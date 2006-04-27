Alpari Ltd

Account: 205352 Name: Robert Currency: USD 2006 April 28, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
46832512006.04.27 03:38balanceDeposit100 000.00
46832582006.04.27 03:39sell1.00gbpchf2.26592.26892.26192006.04.27 08:272.26890.000.000.00-165.17
46832752006.04.27 03:43sell1.00gbpjpy204.84205.14204.442006.04.27 12:01204.440.000.000.00244.45
46861842006.04.27 08:42sell1.00nzdusd0.63020.63320.62622006.04.27 16:300.63320.000.000.00-600.00
46864132006.04.27 08:52sell1.00eurusd1.24531.24831.24132006.04.27 13:441.24130.000.000.00400.00
46876952006.04.27 09:57buy1.00gbpchf2.26772.26472.27172006.04.27 13:392.27170.000.000.00219.82
46896312006.04.27 11:25sell1.00gbpusd1.78501.78801.78102006.04.27 14:581.78800.000.000.00-210.00
46917752006.04.27 12:40sell1.00usdjpy114.61114.91114.212006.04.27 13:51114.910.000.000.00-261.07
46943432006.04.27 14:21sell1.00eurusd1.24211.24511.23812006.04.27 16:011.24510.000.000.00-300.00
46964932006.04.27 15:10sell1.00gbpusd1.78791.79091.78392006.04.27 16:021.79090.000.000.00-210.00
46970022006.04.27 15:25buy1.00gbpjpy205.22204.92205.622006.04.27 16:02204.920.000.000.00-183.34
46978952006.04.27 15:44sell1.00usdjpy114.86115.16114.462006.04.27 16:03114.460.000.000.00349.50
46987292006.04.27 16:02buy1.00eurjpy142.82142.52143.222006.04.28 02:58143.220.000.007.71350.04
47019692006.04.27 16:35sell1.00gbpjpy205.31205.61204.912006.04.27 16:44205.610.000.000.00-184.04
47024352006.04.27 16:44buy1.00eurgbp0.69560.69260.69962006.04.28 16:570.69260.000.00-8.28-545.10
47024762006.04.27 16:44sell1.00gbpjpy205.53205.83205.132006.04.27 21:25205.830.000.000.00-183.96
47037302006.04.27 17:02sell1.00gbpchf2.27152.27452.26752006.04.28 09:502.26750.000.00-13.18222.64
47039282006.04.27 17:06buy1.00gbpusd1.80301.80001.80702006.04.27 17:201.80000.000.000.00-210.00
47042052006.04.27 17:11sell1.00usdchf1.26031.26331.25632006.04.27 17:521.26330.000.000.00-237.47
47067872006.04.27 18:19sell1.00usdjpy114.00114.30113.602006.04.28 02:11114.300.000.00-13.75-262.47
47111872006.04.27 23:15sell1.00gbpjpy205.48205.78205.082006.04.28 02:13205.780.000.00-16.98-183.71
47125352006.04.28 03:40sell1.00gbpjpy205.85206.15205.452006.04.28 10:08206.150.000.000.00-183.60
47151052006.04.28 08:25sell1.00eurjpy143.06143.36142.662006.04.28 08:46143.360.000.000.00-262.17
47155012006.04.28 08:33sell1.00usdchf1.26011.26311.25612006.04.28 10:011.25610.000.000.00318.45
47157242006.04.28 08:42sell1.00usdjpy114.23114.53113.832006.04.28 17:09113.830.000.000.00351.43
47158682006.04.28 08:46buy1.00gbpusd1.80151.79851.80552006.04.28 10:351.80550.000.000.00280.00
47178422006.04.28 10:15sell1.00gbpchf2.26592.26892.26192006.04.28 11:272.26190.000.000.00223.50
47187942006.04.28 10:53buy1.00eurjpy143.29142.99143.692006.04.28 16:59143.690.000.000.00350.51
47188022006.04.28 10:53sell1.00nzdusd0.63340.63640.62942006.04.28 17:100.63640.000.000.00-600.00
47188872006.04.28 10:57buy1.00gbpjpy205.88205.58206.282006.04.28 11:46206.280.000.000.00245.23
47195142006.04.28 11:23sell1.00gbpusd1.80671.80971.80272006.04.28 11:521.80970.000.000.00-210.00
47196012006.04.28 11:27buy1.00usdchf1.25261.24961.25662006.04.28 11:311.24960.000.000.00-240.08
47196172006.04.28 11:27buy1.00gbpchf2.26192.25892.26592006.04.28 11:302.25890.000.000.00-167.87
47196312006.04.28 11:28sell1.00eurusd1.25611.25911.25212006.04.28 16:561.25910.000.000.00-300.00
47199512006.04.28 11:34sell1.00gbpchf2.26222.26522.25822006.04.28 11:492.26520.000.000.00-167.65
47202422006.04.28 11:49sell1.00gbpchf2.26442.26742.26042006.04.28 15:402.26040.000.000.00224.05
47209572006.04.28 12:25sell1.00gbpjpy206.43206.73206.032006.04.28 16:35206.730.000.000.00-184.04
47237262006.04.28 14:30sell1.00gbpusd1.80801.81101.80402006.04.28 15:471.81100.000.000.00-210.00
47252652006.04.28 15:13sell1.00usdchf1.25111.25411.24712006.04.28 15:511.24710.000.000.00320.74
47264572006.04.28 15:40buy1.00gbpchf2.26022.25722.26422006.04.28 15:592.25720.000.000.00-168.46
47282172006.04.28 16:03sell1.00gbpchf2.25722.26022.25322006.04.28 16:072.26020.000.000.00-168.37
47282962006.04.28 16:05sell1.00usdchf1.24701.25001.24302006.04.28 17:051.24300.000.000.00321.88
47308962006.04.28 17:05sell1.00gbpusd1.81861.82161.81462006.04.28 17:071.82160.000.000.00-210.00
47311982006.04.28 17:07sell1.00gbpchf2.26082.26382.25682006.04.28 17:142.26380.000.000.00-169.21
47314212006.04.28 17:09sell1.00gbpjpy207.43207.73207.032006.04.28 18:05207.030.000.000.00246.26
47337792006.04.28 18:10sell1.00gbpjpy207.13207.43206.732006.04.28 21:45207.430.000.000.00-184.42
47340992006.04.28 18:25sell1.00gbpchf2.26112.26412.25712006.04.28 21:462.26410.000.000.00-169.08
47343132006.04.28 18:35buy1.00gbpusd1.82181.81881.82582006.04.28 22:121.82580.000.000.00280.00
  0.00 0.00 -44.48 -2 382.78
Closed P/L: -2 427.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
47305642006.04.28 16:59buy1.00eurchf1.56681.56381.5708 1.56480.000.003.71-161.47
47345942006.04.28 18:47sell1.00eurjpy143.56143.86143.16 143.800.000.00-10.10-210.80
47343712006.04.28 18:37buy1.00eurusd1.26211.25911.2661 1.26340.000.00-8.50130.00
47391082006.04.28 22:59sell1.00gbpchf2.26142.26442.2574 2.26230.000.00-13.39-50.84
47318932006.04.28 17:15sell1.00nzdusd0.63630.63930.6323 0.63870.000.00-9.40-480.00
47343802006.04.28 18:37sell1.00usdchf1.24131.24431.2373 1.23910.000.00-10.89177.55
47346402006.04.28 18:49sell1.00usdjpy113.81114.11113.41 113.850.000.00-13.78-35.13
  0.00 0.00 -62.35 -630.69
 Floating P/L: -693.04
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 427.26 Floating P/L: -693.04 Margin: 8 334.67
Balance: 97 572.74 Equity: 96 879.70 Free Margin: 88 545.03