Strategy Tester Report
Profit Generator
3[1].2.3
|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.03.02 14:00 - 2006.04.12 06:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with
fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15;
BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=15; takeprofit=25;
MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40;
TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20;
UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false;
AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false;
StoTF=1; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenProfitOnly=false;
ObsoleteMinutes=30;
|
|Bars in test
|788
|Ticks modelled
|103499
|Modelling quality
|59.71%
|Initial deposit
|10000.00
|
|
|
|Total net profit
|10894.87
|Gross profit
|18558.35
|Gross loss
|-7663.48
|Profit factor
|2.42
|Expected payoff
|67.67
|
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|1323.89 (6.0%)
|
|Total trades
|161
|Short positions (won %)
|91 (64.84%)
|Long positions (won %)
|70 (60.00%)
|
|Profit trades (% of total)
|101 (62.73%)
|Loss trades (% of total)
|60 (37.27%)
|Largest
|profit trade
|243.44
|loss trade
|-140.40
|Average
|profit trade
|183.75
|loss trade
|-127.72
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (3347.55)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-1009.77)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3347.55 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-1009.77 (8)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.02 14:32
|buy
|1
|1.00
|116.21
|116.06
|116.46
|2
|2006.03.02 15:22
|close
|1
|1.00
|116.37
|116.06
|116.46
|137.49
|10137.49
|3
|2006.03.02 15:22
|sell
|2
|1.00
|116.37
|116.52
|116.12
|4
|2006.03.02 16:00
|t/p
|2
|1.00
|116.12
|116.52
|116.12
|215.48
|10352.97
|5
|2006.03.02 16:22
|sell
|3
|1.00
|116.18
|116.33
|115.93
|6
|2006.03.02 16:30
|t/p
|3
|1.00
|115.93
|116.33
|115.93
|215.76
|10568.73
|7
|2006.03.03 02:22
|sell
|4
|1.00
|116.65
|116.80
|116.40
|8
|2006.03.03 02:22
|t/p
|4
|1.00
|116.40
|116.80
|116.40
|214.92
|10783.65
|9
|2006.03.03 02:23
|sell
|5
|1.00
|116.65
|116.80
|116.40
|10
|2006.03.03 02:23
|t/p
|5
|1.00
|116.40
|116.80
|116.40
|214.92
|10998.57
|11
|2006.03.03 02:24
|sell
|6
|1.00
|116.65
|116.80
|116.40
|12
|2006.03.03 02:24
|t/p
|6
|1.00
|116.40
|116.80
|116.40
|214.92
|11213.49
|13
|2006.03.03 02:24
|sell
|7
|1.00
|116.65
|116.80
|116.40
|14
|2006.03.03 02:24
|t/p
|7
|1.00
|116.40
|116.80
|116.40
|214.92
|11428.41
|15
|2006.03.03 02:25
|sell
|8
|1.00
|116.65
|116.80
|116.40
|16
|2006.03.03 02:25
|t/p
|8
|1.00
|116.40
|116.80
|116.40
|214.87
|11643.28
|17
|2006.03.03 02:25
|sell
|9
|1.00
|116.65
|116.80
|116.40
|18
|2006.03.03 02:25
|t/p
|9
|1.00
|116.40
|116.80
|116.40
|214.87
|11858.15
|19
|2006.03.03 02:26
|sell
|10
|1.00
|116.65
|116.80
|116.40
|20
|2006.03.03 02:26
|t/p
|10
|1.00
|116.40
|116.80
|116.40
|214.87
|12073.02
|21
|2006.03.03 02:26
|sell
|11
|1.00
|116.65
|116.80
|116.40
|22
|2006.03.03 02:26
|t/p
|11
|1.00
|116.40
|116.80
|116.40
|214.87
|12287.89
|23
|2006.03.03 03:42
|buy
|12
|1.00
|116.34
|116.19
|116.59
|24
|2006.03.03 08:33
|close
|12
|1.00
|116.42
|116.19
|116.59
|68.72
|12356.61
|25
|2006.03.03 08:33
|sell
|13
|1.00
|116.42
|116.57
|116.17
|26
|2006.03.03 10:00
|s/l
|13
|1.00
|116.57
|116.57
|116.17
|-128.66
|12227.95
|27
|2006.03.03 17:22
|sell
|14
|1.00
|116.54
|116.69
|116.29
|28
|2006.03.06 00:14
|t/p
|14
|1.00
|116.29
|116.69
|116.29
|202.13
|12430.08
|29
|2006.03.06 00:14
|sell
|15
|1.00
|116.43
|116.58
|116.18
|30
|2006.03.06 00:32
|t/p
|15
|1.00
|116.18
|116.58
|116.18
|215.24
|12645.32
|31
|2006.03.06 01:22
|buy
|16
|1.00
|116.10
|115.95
|116.35
|32
|2006.03.06 01:25
|t/p
|16
|1.00
|116.35
|115.95
|116.35
|214.79
|12860.11
|33
|2006.03.06 01:26
|buy
|17
|1.00
|116.06
|115.91
|116.31
|34
|2006.03.06 01:26
|t/p
|17
|1.00
|116.31
|115.91
|116.31
|214.88
|13074.99
|35
|2006.03.06 01:26
|buy
|18
|1.00
|116.06
|115.91
|116.31
|36
|2006.03.06 01:26
|t/p
|18
|1.00
|116.31
|115.91
|116.31
|214.88
|13289.87
|37
|2006.03.06 06:18
|sell
|19
|1.00
|117.11
|117.26
|116.86
|38
|2006.03.06 09:00
|t/p
|19
|1.00
|116.86
|117.26
|116.86
|213.97
|13503.84
|39
|2006.03.06 09:03
|sell
|20
|1.00
|116.97
|117.12
|116.72
|40
|2006.03.06 11:30
|s/l
|20
|1.00
|117.12
|117.12
|116.72
|-127.87
|13375.97
|41
|2006.03.06 13:32
|sell
|21
|1.00
|117.22
|117.37
|116.97
|42
|2006.03.06 14:15
|s/l
|21
|1.00
|117.37
|117.37
|116.97
|-127.70
|13248.26
|43
|2006.03.06 19:15
|sell
|22
|1.00
|117.68
|117.83
|117.43
|44
|2006.03.07 00:37
|close
|22
|1.00
|117.59
|117.83
|117.43
|63.63
|13311.89
|45
|2006.03.07 00:37
|buy
|23
|1.00
|117.59
|117.44
|117.84
|46
|2006.03.07 01:48
|close
|23
|1.00
|117.66
|117.44
|117.84
|59.49
|13371.38
|47
|2006.03.07 01:48
|sell
|24
|1.00
|117.66
|117.81
|117.41
|48
|2006.03.07 04:12
|t/p
|24
|1.00
|117.41
|117.81
|117.41
|212.93
|13584.31
|49
|2006.03.07 09:55
|buy
|25
|1.00
|117.72
|117.57
|117.97
|50
|2006.03.07 09:55
|t/p
|25
|1.00
|117.97
|117.57
|117.97
|211.79
|13796.10
|51
|2006.03.07 09:55
|buy
|26
|1.00
|117.72
|117.57
|117.97
|52
|2006.03.07 09:56
|t/p
|26
|1.00
|117.97
|117.57
|117.97
|211.79
|14007.89
|53
|2006.03.07 09:56
|buy
|27
|1.00
|117.72
|117.57
|117.97
|54
|2006.03.07 15:53
|s/l
|27
|1.00
|117.57
|117.57
|117.97
|-127.59
|13880.30
|55
|2006.03.07 16:17
|sell
|28
|1.00
|117.75
|117.90
|117.50
|56
|2006.03.07 19:30
|s/l
|28
|1.00
|117.90
|117.90
|117.50
|-127.18
|13753.12
|57
|2006.03.08 01:45
|buy
|29
|1.00
|117.71
|117.56
|117.96
|58
|2006.03.08 02:10
|s/l
|29
|1.00
|117.56
|117.56
|117.96
|-127.60
|13625.52
|59
|2006.03.08 07:53
|sell
|30
|1.00
|117.74
|117.89
|117.49
|60
|2006.03.08 12:00
|s/l
|30
|1.00
|117.89
|117.89
|117.49
|-127.24
|13498.28
|61
|2006.03.08 13:51
|sell
|31
|1.00
|117.91
|118.06
|117.66
|62
|2006.03.09 02:15
|t/p
|31
|1.00
|117.66
|118.06
|117.66
|199.60
|13697.88
|63
|2006.03.09 03:50
|buy
|32
|1.00
|117.71
|117.56
|117.96
|64
|2006.03.09 05:22
|s/l
|32
|1.00
|117.56
|117.56
|117.96
|-127.60
|13570.28
|65
|2006.03.09 05:32
|sell
|33
|1.00
|117.74
|117.89
|117.49
|66
|2006.03.09 06:17
|close
|33
|1.00
|117.62
|117.89
|117.49
|102.02
|13672.30
|67
|2006.03.09 06:17
|buy
|34
|1.00
|117.62
|117.47
|117.87
|68
|2006.03.09 06:30
|t/p
|34
|1.00
|117.87
|117.47
|117.87
|211.49
|13883.79
|69
|2006.03.09 07:07
|sell
|35
|1.00
|118.28
|118.43
|118.03
|70
|2006.03.09 07:10
|t/p
|35
|1.00
|118.03
|118.43
|118.03
|211.81
|14095.59
|71
|2006.03.09 07:10
|sell
|36
|1.00
|118.28
|118.43
|118.03
|72
|2006.03.09 07:10
|t/p
|36
|1.00
|118.03
|118.43
|118.03
|211.81
|14307.40
|73
|2006.03.09 07:11
|sell
|37
|1.00
|118.28
|118.43
|118.03
|74
|2006.03.09 07:11
|t/p
|37
|1.00
|118.03
|118.43
|118.03
|211.81
|14519.21
|75
|2006.03.09 07:11
|sell
|38
|1.00
|118.28
|118.43
|118.03
|76
|2006.03.09 07:11
|t/p
|38
|1.00
|118.03
|118.43
|118.03
|211.81
|14731.02
|77
|2006.03.09 09:15
|sell
|39
|1.00
|117.87
|118.02
|117.62
|78
|2006.03.09 09:15
|t/p
|39
|1.00
|117.62
|118.02
|117.62
|212.62
|14943.64
|79
|2006.03.09 09:16
|sell
|40
|1.00
|117.87
|118.02
|117.62
|80
|2006.03.09 09:16
|t/p
|40
|1.00
|117.62
|118.02
|117.62
|212.62
|15156.26
|81
|2006.03.09 09:16
|sell
|41
|1.00
|117.87
|118.02
|117.62
|82
|2006.03.09 09:17
|t/p
|41
|1.00
|117.62
|118.02
|117.62
|212.62
|15368.89
|83
|2006.03.09 09:17
|sell
|42
|1.00
|117.87
|118.02
|117.62
|84
|2006.03.09 09:25
|t/p
|42
|1.00
|117.62
|118.02
|117.62
|212.83
|15581.72
|85
|2006.03.09 09:25
|sell
|43
|1.00
|117.83
|117.98
|117.58
|86
|2006.03.09 09:25
|t/p
|43
|1.00
|117.58
|117.98
|117.58
|212.62
|15794.34
|87
|2006.03.09 09:26
|sell
|44
|1.00
|117.83
|117.98
|117.58
|88
|2006.03.09 09:26
|t/p
|44
|1.00
|117.58
|117.98
|117.58
|212.62
|16006.96
|89
|2006.03.09 09:26
|sell
|45
|1.00
|117.83
|117.98
|117.58
|90
|2006.03.09 09:26
|t/p
|45
|1.00
|117.58
|117.98
|117.58
|212.62
|16219.58
|91
|2006.03.09 13:30
|buy
|46
|1.00
|117.24
|117.09
|117.49
|92
|2006.03.09 14:00
|t/p
|46
|1.00
|117.49
|117.09
|117.49
|212.78
|16432.36
|93
|2006.03.09 14:12
|buy
|47
|1.00
|117.48
|117.33
|117.73
|94
|2006.03.09 17:10
|t/p
|47
|1.00
|117.73
|117.33
|117.73
|212.31
|16644.67
|95
|2006.03.09 17:10
|buy
|48
|1.00
|117.58
|117.43
|117.83
|96
|2006.03.09 17:12
|t/p
|48
|1.00
|117.83
|117.43
|117.83
|212.09
|16856.76
|97
|2006.03.09 19:32
|buy
|49
|1.00
|118.18
|118.03
|118.43
|98
|2006.03.10 01:05
|close
|49
|1.00
|118.24
|118.03
|118.43
|61.07
|16917.83
|99
|2006.03.10 01:05
|sell
|50
|1.00
|118.24
|118.39
|117.99
|100
|2006.03.10 02:00
|s/l
|50
|1.00
|118.39
|118.39
|117.99
|-126.43
|16791.40
|101
|2006.03.10 02:02
|buy
|51
|1.00
|118.28
|118.13
|118.53
|102
|2006.03.10 02:02
|t/p
|51
|1.00
|118.53
|118.13
|118.53
|210.76
|17002.16
|103
|2006.03.10 02:02
|buy
|52
|1.00
|118.28
|118.13
|118.53
|104
|2006.03.10 02:03
|t/p
|52
|1.00
|118.53
|118.13
|118.53
|210.92
|17213.08
|105
|2006.03.10 02:03
|buy
|53
|1.00
|118.28
|118.13
|118.53
|106
|2006.03.10 02:03
|t/p
|53
|1.00
|118.53
|118.13
|118.53
|210.76
|17423.84
|107
|2006.03.10 02:03
|buy
|54
|1.00
|118.28
|118.13
|118.53
|108
|2006.03.10 02:03
|t/p
|54
|1.00
|118.53
|118.13
|118.53
|210.92
|17634.76
|109
|2006.03.10 02:04
|buy
|55
|1.00
|118.28
|118.13
|118.53
|110
|2006.03.10 02:04
|t/p
|55
|1.00
|118.53
|118.13
|118.53
|210.76
|17845.52
|111
|2006.03.10 02:04
|buy
|56
|1.00
|118.28
|118.13
|118.53
|112
|2006.03.10 02:04
|t/p
|56
|1.00
|118.53
|118.13
|118.53
|210.92
|18056.44
|113
|2006.03.10 02:05
|buy
|57
|1.00
|118.28
|118.13
|118.53
|114
|2006.03.10 02:17
|t/p
|57
|1.00
|118.53
|118.13
|118.53
|210.90
|18267.34
|115
|2006.03.10 02:22
|buy
|58
|1.00
|118.23
|118.08
|118.48
|116
|2006.03.10 03:21
|t/p
|58
|1.00
|118.48
|118.08
|118.48
|210.90
|18478.24
|117
|2006.03.10 06:10
|sell
|59
|1.00
|118.65
|118.80
|118.40
|118
|2006.03.10 06:30
|t/p
|59
|1.00
|118.40
|118.80
|118.40
|211.26
|18689.50
|119
|2006.03.10 07:30
|sell
|60
|1.00
|118.41
|118.56
|118.16
|120
|2006.03.10 08:20
|t/p
|60
|1.00
|118.16
|118.56
|118.16
|211.63
|18901.13
|121
|2006.03.10 16:20
|sell
|61
|1.00
|119.03
|119.18
|118.78
|122
|2006.03.13 02:40
|t/p
|61
|1.00
|118.78
|119.18
|118.78
|197.60
|19098.72
|123
|2006.03.13 09:10
|buy
|62
|1.00
|118.77
|118.62
|119.02
|124
|2006.03.13 13:10
|t/p
|62
|1.00
|119.02
|118.62
|119.02
|209.96
|19308.68
|125
|2006.03.13 17:16
|sell
|63
|1.00
|119.15
|119.30
|118.90
|126
|2006.03.13 18:50
|close
|63
|1.00
|118.99
|119.30
|118.90
|134.47
|19443.15
|127
|2006.03.13 18:50
|buy
|64
|1.00
|118.99
|118.84
|119.24
|128
|2006.03.13 21:08
|s/l
|64
|1.00
|118.84
|118.84
|119.24
|-126.27
|19316.88
|129
|2006.03.13 21:08
|sell
|65
|1.00
|118.95
|119.10
|118.70
|130
|2006.03.14 00:12
|t/p
|65
|1.00
|118.70
|119.10
|118.70
|197.70
|19514.58
|131
|2006.03.14 02:17
|buy
|66
|1.00
|118.43
|118.28
|118.68
|132
|2006.03.14 08:18
|close
|66
|1.00
|118.53
|118.28
|118.68
|84.37
|19598.95
|133
|2006.03.14 08:18
|sell
|67
|1.00
|118.53
|118.68
|118.28
|134
|2006.03.14 12:45
|t/p
|67
|1.00
|118.28
|118.68
|118.28
|211.38
|19810.33
|135
|2006.03.14 17:20
|buy
|68
|1.00
|117.45
|117.30
|117.70
|136
|2006.03.14 18:15
|s/l
|68
|1.00
|117.30
|117.30
|117.70
|-127.88
|19682.45
|137
|2006.03.14 21:31
|buy
|69
|1.00
|117.43
|117.28
|117.68
|138
|2006.03.15 00:47
|t/p
|69
|1.00
|117.68
|117.28
|117.68
|243.44
|19925.88
|139
|2006.03.15 02:10
|sell
|70
|1.00
|117.65
|117.80
|117.40
|140
|2006.03.15 15:05
|t/p
|70
|1.00
|117.40
|117.80
|117.40
|213.02
|20138.90
|141
|2006.03.15 16:12
|sell
|71
|1.00
|117.39
|117.54
|117.14
|142
|2006.03.15 16:53
|s/l
|71
|1.00
|117.54
|117.54
|117.14
|-127.58
|20011.32
|143
|2006.03.15 23:45
|sell
|72
|1.00
|117.48
|117.63
|117.23
|144
|2006.03.16 01:15
|s/l
|72
|1.00
|117.63
|117.63
|117.23
|-140.40
|19870.93
|145
|2006.03.16 10:36
|sell
|73
|1.00
|117.68
|117.83
|117.43
|146
|2006.03.16 14:31
|t/p
|73
|1.00
|117.43
|117.83
|117.43
|212.91
|20083.84
|147
|2006.03.16 14:31
|sell
|74
|1.00
|117.68
|117.83
|117.43
|148
|2006.03.16 14:31
|t/p
|74
|1.00
|117.43
|117.83
|117.43
|212.91
|20296.75
|149
|2006.03.16 14:31
|sell
|75
|1.00
|117.68
|117.83
|117.43
|150
|2006.03.16 14:35
|t/p
|75
|1.00
|117.43
|117.83
|117.43
|212.89
|20509.64
|151
|2006.03.16 15:15
|sell
|76
|1.00
|117.30
|117.45
|117.05
|152
|2006.03.16 16:08
|t/p
|76
|1.00
|117.05
|117.45
|117.05
|213.64
|20723.28
|153
|2006.03.16 16:20
|sell
|77
|1.00
|117.20
|117.35
|116.95
|154
|2006.03.16 18:18
|t/p
|77
|1.00
|116.95
|117.35
|116.95
|213.77
|20937.05
|155
|2006.03.16 19:17
|buy
|78
|1.00
|116.93
|116.78
|117.18
|156
|2006.03.16 20:37
|s/l
|78
|1.00
|116.78
|116.78
|117.18
|-128.46
|20808.59
|157
|2006.03.17 09:50
|buy
|79
|1.00
|116.57
|116.42
|116.82
|158
|2006.03.17 10:31
|s/l
|79
|1.00
|116.42
|116.42
|116.82
|-128.86
|20679.73
|159
|2006.03.17 13:40
|buy
|80
|1.00
|116.17
|116.02
|116.42
|160
|2006.03.17 14:13
|s/l
|80
|1.00
|116.02
|116.02
|116.42
|-129.29
|20550.44
|161
|2006.03.17 14:16
|sell
|81
|1.00
|116.09
|116.24
|115.84
|162
|2006.03.17 14:46
|t/p
|81
|1.00
|115.84
|116.24
|115.84
|215.81
|20766.25
|163
|2006.03.17 16:08
|sell
|82
|1.00
|116.26
|116.41
|116.01
|164
|2006.03.17 16:30
|t/p
|82
|1.00
|116.01
|116.41
|116.01
|215.52
|20981.77
|165
|2006.03.17 18:20
|sell
|83
|1.00
|115.97
|116.12
|115.72
|166
|2006.03.17 20:46
|close
|83
|1.00
|115.84
|116.12
|115.72
|112.22
|21093.99
|167
|2006.03.17 20:46
|buy
|84
|1.00
|115.84
|115.69
|116.09
|168
|2006.03.19 23:02
|t/p
|84
|1.00
|116.09
|115.69
|116.09
|215.35
|21309.34
|169
|2006.03.20 01:56
|sell
|85
|1.00
|116.22
|116.37
|115.97
|170
|2006.03.20 02:44
|s/l
|85
|1.00
|116.37
|116.37
|115.97
|-128.89
|21180.45
|171
|2006.03.20 15:15
|sell
|86
|1.00
|115.66
|115.81
|115.41
|172
|2006.03.20 15:30
|s/l
|86
|1.00
|115.81
|115.81
|115.41
|-129.41
|21051.04
|173
|2006.03.20 17:30
|buy
|87
|1.00
|116.27
|116.12
|116.52
|174
|2006.03.20 19:24
|close
|87
|1.00
|116.34
|116.12
|116.52
|60.17
|21111.21
|175
|2006.03.20 19:24
|sell
|88
|1.00
|116.34
|116.49
|116.09
|176
|2006.03.20 19:29
|t/p
|88
|1.00
|116.09
|116.49
|116.09
|215.40
|21326.61
|177
|2006.03.20 23:35
|buy
|89
|1.00
|116.40
|116.25
|116.65
|178
|2006.03.21 00:45
|close
|89
|1.00
|116.42
|116.25
|116.65
|27.51
|21354.12
|179
|2006.03.21 00:45
|sell
|90
|1.00
|116.42
|116.57
|116.17
|180
|2006.03.21 01:40
|close
|90
|1.00
|116.40
|116.57
|116.17
|17.18
|21371.30
|181
|2006.03.21 01:40
|buy
|91
|1.00
|116.40
|116.25
|116.65
|182
|2006.03.21 03:46
|t/p
|91
|1.00
|116.65
|116.25
|116.65
|214.32
|21585.62
|183
|2006.03.21 12:10
|buy
|92
|1.00
|116.74
|116.59
|116.99
|184
|2006.03.21 14:00
|s/l
|92
|1.00
|116.59
|116.59
|116.99
|-128.66
|21456.96
|185
|2006.03.21 14:45
|sell
|93
|1.00
|116.61
|116.76
|116.36
|186
|2006.03.21 15:39
|s/l
|93
|1.00
|116.76
|116.76
|116.36
|-128.44
|21328.52
|187
|2006.03.22 12:10
|sell
|94
|1.00
|117.18
|117.33
|116.93
|188
|2006.03.22 14:25
|t/p
|94
|1.00
|116.93
|117.33
|116.93
|213.80
|21542.32
|189
|2006.03.22 15:05
|buy
|95
|1.00
|116.73
|116.58
|116.98
|190
|2006.03.22 16:29
|s/l
|95
|1.00
|116.58
|116.58
|116.98
|-128.68
|21413.64
|191
|2006.03.22 16:55
|sell
|96
|1.00
|116.87
|117.02
|116.62
|192
|2006.03.22 22:59
|s/l
|96
|1.00
|117.02
|117.02
|116.62
|-128.14
|21285.50
|193
|2006.03.23 01:40
|buy
|97
|1.00
|116.90
|116.75
|117.15
|194
|2006.03.23 02:09
|s/l
|97
|1.00
|116.75
|116.75
|117.15
|-128.49
|21157.01
|195
|2006.03.23 07:55
|buy
|98
|1.00
|117.10
|116.95
|117.35
|196
|2006.03.23 08:49
|s/l
|98
|1.00
|116.95
|116.95
|117.35
|-128.27
|21028.74
|197
|2006.03.23 14:30
|sell
|99
|1.00
|117.03
|117.18
|116.78
|198
|2006.03.23 16:05
|s/l
|99
|1.00
|117.18
|117.18
|116.78
|-127.97
|20900.77
|199
|2006.03.23 17:19
|sell
|100
|1.00
|117.68
|117.83
|117.43
|200
|2006.03.23 17:20
|t/p
|100
|1.00
|117.43
|117.83
|117.43
|212.89
|21113.66
|201
|2006.03.24 02:53
|buy
|101
|1.00
|117.90
|117.75
|118.15
|202
|2006.03.24 09:13
|t/p
|101
|1.00
|118.15
|117.75
|118.15
|211.60
|21325.26
|203
|2006.03.24 09:35
|buy
|102
|1.00
|118.02
|117.87
|118.27
|204
|2006.03.24 10:32
|t/p
|102
|1.00
|118.27
|117.87
|118.27
|211.38
|21536.64
|205
|2006.03.24 12:30
|buy
|103
|1.00
|118.15
|118.00
|118.40
|206
|2006.03.24 14:45
|close
|103
|1.00
|118.18
|118.00
|118.40
|25.39
|21562.03
|207
|2006.03.24 14:45
|sell
|104
|1.00
|118.18
|118.33
|117.93
|208
|2006.03.24 15:06
|s/l
|104
|1.00
|118.33
|118.33
|117.93
|-126.75
|21435.28
|209
|2006.03.27 04:47
|sell
|105
|1.00
|116.68
|116.83
|116.43
|210
|2006.03.27 06:21
|t/p
|105
|1.00
|116.43
|116.83
|116.43
|214.72
|21650.00
|211
|2006.03.27 15:23
|buy
|106
|1.00
|116.64
|116.49
|116.89
|212
|2006.03.27 16:01
|s/l
|106
|1.00
|116.49
|116.49
|116.89
|-128.77
|21521.23
|213
|2006.03.27 16:34
|buy
|107
|1.00
|116.48
|116.33
|116.73
|214
|2006.03.27 19:37
|close
|107
|1.00
|116.67
|116.33
|116.73
|162.85
|21684.08
|215
|2006.03.27 19:37
|sell
|108
|1.00
|116.67
|116.82
|116.42
|216
|2006.03.27 22:40
|s/l
|108
|1.00
|116.82
|116.82
|116.42
|-128.39
|21555.69
|217
|2006.03.28 07:58
|buy
|109
|1.00
|116.90
|116.75
|117.15
|218
|2006.03.28 10:00
|s/l
|109
|1.00
|116.75
|116.75
|117.15
|-128.49
|21427.20
|219
|2006.03.28 12:33
|buy
|110
|1.00
|116.68
|116.53
|116.93
|220
|2006.03.28 17:01
|t/p
|110
|1.00
|116.93
|116.53
|116.93
|213.80
|21641.00
|221
|2006.03.28 21:20
|buy
|111
|1.00
|117.26
|117.11
|117.51
|222
|2006.03.28 21:22
|t/p
|111
|1.00
|117.51
|117.11
|117.51
|212.73
|21853.73
|223
|2006.03.29 08:54
|buy
|112
|1.00
|117.71
|117.56
|117.96
|224
|2006.03.29 11:24
|t/p
|112
|1.00
|117.96
|117.56
|117.96
|211.94
|22065.67
|225
|2006.03.29 13:41
|buy
|113
|1.00
|117.84
|117.69
|118.09
|226
|2006.03.29 14:15
|close
|113
|1.00
|117.87
|117.69
|118.09
|25.45
|22091.12
|227
|2006.03.29 14:15
|sell
|114
|1.00
|117.87
|118.02
|117.62
|228
|2006.03.29 15:56
|s/l
|114
|1.00
|118.02
|118.02
|117.62
|-127.09
|21964.03
|229
|2006.03.29 20:58
|sell
|115
|1.00
|117.81
|117.96
|117.56
|230
|2006.03.30 01:29
|close
|115
|1.00
|117.79
|117.96
|117.56
|4.06
|21968.09
|231
|2006.03.30 01:29
|buy
|116
|1.00
|117.79
|117.64
|118.04
|232
|2006.03.30 02:00
|s/l
|116
|1.00
|117.64
|117.64
|118.04
|-127.52
|21840.57
|233
|2006.03.30 06:37
|sell
|117
|1.00
|117.53
|117.68
|117.28
|234
|2006.03.30 07:38
|s/l
|117
|1.00
|117.68
|117.68
|117.28
|-127.45
|21713.12
|235
|2006.03.30 13:25
|sell
|118
|1.00
|117.45
|117.60
|117.20
|236
|2006.03.30 14:40
|s/l
|118
|1.00
|117.60
|117.60
|117.20
|-127.54
|21585.58
|237
|2006.03.30 16:29
|sell
|119
|1.00
|117.33
|117.48
|117.08
|238
|2006.03.30 16:52
|s/l
|119
|1.00
|117.48
|117.48
|117.08
|-127.67
|21457.91
|239
|2006.03.31 00:30
|sell
|120
|1.00
|117.33
|117.48
|117.08
|240
|2006.03.31 00:33
|s/l
|120
|1.00
|117.48
|117.48
|117.08
|-127.67
|21330.24
|241
|2006.03.31 00:58
|buy
|121
|1.00
|117.31
|117.16
|117.56
|242
|2006.03.31 00:59
|s/l
|121
|1.00
|117.16
|117.16
|117.56
|-128.03
|21202.21
|243
|2006.03.31 00:59
|buy
|122
|1.00
|117.18
|117.03
|117.43
|244
|2006.03.31 01:12
|t/p
|122
|1.00
|117.43
|117.03
|117.43
|212.89
|21415.10
|245
|2006.03.31 02:09
|buy
|123
|1.00
|117.38
|117.23
|117.63
|246
|2006.03.31 02:12
|s/l
|123
|1.00
|117.23
|117.23
|117.63
|-127.97
|21287.13
|247
|2006.03.31 02:16
|sell
|124
|1.00
|117.40
|117.55
|117.15
|248
|2006.03.31 07:54
|s/l
|124
|1.00
|117.55
|117.55
|117.15
|-127.59
|21159.54
|249
|2006.03.31 15:14
|sell
|125
|1.00
|117.89
|118.04
|117.64
|250
|2006.03.31 15:52
|close
|125
|1.00
|117.84
|118.04
|117.64
|42.43
|21201.97
|251
|2006.03.31 15:52
|buy
|126
|1.00
|117.84
|117.69
|118.09
|252
|2006.03.31 16:03
|t/p
|126
|1.00
|118.09
|117.69
|118.09
|211.70
|21413.67
|253
|2006.03.31 16:07
|buy
|127
|1.00
|117.95
|117.80
|118.20
|254
|2006.03.31 16:10
|s/l
|127
|1.00
|117.80
|117.80
|118.20
|-127.33
|21286.34
|255
|2006.03.31 16:10
|buy
|128
|1.00
|117.82
|117.67
|118.07
|256
|2006.03.31 16:36
|s/l
|128
|1.00
|117.67
|117.67
|118.07
|-127.49
|21158.85
|257
|2006.04.03 02:46
|buy
|129
|1.00
|117.65
|117.50
|117.90
|258
|2006.04.03 02:51
|t/p
|129
|1.00
|117.90
|117.50
|117.90
|212.04
|21370.89
|259
|2006.04.03 03:26
|sell
|130
|1.00
|117.93
|118.08
|117.68
|260
|2006.04.03 03:30
|s/l
|130
|1.00
|118.08
|118.08
|117.68
|-127.02
|21243.87
|261
|2006.04.03 03:30
|sell
|131
|1.00
|118.07
|118.22
|117.82
|262
|2006.04.03 03:33
|s/l
|131
|1.00
|118.22
|118.22
|117.82
|-126.88
|21116.99
|263
|2006.04.03 03:33
|sell
|132
|1.00
|118.20
|118.35
|117.95
|264
|2006.04.03 04:41
|t/p
|132
|1.00
|117.95
|118.35
|117.95
|211.95
|21328.94
|265
|2006.04.03 10:49
|buy
|133
|1.00
|118.56
|118.41
|118.81
|266
|2006.04.03 11:15
|s/l
|133
|1.00
|118.41
|118.41
|118.81
|-126.68
|21202.26
|267
|2006.04.03 11:27
|sell
|134
|1.00
|118.56
|118.71
|118.31
|268
|2006.04.03 12:11
|t/p
|134
|1.00
|118.31
|118.71
|118.31
|211.33
|21413.59
|269
|2006.04.03 12:48
|sell
|135
|1.00
|118.37
|118.52
|118.12
|270
|2006.04.03 12:48
|s/l
|135
|1.00
|118.52
|118.52
|118.12
|-126.54
|21287.05
|271
|2006.04.03 13:42
|sell
|136
|1.00
|118.47
|118.62
|118.22
|272
|2006.04.03 15:54
|close
|136
|1.00
|118.27
|118.62
|118.22
|169.10
|21456.15
|273
|2006.04.03 15:54
|buy
|137
|1.00
|118.27
|118.12
|118.52
|274
|2006.04.03 16:01
|s/l
|137
|1.00
|118.12
|118.12
|118.52
|-127.00
|21329.15
|275
|2006.04.03 18:40
|sell
|138
|1.00
|117.90
|118.05
|117.65
|276
|2006.04.04 04:08
|t/p
|138
|1.00
|117.65
|118.05
|117.65
|199.58
|21528.73
|277
|2006.04.04 10:07
|sell
|139
|1.00
|117.54
|117.69
|117.29
|278
|2006.04.04 10:15
|s/l
|139
|1.00
|117.69
|117.69
|117.29
|-127.44
|21401.29
|279
|2006.04.04 11:58
|sell
|140
|1.00
|117.62
|117.77
|117.37
|280
|2006.04.04 12:35
|s/l
|140
|1.00
|117.77
|117.77
|117.37
|-127.36
|21273.93
|281
|2006.04.04 14:13
|sell
|141
|1.00
|117.54
|117.69
|117.29
|282
|2006.04.04 15:17
|close
|141
|1.00
|117.51
|117.69
|117.29
|25.53
|21299.46
|283
|2006.04.04 15:17
|buy
|142
|1.00
|117.51
|117.36
|117.76
|284
|2006.04.04 15:41
|s/l
|142
|1.00
|117.36
|117.36
|117.76
|-127.82
|21171.64
|285
|2006.04.05 00:55
|sell
|143
|1.00
|117.54
|117.69
|117.29
|286
|2006.04.05 02:30
|t/p
|143
|1.00
|117.29
|117.69
|117.29
|213.15
|21384.79
|287
|2006.04.05 04:45
|sell
|144
|1.00
|117.14
|117.29
|116.89
|288
|2006.04.05 05:13
|t/p
|144
|1.00
|116.89
|117.29
|116.89
|213.88
|21598.67
|289
|2006.04.05 12:49
|buy
|145
|1.00
|117.48
|117.33
|117.73
|290
|2006.04.05 14:38
|s/l
|145
|1.00
|117.33
|117.33
|117.73
|-127.86
|21470.81
|291
|2006.04.05 14:38
|buy
|146
|1.00
|117.34
|117.19
|117.59
|292
|2006.04.05 15:08
|t/p
|146
|1.00
|117.59
|117.19
|117.59
|212.60
|21683.41
|293
|2006.04.05 15:37
|buy
|147
|1.00
|117.43
|117.28
|117.68
|294
|2006.04.05 16:07
|close
|147
|1.00
|117.54
|117.28
|117.68
|93.59
|21777.00
|295
|2006.04.05 16:07
|sell
|148
|1.00
|117.54
|117.69
|117.29
|296
|2006.04.05 16:50
|s/l
|148
|1.00
|117.69
|117.69
|117.29
|-127.44
|21649.56
|297
|2006.04.05 17:52
|buy
|149
|1.00
|117.60
|117.45
|117.85
|298
|2006.04.05 18:53
|s/l
|149
|1.00
|117.45
|117.45
|117.85
|-127.73
|21521.83
|299
|2006.04.06 02:29
|buy
|150
|1.00
|117.62
|117.47
|117.87
|300
|2006.04.06 03:20
|s/l
|150
|1.00
|117.47
|117.47
|117.87
|-127.71
|21394.12
|301
|2006.04.06 11:59
|sell
|151
|1.00
|117.46
|117.61
|117.21
|302
|2006.04.06 13:26
|s/l
|151
|1.00
|117.61
|117.61
|117.21
|-127.54
|21266.58
|303
|2006.04.06 16:30
|buy
|152
|1.00
|117.70
|117.55
|117.95
|304
|2006.04.07 08:03
|s/l
|152
|1.00
|117.55
|117.55
|117.95
|-117.28
|21149.30
|305
|2006.04.07 08:16
|sell
|153
|1.00
|117.68
|117.83
|117.43
|306
|2006.04.07 12:40
|s/l
|153
|1.00
|117.83
|117.83
|117.43
|-127.28
|21022.02
|307
|2006.04.07 14:29
|buy
|154
|1.00
|117.76
|117.61
|118.01
|308
|2006.04.07 14:31
|s/l
|154
|1.00
|117.61
|117.61
|118.01
|-127.55
|20894.47
|309
|2006.04.07 15:21
|sell
|155
|1.00
|117.74
|117.89
|117.49
|310
|2006.04.07 16:45
|s/l
|155
|1.00
|117.89
|117.89
|117.49
|-127.24
|20767.23
|311
|2006.04.10 02:55
|sell
|156
|1.00
|118.17
|118.32
|117.92
|312
|2006.04.10 05:30
|t/p
|156
|1.00
|117.92
|118.32
|117.92
|212.01
|20979.24
|313
|2006.04.10 07:55
|sell
|157
|1.00
|118.13
|118.28
|117.88
|314
|2006.04.10 08:32
|s/l
|157
|1.00
|118.28
|118.28
|117.88
|-126.82
|20852.42
|315
|2006.04.10 08:56
|buy
|158
|1.00
|118.12
|117.97
|118.37
|316
|2006.04.10 11:26
|t/p
|158
|1.00
|118.37
|117.97
|118.37
|211.20
|21063.62
|317
|2006.04.11 10:59
|sell
|159
|1.00
|118.45
|118.60
|118.20
|318
|2006.04.11 11:52
|s/l
|159
|1.00
|118.60
|118.60
|118.20
|-126.47
|20937.15
|319
|2006.04.11 14:22
|sell
|160
|1.00
|118.81
|118.96
|118.56
|320
|2006.04.11 15:30
|close
|160
|1.00
|118.71
|118.96
|118.56
|84.24
|21021.39
|321
|2006.04.11 15:30
|buy
|161
|1.00
|118.71
|118.56
|118.96
|322
|2006.04.11 15:45
|s/l
|161
|1.00
|118.56
|118.56
|118.96
|-126.52
|20894.87