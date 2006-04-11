Interbank FX, LLC

 

Account:

Name:

Currency: USD

2006 April 13, 03:22

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

7678564

2006.04.11 19:32

balance

 

5 000.00

7681693

2006.04.12 06:32

buy

1.00

usdchfm

1.2971

1.2941

1.3051

2006.04.12 09:00

1.2941

0.00

0.00

0.00

-23.18

7681738

2006.04.12 06:35

sell

1.00

gbpusdm

1.7499

1.7529

1.7419

2006.04.12 07:25

1.7529

0.00

0.00

0.00

-30.00

7681771

2006.04.12 06:44

sell

1.00

usdjpym

118.23

118.53

117.43

2006.04.12 17:20

118.53

0.00

0.00

0.00

-25.31

7682130

2006.04.12 07:55

buy

1.00

eurusdm

1.2145

1.2115

1.2225

2006.04.12 12:30

1.2115

0.00

0.00

0.00

-30.00

7682400

2006.04.12 08:44

sell

1.00

gbpusdm

1.7530

1.7560

1.7450

2006.04.12 08:48

1.7560

0.00

0.00

0.00

-30.00

7682687

2006.04.12 09:17

sell

1.00

usdchfm

1.2948

1.2978

1.2868

2006.04.12 12:29

1.2978

0.00

0.00

0.00

-23.12

7682714

2006.04.12 09:20

buy

1.00

gbpusdm

1.7551

1.7521

1.7631

2006.04.12 12:04

1.7521

0.00

0.00

0.00

-30.00

7683608

2006.04.12 12:20

sell

1.00

gbpusdm

1.7540

1.7570

1.7460

2006.04.12 14:55

1.7514

0.00

0.00

0.00

26.00

7686576

2006.04.12 14:55

buy

1.00

gbpusdm

1.7514

1.7484

1.7594

2006.04.12 15:29

1.7509

0.00

0.00

0.00

-5.00

7686583

2006.04.12 14:55

sell

1.00

usdchfm

1.2991

1.3021

1.2911

2006.04.12 17:42

1.2990

0.00

0.00

0.00

0.77

7686797

2006.04.12 15:29

sell

1.00

gbpusdm

1.7509

1.7539

1.7429

2006.04.13 00:58

1.7495

0.00

0.00

0.11

14.00

 

0.00

0.00

0.11

-155.84

Closed P/L:

-155.73

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

7686571

2006.04.12 14:55

buy

1.00

eurusdm

1.2113

1.2083

1.2193

 

1.2099

0.00

0.00

-1.95

-14.00

7687524

2006.04.12 17:42

buy

1.00

usdchfm

1.2990

1.2960

1.3070

 

1.2985

0.00

0.00

3.45

-3.85

7689321

2006.04.13 00:58

buy

1.00

gbpusdm

1.7495

1.7465

1.7575

 

1.7509

0.00

0.00

0.00

14.00

 

0.00

0.00

1.50

-3.85

 

Floating P/L:

-2.35

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

5 000.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

-155.73

Floating P/L:

-2.35

Margin:

150.00

Balance:

4 844.27

Equity:

4 841.92

Free Margin:

4 691.92

 

 

 

Details:

 

 

Graph

 

Gross Profit:

40.88

Gross Loss:

196.61

Total Net Profit:

-155.73

Profit Factor:

0.21

Expected Payoff:

-14.16

 

 

 

Absolute Drawdown:

170.61

Maximal Drawdown (%):

0.00 (0.0%)

 

 

 

 

 

 

Total Trades:

11

Short Positions (won %):

7 (42.86%)

Long Positions (won %):

4 (0.00%)

Profit Trades (% of total):

3 (27.27%)

Loss trades (% of total):

8 (72.73%)

Largest

profit trade:

26.00

loss trade:

-30.00

Average

profit trade:

13.63

loss trade:

-24.58

Maximum

consecutive wins ($):

2 (14.88)

consecutive losses ($):

6 (-166.30)

Maximal

consecutive profit (count):

26.00 (1)

consecutive loss (count):

-166.30 (6)

Average

consecutive wins:

2

consecutive losses:

4

 