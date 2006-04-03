FXDirectDealer

Account: 306345 Name: Pedro Echenagucia Currency: USD 2006 April 11, 18:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
2589922006.04.03 11:49buy100.00usdjpy118.58118.28118.982006.04.03 14:11118.280.000.000.00-25 363.54
2601002006.04.03 14:48sell100.00usdjpy118.36118.66117.962006.04.03 18:00118.310.000.000.004 226.19
2629702006.04.03 20:20sell100.00usdjpy117.84118.14117.442006.04.04 02:53117.790.000.00-594.304 244.84
2666452006.04.04 11:58sell1.00usdchf1.30111.30811.20112006.04.04 18:001.28850.000.000.00977.88
2667432006.04.04 12:00sell1.00usdjpy117.44118.14107.442006.04.04 18:00117.360.000.000.0068.17
2668352006.04.04 12:02buy1.00eurusd1.21711.21011.31712006.04.04 18:001.22660.000.000.00950.00
2929242006.04.07 10:03sell0.10usdcad1.15361.15861.15162006.04.07 10:071.15370.000.000.00-0.87
2929532006.04.07 10:09sell0.10eurusd1.22061.22561.21862006.04.07 11:161.21860.000.000.0020.00
2933382006.04.07 11:16buy0.10eurusd1.21861.21361.22062006.04.07 16:311.22060.000.000.0020.00
2955442006.04.07 16:31sell0.10eurusd1.22061.22561.21862006.04.07 17:121.21860.000.000.0020.00
2965132006.04.07 17:12buy0.10eurusd1.21861.21361.22062006.04.07 18:051.21360.000.000.00-50.00
2974742006.04.07 18:05buy0.10eurusd1.21381.20881.21582006.04.10 05:541.21040.000.00-0.35-34.00
3029322006.04.10 10:10sell50.00eurusd1.21241.21541.20742006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 000.00
3029382006.04.10 10:10sell50.00eurusd1.21251.21551.20752006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 500.00
3029502006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21241.21541.20742006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 000.00
3029532006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21231.21531.20732006.04.10 16:191.21040.000.000.009 500.00
3029552006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21241.21541.20742006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 000.00
3029612006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21231.21531.20732006.04.10 16:191.21040.000.000.009 500.00
3029632006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21241.21541.20742006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 000.00
3029672006.04.10 10:13sell50.00eurusd1.21231.21531.20732006.04.10 16:191.21040.000.000.009 500.00
3029752006.04.10 10:14sell50.00eurusd1.21221.21521.20722006.04.10 16:191.21030.000.000.009 500.00
3029762006.04.10 10:14sell50.00eurusd1.21211.21511.20712006.04.10 16:191.21030.000.000.009 000.00
3050632006.04.10 16:19sell50.00eurusd1.21020.00000.00002006.04.10 16:191.21030.000.000.00-500.00
3052292006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21221.21521.20722006.04.10 18:311.21000.000.000.0011 000.00
3052312006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21211.21511.20712006.04.10 18:311.21010.000.000.0010 000.00
3052362006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21201.21501.20702006.04.10 18:311.21000.000.000.0010 000.00
3052382006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21211.21511.20712006.04.10 18:311.21000.000.000.0010 500.00
3052392006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21201.21501.20702006.04.10 18:311.20990.000.000.0010 500.00
3052492006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21191.21491.20692006.04.10 18:321.20990.000.000.0010 000.00
3052542006.04.10 16:42sell50.00eurusd1.21201.21501.20702006.04.10 18:321.20990.000.000.0010 500.00
3052572006.04.10 16:42sell50.00eurusd1.21191.21491.20692006.04.10 18:321.20990.000.000.0010 000.00
3052622006.04.10 16:42sell50.00eurusd1.21181.21481.20682006.04.10 18:321.20990.000.000.009 500.00
3052702006.04.10 16:42sell50.00eurusd1.21171.21471.20672006.04.10 18:321.20990.000.000.009 000.00
3060922006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20951.20651.21152006.04.11 00:081.21150.000.00-175.0010 000.00
3060932006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20941.20641.21142006.04.11 00:081.21140.000.00-175.0010 000.00
3060952006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20951.20651.21152006.04.11 00:081.21150.000.00-175.0010 000.00
3060972006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20941.20641.21142006.04.11 00:081.21140.000.00-175.0010 000.00
3061012006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20951.20651.21152006.04.11 00:081.21150.000.00-175.0010 000.00
3061022006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20941.20641.21142006.04.11 00:081.21140.000.00-175.0010 000.00
3061092006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20931.20631.21132006.04.11 00:071.21130.000.00-175.0010 000.00
3061152006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20921.20621.21122006.04.11 00:071.21120.000.00-175.0010 000.00
3061212006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20911.20611.21112006.04.10 23:551.21110.000.000.0010 000.00
3061252006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20901.20601.21102006.04.10 23:521.21100.000.000.0010 000.00
3077242006.04.11 01:30buy50.00eurusd1.21091.20791.21292006.04.11 08:411.21290.000.000.0010 000.00
3077282006.04.11 01:31buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077312006.04.11 01:31buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077322006.04.11 01:31buy50.00eurusd1.21111.20811.21312006.04.11 09:051.21310.000.000.0010 000.00
3077372006.04.11 01:37buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077432006.04.11 01:39buy50.00eurusd1.21091.20791.21292006.04.11 08:411.21290.000.000.0010 000.00
3077482006.04.11 01:41buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077492006.04.11 01:41buy50.00eurusd1.21091.20791.21292006.04.11 08:411.21290.000.000.0010 000.00
3077512006.04.11 01:41buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077532006.04.11 01:42buy50.00eurusd1.21091.20791.21292006.04.11 08:411.21290.000.000.0010 000.00
3095032006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21381.21681.21182006.04.11 13:031.21180.000.000.0010 000.00
3095052006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21391.21691.21192006.04.11 12:121.21190.000.000.0010 000.00
3095102006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21391.21691.21192006.04.11 12:121.21190.000.000.0010 000.00
3095112006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21381.21681.21182006.04.11 13:031.21180.000.000.0010 000.00
3095172006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21371.21671.21172006.04.11 13:031.21170.000.000.0010 000.00
3095192006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21361.21661.21162006.04.11 13:031.21160.000.000.0010 000.00
3095202006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21371.21671.21172006.04.11 13:031.21170.000.000.0010 000.00
3095212006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21361.21661.21162006.04.11 13:031.21160.000.000.0010 000.00
3095222006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21371.21671.21172006.04.11 13:031.21170.000.000.0010 000.00
3095252006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21361.21661.21162006.04.11 13:031.21160.000.000.0010 000.00
3112612006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21040.000.000.006 000.00
3112622006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21171.21471.20972006.04.11 15:271.21040.000.000.006 500.00
3112632006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21030.000.000.006 500.00
3112642006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21171.21471.20972006.04.11 15:271.21050.000.000.006 000.00
3112652006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21030.000.000.006 500.00
3112662006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21171.21471.20972006.04.11 15:271.21050.000.000.006 000.00
3112672006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21030.000.000.006 500.00
3112692006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21151.21451.20952006.04.11 15:271.21030.000.000.006 000.00
3112712006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21040.000.000.006 000.00
3112722006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21171.21471.20972006.04.11 15:271.21040.000.000.006 500.00
3116322006.04.11 15:27sell50.00eurusd1.21010.00000.00002006.04.11 15:271.21040.000.000.00-1 500.00
3116882006.04.11 15:32buy50.00eurusd1.20991.20691.21192006.04.11 16:161.21190.000.000.0010 000.00
3116912006.04.11 15:32buy50.00eurusd1.20981.20681.21182006.04.11 16:011.21180.000.000.0010 000.00
3116952006.04.11 15:32buy50.00eurusd1.20991.20691.21192006.04.11 16:161.21190.000.000.0010 000.00
3116982006.04.11 15:32buy50.00eurusd1.20991.20691.21192006.04.11 16:161.21190.000.000.0010 000.00
3116992006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21001.20701.21202006.04.11 16:181.21200.000.000.0010 000.00
3117012006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21011.20711.21212006.04.11 16:181.21210.000.000.0010 000.00
3117052006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21011.20711.21212006.04.11 16:181.21210.000.000.0010 000.00
3117072006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21001.20701.21202006.04.11 16:181.21200.000.000.0010 000.00
3117092006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21011.20711.21212006.04.11 16:181.21210.000.000.0010 000.00
3117122006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21001.20701.21202006.04.11 16:181.21200.000.000.0010 000.00
3121532006.04.11 16:27buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121592006.04.11 16:27buy50.00eurusd1.21171.20871.21372006.04.11 17:061.21370.000.000.0010 000.00
3121652006.04.11 16:27buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121682006.04.11 16:27buy50.00eurusd1.21171.20871.21372006.04.11 17:061.21370.000.000.0010 000.00
3121712006.04.11 16:28buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121722006.04.11 16:28buy50.00eurusd1.21191.20891.21392006.04.11 18:011.21280.000.000.004 500.00
3121772006.04.11 16:28buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121782006.04.11 16:28buy50.00eurusd1.21191.20891.21392006.04.11 18:001.21290.000.000.005 000.00
3121812006.04.11 16:29buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121822006.04.11 16:29buy50.00eurusd1.21191.20891.21392006.04.11 18:001.21270.000.000.004 000.00
  0.00 0.00 -1 994.65 727 578.67
Closed P/L: 725 584.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 725 584.02 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 726 240.89 Equity: 5 726 240.89 Free Margin: 5 726 240.89