Strategy Tester Report
Profit Generator 3[1].2.3
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.03.01 01:00 - 2006.04.14 00:00 (2006.03.01 - 2006.04.14)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=30; takeprofit=80; MM=false;
Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false;
TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false;
FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false;
period=0; OneTradeperPeriod=false;
Alerts=false;
AlertOnlyMode=false;
WeekendMode=false;
hour_to_close=21; EMAconfirm=false;
LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false;
StoTF=1; Reverse=false;
UseObsoleteMethod=true;
OMwhenProfitOnly=false;
ObsoleteMinutes=30;
|Bars in test
|1122
|Ticks modelled
|9238
|Modelling quality
|49.94%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|24980.00
|Gross profit
|33480.00
|Gross loss
|-8500.00
|Profit factor
|3.94
|Expected payoff
|182.34
|Absolute drawdown
|260.00
|Maximal drawdown (%)
|900.00 (4.1%)
|Total trades
|137
|Short positions (won %)
|75 (72.00%)
|Long positions (won %)
|62 (83.87%)
|Profit trades (% of total)
|106 (77.37%)
|Loss trades (% of total)
|31 (22.63%)
|Largest
|profit trade
|800.00
|loss trade
|-300.00
|Average
|profit trade
|315.85
|loss trade
|-274.19
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (2990.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-900.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3910.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-900.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
�
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.01 01:49
|sell
|1
|1.00
|1.7552
|1.7582
|1.7472
�
|2
|2006.03.01 04:29
|close
|1
|1.00
|1.7548
|1.7582
|1.7472
|40.00
|10040.00
|3
|2006.03.01 04:29
|buy
|2
|1.00
|1.7548
|1.7518
|1.7628
�
|4
|2006.03.01 08:20
|s/l
|2
|1.00
|1.7518
|1.7518
|1.7628
|-300.00
|9740.00
|5
|2006.03.01 08:25
|sell
|3
|1.00
|1.7550
|1.7580
|1.7470
�
|6
|2006.03.01 09:25
|close
|3
|1.00
|1.7535
|1.7580
|1.7470
|150.00
|9890.00
|7
|2006.03.01 09:25
|buy
|4
|1.00
|1.7535
|1.7505
|1.7615
�
|8
|2006.03.01 14:54
|close
|4
|1.00
|1.7586
|1.7505
|1.7615
|510.00
|10400.00
|9
|2006.03.01 14:54
|sell
|5
|1.00
|1.7586
|1.7616
|1.7506
�
|10
|2006.03.01 16:49
|t/p
|5
|1.00
|1.7506
|1.7616
|1.7506
|800.00
|11200.00
|11
|2006.03.01 17:20
|buy
|6
|1.00
|1.7470
|1.7440
|1.7550
�
|12
|2006.03.01 18:34
|close
|6
|1.00
|1.7500
|1.7440
|1.7550
|300.00
|11500.00
|13
|2006.03.01 18:34
|sell
|7
|1.00
|1.7500
|1.7530
|1.7420
�
|14
|2006.03.02 11:59
|close
|7
|1.00
|1.7470
|1.7530
|1.7420
|300.00
|11800.00
|15
|2006.03.02 11:59
|buy
|8
|1.00
|1.7470
|1.7440
|1.7550
�
|16
|2006.03.02 13:10
|s/l
|8
|1.00
|1.7440
|1.7440
|1.7550
|-300.00
|11500.00
|17
|2006.03.02 13:15
|sell
|9
|1.00
|1.7458
|1.7488
|1.7378
�
|18
|2006.03.02 14:20
|close
|9
|1.00
|1.7450
|1.7488
|1.7378
|80.00
|11580.00
|19
|2006.03.02 14:20
|buy
|10
|1.00
|1.7450
|1.7420
|1.7530
�
|20
|2006.03.02 19:25
|t/p
|10
|1.00
|1.7530
|1.7420
|1.7530
|800.00
|12380.00
|21
|2006.03.02 20:29
|sell
|11
|1.00
|1.7542
|1.7572
|1.7462
�
|22
|2006.03.03 01:15
|close
|11
|1.00
|1.7504
|1.7572
|1.7462
|380.00
|12760.00
|23
|2006.03.03 01:15
|buy
|12
|1.00
|1.7504
|1.7474
|1.7584
�
|24
|2006.03.03 07:25
|close
|12
|1.00
|1.7527
|1.7474
|1.7584
|230.00
|12990.00
|25
|2006.03.03 07:25
|sell
|13
|1.00
|1.7527
|1.7557
|1.7447
�
|26
|2006.03.03 09:15
|close
|13
|1.00
|1.7512
|1.7557
|1.7447
|150.00
|13140.00
|27
|2006.03.03 09:15
|buy
|14
|1.00
|1.7512
|1.7482
|1.7592
�
|28
|2006.03.03 15:25
|close
|14
|1.00
|1.7588
|1.7482
|1.7592
|760.00
|13900.00
|29
|2006.03.03 15:25
|sell
|15
|1.00
|1.7588
|1.7618
|1.7508
�
|30
|2006.03.06 03:49
|close
|15
|1.00
|1.7578
|1.7618
|1.7508
|100.00
|14000.00
|31
|2006.03.06 03:49
|buy
|16
|1.00
|1.7578
|1.7548
|1.7658
�
|32
|2006.03.06 09:25
|close
|16
|1.00
|1.7580
|1.7548
|1.7658
|20.00
|14020.00
|33
|2006.03.06 09:25
|sell
|17
|1.00
|1.7580
|1.7610
|1.7500
�
|34
|2006.03.06 14:15
|close
|17
|1.00
|1.7531
|1.7610
|1.7500
|490.00
|14510.00
|35
|2006.03.06 14:15
|buy
|18
|1.00
|1.7531
|1.7501
|1.7611
�
|36
|2006.03.06 16:25
|s/l
|18
|1.00
|1.7501
|1.7501
|1.7611
|-300.00
|14210.00
|37
|2006.03.06 17:39
|buy
|19
|1.00
|1.7483
|1.7453
|1.7563
�
|38
|2006.03.06 19:49
|close
|19
|1.00
|1.7499
|1.7453
|1.7563
|160.00
|14370.00
|39
|2006.03.06 19:49
|sell
|20
|1.00
|1.7499
|1.7529
|1.7419
�
|40
|2006.03.07 05:25
|close
|20
|1.00
|1.7449
|1.7529
|1.7419
|500.00
|14870.00
|41
|2006.03.07 05:25
|buy
|21
|1.00
|1.7449
|1.7419
|1.7529
�
|42
|2006.03.07 07:39
|close
|21
|1.00
|1.7460
|1.7419
|1.7529
|110.00
|14980.00
|43
|2006.03.07 07:39
|sell
|22
|1.00
|1.7460
|1.7490
|1.7380
�
|44
|2006.03.07 10:25
|t/p
|22
|1.00
|1.7380
|1.7490
|1.7380
|800.00
|15780.00
|45
|2006.03.07 14:10
|buy
|23
|1.00
|1.7346
|1.7316
|1.7426
�
|46
|2006.03.07 14:44
|close
|23
|1.00
|1.7376
|1.7316
|1.7426
|300.00
|16080.00
|47
|2006.03.07 14:44
|sell
|24
|1.00
|1.7376
|1.7406
|1.7296
�
|48
|2006.03.07 15:15
|close
|24
|1.00
|1.7348
|1.7406
|1.7296
|280.00
|16360.00
|49
|2006.03.07 15:15
|buy
|25
|1.00
|1.7348
|1.7318
|1.7428
�
|50
|2006.03.07 18:39
|close
|25
|1.00
|1.7369
|1.7318
|1.7428
|210.00
|16570.00
|51
|2006.03.07 18:39
|sell
|26
|1.00
|1.7369
|1.7399
|1.7289
�
|52
|2006.03.08 07:20
|s/l
|26
|1.00
|1.7399
|1.7399
|1.7289
|-300.00
|16270.00
|53
|2006.03.08 08:25
|sell
|27
|1.00
|1.7416
|1.7446
|1.7336
�
|54
|2006.03.08 10:44
|close
|27
|1.00
|1.7378
|1.7446
|1.7336
|380.00
|16650.00
|55
|2006.03.08 10:44
|buy
|28
|1.00
|1.7378
|1.7348
|1.7458
�
|56
|2006.03.08 11:49
|close
|28
|1.00
|1.7394
|1.7348
|1.7458
|160.00
|16810.00
|57
|2006.03.08 11:49
|sell
|29
|1.00
|1.7394
|1.7424
|1.7314
�
|58
|2006.03.08 14:25
|close
|29
|1.00
|1.7350
|1.7424
|1.7314
|440.00
|17250.00
|59
|2006.03.08 14:25
|buy
|30
|1.00
|1.7350
|1.7320
|1.7430
�
|60
|2006.03.08 18:59
|close
|30
|1.00
|1.7369
|1.7320
|1.7430
|190.00
|17440.00
|61
|2006.03.08 18:59
|sell
|31
|1.00
|1.7369
|1.7399
|1.7289
�
|62
|2006.03.09 10:15
|s/l
|31
|1.00
|1.7399
|1.7399
|1.7289
|-300.00
|17140.00
|63
|2006.03.09 10:25
|buy
|32
|1.00
|1.7367
|1.7337
|1.7447
�
|64
|2006.03.09 14:29
|close
|32
|1.00
|1.7389
|1.7337
|1.7447
|220.00
|17360.00
|65
|2006.03.09 14:29
|sell
|33
|1.00
|1.7389
|1.7419
|1.7309
�
|66
|2006.03.10 13:39
|t/p
|33
|1.00
|1.7309
|1.7419
|1.7309
|800.00
|18160.00
|67
|2006.03.10 15:39
|sell
|34
|1.00
|1.7260
|1.7290
|1.7180
�
|68
|2006.03.13 07:49
|s/l
|34
|1.00
|1.7290
|1.7290
|1.7180
|-300.00
|17860.00
|69
|2006.03.13 08:15
|sell
|35
|1.00
|1.7291
|1.7321
|1.7211
�
|70
|2006.03.13 12:39
|close
|35
|1.00
|1.7263
|1.7321
|1.7211
|280.00
|18140.00
|71
|2006.03.13 12:39
|buy
|36
|1.00
|1.7263
|1.7233
|1.7343
�
|72
|2006.03.13 14:25
|close
|36
|1.00
|1.7270
|1.7233
|1.7343
|70.00
|18210.00
|73
|2006.03.13 14:25
|sell
|37
|1.00
|1.7270
|1.7300
|1.7190
�
|74
|2006.03.13 15:15
|s/l
|37
|1.00
|1.7300
|1.7300
|1.7190
|-300.00
|17910.00
|75
|2006.03.13 17:25
|sell
|38
|1.00
|1.7312
|1.7342
|1.7232
�
|76
|2006.03.13 19:20
|close
|38
|1.00
|1.7312
|1.7342
|1.7232
|0.00
|17910.00
|77
|2006.03.13 19:20
|buy
|39
|1.00
|1.7312
|1.7282
|1.7392
�
|78
|2006.03.13 20:25
|close
|39
|1.00
|1.7332
|1.7282
|1.7392
|200.00
|18110.00
|79
|2006.03.13 20:25
|sell
|40
|1.00
|1.7332
|1.7362
|1.7252
�
|80
|2006.03.13 23:25
|s/l
|40
|1.00
|1.7362
|1.7362
|1.7252
|-300.00
|17810.00
|81
|2006.03.14 01:15
|sell
|41
|1.00
|1.7367
|1.7397
|1.7287
�
|82
|2006.03.14 09:34
|close
|41
|1.00
|1.7354
|1.7397
|1.7287
|130.00
|17940.00
|83
|2006.03.14 09:34
|buy
|42
|1.00
|1.7354
|1.7324
|1.7434
�
|84
|2006.03.14 11:29
|close
|42
|1.00
|1.7359
|1.7324
|1.7434
|50.00
|17990.00
|85
|2006.03.14 11:29
|sell
|43
|1.00
|1.7359
|1.7389
|1.7279
�
|86
|2006.03.14 13:20
|close
|43
|1.00
|1.7354
|1.7389
|1.7279
|50.00
|18040.00
|87
|2006.03.14 13:20
|buy
|44
|1.00
|1.7354
|1.7324
|1.7434
�
|88
|2006.03.14 15:25
|t/p
|44
|1.00
|1.7434
|1.7324
|1.7434
|800.00
|18840.00
|89
|2006.03.14 16:20
|sell
|45
|1.00
|1.7459
|1.7489
|1.7379
�
|90
|2006.03.15 14:25
|s/l
|45
|1.00
|1.7489
|1.7489
|1.7379
|-300.00
|18540.00
|91
|2006.03.16 06:54
|buy
|46
|1.00
|1.7445
|1.7415
|1.7525
�
|92
|2006.03.16 07:34
|close
|46
|1.00
|1.7462
|1.7415
|1.7525
|170.00
|18710.00
|93
|2006.03.16 07:34
|sell
|47
|1.00
|1.7462
|1.7492
|1.7382
�
|94
|2006.03.16 08:10
|close
|47
|1.00
|1.7473
|1.7492
|1.7382
|-110.00
|18600.00
|95
|2006.03.16 08:10
|buy
|48
|1.00
|1.7473
|1.7443
|1.7553
�
|96
|2006.03.16 09:44
|close
|48
|1.00
|1.7490
|1.7443
|1.7553
|170.00
|18770.00
|97
|2006.03.16 09:44
|sell
|49
|1.00
|1.7490
|1.7520
|1.7410
�
|98
|2006.03.16 10:39
|close
|49
|1.00
|1.7465
|1.7520
|1.7410
|250.00
|19020.00
|99
|2006.03.16 10:39
|buy
|50
|1.00
|1.7465
|1.7435
|1.7545
�
|100
|2006.03.16 13:49
|close
|50
|1.00
|1.7480
|1.7435
|1.7545
|150.00
|19170.00
|101
|2006.03.16 13:49
|sell
|51
|1.00
|1.7480
|1.7510
|1.7400
�
|102
|2006.03.16 13:54
|s/l
|51
|1.00
|1.7510
|1.7510
|1.7400
|-300.00
|18870.00
|103
|2006.03.17 02:10
|sell
|52
|1.00
|1.7562
|1.7592
|1.7482
�
|104
|2006.03.17 08:25
|close
|52
|1.00
|1.7533
|1.7592
|1.7482
|290.00
|19160.00
|105
|2006.03.17 08:25
|buy
|53
|1.00
|1.7533
|1.7503
|1.7613
�
|106
|2006.03.17 10:20
|close
|53
|1.00
|1.7565
|1.7503
|1.7613
|320.00
|19480.00
|107
|2006.03.17 10:20
|sell
|54
|1.00
|1.7565
|1.7595
|1.7485
�
|108
|2006.03.19 23:34
|close
|54
|1.00
|1.7550
|1.7595
|1.7485
|150.00
|19630.00
|109
|2006.03.19 23:34
|buy
|55
|1.00
|1.7550
|1.7520
|1.7630
�
|110
|2006.03.20 10:10
|close
|55
|1.00
|1.7573
|1.7520
|1.7630
|230.00
|19860.00
|111
|2006.03.20 10:10
|sell
|56
|1.00
|1.7573
|1.7603
|1.7493
�
|112
|2006.03.20 18:25
|close
|56
|1.00
|1.7536
|1.7603
|1.7493
|370.00
|20230.00
|113
|2006.03.20 18:25
|buy
|57
|1.00
|1.7536
|1.7506
|1.7616
�
|114
|2006.03.21 07:15
|close
|57
|1.00
|1.7541
|1.7506
|1.7616
|50.00
|20280.00
|115
|2006.03.21 07:15
|sell
|58
|1.00
|1.7541
|1.7571
|1.7461
�
|116
|2006.03.21 13:59
|close
|58
|1.00
|1.7495
|1.7571
|1.7461
|460.00
|20740.00
|117
|2006.03.21 13:59
|buy
|59
|1.00
|1.7495
|1.7465
|1.7575
�
|118
|2006.03.21 15:05
|s/l
|59
|1.00
|1.7465
|1.7465
|1.7575
|-300.00
|20440.00
|119
|2006.03.21 15:15
|sell
|60
|1.00
|1.7486
|1.7516
|1.7406
�
|120
|2006.03.21 16:20
|close
|60
|1.00
|1.7471
|1.7516
|1.7406
|150.00
|20590.00
|121
|2006.03.21 16:20
|buy
|61
|1.00
|1.7471
|1.7441
|1.7551
�
|122
|2006.03.22 03:54
|close
|61
|1.00
|1.7479
|1.7441
|1.7551
|80.00
|20670.00
|123
|2006.03.22 03:54
|sell
|62
|1.00
|1.7479
|1.7509
|1.7399
�
|124
|2006.03.22 07:39
|s/l
|62
|1.00
|1.7509
|1.7509
|1.7399
|-300.00
|20370.00
|125
|2006.03.22 11:25
|buy
|63
|1.00
|1.7455
|1.7425
|1.7535
�
|126
|2006.03.22 15:25
|close
|63
|1.00
|1.7497
|1.7425
|1.7535
|420.00
|20790.00
|127
|2006.03.22 15:25
|sell
|64
|1.00
|1.7497
|1.7527
|1.7417
�
|128
|2006.03.23 11:39
|t/p
|64
|1.00
|1.7417
|1.7527
|1.7417
|800.00
|21590.00
|129
|2006.03.23 13:20
|buy
|65
|1.00
|1.7425
|1.7395
|1.7505
�
|130
|2006.03.23 15:05
|s/l
|65
|1.00
|1.7395
|1.7395
|1.7505
|-300.00
|21290.00
|131
|2006.03.23 16:25
|buy
|66
|1.00
|1.7331
|1.7301
|1.7411
�
|132
|2006.03.24 07:34
|close
|66
|1.00
|1.7348
|1.7301
|1.7411
|170.00
|21460.00
|133
|2006.03.24 07:34
|sell
|67
|1.00
|1.7348
|1.7378
|1.7268
�
|134
|2006.03.24 10:10
|close
|67
|1.00
|1.7327
|1.7378
|1.7268
|210.00
|21670.00
|135
|2006.03.24 10:10
|buy
|68
|1.00
|1.7327
|1.7297
|1.7407
�
|136
|2006.03.24 13:34
|close
|68
|1.00
|1.7333
|1.7297
|1.7407
|60.00
|21730.00
|137
|2006.03.24 13:34
|sell
|69
|1.00
|1.7333
|1.7363
|1.7253
�
|138
|2006.03.24 14:15
|s/l
|69
|1.00
|1.7363
|1.7363
|1.7253
|-300.00
|21430.00
|139
|2006.03.24 16:25
|sell
|70
|1.00
|1.7415
|1.7445
|1.7335
�
|140
|2006.03.24 18:25
|s/l
|70
|1.00
|1.7445
|1.7445
|1.7335
|-300.00
|21130.00
|141
|2006.03.27 00:54
|sell
|71
|1.00
|1.7431
|1.7461
|1.7351
�
|142
|2006.03.27 03:05
|s/l
|71
|1.00
|1.7461
|1.7461
|1.7351
|-300.00
|20830.00
|143
|2006.03.27 05:34
|buy
|72
|1.00
|1.7467
|1.7437
|1.7547
�
|144
|2006.03.27 06:49
|close
|72
|1.00
|1.7471
|1.7437
|1.7547
|40.00
|20870.00
|145
|2006.03.27 06:49
|sell
|73
|1.00
|1.7471
|1.7501
|1.7391
�
|146
|2006.03.27 07:25
|close
|73
|1.00
|1.7456
|1.7501
|1.7391
|150.00
|21020.00
|147
|2006.03.27 07:25
|buy
|74
|1.00
|1.7456
|1.7426
|1.7536
�
|148
|2006.03.27 14:54
|close
|74
|1.00
|1.7486
|1.7426
|1.7536
|300.00
|21320.00
|149
|2006.03.27 14:54
|sell
|75
|1.00
|1.7486
|1.7516
|1.7406
�
|150
|2006.03.28 06:10
|close
|75
|1.00
|1.7453
|1.7516
|1.7406
|330.00
|21650.00
|151
|2006.03.28 06:10
|buy
|76
|1.00
|1.7453
|1.7423
|1.7533
�
|152
|2006.03.28 13:49
|t/p
|76
|1.00
|1.7533
|1.7423
|1.7533
|800.00
|22450.00
|153
|2006.03.28 14:25
|sell
|77
|1.00
|1.7526
|1.7556
|1.7446
�
|154
|2006.03.28 19:34
|t/p
|77
|1.00
|1.7446
|1.7556
|1.7446
|800.00
|23250.00
|155
|2006.03.29 06:25
|sell
|78
|1.00
|1.7441
|1.7471
|1.7361
�
|156
|2006.03.29 08:54
|t/p
|78
|1.00
|1.7361
|1.7471
|1.7361
|800.00
|24050.00
|157
|2006.03.29 08:59
|sell
|79
|1.00
|1.7373
|1.7403
|1.7293
�
|158
|2006.03.29 13:39
|close
|79
|1.00
|1.7336
|1.7403
|1.7293
|370.00
|24420.00
|159
|2006.03.29 13:39
|buy
|80
|1.00
|1.7336
|1.7306
|1.7416
�
|160
|2006.03.29 18:15
|close
|80
|1.00
|1.7368
|1.7306
|1.7416
|320.00
|24740.00
|161
|2006.03.29 18:15
|sell
|81
|1.00
|1.7368
|1.7398
|1.7288
�
|162
|2006.03.30 03:20
|s/l
|81
|1.00
|1.7398
|1.7398
|1.7288
|-300.00
|24440.00
|163
|2006.03.30 05:34
|buy
|82
|1.00
|1.7404
|1.7374
|1.7484
�
|164
|2006.03.30 06:20
|close
|82
|1.00
|1.7405
|1.7374
|1.7484
|10.00
|24450.00
|165
|2006.03.30 06:20
|sell
|83
|1.00
|1.7405
|1.7435
|1.7325
�
|166
|2006.03.30 14:20
|close
|83
|1.00
|1.7386
|1.7435
|1.7325
|190.00
|24640.00
|167
|2006.03.30 14:20
|buy
|84
|1.00
|1.7386
|1.7356
|1.7466
�
|168
|2006.03.30 14:49
|t/p
|84
|1.00
|1.7466
|1.7356
|1.7466
|800.00
|25440.00
|169
|2006.03.30 15:29
|buy
|85
|1.00
|1.7447
|1.7417
|1.7527
�
|170
|2006.03.30 20:44
|close
|85
|1.00
|1.7466
|1.7417
|1.7527
|190.00
|25630.00
|171
|2006.03.30 20:44
|sell
|86
|1.00
|1.7466
|1.7496
|1.7386
�
|172
|2006.03.31 01:25
|close
|86
|1.00
|1.7455
|1.7496
|1.7386
|110.00
|25740.00
|173
|2006.03.31 01:25
|buy
|87
|1.00
|1.7455
|1.7425
|1.7535
�
|174
|2006.03.31 06:34
|close
|87
|1.00
|1.7443
|1.7425
|1.7535
|-120.00
|25620.00
|175
|2006.03.31 06:34
|sell
|88
|1.00
|1.7443
|1.7473
|1.7363
�
|176
|2006.03.31 10:20
|t/p
|88
|1.00
|1.7363
|1.7473
|1.7363
|800.00
|26420.00
|177
|2006.03.31 10:34
|sell
|89
|1.00
|1.7372
|1.7402
|1.7292
�
|178
|2006.03.31 11:25
|close
|89
|1.00
|1.7349
|1.7402
|1.7292
|230.00
|26650.00
|179
|2006.03.31 11:25
|buy
|90
|1.00
|1.7349
|1.7319
|1.7429
�
|180
|2006.03.31 13:39
|close
|90
|1.00
|1.7384
|1.7319
|1.7429
|350.00
|27000.00
|181
|2006.03.31 13:39
|sell
|91
|1.00
|1.7384
|1.7414
|1.7304
�
|182
|2006.03.31 13:49
|s/l
|91
|1.00
|1.7414
|1.7414
|1.7304
|-300.00
|26700.00
|183
|2006.03.31 14:39
|sell
|92
|1.00
|1.7380
|1.7410
|1.7300
�
|184
|2006.03.31 15:25
|close
|92
|1.00
|1.7338
|1.7410
|1.7300
|420.00
|27120.00
|185
|2006.03.31 15:25
|buy
|93
|1.00
|1.7338
|1.7308
|1.7418
�
|186
|2006.03.31 17:25
|close
|93
|1.00
|1.7392
|1.7308
|1.7418
|540.00
|27660.00
|187
|2006.03.31 17:25
|sell
|94
|1.00
|1.7392
|1.7422
|1.7312
�
|188
|2006.04.03 04:49
|t/p
|94
|1.00
|1.7312
|1.7422
|1.7312
|800.00
|28460.00
|189
|2006.04.03 07:54
|buy
|95
|1.00
|1.7256
|1.7226
|1.7336
�
|190
|2006.04.03 09:44
|close
|95
|1.00
|1.7277
|1.7226
|1.7336
|210.00
|28670.00
|191
|2006.04.03 09:44
|sell
|96
|1.00
|1.7277
|1.7307
|1.7197
�
|192
|2006.04.03 14:20
|s/l
|96
|1.00
|1.7307
|1.7307
|1.7197
|-300.00
|28370.00
|193
|2006.04.03 16:34
|buy
|97
|1.00
|1.7383
|1.7353
|1.7463
�
|194
|2006.04.03 17:15
|close
|97
|1.00
|1.7394
|1.7353
|1.7463
|110.00
|28480.00
|195
|2006.04.03 17:15
|sell
|98
|1.00
|1.7394
|1.7424
|1.7314
�
|196
|2006.04.04 07:10
|s/l
|98
|1.00
|1.7424
|1.7424
|1.7314
|-300.00
|28180.00
|197
|2006.04.04 08:34
|buy
|99
|1.00
|1.7446
|1.7416
|1.7526
�
|198
|2006.04.04 12:10
|t/p
|99
|1.00
|1.7526
|1.7416
|1.7526
|800.00
|28980.00
|199
|2006.04.04 14:15
|sell
|100
|1.00
|1.7573
|1.7603
|1.7493
�
|200
|2006.04.05 07:10
|s/l
|100
|1.00
|1.7603
|1.7603
|1.7493
|-300.00
|28680.00
|201
|2006.04.05 07:44
|buy
|101
|1.00
|1.7591
|1.7561
|1.7671
�
|202
|2006.04.05 08:25
|close
|101
|1.00
|1.7601
|1.7561
|1.7671
|100.00
|28780.00
|203
|2006.04.05 08:25
|sell
|102
|1.00
|1.7601
|1.7631
|1.7521
�
|204
|2006.04.05 09:05
|t/p
|102
|1.00
|1.7521
|1.7631
|1.7521
|800.00
|29580.00
|205
|2006.04.05 09:15
|sell
|103
|1.00
|1.7539
|1.7569
|1.7459
�
|206
|2006.04.05 12:54
|close
|103
|1.00
|1.7507
|1.7569
|1.7459
|320.00
|29900.00
|207
|2006.04.05 12:54
|buy
|104
|1.00
|1.7507
|1.7477
|1.7587
�
|208
|2006.04.05 13:34
|close
|104
|1.00
|1.7520
|1.7477
|1.7587
|130.00
|30030.00
|209
|2006.04.05 13:34
|sell
|105
|1.00
|1.7520
|1.7550
|1.7440
�
|210
|2006.04.05 17:54
|s/l
|105
|1.00
|1.7550
|1.7550
|1.7440
|-300.00
|29730.00
|211
|2006.04.05 19:25
|sell
|106
|1.00
|1.7548
|1.7578
|1.7468
�
|212
|2006.04.06 01:20
|close
|106
|1.00
|1.7508
|1.7578
|1.7468
|400.00
|30130.00
|213
|2006.04.06 01:20
|buy
|107
|1.00
|1.7508
|1.7478
|1.7588
�
|214
|2006.04.06 09:15
|t/p
|107
|1.00
|1.7588
|1.7478
|1.7588
|800.00
|30930.00
|215
|2006.04.06 10:49
|sell
|108
|1.00
|1.7592
|1.7622
|1.7512
�
|216
|2006.04.06 14:20
|t/p
|108
|1.00
|1.7512
|1.7622
|1.7512
|800.00
|31730.00
|217
|2006.04.06 14:29
|sell
|109
|1.00
|1.7529
|1.7559
|1.7449
�
|218
|2006.04.06 16:20
|close
|109
|1.00
|1.7498
|1.7559
|1.7449
|310.00
|32040.00
|219
|2006.04.06 16:20
|buy
|110
|1.00
|1.7498
|1.7468
|1.7578
�
|220
|2006.04.06 16:59
|close
|110
|1.00
|1.7505
|1.7468
|1.7578
|70.00
|32110.00
|221
|2006.04.06 16:59
|sell
|111
|1.00
|1.7505
|1.7535
|1.7425
�
|222
|2006.04.06 17:49
|close
|111
|1.00
|1.7500
|1.7535
|1.7425
|50.00
|32160.00
|223
|2006.04.06 17:49
|buy
|112
|1.00
|1.7500
|1.7470
|1.7580
�
|224
|2006.04.06 18:20
|close
|112
|1.00
|1.7513
|1.7470
|1.7580
|130.00
|32290.00
|225
|2006.04.06 18:20
|sell
|113
|1.00
|1.7513
|1.7543
|1.7433
�
|226
|2006.04.07 00:49
|close
|113
|1.00
|1.7506
|1.7543
|1.7433
|70.00
|32360.00
|227
|2006.04.07 00:49
|buy
|114
|1.00
|1.7506
|1.7476
|1.7586
�
|228
|2006.04.07 06:54
|close
|114
|1.00
|1.7525
|1.7476
|1.7586
|190.00
|32550.00
|229
|2006.04.07 06:54
|sell
|115
|1.00
|1.7525
|1.7555
|1.7445
�
|230
|2006.04.07 08:25
|close
|115
|1.00
|1.7508
|1.7555
|1.7445
|170.00
|32720.00
|231
|2006.04.07 08:25
|buy
|116
|1.00
|1.7508
|1.7478
|1.7588
�
|232
|2006.04.07 11:39
|close
|116
|1.00
|1.7497
|1.7478
|1.7588
|-110.00
|32610.00
|233
|2006.04.07 11:39
|sell
|117
|1.00
|1.7497
|1.7527
|1.7417
�
|234
|2006.04.07 12:25
|close
|117
|1.00
|1.7487
|1.7527
|1.7417
|100.00
|32710.00
|235
|2006.04.07 12:25
|buy
|118
|1.00
|1.7487
|1.7457
|1.7567
�
|236
|2006.04.07 13:20
|s/l
|118
|1.00
|1.7457
|1.7457
|1.7567
|-300.00
|32410.00
|237
|2006.04.07 13:25
|sell
|119
|1.00
|1.7519
|1.7549
|1.7439
�
|238
|2006.04.07 14:25
|t/p
|119
|1.00
|1.7439
|1.7549
|1.7439
|800.00
|33210.00
|239
|2006.04.07 16:20
|buy
|120
|1.00
|1.7401
|1.7371
|1.7481
�
|240
|2006.04.07 19:20
|close
|120
|1.00
|1.7428
|1.7371
|1.7481
|270.00
|33480.00
|241
|2006.04.07 19:20
|sell
|121
|1.00
|1.7428
|1.7458
|1.7348
�
|242
|2006.04.10 06:49
|s/l
|121
|1.00
|1.7458
|1.7458
|1.7348
|-300.00
|33180.00
|243
|2006.04.10 06:59
|sell
|122
|1.00
|1.7457
|1.7487
|1.7377
�
|244
|2006.04.10 13:49
|close
|122
|1.00
|1.7434
|1.7487
|1.7377
|230.00
|33410.00
|245
|2006.04.10 13:49
|buy
|123
|1.00
|1.7434
|1.7404
|1.7514
�
|246
|2006.04.10 15:34
|s/l
|123
|1.00
|1.7404
|1.7404
|1.7514
|-300.00
|33110.00
|247
|2006.04.10 16:54
|buy
|124
|1.00
|1.7398
|1.7368
|1.7478
�
|248
|2006.04.10 23:39
|close
|124
|1.00
|1.7433
|1.7368
|1.7478
|350.00
|33460.00
|249
|2006.04.10 23:39
|sell
|125
|1.00
|1.7433
|1.7463
|1.7353
�
|250
|2006.04.11 07:25
|close
|125
|1.00
|1.7428
|1.7463
|1.7353
|50.00
|33510.00
|251
|2006.04.11 07:25
|buy
|126
|1.00
|1.7428
|1.7398
|1.7508
�
|252
|2006.04.11 08:39
|s/l
|126
|1.00
|1.7398
|1.7398
|1.7508
|-300.00
|33210.00
|253
|2006.04.11 09:15
|sell
|127
|1.00
|1.7436
|1.7466
|1.7356
�
|254
|2006.04.11 12:15
|close
|127
|1.00
|1.7425
|1.7466
|1.7356
|110.00
|33320.00
|255
|2006.04.11 12:15
|buy
|128
|1.00
|1.7425
|1.7395
|1.7505
�
|256
|2006.04.11 14:20
|close
|128
|1.00
|1.7481
|1.7395
|1.7505
|560.00
|33880.00
|257
|2006.04.11 14:20
|sell
|129
|1.00
|1.7481
|1.7511
|1.7401
�
|258
|2006.04.11 18:39
|close
|129
|1.00
|1.7472
|1.7511
|1.7401
|90.00
|33970.00
|259
|2006.04.11 18:39
|buy
|130
|1.00
|1.7472
|1.7442
|1.7552
�
|260
|2006.04.12 06:34
|close
|130
|1.00
|1.7506
|1.7442
|1.7552
|340.00
|34310.00
|261
|2006.04.12 06:34
|sell
|131
|1.00
|1.7506
|1.7536
|1.7426
�
|262
|2006.04.12 07:05
|s/l
|131
|1.00
|1.7536
|1.7536
|1.7426
|-300.00
|34010.00
|263
|2006.04.12 10:25
|sell
|132
|1.00
|1.7561
|1.7591
|1.7481
�
|264
|2006.04.12 12:39
|t/p
|132
|1.00
|1.7481
|1.7591
|1.7481
|800.00
|34810.00
|265
|2006.04.12 14:44
|buy
|133
|1.00
|1.7509
|1.7479
|1.7589
�
|266
|2006.04.12 15:25
|close
|133
|1.00
|1.7510
|1.7479
|1.7589
|10.00
|34820.00
|267
|2006.04.12 15:25
|sell
|134
|1.00
|1.7510
|1.7540
|1.7430
�
|268
|2006.04.13 05:34
|close
|134
|1.00
|1.7516
|1.7540
|1.7430
|-60.00
|34760.00
|269
|2006.04.13 05:34
|buy
|135
|1.00
|1.7516
|1.7486
|1.7596
�
|270
|2006.04.13 12:29
|close
|135
|1.00
|1.7523
|1.7486
|1.7596
|70.00
|34830.00
|271
|2006.04.13 12:29
|sell
|136
|1.00
|1.7523
|1.7553
|1.7443
�
|272
|2006.04.13 15:10
|close
|136
|1.00
|1.7511
|1.7553
|1.7443
|120.00
|34950.00
|273
|2006.04.13 15:10
|buy
|137
|1.00
|1.7511
|1.7481
|1.7591
�
|274
|2006.04.13 23:59
|close at stop
|137
|1.00
|1.7514
|1.7481
|1.7591
|30.00
|34980.00