Interbank FX, LLC
|
Account:
|
Name:
|
Currency: USD
|
2006 April 13, 03:22
|
Closed Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
7678564
|
2006.04.11 19:32
|
balance
|
|
5 000.00
|
7681693
|
2006.04.12 06:32
|
buy
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2971
|
1.2941
|
1.3051
|
2006.04.12 09:00
|
1.2941
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-23.18
|
7681738
|
2006.04.12 06:35
|
sell
|
1.00
|
gbpusdm
|
1.7499
|
1.7529
|
1.7419
|
2006.04.12 07:25
|
1.7529
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-30.00
|
7681771
|
2006.04.12 06:44
|
sell
|
1.00
|
usdjpym
|
118.23
|
118.53
|
117.43
|
2006.04.12 17:20
|
118.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-25.31
|
7682130
|
2006.04.12 07:55
|
buy
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2145
|
1.2115
|
1.2225
|
2006.04.12 12:30
|
1.2115
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-30.00
|
7682400
|
2006.04.12 08:44
|
sell
|
1.00
|
gbpusdm
|
1.7530
|
1.7560
|
1.7450
|
2006.04.12 08:48
|
1.7560
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-30.00
|
7682687
|
2006.04.12 09:17
|
sell
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2948
|
1.2978
|
1.2868
|
2006.04.12 12:29
|
1.2978
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-23.12
|
7682714
|
2006.04.12 09:20
|
buy
|
1.00
|
gbpusdm
|
1.7551
|
1.7521
|
1.7631
|
2006.04.12 12:04
|
1.7521
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-30.00
|
7683608
|
2006.04.12 12:20
|
sell
|
1.00
|
gbpusdm
|
1.7540
|
1.7570
|
1.7460
|
2006.04.12 14:55
|
1.7514
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
7686576
|
2006.04.12 14:55
|
buy
|
1.00
|
gbpusdm
|
1.7514
|
1.7484
|
1.7594
|
2006.04.12 15:29
|
1.7509
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-5.00
|
7686583
|
2006.04.12 14:55
|
sell
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2991
|
1.3021
|
1.2911
|
2006.04.12 17:42
|
1.2990
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.77
|
7686797
|
2006.04.12 15:29
|
sell
|
1.00
|
gbpusdm
|
1.7509
|
1.7539
|
1.7429
|
2006.04.13 00:58
|
1.7495
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
14.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
-155.84
|
Closed P/L:
|
-155.73
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
7686571
|
2006.04.12 14:55
|
buy
|
1.00
|
eurusdm
|
1.2113
|
1.2083
|
1.2193
|
|
1.2099
|
0.00
|
0.00
|
-1.95
|
-14.00
|
7687524
|
2006.04.12 17:42
|
buy
|
1.00
|
usdchfm
|
1.2990
|
1.2960
|
1.3070
|
|
1.2985
|
0.00
|
0.00
|
3.45
|
-3.85
|
7689321
|
2006.04.13 00:58
|
buy
|
1.00
|
gbpusdm
|
1.7495
|
1.7465
|
1.7575
|
|
1.7509
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.00
|
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
-3.85
|
|
Floating P/L:
|
-2.35
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
5 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
-155.73
|
Floating P/L:
|
-2.35
|
Margin:
|
150.00
|
Balance:
|
4 844.27
|
Equity:
|
4 841.92
|
Free Margin:
|
4 691.92
|
|
|
|
Details:
|
|
|
|
|
Gross Profit:
|
40.88
|
Gross Loss:
|
196.61
|
Total Net Profit:
|
-155.73
|
Profit Factor:
|
0.21
|
Expected Payoff:
|
-14.16
|
|
|
|
Absolute Drawdown:
|
170.61
|
Maximal Drawdown
(%):
|
0.00 (0.0%)
|
|
|
|
|
|
|
Total Trades:
|
11
|
Short Positions
(won %):
|
7 (42.86%)
|
Long Positions
(won %):
|
4 (0.00%)
|
Profit Trades (%
of total):
|
3 (27.27%)
|
Loss trades (% of
total):
|
8 (72.73%)
|
Largest
|
profit trade:
|
26.00
|
loss trade:
|
-30.00
|
Average
|
profit trade:
|
13.63
|
loss trade:
|
-24.58
|
Maximum
|
consecutive wins
($):
|
2 (14.88)
|
consecutive losses
($):
|
6 (-166.30)
|
Maximal
|
consecutive profit
(count):
|
26.00 (1)
|
consecutive loss
(count):
|
-166.30 (6)
|
Average
|
consecutive wins:
|
2
|
consecutive
losses:
|
4