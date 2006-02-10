Strategy Tester Report
pedroXXmod

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2006.02.10 00:00 - 2006.02.20 00:00 (2006.02.09 - 2006.04.09)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; StopLoss=30; TakeProfit=50; GAP=5; MaxTrades=10; ReEntryGAP=1; tStop=10; tPips=0; StartHour=1; EndHour=23; MM=true; MaxLots=50; StartYear=2005;
Bars in test580Ticks modelled18091Modelling quality80.11%
Initial deposit10000.00
Total net profit-7870.00Gross profit5030.00Gross loss-12900.00
Profit factor0.39Expected payoff-145.74
Absolute drawdown8100.00Maximal drawdown (%)8100.00 (81.0%)
Total trades54Short positions (won %)35 (22.86%)Long positions (won %)19 (15.79%)
Profit trades (% of total)11 (20.37%)Loss trades (% of total)43 (79.63%)
Largestprofit trade500.00loss trade-300.00
Averageprofit trade457.27loss trade-300.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (1000.00)consecutive losses (loss in money)12 (-3600.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1000.00 (2)consecutive loss (count of losses)-3600.00 (12)
Averageconsecutive wins1consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.10 01:04sell11.001.74221.74521.7372
22006.02.10 01:07sell21.001.74241.74541.7374
32006.02.10 01:08sell31.001.74241.74541.7374
42006.02.10 01:09sell41.001.74231.74531.7373
52006.02.10 01:10sell51.001.74221.74521.7372
62006.02.10 04:16s/l11.001.74521.74521.7372-300.009700.00
72006.02.10 04:16s/l51.001.74521.74521.7372-300.009400.00
82006.02.10 04:16sell61.001.74481.74781.7398
92006.02.10 04:16s/l41.001.74531.74531.7373-300.009100.00
102006.02.10 04:16sell71.001.74491.74791.7399
112006.02.10 04:16s/l21.001.74541.74541.7374-300.008800.00
122006.02.10 04:16s/l31.001.74541.74541.7374-300.008500.00
132006.02.10 04:16sell81.001.74501.74801.7400
142006.02.10 04:17sell91.001.74501.74801.7400
152006.02.10 05:31s/l61.001.74781.74781.7398-300.008200.00
162006.02.10 05:31s/l71.001.74791.74791.7399-300.007900.00
172006.02.10 05:31sell101.001.74751.75051.7425
182006.02.10 05:31s/l81.001.74801.74801.7400-300.007600.00
192006.02.10 05:31s/l91.001.74801.74801.7400-300.007300.00
202006.02.10 05:31sell111.001.74771.75071.7427
212006.02.10 05:32sell121.001.74791.75091.7429
222006.02.10 05:32sell131.001.74821.75121.7432
232006.02.10 08:48t/p131.001.74321.75121.7432500.007800.00
242006.02.10 08:53t/p121.001.74291.75091.7429500.008300.00
252006.02.10 12:58sell141.001.74911.75211.7441
262006.02.10 12:58sell151.001.74941.75241.7444
272006.02.10 13:07s/l101.001.75051.75051.7425-300.008000.00
282006.02.10 13:07sell161.001.75011.75311.7451
292006.02.10 13:07s/l111.001.75071.75071.7427-300.007700.00
302006.02.10 13:07sell171.001.75031.75331.7453
312006.02.10 13:36s/l141.001.75211.75211.7441-300.007400.00
322006.02.10 13:37s/l151.001.75241.75241.7444-300.007100.00
332006.02.10 13:37sell181.001.75201.75501.7470
342006.02.10 13:41s/l161.001.75311.75311.7451-300.006800.00
352006.02.10 13:41sell191.001.75271.75571.7477
362006.02.10 13:41s/l171.001.75331.75331.7453-300.006500.00
372006.02.10 13:41sell201.001.75291.75591.7479
382006.02.10 13:51s/l181.001.75501.75501.7470-300.006200.00
392006.02.10 13:51sell211.001.75461.75761.7496
402006.02.10 13:55s/l191.001.75571.75571.7477-300.005900.00
412006.02.10 13:55sell221.001.75541.75841.7504
422006.02.10 13:55s/l201.001.75591.75591.7479-300.005600.00
432006.02.10 13:55sell231.001.75551.75851.7505
442006.02.10 14:00s/l211.001.75761.75761.7496-300.005300.00
452006.02.10 15:31t/p231.001.75051.75851.7505500.005800.00
462006.02.10 15:31t/p221.001.75041.75841.7504500.006300.00
472006.02.10 15:31buy241.001.74971.74671.7547
482006.02.10 15:32buy251.001.74961.74661.7546
492006.02.10 15:32buy261.001.74971.74671.7547
502006.02.10 15:53s/l241.001.74671.74671.7547-300.006000.00
512006.02.10 15:53s/l251.001.74661.74661.7546-300.005700.00
522006.02.10 15:53s/l261.001.74671.74671.7547-300.005400.00
532006.02.10 15:53buy271.001.74631.74331.7513
542006.02.10 15:53buy281.001.74591.74291.7509
552006.02.10 15:53buy291.001.74561.74261.7506
562006.02.10 15:54s/l271.001.74331.74331.7513-300.005100.00
572006.02.10 16:13s/l281.001.74291.74291.7509-300.004800.00
582006.02.10 16:13buy301.001.74321.74021.7482
592006.02.13 00:24s/l291.001.74261.74261.7506-300.004500.00
602006.02.13 01:00buy311.001.74321.74021.7482
612006.02.14 09:30s/l301.001.74021.74021.7482-300.004200.00
622006.02.14 09:30s/l311.001.74021.74021.7482-300.003900.00
632006.02.14 09:30buy321.001.73991.73691.7449
642006.02.14 09:30buy331.001.73971.73671.7447
652006.02.14 10:06s/l321.001.73691.73691.7449-300.003600.00
662006.02.14 10:06buy341.001.73731.73431.7423
672006.02.14 10:06s/l331.001.73671.73671.7447-300.003300.00
682006.02.14 10:06buy351.001.73711.73411.7421
692006.02.14 12:03s/l341.001.73431.73431.7423-300.003000.00
702006.02.14 12:10s/l351.001.73411.73411.7421-300.002700.00
712006.02.14 12:14sell361.001.73461.73761.7296
722006.02.14 14:17t/p361.001.72961.73761.7296500.003200.00
732006.02.14 14:20sell371.001.72991.73291.7249
742006.02.14 14:20sell381.001.72981.73281.7248
752006.02.14 16:20s/l381.001.73281.73281.7248-300.002900.00
762006.02.14 16:20s/l371.001.73291.73291.7249-300.002600.00
772006.02.14 16:20sell391.001.73301.73601.7280
782006.02.14 19:40s/l391.001.73601.73601.7280-300.002300.00
792006.02.14 19:40buy401.001.73551.73251.7405
802006.02.15 11:24t/p401.001.74051.73251.7405500.002800.00
812006.02.15 11:25buy411.001.74031.73731.7453
822006.02.15 14:00t/p411.001.74531.73731.7453500.003300.00
832006.02.15 14:00sell421.001.74621.74921.7412
842006.02.15 14:00sell431.001.74631.74931.7413
852006.02.15 15:21s/l421.001.74921.74921.7412-300.003000.00
862006.02.15 16:21t/p431.001.74131.74931.7413500.003500.00
872006.02.15 16:23buy441.001.74061.73761.7456
882006.02.15 16:23buy451.001.74041.73741.7454
892006.02.15 18:20s/l441.001.73761.73761.7456-300.003200.00
902006.02.15 18:20s/l451.001.73741.73741.7454-300.002900.00
912006.02.15 18:23sell461.001.73801.74101.7330
922006.02.15 20:17s/l461.001.74101.74101.7330-300.002600.00
932006.02.15 20:20buy471.001.74051.73751.7455
942006.02.16 08:13s/l471.001.73751.73751.7455-300.002300.00
952006.02.16 08:15sell481.001.73801.74101.7330
962006.02.16 09:35t/p481.001.73301.74101.7330500.002800.00
972006.02.16 09:38sell491.001.73301.73601.7280
982006.02.16 12:14s/l491.001.73601.73601.7280-300.002500.00
992006.02.16 12:16buy501.001.73541.73241.7404
1002006.02.16 13:30s/l501.001.73241.73241.7404-300.002200.00
1012006.02.16 13:30sell511.001.73291.73591.7279
1022006.02.16 14:43s/l511.001.73591.73591.7279-300.001900.00
1032006.02.16 14:49buy521.001.73541.73241.7404
1042006.02.19 00:00t/p521.001.74041.73241.7404500.002400.00
1052006.02.19 23:15sell531.001.74181.74481.7368
1062006.02.20 02:20s/l531.001.74481.74481.7368-300.002100.00
1072006.02.20 02:21sell541.001.74501.74801.7400
1082006.02.20 23:59close at stop541.001.74471.74801.740030.002130.00