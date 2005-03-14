Strategy Tester Report
KI EA

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2005.03.10 11:00 - 2006.04.19 00:00 (2004.06.16 - 2006.04.19)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersConfirm=1; length1=3; length2=10; length3=16; lots=0.1; TakeProfit=0; StopLoss=0; UseTrail=true; TrailingAct=10; TrailingStep=40; UseADX=false; ADXthresh=30; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18; Reverse=false;
Bars in test6973Ticks modelled994010Modelling quality88.71%
Initial deposit1000.00
Total net profit-970.37Gross profit1616.88Gross loss-2587.25
Profit factor0.62Expected payoff-6.22
Absolute drawdown970.37Maximal drawdown (%)970.37 (97.0%)
Total trades156Short positions (won %)86 (67.44%)Long positions (won %)70 (37.14%)
Profit trades (% of total)84 (53.85%)Loss trades (% of total)72 (46.15%)
Largestprofit trade154.18loss trade-183.01
Averageprofit trade19.25loss trade-35.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (87.43)consecutive losses (loss in money)5 (-187.93)
Maximalconsecutive profit (count of wins)199.22 (6)consecutive loss (count of losses)-201.52 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.11 12:00buy10.101.15600.00000.0000
22005.03.11 18:00close10.101.14990.00000.0000-53.05946.95
32005.03.11 18:00sell20.101.15000.00000.0000
42005.03.14 00:56modify20.101.15001.15300.0000
52005.03.14 00:56close20.101.14901.15300.00007.48954.43
62005.03.14 10:00buy30.101.15720.00000.0000
72005.03.14 13:33modify30.101.15721.15430.0000
82005.03.14 13:33modify30.101.15721.15440.0000
92005.03.14 13:33modify30.101.15721.15450.0000
102005.03.14 13:34modify30.101.15721.15460.0000
112005.03.14 13:34modify30.101.15721.15470.0000
122005.03.14 13:34modify30.101.15721.15480.0000
132005.03.14 13:34modify30.101.15721.15490.0000
142005.03.14 13:34modify30.101.15721.15500.0000
152005.03.14 13:34modify30.101.15721.15510.0000
162005.03.14 13:34modify30.101.15721.15520.0000
172005.03.14 13:34modify30.101.15721.15530.0000
182005.03.14 13:34modify30.101.15721.15540.0000
192005.03.14 13:34modify30.101.15721.15550.0000
202005.03.14 13:34modify30.101.15721.15560.0000
212005.03.14 13:38modify30.101.15721.15570.0000
222005.03.14 13:38modify30.101.15721.15580.0000
232005.03.14 13:38modify30.101.15721.15590.0000
242005.03.14 13:38modify30.101.15721.15600.0000
252005.03.14 13:38modify30.101.15721.15610.0000
262005.03.14 13:41modify30.101.15721.15610.0000
272005.03.14 13:53modify30.101.15721.15620.0000
282005.03.14 13:53modify30.101.15721.15630.0000
292005.03.14 14:19modify30.101.15721.15640.0000
302005.03.14 16:48modify30.101.15721.15640.0000
312005.03.14 16:49modify30.101.15721.15650.0000
322005.03.14 16:58modify30.101.15721.15660.0000
332005.03.14 16:58modify30.101.15721.15670.0000
342005.03.14 16:59modify30.101.15721.15680.0000
352005.03.14 17:22modify30.101.15721.15680.0000
362005.03.14 17:23modify30.101.15721.15690.0000
372005.03.14 17:29modify30.101.15721.15700.0000
382005.03.14 17:30modify30.101.15721.15710.0000
392005.03.14 17:31modify30.101.15721.15720.0000
402005.03.14 17:34modify30.101.15721.15730.0000
412005.03.14 17:34modify30.101.15721.15740.0000
422005.03.14 17:34modify30.101.15721.15750.0000
432005.03.14 17:34modify30.101.15721.15760.0000
442005.03.14 17:34modify30.101.15721.15770.0000
452005.03.14 17:34modify30.101.15721.15780.0000
462005.03.14 17:34modify30.101.15721.15790.0000
472005.03.14 17:34modify30.101.15721.15800.0000
482005.03.14 17:39modify30.101.15721.15800.0000
492005.03.14 17:40modify30.101.15721.15810.0000
502005.03.14 17:41modify30.101.15721.15820.0000
512005.03.14 17:41modify30.101.15721.15830.0000
522005.03.14 17:41modify30.101.15721.15840.0000
532005.03.14 17:41modify30.101.15721.15850.0000
542005.03.14 17:41modify30.101.15721.15860.0000
552005.03.14 17:41modify30.101.15721.15870.0000
562005.03.14 17:42modify30.101.15721.15880.0000
572005.03.14 17:52modify30.101.15721.15890.0000
582005.03.14 18:22modify30.101.15721.15900.0000
592005.03.14 18:22modify30.101.15721.15920.0000
602005.03.14 18:23modify30.101.15721.15930.0000
612005.03.14 18:23modify30.101.15721.15940.0000
622005.03.14 18:23modify30.101.15721.15950.0000
632005.03.14 18:23modify30.101.15721.15960.0000
642005.03.14 18:25modify30.101.15721.15970.0000
652005.03.14 18:25modify30.101.15721.15980.0000
662005.03.14 20:51s/l30.101.15981.15980.000022.42976.85
672005.03.15 15:00sell40.101.15610.00000.0000
682005.03.15 16:00close40.101.16530.00000.0000-78.95897.90
692005.03.15 16:00buy50.101.16530.00000.0000
702005.03.15 16:48modify50.101.16531.16240.0000
712005.03.15 16:48modify50.101.16531.16250.0000
722005.03.15 17:16modify50.101.16531.16260.0000
732005.03.15 17:16modify50.101.16531.16270.0000
742005.03.15 17:16modify50.101.16531.16280.0000
752005.03.15 17:16modify50.101.16531.16290.0000
762005.03.15 17:16modify50.101.16531.16300.0000
772005.03.15 17:17modify50.101.16531.16310.0000
782005.03.16 08:07s/l50.101.16311.16310.0000-15.79882.11
792005.03.16 11:00sell60.101.15950.00000.0000
802005.03.16 12:09modify60.101.15951.16230.0000
812005.03.16 12:11close60.101.15821.16230.000011.22893.33
822005.03.17 15:00buy70.101.15880.00000.0000
832005.03.18 09:46modify70.101.15881.15600.0000
842005.03.18 09:46modify70.101.15881.15630.0000
852005.03.18 09:46modify70.101.15881.15650.0000
862005.03.18 09:46modify70.101.15881.15670.0000
872005.03.18 09:46modify70.101.15881.15700.0000
882005.03.18 09:47modify70.101.15881.15710.0000
892005.03.18 09:47modify70.101.15881.15720.0000
902005.03.18 09:47modify70.101.15881.15730.0000
912005.03.18 09:47modify70.101.15881.15740.0000
922005.03.18 09:47modify70.101.15881.15750.0000
932005.03.18 09:47modify70.101.15881.15760.0000
942005.03.18 09:51modify70.101.15881.15770.0000
952005.03.18 09:52modify70.101.15881.15780.0000
962005.03.18 09:53modify70.101.15881.15820.0000
972005.03.18 09:53modify70.101.15881.15840.0000
982005.03.18 09:53modify70.101.15881.15850.0000
992005.03.18 09:54modify70.101.15881.15860.0000
1002005.03.18 09:54modify70.101.15881.15870.0000
1012005.03.18 09:54modify70.101.15881.15880.0000
1022005.03.18 09:55modify70.101.15881.15890.0000
1032005.03.18 09:55modify70.101.15881.15900.0000
1042005.03.18 09:56modify70.101.15881.15910.0000
1052005.03.18 09:56modify70.101.15881.15930.0000
1062005.03.18 10:45modify70.101.15881.15930.0000
1072005.03.18 10:48modify70.101.15881.15940.0000
1082005.03.18 11:16modify70.101.15881.15940.0000
1092005.03.18 11:17modify70.101.15881.15950.0000
1102005.03.18 11:17modify70.101.15881.15960.0000
1112005.03.18 11:17modify70.101.15881.15970.0000
1122005.03.18 11:56modify70.101.15881.15990.0000
1132005.03.18 11:56modify70.101.15881.16000.0000
1142005.03.18 12:09modify70.101.15881.16010.0000
1152005.03.18 12:10modify70.101.15881.16020.0000
1162005.03.18 12:10modify70.101.15881.16050.0000
1172005.03.18 13:03modify70.101.15881.16050.0000
1182005.03.18 13:04modify70.101.15881.16070.0000
1192005.03.18 13:04modify70.101.15881.16080.0000
1202005.03.18 13:04modify70.101.15881.16100.0000
1212005.03.18 13:24modify70.101.15881.16110.0000
1222005.03.18 13:25modify70.101.15881.16120.0000
1232005.03.18 13:59modify70.101.15881.16140.0000
1242005.03.18 13:59modify70.101.15881.16170.0000
1252005.03.18 13:59modify70.101.15881.16200.0000
1262005.03.18 14:02modify70.101.15881.16210.0000
1272005.03.18 14:02modify70.101.15881.16230.0000
1282005.03.18 14:02modify70.101.15881.16240.0000
1292005.03.18 14:02modify70.101.15881.16250.0000
1302005.03.18 14:03modify70.101.15881.16260.0000
1312005.03.18 14:03modify70.101.15881.16290.0000
1322005.03.18 14:03modify70.101.15881.16320.0000
1332005.03.18 14:03modify70.101.15881.16330.0000
1342005.03.18 14:04modify70.101.15881.16340.0000
1352005.03.18 15:33modify70.101.15881.16350.0000
1362005.03.18 15:34modify70.101.15881.16360.0000
1372005.03.18 15:34modify70.101.15881.16370.0000
1382005.03.18 15:34modify70.101.15881.16390.0000
1392005.03.18 15:34modify70.101.15881.16410.0000
1402005.03.18 15:34modify70.101.15881.16420.0000
1412005.03.18 15:34modify70.101.15881.16430.0000
1422005.03.18 15:35modify70.101.15881.16440.0000
1432005.03.18 18:03s/l70.101.16441.16440.000049.13942.46
1442005.03.22 17:00sell80.101.17620.00000.0000
1452005.03.22 17:22modify80.101.17621.17910.0000
1462005.03.22 20:19s/l80.101.17911.17910.0000-24.59917.87
1472005.03.22 21:00buy90.101.18910.00000.0000
1482005.03.22 21:05modify90.101.18911.18620.0000
1492005.03.22 21:05modify90.101.18911.18650.0000
1502005.03.22 21:06modify90.101.18911.18680.0000
1512005.03.22 21:06modify90.101.18911.18700.0000
1522005.03.22 21:06modify90.101.18911.18720.0000
1532005.03.22 21:06modify90.101.18911.18730.0000
1542005.03.22 21:07modify90.101.18911.18740.0000
1552005.03.22 21:07modify90.101.18911.18750.0000
1562005.03.22 21:07modify90.101.18911.18760.0000
1572005.03.22 21:07modify90.101.18911.18770.0000
1582005.03.22 21:59s/l90.101.18771.18770.0000-11.79906.08
1592005.03.22 21:59buy100.101.18820.00000.0000
1602005.03.22 23:10modify100.101.18821.18520.0000
1612005.03.22 23:11modify100.101.18821.18540.0000
1622005.03.22 23:15modify100.101.18821.18560.0000
1632005.03.23 01:48modify100.101.18821.18560.0000
1642005.03.23 10:04modify100.101.18821.18570.0000
1652005.03.23 10:06modify100.101.18821.18590.0000
1662005.03.23 10:06modify100.101.18821.18600.0000
1672005.03.23 10:06modify100.101.18821.18610.0000
1682005.03.23 10:06modify100.101.18821.18620.0000
1692005.03.23 10:06modify100.101.18821.18630.0000
1702005.03.23 10:06modify100.101.18821.18640.0000
1712005.03.23 10:10modify100.101.18821.18650.0000
1722005.03.23 10:10modify100.101.18821.18660.0000
1732005.03.23 10:11modify100.101.18821.18660.0000
1742005.03.23 10:13modify100.101.18821.18670.0000
1752005.03.23 10:13modify100.101.18821.18680.0000
1762005.03.23 10:13modify100.101.18821.18690.0000
1772005.03.23 10:13modify100.101.18821.18700.0000
1782005.03.23 10:15modify100.101.18821.18710.0000
1792005.03.23 10:15modify100.101.18821.18720.0000
1802005.03.23 10:15modify100.101.18821.18740.0000
1812005.03.23 10:15modify100.101.18821.18750.0000
1822005.03.23 10:15modify100.101.18821.18770.0000
1832005.03.23 10:16modify100.101.18821.18770.0000
1842005.03.23 10:18modify100.101.18821.18780.0000
1852005.03.23 10:18modify100.101.18821.18800.0000
1862005.03.23 10:18modify100.101.18821.18820.0000
1872005.03.23 10:18modify100.101.18821.18840.0000
1882005.03.23 10:19modify100.101.18821.18880.0000
1892005.03.23 10:24modify100.101.18821.18890.0000
1902005.03.23 10:24modify100.101.18821.18900.0000
1912005.03.23 10:24modify100.101.18821.18910.0000
1922005.03.23 10:55modify100.101.18821.18920.0000
1932005.03.23 10:56modify100.101.18821.18940.0000
1942005.03.23 10:56modify100.101.18821.18950.0000
1952005.03.23 10:56modify100.101.18821.18970.0000
1962005.03.23 10:57modify100.101.18821.18980.0000
1972005.03.23 10:57modify100.101.18821.18990.0000
1982005.03.23 10:57modify100.101.18821.19000.0000
1992005.03.23 10:57modify100.101.18821.19010.0000
2002005.03.23 10:57modify100.101.18821.19020.0000
2012005.03.23 10:58modify100.101.18821.19030.0000
2022005.03.23 10:58modify100.101.18821.19040.0000
2032005.03.23 10:58modify100.101.18821.19050.0000
2042005.03.23 14:30modify100.101.18821.19060.0000
2052005.03.23 14:30modify100.101.18821.19100.0000
2062005.03.23 14:30modify100.101.18821.19130.0000
2072005.03.23 14:30modify100.101.18821.19170.0000
2082005.03.23 14:31modify100.101.18821.19190.0000
2092005.03.23 14:31modify100.101.18821.19210.0000
2102005.03.23 14:31modify100.101.18821.19220.0000
2112005.03.23 14:31modify100.101.18821.19240.0000
2122005.03.23 14:31modify100.101.18821.19260.0000
2132005.03.23 14:33modify100.101.18821.19280.0000
2142005.03.23 14:33modify100.101.18821.19300.0000
2152005.03.23 14:33modify100.101.18821.19320.0000
2162005.03.23 14:34modify100.101.18821.19330.0000
2172005.03.23 14:34modify100.101.18821.19340.0000
2182005.03.23 14:34modify100.101.18821.19350.0000
2192005.03.23 14:35modify100.101.18821.19360.0000
2202005.03.23 14:35modify100.101.18821.19380.0000
2212005.03.23 14:35modify100.101.18821.19390.0000
2222005.03.23 14:58s/l100.101.19391.19390.000050.87956.96
2232005.03.28 00:00sell110.101.19970.00000.0000
2242005.03.28 02:00close110.101.20270.00000.0000-24.94932.02
2252005.03.28 02:55buy120.101.20270.00000.0000
2262005.03.28 02:59modify120.101.20271.20140.0000
2272005.03.28 03:00modify120.101.20271.20160.0000
2282005.03.28 13:05s/l120.101.20161.20160.0000-9.15922.87
2292005.03.29 04:00sell130.101.20060.00000.0000
2302005.03.29 04:50modify130.101.20061.20350.0000
2312005.03.29 04:50close130.101.19941.20350.000010.01932.88
2322005.03.29 04:50sell140.101.19880.00000.0000
2332005.03.29 18:00close140.101.20310.00000.0000-35.74897.14
2342005.03.29 18:00buy150.101.20310.00000.0000
2352005.03.29 18:40modify150.101.20311.20010.0000
2362005.03.29 18:40modify150.101.20311.20020.0000
2372005.03.29 18:43modify150.101.20311.20030.0000
2382005.03.29 18:43modify150.101.20311.20040.0000
2392005.03.29 18:43modify150.101.20311.20050.0000
2402005.03.29 18:43modify150.101.20311.20060.0000
2412005.03.29 18:48modify150.101.20311.20070.0000
2422005.03.29 18:48modify150.101.20311.20080.0000
2432005.03.29 21:11s/l150.101.20081.20080.0000-19.15877.99
2442005.03.30 01:00sell160.101.19990.00000.0000
2452005.03.30 06:07modify160.101.19991.20290.0000
2462005.03.30 06:07close160.101.19881.20290.00009.18887.17
2472005.03.31 02:00buy170.101.19970.00000.0000
2482005.03.31 10:00close170.101.19610.00000.0000-30.10857.07
2492005.03.31 10:00sell180.101.19600.00000.0000
2502005.03.31 12:41modify180.101.19601.19900.0000
2512005.03.31 12:42close180.101.19491.19900.00009.21866.28
2522005.04.01 04:00buy190.101.19790.00000.0000
2532005.04.01 12:00close190.101.19640.00000.0000-12.54853.74
2542005.04.01 12:00sell200.101.19640.00000.0000
2552005.04.01 13:00close200.101.19770.00000.0000-10.85842.89
2562005.04.01 13:01buy210.101.19770.00000.0000
2572005.04.01 16:00close210.101.19300.00000.0000-39.40803.49
2582005.04.01 16:00sell220.101.19290.00000.0000
2592005.04.07 02:00close220.101.20560.00000.0000-112.68690.80
2602005.04.07 02:00buy230.101.20560.00000.0000
2612005.04.07 05:00close230.101.20410.00000.0000-12.46678.34
2622005.04.07 05:00sell240.101.20410.00000.0000
2632005.04.07 07:42modify240.101.20411.20710.0000
2642005.04.07 07:42close240.101.20301.20710.00009.14687.48
2652005.04.07 21:00buy250.101.20770.00000.0000
2662005.04.08 01:59modify250.101.20771.20470.0000
2672005.04.08 02:00modify250.101.20771.20490.0000
2682005.04.08 02:00modify250.101.20771.20500.0000
2692005.04.08 02:03modify250.101.20771.20500.0000
2702005.04.08 02:03modify250.101.20771.20510.0000
2712005.04.08 02:06modify250.101.20771.20520.0000
2722005.04.08 02:07modify250.101.20771.20520.0000
2732005.04.08 02:08modify250.101.20771.20530.0000
2742005.04.08 02:08modify250.101.20771.20550.0000
2752005.04.08 02:08modify250.101.20771.20560.0000
2762005.04.08 02:08modify250.101.20771.20580.0000
2772005.04.08 02:08modify250.101.20771.20600.0000
2782005.04.08 02:08modify250.101.20771.20610.0000
2792005.04.08 02:09modify250.101.20771.20620.0000
2802005.04.08 02:10modify250.101.20771.20640.0000
2812005.04.08 02:10modify250.101.20771.20650.0000
2822005.04.08 02:17modify250.101.20771.20660.0000
2832005.04.08 02:18modify250.101.20771.20670.0000
2842005.04.08 02:18modify250.101.20771.20680.0000
2852005.04.08 02:20modify250.101.20771.20690.0000
2862005.04.08 02:21modify250.101.20771.20700.0000
2872005.04.08 02:21modify250.101.20771.20710.0000
2882005.04.08 02:21modify250.101.20771.20720.0000
2892005.04.08 02:24modify250.101.20771.20730.0000
2902005.04.08 11:08s/l250.101.20731.20730.0000-2.27685.22
2912005.04.08 18:00sell260.101.19840.00000.0000
2922005.04.08 18:04modify260.101.19841.20130.0000
2932005.04.11 05:13close260.101.19731.20130.00007.97693.18
2942005.04.12 15:00buy270.101.20000.00000.0000
2952005.04.12 15:04modify270.101.20001.19710.0000
2962005.04.12 15:04modify270.101.20001.19720.0000
2972005.04.12 15:04modify270.101.20001.19740.0000
2982005.04.12 15:04modify270.101.20001.19750.0000
2992005.04.12 15:04modify270.101.20001.19770.0000
3002005.04.12 15:04modify270.101.20001.19780.0000
3012005.04.12 15:15modify270.101.20001.19790.0000
3022005.04.12 15:17modify270.101.20001.19800.0000
3032005.04.12 15:18modify270.101.20001.19810.0000
3042005.04.12 15:18modify270.101.20001.19830.0000
3052005.04.12 15:18modify270.101.20001.19840.0000
3062005.04.12 15:18modify270.101.20001.19860.0000
3072005.04.12 15:18modify270.101.20001.19870.0000
3082005.04.12 15:18modify270.101.20001.19880.0000
3092005.04.12 15:24modify270.101.20001.19890.0000
3102005.04.12 15:30modify270.101.20001.19910.0000
3112005.04.12 15:31modify270.101.20001.19920.0000
3122005.04.12 15:31modify270.101.20001.19930.0000
3132005.04.12 15:31modify270.101.20001.19950.0000
3142005.04.12 15:31modify270.101.20001.19960.0000
3152005.04.12 15:31modify270.101.20001.19970.0000
3162005.04.12 15:31modify270.101.20001.19980.0000
3172005.04.12 15:31modify270.101.20001.20000.0000
3182005.04.12 16:08modify270.101.20001.20010.0000
3192005.04.12 16:08modify270.101.20001.20030.0000
3202005.04.12 16:08modify270.101.20001.20040.0000
3212005.04.12 16:10modify270.101.20001.20050.0000
3222005.04.12 20:06s/l270.101.20051.20050.00004.16697.34
3232005.04.13 10:00sell280.101.19520.00000.0000
3242005.04.13 15:00close280.101.20470.00000.0000-78.86618.48
3252005.04.13 15:00buy290.101.20470.00000.0000
3262005.04.13 15:30modify290.101.20471.20170.0000
3272005.04.13 15:30modify290.101.20471.20190.0000
3282005.04.13 15:30modify290.101.20471.20210.0000
3292005.04.13 15:30modify290.101.20471.20220.0000
3302005.04.13 15:30modify290.101.20471.20240.0000
3312005.04.13 15:31modify290.101.20471.20260.0000
3322005.04.13 15:31modify290.101.20471.20270.0000
3332005.04.13 15:31modify290.101.20471.20280.0000
3342005.04.13 15:32modify290.101.20471.20300.0000
3352005.04.13 15:32modify290.101.20471.20310.0000
3362005.04.13 15:32modify290.101.20471.20320.0000
3372005.04.13 15:32modify290.101.20471.20330.0000
3382005.04.13 16:12s/l290.101.20331.20330.0000-11.63606.85
3392005.04.15 13:00sell300.101.20990.00000.0000
3402005.04.15 13:34modify300.101.20991.21290.0000
3412005.04.15 13:35close300.101.20881.21290.00009.10615.95
3422005.04.15 13:35sell310.101.20820.00000.0000
3432005.04.15 13:41modify310.101.20821.21110.0000
3442005.04.15 13:50close310.101.20701.21110.00009.94625.89
3452005.04.15 13:51sell320.101.20630.00000.0000
3462005.04.15 14:30modify320.101.20631.20910.0000
3472005.04.15 14:31close320.101.20501.20910.000010.79636.68
3482005.04.20 15:00buy330.101.18720.00000.0000
3492005.04.20 15:12modify330.101.18721.18440.0000
3502005.04.20 15:13modify330.101.18721.18450.0000
3512005.04.20 15:13modify330.101.18721.18460.0000
3522005.04.20 15:16modify330.101.18721.18470.0000
3532005.04.20 15:18modify330.101.18721.18480.0000
3542005.04.20 15:19modify330.101.18721.18490.0000
3552005.04.20 15:57s/l330.101.18491.18490.0000-19.41617.27
3562005.04.20 15:57buy340.101.18540.00000.0000
3572005.04.20 18:00close340.101.17950.00000.0000-50.02567.25
3582005.04.20 18:00sell350.101.17950.00000.0000
3592005.04.20 18:59modify350.101.17951.18250.0000
3602005.04.20 19:01close350.101.17851.18250.00008.49575.74
3612005.04.21 15:00buy360.101.18020.00000.0000
3622005.04.21 18:02modify360.101.18021.17720.0000
3632005.04.21 18:03modify360.101.18021.17730.0000
3642005.04.21 18:03modify360.101.18021.17750.0000
3652005.04.21 18:03modify360.101.18021.17770.0000
3662005.04.21 18:03modify360.101.18021.17780.0000
3672005.04.21 18:03modify360.101.18021.17800.0000
3682005.04.21 18:05modify360.101.18021.17810.0000
3692005.04.21 18:05modify360.101.18021.17830.0000
3702005.04.21 18:05modify360.101.18021.17840.0000
3712005.04.21 18:05modify360.101.18021.17860.0000
3722005.04.21 18:06modify360.101.18021.17880.0000
3732005.04.21 18:06modify360.101.18021.17910.0000
3742005.04.21 18:06modify360.101.18021.17930.0000
3752005.04.21 18:06modify360.101.18021.17940.0000
3762005.04.21 18:21modify360.101.18021.17960.0000
3772005.04.21 18:21modify360.101.18021.17970.0000
3782005.04.21 18:21modify360.101.18021.17990.0000
3792005.04.21 18:21modify360.101.18021.18000.0000
3802005.04.21 18:21modify360.101.18021.18020.0000
3812005.04.21 18:21modify360.101.18021.18030.0000
3822005.04.21 18:21modify360.101.18021.18050.0000
3832005.04.21 18:22modify360.101.18021.18050.0000
3842005.04.21 18:22modify360.101.18021.18060.0000
3852005.04.21 18:22modify360.101.18021.18070.0000
3862005.04.21 18:22modify360.101.18021.18080.0000
3872005.04.21 18:22modify360.101.18021.18090.0000
3882005.04.21 18:25modify360.101.18021.18100.0000
3892005.04.21 18:26modify360.101.18021.18110.0000
3902005.04.21 18:26modify360.101.18021.18120.0000
3912005.04.21 18:26modify360.101.18021.18130.0000
3922005.04.21 18:26modify360.101.18021.18140.0000
3932005.04.22 10:02s/l360.101.18141.18140.000011.20586.94
3942005.04.22 15:00sell370.101.17820.00000.0000
3952005.04.22 20:00close370.101.18440.00000.0000-52.35534.59
3962005.04.22 20:00buy380.101.18440.00000.0000
3972005.04.22 22:00close380.101.18120.00000.0000-27.09507.50
3982005.04.22 22:00sell390.101.18120.00000.0000
3992005.04.25 03:00close390.101.18710.00000.0000-50.92456.58
4002005.04.25 03:00buy400.101.18700.00000.0000
4012005.04.25 10:48modify400.101.18701.18410.0000
4022005.04.25 10:49modify400.101.18701.18430.0000
4032005.04.25 11:00modify400.101.18701.18460.0000
4042005.04.25 11:00modify400.101.18701.18470.0000
4052005.04.25 11:00modify400.101.18701.18500.0000
4062005.04.25 11:01modify400.101.18701.18520.0000
4072005.04.25 11:01modify400.101.18701.18530.0000
4082005.04.25 11:01modify400.101.18701.18540.0000
4092005.04.25 11:01modify400.101.18701.18550.0000
4102005.04.25 11:01modify400.101.18701.18560.0000
4112005.04.25 11:01modify400.101.18701.18570.0000
4122005.04.25 11:01modify400.101.18701.18580.0000
4132005.04.25 11:01modify400.101.18701.18590.0000
4142005.04.25 11:01modify400.101.18701.18600.0000
4152005.04.25 11:16modify400.101.18701.18610.0000
4162005.04.25 11:16modify400.101.18701.18620.0000
4172005.04.25 11:17modify400.101.18701.18630.0000
4182005.04.25 11:21modify400.101.18701.18660.0000
4192005.04.25 11:22modify400.101.18701.18670.0000
4202005.04.25 13:02modify400.101.18701.18680.0000
4212005.04.25 13:06modify400.101.18701.18680.0000
4222005.04.25 13:07modify400.101.18701.18690.0000
4232005.04.25 13:20modify400.101.18701.18700.0000
4242005.04.25 13:20modify400.101.18701.18710.0000
4252005.04.25 13:20modify400.101.18701.18720.0000
4262005.04.25 13:21modify400.101.18701.18730.0000
4272005.04.25 13:23modify400.101.18701.18730.0000
4282005.04.25 14:25modify400.101.18701.18740.0000
4292005.04.25 14:25modify400.101.18701.18750.0000
4302005.04.25 14:27modify400.101.18701.18750.0000
4312005.04.25 14:30modify400.101.18701.18760.0000
4322005.04.25 14:31modify400.101.18701.18770.0000
4332005.04.25 14:34modify400.101.18701.18770.0000
4342005.04.25 14:34modify400.101.18701.18780.0000
4352005.04.25 15:26s/l400.101.18781.18780.00006.74463.32
4362005.04.26 08:00sell410.101.18660.00000.0000
4372005.04.26 11:00close410.101.18970.00000.0000-26.06437.26
4382005.04.26 11:00buy420.101.18990.00000.0000
4392005.04.26 16:00close420.101.18730.00000.0000-21.90415.36
4402005.04.26 16:00sell430.101.18720.00000.0000
4412005.04.27 07:00close430.101.18940.00000.0000-22.17393.19
4422005.04.27 07:03buy440.101.18940.00000.0000
4432005.04.27 07:58modify440.101.18941.18650.0000
4442005.04.27 07:58modify440.101.18941.18660.0000
4452005.04.27 07:58modify440.101.18941.18680.0000
4462005.04.27 07:58modify440.101.18941.18690.0000
4472005.04.27 07:59modify440.101.18941.18700.0000
4482005.04.27 07:59modify440.101.18941.18720.0000
4492005.04.27 07:59modify440.101.18941.18740.0000
4502005.04.27 07:59modify440.101.18941.18750.0000
4512005.04.27 08:02modify440.101.18941.18760.0000
4522005.04.27 08:02modify440.101.18941.18780.0000
4532005.04.27 08:03modify440.101.18941.18790.0000
4542005.04.27 08:03modify440.101.18941.18800.0000
4552005.04.27 08:03modify440.101.18941.18820.0000
4562005.04.27 08:03modify440.101.18941.18830.0000
4572005.04.27 08:03modify440.101.18941.18840.0000
4582005.04.27 08:04modify440.101.18941.18850.0000
4592005.04.27 08:05modify440.101.18941.18860.0000
4602005.04.27 08:06modify440.101.18941.18870.0000
4612005.04.27 08:06modify440.101.18941.18880.0000
4622005.04.27 08:06modify440.101.18941.18890.0000
4632005.04.27 08:07modify440.101.18941.18910.0000
4642005.04.27 08:07modify440.101.18941.18920.0000
4652005.04.27 08:07modify440.101.18941.18930.0000
4662005.04.27 08:07modify440.101.18941.18940.0000
4672005.04.27 08:10modify440.101.18941.18960.0000
4682005.04.27 08:10modify440.101.18941.18970.0000
4692005.04.27 08:10modify440.101.18941.18990.0000
4702005.04.27 08:13modify440.101.18941.19000.0000
4712005.04.27 08:15modify440.101.18941.19010.0000
4722005.04.27 08:15modify440.101.18941.19020.0000
4732005.04.27 08:16modify440.101.18941.19030.0000
4742005.04.27 08:16modify440.101.18941.19040.0000
4752005.04.27 08:17modify440.101.18941.19050.0000
4762005.04.27 08:17modify440.101.18941.19060.0000
4772005.04.27 08:17modify440.101.18941.19070.0000
4782005.04.27 08:17modify440.101.18941.19080.0000
4792005.04.27 08:19modify440.101.18941.19090.0000
4802005.04.27 08:20modify440.101.18941.19100.0000
4812005.04.27 08:20modify440.101.18941.19110.0000
4822005.04.27 08:21modify440.101.18941.19120.0000
4832005.04.27 08:40modify440.101.18941.19130.0000
4842005.04.27 08:40modify440.101.18941.19140.0000
4852005.04.27 08:41modify440.101.18941.19150.0000
4862005.04.27 08:55modify440.101.18941.19150.0000
4872005.04.27 08:58modify440.101.18941.19160.0000
4882005.04.27 08:58modify440.101.18941.19180.0000
4892005.04.27 09:00modify440.101.18941.19190.0000
4902005.04.27 09:00modify440.101.18941.19200.0000
4912005.04.27 09:01modify440.101.18941.19210.0000
4922005.04.27 14:30s/l440.101.19211.19210.000022.65415.84
4932005.04.28 15:00sell450.101.19140.00000.0000
4942005.04.28 16:29modify450.101.19141.19440.0000
4952005.04.28 16:29close450.101.19031.19440.00009.24425.08
4962005.04.28 17:00sell460.101.19150.00000.0000
4972005.04.28 19:00close460.101.19330.00000.0000-15.08410.00
4982005.04.28 19:00buy470.101.19340.00000.0000
4992005.04.28 20:14modify470.101.19341.19050.0000
5002005.04.28 20:14modify470.101.19341.19070.0000
5012005.04.28 20:15modify470.101.19341.19090.0000
5022005.04.28 20:16modify470.101.19341.19100.0000
5032005.04.28 20:16modify470.101.19341.19110.0000
5042005.04.28 20:16modify470.101.19341.19130.0000
5052005.04.28 20:16modify470.101.19341.19140.0000
5062005.04.29 02:27s/l470.101.19141.19140.0000-15.75394.25
5072005.04.29 03:00sell480.101.19060.00000.0000
5082005.04.29 06:40modify480.101.19061.19360.0000
5092005.04.29 06:40close480.101.18941.19360.000010.09404.34
5102005.04.29 20:00buy490.101.19610.00000.0000
5112005.04.29 20:30modify490.101.19611.19320.0000
5122005.04.29 20:39modify490.101.19611.19330.0000
5132005.04.29 20:39modify490.101.19611.19340.0000
5142005.04.29 20:53modify490.101.19611.19350.0000
5152005.04.29 20:53modify490.101.19611.19360.0000
5162005.05.02 02:00modify490.101.19611.19380.0000
5172005.05.02 02:02modify490.101.19611.19390.0000
5182005.05.02 02:03modify490.101.19611.19420.0000
5192005.05.02 02:35modify490.101.19611.19440.0000
5202005.05.02 02:41modify490.101.19611.19450.0000
5212005.05.02 02:42modify490.101.19611.19460.0000
5222005.05.02 02:46modify490.101.19611.19470.0000
5232005.05.02 02:47modify490.101.19611.19480.0000
5242005.05.02 02:48modify490.101.19611.19490.0000
5252005.05.02 02:57modify490.101.19611.19490.0000
5262005.05.02 16:12modify490.101.19611.19500.0000
5272005.05.02 16:12modify490.101.19611.19510.0000
5282005.05.02 16:22modify490.101.19611.19520.0000
5292005.05.02 16:23modify490.101.19611.19530.0000
5302005.05.02 16:23modify490.101.19611.19540.0000
5312005.05.02 16:24modify490.101.19611.19550.0000
5322005.05.02 16:39modify490.101.19611.19560.0000
5332005.05.02 16:40modify490.101.19611.19570.0000
5342005.05.02 16:40modify490.101.19611.19580.0000
5352005.05.02 16:40modify490.101.19611.19590.0000
5362005.05.02 16:40modify490.101.19611.19600.0000
5372005.05.02 16:43modify490.101.19611.19610.0000
5382005.05.02 16:44modify490.101.19611.19620.0000
5392005.05.02 16:44modify490.101.19611.19630.0000
5402005.05.02 16:48modify490.101.19611.19650.0000
5412005.05.02 16:59modify490.101.19611.19660.0000
5422005.05.02 16:59modify490.101.19611.19680.0000
5432005.05.02 16:59modify490.101.19611.19700.0000
5442005.05.02 21:10s/l490.101.19701.19700.00008.56412.90
5452005.05.03 17:00sell500.101.19690.00000.0000
5462005.05.03 20:16modify500.101.19691.19980.0000
5472005.05.03 20:16close500.101.19551.19980.000011.71424.61
5482005.05.05 05:00buy510.101.19320.00000.0000
5492005.05.05 08:00close510.101.19120.00000.0000-16.79407.82
5502005.05.05 08:00sell520.101.19120.00000.0000
5512005.05.05 10:51modify520.101.19121.19410.0000
5522005.05.05 10:51close520.101.19001.19410.000010.08417.90
5532005.05.05 15:00buy530.101.19240.00000.0000
5542005.05.05 15:11modify530.101.19241.18940.0000
5552005.05.05 15:11modify530.101.19241.18960.0000
5562005.05.05 15:13modify530.101.19241.18970.0000
5572005.05.05 15:15modify530.101.19241.18980.0000
5582005.05.05 15:15modify530.101.19241.18990.0000
5592005.05.05 15:15modify530.101.19241.19000.0000
5602005.05.05 15:25modify530.101.19241.19020.0000
5612005.05.05 15:25modify530.101.19241.19040.0000
5622005.05.05 15:26modify530.101.19241.19050.0000
5632005.05.05 15:26modify530.101.19241.19060.0000
5642005.05.05 15:44modify530.101.19241.19070.0000
5652005.05.05 15:44modify530.101.19241.19080.0000
5662005.05.05 15:45modify530.101.19241.19090.0000
5672005.05.05 15:45modify530.101.19241.19100.0000
5682005.05.05 15:45modify530.101.19241.19110.0000
5692005.05.05 15:49modify530.101.19241.19110.0000
5702005.05.05 15:50modify530.101.19241.19120.0000
5712005.05.05 15:54modify530.101.19241.19130.0000
5722005.05.05 15:54modify530.101.19241.19140.0000
5732005.05.05 15:55modify530.101.19241.19150.0000
5742005.05.05 15:57modify530.101.19241.19160.0000
5752005.05.05 16:05modify530.101.19241.19170.0000
5762005.05.05 16:37modify530.101.19241.19180.0000
5772005.05.05 16:37modify530.101.19241.19190.0000
5782005.05.05 16:38modify530.101.19241.19200.0000
5792005.05.05 16:38modify530.101.19241.19210.0000
5802005.05.05 16:38modify530.101.19241.19230.0000
5812005.05.05 16:43modify530.101.19241.19230.0000
5822005.05.05 16:54modify530.101.19241.19250.0000
5832005.05.05 17:01modify530.101.19241.19260.0000
5842005.05.05 17:01modify530.101.19241.19270.0000
5852005.05.05 17:02modify530.101.19241.19270.0000
5862005.05.05 17:03modify530.101.19241.19280.0000
5872005.05.05 17:37modify530.101.19241.19280.0000
5882005.05.05 17:37modify530.101.19241.19290.0000
5892005.05.05 17:38modify530.101.19241.19300.0000
5902005.05.05 17:44modify530.101.19241.19300.0000
5912005.05.05 17:46modify530.101.19241.19310.0000
5922005.05.05 17:47modify530.101.19241.19320.0000
5932005.05.05 17:48modify530.101.19241.19330.0000
5942005.05.05 17:48modify530.101.19241.19350.0000
5952005.05.05 18:50s/l530.101.19351.19350.00009.22427.12
5962005.05.10 00:00sell540.101.20370.00000.0000
5972005.05.10 13:00modify540.101.20371.20670.0000
5982005.05.10 13:00close540.101.20261.20670.00009.15436.27
5992005.05.11 16:00buy550.101.20840.00000.0000
6002005.05.11 16:04modify550.101.20841.20550.0000
6012005.05.11 16:04modify550.101.20841.20560.0000
6022005.05.11 16:04modify550.101.20841.20570.0000
6032005.05.11 16:04modify550.101.20841.20580.0000
6042005.05.11 16:35s/l550.101.20581.20580.0000-21.56414.71
6052005.05.11 16:35buy560.101.20620.00000.0000
6062005.05.11 20:30modify560.101.20621.20320.0000
6072005.05.11 20:30modify560.101.20621.20330.0000
6082005.05.12 03:14modify560.101.20621.20350.0000
6092005.05.12 03:19modify560.101.20621.20360.0000
6102005.05.12 03:21modify560.101.20621.20370.0000
6112005.05.12 07:53modify560.101.20621.20390.0000
6122005.05.12 07:54modify560.101.20621.20410.0000
6132005.05.12 07:55modify560.101.20621.20420.0000
6142005.05.12 07:58modify560.101.20621.20430.0000
6152005.05.12 07:58modify560.101.20621.20440.0000
6162005.05.12 07:58modify560.101.20621.20450.0000
6172005.05.12 08:01modify560.101.20621.20460.0000
6182005.05.12 08:01modify560.101.20621.20470.0000
6192005.05.12 08:01modify560.101.20621.20480.0000
6202005.05.12 08:16modify560.101.20621.20490.0000
6212005.05.12 08:21modify560.101.20621.20500.0000
6222005.05.12 08:34modify560.101.20621.20520.0000
6232005.05.12 08:34modify560.101.20621.20530.0000
6242005.05.12 08:34modify560.101.20621.20550.0000
6252005.05.12 08:34modify560.101.20621.20570.0000
6262005.05.12 08:34modify560.101.20621.20590.0000
6272005.05.12 08:34modify560.101.20621.20600.0000
6282005.05.12 08:34modify560.101.20621.20620.0000
6292005.05.12 08:36modify560.101.20621.20630.0000
6302005.05.12 08:55modify560.101.20621.20640.0000
6312005.05.12 08:55modify560.101.20621.20660.0000
6322005.05.12 08:55modify560.101.20621.20680.0000
6332005.05.12 08:55modify560.101.20621.20700.0000
6342005.05.12 08:55modify560.101.20621.20710.0000
6352005.05.12 08:55modify560.101.20621.20730.0000
6362005.05.12 08:55modify560.101.20621.20750.0000
6372005.05.12 08:56modify560.101.20621.20760.0000
6382005.05.12 08:58modify560.101.20621.20770.0000
6392005.05.12 08:58modify560.101.20621.20780.0000
6402005.05.12 08:58modify560.101.20621.20790.0000
6412005.05.12 08:58modify560.101.20621.20810.0000
6422005.05.12 08:58modify560.101.20621.20820.0000
6432005.05.12 09:34modify560.101.20621.20830.0000
6442005.05.12 09:34modify560.101.20621.20840.0000
6452005.05.12 14:30modify560.101.20621.20860.0000
6462005.05.12 14:30modify560.101.20621.20920.0000
6472005.05.12 14:30modify560.101.20621.20970.0000
6482005.05.12 14:30modify560.101.20621.21030.0000
6492005.05.12 14:30modify560.101.20621.21080.0000
6502005.05.12 14:30modify560.101.20621.21140.0000
6512005.05.12 14:30modify560.101.20621.21190.0000
6522005.05.12 14:30modify560.101.20621.21240.0000
6532005.05.12 14:54modify560.101.20621.21260.0000
6542005.05.12 14:54modify560.101.20621.21270.0000
6552005.05.12 14:54modify560.101.20621.21280.0000
6562005.05.12 16:25modify560.101.20621.21290.0000
6572005.05.12 16:25modify560.101.20621.21300.0000
6582005.05.12 16:25modify560.101.20621.21310.0000
6592005.05.12 23:03modify560.101.20621.21320.0000
6602005.05.12 23:03modify560.101.20621.21340.0000
6612005.05.12 23:03modify560.101.20621.21350.0000
6622005.05.12 23:14modify560.101.20621.21360.0000
6632005.05.12 23:16modify560.101.20621.21370.0000
6642005.05.12 23:28modify560.101.20621.21380.0000
6652005.05.13 09:28modify560.101.20621.21400.0000
6662005.05.13 09:37modify560.101.20621.21420.0000
6672005.05.13 09:38modify560.101.20621.21430.0000
6682005.05.13 09:38modify560.101.20621.21440.0000
6692005.05.13 09:39modify560.101.20621.21460.0000
6702005.05.13 10:44modify560.101.20621.21470.0000
6712005.05.13 10:44modify560.101.20621.21480.0000
6722005.05.13 10:45modify560.101.20621.21500.0000
6732005.05.13 10:45modify560.101.20621.21510.0000
6742005.05.13 10:45modify560.101.20621.21520.0000
6752005.05.13 10:45modify560.101.20621.21530.0000
6762005.05.13 10:45modify560.101.20621.21540.0000
6772005.05.13 10:45modify560.101.20621.21550.0000
6782005.05.13 11:32modify560.101.20621.21560.0000
6792005.05.13 11:34modify560.101.20621.21570.0000
6802005.05.13 11:34modify560.101.20621.21580.0000
6812005.05.13 11:34modify560.101.20621.21590.0000
6822005.05.13 11:35modify560.101.20621.21610.0000
6832005.05.13 11:35modify560.101.20621.21630.0000
6842005.05.13 11:35modify560.101.20621.21640.0000
6852005.05.13 11:35modify560.101.20621.21660.0000
6862005.05.13 11:35modify560.101.20621.21680.0000
6872005.05.13 11:38modify560.101.20621.21690.0000
6882005.05.13 11:38modify560.101.20621.21700.0000
6892005.05.13 11:38modify560.101.20621.21710.0000
6902005.05.13 11:38modify560.101.20621.21730.0000
6912005.05.13 11:38modify560.101.20621.21740.0000
6922005.05.13 11:38modify560.101.20621.21750.0000
6932005.05.13 11:38modify560.101.20621.21770.0000
6942005.05.13 11:38modify560.101.20621.21780.0000
6952005.05.13 11:40modify560.101.20621.21790.0000
6962005.05.13 11:40modify560.101.20621.21800.0000
6972005.05.13 11:41modify560.101.20621.21810.0000
6982005.05.13 11:43modify560.101.20621.21830.0000
6992005.05.13 11:43modify560.101.20621.21840.0000
7002005.05.13 11:44modify560.101.20621.21850.0000
7012005.05.13 11:45modify560.101.20621.21860.0000
7022005.05.13 11:46modify560.101.20621.21860.0000
7032005.05.13 11:46modify560.101.20621.21870.0000
7042005.05.13 11:46modify560.101.20621.21880.0000
7052005.05.13 11:50modify560.101.20621.21890.0000
7062005.05.13 11:50modify560.101.20621.21900.0000
7072005.05.13 11:58modify560.101.20621.21910.0000
7082005.05.13 12:00modify560.101.20621.21920.0000
7092005.05.13 12:00modify560.101.20621.21940.0000
7102005.05.13 12:03modify560.101.20621.21950.0000
7112005.05.13 12:03modify560.101.20621.21960.0000
7122005.05.13 12:04modify560.101.20621.21970.0000
7132005.05.13 12:04modify560.101.20621.21980.0000
7142005.05.13 12:05modify560.101.20621.21990.0000
7152005.05.13 14:25modify560.101.20621.22000.0000
7162005.05.13 14:25modify560.101.20621.22010.0000
7172005.05.13 14:25modify560.101.20621.22020.0000
7182005.05.13 14:25modify560.101.20621.22030.0000
7192005.05.13 14:25modify560.101.20621.22050.0000
7202005.05.13 14:25modify560.101.20621.22060.0000
7212005.05.13 14:26modify560.101.20621.22070.0000
7222005.05.13 14:26modify560.101.20621.22080.0000
7232005.05.13 14:27modify560.101.20621.22090.0000
7242005.05.13 14:35modify560.101.20621.22100.0000
7252005.05.13 14:36modify560.101.20621.22110.0000
7262005.05.16 00:10modify560.101.20621.22120.0000
7272005.05.16 00:25modify560.101.20621.22130.0000
7282005.05.16 00:26modify560.101.20621.22140.0000
7292005.05.16 00:27modify560.101.20621.22160.0000
7302005.05.16 00:31modify560.101.20621.22180.0000
7312005.05.16 00:41modify560.101.20621.22200.0000
7322005.05.16 00:42modify560.101.20621.22210.0000
7332005.05.16 00:44modify560.101.20621.22220.0000
7342005.05.16 00:44modify560.101.20621.22240.0000
7352005.05.16 00:50modify560.101.20621.22250.0000
7362005.05.16 00:50modify560.101.20621.22270.0000
7372005.05.16 00:51modify560.101.20621.22280.0000
7382005.05.16 00:51modify560.101.20621.22300.0000
7392005.05.16 00:57modify560.101.20621.22310.0000
7402005.05.16 01:04modify560.101.20621.22320.0000
7412005.05.16 01:05modify560.101.20621.22350.0000
7422005.05.16 01:07modify560.101.20621.22360.0000
7432005.05.16 01:07modify560.101.20621.22370.0000
7442005.05.16 01:07modify560.101.20621.22380.0000
7452005.05.16 01:07modify560.101.20621.22400.0000
7462005.05.16 01:07modify560.101.20621.22410.0000
7472005.05.16 01:07modify560.101.20621.22430.0000
7482005.05.16 01:07modify560.101.20621.22440.0000
7492005.05.16 01:07modify560.101.20621.22450.0000
7502005.05.16 01:11modify560.101.20621.22450.0000
7512005.05.16 01:12modify560.101.20621.22460.0000
7522005.05.16 08:46modify560.101.20621.22470.0000
7532005.05.16 10:59s/l560.101.22471.22470.0000154.18568.90
7542005.05.16 18:00sell570.101.22210.00000.0000
7552005.05.17 07:47modify570.101.22211.22510.0000
7562005.05.17 07:48close570.101.22101.22510.00007.79576.68
7572005.05.17 23:00buy580.101.22550.00000.0000
7582005.05.18 02:01modify580.101.22551.22260.0000
7592005.05.18 02:03modify580.101.22551.22270.0000
7602005.05.18 02:03modify580.101.22551.22280.0000
7612005.05.18 08:14s/l580.101.22281.22280.0000-18.96557.73
7622005.05.18 11:00sell590.101.22160.00000.0000
7632005.05.18 14:42modify590.101.22161.22450.0000
7642005.05.18 14:43close590.101.22041.22450.00009.83567.56
7652005.05.19 14:00buy600.101.22170.00000.0000
7662005.05.19 15:10modify600.101.22171.21880.0000
7672005.05.19 15:10modify600.101.22171.21890.0000
7682005.05.19 15:15modify600.101.22171.21900.0000
7692005.05.19 15:15modify600.101.22171.21910.0000
7702005.05.19 15:17modify600.101.22171.21930.0000
7712005.05.19 16:35modify600.101.22171.21950.0000
7722005.05.19 16:41modify600.101.22171.21960.0000
7732005.05.19 16:41modify600.101.22171.21980.0000
7742005.05.19 16:41modify600.101.22171.21990.0000
7752005.05.19 16:42modify600.101.22171.22000.0000
7762005.05.19 16:42modify600.101.22171.22010.0000
7772005.05.19 16:42modify600.101.22171.22020.0000
7782005.05.19 16:42modify600.101.22171.22030.0000
7792005.05.19 17:40modify600.101.22171.22040.0000
7802005.05.19 17:40modify600.101.22171.22050.0000
7812005.05.19 17:40modify600.101.22171.22060.0000
7822005.05.19 17:47modify600.101.22171.22060.0000
7832005.05.19 17:49modify600.101.22171.22070.0000
7842005.05.19 18:05modify600.101.22171.22090.0000
7852005.05.19 18:05modify600.101.22171.22110.0000
7862005.05.19 18:05modify600.101.22171.22130.0000
7872005.05.19 18:05modify600.101.22171.22150.0000
7882005.05.19 18:05modify600.101.22171.22170.0000
7892005.05.19 19:18s/l600.101.22171.22170.00000.00567.56
7902005.05.23 17:00sell610.101.23020.00000.0000
7912005.05.24 08:29modify610.101.23021.23320.0000
7922005.05.24 08:29close610.101.22911.23320.00007.73575.28
7932005.05.25 02:00buy620.101.23140.00000.0000
7942005.05.25 06:00close620.101.22760.00000.0000-30.95544.33
7952005.05.25 06:02sell630.101.22760.00000.0000
7962005.05.25 14:00close630.101.23100.00000.0000-27.62516.71
7972005.05.25 14:00buy640.101.23100.00000.0000
7982005.05.25 16:00close640.101.22530.00000.0000-46.52470.19
7992005.05.25 16:00sell650.101.22530.00000.0000
8002005.05.26 08:00close650.101.23130.00000.0000-49.95420.24
8012005.05.26 08:00buy660.101.23130.00000.0000
8022005.05.26 08:09modify660.101.23131.22830.0000
8032005.05.26 08:09modify660.101.23131.22840.0000
8042005.05.26 08:17modify660.101.23131.22850.0000
8052005.05.26 11:56modify660.101.23131.22860.0000
8062005.05.26 11:57modify660.101.23131.22870.0000
8072005.05.26 11:58modify660.101.23131.22870.0000
8082005.05.26 12:27modify660.101.23131.22880.0000
8092005.05.26 12:38modify660.101.23131.22890.0000
8102005.05.26 12:38modify660.101.23131.22900.0000
8112005.05.26 12:38modify660.101.23131.22920.0000
8122005.05.26 12:38modify660.101.23131.22930.0000
8132005.05.26 12:38modify660.101.23131.22940.0000
8142005.05.26 13:03modify660.101.23131.22950.0000
8152005.05.26 13:04modify660.101.23131.22960.0000
8162005.05.26 13:06modify660.101.23131.22960.0000
8172005.05.26 13:07modify660.101.23131.22970.0000
8182005.05.26 13:14modify660.101.23131.22980.0000
8192005.05.26 13:15modify660.101.23131.22990.0000
8202005.05.26 13:15modify660.101.23131.23000.0000
8212005.05.26 13:15modify660.101.23131.23010.0000
8222005.05.26 13:15modify660.101.23131.23020.0000
8232005.05.26 13:15modify660.101.23131.23030.0000
8242005.05.26 13:15modify660.101.23131.23040.0000
8252005.05.26 13:15modify660.101.23131.23050.0000
8262005.05.26 13:15modify660.101.23131.23060.0000
8272005.05.26 13:16modify660.101.23131.23070.0000
8282005.05.26 13:16modify660.101.23131.23080.0000
8292005.05.26 13:16modify660.101.23131.23090.0000
8302005.05.26 13:16modify660.101.23131.23100.0000
8312005.05.26 13:17modify660.101.23131.23110.0000
8322005.05.26 13:17modify660.101.23131.23120.0000
8332005.05.26 13:17modify660.101.23131.23130.0000
8342005.05.26 13:17modify660.101.23131.23140.0000
8352005.05.26 13:33modify660.101.23131.23150.0000
8362005.05.26 13:33modify660.101.23131.23160.0000
8372005.05.26 13:34modify660.101.23131.23170.0000
8382005.05.26 13:34modify660.101.23131.23180.0000
8392005.05.26 14:36modify660.101.23131.23190.0000
8402005.05.26 14:36modify660.101.23131.23200.0000
8412005.05.26 14:36modify660.101.23131.23220.0000
8422005.05.26 14:36modify660.101.23131.23230.0000
8432005.05.26 14:36modify660.101.23131.23250.0000
8442005.05.26 14:36modify660.101.23131.23260.0000
8452005.05.26 14:37modify660.101.23131.23270.0000
8462005.05.26 14:37modify660.101.23131.23280.0000
8472005.05.26 14:38modify660.101.23131.23290.0000
8482005.05.26 14:38modify660.101.23131.23300.0000
8492005.05.26 14:39modify660.101.23131.23300.0000
8502005.05.26 14:39modify660.101.23131.23310.0000
8512005.05.26 14:39modify660.101.23131.23320.0000
8522005.05.26 20:36modify660.101.23131.23340.0000
8532005.05.26 20:39modify660.101.23131.23350.0000
8542005.05.26 20:40modify660.101.23131.23360.0000
8552005.05.26 20:40modify660.101.23131.23370.0000
8562005.05.26 20:40modify660.101.23131.23380.0000
8572005.05.27 10:03s/l660.101.23381.23380.000021.30441.54
8582005.05.27 14:00sell670.101.23330.00000.0000
8592005.05.27 17:35modify670.101.23331.23630.0000
8602005.05.27 17:35close670.101.23221.23630.00008.93450.47
8612005.05.30 11:00buy680.101.23440.00000.0000
8622005.05.30 12:37modify680.101.23441.23140.0000
8632005.05.30 12:41modify680.101.23441.23150.0000
8642005.05.30 12:41modify680.101.23441.23160.0000
8652005.05.30 12:41modify680.101.23441.23170.0000
8662005.05.30 12:41modify680.101.23441.23180.0000
8672005.05.30 12:42modify680.101.23441.23190.0000
8682005.05.30 12:42modify680.101.23441.23200.0000
8692005.05.30 12:43modify680.101.23441.23210.0000
8702005.05.30 12:43modify680.101.23441.23230.0000
8712005.05.30 12:43modify680.101.23441.23240.0000
8722005.05.30 12:43modify680.101.23441.23250.0000
8732005.05.30 13:03modify680.101.23441.23270.0000
8742005.05.30 13:03modify680.101.23441.23280.0000
8752005.05.30 13:03modify680.101.23441.23300.0000
8762005.05.30 13:03modify680.101.23441.23320.0000
8772005.05.30 13:04modify680.101.23441.23330.0000
8782005.05.30 13:04modify680.101.23441.23340.0000
8792005.05.30 13:04modify680.101.23441.23350.0000
8802005.05.30 13:04modify680.101.23441.23360.0000
8812005.05.30 13:04modify680.101.23441.23370.0000
8822005.05.30 13:06modify680.101.23441.23390.0000
8832005.05.30 13:06modify680.101.23441.23400.0000
8842005.05.30 13:06modify680.101.23441.23410.0000
8852005.05.30 13:06modify680.101.23441.23430.0000
8862005.05.30 13:06modify680.101.23441.23440.0000
8872005.05.30 13:07modify680.101.23441.23440.0000
8882005.05.30 13:07modify680.101.23441.23450.0000
8892005.05.30 13:31modify680.101.23441.23460.0000
8902005.05.30 13:31modify680.101.23441.23470.0000
8912005.05.30 13:31modify680.101.23441.23480.0000
8922005.05.30 15:50modify680.101.23441.23490.0000
8932005.05.30 16:00modify680.101.23441.23500.0000
8942005.05.30 16:00modify680.101.23441.23510.0000
8952005.05.30 16:01modify680.101.23441.23520.0000
8962005.05.30 16:02modify680.101.23441.23530.0000
8972005.05.30 17:16modify680.101.23441.23530.0000
8982005.05.31 02:41modify680.101.23441.23540.0000
8992005.05.31 02:41modify680.101.23441.23550.0000
9002005.05.31 02:43modify680.101.23441.23550.0000
9012005.05.31 02:47modify680.101.23441.23570.0000
9022005.05.31 02:54modify680.101.23441.23580.0000
9032005.05.31 02:55modify680.101.23441.23590.0000
9042005.05.31 03:04modify680.101.23441.23590.0000
9052005.05.31 03:04modify680.101.23441.23600.0000
9062005.05.31 03:06modify680.101.23441.23610.0000
9072005.05.31 03:07modify680.101.23441.23640.0000
9082005.05.31 03:07modify680.101.23441.23680.0000
9092005.05.31 03:07modify680.101.23441.23710.0000
9102005.05.31 03:07modify680.101.23441.23730.0000
9112005.05.31 03:08modify680.101.23441.23740.0000
9122005.05.31 03:08modify680.101.23441.23750.0000
9132005.05.31 03:08modify680.101.23441.23760.0000
9142005.05.31 03:08modify680.101.23441.23770.0000
9152005.05.31 03:08modify680.101.23441.23780.0000
9162005.05.31 03:09modify680.101.23441.23790.0000
9172005.05.31 03:09modify680.101.23441.23800.0000
9182005.05.31 03:12modify680.101.23441.23810.0000
9192005.05.31 03:12modify680.101.23441.23830.0000
9202005.05.31 03:12modify680.101.23441.23840.0000
9212005.05.31 03:12modify680.101.23441.23860.0000
9222005.05.31 03:17modify680.101.23441.23880.0000
9232005.05.31 03:17modify680.101.23441.23900.0000
9242005.05.31 03:17modify680.101.23441.23930.0000
9252005.05.31 03:17modify680.101.23441.23950.0000
9262005.05.31 03:17modify680.101.23441.23970.0000
9272005.05.31 03:17modify680.101.23441.23990.0000
9282005.05.31 03:18modify680.101.23441.24000.0000
9292005.05.31 03:18modify680.101.23441.24010.0000
9302005.05.31 03:21modify680.101.23441.24020.0000
9312005.05.31 03:21modify680.101.23441.24050.0000
9322005.05.31 03:21modify680.101.23441.24080.0000
9332005.05.31 03:21modify680.101.23441.24110.0000
9342005.05.31 03:21modify680.101.23441.24150.0000
9352005.05.31 03:21modify680.101.23441.24180.0000
9362005.05.31 03:21modify680.101.23441.24210.0000
9372005.05.31 03:22modify680.101.23441.24220.0000
9382005.05.31 03:22modify680.101.23441.24230.0000
9392005.05.31 03:22modify680.101.23441.24240.0000
9402005.05.31 03:22modify680.101.23441.24250.0000
9412005.05.31 03:22modify680.101.23441.24260.0000
9422005.05.31 03:24modify680.101.23441.24270.0000
9432005.05.31 03:24modify680.101.23441.24290.0000
9442005.05.31 03:24modify680.101.23441.24300.0000
9452005.05.31 03:24modify680.101.23441.24310.0000
9462005.05.31 03:24modify680.101.23441.24330.0000
9472005.05.31 03:24modify680.101.23441.24340.0000
9482005.05.31 03:24modify680.101.23441.24350.0000
9492005.05.31 03:24modify680.101.23441.24360.0000
9502005.05.31 03:24modify680.101.23441.24380.0000
9512005.05.31 08:51modify680.101.23441.24390.0000
9522005.05.31 08:51modify680.101.23441.24400.0000
9532005.05.31 10:48s/l680.101.24401.24400.000078.21528.68
9542005.06.02 12:00sell690.101.25040.00000.0000
9552005.06.02 17:06modify690.101.25041.25340.0000
9562005.06.02 17:08close690.101.24931.25340.00008.80537.48
9572005.06.03 19:00buy700.101.25510.00000.0000
9582005.06.06 07:00close700.101.24920.00000.0000-46.19491.29
9592005.06.06 07:00sell710.101.24920.00000.0000
9602005.06.06 08:01modify710.101.24921.25210.0000
9612005.06.06 08:01close710.101.24801.25210.00009.62500.91
9622005.06.07 04:00buy720.101.25070.00000.0000
9632005.06.07 09:00close720.101.24570.00000.0000-40.14460.77
9642005.06.07 09:00sell730.101.24580.00000.0000
9652005.06.07 10:36modify730.101.24581.24880.0000
9662005.06.07 10:36close730.101.24471.24880.00008.84469.61
9672005.06.08 19:00buy740.101.25080.00000.0000
9682005.06.08 19:09modify740.101.25081.24790.0000
9692005.06.08 19:09modify740.101.25081.24810.0000
9702005.06.08 19:10modify740.101.25081.24820.0000
9712005.06.08 19:10modify740.101.25081.24830.0000
9722005.06.08 19:10modify740.101.25081.24840.0000
9732005.06.08 19:11modify740.101.25081.24850.0000
9742005.06.08 19:11modify740.101.25081.24870.0000
9752005.06.08 19:17modify740.101.25081.24880.0000
9762005.06.08 19:18modify740.101.25081.24890.0000
9772005.06.08 19:18modify740.101.25081.24900.0000
9782005.06.08 19:18modify740.101.25081.24910.0000
9792005.06.08 19:20modify740.101.25081.24920.0000
9802005.06.08 19:27modify740.101.25081.24940.0000
9812005.06.08 19:27modify740.101.25081.24960.0000
9822005.06.08 19:28modify740.101.25081.24980.0000
9832005.06.08 19:28modify740.101.25081.24990.0000
9842005.06.08 19:28modify740.101.25081.25000.0000
9852005.06.08 19:28modify740.101.25081.25010.0000
9862005.06.08 19:28modify740.101.25081.25030.0000
9872005.06.08 19:28modify740.101.25081.25040.0000
9882005.06.08 19:28modify740.101.25081.25050.0000
9892005.06.08 19:28modify740.101.25081.25060.0000
9902005.06.08 19:29modify740.101.25081.25080.0000
9912005.06.08 19:29modify740.101.25081.25090.0000
9922005.06.08 19:30modify740.101.25081.25100.0000
9932005.06.08 19:30modify740.101.25081.25110.0000
9942005.06.08 19:30modify740.101.25081.25120.0000
9952005.06.08 19:30modify740.101.25081.25130.0000
9962005.06.08 19:30modify740.101.25081.25140.0000
9972005.06.08 19:30modify740.101.25081.25150.0000
9982005.06.08 19:31modify740.101.25081.25160.0000
9992005.06.08 19:31modify740.101.25081.25170.0000
10002005.06.08 20:12modify740.101.25081.25180.0000
10012005.06.08 20:12modify740.101.25081.25190.0000
10022005.06.08 20:13modify740.101.25081.25200.0000
10032005.06.08 20:13modify740.101.25081.25210.0000
10042005.06.08 20:20modify740.101.25081.25220.0000
10052005.06.08 20:20modify740.101.25081.25230.0000
10062005.06.08 20:23modify740.101.25081.25260.0000
10072005.06.08 20:23modify740.101.25081.25290.0000
10082005.06.08 20:23modify740.101.25081.25320.0000
10092005.06.08 20:24modify740.101.25081.25330.0000
10102005.06.08 20:24modify740.101.25081.25340.0000
10112005.06.08 20:24modify740.101.25081.25350.0000
10122005.06.09 01:47s/l740.101.25351.25350.000022.58492.20
10132005.06.10 08:00sell750.101.25440.00000.0000
10142005.06.10 12:37modify750.101.25441.25730.0000
10152005.06.10 12:38close750.101.25321.25730.00009.58501.78
10162005.06.10 13:00sell760.101.25270.00000.0000
10172005.06.10 14:00close760.101.25500.00000.0000-18.33483.45
10182005.06.10 14:00buy770.101.25510.00000.0000
10192005.06.10 14:30modify770.101.25511.25250.0000
10202005.06.10 14:30modify770.101.25511.25290.0000
10212005.06.10 14:30modify770.101.25511.25330.0000
10222005.06.10 14:30modify770.101.25511.25370.0000
10232005.06.10 14:30modify770.101.25511.25410.0000
10242005.06.10 14:30modify770.101.25511.25450.0000
10252005.06.10 14:30modify770.101.25511.25490.0000
10262005.06.10 14:42modify770.101.25511.25500.0000
10272005.06.10 14:42modify770.101.25511.25510.0000
10282005.06.10 14:43modify770.101.25511.25520.0000
10292005.06.10 14:43modify770.101.25511.25530.0000
10302005.06.10 14:43modify770.101.25511.25540.0000
10312005.06.10 14:46modify770.101.25511.25550.0000
10322005.06.10 14:46modify770.101.25511.25570.0000
10332005.06.10 15:39modify770.101.25511.25580.0000
10342005.06.10 15:39modify770.101.25511.25590.0000
10352005.06.10 15:39modify770.101.25511.25600.0000
10362005.06.10 15:39modify770.101.25511.25620.0000
10372005.06.10 15:43modify770.101.25511.25630.0000
10382005.06.10 15:43modify770.101.25511.25640.0000
10392005.06.10 15:43modify770.101.25511.25660.0000
10402005.06.10 15:43modify770.101.25511.25670.0000
10412005.06.10 15:44modify770.101.25511.25690.0000
10422005.06.10 15:45modify770.101.25511.25700.0000
10432005.06.10 15:45modify770.101.25511.25710.0000
10442005.06.10 15:46modify770.101.25511.25720.0000
10452005.06.10 15:46modify770.101.25511.25730.0000
10462005.06.10 15:46modify770.101.25511.25750.0000
10472005.06.10 15:46modify770.101.25511.25760.0000
10482005.06.10 15:46modify770.101.25511.25780.0000
10492005.06.10 15:57modify770.101.25511.25790.0000
10502005.06.10 15:57modify770.101.25511.25800.0000
10512005.06.10 15:57modify770.101.25511.25810.0000
10522005.06.10 15:57modify770.101.25511.25820.0000
10532005.06.10 15:57modify770.101.25511.25830.0000
10542005.06.10 15:57modify770.101.25511.25840.0000
10552005.06.10 15:57modify770.101.25511.25850.0000
10562005.06.10 15:57modify770.101.25511.25860.0000
10572005.06.10 16:02modify770.101.25511.25870.0000
10582005.06.10 16:02modify770.101.25511.25880.0000
10592005.06.10 16:02modify770.101.25511.25890.0000
10602005.06.10 16:03modify770.101.25511.25910.0000
10612005.06.10 16:03modify770.101.25511.25920.0000
10622005.06.10 16:03modify770.101.25511.25940.0000
10632005.06.10 16:04modify770.101.25511.25950.0000
10642005.06.10 16:12modify770.101.25511.25960.0000
10652005.06.10 16:12modify770.101.25511.25970.0000
10662005.06.10 16:12modify770.101.25511.25980.0000
10672005.06.10 16:12modify770.101.25511.25990.0000
10682005.06.10 16:12modify770.101.25511.26000.0000
10692005.06.10 16:12modify770.101.25511.26020.0000
10702005.06.10 16:12modify770.101.25511.26030.0000
10712005.06.10 16:12modify770.101.25511.26040.0000
10722005.06.10 16:12modify770.101.25511.26050.0000
10732005.06.10 16:13modify770.101.25511.26060.0000
10742005.06.10 16:13modify770.101.25511.26070.0000
10752005.06.10 16:14modify770.101.25511.26080.0000
10762005.06.10 16:14modify770.101.25511.26090.0000
10772005.06.10 16:14modify770.101.25511.26100.0000
10782005.06.10 16:14modify770.101.25511.26120.0000
10792005.06.10 16:14modify770.101.25511.26130.0000
10802005.06.10 16:16modify770.101.25511.26140.0000
10812005.06.10 16:17modify770.101.25511.26150.0000
10822005.06.10 16:17modify770.101.25511.26160.0000
10832005.06.10 16:17modify770.101.25511.26170.0000
10842005.06.10 16:17modify770.101.25511.26180.0000
10852005.06.10 16:17modify770.101.25511.26190.0000
10862005.06.10 16:18modify770.101.25511.26200.0000
10872005.06.10 16:18modify770.101.25511.26210.0000
10882005.06.10 16:18modify770.101.25511.26220.0000
10892005.06.10 16:47modify770.101.25511.26230.0000
10902005.06.10 16:48modify770.101.25511.26240.0000
10912005.06.10 16:48modify770.101.25511.26260.0000
10922005.06.10 16:48modify770.101.25511.26270.0000
10932005.06.10 16:48modify770.101.25511.26290.0000
10942005.06.10 16:48modify770.101.25511.26310.0000
10952005.06.10 16:49modify770.101.25511.26330.0000
10962005.06.10 16:49modify770.101.25511.26340.0000
10972005.06.10 16:49modify770.101.25511.26350.0000
10982005.06.10 16:49modify770.101.25511.26360.0000
10992005.06.10 16:49modify770.101.25511.26370.0000
11002005.06.10 17:06modify770.101.25511.26380.0000
11012005.06.10 17:06modify770.101.25511.26400.0000
11022005.06.10 17:06modify770.101.25511.26410.0000
11032005.06.10 17:06modify770.101.25511.26420.0000
11042005.06.10 17:14modify770.101.25511.26430.0000
11052005.06.10 17:14modify770.101.25511.26440.0000
11062005.06.10 17:14modify770.101.25511.26450.0000
11072005.06.10 17:14modify770.101.25511.26460.0000
11082005.06.10 17:14modify770.101.25511.26470.0000
11092005.06.10 17:16modify770.101.25511.26490.0000
11102005.06.10 17:16modify770.101.25511.26500.0000
11112005.06.10 17:16modify770.101.25511.26520.0000
11122005.06.10 19:01modify770.101.25511.26520.0000
11132005.06.10 19:04modify770.101.25511.26530.0000
11142005.06.10 19:05modify770.101.25511.26530.0000
11152005.06.10 19:06modify770.101.25511.26560.0000
11162005.06.10 19:09modify770.101.25511.26570.0000
11172005.06.10 19:09modify770.101.25511.26580.0000
11182005.06.13 03:02modify770.101.25511.26600.0000
11192005.06.13 03:02modify770.101.25511.26620.0000
11202005.06.13 03:02modify770.101.25511.26640.0000
11212005.06.13 03:02modify770.101.25511.26660.0000
11222005.06.13 03:03modify770.101.25511.26670.0000
11232005.06.13 03:03modify770.101.25511.26680.0000
11242005.06.13 03:03modify770.101.25511.26710.0000
11252005.06.13 03:03modify770.101.25511.26720.0000
11262005.06.13 03:03modify770.101.25511.26740.0000
11272005.06.13 03:03modify770.101.25511.26750.0000
11282005.06.13 03:03modify770.101.25511.26770.0000
11292005.06.13 03:03modify770.101.25511.26780.0000
11302005.06.13 03:03modify770.101.25511.26800.0000
11312005.06.13 03:03modify770.101.25511.26810.0000
11322005.06.13 03:12modify770.101.25511.26830.0000
11332005.06.13 03:12modify770.101.25511.26840.0000
11342005.06.13 03:12modify770.101.25511.26850.0000
11352005.06.13 03:16modify770.101.25511.26860.0000
11362005.06.13 03:16modify770.101.25511.26870.0000
11372005.06.13 03:18modify770.101.25511.26890.0000
11382005.06.13 03:19modify770.101.25511.26900.0000
11392005.06.13 03:19modify770.101.25511.26910.0000
11402005.06.13 03:19modify770.101.25511.26920.0000
11412005.06.13 03:19modify770.101.25511.26940.0000
11422005.06.13 03:19modify770.101.25511.26950.0000
11432005.06.13 03:19modify770.101.25511.26960.0000
11442005.06.13 03:21modify770.101.25511.26980.0000
11452005.06.13 03:21modify770.101.25511.27000.0000
11462005.06.13 03:21modify770.101.25511.27020.0000
11472005.06.13 04:45s/l770.101.27021.27020.0000119.93603.38
11482005.06.14 02:00sell780.101.27150.00000.0000
11492005.06.14 02:13modify780.101.27151.27440.0000
11502005.06.14 02:15close780.101.27031.27440.00009.45612.83
11512005.06.14 02:15sell790.101.26970.00000.0000
11522005.06.14 02:41modify790.101.26971.27270.0000
11532005.06.14 02:42close790.101.26861.27270.00008.67621.50
11542005.06.14 02:42sell800.101.26800.00000.0000
11552005.06.14 16:00close800.101.27720.00000.0000-72.03549.47
11562005.06.14 16:00buy810.101.27730.00000.0000
11572005.06.14 17:07modify810.101.27731.27430.0000
11582005.06.14 17:12modify810.101.27731.27440.0000
11592005.06.14 17:13modify810.101.27731.27450.0000
11602005.06.14 18:04modify810.101.27731.27460.0000
11612005.06.14 18:04modify810.101.27731.27480.0000
11622005.06.14 18:04modify810.101.27731.27490.0000
11632005.06.14 18:04modify810.101.27731.27500.0000
11642005.06.15 06:05s/l810.101.27501.27500.0000-14.93534.54
11652005.06.15 17:00sell820.101.27100.00000.0000
11662005.06.15 19:53modify820.101.27101.27390.0000
11672005.06.15 19:54close820.101.26981.27390.00009.45543.99
11682005.06.16 08:00buy830.101.27390.00000.0000
11692005.06.16 12:00close830.101.27020.00000.0000-29.13514.86
11702005.06.16 12:00sell840.101.27020.00000.0000
11712005.06.16 14:47modify840.101.27021.27320.0000
11722005.06.16 14:47close840.101.26911.27320.00008.67523.53
11732005.06.16 19:00buy850.101.27410.00000.0000
11742005.06.16 19:22modify850.101.27411.27130.0000
11752005.06.16 19:24modify850.101.27411.27140.0000
11762005.06.16 19:33modify850.101.27411.27150.0000
11772005.06.16 22:59s/l850.101.27151.27150.0000-20.45503.08
11782005.06.17 02:00sell860.101.27140.00000.0000
11792005.06.17 09:00close860.101.27140.00000.00000.00503.08
11802005.06.17 09:00buy870.101.27150.00000.0000
11812005.06.17 11:23modify870.101.27151.26860.0000
11822005.06.17 11:23modify870.101.27151.26870.0000
11832005.06.17 11:48modify870.101.27151.26870.0000
11842005.06.17 11:50modify870.101.27151.26880.0000
11852005.06.17 12:24s/l870.101.26881.26880.0000-21.28481.80
11862005.06.20 15:00buy880.101.26800.00000.0000
11872005.06.20 15:05modify880.101.26801.26510.0000
11882005.06.20 15:05modify880.101.26801.26520.0000
11892005.06.20 15:05modify880.101.26801.26530.0000
11902005.06.20 15:05modify880.101.26801.26540.0000
11912005.06.20 15:47modify880.101.26801.26550.0000
11922005.06.20 15:47modify880.101.26801.26570.0000
11932005.06.20 15:47modify880.101.26801.26580.0000
11942005.06.20 15:47modify880.101.26801.26590.0000
11952005.06.20 15:47modify880.101.26801.26610.0000
11962005.06.20 15:47modify880.101.26801.26620.0000
11972005.06.20 15:48modify880.101.26801.26650.0000
11982005.06.20 15:48modify880.101.26801.26670.0000
11992005.06.20 15:48modify880.101.26801.26690.0000
12002005.06.20 15:49modify880.101.26801.26700.0000
12012005.06.20 15:49modify880.101.26801.26710.0000
12022005.06.20 15:49modify880.101.26801.26730.0000
12032005.06.20 15:49modify880.101.26801.26740.0000
12042005.06.20 15:50modify880.101.26801.26750.0000
12052005.06.20 15:54modify880.101.26801.26750.0000
12062005.06.20 16:07modify880.101.26801.26770.0000
12072005.06.20 16:07modify880.101.26801.26780.0000
12082005.06.20 16:07modify880.101.26801.26790.0000
12092005.06.20 16:31modify880.101.26801.26800.0000
12102005.06.20 16:31modify880.101.26801.26810.0000
12112005.06.20 16:32modify880.101.26801.26820.0000
12122005.06.20 16:34modify880.101.26801.26830.0000
12132005.06.20 16:34modify880.101.26801.26840.0000
12142005.06.20 16:34modify880.101.26801.26850.0000
12152005.06.20 16:34modify880.101.26801.26860.0000
12162005.06.20 16:34modify880.101.26801.26870.0000
12172005.06.20 17:08modify880.101.26801.26870.0000
12182005.06.20 17:18modify880.101.26801.26880.0000
12192005.06.20 17:19modify880.101.26801.26890.0000
12202005.06.20 17:19modify880.101.26801.26900.0000
12212005.06.20 17:34modify880.101.26801.26910.0000
12222005.06.20 17:34modify880.101.26801.26920.0000
12232005.06.20 17:34modify880.101.26801.26930.0000
12242005.06.20 17:36modify880.101.26801.26930.0000
12252005.06.20 17:37modify880.101.26801.26940.0000
12262005.06.20 17:41modify880.101.26801.26950.0000
12272005.06.21 02:20s/l880.101.26951.26950.000012.86494.66
12282005.06.21 20:00sell890.101.26780.00000.0000
12292005.06.21 20:26modify890.101.26781.27080.0000
12302005.06.21 20:29close890.101.26671.27080.00008.68503.34
12312005.06.21 20:29sell900.101.26600.00000.0000
12322005.06.22 01:39modify900.101.26601.26880.0000
12332005.06.22 01:39close900.101.26451.26880.00008.19511.53
12342005.06.22 15:00buy910.101.27320.00000.0000
12352005.06.22 18:18modify910.101.27321.27020.0000
12362005.06.22 18:18modify910.101.27321.27040.0000
12372005.06.22 18:20modify910.101.27321.27040.0000
12382005.06.22 18:20modify910.101.27321.27060.0000
12392005.06.23 01:53s/l910.101.27061.27060.0000-19.42492.11
12402005.06.24 13:00sell920.101.27570.00000.0000
12412005.06.24 16:15modify920.101.27571.27870.0000
12422005.06.24 16:26close920.101.27461.27870.00008.63500.74
12432005.06.28 09:00buy930.101.27350.00000.0000
12442005.06.28 09:28modify930.101.27351.27060.0000
12452005.06.28 09:28modify930.101.27351.27080.0000
12462005.06.28 09:31modify930.101.27351.27090.0000
12472005.06.28 09:34modify930.101.27351.27100.0000
12482005.06.28 10:44modify930.101.27351.27120.0000
12492005.06.28 10:44modify930.101.27351.27120.0000
12502005.06.28 10:45modify930.101.27351.27130.0000
12512005.06.28 10:46modify930.101.27351.27140.0000
12522005.06.28 10:46modify930.101.27351.27150.0000
12532005.06.28 10:46modify930.101.27351.27160.0000
12542005.06.28 10:46modify930.101.27351.27170.0000
12552005.06.28 10:47modify930.101.27351.27180.0000
12562005.06.28 10:47modify930.101.27351.27190.0000
12572005.06.28 10:48modify930.101.27351.27200.0000
12582005.06.28 10:48modify930.101.27351.27210.0000
12592005.06.28 10:49modify930.101.27351.27220.0000
12602005.06.28 10:50modify930.101.27351.27230.0000
12612005.06.28 10:51modify930.101.27351.27230.0000
12622005.06.28 11:09modify930.101.27351.27240.0000
12632005.06.28 11:10modify930.101.27351.27250.0000
12642005.06.28 11:37modify930.101.27351.27270.0000
12652005.06.28 11:37modify930.101.27351.27300.0000
12662005.06.28 11:37modify930.101.27351.27320.0000
12672005.06.28 11:38modify930.101.27351.27320.0000
12682005.06.28 11:38modify930.101.27351.27330.0000
12692005.06.28 11:38modify930.101.27351.27340.0000
12702005.06.28 14:00modify930.101.27351.27350.0000
12712005.06.28 14:00modify930.101.27351.27360.0000
12722005.06.28 14:00modify930.101.27351.27370.0000
12732005.06.28 14:00modify930.101.27351.27380.0000
12742005.06.28 15:04modify930.101.27351.27390.0000
12752005.06.28 15:05modify930.101.27351.27400.0000
12762005.06.28 15:05modify930.101.27351.27410.0000
12772005.06.28 15:07modify930.101.27351.27420.0000
12782005.06.28 15:08modify930.101.27351.27430.0000
12792005.06.28 15:08modify930.101.27351.27440.0000
12802005.06.28 15:08modify930.101.27351.27450.0000
12812005.06.28 15:08modify930.101.27351.27460.0000
12822005.06.28 15:08modify930.101.27351.27470.0000
12832005.06.28 15:08modify930.101.27351.27480.0000
12842005.06.28 15:11modify930.101.27351.27490.0000
12852005.06.28 15:11modify930.101.27351.27510.0000
12862005.06.28 15:11modify930.101.27351.27520.0000
12872005.06.28 15:11modify930.101.27351.27530.0000
12882005.06.28 16:00modify930.101.27351.27540.0000
12892005.06.28 16:00modify930.101.27351.27550.0000
12902005.06.28 16:00modify930.101.27351.27560.0000
12912005.06.28 16:26modify930.101.27351.27580.0000
12922005.06.28 16:27modify930.101.27351.27610.0000
12932005.06.28 16:27modify930.101.27351.27620.0000
12942005.06.28 16:27modify930.101.27351.27630.0000
12952005.06.28 16:27modify930.101.27351.27640.0000
12962005.06.28 16:27modify930.101.27351.27650.0000
12972005.06.28 16:28modify930.101.27351.27660.0000
12982005.06.28 16:28modify930.101.27351.27670.0000
12992005.06.28 19:28modify930.101.27351.27690.0000
13002005.06.28 19:31modify930.101.27351.27710.0000
13012005.06.28 21:59modify930.101.27351.27720.0000
13022005.06.28 22:04modify930.101.27351.27720.0000
13032005.06.28 22:13modify930.101.27351.27730.0000
13042005.06.28 22:23modify930.101.27351.27740.0000
13052005.06.28 22:26modify930.101.27351.27750.0000
13062005.06.28 22:40modify930.101.27351.27750.0000
13072005.06.28 22:43modify930.101.27351.27760.0000
13082005.06.28 22:59modify930.101.27351.27760.0000
13092005.06.28 23:05modify930.101.27351.27780.0000
13102005.06.29 08:14modify930.101.27351.27800.0000
13112005.06.29 08:14modify930.101.27351.27810.0000
13122005.06.29 08:14modify930.101.27351.27840.0000
13132005.06.29 08:14modify930.101.27351.27860.0000
13142005.06.29 08:14modify930.101.27351.27880.0000
13152005.06.29 08:14modify930.101.27351.27900.0000
13162005.06.29 08:15modify930.101.27351.27900.0000
13172005.06.29 08:15modify930.101.27351.27910.0000
13182005.06.29 08:15modify930.101.27351.27920.0000
13192005.06.29 08:15modify930.101.27351.27930.0000
13202005.06.29 08:17modify930.101.27351.27940.0000
13212005.06.29 08:17modify930.101.27351.27950.0000
13222005.06.29 08:17modify930.101.27351.27960.0000
13232005.06.29 08:18modify930.101.27351.27970.0000
13242005.06.29 09:53modify930.101.27351.27980.0000
13252005.06.29 09:54modify930.101.27351.27990.0000
13262005.06.29 10:20modify930.101.27351.28010.0000
13272005.06.29 10:20modify930.101.27351.28030.0000
13282005.06.29 10:21modify930.101.27351.28040.0000
13292005.06.29 10:21modify930.101.27351.28050.0000
13302005.06.29 10:21modify930.101.27351.28070.0000
13312005.06.29 10:21modify930.101.27351.28080.0000
13322005.06.29 10:21modify930.101.27351.28090.0000
13332005.06.29 11:16s/l930.101.28091.28090.000060.90561.65
13342005.06.30 06:00sell940.101.28030.00000.0000
13352005.06.30 08:22modify940.101.28031.28330.0000
13362005.06.30 08:22close940.101.27921.28330.00008.60570.25
13372005.06.30 11:00buy950.101.28270.00000.0000
13382005.06.30 11:28modify950.101.28271.27970.0000
13392005.06.30 11:28modify950.101.28271.27980.0000
13402005.06.30 11:28modify950.101.28271.27990.0000
13412005.06.30 11:32modify950.101.28271.28000.0000
13422005.06.30 11:32modify950.101.28271.28010.0000
13432005.06.30 11:33modify950.101.28271.28010.0000
13442005.06.30 11:35modify950.101.28271.28020.0000
13452005.06.30 11:36modify950.101.28271.28040.0000
13462005.06.30 11:46modify950.101.28271.28050.0000
13472005.06.30 11:48modify950.101.28271.28060.0000
13482005.06.30 11:48modify950.101.28271.28070.0000
13492005.06.30 11:50modify950.101.28271.28070.0000
13502005.06.30 11:54modify950.101.28271.28080.0000
13512005.06.30 11:54modify950.101.28271.28090.0000
13522005.06.30 11:59modify950.101.28271.28110.0000
13532005.06.30 12:28modify950.101.28271.28120.0000
13542005.06.30 12:28modify950.101.28271.28130.0000
13552005.06.30 12:28modify950.101.28271.28140.0000
13562005.06.30 12:28modify950.101.28271.28150.0000
13572005.06.30 12:28modify950.101.28271.28160.0000
13582005.06.30 12:30modify950.101.28271.28170.0000
13592005.06.30 12:30modify950.101.28271.28180.0000
13602005.06.30 12:30modify950.101.28271.28190.0000
13612005.06.30 13:51s/l950.101.28191.28190.0000-6.24564.01
13622005.07.01 00:00sell960.101.28280.00000.0000
13632005.07.06 13:00close960.101.30590.00000.0000-183.01381.00
13642005.07.06 13:00buy970.101.30590.00000.0000
13652005.07.06 18:00close970.101.30430.00000.0000-12.27368.73
13662005.07.06 18:00sell980.101.30420.00000.0000
13672005.07.06 18:59modify980.101.30421.30720.0000
13682005.07.06 18:59close980.101.30311.30720.00008.44377.17
13692005.07.06 20:00sell990.101.30330.00000.0000
13702005.07.06 23:20modify990.101.30331.30620.0000
13712005.07.06 23:21close990.101.30221.30620.00008.45385.62
13722005.07.07 06:00buy1000.101.30400.00000.0000
13732005.07.07 10:00close1000.101.30160.00000.0000-18.44367.18
13742005.07.07 10:00sell1010.101.30160.00000.0000
13752005.07.07 10:46modify1010.101.30161.30460.0000
13762005.07.07 10:46close1010.101.30051.30460.00008.46375.64
13772005.07.07 10:46sell1020.101.29990.00000.0000
13782005.07.07 10:47modify1020.101.29991.30290.0000
13792005.07.07 10:47close1020.101.29871.30290.00009.24384.88
13802005.07.07 10:47sell1030.101.29800.00000.0000
13812005.07.07 10:58modify1030.101.29801.30100.0000
13822005.07.07 10:58close1030.101.29691.30100.00008.48393.36
13832005.07.07 10:58sell1040.101.29630.00000.0000
13842005.07.07 11:17modify1040.101.29631.29930.0000
13852005.07.07 11:17close1040.101.29511.29930.00009.27402.63
13862005.07.07 11:18sell1050.101.29450.00000.0000
13872005.07.07 11:23modify1050.101.29451.29740.0000
13882005.07.07 11:23close1050.101.29311.29740.000010.83413.46
13892005.07.07 11:23sell1060.101.29220.00000.0000
13902005.07.07 11:24modify1060.101.29221.29520.0000
13912005.07.07 11:24close1060.101.29091.29520.000010.07423.53
13922005.07.07 11:24sell1070.101.29010.00000.0000
13932005.07.07 11:24modify1070.101.29011.29300.0000
13942005.07.07 11:24close1070.101.28871.29300.000010.86434.39
13952005.07.07 11:24sell1080.101.28790.00000.0000
13962005.07.07 11:25modify1080.101.28791.29070.0000
13972005.07.07 11:25close1080.101.28651.29070.000010.88445.27
13982005.07.07 11:25sell1090.101.28610.00000.0000
13992005.07.07 11:26modify1090.101.28611.28910.0000
14002005.07.07 11:26close1090.101.28491.28910.00009.34454.61
14012005.07.07 11:26sell1100.101.28450.00000.0000
14022005.07.08 05:00close1100.101.29870.00000.0000-110.56344.04
14032005.07.08 05:00buy1110.101.29870.00000.0000
14042005.07.08 08:10modify1110.101.29871.29580.0000
14052005.07.08 08:15modify1110.101.29871.29590.0000
14062005.07.08 08:16modify1110.101.29871.29600.0000
14072005.07.08 08:16modify1110.101.29871.29610.0000
14082005.07.08 08:20modify1110.101.29871.29620.0000
14092005.07.08 08:20modify1110.101.29871.29630.0000
14102005.07.08 08:25modify1110.101.29871.29650.0000
14112005.07.08 08:28modify1110.101.29871.29660.0000
14122005.07.08 08:29modify1110.101.29871.29670.0000
14132005.07.08 08:47modify1110.101.29871.29690.0000
14142005.07.08 08:47modify1110.101.29871.29710.0000
14152005.07.08 08:47modify1110.101.29871.29730.0000
14162005.07.08 08:47modify1110.101.29871.29750.0000
14172005.07.08 08:49modify1110.101.29871.29760.0000
14182005.07.08 08:49modify1110.101.29871.29770.0000
14192005.07.08 08:53modify1110.101.29871.29780.0000
14202005.07.08 08:53modify1110.101.29871.29790.0000
14212005.07.08 08:53modify1110.101.29871.29800.0000
14222005.07.08 08:53modify1110.101.29871.29810.0000
14232005.07.08 08:53modify1110.101.29871.29820.0000
14242005.07.08 09:07modify1110.101.29871.29840.0000
14252005.07.08 09:08modify1110.101.29871.29850.0000
14262005.07.08 09:11modify1110.101.29871.29860.0000
14272005.07.08 09:11modify1110.101.29871.29880.0000
14282005.07.08 09:11modify1110.101.29871.29910.0000
14292005.07.08 09:12modify1110.101.29871.29920.0000
14302005.07.08 09:12modify1110.101.29871.29930.0000
14312005.07.08 09:12modify1110.101.29871.29940.0000
14322005.07.08 09:12modify1110.101.29871.29950.0000
14332005.07.08 09:12modify1110.101.29871.29960.0000
14342005.07.08 09:13modify1110.101.29871.29970.0000
14352005.07.08 09:13modify1110.101.29871.29980.0000
14362005.07.08 09:13modify1110.101.29871.29990.0000
14372005.07.08 09:13modify1110.101.29871.30010.0000
14382005.07.08 09:13modify1110.101.29871.30020.0000
14392005.07.08 09:13modify1110.101.29871.30030.0000
14402005.07.08 10:57modify1110.101.29871.30050.0000
14412005.07.08 10:57modify1110.101.29871.30060.0000
14422005.07.08 10:57modify1110.101.29871.30070.0000
14432005.07.08 11:04modify1110.101.29871.30080.0000
14442005.07.08 11:12modify1110.101.29871.30090.0000
14452005.07.08 14:29modify1110.101.29871.30100.0000
14462005.07.08 14:29modify1110.101.29871.30110.0000
14472005.07.08 14:31modify1110.101.29871.30120.0000
14482005.07.08 14:31modify1110.101.29871.30130.0000
14492005.07.08 14:31modify1110.101.29871.30140.0000
14502005.07.08 14:31modify1110.101.29871.30150.0000
14512005.07.08 14:31modify1110.101.29871.30160.0000
14522005.07.08 14:31modify1110.101.29871.30170.0000
14532005.07.08 14:32modify1110.101.29871.30180.0000
14542005.07.08 14:32modify1110.101.29871.30200.0000
14552005.07.08 14:32modify1110.101.29871.30220.0000
14562005.07.08 14:32modify1110.101.29871.30240.0000
14572005.07.08 14:32modify1110.101.29871.30260.0000
14582005.07.08 14:33modify1110.101.29871.30270.0000
14592005.07.08 14:33modify1110.101.29871.30280.0000
14602005.07.08 14:33modify1110.101.29871.30290.0000
14612005.07.08 14:33modify1110.101.29871.30300.0000
14622005.07.08 14:33modify1110.101.29871.30320.0000
14632005.07.08 14:33modify1110.101.29871.30330.0000
14642005.07.08 14:33modify1110.101.29871.30340.0000
14652005.07.08 14:37s/l1110.101.30341.30340.000036.07380.11
14662005.07.11 02:00sell1120.101.29990.00000.0000
14672005.07.11 04:04modify1120.101.29991.30280.0000
14682005.07.11 04:06close1120.101.29851.30280.000010.78390.89
14692005.07.13 12:00buy1130.101.27990.00000.0000
14702005.07.13 14:30modify1130.101.27991.27700.0000
14712005.07.13 14:30modify1130.101.27991.27760.0000
14722005.07.13 14:30modify1130.101.27991.27810.0000
14732005.07.13 14:30modify1130.101.27991.27870.0000
14742005.07.13 14:30modify1130.101.27991.27920.0000
14752005.07.13 14:30modify1130.101.27991.27970.0000
14762005.07.13 15:01modify1130.101.27991.27990.0000
14772005.07.13 15:01modify1130.101.27991.28010.0000
14782005.07.13 15:01modify1130.101.27991.28030.0000
14792005.07.13 15:01modify1130.101.27991.28050.0000
14802005.07.13 15:01modify1130.101.27991.28070.0000
14812005.07.13 15:01modify1130.101.27991.28090.0000
14822005.07.13 15:01modify1130.101.27991.28110.0000
14832005.07.13 15:02modify1130.101.27991.28110.0000
14842005.07.13 15:02modify1130.101.27991.28130.0000
14852005.07.13 15:02modify1130.101.27991.28140.0000
14862005.07.13 15:18modify1130.101.27991.28150.0000
14872005.07.13 15:19modify1130.101.27991.28160.0000
14882005.07.13 15:19modify1130.101.27991.28170.0000
14892005.07.13 15:19modify1130.101.27991.28200.0000
14902005.07.13 15:19modify1130.101.27991.28210.0000
14912005.07.13 15:19modify1130.101.27991.28230.0000
14922005.07.13 15:19modify1130.101.27991.28250.0000
14932005.07.13 15:19modify1130.101.27991.28260.0000
14942005.07.13 15:19modify1130.101.27991.28280.0000
14952005.07.13 15:23modify1130.101.27991.28290.0000
14962005.07.13 15:23modify1130.101.27991.28300.0000
14972005.07.13 15:23modify1130.101.27991.28310.0000
14982005.07.13 15:23modify1130.101.27991.28320.0000
14992005.07.13 15:23modify1130.101.27991.28330.0000
15002005.07.13 15:27modify1130.101.27991.28330.0000
15012005.07.13 16:37modify1130.101.27991.28340.0000
15022005.07.13 16:38modify1130.101.27991.28350.0000
15032005.07.13 16:38modify1130.101.27991.28360.0000
15042005.07.13 16:38modify1130.101.27991.28370.0000
15052005.07.13 16:39modify1130.101.27991.28380.0000
15062005.07.13 16:39modify1130.101.27991.28390.0000
15072005.07.13 16:39modify1130.101.27991.28400.0000
15082005.07.13 16:47modify1130.101.27991.28410.0000
15092005.07.13 16:57modify1130.101.27991.28420.0000
15102005.07.13 16:58modify1130.101.27991.28430.0000
15112005.07.13 16:58modify1130.101.27991.28440.0000
15122005.07.13 16:58modify1130.101.27991.28450.0000
15132005.07.13 16:59modify1130.101.27991.28460.0000
15142005.07.13 16:59modify1130.101.27991.28480.0000
15152005.07.13 16:59modify1130.101.27991.28490.0000
15162005.07.13 16:59modify1130.101.27991.28510.0000
15172005.07.13 17:00modify1130.101.27991.28520.0000
15182005.07.13 17:00modify1130.101.27991.28530.0000
15192005.07.13 17:01modify1130.101.27991.28540.0000
15202005.07.13 17:01modify1130.101.27991.28550.0000
15212005.07.13 17:01modify1130.101.27991.28560.0000
15222005.07.13 17:02modify1130.101.27991.28570.0000
15232005.07.13 17:02modify1130.101.27991.28590.0000
15242005.07.13 17:02modify1130.101.27991.28600.0000
15252005.07.13 17:02modify1130.101.27991.28620.0000
15262005.07.13 17:03modify1130.101.27991.28620.0000
15272005.07.13 17:03modify1130.101.27991.28650.0000
15282005.07.13 17:03modify1130.101.27991.28670.0000
15292005.07.13 17:03modify1130.101.27991.28700.0000
15302005.07.13 17:03modify1130.101.27991.28720.0000
15312005.07.13 17:04modify1130.101.27991.28730.0000
15322005.07.13 20:37modify1130.101.27991.28740.0000
15332005.07.13 20:37modify1130.101.27991.28760.0000
15342005.07.14 00:30modify1130.101.27991.28770.0000
15352005.07.14 00:30modify1130.101.27991.28790.0000
15362005.07.14 00:31modify1130.101.27991.28810.0000
15372005.07.14 00:32modify1130.101.27991.28820.0000
15382005.07.14 04:01modify1130.101.27991.28840.0000
15392005.07.14 04:01modify1130.101.27991.28860.0000
15402005.07.14 04:02modify1130.101.27991.28870.0000
15412005.07.14 04:02modify1130.101.27991.28880.0000
15422005.07.14 08:24s/l1130.101.28881.28880.000070.10461.00
15432005.07.15 04:00sell1140.101.28850.00000.0000
15442005.07.15 07:41modify1140.101.28851.29140.0000
15452005.07.15 07:41close1140.101.28731.29140.00009.32470.32
15462005.07.15 15:00buy1150.101.29550.00000.0000
15472005.07.15 15:15modify1150.101.29551.29250.0000
15482005.07.15 15:15modify1150.101.29551.29270.0000
15492005.07.15 15:15modify1150.101.29551.29300.0000
15502005.07.15 15:15modify1150.101.29551.29320.0000
15512005.07.15 15:15modify1150.101.29551.29340.0000
15522005.07.15 15:15modify1150.101.29551.29360.0000
15532005.07.15 16:40s/l1150.101.29361.29360.0000-14.69455.63
15542005.07.18 13:00sell1160.101.29400.00000.0000
15552005.07.18 17:09modify1160.101.29401.29700.0000
15562005.07.18 17:09close1160.101.29291.29700.00008.51464.14
15572005.07.18 18:00sell1170.101.29150.00000.0000
15582005.07.18 22:00close1170.101.29450.00000.0000-23.17440.97
15592005.07.18 22:00buy1180.101.29470.00000.0000
15602005.07.19 02:43modify1180.101.29471.29180.0000
15612005.07.19 02:43modify1180.101.29471.29190.0000
15622005.07.19 03:05modify1180.101.29471.29200.0000
15632005.07.19 03:06modify1180.101.29471.29210.0000
15642005.07.19 03:06modify1180.101.29471.29220.0000
15652005.07.19 03:09modify1180.101.29471.29230.0000
15662005.07.19 03:10modify1180.101.29471.29240.0000
15672005.07.19 03:11modify1180.101.29471.29250.0000
15682005.07.19 06:03modify1180.101.29471.29260.0000
15692005.07.19 06:03modify1180.101.29471.29270.0000
15702005.07.19 06:03modify1180.101.29471.29290.0000
15712005.07.19 06:03modify1180.101.29471.29300.0000
15722005.07.19 06:03modify1180.101.29471.29310.0000
15732005.07.19 06:10modify1180.101.29471.29320.0000
15742005.07.19 06:11modify1180.101.29471.29330.0000
15752005.07.19 06:11modify1180.101.29471.29340.0000
15762005.07.19 06:11modify1180.101.29471.29350.0000
15772005.07.19 06:11modify1180.101.29471.29360.0000
15782005.07.19 06:12modify1180.101.29471.29360.0000
15792005.07.19 06:40modify1180.101.29471.29370.0000
15802005.07.19 06:40modify1180.101.29471.29380.0000
15812005.07.19 06:42modify1180.101.29471.29390.0000
15822005.07.19 06:43modify1180.101.29471.29410.0000
15832005.07.19 06:43modify1180.101.29471.29420.0000
15842005.07.19 06:43modify1180.101.29471.29430.0000
15852005.07.19 06:44modify1180.101.29471.29440.0000
15862005.07.19 06:46modify1180.101.29471.29460.0000
15872005.07.19 06:53modify1180.101.29471.29470.0000
15882005.07.19 06:53modify1180.101.29471.29480.0000
15892005.07.19 06:53modify1180.101.29471.29490.0000
15902005.07.19 06:54modify1180.101.29471.29500.0000
15912005.07.19 06:56modify1180.101.29471.29510.0000
15922005.07.19 07:02modify1180.101.29471.29520.0000
15932005.07.19 07:03modify1180.101.29471.29530.0000
15942005.07.19 07:10modify1180.101.29471.29530.0000
15952005.07.19 07:11modify1180.101.29471.29540.0000
15962005.07.19 07:24modify1180.101.29471.29550.0000
15972005.07.19 07:24modify1180.101.29471.29580.0000
15982005.07.19 07:24modify1180.101.29471.29600.0000
15992005.07.19 07:24modify1180.101.29471.29630.0000
16002005.07.19 07:25modify1180.101.29471.29640.0000
16012005.07.19 07:25modify1180.101.29471.29650.0000
16022005.07.19 07:25modify1180.101.29471.29660.0000
16032005.07.19 07:25modify1180.101.29471.29670.0000
16042005.07.19 07:28modify1180.101.29471.29670.0000
16052005.07.19 07:30modify1180.101.29471.29690.0000
16062005.07.19 07:30modify1180.101.29471.29700.0000
16072005.07.19 07:30modify1180.101.29471.29720.0000
16082005.07.19 07:30modify1180.101.29471.29730.0000
16092005.07.19 07:30modify1180.101.29471.29750.0000
16102005.07.19 07:31modify1180.101.29471.29760.0000
16112005.07.19 07:31modify1180.101.29471.29770.0000
16122005.07.19 08:55modify1180.101.29471.29770.0000
16132005.07.19 08:55modify1180.101.29471.29790.0000
16142005.07.19 08:55modify1180.101.29471.29800.0000
16152005.07.19 09:05modify1180.101.29471.29810.0000
16162005.07.19 09:05modify1180.101.29471.29820.0000
16172005.07.19 09:05modify1180.101.29471.29830.0000
16182005.07.19 09:05modify1180.101.29471.29840.0000
16192005.07.19 09:06modify1180.101.29471.29840.0000
16202005.07.19 09:06modify1180.101.29471.29850.0000
16212005.07.19 09:06modify1180.101.29471.29870.0000
16222005.07.19 09:06modify1180.101.29471.29880.0000
16232005.07.19 09:06modify1180.101.29471.29900.0000
16242005.07.19 09:07modify1180.101.29471.29910.0000
16252005.07.19 09:07modify1180.101.29471.29920.0000
16262005.07.19 09:07modify1180.101.29471.29930.0000
16272005.07.19 09:12modify1180.101.29471.29940.0000
16282005.07.19 09:12modify1180.101.29471.29950.0000
16292005.07.19 09:14modify1180.101.29471.29960.0000
16302005.07.19 09:14modify1180.101.29471.29970.0000
16312005.07.19 09:19modify1180.101.29471.29980.0000
16322005.07.19 09:20modify1180.101.29471.29990.0000
16332005.07.19 09:20modify1180.101.29471.30000.0000
16342005.07.19 09:22modify1180.101.29471.30010.0000
16352005.07.19 09:23modify1180.101.29471.30020.0000
16362005.07.19 09:23modify1180.101.29471.30030.0000
16372005.07.19 09:24modify1180.101.29471.30040.0000
16382005.07.19 09:34modify1180.101.29471.30050.0000
16392005.07.19 09:34modify1180.101.29471.30060.0000
16402005.07.19 09:34modify1180.101.29471.30080.0000
16412005.07.19 09:34modify1180.101.29471.30090.0000
16422005.07.19 12:37modify1180.101.29471.30090.0000
16432005.07.19 12:41modify1180.101.29471.30110.0000
16442005.07.19 12:45modify1180.101.29471.30120.0000
16452005.07.19 12:45modify1180.101.29471.30130.0000
16462005.07.19 12:48modify1180.101.29471.30140.0000
16472005.07.19 12:48modify1180.101.29471.30150.0000
16482005.07.19 12:48modify1180.101.29471.30160.0000
16492005.07.19 12:49modify1180.101.29471.30170.0000
16502005.07.19 12:49modify1180.101.29471.30180.0000
16512005.07.19 12:49modify1180.101.29471.30190.0000
16522005.07.19 13:40modify1180.101.29471.30210.0000
16532005.07.19 13:40modify1180.101.29471.30230.0000
16542005.07.19 13:40modify1180.101.29471.30260.0000
16552005.07.19 13:41modify1180.101.29471.30270.0000
16562005.07.19 13:41modify1180.101.29471.30280.0000
16572005.07.19 13:41modify1180.101.29471.30290.0000
16582005.07.19 13:41modify1180.101.29471.30300.0000
16592005.07.19 14:57modify1180.101.29471.30310.0000
16602005.07.19 14:57modify1180.101.29471.30330.0000
16612005.07.19 14:57modify1180.101.29471.30340.0000
16622005.07.19 14:57modify1180.101.29471.30350.0000
16632005.07.19 14:57modify1180.101.29471.30360.0000
16642005.07.19 14:58modify1180.101.29471.30370.0000
16652005.07.19 14:58modify1180.101.29471.30380.0000
16662005.07.19 14:58modify1180.101.29471.30390.0000
16672005.07.19 16:32s/l1180.101.30391.30390.000071.61512.58
16682005.07.20 02:00sell1190.101.29990.00000.0000
16692005.07.20 02:30modify1190.101.29991.30270.0000
16702005.07.20 02:31close1190.101.29851.30270.000010.78523.36
16712005.07.20 02:32sell1200.101.29790.00000.0000
16722005.07.20 03:07modify1200.101.29791.30080.0000
16732005.07.20 03:07close1200.101.29661.30080.000010.03533.39
16742005.07.22 04:00buy1210.101.28380.00000.0000
16752005.07.22 04:21modify1210.101.28381.28090.0000
16762005.07.22 04:21modify1210.101.28381.28100.0000
16772005.07.22 12:41modify1210.101.28381.28100.0000
16782005.07.22 12:42modify1210.101.28381.28110.0000
16792005.07.22 12:42modify1210.101.28381.28120.0000
16802005.07.22 12:47modify1210.101.28381.28140.0000
16812005.07.22 12:47modify1210.101.28381.28150.0000
16822005.07.22 12:48modify1210.101.28381.28160.0000
16832005.07.22 12:49modify1210.101.28381.28170.0000
16842005.07.22 12:49modify1210.101.28381.28190.0000
16852005.07.22 12:50modify1210.101.28381.28200.0000
16862005.07.22 12:51modify1210.101.28381.28210.0000
16872005.07.22 12:55modify1210.101.28381.28220.0000
16882005.07.22 12:55modify1210.101.28381.28230.0000
16892005.07.22 12:55modify1210.101.28381.28240.0000
16902005.07.22 12:57modify1210.101.28381.28250.0000
16912005.07.22 12:57modify1210.101.28381.28260.0000
16922005.07.22 12:57modify1210.101.28381.28270.0000
16932005.07.22 12:57modify1210.101.28381.28280.0000
16942005.07.22 14:02modify1210.101.28381.28280.0000
16952005.07.22 14:08modify1210.101.28381.28290.0000
16962005.07.22 14:08modify1210.101.28381.28300.0000
16972005.07.22 14:09modify1210.101.28381.28320.0000
16982005.07.22 14:09modify1210.101.28381.28330.0000
16992005.07.22 14:09modify1210.101.28381.28350.0000
17002005.07.22 14:09modify1210.101.28381.28360.0000
17012005.07.22 14:10modify1210.101.28381.28370.0000
17022005.07.22 14:16modify1210.101.28381.28380.0000
17032005.07.22 14:16modify1210.101.28381.28390.0000
17042005.07.22 14:16modify1210.101.28381.28400.0000
17052005.07.22 14:16modify1210.101.28381.28410.0000
17062005.07.22 15:44modify1210.101.28381.28420.0000
17072005.07.22 15:44modify1210.101.28381.28440.0000
17082005.07.22 15:44modify1210.101.28381.28450.0000
17092005.07.22 15:44modify1210.101.28381.28460.0000
17102005.07.22 15:44modify1210.101.28381.28470.0000
17112005.07.22 15:48modify1210.101.28381.28490.0000
17122005.07.22 15:48modify1210.101.28381.28500.0000
17132005.07.22 15:48modify1210.101.28381.28520.0000
17142005.07.22 15:48modify1210.101.28381.28530.0000
17152005.07.22 15:50modify1210.101.28381.28540.0000
17162005.07.22 15:51modify1210.101.28381.28540.0000
17172005.07.22 15:51modify1210.101.28381.28550.0000
17182005.07.22 15:51modify1210.101.28381.28560.0000
17192005.07.22 15:52modify1210.101.28381.28570.0000
17202005.07.22 15:52modify1210.101.28381.28580.0000
17212005.07.22 15:52modify1210.101.28381.28600.0000
17222005.07.22 15:52modify1210.101.28381.28610.0000
17232005.07.22 15:53modify1210.101.28381.28620.0000
17242005.07.22 15:53modify1210.101.28381.28630.0000
17252005.07.22 15:53modify1210.101.28381.28640.0000
17262005.07.22 15:54modify1210.101.28381.28650.0000
17272005.07.22 15:54modify1210.101.28381.28670.0000
17282005.07.22 15:54modify1210.101.28381.28680.0000
17292005.07.22 15:54modify1210.101.28381.28690.0000
17302005.07.22 15:54modify1210.101.28381.28700.0000
17312005.07.22 16:13modify1210.101.28381.28720.0000
17322005.07.22 16:13modify1210.101.28381.28730.0000
17332005.07.22 16:13modify1210.101.28381.28740.0000
17342005.07.22 16:14modify1210.101.28381.28750.0000
17352005.07.22 16:14modify1210.101.28381.28760.0000
17362005.07.22 16:16modify1210.101.28381.28760.0000
17372005.07.22 16:17modify1210.101.28381.28770.0000
17382005.07.22 16:17modify1210.101.28381.28780.0000
17392005.07.22 17:48modify1210.101.28381.28790.0000
17402005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28810.0000
17412005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28820.0000
17422005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28840.0000
17432005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28860.0000
17442005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28880.0000
17452005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28890.0000
17462005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28900.0000
17472005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28910.0000
17482005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28920.0000
17492005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28930.0000
17502005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28940.0000
17512005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28950.0000
17522005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28960.0000
17532005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28970.0000
17542005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28980.0000
17552005.07.22 17:49modify1210.101.28381.28990.0000
17562005.07.22 17:49modify1210.101.28381.29000.0000
17572005.07.22 17:51modify1210.101.28381.29010.0000
17582005.07.22 17:51modify1210.101.28381.29020.0000
17592005.07.22 17:51modify1210.101.28381.29030.0000
17602005.07.22 17:51modify1210.101.28381.29040.0000
17612005.07.22 17:51modify1210.101.28381.29050.0000
17622005.07.22 17:51modify1210.101.28381.29060.0000
17632005.07.22 17:51modify1210.101.28381.29070.0000
17642005.07.22 17:51modify1210.101.28381.29080.0000
17652005.07.22 17:53modify1210.101.28381.29100.0000
17662005.07.22 17:54modify1210.101.28381.29110.0000
17672005.07.22 17:54modify1210.101.28381.29120.0000
17682005.07.22 17:54modify1210.101.28381.29130.0000
17692005.07.22 17:57modify1210.101.28381.29140.0000
17702005.07.22 17:58modify1210.101.28381.29150.0000
17712005.07.22 17:58modify1210.101.28381.29160.0000
17722005.07.22 17:58modify1210.101.28381.29170.0000
17732005.07.22 17:58modify1210.101.28381.29180.0000
17742005.07.22 17:58modify1210.101.28381.29190.0000
17752005.07.22 17:58modify1210.101.28381.29200.0000
17762005.07.22 17:58modify1210.101.28381.29210.0000
17772005.07.22 18:18modify1210.101.28381.29230.0000
17782005.07.22 18:18modify1210.101.28381.29240.0000
17792005.07.22 18:18modify1210.101.28381.29260.0000
17802005.07.22 18:18modify1210.101.28381.29280.0000
17812005.07.22 18:18modify1210.101.28381.29290.0000
17822005.07.22 18:18modify1210.101.28381.29310.0000
17832005.07.22 18:18modify1210.101.28381.29320.0000
17842005.07.22 18:18modify1210.101.28381.29340.0000
17852005.07.25 00:00modify1210.101.28381.29380.0000
17862005.07.25 00:00modify1210.101.28381.29380.0000
17872005.07.25 00:01modify1210.101.28381.29400.0000
17882005.07.25 00:01modify1210.101.28381.29440.0000
17892005.07.25 00:02modify1210.101.28381.29460.0000
17902005.07.25 00:02modify1210.101.28381.29470.0000
17912005.07.25 00:02modify1210.101.28381.29490.0000
17922005.07.25 09:47modify1210.101.28381.29500.0000
17932005.07.25 09:47modify1210.101.28381.29510.0000
17942005.07.25 09:47modify1210.101.28381.29520.0000
17952005.07.25 10:52s/l1210.101.29521.29520.000089.06622.45
17962005.07.27 18:00sell1220.101.29820.00000.0000
17972005.07.27 18:29modify1220.101.29821.30120.0000
17982005.07.27 18:29close1220.101.29711.30120.00008.48630.93
17992005.07.27 18:29sell1230.101.29670.00000.0000
18002005.07.27 19:54modify1230.101.29671.29970.0000
18012005.07.27 19:54close1230.101.29551.29970.00009.26640.19
18022005.07.29 14:00buy1240.101.29030.00000.0000
18032005.07.29 16:00close1240.101.28510.00000.0000-40.46599.73
18042005.07.29 16:00sell1250.101.28510.00000.0000
18052005.07.29 16:38modify1250.101.28511.28800.0000
18062005.07.29 16:38close1250.101.28381.28800.000010.13609.86
18072005.07.29 16:38sell1260.101.28320.00000.0000
18082005.08.01 00:00close1260.101.28880.00000.0000-44.67565.19
18092005.08.01 00:02buy1270.101.28880.00000.0000
18102005.08.01 05:00close1270.101.28350.00000.0000-41.29523.90
18112005.08.01 05:00sell1280.101.28360.00000.0000
18122005.08.01 06:50modify1280.101.28361.28660.0000
18132005.08.01 06:53close1280.101.28251.28660.00008.58532.48
18142005.08.02 23:00buy1290.101.27770.00000.0000
18152005.08.03 02:43modify1290.101.27771.27470.0000
18162005.08.03 02:43modify1290.101.27771.27490.0000
18172005.08.03 02:43modify1290.101.27771.27500.0000
18182005.08.03 02:58modify1290.101.27771.27510.0000
18192005.08.03 02:58modify1290.101.27771.27520.0000
18202005.08.03 02:59modify1290.101.27771.27530.0000
18212005.08.03 03:09modify1290.101.27771.27530.0000
18222005.08.03 03:19modify1290.101.27771.27540.0000
18232005.08.03 03:19modify1290.101.27771.27550.0000
18242005.08.03 03:20modify1290.101.27771.27560.0000
18252005.08.03 03:22modify1290.101.27771.27570.0000
18262005.08.03 03:24modify1290.101.27771.27580.0000
18272005.08.03 03:24modify1290.101.27771.27590.0000
18282005.08.03 03:24modify1290.101.27771.27610.0000
18292005.08.03 03:24modify1290.101.27771.27620.0000
18302005.08.03 03:40modify1290.101.27771.27640.0000
18312005.08.03 03:40modify1290.101.27771.27650.0000
18322005.08.03 03:40modify1290.101.27771.27670.0000
18332005.08.03 03:40modify1290.101.27771.27690.0000
18342005.08.03 03:40modify1290.101.27771.27700.0000
18352005.08.03 04:03modify1290.101.27771.27710.0000
18362005.08.03 04:05modify1290.101.27771.27710.0000
18372005.08.03 04:41modify1290.101.27771.27720.0000
18382005.08.03 08:27s/l1290.101.27721.27720.0000-0.79531.69
18392005.08.03 12:00sell1300.101.26640.00000.0000
18402005.08.03 14:21modify1300.101.26641.26940.0000
18412005.08.03 14:21close1300.101.26531.26940.00008.69540.38
18422005.08.05 14:00buy1310.101.25930.00000.0000
18432005.08.05 14:30modify1310.101.25931.25640.0000
18442005.08.05 14:30modify1310.101.25931.25660.0000
18452005.08.05 14:30modify1310.101.25931.25690.0000
18462005.08.05 14:30modify1310.101.25931.25710.0000
18472005.08.05 14:30modify1310.101.25931.25730.0000
18482005.08.05 14:30modify1310.101.25931.25760.0000
18492005.08.05 14:36modify1310.101.25931.25780.0000
18502005.08.05 14:36modify1310.101.25931.25810.0000
18512005.08.05 14:36modify1310.101.25931.25830.0000
18522005.08.05 14:36modify1310.101.25931.25850.0000
18532005.08.05 14:37modify1310.101.25931.25870.0000
18542005.08.05 14:37modify1310.101.25931.25880.0000
18552005.08.05 14:37modify1310.101.25931.25890.0000
18562005.08.05 14:37modify1310.101.25931.25900.0000
18572005.08.05 14:37modify1310.101.25931.25910.0000
18582005.08.05 14:37modify1310.101.25931.25920.0000
18592005.08.05 14:38modify1310.101.25931.25930.0000
18602005.08.05 14:38modify1310.101.25931.25950.0000
18612005.08.05 14:38modify1310.101.25931.25960.0000
18622005.08.05 14:38modify1310.101.25931.25980.0000
18632005.08.05 15:03modify1310.101.25931.26000.0000
18642005.08.05 15:03modify1310.101.25931.26010.0000
18652005.08.05 15:03modify1310.101.25931.26020.0000
18662005.08.05 15:03modify1310.101.25931.26030.0000
18672005.08.05 15:04modify1310.101.25931.26030.0000
18682005.08.05 15:04modify1310.101.25931.26040.0000
18692005.08.05 15:04modify1310.101.25931.26050.0000
18702005.08.05 15:05modify1310.101.25931.26060.0000
18712005.08.05 15:05modify1310.101.25931.26070.0000
18722005.08.05 15:07modify1310.101.25931.26080.0000
18732005.08.05 15:07modify1310.101.25931.26100.0000
18742005.08.05 15:07modify1310.101.25931.26120.0000
18752005.08.05 15:11modify1310.101.25931.26130.0000
18762005.08.05 15:11modify1310.101.25931.26140.0000
18772005.08.05 15:11modify1310.101.25931.26150.0000
18782005.08.05 15:11modify1310.101.25931.26160.0000
18792005.08.05 15:11modify1310.101.25931.26170.0000
18802005.08.05 15:11modify1310.101.25931.26180.0000
18812005.08.05 15:12modify1310.101.25931.26190.0000
18822005.08.05 15:12modify1310.101.25931.26200.0000
18832005.08.05 15:30s/l1310.101.26201.26200.000021.39561.77
18842005.08.05 15:30buy1320.101.26240.00000.0000
18852005.08.05 15:44modify1320.101.26241.25950.0000
18862005.08.05 15:45modify1320.101.26241.25960.0000
18872005.08.05 15:45modify1320.101.26241.25980.0000
18882005.08.05 15:45modify1320.101.26241.25990.0000
18892005.08.05 15:45modify1320.101.26241.26010.0000
18902005.08.05 15:46modify1320.101.26241.26020.0000
18912005.08.05 15:46modify1320.101.26241.26030.0000
18922005.08.05 15:46modify1320.101.26241.26040.0000
18932005.08.05 15:46modify1320.101.26241.26050.0000
18942005.08.05 15:47modify1320.101.26241.26060.0000
18952005.08.05 15:47modify1320.101.26241.26070.0000
18962005.08.05 15:48modify1320.101.26241.26080.0000
18972005.08.05 15:48modify1320.101.26241.26090.0000
18982005.08.05 15:48modify1320.101.26241.26100.0000
18992005.08.05 15:48modify1320.101.26241.26110.0000
19002005.08.05 15:48modify1320.101.26241.26120.0000
19012005.08.05 15:48modify1320.101.26241.26130.0000
19022005.08.05 15:48modify1320.101.26241.26140.0000
19032005.08.05 15:49modify1320.101.26241.26150.0000
19042005.08.05 15:49modify1320.101.26241.26160.0000
19052005.08.05 15:49modify1320.101.26241.26170.0000
19062005.08.05 15:49modify1320.101.26241.26180.0000
19072005.08.05 15:49modify1320.101.26241.26190.0000
19082005.08.05 15:49modify1320.101.26241.26200.0000
19092005.08.05 15:51modify1320.101.26241.26220.0000
19102005.08.05 15:51modify1320.101.26241.26250.0000
19112005.08.05 15:51modify1320.101.26241.26270.0000
19122005.08.05 15:51modify1320.101.26241.26280.0000
19132005.08.05 15:52modify1320.101.26241.26290.0000
19142005.08.05 15:55modify1320.101.26241.26300.0000
19152005.08.05 17:10modify1320.101.26241.26310.0000
19162005.08.05 17:10modify1320.101.26241.26330.0000
19172005.08.05 17:10modify1320.101.26241.26340.0000
19182005.08.05 17:16modify1320.101.26241.26350.0000
19192005.08.05 20:35s/l1320.101.26351.26350.00008.71570.48
19202005.08.08 12:00sell1330.101.26010.00000.0000
19212005.08.09 01:22modify1330.101.26011.26310.0000
19222005.08.09 01:22close1330.101.25901.26310.00007.52578.00
19232005.08.09 17:00buy1340.101.26180.00000.0000
19242005.08.10 09:00close1340.101.25730.00000.0000-32.67545.33
19252005.08.10 09:00sell1350.101.25730.00000.0000
19262005.08.10 10:45modify1350.101.25731.26020.0000
19272005.08.10 10:45close1350.101.25611.26020.00009.55554.88
19282005.08.10 21:00buy1360.101.25760.00000.0000
19292005.08.15 01:00close1360.101.24540.00000.0000-94.84460.05
19302005.08.15 01:05sell1370.101.24540.00000.0000
19312005.08.15 04:00close1370.101.25070.00000.0000-42.38417.67
19322005.08.15 04:00buy1380.101.25060.00000.0000
19332005.08.15 07:57modify1380.101.25061.24760.0000
19342005.08.15 07:57modify1380.101.25061.24770.0000
19352005.08.15 08:03modify1380.101.25061.24780.0000
19362005.08.15 08:03modify1380.101.25061.24790.0000
19372005.08.15 10:48modify1380.101.25061.24800.0000
19382005.08.15 10:48modify1380.101.25061.24810.0000
19392005.08.15 10:48modify1380.101.25061.24820.0000
19402005.08.15 10:48modify1380.101.25061.24830.0000
19412005.08.15 10:48modify1380.101.25061.24840.0000
19422005.08.15 10:48modify1380.101.25061.24850.0000
19432005.08.15 10:48modify1380.101.25061.24860.0000
19442005.08.15 10:48modify1380.101.25061.24870.0000
19452005.08.15 10:48modify1380.101.25061.24880.0000
19462005.08.15 11:53modify1380.101.25061.24890.0000
19472005.08.15 11:53modify1380.101.25061.24900.0000
19482005.08.15 11:53modify1380.101.25061.24910.0000
19492005.08.15 11:53modify1380.101.25061.24920.0000
19502005.08.15 11:53modify1380.101.25061.24930.0000
19512005.08.15 12:37modify1380.101.25061.24950.0000
19522005.08.15 12:38modify1380.101.25061.24960.0000
19532005.08.15 12:38modify1380.101.25061.24970.0000
19542005.08.15 12:45modify1380.101.25061.24980.0000
19552005.08.15 12:45modify1380.101.25061.25000.0000
19562005.08.15 12:45modify1380.101.25061.25010.0000
19572005.08.15 12:45modify1380.101.25061.25020.0000
19582005.08.15 13:23modify1380.101.25061.25030.0000
19592005.08.15 13:28modify1380.101.25061.25040.0000
19602005.08.15 13:35modify1380.101.25061.25050.0000
19612005.08.15 13:35modify1380.101.25061.25060.0000
19622005.08.15 15:10modify1380.101.25061.25090.0000
19632005.08.15 15:11modify1380.101.25061.25100.0000
19642005.08.15 15:12modify1380.101.25061.25120.0000
19652005.08.15 15:12modify1380.101.25061.25130.0000
19662005.08.15 15:12modify1380.101.25061.25130.0000
19672005.08.15 15:13modify1380.101.25061.25140.0000
19682005.08.15 15:13modify1380.101.25061.25150.0000
19692005.08.15 15:13modify1380.101.25061.25160.0000
19702005.08.15 15:13modify1380.101.25061.25170.0000
19712005.08.15 15:14modify1380.101.25061.25180.0000
19722005.08.15 15:14modify1380.101.25061.25190.0000
19732005.08.15 15:15modify1380.101.25061.25200.0000
19742005.08.15 15:15modify1380.101.25061.25210.0000
19752005.08.15 15:15modify1380.101.25061.25220.0000
19762005.08.15 15:36modify1380.101.25061.25230.0000
19772005.08.16 02:00modify1380.101.25061.25230.0000
19782005.08.16 02:10modify1380.101.25061.25240.0000
19792005.08.16 02:11modify1380.101.25061.25250.0000
19802005.08.16 02:11modify1380.101.25061.25260.0000
19812005.08.16 02:24modify1380.101.25061.25280.0000
19822005.08.16 02:52modify1380.101.25061.25290.0000
19832005.08.16 02:53modify1380.101.25061.25300.0000
19842005.08.16 02:57modify1380.101.25061.25310.0000
19852005.08.16 02:57modify1380.101.25061.25320.0000
19862005.08.16 02:58modify1380.101.25061.25320.0000
19872005.08.16 02:59modify1380.101.25061.25330.0000
19882005.08.16 03:00modify1380.101.25061.25340.0000
19892005.08.16 03:00modify1380.101.25061.25360.0000
19902005.08.16 03:04modify1380.101.25061.25370.0000
19912005.08.16 03:05modify1380.101.25061.25390.0000
19922005.08.16 03:07modify1380.101.25061.25400.0000
19932005.08.16 03:07modify1380.101.25061.25410.0000
19942005.08.16 03:18modify1380.101.25061.25420.0000
19952005.08.16 04:07modify1380.101.25061.25420.0000
19962005.08.16 04:10modify1380.101.25061.25440.0000
19972005.08.16 04:13modify1380.101.25061.25450.0000
19982005.08.16 04:15modify1380.101.25061.25460.0000
19992005.08.16 09:14s/l1380.101.25461.25460.000032.93450.60
20002005.08.16 22:00sell1390.101.25380.00000.0000
20012005.08.17 06:00close1390.101.25870.00000.0000-42.60408.00
20022005.08.17 06:00buy1400.101.25870.00000.0000
20032005.08.17 06:07modify1400.101.25871.25590.0000
20042005.08.17 06:07modify1400.101.25871.25610.0000
20052005.08.17 08:30modify1400.101.25871.25630.0000
20062005.08.17 08:30modify1400.101.25871.25650.0000
20072005.08.17 08:30modify1400.101.25871.25660.0000
20082005.08.17 08:31modify1400.101.25871.25670.0000
20092005.08.17 08:32modify1400.101.25871.25670.0000
20102005.08.17 08:32modify1400.101.25871.25680.0000
20112005.08.17 08:33modify1400.101.25871.25690.0000
20122005.08.17 09:02modify1400.101.25871.25700.0000
20132005.08.17 09:02modify1400.101.25871.25710.0000
20142005.08.17 09:02modify1400.101.25871.25730.0000
20152005.08.17 09:03modify1400.101.25871.25740.0000
20162005.08.17 09:05modify1400.101.25871.25740.0000
20172005.08.17 09:05modify1400.101.25871.25750.0000
20182005.08.17 09:05modify1400.101.25871.25760.0000
20192005.08.17 09:19modify1400.101.25871.25770.0000
20202005.08.17 09:20modify1400.101.25871.25780.0000
20212005.08.17 09:38modify1400.101.25871.25800.0000
20222005.08.17 13:02s/l1400.101.25801.25800.0000-5.57402.43
20232005.08.22 08:00sell1410.101.27230.00000.0000
20242005.08.22 11:00close1410.101.27380.00000.0000-11.78390.65
20252005.08.22 11:00buy1420.101.27390.00000.0000
20262005.08.22 11:14modify1420.101.27391.27100.0000
20272005.08.22 12:59s/l1420.101.27101.27100.0000-22.82367.83
20282005.08.22 12:59buy1430.101.27150.00000.0000
20292005.08.22 13:00close1430.101.27060.00000.0000-7.08360.75
20302005.08.22 13:00sell1440.101.27060.00000.0000
20312005.08.22 13:58modify1440.101.27061.27350.0000
20322005.08.22 13:58close1440.101.26941.27350.00009.45370.20
20332005.08.22 13:59sell1450.101.26880.00000.0000
20342005.08.22 14:31modify1450.101.26881.27170.0000
20352005.08.23 02:46s/l1450.101.27171.27170.0000-24.02346.17
20362005.08.23 06:00buy1460.101.27240.00000.0000
20372005.08.23 07:30modify1460.101.27241.26940.0000
20382005.08.23 07:31modify1460.101.27241.26940.0000
20392005.08.23 07:35modify1460.101.27241.26960.0000
20402005.08.23 07:36modify1460.101.27241.26970.0000
20412005.08.23 07:36modify1460.101.27241.26990.0000
20422005.08.23 08:49s/l1460.101.26991.26990.0000-19.69326.48
20432005.08.23 11:00sell1470.101.26920.00000.0000
20442005.08.23 17:00close1470.101.27370.00000.0000-35.33291.15
20452005.08.23 17:00buy1480.101.27370.00000.0000
20462005.08.23 22:00close1480.101.27020.00000.0000-27.55263.60
20472005.08.23 22:00sell1490.101.27020.00000.0000
20482005.08.24 04:00close1490.101.27360.00000.0000-30.37233.23
20492005.08.24 04:00buy1500.101.27360.00000.0000
20502005.08.24 06:36modify1500.101.27361.27070.0000
20512005.08.24 06:36modify1500.101.27361.27090.0000
20522005.08.24 06:36modify1500.101.27361.27100.0000
20532005.08.24 06:36modify1500.101.27361.27110.0000
20542005.08.24 06:37modify1500.101.27361.27130.0000
20552005.08.24 06:37modify1500.101.27361.27150.0000
20562005.08.24 06:38modify1500.101.27361.27170.0000
20572005.08.24 06:40modify1500.101.27361.27180.0000
20582005.08.24 06:45modify1500.101.27361.27190.0000
20592005.08.24 06:46modify1500.101.27361.27200.0000
20602005.08.24 06:46modify1500.101.27361.27210.0000
20612005.08.24 06:46modify1500.101.27361.27220.0000
20622005.08.24 06:46modify1500.101.27361.27230.0000
20632005.08.24 07:03modify1500.101.27361.27250.0000
20642005.08.24 07:21modify1500.101.27361.27260.0000
20652005.08.24 07:21modify1500.101.27361.27270.0000
20662005.08.24 07:21modify1500.101.27361.27280.0000
20672005.08.24 07:21modify1500.101.27361.27300.0000
20682005.08.24 07:22modify1500.101.27361.27310.0000
20692005.08.24 07:22modify1500.101.27361.27320.0000
20702005.08.24 08:40modify1500.101.27361.27320.0000
20712005.08.24 08:40modify1500.101.27361.27340.0000
20722005.08.24 08:40modify1500.101.27361.27350.0000
20732005.08.24 08:40modify1500.101.27361.27360.0000
20742005.08.24 08:42modify1500.101.27361.27370.0000
20752005.08.24 08:42modify1500.101.27361.27380.0000
20762005.08.24 09:02modify1500.101.27361.27380.0000
20772005.08.24 09:03modify1500.101.27361.27390.0000
20782005.08.24 09:06modify1500.101.27361.27400.0000
20792005.08.24 09:11modify1500.101.27361.27400.0000
20802005.08.24 09:11modify1500.101.27361.27410.0000
20812005.08.24 09:12modify1500.101.27361.27430.0000
20822005.08.24 09:12modify1500.101.27361.27440.0000
20832005.08.24 11:59s/l1500.101.27441.27440.00006.28239.51
20842005.08.24 16:00sell1510.101.26490.00000.0000
20852005.08.25 02:34modify1510.101.26491.26780.0000
20862005.08.25 02:34close1510.101.26371.26780.00008.28247.79
20872005.08.26 22:00buy1520.101.25860.00000.0000
20882005.08.29 03:00close1520.101.25090.00000.0000-60.52187.27
20892005.08.29 03:00sell1530.101.25090.00000.0000
20902005.08.29 15:00close1530.101.25780.00000.0000-54.86132.41
20912005.08.29 15:00buy1540.101.25790.00000.0000
20922005.08.29 16:18modify1540.101.25791.25500.0000
20932005.08.29 16:19modify1540.101.25791.25520.0000
20942005.08.29 16:20modify1540.101.25791.25530.0000
20952005.08.29 16:20modify1540.101.25791.25540.0000
20962005.08.29 16:20modify1540.101.25791.25550.0000
20972005.08.29 16:20modify1540.101.25791.25560.0000
20982005.08.29 16:20modify1540.101.25791.25570.0000
20992005.08.29 16:50modify1540.101.25791.25580.0000
21002005.08.29 16:50modify1540.101.25791.25600.0000
21012005.08.29 16:50modify1540.101.25791.25620.0000
21022005.08.29 16:50modify1540.101.25791.25630.0000
21032005.08.29 16:50modify1540.101.25791.25640.0000
21042005.08.29 16:50modify1540.101.25791.25650.0000
21052005.08.29 16:54modify1540.101.25791.25670.0000
21062005.08.29 16:54modify1540.101.25791.25680.0000
21072005.08.29 16:54modify1540.101.25791.25690.0000
21082005.08.29 17:06modify1540.101.25791.25690.0000
21092005.08.29 17:06modify1540.101.25791.25720.0000
21102005.08.29 17:07modify1540.101.25791.25730.0000
21112005.08.29 17:08modify1540.101.25791.25750.0000
21122005.08.29 17:08modify1540.101.25791.25760.0000
21132005.08.29 17:08modify1540.101.25791.25770.0000
21142005.08.29 17:08modify1540.101.25791.25790.0000
21152005.08.29 17:08modify1540.101.25791.25800.0000
21162005.08.29 17:08modify1540.101.25791.25810.0000
21172005.08.29 17:09modify1540.101.25791.25830.0000
21182005.08.29 17:09modify1540.101.25791.25840.0000
21192005.08.29 17:09modify1540.101.25791.25850.0000
21202005.08.29 17:09modify1540.101.25791.25860.0000
21212005.08.29 17:09modify1540.101.25791.25870.0000
21222005.08.29 17:09modify1540.101.25791.25880.0000
21232005.08.29 17:09modify1540.101.25791.25890.0000
21242005.08.29 17:09modify1540.101.25791.25900.0000
21252005.08.29 17:09modify1540.101.25791.25910.0000
21262005.08.29 17:09modify1540.101.25791.25920.0000
21272005.08.29 17:31modify1540.101.25791.25930.0000
21282005.08.29 17:49modify1540.101.25791.25940.0000
21292005.08.29 17:49modify1540.101.25791.25950.0000
21302005.08.29 17:50modify1540.101.25791.25960.0000
21312005.08.29 17:50modify1540.101.25791.25970.0000
21322005.08.29 17:50modify1540.101.25791.25990.0000
21332005.08.29 17:50modify1540.101.25791.26000.0000
21342005.08.29 17:50modify1540.101.25791.26010.0000
21352005.08.29 17:57modify1540.101.25791.26030.0000
21362005.08.29 17:57modify1540.101.25791.26050.0000
21372005.08.29 17:57modify1540.101.25791.26070.0000
21382005.08.29 18:00modify1540.101.25791.26090.0000
21392005.08.29 18:00modify1540.101.25791.26100.0000
21402005.08.29 18:00modify1540.101.25791.26120.0000
21412005.08.29 18:00modify1540.101.25791.26130.0000
21422005.08.29 18:00modify1540.101.25791.26150.0000
21432005.08.29 18:00modify1540.101.25791.26160.0000
21442005.08.29 18:04modify1540.101.25791.26170.0000
21452005.08.29 18:04modify1540.101.25791.26180.0000
21462005.08.29 18:04modify1540.101.25791.26190.0000
21472005.08.29 18:04modify1540.101.25791.26200.0000
21482005.08.29 18:04modify1540.101.25791.26210.0000
21492005.08.29 18:04modify1540.101.25791.26220.0000
21502005.08.29 18:11modify1540.101.25791.26240.0000
21512005.08.29 18:12modify1540.101.25791.26250.0000
21522005.08.29 18:12modify1540.101.25791.26260.0000
21532005.08.29 18:12modify1540.101.25791.26280.0000
21542005.08.29 18:12modify1540.101.25791.26300.0000
21552005.08.29 18:12modify1540.101.25791.26310.0000
21562005.08.29 18:12modify1540.101.25791.26330.0000
21572005.08.29 18:12modify1540.101.25791.26350.0000
21582005.08.29 18:13modify1540.101.25791.26360.0000
21592005.08.29 18:14modify1540.101.25791.26370.0000
21602005.08.29 18:14modify1540.101.25791.26380.0000
21612005.08.29 18:14modify1540.101.25791.26400.0000
21622005.08.29 18:15modify1540.101.25791.26410.0000
21632005.08.29 18:17modify1540.101.25791.26420.0000
21642005.08.29 18:17modify1540.101.25791.26430.0000
21652005.08.29 18:36modify1540.101.25791.26440.0000
21662005.08.30 10:27modify1540.101.25791.26450.0000
21672005.08.30 10:39modify1540.101.25791.26460.0000
21682005.08.30 10:39modify1540.101.25791.26470.0000
21692005.08.30 10:40modify1540.101.25791.26480.0000
21702005.08.30 10:40modify1540.101.25791.26490.0000
21712005.08.30 10:40modify1540.101.25791.26500.0000
21722005.08.30 10:40modify1540.101.25791.26510.0000
21732005.08.30 10:40modify1540.101.25791.26520.0000
21742005.08.30 10:40modify1540.101.25791.26530.0000
21752005.08.30 10:41modify1540.101.25791.26540.0000
21762005.08.30 10:41modify1540.101.25791.26550.0000
21772005.08.30 10:41modify1540.101.25791.26560.0000
21782005.08.30 11:51modify1540.101.25791.26570.0000
21792005.08.30 11:51modify1540.101.25791.26580.0000
21802005.08.30 11:53modify1540.101.25791.26580.0000
21812005.08.30 11:54modify1540.101.25791.26600.0000
21822005.08.30 11:55modify1540.101.25791.26620.0000
21832005.08.30 11:57modify1540.101.25791.26630.0000
21842005.08.30 11:57modify1540.101.25791.26640.0000
21852005.08.30 11:57modify1540.101.25791.26650.0000
21862005.08.30 11:57modify1540.101.25791.26660.0000
21872005.08.30 12:21modify1540.101.25791.26690.0000
21882005.08.30 12:22modify1540.101.25791.26700.0000
21892005.08.30 12:22modify1540.101.25791.26710.0000
21902005.08.30 12:23modify1540.101.25791.26720.0000
21912005.08.30 12:23modify1540.101.25791.26730.0000
21922005.08.30 12:24modify1540.101.25791.26740.0000
21932005.08.30 12:24modify1540.101.25791.26770.0000
21942005.08.30 12:24modify1540.101.25791.26790.0000
21952005.08.30 12:25modify1540.101.25791.26800.0000
21962005.08.30 12:26modify1540.101.25791.26810.0000
21972005.08.30 12:30modify1540.101.25791.26810.0000
21982005.08.30 12:31modify1540.101.25791.26820.0000
21992005.08.30 12:52modify1540.101.25791.26830.0000
22002005.08.30 12:53modify1540.101.25791.26840.0000
22012005.08.30 12:53modify1540.101.25791.26850.0000
22022005.08.30 12:53modify1540.101.25791.26860.0000
22032005.08.30 12:53modify1540.101.25791.26870.0000
22042005.08.30 12:55modify1540.101.25791.26870.0000
22052005.08.30 12:58modify1540.101.25791.26880.0000
22062005.08.30 12:58modify1540.101.25791.26890.0000
22072005.08.30 12:59modify1540.101.25791.26910.0000
22082005.08.30 12:59modify1540.101.25791.26920.0000
22092005.08.30 13:12modify1540.101.25791.26930.0000
22102005.08.30 13:13modify1540.101.25791.26940.0000
22112005.08.30 13:14modify1540.101.25791.26960.0000
22122005.08.30 14:15modify1540.101.25791.26970.0000
22132005.08.30 14:15modify1540.101.25791.26980.0000
22142005.08.30 14:18modify1540.101.25791.26980.0000
22152005.08.30 14:20modify1540.101.25791.26990.0000
22162005.08.30 14:21modify1540.101.25791.27000.0000
22172005.08.30 14:21modify1540.101.25791.27010.0000
22182005.08.30 14:21modify1540.101.25791.27020.0000
22192005.08.30 17:11s/l1540.101.27021.27020.000097.87230.28
22202005.08.31 05:00sell1550.101.26770.00000.0000
22212005.08.31 14:00close1550.101.27010.00000.0000-18.90211.38
22222005.08.31 14:00buy1560.101.27010.00000.0000
22232005.09.01 13:06close at stop1560.101.24730.00000.0000-181.7529.63