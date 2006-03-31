MTReport4 - 1.8


Net profit 8407.63Initial deposit 25000.00
Gross profit 45133.44Interest earned -396.64
Gross loss 36329.17Commission paid 0.00
 
Total number of trades 267Percentage profitable 48.7%
Total number of pips 981Average pips per trade 3
 
Number of winning trades 130Number of losing trades 137
Average winning trade 347.18Average losing trade 265.18
Average winning pips 39Average losing pips 30
 
Return (32 days) 33.6%Maximum drawdown 13.8%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
4221432006.03.30 14:43buy1.00eurusd1.20801.20501.21202006.03.30 15:301.2120 0.00 0.00 400.00 40 25400.00
4221562006.03.30 14:43sell1.00usdchf1.30411.30711.30012006.03.30 15:301.3001 0.00 0.00 307.67 40 25707.67
4222302006.03.30 14:49buy1.00nzdusd0.60910.60600.61302006.03.30 22:250.6130 0.00 0.00 390.00 39 26097.67
4226052006.03.30 15:32buy1.00audjpy83.7183.4184.112006.03.31 01:3084.11 0.00 9.37 340.28 40 26447.32
4228832006.03.30 15:56sell1.00eurchf1.57621.57921.57222006.03.31 08:321.5792 0.00 -5.40 -230.43 -30 26211.49
4229932006.03.30 16:17buy1.00eurusd1.21371.21071.21772006.03.31 10:161.2107 0.00 -7.50 -300.00 -30 25903.99
4230322006.03.30 16:29sell1.00usdchf1.29841.30161.29462006.03.31 08:231.3016 0.00-10.41 -245.85 -32 25647.73
4230362006.03.30 16:29sell1.00usdjpy117.34117.64116.942006.03.30 16:57117.64 0.00 0.00 -255.02 -30 25392.71
4231552006.03.30 16:53sell1.00cadjpy101.06101.37100.672006.03.30 23:58101.37 0.00 0.00 -264.17 -31 25128.54
4245132006.03.31 00:30sell1.00usdjpy117.36117.64116.942006.03.31 01:15117.64 0.00 0.00 -238.01 -28 24890.53
4245312006.03.31 00:31sell1.00cadjpy101.35101.64100.942006.03.31 15:35100.94 0.00 0.00 347.82 41 25238.35
4252612006.03.31 02:08buy1.00usdjpy117.40117.10117.802006.03.31 11:04117.80 0.00 0.00 339.56 40 25577.91
4253122006.03.31 02:12buy1.00audjpy84.0083.6884.382006.04.03 03:2184.38 0.00 9.35 322.49 38 25909.75
4262942006.03.31 07:43buy1.00nzdusd0.61130.60830.61532006.03.31 17:410.6153 0.00 0.00 400.00 40 26309.75
4274462006.03.31 10:29sell1.00eurusd1.21131.21441.20742006.03.31 17:531.2144 0.00 0.00 -310.00 -31 25999.75
4274562006.03.31 10:30buy1.00usdchf1.30371.30071.30772006.03.31 14:501.3077 0.00 0.00 305.88 40 26305.63
4286462006.03.31 14:50sell1.00usdchf1.30771.31071.30372006.03.31 15:041.3037 0.00 0.00 306.82 40 26612.45
4288032006.03.31 15:07sell1.00usdjpy117.89118.19117.492006.03.31 17:50117.49 0.00 0.00 340.45 40 26952.90
4288842006.03.31 15:19sell1.00usdchf1.30471.30791.30092006.03.31 16:031.3079 0.00 0.00 -244.67 -32 26708.23
4291022006.03.31 15:59sell1.00cadjpy101.13101.43100.732006.03.31 17:59100.73 0.00 0.00 340.37 40 27048.60
4291852006.03.31 16:05buy1.00usdchf1.30671.30351.31052006.03.31 16:081.3035 0.00 0.00 -245.51 -32 26803.09
4303732006.03.31 20:28sell1.00usdchf1.30471.30771.30072006.04.03 06:011.3077 0.00-10.35 -229.39 -30 26563.35
4338852006.04.03 06:30buy1.00cadjpy100.98100.68101.382006.04.03 07:43101.38 0.00 0.00 337.41 40 26900.76
4346832006.04.03 07:56buy1.00nzdusd0.61510.61210.61912006.04.03 14:350.6121 0.00 0.00 -300.00 -30 26600.76
4353162006.04.03 09:41buy1.00cadjpy101.04100.74101.442006.04.03 12:15100.74 0.00 0.00 -253.70 -30 26347.06
4354042006.04.03 09:47sell1.00usdchf1.31211.31511.30812006.04.03 16:191.3081 0.00 0.00 305.79 40 26652.85
4354442006.04.03 09:51buy1.00audjpy84.6984.3985.092006.04.03 19:1184.39 0.00 0.00 -254.72 -30 26398.13
4354492006.04.03 09:51buy1.00eurusd1.20431.20131.20832006.04.03 16:051.2083 0.00 0.00 400.00 40 26798.13
4359862006.04.03 10:49buy1.00usdjpy118.58118.28118.982006.04.03 12:11118.28 0.00 0.00 -253.64 -30 26544.49
4380372006.04.03 13:34sell1.00cadjpy100.82101.12100.422006.04.03 19:02100.42 0.00 0.00 339.61 40 26884.10
4384202006.04.03 14:31sell1.00usdjpy118.44118.74118.042006.04.03 16:05118.04 0.00 0.00 338.87 40 27222.97
4400492006.04.03 16:52sell1.00eurchf1.58171.58461.57762006.04.03 19:561.5846 0.00 0.00 -222.05 -29 27000.92
4404942006.04.03 17:16sell1.00nzdusd0.61420.61720.61022006.04.03 20:030.6102 0.00 0.00 400.00 40 27400.92
4411722006.04.03 18:20sell1.00usdchf1.30461.30761.30062006.04.04 10:001.3006 0.00-10.34 307.55 40 27698.13
4411812006.04.03 18:21buy1.00eurusd1.21211.20901.21602006.04.04 06:521.2160 0.00 -7.50 390.00 39 28080.63
4413052006.04.03 18:40sell1.00usdjpy117.90118.19117.492006.04.04 10:00117.49 0.00-12.74 349.00 41 28416.89
4418292006.04.03 19:40sell1.00cadjpy100.50100.80100.102006.04.04 06:37100.10 0.00 -9.34 340.13 40 28747.68
4420082006.04.03 20:12sell1.00nzdusd0.61050.61350.60652006.04.04 00:520.6065 0.00 -7.50 400.00 40 29140.18
4424712006.04.03 21:46sell1.00audjpy84.2084.5083.802006.04.04 12:4684.50 0.00-11.46 -254.67 -30 28874.05
4433902006.04.04 01:39sell1.00nzdusd0.60650.60950.60252006.04.04 09:490.6025 0.00 0.00 400.00 40 29274.05
4462462006.04.04 10:07sell1.00usdjpy117.53117.83117.132006.04.04 12:38117.83 0.00 0.00 -254.60 -30 29019.45
4462592006.04.04 10:07buy1.00eurusd1.21581.21281.21982006.04.04 14:031.2198 0.00 0.00 400.00 40 29419.45
4463582006.04.04 10:13buy1.00usdchf1.30071.29751.30452006.04.04 13:351.2975 0.00 0.00 -246.63 -32 29172.82
4465292006.04.04 10:27sell1.00cadjpy100.31100.6199.912006.04.04 12:11100.61 0.00 0.00 -254.78 -30 28918.04
4477552006.04.04 12:58sell1.00nzdusd0.60510.60810.60112006.04.04 13:330.6081 0.00 0.00 -300.00 -30 28618.04
4481512006.04.04 13:41sell1.00cadjpy100.63100.93100.232006.04.04 15:44100.23 0.00 0.00 341.01 40 28959.05
4486742006.04.04 14:13sell1.00usdjpy117.55117.85117.152006.04.05 03:27117.15 0.00-12.77 341.47 40 29287.75
4491222006.04.04 14:25buy1.00nzdusd0.60780.60480.61182006.04.05 07:030.6118 0.00 5.00 400.00 40 29692.75
4494072006.04.04 14:39sell1.00eurchf1.58111.58411.57712006.04.05 09:251.5771 0.00 -5.43 311.23 40 29998.55
4495492006.04.04 14:52buy1.00audjpy84.5984.2984.992006.04.05 11:4884.99 0.00 9.35 340.25 40 30348.15
4506322006.04.04 16:15sell1.00eurusd1.22661.22961.22262006.04.05 14:351.2296 0.00 5.50 -300.00 -30 30053.65
4508982006.04.04 16:31buy1.00usdchf1.28761.28471.29172006.04.04 18:111.2917 0.00 0.00 317.41 41 30371.06
4519822006.04.04 20:31sell1.00usdchf1.28951.29261.28562006.04.05 09:231.2856 0.00-10.46 303.36 39 30663.96
4531642006.04.05 02:26buy1.00cadjpy100.92100.62101.322006.04.05 04:12100.62 0.00 0.00 -256.19 -30 30407.77
4542582006.04.05 04:31sell1.00cadjpy100.66100.97100.272006.04.05 11:35100.97 0.00 0.00 -263.78 -31 30143.99
4542792006.04.05 04:47sell1.00usdjpy117.14117.44116.742006.04.05 06:47116.74 0.00 0.00 342.67 40 30486.66
4561732006.04.05 09:32sell1.00nzdusd0.61320.61630.60932006.04.05 22:540.6163 0.00 0.00 -310.00 -31 30176.66
4562202006.04.05 09:34sell1.00usdchf1.28691.28991.28292006.04.05 15:371.2829 0.00 0.00 311.79 40 30488.45
4585452006.04.05 14:12sell1.00cadjpy101.14101.44100.742006.04.06 09:31101.44 0.00-28.15 -255.24 -30 30205.06
4589302006.04.05 14:35buy1.00usdjpy117.41117.12117.822006.04.06 15:30117.82 0.00 30.67 347.99 41 30583.72
4596202006.04.05 15:35sell1.00eurusd1.22911.23211.22512006.04.06 10:581.2321 0.00 16.50 -300.00 -30 30300.22
4596962006.04.05 15:37buy1.00usdchf1.28291.27991.28692006.04.05 16:311.2869 0.00 0.00 310.82 40 30611.04
4599252006.04.05 16:00sell1.00audjpy85.3085.6084.902006.04.05 19:4685.60 0.00 0.00 -255.45 -30 30355.59
4609982006.04.05 17:43sell1.00usdchf1.28611.28911.28212006.04.05 20:361.2821 0.00 0.00 311.99 40 30667.58
4610342006.04.05 17:46sell1.00eurchf1.57801.58111.57412006.04.07 22:351.5741 0.00-21.78 299.63 39 30945.43
4632292006.04.06 02:29buy1.00audjpy85.4685.1585.852006.04.06 09:0985.85 0.00 0.00 331.69 39 31277.12
4633202006.04.06 02:57sell1.00usdchf1.28481.28791.28092006.04.06 11:271.2809 0.00 0.00 304.47 39 31581.59
4636012006.04.06 03:53buy1.00nzdusd0.61360.61060.61762006.04.06 09:250.6176 0.00 0.00 400.00 40 31981.59
4650682006.04.06 09:34sell1.00cadjpy101.38101.68100.982006.04.06 13:05101.68 0.00 0.00 -255.30 -30 31726.29
4670672006.04.06 12:51sell1.00eurusd1.23201.23491.22792006.04.06 14:411.2279 0.00 0.00 410.00 41 32136.29
4675842006.04.06 13:49sell1.00usdchf1.28331.28631.27932006.04.06 14:461.2863 0.00 0.00 -233.21 -30 31903.08
4680612006.04.06 14:44sell1.00nzdusd0.61510.61820.61122006.04.07 02:290.6112 0.00 -7.50 390.00 39 32285.58
4680672006.04.06 14:44sell1.00audjpy86.1386.4285.722006.04.06 16:0085.72 0.00 0.00 348.11 41 32633.69
4681982006.04.06 14:47buy1.00cadjpy101.71101.42102.122006.04.06 17:03102.12 0.00 0.00 348.49 41 32982.18
4694642006.04.06 16:13sell1.00eurusd1.22131.22441.21742006.04.06 16:341.2244 0.00 0.00 -310.00 -31 32672.18
4695362006.04.06 16:21buy1.00usdchf1.29091.28781.29482006.04.07 08:241.2948 0.00 8.53 301.20 39 32981.91
4696772006.04.06 16:30buy1.00usdjpy117.71117.41118.112006.04.07 14:32117.41 0.00 10.19 -255.51 -30 32736.59
4701402006.04.06 17:25buy1.00audjpy86.0585.7586.452006.04.07 01:4485.75 0.00 9.33 -254.84 -30 32491.08
4707082006.04.06 18:43sell1.00eurusd1.22171.22471.21772006.04.07 08:161.2177 0.00 5.50 400.00 40 32896.58
4714542006.04.06 20:31buy1.00cadjpy102.11101.81102.512006.04.07 07:54101.81 0.00 6.79 -254.82 -30 32648.55
4790512006.04.07 08:16sell1.00audjpy86.1486.4485.742006.04.07 16:2385.74 0.00 0.00 339.68 40 32988.23
4790532006.04.07 08:16sell1.00cadjpy101.84102.14101.442006.04.07 12:40102.14 0.00 0.00 -254.69 -30 32733.54
4793292006.04.07 08:25buy1.00nzdusd0.61350.61050.61752006.04.07 16:060.6105 0.00 0.00 -300.00 -30 32433.54
4799172006.04.07 09:59sell1.00usdchf1.29461.29761.29062006.04.07 14:311.2906 0.00 0.00 309.93 40 32743.47
4817682006.04.07 12:38buy1.00eurusd1.21891.21591.22292006.04.07 15:201.2159 0.00 0.00 -300.00 -30 32443.47
4834452006.04.07 14:31buy1.00cadjpy102.60102.30103.002006.04.07 17:16103.00 0.00 0.00 338.49 40 32781.96
4838662006.04.07 14:38sell1.00usdjpy117.82118.13117.432006.04.07 17:14118.13 0.00 0.00 -262.42 -31 32519.54
4847732006.04.07 15:10sell1.00usdchf1.29211.29511.28812006.04.07 15:201.2951 0.00 0.00 -231.64 -30 32287.90
4877642006.04.07 16:55sell1.00audjpy85.9186.2185.512006.04.10 10:1386.21 0.00-11.42 -253.65 -30 32022.83
4880872006.04.07 17:14sell1.00usdchf1.30181.30491.29792006.04.10 09:101.2979 0.00-10.37 300.49 39 32312.95
4883662006.04.07 17:45buy1.00eurusd1.21121.20811.21512006.04.10 18:341.2081 0.00 -7.50 -310.00 -31 31995.45
4895772006.04.07 21:16buy1.00nzdusd0.60810.60490.61192006.04.11 08:070.6119 0.00 10.00 380.00 38 32385.45
4915802006.04.10 02:54sell1.00usdjpy118.18118.48117.782006.04.10 12:20118.48 0.00 0.00 -253.21 -30 32132.24
4932902006.04.10 08:38buy1.00cadjpy102.94102.64103.342006.04.10 14:28103.34 0.00 0.00 337.89 40 32470.13
4951002006.04.10 11:47buy1.00usdchf1.29881.29581.30282006.04.10 17:051.3028 0.00 0.00 307.03 40 32777.16
4971652006.04.10 15:39buy1.00cadjpy103.30102.99103.692006.04.10 21:58102.99 0.00 0.00 -261.87 -31 32515.29
4990732006.04.10 18:41buy1.00audjpy86.3686.0686.762006.04.11 09:2286.76 0.00 9.30 337.64 40 32862.23
5001282006.04.10 20:57sell1.00usdjpy118.56118.86118.162006.04.11 14:27118.86 0.00-12.67 -252.40 -30 32597.16
5014302006.04.11 01:28sell1.00eurchf1.57771.58081.57382006.04.12 10:531.5738 0.00 -5.39 301.16 39 32892.93
5019512006.04.11 03:07sell1.00usdchf1.30411.30711.30012006.04.11 08:051.3001 0.00 0.00 307.69 40 33200.62
5024402006.04.11 05:48sell1.00cadjpy103.11103.41102.712006.04.11 08:47103.41 0.00 0.00 -253.19 -30 32947.43
5032252006.04.11 08:15buy1.00nzdusd0.60940.60640.61342006.04.12 02:130.6134 0.00 5.00 400.00 40 33352.43
5032432006.04.11 08:15sell1.00usdchf1.30091.30391.29692006.04.11 14:201.3039 0.00 0.00 -230.08 -30 33122.35
5034032006.04.11 08:47sell1.00cadjpy103.36103.66102.962006.04.11 12:09103.66 0.00 0.00 -252.72 -30 32869.63
5035792006.04.11 09:24sell1.00eurusd1.21371.21671.20972006.04.11 14:321.2097 0.00 0.00 400.00 40 33269.63
5044502006.04.11 10:59sell1.00audjpy86.7587.0586.352006.04.12 11:2586.35 0.00-11.41 338.84 40 33597.06
5054672006.04.11 12:42buy1.00cadjpy103.48103.18103.882006.04.12 01:13103.18 0.00 6.76 -254.00 -30 33349.82*
5066652006.04.11 14:42sell1.00eurusd1.21061.21361.20662006.04.11 15:521.2136 0.00 0.00 -300.00 -30 33049.82*
5067242006.04.11 14:48buy1.00usdchf1.30281.29981.30682006.04.11 15:521.2998 0.00 0.00 -230.83 -30 32818.99*
5072202006.04.11 15:30buy1.00usdjpy118.71118.41119.112006.04.11 18:49118.41 0.00 0.00 -253.36 -30 32565.63*
5077722006.04.11 16:17buy1.00eurusd1.21251.20951.21652006.04.12 02:161.2165 0.00 -7.50 400.00 40 32958.13*
5077832006.04.11 16:17sell1.00usdchf1.30021.30321.29622006.04.12 01:431.2962 0.00-10.40 308.61 40 33256.34*
5102782006.04.11 20:56sell1.00usdjpy118.43118.73118.032006.04.12 02:35118.03 0.00-12.67 338.90 40 33582.57*
5156162006.04.12 11:17sell1.00usdchf1.29481.29791.29092006.04.12 14:291.2979 0.00 0.00 -238.85 -31 33343.72*
5163172006.04.12 12:56sell1.00cadjpy103.19103.49102.792006.04.12 21:56103.49 0.00 0.00 -252.99 -30 33090.73*
5182292006.04.12 15:24sell1.00audjpy86.4386.7386.032006.04.12 17:1686.73 0.00 0.00 -253.25 -30 32837.48*
5183522006.04.12 15:38sell1.00usdjpy118.33118.63117.932006.04.12 20:14118.63 0.00 0.00 -252.89 -30 32584.59*
5194072006.04.12 16:55buy1.00eurusd1.21141.20841.21542006.04.13 14:561.2084 0.00-22.50 -300.00 -30 32262.09*
5194202006.04.12 16:55sell1.00usdchf1.29911.30211.29512006.04.17 02:051.2951 0.00-51.99 308.86 40 32518.96*
5227322006.04.13 02:39buy1.00audjpy86.6686.3687.062006.04.13 03:1386.36 0.00 0.00 -253.44 -30 32265.52*
5233602006.04.13 03:40buy1.00nzdusd0.62310.62000.62702006.04.13 12:590.6200 0.00 0.00 -310.00 -31 31955.52*
5237412006.04.13 05:38sell1.00audjpy86.4286.7386.032006.04.13 15:1386.03 0.00 0.00 328.17 39 32283.69*
5252242006.04.13 09:30sell1.00cadjpy103.20103.50102.802006.04.13 12:27103.50 0.00 0.00 -253.14 -30 32030.55*
5277212006.04.13 14:36sell1.00usdjpy118.70119.00118.302006.04.17 02:04118.30 0.00-25.28 338.12 40 32343.39*
5278172006.04.13 14:42buy1.00cadjpy103.29102.99103.692006.04.13 15:59102.99 0.00 0.00 -252.80 -30 32090.59*
5279382006.04.13 14:56buy1.00eurusd1.20881.20581.21282006.04.17 00:161.2128 0.00-15.00 400.00 40 32475.59*
5285302006.04.13 15:30sell1.00nzdusd0.61710.62020.61322006.04.13 17:410.6202 0.00 0.00 -310.00 -31 32165.59*
5285742006.04.13 15:32sell1.00audjpy86.2486.5485.842006.04.14 15:5086.54 0.00-11.38 -252.76 -30 31901.45*
5339152006.04.17 03:57sell1.00cadjpy102.83103.14102.442006.04.17 04:57103.14 0.00 0.00 -262.09 -31 31639.36*
5341022006.04.17 04:41sell1.00eurusd1.21881.22181.21482006.04.17 13:411.2218 0.00 0.00 -300.00 -30 31339.36*
5342162006.04.17 04:51sell1.00nzdusd0.62150.62450.61752006.04.17 16:590.6245 0.00 0.00 -300.00 -30 31039.36*
5342342006.04.17 04:54sell1.00audjpy86.5986.8986.192006.04.17 17:2886.89 0.00 0.00 -254.84 -30 30784.52*
5342452006.04.17 04:56sell1.00usdjpy118.26118.56117.862006.04.17 13:54117.86 0.00 0.00 339.39 40 31123.91*
5366202006.04.17 14:52sell1.00cadjpy102.87103.17102.472006.04.18 09:43103.17 0.00 -9.34 -254.04 -30 30860.53*
5370722006.04.17 15:09sell1.00eurusd1.22331.22641.21942006.04.17 16:431.2264 0.00 0.00 -310.00 -31 30550.53*
5370952006.04.17 15:10buy1.00usdjpy117.83117.53118.232006.04.17 16:56117.53 0.00 0.00 -255.25 -30 30295.28*
5371332006.04.17 15:14buy1.00usdchf1.28211.27911.28612006.04.17 16:311.2791 0.00 0.00 -234.54 -30 30060.74*
5411382006.04.17 23:18sell1.00audjpy86.9087.2086.502006.04.18 02:2787.20 0.00-11.46 -254.48 -30 29794.80*
5412082006.04.17 23:45sell1.00nzdusd0.62400.62700.62002006.04.18 03:230.6270 0.00 -7.50 -300.00 -30 29487.30*
5413852006.04.18 00:21sell1.00usdjpy117.78118.09117.392006.04.18 09:43118.09 0.00 0.00 -262.51 -31 29224.79*
5423162006.04.18 03:43sell1.00usdchf1.27861.28181.27482006.04.18 10:061.2818 0.00 0.00 -249.65 -32 28975.14*
5432962006.04.18 08:36buy1.00nzdusd0.62570.62270.62972006.04.18 20:230.6297 0.00 0.00 400.00 40 29375.14
5438432006.04.18 09:40buy1.00eurusd1.22361.22061.22762006.04.18 14:301.2276 0.00 0.00 400.00 40 29775.14
5444562006.04.18 10:42buy1.00usdchf1.28051.27751.28452006.04.18 11:081.2775 0.00 0.00 -234.83 -30 29540.31
5450142006.04.18 11:33sell1.00audjpy87.2587.5586.852006.04.18 16:1886.85 0.00 0.00 339.85 40 29880.16
5476342006.04.18 16:19buy1.00usdjpy117.63117.33118.032006.04.18 20:17117.33 0.00 0.00 -255.69 -30 29624.47
5483132006.04.18 17:44sell1.00eurusd1.22801.23101.22402006.04.18 20:011.2310 0.00 0.00 -300.00 -30 29324.47
5492182006.04.18 19:59buy1.00usdchf1.27421.27121.27822006.04.18 20:021.2712 0.00 0.00 -236.00 -30 29088.47
5494582006.04.18 20:07sell1.00cadjpy103.02103.33102.632006.04.18 23:59102.63 0.00 0.00 333.22 39 29421.69
5494812006.04.18 20:08sell1.00usdchf1.27361.27661.26962006.04.18 22:501.2696 0.00 0.00 315.06 40 29736.75
5495152006.04.18 20:08buy1.00eurusd1.22971.22661.23362006.04.18 22:491.2336 0.00 0.00 390.00 39 30126.75
5496432006.04.18 20:16buy1.00audjpy86.8686.5687.262006.04.19 14:4987.26 0.00 9.41 340.45 40 30476.61
5512452006.04.18 23:33sell1.00usdjpy117.13117.43116.732006.04.19 14:37117.43 0.00-12.81 -255.47 -30 30208.33
5513992006.04.18 23:56sell1.00nzdusd0.63080.63380.62682006.04.19 07:590.6338 0.00 -7.50 -300.00 -30 29900.83
5517572006.04.19 00:41buy1.00cadjpy102.60102.29102.992006.04.19 14:36102.99 0.00 0.00 332.39 39 30233.22
5538682006.04.19 08:26sell1.00eurusd1.23511.23811.23112006.04.19 14:341.2311 0.00 0.00 400.00 40 30633.22
5539992006.04.19 08:46sell1.00nzdusd0.63370.63680.62982006.04.20 16:110.6298 0.00-22.50 390.00 39 31000.72
5549052006.04.19 10:47sell1.00usdchf1.26871.27171.26472006.04.19 13:071.2717 0.00 0.00 -235.90 -30 30764.82
5558792006.04.19 12:26sell1.00eurchf1.56811.57111.56412006.04.20 09:141.5711 0.00-16.57 -235.74 -30 30512.51
5570612006.04.19 14:29sell1.00usdchf1.27121.27421.26722006.04.19 14:341.2742 0.00 0.00 -235.44 -30 30277.07
5581852006.04.19 15:11buy1.00audjpy87.3387.0287.722006.04.19 16:1687.72 0.00 0.00 331.24 39 30608.31
5587192006.04.19 15:42sell1.00eurusd1.23031.23341.22642006.04.19 16:041.2334 0.00 0.00 -310.00 -31 30298.31
5587292006.04.19 15:43buy1.00usdchf1.27411.27111.27812006.04.19 16:041.2711 0.00 0.00 -236.02 -30 30062.29
5592922006.04.19 16:13sell1.00usdjpy117.74118.04117.342006.04.19 19:21117.34 0.00 0.00 340.89 40 30403.18
5603322006.04.19 17:33sell1.00cadjpy103.50103.81103.112006.04.20 16:19103.11 0.00-28.15 331.83 39 30706.86
5603452006.04.19 17:34sell1.00usdchf1.27111.27411.26712006.04.19 18:211.2671 0.00 0.00 315.71 40 31022.57
5604012006.04.19 17:37buy1.00eurusd1.23311.23011.23712006.04.19 18:201.2371 0.00 0.00 400.00 40 31422.57
5615362006.04.19 19:21buy1.00usdjpy117.34117.04117.742006.04.20 08:46117.74 0.00 30.67 339.73 40 31792.97
5617202006.04.19 19:56sell1.00usdchf1.26661.26961.26262006.04.20 02:321.2696 0.00-31.95 -236.26 -30 31524.76
5623772006.04.19 21:39sell1.00eurusd1.23901.24201.23502006.04.20 02:311.2350 0.00 16.50 400.00 40 31941.26
5624072006.04.19 21:40buy1.00audjpy87.6387.3388.032006.04.20 11:1687.33 0.00 28.15 -255.23 -30 31714.18
5640432006.04.20 03:52sell1.00eurusd1.23561.23871.23172006.04.20 13:071.2317 0.00 0.00 390.00 39 32104.18
5640512006.04.20 03:53buy1.00usdchf1.26881.26581.27282006.04.20 08:561.2728 0.00 0.00 314.27 40 32418.45
5654752006.04.20 09:59buy1.00eurchf1.56971.56661.57362006.04.20 15:261.5736 0.00 0.00 305.57 39 32724.02
5657642006.04.20 10:26sell1.00usdchf1.27121.27421.26722006.04.20 12:401.2742 0.00 0.00 -235.44 -30 32488.58
5680452006.04.20 13:20buy1.00usdchf1.27571.27271.27972006.04.20 16:481.2797 0.00 0.00 312.57 40 32801.15
5681002006.04.20 13:23sell1.00eurusd1.23301.23601.22902006.04.20 16:501.2290 0.00 0.00 400.00 40 33201.15
5688662006.04.20 14:36sell1.00usdjpy117.73118.03117.332006.04.21 10:46117.33 0.00-12.77 340.92 40 33529.30
5715472006.04.20 17:16buy1.00audjpy86.5786.2786.972006.04.21 10:0786.97 0.00 9.37 340.31 40 33878.98
5715952006.04.20 17:19buy1.00cadjpy102.98102.68103.382006.04.21 10:09103.38 0.00 6.81 340.13 40 34225.92
5717502006.04.20 17:34sell1.00usdchf1.27931.28231.27532006.04.21 01:501.2823 0.00-10.56 -233.93 -30 33981.43
5725102006.04.20 19:33sell1.00eurusd1.23201.23501.22802006.04.21 01:491.2280 0.00 5.50 400.00 40 34386.93
5729872006.04.20 21:56sell1.00nzdusd0.62640.62940.62242006.04.21 10:000.6294 0.00 -7.50 -300.00 -30 34079.43
5762712006.04.21 10:01sell1.00eurusd1.23001.23301.22602006.04.21 10:061.2330 0.00 0.00 -300.00 -30 33779.43
5762802006.04.21 10:01buy1.00usdchf1.27911.27611.28312006.04.21 10:061.2761 0.00 0.00 -235.09 -30 33544.34
5763352006.04.21 10:02sell1.00nzdusd0.62920.63230.62532006.04.21 14:180.6323 0.00 0.00 -310.00 -31 33234.34
5769962006.04.21 10:37buy1.00cadjpy103.26102.96103.662006.04.21 14:23102.96 0.00 0.00 -256.26 -30 32978.08
5777732006.04.21 11:58sell1.00audjpy86.9187.2186.512006.04.21 20:1887.21 0.00 0.00 -256.63 -30 32721.45
5780952006.04.21 12:31sell1.00usdjpy117.27117.57116.872006.04.21 14:49116.87 0.00 0.00 342.26 40 33063.71
5781982006.04.21 12:43sell1.00eurusd1.23261.23581.22882006.04.21 16:371.2358 0.00 0.00 -320.00 -32 32743.71
5787012006.04.21 13:50buy1.00usdchf1.27941.27621.28322006.04.21 16:301.2762 0.00 0.00 -250.76 -32 32492.95
5804642006.04.21 16:30buy1.00usdjpy116.93116.63117.332006.04.21 21:31116.63 0.00 0.00 -257.22 -30 32235.73
5805712006.04.21 16:33sell1.00cadjpy102.83103.13102.432006.04.23 23:00102.43 0.00 -9.44 343.05 40 32569.34
5821422006.04.21 19:22sell1.00eurusd1.23321.23621.22922006.04.23 23:001.2362 0.00 5.50 -300.00 -30 32274.84
5821542006.04.21 19:23buy1.00usdchf1.27631.27321.28022006.04.23 23:001.2732 0.00 8.62 -243.71 -31 32039.75
5822702006.04.21 19:39sell1.00nzdusd0.63420.63720.63022006.04.24 09:400.6372 0.00 -7.50 -300.00 -30 31732.25
5824482006.04.21 20:27buy1.00audjpy87.0986.7787.472006.04.21 22:3186.77 0.00 0.00 -274.42 -32 31457.83
5838372006.04.23 23:03buy1.00usdjpy115.58115.27115.972006.04.24 08:51115.27 0.00 0.00 -268.93 -31 31188.90
5838522006.04.23 23:03buy1.00cadjpy101.76101.45102.152006.04.24 09:26101.45 0.00 0.00 -269.09 -31 30919.81
5839312006.04.23 23:04sell1.00audjpy86.2886.6085.902006.04.24 13:3385.90 0.00 0.00 330.29 38 31250.10
5897362006.04.24 09:25buy1.00usdjpy115.28114.98115.682006.04.24 09:36114.98 0.00 0.00 -260.91 -30 30989.19
5898252006.04.24 09:26sell1.00eurusd1.23871.24181.23482006.04.24 15:401.2348 0.00 0.00 390.00 39 31379.19
5899812006.04.24 09:30buy1.00usdchf1.26941.26641.27342006.04.24 16:001.2734 0.00 0.00 314.12 40 31693.31
5910622006.04.24 10:14sell1.00usdjpy115.09115.39114.692006.04.24 18:15114.69 0.00 0.00 348.77 40 32042.08
5910772006.04.24 10:14sell1.00cadjpy101.48101.78101.082006.04.24 14:18101.08 0.00 0.00 348.03 40 32390.11
5945182006.04.24 14:37sell1.00cadjpy101.18101.48100.782006.04.24 18:18100.78 0.00 0.00 349.53 40 32739.64
5966462006.04.24 16:09buy1.00usdchf1.27281.26981.27682006.04.24 17:101.2698 0.00 0.00 -236.26 -30 32503.38
5966492006.04.24 16:09sell1.00eurusd1.23501.23801.23102006.04.24 18:041.2380 0.00 0.00 -300.00 -30 32203.38
5993882006.04.24 19:52buy1.00usdchf1.26721.26421.27122006.04.25 08:421.2712 0.00 8.67 314.66 40 32526.71
5994522006.04.24 19:59buy1.00cadjpy100.81100.49101.192006.04.25 15:25101.19 0.00 6.97 331.79 38 32865.47
6028082006.04.25 04:19sell1.00audjpy85.3385.6384.932006.04.25 14:1885.63 0.00 0.00 -262.05 -30 32603.42
6038232006.04.25 08:10buy1.00eurusd1.23801.23501.24202006.04.25 14:081.2420 0.00 0.00 400.00 40 33003.42
6044582006.04.25 08:52buy1.00usdjpy114.58114.28114.982006.04.25 16:24114.98 0.00 0.00 347.89 40 33351.31
6085032006.04.25 14:31buy1.00nzdusd0.62820.62520.63222006.04.25 15:590.6252 0.00 0.00 -300.00 -30 33051.31
6093772006.04.25 15:23buy1.00usdchf1.26571.26271.26972006.04.25 15:591.2697 0.00 0.00 315.04 40 33366.35
6100262006.04.25 15:57buy1.00eurusd1.24211.23911.24612006.04.25 15:581.2391 0.00 0.00 -300.00 -30 33066.35
6103572006.04.25 16:00sell1.00eurchf1.57341.57641.56942006.04.25 22:081.5764 0.00 0.00 -236.60 -30 32829.75
6107512006.04.25 16:05sell1.00usdchf1.26931.27231.26532006.04.25 16:201.2723 0.00 0.00 -235.79 -30 32593.96
6107692006.04.25 16:05buy1.00eurusd1.23931.23631.24332006.04.25 20:581.2433 0.00 0.00 400.00 40 32993.96
6118712006.04.25 16:48buy1.00usdchf1.26911.26611.27312006.04.26 14:421.2731 0.00 8.68 314.19 40 33316.83
6125312006.04.25 17:24sell1.00audjpy85.6485.9485.242006.04.26 05:5085.94 0.00-11.76 -260.80 -30 33044.27
6125372006.04.25 17:25sell1.00usdjpy114.82115.12114.422006.04.26 05:51115.12 0.00-13.05 -260.60 -30 32770.62
6127302006.04.25 17:31sell1.00cadjpy101.46101.77101.072006.04.26 05:51101.77 0.00 -9.58 -269.24 -31 32491.80
6128312006.04.25 17:36buy1.00nzdusd0.62500.62200.62902006.04.26 05:450.6290 0.00 5.00 400.00 40 32896.80
6197122006.04.26 07:41buy1.00cadjpy101.65101.34102.042006.04.26 15:00102.04 0.00 0.00 338.69 39 33235.49
6203152006.04.26 08:37sell1.00usdjpy115.07115.37114.672006.04.26 14:44115.37 0.00 0.00 -260.03 -30 32975.46
6205162006.04.26 08:48sell1.00audjpy85.8486.1585.452006.04.26 14:5486.15 0.00 0.00 -268.93 -31 32706.53
6224822006.04.26 10:36buy1.00eurusd1.23971.23671.24372006.04.26 15:041.2437 0.00 0.00 400.00 40 33106.53
6229462006.04.26 11:39sell1.00nzdusd0.62700.63000.62302006.04.26 14:570.6300 0.00 0.00 -300.00 -30 32806.53
6252342006.04.26 15:02sell1.00nzdusd0.63020.63320.62622006.04.26 15:500.6332 0.00 0.00 -300.00 -30 32506.53
6254472006.04.26 15:08buy1.00audjpy86.1885.8786.572006.04.27 12:1285.87 0.00 28.74 -271.08 -31 32264.19
6260442006.04.26 15:44sell1.00cadjpy102.02102.32101.622006.04.27 11:48101.62 0.00-28.74 349.10 40 32584.55
6264742006.04.26 16:05buy1.00usdchf1.27011.26711.27412006.04.26 18:001.2671 0.00 0.00 -236.76 -30 32347.79
6264912006.04.26 16:05buy1.00usdjpy114.91114.61115.312006.04.26 18:51114.61 0.00 0.00 -261.76 -30 32086.03
6265542006.04.26 16:06sell1.00nzdusd0.63260.63560.62862006.04.27 12:140.6286 0.00-22.50 400.00 40 32463.53
6272172006.04.26 16:27buy1.00eurusd1.24221.23921.24622006.04.26 17:591.2462 0.00 0.00 400.00 40 32863.53
6290622006.04.26 18:44sell1.00eurusd1.24651.24951.24252006.04.27 12:401.2425 0.00 16.50 400.00 40 33280.03
6318982006.04.27 01:55buy1.00usdjpy114.73114.43115.132006.04.27 12:02114.43 0.00 0.00 -262.17 -30 33017.86
6359092006.04.27 12:40sell1.00usdjpy114.60114.90114.202006.04.27 13:51114.90 0.00 0.00 -261.08 -30 32756.78
6366452006.04.27 13:36buy1.00cadjpy101.36101.06101.762006.04.27 15:13101.76 0.00 0.00 348.29 40 33105.07
6368152006.04.27 13:41buy1.00nzdusd0.62880.62580.63282006.04.27 16:310.6328 0.00 0.00 400.00 40 33505.07
6383772006.04.27 14:21sell1.00eurusd1.24211.24511.23812006.04.27 16:001.2451 0.00 0.00 -300.00 -30 33205.07
6407522006.04.27 15:44sell1.00usdjpy114.86115.16114.462006.04.27 16:03114.46 0.00 0.00 349.47 40 33554.54
6424042006.04.27 16:15sell1.00audjpy86.3086.6085.902006.04.28 16:5786.60 0.00-11.83 -262.84 -30 33279.87
6440652006.04.27 17:11sell1.00usdchf1.26011.26321.25622006.04.27 17:521.2632 0.00 0.00 -245.41 -31 33034.46
6441262006.04.27 17:16sell1.00cadjpy101.54101.84101.142006.04.28 03:32101.84 0.00 -9.64 -262.28 -30 32762.54
6452472006.04.27 18:19sell1.00usdjpy114.00114.30113.602006.04.28 02:13114.30 0.00-13.14 -262.47 -30 32486.93
6482082006.04.28 00:45sell1.00usdchf1.26011.26311.25612006.04.28 10:011.2561 0.00 0.00 318.45 40 32805.38
6490682006.04.28 03:32sell1.00usdjpy114.37114.67113.972006.04.28 15:52113.97 0.00 0.00 351.00 40 33156.38
6502982006.04.28 08:33sell1.00cadjpy101.68101.98101.282006.04.28 16:59101.98 0.00 0.00 -262.65 -30 32893.73
6504312006.04.28 08:46buy1.00eurusd1.25301.24981.25682006.04.28 11:311.2568 0.00 0.00 380.00 38 33273.73
6522992006.04.28 10:49sell1.00nzdusd0.63320.63620.62922006.04.28 16:530.6362 0.00 0.00 -300.00 -30 32973.73
6527222006.04.28 11:22buy1.00usdchf1.25251.24951.25652006.04.28 11:311.2495 0.00 0.00 -240.12 -30 32733.61
6528862006.04.28 11:31sell1.00eurusd1.25671.25971.25272006.04.28 16:581.2597 0.00 0.00 -300.00 -30 32433.61
6539182006.04.28 12:38buy1.00eurchf1.57101.56801.57502006.04.28 15:491.5680 0.00 0.00 -240.58 -30 32193.03
6560192006.04.28 15:13sell1.00usdchf1.25101.25401.24702006.04.28 15:511.2470 0.00 0.00 320.77 40 32513.80
6572812006.04.28 16:05sell1.00usdchf1.24681.24981.24282006.04.28 17:051.2428 0.00 0.00 321.85 40 32835.65
6576672006.04.28 16:34sell1.00usdjpy114.08114.39113.692006.04.28 18:05113.69 0.00 0.00 343.04 39 33178.69
6585452006.04.28 16:59buy1.00eurchf1.56681.56361.57062006.05.01 13:221.5636 0.00 4.44 -258.44 -32 32924.69
6591142006.04.28 17:08sell1.00nzdusd0.63560.63860.63162006.04.28 20:280.6386 0.00 0.00 -300.00 -30 32624.69
6612902006.04.28 18:37sell1.00usdchf1.24131.24431.23732006.05.01 14:051.2373 0.00-10.89 323.28 40 32937.08
6613572006.04.28 18:39sell1.00usdjpy113.79114.11113.412006.05.01 04:13113.41 0.00-13.17 335.07 38 33258.98
6614342006.04.28 18:42sell1.00audjpy86.3986.6985.992006.05.01 04:1385.99 0.00-11.85 352.74 40 33599.87
6614742006.04.28 18:44sell1.00cadjpy101.59101.89101.192006.04.28 21:02101.89 0.00 0.00 -263.64 -30 33336.23
6655682006.05.01 02:44buy1.00cadjpy101.72101.42102.122006.05.01 04:16101.42 0.00 0.00 -264.86 -30 33071.37
6612752006.04.28 18:37buy1.00eurusd1.26211.25911.26611.2643 0.00 -7.50 220.00 22 33283.87
6684582006.05.01 07:45sell1.00cadjpy101.37101.67100.97101.23 0.00 0.00 123.76 14 33407.63