MTReport4 - 1.8


Net profit 9629.23Initial deposit 25000.00
Gross profit 32866.45Interest earned -284.27
Gross loss 22952.95Commission paid 0.00
 
Total number of trades 157Percentage profitable 51.0%
Total number of pips 849Average pips per trade 5
 
Number of winning trades 80Number of losing trades 77
Average winning trade 410.83Average losing trade 298.09
Average winning pips 39Average losing pips 29
 
Return (26 days) 38.5%Maximum drawdown 8.6%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
40848502006.03.31 08:43buy1.00nzdusd0.61130.60830.61532006.03.31 18:410.6153 0.00 0.00 800.00 40 25800.00
40886242006.03.31 11:16sell1.00usdcad1.16291.16591.15892006.03.31 15:481.1659 0.00 0.00 -257.31 -30 25542.69
40892122006.03.31 11:30sell1.00eurusd1.21141.21441.20742006.03.31 18:531.2144 0.00 0.00 -300.00 -30 25242.69
40917252006.03.31 12:46buy1.00eurchf1.57911.57611.58312006.04.03 19:081.5831 0.00 3.60 306.39 40 25552.68
40925282006.03.31 13:15sell1.00usdchf1.30581.30881.30182006.04.03 05:021.3088 0.00-10.89 -229.22 -30 25312.57
40980102006.03.31 16:11sell1.00usdjpy117.89118.19117.492006.03.31 18:51117.49 0.00 0.00 340.45 40 25653.02
41000162006.03.31 17:07buy1.00usdcad1.16611.16311.17012006.04.03 06:511.1701 0.00 2.05 341.85 40 25996.92
41083852006.04.03 02:26sell1.00usdjpy117.94118.24117.542006.04.03 05:48118.24 0.00 0.00 -253.72 -30 25743.20
41085742006.04.03 02:31buy1.00eurusd1.20981.20681.21382006.04.03 05:011.2068 0.00 0.00 -300.00 -30 25443.20
41096482006.04.03 03:32sell1.00nzdusd0.61630.61930.61232006.04.03 14:370.6123 0.00 0.00 800.00 40 26243.20
41163912006.04.03 08:51sell1.00usdchf1.31231.31531.30832006.04.03 16:201.3083 0.00 0.00 305.74 40 26548.94
41174222006.04.03 09:15buy1.00usdcad1.17601.17301.18002006.04.03 10:231.1730 0.00 0.00 -255.75 -30 26293.19
41184022006.04.03 09:49buy1.00usdjpy118.57118.27118.972006.04.03 12:12118.27 0.00 0.00 -253.66 -30 26039.53
41186472006.04.03 09:56sell1.00eurusd1.20481.20781.20082006.04.03 16:011.2078 0.00 0.00 -300.00 -30 25739.53
41196892006.04.03 10:30sell1.00usdcad1.17441.17741.17042006.04.03 18:091.1704 0.00 0.00 341.80 40 26081.33
41221182006.04.03 12:12buy1.00usdjpy118.29117.99118.692006.04.03 16:05117.99 0.00 0.00 -254.28 -30 25827.05
41306072006.04.03 17:15sell1.00eurusd1.21201.21501.20802006.04.04 01:441.2150 0.00 0.00 -300.00 -30 25527.05
41340502006.04.03 18:20sell1.00usdchf1.30471.30771.30072006.04.04 10:021.3007 0.00 0.00 307.55 40 25834.60
41346632006.04.03 18:40sell1.00usdjpy117.89118.19117.492006.04.04 10:01117.49 0.00 0.00 340.45 40 26175.05
41351192006.04.03 18:54sell1.00usdcad1.17171.17471.16772006.04.04 03:341.1747 0.00 0.00 -255.30 -30 25919.75
41372212006.04.03 20:12sell1.00nzdusd0.61070.61370.60672006.04.04 00:520.6067 0.00 0.00 800.00 40 26719.75
41403942006.04.04 01:40sell1.00nzdusd0.60610.60910.60212006.04.04 09:520.6021 0.00 0.00 800.00 40 27519.75
41444312006.04.04 06:37sell1.00usdcad1.17491.17791.17092006.04.04 10:511.1709 0.00 0.00 341.62 40 27861.37
41506062006.04.04 10:08sell1.00usdjpy117.53117.83117.132006.04.05 03:27117.13 0.00-13.62 341.50 40 28189.25
41506252006.04.04 10:08sell1.00usdchf1.30161.30461.29762006.04.04 13:371.2976 0.00 0.00 308.26 40 28497.51
41506412006.04.04 10:08buy1.00eurusd1.21571.21271.21972006.04.04 14:041.2197 0.00 0.00 400.00 40 28897.51
41521252006.04.04 10:51buy1.00usdcad1.17091.16791.17492006.04.04 14:211.1679 0.00 0.00 -256.87 -30 28640.64
41616412006.04.04 14:38sell1.00eurchf1.58071.58371.57672006.04.06 14:471.5767 0.00-25.21 310.41 40 28925.84
41618662006.04.04 14:41buy1.00nzdusd0.60800.60500.61202006.04.05 07:030.6120 0.00 8.40 800.00 40 29734.24
41625112006.04.04 14:53sell1.00usdcad1.16961.17261.16562006.04.04 17:031.1656 0.00 0.00 343.20 40 30077.44
41665882006.04.04 16:16sell1.00eurusd1.22671.22971.22272006.04.05 14:361.2297 0.00 6.10 -300.00 -30 29783.54
41672302006.04.04 16:31buy1.00usdchf1.28801.28501.29202006.04.05 02:201.2920 0.00 9.38 309.60 40 30102.52
41758442006.04.05 02:36buy1.00usdchf1.29091.28791.29492006.04.05 05:181.2879 0.00 0.00 -232.94 -30 29869.58
41779932006.04.05 04:47sell1.00usdjpy117.12117.42116.722006.04.05 06:53116.72 0.00 0.00 342.70 40 30212.28
41836602006.04.05 08:29buy1.00usdchf1.28841.28541.29242006.04.05 09:231.2854 0.00 0.00 -233.39 -30 29978.89
41859272006.04.05 09:34sell1.00usdchf1.28731.29031.28332006.04.05 15:351.2833 0.00 0.00 311.70 40 30290.59
41860942006.04.05 09:36sell1.00nzdusd0.61340.61640.60942006.04.05 22:550.6164 0.00 0.00 -600.00 -30 29690.59
41882302006.04.05 10:23buy1.00usdcad1.16301.16001.16702006.04.05 14:531.1600 0.00 0.00 -258.62 -30 29431.97
41960022006.04.05 14:36buy1.00usdjpy117.40117.10117.802006.04.06 15:31117.80 0.00 36.81 339.56 40 29808.34
41970162006.04.05 14:54buy1.00usdcad1.16061.15761.16462006.04.06 12:531.1576 0.00 6.20 -259.16 -30 29555.38
41987992006.04.05 15:35sell1.00eurusd1.22891.23191.22492006.04.06 10:581.2319 0.00 18.30 -300.00 -30 29273.68
42004022006.04.05 16:04sell1.00usdchf1.28351.28651.27952006.04.05 16:291.2865 0.00 0.00 -233.19 -30 29040.49
42039582006.04.05 17:44sell1.00usdchf1.28601.28901.28202006.04.05 20:491.2820 0.00 0.00 312.01 40 29352.50
42155622006.04.06 02:57sell1.00usdchf1.28501.28801.28102006.04.06 14:461.2880 0.00 0.00 -232.88 -30 29119.62
42171282006.04.06 03:50buy1.00nzdusd0.61390.61090.61792006.04.06 09:260.6179 0.00 0.00 800.00 40 29919.62
42254002006.04.06 10:40sell1.00nzdusd0.61650.61950.61252006.04.06 16:200.6125 0.00 0.00 800.00 40 30719.62
42291752006.04.06 12:47sell1.00eurusd1.23191.23491.22792006.04.06 14:411.2279 0.00 0.00 400.00 40 31119.62
42322042006.04.06 14:36sell1.00usdcad1.15641.15941.15242006.04.06 17:041.1524 0.00 0.00 347.10 40 31466.72
42394792006.04.06 16:14sell1.00eurusd1.22151.22451.21752006.04.07 09:171.2175 0.00 6.10 400.00 40 31872.82
42399872006.04.06 16:25buy1.00usdchf1.29051.28751.29452006.04.07 09:241.2945 0.00 9.38 308.93 40 32191.13
42404652006.04.06 16:30sell1.00nzdusd0.61390.61690.60992006.04.07 14:310.6169 0.00-10.20 -600.00 -30 31580.93
42406502006.04.06 16:33buy1.00usdjpy117.68117.38118.082006.04.07 17:01118.08 0.00 12.23 338.75 40 31931.91
42423752006.04.06 17:23sell1.00usdcad1.15361.15661.14962006.04.07 08:541.1566 0.00 -3.55 -259.38 -30 31668.98
42512832006.04.07 01:59sell1.00eurchf1.57661.57961.57262006.04.12 14:251.5726 0.00-18.69 308.45 40 31958.74
42615092006.04.07 10:14sell1.00usdcad1.15361.15661.14962006.04.07 13:071.1496 0.00 0.00 348.04 40 32306.78
42640002006.04.07 12:38buy1.00eurusd1.21901.21601.22302006.04.07 15:211.2160 0.00 0.00 -300.00 -30 32006.78
42640282006.04.07 12:38sell1.00usdchf1.29361.29661.28962006.04.07 14:311.2896 0.00 0.00 310.20 40 32316.98
42672392006.04.07 14:24sell1.00usdcad1.14811.15111.14412006.04.11 16:491.1441 0.00 -7.14 349.65 40 32659.49
42708092006.04.07 15:06sell1.00usdchf1.29211.29511.28812006.04.07 15:201.2951 0.00 0.00 -231.64 -30 32427.85
42793552006.04.07 17:14sell1.00usdjpy118.11118.41117.712006.04.07 20:29118.41 0.00 0.00 -253.36 -30 32174.49
42793892006.04.07 17:14sell1.00usdchf1.30201.30501.29802006.04.10 09:491.2980 0.00-10.84 308.17 40 32471.82
42809732006.04.07 17:56buy1.00eurusd1.21091.20791.21492006.04.10 18:381.2079 0.00 -8.40 -300.00 -30 32163.42
42895912006.04.10 02:52sell1.00usdjpy118.17118.47117.772006.04.10 11:32118.47 0.00 0.00 -253.23 -30 31910.19
43003642006.04.10 09:49buy1.00usdchf1.29801.29501.30202006.04.10 13:451.3020 0.00 0.00 307.22 40 32217.41
43300022006.04.11 05:29buy1.00nzdusd0.60850.60550.61252006.04.11 21:430.6125 0.00 0.00 800.00 40 33017.41
43343482006.04.11 08:16sell1.00usdchf1.30111.30411.29712006.04.11 14:201.3041 0.00 0.00 -230.04 -30 32787.37
43404622006.04.11 10:59sell1.00eurusd1.21371.21671.20972006.04.11 14:321.2097 0.00 0.00 400.00 40 33187.37
43475132006.04.11 14:22sell1.00usdjpy118.79119.09118.392006.04.11 18:53118.39 0.00 0.00 337.87 40 33525.24
43485882006.04.11 14:42sell1.00eurusd1.21061.21361.20662006.04.11 15:541.2136 0.00 0.00 -300.00 -30 33225.24*
43492522006.04.11 14:56buy1.00usdchf1.30271.29971.30672006.04.11 15:541.2997 0.00 0.00 -230.82 -30 32994.42*
43538342006.04.11 16:17sell1.00usdchf1.30031.30331.29632006.04.12 01:541.2963 0.00-10.86 308.57 40 33292.13*
43549212006.04.11 16:48sell1.00eurusd1.21321.21621.20922006.04.12 01:541.2162 0.00 6.10 -300.00 -30 32998.23*
43782312006.04.12 11:16sell1.00usdchf1.29441.29741.29042006.04.12 14:041.2974 0.00 0.00 -231.23 -30 32767.00*
43840412006.04.12 14:30sell1.00usdcad1.14541.14841.14142006.04.12 15:331.1484 0.00 0.00 -261.23 -30 32505.77*
43893672006.04.12 15:38sell1.00usdjpy118.34118.64117.942006.04.13 13:08118.64 0.00-40.51 -252.87 -30 32212.39*
43923442006.04.12 16:55buy1.00eurusd1.21131.20831.21532006.04.13 14:571.2083 0.00-25.20 -300.00 -30 31887.19*
43923622006.04.12 16:55sell1.00usdchf1.29921.30221.29522006.04.13 15:131.3022 0.00-32.57 -230.38 -30 31624.24*
44071282006.04.13 08:34buy1.00nzdusd0.62260.61960.62662006.04.13 13:060.6196 0.00 0.00 -600.00 -30 31024.24*
44087882006.04.13 09:31buy1.00usdcad1.14721.14421.15122006.04.13 15:041.1512 0.00 0.00 347.38 40 31371.62*
44180992006.04.13 14:36sell1.00usdjpy118.70119.00118.302006.04.17 02:04118.30 0.00-27.22 338.16 40 31682.56*
44191572006.04.13 14:57buy1.00eurusd1.20861.20561.21262006.04.17 00:161.2126 0.00-16.90 400.00 40 32065.66*
44208832006.04.13 15:30sell1.00nzdusd0.61740.62040.61342006.04.13 17:410.6204 0.00 0.00 -600.00 -30 31465.66*
44209902006.04.13 15:31buy1.00usdchf1.29971.29671.30372006.04.13 19:381.2967 0.00 0.00 -231.36 -30 31234.30*
44306862006.04.13 19:59buy1.00nzdusd0.61940.61640.62342006.04.14 09:570.6164 0.00 8.40 -600.00 -30 30642.70*
44323922006.04.13 21:49sell1.00usdcad1.15131.15431.14732006.04.17 04:411.1473 0.00 -7.21 348.64 40 30984.13
44471112006.04.17 04:42sell1.00eurusd1.21871.22171.21472006.04.17 13:421.2217 0.00 0.00 -300.00 -30 30684.13
44631972006.04.17 15:40buy1.00usdjpy117.70117.40118.102006.04.18 09:43118.10 0.00 12.48 338.64 40 31035.25
44669502006.04.17 17:16buy1.00usdchf1.27681.27381.28082006.04.18 08:591.2808 0.00 9.38 312.28 40 31356.91
44740612006.04.18 02:55sell1.00usdcad1.14641.14941.14242006.04.18 15:291.1424 0.00 0.00 350.14 40 31707.05
44776312006.04.18 08:44buy1.00nzdusd0.62620.62320.63022006.04.18 20:250.6302 0.00 0.00 800.00 40 32507.05
44794732006.04.18 09:41buy1.00eurusd1.22351.22051.22752006.04.18 14:311.2275 0.00 0.00 400.00 40 32907.05
44798792006.04.18 09:54sell1.00usdchf1.28071.28371.27672006.04.18 11:201.2767 0.00 0.00 313.34 40 33220.39
44895692006.04.18 15:09sell1.00usdjpy117.64117.94117.242006.04.18 22:30117.24 0.00 0.00 341.18 40 33561.57
44908142006.04.18 15:38sell1.00eurusd1.22941.23241.22542006.04.18 20:261.2324 0.00 0.00 -300.00 -30 33261.57
45014102006.04.18 21:27sell1.00eurusd1.23121.23421.22722006.04.18 22:501.2342 0.00 0.00 -300.00 -30 32961.57
45044622006.04.18 23:31sell1.00usdjpy117.08117.38116.682006.04.19 14:35117.38 0.00-13.92 -255.56 -30 32692.09
45055422006.04.19 00:47sell1.00nzdusd0.63140.63440.62742006.04.19 08:460.6344 0.00 0.00 -600.00 -30 32092.09
45072532006.04.19 03:36sell1.00usdchf1.26911.27211.26512006.04.19 13:121.2721 0.00 0.00 -235.83 -30 31856.26
45110042006.04.19 08:23sell1.00eurusd1.23501.23801.23102006.04.19 14:351.2310 0.00 0.00 400.00 40 32256.26
45115642006.04.19 08:47sell1.00nzdusd0.63400.63700.63002006.04.20 16:030.6300 0.00-29.40 800.00 40 33026.86
45169872006.04.19 12:27sell1.00eurchf1.56811.57111.56412006.04.20 09:121.5711 0.00-18.70 -235.66 -30 32772.50
45197882006.04.19 14:30sell1.00usdchf1.27271.27571.26872006.04.19 15:021.2757 0.00 0.00 -235.17 -30 32537.33
45241372006.04.19 15:46buy1.00usdchf1.27391.27091.27792006.04.19 16:061.2709 0.00 0.00 -236.11 -30 32301.22
45241512006.04.19 15:46buy1.00usdcad1.13981.13681.14382006.04.19 17:031.1368 0.00 0.00 -263.90 -30 32037.32
45242352006.04.19 15:48sell1.00eurusd1.23111.23411.22712006.04.19 16:051.2341 0.00 0.00 -300.00 -30 31737.32
45255772006.04.19 16:13sell1.00usdjpy117.75118.05117.352006.04.19 18:22117.35 0.00 0.00 340.86 40 32078.18
45277802006.04.19 17:35sell1.00usdchf1.27121.27421.26722006.04.19 18:221.2672 0.00 0.00 315.73 40 32393.91
45278912006.04.19 17:38buy1.00eurusd1.23291.22991.23692006.04.19 18:211.2369 0.00 0.00 400.00 40 32793.91
45305642006.04.19 18:32sell1.00usdcad1.13651.13951.13252006.04.20 12:441.1395 0.00-11.09 -263.25 -30 32519.57
45324452006.04.19 19:19buy1.00usdjpy117.36117.06117.762006.04.19 22:23117.06 0.00 0.00 -256.28 -30 32263.29
45342462006.04.19 20:29sell1.00usdchf1.26661.26961.26262006.04.20 02:251.2696 0.00-33.42 -236.29 -30 31993.58
45366552006.04.19 22:53sell1.00usdjpy117.22117.52116.822006.04.20 02:55117.52 0.00-41.71 -255.28 -30 31696.59
45394562006.04.20 03:53sell1.00eurusd1.23561.23861.23162006.04.20 13:091.2316 0.00 0.00 400.00 40 32096.59
45395012006.04.20 03:57buy1.00usdchf1.26881.26581.27282006.04.20 08:571.2728 0.00 0.00 314.24 40 32410.83
45399692006.04.20 04:46sell1.00usdjpy117.56117.86117.162006.04.20 10:38117.86 0.00 0.00 -254.54 -30 32156.29
45468832006.04.20 10:27sell1.00usdchf1.27111.27411.26712006.04.20 12:401.2741 0.00 0.00 -235.46 -30 31920.83
45488772006.04.20 11:45sell1.00usdjpy117.59117.89117.192006.04.21 11:20117.19 0.00-13.87 341.33 40 32248.29
45501092006.04.20 12:44sell1.00usdcad1.13911.14211.13512006.04.20 16:481.1421 0.00 0.00 -262.67 -30 31985.62
45522572006.04.20 13:48buy1.00usdchf1.27581.27281.27982006.04.20 16:491.2798 0.00 0.00 312.55 40 32298.17
45542032006.04.20 14:38buy1.00eurusd1.23261.22961.23662006.04.20 16:491.2296 0.00 0.00 -300.00 -30 31998.17
45614132006.04.20 17:43sell1.00usdcad1.14141.14441.13742006.04.21 10:161.1374 0.00 -3.68 351.71 40 32346.20
45644692006.04.20 19:39buy1.00usdchf1.27791.27491.28192006.04.21 01:511.2819 0.00 9.38 312.01 40 32667.59
45645042006.04.20 19:39sell1.00eurusd1.23201.23501.22802006.04.21 01:511.2280 0.00 6.10 400.00 40 33073.69
45763442006.04.21 09:34sell1.00nzdusd0.62770.63070.62372006.04.21 10:090.6307 0.00 0.00 -600.00 -30 32473.69
45783332006.04.21 10:18buy1.00nzdusd0.62880.62580.63282006.04.21 14:210.6328 0.00 0.00 800.00 40 33273.69
45827072006.04.21 12:32sell1.00usdchf1.27841.28141.27442006.04.21 16:381.2744 0.00 0.00 313.90 40 33587.59
45827292006.04.21 12:32buy1.00eurusd1.23211.22911.23612006.04.24 00:011.2361 0.00 -8.50 400.00 40 33979.09
45867302006.04.21 14:53buy1.00usdcad1.13711.13411.14112006.04.24 10:151.1341 0.00 2.20 -264.53 -30 33716.76
45874202006.04.21 15:20sell1.00usdjpy116.95117.25116.552006.04.24 00:01116.55 0.00-13.99 345.66 40 34048.43
45939742006.04.21 19:37buy1.00usdchf1.27581.27281.27982006.04.24 00:021.2728 0.00 9.41 -235.98 -30 33821.86
45949542006.04.21 20:32sell1.00nzdusd0.63400.63700.63002006.04.24 09:410.6370 0.00 -9.80 -600.00 -30 33212.06
45996752006.04.24 00:38sell1.00usdjpy115.72116.02115.322006.04.24 08:51115.32 0.00 0.00 346.86 40 33558.92
46078072006.04.24 09:27buy1.00usdjpy115.26114.96115.662006.04.24 09:37114.96 0.00 0.00 -260.98 -30 33297.94
46078692006.04.24 09:28sell1.00eurusd1.23881.24181.23482006.04.24 15:411.2348 0.00 0.00 400.00 40 33697.94
46080822006.04.24 09:31buy1.00usdchf1.26961.26661.27362006.04.24 16:011.2736 0.00 0.00 314.07 40 34012.01
46191852006.04.24 16:10sell1.00eurusd1.23471.23771.23072006.04.24 17:111.2377 0.00 0.00 -300.00 -30 33712.01
46193672006.04.24 16:14buy1.00usdchf1.27281.26981.27682006.04.24 17:121.2698 0.00 0.00 -236.26 -30 33475.75
46199822006.04.24 16:31sell1.00nzdusd0.63070.63370.62672006.04.25 10:560.6267 0.00 -9.80 800.00 40 34265.95
46257172006.04.24 19:57buy1.00usdchf1.26711.26411.27112006.04.25 08:431.2711 0.00 9.46 314.69 40 34590.10
46276592006.04.24 21:25sell1.00eurusd1.24101.24401.23702006.04.25 03:261.2370 0.00 6.10 400.00 40 34996.20
46305192006.04.25 03:09sell1.00usdjpy114.45114.75114.052006.04.25 12:10114.75 0.00 0.00 -261.44 -30 34734.76
46337862006.04.25 08:11buy1.00eurusd1.23801.23501.24202006.04.25 14:091.2420 0.00 0.00 400.00 40 35134.76
46368742006.04.25 10:11sell1.00usdchf1.26961.27261.26562006.04.25 15:361.2656 0.00 0.00 316.06 40 35450.82
46403802006.04.25 12:51buy1.00usdjpy114.61114.31115.012006.04.26 01:30115.01 0.00 12.35 347.77 40 35810.94
46430762006.04.25 14:33buy1.00nzdusd0.62810.62510.63212006.04.25 16:070.6251 0.00 0.00 -600.00 -30 35210.94
46457562006.04.25 15:59buy1.00eurusd1.24161.23861.24562006.04.25 16:071.2386 0.00 0.00 -300.00 -30 34910.94
46458172006.04.25 15:59sell1.00usdchf1.26661.26961.26262006.04.25 16:011.2696 0.00 0.00 -236.29 -30 34674.65
46482832006.04.25 16:42buy1.00usdcad1.13251.12951.13652006.04.26 14:581.1295 0.00 1.86 -265.63 -30 34410.88
46498982006.04.25 17:28sell1.00usdchf1.26931.27231.26532006.04.26 10:361.2723 0.00-10.65 -235.79 -30 34164.44
46501522006.04.25 17:32buy1.00eurusd1.24021.23721.24422006.04.26 15:241.2442 0.00 -8.50 400.00 40 34555.94
46601282006.04.26 08:37sell1.00usdjpy115.07115.37114.672006.04.26 14:44115.37 0.00 0.00 -259.99 -30 34295.95
46688262006.04.26 14:45buy1.00nzdusd0.62790.62490.63192006.04.26 15:490.6319 0.00 0.00 800.00 40 35095.95
46727152006.04.26 16:06sell1.00eurusd1.24361.24661.23962006.04.26 17:591.2466 0.00 0.00 -300.00 -30 34795.95
46728322006.04.26 16:06sell1.00nzdusd0.63270.63570.62870.6325 0.00 0.00 40.00 2 34835.95
46737372006.04.26 16:23sell1.00usdcad1.12661.12961.12261.1286 0.00 0.00 -177.21 -20 34658.74
46727952006.04.26 16:06buy1.00usdchf1.26921.26621.27321.2696 0.00 0.00 31.51 4 34690.25
46728042006.04.26 16:06buy1.00usdjpy114.79114.49115.19114.72 0.00 0.00 -61.02 -7 34629.23