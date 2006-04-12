FXDirectDealer

Account: 401172 Name: Sulz Currency: USD 2006 April 12, 19:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3158232006.04.12 09:07balanceDeposit10 000.00
3158282006.04.12 09:07sell1.00usdchf1.29811.30111.29612006.04.12 10:301.29610.000.000.00154.31
3158292006.04.12 09:08sell1.00usdchf1.29821.30121.29622006.04.12 10:301.29620.000.000.00154.30
3158312006.04.12 09:08buy1.00eurusd1.21451.21151.21652006.04.12 15:031.21280.000.000.00-170.00
3158332006.04.12 09:08sell1.00usdchf1.29811.30111.29612006.04.12 10:301.29610.000.000.00154.31
3158342006.04.12 09:08sell1.00usdchf1.29821.30121.29622006.04.12 10:301.29620.000.000.00154.30
3158352006.04.12 09:08sell1.00usdchf1.29811.30111.29612006.04.12 10:301.29610.000.000.00154.31
3158372006.04.12 09:08sell1.00usdchf1.29801.30101.29602006.04.12 10:311.29600.000.000.00154.32
3158382006.04.12 09:08sell1.00usdchf1.29811.30111.29612006.04.12 10:301.29610.000.000.00154.31
3158402006.04.12 09:08sell1.00usdchf1.29821.30121.29622006.04.12 10:301.29620.000.000.00154.30
3158412006.04.12 09:08sell1.00usdchf1.29821.30121.29622006.04.12 10:301.29620.000.000.00154.30
3158422006.04.12 09:09sell1.00usdchf1.29811.30111.29612006.04.12 10:301.29610.000.000.00154.31
3158432006.04.12 09:09buy1.00eurusd1.21461.21161.21662006.04.12 13:141.21420.000.000.00-40.00
3158482006.04.12 09:09buy1.00eurusd1.21471.21171.21672006.04.12 09:101.21430.000.000.00-40.00
3158512006.04.12 09:10buy1.00eurusd1.21471.21171.21672006.04.12 09:171.21440.000.000.00-30.00
3158522006.04.12 09:10buy1.00eurusd1.21471.21171.21672006.04.12 09:171.21440.000.000.00-30.00
3158532006.04.12 09:10buy1.00gbpusd1.74961.74661.75162006.04.12 09:111.74900.000.000.00-60.00
3158552006.04.12 09:10buy1.00eurusd1.21461.21161.21662006.04.12 13:161.21430.000.000.00-30.00
3158602006.04.12 09:11buy1.00eurusd1.21461.21161.21662006.04.12 13:171.21430.000.000.00-30.00
3158632006.04.12 09:11buy1.00eurusd1.21451.21151.21652006.04.12 15:031.21280.000.000.00-170.00
3158812006.04.12 09:16buy1.00eurusd1.21471.21171.21672006.04.12 09:441.21470.000.000.000.00
3158842006.04.12 09:17buy1.00eurusd1.21461.21161.21662006.04.12 13:191.21440.000.000.00-20.00
3158922006.04.12 09:19buy1.00eurusd1.21471.21171.21672006.04.12 10:171.21480.000.000.0010.00
3159022006.04.12 09:22buy1.00usdjpy118.23117.93118.432006.04.12 09:37118.090.000.000.00-118.55
3159482006.04.12 09:32buy1.00usdjpy118.18117.88118.382006.04.12 09:37118.100.000.000.00-67.74
3159822006.04.12 09:36buy1.00usdjpy118.13117.83118.332006.04.12 09:41118.130.000.000.000.00
3159902006.04.12 09:37buy1.00usdjpy118.12117.82118.322006.04.12 10:12118.070.000.000.00-42.35
3160022006.04.12 09:41buy1.00usdjpy118.16117.86118.362006.04.12 09:41118.130.000.000.00-25.40
3160062006.04.12 09:43buy1.00usdjpy118.21117.91118.412006.04.12 09:43118.200.000.000.00-8.46
3160302006.04.12 09:44buy1.00usdjpy118.26117.96118.462006.04.12 09:45118.220.000.000.00-33.84
3160532006.04.12 09:55buy1.00usdjpy118.15117.85118.352006.04.12 09:55118.130.000.000.00-16.93
3160592006.04.12 09:57buy1.00usdjpy118.17117.87118.372006.04.12 10:01118.160.000.000.00-8.46
3161002006.04.12 10:04buy1.00usdjpy118.15117.85118.352006.04.12 10:04118.120.000.000.00-25.40
3161102006.04.12 10:05buy1.00usdjpy118.13117.83118.332006.04.12 10:08118.120.000.000.00-8.47
3161642006.04.12 10:11buy1.00usdjpy118.10117.80118.302006.04.12 10:13118.090.000.000.00-8.47
3161662006.04.12 10:11buy1.00usdjpy118.09117.79118.292006.04.12 10:15118.100.000.000.008.47
3161752006.04.12 10:11buy1.00usdjpy118.09117.79118.292006.04.12 10:55118.290.000.000.00169.08
3161852006.04.12 10:12buy1.00usdjpy118.08117.78118.282006.04.12 10:54118.280.000.000.00169.09
3162212006.04.12 10:17buy1.00usdjpy118.14117.84118.342006.04.12 10:20118.100.000.000.00-33.87
3162322006.04.12 10:20buy1.00usdjpy118.12117.82118.322006.04.12 10:26118.100.000.000.00-16.93
3162392006.04.12 10:22buy1.00usdjpy118.13117.83118.332006.04.12 10:22118.100.000.000.00-25.40
3162402006.04.12 10:22buy1.00usdjpy118.13117.83118.332006.04.12 10:23118.100.000.000.00-25.40
3162492006.04.12 10:24buy1.00usdjpy118.11117.81118.312006.04.12 10:55118.310.000.000.00169.05
3162692006.04.12 10:25buy1.00usdjpy118.12117.82118.322006.04.12 10:26118.090.000.000.00-25.40
3162942006.04.12 10:26buy1.00usdjpy118.12117.82118.322006.04.12 10:55118.320.000.000.00169.03
3163062006.04.12 10:28buy1.00usdjpy118.14117.84118.342006.04.12 10:28118.120.000.000.00-16.93
3163362006.04.12 10:30buy1.00usdjpy118.13117.83118.332006.04.12 10:55118.330.000.000.00169.02
3163392006.04.12 10:30buy1.00usdjpy118.13117.83118.332006.04.12 10:55118.330.000.000.00169.02
3163402006.04.12 10:30buy1.00usdjpy118.14117.84118.342006.04.12 10:55118.340.000.000.00169.00
3163412006.04.12 10:30buy1.00usdjpy118.13117.83118.332006.04.12 10:55118.330.000.000.00169.02
3163422006.04.12 10:30sell1.00gbpusd1.75361.75661.75162006.04.12 10:311.75440.000.000.00-80.00
3163432006.04.12 10:30buy1.00usdjpy118.14117.84118.342006.04.12 10:55118.340.000.000.00169.00
3163452006.04.12 10:31sell1.00gbpusd1.75371.75671.75172006.04.12 10:311.75430.000.000.00-60.00
3163462006.04.12 10:31sell1.00gbpusd1.75401.75701.75202006.04.12 10:331.75440.000.000.00-40.00
3163532006.04.12 10:31sell1.00gbpusd1.75411.75711.75212006.04.12 10:331.75440.000.000.00-30.00
3163652006.04.12 10:31buy1.00usdjpy118.12117.82118.322006.04.12 10:55118.320.000.000.00169.03
3163812006.04.12 10:33sell1.00gbpusd1.75391.75691.75192006.04.12 10:331.75450.000.000.00-60.00
3163832006.04.12 10:33sell1.00gbpusd1.75421.75721.75222006.04.12 10:401.75410.000.000.0010.00
3163852006.04.12 10:33sell1.00gbpusd1.75411.75711.75212006.04.12 10:401.75400.000.000.0010.00
3164222006.04.12 10:38sell1.00usdchf1.29611.29911.29412006.04.12 10:471.29670.000.000.00-46.27
3164302006.04.12 10:40sell1.00usdchf1.29631.29931.29432006.04.12 11:081.29700.000.000.00-53.97
3164312006.04.12 10:40sell1.00usdchf1.29621.29921.29422006.04.12 10:471.29670.000.000.00-38.56
3164332006.04.12 10:41sell1.00gbpusd1.75421.75721.75222006.04.12 10:411.75500.000.000.00-80.00
3164342006.04.12 10:41sell1.00usdchf1.29591.29891.29392006.04.12 10:471.29670.000.000.00-61.70
3164372006.04.12 10:41sell1.00usdchf1.29591.29891.29392006.04.12 10:471.29670.000.000.00-61.70
3164732006.04.12 10:47sell1.00usdchf1.29641.29941.29442006.04.12 11:171.29690.000.000.00-38.55
3164742006.04.12 10:47sell1.00usdchf1.29631.29931.29432006.04.12 11:091.29700.000.000.00-53.97
3164762006.04.12 10:47sell1.00usdchf1.29631.29931.29432006.04.12 11:101.29690.000.000.00-46.26
3164822006.04.12 10:49sell1.00usdchf1.29621.29921.29422006.04.12 11:081.29660.000.000.00-30.85
3165062006.04.12 10:54sell1.00usdchf1.29671.29971.29472006.04.12 11:591.29470.000.000.00154.48
3165192006.04.12 10:55sell1.00usdchf1.29661.29961.29462006.04.12 12:001.29460.000.000.00154.49
3165222006.04.12 10:55sell1.00usdchf1.29651.29951.29452006.04.12 11:321.29680.000.000.00-23.13
3165242006.04.12 10:55sell1.00usdchf1.29661.29961.29462006.04.12 12:001.29460.000.000.00154.49
3165262006.04.12 10:55sell1.00usdchf1.29671.29971.29472006.04.12 11:591.29470.000.000.00154.48
3165282006.04.12 10:55buy1.00eurusd1.21471.21171.21672006.04.12 13:021.21410.000.000.00-60.00
3165312006.04.12 10:55buy1.00eurusd1.21471.21171.21672006.04.12 13:031.21420.000.000.00-50.00
3165322006.04.12 10:55buy1.00eurusd1.21471.21171.21672006.04.12 13:071.21440.000.000.00-30.00
3165352006.04.12 10:55buy1.00eurusd1.21461.21161.21662006.04.12 13:321.21440.000.000.00-20.00
3165522006.04.12 10:59sell1.00usdjpy118.39118.69118.192006.04.12 11:46118.190.000.000.00169.22
3165922006.04.12 11:04sell1.00usdjpy118.36118.66118.162006.04.12 11:17118.380.000.000.00-16.89
3166052006.04.12 11:08sell1.00usdchf1.29671.29971.29472006.04.12 11:591.29470.000.000.00154.48
3166072006.04.12 11:09sell1.00usdchf1.29651.29951.29452006.04.12 12:101.29450.000.000.00154.50
3166162006.04.12 11:11sell1.00usdjpy118.40118.70118.202006.04.12 11:43118.200.000.000.00169.20
3166222006.04.12 11:13sell1.00usdjpy118.37118.67118.172006.04.12 11:48118.170.000.000.00169.25
3166672006.04.12 11:23sell1.00usdjpy118.33118.63118.132006.04.12 11:31118.360.000.000.00-25.35
3166712006.04.12 11:25sell1.00usdjpy118.30118.60118.102006.04.12 11:25118.320.000.000.00-16.90
3166732006.04.12 11:25sell1.00usdjpy118.29118.59118.092006.04.12 11:26118.320.000.000.00-25.35
3166862006.04.12 11:29sell1.00usdjpy118.30118.60118.102006.04.12 11:30118.330.000.000.00-25.35
3167182006.04.12 11:32sell1.00usdjpy118.34118.64118.142006.04.12 11:32118.370.000.000.00-25.34
3167192006.04.12 11:32sell1.00usdjpy118.35118.65118.152006.04.12 12:06118.150.000.000.00169.28
3167262006.04.12 11:33sell1.00usdjpy118.33118.63118.132006.04.12 12:07118.130.000.000.00169.31
3167422006.04.12 11:35sell1.00usdjpy118.31118.61118.112006.04.12 11:36118.330.000.000.00-16.90
3167442006.04.12 11:36sell1.00usdjpy118.30118.60118.102006.04.12 11:37118.330.000.000.00-25.35
3167462006.04.12 11:37sell1.00usdjpy118.32118.62118.122006.04.12 11:37118.330.000.000.00-8.45
3167542006.04.12 11:41sell1.00usdjpy118.27118.57118.072006.04.12 12:26118.070.000.000.00169.39
3167552006.04.12 11:42sell1.00usdjpy118.26118.56118.062006.04.12 12:26118.060.000.000.00169.41
3167692006.04.12 11:43sell1.00gbpusd1.75281.75581.75082006.04.12 11:431.75310.000.000.00-30.00
3167732006.04.12 11:43sell1.00usdjpy118.18118.48117.982006.04.12 11:45118.220.000.000.00-33.84
3167742006.04.12 11:43sell1.00usdjpy118.19118.49117.992006.04.12 15:47118.430.000.000.00-202.65
3168002006.04.12 11:45sell1.00usdjpy118.19118.49117.992006.04.12 15:48118.490.000.000.00-253.19
3168192006.04.12 11:45sell1.00usdjpy118.18118.48117.982006.04.12 15:45118.420.000.000.00-202.67
3168252006.04.12 11:46sell1.00usdjpy118.17118.47117.972006.04.12 11:47118.200.000.000.00-25.38
3168282006.04.12 11:47sell1.00usdjpy118.17118.47117.972006.04.12 11:47118.200.000.000.00-25.38
3168372006.04.12 11:48sell1.00gbpusd1.75471.75771.75272006.04.12 11:481.75550.000.000.00-80.00
3168422006.04.12 11:48sell1.00usdjpy118.15118.45117.952006.04.12 11:49118.180.000.000.00-25.39
3168492006.04.12 11:48sell1.00usdjpy118.16118.46117.962006.04.12 11:51118.210.000.000.00-42.30
3168552006.04.12 11:48sell1.00usdjpy118.15118.45117.952006.04.12 11:49118.170.000.000.00-16.92
3168892006.04.12 11:52sell1.00usdjpy118.18118.48117.982006.04.12 15:46118.410.000.000.00-194.24
3169572006.04.12 12:02sell1.00usdjpy118.19118.49117.992006.04.12 15:48118.490.000.000.00-253.19
3169612006.04.12 12:02sell1.00usdjpy118.18118.48117.982006.04.12 15:46118.400.000.000.00-185.81
3169892006.04.12 12:10sell1.00gbpusd1.75561.75861.75362006.04.12 12:121.75620.000.000.00-60.00
3169932006.04.12 12:10sell1.00gbpusd1.75581.75881.75382006.04.12 13:011.75600.000.000.00-20.00
3169952006.04.12 12:10sell1.00gbpusd1.75571.75871.75372006.04.12 12:141.75600.000.000.00-30.00
3169962006.04.12 12:10sell1.00gbpusd1.75571.75871.75372006.04.12 12:161.75580.000.000.00-10.00
3170132006.04.12 12:12sell1.00gbpusd1.75581.75881.75382006.04.12 15:001.75380.000.000.00200.00
3170212006.04.12 12:12buy1.00usdchf1.29401.29101.29602006.04.12 14:581.29600.000.000.00154.32
3170392006.04.12 12:14buy1.00usdchf1.29451.29151.29652006.04.12 12:151.29410.000.000.00-30.91
3170422006.04.12 12:15buy1.00usdchf1.29441.29141.29642006.04.12 15:001.29640.000.000.00154.27
3170582006.04.12 12:17buy1.00usdchf1.29511.29211.29712006.04.12 12:171.29470.000.000.00-30.90
3170602006.04.12 12:17buy1.00usdchf1.29501.29201.29702006.04.12 15:041.29700.000.000.00154.20
3170612006.04.12 12:17buy1.00usdchf1.29511.29211.29712006.04.12 12:171.29480.000.000.00-23.17
3171342006.04.12 12:26sell1.00gbpusd1.75531.75831.75332006.04.12 12:331.75600.000.000.00-70.00
3171382006.04.12 12:26sell1.00gbpusd1.75541.75841.75342006.04.12 12:551.75640.000.000.00-100.00
3171782006.04.12 12:35buy1.00usdchf1.29531.29231.29732006.04.12 14:071.29500.000.000.00-23.17
3172252006.04.12 12:55buy1.00usdchf1.29521.29221.29722006.04.12 14:461.29480.000.000.00-30.89
3172552006.04.12 13:02sell1.00usdjpy118.17118.47117.972006.04.12 15:37118.330.000.000.00-135.22
3172662006.04.12 13:02sell1.00usdjpy118.17118.47117.972006.04.12 15:44118.390.000.000.00-185.83
3172732006.04.12 13:03sell1.00usdjpy118.19118.49117.992006.04.12 15:48118.490.000.000.00-253.19
3172922006.04.12 13:07buy1.00eurusd1.21461.21161.21662006.04.12 13:341.21440.000.000.00-20.00
3172942006.04.12 13:07sell1.00usdjpy118.12118.42117.922006.04.12 13:12118.160.000.000.00-33.85
3173282006.04.12 13:14sell1.00usdjpy118.13118.43117.932006.04.12 15:36118.400.000.000.00-228.04
3173402006.04.12 13:16buy1.00eurusd1.21451.21151.21652006.04.12 15:051.21280.000.000.00-170.00
3173482006.04.12 13:17buy1.00eurusd1.21461.21161.21662006.04.12 13:421.21390.000.000.00-70.00
3173542006.04.12 13:17buy1.00eurusd1.21461.21161.21662006.04.12 13:531.21420.000.000.00-40.00
3173612006.04.12 13:22buy1.00eurusd1.21471.21171.21672006.04.12 13:241.21430.000.000.00-40.00
3173672006.04.12 13:26buy1.00eurusd1.21471.21171.21672006.04.12 13:291.21440.000.000.00-30.00
3173902006.04.12 13:32buy1.00eurusd1.21461.21161.21662006.04.12 13:531.21420.000.000.00-40.00
3173942006.04.12 13:34buy1.00eurusd1.21461.21161.21662006.04.12 14:201.21440.000.000.00-20.00
3174172006.04.12 13:42buy1.00eurusd1.21421.21121.21622006.04.12 15:211.21290.000.000.00-130.00
3174362006.04.12 13:48buy1.00eurusd1.21461.21161.21662006.04.12 14:591.21350.000.000.00-110.00
3174472006.04.12 13:53buy1.00eurusd1.21441.21141.21642006.04.12 15:131.21260.000.000.00-180.00
3174752006.04.12 14:00buy1.00usdchf1.29531.29231.29732006.04.12 14:081.29500.000.000.00-23.17
3175102006.04.12 14:08buy1.00usdchf1.29521.29221.29722006.04.12 14:491.29490.000.000.00-23.17
3175122006.04.12 14:08buy1.00usdchf1.29531.29231.29732006.04.12 14:091.29510.000.000.00-15.44
3175292006.04.12 14:12buy1.00usdchf1.29531.29231.29732006.04.12 14:221.29500.000.000.00-23.17
3175592006.04.12 14:20buy1.00eurusd1.21471.21171.21672006.04.12 14:481.21440.000.000.00-30.00
3176352006.04.12 14:45buy1.00usdchf1.29521.29221.29722006.04.12 15:131.29720.000.000.00154.18
3176512006.04.12 14:47buy1.00usdchf1.29521.29221.29722006.04.12 15:131.29720.000.000.00154.18
3176522006.04.12 14:48buy1.00eurusd1.21461.21161.21662006.04.12 15:021.21300.000.000.00-160.00
3176632006.04.12 14:50buy1.00usdchf1.29531.29231.29732006.04.12 14:501.29500.000.000.00-23.17
3176682006.04.12 14:52buy1.00usdchf1.29531.29231.29732006.04.12 14:521.29500.000.000.00-23.17
3176882006.04.12 14:58buy1.00eurusd1.21381.21081.21582006.04.12 15:211.21290.000.000.00-90.00
3177412006.04.12 15:00buy1.00eurusd1.21351.21051.21552006.04.12 15:221.21290.000.000.00-60.00
3177462006.04.12 15:00buy1.00eurusd1.21351.21051.21552006.04.12 15:301.21170.000.000.00-180.00
3177482006.04.12 15:00buy1.00eurusd1.21341.21041.21542006.04.12 15:301.21100.000.000.00-240.00
3178122006.04.12 15:03buy1.00eurusd1.21311.21011.21512006.04.12 15:311.21090.000.000.00-220.00
3178162006.04.12 15:04buy1.00eurusd1.21291.20991.21492006.04.12 15:331.21030.000.000.00-260.00
3178402006.04.12 15:05buy1.00eurusd1.21301.21001.21502006.04.12 15:331.21090.000.000.00-210.00
3179172006.04.12 15:13buy1.00eurusd1.21271.20971.21472006.04.12 15:341.20970.000.000.00-300.00
3179272006.04.12 15:13buy1.00eurusd1.21261.20961.21462006.04.12 15:341.20960.000.000.00-300.00
3179582006.04.12 15:17buy1.00usdchf1.29701.29401.29902006.04.12 15:301.29900.000.000.00153.96
3179982006.04.12 15:21buy1.00usdchf1.29701.29401.29902006.04.12 15:301.29900.000.000.00153.96
3179992006.04.12 15:21buy1.00usdchf1.29711.29411.29912006.04.12 15:301.29910.000.000.00153.94
3180062006.04.12 15:21buy1.00usdchf1.29711.29411.29912006.04.12 15:301.29910.000.000.00153.94
3181562006.04.12 15:30buy1.00gbpusd1.75201.74901.75402006.04.12 15:341.74960.000.000.00-240.00
3182152006.04.12 15:31buy1.00usdchf1.29901.29601.30102006.04.12 15:351.30100.000.000.00153.73
3182172006.04.12 15:31buy1.00usdchf1.29911.29611.30112006.04.12 15:351.30110.000.000.00153.72
3182182006.04.12 15:31buy1.00usdchf1.29921.29621.30122006.04.12 15:351.30120.000.000.00153.68
3182192006.04.12 15:31buy1.00usdchf1.29931.29631.30132006.04.12 15:351.30130.000.000.00153.68
3182242006.04.12 15:31buy1.00usdchf1.29921.29621.30122006.04.12 15:351.30120.000.000.00153.68
3183612006.04.12 15:34buy1.00gbpusd1.75031.74731.75232006.04.12 15:361.74790.000.000.00-240.00
3183652006.04.12 15:34buy1.00gbpusd1.75011.74711.75212006.04.12 15:451.74800.000.000.00-210.00
3184442006.04.12 15:35buy1.00gbpusd1.74931.74631.75132006.04.12 15:461.74760.000.000.00-170.00
3184472006.04.12 15:35buy1.00gbpusd1.74911.74611.75112006.04.12 15:481.74670.000.000.00-240.00
3184892006.04.12 15:36sell1.00usdchf1.30191.30491.29992006.04.12 15:491.30400.000.000.00-161.04
3185102006.04.12 15:36sell1.00usdjpy118.44118.74118.242006.04.12 16:10118.240.000.000.00169.15
3185212006.04.12 15:36sell1.00usdchf1.30211.30511.30012006.04.12 15:501.30410.000.000.00-153.36
3185592006.04.12 15:37sell1.00eurusd1.20851.21151.20652006.04.12 16:231.21080.000.000.00-230.00
3185672006.04.12 15:37sell1.00eurusd1.20861.21161.20662006.04.12 15:481.20660.000.000.00200.00
3187152006.04.12 15:45buy1.00gbpusd1.74841.74541.75042006.04.12 16:191.75040.000.000.00200.00
3187252006.04.12 15:46sell1.00usdchf1.30251.30551.30052006.04.12 16:221.30050.000.000.00153.79
3187302006.04.12 15:46sell1.00usdchf1.30231.30531.30032006.04.12 16:231.30030.000.000.00153.81
3187312006.04.12 15:46sell1.00usdchf1.30221.30521.30022006.04.12 15:561.30360.000.000.00-107.39
3187342006.04.12 15:46sell1.00usdchf1.30241.30541.30042006.04.12 16:221.30040.000.000.00153.80
3187902006.04.12 15:48sell1.00usdchf1.30351.30651.30152006.04.12 16:031.30150.000.000.00153.67
3188332006.04.12 15:48sell1.00usdjpy118.45118.75118.252006.04.12 16:10118.250.000.000.00169.13
3188372006.04.12 15:48buy1.00gbpusd1.74651.74351.74852006.04.12 16:001.74850.000.000.00200.00
3188382006.04.12 15:48sell1.00usdchf1.30391.30691.30192006.04.12 15:591.30190.000.000.00153.62
3188802006.04.12 15:49sell1.00usdjpy118.46118.76118.262006.04.12 16:09118.260.000.000.00169.12
3188942006.04.12 15:49sell1.00usdjpy118.45118.75118.252006.04.12 16:10118.250.000.000.00169.13
3189542006.04.12 15:52sell1.00usdjpy118.40118.70118.202006.04.12 16:10118.200.000.000.00169.20
3189902006.04.12 15:55sell1.00usdjpy118.33118.63118.132006.04.12 16:55118.390.000.000.00-50.68
3190432006.04.12 15:58sell1.00eurusd1.20851.21151.20652006.04.12 16:241.21090.000.000.00-240.00
3190642006.04.12 15:59sell1.00eurusd1.20851.21151.20652006.04.12 16:251.21090.000.000.00-240.00
3190922006.04.12 16:00sell1.00eurusd1.20851.21151.20652006.04.12 16:251.21100.000.000.00-250.00
3191022006.04.12 16:00sell1.00eurusd1.20851.21151.20652006.04.12 16:251.21100.000.000.00-250.00
3191892006.04.12 16:03sell1.00eurusd1.20911.21211.20712006.04.12 16:271.21050.000.000.00-140.00
3192742006.04.12 16:09sell1.00eurusd1.20911.21211.20712006.04.12 16:271.21060.000.000.00-150.00
3192852006.04.12 16:10sell1.00eurusd1.20921.21221.20722006.04.12 16:321.21060.000.000.00-140.00
3192862006.04.12 16:10sell1.00eurusd1.20911.21211.20712006.04.12 16:301.21090.000.000.00-180.00
3192902006.04.12 16:10sell1.00eurusd1.20891.21191.20692006.04.12 16:271.21050.000.000.00-160.00
3194172006.04.12 16:23sell1.00gbpusd1.75091.75391.74892006.04.12 16:431.75160.000.000.00-70.00
3194222006.04.12 16:23sell1.00gbpusd1.75111.75411.74912006.04.12 16:441.75180.000.000.00-70.00
3194322006.04.12 16:23buy1.00usdchf1.29981.29681.30182006.04.12 16:561.29840.000.000.00-107.83
3194382006.04.12 16:24buy1.00usdchf1.29981.29681.30182006.04.12 17:091.29830.000.000.00-115.54
3194462006.04.12 16:25buy1.00usdchf1.29971.29671.30172006.04.12 17:111.29840.000.000.00-100.12
3194542006.04.12 16:25sell1.00eurusd1.21071.21371.20872006.04.12 16:431.21150.000.000.00-80.00
3194582006.04.12 16:25buy1.00usdchf1.29991.29691.30192006.04.12 16:531.29940.000.000.00-38.48
3194742006.04.12 16:27buy1.00usdchf1.30031.29731.30232006.04.12 16:431.29940.000.000.00-69.26
3194752006.04.12 16:27buy1.00usdchf1.30021.29721.30222006.04.12 16:501.29920.000.000.00-76.97
3194792006.04.12 16:27buy1.00usdchf1.30021.29721.30222006.04.12 16:511.29920.000.000.00-76.97
3194812006.04.12 16:27buy1.00usdchf1.30011.29711.30212006.04.12 16:511.29940.000.000.00-53.87
3195532006.04.12 16:30buy1.00usdchf1.30001.29701.30202006.04.12 16:531.29940.000.000.00-46.18
3195822006.04.12 16:32buy1.00usdchf1.30051.29751.30252006.04.12 16:431.29940.000.000.00-84.65
3196762006.04.12 16:43sell1.00eurusd1.21111.21411.20912006.04.12 16:561.21170.000.000.00-60.00
3196862006.04.12 16:43buy1.00usdchf1.29981.29681.30182006.04.12 17:101.29840.000.000.00-107.83
3196892006.04.12 16:43sell1.00eurusd1.21121.21421.20922006.04.12 16:571.21230.000.000.00-110.00
3196902006.04.12 16:43buy1.00usdchf1.29981.29681.30182006.04.12 17:101.29840.000.000.00-107.83
3196922006.04.12 16:44sell1.00eurusd1.21121.21421.20922006.04.12 17:011.21180.000.000.00-60.00
3197372006.04.12 16:51buy1.00usdchf1.29961.29661.30162006.04.12 17:171.29730.000.000.00-177.29
3197392006.04.12 16:51sell1.00eurusd1.21121.21421.20922006.04.12 17:051.21260.000.000.00-140.00
3197452006.04.12 16:53buy1.00usdchf1.29981.29681.30182006.04.12 17:101.29840.000.000.00-107.83
3197522006.04.12 16:53buy1.00usdchf1.29981.29681.30182006.04.12 17:101.29840.000.000.00-107.83
3197602006.04.12 16:55buy1.00usdchf1.29991.29691.30192006.04.12 16:551.29950.000.000.00-30.78
3197612006.04.12 16:55buy1.00usdchf1.29981.29681.30182006.04.12 17:111.29840.000.000.00-107.83
3198102006.04.12 16:57buy1.00usdchf1.29901.29601.30102006.04.12 17:171.29740.000.000.00-123.32
3198252006.04.12 16:57buy1.00usdchf1.29901.29601.30102006.04.12 17:171.29740.000.000.00-123.32
3198392006.04.12 17:00sell1.00eurusd1.21151.21451.20952006.04.12 17:091.21260.000.000.00-110.00
3199422006.04.12 17:09sell1.00usdjpy118.40118.70118.202006.04.12 18:29118.440.000.000.00-33.77
3199452006.04.12 17:09sell1.00usdjpy118.37118.67118.172006.04.12 17:50118.420.000.000.00-42.22
3199492006.04.12 17:09sell1.00usdjpy118.36118.66118.162006.04.12 17:47118.420.000.000.00-50.67
3199562006.04.12 17:10buy1.00usdchf1.29881.29581.30082006.04.12 17:271.29740.000.000.00-107.91
3199582006.04.12 17:10sell1.00usdjpy118.36118.66118.162006.04.12 17:47118.420.000.000.00-50.67
3199602006.04.12 17:10sell1.00usdjpy118.35118.65118.152006.04.12 17:21118.390.000.000.00-33.79
3199712006.04.12 17:11buy1.00usdchf1.29871.29571.30072006.04.12 17:271.29740.000.000.00-100.20
3199742006.04.12 17:11sell1.00usdjpy118.34118.64118.142006.04.12 17:20118.400.000.000.00-50.68
3200532006.04.12 17:17sell1.00usdjpy118.35118.65118.152006.04.12 17:21118.390.000.000.00-33.79
3200572006.04.12 17:17sell1.00usdjpy118.35118.65118.152006.04.12 17:30118.440.000.000.00-75.99
3200902006.04.12 17:20sell1.00usdjpy118.37118.67118.172006.04.12 17:51118.410.000.000.00-33.78
3200962006.04.12 17:21sell1.00usdjpy118.37118.67118.172006.04.12 17:52118.410.000.000.00-33.78
3201052006.04.12 17:21sell1.00usdjpy118.36118.66118.162006.04.12 17:49118.420.000.000.00-50.67
3201472006.04.12 17:27buy1.00usdchf1.29781.29481.29982006.04.12 18:011.29980.000.000.00153.87
3201482006.04.12 17:27buy1.00usdchf1.29781.29481.29982006.04.12 18:011.29980.000.000.00153.87
3201492006.04.12 17:27sell1.00usdjpy118.33118.63118.132006.04.12 17:27118.360.000.000.00-25.35
3201512006.04.12 17:28buy1.00usdchf1.29791.29491.29992006.04.12 17:281.29750.000.000.00-30.83
3202212006.04.12 17:49sell1.00usdjpy118.39118.69118.192006.04.12 18:20118.440.000.000.00-42.22
3202292006.04.12 17:51sell1.00usdjpy118.38118.68118.182006.04.12 17:58118.410.000.000.00-25.34
3202342006.04.12 17:52buy1.00usdchf1.29841.29541.30042006.04.12 17:531.29800.000.000.00-30.82
3202432006.04.12 17:53buy1.00usdchf1.29911.29611.30112006.04.12 18:201.29850.000.000.00-46.21
3203222006.04.12 17:57sell1.00usdjpy118.39118.69118.192006.04.12 18:22118.460.000.000.00-59.09
3203422006.04.12 17:58sell1.00usdjpy118.38118.68118.182006.04.12 17:58118.390.000.000.00-8.45
3203622006.04.12 18:00sell1.00usdjpy118.35118.65118.152006.04.12 18:03118.390.000.000.00-33.79
3203782006.04.12 18:01sell1.00usdjpy118.37118.67118.172006.04.12 18:12118.410.000.000.00-33.78
3203822006.04.12 18:02sell1.00usdjpy118.36118.66118.162006.04.12 18:03118.390.000.000.00-25.34
3203872006.04.12 18:03buy1.00usdchf1.29931.29631.30132006.04.12 18:201.29840.000.000.00-69.32
3204142006.04.12 18:12sell1.00usdjpy118.38118.68118.182006.04.12 18:12118.430.000.000.00-42.22
3204212006.04.12 18:12sell1.00usdjpy118.39118.69118.192006.04.12 18:22118.450.000.000.00-50.65
3204552006.04.12 18:20sell1.00usdjpy118.42118.72118.222006.04.12 19:02118.490.000.000.00-59.08
3204622006.04.12 18:22sell1.00usdjpy118.43118.73118.232006.04.12 19:06118.470.000.000.00-33.76
3204652006.04.12 18:22buy1.00usdchf1.29921.29621.30122006.04.12 18:291.29880.000.000.00-30.80
3204762006.04.12 18:25sell1.00usdjpy118.43118.73118.232006.04.12 19:07118.460.000.000.00-25.33
3204872006.04.12 18:29buy1.00usdchf1.29911.29611.30112006.04.12 18:301.29880.000.000.00-23.10
3204882006.04.12 18:29sell1.00usdjpy118.41118.71118.212006.04.12 18:53118.480.000.000.00-59.08
3204962006.04.12 18:30sell1.00usdjpy118.40118.70118.202006.04.12 18:30118.430.000.000.00-25.33
3206792006.04.12 19:12sell1.00usdjpy118.45118.75118.252006.04.12 19:15118.470.000.000.00-16.88
3207092006.04.12 19:40sell1.00usdjpy118.42118.72118.222006.04.12 19:40118.440.000.000.00-16.89
3207142006.04.12 19:45sell1.00usdjpy118.40118.70118.202006.04.12 19:45118.420.000.000.00-16.89
  0.00 0.00 0.00 -5 429.47
Closed P/L: -5 429.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3201652006.04.12 17:31buy1.00usdchf1.29821.29521.3002 1.29880.000.000.0046.20
3202172006.04.12 17:47buy1.00usdchf1.29811.29511.3001 1.29880.000.000.0053.90
3202272006.04.12 17:50buy1.00usdchf1.29831.29531.3003 1.29880.000.000.0038.50
3202302006.04.12 17:51buy1.00usdchf1.29831.29531.3003 1.29880.000.000.0038.50
3204562006.04.12 18:20buy1.00usdchf1.29881.29581.3008 1.29880.000.000.000.00
3205962006.04.12 18:53sell1.00usdjpy118.46118.76118.26 118.410.000.000.0042.23
3206532006.04.12 19:02sell1.00usdjpy118.48118.78118.28 118.410.000.000.0059.12
3206602006.04.12 19:05sell1.00usdjpy118.47118.77118.27 118.410.000.000.0050.67
3206652006.04.12 19:06sell1.00usdjpy118.46118.76118.26 118.410.000.000.0042.23
  0.00 0.00 0.00 371.35
 Floating P/L: 371.35
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -5 429.47 Floating P/L: 371.35 Margin: 4 500.00
Balance: 4 570.53 Equity: 4 941.88 Free Margin: 441.88