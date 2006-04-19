Alpari Ltd
|Account: 198865
|Name: Robert
|Currency: USD
|2006 April 20, 07:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4509020
|2006.04.19 06:33
|balance
|Deposit
|10 000.00
|4509069
|2006.04.19 06:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7819
|1.7844
|1.7659
|2006.04.19 07:13
|1.7813
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4509074
|2006.04.19 06:40
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2619
|2.2644
|2.2459
|2006.04.19 07:38
|2.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|33.06
|4509441
|2006.04.19 07:12
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2616
|2.2641
|2.2456
|2006.04.19 08:29
|2.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|27.58
|4509636
|2006.04.19 07:22
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2613
|2.2638
|2.2453
|2006.04.19 08:30
|2.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|33.10
|4509934
|2006.04.19 07:39
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2612
|2.2637
|2.2452
|2006.04.19 08:30
|2.2606
|0.00
|0.00
|0.00
|33.11
|4510610
|2006.04.19 08:09
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7805
|1.7830
|1.7645
|2006.04.19 08:23
|1.7830
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|4511244
|2006.04.19 08:31
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2604
|2.2629
|2.2444
|2006.04.19 09:32
|2.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.88
|4511808
|2006.04.19 08:52
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2608
|2.2633
|2.2448
|2006.04.19 09:37
|2.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.88
|4512383
|2006.04.19 09:17
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2606
|2.2631
|2.2446
|2006.04.19 09:32
|2.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.86
|4512802
|2006.04.19 09:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7830
|1.7805
|1.7990
|2006.04.19 10:16
|1.7835
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4513201
|2006.04.19 09:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7828
|1.7853
|1.7668
|2006.04.19 10:22
|1.7853
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|4513422
|2006.04.19 10:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7829
|1.7804
|1.7989
|2006.04.19 10:16
|1.7834
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4513853
|2006.04.19 10:28
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2633
|2.2658
|2.2473
|2006.04.19 11:34
|2.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.95
|4514420
|2006.04.19 10:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7849
|1.7874
|1.7689
|2006.04.19 11:14
|1.7874
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|4514576
|2006.04.19 11:01
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2643
|2.2668
|2.2483
|2006.04.19 11:38
|2.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.97
|4514658
|2006.04.19 11:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7847
|1.7872
|1.7687
|2006.04.19 11:13
|1.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|4515111
|2006.04.19 11:16
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2640
|2.2665
|2.2480
|2006.04.19 11:35
|2.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.90
|4515190
|2006.04.19 11:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7874
|1.7899
|1.7714
|2006.04.19 11:25
|1.7869
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4515589
|2006.04.19 11:34
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2651
|2.2676
|2.2491
|2006.04.19 12:00
|2.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.78
|4515659
|2006.04.19 11:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7871
|1.7896
|1.7711
|2006.04.19 11:42
|1.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4515840
|2006.04.19 11:48
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2655
|2.2680
|2.2495
|2006.04.19 12:23
|2.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.76
|4516199
|2006.04.19 12:02
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2666
|2.2691
|2.2506
|2006.04.19 13:11
|2.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.63
|4516302
|2006.04.19 12:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7852
|1.7877
|1.7692
|2006.04.19 13:07
|1.7846
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4516875
|2006.04.19 12:22
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2671
|2.2696
|2.2511
|2006.04.19 12:34
|2.2666
|0.00
|0.00
|0.00
|27.56
|4517014
|2006.04.19 12:29
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7856
|1.7881
|1.7696
|2006.04.19 12:52
|1.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4517205
|2006.04.19 12:38
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2663
|2.2688
|2.2503
|2006.04.19 13:08
|2.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.60
|4517246
|2006.04.19 12:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7855
|1.7880
|1.7695
|2006.04.19 13:01
|1.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4517323
|2006.04.19 12:48
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2666
|2.2691
|2.2506
|2006.04.19 13:11
|2.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.63
|4517478
|2006.04.19 12:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7853
|1.7878
|1.7693
|2006.04.19 13:04
|1.7848
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4518260
|2006.04.19 13:30
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2685
|2.2710
|2.2525
|2006.04.19 13:37
|2.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|27.54
|4518464
|2006.04.19 13:41
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7844
|1.7819
|1.8004
|2006.04.19 14:05
|1.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4518637
|2006.04.19 13:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7841
|1.7866
|1.7681
|2006.04.19 14:15
|1.7866
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|4518858
|2006.04.19 13:57
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2688
|2.2713
|2.2528
|2006.04.19 14:30
|2.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.47
|4519066
|2006.04.19 14:03
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2688
|2.2713
|2.2528
|2006.04.19 14:30
|2.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.47
|4519425
|2006.04.19 14:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7856
|1.7831
|1.8016
|2006.04.19 14:29
|1.7862
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4519602
|2006.04.19 14:25
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2691
|2.2716
|2.2531
|2006.04.19 14:30
|2.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.35
|4522264
|2006.04.19 15:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7847
|1.7872
|1.7687
|2006.04.19 15:05
|1.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4522389
|2006.04.19 15:05
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2736
|2.2761
|2.2576
|2006.04.19 15:13
|2.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|27.46
|4522982
|2006.04.19 15:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7837
|1.7862
|1.7677
|2006.04.19 15:22
|1.7830
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|4523586
|2006.04.19 15:30
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2738
|2.2763
|2.2578
|2006.04.19 15:55
|2.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|27.49
|4524277
|2006.04.19 15:49
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2736
|2.2761
|2.2576
|2006.04.19 16:12
|2.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|27.54
|4525018
|2006.04.19 16:04
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2738
|2.2763
|2.2578
|2006.04.19 16:10
|2.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|11.02
|4525904
|2006.04.19 16:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7881
|1.7856
|1.8041
|2006.04.19 16:28
|1.7887
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4526286
|2006.04.19 16:36
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2740
|2.2765
|2.2580
|2006.04.19 16:47
|2.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|27.52
|4526471
|2006.04.19 16:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7885
|1.7860
|1.8045
|2006.04.19 16:51
|1.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4526555
|2006.04.19 16:46
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2734
|2.2759
|2.2574
|2006.04.19 17:05
|2.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|27.54
|4526648
|2006.04.19 16:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7883
|1.7908
|1.7723
|2006.04.19 17:10
|1.7908
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|4526988
|2006.04.19 17:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7893
|1.7918
|1.7733
|2006.04.19 17:36
|1.7887
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4527249
|2006.04.19 17:12
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2741
|2.2766
|2.2581
|2006.04.19 17:55
|2.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|33.03
|4527349
|2006.04.19 17:16
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2747
|2.2772
|2.2587
|2006.04.19 17:35
|2.2742
|0.00
|0.00
|0.00
|27.53
|4527696
|2006.04.19 17:32
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2743
|2.2768
|2.2583
|2006.04.19 17:38
|2.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|27.52
|4528138
|2006.04.19 17:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7882
|1.7907
|1.7722
|2006.04.19 18:07
|1.7907
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|4528391
|2006.04.19 18:01
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2732
|2.2757
|2.2572
|2006.04.19 18:20
|2.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|33.09
|4529303
|2006.04.19 18:15
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2730
|2.2755
|2.2570
|2006.04.19 18:20
|2.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|27.58
|4529675
|2006.04.19 18:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7914
|1.7939
|1.7754
|2006.04.19 18:32
|1.7908
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4530420
|2006.04.19 18:30
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2707
|2.2732
|2.2547
|2006.04.19 19:00
|2.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|27.62
|4531348
|2006.04.19 18:50
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2716
|2.2741
|2.2556
|2006.04.19 18:55
|2.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|4531393
|2006.04.19 18:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7908
|1.7933
|1.7748
|2006.04.19 19:20
|1.7933
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|4531977
|2006.04.19 19:07
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7915
|1.7890
|1.8075
|2006.04.19 19:17
|1.7921
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4531996
|2006.04.19 19:07
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2695
|2.2720
|2.2535
|2006.04.19 22:55
|2.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.08
|4532269
|2006.04.19 19:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7918
|1.7943
|1.7758
|2006.04.20 02:01
|1.7912
|0.00
|0.00
|-0.21
|42.00
|4532280
|2006.04.19 19:17
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2692
|2.2717
|2.2532
|2006.04.19 22:47
|2.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.06
|4532901
|2006.04.19 19:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7928
|1.7953
|1.7768
|2006.04.19 19:39
|1.7922
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4533374
|2006.04.19 19:57
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7924
|1.7899
|1.8084
|2006.04.19 20:09
|1.7931
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|4533818
|2006.04.19 20:10
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2693
|2.2718
|2.2533
|2006.04.19 22:55
|2.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.08
|4534823
|2006.04.19 20:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7934
|1.7959
|1.7774
|2006.04.19 20:58
|1.7929
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4535424
|2006.04.19 21:24
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7917
|1.7942
|1.7757
|2006.04.20 02:01
|1.7911
|0.00
|0.00
|-0.21
|42.00
|4535584
|2006.04.19 21:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7918
|1.7943
|1.7758
|2006.04.20 02:01
|1.7912
|0.00
|0.00
|-0.21
|42.00
|4537204
|2006.04.20 00:12
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2705
|2.2730
|2.2545
|2006.04.20 02:01
|2.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|4537264
|2006.04.20 00:22
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2704
|2.2729
|2.2544
|2006.04.20 02:01
|2.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|22.08
|4537595
|2006.04.20 01:10
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2700
|2.2725
|2.2540
|2006.04.20 02:16
|2.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|33.11
|4537866
|2006.04.20 02:04
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2697
|2.2722
|2.2537
|2006.04.20 03:08
|2.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.77
|4538032
|2006.04.20 02:17
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2693
|2.2718
|2.2533
|2006.04.20 02:33
|2.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.80
|4538591
|2006.04.20 02:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7894
|1.7919
|1.7734
|2006.04.20 05:07
|1.7889
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4538741
|2006.04.20 02:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7895
|1.7920
|1.7735
|2006.04.20 03:20
|1.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4538742
|2006.04.20 02:55
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2704
|2.2729
|2.2544
|2006.04.20 03:10
|2.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.74
|4538866
|2006.04.20 03:07
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2711
|2.2736
|2.2551
|2006.04.20 04:05
|2.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|27.58
|4539033
|2006.04.20 03:20
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2712
|2.2737
|2.2552
|2006.04.20 04:05
|2.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|33.10
|4539259
|2006.04.20 03:36
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2706
|2.2731
|2.2546
|2006.04.20 04:06
|2.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|27.59
|4540292
|2006.04.20 05:21
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7883
|1.7858
|1.8043
|2006.04.20 05:34
|1.7889
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|
|0.00
|0.00
|-0.63
|-2 370.63
|Closed P/L:
|-2 371.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4539914
|2006.04.20 04:41
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2704
|2.2729
|2.2544
|
|2.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.15
|4540306
|2006.04.20 05:22
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2700
|2.2725
|2.2540
|
|2.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.22
|4540400
|2006.04.20 05:34
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2706
|2.2731
|2.2546
|
|2.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.12
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.49
|
|Floating P/L:
|-176.49
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-2 371.26
|Floating P/L:
|-176.49
|Margin:
|3 756.13
|Balance:
|7 623.63
|Equity:
|7 447.14
|Free Margin:
|3 691.01