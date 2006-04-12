FXDirectDealer
|Account: 401172
|Name: Sulz
|Currency: USD
|2006 April 12, 19:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|315823
|2006.04.12 09:07
|balance
|Deposit
|10 000.00
|315828
|2006.04.12 09:07
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2981
|1.3011
|1.2961
|2006.04.12 10:30
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|154.31
|315829
|2006.04.12 09:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2982
|1.3012
|1.2962
|2006.04.12 10:30
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|154.30
|315831
|2006.04.12 09:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2145
|1.2115
|1.2165
|2006.04.12 15:03
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|315833
|2006.04.12 09:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2981
|1.3011
|1.2961
|2006.04.12 10:30
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|154.31
|315834
|2006.04.12 09:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2982
|1.3012
|1.2962
|2006.04.12 10:30
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|154.30
|315835
|2006.04.12 09:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2981
|1.3011
|1.2961
|2006.04.12 10:30
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|154.31
|315837
|2006.04.12 09:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2980
|1.3010
|1.2960
|2006.04.12 10:31
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|154.32
|315838
|2006.04.12 09:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2981
|1.3011
|1.2961
|2006.04.12 10:30
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|154.31
|315840
|2006.04.12 09:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2982
|1.3012
|1.2962
|2006.04.12 10:30
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|154.30
|315841
|2006.04.12 09:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2982
|1.3012
|1.2962
|2006.04.12 10:30
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|154.30
|315842
|2006.04.12 09:09
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2981
|1.3011
|1.2961
|2006.04.12 10:30
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|154.31
|315843
|2006.04.12 09:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2116
|1.2166
|2006.04.12 13:14
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|315848
|2006.04.12 09:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2117
|1.2167
|2006.04.12 09:10
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|315851
|2006.04.12 09:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2117
|1.2167
|2006.04.12 09:17
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|315852
|2006.04.12 09:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2117
|1.2167
|2006.04.12 09:17
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|315853
|2006.04.12 09:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7496
|1.7466
|1.7516
|2006.04.12 09:11
|1.7490
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|315855
|2006.04.12 09:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2116
|1.2166
|2006.04.12 13:16
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|315860
|2006.04.12 09:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2116
|1.2166
|2006.04.12 13:17
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|315863
|2006.04.12 09:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2145
|1.2115
|1.2165
|2006.04.12 15:03
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|315881
|2006.04.12 09:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2117
|1.2167
|2006.04.12 09:44
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|315884
|2006.04.12 09:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2116
|1.2166
|2006.04.12 13:19
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|315892
|2006.04.12 09:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2117
|1.2167
|2006.04.12 10:17
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|315902
|2006.04.12 09:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.23
|117.93
|118.43
|2006.04.12 09:37
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.55
|315948
|2006.04.12 09:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.18
|117.88
|118.38
|2006.04.12 09:37
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.74
|315982
|2006.04.12 09:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.13
|117.83
|118.33
|2006.04.12 09:41
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|315990
|2006.04.12 09:37
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.12
|117.82
|118.32
|2006.04.12 10:12
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.35
|316002
|2006.04.12 09:41
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.16
|117.86
|118.36
|2006.04.12 09:41
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.40
|316006
|2006.04.12 09:43
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.21
|117.91
|118.41
|2006.04.12 09:43
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.46
|316030
|2006.04.12 09:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.26
|117.96
|118.46
|2006.04.12 09:45
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.84
|316053
|2006.04.12 09:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.15
|117.85
|118.35
|2006.04.12 09:55
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.93
|316059
|2006.04.12 09:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.17
|117.87
|118.37
|2006.04.12 10:01
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.46
|316100
|2006.04.12 10:04
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.15
|117.85
|118.35
|2006.04.12 10:04
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.40
|316110
|2006.04.12 10:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.13
|117.83
|118.33
|2006.04.12 10:08
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.47
|316164
|2006.04.12 10:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.10
|117.80
|118.30
|2006.04.12 10:13
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.47
|316166
|2006.04.12 10:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.09
|117.79
|118.29
|2006.04.12 10:15
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|316175
|2006.04.12 10:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.09
|117.79
|118.29
|2006.04.12 10:55
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|169.08
|316185
|2006.04.12 10:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.08
|117.78
|118.28
|2006.04.12 10:54
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|169.09
|316221
|2006.04.12 10:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.14
|117.84
|118.34
|2006.04.12 10:20
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.87
|316232
|2006.04.12 10:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.12
|117.82
|118.32
|2006.04.12 10:26
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.93
|316239
|2006.04.12 10:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.13
|117.83
|118.33
|2006.04.12 10:22
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.40
|316240
|2006.04.12 10:22
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.13
|117.83
|118.33
|2006.04.12 10:23
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.40
|316249
|2006.04.12 10:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.11
|117.81
|118.31
|2006.04.12 10:55
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|169.05
|316269
|2006.04.12 10:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.12
|117.82
|118.32
|2006.04.12 10:26
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.40
|316294
|2006.04.12 10:26
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.12
|117.82
|118.32
|2006.04.12 10:55
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|169.03
|316306
|2006.04.12 10:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.14
|117.84
|118.34
|2006.04.12 10:28
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.93
|316336
|2006.04.12 10:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.13
|117.83
|118.33
|2006.04.12 10:55
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|169.02
|316339
|2006.04.12 10:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.13
|117.83
|118.33
|2006.04.12 10:55
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|169.02
|316340
|2006.04.12 10:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.14
|117.84
|118.34
|2006.04.12 10:55
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|169.00
|316341
|2006.04.12 10:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.13
|117.83
|118.33
|2006.04.12 10:55
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|169.02
|316342
|2006.04.12 10:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7516
|2006.04.12 10:31
|1.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|316343
|2006.04.12 10:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.14
|117.84
|118.34
|2006.04.12 10:55
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|169.00
|316345
|2006.04.12 10:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7517
|2006.04.12 10:31
|1.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|316346
|2006.04.12 10:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7540
|1.7570
|1.7520
|2006.04.12 10:33
|1.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|316353
|2006.04.12 10:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7541
|1.7571
|1.7521
|2006.04.12 10:33
|1.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|316365
|2006.04.12 10:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.12
|117.82
|118.32
|2006.04.12 10:55
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|169.03
|316381
|2006.04.12 10:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7539
|1.7569
|1.7519
|2006.04.12 10:33
|1.7545
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|316383
|2006.04.12 10:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7542
|1.7572
|1.7522
|2006.04.12 10:40
|1.7541
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|316385
|2006.04.12 10:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7541
|1.7571
|1.7521
|2006.04.12 10:40
|1.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|316422
|2006.04.12 10:38
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2961
|1.2991
|1.2941
|2006.04.12 10:47
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.27
|316430
|2006.04.12 10:40
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2963
|1.2993
|1.2943
|2006.04.12 11:08
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.97
|316431
|2006.04.12 10:40
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2962
|1.2992
|1.2942
|2006.04.12 10:47
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.56
|316433
|2006.04.12 10:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7542
|1.7572
|1.7522
|2006.04.12 10:41
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|316434
|2006.04.12 10:41
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2959
|1.2989
|1.2939
|2006.04.12 10:47
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.70
|316437
|2006.04.12 10:41
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2959
|1.2989
|1.2939
|2006.04.12 10:47
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.70
|316473
|2006.04.12 10:47
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2964
|1.2994
|1.2944
|2006.04.12 11:17
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.55
|316474
|2006.04.12 10:47
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2963
|1.2993
|1.2943
|2006.04.12 11:09
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.97
|316476
|2006.04.12 10:47
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2963
|1.2993
|1.2943
|2006.04.12 11:10
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.26
|316482
|2006.04.12 10:49
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2962
|1.2992
|1.2942
|2006.04.12 11:08
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.85
|316506
|2006.04.12 10:54
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2967
|1.2997
|1.2947
|2006.04.12 11:59
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|154.48
|316519
|2006.04.12 10:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2966
|1.2996
|1.2946
|2006.04.12 12:00
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|154.49
|316522
|2006.04.12 10:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2965
|1.2995
|1.2945
|2006.04.12 11:32
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.13
|316524
|2006.04.12 10:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2966
|1.2996
|1.2946
|2006.04.12 12:00
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|154.49
|316526
|2006.04.12 10:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2967
|1.2997
|1.2947
|2006.04.12 11:59
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|154.48
|316528
|2006.04.12 10:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2117
|1.2167
|2006.04.12 13:02
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|316531
|2006.04.12 10:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2117
|1.2167
|2006.04.12 13:03
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|316532
|2006.04.12 10:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2117
|1.2167
|2006.04.12 13:07
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|316535
|2006.04.12 10:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2116
|1.2166
|2006.04.12 13:32
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|316552
|2006.04.12 10:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.39
|118.69
|118.19
|2006.04.12 11:46
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|169.22
|316592
|2006.04.12 11:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.36
|118.66
|118.16
|2006.04.12 11:17
|118.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.89
|316605
|2006.04.12 11:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2967
|1.2997
|1.2947
|2006.04.12 11:59
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|154.48
|316607
|2006.04.12 11:09
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2965
|1.2995
|1.2945
|2006.04.12 12:10
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|154.50
|316616
|2006.04.12 11:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.40
|118.70
|118.20
|2006.04.12 11:43
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|169.20
|316622
|2006.04.12 11:13
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.37
|118.67
|118.17
|2006.04.12 11:48
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|169.25
|316667
|2006.04.12 11:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.33
|118.63
|118.13
|2006.04.12 11:31
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.35
|316671
|2006.04.12 11:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.30
|118.60
|118.10
|2006.04.12 11:25
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.90
|316673
|2006.04.12 11:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.29
|118.59
|118.09
|2006.04.12 11:26
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.35
|316686
|2006.04.12 11:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.30
|118.60
|118.10
|2006.04.12 11:30
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.35
|316718
|2006.04.12 11:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.34
|118.64
|118.14
|2006.04.12 11:32
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.34
|316719
|2006.04.12 11:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.35
|118.65
|118.15
|2006.04.12 12:06
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|169.28
|316726
|2006.04.12 11:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.33
|118.63
|118.13
|2006.04.12 12:07
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|169.31
|316742
|2006.04.12 11:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.31
|118.61
|118.11
|2006.04.12 11:36
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.90
|316744
|2006.04.12 11:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.30
|118.60
|118.10
|2006.04.12 11:37
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.35
|316746
|2006.04.12 11:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.32
|118.62
|118.12
|2006.04.12 11:37
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|316754
|2006.04.12 11:41
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.27
|118.57
|118.07
|2006.04.12 12:26
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|169.39
|316755
|2006.04.12 11:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.26
|118.56
|118.06
|2006.04.12 12:26
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|169.41
|316769
|2006.04.12 11:43
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7528
|1.7558
|1.7508
|2006.04.12 11:43
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|316773
|2006.04.12 11:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.18
|118.48
|117.98
|2006.04.12 11:45
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.84
|316774
|2006.04.12 11:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.19
|118.49
|117.99
|2006.04.12 15:47
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-202.65
|316800
|2006.04.12 11:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.19
|118.49
|117.99
|2006.04.12 15:48
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-253.19
|316819
|2006.04.12 11:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.18
|118.48
|117.98
|2006.04.12 15:45
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-202.67
|316825
|2006.04.12 11:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.17
|118.47
|117.97
|2006.04.12 11:47
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.38
|316828
|2006.04.12 11:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.17
|118.47
|117.97
|2006.04.12 11:47
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.38
|316837
|2006.04.12 11:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7547
|1.7577
|1.7527
|2006.04.12 11:48
|1.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|316842
|2006.04.12 11:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.15
|118.45
|117.95
|2006.04.12 11:49
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.39
|316849
|2006.04.12 11:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.16
|118.46
|117.96
|2006.04.12 11:51
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.30
|316855
|2006.04.12 11:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.15
|118.45
|117.95
|2006.04.12 11:49
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.92
|316889
|2006.04.12 11:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.18
|118.48
|117.98
|2006.04.12 15:46
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.24
|316957
|2006.04.12 12:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.19
|118.49
|117.99
|2006.04.12 15:48
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-253.19
|316961
|2006.04.12 12:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.18
|118.48
|117.98
|2006.04.12 15:46
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-185.81
|316989
|2006.04.12 12:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7556
|1.7586
|1.7536
|2006.04.12 12:12
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|316993
|2006.04.12 12:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7558
|1.7588
|1.7538
|2006.04.12 13:01
|1.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|316995
|2006.04.12 12:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7557
|1.7587
|1.7537
|2006.04.12 12:14
|1.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|316996
|2006.04.12 12:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7557
|1.7587
|1.7537
|2006.04.12 12:16
|1.7558
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|317013
|2006.04.12 12:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7558
|1.7588
|1.7538
|2006.04.12 15:00
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|317021
|2006.04.12 12:12
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2940
|1.2910
|1.2960
|2006.04.12 14:58
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|154.32
|317039
|2006.04.12 12:14
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2945
|1.2915
|1.2965
|2006.04.12 12:15
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.91
|317042
|2006.04.12 12:15
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2944
|1.2914
|1.2964
|2006.04.12 15:00
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|154.27
|317058
|2006.04.12 12:17
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2951
|1.2921
|1.2971
|2006.04.12 12:17
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.90
|317060
|2006.04.12 12:17
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2950
|1.2920
|1.2970
|2006.04.12 15:04
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|154.20
|317061
|2006.04.12 12:17
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2951
|1.2921
|1.2971
|2006.04.12 12:17
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.17
|317134
|2006.04.12 12:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7553
|1.7583
|1.7533
|2006.04.12 12:33
|1.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|317138
|2006.04.12 12:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7554
|1.7584
|1.7534
|2006.04.12 12:55
|1.7564
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|317178
|2006.04.12 12:35
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2953
|1.2923
|1.2973
|2006.04.12 14:07
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.17
|317225
|2006.04.12 12:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2952
|1.2922
|1.2972
|2006.04.12 14:46
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.89
|317255
|2006.04.12 13:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.17
|118.47
|117.97
|2006.04.12 15:37
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.22
|317266
|2006.04.12 13:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.17
|118.47
|117.97
|2006.04.12 15:44
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-185.83
|317273
|2006.04.12 13:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.19
|118.49
|117.99
|2006.04.12 15:48
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-253.19
|317292
|2006.04.12 13:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2116
|1.2166
|2006.04.12 13:34
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|317294
|2006.04.12 13:07
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.12
|118.42
|117.92
|2006.04.12 13:12
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.85
|317328
|2006.04.12 13:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.13
|118.43
|117.93
|2006.04.12 15:36
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.04
|317340
|2006.04.12 13:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2145
|1.2115
|1.2165
|2006.04.12 15:05
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|317348
|2006.04.12 13:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2116
|1.2166
|2006.04.12 13:42
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|317354
|2006.04.12 13:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2116
|1.2166
|2006.04.12 13:53
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|317361
|2006.04.12 13:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2117
|1.2167
|2006.04.12 13:24
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|317367
|2006.04.12 13:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2117
|1.2167
|2006.04.12 13:29
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|317390
|2006.04.12 13:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2116
|1.2166
|2006.04.12 13:53
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|317394
|2006.04.12 13:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2116
|1.2166
|2006.04.12 14:20
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|317417
|2006.04.12 13:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2142
|1.2112
|1.2162
|2006.04.12 15:21
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|317436
|2006.04.12 13:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2116
|1.2166
|2006.04.12 14:59
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|317447
|2006.04.12 13:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2144
|1.2114
|1.2164
|2006.04.12 15:13
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|317475
|2006.04.12 14:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2953
|1.2923
|1.2973
|2006.04.12 14:08
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.17
|317510
|2006.04.12 14:08
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2952
|1.2922
|1.2972
|2006.04.12 14:49
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.17
|317512
|2006.04.12 14:08
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2953
|1.2923
|1.2973
|2006.04.12 14:09
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.44
|317529
|2006.04.12 14:12
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2953
|1.2923
|1.2973
|2006.04.12 14:22
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.17
|317559
|2006.04.12 14:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2117
|1.2167
|2006.04.12 14:48
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|317635
|2006.04.12 14:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2952
|1.2922
|1.2972
|2006.04.12 15:13
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|154.18
|317651
|2006.04.12 14:47
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2952
|1.2922
|1.2972
|2006.04.12 15:13
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|154.18
|317652
|2006.04.12 14:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2116
|1.2166
|2006.04.12 15:02
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|317663
|2006.04.12 14:50
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2953
|1.2923
|1.2973
|2006.04.12 14:50
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.17
|317668
|2006.04.12 14:52
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2953
|1.2923
|1.2973
|2006.04.12 14:52
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.17
|317688
|2006.04.12 14:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2138
|1.2108
|1.2158
|2006.04.12 15:21
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|317741
|2006.04.12 15:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2135
|1.2105
|1.2155
|2006.04.12 15:22
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|317746
|2006.04.12 15:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2135
|1.2105
|1.2155
|2006.04.12 15:30
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|317748
|2006.04.12 15:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2134
|1.2104
|1.2154
|2006.04.12 15:30
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|317812
|2006.04.12 15:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2131
|1.2101
|1.2151
|2006.04.12 15:31
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|317816
|2006.04.12 15:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2129
|1.2099
|1.2149
|2006.04.12 15:33
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|317840
|2006.04.12 15:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2130
|1.2100
|1.2150
|2006.04.12 15:33
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|317917
|2006.04.12 15:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2127
|1.2097
|1.2147
|2006.04.12 15:34
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|317927
|2006.04.12 15:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2126
|1.2096
|1.2146
|2006.04.12 15:34
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|317958
|2006.04.12 15:17
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2970
|1.2940
|1.2990
|2006.04.12 15:30
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|153.96
|317998
|2006.04.12 15:21
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2970
|1.2940
|1.2990
|2006.04.12 15:30
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|153.96
|317999
|2006.04.12 15:21
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2971
|1.2941
|1.2991
|2006.04.12 15:30
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|153.94
|318006
|2006.04.12 15:21
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2971
|1.2941
|1.2991
|2006.04.12 15:30
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|153.94
|318156
|2006.04.12 15:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7490
|1.7540
|2006.04.12 15:34
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|318215
|2006.04.12 15:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2990
|1.2960
|1.3010
|2006.04.12 15:35
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|153.73
|318217
|2006.04.12 15:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2991
|1.2961
|1.3011
|2006.04.12 15:35
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|153.72
|318218
|2006.04.12 15:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2992
|1.2962
|1.3012
|2006.04.12 15:35
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|153.68
|318219
|2006.04.12 15:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2993
|1.2963
|1.3013
|2006.04.12 15:35
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|153.68
|318224
|2006.04.12 15:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2992
|1.2962
|1.3012
|2006.04.12 15:35
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|153.68
|318361
|2006.04.12 15:34
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7503
|1.7473
|1.7523
|2006.04.12 15:36
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|318365
|2006.04.12 15:34
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7501
|1.7471
|1.7521
|2006.04.12 15:45
|1.7480
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|318444
|2006.04.12 15:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7493
|1.7463
|1.7513
|2006.04.12 15:46
|1.7476
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|318447
|2006.04.12 15:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7491
|1.7461
|1.7511
|2006.04.12 15:48
|1.7467
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|318489
|2006.04.12 15:36
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3019
|1.3049
|1.2999
|2006.04.12 15:49
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.04
|318510
|2006.04.12 15:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.44
|118.74
|118.24
|2006.04.12 16:10
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|169.15
|318521
|2006.04.12 15:36
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3021
|1.3051
|1.3001
|2006.04.12 15:50
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.36
|318559
|2006.04.12 15:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2085
|1.2115
|1.2065
|2006.04.12 16:23
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|318567
|2006.04.12 15:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2086
|1.2116
|1.2066
|2006.04.12 15:48
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|318715
|2006.04.12 15:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7484
|1.7454
|1.7504
|2006.04.12 16:19
|1.7504
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|318725
|2006.04.12 15:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3025
|1.3055
|1.3005
|2006.04.12 16:22
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|153.79
|318730
|2006.04.12 15:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3023
|1.3053
|1.3003
|2006.04.12 16:23
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|153.81
|318731
|2006.04.12 15:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3022
|1.3052
|1.3002
|2006.04.12 15:56
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.39
|318734
|2006.04.12 15:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3024
|1.3054
|1.3004
|2006.04.12 16:22
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|153.80
|318790
|2006.04.12 15:48
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3035
|1.3065
|1.3015
|2006.04.12 16:03
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|153.67
|318833
|2006.04.12 15:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.45
|118.75
|118.25
|2006.04.12 16:10
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|169.13
|318837
|2006.04.12 15:48
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7465
|1.7435
|1.7485
|2006.04.12 16:00
|1.7485
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|318838
|2006.04.12 15:48
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3039
|1.3069
|1.3019
|2006.04.12 15:59
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|153.62
|318880
|2006.04.12 15:49
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.46
|118.76
|118.26
|2006.04.12 16:09
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|169.12
|318894
|2006.04.12 15:49
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.45
|118.75
|118.25
|2006.04.12 16:10
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|169.13
|318954
|2006.04.12 15:52
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.40
|118.70
|118.20
|2006.04.12 16:10
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|169.20
|318990
|2006.04.12 15:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.33
|118.63
|118.13
|2006.04.12 16:55
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.68
|319043
|2006.04.12 15:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2085
|1.2115
|1.2065
|2006.04.12 16:24
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|319064
|2006.04.12 15:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2085
|1.2115
|1.2065
|2006.04.12 16:25
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|319092
|2006.04.12 16:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2085
|1.2115
|1.2065
|2006.04.12 16:25
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-250.00
|319102
|2006.04.12 16:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2085
|1.2115
|1.2065
|2006.04.12 16:25
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-250.00
|319189
|2006.04.12 16:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2091
|1.2121
|1.2071
|2006.04.12 16:27
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|319274
|2006.04.12 16:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2091
|1.2121
|1.2071
|2006.04.12 16:27
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|319285
|2006.04.12 16:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2092
|1.2122
|1.2072
|2006.04.12 16:32
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|319286
|2006.04.12 16:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2091
|1.2121
|1.2071
|2006.04.12 16:30
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|319290
|2006.04.12 16:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2089
|1.2119
|1.2069
|2006.04.12 16:27
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|319417
|2006.04.12 16:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7509
|1.7539
|1.7489
|2006.04.12 16:43
|1.7516
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|319422
|2006.04.12 16:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7511
|1.7541
|1.7491
|2006.04.12 16:44
|1.7518
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|319432
|2006.04.12 16:23
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2998
|1.2968
|1.3018
|2006.04.12 16:56
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.83
|319438
|2006.04.12 16:24
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2998
|1.2968
|1.3018
|2006.04.12 17:09
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.54
|319446
|2006.04.12 16:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2997
|1.2967
|1.3017
|2006.04.12 17:11
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.12
|319454
|2006.04.12 16:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2107
|1.2137
|1.2087
|2006.04.12 16:43
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|319458
|2006.04.12 16:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2999
|1.2969
|1.3019
|2006.04.12 16:53
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.48
|319474
|2006.04.12 16:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3003
|1.2973
|1.3023
|2006.04.12 16:43
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.26
|319475
|2006.04.12 16:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3002
|1.2972
|1.3022
|2006.04.12 16:50
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.97
|319479
|2006.04.12 16:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3002
|1.2972
|1.3022
|2006.04.12 16:51
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.97
|319481
|2006.04.12 16:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3001
|1.2971
|1.3021
|2006.04.12 16:51
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.87
|319553
|2006.04.12 16:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3000
|1.2970
|1.3020
|2006.04.12 16:53
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.18
|319582
|2006.04.12 16:32
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3005
|1.2975
|1.3025
|2006.04.12 16:43
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.65
|319676
|2006.04.12 16:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2111
|1.2141
|1.2091
|2006.04.12 16:56
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|319686
|2006.04.12 16:43
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2998
|1.2968
|1.3018
|2006.04.12 17:10
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.83
|319689
|2006.04.12 16:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2112
|1.2142
|1.2092
|2006.04.12 16:57
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|319690
|2006.04.12 16:43
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2998
|1.2968
|1.3018
|2006.04.12 17:10
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.83
|319692
|2006.04.12 16:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2112
|1.2142
|1.2092
|2006.04.12 17:01
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|319737
|2006.04.12 16:51
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2996
|1.2966
|1.3016
|2006.04.12 17:17
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.29
|319739
|2006.04.12 16:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2112
|1.2142
|1.2092
|2006.04.12 17:05
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|319745
|2006.04.12 16:53
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2998
|1.2968
|1.3018
|2006.04.12 17:10
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.83
|319752
|2006.04.12 16:53
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2998
|1.2968
|1.3018
|2006.04.12 17:10
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.83
|319760
|2006.04.12 16:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2999
|1.2969
|1.3019
|2006.04.12 16:55
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.78
|319761
|2006.04.12 16:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2998
|1.2968
|1.3018
|2006.04.12 17:11
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.83
|319810
|2006.04.12 16:57
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2990
|1.2960
|1.3010
|2006.04.12 17:17
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.32
|319825
|2006.04.12 16:57
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2990
|1.2960
|1.3010
|2006.04.12 17:17
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.32
|319839
|2006.04.12 17:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2115
|1.2145
|1.2095
|2006.04.12 17:09
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|319942
|2006.04.12 17:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.40
|118.70
|118.20
|2006.04.12 18:29
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.77
|319945
|2006.04.12 17:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.37
|118.67
|118.17
|2006.04.12 17:50
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.22
|319949
|2006.04.12 17:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.36
|118.66
|118.16
|2006.04.12 17:47
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.67
|319956
|2006.04.12 17:10
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2988
|1.2958
|1.3008
|2006.04.12 17:27
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.91
|319958
|2006.04.12 17:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.36
|118.66
|118.16
|2006.04.12 17:47
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.67
|319960
|2006.04.12 17:10
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.35
|118.65
|118.15
|2006.04.12 17:21
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.79
|319971
|2006.04.12 17:11
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2987
|1.2957
|1.3007
|2006.04.12 17:27
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.20
|319974
|2006.04.12 17:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.34
|118.64
|118.14
|2006.04.12 17:20
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.68
|320053
|2006.04.12 17:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.35
|118.65
|118.15
|2006.04.12 17:21
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.79
|320057
|2006.04.12 17:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.35
|118.65
|118.15
|2006.04.12 17:30
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.99
|320090
|2006.04.12 17:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.37
|118.67
|118.17
|2006.04.12 17:51
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.78
|320096
|2006.04.12 17:21
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.37
|118.67
|118.17
|2006.04.12 17:52
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.78
|320105
|2006.04.12 17:21
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.36
|118.66
|118.16
|2006.04.12 17:49
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.67
|320147
|2006.04.12 17:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2998
|2006.04.12 18:01
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|153.87
|320148
|2006.04.12 17:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2998
|2006.04.12 18:01
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|153.87
|320149
|2006.04.12 17:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.33
|118.63
|118.13
|2006.04.12 17:27
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.35
|320151
|2006.04.12 17:28
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2979
|1.2949
|1.2999
|2006.04.12 17:28
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.83
|320221
|2006.04.12 17:49
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.39
|118.69
|118.19
|2006.04.12 18:20
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.22
|320229
|2006.04.12 17:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.38
|118.68
|118.18
|2006.04.12 17:58
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.34
|320234
|2006.04.12 17:52
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2984
|1.2954
|1.3004
|2006.04.12 17:53
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.82
|320243
|2006.04.12 17:53
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2991
|1.2961
|1.3011
|2006.04.12 18:20
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.21
|320322
|2006.04.12 17:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.39
|118.69
|118.19
|2006.04.12 18:22
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.09
|320342
|2006.04.12 17:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.38
|118.68
|118.18
|2006.04.12 17:58
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|320362
|2006.04.12 18:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.35
|118.65
|118.15
|2006.04.12 18:03
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.79
|320378
|2006.04.12 18:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.37
|118.67
|118.17
|2006.04.12 18:12
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.78
|320382
|2006.04.12 18:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.36
|118.66
|118.16
|2006.04.12 18:03
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.34
|320387
|2006.04.12 18:03
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2993
|1.2963
|1.3013
|2006.04.12 18:20
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.32
|320414
|2006.04.12 18:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.38
|118.68
|118.18
|2006.04.12 18:12
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.22
|320421
|2006.04.12 18:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.39
|118.69
|118.19
|2006.04.12 18:22
|118.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.65
|320455
|2006.04.12 18:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.42
|118.72
|118.22
|2006.04.12 19:02
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.08
|320462
|2006.04.12 18:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.43
|118.73
|118.23
|2006.04.12 19:06
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.76
|320465
|2006.04.12 18:22
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2992
|1.2962
|1.3012
|2006.04.12 18:29
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.80
|320476
|2006.04.12 18:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.43
|118.73
|118.23
|2006.04.12 19:07
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.33
|320487
|2006.04.12 18:29
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2991
|1.2961
|1.3011
|2006.04.12 18:30
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.10
|320488
|2006.04.12 18:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.41
|118.71
|118.21
|2006.04.12 18:53
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.08
|320496
|2006.04.12 18:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.40
|118.70
|118.20
|2006.04.12 18:30
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.33
|320679
|2006.04.12 19:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.45
|118.75
|118.25
|2006.04.12 19:15
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.88
|320709
|2006.04.12 19:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.42
|118.72
|118.22
|2006.04.12 19:40
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.89
|320714
|2006.04.12 19:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.40
|118.70
|118.20
|2006.04.12 19:45
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.89
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 429.47
|Closed P/L:
|-5 429.47
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|320165
|2006.04.12 17:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2982
|1.2952
|1.3002
|
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|46.20
|320217
|2006.04.12 17:47
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2981
|1.2951
|1.3001
|
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|53.90
|320227
|2006.04.12 17:50
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2983
|1.2953
|1.3003
|
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|38.50
|320230
|2006.04.12 17:51
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2983
|1.2953
|1.3003
|
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|38.50
|320456
|2006.04.12 18:20
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2988
|1.2958
|1.3008
|
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|320596
|2006.04.12 18:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.46
|118.76
|118.26
|
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|320653
|2006.04.12 19:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.48
|118.78
|118.28
|
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|59.12
|320660
|2006.04.12 19:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.47
|118.77
|118.27
|
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|50.67
|320665
|2006.04.12 19:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.46
|118.76
|118.26
|
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|
|0.00
|0.00
|0.00
|371.35
|
|Floating P/L:
|371.35
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-5 429.47
|Floating P/L:
|371.35
|Margin:
|4 500.00
|Balance:
|4 570.53
|Equity:
|4 941.88
|Free Margin:
|441.88