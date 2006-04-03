FXDirectDealer
|Account: 306345
|Name: Pedro Echenagucia
|Currency: USD
|2006 April 13, 18:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|258992
|2006.04.03 11:49
|buy
|100.00
|usdjpy
|118.58
|118.28
|118.98
|2006.04.03 14:11
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-25 363.54
|260100
|2006.04.03 14:48
|sell
|100.00
|usdjpy
|118.36
|118.66
|117.96
|2006.04.03 18:00
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|4 226.19
|262970
|2006.04.03 20:20
|sell
|100.00
|usdjpy
|117.84
|118.14
|117.44
|2006.04.04 02:53
|117.79
|0.00
|0.00
|-594.30
|4 244.84
|266645
|2006.04.04 11:58
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3011
|1.3081
|1.2011
|2006.04.04 18:00
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|977.88
|266743
|2006.04.04 12:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.44
|118.14
|107.44
|2006.04.04 18:00
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|68.17
|266835
|2006.04.04 12:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2171
|1.2101
|1.3171
|2006.04.04 18:00
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|950.00
|292924
|2006.04.07 10:03
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1536
|1.1586
|1.1516
|2006.04.07 10:07
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|292953
|2006.04.07 10:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2206
|1.2256
|1.2186
|2006.04.07 11:16
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|293338
|2006.04.07 11:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2186
|1.2136
|1.2206
|2006.04.07 16:31
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|295544
|2006.04.07 16:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2206
|1.2256
|1.2186
|2006.04.07 17:12
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|296513
|2006.04.07 17:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2186
|1.2136
|1.2206
|2006.04.07 18:05
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|297474
|2006.04.07 18:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2138
|1.2088
|1.2158
|2006.04.10 05:54
|1.2104
|0.00
|0.00
|-0.35
|-34.00
|302932
|2006.04.10 10:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|302938
|2006.04.10 10:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2125
|1.2155
|1.2075
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 500.00
|302950
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|302953
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|302955
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|302961
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|302963
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|302967
|2006.04.10 10:13
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|302975
|2006.04.10 10:14
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2122
|1.2152
|1.2072
|2006.04.10 16:19
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|302976
|2006.04.10 10:14
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|2006.04.10 16:19
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|9 000.00
|305063
|2006.04.10 16:19
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|2006.04.10 16:19
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|305229
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2122
|1.2152
|1.2072
|2006.04.10 18:31
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|11 000.00
|305231
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|2006.04.10 18:31
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|305236
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2120
|1.2150
|1.2070
|2006.04.10 18:31
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|305238
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|2006.04.10 18:31
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|10 500.00
|305239
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2120
|1.2150
|1.2070
|2006.04.10 18:31
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|10 500.00
|305249
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2149
|1.2069
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|305254
|2006.04.10 16:42
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2120
|1.2150
|1.2070
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|10 500.00
|305257
|2006.04.10 16:42
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2149
|1.2069
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|305262
|2006.04.10 16:42
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2148
|1.2068
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|305270
|2006.04.10 16:42
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2067
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|9 000.00
|306092
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2095
|1.2065
|1.2115
|2006.04.11 00:08
|1.2115
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306093
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2094
|1.2064
|1.2114
|2006.04.11 00:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306095
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2095
|1.2065
|1.2115
|2006.04.11 00:08
|1.2115
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306097
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2094
|1.2064
|1.2114
|2006.04.11 00:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306101
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2095
|1.2065
|1.2115
|2006.04.11 00:08
|1.2115
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306102
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2094
|1.2064
|1.2114
|2006.04.11 00:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306109
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2063
|1.2113
|2006.04.11 00:07
|1.2113
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306115
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2092
|1.2062
|1.2112
|2006.04.11 00:07
|1.2112
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306121
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2091
|1.2061
|1.2111
|2006.04.10 23:55
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|306125
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2090
|1.2060
|1.2110
|2006.04.10 23:52
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307724
|2006.04.11 01:30
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2129
|2006.04.11 08:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307728
|2006.04.11 01:31
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307731
|2006.04.11 01:31
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307732
|2006.04.11 01:31
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2111
|1.2081
|1.2131
|2006.04.11 09:05
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307737
|2006.04.11 01:37
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307743
|2006.04.11 01:39
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2129
|2006.04.11 08:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307748
|2006.04.11 01:41
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307749
|2006.04.11 01:41
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2129
|2006.04.11 08:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307751
|2006.04.11 01:41
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307753
|2006.04.11 01:42
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2129
|2006.04.11 08:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309503
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2138
|1.2168
|1.2118
|2006.04.11 13:03
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309505
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2139
|1.2169
|1.2119
|2006.04.11 12:12
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309510
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2139
|1.2169
|1.2119
|2006.04.11 12:12
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309511
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2138
|1.2168
|1.2118
|2006.04.11 13:03
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309517
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2137
|1.2167
|1.2117
|2006.04.11 13:03
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309519
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2136
|1.2166
|1.2116
|2006.04.11 13:03
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309520
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2137
|1.2167
|1.2117
|2006.04.11 13:03
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309521
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2136
|1.2166
|1.2116
|2006.04.11 13:03
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309522
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2137
|1.2167
|1.2117
|2006.04.11 13:03
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309525
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2136
|1.2166
|1.2116
|2006.04.11 13:03
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311261
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311262
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2097
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311263
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311264
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2097
|2006.04.11 15:27
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311265
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311266
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2097
|2006.04.11 15:27
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311267
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311269
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2115
|1.2145
|1.2095
|2006.04.11 15:27
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311271
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311272
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2097
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311632
|2006.04.11 15:27
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2101
|0.0000
|0.0000
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 500.00
|311688
|2006.04.11 15:32
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2099
|1.2069
|1.2119
|2006.04.11 16:16
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311691
|2006.04.11 15:32
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2098
|1.2068
|1.2118
|2006.04.11 16:01
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311695
|2006.04.11 15:32
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2099
|1.2069
|1.2119
|2006.04.11 16:16
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311698
|2006.04.11 15:32
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2099
|1.2069
|1.2119
|2006.04.11 16:16
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311699
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2100
|1.2070
|1.2120
|2006.04.11 16:18
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311701
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2101
|1.2071
|1.2121
|2006.04.11 16:18
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311705
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2101
|1.2071
|1.2121
|2006.04.11 16:18
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311707
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2100
|1.2070
|1.2120
|2006.04.11 16:18
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311709
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2101
|1.2071
|1.2121
|2006.04.11 16:18
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311712
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2100
|1.2070
|1.2120
|2006.04.11 16:18
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312153
|2006.04.11 16:27
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312159
|2006.04.11 16:27
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2087
|1.2137
|2006.04.11 17:06
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312165
|2006.04.11 16:27
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312168
|2006.04.11 16:27
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2087
|1.2137
|2006.04.11 17:06
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312171
|2006.04.11 16:28
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312172
|2006.04.11 16:28
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2089
|1.2139
|2006.04.11 18:01
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|4 500.00
|312177
|2006.04.11 16:28
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312178
|2006.04.11 16:28
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2089
|1.2139
|2006.04.11 18:00
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|5 000.00
|312181
|2006.04.11 16:29
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312182
|2006.04.11 16:29
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2089
|1.2139
|2006.04.11 18:00
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|312983
|2006.04.11 18:08
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2134
|1.2164
|1.2114
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-10 500.00
|312987
|2006.04.11 18:08
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2133
|1.2163
|1.2113
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-11 000.00
|312988
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2134
|1.2164
|1.2114
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-10 500.00
|312992
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2134
|1.2164
|1.2114
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-10 500.00
|312994
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2133
|1.2163
|1.2113
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-11 000.00
|312996
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2132
|1.2162
|1.2112
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-11 500.00
|312997
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2131
|1.2161
|1.2111
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-12 000.00
|312999
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2130
|1.2160
|1.2110
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-12 500.00
|313000
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2129
|1.2159
|1.2109
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-13 000.00
|313002
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2130
|1.2160
|1.2110
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-12 500.00
|323601
|2006.04.13 01:06
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.46
|118.16
|118.61
|2006.04.13 13:59
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6 323.24
|323602
|2006.04.13 01:06
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.45
|118.15
|118.60
|2006.04.13 13:59
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6 323.78
|323603
|2006.04.13 01:06
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.46
|118.16
|118.61
|2006.04.13 13:59
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6 323.24
|323605
|2006.04.13 01:07
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.44
|118.14
|118.59
|2006.04.13 13:57
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|6 324.31
|323607
|2006.04.13 01:09
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.43
|118.13
|118.58
|2006.04.13 13:56
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6 324.84
|323624
|2006.04.13 01:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2988
|1.2958
|1.3003
|2006.04.13 10:11
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 575.86
|323626
|2006.04.13 01:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2989
|1.2959
|1.3004
|2006.04.13 10:09
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.97
|323628
|2006.04.13 01:34
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2990
|1.2960
|1.3005
|2006.04.13 10:09
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.07
|323629
|2006.04.13 01:34
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2990
|1.2960
|1.3005
|2006.04.13 10:09
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.07
|323631
|2006.04.13 01:35
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2991
|1.2961
|1.3006
|2006.04.13 10:03
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 573.18
|323632
|2006.04.13 01:35
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2990
|1.2960
|1.3005
|2006.04.13 10:09
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.07
|323635
|2006.04.13 01:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2989
|1.2959
|1.3004
|2006.04.13 10:09
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.97
|323638
|2006.04.13 01:39
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2990
|1.2960
|1.3005
|2006.04.13 10:09
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.07
|323639
|2006.04.13 01:39
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2988
|1.2958
|1.3003
|2006.04.13 10:11
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 575.86
|323640
|2006.04.13 01:40
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2989
|1.2959
|1.3004
|2006.04.13 10:09
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.97
|323649
|2006.04.13 01:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2140
|1.2095
|2006.04.13 03:57
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323651
|2006.04.13 01:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2139
|1.2094
|2006.04.13 15:00
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323653
|2006.04.13 01:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2140
|1.2095
|2006.04.13 03:57
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323654
|2006.04.13 01:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2139
|1.2094
|2006.04.13 15:00
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323655
|2006.04.13 01:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2139
|1.2094
|2006.04.13 15:00
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323657
|2006.04.13 01:46
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2140
|1.2095
|2006.04.13 03:57
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323658
|2006.04.13 01:46
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2139
|1.2094
|2006.04.13 15:00
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323659
|2006.04.13 01:46
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2140
|1.2095
|2006.04.13 03:57
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323662
|2006.04.13 01:46
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2111
|1.2141
|1.2096
|2006.04.13 03:57
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323667
|2006.04.13 01:47
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2140
|1.2095
|2006.04.13 03:57
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323682
|2006.04.13 01:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7506
|1.7536
|1.7491
|2006.04.13 08:35
|1.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323684
|2006.04.13 01:52
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323687
|2006.04.13 01:52
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323688
|2006.04.13 01:53
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323690
|2006.04.13 01:53
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323691
|2006.04.13 01:53
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323692
|2006.04.13 01:54
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323693
|2006.04.13 01:54
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323696
|2006.04.13 01:54
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323697
|2006.04.13 01:54
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7509
|1.7539
|1.7494
|2006.04.13 08:36
|1.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323744
|2006.04.13 02:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.44
|118.14
|118.59
|2006.04.13 13:57
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|6 324.31
|323745
|2006.04.13 02:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.45
|118.15
|118.60
|2006.04.13 13:59
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6 323.78
|323747
|2006.04.13 02:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.45
|118.15
|118.60
|2006.04.13 13:59
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6 323.78
|323748
|2006.04.13 02:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.46
|118.16
|118.61
|2006.04.13 13:59
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6 323.24
|323749
|2006.04.13 02:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.47
|118.17
|118.62
|2006.04.13 14:00
|118.62
|0.00
|0.00
|0.00
|6 322.71
|324460
|2006.04.13 07:14
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2139
|1.2094
|2006.04.13 15:00
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324472
|2006.04.13 07:16
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2108
|1.2138
|1.2093
|2006.04.13 15:00
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324473
|2006.04.13 07:16
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2107
|1.2137
|1.2092
|2006.04.13 15:00
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324474
|2006.04.13 07:17
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2107
|1.2137
|1.2092
|2006.04.13 15:00
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324476
|2006.04.13 07:17
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2106
|1.2136
|1.2091
|2006.04.13 15:00
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324479
|2006.04.13 07:18
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2105
|1.2135
|1.2090
|2006.04.13 15:00
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324632
|2006.04.13 08:35
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7533
|1.7563
|1.7518
|2006.04.13 08:52
|1.7518
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324643
|2006.04.13 08:36
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.13 08:51
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324648
|2006.04.13 08:36
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.13 08:51
|1.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324653
|2006.04.13 08:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.13 08:51
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324654
|2006.04.13 08:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.13 08:51
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324656
|2006.04.13 08:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.13 08:51
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324657
|2006.04.13 08:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.13 08:51
|1.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324658
|2006.04.13 08:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.13 08:51
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324662
|2006.04.13 08:38
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7568
|1.7523
|2006.04.13 08:50
|1.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324665
|2006.04.13 08:38
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.13 08:51
|1.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324791
|2006.04.13 08:55
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7550
|1.7505
|2006.04.13 10:02
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324792
|2006.04.13 08:55
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7550
|1.7505
|2006.04.13 10:02
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324794
|2006.04.13 08:56
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7519
|1.7549
|1.7504
|2006.04.13 10:02
|1.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324798
|2006.04.13 08:56
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7550
|1.7505
|2006.04.13 10:02
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324801
|2006.04.13 08:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7519
|1.7549
|1.7504
|2006.04.13 10:02
|1.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324802
|2006.04.13 08:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7550
|1.7505
|2006.04.13 10:02
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324803
|2006.04.13 08:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7519
|1.7549
|1.7504
|2006.04.13 10:02
|1.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324804
|2006.04.13 08:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7518
|1.7548
|1.7503
|2006.04.13 10:01
|1.7548
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324805
|2006.04.13 08:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7519
|1.7549
|1.7504
|2006.04.13 10:02
|1.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324806
|2006.04.13 08:58
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7550
|1.7505
|2006.04.13 10:02
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325042
|2006.04.13 10:01
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7545
|1.7575
|1.7530
|2006.04.13 12:50
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325049
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7546
|1.7576
|1.7531
|2006.04.13 12:50
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325050
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7545
|1.7575
|1.7530
|2006.04.13 12:50
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325055
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7546
|1.7576
|1.7531
|2006.04.13 12:50
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325056
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7546
|1.7576
|1.7531
|2006.04.13 12:50
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325057
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7547
|1.7577
|1.7532
|2006.04.13 12:50
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325062
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7550
|1.7580
|1.7535
|2006.04.13 12:18
|1.7535
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325064
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7549
|1.7579
|1.7534
|2006.04.13 12:19
|1.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325069
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7548
|1.7578
|1.7533
|2006.04.13 12:19
|1.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325075
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7548
|1.7578
|1.7533
|2006.04.13 12:19
|1.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325087
|2006.04.13 10:03
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2965
|1.2935
|1.2980
|2006.04.13 13:43
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|5 778.12
|325137
|2006.04.13 10:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2963
|1.2933
|1.2978
|2006.04.13 13:43
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|5 779.01
|325138
|2006.04.13 10:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2962
|1.2932
|1.2977
|2006.04.13 13:43
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|5 779.46
|325140
|2006.04.13 10:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2963
|1.2933
|1.2978
|2006.04.13 13:43
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|5 779.01
|325141
|2006.04.13 10:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2964
|1.2934
|1.2979
|2006.04.13 13:43
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|5 778.57
|325142
|2006.04.13 10:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2963
|1.2933
|1.2978
|2006.04.13 13:43
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|5 779.01
|325143
|2006.04.13 10:10
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2964
|1.2934
|1.2979
|2006.04.13 13:43
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|5 778.57
|325145
|2006.04.13 10:10
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2965
|1.2935
|1.2980
|2006.04.13 13:43
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|5 778.12
|325158
|2006.04.13 10:11
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2961
|1.2931
|1.2976
|2006.04.13 13:03
|1.2976
|0.00
|0.00
|0.00
|5 779.90
|325160
|2006.04.13 10:11
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2960
|1.2930
|1.2975
|2006.04.13 12:14
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|5 780.35
|325894
|2006.04.13 12:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2961
|1.2931
|1.2976
|2006.04.13 13:03
|1.2976
|0.00
|0.00
|0.00
|5 779.90
|325900
|2006.04.13 12:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7548
|1.7578
|1.7533
|2006.04.13 12:50
|1.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325901
|2006.04.13 12:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7549
|1.7579
|1.7534
|2006.04.13 12:50
|1.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325902
|2006.04.13 12:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7548
|1.7578
|1.7533
|2006.04.13 12:50
|1.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325903
|2006.04.13 12:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7549
|1.7579
|1.7534
|2006.04.13 12:50
|1.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325982
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7524
|1.7494
|1.7539
|2006.04.13 16:05
|1.7494
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325983
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7524
|1.7494
|1.7539
|2006.04.13 16:05
|1.7494
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325984
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7525
|1.7495
|1.7540
|2006.04.13 16:05
|1.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325985
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7526
|1.7496
|1.7541
|2006.04.13 16:05
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325986
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7525
|1.7495
|1.7540
|2006.04.13 16:05
|1.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325987
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7526
|1.7496
|1.7541
|2006.04.13 16:05
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325988
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7527
|1.7497
|1.7542
|2006.04.13 16:05
|1.7497
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325990
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7528
|1.7498
|1.7543
|2006.04.13 15:57
|1.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325992
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7529
|1.7499
|1.7544
|2006.04.13 15:57
|1.7499
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325995
|2006.04.13 12:52
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7528
|1.7498
|1.7543
|2006.04.13 15:57
|1.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|326234
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:00
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326235
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2979
|1.2949
|1.2994
|2006.04.13 15:56
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|5 771.89
|326239
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:00
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326241
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2977
|1.2947
|1.2992
|2006.04.13 15:00
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.78
|326243
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:00
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326244
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2977
|1.2947
|1.2992
|2006.04.13 15:00
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.78
|326245
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:00
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326246
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2977
|1.2947
|1.2992
|2006.04.13 15:00
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.78
|326247
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:00
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326249
|2006.04.13 13:47
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:00
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326389
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|326391
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|326392
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.66
|118.96
|118.51
|2006.04.13 17:36
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.58
|326393
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|326394
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.66
|118.96
|118.51
|2006.04.13 17:36
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.58
|326395
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|326400
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.68
|118.98
|118.53
|2006.04.13 17:07
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|6 327.51
|326402
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|326405
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.68
|118.98
|118.53
|2006.04.13 17:07
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|6 327.51
|326413
|2006.04.13 14:10
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|326688
|2006.04.13 15:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2123
|1.2078
|2006.04.13 16:06
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326696
|2006.04.13 15:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2092
|1.2122
|1.2077
|2006.04.13 16:07
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326708
|2006.04.13 15:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2123
|1.2078
|2006.04.13 16:06
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326709
|2006.04.13 15:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2092
|1.2122
|1.2077
|2006.04.13 16:07
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326717
|2006.04.13 15:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2123
|1.2078
|2006.04.13 16:06
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326720
|2006.04.13 15:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2092
|1.2122
|1.2077
|2006.04.13 16:07
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326724
|2006.04.13 15:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2123
|1.2078
|2006.04.13 16:06
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326725
|2006.04.13 15:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2092
|1.2122
|1.2077
|2006.04.13 16:07
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326728
|2006.04.13 15:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2123
|1.2078
|2006.04.13 16:06
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326737
|2006.04.13 15:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2094
|1.2124
|1.2079
|2006.04.13 16:05
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326919
|2006.04.13 15:31
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:56
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326921
|2006.04.13 15:31
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2976
|1.2946
|1.2991
|2006.04.13 15:55
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|5 773.23
|326924
|2006.04.13 15:31
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2977
|1.2947
|1.2992
|2006.04.13 15:56
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.78
|326925
|2006.04.13 15:31
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:56
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326934
|2006.04.13 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:56
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326936
|2006.04.13 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2977
|1.2947
|1.2992
|2006.04.13 15:56
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.78
|326937
|2006.04.13 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2976
|1.2946
|1.2991
|2006.04.13 15:55
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|5 773.23
|326939
|2006.04.13 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2975
|1.2945
|1.2990
|2006.04.13 15:55
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|5 773.67
|326942
|2006.04.13 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2974
|1.2944
|1.2989
|2006.04.13 15:37
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|5 774.12
|327286
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2999
|1.3029
|1.2984
|2006.04.13 17:07
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|5 776.34
|327292
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.3000
|1.3030
|1.2985
|2006.04.13 17:07
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|5 775.90
|327293
|2006.04.13 15:57
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7502
|1.7472
|1.7517
|2006.04.13 17:05
|1.7517
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327297
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.3002
|1.3032
|1.2987
|2006.04.13 17:06
|1.2987
|0.00
|0.00
|0.00
|5 775.01
|327299
|2006.04.13 15:57
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7502
|1.7472
|1.7517
|2006.04.13 17:05
|1.7517
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327301
|2006.04.13 15:57
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7501
|1.7471
|1.7516
|2006.04.13 17:05
|1.7516
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327307
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.3001
|1.3031
|1.2986
|2006.04.13 17:07
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|5 775.45
|327312
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.3000
|1.3030
|1.2985
|2006.04.13 17:07
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|5 775.90
|327315
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2999
|1.3029
|1.2984
|2006.04.13 17:07
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|5 776.34
|327317
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2998
|1.3028
|1.2983
|2006.04.13 17:07
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|5 776.79
|327318
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2999
|1.3029
|1.2984
|2006.04.13 17:07
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|5 776.34
|327319
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.3000
|1.3030
|1.2985
|2006.04.13 17:07
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|5 775.90
|327320
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.3001
|1.3031
|1.2986
|2006.04.13 17:07
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|5 775.45
|327407
|2006.04.13 16:05
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7500
|1.7470
|1.7515
|2006.04.13 16:42
|1.7515
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327408
|2006.04.13 16:05
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7499
|1.7469
|1.7514
|2006.04.13 16:42
|1.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327409
|2006.04.13 16:05
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7498
|1.7468
|1.7513
|2006.04.13 16:42
|1.7513
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327410
|2006.04.13 16:05
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7497
|1.7467
|1.7512
|2006.04.13 16:42
|1.7512
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327411
|2006.04.13 16:05
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7496
|1.7466
|1.7511
|2006.04.13 16:42
|1.7511
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327412
|2006.04.13 16:05
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7495
|1.7465
|1.7510
|2006.04.13 16:42
|1.7510
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327423
|2006.04.13 16:06
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7496
|1.7466
|1.7511
|2006.04.13 16:42
|1.7511
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327498
|2006.04.13 16:11
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2076
|1.2106
|1.2061
|2006.04.13 17:07
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|328016
|2006.04.13 17:05
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7522
|1.7552
|1.7507
|2006.04.13 17:26
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328027
|2006.04.13 17:05
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7522
|1.7552
|1.7507
|2006.04.13 17:26
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328031
|2006.04.13 17:05
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7522
|1.7552
|1.7507
|2006.04.13 17:26
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328035
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7521
|1.7551
|1.7506
|2006.04.13 17:26
|1.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328037
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7550
|1.7505
|2006.04.13 17:40
|1.7505
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328038
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7521
|1.7551
|1.7506
|2006.04.13 17:26
|1.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328040
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7522
|1.7552
|1.7507
|2006.04.13 17:26
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328043
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7523
|1.7553
|1.7508
|2006.04.13 17:26
|1.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328046
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7524
|1.7554
|1.7509
|2006.04.13 17:25
|1.7509
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328048
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7523
|1.7553
|1.7508
|2006.04.13 17:26
|1.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328080
|2006.04.13 17:07
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2103
|1.2133
|1.2088
|2006.04.13 17:12
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328271
|2006.04.13 17:26
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.66
|118.96
|118.51
|2006.04.13 17:36
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.58
|328279
|2006.04.13 17:26
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|
|0.00
|0.00
|-1 244.65
|934 517.46
|Closed P/L:
|933 272.81
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|933 272.81
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 933 929.68
|Equity:
|5 933 929.68
|Free Margin:
|5.933.929.68