005.07.04 00:22t/p530550.001.19181.19981.191825238.0010916715.39
106182005.07.04 00:22t/p530650.001.19171.19971.191725238.0010941953.39
106192005.07.04 00:22t/p530850.001.19181.19981.191825238.0010967191.39
106202005.07.04 00:22t/p530950.001.19171.19971.191725238.0010992429.39
106212005.07.04 00:22t/p531050.001.19181.19981.191825238.0011017667.39
106222005.07.04 00:22t/p531150.001.19171.19971.191725238.0011042905.39
106232005.07.04 01:00buy531250.001.19351.19051.1985
106242005.07.04 01:01buy531350.001.19351.19051.1985
106252005.07.04 01:18buy531450.001.19361.19061.1986
106262005.07.04 01:18buy531550.001.19371.19071.1987
106272005.07.04 01:19buy531650.001.19381.19081.1988
106282005.07.04 01:19buy531750.001.19371.19071.1987
106292005.07.04 01:19buy531850.001.19361.19061.1986
106302005.07.04 01:20buy531950.001.19341.19041.1984
106312005.07.04 01:20buy532050.001.19351.19051.1985
106322005.07.04 01:21buy532150.001.19361.19061.1986
106332005.07.04 04:36s/l531250.001.19051.19051.1985-15000.0011027905.39
106342005.07.04 04:36s/l531350.001.19051.19051.1985-15000.0011012905.39
106352005.07.04 04:36s/l531450.001.19061.19061.1986-15000.0010997905.39
106362005.07.04 04:36s/l531550.001.19071.19071.1987-15000.0010982905.39
106372005.07.04 04:36s/l531650.001.19081.19081.1988-15000.0010967905.39
106382005.07.04 04:36s/l531750.001.19071.19071.1987-15000.0010952905.39
106392005.07.04 04:36s/l531850.001.19061.19061.1986-15000.0010937905.39
106402005.07.04 04:36s/l531950.001.19041.19041.1984-15000.0010922905.39
106412005.07.04 04:36s/l532050.001.19051.19051.1985-15000.0010907905.39
106422005.07.04 04:36s/l532150.001.19061.19061.1986-15000.0010892905.39
106432005.07.04 04:36sell532250.001.19121.19421.1862
106442005.07.04 04:36sell532350.001.19131.19431.1863
106452005.07.04 04:36sell532450.001.19121.19421.1862
106462005.07.04 04:36sell532550.001.19141.19441.1864
106472005.07.04 04:37sell532650.001.19161.19461.1866
106482005.07.04 04:38sell532750.001.19151.19451.1865
106492005.07.04 04:38sell532850.001.19141.19441.1864
106502005.07.04 04:38sell532950.001.19151.19451.1865
106512005.07.04 04:39sell533050.001.19161.19461.1866
106522005.07.04 04:39sell533150.001.19151.19451.1865
106532005.07.04 08:30s/l532250.001.19421.19421.1862-15000.0010877905.39
106542005.07.04 08:30s/l532350.001.19431.19431.1863-15000.0010862905.39
106552005.07.04 08:30s/l532450.001.19421.19421.1862-15000.0010847905.39
106562005.07.04 08:30s/l532550.001.19441.19441.1864-15000.0010832905.39
106572005.07.04 08:30s/l532650.001.19461.19461.1866-15000.0010817905.39
106582005.07.04 08:30s/l532750.001.19451.19451.1865-15000.0010802905.39
106592005.07.04 08:30s/l532850.001.19441.19441.1864-15000.0010787905.39
106602005.07.04 08:30s/l532950.001.19451.19451.1865-15000.0010772905.39
106612005.07.04 08:30s/l533050.001.19461.19461.1866-15000.0010757905.39
106622005.07.04 08:30s/l533150.001.19451.19451.1865-15000.0010742905.39
106632005.07.04 08:30buy533250.001.19451.19151.1995
106642005.07.04 08:30buy533350.001.19261.18961.1976
106652005.07.04 08:30buy533450.001.19261.18961.1976
106662005.07.04 08:31buy533550.001.19261.18961.1976
106672005.07.04 08:31buy533650.001.19261.18961.1976
106682005.07.04 08:37buy533750.001.19231.18931.1973
106692005.07.04 08:39buy533850.001.19231.18931.1973
106702005.07.04 08:39buy533950.001.19231.18931.1973
106712005.07.04 08:40buy534050.001.19231.18931.1973
106722005.07.04 08:40buy534150.001.19241.18941.1974
106732005.07.04 10:00s/l533250.001.19151.19151.1995-15000.0010727905.39
106742005.07.04 10:00buy534250.001.19151.18851.1965
106752005.07.04 12:22s/l533350.001.18961.18961.1976-15000.0010712905.39
106762005.07.04 12:22s/l533450.001.18961.18961.1976-15000.0010697905.39
106772005.07.04 12:22s/l533550.001.18961.18961.1976-15000.0010682905.39
106782005.07.04 12:22s/l533650.001.18961.18961.1976-15000.0010667905.39
106792005.07.04 12:22buy534350.001.18991.18691.1949
106802005.07.04 12:23buy534450.001.18991.18691.1949
106812005.07.04 12:24buy534550.001.18991.18691.1949
106822005.07.04 12:25buy534650.001.18991.18691.1949
106832005.07.04 13:23s/l534150.001.18941.18941.1974-15000.0010652905.39
106842005.07.04 13:23buy534750.001.18971.18671.1947
106852005.07.04 13:50s/l533750.001.18931.18931.1973-15000.0010637905.39
106862005.07.04 13:50s/l533850.001.18931.18931.1973-15000.0010622905.39
106872005.07.04 13:50s/l533950.001.18931.18931.1973-15000.0010607905.39
106882005.07.04 13:50s/l534050.001.18931.18931.1973-15000.0010592905.39
106892005.07.04 13:50buy534850.001.18931.18631.1943
106902005.07.04 13:51buy534950.001.18941.18641.1944
106912005.07.04 13:51buy535050.001.18951.18651.1945
106922005.07.04 13:51buy535150.001.18941.18641.1944
106932005.07.05 08:40s/l534250.001.18851.18851.1965-15488.5010577416.89
106942005.07.05 08:40buy535250.001.18791.18491.1929
106952005.07.05 08:52s/l534350.001.18691.18691.1949-15488.5010561928.39
106962005.07.05 08:52s/l534450.001.18691.18691.1949-15488.5010546439.89
106972005.07.05 08:52s/l534550.001.18691.18691.1949-15488.5010530951.39
106982005.07.05 08:52s/l534650.001.18691.18691.1949-15488.5010515462.89
106992005.07.05 08:52s/l534750.001.18671.18671.1947-15488.5010499974.39
107002005.07.05 08:52buy535350.001.18701.18401.1920
107012005.07.05 08:53buy535450.001.18701.18401.1920
107022005.07.05 08:54buy535550.001.18701.18401.1920
107032005.07.05 08:54buy535650.001.18701.18401.1920
107042005.07.05 08:55buy535750.001.18701.18401.1920
107052005.07.05 10:35t/p535250.001.19291.18491.192925000.0010524974.39
107062005.07.05 10:35t/p535350.001.19201.18401.192025000.0010549974.39
107072005.07.05 10:35t/p535450.001.19201.18401.192025000.0010574974.39
107082005.07.05 10:35t/p535550.001.19201.18401.192025000.0010599974.39
107092005.07.05 10:35t/p535650.001.19201.18401.192025000.0010624974.39
107102005.07.05 10:35t/p535750.001.19201.18401.192025000.0010649974.39
107112005.07.06 08:00t/p534850.001.19431.18631.194324023.0010673997.39
107122005.07.06 08:00t/p534950.001.19441.18641.194424023.0010698020.39
107132005.07.06 08:00t/p535150.001.19441.18641.194424023.0010722043.39
107142005.07.06 08:53t/p535050.001.19451.18651.194524023.0010746066.39
107152005.07.06 08:53buy535850.001.19411.19111.1991
107162005.07.06 08:53buy535950.001.19421.19121.1992
107172005.07.06 08:53buy536050.001.19301.19001.1980
107182005.07.06 08:55buy536150.001.19211.18911.1971
107192005.07.06 08:56buy536250.001.19211.18911.1971
107202005.07.06 09:00buy536350.001.19211.18911.1971
107212005.07.06 09:00buy536450.001.19221.18921.1972
107222005.07.06 09:01buy536550.001.19211.18911.1971
107232005.07.06 09:01buy536650.001.19221.18921.1972
107242005.07.06 09:02buy536750.001.19211.18911.1971
107252005.07.06 11:00s/l535850.001.19111.19111.1991-15000.0010731066.39
107262005.07.06 11:00s/l535950.001.19121.19121.1992-15000.0010716066.39
107272005.07.06 11:00s/l536050.001.19001.19001.1980-15000.0010701066.39
107282005.07.06 11:00buy536850.001.19001.18701.1950
107292005.07.06 11:00buy536950.001.19001.18701.1950
107302005.07.06 11:01buy537050.001.19001.18701.1950
107312005.07.06 11:30s/l536450.001.18921.18921.1972-15000.0010686066.39
107322005.07.06 11:30s/l536650.001.18921.18921.1972-15000.0010671066.39
107332005.07.06 11:30buy537150.001.18951.18651.1945
107342005.07.06 11:30buy537250.001.18951.18651.1945
107352005.07.06 11:35s/l536150.001.18911.18911.1971-15000.0010656066.39
107362005.07.06 11:35s/l536250.001.18911.18911.1971-15000.0010641066.39
107372005.07.06 11:35s/l536350.001.18911.18911.1971-15000.0010626066.39
107382005.07.06 11:35s/l536550.001.18911.18911.1971-15000.0010611066.39
107392005.07.06 11:35s/l536750.001.18911.18911.1971-15000.0010596066.39
107402005.07.06 11:35buy537350.001.18941.18641.1944
107412005.07.06 11:35buy537450.001.18951.18651.1945
107422005.07.06 11:35buy537550.001.18941.18641.1944
107432005.07.06 11:36buy537650.001.18941.18641.1944
107442005.07.06 11:36buy537750.001.18951.18651.1945
107452005.07.07 10:23t/p537350.001.19441.18641.194424511.5010620577.89
107462005.07.07 10:23t/p537550.001.19441.18641.194424511.5010645089.39
107472005.07.07 10:23t/p537650.001.19441.18641.194424511.5010669600.89
107482005.07.07 10:47t/p537150.001.19451.18651.194524511.5010694112.39
107492005.07.07 10:47t/p537250.001.19451.18651.194524511.5010718623.89
107502005.07.07 10:47t/p537450.001.19451.18651.194524511.5010743135.39
107512005.07.07 10:47t/p537750.001.19451.18651.194524511.5010767646.89
107522005.07.07 10:50t/p536850.001.19501.18701.195024511.5010792158.39
107532005.07.07 10:50t/p536950.001.19501.18701.195024511.5010816669.89
107542005.07.07 10:50t/p537050.001.19501.18701.195024511.5010841181.39
107552005.07.07 10:50buy537850.001.19481.19181.1998
107562005.07.07 10:50buy537950.001.19481.19181.1998
107572005.07.07 10:51buy538050.001.19481.19181.1998
107582005.07.07 10:51buy538150.001.19481.19181.1998
107592005.07.07 10:52buy538250.001.19481.19181.1998
107602005.07.07 11:15t/p537850.001.19981.19181.199825000.0010866181.39
107612005.07.07 11:15t/p537950.001.19981.19181.199825000.0010891181.39
107622005.07.07 11:15t/p538050.001.19981.19181.199825000.0010916181.39
107632005.07.07 11:15t/p538150.001.19981.19181.199825000.0010941181.39
107642005.07.07 11:15t/p538250.001.19981.19181.199825000.0010966181.39
107652005.07.07 11:15buy538350.001.19851.19551.2035
107662005.07.07 11:15buy538450.001.19611.19311.2011
107672005.07.07 11:15s/l538350.001.19551.19551.2035-15000.0010951181.39
107682005.07.07 11:15buy538550.001.19571.19271.2007
107692005.07.07 11:16buy538650.001.19571.19271.2007
107702005.07.07 11:16buy538750.001.19571.19271.2007
107712005.07.07 11:17t/p538550.001.20071.19271.200725000.0010976181.39
107722005.07.07 11:17t/p538650.001.20071.19271.200725000.0011001181.39
107732005.07.07 11:17t/p538750.001.20071.19271.200725000.0011026181.39
107742005.07.07 11:17t/p538450.001.20111.19311.201125000.0011051181.39
107752005.07.07 11:17buy538850.001.20051.19751.2055
107762005.07.07 11:18buy538950.001.20041.19741.2054
107772005.07.07 11:18buy539050.001.20051.19751.2055
107782005.07.07 11:18buy539150.001.20041.19741.2054
107792005.07.07 11:18buy539250.001.20051.19751.2055
107802005.07.07 11:19buy539350.001.20041.19741.2054
107812005.07.07 11:19buy539450.001.20051.19751.2055
107822005.07.07 11:40buy539550.001.19931.19631.2043
107832005.07.07 11:40buy539650.001.19791.19491.2029
107842005.07.07 11:40s/l538850.001.19751.19751.2055-15000.0011036181.39
107852005.07.07 11:40s/l538950.001.19741.19741.2054-15000.0011021181.39
107862005.07.07 11:40s/l539050.001.19751.19751.2055-15000.0011006181.39
107872005.07.07 11:40s/l539150.001.19741.19741.2054-15000.0010991181.39
107882005.07.07 11:40s/l539250.001.19751.19751.2055-15000.0010976181.39
107892005.07.07 11:40s/l539350.001.19741.19741.2054-15000.0010961181.39
107902005.07.07 11:40s/l539450.001.19751.19751.2055-15000.0010946181.39
107912005.07.07 11:40buy539750.001.19731.19431.2023
107922005.07.07 11:40buy539850.001.19681.19381.2018
107932005.07.07 11:40s/l539550.001.19631.19631.2043-15000.0010931181.39
107942005.07.07 11:40buy539950.001.19591.19291.2009
107952005.07.07 11:40t/p539850.001.20181.19381.201825000.0010956181.39
107962005.07.07 11:40t/p539950.001.20091.19291.200925000.0010981181.39
107972005.07.07 11:40buy540050.001.19591.19291.2009
107982005.07.07 11:40t/p540050.001.20091.19291.200925000.0011006181.39
107992005.07.07 11:40buy540150.001.19591.19291.2009
108002005.07.07 11:41t/p540150.001.20091.19291.200925000.0011031181.39
108012005.07.07 11:41buy540250.001.19591.19291.2009
108022005.07.07 11:41t/p540250.001.20091.19291.200925000.0011056181.39
108032005.07.07 11:41buy540350.001.19591.19291.2009
108042005.07.07 11:41t/p540350.001.20091.19291.200925000.0011081181.39
108052005.07.07 11:42buy540450.001.19591.19291.2009
108062005.07.07 11:42buy540550.001.19591.19291.2009
108072005.07.07 11:42t/p540450.001.20091.19291.200925000.0011106181.39
108082005.07.07 11:42t/p540550.001.20091.19291.200925000.0011131181.39
108092005.07.07 11:42buy540650.001.19591.19291.2009
108102005.07.07 11:43t/p540650.001.20091.19291.200925000.0011156181.39
108112005.07.07 11:43buy540750.001.19591.19291.2009
108122005.07.07 11:43t/p540750.001.20091.19291.200925000.0011181181.39
108132005.07.07 11:43buy540850.001.19591.19291.2009
108142005.07.07 11:43t/p540850.001.20091.19291.200925000.0011206181.39
108152005.07.07 11:43buy540950.001.19591.19291.2009
108162005.07.07 11:44t/p540950.001.20091.19291.200925000.0011231181.39
108172005.07.07 11:44buy541050.001.19591.19291.2009
108182005.07.07 11:44t/p541050.001.20091.19291.200925000.0011256181.39
108192005.07.07 11:45t/p539750.001.20231.19431.202325000.0011281181.39
108202005.07.07 11:52t/p539650.001.20291.19491.202925000.0011306181.39
108212005.07.07 11:52buy541150.001.20271.19971.2077
108222005.07.07 11:52buy541250.001.20251.19951.2075
108232005.07.07 11:53buy541350.001.20251.19951.2075
108242005.07.07 11:53buy541450.001.20251.19951.2075
108252005.07.07 11:53buy541550.001.20251.19951.2075
108262005.07.07 11:54buy541650.001.20251.19951.2075
108272005.07.07 11:55s/l541150.001.19971.19971.2077-15000.0011291181.39
108282005.07.07 11:55s/l541250.001.19951.19951.2075-15000.0011276181.39
108292005.07.07 11:55s/l541350.001.19951.19951.2075-15000.0011261181.39
108302005.07.07 11:55s/l541450.001.19951.19951.2075-15000.0011246181.39
108312005.07.07 11:55s/l541550.001.19951.19951.2075-15000.0011231181.39
108322005.07.07 11:55s/l541650.001.19951.19951.2075-15000.0011216181.39
108332005.07.07 11:55buy541750.001.19901.19601.2040
108342005.07.07 11:55buy541850.001.19901.19601.2040
108352005.07.07 11:55buy541950.001.19901.19601.2040
108362005.07.07 11:56buy542050.001.19901.19601.2040
108372005.07.07 11:56buy542150.001.19901.19601.2040
108382005.07.07 11:56buy542250.001.19901.19601.2040
108392005.07.07 11:59buy542350.001.19901.19601.2040
108402005.07.07 12:00buy542450.001.19861.19561.2036
108412005.07.07 12:00buy542550.001.19871.19571.2037
108422005.07.07 12:00buy542650.001.19881.19581.2038
108432005.07.07 14:00s/l541750.001.19601.19601.2040-15000.0011201181.39
108442005.07.07 14:00s/l541850.001.19601.19601.2040-15000.0011186181.39
108452005.07.07 14:00s/l541950.001.19601.19601.2040-15000.0011171181.39
108462005.07.07 14:00s/l542050.001.19601.19601.2040-15000.0011156181.39
108472005.07.07 14:00s/l542150.001.19601.19601.2040-15000.0011141181.39
108482005.07.07 14:00s/l542250.001.19601.19601.2040-15000.0011126181.39
108492005.07.07 14:00s/l542350.001.19601.19601.2040-15000.0011111181.39
108502005.07.07 14:00s/l542450.001.19561.19561.2036-15000.0011096181.39
108512005.07.07 14:00s/l542550.001.19571.19571.2037-15000.0011081181.39
108522005.07.07 14:00s/l542650.001.19581.19581.2038-15000.0011066181.39
108532005.07.07 14:00sell542750.001.19551.19851.1905
108542005.07.07 14:00sell542850.001.19711.20011.1921
108552005.07.07 14:00sell542950.001.19711.20011.1921
108562005.07.07 14:00sell543050.001.19711.20011.1921
108572005.07.07 14:01sell543150.001.19711.20011.1921
108582005.07.07 14:01sell543250.001.19711.20011.1921
108592005.07.07 14:01sell543350.001.19711.20011.1921
108602005.07.07 14:12sell543450.001.19711.20011.1921
108612005.07.07 14:13sell543550.001.19711.20011.1921
108622005.07.07 14:13sell543650.001.19711.20011.1921
108632005.07.07 15:30t/p542850.001.19211.20011.192125000.0011091181.39
108642005.07.07 15:30t/p542950.001.19211.20011.192125000.0011116181.39
108652005.07.07 15:30t/p543050.001.19211.20011.192125000.0011141181.39
108662005.07.07 15:30t/p543150.001.19211.20011.192125000.0011166181.39
108672005.07.07 15:30t/p543250.001.19211.20011.192125000.0011191181.39
108682005.07.07 15:30t/p543350.001.19211.20011.192125000.0011216181.39
108692005.07.07 15:30t/p543450.001.19211.20011.192125000.0011241181.39
108702005.07.07 15:30t/p543550.001.19211.20011.192125000.0011266181.39
108712005.07.07 15:30t/p543650.001.19211.20011.192125000.0011291181.39
108722005.07.08 09:23t/p542750.001.19051.19851.190525714.0011316895.39
108732005.07.08 09:23sell543750.001.19111.19411.1861
108742005.07.08 09:23sell543850.001.19151.19451.1865
108752005.07.08 09:24sell543950.001.19151.19451.1865
108762005.07.08 09:24sell544050.001.19141.19441.1864
108772005.07.08 09:24sell544150.001.19151.19451.1865
108782005.07.08 09:30sell544250.001.19201.19501.1870
108792005.07.08 09:30sell544350.001.19201.19501.1870
108802005.07.08 09:30sell544450.001.19191.19491.1869
108812005.07.08 09:30sell544550.001.19201.19501.1870
108822005.07.08 09:30sell544650.001.19201.19501.1870
108832005.07.08 14:32s/l543750.001.19411.19411.1861-15000.0011301895.39
108842005.07.08 14:32s/l544050.001.19441.19441.1864-15000.0011286895.39
108852005.07.08 14:32sell544750.001.19411.19711.1891
108862005.07.08 14:32sell544850.001.19411.19711.1891
108872005.07.08 14:37t/p544750.001.18911.19711.189125000.0011311895.39
108882005.07.08 14:37t/p544850.001.18911.19711.189125000.0011336895.39
108892005.07.08 15:00s/l543850.001.19451.19451.1865-15000.0011321895.39
108902005.07.08 15:00s/l543950.001.19451.19451.1865-15000.0011306895.39
108912005.07.08 15:00s/l544150.001.19451.19451.1865-15000.0011291895.39
108922005.07.08 15:00s/l544250.001.19501.19501.1870-15000.0011276895.39
108932005.07.08 15:00s/l544350.001.19501.19501.1870-15000.0011261895.39
108942005.07.08 15:00s/l544450.001.19491.19491.1869-15000.0011246895.39
108952005.07.08 15:00s/l544550.001.19501.19501.1870-15000.0011231895.39
108962005.07.08 15:00s/l544650.001.19501.19501.1870-15000.0011216895.39
108972005.07.08 15:00buy544950.001.19311.19011.1981
108982005.07.08 15:00buy545050.001.19241.18941.1974
108992005.07.08 15:00buy545150.001.19241.18941.1974
109002005.07.08 15:00buy545250.001.19241.18941.1974
109012005.07.08 15:00buy545350.001.19241.18941.1974
109022005.07.08 15:00buy545450.001.19241.18941.1974
109032005.07.08 15:00buy545550.001.19241.18941.1974
109042005.07.08 15:01buy545650.001.19241.18941.1974
109052005.07.08 15:01buy545750.001.19241.18941.1974
109062005.07.08 15:01buy545850.001.19241.18941.1974
109072005.07.08 16:20t/p545050.001.19741.18941.197425000.0011241895.39
109082005.07.08 16:20t/p545150.001.19741.18941.197425000.0011266895.39
109092005.07.08 16:20t/p545250.001.19741.18941.197425000.0011291895.39
109102005.07.08 16:20t/p545350.001.19741.18941.197425000.0011316895.39
109112005.07.08 16:20t/p545450.001.19741.18941.197425000.0011341895.39
109122005.07.08 16:20t/p545550.001.19741.18941.197425000.0011366895.39
109132005.07.08 16:20t/p545650.001.19741.18941.197425000.0011391895.39
109142005.07.08 16:20t/p545750.001.19741.18941.197425000.0011416895.39
109152005.07.08 16:20t/p545850.001.19741.18941.197425000.0011441895.39
109162005.07.08 16:22t/p544950.001.19811.19011.198125000.0011466895.39
109172005.07.08 16:25buy545950.001.19641.19341.2014
109182005.07.08 16:25buy546050.001.19651.19351.2015
109192005.07.08 16:25buy546150.001.19641.19341.2014
109202005.07.08 16:26buy546250.001.19651.19351.2015
109212005.07.08 16:26buy546350.001.19641.19341.2014
109222005.07.08 16:27buy546450.001.19651.19351.2015
109232005.07.08 16:29buy546550.001.19641.19341.2014
109242005.07.08 16:30s/l545950.001.19341.19341.2014-15000.0011451895.39
109252005.07.08 16:30s/l546050.001.19351.19351.2015-15000.0011436895.39
109262005.07.08 16:30s/l546150.001.19341.19341.2014-15000.0011421895.39
109272005.07.08 16:30s/l546250.001.19351.19351.2015-15000.0011406895.39
109282005.07.08 16:30s/l546350.001.19341.19341.2014-15000.0011391895.39
109292005.07.08 16:30s/l546450.001.19351.19351.2015-15000.0011376895.39
109302005.07.08 16:30s/l546550.001.19341.19341.2014-15000.0011361895.39
109312005.07.08 16:30sell546650.001.19421.19721.1892
109322005.07.08 16:30sell546750.001.19451.19751.1895
109332005.07.08 16:30sell546850.001.19611.19911.1911
109342005.07.08 16:30sell546950.001.19611.19911.1911
109352005.07.08 16:31sell547050.001.19611.19911.1911
109362005.07.08 16:31sell547150.001.19611.19911.1911
109372005.07.08 16:52sell547250.001.19611.19911.1911
109382005.07.08 16:53sell547350.001.19611.19911.1911
109392005.07.08 16:54sell547450.001.19611.19911.1911
109402005.07.08 16:55sell547550.001.19611.19911.1911
109412005.07.10 00:22s/l546650.001.19721.19721.1892-15000.0011346895.39
109422005.07.10 23:37sell547650.001.19651.19951.1915
109432005.07.11 01:46s/l546750.001.19751.19751.1895-14762.0011332133.39
109442005.07.11 01:46sell547750.001.19721.20021.1922
109452005.07.11 04:30s/l546850.001.19911.19911.1911-14762.0011317371.39
109462005.07.11 04:30s/l546950.001.19911.19911.1911-14762.0011302609.39
109472005.07.11 04:30s/l547050.001.19911.19911.1911-14762.0011287847.39
109482005.07.11 04:30s/l547150.001.19911.19911.1911-14762.0011273085.39
109492005.07.11 04:30s/l547250.001.19911.19911.1911-14762.0011258323.39
109502005.07.11 04:30s/l547350.001.19911.19911.1911-14762.0011243561.39
109512005.07.11 04:30s/l547450.001.19911.19911.1911-14762.0011228799.39
109522005.07.11 04:30s/l547550.001.19911.19911.1911-14762.0011214037.39
109532005.07.11 04:30sell547850.001.19901.20201.1940
109542005.07.11 04:31sell547950.001.19901.20201.1940
109552005.07.11 04:32sell548050.001.19901.20201.1940
109562005.07.11 04:32sell548150.001.19911.20211.1941
109572005.07.11 04:33sell548250.001.19901.20201.1940
109582005.07.11 04:33sell548350.001.19911.20211.1941
109592005.07.11 04:34sell548450.001.19901.20201.1940
109602005.07.11 04:34sell548550.001.19911.20211.1941
109612005.07.11 04:37s/l547650.001.19951.19951.1915-14762.0011199275.39
109622005.07.11 04:37sell548650.001.19931.20231.1943
109632005.07.11 04:52s/l547750.001.20021.20021.1922-15000.0011184275.39
109642005.07.11 04:52sell548750.001.20001.20301.1950
109652005.07.11 08:35s/l547850.001.20201.20201.1940-15000.0011169275.39
109662005.07.11 08:35s/l547950.001.20201.20201.1940-15000.0011154275.39
109672005.07.11 08:35s/l548050.001.20201.20201.1940-15000.0011139275.39
109682005.07.11 08:35s/l548250.001.20201.20201.1940-15000.0011124275.39
109692005.07.11 08:35s/l548450.001.20201.20201.1940-15000.0011109275.39
109702005.07.11 08:35sell548850.001.20171.20471.1967
109712005.07.11 08:35sell548950.001.20161.20461.1966
109722005.07.11 08:35sell549050.001.20171.20471.1967
109732005.07.11 08:36sell549150.001.20161.20461.1966
109742005.07.11 08:36sell549250.001.20171.20471.1967
109752005.07.11 08:37s/l548150.001.20211.20211.1941-15000.0011094275.39
109762005.07.11 08:37s/l548350.001.20211.20211.1941-15000.0011079275.39
109772005.07.11 08:37s/l548550.001.20211.20211.1941-15000.0011064275.39
109782005.07.11 08:37sell549350.001.20191.20491.1969
109792005.07.11 08:37s/l548650.001.20231.20231.1943-15000.0011049275.39
109802005.07.11 08:37sell549450.001.20201.20501.1970
109812005.07.11 08:38sell549550.001.20211.20511.1971
109822005.07.11 08:38sell549650.001.20201.20501.1970
109832005.07.11 08:47s/l548750.001.20301.20301.1950-15000.0011034275.39
109842005.07.11 08:47sell549750.001.20271.20571.1977
109852005.07.11 16:30s/l548850.001.20471.20471.1967-15000.0011019275.39
109862005.07.11 16:30s/l548950.001.20461.20461.1966-15000.0011004275.39
109872005.07.11 16:30s/l549050.001.20471.20471.1967-15000.0010989275.39
109882005.07.11 16:30s/l549150.001.20461.20461.1966-15000.0010974275.39
109892005.07.11 16:30s/l549250.001.20471.20471.1967-15000.0010959275.39
109902005.07.11 16:30s/l549350.001.20491.20491.1969-15000.0010944275.39
109912005.07.11 16:30s/l549450.001.20501.20501.1970-15000.0010929275.39
109922005.07.11 16:30s/l549550.001.20511.20511.1971-15000.0010914275.39
109932005.07.11 16:30s/l549650.001.20501.20501.1970-15000.0010899275.39
109942005.07.11 16:30s/l549750.001.20571.20571.1977-15000.0010884275.39
109952005.07.11 16:30buy549850.001.20541.20241.2104
109962005.07.11 16:30buy549950.001.20361.20061.2086
109972005.07.11 16:30buy550050.001.20361.20061.2086
109982005.07.11 16:30buy550150.001.20361.20061.2086
109992005.07.11 16:31buy550250.001.20361.20061.2086
110002005.07.11 16:31buy550350.001.20361.20061.2086
110012005.07.11 16:31buy550450.001.20361.20061.2086
110022005.07.11 16:35s/l549850.001.20241.20241.2104-15000.0010869275.39
110032005.07.11 16:35buy550550.001.20271.19971.2077
110042005.07.11 16:35buy550650.001.20271.19971.2077
110052005.07.11 16:36buy550750.001.20271.19971.2077
110062005.07.11 16:37buy550850.001.20271.19971.2077
110072005.07.11 17:23t/p550550.001.20771.19971.207725000.0010894275.39
110082005.07.11 17:23t/p550650.001.20771.19971.207725000.0010919275.39
110092005.07.11 17:23t/p550750.001.20771.19971.207725000.0010944275.39
110102005.07.11 17:23t/p550850.001.20771.19971.207725000.0010969275.39
110112005.07.12 03:30t/p549950.001.20861.20061.208624511.5010993786.89
110122005.07.12 03:30t/p550050.001.20861.20061.208624511.5011018298.39
110132005.07.12 03:30t/p550150.001.20861.20061.208624511.5011042809.89
110142005.07.12 03:30t/p550250.001.20861.20061.208624511.5011067321.39
110152005.07.12 03:30t/p550350.001.20861.20061.208624511.5011091832.89
110162005.07.12 03:30t/p550450.001.20861.20061.208624511.5011116344.39
110172005.07.12 03:30buy550950.001.20881.20581.2138
110182005.07.12 03:30buy551050.001.20781.20481.2128
110192005.07.12 03:30buy551150.001.20781.20481.2128
110202005.07.12 03:30buy551250.001.20781.20481.2128
110212005.07.12 03:31buy551350.001.20781.20481.2128
110222005.07.12 03:31buy551450.001.20781.20481.2128
110232005.07.12 03:45buy551550.001.20781.20481.2128
110242005.07.12 03:46buy551650.001.20781.20481.2128
110252005.07.12 03:46buy551750.001.20781.20481.2128
110262005.07.12 03:48buy551850.001.20781.20481.2128
110272005.07.12 04:22t/p551050.001.21281.20481.212825000.0011141344.39
110282005.07.12 04:22t/p551150.001.21281.20481.212825000.0011166344.39
110292005.07.12 04:22t/p551250.001.21281.20481.212825000.0011191344.39
110302005.07.12 04:22t/p551350.001.21281.20481.212825000.0011216344.39
110312005.07.12 04:22t/p551450.001.21281.20481.212825000.0011241344.39
110322005.07.12 04:22t/p551550.001.21281.20481.212825000.0011266344.39
110332005.07.12 04:22t/p551650.001.21281.20481.212825000.0011291344.39
110342005.07.12 04:22t/p551750.001.21281.20481.212825000.0011316344.39
110352005.07.12 04:22t/p551850.001.21281.20481.212825000.0011341344.39
110362005.07.12 04:53t/p550950.001.21381.20581.213825000.0011366344.39
110372005.07.12 04:55buy551950.001.21291.20991.2179
110382005.07.12 04:55buy552050.001.21271.20971.2177
110392005.07.12 04:55buy552150.001.21281.20981.2178
110402005.07.12 04:56buy552250.001.21261.20961.2176
110412005.07.12 04:56buy552350.001.21251.20951.2175
110422005.07.12 04:56buy552450.001.21221.20921.2172
110432005.07.12 05:00buy552550.001.21221.20921.2172
110442005.07.12 05:00buy552650.001.21231.20931.2173
110452005.07.12 05:01buy552750.001.21221.20921.2172
110462005.07.12 05:01buy552850.001.21231.20931.2173
110472005.07.12 06:17t/p552450.001.21721.20921.217225000.0011391344.39
110482005.07.12 06:17t/p552550.001.21721.20921.217225000.0011416344.39
110492005.07.12 06:17t/p552650.001.21731.20931.217325000.0011441344.39
110502005.07.12 06:17t/p552750.001.21721.20921.217225000.0011466344.39
110512005.07.12 06:17t/p552850.001.21731.20931.217325000.0011491344.39
110522005.07.12 06:17t/p552350.001.21751.20951.217525000.0011516344.39
110532005.07.12 06:42t/p552250.001.21761.20961.217625000.0011541344.39
110542005.07.12 06:42t/p552050.001.21771.20971.217725000.0011566344.39
110552005.07.12 06:45t/p552150.001.21781.20981.217825000.0011591344.39
110562005.07.12 06:45t/p551950.001.21791.20991.217925000.0011616344.39
110572005.07.12 06:55buy552950.001.21751.21451.2225
110582005.07.12 06:55buy553050.001.21621.21321.2212
110592005.07.12 06:55buy553150.001.21601.21301.2210
110602005.07.12 06:56buy553250.001.21601.21301.2210
110612005.07.12 06:59buy553350.001.21601.21301.2210
110622005.07.12 07:00buy553450.001.21591.21291.2209
110632005.07.12 07:00buy553550.001.21601.21301.2210
110642005.07.12 07:01buy553650.001.21591.21291.2209
110652005.07.12 07:01buy553750.001.21601.21301.2210
110662005.07.12 07:02buy553850.001.21591.21291.2209
110672005.07.12 08:00s/l552950.001.21451.21451.2225-15000.0011601344.39
110682005.07.12 08:00buy553950.001.21451.21151.2195
110692005.07.12 12:12t/p553950.001.21951.21151.219525000.0011626344.39
110702005.07.12 17:30t/p553450.001.22091.21291.220925000.0011651344.39
110712005.07.12 17:30t/p553650.001.22091.21291.220925000.0011676344.39
110722005.07.12 17:30t/p553850.001.22091.21291.220925000.0011701344.39
110732005.07.12 17:30t/p553150.001.22101.21301.221025000.0011726344.39
110742005.07.12 17:30t/p553250.001.22101.21301.221025000.0011751344.39
110752005.07.12 17:30t/p553350.001.22101.21301.221025000.0011776344.39
110762005.07.12 17:30t/p553550.001.22101.21301.221025000.0011801344.39
110772005.07.12 17:30t/p553750.001.22101.21301.221025000.0011826344.39
110782005.07.12 17:47t/p553050.001.22121.21321.221225000.0011851344.39
110792005.07.12 17:48buy554050.001.22101.21801.2260
110802005.07.12 17:48buy554150.001.22101.21801.2260
110812005.07.12 17:49buy554250.001.22101.21801.2260
110822005.07.12 17:55buy554350.001.22061.21761.2256
110832005.07.12 17:55buy554450.001.22011.21711.2251
110842005.07.12 17:55buy554550.001.22011.21711.2251
110852005.07.12 17:56buy554650.001.22011.21711.2251
110862005.07.12 17:57buy554750.001.22011.21711.2251
110872005.07.12 17:59buy554850.001.22011.21711.2251
110882005.07.12 18:00buy554950.001.21981.21681.2248
110892005.07.12 20:06t/p554950.001.22481.21681.224825000.0011876344.39
110902005.07.12 20:22t/p554450.001.22511.21711.225125000.0011901344.39
110912005.07.12 20:22t/p554550.001.22511.21711.225125000.0011926344.39
110922005.07.12 20:22t/p554650.001.22511.21711.225125000.0011951344.39
110932005.07.12 20:22t/p554750.001.22511.21711.225125000.0011976344.39
110942005.07.12 20:22t/p554850.001.22511.21711.225125000.0012001344.39
110952005.07.13 07:30buy555050.001.21991.21691.2249
110962005.07.13 07:30buy555150.001.22001.21701.2250
110972005.07.13 07:30buy555250.001.21991.21691.2249
110982005.07.13 07:31buy555350.001.22001.21701.2250
110992005.07.13 07:31buy555450.001.21991.21691.2249
111002005.07.13 07:32buy555550.001.22001.21701.2250
111012005.07.13 09:53s/l554050.001.21801.21801.2260-15488.5011985855.89
111022005.07.13 09:53s/l554150.001.21801.21801.2260-15488.5011970367.39
111032005.07.13 09:53s/l554250.001.21801.21801.2260-15488.5011954878.89
111042005.07.13 09:53s/l554350.001.21761.21761.2256-15488.5011939390.39
111052005.07.13 09:53buy555650.001.21791.21491.2229
111062005.07.13 09:54buy555750.001.21791.21491.2229
111072005.07.13 09:55buy555850.001.21791.21491.2229
111082005.07.13 09:56buy555950.001.21801.21501.2230
111092005.07.13 11:48s/l555050.001.21691.21691.2249-15000.0011924390.39
111102005.07.13 11:48s/l555150.001.21701.21701.2250-15000.0011909390.39
111112005.07.13 11:48s/l555250.001.21691.21691.2249-15000.0011894390.39
111122005.07.13 11:48s/l555350.001.21701.21701.2250-15000.0011879390.39
111132005.07.13 11:48s/l555450.001.21691.21691.2249-15000.0011864390.39
111142005.07.13 11:48s/l555550.001.21701.21701.2250-15000.0011849390.39
111152005.07.13 11:48buy556050.001.21711.21411.2221
111162005.07.13 11:48buy556150.001.21721.21421.2222
111172005.07.13 11:49buy556250.001.21711.21411.2221
111182005.07.13 11:50buy556350.001.21721.21421.2222
111192005.07.13 11:50buy556450.001.21711.21411.2221
111202005.07.13 11:51buy556550.001.21721.21421.2222
111212005.07.13 14:32s/l555650.001.21491.21491.2229-15000.0011834390.39
111222005.07.13 14:32s/l555750.001.21491.21491.2229-15000.0011819390.39
111232005.07.13 14:32s/l555850.001.21491.21491.2229-15000.0011804390.39
111242005.07.13 14:32s/l555950.001.21501.21501.2230-15000.0011789390.39
111252005.07.13 14:32buy556650.001.21511.21211.2201
111262005.07.13 14:33buy556750.001.21511.21211.2201
111272005.07.13 14:33buy556850.001.21511.21211.2201
111282005.07.13 14:34buy556950.001.21511.21211.2201
111292005.07.13 14:50s/l556050.001.21411.21411.2221-15000.0011774390.39
111302005.07.13 14:50s/l556150.001.21421.21421.2222-15000.0011759390.39
111312005.07.13 14:50s/l556250.001.21411.21411.2221-15000.0011744390.39
111322005.07.13 14:50s/l556350.001.21421.21421.2222-15000.0011729390.39
111332005.07.13 14:50s/l556450.001.21411.21411.2221-15000.0011714390.39
111342005.07.13 14:50s/l556550.001.21421.21421.2222-15000.0011699390.39
111352005.07.13 14:50buy557050.001.21411.21111.2191
111362005.07.13 14:50buy557150.001.21411.21111.2191
111372005.07.13 14:51buy557250.001.21411.21111.2191
111382005.07.13 14:51buy557350.001.21411.21111.2191
111392005.07.13 14:52buy557450.001.21411.21111.2191
111402005.07.13 14:53buy557550.001.21411.21111.2191
111412005.07.13 15:10s/l556650.001.21211.21211.2201-15000.0011684390.39
111422005.07.13 15:10s/l556750.001.21211.21211.2201-15000.0011669390.39
111432005.07.13 15:10s/l556850.001.21211.21211.2201-15000.0011654390.39
111442005.07.13 15:10s/l556950.001.21211.21211.2201-15000.0011639390.39
111452005.07.13 15:10buy557650.001.21231.20931.2173
111462005.07.13 15:11buy557750.001.21231.20931.2173
111472005.07.13 15:12buy557850.001.21231.20931.2173
111482005.07.13 15:13buy557950.001.21231.20931.2173
111492005.07.13 15:22s/l557050.001.21111.21111.2191-15000.0011624390.39
111502005.07.13 15:22s/l557150.001.21111.21111.2191-15000.0011609390.39
111512005.07.13 15:22s/l557250.001.21111.21111.2191-15000.0011594390.39
111522005.07.13 15:22s/l557350.001.21111.21111.2191-15000.0011579390.39
111532005.07.13 15:22s/l557450.001.21111.21111.2191-15000.0011564390.39
111542005.07.13 15:22s/l557550.001.21111.21111.2191-15000.0011549390.39
111552005.07.13 15:22buy558050.001.21091.20791.2159
111562005.07.13 15:23buy558150.001.21091.20791.2159
111572005.07.13 15:23buy558250.001.21091.20791.2159
111582005.07.13 15:25buy558350.001.21091.20791.2159
111592005.07.13 15:25buy558450.001.21091.20791.2159
111602005.07.13 15:26buy558550.001.21091.20791.2159
111612005.07.13 16:50s/l557650.001.20931.20931.2173-15000.0011534390.39
111622005.07.13 16:50s/l557750.001.20931.20931.2173-15000.0011519390.39
111632005.07.13 16:50s/l557850.001.20931.20931.2173-15000.0011504390.39
111642005.07.13 16:50s/l557950.001.20931.20931.2173-15000.0011489390.39
111652005.07.13 16:50buy558650.001.20931.20631.2143
111662005.07.13 16:51buy558750.001.20931.20631.2143
111672005.07.13 16:51buy558850.001.20931.20631.2143
111682005.07.13 16:52buy558950.001.20931.20631.2143
111692005.07.13 17:17s/l558050.001.20791.20791.2159-15000.0011474390.39
111702005.07.13 17:17s/l558150.001.20791.20791.2159-15000.0011459390.39
111712005.07.13 17:17s/l558250.001.20791.20791.2159-15000.0011444390.39
111722005.07.13 17:17s/l558350.001.20791.20791.2159-15000.0011429390.39
111732005.07.13 17:17s/l558450.001.20791.20791.2159-15000.0011414390.39
111742005.07.13 17:17s/l558550.001.20791.20791.2159-15000.0011399390.39
111752005.07.13 17:17buy559050.001.20811.20511.2131
111762005.07.13 17:17buy559150.001.20821.20521.2132
111772005.07.13 17:17buy559250.001.20801.20501.2130
111782005.07.13 17:18buy559350.001.20811.20511.2131
111792005.07.13 17:18buy559450.001.20821.20521.2132
111802005.07.13 17:18buy559550.001.20801.20501.2130
111812005.07.14 03:40s/l558650.001.20631.20631.2143-15488.5011383901.89
111822005.07.14 03:40s/l558750.001.20631.20631.2143-15488.5011368413.39
111832005.07.14 03:40s/l558850.001.20631.20631.2143-15488.5011352924.89
111842005.07.14 03:40s/l558950.001.20631.20631.2143-15488.5011337436.39
111852005.07.14 03:40buy559650.001.20661.20361.2116
111862005.07.14 03:42buy559750.001.20671.20371.2117
111872005.07.14 03:42buy559850.001.20661.20361.2116
111882005.07.14 03:42buy559950.001.20671.20371.2117
111892005.07.14 15:02t/p559650.001.21161.20361.211625000.0011362436.39
111902005.07.14 15:02t/p559850.001.21161.20361.211625000.0011387436.39
111912005.07.14 15:02t/p559750.001.21171.20371.211725000.0011412436.39
111922005.07.14 15:02t/p559950.001.21171.20371.211725000.0011437436.39
111932005.07.15 08:00t/p559050.001.21311.20511.213123046.0011460482.39
111942005.07.15 08:00t/p559150.001.21321.20521.213223046.0011483528.39
111952005.07.15 08:00t/p559250.001.21301.20501.213023046.0011506574.39
111962005.07.15 08:00t/p559350.001.21311.20511.213123046.0011529620.39
111972005.07.15 08:00t/p559450.001.21321.20521.213223046.0011552666.39
111982005.07.15 08:00t/p559550.001.21301.20501.213023046.0011575712.39
111992005.07.15 08:00buy560050.001.21151.20851.2165
112002005.07.15 08:00buy560150.001.21121.20821.2162
112012005.07.15 08:00buy560250.001.21131.20831.2163
112022005.07.15 08:00buy560350.001.21121.20821.2162
112032005.07.15 08:01buy560450.001.21131.20831.2163
112042005.07.15 08:01buy560550.001.21121.20821.2162
112052005.07.15 08:01buy560650.001.21131.20831.2163
112062005.07.15 08:02buy560750.001.21121.20821.2162
112072005.07.15 08:03buy560850.001.21131.20831.2163
112082005.07.15 08:04buy560950.001.21121.20821.2162
112092005.07.15 12:00s/l560050.001.20851.20851.2165-15000.0011560712.39
112102005.07.15 12:00s/l560150.001.20821.20821.2162-15000.0011545712.39
112112005.07.15 12:00s/l560250.001.20831.20831.2163-15000.0011530712.39
112122005.07.15 12:00s/l560350.001.20821.20821.2162-15000.0011515712.39
112132005.07.15 12:00s/l560450.001.20831.20831.2163-15000.0011500712.39
112142005.07.15 12:00s/l560550.001.20821.20821.2162-15000.0011485712.39
112152005.07.15 12:00s/l560650.001.20831.20831.2163-15000.0011470712.39
112162005.07.15 12:00s/l560750.001.20821.20821.2162-15000.0011455712.39
112172005.07.15 12:00s/l560850.001.20831.20831.2163-15000.0011440712.39
112182005.07.15 12:00s/l560950.001.20821.20821.2162-15000.0011425712.39
112192005.07.15 12:00sell561050.001.20941.21241.2044
112202005.07.15 12:00sell561150.001.20961.21261.2046
112212005.07.15 12:01sell561250.001.20961.21261.2046
112222005.07.15 12:02sell561350.001.20961.21261.2046
112232005.07.15 12:05sell561450.001.20961.21261.2046
112242005.07.15 12:06sell561550.001.20951.21251.2045
112252005.07.15 12:07sell561650.001.20941.21241.2044
112262005.07.15 12:07sell561750.001.20961.21261.2046
112272005.07.15 12:08sell561850.001.20971.21271.2047
112282005.07.15 12:08sell561950.001.20961.21261.2046
112292005.07.15 14:42t/p561850.001.20471.21271.204725000.0011450712.39
112302005.07.15 14:45t/p561050.001.20441.21241.204425000.0011475712.39
112312005.07.15 14:45t/p561150.001.20461.21261.204625000.0011500712.39
112322005.07.15 14:45t/p561250.001.20461.21261.204625000.0011525712.39
112332005.07.15 14:45t/p561350.001.20461.21261.204625000.0011550712.39
112342005.07.15 14:45t/p561450.001.20461.21261.204625000.0011575712.39
112352005.07.15 14:45t/p561550.001.20451.21251.204525000.0011600712.39
112362005.07.15 14:45t/p561650.001.20441.21241.204425000.0011625712.39
112372005.07.15 14:45t/p561750.001.20461.21261.204625000.0011650712.39
112382005.07.15 14:45t/p561950.001.20461.21261.204625000.0011675712.39
112392005.07.15 14:45buy562050.001.20381.20081.2088
112402005.07.15 14:45buy562150.001.20391.20091.2089
112412005.07.15 14:45buy562250.001.20381.20081.2088
112422005.07.15 14:46buy562350.001.20391.20091.2089
112432005.07.15 14:46buy562450.001.20381.20081.2088
112442005.07.15 14:46buy562550.001.20391.20091.2089
112452005.07.15 14:46buy562650.001.20381.20081.2088
112462005.07.15 14:47buy562750.001.20391.20091.2089
112472005.07.15 14:47buy562850.001.20381.20081.2088
112482005.07.15 14:47buy562950.001.20361.20061.2086
112492005.07.18 17:30t/p562050.001.20881.20081.208824511.5011700223.89
112502005.07.18 17:30t/p562250.001.20881.20081.208824511.5011724735.39
112512005.07.18 17:30t/p562450.001.20881.20081.208824511.5011749246.89
112522005.07.18 17:30t/p562650.001.20881.20081.208824511.5011773758.39
112532005.07.18 17:30t/p562850.001.20881.20081.208824511.5011798269.89
112542005.07.18 17:30t/p562950.001.20861.20061.208624511.5011822781.39
112552005.07.19 06:12buy563050.001.20361.20061.2086
112562005.07.19 06:13buy563150.001.20371.20071.2087
112572005.07.19 06:15buy563250.001.20361.20061.2086
112582005.07.19 06:15buy563350.001.20361.20061.2086
112592005.07.19 06:16buy563450.001.20371.20071.2087
112602005.07.19 06:17buy563550.001.20361.20061.2086
112612005.07.19 07:24s/l562150.001.20091.20091.2089-15977.0011806804.39
112622005.07.19 07:24s/l562350.001.20091.20091.2089-15977.0011790827.39
112632005.07.19 07:24s/l562550.001.20091.20091.2089-15977.0011774850.39
112642005.07.19 07:24s/l562750.001.20091.20091.2089-15977.0011758873.39
112652005.07.19 07:24buy563650.001.20121.19821.2062
112662005.07.19 07:24buy563750.001.20121.19821.2062
112672005.07.19 07:25buy563850.001.20131.19831.2063
112682005.07.19 07:25buy563950.001.20121.19821.2062
112692005.07.19 07:50s/l563050.001.20061.20061.2086-15000.0011743873.39
112702005.07.19 07:50s/l563150.001.20071.20071.2087-15000.0011728873.39
112712005.07.19 07:50s/l563250.001.20061.20061.2086-15000.0011713873.39
112722005.07.19 07:50s/l563350.001.20061.20061.2086-15000.0011698873.39
112732005.07.19 07:50s/l563450.001.20071.20071.2087-15000.0011683873.39
112742005.07.19 07:50s/l563550.001.20061.20061.2086-15000.0011668873.39
112752005.07.19 07:50buy564050.001.20091.19791.2059
112762005.07.19 07:52buy564150.001.20091.19791.2059
112772005.07.19 07:52buy564250.001.20051.19751.2055
112782005.07.19 07:55buy564350.001.20051.19751.2055
112792005.07.19 08:51buy564450.001.20061.19761.2056
112802005.07.19 08:51buy564550.001.20041.19741.2054
112812005.07.19 09:20s/l563850.001.19831.19831.2063-15000.0011653873.39
112822005.07.19 09:20buy564650.001.19861.19561.2036
112832005.07.19 09:45s/l563650.001.19821.19821.2062-15000.0011638873.39
112842005.07.19 09:45s/l563750.001.19821.19821.2062-15000.0011623873.39
112852005.07.19 09:45s/l563950.001.19821.19821.2062-15000.0011608873.39
112862005.07.19 09:45buy564750.001.19831.19531.2033
112872005.07.19 09:45s/l564050.001.19791.19791.2059-15000.0011593873.39
112882005.07.19 09:45s/l564150.001.19791.19791.2059-15000.0011578873.39
112892005.07.19 09:45buy564850.001.19821.19521.2032
112902005.07.19 09:45buy564950.001.19831.19531.2033
112912005.07.19 09:46buy565050.001.19821.19521.2032
112922005.07.19 09:47buy565150.001.19821.19521.2032
112932005.07.19 09:53s/l564450.001.19761.19761.2056-15000.0011563873.39
112942005.07.19 09:53buy565250.001.19791.19491.2029
112952005.07.19 12:40s/l564250.001.19751.19751.2055-15000.0011548873.39
112962005.07.19 12:40s/l564350.001.19751.19751.2055-15000.0011533873.39
112972005.07.19 12:40buy565350.001.19781.19481.2028
112982005.07.19 12:41buy565450.001.19791.19491.2029
112992005.07.19 12:42s/l564550.001.19741.19741.2054-15000.0011518873.39
113002005.07.19 12:42buy565550.001.19771.19471.2027
113012005.07.19 14:53s/l564650.001.19561.19561.2036-15000.0011503873.39
113022005.07.19 14:53buy565650.001.19591.19291.2009
113032005.07.19 14:54s/l564750.001.19531.19531.2033-15000.0011488873.39
113042005.07.19 14:54s/l564950.001.19531.19531.2033-15000.0011473873.39
113052005.07.19 14:54buy565750.001.19561.19261.2006
113062005.07.19 14:54buy565850.001.19561.19261.2006
113072005.07.19 18:17t/p565650.001.20091.19291.200925000.0011498873.39
113082005.07.19 18:17t/p565750.001.20061.19261.200625000.0011523873.39
113092005.07.19 18:17t/p565850.001.20061.19261.200625000.0011548873.39
113102005.07.19 18:17t/p565550.001.20271.19471.202725000.0011573873.39
113112005.07.19 18:46t/p565250.001.20291.19491.202925000.0011598873.39
113122005.07.19 18:46t/p565350.001.20281.19481.202825000.0011623873.39
113132005.07.19 18:46t/p565450.001.20291.19491.202925000.0011648873.39
113142005.07.19 18:54t/p564850.001.20321.19521.203225000.0011673873.39
113152005.07.19 18:54t/p565050.001.20321.19521.203225000.0011698873.39
113162005.07.19 18:54t/p565150.001.20321.19521.203225000.0011723873.39
113172005.07.19 18:56buy565950.001.20281.19981.2078
113182005.07.19 18:56buy566050.001.20291.19991.2079
113192005.07.19 18:56buy566150.001.20261.19961.2076
113202005.07.19 18:59buy566250.001.20261.19961.2076
113212005.07.19 19:00buy566350.001.20241.19941.2074
113222005.07.19 19:01buy566450.001.20251.19951.2075
113232005.07.19 19:01buy566550.001.20261.19961.2076
113242005.07.19 19:04buy566650.001.20241.19941.2074
113252005.07.19 19:06buy566750.001.20221.19921.2072
113262005.07.19 19:07buy566850.001.20231.19931.2073
113272005.07.20 03:22t/p565950.001.20781.19981.207824511.5011748384.89
113282005.07.20 03:22t/p566050.001.20791.19991.207924511.5011772896.39
113292005.07.20 03:22t/p566150.001.20761.19961.207624511.5011797407.89
113302005.07.20 03:22t/p566250.001.20761.19961.207624511.5011821919.39
113312005.07.20 03:22t/p566350.001.20741.19941.207424511.5011846430.89
113322005.07.20 03:22t/p566450.001.20751.19951.207524511.5011870942.39
113332005.07.20 03:22t/p566550.001.20761.19961.207624511.5011895453.89
113342005.07.20 03:22t/p566650.001.20741.19941.207424511.5011919965.39
113352005.07.20 03:22t/p566750.001.20721.19921.207224511.5011944476.89
113362005.07.20 03:22t/p566850.001.20731.19931.207324511.5011968988.39
113372005.07.20 03:23buy566950.001.20781.20481.2128
113382005.07.20 03:23buy567050.001.20741.20441.2124
113392005.07.20 03:23buy567150.001.20561.20261.2106
113402005.07.20 16:00s/l566950.001.20481.20481.2128-15000.0011953988.39
113412005.07.20 16:00s/l567050.001.20441.20441.2124-15000.0011938988.39
113422005.07.20 16:00buy567250.001.20411.20111.2091
113432005.07.20 16:00buy567350.001.20341.20041.2084
113442005.07.20 16:00buy567450.001.20341.20041.2084
113452005.07.20 16:00buy567550.001.20341.20041.2084
113462005.07.20 16:00buy567650.001.20341.20041.2084
113472005.07.20 16:00buy567750.001.20341.20041.2084
113482005.07.20 16:00buy567850.001.20341.20041.2084
113492005.07.20 16:01buy567950.001.20341.20041.2084
113502005.07.20 16:01buy568050.001.20341.20041.2084
113512005.07.20 16:17s/l567150.001.20261.20261.2106-15000.0011923988.39
113522005.07.20 16:17buy568150.001.20241.19941.2074
113532005.07.20 16:45s/l567250.001.20111.20111.2091-15000.0011908988.39
113542005.07.20 16:45s/l567350.001.20041.20041.2084-15000.0011893988.39
113552005.07.20 16:45s/l567450.001.20041.20041.2084-15000.0011878988.39
113562005.07.20 16:45s/l567550.001.20041.20041.2084-15000.0011863988.39
113572005.07.20 16:45s/l567650.001.20041.20041.2084-15000.0011848988.39
113582005.07.20 16:45s/l567750.001.20041.20041.2084-15000.0011833988.39
113592005.07.20 16:45s/l567850.001.20041.20041.2084-15000.0011818988.39
113602005.07.20 16:45s/l567950.001.20041.20041.2084-15000.0011803988.39
113612005.07.20 16:45s/l568050.001.20041.20041.2084-15000.0011788988.39
113622005.07.20 16:45buy568250.001.19981.19681.2048
113632005.07.20 16:45buy568350.001.19981.19681.2048
113642005.07.20 16:46buy568450.001.19981.19681.2048
113652005.07.20 16:47buy568550.001.19981.19681.2048
113662005.07.20 16:47buy568650.001.19981.19681.2048
113672005.07.20 16:47buy568750.001.19981.19681.2048
113682005.07.20 16:48buy568850.001.19981.19681.2048
113692005.07.20 16:49buy568950.001.19981.19681.2048
113702005.07.20 19:00t/p568150.001.20741.19941.207425000.0011813988.39
113712005.07.20 19:00t/p568250.001.20481.19681.204825000.0011838988.39
113722005.07.20 19:00t/p568350.001.20481.19681.204825000.0011863988.39
113732005.07.20 19:00t/p568450.001.20481.19681.204825000.0011888988.39
113742005.07.20 19:00t/p568550.001.20481.19681.204825000.0011913988.39
113752005.07.20 19:00t/p568650.001.20481.19681.204825000.0011938988.39
113762005.07.20 19:00t/p568750.001.20481.19681.204825000.0011963988.39
113772005.07.20 19:00t/p568850.001.20481.19681.204825000.0011988988.39
113782005.07.20 19:00t/p568950.001.20481.19681.204825000.0012013988.39
113792005.07.20 19:00buy569050.001.20561.20261.2106
113802005.07.20 19:00buy569150.001.20471.20171.2097
113812005.07.20 19:00buy569250.001.20471.20171.2097
113822005.07.20 19:01buy569350.001.20471.20171.2097
113832005.07.20 19:01buy569450.001.20471.20171.2097
113842005.07.20 19:15buy569550.001.20481.20181.2098
113852005.07.20 19:16buy569650.001.20481.20181.2098
113862005.07.20 19:17buy569750.001.20481.20181.2098
113872005.07.20 19:17buy569850.001.20481.20181.2098
113882005.07.20 19:19buy569950.001.20481.20181.2098
113892005.07.20 19:37t/p569050.001.21061.20261.210625000.0012038988.39
113902005.07.20 19:37t/p569150.001.20971.20171.209725000.0012063988.39
113912005.07.20 19:37t/p569250.001.20971.20171.209725000.0012088988.39
113922005.07.20 19:37t/p569350.001.20971.20171.209725000.0012113988.39
113932005.07.20 19:37t/p569450.001.20971.20171.209725000.0012138988.39
113942005.07.20 19:37t/p569550.001.20981.20181.209825000.0012163988.39
113952005.07.20 19:37t/p569650.001.20981.20181.209825000.0012188988.39
113962005.07.20 19:37t/p569750.001.20981.20181.209825000.0012213988.39
113972005.07.20 19:37t/p569850.001.20981.20181.209825000.0012238988.39
113982005.07.20 19:37t/p569950.001.20981.20181.209825000.0012263988.39
113992005.07.20 19:37sell570050.001.21231.21531.2073
114002005.07.20 19:38sell570150.001.21231.21531.2073
114012005.07.20 19:39sell570250.001.21231.21531.2073
114022005.07.20 19:39sell570350.001.21231.21531.2073
114032005.07.20 19:40sell570450.001.21231.21531.2073
114042005.07.20 19:41sell570550.001.21231.21531.2073
114052005.07.20 19:42sell570650.001.21231.21531.2073
114062005.07.20 20:02sell570750.001.21231.21531.2073
114072005.07.20 20:02sell570850.001.21261.21561.2076
114082005.07.20 20:02sell570950.001.21251.21551.2075
114092005.07.20 20:22s/l570050.001.21531.21531.2073-15000.0012248988.39
114102005.07.20 20:22s/l570150.001.21531.21531.2073-15000.0012233988.39
114112005.07.20 20:22s/l570250.001.21531.21531.2073-15000.0012218988.39
114122005.07.20 20:22s/l570350.001.21531.21531.2073-15000.0012203988.39
114132005.07.20 20:22s/l570450.001.21531.21531.2073-15000.0012188988.39
114142005.07.20 20:22s/l570550.001.21531.21531.2073-15000.0012173988.39
114152005.07.20 20:22s/l570650.001.21531.21531.2073-15000.0012158988.39
114162005.07.20 20:22s/l570750.001.21531.21531.2073-15000.0012143988.39
114172005.07.20 20:22s/l570850.001.21561.21561.2076-15000.0012128988.39
114182005.07.20 20:22s/l570950.001.21551.21551.2075-15000.0012113988.39
114192005.07.20 20:22buy571050.001.21651.21351.2215
114202005.07.20 20:22s/l571050.001.21351.21351.2215-15000.0012098988.39
114212005.07.20 20:22buy571150.001.21171.20871.2167
114222005.07.20 20:23t/p571150.001.21671.20871.216725000.0012123988.39
114232005.07.20 20:23buy571250.001.21651.21351.2215
114242005.07.20 20:23s/l571250.001.21351.21351.2215-15000.0012108988.39
114252005.07.20 20:23buy571350.001.21171.20871.2167
114262005.07.20 20:23t/p571350.001.21671.20871.216725000.0012133988.39
114272005.07.20 20:23buy571450.001.21651.21351.2215
114282005.07.20 20:23s/l571450.001.21351.21351.2215-15000.0012118988.39
114292005.07.20 20:23buy571550.001.21171.20871.2167
114302005.07.20 20:24t/p571550.001.21671.20871.216725000.0012143988.39
114312005.07.20 20:24buy571650.001.21651.21351.2215
114322005.07.20 20:24s/l571650.001.21351.21351.2215-15000.0012128988.39
114332005.07.20 20:24buy571750.001.21171.20871.2167
114342005.07.20 20:24t/p571750.001.21671.20871.216725000.0012153988.39
114352005.07.20 20:24buy571850.001.21651.21351.2215
114362005.07.20 20:35buy571950.001.21661.21361.2216
114372005.07.20 20:35buy572050.001.21631.21331.2213
114382005.07.20 20:36buy572150.001.21631.21331.2213
114392005.07.20 20:37buy572250.001.21631.21331.2213
114402005.07.20 20:37buy572350.001.21601.21301.2210
114412005.07.20 20:37buy572450.001.21571.21271.2207
114422005.07.20 20:37buy572550.001.21561.21261.2206
114432005.07.20 20:37buy572650.001.21571.21271.2207
114442005.07.20 20:38buy572750.001.21581.21281.2208
114452005.07.20 22:00s/l571950.001.21361.21361.2216-15000.0012138988.39
114462005.07.20 22:00buy572850.001.21391.21091.2189
114472005.07.20 22:30s/l571850.001.21351.21351.2215-15000.0012123988.39
114482005.07.20 22:30buy572950.001.21381.21081.2188
114492005.07.21 03:23t/p572850.001.21891.21091.218924511.5012148499.89
114502005.07.21 03:23t/p572950.001.21881.21081.218824511.5012173011.39
114512005.07.21 08:10s/l572050.001.21331.21331.2213-15488.5012157522.89
114522005.07.21 08:10s/l572150.001.21331.21331.2213-15488.5012142034.39
114532005.07.21 08:10s/l572250.001.21331.21331.2213-15488.5012126545.89
114542005.07.21 08:10buy573050.001.21361.21061.2186
114552005.07.21 08:10buy573150.001.21371.21071.2187
114562005.07.21 08:11buy573250.001.21361.21061.2186
114572005.07.21 08:11buy573350.001.21371.21071.2187
114582005.07.21 08:12buy573450.001.21361.21061.2186
114592005.07.21 13:07t/p572450.001.22071.21271.220724511.5012151057.39
114602005.07.21 13:07t/p572550.001.22061.21261.220624511.5012175568.89
114612005.07.21 13:07t/p572650.001.22071.21271.220724511.5012200080.39
114622005.07.21 13:07t/p573050.001.21861.21061.218625000.0012225080.39
114632005.07.21 13:07t/p573150.001.21871.21071.218725000.0012250080.39
114642005.07.21 13:07t/p573250.001.21861.21061.218625000.0012275080.39
114652005.07.21 13:07t/p573350.001.21871.21071.218725000.0012300080.39
114662005.07.21 13:07t/p573450.001.21861.21061.218625000.0012325080.39
114672005.07.21 13:07t/p572750.001.22081.21281.220824511.5012349591.89
114682005.07.21 13:07t/p572350.001.22101.21301.221024511.5012374103.39
114692005.07.21 13:07sell573550.001.22361.22661.2186
114702005.07.21 13:07t/p573550.001.21861.22661.218625000.0012399103.39
114712005.07.21 13:08sell573650.001.22241.22541.2174
114722005.07.21 13:08sell573750.001.22361.22661.2186
114732005.07.21 13:08t/p573750.001.21861.22661.218625000.0012424103.39
114742005.07.21 13:08sell573850.001.22361.22661.2186
114752005.07.21 13:08t/p573850.001.21861.22661.218625000.0012449103.39
114762005.07.21 13:08sell573950.001.22361.22661.2186
114772005.07.21 13:08t/p573950.001.21861.22661.218625000.0012474103.39
114782005.07.21 13:09sell574050.001.22361.22661.2186
114792005.07.21 13:09t/p574050.001.21861.22661.218625000.0012499103.39
114802005.07.21 13:09sell574150.001.22361.22661.2186
114812005.07.21 13:10sell574250.001.22361.22661.2186
114822005.07.21 13:10t/p573650.001.21741.22541.217425000.0012524103.39
114832005.07.21 13:10t/p574150.001.21861.22661.218625000.0012549103.39
114842005.07.21 13:10t/p574250.001.21861.22661.218625000.0012574103.39
114852005.07.21 13:10sell574350.001.21651.21951.2115
114862005.07.21 13:10s/l574350.001.21951.21951.2115-15000.0012559103.39
114872005.07.21 13:10sell574450.001.22361.22661.2186
114882005.07.21 13:10t/p574450.001.21861.22661.218625000.0012584103.39
114892005.07.21 13:10sell574550.001.21651.21951.2115
114902005.07.21 13:10s/l574550.001.21951.21951.2115-15000.0012569103.39
114912005.07.21 13:10sell574650.001.22361.22661.2186
114922005.07.21 13:10t/p574650.001.21861.22661.218625000.0012594103.39
114932005.07.21 13:10sell574750.001.21651.21951.2115
114942005.07.21 13:11s/l574750.001.21951.21951.2115-15000.0012579103.39
114952005.07.21 13:11sell574850.001.22361.22661.2186
114962005.07.21 13:11t/p574850.001.21861.22661.218625000.0012604103.39
114972005.07.21 13:11sell574950.001.21651.21951.2115
114982005.07.21 13:11s/l574950.001.21951.21951.2115-15000.0012589103.39
114992005.07.21 13:11sell575050.001.22361.22661.2186
115002005.07.21 13:11t/p575050.001.21861.22661.218625000.0012614103.39
115012005.07.21 13:11sell575150.001.21651.21951.2115
115022005.07.21 13:11s/l575150.001.21951.21951.2115-15000.0012599103.39
115032005.07.21 13:11sell575250.001.22361.22661.2186
115042005.07.21 13:12t/p575250.001.21861.22661.218625000.0012624103.39
115052005.07.21 13:12sell575350.001.21461.21761.2096
115062005.07.21 13:12sell575450.001.21481.21781.2098
115072005.07.21 13:13sell575550.001.21481.21781.2098
115082005.07.21 13:13sell575650.001.21481.21781.2098
115092005.07.21 13:13sell575750.001.21481.21781.2098
115102005.07.21 13:14sell575850.001.21481.21781.2098
115112005.07.21 13:14sell575950.001.21481.21781.2098
115122005.07.21 13:15sell576050.001.21581.21881.2108
115132005.07.21 13:15sell576150.001.21611.21911.2111
115142005.07.21 13:15sell576250.001.21611.21911.2111
115152005.07.21 13:25s/l575350.001.21761.21761.2096-15000.0012609103.39
115162005.07.21 13:25s/l575450.001.21781.21781.2098-15000.0012594103.39
115172005.07.21 13:25s/l575550.001.21781.21781.2098-15000.0012579103.39
115182005.07.21 13:25s/l575650.001.21781.21781.2098-15000.0012564103.39
115192005.07.21 13:25s/l575750.001.21781.21781.2098-15000.0012549103.39
115202005.07.21 13:25s/l575850.001.21781.21781.2098-15000.0012534103.39
115212005.07.21 13:25s/l575950.001.21781.21781.2098-15000.0012519103.39
115222005.07.21 13:25s/l576050.001.21881.21881.2108-15000.0012504103.39
115232005.07.21 13:25s/l576150.001.21911.21911.2111-15000.0012489103.39
115242005.07.21 13:25s/l576250.001.21911.21911.2111-15000.0012474103.39
115252005.07.21 13:25buy576350.001.21581.21281.2208
115262005.07.21 13:25buy576450.001.21451.21151.2195
115272005.07.21 13:25t/p576350.001.22081.21281.220825000.0012499103.39
115282005.07.21 13:25t/p576450.001.21951.21151.219525000.0012524103.39
115292005.07.21 13:25sell576550.001.22361.22661.2186
115302005.07.21 13:25t/p576550.001.21861.22661.218625000.0012549103.39
115312005.07.21 13:25sell576650.001.21661.21961.2116
115322005.07.21 13:25s/l576650.001.21961.21961.2116-15000.0012534103.39
115332005.07.21 13:25sell576750.001.22361.22661.2186
115342005.07.21 13:25t/p576750.001.21861.22661.218625000.0012559103.39
115352005.07.21 13:25sell576850.001.21661.21961.2116
115362005.07.21 13:25s/l576850.001.21961.21961.2116-15000.0012544103.39
115372005.07.21 13:25sell576950.001.22361.22661.2186
115382005.07.21 13:26t/p576950.001.21861.22661.218625000.0012569103.39
115392005.07.21 13:26sell577050.001.21661.21961.2116
115402005.07.21 13:26s/l577050.001.21961.21961.2116-15000.0012554103.39
115412005.07.21 13:26sell577150.001.22361.22661.2186
115422005.07.21 13:26t/p577150.001.21861.22661.218625000.0012579103.39
115432005.07.21 13:26sell577250.001.21661.21961.2116
115442005.07.21 13:26s/l577250.001.21961.21961.2116-15000.0012564103.39
115452005.07.21 13:26sell577350.001.22361.22661.2186
115462005.07.21 13:26t/p577350.001.21861.22661.218625000.0012589103.39
115472005.07.21 13:26sell577450.001.21661.21961.2116
115482005.07.21 13:26s/l577450.001.21961.21961.2116-15000.0012574103.39
115492005.07.21 13:29sell577550.001.22361.22661.2186
115502005.07.21 13:30t/p577550.001.21861.22661.218625000.0012599103.39
115512005.07.21 13:30sell577650.001.22191.22491.2169
115522005.07.21 13:30sell577750.001.22361.22661.2186
115532005.07.21 13:30t/p577750.001.21861.22661.218625000.0012624103.39
115542005.07.21 13:30t/p577650.001.21691.22491.216925000.0012649103.39
115552005.07.21 13:30sell577850.001.22191.22491.2169
115562005.07.21 13:30sell577950.001.22361.22661.2186
115572005.07.21 13:30t/p577950.001.21861.22661.218625000.0012674103.39
115582005.07.21 13:30t/p577850.001.21691.22491.216925000.0012699103.39
115592005.07.21 13:30sell578050.001.22191.22491.2169
115602005.07.21 13:30sell578150.001.22361.22661.2186
115612005.07.21 13:30t/p578150.001.21861.22661.218625000.0012724103.39
115622005.07.21 13:30t/p578050.001.21691.22491.216925000.0012749103.39
115632005.07.21 13:30sell578250.001.22191.22491.2169
115642005.07.21 13:30sell578350.001.22361.22661.2186
115652005.07.21 13:30t/p578350.001.21861.22661.218625000.0012774103.39
115662005.07.21 13:30t/p578250.001.21691.22491.216925000.0012799103.39
115672005.07.21 13:30sell578450.001.22191.22491.2169
115682005.07.21 13:30sell578550.001.22361.22661.2186
115692005.07.21 13:30t/p578550.001.21861.22661.218625000.0012824103.39
115702005.07.21 13:30t/p578450.001.21691.22491.216925000.0012849103.39
115712005.07.21 13:30sell578650.001.22191.22491.2169
115722005.07.21 13:30sell578750.001.22361.22661.2186
115732005.07.21 13:30t/p578750.001.21861.22661.218625000.0012874103.39
115742005.07.21 13:31t/p578650.001.21691.22491.216925000.0012899103.39
115752005.07.21 13:31sell578850.001.22191.22491.2169
115762005.07.21 13:31sell578950.001.22361.22661.2186
115772005.07.21 13:31t/p578950.001.21861.22661.218625000.0012924103.39
115782005.07.21 13:31t/p578850.001.21691.22491.216925000.0012949103.39
115792005.07.21 13:31sell579050.001.22191.22491.2169
115802005.07.21 13:31sell579150.001.22361.22661.2186
115812005.07.21 13:31t/p579150.001.21861.22661.218625000.0012974103.39
115822005.07.21 13:31t/p579050.001.21691.22491.216925000.0012999103.39
115832005.07.21 13:31sell579250.001.22191.22491.2169
115842005.07.21 13:31sell579350.001.22361.22661.2186
115852005.07.21 13:31t/p579350.001.21861.22661.218625000.0013024103.39
115862005.07.21 13:31t/p579250.001.21691.22491.216925000.0013049103.39
115872005.07.21 13:31sell579450.001.22191.22491.2169
115882005.07.21 13:31sell579550.001.22361.22661.2186
115892005.07.21 13:31t/p579550.001.21861.22661.218625000.0013074103.39
115902005.07.21 13:31t/p579450.001.21691.22491.216925000.0013099103.39
115912005.07.21 13:31sell579650.001.22191.22491.2169
115922005.07.21 13:31sell579750.001.22361.22661.2186
115932005.07.21 13:31t/p579750.001.21861.22661.218625000.0013124103.39
115942005.07.21 13:31t/p579650.001.21691.22491.216925000.0013149103.39
115952005.07.21 13:31sell579850.001.22191.22491.2169
115962005.07.21 13:31sell579950.001.22361.22661.2186
115972005.07.21 13:31t/p579950.001.21861.22661.218625000.0013174103.39
115982005.07.21 13:32t/p579850.001.21691.22491.216925000.0013199103.39
115992005.07.21 13:32sell580050.001.22191.22491.2169
116002005.07.21 13:32sell580150.001.22361.22661.2186
116012005.07.21 13:32t/p580050.001.21691.22491.216925000.0013224103.39
116022005.07.21 13:32t/p580150.001.21861.22661.218625000.0013249103.39
116032005.07.21 13:32sell580250.001.21741.22041.2124
116042005.07.21 13:32s/l580250.001.22041.22041.2124-15000.0013234103.39
116052005.07.21 13:32sell580350.001.22481.22781.2198
116062005.07.21 13:32t/p580350.001.21981.22781.219825000.0013259103.39
116072005.07.21 13:32buy580450.001.21651.21351.2215
116082005.07.21 13:32t/p580450.001.22151.21351.221525000.0013284103.39
116092005.07.21 13:32sell580550.001.22481.22781.2198
116102005.07.21 13:33t/p580550.001.21981.22781.219825000.0013309103.39
116112005.07.21 13:33buy580650.001.21651.21351.2215
116122005.07.21 13:33t/p580650.001.22151.21351.221525000.0013334103.39
116132005.07.21 13:33sell580750.001.22481.22781.2198
116142005.07.21 13:33t/p580750.001.21981.22781.219825000.0013359103.39
116152005.07.21 13:33buy580850.001.21651.21351.2215
116162005.07.21 13:33t/p580850.001.22151.21351.221525000.0013384103.39
116172005.07.21 13:33sell580950.001.22481.22781.2198
116182005.07.21 13:33t/p580950.001.21981.22781.219825000.0013409103.39
116192005.07.21 13:33buy581050.001.21651.21351.2215
116202005.07.21 13:33t/p581050.001.22151.21351.221525000.0013434103.39
116212005.07.21 13:33sell581150.001.22481.22781.2198
116222005.07.21 13:34t/p581150.001.21981.22781.219825000.0013459103.39
116232005.07.21 13:34buy581250.001.21651.21351.2215
116242005.07.21 13:34t/p581250.001.22151.21351.221525000.0013484103.39
116252005.07.21 13:34sell581350.001.22481.22781.2198
116262005.07.21 13:34t/p581350.001.21981.22781.219825000.0013509103.39
116272005.07.21 13:34buy581450.001.21651.21351.2215
116282005.07.21 13:34t/p581450.001.22151.21351.221525000.0013534103.39
116292005.07.21 13:34sell581550.001.22481.22781.2198
116302005.07.21 13:35sell581650.001.22541.22841.2204
116312005.07.21 13:35sell581750.001.22531.22831.2203
116322005.07.21 13:35sell581850.001.22541.22841.2204
116332005.07.21 13:35sell581950.001.22531.22831.2203
116342005.07.21 13:35sell582050.001.22541.22841.2204
116352005.07.21 13:35sell582150.001.22531.22831.2203
116362005.07.21 13:36sell582250.001.22541.22841.2204
116372005.07.21 13:36sell582350.001.22531.22831.2203
116382005.07.21 13:36sell582450.001.22541.22841.2204
116392005.07.21 13:52t/p581550.001.21981.22781.219825000.0013559103.39
116402005.07.21 13:52t/p581650.001.22041.22841.220425000.0013584103.39
116412005.07.21 13:52t/p581750.001.22031.22831.220325000.0013609103.39
116422005.07.21 13:52t/p581850.001.22041.22841.220425000.0013634103.39
116432005.07.21 13:52t/p581950.001.22031.22831.220325000.0013659103.39
116442005.07.21 13:52t/p582050.001.22041.22841.220425000.0013684103.39
116452005.07.21 13:52t/p582150.001.22031.22831.220325000.0013709103.39
116462005.07.21 13:52t/p582250.001.22041.22841.220425000.0013734103.39
116472005.07.21 13:52t/p582350.001.22031.22831.220325000.0013759103.39
116482005.07.21 13:52t/p582450.001.22041.22841.220425000.0013784103.39
116492005.07.21 13:52buy582550.001.21711.21411.2221
116502005.07.21 13:52buy582650.001.21651.21351.2215
116512005.07.21 13:52buy582750.001.21651.21351.2215
116522005.07.21 13:53buy582850.001.21651.21351.2215
116532005.07.21 13:53buy582950.001.21651.21351.2215
116542005.07.21 13:53buy583050.001.21651.21351.2215
116552005.07.21 13:54buy583150.001.21651.21351.2215
116562005.07.21 13:54buy583250.001.21651.21351.2215
116572005.07.21 13:55buy583350.001.21651.21351.2215
116582005.07.21 13:55buy583450.001.21651.21351.2215
116592005.07.21 15:42s/l582550.001.21411.21411.2221-15000.0013769103.39
116602005.07.21 15:42buy583550.001.21441.21141.2194
116612005.07.21 16:07s/l582650.001.21351.21351.2215-15000.0013754103.39
116622005.07.21 16:07s/l582750.001.21351.21351.2215-15000.0013739103.39
116632005.07.21 16:07s/l582850.001.21351.21351.2215-15000.0013724103.39
116642005.07.21 16:07s/l582950.001.21351.21351.2215-15000.0013709103.39
116652005.07.21 16:07s/l583050.001.21351.21351.2215-15000.0013694103.39
116662005.07.21 16:07s/l583150.001.21351.21351.2215-15000.0013679103.39
116672005.07.21 16:07s/l583250.001.21351.21351.2215-15000.0013664103.39
116682005.07.21 16:07s/l583350.001.21351.21351.2215-15000.0013649103.39
116692005.07.21 16:07s/l583450.001.21351.21351.2215-15000.0013634103.39
116702005.07.21 16:07buy583650.001.21271.20971.2177
116712005.07.21 16:08buy583750.001.21281.20981.2178
116722005.07.21 16:08buy583850.001.21271.20971.2177
116732005.07.21 16:08buy583950.001.21281.20981.2178
116742005.07.21 16:08buy584050.001.21271.20971.2177
116752005.07.21 16:09buy584150.001.21281.20981.2178
116762005.07.21 16:09buy584250.001.21271.20971.2177
116772005.07.21 16:09buy584350.001.21271.20971.2177
116782005.07.21 16:10buy584450.001.21211.20911.2171
116792005.07.21 16:30s/l583550.001.21141.21141.2194-15000.0013619103.39
116802005.07.21 16:30buy584550.001.21171.20871.2167
116812005.07.21 17:50s/l583750.001.20981.20981.2178-15000.0013604103.39
116822005.07.21 17:50s/l583950.001.20981.20981.2178-15000.0013589103.39
116832005.07.21 17:50s/l584150.001.20981.20981.2178-15000.0013574103.39
116842005.07.21 17:50buy584650.001.21011.20711.2151
116852005.07.21 17:51buy584750.001.21011.20711.2151
116862005.07.21 17:55buy584850.001.21011.20711.2151
116872005.07.21 18:30t/p584450.001.21711.20911.217125000.0013599103.39
116882005.07.21 18:30t/p584550.001.21671.20871.216725000.0013624103.39
116892005.07.21 18:30t/p584650.001.21511.20711.215125000.0013649103.39
116902005.07.21 18:30t/p584750.001.21511.20711.215125000.0013674103.39
116912005.07.21 18:30t/p584850.001.21511.20711.215125000.0013699103.39
116922005.07.21 19:00t/p583650.001.21771.20971.217725000.0013724103.39
116932005.07.21 19:00t/p583850.001.21771.20971.217725000.0013749103.39
116942005.07.21 19:00t/p584050.001.21771.20971.217725000.0013774103.39
116952005.07.21 19:00t/p584250.001.21771.20971.217725000.0013799103.39
116962005.07.21 19:00t/p584350.001.21771.20971.217725000.0013824103.39
116972005.07.21 19:00buy584950.001.21861.21561.2236
116982005.07.21 19:00buy585050.001.21871.21571.2237
116992005.07.21 19:00buy585150.001.21811.21511.2231
117002005.07.21 19:00buy585250.001.21741.21441.2224
117012005.07.21 19:00buy585350.001.21651.21351.2215
117022005.07.21 19:00buy585450.001.21631.21331.2213
117032005.07.21 19:00buy585550.001.21631.21331.2213
117042005.07.21 19:01buy585650.001.21631.21331.2213
117052005.07.21 19:01buy585750.001.21631.21331.2213
117062005.07.21 20:00t/p585450.001.22131.21331.221325000.0013849103.39
117072005.07.21 20:00t/p585550.001.22131.21331.221325000.0013874103.39
117082005.07.21 20:00t/p585650.001.22131.21331.221325000.0013899103.39
117092005.07.21 20:00t/p585750.001.22131.21331.221325000.0013924103.39
117102005.07.21 21:02s/l585050.001.21571.21571.2237-15000.0013909103.39
117112005.07.21 21:02buy585850.001.21601.21301.2210
117122005.07.21 21:03s/l584950.001.21561.21561.2236-15000.0013894103.39
117132005.07.21 21:03buy585950.001.21591.21291.2209
117142005.07.21 21:04buy586050.001.21601.21301.2210
117152005.07.21 21:07buy586150.001.21591.21291.2209
117162005.07.21 21:08buy586250.001.21581.21281.2208
117172005.07.21 21:09buy586350.001.21591.21291.2209
117182005.07.21 21:09buy586450.001.21581.21281.2208
117192005.07.22 00:00s/l585150.001.21511.21511.2231-16465.5013877637.89
117202005.07.22 01:34buy586550.001.21591.21291.2209
117212005.07.22 02:45s/l585250.001.21441.21441.2224-16465.5013861172.39
117222005.07.22 02:45buy586650.001.21441.21141.2194
117232005.07.22 14:20s/l585350.001.21351.21351.2215-16465.5013844706.89
117242005.07.22 14:20buy586750.001.21371.21071.2187
117252005.07.22 15:42s/l585850.001.21301.21301.2210-16465.5013828241.39
117262005.07.22 15:42s/l585950.001.21291.21291.2209-16465.5013811775.89
117272005.07.22 15:42s/l586050.001.21301.21301.2210-16465.5013795310.39
117282005.07.22 15:42s/l586150.001.21291.21291.2209-16465.5013778844.89
117292005.07.22 15:42s/l586250.001.21281.21281.2208-16465.5013762379.39
117302005.07.22 15:42s/l586350.001.21291.21291.2209-16465.5013745913.89
117312005.07.22 15:42s/l586450.001.21281.21281.2208-16465.5013729448.39
117322005.07.22 15:42s/l586550.001.21291.21291.2209-15000.0013714448.39
117332005.07.22 15:42buy586850.001.21291.20991.2179
117342005.07.22 15:42buy586950.001.21301.21001.2180
117352005.07.22 15:42buy587050.001.21261.20961.2176
117362005.07.22 15:43buy587150.001.21241.20941.2174
117372005.07.22 15:44buy587250.001.21241.20941.2174
117382005.07.22 15:44buy587350.001.21241.20941.2174
117392005.07.22 15:45buy587450.001.21251.20951.2175
117402005.07.22 15:45buy587550.001.21241.20941.2174
117412005.07.22 15:52s/l586650.001.21141.21141.2194-15000.0013699448.39
117422005.07.22 15:52buy587650.001.21151.20851.2165
117432005.07.22 16:17s/l586750.001.21071.21071.2187-15000.0013684448.39
117442005.07.22 16:17buy587750.001.21101.20801.2160
117452005.07.22 17:40s/l586850.001.20991.20991.2179-15000.0013669448.39
117462005.07.22 17:40s/l586950.001.21001.21001.2180-15000.0013654448.39
117472005.07.22 17:40buy587850.001.21021.20721.2152
117482005.07.22 17:40buy587950.001.21011.20711.2151
117492005.07.22 17:42s/l587050.001.20961.20961.2176-15000.0013639448.39
117502005.07.22 17:42buy588050.001.20991.20691.2149
117512005.07.22 17:42s/l587450.001.20951.20951.2175-15000.0013624448.39
117522005.07.22 17:42buy588150.001.20981.20681.2148
117532005.07.22 17:43s/l587150.001.20941.20941.2174-15000.0013609448.39
117542005.07.22 17:43s/l587250.001.20941.20941.2174-15000.0013594448.39
117552005.07.22 17:43s/l587350.001.20941.20941.2174-15000.0013579448.39
117562005.07.22 17:43s/l587550.001.20941.20941.2174-15000.0013564448.39
117572005.07.22 17:43buy588250.001.20971.20671.2147
117582005.07.22 17:43buy588350.001.20981.20681.2148
117592005.07.22 17:43buy588450.001.20971.20671.2147
117602005.07.22 17:44buy588550.001.20981.20681.2148
117612005.07.22 17:47s/l587650.001.20851.20851.2165-15000.0013549448.39
117622005.07.22 17:47s/l587750.001.20801.20801.2160-15000.0013534448.39
117632005.07.22 17:47buy588650.001.20781.20481.2128
117642005.07.22 17:48buy588750.001.20781.20481.2128
117652005.07.22 17:52s/l587850.001.20721.20721.2152-15000.0013519448.39
117662005.07.22 17:52s/l587950.001.20711.20711.2151-15000.0013504448.39
117672005.07.22 17:52buy588850.001.20741.20441.2124
117682005.07.22 17:52s/l588050.001.20691.20691.2149-15000.0013489448.39
117692005.07.22 17:52s/l588150.001.20681.20681.2148-15000.0013474448.39
117702005.07.22 17:52s/l588250.001.20671.20671.2147-15000.0013459448.39
117712005.07.22 17:52s/l588350.001.20681.20681.2148-15000.0013444448.39
117722005.07.22 17:52s/l588450.001.20671.20671.2147-15000.0013429448.39
117732005.07.22 17:52s/l588550.001.20681.20681.2148-15000.0013414448.39
117742005.07.22 17:52buy588950.001.20701.20401.2120
117752005.07.22 17:52buy589050.001.20691.20391.2119
117762005.07.22 17:53buy589150.001.20691.20391.2119
117772005.07.22 17:54buy589250.001.20691.20391.2119
117782005.07.22 17:55buy589350.001.20691.20391.2119
117792005.07.22 17:55buy589450.001.20691.20391.2119
117802005.07.22 17:56buy589550.001.20691.20391.2119
117812005.07.25 00:05s/l588650.001.20481.20481.2128-15488.5013398959.89
117822005.07.25 00:05s/l588750.001.20481.20481.2128-15488.5013383471.39
117832005.07.25 00:06s/l588850.001.20441.20441.2124-15488.5013367982.89
117842005.07.25 00:22s/l588950.001.20401.20401.2120-15488.5013352494.39
117852005.07.25 01:00buy589650.001.20571.20271.2107
117862005.07.25 01:00buy589750.001.20551.20251.2105
117872005.07.25 01:00buy589850.001.20561.20261.2106
117882005.07.25 01:00buy589950.001.20551.20251.2105
117892005.07.25 04:07s/l589050.001.20391.20391.2119-15488.5013337005.89
117902005.07.25 04:07s/l589150.001.20391.20391.2119-15488.5013321517.39
117912005.07.25 04:07s/l589250.001.20391.20391.2119-15488.5013306028.89
117922005.07.25 04:07s/l589350.001.20391.20391.2119-15488.5013290540.39
117932005.07.25 04:07s/l589450.001.20391.20391.2119-15488.5013275051.89
117942005.07.25 04:07s/l589550.001.20391.20391.2119-15488.5013259563.39
117952005.07.25 04:07buy590050.001.20391.20091.2089
117962005.07.25 04:08buy590150.001.20391.20091.2089
117972005.07.25 04:09buy590250.001.20391.20091.2089
117982005.07.25 04:10buy590350.001.20401.20101.2090
117992005.07.25 04:10buy590450.001.20391.20091.2089
118002005.07.25 04:11buy590550.001.20401.20101.2090
118012005.07.25 09:02s/l589650.001.20271.20271.2107-15000.0013244563.39
118022005.07.25 09:02s/l589850.001.20261.20261.2106-15000.0013229563.39
118032005.07.25 09:02buy590650.001.20291.19991.2079
118042005.07.25 09:03buy590750.001.20291.19991.2079
118052005.07.25 10:30t/p590650.001.20791.19991.207925000.0013254563.39
118062005.07.25 10:30t/p590750.001.20791.19991.207925000.0013279563.39
118072005.07.26 04:46buy590850.001.20291.19991.2079
118082005.07.26 04:47buy590950.001.20291.19991.2079
118092005.07.26 04:48s/l589750.001.20251.20251.2105-15488.5013264074.89
118102005.07.26 04:48s/l589950.001.20251.20251.2105-15488.5013248586.39
118112005.07.26 04:48buy591050.001.20281.19981.2078
118122005.07.26 04:49buy591150.001.20291.19991.2079
118132005.07.26 10:30s/l590050.001.20091.20091.2089-15488.5013233097.89
118142005.07.26 10:30s/l590150.001.20091.20091.2089-15488.5013217609.39
118152005.07.26 10:30s/l590250.001.20091.20091.2089-15488.5013202120.89
118162005.07.26 10:30s/l590350.001.20101.20101.2090-15488.5013186632.39
118172005.07.26 10:30s/l590450.001.20091.20091.2089-15488.5013171143.89
118182005.07.26 10:30s/l590550.001.20101.20101.2090-15488.5013155655.39
118192005.07.26 10:30buy591250.001.20101.19801.2060
118202005.07.26 10:30buy591350.001.20101.19801.2060
118212005.07.26 10:31buy591450.001.20101.19801.2060
118222005.07.26 10:31buy591550.001.20101.19801.2060
118232005.07.26 10:32buy591650.001.20101.19801.2060
118242005.07.26 10:32buy591750.001.20101.19801.2060
118252005.07.26 11:23s/l590850.001.19991.19991.2079-15000.0013140655.39
118262005.07.26 11:23s/l590950.001.19991.19991.2079-15000.0013125655.39
118272005.07.26 11:23s/l591150.001.19991.19991.2079-15000.0013110655.39
118282005.07.26 11:23buy591850.001.20021.19721.2052
118292005.07.26 11:24buy591950.001.20031.19731.2053
118302005.07.26 11:24buy592050.001.20021.19721.2052
118312005.07.26 11:53s/l591050.001.19981.19981.2078-15000.0013095655.39
118322005.07.26 11:53buy592150.001.19991.19691.2049
118332005.07.26 14:46s/l591250.001.19801.19801.2060-15000.0013080655.39
118342005.07.26 14:46s/l591350.001.19801.19801.2060-15000.0013065655.39
118352005.07.26 14:46s/l591450.001.19801.19801.2060-15000.0013050655.39
118362005.07.26 14:46s/l591550.001.19801.19801.2060-15000.0013035655.39
118372005.07.26 14:46s/l591650.001.19801.19801.2060-15000.0013020655.39
118382005.07.26 14:46s/l591750.001.19801.19801.2060-15000.0013005655.39
118392005.07.26 14:46buy592250.001.19831.19531.2033
118402005.07.26 14:46buy592350.001.19841.19541.2034
118412005.07.26 14:48buy592450.001.19831.19531.2033
118422005.07.26 14:48buy592550.001.19841.19541.2034
118432005.07.26 14:49buy592650.001.19831.19531.2033
118442005.07.26 14:54buy592750.001.19841.19541.2034
118452005.07.26 16:30t/p592250.001.20331.19531.203325000.0013030655.39
118462005.07.26 16:30t/p592450.001.20331.19531.203325000.0013055655.39
118472005.07.26 16:30t/p592650.001.20331.19531.203325000.0013080655.39
118482005.07.26 16:32t/p592350.001.20341.19541.203425000.0013105655.39
118492005.07.26 16:32t/p592550.001.20341.19541.203425000.0013130655.39
118502005.07.26 16:32t/p592750.001.20341.19541.203425000.0013155655.39
118512005.07.27 09:49buy592850.001.19851.19551.2035
118522005.07.27 09:49buy592950.001.19851.19551.2035
118532005.07.27 09:50buy593050.001.19861.19561.2036
118542005.07.27 09:50buy593150.001.19851.19551.2035
118552005.07.27 09:52buy593250.001.19861.19561.2036
118562005.07.27 09:52buy593350.001.19821.19521.2032
118572005.07.27 14:32s/l591950.001.19731.19731.2053-15488.5013140166.89
118582005.07.27 14:32buy593450.001.19761.19461.2026
118592005.07.27 14:32s/l591850.001.19721.19721.2052-15488.5013124678.39
118602005.07.27 14:32s/l592050.001.19721.19721.2052-15488.5013109189.89
118612005.07.27 14:32buy593550.001.19741.19441.2024
118622005.07.27 14:32buy593650.001.19751.19451.2025
118632005.07.27 14:32s/l592150.001.19691.19691.2049-15488.5013093701.39
118642005.07.27 14:32buy593750.001.19721.19421.2022
118652005.07.27 14:37t/p593350.001.20321.19521.203225000.0013118701.39
118662005.07.27 14:37t/p593450.001.20261.19461.202625000.0013143701.39
118672005.07.27 14:37t/p593550.001.20241.19441.202425000.0013168701.39
118682005.07.27 14:37t/p593650.001.20251.19451.202525000.0013193701.39
118692005.07.27 14:37t/p593750.001.20221.19421.202225000.0013218701.39
118702005.07.27 15:05t/p592850.001.20351.19551.203525000.0013243701.39
118712005.07.27 15:05t/p592950.001.20351.19551.203525000.0013268701.39
118722005.07.27 15:05t/p593050.001.20361.19561.203625000.0013293701.39
118732005.07.27 15:05t/p593150.001.20351.19551.203525000.0013318701.39
118742005.07.27 15:05t/p593250.001.20361.19561.203625000.0013343701.39
118752005.07.27 15:05buy593850.001.20371.20071.2087
118762005.07.27 15:05buy593950.001.20301.20001.2080
118772005.07.27 15:06buy594050.001.20301.20001.2080
118782005.07.27 15:06buy594150.001.20301.20001.2080
118792005.07.27 15:07buy594250.001.20271.19971.2077
118802005.07.27 15:08buy594350.001.20271.19971.2077
118812005.07.27 15:09buy594450.001.20271.19971.2077
118822005.07.27 15:09buy594550.001.20271.19971.2077
118832005.07.27 15:10buy594650.001.20271.19971.2077
118842005.07.27 15:10buy594750.001.20271.19971.2077
118852005.07.27 20:17t/p594250.001.20771.19971.207725000.0013368701.39
118862005.07.27 20:17t/p594350.001.20771.19971.207725000.0013393701.39
118872005.07.27 20:17t/p594450.001.20771.19971.207725000.0013418701.39
118882005.07.27 20:17t/p594550.001.20771.19971.207725000.0013443701.39
118892005.07.27 20:17t/p594650.001.20771.19971.207725000.0013468701.39
118902005.07.27 20:17t/p594750.001.20771.19971.207725000.0013493701.39
118912005.07.27 20:45t/p593950.001.20801.20001.208025000.0013518701.39
118922005.07.27 20:45t/p594050.001.20801.20001.208025000.0013543701.39
118932005.07.27 20:45t/p594150.001.20801.20001.208025000.0013568701.39
118942005.07.28 13:00t/p593850.001.20871.20071.208724511.5013593212.89
118952005.07.28 13:00buy594850.001.20841.20541.2134
118962005.07.28 13:00buy594950.001.20811.20511.2131
118972005.07.28 13:00buy595050.001.20801.20501.2130
118982005.07.28 13:00buy595150.001.20811.20511.2131
118992005.07.28 13:00buy595250.001.20801.20501.2130
119002005.07.28 13:00buy595350.001.20811.20511.2131
119012005.07.28 13:00buy595450.001.20801.20501.2130
119022005.07.28 13:01buy595550.001.20811.20511.2131
119032005.07.28 13:01buy595650.001.20801.20501.2130
119042005.07.28 13:01buy595750.001.20811.20511.2131
119052005.07.28 18:03t/p595050.001.21301.20501.213025000.0013618212.89
119062005.07.28 18:03t/p595250.001.21301.20501.213025000.0013643212.89
119072005.07.28 18:03t/p595450.001.21301.20501.213025000.0013668212.89
119082005.07.28 18:03t/p595650.001.21301.20501.213025000.0013693212.89
119092005.07.28 18:05t/p594950.001.21311.20511.213125000.0013718212.89
119102005.07.28 18:05t/p595150.001.21311.20511.213125000.0013743212.89
119112005.07.28 18:05t/p595350.001.21311.20511.213125000.0013768212.89
119122005.07.28 18:05t/p595550.001.21311.20511.213125000.0013793212.89
119132005.07.28 18:05t/p595750.001.21311.20511.213125000.0013818212.89
119142005.07.28 18:05t/p594850.001.21341.20541.213425000.0013843212.89
119152005.07.28 18:05buy595850.001.21331.21031.2183
119162005.07.28 18:06buy595950.001.21331.21031.2183
119172005.07.28 18:06buy596050.001.21341.21041.2184
119182005.07.28 18:06buy596150.001.21331.21031.2183
119192005.07.28 18:07buy596250.001.21331.21031.2183
119202005.07.28 18:10buy596350.001.21331.21031.2183
119212005.07.28 18:10buy596450.001.21341.21041.2184
119222005.07.28 18:10buy596550.001.21331.21031.2183
119232005.07.28 18:11buy596650.001.21331.21031.2183
119242005.07.28 18:11buy596750.001.21341.21041.2184
119252005.07.29 10:00s/l596050.001.21041.21041.2184-16465.5013826747.39
119262005.07.29 10:00s/l596450.001.21041.21041.2184-16465.5013810281.89
119272005.07.29 10:00s/l596750.001.21041.21041.2184-16465.5013793816.39
119282005.07.29 10:00buy596850.001.21071.20771.2157
119292005.07.29 10:00buy596950.001.21081.20781.2158
119302005.07.29 10:00buy597050.001.21091.20791.2159
119312005.07.29 10:05s/l595850.001.21031.21031.2183-16465.5013777350.89
119322005.07.29 10:05s/l595950.001.21031.21031.2183-16465.5013760885.39
119332005.07.29 10:05s/l596150.001.21031.21031.2183-16465.5013744419.89
119342005.07.29 10:05s/l596250.001.21031.21031.2183-16465.5013727954.39
119352005.07.29 10:05s/l596350.001.21031.21031.2183-16465.5013711488.89
119362005.07.29 10:05s/l596550.001.21031.21031.2183-16465.5013695023.39
119372005.07.29 10:05s/l596650.001.21031.21031.2183-16465.5013678557.89
119382005.07.29 10:05buy597150.001.20931.20631.2143
119392005.07.29 10:05buy597250.001.20891.20591.2139
119402005.07.29 10:06buy597350.001.20891.20591.2139
119412005.07.29 10:12buy597450.001.20891.20591.2139
119422005.07.29 10:12buy597550.001.20841.20541.2134
119432005.07.29 10:12buy597650.001.20841.20541.2134
119442005.07.29 10:13buy597750.001.20851.20551.2135
119452005.07.29 11:50s/l597050.001.20791.20791.2159-15000.0013663557.89
119462005.07.29 11:50buy597850.001.20821.20521.2132
119472005.07.29 11:50s/l596950.001.20781.20781.2158-15000.0013648557.89
119482005.07.29 11:50buy597950.001.20811.20511.2131
119492005.07.29 11:50s/l596850.001.20771.20771.2157-15000.0013633557.89
119502005.07.29 11:50buy598050.001.20771.20471.2127
119512005.07.29 14:30t/p597250.001.21391.20591.213925000.0013658557.89
119522005.07.29 14:30t/p597350.001.21391.20591.213925000.0013683557.89
119532005.07.29 14:30t/p597450.001.21391.20591.213925000.0013708557.89
119542005.07.29 14:30t/p597550.001.21341.20541.213425000.0013733557.89
119552005.07.29 14:30t/p597650.001.21341.20541.213425000.0013758557.89
119562005.07.29 14:30t/p597750.001.21351.20551.213525000.0013783557.89
119572005.07.29 14:30t/p597850.001.21321.20521.213225000.0013808557.89
119582005.07.29 14:30t/p597950.001.21311.20511.213125000.0013833557.89
119592005.07.29 14:30t/p598050.001.21271.20471.212725000.0013858557.89
119602005.07.29 15:00t/p597150.001.21431.20631.214325000.0013883557.89
119612005.07.29 15:00buy598150.001.21301.21001.2180
119622005.07.29 15:00buy598250.001.21291.20991.2179
119632005.07.29 15:00buy598350.001.21301.21001.2180
119642005.07.29 15:00buy598450.001.21301.21001.2180
119652005.07.29 15:00buy598550.001.21291.20991.2179
119662005.07.29 15:00buy598650.001.21301.21001.2180
119672005.07.29 15:00buy598750.001.21301.21001.2180
119682005.07.29 15:00buy598850.001.21291.20991.2179
119692005.07.29 15:00buy598950.001.21301.21001.2180
119702005.07.29 15:01buy599050.001.21301.21001.2180
119712005.07.29 17:02s/l598150.001.21001.21001.2180-15000.0013868557.89
119722005.07.29 17:02s/l598350.001.21001.21001.2180-15000.0013853557.89
119732005.07.29 17:02s/l598450.001.21001.21001.2180-15000.0013838557.89
119742005.07.29 17:02s/l598650.001.21001.21001.2180-15000.0013823557.89
119752005.07.29 17:02s/l598750.001.21001.21001.2180-15000.0013808557.89
119762005.07.29 17:02s/l598950.001.21001.21001.2180-15000.0013793557.89
119772005.07.29 17:02s/l599050.001.21001.21001.2180-15000.0013778557.89
119782005.07.29 17:02buy599150.001.21031.20731.2153
119792005.07.29 17:02buy599250.001.21041.20741.2154
119802005.07.29 17:02buy599350.001.21031.20731.2153
119812005.07.29 17:03buy599450.001.21031.20731.2153
119822005.07.29 17:03buy599550.001.21041.20741.2154
119832005.07.29 17:03buy599650.001.21031.20731.2153
119842005.07.29 17:03buy599750.001.21031.20731.2153
119852005.08.01 03:53t/p599150.001.21531.20731.215324511.5013803069.39
119862005.08.01 03:53t/p599350.001.21531.20731.215324511.5013827580.89
119872005.08.01 03:53t/p599450.001.21531.20731.215324511.5013852092.39
119882005.08.01 03:53t/p599650.001.21531.20731.215324511.5013876603.89
119892005.08.01 03:53t/p599750.001.21531.20731.215324511.5013901115.39
119902005.08.01 04:17t/p599250.001.21541.20741.215424511.5013925626.89
119912005.08.01 04:17t/p599550.001.21541.20741.215424511.5013950138.39
119922005.08.01 04:52t/p598250.001.21791.20991.217924511.5013974649.89
119932005.08.01 04:52t/p598550.001.21791.20991.217924511.5013999161.39
119942005.08.01 04:52t/p598850.001.21791.20991.217924511.5014023672.89
119952005.08.01 04:53buy599850.001.21771.21471.2227
119962005.08.01 04:53buy599950.001.21761.21461.2226
119972005.08.01 04:54buy600050.001.21771.21471.2227
119982005.08.01 04:55buy600150.001.21781.21481.2228
119992005.08.01 04:55buy600250.001.21791.21491.2229
120002005.08.01 04:56buy600350.001.21791.21491.2229
120012005.08.01 05:02buy600450.001.21781.21481.2228
120022005.08.01 05:03buy600550.001.21761.21461.2226
120032005.08.01 05:04buy600650.001.21771.21471.2227
120042005.08.01 05:04buy600750.001.21781.21481.2228
120052005.08.01 12:45t/p599850.001.22271.21471.222725000.0014048672.89
120062005.08.01 12:45t/p599950.001.22261.21461.222625000.0014073672.89
120072005.08.01 12:45t/p600050.001.22271.21471.222725000.0014098672.89
120082005.08.01 12:45t/p600150.001.22281.21481.222825000.0014123672.89
120092005.08.01 12:45t/p600250.001.22291.21491.222925000.0014148672.89
120102005.08.01 12:45t/p600350.001.22291.21491.222925000.0014173672.89
120112005.08.01 12:45t/p600450.001.22281.21481.222825000.0014198672.89
120122005.08.01 12:45t/p600550.001.22261.21461.222625000.0014223672.89
120132005.08.01 12:45t/p600650.001.22271.21471.222725000.0014248672.89
120142005.08.01 12:45t/p600750.001.22281.21481.222825000.0014273672.89
120152005.08.01 12:45buy600850.001.22221.21921.2272
120162005.08.01 12:46buy600950.001.22231.21931.2273
120172005.08.01 12:46buy601050.001.22201.21901.2270
120182005.08.01 12:47buy601150.001.22201.21901.2270
120192005.08.01 13:02buy601250.001.22201.21901.2270
120202005.08.01 13:04buy601350.001.22201.21901.2270
120212005.08.01 13:04buy601450.001.22201.21901.2270
120222005.08.01 13:06buy601550.001.22201.21901.2270
120232005.08.01 13:30buy601650.001.22171.21871.2267
120242005.08.01 13:31buy601750.001.22171.21871.2267
120252005.08.01 17:00s/l600850.001.21921.21921.2272-15000.0014258672.89
120262005.08.01 17:00s/l600950.001.21931.21931.2273-15000.0014243672.89
120272005.08.01 17:00s/l601050.001.21901.21901.2270-15000.0014228672.89
120282005.08.01 17:00s/l601150.001.21901.21901.2270-15000.0014213672.89
120292005.08.01 17:00s/l601250.001.21901.21901.2270-15000.0014198672.89
120302005.08.01 17:00s/l601350.001.21901.21901.2270-15000.0014183672.89
120312005.08.01 17:00s/l601450.001.21901.21901.2270-15000.0014168672.89
120322005.08.01 17:00s/l601550.001.21901.21901.2270-15000.0014153672.89
120332005.08.01 17:00s/l601650.001.21871.21871.2267-15000.0014138672.89
120342005.08.01 17:00s/l601750.001.21871.21871.2267-15000.0014123672.89
120352005.08.01 17:00sell601850.001.21891.22191.2139
120362005.08.01 17:00sell601950.001.21971.22271.2147
120372005.08.01 17:00sell602050.001.22061.22361.2156
120382005.08.01 17:00sell602150.001.22061.22361.2156
120392005.08.01 17:01sell602250.001.22061.22361.2156
120402005.08.01 17:01sell602350.001.22061.22361.2156
120412005.08.01 17:02sell602450.001.22071.22371.2157
120422005.08.01 17:03sell602550.001.22071.22371.2157
120432005.08.01 17:04sell602650.001.22071.22371.2157
120442005.08.01 17:05sell602750.001.22091.22391.2159
120452005.08.02 03:47s/l601850.001.22191.22191.2139-14762.0014108910.89
120462005.08.02 03:47sell602850.001.22161.22461.2166
120472005.08.02 06:15s/l601950.001.22271.22271.2147-14762.0014094148.89
120482005.08.02 06:15sell602950.001.22241.22541.2174
120492005.08.02 09:45s/l602050.001.22361.22361.2156-14762.0014079386.89
120502005.08.02 09:45s/l602150.001.22361.22361.2156-14762.0014064624.89
120512005.08.02 09:45s/l602250.001.22361.22361.2156-14762.0014049862.89
120522005.08.02 09:45s/l602350.001.22361.22361.2156-14762.0014035100.89
120532005.08.02 09:45s/l602450.001.22371.22371.2157-14762.0014020338.89
120542005.08.02 09:45s/l602550.001.22371.22371.2157-14762.0014005576.89
120552005.08.02 09:45s/l602650.001.22371.22371.2157-14762.0013990814.89
120562005.08.02 09:45sell603050.001.22341.22641.2184
120572005.08.02 09:45sell603150.001.22341.22641.2184
120582005.08.02 09:45sell603250.001.22341.22641.2184
120592005.08.02 09:45sell603350.001.22351.22651.2185
120602005.08.02 09:46sell603450.001.22341.22641.2184
120612005.08.02 09:46sell603550.001.22341.22641.2184
120622005.08.02 09:46sell603650.001.22341.22641.2184
120632005.08.02 10:33s/l602750.001.22391.22391.2159-14762.0013976052.89
120642005.08.02 10:33sell603750.001.22361.22661.2186
120652005.08.02 14:35s/l602850.001.22461.22461.2166-15000.0013961052.89
120662005.08.02 14:35sell603850.001.22461.22761.2196
120672005.08.02 14:35s/l602950.001.22541.22541.2174-15000.0013946052.89
120682005.08.02 14:35sell603950.001.22511.22811.2201
120692005.08.02 16:02t/p603950.001.22011.22811.220125000.0013971052.89
120702005.08.02 16:17t/p603850.001.21961.22761.219625000.0013996052.89
120712005.08.03 02:31t/p603050.001.21841.22641.218425238.0014021290.89
120722005.08.03 02:31t/p603150.001.21841.22641.218425238.0014046528.89
120732005.08.03 02:31t/p603250.001.21841.22641.218425238.0014071766.89
120742005.08.03 02:31t/p603350.001.21851.22651.218525238.0014097004.89
120752005.08.03 02:31t/p603450.001.21841.22641.218425238.0014122242.89
120762005.08.03 02:31t/p603550.001.21841.22641.218425238.0014147480.89
120772005.08.03 02:31t/p603650.001.21841.22641.218425238.0014172718.89
120782005.08.03 02:31t/p603750.001.21861.22661.218625238.0014197956.89
120792005.08.03 02:31sell604050.001.21711.22011.2121
120802005.08.03 02:31sell604150.001.21711.22011.2121
120812005.08.03 02:31sell604250.001.21761.22061.2126
120822005.08.03 02:32sell604350.001.21841.22141.2134
120832005.08.03 08:15sell604450.001.21841.22141.2134
120842005.08.03 08:15sell604550.001.21841.22141.2134
120852005.08.03 08:16sell604650.001.21841.22141.2134
120862005.08.03 08:16sell604750.001.21841.22141.2134
120872005.08.03 08:26sell604850.001.21911.22211.2141
120882005.08.03 08:27sell604950.001.21911.22211.2141
120892005.08.03 08:41s/l604050.001.22011.22011.2121-15000.0014182956.89
120902005.08.03 08:41s/l604150.001.22011.22011.2121-15000.0014167956.89
120912005.08.03 08:41sell605050.001.22001.22301.2150
120922005.08.03 08:44sell605150.001.22001.22301.2150
120932005.08.03 08:57s/l604250.001.22061.22061.2126-15000.0014152956.89
120942005.08.03 08:57sell605250.001.22031.22331.2153
120952005.08.03 09:57s/l604350.001.22141.22141.2134-15000.0014137956.89
120962005.08.03 09:57s/l604450.001.22141.22141.2134-15000.0014122956.89
120972005.08.03 09:57s/l604550.001.22141.22141.2134-15000.0014107956.89
120982005.08.03 09:57s/l604650.001.22141.22141.2134-15000.0014092956.89
120992005.08.03 09:57s/l604750.001.22141.22141.2134-15000.0014077956.89
121002005.08.03 09:57sell605350.001.22111.22411.2161
121012005.08.03 10:03sell605450.001.22101.22401.2160
121022005.08.03 10:04sell605550.001.22111.22411.2161
121032005.08.03 10:05sell605650.001.22111.22411.2161
121042005.08.03 10:05sell605750.001.22121.22421.2162
121052005.08.03 10:06s/l604850.001.22211.22211.2141-15000.0014062956.89
121062005.08.03 10:06s/l604950.001.22211.22211.2141-15000.0014047956.89
121072005.08.03 10:06sell605850.001.22181.22481.2168
121082005.08.03 10:07sell605950.001.22171.22471.2167
121092005.08.03 10:20s/l605050.001.22301.22301.2150-15000.0014032956.89
121102005.08.03 10:20s/l605150.001.22301.22301.2150-15000.0014017956.89
121112005.08.03 10:20sell606050.001.22271.22571.2177
121122005.08.03 10:21sell606150.001.22261.22561.2176
121132005.08.03 10:33s/l605250.001.22331.22331.2153-15000.0014002956.89
121142005.08.03 10:33sell606250.001.22301.22601.2180
121152005.08.03 10:42s/l605450.001.22401.22401.2160-15000.0013987956.89
121162005.08.03 10:42sell606350.001.22371.22671.2187
121172005.08.03 10:48s/l605350.001.22411.22411.2161-15000.0013972956.89
121182005.08.03 10:48s/l605550.001.22411.22411.2161-15000.0013957956.89
121192005.08.03 10:48s/l605650.001.22411.22411.2161-15000.0013942956.89
121202005.08.03 10:48sell606450.001.22381.22681.2188
121212005.08.03 10:49sell606550.001.22371.22671.2187
121222005.08.03 10:49sell606650.001.22381.22681.2188
121232005.08.03 10:50s/l605750.001.22421.22421.2162-15000.0013927956.89
121242005.08.03 10:50sell606750.001.22391.22691.2189
121252005.08.03 10:56s/l605950.001.22471.22471.2167-15000.0013912956.89
121262005.08.03 10:56sell606850.001.22441.22741.2194
121272005.08.03 10:56s/l605850.001.22481.22481.2168-15000.0013897956.89
121282005.08.03 10:56sell606950.001.22451.22751.2195
121292005.08.03 11:01s/l606050.001.22571.22571.2177-15000.0013882956.89
121302005.08.03 11:01s/l606150.001.22561.22561.2176-15000.0013867956.89
121312005.08.03 11:01sell607050.001.22541.22841.2204
121322005.08.03 11:02sell607150.001.22541.22841.2204
121332005.08.03 11:02s/l606250.001.22601.22601.2180-15000.0013852956.89
121342005.08.03 11:02sell607250.001.22571.22871.2207
121352005.08.03 11:07s/l606350.001.22671.22671.2187-15000.0013837956.89
121362005.08.03 11:07s/l606550.001.22671.22671.2187-15000.0013822956.89
121372005.08.03 11:07sell607350.001.22641.22941.2214
121382005.08.03 11:08sell607450.001.22631.22931.2213
121392005.08.03 11:08s/l606450.001.22681.22681.2188-15000.0013807956.89
121402005.08.03 11:08s/l606650.001.22681.22681.2188-15000.0013792956.89
121412005.08.03 11:08s/l606750.001.22691.22691.2189-15000.0013777956.89
121422005.08.03 11:08s/l606850.001.22741.22741.2194-15000.0013762956.89
121432005.08.03 11:08s/l606950.001.22751.22751.2195-15000.0013747956.89
121442005.08.03 11:08sell607550.001.22751.23051.2225
121452005.08.03 11:09sell607650.001.22751.23051.2225
121462005.08.03 11:09sell607750.001.22751.23051.2225
121472005.08.03 11:09sell607850.001.22751.23051.2225
121482005.08.03 11:10sell607950.001.22771.23071.2227
121492005.08.03 11:10s/l607050.001.22841.22841.2204-15000.0013732956.89
121502005.08.03 11:10s/l607150.001.22841.22841.2204-15000.0013717956.89
121512005.08.03 11:10sell608050.001.22821.23121.2232
121522005.08.03 11:10s/l607250.001.22871.22871.2207-15000.0013702956.89
121532005.08.03 11:10sell608150.001.22841.23141.2234
121542005.08.03 11:10sell608250.001.22861.23161.2236
121552005.08.03 11:11s/l607450.001.22931.22931.2213-15000.0013687956.89
121562005.08.03 11:11sell608350.001.22901.23201.2240
121572005.08.03 11:11s/l607350.001.22941.22941.2214-15000.0013672956.89
121582005.08.03 11:11sell608450.001.22921.23221.2242
121592005.08.03 11:23s/l607550.001.23051.23051.2225-15000.0013657956.89
121602005.08.03 11:23s/l607650.001.23051.23051.2225-15000.0013642956.89
121612005.08.03 11:23s/l607750.001.23051.23051.2225-15000.0013627956.89
121622005.08.03 11:23s/l607850.001.23051.23051.2225-15000.0013612956.89
121632005.08.03 11:23sell608550.001.23021.23321.2252
121642005.08.03 11:24sell608650.001.23031.23331.2253
121652005.08.03 11:24sell608750.001.23021.23321.2252
121662005.08.03 11:24sell608850.001.23031.23331.2253
121672005.08.03 11:25s/l607950.001.23071.23071.2227-15000.0013597956.89
121682005.08.03 11:25sell608950.001.23071.23371.2257
121692005.08.03 11:25s/l608050.001.23121.23121.2232-15000.0013582956.89
121702005.08.03 11:25sell609050.001.23091.23391.2259
121712005.08.03 11:26s/l608150.001.23141.23141.2234-15000.0013567956.89
121722005.08.03 11:26sell609150.001.23121.23421.2262
121732005.08.03 11:26s/l608250.001.23161.23161.2236-15000.0013552956.89
121742005.08.03 11:26sell609250.001.23131.23431.2263
121752005.08.03 11:41s/l608350.001.23201.23201.2240-15000.0013537956.89
121762005.08.03 11:41s/l608450.001.23221.23221.2242-15000.0013522956.89
121772005.08.03 11:41sell609350.001.23191.23491.2269
121782005.08.03 11:42sell609450.001.23191.23491.2269
121792005.08.03 17:00s/l608550.001.23321.23321.2252-15000.0013507956.89
121802005.08.03 17:00s/l608650.001.23331.23331.2253-15000.0013492956.89
121812005.08.03 17:00s/l608750.001.23321.23321.2252-15000.0013477956.89
121822005.08.03 17:00s/l608850.001.23331.23331.2253-15000.0013462956.89
121832005.08.03 17:00sell609550.001.23331.23631.2283
121842005.08.03 17:00sell609650.001.23321.23621.2282
121852005.08.03 17:00sell609750.001.23321.23621.2282
121862005.08.03 17:00sell609850.001.23331.23631.2283
121872005.08.03 17:52s/l608950.001.23371.23371.2257-15000.0013447956.89
121882005.08.03 17:52sell609950.001.23341.23641.2284
121892005.08.03 17:55s/l609050.001.23391.23391.2259-15000.0013432956.89
121902005.08.03 17:55sell610050.001.23381.23681.2288
121912005.08.03 18:05s/l609150.001.23421.23421.2262-15000.0013417956.89
121922005.08.03 18:05sell610150.001.23391.23691.2289
121932005.08.03 18:05s/l609250.001.23431.23431.2263-15000.0013402956.89
121942005.08.03 18:05sell610250.001.23401.23701.2290
121952005.08.04 03:16s/l609350.001.23491.23491.2269-14762.0013388194.89
121962005.08.04 03:16s/l609450.001.23491.23491.2269-14762.0013373432.89
121972005.08.04 03:16sell610350.001.23491.23791.2299
121982005.08.04 03:16sell610450.001.23531.23831.2303
121992005.08.04 03:17s/l609550.001.23631.23631.2283-14762.0013358670.89
122002005.08.04 03:17s/l609650.001.23621.23621.2282-14762.0013343908.89
122012005.08.04 03:17s/l609750.001.23621.23621.2282-14762.0013329146.89
122022005.08.04 03:17s/l609850.001.23631.23631.2283-14762.0013314384.89
122032005.08.04 03:17s/l609950.001.23641.23641.2284-14762.0013299622.89
122042005.08.04 03:17sell610550.001.23641.23941.2314
122052005.08.04 03:17s/l610050.001.23681.23681.2288-14762.0013284860.89
122062005.08.04 03:17s/l610150.001.23691.23691.2289-14762.0013270098.89
122072005.08.04 03:17sell610650.001.23661.23961.2316
122082005.08.04 03:17s/l610250.001.23701.23701.2290-14762.0013255336.89
122092005.08.04 03:17sell610750.001.23721.24021.2322
122102005.08.04 03:17s/l610350.001.23791.23791.2299-15000.0013240336.89
122112005.08.04 03:17s/l610450.001.23831.23831.2303-15000.0013225336.89
122122005.08.04 03:17sell610850.001.23811.24111.2331
122132005.08.04 03:18sell610950.001.23811.24111.2331
122142005.08.04 03:18sell611050.001.23811.24111.2331
122152005.08.04 03:18sell611150.001.23811.24111.2331
122162005.08.04 03:19sell611250.001.23811.24111.2331
122172005.08.04 04:31t/p610850.001.23311.24111.233125000.0013250336.89
122182005.08.04 04:31t/p610950.001.23311.24111.233125000.0013275336.89
122192005.08.04 04:31t/p611050.001.23311.24111.233125000.0013300336.89
122202005.08.04 04:31t/p611150.001.23311.24111.233125000.0013325336.89
122212005.08.04 04:31t/p611250.001.23311.24111.233125000.0013350336.89
122222005.08.04 04:34t/p610750.001.23221.24021.232225000.0013375336.89
122232005.08.04 09:15t/p610550.001.23141.23941.231425000.0013400336.89
122242005.08.04 09:15t/p610650.001.23161.23961.231625000.0013425336.89
122252005.08.04 09:15sell611350.001.23161.23461.2266
122262005.08.04 09:15sell611450.001.23231.23531.2273
122272005.08.04 09:15sell611550.001.23271.23571.2277
122282005.08.04 09:26sell611650.001.23261.23561.2276
122292005.08.04 09:26sell611750.001.23281.23581.2278
122302005.08.04 09:27sell611850.001.23271.23571.2277
122312005.08.04 09:27sell611950.001.23281.23581.2278
122322005.08.04 09:27sell612050.001.23281.23581.2278
122332005.08.04 12:03sell612150.001.23301.23601.2280
122342005.08.04 12:04sell612250.001.23291.23591.2279
122352005.08.04 12:17s/l611350.001.23461.23461.2266-15000.0013410336.89
122362005.08.04 12:17sell612350.001.23431.23731.2293
122372005.08.04 16:39s/l611450.001.23531.23531.2273-15000.0013395336.89
122382005.08.04 16:39sell612450.001.23511.23811.2301
122392005.08.04 16:39s/l611550.001.23571.23571.2277-15000.0013380336.89
122402005.08.04 16:39s/l611650.001.23561.23561.2276-15000.0013365336.89
122412005.08.04 16:39s/l611850.001.23571.23571.2277-15000.0013350336.89
122422005.08.04 16:39sell612550.001.23541.23841.2304
122432005.08.04 16:39s/l611750.001.23581.23581.2278-15000.0013335336.89
122442005.08.04 16:39s/l611950.001.23581.23581.2278-15000.0013320336.89
122452005.08.04 16:39s/l612050.001.23581.23581.2278-15000.0013305336.89
122462005.08.04 16:39s/l612250.001.23591.23591.2279-15000.0013290336.89
122472005.08.04 16:39sell612650.001.23561.23861.2306
122482005.08.04 16:39sell612750.001.23551.23851.2305
122492005.08.04 16:39sell612850.001.23541.23841.2304
122502005.08.04 16:39sell612950.001.23561.23861.2306
122512005.08.04 16:40s/l612150.001.23601.23601.2280-15000.0013275336.89
122522005.08.04 16:40sell613050.001.23671.23971.2317
122532005.08.04 16:40sell613150.001.23661.23961.2316
122542005.08.04 16:40sell613250.001.23661.23961.2316
122552005.08.04 16:52s/l612350.001.23731.23731.2293-15000.0013260336.89
122562005.08.04 16:52sell613350.001.23701.24001.2320
122572005.08.04 17:10s/l612450.001.23811.23811.2301-15000.0013245336.89
122582005.08.04 17:10sell613450.001.23781.24081.2328
122592005.08.04 17:11s/l612550.001.23841.23841.2304-15000.0013230336.89
122602005.08.04 17:11s/l612750.001.23851.23851.2305-15000.0013215336.89
122612005.08.04 17:11s/l612850.001.23841.23841.2304-15000.0013200336.89
122622005.08.04 17:11sell613550.001.23821.24121.2332
122632005.08.04 17:11s/l612650.001.23861.23861.2306-15000.0013185336.89
122642005.08.04 17:11s/l612950.001.23861.23861.2306-15000.0013170336.89
122652005.08.04 17:11sell613650.001.23831.24131.2333
122662005.08.04 17:11sell613750.001.23821.24121.2332
122672005.08.04 17:11sell613850.001.23841.24141.2334
122682005.08.04 17:11sell613950.001.23851.24151.2335
122692005.08.04 17:24s/l613150.001.23961.23961.2316-15000.0013155336.89
122702005.08.04 17:24s/l613250.001.23961.23961.2316-15000.0013140336.89
122712005.08.04 17:24sell614050.001.23931.24231.2343
122722005.08.04 17:24sell614150.001.23921.24221.2342
122732005.08.04 17:25s/l613050.001.23971.23971.2317-15000.0013125336.89
122742005.08.04 17:25sell614250.001.23951.24251.2345
122752005.08.04 17:25s/l613350.001.24001.24001.2320-15000.0013110336.89
122762005.08.04 17:25sell614350.001.23971.24271.2347
122772005.08.05 14:35t/p614050.001.23431.24231.234325714.0013136050.89
122782005.08.05 14:35t/p614150.001.23421.24221.234225714.0013161764.89
122792005.08.05 14:35t/p614250.001.23451.24251.234525714.0013187478.89
122802005.08.05 14:35t/p614350.001.23471.24271.234725714.0013213192.89
122812005.08.05 15:02t/p613850.001.23341.24141.233425714.0013238906.89
122822005.08.05 15:02t/p613950.001.23351.24151.233525714.0013264620.89
122832005.08.05 15:11t/p613450.001.23281.24081.232825714.0013290334.89
122842005.08.05 15:11t/p613550.001.23321.24121.233225714.0013316048.89
122852005.08.05 15:11t/p613650.001.23331.24131.233325714.0013341762.89
122862005.08.05 15:11t/p613750.001.23321.24121.233225714.0013367476.89
122872005.08.05 15:11sell614450.001.23321.23621.2282
122882005.08.05 15:11sell614550.001.23311.23611.2281
122892005.08.05 15:11sell614650.001.23441.23741.2294
122902005.08.05 15:11sell614750.001.23461.23761.2296
122912005.08.05 15:18sell614850.001.23471.23771.2297
122922005.08.05 15:19sell614950.001.23491.23791.2299
122932005.08.05 15:19sell615050.001.23511.23811.2301
122942005.08.05 15:20sell615150.001.23511.23811.2301
122952005.08.05 15:20sell615250.001.23501.23801.2300
122962005.08.05 15:20sell615350.001.23511.23811.2301
122972005.08.05 15:32s/l614550.001.23611.23611.2281-15000.0013352476.89
122982005.08.05 15:32sell615450.001.23581.23881.2308
122992005.08.05 15:32s/l614450.001.23621.23621.2282-15000.0013337476.89
123002005.08.05 15:32sell615550.001.23591.23891.2309
123012005.08.08 09:56s/l614650.001.23741.23741.2294-14762.0013322714.89
123022005.08.08 09:56sell615650.001.23711.24011.2321
123032005.08.08 09:57s/l614750.001.23761.23761.2296-14762.0013307952.89
123042005.08.08 09:57sell615750.001.23731.24031.2323
123052005.08.08 11:05s/l614850.001.23771.23771.2297-14762.0013293190.89
123062005.08.08 11:05sell615850.001.23741.24041.2324
123072005.08.08 11:06s/l614950.001.23791.23791.2299-14762.0013278428.89
123082005.08.08 11:06sell615950.001.23761.24061.2326
123092005.08.08 11:06s/l615250.001.23801.23801.2300-14762.0013263666.89
123102005.08.08 11:06sell616050.001.23771.24071.2327
123112005.08.08 11:06s/l615050.001.23811.23811.2301-14762.0013248904.89
123122005.08.08 11:06s/l615150.001.23811.23811.2301-14762.0013234142.89
123132005.08.08 11:06s/l615350.001.23811.23811.2301-14762.0013219380.89
123142005.08.08 11:06sell616150.001.23781.24081.2328
123152005.08.08 11:06sell616250.001.23791.24091.2329
123162005.08.08 11:07sell616350.001.23801.24101.2330
123172005.08.08 11:34s/l615450.001.23881.23881.2308-14762.0013204618.89
123182005.08.08 11:34sell616450.001.23851.24151.2335
123192005.08.08 11:35s/l615550.001.23891.23891.2309-14762.0013189856.89
123202005.08.08 11:35sell616550.001.23861.24161.2336
123212005.08.09 03:10s/l615650.001.24011.24011.2321-14762.0013175094.89
123222005.08.09 03:10sell616650.001.23981.24281.2348
123232005.08.09 07:57s/l615750.001.24031.24031.2323-14762.0013160332.89
123242005.08.09 07:57s/l615850.001.24041.24041.2324-14762.0013145570.89
123252005.08.09 07:57s/l615950.001.24061.24061.2326-14762.0013130808.89
123262005.08.09 07:57s/l616050.001.24071.24071.2327-14762.0013116046.89
123272005.08.09 07:57s/l616150.001.24081.24081.2328-14762.0013101284.89
123282005.08.09 07:57s/l616250.001.24091.24091.2329-14762.0013086522.89
123292005.08.09 07:57s/l616350.001.24101.24101.2330-14762.0013071760.89
123302005.08.09 07:57s/l616450.001.24151.24151.2335-14762.0013056998.89
123312005.08.09 07:57s/l616550.001.24161.24161.2336-14762.0013042236.89
123322005.08.09 07:57sell616750.001.24131.24431.2363
123332005.08.09 07:57sell616850.001.24131.24431.2363
123342005.08.09 07:58sell616950.001.24131.24431.2363
123352005.08.09 07:58sell617050.001.24131.24431.2363
123362005.08.09 07:59sell617150.001.24131.24431.2363
123372005.08.09 07:59sell617250.001.24131.24431.2363
123382005.08.09 10:42t/p616750.001.23631.24431.236325000.0013067236.89
123392005.08.09 10:42t/p616850.001.23631.24431.236325000.0013092236.89
123402005.08.09 10:42t/p616950.001.23631.24431.236325000.0013117236.89
123412005.08.09 10:42t/p617050.001.23631.24431.236325000.0013142236.89
123422005.08.09 10:42t/p617150.001.23631.24431.236325000.0013167236.89
123432005.08.09 10:42t/p617250.001.23631.24431.236325000.0013192236.89
123442005.08.09 14:47t/p616650.001.23481.24281.234825000.0013217236.89
123452005.08.09 14:47sell617350.001.23481.23781.2298
123462005.08.09 14:47sell617450.001.23501.23801.2300
123472005.08.09 14:48sell617550.001.23531.23831.2303
123482005.08.09 14:49sell617650.001.23531.23831.2303
123492005.08.09 14:49sell617750.001.23551.23851.2305
123502005.08.09 14:49sell617850.001.23551.23851.2305
123512005.08.09 14:50sell617950.001.23561.23861.2306
123522005.08.09 14:50sell618050.001.23551.23851.2305
123532005.08.09 14:50sell618150.001.23571.23871.2307
123542005.08.09 14:50sell618250.001.23561.23861.2306
123552005.08.09 20:33s/l617350.001.23781.23781.2298-15000.0013202236.89
123562005.08.09 20:33s/l617450.001.23801.23801.2300-15000.0013187236.89
123572005.08.09 20:33s/l617550.001.23831.23831.2303-15000.0013172236.89
123582005.08.09 20:33s/l617650.001.23831.23831.2303-15000.0013157236.89
123592005.08.09 20:33sell618350.001.23811.24111.2331
123602005.08.09 20:33sell618450.001.23811.24111.2331
123612005.08.09 20:33sell618550.001.23811.24111.2331
123622005.08.09 20:34sell618650.001.23811.24111.2331
123632005.08.10 00:26s/l617750.001.23851.23851.2305-14762.0013142474.89
123642005.08.10 00:26s/l617850.001.23851.23851.2305-14762.0013127712.89
123652005.08.10 00:26s/l618050.001.23851.23851.2305-14762.0013112950.89
123662005.08.10 00:27s/l617950.001.23861.23861.2306-14762.0013098188.89
123672005.08.10 00:27s/l618150.001.23871.23871.2307-14762.0013083426.89
123682005.08.10 00:27s/l618250.001.23861.23861.2306-14762.0013068664.89
123692005.08.10 07:30sell618750.001.23801.24101.2330
123702005.08.10 07:30sell618850.001.23811.24111.2331
123712005.08.10 07:30sell618950.001.23811.24111.2331
123722005.08.10 07:30sell619050.001.23801.24101.2330
123732005.08.10 07:30sell619150.001.23811.24111.2331
123742005.08.10 07:31sell619250.001.23811.24111.2331
123752005.08.10 11:11s/l618350.001.24111.24111.2331-14762.0013053902.89
123762005.08.10 11:11s/l618450.001.24111.24111.2331-14762.0013039140.89
123772005.08.10 11:11s/l618550.001.24111.24111.2331-14762.0013024378.89
123782005.08.10 11:11s/l618650.001.24111.24111.2331-14762.0013009616.89
123792005.08.10 11:11s/l618750.001.24101.24101.2330-15000.0012994616.89
123802005.08.10 11:11s/l618850.001.24111.24111.2331-15000.0012979616.89
123812005.08.10 11:11s/l618950.001.24111.24111.2331-15000.0012964616.89
123822005.08.10 11:11s/l619050.001.24101.24101.2330-15000.0012949616.89
123832005.08.10 11:11s/l619150.001.24111.24111.2331-15000.0012934616.89
123842005.08.10 11:11s/l619250.001.24111.24111.2331-15000.0012919616.89
123852005.08.10 11:11buy619350.001.24021.23721.2452
123862005.08.10 11:11buy619450.001.24021.23721.2452
123872005.08.10 11:11buy619550.001.23941.23641.2444
123882005.08.10 12:01buy619650.001.23951.23651.2445
123892005.08.10 12:01buy619750.001.23941.23641.2444
123902005.08.10 12:02buy619850.001.23931.23631.2443
123912005.08.10 12:02buy619950.001.23931.23631.2443
123922005.08.10 12:03buy620050.001.23941.23641.2444
123932005.08.10 12:15buy620150.001.23941.23641.2444
123942005.08.10 12:15buy620250.001.23951.23651.2445
123952005.08.10 15:22s/l619350.001.23721.23721.2452-15000.0012904616.89
123962005.08.10 15:22s/l619450.001.23721.23721.2452-15000.0012889616.89
123972005.08.10 15:22buy620350.001.23751.23451.2425
123982005.08.10 15:23buy620450.001.23751.23451.2425
123992005.08.10 17:18s/l619550.001.23641.23641.2444-15000.0012874616.89
124002005.08.10 17:18s/l619650.001.23651.23651.2445-15000.0012859616.89
124012005.08.10 17:18s/l619750.001.23641.23641.2444-15000.0012844616.89
124022005.08.10 17:18s/l619850.001.23631.23631.2443-15000.0012829616.89
124032005.08.10 17:18s/l619950.001.23631.23631.2443-15000.0012814616.89
124042005.08.10 17:18s/l620050.001.23641.23641.2444-15000.0012799616.89
124052005.08.10 17:18s/l620150.001.23641.23641.2444-15000.0012784616.89
124062005.08.10 17:18s/l620250.001.23651.23651.2445-15000.0012769616.89
124072005.08.10 17:18buy620550.001.23531.23231.2403
124082005.08.10 17:19buy620650.001.23531.23231.2403
124092005.08.10 17:19buy620750.001.23531.23231.2403
124102005.08.10 17:20buy620850.001.23531.23231.2403
124112005.08.10 17:27buy620950.001.23531.23231.2403
124122005.08.10 17:29buy621050.001.23531.23231.2403
124132005.08.10 17:30buy621150.001.23511.23211.2401
124142005.08.10 17:30buy621250.001.23501.23201.2400
124152005.08.10 17:32s/l620350.001.23451.23451.2425-15000.0012754616.89
124162005.08.10 17:32s/l620450.001.23451.23451.2425-15000.0012739616.89
124172005.08.10 17:32buy621350.001.23461.23161.2396
124182005.08.10 17:33buy621450.001.23461.23161.2396
124192005.08.11 02:45t/p621350.001.23961.23161.239624511.5012764128.39
124202005.08.11 02:45t/p621450.001.23961.23161.239624511.5012788639.89
124212005.08.11 03:12t/p621250.001.24001.23201.240024511.5012813151.39
124222005.08.11 03:17t/p621150.001.24011.23211.240124511.5012837662.89
124232005.08.11 03:17t/p620550.001.24031.23231.240324511.5012862174.39
124242005.08.11 03:17t/p620650.001.24031.23231.240324511.5012886685.89
124252005.08.11 03:17t/p620750.001.24031.23231.240324511.5012911197.39
124262005.08.11 03:17t/p620850.001.24031.23231.240324511.5012935708.89
124272005.08.11 03:17t/p620950.001.24031.23231.240324511.5012960220.39
124282005.08.11 03:17t/p621050.001.24031.23231.240324511.5012984731.89
124292005.08.11 03:23buy621550.001.24011.23711.2451
124302005.08.11 03:23buy621650.001.24021.23721.2452
124312005.08.11 03:23buy621750.001.24011.23711.2451
124322005.08.11 03:23buy621850.001.24021.23721.2452
124332005.08.11 03:24buy621950.001.24011.23711.2451
124342005.08.11 03:24buy622050.001.24021.23721.2452
124352005.08.11 03:24buy622150.001.24031.23731.2453
124362005.08.11 03:50buy622250.001.24041.23741.2454
124372005.08.11 03:50buy622350.001.24051.23751.2455
124382005.08.11 03:51buy622450.001.24041.23741.2454
124392005.08.11 21:31t/p621550.001.24511.23711.245125000.0013009731.89
124402005.08.11 21:31t/p621650.001.24521.23721.245225000.0013034731.89
124412005.08.11 21:31t/p621750.001.24511.23711.245125000.0013059731.89
124422005.08.11 21:31t/p621850.001.24521.23721.245225000.0013084731.89
124432005.08.11 21:31t/p621950.001.24511.23711.245125000.0013109731.89
124442005.08.11 21:31t/p622050.001.24521.23721.245225000.0013134731.89
124452005.08.11 21:34t/p622150.001.24531.23731.245325000.0013159731.89
124462005.08.11 21:34t/p622250.001.24541.23741.245425000.0013184731.89
124472005.08.11 21:34t/p622350.001.24551.23751.245525000.0013209731.89
124482005.08.11 21:34t/p622450.001.24541.23741.245425000.0013234731.89
124492005.08.11 21:35buy622550.001.24531.24231.2503
124502005.08.11 21:35buy622650.001.24491.24191.2499
124512005.08.11 21:35buy622750.001.24451.24151.2495
124522005.08.11 21:38buy622850.001.24451.24151.2495
124532005.08.11 21:39buy622950.001.24461.24161.2496
124542005.08.11 21:40buy623050.001.24401.24101.2490
124552005.08.11 21:41buy623150.001.24401.24101.2490
124562005.08.11 21:41buy623250.001.24401.24101.2490
124572005.08.12 14:48buy623350.001.24371.24071.2487
124582005.08.12 14:48buy623450.001.24351.24051.2485
124592005.08.12 14:53s/l622550.001.24231.24231.2503-16465.5013218266.39
124602005.08.12 14:53buy623550.001.24251.23951.2475
124612005.08.12 14:53s/l622650.001.24191.24191.2499-16465.5013201800.89
124622005.08.12 14:53s/l622750.001.24151.24151.2495-16465.5013185335.39
124632005.08.12 14:53s/l622850.001.24151.24151.2495-16465.5013168869.89
124642005.08.12 14:53s/l622950.001.24161.24161.2496-16465.5013152404.39
124652005.08.12 14:53buy623650.001.24181.23881.2468
124662005.08.12 14:54buy623750.001.24151.23851.2465
124672005.08.12 14:54buy623850.001.24151.23851.2465
124682005.08.12 14:54buy623950.001.24151.23851.2465
124692005.08.12 14:55s/l623050.001.24101.24101.2490-16465.5013135938.89
124702005.08.12 14:55s/l623150.001.24101.24101.2490-16465.5013119473.39
124712005.08.12 14:55s/l623250.001.24101.24101.2490-16465.5013103007.89
124722005.08.12 14:55buy624050.001.24131.23831.2463
124732005.08.12 14:55buy624150.001.24111.23811.2461
124742005.08.12 14:55s/l623350.001.24071.24071.2487-15000.0013088007.89
124752005.08.12 14:55buy624250.001.24101.23801.2460
124762005.08.12 14:55buy624350.001.24111.23811.2461
124772005.08.12 14:55s/l623450.001.24051.24051.2485-15000.0013073007.89
124782005.08.12 14:55buy624450.001.24081.23781.2458
124792005.08.12 15:02s/l623550.001.23951.23951.2475-15000.0013058007.89
124802005.08.12 15:02buy624550.001.23981.23681.2448
124812005.08.12 15:07s/l623650.001.23881.23881.2468-15000.0013043007.89
124822005.08.12 15:07buy624650.001.23901.23601.2440
124832005.08.12 15:08s/l623750.001.23851.23851.2465-15000.0013028007.89
124842005.08.12 15:08s/l623850.001.23851.23851.2465-15000.0013013007.89
124852005.08.12 15:08s/l623950.001.23851.23851.2465-15000.0012998007.89
124862005.08.12 15:08buy624750.001.23871.23571.2437
124872005.08.12 15:08s/l624050.001.23831.23831.2463-15000.0012983007.89
124882005.08.12 15:08buy624850.001.23861.23561.2436
124892005.08.12 15:08buy624950.001.23871.23571.2437
124902005.08.12 15:09buy625050.001.23881.23581.2438
124912005.08.12 15:46t/p624850.001.24361.23561.243625000.0013008007.89
124922005.08.12 16:00t/p624650.001.24401.23601.244025000.0013033007.89
124932005.08.12 16:00t/p624750.001.24371.23571.243725000.0013058007.89
124942005.08.12 16:00t/p624950.001.24371.23571.243725000.0013083007.89
124952005.08.12 16:00t/p625050.001.24381.23581.243825000.0013108007.89
124962005.08.14 00:00t/p624450.001.24581.23781.245825000.0013133007.89
124972005.08.14 00:00t/p624550.001.24481.23681.244825000.0013158007.89
124982005.08.14 23:20t/p624250.001.24601.23801.246025000.0013183007.89
124992005.08.14 23:21t/p624150.001.24611.23811.246125000.0013208007.89
125002005.08.14 23:21t/p624350.001.24611.23811.246125000.0013233007.89
125012005.08.14 23:45buy625150.001.24541.24241.2504
125022005.08.14 23:45buy625250.001.24551.24251.2505
125032005.08.14 23:45buy625350.001.24541.24241.2504
125042005.08.14 23:45buy625450.001.24551.24251.2505
125052005.08.14 23:47buy625550.001.24541.24241.2504
125062005.08.14 23:47buy625650.001.24551.24251.2505
125072005.08.14 23:48buy625750.001.24561.24261.2506
125082005.08.14 23:48buy625850.001.24551.24251.2505
125092005.08.14 23:48buy625950.001.24561.24261.2506
125102005.08.14 23:50buy626050.001.24541.24241.2504
125112005.08.15 02:44s/l625150.001.24241.24241.2504-15488.5013217519.39
125122005.08.15 02:44s/l625250.001.24251.24251.2505-15488.5013202030.89
125132005.08.15 02:44s/l625350.001.24241.24241.2504-15488.5013186542.39
125142005.08.15 02:44s/l625450.001.24251.24251.2505-15488.5013171053.89
125152005.08.15 02:44s/l625550.001.24241.24241.2504-15488.5013155565.39
125162005.08.15 02:44s/l625650.001.24251.24251.2505-15488.5013140076.89
125172005.08.15 02:44s/l625750.001.24261.24261.2506-15488.5013124588.39
125182005.08.15 02:44s/l625850.001.24251.24251.2505-15488.5013109099.89
125192005.08.15 02:44s/l625950.001.24261.24261.2506-15488.5013093611.39
125202005.08.15 02:44s/l626050.001.24241.24241.2504-15488.5013078122.89
125212005.08.15 02:46sell626150.001.24291.24591.2379
125222005.08.15 02:47sell626250.001.24291.24591.2379
125232005.08.15 02:48sell626350.001.24291.24591.2379
125242005.08.15 02:54sell626450.001.24291.24591.2379
125252005.08.15 02:55sell626550.001.24281.24581.2378
125262005.08.15 02:55sell626650.001.24291.24591.2379
125272005.08.15 11:55t/p626150.001.23791.24591.237925000.0013103122.89
125282005.08.15 11:55t/p626250.001.23791.24591.237925000.0013128122.89
125292005.08.15 11:55t/p626350.001.23791.24591.237925000.0013153122.89
125302005.08.15 11:55t/p626450.001.23791.24591.237925000.0013178122.89
125312005.08.15 11:55t/p626650.001.23791.24591.237925000.0013203122.89
125322005.08.15 11:56t/p626550.001.23781.24581.237825000.0013228122.89
125332005.08.15 11:57sell626750.001.23811.24111.2331
125342005.08.15 11:57sell626850.001.23851.24151.2335
125352005.08.15 11:57sell626950.001.23841.24141.2334
125362005.08.15 11:58sell627050.001.23831.24131.2333
125372005.08.15 11:58sell627150.001.23841.24141.2334
125382005.08.15 11:59sell627250.001.23851.24151.2335
125392005.08.15 12:00sell627350.001.23861.24161.2336
125402005.08.15 12:00sell627450.001.23851.24151.2335
125412005.08.15 12:00sell627550.001.23861.24161.2336
125422005.08.15 12:01sell627650.001.23851.24151.2335
125432005.08.16 03:07t/p627350.001.23361.24161.233625238.0013253360.89
125442005.08.16 03:07t/p627550.001.23361.24161.233625238.0013278598.89
125452005.08.16 03:07t/p626850.001.23351.24151.233525238.0013303836.89
125462005.08.16 03:07t/p626950.001.23341.24141.233425238.0013329074.89
125472005.08.16 03:07t/p627050.001.23331.24131.233325238.0013354312.89
125482005.08.16 03:07t/p627150.001.23341.24141.233425238.0013379550.89
125492005.08.16 03:07t/p627250.001.23351.24151.233525238.0013404788.89
125502005.08.16 03:07t/p627450.001.23351.24151.233525238.0013430026.89
125512005.08.16 03:07t/p627650.001.23351.24151.233525238.0013455264.89
125522005.08.16 03:10t/p626750.001.23311.24111.233125238.0013480502.89
125532005.08.16 03:30sell627750.001.23371.23671.2287
125542005.08.16 03:31sell627850.001.23371.23671.2287
125552005.08.16 03:31sell627950.001.23361.23661.2286
125562005.08.16 03:32sell628050.001.23371.23671.2287
125572005.08.16 03:33sell628150.001.23361.23661.2286
125582005.08.16 03:33sell628250.001.23351.23651.2285
125592005.08.16 03:45sell628350.001.23351.23651.2285
125602005.08.16 03:45sell628450.001.23341.23641.2284
125612005.08.16 03:47sell628550.001.23351.23651.2285
125622005.08.16 03:47sell628650.001.23341.23641.2284
125632005.08.16 08:20s/l628450.001.23641.23641.2284-15000.0013465502.89
125642005.08.16 08:20s/l628650.001.23641.23641.2284-15000.0013450502.89
125652005.08.16 08:20sell628750.001.23611.23911.2311
125662005.08.16 08:20s/l628250.001.23651.23651.2285-15000.0013435502.89
125672005.08.16 08:20s/l628350.001.23651.23651.2285-15000.0013420502.89
125682005.08.16 08:20s/l628550.001.23651.23651.2285-15000.0013405502.89
125692005.08.16 08:20sell628850.001.23621.23921.2312
125702005.08.16 08:20sell628950.001.23611.23911.2311
125712005.08.16 08:21sell629050.001.23601.23901.2310
125722005.08.16 08:21sell629150.001.23621.23921.2312
125732005.08.16 09:09s/l627750.001.23671.23671.2287-15000.0013390502.89
125742005.08.16 09:09s/l627850.001.23671.23671.2287-15000.0013375502.89
125752005.08.16 09:09s/l627950.001.23661.23661.2286-15000.0013360502.89
125762005.08.16 09:09s/l628050.001.23671.23671.2287-15000.0013345502.89
125772005.08.16 09:09s/l628150.001.23661.23661.2286-15000.0013330502.89
125782005.08.16 09:09sell629250.001.23641.23941.2314
125792005.08.16 09:10sell629350.001.23671.23971.2317
125802005.08.16 09:10sell629450.001.23661.23961.2316
125812005.08.16 09:10sell629550.001.23651.23951.2315
125822005.08.16 09:11sell629650.001.23641.23941.2314
125832005.08.16 12:51t/p629350.001.23171.23971.231725000.0013355502.89
125842005.08.16 13:01t/p629450.001.23161.23961.231625000.0013380502.89
125852005.08.16 13:01t/p629550.001.23151.23951.231525000.0013405502.89
125862005.08.16 13:04t/p629250.001.23141.23941.231425000.0013430502.89
125872005.08.16 13:04t/p629650.001.23141.23941.231425000.0013455502.89
125882005.08.16 13:05t/p628850.001.23121.23921.231225000.0013480502.89
125892005.08.16 13:05t/p629150.001.23121.23921.231225000.0013505502.89
125902005.08.16 13:05t/p628750.001.23111.23911.231125000.0013530502.89
125912005.08.16 13:05t/p628950.001.23111.23911.231125000.0013555502.89
125922005.08.16 14:35t/p629050.001.23101.23901.231025000.0013580502.89
125932005.08.16 14:35sell629750.001.23141.23441.2264
125942005.08.16 14:35sell629850.001.23151.23451.2265
125952005.08.16 14:35sell629950.001.23141.23441.2264
125962005.08.16 14:35sell630050.001.23131.23431.2263
125972005.08.16 14:35sell630150.001.23141.23441.2264
125982005.08.16 14:37sell630250.001.23141.23441.2264
125992005.08.16 14:37sell630350.001.23161.23461.2266
126002005.08.16 14:38sell630450.001.23181.23481.2268
126012005.08.16 14:38sell630550.001.23171.23471.2267
126022005.08.16 14:38sell630650.001.23161.23461.2266
126032005.08.16 17:07s/l629750.001.23441.23441.2264-15000.0013565502.89
126042005.08.16 17:07s/l629850.001.23451.23451.2265-15000.0013550502.89
126052005.08.16 17:07s/l629950.001.23441.23441.2264-15000.0013535502.89
126062005.08.16 17:07s/l630050.001.23431.23431.2263-15000.0013520502.89
126072005.08.16 17:07s/l630150.001.23441.23441.2264-15000.0013505502.89
126082005.08.16 17:07s/l630250.001.23441.23441.2264-15000.0013490502.89
126092005.08.16 17:07sell630750.001.23421.23721.2292
126102005.08.16 17:08sell630850.001.23421.23721.2292
126112005.08.16 17:09s/l630350.001.23461.23461.2266-15000.0013475502.89
126122005.08.16 17:09s/l630650.001.23461.23461.2266-15000.0013460502.89
126132005.08.16 17:09sell630950.001.23431.23731.2293
126142005.08.16 17:09sell631050.001.23421.23721.2292
126152005.08.16 17:10sell631150.001.23431.23731.2293
126162005.08.16 17:10sell631250.001.23431.23731.2293
126172005.08.16 17:35sell631350.001.23421.23721.2292
126182005.08.16 17:35sell631450.001.23431.23731.2293
126192005.08.16 17:36s/l630550.001.23471.23471.2267-15000.0013445502.89
126202005.08.16 17:36sell631550.001.23441.23741.2294
126212005.08.16 17:37s/l630450.001.23481.23481.2268-15000.0013430502.89
126222005.08.16 17:37sell631650.001.23451.23751.2295
126232005.08.17 08:26t/p631550.001.22941.23741.229425238.0013455740.89
126242005.08.17 08:26t/p631650.001.22951.23751.229525238.0013480978.89
126252005.08.17 08:26t/p630950.001.22931.23731.229325238.0013506216.89
126262005.08.17 08:26t/p631150.001.22931.23731.229325238.0013531454.89
126272005.08.17 08:26t/p631250.001.22931.23731.229325238.0013556692.89
126282005.08.17 08:26t/p631450.001.22931.23731.229325238.0013581930.89
126292005.08.17 08:31t/p630750.001.22921.23721.229225238.0013607168.89
126302005.08.17 08:31t/p630850.001.22921.23721.229225238.0013632406.89
126312005.08.17 08:31t/p631050.001.22921.23721.229225238.0013657644.89
126322005.08.17 08:31t/p631350.001.22921.23721.229225238.0013682882.89
126332005.08.17 08:31sell631750.001.23091.23391.2259
126342005.08.17 13:11sell631850.001.23101.23401.2260
126352005.08.17 13:12sell631950.001.23111.23411.2261
126362005.08.17 13:13sell632050.001.23111.23411.2261
126372005.08.17 15:02sell632150.001.23101.23401.2260
126382005.08.17 15:02sell632250.001.23091.23391.2259
126392005.08.17 15:03sell632350.001.23091.23391.2259
126402005.08.17 15:03sell632450.001.23111.23411.2261
126412005.08.17 15:03sell632550.001.23121.23421.2262
126422005.08.17 15:03sell632650.001.23121.23421.2262
126432005.08.18 02:53t/p632550.001.22621.23421.226225238.0013708120.89
126442005.08.18 02:53t/p632650.001.22621.23421.226225238.0013733358.89
126452005.08.18 10:30t/p631750.001.22591.23391.225925238.0013758596.89
126462005.08.18 10:30t/p631850.001.22601.23401.226025238.0013783834.89
126472005.08.18 10:30t/p631950.001.22611.23411.226125238.0013809072.89
126482005.08.18 10:30t/p632050.001.22611.23411.226125238.0013834310.89
126492005.08.18 10:30t/p632150.001.22601.23401.226025238.0013859548.89
126502005.08.18 10:30t/p632250.001.22591.23391.225925238.0013884786.89
126512005.08.18 10:30t/p632350.001.22591.23391.225925238.0013910024.89
126522005.08.18 10:30t/p632450.001.22611.23411.226125238.0013935262.89
126532005.08.18 10:30sell632750.001.22601.22901.2210
126542005.08.18 10:30sell632850.001.22611.22911.2211
126552005.08.18 10:30sell632950.001.22681.22981.2218
126562005.08.18 10:30sell633050.001.22681.22981.2218
126572005.08.18 10:31sell633150.001.22681.22981.2218
126582005.08.18 10:36sell633250.001.22681.22981.2218
126592005.08.18 10:36sell633350.001.22681.22981.2218
126602005.08.18 10:37sell633450.001.22681.22981.2218
126612005.08.18 10:39sell633550.001.22681.22981.2218
126622005.08.18 10:39sell633650.001.22691.22991.2219
126632005.08.18 13:05t/p633650.001.22191.22991.221925000.0013960262.89
126642005.08.18 13:08t/p632950.001.22181.22981.221825000.0013985262.89
126652005.08.18 13:08t/p633050.001.22181.22981.221825000.0014010262.89
126662005.08.18 13:08t/p633150.001.22181.22981.221825000.0014035262.89
126672005.08.18 13:08t/p633250.001.22181.22981.221825000.0014060262.89
126682005.08.18 13:08t/p633350.001.22181.22981.221825000.0014085262.89
126692005.08.18 13:08t/p633450.001.22181.22981.221825000.0014110262.89
126702005.08.18 13:08t/p633550.001.22181.22981.221825000.0014135262.89
126712005.08.18 14:19t/p632850.001.22111.22911.221125000.0014160262.89
126722005.08.18 14:20t/p632750.001.22101.22901.221025000.0014185262.89
126732005.08.18 14:30sell633750.001.22171.22471.2167
126742005.08.18 14:30sell633850.001.22161.22461.2166
126752005.08.18 14:30sell633950.001.22151.22451.2165
126762005.08.18 14:30sell634050.001.22171.22471.2167
126772005.08.18 14:30sell634150.001.22161.22461.2166
126782005.08.18 14:30sell634250.001.22151.22451.2165
126792005.08.18 14:31sell634350.001.22171.22471.2167
126802005.08.18 14:31sell634450.001.22161.22461.2166
126812005.08.18 14:31sell634550.001.22151.22451.2165
126822005.08.18 14:32sell634650.001.22161.22461.2166
126832005.08.18 16:07t/p633750.001.21671.22471.216725000.0014210262.89
126842005.08.18 16:07t/p634050.001.21671.22471.216725000.0014235262.89
126852005.08.18 16:07t/p634350.001.21671.22471.216725000.0014260262.89
126862005.08.18 16:07t/p633850.001.21661.22461.216625000.0014285262.89
126872005.08.18 16:07t/p633950.001.21651.22451.216525000.0014310262.89
126882005.08.18 16:07t/p634150.001.21661.22461.216625000.0014335262.89
126892005.08.18 16:07t/p634250.001.21651.22451.216525000.0014360262.89
126902005.08.18 16:07t/p634450.001.21661.22461.216625000.0014385262.89
126912005.08.18 16:07t/p634550.001.21651.22451.216525000.0014410262.89
126922005.08.18 16:07t/p634650.001.21661.22461.216625000.0014435262.89
126932005.08.18 16:08sell634750.001.21691.21991.2119
126942005.08.18 16:08sell634850.001.21691.21991.2119
126952005.08.18 16:16sell634950.001.21681.21981.2118
126962005.08.18 16:17sell635050.001.21691.21991.2119
126972005.08.18 16:17sell635150.001.21681.21981.2118
126982005.08.18 16:18sell635250.001.21681.21981.2118
126992005.08.18 16:30sell635350.001.21701.22001.2120
127002005.08.18 16:30sell635450.001.21691.21991.2119
127012005.08.18 16:30sell635550.001.21681.21981.2118
127022005.08.18 16:30sell635650.001.21701.22001.2120
127032005.08.22 12:45s/l634750.001.21991.21991.2119-14048.0014421214.89
127042005.08.22 12:45s/l634850.001.21991.21991.2119-14048.0014407166.89
127052005.08.22 12:45s/l634950.001.21981.21981.2118-14048.0014393118.89
127062005.08.22 12:45s/l635050.001.21991.21991.2119-14048.0014379070.89
127072005.08.22 12:45s/l635150.001.21981.21981.2118-14048.0014365022.89
127082005.08.22 12:45s/l635250.001.21981.21981.2118-14048.0014350974.89
127092005.08.22 12:45s/l635350.001.22001.22001.2120-14048.0014336926.89
127102005.08.22 12:45s/l635450.001.21991.21991.2119-14048.0014322878.89
127112005.08.22 12:45s/l635550.001.21981.21981.2118-14048.0014308830.89
127122005.08.22 12:45s/l635650.001.22001.22001.2120-14048.0014294782.89
127132005.08.22 12:45buy635750.001.21951.21651.2245
127142005.08.22 12:45buy635850.001.21841.21541.2234
127152005.08.22 12:45buy635950.001.21841.21541.2234
127162005.08.22 12:45buy636050.001.21841.21541.2234
127172005.08.22 12:46buy636150.001.21841.21541.2234
127182005.08.22 12:47buy636250.001.21841.21541.2234
127192005.08.22 12:47buy636350.001.21841.21541.2234
127202005.08.22 12:48buy636450.001.21841.21541.2234
127212005.08.22 12:50buy636550.001.21841.21541.2234
127222005.08.22 12:52buy636650.001.21841.21541.2234
127232005.08.22 14:07t/p635850.001.22341.21541.223425000.0014319782.89
127242005.08.22 14:07t/p635950.001.22341.21541.223425000.0014344782.89
127252005.08.22 14:07t/p636050.001.22341.21541.223425000.0014369782.89
127262005.08.22 14:07t/p636150.001.22341.21541.223425000.0014394782.89
127272005.08.22 14:07t/p636250.001.22341.21541.223425000.0014419782.89
127282005.08.22 14:07t/p636350.001.22341.21541.223425000.0014444782.89
127292005.08.22 14:07t/p636450.001.22341.21541.223425000.0014469782.89
127302005.08.22 14:07t/p636550.001.22341.21541.223425000.0014494782.89
127312005.08.22 14:07t/p636650.001.22341.21541.223425000.0014519782.89
127322005.08.23 09:51t/p635750.001.22451.21651.224524511.5014544294.39
127332005.08.23 09:52buy636750.001.22431.22131.2293
127342005.08.23 09:52buy636850.001.22401.22101.2290
127352005.08.23 09:52buy636950.001.22391.22091.2289
127362005.08.23 10:00buy637050.001.22391.22091.2289
127372005.08.23 10:00buy637150.001.22381.22081.2288
127382005.08.23 10:00buy637250.001.22391.22091.2289
127392005.08.23 10:00buy637350.001.22381.22081.2288
127402005.08.23 10:01buy637450.001.22381.22081.2288
127412005.08.23 10:01buy637550.001.22371.22071.2287
127422005.08.23 10:01buy637650.001.22381.22081.2288
127432005.08.23 14:45s/l636750.001.22131.22131.2293-15000.0014529294.39
127442005.08.23 14:45buy637750.001.22161.21861.2266
127452005.08.23 14:48s/l636850.001.22101.22101.2290-15000.0014514294.39
127462005.08.23 14:48buy637850.001.22131.21831.2263
127472005.08.23 14:49s/l636950.001.22091.22091.2289-15000.0014499294.39
127482005.08.23 14:49s/l637050.001.22091.22091.2289-15000.0014484294.39
127492005.08.23 14:49s/l637250.001.22091.22091.2289-15000.0014469294.39
127502005.08.23 14:49buy637950.001.22121.21821.2262
127512005.08.23 14:50buy638050.001.22131.21831.2263
127522005.08.23 14:55buy638150.001.22131.21831.2263
127532005.08.23 14:56s/l637150.001.22081.22081.2288-15000.0014454294.39
127542005.08.23 14:56s/l637350.001.22081.22081.2288-15000.0014439294.39
127552005.08.23 14:56s/l637450.001.22081.22081.2288-15000.0014424294.39
127562005.08.23 14:56s/l637550.001.22071.22071.2287-15000.0014409294.39
127572005.08.23 14:56s/l637650.001.22081.22081.2288-15000.0014394294.39
127582005.08.23 14:56buy638250.001.22101.21801.2260
127592005.08.23 14:56buy638350.001.22091.21791.2259
127602005.08.23 14:56buy638450.001.22101.21801.2260
127612005.08.23 14:57buy638550.001.22101.21801.2260
127622005.08.23 14:57buy638650.001.22081.21781.2258
127632005.08.24 06:30s/l637750.001.21861.21861.2266-15488.5014378805.89
127642005.08.24 06:30s/l637850.001.21831.21831.2263-15488.5014363317.39
127652005.08.24 06:30s/l637950.001.21821.21821.2262-15488.5014347828.89
127662005.08.24 06:30s/l638050.001.21831.21831.2263-15488.5014332340.39
127672005.08.24 06:30s/l638150.001.21831.21831.2263-15488.5014316851.89
127682005.08.24 06:30s/l638250.001.21801.21801.2260-15488.5014301363.39
127692005.08.24 06:30s/l638350.001.21791.21791.2259-15488.5014285874.89
127702005.08.24 06:30s/l638450.001.21801.21801.2260-15488.5014270386.39
127712005.08.24 06:30s/l638550.001.21801.21801.2260-15488.5014254897.89
127722005.08.24 06:30s/l638650.001.21781.21781.2258-15488.5014239409.39
127732005.08.24 06:30sell638750.001.21831.22131.2133
127742005.08.24 06:30sell638850.001.21941.22241.2144
127752005.08.24 06:30sell638950.001.21971.22271.2147
127762005.08.24 06:30sell639050.001.21971.22271.2147
127772005.08.24 06:30sell639150.001.21971.22271.2147
127782005.08.24 06:31sell639250.001.21971.22271.2147
127792005.08.24 06:32sell639350.001.21971.22271.2147
127802005.08.24 06:32sell639450.001.21971.22271.2147
127812005.08.24 06:32sell639550.001.21981.22281.2148
127822005.08.24 06:32sell639650.001.21971.22271.2147
127832005.08.24 12:11s/l638750.001.22131.22131.2133-15000.0014224409.39
127842005.08.24 12:11sell639750.001.22111.22411.2161
127852005.08.24 14:30s/l638850.001.22241.22241.2144-15000.0014209409.39
127862005.08.24 14:30s/l638950.001.22271.22271.2147-15000.0014194409.39
127872005.08.24 14:30s/l639050.001.22271.22271.2147-15000.0014179409.39
127882005.08.24 14:30s/l639150.001.22271.22271.2147-15000.0014164409.39
127892005.08.24 14:30s/l639250.001.22271.22271.2147-15000.0014149409.39
127902005.08.24 14:30s/l639350.001.22271.22271.2147-15000.0014134409.39
127912005.08.24 14:30s/l639450.001.22271.22271.2147-15000.0014119409.39
127922005.08.24 14:30s/l639550.001.22281.22281.2148-15000.0014104409.39
127932005.08.24 14:30s/l639650.001.22271.22271.2147-15000.0014089409.39
127942005.08.24 14:30sell639850.001.22261.22561.2176
127952005.08.24 14:30sell639950.001.22271.22571.2177
127962005.08.24 14:30sell640050.001.22281.22581.2178
127972005.08.24 14:30sell640150.001.22281.22581.2178
127982005.08.24 14:30sell640250.001.22281.22581.2178
127992005.08.24 14:30sell640350.001.22281.22581.2178
128002005.08.24 14:31sell640450.001.22281.22581.2178
128012005.08.24 14:31sell640550.001.22291.22591.2179
128022005.08.24 14:31sell640650.001.22341.22641.2184
128032005.08.24 14:32s/l639750.001.22411.22411.2161-15000.0014074409.39
128042005.08.24 14:32sell640750.001.22451.22751.2195
128052005.08.24 15:01s/l639850.001.22561.22561.2176-15000.0014059409.39
128062005.08.24 15:01sell640850.001.22531.22831.2203
128072005.08.24 15:10s/l639950.001.22571.22571.2177-15000.0014044409.39
128082005.08.24 15:10s/l640050.001.22581.22581.2178-15000.0014029409.39
128092005.08.24 15:10s/l640150.001.22581.22581.2178-15000.0014014409.39
128102005.08.24 15:10s/l640250.001.22581.22581.2178-15000.0013999409.39
128112005.08.24 15:10s/l640350.001.22581.22581.2178-15000.0013984409.39
128122005.08.24 15:10s/l640450.001.22581.22581.2178-15000.0013969409.39
128132005.08.24 15:10s/l640550.001.22591.22591.2179-15000.0013954409.39
128142005.08.24 15:10sell640950.001.22561.22861.2206
128152005.08.24 15:10sell641050.001.22561.22861.2206
128162005.08.24 15:11sell641150.001.22561.22861.2206
128172005.08.24 15:11sell641250.001.22571.22871.2207
128182005.08.24 15:11sell641350.001.22561.22861.2206
128192005.08.24 15:11s/l640650.001.22641.22641.2184-15000.0013939409.39
128202005.08.24 15:11sell641450.001.22611.22911.2211
128212005.08.24 15:11sell641550.001.22631.22931.2213
128222005.08.24 15:11s/l640750.001.22751.22751.2195-15000.0013924409.39
128232005.08.24 15:11sell641650.001.22741.23041.2224
128242005.08.24 15:12sell641750.001.22741.23041.2224
128252005.08.25 02:49s/l640850.001.22831.22831.2203-14762.0013909647.39
128262005.08.25 02:49s/l640950.001.22861.22861.2206-14762.0013894885.39
128272005.08.25 02:49s/l641050.001.22861.22861.2206-14762.0013880123.39
128282005.08.25 02:49s/l641150.001.22861.22861.2206-14762.0013865361.39
128292005.08.25 02:49s/l641250.001.22871.22871.2207-14762.0013850599.39
128302005.08.25 02:49s/l641350.001.22861.22861.2206-14762.0013835837.39
128312005.08.25 02:49sell641850.001.22861.23161.2236
128322005.08.25 02:49s/l641450.001.22911.22911.2211-14762.0013821075.39
128332005.08.25 02:49sell641950.001.22881.23181.2238
128342005.08.25 02:49sell642050.001.22891.23191.2239
128352005.08.25 02:49sell642150.001.22891.23191.2239
128362005.08.25 02:50sell642250.001.22891.23191.2239
128372005.08.25 02:56sell642350.001.22891.23191.2239
128382005.08.25 02:56sell642450.001.22891.23191.2239
128392005.08.25 03:01s/l641550.001.22931.22931.2213-14762.0013806313.39
128402005.08.25 03:01sell642550.001.22901.23201.2240
128412005.08.25 04:35s/l641650.001.23041.23041.2224-14762.0013791551.39
128422005.08.25 04:35s/l641750.001.23041.23041.2224-14762.0013776789.39
128432005.08.25 04:35sell642650.001.23011.23311.2251
128442005.08.25 04:35sell642750.001.23031.23331.2253
128452005.08.25 05:39s/l641850.001.23161.23161.2236-15000.0013761789.39
128462005.08.25 05:39sell642850.001.23141.23441.2264
128472005.08.25 06:39s/l641950.001.23181.23181.2238-15000.0013746789.39
128482005.08.25 06:39s/l642050.001.23191.23191.2239-15000.0013731789.39
128492005.08.25 06:39s/l642150.001.23191.23191.2239-15000.0013716789.39
128502005.08.25 06:39s/l642250.001.23191.23191.2239-15000.0013701789.39
128512005.08.25 06:39s/l642350.001.23191.23191.2239-15000.0013686789.39
128522005.08.25 06:39s/l642450.001.23191.23191.2239-15000.0013671789.39
128532005.08.25 06:39sell642950.001.23161.23461.2266
128542005.08.25 06:39s/l642550.001.23201.23201.2240-15000.0013656789.39
128552005.08.25 06:39sell643050.001.23171.23471.2267
128562005.08.25 06:40sell643150.001.23161.23461.2266
128572005.08.25 06:40sell643250.001.23151.23451.2265
128582005.08.25 06:41sell643350.001.23161.23461.2266
128592005.08.25 06:41sell643450.001.23171.23471.2267
128602005.08.25 06:41sell643550.001.23191.23491.2269
128612005.08.25 14:27t/p643550.001.22691.23491.226925000.0013681789.39
128622005.08.25 14:55t/p642950.001.22661.23461.226625000.0013706789.39
128632005.08.25 14:55t/p643050.001.22671.23471.226725000.0013731789.39
128642005.08.25 14:55t/p643150.001.22661.23461.226625000.0013756789.39
128652005.08.25 14:55t/p643250.001.22651.23451.226525000.0013781789.39
128662005.08.25 14:55t/p643350.001.22661.23461.226625000.0013806789.39
128672005.08.25 14:55t/p643450.001.22671.23471.226725000.0013831789.39
128682005.08.25 17:35sell643650.001.23181.23481.2268
128692005.08.25 17:35sell643750.001.23181.23481.2268
128702005.08.25 17:36sell643850.001.23181.23481.2268
128712005.08.25 17:36sell643950.001.23191.23491.2269
128722005.08.25 17:36sell644050.001.23181.23481.2268
128732005.08.25 17:36sell644150.001.23191.23491.2269
128742005.08.25 17:36sell644250.001.23181.23481.2268
128752005.08.26 09:16s/l642650.001.23311.23311.2251-14286.0013817503.39
128762005.08.26 09:16s/l642750.001.23331.23331.2253-14286.0013803217.39
128772005.08.26 09:16sell644350.001.23331.23631.2283
128782005.08.26 09:16sell644450.001.23331.23631.2283
128792005.08.26 16:36s/l642850.001.23441.23441.2264-14286.0013788931.39
128802005.08.26 16:36sell644550.001.23411.23711.2291
128812005.08.26 20:26t/p644550.001.22911.23711.229125000.0013813931.39
128822005.08.26 20:50t/p644350.001.22831.23631.228325000.0013838931.39
128832005.08.26 20:50t/p644450.001.22831.23631.228325000.0013863931.39
128842005.08.29 01:55sell644650.001.23431.23731.2293
128852005.08.29 01:56sell644750.001.23431.23731.2293
128862005.08.29 01:56sell644850.001.23421.23721.2292
128872005.08.29 03:08s/l643650.001.23481.23481.2268-14048.0013849883.39
128882005.08.29 03:08s/l643750.001.23481.23481.2268-14048.0013835835.39
128892005.08.29 03:08s/l643850.001.23481.23481.2268-14048.0013821787.39
128902005.08.29 03:08s/l644050.001.23481.23481.2268-14048.0013807739.39
128912005.08.29 03:08s/l644250.001.23481.23481.2268-14048.0013793691.39
128922005.08.29 03:08sell644950.001.23451.23751.2295
128932005.08.29 03:08sell645050.001.23441.23741.2294
128942005.08.29 03:08sell645150.001.23451.23751.2295
128952005.08.29 03:08sell645250.001.23441.23741.2294
128962005.08.29 03:09sell645350.001.23451.23751.2295
128972005.08.29 12:35t/p644950.001.22951.23751.229525000.0013818691.39
128982005.08.29 12:35t/p645150.001.22951.23751.229525000.0013843691.39
128992005.08.29 12:35t/p645350.001.22951.23751.229525000.0013868691.39
129002005.08.29 12:35t/p645050.001.22941.23741.229425000.0013893691.39
129012005.08.29 12:35t/p645250.001.22941.23741.229425000.0013918691.39
129022005.08.29 12:41t/p644650.001.22931.23731.229325000.0013943691.39
129032005.08.29 12:41t/p644750.001.22931.23731.229325000.0013968691.39
129042005.08.29 14:06t/p644850.001.22921.23721.229225000.0013993691.39
129052005.08.29 16:56t/p643950.001.22691.23491.226925952.0014019643.39
129062005.08.29 16:56t/p644150.001.22691.23491.226925952.0014045595.39
129072005.08.29 16:56sell645450.001.22711.23011.2221
129082005.08.29 16:57sell645550.001.22721.23021.2222
129092005.08.29 18:09t/p645450.001.22211.23011.222125000.0014070595.39
129102005.08.29 18:09t/p645550.001.22221.23021.222225000.0014095595.39
129112005.08.29 18:09sell645650.001.22241.22541.2174
129122005.08.29 18:16sell645750.001.22241.22541.2174
129132005.08.29 18:16sell645850.001.22261.22561.2176
129142005.08.29 18:16sell645950.001.22251.22551.2175
129152005.08.29 18:17sell646050.001.22241.22541.2174
129162005.08.29 18:17sell646150.001.22261.22561.2176
129172005.08.29 18:18sell646250.001.22261.22561.2176
129182005.08.29 18:30sell646350.001.22281.22581.2178
129192005.08.29 18:30sell646450.001.22281.22581.2178
129202005.08.29 18:31sell646550.001.22281.22581.2178
129212005.08.30 14:18t/p646350.001.21781.22581.217825238.0014120833.39
129222005.08.30 14:18t/p646450.001.21781.22581.217825238.0014146071.39
129232005.08.30 14:18t/p646550.001.21781.22581.217825238.0014171309.39
129242005.08.30 14:21t/p645850.001.21761.22561.217625238.0014196547.39
129252005.08.30 14:21t/p646150.001.21761.22561.217625238.0014221785.39
129262005.08.30 14:21t/p646250.001.21761.22561.217625238.0014247023.39
129272005.08.30 14:21t/p645650.001.21741.22541.217425238.0014272261.39
129282005.08.30 14:21t/p645750.001.21741.22541.217425238.0014297499.39
129292005.08.30 14:21t/p645950.001.21751.22551.217525238.0014322737.39
129302005.08.30 14:21t/p646050.001.21741.22541.217425238.0014347975.39
129312005.08.30 14:30sell646650.001.21851.22151.2135
129322005.08.30 14:30sell646750.001.21841.22141.2134
129332005.08.30 14:31sell646850.001.21851.22151.2135
129342005.08.30 14:32sell646950.001.21841.22141.2134
129352005.08.30 14:44sell647050.001.21831.22131.2133
129362005.08.30 14:45sell647150.001.21861.22161.2136
129372005.08.30 14:45sell647250.001.21851.22151.2135
129382005.08.30 14:45sell647350.001.21841.22141.2134
129392005.08.30 14:45sell647450.001.21851.22151.2135
129402005.08.30 14:45sell647550.001.21841.22141.2134
129412005.08.30 17:11s/l646650.001.22151.22151.2135-15000.0014332975.39
129422005.08.30 17:11s/l646750.001.22141.22141.2134-15000.0014317975.39
129432005.08.30 17:11s/l646850.001.22151.22151.2135-15000.0014302975.39
129442005.08.30 17:11s/l646950.001.22141.22141.2134-15000.0014287975.39
129452005.08.30 17:11s/l647050.001.22131.22131.2133-15000.0014272975.39
129462005.08.30 17:11s/l647150.001.22161.22161.2136-15000.0014257975.39
129472005.08.30 17:11s/l647250.001.22151.22151.2135-15000.0014242975.39
129482005.08.30 17:11s/l647350.001.22141.22141.2134-15000.0014227975.39
129492005.08.30 17:11s/l647450.001.22151.22151.2135-15000.0014212975.39
129502005.08.30 17:11s/l647550.001.22141.22141.2134-15000.0014197975.39
129512005.08.30 17:11buy647650.001.21931.21631.2243
129522005.08.30 18:18buy647750.001.21931.21631.2243
129532005.08.30 18:18buy647850.001.21881.21581.2238
129542005.08.30 18:19buy647950.001.21871.21571.2237
129552005.08.30 18:19buy648050.001.21861.21561.2236
129562005.08.30 18:19buy648150.001.21861.21561.2236
129572005.08.30 18:28buy648250.001.21861.21561.2236
129582005.08.30 18:30buy648350.001.21861.21561.2236
129592005.08.30 18:30buy648450.001.21871.21571.2237
129602005.08.30 18:30buy648550.001.21861.21561.2236
129612005.08.31 16:01t/p647850.001.22381.21581.223824511.5014222486.89
129622005.08.31 16:01t/p647950.001.22371.21571.223724511.5014246998.39
129632005.08.31 16:01t/p648050.001.22361.21561.223624511.5014271509.89
129642005.08.31 16:01t/p648150.001.22361.21561.223624511.5014296021.39
129652005.08.31 16:01t/p648250.001.22361.21561.223624511.5014320532.89
129662005.08.31 16:01t/p648350.001.22361.21561.223624511.5014345044.39
129672005.08.31 16:01t/p648450.001.22371.21571.223724511.5014369555.89
129682005.08.31 16:01t/p648550.001.22361.21561.223624511.5014394067.39
129692005.08.31 16:02t/p647650.001.22431.21631.224324511.5014418578.89
129702005.08.31 16:02t/p647750.001.22431.21631.224324511.5014443090.39
129712005.08.31 16:02buy648650.001.22431.22131.2293
129722005.08.31 16:02buy648750.001.22391.22091.2289
129732005.08.31 16:02buy648850.001.22291.21991.2279
129742005.08.31 16:02buy648950.001.22271.21971.2277
129752005.08.31 16:03buy649050.001.22271.21971.2277
129762005.08.31 16:03buy649150.001.22271.21971.2277
129772005.08.31 16:04buy649250.001.22281.21981.2278
129782005.08.31 16:04buy649350.001.22271.21971.2277
129792005.08.31 16:04buy649450.001.22281.21981.2278
129802005.08.31 16:04buy649550.001.22271.21971.2277
129812005.08.31 16:15t/p648950.001.22771.21971.227725000.0014468090.39
129822005.08.31 16:15t/p649050.001.22771.21971.227725000.0014493090.39
129832005.08.31 16:15t/p649150.001.22771.21971.227725000.0014518090.39
129842005.08.31 16:15t/p649350.001.22771.21971.227725000.0014543090.39
129852005.08.31 16:15t/p649550.001.22771.21971.227725000.0014568090.39
129862005.08.31 16:15t/p649250.001.22781.21981.227825000.0014593090.39
129872005.08.31 16:15t/p649450.001.22781.21981.227825000.0014618090.39
129882005.08.31 16:15t/p648850.001.22791.21991.227925000.0014643090.39
129892005.08.31 16:26t/p648750.001.22891.22091.228925000.0014668090.39
129902005.08.31 16:41t/p648650.001.22931.22131.229325000.0014693090.39
129912005.08.31 16:45buy649650.001.22901.22601.2340
129922005.08.31 16:45buy649750.001.22911.22611.2341
129932005.08.31 16:45buy649850.001.22901.22601.2340
129942005.08.31 16:46buy649950.001.22911.22611.2341
129952005.08.31 16:46buy650050.001.22901.22601.2340
129962005.08.31 16:46buy650150.001.22891.22591.2339
129972005.08.31 16:46buy650250.001.22901.22601.2340
129982005.08.31 16:47buy650350.001.22891.22591.2339
129992005.08.31 16:47buy650450.001.22901.22601.2340
130002005.08.31 16:47buy650550.001.22891.22591.2339
130012005.08.31 18:17t/p649650.001.23401.22601.234025000.0014718090.39
130022005.08.31 18:17t/p649850.001.23401.22601.234025000.0014743090.39
130032005.08.31 18:17t/p650050.001.23401.22601.234025000.0014768090.39
130042005.08.31 18:17t/p650150.001.23391.22591.233925000.0014793090.39
130052005.08.31 18:17t/p650250.001.23401.22601.234025000.0014818090.39
130062005.08.31 18:17t/p650350.001.23391.22591.233925000.0014843090.39
130072005.08.31 18:17t/p650450.001.23401.22601.234025000.0014868090.39
130082005.08.31 18:17t/p650550.001.23391.22591.233925000.0014893090.39
130092005.08.31 18:17t/p649750.001.23411.22611.234125000.0014918090.39
130102005.08.31 18:17t/p649950.001.23411.22611.234125000.0014943090.39
130112005.08.31 18:17buy650650.001.23391.23091.2389
130122005.08.31 18:18buy650750.001.23401.23101.2390
130132005.08.31 18:30buy650850.001.23341.23041.2384
130142005.08.31 18:30buy650950.001.23341.23041.2384
130152005.08.31 18:31buy651050.001.23341.23041.2384
130162005.08.31 18:31buy651150.001.23341.23041.2384
130172005.08.31 18:42buy651250.001.23351.23051.2385
130182005.08.31 18:44buy651350.001.23351.23051.2385
130192005.08.31 18:45buy651450.001.23321.23021.2382
130202005.08.31 18:45buy651550.001.23331.23031.2383
130212005.09.01 12:18t/p651450.001.23821.23021.238224511.5014967601.89
130222005.09.01 12:21t/p650850.001.23841.23041.238424511.5014992113.39
130232005.09.01 12:21t/p650950.001.23841.23041.238424511.5015016624.89
130242005.09.01 12:21t/p651050.001.23841.23041.238424511.5015041136.39
130252005.09.01 12:21t/p651150.001.23841.23041.238424511.5015065647.89
130262005.09.01 12:21t/p651550.001.23831.23031.238324511.5015090159.39
130272005.09.01 12:33t/p650650.001.23891.23091.238924511.5015114670.89
130282005.09.01 12:33t/p651250.001.23851.23051.238524511.5015139182.39
130292005.09.01 12:33t/p651350.001.23851.23051.238524511.5015163693.89
130302005.09.01 12:34t/p650750.001.23901.23101.239024511.5015188205.39
130312005.09.01 12:45buy651650.001.23881.23581.2438
130322005.09.01 12:45buy651750.001.23881.23581.2438
130332005.09.01 12:46buy651850.001.23881.23581.2438
130342005.09.01 13:32buy651950.001.23871.23571.2437
130352005.09.01 13:33buy652050.001.23851.23551.2435
130362005.09.01 13:33buy652150.001.23831.23531.2433
130372005.09.01 13:34buy652250.001.23841.23541.2434
130382005.09.01 13:34buy652350.001.23851.23551.2435
130392005.09.01 13:35buy652450.001.23831.23531.2433
130402005.09.01 13:36buy652550.001.23821.23521.2432
130412005.09.01 16:06t/p652150.001.24331.23531.243325000.0015213205.39
130422005.09.01 16:06t/p652450.001.24331.23531.243325000.0015238205.39
130432005.09.01 16:06t/p652550.001.24321.23521.243225000.0015263205.39
130442005.09.01 16:06t/p651650.001.24381.23581.243825000.0015288205.39
130452005.09.01 16:06t/p651750.001.24381.23581.243825000.0015313205.39
130462005.09.01 16:06t/p651850.001.24381.23581.243825000.0015338205.39
130472005.09.01 16:06t/p651950.001.24371.23571.243725000.0015363205.39
130482005.09.01 16:06t/p652050.001.24351.23551.243525000.0015388205.39
130492005.09.01 16:06t/p652250.001.24341.23541.243425000.0015413205.39
130502005.09.01 16:06t/p652350.001.24351.23551.243525000.0015438205.39
130512005.09.01 16:06sell652650.001.24521.24821.2402
130522005.09.01 16:07sell652750.001.24521.24821.2402
130532005.09.01 16:07sell652850.001.24521.24821.2402
130542005.09.01 16:07sell652950.001.24691.24991.2419
130552005.09.01 16:08sell653050.001.24681.24981.2418
130562005.09.01 16:08sell653150.001.24721.25021.2422
130572005.09.01 16:08sell653250.001.24721.25021.2422
130582005.09.01 16:08sell653350.001.24721.25021.2422
130592005.09.01 16:09sell653450.001.24721.25021.2422
130602005.09.01 16:21sell653550.001.24711.25011.2421
130612005.09.01 20:00s/l652650.001.24821.24821.2402-15000.0015423205.39
130622005.09.01 20:00s/l652750.001.24821.24821.2402-15000.0015408205.39
130632005.09.01 20:00s/l652850.001.24821.24821.2402-15000.0015393205.39
130642005.09.01 20:00sell653650.001.24791.25091.2429
130652005.09.01 20:00sell653750.001.24781.25081.2428
130662005.09.01 20:00sell653850.001.24791.25091.2429
130672005.09.01 20:26s/l652950.001.24991.24991.2419-15000.0015378205.39
130682005.09.01 20:26s/l653050.001.24981.24981.2418-15000.0015363205.39
130692005.09.01 20:26s/l653150.001.25021.25021.2422-15000.0015348205.39
130702005.09.01 20:26s/l653250.001.25021.25021.2422-15000.0015333205.39
130712005.09.01 20:26s/l653350.001.25021.25021.2422-15000.0015318205.39
130722005.09.01 20:26s/l653450.001.25021.25021.2422-15000.0015303205.39
130732005.09.01 20:26s/l653550.001.25011.25011.2421-15000.0015288205.39
130742005.09.01 20:26sell653950.001.25021.25321.2452
130752005.09.01 20:26sell654050.001.25021.25321.2452
130762005.09.01 20:26s/l653650.001.25091.25091.2429-15000.0015273205.39
130772005.09.01 20:26s/l653750.001.25081.25081.2428-15000.0015258205.39
130782005.09.01 20:26s/l653850.001.25091.25091.2429-15000.0015243205.39
130792005.09.01 20:26sell654150.001.25101.25401.2460
130802005.09.01 20:27sell654250.001.25101.25401.2460
130812005.09.01 20:27sell654350.001.25101.25401.2460
130822005.09.01 20:40sell654450.001.25111.25411.2461
130832005.09.01 20:40sell654550.001.25141.25441.2464
130842005.09.01 20:41sell654650.001.25141.25441.2464
130852005.09.01 20:41sell654750.001.25181.25481.2468
130862005.09.01 20:41sell654850.001.25191.25491.2469
130872005.09.02 02:41t/p654850.001.24691.25491.246925714.0015268919.39
130882005.09.02 02:41t/p654750.001.24681.25481.246825714.0015294633.39
130892005.09.02 09:36sell654950.001.25271.25571.2477
130902005.09.02 09:37s/l653950.001.25321.25321.2452-14286.0015280347.39
130912005.09.02 09:37s/l654050.001.25321.25321.2452-14286.0015266061.39
130922005.09.02 09:37sell655050.001.25311.25611.2481
130932005.09.02 09:37sell655150.001.25311.25611.2481
130942005.09.02 09:40sell655250.001.25351.25651.2485
130952005.09.02 09:40s/l654150.001.25401.25401.2460-14286.0015251775.39
130962005.09.02 09:40s/l654250.001.25401.25401.2460-14286.0015237489.39
130972005.09.02 09:40s/l654350.001.25401.25401.2460-14286.0015223203.39
130982005.09.02 09:40s/l654450.001.25411.25411.2461-14286.0015208917.39
130992005.09.02 09:40sell655350.001.25381.25681.2488
131002005.09.02 09:40sell655450.001.25371.25671.2487
131012005.09.02 09:41sell655550.001.25381.25681.2488
131022005.09.02 09:42sell655650.001.25371.25671.2487
131032005.09.02 09:50s/l654550.001.25441.25441.2464-14286.0015194631.39
131042005.09.02 09:50s/l654650.001.25441.25441.2464-14286.0015180345.39
131052005.09.02 09:50sell655750.001.25431.25731.2493
131062005.09.02 09:50sell655850.001.25421.25721.2492
131072005.09.02 10:11s/l654950.001.25571.25571.2477-15000.0015165345.39
131082005.09.02 10:11sell655950.001.25541.25841.2504
131092005.09.02 10:12s/l655050.001.25611.25611.2481-15000.0015150345.39
131102005.09.02 10:12s/l655150.001.25611.25611.2481-15000.0015135345.39
131112005.09.02 10:12sell656050.001.25591.25891.2509
131122005.09.02 10:14sell656150.001.25581.25881.2508
131132005.09.02 10:25s/l655250.001.25651.25651.2485-15000.0015120345.39
131142005.09.02 10:25sell656250.001.25621.25921.2512
131152005.09.02 10:25s/l655450.001.25671.25671.2487-15000.0015105345.39
131162005.09.02 10:25s/l655650.001.25671.25671.2487-15000.0015090345.39
131172005.09.02 10:25sell656350.001.25641.25941.2514
131182005.09.02 10:25s/l655350.001.25681.25681.2488-15000.0015075345.39
131192005.09.02 10:25s/l655550.001.25681.25681.2488-15000.0015060345.39
131202005.09.02 10:25sell656450.001.25661.25961.2516
131212005.09.02 10:27sell656550.001.25661.25961.2516
131222005.09.02 10:28sell656650.001.25651.25951.2515
131232005.09.02 10:55s/l655850.001.25721.25721.2492-15000.0015045345.39
131242005.09.02 10:55sell656750.001.25691.25991.2519
131252005.09.02 10:55s/l655750.001.25731.25731.2493-15000.0015030345.39
131262005.09.02 10:55sell656850.001.25711.26011.2521
131272005.09.02 11:08s/l655950.001.25841.25841.2504-15000.0015015345.39
131282005.09.02 11:08sell656950.001.25821.26121.2532
131292005.09.02 11:09s/l656050.001.25891.25891.2509-15000.0015000345.39
131302005.09.02 11:09s/l656150.001.25881.25881.2508-15000.0014985345.39
131312005.09.02 11:09sell657050.001.25871.26171.2537
131322005.09.02 11:09sell657150.001.25871.26171.2537
131332005.09.02 13:25t/p657050.001.25371.26171.253725000.0015010345.39
131342005.09.02 13:25t/p657150.001.25371.26171.253725000.0015035345.39
131352005.09.02 14:36t/p656250.001.25121.25921.251225000.0015060345.39
131362005.09.02 14:36t/p656350.001.25141.25941.251425000.0015085345.39
131372005.09.02 14:36t/p656450.001.25161.25961.251625000.0015110345.39
131382005.09.02 14:36t/p656550.001.25161.25961.251625000.0015135345.39
131392005.09.02 14:36t/p656650.001.25151.25951.251525000.0015160345.39
131402005.09.02 14:36t/p656750.001.25191.25991.251925000.0015185345.39
131412005.09.02 14:36t/p656850.001.25211.26011.252125000.0015210345.39
131422005.09.02 14:36t/p656950.001.25321.26121.253225000.0015235345.39
131432005.09.02 14:36sell657250.001.25171.25471.2467
131442005.09.02 14:36sell657350.001.25351.25651.2485
131452005.09.02 14:36sell657450.001.25351.25651.2485
131462005.09.02 14:36sell657550.001.25371.25671.2487
131472005.09.02 14:38s/l657250.001.25471.25471.2467-15000.0015220345.39
131482005.09.02 14:38sell657650.001.25461.25761.2496
131492005.09.02 14:39s/l657350.001.25651.25651.2485-15000.0015205345.39
131502005.09.02 14:39s/l657450.001.25651.25651.2485-15000.0015190345.39
131512005.09.02 14:39s/l657550.001.25671.25671.2487-15000.0015175345.39
131522005.09.02 14:39sell657750.001.25641.25941.2514
131532005.09.02 14:39sell657850.001.25641.25941.2514
131542005.09.02 14:39sell657950.001.25671.25971.2517
131552005.09.02 14:39sell658050.001.25671.25971.2517
131562005.09.02 14:40sell658150.001.25671.25971.2517
131572005.09.02 14:41t/p657950.001.25171.25971.251725000.0015200345.39
131582005.09.02 14:41t/p658050.001.25171.25971.251725000.0015225345.39
131592005.09.02 14:41t/p658150.001.25171.25971.251725000.0015250345.39
131602005.09.02 15:25t/p657750.001.25141.25941.251425000.0015275345.39
131612005.09.02 15:25t/p657850.001.25141.25941.251425000.0015300345.39
131622005.09.05 03:41s/l657650.001.25761.25761.2496-14762.0015285583.39
131632005.09.05 03:42buy658250.001.25551.25251.2605
131642005.09.05 08:34buy658350.001.25531.25231.2603
131652005.09.05 08:34buy658450.001.25521.25221.2602
131662005.09.05 08:34buy658550.001.25521.25221.2602
131672005.09.05 08:35buy658650.001.25481.25181.2598
131682005.09.05 08:35buy658750.001.25491.25191.2599
131692005.09.05 08:36buy658850.001.25481.25181.2598
131702005.09.05 08:36buy658950.001.25491.25191.2599
131712005.09.05 08:37buy659050.001.25481.25181.2598
131722005.09.05 08:37buy659150.001.25481.25181.2598
131732005.09.05 16:46s/l658250.001.25251.25251.2605-15000.0015270583.39
131742005.09.05 16:46s/l658350.001.25231.25231.2603-15000.0015255583.39
131752005.09.05 16:46s/l658450.001.25221.25221.2602-15000.0015240583.39
131762005.09.05 16:46s/l658550.001.25221.25221.2602-15000.0015225583.39
131772005.09.05 16:46buy659250.001.25251.24951.2575
131782005.09.05 16:47buy659350.001.25241.24941.2574
131792005.09.05 16:48buy659450.001.25241.24941.2574
131802005.09.05 16:57buy659550.001.25231.24931.2573
131812005.09.05 16:57s/l658650.001.25181.25181.2598-15000.0015210583.39
131822005.09.05 16:57s/l658750.001.25191.25191.2599-15000.0015195583.39
131832005.09.05 16:57s/l658850.001.25181.25181.2598-15000.0015180583.39
131842005.09.05 16:57s/l658950.001.25191.25191.2599-15000.0015165583.39
131852005.09.05 16:57s/l659050.001.25181.25181.2598-15000.0015150583.39
131862005.09.05 16:57s/l659150.001.25181.25181.2598-15000.0015135583.39
131872005.09.05 16:57buy659650.001.25151.24851.2565
131882005.09.05 16:57buy659750.001.25151.24851.2565
131892005.09.05 16:58buy659850.001.25161.24861.2566
131902005.09.05 17:00buy659950.001.25171.24871.2567
131912005.09.05 17:00buy660050.001.25181.24881.2568
131922005.09.05 17:00buy660150.001.25191.24891.2569
131932005.09.06 02:50s/l659250.001.24951.24951.2575-15488.5015120094.89
131942005.09.06 02:50buy660250.001.24981.24681.2548
131952005.09.06 02:50s/l659350.001.24941.24941.2574-15488.5015104606.39
131962005.09.06 02:50s/l659450.001.24941.24941.2574-15488.5015089117.89
131972005.09.06 02:50buy660350.001.24971.24671.2547
131982005.09.06 02:51buy660450.001.24971.24671.2547
131992005.09.06 02:53s/l659550.001.24931.24931.2573-15488.5015073629.39
132002005.09.06 02:53buy660550.001.24951.24651.2545
132012005.09.06 02:53s/l659950.001.24871.24871.2567-15488.5015058140.89
132022005.09.06 02:53s/l660050.001.24881.24881.2568-15488.5015042652.39
132032005.09.06 02:53s/l660150.001.24891.24891.2569-15488.5015027163.89
132042005.09.06 02:53buy660650.001.24901.24601.2540
132052005.09.06 02:54buy660750.001.24911.24611.2541
132062005.09.06 02:54buy660850.001.24901.24601.2540
132072005.09.06 02:55s/l659850.001.24861.24861.2566-15488.5015011675.39
132082005.09.06 02:55buy660950.001.24891.24591.2539
132092005.09.06 02:56s/l659650.001.24851.24851.2565-15488.5014996186.89
132102005.09.06 02:56s/l659750.001.24851.24851.2565-15488.5014980698.39
132112005.09.06 02:56buy661050.001.24871.24571.2537
132122005.09.06 02:57buy661150.001.24881.24581.2538
132132005.09.06 08:47s/l660250.001.24681.24681.2548-15000.0014965698.39
132142005.09.06 08:47s/l660350.001.24671.24671.2547-15000.0014950698.39
132152005.09.06 08:47s/l660450.001.24671.24671.2547-15000.0014935698.39
132162005.09.06 08:47buy661250.001.24701.24401.2520
132172005.09.06 08:48buy661350.001.24701.24401.2520
132182005.09.06 08:48buy661450.001.24711.24411.2521
132192005.09.06 09:25s/l660550.001.24651.24651.2545-15000.0014920698.39
132202005.09.06 09:25s/l660650.001.24601.24601.2540-15000.0014905698.39
132212005.09.06 09:25s/l660750.001.24611.24611.2541-15000.0014890698.39
132222005.09.06 09:25s/l660850.001.24601.24601.2540-15000.0014875698.39
132232005.09.06 09:25s/l660950.001.24591.24591.2539-15000.0014860698.39
132242005.09.06 09:25s/l661050.001.24571.24571.2537-15000.0014845698.39
132252005.09.06 09:25s/l661150.001.24581.24581.2538-15000.0014830698.39
132262005.09.06 09:25buy661550.001.24591.24291.2509
132272005.09.06 09:25buy661650.001.24581.24281.2508
132282005.09.06 09:26buy661750.001.24581.24281.2508
132292005.09.06 09:26buy661850.001.24561.24261.2506
132302005.09.06 09:26buy661950.001.24571.24271.2507
132312005.09.06 09:26buy662050.001.24561.24261.2506
132322005.09.06 09:26buy662150.001.24571.24271.2507
132332005.09.06 14:47t/p661850.001.25061.24261.250625000.0014855698.39
132342005.09.06 14:47t/p662050.001.25061.24261.250625000.0014880698.39
132352005.09.06 14:51t/p661950.001.25071.24271.250725000.0014905698.39
132362005.09.06 14:51t/p662150.001.25071.24271.250725000.0014930698.39
132372005.09.06 14:54t/p661550.001.25091.24291.250925000.0014955698.39
132382005.09.06 14:54t/p661650.001.25081.24281.250825000.0014980698.39
132392005.09.06 14:54t/p661750.001.25081.24281.250825000.0015005698.39
132402005.09.07 01:09buy662250.001.24581.24281.2508
132412005.09.07 01:11buy662350.001.24571.24271.2507
132422005.09.07 01:11buy662450.001.24581.24281.2508
132432005.09.07 01:14buy662550.001.24591.24291.2509
132442005.09.07 01:15buy662650.001.24601.24301.2510
132452005.09.07 01:15buy662750.001.24611.24311.2511
132462005.09.07 01:15buy662850.001.24601.24301.2510
132472005.09.07 08:48t/p662250.001.25081.24281.250825000.0015030698.39
132482005.09.07 08:48t/p662350.001.25071.24271.250725000.0015055698.39
132492005.09.07 08:48t/p662450.001.25081.24281.250825000.0015080698.39
132502005.09.07 08:48t/p662550.001.25091.24291.250925000.0015105698.39
132512005.09.07 08:51t/p662650.001.25101.24301.251025000.0015130698.39
132522005.09.07 08:51t/p662750.001.25111.24311.251125000.0015155698.39
132532005.09.07 08:51t/p662850.001.25101.24301.251025000.0015180698.39
132542005.09.07 08:56t/p661250.001.25201.24401.252024511.5015205209.89
132552005.09.07 08:56t/p661350.001.25201.24401.252024511.5015229721.39
132562005.09.07 08:56t/p661450.001.25211.24411.252124511.5015254232.89
132572005.09.07 08:56buy662950.001.25171.24871.2567
132582005.09.07 09:06buy663050.001.25141.24841.2564
132592005.09.07 09:07buy663150.001.25141.24841.2564
132602005.09.07 09:07buy663250.001.25151.24851.2565
132612005.09.07 09:08buy663350.001.25141.24841.2564
132622005.09.07 09:08buy663450.001.25151.24851.2565
132632005.09.07 09:08buy663550.001.25161.24861.2566
132642005.09.07 09:09buy663650.001.25161.24861.2566
132652005.09.07 09:47buy663750.001.25151.24851.2565
132662005.09.07 09:47buy663850.001.25161.24861.2566
132672005.09.07 10:30s/l662950.001.24871.24871.2567-15000.0015239232.89
132682005.09.07 10:30buy663950.001.24901.24601.2540
132692005.09.07 10:45s/l663050.001.24841.24841.2564-15000.0015224232.89
132702005.09.07 10:45s/l663150.001.24841.24841.2564-15000.0015209232.89
132712005.09.07 10:45s/l663250.001.24851.24851.2565-15000.0015194232.89
132722005.09.07 10:45s/l663350.001.24841.24841.2564-15000.0015179232.89
132732005.09.07 10:45s/l663450.001.24851.24851.2565-15000.0015164232.89
132742005.09.07 10:45s/l663550.001.24861.24861.2566-15000.0015149232.89
132752005.09.07 10:45s/l663650.001.24861.24861.2566-15000.0015134232.89
132762005.09.07 10:45s/l663750.001.24851.24851.2565-15000.0015119232.89
132772005.09.07 10:45s/l663850.001.24861.24861.2566-15000.0015104232.89
132782005.09.07 10:45buy664050.001.24841.24541.2534
132792005.09.07 10:45buy664150.001.24851.24551.2535
132802005.09.07 10:47buy664250.001.24841.24541.2534
132812005.09.07 10:47buy664350.001.24851.24551.2535
132822005.09.07 10:48buy664450.001.24861.24561.2536
132832005.09.07 10:48buy664550.001.24871.24571.2537
132842005.09.07 10:49buy664650.001.24871.24571.2537
132852005.09.07 10:49buy664750.001.24881.24581.2538
132862005.09.07 10:57buy664850.001.24891.24591.2539
132872005.09.07 12:32s/l663950.001.24601.24601.2540-15000.0015089232.89
132882005.09.07 12:32buy664950.001.24631.24331.2513
132892005.09.07 12:33s/l664850.001.24591.24591.2539-15000.0015074232.89
132902005.09.07 12:33buy665050.001.24621.24321.2512
132912005.09.07 12:34s/l664750.001.24581.24581.2538-15000.0015059232.89
132922005.09.07 12:34buy665150.001.24611.24311.2511
132932005.09.07 12:36s/l664550.001.24571.24571.2537-15000.0015044232.89
132942005.09.07 12:36s/l664650.001.24571.24571.2537-15000.0015029232.89
132952005.09.07 12:36buy665250.001.24601.24301.2510
132962005.09.07 12:36buy665350.001.24611.24311.2511
132972005.09.07 12:38s/l664450.001.24561.24561.2536-15000.0015014232.89
132982005.09.07 12:38buy665450.001.24591.24291.2509
132992005.09.07 12:41s/l664150.001.24551.24551.2535-15000.0014999232.89
133002005.09.07 12:41s/l664350.001.24551.24551.2535-15000.0014984232.89
133012005.09.07 12:41buy665550.001.24581.24281.2508
133022005.09.07 12:41buy665650.001.24591.24291.2509
133032005.09.07 13:10s/l664050.001.24541.24541.2534-15000.0014969232.89
133042005.09.07 13:10s/l664250.001.24541.24541.2534-15000.0014954232.89
133052005.09.07 13:10buy665750.001.24571.24271.2507
133062005.09.07 13:11buy665850.001.24571.24271.2507
133072005.09.07 15:07s/l664950.001.24331.24331.2513-15000.0014939232.89
133082005.09.07 15:07s/l665050.001.24321.24321.2512-15000.0014924232.89
133092005.09.07 15:07s/l665150.001.24311.24311.2511-15000.0014909232.89
133102005.09.07 15:07s/l665250.001.24301.24301.2510-15000.0014894232.89
133112005.09.07 15:07s/l665350.001.24311.24311.2511-15000.0014879232.89
133122005.09.07 15:07s/l665450.001.24291.24291.2509-15000.0014864232.89
133132005.09.07 15:07s/l665550.001.24281.24281.2508-15000.0014849232.89
133142005.09.07 15:07s/l665650.001.24291.24291.2509-15000.0014834232.89
133152005.09.07 15:07s/l665750.001.24271.24271.2507-15000.0014819232.89
133162005.09.07 15:07s/l665850.001.24271.24271.2507-15000.0014804232.89
133172005.09.07 15:08sell665950.001.24471.24771.2397
133182005.09.07 15:08sell666050.001.24501.24801.2400
133192005.09.07 15:10sell666150.001.24591.24891.2409
133202005.09.07 15:12sell666250.001.24591.24891.2409
133212005.09.07 15:13sell666350.001.24591.24891.2409
133222005.09.07 18:06sell666450.001.24581.24881.2408
133232005.09.07 18:06sell666550.001.24581.24881.2408
133242005.09.07 18:07sell666650.001.24621.24921.2412
133252005.09.07 18:07sell666750.001.24621.24921.2412
133262005.09.07 20:15t/p666650.001.24121.24921.241225000.0014829232.89
133272005.09.07 20:15t/p666750.001.24121.24921.241225000.0014854232.89
133282005.09.08 02:45t/p666150.001.24091.24891.240925238.0014879470.89
133292005.09.08 02:45t/p666250.001.24091.24891.240925238.0014904708.89
133302005.09.08 02:45t/p666350.001.24091.24891.240925238.0014929946.89
133312005.09.08 02:45t/p666450.001.24081.24881.240825238.0014955184.89
133322005.09.08 02:45t/p666550.001.24081.24881.240825238.0014980422.89
133332005.09.08 16:41t/p666050.001.24001.24801.240025238.0015005660.89
133342005.09.08 16:41t/p665950.001.23971.24771.239725238.0015030898.89
133352005.09.08 16:41sell666850.001.24041.24341.2354
133362005.09.08 16:41sell666950.001.24081.24381.2358
133372005.09.08 16:42sell667050.001.24081.24381.2358
133382005.09.08 16:47sell667150.001.24081.24381.2358
133392005.09.08 16:48sell667250.001.24091.24391.2359
133402005.09.08 16:48sell667350.001.24101.24401.2360
133412005.09.08 16:48sell667450.001.24121.24421.2362
133422005.09.08 16:49sell667550.001.24111.24411.2361
133432005.09.08 16:49sell667650.001.24121.24421.2362
133442005.09.08 16:49sell667750.001.24111.24411.2361
133452005.09.09 04:02s/l666850.001.24341.24341.2354-14286.0015016612.89
133462005.09.09 04:02s/l666950.001.24381.24381.2358-14286.0015002326.89
133472005.09.09 04:02s/l667050.001.24381.24381.2358-14286.0014988040.89
133482005.09.09 04:02s/l667150.001.24381.24381.2358-14286.0014973754.89
133492005.09.09 04:02s/l667250.001.24391.24391.2359-14286.0014959468.89
133502005.09.09 04:02sell667850.001.24361.24661.2386
133512005.09.09 04:03sell667950.001.24351.24651.2385
133522005.09.09 04:03sell668050.001.24361.24661.2386
133532005.09.09 04:04sell668150.001.24361.24661.2386
133542005.09.09 06:47sell668250.001.24361.24661.2386
133552005.09.09 07:54s/l667350.001.24401.24401.2360-14286.0014945182.89
133562005.09.09 07:54sell668350.001.24371.24671.2387
133572005.09.09 08:05s/l667550.001.24411.24411.2361-14286.0014930896.89
133582005.09.09 08:05s/l667750.001.24411.24411.2361-14286.0014916610.89
133592005.09.09 08:05sell668450.001.24381.24681.2388
133602005.09.09 08:05sell668550.001.24371.24671.2387
133612005.09.09 08:08s/l667450.001.24421.24421.2362-14286.0014902324.89
133622005.09.09 08:08s/l667650.001.24421.24421.2362-14286.0014888038.89
133632005.09.09 08:08sell668650.001.24401.24701.2390
133642005.09.09 08:08sell668750.001.24391.24691.2389
133652005.09.09 13:16t/p668650.001.23901.24701.239025000.0014913038.89
133662005.09.09 13:16t/p668750.001.23891.24691.238925000.0014938038.89
133672005.09.09 13:20t/p667850.001.23861.24661.238625000.0014963038.89
133682005.09.09 13:20t/p667950.001.23851.24651.238525000.0014988038.89
133692005.09.09 13:20t/p668050.001.23861.24661.238625000.0015013038.89
133702005.09.09 13:20t/p668150.001.23861.24661.238625000.0015038038.89
133712005.09.09 13:20t/p668250.001.23861.24661.238625000.0015063038.89
133722005.09.09 13:20t/p668350.001.23871.24671.238725000.0015088038.89
133732005.09.09 13:20t/p668450.001.23881.24681.238825000.0015113038.89
133742005.09.09 13:20t/p668550.001.23871.24671.238725000.0015138038.89
133752005.09.09 13:27sell668850.001.23931.24231.2343
133762005.09.09 13:29sell668950.001.23931.24231.2343
133772005.09.09 13:30sell669050.001.23941.24241.2344
133782005.09.09 13:30sell669150.001.23931.24231.2343
133792005.09.09 13:30sell669250.001.23941.24241.2344
133802005.09.09 13:30sell669350.001.23931.24231.2343
133812005.09.09 13:31sell669450.001.23941.24241.2344
133822005.09.09 13:31sell669550.001.23961.24261.2346
133832005.09.09 13:32sell669650.001.23951.24251.2345
133842005.09.09 13:32sell669750.001.23961.24261.2346
133852005.09.09 14:41s/l668850.001.24231.24231.2343-15000.0015123038.89
133862005.09.09 14:41s/l668950.001.24231.24231.2343-15000.0015108038.89
133872005.09.09 14:41s/l669050.001.24241.24241.2344-15000.0015093038.89
133882005.09.09 14:41s/l669150.001.24231.24231.2343-15000.0015078038.89
133892005.09.09 14:41s/l669250.001.24241.24241.2344-15000.0015063038.89
133902005.09.09 14:41s/l669350.001.24231.24231.2343-15000.0015048038.89
133912005.09.09 14:41s/l669450.001.24241.24241.2344-15000.0015033038.89
133922005.09.09 14:41s/l669550.001.24261.24261.2346-15000.0015018038.89
133932005.09.09 14:41s/l669650.001.24251.24251.2345-15000.0015003038.89
133942005.09.09 14:41s/l669750.001.24261.24261.2346-15000.0014988038.89
133952005.09.09 14:41buy669850.001.24221.23921.2472
133962005.09.09 14:41buy669950.001.24211.23911.2471
133972005.09.09 14:42buy670050.001.24201.23901.2470
133982005.09.09 15:16buy670150.001.24181.23881.2468
133992005.09.09 15:16buy670250.001.24131.23831.2463
134002005.09.09 15:16buy670350.001.24121.23821.2462
134012005.09.09 15:17buy670450.001.24121.23821.2462
134022005.09.09 15:17buy670550.001.24121.23821.2462
134032005.09.09 15:17buy670650.001.24101.23801.2460
134042005.09.09 15:18buy670750.001.24111.23811.2461
134052005.09.09 16:02s/l669850.001.23921.23921.2472-15000.0014973038.89
134062005.09.09 16:02buy670850.001.23951.23651.2445
134072005.09.09 17:15t/p670850.001.24451.23651.244525000.0014998038.89
134082005.09.12 02:45buy670950.001.23961.23661.2446
134092005.09.12 02:56s/l669950.001.23911.23911.2471-15488.5014982550.39
134102005.09.12 02:56s/l670050.001.23901.23901.2470-15488.5014967061.89
134112005.09.12 02:56buy671050.001.23931.23631.2443
134122005.09.12 02:57buy671150.001.23941.23641.2444
134132005.09.12 03:11s/l670150.001.23881.23881.2468-15488.5014951573.39
134142005.09.12 03:11buy671250.001.23911.23611.2441
134152005.09.12 04:07s/l670250.001.23831.23831.2463-15488.5014936084.89
134162005.09.12 04:07s/l670350.001.23821.23821.2462-15488.5014920596.39
134172005.09.12 04:07s/l670450.001.23821.23821.2462-15488.5014905107.89
134182005.09.12 04:07s/l670550.001.23821.23821.2462-15488.5014889619.39
134192005.09.12 04:07s/l670650.001.23801.23801.2460-15488.5014874130.89
134202005.09.12 04:07s/l670750.001.23811.23811.2461-15488.5014858642.39
134212005.09.12 04:07buy671350.001.23831.23531.2433
134222005.09.12 04:08buy671450.001.23831.23531.2433
134232005.09.12 04:09buy671550.001.23841.23541.2434
134242005.09.12 04:09buy671650.001.23831.23531.2433
134252005.09.12 04:09buy671750.001.23841.23541.2434
134262005.09.12 04:13buy671850.001.23831.23531.2433
134272005.09.12 04:21s/l670950.001.23661.23661.2446-15000.0014843642.39
134282005.09.12 04:21buy671950.001.23681.23381.2418
134292005.09.12 04:21s/l671150.001.23641.23641.2444-15000.0014828642.39
134302005.09.12 04:21buy672050.001.23671.23371.2417
134312005.09.12 04:21s/l671050.001.23631.23631.2443-15000.0014813642.39
134322005.09.12 04:21buy672150.001.23651.23351.2415
134332005.09.12 04:26s/l671250.001.23611.23611.2441-15000.0014798642.39
134342005.09.12 04:26buy672250.001.23641.23341.2414
134352005.09.12 04:46s/l671550.001.23541.23541.2434-15000.0014783642.39
134362005.09.12 04:46s/l671750.001.23541.23541.2434-15000.0014768642.39
134372005.09.12 04:46buy672350.001.23571.23271.2407
134382005.09.12 04:46s/l671350.001.23531.23531.2433-15000.0014753642.39
134392005.09.12 04:46s/l671450.001.23531.23531.2433-15000.0014738642.39
134402005.09.12 04:46s/l671650.001.23531.23531.2433-15000.0014723642.39
134412005.09.12 04:46s/l671850.001.23531.23531.2433-15000.0014708642.39
134422005.09.12 04:46buy672450.001.23551.23251.2405
134432005.09.12 04:47buy672550.001.23551.23251.2405
134442005.09.12 04:47buy672650.001.23541.23241.2404
134452005.09.12 04:47buy672750.001.23531.23231.2403
134462005.09.12 04:47buy672850.001.23521.23221.2402
134472005.09.12 04:56s/l671950.001.23381.23381.2418-15000.0014693642.39
134482005.09.12 04:56s/l672050.001.23371.23371.2417-15000.0014678642.39
134492005.09.12 04:56s/l672150.001.23351.23351.2415-15000.0014663642.39
134502005.09.12 04:56buy672950.001.23381.23081.2388
134512005.09.12 04:56s/l672250.001.23341.23341.2414-15000.0014648642.39
134522005.09.12 04:56buy673050.001.23361.23061.2386
134532005.09.12 04:56s/l672350.001.23271.23271.2407-15000.0014633642.39
134542005.09.12 04:56buy673150.001.23291.22991.2379
134552005.09.12 04:57buy673250.001.23291.22991.2379
134562005.09.12 04:57buy673350.001.23291.22991.2379
134572005.09.12 05:09s/l672450.001.23251.23251.2405-15000.0014618642.39
134582005.09.12 05:09s/l672550.001.23251.23251.2405-15000.0014603642.39
134592005.09.12 05:09buy673450.001.23281.22981.2378
134602005.09.12 05:09s/l672650.001.23241.23241.2404-15000.0014588642.39
134612005.09.12 05:09s/l672750.001.23231.23231.2403-15000.0014573642.39
134622005.09.12 05:09buy673550.001.23261.22961.2376
134632005.09.12 05:09buy673650.001.23261.22961.2376
134642005.09.12 05:10s/l672850.001.23221.23221.2402-15000.0014558642.39
134652005.09.12 05:10buy673750.001.23231.22931.2373
134662005.09.12 05:10buy673850.001.23211.22911.2371
134672005.09.12 05:11s/l672950.001.23081.23081.2388-15000.0014543642.39
134682005.09.12 05:11buy673950.001.23101.22801.2360
134692005.09.12 12:41s/l673050.001.23061.23061.2386-15000.0014528642.39
134702005.09.12 12:41buy674050.001.23071.22771.2357
134712005.09.12 12:41s/l673150.001.22991.22991.2379-15000.0014513642.39
134722005.09.12 12:41s/l673250.001.22991.22991.2379-15000.0014498642.39
134732005.09.12 12:41s/l673350.001.22991.22991.2379-15000.0014483642.39
134742005.09.12 12:41buy674150.001.23021.22721.2352
134752005.09.12 12:42buy674250.001.23021.22721.2352
134762005.09.12 12:44buy674350.001.23031.22731.2353
134772005.09.12 12:57s/l673450.001.22981.22981.2378-15000.0014468642.39
134782005.09.12 12:57buy674450.001.23011.22711.2351
134792005.09.12 14:47s/l673550.001.22961.22961.2376-15000.0014453642.39
134802005.09.12 14:47s/l673650.001.22961.22961.2376-15000.0014438642.39
134812005.09.12 14:47buy674550.001.22981.22681.2348
134822005.09.12 14:48buy674650.001.22971.22671.2347
134832005.09.12 14:48s/l673750.001.22931.22931.2373-15000.0014423642.39
134842005.09.12 14:48s/l673850.001.22911.22911.2371-15000.0014408642.39
134852005.09.12 14:48buy674750.001.22911.22611.2341
134862005.09.12 14:48buy674850.001.22851.22551.2335
134872005.09.12 14:49s/l673950.001.22801.22801.2360-15000.0014393642.39
134882005.09.12 14:49buy674950.001.22831.22531.2333
134892005.09.12 16:35s/l674050.001.22771.22771.2357-15000.0014378642.39
134902005.09.12 16:35buy675050.001.22791.22491.2329
134912005.09.12 16:53s/l674350.001.22731.22731.2353-15000.0014363642.39
134922005.09.12 16:53buy675150.001.22761.22461.2326
134932005.09.12 16:57s/l674150.001.22721.22721.2352-15000.0014348642.39
134942005.09.12 16:57s/l674250.001.22721.22721.2352-15000.0014333642.39
134952005.09.12 16:57buy675250.001.22751.22451.2325
134962005.09.12 20:34buy675350.001.22761.22461.2326
134972005.09.12 21:01s/l674450.001.22711.22711.2351-15000.0014318642.39
134982005.09.12 21:01buy675450.001.22731.22431.2323
134992005.09.13 11:52s/l674550.001.22681.22681.2348-15488.5014303153.89
135002005.09.13 11:52s/l674650.001.22671.22671.2347-15488.5014287665.39
135012005.09.13 11:52buy675550.001.22681.22381.2318
135022005.09.13 11:52buy675650.001.22671.22371.2317
135032005.09.13 11:54s/l674750.001.22611.22611.2341-15488.5014272176.89
135042005.09.13 11:54buy675750.001.22641.22341.2314
135052005.09.13 14:30s/l674850.001.22551.22551.2335-15488.5014256688.39
135062005.09.13 14:30s/l674950.001.22531.22531.2333-15488.5014241199.89
135072005.09.13 14:30s/l675050.001.22491.22491.2329-15488.5014225711.39
135082005.09.13 14:30s/l675150.001.22461.22461.2326-15488.5014210222.89
135092005.09.13 14:30s/l675350.001.22461.22461.2326-15488.5014194734.39
135102005.09.13 14:30buy675850.001.22491.22191.2299
135112005.09.13 14:30buy675950.001.22491.22191.2299
135122005.09.13 14:30buy676050.001.22491.22191.2299
135132005.09.13 14:31buy676150.001.22491.22191.2299
135142005.09.13 14:31buy676250.001.22491.22191.2299
135152005.09.13 14:57t/p675850.001.22991.22191.229925000.0014219734.39
135162005.09.13 14:57t/p675950.001.22991.22191.229925000.0014244734.39
135172005.09.13 14:57t/p676050.001.22991.22191.229925000.0014269734.39
135182005.09.13 14:57t/p676150.001.22991.22191.229925000.0014294734.39
135192005.09.13 14:57t/p676250.001.22991.22191.229925000.0014319734.39
135202005.09.14 13:56t/p675750.001.23141.22341.231424511.5014344245.89
135212005.09.14 14:10t/p675550.001.23181.22381.231824511.5014368757.39
135222005.09.14 14:10t/p675650.001.23171.22371.231724511.5014393268.89
135232005.09.14 14:26t/p675450.001.23231.22431.232324023.0014417291.89
135242005.09.14 14:27t/p675250.001.23251.22451.232524023.0014441314.89
135252005.09.14 14:27buy676350.001.23221.22921.2372
135262005.09.14 14:27buy676450.001.23231.22931.2373
135272005.09.14 14:29buy676550.001.23231.22931.2373
135282005.09.14 14:30s/l676350.001.22921.22921.2372-15000.0014426314.89
135292005.09.14 14:30s/l676450.001.22931.22931.2373-15000.0014411314.89
135302005.09.14 14:30s/l676550.001.22931.22931.2373-15000.0014396314.89
135312005.09.14 14:30sell676650.001.22981.23281.2248
135322005.09.14 14:30sell676750.001.22971.23271.2247
135332005.09.14 14:30sell676850.001.22971.23271.2247
135342005.09.14 14:30sell676950.001.23021.23321.2252
135352005.09.14 14:30sell677050.001.23031.23331.2253
135362005.09.14 14:30sell677150.001.23151.23451.2265
135372005.09.14 14:30sell677250.001.23201.23501.2270
135382005.09.14 14:30sell677350.001.23201.23501.2270
135392005.09.14 14:40sell677450.001.23221.23521.2272
135402005.09.14 14:40s/l676750.001.23271.23271.2247-15000.0014381314.89
135412005.09.14 14:40s/l676850.001.23271.23271.2247-15000.0014366314.89
135422005.09.14 14:40sell677550.001.23241.23541.2274
135432005.09.14 14:41sell677650.001.23241.23541.2274
135442005.09.14 14:41s/l676650.001.23281.23281.2248-15000.0014351314.89
135452005.09.14 14:41s/l676950.001.23321.23321.2252-15000.0014336314.89
135462005.09.14 14:41sell677750.001.23291.23591.2279
135472005.09.14 14:41s/l677050.001.23331.23331.2253-15000.0014321314.89
135482005.09.14 14:41sell677850.001.23301.23601.2280
135492005.09.14 14:42sell677950.001.23291.23591.2279
135502005.09.14 14:42sell678050.001.23301.23601.2280
135512005.09.14 17:05t/p677850.001.22801.23601.228025000.0014346314.89
135522005.09.14 17:05t/p678050.001.22801.23601.228025000.0014371314.89
135532005.09.14 17:15t/p677750.001.22791.23591.227925000.0014396314.89
135542005.09.14 17:15t/p677950.001.22791.23591.227925000.0014421314.89
135552005.09.14 20:01t/p677250.001.22701.23501.227025000.0014446314.89
135562005.09.14 20:01t/p677350.001.22701.23501.227025000.0014471314.89
135572005.09.14 20:01t/p677450.001.22721.23521.227225000.0014496314.89
135582005.09.14 20:01t/p677550.001.22741.23541.227425000.0014521314.89
135592005.09.14 20:01t/p677650.001.22741.23541.227425000.0014546314.89
135602005.09.15 02:55t/p677150.001.22651.23451.226525238.0014571552.89
135612005.09.15 03:01buy678150.001.22581.22281.2308
135622005.09.15 03:01buy678250.001.22531.22231.2303
135632005.09.15 03:01buy678350.001.22521.22221.2302
135642005.09.15 03:02buy678450.001.22531.22231.2303
135652005.09.15 03:02buy678550.001.22521.22221.2302
135662005.09.15 03:02buy678650.001.22461.22161.2296
135672005.09.15 03:03buy678750.001.22461.22161.2296
135682005.09.15 03:03buy678850.001.22471.22171.2297
135692005.09.15 03:03buy678950.001.22461.22161.2296
135702005.09.15 03:03buy679050.001.22461.22161.2296
135712005.09.15 03:09s/l678150.001.22281.22281.2308-15000.0014556552.89
135722005.09.15 03:09buy679150.001.22311.22011.2281
135732005.09.15 04:22s/l678250.001.22231.22231.2303-15000.0014541552.89
135742005.09.15 04:22s/l678450.001.22231.22231.2303-15000.0014526552.89
135752005.09.15 04:22buy679250.001.22261.21961.2276
135762005.09.15 04:22s/l678350.001.22221.22221.2302-15000.0014511552.89
135772005.09.15 04:22s/l678550.001.22221.22221.2302-15000.0014496552.89
135782005.09.15 04:22buy679350.001.22241.21941.2274
135792005.09.15 04:22buy679450.001.22231.21931.2273
135802005.09.15 04:23buy679550.001.22221.21921.2272
135812005.09.15 04:25s/l678850.001.22171.22171.2297-15000.0014481552.89
135822005.09.15 04:25buy679650.001.22201.21901.2270
135832005.09.15 04:25s/l678650.001.22161.22161.2296-15000.0014466552.89
135842005.09.15 04:25s/l678750.001.22161.22161.2296-15000.0014451552.89
135852005.09.15 04:25s/l678950.001.22161.22161.2296-15000.0014436552.89
135862005.09.15 04:25s/l679050.001.22161.22161.2296-15000.0014421552.89
135872005.09.15 04:25buy679750.001.22191.21891.2269
135882005.09.15 04:26buy679850.001.22181.21881.2268
135892005.09.15 04:27buy679950.001.22191.21891.2269
135902005.09.15 04:28buy680050.001.22201.21901.2270
135912005.09.15 09:11s/l679150.001.22011.22011.2281-15000.0014406552.89
135922005.09.15 09:11buy680150.001.22041.21741.2254
135932005.09.15 09:27s/l679250.001.21961.21961.2276-15000.0014391552.89
135942005.09.15 09:27buy680250.001.21991.21691.2249
135952005.09.15 15:39s/l679350.001.21941.21941.2274-15000.0014376552.89
135962005.09.15 15:39s/l679450.001.21931.21931.2273-15000.0014361552.89
135972005.09.15 15:39s/l679550.001.21921.21921.2272-15000.0014346552.89
135982005.09.15 15:39buy680350.001.21951.21651.2245
135992005.09.15 15:39buy680450.001.21951.21651.2245
136002005.09.15 15:40buy680550.001.21951.21651.2245
136012005.09.16 04:11t/p680350.001.22451.21651.224523534.5014370087.39
136022005.09.16 04:11t/p680450.001.22451.21651.224523534.5014393621.89
136032005.09.16 04:11t/p680550.001.22451.21651.224523534.5014417156.39
136042005.09.16 04:38t/p680250.001.22491.21691.224923534.5014440690.89
136052005.09.16 04:41t/p680150.001.22541.21741.225423534.5014464225.39
136062005.09.16 06:06t/p679650.001.22701.21901.227023534.5014487759.89
136072005.09.16 06:06t/p679750.001.22691.21891.226923534.5014511294.39
136082005.09.16 06:06t/p679850.001.22681.21881.226823534.5014534828.89
136092005.09.16 06:06t/p679950.001.22691.21891.226923534.5014558363.39
136102005.09.16 06:06t/p680050.001.22701.21901.227023534.5014581897.89
136112005.09.16 06:24sell680650.001.22801.23101.2230
136122005.09.16 06:24sell680750.001.22791.23091.2229
136132005.09.16 06:26sell680850.001.22801.23101.2230
136142005.09.16 06:27sell680950.001.22791.23091.2229
136152005.09.16 06:28sell681050.001.22801.23101.2230
136162005.09.16 06:29sell681150.001.22801.23101.2230
136172005.09.16 06:29sell681250.001.22791.23091.2229
136182005.09.16 06:29sell681350.001.22801.23101.2230
136192005.09.16 06:31sell681450.001.22801.23101.2230
136202005.09.16 06:31sell681550.001.22871.23171.2237
136212005.09.16 06:42s/l680650.001.23101.23101.2230-15000.0014566897.89
136222005.09.16 06:42s/l680750.001.23091.23091.2229-15000.0014551897.89
136232005.09.16 06:42s/l680850.001.23101.23101.2230-15000.0014536897.89
136242005.09.16 06:42s/l680950.001.23091.23091.2229-15000.0014521897.89
136252005.09.16 06:42s/l681050.001.23101.23101.2230-15000.0014506897.89
136262005.09.16 06:42s/l681150.001.23101.23101.2230-15000.0014491897.89
136272005.09.16 06:42s/l681250.001.23091.23091.2229-15000.0014476897.89
136282005.09.16 06:42s/l681350.001.23101.23101.2230-15000.0014461897.89
136292005.09.16 06:42s/l681450.001.23101.23101.2230-15000.0014446897.89
136302005.09.16 06:42sell681650.001.23091.23391.2259
136312005.09.16 06:43sell681750.001.23091.23391.2259
136322005.09.16 06:44sell681850.001.23091.23391.2259
136332005.09.16 12:06t/p681650.001.22591.23391.225925000.0014471897.89
136342005.09.16 12:06t/p681750.001.22591.23391.225925000.0014496897.89
136352005.09.16 12:06t/p681850.001.22591.23391.225925000.0014521897.89
136362005.09.16 14:20t/p681550.001.22371.23171.223725000.0014546897.89
136372005.09.16 14:20sell681950.001.22391.22691.2189
136382005.09.16 14:21sell682050.001.22421.22721.2192
136392005.09.16 14:21sell682150.001.22411.22711.2191
136402005.09.16 14:30sell682250.001.22471.22771.2197
136412005.09.16 14:30sell682350.001.22471.22771.2197
136422005.09.16 14:31sell682450.001.22471.22771.2197
136432005.09.16 14:32sell682550.001.22471.22771.2197
136442005.09.16 14:32sell682650.001.22461.22761.2196
136452005.09.16 14:32sell682750.001.22451.22751.2195
136462005.09.16 14:32sell682850.001.22441.22741.2194
136472005.09.18 00:00t/p681950.001.21891.22691.218925000.0014571897.89
136482005.09.18 00:00t/p682050.001.21921.22721.219225000.0014596897.89
136492005.09.18 00:00t/p682150.001.21911.22711.219125000.0014621897.89
136502005.09.18 00:00t/p682250.001.21971.22771.219725000.0014646897.89
136512005.09.18 00:00t/p682350.001.21971.22771.219725000.0014671897.89
136522005.09.18 00:00t/p682450.001.21971.22771.219725000.0014696897.89
136532005.09.18 00:00t/p682550.001.21971.22771.219725000.0014721897.89
136542005.09.18 00:00t/p682650.001.21961.22761.219625000.0014746897.89
136552005.09.18 00:00t/p682750.001.21951.22751.219525000.0014771897.89
136562005.09.18 00:00t/p682850.001.21941.22741.219425000.0014796897.89
136572005.09.18 23:42buy682950.001.21691.21391.2219
136582005.09.18 23:57buy683050.001.21641.21341.2214
136592005.09.18 23:58buy683150.001.21651.21351.2215
136602005.09.18 23:58buy683250.001.21641.21341.2214
136612005.09.18 23:59buy683350.001.21651.21351.2215
136622005.09.19 01:00buy683450.001.21621.21321.2212
136632005.09.19 01:00buy683550.001.21611.21311.2211
136642005.09.19 01:00buy683650.001.21551.21251.2205
136652005.09.19 01:00buy683750.001.21541.21241.2204
136662005.09.19 01:00buy683850.001.21531.21231.2203
136672005.09.19 07:11s/l682950.001.21391.21391.2219-15488.5014781409.39
136682005.09.19 07:11buy683950.001.21411.21111.2191
136692005.09.19 07:11s/l683150.001.21351.21351.2215-15488.5014765920.89
136702005.09.19 07:11s/l683350.001.21351.21351.2215-15488.5014750432.39
136712005.09.19 07:11buy684050.001.21381.21081.2188
136722005.09.19 07:12s/l683050.001.21341.21341.2214-15488.5014734943.89
136732005.09.19 07:12s/l683250.001.21341.21341.2214-15488.5014719455.39
136742005.09.19 07:12buy684150.001.21371.21071.2187
136752005.09.19 07:25s/l683450.001.21321.21321.2212-15000.0014704455.39
136762005.09.19 07:25s/l683550.001.21311.21311.2211-15000.0014689455.39
136772005.09.19 07:25s/l683650.001.21251.21251.2205-15000.0014674455.39
136782005.09.19 07:25s/l683750.001.21241.21241.2204-15000.0014659455.39
136792005.09.19 07:25buy684250.001.21271.20971.2177
136802005.09.19 07:25s/l683850.001.21231.21231.2203-15000.0014644455.39
136812005.09.19 07:25buy684350.001.21241.20941.2174
136822005.09.19 07:26buy684450.001.21241.20941.2174
136832005.09.19 07:37buy684550.001.21221.20921.2172
136842005.09.19 07:39buy684650.001.21221.20921.2172
136852005.09.19 07:39buy684750.001.21211.20911.2171
136862005.09.19 07:40buy684850.001.21201.20901.2170
136872005.09.19 07:42s/l683950.001.21111.21111.2191-15000.0014629455.39
136882005.09.19 07:42buy684950.001.21131.20831.2163
136892005.09.19 08:12s/l684050.001.21081.21081.2188-15000.0014614455.39
136902005.09.19 08:12buy685050.001.21111.20811.2161
136912005.09.19 08:12s/l684150.001.21071.21071.2187-15000.0014599455.39
136922005.09.19 08:12buy685150.001.21081.20781.2158
136932005.09.19 17:10t/p684950.001.21631.20831.216325000.0014624455.39
136942005.09.19 17:10t/p685050.001.21611.20811.216125000.0014649455.39
136952005.09.19 17:10t/p685150.001.21581.20781.215825000.0014674455.39
136962005.09.19 17:10t/p684750.001.21711.20911.217125000.0014699455.39
136972005.09.19 17:10t/p684850.001.21701.20901.217025000.0014724455.39
136982005.09.20 04:11t/p684550.001.21721.20921.217224511.5014748966.89
136992005.09.20 04:11t/p684650.001.21721.20921.217224511.5014773478.39
137002005.09.20 08:15t/p684250.001.21771.20971.217724511.5014797989.89
137012005.09.20 08:15t/p684350.001.21741.20941.217424511.5014822501.39
137022005.09.20 08:15t/p684450.001.21741.20941.217424511.5014847012.89
137032005.09.20 08:15buy685250.001.21741.21441.2224
137042005.09.20 08:15buy685350.001.21731.21431.2223
137052005.09.20 08:15buy685450.001.21651.21351.2215
137062005.09.20 08:26buy685550.001.21651.21351.2215
137072005.09.20 08:27buy685650.001.21661.21361.2216
137082005.09.20 08:28buy685750.001.21661.21361.2216
137092005.09.20 08:51buy685850.001.21671.21371.2217
137102005.09.20 08:52buy685950.001.21671.21371.2217
137112005.09.20 08:53buy686050.001.21661.21361.2216
137122005.09.20 08:53buy686150.001.21561.21261.2206
137132005.09.20 11:05s/l685250.001.21441.21441.2224-15000.0014832012.89
137142005.09.20 11:05buy686250.001.21471.21171.2197
137152005.09.20 11:19s/l685350.001.21431.21431.2223-15000.0014817012.89
137162005.09.20 11:19buy686350.001.21461.21161.2196
137172005.09.20 20:26s/l685450.001.21351.21351.2215-15000.0014802012.89
137182005.09.20 20:26s/l685550.001.21351.21351.2215-15000.0014787012.89
137192005.09.20 20:26s/l685650.001.21361.21361.2216-15000.0014772012.89
137202005.09.20 20:26s/l685750.001.21361.21361.2216-15000.0014757012.89
137212005.09.20 20:26s/l685850.001.21371.21371.2217-15000.0014742012.89
137222005.09.20 20:26s/l685950.001.21371.21371.2217-15000.0014727012.89
137232005.09.20 20:26s/l686050.001.21361.21361.2216-15000.0014712012.89
137242005.09.20 20:26buy686450.001.21361.21061.2186
137252005.09.20 20:26buy686550.001.21331.21031.2183
137262005.09.20 20:26buy686650.001.21301.21001.2180
137272005.09.20 20:27buy686750.001.21301.21001.2180
137282005.09.20 20:27buy686850.001.21301.21001.2180
137292005.09.20 20:28buy686950.001.21301.21001.2180
137302005.09.20 20:56s/l686150.001.21261.21261.2206-15000.0014697012.89
137312005.09.20 20:56buy687050.001.21291.20991.2179
137322005.09.20 20:57buy687150.001.21291.20991.2179
137332005.09.20 21:26s/l686250.001.21171.21171.2197-15000.0014682012.89
137342005.09.20 21:26buy687250.001.21201.20901.2170
137352005.09.20 22:23s/l686350.001.21161.21161.2196-15000.0014667012.89
137362005.09.20 22:23buy687350.001.21191.20891.2169
137372005.09.21 05:12t/p687250.001.21701.20901.217024511.5014691524.39
137382005.09.21 05:12t/p687350.001.21691.20891.216924511.5014716035.89
137392005.09.21 06:32t/p687050.001.21791.20991.217924511.5014740547.39
137402005.09.21 06:32t/p687150.001.21791.20991.217924511.5014765058.89
137412005.09.21 06:37t/p686650.001.21801.21001.218024511.5014789570.39
137422005.09.21 06:37t/p686750.001.21801.21001.218024511.5014814081.89
137432005.09.21 06:37t/p686850.001.21801.21001.218024511.5014838593.39
137442005.09.21 06:37t/p686950.001.21801.21001.218024511.5014863104.89
137452005.09.21 06:37t/p686450.001.21861.21061.218624511.5014887616.39
137462005.09.21 06:37t/p686550.001.21831.21031.218324511.5014912127.89
137472005.09.21 06:37sell687450.001.21951.22251.2145
137482005.09.21 06:38sell687550.001.21971.22271.2147
137492005.09.21 06:38sell687650.001.21971.22271.2147
137502005.09.21 06:38sell687750.001.21961.22261.2146
137512005.09.21 07:11sell687850.001.21951.22251.2145
137522005.09.21 07:12sell687950.001.21951.22251.2145
137532005.09.21 07:13sell688050.001.21941.22241.2144
137542005.09.21 07:17sell688150.001.21941.22241.2144
137552005.09.21 07:17sell688250.001.21951.22251.2145
137562005.09.21 07:18sell688350.001.21991.22291.2149
137572005.09.21 10:21s/l687450.001.22251.22251.2145-15000.0014897127.89
137582005.09.21 10:21s/l687850.001.22251.22251.2145-15000.0014882127.89
137592005.09.21 10:21s/l687950.001.22251.22251.2145-15000.0014867127.89
137602005.09.21 10:21s/l688050.001.22241.22241.2144-15000.0014852127.89
137612005.09.21 10:21s/l688150.001.22241.22241.2144-15000.0014837127.89
137622005.09.21 10:21s/l688250.001.22251.22251.2145-15000.0014822127.89
137632005.09.21 10:21sell688450.001.22221.22521.2172
137642005.09.21 10:22sell688550.001.22211.22511.2171
137652005.09.21 10:23sell688650.001.22201.22501.2170
137662005.09.21 10:24sell688750.001.22201.22501.2170
137672005.09.21 10:24sell688850.001.22191.22491.2169
137682005.09.21 10:34sell688950.001.22181.22481.2168
137692005.09.21 10:34s/l687550.001.22271.22271.2147-15000.0014807127.89
137702005.09.21 10:34s/l687650.001.22271.22271.2147-15000.0014792127.89
137712005.09.21 10:34s/l687750.001.22261.22261.2146-15000.0014777127.89
137722005.09.21 10:34sell689050.001.22241.22541.2174
137732005.09.21 10:34sell689150.001.22231.22531.2173
137742005.09.21 10:34sell689250.001.22241.22541.2174
137752005.09.21 10:47s/l688350.001.22291.22291.2149-15000.0014762127.89
137762005.09.21 10:47sell689350.001.22271.22571.2177
137772005.09.22 01:41s/l688950.001.22481.22481.2168-14762.0014747365.89
137782005.09.22 01:41sell689450.001.22451.22751.2195
137792005.09.22 01:45s/l688850.001.22491.22491.2169-14762.0014732603.89
137802005.09.22 01:45sell689550.001.22461.22761.2196
137812005.09.22 01:45s/l688550.001.22511.22511.2171-14762.0014717841.89
137822005.09.22 01:45s/l688650.001.22501.22501.2170-14762.0014703079.89
137832005.09.22 01:45s/l688750.001.22501.22501.2170-14762.0014688317.89
137842005.09.22 01:45sell689650.001.22481.22781.2198
137852005.09.22 01:45s/l688450.001.22521.22521.2172-14762.0014673555.89
137862005.09.22 01:45s/l689150.001.22531.22531.2173-14762.0014658793.89
137872005.09.22 01:45sell689750.001.22501.22801.2200
137882005.09.22 01:45s/l689050.001.22541.22541.2174-14762.0014644031.89
137892005.09.22 01:45s/l689250.001.22541.22541.2174-14762.0014629269.89
137902005.09.22 01:45sell689850.001.22511.22811.2201
137912005.09.22 01:46sell689950.001.22511.22811.2201
137922005.09.22 01:46sell690050.001.22501.22801.2200
137932005.09.22 01:47sell690150.001.22511.22811.2201
137942005.09.22 01:47sell690250.001.22501.22801.2200
137952005.09.22 01:49s/l689350.001.22571.22571.2177-14762.0014614507.89
137962005.09.22 01:49sell690350.001.22551.22851.2205
137972005.09.22 03:57t/p690350.001.22051.22851.220525000.0014639507.89
137982005.09.22 04:10t/p689650.001.21981.22781.219825000.0014664507.89
137992005.09.22 04:10t/p689750.001.22001.22801.220025000.0014689507.89
138002005.09.22 04:10t/p689850.001.22011.22811.220125000.0014714507.89
138012005.09.22 04:10t/p689950.001.22011.22811.220125000.0014739507.89
138022005.09.22 04:10t/p690050.001.22001.22801.220025000.0014764507.89
138032005.09.22 04:10t/p690150.001.22011.22811.220125000.0014789507.89
138042005.09.22 04:10t/p690250.001.22001.22801.220025000.0014814507.89
138052005.09.22 04:12t/p689550.001.21961.22761.219625000.0014839507.89
138062005.09.22 06:45t/p689450.001.21951.22751.219525000.0014864507.89
138072005.09.22 06:45sell690450.001.21901.22201.2140
138082005.09.22 06:45sell690550.001.21961.22261.2146
138092005.09.22 06:45sell690650.001.21971.22271.2147
138102005.09.22 06:45sell690750.001.21991.22291.2149
138112005.09.22 06:45sell690850.001.22001.22301.2150
138122005.09.22 06:45sell690950.001.22011.22311.2151
138132005.09.22 06:45sell691050.001.22051.22351.2155
138142005.09.22 06:50sell691150.001.22041.22341.2154
138152005.09.22 06:54sell691250.001.22051.22351.2155
138162005.09.22 06:55sell691350.001.22041.22341.2154
138172005.09.22 08:02s/l690450.001.22201.22201.2140-15000.0014849507.89
138182005.09.22 08:02sell691450.001.22171.22471.2167
138192005.09.22 08:33s/l690550.001.22261.22261.2146-15000.0014834507.89
138202005.09.22 08:33s/l690650.001.22271.22271.2147-15000.0014819507.89
138212005.09.22 08:33s/l690750.001.22291.22291.2149-15000.0014804507.89
138222005.09.22 08:33sell691550.001.22261.22561.2176
138232005.09.22 08:33s/l690850.001.22301.22301.2150-15000.0014789507.89
138242005.09.22 08:33sell691650.001.22271.22571.2177
138252005.09.22 08:34sell691750.001.22261.22561.2176
138262005.09.22 08:34sell691850.001.22271.22571.2177
138272005.09.22 08:39s/l690950.001.22311.22311.2151-15000.0014774507.89
138282005.09.22 08:39sell691950.001.22301.22601.2180
138292005.09.22 13:15s/l691050.001.22351.22351.2155-15000.0014759507.89
138302005.09.22 13:15s/l691150.001.22341.22341.2154-15000.0014744507.89
138312005.09.22 13:15s/l691250.001.22351.22351.2155-15000.0014729507.89
138322005.09.22 13:15s/l691350.001.22341.22341.2154-15000.0014714507.89
138332005.09.22 13:15sell692050.001.22351.22651.2185
138342005.09.22 13:16sell692150.001.22351.22651.2185
138352005.09.22 13:16sell692250.001.22341.22641.2184
138362005.09.22 13:16sell692350.001.22351.22651.2185
138372005.09.22 15:39t/p692050.001.21851.22651.218525000.0014739507.89
138382005.09.22 15:39t/p692150.001.21851.22651.218525000.0014764507.89
138392005.09.22 15:39t/p692350.001.21851.22651.218525000.0014789507.89
138402005.09.22 15:39t/p692250.001.21841.22641.218425000.0014814507.89
138412005.09.22 16:09t/p691950.001.21801.22601.218025000.0014839507.89
138422005.09.22 16:10t/p691550.001.21761.22561.217625000.0014864507.89
138432005.09.22 16:10t/p691650.001.21771.22571.217725000.0014889507.89
138442005.09.22 16:10t/p691750.001.21761.22561.217625000.0014914507.89
138452005.09.22 16:10t/p691850.001.21771.22571.217725000.0014939507.89
138462005.09.22 16:10t/p691450.001.21671.22471.216725000.0014964507.89
138472005.09.22 16:10sell692450.001.21751.22051.2125
138482005.09.22 16:10sell692550.001.21751.22051.2125
138492005.09.23 08:47t/p692450.001.21251.22051.212525714.0014990221.89
138502005.09.23 08:47t/p692550.001.21251.22051.212525714.0015015935.89
138512005.09.23 08:48sell692650.001.21301.21601.2080
138522005.09.23 08:51sell692750.001.21291.21591.2079
138532005.09.23 08:51sell692850.001.21321.21621.2082
138542005.09.23 08:53sell692950.001.21331.21631.2083
138552005.09.23 08:53sell693050.001.21351.21651.2085
138562005.09.23 08:54sell693150.001.21351.21651.2085
138572005.09.23 08:55sell693250.001.21351.21651.2085
138582005.09.23 10:04sell693350.001.21341.21641.2084
138592005.09.23 10:16sell693450.001.21341.21641.2084
138602005.09.23 10:17sell693550.001.21351.21651.2085
138612005.09.23 11:00s/l692650.001.21601.21601.2080-15000.0015000935.89
138622005.09.23 11:00s/l692750.001.21591.21591.2079-15000.0014985935.89
138632005.09.23 11:00s/l692850.001.21621.21621.2082-15000.0014970935.89
138642005.09.23 11:00s/l692950.001.21631.21631.2083-15000.0014955935.89
138652005.09.23 11:00s/l693050.001.21651.21651.2085-15000.0014940935.89
138662005.09.23 11:00s/l693150.001.21651.21651.2085-15000.0014925935.89
138672005.09.23 11:00s/l693250.001.21651.21651.2085-15000.0014910935.89
138682005.09.23 11:00s/l693350.001.21641.21641.2084-15000.0014895935.89
138692005.09.23 11:00s/l693450.001.21641.21641.2084-15000.0014880935.89
138702005.09.23 11:00s/l693550.001.21651.21651.2085-15000.0014865935.89
138712005.09.23 11:00buy693650.001.21511.21211.2201
138722005.09.23 11:00buy693750.001.21321.21021.2182
138732005.09.23 11:00buy693850.001.21271.20971.2177
138742005.09.23 11:00buy693950.001.21271.20971.2177
138752005.09.23 11:16buy694050.001.21271.20971.2177
138762005.09.23 11:17buy694150.001.21271.20971.2177
138772005.09.23 11:17buy694250.001.21281.20981.2178
138782005.09.23 11:18buy694350.001.21271.20971.2177
138792005.09.23 11:18buy694450.001.21281.20981.2178
138802005.09.23 11:19buy694550.001.21281.20981.2178
138812005.09.23 11:30s/l693650.001.21211.21211.2201-15000.0014850935.89
138822005.09.23 11:30buy694650.001.21221.20921.2172
138832005.09.23 14:46s/l693750.001.21021.21021.2182-15000.0014835935.89
138842005.09.23 14:46s/l694250.001.20981.20981.2178-15000.0014820935.89
138852005.09.23 14:46s/l694450.001.20981.20981.2178-15000.0014805935.89
138862005.09.23 14:46s/l694550.001.20981.20981.2178-15000.0014790935.89
138872005.09.23 14:46buy694750.001.21011.20711.2151
138882005.09.23 14:46s/l693850.001.20971.20971.2177-15000.0014775935.89
138892005.09.23 14:46s/l693950.001.20971.20971.2177-15000.0014760935.89
138902005.09.23 14:46s/l694050.001.20971.20971.2177-15000.0014745935.89
138912005.09.23 14:46s/l694150.001.20971.20971.2177-15000.0014730935.89
138922005.09.23 14:46s/l694350.001.20971.20971.2177-15000.0014715935.89
138932005.09.23 14:46s/l694650.001.20921.20921.2172-15000.0014700935.89
138942005.09.23 14:46buy694850.001.20941.20641.2144
138952005.09.23 14:47buy694950.001.20941.20641.2144
138962005.09.23 14:48buy695050.001.20861.20561.2136
138972005.09.23 14:49buy695150.001.20861.20561.2136
138982005.09.23 14:50buy695250.001.20871.20571.2137
138992005.09.23 14:50buy695350.001.20861.20561.2136
139002005.09.23 15:00buy695450.001.20871.20571.2137
139012005.09.23 15:00buy695550.001.20881.20581.2138
139022005.09.23 15:00buy695650.001.20871.20571.2137
139032005.09.23 15:12s/l694750.001.20711.20711.2151-15000.0014685935.89
139042005.09.23 15:12buy695750.001.20731.20431.2123
139052005.09.23 15:56s/l694850.001.20641.20641.2144-15000.0014670935.89
139062005.09.23 15:56s/l694950.001.20641.20641.2144-15000.0014655935.89
139072005.09.23 15:56buy695850.001.20651.20351.2115
139082005.09.23 15:56buy695950.001.20641.20341.2114
139092005.09.23 19:03s/l695550.001.20581.20581.2138-15000.0014640935.89
139102005.09.23 19:03buy696050.001.20611.20311.2111
139112005.09.23 19:10s/l695250.001.20571.20571.2137-15000.0014625935.89
139122005.09.23 19:10s/l695450.001.20571.20571.2137-15000.0014610935.89
139132005.09.23 19:10s/l695650.001.20571.20571.2137-15000.0014595935.89
139142005.09.23 19:10buy696150.001.20601.20301.2110
139152005.09.23 19:10s/l695050.001.20561.20561.2136-15000.0014580935.89
139162005.09.23 19:10s/l695150.001.20561.20561.2136-15000.0014565935.89
139172005.09.23 19:10s/l695350.001.20561.20561.2136-15000.0014550935.89
139182005.09.23 19:10buy696250.001.20581.20281.2108
139192005.09.23 19:11buy696350.001.20571.20271.2107
139202005.09.23 19:12buy696450.001.20581.20281.2108
139212005.09.23 19:13buy696550.001.20591.20291.2109
139222005.09.23 19:25buy696650.001.20601.20301.2110
139232005.09.23 21:38s/l695750.001.20431.20431.2123-15000.0014535935.89
139242005.09.23 21:38buy696750.001.20461.20161.2096
139252005.09.25 00:00s/l695850.001.20351.20351.2115-15000.0014520935.89
139262005.09.25 00:00s/l695950.001.20341.20341.2114-15000.0014505935.89
139272005.09.25 00:00s/l696050.001.20311.20311.2111-15000.0014490935.89
139282005.09.25 00:00s/l696150.001.20301.20301.2110-15000.0014475935.89
139292005.09.25 00:00s/l696250.001.20281.20281.2108-15000.0014460935.89
139302005.09.25 00:00s/l696350.001.20271.20271.2107-15000.0014445935.89
139312005.09.25 00:00s/l696450.001.20281.20281.2108-15000.0014430935.89
139322005.09.25 00:00s/l696550.001.20291.20291.2109-15000.0014415935.89
139332005.09.25 00:00s/l696650.001.20301.20301.2110-15000.0014400935.89
139342005.09.25 23:14buy696850.001.20311.20011.2081
139352005.09.25 23:15buy696950.001.20321.20021.2082
139362005.09.25 23:15buy697050.001.20311.20011.2081
139372005.09.25 23:15buy697150.001.20321.20021.2082
139382005.09.25 23:23buy697250.001.20331.20031.2083
139392005.09.25 23:24buy697350.001.20321.20021.2082
139402005.09.25 23:25buy697450.001.20321.20021.2082
139412005.09.25 23:27buy697550.001.20311.20011.2081
139422005.09.25 23:27buy697650.001.20321.20021.2082
139432005.09.26 02:30s/l696750.001.20161.20161.2096-15488.5014385447.39
139442005.09.26 02:30buy697750.001.20181.19881.2068
139452005.09.26 20:46t/p697750.001.20681.19881.206825000.0014410447.39
139462005.09.27 02:28t/p696850.001.20811.20011.208124023.0014434470.39
139472005.09.27 02:28t/p696950.001.20821.20021.208224023.0014458493.39
139482005.09.27 02:28t/p697050.001.20811.20011.208124023.0014482516.39
139492005.09.27 02:28t/p697150.001.20821.20021.208224023.0014506539.39
139502005.09.27 02:28t/p697350.001.20821.20021.208224023.0014530562.39
139512005.09.27 02:28t/p697450.001.20821.20021.208224023.0014554585.39
139522005.09.27 02:28t/p697550.001.20811.20011.208124023.0014578608.39
139532005.09.27 02:28t/p697650.001.20821.20021.208224023.0014602631.39
139542005.09.27 07:54buy697850.001.20191.19891.2069
139552005.09.27 07:54buy697950.001.20201.19901.2070
139562005.09.27 07:55buy698050.001.20191.19891.2069
139572005.09.27 07:55buy698150.001.20201.19901.2070
139582005.09.27 07:56buy698250.001.20191.19891.2069
139592005.09.27 07:56buy698350.001.20201.19901.2070
139602005.09.27 07:56buy698450.001.20211.19911.2071
139612005.09.27 07:57buy698550.001.20201.19901.2070
139622005.09.27 07:57buy698650.001.20211.19911.2071
139632005.09.27 08:06s/l697250.001.20031.20031.2083-15977.0014586654.39
139642005.09.27 08:06buy698750.001.20061.19761.2056
139652005.09.27 08:55s/l698450.001.19911.19911.2071-15000.0014571654.39
139662005.09.27 08:55s/l698650.001.19911.19911.2071-15000.0014556654.39
139672005.09.27 08:55buy698850.001.19941.19641.2044
139682005.09.27 08:56buy698950.001.19951.19651.2045
139692005.09.27 10:56t/p698850.001.20441.19641.204425000.0014581654.39
139702005.09.27 10:56t/p698950.001.20451.19651.204525000.0014606654.39
139712005.09.27 18:32buy699050.001.19961.19661.2046
139722005.09.27 18:33buy699150.001.19961.19661.2046
139732005.09.27 18:33s/l697850.001.19891.19891.2069-15000.0014591654.39
139742005.09.27 18:33s/l697950.001.19901.19901.2070-15000.0014576654.39
139752005.09.27 18:33s/l698050.001.19891.19891.2069-15000.0014561654.39
139762005.09.27 18:33s/l698150.001.19901.19901.2070-15000.0014546654.39
139772005.09.27 18:33s/l698250.001.19891.19891.2069-15000.0014531654.39
139782005.09.27 18:33s/l698350.001.19901.19901.2070-15000.0014516654.39
139792005.09.27 18:33s/l698550.001.19901.19901.2070-15000.0014501654.39
139802005.09.27 18:33buy699250.001.19811.19511.2031
139812005.09.27 18:34buy699350.001.19821.19521.2032
139822005.09.27 18:34buy699450.001.19811.19511.2031
139832005.09.27 18:35buy699550.001.19811.19511.2031
139842005.09.27 18:42buy699650.001.19821.19521.2032
139852005.09.27 18:43buy699750.001.19821.19521.2032
139862005.09.27 18:44buy699850.001.19821.19521.2032
139872005.09.28 02:15t/p699250.001.20311.19511.203124511.5014526165.89
139882005.09.28 02:15t/p699450.001.20311.19511.203124511.5014550677.39
139892005.09.28 02:15t/p699550.001.20311.19511.203124511.5014575188.89
139902005.09.28 02:16t/p699350.001.20321.19521.203224511.5014599700.39
139912005.09.28 02:16t/p699650.001.20321.19521.203224511.5014624211.89
139922005.09.28 02:16t/p699750.001.20321.19521.203224511.5014648723.39
139932005.09.28 02:16t/p699850.001.20321.19521.203224511.5014673234.89
139942005.09.28 18:15t/p699050.001.20461.19661.204624511.5014697746.39
139952005.09.28 18:15t/p699150.001.20461.19661.204624511.5014722257.89
139962005.09.29 00:45t/p698750.001.20561.19761.205624023.0014746280.89
139972005.09.29 01:12sell699950.001.20631.20931.2013
139982005.09.29 01:12sell700050.001.20641.20941.2014
139992005.09.29 01:12sell700150.001.20631.20931.2013
140002005.09.29 01:12sell700250.001.20641.20941.2014
140012005.09.29 01:25sell700350.001.20631.20931.2013
140022005.09.29 01:26sell700450.001.20641.20941.2014
140032005.09.29 01:26sell700550.001.20671.20971.2017
140042005.09.29 01:27sell700650.001.20671.20971.2017
140052005.09.29 05:09sell700750.001.20671.20971.2017
140062005.09.29 05:10sell700850.001.20671.20971.2017
140072005.09.29 14:46t/p700550.001.20171.20971.201725000.0014771280.89
140082005.09.29 14:46t/p700650.001.20171.20971.201725000.0014796280.89
140092005.09.29 14:46t/p700750.001.20171.20971.201725000.0014821280.89
140102005.09.29 14:46t/p700850.001.20171.20971.201725000.0014846280.89
140112005.09.29 15:12t/p700050.001.20141.20941.201425000.0014871280.89
140122005.09.29 15:12t/p700250.001.20141.20941.201425000.0014896280.89
140132005.09.29 15:12t/p700450.001.20141.20941.201425000.0014921280.89
140142005.09.29 15:26t/p699950.001.20131.20931.201325000.0014946280.89
140152005.09.29 15:26t/p700150.001.20131.20931.201325000.0014971280.89
140162005.09.29 15:26t/p700350.001.20131.20931.201325000.0014996280.89
140172005.09.29 15:27sell700950.001.20191.20491.1969
140182005.09.29 15:27sell701050.001.20181.20481.1968
140192005.09.29 15:28sell701150.001.20191.20491.1969
140202005.09.29 15:28sell701250.001.20181.20481.1968
140212005.09.29 15:29sell701350.001.20201.20501.1970
140222005.09.29 15:30sell701450.001.20221.20521.1972
140232005.09.29 15:30sell701550.001.20211.20511.1971
140242005.09.29 15:30sell701650.001.20201.20501.1970
140252005.09.29 15:30sell701750.001.20221.20521.1972
140262005.09.29 15:30sell701850.001.20211.20511.1971
140272005.09.29 20:01s/l700950.001.20491.20491.1969-15000.0014981280.89
140282005.09.29 20:01s/l701050.001.20481.20481.1968-15000.0014966280.89
140292005.09.29 20:01s/l701150.001.20491.20491.1969-15000.0014951280.89
140302005.09.29 20:01s/l701250.001.20481.20481.1968-15000.0014936280.89
140312005.09.29 20:01sell701950.001.20461.20761.1996
140322005.09.29 20:01s/l701350.001.20501.20501.1970-15000.0014921280.89
140332005.09.29 20:01s/l701650.001.20501.20501.1970-15000.0014906280.89
140342005.09.29 20:01sell702050.001.20471.20771.1997
140352005.09.29 20:02sell702150.001.20471.20771.1997
140362005.09.29 20:03sell702250.001.20471.20771.1997
140372005.09.29 20:06sell702350.001.20471.20771.1997
140382005.09.29 20:12s/l701450.001.20521.20521.1972-15000.0014891280.89
140392005.09.29 20:12s/l701550.001.20511.20511.1971-15000.0014876280.89
140402005.09.29 20:12s/l701750.001.20521.20521.1972-15000.0014861280.89
140412005.09.29 20:12s/l701850.001.20511.20511.1971-15000.0014846280.89
140422005.09.29 20:12sell702450.001.20491.20791.1999
140432005.09.30 03:40sell702550.001.20481.20781.1998
140442005.09.30 03:40sell702650.001.20491.20791.1999
140452005.09.30 03:40sell702750.001.20481.20781.1998
140462005.09.30 03:40sell702850.001.20491.20791.1999
140472005.09.30 16:30s/l701950.001.20761.20761.1996-14286.0014831994.89
140482005.09.30 16:30s/l702050.001.20771.20771.1997-14286.0014817708.89
140492005.09.30 16:30s/l702150.001.20771.20771.1997-14286.0014803422.89
140502005.09.30 16:30s/l702250.001.20771.20771.1997-14286.0014789136.89
140512005.09.30 16:30s/l702350.001.20771.20771.1997-14286.0014774850.89
140522005.09.30 16:30s/l702550.001.20781.20781.1998-15000.0014759850.89
140532005.09.30 16:30s/l702750.001.20781.20781.1998-15000.0014744850.89
140542005.09.30 16:30sell702950.001.20751.21051.2025
140552005.09.30 16:31sell703050.001.20751.21051.2025
140562005.09.30 16:31sell703150.001.20751.21051.2025
140572005.09.30 16:56s/l702450.001.20791.20791.1999-14286.0014730564.89
140582005.09.30 16:56s/l702650.001.20791.20791.1999-15000.0014715564.89
140592005.09.30 16:56s/l702850.001.20791.20791.1999-15000.0014700564.89
140602005.09.30 16:56sell703250.001.20781.21081.2028
140612005.09.30 16:57sell703350.001.20781.21081.2028
140622005.09.30 17:38sell703450.001.20771.21071.2027
140632005.09.30 17:38sell703550.001.20891.21191.2039
140642005.09.30 17:39sell703650.001.20891.21191.2039
140652005.09.30 17:40sell703750.001.20891.21191.2039
140662005.09.30 18:30t/p703550.001.20391.21191.203925000.0014725564.89
140672005.09.30 18:30t/p703650.001.20391.21191.203925000.0014750564.89
140682005.09.30 18:30t/p703750.001.20391.21191.203925000.0014775564.89
140692005.09.30 19:10t/p703250.001.20281.21081.202825000.0014800564.89
140702005.09.30 19:10t/p703350.001.20281.21081.202825000.0014825564.89
140712005.09.30 19:11t/p703450.001.20271.21071.202725000.0014850564.89
140722005.09.30 19:24t/p702950.001.20251.21051.202525000.0014875564.89
140732005.09.30 19:24t/p703050.001.20251.21051.202525000.0014900564.89
140742005.09.30 19:24t/p703150.001.20251.21051.202525000.0014925564.89
140752005.09.30 19:26buy703850.001.20161.19861.2066
140762005.09.30 19:27buy703950.001.20161.19861.2066
140772005.09.30 19:28buy704050.001.20171.19871.2067
140782005.09.30 19:29buy704150.001.20181.19881.2068
140792005.09.30 19:30buy704250.001.20191.19891.2069
140802005.09.30 19:31buy704350.001.20181.19881.2068
140812005.09.30 19:37buy704450.001.20191.19891.2069
140822005.09.30 19:38buy704550.001.20181.19881.2068
140832005.09.30 19:39buy704650.001.20181.19881.2068
140842005.09.30 19:39buy704750.001.20171.19871.2067
140852005.10.03 02:36s/l704150.001.19881.19881.2068-15488.5014910076.39
140862005.10.03 02:36s/l704250.001.19891.19891.2069-15488.5014894587.89
140872005.10.03 02:36s/l704350.001.19881.19881.2068-15488.5014879099.39
140882005.10.03 02:36s/l704450.001.19891.19891.2069-15488.5014863610.89
140892005.10.03 02:36s/l704550.001.19881.19881.2068-15488.5014848122.39
140902005.10.03 02:36s/l704650.001.19881.19881.2068-15488.5014832633.89
140912005.10.03 02:36buy704850.001.19911.19611.2041
140922005.10.03 02:37buy704950.001.19911.19611.2041
140932005.10.03 02:38buy705050.001.19911.19611.2041
140942005.10.03 02:41s/l703850.001.19861.19861.2066-15488.5014817145.39
140952005.10.03 02:41s/l703950.001.19861.19861.2066-15488.5014801656.89
140962005.10.03 02:41s/l704050.001.19871.19871.2067-15488.5014786168.39
140972005.10.03 02:41s/l704750.001.19871.19871.2067-15488.5014770679.89
140982005.10.03 02:41buy705150.001.19871.19571.2037
140992005.10.03 02:41buy705250.001.19841.19541.2034
141002005.10.03 02:41buy705350.001.19821.19521.2032
141012005.10.03 02:42buy705450.001.19701.19401.2020
141022005.10.03 02:42buy705550.001.19701.19401.2020
141032005.10.03 02:42buy705650.001.19701.19401.2020
141042005.10.03 02:55buy705750.001.19691.19391.2019
141052005.10.03 02:56s/l704850.001.19611.19611.2041-15000.0014755679.89
141062005.10.03 02:56s/l704950.001.19611.19611.2041-15000.0014740679.89
141072005.10.03 02:56s/l705050.001.19611.19611.2041-15000.0014725679.89
141082005.10.03 02:56buy705850.001.19621.19321.2012
141092005.10.03 02:57buy705950.001.19621.19321.2012
141102005.10.03 02:57buy706050.001.19621.19321.2012
141112005.10.03 03:10s/l705150.001.19571.19571.2037-15000.0014710679.89
141122005.10.03 03:10buy706150.001.19601.19301.2010
141132005.10.03 03:10s/l705250.001.19541.19541.2034-15000.0014695679.89
141142005.10.03 03:10s/l705350.001.19521.19521.2032-15000.0014680679.89
141152005.10.03 03:10buy706250.001.19551.19251.2005
141162005.10.03 03:11buy706350.001.19551.19251.2005
141172005.10.03 03:11s/l705450.001.19401.19401.2020-15000.0014665679.89
141182005.10.03 03:11s/l705550.001.19401.19401.2020-15000.0014650679.89
141192005.10.03 03:11s/l705650.001.19401.19401.2020-15000.0014635679.89
141202005.10.03 03:11s/l705750.001.19391.19391.2019-15000.0014620679.89
141212005.10.03 03:11s/l705850.001.19321.19321.2012-15000.0014605679.89
141222005.10.03 03:11s/l705950.001.19321.19321.2012-15000.0014590679.89
141232005.10.03 03:11s/l706050.001.19321.19321.2012-15000.0014575679.89
141242005.10.03 03:11s/l706150.001.19301.19301.2010-15000.0014560679.89
141252005.10.03 03:11buy706450.001.19321.19021.1982
141262005.10.03 03:11buy706550.001.19321.19021.1982
141272005.10.03 03:12buy706650.001.19321.19021.1982
141282005.10.03 03:12buy706750.001.19321.19021.1982
141292005.10.03 03:13buy706850.001.19321.19021.1982
141302005.10.03 04:34buy706950.001.19331.19031.1983
141312005.10.03 04:35buy707050.001.19331.19031.1983
141322005.10.03 04:36buy707150.001.19321.19021.1982
141332005.10.03 10:56s/l706250.001.19251.19251.2005-15000.0014545679.89
141342005.10.03 10:56s/l706350.001.19251.19251.2005-15000.0014530679.89
141352005.10.03 10:56buy707250.001.19281.18981.1978
141362005.10.03 10:59buy707350.001.19281.18981.1978
141372005.10.03 16:41s/l706450.001.19021.19021.1982-15000.0014515679.89
141382005.10.03 16:41s/l706550.001.19021.19021.1982-15000.0014500679.89
141392005.10.03 16:41s/l706650.001.19021.19021.1982-15000.0014485679.89
141402005.10.03 16:41s/l706750.001.19021.19021.1982-15000.0014470679.89
141412005.10.03 16:41s/l706850.001.19021.19021.1982-15000.0014455679.89
141422005.10.03 16:41s/l706950.001.19031.19031.1983-15000.0014440679.89
141432005.10.03 16:41s/l707050.001.19031.19031.1983-15000.0014425679.89
141442005.10.03 16:41s/l707150.001.19021.19021.1982-15000.0014410679.89
141452005.10.03 16:41buy707450.001.19051.18751.1955
141462005.10.03 16:42buy707550.001.19051.18751.1955
141472005.10.03 18:33buy707650.001.19061.18761.1956
141482005.10.03 18:38buy707750.001.19051.18751.1955
141492005.10.03 18:42buy707850.001.19061.18761.1956
141502005.10.03 18:43buy707950.001.19071.18771.1957
141512005.10.03 18:43buy708050.001.19061.18761.1956
141522005.10.03 19:24buy708150.001.19071.18771.1957
141532005.10.05 06:29t/p707450.001.19551.18751.195524023.0014434702.89
141542005.10.05 06:29t/p707550.001.19551.18751.195524023.0014458725.89
141552005.10.05 06:29t/p707750.001.19551.18751.195524023.0014482748.89
141562005.10.05 06:41t/p707650.001.19561.18761.195624023.0014506771.89
141572005.10.05 06:41t/p707850.001.19561.18761.195624023.0014530794.89
141582005.10.05 06:41t/p708050.001.19561.18761.195624023.0014554817.89
141592005.10.05 06:41t/p707950.001.19571.18771.195724023.0014578840.89
141602005.10.05 06:41t/p708150.001.19571.18771.195724023.0014602863.89
141612005.10.05 16:41t/p707250.001.19781.18981.197824023.0014626886.89
141622005.10.05 16:41t/p707350.001.19781.18981.197824023.0014650909.89
141632005.10.05 16:41buy708250.001.19761.19461.2026
141642005.10.05 16:41buy708350.001.19741.19441.2024
141652005.10.05 16:42buy708450.001.19661.19361.2016
141662005.10.05 16:42buy708550.001.19641.19341.2014
141672005.10.05 16:42buy708650.001.19581.19281.2008
141682005.10.05 16:42buy708750.001.19571.19271.2007
141692005.10.05 16:46buy708850.001.19571.19271.2007
141702005.10.05 16:46buy708950.001.19561.19261.2006
141712005.10.05 16:47buy709050.001.19551.19251.2005
141722005.10.05 16:48buy709150.001.19541.19241.2004
141732005.10.05 23:50t/p709150.001.20041.19241.200425000.0014675909.89
141742005.10.05 23:50t/p709050.001.20051.19251.200525000.0014700909.89
141752005.10.05 23:51t/p708950.001.20061.19261.200625000.0014725909.89
141762005.10.05 23:51t/p708750.001.20071.19271.200725000.0014750909.89
141772005.10.05 23:51t/p708850.001.20071.19271.200725000.0014775909.89
141782005.10.05 23:52t/p708650.001.20081.19281.200825000.0014800909.89
141792005.10.05 23:55t/p708550.001.20141.19341.201425000.0014825909.89
141802005.10.05 23:56t/p708450.001.20161.19361.201625000.0014850909.89
141812005.10.06 02:02t/p708250.001.20261.19461.202624511.5014875421.39
141822005.10.06 02:02t/p708350.001.20241.19441.202424511.5014899932.89
141832005.10.06 02:02buy709250.001.20271.19971.2077
141842005.10.06 02:03buy709350.001.20181.19881.2068
141852005.10.06 06:56t/p709350.001.20681.19881.206825000.0014924932.89
141862005.10.06 14:53t/p709250.001.20771.19971.207725000.0014949932.89
141872005.10.06 14:54buy709450.001.20691.20391.2119
141882005.10.06 15:27t/p709450.001.21191.20391.211925000.0014974932.89
141892005.10.06 15:27buy709550.001.21081.20781.2158
141902005.10.06 15:27buy709650.001.21091.20791.2159
141912005.10.06 15:30buy709750.001.21091.20791.2159
141922005.10.06 15:30buy709850.001.21091.20791.2159
141932005.10.06 15:30buy709950.001.21091.20791.2159
141942005.10.06 15:31buy710050.001.21091.20791.2159
141952005.10.06 15:32buy710150.001.21091.20791.2159
141962005.10.06 15:38buy710250.001.21091.20791.2159
141972005.10.06 15:39buy710350.001.21091.20791.2159
141982005.10.06 15:40buy710450.001.21091.20791.2159
141992005.10.06 18:32t/p709550.001.21581.20781.215825000.0014999932.89
142002005.10.06 18:32t/p709650.001.21591.20791.215925000.0015024932.89
142012005.10.06 18:32t/p709750.001.21591.20791.215925000.0015049932.89
142022005.10.06 18:32t/p709850.001.21591.20791.215925000.0015074932.89
142032005.10.06 18:32t/p709950.001.21591.20791.215925000.0015099932.89
142042005.10.06 18:32t/p710050.001.21591.20791.215925000.0015124932.89
142052005.10.06 18:32t/p710150.001.21591.20791.215925000.0015149932.89
142062005.10.06 18:32t/p710250.001.21591.20791.215925000.0015174932.89
142072005.10.06 18:32t/p710350.001.21591.20791.215925000.0015199932.89
142082005.10.06 18:32t/p710450.001.21591.20791.215925000.0015224932.89
142092005.10.06 18:33buy710550.001.21561.21261.2206
142102005.10.06 18:33buy710650.001.21571.21271.2207
142112005.10.06 18:34buy710750.001.21581.21281.2208
142122005.10.06 18:34buy710850.001.21411.21111.2191
142132005.10.06 18:35s/l710550.001.21261.21261.2206-15000.0015209932.89
142142005.10.06 18:35s/l710650.001.21271.21271.2207-15000.0015194932.89
142152005.10.06 18:35s/l710750.001.21281.21281.2208-15000.0015179932.89
142162005.10.06 18:35buy710950.001.21291.20991.2179
142172005.10.06 19:53t/p710950.001.21791.20991.217925000.0015204932.89
142182005.10.06 20:25t/p710850.001.21911.21111.219125000.0015229932.89
142192005.10.06 20:32buy711050.001.21891.21591.2239
142202005.10.06 20:33buy711150.001.21901.21601.2240
142212005.10.06 20:33buy711250.001.21891.21591.2239
142222005.10.06 20:33buy711350.001.21901.21601.2240
142232005.10.06 20:46buy711450.001.21861.21561.2236
142242005.10.06 20:46buy711550.001.21841.21541.2234
142252005.10.06 20:47buy711650.001.21841.21541.2234
142262005.10.06 20:48buy711750.001.21841.21541.2234
142272005.10.06 20:58buy711850.001.21841.21541.2234
142282005.10.06 21:00buy711950.001.21841.21541.2234
142292005.10.07 01:44s/l711150.001.21601.21601.2240-16465.5015213467.39
142302005.10.07 01:44s/l711350.001.21601.21601.2240-16465.5015197001.89
142312005.10.07 01:44buy712050.001.21631.21331.2213
142322005.10.07 01:50buy712150.001.21641.21341.2214
142332005.10.07 07:35s/l711050.001.21591.21591.2239-16465.5015180536.39
142342005.10.07 07:35s/l711250.001.21591.21591.2239-16465.5015164070.89
142352005.10.07 07:35buy712250.001.21621.21321.2212
142362005.10.07 07:36buy712350.001.21611.21311.2211
142372005.10.07 07:42s/l711450.001.21561.21561.2236-16465.5015147605.39
142382005.10.07 07:42buy712450.001.21581.21281.2208
142392005.10.07 09:20s/l711550.001.21541.21541.2234-16465.5015131139.89
142402005.10.07 09:20s/l711650.001.21541.21541.2234-16465.5015114674.39
142412005.10.07 09:20s/l711750.001.21541.21541.2234-16465.5015098208.89
142422005.10.07 09:20s/l711850.001.21541.21541.2234-16465.5015081743.39
142432005.10.07 09:20s/l711950.001.21541.21541.2234-16465.5015065277.89
142442005.10.07 09:20buy712550.001.21571.21271.2207
142452005.10.07 09:20buy712650.001.21581.21281.2208
142462005.10.07 09:20buy712750.001.21581.21281.2208
142472005.10.07 09:21buy712850.001.21571.21271.2207
142482005.10.07 09:22buy712950.001.21581.21281.2208
142492005.10.07 14:30s/l712050.001.21331.21331.2213-15000.0015050277.89
142502005.10.07 14:30s/l712150.001.21341.21341.2214-15000.0015035277.89
142512005.10.07 14:30s/l712250.001.21321.21321.2212-15000.0015020277.89
142522005.10.07 14:30buy713050.001.21351.21051.2185
142532005.10.07 14:30s/l712350.001.21311.21311.2211-15000.0015005277.89
142542005.10.07 14:30buy713150.001.21321.21021.2182
142552005.10.07 14:30buy713250.001.21321.21021.2182
142562005.10.07 14:30s/l712450.001.21281.21281.2208-15000.0014990277.89
142572005.10.07 14:30s/l712550.001.21271.21271.2207-15000.0014975277.89
142582005.10.07 14:30s/l712650.001.21281.21281.2208-15000.0014960277.89
142592005.10.07 14:30s/l712750.001.21281.21281.2208-15000.0014945277.89
142602005.10.07 14:30s/l712850.001.21271.21271.2207-15000.0014930277.89
142612005.10.07 14:30s/l712950.001.21281.21281.2208-15000.0014915277.89
142622005.10.07 14:30buy713350.001.21291.20991.2179
142632005.10.07 14:32buy713450.001.21291.20991.2179
142642005.10.07 14:32buy713550.001.21301.21001.2180
142652005.10.07 14:32buy713650.001.21291.20991.2179
142662005.10.07 14:33buy713750.001.21301.21001.2180
142672005.10.07 14:35buy713850.001.21221.20921.2172
142682005.10.07 14:35buy713950.001.21181.20881.2168
142692005.10.07 14:41s/l713050.001.21051.21051.2185-15000.0014900277.89
142702005.10.07 14:41buy714050.001.21071.20771.2157
142712005.10.07 14:42s/l713150.001.21021.21021.2182-15000.0014885277.89
142722005.10.07 14:42s/l713250.001.21021.21021.2182-15000.0014870277.89
142732005.10.07 14:42buy714150.001.21051.20751.2155
142742005.10.07 15:12buy714250.001.21051.20751.2155
142752005.10.07 15:25s/l713550.001.21001.21001.2180-15000.0014855277.89
142762005.10.07 15:25s/l713750.001.21001.21001.2180-15000.0014840277.89
142772005.10.07 15:25buy714350.001.21031.20731.2153
142782005.10.07 15:26buy714450.001.21031.20731.2153
142792005.10.07 15:26s/l713350.001.20991.20991.2179-15000.0014825277.89
142802005.10.07 15:26s/l713450.001.20991.20991.2179-15000.0014810277.89
142812005.10.07 15:26s/l713650.001.20991.20991.2179-15000.0014795277.89
142822005.10.07 15:26buy714550.001.21021.20721.2152
142832005.10.07 15:26buy714650.001.21031.20731.2153
142842005.10.07 15:26buy714750.001.21021.20721.2152
142852005.10.10 09:57t/p714550.001.21521.20721.215224511.5014819789.39
142862005.10.10 09:57t/p714750.001.21521.20721.215224511.5014844300.89
142872005.10.10 13:53buy714850.001.21031.20731.2153
142882005.10.10 13:53buy714950.001.21011.20711.2151
142892005.10.10 14:01s/l713850.001.20921.20921.2172-15488.5014828812.39
142902005.10.10 14:01buy715050.001.20951.20651.2145
142912005.10.10 14:07s/l713950.001.20881.20881.2168-15488.5014813323.89
142922005.10.10 14:07buy715150.001.20901.20601.2140
142932005.10.10 14:11s/l714050.001.20771.20771.2157-15488.5014797835.39
142942005.10.10 14:11buy715250.001.20801.20501.2130
142952005.10.10 14:40s/l714150.001.20751.20751.2155-15488.5014782346.89
142962005.10.10 14:40s/l714250.001.20751.20751.2155-15488.5014766858.39
142972005.10.10 14:40s/l714350.001.20731.20731.2153-15488.5014751369.89
142982005.10.10 14:40s/l714450.001.20731.20731.2153-15488.5014735881.39
142992005.10.10 14:40s/l714650.001.20731.20731.2153-15488.5014720392.89
143002005.10.10 14:40s/l714850.001.20731.20731.2153-15000.0014705392.89
143012005.10.10 14:40buy715350.001.20761.20461.2126
143022005.10.10 14:41buy715450.001.20761.20461.2126
143032005.10.10 14:42buy715550.001.20751.20451.2125
143042005.10.10 14:42s/l714950.001.20711.20711.2151-15000.0014690392.89
143052005.10.10 14:42buy715650.001.20741.20441.2124
143062005.10.10 14:42buy715750.001.20731.20431.2123
143072005.10.10 14:42buy715850.001.20741.20441.2124
143082005.10.10 14:42buy715950.001.20731.20431.2123
143092005.10.10 14:56s/l715050.001.20651.20651.2145-15000.0014675392.89
143102005.10.10 14:56buy716050.001.20681.20381.2118
143112005.10.10 16:02s/l715150.001.20601.20601.2140-15000.0014660392.89
143122005.10.10 16:02buy716150.001.20631.20331.2113
143132005.10.10 16:21s/l715250.001.20501.20501.2130-15000.0014645392.89
143142005.10.10 16:21buy716250.001.20531.20231.2103
143152005.10.10 16:49s/l715350.001.20461.20461.2126-15000.0014630392.89
143162005.10.10 16:49s/l715450.001.20461.20461.2126-15000.0014615392.89
143172005.10.10 16:49buy716350.001.20491.20191.2099
143182005.10.10 16:49s/l715550.001.20451.20451.2125-15000.0014600392.89
143192005.10.10 16:49buy716450.001.20481.20181.2098
143202005.10.10 16:50s/l715650.001.20441.20441.2124-15000.0014585392.89
143212005.10.10 16:50s/l715850.001.20441.20441.2124-15000.0014570392.89
143222005.10.10 16:50buy716550.001.20471.20171.2097
143232005.10.10 16:50s/l715750.001.20431.20431.2123-15000.0014555392.89
143242005.10.10 16:50s/l715950.001.20431.20431.2123-15000.0014540392.89
143252005.10.10 16:50buy716650.001.20461.20161.2096
143262005.10.10 16:50buy716750.001.20471.20171.2097
143272005.10.10 16:51buy716850.001.20461.20161.2096
143282005.10.10 16:52buy716950.001.20471.20171.2097
143292005.10.11 02:48s/l716050.001.20381.20381.2118-15488.5014524904.39
143302005.10.11 02:48buy717050.001.20411.20111.2091
143312005.10.11 02:49s/l716150.001.20331.20331.2113-15488.5014509415.89
143322005.10.11 02:49buy717150.001.20361.20061.2086
143332005.10.11 03:03s/l716250.001.20231.20231.2103-15488.5014493927.39
143342005.10.11 03:03buy717250.001.20261.19961.2076
143352005.10.11 08:01s/l716350.001.20191.20191.2099-15488.5014478438.89
143362005.10.11 08:01s/l716450.001.20181.20181.2098-15488.5014462950.39
143372005.10.11 08:01buy717350.001.20211.19911.2071
143382005.10.11 08:02buy717450.001.20211.19911.2071
143392005.10.11 08:15s/l716550.001.20171.20171.2097-15488.5014447461.89
143402005.10.11 08:15s/l716750.001.20171.20171.2097-15488.5014431973.39
143412005.10.11 08:15s/l716950.001.20171.20171.2097-15488.5014416484.89
143422005.10.11 08:15buy717550.001.20201.19901.2070
143432005.10.11 08:15buy717650.001.20201.19901.2070
143442005.10.11 08:15buy717750.001.20201.19901.2070
143452005.10.11 08:16s/l716650.001.20161.20161.2096-15488.5014400996.39
143462005.10.11 08:16s/l716850.001.20161.20161.2096-15488.5014385507.89
143472005.10.11 08:16buy717850.001.20191.19891.2069
143482005.10.11 08:16buy717950.001.20191.19891.2069
143492005.10.11 08:42s/l717050.001.20111.20111.2091-15000.0014370507.89
143502005.10.11 08:42buy718050.001.20141.19841.2064
143512005.10.11 15:26s/l717150.001.20061.20061.2086-15000.0014355507.89
143522005.10.11 15:26buy718150.001.20091.19791.2059
143532005.10.11 16:00s/l717250.001.19961.19961.2076-15000.0014340507.89
143542005.10.11 16:00buy718250.001.19991.19691.2049
143552005.10.11 16:07s/l717350.001.19911.19911.2071-15000.0014325507.89
143562005.10.11 16:07s/l717450.001.19911.19911.2071-15000.0014310507.89
143572005.10.11 16:07buy718350.001.19941.19641.2044
143582005.10.11 16:09buy718450.001.19941.19641.2044
143592005.10.11 16:10s/l717550.001.19901.19901.2070-15000.0014295507.89
143602005.10.11 16:10s/l717650.001.19901.19901.2070-15000.0014280507.89
143612005.10.11 16:10s/l717750.001.19901.19901.2070-15000.0014265507.89
143622005.10.11 16:10s/l717850.001.19891.19891.2069-15000.0014250507.89
143632005.10.11 16:10s/l717950.001.19891.19891.2069-15000.0014235507.89
143642005.10.11 16:10buy718550.001.19911.19611.2041
143652005.10.11 16:10buy718650.001.19921.19621.2042
143662005.10.11 16:10buy718750.001.19901.19601.2040
143672005.10.11 16:10s/l718050.001.19841.19841.2064-15000.0014220507.89
143682005.10.11 16:10buy718850.001.19861.19561.2036
143692005.10.11 16:10buy718950.001.19871.19571.2037
143702005.10.11 16:11buy719050.001.19861.19561.2036
143712005.10.11 20:33s/l718150.001.19791.19791.2059-15000.0014205507.89
143722005.10.11 20:33buy719150.001.19811.19511.2031
143732005.10.12 01:35s/l718250.001.19691.19691.2049-15488.5014190019.39
143742005.10.12 01:35buy719250.001.19721.19421.2022
143752005.10.12 01:37s/l718350.001.19641.19641.2044-15488.5014174530.89
143762005.10.12 01:37s/l718450.001.19641.19641.2044-15488.5014159042.39
143772005.10.12 01:37buy719350.001.19671.19371.2017
143782005.10.12 01:38buy719450.001.19681.19381.2018
143792005.10.12 02:25s/l718550.001.19611.19611.2041-15488.5014143553.89
143802005.10.12 02:25s/l718650.001.19621.19621.2042-15488.5014128065.39
143812005.10.12 02:25buy719550.001.19641.19341.2014
143822005.10.12 02:27s/l718750.001.19601.19601.2040-15488.5014112576.89
143832005.10.12 02:27buy719650.001.19611.19311.2011
143842005.10.12 02:28buy719750.001.19621.19321.2012
143852005.10.12 02:56s/l718950.001.19571.19571.2037-15488.5014097088.39
143862005.10.12 02:56buy719850.001.19601.19301.2010
143872005.10.12 02:56s/l718850.001.19561.19561.2036-15488.5014081599.89
143882005.10.12 02:56s/l719050.001.19561.19561.2036-15488.5014066111.39
143892005.10.12 02:56buy719950.001.19591.19291.2009
143902005.10.12 02:57buy720050.001.19591.19291.2009
143912005.10.12 13:18t/p719550.001.20141.19341.201425000.0014091111.39
143922005.10.12 13:18t/p719650.001.20111.19311.201125000.0014116111.39
143932005.10.12 13:18t/p719750.001.20121.19321.201225000.0014141111.39
143942005.10.12 13:18t/p719850.001.20101.19301.201025000.0014166111.39
143952005.10.12 13:18t/p719950.001.20091.19291.200925000.0014191111.39
143962005.10.12 13:18t/p720050.001.20091.19291.200925000.0014216111.39
143972005.10.12 13:21t/p719350.001.20171.19371.201725000.0014241111.39
143982005.10.12 13:22t/p719450.001.20181.19381.201825000.0014266111.39
143992005.10.12 15:03t/p719250.001.20221.19421.202225000.0014291111.39
144002005.10.12 15:05t/p719150.001.20311.19511.203124511.5014315622.89
144012005.10.12 15:06buy720150.001.20331.20031.2083
144022005.10.12 15:06buy720250.001.20341.20041.2084
144032005.10.12 15:06buy720350.001.20311.20011.2081
144042005.10.12 15:07buy720450.001.20321.20021.2082
144052005.10.12 15:07buy720550.001.20311.20011.2081
144062005.10.12 15:08buy720650.001.20281.19981.2078
144072005.10.12 15:09buy720750.001.20291.19991.2079
144082005.10.12 15:11buy720850.001.20281.19981.2078
144092005.10.12 15:11buy720950.001.20271.19971.2077
144102005.10.12 15:11buy721050.001.20261.19961.2076
144112005.10.13 03:03s/l720150.001.20031.20031.2083-15488.5014300134.39
144122005.10.13 03:03s/l720250.001.20041.20041.2084-15488.5014284645.89
144132005.10.13 03:03buy721150.001.20061.19761.2056
144142005.10.13 03:04s/l720350.001.20011.20011.2081-15488.5014269157.39
144152005.10.13 03:04s/l720450.001.20021.20021.2082-15488.5014253668.89
144162005.10.13 03:04s/l720550.001.20011.20011.2081-15488.5014238180.39
144172005.10.13 03:04s/l720750.001.19991.19991.2079-15488.5014222691.89
144182005.10.13 03:04buy721250.001.20021.19721.2052
144192005.10.13 03:04buy721350.001.20021.19721.2052
144202005.10.13 03:05buy721450.001.20021.19721.2052
144212005.10.13 03:10buy721550.001.20021.19721.2052
144222005.10.13 03:10s/l720650.001.19981.19981.2078-15488.5014207203.39
144232005.10.13 03:10s/l720850.001.19981.19981.2078-15488.5014191714.89
144242005.10.13 03:10s/l720950.001.19971.19971.2077-15488.5014176226.39
144252005.10.13 03:10s/l721050.001.19961.19961.2076-15488.5014160737.89
144262005.10.13 03:10buy721650.001.19991.19691.2049
144272005.10.13 03:11buy721750.001.19991.19691.2049
144282005.10.13 03:11buy721850.001.19961.19661.2046
144292005.10.13 03:11buy721950.001.19921.19621.2042
144302005.10.13 03:12buy722050.001.19881.19581.2038
144312005.10.13 03:27s/l721150.001.19761.19761.2056-15000.0014145737.89
144322005.10.13 03:27buy722150.001.19791.19491.2029
144332005.10.13 04:51s/l721250.001.19721.19721.2052-15000.0014130737.89
144342005.10.13 04:51s/l721350.001.19721.19721.2052-15000.0014115737.89
144352005.10.13 04:51s/l721450.001.19721.19721.2052-15000.0014100737.89
144362005.10.13 04:51s/l721550.001.19721.19721.2052-15000.0014085737.89
144372005.10.13 04:51buy722250.001.19751.19451.2025
144382005.10.13 04:51buy722350.001.19741.19441.2024
144392005.10.13 04:52buy722450.001.19731.19431.2023
144402005.10.13 04:52s/l721650.001.19691.19691.2049-15000.0014070737.89
144412005.10.13 04:52s/l721750.001.19691.19691.2049-15000.0014055737.89
144422005.10.13 04:52buy722550.001.19711.19411.2021
144432005.10.13 04:53buy722650.001.19711.19411.2021
144442005.10.13 04:53buy722750.001.19721.19421.2022
144452005.10.13 14:30s/l721850.001.19661.19661.2046-15000.0014040737.89
144462005.10.13 14:30s/l721950.001.19621.19621.2042-15000.0014025737.89
144472005.10.13 14:30s/l722050.001.19581.19581.2038-15000.0014010737.89
144482005.10.13 14:30buy722850.001.19561.19261.2006
144492005.10.13 14:30buy722950.001.19561.19261.2006
144502005.10.13 14:30buy723050.001.19561.19261.2006
144512005.10.13 14:45s/l722150.001.19491.19491.2029-15000.0013995737.89
144522005.10.13 14:45buy723150.001.19501.19201.2000
144532005.10.13 14:45s/l722250.001.19451.19451.2025-15000.0013980737.89
144542005.10.13 14:45s/l722350.001.19441.19441.2024-15000.0013965737.89
144552005.10.13 14:45buy723250.001.19471.19171.1997
144562005.10.13 14:45s/l722450.001.19431.19431.2023-15000.0013950737.89
144572005.10.13 14:45s/l722750.001.19421.19421.2022-15000.0013935737.89
144582005.10.13 14:45buy723350.001.19451.19151.1995
144592005.10.13 14:46buy723450.001.19451.19151.1995
144602005.10.13 14:46buy723550.001.19461.19161.1996
144612005.10.13 14:51s/l722550.001.19411.19411.2021-15000.0013920737.89
144622005.10.13 14:51s/l722650.001.19411.19411.2021-15000.0013905737.89
144632005.10.13 14:51buy723650.001.19431.19131.1993
144642005.10.13 14:51buy723750.001.19441.19141.1994
144652005.10.13 15:42s/l722850.001.19261.19261.2006-15000.0013890737.89
144662005.10.13 15:42s/l722950.001.19261.19261.2006-15000.0013875737.89
144672005.10.13 15:42s/l723050.001.19261.19261.2006-15000.0013860737.89
144682005.10.13 15:42buy723850.001.19291.18991.1979
144692005.10.13 15:54buy723950.001.19301.19001.1980
144702005.10.13 15:54buy724050.001.19311.19011.1981
144712005.10.13 16:11s/l723150.001.19201.19201.2000-15000.0013845737.89
144722005.10.13 16:11buy724150.001.19231.18931.1973
144732005.10.13 16:21s/l723250.001.19171.19171.1997-15000.0013830737.89
144742005.10.13 16:21s/l723350.001.19151.19151.1995-15000.0013815737.89
144752005.10.13 16:21s/l723450.001.19151.19151.1995-15000.0013800737.89
144762005.10.13 16:21s/l723550.001.19161.19161.1996-15000.0013785737.89
144772005.10.13 16:21buy724250.001.19181.18881.1968
144782005.10.13 16:25buy724350.001.19181.18881.1968
144792005.10.13 16:26s/l723750.001.19141.19141.1994-15000.0013770737.89
144802005.10.13 16:26buy724450.001.19171.18871.1967
144812005.10.13 16:27s/l723650.001.19131.19131.1993-15000.0013755737.89
144822005.10.13 16:27buy724550.001.19161.18861.1966
144832005.10.13 16:42buy724650.001.19171.18871.1967
144842005.10.13 18:34t/p724250.001.19681.18881.196825000.0013780737.89
144852005.10.13 18:34t/p724350.001.19681.18881.196825000.0013805737.89
144862005.10.13 18:34t/p724450.001.19671.18871.196725000.0013830737.89
144872005.10.13 18:34t/p724550.001.19661.18861.196625000.0013855737.89
144882005.10.13 18:34t/p724650.001.19671.18871.196725000.0013880737.89
144892005.10.13 18:36t/p723850.001.19791.18991.197925000.0013905737.89
144902005.10.13 18:36t/p723950.001.19801.19001.198025000.0013930737.89
144912005.10.13 18:36t/p724050.001.19811.19011.198125000.0013955737.89
144922005.10.13 18:36t/p724150.001.19731.18931.197325000.0013980737.89
144932005.10.13 18:36buy724750.001.19751.19451.2025
144942005.10.13 18:37buy724850.001.19701.19401.2020
144952005.10.13 18:41buy724950.001.19681.19381.2018
144962005.10.13 18:41buy725050.001.19551.19251.2005
144972005.10.13 18:41buy725150.001.19531.19231.2003
144982005.10.13 18:42buy725250.001.19531.19231.2003
144992005.10.13 18:43buy725350.001.19531.19231.2003
145002005.10.13 20:47t/p725150.001.20031.19231.200325000.0014005737.89
145012005.10.13 20:47t/p725250.001.20031.19231.200325000.0014030737.89
145022005.10.13 20:47t/p725350.001.20031.19231.200325000.0014055737.89
145032005.10.13 20:47t/p725050.001.20051.19251.200525000.0014080737.89
145042005.10.13 20:52t/p724950.001.20181.19381.201825000.0014105737.89
145052005.10.13 21:21t/p724850.001.20201.19401.202025000.0014130737.89
145062005.10.13 21:27t/p724750.001.20251.19451.202525000.0014155737.89
145072005.10.13 21:38sell725450.001.20321.20621.1982
145082005.10.13 21:39sell725550.001.20321.20621.1982
145092005.10.13 21:40sell725650.001.20341.20641.1984
145102005.10.13 21:42sell725750.001.20371.20671.1987
145112005.10.13 21:43sell725850.001.20371.20671.1987
145122005.10.14 05:57sell725950.001.20361.20661.1986
145132005.10.14 06:00sell726050.001.20351.20651.1985
145142005.10.14 06:01sell726150.001.20361.20661.1986
145152005.10.14 06:02sell726250.001.20351.20651.1985
145162005.10.14 06:02sell726350.001.20341.20641.1984
145172005.10.14 12:51t/p725750.001.19871.20671.198725714.0014181451.89
145182005.10.14 12:51t/p725850.001.19871.20671.198725714.0014207165.89
145192005.10.14 12:53t/p725950.001.19861.20661.198625000.0014232165.89
145202005.10.14 12:53t/p726150.001.19861.20661.198625000.0014257165.89
145212005.10.14 13:04t/p726050.001.19851.20651.198525000.0014282165.89
145222005.10.14 13:04t/p726250.001.19851.20651.198525000.0014307165.89
145232005.10.14 13:05t/p725650.001.19841.20641.198425714.0014332879.89
145242005.10.14 13:05t/p726350.001.19841.20641.198425000.0014357879.89
145252005.10.14 14:30sell726450.001.20431.20731.1993
145262005.10.14 14:30sell726550.001.20451.20751.1995
145272005.10.14 14:30t/p726550.001.19951.20751.199525000.0014382879.89
145282005.10.14 14:30sell726650.001.20451.20751.1995
145292005.10.14 14:30t/p726650.001.19951.20751.199525000.0014407879.89
145302005.10.14 14:30sell726750.001.20451.20751.1995
145312005.10.14 14:30t/p726750.001.19951.20751.199525000.0014432879.89
145322005.10.14 14:32sell726850.001.20451.20751.1995
145332005.10.14 14:32sell726950.001.20461.20761.1996
145342005.10.14 14:32sell727050.001.20471.20771.1997
145352005.10.14 14:32sell727150.001.20511.20811.2001
145362005.10.14 14:32sell727250.001.20541.20841.2004
145372005.10.14 14:32sell727350.001.20581.20881.2008
145382005.10.14 14:33s/l725450.001.20621.20621.1982-14286.0014418593.89
145392005.10.14 14:33s/l725550.001.20621.20621.1982-14286.0014404307.89
145402005.10.14 14:33sell727450.001.20591.20891.2009
145412005.10.14 14:33sell727550.001.20591.20891.2009
145422005.10.14 14:34sell727650.001.20591.20891.2009
145432005.10.14 14:34t/p727350.001.20081.20881.200825000.0014429307.89
145442005.10.14 14:34t/p727450.001.20091.20891.200925000.0014454307.89
145452005.10.14 14:34t/p727550.001.20091.20891.200925000.0014479307.89
145462005.10.14 14:34t/p727650.001.20091.20891.200925000.0014504307.89
145472005.10.14 14:35t/p726950.001.19961.20761.199625000.0014529307.89
145482005.10.14 14:35t/p727050.001.19971.20771.199725000.0014554307.89
145492005.10.14 14:35t/p727150.001.20011.20811.200125000.0014579307.89
145502005.10.14 14:35t/p727250.001.20041.20841.200425000.0014604307.89
145512005.10.14 14:35t/p726850.001.19951.20751.199525000.0014629307.89
145522005.10.14 14:43sell727750.001.20581.20881.2008
145532005.10.14 14:43t/p727750.001.20081.20881.200825000.0014654307.89
145542005.10.14 14:46sell727850.001.20581.20881.2008
145552005.10.14 14:47sell727950.001.20571.20871.2007
145562005.10.14 14:47sell728050.001.20561.20861.2006
145572005.10.14 14:47sell728150.001.20551.20851.2005
145582005.10.14 14:48sell728250.001.20541.20841.2004
145592005.10.14 14:48sell728350.001.20551.20851.2005
145602005.10.14 15:16t/p727850.001.20081.20881.200825000.0014679307.89
145612005.10.14 15:18t/p727950.001.20071.20871.200725000.0014704307.89
145622005.10.14 15:30t/p728050.001.20061.20861.200625000.0014729307.89
145632005.10.14 15:30t/p728150.001.20051.20851.200525000.0014754307.89
145642005.10.14 15:30t/p728250.001.20041.20841.200425000.0014779307.89
145652005.10.14 15:30t/p728350.001.20051.20851.200525000.0014804307.89
145662005.10.14 16:34sell728450.001.20691.20991.2019
145672005.10.14 16:34sell728550.001.20691.20991.2019
145682005.10.14 16:35sell728650.001.20691.20991.2019
145692005.10.14 16:47s/l726450.001.20731.20731.1993-15000.0014789307.89
145702005.10.14 16:47sell728750.001.20701.21001.2020
145712005.10.14 16:47sell728850.001.20741.21041.2024
145722005.10.14 16:48sell728950.001.20791.21091.2029
145732005.10.14 16:48sell729050.001.20791.21091.2029
145742005.10.14 16:49sell729150.001.20791.21091.2029
145752005.10.14 17:15sell729250.001.20851.21151.2035
145762005.10.14 17:15sell729350.001.20861.21161.2036
145772005.10.14 19:33s/l728450.001.20991.20991.2019-15000.0014774307.89
145782005.10.14 19:33s/l728550.001.20991.20991.2019-15000.0014759307.89
145792005.10.14 19:33s/l728650.001.20991.20991.2019-15000.0014744307.89
145802005.10.14 19:33s/l728750.001.21001.21001.2020-15000.0014729307.89
145812005.10.14 19:33sell729450.001.20971.21271.2047
145822005.10.14 19:34sell729550.001.20971.21271.2047
145832005.10.14 19:34sell729650.001.20961.21261.2046
145842005.10.14 19:36s/l728850.001.21041.21041.2024-15000.0014714307.89
145852005.10.14 19:36s/l728950.001.21091.21091.2029-15000.0014699307.89
145862005.10.14 19:36s/l729050.001.21091.21091.2029-15000.0014684307.89
145872005.10.14 19:36s/l729150.001.21091.21091.2029-15000.0014669307.89
145882005.10.14 19:36sell729750.001.21071.21371.2057
145892005.10.14 19:37sell729850.001.21071.21371.2057
145902005.10.14 19:38sell729950.001.21071.21371.2057
145912005.10.17 02:15s/l729250.001.21151.21151.2035-14762.0014654545.89
145922005.10.17 02:15s/l729350.001.21161.21161.2036-14762.0014639783.89
145932005.10.17 02:15sell730050.001.21161.21461.2066
145942005.10.17 02:15sell730150.001.21161.21461.2066
145952005.10.17 02:16sell730250.001.21161.21461.2066
145962005.10.17 02:56sell730350.001.21171.21471.2067
145972005.10.17 10:51t/p730050.001.20661.21461.206625000.0014664783.89
145982005.10.17 10:51t/p730150.001.20661.21461.206625000.0014689783.89
145992005.10.17 10:51t/p730250.001.20661.21461.206625000.0014714783.89
146002005.10.17 10:51t/p730350.001.20671.21471.206725000.0014739783.89
146012005.10.17 10:53t/p729750.001.20571.21371.205725238.0014765021.89
146022005.10.17 10:53t/p729850.001.20571.21371.205725238.0014790259.89
146032005.10.17 10:53t/p729950.001.20571.21371.205725238.0014815497.89
146042005.10.17 11:46t/p729450.001.20471.21271.204725238.0014840735.89
146052005.10.17 11:46t/p729550.001.20471.21271.204725238.0014865973.89
146062005.10.17 11:46t/p729650.001.20461.21261.204625238.0014891211.89
146072005.10.17 11:49buy730450.001.20411.20111.2091
146082005.10.17 11:51buy730550.001.20421.20121.2092
146092005.10.17 11:52buy730650.001.20421.20121.2092
146102005.10.17 11:53buy730750.001.20431.20131.2093
146112005.10.17 11:53buy730850.001.20421.20121.2092
146122005.10.17 11:54buy730950.001.20381.20081.2088
146132005.10.17 11:54buy731050.001.20371.20071.2087
146142005.10.17 11:54buy731150.001.20381.20081.2088
146152005.10.17 11:54buy731250.001.20321.20021.2082
146162005.10.17 11:55buy731350.001.20331.20031.2083
146172005.10.17 14:17s/l730750.001.20131.20131.2093-15000.0014876211.89
146182005.10.17 14:17buy731450.001.20161.19861.2066
146192005.10.17 14:18s/l730450.001.20111.20111.2091-15000.0014861211.89
146202005.10.17 14:18s/l730550.001.20121.20121.2092-15000.0014846211.89
146212005.10.17 14:18s/l730650.001.20121.20121.2092-15000.0014831211.89
146222005.10.17 14:18s/l730850.001.20121.20121.2092-15000.0014816211.89
146232005.10.17 14:18buy731550.001.20141.19841.2064
146242005.10.17 14:19buy731650.001.20151.19851.2065
146252005.10.17 14:19buy731750.001.20161.19861.2066
146262005.10.17 14:20buy731850.001.20171.19871.2067
146272005.10.18 00:38s/l730950.001.20081.20081.2088-15488.5014800723.39
146282005.10.18 00:38s/l731050.001.20071.20071.2087-15488.5014785234.89
146292005.10.18 00:38s/l731150.001.20081.20081.2088-15488.5014769746.39
146302005.10.18 01:06buy731950.001.20171.19871.2067
146312005.10.18 01:06buy732050.001.20161.19861.2066
146322005.10.18 01:11buy732150.001.20151.19851.2065
146332005.10.18 01:39s/l731250.001.20021.20021.2082-15488.5014754257.89
146342005.10.18 01:39s/l731350.001.20031.20031.2083-15488.5014738769.39
146352005.10.18 01:39buy732250.001.20021.19721.2052
146362005.10.18 01:39buy732350.001.20011.19711.2051
146372005.10.18 02:20s/l731850.001.19871.19871.2067-15488.5014723280.89
146382005.10.18 02:20s/l731950.001.19871.19871.2067-15000.0014708280.89
146392005.10.18 02:20buy732450.001.19901.19601.2040
146402005.10.18 02:20buy732550.001.19911.19611.2041
146412005.10.18 02:21s/l731450.001.19861.19861.2066-15488.5014692792.39
146422005.10.18 02:21s/l731750.001.19861.19861.2066-15488.5014677303.89
146432005.10.18 02:21s/l732050.001.19861.19861.2066-15000.0014662303.89
146442005.10.18 02:21buy732650.001.19891.19591.2039
146452005.10.18 02:21buy732750.001.19901.19601.2040
146462005.10.18 02:21buy732850.001.19891.19591.2039
146472005.10.18 02:26s/l731550.001.19841.19841.2064-15488.5014646815.39
146482005.10.18 02:26s/l731650.001.19851.19851.2065-15488.5014631326.89
146492005.10.18 02:26s/l732150.001.19851.19851.2065-15000.0014616326.89
146502005.10.18 02:26buy732950.001.19871.19571.2037
146512005.10.18 02:27buy733050.001.19881.19581.2038
146522005.10.18 02:28buy733150.001.19871.19571.2037
146532005.10.18 09:49s/l732250.001.19721.19721.2052-15000.0014601326.89
146542005.10.18 09:49s/l732350.001.19711.19711.2051-15000.0014586326.89
146552005.10.18 09:49buy733250.001.19721.19421.2022
146562005.10.18 09:49buy733350.001.19671.19371.2017
146572005.10.18 11:36s/l732450.001.19601.19601.2040-15000.0014571326.89
146582005.10.18 11:36s/l732550.001.19611.19611.2041-15000.0014556326.89
146592005.10.18 11:36s/l732750.001.19601.19601.2040-15000.0014541326.89
146602005.10.18 11:36buy733450.001.19631.19331.2013
146612005.10.18 11:37buy733550.001.19641.19341.2014
146622005.10.18 11:41buy733650.001.19651.19351.2015
146632005.10.18 11:48s/l732650.001.19591.19591.2039-15000.0014526326.89
146642005.10.18 11:48s/l732850.001.19591.19591.2039-15000.0014511326.89
146652005.10.18 11:48s/l732950.001.19571.19571.2037-15000.0014496326.89
146662005.10.18 11:48s/l733050.001.19581.19581.2038-15000.0014481326.89
146672005.10.18 11:48s/l733150.001.19571.19571.2037-15000.0014466326.89
146682005.10.18 11:48buy733750.001.19541.19241.2004
146692005.10.18 11:49buy733850.001.19531.19231.2003
146702005.10.18 11:49buy733950.001.19521.19221.2002
146712005.10.18 11:49buy734050.001.19491.19191.1999
146722005.10.18 11:50buy734150.001.19501.19201.2000
146732005.10.18 12:16s/l733250.001.19421.19421.2022-15000.0014451326.89
146742005.10.18 12:16buy734250.001.19441.19141.1994
146752005.10.18 12:25s/l733350.001.19371.19371.2017-15000.0014436326.89
146762005.10.18 12:25buy734350.001.19401.19101.1990
146772005.10.18 12:27s/l733650.001.19351.19351.2015-15000.0014421326.89
146782005.10.18 12:27buy734450.001.19381.19081.1988
146792005.10.18 12:27s/l733450.001.19331.19331.2013-15000.0014406326.89
146802005.10.18 12:27s/l733550.001.19341.19341.2014-15000.0014391326.89
146812005.10.18 12:27buy734550.001.19361.19061.1986
146822005.10.18 12:27buy734650.001.19371.19071.1987
146832005.10.18 15:00s/l733750.001.19241.19241.2004-15000.0014376326.89
146842005.10.18 15:00s/l733850.001.19231.19231.2003-15000.0014361326.89
146852005.10.18 15:00s/l733950.001.19221.19221.2002-15000.0014346326.89
146862005.10.18 15:00s/l734150.001.19201.19201.2000-15000.0014331326.89
146872005.10.18 15:00buy734750.001.19231.18931.1973
146882005.10.18 15:00buy734850.001.19231.18931.1973
146892005.10.18 15:00s/l734050.001.19191.19191.1999-15000.0014316326.89
146902005.10.18 15:00buy734950.001.19211.18911.1971
146912005.10.18 15:01buy735050.001.19211.18911.1971
146922005.10.18 15:01buy735150.001.19221.18921.1972
146932005.10.19 08:30s/l734250.001.19141.19141.1994-15488.5014300838.39
146942005.10.19 08:30s/l734350.001.19101.19101.1990-15488.5014285349.89
146952005.10.19 08:30buy735250.001.19131.18831.1963
146962005.10.19 08:30buy735350.001.19121.18821.1962
146972005.10.19 08:32s/l734450.001.19081.19081.1988-15488.5014269861.39
146982005.10.19 08:32s/l734550.001.19061.19061.1986-15488.5014254372.89
146992005.10.19 08:32s/l734650.001.19071.19071.1987-15488.5014238884.39
147002005.10.19 08:32s/l734750.001.18931.18931.1973-15488.5014223395.89
147012005.10.19 08:32s/l734850.001.18931.18931.1973-15488.5014207907.39
147022005.10.19 08:32s/l734950.001.18911.18911.1971-15488.5014192418.89
147032005.10.19 08:32s/l735050.001.18911.18911.1971-15488.5014176930.39
147042005.10.19 08:32s/l735150.001.18921.18921.1972-15488.5014161441.89
147052005.10.19 08:32buy735450.001.18881.18581.1938
147062005.10.19 08:33buy735550.001.18871.18571.1937
147072005.10.19 08:34buy735650.001.18871.18571.1937
147082005.10.19 08:35buy735750.001.18881.18581.1938
147092005.10.19 08:36s/l735250.001.18831.18831.1963-15000.0014146441.89
147102005.10.19 08:36buy735850.001.18861.18561.1936
147112005.10.19 08:36s/l735350.001.18821.18821.1962-15000.0014131441.89
147122005.10.19 08:36buy735950.001.18811.18511.1931
147132005.10.19 08:37buy736050.001.18811.18511.1931
147142005.10.19 08:39t/p735950.001.19311.18511.193125000.0014156441.89
147152005.10.19 08:39t/p736050.001.19311.18511.193125000.0014181441.89
147162005.10.19 09:12buy736150.001.18781.18481.1928
147172005.10.19 09:12buy736250.001.18781.18481.1928
147182005.10.19 11:00t/p735450.001.19381.18581.193825000.0014206441.89
147192005.10.19 11:00t/p735550.001.19371.18571.193725000.0014231441.89
147202005.10.19 11:00t/p735650.001.19371.18571.193725000.0014256441.89
147212005.10.19 11:00t/p735750.001.19381.18581.193825000.0014281441.89
147222005.10.19 11:00t/p735850.001.19361.18561.193625000.0014306441.89
147232005.10.19 11:00t/p736150.001.19281.18481.192825000.0014331441.89
147242005.10.19 11:00t/p736250.001.19281.18481.192825000.0014356441.89
147252005.10.19 11:00buy736350.001.19191.18891.1969
147262005.10.19 11:00buy736450.001.19161.18861.1966
147272005.10.19 11:01buy736550.001.19161.18861.1966
147282005.10.19 11:02buy736650.001.19161.18861.1966
147292005.10.19 11:03buy736750.001.19131.18831.1963
147302005.10.19 11:03buy736850.001.19141.18841.1964
147312005.10.19 11:03buy736950.001.19131.18831.1963
147322005.10.19 11:04buy737050.001.19141.18841.1964
147332005.10.19 11:04buy737150.001.19131.18831.1963
147342005.10.19 11:04buy737250.001.19141.18841.1964
147352005.10.19 12:23t/p736750.001.19631.18831.196325000.0014381441.89
147362005.10.19 12:23t/p736950.001.19631.18831.196325000.0014406441.89
147372005.10.19 12:23t/p737150.001.19631.18831.196325000.0014431441.89
147382005.10.19 12:23t/p736450.001.19661.18861.196625000.0014456441.89
147392005.10.19 12:23t/p736550.001.19661.18861.196625000.0014481441.89
147402005.10.19 12:23t/p736650.001.19661.18861.196625000.0014506441.89
147412005.10.19 12:23t/p736850.001.19641.18841.196425000.0014531441.89
147422005.10.19 12:23t/p737050.001.19641.18841.196425000.0014556441.89
147432005.10.19 12:23t/p737250.001.19641.18841.196425000.0014581441.89
147442005.10.19 12:24t/p736350.001.19691.18891.196925000.0014606441.89
147452005.10.19 12:31buy737350.001.19641.19341.2014
147462005.10.19 12:32buy737450.001.19631.19331.2013
147472005.10.19 12:32buy737550.001.19581.19281.2008
147482005.10.19 12:32buy737650.001.19591.19291.2009
147492005.10.19 12:33buy737750.001.19571.19271.2007
147502005.10.19 12:34buy737850.001.19581.19281.2008
147512005.10.19 13:30buy737950.001.19501.19201.2000
147522005.10.19 13:31buy738050.001.19501.19201.2000
147532005.10.19 13:45buy738150.001.19501.19201.2000
147542005.10.19 13:45buy738250.001.19511.19211.2001
147552005.10.19 14:30s/l737350.001.19341.19341.2014-15000.0014591441.89
147562005.10.19 14:30s/l737450.001.19331.19331.2013-15000.0014576441.89
147572005.10.19 14:30buy738350.001.19351.19051.1985
147582005.10.19 14:30buy738450.001.19351.19051.1985
147592005.10.19 16:56t/p738350.001.19851.19051.198525000.0014601441.89
147602005.10.19 16:56t/p738450.001.19851.19051.198525000.0014626441.89
147612005.10.19 17:27t/p737950.001.20001.19201.200025000.0014651441.89
147622005.10.19 17:27t/p738050.001.20001.19201.200025000.0014676441.89
147632005.10.19 17:27t/p738150.001.20001.19201.200025000.0014701441.89
147642005.10.19 21:56t/p738250.001.20011.19211.200125000.0014726441.89
147652005.10.20 21:22t/p737550.001.20081.19281.200824511.5014750953.39
147662005.10.20 21:22t/p737750.001.20071.19271.200724511.5014775464.89
147672005.10.20 21:22t/p737850.001.20081.19281.200824511.5014799976.39
147682005.10.20 21:25t/p737650.001.20091.19291.200924511.5014824487.89
147692005.10.20 21:25buy738550.001.20071.19771.2057
147702005.10.21 02:12t/p738550.001.20571.19771.205723534.5014848022.39
147712005.10.21 02:12buy738650.001.20531.20231.2103
147722005.10.21 02:12buy738750.001.20451.20151.2095
147732005.10.21 03:15buy738850.001.20441.20141.2094
147742005.10.21 03:15buy738950.001.20441.20141.2094
147752005.10.21 03:15buy739050.001.20441.20141.2094
147762005.10.21 03:15buy739150.001.20441.20141.2094
147772005.10.21 03:15buy739250.001.20441.20141.2094
147782005.10.21 03:15buy739350.001.20441.20141.2094
147792005.10.21 03:16buy739450.001.20441.20141.2094
147802005.10.21 03:16buy739550.001.20441.20141.2094
147812005.10.21 07:37s/l738650.001.20231.20231.2103-15000.0014833022.39
147822005.10.21 07:37buy739650.001.20261.19961.2076
147832005.10.21 12:26s/l738750.001.20151.20151.2095-15000.0014818022.39
147842005.10.21 12:26buy739750.001.20181.19881.2068
147852005.10.21 12:29s/l738850.001.20141.20141.2094-15000.0014803022.39
147862005.10.21 12:29s/l738950.001.20141.20141.2094-15000.0014788022.39
147872005.10.21 12:29s/l739050.001.20141.20141.2094-15000.0014773022.39
147882005.10.21 12:29s/l739150.001.20141.20141.2094-15000.0014758022.39
147892005.10.21 12:29s/l739250.001.20141.20141.2094-15000.0014743022.39
147902005.10.21 12:29s/l739350.001.20141.20141.2094-15000.0014728022.39
147912005.10.21 12:29s/l739450.001.20141.20141.2094-15000.0014713022.39
147922005.10.21 12:29s/l739550.001.20141.20141.2094-15000.0014698022.39
147932005.10.21 12:29buy739850.001.20171.19871.2067
147942005.10.21 12:30buy739950.001.20181.19881.2068
147952005.10.21 12:30buy740050.001.20191.19891.2069
147962005.10.21 12:31buy740150.001.20181.19881.2068
147972005.10.21 12:31buy740250.001.20191.19891.2069
147982005.10.21 12:33buy740350.001.20181.19881.2068
147992005.10.21 12:33buy740450.001.20171.19871.2067
148002005.10.21 12:33buy740550.001.20161.19861.2066
148012005.10.21 17:15s/l739650.001.19961.19961.2076-15000.0014683022.39
148022005.10.21 17:15s/l739750.001.19881.19881.2068-15000.0014668022.39
148032005.10.21 17:15s/l739850.001.19871.19871.2067-15000.0014653022.39
148042005.10.21 17:15s/l739950.001.19881.19881.2068-15000.0014638022.39
148052005.10.21 17:15s/l740050.001.19891.19891.2069-15000.0014623022.39
148062005.10.21 17:15s/l740150.001.19881.19881.2068-15000.0014608022.39
148072005.10.21 17:15s/l740250.001.19891.19891.2069-15000.0014593022.39
148082005.10.21 17:15s/l740350.001.19881.19881.2068-15000.0014578022.39
148092005.10.21 17:15s/l740450.001.19871.19871.2067-15000.0014563022.39
148102005.10.21 17:15s/l740550.001.19861.19861.2066-15000.0014548022.39
148112005.10.21 17:15sell740650.001.19961.20261.1946
148122005.10.21 17:15sell740750.001.20051.20351.1955
148132005.10.21 17:15sell740850.001.20081.20381.1958
148142005.10.21 17:15sell740950.001.20081.20381.1958
148152005.10.21 17:20sell741050.001.20071.20371.1957
148162005.10.21 17:21sell741150.001.20071.20371.1957
148172005.10.21 17:22sell741250.001.20071.20371.1957
148182005.10.21 17:56t/p740750.001.19551.20351.195525000.0014573022.39
148192005.10.21 17:56t/p740850.001.19581.20381.195825000.0014598022.39
148202005.10.21 17:56t/p740950.001.19581.20381.195825000.0014623022.39
148212005.10.21 17:56t/p741050.001.19571.20371.195725000.0014648022.39
148222005.10.21 17:56t/p741150.001.19571.20371.195725000.0014673022.39
148232005.10.21 17:56t/p741250.001.19571.20371.195725000.0014698022.39
148242005.10.21 18:24t/p740650.001.19461.20261.194625000.0014723022.39
148252005.10.21 18:29sell741350.001.19481.19781.1898
148262005.10.21 18:30sell741450.001.19591.19891.1909
148272005.10.21 18:30sell741550.001.19581.19881.1908
148282005.10.21 18:30sell741650.001.19571.19871.1907
148292005.10.21 18:30sell741750.001.19561.19861.1906
148302005.10.21 18:30sell741850.001.19551.19851.1905
148312005.10.21 18:30sell741950.001.19591.19891.1909
148322005.10.21 18:30sell742050.001.19581.19881.1908
148332005.10.21 18:31sell742150.001.19591.19891.1909
148342005.10.21 18:33sell742250.001.19581.19881.1908
148352005.10.24 16:12s/l741350.001.19781.19781.1898-14762.0014708260.39
148362005.10.24 16:12sell742350.001.19761.20061.1926
148372005.10.24 16:22s/l741850.001.19851.19851.1905-14762.0014693498.39
148382005.10.24 16:22sell742450.001.19821.20121.1932
148392005.10.24 16:25s/l741750.001.19861.19861.1906-14762.0014678736.39
148402005.10.24 16:25sell742550.001.19831.20131.1933
148412005.10.24 17:09s/l741550.001.19881.19881.1908-14762.0014663974.39
148422005.10.24 17:09s/l741650.001.19871.19871.1907-14762.0014649212.39
148432005.10.24 17:09s/l742050.001.19881.19881.1908-14762.0014634450.39
148442005.10.24 17:09s/l742250.001.19881.19881.1908-14762.0014619688.39
148452005.10.24 17:09sell742650.001.19851.20151.1935
148462005.10.24 17:10s/l741450.001.19891.19891.1909-14762.0014604926.39
148472005.10.24 17:10s/l741950.001.19891.19891.1909-14762.0014590164.39
148482005.10.24 17:10s/l742150.001.19891.19891.1909-14762.0014575402.39
148492005.10.24 17:10sell742750.001.19861.20161.1936
148502005.10.24 17:11sell742850.001.19861.20161.1936
148512005.10.24 17:12sell742950.001.19861.20161.1936
148522005.10.24 17:13sell743050.001.19861.20161.1936
148532005.10.24 17:39sell743150.001.19861.20161.1936
148542005.10.24 17:40sell743250.001.19861.20161.1936
148552005.10.24 18:04s/l742350.001.20061.20061.1926-15000.0014560402.39
148562005.10.24 18:04sell743350.001.20031.20331.1953
148572005.10.24 18:06s/l742450.001.20121.20121.1932-15000.0014545402.39
148582005.10.24 18:06sell743450.001.20091.20391.1959
148592005.10.24 18:06s/l742550.001.20131.20131.1933-15000.0014530402.39
148602005.10.24 18:06sell743550.001.20101.20401.1960
148612005.10.24 18:08s/l742650.001.20151.20151.1935-15000.0014515402.39
148622005.10.24 18:08sell743650.001.20121.20421.1962
148632005.10.24 18:11s/l742750.001.20161.20161.1936-15000.0014500402.39
148642005.10.24 18:11s/l742850.001.20161.20161.1936-15000.0014485402.39
148652005.10.24 18:11s/l742950.001.20161.20161.1936-15000.0014470402.39
148662005.10.24 18:11s/l743050.001.20161.20161.1936-15000.0014455402.39
148672005.10.24 18:11s/l743150.001.20161.20161.1936-15000.0014440402.39
148682005.10.24 18:11s/l743250.001.20161.20161.1936-15000.0014425402.39
148692005.10.24 18:11sell743750.001.20161.20461.1966
148702005.10.24 18:11sell743850.001.20151.20451.1965
148712005.10.24 18:11sell743950.001.20201.20501.1970
148722005.10.24 18:12sell744050.001.20201.20501.1970
148732005.10.24 18:13sell744150.001.20201.20501.1970
148742005.10.24 19:05t/p743950.001.19701.20501.197025000.0014450402.39
148752005.10.24 19:05t/p744050.001.19701.20501.197025000.0014475402.39
148762005.10.24 19:05t/p744150.001.19701.20501.197025000.0014500402.39
148772005.10.24 19:05t/p743650.001.19621.20421.196225000.0014525402.39
148782005.10.24 19:05t/p743750.001.19661.20461.196625000.0014550402.39
148792005.10.24 19:05t/p743850.001.19651.20451.196525000.0014575402.39
148802005.10.25 01:55t/p743450.001.19591.20391.195925238.0014600640.39
148812005.10.25 01:55t/p743550.001.19601.20401.196025238.0014625878.39
148822005.10.25 02:03t/p743350.001.19531.20331.195325238.0014651116.39
148832005.10.25 02:09buy744250.001.19461.19161.1996
148842005.10.25 02:12buy744350.001.19441.19141.1994
148852005.10.25 02:12buy744450.001.19451.19151.1995
148862005.10.25 02:27buy744550.001.19461.19161.1996
148872005.10.25 02:28buy744650.001.19471.19171.1997
148882005.10.25 02:28buy744750.001.19461.19161.1996
148892005.10.25 09:07buy744850.001.19461.19161.1996
148902005.10.25 09:08buy744950.001.19451.19151.1995
148912005.10.25 09:08buy745050.001.19441.19141.1994
148922005.10.25 09:08buy745150.001.19381.19081.1988
148932005.10.25 10:00t/p745150.001.19881.19081.198825000.0014676116.39
148942005.10.25 10:15t/p744250.001.19961.19161.199625000.0014701116.39
148952005.10.25 10:15t/p744350.001.19941.19141.199425000.0014726116.39
148962005.10.25 10:15t/p744450.001.19951.19151.199525000.0014751116.39
148972005.10.25 10:15t/p744550.001.19961.19161.199625000.0014776116.39
148982005.10.25 10:15t/p744650.001.19971.19171.199725000.0014801116.39
148992005.10.25 10:15t/p744750.001.19961.19161.199625000.0014826116.39
149002005.10.25 10:15t/p744850.001.19961.19161.199625000.0014851116.39
149012005.10.25 10:15t/p744950.001.19951.19151.199525000.0014876116.39
149022005.10.25 10:15t/p745050.001.19941.19141.199425000.0014901116.39
149032005.10.25 10:15buy745250.001.19951.19651.2045
149042005.10.25 10:15buy745350.001.19961.19661.2046
149052005.10.25 10:15buy745450.001.19941.19641.2044
149062005.10.25 10:15buy745550.001.19891.19591.2039
149072005.10.25 10:22buy745650.001.19901.19601.2040
149082005.10.25 10:22buy745750.001.19891.19591.2039
149092005.10.25 10:23buy745850.001.19871.19571.2037
149102005.10.25 10:23buy745950.001.19871.19571.2037
149112005.10.25 12:46t/p745850.001.20371.19571.203725000.0014926116.39
149122005.10.25 12:46t/p745950.001.20371.19571.203725000.0014951116.39
149132005.10.25 12:47t/p745550.001.20391.19591.203925000.0014976116.39
149142005.10.25 12:47t/p745650.001.20401.19601.204025000.0015001116.39
149152005.10.25 12:47t/p745750.001.20391.19591.203925000.0015026116.39
149162005.10.25 12:47t/p745450.001.20441.19641.204425000.0015051116.39
149172005.10.25 12:48t/p745250.001.20451.19651.204525000.0015076116.39
149182005.10.25 14:49t/p745350.001.20461.19661.204625000.0015101116.39
149192005.10.25 14:49sell746050.001.20601.20901.2010
149202005.10.25 14:49sell746150.001.20601.20901.2010
149212005.10.25 14:50sell746250.001.20601.20901.2010
149222005.10.25 14:58sell746350.001.20591.20891.2009
149232005.10.25 14:59sell746450.001.20591.20891.2009
149242005.10.25 15:00sell746550.001.20581.20881.2008
149252005.10.25 15:00sell746650.001.20591.20891.2009
149262005.10.25 15:00sell746750.001.20581.20881.2008
149272005.10.25 15:00sell746850.001.20571.20871.2007
149282005.10.25 15:00sell746950.001.20561.20861.2006
149292005.10.25 16:07s/l746050.001.20901.20901.2010-15000.0015086116.39
149302005.10.25 16:07s/l746150.001.20901.20901.2010-15000.0015071116.39
149312005.10.25 16:07s/l746250.001.20901.20901.2010-15000.0015056116.39
149322005.10.25 16:07s/l746350.001.20891.20891.2009-15000.0015041116.39
149332005.10.25 16:07s/l746450.001.20891.20891.2009-15000.0015026116.39
149342005.10.25 16:07s/l746550.001.20881.20881.2008-15000.0015011116.39
149352005.10.25 16:07s/l746650.001.20891.20891.2009-15000.0014996116.39
149362005.10.25 16:07s/l746750.001.20881.20881.2008-15000.0014981116.39
149372005.10.25 16:07s/l746850.001.20871.20871.2007-15000.0014966116.39
149382005.10.25 16:07s/l746950.001.20861.20861.2006-15000.0014951116.39
149392005.10.25 16:07buy747050.001.20751.20451.2125
149402005.10.25 16:07buy747150.001.20741.20441.2124
149412005.10.25 16:08buy747250.001.20701.20401.2120
149422005.10.25 16:08buy747350.001.20651.20351.2115
149432005.10.25 20:20t/p747350.001.21151.20351.211525000.0014976116.39
149442005.10.26 08:11t/p747050.001.21251.20451.212524511.5015000627.89
149452005.10.26 08:11t/p747150.001.21241.20441.212424511.5015025139.39
149462005.10.26 08:11t/p747250.001.21201.20401.212024511.5015049650.89
149472005.10.26 08:26sell747450.001.21351.21651.2085
149482005.10.26 08:41sell747550.001.21341.21641.2084
149492005.10.26 08:42sell747650.001.21341.21641.2084
149502005.10.26 08:43sell747750.001.21341.21641.2084
149512005.10.26 09:16t/p747450.001.20851.21651.208525000.0015074650.89
149522005.10.26 09:16t/p747550.001.20841.21641.208425000.0015099650.89
149532005.10.26 09:16t/p747650.001.20841.21641.208425000.0015124650.89
149542005.10.26 09:16t/p747750.001.20841.21641.208425000.0015149650.89
149552005.10.26 09:17sell747850.001.20841.21141.2034
149562005.10.26 09:20sell747950.001.20861.21161.2036
149572005.10.26 09:20sell748050.001.20871.21171.2037
149582005.10.26 09:21sell748150.001.20921.21221.2042
149592005.10.26 09:21sell748250.001.20911.21211.2041
149602005.10.26 09:22sell748350.001.20921.21221.2042
149612005.10.26 09:22sell748450.001.20911.21211.2041
149622005.10.26 09:22sell748550.001.20931.21231.2043
149632005.10.26 09:22sell748650.001.20921.21221.2042
149642005.10.26 09:23sell748750.001.20911.21211.2041
149652005.10.27 05:12s/l747850.001.21141.21141.2034-14762.0015134888.89
149662005.10.27 05:12s/l747950.001.21161.21161.2036-14762.0015120126.89
149672005.10.27 05:12sell748850.001.21131.21431.2063
149682005.10.27 05:12sell748950.001.21121.21421.2062
149692005.10.27 05:17s/l748050.001.21171.21171.2037-14762.0015105364.89
149702005.10.27 05:17sell749050.001.21171.21471.2067
149712005.10.27 05:25s/l748250.001.21211.21211.2041-14762.0015090602.89
149722005.10.27 05:25s/l748450.001.21211.21211.2041-14762.0015075840.89
149732005.10.27 05:25s/l748750.001.21211.21211.2041-14762.0015061078.89
149742005.10.27 05:25sell749150.001.21181.21481.2068
149752005.10.27 05:25sell749250.001.21181.21481.2068
149762005.10.27 05:25s/l748150.001.21221.21221.2042-14762.0015046316.89
149772005.10.27 05:25s/l748350.001.21221.21221.2042-14762.0015031554.89
149782005.10.27 05:25s/l748550.001.21231.21231.2043-14762.0015016792.89
149792005.10.27 05:25s/l748650.001.21221.21221.2042-14762.0015002030.89
149802005.10.27 05:25sell749350.001.21221.21521.2072
149812005.10.27 05:25sell749450.001.21211.21511.2071
149822005.10.27 05:26sell749550.001.21221.21521.2072
149832005.10.27 05:26sell749650.001.21211.21511.2071
149842005.10.27 05:26sell749750.001.21221.21521.2072
149852005.10.27 10:11s/l748850.001.21431.21431.2063-15000.0014987030.89
149862005.10.27 10:11s/l748950.001.21421.21421.2062-15000.0014972030.89
149872005.10.27 10:11sell749850.001.21401.21701.2090
149882005.10.27 10:11sell749950.001.21391.21691.2089
149892005.10.27 10:39s/l749050.001.21471.21471.2067-15000.0014957030.89
149902005.10.27 10:39sell750050.001.21441.21741.2094
149912005.10.27 10:39s/l749150.001.21481.21481.2068-15000.0014942030.89
149922005.10.27 10:39s/l749250.001.21481.21481.2068-15000.0014927030.89
149932005.10.27 10:39sell750150.001.21451.21751.2095
149942005.10.27 10:39sell750250.001.21441.21741.2094
149952005.10.27 10:41s/l749350.001.21521.21521.2072-15000.0014912030.89
149962005.10.27 10:41s/l749450.001.21511.21511.2071-15000.0014897030.89
149972005.10.27 10:41s/l749550.001.21521.21521.2072-15000.0014882030.89
149982005.10.27 10:41s/l749650.001.21511.21511.2071-15000.0014867030.89
149992005.10.27 10:41s/l749750.001.21521.21521.2072-15000.0014852030.89
150002005.10.27 10:41sell750350.001.21501.21801.2100
150012005.10.27 10:42sell750450.001.21501.21801.2100
150022005.10.27 10:43sell750550.001.21501.21801.2100
150032005.10.27 14:31sell750650.001.21511.21811.2101
150042005.10.27 14:31sell750750.001.21521.21821.2102
150052005.10.27 14:45s/l749850.001.21701.21701.2090-15000.0014837030.89
150062005.10.27 14:45s/l749950.001.21691.21691.2089-15000.0014822030.89
150072005.10.27 14:45sell750850.001.21671.21971.2117
150082005.10.27 14:45sell750950.001.21701.22001.2120
150092005.10.27 14:46s/l750050.001.21741.21741.2094-15000.0014807030.89
150102005.10.27 14:46s/l750150.001.21751.21751.2095-15000.0014792030.89
150112005.10.27 14:46s/l750250.001.21741.21741.2094-15000.0014777030.89
150122005.10.27 14:46sell751050.001.21721.22021.2122
150132005.10.27 14:46sell751150.001.21711.22011.2121
150142005.10.27 14:46sell751250.001.21721.22021.2122
150152005.10.28 14:41t/p751050.001.21221.22021.212225714.0014802744.89
150162005.10.28 14:41t/p751150.001.21211.22011.212125714.0014828458.89
150172005.10.28 14:41t/p751250.001.21221.22021.212225714.0014854172.89
150182005.10.28 14:41t/p750950.001.21201.22001.212025714.0014879886.89
150192005.10.28 14:53t/p750850.001.21171.21971.211725714.0014905600.89
150202005.10.28 14:55t/p750750.001.21021.21821.210225714.0014931314.89
150212005.10.28 14:55t/p750650.001.21011.21811.210125714.0014957028.89
150222005.10.28 14:56t/p750350.001.21001.21801.210025714.0014982742.89
150232005.10.28 14:56t/p750450.001.21001.21801.210025714.0015008456.89
150242005.10.28 14:56t/p750550.001.21001.21801.210025714.0015034170.89
150252005.10.28 14:57sell751350.001.21041.21341.2054
150262005.10.28 14:58sell751450.001.21031.21331.2053
150272005.10.28 14:58sell751550.001.21051.21351.2055
150282005.10.28 14:59sell751650.001.21051.21351.2055
150292005.10.28 15:00sell751750.001.21101.21401.2060
150302005.10.28 15:00sell751850.001.21091.21391.2059
150312005.10.28 15:00sell751950.001.21101.21401.2060
150322005.10.28 15:00sell752050.001.21101.21401.2060
150332005.10.28 15:01sell752150.001.21091.21391.2059
150342005.10.28 15:02sell752250.001.21101.21401.2060
150352005.10.28 16:00s/l751450.001.21331.21331.2053-15000.0015019170.89
150362005.10.28 16:00sell752350.001.21301.21601.2080
150372005.10.28 18:21t/p752350.001.20801.21601.208025000.0015044170.89
150382005.10.28 19:10t/p751750.001.20601.21401.206025000.0015069170.89
150392005.10.28 19:10t/p751850.001.20591.21391.205925000.0015094170.89
150402005.10.28 19:10t/p751950.001.20601.21401.206025000.0015119170.89
150412005.10.28 19:10t/p752050.001.20601.21401.206025000.0015144170.89
150422005.10.28 19:10t/p752150.001.20591.21391.205925000.0015169170.89
150432005.10.28 19:10t/p752250.001.20601.21401.206025000.0015194170.89
150442005.10.28 19:24t/p751550.001.20551.21351.205525000.0015219170.89
150452005.10.28 19:24t/p751650.001.20551.21351.205525000.0015244170.89
150462005.10.28 19:24t/p751350.001.20541.21341.205425000.0015269170.89
150472005.10.28 19:24sell752450.001.20581.20881.2008
150482005.10.28 19:30sell752550.001.20611.20911.2011
150492005.10.28 19:30sell752650.001.20601.20901.2010
150502005.10.28 19:30sell752750.001.20611.20911.2011
150512005.10.28 19:31sell752850.001.20611.20911.2011
150522005.10.28 19:31sell752950.001.20611.20911.2011
150532005.10.28 19:31sell753050.001.20601.20901.2010
150542005.10.28 19:32sell753150.001.20611.20911.2011
150552005.10.28 19:33sell753250.001.20601.20901.2010
150562005.10.28 19:34sell753350.001.20591.20891.2009
150572005.10.31 10:32s/l752450.001.20881.20881.2008-14762.0015254408.89
150582005.10.31 10:32s/l753350.001.20891.20891.2009-14762.0015239646.89
150592005.10.31 10:32sell753450.001.20861.21161.2036
150602005.10.31 10:32s/l752650.001.20901.20901.2010-14762.0015224884.89
150612005.10.31 10:32s/l753050.001.20901.20901.2010-14762.0015210122.89
150622005.10.31 10:32s/l753250.001.20901.20901.2010-14762.0015195360.89
150632005.10.31 10:32sell753550.001.20871.21171.2037
150642005.10.31 10:32sell753650.001.20871.21171.2037
150652005.10.31 10:34s/l752550.001.20911.20911.2011-14762.0015180598.89
150662005.10.31 10:34s/l752750.001.20911.20911.2011-14762.0015165836.89
150672005.10.31 10:34s/l752850.001.20911.20911.2011-14762.0015151074.89
150682005.10.31 10:34s/l752950.001.20911.20911.2011-14762.0015136312.89
150692005.10.31 10:34s/l753150.001.20911.20911.2011-14762.0015121550.89
150702005.10.31 10:34sell753750.001.20881.21181.2038
150712005.10.31 10:34sell753850.001.20871.21171.2037
150722005.10.31 10:34sell753950.001.20881.21181.2038
150732005.10.31 10:34sell754050.001.20871.21171.2037
150742005.10.31 10:34sell754150.001.20881.21181.2038
150752005.10.31 10:35sell754250.001.20871.21171.2037
150762005.10.31 10:35sell754350.001.20881.21181.2038
150772005.10.31 13:12t/p753750.001.20381.21181.203825000.0015146550.89
150782005.10.31 13:12t/p753950.001.20381.21181.203825000.0015171550.89
150792005.10.31 13:12t/p754150.001.20381.21181.203825000.0015196550.89
150802005.10.31 13:12t/p754350.001.20381.21181.203825000.0015221550.89
150812005.10.31 13:55t/p753550.001.20371.21171.203725000.0015246550.89
150822005.10.31 13:55t/p753650.001.20371.21171.203725000.0015271550.89
150832005.10.31 13:55t/p753850.001.20371.21171.203725000.0015296550.89
150842005.10.31 13:55t/p754050.001.20371.21171.203725000.0015321550.89
150852005.10.31 13:55t/p754250.001.20371.21171.203725000.0015346550.89
150862005.10.31 14:36t/p753450.001.20361.21161.203625000.0015371550.89
150872005.10.31 14:37sell754450.001.20361.20661.1986
150882005.10.31 17:07t/p754450.001.19861.20661.198625000.0015396550.89
150892005.10.31 17:10sell754550.001.19901.20201.1940
150902005.10.31 17:11sell754650.001.19901.20201.1940
150912005.10.31 17:12sell754750.001.19901.20201.1940
150922005.10.31 17:12sell754850.001.19891.20191.1939
150932005.10.31 17:12sell754950.001.19881.20181.1938
150942005.10.31 17:13sell755050.001.19881.20181.1938
150952005.10.31 17:14sell755150.001.19931.20231.1943
150962005.10.31 17:15sell755250.001.19941.20241.1944
150972005.10.31 17:15sell755350.001.19931.20231.1943
150982005.10.31 17:15sell755450.001.19941.20241.1944
150992005.11.01 12:19s/l754950.001.20181.20181.1938-14762.0015381788.89
151002005.11.01 12:19s/l755050.001.20181.20181.1938-14762.0015367026.89
151012005.11.01 12:19sell755550.001.20151.20451.1965
151022005.11.01 12:19sell755650.001.20141.20441.1964
151032005.11.01 12:20s/l754850.001.20191.20191.1939-14762.0015352264.89
151042005.11.01 12:20sell755750.001.20161.20461.1966
151052005.11.01 12:26s/l754550.001.20201.20201.1940-14762.0015337502.89
151062005.11.01 12:26s/l754650.001.20201.20201.1940-14762.0015322740.89
151072005.11.01 12:26s/l754750.001.20201.20201.1940-14762.0015307978.89
151082005.11.01 12:26sell755850.001.20171.20471.1967
151092005.11.01 12:26sell755950.001.20181.20481.1968
151102005.11.01 12:27sell756050.001.20171.20471.1967
151112005.11.01 14:31s/l755150.001.20231.20231.1943-14762.0015293216.89
151122005.11.01 14:31s/l755250.001.20241.20241.1944-14762.0015278454.89
151132005.11.01 14:31s/l755350.001.20231.20231.1943-14762.0015263692.89
151142005.11.01 14:31s/l755450.001.20241.20241.1944-14762.0015248930.89
151152005.11.01 14:31sell756150.001.20221.20521.1972
151162005.11.01 14:32sell756250.001.20221.20521.1972
151172005.11.01 14:32sell756350.001.20251.20551.1975
151182005.11.01 14:32sell756450.001.20251.20551.1975
151192005.11.01 17:11t/p756350.001.19751.20551.197525000.0015273930.89
151202005.11.01 17:11t/p756450.001.19751.20551.197525000.0015298930.89
151212005.11.01 23:54sell756550.001.20281.20581.1978
151222005.11.01 23:55sell756650.001.20291.20591.1979
151232005.11.02 06:12s/l755650.001.20441.20441.1964-14762.0015284168.89
151242005.11.02 06:12sell756750.001.20411.20711.1991
151252005.11.02 06:12s/l755550.001.20451.20451.1965-14762.0015269406.89
151262005.11.02 06:12sell756850.001.20421.20721.1992
151272005.11.02 07:08s/l755750.001.20461.20461.1966-14762.0015254644.89
151282005.11.02 07:08sell756950.001.20431.20731.1993
151292005.11.02 07:08s/l755850.001.20471.20471.1967-14762.0015239882.89
151302005.11.02 07:08s/l755950.001.20481.20481.1968-14762.0015225120.89
151312005.11.02 07:08s/l756050.001.20471.20471.1967-14762.0015210358.89
151322005.11.02 07:08sell757050.001.20451.20751.1995
151332005.11.02 07:09sell757150.001.20441.20741.1994
151342005.11.02 07:09sell757250.001.20451.20751.1995
151352005.11.02 13:16t/p757050.001.19951.20751.199525000.0015235358.89
151362005.11.02 13:16t/p757150.001.19941.20741.199425000.0015260358.89
151372005.11.02 13:16t/p757250.001.19951.20751.199525000.0015285358.89
151382005.11.02 13:16t/p756750.001.19911.20711.199125000.0015310358.89
151392005.11.02 13:16t/p756850.001.19921.20721.199225000.0015335358.89
151402005.11.02 13:16t/p756950.001.19931.20731.199325000.0015360358.89
151412005.11.02 16:55sell757350.001.20441.20741.1994
151422005.11.02 16:56sell757450.001.20451.20751.1995
151432005.11.02 16:56sell757550.001.20461.20761.1996
151442005.11.02 16:57sell757650.001.20451.20751.1995
151452005.11.02 16:57sell757750.001.20461.20761.1996
151462005.11.02 16:57sell757850.001.20461.20761.1996
151472005.11.02 17:23s/l756150.001.20521.20521.1972-14762.0015345596.89
151482005.11.02 17:23s/l756250.001.20521.20521.1972-14762.0015330834.89
151492005.11.02 17:23sell757950.001.20501.20801.2000
151502005.11.02 17:24sell758050.001.20511.20811.2001
151512005.11.02 17:35s/l756550.001.20581.20581.1978-14762.0015316072.89
151522005.11.02 17:35s/l756650.001.20591.20591.1979-14762.0015301310.89
151532005.11.02 17:35sell758150.001.20591.20891.2009
151542005.11.02 17:35sell758250.001.20581.20881.2008
151552005.11.02 17:56s/l757350.001.20741.20741.1994-15000.0015286310.89
151562005.11.02 17:56s/l757450.001.20751.20751.1995-15000.0015271310.89
151572005.11.02 17:56s/l757650.001.20751.20751.1995-15000.0015256310.89
151582005.11.02 17:56sell758350.001.20721.21021.2022
151592005.11.02 17:57sell758450.001.20711.21011.2021
151602005.11.02 17:57sell758550.001.20701.21001.2020
151612005.11.02 18:11s/l757550.001.20761.20761.1996-15000.0015241310.89
151622005.11.02 18:11s/l757750.001.20761.20761.1996-15000.0015226310.89
151632005.11.02 18:11s/l757850.001.20761.20761.1996-15000.0015211310.89
151642005.11.02 18:11sell758650.001.20731.21031.2023
151652005.11.02 18:12sell758750.001.20721.21021.2022
151662005.11.02 18:12sell758850.001.20731.21031.2023
151672005.11.02 19:33s/l757950.001.20801.20801.2000-15000.0015196310.89
151682005.11.02 19:33sell758950.001.20771.21071.2027
151692005.11.02 19:33s/l758050.001.20811.20811.2001-15000.0015181310.89
151702005.11.02 19:33sell759050.001.20801.21101.2030
151712005.11.03 15:30t/p759050.001.20301.21101.203025238.0015206548.89
151722005.11.03 15:40t/p758350.001.20221.21021.202225238.0015231786.89
151732005.11.03 15:40t/p758450.001.20211.21011.202125238.0015257024.89
151742005.11.03 15:40t/p758550.001.20201.21001.202025238.0015282262.89
151752005.11.03 15:40t/p758650.001.20231.21031.202325238.0015307500.89
151762005.11.03 15:40t/p758750.001.20221.21021.202225238.0015332738.89
151772005.11.03 15:40t/p758850.001.20231.21031.202325238.0015357976.89
151782005.11.03 15:40t/p758950.001.20271.21071.202725238.0015383214.89
151792005.11.03 15:40t/p758150.001.20091.20891.200925238.0015408452.89
151802005.11.03 15:40t/p758250.001.20081.20881.200825238.0015433690.89
151812005.11.03 15:40sell759150.001.20271.20571.1977
151822005.11.03 15:40sell759250.001.20301.20601.1980
151832005.11.03 15:40sell759350.001.20401.20701.1990
151842005.11.03 15:40sell759450.001.20411.20711.1991
151852005.11.03 15:40sell759550.001.20461.20761.1996
151862005.11.03 16:11t/p759550.001.19961.20761.199625000.0015458690.89
151872005.11.03 16:11t/p759350.001.19901.20701.199025000.0015483690.89
151882005.11.03 16:11t/p759450.001.19911.20711.199125000.0015508690.89
151892005.11.03 18:45t/p759150.001.19771.20571.197725000.0015533690.89
151902005.11.03 18:45t/p759250.001.19801.20601.198025000.0015558690.89
151912005.11.03 18:45sell759650.001.19851.20151.1935
151922005.11.03 18:45sell759750.001.19851.20151.1935
151932005.11.03 18:46sell759850.001.19871.20171.1937
151942005.11.03 18:47sell759950.001.19931.20231.1943
151952005.11.03 18:47sell760050.001.19931.20231.1943
151962005.11.03 18:48sell760150.001.19931.20231.1943
151972005.11.03 21:34t/p759950.001.19431.20231.194325000.0015583690.89
151982005.11.03 21:34t/p760050.001.19431.20231.194325000.0015608690.89
151992005.11.03 21:34t/p760150.001.19431.20231.194325000.0015633690.89
152002005.11.03 21:57t/p759850.001.19371.20171.193725000.0015658690.89
152012005.11.04 02:48t/p759650.001.19351.20151.193525714.0015684404.89
152022005.11.04 02:48t/p759750.001.19351.20151.193525714.0015710118.89
152032005.11.04 02:52sell760250.001.19361.19661.1886
152042005.11.04 02:53sell760350.001.19351.19651.1885
152052005.11.04 02:53sell760450.001.19361.19661.1886
152062005.11.04 02:53sell760550.001.19351.19651.1885
152072005.11.04 02:53sell760650.001.19361.19661.1886
152082005.11.04 02:54sell760750.001.19371.19671.1887
152092005.11.04 02:54sell760850.001.19381.19681.1888
152102005.11.04 02:54sell760950.001.19371.19671.1887
152112005.11.04 02:54sell761050.001.19361.19661.1886
152122005.11.04 02:54sell761150.001.19381.19681.1888
152132005.11.04 15:31s/l760350.001.19651.19651.1885-15000.0015695118.89
152142005.11.04 15:31s/l760550.001.19651.19651.1885-15000.0015680118.89
152152005.11.04 15:31sell761250.001.19621.19921.1912
152162005.11.04 15:31s/l760250.001.19661.19661.1886-15000.0015665118.89
152172005.11.04 15:31s/l760450.001.19661.19661.1886-15000.0015650118.89
152182005.11.04 15:31s/l760650.001.19661.19661.1886-15000.0015635118.89
152192005.11.04 15:31s/l760750.001.19671.19671.1887-15000.0015620118.89
152202005.11.04 15:31s/l760950.001.19671.19671.1887-15000.0015605118.89
152212005.11.04 15:31s/l761050.001.19661.19661.1886-15000.0015590118.89
152222005.11.04 15:31sell761350.001.19641.19941.1914
152232005.11.04 15:31s/l760850.001.19681.19681.1888-15000.0015575118.89
152242005.11.04 15:31s/l761150.001.19681.19681.1888-15000.0015560118.89
152252005.11.04 15:31sell761450.001.19681.19981.1918
152262005.11.04 15:31sell761550.001.19691.19991.1919
152272005.11.04 15:31sell761650.001.19681.19981.1918
152282005.11.04 15:32sell761750.001.19691.19991.1919
152292005.11.04 15:32sell761850.001.19681.19981.1918
152302005.11.04 15:33sell761950.001.19691.19991.1919
152312005.11.04 15:33sell762050.001.19681.19981.1918
152322005.11.04 15:45sell762150.001.19781.20081.1928
152332005.11.04 16:11s/l761250.001.19921.19921.1912-15000.0015545118.89
152342005.11.04 16:11s/l761350.001.19941.19941.1914-15000.0015530118.89
152352005.11.04 16:11sell762250.001.19931.20231.1943
152362005.11.04 16:11sell762350.001.19931.20231.1943
152372005.11.04 16:23t/p762250.001.19431.20231.194325000.0015555118.89
152382005.11.04 16:23t/p762350.001.19431.20231.194325000.0015580118.89
152392005.11.04 16:51t/p762150.001.19281.20081.192825000.0015605118.89
152402005.11.04 17:04t/p761550.001.19191.19991.191925000.0015630118.89
152412005.11.04 17:04t/p761750.001.19191.19991.191925000.0015655118.89
152422005.11.04 17:04t/p761950.001.19191.19991.191925000.0015680118.89
152432005.11.04 17:05t/p761450.001.19181.19981.191825000.0015705118.89
152442005.11.04 17:05t/p761650.001.19181.19981.191825000.0015730118.89
152452005.11.04 17:05t/p761850.001.19181.19981.191825000.0015755118.89
152462005.11.04 17:05t/p762050.001.19181.19981.191825000.0015780118.89
152472005.11.04 17:05buy762450.001.18931.18631.1943
152482005.11.04 17:06buy762550.001.18931.18631.1943
152492005.11.04 17:06buy762650.001.18931.18631.1943
152502005.11.04 17:17buy762750.001.18941.18641.1944
152512005.11.04 17:17buy762850.001.18921.18621.1942
152522005.11.04 17:17buy762950.001.18921.18621.1942
152532005.11.04 17:18buy763050.001.18921.18621.1942
152542005.11.04 17:18buy763150.001.18921.18621.1942
152552005.11.04 17:18s/l762450.001.18631.18631.1943-15000.0015765118.89
152562005.11.04 17:18s/l762550.001.18631.18631.1943-15000.0015750118.89
152572005.11.04 17:18s/l762650.001.18631.18631.1943-15000.0015735118.89
152582005.11.04 17:18s/l762750.001.18641.18641.1944-15000.0015720118.89
152592005.11.04 17:18s/l762850.001.18621.18621.1942-15000.0015705118.89
152602005.11.04 17:18s/l762950.001.18621.18621.1942-15000.0015690118.89
152612005.11.04 17:18s/l763050.001.18621.18621.1942-15000.0015675118.89
152622005.11.04 17:18s/l763150.001.18621.18621.1942-15000.0015660118.89
152632005.11.04 17:18sell763250.001.18661.18961.1816
152642005.11.04 17:19sell763350.001.18811.19111.1831
152652005.11.04 17:19sell763450.001.18891.19191.1839
152662005.11.04 17:19sell763550.001.18881.19181.1838
152672005.11.04 17:19sell763650.001.18891.19191.1839
152682005.11.04 17:19sell763750.001.18881.19181.1838
152692005.11.04 17:20sell763850.001.18891.19191.1839
152702005.11.04 17:20s/l763250.001.18961.18961.1816-15000.0015645118.89
152712005.11.04 17:20sell763950.001.19001.19301.1850
152722005.11.04 17:20sell764050.001.18991.19291.1849
152732005.11.04 17:23sell764150.001.19001.19301.1850
152742005.11.04 17:23sell764250.001.19011.19311.1851
152752005.11.04 17:32t/p763950.001.18501.19301.185025000.0015670118.89
152762005.11.04 17:32t/p764150.001.18501.19301.185025000.0015695118.89
152772005.11.04 17:32t/p764250.001.18511.19311.185125000.0015720118.89
152782005.11.04 17:32t/p764050.001.18491.19291.184925000.0015745118.89
152792005.11.04 17:41t/p763450.001.18391.19191.183925000.0015770118.89
152802005.11.04 17:41t/p763650.001.18391.19191.183925000.0015795118.89
152812005.11.04 17:41t/p763850.001.18391.19191.183925000.0015820118.89
152822005.11.04 17:41t/p763550.001.18381.19181.183825000.0015845118.89
152832005.11.04 17:41t/p763750.001.18381.19181.183825000.0015870118.89
152842005.11.04 17:55t/p763350.001.18311.19111.183125000.0015895118.89
152852005.11.04 17:55buy764350.001.18231.17931.1873
152862005.11.04 17:56buy764450.001.18231.17931.1873
152872005.11.04 17:56buy764550.001.18041.17741.1854
152882005.11.04 17:56buy764650.001.18041.17741.1854
152892005.11.04 17:57buy764750.001.18041.17741.1854
152902005.11.04 17:57buy764850.001.18041.17741.1854
152912005.11.04 17:58buy764950.001.18041.17741.1854
152922005.11.07 01:10buy765050.001.18051.17751.1855
152932005.11.07 01:12buy765150.001.18041.17741.1854
152942005.11.07 01:12buy765250.001.18051.17751.1855
152952005.11.07 09:33s/l764350.001.17931.17931.1873-15488.5015879630.39
152962005.11.07 09:33s/l764450.001.17931.17931.1873-15488.5015864141.89
152972005.11.07 09:33buy765350.001.17961.17661.1846
152982005.11.07 09:34buy765450.001.17951.17651.1845
152992005.11.07 16:40s/l765050.001.17751.17751.1855-15000.0015849141.89
153002005.11.07 16:40s/l765250.001.17751.17751.1855-15000.0015834141.89
153012005.11.07 16:40buy765550.001.17781.17481.1828
153022005.11.07 16:41buy765650.001.17781.17481.1828
153032005.11.08 02:46s/l764550.001.17741.17741.1854-15977.0015818164.89
153042005.11.08 02:46s/l764650.001.17741.17741.1854-15977.0015802187.89
153052005.11.08 02:46s/l764750.001.17741.17741.1854-15977.0015786210.89
153062005.11.08 02:46s/l764850.001.17741.17741.1854-15977.0015770233.89
153072005.11.08 02:46s/l764950.001.17741.17741.1854-15977.0015754256.89
153082005.11.08 02:46s/l765150.001.17741.17741.1854-15488.5015738768.39
153092005.11.08 02:46buy765750.001.17771.17471.1827
153102005.11.08 02:47buy765850.001.17771.17471.1827
153112005.11.08 02:47buy765950.001.17771.17471.1827
153122005.11.08 02:47buy766050.001.17751.17451.1825
153132005.11.08 02:47buy766150.001.17731.17431.1823
153142005.11.08 02:47buy766250.001.17741.17441.1824
153152005.11.08 02:48s/l765350.001.17661.17661.1846-15488.5015723279.89
153162005.11.08 02:48s/l765450.001.17651.17651.1845-15488.5015707791.39
153172005.11.08 02:48buy766350.001.17681.17381.1818
153182005.11.08 02:48buy766450.001.17661.17361.1816
153192005.11.08 03:02s/l765550.001.17481.17481.1828-15488.5015692302.89
153202005.11.08 03:02s/l765650.001.17481.17481.1828-15488.5015676814.39
153212005.11.08 03:02s/l765750.001.17471.17471.1827-15000.0015661814.39
153222005.11.08 03:02s/l765850.001.17471.17471.1827-15000.0015646814.39
153232005.11.08 03:02s/l765950.001.17471.17471.1827-15000.0015631814.39
153242005.11.08 03:02s/l766050.001.17451.17451.1825-15000.0015616814.39
153252005.11.08 03:02s/l766150.001.17431.17431.1823-15000.0015601814.39
153262005.11.08 03:02s/l766250.001.17441.17441.1824-15000.0015586814.39
153272005.11.08 03:02buy766550.001.17441.17141.1794
153282005.11.08 03:03buy766650.001.17441.17141.1794
153292005.11.08 03:03buy766750.001.17431.17131.1793
153302005.11.08 03:03buy766850.001.17441.17141.1794
153312005.11.08 03:03buy766950.001.17431.17131.1793
153322005.11.08 03:04buy767050.001.17431.17131.1793
153332005.11.08 03:04buy767150.001.17431.17131.1793
153342005.11.08 03:08buy767250.001.17431.17131.1793
153352005.11.08 03:08s/l766350.001.17381.17381.1818-15000.0015571814.39
153362005.11.08 03:08s/l766450.001.17361.17361.1816-15000.0015556814.39
153372005.11.08 03:08buy767350.001.17381.17081.1788
153382005.11.08 03:09buy767450.001.17341.17041.1784
153392005.11.08 03:26s/l766550.001.17141.17141.1794-15000.0015541814.39
153402005.11.08 03:26s/l766650.001.17141.17141.1794-15000.0015526814.39
153412005.11.08 03:26s/l766750.001.17131.17131.1793-15000.0015511814.39
153422005.11.08 03:26s/l766850.001.17141.17141.1794-15000.0015496814.39
153432005.11.08 03:26s/l766950.001.17131.17131.1793-15000.0015481814.39
153442005.11.08 03:26s/l767050.001.17131.17131.1793-15000.0015466814.39
153452005.11.08 03:26s/l767150.001.17131.17131.1793-15000.0015451814.39
153462005.11.08 03:26s/l767250.001.17131.17131.1793-15000.0015436814.39
153472005.11.08 03:26buy767550.001.17141.16841.1764
153482005.11.08 03:27buy767650.001.17141.16841.1764
153492005.11.08 03:28buy767750.001.17141.16841.1764
153502005.11.08 11:10buy767850.001.17151.16851.1765
153512005.11.08 11:10buy767950.001.17141.16841.1764
153522005.11.08 11:10buy768050.001.17131.16831.1763
153532005.11.08 11:10buy768150.001.17121.16821.1762
153542005.11.08 11:10buy768250.001.17131.16831.1763
153552005.11.08 16:55t/p768150.001.17621.16821.176225000.0015461814.39
153562005.11.08 16:55t/p767550.001.17641.16841.176425000.0015486814.39
153572005.11.08 16:55t/p767650.001.17641.16841.176425000.0015511814.39
153582005.11.08 16:55t/p767750.001.17641.16841.176425000.0015536814.39
153592005.11.08 16:55t/p767950.001.17641.16841.176425000.0015561814.39
153602005.11.08 16:55t/p768050.001.17631.16831.176325000.0015586814.39
153612005.11.08 16:55t/p768250.001.17631.16831.176325000.0015611814.39
153622005.11.08 16:56t/p767850.001.17651.16851.176525000.0015636814.39
153632005.11.08 19:25t/p767450.001.17841.17041.178425000.0015661814.39
153642005.11.08 20:36t/p767350.001.17881.17081.178825000.0015686814.39
153652005.11.08 20:36buy768350.001.17871.17571.1837
153662005.11.08 20:37buy768450.001.17871.17571.1837
153672005.11.08 20:38buy768550.001.17871.17571.1837
153682005.11.08 20:39buy768650.001.17871.17571.1837
153692005.11.08 21:00buy768750.001.17781.17481.1828
153702005.11.08 21:01buy768850.001.17781.17481.1828
153712005.11.08 21:01buy768950.001.17781.17481.1828
153722005.11.08 21:02buy769050.001.17791.17491.1829
153732005.11.08 21:15buy769150.001.17781.17481.1828
153742005.11.08 21:15buy769250.001.17791.17491.1829
153752005.11.09 04:47s/l768350.001.17571.17571.1837-15488.5015671325.89
153762005.11.09 04:47s/l768450.001.17571.17571.1837-15488.5015655837.39
153772005.11.09 04:47s/l768550.001.17571.17571.1837-15488.5015640348.89
153782005.11.09 04:47s/l768650.001.17571.17571.1837-15488.5015624860.39
153792005.11.09 04:47buy769350.001.17601.17301.1810
153802005.11.09 04:47buy769450.001.17611.17311.1811
153812005.11.09 04:49buy769550.001.17621.17321.1812
153822005.11.09 04:49buy769650.001.17631.17331.1813
153832005.11.09 13:07s/l768750.001.17481.17481.1828-15488.5015609371.89
153842005.11.09 13:07s/l768850.001.17481.17481.1828-15488.5015593883.39
153852005.11.09 13:07s/l768950.001.17481.17481.1828-15488.5015578394.89
153862005.11.09 13:07s/l769050.001.17491.17491.1829-15488.5015562906.39
153872005.11.09 13:07s/l769150.001.17481.17481.1828-15488.5015547417.89
153882005.11.09 13:07s/l769250.001.17491.17491.1829-15488.5015531929.39
153892005.11.09 13:07buy769750.001.17511.17211.1801
153902005.11.09 13:08buy769850.001.17461.17161.1796
153912005.11.09 13:08buy769950.001.17431.17131.1793
153922005.11.09 13:08buy770050.001.17431.17131.1793
153932005.11.09 13:09buy770150.001.17431.17131.1793
153942005.11.09 13:11buy770250.001.17431.17131.1793
153952005.11.09 13:34s/l769650.001.17331.17331.1813-15000.0015516929.39
153962005.11.09 13:34buy770350.001.17361.17061.1786
153972005.11.09 13:41s/l769550.001.17321.17321.1812-15000.0015501929.39
153982005.11.09 13:41buy770450.001.17351.17051.1785
153992005.11.09 13:41s/l769450.001.17311.17311.1811-15000.0015486929.39
154002005.11.09 13:41buy770550.001.17341.17041.1784
154012005.11.09 13:41s/l769350.001.17301.17301.1810-15000.0015471929.39
154022005.11.09 13:41buy770650.001.17321.17021.1782
154032005.11.09 15:51t/p770650.001.17821.17021.178225000.0015496929.39
154042005.11.09 16:05t/p770550.001.17841.17041.178425000.0015521929.39
154052005.11.09 16:05t/p770450.001.17851.17051.178525000.0015546929.39
154062005.11.09 16:05t/p770350.001.17861.17061.178625000.0015571929.39
154072005.11.09 16:30buy770750.001.17271.16971.1777
154082005.11.09 16:30buy770850.001.17281.16981.1778
154092005.11.09 16:30buy770950.001.17271.16971.1777
154102005.11.09 16:31buy771050.001.17281.16981.1778
154112005.11.09 17:26s/l769750.001.17211.17211.1801-15000.0015556929.39
154122005.11.09 17:26buy771150.001.17211.16911.1771
154132005.11.09 20:35t/p771150.001.17711.16911.177125000.0015581929.39
154142005.11.10 01:15t/p770750.001.17771.16971.177724511.5015606440.89
154152005.11.10 01:15t/p770850.001.17781.16981.177824511.5015630952.39
154162005.11.10 01:15t/p770950.001.17771.16971.177724511.5015655463.89
154172005.11.10 01:15t/p771050.001.17781.16981.177824511.5015679975.39
154182005.11.10 14:34t/p769850.001.17961.17161.179624511.5015704486.89
154192005.11.10 14:34t/p769950.001.17931.17131.179324511.5015728998.39
154202005.11.10 14:34t/p770050.001.17931.17131.179324511.5015753509.89
154212005.11.10 14:34t/p770150.001.17931.17131.179324511.5015778021.39
154222005.11.10 14:34t/p770250.001.17931.17131.179324511.5015802532.89
154232005.11.10 14:35buy771250.001.17841.17541.1834
154242005.11.10 14:35buy771350.001.17821.17521.1832
154252005.11.10 14:35buy771450.001.17761.17461.1826
154262005.11.10 14:36buy771550.001.17741.17441.1824
154272005.11.10 14:37buy771650.001.17721.17421.1822
154282005.11.10 14:37buy771750.001.17681.17381.1818
154292005.11.10 14:37buy771850.001.17671.17371.1817
154302005.11.10 14:38buy771950.001.17671.17371.1817
154312005.11.10 14:39buy772050.001.17671.17371.1817
154322005.11.10 14:40buy772150.001.17651.17351.1815
154332005.11.10 14:53s/l771250.001.17541.17541.1834-15000.0015787532.89
154342005.11.10 14:53s/l771350.001.17521.17521.1832-15000.0015772532.89
154352005.11.10 14:53buy772250.001.17521.17221.1802
154362005.11.10 14:54buy772350.001.17521.17221.1802
154372005.11.10 14:54s/l771450.001.17461.17461.1826-15000.0015757532.89
154382005.11.10 14:54s/l771550.001.17441.17441.1824-15000.0015742532.89
154392005.11.10 14:54buy772450.001.17471.17171.1797
154402005.11.10 14:55s/l771650.001.17421.17421.1822-15000.0015727532.89
154412005.11.10 14:55buy772550.001.17421.17121.1792
154422005.11.10 14:56buy772650.001.17421.17121.1792
154432005.11.10 15:07s/l771750.001.17381.17381.1818-15000.0015712532.89
154442005.11.10 15:07s/l771850.001.17371.17371.1817-15000.0015697532.89
154452005.11.10 15:07s/l771950.001.17371.17371.1817-15000.0015682532.89
154462005.11.10 15:07s/l772050.001.17371.17371.1817-15000.0015667532.89
154472005.11.10 15:07buy772750.001.17391.17091.1789
154482005.11.10 15:07s/l772150.001.17351.17351.1815-15000.0015652532.89
154492005.11.10 15:07buy772850.001.17381.17081.1788
154502005.11.10 15:08buy772950.001.17381.17081.1788
154512005.11.10 15:08buy773050.001.17371.17071.1787
154522005.11.10 15:09buy773150.001.17361.17061.1786
154532005.11.10 20:36s/l772250.001.17221.17221.1802-15000.0015637532.89
154542005.11.10 20:36s/l772350.001.17221.17221.1802-15000.0015622532.89
154552005.11.10 20:36buy773250.001.17221.16921.1772
154562005.11.10 20:37buy773350.001.17231.16931.1773
154572005.11.10 20:50s/l772450.001.17171.17171.1797-15000.0015607532.89
154582005.11.10 20:50buy773450.001.17181.16881.1768
154592005.11.10 20:50s/l772550.001.17121.17121.1792-15000.0015592532.89
154602005.11.10 20:50s/l772650.001.17121.17121.1792-15000.0015577532.89
154612005.11.10 20:50s/l772750.001.17091.17091.1789-15000.0015562532.89
154622005.11.10 20:50s/l772850.001.17081.17081.1788-15000.0015547532.89
154632005.11.10 20:50s/l772950.001.17081.17081.1788-15000.0015532532.89
154642005.11.10 20:50s/l773050.001.17071.17071.1787-15000.0015517532.89
154652005.11.10 20:50s/l773150.001.17061.17061.1786-15000.0015502532.89
154662005.11.10 20:50buy773550.001.17071.16771.1757
154672005.11.10 20:50s/l773250.001.16921.16921.1772-15000.0015487532.89
154682005.11.10 20:50s/l773350.001.16931.16931.1773-15000.0015472532.89
154692005.11.10 20:50s/l773450.001.16881.16881.1768-15000.0015457532.89
154702005.11.10 20:50s/l773550.001.16771.16771.1757-15000.0015442532.89
154712005.11.10 20:50sell773650.001.16821.17121.1632
154722005.11.10 20:50sell773750.001.16871.17171.1637
154732005.11.10 20:50s/l773650.001.17121.17121.1632-15000.0015427532.89
154742005.11.10 20:50s/l773750.001.17171.17171.1637-15000.0015412532.89
154752005.11.10 20:50buy773850.001.17181.16881.1768
154762005.11.10 20:51s/l773850.001.16881.16881.1768-15000.0015397532.89
154772005.11.10 20:52sell773950.001.16811.17111.1631
154782005.11.10 20:52sell774050.001.16801.17101.1630
154792005.11.10 20:52sell774150.001.16811.17111.1631
154802005.11.10 20:53sell774250.001.16811.17111.1631
154812005.11.10 20:53sell774350.001.16801.17101.1630
154822005.11.10 20:53sell774450.001.16791.17091.1629
154832005.11.10 20:54sell774550.001.16781.17081.1628
154842005.11.10 20:54sell774650.001.16771.17071.1627
154852005.11.10 20:54sell774750.001.16851.17151.1635
154862005.11.10 20:54sell774850.001.16851.17151.1635
154872005.11.11 08:00s/l774650.001.17071.17071.1627-14286.0015383246.89
154882005.11.11 08:00sell774950.001.17041.17341.1654
154892005.11.11 08:01s/l774450.001.17091.17091.1629-14286.0015368960.89
154902005.11.11 08:01s/l774550.001.17081.17081.1628-14286.0015354674.89
154912005.11.11 08:01sell775050.001.17061.17361.1656
154922005.11.11 08:03sell775150.001.17061.17361.1656
154932005.11.11 09:09s/l773950.001.17111.17111.1631-14286.0015340388.89
154942005.11.11 09:09s/l774050.001.17101.17101.1630-14286.0015326102.89
154952005.11.11 09:09s/l774150.001.17111.17111.1631-14286.0015311816.89
154962005.11.11 09:09s/l774250.001.17111.17111.1631-14286.0015297530.89
154972005.11.11 09:09s/l774350.001.17101.17101.1630-14286.0015283244.89
154982005.11.11 09:09sell775250.001.17081.17381.1658
154992005.11.11 09:09sell775350.001.17071.17371.1657
155002005.11.11 09:09sell775450.001.17061.17361.1656
155012005.11.11 09:09sell775550.001.17081.17381.1658
155022005.11.11 09:10sell775650.001.17071.17371.1657
155032005.11.11 21:39s/l774750.001.17151.17151.1635-14286.0015268958.89
155042005.11.11 21:39s/l774850.001.17151.17151.1635-14286.0015254672.89
155052005.11.11 21:39sell775750.001.17131.17431.1663
155062005.11.11 21:39sell775850.001.17141.17441.1664
155072005.11.11 21:55s/l774950.001.17341.17341.1654-15000.0015239672.89
155082005.11.11 21:55sell775950.001.17311.17611.1681
155092005.11.14 00:49s/l775050.001.17361.17361.1656-14762.0015224910.89
155102005.11.14 00:49s/l775150.001.17361.17361.1656-14762.0015210148.89
155112005.11.14 00:49s/l775450.001.17361.17361.1656-14762.0015195386.89
155122005.11.14 01:01sell776050.001.17301.17601.1680
155132005.11.14 01:01sell776150.001.17311.17611.1681
155142005.11.14 01:01s/l775350.001.17371.17371.1657-14762.0015180624.89
155152005.11.14 01:01s/l775650.001.17371.17371.1657-14762.0015165862.89
155162005.11.14 01:01sell776250.001.17341.17641.1684
155172005.11.14 01:02sell776350.001.17331.17631.1683
155182005.11.14 01:02sell776450.001.17321.17621.1682
155192005.11.14 01:02s/l775250.001.17381.17381.1658-14762.0015151100.89
155202005.11.14 01:02s/l775550.001.17381.17381.1658-14762.0015136338.89
155212005.11.14 01:02sell776550.001.17391.17691.1689
155222005.11.14 01:02s/l775750.001.17431.17431.1663-14762.0015121576.89
155232005.11.14 01:02s/l775850.001.17441.17441.1664-14762.0015106814.89
155242005.11.14 01:02sell776650.001.17431.17731.1693
155252005.11.14 01:03sell776750.001.17441.17741.1694
155262005.11.14 01:03sell776850.001.17441.17741.1694
155272005.11.14 05:02s/l775950.001.17611.17611.1681-14762.0015092052.89
155282005.11.14 05:02s/l776050.001.17601.17601.1680-15000.0015077052.89
155292005.11.14 05:02s/l776150.001.17611.17611.1681-15000.0015062052.89
155302005.11.14 05:02s/l776250.001.17641.17641.1684-15000.0015047052.89
155312005.11.14 05:02s/l776350.001.17631.17631.1683-15000.0015032052.89
155322005.11.14 05:02s/l776450.001.17621.17621.1682-15000.0015017052.89
155332005.11.14 05:02s/l776550.001.17691.17691.1689-15000.0015002052.89
155342005.11.14 05:02s/l776650.001.17731.17731.1693-15000.0014987052.89
155352005.11.14 05:02sell776950.001.17701.18001.1720
155362005.11.14 05:03sell777050.001.17701.18001.1720
155372005.11.14 05:03sell777150.001.17691.17991.1719
155382005.11.14 05:04sell777250.001.17681.17981.1718
155392005.11.14 05:04sell777350.001.17691.17991.1719
155402005.11.14 05:04sell777450.001.17681.17981.1718
155412005.11.14 05:04sell777550.001.17691.17991.1719
155422005.11.14 05:04sell777650.001.17701.18001.1720
155432005.11.14 05:55s/l776750.001.17741.17741.1694-15000.0014972052.89
155442005.11.14 05:55s/l776850.001.17741.17741.1694-15000.0014957052.89
155452005.11.14 05:55sell777750.001.17721.18021.1722
155462005.11.14 05:57sell777850.001.17721.18021.1722
155472005.11.14 13:41t/p777750.001.17221.18021.172225000.0014982052.89
155482005.11.14 13:41t/p777850.001.17221.18021.172225000.0015007052.89
155492005.11.14 13:47t/p776950.001.17201.18001.172025000.0015032052.89
155502005.11.14 13:47t/p777050.001.17201.18001.172025000.0015057052.89
155512005.11.14 13:47t/p777150.001.17191.17991.171925000.0015082052.89
155522005.11.14 13:47t/p777250.001.17181.17981.171825000.0015107052.89
155532005.11.14 13:47t/p777350.001.17191.17991.171925000.0015132052.89
155542005.11.14 13:47t/p777450.001.17181.17981.171825000.0015157052.89
155552005.11.14 13:47t/p777550.001.17191.17991.171925000.0015182052.89
155562005.11.14 13:47t/p777650.001.17201.18001.172025000.0015207052.89
155572005.11.14 13:50sell777950.001.17201.17501.1670
155582005.11.14 13:50sell778050.001.17191.17491.1669
155592005.11.14 13:51sell778150.001.17181.17481.1668
155602005.11.14 13:51sell778250.001.17181.17481.1668
155612005.11.14 13:51sell778350.001.17171.17471.1667
155622005.11.14 13:52sell778450.001.17181.17481.1668
155632005.11.14 17:41t/p777950.001.16701.17501.167025000.0015232052.89
155642005.11.14 17:41t/p778050.001.16691.17491.166925000.0015257052.89
155652005.11.14 17:41t/p778150.001.16681.17481.166825000.0015282052.89
155662005.11.14 17:41t/p778250.001.16681.17481.166825000.0015307052.89
155672005.11.14 17:41t/p778450.001.16681.17481.166825000.0015332052.89
155682005.11.14 17:46t/p778350.001.16671.17471.166725000.0015357052.89
155692005.11.14 17:47sell778550.001.16691.16991.1619
155702005.11.14 17:48sell778650.001.16681.16981.1618
155712005.11.14 17:48sell778750.001.16671.16971.1617
155722005.11.14 17:48sell778850.001.16691.16991.1619
155732005.11.14 17:48sell778950.001.16681.16981.1618
155742005.11.14 17:49sell779050.001.16671.16971.1617
155752005.11.14 17:49sell779150.001.16691.16991.1619
155762005.11.14 17:49sell779250.001.16681.16981.1618
155772005.11.14 17:49sell779350.001.16671.16971.1617
155782005.11.14 17:49sell779450.001.16681.16981.1618
155792005.11.14 19:02s/l778750.001.16971.16971.1617-15000.0015342052.89
155802005.11.14 19:02s/l779050.001.16971.16971.1617-15000.0015327052.89
155812005.11.14 19:02s/l779350.001.16971.16971.1617-15000.0015312052.89
155822005.11.14 19:02sell779550.001.16941.17241.1644
155832005.11.14 19:03sell779650.001.16931.17231.1643
155842005.11.14 19:03s/l778650.001.16981.16981.1618-15000.0015297052.89
155852005.11.14 19:03s/l778950.001.16981.16981.1618-15000.0015282052.89
155862005.11.14 19:03s/l779250.001.16981.16981.1618-15000.0015267052.89
155872005.11.14 19:03s/l779450.001.16981.16981.1618-15000.0015252052.89
155882005.11.14 19:03sell779750.001.16951.17251.1645
155892005.11.14 19:04sell779850.001.16941.17241.1644
155902005.11.14 19:04sell779950.001.16951.17251.1645
155912005.11.14 19:04sell780050.001.16941.17241.1644
155922005.11.14 19:04sell780150.001.16931.17231.1643
155932005.11.14 19:15s/l778550.001.16991.16991.1619-15000.0015237052.89
155942005.11.14 19:15s/l778850.001.16991.16991.1619-15000.0015222052.89
155952005.11.14 19:15s/l779150.001.16991.16991.1619-15000.0015207052.89
155962005.11.14 19:15sell780250.001.16961.17261.1646
155972005.11.14 19:15sell780350.001.16951.17251.1645
155982005.11.14 19:15sell780450.001.16941.17241.1644
155992005.11.15 13:07t/p780250.001.16461.17261.164625238.0015232290.89
156002005.11.15 13:10t/p779750.001.16451.17251.164525238.0015257528.89
156012005.11.15 13:10t/p779950.001.16451.17251.164525238.0015282766.89
156022005.11.15 13:10t/p780350.001.16451.17251.164525238.0015308004.89
156032005.11.15 13:11t/p779550.001.16441.17241.164425238.0015333242.89
156042005.11.15 13:11t/p779850.001.16441.17241.164425238.0015358480.89
156052005.11.15 13:11t/p780050.001.16441.17241.164425238.0015383718.89
156062005.11.15 13:11t/p780450.001.16441.17241.164425238.0015408956.89
156072005.11.15 13:11t/p779650.001.16431.17231.164325238.0015434194.89
156082005.11.15 13:11t/p780150.001.16431.17231.164325238.0015459432.89
156092005.11.15 13:16sell780550.001.16461.16761.1596
156102005.11.15 13:16sell780650.001.16551.16851.1605
156112005.11.15 13:16sell780750.001.16561.16861.1606
156122005.11.15 13:17sell780850.001.16561.16861.1606
156132005.11.15 13:18sell780950.001.16551.16851.1605
156142005.11.15 13:18sell781050.001.16561.16861.1606
156152005.11.15 13:45sell781150.001.16611.16911.1611
156162005.11.15 13:46sell781250.001.16611.16911.1611
156172005.11.15 13:58sell781350.001.16611.16911.1611
156182005.11.15 13:59sell781450.001.16611.16911.1611
156192005.11.15 14:30s/l780550.001.16761.16761.1596-15000.0015444432.89
156202005.11.15 14:30sell781550.001.16751.17051.1625
156212005.11.15 14:56s/l780650.001.16851.16851.1605-15000.0015429432.89
156222005.11.15 14:56s/l780750.001.16861.16861.1606-15000.0015414432.89
156232005.11.15 14:56s/l780850.001.16861.16861.1606-15000.0015399432.89
156242005.11.15 14:56s/l780950.001.16851.16851.1605-15000.0015384432.89
156252005.11.15 14:56s/l781050.001.16861.16861.1606-15000.0015369432.89
156262005.11.15 14:56s/l781150.001.16911.16911.1611-15000.0015354432.89
156272005.11.15 14:56s/l781250.001.16911.16911.1611-15000.0015339432.89
156282005.11.15 14:56s/l781350.001.16911.16911.1611-15000.0015324432.89
156292005.11.15 14:56s/l781450.001.16911.16911.1611-15000.0015309432.89
156302005.11.15 14:56sell781650.001.16881.17181.1638
156312005.11.15 14:57sell781750.001.16911.17211.1641
156322005.11.15 14:57sell781850.001.16911.17211.1641
156332005.11.15 15:52sell781950.001.16901.17201.1640
156342005.11.15 15:53sell782050.001.16891.17191.1639
156352005.11.15 15:54sell782150.001.16901.17201.1640
156362005.11.15 15:55sell782250.001.16911.17211.1641
156372005.11.15 15:55sell782350.001.16921.17221.1642
156382005.11.15 15:57sell782450.001.16921.17221.1642
156392005.11.15 17:10s/l781550.001.17051.17051.1625-15000.0015294432.89
156402005.11.15 17:10sell782550.001.17041.17341.1654
156412005.11.15 17:37s/l781650.001.17181.17181.1638-15000.0015279432.89
156422005.11.15 17:37s/l781750.001.17211.17211.1641-15000.0015264432.89
156432005.11.15 17:37s/l781850.001.17211.17211.1641-15000.0015249432.89
156442005.11.15 17:37s/l781950.001.17201.17201.1640-15000.0015234432.89
156452005.11.15 17:37s/l782050.001.17191.17191.1639-15000.0015219432.89
156462005.11.15 17:37s/l782150.001.17201.17201.1640-15000.0015204432.89
156472005.11.15 17:37s/l782250.001.17211.17211.1641-15000.0015189432.89
156482005.11.15 17:37s/l782350.001.17221.17221.1642-15000.0015174432.89
156492005.11.15 17:37s/l782450.001.17221.17221.1642-15000.0015159432.89
156502005.11.15 17:37sell782650.001.17211.17511.1671
156512005.11.15 17:38sell782750.001.17211.17511.1671
156522005.11.15 17:38sell782850.001.17211.17511.1671
156532005.11.15 17:39sell782950.001.17211.17511.1671
156542005.11.15 17:39sell783050.001.17211.17511.1671
156552005.11.15 17:42sell783150.001.17201.17501.1670
156562005.11.15 17:42sell783250.001.17201.17501.1670
156572005.11.15 17:42sell783350.001.17201.17501.1670
156582005.11.15 21:12sell783450.001.17191.17491.1669
156592005.11.16 00:30s/l782550.001.17341.17341.1654-14762.0015144670.89
156602005.11.16 01:00sell783550.001.17301.17601.1680
156612005.11.16 12:11t/p783550.001.16801.17601.168025000.0015169670.89
156622005.11.16 15:00t/p782650.001.16711.17511.167125238.0015194908.89
156632005.11.16 15:00t/p782750.001.16711.17511.167125238.0015220146.89
156642005.11.16 15:00t/p782850.001.16711.17511.167125238.0015245384.89
156652005.11.16 15:00t/p782950.001.16711.17511.167125238.0015270622.89
156662005.11.16 15:00t/p783050.001.16711.17511.167125238.0015295860.89
156672005.11.16 15:00t/p783150.001.16701.17501.167025238.0015321098.89
156682005.11.16 15:00t/p783250.001.16701.17501.167025238.0015346336.89
156692005.11.16 15:00t/p783350.001.16701.17501.167025238.0015371574.89
156702005.11.16 15:00t/p783450.001.16691.17491.166925238.0015396812.89
156712005.11.16 15:00sell783650.001.16731.17031.1623
156722005.11.16 15:00sell783750.001.16761.17061.1626
156732005.11.16 15:00sell783850.001.16821.17121.1632
156742005.11.16 15:00sell783950.001.16831.17131.1633
156752005.11.16 15:00sell784050.001.16831.17131.1633
156762005.11.16 15:00sell784150.001.16961.17261.1646
156772005.11.16 15:08sell784250.001.16961.17261.1646
156782005.11.16 15:10sell784350.001.16961.17261.1646
156792005.11.16 15:11sell784450.001.16961.17261.1646
156802005.11.16 15:11sell784550.001.16951.17251.1645
156812005.11.17 09:11t/p784150.001.16461.17261.164625238.0015422050.89
156822005.11.17 09:11t/p784250.001.16461.17261.164625238.0015447288.89
156832005.11.17 09:11t/p784350.001.16461.17261.164625238.0015472526.89
156842005.11.17 09:11t/p784450.001.16461.17261.164625238.0015497764.89
156852005.11.17 09:50sell784650.001.16941.17241.1644
156862005.11.17 09:50sell784750.001.16951.17251.1645
156872005.11.17 09:51sell784850.001.16951.17251.1645
156882005.11.17 09:52sell784950.001.16951.17251.1645
156892005.11.17 10:26s/l783650.001.17031.17031.1623-14762.0015483002.89
156902005.11.17 10:26sell785050.001.17001.17301.1650
156912005.11.17 15:47s/l783750.001.17061.17061.1626-14762.0015468240.89
156922005.11.17 15:47sell785150.001.17061.17361.1656
156932005.11.17 15:48s/l783850.001.17121.17121.1632-14762.0015453478.89
156942005.11.17 15:48s/l783950.001.17131.17131.1633-14762.0015438716.89
156952005.11.17 15:48s/l784050.001.17131.17131.1633-14762.0015423954.89
156962005.11.17 15:48sell785250.001.17101.17401.1660
156972005.11.17 15:48sell785350.001.17091.17391.1659
156982005.11.17 15:48sell785450.001.17081.17381.1658
156992005.11.17 16:15s/l784650.001.17241.17241.1644-15000.0015408954.89
157002005.11.17 16:15sell785550.001.17211.17511.1671
157012005.11.17 16:26s/l784550.001.17251.17251.1645-14762.0015394192.89
157022005.11.17 16:26s/l784750.001.17251.17251.1645-15000.0015379192.89
157032005.11.17 16:26s/l784850.001.17251.17251.1645-15000.0015364192.89
157042005.11.17 16:26s/l784950.001.17251.17251.1645-15000.0015349192.89
157052005.11.17 16:26sell785650.001.17221.17521.1672
157062005.11.17 16:27sell785750.001.17211.17511.1671
157072005.11.17 16:27sell785850.001.17221.17521.1672
157082005.11.17 16:28sell785950.001.17221.17521.1672
157092005.11.17 16:55s/l785050.001.17301.17301.1650-15000.0015334192.89
157102005.11.17 16:55sell786050.001.17271.17571.1677
157112005.11.17 19:15s/l785150.001.17361.17361.1656-15000.0015319192.89
157122005.11.17 19:15sell786150.001.17341.17641.1684
157132005.11.17 19:16s/l785250.001.17401.17401.1660-15000.0015304192.89
157142005.11.17 19:16s/l785350.001.17391.17391.1659-15000.0015289192.89
157152005.11.17 19:16s/l785450.001.17381.17381.1658-15000.0015274192.89
157162005.11.17 19:16sell786250.001.17421.17721.1692
157172005.11.17 19:16sell786350.001.17441.17741.1694
157182005.11.17 19:16sell786450.001.17451.17751.1695
157192005.11.17 19:16s/l785550.001.17511.17511.1671-15000.0015259192.89
157202005.11.17 19:16s/l785650.001.17521.17521.1672-15000.0015244192.89
157212005.11.17 19:16s/l785750.001.17511.17511.1671-15000.0015229192.89
157222005.11.17 19:16s/l785850.001.17521.17521.1672-15000.0015214192.89
157232005.11.17 19:16s/l785950.001.17521.17521.1672-15000.0015199192.89
157242005.11.17 19:16sell786550.001.17531.17831.1703
157252005.11.17 19:18sell786650.001.17531.17831.1703
157262005.11.17 19:19sell786750.001.17531.17831.1703
157272005.11.17 19:30sell786850.001.17531.17831.1703
157282005.11.17 19:30s/l786050.001.17571.17571.1677-15000.0015184192.89
157292005.11.17 19:30sell786950.001.17551.17851.1705
157302005.11.17 19:32sell787050.001.17551.17851.1705
157312005.11.17 19:41s/l786150.001.17641.17641.1684-15000.0015169192.89
157322005.11.17 19:41sell787150.001.17611.17911.1711
157332005.11.18 09:05t/p786550.001.17031.17831.170325714.0015194906.89
157342005.11.18 09:05t/p786650.001.17031.17831.170325714.0015220620.89
157352005.11.18 09:05t/p786750.001.17031.17831.170325714.0015246334.89
157362005.11.18 09:05t/p786850.001.17031.17831.170325714.0015272048.89
157372005.11.18 09:05t/p786950.001.17051.17851.170525714.0015297762.89
157382005.11.18 09:05t/p787050.001.17051.17851.170525714.0015323476.89
157392005.11.18 09:05t/p787150.001.17111.17911.171125714.0015349190.89
157402005.11.18 09:19t/p786350.001.16941.17741.169425714.0015374904.89
157412005.11.18 09:19t/p786450.001.16951.17751.169525714.0015400618.89
157422005.11.18 09:26t/p786250.001.16921.17721.169225714.0015426332.89
157432005.11.18 09:26sell787250.001.16911.17211.1641
157442005.11.18 09:26sell787350.001.16921.17221.1642
157452005.11.18 09:26sell787450.001.16911.17211.1641
157462005.11.18 09:30sell787550.001.16941.17241.1644
157472005.11.18 09:30sell787650.001.16931.17231.1643
157482005.11.18 09:30sell787750.001.16921.17221.1642
157492005.11.18 09:30sell787850.001.16931.17231.1643
157502005.11.18 09:30sell787950.001.16921.17221.1642
157512005.11.18 09:30sell788050.001.16911.17211.1641
157522005.11.18 09:30sell788150.001.16941.17241.1644
157532005.11.18 14:45s/l787250.001.17211.17211.1641-15000.0015411332.89
157542005.11.18 14:45s/l787350.001.17221.17221.1642-15000.0015396332.89
157552005.11.18 14:45s/l787450.001.17211.17211.1641-15000.0015381332.89
157562005.11.18 14:45s/l787550.001.17241.17241.1644-15000.0015366332.89
157572005.11.18 14:45s/l787650.001.17231.17231.1643-15000.0015351332.89
157582005.11.18 14:45s/l787750.001.17221.17221.1642-15000.0015336332.89
157592005.11.18 14:45s/l787850.001.17231.17231.1643-15000.0015321332.89
157602005.11.18 14:45s/l787950.001.17221.17221.1642-15000.0015306332.89
157612005.11.18 14:45s/l788050.001.17211.17211.1641-15000.0015291332.89
157622005.11.18 14:45s/l788150.001.17241.17241.1644-15000.0015276332.89
157632005.11.18 14:45buy788250.001.17111.16811.1761
157642005.11.18 14:45buy788350.001.16931.16631.1743
157652005.11.18 14:45buy788450.001.16901.16601.1740
157662005.11.18 14:45s/l788250.001.16811.16811.1761-15000.0015261332.89
157672005.11.18 14:45buy788550.001.16721.16421.1722
157682005.11.18 14:45t/p788550.001.17221.16421.172225000.0015286332.89
157692005.11.18 14:45buy788650.001.16721.16421.1722
157702005.11.18 14:46t/p788650.001.17221.16421.172225000.0015311332.89
157712005.11.18 14:55buy788750.001.16721.16421.1722
157722005.11.18 14:56buy788850.001.16721.16421.1722
157732005.11.18 14:56buy788950.001.16711.16411.1721
157742005.11.18 14:56buy789050.001.16701.16401.1720
157752005.11.18 14:56buy789150.001.16711.16411.1721
157762005.11.18 14:57buy789250.001.16721.16421.1722
157772005.11.18 14:57buy789350.001.16711.16411.1721
157782005.11.18 14:57buy789450.001.16721.16421.1722
157792005.11.18 15:00t/p788350.001.17431.16631.174325000.0015336332.89
157802005.11.18 15:00t/p788450.001.17401.16601.174025000.0015361332.89
157812005.11.18 15:00t/p788750.001.17221.16421.172225000.0015386332.89
157822005.11.18 15:00t/p788850.001.17221.16421.172225000.0015411332.89
157832005.11.18 15:00t/p788950.001.17211.16411.172125000.0015436332.89
157842005.11.18 15:00t/p789050.001.17201.16401.172025000.0015461332.89
157852005.11.18 15:00t/p789150.001.17211.16411.172125000.0015486332.89
157862005.11.18 15:00t/p789250.001.17221.16421.172225000.0015511332.89
157872005.11.18 15:00t/p789350.001.17211.16411.172125000.0015536332.89
157882005.11.18 15:00t/p789450.001.17221.16421.172225000.0015561332.89
157892005.11.18 15:00buy789550.001.17361.17061.1786
157902005.11.18 15:00buy789650.001.17341.17041.1784
157912005.11.18 15:00buy789750.001.17251.16951.1775
157922005.11.18 15:00buy789850.001.17171.16871.1767
157932005.11.18 15:00buy789950.001.17171.16871.1767
157942005.11.18 15:11buy790050.001.17181.16881.1768
157952005.11.18 15:11buy790150.001.17151.16851.1765
157962005.11.18 15:11buy790250.001.17131.16831.1763
157972005.11.18 15:12buy790350.001.17131.16831.1763
157982005.11.18 15:12buy790450.001.17131.16831.1763
157992005.11.18 15:26t/p790150.001.17651.16851.176525000.0015586332.89
158002005.11.18 15:26t/p790250.001.17631.16831.176325000.0015611332.89
158012005.11.18 15:26t/p790350.001.17631.16831.176325000.0015636332.89
158022005.11.18 15:26t/p790450.001.17631.16831.176325000.0015661332.89
158032005.11.18 15:31t/p789850.001.17671.16871.176725000.0015686332.89
158042005.11.18 15:31t/p789950.001.17671.16871.176725000.0015711332.89
158052005.11.18 15:31t/p790050.001.17681.16881.176825000.0015736332.89
158062005.11.18 15:40t/p789750.001.17751.16951.177525000.0015761332.89
158072005.11.18 15:41t/p789650.001.17841.17041.178425000.0015786332.89
158082005.11.18 15:41t/p789550.001.17861.17061.178625000.0015811332.89
158092005.11.18 15:42buy790550.001.17871.17571.1837
158102005.11.18 15:42buy790650.001.17811.17511.1831
158112005.11.18 15:42buy790750.001.17821.17521.1832
158122005.11.18 15:42buy790850.001.17811.17511.1831
158132005.11.18 15:42buy790950.001.17801.17501.1830
158142005.11.18 15:42buy791050.001.17781.17481.1828
158152005.11.18 15:42buy791150.001.17771.17471.1827
158162005.11.18 15:49buy791250.001.17771.17471.1827
158172005.11.18 15:51buy791350.001.17761.17461.1826
158182005.11.18 15:51buy791450.001.17731.17431.1823
158192005.11.18 16:03s/l790550.001.17571.17571.1837-15000.0015796332.89
158202005.11.18 16:03buy791550.001.17561.17261.1806
158212005.11.18 16:04s/l790650.001.17511.17511.1831-15000.0015781332.89
158222005.11.18 16:04s/l790750.001.17521.17521.1832-15000.0015766332.89
158232005.11.18 16:04s/l790850.001.17511.17511.1831-15000.0015751332.89
158242005.11.18 16:04s/l790950.001.17501.17501.1830-15000.0015736332.89
158252005.11.18 16:04s/l791050.001.17481.17481.1828-15000.0015721332.89
158262005.11.18 16:04s/l791150.001.17471.17471.1827-15000.0015706332.89
158272005.11.18 16:04s/l791250.001.17471.17471.1827-15000.0015691332.89
158282005.11.18 16:04buy791650.001.17501.17201.1800
158292005.11.18 16:04buy791750.001.17511.17211.1801
158302005.11.18 16:04buy791850.001.17501.17201.1800
158312005.11.18 16:04s/l791350.001.17461.17461.1826-15000.0015676332.89
158322005.11.18 16:04buy791950.001.17491.17191.1799
158332005.11.18 16:04buy792050.001.17481.17181.1798
158342005.11.18 16:04buy792150.001.17481.17181.1798
158352005.11.18 16:05s/l791450.001.17431.17431.1823-15000.0015661332.89
158362005.11.18 16:05buy792250.001.17431.17131.1793
158372005.11.18 16:05buy792350.001.17351.17051.1785
158382005.11.18 16:05buy792450.001.17341.17041.1784
158392005.11.18 16:06s/l791550.001.17261.17261.1806-15000.0015646332.89
158402005.11.18 16:06s/l791650.001.17201.17201.1800-15000.0015631332.89
158412005.11.18 16:06s/l791750.001.17211.17211.1801-15000.0015616332.89
158422005.11.18 16:06s/l791850.001.17201.17201.1800-15000.0015601332.89
158432005.11.18 16:06buy792550.001.17231.16931.1773
158442005.11.18 16:06s/l791950.001.17191.17191.1799-15000.0015586332.89
158452005.11.18 16:06buy792650.001.17221.16921.1772
158462005.11.18 16:07s/l792050.001.17181.17181.1798-15000.0015571332.89
158472005.11.18 16:07s/l792150.001.17181.17181.1798-15000.0015556332.89
158482005.11.18 16:07buy792750.001.17211.16911.1771
158492005.11.18 16:07buy792850.001.17211.16911.1771
158502005.11.18 16:08buy792950.001.17211.16911.1771
158512005.11.18 16:17s/l792250.001.17131.17131.1793-15000.0015541332.89
158522005.11.18 16:17buy793050.001.17161.16861.1766
158532005.11.18 16:17buy793150.001.17151.16851.1765
158542005.11.18 16:18buy793250.001.17161.16861.1766
158552005.11.18 16:18s/l792350.001.17051.17051.1785-15000.0015526332.89
158562005.11.18 16:18buy793350.001.17081.16781.1758
158572005.11.18 16:19s/l792450.001.17041.17041.1784-15000.0015511332.89
158582005.11.18 16:19buy793450.001.17071.16771.1757
158592005.11.18 17:46t/p793450.001.17571.16771.175725000.0015536332.89
158602005.11.18 17:46t/p793350.001.17581.16781.175825000.0015561332.89
158612005.11.18 19:32t/p793150.001.17651.16851.176525000.0015586332.89
158622005.11.18 19:33t/p793050.001.17661.16861.176625000.0015611332.89
158632005.11.18 19:33t/p793250.001.17661.16861.176625000.0015636332.89
158642005.11.20 00:00t/p792650.001.17721.16921.177225000.0015661332.89
158652005.11.20 00:00t/p792750.001.17711.16911.177125000.0015686332.89
158662005.11.20 00:00t/p792850.001.17711.16911.177125000.0015711332.89
158672005.11.20 00:00t/p792950.001.17711.16911.177125000.0015736332.89
158682005.11.20 00:01t/p792550.001.17731.16931.177325000.0015761332.89
158692005.11.21 01:08sell793550.001.17751.18051.1725
158702005.11.21 01:09sell793650.001.17771.18071.1727
158712005.11.21 01:09sell793750.001.17761.18061.1726
158722005.11.21 01:09sell793850.001.17751.18051.1725
158732005.11.21 01:10sell793950.001.17771.18071.1727
158742005.11.21 01:11sell794050.001.17781.18081.1728
158752005.11.21 01:11sell794150.001.17771.18071.1727
158762005.11.21 01:11sell794250.001.17781.18081.1728
158772005.11.21 01:12sell794350.001.17771.18071.1727
158782005.11.21 01:14sell794450.001.17761.18061.1726
158792005.11.21 09:15s/l793550.001.18051.18051.1725-15000.0015746332.89
158802005.11.21 09:15s/l793650.001.18071.18071.1727-15000.0015731332.89
158812005.11.21 09:15s/l793750.001.18061.18061.1726-15000.0015716332.89
158822005.11.21 09:15s/l793850.001.18051.18051.1725-15000.0015701332.89
158832005.11.21 09:15s/l793950.001.18071.18071.1727-15000.0015686332.89
158842005.11.21 09:15s/l794050.001.18081.18081.1728-15000.0015671332.89
158852005.11.21 09:15s/l794150.001.18071.18071.1727-15000.0015656332.89
158862005.11.21 09:15s/l794250.001.18081.18081.1728-15000.0015641332.89
158872005.11.21 09:15s/l794350.001.18071.18071.1727-15000.0015626332.89
158882005.11.21 09:15s/l794450.001.18061.18061.1726-15000.0015611332.89
158892005.11.21 09:15buy794550.001.18141.17841.1864
158902005.11.21 09:15buy794650.001.17881.17581.1838
158912005.11.21 09:15s/l794550.001.17841.17841.1864-15000.0015596332.89
158922005.11.21 09:15buy794750.001.17841.17541.1834
158932005.11.21 09:15buy794850.001.17841.17541.1834
158942005.11.21 09:15buy794950.001.17841.17541.1834
158952005.11.21 09:15buy795050.001.17841.17541.1834
158962005.11.21 09:16buy795150.001.17841.17541.1834
158972005.11.21 09:16buy795250.001.17841.17541.1834
158982005.11.21 09:17buy795350.001.17841.17541.1834
158992005.11.21 09:17buy795450.001.17831.17531.1833
159002005.11.21 09:18buy795550.001.17841.17541.1834
159012005.11.21 14:45t/p794750.001.18341.17541.183425000.0015621332.89
159022005.11.21 14:45t/p794850.001.18341.17541.183425000.0015646332.89
159032005.11.21 14:45t/p794950.001.18341.17541.183425000.0015671332.89
159042005.11.21 14:45t/p795050.001.18341.17541.183425000.0015696332.89
159052005.11.21 14:45t/p795150.001.18341.17541.183425000.0015721332.89
159062005.11.21 14:45t/p795250.001.18341.17541.183425000.0015746332.89
159072005.11.21 14:45t/p795350.001.18341.17541.183425000.0015771332.89
159082005.11.21 14:45t/p795450.001.18331.17531.183325000.0015796332.89
159092005.11.21 14:45t/p795550.001.18341.17541.183425000.0015821332.89
159102005.11.21 16:00buy795650.001.17851.17551.1835
159112005.11.21 16:00buy795750.001.17831.17531.1833
159122005.11.21 16:00buy795850.001.17831.17531.1833
159132005.11.21 16:01buy795950.001.17831.17531.1833
159142005.11.21 16:01buy796050.001.17841.17541.1834
159152005.11.21 16:02buy796150.001.17831.17531.1833
159162005.11.21 16:02buy796250.001.17771.17471.1827
159172005.11.21 16:03buy796350.001.17761.17461.1826
159182005.11.21 16:03buy796450.001.17741.17441.1824
159192005.11.21 16:05s/l794650.001.17581.17581.1838-15000.0015806332.89
159202005.11.21 16:05s/l795650.001.17551.17551.1835-15000.0015791332.89
159212005.11.21 16:05buy796550.001.17581.17281.1808
159222005.11.21 16:05buy796650.001.17591.17291.1809
159232005.11.21 16:05s/l795750.001.17531.17531.1833-15000.0015776332.89
159242005.11.21 16:05s/l795850.001.17531.17531.1833-15000.0015761332.89
159252005.11.21 16:05s/l795950.001.17531.17531.1833-15000.0015746332.89
159262005.11.21 16:05s/l796050.001.17541.17541.1834-15000.0015731332.89
159272005.11.21 16:05s/l796150.001.17531.17531.1833-15000.0015716332.89
159282005.11.21 16:05buy796750.001.17531.17231.1803
159292005.11.21 16:05buy796850.001.17541.17241.1804
159302005.11.21 16:05buy796950.001.17531.17231.1803
159312005.11.21 16:06buy797050.001.17521.17221.1802
159322005.11.21 16:06t/p796550.001.18081.17281.180825000.0015741332.89
159332005.11.21 16:06t/p796650.001.18091.17291.180925000.0015766332.89
159342005.11.21 16:06t/p796750.001.18031.17231.180325000.0015791332.89
159352005.11.21 16:06t/p796850.001.18041.17241.180425000.0015816332.89
159362005.11.21 16:06t/p796950.001.18031.17231.180325000.0015841332.89
159372005.11.21 16:06t/p797050.001.18021.17221.180225000.0015866332.89
159382005.11.21 16:06t/p796350.001.18261.17461.182625000.0015891332.89
159392005.11.21 16:06t/p796450.001.18241.17441.182425000.0015916332.89
159402005.11.21 16:07t/p796250.001.18271.17471.182725000.0015941332.89
159412005.11.21 16:12buy797150.001.18101.17801.1860
159422005.11.21 16:12buy797250.001.18051.17751.1855
159432005.11.21 16:12s/l797150.001.17801.17801.1860-15000.0015926332.89
159442005.11.21 16:12s/l797250.001.17751.17751.1855-15000.0015911332.89
159452005.11.21 16:12sell797350.001.17731.18031.1723
159462005.11.21 16:13sell797450.001.17991.18291.1749
159472005.11.21 16:13s/l797350.001.18031.18031.1723-15000.0015896332.89
159482005.11.21 16:13sell797550.001.18191.18491.1769
159492005.11.21 16:15t/p797550.001.17691.18491.176925000.0015921332.89
159502005.11.21 16:55t/p797450.001.17491.18291.174925000.0015946332.89
159512005.11.21 16:55sell797650.001.17511.17811.1701
159522005.11.21 16:56sell797750.001.17501.17801.1700
159532005.11.21 17:04sell797850.001.17491.17791.1699
159542005.11.21 17:05sell797950.001.17481.17781.1698
159552005.11.21 17:06sell798050.001.17491.17791.1699
159562005.11.22 10:38t/p797650.001.17011.17811.170125238.0015971570.89
159572005.11.22 10:38t/p797750.001.17001.17801.170025238.0015996808.89
159582005.11.22 10:38t/p797850.001.16991.17791.169925238.0016022046.89
159592005.11.22 10:38t/p797950.001.16981.17781.169825238.0016047284.89
159602005.11.22 10:38t/p798050.001.16991.17791.169925238.0016072522.89
159612005.11.22 10:39sell798150.001.17061.17361.1656
159622005.11.22 10:39sell798250.001.17091.17391.1659
159632005.11.22 10:39sell798350.001.17111.17411.1661
159642005.11.22 11:33sell798450.001.17121.17421.1662
159652005.11.22 11:33sell798550.001.17131.17431.1663
159662005.11.22 12:00sell798650.001.17151.17451.1665
159672005.11.22 12:01sell798750.001.17151.17451.1665
159682005.11.22 16:02sell798850.001.17141.17441.1664
159692005.11.22 16:02sell798950.001.17141.17441.1664
159702005.11.22 16:02sell799050.001.17191.17491.1669
159712005.11.22 16:55s/l798150.001.17361.17361.1656-15000.0016057522.89
159722005.11.22 16:55s/l798250.001.17391.17391.1659-15000.0016042522.89
159732005.11.22 16:55sell799150.001.17361.17661.1686
159742005.11.22 16:56sell799250.001.17361.17661.1686
159752005.11.22 17:55s/l798350.001.17411.17411.1661-15000.0016027522.89
159762005.11.22 17:55sell799350.001.17381.17681.1688
159772005.11.22 17:56s/l798450.001.17421.17421.1662-15000.0016012522.89
159782005.11.22 17:56sell799450.001.17391.17691.1689
159792005.11.22 17:56s/l798550.001.17431.17431.1663-15000.0015997522.89
159802005.11.22 17:56sell799550.001.17401.17701.1690
159812005.11.22 17:57s/l798850.001.17441.17441.1664-15000.0015982522.89
159822005.11.22 17:57s/l798950.001.17441.17441.1664-15000.0015967522.89
159832005.11.22 17:57sell799650.001.17411.17711.1691
159842005.11.22 17:57sell799750.001.17401.17701.1690
159852005.11.22 18:03s/l798650.001.17451.17451.1665-15000.0015952522.89
159862005.11.22 18:03s/l798750.001.17451.17451.1665-15000.0015937522.89
159872005.11.22 18:03sell799850.001.17421.17721.1692
159882005.11.22 18:04sell799950.001.17421.17721.1692
159892005.11.22 18:04s/l799050.001.17491.17491.1669-15000.0015922522.89
159902005.11.22 18:04sell800050.001.17471.17771.1697
159912005.11.22 20:02s/l799150.001.17661.17661.1686-15000.0015907522.89
159922005.11.22 20:02s/l799250.001.17661.17661.1686-15000.0015892522.89
159932005.11.22 20:02s/l799350.001.17681.17681.1688-15000.0015877522.89
159942005.11.22 20:02sell800150.001.17651.17951.1715
159952005.11.22 20:02s/l799450.001.17691.17691.1689-15000.0015862522.89
159962005.11.22 20:02s/l799550.001.17701.17701.1690-15000.0015847522.89
159972005.11.22 20:02s/l799750.001.17701.17701.1690-15000.0015832522.89
159982005.11.22 20:02sell800250.001.17671.17971.1717
159992005.11.22 20:02s/l799650.001.17711.17711.1691-15000.0015817522.89
160002005.11.22 20:02s/l799850.001.17721.17721.1692-15000.0015802522.89
160012005.11.22 20:02s/l799950.001.17721.17721.1692-15000.0015787522.89
160022005.11.22 20:02s/l800050.001.17771.17771.1697-15000.0015772522.89
160032005.11.22 20:02sell800350.001.17771.18071.1727
160042005.11.22 20:03sell800450.001.17771.18071.1727
160052005.11.22 20:03sell800550.001.17771.18071.1727
160062005.11.22 20:03s/l800150.001.17951.17951.1715-15000.0015757522.89
160072005.11.22 20:03sell800650.001.17921.18221.1742
160082005.11.22 20:03s/l800250.001.17971.17971.1717-15000.0015742522.89
160092005.11.22 20:03sell800750.001.18031.18331.1753
160102005.11.22 20:04sell800850.001.18031.18331.1753
160112005.11.22 20:04sell800950.001.18031.18331.1753
160122005.11.22 20:04sell801050.001.18031.18331.1753
160132005.11.22 20:05sell801150.001.18031.18331.1753
160142005.11.22 20:05sell801250.001.18031.18331.1753
160152005.11.22 20:16s/l800350.001.18071.18071.1727-15000.0015727522.89
160162005.11.22 20:16s/l800450.001.18071.18071.1727-15000.0015712522.89
160172005.11.22 20:16s/l800550.001.18071.18071.1727-15000.0015697522.89
160182005.11.22 20:16sell801350.001.18041.18341.1754
160192005.11.22 20:16sell801450.001.18071.18371.1757
160202005.11.22 20:17sell801550.001.18071.18371.1757
160212005.11.22 20:17s/l800650.001.18221.18221.1742-15000.0015682522.89
160222005.11.22 20:17sell801650.001.18191.18491.1769
160232005.11.23 07:01s/l800750.001.18331.18331.1753-14762.0015667760.89
160242005.11.23 07:01s/l800850.001.18331.18331.1753-14762.0015652998.89
160252005.11.23 07:01s/l800950.001.18331.18331.1753-14762.0015638236.89
160262005.11.23 07:01s/l801050.001.18331.18331.1753-14762.0015623474.89
160272005.11.23 07:01s/l801150.001.18331.18331.1753-14762.0015608712.89
160282005.11.23 07:01s/l801250.001.18331.18331.1753-14762.0015593950.89
160292005.11.23 07:01sell801750.001.18301.18601.1780
160302005.11.23 07:01s/l801350.001.18341.18341.1754-14762.0015579188.89
160312005.11.23 07:01sell801850.001.18311.18611.1781
160322005.11.23 07:02sell801950.001.18311.18611.1781
160332005.11.23 07:02sell802050.001.18331.18631.1783
160342005.11.23 07:02sell802150.001.18321.18621.1782
160352005.11.23 07:03sell802250.001.18331.18631.1783
160362005.11.23 07:03sell802350.001.18321.18621.1782
160372005.11.23 07:03s/l801450.001.18371.18371.1757-14762.0015564426.89
160382005.11.23 07:03s/l801550.001.18371.18371.1757-14762.0015549664.89
160392005.11.23 07:03sell802450.001.18361.18661.1786
160402005.11.23 07:03sell802550.001.18371.18671.1787
160412005.11.23 07:05s/l801650.001.18491.18491.1769-14762.0015534902.89
160422005.11.23 07:05sell802650.001.18481.18781.1798
160432005.11.23 07:11s/l801750.001.18601.18601.1780-15000.0015519902.89
160442005.11.23 07:11s/l801850.001.18611.18611.1781-15000.0015504902.89
160452005.11.23 07:11s/l801950.001.18611.18611.1781-15000.0015489902.89
160462005.11.23 07:11s/l802150.001.18621.18621.1782-15000.0015474902.89
160472005.11.23 07:11s/l802350.001.18621.18621.1782-15000.0015459902.89
160482005.11.23 07:11sell802750.001.18591.18891.1809
160492005.11.23 07:11s/l802050.001.18631.18631.1783-15000.0015444902.89
160502005.11.23 07:11s/l802250.001.18631.18631.1783-15000.0015429902.89
160512005.11.23 07:11sell802850.001.18601.18901.1810
160522005.11.23 07:12sell802950.001.18591.18891.1809
160532005.11.23 07:12sell803050.001.18601.18901.1810
160542005.11.23 07:12sell803150.001.18591.18891.1809
160552005.11.23 07:12sell803250.001.18601.18901.1810
160562005.11.23 07:13sell803350.001.18591.18891.1809
160572005.11.23 10:01t/p802850.001.18101.18901.181025000.0015454902.89
160582005.11.23 10:01t/p803050.001.18101.18901.181025000.0015479902.89
160592005.11.23 10:01t/p803250.001.18101.18901.181025000.0015504902.89
160602005.11.23 10:06t/p802750.001.18091.18891.180925000.0015529902.89
160612005.11.23 10:06t/p802950.001.18091.18891.180925000.0015554902.89
160622005.11.23 10:06t/p803150.001.18091.18891.180925000.0015579902.89
160632005.11.23 10:06t/p803350.001.18091.18891.180925000.0015604902.89
160642005.11.23 10:26t/p802650.001.17981.18781.179825000.0015629902.89
160652005.11.23 12:04t/p802550.001.17871.18671.178725000.0015654902.89
160662005.11.23 12:04t/p802450.001.17861.18661.178625000.0015679902.89
160672005.11.23 12:05buy803450.001.17761.17461.1826
160682005.11.23 12:05buy803550.001.17771.17471.1827
160692005.11.23 12:05buy803650.001.17741.17441.1824
160702005.11.23 12:05buy803750.001.17751.17451.1825
160712005.11.23 12:05buy803850.001.17741.17441.1824
160722005.11.23 12:06buy803950.001.17741.17441.1824
160732005.11.23 12:06buy804050.001.17751.17451.1825
160742005.11.23 12:07buy804150.001.17741.17441.1824
160752005.11.23 12:07buy804250.001.17741.17441.1824
160762005.11.23 12:07buy804350.001.17751.17451.1825
160772005.11.23 22:54t/p803650.001.18241.17441.182425000.0015704902.89
160782005.11.23 22:54t/p803850.001.18241.17441.182425000.0015729902.89
160792005.11.23 22:54t/p803950.001.18241.17441.182425000.0015754902.89
160802005.11.23 22:54t/p804150.001.18241.17441.182425000.0015779902.89
160812005.11.23 22:54t/p804250.001.18241.17441.182425000.0015804902.89
160822005.11.24 18:02buy804450.001.17761.17461.1826
160832005.11.24 18:02buy804550.001.17771.17471.1827
160842005.11.24 18:03buy804650.001.17781.17481.1828
160852005.11.24 18:03buy804750.001.17771.17471.1827
160862005.11.24 18:03buy804850.001.17761.17461.1826
160872005.11.25 08:55s/l803550.001.17471.17471.1827-16954.0015787948.89
160882005.11.25 08:55s/l804550.001.17471.17471.1827-16465.5015771483.39
160892005.11.25 08:55s/l804650.001.17481.17481.1828-16465.5015755017.89
160902005.11.25 08:55s/l804750.001.17471.17471.1827-16465.5015738552.39
160912005.11.25 08:55buy804950.001.17501.17201.1800
160922005.11.25 08:55buy805050.001.17511.17211.1801
160932005.11.25 08:56buy805150.001.17501.17201.1800
160942005.11.25 08:56buy805250.001.17511.17211.1801
160952005.11.25 10:21s/l803450.001.17461.17461.1826-16954.0015721598.39
160962005.11.25 10:21s/l804450.001.17461.17461.1826-16465.5015705132.89
160972005.11.25 10:21s/l804850.001.17461.17461.1826-16465.5015688667.39
160982005.11.25 10:21buy805350.001.17491.17191.1799
160992005.11.25 10:22buy805450.001.17501.17201.1800
161002005.11.25 10:22buy805550.001.17491.17191.1799
161012005.11.25 10:23s/l803750.001.17451.17451.1825-16954.0015671713.39
161022005.11.25 10:23s/l804050.001.17451.17451.1825-16954.0015654759.39
161032005.11.25 10:23s/l804350.001.17451.17451.1825-16954.0015637805.39
161042005.11.25 10:23buy805650.001.17481.17181.1798
161052005.11.25 10:23buy805750.001.17491.17191.1799
161062005.11.25 10:23buy805850.001.17481.17181.1798
161072005.11.25 17:50s/l804950.001.17201.17201.1800-15000.0015622805.39
161082005.11.25 17:50s/l805050.001.17211.17211.1801-15000.0015607805.39
161092005.11.25 17:50s/l805150.001.17201.17201.1800-15000.0015592805.39
161102005.11.25 17:50s/l805250.001.17211.17211.1801-15000.0015577805.39
161112005.11.25 17:50s/l805450.001.17201.17201.1800-15000.0015562805.39
161122005.11.25 17:50buy805950.001.17231.16931.1773
161132005.11.25 17:51buy806050.001.17241.16941.1774
161142005.11.25 17:54buy806150.001.17231.16931.1773
161152005.11.25 17:55buy806250.001.17241.16941.1774
161162005.11.25 17:55buy806350.001.17231.16931.1773
161172005.11.25 18:03s/l805350.001.17191.17191.1799-15000.0015547805.39
161182005.11.25 18:03s/l805550.001.17191.17191.1799-15000.0015532805.39
161192005.11.25 18:03s/l805750.001.17191.17191.1799-15000.0015517805.39
161202005.11.25 18:03buy806450.001.17221.16921.1772
161212005.11.25 18:03buy806550.001.17231.16931.1773
161222005.11.25 18:03buy806650.001.17221.16921.1772
161232005.11.25 18:04s/l805650.001.17181.17181.1798-15000.0015502805.39
161242005.11.25 18:04s/l805850.001.17181.17181.1798-15000.0015487805.39
161252005.11.25 18:04buy806750.001.17141.16841.1764
161262005.11.25 18:04buy806850.001.17151.16851.1765
161272005.11.28 01:31s/l805950.001.16931.16931.1773-15488.5015472316.89
161282005.11.28 01:31s/l806050.001.16941.16941.1774-15488.5015456828.39
161292005.11.28 01:31s/l806150.001.16931.16931.1773-15488.5015441339.89
161302005.11.28 01:31s/l806250.001.16941.16941.1774-15488.5015425851.39
161312005.11.28 01:31s/l806350.001.16931.16931.1773-15488.5015410362.89
161322005.11.28 01:31s/l806550.001.16931.16931.1773-15488.5015394874.39
161332005.11.28 01:31buy806950.001.16961.16661.1746
161342005.11.28 01:31buy807050.001.16971.16671.1747
161352005.11.28 01:31buy807150.001.16981.16681.1748
161362005.11.28 01:31buy807250.001.16991.16691.1749
161372005.11.28 01:32buy807350.001.17001.16701.1750
161382005.11.28 01:32buy807450.001.16961.16661.1746
161392005.11.28 01:35s/l806450.001.16921.16921.1772-15488.5015379385.89
161402005.11.28 01:35s/l806650.001.16921.16921.1772-15488.5015363897.39
161412005.11.28 01:35buy807550.001.16951.16651.1745
161422005.11.28 01:35buy807650.001.16941.16641.1744
161432005.11.28 08:00s/l806750.001.16841.16841.1764-15488.5015348408.89
161442005.11.28 08:00s/l806850.001.16851.16851.1765-15488.5015332920.39
161452005.11.28 08:00buy807750.001.16871.16571.1737
161462005.11.28 08:00buy807850.001.16871.16571.1737
161472005.11.28 16:03t/p807750.001.17371.16571.173725000.0015357920.39
161482005.11.28 16:03t/p807850.001.17371.16571.173725000.0015382920.39
161492005.11.28 16:03t/p807650.001.17441.16641.174425000.0015407920.39
161502005.11.28 16:04t/p806950.001.17461.16661.174625000.0015432920.39
161512005.11.28 16:04t/p807050.001.17471.16671.174725000.0015457920.39
161522005.11.28 16:04t/p807150.001.17481.16681.174825000.0015482920.39
161532005.11.28 16:04t/p807250.001.17491.16691.174925000.0015507920.39
161542005.11.28 16:04t/p807450.001.17461.16661.174625000.0015532920.39
161552005.11.28 16:04t/p807550.001.17451.16651.174525000.0015557920.39
161562005.11.28 16:04t/p807350.001.17501.16701.175025000.0015582920.39
161572005.11.28 16:04buy807950.001.17391.17091.1789
161582005.11.28 16:06buy808050.001.17251.16951.1775
161592005.11.28 16:06buy808150.001.17231.16931.1773
161602005.11.28 16:07buy808250.001.17231.16931.1773
161612005.11.28 16:07buy808350.001.17231.16931.1773
161622005.11.28 16:08buy808450.001.17241.16941.1774
161632005.11.28 16:08buy808550.001.17251.16951.1775
161642005.11.28 16:41t/p808150.001.17731.16931.177325000.0015607920.39
161652005.11.28 16:41t/p808250.001.17731.16931.177325000.0015632920.39
161662005.11.28 16:41t/p808350.001.17731.16931.177325000.0015657920.39
161672005.11.28 16:45t/p808450.001.17741.16941.177425000.0015682920.39
161682005.11.28 16:55t/p808050.001.17751.16951.177525000.0015707920.39
161692005.11.28 16:55t/p808550.001.17751.16951.177525000.0015732920.39
161702005.11.28 16:56t/p807950.001.17891.17091.178925000.0015757920.39
161712005.11.28 16:57buy808650.001.17861.17561.1836
161722005.11.28 16:57buy808750.001.17871.17571.1837
161732005.11.28 17:01buy808850.001.17871.17571.1837
161742005.11.28 17:02buy808950.001.17871.17571.1837
161752005.11.28 19:18t/p808650.001.18361.17561.183625000.0015782920.39
161762005.11.28 19:18t/p808750.001.18371.17571.183725000.0015807920.39
161772005.11.28 19:18t/p808850.001.18371.17571.183725000.0015832920.39
161782005.11.28 19:18t/p808950.001.18371.17571.183725000.0015857920.39
161792005.11.28 19:26sell809050.001.18421.18721.1792
161802005.11.28 19:27sell809150.001.18411.18711.1791
161812005.11.28 19:27sell809250.001.18421.18721.1792
161822005.11.28 19:27sell809350.001.18411.18711.1791
161832005.11.28 19:27sell809450.001.18401.18701.1790
161842005.11.28 19:27sell809550.001.18411.18711.1791
161852005.11.28 19:27sell809650.001.18421.18721.1792
161862005.11.28 19:28sell809750.001.18411.18711.1791
161872005.11.28 19:28sell809850.001.18421.18721.1792
161882005.11.28 19:28sell809950.001.18411.18711.1791
161892005.11.28 20:09s/l809050.001.18721.18721.1792-15000.0015842920.39
161902005.11.28 20:09s/l809150.001.18711.18711.1791-15000.0015827920.39
161912005.11.28 20:09s/l809250.001.18721.18721.1792-15000.0015812920.39
161922005.11.28 20:09s/l809350.001.18711.18711.1791-15000.0015797920.39
161932005.11.28 20:09s/l809450.001.18701.18701.1790-15000.0015782920.39
161942005.11.28 20:09s/l809550.001.18711.18711.1791-15000.0015767920.39
161952005.11.28 20:09s/l809650.001.18721.18721.1792-15000.0015752920.39
161962005.11.28 20:09s/l809750.001.18711.18711.1791-15000.0015737920.39
161972005.11.28 20:09s/l809850.001.18721.18721.1792-15000.0015722920.39
161982005.11.28 20:09s/l809950.001.18711.18711.1791-15000.0015707920.39
161992005.11.28 20:09sell810050.001.18781.19081.1828
162002005.11.28 20:09sell810150.001.18781.19081.1828
162012005.11.28 20:10sell810250.001.18871.19171.1837
162022005.11.28 20:10sell810350.001.18901.19201.1840
162032005.11.28 20:10sell810450.001.18901.19201.1840
162042005.11.28 20:11sell810550.001.18901.19201.1840
162052005.11.28 20:11sell810650.001.18911.19211.1841
162062005.11.28 20:11sell810750.001.18931.19231.1843
162072005.11.28 20:11sell810850.001.18971.19271.1847
162082005.11.28 20:11sell810950.001.18991.19291.1849
162092005.11.28 21:45t/p810850.001.18471.19271.184725000.0015732920.39
162102005.11.28 21:45t/p810950.001.18491.19291.184925000.0015757920.39
162112005.11.28 22:30t/p810350.001.18401.19201.184025000.0015782920.39
162122005.11.28 22:30t/p810450.001.18401.19201.184025000.0015807920.39
162132005.11.28 22:30t/p810550.001.18401.19201.184025000.0015832920.39
162142005.11.28 22:30t/p810650.001.18411.19211.184125000.0015857920.39
162152005.11.28 22:30t/p810750.001.18431.19231.184325000.0015882920.39
162162005.11.29 00:47t/p810250.001.18371.19171.183725238.0015908158.39
162172005.11.29 02:18t/p810050.001.18281.19081.182825238.0015933396.39
162182005.11.29 02:18t/p810150.001.18281.19081.182825238.0015958634.39
162192005.11.29 02:19sell811050.001.18291.18591.1779
162202005.11.29 02:19sell811150.001.18501.18801.1800
162212005.11.29 02:21sell811250.001.18501.18801.1800
162222005.11.29 02:22sell811350.001.18501.18801.1800
162232005.11.29 02:22sell811450.001.18511.18811.1801
162242005.11.29 02:22sell811550.001.18521.18821.1802
162252005.11.29 02:22sell811650.001.18511.18811.1801
162262005.11.29 02:23sell811750.001.18501.18801.1800
162272005.11.29 02:23sell811850.001.18511.18811.1801
162282005.11.29 02:23sell811950.001.18521.18821.1802
162292005.11.29 02:23s/l811050.001.18591.18591.1779-15000.0015943634.39
162302005.11.29 02:23sell812050.001.18571.18871.1807
162312005.11.29 13:45t/p812050.001.18071.18871.180725000.0015968634.39
162322005.11.29 14:00t/p811150.001.18001.18801.180025000.0015993634.39
162332005.11.29 14:00t/p811250.001.18001.18801.180025000.0016018634.39
162342005.11.29 14:00t/p811350.001.18001.18801.180025000.0016043634.39
162352005.11.29 14:00t/p811450.001.18011.18811.180125000.0016068634.39
162362005.11.29 14:00t/p811550.001.18021.18821.180225000.0016093634.39
162372005.11.29 14:00t/p811650.001.18011.18811.180125000.0016118634.39
162382005.11.29 14:00t/p811750.001.18001.18801.180025000.0016143634.39
162392005.11.29 14:00t/p811850.001.18011.18811.180125000.0016168634.39
162402005.11.29 14:00t/p811950.001.18021.18821.180225000.0016193634.39
162412005.11.29 14:00sell812150.001.18001.18301.1750
162422005.11.29 14:00sell812250.001.18031.18331.1753
162432005.11.29 14:00sell812350.001.18041.18341.1754
162442005.11.29 14:00sell812450.001.18031.18331.1753
162452005.11.29 14:00sell812550.001.18041.18341.1754
162462005.11.29 14:00sell812650.001.18031.18331.1753
162472005.11.29 14:09sell812750.001.18021.18321.1752
162482005.11.29 14:09sell812850.001.18031.18331.1753
162492005.11.29 14:10sell812950.001.18031.18331.1753
162502005.11.29 14:10sell813050.001.18041.18341.1754
162512005.11.29 16:06t/p812350.001.17541.18341.175425000.0016218634.39
162522005.11.29 16:06t/p812550.001.17541.18341.175425000.0016243634.39
162532005.11.29 16:06t/p813050.001.17541.18341.175425000.0016268634.39
162542005.11.29 16:06t/p812250.001.17531.18331.175325000.0016293634.39
162552005.11.29 16:06t/p812450.001.17531.18331.175325000.0016318634.39
162562005.11.29 16:06t/p812650.001.17531.18331.175325000.0016343634.39
162572005.11.29 16:06t/p812750.001.17521.18321.175225000.0016368634.39
162582005.11.29 16:06t/p812850.001.17531.18331.175325000.0016393634.39
162592005.11.29 16:06t/p812950.001.17531.18331.175325000.0016418634.39
162602005.11.29 16:07t/p812150.001.17501.18301.175025000.0016443634.39
162612005.11.29 16:07sell813150.001.17491.17791.1699
162622005.11.29 16:07sell813250.001.17481.17781.1698
162632005.11.29 16:10sell813350.001.17521.17821.1702
162642005.11.29 16:10sell813450.001.17551.17851.1705
162652005.11.29 16:10sell813550.001.17541.17841.1704
162662005.11.29 16:11sell813650.001.17551.17851.1705
162672005.11.29 16:11sell813750.001.17551.17851.1705
162682005.11.29 16:11sell813850.001.17541.17841.1704
162692005.11.29 16:11sell813950.001.17531.17831.1703
162702005.11.29 16:11sell814050.001.17521.17821.1702
162712005.11.29 17:00s/l813150.001.17791.17791.1699-15000.0016428634.39
162722005.11.29 17:00s/l813250.001.17781.17781.1698-15000.0016413634.39
162732005.11.29 17:00sell814150.001.17771.18071.1727
162742005.11.29 17:00sell814250.001.17771.18071.1727
162752005.11.29 17:18s/l813350.001.17821.17821.1702-15000.0016398634.39
162762005.11.29 17:18s/l814050.001.17821.17821.1702-15000.0016383634.39
162772005.11.29 17:18sell814350.001.17791.18091.1729
162782005.11.29 17:19sell814450.001.17781.18081.1728
162792005.11.29 17:19s/l813550.001.17841.17841.1704-15000.0016368634.39
162802005.11.29 17:19s/l813850.001.17841.17841.1704-15000.0016353634.39
162812005.11.29 17:19s/l813950.001.17831.17831.1703-15000.0016338634.39
162822005.11.29 17:19sell814550.001.17811.18111.1731
162832005.11.29 17:19sell814650.001.17811.18111.1731
162842005.11.29 17:21sell814750.001.17811.18111.1731
162852005.11.29 17:32s/l813450.001.17851.17851.1705-15000.0016323634.39
162862005.11.29 17:32s/l813650.001.17851.17851.1705-15000.0016308634.39
162872005.11.29 17:32s/l813750.001.17851.17851.1705-15000.0016293634.39
162882005.11.29 17:32sell814850.001.17881.18181.1738
162892005.11.29 17:32sell814950.001.17871.18171.1737
162902005.11.29 17:33sell815050.001.17861.18161.1736
162912005.12.01 14:22t/p814850.001.17381.18181.173825476.0016319110.39
162922005.12.01 14:22t/p814950.001.17371.18171.173725476.0016344586.39
162932005.12.01 14:25t/p815050.001.17361.18161.173625476.0016370062.39
162942005.12.01 14:26t/p814550.001.17311.18111.173125476.0016395538.39
162952005.12.01 14:26t/p814650.001.17311.18111.173125476.0016421014.39
162962005.12.01 14:26t/p814750.001.17311.18111.173125476.0016446490.39
162972005.12.01 14:26t/p814150.001.17271.18071.172725476.0016471966.39
162982005.12.01 14:26t/p814250.001.17271.18071.172725476.0016497442.39
162992005.12.01 14:26t/p814350.001.17291.18091.172925476.0016522918.39
163002005.12.01 14:26t/p814450.001.17281.18081.172825476.0016548394.39
163012005.12.01 14:26sell815150.001.17331.17631.1683
163022005.12.01 14:26sell815250.001.17321.17621.1682
163032005.12.01 14:27sell815350.001.17331.17631.1683
163042005.12.01 14:27sell815450.001.17321.17621.1682
163052005.12.01 14:27sell815550.001.17311.17611.1681
163062005.12.01 14:27sell815650.001.17301.17601.1680
163072005.12.01 14:28sell815750.001.17391.17691.1689
163082005.12.01 14:28sell815850.001.17381.17681.1688
163092005.12.01 14:28sell815950.001.17391.17691.1689
163102005.12.01 14:31sell816050.001.17391.17691.1689
163112005.12.02 14:35t/p815750.001.16891.17691.168925714.0016574108.39
163122005.12.02 14:35t/p815950.001.16891.17691.168925714.0016599822.39
163132005.12.02 14:35t/p816050.001.16891.17691.168925714.0016625536.39
163142005.12.02 14:35t/p815850.001.16881.17681.168825714.0016651250.39
163152005.12.02 14:45sell816150.001.17381.17681.1688
163162005.12.02 14:45sell816250.001.17381.17681.1688
163172005.12.02 14:45sell816350.001.17381.17681.1688
163182005.12.02 14:45sell816450.001.17381.17681.1688
163192005.12.02 15:45t/p815150.001.16831.17631.168325714.0016676964.39
163202005.12.02 15:45t/p815250.001.16821.17621.168225714.0016702678.39
163212005.12.02 15:45t/p815350.001.16831.17631.168325714.0016728392.39
163222005.12.02 15:45t/p815450.001.16821.17621.168225714.0016754106.39
163232005.12.02 15:45t/p815550.001.16811.17611.168125714.0016779820.39
163242005.12.02 15:45t/p815650.001.16801.17601.168025714.0016805534.39
163252005.12.02 15:45t/p816150.001.16881.17681.168825000.0016830534.39
163262005.12.02 15:45t/p816250.001.16881.17681.168825000.0016855534.39
163272005.12.02 15:45t/p816350.001.16881.17681.168825000.0016880534.39
163282005.12.02 15:45t/p816450.001.16881.17681.168825000.0016905534.39
163292005.12.02 15:45buy816550.001.16691.16391.1719
163302005.12.02 15:45buy816650.001.16691.16391.1719
163312005.12.02 15:45buy816750.001.16701.16401.1720
163322005.12.02 15:45buy816850.001.16691.16391.1719
163332005.12.02 15:45buy816950.001.16691.16391.1719
163342005.12.02 15:45buy817050.001.16701.16401.1720
163352005.12.02 15:45buy817150.001.16691.16391.1719
163362005.12.02 15:45buy817250.001.16691.16391.1719
163372005.12.02 15:45buy817350.001.16701.16401.1720
163382005.12.02 15:46buy817450.001.16691.16391.1719
163392005.12.02 19:15t/p816550.001.17191.16391.171925000.0016930534.39
163402005.12.02 19:15t/p816650.001.17191.16391.171925000.0016955534.39
163412005.12.02 19:15t/p816850.001.17191.16391.171925000.0016980534.39
163422005.12.02 19:15t/p816950.001.17191.16391.171925000.0017005534.39
163432005.12.02 19:15t/p817150.001.17191.16391.171925000.0017030534.39
163442005.12.02 19:15t/p817250.001.17191.16391.171925000.0017055534.39
163452005.12.02 19:15t/p817450.001.17191.16391.171925000.0017080534.39
163462005.12.02 19:15t/p816750.001.17201.16401.172025000.0017105534.39
163472005.12.02 19:15t/p817050.001.17201.16401.172025000.0017130534.39
163482005.12.02 19:15t/p817350.001.17201.16401.172025000.0017155534.39
163492005.12.02 19:17buy817550.001.17191.16891.1769
163502005.12.02 19:17buy817650.001.17201.16901.1770
163512005.12.02 19:17buy817750.001.17191.16891.1769
163522005.12.02 19:17buy817850.001.17191.16891.1769
163532005.12.02 19:17buy817950.001.17201.16901.1770
163542005.12.02 19:18buy818050.001.17211.16911.1771
163552005.12.02 19:18buy818150.001.17201.16901.1770
163562005.12.02 19:18buy818250.001.17211.16911.1771
163572005.12.02 19:19buy818350.001.17211.16911.1771
163582005.12.02 19:19buy818450.001.17221.16921.1772
163592005.12.05 04:23s/l818450.001.16921.16921.1772-15488.5017140045.89
163602005.12.05 04:23buy818550.001.16951.16651.1745
163612005.12.05 04:24s/l818050.001.16911.16911.1771-15488.5017124557.39
163622005.12.05 04:24s/l818250.001.16911.16911.1771-15488.5017109068.89
163632005.12.05 04:24s/l818350.001.16911.16911.1771-15488.5017093580.39
163642005.12.05 04:24buy818650.001.16941.16641.1744
163652005.12.05 04:24buy818750.001.16951.16651.1745
163662005.12.05 04:27buy818850.001.16941.16641.1744
163672005.12.05 05:06s/l817650.001.16901.16901.1770-15488.5017078091.89
163682005.12.05 05:06s/l817950.001.16901.16901.1770-15488.5017062603.39
163692005.12.05 05:06s/l818150.001.16901.16901.1770-15488.5017047114.89
163702005.12.05 05:06buy818950.001.16931.16631.1743
163712005.12.05 05:07buy819050.001.16941.16641.1744
163722005.12.05 05:09buy819150.001.16931.16631.1743
163732005.12.05 05:10s/l817550.001.16891.16891.1769-15488.5017031626.39
163742005.12.05 05:10s/l817750.001.16891.16891.1769-15488.5017016137.89
163752005.12.05 05:10s/l817850.001.16891.16891.1769-15488.5017000649.39
163762005.12.05 05:10buy819250.001.16921.16621.1742
163772005.12.05 05:11buy819350.001.16911.16611.1741
163782005.12.05 05:14buy819450.001.16921.16621.1742
163792005.12.05 12:56t/p818950.001.17431.16631.174325000.0017025649.39
163802005.12.05 12:56t/p819150.001.17431.16631.174325000.0017050649.39
163812005.12.05 12:56t/p819250.001.17421.16621.174225000.0017075649.39
163822005.12.05 12:56t/p819350.001.17411.16611.174125000.0017100649.39
163832005.12.05 12:56t/p819450.001.17421.16621.174225000.0017125649.39
163842005.12.05 12:56t/p818550.001.17451.16651.174525000.0017150649.39
163852005.12.05 12:56t/p818650.001.17441.16641.174425000.0017175649.39
163862005.12.05 12:56t/p818750.001.17451.16651.174525000.0017200649.39
163872005.12.05 12:56t/p818850.001.17441.16641.174425000.0017225649.39
163882005.12.05 12:56t/p819050.001.17441.16641.174425000.0017250649.39
163892005.12.05 13:01buy819550.001.17431.17131.1793
163902005.12.05 13:04buy819650.001.17421.17121.1792
163912005.12.05 13:05buy819750.001.17411.17111.1791
163922005.12.05 13:05buy819850.001.17421.17121.1792
163932005.12.05 13:07buy819950.001.17411.17111.1791
163942005.12.05 13:07buy820050.001.17421.17121.1792
163952005.12.05 13:08buy820150.001.17431.17131.1793
163962005.12.05 13:08buy820250.001.17421.17121.1792
163972005.12.05 13:12buy820350.001.17431.17131.1793
163982005.12.05 13:13buy820450.001.17421.17121.1792
163992005.12.05 18:01t/p819650.001.17921.17121.179225000.0017275649.39
164002005.12.05 18:01t/p819750.001.17911.17111.179125000.0017300649.39
164012005.12.05 18:01t/p819850.001.17921.17121.179225000.0017325649.39
164022005.12.05 18:01t/p819950.001.17911.17111.179125000.0017350649.39
164032005.12.05 18:01t/p820050.001.17921.17121.179225000.0017375649.39
164042005.12.05 18:01t/p820250.001.17921.17121.179225000.0017400649.39
164052005.12.05 18:01t/p820450.001.17921.17121.179225000.0017425649.39
164062005.12.05 18:02t/p819550.001.17931.17131.179325000.0017450649.39
164072005.12.05 18:02t/p820150.001.17931.17131.179325000.0017475649.39
164082005.12.05 18:02t/p820350.001.17931.17131.179325000.0017500649.39
164092005.12.05 18:05buy820550.001.17911.17611.1841
164102005.12.05 18:06buy820650.001.17921.17621.1842
164112005.12.05 18:06buy820750.001.17911.17611.1841
164122005.12.05 18:06buy820850.001.17901.17601.1840
164132005.12.05 18:06buy820950.001.17891.17591.1839
164142005.12.05 18:06buy821050.001.17871.17571.1837
164152005.12.05 18:07buy821150.001.17861.17561.1836
164162005.12.05 18:07buy821250.001.17871.17571.1837
164172005.12.05 18:08buy821350.001.17871.17571.1837
164182005.12.05 18:08buy821450.001.17871.17571.1837
164192005.12.06 11:23s/l820550.001.17611.17611.1841-15488.5017485160.89
164202005.12.06 11:23s/l820650.001.17621.17621.1842-15488.5017469672.39
164212005.12.06 11:23s/l820750.001.17611.17611.1841-15488.5017454183.89
164222005.12.06 11:23s/l820850.001.17601.17601.1840-15488.5017438695.39
164232005.12.06 11:23buy821550.001.17631.17331.1813
164242005.12.06 11:23buy821650.001.17631.17331.1813
164252005.12.06 11:36buy821750.001.17641.17341.1814
164262005.12.06 11:37buy821850.001.17641.17341.1814
164272005.12.06 15:30s/l820950.001.17591.17591.1839-15488.5017423206.89
164282005.12.06 15:30buy821950.001.17611.17311.1811
164292005.12.06 15:38s/l821050.001.17571.17571.1837-15488.5017407718.39
164302005.12.06 15:38s/l821150.001.17561.17561.1836-15488.5017392229.89
164312005.12.06 15:38s/l821250.001.17571.17571.1837-15488.5017376741.39
164322005.12.06 15:38s/l821350.001.17571.17571.1837-15488.5017361252.89
164332005.12.06 15:38s/l821450.001.17571.17571.1837-15488.5017345764.39
164342005.12.06 15:38buy822050.001.17581.17281.1808
164352005.12.06 15:39buy822150.001.17581.17281.1808
164362005.12.06 15:39buy822250.001.17581.17281.1808
164372005.12.06 15:40buy822350.001.17581.17281.1808
164382005.12.06 15:40buy822450.001.17581.17281.1808
164392005.12.07 10:46s/l821550.001.17331.17331.1813-15488.5017330275.89
164402005.12.07 10:46s/l821650.001.17331.17331.1813-15488.5017314787.39
164412005.12.07 10:46s/l821750.001.17341.17341.1814-15488.5017299298.89
164422005.12.07 10:46s/l821850.001.17341.17341.1814-15488.5017283810.39
164432005.12.07 10:46s/l821950.001.17311.17311.1811-15488.5017268321.89
164442005.12.07 10:46buy822550.001.17331.17031.1783
164452005.12.07 10:47buy822650.001.17331.17031.1783
164462005.12.07 10:47buy822750.001.17341.17041.1784
164472005.12.07 10:47buy822850.001.17351.17051.1785
164482005.12.07 10:48buy822950.001.17361.17061.1786
164492005.12.07 10:55s/l822050.001.17281.17281.1808-15488.5017252833.39
164502005.12.07 10:55s/l822150.001.17281.17281.1808-15488.5017237344.89
164512005.12.07 10:55s/l822250.001.17281.17281.1808-15488.5017221856.39
164522005.12.07 10:55s/l822350.001.17281.17281.1808-15488.5017206367.89
164532005.12.07 10:55s/l822450.001.17281.17281.1808-15488.5017190879.39
164542005.12.07 10:55buy823050.001.17281.16981.1778
164552005.12.07 10:56buy823150.001.17281.16981.1778
164562005.12.07 10:57buy823250.001.17281.16981.1778
164572005.12.07 10:57buy823350.001.17291.16991.1779
164582005.12.07 10:57buy823450.001.17291.16991.1779
164592005.12.07 12:35s/l822850.001.17051.17051.1785-15000.0017175879.39
164602005.12.07 12:35s/l822950.001.17061.17061.1786-15000.0017160879.39
164612005.12.07 12:35buy823550.001.17081.16781.1758
164622005.12.07 12:36buy823650.001.17091.16791.1759
164632005.12.07 12:39s/l822750.001.17041.17041.1784-15000.0017145879.39
164642005.12.07 12:39buy823750.001.17071.16771.1757
164652005.12.07 18:18s/l822550.001.17031.17031.1783-15000.0017130879.39
164662005.12.07 18:18s/l822650.001.17031.17031.1783-15000.0017115879.39
164672005.12.07 18:18buy823850.001.17051.16751.1755
164682005.12.08 03:01buy823950.001.17061.16761.1756
164692005.12.08 09:24t/p823850.001.17551.16751.175524511.5017140390.89
164702005.12.08 09:24t/p823950.001.17561.16761.175625000.0017165390.89
164712005.12.08 09:25t/p823750.001.17571.16771.175724511.5017189902.39
164722005.12.08 09:25t/p823550.001.17581.16781.175824511.5017214413.89
164732005.12.08 09:25t/p823650.001.17591.16791.175924511.5017238925.39
164742005.12.08 09:42t/p823050.001.17781.16981.177824511.5017263436.89
164752005.12.08 09:42t/p823150.001.17781.16981.177824511.5017287948.39
164762005.12.08 09:42t/p823250.001.17781.16981.177824511.5017312459.89
164772005.12.08 10:10t/p823350.001.17791.16991.177924511.5017336971.39
164782005.12.08 10:10t/p823450.001.17791.16991.177924511.5017361482.89
164792005.12.08 10:10buy824050.001.17791.17491.1829
164802005.12.08 10:10buy824150.001.17781.17481.1828
164812005.12.08 10:10buy824250.001.17791.17491.1829
164822005.12.08 10:10buy824350.001.17791.17491.1829
164832005.12.08 10:15buy824450.001.17761.17461.1826
164842005.12.08 10:15buy824550.001.17771.17471.1827
164852005.12.08 10:15buy824650.001.17781.17481.1828
164862005.12.08 10:15buy824750.001.17791.17491.1829
164872005.12.08 10:15buy824850.001.17801.17501.1830
164882005.12.08 10:15buy824950.001.17761.17461.1826
164892005.12.08 16:22t/p824050.001.18291.17491.182925000.0017386482.89
164902005.12.08 16:22t/p824150.001.18281.17481.182825000.0017411482.89
164912005.12.08 16:22t/p824250.001.18291.17491.182925000.0017436482.89
164922005.12.08 16:22t/p824350.001.18291.17491.182925000.0017461482.89
164932005.12.08 16:22t/p824450.001.18261.17461.182625000.0017486482.89
164942005.12.08 16:22t/p824550.001.18271.17471.182725000.0017511482.89
164952005.12.08 16:22t/p824650.001.18281.17481.182825000.0017536482.89
164962005.12.08 16:22t/p824750.001.18291.17491.182925000.0017561482.89
164972005.12.08 16:22t/p824850.001.18301.17501.183025000.0017586482.89
164982005.12.08 16:22t/p824950.001.18261.17461.182625000.0017611482.89
164992005.12.08 16:22buy825050.001.18261.17961.1876
165002005.12.08 16:22buy825150.001.18051.17751.1855
165012005.12.08 16:23s/l825050.001.17961.17961.1876-15000.0017596482.89
165022005.12.08 16:23buy825250.001.17981.17681.1848
165032005.12.08 16:23buy825350.001.17991.17691.1849
165042005.12.08 16:24buy825450.001.17991.17691.1849
165052005.12.08 16:24buy825550.001.17991.17691.1849
165062005.12.08 16:25buy825650.001.17971.17671.1847
165072005.12.08 16:25buy825750.001.17981.17681.1848
165082005.12.08 16:25buy825850.001.17971.17671.1847
165092005.12.08 16:25buy825950.001.17981.17681.1848
165102005.12.08 16:25buy826050.001.17991.17691.1849
165112005.12.08 17:23t/p825650.001.18471.17671.184725000.0017621482.89
165122005.12.08 17:23t/p825850.001.18471.17671.184725000.0017646482.89
165132005.12.08 17:24t/p825250.001.18481.17681.184825000.0017671482.89
165142005.12.08 17:24t/p825750.001.18481.17681.184825000.0017696482.89
165152005.12.08 17:24t/p825950.001.18481.17681.184825000.0017721482.89
165162005.12.09 01:32buy826150.001.17981.17681.1848
165172005.12.09 01:33buy826250.001.17961.17661.1846
165182005.12.09 01:33buy826350.001.17961.17661.1846
165192005.12.09 01:33buy826450.001.17931.17631.1843
165202005.12.09 01:34buy826550.001.17931.17631.1843
165212005.12.09 09:52s/l825150.001.17751.17751.1855-16465.5017705017.39
165222005.12.09 09:52buy826650.001.17731.17431.1823
165232005.12.09 09:55s/l825350.001.17691.17691.1849-16465.5017688551.89
165242005.12.09 09:55s/l825450.001.17691.17691.1849-16465.5017672086.39
165252005.12.09 09:55s/l825550.001.17691.17691.1849-16465.5017655620.89
165262005.12.09 09:55s/l826050.001.17691.17691.1849-16465.5017639155.39
165272005.12.09 09:55buy826750.001.17721.17421.1822
165282005.12.09 09:56buy826850.001.17731.17431.1823
165292005.12.09 09:57buy826950.001.17741.17441.1824
165302005.12.09 09:58buy827050.001.17751.17451.1825
165312005.12.09 10:06s/l826150.001.17681.17681.1848-15000.0017624155.39
165322005.12.09 10:06s/l826250.001.17661.17661.1846-15000.0017609155.39
165332005.12.09 10:06s/l826350.001.17661.17661.1846-15000.0017594155.39
165342005.12.09 10:06buy827150.001.17691.17391.1819
165352005.12.09 10:06buy827250.001.17701.17401.1820
165362005.12.09 10:06buy827350.001.17711.17411.1821
165372005.12.09 15:46t/p827150.001.18191.17391.181925000.0017619155.39
165382005.12.09 15:46t/p827250.001.18201.17401.182025000.0017644155.39
165392005.12.09 15:46t/p826650.001.18231.17431.182325000.0017669155.39
165402005.12.09 15:46t/p826750.001.18221.17421.182225000.0017694155.39
165412005.12.09 15:46t/p826850.001.18231.17431.182325000.0017719155.39
165422005.12.09 15:46t/p827350.001.18211.17411.182125000.0017744155.39
165432005.12.09 15:46t/p826950.001.18241.17441.182425000.0017769155.39
165442005.12.09 15:46t/p827050.001.18251.17451.182525000.0017794155.39
165452005.12.12 04:34t/p826450.001.18431.17631.184324511.5017818666.89
165462005.12.12 04:34t/p826550.001.18431.17631.184324511.5017843178.39
165472005.12.12 04:45buy827450.001.18371.18071.1887
165482005.12.12 04:46buy827550.001.18371.18071.1887
165492005.12.12 04:46buy827650.001.18371.18071.1887
165502005.12.12 05:00buy827750.001.18311.18011.1881
165512005.12.12 05:01buy827850.001.18311.18011.1881
165522005.12.12 05:22buy827950.001.18321.18021.1882
165532005.12.12 05:23buy828050.001.18331.18031.1883
165542005.12.12 05:23buy828150.001.18321.18021.1882
165552005.12.12 05:23buy828250.001.18331.18031.1883
165562005.12.12 06:45buy828350.001.18341.18041.1884
165572005.12.12 10:10t/p827450.001.18871.18071.188725000.0017868178.39
165582005.12.12 10:10t/p827550.001.18871.18071.188725000.0017893178.39
165592005.12.12 10:10t/p827650.001.18871.18071.188725000.0017918178.39
165602005.12.12 10:10t/p827750.001.18811.18011.188125000.0017943178.39
165612005.12.12 10:10t/p827850.001.18811.18011.188125000.0017968178.39
165622005.12.12 10:10t/p827950.001.18821.18021.188225000.0017993178.39
165632005.12.12 10:10t/p828050.001.18831.18031.188325000.0018018178.39
165642005.12.12 10:10t/p828150.001.18821.18021.188225000.0018043178.39
165652005.12.12 10:10t/p828250.001.18831.18031.188325000.0018068178.39
165662005.12.12 10:10t/p828350.001.18841.18041.188425000.0018093178.39
165672005.12.12 10:10buy828450.001.18811.18511.1931
165682005.12.12 10:10buy828550.001.18821.18521.1932
165692005.12.12 10:10buy828650.001.18811.18511.1931
165702005.12.12 10:10buy828750.001.18781.18481.1928
165712005.12.12 10:10buy828850.001.18751.18451.1925
165722005.12.12 10:31buy828950.001.18761.18461.1926
165732005.12.12 10:32buy829050.001.18751.18451.1925
165742005.12.12 10:32buy829150.001.18751.18451.1925
165752005.12.12 10:33buy829250.001.18741.18441.1924
165762005.12.12 10:34buy829350.001.18731.18431.1923
165772005.12.12 13:51t/p828750.001.19281.18481.192825000.0018118178.39
165782005.12.12 13:51t/p828850.001.19251.18451.192525000.0018143178.39
165792005.12.12 13:51t/p828950.001.19261.18461.192625000.0018168178.39
165802005.12.12 13:51t/p829050.001.19251.18451.192525000.0018193178.39
165812005.12.12 13:51t/p829150.001.19251.18451.192525000.0018218178.39
165822005.12.12 13:51t/p829250.001.19241.18441.192425000.0018243178.39
165832005.12.12 13:51t/p829350.001.19231.18431.192325000.0018268178.39
165842005.12.12 14:25t/p828450.001.19311.18511.193125000.0018293178.39
165852005.12.12 14:25t/p828550.001.19321.18521.193225000.0018318178.39
165862005.12.12 14:25t/p828650.001.19311.18511.193125000.0018343178.39
165872005.12.12 14:25buy829450.001.19311.19011.1981
165882005.12.12 14:25buy829550.001.19321.19021.1982
165892005.12.12 14:25buy829650.001.19301.19001.1980
165902005.12.12 14:25buy829750.001.19311.19011.1981
165912005.12.12 14:26buy829850.001.19321.19021.1982
165922005.12.12 18:24t/p829450.001.19811.19011.198125000.0018368178.39
165932005.12.12 18:24t/p829550.001.19821.19021.198225000.0018393178.39
165942005.12.12 18:24t/p829650.001.19801.19001.198025000.0018418178.39
165952005.12.12 18:24t/p829750.001.19811.19011.198125000.0018443178.39
165962005.12.12 18:24t/p829850.001.19821.19021.198225000.0018468178.39
165972005.12.12 18:30buy829950.001.19761.19461.2026
165982005.12.12 18:30buy830050.001.19741.19441.2024
165992005.12.12 18:30buy830150.001.19751.19451.2025
166002005.12.12 18:30buy830250.001.19761.19461.2026
166012005.12.12 18:30buy830350.001.19761.19461.2026
166022005.12.12 18:30buy830450.001.19741.19441.2024
166032005.12.12 18:30buy830550.001.19751.19451.2025
166042005.12.12 18:30buy830650.001.19761.19461.2026
166052005.12.12 18:31buy830750.001.19741.19441.2024
166062005.12.12 18:31buy830850.001.19721.19421.2022
166072005.12.12 20:55s/l829950.001.19461.19461.2026-15000.0018453178.39
166082005.12.12 20:55s/l830250.001.19461.19461.2026-15000.0018438178.39
166092005.12.12 20:55s/l830350.001.19461.19461.2026-15000.0018423178.39
166102005.12.12 20:55s/l830650.001.19461.19461.2026-15000.0018408178.39
166112005.12.12 20:55buy830950.001.19491.19191.1999
166122005.12.12 20:57buy831050.001.19491.19191.1999
166132005.12.12 20:57s/l830150.001.19451.19451.2025-15000.0018393178.39
166142005.12.12 20:57s/l830550.001.19451.19451.2025-15000.0018378178.39
166152005.12.12 20:57buy831150.001.19481.19181.1998
166162005.12.12 20:57buy831250.001.19481.19181.1998
166172005.12.12 21:08buy831350.001.19481.19181.1998
166182005.12.12 21:10s/l830050.001.19441.19441.2024-15000.0018363178.39
166192005.12.12 21:10s/l830450.001.19441.19441.2024-15000.0018348178.39
166202005.12.12 21:10s/l830750.001.19441.19441.2024-15000.0018333178.39
166212005.12.12 21:10buy831450.001.19471.19171.1997
166222005.12.12 21:12buy831550.001.19461.19161.1996
166232005.12.12 21:12buy831650.001.19471.19171.1997
166242005.12.13 09:00s/l830850.001.19421.19421.2022-15488.5018317689.89
166252005.12.13 09:00buy831750.001.19401.19101.1990
166262005.12.13 09:00buy831850.001.19401.19101.1990
166272005.12.13 10:09s/l830950.001.19191.19191.1999-15488.5018302201.39
166282005.12.13 10:09s/l831050.001.19191.19191.1999-15488.5018286712.89
166292005.12.13 10:09buy831950.001.19221.18921.1972
166302005.12.13 10:10buy832050.001.19221.18921.1972
166312005.12.13 10:10s/l831150.001.19181.19181.1998-15488.5018271224.39
166322005.12.13 10:10s/l831250.001.19181.19181.1998-15488.5018255735.89
166332005.12.13 10:10s/l831350.001.19181.19181.1998-15488.5018240247.39
166342005.12.13 10:10buy832150.001.19211.18911.1971
166352005.12.13 10:10buy832250.001.19221.18921.1972
166362005.12.13 10:11buy832350.001.19211.18911.1971
166372005.12.13 10:11s/l831450.001.19171.19171.1997-15488.5018224758.89
166382005.12.13 10:11s/l831650.001.19171.19171.1997-15488.5018209270.39
166392005.12.13 10:11buy832450.001.19201.18901.1970
166402005.12.13 10:12buy832550.001.19211.18911.1971
166412005.12.13 10:24s/l831550.001.19161.19161.1996-15488.5018193781.89
166422005.12.13 10:24buy832650.001.19191.18891.1969
166432005.12.13 10:39s/l831750.001.19101.19101.1990-15000.0018178781.89
166442005.12.13 10:39s/l831850.001.19101.19101.1990-15000.0018163781.89
166452005.12.13 10:39buy832750.001.19131.18831.1963
166462005.12.13 10:39buy832850.001.19141.18841.1964
166472005.12.13 20:21t/p831950.001.19721.18921.197225000.0018188781.89
166482005.12.13 20:21t/p832050.001.19721.18921.197225000.0018213781.89
166492005.12.13 20:21t/p832150.001.19711.18911.197125000.0018238781.89
166502005.12.13 20:21t/p832250.001.19721.18921.197225000.0018263781.89
166512005.12.13 20:21t/p832350.001.19711.18911.197125000.0018288781.89
166522005.12.13 20:21t/p832450.001.19701.18901.197025000.0018313781.89
166532005.12.13 20:21t/p832550.001.19711.18911.197125000.0018338781.89
166542005.12.13 20:21t/p832650.001.19691.18891.196925000.0018363781.89
166552005.12.13 20:21t/p832750.001.19631.18831.196325000.0018388781.89
166562005.12.13 20:21t/p832850.001.19641.18841.196425000.0018413781.89
166572005.12.13 20:21buy832950.001.19631.19331.2013
166582005.12.13 20:21buy833050.001.19521.19221.2002
166592005.12.13 20:21buy833150.001.19521.19221.2002
166602005.12.13 20:22buy833250.001.19521.19221.2002
166612005.12.13 20:23buy833350.001.19511.19211.2001
166622005.12.13 20:23buy833450.001.19491.19191.1999
166632005.12.13 20:23buy833550.001.19501.19201.2000
166642005.12.13 20:24buy833650.001.19511.19211.2001
166652005.12.13 20:24buy833750.001.19491.19191.1999
166662005.12.13 20:24buy833850.001.19501.19201.2000
166672005.12.13 21:46s/l832950.001.19331.19331.2013-15000.0018398781.89
166682005.12.13 21:46buy833950.001.19341.19041.1984
166692005.12.14 02:41t/p833950.001.19841.19041.198424511.5018423293.39
166702005.12.14 03:15t/p833450.001.19991.19191.199924511.5018447804.89
166712005.12.14 03:15t/p833750.001.19991.19191.199924511.5018472316.39
166722005.12.14 03:15t/p833550.001.20001.19201.200024511.5018496827.89
166732005.12.14 03:15t/p833850.001.20001.19201.200024511.5018521339.39
166742005.12.14 03:15t/p833350.001.20011.19211.200124511.5018545850.89
166752005.12.14 03:15t/p833650.001.20011.19211.200124511.5018570362.39
166762005.12.14 03:16t/p833050.001.20021.19221.200224511.5018594873.89
166772005.12.14 03:16t/p833150.001.20021.19221.200224511.5018619385.39
166782005.12.14 03:16t/p833250.001.20021.19221.200224511.5018643896.89
166792005.12.14 03:17sell834050.001.20081.20381.1958
166802005.12.14 03:17sell834150.001.20071.20371.1957
166812005.12.14 03:18sell834250.001.20081.20381.1958
166822005.12.14 03:18sell834350.001.20071.20371.1957
166832005.12.14 03:18sell834450.001.20081.20381.1958
166842005.12.14 03:18sell834550.001.20081.20381.1958
166852005.12.14 03:19sell834650.001.20071.20371.1957
166862005.12.14 03:19sell834750.001.20081.20381.1958
166872005.12.14 03:19sell834850.001.20071.20371.1957
166882005.12.14 03:19sell834950.001.20081.20381.1958
166892005.12.14 03:25s/l834150.001.20371.20371.1957-15000.0018628896.89
166902005.12.14 03:25s/l834350.001.20371.20371.1957-15000.0018613896.89
166912005.12.14 03:25s/l834650.001.20371.20371.1957-15000.0018598896.89
166922005.12.14 03:25s/l834850.001.20371.20371.1957-15000.0018583896.89
166932005.12.14 03:25sell835050.001.20341.20641.1984
166942005.12.14 03:25s/l834050.001.20381.20381.1958-15000.0018568896.89
166952005.12.14 03:25s/l834250.001.20381.20381.1958-15000.0018553896.89
166962005.12.14 03:25s/l834450.001.20381.20381.1958-15000.0018538896.89
166972005.12.14 03:25s/l834550.001.20381.20381.1958-15000.0018523896.89
166982005.12.14 03:25s/l834750.001.20381.20381.1958-15000.0018508896.89
166992005.12.14 03:25s/l834950.001.20381.20381.1958-15000.0018493896.89
167002005.12.14 03:25sell835150.001.20351.20651.1985
167012005.12.14 03:25sell835250.001.20341.20641.1984
167022005.12.14 03:25sell835350.001.20351.20651.1985
167032005.12.14 03:26sell835450.001.20341.20641.1984
167042005.12.14 03:26sell835550.001.20351.20651.1985
167052005.12.14 03:26sell835650.001.20361.20661.1986
167062005.12.14 03:26sell835750.001.20371.20671.1987
167072005.12.14 03:27sell835850.001.20361.20661.1986
167082005.12.14 03:27sell835950.001.20371.20671.1987
167092005.12.15 00:45t/p835750.001.19871.20671.198725238.0018519134.89
167102005.12.15 00:45t/p835950.001.19871.20671.198725238.0018544372.89
167112005.12.15 00:50t/p835050.001.19841.20641.198425238.0018569610.89
167122005.12.15 00:50t/p835150.001.19851.20651.198525238.0018594848.89
167132005.12.15 00:50t/p835250.001.19841.20641.198425238.0018620086.89
167142005.12.15 00:50t/p835350.001.19851.20651.198525238.0018645324.89
167152005.12.15 00:50t/p835450.001.19841.20641.198425238.0018670562.89
167162005.12.15 00:50t/p835550.001.19851.20651.198525238.0018695800.89
167172005.12.15 00:50t/p835650.001.19861.20661.198625238.0018721038.89
167182005.12.15 00:50t/p835850.001.19861.20661.198625238.0018746276.89
167192005.12.15 01:00buy836050.001.19851.19551.2035
167202005.12.15 01:00buy836150.001.19801.19501.2030
167212005.12.15 01:00buy836250.001.19801.19501.2030
167222005.12.15 01:00buy836350.001.19751.19451.2025
167232005.12.15 01:00buy836450.001.19751.19451.2025
167242005.12.15 01:03buy836550.001.19751.19451.2025
167252005.12.15 01:03buy836650.001.19751.19451.2025
167262005.12.15 01:04buy836750.001.19741.19441.2024
167272005.12.15 01:04buy836850.001.19751.19451.2025
167282005.12.15 01:04buy836950.001.19741.19441.2024
167292005.12.15 10:32t/p836750.001.20241.19441.202425000.0018771276.89
167302005.12.15 10:32t/p836950.001.20241.19441.202425000.0018796276.89
167312005.12.15 10:32t/p836350.001.20251.19451.202525000.0018821276.89
167322005.12.15 10:32t/p836450.001.20251.19451.202525000.0018846276.89
167332005.12.15 10:32t/p836550.001.20251.19451.202525000.0018871276.89
167342005.12.15 10:32t/p836650.001.20251.19451.202525000.0018896276.89
167352005.12.15 10:32t/p836850.001.20251.19451.202525000.0018921276.89
167362005.12.15 10:36t/p836050.001.20351.19551.203525000.0018946276.89
167372005.12.15 10:36t/p836150.001.20301.19501.203025000.0018971276.89
167382005.12.15 10:36t/p836250.001.20301.19501.203025000.0018996276.89
167392005.12.15 10:36buy837050.001.20301.20001.2080
167402005.12.15 10:36buy837150.001.20311.20011.2081
167412005.12.15 10:37buy837250.001.20301.20001.2080
167422005.12.15 10:37buy837350.001.20311.20011.2081
167432005.12.15 10:40buy837450.001.20321.20021.2082
167442005.12.15 10:40buy837550.001.20331.20031.2083
167452005.12.15 10:40buy837650.001.20341.20041.2084
167462005.12.15 10:40buy837750.001.20331.20031.2083
167472005.12.15 10:41buy837850.001.20321.20021.2082
167482005.12.15 10:41buy837950.001.20331.20031.2083
167492005.12.15 13:26s/l837650.001.20041.20041.2084-15000.0018981276.89
167502005.12.15 13:26buy838050.001.20071.19771.2057
167512005.12.15 13:36s/l837550.001.20031.20031.2083-15000.0018966276.89
167522005.12.15 13:36s/l837750.001.20031.20031.2083-15000.0018951276.89
167532005.12.15 13:36s/l837950.001.20031.20031.2083-15000.0018936276.89
167542005.12.15 13:36buy838150.001.20061.19761.2056
167552005.12.15 13:37buy838250.001.20071.19771.2057
167562005.12.15 13:37buy838350.001.20061.19761.2056
167572005.12.15 13:39s/l837450.001.20021.20021.2082-15000.0018921276.89
167582005.12.15 13:39s/l837850.001.20021.20021.2082-15000.0018906276.89
167592005.12.15 13:39buy838450.001.20051.19751.2055
167602005.12.15 13:41s/l837150.001.20011.20011.2081-15000.0018891276.89
167612005.12.15 13:41s/l837350.001.20011.20011.2081-15000.0018876276.89
167622005.12.15 13:41buy838550.001.20041.19741.2054
167632005.12.15 13:41buy838650.001.20051.19751.2055
167642005.12.15 13:41buy838750.001.20061.19761.2056
167652005.12.15 14:06s/l837050.001.20001.20001.2080-15000.0018861276.89
167662005.12.15 14:06s/l837250.001.20001.20001.2080-15000.0018846276.89
167672005.12.15 14:06buy838850.001.20031.19731.2053
167682005.12.15 14:06buy838950.001.20041.19741.2054
167692005.12.15 15:50s/l838050.001.19771.19771.2057-15000.0018831276.89
167702005.12.15 15:50s/l838150.001.19761.19761.2056-15000.0018816276.89
167712005.12.15 15:50s/l838250.001.19771.19771.2057-15000.0018801276.89
167722005.12.15 15:50s/l838350.001.19761.19761.2056-15000.0018786276.89
167732005.12.15 15:50s/l838750.001.19761.19761.2056-15000.0018771276.89
167742005.12.15 15:50buy839050.001.19791.19491.2029
167752005.12.15 15:50buy839150.001.19801.19501.2030
167762005.12.15 15:50buy839250.001.19811.19511.2031
167772005.12.15 15:50buy839350.001.19791.19491.2029
167782005.12.15 15:50buy839450.001.19801.19501.2030
167792005.12.15 15:52s/l838450.001.19751.19751.2055-15000.0018756276.89
167802005.12.15 15:52s/l838550.001.19741.19741.2054-15000.0018741276.89
167812005.12.15 15:52s/l838650.001.19751.19751.2055-15000.0018726276.89
167822005.12.15 15:52s/l838850.001.19731.19731.2053-15000.0018711276.89
167832005.12.15 15:52s/l838950.001.19741.19741.2054-15000.0018696276.89
167842005.12.15 15:52buy839550.001.19751.19451.2025
167852005.12.15 15:52buy839650.001.19761.19461.2026
167862005.12.15 15:53buy839750.001.19731.19431.2023
167872005.12.15 15:53buy839850.001.19731.19431.2023
167882005.12.15 15:54buy839950.001.19731.19431.2023
167892005.12.15 16:11s/l839250.001.19511.19511.2031-15000.0018681276.89
167902005.12.15 16:11buy840050.001.19541.19241.2004
167912005.12.15 16:17s/l839150.001.19501.19501.2030-15000.0018666276.89
167922005.12.15 16:17s/l839450.001.19501.19501.2030-15000.0018651276.89
167932005.12.15 16:17buy840150.001.19531.19231.2003
167942005.12.15 16:17s/l839050.001.19491.19491.2029-15000.0018636276.89
167952005.12.15 16:17s/l839350.001.19491.19491.2029-15000.0018621276.89
167962005.12.15 16:17buy840250.001.19521.19221.2002
167972005.12.15 16:18buy840350.001.19531.19231.2003
167982005.12.15 16:18buy840450.001.19521.19221.2002
167992005.12.15 16:20s/l839650.001.19461.19461.2026-15000.0018606276.89
168002005.12.15 16:20buy840550.001.19491.19191.1999
168012005.12.15 16:25s/l839550.001.19451.19451.2025-15000.0018591276.89
168022005.12.15 16:25buy840650.001.19471.19171.1997
168032005.12.15 16:26s/l839750.001.19431.19431.2023-15000.0018576276.89
168042005.12.15 16:26s/l839850.001.19431.19431.2023-15000.0018561276.89
168052005.12.15 16:26s/l839950.001.19431.19431.2023-15000.0018546276.89
168062005.12.15 16:26buy840750.001.19421.19121.1992
168072005.12.15 16:26buy840850.001.19381.19081.1988
168082005.12.15 16:26buy840950.001.19381.19081.1988
168092005.12.16 09:02t/p840850.001.19881.19081.198823534.5018569811.39
168102005.12.16 09:02t/p840950.001.19881.19081.198823534.5018593345.89
168112005.12.16 09:03t/p840750.001.19921.19121.199223534.5018616880.39
168122005.12.16 09:03t/p840650.001.19971.19171.199723534.5018640414.89
168132005.12.16 09:17t/p840550.001.19991.19191.199923534.5018663949.39
168142005.12.16 09:27t/p840250.001.20021.19221.200223534.5018687483.89
168152005.12.16 09:27t/p840450.001.20021.19221.200223534.5018711018.39
168162005.12.16 09:27t/p840150.001.20031.19231.200323534.5018734552.89
168172005.12.16 09:27t/p840350.001.20031.19231.200323534.5018758087.39
168182005.12.16 09:56t/p840050.001.20041.19241.200423534.5018781621.89
168192005.12.16 10:00buy841050.001.20021.19721.2052
168202005.12.16 10:00buy841150.001.20031.19731.2053
168212005.12.16 10:00buy841250.001.20041.19741.2054
168222005.12.16 10:00buy841350.001.20051.19751.2055
168232005.12.16 10:00buy841450.001.20021.19721.2052
168242005.12.16 10:00buy841550.001.20031.19731.2053
168252005.12.16 10:00buy841650.001.20041.19741.2054
168262005.12.16 10:00buy841750.001.20051.19751.2055
168272005.12.16 10:01buy841850.001.20021.19721.2052
168282005.12.16 10:02buy841950.001.20031.19731.2053
168292005.12.16 14:04s/l841250.001.19741.19741.2054-15000.0018766621.89
168302005.12.16 14:04s/l841350.001.19751.19751.2055-15000.0018751621.89
168312005.12.16 14:04s/l841650.001.19741.19741.2054-15000.0018736621.89
168322005.12.16 14:04s/l841750.001.19751.19751.2055-15000.0018721621.89
168332005.12.16 14:04buy842050.001.19771.19471.2027
168342005.12.16 14:04buy842150.001.19771.19471.2027
168352005.12.16 14:05buy842250.001.19781.19481.2028
168362005.12.16 14:06buy842350.001.19791.19491.2029
168372005.12.16 14:45s/l841050.001.19721.19721.2052-15000.0018706621.89
168382005.12.16 14:45s/l841150.001.19731.19731.2053-15000.0018691621.89
168392005.12.16 14:45s/l841450.001.19721.19721.2052-15000.0018676621.89
168402005.12.16 14:45s/l841550.001.19731.19731.2053-15000.0018661621.89
168412005.12.16 14:45s/l841850.001.19721.19721.2052-15000.0018646621.89
168422005.12.16 14:45s/l841950.001.19731.19731.2053-15000.0018631621.89
168432005.12.16 14:45buy842450.001.19681.19381.2018
168442005.12.16 14:45buy842550.001.19681.19381.2018
168452005.12.16 14:46buy842650.001.19681.19381.2018
168462005.12.16 14:47buy842750.001.19681.19381.2018
168472005.12.18 00:00t/p842450.001.20181.19381.201825000.0018656621.89
168482005.12.18 00:00t/p842550.001.20181.19381.201825000.0018681621.89
168492005.12.18 00:00t/p842650.001.20181.19381.201825000.0018706621.89
168502005.12.18 00:00t/p842750.001.20181.19381.201825000.0018731621.89
168512005.12.18 23:55t/p842050.001.20271.19471.202725000.0018756621.89
168522005.12.18 23:55t/p842150.001.20271.19471.202725000.0018781621.89
168532005.12.18 23:58t/p842250.001.20281.19481.202825000.0018806621.89
168542005.12.19 00:01t/p842350.001.20291.19491.202924511.5018831133.39
168552005.12.19 01:13sell842850.001.20371.20671.1987
168562005.12.19 13:32t/p842850.001.19871.20671.198725000.0018856133.39
168572005.12.19 13:33sell842950.001.19891.20191.1939
168582005.12.19 13:34sell843050.001.19901.20201.1940
168592005.12.19 13:34sell843150.001.19891.20191.1939
168602005.12.19 13:36sell843250.001.19901.20201.1940
168612005.12.19 13:36sell843350.001.19921.20221.1942
168622005.12.19 13:36sell843450.001.19941.20241.1944
168632005.12.19 13:36sell843550.001.19941.20241.1944
168642005.12.19 13:37sell843650.001.19941.20241.1944
168652005.12.19 13:37sell843750.001.19981.20281.1948
168662005.12.19 13:37sell843850.001.19981.20281.1948
168672005.12.19 18:31s/l842950.001.20191.20191.1939-15000.0018841133.39
168682005.12.19 18:31s/l843150.001.20191.20191.1939-15000.0018826133.39
168692005.12.19 18:31sell843950.001.20161.20461.1966
168702005.12.19 18:32sell844050.001.20151.20451.1965
168712005.12.19 18:41s/l843050.001.20201.20201.1940-15000.0018811133.39
168722005.12.19 18:41s/l843250.001.20201.20201.1940-15000.0018796133.39
168732005.12.19 18:41sell844150.001.20171.20471.1967
168742005.12.19 18:42sell844250.001.20181.20481.1968
168752005.12.20 05:40t/p843950.001.19661.20461.196625238.0018821371.39
168762005.12.20 05:40t/p844050.001.19651.20451.196525238.0018846609.39
168772005.12.20 05:40t/p844150.001.19671.20471.196725238.0018871847.39
168782005.12.20 05:40t/p844250.001.19681.20481.196825238.0018897085.39
168792005.12.20 14:41t/p843750.001.19481.20281.194825238.0018922323.39
168802005.12.20 14:41t/p843850.001.19481.20281.194825238.0018947561.39
168812005.12.20 14:41t/p843450.001.19441.20241.194425238.0018972799.39
168822005.12.20 14:41t/p843550.001.19441.20241.194425238.0018998037.39
168832005.12.20 14:41t/p843650.001.19441.20241.194425238.0019023275.39
168842005.12.20 14:41t/p843350.001.19421.20221.194225238.0019048513.39
168852005.12.20 14:41sell844350.001.19461.19761.1896
168862005.12.20 14:45sell844450.001.19521.19821.1902
168872005.12.20 14:45sell844550.001.19521.19821.1902
168882005.12.20 14:45sell844650.001.19521.19821.1902
168892005.12.20 14:46sell844750.001.19521.19821.1902
168902005.12.20 14:47sell844850.001.19521.19821.1902
168912005.12.20 14:47sell844950.001.19521.19821.1902
168922005.12.20 14:47sell845050.001.19511.19811.1901
168932005.12.20 14:48sell845150.001.19521.19821.1902
168942005.12.20 14:48sell845250.001.19511.19811.1901
168952005.12.20 16:06t/p844450.001.19021.19821.190225000.0019073513.39
168962005.12.20 16:06t/p844550.001.19021.19821.190225000.0019098513.39
168972005.12.20 16:06t/p844650.001.19021.19821.190225000.0019123513.39
168982005.12.20 16:06t/p844750.001.19021.19821.190225000.0019148513.39
168992005.12.20 16:06t/p844850.001.19021.19821.190225000.0019173513.39
169002005.12.20 16:06t/p844950.001.19021.19821.190225000.0019198513.39
169012005.12.20 16:06t/p845150.001.19021.19821.190225000.0019223513.39
169022005.12.20 16:07t/p845050.001.19011.19811.190125000.0019248513.39
169032005.12.20 16:07t/p845250.001.19011.19811.190125000.0019273513.39
169042005.12.20 16:07t/p844350.001.18961.19761.189625000.0019298513.39
169052005.12.20 16:08sell845350.001.18991.19291.1849
169062005.12.20 16:08sell845450.001.18981.19281.1848
169072005.12.20 16:08sell845550.001.18981.19281.1848
169082005.12.20 16:08sell845650.001.18991.19291.1849
169092005.12.20 16:30sell845750.001.19001.19301.1850
169102005.12.20 16:30sell845850.001.18991.19291.1849
169112005.12.20 16:30sell845950.001.19001.19301.1850
169122005.12.20 16:30sell846050.001.19001.19301.1850
169132005.12.20 16:30sell846150.001.18991.19291.1849
169142005.12.20 16:30sell846250.001.19001.19301.1850
169152005.12.20 17:55t/p845350.001.18491.19291.184925000.0019323513.39
169162005.12.20 17:55t/p845450.001.18481.19281.184825000.0019348513.39
169172005.12.20 17:55t/p845550.001.18481.19281.184825000.0019373513.39
169182005.12.20 17:55t/p845650.001.18491.19291.184925000.0019398513.39
169192005.12.20 17:55t/p845750.001.18501.19301.185025000.0019423513.39
169202005.12.20 17:55t/p845850.001.18491.19291.184925000.0019448513.39
169212005.12.20 17:55t/p845950.001.18501.19301.185025000.0019473513.39
169222005.12.20 17:55t/p846050.001.18501.19301.185025000.0019498513.39
169232005.12.20 17:55t/p846150.001.18491.19291.184925000.0019523513.39
169242005.12.20 17:55t/p846250.001.18501.19301.185025000.0019548513.39
169252005.12.20 18:00sell846350.001.18561.18861.1806
169262005.12.20 18:00sell846450.001.18551.18851.1805
169272005.12.20 18:00sell846550.001.18561.18861.1806
169282005.12.20 18:00sell846650.001.18551.18851.1805
169292005.12.20 18:01sell846750.001.18561.18861.1806
169302005.12.20 18:01sell846850.001.18551.18851.1805
169312005.12.20 18:02sell846950.001.18561.18861.1806
169322005.12.20 18:02sell847050.001.18551.18851.1805
169332005.12.20 18:02sell847150.001.18541.18841.1804
169342005.12.20 18:02sell847250.001.18551.18851.1805
169352005.12.21 01:55s/l847150.001.18841.18841.1804-14762.0019533751.39
169362005.12.21 01:55sell847350.001.18811.19111.1831
169372005.12.21 02:09s/l846450.001.18851.18851.1805-14762.0019518989.39
169382005.12.21 02:09s/l846650.001.18851.18851.1805-14762.0019504227.39
169392005.12.21 02:09s/l846850.001.18851.18851.1805-14762.0019489465.39
169402005.12.21 02:09s/l847050.001.18851.18851.1805-14762.0019474703.39
169412005.12.21 02:09s/l847250.001.18851.18851.1805-14762.0019459941.39
169422005.12.21 02:09sell847450.001.18821.19121.1832
169432005.12.21 02:11sell847550.001.18811.19111.1831
169442005.12.21 02:12sell847650.001.18821.19121.1832
169452005.12.21 02:12sell847750.001.18811.19111.1831
169462005.12.21 02:13sell847850.001.18821.19121.1832
169472005.12.21 02:26s/l846350.001.18861.18861.1806-14762.0019445179.39
169482005.12.21 02:26s/l846550.001.18861.18861.1806-14762.0019430417.39
169492005.12.21 02:26s/l846750.001.18861.18861.1806-14762.0019415655.39
169502005.12.21 02:26s/l846950.001.18861.18861.1806-14762.0019400893.39
169512005.12.21 02:26sell847950.001.18831.19131.1833
169522005.12.21 02:27sell848050.001.18841.19141.1834
169532005.12.21 02:28sell848150.001.18831.19131.1833
169542005.12.21 02:29sell848250.001.18821.19121.1832
169552005.12.21 09:23s/l847350.001.19111.19111.1831-15000.0019385893.39
169562005.12.21 09:23s/l847550.001.19111.19111.1831-15000.0019370893.39
169572005.12.21 09:23s/l847750.001.19111.19111.1831-15000.0019355893.39
169582005.12.21 09:23sell848350.001.19081.19381.1858
169592005.12.21 09:24s/l847450.001.19121.19121.1832-15000.0019340893.39
169602005.12.21 09:24s/l847650.001.19121.19121.1832-15000.0019325893.39
169612005.12.21 09:24s/l847850.001.19121.19121.1832-15000.0019310893.39
169622005.12.21 09:24s/l847950.001.19131.19131.1833-15000.0019295893.39
169632005.12.21 09:24s/l848150.001.19131.19131.1833-15000.0019280893.39
169642005.12.21 09:24s/l848250.001.19121.19121.1832-15000.0019265893.39
169652005.12.21 09:24sell848450.001.19101.19401.1860
169662005.12.21 09:24sell848550.001.19101.19401.1860
169672005.12.21 09:25sell848650.001.19101.19401.1860
169682005.12.21 09:25sell848750.001.19091.19391.1859
169692005.12.21 13:22t/p848350.001.18581.19381.185825000.0019290893.39
169702005.12.21 13:22t/p848450.001.18601.19401.186025000.0019315893.39
169712005.12.21 13:22t/p848550.001.18601.19401.186025000.0019340893.39
169722005.12.21 13:22t/p848650.001.18601.19401.186025000.0019365893.39
169732005.12.21 13:22t/p848750.001.18591.19391.185925000.0019390893.39
169742005.12.21 15:32t/p848050.001.18341.19141.183425000.0019415893.39
169752005.12.21 15:32buy848850.001.18291.17991.1879
169762005.12.21 15:33buy848950.001.18291.17991.1879
169772005.12.21 15:33buy849050.001.18291.17991.1879
169782005.12.21 15:33buy849150.001.18291.17991.1879
169792005.12.21 15:34buy849250.001.18291.17991.1879
169802005.12.21 15:40buy849350.001.18261.17961.1876
169812005.12.21 15:40buy849450.001.18211.17911.1871
169822005.12.21 15:40buy849550.001.18211.17911.1871
169832005.12.21 15:41buy849650.001.18211.17911.1871
169842005.12.21 15:41buy849750.001.18201.17901.1870
169852005.12.22 15:41t/p849450.001.18711.17911.187124511.5019440404.89
169862005.12.22 15:41t/p849550.001.18711.17911.187124511.5019464916.39
169872005.12.22 15:41t/p849650.001.18711.17911.187124511.5019489427.89
169882005.12.22 15:41t/p849750.001.18701.17901.187024511.5019513939.39
169892005.12.22 16:11t/p849350.001.18761.17961.187624511.5019538450.89
169902005.12.22 16:11t/p848850.001.18791.17991.187924511.5019562962.39
169912005.12.22 16:11t/p848950.001.18791.17991.187924511.5019587473.89
169922005.12.22 16:11t/p849050.001.18791.17991.187924511.5019611985.39
169932005.12.22 16:11t/p849150.001.18791.17991.187924511.5019636496.89
169942005.12.22 16:11t/p849250.001.18791.17991.187924511.5019661008.39
169952005.12.22 16:22sell849850.001.18841.19141.1834
169962005.12.22 16:23sell849950.001.18851.19151.1835
169972005.12.22 16:23sell850050.001.18851.19151.1835
169982005.12.22 16:24sell850150.001.18861.19161.1836
169992005.12.22 16:24sell850250.001.18861.19161.1836
170002005.12.22 16:25sell850350.001.18911.19211.1841
170012005.12.22 16:25sell850450.001.18941.19241.1844
170022005.12.22 16:27sell850550.001.18941.19241.1844
170032005.12.22 16:27sell850650.001.18931.19231.1843
170042005.12.22 16:27sell850750.001.18941.19241.1844
170052005.12.23 13:11t/p850350.001.18411.19211.184125714.0019686722.39
170062005.12.23 13:11t/p850450.001.18441.19241.184425714.0019712436.39
170072005.12.23 13:11t/p850550.001.18441.19241.184425714.0019738150.39
170082005.12.23 13:11t/p850650.001.18431.19231.184325714.0019763864.39
170092005.12.23 13:11t/p850750.001.18441.19241.184425714.0019789578.39
170102005.12.23 15:02t/p850150.001.18361.19161.183625714.0019815292.39
170112005.12.23 15:02t/p850250.001.18361.19161.183625714.0019841006.39
170122005.12.23 15:05t/p849950.001.18351.19151.183525714.0019866720.39
170132005.12.23 15:05t/p850050.001.18351.19151.183525714.0019892434.39
170142005.12.23 15:06t/p849850.001.18341.19141.183425714.0019918148.39
170152005.12.23 15:12sell850850.001.18381.18681.1788
170162005.12.23 15:12sell850950.001.18471.18771.1797
170172005.12.23 15:14sell851050.001.18471.18771.1797
170182005.12.23 15:15sell851150.001.18501.18801.1800
170192005.12.23 15:15sell851250.001.18491.18791.1799
170202005.12.23 15:15sell851350.001.18481.18781.1798
170212005.12.23 15:15sell851450.001.18471.18771.1797
170222005.12.23 15:15sell851550.001.18481.18781.1798
170232005.12.23 15:15sell851650.001.18491.18791.1799
170242005.12.23 15:15sell851750.001.18501.18801.1800
170252005.12.23 16:17s/l850850.001.18681.18681.1788-15000.0019903148.39
170262005.12.23 16:17sell851850.001.18681.18981.1818
170272005.12.23 16:31s/l850950.001.18771.18771.1797-15000.0019888148.39
170282005.12.23 16:31s/l851050.001.18771.18771.1797-15000.0019873148.39
170292005.12.23 16:31s/l851350.001.18781.18781.1798-15000.0019858148.39
170302005.12.23 16:31s/l851450.001.18771.18771.1797-15000.0019843148.39
170312005.12.23 16:31s/l851550.001.18781.18781.1798-15000.0019828148.39
170322005.12.23 16:31sell851950.001.18751.19051.1825
170332005.12.23 16:31s/l851150.001.18801.18801.1800-15000.0019813148.39
170342005.12.23 16:31s/l851250.001.18791.18791.1799-15000.0019798148.39
170352005.12.23 16:31s/l851650.001.18791.18791.1799-15000.0019783148.39
170362005.12.23 16:31s/l851750.001.18801.18801.1800-15000.0019768148.39
170372005.12.23 16:31sell852050.001.18771.19071.1827
170382005.12.23 16:31sell852150.001.18801.19101.1830
170392005.12.23 16:32sell852250.001.18801.19101.1830
170402005.12.23 16:33sell852350.001.18801.19101.1830
170412005.12.27 22:48t/p852150.001.18301.19101.183025476.0019793624.39
170422005.12.27 22:48t/p852250.001.18301.19101.183025476.0019819100.39
170432005.12.27 22:48t/p852350.001.18301.19101.183025476.0019844576.39
170442005.12.28 08:00sell852450.001.18801.19101.1830
170452005.12.28 08:00sell852550.001.18801.19101.1830
170462005.12.28 08:00sell852650.001.18801.19101.1830
170472005.12.28 08:01sell852750.001.18801.19101.1830
170482005.12.28 08:01sell852850.001.18791.19091.1829
170492005.12.28 08:01sell852950.001.18801.19101.1830
170502005.12.28 08:02sell853050.001.18791.19091.1829
170512005.12.28 08:10s/l851850.001.18981.18981.1818-14286.0019830290.39
170522005.12.28 08:10sell853150.001.18951.19251.1845
170532005.12.28 08:11s/l851950.001.19051.19051.1825-14286.0019816004.39
170542005.12.28 08:11s/l852050.001.19071.19071.1827-14286.0019801718.39
170552005.12.28 08:11s/l852450.001.19101.19101.1830-15000.0019786718.39
170562005.12.28 08:11s/l852550.001.19101.19101.1830-15000.0019771718.39
170572005.12.28 08:11s/l852650.001.19101.19101.1830-15000.0019756718.39
170582005.12.28 08:11s/l852750.001.19101.19101.1830-15000.0019741718.39
170592005.12.28 08:11s/l852850.001.19091.19091.1829-15000.0019726718.39
170602005.12.28 08:11s/l852950.001.19101.19101.1830-15000.0019711718.39
170612005.12.28 08:11s/l853050.001.19091.19091.1829-15000.0019696718.39
170622005.12.28 08:11sell853250.001.19091.19391.1859
170632005.12.28 08:11sell853350.001.19151.19451.1865
170642005.12.28 08:12sell853450.001.19151.19451.1865
170652005.12.28 08:13sell853550.001.19151.19451.1865
170662005.12.28 08:24sell853650.001.19141.19441.1864
170672005.12.28 08:24sell853750.001.19141.19441.1864
170682005.12.28 08:25sell853850.001.19201.19501.1870
170692005.12.28 08:25sell853950.001.19201.19501.1870
170702005.12.28 08:26sell854050.001.19201.19501.1870
170712005.12.28 08:26s/l853150.001.19251.19251.1845-15000.0019681718.39
170722005.12.28 08:26sell854150.001.19221.19521.1872
170732005.12.28 17:53t/p853850.001.18701.19501.187025000.0019706718.39
170742005.12.28 17:53t/p853950.001.18701.19501.187025000.0019731718.39
170752005.12.28 17:53t/p854050.001.18701.19501.187025000.0019756718.39
170762005.12.28 17:53t/p854150.001.18721.19521.187225000.0019781718.39
170772005.12.28 18:03t/p853350.001.18651.19451.186525000.0019806718.39
170782005.12.28 18:03t/p853450.001.18651.19451.186525000.0019831718.39
170792005.12.28 18:03t/p853550.001.18651.19451.186525000.0019856718.39
170802005.12.28 18:03t/p853650.001.18641.19441.186425000.0019881718.39
170812005.12.28 18:03t/p853750.001.18641.19441.186425000.0019906718.39
170822005.12.28 18:03t/p853250.001.18591.19391.185925000.0019931718.39
170832005.12.28 18:03sell854250.001.18631.18931.1813
170842005.12.28 18:04sell854350.001.18671.18971.1817
170852005.12.28 18:04sell854450.001.18751.19051.1825
170862005.12.28 18:04sell854550.001.18751.19051.1825
170872005.12.28 18:05sell854650.001.18741.19041.1824
170882005.12.28 18:05sell854750.001.18741.19041.1824
170892005.12.28 18:06sell854850.001.18741.19041.1824
170902005.12.28 18:06sell854950.001.18741.19041.1824
170912005.12.28 18:06sell855050.001.18741.19041.1824
170922005.12.28 18:07sell855150.001.18741.19041.1824
170932005.12.28 20:02t/p854450.001.18251.19051.182525000.0019956718.39
170942005.12.28 20:02t/p854550.001.18251.19051.182525000.0019981718.39
170952005.12.28 20:03t/p854650.001.18241.19041.182425000.0020006718.39
170962005.12.28 20:03t/p854750.001.18241.19041.182425000.0020031718.39
170972005.12.28 20:03t/p854850.001.18241.19041.182425000.0020056718.39
170982005.12.28 20:03t/p854950.001.18241.19041.182425000.0020081718.39
170992005.12.28 20:03t/p855050.001.18241.19041.182425000.0020106718.39
171002005.12.28 20:03t/p855150.001.18241.19041.182425000.0020131718.39
171012005.12.28 20:05t/p854350.001.18171.18971.181725000.0020156718.39
171022005.12.29 08:27sell855250.001.18771.19071.1827
171032005.12.29 08:27sell855350.001.18811.19111.1831
171042005.12.29 08:27sell855450.001.18811.19111.1831
171052005.12.29 08:28sell855550.001.18811.19111.1831
171062005.12.29 13:25t/p855350.001.18311.19111.183125000.0020181718.39
171072005.12.29 13:25t/p855450.001.18311.19111.183125000.0020206718.39
171082005.12.29 13:25t/p855550.001.18311.19111.183125000.0020231718.39
171092005.12.29 13:26t/p855250.001.18271.19071.182725000.0020256718.39
171102005.12.30 05:23sell855650.001.18811.19111.1831
171112005.12.30 05:24sell855750.001.18821.19121.1832
171122005.12.30 05:24sell855850.001.18811.19111.1831
171132005.12.30 05:24sell855950.001.18821.19121.1832
171142005.12.30 05:24sell856050.001.18821.19121.1832
171152005.12.30 05:25sell856150.001.18811.19111.1831
171162005.12.30 05:26sell856250.001.18801.19101.1830
171172005.12.30 05:27sell856350.001.18811.19111.1831
171182005.12.30 05:27sell856450.001.18801.19101.1830
171192005.12.30 10:25t/p855750.001.18321.19121.183225000.0020281718.39
171202005.12.30 10:25t/p855950.001.18321.19121.183225000.0020306718.39
171212005.12.30 10:25t/p856050.001.18321.19121.183225000.0020331718.39
171222005.12.30 10:41t/p855650.001.18311.19111.183125000.0020356718.39
171232005.12.30 10:41t/p855850.001.18311.19111.183125000.0020381718.39
171242005.12.30 10:41t/p856150.001.18311.19111.183125000.0020406718.39
171252005.12.30 10:41t/p856350.001.18311.19111.183125000.0020431718.39
171262005.12.30 10:41t/p856250.001.18301.19101.183025000.0020456718.39
171272005.12.30 10:41t/p856450.001.18301.19101.183025000.0020481718.39
171282005.12.30 13:41t/p854250.001.18131.18931.181325952.0020507670.39
171292005.12.30 13:41buy856550.001.17921.17621.1842
171302005.12.30 13:42buy856650.001.17921.17621.1842
171312005.12.30 13:42buy856750.001.17921.17621.1842
171322005.12.30 13:43buy856850.001.17921.17621.1842
171332005.12.30 14:38buy856950.001.17871.17571.1837
171342005.12.30 14:39buy857050.001.17871.17571.1837
171352005.12.30 14:39buy857150.001.17871.17571.1837
171362005.12.30 14:40buy857250.001.17871.17571.1837
171372005.12.30 14:41buy857350.001.17871.17571.1837
171382005.12.30 14:42buy857450.001.17871.17571.1837
171392005.12.30 17:35t/p856950.001.18371.17571.183725000.0020532670.39
171402005.12.30 17:35t/p857050.001.18371.17571.183725000.0020557670.39
171412005.12.30 17:35t/p857150.001.18371.17571.183725000.0020582670.39
171422005.12.30 17:35t/p857250.001.18371.17571.183725000.0020607670.39
171432005.12.30 17:35t/p857350.001.18371.17571.183725000.0020632670.39
171442005.12.30 17:35t/p857450.001.18371.17571.183725000.0020657670.39
171452005.12.30 17:41t/p856550.001.18421.17621.184225000.0020682670.39
171462005.12.30 17:41t/p856650.001.18421.17621.184225000.0020707670.39
171472005.12.30 17:41t/p856750.001.18421.17621.184225000.0020732670.39
171482005.12.30 17:41t/p856850.001.18421.17621.184225000.0020757670.39
171492005.12.30 17:41buy857550.001.18391.18091.1889
171502005.12.30 17:41buy857650.001.18371.18071.1887
171512005.12.30 17:42buy857750.001.18371.18071.1887
171522005.12.30 17:46buy857850.001.18381.18081.1888
171532005.12.30 17:46buy857950.001.18371.18071.1887
171542005.12.30 17:46buy858050.001.18381.18081.1888
171552005.12.30 17:47buy858150.001.18371.18071.1887
171562005.12.30 17:47buy858250.001.18381.18081.1888
171572005.12.30 17:47buy858350.001.18371.18071.1887
171582005.12.30 17:47buy858450.001.18381.18081.1888
171592006.01.02 18:20s/l857550.001.18091.18091.1889-15488.5020742181.89
171602006.01.02 18:20s/l857650.001.18071.18071.1887-15488.5020726693.39
171612006.01.02 18:20s/l857750.001.18071.18071.1887-15488.5020711204.89
171622006.01.02 18:20s/l857850.001.18081.18081.1888-15488.5020695716.39
171632006.01.02 18:20s/l857950.001.18071.18071.1887-15488.5020680227.89
171642006.01.02 18:20s/l858050.001.18081.18081.1888-15488.5020664739.39
171652006.01.02 18:20s/l858150.001.18071.18071.1887-15488.5020649250.89
171662006.01.02 18:20s/l858250.001.18081.18081.1888-15488.5020633762.39
171672006.01.02 18:20s/l858350.001.18071.18071.1887-15488.5020618273.89
171682006.01.02 18:20s/l858450.001.18081.18081.1888-15488.5020602785.39
171692006.01.02 18:20sell858550.001.18081.18381.1758
171702006.01.02 18:20sell858650.001.18111.18411.1761
171712006.01.02 18:21sell858750.001.18131.18431.1763
171722006.01.02 18:22sell858850.001.18131.18431.1763
171732006.01.02 18:23sell858950.001.18131.18431.1763
171742006.01.02 18:24sell859050.001.18191.18491.1769
171752006.01.02 18:25sell859150.001.18191.18491.1769
171762006.01.02 18:29sell859250.001.18181.18481.1768
171772006.01.02 18:30sell859350.001.18201.18501.1770
171782006.01.02 18:30sell859450.001.18191.18491.1769
171792006.01.03 02:00s/l858550.001.18381.18381.1758-14762.0020588023.39
171802006.01.03 02:00sell859550.001.18371.18671.1787
171812006.01.03 02:15s/l858650.001.18411.18411.1761-14762.0020573261.39
171822006.01.03 02:15s/l858750.001.18431.18431.1763-14762.0020558499.39
171832006.01.03 02:15s/l858850.001.18431.18431.1763-14762.0020543737.39
171842006.01.03 02:15s/l858950.001.18431.18431.1763-14762.0020528975.39
171852006.01.03 02:15sell859650.001.18431.18731.1793
171862006.01.03 02:15sell859750.001.18421.18721.1792
171872006.01.03 02:15sell859850.001.18421.18721.1792
171882006.01.03 02:15sell859950.001.18411.18711.1791
171892006.01.03 03:50s/l859050.001.18491.18491.1769-14762.0020514213.39
171902006.01.03 03:50s/l859150.001.18491.18491.1769-14762.0020499451.39
171912006.01.03 03:50s/l859250.001.18481.18481.1768-14762.0020484689.39
171922006.01.03 03:50s/l859350.001.18501.18501.1770-14762.0020469927.39
171932006.01.03 03:50s/l859450.001.18491.18491.1769-14762.0020455165.39
171942006.01.03 03:50sell860050.001.18541.18841.1804
171952006.01.03 03:50sell860150.001.18531.18831.1803
171962006.01.03 03:50sell860250.001.18521.18821.1802
171972006.01.03 03:50sell860350.001.18541.18841.1804
171982006.01.03 03:51sell860450.001.18541.18841.1804
171992006.01.03 03:56s/l859550.001.18671.18671.1787-15000.0020440165.39
172002006.01.03 03:56sell860550.001.18641.18941.1814
172012006.01.03 04:03s/l859750.001.18721.18721.1792-15000.0020425165.39
172022006.01.03 04:03s/l859850.001.18721.18721.1792-15000.0020410165.39
172032006.01.03 04:03s/l859950.001.18711.18711.1791-15000.0020395165.39
172042006.01.03 04:03sell860650.001.18691.18991.1819
172052006.01.03 04:03sell860750.001.18681.18981.1818
172062006.01.03 04:04sell860850.001.18691.18991.1819
172072006.01.03 04:05s/l859650.001.18731.18731.1793-15000.0020380165.39
172082006.01.03 04:05sell860950.001.18721.19021.1822
172092006.01.03 07:00s/l860250.001.18821.18821.1802-15000.0020365165.39
172102006.01.03 07:00sell861050.001.18791.19091.1829
172112006.01.03 07:00s/l860150.001.18831.18831.1803-15000.0020350165.39
172122006.01.03 07:00sell861150.001.18801.19101.1830
172132006.01.03 07:00s/l860050.001.18841.18841.1804-15000.0020335165.39
172142006.01.03 07:00s/l860350.001.18841.18841.1804-15000.0020320165.39
172152006.01.03 07:00s/l860450.001.18841.18841.1804-15000.0020305165.39
172162006.01.03 07:00sell861250.001.18811.19111.1831
172172006.01.03 07:00sell861350.001.18801.19101.1830
172182006.01.03 07:00sell861450.001.18811.19111.1831
172192006.01.03 07:09s/l860550.001.18941.18941.1814-15000.0020290165.39
172202006.01.03 07:09sell861550.001.18921.19221.1842
172212006.01.03 07:10s/l860750.001.18981.18981.1818-15000.0020275165.39
172222006.01.03 07:10sell861650.001.18951.19251.1845
172232006.01.03 07:10s/l860650.001.18991.18991.1819-15000.0020260165.39
172242006.01.03 07:10s/l860850.001.18991.18991.1819-15000.0020245165.39
172252006.01.03 07:10sell861750.001.18971.19271.1847
172262006.01.03 07:10sell861850.001.18981.19281.1848
172272006.01.03 07:23s/l860950.001.19021.19021.1822-15000.0020230165.39
172282006.01.03 07:23sell861950.001.19001.19301.1850
172292006.01.03 07:26s/l861050.001.19091.19091.1829-15000.0020215165.39
172302006.01.03 07:26s/l861150.001.19101.19101.1830-15000.0020200165.39
172312006.01.03 07:26s/l861350.001.19101.19101.1830-15000.0020185165.39
172322006.01.03 07:26sell862050.001.19071.19371.1857
172332006.01.03 07:26sell862150.001.19061.19361.1856
172342006.01.03 07:26sell862250.001.19061.19361.1856
172352006.01.03 15:30s/l861250.001.19111.19111.1831-15000.0020170165.39
172362006.01.03 15:30s/l861450.001.19111.19111.1831-15000.0020155165.39
172372006.01.03 15:30s/l861550.001.19221.19221.1842-15000.0020140165.39
172382006.01.03 15:30s/l861650.001.19251.19251.1845-15000.0020125165.39
172392006.01.03 15:30s/l861750.001.19271.19271.1847-15000.0020110165.39
172402006.01.03 15:30s/l861850.001.19281.19281.1848-15000.0020095165.39
172412006.01.03 15:30sell862350.001.19261.19561.1876
172422006.01.03 15:30sell862450.001.19261.19561.1876
172432006.01.03 15:30sell862550.001.19261.19561.1876
172442006.01.03 15:30sell862650.001.19261.19561.1876
172452006.01.03 15:30sell862750.001.19261.19561.1876
172462006.01.03 15:30sell862850.001.19261.19561.1876
172472006.01.03 15:56s/l861950.001.19301.19301.1850-15000.0020080165.39
172482006.01.03 15:56sell862950.001.19271.19571.1877
172492006.01.03 15:56s/l862150.001.19361.19361.1856-15000.0020065165.39
172502006.01.03 15:56s/l862250.001.19361.19361.1856-15000.0020050165.39
172512006.01.03 15:56sell863050.001.19331.19631.1883
172522006.01.03 16:00sell863150.001.19331.19631.1883
172532006.01.03 16:00s/l862050.001.19371.19371.1857-15000.0020035165.39
172542006.01.03 16:00sell863250.001.19341.19641.1884
172552006.01.03 16:25s/l862350.001.19561.19561.1876-15000.0020020165.39
172562006.01.03 16:25s/l862450.001.19561.19561.1876-15000.0020005165.39
172572006.01.03 16:25s/l862550.001.19561.19561.1876-15000.0019990165.39
172582006.01.03 16:25s/l862650.001.19561.19561.1876-15000.0019975165.39
172592006.01.03 16:25s/l862750.001.19561.19561.1876-15000.0019960165.39
172602006.01.03 16:25s/l862850.001.19561.19561.1876-15000.0019945165.39
172612006.01.03 16:25s/l862950.001.19571.19571.1877-15000.0019930165.39
172622006.01.03 16:25sell863350.001.19541.19841.1904
172632006.01.03 16:25sell863450.001.19571.19871.1907
172642006.01.03 16:25sell863550.001.19591.19891.1909
172652006.01.03 16:26sell863650.001.19591.19891.1909
172662006.01.03 16:26s/l863050.001.19631.19631.1883-15000.0019915165.39
172672006.01.03 16:26s/l863150.001.19631.19631.1883-15000.0019900165.39
172682006.01.03 16:26sell863750.001.19601.19901.1910
172692006.01.03 16:26sell863850.001.19591.19891.1909
172702006.01.03 16:26sell863950.001.19601.19901.1910
172712006.01.03 16:26s/l863250.001.19641.19641.1884-15000.0019885165.39
172722006.01.03 16:26sell864050.001.19611.19911.1911
172732006.01.03 16:26sell864150.001.19631.19931.1913
172742006.01.03 16:26sell864250.001.19641.19941.1914
172752006.01.03 16:56s/l863350.001.19841.19841.1904-15000.0019870165.39
172762006.01.03 16:56sell864350.001.19811.20111.1931
172772006.01.03 19:30s/l863450.001.19871.19871.1907-15000.0019855165.39
172782006.01.03 19:30sell864450.001.19841.20141.1934
172792006.01.03 19:32s/l863550.001.19891.19891.1909-15000.0019840165.39
172802006.01.03 19:32s/l863650.001.19891.19891.1909-15000.0019825165.39
172812006.01.03 19:32s/l863750.001.19901.19901.1910-15000.0019810165.39
172822006.01.03 19:32s/l863850.001.19891.19891.1909-15000.0019795165.39
172832006.01.03 19:32s/l863950.001.19901.19901.1910-15000.0019780165.39
172842006.01.03 19:32sell864550.001.19871.20171.1937
172852006.01.03 19:33sell864650.001.19861.20161.1936
172862006.01.03 19:33sell864750.001.19871.20171.1937
172872006.01.03 19:34s/l864050.001.19911.19911.1911-15000.0019765165.39
172882006.01.03 19:34sell864850.001.19881.20181.1938
172892006.01.03 19:34sell864950.001.19871.20171.1937
172902006.01.03 19:37sell865050.001.19881.20181.1938
172912006.01.03 20:00s/l864150.001.19931.19931.1913-15000.0019750165.39
172922006.01.03 20:00s/l864250.001.19941.19941.1914-15000.0019735165.39
172932006.01.03 20:00sell865150.001.19951.20251.1945
172942006.01.03 20:00sell865250.001.19961.20261.1946
172952006.01.03 20:10s/l864350.001.20111.20111.1931-15000.0019720165.39
172962006.01.03 20:10sell865350.001.20091.20391.1959
172972006.01.03 20:41s/l864450.001.20141.20141.1934-15000.0019705165.39
172982006.01.03 20:41s/l864550.001.20171.20171.1937-15000.0019690165.39
172992006.01.03 20:41s/l864650.001.20161.20161.1936-15000.0019675165.39
173002006.01.03 20:41s/l864750.001.20171.20171.1937-15000.0019660165.39
173012006.01.03 20:41s/l864950.001.20171.20171.1937-15000.0019645165.39
173022006.01.03 20:41sell865450.001.20141.20441.1964
173032006.01.03 20:41sell865550.001.20131.20431.1963
173042006.01.03 20:41s/l864850.001.20181.20181.1938-15000.0019630165.39
173052006.01.03 20:41s/l865050.001.20181.20181.1938-15000.0019615165.39
173062006.01.03 20:41sell865650.001.20151.20451.1965
173072006.01.03 20:42sell865750.001.20141.20441.1964
173082006.01.03 20:42sell865850.001.20161.20461.1966
173092006.01.03 20:42s/l865150.001.20251.20251.1945-15000.0019600165.39
173102006.01.03 20:42s/l865250.001.20261.20261.1946-15000.0019585165.39
173112006.01.03 20:42sell865950.001.20231.20531.1973
173122006.01.03 20:56sell866050.001.20221.20521.1972
173132006.01.03 20:56sell866150.001.20231.20531.1973
173142006.01.03 20:56sell866250.001.20241.20541.1974
173152006.01.04 01:25s/l865350.001.20391.20391.1959-14762.0019570403.39
173162006.01.04 01:25sell866350.001.20361.20661.1986
173172006.01.04 01:39s/l865450.001.20441.20441.1964-14762.0019555641.39
173182006.01.04 01:39s/l865550.001.20431.20431.1963-14762.0019540879.39
173192006.01.04 01:39s/l865650.001.20451.20451.1965-14762.0019526117.39
173202006.01.04 01:39s/l865750.001.20441.20441.1964-14762.0019511355.39
173212006.01.04 01:39s/l865850.001.20461.20461.1966-14762.0019496593.39
173222006.01.04 01:39sell866450.001.20451.20751.1995
173232006.01.04 01:41sell866550.001.20451.20751.1995
173242006.01.04 01:42sell866650.001.20461.20761.1996
173252006.01.04 01:52sell866750.001.20461.20761.1996
173262006.01.04 01:52sell866850.001.20471.20771.1997
173272006.01.04 01:53s/l865950.001.20531.20531.1973-14762.0019481831.39
173282006.01.04 01:53s/l866050.001.20521.20521.1972-14762.0019467069.39
173292006.01.04 01:53s/l866150.001.20531.20531.1973-14762.0019452307.39
173302006.01.04 01:53sell866950.001.20501.20801.2000
173312006.01.04 01:55sell867050.001.20501.20801.2000
173322006.01.04 01:55s/l866250.001.20541.20541.1974-14762.0019437545.39
173332006.01.04 01:55sell867150.001.20511.20811.2001
173342006.01.04 01:55sell867250.001.20501.20801.2000
173352006.01.04 03:06s/l866350.001.20661.20661.1986-15000.0019422545.39
173362006.01.04 03:06sell867350.001.20661.20961.2016
173372006.01.04 03:06s/l866450.001.20751.20751.1995-15000.0019407545.39
173382006.01.04 03:06s/l866550.001.20751.20751.1995-15000.0019392545.39
173392006.01.04 03:06s/l866650.001.20761.20761.1996-15000.0019377545.39
173402006.01.04 03:06s/l866750.001.20761.20761.1996-15000.0019362545.39
173412006.01.04 03:06sell867450.001.20731.21031.2023
173422006.01.04 03:07sell867550.001.20731.21031.2023
173432006.01.04 03:07sell867650.001.20731.21031.2023
173442006.01.04 03:08sell867750.001.20731.21031.2023
173452006.01.04 03:20s/l866850.001.20771.20771.1997-15000.0019347545.39
173462006.01.04 03:20sell867850.001.20741.21041.2024
173472006.01.04 04:09s/l866950.001.20801.20801.2000-15000.0019332545.39
173482006.01.04 04:09s/l867050.001.20801.20801.2000-15000.0019317545.39
173492006.01.04 04:09s/l867150.001.20811.20811.2001-15000.0019302545.39
173502006.01.04 04:09s/l867250.001.20801.20801.2000-15000.0019287545.39
173512006.01.04 04:09sell867950.001.20781.21081.2028
173522006.01.04 04:10sell868050.001.20801.21101.2030
173532006.01.04 04:10sell868150.001.20811.21111.2031
173542006.01.04 04:11sell868250.001.20811.21111.2031
173552006.01.04 10:34s/l867350.001.20961.20961.2016-15000.0019272545.39
173562006.01.04 10:34sell868350.001.20941.21241.2044
173572006.01.04 13:41s/l867450.001.21031.21031.2023-15000.0019257545.39
173582006.01.04 13:41s/l867550.001.21031.21031.2023-15000.0019242545.39
173592006.01.04 13:41s/l867650.001.21031.21031.2023-15000.0019227545.39
173602006.01.04 13:41s/l867750.001.21031.21031.2023-15000.0019212545.39
173612006.01.04 13:41s/l867850.001.21041.21041.2024-15000.0019197545.39
173622006.01.04 13:41s/l867950.001.21081.21081.2028-15000.0019182545.39
173632006.01.04 13:41s/l868050.001.21101.21101.2030-15000.0019167545.39
173642006.01.04 13:41s/l868150.001.21111.21111.2031-15000.0019152545.39
173652006.01.04 13:41s/l868250.001.21111.21111.2031-15000.0019137545.39
173662006.01.04 13:41sell868450.001.21101.21401.2060
173672006.01.04 13:42sell868550.001.21101.21401.2060
173682006.01.04 13:42sell868650.001.21101.21401.2060
173692006.01.04 13:42sell868750.001.21101.21401.2060
173702006.01.04 13:43sell868850.001.21101.21401.2060
173712006.01.04 18:22sell868950.001.21161.21461.2066
173722006.01.04 18:23s/l868350.001.21241.21241.2044-15000.0019122545.39
173732006.01.04 18:23sell869050.001.21261.21561.2076
173742006.01.04 18:23sell869150.001.21261.21561.2076
173752006.01.04 18:24sell869250.001.21261.21561.2076
173762006.01.04 18:28sell869350.001.21261.21561.2076
173772006.01.04 19:10s/l868450.001.21401.21401.2060-15000.0019107545.39
173782006.01.04 19:10s/l868550.001.21401.21401.2060-15000.0019092545.39
173792006.01.04 19:10s/l868650.001.21401.21401.2060-15000.0019077545.39
173802006.01.04 19:10s/l868750.001.21401.21401.2060-15000.0019062545.39
173812006.01.04 19:10s/l868850.001.21401.21401.2060-15000.0019047545.39
173822006.01.04 19:10s/l868950.001.21461.21461.2066-15000.0019032545.39
173832006.01.04 19:10sell869450.001.21431.21731.2093
173842006.01.04 19:10sell869550.001.21421.21721.2092
173852006.01.04 19:11sell869650.001.21431.21731.2093
173862006.01.04 19:11sell869750.001.21421.21721.2092
173872006.01.04 19:11sell869850.001.21431.21731.2093
173882006.01.04 19:12sell869950.001.21421.21721.2092
173892006.01.05 08:53t/p869450.001.20931.21731.209325238.0019057783.39
173902006.01.05 08:53t/p869550.001.20921.21721.209225238.0019083021.39
173912006.01.05 08:53t/p869650.001.20931.21731.209325238.0019108259.39
173922006.01.05 08:53t/p869750.001.20921.21721.209225238.0019133497.39
173932006.01.05 08:53t/p869850.001.20931.21731.209325238.0019158735.39
173942006.01.05 08:53t/p869950.001.20921.21721.209225238.0019183973.39
173952006.01.05 12:00t/p869050.001.20761.21561.207625238.0019209211.39
173962006.01.05 12:00t/p869150.001.20761.21561.207625238.0019234449.39
173972006.01.05 12:00t/p869250.001.20761.21561.207625238.0019259687.39
173982006.01.05 12:00t/p869350.001.20761.21561.207625238.0019284925.39
173992006.01.05 12:00sell870050.001.20801.21101.2030
174002006.01.05 12:00sell870150.001.20801.21101.2030
174012006.01.05 12:02sell870250.001.20831.21131.2033
174022006.01.05 12:03sell870350.001.20831.21131.2033
174032006.01.05 12:16sell870450.001.20901.21201.2040
174042006.01.05 12:17sell870550.001.20901.21201.2040
174052006.01.05 12:17sell870650.001.20901.21201.2040
174062006.01.05 13:02sell870750.001.20891.21191.2039
174072006.01.05 13:02sell870850.001.20881.21181.2038
174082006.01.05 13:04sell870950.001.20891.21191.2039
174092006.01.05 17:00s/l870050.001.21101.21101.2030-15000.0019269925.39
174102006.01.05 17:00s/l870150.001.21101.21101.2030-15000.0019254925.39
174112006.01.05 17:00sell871050.001.21071.21371.2057
174122006.01.05 17:00sell871150.001.21071.21371.2057
174132006.01.05 18:36s/l870250.001.21131.21131.2033-15000.0019239925.39
174142006.01.05 18:36s/l870350.001.21131.21131.2033-15000.0019224925.39
174152006.01.05 18:36sell871250.001.21101.21401.2060
174162006.01.05 18:37sell871350.001.21091.21391.2059
174172006.01.05 20:39s/l870850.001.21181.21181.2038-15000.0019209925.39
174182006.01.05 20:39sell871450.001.21151.21451.2065
174192006.01.05 20:41s/l870750.001.21191.21191.2039-15000.0019194925.39
174202006.01.05 20:41s/l870950.001.21191.21191.2039-15000.0019179925.39
174212006.01.05 20:41sell871550.001.21161.21461.2066
174222006.01.05 20:42sell871650.001.21161.21461.2066
174232006.01.06 01:30s/l870450.001.21201.21201.2040-14286.0019165639.39
174242006.01.06 01:30s/l870550.001.21201.21201.2040-14286.0019151353.39
174252006.01.06 01:30s/l870650.001.21201.21201.2040-14286.0019137067.39
174262006.01.06 01:30sell871750.001.21251.21551.2075
174272006.01.06 01:30sell871850.001.21251.21551.2075
174282006.01.06 01:31sell871950.001.21251.21551.2075
174292006.01.06 14:50s/l871050.001.21371.21371.2057-14286.0019122781.39
174302006.01.06 14:50s/l871150.001.21371.21371.2057-14286.0019108495.39
174312006.01.06 14:50sell872050.001.21351.21651.2085
174322006.01.06 14:50s/l871250.001.21401.21401.2060-14286.0019094209.39
174332006.01.06 14:50s/l871350.001.21391.21391.2059-14286.0019079923.39
174342006.01.06 14:50s/l871450.001.21451.21451.2065-14286.0019065637.39
174352006.01.06 14:50s/l871550.001.21461.21461.2066-14286.0019051351.39
174362006.01.06 14:50s/l871650.001.21461.21461.2066-14286.0019037065.39
174372006.01.06 14:50sell872150.001.21431.21731.2093
174382006.01.06 14:50s/l871750.001.21551.21551.2075-15000.0019022065.39
174392006.01.06 14:50s/l871850.001.21551.21551.2075-15000.0019007065.39
174402006.01.06 14:50s/l871950.001.21551.21551.2075-15000.0018992065.39
174412006.01.06 14:50sell872250.001.21561.21861.2106
174422006.01.06 14:50sell872350.001.21611.21911.2111
174432006.01.06 14:50s/l872050.001.21651.21651.2085-15000.0018977065.39
174442006.01.06 14:50sell872450.001.21651.21951.2115
174452006.01.06 14:50sell872550.001.21651.21951.2115
174462006.01.06 14:50sell872650.001.21651.21951.2115
174472006.01.06 14:51sell872750.001.21651.21951.2115
174482006.01.06 14:51sell872850.001.21671.21971.2117
174492006.01.06 14:51s/l872150.001.21731.21731.2093-15000.0018962065.39
174502006.01.06 14:51sell872950.001.21701.22001.2120
174512006.01.06 14:51sell873050.001.21711.22011.2121
174522006.01.06 14:51sell873150.001.21701.22001.2120
174532006.01.09 08:25t/p872950.001.21201.22001.212025238.0018987303.39
174542006.01.09 08:25t/p873050.001.21211.22011.212125238.0019012541.39
174552006.01.09 08:25t/p873150.001.21201.22001.212025238.0019037779.39
174562006.01.09 08:26t/p872450.001.21151.21951.211525238.0019063017.39
174572006.01.09 08:26t/p872550.001.21151.21951.211525238.0019088255.39
174582006.01.09 08:26t/p872650.001.21151.21951.211525238.0019113493.39
174592006.01.09 08:26t/p872750.001.21151.21951.211525238.0019138731.39
174602006.01.09 08:26t/p872850.001.21171.21971.211725238.0019163969.39
174612006.01.09 08:54t/p872350.001.21111.21911.211125238.0019189207.39
174622006.01.09 09:24t/p872250.001.21061.21861.210625238.0019214445.39
174632006.01.09 09:35buy873250.001.21011.20711.2151
174642006.01.09 09:35buy873350.001.21001.20701.2150
174652006.01.09 09:36buy873450.001.21001.20701.2150
174662006.01.09 09:36buy873550.001.21011.20711.2151
174672006.01.09 09:37buy873650.001.21001.20701.2150
174682006.01.09 09:37buy873750.001.21011.20711.2151
174692006.01.09 09:37buy873850.001.21001.20701.2150
174702006.01.09 09:37buy873950.001.20991.20691.2149
174712006.01.09 09:37buy874050.001.21001.20701.2150
174722006.01.09 09:37buy874150.001.20981.20681.2148
174732006.01.09 10:11s/l873250.001.20711.20711.2151-15000.0019199445.39
174742006.01.09 10:11s/l873550.001.20711.20711.2151-15000.0019184445.39
174752006.01.09 10:11s/l873750.001.20711.20711.2151-15000.0019169445.39
174762006.01.09 10:11buy874250.001.20741.20441.2124
174772006.01.09 10:11buy874350.001.20751.20451.2125
174782006.01.09 10:12buy874450.001.20741.20441.2124
174792006.01.09 10:12s/l873350.001.20701.20701.2150-15000.0019154445.39
174802006.01.09 10:12s/l873450.001.20701.20701.2150-15000.0019139445.39
174812006.01.09 10:12s/l873650.001.20701.20701.2150-15000.0019124445.39
174822006.01.09 10:12s/l873850.001.20701.20701.2150-15000.0019109445.39
174832006.01.09 10:12s/l874050.001.20701.20701.2150-15000.0019094445.39
174842006.01.09 10:12buy874550.001.20731.20431.2123
174852006.01.09 10:12buy874650.001.20731.20431.2123
174862006.01.09 10:12buy874750.001.20741.20441.2124
174872006.01.09 10:12buy874850.001.20751.20451.2125
174882006.01.09 10:13buy874950.001.20741.20441.2124
174892006.01.09 10:22s/l873950.001.20691.20691.2149-15000.0019079445.39
174902006.01.09 10:22buy875050.001.20721.20421.2122
174912006.01.09 10:22s/l874150.001.20681.20681.2148-15000.0019064445.39
174922006.01.09 10:22buy875150.001.20711.20411.2121
174932006.01.10 03:33s/l874250.001.20441.20441.2124-15488.5019048956.89
174942006.01.10 03:33s/l874350.001.20451.20451.2125-15488.5019033468.39
174952006.01.10 03:33s/l874450.001.20441.20441.2124-15488.5019017979.89
174962006.01.10 03:33s/l874550.001.20431.20431.2123-15488.5019002491.39
174972006.01.10 03:33s/l874650.001.20431.20431.2123-15488.5018987002.89
174982006.01.10 03:33s/l874750.001.20441.20441.2124-15488.5018971514.39
174992006.01.10 03:33s/l874850.001.20451.20451.2125-15488.5018956025.89
175002006.01.10 03:33s/l874950.001.20441.20441.2124-15488.5018940537.39
175012006.01.10 03:33buy875250.001.20461.20161.2096
175022006.01.10 03:34buy875350.001.20461.20161.2096
175032006.01.10 08:25s/l875050.001.20421.20421.2122-15488.5018925048.89
175042006.01.10 08:25s/l875150.001.20411.20411.2121-15488.5018909560.39
175052006.01.10 08:25buy875450.001.20431.20131.2093
175062006.01.10 08:25buy875550.001.20431.20131.2093
175072006.01.10 08:25buy875650.001.20431.20131.2093
175082006.01.10 08:26buy875750.001.20431.20131.2093
175092006.01.10 08:26buy875850.001.20431.20131.2093
175102006.01.10 08:27buy875950.001.20431.20131.2093
175112006.01.10 08:30buy876050.001.20401.20101.2090
175122006.01.10 08:30buy876150.001.20411.20111.2091
175132006.01.10 11:08t/p876050.001.20901.20101.209025000.0018934560.39
175142006.01.10 11:08t/p876150.001.20911.20111.209125000.0018959560.39
175152006.01.10 11:10t/p875450.001.20931.20131.209325000.0018984560.39
175162006.01.10 11:10t/p875550.001.20931.20131.209325000.0019009560.39
175172006.01.10 11:10t/p875650.001.20931.20131.209325000.0019034560.39
175182006.01.10 11:10t/p875750.001.20931.20131.209325000.0019059560.39
175192006.01.10 11:10t/p875850.001.20931.20131.209325000.0019084560.39
175202006.01.10 11:10t/p875950.001.20931.20131.209325000.0019109560.39
175212006.01.10 11:12t/p875250.001.20961.20161.209625000.0019134560.39
175222006.01.10 11:12t/p875350.001.20961.20161.209625000.0019159560.39
175232006.01.10 11:12sell876250.001.21031.21331.2053
175242006.01.10 11:12sell876350.001.21021.21321.2052
175252006.01.10 11:12sell876450.001.21031.21331.2053
175262006.01.10 11:12sell876550.001.21021.21321.2052
175272006.01.10 11:13sell876650.001.21031.21331.2053
175282006.01.10 11:15sell876750.001.21021.21321.2052
175292006.01.10 11:15sell876850.001.21021.21321.2052
175302006.01.10 11:16sell876950.001.21011.21311.2051
175312006.01.10 11:16sell877050.001.21021.21321.2052
175322006.01.10 11:18sell877150.001.21031.21331.2053
175332006.01.10 14:33t/p876250.001.20531.21331.205325000.0019184560.39
175342006.01.10 14:33t/p876450.001.20531.21331.205325000.0019209560.39
175352006.01.10 14:33t/p876650.001.20531.21331.205325000.0019234560.39
175362006.01.10 14:33t/p877150.001.20531.21331.205325000.0019259560.39
175372006.01.10 14:41t/p876350.001.20521.21321.205225000.0019284560.39
175382006.01.10 14:41t/p876550.001.20521.21321.205225000.0019309560.39
175392006.01.10 14:41t/p876750.001.20521.21321.205225000.0019334560.39
175402006.01.10 14:41t/p876850.001.20521.21321.205225000.0019359560.39
175412006.01.10 14:41t/p877050.001.20521.21321.205225000.0019384560.39
175422006.01.10 14:41t/p876950.001.20511.21311.205125000.0019409560.39
175432006.01.10 14:42buy877250.001.20451.20151.2095
175442006.01.10 14:42buy877350.001.20461.20161.2096
175452006.01.10 14:42buy877450.001.20451.20151.2095
175462006.01.10 14:43buy877550.001.20461.20161.2096
175472006.01.10 14:43buy877650.001.20471.20171.2097
175482006.01.10 14:43buy877750.001.20441.20141.2094
175492006.01.10 14:43buy877850.001.20421.20121.2092
175502006.01.10 14:44buy877950.001.20421.20121.2092
175512006.01.10 15:30buy878050.001.20431.20131.2093
175522006.01.10 15:31buy878150.001.20441.20141.2094
175532006.01.11 13:26t/p877850.001.20921.20121.209224511.5019434071.89
175542006.01.11 13:26t/p877950.001.20921.20121.209224511.5019458583.39
175552006.01.11 13:26t/p878050.001.20931.20131.209324511.5019483094.89
175562006.01.11 13:33t/p877750.001.20941.20141.209424511.5019507606.39
175572006.01.11 13:33t/p878150.001.20941.20141.209424511.5019532117.89
175582006.01.11 13:34t/p877250.001.20951.20151.209524511.5019556629.39
175592006.01.11 13:34t/p877350.001.20961.20161.209624511.5019581140.89
175602006.01.11 13:34t/p877450.001.20951.20151.209524511.5019605652.39
175612006.01.11 13:34t/p877550.001.20961.20161.209624511.5019630163.89
175622006.01.11 13:34t/p877650.001.20971.20171.209724511.5019654675.39
175632006.01.11 13:34buy878250.001.20941.20641.2144
175642006.01.11 13:34buy878350.001.20951.20651.2145
175652006.01.11 13:35buy878450.001.20951.20651.2145
175662006.01.11 13:35buy878550.001.20941.20641.2144
175672006.01.11 13:35buy878650.001.20951.20651.2145
175682006.01.11 13:35buy878750.001.20961.20661.2146
175692006.01.11 13:35buy878850.001.20971.20671.2147
175702006.01.11 13:35buy878950.001.20951.20651.2145
175712006.01.11 13:36buy879050.001.20941.20641.2144
175722006.01.11 13:36buy879150.001.20931.20631.2143
175732006.01.11 18:18t/p879150.001.21431.20631.214325000.0019679675.39
175742006.01.11 18:23t/p878250.001.21441.20641.214425000.0019704675.39
175752006.01.11 18:23t/p878550.001.21441.20641.214425000.0019729675.39
175762006.01.11 18:23t/p879050.001.21441.20641.214425000.0019754675.39
175772006.01.12 00:37t/p878350.001.21451.20651.214524511.5019779186.89
175782006.01.12 00:37t/p878450.001.21451.20651.214524511.5019803698.39
175792006.01.12 00:37t/p878650.001.21451.20651.214524511.5019828209.89
175802006.01.12 00:37t/p878950.001.21451.20651.214524511.5019852721.39
175812006.01.12 02:37t/p878750.001.21461.20661.214624511.5019877232.89
175822006.01.12 02:38t/p878850.001.21471.20671.214724511.5019901744.39
175832006.01.12 02:44sell879250.001.21521.21821.2102
175842006.01.12 02:44sell879350.001.21531.21831.2103
175852006.01.12 02:49sell879450.001.21521.21821.2102
175862006.01.12 02:49sell879550.001.21511.21811.2101
175872006.01.12 02:50sell879650.001.21501.21801.2100
175882006.01.12 02:50sell879750.001.21511.21811.2101
175892006.01.12 02:50sell879850.001.21521.21821.2102
175902006.01.12 02:50sell879950.001.21511.21811.2101
175912006.01.12 02:51sell880050.001.21521.21821.2102
175922006.01.12 02:51sell880150.001.21511.21811.2101
175932006.01.12 14:33t/p879250.001.21021.21821.210225000.0019926744.39
175942006.01.12 14:33t/p879350.001.21031.21831.210325000.0019951744.39
175952006.01.12 14:33t/p879450.001.21021.21821.210225000.0019976744.39
175962006.01.12 14:33t/p879550.001.21011.21811.210125000.0020001744.39
175972006.01.12 14:33t/p879650.001.21001.21801.210025000.0020026744.39
175982006.01.12 14:33t/p879750.001.21011.21811.210125000.0020051744.39
175992006.01.12 14:33t/p879850.001.21021.21821.210225000.0020076744.39
176002006.01.12 14:33t/p879950.001.21011.21811.210125000.0020101744.39
176012006.01.12 14:33t/p880050.001.21021.21821.210225000.0020126744.39
176022006.01.12 14:33t/p880150.001.21011.21811.210125000.0020151744.39
176032006.01.12 14:33sell880250.001.20991.21291.2049
176042006.01.12 14:33sell880350.001.21141.21441.2064
176052006.01.12 14:34sell880450.001.21141.21441.2064
176062006.01.12 14:34sell880550.001.21151.21451.2065
176072006.01.12 14:34sell880650.001.21141.21441.2064
176082006.01.12 14:34sell880750.001.21141.21441.2064
176092006.01.12 14:35sell880850.001.21151.21451.2065
176102006.01.12 14:35s/l880250.001.21291.21291.2049-15000.0020136744.39
176112006.01.12 14:35sell880950.001.21261.21561.2076
176122006.01.12 14:35sell881050.001.21271.21571.2077
176132006.01.12 14:35sell881150.001.21261.21561.2076
176142006.01.12 14:35sell881250.001.21271.21571.2077
176152006.01.12 15:00t/p880950.001.20761.21561.207625000.0020161744.39
176162006.01.12 15:00t/p881050.001.20771.21571.207725000.0020186744.39
176172006.01.12 15:00t/p881150.001.20761.21561.207625000.0020211744.39
176182006.01.12 15:00t/p881250.001.20771.21571.207725000.0020236744.39
176192006.01.12 15:00t/p880350.001.20641.21441.206425000.0020261744.39
176202006.01.12 15:00t/p880450.001.20641.21441.206425000.0020286744.39
176212006.01.12 15:00t/p880550.001.20651.21451.206525000.0020311744.39
176222006.01.12 15:00t/p880650.001.20641.21441.206425000.0020336744.39
176232006.01.12 15:00t/p880750.001.20641.21441.206425000.0020361744.39
176242006.01.12 15:00t/p880850.001.20651.21451.206525000.0020386744.39
176252006.01.12 15:00sell881350.001.20791.21091.2029
176262006.01.12 15:27t/p881350.001.20291.21091.202925000.0020411744.39
176272006.01.12 15:27sell881450.001.20301.20601.1980
176282006.01.12 15:30sell881550.001.20311.20611.1981
176292006.01.12 15:30sell881650.001.20331.20631.1983
176302006.01.12 15:30sell881750.001.20321.20621.1982
176312006.01.12 15:30sell881850.001.20331.20631.1983
176322006.01.12 15:31sell881950.001.20331.20631.1983
176332006.01.12 15:31sell882050.001.20321.20621.1982
176342006.01.12 15:35sell882150.001.20341.20641.1984
176352006.01.12 15:35sell882250.001.20331.20631.1983
176362006.01.12 15:35sell882350.001.20341.20641.1984
176372006.01.13 07:56s/l881450.001.20601.20601.1980-14286.0020397458.39
176382006.01.13 07:56s/l881550.001.20611.20611.1981-14286.0020383172.39
176392006.01.13 07:56sell882450.001.20581.20881.2008
176402006.01.13 07:56sell882550.001.20571.20871.2007
176412006.01.13 07:56s/l881750.001.20621.20621.1982-14286.0020368886.39
176422006.01.13 07:56s/l882050.001.20621.20621.1982-14286.0020354600.39
176432006.01.13 07:56sell882650.001.20591.20891.2009
176442006.01.13 07:56sell882750.001.20581.20881.2008
176452006.01.13 07:57s/l881650.001.20631.20631.1983-14286.0020340314.39
176462006.01.13 07:57s/l881850.001.20631.20631.1983-14286.0020326028.39
176472006.01.13 07:57s/l881950.001.20631.20631.1983-14286.0020311742.39
176482006.01.13 07:57s/l882150.001.20641.20641.1984-14286.0020297456.39
176492006.01.13 07:57s/l882250.001.20631.20631.1983-14286.0020283170.39
176502006.01.13 07:57s/l882350.001.20641.20641.1984-14286.0020268884.39
176512006.01.13 07:57sell882850.001.20611.20911.2011
176522006.01.13 07:57sell882950.001.20601.20901.2010
176532006.01.13 08:00sell883050.001.20591.20891.2009
176542006.01.13 08:00sell883150.001.20621.20921.2012
176552006.01.13 08:01sell883250.001.20631.20931.2013
176562006.01.13 08:01sell883350.001.20641.20941.2014
176572006.01.13 14:44s/l882450.001.20881.20881.2008-15000.0020253884.39
176582006.01.13 14:44s/l882550.001.20871.20871.2007-15000.0020238884.39
176592006.01.13 14:44s/l882650.001.20891.20891.2009-15000.0020223884.39
176602006.01.13 14:44s/l882750.001.20881.20881.2008-15000.0020208884.39
176612006.01.13 14:44s/l882950.001.20901.20901.2010-15000.0020193884.39
176622006.01.13 14:44s/l883050.001.20891.20891.2009-15000.0020178884.39
176632006.01.13 14:44sell883450.001.20871.21171.2037
176642006.01.13 14:44sell883550.001.20871.21171.2037
176652006.01.13 16:48s/l882850.001.20911.20911.2011-15000.0020163884.39
176662006.01.13 16:48s/l883150.001.20921.20921.2012-15000.0020148884.39
176672006.01.13 16:48s/l883250.001.20931.20931.2013-15000.0020133884.39
176682006.01.13 16:48sell883650.001.20901.21201.2040
176692006.01.13 16:49sell883750.001.20901.21201.2040
176702006.01.13 16:49sell883850.001.20901.21201.2040
176712006.01.13 17:25s/l883350.001.20941.20941.2014-15000.0020118884.39
176722006.01.13 17:25sell883950.001.20911.21211.2041
176732006.01.13 17:25sell884050.001.20931.21231.2043
176742006.01.13 17:25sell884150.001.20941.21241.2044
176752006.01.13 17:26sell884250.001.20931.21231.2043
176762006.01.13 17:26sell884350.001.20921.21221.2042
176772006.01.13 18:35s/l883450.001.21171.21171.2037-15000.0020103884.39
176782006.01.13 18:35s/l883550.001.21171.21171.2037-15000.0020088884.39
176792006.01.13 18:35s/l883650.001.21201.21201.2040-15000.0020073884.39
176802006.01.13 18:35s/l883750.001.21201.21201.2040-15000.0020058884.39
176812006.01.13 18:35s/l883850.001.21201.21201.2040-15000.0020043884.39
176822006.01.13 18:35s/l883950.001.21211.21211.2041-15000.0020028884.39
176832006.01.13 18:35s/l884050.001.21231.21231.2043-15000.0020013884.39
176842006.01.13 18:35s/l884150.001.21241.21241.2044-15000.0019998884.39
176852006.01.13 18:35s/l884250.001.21231.21231.2043-15000.0019983884.39
176862006.01.13 18:35s/l884350.001.21221.21221.2042-15000.0019968884.39
176872006.01.13 18:35buy884450.001.21181.20881.2168
176882006.01.13 18:35buy884550.001.21151.20851.2165
176892006.01.13 18:35buy884650.001.21131.20831.2163
176902006.01.13 18:37buy884750.001.21141.20841.2164
176912006.01.16 00:49t/p884650.001.21631.20831.216324511.5019993395.89
176922006.01.16 00:51t/p884550.001.21651.20851.216524511.5020017907.39
176932006.01.16 00:51t/p884750.001.21641.20841.216424511.5020042418.89
176942006.01.16 00:51t/p884450.001.21681.20881.216824511.5020066930.39
176952006.01.16 01:03sell884850.001.21661.21961.2116
176962006.01.16 01:03sell884950.001.21671.21971.2117
176972006.01.16 01:03sell885050.001.21661.21961.2116
176982006.01.16 01:04sell885150.001.21671.21971.2117
176992006.01.16 01:08sell885250.001.21661.21961.2116
177002006.01.16 01:08sell885350.001.21671.21971.2117
177012006.01.16 01:08sell885450.001.21661.21961.2116
177022006.01.16 01:09sell885550.001.21651.21951.2115
177032006.01.16 01:12sell885650.001.21641.21941.2114
177042006.01.16 01:12sell885750.001.21631.21931.2113
177052006.01.16 14:11t/p884950.001.21171.21971.211725000.0020091930.39
177062006.01.16 14:11t/p885150.001.21171.21971.211725000.0020116930.39
177072006.01.16 14:11t/p885350.001.21171.21971.211725000.0020141930.39
177082006.01.16 14:14t/p884850.001.21161.21961.211625000.0020166930.39
177092006.01.16 14:14t/p885050.001.21161.21961.211625000.0020191930.39
177102006.01.16 14:14t/p885250.001.21161.21961.211625000.0020216930.39
177112006.01.16 14:14t/p885450.001.21161.21961.211625000.0020241930.39
177122006.01.16 14:14t/p885550.001.21151.21951.211525000.0020266930.39
177132006.01.16 14:14t/p885650.001.21141.21941.211425000.0020291930.39
177142006.01.16 14:14t/p885750.001.21131.21931.211325000.0020316930.39
177152006.01.16 14:19buy885850.001.21081.20781.2158
177162006.01.16 15:44buy885950.001.21091.20791.2159
177172006.01.17 01:22buy886050.001.21091.20791.2159
177182006.01.17 01:22buy886150.001.21091.20791.2159
177192006.01.17 01:22buy886250.001.21081.20781.2158
177202006.01.17 01:23buy886350.001.21081.20781.2158
177212006.01.17 01:24buy886450.001.21081.20781.2158
177222006.01.17 01:24buy886550.001.21091.20791.2159
177232006.01.17 01:24buy886650.001.21081.20781.2158
177242006.01.17 01:25buy886750.001.21091.20791.2159
177252006.01.17 01:56s/l885850.001.20781.20781.2158-15488.5020301441.89
177262006.01.17 01:56s/l885950.001.20791.20791.2159-15488.5020285953.39
177272006.01.17 01:56s/l886050.001.20791.20791.2159-15000.0020270953.39
177282006.01.17 01:56s/l886150.001.20791.20791.2159-15000.0020255953.39
177292006.01.17 01:56s/l886250.001.20781.20781.2158-15000.0020240953.39
177302006.01.17 01:56s/l886350.001.20781.20781.2158-15000.0020225953.39
177312006.01.17 01:56s/l886450.001.20781.20781.2158-15000.0020210953.39
177322006.01.17 01:56s/l886550.001.20791.20791.2159-15000.0020195953.39
177332006.01.17 01:56s/l886650.001.20781.20781.2158-15000.0020180953.39
177342006.01.17 01:56s/l886750.001.20791.20791.2159-15000.0020165953.39
177352006.01.17 01:57sell886850.001.20811.21111.2031
177362006.01.17 01:57sell886950.001.20841.21141.2034
177372006.01.17 01:57sell887050.001.20831.21131.2033
177382006.01.17 01:57sell887150.001.20821.21121.2032
177392006.01.17 01:57sell887250.001.20831.21131.2033
177402006.01.17 01:58sell887350.001.20861.21161.2036
177412006.01.17 01:58sell887450.001.20851.21151.2035
177422006.01.17 01:58sell887550.001.20841.21141.2034
177432006.01.17 01:58sell887650.001.20861.21161.2036
177442006.01.17 01:58sell887750.001.20851.21151.2035
177452006.01.17 03:32s/l886850.001.21111.21111.2031-15000.0020150953.39
177462006.01.17 03:32sell887850.001.21081.21381.2058
177472006.01.17 03:32s/l887150.001.21121.21121.2032-15000.0020135953.39
177482006.01.17 03:32sell887950.001.21091.21391.2059
177492006.01.17 03:32s/l887050.001.21131.21131.2033-15000.0020120953.39
177502006.01.17 03:32s/l887250.001.21131.21131.2033-15000.0020105953.39
177512006.01.17 03:32sell888050.001.21101.21401.2060
177522006.01.17 03:32s/l886950.001.21141.21141.2034-15000.0020090953.39
177532006.01.17 03:32s/l887550.001.21141.21141.2034-15000.0020075953.39
177542006.01.17 03:32sell888150.001.21111.21411.2061
177552006.01.17 03:33sell888250.001.21101.21401.2060
177562006.01.17 03:33sell888350.001.21111.21411.2061
177572006.01.17 04:07s/l887350.001.21161.21161.2036-15000.0020060953.39
177582006.01.17 04:07s/l887450.001.21151.21151.2035-15000.0020045953.39
177592006.01.17 04:07s/l887650.001.21161.21161.2036-15000.0020030953.39
177602006.01.17 04:07s/l887750.001.21151.21151.2035-15000.0020015953.39
177612006.01.17 04:07sell888450.001.21131.21431.2063
177622006.01.17 04:09sell888550.001.21121.21421.2062
177632006.01.17 04:11sell888650.001.21111.21411.2061
177642006.01.17 04:11sell888750.001.21121.21421.2062
177652006.01.17 08:22s/l887850.001.21381.21381.2058-15000.0020000953.39
177662006.01.17 08:22s/l887950.001.21391.21391.2059-15000.0019985953.39
177672006.01.17 08:22s/l888050.001.21401.21401.2060-15000.0019970953.39
177682006.01.17 08:22s/l888250.001.21401.21401.2060-15000.0019955953.39
177692006.01.17 08:22sell888850.001.21371.21671.2087
177702006.01.17 08:22sell888950.001.21361.21661.2086
177712006.01.17 08:22sell889050.001.21361.21661.2086
177722006.01.17 08:24sell889150.001.21361.21661.2086
177732006.01.17 09:01s/l888150.001.21411.21411.2061-15000.0019940953.39
177742006.01.17 09:01s/l888350.001.21411.21411.2061-15000.0019925953.39
177752006.01.17 09:01s/l888650.001.21411.21411.2061-15000.0019910953.39
177762006.01.17 09:01sell889250.001.21381.21681.2088
177772006.01.17 09:02s/l888550.001.21421.21421.2062-15000.0019895953.39
177782006.01.17 09:02s/l888750.001.21421.21421.2062-15000.0019880953.39
177792006.01.17 09:02sell889350.001.21391.21691.2089
177802006.01.17 09:03sell889450.001.21381.21681.2088
177812006.01.17 09:03sell889550.001.21391.21691.2089
177822006.01.17 09:04sell889650.001.21381.21681.2088
177832006.01.17 12:23t/p889350.001.20891.21691.208925000.0019905953.39
177842006.01.17 12:23t/p889550.001.20891.21691.208925000.0019930953.39
177852006.01.17 12:24t/p888850.001.20871.21671.208725000.0019955953.39
177862006.01.17 12:24t/p888950.001.20861.21661.208625000.0019980953.39
177872006.01.17 12:24t/p889050.001.20861.21661.208625000.0020005953.39
177882006.01.17 12:24t/p889150.001.20861.21661.208625000.0020030953.39
177892006.01.17 12:24t/p889250.001.20881.21681.208825000.0020055953.39
177902006.01.17 12:24t/p889450.001.20881.21681.208825000.0020080953.39
177912006.01.17 12:24t/p889650.001.20881.21681.208825000.0020105953.39
177922006.01.17 12:43t/p888450.001.20631.21431.206325000.0020130953.39
177932006.01.17 12:45sell889750.001.20671.20971.2017
177942006.01.17 12:45sell889850.001.20671.20971.2017
177952006.01.17 12:45sell889950.001.20671.20971.2017
177962006.01.17 12:49sell890050.001.20671.20971.2017
177972006.01.17 12:50sell890150.001.20711.21011.2021
177982006.01.17 12:50sell890250.001.20701.21001.2020
177992006.01.17 12:50sell890350.001.20691.20991.2019
178002006.01.17 12:50sell890450.001.20711.21011.2021
178012006.01.17 12:50sell890550.001.20701.21001.2020
178022006.01.17 12:50sell890650.001.20711.21011.2021
178032006.01.17 20:48s/l889750.001.20971.20971.2017-15000.0020115953.39
178042006.01.17 20:48s/l889850.001.20971.20971.2017-15000.0020100953.39
178052006.01.17 20:48s/l889950.001.20971.20971.2017-15000.0020085953.39
178062006.01.17 20:48s/l890050.001.20971.20971.2017-15000.0020070953.39
178072006.01.17 20:48s/l890350.001.20991.20991.2019-15000.0020055953.39
178082006.01.17 20:48sell890750.001.20961.21261.2046
178092006.01.17 20:49sell890850.001.20951.21251.2045
178102006.01.17 20:50sell890950.001.20941.21241.2044
178112006.01.17 20:52sell891050.001.20951.21251.2045
178122006.01.17 20:52sell891150.001.20961.21261.2046
178132006.01.17 20:53s/l890250.001.21001.21001.2020-15000.0020040953.39
178142006.01.17 20:53s/l890550.001.21001.21001.2020-15000.0020025953.39
178152006.01.17 20:53sell891250.001.20971.21271.2047
178162006.01.17 20:53sell891350.001.20961.21261.2046
178172006.01.17 21:02s/l890150.001.21011.21011.2021-15000.0020010953.39
178182006.01.17 21:02s/l890450.001.21011.21011.2021-15000.0019995953.39
178192006.01.17 21:02s/l890650.001.21011.21011.2021-15000.0019980953.39
178202006.01.17 21:02sell891450.001.20981.21281.2048
178212006.01.17 21:03sell891550.001.20971.21271.2047
178222006.01.17 21:04sell891650.001.20981.21281.2048
178232006.01.18 08:59s/l890850.001.21251.21251.2045-14762.0019966191.39
178242006.01.18 08:59s/l890950.001.21241.21241.2044-14762.0019951429.39
178252006.01.18 08:59s/l891050.001.21251.21251.2045-14762.0019936667.39
178262006.01.18 08:59sell891750.001.21221.21521.2072
178272006.01.18 09:03sell891850.001.21211.21511.2071
178282006.01.18 09:03sell891950.001.21221.21521.2072
178292006.01.18 09:03s/l890750.001.21261.21261.2046-14762.0019921905.39
178302006.01.18 09:03s/l891150.001.21261.21261.2046-14762.0019907143.39
178312006.01.18 09:03s/l891250.001.21271.21271.2047-14762.0019892381.39
178322006.01.18 09:03s/l891350.001.21261.21261.2046-14762.0019877619.39
178332006.01.18 09:03s/l891450.001.21281.21281.2048-14762.0019862857.39
178342006.01.18 09:03s/l891550.001.21271.21271.2047-14762.0019848095.39
178352006.01.18 09:03s/l891650.001.21281.21281.2048-14762.0019833333.39
178362006.01.18 09:03sell892050.001.21261.21561.2076
178372006.01.18 09:03sell892150.001.21281.21581.2078
178382006.01.18 09:04sell892250.001.21301.21601.2080
178392006.01.18 09:04sell892350.001.21331.21631.2083
178402006.01.18 09:45sell892450.001.21381.21681.2088
178412006.01.18 09:46sell892550.001.21381.21681.2088
178422006.01.18 09:46sell892650.001.21371.21671.2087
178432006.01.18 09:50s/l891750.001.21521.21521.2072-15000.0019818333.39
178442006.01.18 09:50s/l891850.001.21511.21511.2071-15000.0019803333.39
178452006.01.18 09:50s/l891950.001.21521.21521.2072-15000.0019788333.39
178462006.01.18 09:50s/l892050.001.21561.21561.2076-15000.0019773333.39
178472006.01.18 09:50sell892750.001.21531.21831.2103
178482006.01.18 09:50sell892850.001.21531.21831.2103
178492006.01.18 09:50sell892950.001.21531.21831.2103
178502006.01.18 09:51sell893050.001.21531.21831.2103
178512006.01.18 15:35s/l892150.001.21581.21581.2078-15000.0019758333.39
178522006.01.18 15:35sell893150.001.21561.21861.2106
178532006.01.18 15:35s/l892250.001.21601.21601.2080-15000.0019743333.39
178542006.01.18 15:35sell893250.001.21571.21871.2107
178552006.01.18 16:13t/p892750.001.21031.21831.210325000.0019768333.39
178562006.01.18 16:13t/p892850.001.21031.21831.210325000.0019793333.39
178572006.01.18 16:13t/p892950.001.21031.21831.210325000.0019818333.39
178582006.01.18 16:13t/p893050.001.21031.21831.210325000.0019843333.39
178592006.01.18 16:13t/p893150.001.21061.21861.210625000.0019868333.39
178602006.01.18 16:13t/p893250.001.21071.21871.210725000.0019893333.39
178612006.01.18 17:42t/p892450.001.20881.21681.208825000.0019918333.39
178622006.01.18 17:42t/p892550.001.20881.21681.208825000.0019943333.39
178632006.01.18 17:42t/p892650.001.20871.21671.208725000.0019968333.39
178642006.01.18 17:43t/p892350.001.20831.21631.208325000.0019993333.39
178652006.01.18 17:45sell893350.001.20851.21151.2035
178662006.01.18 17:45sell893450.001.20841.21141.2034
178672006.01.18 17:45sell893550.001.20851.21151.2035
178682006.01.18 17:45sell893650.001.20851.21151.2035
178692006.01.18 17:50sell893750.001.20851.21151.2035
178702006.01.18 17:50sell893850.001.20861.21161.2036
178712006.01.18 17:50sell893950.001.20851.21151.2035
178722006.01.18 17:50sell894050.001.20841.21141.2034
178732006.01.18 17:50sell894150.001.20861.21161.2036
178742006.01.18 17:51sell894250.001.20871.21171.2037
178752006.01.18 21:09s/l893450.001.21141.21141.2034-15000.0019978333.39
178762006.01.18 21:09s/l894050.001.21141.21141.2034-15000.0019963333.39
178772006.01.18 21:09sell894350.001.21111.21411.2061
178782006.01.18 21:09sell894450.001.21101.21401.2060
178792006.01.18 22:40s/l893350.001.21151.21151.2035-15000.0019948333.39
178802006.01.18 22:40s/l893550.001.21151.21151.2035-15000.0019933333.39
178812006.01.18 22:40s/l893650.001.21151.21151.2035-15000.0019918333.39
178822006.01.18 22:40s/l893750.001.21151.21151.2035-15000.0019903333.39
178832006.01.18 22:40s/l893950.001.21151.21151.2035-15000.0019888333.39
178842006.01.18 22:40sell894550.001.21121.21421.2062
178852006.01.18 22:40sell894650.001.21111.21411.2061
178862006.01.18 22:40sell894750.001.21121.21421.2062
178872006.01.18 22:40s/l893850.001.21161.21161.2036-15000.0019873333.39
178882006.01.18 22:40s/l894150.001.21161.21161.2036-15000.0019858333.39
178892006.01.18 22:40sell894850.001.21131.21431.2063
178902006.01.18 22:41sell894950.001.21131.21431.2063
178912006.01.18 22:43sell895050.001.21131.21431.2063
178922006.01.18 22:44s/l894250.001.21171.21171.2037-15000.0019843333.39
178932006.01.18 22:44sell895150.001.21171.21471.2067
178942006.01.18 22:44sell895250.001.21161.21461.2066
178952006.01.19 09:35t/p895150.001.20671.21471.206725238.0019868571.39
178962006.01.19 09:35t/p895250.001.20661.21461.206625238.0019893809.39
178972006.01.19 14:33t/p894550.001.20621.21421.206225238.0019919047.39
178982006.01.19 14:33t/p894750.001.20621.21421.206225238.0019944285.39
178992006.01.19 14:33t/p894850.001.20631.21431.206325238.0019969523.39
179002006.01.19 14:33t/p894950.001.20631.21431.206325238.0019994761.39
179012006.01.19 14:33t/p895050.001.20631.21431.206325238.0020019999.39
179022006.01.19 14:33t/p894350.001.20611.21411.206125238.0020045237.39
179032006.01.19 14:33t/p894450.001.20601.21401.206025238.0020070475.39
179042006.01.19 14:33t/p894650.001.20611.21411.206125238.0020095713.39
179052006.01.19 14:33sell895350.001.20641.20941.2014
179062006.01.19 14:33sell895450.001.20781.21081.2028
179072006.01.19 14:34sell895550.001.20781.21081.2028
179082006.01.19 14:34sell895650.001.20781.21081.2028
179092006.01.19 15:40sell895750.001.20781.21081.2028
179102006.01.19 15:40sell895850.001.20781.21081.2028
179112006.01.19 15:45sell895950.001.20771.21071.2027
179122006.01.19 15:46sell896050.001.20761.21061.2026
179132006.01.19 15:46sell896150.001.20771.21071.2027
179142006.01.19 15:46sell896250.001.20761.21061.2026
179152006.01.19 16:08s/l895350.001.20941.20941.2014-15000.0020080713.39
179162006.01.19 16:08sell896350.001.20961.21261.2046
179172006.01.19 16:32s/l895450.001.21081.21081.2028-15000.0020065713.39
179182006.01.19 16:32s/l895550.001.21081.21081.2028-15000.0020050713.39
179192006.01.19 16:32s/l895650.001.21081.21081.2028-15000.0020035713.39
179202006.01.19 16:32s/l895750.001.21081.21081.2028-15000.0020020713.39
179212006.01.19 16:32s/l895850.001.21081.21081.2028-15000.0020005713.39
179222006.01.19 16:32s/l895950.001.21071.21071.2027-15000.0019990713.39
179232006.01.19 16:32s/l896050.001.21061.21061.2026-15000.0019975713.39
179242006.01.19 16:32s/l896150.001.21071.21071.2027-15000.0019960713.39
179252006.01.19 16:32s/l896250.001.21061.21061.2026-15000.0019945713.39
179262006.01.19 16:32sell896450.001.21051.21351.2055
179272006.01.19 16:32sell896550.001.21061.21361.2056
179282006.01.19 16:32sell896650.001.21061.21361.2056
179292006.01.19 16:33sell896750.001.21051.21351.2055
179302006.01.19 16:33sell896850.001.21041.21341.2054
179312006.01.19 16:33sell896950.001.21051.21351.2055
179322006.01.19 16:33sell897050.001.21061.21361.2056
179332006.01.19 16:34sell897150.001.21051.21351.2055
179342006.01.19 16:34sell897250.001.21061.21361.2056
179352006.01.19 16:58s/l896350.001.21261.21261.2046-15000.0019930713.39
179362006.01.19 16:58sell897350.001.21241.21541.2074
179372006.01.20 07:01t/p897350.001.20741.21541.207425714.0019956427.39
179382006.01.20 09:36t/p896450.001.20551.21351.205525714.0019982141.39
179392006.01.20 09:36t/p896550.001.20561.21361.205625714.0020007855.39
179402006.01.20 09:36t/p896650.001.20561.21361.205625714.0020033569.39
179412006.01.20 09:36t/p896750.001.20551.21351.205525714.0020059283.39
179422006.01.20 09:36t/p896850.001.20541.21341.205425714.0020084997.39
179432006.01.20 09:36t/p896950.001.20551.21351.205525714.0020110711.39
179442006.01.20 09:36t/p897050.001.20561.21361.205625714.0020136425.39
179452006.01.20 09:36t/p897150.001.20551.21351.205525714.0020162139.39
179462006.01.20 09:36t/p897250.001.20561.21361.205625714.0020187853.39
179472006.01.20 09:36sell897450.001.20541.20841.2004
179482006.01.20 09:36sell897550.001.20551.20851.2005
179492006.01.20 09:39sell897650.001.20561.20861.2006
179502006.01.20 09:39sell897750.001.20571.20871.2007
179512006.01.20 09:39sell897850.001.20571.20871.2007
179522006.01.20 09:40sell897950.001.20621.20921.2012
179532006.01.20 09:40sell898050.001.20611.20911.2011
179542006.01.20 09:40sell898150.001.20601.20901.2010
179552006.01.20 09:40sell898250.001.20621.20921.2012
179562006.01.20 09:40sell898350.001.20631.20931.2013
179572006.01.20 10:00s/l897450.001.20841.20841.2004-15000.0020172853.39
179582006.01.20 10:00s/l897550.001.20851.20851.2005-15000.0020157853.39
179592006.01.20 10:00s/l897650.001.20861.20861.2006-15000.0020142853.39
179602006.01.20 10:00s/l897750.001.20871.20871.2007-15000.0020127853.39
179612006.01.20 10:00s/l897850.001.20871.20871.2007-15000.0020112853.39
179622006.01.20 10:00sell898450.001.20841.21141.2034
179632006.01.20 10:00sell898550.001.20861.21161.2036
179642006.01.20 10:00sell898650.001.20861.21161.2036
179652006.01.20 10:01sell898750.001.20861.21161.2036
179662006.01.20 10:13s/l897950.001.20921.20921.2012-15000.0020097853.39
179672006.01.20 10:13s/l898050.001.20911.20911.2011-15000.0020082853.39
179682006.01.20 10:13s/l898150.001.20901.20901.2010-15000.0020067853.39
179692006.01.20 10:13s/l898250.001.20921.20921.2012-15000.0020052853.39
179702006.01.20 10:13s/l898350.001.20931.20931.2013-15000.0020037853.39
179712006.01.20 10:13sell898850.001.20901.21201.2040
179722006.01.20 10:14sell898950.001.20901.21201.2040
179732006.01.20 10:14sell899050.001.20891.21191.2039
179742006.01.20 10:14sell899150.001.20881.21181.2038
179752006.01.20 10:14sell899250.001.20871.21171.2037
179762006.01.20 10:14sell899350.001.20881.21181.2038
179772006.01.20 15:23s/l898450.001.21141.21141.2034-15000.0020022853.39
179782006.01.20 15:23sell899450.001.21111.21411.2061
179792006.01.20 15:28s/l898550.001.21161.21161.2036-15000.0020007853.39
179802006.01.20 15:28s/l898650.001.21161.21161.2036-15000.0019992853.39
179812006.01.20 15:28s/l898750.001.21161.21161.2036-15000.0019977853.39
179822006.01.20 15:28sell899550.001.21131.21431.2063
179832006.01.20 15:28sell899650.001.21131.21431.2063
179842006.01.20 15:29s/l899250.001.21171.21171.2037-15000.0019962853.39
179852006.01.20 15:29sell899750.001.21141.21441.2064
179862006.01.20 15:29s/l899150.001.21181.21181.2038-15000.0019947853.39
179872006.01.20 15:29s/l899350.001.21181.21181.2038-15000.0019932853.39
179882006.01.20 15:29sell899850.001.21151.21451.2065
179892006.01.20 15:29sell899950.001.21141.21441.2064
179902006.01.20 19:15sell900050.001.21141.21441.2064
179912006.01.20 19:38s/l899050.001.21191.21191.2039-15000.0019917853.39
179922006.01.20 19:38sell900150.001.21161.21461.2066
179932006.01.20 19:42s/l898850.001.21201.21201.2040-15000.0019902853.39
179942006.01.20 19:42s/l898950.001.21201.21201.2040-15000.0019887853.39
179952006.01.20 19:42sell900250.001.21171.21471.2067
179962006.01.20 19:42sell900350.001.21181.21481.2068
179972006.01.20 20:04s/l899450.001.21411.21411.2061-15000.0019872853.39
179982006.01.20 20:04sell900450.001.21381.21681.2088
179992006.01.22 00:00s/l899550.001.21431.21431.2063-15000.0019857853.39
180002006.01.22 00:00s/l899650.001.21431.21431.2063-15000.0019842853.39
180012006.01.22 00:00s/l899750.001.21441.21441.2064-15000.0019827853.39
180022006.01.22 00:00s/l899850.001.21451.21451.2065-15000.0019812853.39
180032006.01.22 00:00s/l899950.001.21441.21441.2064-15000.0019797853.39
180042006.01.22 00:00s/l900050.001.21441.21441.2064-15000.0019782853.39
180052006.01.22 00:00s/l900150.001.21461.21461.2066-15000.0019767853.39
180062006.01.22 23:04sell900550.001.21411.21711.2091
180072006.01.22 23:05sell900650.001.21401.21701.2090
180082006.01.22 23:05sell900750.001.21391.21691.2089
180092006.01.22 23:06sell900850.001.21381.21681.2088
180102006.01.22 23:06sell900950.001.21391.21691.2089
180112006.01.22 23:10sell901050.001.21401.21701.2090
180122006.01.22 23:10sell901150.001.21391.21691.2089
180132006.01.22 23:14s/l900250.001.21471.21471.2067-15000.0019752853.39
180142006.01.22 23:14sell901250.001.21441.21741.2094
180152006.01.22 23:16s/l900350.001.21481.21481.2068-15000.0019737853.39
180162006.01.22 23:16sell901350.001.21451.21751.2095
180172006.01.23 00:52s/l900450.001.21681.21681.2088-14762.0019723091.39
180182006.01.23 00:52s/l900750.001.21691.21691.2089-14762.0019708329.39
180192006.01.23 00:52s/l900850.001.21681.21681.2088-14762.0019693567.39
180202006.01.23 00:52s/l900950.001.21691.21691.2089-14762.0019678805.39
180212006.01.23 00:52s/l901150.001.21691.21691.2089-14762.0019664043.39
180222006.01.23 00:56s/l900650.001.21701.21701.2090-14762.0019649281.39
180232006.01.23 00:56s/l901050.001.21701.21701.2090-14762.0019634519.39
180242006.01.23 00:57s/l900550.001.21711.21711.2091-14762.0019619757.39
180252006.01.23 01:00sell901450.001.21651.21951.2115
180262006.01.23 01:00sell901550.001.21661.21961.2116
180272006.01.23 01:00sell901650.001.21651.21951.2115
180282006.01.23 01:00sell901750.001.21661.21961.2116
180292006.01.23 01:00sell901850.001.21681.21981.2118
180302006.01.23 01:03sell901950.001.21681.21981.2118
180312006.01.23 01:03sell902050.001.21701.22001.2120
180322006.01.23 01:04sell902150.001.21701.22001.2120
180332006.01.23 01:04s/l901250.001.21741.21741.2094-14762.0019604995.39
180342006.01.23 01:04s/l901350.001.21751.21751.2095-14762.0019590233.39
180352006.01.23 01:04sell902250.001.21731.22031.2123
180362006.01.23 01:06sell902350.001.21721.22021.2122
180372006.01.23 01:40s/l901450.001.21951.21951.2115-15000.0019575233.39
180382006.01.23 01:40s/l901550.001.21961.21961.2116-15000.0019560233.39
180392006.01.23 01:40s/l901650.001.21951.21951.2115-15000.0019545233.39
180402006.01.23 01:40s/l901750.001.21961.21961.2116-15000.0019530233.39
180412006.01.23 01:40s/l901850.001.21981.21981.2118-15000.0019515233.39
180422006.01.23 01:40s/l901950.001.21981.21981.2118-15000.0019500233.39
180432006.01.23 01:40s/l902050.001.22001.22001.2120-15000.0019485233.39
180442006.01.23 01:40s/l902150.001.22001.22001.2120-15000.0019470233.39
180452006.01.23 01:40s/l902250.001.22031.22031.2123-15000.0019455233.39
180462006.01.23 01:40s/l902350.001.22021.22021.2122-15000.0019440233.39
180472006.01.23 01:40sell902450.001.22291.22591.2179
180482006.01.23 01:40sell902550.001.22291.22591.2179
180492006.01.23 01:40sell902650.001.22291.22591.2179
180502006.01.23 01:40sell902750.001.22291.22591.2179
180512006.01.23 01:40sell902850.001.22291.22591.2179
180522006.01.23 01:40sell902950.001.22291.22591.2179
180532006.01.23 01:40sell903050.001.22291.22591.2179
180542006.01.23 01:40sell903150.001.22351.22651.2185
180552006.01.23 01:40sell903250.001.22401.22701.2190
180562006.01.23 01:40sell903350.001.22431.22731.2193
180572006.01.23 01:41t/p903350.001.21931.22731.219325000.0019465233.39
180582006.01.23 01:41t/p903150.001.21851.22651.218525000.0019490233.39
180592006.01.23 01:41t/p903250.001.21901.22701.219025000.0019515233.39
180602006.01.23 01:41sell903450.001.22461.22761.2196
180612006.01.23 01:41t/p903450.001.21961.22761.219625000.0019540233.39
180622006.01.23 01:41sell903550.001.22461.22761.2196
180632006.01.23 01:41t/p903550.001.21961.22761.219625000.0019565233.39
180642006.01.23 01:41sell903650.001.22461.22761.2196
180652006.01.23 01:42t/p903650.001.21961.22761.219625000.0019590233.39
180662006.01.23 03:30sell903750.001.22451.22751.2195
180672006.01.23 03:30sell903850.001.22441.22741.2194
180682006.01.23 03:30sell903950.001.22431.22731.2193
180692006.01.23 04:56s/l902450.001.22591.22591.2179-15000.0019575233.39
180702006.01.23 04:56s/l902550.001.22591.22591.2179-15000.0019560233.39
180712006.01.23 04:56s/l902650.001.22591.22591.2179-15000.0019545233.39
180722006.01.23 04:56s/l902750.001.22591.22591.2179-15000.0019530233.39
180732006.01.23 04:56s/l902850.001.22591.22591.2179-15000.0019515233.39
180742006.01.23 04:56s/l902950.001.22591.22591.2179-15000.0019500233.39
180752006.01.23 04:56s/l903050.001.22591.22591.2179-15000.0019485233.39
180762006.01.23 04:56sell904050.001.22591.22891.2209
180772006.01.23 04:57sell904150.001.22591.22891.2209
180782006.01.23 04:57sell904250.001.22591.22891.2209
180792006.01.23 10:37sell904350.001.22581.22881.2208
180802006.01.23 10:37sell904450.001.22591.22891.2209
180812006.01.23 10:37sell904550.001.22581.22881.2208
180822006.01.23 10:38sell904650.001.22591.22891.2209
180832006.01.23 11:35s/l903750.001.22751.22751.2195-15000.0019470233.39
180842006.01.23 11:35s/l903850.001.22741.22741.2194-15000.0019455233.39
180852006.01.23 11:35s/l903950.001.22731.22731.2193-15000.0019440233.39
180862006.01.23 11:35sell904750.001.22781.23081.2228
180872006.01.23 11:35sell904850.001.22781.23081.2228
180882006.01.23 11:35sell904950.001.22781.23081.2228
180892006.01.23 11:53s/l904350.001.22881.22881.2208-15000.0019425233.39
180902006.01.23 11:53s/l904550.001.22881.22881.2208-15000.0019410233.39
180912006.01.23 11:53sell905050.001.22851.23151.2235
180922006.01.23 11:53sell905150.001.22851.23151.2235
180932006.01.23 11:53s/l904050.001.22891.22891.2209-15000.0019395233.39
180942006.01.23 11:53s/l904150.001.22891.22891.2209-15000.0019380233.39
180952006.01.23 11:53s/l904250.001.22891.22891.2209-15000.0019365233.39
180962006.01.23 11:53s/l904450.001.22891.22891.2209-15000.0019350233.39
180972006.01.23 11:53s/l904650.001.22891.22891.2209-15000.0019335233.39
180982006.01.23 11:53sell905250.001.22861.23161.2236
180992006.01.23 11:54sell905350.001.22851.23151.2235
181002006.01.23 11:54sell905450.001.22861.23161.2236
181012006.01.23 11:54sell905550.001.22851.23151.2235
181022006.01.23 11:54sell905650.001.22861.23161.2236
181032006.01.23 21:20s/l904750.001.23081.23081.2228-15000.0019320233.39
181042006.01.23 21:20s/l904850.001.23081.23081.2228-15000.0019305233.39
181052006.01.23 21:20s/l904950.001.23081.23081.2228-15000.0019290233.39
181062006.01.23 21:20sell905750.001.23071.23371.2257
181072006.01.23 21:20sell905850.001.23071.23371.2257
181082006.01.23 21:20sell905950.001.23071.23371.2257
181092006.01.24 00:36s/l905050.001.23151.23151.2235-14762.0019275471.39
181102006.01.24 00:36s/l905150.001.23151.23151.2235-14762.0019260709.39
181112006.01.24 00:36s/l905250.001.23161.23161.2236-14762.0019245947.39
181122006.01.24 00:36s/l905350.001.23151.23151.2235-14762.0019231185.39
181132006.01.24 00:36s/l905450.001.23161.23161.2236-14762.0019216423.39
181142006.01.24 00:36s/l905550.001.23151.23151.2235-14762.0019201661.39
181152006.01.24 00:36s/l905650.001.23161.23161.2236-14762.0019186899.39
181162006.01.24 06:48sell906050.001.23091.23391.2259
181172006.01.24 06:48sell906150.001.23101.23401.2260
181182006.01.24 06:49sell906250.001.23101.23401.2260
181192006.01.24 06:49sell906350.001.23111.23411.2261
181202006.01.24 06:49sell906450.001.23101.23401.2260
181212006.01.24 06:54sell906550.001.23091.23391.2259
181222006.01.24 14:55t/p906350.001.22611.23411.226125000.0019211899.39
181232006.01.24 14:56t/p906050.001.22591.23391.225925000.0019236899.39
181242006.01.24 14:56t/p906150.001.22601.23401.226025000.0019261899.39
181252006.01.24 14:56t/p906250.001.22601.23401.226025000.0019286899.39
181262006.01.24 14:56t/p906450.001.22601.23401.226025000.0019311899.39
181272006.01.24 14:56t/p906550.001.22591.23391.225925000.0019336899.39
181282006.01.25 01:15t/p905750.001.22571.23371.225725476.0019362375.39
181292006.01.25 01:15t/p905850.001.22571.23371.225725476.0019387851.39
181302006.01.25 01:15t/p905950.001.22571.23371.225725476.0019413327.39
181312006.01.25 01:20sell906650.001.22621.22921.2212
181322006.01.25 01:20sell906750.001.22611.22911.2211
181332006.01.25 01:20sell906850.001.22601.22901.2210
181342006.01.25 01:20sell906950.001.22621.22921.2212
181352006.01.25 01:24sell907050.001.22611.22911.2211
181362006.01.25 01:25sell907150.001.22631.22931.2213
181372006.01.25 01:25sell907250.001.22641.22941.2214
181382006.01.25 01:25sell907350.001.22631.22931.2213
181392006.01.25 01:25sell907450.001.22641.22941.2214
181402006.01.25 01:26sell907550.001.22651.22951.2215
181412006.01.25 09:34s/l906850.001.22901.22901.2210-15000.0019398327.39
181422006.01.25 09:34sell907650.001.22871.23171.2237
181432006.01.25 10:02s/l906750.001.22911.22911.2211-15000.0019383327.39
181442006.01.25 10:02s/l907050.001.22911.22911.2211-15000.0019368327.39
181452006.01.25 10:02sell907750.001.22881.23181.2238
181462006.01.25 10:02s/l906650.001.22921.22921.2212-15000.0019353327.39
181472006.01.25 10:02s/l906950.001.22921.22921.2212-15000.0019338327.39
181482006.01.25 10:02s/l907150.001.22931.22931.2213-15000.0019323327.39
181492006.01.25 10:02s/l907250.001.22941.22941.2214-15000.0019308327.39
181502006.01.25 10:02s/l907350.001.22931.22931.2213-15000.0019293327.39
181512006.01.25 10:02s/l907450.001.22941.22941.2214-15000.0019278327.39
181522006.01.25 10:02s/l907550.001.22951.22951.2215-15000.0019263327.39
181532006.01.25 10:02sell907850.001.22921.23221.2242
181542006.01.25 10:02sell907950.001.22931.23231.2243
181552006.01.25 10:02sell908050.001.22941.23241.2244
181562006.01.25 10:02sell908150.001.22931.23231.2243
181572006.01.25 10:02sell908250.001.22941.23241.2244
181582006.01.25 10:03sell908350.001.22931.23231.2243
181592006.01.25 10:03sell908450.001.22941.23241.2244
181602006.01.25 10:03sell908550.001.22941.23241.2244
181612006.01.25 10:19s/l907650.001.23171.23171.2237-15000.0019248327.39
181622006.01.25 10:19sell908650.001.23141.23441.2264
181632006.01.25 10:47s/l907750.001.23181.23181.2238-15000.0019233327.39
181642006.01.25 10:47sell908750.001.23151.23451.2265
181652006.01.25 10:51s/l907850.001.23221.23221.2242-15000.0019218327.39
181662006.01.25 10:51sell908850.001.23191.23491.2269
181672006.01.25 10:56s/l907950.001.23231.23231.2243-15000.0019203327.39
181682006.01.25 10:56s/l908150.001.23231.23231.2243-15000.0019188327.39
181692006.01.25 10:56s/l908350.001.23231.23231.2243-15000.0019173327.39
181702006.01.25 10:56sell908950.001.23201.23501.2270
181712006.01.25 10:56s/l908050.001.23241.23241.2244-15000.0019158327.39
181722006.01.25 10:56s/l908250.001.23241.23241.2244-15000.0019143327.39
181732006.01.25 10:56s/l908450.001.23241.23241.2244-15000.0019128327.39
181742006.01.25 10:56s/l908550.001.23241.23241.2244-15000.0019113327.39
181752006.01.25 10:56sell909050.001.23211.23511.2271
181762006.01.25 10:56sell909150.001.23221.23521.2272
181772006.01.25 10:56sell909250.001.23221.23521.2272
181782006.01.25 10:56sell909350.001.23211.23511.2271
181792006.01.25 10:56sell909450.001.23221.23521.2272
181802006.01.25 10:58sell909550.001.23211.23511.2271
181812006.01.25 14:42t/p909150.001.22721.23521.227225000.0019138327.39
181822006.01.25 14:42t/p909250.001.22721.23521.227225000.0019163327.39
181832006.01.25 14:42t/p909450.001.22721.23521.227225000.0019188327.39
181842006.01.25 14:42t/p909050.001.22711.23511.227125000.0019213327.39
181852006.01.25 14:42t/p909350.001.22711.23511.227125000.0019238327.39
181862006.01.25 14:42t/p909550.001.22711.23511.227125000.0019263327.39
181872006.01.25 14:43t/p908850.001.22691.23491.226925000.0019288327.39
181882006.01.25 14:43t/p908950.001.22701.23501.227025000.0019313327.39
181892006.01.25 15:16t/p908650.001.22641.23441.226425000.0019338327.39
181902006.01.25 15:16t/p908750.001.22651.23451.226525000.0019363327.39
181912006.01.25 15:20sell909650.001.22671.22971.2217
181922006.01.25 15:25sell909750.001.22701.23001.2220
181932006.01.25 15:25sell909850.001.22711.23011.2221
181942006.01.25 15:25sell909950.001.22711.23011.2221
181952006.01.25 15:25sell910050.001.22721.23021.2222
181962006.01.25 15:25sell910150.001.22711.23011.2221
181972006.01.25 15:25sell910250.001.22721.23021.2222
181982006.01.25 15:25sell910350.001.22711.23011.2221
181992006.01.25 15:26sell910450.001.22721.23021.2222
182002006.01.25 15:29sell910550.001.22711.23011.2221
182012006.01.26 19:00t/p910050.001.22221.23021.222225238.0019388565.39
182022006.01.26 19:00t/p910250.001.22221.23021.222225238.0019413803.39
182032006.01.26 19:00t/p910450.001.22221.23021.222225238.0019439041.39
182042006.01.26 19:00t/p909750.001.22201.23001.222025238.0019464279.39
182052006.01.26 19:00t/p909850.001.22211.23011.222125238.0019489517.39
182062006.01.26 19:00t/p909950.001.22211.23011.222125238.0019514755.39
182072006.01.26 19:00t/p910150.001.22211.23011.222125238.0019539993.39
182082006.01.26 19:00t/p910350.001.22211.23011.222125238.0019565231.39
182092006.01.26 19:00t/p910550.001.22211.23011.222125238.0019590469.39
182102006.01.26 19:02t/p909650.001.22171.22971.221725238.0019615707.39
182112006.01.26 19:03sell910650.001.22191.22491.2169
182122006.01.26 19:03sell910750.001.22201.22501.2170
182132006.01.26 19:03sell910850.001.22231.22531.2173
182142006.01.26 19:03sell910950.001.22231.22531.2173
182152006.01.26 19:03sell911050.001.22221.22521.2172
182162006.01.26 19:04sell911150.001.22211.22511.2171
182172006.01.26 19:04sell911250.001.22201.22501.2170
182182006.01.26 19:04sell911350.001.22191.22491.2169
182192006.01.26 19:04sell911450.001.22201.22501.2170
182202006.01.26 19:05sell911550.001.22231.22531.2173
182212006.01.27 12:08t/p910850.001.21731.22531.217325714.0019641421.39
182222006.01.27 12:08t/p910950.001.21731.22531.217325714.0019667135.39
182232006.01.27 12:08t/p911550.001.21731.22531.217325714.0019692849.39
182242006.01.27 12:08t/p911050.001.21721.22521.217225714.0019718563.39
182252006.01.27 12:08t/p911150.001.21711.22511.217125714.0019744277.39
182262006.01.27 12:08t/p910650.001.21691.22491.216925714.0019769991.39
182272006.01.27 12:08t/p910750.001.21701.22501.217025714.0019795705.39
182282006.01.27 12:08t/p911250.001.21701.22501.217025714.0019821419.39
182292006.01.27 12:08t/p911350.001.21691.22491.216925714.0019847133.39
182302006.01.27 12:08t/p911450.001.21701.22501.217025714.0019872847.39
182312006.01.27 12:10sell911650.001.21761.22061.2126
182322006.01.27 12:10sell911750.001.21771.22071.2127
182332006.01.27 12:10sell911850.001.21761.22061.2126
182342006.01.27 12:10sell911950.001.21771.22071.2127
182352006.01.27 12:11sell912050.001.21781.22081.2128
182362006.01.27 12:11sell912150.001.21771.22071.2127
182372006.01.27 12:11sell912250.001.21781.22081.2128
182382006.01.27 12:11sell912350.001.21771.22071.2127
182392006.01.27 12:11sell912450.001.21781.22081.2128
182402006.01.27 12:11sell912550.001.21771.22071.2127
182412006.01.27 14:30s/l911650.001.22061.22061.2126-15000.0019857847.39
182422006.01.27 14:30s/l911750.001.22071.22071.2127-15000.0019842847.39
182432006.01.27 14:30s/l911850.001.22061.22061.2126-15000.0019827847.39
182442006.01.27 14:30s/l911950.001.22071.22071.2127-15000.0019812847.39
182452006.01.27 14:30s/l912050.001.22081.22081.2128-15000.0019797847.39
182462006.01.27 14:30s/l912150.001.22071.22071.2127-15000.0019782847.39
182472006.01.27 14:30s/l912250.001.22081.22081.2128-15000.0019767847.39
182482006.01.27 14:30s/l912350.001.22071.22071.2127-15000.0019752847.39
182492006.01.27 14:30s/l912450.001.22081.22081.2128-15000.0019737847.39
182502006.01.27 14:30s/l912550.001.22071.22071.2127-15000.0019722847.39
182512006.01.27 14:30sell912650.001.22181.22481.2168
182522006.01.27 14:31sell912750.001.22211.22511.2171
182532006.01.27 14:32sell912850.001.22211.22511.2171
182542006.01.27 14:32sell912950.001.22211.22511.2171
182552006.01.27 14:35sell913050.001.22201.22501.2170
182562006.01.27 14:35sell913150.001.22191.22491.2169
182572006.01.27 14:35sell913250.001.22181.22481.2168
182582006.01.27 14:35sell913350.001.22191.22491.2169
182592006.01.27 14:35sell913450.001.22201.22501.2170
182602006.01.27 14:35sell913550.001.22191.22491.2169
182612006.01.27 16:22t/p912750.001.21711.22511.217125000.0019747847.39
182622006.01.27 16:22t/p912850.001.21711.22511.217125000.0019772847.39
182632006.01.27 16:22t/p912950.001.21711.22511.217125000.0019797847.39
182642006.01.27 16:22t/p913050.001.21701.22501.217025000.0019822847.39
182652006.01.27 16:22t/p913150.001.21691.22491.216925000.0019847847.39
182662006.01.27 16:22t/p913350.001.21691.22491.216925000.0019872847.39
182672006.01.27 16:22t/p913450.001.21701.22501.217025000.0019897847.39
182682006.01.27 16:22t/p913550.001.21691.22491.216925000.0019922847.39
182692006.01.27 16:29t/p912650.001.21681.22481.216825000.0019947847.39
182702006.01.27 16:29t/p913250.001.21681.22481.216825000.0019972847.39
182712006.01.27 16:29sell913650.001.21671.21971.2117
182722006.01.27 16:29sell913750.001.21661.21961.2116
182732006.01.27 16:29sell913850.001.21711.22011.2121
182742006.01.27 16:29sell913950.001.21721.22021.2122
182752006.01.27 16:30sell914050.001.21761.22061.2126
182762006.01.27 16:30sell914150.001.21751.22051.2125
182772006.01.27 16:30sell914250.001.21741.22041.2124
182782006.01.27 16:30sell914350.001.21751.22051.2125
182792006.01.27 16:31sell914450.001.21741.22041.2124
182802006.01.27 16:31sell914550.001.21761.22061.2126
182812006.01.27 17:12t/p914050.001.21261.22061.212625000.0019997847.39
182822006.01.27 17:12t/p914150.001.21251.22051.212525000.0020022847.39
182832006.01.27 17:12t/p914250.001.21241.22041.212425000.0020047847.39
182842006.01.27 17:12t/p914350.001.21251.22051.212525000.0020072847.39
182852006.01.27 17:12t/p914450.001.21241.22041.212425000.0020097847.39
182862006.01.27 17:12t/p914550.001.21261.22061.212625000.0020122847.39
182872006.01.27 17:13t/p913950.001.21221.22021.212225000.0020147847.39
182882006.01.27 17:13t/p913850.001.21211.22011.212125000.0020172847.39
182892006.01.27 17:13t/p913650.001.21171.21971.211725000.0020197847.39
182902006.01.27 17:19t/p913750.001.21161.21961.211625000.0020222847.39
182912006.01.27 17:19sell914650.001.21291.21591.2079
182922006.01.27 17:20sell914750.001.21341.21641.2084
182932006.01.27 17:20sell914850.001.21331.21631.2083
182942006.01.27 17:20sell914950.001.21321.21621.2082
182952006.01.27 17:20sell915050.001.21311.21611.2081
182962006.01.27 17:20sell915150.001.21301.21601.2080
182972006.01.27 17:20sell915250.001.21291.21591.2079
182982006.01.27 17:20sell915350.001.21341.21641.2084
182992006.01.27 17:20sell915450.001.21331.21631.2083
183002006.01.27 17:20sell915550.001.21321.21621.2082
183012006.01.30 09:33t/p914750.001.20841.21641.208425238.0020248085.39
183022006.01.30 09:33t/p914850.001.20831.21631.208325238.0020273323.39
183032006.01.30 09:33t/p914950.001.20821.21621.208225238.0020298561.39
183042006.01.30 09:33t/p915050.001.20811.21611.208125238.0020323799.39
183052006.01.30 09:33t/p915150.001.20801.21601.208025238.0020349037.39
183062006.01.30 09:33t/p915350.001.20841.21641.208425238.0020374275.39
183072006.01.30 09:33t/p915450.001.20831.21631.208325238.0020399513.39
183082006.01.30 09:33t/p915550.001.20821.21621.208225238.0020424751.39
183092006.01.30 09:53t/p914650.001.20791.21591.207925238.0020449989.39
183102006.01.30 09:53t/p915250.001.20791.21591.207925238.0020475227.39
183112006.01.30 09:55sell915650.001.20851.21151.2035
183122006.01.30 09:55sell915750.001.20841.21141.2034
183132006.01.30 09:55sell915850.001.20831.21131.2033
183142006.01.30 09:55sell915950.001.20851.21151.2035
183152006.01.30 09:55sell916050.001.20841.21141.2034
183162006.01.30 09:55sell916150.001.20831.21131.2033
183172006.01.30 10:00sell916250.001.20851.21151.2035
183182006.01.30 10:01sell916350.001.20841.21141.2034
183192006.01.30 10:03sell916450.001.20831.21131.2033
183202006.01.30 10:04sell916550.001.20821.21121.2032
183212006.01.31 09:01s/l916550.001.21121.21121.2032-14762.0020460465.39
183222006.01.31 09:01sell916650.001.21091.21391.2059
183232006.01.31 09:01s/l915850.001.21131.21131.2033-14762.0020445703.39
183242006.01.31 09:01s/l916150.001.21131.21131.2033-14762.0020430941.39
183252006.01.31 09:01s/l916450.001.21131.21131.2033-14762.0020416179.39
183262006.01.31 09:01sell916750.001.21101.21401.2060
183272006.01.31 09:01s/l915750.001.21141.21141.2034-14762.0020401417.39
183282006.01.31 09:01s/l916050.001.21141.21141.2034-14762.0020386655.39
183292006.01.31 09:01s/l916350.001.21141.21141.2034-14762.0020371893.39
183302006.01.31 09:01sell916850.001.21111.21411.2061
183312006.01.31 09:01s/l915650.001.21151.21151.2035-14762.0020357131.39
183322006.01.31 09:01s/l915950.001.21151.21151.2035-14762.0020342369.39
183332006.01.31 09:01s/l916250.001.21151.21151.2035-14762.0020327607.39
183342006.01.31 09:01sell916950.001.21121.21421.2062
183352006.01.31 09:01sell917050.001.21131.21431.2063
183362006.01.31 09:02sell917150.001.21141.21441.2064
183372006.01.31 09:02sell917250.001.21151.21451.2065
183382006.01.31 09:02sell917350.001.21161.21461.2066
183392006.01.31 09:02sell917450.001.21151.21451.2065
183402006.01.31 09:03sell917550.001.21141.21441.2064
183412006.01.31 16:46s/l916650.001.21391.21391.2059-15000.0020312607.39
183422006.01.31 16:46sell917650.001.21361.21661.2086
183432006.01.31 16:47s/l916750.001.21401.21401.2060-15000.0020297607.39
183442006.01.31 16:47sell917750.001.21371.21671.2087
183452006.01.31 16:47s/l916850.001.21411.21411.2061-15000.0020282607.39
183462006.01.31 16:47sell917850.001.21381.21681.2088
183472006.01.31 16:47s/l916950.001.21421.21421.2062-15000.0020267607.39
183482006.01.31 16:47sell917950.001.21391.21691.2089
183492006.01.31 16:52s/l917050.001.21431.21431.2063-15000.0020252607.39
183502006.01.31 16:52sell918050.001.21401.21701.2090
183512006.01.31 16:52s/l917150.001.21441.21441.2064-15000.0020237607.39
183522006.01.31 16:52s/l917550.001.21441.21441.2064-15000.0020222607.39
183532006.01.31 16:52sell918150.001.21411.21711.2091
183542006.01.31 16:52sell918250.001.21401.21701.2090
183552006.01.31 16:57s/l917250.001.21451.21451.2065-15000.0020207607.39
183562006.01.31 16:57s/l917450.001.21451.21451.2065-15000.0020192607.39
183572006.01.31 16:57sell918350.001.21421.21721.2092
183582006.01.31 17:00s/l917350.001.21461.21461.2066-15000.0020177607.39
183592006.01.31 17:00sell918450.001.21431.21731.2093
183602006.01.31 17:01sell918550.001.21421.21721.2092
183612006.01.31 18:11s/l917650.001.21661.21661.2086-15000.0020162607.39
183622006.01.31 18:11sell918650.001.21631.21931.2113
183632006.01.31 18:11s/l917750.001.21671.21671.2087-15000.0020147607.39
183642006.01.31 18:11sell918750.001.21641.21941.2114
183652006.01.31 18:12s/l917850.001.21681.21681.2088-15000.0020132607.39
183662006.01.31 18:12sell918850.001.21651.21951.2115
183672006.01.31 18:15s/l917950.001.21691.21691.2089-15000.0020117607.39
183682006.01.31 18:15sell918950.001.21661.21961.2116
183692006.01.31 18:16s/l918050.001.21701.21701.2090-15000.0020102607.39
183702006.01.31 18:16s/l918250.001.21701.21701.2090-15000.0020087607.39
183712006.01.31 18:16sell919050.001.21671.21971.2117
183722006.01.31 18:16s/l918150.001.21711.21711.2091-15000.0020072607.39
183732006.01.31 18:16sell919150.001.21681.21981.2118
183742006.01.31 18:16s/l918350.001.21721.21721.2092-15000.0020057607.39
183752006.01.31 18:16s/l918550.001.21721.21721.2092-15000.0020042607.39
183762006.01.31 18:16sell919250.001.21691.21991.2119
183772006.01.31 18:16s/l918450.001.21731.21731.2093-15000.0020027607.39
183782006.01.31 18:16sell919350.001.21701.22001.2120
183792006.01.31 18:16sell919450.001.21711.22011.2121
183802006.01.31 18:16sell919550.001.21721.22021.2122
183812006.01.31 20:32t/p919550.001.21221.22021.212225000.0020052607.39
183822006.01.31 20:32t/p919450.001.21211.22011.212125000.0020077607.39
183832006.02.01 06:46sell919650.001.21711.22011.2121
183842006.02.01 06:46sell919750.001.21701.22001.2120
183852006.02.01 10:46t/p919350.001.21201.22001.212025238.0020102845.39
183862006.02.01 10:46t/p919650.001.21211.22011.212125000.0020127845.39
183872006.02.01 10:46t/p919750.001.21201.22001.212025000.0020152845.39
183882006.02.01 10:47t/p919250.001.21191.21991.211925238.0020178083.39
183892006.02.01 10:47t/p919050.001.21171.21971.211725238.0020203321.39
183902006.02.01 10:47t/p919150.001.21181.21981.211825238.0020228559.39
183912006.02.01 11:45t/p918650.001.21131.21931.211325238.0020253797.39
183922006.02.01 11:45t/p918750.001.21141.21941.211425238.0020279035.39
183932006.02.01 11:45t/p918850.001.21151.21951.211525238.0020304273.39
183942006.02.01 11:45t/p918950.001.21161.21961.211625238.0020329511.39
183952006.02.01 11:45sell919850.001.21191.21491.2069
183962006.02.01 11:45sell919950.001.21181.21481.2068
183972006.02.01 11:45sell920050.001.21211.21511.2071
183982006.02.01 11:45sell920150.001.21231.21531.2073
183992006.02.01 11:45sell920250.001.21241.21541.2074
184002006.02.01 11:49sell920350.001.21231.21531.2073
184012006.02.01 18:37t/p920150.001.20731.21531.207325000.0020354511.39
184022006.02.01 18:37t/p920250.001.20741.21541.207425000.0020379511.39
184032006.02.01 18:37t/p920350.001.20731.21531.207325000.0020404511.39
184042006.02.01 18:37t/p920050.001.20711.21511.207125000.0020429511.39
184052006.02.01 20:05t/p919850.001.20691.21491.206925000.0020454511.39
184062006.02.01 20:19t/p919950.001.20681.21481.206825000.0020479511.39
184072006.02.01 20:23buy920450.001.20591.20291.2109
184082006.02.01 20:23buy920550.001.20521.20221.2102
184092006.02.01 20:23buy920650.001.20521.20221.2102
184102006.02.01 22:30buy920750.001.20531.20231.2103
184112006.02.01 22:30buy920850.001.20521.20221.2102
184122006.02.01 22:30buy920950.001.20531.20231.2103
184132006.02.01 22:30buy921050.001.20521.20221.2102
184142006.02.01 22:31buy921150.001.20511.20211.2101
184152006.02.01 22:31buy921250.001.20501.20201.2100
184162006.02.01 22:31buy921350.001.20511.20211.2101
184172006.02.02 17:20t/p921250.001.21001.20201.210024511.5020504022.89
184182006.02.02 17:26t/p920550.001.21021.20221.210224511.5020528534.39
184192006.02.02 17:26t/p920650.001.21021.20221.210224511.5020553045.89
184202006.02.02 17:26t/p920750.001.21031.20231.210324511.5020577557.39
184212006.02.02 17:26t/p920850.001.21021.20221.210224511.5020602068.89
184222006.02.02 17:26t/p920950.001.21031.20231.210324511.5020626580.39
184232006.02.02 17:26t/p921050.001.21021.20221.210224511.5020651091.89
184242006.02.02 17:26t/p921150.001.21011.20211.210124511.5020675603.39
184252006.02.02 17:26t/p921350.001.21011.20211.210124511.5020700114.89
184262006.02.03 02:12t/p920450.001.21091.20291.210923046.0020723160.89
184272006.02.03 02:12buy921450.001.21061.20761.2156
184282006.02.03 02:14buy921550.001.21071.20771.2157
184292006.02.03 02:14buy921650.001.21041.20741.2154
184302006.02.03 02:15buy921750.001.21011.20711.2151
184312006.02.03 02:15buy921850.001.21021.20721.2152
184322006.02.03 02:15buy921950.001.21011.20711.2151
184332006.02.03 02:15buy922050.001.21001.20701.2150
184342006.02.03 02:16buy922150.001.21011.20711.2151
184352006.02.03 02:16buy922250.001.21021.20721.2152
184362006.02.03 02:18buy922350.001.21031.20731.2153
184372006.02.03 08:19s/l921550.001.20771.20771.2157-15000.0020708160.89
184382006.02.03 08:19buy922450.001.20801.20501.2130
184392006.02.03 08:33s/l921450.001.20761.20761.2156-15000.0020693160.89
184402006.02.03 08:33buy922550.001.20791.20491.2129
184412006.02.03 08:37s/l921650.001.20741.20741.2154-15000.0020678160.89
184422006.02.03 08:37buy922650.001.20771.20471.2127
184432006.02.03 08:37s/l922350.001.20731.20731.2153-15000.0020663160.89
184442006.02.03 08:37buy922750.001.20761.20461.2126
184452006.02.03 08:38s/l921750.001.20711.20711.2151-15000.0020648160.89
184462006.02.03 08:38s/l921850.001.20721.20721.2152-15000.0020633160.89
184472006.02.03 08:38s/l921950.001.20711.20711.2151-15000.0020618160.89
184482006.02.03 08:38s/l922150.001.20711.20711.2151-15000.0020603160.89
184492006.02.03 08:38s/l922250.001.20721.20721.2152-15000.0020588160.89
184502006.02.03 08:38buy922850.001.20741.20441.2124
184512006.02.03 08:39buy922950.001.20751.20451.2125
184522006.02.03 08:39buy923050.001.20741.20441.2124
184532006.02.03 08:41buy923150.001.20741.20441.2124
184542006.02.03 08:43s/l922050.001.20701.20701.2150-15000.0020573160.89
184552006.02.03 08:43buy923250.001.20731.20431.2123
184562006.02.03 08:44buy923350.001.20721.20421.2122
184572006.02.03 14:33s/l922450.001.20501.20501.2130-15000.0020558160.89
184582006.02.03 14:33s/l922550.001.20491.20491.2129-15000.0020543160.89
184592006.02.03 14:33s/l922650.001.20471.20471.2127-15000.0020528160.89
184602006.02.03 14:33s/l922750.001.20461.20461.2126-15000.0020513160.89
184612006.02.03 14:33s/l922850.001.20441.20441.2124-15000.0020498160.89
184622006.02.03 14:33s/l922950.001.20451.20451.2125-15000.0020483160.89
184632006.02.03 14:33s/l923050.001.20441.20441.2124-15000.0020468160.89
184642006.02.03 14:33s/l923150.001.20441.20441.2124-15000.0020453160.89
184652006.02.03 14:33s/l923250.001.20431.20431.2123-15000.0020438160.89
184662006.02.03 14:33s/l923350.001.20421.20421.2122-15000.0020423160.89
184672006.02.03 14:33sell923450.001.20651.20951.2015
184682006.02.03 14:33sell923550.001.20681.20981.2018
184692006.02.03 14:38t/p923550.001.20181.20981.201825000.0020448160.89
184702006.02.03 14:57t/p923450.001.20151.20951.201525000.0020473160.89
184712006.02.03 14:57buy923650.001.20021.19721.2052
184722006.02.03 14:57buy923750.001.20011.19711.2051
184732006.02.03 14:58buy923850.001.20001.19701.2050
184742006.02.03 14:58buy923950.001.20011.19711.2051
184752006.02.03 15:02buy924050.001.19961.19661.2046
184762006.02.03 15:02buy924150.001.19971.19671.2047
184772006.02.03 15:02buy924250.001.19961.19661.2046
184782006.02.03 15:03buy924350.001.19971.19671.2047
184792006.02.03 15:03buy924450.001.19981.19681.2048
184802006.02.03 15:03buy924550.001.19991.19691.2049
184812006.02.03 15:18s/l923650.001.19721.19721.2052-15000.0020458160.89
184822006.02.03 15:18buy924650.001.19751.19451.2025
184832006.02.03 15:18s/l923750.001.19711.19711.2051-15000.0020443160.89
184842006.02.03 15:18s/l923950.001.19711.19711.2051-15000.0020428160.89
184852006.02.03 15:18buy924750.001.19741.19441.2024
184862006.02.03 15:18buy924850.001.19741.19441.2024
184872006.02.03 15:18s/l923850.001.19701.19701.2050-15000.0020413160.89
184882006.02.03 15:18buy924950.001.19731.19431.2023
184892006.02.03 15:18s/l924550.001.19691.19691.2049-15000.0020398160.89
184902006.02.03 15:18buy925050.001.19721.19421.2022
184912006.02.03 15:19s/l924150.001.19671.19671.2047-15000.0020383160.89
184922006.02.03 15:19s/l924350.001.19671.19671.2047-15000.0020368160.89
184932006.02.03 15:19s/l924450.001.19681.19681.2048-15000.0020353160.89
184942006.02.03 15:19buy925150.001.19701.19401.2020
184952006.02.03 15:19buy925250.001.19711.19411.2021
184962006.02.03 15:19buy925350.001.19701.19401.2020
184972006.02.03 17:31t/p925150.001.20201.19401.202025000.0020378160.89
184982006.02.03 17:31t/p925350.001.20201.19401.202025000.0020403160.89
184992006.02.03 17:31t/p925050.001.20221.19421.202225000.0020428160.89
185002006.02.03 17:31t/p925250.001.20211.19411.202125000.0020453160.89
185012006.02.03 17:32t/p924950.001.20231.19431.202325000.0020478160.89
185022006.02.03 17:32t/p924750.001.20241.19441.202425000.0020503160.89
185032006.02.03 17:32t/p924850.001.20241.19441.202425000.0020528160.89
185042006.02.03 17:32t/p924650.001.20251.19451.202525000.0020553160.89
185052006.02.06 01:39t/p924050.001.20461.19661.204624511.5020577672.39
185062006.02.06 01:39t/p924250.001.20461.19661.204624511.5020602183.89
185072006.02.06 01:40buy925450.001.20371.20071.2087
185082006.02.06 01:40buy925550.001.20371.20071.2087
185092006.02.06 01:45buy925650.001.20361.20061.2086
185102006.02.06 01:45buy925750.001.20361.20061.2086
185112006.02.06 01:46buy925850.001.20371.20071.2087
185122006.02.06 01:49buy925950.001.20381.20081.2088
185132006.02.06 01:49buy926050.001.20391.20091.2089
185142006.02.06 01:49buy926150.001.20381.20081.2088
185152006.02.06 01:50buy926250.001.20371.20071.2087
185162006.02.06 01:50buy926350.001.20381.20081.2088
185172006.02.06 08:17s/l925450.001.20071.20071.2087-15000.0020587183.89
185182006.02.06 08:17s/l925550.001.20071.20071.2087-15000.0020572183.89
185192006.02.06 08:17s/l925850.001.20071.20071.2087-15000.0020557183.89
185202006.02.06 08:17s/l925950.001.20081.20081.2088-15000.0020542183.89
185212006.02.06 08:17s/l926050.001.20091.20091.2089-15000.0020527183.89
185222006.02.06 08:17s/l926150.001.20081.20081.2088-15000.0020512183.89
185232006.02.06 08:17s/l926250.001.20071.20071.2087-15000.0020497183.89
185242006.02.06 08:17s/l926350.001.20081.20081.2088-15000.0020482183.89
185252006.02.06 08:17buy926450.001.20101.19801.2060
185262006.02.06 08:19buy926550.001.20111.19811.2061
185272006.02.06 08:20buy926650.001.20121.19821.2062
185282006.02.06 08:20buy926750.001.20111.19811.2061
185292006.02.06 08:21buy926850.001.20121.19821.2062
185302006.02.06 08:21buy926950.001.20131.19831.2063
185312006.02.06 08:21buy927050.001.20111.19811.2061
185322006.02.06 08:21s/l925650.001.20061.20061.2086-15000.0020467183.89
185332006.02.06 08:21s/l925750.001.20061.20061.2086-15000.0020452183.89
185342006.02.06 08:21buy927150.001.20081.19781.2058
185352006.02.06 08:21buy927250.001.20081.19781.2058
185362006.02.06 08:22buy927350.001.20091.19791.2059
185372006.02.06 10:06s/l926950.001.19831.19831.2063-15000.0020437183.89
185382006.02.06 10:06buy927450.001.19861.19561.2036
185392006.02.06 12:13s/l926650.001.19821.19821.2062-15000.0020422183.89
185402006.02.06 12:13s/l926850.001.19821.19821.2062-15000.0020407183.89
185412006.02.06 12:13buy927550.001.19851.19551.2035
185422006.02.06 12:17buy927650.001.19861.19561.2036
185432006.02.06 12:18s/l926550.001.19811.19811.2061-15000.0020392183.89
185442006.02.06 12:18s/l926750.001.19811.19811.2061-15000.0020377183.89
185452006.02.06 12:18s/l927050.001.19811.19811.2061-15000.0020362183.89
185462006.02.06 12:18buy927750.001.19841.19541.2034
185472006.02.06 12:18buy927850.001.19851.19551.2035
185482006.02.06 12:18buy927950.001.19841.19541.2034
185492006.02.06 12:26s/l926450.001.19801.19801.2060-15000.0020347183.89
185502006.02.06 12:26s/l927350.001.19791.19791.2059-15000.0020332183.89
185512006.02.06 12:26buy928050.001.19821.19521.2032
185522006.02.06 12:26s/l927150.001.19781.19781.2058-15000.0020317183.89
185532006.02.06 12:26s/l927250.001.19781.19781.2058-15000.0020302183.89
185542006.02.06 12:26buy928150.001.19811.19511.2031
185552006.02.06 12:26buy928250.001.19821.19521.2032
185562006.02.06 12:26buy928350.001.19811.19511.2031
185572006.02.06 18:13s/l927450.001.19561.19561.2036-15000.0020287183.89
185582006.02.06 18:13s/l927550.001.19551.19551.2035-15000.0020272183.89
185592006.02.06 18:13s/l927650.001.19561.19561.2036-15000.0020257183.89
185602006.02.06 18:13s/l927750.001.19541.19541.2034-15000.0020242183.89
185612006.02.06 18:13s/l927850.001.19551.19551.2035-15000.0020227183.89
185622006.02.06 18:13s/l927950.001.19541.19541.2034-15000.0020212183.89
185632006.02.06 18:13s/l928050.001.19521.19521.2032-15000.0020197183.89
185642006.02.06 18:13s/l928150.001.19511.19511.2031-15000.0020182183.89
185652006.02.06 18:13s/l928250.001.19521.19521.2032-15000.0020167183.89
185662006.02.06 18:13s/l928350.001.19511.19511.2031-15000.0020152183.89
185672006.02.06 18:15sell928450.001.19561.19861.1906
185682006.02.06 18:15sell928550.001.19551.19851.1905
185692006.02.06 18:15sell928650.001.19561.19861.1906
185702006.02.06 18:15sell928750.001.19561.19861.1906
185712006.02.06 18:15sell928850.001.19561.19861.1906
185722006.02.06 18:16sell928950.001.19571.19871.1907
185732006.02.06 18:16sell929050.001.19561.19861.1906
185742006.02.06 18:16sell929150.001.19571.19871.1907
185752006.02.06 18:16sell929250.001.19571.19871.1907
185762006.02.06 18:20sell929350.001.19561.19861.1906
185772006.02.07 07:44s/l928550.001.19851.19851.1905-14762.0020137421.89
185782006.02.07 07:44sell929450.001.19821.20121.1932
185792006.02.07 08:50s/l928450.001.19861.19861.1906-14762.0020122659.89
185802006.02.07 08:50s/l928650.001.19861.19861.1906-14762.0020107897.89
185812006.02.07 08:50s/l928750.001.19861.19861.1906-14762.0020093135.89
185822006.02.07 08:50s/l928850.001.19861.19861.1906-14762.0020078373.89
185832006.02.07 08:50s/l928950.001.19871.19871.1907-14762.0020063611.89
185842006.02.07 08:50s/l929050.001.19861.19861.1906-14762.0020048849.89
185852006.02.07 08:50s/l929150.001.19871.19871.1907-14762.0020034087.89
185862006.02.07 08:50s/l929250.001.19871.19871.1907-14762.0020019325.89
185872006.02.07 08:50s/l929350.001.19861.19861.1906-14762.0020004563.89
185882006.02.07 08:50sell929550.001.19921.20221.1942
185892006.02.07 08:50sell929650.001.19921.20221.1942
185902006.02.07 08:50sell929750.001.19921.20221.1942
185912006.02.07 09:08sell929850.001.19971.20271.1947
185922006.02.07 09:09sell929950.001.19971.20271.1947
185932006.02.07 09:12sell930050.001.19981.20281.1948
185942006.02.07 09:13sell930150.001.19981.20281.1948
185952006.02.07 09:13sell930250.001.19991.20291.1949
185962006.02.07 09:13sell930350.001.20001.20301.1950
185972006.02.07 10:37s/l929450.001.20121.20121.1932-15000.0019989563.89
185982006.02.07 10:37sell930450.001.20091.20391.1959
185992006.02.07 16:37t/p930450.001.19591.20391.195925000.0020014563.89
186002006.02.07 17:01t/p930350.001.19501.20301.195025000.0020039563.89
186012006.02.07 17:02t/p930050.001.19481.20281.194825000.0020064563.89
186022006.02.07 17:02t/p930150.001.19481.20281.194825000.0020089563.89
186032006.02.07 17:02t/p930250.001.19491.20291.194925000.0020114563.89
186042006.02.07 17:02t/p929850.001.19471.20271.194725000.0020139563.89
186052006.02.07 17:02t/p929950.001.19471.20271.194725000.0020164563.89
186062006.02.08 17:04t/p929550.001.19421.20221.194225238.0020189801.89
186072006.02.08 17:04t/p929650.001.19421.20221.194225238.0020215039.89
186082006.02.08 17:04t/p929750.001.19421.20221.194225238.0020240277.89
186092006.02.08 17:07sell930550.001.19391.19691.1889
186102006.02.08 17:07sell930650.001.19381.19681.1888
186112006.02.08 17:07sell930750.001.19381.19681.1888
186122006.02.08 17:08sell930850.001.19391.19691.1889
186132006.02.08 17:35sell930950.001.19421.19721.1892
186142006.02.08 17:35sell931050.001.19421.19721.1892
186152006.02.08 18:52sell931150.001.19471.19771.1897
186162006.02.08 18:53sell931250.001.19481.19781.1898
186172006.02.08 18:53sell931350.001.19471.19771.1897
186182006.02.08 18:54sell931450.001.19511.19811.1901
186192006.02.09 00:54s/l930650.001.19681.19681.1888-14762.0020225515.89
186202006.02.09 00:54s/l930750.001.19681.19681.1888-14762.0020210753.89
186212006.02.09 01:00sell931550.001.19631.19931.1913
186222006.02.09 01:00sell931650.001.19621.19921.1912
186232006.02.09 01:36s/l930550.001.19691.19691.1889-14762.0020195991.89
186242006.02.09 01:36s/l930850.001.19691.19691.1889-14762.0020181229.89
186252006.02.09 01:36sell931750.001.19661.19961.1916
186262006.02.09 01:39sell931850.001.19661.19961.1916
186272006.02.09 01:40s/l930950.001.19721.19721.1892-14762.0020166467.89
186282006.02.09 01:40s/l931050.001.19721.19721.1892-14762.0020151705.89
186292006.02.09 01:40sell931950.001.19701.20001.1920
186302006.02.09 01:40sell932050.001.19701.20001.1920
186312006.02.09 01:52s/l931150.001.19771.19771.1897-14762.0020136943.89
186322006.02.09 01:52s/l931350.001.19771.19771.1897-14762.0020122181.89
186332006.02.09 01:52sell932150.001.19741.20041.1924
186342006.02.09 01:52s/l931250.001.19781.19781.1898-14762.0020107419.89
186352006.02.09 01:52sell932250.001.19751.20051.1925
186362006.02.09 01:53sell932350.001.19751.20051.1925
186372006.02.09 01:53s/l931450.001.19811.19811.1901-14762.0020092657.89
186382006.02.09 01:53sell932450.001.19781.20081.1928
186392006.02.09 02:03s/l931650.001.19921.19921.1912-15000.0020077657.89
186402006.02.09 02:03sell932550.001.19891.20191.1939
186412006.02.09 02:03s/l931550.001.19931.19931.1913-15000.0020062657.89
186422006.02.09 02:03sell932650.001.19901.20201.1940
186432006.02.09 02:04s/l931750.001.19961.19961.1916-15000.0020047657.89
186442006.02.09 02:04s/l931850.001.19961.19961.1916-15000.0020032657.89
186452006.02.09 02:04sell932750.001.19931.20231.1943
186462006.02.09 02:04sell932850.001.19931.20231.1943
186472006.02.10 01:00s/l931950.001.20001.20001.1920-14286.0020018371.89
186482006.02.10 01:00s/l932050.001.20001.20001.1920-14286.0020004085.89
186492006.02.10 01:00sell932950.001.20001.20301.1950
186502006.02.10 01:01sell933050.001.20001.20301.1950
186512006.02.10 01:02s/l932150.001.20041.20041.1924-14286.0019989799.89
186522006.02.10 01:02s/l932250.001.20051.20051.1925-14286.0019975513.89
186532006.02.10 01:02s/l932350.001.20051.20051.1925-14286.0019961227.89
186542006.02.10 01:02sell933150.001.20041.20341.1954
186552006.02.10 01:02sell933250.001.20041.20341.1954
186562006.02.10 01:03sell933350.001.20041.20341.1954
186572006.02.10 01:03s/l932450.001.20081.20081.1928-14286.0019946941.89
186582006.02.10 01:03sell933450.001.20061.20361.1956
186592006.02.10 14:58s/l932550.001.20191.20191.1939-14286.0019932655.89
186602006.02.10 14:58s/l932650.001.20201.20201.1940-14286.0019918369.89
186612006.02.10 14:58sell933550.001.20171.20471.1967
186622006.02.10 14:58sell933650.001.20171.20471.1967
186632006.02.10 14:58s/l932750.001.20231.20231.1943-14286.0019904083.89
186642006.02.10 14:58s/l932850.001.20231.20231.1943-14286.0019889797.89
186652006.02.10 14:58sell933750.001.20201.20501.1970
186662006.02.10 14:59sell933850.001.20201.20501.1970
186672006.02.10 16:29t/p933550.001.19671.20471.196725000.0019914797.89
186682006.02.10 16:29t/p933650.001.19671.20471.196725000.0019939797.89
186692006.02.10 16:29t/p933750.001.19701.20501.197025000.0019964797.89
186702006.02.10 16:29t/p933850.001.19701.20501.197025000.0019989797.89
186712006.02.10 16:33t/p933450.001.19561.20361.195625000.0020014797.89
186722006.02.10 16:33t/p933150.001.19541.20341.195425000.0020039797.89
186732006.02.10 16:33t/p933250.001.19541.20341.195425000.0020064797.89
186742006.02.10 16:33t/p933350.001.19541.20341.195425000.0020089797.89
186752006.02.10 16:33t/p932950.001.19501.20301.195025000.0020114797.89
186762006.02.10 16:33t/p933050.001.19501.20301.195025000.0020139797.89
186772006.02.10 16:33buy933950.001.19411.19111.1991
186782006.02.10 16:33buy934050.001.19361.19061.1986
186792006.02.10 16:34buy934150.001.19361.19061.1986
186802006.02.10 16:34buy934250.001.19361.19061.1986
186812006.02.10 16:51buy934350.001.19341.19041.1984
186822006.02.10 16:52buy934450.001.19341.19041.1984
186832006.02.10 16:52buy934550.001.19331.19031.1983
186842006.02.10 16:52buy934650.001.19321.19021.1982
186852006.02.10 16:52buy934750.001.19311.19011.1981
186862006.02.10 16:52buy934850.001.19261.18961.1976
186872006.02.10 16:53s/l933950.001.19111.19111.1991-15000.0020124797.89
186882006.02.10 16:53buy934950.001.19131.18831.1963
186892006.02.10 16:53s/l934050.001.19061.19061.1986-15000.0020109797.89
186902006.02.10 16:53s/l934150.001.19061.19061.1986-15000.0020094797.89
186912006.02.10 16:53s/l934250.001.19061.19061.1986-15000.0020079797.89
186922006.02.10 16:53s/l934350.001.19041.19041.1984-15000.0020064797.89
186932006.02.10 16:53s/l934450.001.19041.19041.1984-15000.0020049797.89
186942006.02.10 16:53s/l934550.001.19031.19031.1983-15000.0020034797.89
186952006.02.10 16:53s/l934650.001.19021.19021.1982-15000.0020019797.89
186962006.02.10 16:53s/l934750.001.19011.19011.1981-15000.0020004797.89
186972006.02.10 16:53buy935050.001.19011.18711.1951
186982006.02.10 16:53buy935150.001.19021.18721.1952
186992006.02.10 16:53buy935250.001.19011.18711.1951
187002006.02.10 16:53buy935350.001.19021.18721.1952
187012006.02.10 16:54buy935450.001.19031.18731.1953
187022006.02.10 16:54buy935550.001.19021.18721.1952
187032006.02.10 16:54buy935650.001.19021.18721.1952
187042006.02.10 20:59buy935750.001.19031.18731.1953
187052006.02.10 21:30s/l934850.001.18961.18961.1976-15000.0019989797.89
187062006.02.10 21:30buy935850.001.18991.18691.1949
187072006.02.13 10:28s/l934950.001.18831.18831.1963-15488.5019974309.39
187082006.02.13 10:28buy935950.001.18851.18551.1935
187092006.02.14 14:33s/l935050.001.18711.18711.1951-15977.0019958332.39
187102006.02.14 14:33s/l935150.001.18721.18721.1952-15977.0019942355.39
187112006.02.14 14:33s/l935250.001.18711.18711.1951-15977.0019926378.39
187122006.02.14 14:33s/l935350.001.18721.18721.1952-15977.0019910401.39
187132006.02.14 14:33s/l935450.001.18731.18731.1953-15977.0019894424.39
187142006.02.14 14:33s/l935550.001.18721.18721.1952-15977.0019878447.39
187152006.02.14 14:33s/l935650.001.18721.18721.1952-15977.0019862470.39
187162006.02.14 14:33s/l935750.001.18731.18731.1953-15977.0019846493.39
187172006.02.14 14:33buy936050.001.18741.18441.1924
187182006.02.14 14:33buy936150.001.18741.18441.1924
187192006.02.14 14:36s/l935850.001.18691.18691.1949-15977.0019830516.39
187202006.02.14 14:36buy936250.001.18721.18421.1922
187212006.02.14 14:36buy936350.001.18721.18421.1922
187222006.02.14 14:37buy936450.001.18711.18411.1921
187232006.02.14 14:37buy936550.001.18681.18381.1918
187242006.02.14 14:37buy936650.001.18691.18391.1919
187252006.02.14 14:37buy936750.001.18681.18381.1918
187262006.02.14 14:37buy936850.001.18691.18391.1919
187272006.02.14 21:46t/p936550.001.19181.18381.191825000.0019855516.39
187282006.02.14 21:46t/p936750.001.19181.18381.191825000.0019880516.39
187292006.02.15 00:10t/p936250.001.19221.18421.192224511.5019905027.89
187302006.02.15 00:10t/p936350.001.19221.18421.192224511.5019929539.39
187312006.02.15 00:10t/p936450.001.19211.18411.192124511.5019954050.89
187322006.02.15 00:10t/p936650.001.19191.18391.191924511.5019978562.39
187332006.02.15 00:10t/p936850.001.19191.18391.191924511.5020003073.89
187342006.02.15 00:15t/p936050.001.19241.18441.192424511.5020027585.39
187352006.02.15 00:15t/p936150.001.19241.18441.192424511.5020052096.89
187362006.02.15 15:03t/p935950.001.19351.18551.193524023.0020076119.89
187372006.02.15 15:03buy936950.001.19331.19031.1983
187382006.02.15 15:04buy937050.001.19321.19021.1982
187392006.02.15 15:04buy937150.001.19311.19011.1981
187402006.02.15 15:04buy937250.001.19321.19021.1982
187412006.02.15 15:04buy937350.001.19311.19011.1981
187422006.02.15 15:05buy937450.001.19291.18991.1979
187432006.02.15 15:05buy937550.001.19301.19001.1980
187442006.02.15 15:05buy937650.001.19311.19011.1981
187452006.02.15 15:05buy937750.001.19301.19001.1980
187462006.02.15 15:05buy937850.001.19311.19011.1981
187472006.02.15 16:35s/l936950.001.19031.19031.1983-15000.0020061119.89
187482006.02.15 16:35s/l937050.001.19021.19021.1982-15000.0020046119.89
187492006.02.15 16:35s/l937150.001.19011.19011.1981-15000.0020031119.89
187502006.02.15 16:35s/l937250.001.19021.19021.1982-15000.0020016119.89
187512006.02.15 16:35s/l937350.001.19011.19011.1981-15000.0020001119.89
187522006.02.15 16:35s/l937450.001.18991.18991.1979-15000.0019986119.89
187532006.02.15 16:35s/l937550.001.19001.19001.1980-15000.0019971119.89
187542006.02.15 16:35s/l937650.001.19011.19011.1981-15000.0019956119.89
187552006.02.15 16:35s/l937750.001.19001.19001.1980-15000.0019941119.89
187562006.02.15 16:35s/l937850.001.19011.19011.1981-15000.0019926119.89
187572006.02.15 16:35sell937950.001.18941.19241.1844
187582006.02.15 16:35sell938050.001.18981.19281.1848
187592006.02.15 16:35sell938150.001.18971.19271.1847
187602006.02.15 16:35sell938250.001.19031.19331.1853
187612006.02.15 16:35sell938350.001.19131.19431.1863
187622006.02.15 16:36sell938450.001.19131.19431.1863
187632006.02.15 16:37sell938550.001.19131.19431.1863
187642006.02.15 16:37sell938650.001.19131.19431.1863
187652006.02.15 16:38sell938750.001.19141.19441.1864
187662006.02.15 16:38sell938850.001.19151.19451.1865
187672006.02.16 12:05t/p938850.001.18651.19451.186525238.0019951357.89
187682006.02.16 12:09t/p938750.001.18641.19441.186425238.0019976595.89
187692006.02.16 12:18t/p938350.001.18631.19431.186325238.0020001833.89
187702006.02.16 12:18t/p938450.001.18631.19431.186325238.0020027071.89
187712006.02.16 12:18t/p938550.001.18631.19431.186325238.0020052309.89
187722006.02.16 12:18t/p938650.001.18631.19431.186325238.0020077547.89
187732006.02.16 12:18t/p938250.001.18531.19331.185325238.0020102785.89
187742006.02.17 16:13sell938950.001.19151.19451.1865
187752006.02.17 16:13sell939050.001.19161.19461.1866
187762006.02.17 16:13sell939150.001.19201.19501.1870
187772006.02.17 16:13s/l937950.001.19241.19241.1844-14048.0020088737.89
187782006.02.17 16:13sell939250.001.19211.19511.1871
187792006.02.17 16:13sell939350.001.19221.19521.1872
187802006.02.17 16:14sell939450.001.19221.19521.1872
187812006.02.17 16:14sell939550.001.19221.19521.1872
187822006.02.17 16:18sell939650.001.19211.19511.1871
187832006.02.17 16:22s/l938150.001.19271.19271.1847-14048.0020074689.89
187842006.02.17 16:22sell939750.001.19241.19541.1874
187852006.02.17 16:23s/l938050.001.19281.19281.1848-14048.0020060641.89
187862006.02.17 16:23sell939850.001.19251.19551.1875
187872006.02.17 18:34t/p939850.001.18751.19551.187525000.0020085641.89
187882006.02.17 19:13sell939950.001.19301.19601.1880
187892006.02.17 19:23s/l938950.001.19451.19451.1865-15000.0020070641.89
187902006.02.17 19:23sell940050.001.19421.19721.1892
187912006.02.17 19:23s/l939050.001.19461.19461.1866-15000.0020055641.89
187922006.02.17 19:23sell940150.001.19431.19731.1893
187932006.02.20 00:49s/l939150.001.19501.19501.1870-14762.0020040879.89
187942006.02.20 00:54s/l939250.001.19511.19511.1871-14762.0020026117.89
187952006.02.20 00:54s/l939650.001.19511.19511.1871-14762.0020011355.89
187962006.02.20 01:00sell940250.001.19441.19741.1894
187972006.02.20 01:01sell940350.001.19451.19751.1895
187982006.02.20 01:01sell940450.001.19461.19761.1896
187992006.02.20 01:08s/l939350.001.19521.19521.1872-14762.0019996593.89
188002006.02.20 01:08s/l939450.001.19521.19521.1872-14762.0019981831.89
188012006.02.20 01:08s/l939550.001.19521.19521.1872-14762.0019967069.89
188022006.02.20 01:08sell940550.001.19491.19791.1899
188032006.02.20 01:08s/l939750.001.19541.19541.1874-14762.0019952307.89
188042006.02.20 01:08sell940650.001.19511.19811.1901
188052006.02.20 01:08sell940750.001.19521.19821.1902
188062006.02.20 01:55sell940850.001.19531.19831.1903
188072006.02.20 03:21s/l939950.001.19601.19601.1880-14762.0019937545.89
188082006.02.20 03:21sell940950.001.19571.19871.1907
188092006.02.20 03:21s/l940050.001.19721.19721.1892-14762.0019922783.89
188102006.02.20 03:21sell941050.001.19691.19991.1919
188112006.02.20 03:21s/l940150.001.19731.19731.1893-14762.0019908021.89
188122006.02.20 03:21s/l940250.001.19741.19741.1894-15000.0019893021.89
188132006.02.20 03:21s/l940350.001.19751.19751.1895-15000.0019878021.89
188142006.02.20 03:21sell941150.001.19721.20021.1922
188152006.02.20 03:34s/l940450.001.19761.19761.1896-15000.0019863021.89
188162006.02.20 03:34sell941250.001.19731.20031.1923
188172006.02.20 03:44sell941350.001.19721.20021.1922
188182006.02.20 03:46sell941450.001.19711.20011.1921
188192006.02.21 01:49t/p941250.001.19231.20031.192325238.0019888259.89
188202006.02.21 03:36t/p941150.001.19221.20021.192225238.0019913497.89
188212006.02.21 03:36t/p941350.001.19221.20021.192225238.0019938735.89
188222006.02.21 03:36t/p941450.001.19211.20011.192125238.0019963973.89
188232006.02.21 03:49t/p941050.001.19191.19991.191925238.0019989211.89
188242006.02.21 12:33t/p940950.001.19071.19871.190725238.0020014449.89
188252006.02.21 13:08t/p940850.001.19031.19831.190325238.0020039687.89
188262006.02.21 13:12t/p940750.001.19021.19821.190225238.0020064925.89
188272006.02.21 14:42t/p940650.001.19011.19811.190125238.0020090163.89
188282006.02.21 14:42t/p940550.001.18991.19791.189925238.0020115401.89
188292006.02.21 14:44sell941550.001.19021.19321.1852
188302006.02.21 14:44sell941650.001.19011.19311.1851
188312006.02.21 14:45sell941750.001.19021.19321.1852
188322006.02.21 14:45sell941850.001.19051.19351.1855
188332006.02.21 14:45sell941950.001.19071.19371.1857
188342006.02.21 14:50sell942050.001.19061.19361.1856
188352006.02.21 14:55sell942150.001.19071.19371.1857
188362006.02.21 14:55sell942250.001.19091.19391.1859
188372006.02.21 14:55sell942350.001.19081.19381.1858
188382006.02.21 14:55sell942450.001.19071.19371.1857
188392006.02.21 20:27s/l941650.001.19311.19311.1851-15000.0020100401.89
188402006.02.21 20:27sell942550.001.19281.19581.1878
188412006.02.21 20:28s/l941550.001.19321.19321.1852-15000.0020085401.89
188422006.02.21 20:28s/l941750.001.19321.19321.1852-15000.0020070401.89
188432006.02.21 20:28sell942650.001.19291.19591.1879
188442006.02.21 20:28sell942750.001.19281.19581.1878
188452006.02.22 11:29t/p942550.001.18781.19581.187825238.0020095639.89
188462006.02.22 11:29t/p942650.001.18791.19591.187925238.0020120877.89
188472006.02.22 11:29t/p942750.001.18781.19581.187825238.0020146115.89
188482006.02.23 10:13s/l941850.001.19351.19351.1855-14524.0020131591.89
188492006.02.23 10:13s/l942050.001.19361.19361.1856-14524.0020117067.89
188502006.02.23 10:13sell942850.001.19331.19631.1883
188512006.02.23 10:15sell942950.001.19331.19631.1883
188522006.02.23 10:16sell943050.001.19321.19621.1882
188532006.02.23 10:16sell943150.001.19331.19631.1883
188542006.02.23 10:17sell943250.001.19321.19621.1882
188552006.02.23 10:18s/l941950.001.19371.19371.1857-14524.0020102543.89
188562006.02.23 10:18s/l942150.001.19371.19371.1857-14524.0020088019.89
188572006.02.23 10:18s/l942450.001.19371.19371.1857-14524.0020073495.89
188582006.02.23 10:18sell943350.001.19341.19641.1884
188592006.02.23 10:18s/l942350.001.19381.19381.1858-14524.0020058971.89
188602006.02.23 10:18sell943450.001.19351.19651.1885
188612006.02.23 10:18s/l942250.001.19391.19391.1859-14524.0020044447.89
188622006.02.23 10:18sell943550.001.19381.19681.1888
188632006.02.23 10:19sell943650.001.19381.19681.1888
188642006.02.23 10:19sell943750.001.19391.19691.1889
188652006.02.23 11:56s/l942850.001.19631.19631.1883-15000.0020029447.89
188662006.02.23 11:56s/l942950.001.19631.19631.1883-15000.0020014447.89
188672006.02.23 11:56s/l943050.001.19621.19621.1882-15000.0019999447.89
188682006.02.23 11:56s/l943150.001.19631.19631.1883-15000.0019984447.89
188692006.02.23 11:56s/l943250.001.19621.19621.1882-15000.0019969447.89
188702006.02.23 11:56s/l943350.001.19641.19641.1884-15000.0019954447.89
188712006.02.23 11:56s/l943450.001.19651.19651.1885-15000.0019939447.89
188722006.02.23 11:56s/l943550.001.19681.19681.1888-15000.0019924447.89
188732006.02.23 11:56s/l943650.001.19681.19681.1888-15000.0019909447.89
188742006.02.23 11:56sell943850.001.19651.19951.1915
188752006.02.23 11:56s/l943750.001.19691.19691.1889-15000.0019894447.89
188762006.02.23 11:56sell943950.001.19681.19981.1918
188772006.02.23 11:56sell944050.001.19681.19981.1918
188782006.02.23 11:56sell944150.001.19671.19971.1917
188792006.02.23 11:56sell944250.001.19681.19981.1918
188802006.02.23 11:57sell944350.001.19671.19971.1917
188812006.02.23 11:58sell944450.001.19671.19971.1917
188822006.02.23 11:59sell944550.001.19681.19981.1918
188832006.02.23 15:57t/p943950.001.19181.19981.191825000.0019919447.89
188842006.02.23 15:57t/p944050.001.19181.19981.191825000.0019944447.89
188852006.02.23 15:57t/p944250.001.19181.19981.191825000.0019969447.89
188862006.02.23 15:57t/p944550.001.19181.19981.191825000.0019994447.89
188872006.02.23 15:58t/p944150.001.19171.19971.191725000.0020019447.89
188882006.02.23 15:58t/p944350.001.19171.19971.191725000.0020044447.89
188892006.02.23 15:58t/p944450.001.19171.19971.191725000.0020069447.89
188902006.02.23 15:59t/p943850.001.19151.19951.191525000.0020094447.89
188912006.02.23 15:59sell944650.001.19171.19471.1867
188922006.02.23 16:00sell944750.001.19191.19491.1869
188932006.02.23 16:00sell944850.001.19211.19511.1871
188942006.02.23 16:00sell944950.001.19221.19521.1872
188952006.02.23 16:00sell945050.001.19211.19511.1871
188962006.02.23 16:00sell945150.001.19221.19521.1872
188972006.02.23 16:10sell945250.001.19221.19521.1872
188982006.02.23 16:10sell945350.001.19221.19521.1872
188992006.02.23 16:10sell945450.001.19211.19511.1871
189002006.02.23 16:11sell945550.001.19201.19501.1870
189012006.02.24 16:56t/p944950.001.18721.19521.187225714.0020120161.89
189022006.02.24 16:56t/p945150.001.18721.19521.187225714.0020145875.89
189032006.02.24 16:56t/p945250.001.18721.19521.187225714.0020171589.89
189042006.02.24 16:56t/p945350.001.18721.19521.187225714.0020197303.89
189052006.02.24 16:57t/p944850.001.18711.19511.187125714.0020223017.89
189062006.02.24 16:57t/p945050.001.18711.19511.187125714.0020248731.89
189072006.02.24 16:57t/p945450.001.18711.19511.187125714.0020274445.89
189082006.02.24 16:57t/p945550.001.18701.19501.187025714.0020300159.89
189092006.02.24 16:58t/p944750.001.18691.19491.186925714.0020325873.89
189102006.02.24 16:58t/p944650.001.18671.19471.186725714.0020351587.89
189112006.02.24 17:00sell945650.001.18691.18991.1819
189122006.02.24 17:00sell945750.001.18681.18981.1818
189132006.02.24 17:00sell945850.001.18671.18971.1817
189142006.02.24 17:00sell945950.001.18681.18981.1818
189152006.02.24 17:00sell946050.001.18671.18971.1817
189162006.02.24 17:00sell946150.001.18691.18991.1819
189172006.02.24 17:01sell946250.001.18691.18991.1819
189182006.02.24 17:04sell946350.001.18681.18981.1818
189192006.02.24 17:05sell946450.001.18751.19051.1825
189202006.02.24 17:05sell946550.001.18751.19051.1825
189212006.02.28 16:03s/l945650.001.18991.18991.1819-14524.0020337063.89
189222006.02.28 16:03s/l945750.001.18981.18981.1818-14524.0020322539.89
189232006.02.28 16:03s/l945850.001.18971.18971.1817-14524.0020308015.89
189242006.02.28 16:03s/l945950.001.18981.18981.1818-14524.0020293491.89
189252006.02.28 16:03s/l946050.001.18971.18971.1817-14524.0020278967.89
189262006.02.28 16:03s/l946150.001.18991.18991.1819-14524.0020264443.89
189272006.02.28 16:03s/l946250.001.18991.18991.1819-14524.0020249919.89
189282006.02.28 16:03s/l946350.001.18981.18981.1818-14524.0020235395.89
189292006.02.28 16:03sell946650.001.18961.19261.1846
189302006.02.28 16:04sell946750.001.18981.19281.1848
189312006.02.28 16:08sell946850.001.18971.19271.1847
189322006.02.28 16:08sell946950.001.18981.19281.1848
189332006.02.28 16:08sell947050.001.19011.19311.1851
189342006.02.28 16:09sell947150.001.19011.19311.1851
189352006.02.28 16:10sell947250.001.19001.19301.1850
189362006.02.28 16:10sell947350.001.18991.19291.1849
189372006.02.28 16:12s/l946450.001.19051.19051.1825-14524.0020220871.89
189382006.02.28 16:12s/l946550.001.19051.19051.1825-14524.0020206347.89
189392006.02.28 16:12sell947450.001.19021.19321.1852
189402006.02.28 16:13sell947550.001.19031.19331.1853
189412006.02.28 16:23s/l946650.001.19261.19261.1846-15000.0020191347.89
189422006.02.28 16:23s/l946850.001.19271.19271.1847-15000.0020176347.89
189432006.02.28 16:23sell947650.001.19241.19541.1874
189442006.02.28 16:23s/l946750.001.19281.19281.1848-15000.0020161347.89
189452006.02.28 16:23s/l946950.001.19281.19281.1848-15000.0020146347.89
189462006.02.28 16:23s/l947350.001.19291.19291.1849-15000.0020131347.89
189472006.02.28 16:23sell947750.001.19261.19561.1876
189482006.02.28 16:24sell947850.001.19261.19561.1876
189492006.02.28 16:28sell947950.001.19261.19561.1876
189502006.02.28 16:29s/l947250.001.19301.19301.1850-15000.0020116347.89
189512006.02.28 16:29sell948050.001.19271.19571.1877
189522006.02.28 16:32sell948150.001.19261.19561.1876
189532006.02.28 16:33s/l947050.001.19311.19311.1851-15000.0020101347.89
189542006.02.28 16:33s/l947150.001.19311.19311.1851-15000.0020086347.89
189552006.02.28 16:33sell948250.001.19281.19581.1878
189562006.02.28 16:33s/l947450.001.19321.19321.1852-15000.0020071347.89
189572006.02.28 16:33sell948350.001.19291.19591.1879
189582006.02.28 16:33s/l947550.001.19331.19331.1853-15000.0020056347.89
189592006.02.28 16:33sell948450.001.19301.19601.1880
189602006.02.28 16:33sell948550.001.19291.19591.1879
189612006.03.01 14:05s/l947650.001.19541.19541.1874-14762.0020041585.89
189622006.03.01 14:05s/l947750.001.19561.19561.1876-14762.0020026823.89
189632006.03.01 14:05s/l947850.001.19561.19561.1876-14762.0020012061.89
189642006.03.01 14:05s/l947950.001.19561.19561.1876-14762.0019997299.89
189652006.03.01 14:05s/l948050.001.19571.19571.1877-14762.0019982537.89
189662006.03.01 14:05s/l948150.001.19561.19561.1876-14762.0019967775.89
189672006.03.01 14:05s/l948250.001.19581.19581.1878-14762.0019953013.89
189682006.03.01 14:05s/l948350.001.19591.19591.1879-14762.0019938251.89
189692006.03.01 14:05s/l948550.001.19591.19591.1879-14762.0019923489.89
189702006.03.01 14:05sell948650.001.19561.19861.1906
189712006.03.01 14:05s/l948450.001.19601.19601.1880-14762.0019908727.89
189722006.03.01 14:05sell948750.001.19591.19891.1909
189732006.03.01 14:06sell948850.001.19591.19891.1909
189742006.03.01 14:06sell948950.001.19581.19881.1908
189752006.03.01 14:06sell949050.001.19571.19871.1907
189762006.03.01 14:06sell949150.001.19591.19891.1909
189772006.03.01 14:07sell949250.001.19591.19891.1909
189782006.03.01 14:07sell949350.001.19581.19881.1908
189792006.03.01 14:07sell949450.001.19591.19891.1909
189802006.03.01 14:32sell949550.001.19631.19931.1913
189812006.03.01 17:43t/p949550.001.19131.19931.191325000.0019933727.89
189822006.03.01 17:44t/p948750.001.19091.19891.190925000.0019958727.89
189832006.03.01 17:44t/p948850.001.19091.19891.190925000.0019983727.89
189842006.03.01 17:44t/p949150.001.19091.19891.190925000.0020008727.89
189852006.03.01 17:44t/p949250.001.19091.19891.190925000.0020033727.89
189862006.03.01 17:44t/p949450.001.19091.19891.190925000.0020058727.89
189872006.03.01 17:44t/p948950.001.19081.19881.190825000.0020083727.89
189882006.03.01 17:44t/p949050.001.19071.19871.190725000.0020108727.89
189892006.03.01 17:44t/p949350.001.19081.19881.190825000.0020133727.89
189902006.03.01 17:53t/p948650.001.19061.19861.190625000.0020158727.89
189912006.03.01 17:57buy949650.001.19001.18701.1950
189922006.03.01 17:57buy949750.001.19001.18701.1950
189932006.03.01 17:58buy949850.001.19011.18711.1951
189942006.03.01 17:58buy949950.001.18981.18681.1948
189952006.03.01 17:58buy950050.001.18991.18691.1949
189962006.03.01 17:59buy950150.001.18971.18671.1947
189972006.03.01 18:02buy950250.001.18981.18681.1948
189982006.03.01 18:02buy950350.001.18971.18671.1947
189992006.03.01 18:02buy950450.001.18971.18671.1947
190002006.03.01 18:03buy950550.001.18981.18681.1948
190012006.03.02 10:29t/p950150.001.19471.18671.194724511.5020183239.39
190022006.03.02 10:29t/p950350.001.19471.18671.194724511.5020207750.89
190032006.03.02 10:29t/p950450.001.19471.18671.194724511.5020232262.39
190042006.03.02 14:40t/p949650.001.19501.18701.195024511.5020256773.89
190052006.03.02 14:40t/p949750.001.19501.18701.195024511.5020281285.39
190062006.03.02 14:40t/p949850.001.19511.18711.195124511.5020305796.89
190072006.03.02 14:40t/p949950.001.19481.18681.194824511.5020330308.39
190082006.03.02 14:40t/p950050.001.19491.18691.194924511.5020354819.89
190092006.03.02 14:40t/p950250.001.19481.18681.194824511.5020379331.39
190102006.03.02 14:40t/p950550.001.19481.18681.194824511.5020403842.89
190112006.03.02 14:40buy950650.001.19481.19181.1998
190122006.03.02 14:40buy950750.001.19431.19131.1993
190132006.03.02 14:40buy950850.001.19301.19001.1980
190142006.03.02 14:40buy950950.001.19271.18971.1977
190152006.03.02 14:40buy951050.001.19281.18981.1978
190162006.03.02 14:40buy951150.001.19271.18971.1977
190172006.03.02 14:40buy951250.001.19271.18971.1977
190182006.03.02 14:40buy951350.001.19281.18981.1978
190192006.03.02 14:41buy951450.001.19271.18971.1977
190202006.03.02 14:41buy951550.001.19281.18981.1978
190212006.03.02 16:03t/p950850.001.19801.19001.198025000.0020428842.89
190222006.03.02 16:03t/p950950.001.19771.18971.197725000.0020453842.89
190232006.03.02 16:03t/p951050.001.19781.18981.197825000.0020478842.89
190242006.03.02 16:03t/p951150.001.19771.18971.197725000.0020503842.89
190252006.03.02 16:03t/p951250.001.19771.18971.197725000.0020528842.89
190262006.03.02 16:03t/p951350.001.19781.18981.197825000.0020553842.89
190272006.03.02 16:03t/p951450.001.19771.18971.197725000.0020578842.89
190282006.03.02 16:03t/p951550.001.19781.18981.197825000.0020603842.89
190292006.03.02 16:14t/p950750.001.19931.19131.199325000.0020628842.89
190302006.03.02 16:23t/p950650.001.19981.19181.199825000.0020653842.89
190312006.03.02 16:24buy951650.001.19921.19621.2042
190322006.03.02 16:24buy951750.001.19921.19621.2042
190332006.03.02 16:24buy951850.001.19931.19631.2043
190342006.03.02 16:24buy951950.001.19911.19611.2041
190352006.03.02 16:25buy952050.001.19901.19601.2040
190362006.03.02 16:25buy952150.001.19911.19611.2041
190372006.03.02 16:25buy952250.001.19921.19621.2042
190382006.03.02 16:26buy952350.001.19911.19611.2041
190392006.03.02 16:26buy952450.001.19921.19621.2042
190402006.03.02 16:26buy952550.001.19911.19611.2041
190412006.03.02 21:34t/p951950.001.20411.19611.204125000.0020678842.89
190422006.03.02 21:34t/p952050.001.20401.19601.204025000.0020703842.89
190432006.03.02 21:34t/p952150.001.20411.19611.204125000.0020728842.89
190442006.03.02 21:34t/p952350.001.20411.19611.204125000.0020753842.89
190452006.03.02 21:34t/p952550.001.20411.19611.204125000.0020778842.89
190462006.03.02 21:38t/p951650.001.20421.19621.204225000.0020803842.89
190472006.03.02 21:38t/p951750.001.20421.19621.204225000.0020828842.89
190482006.03.02 21:38t/p952250.001.20421.19621.204225000.0020853842.89
190492006.03.02 21:38t/p952450.001.20421.19621.204225000.0020878842.89
190502006.03.02 21:38t/p951850.001.20431.19631.204325000.0020903842.89
190512006.03.02 22:00buy952650.001.20411.20111.2091
190522006.03.02 22:04buy952750.001.20411.20111.2091
190532006.03.02 22:05buy952850.001.20391.20091.2089
190542006.03.02 22:05buy952950.001.20401.20101.2090
190552006.03.02 22:05buy953050.001.20391.20091.2089
190562006.03.02 22:06buy953150.001.20401.20101.2090
190572006.03.02 22:06buy953250.001.20411.20111.2091
190582006.03.02 22:07buy953350.001.20421.20121.2092
190592006.03.02 22:09buy953450.001.20431.20131.2093
190602006.03.02 22:10buy953550.001.20421.20121.2092
190612006.03.03 02:04s/l953450.001.20131.20131.2093-16465.5020887377.39
190622006.03.03 02:04buy953650.001.20161.19861.2066
190632006.03.03 02:55s/l953350.001.20121.20121.2092-16465.5020870911.89
190642006.03.03 02:55s/l953550.001.20121.20121.2092-16465.5020854446.39
190652006.03.03 02:55buy953750.001.20151.19851.2065
190662006.03.03 02:56buy953850.001.20161.19861.2066
190672006.03.03 02:59s/l952650.001.20111.20111.2091-16465.5020837980.89
190682006.03.03 02:59s/l952750.001.20111.20111.2091-16465.5020821515.39
190692006.03.03 02:59s/l953250.001.20111.20111.2091-16465.5020805049.89
190702006.03.03 02:59buy953950.001.20141.19841.2064
190712006.03.03 03:00buy954050.001.20151.19851.2065
190722006.03.03 03:01buy954150.001.20141.19841.2064
190732006.03.03 03:03s/l952950.001.20101.20101.2090-16465.5020788584.39
190742006.03.03 03:03s/l953150.001.20101.20101.2090-16465.5020772118.89
190752006.03.03 03:03buy954250.001.20131.19831.2063
190762006.03.03 03:04s/l952850.001.20091.20091.2089-16465.5020755653.39
190772006.03.03 03:04s/l953050.001.20091.20091.2089-16465.5020739187.89
190782006.03.03 03:04buy954350.001.20121.19821.2062
190792006.03.03 10:24buy954450.001.20121.19821.2062
190802006.03.03 10:24buy954550.001.20131.19831.2063
190812006.03.06 00:10t/p954350.001.20621.19821.206224511.5020763699.39
190822006.03.06 00:10t/p954450.001.20621.19821.206224511.5020788210.89
190832006.03.06 00:10t/p954250.001.20631.19831.206324511.5020812722.39
190842006.03.06 00:10t/p954550.001.20631.19831.206324511.5020837233.89
190852006.03.06 00:10t/p953950.001.20641.19841.206424511.5020861745.39
190862006.03.06 00:10t/p954150.001.20641.19841.206424511.5020886256.89
190872006.03.06 00:10t/p953750.001.20651.19851.206524511.5020910768.39
190882006.03.06 00:10t/p954050.001.20651.19851.206524511.5020935279.89
190892006.03.06 00:10t/p953650.001.20661.19861.206624511.5020959791.39
190902006.03.06 00:10t/p953850.001.20661.19861.206624511.5020984302.89
190912006.03.06 01:00sell954650.001.20851.21151.2035
190922006.03.06 01:00sell954750.001.20861.21161.2036
190932006.03.06 01:01sell954850.001.20871.21171.2037
190942006.03.06 01:01sell954950.001.20891.21191.2039
190952006.03.06 01:01sell955050.001.20881.21181.2038
190962006.03.06 01:02sell955150.001.20901.21201.2040
190972006.03.06 01:02sell955250.001.20911.21211.2041
190982006.03.06 01:02sell955350.001.20921.21221.2042
190992006.03.06 11:35t/p955350.001.20421.21221.204225000.0021009302.89
191002006.03.06 11:35t/p955250.001.20411.21211.204125000.0021034302.89
191012006.03.06 11:39t/p955150.001.20401.21201.204025000.0021059302.89
191022006.03.06 11:39t/p954950.001.20391.21191.203925000.0021084302.89
191032006.03.06 11:43t/p954750.001.20361.21161.203625000.0021109302.89
191042006.03.06 11:43t/p954850.001.20371.21171.203725000.0021134302.89
191052006.03.06 11:43t/p955050.001.20381.21181.203825000.0021159302.89
191062006.03.06 11:44t/p954650.001.20351.21151.203525000.0021184302.89
191072006.03.06 12:04buy955450.001.20291.19991.2079
191082006.03.06 12:07buy955550.001.20291.19991.2079
191092006.03.06 12:07buy955650.001.20281.19981.2078
191102006.03.06 12:07buy955750.001.20291.19991.2079
191112006.03.06 12:07buy955850.001.20281.19981.2078
191122006.03.06 12:08buy955950.001.20291.19991.2079
191132006.03.06 12:09buy956050.001.20281.19981.2078
191142006.03.06 12:09buy956150.001.20291.19991.2079
191152006.03.06 12:09buy956250.001.20281.19981.2078
191162006.03.06 12:13buy956350.001.20291.19991.2079
191172006.03.06 17:27s/l955450.001.19991.19991.2079-15000.0021169302.89
191182006.03.06 17:27s/l955550.001.19991.19991.2079-15000.0021154302.89
191192006.03.06 17:27s/l955650.001.19981.19981.2078-15000.0021139302.89
191202006.03.06 17:27s/l955750.001.19991.19991.2079-15000.0021124302.89
191212006.03.06 17:27s/l955850.001.19981.19981.2078-15000.0021109302.89
191222006.03.06 17:27s/l955950.001.19991.19991.2079-15000.0021094302.89
191232006.03.06 17:27s/l956050.001.19981.19981.2078-15000.0021079302.89
191242006.03.06 17:27s/l956150.001.19991.19991.2079-15000.0021064302.89
191252006.03.06 17:27s/l956250.001.19981.19981.2078-15000.0021049302.89
191262006.03.06 17:27s/l956350.001.19991.19991.2079-15000.0021034302.89
191272006.03.06 17:30sell956450.001.20031.20331.1953
191282006.03.06 17:30sell956550.001.20051.20351.1955
191292006.03.06 17:30sell956650.001.20081.20381.1958
191302006.03.06 17:31sell956750.001.20071.20371.1957
191312006.03.06 17:31sell956850.001.20081.20381.1958
191322006.03.06 17:36sell956950.001.20071.20371.1957
191332006.03.06 18:15sell957050.001.20081.20381.1958
191342006.03.06 18:15sell957150.001.20081.20381.1958
191352006.03.06 18:15sell957250.001.20091.20391.1959
191362006.03.06 18:15sell957350.001.20081.20381.1958
191372006.03.07 05:58t/p956650.001.19581.20381.195825238.0021059540.89
191382006.03.07 05:58t/p956750.001.19571.20371.195725238.0021084778.89
191392006.03.07 05:58t/p956850.001.19581.20381.195825238.0021110016.89
191402006.03.07 05:58t/p956950.001.19571.20371.195725238.0021135254.89
191412006.03.07 05:58t/p957050.001.19581.20381.195825238.0021160492.89
191422006.03.07 05:58t/p957150.001.19581.20381.195825238.0021185730.89
191432006.03.07 05:58t/p957250.001.19591.20391.195925238.0021210968.89
191442006.03.07 05:58t/p957350.001.19581.20381.195825238.0021236206.89
191452006.03.07 05:58t/p956450.001.19531.20331.195325238.0021261444.89
191462006.03.07 05:58t/p956550.001.19551.20351.195525238.0021286682.89
191472006.03.07 05:58sell957450.001.19571.19871.1907
191482006.03.07 05:58sell957550.001.19561.19861.1906
191492006.03.07 06:00sell957650.001.19611.19911.1911
191502006.03.07 06:00sell957750.001.19601.19901.1910
191512006.03.07 06:00sell957850.001.19611.19911.1911
191522006.03.07 06:00sell957950.001.19611.19911.1911
191532006.03.07 06:00sell958050.001.19601.19901.1910
191542006.03.07 06:00sell958150.001.19611.19911.1911
191552006.03.07 06:02sell958250.001.19601.19901.1910
191562006.03.07 06:02sell958350.001.19611.19911.1911
191572006.03.07 11:37t/p957450.001.19071.19871.190725000.0021311682.89
191582006.03.07 11:37t/p957650.001.19111.19911.191125000.0021336682.89
191592006.03.07 11:37t/p957750.001.19101.19901.191025000.0021361682.89
191602006.03.07 11:37t/p957850.001.19111.19911.191125000.0021386682.89
191612006.03.07 11:37t/p957950.001.19111.19911.191125000.0021411682.89
191622006.03.07 11:37t/p958050.001.19101.19901.191025000.0021436682.89
191632006.03.07 11:37t/p958150.001.19111.19911.191125000.0021461682.89
191642006.03.07 11:37t/p958250.001.19101.19901.191025000.0021486682.89
191652006.03.07 11:37t/p958350.001.19111.19911.191125000.0021511682.89
191662006.03.07 12:49t/p957550.001.19061.19861.190625000.0021536682.89
191672006.03.07 12:59buy958450.001.19011.18711.1951
191682006.03.07 12:59buy958550.001.19021.18721.1952
191692006.03.07 12:59buy958650.001.19011.18711.1951
191702006.03.07 13:29buy958750.001.19021.18721.1952
191712006.03.07 13:29buy958850.001.19031.18731.1953
191722006.03.07 14:15buy958950.001.19031.18731.1953
191732006.03.07 14:15buy959050.001.19031.18731.1953
191742006.03.07 14:15buy959150.001.19031.18731.1953
191752006.03.07 14:19buy959250.001.19031.18731.1953
191762006.03.07 14:20buy959350.001.18961.18661.1946
191772006.03.07 19:58s/l958450.001.18711.18711.1951-15000.0021521682.89
191782006.03.07 19:58s/l958550.001.18721.18721.1952-15000.0021506682.89
191792006.03.07 19:58s/l958650.001.18711.18711.1951-15000.0021491682.89
191802006.03.07 19:58s/l958750.001.18721.18721.1952-15000.0021476682.89
191812006.03.07 19:58s/l958850.001.18731.18731.1953-15000.0021461682.89
191822006.03.07 19:58s/l958950.001.18731.18731.1953-15000.0021446682.89
191832006.03.07 19:58s/l959050.001.18731.18731.1953-15000.0021431682.89
191842006.03.07 19:58s/l959150.001.18731.18731.1953-15000.0021416682.89
191852006.03.07 19:58s/l959250.001.18731.18731.1953-15000.0021401682.89
191862006.03.07 19:58buy959450.001.18731.18431.1923
191872006.03.07 19:58buy959550.001.18741.18441.1924
191882006.03.07 19:58buy959650.001.18731.18431.1923
191892006.03.07 19:59buy959750.001.18741.18441.1924
191902006.03.07 20:00buy959850.001.18751.18451.1925
191912006.03.07 20:00buy959950.001.18761.18461.1926
191922006.03.07 20:00buy960050.001.18771.18471.1927
191932006.03.07 20:00buy960150.001.18781.18481.1928
191942006.03.07 20:01buy960250.001.18771.18471.1927
191952006.03.08 10:52t/p959450.001.19231.18431.192324511.5021426194.39
191962006.03.08 10:52t/p959650.001.19231.18431.192324511.5021450705.89
191972006.03.08 10:53t/p959550.001.19241.18441.192424511.5021475217.39
191982006.03.08 10:53t/p959750.001.19241.18441.192424511.5021499728.89
191992006.03.08 10:53t/p959850.001.19251.18451.192524511.5021524240.39
192002006.03.08 10:53t/p959950.001.19261.18461.192624511.5021548751.89
192012006.03.08 10:53t/p960050.001.19271.18471.192724511.5021573263.39
192022006.03.08 10:53t/p960150.001.19281.18481.192824511.5021597774.89
192032006.03.08 10:53t/p960250.001.19271.18471.192724511.5021622286.39
192042006.03.09 05:56t/p959350.001.19461.18661.194624023.0021646309.39
192052006.03.09 05:57buy960350.001.19431.19131.1993
192062006.03.09 05:57buy960450.001.19421.19121.1992
192072006.03.09 05:57buy960550.001.19421.19121.1992
192082006.03.09 06:05buy960650.001.19431.19131.1993
192092006.03.09 06:06buy960750.001.19421.19121.1992
192102006.03.09 06:06buy960850.001.19411.19111.1991
192112006.03.09 06:07buy960950.001.19421.19121.1992
192122006.03.09 06:08buy961050.001.19411.19111.1991
192132006.03.09 06:08buy961150.001.19421.19121.1992
192142006.03.09 06:08buy961250.001.19431.19131.1993
192152006.03.09 07:22s/l960350.001.19131.19131.1993-15000.0021631309.39
192162006.03.09 07:22s/l960650.001.19131.19131.1993-15000.0021616309.39
192172006.03.09 07:22s/l961250.001.19131.19131.1993-15000.0021601309.39
192182006.03.09 07:22buy961350.001.19161.18861.1966
192192006.03.09 07:23buy961450.001.19171.18871.1967
192202006.03.09 07:24buy961550.001.19161.18861.1966
192212006.03.09 14:51s/l960450.001.19121.19121.1992-15000.0021586309.39
192222006.03.09 14:51s/l960550.001.19121.19121.1992-15000.0021571309.39
192232006.03.09 14:51s/l960750.001.19121.19121.1992-15000.0021556309.39
192242006.03.09 14:51s/l960850.001.19111.19111.1991-15000.0021541309.39
192252006.03.09 14:51s/l960950.001.19121.19121.1992-15000.0021526309.39
192262006.03.09 14:51s/l961050.001.19111.19111.1991-15000.0021511309.39
192272006.03.09 14:51s/l961150.001.19121.19121.1992-15000.0021496309.39
192282006.03.09 14:51buy961650.001.19141.18841.1964
192292006.03.09 14:51buy961750.001.19151.18851.1965
192302006.03.09 14:51buy961850.001.19161.18861.1966
192312006.03.09 14:51buy961950.001.19151.18851.1965
192322006.03.09 14:52buy962050.001.19141.18841.1964
192332006.03.09 14:52buy962150.001.19121.18821.1962
192342006.03.09 14:52buy962250.001.19101.18801.1960
192352006.03.10 02:03s/l961450.001.18871.18871.1967-16465.5021479843.89
192362006.03.10 02:03buy962350.001.18901.18601.1940
192372006.03.10 14:48s/l961350.001.18861.18861.1966-16465.5021463378.39
192382006.03.10 14:48s/l961550.001.18861.18861.1966-16465.5021446912.89
192392006.03.10 14:48s/l961650.001.18841.18841.1964-16465.5021430447.39
192402006.03.10 14:48s/l961750.001.18851.18851.1965-16465.5021413981.89
192412006.03.10 14:48s/l961850.001.18861.18861.1966-16465.5021397516.39
192422006.03.10 14:48s/l961950.001.18851.18851.1965-16465.5021381050.89
192432006.03.10 14:48s/l962050.001.18841.18841.1964-16465.5021364585.39
192442006.03.10 14:48buy962450.001.18871.18571.1937
192452006.03.10 14:48buy962550.001.18871.18571.1937
192462006.03.10 14:49buy962650.001.18871.18571.1937
192472006.03.10 15:16buy962750.001.18881.18581.1938
192482006.03.10 15:17buy962850.001.18881.18581.1938
192492006.03.10 15:17buy962950.001.18881.18581.1938
192502006.03.10 15:19buy963050.001.18881.18581.1938
192512006.03.10 15:20s/l962150.001.18821.18821.1962-16465.5021348119.89
192522006.03.10 15:20buy963150.001.18841.18541.1934
192532006.03.10 15:21s/l962250.001.18801.18801.1960-16465.5021331654.39
192542006.03.10 15:21buy963250.001.18811.18511.1931
192552006.03.10 15:39s/l962350.001.18601.18601.1940-15000.0021316654.39
192562006.03.10 15:39buy963350.001.18631.18331.1913
192572006.03.10 20:29t/p963350.001.19131.18331.191325000.0021341654.39
192582006.03.13 02:25t/p963250.001.19311.18511.193124511.5021366165.89
192592006.03.13 02:27t/p963150.001.19341.18541.193424511.5021390677.39
192602006.03.13 02:28t/p962450.001.19371.18571.193724511.5021415188.89
192612006.03.13 02:28t/p962550.001.19371.18571.193724511.5021439700.39
192622006.03.13 02:28t/p962650.001.19371.18571.193724511.5021464211.89
192632006.03.13 02:28t/p962750.001.19381.18581.193824511.5021488723.39
192642006.03.13 02:28t/p962850.001.19381.18581.193824511.5021513234.89
192652006.03.13 02:28t/p962950.001.19381.18581.193824511.5021537746.39
192662006.03.13 02:28t/p963050.001.19381.18581.193824511.5021562257.89
192672006.03.13 02:28buy963450.001.19371.19071.1987
192682006.03.13 02:28buy963550.001.19371.19071.1987
192692006.03.13 02:30buy963650.001.19381.19081.1988
192702006.03.13 02:30buy963750.001.19381.19081.1988
192712006.03.13 02:32buy963850.001.19381.19081.1988
192722006.03.13 02:32buy963950.001.19391.19091.1989
192732006.03.13 02:32buy964050.001.19401.19101.1990
192742006.03.13 02:33buy964150.001.19401.19101.1990
192752006.03.13 02:33buy964250.001.19411.19111.1991
192762006.03.13 02:34buy964350.001.19421.19121.1992
192772006.03.14 16:00t/p963450.001.19871.19071.198724511.5021586769.39
192782006.03.14 16:00t/p963550.001.19871.19071.198724511.5021611280.89
192792006.03.14 16:00t/p963650.001.19881.19081.198824511.5021635792.39
192802006.03.14 16:00t/p963750.001.19881.19081.198824511.5021660303.89
192812006.03.14 16:00t/p963850.001.19881.19081.198824511.5021684815.39
192822006.03.14 16:00t/p963950.001.19891.19091.198924511.5021709326.89
192832006.03.14 16:00t/p964050.001.19901.19101.199024511.5021733838.39
192842006.03.14 16:00t/p964150.001.19901.19101.199024511.5021758349.89
192852006.03.14 16:00t/p964250.001.19911.19111.199124511.5021782861.39
192862006.03.14 16:01t/p964350.001.19921.19121.199224511.5021807372.89
192872006.03.14 16:02sell964450.001.19971.20271.1947
192882006.03.14 16:02sell964550.001.19961.20261.1946
192892006.03.14 16:02sell964650.001.19951.20251.1945
192902006.03.14 16:03sell964750.001.19961.20261.1946
192912006.03.14 16:03sell964850.001.19971.20271.1947
192922006.03.14 16:03sell964950.001.19981.20281.1948
192932006.03.14 16:03sell965050.001.19991.20291.1949
192942006.03.14 16:03sell965150.001.20001.20301.1950
192952006.03.14 16:03sell965250.001.20011.20311.1951
192962006.03.14 16:03sell965350.001.20001.20301.1950
192972006.03.14 16:57s/l964650.001.20251.20251.1945-15000.0021792372.89
192982006.03.14 16:57sell965450.001.20221.20521.1972
192992006.03.14 16:58s/l964550.001.20261.20261.1946-15000.0021777372.89
193002006.03.14 16:58s/l964750.001.20261.20261.1946-15000.0021762372.89
193012006.03.14 16:58sell965550.001.20231.20531.1973
193022006.03.14 16:58sell965650.001.20221.20521.1972
193032006.03.14 17:56s/l964450.001.20271.20271.1947-15000.0021747372.89
193042006.03.14 17:56s/l964850.001.20271.20271.1947-15000.0021732372.89
193052006.03.14 17:56s/l964950.001.20281.20281.1948-15000.0021717372.89
193062006.03.14 17:56sell965750.001.20251.20551.1975
193072006.03.14 17:56s/l965050.001.20291.20291.1949-15000.0021702372.89
193082006.03.14 17:56sell965850.001.20261.20561.1976
193092006.03.14 17:56sell965950.001.20251.20551.1975
193102006.03.14 17:57sell966050.001.20241.20541.1974
193112006.03.14 18:07s/l965150.001.20301.20301.1950-15000.0021687372.89
193122006.03.14 18:07s/l965350.001.20301.20301.1950-15000.0021672372.89
193132006.03.14 18:07sell966150.001.20271.20571.1977
193142006.03.14 18:08s/l965250.001.20311.20311.1951-15000.0021657372.89
193152006.03.14 18:08sell966250.001.20281.20581.1978
193162006.03.14 18:08sell966350.001.20291.20591.1979
193172006.03.15 15:12s/l965450.001.20521.20521.1972-14762.0021642610.89
193182006.03.15 15:12s/l965650.001.20521.20521.1972-14762.0021627848.89
193192006.03.15 15:12sell966450.001.20491.20791.1999
193202006.03.15 15:12s/l965550.001.20531.20531.1973-14762.0021613086.89
193212006.03.15 15:12s/l966050.001.20541.20541.1974-14762.0021598324.89
193222006.03.15 15:12sell966550.001.20511.20811.2001
193232006.03.15 15:12s/l965750.001.20551.20551.1975-14762.0021583562.89
193242006.03.15 15:12s/l965950.001.20551.20551.1975-14762.0021568800.89
193252006.03.15 15:12sell966650.001.20521.20821.2002
193262006.03.15 15:13sell966750.001.20511.20811.2001
193272006.03.15 15:13sell966850.001.20501.20801.2000
193282006.03.15 15:21sell966950.001.20491.20791.1999
193292006.03.15 15:22s/l965850.001.20561.20561.1976-14762.0021554038.89
193302006.03.15 15:22sell967050.001.20531.20831.2003
193312006.03.15 15:22s/l966150.001.20571.20571.1977-14762.0021539276.89
193322006.03.15 15:22sell967150.001.20541.20841.2004
193332006.03.15 15:22s/l966250.001.20581.20581.1978-14762.0021524514.89
193342006.03.15 15:22s/l966350.001.20591.20591.1979-14762.0021509752.89
193352006.03.15 15:22sell967250.001.20561.20861.2006
193362006.03.15 15:22sell967350.001.20551.20851.2005
193372006.03.16 11:12s/l966450.001.20791.20791.1999-14762.0021494990.89
193382006.03.16 11:12s/l966950.001.20791.20791.1999-14762.0021480228.89
193392006.03.16 11:12sell967450.001.20761.21061.2026
193402006.03.16 11:12s/l966850.001.20801.20801.2000-14762.0021465466.89
193412006.03.16 11:12sell967550.001.20771.21071.2027
193422006.03.16 11:12s/l966550.001.20811.20811.2001-14762.0021450704.89
193432006.03.16 11:12s/l966750.001.20811.20811.2001-14762.0021435942.89
193442006.03.16 11:12sell967650.001.20781.21081.2028
193452006.03.16 11:13sell967750.001.20771.21071.2027
193462006.03.16 11:13sell967850.001.20781.21081.2028
193472006.03.16 11:15s/l966650.001.20821.20821.2002-14762.0021421180.89
193482006.03.16 11:15sell967950.001.20791.21091.2029
193492006.03.16 11:15s/l967050.001.20831.20831.2003-14762.0021406418.89
193502006.03.16 11:15s/l967150.001.20841.20841.2004-14762.0021391656.89
193512006.03.16 11:15sell968050.001.20811.21111.2031
193522006.03.16 11:16s/l967350.001.20851.20851.2005-14762.0021376894.89
193532006.03.16 11:16sell968150.001.20821.21121.2032
193542006.03.16 11:16s/l967250.001.20861.20861.2006-14762.0021362132.89
193552006.03.16 11:16sell968250.001.20831.21131.2033
193562006.03.16 11:16sell968350.001.20841.21141.2034
193572006.03.16 14:32s/l967450.001.21061.21061.2026-15000.0021347132.89
193582006.03.16 14:32sell968450.001.21031.21331.2053
193592006.03.16 14:33s/l967550.001.21071.21071.2027-15000.0021332132.89
193602006.03.16 14:33s/l967650.001.21081.21081.2028-15000.0021317132.89
193612006.03.16 14:33s/l967750.001.21071.21071.2027-15000.0021302132.89
193622006.03.16 14:33s/l967850.001.21081.21081.2028-15000.0021287132.89
193632006.03.16 14:33sell968550.001.21051.21351.2055
193642006.03.16 14:33s/l967950.001.21091.21091.2029-15000.0021272132.89
193652006.03.16 14:33sell968650.001.21071.21371.2057
193662006.03.16 14:33s/l968050.001.21111.21111.2031-15000.0021257132.89
193672006.03.16 14:33s/l968150.001.21121.21121.2032-15000.0021242132.89
193682006.03.16 14:33sell968750.001.21091.21391.2059
193692006.03.16 14:33s/l968250.001.21131.21131.2033-15000.0021227132.89
193702006.03.16 14:33sell968850.001.21101.21401.2060
193712006.03.16 14:33s/l968350.001.21141.21141.2034-15000.0021212132.89
193722006.03.16 14:33sell968950.001.21121.21421.2062
193732006.03.16 14:33sell969050.001.21141.21441.2064
193742006.03.16 14:33sell969150.001.21131.21431.2063
193752006.03.16 14:33sell969250.001.21121.21421.2062
193762006.03.16 14:34sell969350.001.21111.21411.2061
193772006.03.16 14:58s/l968450.001.21331.21331.2053-15000.0021197132.89
193782006.03.16 14:58sell969450.001.21301.21601.2080
193792006.03.16 14:58s/l968550.001.21351.21351.2055-15000.0021182132.89
193802006.03.16 14:58sell969550.001.21321.21621.2082
193812006.03.16 14:58s/l968650.001.21371.21371.2057-15000.0021167132.89
193822006.03.16 14:58sell969650.001.21341.21641.2084
193832006.03.16 14:58s/l968750.001.21391.21391.2059-15000.0021152132.89
193842006.03.16 14:58sell969750.001.21361.21661.2086
193852006.03.16 15:01s/l968850.001.21401.21401.2060-15000.0021137132.89
193862006.03.16 15:01sell969850.001.21371.21671.2087
193872006.03.16 15:02s/l969350.001.21411.21411.2061-15000.0021122132.89
193882006.03.16 15:02sell969950.001.21381.21681.2088
193892006.03.16 15:02s/l968950.001.21421.21421.2062-15000.0021107132.89
193902006.03.16 15:02s/l969250.001.21421.21421.2062-15000.0021092132.89
193912006.03.16 15:02sell970050.001.21391.21691.2089
193922006.03.16 15:02s/l969150.001.21431.21431.2063-15000.0021077132.89
193932006.03.16 15:02sell970150.001.21401.21701.2090
193942006.03.16 15:02s/l969050.001.21441.21441.2064-15000.0021062132.89
193952006.03.16 15:02sell970250.001.21411.21711.2091
193962006.03.16 15:02sell970350.001.21421.21721.2092
193972006.03.16 16:08s/l969450.001.21601.21601.2080-15000.0021047132.89
193982006.03.16 16:08sell970450.001.21571.21871.2107
193992006.03.16 16:08s/l969550.001.21621.21621.2082-15000.0021032132.89
194002006.03.16 16:08sell970550.001.21591.21891.2109
194012006.03.16 17:06s/l969650.001.21641.21641.2084-15000.0021017132.89
194022006.03.16 17:06sell970650.001.21611.21911.2111
194032006.03.16 17:06s/l969750.001.21661.21661.2086-15000.0021002132.89
194042006.03.16 17:06sell970750.001.21631.21931.2113
194052006.03.16 18:08s/l969850.001.21671.21671.2087-15000.0020987132.89
194062006.03.16 18:08sell970850.001.21641.21941.2114
194072006.03.16 18:08s/l969950.001.21681.21681.2088-15000.0020972132.89
194082006.03.16 18:08sell970950.001.21651.21951.2115
194092006.03.16 18:14s/l970050.001.21691.21691.2089-15000.0020957132.89
194102006.03.16 18:14s/l970150.001.21701.21701.2090-15000.0020942132.89
194112006.03.16 18:14sell971050.001.21671.21971.2117
194122006.03.16 18:14s/l970250.001.21711.21711.2091-15000.0020927132.89
194132006.03.16 18:14sell971150.001.21681.21981.2118
194142006.03.16 18:16sell971250.001.21681.21981.2118
194152006.03.16 18:16s/l970350.001.21721.21721.2092-15000.0020912132.89
194162006.03.16 18:16sell971350.001.21691.21991.2119
194172006.03.16 18:33s/l970450.001.21871.21871.2107-15000.0020897132.89
194182006.03.16 18:33sell971450.001.21841.22141.2134
194192006.03.16 18:34s/l970550.001.21891.21891.2109-15000.0020882132.89
194202006.03.16 18:34sell971550.001.21861.22161.2136
194212006.03.16 18:49s/l970650.001.21911.21911.2111-15000.0020867132.89
194222006.03.16 18:49sell971650.001.21881.22181.2138
194232006.03.17 10:51s/l970750.001.21931.21931.2113-14286.0020852846.89
194242006.03.17 10:51sell971750.001.21901.22201.2140
194252006.03.17 10:51s/l970850.001.21941.21941.2114-14286.0020838560.89
194262006.03.17 10:51sell971850.001.21911.22211.2141
194272006.03.17 10:51s/l970950.001.21951.21951.2115-14286.0020824274.89
194282006.03.17 10:51sell971950.001.21921.22221.2142
194292006.03.17 14:49s/l971050.001.21971.21971.2117-14286.0020809988.89
194302006.03.17 14:49sell972050.001.21941.22241.2144
194312006.03.17 14:49s/l971150.001.21981.21981.2118-14286.0020795702.89
194322006.03.17 14:49s/l971250.001.21981.21981.2118-14286.0020781416.89
194332006.03.17 14:49s/l971350.001.21991.21991.2119-14286.0020767130.89
194342006.03.17 14:49sell972150.001.21961.22261.2146
194352006.03.17 14:50sell972250.001.21971.22271.2147
194362006.03.17 14:50sell972350.001.21961.22261.2146
194372006.03.17 16:01t/p972250.001.21471.22271.214725000.0020792130.89
194382006.03.17 16:01t/p972150.001.21461.22261.214625000.0020817130.89
194392006.03.17 16:01t/p972350.001.21461.22261.214625000.0020842130.89
194402006.03.17 16:01t/p972050.001.21441.22241.214425000.0020867130.89
194412006.03.17 17:40sell972450.001.21951.22251.2145
194422006.03.17 17:40sell972550.001.21961.22261.2146
194432006.03.17 17:40sell972650.001.21951.22251.2145
194442006.03.17 17:44sell972750.001.21941.22241.2144
194452006.03.21 01:27t/p972450.001.21451.22251.214525476.0020892606.89
194462006.03.21 01:27t/p972550.001.21461.22261.214625476.0020918082.89
194472006.03.21 01:27t/p972650.001.21451.22251.214525476.0020943558.89
194482006.03.21 01:27t/p971950.001.21421.22221.214225476.0020969034.89
194492006.03.21 01:27t/p972750.001.21441.22241.214425476.0020994510.89
194502006.03.21 01:27t/p971750.001.21401.22201.214025476.0021019986.89
194512006.03.21 01:27t/p971850.001.21411.22211.214125476.0021045462.89
194522006.03.21 01:27t/p971650.001.21381.22181.213826190.0021071652.89
194532006.03.21 01:27t/p971450.001.21341.22141.213426190.0021097842.89
194542006.03.21 01:27t/p971550.001.21361.22161.213626190.0021124032.89
194552006.03.21 01:28sell972850.001.21361.21661.2086
194562006.03.21 01:28sell972950.001.21351.21651.2085
194572006.03.21 01:28sell973050.001.21341.21641.2084
194582006.03.21 01:28sell973150.001.21331.21631.2083
194592006.03.21 01:28sell973250.001.21321.21621.2082
194602006.03.21 01:28sell973350.001.21311.21611.2081
194612006.03.21 01:29sell973450.001.21321.21621.2082
194622006.03.21 01:29sell973550.001.21331.21631.2083
194632006.03.21 01:29sell973650.001.21341.21641.2084
194642006.03.21 01:29sell973750.001.21351.21651.2085
194652006.03.21 14:30s/l973350.001.21611.21611.2081-15000.0021109032.89
194662006.03.21 14:30sell973850.001.21581.21881.2108
194672006.03.21 14:30s/l973250.001.21621.21621.2082-15000.0021094032.89
194682006.03.21 14:30s/l973450.001.21621.21621.2082-15000.0021079032.89
194692006.03.21 14:30sell973950.001.21591.21891.2109
194702006.03.21 14:30s/l973150.001.21631.21631.2083-15000.0021064032.89
194712006.03.21 14:30s/l973550.001.21631.21631.2083-15000.0021049032.89
194722006.03.21 14:30sell974050.001.21601.21901.2110
194732006.03.21 14:30sell974150.001.21591.21891.2109
194742006.03.21 14:31sell974250.001.21581.21881.2108
194752006.03.21 14:33s/l972950.001.21651.21651.2085-15000.0021034032.89
194762006.03.21 14:33s/l973050.001.21641.21641.2084-15000.0021019032.89
194772006.03.21 14:33s/l973650.001.21641.21641.2084-15000.0021004032.89
194782006.03.21 14:33s/l973750.001.21651.21651.2085-15000.0020989032.89
194792006.03.21 14:33sell974350.001.21621.21921.2112
194802006.03.21 14:33s/l972850.001.21661.21661.2086-15000.0020974032.89
194812006.03.21 14:33sell974450.001.21631.21931.2113
194822006.03.21 14:33sell974550.001.21641.21941.2114
194832006.03.21 14:34sell974650.001.21631.21931.2113
194842006.03.21 14:34sell974750.001.21641.21941.2114
194852006.03.21 15:44t/p974450.001.21131.21931.211325000.0020999032.89
194862006.03.21 15:44t/p974550.001.21141.21941.211425000.0021024032.89
194872006.03.21 15:44t/p974650.001.21131.21931.211325000.0021049032.89
194882006.03.21 15:44t/p974750.001.21141.21941.211425000.0021074032.89
194892006.03.21 15:44t/p974350.001.21121.21921.211225000.0021099032.89
194902006.03.21 15:45t/p974050.001.21101.21901.211025000.0021124032.89
194912006.03.21 15:46t/p973950.001.21091.21891.210925000.0021149032.89
194922006.03.21 15:46t/p974150.001.21091.21891.210925000.0021174032.89
194932006.03.21 15:46t/p973850.001.21081.21881.210825000.0021199032.89
194942006.03.21 15:46t/p974250.001.21081.21881.210825000.0021224032.89
194952006.03.21 15:50sell974850.001.21101.21401.2060
194962006.03.21 15:50sell974950.001.21091.21391.2059
194972006.03.21 15:51sell975050.001.21081.21381.2058
194982006.03.21 15:51sell975150.001.21091.21391.2059
194992006.03.21 15:51sell975250.001.21081.21381.2058
195002006.03.21 15:51sell975350.001.21071.21371.2057
195012006.03.21 15:51sell975450.001.21071.21371.2057
195022006.03.21 15:52sell975550.001.21081.21381.2058
195032006.03.21 15:52sell975650.001.21091.21391.2059
195042006.03.21 15:52sell975750.001.21101.21401.2060
195052006.03.23 01:57t/p974850.001.20601.21401.206025476.0021249508.89
195062006.03.23 01:57t/p975750.001.20601.21401.206025476.0021274984.89
195072006.03.23 01:57t/p974950.001.20591.21391.205925476.0021300460.89
195082006.03.23 01:57t/p975150.001.20591.21391.205925476.0021325936.89
195092006.03.23 01:57t/p975650.001.20591.21391.205925476.0021351412.89
195102006.03.23 02:08t/p975050.001.20581.21381.205825476.0021376888.89
195112006.03.23 02:08t/p975250.001.20581.21381.205825476.0021402364.89
195122006.03.23 02:08t/p975550.001.20581.21381.205825476.0021427840.89
195132006.03.23 02:09t/p975350.001.20571.21371.205725476.0021453316.89
195142006.03.23 02:09t/p975450.001.20571.21371.205725476.0021478792.89
195152006.03.23 02:24sell975850.001.20581.20881.2008
195162006.03.23 02:25sell975950.001.20571.20871.2007
195172006.03.23 02:25sell976050.001.20601.20901.2010
195182006.03.23 02:25sell976150.001.20591.20891.2009
195192006.03.23 02:26sell976250.001.20601.20901.2010
195202006.03.23 02:27sell976350.001.20591.20891.2009
195212006.03.23 02:28sell976450.001.20581.20881.2008
195222006.03.23 02:28sell976550.001.20571.20871.2007
195232006.03.23 02:29sell976650.001.20561.20861.2006
195242006.03.23 02:29sell976750.001.20571.20871.2007
195252006.03.23 16:22t/p976050.001.20101.20901.201025000.0021503792.89
195262006.03.23 16:22t/p976250.001.20101.20901.201025000.0021528792.89
195272006.03.23 16:22t/p976150.001.20091.20891.200925000.0021553792.89
195282006.03.23 16:22t/p976350.001.20091.20891.200925000.0021578792.89
195292006.03.23 16:22t/p975850.001.20081.20881.200825000.0021603792.89
195302006.03.23 16:22t/p976450.001.20081.20881.200825000.0021628792.89
195312006.03.23 16:26t/p975950.001.20071.20871.200725000.0021653792.89
195322006.03.23 16:26t/p976550.001.20071.20871.200725000.0021678792.89
195332006.03.23 16:26t/p976750.001.20071.20871.200725000.0021703792.89
195342006.03.23 16:26t/p976650.001.20061.20861.200625000.0021728792.89
195352006.03.23 16:27buy976850.001.20001.19701.2050
195362006.03.23 16:27buy976950.001.19991.19691.2049
195372006.03.23 16:27buy977050.001.19981.19681.2048
195382006.03.23 16:28buy977150.001.19961.19661.2046
195392006.03.23 16:28buy977250.001.19951.19651.2045
195402006.03.23 16:28buy977350.001.19931.19631.2043
195412006.03.23 16:28buy977450.001.19921.19621.2042
195422006.03.23 16:28buy977550.001.19901.19601.2040
195432006.03.23 16:28buy977650.001.19891.19591.2039
195442006.03.23 16:28buy977750.001.19871.19571.2037
195452006.03.23 17:11s/l976850.001.19701.19701.2050-15000.0021713792.89
195462006.03.23 17:11buy977850.001.19731.19431.2023
195472006.03.23 17:11s/l976950.001.19691.19691.2049-15000.0021698792.89
195482006.03.23 17:11buy977950.001.19721.19421.2022
195492006.03.23 20:04s/l977050.001.19681.19681.2048-15000.0021683792.89
195502006.03.23 20:04buy978050.001.19701.19401.2020
195512006.03.23 20:04s/l977150.001.19661.19661.2046-15000.0021668792.89
195522006.03.23 20:04s/l977250.001.19651.19651.2045-15000.0021653792.89
195532006.03.23 20:04buy978150.001.19681.19381.2018
195542006.03.23 20:04buy978250.001.19671.19371.2017
195552006.03.23 20:06s/l977350.001.19631.19631.2043-15000.0021638792.89
195562006.03.23 20:06s/l977450.001.19621.19621.2042-15000.0021623792.89
195572006.03.23 20:06buy978350.001.19651.19351.2015
195582006.03.23 20:06buy978450.001.19641.19341.2014
195592006.03.23 20:06s/l977550.001.19601.19601.2040-15000.0021608792.89
195602006.03.23 20:06buy978550.001.19631.19331.2013
195612006.03.23 20:06s/l977650.001.19591.19591.2039-15000.0021593792.89
195622006.03.23 20:06buy978650.001.19621.19321.2012
195632006.03.23 20:06s/l977750.001.19571.19571.2037-15000.0021578792.89
195642006.03.23 20:06buy978750.001.19601.19301.2010
195652006.03.24 16:10t/p978750.001.20101.19301.201023534.5021602327.39
195662006.03.24 16:10t/p978650.001.20121.19321.201223534.5021625861.89
195672006.03.24 16:10t/p978550.001.20131.19331.201323534.5021649396.39
195682006.03.24 16:12t/p978450.001.20141.19341.201423534.5021672930.89
195692006.03.24 16:12t/p978350.001.20151.19351.201523534.5021696465.39
195702006.03.24 16:13t/p978250.001.20171.19371.201723534.5021719999.89
195712006.03.24 16:13t/p978150.001.20181.19381.201823534.5021743534.39
195722006.03.24 16:17t/p978050.001.20201.19401.202023534.5021767068.89
195732006.03.24 16:19t/p977950.001.20221.19421.202223534.5021790603.39
195742006.03.24 16:19t/p977850.001.20231.19431.202323534.5021814137.89
195752006.03.24 16:21buy978850.001.20211.19911.2071
195762006.03.24 16:22buy978950.001.20201.19901.2070
195772006.03.24 16:22buy979050.001.20191.19891.2069
195782006.03.24 16:22buy979150.001.20181.19881.2068
195792006.03.24 16:22buy979250.001.20171.19871.2067
195802006.03.24 16:22buy979350.001.20161.19861.2066
195812006.03.24 16:22buy979450.001.20171.19871.2067
195822006.03.24 16:23buy979550.001.20181.19881.2068
195832006.03.24 16:23buy979650.001.20171.19871.2067
195842006.03.24 16:23buy979750.001.20161.19861.2066
195852006.03.28 10:18t/p979350.001.20661.19861.206624023.0021838160.89
195862006.03.28 10:18t/p979750.001.20661.19861.206624023.0021862183.89
195872006.03.28 10:20t/p979250.001.20671.19871.206724023.0021886206.89
195882006.03.28 10:20t/p979450.001.20671.19871.206724023.0021910229.89
195892006.03.28 10:20t/p979650.001.20671.19871.206724023.0021934252.89
195902006.03.28 10:21t/p979150.001.20681.19881.206824023.0021958275.89
195912006.03.28 10:21t/p979550.001.20681.19881.206824023.0021982298.89
195922006.03.28 10:22t/p979050.001.20691.19891.206924023.0022006321.89
195932006.03.28 10:22t/p978950.001.20701.19901.207024023.0022030344.89
195942006.03.28 10:23t/p978850.001.20711.19911.207124023.0022054367.89
195952006.03.28 10:27buy979850.001.20691.20391.2119
195962006.03.28 10:27buy979950.001.20671.20371.2117
195972006.03.28 10:27buy980050.001.20681.20381.2118
195982006.03.28 10:28buy980150.001.20691.20391.2119
195992006.03.28 10:37buy980250.001.20691.20391.2119
196002006.03.28 10:37buy980350.001.20681.20381.2118
196012006.03.28 10:38buy980450.001.20691.20391.2119
196022006.03.28 10:39buy980550.001.20681.20381.2118
196032006.03.28 10:39buy980650.001.20691.20391.2119
196042006.03.28 10:40buy980750.001.20691.20391.2119
196052006.03.28 21:18s/l979850.001.20391.20391.2119-15000.0022039367.89
196062006.03.28 21:18s/l980150.001.20391.20391.2119-15000.0022024367.89
196072006.03.28 21:18s/l980250.001.20391.20391.2119-15000.0022009367.89
196082006.03.28 21:18s/l980450.001.20391.20391.2119-15000.0021994367.89
196092006.03.28 21:18s/l980650.001.20391.20391.2119-15000.0021979367.89
196102006.03.28 21:18s/l980750.001.20391.20391.2119-15000.0021964367.89
196112006.03.28 21:18buy980850.001.20421.20121.2092
196122006.03.28 21:18buy980950.001.20431.20131.2093
196132006.03.28 21:18buy981050.001.20441.20141.2094
196142006.03.28 21:18buy981150.001.20451.20151.2095
196152006.03.28 21:18buy981250.001.20461.20161.2096
196162006.03.28 21:18buy981350.001.20471.20171.2097
196172006.03.28 21:20s/l979950.001.20371.20371.2117-15000.0021949367.89
196182006.03.28 21:20s/l980050.001.20381.20381.2118-15000.0021934367.89
196192006.03.28 21:20s/l980350.001.20381.20381.2118-15000.0021919367.89
196202006.03.28 21:20s/l980550.001.20381.20381.2118-15000.0021904367.89
196212006.03.28 21:20buy981450.001.20401.20101.2090
196222006.03.28 21:20buy981550.001.20381.20081.2088
196232006.03.28 21:20buy981650.001.20391.20091.2089
196242006.03.28 21:21buy981750.001.20401.20101.2090
196252006.03.28 21:22s/l981350.001.20171.20171.2097-15000.0021889367.89
196262006.03.28 21:22buy981850.001.20201.19901.2070
196272006.03.28 21:22s/l981150.001.20151.20151.2095-15000.0021874367.89
196282006.03.28 21:22s/l981250.001.20161.20161.2096-15000.0021859367.89
196292006.03.28 21:22buy981950.001.20181.19881.2068
196302006.03.28 21:22buy982050.001.20191.19891.2069
196312006.03.28 21:23s/l981050.001.20141.20141.2094-15000.0021844367.89
196322006.03.28 21:23buy982150.001.20171.19871.2067
196332006.03.28 21:23s/l980850.001.20121.20121.2092-15000.0021829367.89
196342006.03.28 21:23s/l980950.001.20131.20131.2093-15000.0021814367.89
196352006.03.28 21:23buy982250.001.20151.19851.2065
196362006.03.28 21:23buy982350.001.20141.19841.2064
196372006.03.28 21:24s/l981450.001.20101.20101.2090-15000.0021799367.89
196382006.03.28 21:24s/l981750.001.20101.20101.2090-15000.0021784367.89
196392006.03.28 21:24buy982450.001.20131.19831.2063
196402006.03.28 21:24s/l981650.001.20091.20091.2089-15000.0021769367.89
196412006.03.28 21:24buy982550.001.20121.19821.2062
196422006.03.28 21:24s/l981550.001.20081.20081.2088-15000.0021754367.89
196432006.03.28 21:24buy982650.001.20111.19811.2061
196442006.03.28 21:24buy982750.001.20101.19801.2060
196452006.03.29 09:58s/l981850.001.19901.19901.2070-15488.5021738879.39
196462006.03.29 09:58buy982850.001.19931.19631.2043
196472006.03.29 09:58s/l982050.001.19891.19891.2069-15488.5021723390.89
196482006.03.29 09:58buy982950.001.19921.19621.2042
196492006.03.29 09:58s/l981950.001.19881.19881.2068-15488.5021707902.39
196502006.03.29 09:58s/l982150.001.19871.19871.2067-15488.5021692413.89
196512006.03.29 09:58buy983050.001.19901.19601.2040
196522006.03.29 09:58buy983150.001.19891.19591.2039
196532006.03.29 09:58s/l982250.001.19851.19851.2065-15488.5021676925.39
196542006.03.29 09:58s/l982350.001.19841.19841.2064-15488.5021661436.89
196552006.03.29 09:58buy983250.001.19871.19571.2037
196562006.03.29 09:58buy983350.001.19881.19581.2038
196572006.03.29 09:59s/l982450.001.19831.19831.2063-15488.5021645948.39
196582006.03.29 09:59s/l982550.001.19821.19821.2062-15488.5021630459.89
196592006.03.29 09:59buy983450.001.19851.19551.2035
196602006.03.29 09:59s/l982650.001.19811.19811.2061-15488.5021614971.39
196612006.03.29 09:59s/l982750.001.19801.19801.2060-15488.5021599482.89
196622006.03.29 09:59buy983550.001.19831.19531.2033
196632006.03.29 09:59buy983650.001.19821.19521.2032
196642006.03.29 10:00buy983750.001.19831.19531.2033
196652006.03.29 18:22t/p983650.001.20321.19521.203225000.0021624482.89
196662006.03.29 18:22t/p983550.001.20331.19531.203325000.0021649482.89
196672006.03.29 18:22t/p983750.001.20331.19531.203325000.0021674482.89
196682006.03.29 18:22t/p983450.001.20351.19551.203525000.0021699482.89
196692006.03.29 18:36t/p983250.001.20371.19571.203725000.0021724482.89
196702006.03.29 18:36t/p983150.001.20391.19591.203925000.0021749482.89
196712006.03.29 18:36t/p983350.001.20381.19581.203825000.0021774482.89
196722006.03.29 19:51t/p982950.001.20421.19621.204225000.0021799482.89
196732006.03.29 19:51t/p983050.001.20401.19601.204025000.0021824482.89
196742006.03.29 20:00t/p982850.001.20431.19631.204325000.0021849482.89
196752006.03.29 20:14sell983850.001.20481.20781.1998
196762006.03.29 20:15sell983950.001.20471.20771.1997
196772006.03.29 23:59close at stop983950.001.20251.20771.199711000.0021860482.89
196782006.03.29 23:59close at stop983850.001.20251.20781.199811500.0021871982.89