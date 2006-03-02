Strategy Tester Report
Profit Generator 3[1].2.3

Symbol USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period 1 Hour (H1) 2006.03.02 14:00 - 2006.04.12 06:00
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameters EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=15; takeprofit=25; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenProfitOnly=false; ObsoleteMinutes=30;
Bars in test 788 Ticks modelled 103499 Modelling quality 59.71%
Initial deposit 10000.00
Total net profit 10894.87 Gross profit 18558.35 Gross loss -7663.48
Profit factor 2.42 Expected payoff 67.67
Absolute drawdown 0.00 Maximal drawdown (%) 1323.89 (6.0%)
Total trades 161 Short positions (won %) 91 (64.84%) Long positions (won %) 70 (60.00%)
Profit trades (% of total) 101 (62.73%) Loss trades (% of total) 60 (37.27%)
Largest profit trade 243.44 loss trade -140.40
Average profit trade 183.75 loss trade -127.72
Maximum consecutive wins (profit in money) 17 (3347.55) consecutive losses (loss in money) 8 (-1009.77)
Maximal consecutive profit (count of wins) 3347.55 (17) consecutive loss (count of losses) -1009.77 (8)
Average consecutive wins 3 consecutive losses 2
Graph
# Time Type Order Lots Price S / L T / P Profit Balance
1 2006.03.02 14:32 buy 1 1.00 116.21 116.06 116.46
2 2006.03.02 15:22 close 1 1.00 116.37 116.06 116.46 137.49 10137.49
3 2006.03.02 15:22 sell 2 1.00 116.37 116.52 116.12
4 2006.03.02 16:00 t/p 2 1.00 116.12 116.52 116.12 215.48 10352.97
5 2006.03.02 16:22 sell 3 1.00 116.18 116.33 115.93
6 2006.03.02 16:30 t/p 3 1.00 115.93 116.33 115.93 215.76 10568.73
7 2006.03.03 02:22 sell 4 1.00 116.65 116.80 116.40
8 2006.03.03 02:22 t/p 4 1.00 116.40 116.80 116.40 214.92 10783.65
9 2006.03.03 02:23 sell 5 1.00 116.65 116.80 116.40
10 2006.03.03 02:23 t/p 5 1.00 116.40 116.80 116.40 214.92 10998.57
11 2006.03.03 02:24 sell 6 1.00 116.65 116.80 116.40
12 2006.03.03 02:24 t/p 6 1.00 116.40 116.80 116.40 214.92 11213.49
13 2006.03.03 02:24 sell 7 1.00 116.65 116.80 116.40
14 2006.03.03 02:24 t/p 7 1.00 116.40 116.80 116.40 214.92 11428.41
15 2006.03.03 02:25 sell 8 1.00 116.65 116.80 116.40
16 2006.03.03 02:25 t/p 8 1.00 116.40 116.80 116.40 214.87 11643.28
17 2006.03.03 02:25 sell 9 1.00 116.65 116.80 116.40
18 2006.03.03 02:25 t/p 9 1.00 116.40 116.80 116.40 214.87 11858.15
19 2006.03.03 02:26 sell 10 1.00 116.65 116.80 116.40
20 2006.03.03 02:26 t/p 10 1.00 116.40 116.80 116.40 214.87 12073.02
21 2006.03.03 02:26 sell 11 1.00 116.65 116.80 116.40
22 2006.03.03 02:26 t/p 11 1.00 116.40 116.80 116.40 214.87 12287.89
23 2006.03.03 03:42 buy 12 1.00 116.34 116.19 116.59
24 2006.03.03 08:33 close 12 1.00 116.42 116.19 116.59 68.72 12356.61
25 2006.03.03 08:33 sell 13 1.00 116.42 116.57 116.17
26 2006.03.03 10:00 s/l 13 1.00 116.57 116.57 116.17 -128.66 12227.95
27 2006.03.03 17:22 sell 14 1.00 116.54 116.69 116.29
28 2006.03.06 00:14 t/p 14 1.00 116.29 116.69 116.29 202.13 12430.08
29 2006.03.06 00:14 sell 15 1.00 116.43 116.58 116.18
30 2006.03.06 00:32 t/p 15 1.00 116.18 116.58 116.18 215.24 12645.32
31 2006.03.06 01:22 buy 16 1.00 116.10 115.95 116.35
32 2006.03.06 01:25 t/p 16 1.00 116.35 115.95 116.35 214.79 12860.11
33 2006.03.06 01:26 buy 17 1.00 116.06 115.91 116.31
34 2006.03.06 01:26 t/p 17 1.00 116.31 115.91 116.31 214.88 13074.99
35 2006.03.06 01:26 buy 18 1.00 116.06 115.91 116.31
36 2006.03.06 01:26 t/p 18 1.00 116.31 115.91 116.31 214.88 13289.87
37 2006.03.06 06:18 sell 19 1.00 117.11 117.26 116.86
38 2006.03.06 09:00 t/p 19 1.00 116.86 117.26 116.86 213.97 13503.84
39 2006.03.06 09:03 sell 20 1.00 116.97 117.12 116.72
40 2006.03.06 11:30 s/l 20 1.00 117.12 117.12 116.72 -127.87 13375.97
41 2006.03.06 13:32 sell 21 1.00 117.22 117.37 116.97
42 2006.03.06 14:15 s/l 21 1.00 117.37 117.37 116.97 -127.70 13248.26
43 2006.03.06 19:15 sell 22 1.00 117.68 117.83 117.43
44 2006.03.07 00:37 close 22 1.00 117.59 117.83 117.43 63.63 13311.89
45 2006.03.07 00:37 buy 23 1.00 117.59 117.44 117.84
46 2006.03.07 01:48 close 23 1.00 117.66 117.44 117.84 59.49 13371.38
47 2006.03.07 01:48 sell 24 1.00 117.66 117.81 117.41
48 2006.03.07 04:12 t/p 24 1.00 117.41 117.81 117.41 212.93 13584.31
49 2006.03.07 09:55 buy 25 1.00 117.72 117.57 117.97
50 2006.03.07 09:55 t/p 25 1.00 117.97 117.57 117.97 211.79 13796.10
51 2006.03.07 09:55 buy 26 1.00 117.72 117.57 117.97
52 2006.03.07 09:56 t/p 26 1.00 117.97 117.57 117.97 211.79 14007.89
53 2006.03.07 09:56 buy 27 1.00 117.72 117.57 117.97
54 2006.03.07 15:53 s/l 27 1.00 117.57 117.57 117.97 -127.59 13880.30
55 2006.03.07 16:17 sell 28 1.00 117.75 117.90 117.50
56 2006.03.07 19:30 s/l 28 1.00 117.90 117.90 117.50 -127.18 13753.12
57 2006.03.08 01:45 buy 29 1.00 117.71 117.56 117.96
58 2006.03.08 02:10 s/l 29 1.00 117.56 117.56 117.96 -127.60 13625.52
59 2006.03.08 07:53 sell 30 1.00 117.74 117.89 117.49
60 2006.03.08 12:00 s/l 30 1.00 117.89 117.89 117.49 -127.24 13498.28
61 2006.03.08 13:51 sell 31 1.00 117.91 118.06 117.66
62 2006.03.09 02:15 t/p 31 1.00 117.66 118.06 117.66 199.60 13697.88
63 2006.03.09 03:50 buy 32 1.00 117.71 117.56 117.96
64 2006.03.09 05:22 s/l 32 1.00 117.56 117.56 117.96 -127.60 13570.28
65 2006.03.09 05:32 sell 33 1.00 117.74 117.89 117.49
66 2006.03.09 06:17 close 33 1.00 117.62 117.89 117.49 102.02 13672.30
67 2006.03.09 06:17 buy 34 1.00 117.62 117.47 117.87
68 2006.03.09 06:30 t/p 34 1.00 117.87 117.47 117.87 211.49 13883.79
69 2006.03.09 07:07 sell 35 1.00 118.28 118.43 118.03
70 2006.03.09 07:10 t/p 35 1.00 118.03 118.43 118.03 211.81 14095.59
71 2006.03.09 07:10 sell 36 1.00 118.28 118.43 118.03
72 2006.03.09 07:10 t/p 36 1.00 118.03 118.43 118.03 211.81 14307.40
73 2006.03.09 07:11 sell 37 1.00 118.28 118.43 118.03
74 2006.03.09 07:11 t/p 37 1.00 118.03 118.43 118.03 211.81 14519.21
75 2006.03.09 07:11 sell 38 1.00 118.28 118.43 118.03
76 2006.03.09 07:11 t/p 38 1.00 118.03 118.43 118.03 211.81 14731.02
77 2006.03.09 09:15 sell 39 1.00 117.87 118.02 117.62
78 2006.03.09 09:15 t/p 39 1.00 117.62 118.02 117.62 212.62 14943.64
79 2006.03.09 09:16 sell 40 1.00 117.87 118.02 117.62
80 2006.03.09 09:16 t/p 40 1.00 117.62 118.02 117.62 212.62 15156.26
81 2006.03.09 09:16 sell 41 1.00 117.87 118.02 117.62
82 2006.03.09 09:17 t/p 41 1.00 117.62 118.02 117.62 212.62 15368.89
83 2006.03.09 09:17 sell 42 1.00 117.87 118.02 117.62
84 2006.03.09 09:25 t/p 42 1.00 117.62 118.02 117.62 212.83 15581.72
85 2006.03.09 09:25 sell 43 1.00 117.83 117.98 117.58
86 2006.03.09 09:25 t/p 43 1.00 117.58 117.98 117.58 212.62 15794.34
87 2006.03.09 09:26 sell 44 1.00 117.83 117.98 117.58
88 2006.03.09 09:26 t/p 44 1.00 117.58 117.98 117.58 212.62 16006.96
89 2006.03.09 09:26 sell 45 1.00 117.83 117.98 117.58
90 2006.03.09 09:26 t/p 45 1.00 117.58 117.98 117.58 212.62 16219.58
91 2006.03.09 13:30 buy 46 1.00 117.24 117.09 117.49
92 2006.03.09 14:00 t/p 46 1.00 117.49 117.09 117.49 212.78 16432.36
93 2006.03.09 14:12 buy 47 1.00 117.48 117.33 117.73
94 2006.03.09 17:10 t/p 47 1.00 117.73 117.33 117.73 212.31 16644.67
95 2006.03.09 17:10 buy 48 1.00 117.58 117.43 117.83
96 2006.03.09 17:12 t/p 48 1.00 117.83 117.43 117.83 212.09 16856.76
97 2006.03.09 19:32 buy 49 1.00 118.18 118.03 118.43
98 2006.03.10 01:05 close 49 1.00 118.24 118.03 118.43 61.07 16917.83
99 2006.03.10 01:05 sell 50 1.00 118.24 118.39 117.99
100 2006.03.10 02:00 s/l 50 1.00 118.39 118.39 117.99 -126.43 16791.40
101 2006.03.10 02:02 buy 51 1.00 118.28 118.13 118.53
102 2006.03.10 02:02 t/p 51 1.00 118.53 118.13 118.53 210.76 17002.16
103 2006.03.10 02:02 buy 52 1.00 118.28 118.13 118.53
104 2006.03.10 02:03 t/p 52 1.00 118.53 118.13 118.53 210.92 17213.08
105 2006.03.10 02:03 buy 53 1.00 118.28 118.13 118.53
106 2006.03.10 02:03 t/p 53 1.00 118.53 118.13 118.53 210.76 17423.84
107 2006.03.10 02:03 buy 54 1.00 118.28 118.13 118.53
108 2006.03.10 02:03 t/p 54 1.00 118.53 118.13 118.53 210.92 17634.76
109 2006.03.10 02:04 buy 55 1.00 118.28 118.13 118.53
110 2006.03.10 02:04 t/p 55 1.00 118.53 118.13 118.53 210.76 17845.52
111 2006.03.10 02:04 buy 56 1.00 118.28 118.13 118.53
112 2006.03.10 02:04 t/p 56 1.00 118.53 118.13 118.53 210.92 18056.44
113 2006.03.10 02:05 buy 57 1.00 118.28 118.13 118.53
114 2006.03.10 02:17 t/p 57 1.00 118.53 118.13 118.53 210.90 18267.34
115 2006.03.10 02:22 buy 58 1.00 118.23 118.08 118.48
116 2006.03.10 03:21 t/p 58 1.00 118.48 118.08 118.48 210.90 18478.24
117 2006.03.10 06:10 sell 59 1.00 118.65 118.80 118.40
118 2006.03.10 06:30 t/p 59 1.00 118.40 118.80 118.40 211.26 18689.50
119 2006.03.10 07:30 sell 60 1.00 118.41 118.56 118.16
120 2006.03.10 08:20 t/p 60 1.00 118.16 118.56 118.16 211.63 18901.13
121 2006.03.10 16:20 sell 61 1.00 119.03 119.18 118.78
122 2006.03.13 02:40 t/p 61 1.00 118.78 119.18 118.78 197.60 19098.72
123 2006.03.13 09:10 buy 62 1.00 118.77 118.62 119.02
124 2006.03.13 13:10 t/p 62 1.00 119.02 118.62 119.02 209.96 19308.68
125 2006.03.13 17:16 sell 63 1.00 119.15 119.30 118.90
126 2006.03.13 18:50 close 63 1.00 118.99 119.30 118.90 134.47 19443.15
127 2006.03.13 18:50 buy 64 1.00 118.99 118.84 119.24
128 2006.03.13 21:08 s/l 64 1.00 118.84 118.84 119.24 -126.27 19316.88
129 2006.03.13 21:08 sell 65 1.00 118.95 119.10 118.70
130 2006.03.14 00:12 t/p 65 1.00 118.70 119.10 118.70 197.70 19514.58
131 2006.03.14 02:17 buy 66 1.00 118.43 118.28 118.68
132 2006.03.14 08:18 close 66 1.00 118.53 118.28 118.68 84.37 19598.95
133 2006.03.14 08:18 sell 67 1.00 118.53 118.68 118.28
134 2006.03.14 12:45 t/p 67 1.00 118.28 118.68 118.28 211.38 19810.33
135 2006.03.14 17:20 buy 68 1.00 117.45 117.30 117.70
136 2006.03.14 18:15 s/l 68 1.00 117.30 117.30 117.70 -127.88 19682.45
137 2006.03.14 21:31 buy 69 1.00 117.43 117.28 117.68
138 2006.03.15 00:47 t/p 69 1.00 117.68 117.28 117.68 243.44 19925.88
139 2006.03.15 02:10 sell 70 1.00 117.65 117.80 117.40
140 2006.03.15 15:05 t/p 70 1.00 117.40 117.80 117.40 213.02 20138.90
141 2006.03.15 16:12 sell 71 1.00 117.39 117.54 117.14
142 2006.03.15 16:53 s/l 71 1.00 117.54 117.54 117.14 -127.58 20011.32
143 2006.03.15 23:45 sell 72 1.00 117.48 117.63 117.23
144 2006.03.16 01:15 s/l 72 1.00 117.63 117.63 117.23 -140.40 19870.93
145 2006.03.16 10:36 sell 73 1.00 117.68 117.83 117.43
146 2006.03.16 14:31 t/p 73 1.00 117.43 117.83 117.43 212.91 20083.84
147 2006.03.16 14:31 sell 74 1.00 117.68 117.83 117.43
148 2006.03.16 14:31 t/p 74 1.00 117.43 117.83 117.43 212.91 20296.75
149 2006.03.16 14:31 sell 75 1.00 117.68 117.83 117.43
150 2006.03.16 14:35 t/p 75 1.00 117.43 117.83 117.43 212.89 20509.64
151 2006.03.16 15:15 sell 76 1.00 117.30 117.45 117.05
152 2006.03.16 16:08 t/p 76 1.00 117.05 117.45 117.05 213.64 20723.28
153 2006.03.16 16:20 sell 77 1.00 117.20 117.35 116.95
154 2006.03.16 18:18 t/p 77 1.00 116.95 117.35 116.95 213.77 20937.05
155 2006.03.16 19:17 buy 78 1.00 116.93 116.78 117.18
156 2006.03.16 20:37 s/l 78 1.00 116.78 116.78 117.18 -128.46 20808.59
157 2006.03.17 09:50 buy 79 1.00 116.57 116.42 116.82
158 2006.03.17 10:31 s/l 79 1.00 116.42 116.42 116.82 -128.86 20679.73
159 2006.03.17 13:40 buy 80 1.00 116.17 116.02 116.42
160 2006.03.17 14:13 s/l 80 1.00 116.02 116.02 116.42 -129.29 20550.44
161 2006.03.17 14:16 sell 81 1.00 116.09 116.24 115.84
162 2006.03.17 14:46 t/p 81 1.00 115.84 116.24 115.84 215.81 20766.25
163 2006.03.17 16:08 sell 82 1.00 116.26 116.41 116.01
164 2006.03.17 16:30 t/p 82 1.00 116.01 116.41 116.01 215.52 20981.77
165 2006.03.17 18:20 sell 83 1.00 115.97 116.12 115.72
166 2006.03.17 20:46 close 83 1.00 115.84 116.12 115.72 112.22 21093.99
167 2006.03.17 20:46 buy 84 1.00 115.84 115.69 116.09
168 2006.03.19 23:02 t/p 84 1.00 116.09 115.69 116.09 215.35 21309.34
169 2006.03.20 01:56 sell 85 1.00 116.22 116.37 115.97
170 2006.03.20 02:44 s/l 85 1.00 116.37 116.37 115.97 -128.89 21180.45
171 2006.03.20 15:15 sell 86 1.00 115.66 115.81 115.41
172 2006.03.20 15:30 s/l 86 1.00 115.81 115.81 115.41 -129.41 21051.04
173 2006.03.20 17:30 buy 87 1.00 116.27 116.12 116.52
174 2006.03.20 19:24 close 87 1.00 116.34 116.12 116.52 60.17 21111.21
175 2006.03.20 19:24 sell 88 1.00 116.34 116.49 116.09
176 2006.03.20 19:29 t/p 88 1.00 116.09 116.49 116.09 215.40 21326.61
177 2006.03.20 23:35 buy 89 1.00 116.40 116.25 116.65
178 2006.03.21 00:45 close 89 1.00 116.42 116.25 116.65 27.51 21354.12
179 2006.03.21 00:45 sell 90 1.00 116.42 116.57 116.17
180 2006.03.21 01:40 close 90 1.00 116.40 116.57 116.17 17.18 21371.30
181 2006.03.21 01:40 buy 91 1.00 116.40 116.25 116.65
182 2006.03.21 03:46 t/p 91 1.00 116.65 116.25 116.65 214.32 21585.62
183 2006.03.21 12:10 buy 92 1.00 116.74 116.59 116.99
184 2006.03.21 14:00 s/l 92 1.00 116.59 116.59 116.99 -128.66 21456.96
185 2006.03.21 14:45 sell 93 1.00 116.61 116.76 116.36
186 2006.03.21 15:39 s/l 93 1.00 116.76 116.76 116.36 -128.44 21328.52
187 2006.03.22 12:10 sell 94 1.00 117.18 117.33 116.93
188 2006.03.22 14:25 t/p 94 1.00 116.93 117.33 116.93 213.80 21542.32
189 2006.03.22 15:05 buy 95 1.00 116.73 116.58 116.98
190 2006.03.22 16:29 s/l 95 1.00 116.58 116.58 116.98 -128.68 21413.64
191 2006.03.22 16:55 sell 96 1.00 116.87 117.02 116.62
192 2006.03.22 22:59 s/l 96 1.00 117.02 117.02 116.62 -128.14 21285.50
193 2006.03.23 01:40 buy 97 1.00 116.90 116.75 117.15
194 2006.03.23 02:09 s/l 97 1.00 116.75 116.75 117.15 -128.49 21157.01
195 2006.03.23 07:55 buy 98 1.00 117.10 116.95 117.35
196 2006.03.23 08:49 s/l 98 1.00 116.95 116.95 117.35 -128.27 21028.74
197 2006.03.23 14:30 sell 99 1.00 117.03 117.18 116.78
198 2006.03.23 16:05 s/l 99 1.00 117.18 117.18 116.78 -127.97 20900.77
199 2006.03.23 17:19 sell 100 1.00 117.68 117.83 117.43
200 2006.03.23 17:20 t/p 100 1.00 117.43 117.83 117.43 212.89 21113.66
201 2006.03.24 02:53 buy 101 1.00 117.90 117.75 118.15
202 2006.03.24 09:13 t/p 101 1.00 118.15 117.75 118.15 211.60 21325.26
203 2006.03.24 09:35 buy 102 1.00 118.02 117.87 118.27
204 2006.03.24 10:32 t/p 102 1.00 118.27 117.87 118.27 211.38 21536.64
205 2006.03.24 12:30 buy 103 1.00 118.15 118.00 118.40
206 2006.03.24 14:45 close 103 1.00 118.18 118.00 118.40 25.39 21562.03
207 2006.03.24 14:45 sell 104 1.00 118.18 118.33 117.93
208 2006.03.24 15:06 s/l 104 1.00 118.33 118.33 117.93 -126.75 21435.28
209 2006.03.27 04:47 sell 105 1.00 116.68 116.83 116.43
210 2006.03.27 06:21 t/p 105 1.00 116.43 116.83 116.43 214.72 21650.00
211 2006.03.27 15:23 buy 106 1.00 116.64 116.49 116.89
212 2006.03.27 16:01 s/l 106 1.00 116.49 116.49 116.89 -128.77 21521.23
213 2006.03.27 16:34 buy 107 1.00 116.48 116.33 116.73
214 2006.03.27 19:37 close 107 1.00 116.67 116.33 116.73 162.85 21684.08
215 2006.03.27 19:37 sell 108 1.00 116.67 116.82 116.42
216 2006.03.27 22:40 s/l 108 1.00 116.82 116.82 116.42 -128.39 21555.69
217 2006.03.28 07:58 buy 109 1.00 116.90 116.75 117.15
218 2006.03.28 10:00 s/l 109 1.00 116.75 116.75 117.15 -128.49 21427.20
219 2006.03.28 12:33 buy 110 1.00 116.68 116.53 116.93
220 2006.03.28 17:01 t/p 110 1.00 116.93 116.53 116.93 213.80 21641.00
221 2006.03.28 21:20 buy 111 1.00 117.26 117.11 117.51
222 2006.03.28 21:22 t/p 111 1.00 117.51 117.11 117.51 212.73 21853.73
223 2006.03.29 08:54 buy 112 1.00 117.71 117.56 117.96
224 2006.03.29 11:24 t/p 112 1.00 117.96 117.56 117.96 211.94 22065.67
225 2006.03.29 13:41 buy 113 1.00 117.84 117.69 118.09
226 2006.03.29 14:15 close 113 1.00 117.87 117.69 118.09 25.45 22091.12
227 2006.03.29 14:15 sell 114 1.00 117.87 118.02 117.62
228 2006.03.29 15:56 s/l 114 1.00 118.02 118.02 117.62 -127.09 21964.03
229 2006.03.29 20:58 sell 115 1.00 117.81 117.96 117.56
230 2006.03.30 01:29 close 115 1.00 117.79 117.96 117.56 4.06 21968.09
231 2006.03.30 01:29 buy 116 1.00 117.79 117.64 118.04
232 2006.03.30 02:00 s/l 116 1.00 117.64 117.64 118.04 -127.52 21840.57
233 2006.03.30 06:37 sell 117 1.00 117.53 117.68 117.28
234 2006.03.30 07:38 s/l 117 1.00 117.68 117.68 117.28 -127.45 21713.12
235 2006.03.30 13:25 sell 118 1.00 117.45 117.60 117.20
236 2006.03.30 14:40 s/l 118 1.00 117.60 117.60 117.20 -127.54 21585.58
237 2006.03.30 16:29 sell 119 1.00 117.33 117.48 117.08
238 2006.03.30 16:52 s/l 119 1.00 117.48 117.48 117.08 -127.67 21457.91
239 2006.03.31 00:30 sell 120 1.00 117.33 117.48 117.08
240 2006.03.31 00:33 s/l 120 1.00 117.48 117.48 117.08 -127.67 21330.24
241 2006.03.31 00:58 buy 121 1.00 117.31 117.16 117.56
242 2006.03.31 00:59 s/l 121 1.00 117.16 117.16 117.56 -128.03 21202.21
243 2006.03.31 00:59 buy 122 1.00 117.18 117.03 117.43
244 2006.03.31 01:12 t/p 122 1.00 117.43 117.03 117.43 212.89 21415.10
245 2006.03.31 02:09 buy 123 1.00 117.38 117.23 117.63
246 2006.03.31 02:12 s/l 123 1.00 117.23 117.23 117.63 -127.97 21287.13
247 2006.03.31 02:16 sell 124 1.00 117.40 117.55 117.15
248 2006.03.31 07:54 s/l 124 1.00 117.55 117.55 117.15 -127.59 21159.54
249 2006.03.31 15:14 sell 125 1.00 117.89 118.04 117.64
250 2006.03.31 15:52 close 125 1.00 117.84 118.04 117.64 42.43 21201.97
251 2006.03.31 15:52 buy 126 1.00 117.84 117.69 118.09
252 2006.03.31 16:03 t/p 126 1.00 118.09 117.69 118.09 211.70 21413.67
253 2006.03.31 16:07 buy 127 1.00 117.95 117.80 118.20
254 2006.03.31 16:10 s/l 127 1.00 117.80 117.80 118.20 -127.33 21286.34
255 2006.03.31 16:10 buy 128 1.00 117.82 117.67 118.07
256 2006.03.31 16:36 s/l 128 1.00 117.67 117.67 118.07 -127.49 21158.85
257 2006.04.03 02:46 buy 129 1.00 117.65 117.50 117.90
258 2006.04.03 02:51 t/p 129 1.00 117.90 117.50 117.90 212.04 21370.89
259 2006.04.03 03:26 sell 130 1.00 117.93 118.08 117.68
260 2006.04.03 03:30 s/l 130 1.00 118.08 118.08 117.68 -127.02 21243.87
261 2006.04.03 03:30 sell 131 1.00 118.07 118.22 117.82
262 2006.04.03 03:33 s/l 131 1.00 118.22 118.22 117.82 -126.88 21116.99
263 2006.04.03 03:33 sell 132 1.00 118.20 118.35 117.95
264 2006.04.03 04:41 t/p 132 1.00 117.95 118.35 117.95 211.95 21328.94
265 2006.04.03 10:49 buy 133 1.00 118.56 118.41 118.81
266 2006.04.03 11:15 s/l 133 1.00 118.41 118.41 118.81 -126.68 21202.26
267 2006.04.03 11:27 sell 134 1.00 118.56 118.71 118.31
268 2006.04.03 12:11 t/p 134 1.00 118.31 118.71 118.31 211.33 21413.59
269 2006.04.03 12:48 sell 135 1.00 118.37 118.52 118.12
270 2006.04.03 12:48 s/l 135 1.00 118.52 118.52 118.12 -126.54 21287.05
271 2006.04.03 13:42 sell 136 1.00 118.47 118.62 118.22
272 2006.04.03 15:54 close 136 1.00 118.27 118.62 118.22 169.10 21456.15
273 2006.04.03 15:54 buy 137 1.00 118.27 118.12 118.52
274 2006.04.03 16:01 s/l 137 1.00 118.12 118.12 118.52 -127.00 21329.15
275 2006.04.03 18:40 sell 138 1.00 117.90 118.05 117.65
276 2006.04.04 04:08 t/p 138 1.00 117.65 118.05 117.65 199.58 21528.73
277 2006.04.04 10:07 sell 139 1.00 117.54 117.69 117.29
278 2006.04.04 10:15 s/l 139 1.00 117.69 117.69 117.29 -127.44 21401.29
279 2006.04.04 11:58 sell 140 1.00 117.62 117.77 117.37
280 2006.04.04 12:35 s/l 140 1.00 117.77 117.77 117.37 -127.36 21273.93
281 2006.04.04 14:13 sell 141 1.00 117.54 117.69 117.29
282 2006.04.04 15:17 close 141 1.00 117.51 117.69 117.29 25.53 21299.46
283 2006.04.04 15:17 buy 142 1.00 117.51 117.36 117.76
284 2006.04.04 15:41 s/l 142 1.00 117.36 117.36 117.76 -127.82 21171.64
285 2006.04.05 00:55 sell 143 1.00 117.54 117.69 117.29
286 2006.04.05 02:30 t/p 143 1.00 117.29 117.69 117.29 213.15 21384.79
287 2006.04.05 04:45 sell 144 1.00 117.14 117.29 116.89
288 2006.04.05 05:13 t/p 144 1.00 116.89 117.29 116.89 213.88 21598.67
289 2006.04.05 12:49 buy 145 1.00 117.48 117.33 117.73
290 2006.04.05 14:38 s/l 145 1.00 117.33 117.33 117.73 -127.86 21470.81
291 2006.04.05 14:38 buy 146 1.00 117.34 117.19 117.59
292 2006.04.05 15:08 t/p 146 1.00 117.59 117.19 117.59 212.60 21683.41
293 2006.04.05 15:37 buy 147 1.00 117.43 117.28 117.68
294 2006.04.05 16:07 close 147 1.00 117.54 117.28 117.68 93.59 21777.00
295 2006.04.05 16:07 sell 148 1.00 117.54 117.69 117.29
296 2006.04.05 16:50 s/l 148 1.00 117.69 117.69 117.29 -127.44 21649.56
297 2006.04.05 17:52 buy 149 1.00 117.60 117.45 117.85
298 2006.04.05 18:53 s/l 149 1.00 117.45 117.45 117.85 -127.73 21521.83
299 2006.04.06 02:29 buy 150 1.00 117.62 117.47 117.87
300 2006.04.06 03:20 s/l 150 1.00 117.47 117.47 117.87 -127.71 21394.12
301 2006.04.06 11:59 sell 151 1.00 117.46 117.61 117.21
302 2006.04.06 13:26 s/l 151 1.00 117.61 117.61 117.21 -127.54 21266.58
303 2006.04.06 16:30 buy 152 1.00 117.70 117.55 117.95
304 2006.04.07 08:03 s/l 152 1.00 117.55 117.55 117.95 -117.28 21149.30
305 2006.04.07 08:16 sell 153 1.00 117.68 117.83 117.43
306 2006.04.07 12:40 s/l 153 1.00 117.83 117.83 117.43 -127.28 21022.02
307 2006.04.07 14:29 buy 154 1.00 117.76 117.61 118.01
308 2006.04.07 14:31 s/l 154 1.00 117.61 117.61 118.01 -127.55 20894.47
309 2006.04.07 15:21 sell 155 1.00 117.74 117.89 117.49
310 2006.04.07 16:45 s/l 155 1.00 117.89 117.89 117.49 -127.24 20767.23
311 2006.04.10 02:55 sell 156 1.00 118.17 118.32 117.92
312 2006.04.10 05:30 t/p 156 1.00 117.92 118.32 117.92 212.01 20979.24
313 2006.04.10 07:55 sell 157 1.00 118.13 118.28 117.88
314 2006.04.10 08:32 s/l 157 1.00 118.28 118.28 117.88 -126.82 20852.42
315 2006.04.10 08:56 buy 158 1.00 118.12 117.97 118.37
316 2006.04.10 11:26 t/p 158 1.00 118.37 117.97 118.37 211.20 21063.62
317 2006.04.11 10:59 sell 159 1.00 118.45 118.60 118.20
318 2006.04.11 11:52 s/l 159 1.00 118.60 118.60 118.20 -126.47 20937.15
319 2006.04.11 14:22 sell 160 1.00 118.81 118.96 118.56
320 2006.04.11 15:30 close 160 1.00 118.71 118.96 118.56 84.24 21021.39
321 2006.04.11 15:30 buy 161 1.00 118.71 118.56 118.96
322 2006.04.11 15:45 s/l 161 1.00 118.56 118.56 118.96 -126.52 20894.87