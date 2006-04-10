North Finance Co Ltd
|Account: 155805
|Name: Fabi 45o dt
|Currency: USD
|2006 April 14, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1704800
|2006.04.10 22:24
|balance
|Deposit
|3 000.00
|1706022
|2006.04.11 02:16
|sell
|0.10
|audusd
|0.7287
|0.7276
|0.7187
|2006.04.13 17:07
|0.7276
|0.00
|0.00
|-1.20
|11.00
|1707108
|2006.04.11 05:57
|buy
|0.10
|audusd
|0.7290
|0.7312
|0.7390
|2006.04.12 12:08
|0.7312
|0.00
|0.00
|0.10
|22.00
|1713113
|2006.04.11 13:19
|sell
|0.10
|audusd
|0.7309
|0.7303
|0.7209
|2006.04.13 08:16
|0.7303
|0.00
|0.00
|-1.20
|6.00
|1706226
|2006.04.11 03:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2099
|1.2098
|1.1999
|2006.04.12 16:19
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.20
|1.00
|1707229
|2006.04.11 06:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2109
|1.2112
|1.2209
|2006.04.11 13:03
|1.2112
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1712308
|2006.04.11 12:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2121
|1.2098
|1.2021
|2006.04.12 16:19
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.20
|23.00
|1716060
|2006.04.11 16:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2124
|1.2137
|1.2224
|2006.04.12 13:41
|1.2137
|0.00
|0.00
|-0.40
|13.00
|1707568
|2006.04.11 06:56
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2704
|2.2664
|2.2604
|2006.04.11 12:03
|2.2664
|0.00
|0.00
|0.00
|30.74
|1712679
|2006.04.11 12:47
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2695
|2.2701
|2.2795
|2006.04.11 16:21
|2.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|1723904
|2006.04.11 21:21
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2704
|2.2708
|2.2804
|2006.04.12 11:28
|2.2708
|0.00
|0.00
|0.62
|3.08
|1727124
|2006.04.11 23:58
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2709
|2.2722
|2.2809
|2006.04.12 13:27
|2.2722
|0.00
|0.00
|0.62
|10.04
|1728175
|2006.04.12 01:50
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2686
|2.2786
|2.2586
|2006.04.12 15:50
|2.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.72
|1743781
|2006.04.12 14:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2735
|2.2752
|2.2835
|2006.04.12 16:01
|2.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|13.06
|1705033
|2006.04.10 22:57
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.17
|207.17
|205.17
|2006.04.11 15:13
|207.17
|0.00
|0.00
|-1.01
|-84.21
|1705646
|2006.04.11 00:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.43
|206.44
|207.43
|2006.04.11 11:30
|206.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|1706573
|2006.04.11 04:14
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.39
|207.39
|205.39
|2006.04.11 17:12
|207.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.33
|1711203
|2006.04.11 11:34
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.26
|207.26
|205.26
|2006.04.11 15:29
|207.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.12
|1720590
|2006.04.11 18:44
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.96
|206.54
|205.96
|2006.04.12 04:44
|206.54
|0.00
|0.00
|-1.01
|35.58
|1743856
|2006.04.12 14:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.22
|207.26
|208.22
|2006.04.13 07:12
|207.26
|0.00
|0.00
|2.02
|3.38
|1744566
|2006.04.12 14:48
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.04
|208.04
|206.04
|2006.04.13 15:30
|208.04
|0.00
|0.00
|-3.03
|-84.27
|1762170
|2006.04.13 08:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.52
|207.57
|208.52
|2006.04.13 12:15
|207.57
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|1769611
|2006.04.13 16:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.63
|207.59
|206.63
|2006.04.13 18:29
|207.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|1706433
|2006.04.11 03:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7419
|1.7519
|1.7319
|2006.04.12 03:44
|1.7519
|0.00
|0.00
|0.10
|-100.00
|1707220
|2006.04.11 06:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7433
|1.7455
|1.7533
|2006.04.11 18:31
|1.7455
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1711180
|2006.04.11 11:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7404
|1.7504
|1.7304
|2006.04.12 02:54
|1.7504
|0.00
|0.00
|0.10
|-100.00
|1731243
|2006.04.12 08:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7500
|1.7495
|1.7400
|2006.04.12 16:03
|1.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1732737
|2006.04.12 10:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7515
|1.7517
|1.7615
|2006.04.12 11:30
|1.7517
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1745539
|2006.04.12 15:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7523
|1.7496
|1.7423
|2006.04.12 16:03
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|1759086
|2006.04.13 01:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7508
|1.7530
|1.7608
|2006.04.13 12:50
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1766102
|2006.04.13 12:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7529
|1.7517
|1.7429
|2006.04.13 16:42
|1.7517
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1705798
|2006.04.11 01:13
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1472
|1.1468
|1.1372
|2006.04.11 18:39
|1.1468
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|1705926
|2006.04.11 01:43
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1486
|1.1503
|1.1586
|2006.04.13 22:39
|1.1503
|0.00
|0.00
|0.35
|14.78
|1707685
|2006.04.11 07:12
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1481
|1.1469
|1.1381
|2006.04.11 18:39
|1.1469
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|1728486
|2006.04.12 02:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1449
|1.1462
|1.1549
|2006.04.12 22:47
|1.1462
|0.00
|0.00
|0.00
|11.34
|1758901
|2006.04.13 01:18
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1489
|1.1503
|1.1589
|2006.04.13 22:39
|1.1503
|0.00
|0.00
|0.00
|12.17
|1707605
|2006.04.11 07:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3030
|1.3024
|1.2930
|2006.04.11 13:10
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|1731251
|2006.04.12 08:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2968
|1.3008
|1.3068
|2006.04.12 16:03
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|30.75
|1745618
|2006.04.12 15:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2968
|1.3007
|1.3068
|2006.04.12 16:03
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|29.98
|1706010
|2006.04.11 02:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.46
|118.58
|119.46
|2006.04.11 16:42
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|10.12
|1707174
|2006.04.11 06:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.41
|118.15
|117.41
|2006.04.12 06:53
|118.15
|0.00
|0.00
|-0.68
|22.01
|1708356
|2006.04.11 08:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.49
|118.58
|119.49
|2006.04.11 16:42
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|1716699
|2006.04.11 16:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.56
|118.16
|117.56
|2006.04.12 07:04
|118.16
|0.00
|0.00
|-0.68
|33.85
|1733656
|2006.04.12 10:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.24
|118.49
|119.24
|2006.04.13 17:07
|118.49
|0.00
|0.00
|1.01
|21.10
|
|0.00
|0.00
|-3.89
|-123.47
|Closed P/L:
|-127.36
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1753723
|2006.04.12 17:20
|buy
|0.10
|audusd
|0.7319
|0.7219
|0.7419
|
|0.7280
|0.00
|0.00
|0.50
|-39.00
|1762268
|2006.04.13 08:31
|buy
|0.10
|audusd
|0.7307
|0.7207
|0.7407
|
|0.7280
|0.00
|0.00
|0.20
|-27.00
|1772103
|2006.04.13 18:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7281
|0.7181
|0.7381
|
|0.7280
|0.00
|0.00
|0.20
|-1.00
|1759056
|2006.04.13 01:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2111
|1.2011
|1.2211
|
|1.2110
|0.00
|0.00
|-0.80
|-1.00
|1761517
|2006.04.13 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2109
|1.2009
|1.2209
|
|1.2110
|0.00
|0.00
|-0.80
|1.00
|1762627
|2006.04.13 08:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2095
|1.2195
|1.1995
|
|1.2112
|0.00
|0.00
|0.40
|-17.00
|1742718
|2006.04.12 14:03
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2714
|2.2814
|2.2614
|
|2.2741
|0.00
|0.00
|-4.61
|-20.80
|1754530
|2006.04.12 17:52
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2757
|2.2657
|2.2857
|
|2.2733
|0.00
|0.00
|3.09
|-18.49
|1755068
|2006.04.12 18:19
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.2737
|2.2837
|2.2637
|
|2.2741
|0.00
|0.00
|-4.61
|-3.08
|1756640
|2006.04.12 20:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.05
|208.08
|206.08
|
|207.79
|0.00
|0.00
|-5.05
|-62.36
|1766731
|2006.04.13 13:36
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.56
|208.56
|206.56
|
|207.79
|0.00
|0.00
|-2.02
|-19.38
|1773130
|2006.04.13 20:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.71
|206.71
|208.71
|
|207.71
|0.00
|0.00
|1.34
|0.00
|1758185
|2006.04.12 22:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7502
|1.7602
|1.7402
|
|1.7513
|0.00
|0.00
|0.50
|-11.00
|1759483
|2006.04.13 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7496
|1.7596
|1.7396
|
|1.7513
|0.00
|0.00
|0.20
|-17.00
|1774632
|2006.04.14 00:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7534
|1.7434
|1.7634
|
|1.7509
|0.00
|0.00
|-0.30
|-25.00
|1722035
|2006.04.11 19:53
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1448
|1.1548
|1.1348
|
|1.1517
|0.00
|0.00
|-1.56
|-59.91
|1775205
|2006.04.14 03:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1517
|1.1417
|1.1617
|
|1.1513
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.47
|1775435
|2006.04.14 04:51
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1505
|1.1605
|1.1405
|
|1.1517
|0.00
|0.00
|-0.26
|-10.42
|1712185
|2006.04.11 12:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3017
|1.2917
|1.3117
|
|1.2982
|0.00
|0.00
|1.85
|-26.96
|1754730
|2006.04.12 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3002
|1.2902
|1.3102
|
|1.2982
|0.00
|0.00
|1.54
|-15.41
|1757685
|2006.04.12 21:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2985
|1.3085
|1.2885
|
|1.2986
|0.00
|0.00
|-3.09
|-0.77
|1732829
|2006.04.12 10:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.04
|119.04
|117.04
|
|118.67
|0.00
|0.00
|-3.36
|-53.09
|1737395
|2006.04.12 12:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.11
|119.11
|117.11
|
|118.67
|0.00
|0.00
|-3.36
|-47.19
|1774543
|2006.04.13 23:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.56
|117.56
|119.56
|
|118.64
|0.00
|0.00
|0.68
|6.74
|
|0.00
|0.00
|-19.23
|-471.59
|
|Floating P/L:
|-490.82
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-127.36
|Floating P/L:
|-490.82
|Margin:
|611.73
|Balance:
|2 872.64
|Equity:
|2 381.82
|Free Margin:
|1 770.09