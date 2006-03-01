Strategy Tester Report
Profit Generator 3[1].2.3

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.03.01 01:00 - 2006.04.14 00:00 (2006.03.01 - 2006.04.14)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersEAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=30; takeprofit=80; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenProfitOnly=false; ObsoleteMinutes=30;
Bars in test1122Ticks modelled9238Modelling quality49.94%
Initial deposit10000.00
Total net profit24980.00Gross profit33480.00Gross loss-8500.00
Profit factor3.94Expected payoff182.34
Absolute drawdown260.00Maximal drawdown (%)900.00 (4.1%)
Total trades137Short positions (won %)75 (72.00%)Long positions (won %)62 (83.87%)
Profit trades (% of total)106 (77.37%)Loss trades (% of total)31 (22.63%)
Largestprofit trade800.00loss trade-300.00
Averageprofit trade315.85loss trade-274.19
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (2990.00)consecutive losses (loss in money)3 (-900.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3910.00 (9)consecutive loss (count of losses)-900.00 (3)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.03.01 01:49sell11.001.75521.75821.7472
22006.03.01 04:29close11.001.75481.75821.747240.0010040.00
32006.03.01 04:29buy21.001.75481.75181.7628
42006.03.01 08:20s/l21.001.75181.75181.7628-300.009740.00
52006.03.01 08:25sell31.001.75501.75801.7470
62006.03.01 09:25close31.001.75351.75801.7470150.009890.00
72006.03.01 09:25buy41.001.75351.75051.7615
82006.03.01 14:54close41.001.75861.75051.7615510.0010400.00
92006.03.01 14:54sell51.001.75861.76161.7506
102006.03.01 16:49t/p51.001.75061.76161.7506800.0011200.00
112006.03.01 17:20buy61.001.74701.74401.7550
122006.03.01 18:34close61.001.75001.74401.7550300.0011500.00
132006.03.01 18:34sell71.001.75001.75301.7420
142006.03.02 11:59close71.001.74701.75301.7420300.0011800.00
152006.03.02 11:59buy81.001.74701.74401.7550
162006.03.02 13:10s/l81.001.74401.74401.7550-300.0011500.00
172006.03.02 13:15sell91.001.74581.74881.7378
182006.03.02 14:20close91.001.74501.74881.737880.0011580.00
192006.03.02 14:20buy101.001.74501.74201.7530
202006.03.02 19:25t/p101.001.75301.74201.7530800.0012380.00
212006.03.02 20:29sell111.001.75421.75721.7462
222006.03.03 01:15close111.001.75041.75721.7462380.0012760.00
232006.03.03 01:15buy121.001.75041.74741.7584
242006.03.03 07:25close121.001.75271.74741.7584230.0012990.00
252006.03.03 07:25sell131.001.75271.75571.7447
262006.03.03 09:15close131.001.75121.75571.7447150.0013140.00
272006.03.03 09:15buy141.001.75121.74821.7592
282006.03.03 15:25close141.001.75881.74821.7592760.0013900.00
292006.03.03 15:25sell151.001.75881.76181.7508
302006.03.06 03:49close151.001.75781.76181.7508100.0014000.00
312006.03.06 03:49buy161.001.75781.75481.7658
322006.03.06 09:25close161.001.75801.75481.765820.0014020.00
332006.03.06 09:25sell171.001.75801.76101.7500
342006.03.06 14:15close171.001.75311.76101.7500490.0014510.00
352006.03.06 14:15buy181.001.75311.75011.7611
362006.03.06 16:25s/l181.001.75011.75011.7611-300.0014210.00
372006.03.06 17:39buy191.001.74831.74531.7563
382006.03.06 19:49close191.001.74991.74531.7563160.0014370.00
392006.03.06 19:49sell201.001.74991.75291.7419
402006.03.07 05:25close201.001.74491.75291.7419500.0014870.00
412006.03.07 05:25buy211.001.74491.74191.7529
422006.03.07 07:39close211.001.74601.74191.7529110.0014980.00
432006.03.07 07:39sell221.001.74601.74901.7380
442006.03.07 10:25t/p221.001.73801.74901.7380800.0015780.00
452006.03.07 14:10buy231.001.73461.73161.7426
462006.03.07 14:44close231.001.73761.73161.7426300.0016080.00
472006.03.07 14:44sell241.001.73761.74061.7296
482006.03.07 15:15close241.001.73481.74061.7296280.0016360.00
492006.03.07 15:15buy251.001.73481.73181.7428
502006.03.07 18:39close251.001.73691.73181.7428210.0016570.00
512006.03.07 18:39sell261.001.73691.73991.7289
522006.03.08 07:20s/l261.001.73991.73991.7289-300.0016270.00
532006.03.08 08:25sell271.001.74161.74461.7336
542006.03.08 10:44close271.001.73781.74461.7336380.0016650.00
552006.03.08 10:44buy281.001.73781.73481.7458
562006.03.08 11:49close281.001.73941.73481.7458160.0016810.00
572006.03.08 11:49sell291.001.73941.74241.7314
582006.03.08 14:25close291.001.73501.74241.7314440.0017250.00
592006.03.08 14:25buy301.001.73501.73201.7430
602006.03.08 18:59close301.001.73691.73201.7430190.0017440.00
612006.03.08 18:59sell311.001.73691.73991.7289
622006.03.09 10:15s/l311.001.73991.73991.7289-300.0017140.00
632006.03.09 10:25buy321.001.73671.73371.7447
642006.03.09 14:29close321.001.73891.73371.7447220.0017360.00
652006.03.09 14:29sell331.001.73891.74191.7309
662006.03.10 13:39t/p331.001.73091.74191.7309800.0018160.00
672006.03.10 15:39sell341.001.72601.72901.7180
682006.03.13 07:49s/l341.001.72901.72901.7180-300.0017860.00
692006.03.13 08:15sell351.001.72911.73211.7211
702006.03.13 12:39close351.001.72631.73211.7211280.0018140.00
712006.03.13 12:39buy361.001.72631.72331.7343
722006.03.13 14:25close361.001.72701.72331.734370.0018210.00
732006.03.13 14:25sell371.001.72701.73001.7190
742006.03.13 15:15s/l371.001.73001.73001.7190-300.0017910.00
752006.03.13 17:25sell381.001.73121.73421.7232
762006.03.13 19:20close381.001.73121.73421.72320.0017910.00
772006.03.13 19:20buy391.001.73121.72821.7392
782006.03.13 20:25close391.001.73321.72821.7392200.0018110.00
792006.03.13 20:25sell401.001.73321.73621.7252
802006.03.13 23:25s/l401.001.73621.73621.7252-300.0017810.00
812006.03.14 01:15sell411.001.73671.73971.7287
822006.03.14 09:34close411.001.73541.73971.7287130.0017940.00
832006.03.14 09:34buy421.001.73541.73241.7434
842006.03.14 11:29close421.001.73591.73241.743450.0017990.00
852006.03.14 11:29sell431.001.73591.73891.7279
862006.03.14 13:20close431.001.73541.73891.727950.0018040.00
872006.03.14 13:20buy441.001.73541.73241.7434
882006.03.14 15:25t/p441.001.74341.73241.7434800.0018840.00
892006.03.14 16:20sell451.001.74591.74891.7379
902006.03.15 14:25s/l451.001.74891.74891.7379-300.0018540.00
912006.03.16 06:54buy461.001.74451.74151.7525
922006.03.16 07:34close461.001.74621.74151.7525170.0018710.00
932006.03.16 07:34sell471.001.74621.74921.7382
942006.03.16 08:10close471.001.74731.74921.7382-110.0018600.00
952006.03.16 08:10buy481.001.74731.74431.7553
962006.03.16 09:44close481.001.74901.74431.7553170.0018770.00
972006.03.16 09:44sell491.001.74901.75201.7410
982006.03.16 10:39close491.001.74651.75201.7410250.0019020.00
992006.03.16 10:39buy501.001.74651.74351.7545
1002006.03.16 13:49close501.001.74801.74351.7545150.0019170.00
1012006.03.16 13:49sell511.001.74801.75101.7400
1022006.03.16 13:54s/l511.001.75101.75101.7400-300.0018870.00
1032006.03.17 02:10sell521.001.75621.75921.7482
1042006.03.17 08:25close521.001.75331.75921.7482290.0019160.00
1052006.03.17 08:25buy531.001.75331.75031.7613
1062006.03.17 10:20close531.001.75651.75031.7613320.0019480.00
1072006.03.17 10:20sell541.001.75651.75951.7485
1082006.03.19 23:34close541.001.75501.75951.7485150.0019630.00
1092006.03.19 23:34buy551.001.75501.75201.7630
1102006.03.20 10:10close551.001.75731.75201.7630230.0019860.00
1112006.03.20 10:10sell561.001.75731.76031.7493
1122006.03.20 18:25close561.001.75361.76031.7493370.0020230.00
1132006.03.20 18:25buy571.001.75361.75061.7616
1142006.03.21 07:15close571.001.75411.75061.761650.0020280.00
1152006.03.21 07:15sell581.001.75411.75711.7461
1162006.03.21 13:59close581.001.74951.75711.7461460.0020740.00
1172006.03.21 13:59buy591.001.74951.74651.7575
1182006.03.21 15:05s/l591.001.74651.74651.7575-300.0020440.00
1192006.03.21 15:15sell601.001.74861.75161.7406
1202006.03.21 16:20close601.001.74711.75161.7406150.0020590.00
1212006.03.21 16:20buy611.001.74711.74411.7551
1222006.03.22 03:54close611.001.74791.74411.755180.0020670.00
1232006.03.22 03:54sell621.001.74791.75091.7399
1242006.03.22 07:39s/l621.001.75091.75091.7399-300.0020370.00
1252006.03.22 11:25buy631.001.74551.74251.7535
1262006.03.22 15:25close631.001.74971.74251.7535420.0020790.00
1272006.03.22 15:25sell641.001.74971.75271.7417
1282006.03.23 11:39t/p641.001.74171.75271.7417800.0021590.00
1292006.03.23 13:20buy651.001.74251.73951.7505
1302006.03.23 15:05s/l651.001.73951.73951.7505-300.0021290.00
1312006.03.23 16:25buy661.001.73311.73011.7411
1322006.03.24 07:34close661.001.73481.73011.7411170.0021460.00
1332006.03.24 07:34sell671.001.73481.73781.7268
1342006.03.24 10:10close671.001.73271.73781.7268210.0021670.00
1352006.03.24 10:10buy681.001.73271.72971.7407
1362006.03.24 13:34close681.001.73331.72971.740760.0021730.00
1372006.03.24 13:34sell691.001.73331.73631.7253
1382006.03.24 14:15s/l691.001.73631.73631.7253-300.0021430.00
1392006.03.24 16:25sell701.001.74151.74451.7335
1402006.03.24 18:25s/l701.001.74451.74451.7335-300.0021130.00
1412006.03.27 00:54sell711.001.74311.74611.7351
1422006.03.27 03:05s/l711.001.74611.74611.7351-300.0020830.00
1432006.03.27 05:34buy721.001.74671.74371.7547
1442006.03.27 06:49close721.001.74711.74371.754740.0020870.00
1452006.03.27 06:49sell731.001.74711.75011.7391
1462006.03.27 07:25close731.001.74561.75011.7391150.0021020.00
1472006.03.27 07:25buy741.001.74561.74261.7536
1482006.03.27 14:54close741.001.74861.74261.7536300.0021320.00
1492006.03.27 14:54sell751.001.74861.75161.7406
1502006.03.28 06:10close751.001.74531.75161.7406330.0021650.00
1512006.03.28 06:10buy761.001.74531.74231.7533
1522006.03.28 13:49t/p761.001.75331.74231.7533800.0022450.00
1532006.03.28 14:25sell771.001.75261.75561.7446
1542006.03.28 19:34t/p771.001.74461.75561.7446800.0023250.00
1552006.03.29 06:25sell781.001.74411.74711.7361
1562006.03.29 08:54t/p781.001.73611.74711.7361800.0024050.00
1572006.03.29 08:59sell791.001.73731.74031.7293
1582006.03.29 13:39close791.001.73361.74031.7293370.0024420.00
1592006.03.29 13:39buy801.001.73361.73061.7416
1602006.03.29 18:15close801.001.73681.73061.7416320.0024740.00
1612006.03.29 18:15sell811.001.73681.73981.7288
1622006.03.30 03:20s/l811.001.73981.73981.7288-300.0024440.00
1632006.03.30 05:34buy821.001.74041.73741.7484
1642006.03.30 06:20close821.001.74051.73741.748410.0024450.00
1652006.03.30 06:20sell831.001.74051.74351.7325
1662006.03.30 14:20close831.001.73861.74351.7325190.0024640.00
1672006.03.30 14:20buy841.001.73861.73561.7466
1682006.03.30 14:49t/p841.001.74661.73561.7466800.0025440.00
1692006.03.30 15:29buy851.001.74471.74171.7527
1702006.03.30 20:44close851.001.74661.74171.7527190.0025630.00
1712006.03.30 20:44sell861.001.74661.74961.7386
1722006.03.31 01:25close861.001.74551.74961.7386110.0025740.00
1732006.03.31 01:25buy871.001.74551.74251.7535
1742006.03.31 06:34close871.001.74431.74251.7535-120.0025620.00
1752006.03.31 06:34sell881.001.74431.74731.7363
1762006.03.31 10:20t/p881.001.73631.74731.7363800.0026420.00
1772006.03.31 10:34sell891.001.73721.74021.7292
1782006.03.31 11:25close891.001.73491.74021.7292230.0026650.00
1792006.03.31 11:25buy901.001.73491.73191.7429
1802006.03.31 13:39close901.001.73841.73191.7429350.0027000.00
1812006.03.31 13:39sell911.001.73841.74141.7304
1822006.03.31 13:49s/l911.001.74141.74141.7304-300.0026700.00
1832006.03.31 14:39sell921.001.73801.74101.7300
1842006.03.31 15:25close921.001.73381.74101.7300420.0027120.00
1852006.03.31 15:25buy931.001.73381.73081.7418
1862006.03.31 17:25close931.001.73921.73081.7418540.0027660.00
1872006.03.31 17:25sell941.001.73921.74221.7312
1882006.04.03 04:49t/p941.001.73121.74221.7312800.0028460.00
1892006.04.03 07:54buy951.001.72561.72261.7336
1902006.04.03 09:44close951.001.72771.72261.7336210.0028670.00
1912006.04.03 09:44sell961.001.72771.73071.7197
1922006.04.03 14:20s/l961.001.73071.73071.7197-300.0028370.00
1932006.04.03 16:34buy971.001.73831.73531.7463
1942006.04.03 17:15close971.001.73941.73531.7463110.0028480.00
1952006.04.03 17:15sell981.001.73941.74241.7314
1962006.04.04 07:10s/l981.001.74241.74241.7314-300.0028180.00
1972006.04.04 08:34buy991.001.74461.74161.7526
1982006.04.04 12:10t/p991.001.75261.74161.7526800.0028980.00
1992006.04.04 14:15sell1001.001.75731.76031.7493
2002006.04.05 07:10s/l1001.001.76031.76031.7493-300.0028680.00
2012006.04.05 07:44buy1011.001.75911.75611.7671
2022006.04.05 08:25close1011.001.76011.75611.7671100.0028780.00
2032006.04.05 08:25sell1021.001.76011.76311.7521
2042006.04.05 09:05t/p1021.001.75211.76311.7521800.0029580.00
2052006.04.05 09:15sell1031.001.75391.75691.7459
2062006.04.05 12:54close1031.001.75071.75691.7459320.0029900.00
2072006.04.05 12:54buy1041.001.75071.74771.7587
2082006.04.05 13:34close1041.001.75201.74771.7587130.0030030.00
2092006.04.05 13:34sell1051.001.75201.75501.7440
2102006.04.05 17:54s/l1051.001.75501.75501.7440-300.0029730.00
2112006.04.05 19:25sell1061.001.75481.75781.7468
2122006.04.06 01:20close1061.001.75081.75781.7468400.0030130.00
2132006.04.06 01:20buy1071.001.75081.74781.7588
2142006.04.06 09:15t/p1071.001.75881.74781.7588800.0030930.00
2152006.04.06 10:49sell1081.001.75921.76221.7512
2162006.04.06 14:20t/p1081.001.75121.76221.7512800.0031730.00
2172006.04.06 14:29sell1091.001.75291.75591.7449
2182006.04.06 16:20close1091.001.74981.75591.7449310.0032040.00
2192006.04.06 16:20buy1101.001.74981.74681.7578
2202006.04.06 16:59close1101.001.75051.74681.757870.0032110.00
2212006.04.06 16:59sell1111.001.75051.75351.7425
2222006.04.06 17:49close1111.001.75001.75351.742550.0032160.00
2232006.04.06 17:49buy1121.001.75001.74701.7580
2242006.04.06 18:20close1121.001.75131.74701.7580130.0032290.00
2252006.04.06 18:20sell1131.001.75131.75431.7433
2262006.04.07 00:49close1131.001.75061.75431.743370.0032360.00
2272006.04.07 00:49buy1141.001.75061.74761.7586
2282006.04.07 06:54close1141.001.75251.74761.7586190.0032550.00
2292006.04.07 06:54sell1151.001.75251.75551.7445
2302006.04.07 08:25close1151.001.75081.75551.7445170.0032720.00
2312006.04.07 08:25buy1161.001.75081.74781.7588
2322006.04.07 11:39close1161.001.74971.74781.7588-110.0032610.00
2332006.04.07 11:39sell1171.001.74971.75271.7417
2342006.04.07 12:25close1171.001.74871.75271.7417100.0032710.00
2352006.04.07 12:25buy1181.001.74871.74571.7567
2362006.04.07 13:20s/l1181.001.74571.74571.7567-300.0032410.00
2372006.04.07 13:25sell1191.001.75191.75491.7439
2382006.04.07 14:25t/p1191.001.74391.75491.7439800.0033210.00
2392006.04.07 16:20buy1201.001.74011.73711.7481
2402006.04.07 19:20close1201.001.74281.73711.7481270.0033480.00
2412006.04.07 19:20sell1211.001.74281.74581.7348
2422006.04.10 06:49s/l1211.001.74581.74581.7348-300.0033180.00
2432006.04.10 06:59sell1221.001.74571.74871.7377
2442006.04.10 13:49close1221.001.74341.74871.7377230.0033410.00
2452006.04.10 13:49buy1231.001.74341.74041.7514
2462006.04.10 15:34s/l1231.001.74041.74041.7514-300.0033110.00
2472006.04.10 16:54buy1241.001.73981.73681.7478
2482006.04.10 23:39close1241.001.74331.73681.7478350.0033460.00
2492006.04.10 23:39sell1251.001.74331.74631.7353
2502006.04.11 07:25close1251.001.74281.74631.735350.0033510.00
2512006.04.11 07:25buy1261.001.74281.73981.7508
2522006.04.11 08:39s/l1261.001.73981.73981.7508-300.0033210.00
2532006.04.11 09:15sell1271.001.74361.74661.7356
2542006.04.11 12:15close1271.001.74251.74661.7356110.0033320.00
2552006.04.11 12:15buy1281.001.74251.73951.7505
2562006.04.11 14:20close1281.001.74811.73951.7505560.0033880.00
2572006.04.11 14:20sell1291.001.74811.75111.7401
2582006.04.11 18:39close1291.001.74721.75111.740190.0033970.00
2592006.04.11 18:39buy1301.001.74721.74421.7552
2602006.04.12 06:34close1301.001.75061.74421.7552340.0034310.00
2612006.04.12 06:34sell1311.001.75061.75361.7426
2622006.04.12 07:05s/l1311.001.75361.75361.7426-300.0034010.00
2632006.04.12 10:25sell1321.001.75611.75911.7481
2642006.04.12 12:39t/p1321.001.74811.75911.7481800.0034810.00
2652006.04.12 14:44buy1331.001.75091.74791.7589
2662006.04.12 15:25close1331.001.75101.74791.758910.0034820.00
2672006.04.12 15:25sell1341.001.75101.75401.7430
2682006.04.13 05:34close1341.001.75161.75401.7430-60.0034760.00
2692006.04.13 05:34buy1351.001.75161.74861.7596
2702006.04.13 12:29close1351.001.75231.74861.759670.0034830.00
2712006.04.13 12:29sell1361.001.75231.75531.7443
2722006.04.13 15:10close1361.001.75111.75531.7443120.0034950.00
2732006.04.13 15:10buy1371.001.75111.74811.7591
2742006.04.13 23:59close at stop1371.001.75141.74811.759130.0034980.00