Alpari Ltd
|Account: 205352
|Name: Robert
|Currency: USD
|2006 April 28, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4683251
|2006.04.27 03:38
|balance
|Deposit
|100 000.00
|4683258
|2006.04.27 03:39
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2659
|2.2689
|2.2619
|2006.04.27 08:27
|2.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|-165.17
|4683275
|2006.04.27 03:43
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.84
|205.14
|204.44
|2006.04.27 12:01
|204.44
|0.00
|0.00
|0.00
|244.45
|4686184
|2006.04.27 08:42
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6302
|0.6332
|0.6262
|2006.04.27 16:30
|0.6332
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|4686413
|2006.04.27 08:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2453
|1.2483
|1.2413
|2006.04.27 13:44
|1.2413
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4687695
|2006.04.27 09:57
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2677
|2.2647
|2.2717
|2006.04.27 13:39
|2.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|219.82
|4689631
|2006.04.27 11:25
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7850
|1.7880
|1.7810
|2006.04.27 14:58
|1.7880
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|4691775
|2006.04.27 12:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.61
|114.91
|114.21
|2006.04.27 13:51
|114.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-261.07
|4694343
|2006.04.27 14:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2421
|1.2451
|1.2381
|2006.04.27 16:01
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|4696493
|2006.04.27 15:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7879
|1.7909
|1.7839
|2006.04.27 16:02
|1.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|4697002
|2006.04.27 15:25
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.22
|204.92
|205.62
|2006.04.27 16:02
|204.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.34
|4697895
|2006.04.27 15:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.86
|115.16
|114.46
|2006.04.27 16:03
|114.46
|0.00
|0.00
|0.00
|349.50
|4698729
|2006.04.27 16:02
|buy
|1.00
|eurjpy
|142.82
|142.52
|143.22
|2006.04.28 02:58
|143.22
|0.00
|0.00
|7.71
|350.04
|4701969
|2006.04.27 16:35
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.31
|205.61
|204.91
|2006.04.27 16:44
|205.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.04
|4702435
|2006.04.27 16:44
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6956
|0.6926
|0.6996
|2006.04.28 16:57
|0.6926
|0.00
|0.00
|-8.28
|-545.10
|4702476
|2006.04.27 16:44
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.53
|205.83
|205.13
|2006.04.27 21:25
|205.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.96
|4703730
|2006.04.27 17:02
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2715
|2.2745
|2.2675
|2006.04.28 09:50
|2.2675
|0.00
|0.00
|-13.18
|222.64
|4703928
|2006.04.27 17:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8030
|1.8000
|1.8070
|2006.04.27 17:20
|1.8000
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|4704205
|2006.04.27 17:11
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2603
|1.2633
|1.2563
|2006.04.27 17:52
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|-237.47
|4706787
|2006.04.27 18:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.00
|114.30
|113.60
|2006.04.28 02:11
|114.30
|0.00
|0.00
|-13.75
|-262.47
|4711187
|2006.04.27 23:15
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.48
|205.78
|205.08
|2006.04.28 02:13
|205.78
|0.00
|0.00
|-16.98
|-183.71
|4712535
|2006.04.28 03:40
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.85
|206.15
|205.45
|2006.04.28 10:08
|206.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.60
|4715105
|2006.04.28 08:25
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.06
|143.36
|142.66
|2006.04.28 08:46
|143.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-262.17
|4715501
|2006.04.28 08:33
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2601
|1.2631
|1.2561
|2006.04.28 10:01
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|318.45
|4715724
|2006.04.28 08:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.23
|114.53
|113.83
|2006.04.28 17:09
|113.83
|0.00
|0.00
|0.00
|351.43
|4715868
|2006.04.28 08:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8015
|1.7985
|1.8055
|2006.04.28 10:35
|1.8055
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|4717842
|2006.04.28 10:15
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2659
|2.2689
|2.2619
|2006.04.28 11:27
|2.2619
|0.00
|0.00
|0.00
|223.50
|4718794
|2006.04.28 10:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.29
|142.99
|143.69
|2006.04.28 16:59
|143.69
|0.00
|0.00
|0.00
|350.51
|4718802
|2006.04.28 10:53
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6334
|0.6364
|0.6294
|2006.04.28 17:10
|0.6364
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|4718887
|2006.04.28 10:57
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.88
|205.58
|206.28
|2006.04.28 11:46
|206.28
|0.00
|0.00
|0.00
|245.23
|4719514
|2006.04.28 11:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8067
|1.8097
|1.8027
|2006.04.28 11:52
|1.8097
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|4719601
|2006.04.28 11:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2526
|1.2496
|1.2566
|2006.04.28 11:31
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.08
|4719617
|2006.04.28 11:27
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2619
|2.2589
|2.2659
|2006.04.28 11:30
|2.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|-167.87
|4719631
|2006.04.28 11:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2561
|1.2591
|1.2521
|2006.04.28 16:56
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|4719951
|2006.04.28 11:34
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2622
|2.2652
|2.2582
|2006.04.28 11:49
|2.2652
|0.00
|0.00
|0.00
|-167.65
|4720242
|2006.04.28 11:49
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2644
|2.2674
|2.2604
|2006.04.28 15:40
|2.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|224.05
|4720957
|2006.04.28 12:25
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.43
|206.73
|206.03
|2006.04.28 16:35
|206.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.04
|4723726
|2006.04.28 14:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8080
|1.8110
|1.8040
|2006.04.28 15:47
|1.8110
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|4725265
|2006.04.28 15:13
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2511
|1.2541
|1.2471
|2006.04.28 15:51
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|320.74
|4726457
|2006.04.28 15:40
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2602
|2.2572
|2.2642
|2006.04.28 15:59
|2.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.46
|4728217
|2006.04.28 16:03
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2572
|2.2602
|2.2532
|2006.04.28 16:07
|2.2602
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.37
|4728296
|2006.04.28 16:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2470
|1.2500
|1.2430
|2006.04.28 17:05
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|321.88
|4730896
|2006.04.28 17:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8186
|1.8216
|1.8146
|2006.04.28 17:07
|1.8216
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|4731198
|2006.04.28 17:07
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2608
|2.2638
|2.2568
|2006.04.28 17:14
|2.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.21
|4731421
|2006.04.28 17:09
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.43
|207.73
|207.03
|2006.04.28 18:05
|207.03
|0.00
|0.00
|0.00
|246.26
|4733779
|2006.04.28 18:10
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.13
|207.43
|206.73
|2006.04.28 21:45
|207.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.42
|4734099
|2006.04.28 18:25
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2611
|2.2641
|2.2571
|2006.04.28 21:46
|2.2641
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.08
|4734313
|2006.04.28 18:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8218
|1.8188
|1.8258
|2006.04.28 22:12
|1.8258
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|
|0.00
|0.00
|-44.48
|-2 382.78
|Closed P/L:
|-2 427.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4730564
|2006.04.28 16:59
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5668
|1.5638
|1.5708
|
|1.5648
|0.00
|0.00
|3.71
|-161.47
|4734594
|2006.04.28 18:47
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.56
|143.86
|143.16
|
|143.80
|0.00
|0.00
|-10.10
|-210.80
|4734371
|2006.04.28 18:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2621
|1.2591
|1.2661
|
|1.2634
|0.00
|0.00
|-8.50
|130.00
|4739108
|2006.04.28 22:59
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2614
|2.2644
|2.2574
|
|2.2623
|0.00
|0.00
|-13.39
|-50.84
|4731893
|2006.04.28 17:15
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6363
|0.6393
|0.6323
|
|0.6387
|0.00
|0.00
|-9.40
|-480.00
|4734380
|2006.04.28 18:37
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2413
|1.2443
|1.2373
|
|1.2391
|0.00
|0.00
|-10.89
|177.55
|4734640
|2006.04.28 18:49
|sell
|1.00
|usdjpy
|113.81
|114.11
|113.41
|
|113.85
|0.00
|0.00
|-13.78
|-35.13
|
|0.00
|0.00
|-62.35
|-630.69
|
|Floating P/L:
|-693.04
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-2 427.26
|Floating P/L:
|-693.04
|Margin:
|8 334.67
|Balance:
|97 572.74
|Equity:
|96 879.70
|Free Margin:
|88 545.03