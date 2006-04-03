FXDirectDealer

Account: 306345 Name: Pedro Echenagucia Currency: USD 2006 April 13, 18:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
2589922006.04.03 11:49buy100.00usdjpy118.58118.28118.982006.04.03 14:11118.280.000.000.00-25 363.54
2601002006.04.03 14:48sell100.00usdjpy118.36118.66117.962006.04.03 18:00118.310.000.000.004 226.19
2629702006.04.03 20:20sell100.00usdjpy117.84118.14117.442006.04.04 02:53117.790.000.00-594.304 244.84
2666452006.04.04 11:58sell1.00usdchf1.30111.30811.20112006.04.04 18:001.28850.000.000.00977.88
2667432006.04.04 12:00sell1.00usdjpy117.44118.14107.442006.04.04 18:00117.360.000.000.0068.17
2668352006.04.04 12:02buy1.00eurusd1.21711.21011.31712006.04.04 18:001.22660.000.000.00950.00
2929242006.04.07 10:03sell0.10usdcad1.15361.15861.15162006.04.07 10:071.15370.000.000.00-0.87
2929532006.04.07 10:09sell0.10eurusd1.22061.22561.21862006.04.07 11:161.21860.000.000.0020.00
2933382006.04.07 11:16buy0.10eurusd1.21861.21361.22062006.04.07 16:311.22060.000.000.0020.00
2955442006.04.07 16:31sell0.10eurusd1.22061.22561.21862006.04.07 17:121.21860.000.000.0020.00
2965132006.04.07 17:12buy0.10eurusd1.21861.21361.22062006.04.07 18:051.21360.000.000.00-50.00
2974742006.04.07 18:05buy0.10eurusd1.21381.20881.21582006.04.10 05:541.21040.000.00-0.35-34.00
3029322006.04.10 10:10sell50.00eurusd1.21241.21541.20742006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 000.00
3029382006.04.10 10:10sell50.00eurusd1.21251.21551.20752006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 500.00
3029502006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21241.21541.20742006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 000.00
3029532006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21231.21531.20732006.04.10 16:191.21040.000.000.009 500.00
3029552006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21241.21541.20742006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 000.00
3029612006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21231.21531.20732006.04.10 16:191.21040.000.000.009 500.00
3029632006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21241.21541.20742006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 000.00
3029672006.04.10 10:13sell50.00eurusd1.21231.21531.20732006.04.10 16:191.21040.000.000.009 500.00
3029752006.04.10 10:14sell50.00eurusd1.21221.21521.20722006.04.10 16:191.21030.000.000.009 500.00
3029762006.04.10 10:14sell50.00eurusd1.21211.21511.20712006.04.10 16:191.21030.000.000.009 000.00
3050632006.04.10 16:19sell50.00eurusd1.21020.00000.00002006.04.10 16:191.21030.000.000.00-500.00
3052292006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21221.21521.20722006.04.10 18:311.21000.000.000.0011 000.00
3052312006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21211.21511.20712006.04.10 18:311.21010.000.000.0010 000.00
3052362006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21201.21501.20702006.04.10 18:311.21000.000.000.0010 000.00
3052382006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21211.21511.20712006.04.10 18:311.21000.000.000.0010 500.00
3052392006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21201.21501.20702006.04.10 18:311.20990.000.000.0010 500.00
3052492006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21191.21491.20692006.04.10 18:321.20990.000.000.0010 000.00
3052542006.04.10 16:42sell50.00eurusd1.21201.21501.20702006.04.10 18:321.20990.000.000.0010 500.00
3052572006.04.10 16:42sell50.00eurusd1.21191.21491.20692006.04.10 18:321.20990.000.000.0010 000.00
3052622006.04.10 16:42sell50.00eurusd1.21181.21481.20682006.04.10 18:321.20990.000.000.009 500.00
3052702006.04.10 16:42sell50.00eurusd1.21171.21471.20672006.04.10 18:321.20990.000.000.009 000.00
3060922006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20951.20651.21152006.04.11 00:081.21150.000.00-175.0010 000.00
3060932006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20941.20641.21142006.04.11 00:081.21140.000.00-175.0010 000.00
3060952006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20951.20651.21152006.04.11 00:081.21150.000.00-175.0010 000.00
3060972006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20941.20641.21142006.04.11 00:081.21140.000.00-175.0010 000.00
3061012006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20951.20651.21152006.04.11 00:081.21150.000.00-175.0010 000.00
3061022006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20941.20641.21142006.04.11 00:081.21140.000.00-175.0010 000.00
3061092006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20931.20631.21132006.04.11 00:071.21130.000.00-175.0010 000.00
3061152006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20921.20621.21122006.04.11 00:071.21120.000.00-175.0010 000.00
3061212006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20911.20611.21112006.04.10 23:551.21110.000.000.0010 000.00
3061252006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20901.20601.21102006.04.10 23:521.21100.000.000.0010 000.00
3077242006.04.11 01:30buy50.00eurusd1.21091.20791.21292006.04.11 08:411.21290.000.000.0010 000.00
3077282006.04.11 01:31buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077312006.04.11 01:31buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077322006.04.11 01:31buy50.00eurusd1.21111.20811.21312006.04.11 09:051.21310.000.000.0010 000.00
3077372006.04.11 01:37buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077432006.04.11 01:39buy50.00eurusd1.21091.20791.21292006.04.11 08:411.21290.000.000.0010 000.00
3077482006.04.11 01:41buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077492006.04.11 01:41buy50.00eurusd1.21091.20791.21292006.04.11 08:411.21290.000.000.0010 000.00
3077512006.04.11 01:41buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077532006.04.11 01:42buy50.00eurusd1.21091.20791.21292006.04.11 08:411.21290.000.000.0010 000.00
3095032006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21381.21681.21182006.04.11 13:031.21180.000.000.0010 000.00
3095052006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21391.21691.21192006.04.11 12:121.21190.000.000.0010 000.00
3095102006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21391.21691.21192006.04.11 12:121.21190.000.000.0010 000.00
3095112006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21381.21681.21182006.04.11 13:031.21180.000.000.0010 000.00
3095172006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21371.21671.21172006.04.11 13:031.21170.000.000.0010 000.00
3095192006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21361.21661.21162006.04.11 13:031.21160.000.000.0010 000.00
3095202006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21371.21671.21172006.04.11 13:031.21170.000.000.0010 000.00
3095212006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21361.21661.21162006.04.11 13:031.21160.000.000.0010 000.00
3095222006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21371.21671.21172006.04.11 13:031.21170.000.000.0010 000.00
3095252006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21361.21661.21162006.04.11 13:031.21160.000.000.0010 000.00
3112612006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21040.000.000.006 000.00
3112622006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21171.21471.20972006.04.11 15:271.21040.000.000.006 500.00
3112632006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21030.000.000.006 500.00
3112642006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21171.21471.20972006.04.11 15:271.21050.000.000.006 000.00
3112652006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21030.000.000.006 500.00
3112662006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21171.21471.20972006.04.11 15:271.21050.000.000.006 000.00
3112672006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21030.000.000.006 500.00
3112692006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21151.21451.20952006.04.11 15:271.21030.000.000.006 000.00
3112712006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21040.000.000.006 000.00
3112722006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21171.21471.20972006.04.11 15:271.21040.000.000.006 500.00
3116322006.04.11 15:27sell50.00eurusd1.21010.00000.00002006.04.11 15:271.21040.000.000.00-1 500.00
3116882006.04.11 15:32buy50.00eurusd1.20991.20691.21192006.04.11 16:161.21190.000.000.0010 000.00
3116912006.04.11 15:32buy50.00eurusd1.20981.20681.21182006.04.11 16:011.21180.000.000.0010 000.00
3116952006.04.11 15:32buy50.00eurusd1.20991.20691.21192006.04.11 16:161.21190.000.000.0010 000.00
3116982006.04.11 15:32buy50.00eurusd1.20991.20691.21192006.04.11 16:161.21190.000.000.0010 000.00
3116992006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21001.20701.21202006.04.11 16:181.21200.000.000.0010 000.00
3117012006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21011.20711.21212006.04.11 16:181.21210.000.000.0010 000.00
3117052006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21011.20711.21212006.04.11 16:181.21210.000.000.0010 000.00
3117072006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21001.20701.21202006.04.11 16:181.21200.000.000.0010 000.00
3117092006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21011.20711.21212006.04.11 16:181.21210.000.000.0010 000.00
3117122006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21001.20701.21202006.04.11 16:181.21200.000.000.0010 000.00
3121532006.04.11 16:27buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121592006.04.11 16:27buy50.00eurusd1.21171.20871.21372006.04.11 17:061.21370.000.000.0010 000.00
3121652006.04.11 16:27buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121682006.04.11 16:27buy50.00eurusd1.21171.20871.21372006.04.11 17:061.21370.000.000.0010 000.00
3121712006.04.11 16:28buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121722006.04.11 16:28buy50.00eurusd1.21191.20891.21392006.04.11 18:011.21280.000.000.004 500.00
3121772006.04.11 16:28buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121782006.04.11 16:28buy50.00eurusd1.21191.20891.21392006.04.11 18:001.21290.000.000.005 000.00
3121812006.04.11 16:29buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121822006.04.11 16:29buy50.00eurusd1.21191.20891.21392006.04.11 18:001.21270.000.000.004 000.00
3129832006.04.11 18:08sell50.00eurusd1.21341.21641.21142006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-10 500.00
3129872006.04.11 18:08sell50.00eurusd1.21331.21631.21132006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-11 000.00
3129882006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21341.21641.21142006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-10 500.00
3129922006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21341.21641.21142006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-10 500.00
3129942006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21331.21631.21132006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-11 000.00
3129962006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21321.21621.21122006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-11 500.00
3129972006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21311.21611.21112006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-12 000.00
3129992006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21301.21601.21102006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-12 500.00
3130002006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21291.21591.21092006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-13 000.00
3130022006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21301.21601.21102006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-12 500.00
3236012006.04.13 01:06buy50.00usdjpy118.46118.16118.612006.04.13 13:59118.610.000.000.006 323.24
3236022006.04.13 01:06buy50.00usdjpy118.45118.15118.602006.04.13 13:59118.600.000.000.006 323.78
3236032006.04.13 01:06buy50.00usdjpy118.46118.16118.612006.04.13 13:59118.610.000.000.006 323.24
3236052006.04.13 01:07buy50.00usdjpy118.44118.14118.592006.04.13 13:57118.590.000.000.006 324.31
3236072006.04.13 01:09buy50.00usdjpy118.43118.13118.582006.04.13 13:56118.580.000.000.006 324.84
3236242006.04.13 01:32buy50.00usdchf1.29881.29581.30032006.04.13 10:111.29580.000.000.00-11 575.86
3236262006.04.13 01:32buy50.00usdchf1.29891.29591.30042006.04.13 10:091.29590.000.000.00-11 574.97
3236282006.04.13 01:34buy50.00usdchf1.29901.29601.30052006.04.13 10:091.29600.000.000.00-11 574.07
3236292006.04.13 01:34buy50.00usdchf1.29901.29601.30052006.04.13 10:091.29600.000.000.00-11 574.07
3236312006.04.13 01:35buy50.00usdchf1.29911.29611.30062006.04.13 10:031.29610.000.000.00-11 573.18
3236322006.04.13 01:35buy50.00usdchf1.29901.29601.30052006.04.13 10:091.29600.000.000.00-11 574.07
3236352006.04.13 01:36buy50.00usdchf1.29891.29591.30042006.04.13 10:091.29590.000.000.00-11 574.97
3236382006.04.13 01:39buy50.00usdchf1.29901.29601.30052006.04.13 10:091.29600.000.000.00-11 574.07
3236392006.04.13 01:39buy50.00usdchf1.29881.29581.30032006.04.13 10:111.29580.000.000.00-11 575.86
3236402006.04.13 01:40buy50.00usdchf1.29891.29591.30042006.04.13 10:091.29590.000.000.00-11 574.97
3236492006.04.13 01:45sell50.00eurusd1.21101.21401.20952006.04.13 03:571.20950.000.000.007 500.00
3236512006.04.13 01:45sell50.00eurusd1.21091.21391.20942006.04.13 15:001.20940.000.000.007 500.00
3236532006.04.13 01:45sell50.00eurusd1.21101.21401.20952006.04.13 03:571.20950.000.000.007 500.00
3236542006.04.13 01:45sell50.00eurusd1.21091.21391.20942006.04.13 15:001.20940.000.000.007 500.00
3236552006.04.13 01:45sell50.00eurusd1.21091.21391.20942006.04.13 15:001.20940.000.000.007 500.00
3236572006.04.13 01:46sell50.00eurusd1.21101.21401.20952006.04.13 03:571.20950.000.000.007 500.00
3236582006.04.13 01:46sell50.00eurusd1.21091.21391.20942006.04.13 15:001.20940.000.000.007 500.00
3236592006.04.13 01:46sell50.00eurusd1.21101.21401.20952006.04.13 03:571.20950.000.000.007 500.00
3236622006.04.13 01:46sell50.00eurusd1.21111.21411.20962006.04.13 03:571.20960.000.000.007 500.00
3236672006.04.13 01:47sell50.00eurusd1.21101.21401.20952006.04.13 03:571.20950.000.000.007 500.00
3236822006.04.13 01:51sell50.00gbpusd1.75061.75361.74912006.04.13 08:351.75360.000.000.00-15 000.00
3236842006.04.13 01:52sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236872006.04.13 01:52sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236882006.04.13 01:53sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236902006.04.13 01:53sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236912006.04.13 01:53sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236922006.04.13 01:54sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236932006.04.13 01:54sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236962006.04.13 01:54sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236972006.04.13 01:54sell50.00gbpusd1.75091.75391.74942006.04.13 08:361.75390.000.000.00-15 000.00
3237442006.04.13 02:04buy50.00usdjpy118.44118.14118.592006.04.13 13:57118.590.000.000.006 324.31
3237452006.04.13 02:04buy50.00usdjpy118.45118.15118.602006.04.13 13:59118.600.000.000.006 323.78
3237472006.04.13 02:04buy50.00usdjpy118.45118.15118.602006.04.13 13:59118.600.000.000.006 323.78
3237482006.04.13 02:04buy50.00usdjpy118.46118.16118.612006.04.13 13:59118.610.000.000.006 323.24
3237492006.04.13 02:04buy50.00usdjpy118.47118.17118.622006.04.13 14:00118.620.000.000.006 322.71
3244602006.04.13 07:14sell50.00eurusd1.21091.21391.20942006.04.13 15:001.20940.000.000.007 500.00
3244722006.04.13 07:16sell50.00eurusd1.21081.21381.20932006.04.13 15:001.20930.000.000.007 500.00
3244732006.04.13 07:16sell50.00eurusd1.21071.21371.20922006.04.13 15:001.20920.000.000.007 500.00
3244742006.04.13 07:17sell50.00eurusd1.21071.21371.20922006.04.13 15:001.20920.000.000.007 500.00
3244762006.04.13 07:17sell50.00eurusd1.21061.21361.20912006.04.13 15:001.20910.000.000.007 500.00
3244792006.04.13 07:18sell50.00eurusd1.21051.21351.20902006.04.13 15:001.20900.000.000.007 500.00
3246322006.04.13 08:35sell50.00gbpusd1.75331.75631.75182006.04.13 08:521.75180.000.000.007 500.00
3246432006.04.13 08:36sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.13 08:511.75210.000.000.007 500.00
3246482006.04.13 08:36sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.13 08:511.75220.000.000.007 500.00
3246532006.04.13 08:37sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.13 08:511.75210.000.000.007 500.00
3246542006.04.13 08:37sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.13 08:511.75210.000.000.007 500.00
3246562006.04.13 08:37sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.13 08:511.75210.000.000.007 500.00
3246572006.04.13 08:37sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.13 08:511.75220.000.000.007 500.00
3246582006.04.13 08:37sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.13 08:511.75210.000.000.007 500.00
3246622006.04.13 08:38sell50.00gbpusd1.75381.75681.75232006.04.13 08:501.75230.000.000.007 500.00
3246652006.04.13 08:38sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.13 08:511.75220.000.000.007 500.00
3247912006.04.13 08:55sell50.00gbpusd1.75201.75501.75052006.04.13 10:021.75500.000.000.00-15 000.00
3247922006.04.13 08:55sell50.00gbpusd1.75201.75501.75052006.04.13 10:021.75500.000.000.00-15 000.00
3247942006.04.13 08:56sell50.00gbpusd1.75191.75491.75042006.04.13 10:021.75490.000.000.00-15 000.00
3247982006.04.13 08:56sell50.00gbpusd1.75201.75501.75052006.04.13 10:021.75500.000.000.00-15 000.00
3248012006.04.13 08:57sell50.00gbpusd1.75191.75491.75042006.04.13 10:021.75490.000.000.00-15 000.00
3248022006.04.13 08:57sell50.00gbpusd1.75201.75501.75052006.04.13 10:021.75500.000.000.00-15 000.00
3248032006.04.13 08:57sell50.00gbpusd1.75191.75491.75042006.04.13 10:021.75490.000.000.00-15 000.00
3248042006.04.13 08:57sell50.00gbpusd1.75181.75481.75032006.04.13 10:011.75480.000.000.00-15 000.00
3248052006.04.13 08:57sell50.00gbpusd1.75191.75491.75042006.04.13 10:021.75490.000.000.00-15 000.00
3248062006.04.13 08:58sell50.00gbpusd1.75201.75501.75052006.04.13 10:021.75500.000.000.00-15 000.00
3250422006.04.13 10:01sell50.00gbpusd1.75451.75751.75302006.04.13 12:501.75300.000.000.007 500.00
3250492006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75461.75761.75312006.04.13 12:501.75310.000.000.007 500.00
3250502006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75451.75751.75302006.04.13 12:501.75300.000.000.007 500.00
3250552006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75461.75761.75312006.04.13 12:501.75310.000.000.007 500.00
3250562006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75461.75761.75312006.04.13 12:501.75310.000.000.007 500.00
3250572006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75471.75771.75322006.04.13 12:501.75320.000.000.007 500.00
3250622006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75501.75801.75352006.04.13 12:181.75350.000.000.007 500.00
3250642006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75491.75791.75342006.04.13 12:191.75340.000.000.007 500.00
3250692006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75481.75781.75332006.04.13 12:191.75330.000.000.007 500.00
3250752006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75481.75781.75332006.04.13 12:191.75330.000.000.007 500.00
3250872006.04.13 10:03buy50.00usdchf1.29651.29351.29802006.04.13 13:431.29800.000.000.005 778.12
3251372006.04.13 10:09buy50.00usdchf1.29631.29331.29782006.04.13 13:431.29780.000.000.005 779.01
3251382006.04.13 10:09buy50.00usdchf1.29621.29321.29772006.04.13 13:431.29770.000.000.005 779.46
3251402006.04.13 10:09buy50.00usdchf1.29631.29331.29782006.04.13 13:431.29780.000.000.005 779.01
3251412006.04.13 10:09buy50.00usdchf1.29641.29341.29792006.04.13 13:431.29790.000.000.005 778.57
3251422006.04.13 10:09buy50.00usdchf1.29631.29331.29782006.04.13 13:431.29780.000.000.005 779.01
3251432006.04.13 10:10buy50.00usdchf1.29641.29341.29792006.04.13 13:431.29790.000.000.005 778.57
3251452006.04.13 10:10buy50.00usdchf1.29651.29351.29802006.04.13 13:431.29800.000.000.005 778.12
3251582006.04.13 10:11buy50.00usdchf1.29611.29311.29762006.04.13 13:031.29760.000.000.005 779.90
3251602006.04.13 10:11buy50.00usdchf1.29601.29301.29752006.04.13 12:141.29750.000.000.005 780.35
3258942006.04.13 12:36buy50.00usdchf1.29611.29311.29762006.04.13 13:031.29760.000.000.005 779.90
3259002006.04.13 12:37sell50.00gbpusd1.75481.75781.75332006.04.13 12:501.75330.000.000.007 500.00
3259012006.04.13 12:37sell50.00gbpusd1.75491.75791.75342006.04.13 12:501.75340.000.000.007 500.00
3259022006.04.13 12:37sell50.00gbpusd1.75481.75781.75332006.04.13 12:501.75330.000.000.007 500.00
3259032006.04.13 12:37sell50.00gbpusd1.75491.75791.75342006.04.13 12:501.75340.000.000.007 500.00
3259822006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75241.74941.75392006.04.13 16:051.74940.000.000.00-15 000.00
3259832006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75241.74941.75392006.04.13 16:051.74940.000.000.00-15 000.00
3259842006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75251.74951.75402006.04.13 16:051.74950.000.000.00-15 000.00
3259852006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75261.74961.75412006.04.13 16:051.74960.000.000.00-15 000.00
3259862006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75251.74951.75402006.04.13 16:051.74950.000.000.00-15 000.00
3259872006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75261.74961.75412006.04.13 16:051.74960.000.000.00-15 000.00
3259882006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75271.74971.75422006.04.13 16:051.74970.000.000.00-15 000.00
3259902006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75281.74981.75432006.04.13 15:571.74980.000.000.00-15 000.00
3259922006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75291.74991.75442006.04.13 15:571.74990.000.000.00-15 000.00
3259952006.04.13 12:52buy50.00gbpusd1.75281.74981.75432006.04.13 15:571.74980.000.000.00-15 000.00
3262342006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:001.29930.000.000.005 772.34
3262352006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29791.29491.29942006.04.13 15:561.29940.000.000.005 771.89
3262392006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:001.29930.000.000.005 772.34
3262412006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29771.29471.29922006.04.13 15:001.29920.000.000.005 772.78
3262432006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:001.29930.000.000.005 772.34
3262442006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29771.29471.29922006.04.13 15:001.29920.000.000.005 772.78
3262452006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:001.29930.000.000.005 772.34
3262462006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29771.29471.29922006.04.13 15:001.29920.000.000.005 772.78
3262472006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:001.29930.000.000.005 772.34
3262492006.04.13 13:47buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:001.29930.000.000.005 772.34
3263892006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3263912006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3263922006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.66118.96118.512006.04.13 17:36118.510.000.000.006 328.58
3263932006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3263942006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.66118.96118.512006.04.13 17:36118.510.000.000.006 328.58
3263952006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3264002006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.68118.98118.532006.04.13 17:07118.530.000.000.006 327.51
3264022006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3264052006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.68118.98118.532006.04.13 17:07118.530.000.000.006 327.51
3264132006.04.13 14:10sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3266882006.04.13 15:03sell50.00eurusd1.20931.21231.20782006.04.13 16:061.20780.000.000.007 500.00
3266962006.04.13 15:03sell50.00eurusd1.20921.21221.20772006.04.13 16:071.20770.000.000.007 500.00
3267082006.04.13 15:03sell50.00eurusd1.20931.21231.20782006.04.13 16:061.20780.000.000.007 500.00
3267092006.04.13 15:03sell50.00eurusd1.20921.21221.20772006.04.13 16:071.20770.000.000.007 500.00
3267172006.04.13 15:04sell50.00eurusd1.20931.21231.20782006.04.13 16:061.20780.000.000.007 500.00
3267202006.04.13 15:04sell50.00eurusd1.20921.21221.20772006.04.13 16:071.20770.000.000.007 500.00
3267242006.04.13 15:04sell50.00eurusd1.20931.21231.20782006.04.13 16:061.20780.000.000.007 500.00
3267252006.04.13 15:04sell50.00eurusd1.20921.21221.20772006.04.13 16:071.20770.000.000.007 500.00
3267282006.04.13 15:04sell50.00eurusd1.20931.21231.20782006.04.13 16:061.20780.000.000.007 500.00
3267372006.04.13 15:04sell50.00eurusd1.20941.21241.20792006.04.13 16:051.20790.000.000.007 500.00
3269192006.04.13 15:31buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:561.29930.000.000.005 772.34
3269212006.04.13 15:31buy50.00usdchf1.29761.29461.29912006.04.13 15:551.29910.000.000.005 773.23
3269242006.04.13 15:31buy50.00usdchf1.29771.29471.29922006.04.13 15:561.29920.000.000.005 772.78
3269252006.04.13 15:31buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:561.29930.000.000.005 772.34
3269342006.04.13 15:32buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:561.29930.000.000.005 772.34
3269362006.04.13 15:32buy50.00usdchf1.29771.29471.29922006.04.13 15:561.29920.000.000.005 772.78
3269372006.04.13 15:32buy50.00usdchf1.29761.29461.29912006.04.13 15:551.29910.000.000.005 773.23
3269392006.04.13 15:32buy50.00usdchf1.29751.29451.29902006.04.13 15:551.29900.000.000.005 773.67
3269422006.04.13 15:32buy50.00usdchf1.29741.29441.29892006.04.13 15:371.29890.000.000.005 774.12
3272862006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.29991.30291.29842006.04.13 17:071.29840.000.000.005 776.34
3272922006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.30001.30301.29852006.04.13 17:071.29850.000.000.005 775.90
3272932006.04.13 15:57buy50.00gbpusd1.75021.74721.75172006.04.13 17:051.75170.000.000.007 500.00
3272972006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.30021.30321.29872006.04.13 17:061.29870.000.000.005 775.01
3272992006.04.13 15:57buy50.00gbpusd1.75021.74721.75172006.04.13 17:051.75170.000.000.007 500.00
3273012006.04.13 15:57buy50.00gbpusd1.75011.74711.75162006.04.13 17:051.75160.000.000.007 500.00
3273072006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.30011.30311.29862006.04.13 17:071.29860.000.000.005 775.45
3273122006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.30001.30301.29852006.04.13 17:071.29850.000.000.005 775.90
3273152006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.29991.30291.29842006.04.13 17:071.29840.000.000.005 776.34
3273172006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.29981.30281.29832006.04.13 17:071.29830.000.000.005 776.79
3273182006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.29991.30291.29842006.04.13 17:071.29840.000.000.005 776.34
3273192006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.30001.30301.29852006.04.13 17:071.29850.000.000.005 775.90
3273202006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.30011.30311.29862006.04.13 17:071.29860.000.000.005 775.45
3274072006.04.13 16:05buy50.00gbpusd1.75001.74701.75152006.04.13 16:421.75150.000.000.007 500.00
3274082006.04.13 16:05buy50.00gbpusd1.74991.74691.75142006.04.13 16:421.75140.000.000.007 500.00
3274092006.04.13 16:05buy50.00gbpusd1.74981.74681.75132006.04.13 16:421.75130.000.000.007 500.00
3274102006.04.13 16:05buy50.00gbpusd1.74971.74671.75122006.04.13 16:421.75120.000.000.007 500.00
3274112006.04.13 16:05buy50.00gbpusd1.74961.74661.75112006.04.13 16:421.75110.000.000.007 500.00
3274122006.04.13 16:05buy50.00gbpusd1.74951.74651.75102006.04.13 16:421.75100.000.000.007 500.00
3274232006.04.13 16:06buy50.00gbpusd1.74961.74661.75112006.04.13 16:421.75110.000.000.007 500.00
3274982006.04.13 16:11sell50.00eurusd1.20761.21061.20612006.04.13 17:071.21060.000.000.00-15 000.00
3280162006.04.13 17:05sell50.00gbpusd1.75221.75521.75072006.04.13 17:261.75070.000.000.007 500.00
3280272006.04.13 17:05sell50.00gbpusd1.75221.75521.75072006.04.13 17:261.75070.000.000.007 500.00
3280312006.04.13 17:05sell50.00gbpusd1.75221.75521.75072006.04.13 17:261.75070.000.000.007 500.00
3280352006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75211.75511.75062006.04.13 17:261.75060.000.000.007 500.00
3280372006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75201.75501.75052006.04.13 17:401.75050.000.000.007 500.00
3280382006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75211.75511.75062006.04.13 17:261.75060.000.000.007 500.00
3280402006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75221.75521.75072006.04.13 17:261.75070.000.000.007 500.00
3280432006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75231.75531.75082006.04.13 17:261.75080.000.000.007 500.00
3280462006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75241.75541.75092006.04.13 17:251.75090.000.000.007 500.00
3280482006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75231.75531.75082006.04.13 17:261.75080.000.000.007 500.00
3280802006.04.13 17:07sell50.00eurusd1.21031.21331.20882006.04.13 17:121.20880.000.000.007 500.00
3282712006.04.13 17:26sell50.00usdjpy118.66118.96118.512006.04.13 17:36118.510.000.000.006 328.58
3282792006.04.13 17:26sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
  0.00 0.00 -1 244.65 934 517.46
Closed P/L: 933 272.81
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 933 272.81 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 933 929.68 Equity: 5 933 929.68 Free Margin: 5.933.929.68