FXDirectDealer

 

Account: xxxxxxxx

Name: xxxxx xxxxxxxxx

Currency: USD

2006 April 21, 23:00

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

330757

2006.04.14 07:22

balance

Deposit

10 000.00

332050

2006.04.14 17:47

buy

1.00

eurusd

1.2104

1.2074

1.2119

2006.04.14 22:58

1.2110

0.00

0.00

0.00

60.00

332083

2006.04.14 18:16

sell

1.00

usdjpy

118.73

119.03

118.58

2006.04.14 22:58

118.70

0.00

0.00

0.00

25.27

332151

2006.04.14 18:59

buy

1.00

gbpusd

1.7510

1.7480

1.7525

2006.04.14 22:59

1.7509

0.00

0.00

0.00

-10.00

332186

2006.04.14 19:37

buy

1.00

usdchf

1.2986

1.2956

1.3001

2006.04.14 22:59

1.2983

0.00

0.00

0.00

-23.11

332923

2006.04.17 02:52

buy

1.00

usdjpy

118.40

118.10

118.55

2006.04.17 04:20

118.10

0.00

0.00

0.00

-254.02

332942

2006.04.17 02:55

sell

1.00

eurusd

1.2136

1.2166

1.2121

2006.04.17 03:24

1.2166

0.00

0.00

0.00

-300.00

332944

2006.04.17 02:55

buy

1.00

usdchf

1.2959

1.2929

1.2974

2006.04.17 03:14

1.2929

0.00

0.00

0.00

-232.07

332960

2006.04.17 02:57

sell

1.00

gbpusd

1.7555

1.7585

1.7540

2006.04.17 03:29

1.7585

0.00

0.00

0.00

-300.00

333355

2006.04.17 03:24

buy

1.00

usdchf

1.2925

1.2895

1.2940

2006.04.17 04:33

1.2895

0.00

0.00

0.00

-232.65

333400

2006.04.17 03:24

sell

1.00

eurusd

1.2168

1.2198

1.2153

2006.04.17 04:33

1.2198

0.00

0.00

0.00

-300.00

333460

2006.04.17 03:29

sell

1.00

gbpusd

1.7587

1.7617

1.7572

2006.04.17 11:25

1.7572

0.00

0.00

0.00

150.00

333959

2006.04.17 04:30

buy

1.00

usdjpy

118.07

117.77

118.22

2006.04.17 05:28

118.22

0.00

0.00

0.00

126.88

334074

2006.04.17 04:52

buy

1.00

eurusd

1.2193

1.2163

1.2208

2006.04.17 14:41

1.2208

0.00

0.00

0.00

150.00

334080

2006.04.17 04:53

sell

1.00

usdchf

1.2900

1.2930

1.2885

2006.04.17 14:40

1.2885

0.00

0.00

0.00

116.41

334422

2006.04.17 05:57

sell

1.00

usdjpy

118.27

118.57

118.12

2006.04.17 14:38

118.12

0.00

0.00

0.00

126.99

335590

2006.04.17 11:52

buy

1.00

gbpusd

1.7567

1.7537

1.7582

2006.04.17 11:59

1.7582

0.00

0.00

0.00

150.00

335792

2006.04.17 12:01

sell

1.00

gbpusd

1.7587

1.7617

1.7572

2006.04.17 14:39

1.7617

0.00

0.00

0.00

-300.00

336714

2006.04.17 14:39

sell

1.00

gbpusd

1.7619

1.7649

1.7604

2006.04.17 14:41

1.7649

0.00

0.00

0.00

-300.00

336859

2006.04.17 14:40

buy

1.00

usdjpy

118.07

117.77

118.22

2006.04.17 15:21

117.77

0.00

0.00

0.00

-254.73

336885

2006.04.17 14:41

buy

1.00

usdchf

1.2880

1.2850

1.2895

2006.04.17 14:52

1.2850

0.00

0.00

0.00

-233.48

336991

2006.04.17 14:41

sell

1.00

gbpusd

1.7653

1.7683

1.7638

2006.04.17 15:18

1.7683

0.00

0.00

0.00

-300.00

337040

2006.04.17 14:42

sell

1.00

eurusd

1.2213

1.2243

1.2198

2006.04.17 14:54

1.2243

0.00

0.00

0.00

-300.00

337411

2006.04.17 14:52

buy

1.00

usdchf

1.2847

1.2817

1.2862

2006.04.17 15:21

1.2817

0.00

0.00

0.00

-234.06

337647

2006.04.17 14:58

buy

1.00

eurusd

1.2238

1.2208

1.2253

2006.04.17 15:31

1.2253

0.00

0.00

0.00

150.00

338001

2006.04.17 15:19

sell

1.00

gbpusd

1.7685

1.7715

1.7670

2006.04.17 15:32

1.7715

0.00

0.00

0.00

-300.00

338176

2006.04.17 15:22

buy

1.00

usdjpy

117.74

117.44

117.89

2006.04.17 16:00

117.89

0.00

0.00

0.00

127.24

338195

2006.04.17 15:22

sell

1.00

usdchf

1.2822

1.2852

1.2807

2006.04.17 15:33

1.2807

0.00

0.00

0.00

117.12

338453

2006.04.17 15:31

sell

1.00

eurusd

1.2258

1.2288

1.2243

2006.04.17 16:00

1.2243

0.00

0.00

0.00

150.00

338532

2006.04.17 15:32

sell

1.00

gbpusd

1.7717

1.7747

1.7702

2006.04.17 15:37

1.7702

0.00

0.00

0.00

150.00

338759

2006.04.17 15:36

sell

1.00

usdchf

1.2809

1.2839

1.2794

2006.04.17 16:01

1.2839

0.00

0.00

0.00

-233.66

338827

2006.04.17 15:38

buy

1.00

gbpusd

1.7697

1.7667

1.7712

2006.04.17 16:20

1.7712

0.00

0.00

0.00

150.00

339143

2006.04.17 16:00

buy

1.00

eurusd

1.2239

1.2209

1.2254

2006.04.17 17:32

1.2254

0.00

0.00

0.00

150.00

339439

2006.04.17 16:03

sell

1.00

usdjpy

117.94

118.24

117.79

2006.04.17 16:19

117.79

0.00

0.00

0.00

127.35

339440

2006.04.17 16:03

sell

1.00

usdchf

1.2842

1.2872

1.2827

2006.04.17 16:10

1.2827

0.00

0.00

0.00

116.94

339816

2006.04.17 16:14

buy

1.00

usdchf

1.2822

1.2792

1.2837

2006.04.17 17:32

1.2792

0.00

0.00

0.00

-234.52

340042

2006.04.17 16:20

sell

1.00

gbpusd

1.7715

1.7745

1.7700

2006.04.17 16:32

1.7700

0.00

0.00

0.00

150.00

340177

2006.04.17 16:27

buy

1.00

usdjpy

117.74

117.44

117.89

2006.04.17 16:56

117.89

0.00

0.00

0.00

127.24

340272

2006.04.17 16:33

sell

1.00

gbpusd

1.7702

1.7732

1.7687

2006.04.17 17:50

1.7732

0.00

0.00

0.00

-300.00

340564

2006.04.17 17:02

buy

1.00

usdjpy

117.86

117.56

118.01

2006.04.17 17:52

117.56

0.00

0.00

0.00

-255.19

340975

2006.04.17 17:33

sell

1.00

usdchf

1.2797

1.2827

1.2782

2006.04.17 17:45

1.2782

0.00

0.00

0.00

117.35

340993

2006.04.17 17:35

buy

1.00

eurusd

1.2251

1.2221

1.2266

2006.04.17 17:44

1.2266

0.00

0.00

0.00

150.00

341247

2006.04.17 17:46

buy

1.00

usdchf

1.2777

1.2747

1.2792

2006.04.17 22:00

1.2792

0.00

0.00

0.00

117.26

341264

2006.04.17 17:46

sell

1.00

eurusd

1.2271

1.2301

1.2256

2006.04.17 22:00

1.2256

0.00

0.00

0.00

150.00

341498

2006.04.17 17:50

sell

1.00

gbpusd

1.7734

1.7764

1.7719

2006.04.17 18:21

1.7719

0.00

0.00

0.00

150.00

341919

2006.04.17 18:03

sell

1.00

usdjpy

117.61

117.91

117.46

2006.04.18 02:47

117.91

0.00

0.00

-5.94

-254.43

342063

2006.04.17 18:27

buy

1.00

gbpusd

1.7715

1.7685

1.7730

2006.04.17 20:52

1.7730

0.00

0.00

0.00

150.00

342792

2006.04.17 20:54

buy

1.00

gbpusd

1.7728

1.7698

1.7743

2006.04.17 21:59

1.7698

0.00

0.00

0.00

-300.00

343035

2006.04.17 21:59

buy

1.00

gbpusd

1.7696

1.7666

1.7711

2006.04.18 03:07

1.7711

0.00

0.00

2.25

150.00

343092

2006.04.17 22:01

sell

1.00

eurusd

1.2258

1.2288

1.2243

2006.04.18 09:53

1.2243

0.00

0.00

1.50

150.00

343103

2006.04.17 22:02

buy

1.00

usdchf

1.2790

1.2760

1.2805

2006.04.18 09:54

1.2805

0.00

0.00

2.15

117.14

344269

2006.04.18 02:50

buy

1.00

usdjpy

117.86

117.56

118.01

2006.04.18 10:41

118.01

0.00

0.00

0.00

127.11

344349

2006.04.18 03:10

sell

1.00

gbpusd

1.7716

1.7746

1.7701

2006.04.18 10:58

1.7701

0.00

0.00

0.00

150.00

345704

2006.04.18 09:59

buy

1.00

eurusd

1.2238

1.2208

1.2253

2006.04.18 12:14

1.2253

0.00

0.00

0.00

150.00

345706

2006.04.18 09:59

sell

1.00

usdchf

1.2810

1.2840

1.2795

2006.04.18 10:10

1.2795

0.00

0.00

0.00

117.23

345852

2006.04.18 10:14

sell

1.00

usdchf

1.2797

1.2827

1.2782

2006.04.18 12:08

1.2782

0.00

0.00

0.00

117.35

346005

2006.04.18 10:41

sell

1.00

usdjpy

118.06

118.36

117.91

2006.04.18 13:17

117.91

0.00

0.00

0.00

127.22

346203

2006.04.18 10:59

sell

1.00

gbpusd

1.7703

1.7733

1.7688

2006.04.18 11:08

1.7688

0.00

0.00

0.00

150.00

346346

2006.04.18 11:10

sell

1.00

gbpusd

1.7690

1.7720

1.7675

2006.04.18 12:28

1.7720

0.00

0.00

0.00

-300.00

346857

2006.04.18 12:09

buy

1.00

usdchf

1.2777

1.2747

1.2792

2006.04.18 12:33

1.2747

0.00

0.00

0.00

-235.35

347035

2006.04.18 12:19

sell

1.00

eurusd

1.2258

1.2288

1.2243

2006.04.18 15:52

1.2288

0.00

0.00

0.00

-300.00

347203

2006.04.18 12:32

sell

1.00

gbpusd

1.7722

1.7752

1.7707

2006.04.18 12:57

1.7707

0.00

0.00

0.00

150.00

347309

2006.04.18 12:37

sell

1.00

usdchf

1.2752

1.2782

1.2737

2006.04.18 15:32

1.2737

0.00

0.00

0.00

117.77

347469

2006.04.18 13:00

sell

1.00

gbpusd

1.7709

1.7739

1.7694

2006.04.18 13:16

1.7739

0.00

0.00

0.00

-300.00

347600

2006.04.18 13:16

sell

1.00

gbpusd

1.7743

1.7773

1.7728

2006.04.18 13:29

1.7728

0.00

0.00

0.00

150.00

347699

2006.04.18 13:37

buy

1.00

gbpusd

1.7723

1.7693

1.7738

2006.04.18 15:31

1.7738

0.00

0.00

0.00

150.00

347700

2006.04.18 13:37

sell

1.00

usdjpy

117.94

118.24

117.79

2006.04.18 15:39

117.79

0.00

0.00

0.00

127.35

348371

2006.04.18 15:32

sell

1.00

gbpusd

1.7743

1.7773

1.7728

2006.04.18 15:52

1.7773

0.00

0.00

0.00

-300.00

348423

2006.04.18 15:34

sell

1.00

usdchf

1.2739

1.2769

1.2724

2006.04.18 15:53

1.2724

0.00

0.00

0.00

117.89

348564

2006.04.18 15:40

sell

1.00

usdjpy

117.82

118.12

117.67

2006.04.18 15:52

117.67

0.00

0.00

0.00

127.50

348783

2006.04.18 15:52

sell

1.00

eurusd

1.2292

1.2322

1.2277

2006.04.18 17:17

1.2277

0.00

0.00

0.00

150.00

348840

2006.04.18 15:54

sell

1.00

gbpusd

1.7775

1.7805

1.7760

2006.04.18 16:13

1.7760

0.00

0.00

0.00

150.00

348860

2006.04.18 15:54

buy

1.00

usdchf

1.2719

1.2689

1.2734

2006.04.18 16:09

1.2734

0.00

0.00

0.00

117.79

348866

2006.04.18 15:54

buy

1.00

usdjpy

117.59

117.29

117.74

2006.04.18 17:17

117.74

0.00

0.00

0.00

127.40

349335

2006.04.18 16:13

sell

1.00

usdchf

1.2739

1.2769

1.2724

2006.04.18 16:38

1.2724

0.00

0.00

0.00

117.89

349351

2006.04.18 16:14

sell

1.00

gbpusd

1.7762

1.7792

1.7747

2006.04.18 21:01

1.7792

0.00

0.00

0.00

-300.00

349661

2006.04.18 16:38

sell

1.00

usdchf

1.2726

1.2756

1.2711

2006.04.18 17:48

1.2756

0.00

0.00

0.00

-235.18

350094

2006.04.18 17:19

sell

1.00

eurusd

1.2280

1.2310

1.2265

2006.04.18 18:34

1.2265

0.00

0.00

0.00

150.00

350095

2006.04.18 17:19

buy

1.00

usdjpy

117.70

117.40

117.85

2006.04.18 21:17

117.40

0.00

0.00

0.00

-255.54

350260

2006.04.18 17:50

buy

1.00

usdchf

1.2751

1.2721

1.2766

2006.04.18 18:25

1.2766

0.00

0.00

0.00

117.50

350523

2006.04.18 18:27

buy

1.00

usdchf

1.2764

1.2734

1.2779

2006.04.18 21:01

1.2734

0.00

0.00

0.00

-235.61

350602

2006.04.18 18:34

sell

1.00

eurusd

1.2268

1.2298

1.2253

2006.04.18 21:00

1.2298

0.00

0.00

0.00

-300.00

351272

2006.04.18 21:04

sell

1.00

usdchf

1.2717

1.2747

1.2702

2006.04.18 23:50

1.2702

0.00

0.00

0.00

118.10

351279

2006.04.18 21:05

buy

1.00

eurusd

1.2316

1.2286

1.2331

2006.04.18 23:50

1.2331

0.00

0.00

0.00

150.00

351298

2006.04.18 21:06

buy

1.00

gbpusd

1.7798

1.7768

1.7813

2006.04.18 21:26

1.7813

0.00

0.00

0.00

150.00

351515

2006.04.18 21:19

buy

1.00

usdjpy

117.36

117.06

117.51

2006.04.19 00:08

117.06

0.00

0.00

2.56

-256.28

351663

2006.04.18 21:29

buy

1.00

gbpusd

1.7810

1.7780

1.7825

2006.04.18 23:51

1.7825

0.00

0.00

0.00

150.00

352289

2006.04.18 23:51

buy

1.00

usdchf

1.2687

1.2657

1.2702

2006.04.19 06:12

1.2702

0.00

0.00

2.17

118.09

352374

2006.04.18 23:52

buy

1.00

eurusd

1.2345

1.2315

1.2360

2006.04.19 00:25

1.2360

0.00

0.00

-3.50

150.00

352399

2006.04.18 23:54

sell

1.00

gbpusd

1.7830

1.7860

1.7815

2006.04.19 05:21

1.7815

0.00

0.00

-5.25

150.00

352953

2006.04.19 01:04

sell

1.00

usdjpy

117.07

117.37

116.92

2006.04.19 01:51

116.92

0.00

0.00

0.00

128.29

352955

2006.04.19 01:05

buy

1.00

eurusd

1.2361

1.2331

1.2376

2006.04.19 14:44

1.2331

0.00

0.00

0.00

-300.00

353192

2006.04.19 02:02

buy

1.00

usdjpy

116.88

116.58

117.03

2006.04.19 02:29

117.03

0.00

0.00

0.00

128.17

353317

2006.04.19 02:35

sell

1.00

usdjpy

117.11

117.41

116.96

2006.04.19 02:53

116.96

0.00

0.00

0.00

128.25

353426

2006.04.19 02:58

sell

1.00

usdjpy

116.99

117.29

116.84

2006.04.19 04:01

116.84

0.00

0.00

0.00

128.38

353833

2006.04.19 04:02

buy

1.00

usdjpy

116.80

116.50

116.95

2006.04.19 04:29

116.95

0.00

0.00

0.00

128.26

353988

2006.04.19 04:36

sell

1.00

usdjpy

116.99

117.29

116.84

2006.04.19 12:33

116.84

0.00

0.00

0.00

128.38

354237

2006.04.19 05:24

sell

1.00

gbpusd

1.7817

1.7847

1.7802

2006.04.19 09:03

1.7802

0.00

0.00

0.00

150.00

354438

2006.04.19 06:44

buy

1.00

usdchf

1.2700

1.2670

1.2715

2006.04.19 12:14

1.2670

0.00

0.00

0.00

-236.78

354911

2006.04.19 09:09

sell

1.00

gbpusd

1.7806

1.7836

1.7791

2006.04.19 09:52

1.7836

0.00

0.00

0.00

-300.00

355314

2006.04.19 09:55

buy

1.00

gbpusd

1.7832

1.7802

1.7847

2006.04.19 11:22

1.7847

0.00

0.00

0.00

150.00

355806

2006.04.19 11:25

buy

1.00

gbpusd

1.7845

1.7815

1.7860

2006.04.19 12:12

1.7860

0.00

0.00

0.00

150.00

356062

2006.04.19 12:13

sell

1.00

gbpusd

1.7866

1.7896

1.7851

2006.04.19 13:00

1.7851

0.00

0.00

0.00

150.00

356200

2006.04.19 12:17

buy

1.00

usdchf

1.2668

1.2638

1.2683

2006.04.19 12:35

1.2683

0.00

0.00

0.00

118.27

356401

2006.04.19 12:35

sell

1.00

usdjpy

116.87

117.17

116.72

2006.04.19 14:46

117.17

0.00

0.00

0.00

-256.04

356435

2006.04.19 12:38

buy

1.00

usdchf

1.2681

1.2651

1.2696

2006.04.19 13:00

1.2696

0.00

0.00

0.00

118.15

356712

2006.04.19 13:01

buy

1.00

gbpusd

1.7846

1.7816

1.7861

2006.04.19 15:15

1.7861

0.00

0.00

0.00

150.00

356717

2006.04.19 13:01

sell

1.00

usdchf

1.2701

1.2731

1.2686

2006.04.19 15:30

1.2731

0.00

0.00

0.00

-235.61

357507

2006.04.19 14:50

sell

1.00

eurusd

1.2336

1.2366

1.2321

2006.04.19 15:30

1.2321

0.00

0.00

0.00

150.00

357587

2006.04.19 15:03

buy

1.00

usdjpy

117.12

116.82

117.27

2006.04.19 15:30

117.27

0.00

0.00

0.00

127.91

357663

2006.04.19 15:16

buy

1.00

gbpusd

1.7859

1.7829

1.7874

2006.04.19 15:30

1.7829

0.00

0.00

0.00

-300.00

357915

2006.04.19 15:30

sell

1.00

eurusd

1.2325

1.2355

1.2310

2006.04.19 15:35

1.2310

0.00

0.00

0.00

150.00

357925

2006.04.19 15:30

sell

1.00

usdchf

1.2736

1.2766

1.2721

2006.04.19 16:56

1.2721

0.00

0.00

0.00

117.92

358001

2006.04.19 15:31

sell

1.00

gbpusd

1.7835

1.7865

1.7820

2006.04.19 15:35

1.7820

0.00

0.00

0.00

150.00

358033

2006.04.19 15:31

buy

1.00

usdjpy

117.24

116.94

117.39

2006.04.19 15:38

117.39

0.00

0.00

0.00

127.78

358279

2006.04.19 15:35

sell

1.00

gbpusd

1.7822

1.7852

1.7807

2006.04.19 15:59

1.7852

0.00

0.00

0.00

-300.00

358315

2006.04.19 15:36

sell

1.00

eurusd

1.2312

1.2342

1.2297

2006.04.19 16:22

1.2297

0.00

0.00

0.00

150.00

358392

2006.04.19 15:39

sell

1.00

usdjpy

117.44

117.74

117.29

2006.04.19 16:06

117.74

0.00

0.00

0.00

-254.80

358786

2006.04.19 16:00

buy

1.00

gbpusd

1.7846

1.7816

1.7861

2006.04.19 16:52

1.7861

0.00

0.00

0.00

150.00

359128

2006.04.19 16:08

buy

1.00

usdjpy

117.69

117.39

117.84

2006.04.19 16:22

117.84

0.00

0.00

0.00

127.29

359321

2006.04.19 16:22

buy

1.00

eurusd

1.2292

1.2262

1.2307

2006.04.19 16:46

1.2307

0.00

0.00

0.00

150.00

359358

2006.04.19 16:23

sell

1.00

usdjpy

117.87

118.17

117.72

2006.04.19 16:52

117.72

0.00

0.00

0.00

127.42

359863

2006.04.19 16:48

sell

1.00

eurusd

1.2313

1.2343

1.2298

2006.04.19 17:06

1.2343

0.00

0.00

0.00

-300.00

359980

2006.04.19 16:54

sell

1.00

usdjpy

117.75

118.05

117.60

2006.04.19 18:59

117.60

0.00

0.00

0.00

127.55

360025

2006.04.19 16:55

sell

1.00

gbpusd

1.7866

1.7896

1.7851

2006.04.19 17:05

1.7896

0.00

0.00

0.00

-300.00

360127

2006.04.19 16:59

sell

1.00

usdchf

1.2723

1.2753

1.2708

2006.04.19 17:06

1.2708

0.00

0.00

0.00

118.04

360404

2006.04.19 17:06

sell

1.00

eurusd

1.2346

1.2376

1.2331

2006.04.19 17:21

1.2331

0.00

0.00

0.00

150.00

360462

2006.04.19 17:07

buy

1.00

gbpusd

1.7893

1.7863

1.7908

2006.04.19 18:11

1.7908

0.00

0.00

0.00

150.00

360522

2006.04.19 17:08

buy

1.00

usdchf

1.2702

1.2672

1.2717

2006.04.19 17:21

1.2717

0.00

0.00

0.00

117.95

360709

2006.04.19 17:22

sell

1.00

usdchf

1.2722

1.2752

1.2707

2006.04.19 17:35

1.2707

0.00

0.00

0.00

118.05

360789

2006.04.19 17:28

sell

1.00

eurusd

1.2334

1.2364

1.2319

2006.04.19 19:13

1.2364

0.00

0.00

0.00

-300.00

360885

2006.04.19 17:37

sell

1.00

usdchf

1.2709

1.2739

1.2694

2006.04.19 19:12

1.2694

0.00

0.00

0.00

118.17

361399

2006.04.19 18:12

buy

1.00

gbpusd

1.7904

1.7874

1.7919

2006.04.19 19:21

1.7919

0.00

0.00

0.00

150.00

361759

2006.04.19 19:00

buy

1.00

usdjpy

117.55

117.25

117.70

2006.04.19 22:37

117.25

0.00

0.00

0.00

-255.86

361977

2006.04.19 19:13

buy

1.00

usdchf

1.2690

1.2660

1.2705

2006.04.19 20:01

1.2660

0.00

0.00

0.00

-236.97

362087

2006.04.19 19:21

sell

1.00

eurusd

1.2367

1.2397

1.2352

2006.04.20 03:25

1.2352

0.00

0.00

4.50

150.00

362215

2006.04.19 19:22

sell

1.00

gbpusd

1.7925

1.7955

1.7910

2006.04.19 19:30

1.7910

0.00

0.00

0.00

150.00

362463

2006.04.19 19:32

buy

1.00

gbpusd

1.7903

1.7873

1.7918

2006.04.19 19:59

1.7918

0.00

0.00

0.00

150.00

362746

2006.04.19 20:01

sell

1.00

gbpusd

1.7923

1.7953

1.7908

2006.04.20 03:01

1.7908

0.00

0.00

-15.75

150.00

362797

2006.04.19 20:06

sell

1.00

usdchf

1.2665

1.2695

1.2650

2006.04.20 03:31

1.2695

0.00

0.00

-13.61

-236.31

363520

2006.04.19 22:39

buy

1.00

usdjpy

117.21

116.91

117.36

2006.04.20 01:45

117.36

0.00

0.00

7.68

127.81

364114

2006.04.20 01:46

sell

1.00

usdjpy

117.42

117.72

117.27

2006.04.20 09:26

117.72

0.00

0.00

0.00

-254.84

364393

2006.04.20 03:05

buy

1.00

gbpusd

1.7903

1.7873

1.7918

2006.04.20 09:14

1.7873

0.00

0.00

0.00

-300.00

364662

2006.04.20 03:26

sell

1.00

eurusd

1.2354

1.2384

1.2339

2006.04.20 09:27

1.2339

0.00

0.00

0.00

150.00

364778

2006.04.20 03:34

buy

1.00

usdchf

1.2694

1.2664

1.2709

2006.04.20 09:26

1.2709

0.00

0.00

0.00

118.03

365897

2006.04.20 09:16

sell

1.00

gbpusd

1.7877

1.7907

1.7862

2006.04.20 11:02

1.7907

0.00

0.00

0.00

-300.00

365992

2006.04.20 09:29

sell

1.00

eurusd

1.2342

1.2372

1.2327

2006.04.20 13:41

1.2327

0.00

0.00

0.00

150.00

366059

2006.04.20 09:42

sell

1.00

usdjpy

117.72

118.02

117.57

2006.04.20 10:43

117.57

0.00

0.00

0.00

127.58

366061

2006.04.20 09:42

sell

1.00

usdchf

1.2714

1.2744

1.2699

2006.04.20 13:41

1.2744

0.00

0.00

0.00

-235.40

366480

2006.04.20 10:44

sell

1.00

usdjpy

117.60

117.90

117.45

2006.04.20 11:38

117.90

0.00

0.00

0.00

-254.45

366619

2006.04.20 11:03

buy

1.00

gbpusd

1.7902

1.7872

1.7917

2006.04.20 11:30

1.7872

0.00

0.00

0.00

-300.00

366717

2006.04.20 11:30

buy

1.00

gbpusd

1.7869

1.7839

1.7884

2006.04.20 11:42

1.7839

0.00

0.00

0.00

-300.00

366856

2006.04.20 11:38

buy

1.00

usdjpy

117.85

117.55

118.00

2006.04.20 12:17

117.55

0.00

0.00

0.00

-255.21

366884

2006.04.20 11:42

buy

1.00

gbpusd

1.7836

1.7806

1.7851

2006.04.20 11:47

1.7851

0.00

0.00

0.00

150.00

366976

2006.04.20 11:51

buy

1.00

gbpusd

1.7850

1.7820

1.7865

2006.04.20 13:40

1.7820

0.00

0.00

0.00

-300.00

367309

2006.04.20 12:28

buy

1.00

usdjpy

117.51

117.21

117.66

2006.04.20 13:40

117.66

0.00

0.00

0.00

127.49

367688

2006.04.20 13:41

buy

1.00

gbpusd

1.7818

1.7788

1.7833

2006.04.20 15:18

1.7833

0.00

0.00

0.00

150.00

367723

2006.04.20 13:41

sell

1.00

usdjpy

117.71

118.01

117.56

2006.04.20 16:36

117.56

0.00

0.00

0.00

127.59

367746

2006.04.20 13:41

sell

1.00

usdchf

1.2746

1.2776

1.2731

2006.04.20 14:08

1.2776

0.00

0.00

0.00

-234.82

367827

2006.04.20 13:44

buy

1.00

eurusd

1.2322

1.2292

1.2337

2006.04.20 15:01

1.2337

0.00

0.00

0.00

150.00

368184

2006.04.20 14:10

buy

1.00

usdchf

1.2771

1.2741

1.2786

2006.04.20 15:03

1.2741

0.00

0.00

0.00

-235.46

368546

2006.04.20 15:04

sell

1.00

eurusd

1.2343

1.2373

1.2328

2006.04.20 15:37

1.2328

0.00

0.00

0.00

150.00

368582

2006.04.20 15:07

buy

1.00

usdchf

1.2739

1.2709

1.2754

2006.04.20 15:37

1.2754

0.00

0.00

0.00

117.61

368704

2006.04.20 15:20

sell

1.00

gbpusd

1.7838

1.7868

1.7823

2006.04.20 15:36

1.7823

0.00

0.00

0.00

150.00

368912

2006.04.20 15:38

buy

1.00

gbpusd

1.7818

1.7788

1.7833

2006.04.20 17:06

1.7788

0.00

0.00

0.00

-300.00

368930

2006.04.20 15:38

buy

1.00

eurusd

1.2322

1.2292

1.2337

2006.04.20 16:37

1.2337

0.00

0.00

0.00

150.00

368932

2006.04.20 15:38

sell

1.00

usdchf

1.2759

1.2789

1.2744

2006.04.20 17:06

1.2789

0.00

0.00

0.00

-234.58

369472

2006.04.20 16:37

buy

1.00

usdjpy

117.51

117.21

117.66

2006.04.20 17:51

117.66

0.00

0.00

0.00

127.49

369552

2006.04.20 16:43

buy

1.00

eurusd

1.2334

1.2304

1.2349

2006.04.20 17:07

1.2304

0.00

0.00

0.00

-300.00

370077

2006.04.20 17:07

buy

1.00

gbpusd

1.7786

1.7756

1.7801

2006.04.20 17:30

1.7801

0.00

0.00

0.00

150.00

370120

2006.04.20 17:07

sell

1.00

usdchf

1.2791

1.2821

1.2776

2006.04.20 17:29

1.2776

0.00

0.00

0.00

117.41

370230

2006.04.20 17:10

sell

1.00

eurusd

1.2309

1.2339

1.2294

2006.04.20 17:50

1.2294

0.00

0.00

0.00

150.00

370447

2006.04.20 17:31

buy

1.00

gbpusd

1.7799

1.7769

1.7814

2006.04.20 17:49

1.7769

0.00

0.00

0.00

-300.00

370465

2006.04.20 17:32

sell

1.00

usdchf

1.2778

1.2808

1.2763

2006.04.20 17:50

1.2808

0.00

0.00

0.00

-234.23

370702

2006.04.20 17:50

buy

1.00

gbpusd

1.7767

1.7737

1.7782

2006.04.20 18:03

1.7782

0.00

0.00

0.00

150.00

370765

2006.04.20 17:51

sell

1.00

usdchf

1.2810

1.2840

1.2795

2006.04.20 17:55

1.2795

0.00

0.00

0.00

117.23

370818

2006.04.20 17:51

buy

1.00

eurusd

1.2289

1.2259

1.2304

2006.04.20 17:55

1.2304

0.00

0.00

0.00

150.00

370854

2006.04.20 17:52

buy

1.00

usdjpy

117.62

117.32

117.77

2006.04.20 18:13

117.32

0.00

0.00

0.00

-255.71

370963

2006.04.20 17:56

sell

1.00

eurusd

1.2308

1.2338

1.2293

2006.04.21 02:44

1.2293

0.00

0.00

1.50

150.00

370965

2006.04.20 17:56

buy

1.00

usdchf

1.2790

1.2760

1.2805

2006.04.21 02:50

1.2805

0.00

0.00

2.15

117.14

371190

2006.04.20 18:07

sell

1.00

gbpusd

1.7787

1.7817

1.7772

2006.04.21 02:39

1.7772

0.00

0.00

-5.25

150.00

371387

2006.04.20 18:14

sell

1.00

usdjpy

117.37

117.67

117.22

2006.04.21 02:52

117.67

0.00

0.00

-5.95

-254.95

373190

2006.04.21 02:51

sell

1.00

usdchf

1.2821

1.2851

1.2806

2006.04.21 02:55

1.2806

0.00

0.00

0.00

117.13

373254

2006.04.21 02:53

sell

1.00

gbpusd

1.7765

1.7795

1.7750

2006.04.21 03:28

1.7795

0.00

0.00

0.00

-300.00

373315

2006.04.21 02:58

sell

1.00

eurusd

1.2293

1.2323

1.2278

2006.04.21 09:40

1.2278

0.00

0.00

0.00

150.00

373319

2006.04.21 02:58

buy

1.00

usdchf

1.2798

1.2768

1.2813

2006.04.21 09:40

1.2813

0.00

0.00

0.00

117.07

373330

2006.04.21 02:58

buy

1.00

usdjpy

117.57

117.27

117.72

2006.04.21 09:42

117.72

0.00

0.00

0.00

127.42

373504

2006.04.21 03:31

buy

1.00

gbpusd

1.7789

1.7759

1.7804

2006.04.21 09:43

1.7759

0.00

0.00

0.00

-300.00

374422

2006.04.21 09:41

buy

1.00

usdchf

1.2811

1.2781

1.2826

2006.04.21 11:03

1.2781

0.00

0.00

0.00

-234.72

374514

2006.04.21 09:43

sell

1.00

gbpusd

1.7764

1.7794

1.7749

2006.04.21 10:50

1.7794

0.00

0.00

0.00

-300.00

374569

2006.04.21 09:45

buy

1.00

eurusd

1.2270

1.2240

1.2285

2006.04.21 09:56

1.2285

0.00

0.00

0.00

150.00

374605

2006.04.21 09:47

buy

1.00

usdjpy

117.72

117.42

117.87

2006.04.21 11:36

117.42

0.00

0.00

0.00

-255.49

374703

2006.04.21 09:59

sell

1.00

eurusd

1.2289

1.2319

1.2274

2006.04.21 11:05

1.2319

0.00

0.00

0.00

-300.00

 

0.00

0.00

-28.79

-2 431.50

Closed P/L:

-2 460.29

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

10 000.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

-2 460.29

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

7 539.71

Equity:

7 539.71

Free Margin:

7 539.71

 

 

 

Details:

 

 

Graph

 

Gross Profit:

16 384.76

Gross Loss:

18 845.05

Total Net Profit:

-2 460.29

Profit Factor:

0.87

Expected Payoff:

-12.81

 

 

 

Absolute Drawdown:

2 818.57

Maximal Drawdown (%):

3 006.73 (28.5%)

 

 

 

 

 

 

Total Trades:

192

Short Positions (won %):

102 (62.75%)

Long Positions (won %):

90 (63.33%)

Profit Trades (% of total):

121 (63.02%)

Loss trades (% of total):

71 (36.98%)

Largest

profit trade:

154.50

loss trade:

-300.00

Average

profit trade:

135.41

loss trade:

-265.42

Maximum

consecutive wins ($):

9 (1 234.73)

consecutive losses ($):

8 (-1 651.85)

Maximal

consecutive profit (count):

1 234.73 (9)

consecutive loss (count):

-1 651.85 (8)

Average

consecutive wins:

3

consecutive losses:

2

 