North Finance Co Ltd

Account: 155805 Name: Fabi 45o dt Currency: USD 2006 April 14, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17048002006.04.10 22:24balanceDeposit3 000.00
17060222006.04.11 02:16sell0.10audusd0.72870.72760.71872006.04.13 17:070.72760.000.00-1.2011.00
17071082006.04.11 05:57buy0.10audusd0.72900.73120.73902006.04.12 12:080.73120.000.000.1022.00
17131132006.04.11 13:19sell0.10audusd0.73090.73030.72092006.04.13 08:160.73030.000.00-1.206.00
17062262006.04.11 03:07sell0.10eurusd1.20991.20981.19992006.04.12 16:191.20980.000.000.201.00
17072292006.04.11 06:13buy0.10eurusd1.21091.21121.22092006.04.11 13:031.21120.000.000.003.00
17123082006.04.11 12:18sell0.10eurusd1.21211.20981.20212006.04.12 16:191.20980.000.000.2023.00
17160602006.04.11 16:23buy0.10eurusd1.21241.21371.22242006.04.12 13:411.21370.000.00-0.4013.00
17075682006.04.11 06:56sell0.10gbpchf2.27042.26642.26042006.04.11 12:032.26640.000.000.0030.74
17126792006.04.11 12:47buy0.10gbpchf2.26952.27012.27952006.04.11 16:212.27010.000.000.004.61
17239042006.04.11 21:21buy0.10gbpchf2.27042.27082.28042006.04.12 11:282.27080.000.000.623.08
17271242006.04.11 23:58buy0.10gbpchf2.27092.27222.28092006.04.12 13:272.27220.000.000.6210.04
17281752006.04.12 01:50sell0.10gbpchf2.26862.27862.25862006.04.12 15:502.27860.000.000.00-76.72
17437812006.04.12 14:27buy0.10gbpchf2.27352.27522.28352006.04.12 16:012.27520.000.000.0013.06
17050332006.04.10 22:57sell0.10gbpjpy206.17207.17205.172006.04.11 15:13207.170.000.00-1.01-84.21
17056462006.04.11 00:41buy0.10gbpjpy206.43206.44207.432006.04.11 11:30206.440.000.000.000.84
17065732006.04.11 04:14sell0.10gbpjpy206.39207.39205.392006.04.11 17:12207.390.000.000.00-84.33
17112032006.04.11 11:34sell0.10gbpjpy206.26207.26205.262006.04.11 15:29207.260.000.000.00-84.12
17205902006.04.11 18:44sell0.10gbpjpy206.96206.54205.962006.04.12 04:44206.540.000.00-1.0135.58
17438562006.04.12 14:29buy0.10gbpjpy207.22207.26208.222006.04.13 07:12207.260.000.002.023.38
17445662006.04.12 14:48sell0.10gbpjpy207.04208.04206.042006.04.13 15:30208.040.000.00-3.03-84.27
17621702006.04.13 08:22buy0.10gbpjpy207.52207.57208.522006.04.13 12:15207.570.000.000.004.22
17696112006.04.13 16:21sell0.10gbpjpy207.63207.59206.632006.04.13 18:29207.590.000.000.003.38
17064332006.04.11 03:48sell0.10gbpusd1.74191.75191.73192006.04.12 03:441.75190.000.000.10-100.00
17072202006.04.11 06:12buy0.10gbpusd1.74331.74551.75332006.04.11 18:311.74550.000.000.0022.00
17111802006.04.11 11:33sell0.10gbpusd1.74041.75041.73042006.04.12 02:541.75040.000.000.10-100.00
17312432006.04.12 08:05sell0.10gbpusd1.75001.74951.74002006.04.12 16:031.74950.000.000.005.00
17327372006.04.12 10:08buy0.10gbpusd1.75151.75171.76152006.04.12 11:301.75170.000.000.002.00
17455392006.04.12 15:06sell0.10gbpusd1.75231.74961.74232006.04.12 16:031.74960.000.000.0027.00
17590862006.04.13 01:54buy0.10gbpusd1.75081.75301.76082006.04.13 12:501.75300.000.000.0022.00
17661022006.04.13 12:55sell0.10gbpusd1.75291.75171.74292006.04.13 16:421.75170.000.000.0012.00
17057982006.04.11 01:13sell0.10usdcad1.14721.14681.13722006.04.11 18:391.14680.000.000.003.49
17059262006.04.11 01:43buy0.10usdcad1.14861.15031.15862006.04.13 22:391.15030.000.000.3514.78
17076852006.04.11 07:12sell0.10usdcad1.14811.14691.13812006.04.11 18:391.14690.000.000.0010.46
17284862006.04.12 02:29buy0.10usdcad1.14491.14621.15492006.04.12 22:471.14620.000.000.0011.34
17589012006.04.13 01:18buy0.10usdcad1.14891.15031.15892006.04.13 22:391.15030.000.000.0012.17
17076052006.04.11 07:02sell0.10usdchf1.30301.30241.29302006.04.11 13:101.30240.000.000.004.61
17312512006.04.12 08:06buy0.10usdchf1.29681.30081.30682006.04.12 16:031.30080.000.000.0030.75
17456182006.04.12 15:07buy0.10usdchf1.29681.30071.30682006.04.12 16:031.30070.000.000.0029.98
17060102006.04.11 02:12buy0.10usdjpy118.46118.58119.462006.04.11 16:42118.580.000.000.0010.12
17071742006.04.11 06:07sell0.10usdjpy118.41118.15117.412006.04.12 06:53118.150.000.00-0.6822.01
17083562006.04.11 08:28buy0.10usdjpy118.49118.58119.492006.04.11 16:42118.580.000.000.007.59
17166992006.04.11 16:47sell0.10usdjpy118.56118.16117.562006.04.12 07:04118.160.000.00-0.6833.85
17336562006.04.12 10:53buy0.10usdjpy118.24118.49119.242006.04.13 17:07118.490.000.001.0121.10
  0.00 0.00 -3.89 -123.47
Closed P/L: -127.36
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17537232006.04.12 17:20buy0.10audusd0.73190.72190.7419 0.72800.000.000.50-39.00
17622682006.04.13 08:31buy0.10audusd0.73070.72070.7407 0.72800.000.000.20-27.00
17721032006.04.13 18:32buy0.10audusd0.72810.71810.7381 0.72800.000.000.20-1.00
17590562006.04.13 01:48buy0.10eurusd1.21111.20111.2211 1.21100.000.00-0.80-1.00
17615172006.04.13 07:15buy0.10eurusd1.21091.20091.2209 1.21100.000.00-0.801.00
17626272006.04.13 08:54sell0.10eurusd1.20951.21951.1995 1.21120.000.000.40-17.00
17427182006.04.12 14:03sell0.10gbpchf2.27142.28142.2614 2.27410.000.00-4.61-20.80
17545302006.04.12 17:52buy0.10gbpchf2.27572.26572.2857 2.27330.000.003.09-18.49
17550682006.04.12 18:19sell0.10gbpchf2.27372.28372.2637 2.27410.000.00-4.61-3.08
17566402006.04.12 20:15sell0.10gbpjpy207.05208.08206.08 207.790.000.00-5.05-62.36
17667312006.04.13 13:36sell0.10gbpjpy207.56208.56206.56 207.790.000.00-2.02-19.38
17731302006.04.13 20:11buy0.10gbpjpy207.71206.71208.71 207.710.000.001.340.00
17581852006.04.12 22:47sell0.10gbpusd1.75021.76021.7402 1.75130.000.000.50-11.00
17594832006.04.13 03:00sell0.10gbpusd1.74961.75961.7396 1.75130.000.000.20-17.00
17746322006.04.14 00:19buy0.10gbpusd1.75341.74341.7634 1.75090.000.00-0.30-25.00
17220352006.04.11 19:53sell0.10usdcad1.14481.15481.1348 1.15170.000.00-1.56-59.91
17752052006.04.14 03:51buy0.10usdcad1.15171.14171.1617 1.15130.000.000.09-3.47
17754352006.04.14 04:51sell0.10usdcad1.15051.16051.1405 1.15170.000.00-0.26-10.42
17121852006.04.11 12:15buy0.10usdchf1.30171.29171.3117 1.29820.000.001.85-26.96
17547302006.04.12 18:00buy0.10usdchf1.30021.29021.3102 1.29820.000.001.54-15.41
17576852006.04.12 21:52sell0.10usdchf1.29851.30851.2885 1.29860.000.00-3.09-0.77
17328292006.04.12 10:14sell0.10usdjpy118.04119.04117.04 118.670.000.00-3.36-53.09
17373952006.04.12 12:13sell0.10usdjpy118.11119.11117.11 118.670.000.00-3.36-47.19
17745432006.04.13 23:59buy0.10usdjpy118.56117.56119.56 118.640.000.000.686.74
  0.00 0.00 -19.23 -471.59
 Floating P/L: -490.82
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -127.36 Floating P/L: -490.82 Margin: 611.73
Balance: 2 872.64 Equity: 2 381.82 Free Margin: 1 770.09