Pro Finance Group Inc.
|Account: 32454
|Name: Sharf Jamal
|Currency: USD
|2006 April 10, 01:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|112759
|2006.03.31 00:37
|balance
|Deposit
|25 000.00
|126714
|2006.04.07 18:46
|sell
|1.00
|euraud
|1.6663
|1.6642
|1.6583
|2006.04.10 01:22
|1.6642
|0.00
|0.00
|7.62
|152.94
|125499
|2006.04.07 13:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2190
|1.2218
|1.2177
|2006.04.07 14:20
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|124857
|2006.04.07 13:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2204
|1.2232
|1.2191
|2006.04.07 13:57
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|124318
|2006.04.07 09:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2191
|1.2163
|1.2204
|2006.04.07 13:31
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|123944
|2006.04.07 08:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2183
|1.2155
|1.2196
|2006.04.07 09:22
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|123721
|2006.04.07 06:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2197
|1.2225
|1.2184
|2006.04.07 08:16
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|123236
|2006.04.07 00:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2198
|1.2170
|1.2211
|2006.04.07 05:12
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|122677
|2006.04.06 17:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2210
|1.2182
|1.2223
|2006.04.06 17:52
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|122200
|2006.04.06 14:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2219
|1.2191
|1.2232
|2006.04.06 15:29
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|122102
|2006.04.06 14:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2224
|1.2196
|1.2237
|2006.04.06 14:14
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|121996
|2006.04.06 13:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2233
|1.2205
|1.2246
|2006.04.06 14:00
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|121974
|2006.04.06 13:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2217
|1.2189
|1.2230
|2006.04.06 13:58
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|121752
|2006.04.06 13:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2307
|1.2335
|1.2294
|2006.04.06 13:36
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|121379
|2006.04.06 09:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2315
|1.2343
|1.2302
|2006.04.06 13:21
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|121179
|2006.04.06 08:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2303
|1.2331
|1.2290
|2006.04.06 08:52
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|120821
|2006.04.06 01:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2285
|1.2257
|1.2298
|2006.04.06 08:24
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|120470
|2006.04.05 18:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2293
|1.2321
|1.2280
|2006.04.06 01:08
|1.2280
|0.00
|0.00
|4.29
|130.00
|119739
|2006.04.05 14:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2285
|1.2313
|1.2272
|2006.04.05 15:06
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|119125
|2006.04.05 10:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2271
|1.2243
|1.2284
|2006.04.05 13:33
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|118883
|2006.04.05 08:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2261
|1.2233
|1.2274
|2006.04.05 09:51
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|118541
|2006.04.05 04:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2276
|1.2304
|1.2263
|2006.04.05 08:34
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|117471
|2006.04.04 14:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2269
|1.2297
|1.2256
|2006.04.04 15:07
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|116907
|2006.04.04 10:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2184
|1.2212
|1.2171
|2006.04.04 11:13
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|116217
|2006.04.04 03:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2135
|1.2163
|1.2122
|2006.04.04 08:00
|1.2122
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|115911
|2006.04.03 19:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2142
|1.2170
|1.2129
|2006.04.04 02:37
|1.2129
|0.00
|0.00
|1.43
|130.00
|115452
|2006.04.03 16:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2133
|1.2161
|1.2120
|2006.04.03 17:36
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|114307
|2006.04.03 05:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2044
|1.2016
|1.2057
|2006.04.03 09:45
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|113664
|2006.03.31 16:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2118
|1.2146
|1.2105
|2006.04.03 00:59
|1.2105
|0.00
|0.00
|1.43
|130.00
|113652
|2006.03.31 16:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2090
|1.2062
|1.2103
|2006.03.31 16:07
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|113597
|2006.03.31 15:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2102
|1.2130
|1.2089
|2006.03.31 16:03
|1.2089
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|113567
|2006.03.31 15:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2120
|1.2148
|1.2107
|2006.03.31 15:19
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|113538
|2006.03.31 14:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|2006.03.31 14:48
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|113501
|2006.03.31 14:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2121
|1.2149
|1.2108
|2006.03.31 14:46
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|113425
|2006.03.31 13:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2110
|1.2138
|1.2097
|2006.03.31 14:12
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|113268
|2006.03.31 11:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2100
|1.2072
|1.2113
|2006.03.31 13:28
|1.2113
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|113233
|2006.03.31 11:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2087
|1.2059
|1.2100
|2006.03.31 11:24
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|112780
|2006.03.31 01:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2157
|1.2129
|1.2170
|2006.03.31 02:11
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|124007
|2006.04.07 08:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7494
|1.7471
|1.7506
|2006.04.07 08:34
|1.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|123389
|2006.04.07 02:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7503
|1.7480
|1.7515
|2006.04.07 03:41
|1.7515
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|122551
|2006.04.06 16:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7485
|1.7520
|2006.04.06 19:32
|1.7520
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|122354
|2006.04.06 15:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7519
|1.7496
|1.7531
|2006.04.06 15:25
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|122300
|2006.04.06 15:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7507
|1.7484
|1.7519
|2006.04.06 15:14
|1.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|121725
|2006.04.06 13:21
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7562
|1.7539
|1.7574
|2006.04.06 13:32
|1.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|121511
|2006.04.06 11:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7563
|1.7540
|1.7575
|2006.04.06 11:45
|1.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|121417
|2006.04.06 10:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7581
|1.7604
|1.7569
|2006.04.06 11:24
|1.7569
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|121189
|2006.04.06 08:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7552
|1.7575
|1.7540
|2006.04.06 08:31
|1.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|120595
|2006.04.05 20:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7535
|1.7512
|1.7547
|2006.04.05 22:25
|1.7547
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|120159
|2006.04.05 16:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7509
|1.7532
|1.7497
|2006.04.05 16:22
|1.7497
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|119896
|2006.04.05 15:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7495
|1.7472
|1.7507
|2006.04.05 16:05
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|119877
|2006.04.05 15:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7510
|1.7533
|1.7498
|2006.04.05 15:05
|1.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|119859
|2006.04.05 15:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7526
|1.7549
|1.7514
|2006.04.05 15:04
|1.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|118850
|2006.04.05 08:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7607
|1.7630
|1.7595
|2006.04.05 08:34
|1.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|118231
|2006.04.05 00:21
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7539
|1.7516
|1.7551
|2006.04.05 01:31
|1.7551
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|117545
|2006.04.04 15:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7559
|1.7536
|1.7571
|2006.04.04 15:26
|1.7571
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|117272
|2006.04.04 13:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7542
|1.7565
|1.7530
|2006.04.04 13:36
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|116477
|2006.04.04 07:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7384
|1.7361
|1.7396
|2006.04.04 07:43
|1.7396
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|116133
|2006.04.04 00:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7410
|1.7433
|1.7398
|2006.04.04 01:07
|1.7398
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|115915
|2006.04.03 19:24
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7400
|1.7423
|1.7388
|2006.04.03 19:58
|1.7388
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|115008
|2006.04.03 13:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7282
|1.7259
|1.7294
|2006.04.03 15:03
|1.7294
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|114842
|2006.04.03 11:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7289
|1.7312
|1.7277
|2006.04.03 11:53
|1.7277
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|114767
|2006.04.03 10:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7266
|1.7243
|1.7278
|2006.04.03 10:58
|1.7278
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|114632
|2006.04.03 09:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7268
|1.7245
|1.7280
|2006.04.03 10:02
|1.7280
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|114227
|2006.04.03 04:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7324
|1.7301
|1.7336
|2006.04.03 04:44
|1.7336
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|113595
|2006.03.31 15:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7372
|1.7395
|1.7360
|2006.03.31 15:56
|1.7360
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|113568
|2006.03.31 15:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7387
|1.7410
|1.7375
|2006.03.31 15:18
|1.7375
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|113420
|2006.03.31 13:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7380
|1.7403
|1.7368
|2006.03.31 13:42
|1.7368
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|113256
|2006.03.31 11:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7368
|1.7345
|1.7380
|2006.03.31 13:26
|1.7380
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|113228
|2006.03.31 11:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7353
|1.7330
|1.7365
|2006.03.31 11:18
|1.7365
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|112817
|2006.03.31 02:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7470
|1.7493
|1.7458
|2006.03.31 03:06
|1.7458
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|112782
|2006.03.31 01:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7457
|1.7434
|1.7469
|2006.03.31 02:21
|1.7469
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|124682
|2006.04.07 12:57
|sell
|1.00
|euraud
|1.6648
|1.6633
|1.6568
|2006.04.07 15:13
|1.6633
|0.00
|0.00
|0.00
|109.47
|119852
|2006.04.05 15:02
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2820
|1.2795
|1.2832
|2006.04.05 15:04
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|93.51
|121073
|2006.04.06 07:27
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2847
|1.2872
|1.2835
|2006.04.06 08:26
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|93.50
|121380
|2006.04.06 09:58
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2823
|1.2798
|1.2835
|2006.04.06 12:49
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|93.49
|121311
|2006.04.06 09:15
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2829
|1.2804
|1.2841
|2006.04.06 09:18
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|93.45
|121688
|2006.04.06 12:58
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2830
|1.2805
|1.2842
|2006.04.06 13:37
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|93.44
|121009
|2006.04.06 06:19
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2854
|1.2879
|1.2842
|2006.04.06 07:25
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|93.44
|121187
|2006.04.06 08:26
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2834
|1.2809
|1.2846
|2006.04.06 08:31
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.00
|93.41
|120810
|2006.04.06 01:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2838
|1.2813
|1.2850
|2006.04.06 01:58
|1.2850
|0.00
|0.00
|0.00
|93.39
|120425
|2006.04.05 17:53
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2837
|1.2812
|1.2849
|2006.04.06 00:14
|1.2849
|0.00
|0.00
|6.46
|93.39
|119872
|2006.04.05 15:04
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2837
|1.2812
|1.2849
|2006.04.05 15:06
|1.2849
|0.00
|0.00
|0.00
|93.39
|120853
|2006.04.06 02:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2843
|1.2818
|1.2855
|2006.04.06 06:18
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|93.35
|120160
|2006.04.05 16:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2849
|1.2824
|1.2861
|2006.04.05 16:44
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|93.31
|118856
|2006.04.05 08:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2850
|1.2825
|1.2862
|2006.04.05 08:34
|1.2862
|0.00
|0.00
|0.00
|93.30
|119901
|2006.04.05 15:06
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2853
|1.2828
|1.2865
|2006.04.05 15:29
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|93.27
|118873
|2006.04.05 08:34
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2866
|1.2841
|1.2878
|2006.04.05 10:17
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|93.18
|118603
|2006.04.05 05:50
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2867
|1.2842
|1.2879
|2006.04.05 06:48
|1.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|93.17
|121910
|2006.04.06 13:50
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2895
|1.2920
|1.2883
|2006.04.06 13:58
|1.2883
|0.00
|0.00
|0.00
|93.16
|117976
|2006.04.04 19:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2895
|1.2920
|1.2883
|2006.04.04 19:22
|1.2883
|0.00
|0.00
|0.00
|93.15
|122378
|2006.04.06 15:24
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2905
|1.2930
|1.2893
|2006.04.06 15:29
|1.2893
|0.00
|0.00
|0.00
|93.07
|118701
|2006.04.05 06:48
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2883
|1.2858
|1.2895
|2006.04.05 07:08
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|93.06
|117803
|2006.04.04 17:11
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2909
|1.2934
|1.2897
|2006.04.04 19:00
|1.2897
|0.00
|0.00
|0.00
|93.04
|122572
|2006.04.06 16:33
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2912
|1.2937
|1.2900
|2006.04.06 18:03
|1.2900
|0.00
|0.00
|0.00
|93.03
|122943
|2006.04.06 19:17
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2915
|1.2940
|1.2903
|2006.04.06 19:57
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|118255
|2006.04.05 01:18
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2916
|1.2941
|1.2904
|2006.04.05 02:22
|1.2904
|0.00
|0.00
|0.00
|92.99
|122287
|2006.04.06 15:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2921
|1.2946
|1.2909
|2006.04.06 15:24
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|92.96
|117437
|2006.04.04 14:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2897
|1.2872
|1.2909
|2006.04.04 17:11
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|92.96
|124889
|2006.04.07 13:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2897
|1.2872
|1.2909
|2006.04.07 13:35
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|92.95
|124266
|2006.04.07 09:21
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2930
|1.2955
|1.2918
|2006.04.07 13:31
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|92.89
|125078
|2006.04.07 13:35
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2914
|1.2889
|1.2926
|2006.04.07 13:55
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|92.84
|123969
|2006.04.07 08:16
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2941
|1.2966
|1.2929
|2006.04.07 08:43
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|92.81
|124206
|2006.04.07 08:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2946
|1.2971
|1.2934
|2006.04.07 09:21
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|92.79
|125483
|2006.04.07 13:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2930
|1.2905
|1.2942
|2006.04.07 14:20
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|92.72
|112781
|2006.03.31 01:13
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2974
|1.2999
|1.2962
|2006.03.31 02:12
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|92.58
|116885
|2006.04.04 10:36
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2989
|1.2964
|1.3001
|2006.04.04 11:17
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|92.30
|126304
|2006.04.07 15:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3017
|1.3042
|1.3005
|2006.04.07 16:06
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|92.27
|126338
|2006.04.07 16:06
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3005
|1.2980
|1.3017
|2006.04.07 16:14
|1.3017
|0.00
|0.00
|0.00
|92.18
|126362
|2006.04.07 16:14
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3018
|1.2993
|1.3030
|2006.04.07 16:58
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|92.10
|116219
|2006.04.04 03:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3043
|1.3068
|1.3031
|2006.04.04 08:31
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|92.09
|113775
|2006.03.31 17:41
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3030
|1.3005
|1.3042
|2006.03.31 18:13
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|92.01
|116160
|2006.04.04 00:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3031
|1.3006
|1.3043
|2006.04.04 01:08
|1.3043
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|113457
|2006.03.31 13:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3056
|1.3081
|1.3044
|2006.03.31 14:33
|1.3044
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|116199
|2006.04.04 01:57
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3059
|1.3084
|1.3047
|2006.04.04 03:04
|1.3047
|0.00
|0.00
|0.00
|91.99
|113570
|2006.03.31 15:04
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3032
|1.3007
|1.3044
|2006.03.31 15:14
|1.3044
|0.00
|0.00
|0.00
|91.99
|113229
|2006.03.31 11:03
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3058
|1.3083
|1.3046
|2006.03.31 11:45
|1.3046
|0.00
|0.00
|0.00
|91.99
|113701
|2006.03.31 16:39
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3034
|1.3009
|1.3046
|2006.03.31 16:54
|1.3046
|0.00
|0.00
|0.00
|91.98
|113507
|2006.03.31 14:33
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3040
|1.3015
|1.3052
|2006.03.31 14:43
|1.3052
|0.00
|0.00
|0.00
|91.93
|113364
|2006.03.31 12:33
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3065
|1.3090
|1.3053
|2006.03.31 13:26
|1.3053
|0.00
|0.00
|0.00
|91.93
|115443
|2006.04.03 16:15
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3045
|1.3020
|1.3057
|2006.04.03 18:09
|1.3057
|0.00
|0.00
|0.00
|91.90
|113814
|2006.03.31 18:13
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3046
|1.3021
|1.3058
|2006.04.03 01:34
|1.3058
|0.00
|0.00
|2.12
|91.90
|113589
|2006.03.31 15:14
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3048
|1.3023
|1.3060
|2006.03.31 15:56
|1.3060
|0.00
|0.00
|0.00
|91.87
|113651
|2006.03.31 16:03
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3076
|1.3101
|1.3064
|2006.03.31 16:07
|1.3064
|0.00
|0.00
|0.00
|91.86
|113532
|2006.03.31 14:44
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3053
|1.3028
|1.3065
|2006.03.31 14:48
|1.3065
|0.00
|0.00
|0.00
|91.84
|114309
|2006.04.03 05:44
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3121
|1.3146
|1.3109
|2006.04.03 08:56
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|91.55
|114304
|2006.04.03 05:38
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3102
|1.3127
|1.3090
|2006.04.03 05:44
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.43
|114223
|2006.04.03 04:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3080
|1.3105
|1.3068
|2006.04.03 05:38
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.77
|114594
|2006.04.03 08:56
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3110
|1.3085
|1.3122
|2006.04.03 15:02
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.06
|114152
|2006.04.03 01:34
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3058
|1.3083
|1.3046
|2006.04.03 04:01
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.08
|113296
|2006.03.31 11:45
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3039
|1.3064
|1.3027
|2006.03.31 12:16
|1.3064
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.37
|115178
|2006.04.03 15:02
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3089
|1.3064
|1.3101
|2006.04.03 15:39
|1.3064
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.38
|113146
|2006.03.31 09:45
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3035
|1.3060
|1.3023
|2006.03.31 11:03
|1.3060
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.42
|115301
|2006.04.03 15:39
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3067
|1.3042
|1.3079
|2006.04.03 16:15
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.70
|113068
|2006.03.31 08:19
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3012
|1.3037
|1.3000
|2006.03.31 09:45
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.75
|113661
|2006.03.31 16:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3056
|1.3031
|1.3068
|2006.03.31 16:39
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.85
|115806
|2006.04.03 18:24
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3057
|1.3032
|1.3069
|2006.04.04 00:10
|1.3032
|0.00
|0.00
|2.12
|-191.86
|113561
|2006.03.31 14:59
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3053
|1.3028
|1.3065
|2006.03.31 15:04
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.89
|113724
|2006.03.31 16:54
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3051
|1.3026
|1.3063
|2006.03.31 17:41
|1.3026
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.92
|126045
|2006.04.07 15:12
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2996
|1.3021
|1.2984
|2006.04.07 15:59
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|112930
|2006.03.31 06:29
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2986
|1.3011
|1.2974
|2006.03.31 08:17
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.15
|116659
|2006.04.04 08:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3031
|1.3006
|1.3043
|2006.04.04 09:00
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.22
|126615
|2006.04.07 17:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3018
|1.2993
|1.3030
|2006.04.10 01:32
|1.2993
|0.00
|0.00
|2.12
|-192.42
|112823
|2006.03.31 02:39
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2964
|1.2989
|1.2952
|2006.03.31 06:29
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.47
|116733
|2006.04.04 09:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3010
|1.2985
|1.3022
|2006.04.04 10:36
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.55
|116986
|2006.04.04 11:17
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3004
|1.2979
|1.3016
|2006.04.04 12:35
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.62
|117107
|2006.04.04 12:35
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2983
|1.2958
|1.2995
|2006.04.04 13:02
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.93
|124163
|2006.04.07 08:43
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2925
|1.2950
|1.2913
|2006.04.07 08:59
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.05
|123234
|2006.04.07 00:52
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2918
|1.2943
|1.2906
|2006.04.07 08:16
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.14
|117168
|2006.04.04 13:02
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2962
|1.2937
|1.2974
|2006.04.04 13:04
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.28
|123012
|2006.04.06 19:58
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2899
|1.2924
|1.2887
|2006.04.07 00:52
|1.2924
|0.00
|0.00
|-15.00
|-193.42
|122101
|2006.04.06 14:10
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2900
|1.2925
|1.2888
|2006.04.06 15:01
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.42
|122836
|2006.04.06 18:03
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2895
|1.2920
|1.2883
|2006.04.06 19:17
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.50
|118025
|2006.04.04 19:29
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2893
|1.2918
|1.2881
|2006.04.05 00:32
|1.2918
|0.00
|0.00
|-15.00
|-193.53
|122400
|2006.04.06 15:29
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2889
|1.2914
|1.2877
|2006.04.06 16:32
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.59
|117177
|2006.04.04 13:04
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2939
|1.2914
|1.2951
|2006.04.04 13:20
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.59
|122010
|2006.04.06 13:58
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2878
|1.2903
|1.2866
|2006.04.06 14:10
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.75
|121838
|2006.04.06 13:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2874
|1.2899
|1.2862
|2006.04.06 13:50
|1.2899
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.81
|124845
|2006.04.07 13:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2918
|1.2893
|1.2930
|2006.04.07 13:31
|1.2893
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.90
|117229
|2006.04.04 13:20
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2918
|1.2893
|1.2930
|2006.04.04 14:45
|1.2893
|0.00
|0.00
|0.00
|-193.90
|121798
|2006.04.06 13:41
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2852
|1.2877
|1.2840
|2006.04.06 13:46
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.12
|118736
|2006.04.05 07:11
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2892
|1.2867
|1.2904
|2006.04.05 07:43
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.31
|118452
|2006.04.05 03:24
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2888
|1.2863
|1.2900
|2006.04.05 05:50
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.38
|118787
|2006.04.05 07:43
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2872
|1.2847
|1.2884
|2006.04.05 08:25
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.60
|120025
|2006.04.05 15:29
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2870
|1.2845
|1.2882
|2006.04.05 16:05
|1.2845
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.63
|120301
|2006.04.05 16:56
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2859
|1.2834
|1.2871
|2006.04.05 17:53
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.80
|121223
|2006.04.06 08:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2850
|1.2825
|1.2862
|2006.04.06 09:15
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.93
|121317
|2006.04.06 09:18
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2845
|1.2820
|1.2857
|2006.04.06 09:58
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.01
|119738
|2006.04.05 14:34
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2843
|1.2818
|1.2855
|2006.04.05 15:02
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.04
|126080
|2006.04.07 15:20
|sell
|1.00
|euraud
|1.6641
|1.6671
|1.6561
|2006.04.07 18:46
|1.6671
|0.00
|0.00
|0.00
|-218.13
|124491
|2006.04.07 11:27
|buy
|1.00
|euraud
|1.6676
|1.6646
|1.6756
|2006.04.07 11:42
|1.6646
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.42
|124278
|2006.04.07 09:22
|sell
|1.00
|euraud
|1.6635
|1.6665
|1.6555
|2006.04.07 10:01
|1.6665
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.57
|126096
|2006.04.07 15:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7423
|1.7400
|1.7435
|2006.04.07 16:57
|1.7400
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|125966
|2006.04.07 15:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7442
|1.7419
|1.7454
|2006.04.07 15:24
|1.7419
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|125795
|2006.04.07 14:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7466
|1.7443
|1.7478
|2006.04.07 15:05
|1.7443
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|125709
|2006.04.07 14:21
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7485
|1.7462
|1.7497
|2006.04.07 14:24
|1.7462
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|125575
|2006.04.07 14:11
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7504
|1.7481
|1.7516
|2006.04.07 14:21
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|122064
|2006.04.06 14:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7514
|1.7549
|2006.04.06 14:36
|1.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|121310
|2006.04.06 09:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7557
|1.7580
|1.7545
|2006.04.06 09:58
|1.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|121162
|2006.04.06 08:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7533
|1.7556
|1.7521
|2006.04.06 08:26
|1.7556
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|120854
|2006.04.06 02:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7524
|1.7547
|1.7512
|2006.04.06 04:34
|1.7547
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|120466
|2006.04.05 18:29
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7532
|1.7555
|1.7520
|2006.04.05 19:49
|1.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|120349
|2006.04.05 17:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7513
|1.7536
|1.7501
|2006.04.05 18:29
|1.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|120222
|2006.04.05 16:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7493
|1.7516
|1.7481
|2006.04.05 17:18
|1.7516
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|119143
|2006.04.05 10:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7526
|1.7503
|1.7538
|2006.04.05 13:14
|1.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|119020
|2006.04.05 09:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7587
|1.7564
|1.7599
|2006.04.05 09:30
|1.7564
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|118367
|2006.04.05 02:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7558
|1.7581
|1.7546
|2006.04.05 04:48
|1.7581
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|117360
|2006.04.04 14:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7531
|1.7554
|1.7519
|2006.04.04 14:46
|1.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|117239
|2006.04.04 13:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7523
|1.7546
|1.7511
|2006.04.04 13:28
|1.7546
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|117182
|2006.04.04 13:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7504
|1.7527
|1.7492
|2006.04.04 13:21
|1.7527
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|117178
|2006.04.04 13:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7485
|1.7508
|1.7473
|2006.04.04 13:05
|1.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|116638
|2006.04.04 08:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7413
|1.7436
|1.7401
|2006.04.04 08:31
|1.7436
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|116600
|2006.04.04 08:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7394
|1.7417
|1.7382
|2006.04.04 08:21
|1.7417
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|115446
|2006.04.03 16:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7382
|1.7405
|1.7370
|2006.04.03 17:51
|1.7405
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|115274
|2006.04.03 15:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7312
|1.7335
|1.7300
|2006.04.03 15:43
|1.7335
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|115187
|2006.04.03 15:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7294
|1.7317
|1.7282
|2006.04.03 15:28
|1.7317
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|113873
|2006.03.31 20:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7368
|1.7345
|1.7380
|2006.04.03 01:32
|1.7345
|0.00
|0.00
|2.53
|-230.00
|113663
|2006.03.31 16:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7364
|1.7387
|1.7352
|2006.03.31 17:29
|1.7387
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|113656
|2006.03.31 16:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7345
|1.7368
|1.7333
|2006.03.31 16:08
|1.7368
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|113185
|2006.03.31 10:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7374
|1.7351
|1.7386
|2006.03.31 11:03
|1.7351
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|113120
|2006.03.31 09:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7395
|1.7372
|1.7407
|2006.03.31 10:19
|1.7372
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|113064
|2006.03.31 08:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7414
|1.7391
|1.7426
|2006.03.31 09:18
|1.7391
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|125972
|2006.04.07 15:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2142
|1.2114
|1.2155
|2006.04.07 15:29
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|122789
|2006.04.06 17:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2226
|1.2198
|1.2239
|2006.04.07 00:52
|1.2198
|0.00
|0.00
|-10.01
|-280.00
|122410
|2006.04.06 15:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2235
|1.2207
|1.2248
|2006.04.06 17:16
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|122126
|2006.04.06 14:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2241
|1.2213
|1.2254
|2006.04.06 14:36
|1.2213
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|122039
|2006.04.06 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2249
|1.2221
|1.2262
|2006.04.06 14:10
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|121855
|2006.04.06 13:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2241
|1.2213
|1.2254
|2006.04.06 13:56
|1.2213
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|121829
|2006.04.06 13:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2268
|1.2240
|1.2281
|2006.04.06 13:47
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|121770
|2006.04.06 13:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2293
|1.2265
|1.2306
|2006.04.06 13:46
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|121286
|2006.04.06 08:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2289
|1.2317
|1.2276
|2006.04.06 09:58
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|119902
|2006.04.05 15:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2269
|1.2297
|1.2256
|2006.04.05 18:29
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|117547
|2006.04.04 15:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2252
|1.2280
|1.2239
|2006.04.05 04:24
|1.2280
|0.00
|0.00
|1.43
|-280.00
|117268
|2006.04.04 13:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2244
|1.2272
|1.2231
|2006.04.04 14:50
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|117181
|2006.04.04 13:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2218
|1.2246
|1.2205
|2006.04.04 13:28
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|117172
|2006.04.04 13:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2193
|1.2221
|1.2180
|2006.04.04 13:05
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|116982
|2006.04.04 11:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2168
|1.2196
|1.2155
|2006.04.04 13:03
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|116718
|2006.04.04 08:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2159
|1.2187
|1.2146
|2006.04.04 10:44
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|116616
|2006.04.04 08:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2135
|1.2163
|1.2122
|2006.04.04 08:58
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|115707
|2006.04.03 17:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2117
|1.2145
|1.2104
|2006.04.03 19:23
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|115321
|2006.04.03 15:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2107
|1.2135
|1.2094
|2006.04.03 16:16
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|115186
|2006.04.03 15:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2082
|1.2110
|1.2069
|2006.04.03 15:43
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|114692
|2006.04.03 09:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2057
|1.2085
|1.2044
|2006.04.03 15:03
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|114224
|2006.04.03 04:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2075
|1.2047
|1.2088
|2006.04.03 05:43
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|114128
|2006.04.03 00:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2105
|1.2077
|1.2118
|2006.04.03 04:01
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|113543
|2006.03.31 14:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|2006.03.31 15:04
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|113478
|2006.03.31 14:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|2006.03.31 14:33
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|113157
|2006.03.31 09:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2113
|1.2085
|1.2126
|2006.03.31 11:04
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|113023
|2006.03.31 07:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2138
|1.2110
|1.2151
|2006.03.31 09:55
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|112851
|2006.03.31 03:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2162
|1.2134
|1.2175
|2006.03.31 07:47
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|
|0.00
|0.00
|-8.46
|-9 876.58
|Closed P/L:
|-9 885.04
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|126154
|2006.04.07 15:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2117
|1.2089
|1.2130
|
|1.2118
|0.00
|0.00
|-10.01
|10.00
|
|0.00
|0.00
|-10.01
|10.00
|
|Floating P/L:
|-0.01
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-9 885.04
|Floating P/L:
|-0.01
|Margin:
|500.00
|Balance:
|15 114.96
|Equity:
|15 114.95
|Free Margin:
|14 614.95