FXDirectDealer
|
Account: xxxxxxxx
|
Name: xxxxx xxxxxxxxx
|
Currency: USD
|
2006 April 21, 23:00
|
Closed Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
330757
|
2006.04.14 07:22
|
balance
|
Deposit
|
10 000.00
|
332050
|
2006.04.14 17:47
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2104
|
1.2074
|
1.2119
|
2006.04.14 22:58
|
1.2110
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.00
|
332083
|
2006.04.14 18:16
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
118.73
|
119.03
|
118.58
|
2006.04.14 22:58
|
118.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.27
|
332151
|
2006.04.14 18:59
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7510
|
1.7480
|
1.7525
|
2006.04.14 22:59
|
1.7509
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-10.00
|
332186
|
2006.04.14 19:37
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2986
|
1.2956
|
1.3001
|
2006.04.14 22:59
|
1.2983
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-23.11
|
332923
|
2006.04.17 02:52
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
118.40
|
118.10
|
118.55
|
2006.04.17 04:20
|
118.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-254.02
|
332942
|
2006.04.17 02:55
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2136
|
1.2166
|
1.2121
|
2006.04.17 03:24
|
1.2166
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
332944
|
2006.04.17 02:55
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2959
|
1.2929
|
1.2974
|
2006.04.17 03:14
|
1.2929
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-232.07
|
332960
|
2006.04.17 02:57
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7555
|
1.7585
|
1.7540
|
2006.04.17 03:29
|
1.7585
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
333355
|
2006.04.17 03:24
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2925
|
1.2895
|
1.2940
|
2006.04.17 04:33
|
1.2895
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-232.65
|
333400
|
2006.04.17 03:24
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2168
|
1.2198
|
1.2153
|
2006.04.17 04:33
|
1.2198
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
333460
|
2006.04.17 03:29
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7587
|
1.7617
|
1.7572
|
2006.04.17 11:25
|
1.7572
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
333959
|
2006.04.17 04:30
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
118.07
|
117.77
|
118.22
|
2006.04.17 05:28
|
118.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
126.88
|
334074
|
2006.04.17 04:52
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2193
|
1.2163
|
1.2208
|
2006.04.17 14:41
|
1.2208
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
334080
|
2006.04.17 04:53
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2900
|
1.2930
|
1.2885
|
2006.04.17 14:40
|
1.2885
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
116.41
|
334422
|
2006.04.17 05:57
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
118.27
|
118.57
|
118.12
|
2006.04.17 14:38
|
118.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
126.99
|
335590
|
2006.04.17 11:52
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7567
|
1.7537
|
1.7582
|
2006.04.17 11:59
|
1.7582
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
335792
|
2006.04.17 12:01
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7587
|
1.7617
|
1.7572
|
2006.04.17 14:39
|
1.7617
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
336714
|
2006.04.17 14:39
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7619
|
1.7649
|
1.7604
|
2006.04.17 14:41
|
1.7649
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
336859
|
2006.04.17 14:40
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
118.07
|
117.77
|
118.22
|
2006.04.17 15:21
|
117.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-254.73
|
336885
|
2006.04.17 14:41
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2880
|
1.2850
|
1.2895
|
2006.04.17 14:52
|
1.2850
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-233.48
|
336991
|
2006.04.17 14:41
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7653
|
1.7683
|
1.7638
|
2006.04.17 15:18
|
1.7683
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
337040
|
2006.04.17 14:42
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2213
|
1.2243
|
1.2198
|
2006.04.17 14:54
|
1.2243
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
337411
|
2006.04.17 14:52
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2847
|
1.2817
|
1.2862
|
2006.04.17 15:21
|
1.2817
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-234.06
|
337647
|
2006.04.17 14:58
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2238
|
1.2208
|
1.2253
|
2006.04.17 15:31
|
1.2253
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
338001
|
2006.04.17 15:19
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7685
|
1.7715
|
1.7670
|
2006.04.17 15:32
|
1.7715
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
338176
|
2006.04.17 15:22
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.74
|
117.44
|
117.89
|
2006.04.17 16:00
|
117.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.24
|
338195
|
2006.04.17 15:22
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2822
|
1.2852
|
1.2807
|
2006.04.17 15:33
|
1.2807
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.12
|
338453
|
2006.04.17 15:31
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2258
|
1.2288
|
1.2243
|
2006.04.17 16:00
|
1.2243
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
338532
|
2006.04.17 15:32
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7717
|
1.7747
|
1.7702
|
2006.04.17 15:37
|
1.7702
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
338759
|
2006.04.17 15:36
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2809
|
1.2839
|
1.2794
|
2006.04.17 16:01
|
1.2839
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-233.66
|
338827
|
2006.04.17 15:38
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7697
|
1.7667
|
1.7712
|
2006.04.17 16:20
|
1.7712
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
339143
|
2006.04.17 16:00
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2239
|
1.2209
|
1.2254
|
2006.04.17 17:32
|
1.2254
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
339439
|
2006.04.17 16:03
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.94
|
118.24
|
117.79
|
2006.04.17 16:19
|
117.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.35
|
339440
|
2006.04.17 16:03
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2842
|
1.2872
|
1.2827
|
2006.04.17 16:10
|
1.2827
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
116.94
|
339816
|
2006.04.17 16:14
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2822
|
1.2792
|
1.2837
|
2006.04.17 17:32
|
1.2792
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-234.52
|
340042
|
2006.04.17 16:20
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7715
|
1.7745
|
1.7700
|
2006.04.17 16:32
|
1.7700
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
340177
|
2006.04.17 16:27
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.74
|
117.44
|
117.89
|
2006.04.17 16:56
|
117.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.24
|
340272
|
2006.04.17 16:33
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7702
|
1.7732
|
1.7687
|
2006.04.17 17:50
|
1.7732
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
340564
|
2006.04.17 17:02
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.86
|
117.56
|
118.01
|
2006.04.17 17:52
|
117.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-255.19
|
340975
|
2006.04.17 17:33
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2797
|
1.2827
|
1.2782
|
2006.04.17 17:45
|
1.2782
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.35
|
340993
|
2006.04.17 17:35
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2251
|
1.2221
|
1.2266
|
2006.04.17 17:44
|
1.2266
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
341247
|
2006.04.17 17:46
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2777
|
1.2747
|
1.2792
|
2006.04.17 22:00
|
1.2792
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.26
|
341264
|
2006.04.17 17:46
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2271
|
1.2301
|
1.2256
|
2006.04.17 22:00
|
1.2256
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
341498
|
2006.04.17 17:50
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7734
|
1.7764
|
1.7719
|
2006.04.17 18:21
|
1.7719
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
341919
|
2006.04.17 18:03
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.61
|
117.91
|
117.46
|
2006.04.18 02:47
|
117.91
|
0.00
|
0.00
|
-5.94
|
-254.43
|
342063
|
2006.04.17 18:27
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7715
|
1.7685
|
1.7730
|
2006.04.17 20:52
|
1.7730
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
342792
|
2006.04.17 20:54
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7728
|
1.7698
|
1.7743
|
2006.04.17 21:59
|
1.7698
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
343035
|
2006.04.17 21:59
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7696
|
1.7666
|
1.7711
|
2006.04.18 03:07
|
1.7711
|
0.00
|
0.00
|
2.25
|
150.00
|
343092
|
2006.04.17 22:01
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2258
|
1.2288
|
1.2243
|
2006.04.18 09:53
|
1.2243
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
150.00
|
343103
|
2006.04.17 22:02
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2790
|
1.2760
|
1.2805
|
2006.04.18 09:54
|
1.2805
|
0.00
|
0.00
|
2.15
|
117.14
|
344269
|
2006.04.18 02:50
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.86
|
117.56
|
118.01
|
2006.04.18 10:41
|
118.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.11
|
344349
|
2006.04.18 03:10
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7716
|
1.7746
|
1.7701
|
2006.04.18 10:58
|
1.7701
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
345704
|
2006.04.18 09:59
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2238
|
1.2208
|
1.2253
|
2006.04.18 12:14
|
1.2253
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
345706
|
2006.04.18 09:59
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2810
|
1.2840
|
1.2795
|
2006.04.18 10:10
|
1.2795
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.23
|
345852
|
2006.04.18 10:14
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2797
|
1.2827
|
1.2782
|
2006.04.18 12:08
|
1.2782
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.35
|
346005
|
2006.04.18 10:41
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
118.06
|
118.36
|
117.91
|
2006.04.18 13:17
|
117.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.22
|
346203
|
2006.04.18 10:59
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7703
|
1.7733
|
1.7688
|
2006.04.18 11:08
|
1.7688
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
346346
|
2006.04.18 11:10
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7690
|
1.7720
|
1.7675
|
2006.04.18 12:28
|
1.7720
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
346857
|
2006.04.18 12:09
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2777
|
1.2747
|
1.2792
|
2006.04.18 12:33
|
1.2747
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-235.35
|
347035
|
2006.04.18 12:19
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2258
|
1.2288
|
1.2243
|
2006.04.18 15:52
|
1.2288
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
347203
|
2006.04.18 12:32
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7722
|
1.7752
|
1.7707
|
2006.04.18 12:57
|
1.7707
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
347309
|
2006.04.18 12:37
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2752
|
1.2782
|
1.2737
|
2006.04.18 15:32
|
1.2737
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.77
|
347469
|
2006.04.18 13:00
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7709
|
1.7739
|
1.7694
|
2006.04.18 13:16
|
1.7739
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
347600
|
2006.04.18 13:16
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7743
|
1.7773
|
1.7728
|
2006.04.18 13:29
|
1.7728
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
347699
|
2006.04.18 13:37
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7723
|
1.7693
|
1.7738
|
2006.04.18 15:31
|
1.7738
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
347700
|
2006.04.18 13:37
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.94
|
118.24
|
117.79
|
2006.04.18 15:39
|
117.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.35
|
348371
|
2006.04.18 15:32
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7743
|
1.7773
|
1.7728
|
2006.04.18 15:52
|
1.7773
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
348423
|
2006.04.18 15:34
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2739
|
1.2769
|
1.2724
|
2006.04.18 15:53
|
1.2724
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.89
|
348564
|
2006.04.18 15:40
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.82
|
118.12
|
117.67
|
2006.04.18 15:52
|
117.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.50
|
348783
|
2006.04.18 15:52
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2292
|
1.2322
|
1.2277
|
2006.04.18 17:17
|
1.2277
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
348840
|
2006.04.18 15:54
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7775
|
1.7805
|
1.7760
|
2006.04.18 16:13
|
1.7760
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
348860
|
2006.04.18 15:54
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2719
|
1.2689
|
1.2734
|
2006.04.18 16:09
|
1.2734
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.79
|
348866
|
2006.04.18 15:54
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.59
|
117.29
|
117.74
|
2006.04.18 17:17
|
117.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.40
|
349335
|
2006.04.18 16:13
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2739
|
1.2769
|
1.2724
|
2006.04.18 16:38
|
1.2724
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.89
|
349351
|
2006.04.18 16:14
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7762
|
1.7792
|
1.7747
|
2006.04.18 21:01
|
1.7792
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
349661
|
2006.04.18 16:38
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2726
|
1.2756
|
1.2711
|
2006.04.18 17:48
|
1.2756
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-235.18
|
350094
|
2006.04.18 17:19
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2280
|
1.2310
|
1.2265
|
2006.04.18 18:34
|
1.2265
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
350095
|
2006.04.18 17:19
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.70
|
117.40
|
117.85
|
2006.04.18 21:17
|
117.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-255.54
|
350260
|
2006.04.18 17:50
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2751
|
1.2721
|
1.2766
|
2006.04.18 18:25
|
1.2766
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.50
|
350523
|
2006.04.18 18:27
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2764
|
1.2734
|
1.2779
|
2006.04.18 21:01
|
1.2734
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-235.61
|
350602
|
2006.04.18 18:34
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2268
|
1.2298
|
1.2253
|
2006.04.18 21:00
|
1.2298
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
351272
|
2006.04.18 21:04
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2717
|
1.2747
|
1.2702
|
2006.04.18 23:50
|
1.2702
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
118.10
|
351279
|
2006.04.18 21:05
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2316
|
1.2286
|
1.2331
|
2006.04.18 23:50
|
1.2331
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
351298
|
2006.04.18 21:06
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7798
|
1.7768
|
1.7813
|
2006.04.18 21:26
|
1.7813
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
351515
|
2006.04.18 21:19
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.36
|
117.06
|
117.51
|
2006.04.19 00:08
|
117.06
|
0.00
|
0.00
|
2.56
|
-256.28
|
351663
|
2006.04.18 21:29
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7810
|
1.7780
|
1.7825
|
2006.04.18 23:51
|
1.7825
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
352289
|
2006.04.18 23:51
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2687
|
1.2657
|
1.2702
|
2006.04.19 06:12
|
1.2702
|
0.00
|
0.00
|
2.17
|
118.09
|
352374
|
2006.04.18 23:52
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2345
|
1.2315
|
1.2360
|
2006.04.19 00:25
|
1.2360
|
0.00
|
0.00
|
-3.50
|
150.00
|
352399
|
2006.04.18 23:54
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7830
|
1.7860
|
1.7815
|
2006.04.19 05:21
|
1.7815
|
0.00
|
0.00
|
-5.25
|
150.00
|
352953
|
2006.04.19 01:04
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.07
|
117.37
|
116.92
|
2006.04.19 01:51
|
116.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
128.29
|
352955
|
2006.04.19 01:05
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2361
|
1.2331
|
1.2376
|
2006.04.19 14:44
|
1.2331
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
353192
|
2006.04.19 02:02
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
116.88
|
116.58
|
117.03
|
2006.04.19 02:29
|
117.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
128.17
|
353317
|
2006.04.19 02:35
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.11
|
117.41
|
116.96
|
2006.04.19 02:53
|
116.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
128.25
|
353426
|
2006.04.19 02:58
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
116.99
|
117.29
|
116.84
|
2006.04.19 04:01
|
116.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
128.38
|
353833
|
2006.04.19 04:02
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
116.80
|
116.50
|
116.95
|
2006.04.19 04:29
|
116.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
128.26
|
353988
|
2006.04.19 04:36
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
116.99
|
117.29
|
116.84
|
2006.04.19 12:33
|
116.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
128.38
|
354237
|
2006.04.19 05:24
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7817
|
1.7847
|
1.7802
|
2006.04.19 09:03
|
1.7802
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
354438
|
2006.04.19 06:44
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2700
|
1.2670
|
1.2715
|
2006.04.19 12:14
|
1.2670
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-236.78
|
354911
|
2006.04.19 09:09
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7806
|
1.7836
|
1.7791
|
2006.04.19 09:52
|
1.7836
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
355314
|
2006.04.19 09:55
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7832
|
1.7802
|
1.7847
|
2006.04.19 11:22
|
1.7847
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
355806
|
2006.04.19 11:25
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7845
|
1.7815
|
1.7860
|
2006.04.19 12:12
|
1.7860
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
356062
|
2006.04.19 12:13
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7866
|
1.7896
|
1.7851
|
2006.04.19 13:00
|
1.7851
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
356200
|
2006.04.19 12:17
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2668
|
1.2638
|
1.2683
|
2006.04.19 12:35
|
1.2683
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
118.27
|
356401
|
2006.04.19 12:35
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
116.87
|
117.17
|
116.72
|
2006.04.19 14:46
|
117.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-256.04
|
356435
|
2006.04.19 12:38
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2681
|
1.2651
|
1.2696
|
2006.04.19 13:00
|
1.2696
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
118.15
|
356712
|
2006.04.19 13:01
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7846
|
1.7816
|
1.7861
|
2006.04.19 15:15
|
1.7861
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
356717
|
2006.04.19 13:01
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2701
|
1.2731
|
1.2686
|
2006.04.19 15:30
|
1.2731
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-235.61
|
357507
|
2006.04.19 14:50
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2336
|
1.2366
|
1.2321
|
2006.04.19 15:30
|
1.2321
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
357587
|
2006.04.19 15:03
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.12
|
116.82
|
117.27
|
2006.04.19 15:30
|
117.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.91
|
357663
|
2006.04.19 15:16
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7859
|
1.7829
|
1.7874
|
2006.04.19 15:30
|
1.7829
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
357915
|
2006.04.19 15:30
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2325
|
1.2355
|
1.2310
|
2006.04.19 15:35
|
1.2310
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
357925
|
2006.04.19 15:30
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2736
|
1.2766
|
1.2721
|
2006.04.19 16:56
|
1.2721
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.92
|
358001
|
2006.04.19 15:31
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7835
|
1.7865
|
1.7820
|
2006.04.19 15:35
|
1.7820
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
358033
|
2006.04.19 15:31
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.24
|
116.94
|
117.39
|
2006.04.19 15:38
|
117.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.78
|
358279
|
2006.04.19 15:35
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7822
|
1.7852
|
1.7807
|
2006.04.19 15:59
|
1.7852
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
358315
|
2006.04.19 15:36
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2312
|
1.2342
|
1.2297
|
2006.04.19 16:22
|
1.2297
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
358392
|
2006.04.19 15:39
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.44
|
117.74
|
117.29
|
2006.04.19 16:06
|
117.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-254.80
|
358786
|
2006.04.19 16:00
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7846
|
1.7816
|
1.7861
|
2006.04.19 16:52
|
1.7861
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
359128
|
2006.04.19 16:08
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.69
|
117.39
|
117.84
|
2006.04.19 16:22
|
117.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.29
|
359321
|
2006.04.19 16:22
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2292
|
1.2262
|
1.2307
|
2006.04.19 16:46
|
1.2307
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
359358
|
2006.04.19 16:23
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.87
|
118.17
|
117.72
|
2006.04.19 16:52
|
117.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.42
|
359863
|
2006.04.19 16:48
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2313
|
1.2343
|
1.2298
|
2006.04.19 17:06
|
1.2343
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
359980
|
2006.04.19 16:54
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.75
|
118.05
|
117.60
|
2006.04.19 18:59
|
117.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.55
|
360025
|
2006.04.19 16:55
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7866
|
1.7896
|
1.7851
|
2006.04.19 17:05
|
1.7896
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
360127
|
2006.04.19 16:59
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2723
|
1.2753
|
1.2708
|
2006.04.19 17:06
|
1.2708
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
118.04
|
360404
|
2006.04.19 17:06
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2346
|
1.2376
|
1.2331
|
2006.04.19 17:21
|
1.2331
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
360462
|
2006.04.19 17:07
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7893
|
1.7863
|
1.7908
|
2006.04.19 18:11
|
1.7908
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
360522
|
2006.04.19 17:08
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2702
|
1.2672
|
1.2717
|
2006.04.19 17:21
|
1.2717
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.95
|
360709
|
2006.04.19 17:22
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2722
|
1.2752
|
1.2707
|
2006.04.19 17:35
|
1.2707
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
118.05
|
360789
|
2006.04.19 17:28
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2334
|
1.2364
|
1.2319
|
2006.04.19 19:13
|
1.2364
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
360885
|
2006.04.19 17:37
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2709
|
1.2739
|
1.2694
|
2006.04.19 19:12
|
1.2694
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
118.17
|
361399
|
2006.04.19 18:12
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7904
|
1.7874
|
1.7919
|
2006.04.19 19:21
|
1.7919
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
361759
|
2006.04.19 19:00
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.55
|
117.25
|
117.70
|
2006.04.19 22:37
|
117.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-255.86
|
361977
|
2006.04.19 19:13
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2690
|
1.2660
|
1.2705
|
2006.04.19 20:01
|
1.2660
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-236.97
|
362087
|
2006.04.19 19:21
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2367
|
1.2397
|
1.2352
|
2006.04.20 03:25
|
1.2352
|
0.00
|
0.00
|
4.50
|
150.00
|
362215
|
2006.04.19 19:22
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7925
|
1.7955
|
1.7910
|
2006.04.19 19:30
|
1.7910
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
362463
|
2006.04.19 19:32
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7903
|
1.7873
|
1.7918
|
2006.04.19 19:59
|
1.7918
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
362746
|
2006.04.19 20:01
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7923
|
1.7953
|
1.7908
|
2006.04.20 03:01
|
1.7908
|
0.00
|
0.00
|
-15.75
|
150.00
|
362797
|
2006.04.19 20:06
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2665
|
1.2695
|
1.2650
|
2006.04.20 03:31
|
1.2695
|
0.00
|
0.00
|
-13.61
|
-236.31
|
363520
|
2006.04.19 22:39
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.21
|
116.91
|
117.36
|
2006.04.20 01:45
|
117.36
|
0.00
|
0.00
|
7.68
|
127.81
|
364114
|
2006.04.20 01:46
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.42
|
117.72
|
117.27
|
2006.04.20 09:26
|
117.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-254.84
|
364393
|
2006.04.20 03:05
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7903
|
1.7873
|
1.7918
|
2006.04.20 09:14
|
1.7873
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
364662
|
2006.04.20 03:26
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2354
|
1.2384
|
1.2339
|
2006.04.20 09:27
|
1.2339
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
364778
|
2006.04.20 03:34
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2694
|
1.2664
|
1.2709
|
2006.04.20 09:26
|
1.2709
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
118.03
|
365897
|
2006.04.20 09:16
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7877
|
1.7907
|
1.7862
|
2006.04.20 11:02
|
1.7907
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
365992
|
2006.04.20 09:29
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2342
|
1.2372
|
1.2327
|
2006.04.20 13:41
|
1.2327
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
366059
|
2006.04.20 09:42
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.72
|
118.02
|
117.57
|
2006.04.20 10:43
|
117.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.58
|
366061
|
2006.04.20 09:42
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2714
|
1.2744
|
1.2699
|
2006.04.20 13:41
|
1.2744
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-235.40
|
366480
|
2006.04.20 10:44
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.60
|
117.90
|
117.45
|
2006.04.20 11:38
|
117.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-254.45
|
366619
|
2006.04.20 11:03
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7902
|
1.7872
|
1.7917
|
2006.04.20 11:30
|
1.7872
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
366717
|
2006.04.20 11:30
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7869
|
1.7839
|
1.7884
|
2006.04.20 11:42
|
1.7839
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
366856
|
2006.04.20 11:38
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.85
|
117.55
|
118.00
|
2006.04.20 12:17
|
117.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-255.21
|
366884
|
2006.04.20 11:42
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7836
|
1.7806
|
1.7851
|
2006.04.20 11:47
|
1.7851
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
366976
|
2006.04.20 11:51
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7850
|
1.7820
|
1.7865
|
2006.04.20 13:40
|
1.7820
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
367309
|
2006.04.20 12:28
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.51
|
117.21
|
117.66
|
2006.04.20 13:40
|
117.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.49
|
367688
|
2006.04.20 13:41
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7818
|
1.7788
|
1.7833
|
2006.04.20 15:18
|
1.7833
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
367723
|
2006.04.20 13:41
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.71
|
118.01
|
117.56
|
2006.04.20 16:36
|
117.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.59
|
367746
|
2006.04.20 13:41
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2746
|
1.2776
|
1.2731
|
2006.04.20 14:08
|
1.2776
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-234.82
|
367827
|
2006.04.20 13:44
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2322
|
1.2292
|
1.2337
|
2006.04.20 15:01
|
1.2337
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
368184
|
2006.04.20 14:10
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2771
|
1.2741
|
1.2786
|
2006.04.20 15:03
|
1.2741
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-235.46
|
368546
|
2006.04.20 15:04
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2343
|
1.2373
|
1.2328
|
2006.04.20 15:37
|
1.2328
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
368582
|
2006.04.20 15:07
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2739
|
1.2709
|
1.2754
|
2006.04.20 15:37
|
1.2754
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.61
|
368704
|
2006.04.20 15:20
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7838
|
1.7868
|
1.7823
|
2006.04.20 15:36
|
1.7823
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
368912
|
2006.04.20 15:38
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7818
|
1.7788
|
1.7833
|
2006.04.20 17:06
|
1.7788
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
368930
|
2006.04.20 15:38
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2322
|
1.2292
|
1.2337
|
2006.04.20 16:37
|
1.2337
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
368932
|
2006.04.20 15:38
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2759
|
1.2789
|
1.2744
|
2006.04.20 17:06
|
1.2789
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-234.58
|
369472
|
2006.04.20 16:37
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.51
|
117.21
|
117.66
|
2006.04.20 17:51
|
117.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.49
|
369552
|
2006.04.20 16:43
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2334
|
1.2304
|
1.2349
|
2006.04.20 17:07
|
1.2304
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
370077
|
2006.04.20 17:07
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7786
|
1.7756
|
1.7801
|
2006.04.20 17:30
|
1.7801
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
370120
|
2006.04.20 17:07
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2791
|
1.2821
|
1.2776
|
2006.04.20 17:29
|
1.2776
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.41
|
370230
|
2006.04.20 17:10
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2309
|
1.2339
|
1.2294
|
2006.04.20 17:50
|
1.2294
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
370447
|
2006.04.20 17:31
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7799
|
1.7769
|
1.7814
|
2006.04.20 17:49
|
1.7769
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
370465
|
2006.04.20 17:32
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2778
|
1.2808
|
1.2763
|
2006.04.20 17:50
|
1.2808
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-234.23
|
370702
|
2006.04.20 17:50
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7767
|
1.7737
|
1.7782
|
2006.04.20 18:03
|
1.7782
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
370765
|
2006.04.20 17:51
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2810
|
1.2840
|
1.2795
|
2006.04.20 17:55
|
1.2795
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.23
|
370818
|
2006.04.20 17:51
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2289
|
1.2259
|
1.2304
|
2006.04.20 17:55
|
1.2304
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
370854
|
2006.04.20 17:52
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.62
|
117.32
|
117.77
|
2006.04.20 18:13
|
117.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-255.71
|
370963
|
2006.04.20 17:56
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2308
|
1.2338
|
1.2293
|
2006.04.21 02:44
|
1.2293
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
150.00
|
370965
|
2006.04.20 17:56
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2790
|
1.2760
|
1.2805
|
2006.04.21 02:50
|
1.2805
|
0.00
|
0.00
|
2.15
|
117.14
|
371190
|
2006.04.20 18:07
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7787
|
1.7817
|
1.7772
|
2006.04.21 02:39
|
1.7772
|
0.00
|
0.00
|
-5.25
|
150.00
|
371387
|
2006.04.20 18:14
|
sell
|
1.00
|
usdjpy
|
117.37
|
117.67
|
117.22
|
2006.04.21 02:52
|
117.67
|
0.00
|
0.00
|
-5.95
|
-254.95
|
373190
|
2006.04.21 02:51
|
sell
|
1.00
|
usdchf
|
1.2821
|
1.2851
|
1.2806
|
2006.04.21 02:55
|
1.2806
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.13
|
373254
|
2006.04.21 02:53
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7765
|
1.7795
|
1.7750
|
2006.04.21 03:28
|
1.7795
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
373315
|
2006.04.21 02:58
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2293
|
1.2323
|
1.2278
|
2006.04.21 09:40
|
1.2278
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
373319
|
2006.04.21 02:58
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2798
|
1.2768
|
1.2813
|
2006.04.21 09:40
|
1.2813
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117.07
|
373330
|
2006.04.21 02:58
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.57
|
117.27
|
117.72
|
2006.04.21 09:42
|
117.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.42
|
373504
|
2006.04.21 03:31
|
buy
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7789
|
1.7759
|
1.7804
|
2006.04.21 09:43
|
1.7759
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
374422
|
2006.04.21 09:41
|
buy
|
1.00
|
usdchf
|
1.2811
|
1.2781
|
1.2826
|
2006.04.21 11:03
|
1.2781
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-234.72
|
374514
|
2006.04.21 09:43
|
sell
|
1.00
|
gbpusd
|
1.7764
|
1.7794
|
1.7749
|
2006.04.21 10:50
|
1.7794
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
374569
|
2006.04.21 09:45
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2270
|
1.2240
|
1.2285
|
2006.04.21 09:56
|
1.2285
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
374605
|
2006.04.21 09:47
|
buy
|
1.00
|
usdjpy
|
117.72
|
117.42
|
117.87
|
2006.04.21 11:36
|
117.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-255.49
|
374703
|
2006.04.21 09:59
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2289
|
1.2319
|
1.2274
|
2006.04.21 11:05
|
1.2319
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-300.00
|
|
0.00
|
0.00
|
-28.79
|
-2 431.50
|
Closed P/L:
|
-2 460.29
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
10 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
-2 460.29
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
7 539.71
|
Equity:
|
7 539.71
|
Free Margin:
|
7 539.71
|
|
|
|
Details:
|
|
|
|
|
Gross Profit:
|
16 384.76
|
Gross Loss:
|
18 845.05
|
Total Net Profit:
|
-2 460.29
|
Profit Factor:
|
0.87
|
Expected Payoff:
|
-12.81
|
|
|
|
Absolute Drawdown:
|
2 818.57
|
Maximal Drawdown
(%):
|
3 006.73 (28.5%)
|
|
|
|
|
|
|
Total Trades:
|
192
|
Short Positions
(won %):
|
102 (62.75%)
|
Long Positions
(won %):
|
90 (63.33%)
|
Profit Trades (%
of total):
|
121 (63.02%)
|
Loss trades (% of
total):
|
71 (36.98%)
|
Largest
|
profit trade:
|
154.50
|
loss trade:
|
-300.00
|
Average
|
profit trade:
|
135.41
|
loss trade:
|
-265.42
|
Maximum
|
consecutive wins
($):
|
9 (1 234.73)
|
consecutive losses
($):
|
8 (-1 651.85)
|
Maximal
|
consecutive profit
(count):
|
1 234.73 (9)
|
consecutive loss
(count):
|
-1 651.85 (8)
|
Average
|
consecutive wins:
|
3
|
consecutive
losses:
|
2