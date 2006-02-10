|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2006.02.10 00:00 - 2006.02.20 00:00 (2006.02.09 - 2006.04.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; StopLoss=30; TakeProfit=50; GAP=5; MaxTrades=10; ReEntryGAP=1; tStop=10; tPips=0; StartHour=1; EndHour=23; MM=true; MaxLots=50; StartYear=2005;
|Bars in test
|580
|Ticks modelled
|18091
|Modelling quality
|80.11%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-7870.00
|Gross profit
|5030.00
|Gross loss
|-12900.00
|Profit factor
|0.39
|Expected payoff
|-145.74
|Absolute drawdown
|8100.00
|Maximal drawdown (%)
|8100.00 (81.0%)
|Total trades
|54
|Short positions (won %)
|35 (22.86%)
|Long positions (won %)
|19 (15.79%)
|Profit trades (% of total)
|11 (20.37%)
|Loss trades (% of total)
|43 (79.63%)
|Largest
|profit trade
|500.00
|loss trade
|-300.00
|Average
|profit trade
|457.27
|loss trade
|-300.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (1000.00)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-3600.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1000.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-3600.00 (12)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.10 01:04
|sell
|1
|1.00
|1.7422
|1.7452
|1.7372
|2
|2006.02.10 01:07
|sell
|2
|1.00
|1.7424
|1.7454
|1.7374
|3
|2006.02.10 01:08
|sell
|3
|1.00
|1.7424
|1.7454
|1.7374
|4
|2006.02.10 01:09
|sell
|4
|1.00
|1.7423
|1.7453
|1.7373
|5
|2006.02.10 01:10
|sell
|5
|1.00
|1.7422
|1.7452
|1.7372
|6
|2006.02.10 04:16
|s/l
|1
|1.00
|1.7452
|1.7452
|1.7372
|-300.00
|9700.00
|7
|2006.02.10 04:16
|s/l
|5
|1.00
|1.7452
|1.7452
|1.7372
|-300.00
|9400.00
|8
|2006.02.10 04:16
|sell
|6
|1.00
|1.7448
|1.7478
|1.7398
|9
|2006.02.10 04:16
|s/l
|4
|1.00
|1.7453
|1.7453
|1.7373
|-300.00
|9100.00
|10
|2006.02.10 04:16
|sell
|7
|1.00
|1.7449
|1.7479
|1.7399
|11
|2006.02.10 04:16
|s/l
|2
|1.00
|1.7454
|1.7454
|1.7374
|-300.00
|8800.00
|12
|2006.02.10 04:16
|s/l
|3
|1.00
|1.7454
|1.7454
|1.7374
|-300.00
|8500.00
|13
|2006.02.10 04:16
|sell
|8
|1.00
|1.7450
|1.7480
|1.7400
|14
|2006.02.10 04:17
|sell
|9
|1.00
|1.7450
|1.7480
|1.7400
|15
|2006.02.10 05:31
|s/l
|6
|1.00
|1.7478
|1.7478
|1.7398
|-300.00
|8200.00
|16
|2006.02.10 05:31
|s/l
|7
|1.00
|1.7479
|1.7479
|1.7399
|-300.00
|7900.00
|17
|2006.02.10 05:31
|sell
|10
|1.00
|1.7475
|1.7505
|1.7425
|18
|2006.02.10 05:31
|s/l
|8
|1.00
|1.7480
|1.7480
|1.7400
|-300.00
|7600.00
|19
|2006.02.10 05:31
|s/l
|9
|1.00
|1.7480
|1.7480
|1.7400
|-300.00
|7300.00
|20
|2006.02.10 05:31
|sell
|11
|1.00
|1.7477
|1.7507
|1.7427
|21
|2006.02.10 05:32
|sell
|12
|1.00
|1.7479
|1.7509
|1.7429
|22
|2006.02.10 05:32
|sell
|13
|1.00
|1.7482
|1.7512
|1.7432
|23
|2006.02.10 08:48
|t/p
|13
|1.00
|1.7432
|1.7512
|1.7432
|500.00
|7800.00
|24
|2006.02.10 08:53
|t/p
|12
|1.00
|1.7429
|1.7509
|1.7429
|500.00
|8300.00
|25
|2006.02.10 12:58
|sell
|14
|1.00
|1.7491
|1.7521
|1.7441
|26
|2006.02.10 12:58
|sell
|15
|1.00
|1.7494
|1.7524
|1.7444
|27
|2006.02.10 13:07
|s/l
|10
|1.00
|1.7505
|1.7505
|1.7425
|-300.00
|8000.00
|28
|2006.02.10 13:07
|sell
|16
|1.00
|1.7501
|1.7531
|1.7451
|29
|2006.02.10 13:07
|s/l
|11
|1.00
|1.7507
|1.7507
|1.7427
|-300.00
|7700.00
|30
|2006.02.10 13:07
|sell
|17
|1.00
|1.7503
|1.7533
|1.7453
|31
|2006.02.10 13:36
|s/l
|14
|1.00
|1.7521
|1.7521
|1.7441
|-300.00
|7400.00
|32
|2006.02.10 13:37
|s/l
|15
|1.00
|1.7524
|1.7524
|1.7444
|-300.00
|7100.00
|33
|2006.02.10 13:37
|sell
|18
|1.00
|1.7520
|1.7550
|1.7470
|34
|2006.02.10 13:41
|s/l
|16
|1.00
|1.7531
|1.7531
|1.7451
|-300.00
|6800.00
|35
|2006.02.10 13:41
|sell
|19
|1.00
|1.7527
|1.7557
|1.7477
|36
|2006.02.10 13:41
|s/l
|17
|1.00
|1.7533
|1.7533
|1.7453
|-300.00
|6500.00
|37
|2006.02.10 13:41
|sell
|20
|1.00
|1.7529
|1.7559
|1.7479
|38
|2006.02.10 13:51
|s/l
|18
|1.00
|1.7550
|1.7550
|1.7470
|-300.00
|6200.00
|39
|2006.02.10 13:51
|sell
|21
|1.00
|1.7546
|1.7576
|1.7496
|40
|2006.02.10 13:55
|s/l
|19
|1.00
|1.7557
|1.7557
|1.7477
|-300.00
|5900.00
|41
|2006.02.10 13:55
|sell
|22
|1.00
|1.7554
|1.7584
|1.7504
|42
|2006.02.10 13:55
|s/l
|20
|1.00
|1.7559
|1.7559
|1.7479
|-300.00
|5600.00
|43
|2006.02.10 13:55
|sell
|23
|1.00
|1.7555
|1.7585
|1.7505
|44
|2006.02.10 14:00
|s/l
|21
|1.00
|1.7576
|1.7576
|1.7496
|-300.00
|5300.00
|45
|2006.02.10 15:31
|t/p
|23
|1.00
|1.7505
|1.7585
|1.7505
|500.00
|5800.00
|46
|2006.02.10 15:31
|t/p
|22
|1.00
|1.7504
|1.7584
|1.7504
|500.00
|6300.00
|47
|2006.02.10 15:31
|buy
|24
|1.00
|1.7497
|1.7467
|1.7547
|48
|2006.02.10 15:32
|buy
|25
|1.00
|1.7496
|1.7466
|1.7546
|49
|2006.02.10 15:32
|buy
|26
|1.00
|1.7497
|1.7467
|1.7547
|50
|2006.02.10 15:53
|s/l
|24
|1.00
|1.7467
|1.7467
|1.7547
|-300.00
|6000.00
|51
|2006.02.10 15:53
|s/l
|25
|1.00
|1.7466
|1.7466
|1.7546
|-300.00
|5700.00
|52
|2006.02.10 15:53
|s/l
|26
|1.00
|1.7467
|1.7467
|1.7547
|-300.00
|5400.00
|53
|2006.02.10 15:53
|buy
|27
|1.00
|1.7463
|1.7433
|1.7513
|54
|2006.02.10 15:53
|buy
|28
|1.00
|1.7459
|1.7429
|1.7509
|55
|2006.02.10 15:53
|buy
|29
|1.00
|1.7456
|1.7426
|1.7506
|56
|2006.02.10 15:54
|s/l
|27
|1.00
|1.7433
|1.7433
|1.7513
|-300.00
|5100.00
|57
|2006.02.10 16:13
|s/l
|28
|1.00
|1.7429
|1.7429
|1.7509
|-300.00
|4800.00
|58
|2006.02.10 16:13
|buy
|30
|1.00
|1.7432
|1.7402
|1.7482
|59
|2006.02.13 00:24
|s/l
|29
|1.00
|1.7426
|1.7426
|1.7506
|-300.00
|4500.00
|60
|2006.02.13 01:00
|buy
|31
|1.00
|1.7432
|1.7402
|1.7482
|61
|2006.02.14 09:30
|s/l
|30
|1.00
|1.7402
|1.7402
|1.7482
|-300.00
|4200.00
|62
|2006.02.14 09:30
|s/l
|31
|1.00
|1.7402
|1.7402
|1.7482
|-300.00
|3900.00
|63
|2006.02.14 09:30
|buy
|32
|1.00
|1.7399
|1.7369
|1.7449
|64
|2006.02.14 09:30
|buy
|33
|1.00
|1.7397
|1.7367
|1.7447
|65
|2006.02.14 10:06
|s/l
|32
|1.00
|1.7369
|1.7369
|1.7449
|-300.00
|3600.00
|66
|2006.02.14 10:06
|buy
|34
|1.00
|1.7373
|1.7343
|1.7423
|67
|2006.02.14 10:06
|s/l
|33
|1.00
|1.7367
|1.7367
|1.7447
|-300.00
|3300.00
|68
|2006.02.14 10:06
|buy
|35
|1.00
|1.7371
|1.7341
|1.7421
|69
|2006.02.14 12:03
|s/l
|34
|1.00
|1.7343
|1.7343
|1.7423
|-300.00
|3000.00
|70
|2006.02.14 12:10
|s/l
|35
|1.00
|1.7341
|1.7341
|1.7421
|-300.00
|2700.00
|71
|2006.02.14 12:14
|sell
|36
|1.00
|1.7346
|1.7376
|1.7296
|72
|2006.02.14 14:17
|t/p
|36
|1.00
|1.7296
|1.7376
|1.7296
|500.00
|3200.00
|73
|2006.02.14 14:20
|sell
|37
|1.00
|1.7299
|1.7329
|1.7249
|74
|2006.02.14 14:20
|sell
|38
|1.00
|1.7298
|1.7328
|1.7248
|75
|2006.02.14 16:20
|s/l
|38
|1.00
|1.7328
|1.7328
|1.7248
|-300.00
|2900.00
|76
|2006.02.14 16:20
|s/l
|37
|1.00
|1.7329
|1.7329
|1.7249
|-300.00
|2600.00
|77
|2006.02.14 16:20
|sell
|39
|1.00
|1.7330
|1.7360
|1.7280
|78
|2006.02.14 19:40
|s/l
|39
|1.00
|1.7360
|1.7360
|1.7280
|-300.00
|2300.00
|79
|2006.02.14 19:40
|buy
|40
|1.00
|1.7355
|1.7325
|1.7405
|80
|2006.02.15 11:24
|t/p
|40
|1.00
|1.7405
|1.7325
|1.7405
|500.00
|2800.00
|81
|2006.02.15 11:25
|buy
|41
|1.00
|1.7403
|1.7373
|1.7453
|82
|2006.02.15 14:00
|t/p
|41
|1.00
|1.7453
|1.7373
|1.7453
|500.00
|3300.00
|83
|2006.02.15 14:00
|sell
|42
|1.00
|1.7462
|1.7492
|1.7412
|84
|2006.02.15 14:00
|sell
|43
|1.00
|1.7463
|1.7493
|1.7413
|85
|2006.02.15 15:21
|s/l
|42
|1.00
|1.7492
|1.7492
|1.7412
|-300.00
|3000.00
|86
|2006.02.15 16:21
|t/p
|43
|1.00
|1.7413
|1.7493
|1.7413
|500.00
|3500.00
|87
|2006.02.15 16:23
|buy
|44
|1.00
|1.7406
|1.7376
|1.7456
|88
|2006.02.15 16:23
|buy
|45
|1.00
|1.7404
|1.7374
|1.7454
|89
|2006.02.15 18:20
|s/l
|44
|1.00
|1.7376
|1.7376
|1.7456
|-300.00
|3200.00
|90
|2006.02.15 18:20
|s/l
|45
|1.00
|1.7374
|1.7374
|1.7454
|-300.00
|2900.00
|91
|2006.02.15 18:23
|sell
|46
|1.00
|1.7380
|1.7410
|1.7330
|92
|2006.02.15 20:17
|s/l
|46
|1.00
|1.7410
|1.7410
|1.7330
|-300.00
|2600.00
|93
|2006.02.15 20:20
|buy
|47
|1.00
|1.7405
|1.7375
|1.7455
|94
|2006.02.16 08:13
|s/l
|47
|1.00
|1.7375
|1.7375
|1.7455
|-300.00
|2300.00
|95
|2006.02.16 08:15
|sell
|48
|1.00
|1.7380
|1.7410
|1.7330
|96
|2006.02.16 09:35
|t/p
|48
|1.00
|1.7330
|1.7410
|1.7330
|500.00
|2800.00
|97
|2006.02.16 09:38
|sell
|49
|1.00
|1.7330
|1.7360
|1.7280
|98
|2006.02.16 12:14
|s/l
|49
|1.00
|1.7360
|1.7360
|1.7280
|-300.00
|2500.00
|99
|2006.02.16 12:16
|buy
|50
|1.00
|1.7354
|1.7324
|1.7404
|100
|2006.02.16 13:30
|s/l
|50
|1.00
|1.7324
|1.7324
|1.7404
|-300.00
|2200.00
|101
|2006.02.16 13:30
|sell
|51
|1.00
|1.7329
|1.7359
|1.7279
|102
|2006.02.16 14:43
|s/l
|51
|1.00
|1.7359
|1.7359
|1.7279
|-300.00
|1900.00
|103
|2006.02.16 14:49
|buy
|52
|1.00
|1.7354
|1.7324
|1.7404
|104
|2006.02.19 00:00
|t/p
|52
|1.00
|1.7404
|1.7324
|1.7404
|500.00
|2400.00
|105
|2006.02.19 23:15
|sell
|53
|1.00
|1.7418
|1.7448
|1.7368
|106
|2006.02.20 02:20
|s/l
|53
|1.00
|1.7448
|1.7448
|1.7368
|-300.00
|2100.00
|107
|2006.02.20 02:21
|sell
|54
|1.00
|1.7450
|1.7480
|1.7400
|108
|2006.02.20 23:59
|close at stop
|54
|1.00
|1.7447
|1.7480
|1.7400
|30.00
|2130.00