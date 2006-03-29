FXLite, LLC
A/C No: 286081Name: Pedro-d12006 April 7, 13:08 (local time)
 
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
2866467 2006/03/29 14:44balancedeposit10000.00
2880911 2006/03/31 10:21sell1.00gbpusd1.73881.73881.7338 2006/03/31 11:291.73880.000.000.00
2880888 2006/03/31 10:18sell1.00gbpusd1.73931.73931.7343 2006/03/31 12:041.73430.000.00500.00
2880926 2006/03/31 10:22sell1.00gbpusd1.73831.73831.7333 2006/03/31 14:191.73830.000.000.00
2880943 2006/03/31 10:24buy1.00usdchf1.30321.30321.3082 2006/03/31 15:341.30320.000.000.00
2881327 2006/03/31 11:20sell1.00eurusd1.21041.21341.2054 2006/03/31 15:341.21340.000.00-300.00
2881274 2006/03/31 11:16sell1.00eurusd1.21091.21091.2059 2006/03/31 15:591.21090.000.000.00
2881111 2006/03/31 10:50sell1.00eurusd1.21141.21141.2064 2006/03/31 16:031.21140.000.000.00
2888415 2006/04/03 10:11buy1.00usdjpy118.80118.50119.30 2006/04/03 10:51118.500.000.00-253.17
2888802 2006/04/03 11:30sell1.00gbpusd1.72541.72841.7204 2006/04/03 13:061.72840.000.00-300.00
2888496 2006/04/03 10:21sell1.00usdchf1.31131.31131.3063 2006/04/03 17:401.30630.000.00382.76
2888652 2006/04/03 10:56buy1.00gbpusd1.72791.72791.7329 2006/04/03 17:431.73290.000.00500.00
2894251 2006/04/04 10:13buy1.00gbpusd1.74011.74011.7451 2006/04/04 11:001.74510.000.00500.00
2894273 2006/04/04 10:15buy1.00gbpusd1.74061.74061.7456 2006/04/04 11:001.74560.000.00500.00
2894568 2006/04/04 10:59buy1.00eurusd1.21641.21641.2214 2006/04/04 11:031.21640.000.000.00
2894532 2006/04/04 10:57sell1.00usdjpy117.54117.54117.04 2006/04/04 11:06117.540.000.000.00
2894305 2006/04/04 10:20buy1.00gbpusd1.74111.74111.7461 2006/04/04 12:121.74610.000.00500.00
2894276 2006/04/04 10:16sell1.00usdchf1.30371.30371.2987 2006/04/04 12:371.29870.000.00385.00
2894588 2006/04/04 11:00sell1.00usdjpy117.44117.74116.94 2006/04/04 13:10117.740.000.00-254.80
2894486 2006/04/04 10:45sell1.00usdchf1.30171.30171.2967 2006/04/04 15:021.29670.000.00385.59
2900650 2006/04/05 10:23buy1.00gbpusd1.76161.75861.7666 2006/04/05 10:371.75860.000.00-300.00
2900836 2006/04/05 10:45buy1.00gbpusd1.76091.75791.7659 2006/04/05 11:301.75790.000.00-300.00
2900839 2006/04/05 10:45sell1.00usdchf1.28501.28801.2800 2006/04/05 11:381.28800.000.00-232.92
2901215 2006/04/05 11:38sell1.00gbpusd1.75411.75411.7491 2006/04/05 11:391.75410.000.000.00
2901100 2006/04/05 11:30sell1.00gbpusd1.75621.75621.7508 2006/04/05 15:141.75080.000.00540.00
2900734 2006/04/05 10:34buy1.00usdchf1.28741.28441.2924 2006/04/05 15:351.28440.000.00-233.58
2901221 2006/04/05 11:38sell1.00gbpusd1.75361.75361.7486 2006/04/05 15:361.75360.000.000.00
2906307 2006/04/06 10:24buy1.00gbpusd1.75391.75391.7589 2006/04/06 10:311.75390.000.000.00
2906370 2006/04/06 10:26buy1.00gbpusd1.75581.75281.7608 2006/04/06 10:321.75280.000.00-300.00
2906613 2006/04/06 11:11buy1.00gbpusd1.75511.75511.7601 2006/04/06 11:171.75510.000.000.00
2906530 2006/04/06 10:49sell1.00eurusd1.22891.23191.2239 2006/04/06 11:581.23190.000.00-300.00
2906291 2006/04/06 10:21sell1.00usdjpy117.40117.70116.90 2006/04/06 15:21117.700.000.00-254.89
2906814 2006/04/06 11:58sell1.00usdchf1.28191.28491.2769 2006/04/06 15:411.28490.000.00-233.49
2906724 2006/04/06 11:39sell1.00usdchf1.28241.28541.2774 2006/04/06 15:411.28540.000.00-233.40
2906352 2006/04/06 10:26sell1.00usdchf1.28291.28591.2779 2006/04/06 15:461.28590.000.00-233.30
 0.000.00463.80
Deposit/Withdrawal: 10000.00Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:463.80
 
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / P PriceCommissionR/O SwapTrade P/L
No Transactions
 
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PMarket Price 
No Transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:463.80 Floating P/L:0.00
Deposit/Withdrawal:10000.00 Total Credit Facility:0.00
Balance:10463.80 Equity:10463.80
Margin Requirement:0.00 Available Margin:10463.80