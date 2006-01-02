|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.04.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.04.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.6; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=30; takeprofit=40; MM=false; Risk=70; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=4; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenProfitOnly=false; ObsoleteMinutes=30;
|Bars in test
|16494
|Ticks modelled
|160316
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|14520.01
|Gross profit
|29910.00
|Gross loss
|-15389.99
|Profit factor
|1.94
|Expected payoff
|65.41
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|1020.00 (4.7%)
|Total trades
|222
|Short positions (won %)
|115 (64.35%)
|Long positions (won %)
|107 (69.16%)
|Profit trades (% of total)
|148 (66.67%)
|Loss trades (% of total)
|74 (33.33%)
|Largest
|profit trade
|400.00
|loss trade
|-300.00
|Average
|profit trade
|202.09
|loss trade
|-207.97
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (2760.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1020.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2760.00 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-1020.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 23:59
|buy
|1
|1.00
|1.1816
|1.1786
|1.1856
|2
|2006.01.03 01:59
|t/p
|1
|1.00
|1.1856
|1.1786
|1.1856
|400.00
|10400.00
|3
|2006.01.03 06:09
|sell
|2
|1.00
|1.1895
|1.1925
|1.1855
|4
|2006.01.03 07:44
|close
|2
|1.00
|1.1874
|1.1925
|1.1855
|210.00
|10610.00
|5
|2006.01.03 07:44
|buy
|3
|1.00
|1.1874
|1.1844
|1.1914
|6
|2006.01.03 09:59
|close
|3
|1.00
|1.1889
|1.1844
|1.1914
|150.00
|10760.00
|7
|2006.01.03 09:59
|sell
|4
|1.00
|1.1889
|1.1919
|1.1849
|8
|2006.01.03 14:59
|s/l
|4
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1849
|-300.00
|10460.00
|9
|2006.01.03 16:51
|sell
|5
|1.00
|1.1979
|1.2009
|1.1939
|10
|2006.01.03 19:59
|s/l
|5
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1939
|-300.00
|10160.00
|11
|2006.01.03 20:59
|buy
|6
|1.00
|1.2017
|1.1987
|1.2057
|12
|2006.01.04 01:42
|close
|6
|1.00
|1.2043
|1.1987
|1.2057
|260.00
|10420.00
|13
|2006.01.04 01:42
|sell
|7
|1.00
|1.2043
|1.2073
|1.2003
|14
|2006.01.04 03:08
|s/l
|7
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2003
|-300.00
|10120.00
|15
|2006.01.04 07:59
|buy
|8
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2087
|16
|2006.01.04 10:21
|close
|8
|1.00
|1.2072
|1.2017
|1.2087
|250.00
|10370.00
|17
|2006.01.04 10:21
|sell
|9
|1.00
|1.2072
|1.2102
|1.2032
|18
|2006.01.04 10:52
|close
|9
|1.00
|1.2064
|1.2102
|1.2032
|80.00
|10450.00
|19
|2006.01.04 10:52
|buy
|10
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|20
|2006.01.04 13:35
|close
|10
|1.00
|1.2089
|1.2034
|1.2104
|250.00
|10700.00
|21
|2006.01.04 13:35
|sell
|11
|1.00
|1.2089
|1.2119
|1.2049
|22
|2006.01.04 15:04
|close
|11
|1.00
|1.2081
|1.2119
|1.2049
|80.00
|10780.00
|23
|2006.01.04 15:04
|buy
|12
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.2121
|24
|2006.01.04 16:33
|close
|12
|1.00
|1.2090
|1.2051
|1.2121
|90.00
|10870.00
|25
|2006.01.04 16:33
|sell
|13
|1.00
|1.2090
|1.2120
|1.2050
|26
|2006.01.04 17:59
|s/l
|13
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2050
|-300.00
|10570.00
|27
|2006.01.04 18:59
|buy
|14
|1.00
|1.2127
|1.2097
|1.2167
|28
|2006.01.04 19:59
|close
|14
|1.00
|1.2126
|1.2097
|1.2167
|-10.00
|10560.00
|29
|2006.01.04 19:59
|sell
|15
|1.00
|1.2126
|1.2156
|1.2086
|30
|2006.01.05 01:38
|close
|15
|1.00
|1.2107
|1.2156
|1.2086
|190.00
|10750.00
|31
|2006.01.05 01:38
|buy
|16
|1.00
|1.2107
|1.2077
|1.2147
|32
|2006.01.05 09:55
|close
|16
|1.00
|1.2106
|1.2077
|1.2147
|-10.00
|10740.00
|33
|2006.01.05 09:55
|sell
|17
|1.00
|1.2106
|1.2136
|1.2066
|34
|2006.01.05 10:59
|close
|17
|1.00
|1.2083
|1.2136
|1.2066
|230.00
|10970.00
|35
|2006.01.05 10:59
|buy
|18
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|36
|2006.01.05 13:50
|close
|18
|1.00
|1.2096
|1.2053
|1.2123
|130.00
|11100.00
|37
|2006.01.05 13:50
|sell
|19
|1.00
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|38
|2006.01.05 14:37
|close
|19
|1.00
|1.2084
|1.2126
|1.2056
|120.00
|11220.00
|39
|2006.01.05 14:37
|buy
|20
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2124
|40
|2006.01.05 17:09
|close
|20
|1.00
|1.2101
|1.2054
|1.2124
|169.99
|11389.99
|41
|2006.01.05 17:09
|sell
|21
|1.00
|1.2101
|1.2131
|1.2061
|42
|2006.01.05 17:59
|close
|21
|1.00
|1.2099
|1.2131
|1.2061
|19.99
|11409.98
|43
|2006.01.05 17:59
|buy
|22
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2139
|44
|2006.01.05 21:59
|close
|22
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.2139
|110.00
|11519.98
|45
|2006.01.05 21:59
|sell
|23
|1.00
|1.2110
|1.2140
|1.2070
|46
|2006.01.06 09:59
|close
|23
|1.00
|1.2091
|1.2140
|1.2070
|190.00
|11709.98
|47
|2006.01.06 09:59
|buy
|24
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.2131
|48
|2006.01.06 13:59
|t/p
|24
|1.00
|1.2131
|1.2061
|1.2131
|400.00
|12109.98
|49
|2006.01.06 14:51
|sell
|25
|1.00
|1.2164
|1.2194
|1.2124
|50
|2006.01.06 15:21
|close
|25
|1.00
|1.2150
|1.2194
|1.2124
|140.00
|12249.98
|51
|2006.01.06 15:21
|buy
|26
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|52
|2006.01.06 15:53
|close
|26
|1.00
|1.2155
|1.2120
|1.2190
|50.00
|12299.98
|53
|2006.01.06 15:53
|sell
|27
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.2115
|54
|2006.01.08 23:59
|close
|27
|1.00
|1.2144
|1.2185
|1.2115
|110.00
|12409.98
|55
|2006.01.08 23:59
|buy
|28
|1.00
|1.2144
|1.2114
|1.2184
|56
|2006.01.09 00:59
|close
|28
|1.00
|1.2148
|1.2114
|1.2184
|40.00
|12449.98
|57
|2006.01.09 00:59
|sell
|29
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.2108
|58
|2006.01.09 08:00
|t/p
|29
|1.00
|1.2108
|1.2178
|1.2108
|400.00
|12849.98
|59
|2006.01.09 08:59
|buy
|30
|1.00
|1.2105
|1.2075
|1.2145
|60
|2006.01.09 10:09
|s/l
|30
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2145
|-300.00
|12549.98
|61
|2006.01.09 11:48
|sell
|31
|1.00
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|62
|2006.01.09 13:59
|close
|31
|1.00
|1.2080
|1.2118
|1.2048
|80.00
|12629.98
|63
|2006.01.09 13:59
|buy
|32
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|64
|2006.01.09 16:26
|close
|32
|1.00
|1.2079
|1.2050
|1.2120
|-10.00
|12619.98
|65
|2006.01.09 16:26
|sell
|33
|1.00
|1.2079
|1.2109
|1.2039
|66
|2006.01.09 17:20
|close
|33
|1.00
|1.2063
|1.2109
|1.2039
|160.00
|12779.98
|67
|2006.01.09 17:20
|buy
|34
|1.00
|1.2063
|1.2033
|1.2103
|68
|2006.01.10 07:59
|close
|34
|1.00
|1.2061
|1.2033
|1.2103
|-20.00
|12759.98
|69
|2006.01.10 07:59
|sell
|35
|1.00
|1.2061
|1.2091
|1.2021
|70
|2006.01.10 09:54
|close
|35
|1.00
|1.2072
|1.2091
|1.2021
|-110.00
|12649.98
|71
|2006.01.10 09:54
|buy
|36
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2112
|72
|2006.01.10 14:43
|s/l
|36
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2112
|-300.00
|12349.98
|73
|2006.01.10 14:43
|buy
|37
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.2084
|74
|2006.01.11 01:59
|close
|37
|1.00
|1.2062
|1.2014
|1.2084
|180.00
|12529.98
|75
|2006.01.11 01:59
|sell
|38
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2022
|76
|2006.01.11 07:59
|close
|38
|1.00
|1.2058
|1.2092
|1.2022
|40.00
|12569.98
|77
|2006.01.11 07:59
|buy
|39
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.2098
|78
|2006.01.11 13:34
|close
|39
|1.00
|1.2094
|1.2028
|1.2098
|360.00
|12929.98
|79
|2006.01.11 13:34
|sell
|40
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|80
|2006.01.11 16:19
|close
|40
|1.00
|1.2097
|1.2124
|1.2054
|-30.00
|12899.98
|81
|2006.01.11 16:19
|buy
|41
|1.00
|1.2097
|1.2067
|1.2137
|82
|2006.01.11 18:05
|t/p
|41
|1.00
|1.2137
|1.2067
|1.2137
|400.00
|13299.98
|83
|2006.01.12 07:47
|sell
|42
|1.00
|1.2154
|1.2184
|1.2114
|84
|2006.01.12 13:59
|t/p
|42
|1.00
|1.2114
|1.2184
|1.2114
|400.00
|13699.98
|85
|2006.01.12 15:28
|buy
|43
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2066
|86
|2006.01.12 15:59
|close
|43
|1.00
|1.2040
|1.1996
|1.2066
|140.00
|13839.98
|87
|2006.01.12 15:59
|sell
|44
|1.00
|1.2040
|1.2070
|1.2000
|88
|2006.01.12 17:59
|close
|44
|1.00
|1.2032
|1.2070
|1.2000
|80.00
|13919.98
|89
|2006.01.12 17:59
|buy
|45
|1.00
|1.2032
|1.2002
|1.2072
|90
|2006.01.13 00:20
|close
|45
|1.00
|1.2045
|1.2002
|1.2072
|130.00
|14049.98
|91
|2006.01.13 00:20
|sell
|46
|1.00
|1.2045
|1.2075
|1.2005
|92
|2006.01.13 07:59
|s/l
|46
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2005
|-300.00
|13749.98
|93
|2006.01.13 10:39
|sell
|47
|1.00
|1.2076
|1.2106
|1.2036
|94
|2006.01.13 12:59
|close
|47
|1.00
|1.2042
|1.2106
|1.2036
|340.00
|14089.98
|95
|2006.01.13 12:59
|buy
|48
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.2082
|96
|2006.01.13 14:31
|close
|48
|1.00
|1.2066
|1.2012
|1.2082
|240.00
|14329.98
|97
|2006.01.13 14:31
|sell
|49
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|98
|2006.01.13 15:23
|close
|49
|1.00
|1.2051
|1.2096
|1.2026
|150.00
|14479.98
|99
|2006.01.13 15:23
|buy
|50
|1.00
|1.2051
|1.2021
|1.2091
|100
|2006.01.13 16:47
|close
|50
|1.00
|1.2084
|1.2021
|1.2091
|330.00
|14809.98
|101
|2006.01.13 16:47
|sell
|51
|1.00
|1.2084
|1.2114
|1.2044
|102
|2006.01.13 17:43
|s/l
|51
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2044
|-300.00
|14509.98
|103
|2006.01.13 17:55
|buy
|52
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2141
|104
|2006.01.13 18:48
|close
|52
|1.00
|1.2140
|1.2071
|1.2141
|390.00
|14899.98
|105
|2006.01.13 18:48
|sell
|53
|1.00
|1.2140
|1.2170
|1.2100
|106
|2006.01.15 23:04
|s/l
|53
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2100
|-300.00
|14599.98
|107
|2006.01.15 23:40
|buy
|54
|1.00
|1.2151
|1.2121
|1.2191
|108
|2006.01.16 08:46
|close
|54
|1.00
|1.2148
|1.2121
|1.2191
|-30.00
|14569.98
|109
|2006.01.16 08:46
|sell
|55
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.2108
|110
|2006.01.16 14:16
|close
|55
|1.00
|1.2111
|1.2178
|1.2108
|370.00
|14939.98
|111
|2006.01.16 14:16
|buy
|56
|1.00
|1.2111
|1.2081
|1.2151
|112
|2006.01.17 01:57
|s/l
|56
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2151
|-300.00
|14639.98
|113
|2006.01.17 01:57
|buy
|57
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|114
|2006.01.17 07:31
|t/p
|57
|1.00
|1.2123
|1.2053
|1.2123
|400.00
|15039.98
|115
|2006.01.17 07:52
|sell
|58
|1.00
|1.2129
|1.2159
|1.2089
|116
|2006.01.17 10:51
|close
|58
|1.00
|1.2103
|1.2159
|1.2089
|260.00
|15299.98
|117
|2006.01.17 10:51
|buy
|59
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2143
|118
|2006.01.17 11:59
|s/l
|59
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2143
|-300.00
|14999.98
|119
|2006.01.17 12:41
|buy
|60
|1.00
|1.2071
|1.2041
|1.2111
|120
|2006.01.17 13:38
|close
|60
|1.00
|1.2088
|1.2041
|1.2111
|170.00
|15169.98
|121
|2006.01.17 13:38
|sell
|61
|1.00
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|122
|2006.01.18 07:59
|s/l
|61
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2048
|-300.00
|14869.98
|123
|2006.01.18 09:58
|sell
|62
|1.00
|1.2139
|1.2169
|1.2099
|124
|2006.01.18 11:59
|close
|62
|1.00
|1.2120
|1.2169
|1.2099
|190.00
|15059.98
|125
|2006.01.18 11:59
|buy
|63
|1.00
|1.2120
|1.2090
|1.2160
|126
|2006.01.18 12:59
|close
|63
|1.00
|1.2122
|1.2090
|1.2160
|20.00
|15079.98
|127
|2006.01.18 12:59
|sell
|64
|1.00
|1.2122
|1.2152
|1.2082
|128
|2006.01.18 14:51
|close
|64
|1.00
|1.2135
|1.2152
|1.2082
|-130.00
|14949.98
|129
|2006.01.18 14:51
|buy
|65
|1.00
|1.2135
|1.2105
|1.2175
|130
|2006.01.18 15:34
|close
|65
|1.00
|1.2144
|1.2105
|1.2175
|90.00
|15039.98
|131
|2006.01.18 15:34
|sell
|66
|1.00
|1.2144
|1.2174
|1.2104
|132
|2006.01.18 15:59
|t/p
|66
|1.00
|1.2104
|1.2174
|1.2104
|400.00
|15439.98
|133
|2006.01.18 16:18
|buy
|67
|1.00
|1.2098
|1.2068
|1.2138
|134
|2006.01.18 16:48
|close
|67
|1.00
|1.2107
|1.2068
|1.2138
|90.00
|15529.98
|135
|2006.01.18 16:48
|sell
|68
|1.00
|1.2107
|1.2137
|1.2067
|136
|2006.01.19 08:43
|close
|68
|1.00
|1.2083
|1.2137
|1.2067
|240.00
|15769.98
|137
|2006.01.19 08:43
|buy
|69
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|138
|2006.01.19 09:55
|close
|69
|1.00
|1.2077
|1.2053
|1.2123
|-60.00
|15709.98
|139
|2006.01.19 09:55
|sell
|70
|1.00
|1.2077
|1.2107
|1.2037
|140
|2006.01.19 14:33
|close
|70
|1.00
|1.2064
|1.2107
|1.2037
|130.00
|15839.98
|141
|2006.01.19 14:33
|buy
|71
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|142
|2006.01.19 15:59
|t/p
|71
|1.00
|1.2104
|1.2034
|1.2104
|400.00
|16239.98
|143
|2006.01.19 16:41
|sell
|72
|1.00
|1.2114
|1.2144
|1.2074
|144
|2006.01.20 08:59
|t/p
|72
|1.00
|1.2074
|1.2144
|1.2074
|400.00
|16639.98
|145
|2006.01.20 15:48
|buy
|73
|1.00
|1.2092
|1.2062
|1.2132
|146
|2006.01.20 16:59
|close
|73
|1.00
|1.2096
|1.2062
|1.2132
|40.00
|16679.98
|147
|2006.01.20 16:59
|sell
|74
|1.00
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|148
|2006.01.20 18:59
|s/l
|74
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2056
|-300.00
|16379.98
|149
|2006.01.22 22:22
|sell
|75
|1.00
|1.2152
|1.2182
|1.2112
|150
|2006.01.23 00:59
|s/l
|75
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2112
|-300.00
|16079.98
|151
|2006.01.23 01:41
|sell
|76
|1.00
|1.2225
|1.2255
|1.2185
|152
|2006.01.23 04:55
|s/l
|76
|1.00
|1.2255
|1.2255
|1.2185
|-300.00
|15779.98
|153
|2006.01.23 04:55
|sell
|77
|1.00
|1.2253
|1.2283
|1.2213
|154
|2006.01.23 08:36
|close
|77
|1.00
|1.2236
|1.2283
|1.2213
|170.00
|15949.98
|155
|2006.01.23 08:36
|buy
|78
|1.00
|1.2236
|1.2206
|1.2276
|156
|2006.01.23 10:59
|t/p
|78
|1.00
|1.2276
|1.2206
|1.2276
|400.00
|16349.98
|157
|2006.01.23 11:56
|sell
|79
|1.00
|1.2287
|1.2317
|1.2247
|158
|2006.01.23 14:55
|close
|79
|1.00
|1.2275
|1.2317
|1.2247
|120.00
|16469.98
|159
|2006.01.23 14:55
|buy
|80
|1.00
|1.2275
|1.2245
|1.2315
|160
|2006.01.23 15:59
|close
|80
|1.00
|1.2283
|1.2245
|1.2315
|80.00
|16549.98
|161
|2006.01.23 15:59
|sell
|81
|1.00
|1.2283
|1.2313
|1.2243
|162
|2006.01.24 09:45
|close
|81
|1.00
|1.2269
|1.2313
|1.2243
|140.00
|16689.98
|163
|2006.01.24 09:45
|buy
|82
|1.00
|1.2269
|1.2239
|1.2309
|164
|2006.01.24 13:34
|close
|82
|1.00
|1.2282
|1.2239
|1.2309
|130.00
|16819.98
|165
|2006.01.24 13:34
|sell
|83
|1.00
|1.2282
|1.2312
|1.2242
|166
|2006.01.25 02:59
|close
|83
|1.00
|1.2264
|1.2312
|1.2242
|180.00
|16999.98
|167
|2006.01.25 02:59
|buy
|84
|1.00
|1.2264
|1.2234
|1.2304
|168
|2006.01.25 09:59
|t/p
|84
|1.00
|1.2304
|1.2234
|1.2304
|400.00
|17399.98
|169
|2006.01.25 10:54
|sell
|85
|1.00
|1.2320
|1.2350
|1.2280
|170
|2006.01.25 11:45
|close
|85
|1.00
|1.2295
|1.2350
|1.2280
|250.00
|17649.98
|171
|2006.01.25 11:45
|buy
|86
|1.00
|1.2295
|1.2265
|1.2335
|172
|2006.01.25 13:44
|close
|86
|1.00
|1.2306
|1.2265
|1.2335
|110.00
|17759.98
|173
|2006.01.25 13:44
|sell
|87
|1.00
|1.2306
|1.2336
|1.2266
|174
|2006.01.25 14:59
|t/p
|87
|1.00
|1.2266
|1.2336
|1.2266
|400.00
|18159.98
|175
|2006.01.25 15:51
|buy
|88
|1.00
|1.2257
|1.2227
|1.2297
|176
|2006.01.25 16:21
|close
|88
|1.00
|1.2266
|1.2227
|1.2297
|90.00
|18249.98
|177
|2006.01.25 16:21
|sell
|89
|1.00
|1.2266
|1.2296
|1.2226
|178
|2006.01.26 09:50
|close
|89
|1.00
|1.2242
|1.2296
|1.2226
|240.00
|18489.98
|179
|2006.01.26 09:50
|buy
|90
|1.00
|1.2242
|1.2212
|1.2282
|180
|2006.01.26 11:59
|close
|90
|1.00
|1.2247
|1.2212
|1.2282
|50.00
|18539.98
|181
|2006.01.26 11:59
|sell
|91
|1.00
|1.2247
|1.2277
|1.2207
|182
|2006.01.26 14:59
|close
|91
|1.00
|1.2251
|1.2277
|1.2207
|-40.00
|18499.98
|183
|2006.01.26 14:59
|buy
|92
|1.00
|1.2251
|1.2221
|1.2291
|184
|2006.01.26 18:59
|s/l
|92
|1.00
|1.2221
|1.2221
|1.2291
|-300.00
|18199.98
|185
|2006.01.26 19:59
|sell
|93
|1.00
|1.2214
|1.2244
|1.2174
|186
|2006.01.27 00:59
|close
|93
|1.00
|1.2210
|1.2244
|1.2174
|40.00
|18239.98
|187
|2006.01.27 00:59
|buy
|94
|1.00
|1.2210
|1.2180
|1.2250
|188
|2006.01.27 02:59
|close
|94
|1.00
|1.2206
|1.2180
|1.2250
|-40.00
|18199.98
|189
|2006.01.27 02:59
|sell
|95
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|190
|2006.01.27 06:45
|close
|95
|1.00
|1.2198
|1.2236
|1.2166
|80.00
|18279.98
|191
|2006.01.27 06:45
|buy
|96
|1.00
|1.2198
|1.2168
|1.2238
|192
|2006.01.27 07:41
|close
|96
|1.00
|1.2211
|1.2168
|1.2238
|130.00
|18409.98
|193
|2006.01.27 07:41
|sell
|97
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|194
|2006.01.27 14:48
|close
|97
|1.00
|1.2219
|1.2241
|1.2171
|-80.00
|18329.98
|195
|2006.01.27 14:48
|buy
|98
|1.00
|1.2219
|1.2189
|1.2259
|196
|2006.01.27 15:59
|s/l
|98
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2259
|-300.00
|18029.98
|197
|2006.01.27 16:56
|buy
|99
|1.00
|1.2129
|1.2099
|1.2169
|198
|2006.01.27 17:26
|close
|99
|1.00
|1.2131
|1.2099
|1.2169
|20.00
|18049.98
|199
|2006.01.27 17:26
|sell
|100
|1.00
|1.2131
|1.2161
|1.2091
|200
|2006.01.27 19:34
|close
|100
|1.00
|1.2096
|1.2161
|1.2091
|350.00
|18399.98
|201
|2006.01.27 19:34
|buy
|101
|1.00
|1.2096
|1.2066
|1.2136
|202
|2006.01.30 00:59
|close
|101
|1.00
|1.2109
|1.2066
|1.2136
|130.00
|18529.98
|203
|2006.01.30 00:59
|sell
|102
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|204
|2006.01.30 09:29
|close
|102
|1.00
|1.2085
|1.2139
|1.2069
|240.00
|18769.98
|205
|2006.01.30 09:29
|buy
|103
|1.00
|1.2085
|1.2055
|1.2125
|206
|2006.01.30 10:56
|close
|103
|1.00
|1.2099
|1.2055
|1.2125
|140.00
|18909.98
|207
|2006.01.30 10:56
|sell
|104
|1.00
|1.2099
|1.2129
|1.2059
|208
|2006.01.30 11:41
|close
|104
|1.00
|1.2082
|1.2129
|1.2059
|170.00
|19079.98
|209
|2006.01.30 11:41
|buy
|105
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2122
|210
|2006.01.30 13:59
|close
|105
|1.00
|1.2085
|1.2052
|1.2122
|30.00
|19109.98
|211
|2006.01.30 13:59
|sell
|106
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|212
|2006.01.30 14:47
|close
|106
|1.00
|1.2083
|1.2115
|1.2045
|20.00
|19129.98
|213
|2006.01.30 14:47
|buy
|107
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|214
|2006.01.31 12:59
|t/p
|107
|1.00
|1.2123
|1.2053
|1.2123
|400.00
|19529.98
|215
|2006.01.31 13:27
|sell
|108
|1.00
|1.2124
|1.2154
|1.2084
|216
|2006.01.31 16:59
|s/l
|108
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2084
|-300.00
|19229.98
|217
|2006.01.31 18:18
|sell
|109
|1.00
|1.2176
|1.2206
|1.2136
|218
|2006.01.31 20:22
|close
|109
|1.00
|1.2149
|1.2206
|1.2136
|270.00
|19499.98
|219
|2006.01.31 20:22
|buy
|110
|1.00
|1.2149
|1.2119
|1.2189
|220
|2006.01.31 21:49
|close
|110
|1.00
|1.2153
|1.2119
|1.2189
|40.00
|19539.98
|221
|2006.01.31 21:49
|sell
|111
|1.00
|1.2153
|1.2183
|1.2113
|222
|2006.02.01 03:59
|close
|111
|1.00
|1.2149
|1.2183
|1.2113
|40.00
|19579.98
|223
|2006.02.01 03:59
|buy
|112
|1.00
|1.2149
|1.2119
|1.2189
|224
|2006.02.01 10:45
|s/l
|112
|1.00
|1.2119
|1.2119
|1.2189
|-300.00
|19279.98
|225
|2006.02.01 14:19
|buy
|113
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2127
|226
|2006.02.01 14:59
|close
|113
|1.00
|1.2095
|1.2057
|1.2127
|80.00
|19359.98
|227
|2006.02.01 14:59
|sell
|114
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.2055
|228
|2006.02.01 22:59
|close
|114
|1.00
|1.2061
|1.2125
|1.2055
|340.00
|19699.98
|229
|2006.02.01 22:59
|buy
|115
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2101
|230
|2006.02.02 13:41
|close
|115
|1.00
|1.2071
|1.2031
|1.2101
|100.00
|19799.98
|231
|2006.02.02 13:41
|sell
|116
|1.00
|1.2071
|1.2101
|1.2031
|232
|2006.02.02 14:55
|close
|116
|1.00
|1.2047
|1.2101
|1.2031
|240.00
|20039.98
|233
|2006.02.02 14:55
|buy
|117
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2087
|234
|2006.02.02 15:59
|t/p
|117
|1.00
|1.2087
|1.2017
|1.2087
|400.00
|20439.98
|235
|2006.02.02 22:59
|buy
|118
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2129
|236
|2006.02.03 13:59
|s/l
|118
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.2129
|-300.00
|20139.98
|237
|2006.02.03 14:59
|buy
|119
|1.00
|1.2005
|1.1975
|1.2045
|238
|2006.02.03 17:31
|close
|119
|1.00
|1.2022
|1.1975
|1.2045
|170.00
|20309.98
|239
|2006.02.03 17:31
|sell
|120
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1982
|240
|2006.02.06 08:59
|close
|120
|1.00
|1.1994
|1.2052
|1.1982
|280.00
|20589.98
|241
|2006.02.06 08:59
|buy
|121
|1.00
|1.1994
|1.1964
|1.2034
|242
|2006.02.06 16:13
|close
|121
|1.00
|1.1983
|1.1964
|1.2034
|-110.00
|20479.98
|243
|2006.02.06 16:13
|sell
|122
|1.00
|1.1983
|1.2013
|1.1943
|244
|2006.02.06 16:45
|close
|122
|1.00
|1.1977
|1.2013
|1.1943
|60.00
|20539.98
|245
|2006.02.06 16:45
|buy
|123
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.2017
|246
|2006.02.06 18:18
|s/l
|123
|1.00
|1.1947
|1.1947
|1.2017
|-300.00
|20239.98
|247
|2006.02.06 18:49
|sell
|124
|1.00
|1.1965
|1.1995
|1.1925
|248
|2006.02.07 08:54
|close
|124
|1.00
|1.1980
|1.1995
|1.1925
|-150.00
|20089.98
|249
|2006.02.07 08:54
|buy
|125
|1.00
|1.1980
|1.1950
|1.2020
|250
|2006.02.07 16:59
|s/l
|125
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2020
|-300.00
|19789.98
|251
|2006.02.08 08:59
|buy
|126
|1.00
|1.1969
|1.1939
|1.2009
|252
|2006.02.08 14:44
|close
|126
|1.00
|1.1967
|1.1939
|1.2009
|-20.00
|19769.98
|253
|2006.02.08 14:44
|sell
|127
|1.00
|1.1967
|1.1997
|1.1927
|254
|2006.02.08 17:05
|close
|127
|1.00
|1.1935
|1.1997
|1.1927
|320.00
|20089.98
|255
|2006.02.08 17:05
|buy
|128
|1.00
|1.1935
|1.1905
|1.1975
|256
|2006.02.08 17:36
|close
|128
|1.00
|1.1936
|1.1905
|1.1975
|10.01
|20099.99
|257
|2006.02.08 17:36
|sell
|129
|1.00
|1.1936
|1.1966
|1.1896
|258
|2006.02.09 00:59
|s/l
|129
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.1896
|-300.00
|19799.99
|259
|2006.02.09 06:59
|sell
|130
|1.00
|1.1985
|1.2015
|1.1945
|260
|2006.02.09 13:53
|close
|130
|1.00
|1.1974
|1.2015
|1.1945
|110.01
|19910.00
|261
|2006.02.09 13:53
|buy
|131
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|262
|2006.02.09 14:46
|close
|131
|1.00
|1.1983
|1.1944
|1.2014
|90.01
|20000.01
|263
|2006.02.09 14:46
|sell
|132
|1.00
|1.1983
|1.2013
|1.1943
|264
|2006.02.10 00:59
|close
|132
|1.00
|1.1974
|1.2013
|1.1943
|90.00
|20090.01
|265
|2006.02.10 00:59
|buy
|133
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|266
|2006.02.10 12:59
|close
|133
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|0.00
|20090.01
|267
|2006.02.10 12:59
|sell
|134
|1.00
|1.1974
|1.2004
|1.1934
|268
|2006.02.10 13:59
|s/l
|134
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1934
|-300.00
|19790.01
|269
|2006.02.10 14:56
|sell
|135
|1.00
|1.2020
|1.2050
|1.1980
|270
|2006.02.10 15:59
|t/p
|135
|1.00
|1.1980
|1.2050
|1.1980
|400.00
|20190.01
|271
|2006.02.10 16:54
|buy
|136
|1.00
|1.1913
|1.1883
|1.1953
|272
|2006.02.13 10:26
|s/l
|136
|1.00
|1.1883
|1.1883
|1.1953
|-300.00
|19890.01
|273
|2006.02.13 11:59
|buy
|137
|1.00
|1.1887
|1.1857
|1.1927
|274
|2006.02.13 16:38
|close
|137
|1.00
|1.1910
|1.1857
|1.1927
|230.00
|20120.01
|275
|2006.02.13 16:38
|sell
|138
|1.00
|1.1910
|1.1940
|1.1870
|276
|2006.02.14 14:32
|close
|138
|1.00
|1.1873
|1.1940
|1.1870
|369.99
|20490.00
|277
|2006.02.14 14:32
|buy
|139
|1.00
|1.1873
|1.1843
|1.1913
|278
|2006.02.14 20:40
|t/p
|139
|1.00
|1.1913
|1.1843
|1.1913
|400.00
|20890.00
|279
|2006.02.15 10:59
|sell
|140
|1.00
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|280
|2006.02.15 15:14
|close
|140
|1.00
|1.1930
|1.1948
|1.1878
|-120.00
|20770.00
|281
|2006.02.15 15:14
|buy
|141
|1.00
|1.1930
|1.1900
|1.1970
|282
|2006.02.15 15:59
|close
|141
|1.00
|1.1932
|1.1900
|1.1970
|20.00
|20790.00
|283
|2006.02.15 15:59
|sell
|142
|1.00
|1.1932
|1.1962
|1.1892
|284
|2006.02.15 16:36
|close
|142
|1.00
|1.1895
|1.1962
|1.1892
|370.00
|21160.00
|285
|2006.02.15 16:36
|buy
|143
|1.00
|1.1895
|1.1865
|1.1935
|286
|2006.02.16 11:10
|s/l
|143
|1.00
|1.1865
|1.1865
|1.1935
|-300.00
|20860.00
|287
|2006.02.16 13:59
|sell
|144
|1.00
|1.1875
|1.1905
|1.1835
|288
|2006.02.16 16:59
|close
|144
|1.00
|1.1880
|1.1905
|1.1835
|-50.00
|20810.00
|289
|2006.02.16 16:59
|buy
|145
|1.00
|1.1880
|1.1850
|1.1920
|290
|2006.02.16 17:59
|close
|145
|1.00
|1.1880
|1.1850
|1.1920
|0.00
|20810.00
|291
|2006.02.16 17:59
|sell
|146
|1.00
|1.1880
|1.1910
|1.1840
|292
|2006.02.17 00:50
|s/l
|146
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1840
|-300.00
|20510.00
|293
|2006.02.17 00:55
|sell
|147
|1.00
|1.1912
|1.1942
|1.1872
|294
|2006.02.17 12:20
|t/p
|147
|1.00
|1.1872
|1.1942
|1.1872
|400.00
|20910.00
|295
|2006.02.17 13:06
|buy
|148
|1.00
|1.1860
|1.1830
|1.1900
|296
|2006.02.17 13:36
|close
|148
|1.00
|1.1869
|1.1830
|1.1900
|90.00
|21000.00
|297
|2006.02.17 13:36
|sell
|149
|1.00
|1.1869
|1.1899
|1.1829
|298
|2006.02.17 15:59
|s/l
|149
|1.00
|1.1899
|1.1899
|1.1829
|-300.00
|20700.00
|299
|2006.02.17 16:11
|sell
|150
|1.00
|1.1921
|1.1951
|1.1881
|300
|2006.02.17 16:58
|close
|150
|1.00
|1.1919
|1.1951
|1.1881
|20.00
|20720.00
|301
|2006.02.17 16:58
|buy
|151
|1.00
|1.1919
|1.1889
|1.1959
|302
|2006.02.17 17:53
|close
|151
|1.00
|1.1905
|1.1889
|1.1959
|-140.00
|20580.00
|303
|2006.02.17 17:53
|sell
|152
|1.00
|1.1905
|1.1935
|1.1865
|304
|2006.02.17 19:17
|s/l
|152
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1865
|-300.00
|20280.00
|305
|2006.02.20 00:59
|sell
|153
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.1912
|306
|2006.02.21 08:27
|t/p
|153
|1.00
|1.1912
|1.1982
|1.1912
|400.00
|20680.00
|307
|2006.02.21 19:59
|sell
|154
|1.00
|1.1920
|1.1950
|1.1880
|308
|2006.02.22 10:59
|t/p
|154
|1.00
|1.1880
|1.1950
|1.1880
|400.00
|21080.00
|309
|2006.02.22 13:59
|sell
|155
|1.00
|1.1884
|1.1914
|1.1844
|310
|2006.02.22 14:59
|close
|155
|1.00
|1.1884
|1.1914
|1.1844
|0.00
|21080.00
|311
|2006.02.22 14:59
|buy
|156
|1.00
|1.1884
|1.1854
|1.1924
|312
|2006.02.22 15:31
|close
|156
|1.00
|1.1886
|1.1854
|1.1924
|19.99
|21099.99
|313
|2006.02.22 15:31
|sell
|157
|1.00
|1.1886
|1.1916
|1.1846
|314
|2006.02.22 17:59
|s/l
|157
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1846
|-300.00
|20799.99
|315
|2006.02.22 18:40
|sell
|158
|1.00
|1.1915
|1.1945
|1.1875
|316
|2006.02.23 10:59
|s/l
|158
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.1875
|-300.00
|20499.99
|317
|2006.02.23 11:59
|buy
|159
|1.00
|1.1958
|1.1928
|1.1998
|318
|2006.02.23 13:59
|close
|159
|1.00
|1.1956
|1.1928
|1.1998
|-20.00
|20479.99
|319
|2006.02.23 13:59
|sell
|160
|1.00
|1.1956
|1.1986
|1.1916
|320
|2006.02.23 15:56
|t/p
|160
|1.00
|1.1916
|1.1986
|1.1916
|400.00
|20879.99
|321
|2006.02.23 16:59
|sell
|161
|1.00
|1.1922
|1.1952
|1.1882
|322
|2006.02.24 07:59
|close
|161
|1.00
|1.1919
|1.1952
|1.1882
|30.00
|20909.99
|323
|2006.02.24 07:59
|buy
|162
|1.00
|1.1919
|1.1889
|1.1959
|324
|2006.02.24 09:19
|close
|162
|1.00
|1.1903
|1.1889
|1.1959
|-160.00
|20749.99
|325
|2006.02.24 09:19
|sell
|163
|1.00
|1.1903
|1.1933
|1.1863
|326
|2006.02.24 09:50
|close
|163
|1.00
|1.1901
|1.1933
|1.1863
|20.00
|20769.99
|327
|2006.02.24 09:50
|buy
|164
|1.00
|1.1901
|1.1871
|1.1941
|328
|2006.02.24 11:59
|close
|164
|1.00
|1.1902
|1.1871
|1.1941
|10.00
|20779.99
|329
|2006.02.24 11:59
|sell
|165
|1.00
|1.1902
|1.1932
|1.1862
|330
|2006.02.26 22:53
|t/p
|165
|1.00
|1.1862
|1.1932
|1.1862
|400.00
|21179.99
|331
|2006.02.26 23:19
|sell
|166
|1.00
|1.1866
|1.1896
|1.1826
|332
|2006.02.27 00:22
|close
|166
|1.00
|1.1832
|1.1896
|1.1826
|340.00
|21519.99
|333
|2006.02.27 00:22
|buy
|167
|1.00
|1.1832
|1.1802
|1.1872
|334
|2006.02.27 00:58
|close
|167
|1.00
|1.1840
|1.1802
|1.1872
|80.00
|21599.99
|335
|2006.02.27 00:58
|sell
|168
|1.00
|1.1840
|1.1870
|1.1800
|336
|2006.02.27 04:59
|s/l
|168
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.1800
|-300.00
|21299.99
|337
|2006.02.27 16:59
|sell
|169
|1.00
|1.1859
|1.1889
|1.1819
|338
|2006.02.28 10:59
|s/l
|169
|1.00
|1.1889
|1.1889
|1.1819
|-300.00
|20999.99
|339
|2006.02.28 11:46
|sell
|170
|1.00
|1.1891
|1.1921
|1.1851
|340
|2006.02.28 15:59
|s/l
|170
|1.00
|1.1921
|1.1921
|1.1851
|-300.00
|20699.99
|341
|2006.02.28 16:25
|sell
|171
|1.00
|1.1925
|1.1955
|1.1885
|342
|2006.03.01 10:59
|close
|171
|1.00
|1.1937
|1.1955
|1.1885
|-120.00
|20579.99
|343
|2006.03.01 10:59
|buy
|172
|1.00
|1.1937
|1.1907
|1.1977
|344
|2006.03.01 14:37
|close
|172
|1.00
|1.1964
|1.1907
|1.1977
|270.00
|20849.99
|345
|2006.03.01 14:37
|sell
|173
|1.00
|1.1964
|1.1994
|1.1924
|346
|2006.03.01 16:57
|t/p
|173
|1.00
|1.1924
|1.1994
|1.1924
|400.00
|21249.99
|347
|2006.03.01 17:58
|buy
|174
|1.00
|1.1897
|1.1867
|1.1937
|348
|2006.03.01 18:59
|close
|174
|1.00
|1.1916
|1.1867
|1.1937
|190.00
|21439.99
|349
|2006.03.01 18:59
|sell
|175
|1.00
|1.1916
|1.1946
|1.1876
|350
|2006.03.02 14:43
|s/l
|175
|1.00
|1.1946
|1.1946
|1.1876
|-300.00
|21139.99
|351
|2006.03.02 14:43
|sell
|176
|1.00
|1.1944
|1.1974
|1.1904
|352
|2006.03.02 15:59
|s/l
|176
|1.00
|1.1974
|1.1974
|1.1904
|-300.00
|20839.99
|353
|2006.03.06 00:30
|sell
|177
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|354
|2006.03.06 10:45
|t/p
|177
|1.00
|1.2045
|1.2115
|1.2045
|400.00
|21239.99
|355
|2006.03.06 17:59
|buy
|178
|1.00
|1.1999
|1.1969
|1.2039
|356
|2006.03.06 23:59
|close
|178
|1.00
|1.2013
|1.1969
|1.2039
|140.00
|21379.99
|357
|2006.03.06 23:59
|sell
|179
|1.00
|1.2013
|1.2043
|1.1973
|358
|2006.03.07 01:46
|close
|179
|1.00
|1.1986
|1.2043
|1.1973
|270.00
|21649.99
|359
|2006.03.07 01:46
|buy
|180
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2026
|360
|2006.03.07 04:59
|s/l
|180
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.2026
|-300.00
|21349.99
|361
|2006.03.07 10:59
|sell
|181
|1.00
|1.1927
|1.1957
|1.1887
|362
|2006.03.07 14:21
|close
|181
|1.00
|1.1899
|1.1957
|1.1887
|280.00
|21629.99
|363
|2006.03.07 14:21
|buy
|182
|1.00
|1.1899
|1.1869
|1.1939
|364
|2006.03.07 14:51
|close
|182
|1.00
|1.1906
|1.1869
|1.1939
|70.00
|21699.99
|365
|2006.03.07 14:51
|sell
|183
|1.00
|1.1906
|1.1936
|1.1866
|366
|2006.03.07 16:42
|close
|183
|1.00
|1.1881
|1.1936
|1.1866
|250.00
|21949.99
|367
|2006.03.07 16:42
|buy
|184
|1.00
|1.1881
|1.1851
|1.1921
|368
|2006.03.08 10:52
|t/p
|184
|1.00
|1.1921
|1.1851
|1.1921
|400.00
|22349.99
|369
|2006.03.08 19:59
|buy
|185
|1.00
|1.1918
|1.1888
|1.1958
|370
|2006.03.09 01:33
|close
|185
|1.00
|1.1937
|1.1888
|1.1958
|190.00
|22539.99
|371
|2006.03.09 01:33
|sell
|186
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.1897
|372
|2006.03.09 11:59
|close
|186
|1.00
|1.1926
|1.1967
|1.1897
|110.00
|22649.99
|373
|2006.03.09 11:59
|buy
|187
|1.00
|1.1926
|1.1896
|1.1966
|374
|2006.03.10 00:59
|s/l
|187
|1.00
|1.1896
|1.1896
|1.1966
|-300.00
|22349.99
|375
|2006.03.10 14:59
|sell
|188
|1.00
|1.1904
|1.1934
|1.1864
|376
|2006.03.10 15:29
|close
|188
|1.00
|1.1872
|1.1934
|1.1864
|320.00
|22669.99
|377
|2006.03.10 15:29
|buy
|189
|1.00
|1.1872
|1.1842
|1.1912
|378
|2006.03.10 15:59
|close
|189
|1.00
|1.1880
|1.1842
|1.1912
|80.00
|22749.99
|379
|2006.03.10 15:59
|sell
|190
|1.00
|1.1880
|1.1910
|1.1840
|380
|2006.03.10 19:59
|s/l
|190
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1840
|-300.00
|22449.99
|381
|2006.03.13 08:37
|sell
|191
|1.00
|1.1962
|1.1992
|1.1922
|382
|2006.03.14 09:20
|close
|191
|1.00
|1.1974
|1.1992
|1.1922
|-119.99
|22330.00
|383
|2006.03.14 09:20
|buy
|192
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|384
|2006.03.14 09:50
|close
|192
|1.00
|1.1977
|1.1944
|1.2014
|30.01
|22360.01
|385
|2006.03.14 09:50
|sell
|193
|1.00
|1.1977
|1.2007
|1.1937
|386
|2006.03.14 15:59
|s/l
|193
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.1937
|-300.00
|22060.01
|387
|2006.03.14 16:57
|sell
|194
|1.00
|1.2023
|1.2053
|1.1983
|388
|2006.03.15 08:59
|close
|194
|1.00
|1.2028
|1.2053
|1.1983
|-50.00
|22010.01
|389
|2006.03.15 08:59
|buy
|195
|1.00
|1.2028
|1.1998
|1.2068
|390
|2006.03.15 15:12
|close
|195
|1.00
|1.2047
|1.1998
|1.2068
|190.00
|22200.01
|391
|2006.03.15 15:12
|sell
|196
|1.00
|1.2047
|1.2077
|1.2007
|392
|2006.03.15 15:42
|close
|196
|1.00
|1.2034
|1.2077
|1.2007
|130.00
|22330.01
|393
|2006.03.15 15:42
|buy
|197
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.2074
|394
|2006.03.16 10:49
|t/p
|197
|1.00
|1.2074
|1.2004
|1.2074
|400.00
|22730.01
|395
|2006.03.16 14:58
|sell
|198
|1.00
|1.2135
|1.2165
|1.2095
|396
|2006.03.16 16:59
|close
|198
|1.00
|1.2152
|1.2165
|1.2095
|-170.00
|22560.01
|397
|2006.03.16 16:59
|buy
|199
|1.00
|1.2152
|1.2122
|1.2192
|398
|2006.03.17 11:59
|close
|199
|1.00
|1.2179
|1.2122
|1.2192
|270.00
|22830.01
|399
|2006.03.17 11:59
|sell
|200
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2139
|400
|2006.03.17 15:56
|close
|200
|1.00
|1.2154
|1.2209
|1.2139
|250.00
|23080.01
|401
|2006.03.17 15:56
|buy
|201
|1.00
|1.2154
|1.2124
|1.2194
|402
|2006.03.17 16:59
|t/p
|201
|1.00
|1.2194
|1.2124
|1.2194
|400.00
|23480.01
|403
|2006.03.17 17:59
|buy
|202
|1.00
|1.2190
|1.2160
|1.2230
|404
|2006.03.20 06:17
|s/l
|202
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2230
|-300.00
|23180.01
|405
|2006.03.20 09:59
|buy
|203
|1.00
|1.2181
|1.2151
|1.2221
|406
|2006.03.20 16:25
|close
|203
|1.00
|1.2175
|1.2151
|1.2221
|-60.00
|23120.01
|407
|2006.03.20 16:25
|sell
|204
|1.00
|1.2175
|1.2205
|1.2135
|408
|2006.03.20 18:37
|close
|204
|1.00
|1.2152
|1.2205
|1.2135
|230.00
|23350.01
|409
|2006.03.20 18:37
|buy
|205
|1.00
|1.2152
|1.2122
|1.2192
|410
|2006.03.21 03:59
|close
|205
|1.00
|1.2142
|1.2122
|1.2192
|-100.00
|23250.01
|411
|2006.03.21 03:59
|sell
|206
|1.00
|1.2142
|1.2172
|1.2102
|412
|2006.03.21 10:59
|close
|206
|1.00
|1.2140
|1.2172
|1.2102
|20.00
|23270.01
|413
|2006.03.21 10:59
|buy
|207
|1.00
|1.2140
|1.2110
|1.2180
|414
|2006.03.21 15:44
|s/l
|207
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2180
|-300.00
|22970.01
|415
|2006.03.21 16:53
|buy
|208
|1.00
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|416
|2006.03.22 04:41
|close
|208
|1.00
|1.2085
|1.2058
|1.2128
|-30.00
|22940.01
|417
|2006.03.22 04:41
|sell
|209
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|418
|2006.03.22 07:59
|close
|209
|1.00
|1.2088
|1.2115
|1.2045
|-30.00
|22910.01
|419
|2006.03.22 07:59
|buy
|210
|1.00
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|420
|2006.03.22 15:31
|close
|210
|1.00
|1.2102
|1.2058
|1.2128
|140.00
|23050.01
|421
|2006.03.22 15:31
|sell
|211
|1.00
|1.2102
|1.2132
|1.2062
|422
|2006.03.23 00:59
|t/p
|211
|1.00
|1.2062
|1.2132
|1.2062
|400.00
|23450.01
|423
|2006.03.23 16:29
|buy
|212
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.2017
|424
|2006.03.24 12:59
|close
|212
|1.00
|1.1970
|1.1947
|1.2017
|-70.00
|23380.01
|425
|2006.03.24 12:59
|sell
|213
|1.00
|1.1970
|1.2000
|1.1930
|426
|2006.03.24 14:49
|close
|213
|1.00
|1.1966
|1.2000
|1.1930
|40.00
|23420.01
|427
|2006.03.24 14:49
|buy
|214
|1.00
|1.1966
|1.1936
|1.2006
|428
|2006.03.24 15:59
|t/p
|214
|1.00
|1.2006
|1.1936
|1.2006
|400.00
|23820.01
|429
|2006.03.24 16:23
|buy
|215
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.2051
|430
|2006.03.27 04:59
|t/p
|215
|1.00
|1.2051
|1.1981
|1.2051
|400.00
|24220.01
|431
|2006.03.28 00:59
|buy
|216
|1.00
|1.2009
|1.1979
|1.2049
|432
|2006.03.28 08:59
|t/p
|216
|1.00
|1.2049
|1.1979
|1.2049
|400.00
|24620.01
|433
|2006.03.29 12:22
|sell
|217
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.1974
|434
|2006.03.29 17:59
|s/l
|217
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1974
|-300.00
|24320.01
|435
|2006.03.30 05:59
|buy
|218
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.2109
|436
|2006.03.30 07:59
|close
|218
|1.00
|1.2059
|1.2039
|1.2109
|-100.00
|24220.01
|437
|2006.03.30 07:59
|sell
|219
|1.00
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|438
|2006.03.30 11:59
|s/l
|219
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2019
|-300.00
|23920.01
|439
|2006.03.30 13:22
|sell
|220
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|440
|2006.03.30 13:59
|close
|220
|1.00
|1.2077
|1.2115
|1.2045
|80.00
|24000.01
|441
|2006.03.30 13:59
|buy
|221
|1.00
|1.2077
|1.2047
|1.2117
|442
|2006.03.30 14:59
|t/p
|221
|1.00
|1.2117
|1.2047
|1.2117
|400.00
|24400.01
|443
|2006.03.31 14:59
|buy
|222
|1.00
|1.2102
|1.2072
|1.2142
|444
|2006.03.31 21:59
|close at stop
|222
|1.00
|1.2114
|1.2072
|1.2142
|120.00
|24520.01