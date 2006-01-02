Strategy Tester Report
Profit Generator 3.2.2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.04.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.04.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.6; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=30; takeprofit=40; MM=false; Risk=70; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=4; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenProfitOnly=false; ObsoleteMinutes=30;
Bars in test16494Ticks modelled160316Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit14520.01Gross profit29910.00Gross loss-15389.99
Profit factor1.94Expected payoff65.41
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)1020.00 (4.7%)
Total trades222Short positions (won %)115 (64.35%)Long positions (won %)107 (69.16%)
Profit trades (% of total)148 (66.67%)Loss trades (% of total)74 (33.33%)
Largestprofit trade400.00loss trade-300.00
Averageprofit trade202.09loss trade-207.97
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (2760.00)consecutive losses (loss in money)4 (-1020.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2760.00 (14)consecutive loss (count of losses)-1020.00 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 23:59buy11.001.18161.17861.1856
22006.01.03 01:59t/p11.001.18561.17861.1856400.0010400.00
32006.01.03 06:09sell21.001.18951.19251.1855
42006.01.03 07:44close21.001.18741.19251.1855210.0010610.00
52006.01.03 07:44buy31.001.18741.18441.1914
62006.01.03 09:59close31.001.18891.18441.1914150.0010760.00
72006.01.03 09:59sell41.001.18891.19191.1849
82006.01.03 14:59s/l41.001.19191.19191.1849-300.0010460.00
92006.01.03 16:51sell51.001.19791.20091.1939
102006.01.03 19:59s/l51.001.20091.20091.1939-300.0010160.00
112006.01.03 20:59buy61.001.20171.19871.2057
122006.01.04 01:42close61.001.20431.19871.2057260.0010420.00
132006.01.04 01:42sell71.001.20431.20731.2003
142006.01.04 03:08s/l71.001.20731.20731.2003-300.0010120.00
152006.01.04 07:59buy81.001.20471.20171.2087
162006.01.04 10:21close81.001.20721.20171.2087250.0010370.00
172006.01.04 10:21sell91.001.20721.21021.2032
182006.01.04 10:52close91.001.20641.21021.203280.0010450.00
192006.01.04 10:52buy101.001.20641.20341.2104
202006.01.04 13:35close101.001.20891.20341.2104250.0010700.00
212006.01.04 13:35sell111.001.20891.21191.2049
222006.01.04 15:04close111.001.20811.21191.204980.0010780.00
232006.01.04 15:04buy121.001.20811.20511.2121
242006.01.04 16:33close121.001.20901.20511.212190.0010870.00
252006.01.04 16:33sell131.001.20901.21201.2050
262006.01.04 17:59s/l131.001.21201.21201.2050-300.0010570.00
272006.01.04 18:59buy141.001.21271.20971.2167
282006.01.04 19:59close141.001.21261.20971.2167-10.0010560.00
292006.01.04 19:59sell151.001.21261.21561.2086
302006.01.05 01:38close151.001.21071.21561.2086190.0010750.00
312006.01.05 01:38buy161.001.21071.20771.2147
322006.01.05 09:55close161.001.21061.20771.2147-10.0010740.00
332006.01.05 09:55sell171.001.21061.21361.2066
342006.01.05 10:59close171.001.20831.21361.2066230.0010970.00
352006.01.05 10:59buy181.001.20831.20531.2123
362006.01.05 13:50close181.001.20961.20531.2123130.0011100.00
372006.01.05 13:50sell191.001.20961.21261.2056
382006.01.05 14:37close191.001.20841.21261.2056120.0011220.00
392006.01.05 14:37buy201.001.20841.20541.2124
402006.01.05 17:09close201.001.21011.20541.2124169.9911389.99
412006.01.05 17:09sell211.001.21011.21311.2061
422006.01.05 17:59close211.001.20991.21311.206119.9911409.98
432006.01.05 17:59buy221.001.20991.20691.2139
442006.01.05 21:59close221.001.21101.20691.2139110.0011519.98
452006.01.05 21:59sell231.001.21101.21401.2070
462006.01.06 09:59close231.001.20911.21401.2070190.0011709.98
472006.01.06 09:59buy241.001.20911.20611.2131
482006.01.06 13:59t/p241.001.21311.20611.2131400.0012109.98
492006.01.06 14:51sell251.001.21641.21941.2124
502006.01.06 15:21close251.001.21501.21941.2124140.0012249.98
512006.01.06 15:21buy261.001.21501.21201.2190
522006.01.06 15:53close261.001.21551.21201.219050.0012299.98
532006.01.06 15:53sell271.001.21551.21851.2115
542006.01.08 23:59close271.001.21441.21851.2115110.0012409.98
552006.01.08 23:59buy281.001.21441.21141.2184
562006.01.09 00:59close281.001.21481.21141.218440.0012449.98
572006.01.09 00:59sell291.001.21481.21781.2108
582006.01.09 08:00t/p291.001.21081.21781.2108400.0012849.98
592006.01.09 08:59buy301.001.21051.20751.2145
602006.01.09 10:09s/l301.001.20751.20751.2145-300.0012549.98
612006.01.09 11:48sell311.001.20881.21181.2048
622006.01.09 13:59close311.001.20801.21181.204880.0012629.98
632006.01.09 13:59buy321.001.20801.20501.2120
642006.01.09 16:26close321.001.20791.20501.2120-10.0012619.98
652006.01.09 16:26sell331.001.20791.21091.2039
662006.01.09 17:20close331.001.20631.21091.2039160.0012779.98
672006.01.09 17:20buy341.001.20631.20331.2103
682006.01.10 07:59close341.001.20611.20331.2103-20.0012759.98
692006.01.10 07:59sell351.001.20611.20911.2021
702006.01.10 09:54close351.001.20721.20911.2021-110.0012649.98
712006.01.10 09:54buy361.001.20721.20421.2112
722006.01.10 14:43s/l361.001.20421.20421.2112-300.0012349.98
732006.01.10 14:43buy371.001.20441.20141.2084
742006.01.11 01:59close371.001.20621.20141.2084180.0012529.98
752006.01.11 01:59sell381.001.20621.20921.2022
762006.01.11 07:59close381.001.20581.20921.202240.0012569.98
772006.01.11 07:59buy391.001.20581.20281.2098
782006.01.11 13:34close391.001.20941.20281.2098360.0012929.98
792006.01.11 13:34sell401.001.20941.21241.2054
802006.01.11 16:19close401.001.20971.21241.2054-30.0012899.98
812006.01.11 16:19buy411.001.20971.20671.2137
822006.01.11 18:05t/p411.001.21371.20671.2137400.0013299.98
832006.01.12 07:47sell421.001.21541.21841.2114
842006.01.12 13:59t/p421.001.21141.21841.2114400.0013699.98
852006.01.12 15:28buy431.001.20261.19961.2066
862006.01.12 15:59close431.001.20401.19961.2066140.0013839.98
872006.01.12 15:59sell441.001.20401.20701.2000
882006.01.12 17:59close441.001.20321.20701.200080.0013919.98
892006.01.12 17:59buy451.001.20321.20021.2072
902006.01.13 00:20close451.001.20451.20021.2072130.0014049.98
912006.01.13 00:20sell461.001.20451.20751.2005
922006.01.13 07:59s/l461.001.20751.20751.2005-300.0013749.98
932006.01.13 10:39sell471.001.20761.21061.2036
942006.01.13 12:59close471.001.20421.21061.2036340.0014089.98
952006.01.13 12:59buy481.001.20421.20121.2082
962006.01.13 14:31close481.001.20661.20121.2082240.0014329.98
972006.01.13 14:31sell491.001.20661.20961.2026
982006.01.13 15:23close491.001.20511.20961.2026150.0014479.98
992006.01.13 15:23buy501.001.20511.20211.2091
1002006.01.13 16:47close501.001.20841.20211.2091330.0014809.98
1012006.01.13 16:47sell511.001.20841.21141.2044
1022006.01.13 17:43s/l511.001.21141.21141.2044-300.0014509.98
1032006.01.13 17:55buy521.001.21011.20711.2141
1042006.01.13 18:48close521.001.21401.20711.2141390.0014899.98
1052006.01.13 18:48sell531.001.21401.21701.2100
1062006.01.15 23:04s/l531.001.21701.21701.2100-300.0014599.98
1072006.01.15 23:40buy541.001.21511.21211.2191
1082006.01.16 08:46close541.001.21481.21211.2191-30.0014569.98
1092006.01.16 08:46sell551.001.21481.21781.2108
1102006.01.16 14:16close551.001.21111.21781.2108370.0014939.98
1112006.01.16 14:16buy561.001.21111.20811.2151
1122006.01.17 01:57s/l561.001.20811.20811.2151-300.0014639.98
1132006.01.17 01:57buy571.001.20831.20531.2123
1142006.01.17 07:31t/p571.001.21231.20531.2123400.0015039.98
1152006.01.17 07:52sell581.001.21291.21591.2089
1162006.01.17 10:51close581.001.21031.21591.2089260.0015299.98
1172006.01.17 10:51buy591.001.21031.20731.2143
1182006.01.17 11:59s/l591.001.20731.20731.2143-300.0014999.98
1192006.01.17 12:41buy601.001.20711.20411.2111
1202006.01.17 13:38close601.001.20881.20411.2111170.0015169.98
1212006.01.17 13:38sell611.001.20881.21181.2048
1222006.01.18 07:59s/l611.001.21181.21181.2048-300.0014869.98
1232006.01.18 09:58sell621.001.21391.21691.2099
1242006.01.18 11:59close621.001.21201.21691.2099190.0015059.98
1252006.01.18 11:59buy631.001.21201.20901.2160
1262006.01.18 12:59close631.001.21221.20901.216020.0015079.98
1272006.01.18 12:59sell641.001.21221.21521.2082
1282006.01.18 14:51close641.001.21351.21521.2082-130.0014949.98
1292006.01.18 14:51buy651.001.21351.21051.2175
1302006.01.18 15:34close651.001.21441.21051.217590.0015039.98
1312006.01.18 15:34sell661.001.21441.21741.2104
1322006.01.18 15:59t/p661.001.21041.21741.2104400.0015439.98
1332006.01.18 16:18buy671.001.20981.20681.2138
1342006.01.18 16:48close671.001.21071.20681.213890.0015529.98
1352006.01.18 16:48sell681.001.21071.21371.2067
1362006.01.19 08:43close681.001.20831.21371.2067240.0015769.98
1372006.01.19 08:43buy691.001.20831.20531.2123
1382006.01.19 09:55close691.001.20771.20531.2123-60.0015709.98
1392006.01.19 09:55sell701.001.20771.21071.2037
1402006.01.19 14:33close701.001.20641.21071.2037130.0015839.98
1412006.01.19 14:33buy711.001.20641.20341.2104
1422006.01.19 15:59t/p711.001.21041.20341.2104400.0016239.98
1432006.01.19 16:41sell721.001.21141.21441.2074
1442006.01.20 08:59t/p721.001.20741.21441.2074400.0016639.98
1452006.01.20 15:48buy731.001.20921.20621.2132
1462006.01.20 16:59close731.001.20961.20621.213240.0016679.98
1472006.01.20 16:59sell741.001.20961.21261.2056
1482006.01.20 18:59s/l741.001.21261.21261.2056-300.0016379.98
1492006.01.22 22:22sell751.001.21521.21821.2112
1502006.01.23 00:59s/l751.001.21821.21821.2112-300.0016079.98
1512006.01.23 01:41sell761.001.22251.22551.2185
1522006.01.23 04:55s/l761.001.22551.22551.2185-300.0015779.98
1532006.01.23 04:55sell771.001.22531.22831.2213
1542006.01.23 08:36close771.001.22361.22831.2213170.0015949.98
1552006.01.23 08:36buy781.001.22361.22061.2276
1562006.01.23 10:59t/p781.001.22761.22061.2276400.0016349.98
1572006.01.23 11:56sell791.001.22871.23171.2247
1582006.01.23 14:55close791.001.22751.23171.2247120.0016469.98
1592006.01.23 14:55buy801.001.22751.22451.2315
1602006.01.23 15:59close801.001.22831.22451.231580.0016549.98
1612006.01.23 15:59sell811.001.22831.23131.2243
1622006.01.24 09:45close811.001.22691.23131.2243140.0016689.98
1632006.01.24 09:45buy821.001.22691.22391.2309
1642006.01.24 13:34close821.001.22821.22391.2309130.0016819.98
1652006.01.24 13:34sell831.001.22821.23121.2242
1662006.01.25 02:59close831.001.22641.23121.2242180.0016999.98
1672006.01.25 02:59buy841.001.22641.22341.2304
1682006.01.25 09:59t/p841.001.23041.22341.2304400.0017399.98
1692006.01.25 10:54sell851.001.23201.23501.2280
1702006.01.25 11:45close851.001.22951.23501.2280250.0017649.98
1712006.01.25 11:45buy861.001.22951.22651.2335
1722006.01.25 13:44close861.001.23061.22651.2335110.0017759.98
1732006.01.25 13:44sell871.001.23061.23361.2266
1742006.01.25 14:59t/p871.001.22661.23361.2266400.0018159.98
1752006.01.25 15:51buy881.001.22571.22271.2297
1762006.01.25 16:21close881.001.22661.22271.229790.0018249.98
1772006.01.25 16:21sell891.001.22661.22961.2226
1782006.01.26 09:50close891.001.22421.22961.2226240.0018489.98
1792006.01.26 09:50buy901.001.22421.22121.2282
1802006.01.26 11:59close901.001.22471.22121.228250.0018539.98
1812006.01.26 11:59sell911.001.22471.22771.2207
1822006.01.26 14:59close911.001.22511.22771.2207-40.0018499.98
1832006.01.26 14:59buy921.001.22511.22211.2291
1842006.01.26 18:59s/l921.001.22211.22211.2291-300.0018199.98
1852006.01.26 19:59sell931.001.22141.22441.2174
1862006.01.27 00:59close931.001.22101.22441.217440.0018239.98
1872006.01.27 00:59buy941.001.22101.21801.2250
1882006.01.27 02:59close941.001.22061.21801.2250-40.0018199.98
1892006.01.27 02:59sell951.001.22061.22361.2166
1902006.01.27 06:45close951.001.21981.22361.216680.0018279.98
1912006.01.27 06:45buy961.001.21981.21681.2238
1922006.01.27 07:41close961.001.22111.21681.2238130.0018409.98
1932006.01.27 07:41sell971.001.22111.22411.2171
1942006.01.27 14:48close971.001.22191.22411.2171-80.0018329.98
1952006.01.27 14:48buy981.001.22191.21891.2259
1962006.01.27 15:59s/l981.001.21891.21891.2259-300.0018029.98
1972006.01.27 16:56buy991.001.21291.20991.2169
1982006.01.27 17:26close991.001.21311.20991.216920.0018049.98
1992006.01.27 17:26sell1001.001.21311.21611.2091
2002006.01.27 19:34close1001.001.20961.21611.2091350.0018399.98
2012006.01.27 19:34buy1011.001.20961.20661.2136
2022006.01.30 00:59close1011.001.21091.20661.2136130.0018529.98
2032006.01.30 00:59sell1021.001.21091.21391.2069
2042006.01.30 09:29close1021.001.20851.21391.2069240.0018769.98
2052006.01.30 09:29buy1031.001.20851.20551.2125
2062006.01.30 10:56close1031.001.20991.20551.2125140.0018909.98
2072006.01.30 10:56sell1041.001.20991.21291.2059
2082006.01.30 11:41close1041.001.20821.21291.2059170.0019079.98
2092006.01.30 11:41buy1051.001.20821.20521.2122
2102006.01.30 13:59close1051.001.20851.20521.212230.0019109.98
2112006.01.30 13:59sell1061.001.20851.21151.2045
2122006.01.30 14:47close1061.001.20831.21151.204520.0019129.98
2132006.01.30 14:47buy1071.001.20831.20531.2123
2142006.01.31 12:59t/p1071.001.21231.20531.2123400.0019529.98
2152006.01.31 13:27sell1081.001.21241.21541.2084
2162006.01.31 16:59s/l1081.001.21541.21541.2084-300.0019229.98
2172006.01.31 18:18sell1091.001.21761.22061.2136
2182006.01.31 20:22close1091.001.21491.22061.2136270.0019499.98
2192006.01.31 20:22buy1101.001.21491.21191.2189
2202006.01.31 21:49close1101.001.21531.21191.218940.0019539.98
2212006.01.31 21:49sell1111.001.21531.21831.2113
2222006.02.01 03:59close1111.001.21491.21831.211340.0019579.98
2232006.02.01 03:59buy1121.001.21491.21191.2189
2242006.02.01 10:45s/l1121.001.21191.21191.2189-300.0019279.98
2252006.02.01 14:19buy1131.001.20871.20571.2127
2262006.02.01 14:59close1131.001.20951.20571.212780.0019359.98
2272006.02.01 14:59sell1141.001.20951.21251.2055
2282006.02.01 22:59close1141.001.20611.21251.2055340.0019699.98
2292006.02.01 22:59buy1151.001.20611.20311.2101
2302006.02.02 13:41close1151.001.20711.20311.2101100.0019799.98
2312006.02.02 13:41sell1161.001.20711.21011.2031
2322006.02.02 14:55close1161.001.20471.21011.2031240.0020039.98
2332006.02.02 14:55buy1171.001.20471.20171.2087
2342006.02.02 15:59t/p1171.001.20871.20171.2087400.0020439.98
2352006.02.02 22:59buy1181.001.20891.20591.2129
2362006.02.03 13:59s/l1181.001.20591.20591.2129-300.0020139.98
2372006.02.03 14:59buy1191.001.20051.19751.2045
2382006.02.03 17:31close1191.001.20221.19751.2045170.0020309.98
2392006.02.03 17:31sell1201.001.20221.20521.1982
2402006.02.06 08:59close1201.001.19941.20521.1982280.0020589.98
2412006.02.06 08:59buy1211.001.19941.19641.2034
2422006.02.06 16:13close1211.001.19831.19641.2034-110.0020479.98
2432006.02.06 16:13sell1221.001.19831.20131.1943
2442006.02.06 16:45close1221.001.19771.20131.194360.0020539.98
2452006.02.06 16:45buy1231.001.19771.19471.2017
2462006.02.06 18:18s/l1231.001.19471.19471.2017-300.0020239.98
2472006.02.06 18:49sell1241.001.19651.19951.1925
2482006.02.07 08:54close1241.001.19801.19951.1925-150.0020089.98
2492006.02.07 08:54buy1251.001.19801.19501.2020
2502006.02.07 16:59s/l1251.001.19501.19501.2020-300.0019789.98
2512006.02.08 08:59buy1261.001.19691.19391.2009
2522006.02.08 14:44close1261.001.19671.19391.2009-20.0019769.98
2532006.02.08 14:44sell1271.001.19671.19971.1927
2542006.02.08 17:05close1271.001.19351.19971.1927320.0020089.98
2552006.02.08 17:05buy1281.001.19351.19051.1975
2562006.02.08 17:36close1281.001.19361.19051.197510.0120099.99
2572006.02.08 17:36sell1291.001.19361.19661.1896
2582006.02.09 00:59s/l1291.001.19661.19661.1896-300.0019799.99
2592006.02.09 06:59sell1301.001.19851.20151.1945
2602006.02.09 13:53close1301.001.19741.20151.1945110.0119910.00
2612006.02.09 13:53buy1311.001.19741.19441.2014
2622006.02.09 14:46close1311.001.19831.19441.201490.0120000.01
2632006.02.09 14:46sell1321.001.19831.20131.1943
2642006.02.10 00:59close1321.001.19741.20131.194390.0020090.01
2652006.02.10 00:59buy1331.001.19741.19441.2014
2662006.02.10 12:59close1331.001.19741.19441.20140.0020090.01
2672006.02.10 12:59sell1341.001.19741.20041.1934
2682006.02.10 13:59s/l1341.001.20041.20041.1934-300.0019790.01
2692006.02.10 14:56sell1351.001.20201.20501.1980
2702006.02.10 15:59t/p1351.001.19801.20501.1980400.0020190.01
2712006.02.10 16:54buy1361.001.19131.18831.1953
2722006.02.13 10:26s/l1361.001.18831.18831.1953-300.0019890.01
2732006.02.13 11:59buy1371.001.18871.18571.1927
2742006.02.13 16:38close1371.001.19101.18571.1927230.0020120.01
2752006.02.13 16:38sell1381.001.19101.19401.1870
2762006.02.14 14:32close1381.001.18731.19401.1870369.9920490.00
2772006.02.14 14:32buy1391.001.18731.18431.1913
2782006.02.14 20:40t/p1391.001.19131.18431.1913400.0020890.00
2792006.02.15 10:59sell1401.001.19181.19481.1878
2802006.02.15 15:14close1401.001.19301.19481.1878-120.0020770.00
2812006.02.15 15:14buy1411.001.19301.19001.1970
2822006.02.15 15:59close1411.001.19321.19001.197020.0020790.00
2832006.02.15 15:59sell1421.001.19321.19621.1892
2842006.02.15 16:36close1421.001.18951.19621.1892370.0021160.00
2852006.02.15 16:36buy1431.001.18951.18651.1935
2862006.02.16 11:10s/l1431.001.18651.18651.1935-300.0020860.00
2872006.02.16 13:59sell1441.001.18751.19051.1835
2882006.02.16 16:59close1441.001.18801.19051.1835-50.0020810.00
2892006.02.16 16:59buy1451.001.18801.18501.1920
2902006.02.16 17:59close1451.001.18801.18501.19200.0020810.00
2912006.02.16 17:59sell1461.001.18801.19101.1840
2922006.02.17 00:50s/l1461.001.19101.19101.1840-300.0020510.00
2932006.02.17 00:55sell1471.001.19121.19421.1872
2942006.02.17 12:20t/p1471.001.18721.19421.1872400.0020910.00
2952006.02.17 13:06buy1481.001.18601.18301.1900
2962006.02.17 13:36close1481.001.18691.18301.190090.0021000.00
2972006.02.17 13:36sell1491.001.18691.18991.1829
2982006.02.17 15:59s/l1491.001.18991.18991.1829-300.0020700.00
2992006.02.17 16:11sell1501.001.19211.19511.1881
3002006.02.17 16:58close1501.001.19191.19511.188120.0020720.00
3012006.02.17 16:58buy1511.001.19191.18891.1959
3022006.02.17 17:53close1511.001.19051.18891.1959-140.0020580.00
3032006.02.17 17:53sell1521.001.19051.19351.1865
3042006.02.17 19:17s/l1521.001.19351.19351.1865-300.0020280.00
3052006.02.20 00:59sell1531.001.19521.19821.1912
3062006.02.21 08:27t/p1531.001.19121.19821.1912400.0020680.00
3072006.02.21 19:59sell1541.001.19201.19501.1880
3082006.02.22 10:59t/p1541.001.18801.19501.1880400.0021080.00
3092006.02.22 13:59sell1551.001.18841.19141.1844
3102006.02.22 14:59close1551.001.18841.19141.18440.0021080.00
3112006.02.22 14:59buy1561.001.18841.18541.1924
3122006.02.22 15:31close1561.001.18861.18541.192419.9921099.99
3132006.02.22 15:31sell1571.001.18861.19161.1846
3142006.02.22 17:59s/l1571.001.19161.19161.1846-300.0020799.99
3152006.02.22 18:40sell1581.001.19151.19451.1875
3162006.02.23 10:59s/l1581.001.19451.19451.1875-300.0020499.99
3172006.02.23 11:59buy1591.001.19581.19281.1998
3182006.02.23 13:59close1591.001.19561.19281.1998-20.0020479.99
3192006.02.23 13:59sell1601.001.19561.19861.1916
3202006.02.23 15:56t/p1601.001.19161.19861.1916400.0020879.99
3212006.02.23 16:59sell1611.001.19221.19521.1882
3222006.02.24 07:59close1611.001.19191.19521.188230.0020909.99
3232006.02.24 07:59buy1621.001.19191.18891.1959
3242006.02.24 09:19close1621.001.19031.18891.1959-160.0020749.99
3252006.02.24 09:19sell1631.001.19031.19331.1863
3262006.02.24 09:50close1631.001.19011.19331.186320.0020769.99
3272006.02.24 09:50buy1641.001.19011.18711.1941
3282006.02.24 11:59close1641.001.19021.18711.194110.0020779.99
3292006.02.24 11:59sell1651.001.19021.19321.1862
3302006.02.26 22:53t/p1651.001.18621.19321.1862400.0021179.99
3312006.02.26 23:19sell1661.001.18661.18961.1826
3322006.02.27 00:22close1661.001.18321.18961.1826340.0021519.99
3332006.02.27 00:22buy1671.001.18321.18021.1872
3342006.02.27 00:58close1671.001.18401.18021.187280.0021599.99
3352006.02.27 00:58sell1681.001.18401.18701.1800
3362006.02.27 04:59s/l1681.001.18701.18701.1800-300.0021299.99
3372006.02.27 16:59sell1691.001.18591.18891.1819
3382006.02.28 10:59s/l1691.001.18891.18891.1819-300.0020999.99
3392006.02.28 11:46sell1701.001.18911.19211.1851
3402006.02.28 15:59s/l1701.001.19211.19211.1851-300.0020699.99
3412006.02.28 16:25sell1711.001.19251.19551.1885
3422006.03.01 10:59close1711.001.19371.19551.1885-120.0020579.99
3432006.03.01 10:59buy1721.001.19371.19071.1977
3442006.03.01 14:37close1721.001.19641.19071.1977270.0020849.99
3452006.03.01 14:37sell1731.001.19641.19941.1924
3462006.03.01 16:57t/p1731.001.19241.19941.1924400.0021249.99
3472006.03.01 17:58buy1741.001.18971.18671.1937
3482006.03.01 18:59close1741.001.19161.18671.1937190.0021439.99
3492006.03.01 18:59sell1751.001.19161.19461.1876
3502006.03.02 14:43s/l1751.001.19461.19461.1876-300.0021139.99
3512006.03.02 14:43sell1761.001.19441.19741.1904
3522006.03.02 15:59s/l1761.001.19741.19741.1904-300.0020839.99
3532006.03.06 00:30sell1771.001.20851.21151.2045
3542006.03.06 10:45t/p1771.001.20451.21151.2045400.0021239.99
3552006.03.06 17:59buy1781.001.19991.19691.2039
3562006.03.06 23:59close1781.001.20131.19691.2039140.0021379.99
3572006.03.06 23:59sell1791.001.20131.20431.1973
3582006.03.07 01:46close1791.001.19861.20431.1973270.0021649.99
3592006.03.07 01:46buy1801.001.19861.19561.2026
3602006.03.07 04:59s/l1801.001.19561.19561.2026-300.0021349.99
3612006.03.07 10:59sell1811.001.19271.19571.1887
3622006.03.07 14:21close1811.001.18991.19571.1887280.0021629.99
3632006.03.07 14:21buy1821.001.18991.18691.1939
3642006.03.07 14:51close1821.001.19061.18691.193970.0021699.99
3652006.03.07 14:51sell1831.001.19061.19361.1866
3662006.03.07 16:42close1831.001.18811.19361.1866250.0021949.99
3672006.03.07 16:42buy1841.001.18811.18511.1921
3682006.03.08 10:52t/p1841.001.19211.18511.1921400.0022349.99
3692006.03.08 19:59buy1851.001.19181.18881.1958
3702006.03.09 01:33close1851.001.19371.18881.1958190.0022539.99
3712006.03.09 01:33sell1861.001.19371.19671.1897
3722006.03.09 11:59close1861.001.19261.19671.1897110.0022649.99
3732006.03.09 11:59buy1871.001.19261.18961.1966
3742006.03.10 00:59s/l1871.001.18961.18961.1966-300.0022349.99
3752006.03.10 14:59sell1881.001.19041.19341.1864
3762006.03.10 15:29close1881.001.18721.19341.1864320.0022669.99
3772006.03.10 15:29buy1891.001.18721.18421.1912
3782006.03.10 15:59close1891.001.18801.18421.191280.0022749.99
3792006.03.10 15:59sell1901.001.18801.19101.1840
3802006.03.10 19:59s/l1901.001.19101.19101.1840-300.0022449.99
3812006.03.13 08:37sell1911.001.19621.19921.1922
3822006.03.14 09:20close1911.001.19741.19921.1922-119.9922330.00
3832006.03.14 09:20buy1921.001.19741.19441.2014
3842006.03.14 09:50close1921.001.19771.19441.201430.0122360.01
3852006.03.14 09:50sell1931.001.19771.20071.1937
3862006.03.14 15:59s/l1931.001.20071.20071.1937-300.0022060.01
3872006.03.14 16:57sell1941.001.20231.20531.1983
3882006.03.15 08:59close1941.001.20281.20531.1983-50.0022010.01
3892006.03.15 08:59buy1951.001.20281.19981.2068
3902006.03.15 15:12close1951.001.20471.19981.2068190.0022200.01
3912006.03.15 15:12sell1961.001.20471.20771.2007
3922006.03.15 15:42close1961.001.20341.20771.2007130.0022330.01
3932006.03.15 15:42buy1971.001.20341.20041.2074
3942006.03.16 10:49t/p1971.001.20741.20041.2074400.0022730.01
3952006.03.16 14:58sell1981.001.21351.21651.2095
3962006.03.16 16:59close1981.001.21521.21651.2095-170.0022560.01
3972006.03.16 16:59buy1991.001.21521.21221.2192
3982006.03.17 11:59close1991.001.21791.21221.2192270.0022830.01
3992006.03.17 11:59sell2001.001.21791.22091.2139
4002006.03.17 15:56close2001.001.21541.22091.2139250.0023080.01
4012006.03.17 15:56buy2011.001.21541.21241.2194
4022006.03.17 16:59t/p2011.001.21941.21241.2194400.0023480.01
4032006.03.17 17:59buy2021.001.21901.21601.2230
4042006.03.20 06:17s/l2021.001.21601.21601.2230-300.0023180.01
4052006.03.20 09:59buy2031.001.21811.21511.2221
4062006.03.20 16:25close2031.001.21751.21511.2221-60.0023120.01
4072006.03.20 16:25sell2041.001.21751.22051.2135
4082006.03.20 18:37close2041.001.21521.22051.2135230.0023350.01
4092006.03.20 18:37buy2051.001.21521.21221.2192
4102006.03.21 03:59close2051.001.21421.21221.2192-100.0023250.01
4112006.03.21 03:59sell2061.001.21421.21721.2102
4122006.03.21 10:59close2061.001.21401.21721.210220.0023270.01
4132006.03.21 10:59buy2071.001.21401.21101.2180
4142006.03.21 15:44s/l2071.001.21101.21101.2180-300.0022970.01
4152006.03.21 16:53buy2081.001.20881.20581.2128
4162006.03.22 04:41close2081.001.20851.20581.2128-30.0022940.01
4172006.03.22 04:41sell2091.001.20851.21151.2045
4182006.03.22 07:59close2091.001.20881.21151.2045-30.0022910.01
4192006.03.22 07:59buy2101.001.20881.20581.2128
4202006.03.22 15:31close2101.001.21021.20581.2128140.0023050.01
4212006.03.22 15:31sell2111.001.21021.21321.2062
4222006.03.23 00:59t/p2111.001.20621.21321.2062400.0023450.01
4232006.03.23 16:29buy2121.001.19771.19471.2017
4242006.03.24 12:59close2121.001.19701.19471.2017-70.0023380.01
4252006.03.24 12:59sell2131.001.19701.20001.1930
4262006.03.24 14:49close2131.001.19661.20001.193040.0023420.01
4272006.03.24 14:49buy2141.001.19661.19361.2006
4282006.03.24 15:59t/p2141.001.20061.19361.2006400.0023820.01
4292006.03.24 16:23buy2151.001.20111.19811.2051
4302006.03.27 04:59t/p2151.001.20511.19811.2051400.0024220.01
4312006.03.28 00:59buy2161.001.20091.19791.2049
4322006.03.28 08:59t/p2161.001.20491.19791.2049400.0024620.01
4332006.03.29 12:22sell2171.001.20141.20441.1974
4342006.03.29 17:59s/l2171.001.20441.20441.1974-300.0024320.01
4352006.03.30 05:59buy2181.001.20691.20391.2109
4362006.03.30 07:59close2181.001.20591.20391.2109-100.0024220.01
4372006.03.30 07:59sell2191.001.20591.20891.2019
4382006.03.30 11:59s/l2191.001.20891.20891.2019-300.0023920.01
4392006.03.30 13:22sell2201.001.20851.21151.2045
4402006.03.30 13:59close2201.001.20771.21151.204580.0024000.01
4412006.03.30 13:59buy2211.001.20771.20471.2117
4422006.03.30 14:59t/p2211.001.21171.20471.2117400.0024400.01
4432006.03.31 14:59buy2221.001.21021.20721.2142
4442006.03.31 21:59close at stop2221.001.21141.20721.2142120.0024520.01