MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 7812.87
|Initial deposit
| 25000.00
|Gross profit
| 39941.48
|Interest earned
| -317.06
|Gross loss
| 31811.55
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 237
|Percentage profitable
| 48.5
|%
|Total number of pips
| 911
|Average pips per trade
| 3
|
|Number of winning trades
| 115
|Number of losing trades
| 122
|Average winning trade
| 347.32
|Average losing trade
| 260.75
|Average winning pips
| 39
|Average losing pips
| 29
|
|Return (27 days)
| 31.3
|%
|Maximum drawdown
| 13.8
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|422143
|2006.03.30 14:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|2006.03.30 15:30
|1.2120
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 25400.00
|
|422156
|2006.03.30 14:43
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3041
|1.3071
|1.3001
|2006.03.30 15:30
|1.3001
| 0.00
| 0.00
| 307.67
| 40
| 25707.67
|
|422230
|2006.03.30 14:49
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6091
|0.6060
|0.6130
|2006.03.30 22:25
|0.6130
| 0.00
| 0.00
| 390.00
| 39
| 26097.67
|
|422605
|2006.03.30 15:32
|buy
|1.00
|audjpy
|83.71
|83.41
|84.11
|2006.03.31 01:30
|84.11
| 0.00
| 9.37
| 340.28
| 40
| 26447.32
|
|422883
|2006.03.30 15:56
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5762
|1.5792
|1.5722
|2006.03.31 08:32
|1.5792
| 0.00
| -5.40
| -230.43
| -30
| 26211.49
|
|422993
|2006.03.30 16:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2137
|1.2107
|1.2177
|2006.03.31 10:16
|1.2107
| 0.00
| -7.50
| -300.00
| -30
| 25903.99
|
|423032
|2006.03.30 16:29
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2984
|1.3016
|1.2946
|2006.03.31 08:23
|1.3016
| 0.00
|-10.41
| -245.85
| -32
| 25647.73
|
|423036
|2006.03.30 16:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.34
|117.64
|116.94
|2006.03.30 16:57
|117.64
| 0.00
| 0.00
| -255.02
| -30
| 25392.71
|
|423155
|2006.03.30 16:53
|sell
|1.00
|cadjpy
|101.06
|101.37
|100.67
|2006.03.30 23:58
|101.37
| 0.00
| 0.00
| -264.17
| -31
| 25128.54
|
|424513
|2006.03.31 00:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.36
|117.64
|116.94
|2006.03.31 01:15
|117.64
| 0.00
| 0.00
| -238.01
| -28
| 24890.53
|
|424531
|2006.03.31 00:31
|sell
|1.00
|cadjpy
|101.35
|101.64
|100.94
|2006.03.31 15:35
|100.94
| 0.00
| 0.00
| 347.82
| 41
| 25238.35
|
|425261
|2006.03.31 02:08
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.40
|117.10
|117.80
|2006.03.31 11:04
|117.80
| 0.00
| 0.00
| 339.56
| 40
| 25577.91
|
|425312
|2006.03.31 02:12
|buy
|1.00
|audjpy
|84.00
|83.68
|84.38
|2006.04.03 03:21
|84.38
| 0.00
| 9.35
| 322.49
| 38
| 25909.75
|
|426294
|2006.03.31 07:43
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6113
|0.6083
|0.6153
|2006.03.31 17:41
|0.6153
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 26309.75
|
|427446
|2006.03.31 10:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2113
|1.2144
|1.2074
|2006.03.31 17:53
|1.2144
| 0.00
| 0.00
| -310.00
| -31
| 25999.75
|
|427456
|2006.03.31 10:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3037
|1.3007
|1.3077
|2006.03.31 14:50
|1.3077
| 0.00
| 0.00
| 305.88
| 40
| 26305.63
|
|428646
|2006.03.31 14:50
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3077
|1.3107
|1.3037
|2006.03.31 15:04
|1.3037
| 0.00
| 0.00
| 306.82
| 40
| 26612.45
|
|428803
|2006.03.31 15:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.89
|118.19
|117.49
|2006.03.31 17:50
|117.49
| 0.00
| 0.00
| 340.45
| 40
| 26952.90
|
|428884
|2006.03.31 15:19
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3047
|1.3079
|1.3009
|2006.03.31 16:03
|1.3079
| 0.00
| 0.00
| -244.67
| -32
| 26708.23
|
|429102
|2006.03.31 15:59
|sell
|1.00
|cadjpy
|101.13
|101.43
|100.73
|2006.03.31 17:59
|100.73
| 0.00
| 0.00
| 340.37
| 40
| 27048.60
|
|429185
|2006.03.31 16:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3067
|1.3035
|1.3105
|2006.03.31 16:08
|1.3035
| 0.00
| 0.00
| -245.51
| -32
| 26803.09
|
|430373
|2006.03.31 20:28
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3047
|1.3077
|1.3007
|2006.04.03 06:01
|1.3077
| 0.00
|-10.35
| -229.39
| -30
| 26563.35
|
|433885
|2006.04.03 06:30
|buy
|1.00
|cadjpy
|100.98
|100.68
|101.38
|2006.04.03 07:43
|101.38
| 0.00
| 0.00
| 337.41
| 40
| 26900.76
|
|434683
|2006.04.03 07:56
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6151
|0.6121
|0.6191
|2006.04.03 14:35
|0.6121
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 26600.76
|
|435316
|2006.04.03 09:41
|buy
|1.00
|cadjpy
|101.04
|100.74
|101.44
|2006.04.03 12:15
|100.74
| 0.00
| 0.00
| -253.70
| -30
| 26347.06
|
|435404
|2006.04.03 09:47
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3121
|1.3151
|1.3081
|2006.04.03 16:19
|1.3081
| 0.00
| 0.00
| 305.79
| 40
| 26652.85
|
|435444
|2006.04.03 09:51
|buy
|1.00
|audjpy
|84.69
|84.39
|85.09
|2006.04.03 19:11
|84.39
| 0.00
| 0.00
| -254.72
| -30
| 26398.13
|
|435449
|2006.04.03 09:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2043
|1.2013
|1.2083
|2006.04.03 16:05
|1.2083
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 26798.13
|
|435986
|2006.04.03 10:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.58
|118.28
|118.98
|2006.04.03 12:11
|118.28
| 0.00
| 0.00
| -253.64
| -30
| 26544.49
|
|438037
|2006.04.03 13:34
|sell
|1.00
|cadjpy
|100.82
|101.12
|100.42
|2006.04.03 19:02
|100.42
| 0.00
| 0.00
| 339.61
| 40
| 26884.10
|
|438420
|2006.04.03 14:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.44
|118.74
|118.04
|2006.04.03 16:05
|118.04
| 0.00
| 0.00
| 338.87
| 40
| 27222.97
|
|440049
|2006.04.03 16:52
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5817
|1.5846
|1.5776
|2006.04.03 19:56
|1.5846
| 0.00
| 0.00
| -222.05
| -29
| 27000.92
|
|440494
|2006.04.03 17:16
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6142
|0.6172
|0.6102
|2006.04.03 20:03
|0.6102
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 27400.92
|
|441172
|2006.04.03 18:20
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3046
|1.3076
|1.3006
|2006.04.04 10:00
|1.3006
| 0.00
|-10.34
| 307.55
| 40
| 27698.13
|
|441181
|2006.04.03 18:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2121
|1.2090
|1.2160
|2006.04.04 06:52
|1.2160
| 0.00
| -7.50
| 390.00
| 39
| 28080.63
|
|441305
|2006.04.03 18:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.90
|118.19
|117.49
|2006.04.04 10:00
|117.49
| 0.00
|-12.74
| 349.00
| 41
| 28416.89
|
|441829
|2006.04.03 19:40
|sell
|1.00
|cadjpy
|100.50
|100.80
|100.10
|2006.04.04 06:37
|100.10
| 0.00
| -9.34
| 340.13
| 40
| 28747.68
|
|442008
|2006.04.03 20:12
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6105
|0.6135
|0.6065
|2006.04.04 00:52
|0.6065
| 0.00
| -7.50
| 400.00
| 40
| 29140.18
|
|442471
|2006.04.03 21:46
|sell
|1.00
|audjpy
|84.20
|84.50
|83.80
|2006.04.04 12:46
|84.50
| 0.00
|-11.46
| -254.67
| -30
| 28874.05
|
|443390
|2006.04.04 01:39
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6065
|0.6095
|0.6025
|2006.04.04 09:49
|0.6025
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 29274.05
|
|446246
|2006.04.04 10:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.53
|117.83
|117.13
|2006.04.04 12:38
|117.83
| 0.00
| 0.00
| -254.60
| -30
| 29019.45
|
|446259
|2006.04.04 10:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2158
|1.2128
|1.2198
|2006.04.04 14:03
|1.2198
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 29419.45
|
|446358
|2006.04.04 10:13
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3007
|1.2975
|1.3045
|2006.04.04 13:35
|1.2975
| 0.00
| 0.00
| -246.63
| -32
| 29172.82
|
|446529
|2006.04.04 10:27
|sell
|1.00
|cadjpy
|100.31
|100.61
|99.91
|2006.04.04 12:11
|100.61
| 0.00
| 0.00
| -254.78
| -30
| 28918.04
|
|447755
|2006.04.04 12:58
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6051
|0.6081
|0.6011
|2006.04.04 13:33
|0.6081
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 28618.04
|
|448151
|2006.04.04 13:41
|sell
|1.00
|cadjpy
|100.63
|100.93
|100.23
|2006.04.04 15:44
|100.23
| 0.00
| 0.00
| 341.01
| 40
| 28959.05
|
|448674
|2006.04.04 14:13
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.55
|117.85
|117.15
|2006.04.05 03:27
|117.15
| 0.00
|-12.77
| 341.47
| 40
| 29287.75
|
|449122
|2006.04.04 14:25
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6078
|0.6048
|0.6118
|2006.04.05 07:03
|0.6118
| 0.00
| 5.00
| 400.00
| 40
| 29692.75
|
|449407
|2006.04.04 14:39
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5811
|1.5841
|1.5771
|2006.04.05 09:25
|1.5771
| 0.00
| -5.43
| 311.23
| 40
| 29998.55
|
|449549
|2006.04.04 14:52
|buy
|1.00
|audjpy
|84.59
|84.29
|84.99
|2006.04.05 11:48
|84.99
| 0.00
| 9.35
| 340.25
| 40
| 30348.15
|
|450632
|2006.04.04 16:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2266
|1.2296
|1.2226
|2006.04.05 14:35
|1.2296
| 0.00
| 5.50
| -300.00
| -30
| 30053.65
|
|450898
|2006.04.04 16:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2876
|1.2847
|1.2917
|2006.04.04 18:11
|1.2917
| 0.00
| 0.00
| 317.41
| 41
| 30371.06
|
|451982
|2006.04.04 20:31
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2895
|1.2926
|1.2856
|2006.04.05 09:23
|1.2856
| 0.00
|-10.46
| 303.36
| 39
| 30663.96
|
|453164
|2006.04.05 02:26
|buy
|1.00
|cadjpy
|100.92
|100.62
|101.32
|2006.04.05 04:12
|100.62
| 0.00
| 0.00
| -256.19
| -30
| 30407.77
|
|454258
|2006.04.05 04:31
|sell
|1.00
|cadjpy
|100.66
|100.97
|100.27
|2006.04.05 11:35
|100.97
| 0.00
| 0.00
| -263.78
| -31
| 30143.99
|
|454279
|2006.04.05 04:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.14
|117.44
|116.74
|2006.04.05 06:47
|116.74
| 0.00
| 0.00
| 342.67
| 40
| 30486.66
|
|456173
|2006.04.05 09:32
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6132
|0.6163
|0.6093
|2006.04.05 22:54
|0.6163
| 0.00
| 0.00
| -310.00
| -31
| 30176.66
|
|456220
|2006.04.05 09:34
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2869
|1.2899
|1.2829
|2006.04.05 15:37
|1.2829
| 0.00
| 0.00
| 311.79
| 40
| 30488.45
|
|458545
|2006.04.05 14:12
|sell
|1.00
|cadjpy
|101.14
|101.44
|100.74
|2006.04.06 09:31
|101.44
| 0.00
|-28.15
| -255.24
| -30
| 30205.06
|
|458930
|2006.04.05 14:35
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.41
|117.12
|117.82
|2006.04.06 15:30
|117.82
| 0.00
| 30.67
| 347.99
| 41
| 30583.72
|
|459620
|2006.04.05 15:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2291
|1.2321
|1.2251
|2006.04.06 10:58
|1.2321
| 0.00
| 16.50
| -300.00
| -30
| 30300.22
|
|459696
|2006.04.05 15:37
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2829
|1.2799
|1.2869
|2006.04.05 16:31
|1.2869
| 0.00
| 0.00
| 310.82
| 40
| 30611.04
|
|459925
|2006.04.05 16:00
|sell
|1.00
|audjpy
|85.30
|85.60
|84.90
|2006.04.05 19:46
|85.60
| 0.00
| 0.00
| -255.45
| -30
| 30355.59
|
|460998
|2006.04.05 17:43
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2861
|1.2891
|1.2821
|2006.04.05 20:36
|1.2821
| 0.00
| 0.00
| 311.99
| 40
| 30667.58
|
|461034
|2006.04.05 17:46
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5780
|1.5811
|1.5741
|2006.04.07 22:35
|1.5741
| 0.00
|-21.78
| 299.63
| 39
| 30945.43
|
|463229
|2006.04.06 02:29
|buy
|1.00
|audjpy
|85.46
|85.15
|85.85
|2006.04.06 09:09
|85.85
| 0.00
| 0.00
| 331.69
| 39
| 31277.12
|
|463320
|2006.04.06 02:57
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2848
|1.2879
|1.2809
|2006.04.06 11:27
|1.2809
| 0.00
| 0.00
| 304.47
| 39
| 31581.59
|
|463601
|2006.04.06 03:53
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6136
|0.6106
|0.6176
|2006.04.06 09:25
|0.6176
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 31981.59
|
|465068
|2006.04.06 09:34
|sell
|1.00
|cadjpy
|101.38
|101.68
|100.98
|2006.04.06 13:05
|101.68
| 0.00
| 0.00
| -255.30
| -30
| 31726.29
|
|467067
|2006.04.06 12:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2320
|1.2349
|1.2279
|2006.04.06 14:41
|1.2279
| 0.00
| 0.00
| 410.00
| 41
| 32136.29
|
|467584
|2006.04.06 13:49
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2833
|1.2863
|1.2793
|2006.04.06 14:46
|1.2863
| 0.00
| 0.00
| -233.21
| -30
| 31903.08
|
|468061
|2006.04.06 14:44
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6151
|0.6182
|0.6112
|2006.04.07 02:29
|0.6112
| 0.00
| -7.50
| 390.00
| 39
| 32285.58
|
|468067
|2006.04.06 14:44
|sell
|1.00
|audjpy
|86.13
|86.42
|85.72
|2006.04.06 16:00
|85.72
| 0.00
| 0.00
| 348.11
| 41
| 32633.69
|
|468198
|2006.04.06 14:47
|buy
|1.00
|cadjpy
|101.71
|101.42
|102.12
|2006.04.06 17:03
|102.12
| 0.00
| 0.00
| 348.49
| 41
| 32982.18
|
|469464
|2006.04.06 16:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2213
|1.2244
|1.2174
|2006.04.06 16:34
|1.2244
| 0.00
| 0.00
| -310.00
| -31
| 32672.18
|
|469536
|2006.04.06 16:21
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2909
|1.2878
|1.2948
|2006.04.07 08:24
|1.2948
| 0.00
| 8.53
| 301.20
| 39
| 32981.91
|
|469677
|2006.04.06 16:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.71
|117.41
|118.11
|2006.04.07 14:32
|117.41
| 0.00
| 10.19
| -255.51
| -30
| 32736.59
|
|470140
|2006.04.06 17:25
|buy
|1.00
|audjpy
|86.05
|85.75
|86.45
|2006.04.07 01:44
|85.75
| 0.00
| 9.33
| -254.84
| -30
| 32491.08
|
|470708
|2006.04.06 18:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2217
|1.2247
|1.2177
|2006.04.07 08:16
|1.2177
| 0.00
| 5.50
| 400.00
| 40
| 32896.58
|
|471454
|2006.04.06 20:31
|buy
|1.00
|cadjpy
|102.11
|101.81
|102.51
|2006.04.07 07:54
|101.81
| 0.00
| 6.79
| -254.82
| -30
| 32648.55
|
|479051
|2006.04.07 08:16
|sell
|1.00
|audjpy
|86.14
|86.44
|85.74
|2006.04.07 16:23
|85.74
| 0.00
| 0.00
| 339.68
| 40
| 32988.23
|
|479053
|2006.04.07 08:16
|sell
|1.00
|cadjpy
|101.84
|102.14
|101.44
|2006.04.07 12:40
|102.14
| 0.00
| 0.00
| -254.69
| -30
| 32733.54
|
|479329
|2006.04.07 08:25
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6135
|0.6105
|0.6175
|2006.04.07 16:06
|0.6105
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 32433.54
|
|479917
|2006.04.07 09:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2946
|1.2976
|1.2906
|2006.04.07 14:31
|1.2906
| 0.00
| 0.00
| 309.93
| 40
| 32743.47
|
|481768
|2006.04.07 12:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2189
|1.2159
|1.2229
|2006.04.07 15:20
|1.2159
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 32443.47
|
|483445
|2006.04.07 14:31
|buy
|1.00
|cadjpy
|102.60
|102.30
|103.00
|2006.04.07 17:16
|103.00
| 0.00
| 0.00
| 338.49
| 40
| 32781.96
|
|483866
|2006.04.07 14:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.82
|118.13
|117.43
|2006.04.07 17:14
|118.13
| 0.00
| 0.00
| -262.42
| -31
| 32519.54
|
|484773
|2006.04.07 15:10
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2921
|1.2951
|1.2881
|2006.04.07 15:20
|1.2951
| 0.00
| 0.00
| -231.64
| -30
| 32287.90
|
|487764
|2006.04.07 16:55
|sell
|1.00
|audjpy
|85.91
|86.21
|85.51
|2006.04.10 10:13
|86.21
| 0.00
|-11.42
| -253.65
| -30
| 32022.83
|
|488087
|2006.04.07 17:14
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3018
|1.3049
|1.2979
|2006.04.10 09:10
|1.2979
| 0.00
|-10.37
| 300.49
| 39
| 32312.95
|
|488366
|2006.04.07 17:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2112
|1.2081
|1.2151
|2006.04.10 18:34
|1.2081
| 0.00
| -7.50
| -310.00
| -31
| 31995.45
|
|489577
|2006.04.07 21:16
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6081
|0.6049
|0.6119
|2006.04.11 08:07
|0.6119
| 0.00
| 10.00
| 380.00
| 38
| 32385.45
|
|491580
|2006.04.10 02:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.18
|118.48
|117.78
|2006.04.10 12:20
|118.48
| 0.00
| 0.00
| -253.21
| -30
| 32132.24
|
|493290
|2006.04.10 08:38
|buy
|1.00
|cadjpy
|102.94
|102.64
|103.34
|2006.04.10 14:28
|103.34
| 0.00
| 0.00
| 337.89
| 40
| 32470.13
|
|495100
|2006.04.10 11:47
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2988
|1.2958
|1.3028
|2006.04.10 17:05
|1.3028
| 0.00
| 0.00
| 307.03
| 40
| 32777.16
|
|497165
|2006.04.10 15:39
|buy
|1.00
|cadjpy
|103.30
|102.99
|103.69
|2006.04.10 21:58
|102.99
| 0.00
| 0.00
| -261.87
| -31
| 32515.29
|
|499073
|2006.04.10 18:41
|buy
|1.00
|audjpy
|86.36
|86.06
|86.76
|2006.04.11 09:22
|86.76
| 0.00
| 9.30
| 337.64
| 40
| 32862.23
|
|500128
|2006.04.10 20:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.56
|118.86
|118.16
|2006.04.11 14:27
|118.86
| 0.00
|-12.67
| -252.40
| -30
| 32597.16
|
|501430
|2006.04.11 01:28
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5777
|1.5808
|1.5738
|2006.04.12 10:53
|1.5738
| 0.00
| -5.39
| 301.16
| 39
| 32892.93
|
|501951
|2006.04.11 03:07
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3041
|1.3071
|1.3001
|2006.04.11 08:05
|1.3001
| 0.00
| 0.00
| 307.69
| 40
| 33200.62
|
|502440
|2006.04.11 05:48
|sell
|1.00
|cadjpy
|103.11
|103.41
|102.71
|2006.04.11 08:47
|103.41
| 0.00
| 0.00
| -253.19
| -30
| 32947.43
|
|503225
|2006.04.11 08:15
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6094
|0.6064
|0.6134
|2006.04.12 02:13
|0.6134
| 0.00
| 5.00
| 400.00
| 40
| 33352.43
|
|503243
|2006.04.11 08:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3009
|1.3039
|1.2969
|2006.04.11 14:20
|1.3039
| 0.00
| 0.00
| -230.08
| -30
| 33122.35
|
|503403
|2006.04.11 08:47
|sell
|1.00
|cadjpy
|103.36
|103.66
|102.96
|2006.04.11 12:09
|103.66
| 0.00
| 0.00
| -252.72
| -30
| 32869.63
|
|503579
|2006.04.11 09:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2137
|1.2167
|1.2097
|2006.04.11 14:32
|1.2097
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 33269.63
|
|504450
|2006.04.11 10:59
|sell
|1.00
|audjpy
|86.75
|87.05
|86.35
|2006.04.12 11:25
|86.35
| 0.00
|-11.41
| 338.84
| 40
| 33597.06
|
|505467
|2006.04.11 12:42
|buy
|1.00
|cadjpy
|103.48
|103.18
|103.88
|2006.04.12 01:13
|103.18
| 0.00
| 6.76
| -254.00
| -30
| 33349.82
|*
|506665
|2006.04.11 14:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2106
|1.2136
|1.2066
|2006.04.11 15:52
|1.2136
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 33049.82
|*
|506724
|2006.04.11 14:48
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3028
|1.2998
|1.3068
|2006.04.11 15:52
|1.2998
| 0.00
| 0.00
| -230.83
| -30
| 32818.99
|*
|507220
|2006.04.11 15:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.71
|118.41
|119.11
|2006.04.11 18:49
|118.41
| 0.00
| 0.00
| -253.36
| -30
| 32565.63
|*
|507772
|2006.04.11 16:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2125
|1.2095
|1.2165
|2006.04.12 02:16
|1.2165
| 0.00
| -7.50
| 400.00
| 40
| 32958.13
|*
|507783
|2006.04.11 16:17
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3002
|1.3032
|1.2962
|2006.04.12 01:43
|1.2962
| 0.00
|-10.40
| 308.61
| 40
| 33256.34
|*
|510278
|2006.04.11 20:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.43
|118.73
|118.03
|2006.04.12 02:35
|118.03
| 0.00
|-12.67
| 338.90
| 40
| 33582.57
|*
|515616
|2006.04.12 11:17
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2948
|1.2979
|1.2909
|2006.04.12 14:29
|1.2979
| 0.00
| 0.00
| -238.85
| -31
| 33343.72
|*
|516317
|2006.04.12 12:56
|sell
|1.00
|cadjpy
|103.19
|103.49
|102.79
|2006.04.12 21:56
|103.49
| 0.00
| 0.00
| -252.99
| -30
| 33090.73
|*
|518229
|2006.04.12 15:24
|sell
|1.00
|audjpy
|86.43
|86.73
|86.03
|2006.04.12 17:16
|86.73
| 0.00
| 0.00
| -253.25
| -30
| 32837.48
|*
|518352
|2006.04.12 15:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.33
|118.63
|117.93
|2006.04.12 20:14
|118.63
| 0.00
| 0.00
| -252.89
| -30
| 32584.59
|*
|519407
|2006.04.12 16:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2114
|1.2084
|1.2154
|2006.04.13 14:56
|1.2084
| 0.00
|-22.50
| -300.00
| -30
| 32262.09
|*
|519420
|2006.04.12 16:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2991
|1.3021
|1.2951
|2006.04.17 02:05
|1.2951
| 0.00
|-51.99
| 308.86
| 40
| 32518.96
|*
|522732
|2006.04.13 02:39
|buy
|1.00
|audjpy
|86.66
|86.36
|87.06
|2006.04.13 03:13
|86.36
| 0.00
| 0.00
| -253.44
| -30
| 32265.52
|*
|523360
|2006.04.13 03:40
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6231
|0.6200
|0.6270
|2006.04.13 12:59
|0.6200
| 0.00
| 0.00
| -310.00
| -31
| 31955.52
|*
|523741
|2006.04.13 05:38
|sell
|1.00
|audjpy
|86.42
|86.73
|86.03
|2006.04.13 15:13
|86.03
| 0.00
| 0.00
| 328.17
| 39
| 32283.69
|*
|525224
|2006.04.13 09:30
|sell
|1.00
|cadjpy
|103.20
|103.50
|102.80
|2006.04.13 12:27
|103.50
| 0.00
| 0.00
| -253.14
| -30
| 32030.55
|*
|527721
|2006.04.13 14:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.70
|119.00
|118.30
|2006.04.17 02:04
|118.30
| 0.00
|-25.28
| 338.12
| 40
| 32343.39
|*
|527817
|2006.04.13 14:42
|buy
|1.00
|cadjpy
|103.29
|102.99
|103.69
|2006.04.13 15:59
|102.99
| 0.00
| 0.00
| -252.80
| -30
| 32090.59
|*
|527938
|2006.04.13 14:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|2006.04.17 00:16
|1.2128
| 0.00
|-15.00
| 400.00
| 40
| 32475.59
|*
|528530
|2006.04.13 15:30
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6171
|0.6202
|0.6132
|2006.04.13 17:41
|0.6202
| 0.00
| 0.00
| -310.00
| -31
| 32165.59
|*
|528574
|2006.04.13 15:32
|sell
|1.00
|audjpy
|86.24
|86.54
|85.84
|2006.04.14 15:50
|86.54
| 0.00
|-11.38
| -252.76
| -30
| 31901.45
|*
|533915
|2006.04.17 03:57
|sell
|1.00
|cadjpy
|102.83
|103.14
|102.44
|2006.04.17 04:57
|103.14
| 0.00
| 0.00
| -262.09
| -31
| 31639.36
|*
|534102
|2006.04.17 04:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2188
|1.2218
|1.2148
|2006.04.17 13:41
|1.2218
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 31339.36
|*
|534216
|2006.04.17 04:51
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6215
|0.6245
|0.6175
|2006.04.17 16:59
|0.6245
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 31039.36
|*
|534234
|2006.04.17 04:54
|sell
|1.00
|audjpy
|86.59
|86.89
|86.19
|2006.04.17 17:28
|86.89
| 0.00
| 0.00
| -254.84
| -30
| 30784.52
|*
|534245
|2006.04.17 04:56
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.26
|118.56
|117.86
|2006.04.17 13:54
|117.86
| 0.00
| 0.00
| 339.39
| 40
| 31123.91
|*
|536620
|2006.04.17 14:52
|sell
|1.00
|cadjpy
|102.87
|103.17
|102.47
|2006.04.18 09:43
|103.17
| 0.00
| -9.34
| -254.04
| -30
| 30860.53
|*
|537072
|2006.04.17 15:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2233
|1.2264
|1.2194
|2006.04.17 16:43
|1.2264
| 0.00
| 0.00
| -310.00
| -31
| 30550.53
|*
|537095
|2006.04.17 15:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.83
|117.53
|118.23
|2006.04.17 16:56
|117.53
| 0.00
| 0.00
| -255.25
| -30
| 30295.28
|*
|537133
|2006.04.17 15:14
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2821
|1.2791
|1.2861
|2006.04.17 16:31
|1.2791
| 0.00
| 0.00
| -234.54
| -30
| 30060.74
|*
|541138
|2006.04.17 23:18
|sell
|1.00
|audjpy
|86.90
|87.20
|86.50
|2006.04.18 02:27
|87.20
| 0.00
|-11.46
| -254.48
| -30
| 29794.80
|*
|541208
|2006.04.17 23:45
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6240
|0.6270
|0.6200
|2006.04.18 03:23
|0.6270
| 0.00
| -7.50
| -300.00
| -30
| 29487.30
|*
|541385
|2006.04.18 00:21
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.78
|118.09
|117.39
|2006.04.18 09:43
|118.09
| 0.00
| 0.00
| -262.51
| -31
| 29224.79
|*
|542316
|2006.04.18 03:43
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2786
|1.2818
|1.2748
|2006.04.18 10:06
|1.2818
| 0.00
| 0.00
| -249.65
| -32
| 28975.14
|*
|543296
|2006.04.18 08:36
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6257
|0.6227
|0.6297
|2006.04.18 20:23
|0.6297
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 29375.14
|
|543843
|2006.04.18 09:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2236
|1.2206
|1.2276
|2006.04.18 14:30
|1.2276
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 29775.14
|
|544456
|2006.04.18 10:42
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2805
|1.2775
|1.2845
|2006.04.18 11:08
|1.2775
| 0.00
| 0.00
| -234.83
| -30
| 29540.31
|
|545014
|2006.04.18 11:33
|sell
|1.00
|audjpy
|87.25
|87.55
|86.85
|2006.04.18 16:18
|86.85
| 0.00
| 0.00
| 339.85
| 40
| 29880.16
|
|547634
|2006.04.18 16:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.63
|117.33
|118.03
|2006.04.18 20:17
|117.33
| 0.00
| 0.00
| -255.69
| -30
| 29624.47
|
|548313
|2006.04.18 17:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2280
|1.2310
|1.2240
|2006.04.18 20:01
|1.2310
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 29324.47
|
|549218
|2006.04.18 19:59
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2742
|1.2712
|1.2782
|2006.04.18 20:02
|1.2712
| 0.00
| 0.00
| -236.00
| -30
| 29088.47
|
|549458
|2006.04.18 20:07
|sell
|1.00
|cadjpy
|103.02
|103.33
|102.63
|2006.04.18 23:59
|102.63
| 0.00
| 0.00
| 333.22
| 39
| 29421.69
|
|549481
|2006.04.18 20:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2736
|1.2766
|1.2696
|2006.04.18 22:50
|1.2696
| 0.00
| 0.00
| 315.06
| 40
| 29736.75
|
|549515
|2006.04.18 20:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2297
|1.2266
|1.2336
|2006.04.18 22:49
|1.2336
| 0.00
| 0.00
| 390.00
| 39
| 30126.75
|
|549643
|2006.04.18 20:16
|buy
|1.00
|audjpy
|86.86
|86.56
|87.26
|2006.04.19 14:49
|87.26
| 0.00
| 9.41
| 340.45
| 40
| 30476.61
|
|551245
|2006.04.18 23:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.13
|117.43
|116.73
|2006.04.19 14:37
|117.43
| 0.00
|-12.81
| -255.47
| -30
| 30208.33
|
|551399
|2006.04.18 23:56
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6308
|0.6338
|0.6268
|2006.04.19 07:59
|0.6338
| 0.00
| -7.50
| -300.00
| -30
| 29900.83
|
|551757
|2006.04.19 00:41
|buy
|1.00
|cadjpy
|102.60
|102.29
|102.99
|2006.04.19 14:36
|102.99
| 0.00
| 0.00
| 332.39
| 39
| 30233.22
|
|553868
|2006.04.19 08:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2351
|1.2381
|1.2311
|2006.04.19 14:34
|1.2311
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 30633.22
|
|553999
|2006.04.19 08:46
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6337
|0.6368
|0.6298
|2006.04.20 16:11
|0.6298
| 0.00
|-22.50
| 390.00
| 39
| 31000.72
|
|554905
|2006.04.19 10:47
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2687
|1.2717
|1.2647
|2006.04.19 13:07
|1.2717
| 0.00
| 0.00
| -235.90
| -30
| 30764.82
|
|555879
|2006.04.19 12:26
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5681
|1.5711
|1.5641
|2006.04.20 09:14
|1.5711
| 0.00
|-16.57
| -235.74
| -30
| 30512.51
|
|557061
|2006.04.19 14:29
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2712
|1.2742
|1.2672
|2006.04.19 14:34
|1.2742
| 0.00
| 0.00
| -235.44
| -30
| 30277.07
|
|558185
|2006.04.19 15:11
|buy
|1.00
|audjpy
|87.33
|87.02
|87.72
|2006.04.19 16:16
|87.72
| 0.00
| 0.00
| 331.24
| 39
| 30608.31
|
|558719
|2006.04.19 15:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2303
|1.2334
|1.2264
|2006.04.19 16:04
|1.2334
| 0.00
| 0.00
| -310.00
| -31
| 30298.31
|
|558729
|2006.04.19 15:43
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2741
|1.2711
|1.2781
|2006.04.19 16:04
|1.2711
| 0.00
| 0.00
| -236.02
| -30
| 30062.29
|
|559292
|2006.04.19 16:13
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.74
|118.04
|117.34
|2006.04.19 19:21
|117.34
| 0.00
| 0.00
| 340.89
| 40
| 30403.18
|
|560332
|2006.04.19 17:33
|sell
|1.00
|cadjpy
|103.50
|103.81
|103.11
|2006.04.20 16:19
|103.11
| 0.00
|-28.15
| 331.83
| 39
| 30706.86
|
|560345
|2006.04.19 17:34
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2711
|1.2741
|1.2671
|2006.04.19 18:21
|1.2671
| 0.00
| 0.00
| 315.71
| 40
| 31022.57
|
|560401
|2006.04.19 17:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2331
|1.2301
|1.2371
|2006.04.19 18:20
|1.2371
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 31422.57
|
|561536
|2006.04.19 19:21
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.34
|117.04
|117.74
|2006.04.20 08:46
|117.74
| 0.00
| 30.67
| 339.73
| 40
| 31792.97
|
|561720
|2006.04.19 19:56
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2666
|1.2696
|1.2626
|2006.04.20 02:32
|1.2696
| 0.00
|-31.95
| -236.26
| -30
| 31524.76
|
|562377
|2006.04.19 21:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2390
|1.2420
|1.2350
|2006.04.20 02:31
|1.2350
| 0.00
| 16.50
| 400.00
| 40
| 31941.26
|
|562407
|2006.04.19 21:40
|buy
|1.00
|audjpy
|87.63
|87.33
|88.03
|2006.04.20 11:16
|87.33
| 0.00
| 28.15
| -255.23
| -30
| 31714.18
|
|564043
|2006.04.20 03:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2356
|1.2387
|1.2317
|2006.04.20 13:07
|1.2317
| 0.00
| 0.00
| 390.00
| 39
| 32104.18
|
|564051
|2006.04.20 03:53
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2688
|1.2658
|1.2728
|2006.04.20 08:56
|1.2728
| 0.00
| 0.00
| 314.27
| 40
| 32418.45
|
|565475
|2006.04.20 09:59
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5697
|1.5666
|1.5736
|2006.04.20 15:26
|1.5736
| 0.00
| 0.00
| 305.57
| 39
| 32724.02
|
|565764
|2006.04.20 10:26
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2712
|1.2742
|1.2672
|2006.04.20 12:40
|1.2742
| 0.00
| 0.00
| -235.44
| -30
| 32488.58
|
|568045
|2006.04.20 13:20
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2757
|1.2727
|1.2797
|2006.04.20 16:48
|1.2797
| 0.00
| 0.00
| 312.57
| 40
| 32801.15
|
|568100
|2006.04.20 13:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2330
|1.2360
|1.2290
|2006.04.20 16:50
|1.2290
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 33201.15
|
|568866
|2006.04.20 14:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.73
|118.03
|117.33
|2006.04.21 10:46
|117.33
| 0.00
|-12.77
| 340.92
| 40
| 33529.30
|
|571547
|2006.04.20 17:16
|buy
|1.00
|audjpy
|86.57
|86.27
|86.97
|2006.04.21 10:07
|86.97
| 0.00
| 9.37
| 340.31
| 40
| 33878.98
|
|571595
|2006.04.20 17:19
|buy
|1.00
|cadjpy
|102.98
|102.68
|103.38
|2006.04.21 10:09
|103.38
| 0.00
| 6.81
| 340.13
| 40
| 34225.92
|
|571750
|2006.04.20 17:34
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2793
|1.2823
|1.2753
|2006.04.21 01:50
|1.2823
| 0.00
|-10.56
| -233.93
| -30
| 33981.43
|
|572510
|2006.04.20 19:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2320
|1.2350
|1.2280
|2006.04.21 01:49
|1.2280
| 0.00
| 5.50
| 400.00
| 40
| 34386.93
|
|572987
|2006.04.20 21:56
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6264
|0.6294
|0.6224
|2006.04.21 10:00
|0.6294
| 0.00
| -7.50
| -300.00
| -30
| 34079.43
|
|576271
|2006.04.21 10:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2300
|1.2330
|1.2260
|2006.04.21 10:06
|1.2330
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 33779.43
|
|576280
|2006.04.21 10:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2791
|1.2761
|1.2831
|2006.04.21 10:06
|1.2761
| 0.00
| 0.00
| -235.09
| -30
| 33544.34
|
|576335
|2006.04.21 10:02
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6292
|0.6323
|0.6253
|2006.04.21 14:18
|0.6323
| 0.00
| 0.00
| -310.00
| -31
| 33234.34
|
|576996
|2006.04.21 10:37
|buy
|1.00
|cadjpy
|103.26
|102.96
|103.66
|2006.04.21 14:23
|102.96
| 0.00
| 0.00
| -256.26
| -30
| 32978.08
|
|577773
|2006.04.21 11:58
|sell
|1.00
|audjpy
|86.91
|87.21
|86.51
|2006.04.21 20:18
|87.21
| 0.00
| 0.00
| -256.63
| -30
| 32721.45
|
|578095
|2006.04.21 12:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.27
|117.57
|116.87
|2006.04.21 14:49
|116.87
| 0.00
| 0.00
| 342.26
| 40
| 33063.71
|
|578198
|2006.04.21 12:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2326
|1.2358
|1.2288
|2006.04.21 16:37
|1.2358
| 0.00
| 0.00
| -320.00
| -32
| 32743.71
|
|578701
|2006.04.21 13:50
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2794
|1.2762
|1.2832
|2006.04.21 16:30
|1.2762
| 0.00
| 0.00
| -250.76
| -32
| 32492.95
|
|580464
|2006.04.21 16:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.93
|116.63
|117.33
|2006.04.21 21:31
|116.63
| 0.00
| 0.00
| -257.22
| -30
| 32235.73
|
|580571
|2006.04.21 16:33
|sell
|1.00
|cadjpy
|102.83
|103.13
|102.43
|2006.04.23 23:00
|102.43
| 0.00
| -9.44
| 343.05
| 40
| 32569.34
|
|582142
|2006.04.21 19:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2332
|1.2362
|1.2292
|2006.04.23 23:00
|1.2362
| 0.00
| 5.50
| -300.00
| -30
| 32274.84
|
|582154
|2006.04.21 19:23
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2763
|1.2732
|1.2802
|2006.04.23 23:00
|1.2732
| 0.00
| 8.62
| -243.71
| -31
| 32039.75
|
|582270
|2006.04.21 19:39
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6342
|0.6372
|0.6302
|2006.04.24 09:40
|0.6372
| 0.00
| -7.50
| -300.00
| -30
| 31732.25
|
|582448
|2006.04.21 20:27
|buy
|1.00
|audjpy
|87.09
|86.77
|87.47
|2006.04.21 22:31
|86.77
| 0.00
| 0.00
| -274.42
| -32
| 31457.83
|
|583837
|2006.04.23 23:03
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.58
|115.27
|115.97
|2006.04.24 08:51
|115.27
| 0.00
| 0.00
| -268.93
| -31
| 31188.90
|
|583852
|2006.04.23 23:03
|buy
|1.00
|cadjpy
|101.76
|101.45
|102.15
|2006.04.24 09:26
|101.45
| 0.00
| 0.00
| -269.09
| -31
| 30919.81
|
|583931
|2006.04.23 23:04
|sell
|1.00
|audjpy
|86.28
|86.60
|85.90
|2006.04.24 13:33
|85.90
| 0.00
| 0.00
| 330.29
| 38
| 31250.10
|
|589736
|2006.04.24 09:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.28
|114.98
|115.68
|2006.04.24 09:36
|114.98
| 0.00
| 0.00
| -260.91
| -30
| 30989.19
|
|589825
|2006.04.24 09:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2387
|1.2418
|1.2348
|2006.04.24 15:40
|1.2348
| 0.00
| 0.00
| 390.00
| 39
| 31379.19
|
|589981
|2006.04.24 09:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2694
|1.2664
|1.2734
|2006.04.24 16:00
|1.2734
| 0.00
| 0.00
| 314.12
| 40
| 31693.31
|
|591062
|2006.04.24 10:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.09
|115.39
|114.69
|2006.04.24 18:15
|114.69
| 0.00
| 0.00
| 348.77
| 40
| 32042.08
|
|591077
|2006.04.24 10:14
|sell
|1.00
|cadjpy
|101.48
|101.78
|101.08
|2006.04.24 14:18
|101.08
| 0.00
| 0.00
| 348.03
| 40
| 32390.11
|
|594518
|2006.04.24 14:37
|sell
|1.00
|cadjpy
|101.18
|101.48
|100.78
|2006.04.24 18:18
|100.78
| 0.00
| 0.00
| 349.53
| 40
| 32739.64
|
|596646
|2006.04.24 16:09
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2728
|1.2698
|1.2768
|2006.04.24 17:10
|1.2698
| 0.00
| 0.00
| -236.26
| -30
| 32503.38
|
|596649
|2006.04.24 16:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2350
|1.2380
|1.2310
|2006.04.24 18:04
|1.2380
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 32203.38
|
|599388
|2006.04.24 19:52
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2672
|1.2642
|1.2712
|2006.04.25 08:42
|1.2712
| 0.00
| 8.67
| 314.66
| 40
| 32526.71
|
|599452
|2006.04.24 19:59
|buy
|1.00
|cadjpy
|100.81
|100.49
|101.19
|2006.04.25 15:25
|101.19
| 0.00
| 6.97
| 331.79
| 38
| 32865.47
|
|602808
|2006.04.25 04:19
|sell
|1.00
|audjpy
|85.33
|85.63
|84.93
|2006.04.25 14:18
|85.63
| 0.00
| 0.00
| -262.05
| -30
| 32603.42
|
|603823
|2006.04.25 08:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2380
|1.2350
|1.2420
|2006.04.25 14:08
|1.2420
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 33003.42
|
|604458
|2006.04.25 08:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.58
|114.28
|114.98
|2006.04.25 16:24
|114.98
| 0.00
| 0.00
| 347.89
| 40
| 33351.31
|
|608503
|2006.04.25 14:31
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6282
|0.6252
|0.6322
|2006.04.25 15:59
|0.6252
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 33051.31
|
|609377
|2006.04.25 15:23
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2657
|1.2627
|1.2697
|2006.04.25 15:59
|1.2697
| 0.00
| 0.00
| 315.04
| 40
| 33366.35
|
|610026
|2006.04.25 15:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2421
|1.2391
|1.2461
|2006.04.25 15:58
|1.2391
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 33066.35
|
|610357
|2006.04.25 16:00
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5734
|1.5764
|1.5694
|2006.04.25 22:08
|1.5764
| 0.00
| 0.00
| -236.60
| -30
| 32829.75
|
|610751
|2006.04.25 16:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2693
|1.2723
|1.2653
|2006.04.25 16:20
|1.2723
| 0.00
| 0.00
| -235.79
| -30
| 32593.96
|
|610769
|2006.04.25 16:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2393
|1.2363
|1.2433
|2006.04.25 20:58
|1.2433
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 32993.96
|
|611871
|2006.04.25 16:48
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2691
|1.2661
|1.2731
|2006.04.26 14:42
|1.2731
| 0.00
| 8.68
| 314.19
| 40
| 33316.83
|
|612531
|2006.04.25 17:24
|sell
|1.00
|audjpy
|85.64
|85.94
|85.24
|2006.04.26 05:50
|85.94
| 0.00
|-11.76
| -260.80
| -30
| 33044.27
|
|612537
|2006.04.25 17:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.82
|115.12
|114.42
|2006.04.26 05:51
|115.12
| 0.00
|-13.05
| -260.60
| -30
| 32770.62
|
|612730
|2006.04.25 17:31
|sell
|1.00
|cadjpy
|101.46
|101.77
|101.07
|2006.04.26 05:51
|101.77
| 0.00
| -9.58
| -269.24
| -31
| 32491.80
|
|612831
|2006.04.25 17:36
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6250
|0.6220
|0.6290
|2006.04.26 05:45
|0.6290
| 0.00
| 5.00
| 400.00
| 40
| 32896.80
|
|619712
|2006.04.26 07:41
|buy
|1.00
|cadjpy
|101.65
|101.34
|102.04
|2006.04.26 15:00
|102.04
| 0.00
| 0.00
| 338.69
| 39
| 33235.49
|
|620315
|2006.04.26 08:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.07
|115.37
|114.67
|2006.04.26 14:44
|115.37
| 0.00
| 0.00
| -260.03
| -30
| 32975.46
|
|620516
|2006.04.26 08:48
|sell
|1.00
|audjpy
|85.84
|86.15
|85.45
|2006.04.26 14:54
|86.15
| 0.00
| 0.00
| -268.93
| -31
| 32706.53
|
|622482
|2006.04.26 10:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2397
|1.2367
|1.2437
|2006.04.26 15:04
|1.2437
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 33106.53
|
|622946
|2006.04.26 11:39
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6270
|0.6300
|0.6230
|2006.04.26 14:57
|0.6300
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 32806.53
|
|625234
|2006.04.26 15:02
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6302
|0.6332
|0.6262
|2006.04.26 15:50
|0.6332
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 32506.53
|
|626474
|2006.04.26 16:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2701
|1.2671
|1.2741
|2006.04.26 18:00
|1.2671
| 0.00
| 0.00
| -236.76
| -30
| 32269.77
|
|626491
|2006.04.26 16:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.91
|114.61
|115.31
|2006.04.26 18:51
|114.61
| 0.00
| 0.00
| -261.76
| -30
| 32008.01
|
|627217
|2006.04.26 16:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2422
|1.2392
|1.2462
|2006.04.26 17:59
|1.2462
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 32408.01
|
|625447
|2006.04.26 15:08
|buy
|1.00
|audjpy
|86.18
|85.87
|86.57
|86.44
| 0.00
| 0.00
| 226.81
| 26
| 32634.82
|
|626044
|2006.04.26 15:44
|sell
|1.00
|cadjpy
|102.02
|102.32
|101.62
|101.77
| 0.00
| 0.00
| 218.05
| 25
| 32852.87
|
|626554
|2006.04.26 16:06
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6326
|0.6356
|0.6286
|0.6328
| 0.00
| 0.00
| -20.00
| -2
| 32832.87
|
|629062
|2006.04.26 18:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2465
|1.2495
|1.2425
|1.2467
| 0.00
| 0.00
| -20.00
| -2
| 32812.87
|