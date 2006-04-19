Alpari Ltd

Account: 198865 Name: Robert Currency: USD 2006 April 20, 07:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
45090202006.04.19 06:33balanceDeposit10 000.00
45090692006.04.19 06:40sell1.00gbpusd1.78191.78441.76592006.04.19 07:131.78130.000.000.0042.00
45090742006.04.19 06:40sell1.00gbpchf2.26192.26442.24592006.04.19 07:382.26130.000.000.0033.06
45094412006.04.19 07:12sell1.00gbpchf2.26162.26412.24562006.04.19 08:292.26110.000.000.0027.58
45096362006.04.19 07:22sell1.00gbpchf2.26132.26382.24532006.04.19 08:302.26070.000.000.0033.10
45099342006.04.19 07:39sell1.00gbpchf2.26122.26372.24522006.04.19 08:302.26060.000.000.0033.11
45106102006.04.19 08:09sell1.00gbpusd1.78051.78301.76452006.04.19 08:231.78300.000.000.00-175.00
45112442006.04.19 08:31sell1.00gbpchf2.26042.26292.24442006.04.19 09:322.26290.000.000.00-137.88
45118082006.04.19 08:52sell1.00gbpchf2.26082.26332.24482006.04.19 09:372.26330.000.000.00-137.88
45123832006.04.19 09:17sell1.00gbpchf2.26062.26312.24462006.04.19 09:322.26310.000.000.00-137.86
45128022006.04.19 09:32buy1.00gbpusd1.78301.78051.79902006.04.19 10:161.78350.000.000.0035.00
45132012006.04.19 09:58sell1.00gbpusd1.78281.78531.76682006.04.19 10:221.78530.000.000.00-175.00
45134222006.04.19 10:05buy1.00gbpusd1.78291.78041.79892006.04.19 10:161.78340.000.000.0035.00
45138532006.04.19 10:28sell1.00gbpchf2.26332.26582.24732006.04.19 11:342.26580.000.000.00-137.95
45144202006.04.19 10:52sell1.00gbpusd1.78491.78741.76892006.04.19 11:141.78740.000.000.00-175.00
45145762006.04.19 11:01sell1.00gbpchf2.26432.26682.24832006.04.19 11:382.26680.000.000.00-137.97
45146582006.04.19 11:05sell1.00gbpusd1.78471.78721.76872006.04.19 11:131.78720.000.000.00-175.00
45151112006.04.19 11:16sell1.00gbpchf2.26402.26652.24802006.04.19 11:352.26650.000.000.00-137.90
45151902006.04.19 11:18sell1.00gbpusd1.78741.78991.77142006.04.19 11:251.78690.000.000.0035.00
45155892006.04.19 11:34sell1.00gbpchf2.26512.26762.24912006.04.19 12:002.26760.000.000.00-137.78
45156592006.04.19 11:38sell1.00gbpusd1.78711.78961.77112006.04.19 11:421.78650.000.000.0042.00
45158402006.04.19 11:48sell1.00gbpchf2.26552.26802.24952006.04.19 12:232.26800.000.000.00-137.76
45161992006.04.19 12:02sell1.00gbpchf2.26662.26912.25062006.04.19 13:112.26910.000.000.00-137.63
45163022006.04.19 12:03sell1.00gbpusd1.78521.78771.76922006.04.19 13:071.78460.000.000.0042.00
45168752006.04.19 12:22sell1.00gbpchf2.26712.26962.25112006.04.19 12:342.26660.000.000.0027.56
45170142006.04.19 12:29sell1.00gbpusd1.78561.78811.76962006.04.19 12:521.78510.000.000.0035.00
45172052006.04.19 12:38sell1.00gbpchf2.26632.26882.25032006.04.19 13:082.26880.000.000.00-137.60
45172462006.04.19 12:42sell1.00gbpusd1.78551.78801.76952006.04.19 13:011.78500.000.000.0035.00
45173232006.04.19 12:48sell1.00gbpchf2.26662.26912.25062006.04.19 13:112.26910.000.000.00-137.63
45174782006.04.19 12:56sell1.00gbpusd1.78531.78781.76932006.04.19 13:041.78480.000.000.0035.00
45182602006.04.19 13:30sell1.00gbpchf2.26852.27102.25252006.04.19 13:372.26800.000.000.0027.54
45184642006.04.19 13:41buy1.00gbpusd1.78441.78191.80042006.04.19 14:051.78500.000.000.0042.00
45186372006.04.19 13:47sell1.00gbpusd1.78411.78661.76812006.04.19 14:151.78660.000.000.00-175.00
45188582006.04.19 13:57sell1.00gbpchf2.26882.27132.25282006.04.19 14:302.27130.000.000.00-137.47
45190662006.04.19 14:03sell1.00gbpchf2.26882.27132.25282006.04.19 14:302.27130.000.000.00-137.47
45194252006.04.19 14:17buy1.00gbpusd1.78561.78311.80162006.04.19 14:291.78620.000.000.0042.00
45196022006.04.19 14:25sell1.00gbpchf2.26912.27162.25312006.04.19 14:302.27160.000.000.00-137.35
45222642006.04.19 15:03sell1.00gbpusd1.78471.78721.76872006.04.19 15:051.78410.000.000.0042.00
45223892006.04.19 15:05sell1.00gbpchf2.27362.27612.25762006.04.19 15:132.27310.000.000.0027.46
45229822006.04.19 15:18sell1.00gbpusd1.78371.78621.76772006.04.19 15:221.78300.000.000.0049.00
45235862006.04.19 15:30sell1.00gbpchf2.27382.27632.25782006.04.19 15:552.27330.000.000.0027.49
45242772006.04.19 15:49sell1.00gbpchf2.27362.27612.25762006.04.19 16:122.27310.000.000.0027.54
45250182006.04.19 16:04sell1.00gbpchf2.27382.27632.25782006.04.19 16:102.27360.000.000.0011.02
45259042006.04.19 16:24buy1.00gbpusd1.78811.78561.80412006.04.19 16:281.78870.000.000.0042.00
45262862006.04.19 16:36sell1.00gbpchf2.27402.27652.25802006.04.19 16:472.27350.000.000.0027.52
45264712006.04.19 16:42buy1.00gbpusd1.78851.78601.80452006.04.19 16:511.78910.000.000.0042.00
45265552006.04.19 16:46sell1.00gbpchf2.27342.27592.25742006.04.19 17:052.27290.000.000.0027.54
45266482006.04.19 16:50sell1.00gbpusd1.78831.79081.77232006.04.19 17:101.79080.000.000.00-175.00
45269882006.04.19 17:03sell1.00gbpusd1.78931.79181.77332006.04.19 17:361.78870.000.000.0042.00
45272492006.04.19 17:12sell1.00gbpchf2.27412.27662.25812006.04.19 17:552.27350.000.000.0033.03
45273492006.04.19 17:16sell1.00gbpchf2.27472.27722.25872006.04.19 17:352.27420.000.000.0027.53
45276962006.04.19 17:32sell1.00gbpchf2.27432.27682.25832006.04.19 17:382.27380.000.000.0027.52
45281382006.04.19 17:52sell1.00gbpusd1.78821.79071.77222006.04.19 18:071.79070.000.000.00-175.00
45283912006.04.19 18:01sell1.00gbpchf2.27322.27572.25722006.04.19 18:202.27260.000.000.0033.09
45293032006.04.19 18:15sell1.00gbpchf2.27302.27552.25702006.04.19 18:202.27250.000.000.0027.58
45296752006.04.19 18:20sell1.00gbpusd1.79141.79391.77542006.04.19 18:321.79080.000.000.0042.00
45304202006.04.19 18:30sell1.00gbpchf2.27072.27322.25472006.04.19 19:002.27020.000.000.0027.62
45313482006.04.19 18:50sell1.00gbpchf2.27162.27412.25562006.04.19 18:552.27100.000.000.0033.12
45313932006.04.19 18:52sell1.00gbpusd1.79081.79331.77482006.04.19 19:201.79330.000.000.00-175.00
45319772006.04.19 19:07buy1.00gbpusd1.79151.78901.80752006.04.19 19:171.79210.000.000.0042.00
45319962006.04.19 19:07sell1.00gbpchf2.26952.27202.25352006.04.19 22:552.27200.000.000.00-138.08
45322692006.04.19 19:16sell1.00gbpusd1.79181.79431.77582006.04.20 02:011.79120.000.00-0.2142.00
45322802006.04.19 19:17sell1.00gbpchf2.26922.27172.25322006.04.19 22:472.27170.000.000.00-138.06
45329012006.04.19 19:33sell1.00gbpusd1.79281.79531.77682006.04.19 19:391.79220.000.000.0042.00
45333742006.04.19 19:57buy1.00gbpusd1.79241.78991.80842006.04.19 20:091.79310.000.000.0049.00
45338182006.04.19 20:10sell1.00gbpchf2.26932.27182.25332006.04.19 22:552.27180.000.000.00-138.08
45348232006.04.19 20:50sell1.00gbpusd1.79341.79591.77742006.04.19 20:581.79290.000.000.0035.00
45354242006.04.19 21:24sell1.00gbpusd1.79171.79421.77572006.04.20 02:011.79110.000.00-0.2142.00
45355842006.04.19 21:37sell1.00gbpusd1.79181.79431.77582006.04.20 02:011.79120.000.00-0.2142.00
45372042006.04.20 00:12sell1.00gbpchf2.27052.27302.25452006.04.20 02:012.27020.000.000.0016.56
45372642006.04.20 00:22sell1.00gbpchf2.27042.27292.25442006.04.20 02:012.27000.000.000.0022.08
45375952006.04.20 01:10sell1.00gbpchf2.27002.27252.25402006.04.20 02:162.26940.000.000.0033.11
45378662006.04.20 02:04sell1.00gbpchf2.26972.27222.25372006.04.20 03:082.27220.000.000.00-137.77
45380322006.04.20 02:17sell1.00gbpchf2.26932.27182.25332006.04.20 02:332.27180.000.000.00-137.80
45385912006.04.20 02:41sell1.00gbpusd1.78941.79191.77342006.04.20 05:071.78890.000.000.0035.00
45387412006.04.20 02:55sell1.00gbpusd1.78951.79201.77352006.04.20 03:201.78900.000.000.0035.00
45387422006.04.20 02:55sell1.00gbpchf2.27042.27292.25442006.04.20 03:102.27290.000.000.00-137.74
45388662006.04.20 03:07sell1.00gbpchf2.27112.27362.25512006.04.20 04:052.27060.000.000.0027.58
45390332006.04.20 03:20sell1.00gbpchf2.27122.27372.25522006.04.20 04:052.27060.000.000.0033.10
45392592006.04.20 03:36sell1.00gbpchf2.27062.27312.25462006.04.20 04:062.27010.000.000.0027.59
45402922006.04.20 05:21buy1.00gbpusd1.78831.78581.80432006.04.20 05:341.78890.000.000.0042.00
  0.00 0.00 -0.63 -2 370.63
Closed P/L: -2 371.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
45399142006.04.20 04:41sell1.00gbpchf2.27042.27292.2544 2.27140.000.000.00-55.15
45403062006.04.20 05:22sell1.00gbpchf2.27002.27252.2540 2.27140.000.000.00-77.22
45404002006.04.20 05:34sell1.00gbpchf2.27062.27312.2546 2.27140.000.000.00-44.12
  0.00 0.00 0.00 -176.49
 Floating P/L: -176.49
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 371.26 Floating P/L: -176.49 Margin: 3 756.13
Balance: 7 623.63 Equity: 7 447.14 Free Margin: 3 691.01