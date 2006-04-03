MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 9629.23
|Initial deposit
| 25000.00
|Gross profit
| 32866.45
|Interest earned
| -284.27
|Gross loss
| 22952.95
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 157
|Percentage profitable
| 51.0
|%
|Total number of pips
| 849
|Average pips per trade
| 5
|
|Number of winning trades
| 80
|Number of losing trades
| 77
|Average winning trade
| 410.83
|Average losing trade
| 298.09
|Average winning pips
| 39
|Average losing pips
| 29
|
|Return (26 days)
| 38.5
|%
|Maximum drawdown
| 8.6
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|4084850
|2006.03.31 08:43
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6113
|0.6083
|0.6153
|2006.03.31 18:41
|0.6153
| 0.00
| 0.00
| 800.00
| 40
| 25800.00
|
|4088624
|2006.03.31 11:16
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1629
|1.1659
|1.1589
|2006.03.31 15:48
|1.1659
| 0.00
| 0.00
| -257.31
| -30
| 25542.69
|
|4089212
|2006.03.31 11:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2114
|1.2144
|1.2074
|2006.03.31 18:53
|1.2144
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 25242.69
|
|4091725
|2006.03.31 12:46
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5791
|1.5761
|1.5831
|2006.04.03 19:08
|1.5831
| 0.00
| 3.60
| 306.39
| 40
| 25552.68
|
|4092528
|2006.03.31 13:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3058
|1.3088
|1.3018
|2006.04.03 05:02
|1.3088
| 0.00
|-10.89
| -229.22
| -30
| 25312.57
|
|4098010
|2006.03.31 16:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.89
|118.19
|117.49
|2006.03.31 18:51
|117.49
| 0.00
| 0.00
| 340.45
| 40
| 25653.02
|
|4100016
|2006.03.31 17:07
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1661
|1.1631
|1.1701
|2006.04.03 06:51
|1.1701
| 0.00
| 2.05
| 341.85
| 40
| 25996.92
|
|4108385
|2006.04.03 02:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.94
|118.24
|117.54
|2006.04.03 05:48
|118.24
| 0.00
| 0.00
| -253.72
| -30
| 25743.20
|
|4108574
|2006.04.03 02:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2098
|1.2068
|1.2138
|2006.04.03 05:01
|1.2068
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 25443.20
|
|4109648
|2006.04.03 03:32
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6163
|0.6193
|0.6123
|2006.04.03 14:37
|0.6123
| 0.00
| 0.00
| 800.00
| 40
| 26243.20
|
|4116391
|2006.04.03 08:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3123
|1.3153
|1.3083
|2006.04.03 16:20
|1.3083
| 0.00
| 0.00
| 305.74
| 40
| 26548.94
|
|4117422
|2006.04.03 09:15
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1760
|1.1730
|1.1800
|2006.04.03 10:23
|1.1730
| 0.00
| 0.00
| -255.75
| -30
| 26293.19
|
|4118402
|2006.04.03 09:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.57
|118.27
|118.97
|2006.04.03 12:12
|118.27
| 0.00
| 0.00
| -253.66
| -30
| 26039.53
|
|4118647
|2006.04.03 09:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2048
|1.2078
|1.2008
|2006.04.03 16:01
|1.2078
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 25739.53
|
|4119689
|2006.04.03 10:30
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1744
|1.1774
|1.1704
|2006.04.03 18:09
|1.1704
| 0.00
| 0.00
| 341.80
| 40
| 26081.33
|
|4122118
|2006.04.03 12:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.29
|117.99
|118.69
|2006.04.03 16:05
|117.99
| 0.00
| 0.00
| -254.28
| -30
| 25827.05
|
|4130607
|2006.04.03 17:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2120
|1.2150
|1.2080
|2006.04.04 01:44
|1.2150
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 25527.05
|
|4134050
|2006.04.03 18:20
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3047
|1.3077
|1.3007
|2006.04.04 10:02
|1.3007
| 0.00
| 0.00
| 307.55
| 40
| 25834.60
|
|4134663
|2006.04.03 18:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.89
|118.19
|117.49
|2006.04.04 10:01
|117.49
| 0.00
| 0.00
| 340.45
| 40
| 26175.05
|
|4135119
|2006.04.03 18:54
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1717
|1.1747
|1.1677
|2006.04.04 03:34
|1.1747
| 0.00
| 0.00
| -255.30
| -30
| 25919.75
|
|4137221
|2006.04.03 20:12
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6107
|0.6137
|0.6067
|2006.04.04 00:52
|0.6067
| 0.00
| 0.00
| 800.00
| 40
| 26719.75
|
|4140394
|2006.04.04 01:40
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6061
|0.6091
|0.6021
|2006.04.04 09:52
|0.6021
| 0.00
| 0.00
| 800.00
| 40
| 27519.75
|
|4144431
|2006.04.04 06:37
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1749
|1.1779
|1.1709
|2006.04.04 10:51
|1.1709
| 0.00
| 0.00
| 341.62
| 40
| 27861.37
|
|4150606
|2006.04.04 10:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.53
|117.83
|117.13
|2006.04.05 03:27
|117.13
| 0.00
|-13.62
| 341.50
| 40
| 28189.25
|
|4150625
|2006.04.04 10:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3016
|1.3046
|1.2976
|2006.04.04 13:37
|1.2976
| 0.00
| 0.00
| 308.26
| 40
| 28497.51
|
|4150641
|2006.04.04 10:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2157
|1.2127
|1.2197
|2006.04.04 14:04
|1.2197
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 28897.51
|
|4152125
|2006.04.04 10:51
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1709
|1.1679
|1.1749
|2006.04.04 14:21
|1.1679
| 0.00
| 0.00
| -256.87
| -30
| 28640.64
|
|4161641
|2006.04.04 14:38
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5807
|1.5837
|1.5767
|2006.04.06 14:47
|1.5767
| 0.00
|-25.21
| 310.41
| 40
| 28925.84
|
|4161866
|2006.04.04 14:41
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6080
|0.6050
|0.6120
|2006.04.05 07:03
|0.6120
| 0.00
| 8.40
| 800.00
| 40
| 29734.24
|
|4162511
|2006.04.04 14:53
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1696
|1.1726
|1.1656
|2006.04.04 17:03
|1.1656
| 0.00
| 0.00
| 343.20
| 40
| 30077.44
|
|4166588
|2006.04.04 16:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2227
|2006.04.05 14:36
|1.2297
| 0.00
| 6.10
| -300.00
| -30
| 29783.54
|
|4167230
|2006.04.04 16:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2880
|1.2850
|1.2920
|2006.04.05 02:20
|1.2920
| 0.00
| 9.38
| 309.60
| 40
| 30102.52
|
|4175844
|2006.04.05 02:36
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2909
|1.2879
|1.2949
|2006.04.05 05:18
|1.2879
| 0.00
| 0.00
| -232.94
| -30
| 29869.58
|
|4177993
|2006.04.05 04:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.12
|117.42
|116.72
|2006.04.05 06:53
|116.72
| 0.00
| 0.00
| 342.70
| 40
| 30212.28
|
|4183660
|2006.04.05 08:29
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2884
|1.2854
|1.2924
|2006.04.05 09:23
|1.2854
| 0.00
| 0.00
| -233.39
| -30
| 29978.89
|
|4185927
|2006.04.05 09:34
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2873
|1.2903
|1.2833
|2006.04.05 15:35
|1.2833
| 0.00
| 0.00
| 311.70
| 40
| 30290.59
|
|4186094
|2006.04.05 09:36
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6134
|0.6164
|0.6094
|2006.04.05 22:55
|0.6164
| 0.00
| 0.00
| -600.00
| -30
| 29690.59
|
|4188230
|2006.04.05 10:23
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1630
|1.1600
|1.1670
|2006.04.05 14:53
|1.1600
| 0.00
| 0.00
| -258.62
| -30
| 29431.97
|
|4196002
|2006.04.05 14:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.40
|117.10
|117.80
|2006.04.06 15:31
|117.80
| 0.00
| 36.81
| 339.56
| 40
| 29808.34
|
|4197016
|2006.04.05 14:54
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1606
|1.1576
|1.1646
|2006.04.06 12:53
|1.1576
| 0.00
| 6.20
| -259.16
| -30
| 29555.38
|
|4198799
|2006.04.05 15:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2289
|1.2319
|1.2249
|2006.04.06 10:58
|1.2319
| 0.00
| 18.30
| -300.00
| -30
| 29273.68
|
|4200402
|2006.04.05 16:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2835
|1.2865
|1.2795
|2006.04.05 16:29
|1.2865
| 0.00
| 0.00
| -233.19
| -30
| 29040.49
|
|4203958
|2006.04.05 17:44
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2860
|1.2890
|1.2820
|2006.04.05 20:49
|1.2820
| 0.00
| 0.00
| 312.01
| 40
| 29352.50
|
|4215562
|2006.04.06 02:57
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2850
|1.2880
|1.2810
|2006.04.06 14:46
|1.2880
| 0.00
| 0.00
| -232.88
| -30
| 29119.62
|
|4217128
|2006.04.06 03:50
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6139
|0.6109
|0.6179
|2006.04.06 09:26
|0.6179
| 0.00
| 0.00
| 800.00
| 40
| 29919.62
|
|4225400
|2006.04.06 10:40
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6165
|0.6195
|0.6125
|2006.04.06 16:20
|0.6125
| 0.00
| 0.00
| 800.00
| 40
| 30719.62
|
|4229175
|2006.04.06 12:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2319
|1.2349
|1.2279
|2006.04.06 14:41
|1.2279
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 31119.62
|
|4232204
|2006.04.06 14:36
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1564
|1.1594
|1.1524
|2006.04.06 17:04
|1.1524
| 0.00
| 0.00
| 347.10
| 40
| 31466.72
|
|4239479
|2006.04.06 16:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2215
|1.2245
|1.2175
|2006.04.07 09:17
|1.2175
| 0.00
| 6.10
| 400.00
| 40
| 31872.82
|
|4239987
|2006.04.06 16:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2905
|1.2875
|1.2945
|2006.04.07 09:24
|1.2945
| 0.00
| 9.38
| 308.93
| 40
| 32191.13
|
|4240465
|2006.04.06 16:30
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6139
|0.6169
|0.6099
|2006.04.07 14:31
|0.6169
| 0.00
|-10.20
| -600.00
| -30
| 31580.93
|
|4240650
|2006.04.06 16:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.68
|117.38
|118.08
|2006.04.07 17:01
|118.08
| 0.00
| 12.23
| 338.75
| 40
| 31931.91
|
|4242375
|2006.04.06 17:23
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1536
|1.1566
|1.1496
|2006.04.07 08:54
|1.1566
| 0.00
| -3.55
| -259.38
| -30
| 31668.98
|
|4251283
|2006.04.07 01:59
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5766
|1.5796
|1.5726
|2006.04.12 14:25
|1.5726
| 0.00
|-18.69
| 308.45
| 40
| 31958.74
|
|4261509
|2006.04.07 10:14
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1536
|1.1566
|1.1496
|2006.04.07 13:07
|1.1496
| 0.00
| 0.00
| 348.04
| 40
| 32306.78
|
|4264000
|2006.04.07 12:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2190
|1.2160
|1.2230
|2006.04.07 15:21
|1.2160
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 32006.78
|
|4264028
|2006.04.07 12:38
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2936
|1.2966
|1.2896
|2006.04.07 14:31
|1.2896
| 0.00
| 0.00
| 310.20
| 40
| 32316.98
|
|4267239
|2006.04.07 14:24
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1481
|1.1511
|1.1441
|2006.04.11 16:49
|1.1441
| 0.00
| -7.14
| 349.65
| 40
| 32659.49
|
|4270809
|2006.04.07 15:06
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2921
|1.2951
|1.2881
|2006.04.07 15:20
|1.2951
| 0.00
| 0.00
| -231.64
| -30
| 32427.85
|
|4279355
|2006.04.07 17:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.11
|118.41
|117.71
|2006.04.07 20:29
|118.41
| 0.00
| 0.00
| -253.36
| -30
| 32174.49
|
|4279389
|2006.04.07 17:14
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3020
|1.3050
|1.2980
|2006.04.10 09:49
|1.2980
| 0.00
|-10.84
| 308.17
| 40
| 32471.82
|
|4280973
|2006.04.07 17:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2149
|2006.04.10 18:38
|1.2079
| 0.00
| -8.40
| -300.00
| -30
| 32163.42
|
|4289591
|2006.04.10 02:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.17
|118.47
|117.77
|2006.04.10 11:32
|118.47
| 0.00
| 0.00
| -253.23
| -30
| 31910.19
|
|4300364
|2006.04.10 09:49
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2980
|1.2950
|1.3020
|2006.04.10 13:45
|1.3020
| 0.00
| 0.00
| 307.22
| 40
| 32217.41
|
|4330002
|2006.04.11 05:29
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6085
|0.6055
|0.6125
|2006.04.11 21:43
|0.6125
| 0.00
| 0.00
| 800.00
| 40
| 33017.41
|
|4334348
|2006.04.11 08:16
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3011
|1.3041
|1.2971
|2006.04.11 14:20
|1.3041
| 0.00
| 0.00
| -230.04
| -30
| 32787.37
|
|4340462
|2006.04.11 10:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2137
|1.2167
|1.2097
|2006.04.11 14:32
|1.2097
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 33187.37
|
|4347513
|2006.04.11 14:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.79
|119.09
|118.39
|2006.04.11 18:53
|118.39
| 0.00
| 0.00
| 337.87
| 40
| 33525.24
|
|4348588
|2006.04.11 14:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2106
|1.2136
|1.2066
|2006.04.11 15:54
|1.2136
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 33225.24
|*
|4349252
|2006.04.11 14:56
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3027
|1.2997
|1.3067
|2006.04.11 15:54
|1.2997
| 0.00
| 0.00
| -230.82
| -30
| 32994.42
|*
|4353834
|2006.04.11 16:17
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3003
|1.3033
|1.2963
|2006.04.12 01:54
|1.2963
| 0.00
|-10.86
| 308.57
| 40
| 33292.13
|*
|4354921
|2006.04.11 16:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2132
|1.2162
|1.2092
|2006.04.12 01:54
|1.2162
| 0.00
| 6.10
| -300.00
| -30
| 32998.23
|*
|4378231
|2006.04.12 11:16
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2944
|1.2974
|1.2904
|2006.04.12 14:04
|1.2974
| 0.00
| 0.00
| -231.23
| -30
| 32767.00
|*
|4384041
|2006.04.12 14:30
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1454
|1.1484
|1.1414
|2006.04.12 15:33
|1.1484
| 0.00
| 0.00
| -261.23
| -30
| 32505.77
|*
|4389367
|2006.04.12 15:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.34
|118.64
|117.94
|2006.04.13 13:08
|118.64
| 0.00
|-40.51
| -252.87
| -30
| 32212.39
|*
|4392344
|2006.04.12 16:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2113
|1.2083
|1.2153
|2006.04.13 14:57
|1.2083
| 0.00
|-25.20
| -300.00
| -30
| 31887.19
|*
|4392362
|2006.04.12 16:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2992
|1.3022
|1.2952
|2006.04.13 15:13
|1.3022
| 0.00
|-32.57
| -230.38
| -30
| 31624.24
|*
|4407128
|2006.04.13 08:34
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6226
|0.6196
|0.6266
|2006.04.13 13:06
|0.6196
| 0.00
| 0.00
| -600.00
| -30
| 31024.24
|*
|4408788
|2006.04.13 09:31
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1472
|1.1442
|1.1512
|2006.04.13 15:04
|1.1512
| 0.00
| 0.00
| 347.38
| 40
| 31371.62
|*
|4418099
|2006.04.13 14:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.70
|119.00
|118.30
|2006.04.17 02:04
|118.30
| 0.00
|-27.22
| 338.16
| 40
| 31682.56
|*
|4419157
|2006.04.13 14:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2086
|1.2056
|1.2126
|2006.04.17 00:16
|1.2126
| 0.00
|-16.90
| 400.00
| 40
| 32065.66
|*
|4420883
|2006.04.13 15:30
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6174
|0.6204
|0.6134
|2006.04.13 17:41
|0.6204
| 0.00
| 0.00
| -600.00
| -30
| 31465.66
|*
|4420990
|2006.04.13 15:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2997
|1.2967
|1.3037
|2006.04.13 19:38
|1.2967
| 0.00
| 0.00
| -231.36
| -30
| 31234.30
|*
|4430686
|2006.04.13 19:59
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6194
|0.6164
|0.6234
|2006.04.14 09:57
|0.6164
| 0.00
| 8.40
| -600.00
| -30
| 30642.70
|*
|4432392
|2006.04.13 21:49
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1513
|1.1543
|1.1473
|2006.04.17 04:41
|1.1473
| 0.00
| -7.21
| 348.64
| 40
| 30984.13
|
|4447111
|2006.04.17 04:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2187
|1.2217
|1.2147
|2006.04.17 13:42
|1.2217
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 30684.13
|
|4463197
|2006.04.17 15:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.70
|117.40
|118.10
|2006.04.18 09:43
|118.10
| 0.00
| 12.48
| 338.64
| 40
| 31035.25
|
|4466950
|2006.04.17 17:16
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2768
|1.2738
|1.2808
|2006.04.18 08:59
|1.2808
| 0.00
| 9.38
| 312.28
| 40
| 31356.91
|
|4474061
|2006.04.18 02:55
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1464
|1.1494
|1.1424
|2006.04.18 15:29
|1.1424
| 0.00
| 0.00
| 350.14
| 40
| 31707.05
|
|4477631
|2006.04.18 08:44
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6262
|0.6232
|0.6302
|2006.04.18 20:25
|0.6302
| 0.00
| 0.00
| 800.00
| 40
| 32507.05
|
|4479473
|2006.04.18 09:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2235
|1.2205
|1.2275
|2006.04.18 14:31
|1.2275
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 32907.05
|
|4479879
|2006.04.18 09:54
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2807
|1.2837
|1.2767
|2006.04.18 11:20
|1.2767
| 0.00
| 0.00
| 313.34
| 40
| 33220.39
|
|4489569
|2006.04.18 15:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.64
|117.94
|117.24
|2006.04.18 22:30
|117.24
| 0.00
| 0.00
| 341.18
| 40
| 33561.57
|
|4490814
|2006.04.18 15:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2294
|1.2324
|1.2254
|2006.04.18 20:26
|1.2324
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 33261.57
|
|4501410
|2006.04.18 21:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2312
|1.2342
|1.2272
|2006.04.18 22:50
|1.2342
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 32961.57
|
|4504462
|2006.04.18 23:31
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.08
|117.38
|116.68
|2006.04.19 14:35
|117.38
| 0.00
|-13.92
| -255.56
| -30
| 32692.09
|
|4505542
|2006.04.19 00:47
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6314
|0.6344
|0.6274
|2006.04.19 08:46
|0.6344
| 0.00
| 0.00
| -600.00
| -30
| 32092.09
|
|4507253
|2006.04.19 03:36
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2691
|1.2721
|1.2651
|2006.04.19 13:12
|1.2721
| 0.00
| 0.00
| -235.83
| -30
| 31856.26
|
|4511004
|2006.04.19 08:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2350
|1.2380
|1.2310
|2006.04.19 14:35
|1.2310
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 32256.26
|
|4511564
|2006.04.19 08:47
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6340
|0.6370
|0.6300
|2006.04.20 16:03
|0.6300
| 0.00
|-29.40
| 800.00
| 40
| 33026.86
|
|4516987
|2006.04.19 12:27
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5681
|1.5711
|1.5641
|2006.04.20 09:12
|1.5711
| 0.00
|-18.70
| -235.66
| -30
| 32772.50
|
|4519788
|2006.04.19 14:30
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2727
|1.2757
|1.2687
|2006.04.19 15:02
|1.2757
| 0.00
| 0.00
| -235.17
| -30
| 32537.33
|
|4524137
|2006.04.19 15:46
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2739
|1.2709
|1.2779
|2006.04.19 16:06
|1.2709
| 0.00
| 0.00
| -236.11
| -30
| 32301.22
|
|4524151
|2006.04.19 15:46
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1398
|1.1368
|1.1438
|2006.04.19 17:03
|1.1368
| 0.00
| 0.00
| -263.90
| -30
| 32037.32
|
|4524235
|2006.04.19 15:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2311
|1.2341
|1.2271
|2006.04.19 16:05
|1.2341
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 31737.32
|
|4525577
|2006.04.19 16:13
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.75
|118.05
|117.35
|2006.04.19 18:22
|117.35
| 0.00
| 0.00
| 340.86
| 40
| 32078.18
|
|4527780
|2006.04.19 17:35
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2712
|1.2742
|1.2672
|2006.04.19 18:22
|1.2672
| 0.00
| 0.00
| 315.73
| 40
| 32393.91
|
|4527891
|2006.04.19 17:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2329
|1.2299
|1.2369
|2006.04.19 18:21
|1.2369
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 32793.91
|
|4530564
|2006.04.19 18:32
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1365
|1.1395
|1.1325
|2006.04.20 12:44
|1.1395
| 0.00
|-11.09
| -263.25
| -30
| 32519.57
|
|4532445
|2006.04.19 19:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.36
|117.06
|117.76
|2006.04.19 22:23
|117.06
| 0.00
| 0.00
| -256.28
| -30
| 32263.29
|
|4534246
|2006.04.19 20:29
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2666
|1.2696
|1.2626
|2006.04.20 02:25
|1.2696
| 0.00
|-33.42
| -236.29
| -30
| 31993.58
|
|4536655
|2006.04.19 22:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.22
|117.52
|116.82
|2006.04.20 02:55
|117.52
| 0.00
|-41.71
| -255.28
| -30
| 31696.59
|
|4539456
|2006.04.20 03:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2356
|1.2386
|1.2316
|2006.04.20 13:09
|1.2316
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 32096.59
|
|4539501
|2006.04.20 03:57
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2688
|1.2658
|1.2728
|2006.04.20 08:57
|1.2728
| 0.00
| 0.00
| 314.24
| 40
| 32410.83
|
|4539969
|2006.04.20 04:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.56
|117.86
|117.16
|2006.04.20 10:38
|117.86
| 0.00
| 0.00
| -254.54
| -30
| 32156.29
|
|4546883
|2006.04.20 10:27
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2711
|1.2741
|1.2671
|2006.04.20 12:40
|1.2741
| 0.00
| 0.00
| -235.46
| -30
| 31920.83
|
|4548877
|2006.04.20 11:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.59
|117.89
|117.19
|2006.04.21 11:20
|117.19
| 0.00
|-13.87
| 341.33
| 40
| 32248.29
|
|4550109
|2006.04.20 12:44
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1391
|1.1421
|1.1351
|2006.04.20 16:48
|1.1421
| 0.00
| 0.00
| -262.67
| -30
| 31985.62
|
|4552257
|2006.04.20 13:48
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2758
|1.2728
|1.2798
|2006.04.20 16:49
|1.2798
| 0.00
| 0.00
| 312.55
| 40
| 32298.17
|
|4554203
|2006.04.20 14:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2326
|1.2296
|1.2366
|2006.04.20 16:49
|1.2296
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 31998.17
|
|4561413
|2006.04.20 17:43
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1414
|1.1444
|1.1374
|2006.04.21 10:16
|1.1374
| 0.00
| -3.68
| 351.71
| 40
| 32346.20
|
|4564469
|2006.04.20 19:39
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2779
|1.2749
|1.2819
|2006.04.21 01:51
|1.2819
| 0.00
| 9.38
| 312.01
| 40
| 32667.59
|
|4564504
|2006.04.20 19:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2320
|1.2350
|1.2280
|2006.04.21 01:51
|1.2280
| 0.00
| 6.10
| 400.00
| 40
| 33073.69
|
|4576344
|2006.04.21 09:34
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6277
|0.6307
|0.6237
|2006.04.21 10:09
|0.6307
| 0.00
| 0.00
| -600.00
| -30
| 32473.69
|
|4578333
|2006.04.21 10:18
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6288
|0.6258
|0.6328
|2006.04.21 14:21
|0.6328
| 0.00
| 0.00
| 800.00
| 40
| 33273.69
|
|4582707
|2006.04.21 12:32
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2784
|1.2814
|1.2744
|2006.04.21 16:38
|1.2744
| 0.00
| 0.00
| 313.90
| 40
| 33587.59
|
|4582729
|2006.04.21 12:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2321
|1.2291
|1.2361
|2006.04.24 00:01
|1.2361
| 0.00
| -8.50
| 400.00
| 40
| 33979.09
|
|4586730
|2006.04.21 14:53
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1371
|1.1341
|1.1411
|2006.04.24 10:15
|1.1341
| 0.00
| 2.20
| -264.53
| -30
| 33716.76
|
|4587420
|2006.04.21 15:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.95
|117.25
|116.55
|2006.04.24 00:01
|116.55
| 0.00
|-13.99
| 345.66
| 40
| 34048.43
|
|4593974
|2006.04.21 19:37
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2758
|1.2728
|1.2798
|2006.04.24 00:02
|1.2728
| 0.00
| 9.41
| -235.98
| -30
| 33821.86
|
|4594954
|2006.04.21 20:32
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6340
|0.6370
|0.6300
|2006.04.24 09:41
|0.6370
| 0.00
| -9.80
| -600.00
| -30
| 33212.06
|
|4599675
|2006.04.24 00:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.72
|116.02
|115.32
|2006.04.24 08:51
|115.32
| 0.00
| 0.00
| 346.86
| 40
| 33558.92
|
|4607807
|2006.04.24 09:27
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.26
|114.96
|115.66
|2006.04.24 09:37
|114.96
| 0.00
| 0.00
| -260.98
| -30
| 33297.94
|
|4607869
|2006.04.24 09:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2388
|1.2418
|1.2348
|2006.04.24 15:41
|1.2348
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 33697.94
|
|4608082
|2006.04.24 09:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2696
|1.2666
|1.2736
|2006.04.24 16:01
|1.2736
| 0.00
| 0.00
| 314.07
| 40
| 34012.01
|
|4619185
|2006.04.24 16:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2347
|1.2377
|1.2307
|2006.04.24 17:11
|1.2377
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 33712.01
|
|4619367
|2006.04.24 16:14
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2728
|1.2698
|1.2768
|2006.04.24 17:12
|1.2698
| 0.00
| 0.00
| -236.26
| -30
| 33475.75
|
|4619982
|2006.04.24 16:31
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6307
|0.6337
|0.6267
|2006.04.25 10:56
|0.6267
| 0.00
| -9.80
| 800.00
| 40
| 34265.95
|
|4625717
|2006.04.24 19:57
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2671
|1.2641
|1.2711
|2006.04.25 08:43
|1.2711
| 0.00
| 9.46
| 314.69
| 40
| 34590.10
|
|4627659
|2006.04.24 21:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2410
|1.2440
|1.2370
|2006.04.25 03:26
|1.2370
| 0.00
| 6.10
| 400.00
| 40
| 34996.20
|
|4630519
|2006.04.25 03:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.45
|114.75
|114.05
|2006.04.25 12:10
|114.75
| 0.00
| 0.00
| -261.44
| -30
| 34734.76
|
|4633786
|2006.04.25 08:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2380
|1.2350
|1.2420
|2006.04.25 14:09
|1.2420
| 0.00
| 0.00
| 400.00
| 40
| 35134.76
|
|4636874
|2006.04.25 10:11
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2696
|1.2726
|1.2656
|2006.04.25 15:36
|1.2656
| 0.00
| 0.00
| 316.06
| 40
| 35450.82
|
|4640380
|2006.04.25 12:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.61
|114.31
|115.01
|2006.04.26 01:30
|115.01
| 0.00
| 12.35
| 347.77
| 40
| 35810.94
|
|4643076
|2006.04.25 14:33
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6281
|0.6251
|0.6321
|2006.04.25 16:07
|0.6251
| 0.00
| 0.00
| -600.00
| -30
| 35210.94
|
|4645756
|2006.04.25 15:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2416
|1.2386
|1.2456
|2006.04.25 16:07
|1.2386
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 34910.94
|
|4645817
|2006.04.25 15:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2666
|1.2696
|1.2626
|2006.04.25 16:01
|1.2696
| 0.00
| 0.00
| -236.29
| -30
| 34674.65
|
|4648283
|2006.04.25 16:42
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1325
|1.1295
|1.1365
|2006.04.26 14:58
|1.1295
| 0.00
| 1.86
| -265.63
| -30
| 34410.88
|
|4649898
|2006.04.25 17:28
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2693
|1.2723
|1.2653
|2006.04.26 10:36
|1.2723
| 0.00
|-10.65
| -235.79
| -30
| 34164.44
|
|4650152
|2006.04.25 17:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2402
|1.2372
|1.2442
|2006.04.26 15:24
|1.2442
| 0.00
| -8.50
| 400.00
| 40
| 34555.94
|
|4660128
|2006.04.26 08:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.07
|115.37
|114.67
|2006.04.26 14:44
|115.37
| 0.00
| 0.00
| -259.99
| -30
| 34295.95
|
|4668826
|2006.04.26 14:45
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6279
|0.6249
|0.6319
|2006.04.26 15:49
|0.6319
| 0.00
| 0.00
| 800.00
| 40
| 35095.95
|
|4672715
|2006.04.26 16:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2436
|1.2466
|1.2396
|2006.04.26 17:59
|1.2466
| 0.00
| 0.00
| -300.00
| -30
| 34795.95
|
|4672832
|2006.04.26 16:06
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6327
|0.6357
|0.6287
|0.6325
| 0.00
| 0.00
| 40.00
| 2
| 34835.95
|
|4673737
|2006.04.26 16:23
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1266
|1.1296
|1.1226
|1.1286
| 0.00
| 0.00
| -177.21
| -20
| 34658.74
|
|4672795
|2006.04.26 16:06
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2692
|1.2662
|1.2732
|1.2696
| 0.00
| 0.00
| 31.51
| 4
| 34690.25
|
|4672804
|2006.04.26 16:06
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.79
|114.49
|115.19
|114.72
| 0.00
| 0.00
| -61.02
| -7
| 34629.23
|