Pro Finance Group Inc.

Account: 32454 Name: Sharf Jamal Currency: USD 2006 April 10, 01:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1127592006.03.31 00:37balanceDeposit25 000.00
1267142006.04.07 18:46sell1.00euraud1.66631.66421.65832006.04.10 01:221.66420.000.007.62152.94
1254992006.04.07 13:57sell1.00eurusd1.21901.22181.21772006.04.07 14:201.21770.000.000.00130.00
1248572006.04.07 13:31sell1.00eurusd1.22041.22321.21912006.04.07 13:571.21910.000.000.00130.00
1243182006.04.07 09:36buy1.00eurusd1.21911.21631.22042006.04.07 13:311.22040.000.000.00130.00
1239442006.04.07 08:16buy1.00eurusd1.21831.21551.21962006.04.07 09:221.21960.000.000.00130.00
1237212006.04.07 06:18sell1.00eurusd1.21971.22251.21842006.04.07 08:161.21840.000.000.00130.00
1232362006.04.07 00:53buy1.00eurusd1.21981.21701.22112006.04.07 05:121.22110.000.000.00130.00
1226772006.04.06 17:17buy1.00eurusd1.22101.21821.22232006.04.06 17:521.22230.000.000.00130.00
1222002006.04.06 14:37buy1.00eurusd1.22191.21911.22322006.04.06 15:291.22320.000.000.00130.00
1221022006.04.06 14:10buy1.00eurusd1.22241.21961.22372006.04.06 14:141.22370.000.000.00130.00
1219962006.04.06 13:58buy1.00eurusd1.22331.22051.22462006.04.06 14:001.22460.000.000.00130.00
1219742006.04.06 13:56buy1.00eurusd1.22171.21891.22302006.04.06 13:581.22300.000.000.00130.00
1217522006.04.06 13:32sell1.00eurusd1.23071.23351.22942006.04.06 13:361.22940.000.000.00130.00
1213792006.04.06 09:58sell1.00eurusd1.23151.23431.23022006.04.06 13:211.23020.000.000.00130.00
1211792006.04.06 08:24sell1.00eurusd1.23031.23311.22902006.04.06 08:521.22900.000.000.00130.00
1208212006.04.06 01:54buy1.00eurusd1.22851.22571.22982006.04.06 08:241.22980.000.000.00130.00
1204702006.04.05 18:30sell1.00eurusd1.22931.23211.22802006.04.06 01:081.22800.000.004.29130.00
1197392006.04.05 14:34sell1.00eurusd1.22851.23131.22722006.04.05 15:061.22720.000.000.00130.00
1191252006.04.05 10:02buy1.00eurusd1.22711.22431.22842006.04.05 13:331.22840.000.000.00130.00
1188832006.04.05 08:34buy1.00eurusd1.22611.22331.22742006.04.05 09:511.22740.000.000.00130.00
1185412006.04.05 04:24sell1.00eurusd1.22761.23041.22632006.04.05 08:341.22630.000.000.00130.00
1174712006.04.04 14:50sell1.00eurusd1.22691.22971.22562006.04.04 15:071.22560.000.000.00130.00
1169072006.04.04 10:44sell1.00eurusd1.21841.22121.21712006.04.04 11:131.21710.000.000.00130.00
1162172006.04.04 03:02sell1.00eurusd1.21351.21631.21222006.04.04 08:001.21220.000.000.00130.00
1159112006.04.03 19:23sell1.00eurusd1.21421.21701.21292006.04.04 02:371.21290.000.001.43130.00
1154522006.04.03 16:16sell1.00eurusd1.21331.21611.21202006.04.03 17:361.21200.000.000.00130.00
1143072006.04.03 05:43buy1.00eurusd1.20441.20161.20572006.04.03 09:451.20570.000.000.00130.00
1136642006.03.31 16:08sell1.00eurusd1.21181.21461.21052006.04.03 00:591.21050.000.001.43130.00
1136522006.03.31 16:03buy1.00eurusd1.20901.20621.21032006.03.31 16:071.21030.000.000.00130.00
1135972006.03.31 15:19sell1.00eurusd1.21021.21301.20892006.03.31 16:031.20890.000.000.00130.00
1135672006.03.31 15:04sell1.00eurusd1.21201.21481.21072006.03.31 15:191.21070.000.000.00130.00
1135382006.03.31 14:46sell1.00eurusd1.21051.21331.20922006.03.31 14:481.20920.000.000.00130.00
1135012006.03.31 14:33sell1.00eurusd1.21211.21491.21082006.03.31 14:461.21080.000.000.00130.00
1134252006.03.31 13:28sell1.00eurusd1.21101.21381.20972006.03.31 14:121.20970.000.000.00130.00
1132682006.03.31 11:24buy1.00eurusd1.21001.20721.21132006.03.31 13:281.21130.000.000.00130.00
1132332006.03.31 11:04buy1.00eurusd1.20871.20591.21002006.03.31 11:241.21000.000.000.00130.00
1127802006.03.31 01:13buy1.00eurusd1.21571.21291.21702006.03.31 02:111.21700.000.000.00130.00
1240072006.04.07 08:17buy1.00gbpusd1.74941.74711.75062006.04.07 08:341.75060.000.000.00120.00
1233892006.04.07 02:27buy1.00gbpusd1.75031.74801.75152006.04.07 03:411.75150.000.000.00120.00
1225512006.04.06 16:23buy1.00gbpusd1.75081.74851.75202006.04.06 19:321.75200.000.000.00120.00
1223542006.04.06 15:14buy1.00gbpusd1.75191.74961.75312006.04.06 15:251.75310.000.000.00120.00
1223002006.04.06 15:03buy1.00gbpusd1.75071.74841.75192006.04.06 15:141.75190.000.000.00120.00
1217252006.04.06 13:21buy1.00gbpusd1.75621.75391.75742006.04.06 13:321.75740.000.000.00120.00
1215112006.04.06 11:25buy1.00gbpusd1.75631.75401.75752006.04.06 11:451.75750.000.000.00120.00
1214172006.04.06 10:14sell1.00gbpusd1.75811.76041.75692006.04.06 11:241.75690.000.000.00120.00
1211892006.04.06 08:26sell1.00gbpusd1.75521.75751.75402006.04.06 08:311.75400.000.000.00120.00
1205952006.04.05 20:19buy1.00gbpusd1.75351.75121.75472006.04.05 22:251.75470.000.000.00120.00
1201592006.04.05 16:05sell1.00gbpusd1.75091.75321.74972006.04.05 16:221.74970.000.000.00120.00
1198962006.04.05 15:06buy1.00gbpusd1.74951.74721.75072006.04.05 16:051.75070.000.000.00120.00
1198772006.04.05 15:04sell1.00gbpusd1.75101.75331.74982006.04.05 15:051.74980.000.000.00120.00
1198592006.04.05 15:03sell1.00gbpusd1.75261.75491.75142006.04.05 15:041.75140.000.000.00120.00
1188502006.04.05 08:23sell1.00gbpusd1.76071.76301.75952006.04.05 08:341.75950.000.000.00120.00
1182312006.04.05 00:21buy1.00gbpusd1.75391.75161.75512006.04.05 01:311.75510.000.000.00120.00
1175452006.04.04 15:06buy1.00gbpusd1.75591.75361.75712006.04.04 15:261.75710.000.000.00120.00
1172722006.04.04 13:28sell1.00gbpusd1.75421.75651.75302006.04.04 13:361.75300.000.000.00120.00
1164772006.04.04 07:29buy1.00gbpusd1.73841.73611.73962006.04.04 07:431.73960.000.000.00120.00
1161332006.04.04 00:10sell1.00gbpusd1.74101.74331.73982006.04.04 01:071.73980.000.000.00120.00
1159152006.04.03 19:24sell1.00gbpusd1.74001.74231.73882006.04.03 19:581.73880.000.000.00120.00
1150082006.04.03 13:29buy1.00gbpusd1.72821.72591.72942006.04.03 15:031.72940.000.000.00120.00
1148422006.04.03 11:12sell1.00gbpusd1.72891.73121.72772006.04.03 11:531.72770.000.000.00120.00
1147672006.04.03 10:23buy1.00gbpusd1.72661.72431.72782006.04.03 10:581.72780.000.000.00120.00
1146322006.04.03 09:10buy1.00gbpusd1.72681.72451.72802006.04.03 10:021.72800.000.000.00120.00
1142272006.04.03 04:02buy1.00gbpusd1.73241.73011.73362006.04.03 04:441.73360.000.000.00120.00
1135952006.03.31 15:19sell1.00gbpusd1.73721.73951.73602006.03.31 15:561.73600.000.000.00120.00
1135682006.03.31 15:04sell1.00gbpusd1.73871.74101.73752006.03.31 15:181.73750.000.000.00120.00
1134202006.03.31 13:26sell1.00gbpusd1.73801.74031.73682006.03.31 13:421.73680.000.000.00120.00
1132562006.03.31 11:19buy1.00gbpusd1.73681.73451.73802006.03.31 13:261.73800.000.000.00120.00
1132282006.03.31 11:03buy1.00gbpusd1.73531.73301.73652006.03.31 11:181.73650.000.000.00120.00
1128172006.03.31 02:28sell1.00gbpusd1.74701.74931.74582006.03.31 03:061.74580.000.000.00120.00
1127822006.03.31 01:14buy1.00gbpusd1.74571.74341.74692006.03.31 02:211.74690.000.000.00120.00
1246822006.04.07 12:57sell1.00euraud1.66481.66331.65682006.04.07 15:131.66330.000.000.00109.47
1198522006.04.05 15:02buy1.00usdchf1.28201.27951.28322006.04.05 15:041.28320.000.000.0093.51
1210732006.04.06 07:27sell1.00usdchf1.28471.28721.28352006.04.06 08:261.28350.000.000.0093.50
1213802006.04.06 09:58buy1.00usdchf1.28231.27981.28352006.04.06 12:491.28350.000.000.0093.49
1213112006.04.06 09:15buy1.00usdchf1.28291.28041.28412006.04.06 09:181.28410.000.000.0093.45
1216882006.04.06 12:58buy1.00usdchf1.28301.28051.28422006.04.06 13:371.28420.000.000.0093.44
1210092006.04.06 06:19sell1.00usdchf1.28541.28791.28422006.04.06 07:251.28420.000.000.0093.44
1211872006.04.06 08:26buy1.00usdchf1.28341.28091.28462006.04.06 08:311.28460.000.000.0093.41
1208102006.04.06 01:31buy1.00usdchf1.28381.28131.28502006.04.06 01:581.28500.000.000.0093.39
1204252006.04.05 17:53buy1.00usdchf1.28371.28121.28492006.04.06 00:141.28490.000.006.4693.39
1198722006.04.05 15:04buy1.00usdchf1.28371.28121.28492006.04.05 15:061.28490.000.000.0093.39
1208532006.04.06 02:27buy1.00usdchf1.28431.28181.28552006.04.06 06:181.28550.000.000.0093.35
1201602006.04.05 16:05buy1.00usdchf1.28491.28241.28612006.04.05 16:441.28610.000.000.0093.31
1188562006.04.05 08:25buy1.00usdchf1.28501.28251.28622006.04.05 08:341.28620.000.000.0093.30
1199012006.04.05 15:06buy1.00usdchf1.28531.28281.28652006.04.05 15:291.28650.000.000.0093.27
1188732006.04.05 08:34buy1.00usdchf1.28661.28411.28782006.04.05 10:171.28780.000.000.0093.18
1186032006.04.05 05:50buy1.00usdchf1.28671.28421.28792006.04.05 06:481.28790.000.000.0093.17
1219102006.04.06 13:50sell1.00usdchf1.28951.29201.28832006.04.06 13:581.28830.000.000.0093.16
1179762006.04.04 19:01sell1.00usdchf1.28951.29201.28832006.04.04 19:221.28830.000.000.0093.15
1223782006.04.06 15:24sell1.00usdchf1.29051.29301.28932006.04.06 15:291.28930.000.000.0093.07
1187012006.04.05 06:48buy1.00usdchf1.28831.28581.28952006.04.05 07:081.28950.000.000.0093.06
1178032006.04.04 17:11sell1.00usdchf1.29091.29341.28972006.04.04 19:001.28970.000.000.0093.04
1225722006.04.06 16:33sell1.00usdchf1.29121.29371.29002006.04.06 18:031.29000.000.000.0093.03
1229432006.04.06 19:17sell1.00usdchf1.29151.29401.29032006.04.06 19:571.29030.000.000.0093.00
1182552006.04.05 01:18sell1.00usdchf1.29161.29411.29042006.04.05 02:221.29040.000.000.0092.99
1222872006.04.06 15:01sell1.00usdchf1.29211.29461.29092006.04.06 15:241.29090.000.000.0092.96
1174372006.04.04 14:45buy1.00usdchf1.28971.28721.29092006.04.04 17:111.29090.000.000.0092.96
1248892006.04.07 13:31buy1.00usdchf1.28971.28721.29092006.04.07 13:351.29090.000.000.0092.95
1242662006.04.07 09:21sell1.00usdchf1.29301.29551.29182006.04.07 13:311.29180.000.000.0092.89
1250782006.04.07 13:35buy1.00usdchf1.29141.28891.29262006.04.07 13:551.29260.000.000.0092.84
1239692006.04.07 08:16sell1.00usdchf1.29411.29661.29292006.04.07 08:431.29290.000.000.0092.81
1242062006.04.07 08:59sell1.00usdchf1.29461.29711.29342006.04.07 09:211.29340.000.000.0092.79
1254832006.04.07 13:55buy1.00usdchf1.29301.29051.29422006.04.07 14:201.29420.000.000.0092.72
1127812006.03.31 01:13sell1.00usdchf1.29741.29991.29622006.03.31 02:121.29620.000.000.0092.58
1168852006.04.04 10:36buy1.00usdchf1.29891.29641.30012006.04.04 11:171.30010.000.000.0092.30
1263042006.04.07 15:59sell1.00usdchf1.30171.30421.30052006.04.07 16:061.30050.000.000.0092.27
1263382006.04.07 16:06buy1.00usdchf1.30051.29801.30172006.04.07 16:141.30170.000.000.0092.18
1263622006.04.07 16:14buy1.00usdchf1.30181.29931.30302006.04.07 16:581.30300.000.000.0092.10
1162192006.04.04 03:04sell1.00usdchf1.30431.30681.30312006.04.04 08:311.30310.000.000.0092.09
1137752006.03.31 17:41buy1.00usdchf1.30301.30051.30422006.03.31 18:131.30420.000.000.0092.01
1161602006.04.04 00:45buy1.00usdchf1.30311.30061.30432006.04.04 01:081.30430.000.000.0092.00
1134572006.03.31 13:59sell1.00usdchf1.30561.30811.30442006.03.31 14:331.30440.000.000.0092.00
1161992006.04.04 01:57sell1.00usdchf1.30591.30841.30472006.04.04 03:041.30470.000.000.0091.99
1135702006.03.31 15:04buy1.00usdchf1.30321.30071.30442006.03.31 15:141.30440.000.000.0091.99
1132292006.03.31 11:03sell1.00usdchf1.30581.30831.30462006.03.31 11:451.30460.000.000.0091.99
1137012006.03.31 16:39buy1.00usdchf1.30341.30091.30462006.03.31 16:541.30460.000.000.0091.98
1135072006.03.31 14:33buy1.00usdchf1.30401.30151.30522006.03.31 14:431.30520.000.000.0091.93
1133642006.03.31 12:33sell1.00usdchf1.30651.30901.30532006.03.31 13:261.30530.000.000.0091.93
1154432006.04.03 16:15buy1.00usdchf1.30451.30201.30572006.04.03 18:091.30570.000.000.0091.90
1138142006.03.31 18:13buy1.00usdchf1.30461.30211.30582006.04.03 01:341.30580.000.002.1291.90
1135892006.03.31 15:14buy1.00usdchf1.30481.30231.30602006.03.31 15:561.30600.000.000.0091.87
1136512006.03.31 16:03sell1.00usdchf1.30761.31011.30642006.03.31 16:071.30640.000.000.0091.86
1135322006.03.31 14:44buy1.00usdchf1.30531.30281.30652006.03.31 14:481.30650.000.000.0091.84
1143092006.04.03 05:44sell1.00usdchf1.31211.31461.31092006.04.03 08:561.31090.000.000.0091.55
1143042006.04.03 05:38sell1.00usdchf1.31021.31271.30902006.04.03 05:441.31270.000.000.00-190.43
1142232006.04.03 04:01sell1.00usdchf1.30801.31051.30682006.04.03 05:381.31050.000.000.00-190.77
1145942006.04.03 08:56buy1.00usdchf1.31101.30851.31222006.04.03 15:021.30850.000.000.00-191.06
1141522006.04.03 01:34sell1.00usdchf1.30581.30831.30462006.04.03 04:011.30830.000.000.00-191.08
1132962006.03.31 11:45sell1.00usdchf1.30391.30641.30272006.03.31 12:161.30640.000.000.00-191.37
1151782006.04.03 15:02buy1.00usdchf1.30891.30641.31012006.04.03 15:391.30640.000.000.00-191.38
1131462006.03.31 09:45sell1.00usdchf1.30351.30601.30232006.03.31 11:031.30600.000.000.00-191.42
1153012006.04.03 15:39buy1.00usdchf1.30671.30421.30792006.04.03 16:151.30420.000.000.00-191.70
1130682006.03.31 08:19sell1.00usdchf1.30121.30371.30002006.03.31 09:451.30370.000.000.00-191.75
1136612006.03.31 16:07buy1.00usdchf1.30561.30311.30682006.03.31 16:391.30310.000.000.00-191.85
1158062006.04.03 18:24buy1.00usdchf1.30571.30321.30692006.04.04 00:101.30320.000.002.12-191.86
1135612006.03.31 14:59buy1.00usdchf1.30531.30281.30652006.03.31 15:041.30280.000.000.00-191.89
1137242006.03.31 16:54buy1.00usdchf1.30511.30261.30632006.03.31 17:411.30260.000.000.00-191.92
1260452006.04.07 15:12sell1.00usdchf1.29961.30211.29842006.04.07 15:591.30210.000.000.00-192.00
1129302006.03.31 06:29sell1.00usdchf1.29861.30111.29742006.03.31 08:171.30110.000.000.00-192.15
1166592006.04.04 08:31buy1.00usdchf1.30311.30061.30432006.04.04 09:001.30060.000.000.00-192.22
1266152006.04.07 17:40buy1.00usdchf1.30181.29931.30302006.04.10 01:321.29930.000.002.12-192.42
1128232006.03.31 02:39sell1.00usdchf1.29641.29891.29522006.03.31 06:291.29890.000.000.00-192.47
1167332006.04.04 09:00buy1.00usdchf1.30101.29851.30222006.04.04 10:361.29850.000.000.00-192.55
1169862006.04.04 11:17buy1.00usdchf1.30041.29791.30162006.04.04 12:351.29790.000.000.00-192.62
1171072006.04.04 12:35buy1.00usdchf1.29831.29581.29952006.04.04 13:021.29580.000.000.00-192.93
1241632006.04.07 08:43sell1.00usdchf1.29251.29501.29132006.04.07 08:591.29500.000.000.00-193.05
1232342006.04.07 00:52sell1.00usdchf1.29181.29431.29062006.04.07 08:161.29430.000.000.00-193.14
1171682006.04.04 13:02buy1.00usdchf1.29621.29371.29742006.04.04 13:041.29370.000.000.00-193.28
1230122006.04.06 19:58sell1.00usdchf1.28991.29241.28872006.04.07 00:521.29240.000.00-15.00-193.42
1221012006.04.06 14:10sell1.00usdchf1.29001.29251.28882006.04.06 15:011.29250.000.000.00-193.42
1228362006.04.06 18:03sell1.00usdchf1.28951.29201.28832006.04.06 19:171.29200.000.000.00-193.50
1180252006.04.04 19:29sell1.00usdchf1.28931.29181.28812006.04.05 00:321.29180.000.00-15.00-193.53
1224002006.04.06 15:29sell1.00usdchf1.28891.29141.28772006.04.06 16:321.29140.000.000.00-193.59
1171772006.04.04 13:04buy1.00usdchf1.29391.29141.29512006.04.04 13:201.29140.000.000.00-193.59
1220102006.04.06 13:58sell1.00usdchf1.28781.29031.28662006.04.06 14:101.29030.000.000.00-193.75
1218382006.04.06 13:46sell1.00usdchf1.28741.28991.28622006.04.06 13:501.28990.000.000.00-193.81
1248452006.04.07 13:31buy1.00usdchf1.29181.28931.29302006.04.07 13:311.28930.000.000.00-193.90
1172292006.04.04 13:20buy1.00usdchf1.29181.28931.29302006.04.04 14:451.28930.000.000.00-193.90
1217982006.04.06 13:41sell1.00usdchf1.28521.28771.28402006.04.06 13:461.28770.000.000.00-194.12
1187362006.04.05 07:11buy1.00usdchf1.28921.28671.29042006.04.05 07:431.28670.000.000.00-194.31
1184522006.04.05 03:24buy1.00usdchf1.28881.28631.29002006.04.05 05:501.28630.000.000.00-194.38
1187872006.04.05 07:43buy1.00usdchf1.28721.28471.28842006.04.05 08:251.28470.000.000.00-194.60
1200252006.04.05 15:29buy1.00usdchf1.28701.28451.28822006.04.05 16:051.28450.000.000.00-194.63
1203012006.04.05 16:56buy1.00usdchf1.28591.28341.28712006.04.05 17:531.28340.000.000.00-194.80
1212232006.04.06 08:31buy1.00usdchf1.28501.28251.28622006.04.06 09:151.28250.000.000.00-194.93
1213172006.04.06 09:18buy1.00usdchf1.28451.28201.28572006.04.06 09:581.28200.000.000.00-195.01
1197382006.04.05 14:34buy1.00usdchf1.28431.28181.28552006.04.05 15:021.28180.000.000.00-195.04
1260802006.04.07 15:20sell1.00euraud1.66411.66711.65612006.04.07 18:461.66710.000.000.00-218.13
1244912006.04.07 11:27buy1.00euraud1.66761.66461.67562006.04.07 11:421.66460.000.000.00-219.42
1242782006.04.07 09:22sell1.00euraud1.66351.66651.65552006.04.07 10:011.66650.000.000.00-219.57
1260962006.04.07 15:24buy1.00gbpusd1.74231.74001.74352006.04.07 16:571.74000.000.000.00-230.00
1259662006.04.07 15:05buy1.00gbpusd1.74421.74191.74542006.04.07 15:241.74190.000.000.00-230.00
1257952006.04.07 14:24buy1.00gbpusd1.74661.74431.74782006.04.07 15:051.74430.000.000.00-230.00
1257092006.04.07 14:21buy1.00gbpusd1.74851.74621.74972006.04.07 14:241.74620.000.000.00-230.00
1255752006.04.07 14:11buy1.00gbpusd1.75041.74811.75162006.04.07 14:211.74810.000.000.00-230.00
1220642006.04.06 14:05buy1.00gbpusd1.75371.75141.75492006.04.06 14:361.75140.000.000.00-230.00
1213102006.04.06 09:15sell1.00gbpusd1.75571.75801.75452006.04.06 09:581.75800.000.000.00-230.00
1211622006.04.06 08:20sell1.00gbpusd1.75331.75561.75212006.04.06 08:261.75560.000.000.00-230.00
1208542006.04.06 02:27sell1.00gbpusd1.75241.75471.75122006.04.06 04:341.75470.000.000.00-230.00
1204662006.04.05 18:29sell1.00gbpusd1.75321.75551.75202006.04.05 19:491.75550.000.000.00-230.00
1203492006.04.05 17:19sell1.00gbpusd1.75131.75361.75012006.04.05 18:291.75360.000.000.00-230.00
1202222006.04.05 16:22sell1.00gbpusd1.74931.75161.74812006.04.05 17:181.75160.000.000.00-230.00
1191432006.04.05 10:06buy1.00gbpusd1.75261.75031.75382006.04.05 13:141.75030.000.000.00-230.00
1190202006.04.05 09:19buy1.00gbpusd1.75871.75641.75992006.04.05 09:301.75640.000.000.00-230.00
1183672006.04.05 02:18sell1.00gbpusd1.75581.75811.75462006.04.05 04:481.75810.000.000.00-230.00
1173602006.04.04 14:17sell1.00gbpusd1.75311.75541.75192006.04.04 14:461.75540.000.000.00-230.00
1172392006.04.04 13:21sell1.00gbpusd1.75231.75461.75112006.04.04 13:281.75460.000.000.00-230.00
1171822006.04.04 13:05sell1.00gbpusd1.75041.75271.74922006.04.04 13:211.75270.000.000.00-230.00
1171782006.04.04 13:04sell1.00gbpusd1.74851.75081.74732006.04.04 13:051.75080.000.000.00-230.00
1166382006.04.04 08:21sell1.00gbpusd1.74131.74361.74012006.04.04 08:311.74360.000.000.00-230.00
1166002006.04.04 08:10sell1.00gbpusd1.73941.74171.73822006.04.04 08:211.74170.000.000.00-230.00
1154462006.04.03 16:15sell1.00gbpusd1.73821.74051.73702006.04.03 17:511.74050.000.000.00-230.00
1152742006.04.03 15:28sell1.00gbpusd1.73121.73351.73002006.04.03 15:431.73350.000.000.00-230.00
1151872006.04.03 15:03sell1.00gbpusd1.72941.73171.72822006.04.03 15:281.73170.000.000.00-230.00
1138732006.03.31 20:28buy1.00gbpusd1.73681.73451.73802006.04.03 01:321.73450.000.002.53-230.00
1136632006.03.31 16:08sell1.00gbpusd1.73641.73871.73522006.03.31 17:291.73870.000.000.00-230.00
1136562006.03.31 16:05sell1.00gbpusd1.73451.73681.73332006.03.31 16:081.73680.000.000.00-230.00
1131852006.03.31 10:19buy1.00gbpusd1.73741.73511.73862006.03.31 11:031.73510.000.000.00-230.00
1131202006.03.31 09:18buy1.00gbpusd1.73951.73721.74072006.03.31 10:191.73720.000.000.00-230.00
1130642006.03.31 08:15buy1.00gbpusd1.74141.73911.74262006.03.31 09:181.73910.000.000.00-230.00
1259722006.04.07 15:05buy1.00eurusd1.21421.21141.21552006.04.07 15:291.21140.000.000.00-280.00
1227892006.04.06 17:52buy1.00eurusd1.22261.21981.22392006.04.07 00:521.21980.000.00-10.01-280.00
1224102006.04.06 15:29buy1.00eurusd1.22351.22071.22482006.04.06 17:161.22070.000.000.00-280.00
1221262006.04.06 14:14buy1.00eurusd1.22411.22131.22542006.04.06 14:361.22130.000.000.00-280.00
1220392006.04.06 14:00buy1.00eurusd1.22491.22211.22622006.04.06 14:101.22210.000.000.00-280.00
1218552006.04.06 13:47buy1.00eurusd1.22411.22131.22542006.04.06 13:561.22130.000.000.00-280.00
1218292006.04.06 13:46buy1.00eurusd1.22681.22401.22812006.04.06 13:471.22400.000.000.00-280.00
1217702006.04.06 13:36buy1.00eurusd1.22931.22651.23062006.04.06 13:461.22650.000.000.00-280.00
1212862006.04.06 08:54sell1.00eurusd1.22891.23171.22762006.04.06 09:581.23170.000.000.00-280.00
1199022006.04.05 15:06sell1.00eurusd1.22691.22971.22562006.04.05 18:291.22970.000.000.00-280.00
1175472006.04.04 15:07sell1.00eurusd1.22521.22801.22392006.04.05 04:241.22800.000.001.43-280.00
1172682006.04.04 13:28sell1.00eurusd1.22441.22721.22312006.04.04 14:501.22720.000.000.00-280.00
1171812006.04.04 13:05sell1.00eurusd1.22181.22461.22052006.04.04 13:281.22460.000.000.00-280.00
1171722006.04.04 13:03sell1.00eurusd1.21931.22211.21802006.04.04 13:051.22210.000.000.00-280.00
1169822006.04.04 11:13sell1.00eurusd1.21681.21961.21552006.04.04 13:031.21960.000.000.00-280.00
1167182006.04.04 08:58sell1.00eurusd1.21591.21871.21462006.04.04 10:441.21870.000.000.00-280.00
1166162006.04.04 08:14sell1.00eurusd1.21351.21631.21222006.04.04 08:581.21630.000.000.00-280.00
1157072006.04.03 17:36sell1.00eurusd1.21171.21451.21042006.04.03 19:231.21450.000.000.00-280.00
1153212006.04.03 15:43sell1.00eurusd1.21071.21351.20942006.04.03 16:161.21350.000.000.00-280.00
1151862006.04.03 15:03sell1.00eurusd1.20821.21101.20692006.04.03 15:431.21100.000.000.00-280.00
1146922006.04.03 09:45sell1.00eurusd1.20571.20851.20442006.04.03 15:031.20850.000.000.00-280.00
1142242006.04.03 04:01buy1.00eurusd1.20751.20471.20882006.04.03 05:431.20470.000.000.00-280.00
1141282006.04.03 00:59buy1.00eurusd1.21051.20771.21182006.04.03 04:011.20770.000.000.00-280.00
1135432006.03.31 14:49sell1.00eurusd1.20951.21231.20822006.03.31 15:041.21230.000.000.00-280.00
1134782006.03.31 14:12sell1.00eurusd1.20951.21231.20822006.03.31 14:331.21230.000.000.00-280.00
1131572006.03.31 09:55buy1.00eurusd1.21131.20851.21262006.03.31 11:041.20850.000.000.00-280.00
1130232006.03.31 07:47buy1.00eurusd1.21381.21101.21512006.03.31 09:551.21100.000.000.00-280.00
1128512006.03.31 03:20buy1.00eurusd1.21621.21341.21752006.03.31 07:471.21340.000.000.00-280.00
  0.00 0.00 -8.46 -9 876.58
Closed P/L: -9 885.04
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1261542006.04.07 15:29buy1.00eurusd1.21171.20891.2130 1.21180.000.00-10.0110.00
  0.00 0.00 -10.01 10.00
 Floating P/L: -0.01
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -9 885.04 Floating P/L: -0.01 Margin: 500.00
Balance: 15 114.96 Equity: 15 114.95 Free Margin: 14 614.95