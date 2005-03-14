|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.03.10 11:00 - 2006.04.19 00:00 (2004.06.16 - 2006.04.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Confirm=1; length1=3; length2=10; length3=16; lots=0.1; TakeProfit=0; StopLoss=0; UseTrail=true; TrailingAct=10; TrailingStep=40; UseADX=false; ADXthresh=30; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18; Reverse=false;
|Bars in test
|6973
|Ticks modelled
|994010
|Modelling quality
|88.71%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-970.37
|Gross profit
|1616.88
|Gross loss
|-2587.25
|Profit factor
|0.62
|Expected payoff
|-6.22
|Absolute drawdown
|970.37
|Maximal drawdown (%)
|970.37 (97.0%)
|Total trades
|156
|Short positions (won %)
|86 (67.44%)
|Long positions (won %)
|70 (37.14%)
|Profit trades (% of total)
|84 (53.85%)
|Loss trades (% of total)
|72 (46.15%)
|Largest
|profit trade
|154.18
|loss trade
|-183.01
|Average
|profit trade
|19.25
|loss trade
|-35.93
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (87.43)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-187.93)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|199.22 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-201.52 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.11 12:00
|buy
|1
|0.10
|1.1560
|0.0000
|0.0000
|2
|2005.03.11 18:00
|close
|1
|0.10
|1.1499
|0.0000
|0.0000
|-53.05
|946.95
|3
|2005.03.11 18:00
|sell
|2
|0.10
|1.1500
|0.0000
|0.0000
|4
|2005.03.14 00:56
|modify
|2
|0.10
|1.1500
|1.1530
|0.0000
|5
|2005.03.14 00:56
|close
|2
|0.10
|1.1490
|1.1530
|0.0000
|7.48
|954.43
|6
|2005.03.14 10:00
|buy
|3
|0.10
|1.1572
|0.0000
|0.0000
|7
|2005.03.14 13:33
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1543
|0.0000
|8
|2005.03.14 13:33
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1544
|0.0000
|9
|2005.03.14 13:33
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1545
|0.0000
|10
|2005.03.14 13:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1546
|0.0000
|11
|2005.03.14 13:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1547
|0.0000
|12
|2005.03.14 13:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1548
|0.0000
|13
|2005.03.14 13:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1549
|0.0000
|14
|2005.03.14 13:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1550
|0.0000
|15
|2005.03.14 13:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1551
|0.0000
|16
|2005.03.14 13:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1552
|0.0000
|17
|2005.03.14 13:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1553
|0.0000
|18
|2005.03.14 13:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1554
|0.0000
|19
|2005.03.14 13:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1555
|0.0000
|20
|2005.03.14 13:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1556
|0.0000
|21
|2005.03.14 13:38
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1557
|0.0000
|22
|2005.03.14 13:38
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1558
|0.0000
|23
|2005.03.14 13:38
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1559
|0.0000
|24
|2005.03.14 13:38
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1560
|0.0000
|25
|2005.03.14 13:38
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1561
|0.0000
|26
|2005.03.14 13:41
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1561
|0.0000
|27
|2005.03.14 13:53
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1562
|0.0000
|28
|2005.03.14 13:53
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1563
|0.0000
|29
|2005.03.14 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1564
|0.0000
|30
|2005.03.14 16:48
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1564
|0.0000
|31
|2005.03.14 16:49
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1565
|0.0000
|32
|2005.03.14 16:58
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1566
|0.0000
|33
|2005.03.14 16:58
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1567
|0.0000
|34
|2005.03.14 16:59
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1568
|0.0000
|35
|2005.03.14 17:22
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1568
|0.0000
|36
|2005.03.14 17:23
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1569
|0.0000
|37
|2005.03.14 17:29
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1570
|0.0000
|38
|2005.03.14 17:30
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1571
|0.0000
|39
|2005.03.14 17:31
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1572
|0.0000
|40
|2005.03.14 17:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1573
|0.0000
|41
|2005.03.14 17:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1574
|0.0000
|42
|2005.03.14 17:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1575
|0.0000
|43
|2005.03.14 17:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1576
|0.0000
|44
|2005.03.14 17:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1577
|0.0000
|45
|2005.03.14 17:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1578
|0.0000
|46
|2005.03.14 17:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1579
|0.0000
|47
|2005.03.14 17:34
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1580
|0.0000
|48
|2005.03.14 17:39
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1580
|0.0000
|49
|2005.03.14 17:40
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1581
|0.0000
|50
|2005.03.14 17:41
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1582
|0.0000
|51
|2005.03.14 17:41
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1583
|0.0000
|52
|2005.03.14 17:41
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1584
|0.0000
|53
|2005.03.14 17:41
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1585
|0.0000
|54
|2005.03.14 17:41
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1586
|0.0000
|55
|2005.03.14 17:41
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1587
|0.0000
|56
|2005.03.14 17:42
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1588
|0.0000
|57
|2005.03.14 17:52
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1589
|0.0000
|58
|2005.03.14 18:22
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1590
|0.0000
|59
|2005.03.14 18:22
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1592
|0.0000
|60
|2005.03.14 18:23
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1593
|0.0000
|61
|2005.03.14 18:23
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1594
|0.0000
|62
|2005.03.14 18:23
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1595
|0.0000
|63
|2005.03.14 18:23
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1596
|0.0000
|64
|2005.03.14 18:25
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1597
|0.0000
|65
|2005.03.14 18:25
|modify
|3
|0.10
|1.1572
|1.1598
|0.0000
|66
|2005.03.14 20:51
|s/l
|3
|0.10
|1.1598
|1.1598
|0.0000
|22.42
|976.85
|67
|2005.03.15 15:00
|sell
|4
|0.10
|1.1561
|0.0000
|0.0000
|68
|2005.03.15 16:00
|close
|4
|0.10
|1.1653
|0.0000
|0.0000
|-78.95
|897.90
|69
|2005.03.15 16:00
|buy
|5
|0.10
|1.1653
|0.0000
|0.0000
|70
|2005.03.15 16:48
|modify
|5
|0.10
|1.1653
|1.1624
|0.0000
|71
|2005.03.15 16:48
|modify
|5
|0.10
|1.1653
|1.1625
|0.0000
|72
|2005.03.15 17:16
|modify
|5
|0.10
|1.1653
|1.1626
|0.0000
|73
|2005.03.15 17:16
|modify
|5
|0.10
|1.1653
|1.1627
|0.0000
|74
|2005.03.15 17:16
|modify
|5
|0.10
|1.1653
|1.1628
|0.0000
|75
|2005.03.15 17:16
|modify
|5
|0.10
|1.1653
|1.1629
|0.0000
|76
|2005.03.15 17:16
|modify
|5
|0.10
|1.1653
|1.1630
|0.0000
|77
|2005.03.15 17:17
|modify
|5
|0.10
|1.1653
|1.1631
|0.0000
|78
|2005.03.16 08:07
|s/l
|5
|0.10
|1.1631
|1.1631
|0.0000
|-15.79
|882.11
|79
|2005.03.16 11:00
|sell
|6
|0.10
|1.1595
|0.0000
|0.0000
|80
|2005.03.16 12:09
|modify
|6
|0.10
|1.1595
|1.1623
|0.0000
|81
|2005.03.16 12:11
|close
|6
|0.10
|1.1582
|1.1623
|0.0000
|11.22
|893.33
|82
|2005.03.17 15:00
|buy
|7
|0.10
|1.1588
|0.0000
|0.0000
|83
|2005.03.18 09:46
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1560
|0.0000
|84
|2005.03.18 09:46
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1563
|0.0000
|85
|2005.03.18 09:46
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1565
|0.0000
|86
|2005.03.18 09:46
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1567
|0.0000
|87
|2005.03.18 09:46
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1570
|0.0000
|88
|2005.03.18 09:47
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1571
|0.0000
|89
|2005.03.18 09:47
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1572
|0.0000
|90
|2005.03.18 09:47
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1573
|0.0000
|91
|2005.03.18 09:47
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1574
|0.0000
|92
|2005.03.18 09:47
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1575
|0.0000
|93
|2005.03.18 09:47
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1576
|0.0000
|94
|2005.03.18 09:51
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1577
|0.0000
|95
|2005.03.18 09:52
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1578
|0.0000
|96
|2005.03.18 09:53
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1582
|0.0000
|97
|2005.03.18 09:53
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1584
|0.0000
|98
|2005.03.18 09:53
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1585
|0.0000
|99
|2005.03.18 09:54
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1586
|0.0000
|100
|2005.03.18 09:54
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1587
|0.0000
|101
|2005.03.18 09:54
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1588
|0.0000
|102
|2005.03.18 09:55
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1589
|0.0000
|103
|2005.03.18 09:55
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1590
|0.0000
|104
|2005.03.18 09:56
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1591
|0.0000
|105
|2005.03.18 09:56
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1593
|0.0000
|106
|2005.03.18 10:45
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1593
|0.0000
|107
|2005.03.18 10:48
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1594
|0.0000
|108
|2005.03.18 11:16
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1594
|0.0000
|109
|2005.03.18 11:17
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1595
|0.0000
|110
|2005.03.18 11:17
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1596
|0.0000
|111
|2005.03.18 11:17
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1597
|0.0000
|112
|2005.03.18 11:56
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1599
|0.0000
|113
|2005.03.18 11:56
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1600
|0.0000
|114
|2005.03.18 12:09
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1601
|0.0000
|115
|2005.03.18 12:10
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1602
|0.0000
|116
|2005.03.18 12:10
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1605
|0.0000
|117
|2005.03.18 13:03
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1605
|0.0000
|118
|2005.03.18 13:04
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1607
|0.0000
|119
|2005.03.18 13:04
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1608
|0.0000
|120
|2005.03.18 13:04
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1610
|0.0000
|121
|2005.03.18 13:24
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1611
|0.0000
|122
|2005.03.18 13:25
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1612
|0.0000
|123
|2005.03.18 13:59
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1614
|0.0000
|124
|2005.03.18 13:59
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1617
|0.0000
|125
|2005.03.18 13:59
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1620
|0.0000
|126
|2005.03.18 14:02
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1621
|0.0000
|127
|2005.03.18 14:02
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1623
|0.0000
|128
|2005.03.18 14:02
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1624
|0.0000
|129
|2005.03.18 14:02
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1625
|0.0000
|130
|2005.03.18 14:03
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1626
|0.0000
|131
|2005.03.18 14:03
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1629
|0.0000
|132
|2005.03.18 14:03
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1632
|0.0000
|133
|2005.03.18 14:03
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1633
|0.0000
|134
|2005.03.18 14:04
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1634
|0.0000
|135
|2005.03.18 15:33
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1635
|0.0000
|136
|2005.03.18 15:34
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1636
|0.0000
|137
|2005.03.18 15:34
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1637
|0.0000
|138
|2005.03.18 15:34
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1639
|0.0000
|139
|2005.03.18 15:34
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1641
|0.0000
|140
|2005.03.18 15:34
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1642
|0.0000
|141
|2005.03.18 15:34
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1643
|0.0000
|142
|2005.03.18 15:35
|modify
|7
|0.10
|1.1588
|1.1644
|0.0000
|143
|2005.03.18 18:03
|s/l
|7
|0.10
|1.1644
|1.1644
|0.0000
|49.13
|942.46
|144
|2005.03.22 17:00
|sell
|8
|0.10
|1.1762
|0.0000
|0.0000
|145
|2005.03.22 17:22
|modify
|8
|0.10
|1.1762
|1.1791
|0.0000
|146
|2005.03.22 20:19
|s/l
|8
|0.10
|1.1791
|1.1791
|0.0000
|-24.59
|917.87
|147
|2005.03.22 21:00
|buy
|9
|0.10
|1.1891
|0.0000
|0.0000
|148
|2005.03.22 21:05
|modify
|9
|0.10
|1.1891
|1.1862
|0.0000
|149
|2005.03.22 21:05
|modify
|9
|0.10
|1.1891
|1.1865
|0.0000
|150
|2005.03.22 21:06
|modify
|9
|0.10
|1.1891
|1.1868
|0.0000
|151
|2005.03.22 21:06
|modify
|9
|0.10
|1.1891
|1.1870
|0.0000
|152
|2005.03.22 21:06
|modify
|9
|0.10
|1.1891
|1.1872
|0.0000
|153
|2005.03.22 21:06
|modify
|9
|0.10
|1.1891
|1.1873
|0.0000
|154
|2005.03.22 21:07
|modify
|9
|0.10
|1.1891
|1.1874
|0.0000
|155
|2005.03.22 21:07
|modify
|9
|0.10
|1.1891
|1.1875
|0.0000
|156
|2005.03.22 21:07
|modify
|9
|0.10
|1.1891
|1.1876
|0.0000
|157
|2005.03.22 21:07
|modify
|9
|0.10
|1.1891
|1.1877
|0.0000
|158
|2005.03.22 21:59
|s/l
|9
|0.10
|1.1877
|1.1877
|0.0000
|-11.79
|906.08
|159
|2005.03.22 21:59
|buy
|10
|0.10
|1.1882
|0.0000
|0.0000
|160
|2005.03.22 23:10
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1852
|0.0000
|161
|2005.03.22 23:11
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1854
|0.0000
|162
|2005.03.22 23:15
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1856
|0.0000
|163
|2005.03.23 01:48
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1856
|0.0000
|164
|2005.03.23 10:04
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1857
|0.0000
|165
|2005.03.23 10:06
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1859
|0.0000
|166
|2005.03.23 10:06
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1860
|0.0000
|167
|2005.03.23 10:06
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1861
|0.0000
|168
|2005.03.23 10:06
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1862
|0.0000
|169
|2005.03.23 10:06
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1863
|0.0000
|170
|2005.03.23 10:06
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1864
|0.0000
|171
|2005.03.23 10:10
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1865
|0.0000
|172
|2005.03.23 10:10
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1866
|0.0000
|173
|2005.03.23 10:11
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1866
|0.0000
|174
|2005.03.23 10:13
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1867
|0.0000
|175
|2005.03.23 10:13
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1868
|0.0000
|176
|2005.03.23 10:13
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1869
|0.0000
|177
|2005.03.23 10:13
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1870
|0.0000
|178
|2005.03.23 10:15
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1871
|0.0000
|179
|2005.03.23 10:15
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1872
|0.0000
|180
|2005.03.23 10:15
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1874
|0.0000
|181
|2005.03.23 10:15
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1875
|0.0000
|182
|2005.03.23 10:15
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1877
|0.0000
|183
|2005.03.23 10:16
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1877
|0.0000
|184
|2005.03.23 10:18
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1878
|0.0000
|185
|2005.03.23 10:18
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1880
|0.0000
|186
|2005.03.23 10:18
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1882
|0.0000
|187
|2005.03.23 10:18
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1884
|0.0000
|188
|2005.03.23 10:19
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1888
|0.0000
|189
|2005.03.23 10:24
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1889
|0.0000
|190
|2005.03.23 10:24
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1890
|0.0000
|191
|2005.03.23 10:24
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1891
|0.0000
|192
|2005.03.23 10:55
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1892
|0.0000
|193
|2005.03.23 10:56
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1894
|0.0000
|194
|2005.03.23 10:56
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1895
|0.0000
|195
|2005.03.23 10:56
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1897
|0.0000
|196
|2005.03.23 10:57
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1898
|0.0000
|197
|2005.03.23 10:57
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1899
|0.0000
|198
|2005.03.23 10:57
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1900
|0.0000
|199
|2005.03.23 10:57
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1901
|0.0000
|200
|2005.03.23 10:57
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1902
|0.0000
|201
|2005.03.23 10:58
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1903
|0.0000
|202
|2005.03.23 10:58
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1904
|0.0000
|203
|2005.03.23 10:58
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1905
|0.0000
|204
|2005.03.23 14:30
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1906
|0.0000
|205
|2005.03.23 14:30
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1910
|0.0000
|206
|2005.03.23 14:30
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1913
|0.0000
|207
|2005.03.23 14:30
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1917
|0.0000
|208
|2005.03.23 14:31
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1919
|0.0000
|209
|2005.03.23 14:31
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1921
|0.0000
|210
|2005.03.23 14:31
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1922
|0.0000
|211
|2005.03.23 14:31
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1924
|0.0000
|212
|2005.03.23 14:31
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1926
|0.0000
|213
|2005.03.23 14:33
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1928
|0.0000
|214
|2005.03.23 14:33
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1930
|0.0000
|215
|2005.03.23 14:33
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1932
|0.0000
|216
|2005.03.23 14:34
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1933
|0.0000
|217
|2005.03.23 14:34
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1934
|0.0000
|218
|2005.03.23 14:34
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1935
|0.0000
|219
|2005.03.23 14:35
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1936
|0.0000
|220
|2005.03.23 14:35
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1938
|0.0000
|221
|2005.03.23 14:35
|modify
|10
|0.10
|1.1882
|1.1939
|0.0000
|222
|2005.03.23 14:58
|s/l
|10
|0.10
|1.1939
|1.1939
|0.0000
|50.87
|956.96
|223
|2005.03.28 00:00
|sell
|11
|0.10
|1.1997
|0.0000
|0.0000
|224
|2005.03.28 02:00
|close
|11
|0.10
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|-24.94
|932.02
|225
|2005.03.28 02:55
|buy
|12
|0.10
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|226
|2005.03.28 02:59
|modify
|12
|0.10
|1.2027
|1.2014
|0.0000
|227
|2005.03.28 03:00
|modify
|12
|0.10
|1.2027
|1.2016
|0.0000
|228
|2005.03.28 13:05
|s/l
|12
|0.10
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|-9.15
|922.87
|229
|2005.03.29 04:00
|sell
|13
|0.10
|1.2006
|0.0000
|0.0000
|230
|2005.03.29 04:50
|modify
|13
|0.10
|1.2006
|1.2035
|0.0000
|231
|2005.03.29 04:50
|close
|13
|0.10
|1.1994
|1.2035
|0.0000
|10.01
|932.88
|232
|2005.03.29 04:50
|sell
|14
|0.10
|1.1988
|0.0000
|0.0000
|233
|2005.03.29 18:00
|close
|14
|0.10
|1.2031
|0.0000
|0.0000
|-35.74
|897.14
|234
|2005.03.29 18:00
|buy
|15
|0.10
|1.2031
|0.0000
|0.0000
|235
|2005.03.29 18:40
|modify
|15
|0.10
|1.2031
|1.2001
|0.0000
|236
|2005.03.29 18:40
|modify
|15
|0.10
|1.2031
|1.2002
|0.0000
|237
|2005.03.29 18:43
|modify
|15
|0.10
|1.2031
|1.2003
|0.0000
|238
|2005.03.29 18:43
|modify
|15
|0.10
|1.2031
|1.2004
|0.0000
|239
|2005.03.29 18:43
|modify
|15
|0.10
|1.2031
|1.2005
|0.0000
|240
|2005.03.29 18:43
|modify
|15
|0.10
|1.2031
|1.2006
|0.0000
|241
|2005.03.29 18:48
|modify
|15
|0.10
|1.2031
|1.2007
|0.0000
|242
|2005.03.29 18:48
|modify
|15
|0.10
|1.2031
|1.2008
|0.0000
|243
|2005.03.29 21:11
|s/l
|15
|0.10
|1.2008
|1.2008
|0.0000
|-19.15
|877.99
|244
|2005.03.30 01:00
|sell
|16
|0.10
|1.1999
|0.0000
|0.0000
|245
|2005.03.30 06:07
|modify
|16
|0.10
|1.1999
|1.2029
|0.0000
|246
|2005.03.30 06:07
|close
|16
|0.10
|1.1988
|1.2029
|0.0000
|9.18
|887.17
|247
|2005.03.31 02:00
|buy
|17
|0.10
|1.1997
|0.0000
|0.0000
|248
|2005.03.31 10:00
|close
|17
|0.10
|1.1961
|0.0000
|0.0000
|-30.10
|857.07
|249
|2005.03.31 10:00
|sell
|18
|0.10
|1.1960
|0.0000
|0.0000
|250
|2005.03.31 12:41
|modify
|18
|0.10
|1.1960
|1.1990
|0.0000
|251
|2005.03.31 12:42
|close
|18
|0.10
|1.1949
|1.1990
|0.0000
|9.21
|866.28
|252
|2005.04.01 04:00
|buy
|19
|0.10
|1.1979
|0.0000
|0.0000
|253
|2005.04.01 12:00
|close
|19
|0.10
|1.1964
|0.0000
|0.0000
|-12.54
|853.74
|254
|2005.04.01 12:00
|sell
|20
|0.10
|1.1964
|0.0000
|0.0000
|255
|2005.04.01 13:00
|close
|20
|0.10
|1.1977
|0.0000
|0.0000
|-10.85
|842.89
|256
|2005.04.01 13:01
|buy
|21
|0.10
|1.1977
|0.0000
|0.0000
|257
|2005.04.01 16:00
|close
|21
|0.10
|1.1930
|0.0000
|0.0000
|-39.40
|803.49
|258
|2005.04.01 16:00
|sell
|22
|0.10
|1.1929
|0.0000
|0.0000
|259
|2005.04.07 02:00
|close
|22
|0.10
|1.2056
|0.0000
|0.0000
|-112.68
|690.80
|260
|2005.04.07 02:00
|buy
|23
|0.10
|1.2056
|0.0000
|0.0000
|261
|2005.04.07 05:00
|close
|23
|0.10
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|-12.46
|678.34
|262
|2005.04.07 05:00
|sell
|24
|0.10
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|263
|2005.04.07 07:42
|modify
|24
|0.10
|1.2041
|1.2071
|0.0000
|264
|2005.04.07 07:42
|close
|24
|0.10
|1.2030
|1.2071
|0.0000
|9.14
|687.48
|265
|2005.04.07 21:00
|buy
|25
|0.10
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|266
|2005.04.08 01:59
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2047
|0.0000
|267
|2005.04.08 02:00
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2049
|0.0000
|268
|2005.04.08 02:00
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2050
|0.0000
|269
|2005.04.08 02:03
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2050
|0.0000
|270
|2005.04.08 02:03
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2051
|0.0000
|271
|2005.04.08 02:06
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2052
|0.0000
|272
|2005.04.08 02:07
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2052
|0.0000
|273
|2005.04.08 02:08
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2053
|0.0000
|274
|2005.04.08 02:08
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2055
|0.0000
|275
|2005.04.08 02:08
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2056
|0.0000
|276
|2005.04.08 02:08
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2058
|0.0000
|277
|2005.04.08 02:08
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2060
|0.0000
|278
|2005.04.08 02:08
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2061
|0.0000
|279
|2005.04.08 02:09
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2062
|0.0000
|280
|2005.04.08 02:10
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2064
|0.0000
|281
|2005.04.08 02:10
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2065
|0.0000
|282
|2005.04.08 02:17
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2066
|0.0000
|283
|2005.04.08 02:18
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2067
|0.0000
|284
|2005.04.08 02:18
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2068
|0.0000
|285
|2005.04.08 02:20
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2069
|0.0000
|286
|2005.04.08 02:21
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2070
|0.0000
|287
|2005.04.08 02:21
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2071
|0.0000
|288
|2005.04.08 02:21
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2072
|0.0000
|289
|2005.04.08 02:24
|modify
|25
|0.10
|1.2077
|1.2073
|0.0000
|290
|2005.04.08 11:08
|s/l
|25
|0.10
|1.2073
|1.2073
|0.0000
|-2.27
|685.22
|291
|2005.04.08 18:00
|sell
|26
|0.10
|1.1984
|0.0000
|0.0000
|292
|2005.04.08 18:04
|modify
|26
|0.10
|1.1984
|1.2013
|0.0000
|293
|2005.04.11 05:13
|close
|26
|0.10
|1.1973
|1.2013
|0.0000
|7.97
|693.18
|294
|2005.04.12 15:00
|buy
|27
|0.10
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|295
|2005.04.12 15:04
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1971
|0.0000
|296
|2005.04.12 15:04
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1972
|0.0000
|297
|2005.04.12 15:04
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1974
|0.0000
|298
|2005.04.12 15:04
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1975
|0.0000
|299
|2005.04.12 15:04
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1977
|0.0000
|300
|2005.04.12 15:04
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1978
|0.0000
|301
|2005.04.12 15:15
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1979
|0.0000
|302
|2005.04.12 15:17
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1980
|0.0000
|303
|2005.04.12 15:18
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1981
|0.0000
|304
|2005.04.12 15:18
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1983
|0.0000
|305
|2005.04.12 15:18
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1984
|0.0000
|306
|2005.04.12 15:18
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1986
|0.0000
|307
|2005.04.12 15:18
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1987
|0.0000
|308
|2005.04.12 15:18
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1988
|0.0000
|309
|2005.04.12 15:24
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1989
|0.0000
|310
|2005.04.12 15:30
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1991
|0.0000
|311
|2005.04.12 15:31
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1992
|0.0000
|312
|2005.04.12 15:31
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1993
|0.0000
|313
|2005.04.12 15:31
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1995
|0.0000
|314
|2005.04.12 15:31
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1996
|0.0000
|315
|2005.04.12 15:31
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1997
|0.0000
|316
|2005.04.12 15:31
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.1998
|0.0000
|317
|2005.04.12 15:31
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.2000
|0.0000
|318
|2005.04.12 16:08
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.2001
|0.0000
|319
|2005.04.12 16:08
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.2003
|0.0000
|320
|2005.04.12 16:08
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.2004
|0.0000
|321
|2005.04.12 16:10
|modify
|27
|0.10
|1.2000
|1.2005
|0.0000
|322
|2005.04.12 20:06
|s/l
|27
|0.10
|1.2005
|1.2005
|0.0000
|4.16
|697.34
|323
|2005.04.13 10:00
|sell
|28
|0.10
|1.1952
|0.0000
|0.0000
|324
|2005.04.13 15:00
|close
|28
|0.10
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|-78.86
|618.48
|325
|2005.04.13 15:00
|buy
|29
|0.10
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|326
|2005.04.13 15:30
|modify
|29
|0.10
|1.2047
|1.2017
|0.0000
|327
|2005.04.13 15:30
|modify
|29
|0.10
|1.2047
|1.2019
|0.0000
|328
|2005.04.13 15:30
|modify
|29
|0.10
|1.2047
|1.2021
|0.0000
|329
|2005.04.13 15:30
|modify
|29
|0.10
|1.2047
|1.2022
|0.0000
|330
|2005.04.13 15:30
|modify
|29
|0.10
|1.2047
|1.2024
|0.0000
|331
|2005.04.13 15:31
|modify
|29
|0.10
|1.2047
|1.2026
|0.0000
|332
|2005.04.13 15:31
|modify
|29
|0.10
|1.2047
|1.2027
|0.0000
|333
|2005.04.13 15:31
|modify
|29
|0.10
|1.2047
|1.2028
|0.0000
|334
|2005.04.13 15:32
|modify
|29
|0.10
|1.2047
|1.2030
|0.0000
|335
|2005.04.13 15:32
|modify
|29
|0.10
|1.2047
|1.2031
|0.0000
|336
|2005.04.13 15:32
|modify
|29
|0.10
|1.2047
|1.2032
|0.0000
|337
|2005.04.13 15:32
|modify
|29
|0.10
|1.2047
|1.2033
|0.0000
|338
|2005.04.13 16:12
|s/l
|29
|0.10
|1.2033
|1.2033
|0.0000
|-11.63
|606.85
|339
|2005.04.15 13:00
|sell
|30
|0.10
|1.2099
|0.0000
|0.0000
|340
|2005.04.15 13:34
|modify
|30
|0.10
|1.2099
|1.2129
|0.0000
|341
|2005.04.15 13:35
|close
|30
|0.10
|1.2088
|1.2129
|0.0000
|9.10
|615.95
|342
|2005.04.15 13:35
|sell
|31
|0.10
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|343
|2005.04.15 13:41
|modify
|31
|0.10
|1.2082
|1.2111
|0.0000
|344
|2005.04.15 13:50
|close
|31
|0.10
|1.2070
|1.2111
|0.0000
|9.94
|625.89
|345
|2005.04.15 13:51
|sell
|32
|0.10
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|346
|2005.04.15 14:30
|modify
|32
|0.10
|1.2063
|1.2091
|0.0000
|347
|2005.04.15 14:31
|close
|32
|0.10
|1.2050
|1.2091
|0.0000
|10.79
|636.68
|348
|2005.04.20 15:00
|buy
|33
|0.10
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|349
|2005.04.20 15:12
|modify
|33
|0.10
|1.1872
|1.1844
|0.0000
|350
|2005.04.20 15:13
|modify
|33
|0.10
|1.1872
|1.1845
|0.0000
|351
|2005.04.20 15:13
|modify
|33
|0.10
|1.1872
|1.1846
|0.0000
|352
|2005.04.20 15:16
|modify
|33
|0.10
|1.1872
|1.1847
|0.0000
|353
|2005.04.20 15:18
|modify
|33
|0.10
|1.1872
|1.1848
|0.0000
|354
|2005.04.20 15:19
|modify
|33
|0.10
|1.1872
|1.1849
|0.0000
|355
|2005.04.20 15:57
|s/l
|33
|0.10
|1.1849
|1.1849
|0.0000
|-19.41
|617.27
|356
|2005.04.20 15:57
|buy
|34
|0.10
|1.1854
|0.0000
|0.0000
|357
|2005.04.20 18:00
|close
|34
|0.10
|1.1795
|0.0000
|0.0000
|-50.02
|567.25
|358
|2005.04.20 18:00
|sell
|35
|0.10
|1.1795
|0.0000
|0.0000
|359
|2005.04.20 18:59
|modify
|35
|0.10
|1.1795
|1.1825
|0.0000
|360
|2005.04.20 19:01
|close
|35
|0.10
|1.1785
|1.1825
|0.0000
|8.49
|575.74
|361
|2005.04.21 15:00
|buy
|36
|0.10
|1.1802
|0.0000
|0.0000
|362
|2005.04.21 18:02
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1772
|0.0000
|363
|2005.04.21 18:03
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1773
|0.0000
|364
|2005.04.21 18:03
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1775
|0.0000
|365
|2005.04.21 18:03
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1777
|0.0000
|366
|2005.04.21 18:03
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1778
|0.0000
|367
|2005.04.21 18:03
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1780
|0.0000
|368
|2005.04.21 18:05
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1781
|0.0000
|369
|2005.04.21 18:05
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1783
|0.0000
|370
|2005.04.21 18:05
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1784
|0.0000
|371
|2005.04.21 18:05
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1786
|0.0000
|372
|2005.04.21 18:06
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1788
|0.0000
|373
|2005.04.21 18:06
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1791
|0.0000
|374
|2005.04.21 18:06
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1793
|0.0000
|375
|2005.04.21 18:06
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1794
|0.0000
|376
|2005.04.21 18:21
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1796
|0.0000
|377
|2005.04.21 18:21
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1797
|0.0000
|378
|2005.04.21 18:21
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1799
|0.0000
|379
|2005.04.21 18:21
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1800
|0.0000
|380
|2005.04.21 18:21
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1802
|0.0000
|381
|2005.04.21 18:21
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1803
|0.0000
|382
|2005.04.21 18:21
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1805
|0.0000
|383
|2005.04.21 18:22
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1805
|0.0000
|384
|2005.04.21 18:22
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1806
|0.0000
|385
|2005.04.21 18:22
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1807
|0.0000
|386
|2005.04.21 18:22
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1808
|0.0000
|387
|2005.04.21 18:22
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1809
|0.0000
|388
|2005.04.21 18:25
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1810
|0.0000
|389
|2005.04.21 18:26
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1811
|0.0000
|390
|2005.04.21 18:26
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1812
|0.0000
|391
|2005.04.21 18:26
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1813
|0.0000
|392
|2005.04.21 18:26
|modify
|36
|0.10
|1.1802
|1.1814
|0.0000
|393
|2005.04.22 10:02
|s/l
|36
|0.10
|1.1814
|1.1814
|0.0000
|11.20
|586.94
|394
|2005.04.22 15:00
|sell
|37
|0.10
|1.1782
|0.0000
|0.0000
|395
|2005.04.22 20:00
|close
|37
|0.10
|1.1844
|0.0000
|0.0000
|-52.35
|534.59
|396
|2005.04.22 20:00
|buy
|38
|0.10
|1.1844
|0.0000
|0.0000
|397
|2005.04.22 22:00
|close
|38
|0.10
|1.1812
|0.0000
|0.0000
|-27.09
|507.50
|398
|2005.04.22 22:00
|sell
|39
|0.10
|1.1812
|0.0000
|0.0000
|399
|2005.04.25 03:00
|close
|39
|0.10
|1.1871
|0.0000
|0.0000
|-50.92
|456.58
|400
|2005.04.25 03:00
|buy
|40
|0.10
|1.1870
|0.0000
|0.0000
|401
|2005.04.25 10:48
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1841
|0.0000
|402
|2005.04.25 10:49
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1843
|0.0000
|403
|2005.04.25 11:00
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1846
|0.0000
|404
|2005.04.25 11:00
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1847
|0.0000
|405
|2005.04.25 11:00
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1850
|0.0000
|406
|2005.04.25 11:01
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1852
|0.0000
|407
|2005.04.25 11:01
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1853
|0.0000
|408
|2005.04.25 11:01
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1854
|0.0000
|409
|2005.04.25 11:01
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1855
|0.0000
|410
|2005.04.25 11:01
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1856
|0.0000
|411
|2005.04.25 11:01
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1857
|0.0000
|412
|2005.04.25 11:01
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1858
|0.0000
|413
|2005.04.25 11:01
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1859
|0.0000
|414
|2005.04.25 11:01
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1860
|0.0000
|415
|2005.04.25 11:16
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1861
|0.0000
|416
|2005.04.25 11:16
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1862
|0.0000
|417
|2005.04.25 11:17
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1863
|0.0000
|418
|2005.04.25 11:21
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1866
|0.0000
|419
|2005.04.25 11:22
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1867
|0.0000
|420
|2005.04.25 13:02
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1868
|0.0000
|421
|2005.04.25 13:06
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1868
|0.0000
|422
|2005.04.25 13:07
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1869
|0.0000
|423
|2005.04.25 13:20
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1870
|0.0000
|424
|2005.04.25 13:20
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1871
|0.0000
|425
|2005.04.25 13:20
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1872
|0.0000
|426
|2005.04.25 13:21
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1873
|0.0000
|427
|2005.04.25 13:23
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1873
|0.0000
|428
|2005.04.25 14:25
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1874
|0.0000
|429
|2005.04.25 14:25
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1875
|0.0000
|430
|2005.04.25 14:27
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1875
|0.0000
|431
|2005.04.25 14:30
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1876
|0.0000
|432
|2005.04.25 14:31
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1877
|0.0000
|433
|2005.04.25 14:34
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1877
|0.0000
|434
|2005.04.25 14:34
|modify
|40
|0.10
|1.1870
|1.1878
|0.0000
|435
|2005.04.25 15:26
|s/l
|40
|0.10
|1.1878
|1.1878
|0.0000
|6.74
|463.32
|436
|2005.04.26 08:00
|sell
|41
|0.10
|1.1866
|0.0000
|0.0000
|437
|2005.04.26 11:00
|close
|41
|0.10
|1.1897
|0.0000
|0.0000
|-26.06
|437.26
|438
|2005.04.26 11:00
|buy
|42
|0.10
|1.1899
|0.0000
|0.0000
|439
|2005.04.26 16:00
|close
|42
|0.10
|1.1873
|0.0000
|0.0000
|-21.90
|415.36
|440
|2005.04.26 16:00
|sell
|43
|0.10
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|441
|2005.04.27 07:00
|close
|43
|0.10
|1.1894
|0.0000
|0.0000
|-22.17
|393.19
|442
|2005.04.27 07:03
|buy
|44
|0.10
|1.1894
|0.0000
|0.0000
|443
|2005.04.27 07:58
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1865
|0.0000
|444
|2005.04.27 07:58
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1866
|0.0000
|445
|2005.04.27 07:58
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1868
|0.0000
|446
|2005.04.27 07:58
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1869
|0.0000
|447
|2005.04.27 07:59
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1870
|0.0000
|448
|2005.04.27 07:59
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1872
|0.0000
|449
|2005.04.27 07:59
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1874
|0.0000
|450
|2005.04.27 07:59
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1875
|0.0000
|451
|2005.04.27 08:02
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1876
|0.0000
|452
|2005.04.27 08:02
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1878
|0.0000
|453
|2005.04.27 08:03
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1879
|0.0000
|454
|2005.04.27 08:03
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1880
|0.0000
|455
|2005.04.27 08:03
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1882
|0.0000
|456
|2005.04.27 08:03
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1883
|0.0000
|457
|2005.04.27 08:03
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1884
|0.0000
|458
|2005.04.27 08:04
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1885
|0.0000
|459
|2005.04.27 08:05
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1886
|0.0000
|460
|2005.04.27 08:06
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1887
|0.0000
|461
|2005.04.27 08:06
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1888
|0.0000
|462
|2005.04.27 08:06
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1889
|0.0000
|463
|2005.04.27 08:07
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1891
|0.0000
|464
|2005.04.27 08:07
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1892
|0.0000
|465
|2005.04.27 08:07
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1893
|0.0000
|466
|2005.04.27 08:07
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1894
|0.0000
|467
|2005.04.27 08:10
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1896
|0.0000
|468
|2005.04.27 08:10
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1897
|0.0000
|469
|2005.04.27 08:10
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1899
|0.0000
|470
|2005.04.27 08:13
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1900
|0.0000
|471
|2005.04.27 08:15
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1901
|0.0000
|472
|2005.04.27 08:15
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1902
|0.0000
|473
|2005.04.27 08:16
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1903
|0.0000
|474
|2005.04.27 08:16
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1904
|0.0000
|475
|2005.04.27 08:17
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1905
|0.0000
|476
|2005.04.27 08:17
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1906
|0.0000
|477
|2005.04.27 08:17
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1907
|0.0000
|478
|2005.04.27 08:17
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1908
|0.0000
|479
|2005.04.27 08:19
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1909
|0.0000
|480
|2005.04.27 08:20
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1910
|0.0000
|481
|2005.04.27 08:20
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1911
|0.0000
|482
|2005.04.27 08:21
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1912
|0.0000
|483
|2005.04.27 08:40
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1913
|0.0000
|484
|2005.04.27 08:40
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1914
|0.0000
|485
|2005.04.27 08:41
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1915
|0.0000
|486
|2005.04.27 08:55
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1915
|0.0000
|487
|2005.04.27 08:58
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1916
|0.0000
|488
|2005.04.27 08:58
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1918
|0.0000
|489
|2005.04.27 09:00
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1919
|0.0000
|490
|2005.04.27 09:00
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1920
|0.0000
|491
|2005.04.27 09:01
|modify
|44
|0.10
|1.1894
|1.1921
|0.0000
|492
|2005.04.27 14:30
|s/l
|44
|0.10
|1.1921
|1.1921
|0.0000
|22.65
|415.84
|493
|2005.04.28 15:00
|sell
|45
|0.10
|1.1914
|0.0000
|0.0000
|494
|2005.04.28 16:29
|modify
|45
|0.10
|1.1914
|1.1944
|0.0000
|495
|2005.04.28 16:29
|close
|45
|0.10
|1.1903
|1.1944
|0.0000
|9.24
|425.08
|496
|2005.04.28 17:00
|sell
|46
|0.10
|1.1915
|0.0000
|0.0000
|497
|2005.04.28 19:00
|close
|46
|0.10
|1.1933
|0.0000
|0.0000
|-15.08
|410.00
|498
|2005.04.28 19:00
|buy
|47
|0.10
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|499
|2005.04.28 20:14
|modify
|47
|0.10
|1.1934
|1.1905
|0.0000
|500
|2005.04.28 20:14
|modify
|47
|0.10
|1.1934
|1.1907
|0.0000
|501
|2005.04.28 20:15
|modify
|47
|0.10
|1.1934
|1.1909
|0.0000
|502
|2005.04.28 20:16
|modify
|47
|0.10
|1.1934
|1.1910
|0.0000
|503
|2005.04.28 20:16
|modify
|47
|0.10
|1.1934
|1.1911
|0.0000
|504
|2005.04.28 20:16
|modify
|47
|0.10
|1.1934
|1.1913
|0.0000
|505
|2005.04.28 20:16
|modify
|47
|0.10
|1.1934
|1.1914
|0.0000
|506
|2005.04.29 02:27
|s/l
|47
|0.10
|1.1914
|1.1914
|0.0000
|-15.75
|394.25
|507
|2005.04.29 03:00
|sell
|48
|0.10
|1.1906
|0.0000
|0.0000
|508
|2005.04.29 06:40
|modify
|48
|0.10
|1.1906
|1.1936
|0.0000
|509
|2005.04.29 06:40
|close
|48
|0.10
|1.1894
|1.1936
|0.0000
|10.09
|404.34
|510
|2005.04.29 20:00
|buy
|49
|0.10
|1.1961
|0.0000
|0.0000
|511
|2005.04.29 20:30
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1932
|0.0000
|512
|2005.04.29 20:39
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1933
|0.0000
|513
|2005.04.29 20:39
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1934
|0.0000
|514
|2005.04.29 20:53
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1935
|0.0000
|515
|2005.04.29 20:53
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1936
|0.0000
|516
|2005.05.02 02:00
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1938
|0.0000
|517
|2005.05.02 02:02
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1939
|0.0000
|518
|2005.05.02 02:03
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1942
|0.0000
|519
|2005.05.02 02:35
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1944
|0.0000
|520
|2005.05.02 02:41
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1945
|0.0000
|521
|2005.05.02 02:42
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1946
|0.0000
|522
|2005.05.02 02:46
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1947
|0.0000
|523
|2005.05.02 02:47
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1948
|0.0000
|524
|2005.05.02 02:48
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1949
|0.0000
|525
|2005.05.02 02:57
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1949
|0.0000
|526
|2005.05.02 16:12
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1950
|0.0000
|527
|2005.05.02 16:12
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1951
|0.0000
|528
|2005.05.02 16:22
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1952
|0.0000
|529
|2005.05.02 16:23
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1953
|0.0000
|530
|2005.05.02 16:23
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1954
|0.0000
|531
|2005.05.02 16:24
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1955
|0.0000
|532
|2005.05.02 16:39
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1956
|0.0000
|533
|2005.05.02 16:40
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1957
|0.0000
|534
|2005.05.02 16:40
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1958
|0.0000
|535
|2005.05.02 16:40
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1959
|0.0000
|536
|2005.05.02 16:40
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1960
|0.0000
|537
|2005.05.02 16:43
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1961
|0.0000
|538
|2005.05.02 16:44
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1962
|0.0000
|539
|2005.05.02 16:44
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1963
|0.0000
|540
|2005.05.02 16:48
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1965
|0.0000
|541
|2005.05.02 16:59
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1966
|0.0000
|542
|2005.05.02 16:59
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1968
|0.0000
|543
|2005.05.02 16:59
|modify
|49
|0.10
|1.1961
|1.1970
|0.0000
|544
|2005.05.02 21:10
|s/l
|49
|0.10
|1.1970
|1.1970
|0.0000
|8.56
|412.90
|545
|2005.05.03 17:00
|sell
|50
|0.10
|1.1969
|0.0000
|0.0000
|546
|2005.05.03 20:16
|modify
|50
|0.10
|1.1969
|1.1998
|0.0000
|547
|2005.05.03 20:16
|close
|50
|0.10
|1.1955
|1.1998
|0.0000
|11.71
|424.61
|548
|2005.05.05 05:00
|buy
|51
|0.10
|1.1932
|0.0000
|0.0000
|549
|2005.05.05 08:00
|close
|51
|0.10
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|-16.79
|407.82
|550
|2005.05.05 08:00
|sell
|52
|0.10
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|551
|2005.05.05 10:51
|modify
|52
|0.10
|1.1912
|1.1941
|0.0000
|552
|2005.05.05 10:51
|close
|52
|0.10
|1.1900
|1.1941
|0.0000
|10.08
|417.90
|553
|2005.05.05 15:00
|buy
|53
|0.10
|1.1924
|0.0000
|0.0000
|554
|2005.05.05 15:11
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1894
|0.0000
|555
|2005.05.05 15:11
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1896
|0.0000
|556
|2005.05.05 15:13
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1897
|0.0000
|557
|2005.05.05 15:15
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1898
|0.0000
|558
|2005.05.05 15:15
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1899
|0.0000
|559
|2005.05.05 15:15
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1900
|0.0000
|560
|2005.05.05 15:25
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1902
|0.0000
|561
|2005.05.05 15:25
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1904
|0.0000
|562
|2005.05.05 15:26
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1905
|0.0000
|563
|2005.05.05 15:26
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1906
|0.0000
|564
|2005.05.05 15:44
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1907
|0.0000
|565
|2005.05.05 15:44
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1908
|0.0000
|566
|2005.05.05 15:45
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1909
|0.0000
|567
|2005.05.05 15:45
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1910
|0.0000
|568
|2005.05.05 15:45
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1911
|0.0000
|569
|2005.05.05 15:49
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1911
|0.0000
|570
|2005.05.05 15:50
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1912
|0.0000
|571
|2005.05.05 15:54
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1913
|0.0000
|572
|2005.05.05 15:54
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1914
|0.0000
|573
|2005.05.05 15:55
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1915
|0.0000
|574
|2005.05.05 15:57
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1916
|0.0000
|575
|2005.05.05 16:05
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1917
|0.0000
|576
|2005.05.05 16:37
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1918
|0.0000
|577
|2005.05.05 16:37
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1919
|0.0000
|578
|2005.05.05 16:38
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1920
|0.0000
|579
|2005.05.05 16:38
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1921
|0.0000
|580
|2005.05.05 16:38
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1923
|0.0000
|581
|2005.05.05 16:43
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1923
|0.0000
|582
|2005.05.05 16:54
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1925
|0.0000
|583
|2005.05.05 17:01
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1926
|0.0000
|584
|2005.05.05 17:01
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1927
|0.0000
|585
|2005.05.05 17:02
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1927
|0.0000
|586
|2005.05.05 17:03
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1928
|0.0000
|587
|2005.05.05 17:37
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1928
|0.0000
|588
|2005.05.05 17:37
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1929
|0.0000
|589
|2005.05.05 17:38
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1930
|0.0000
|590
|2005.05.05 17:44
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1930
|0.0000
|591
|2005.05.05 17:46
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1931
|0.0000
|592
|2005.05.05 17:47
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1932
|0.0000
|593
|2005.05.05 17:48
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1933
|0.0000
|594
|2005.05.05 17:48
|modify
|53
|0.10
|1.1924
|1.1935
|0.0000
|595
|2005.05.05 18:50
|s/l
|53
|0.10
|1.1935
|1.1935
|0.0000
|9.22
|427.12
|596
|2005.05.10 00:00
|sell
|54
|0.10
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|597
|2005.05.10 13:00
|modify
|54
|0.10
|1.2037
|1.2067
|0.0000
|598
|2005.05.10 13:00
|close
|54
|0.10
|1.2026
|1.2067
|0.0000
|9.15
|436.27
|599
|2005.05.11 16:00
|buy
|55
|0.10
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|600
|2005.05.11 16:04
|modify
|55
|0.10
|1.2084
|1.2055
|0.0000
|601
|2005.05.11 16:04
|modify
|55
|0.10
|1.2084
|1.2056
|0.0000
|602
|2005.05.11 16:04
|modify
|55
|0.10
|1.2084
|1.2057
|0.0000
|603
|2005.05.11 16:04
|modify
|55
|0.10
|1.2084
|1.2058
|0.0000
|604
|2005.05.11 16:35
|s/l
|55
|0.10
|1.2058
|1.2058
|0.0000
|-21.56
|414.71
|605
|2005.05.11 16:35
|buy
|56
|0.10
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|606
|2005.05.11 20:30
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2032
|0.0000
|607
|2005.05.11 20:30
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2033
|0.0000
|608
|2005.05.12 03:14
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2035
|0.0000
|609
|2005.05.12 03:19
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2036
|0.0000
|610
|2005.05.12 03:21
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2037
|0.0000
|611
|2005.05.12 07:53
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2039
|0.0000
|612
|2005.05.12 07:54
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2041
|0.0000
|613
|2005.05.12 07:55
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2042
|0.0000
|614
|2005.05.12 07:58
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2043
|0.0000
|615
|2005.05.12 07:58
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2044
|0.0000
|616
|2005.05.12 07:58
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2045
|0.0000
|617
|2005.05.12 08:01
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2046
|0.0000
|618
|2005.05.12 08:01
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2047
|0.0000
|619
|2005.05.12 08:01
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2048
|0.0000
|620
|2005.05.12 08:16
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2049
|0.0000
|621
|2005.05.12 08:21
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2050
|0.0000
|622
|2005.05.12 08:34
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2052
|0.0000
|623
|2005.05.12 08:34
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2053
|0.0000
|624
|2005.05.12 08:34
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2055
|0.0000
|625
|2005.05.12 08:34
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2057
|0.0000
|626
|2005.05.12 08:34
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2059
|0.0000
|627
|2005.05.12 08:34
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2060
|0.0000
|628
|2005.05.12 08:34
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2062
|0.0000
|629
|2005.05.12 08:36
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2063
|0.0000
|630
|2005.05.12 08:55
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2064
|0.0000
|631
|2005.05.12 08:55
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2066
|0.0000
|632
|2005.05.12 08:55
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2068
|0.0000
|633
|2005.05.12 08:55
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2070
|0.0000
|634
|2005.05.12 08:55
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2071
|0.0000
|635
|2005.05.12 08:55
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2073
|0.0000
|636
|2005.05.12 08:55
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2075
|0.0000
|637
|2005.05.12 08:56
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2076
|0.0000
|638
|2005.05.12 08:58
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2077
|0.0000
|639
|2005.05.12 08:58
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2078
|0.0000
|640
|2005.05.12 08:58
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2079
|0.0000
|641
|2005.05.12 08:58
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2081
|0.0000
|642
|2005.05.12 08:58
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2082
|0.0000
|643
|2005.05.12 09:34
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2083
|0.0000
|644
|2005.05.12 09:34
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2084
|0.0000
|645
|2005.05.12 14:30
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2086
|0.0000
|646
|2005.05.12 14:30
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2092
|0.0000
|647
|2005.05.12 14:30
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2097
|0.0000
|648
|2005.05.12 14:30
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2103
|0.0000
|649
|2005.05.12 14:30
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2108
|0.0000
|650
|2005.05.12 14:30
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2114
|0.0000
|651
|2005.05.12 14:30
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2119
|0.0000
|652
|2005.05.12 14:30
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2124
|0.0000
|653
|2005.05.12 14:54
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2126
|0.0000
|654
|2005.05.12 14:54
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2127
|0.0000
|655
|2005.05.12 14:54
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2128
|0.0000
|656
|2005.05.12 16:25
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2129
|0.0000
|657
|2005.05.12 16:25
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2130
|0.0000
|658
|2005.05.12 16:25
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2131
|0.0000
|659
|2005.05.12 23:03
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2132
|0.0000
|660
|2005.05.12 23:03
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2134
|0.0000
|661
|2005.05.12 23:03
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2135
|0.0000
|662
|2005.05.12 23:14
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2136
|0.0000
|663
|2005.05.12 23:16
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2137
|0.0000
|664
|2005.05.12 23:28
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2138
|0.0000
|665
|2005.05.13 09:28
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2140
|0.0000
|666
|2005.05.13 09:37
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2142
|0.0000
|667
|2005.05.13 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2143
|0.0000
|668
|2005.05.13 09:38
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2144
|0.0000
|669
|2005.05.13 09:39
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2146
|0.0000
|670
|2005.05.13 10:44
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2147
|0.0000
|671
|2005.05.13 10:44
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2148
|0.0000
|672
|2005.05.13 10:45
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2150
|0.0000
|673
|2005.05.13 10:45
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2151
|0.0000
|674
|2005.05.13 10:45
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2152
|0.0000
|675
|2005.05.13 10:45
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2153
|0.0000
|676
|2005.05.13 10:45
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2154
|0.0000
|677
|2005.05.13 10:45
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2155
|0.0000
|678
|2005.05.13 11:32
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2156
|0.0000
|679
|2005.05.13 11:34
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2157
|0.0000
|680
|2005.05.13 11:34
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2158
|0.0000
|681
|2005.05.13 11:34
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2159
|0.0000
|682
|2005.05.13 11:35
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2161
|0.0000
|683
|2005.05.13 11:35
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2163
|0.0000
|684
|2005.05.13 11:35
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2164
|0.0000
|685
|2005.05.13 11:35
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2166
|0.0000
|686
|2005.05.13 11:35
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2168
|0.0000
|687
|2005.05.13 11:38
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2169
|0.0000
|688
|2005.05.13 11:38
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2170
|0.0000
|689
|2005.05.13 11:38
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2171
|0.0000
|690
|2005.05.13 11:38
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2173
|0.0000
|691
|2005.05.13 11:38
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2174
|0.0000
|692
|2005.05.13 11:38
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2175
|0.0000
|693
|2005.05.13 11:38
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2177
|0.0000
|694
|2005.05.13 11:38
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2178
|0.0000
|695
|2005.05.13 11:40
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2179
|0.0000
|696
|2005.05.13 11:40
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2180
|0.0000
|697
|2005.05.13 11:41
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2181
|0.0000
|698
|2005.05.13 11:43
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2183
|0.0000
|699
|2005.05.13 11:43
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2184
|0.0000
|700
|2005.05.13 11:44
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2185
|0.0000
|701
|2005.05.13 11:45
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2186
|0.0000
|702
|2005.05.13 11:46
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2186
|0.0000
|703
|2005.05.13 11:46
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2187
|0.0000
|704
|2005.05.13 11:46
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2188
|0.0000
|705
|2005.05.13 11:50
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2189
|0.0000
|706
|2005.05.13 11:50
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2190
|0.0000
|707
|2005.05.13 11:58
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2191
|0.0000
|708
|2005.05.13 12:00
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2192
|0.0000
|709
|2005.05.13 12:00
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2194
|0.0000
|710
|2005.05.13 12:03
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2195
|0.0000
|711
|2005.05.13 12:03
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2196
|0.0000
|712
|2005.05.13 12:04
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2197
|0.0000
|713
|2005.05.13 12:04
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2198
|0.0000
|714
|2005.05.13 12:05
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2199
|0.0000
|715
|2005.05.13 14:25
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2200
|0.0000
|716
|2005.05.13 14:25
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2201
|0.0000
|717
|2005.05.13 14:25
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2202
|0.0000
|718
|2005.05.13 14:25
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2203
|0.0000
|719
|2005.05.13 14:25
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2205
|0.0000
|720
|2005.05.13 14:25
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2206
|0.0000
|721
|2005.05.13 14:26
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2207
|0.0000
|722
|2005.05.13 14:26
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2208
|0.0000
|723
|2005.05.13 14:27
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2209
|0.0000
|724
|2005.05.13 14:35
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2210
|0.0000
|725
|2005.05.13 14:36
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2211
|0.0000
|726
|2005.05.16 00:10
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2212
|0.0000
|727
|2005.05.16 00:25
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2213
|0.0000
|728
|2005.05.16 00:26
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2214
|0.0000
|729
|2005.05.16 00:27
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2216
|0.0000
|730
|2005.05.16 00:31
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2218
|0.0000
|731
|2005.05.16 00:41
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2220
|0.0000
|732
|2005.05.16 00:42
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2221
|0.0000
|733
|2005.05.16 00:44
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2222
|0.0000
|734
|2005.05.16 00:44
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2224
|0.0000
|735
|2005.05.16 00:50
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2225
|0.0000
|736
|2005.05.16 00:50
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2227
|0.0000
|737
|2005.05.16 00:51
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2228
|0.0000
|738
|2005.05.16 00:51
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2230
|0.0000
|739
|2005.05.16 00:57
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2231
|0.0000
|740
|2005.05.16 01:04
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2232
|0.0000
|741
|2005.05.16 01:05
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2235
|0.0000
|742
|2005.05.16 01:07
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2236
|0.0000
|743
|2005.05.16 01:07
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2237
|0.0000
|744
|2005.05.16 01:07
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2238
|0.0000
|745
|2005.05.16 01:07
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2240
|0.0000
|746
|2005.05.16 01:07
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2241
|0.0000
|747
|2005.05.16 01:07
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2243
|0.0000
|748
|2005.05.16 01:07
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2244
|0.0000
|749
|2005.05.16 01:07
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2245
|0.0000
|750
|2005.05.16 01:11
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2245
|0.0000
|751
|2005.05.16 01:12
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2246
|0.0000
|752
|2005.05.16 08:46
|modify
|56
|0.10
|1.2062
|1.2247
|0.0000
|753
|2005.05.16 10:59
|s/l
|56
|0.10
|1.2247
|1.2247
|0.0000
|154.18
|568.90
|754
|2005.05.16 18:00
|sell
|57
|0.10
|1.2221
|0.0000
|0.0000
|755
|2005.05.17 07:47
|modify
|57
|0.10
|1.2221
|1.2251
|0.0000
|756
|2005.05.17 07:48
|close
|57
|0.10
|1.2210
|1.2251
|0.0000
|7.79
|576.68
|757
|2005.05.17 23:00
|buy
|58
|0.10
|1.2255
|0.0000
|0.0000
|758
|2005.05.18 02:01
|modify
|58
|0.10
|1.2255
|1.2226
|0.0000
|759
|2005.05.18 02:03
|modify
|58
|0.10
|1.2255
|1.2227
|0.0000
|760
|2005.05.18 02:03
|modify
|58
|0.10
|1.2255
|1.2228
|0.0000
|761
|2005.05.18 08:14
|s/l
|58
|0.10
|1.2228
|1.2228
|0.0000
|-18.96
|557.73
|762
|2005.05.18 11:00
|sell
|59
|0.10
|1.2216
|0.0000
|0.0000
|763
|2005.05.18 14:42
|modify
|59
|0.10
|1.2216
|1.2245
|0.0000
|764
|2005.05.18 14:43
|close
|59
|0.10
|1.2204
|1.2245
|0.0000
|9.83
|567.56
|765
|2005.05.19 14:00
|buy
|60
|0.10
|1.2217
|0.0000
|0.0000
|766
|2005.05.19 15:10
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2188
|0.0000
|767
|2005.05.19 15:10
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2189
|0.0000
|768
|2005.05.19 15:15
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2190
|0.0000
|769
|2005.05.19 15:15
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2191
|0.0000
|770
|2005.05.19 15:17
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2193
|0.0000
|771
|2005.05.19 16:35
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2195
|0.0000
|772
|2005.05.19 16:41
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2196
|0.0000
|773
|2005.05.19 16:41
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2198
|0.0000
|774
|2005.05.19 16:41
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2199
|0.0000
|775
|2005.05.19 16:42
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2200
|0.0000
|776
|2005.05.19 16:42
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2201
|0.0000
|777
|2005.05.19 16:42
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2202
|0.0000
|778
|2005.05.19 16:42
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2203
|0.0000
|779
|2005.05.19 17:40
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2204
|0.0000
|780
|2005.05.19 17:40
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2205
|0.0000
|781
|2005.05.19 17:40
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2206
|0.0000
|782
|2005.05.19 17:47
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2206
|0.0000
|783
|2005.05.19 17:49
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2207
|0.0000
|784
|2005.05.19 18:05
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2209
|0.0000
|785
|2005.05.19 18:05
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2211
|0.0000
|786
|2005.05.19 18:05
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2213
|0.0000
|787
|2005.05.19 18:05
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2215
|0.0000
|788
|2005.05.19 18:05
|modify
|60
|0.10
|1.2217
|1.2217
|0.0000
|789
|2005.05.19 19:18
|s/l
|60
|0.10
|1.2217
|1.2217
|0.0000
|0.00
|567.56
|790
|2005.05.23 17:00
|sell
|61
|0.10
|1.2302
|0.0000
|0.0000
|791
|2005.05.24 08:29
|modify
|61
|0.10
|1.2302
|1.2332
|0.0000
|792
|2005.05.24 08:29
|close
|61
|0.10
|1.2291
|1.2332
|0.0000
|7.73
|575.28
|793
|2005.05.25 02:00
|buy
|62
|0.10
|1.2314
|0.0000
|0.0000
|794
|2005.05.25 06:00
|close
|62
|0.10
|1.2276
|0.0000
|0.0000
|-30.95
|544.33
|795
|2005.05.25 06:02
|sell
|63
|0.10
|1.2276
|0.0000
|0.0000
|796
|2005.05.25 14:00
|close
|63
|0.10
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|-27.62
|516.71
|797
|2005.05.25 14:00
|buy
|64
|0.10
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|798
|2005.05.25 16:00
|close
|64
|0.10
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|-46.52
|470.19
|799
|2005.05.25 16:00
|sell
|65
|0.10
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|800
|2005.05.26 08:00
|close
|65
|0.10
|1.2313
|0.0000
|0.0000
|-49.95
|420.24
|801
|2005.05.26 08:00
|buy
|66
|0.10
|1.2313
|0.0000
|0.0000
|802
|2005.05.26 08:09
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2283
|0.0000
|803
|2005.05.26 08:09
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2284
|0.0000
|804
|2005.05.26 08:17
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2285
|0.0000
|805
|2005.05.26 11:56
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2286
|0.0000
|806
|2005.05.26 11:57
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2287
|0.0000
|807
|2005.05.26 11:58
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2287
|0.0000
|808
|2005.05.26 12:27
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2288
|0.0000
|809
|2005.05.26 12:38
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2289
|0.0000
|810
|2005.05.26 12:38
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2290
|0.0000
|811
|2005.05.26 12:38
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2292
|0.0000
|812
|2005.05.26 12:38
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2293
|0.0000
|813
|2005.05.26 12:38
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2294
|0.0000
|814
|2005.05.26 13:03
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2295
|0.0000
|815
|2005.05.26 13:04
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2296
|0.0000
|816
|2005.05.26 13:06
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2296
|0.0000
|817
|2005.05.26 13:07
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2297
|0.0000
|818
|2005.05.26 13:14
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2298
|0.0000
|819
|2005.05.26 13:15
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2299
|0.0000
|820
|2005.05.26 13:15
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2300
|0.0000
|821
|2005.05.26 13:15
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2301
|0.0000
|822
|2005.05.26 13:15
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2302
|0.0000
|823
|2005.05.26 13:15
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2303
|0.0000
|824
|2005.05.26 13:15
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2304
|0.0000
|825
|2005.05.26 13:15
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2305
|0.0000
|826
|2005.05.26 13:15
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2306
|0.0000
|827
|2005.05.26 13:16
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2307
|0.0000
|828
|2005.05.26 13:16
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2308
|0.0000
|829
|2005.05.26 13:16
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2309
|0.0000
|830
|2005.05.26 13:16
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2310
|0.0000
|831
|2005.05.26 13:17
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2311
|0.0000
|832
|2005.05.26 13:17
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2312
|0.0000
|833
|2005.05.26 13:17
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2313
|0.0000
|834
|2005.05.26 13:17
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2314
|0.0000
|835
|2005.05.26 13:33
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2315
|0.0000
|836
|2005.05.26 13:33
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2316
|0.0000
|837
|2005.05.26 13:34
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2317
|0.0000
|838
|2005.05.26 13:34
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2318
|0.0000
|839
|2005.05.26 14:36
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2319
|0.0000
|840
|2005.05.26 14:36
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2320
|0.0000
|841
|2005.05.26 14:36
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2322
|0.0000
|842
|2005.05.26 14:36
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2323
|0.0000
|843
|2005.05.26 14:36
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2325
|0.0000
|844
|2005.05.26 14:36
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2326
|0.0000
|845
|2005.05.26 14:37
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2327
|0.0000
|846
|2005.05.26 14:37
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2328
|0.0000
|847
|2005.05.26 14:38
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2329
|0.0000
|848
|2005.05.26 14:38
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2330
|0.0000
|849
|2005.05.26 14:39
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2330
|0.0000
|850
|2005.05.26 14:39
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2331
|0.0000
|851
|2005.05.26 14:39
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2332
|0.0000
|852
|2005.05.26 20:36
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2334
|0.0000
|853
|2005.05.26 20:39
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2335
|0.0000
|854
|2005.05.26 20:40
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2336
|0.0000
|855
|2005.05.26 20:40
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2337
|0.0000
|856
|2005.05.26 20:40
|modify
|66
|0.10
|1.2313
|1.2338
|0.0000
|857
|2005.05.27 10:03
|s/l
|66
|0.10
|1.2338
|1.2338
|0.0000
|21.30
|441.54
|858
|2005.05.27 14:00
|sell
|67
|0.10
|1.2333
|0.0000
|0.0000
|859
|2005.05.27 17:35
|modify
|67
|0.10
|1.2333
|1.2363
|0.0000
|860
|2005.05.27 17:35
|close
|67
|0.10
|1.2322
|1.2363
|0.0000
|8.93
|450.47
|861
|2005.05.30 11:00
|buy
|68
|0.10
|1.2344
|0.0000
|0.0000
|862
|2005.05.30 12:37
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2314
|0.0000
|863
|2005.05.30 12:41
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2315
|0.0000
|864
|2005.05.30 12:41
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2316
|0.0000
|865
|2005.05.30 12:41
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2317
|0.0000
|866
|2005.05.30 12:41
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2318
|0.0000
|867
|2005.05.30 12:42
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2319
|0.0000
|868
|2005.05.30 12:42
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2320
|0.0000
|869
|2005.05.30 12:43
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2321
|0.0000
|870
|2005.05.30 12:43
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2323
|0.0000
|871
|2005.05.30 12:43
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2324
|0.0000
|872
|2005.05.30 12:43
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2325
|0.0000
|873
|2005.05.30 13:03
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2327
|0.0000
|874
|2005.05.30 13:03
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2328
|0.0000
|875
|2005.05.30 13:03
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2330
|0.0000
|876
|2005.05.30 13:03
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2332
|0.0000
|877
|2005.05.30 13:04
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2333
|0.0000
|878
|2005.05.30 13:04
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2334
|0.0000
|879
|2005.05.30 13:04
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2335
|0.0000
|880
|2005.05.30 13:04
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2336
|0.0000
|881
|2005.05.30 13:04
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2337
|0.0000
|882
|2005.05.30 13:06
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2339
|0.0000
|883
|2005.05.30 13:06
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2340
|0.0000
|884
|2005.05.30 13:06
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2341
|0.0000
|885
|2005.05.30 13:06
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2343
|0.0000
|886
|2005.05.30 13:06
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2344
|0.0000
|887
|2005.05.30 13:07
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2344
|0.0000
|888
|2005.05.30 13:07
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2345
|0.0000
|889
|2005.05.30 13:31
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2346
|0.0000
|890
|2005.05.30 13:31
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2347
|0.0000
|891
|2005.05.30 13:31
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2348
|0.0000
|892
|2005.05.30 15:50
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2349
|0.0000
|893
|2005.05.30 16:00
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2350
|0.0000
|894
|2005.05.30 16:00
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2351
|0.0000
|895
|2005.05.30 16:01
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2352
|0.0000
|896
|2005.05.30 16:02
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2353
|0.0000
|897
|2005.05.30 17:16
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2353
|0.0000
|898
|2005.05.31 02:41
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2354
|0.0000
|899
|2005.05.31 02:41
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2355
|0.0000
|900
|2005.05.31 02:43
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2355
|0.0000
|901
|2005.05.31 02:47
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2357
|0.0000
|902
|2005.05.31 02:54
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2358
|0.0000
|903
|2005.05.31 02:55
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2359
|0.0000
|904
|2005.05.31 03:04
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2359
|0.0000
|905
|2005.05.31 03:04
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2360
|0.0000
|906
|2005.05.31 03:06
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2361
|0.0000
|907
|2005.05.31 03:07
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2364
|0.0000
|908
|2005.05.31 03:07
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2368
|0.0000
|909
|2005.05.31 03:07
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2371
|0.0000
|910
|2005.05.31 03:07
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2373
|0.0000
|911
|2005.05.31 03:08
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2374
|0.0000
|912
|2005.05.31 03:08
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2375
|0.0000
|913
|2005.05.31 03:08
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2376
|0.0000
|914
|2005.05.31 03:08
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2377
|0.0000
|915
|2005.05.31 03:08
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2378
|0.0000
|916
|2005.05.31 03:09
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2379
|0.0000
|917
|2005.05.31 03:09
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2380
|0.0000
|918
|2005.05.31 03:12
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2381
|0.0000
|919
|2005.05.31 03:12
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2383
|0.0000
|920
|2005.05.31 03:12
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2384
|0.0000
|921
|2005.05.31 03:12
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2386
|0.0000
|922
|2005.05.31 03:17
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2388
|0.0000
|923
|2005.05.31 03:17
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2390
|0.0000
|924
|2005.05.31 03:17
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2393
|0.0000
|925
|2005.05.31 03:17
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2395
|0.0000
|926
|2005.05.31 03:17
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2397
|0.0000
|927
|2005.05.31 03:17
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2399
|0.0000
|928
|2005.05.31 03:18
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2400
|0.0000
|929
|2005.05.31 03:18
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2401
|0.0000
|930
|2005.05.31 03:21
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2402
|0.0000
|931
|2005.05.31 03:21
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2405
|0.0000
|932
|2005.05.31 03:21
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2408
|0.0000
|933
|2005.05.31 03:21
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2411
|0.0000
|934
|2005.05.31 03:21
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2415
|0.0000
|935
|2005.05.31 03:21
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2418
|0.0000
|936
|2005.05.31 03:21
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2421
|0.0000
|937
|2005.05.31 03:22
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2422
|0.0000
|938
|2005.05.31 03:22
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2423
|0.0000
|939
|2005.05.31 03:22
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2424
|0.0000
|940
|2005.05.31 03:22
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2425
|0.0000
|941
|2005.05.31 03:22
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2426
|0.0000
|942
|2005.05.31 03:24
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2427
|0.0000
|943
|2005.05.31 03:24
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2429
|0.0000
|944
|2005.05.31 03:24
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2430
|0.0000
|945
|2005.05.31 03:24
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2431
|0.0000
|946
|2005.05.31 03:24
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2433
|0.0000
|947
|2005.05.31 03:24
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2434
|0.0000
|948
|2005.05.31 03:24
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2435
|0.0000
|949
|2005.05.31 03:24
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2436
|0.0000
|950
|2005.05.31 03:24
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2438
|0.0000
|951
|2005.05.31 08:51
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2439
|0.0000
|952
|2005.05.31 08:51
|modify
|68
|0.10
|1.2344
|1.2440
|0.0000
|953
|2005.05.31 10:48
|s/l
|68
|0.10
|1.2440
|1.2440
|0.0000
|78.21
|528.68
|954
|2005.06.02 12:00
|sell
|69
|0.10
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|955
|2005.06.02 17:06
|modify
|69
|0.10
|1.2504
|1.2534
|0.0000
|956
|2005.06.02 17:08
|close
|69
|0.10
|1.2493
|1.2534
|0.0000
|8.80
|537.48
|957
|2005.06.03 19:00
|buy
|70
|0.10
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|958
|2005.06.06 07:00
|close
|70
|0.10
|1.2492
|0.0000
|0.0000
|-46.19
|491.29
|959
|2005.06.06 07:00
|sell
|71
|0.10
|1.2492
|0.0000
|0.0000
|960
|2005.06.06 08:01
|modify
|71
|0.10
|1.2492
|1.2521
|0.0000
|961
|2005.06.06 08:01
|close
|71
|0.10
|1.2480
|1.2521
|0.0000
|9.62
|500.91
|962
|2005.06.07 04:00
|buy
|72
|0.10
|1.2507
|0.0000
|0.0000
|963
|2005.06.07 09:00
|close
|72
|0.10
|1.2457
|0.0000
|0.0000
|-40.14
|460.77
|964
|2005.06.07 09:00
|sell
|73
|0.10
|1.2458
|0.0000
|0.0000
|965
|2005.06.07 10:36
|modify
|73
|0.10
|1.2458
|1.2488
|0.0000
|966
|2005.06.07 10:36
|close
|73
|0.10
|1.2447
|1.2488
|0.0000
|8.84
|469.61
|967
|2005.06.08 19:00
|buy
|74
|0.10
|1.2508
|0.0000
|0.0000
|968
|2005.06.08 19:09
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2479
|0.0000
|969
|2005.06.08 19:09
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2481
|0.0000
|970
|2005.06.08 19:10
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2482
|0.0000
|971
|2005.06.08 19:10
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2483
|0.0000
|972
|2005.06.08 19:10
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2484
|0.0000
|973
|2005.06.08 19:11
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2485
|0.0000
|974
|2005.06.08 19:11
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2487
|0.0000
|975
|2005.06.08 19:17
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2488
|0.0000
|976
|2005.06.08 19:18
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2489
|0.0000
|977
|2005.06.08 19:18
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2490
|0.0000
|978
|2005.06.08 19:18
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2491
|0.0000
|979
|2005.06.08 19:20
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2492
|0.0000
|980
|2005.06.08 19:27
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2494
|0.0000
|981
|2005.06.08 19:27
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2496
|0.0000
|982
|2005.06.08 19:28
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2498
|0.0000
|983
|2005.06.08 19:28
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2499
|0.0000
|984
|2005.06.08 19:28
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2500
|0.0000
|985
|2005.06.08 19:28
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2501
|0.0000
|986
|2005.06.08 19:28
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2503
|0.0000
|987
|2005.06.08 19:28
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2504
|0.0000
|988
|2005.06.08 19:28
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2505
|0.0000
|989
|2005.06.08 19:28
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2506
|0.0000
|990
|2005.06.08 19:29
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2508
|0.0000
|991
|2005.06.08 19:29
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2509
|0.0000
|992
|2005.06.08 19:30
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2510
|0.0000
|993
|2005.06.08 19:30
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2511
|0.0000
|994
|2005.06.08 19:30
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2512
|0.0000
|995
|2005.06.08 19:30
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2513
|0.0000
|996
|2005.06.08 19:30
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2514
|0.0000
|997
|2005.06.08 19:30
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2515
|0.0000
|998
|2005.06.08 19:31
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2516
|0.0000
|999
|2005.06.08 19:31
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2517
|0.0000
|1000
|2005.06.08 20:12
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2518
|0.0000
|1001
|2005.06.08 20:12
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2519
|0.0000
|1002
|2005.06.08 20:13
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2520
|0.0000
|1003
|2005.06.08 20:13
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2521
|0.0000
|1004
|2005.06.08 20:20
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2522
|0.0000
|1005
|2005.06.08 20:20
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2523
|0.0000
|1006
|2005.06.08 20:23
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2526
|0.0000
|1007
|2005.06.08 20:23
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2529
|0.0000
|1008
|2005.06.08 20:23
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2532
|0.0000
|1009
|2005.06.08 20:24
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2533
|0.0000
|1010
|2005.06.08 20:24
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2534
|0.0000
|1011
|2005.06.08 20:24
|modify
|74
|0.10
|1.2508
|1.2535
|0.0000
|1012
|2005.06.09 01:47
|s/l
|74
|0.10
|1.2535
|1.2535
|0.0000
|22.58
|492.20
|1013
|2005.06.10 08:00
|sell
|75
|0.10
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|1014
|2005.06.10 12:37
|modify
|75
|0.10
|1.2544
|1.2573
|0.0000
|1015
|2005.06.10 12:38
|close
|75
|0.10
|1.2532
|1.2573
|0.0000
|9.58
|501.78
|1016
|2005.06.10 13:00
|sell
|76
|0.10
|1.2527
|0.0000
|0.0000
|1017
|2005.06.10 14:00
|close
|76
|0.10
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|-18.33
|483.45
|1018
|2005.06.10 14:00
|buy
|77
|0.10
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|1019
|2005.06.10 14:30
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2525
|0.0000
|1020
|2005.06.10 14:30
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2529
|0.0000
|1021
|2005.06.10 14:30
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2533
|0.0000
|1022
|2005.06.10 14:30
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2537
|0.0000
|1023
|2005.06.10 14:30
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2541
|0.0000
|1024
|2005.06.10 14:30
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2545
|0.0000
|1025
|2005.06.10 14:30
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2549
|0.0000
|1026
|2005.06.10 14:42
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2550
|0.0000
|1027
|2005.06.10 14:42
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2551
|0.0000
|1028
|2005.06.10 14:43
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2552
|0.0000
|1029
|2005.06.10 14:43
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2553
|0.0000
|1030
|2005.06.10 14:43
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2554
|0.0000
|1031
|2005.06.10 14:46
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2555
|0.0000
|1032
|2005.06.10 14:46
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2557
|0.0000
|1033
|2005.06.10 15:39
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2558
|0.0000
|1034
|2005.06.10 15:39
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2559
|0.0000
|1035
|2005.06.10 15:39
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2560
|0.0000
|1036
|2005.06.10 15:39
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2562
|0.0000
|1037
|2005.06.10 15:43
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2563
|0.0000
|1038
|2005.06.10 15:43
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2564
|0.0000
|1039
|2005.06.10 15:43
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2566
|0.0000
|1040
|2005.06.10 15:43
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2567
|0.0000
|1041
|2005.06.10 15:44
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2569
|0.0000
|1042
|2005.06.10 15:45
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2570
|0.0000
|1043
|2005.06.10 15:45
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2571
|0.0000
|1044
|2005.06.10 15:46
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2572
|0.0000
|1045
|2005.06.10 15:46
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2573
|0.0000
|1046
|2005.06.10 15:46
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2575
|0.0000
|1047
|2005.06.10 15:46
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2576
|0.0000
|1048
|2005.06.10 15:46
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2578
|0.0000
|1049
|2005.06.10 15:57
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2579
|0.0000
|1050
|2005.06.10 15:57
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2580
|0.0000
|1051
|2005.06.10 15:57
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2581
|0.0000
|1052
|2005.06.10 15:57
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2582
|0.0000
|1053
|2005.06.10 15:57
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2583
|0.0000
|1054
|2005.06.10 15:57
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2584
|0.0000
|1055
|2005.06.10 15:57
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2585
|0.0000
|1056
|2005.06.10 15:57
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2586
|0.0000
|1057
|2005.06.10 16:02
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2587
|0.0000
|1058
|2005.06.10 16:02
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2588
|0.0000
|1059
|2005.06.10 16:02
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2589
|0.0000
|1060
|2005.06.10 16:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2591
|0.0000
|1061
|2005.06.10 16:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2592
|0.0000
|1062
|2005.06.10 16:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2594
|0.0000
|1063
|2005.06.10 16:04
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2595
|0.0000
|1064
|2005.06.10 16:12
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2596
|0.0000
|1065
|2005.06.10 16:12
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2597
|0.0000
|1066
|2005.06.10 16:12
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2598
|0.0000
|1067
|2005.06.10 16:12
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2599
|0.0000
|1068
|2005.06.10 16:12
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2600
|0.0000
|1069
|2005.06.10 16:12
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2602
|0.0000
|1070
|2005.06.10 16:12
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2603
|0.0000
|1071
|2005.06.10 16:12
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2604
|0.0000
|1072
|2005.06.10 16:12
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2605
|0.0000
|1073
|2005.06.10 16:13
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2606
|0.0000
|1074
|2005.06.10 16:13
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2607
|0.0000
|1075
|2005.06.10 16:14
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2608
|0.0000
|1076
|2005.06.10 16:14
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2609
|0.0000
|1077
|2005.06.10 16:14
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2610
|0.0000
|1078
|2005.06.10 16:14
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2612
|0.0000
|1079
|2005.06.10 16:14
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2613
|0.0000
|1080
|2005.06.10 16:16
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2614
|0.0000
|1081
|2005.06.10 16:17
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2615
|0.0000
|1082
|2005.06.10 16:17
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2616
|0.0000
|1083
|2005.06.10 16:17
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2617
|0.0000
|1084
|2005.06.10 16:17
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2618
|0.0000
|1085
|2005.06.10 16:17
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2619
|0.0000
|1086
|2005.06.10 16:18
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2620
|0.0000
|1087
|2005.06.10 16:18
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2621
|0.0000
|1088
|2005.06.10 16:18
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2622
|0.0000
|1089
|2005.06.10 16:47
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2623
|0.0000
|1090
|2005.06.10 16:48
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2624
|0.0000
|1091
|2005.06.10 16:48
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2626
|0.0000
|1092
|2005.06.10 16:48
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2627
|0.0000
|1093
|2005.06.10 16:48
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2629
|0.0000
|1094
|2005.06.10 16:48
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2631
|0.0000
|1095
|2005.06.10 16:49
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2633
|0.0000
|1096
|2005.06.10 16:49
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2634
|0.0000
|1097
|2005.06.10 16:49
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2635
|0.0000
|1098
|2005.06.10 16:49
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2636
|0.0000
|1099
|2005.06.10 16:49
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2637
|0.0000
|1100
|2005.06.10 17:06
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2638
|0.0000
|1101
|2005.06.10 17:06
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2640
|0.0000
|1102
|2005.06.10 17:06
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2641
|0.0000
|1103
|2005.06.10 17:06
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2642
|0.0000
|1104
|2005.06.10 17:14
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2643
|0.0000
|1105
|2005.06.10 17:14
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2644
|0.0000
|1106
|2005.06.10 17:14
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2645
|0.0000
|1107
|2005.06.10 17:14
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2646
|0.0000
|1108
|2005.06.10 17:14
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2647
|0.0000
|1109
|2005.06.10 17:16
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2649
|0.0000
|1110
|2005.06.10 17:16
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2650
|0.0000
|1111
|2005.06.10 17:16
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2652
|0.0000
|1112
|2005.06.10 19:01
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2652
|0.0000
|1113
|2005.06.10 19:04
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2653
|0.0000
|1114
|2005.06.10 19:05
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2653
|0.0000
|1115
|2005.06.10 19:06
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2656
|0.0000
|1116
|2005.06.10 19:09
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2657
|0.0000
|1117
|2005.06.10 19:09
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2658
|0.0000
|1118
|2005.06.13 03:02
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2660
|0.0000
|1119
|2005.06.13 03:02
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2662
|0.0000
|1120
|2005.06.13 03:02
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2664
|0.0000
|1121
|2005.06.13 03:02
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2666
|0.0000
|1122
|2005.06.13 03:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2667
|0.0000
|1123
|2005.06.13 03:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2668
|0.0000
|1124
|2005.06.13 03:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2671
|0.0000
|1125
|2005.06.13 03:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2672
|0.0000
|1126
|2005.06.13 03:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2674
|0.0000
|1127
|2005.06.13 03:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2675
|0.0000
|1128
|2005.06.13 03:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2677
|0.0000
|1129
|2005.06.13 03:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2678
|0.0000
|1130
|2005.06.13 03:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2680
|0.0000
|1131
|2005.06.13 03:03
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2681
|0.0000
|1132
|2005.06.13 03:12
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2683
|0.0000
|1133
|2005.06.13 03:12
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2684
|0.0000
|1134
|2005.06.13 03:12
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2685
|0.0000
|1135
|2005.06.13 03:16
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2686
|0.0000
|1136
|2005.06.13 03:16
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2687
|0.0000
|1137
|2005.06.13 03:18
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2689
|0.0000
|1138
|2005.06.13 03:19
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2690
|0.0000
|1139
|2005.06.13 03:19
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2691
|0.0000
|1140
|2005.06.13 03:19
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2692
|0.0000
|1141
|2005.06.13 03:19
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2694
|0.0000
|1142
|2005.06.13 03:19
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2695
|0.0000
|1143
|2005.06.13 03:19
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2696
|0.0000
|1144
|2005.06.13 03:21
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2698
|0.0000
|1145
|2005.06.13 03:21
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2700
|0.0000
|1146
|2005.06.13 03:21
|modify
|77
|0.10
|1.2551
|1.2702
|0.0000
|1147
|2005.06.13 04:45
|s/l
|77
|0.10
|1.2702
|1.2702
|0.0000
|119.93
|603.38
|1148
|2005.06.14 02:00
|sell
|78
|0.10
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|1149
|2005.06.14 02:13
|modify
|78
|0.10
|1.2715
|1.2744
|0.0000
|1150
|2005.06.14 02:15
|close
|78
|0.10
|1.2703
|1.2744
|0.0000
|9.45
|612.83
|1151
|2005.06.14 02:15
|sell
|79
|0.10
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|1152
|2005.06.14 02:41
|modify
|79
|0.10
|1.2697
|1.2727
|0.0000
|1153
|2005.06.14 02:42
|close
|79
|0.10
|1.2686
|1.2727
|0.0000
|8.67
|621.50
|1154
|2005.06.14 02:42
|sell
|80
|0.10
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|1155
|2005.06.14 16:00
|close
|80
|0.10
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|-72.03
|549.47
|1156
|2005.06.14 16:00
|buy
|81
|0.10
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|1157
|2005.06.14 17:07
|modify
|81
|0.10
|1.2773
|1.2743
|0.0000
|1158
|2005.06.14 17:12
|modify
|81
|0.10
|1.2773
|1.2744
|0.0000
|1159
|2005.06.14 17:13
|modify
|81
|0.10
|1.2773
|1.2745
|0.0000
|1160
|2005.06.14 18:04
|modify
|81
|0.10
|1.2773
|1.2746
|0.0000
|1161
|2005.06.14 18:04
|modify
|81
|0.10
|1.2773
|1.2748
|0.0000
|1162
|2005.06.14 18:04
|modify
|81
|0.10
|1.2773
|1.2749
|0.0000
|1163
|2005.06.14 18:04
|modify
|81
|0.10
|1.2773
|1.2750
|0.0000
|1164
|2005.06.15 06:05
|s/l
|81
|0.10
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-14.93
|534.54
|1165
|2005.06.15 17:00
|sell
|82
|0.10
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|1166
|2005.06.15 19:53
|modify
|82
|0.10
|1.2710
|1.2739
|0.0000
|1167
|2005.06.15 19:54
|close
|82
|0.10
|1.2698
|1.2739
|0.0000
|9.45
|543.99
|1168
|2005.06.16 08:00
|buy
|83
|0.10
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|1169
|2005.06.16 12:00
|close
|83
|0.10
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|-29.13
|514.86
|1170
|2005.06.16 12:00
|sell
|84
|0.10
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|1171
|2005.06.16 14:47
|modify
|84
|0.10
|1.2702
|1.2732
|0.0000
|1172
|2005.06.16 14:47
|close
|84
|0.10
|1.2691
|1.2732
|0.0000
|8.67
|523.53
|1173
|2005.06.16 19:00
|buy
|85
|0.10
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|1174
|2005.06.16 19:22
|modify
|85
|0.10
|1.2741
|1.2713
|0.0000
|1175
|2005.06.16 19:24
|modify
|85
|0.10
|1.2741
|1.2714
|0.0000
|1176
|2005.06.16 19:33
|modify
|85
|0.10
|1.2741
|1.2715
|0.0000
|1177
|2005.06.16 22:59
|s/l
|85
|0.10
|1.2715
|1.2715
|0.0000
|-20.45
|503.08
|1178
|2005.06.17 02:00
|sell
|86
|0.10
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|1179
|2005.06.17 09:00
|close
|86
|0.10
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|0.00
|503.08
|1180
|2005.06.17 09:00
|buy
|87
|0.10
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|1181
|2005.06.17 11:23
|modify
|87
|0.10
|1.2715
|1.2686
|0.0000
|1182
|2005.06.17 11:23
|modify
|87
|0.10
|1.2715
|1.2687
|0.0000
|1183
|2005.06.17 11:48
|modify
|87
|0.10
|1.2715
|1.2687
|0.0000
|1184
|2005.06.17 11:50
|modify
|87
|0.10
|1.2715
|1.2688
|0.0000
|1185
|2005.06.17 12:24
|s/l
|87
|0.10
|1.2688
|1.2688
|0.0000
|-21.28
|481.80
|1186
|2005.06.20 15:00
|buy
|88
|0.10
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|1187
|2005.06.20 15:05
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2651
|0.0000
|1188
|2005.06.20 15:05
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2652
|0.0000
|1189
|2005.06.20 15:05
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2653
|0.0000
|1190
|2005.06.20 15:05
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2654
|0.0000
|1191
|2005.06.20 15:47
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2655
|0.0000
|1192
|2005.06.20 15:47
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2657
|0.0000
|1193
|2005.06.20 15:47
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2658
|0.0000
|1194
|2005.06.20 15:47
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2659
|0.0000
|1195
|2005.06.20 15:47
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2661
|0.0000
|1196
|2005.06.20 15:47
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2662
|0.0000
|1197
|2005.06.20 15:48
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2665
|0.0000
|1198
|2005.06.20 15:48
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2667
|0.0000
|1199
|2005.06.20 15:48
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2669
|0.0000
|1200
|2005.06.20 15:49
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2670
|0.0000
|1201
|2005.06.20 15:49
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2671
|0.0000
|1202
|2005.06.20 15:49
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2673
|0.0000
|1203
|2005.06.20 15:49
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2674
|0.0000
|1204
|2005.06.20 15:50
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2675
|0.0000
|1205
|2005.06.20 15:54
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2675
|0.0000
|1206
|2005.06.20 16:07
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2677
|0.0000
|1207
|2005.06.20 16:07
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2678
|0.0000
|1208
|2005.06.20 16:07
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2679
|0.0000
|1209
|2005.06.20 16:31
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2680
|0.0000
|1210
|2005.06.20 16:31
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2681
|0.0000
|1211
|2005.06.20 16:32
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2682
|0.0000
|1212
|2005.06.20 16:34
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2683
|0.0000
|1213
|2005.06.20 16:34
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2684
|0.0000
|1214
|2005.06.20 16:34
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2685
|0.0000
|1215
|2005.06.20 16:34
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2686
|0.0000
|1216
|2005.06.20 16:34
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2687
|0.0000
|1217
|2005.06.20 17:08
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2687
|0.0000
|1218
|2005.06.20 17:18
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2688
|0.0000
|1219
|2005.06.20 17:19
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2689
|0.0000
|1220
|2005.06.20 17:19
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2690
|0.0000
|1221
|2005.06.20 17:34
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2691
|0.0000
|1222
|2005.06.20 17:34
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2692
|0.0000
|1223
|2005.06.20 17:34
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2693
|0.0000
|1224
|2005.06.20 17:36
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2693
|0.0000
|1225
|2005.06.20 17:37
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2694
|0.0000
|1226
|2005.06.20 17:41
|modify
|88
|0.10
|1.2680
|1.2695
|0.0000
|1227
|2005.06.21 02:20
|s/l
|88
|0.10
|1.2695
|1.2695
|0.0000
|12.86
|494.66
|1228
|2005.06.21 20:00
|sell
|89
|0.10
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|1229
|2005.06.21 20:26
|modify
|89
|0.10
|1.2678
|1.2708
|0.0000
|1230
|2005.06.21 20:29
|close
|89
|0.10
|1.2667
|1.2708
|0.0000
|8.68
|503.34
|1231
|2005.06.21 20:29
|sell
|90
|0.10
|1.2660
|0.0000
|0.0000
|1232
|2005.06.22 01:39
|modify
|90
|0.10
|1.2660
|1.2688
|0.0000
|1233
|2005.06.22 01:39
|close
|90
|0.10
|1.2645
|1.2688
|0.0000
|8.19
|511.53
|1234
|2005.06.22 15:00
|buy
|91
|0.10
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|1235
|2005.06.22 18:18
|modify
|91
|0.10
|1.2732
|1.2702
|0.0000
|1236
|2005.06.22 18:18
|modify
|91
|0.10
|1.2732
|1.2704
|0.0000
|1237
|2005.06.22 18:20
|modify
|91
|0.10
|1.2732
|1.2704
|0.0000
|1238
|2005.06.22 18:20
|modify
|91
|0.10
|1.2732
|1.2706
|0.0000
|1239
|2005.06.23 01:53
|s/l
|91
|0.10
|1.2706
|1.2706
|0.0000
|-19.42
|492.11
|1240
|2005.06.24 13:00
|sell
|92
|0.10
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|1241
|2005.06.24 16:15
|modify
|92
|0.10
|1.2757
|1.2787
|0.0000
|1242
|2005.06.24 16:26
|close
|92
|0.10
|1.2746
|1.2787
|0.0000
|8.63
|500.74
|1243
|2005.06.28 09:00
|buy
|93
|0.10
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|1244
|2005.06.28 09:28
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2706
|0.0000
|1245
|2005.06.28 09:28
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2708
|0.0000
|1246
|2005.06.28 09:31
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2709
|0.0000
|1247
|2005.06.28 09:34
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2710
|0.0000
|1248
|2005.06.28 10:44
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2712
|0.0000
|1249
|2005.06.28 10:44
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2712
|0.0000
|1250
|2005.06.28 10:45
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2713
|0.0000
|1251
|2005.06.28 10:46
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2714
|0.0000
|1252
|2005.06.28 10:46
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2715
|0.0000
|1253
|2005.06.28 10:46
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2716
|0.0000
|1254
|2005.06.28 10:46
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2717
|0.0000
|1255
|2005.06.28 10:47
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2718
|0.0000
|1256
|2005.06.28 10:47
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2719
|0.0000
|1257
|2005.06.28 10:48
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2720
|0.0000
|1258
|2005.06.28 10:48
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2721
|0.0000
|1259
|2005.06.28 10:49
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2722
|0.0000
|1260
|2005.06.28 10:50
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2723
|0.0000
|1261
|2005.06.28 10:51
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2723
|0.0000
|1262
|2005.06.28 11:09
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2724
|0.0000
|1263
|2005.06.28 11:10
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2725
|0.0000
|1264
|2005.06.28 11:37
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2727
|0.0000
|1265
|2005.06.28 11:37
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2730
|0.0000
|1266
|2005.06.28 11:37
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2732
|0.0000
|1267
|2005.06.28 11:38
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2732
|0.0000
|1268
|2005.06.28 11:38
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2733
|0.0000
|1269
|2005.06.28 11:38
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2734
|0.0000
|1270
|2005.06.28 14:00
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2735
|0.0000
|1271
|2005.06.28 14:00
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2736
|0.0000
|1272
|2005.06.28 14:00
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2737
|0.0000
|1273
|2005.06.28 14:00
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2738
|0.0000
|1274
|2005.06.28 15:04
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2739
|0.0000
|1275
|2005.06.28 15:05
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2740
|0.0000
|1276
|2005.06.28 15:05
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2741
|0.0000
|1277
|2005.06.28 15:07
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2742
|0.0000
|1278
|2005.06.28 15:08
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2743
|0.0000
|1279
|2005.06.28 15:08
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2744
|0.0000
|1280
|2005.06.28 15:08
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2745
|0.0000
|1281
|2005.06.28 15:08
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2746
|0.0000
|1282
|2005.06.28 15:08
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2747
|0.0000
|1283
|2005.06.28 15:08
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2748
|0.0000
|1284
|2005.06.28 15:11
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2749
|0.0000
|1285
|2005.06.28 15:11
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2751
|0.0000
|1286
|2005.06.28 15:11
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2752
|0.0000
|1287
|2005.06.28 15:11
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2753
|0.0000
|1288
|2005.06.28 16:00
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2754
|0.0000
|1289
|2005.06.28 16:00
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2755
|0.0000
|1290
|2005.06.28 16:00
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2756
|0.0000
|1291
|2005.06.28 16:26
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2758
|0.0000
|1292
|2005.06.28 16:27
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2761
|0.0000
|1293
|2005.06.28 16:27
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2762
|0.0000
|1294
|2005.06.28 16:27
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2763
|0.0000
|1295
|2005.06.28 16:27
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2764
|0.0000
|1296
|2005.06.28 16:27
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2765
|0.0000
|1297
|2005.06.28 16:28
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2766
|0.0000
|1298
|2005.06.28 16:28
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2767
|0.0000
|1299
|2005.06.28 19:28
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2769
|0.0000
|1300
|2005.06.28 19:31
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2771
|0.0000
|1301
|2005.06.28 21:59
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2772
|0.0000
|1302
|2005.06.28 22:04
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2772
|0.0000
|1303
|2005.06.28 22:13
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2773
|0.0000
|1304
|2005.06.28 22:23
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2774
|0.0000
|1305
|2005.06.28 22:26
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2775
|0.0000
|1306
|2005.06.28 22:40
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2775
|0.0000
|1307
|2005.06.28 22:43
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2776
|0.0000
|1308
|2005.06.28 22:59
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2776
|0.0000
|1309
|2005.06.28 23:05
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2778
|0.0000
|1310
|2005.06.29 08:14
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2780
|0.0000
|1311
|2005.06.29 08:14
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2781
|0.0000
|1312
|2005.06.29 08:14
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2784
|0.0000
|1313
|2005.06.29 08:14
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2786
|0.0000
|1314
|2005.06.29 08:14
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2788
|0.0000
|1315
|2005.06.29 08:14
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2790
|0.0000
|1316
|2005.06.29 08:15
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2790
|0.0000
|1317
|2005.06.29 08:15
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2791
|0.0000
|1318
|2005.06.29 08:15
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2792
|0.0000
|1319
|2005.06.29 08:15
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2793
|0.0000
|1320
|2005.06.29 08:17
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2794
|0.0000
|1321
|2005.06.29 08:17
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2795
|0.0000
|1322
|2005.06.29 08:17
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2796
|0.0000
|1323
|2005.06.29 08:18
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2797
|0.0000
|1324
|2005.06.29 09:53
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2798
|0.0000
|1325
|2005.06.29 09:54
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2799
|0.0000
|1326
|2005.06.29 10:20
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2801
|0.0000
|1327
|2005.06.29 10:20
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2803
|0.0000
|1328
|2005.06.29 10:21
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2804
|0.0000
|1329
|2005.06.29 10:21
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2805
|0.0000
|1330
|2005.06.29 10:21
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2807
|0.0000
|1331
|2005.06.29 10:21
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2808
|0.0000
|1332
|2005.06.29 10:21
|modify
|93
|0.10
|1.2735
|1.2809
|0.0000
|1333
|2005.06.29 11:16
|s/l
|93
|0.10
|1.2809
|1.2809
|0.0000
|60.90
|561.65
|1334
|2005.06.30 06:00
|sell
|94
|0.10
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|1335
|2005.06.30 08:22
|modify
|94
|0.10
|1.2803
|1.2833
|0.0000
|1336
|2005.06.30 08:22
|close
|94
|0.10
|1.2792
|1.2833
|0.0000
|8.60
|570.25
|1337
|2005.06.30 11:00
|buy
|95
|0.10
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|1338
|2005.06.30 11:28
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2797
|0.0000
|1339
|2005.06.30 11:28
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2798
|0.0000
|1340
|2005.06.30 11:28
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2799
|0.0000
|1341
|2005.06.30 11:32
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2800
|0.0000
|1342
|2005.06.30 11:32
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|1343
|2005.06.30 11:33
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|1344
|2005.06.30 11:35
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|1345
|2005.06.30 11:36
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|1346
|2005.06.30 11:46
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|1347
|2005.06.30 11:48
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|1348
|2005.06.30 11:48
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|1349
|2005.06.30 11:50
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|1350
|2005.06.30 11:54
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|1351
|2005.06.30 11:54
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|1352
|2005.06.30 11:59
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|1353
|2005.06.30 12:28
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|1354
|2005.06.30 12:28
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|1355
|2005.06.30 12:28
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|1356
|2005.06.30 12:28
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|1357
|2005.06.30 12:28
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|1358
|2005.06.30 12:30
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|1359
|2005.06.30 12:30
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|1360
|2005.06.30 12:30
|modify
|95
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|1361
|2005.06.30 13:51
|s/l
|95
|0.10
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|-6.24
|564.01
|1362
|2005.07.01 00:00
|sell
|96
|0.10
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|1363
|2005.07.06 13:00
|close
|96
|0.10
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|-183.01
|381.00
|1364
|2005.07.06 13:00
|buy
|97
|0.10
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|1365
|2005.07.06 18:00
|close
|97
|0.10
|1.3043
|0.0000
|0.0000
|-12.27
|368.73
|1366
|2005.07.06 18:00
|sell
|98
|0.10
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|1367
|2005.07.06 18:59
|modify
|98
|0.10
|1.3042
|1.3072
|0.0000
|1368
|2005.07.06 18:59
|close
|98
|0.10
|1.3031
|1.3072
|0.0000
|8.44
|377.17
|1369
|2005.07.06 20:00
|sell
|99
|0.10
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|1370
|2005.07.06 23:20
|modify
|99
|0.10
|1.3033
|1.3062
|0.0000
|1371
|2005.07.06 23:21
|close
|99
|0.10
|1.3022
|1.3062
|0.0000
|8.45
|385.62
|1372
|2005.07.07 06:00
|buy
|100
|0.10
|1.3040
|0.0000
|0.0000
|1373
|2005.07.07 10:00
|close
|100
|0.10
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|-18.44
|367.18
|1374
|2005.07.07 10:00
|sell
|101
|0.10
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|1375
|2005.07.07 10:46
|modify
|101
|0.10
|1.3016
|1.3046
|0.0000
|1376
|2005.07.07 10:46
|close
|101
|0.10
|1.3005
|1.3046
|0.0000
|8.46
|375.64
|1377
|2005.07.07 10:46
|sell
|102
|0.10
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|1378
|2005.07.07 10:47
|modify
|102
|0.10
|1.2999
|1.3029
|0.0000
|1379
|2005.07.07 10:47
|close
|102
|0.10
|1.2987
|1.3029
|0.0000
|9.24
|384.88
|1380
|2005.07.07 10:47
|sell
|103
|0.10
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|1381
|2005.07.07 10:58
|modify
|103
|0.10
|1.2980
|1.3010
|0.0000
|1382
|2005.07.07 10:58
|close
|103
|0.10
|1.2969
|1.3010
|0.0000
|8.48
|393.36
|1383
|2005.07.07 10:58
|sell
|104
|0.10
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|1384
|2005.07.07 11:17
|modify
|104
|0.10
|1.2963
|1.2993
|0.0000
|1385
|2005.07.07 11:17
|close
|104
|0.10
|1.2951
|1.2993
|0.0000
|9.27
|402.63
|1386
|2005.07.07 11:18
|sell
|105
|0.10
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|1387
|2005.07.07 11:23
|modify
|105
|0.10
|1.2945
|1.2974
|0.0000
|1388
|2005.07.07 11:23
|close
|105
|0.10
|1.2931
|1.2974
|0.0000
|10.83
|413.46
|1389
|2005.07.07 11:23
|sell
|106
|0.10
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|1390
|2005.07.07 11:24
|modify
|106
|0.10
|1.2922
|1.2952
|0.0000
|1391
|2005.07.07 11:24
|close
|106
|0.10
|1.2909
|1.2952
|0.0000
|10.07
|423.53
|1392
|2005.07.07 11:24
|sell
|107
|0.10
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|1393
|2005.07.07 11:24
|modify
|107
|0.10
|1.2901
|1.2930
|0.0000
|1394
|2005.07.07 11:24
|close
|107
|0.10
|1.2887
|1.2930
|0.0000
|10.86
|434.39
|1395
|2005.07.07 11:24
|sell
|108
|0.10
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|1396
|2005.07.07 11:25
|modify
|108
|0.10
|1.2879
|1.2907
|0.0000
|1397
|2005.07.07 11:25
|close
|108
|0.10
|1.2865
|1.2907
|0.0000
|10.88
|445.27
|1398
|2005.07.07 11:25
|sell
|109
|0.10
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|1399
|2005.07.07 11:26
|modify
|109
|0.10
|1.2861
|1.2891
|0.0000
|1400
|2005.07.07 11:26
|close
|109
|0.10
|1.2849
|1.2891
|0.0000
|9.34
|454.61
|1401
|2005.07.07 11:26
|sell
|110
|0.10
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|1402
|2005.07.08 05:00
|close
|110
|0.10
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|-110.56
|344.04
|1403
|2005.07.08 05:00
|buy
|111
|0.10
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|1404
|2005.07.08 08:10
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2958
|0.0000
|1405
|2005.07.08 08:15
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2959
|0.0000
|1406
|2005.07.08 08:16
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2960
|0.0000
|1407
|2005.07.08 08:16
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2961
|0.0000
|1408
|2005.07.08 08:20
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2962
|0.0000
|1409
|2005.07.08 08:20
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2963
|0.0000
|1410
|2005.07.08 08:25
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2965
|0.0000
|1411
|2005.07.08 08:28
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2966
|0.0000
|1412
|2005.07.08 08:29
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2967
|0.0000
|1413
|2005.07.08 08:47
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2969
|0.0000
|1414
|2005.07.08 08:47
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2971
|0.0000
|1415
|2005.07.08 08:47
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2973
|0.0000
|1416
|2005.07.08 08:47
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2975
|0.0000
|1417
|2005.07.08 08:49
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2976
|0.0000
|1418
|2005.07.08 08:49
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2977
|0.0000
|1419
|2005.07.08 08:53
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2978
|0.0000
|1420
|2005.07.08 08:53
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2979
|0.0000
|1421
|2005.07.08 08:53
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2980
|0.0000
|1422
|2005.07.08 08:53
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2981
|0.0000
|1423
|2005.07.08 08:53
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2982
|0.0000
|1424
|2005.07.08 09:07
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2984
|0.0000
|1425
|2005.07.08 09:08
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2985
|0.0000
|1426
|2005.07.08 09:11
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2986
|0.0000
|1427
|2005.07.08 09:11
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2988
|0.0000
|1428
|2005.07.08 09:11
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2991
|0.0000
|1429
|2005.07.08 09:12
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2992
|0.0000
|1430
|2005.07.08 09:12
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2993
|0.0000
|1431
|2005.07.08 09:12
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2994
|0.0000
|1432
|2005.07.08 09:12
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2995
|0.0000
|1433
|2005.07.08 09:12
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2996
|0.0000
|1434
|2005.07.08 09:13
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2997
|0.0000
|1435
|2005.07.08 09:13
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2998
|0.0000
|1436
|2005.07.08 09:13
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.2999
|0.0000
|1437
|2005.07.08 09:13
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3001
|0.0000
|1438
|2005.07.08 09:13
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3002
|0.0000
|1439
|2005.07.08 09:13
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3003
|0.0000
|1440
|2005.07.08 10:57
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3005
|0.0000
|1441
|2005.07.08 10:57
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3006
|0.0000
|1442
|2005.07.08 10:57
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3007
|0.0000
|1443
|2005.07.08 11:04
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3008
|0.0000
|1444
|2005.07.08 11:12
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3009
|0.0000
|1445
|2005.07.08 14:29
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3010
|0.0000
|1446
|2005.07.08 14:29
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3011
|0.0000
|1447
|2005.07.08 14:31
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3012
|0.0000
|1448
|2005.07.08 14:31
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3013
|0.0000
|1449
|2005.07.08 14:31
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3014
|0.0000
|1450
|2005.07.08 14:31
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3015
|0.0000
|1451
|2005.07.08 14:31
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3016
|0.0000
|1452
|2005.07.08 14:31
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3017
|0.0000
|1453
|2005.07.08 14:32
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3018
|0.0000
|1454
|2005.07.08 14:32
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3020
|0.0000
|1455
|2005.07.08 14:32
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3022
|0.0000
|1456
|2005.07.08 14:32
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3024
|0.0000
|1457
|2005.07.08 14:32
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3026
|0.0000
|1458
|2005.07.08 14:33
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3027
|0.0000
|1459
|2005.07.08 14:33
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3028
|0.0000
|1460
|2005.07.08 14:33
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3029
|0.0000
|1461
|2005.07.08 14:33
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3030
|0.0000
|1462
|2005.07.08 14:33
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3032
|0.0000
|1463
|2005.07.08 14:33
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3033
|0.0000
|1464
|2005.07.08 14:33
|modify
|111
|0.10
|1.2987
|1.3034
|0.0000
|1465
|2005.07.08 14:37
|s/l
|111
|0.10
|1.3034
|1.3034
|0.0000
|36.07
|380.11
|1466
|2005.07.11 02:00
|sell
|112
|0.10
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|1467
|2005.07.11 04:04
|modify
|112
|0.10
|1.2999
|1.3028
|0.0000
|1468
|2005.07.11 04:06
|close
|112
|0.10
|1.2985
|1.3028
|0.0000
|10.78
|390.89
|1469
|2005.07.13 12:00
|buy
|113
|0.10
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|1470
|2005.07.13 14:30
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2770
|0.0000
|1471
|2005.07.13 14:30
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2776
|0.0000
|1472
|2005.07.13 14:30
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2781
|0.0000
|1473
|2005.07.13 14:30
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2787
|0.0000
|1474
|2005.07.13 14:30
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2792
|0.0000
|1475
|2005.07.13 14:30
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2797
|0.0000
|1476
|2005.07.13 15:01
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2799
|0.0000
|1477
|2005.07.13 15:01
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2801
|0.0000
|1478
|2005.07.13 15:01
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2803
|0.0000
|1479
|2005.07.13 15:01
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2805
|0.0000
|1480
|2005.07.13 15:01
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2807
|0.0000
|1481
|2005.07.13 15:01
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2809
|0.0000
|1482
|2005.07.13 15:01
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2811
|0.0000
|1483
|2005.07.13 15:02
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2811
|0.0000
|1484
|2005.07.13 15:02
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2813
|0.0000
|1485
|2005.07.13 15:02
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2814
|0.0000
|1486
|2005.07.13 15:18
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2815
|0.0000
|1487
|2005.07.13 15:19
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2816
|0.0000
|1488
|2005.07.13 15:19
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2817
|0.0000
|1489
|2005.07.13 15:19
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2820
|0.0000
|1490
|2005.07.13 15:19
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2821
|0.0000
|1491
|2005.07.13 15:19
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2823
|0.0000
|1492
|2005.07.13 15:19
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2825
|0.0000
|1493
|2005.07.13 15:19
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2826
|0.0000
|1494
|2005.07.13 15:19
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2828
|0.0000
|1495
|2005.07.13 15:23
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2829
|0.0000
|1496
|2005.07.13 15:23
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2830
|0.0000
|1497
|2005.07.13 15:23
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2831
|0.0000
|1498
|2005.07.13 15:23
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2832
|0.0000
|1499
|2005.07.13 15:23
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2833
|0.0000
|1500
|2005.07.13 15:27
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2833
|0.0000
|1501
|2005.07.13 16:37
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2834
|0.0000
|1502
|2005.07.13 16:38
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2835
|0.0000
|1503
|2005.07.13 16:38
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2836
|0.0000
|1504
|2005.07.13 16:38
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2837
|0.0000
|1505
|2005.07.13 16:39
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2838
|0.0000
|1506
|2005.07.13 16:39
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2839
|0.0000
|1507
|2005.07.13 16:39
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2840
|0.0000
|1508
|2005.07.13 16:47
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2841
|0.0000
|1509
|2005.07.13 16:57
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2842
|0.0000
|1510
|2005.07.13 16:58
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2843
|0.0000
|1511
|2005.07.13 16:58
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2844
|0.0000
|1512
|2005.07.13 16:58
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2845
|0.0000
|1513
|2005.07.13 16:59
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2846
|0.0000
|1514
|2005.07.13 16:59
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2848
|0.0000
|1515
|2005.07.13 16:59
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2849
|0.0000
|1516
|2005.07.13 16:59
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2851
|0.0000
|1517
|2005.07.13 17:00
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2852
|0.0000
|1518
|2005.07.13 17:00
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2853
|0.0000
|1519
|2005.07.13 17:01
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2854
|0.0000
|1520
|2005.07.13 17:01
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2855
|0.0000
|1521
|2005.07.13 17:01
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2856
|0.0000
|1522
|2005.07.13 17:02
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2857
|0.0000
|1523
|2005.07.13 17:02
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2859
|0.0000
|1524
|2005.07.13 17:02
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2860
|0.0000
|1525
|2005.07.13 17:02
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2862
|0.0000
|1526
|2005.07.13 17:03
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2862
|0.0000
|1527
|2005.07.13 17:03
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2865
|0.0000
|1528
|2005.07.13 17:03
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2867
|0.0000
|1529
|2005.07.13 17:03
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2870
|0.0000
|1530
|2005.07.13 17:03
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2872
|0.0000
|1531
|2005.07.13 17:04
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2873
|0.0000
|1532
|2005.07.13 20:37
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2874
|0.0000
|1533
|2005.07.13 20:37
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2876
|0.0000
|1534
|2005.07.14 00:30
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2877
|0.0000
|1535
|2005.07.14 00:30
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2879
|0.0000
|1536
|2005.07.14 00:31
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2881
|0.0000
|1537
|2005.07.14 00:32
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2882
|0.0000
|1538
|2005.07.14 04:01
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2884
|0.0000
|1539
|2005.07.14 04:01
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2886
|0.0000
|1540
|2005.07.14 04:02
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2887
|0.0000
|1541
|2005.07.14 04:02
|modify
|113
|0.10
|1.2799
|1.2888
|0.0000
|1542
|2005.07.14 08:24
|s/l
|113
|0.10
|1.2888
|1.2888
|0.0000
|70.10
|461.00
|1543
|2005.07.15 04:00
|sell
|114
|0.10
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|1544
|2005.07.15 07:41
|modify
|114
|0.10
|1.2885
|1.2914
|0.0000
|1545
|2005.07.15 07:41
|close
|114
|0.10
|1.2873
|1.2914
|0.0000
|9.32
|470.32
|1546
|2005.07.15 15:00
|buy
|115
|0.10
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|1547
|2005.07.15 15:15
|modify
|115
|0.10
|1.2955
|1.2925
|0.0000
|1548
|2005.07.15 15:15
|modify
|115
|0.10
|1.2955
|1.2927
|0.0000
|1549
|2005.07.15 15:15
|modify
|115
|0.10
|1.2955
|1.2930
|0.0000
|1550
|2005.07.15 15:15
|modify
|115
|0.10
|1.2955
|1.2932
|0.0000
|1551
|2005.07.15 15:15
|modify
|115
|0.10
|1.2955
|1.2934
|0.0000
|1552
|2005.07.15 15:15
|modify
|115
|0.10
|1.2955
|1.2936
|0.0000
|1553
|2005.07.15 16:40
|s/l
|115
|0.10
|1.2936
|1.2936
|0.0000
|-14.69
|455.63
|1554
|2005.07.18 13:00
|sell
|116
|0.10
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|1555
|2005.07.18 17:09
|modify
|116
|0.10
|1.2940
|1.2970
|0.0000
|1556
|2005.07.18 17:09
|close
|116
|0.10
|1.2929
|1.2970
|0.0000
|8.51
|464.14
|1557
|2005.07.18 18:00
|sell
|117
|0.10
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|1558
|2005.07.18 22:00
|close
|117
|0.10
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|-23.17
|440.97
|1559
|2005.07.18 22:00
|buy
|118
|0.10
|1.2947
|0.0000
|0.0000
|1560
|2005.07.19 02:43
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2918
|0.0000
|1561
|2005.07.19 02:43
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2919
|0.0000
|1562
|2005.07.19 03:05
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2920
|0.0000
|1563
|2005.07.19 03:06
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2921
|0.0000
|1564
|2005.07.19 03:06
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2922
|0.0000
|1565
|2005.07.19 03:09
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2923
|0.0000
|1566
|2005.07.19 03:10
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2924
|0.0000
|1567
|2005.07.19 03:11
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2925
|0.0000
|1568
|2005.07.19 06:03
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2926
|0.0000
|1569
|2005.07.19 06:03
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2927
|0.0000
|1570
|2005.07.19 06:03
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2929
|0.0000
|1571
|2005.07.19 06:03
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2930
|0.0000
|1572
|2005.07.19 06:03
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2931
|0.0000
|1573
|2005.07.19 06:10
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2932
|0.0000
|1574
|2005.07.19 06:11
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2933
|0.0000
|1575
|2005.07.19 06:11
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2934
|0.0000
|1576
|2005.07.19 06:11
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2935
|0.0000
|1577
|2005.07.19 06:11
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2936
|0.0000
|1578
|2005.07.19 06:12
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2936
|0.0000
|1579
|2005.07.19 06:40
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2937
|0.0000
|1580
|2005.07.19 06:40
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2938
|0.0000
|1581
|2005.07.19 06:42
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2939
|0.0000
|1582
|2005.07.19 06:43
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2941
|0.0000
|1583
|2005.07.19 06:43
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2942
|0.0000
|1584
|2005.07.19 06:43
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2943
|0.0000
|1585
|2005.07.19 06:44
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2944
|0.0000
|1586
|2005.07.19 06:46
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2946
|0.0000
|1587
|2005.07.19 06:53
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2947
|0.0000
|1588
|2005.07.19 06:53
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2948
|0.0000
|1589
|2005.07.19 06:53
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2949
|0.0000
|1590
|2005.07.19 06:54
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2950
|0.0000
|1591
|2005.07.19 06:56
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2951
|0.0000
|1592
|2005.07.19 07:02
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2952
|0.0000
|1593
|2005.07.19 07:03
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2953
|0.0000
|1594
|2005.07.19 07:10
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2953
|0.0000
|1595
|2005.07.19 07:11
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2954
|0.0000
|1596
|2005.07.19 07:24
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2955
|0.0000
|1597
|2005.07.19 07:24
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2958
|0.0000
|1598
|2005.07.19 07:24
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2960
|0.0000
|1599
|2005.07.19 07:24
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2963
|0.0000
|1600
|2005.07.19 07:25
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2964
|0.0000
|1601
|2005.07.19 07:25
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2965
|0.0000
|1602
|2005.07.19 07:25
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2966
|0.0000
|1603
|2005.07.19 07:25
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2967
|0.0000
|1604
|2005.07.19 07:28
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2967
|0.0000
|1605
|2005.07.19 07:30
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2969
|0.0000
|1606
|2005.07.19 07:30
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2970
|0.0000
|1607
|2005.07.19 07:30
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2972
|0.0000
|1608
|2005.07.19 07:30
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2973
|0.0000
|1609
|2005.07.19 07:30
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2975
|0.0000
|1610
|2005.07.19 07:31
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2976
|0.0000
|1611
|2005.07.19 07:31
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2977
|0.0000
|1612
|2005.07.19 08:55
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2977
|0.0000
|1613
|2005.07.19 08:55
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2979
|0.0000
|1614
|2005.07.19 08:55
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2980
|0.0000
|1615
|2005.07.19 09:05
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2981
|0.0000
|1616
|2005.07.19 09:05
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2982
|0.0000
|1617
|2005.07.19 09:05
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2983
|0.0000
|1618
|2005.07.19 09:05
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2984
|0.0000
|1619
|2005.07.19 09:06
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2984
|0.0000
|1620
|2005.07.19 09:06
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2985
|0.0000
|1621
|2005.07.19 09:06
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2987
|0.0000
|1622
|2005.07.19 09:06
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2988
|0.0000
|1623
|2005.07.19 09:06
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2990
|0.0000
|1624
|2005.07.19 09:07
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2991
|0.0000
|1625
|2005.07.19 09:07
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2992
|0.0000
|1626
|2005.07.19 09:07
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2993
|0.0000
|1627
|2005.07.19 09:12
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2994
|0.0000
|1628
|2005.07.19 09:12
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2995
|0.0000
|1629
|2005.07.19 09:14
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2996
|0.0000
|1630
|2005.07.19 09:14
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2997
|0.0000
|1631
|2005.07.19 09:19
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2998
|0.0000
|1632
|2005.07.19 09:20
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.2999
|0.0000
|1633
|2005.07.19 09:20
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3000
|0.0000
|1634
|2005.07.19 09:22
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3001
|0.0000
|1635
|2005.07.19 09:23
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3002
|0.0000
|1636
|2005.07.19 09:23
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3003
|0.0000
|1637
|2005.07.19 09:24
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3004
|0.0000
|1638
|2005.07.19 09:34
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3005
|0.0000
|1639
|2005.07.19 09:34
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3006
|0.0000
|1640
|2005.07.19 09:34
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3008
|0.0000
|1641
|2005.07.19 09:34
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3009
|0.0000
|1642
|2005.07.19 12:37
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3009
|0.0000
|1643
|2005.07.19 12:41
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3011
|0.0000
|1644
|2005.07.19 12:45
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3012
|0.0000
|1645
|2005.07.19 12:45
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3013
|0.0000
|1646
|2005.07.19 12:48
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3014
|0.0000
|1647
|2005.07.19 12:48
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3015
|0.0000
|1648
|2005.07.19 12:48
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3016
|0.0000
|1649
|2005.07.19 12:49
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3017
|0.0000
|1650
|2005.07.19 12:49
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3018
|0.0000
|1651
|2005.07.19 12:49
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3019
|0.0000
|1652
|2005.07.19 13:40
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3021
|0.0000
|1653
|2005.07.19 13:40
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3023
|0.0000
|1654
|2005.07.19 13:40
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3026
|0.0000
|1655
|2005.07.19 13:41
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3027
|0.0000
|1656
|2005.07.19 13:41
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3028
|0.0000
|1657
|2005.07.19 13:41
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3029
|0.0000
|1658
|2005.07.19 13:41
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3030
|0.0000
|1659
|2005.07.19 14:57
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3031
|0.0000
|1660
|2005.07.19 14:57
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3033
|0.0000
|1661
|2005.07.19 14:57
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3034
|0.0000
|1662
|2005.07.19 14:57
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3035
|0.0000
|1663
|2005.07.19 14:57
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3036
|0.0000
|1664
|2005.07.19 14:58
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3037
|0.0000
|1665
|2005.07.19 14:58
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3038
|0.0000
|1666
|2005.07.19 14:58
|modify
|118
|0.10
|1.2947
|1.3039
|0.0000
|1667
|2005.07.19 16:32
|s/l
|118
|0.10
|1.3039
|1.3039
|0.0000
|71.61
|512.58
|1668
|2005.07.20 02:00
|sell
|119
|0.10
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|1669
|2005.07.20 02:30
|modify
|119
|0.10
|1.2999
|1.3027
|0.0000
|1670
|2005.07.20 02:31
|close
|119
|0.10
|1.2985
|1.3027
|0.0000
|10.78
|523.36
|1671
|2005.07.20 02:32
|sell
|120
|0.10
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|1672
|2005.07.20 03:07
|modify
|120
|0.10
|1.2979
|1.3008
|0.0000
|1673
|2005.07.20 03:07
|close
|120
|0.10
|1.2966
|1.3008
|0.0000
|10.03
|533.39
|1674
|2005.07.22 04:00
|buy
|121
|0.10
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|1675
|2005.07.22 04:21
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2809
|0.0000
|1676
|2005.07.22 04:21
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2810
|0.0000
|1677
|2005.07.22 12:41
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2810
|0.0000
|1678
|2005.07.22 12:42
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2811
|0.0000
|1679
|2005.07.22 12:42
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2812
|0.0000
|1680
|2005.07.22 12:47
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2814
|0.0000
|1681
|2005.07.22 12:47
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2815
|0.0000
|1682
|2005.07.22 12:48
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2816
|0.0000
|1683
|2005.07.22 12:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2817
|0.0000
|1684
|2005.07.22 12:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2819
|0.0000
|1685
|2005.07.22 12:50
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2820
|0.0000
|1686
|2005.07.22 12:51
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2821
|0.0000
|1687
|2005.07.22 12:55
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2822
|0.0000
|1688
|2005.07.22 12:55
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2823
|0.0000
|1689
|2005.07.22 12:55
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2824
|0.0000
|1690
|2005.07.22 12:57
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2825
|0.0000
|1691
|2005.07.22 12:57
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2826
|0.0000
|1692
|2005.07.22 12:57
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2827
|0.0000
|1693
|2005.07.22 12:57
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2828
|0.0000
|1694
|2005.07.22 14:02
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2828
|0.0000
|1695
|2005.07.22 14:08
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2829
|0.0000
|1696
|2005.07.22 14:08
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2830
|0.0000
|1697
|2005.07.22 14:09
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2832
|0.0000
|1698
|2005.07.22 14:09
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2833
|0.0000
|1699
|2005.07.22 14:09
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2835
|0.0000
|1700
|2005.07.22 14:09
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2836
|0.0000
|1701
|2005.07.22 14:10
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2837
|0.0000
|1702
|2005.07.22 14:16
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2838
|0.0000
|1703
|2005.07.22 14:16
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2839
|0.0000
|1704
|2005.07.22 14:16
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2840
|0.0000
|1705
|2005.07.22 14:16
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2841
|0.0000
|1706
|2005.07.22 15:44
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2842
|0.0000
|1707
|2005.07.22 15:44
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2844
|0.0000
|1708
|2005.07.22 15:44
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2845
|0.0000
|1709
|2005.07.22 15:44
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2846
|0.0000
|1710
|2005.07.22 15:44
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2847
|0.0000
|1711
|2005.07.22 15:48
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2849
|0.0000
|1712
|2005.07.22 15:48
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2850
|0.0000
|1713
|2005.07.22 15:48
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2852
|0.0000
|1714
|2005.07.22 15:48
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2853
|0.0000
|1715
|2005.07.22 15:50
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2854
|0.0000
|1716
|2005.07.22 15:51
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2854
|0.0000
|1717
|2005.07.22 15:51
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2855
|0.0000
|1718
|2005.07.22 15:51
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2856
|0.0000
|1719
|2005.07.22 15:52
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2857
|0.0000
|1720
|2005.07.22 15:52
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2858
|0.0000
|1721
|2005.07.22 15:52
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2860
|0.0000
|1722
|2005.07.22 15:52
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2861
|0.0000
|1723
|2005.07.22 15:53
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2862
|0.0000
|1724
|2005.07.22 15:53
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2863
|0.0000
|1725
|2005.07.22 15:53
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2864
|0.0000
|1726
|2005.07.22 15:54
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2865
|0.0000
|1727
|2005.07.22 15:54
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2867
|0.0000
|1728
|2005.07.22 15:54
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2868
|0.0000
|1729
|2005.07.22 15:54
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2869
|0.0000
|1730
|2005.07.22 15:54
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2870
|0.0000
|1731
|2005.07.22 16:13
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2872
|0.0000
|1732
|2005.07.22 16:13
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2873
|0.0000
|1733
|2005.07.22 16:13
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2874
|0.0000
|1734
|2005.07.22 16:14
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2875
|0.0000
|1735
|2005.07.22 16:14
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2876
|0.0000
|1736
|2005.07.22 16:16
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2876
|0.0000
|1737
|2005.07.22 16:17
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2877
|0.0000
|1738
|2005.07.22 16:17
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2878
|0.0000
|1739
|2005.07.22 17:48
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2879
|0.0000
|1740
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2881
|0.0000
|1741
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2882
|0.0000
|1742
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2884
|0.0000
|1743
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2886
|0.0000
|1744
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2888
|0.0000
|1745
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2889
|0.0000
|1746
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2890
|0.0000
|1747
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2891
|0.0000
|1748
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2892
|0.0000
|1749
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2893
|0.0000
|1750
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2894
|0.0000
|1751
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2895
|0.0000
|1752
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2896
|0.0000
|1753
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2897
|0.0000
|1754
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2898
|0.0000
|1755
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2899
|0.0000
|1756
|2005.07.22 17:49
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2900
|0.0000
|1757
|2005.07.22 17:51
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2901
|0.0000
|1758
|2005.07.22 17:51
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2902
|0.0000
|1759
|2005.07.22 17:51
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2903
|0.0000
|1760
|2005.07.22 17:51
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2904
|0.0000
|1761
|2005.07.22 17:51
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2905
|0.0000
|1762
|2005.07.22 17:51
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2906
|0.0000
|1763
|2005.07.22 17:51
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2907
|0.0000
|1764
|2005.07.22 17:51
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2908
|0.0000
|1765
|2005.07.22 17:53
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2910
|0.0000
|1766
|2005.07.22 17:54
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2911
|0.0000
|1767
|2005.07.22 17:54
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2912
|0.0000
|1768
|2005.07.22 17:54
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2913
|0.0000
|1769
|2005.07.22 17:57
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2914
|0.0000
|1770
|2005.07.22 17:58
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2915
|0.0000
|1771
|2005.07.22 17:58
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2916
|0.0000
|1772
|2005.07.22 17:58
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2917
|0.0000
|1773
|2005.07.22 17:58
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2918
|0.0000
|1774
|2005.07.22 17:58
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2919
|0.0000
|1775
|2005.07.22 17:58
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2920
|0.0000
|1776
|2005.07.22 17:58
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2921
|0.0000
|1777
|2005.07.22 18:18
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2923
|0.0000
|1778
|2005.07.22 18:18
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2924
|0.0000
|1779
|2005.07.22 18:18
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2926
|0.0000
|1780
|2005.07.22 18:18
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2928
|0.0000
|1781
|2005.07.22 18:18
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2929
|0.0000
|1782
|2005.07.22 18:18
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2931
|0.0000
|1783
|2005.07.22 18:18
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2932
|0.0000
|1784
|2005.07.22 18:18
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2934
|0.0000
|1785
|2005.07.25 00:00
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2938
|0.0000
|1786
|2005.07.25 00:00
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2938
|0.0000
|1787
|2005.07.25 00:01
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2940
|0.0000
|1788
|2005.07.25 00:01
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2944
|0.0000
|1789
|2005.07.25 00:02
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2946
|0.0000
|1790
|2005.07.25 00:02
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2947
|0.0000
|1791
|2005.07.25 00:02
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2949
|0.0000
|1792
|2005.07.25 09:47
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2950
|0.0000
|1793
|2005.07.25 09:47
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2951
|0.0000
|1794
|2005.07.25 09:47
|modify
|121
|0.10
|1.2838
|1.2952
|0.0000
|1795
|2005.07.25 10:52
|s/l
|121
|0.10
|1.2952
|1.2952
|0.0000
|89.06
|622.45
|1796
|2005.07.27 18:00
|sell
|122
|0.10
|1.2982
|0.0000
|0.0000
|1797
|2005.07.27 18:29
|modify
|122
|0.10
|1.2982
|1.3012
|0.0000
|1798
|2005.07.27 18:29
|close
|122
|0.10
|1.2971
|1.3012
|0.0000
|8.48
|630.93
|1799
|2005.07.27 18:29
|sell
|123
|0.10
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|1800
|2005.07.27 19:54
|modify
|123
|0.10
|1.2967
|1.2997
|0.0000
|1801
|2005.07.27 19:54
|close
|123
|0.10
|1.2955
|1.2997
|0.0000
|9.26
|640.19
|1802
|2005.07.29 14:00
|buy
|124
|0.10
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|1803
|2005.07.29 16:00
|close
|124
|0.10
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|-40.46
|599.73
|1804
|2005.07.29 16:00
|sell
|125
|0.10
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|1805
|2005.07.29 16:38
|modify
|125
|0.10
|1.2851
|1.2880
|0.0000
|1806
|2005.07.29 16:38
|close
|125
|0.10
|1.2838
|1.2880
|0.0000
|10.13
|609.86
|1807
|2005.07.29 16:38
|sell
|126
|0.10
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|1808
|2005.08.01 00:00
|close
|126
|0.10
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|-44.67
|565.19
|1809
|2005.08.01 00:02
|buy
|127
|0.10
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|1810
|2005.08.01 05:00
|close
|127
|0.10
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|-41.29
|523.90
|1811
|2005.08.01 05:00
|sell
|128
|0.10
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|1812
|2005.08.01 06:50
|modify
|128
|0.10
|1.2836
|1.2866
|0.0000
|1813
|2005.08.01 06:53
|close
|128
|0.10
|1.2825
|1.2866
|0.0000
|8.58
|532.48
|1814
|2005.08.02 23:00
|buy
|129
|0.10
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|1815
|2005.08.03 02:43
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2747
|0.0000
|1816
|2005.08.03 02:43
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2749
|0.0000
|1817
|2005.08.03 02:43
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2750
|0.0000
|1818
|2005.08.03 02:58
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2751
|0.0000
|1819
|2005.08.03 02:58
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2752
|0.0000
|1820
|2005.08.03 02:59
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2753
|0.0000
|1821
|2005.08.03 03:09
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2753
|0.0000
|1822
|2005.08.03 03:19
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2754
|0.0000
|1823
|2005.08.03 03:19
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2755
|0.0000
|1824
|2005.08.03 03:20
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2756
|0.0000
|1825
|2005.08.03 03:22
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2757
|0.0000
|1826
|2005.08.03 03:24
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2758
|0.0000
|1827
|2005.08.03 03:24
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2759
|0.0000
|1828
|2005.08.03 03:24
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2761
|0.0000
|1829
|2005.08.03 03:24
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2762
|0.0000
|1830
|2005.08.03 03:40
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2764
|0.0000
|1831
|2005.08.03 03:40
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2765
|0.0000
|1832
|2005.08.03 03:40
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2767
|0.0000
|1833
|2005.08.03 03:40
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2769
|0.0000
|1834
|2005.08.03 03:40
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2770
|0.0000
|1835
|2005.08.03 04:03
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2771
|0.0000
|1836
|2005.08.03 04:05
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2771
|0.0000
|1837
|2005.08.03 04:41
|modify
|129
|0.10
|1.2777
|1.2772
|0.0000
|1838
|2005.08.03 08:27
|s/l
|129
|0.10
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|-0.79
|531.69
|1839
|2005.08.03 12:00
|sell
|130
|0.10
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|1840
|2005.08.03 14:21
|modify
|130
|0.10
|1.2664
|1.2694
|0.0000
|1841
|2005.08.03 14:21
|close
|130
|0.10
|1.2653
|1.2694
|0.0000
|8.69
|540.38
|1842
|2005.08.05 14:00
|buy
|131
|0.10
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|1843
|2005.08.05 14:30
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2564
|0.0000
|1844
|2005.08.05 14:30
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2566
|0.0000
|1845
|2005.08.05 14:30
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2569
|0.0000
|1846
|2005.08.05 14:30
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2571
|0.0000
|1847
|2005.08.05 14:30
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2573
|0.0000
|1848
|2005.08.05 14:30
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2576
|0.0000
|1849
|2005.08.05 14:36
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2578
|0.0000
|1850
|2005.08.05 14:36
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2581
|0.0000
|1851
|2005.08.05 14:36
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2583
|0.0000
|1852
|2005.08.05 14:36
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2585
|0.0000
|1853
|2005.08.05 14:37
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2587
|0.0000
|1854
|2005.08.05 14:37
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2588
|0.0000
|1855
|2005.08.05 14:37
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2589
|0.0000
|1856
|2005.08.05 14:37
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2590
|0.0000
|1857
|2005.08.05 14:37
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2591
|0.0000
|1858
|2005.08.05 14:37
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2592
|0.0000
|1859
|2005.08.05 14:38
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2593
|0.0000
|1860
|2005.08.05 14:38
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2595
|0.0000
|1861
|2005.08.05 14:38
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2596
|0.0000
|1862
|2005.08.05 14:38
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2598
|0.0000
|1863
|2005.08.05 15:03
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2600
|0.0000
|1864
|2005.08.05 15:03
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2601
|0.0000
|1865
|2005.08.05 15:03
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2602
|0.0000
|1866
|2005.08.05 15:03
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2603
|0.0000
|1867
|2005.08.05 15:04
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2603
|0.0000
|1868
|2005.08.05 15:04
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2604
|0.0000
|1869
|2005.08.05 15:04
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2605
|0.0000
|1870
|2005.08.05 15:05
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2606
|0.0000
|1871
|2005.08.05 15:05
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2607
|0.0000
|1872
|2005.08.05 15:07
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2608
|0.0000
|1873
|2005.08.05 15:07
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2610
|0.0000
|1874
|2005.08.05 15:07
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2612
|0.0000
|1875
|2005.08.05 15:11
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2613
|0.0000
|1876
|2005.08.05 15:11
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2614
|0.0000
|1877
|2005.08.05 15:11
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2615
|0.0000
|1878
|2005.08.05 15:11
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2616
|0.0000
|1879
|2005.08.05 15:11
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2617
|0.0000
|1880
|2005.08.05 15:11
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2618
|0.0000
|1881
|2005.08.05 15:12
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2619
|0.0000
|1882
|2005.08.05 15:12
|modify
|131
|0.10
|1.2593
|1.2620
|0.0000
|1883
|2005.08.05 15:30
|s/l
|131
|0.10
|1.2620
|1.2620
|0.0000
|21.39
|561.77
|1884
|2005.08.05 15:30
|buy
|132
|0.10
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|1885
|2005.08.05 15:44
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2595
|0.0000
|1886
|2005.08.05 15:45
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2596
|0.0000
|1887
|2005.08.05 15:45
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2598
|0.0000
|1888
|2005.08.05 15:45
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2599
|0.0000
|1889
|2005.08.05 15:45
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2601
|0.0000
|1890
|2005.08.05 15:46
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2602
|0.0000
|1891
|2005.08.05 15:46
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2603
|0.0000
|1892
|2005.08.05 15:46
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2604
|0.0000
|1893
|2005.08.05 15:46
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2605
|0.0000
|1894
|2005.08.05 15:47
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2606
|0.0000
|1895
|2005.08.05 15:47
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2607
|0.0000
|1896
|2005.08.05 15:48
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2608
|0.0000
|1897
|2005.08.05 15:48
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2609
|0.0000
|1898
|2005.08.05 15:48
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2610
|0.0000
|1899
|2005.08.05 15:48
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2611
|0.0000
|1900
|2005.08.05 15:48
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2612
|0.0000
|1901
|2005.08.05 15:48
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2613
|0.0000
|1902
|2005.08.05 15:48
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2614
|0.0000
|1903
|2005.08.05 15:49
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2615
|0.0000
|1904
|2005.08.05 15:49
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2616
|0.0000
|1905
|2005.08.05 15:49
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2617
|0.0000
|1906
|2005.08.05 15:49
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2618
|0.0000
|1907
|2005.08.05 15:49
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2619
|0.0000
|1908
|2005.08.05 15:49
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2620
|0.0000
|1909
|2005.08.05 15:51
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2622
|0.0000
|1910
|2005.08.05 15:51
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2625
|0.0000
|1911
|2005.08.05 15:51
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2627
|0.0000
|1912
|2005.08.05 15:51
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2628
|0.0000
|1913
|2005.08.05 15:52
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2629
|0.0000
|1914
|2005.08.05 15:55
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2630
|0.0000
|1915
|2005.08.05 17:10
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2631
|0.0000
|1916
|2005.08.05 17:10
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2633
|0.0000
|1917
|2005.08.05 17:10
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2634
|0.0000
|1918
|2005.08.05 17:16
|modify
|132
|0.10
|1.2624
|1.2635
|0.0000
|1919
|2005.08.05 20:35
|s/l
|132
|0.10
|1.2635
|1.2635
|0.0000
|8.71
|570.48
|1920
|2005.08.08 12:00
|sell
|133
|0.10
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|1921
|2005.08.09 01:22
|modify
|133
|0.10
|1.2601
|1.2631
|0.0000
|1922
|2005.08.09 01:22
|close
|133
|0.10
|1.2590
|1.2631
|0.0000
|7.52
|578.00
|1923
|2005.08.09 17:00
|buy
|134
|0.10
|1.2618
|0.0000
|0.0000
|1924
|2005.08.10 09:00
|close
|134
|0.10
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|-32.67
|545.33
|1925
|2005.08.10 09:00
|sell
|135
|0.10
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|1926
|2005.08.10 10:45
|modify
|135
|0.10
|1.2573
|1.2602
|0.0000
|1927
|2005.08.10 10:45
|close
|135
|0.10
|1.2561
|1.2602
|0.0000
|9.55
|554.88
|1928
|2005.08.10 21:00
|buy
|136
|0.10
|1.2576
|0.0000
|0.0000
|1929
|2005.08.15 01:00
|close
|136
|0.10
|1.2454
|0.0000
|0.0000
|-94.84
|460.05
|1930
|2005.08.15 01:05
|sell
|137
|0.10
|1.2454
|0.0000
|0.0000
|1931
|2005.08.15 04:00
|close
|137
|0.10
|1.2507
|0.0000
|0.0000
|-42.38
|417.67
|1932
|2005.08.15 04:00
|buy
|138
|0.10
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|1933
|2005.08.15 07:57
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2476
|0.0000
|1934
|2005.08.15 07:57
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2477
|0.0000
|1935
|2005.08.15 08:03
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2478
|0.0000
|1936
|2005.08.15 08:03
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2479
|0.0000
|1937
|2005.08.15 10:48
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2480
|0.0000
|1938
|2005.08.15 10:48
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2481
|0.0000
|1939
|2005.08.15 10:48
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2482
|0.0000
|1940
|2005.08.15 10:48
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2483
|0.0000
|1941
|2005.08.15 10:48
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2484
|0.0000
|1942
|2005.08.15 10:48
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2485
|0.0000
|1943
|2005.08.15 10:48
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2486
|0.0000
|1944
|2005.08.15 10:48
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2487
|0.0000
|1945
|2005.08.15 10:48
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2488
|0.0000
|1946
|2005.08.15 11:53
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2489
|0.0000
|1947
|2005.08.15 11:53
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2490
|0.0000
|1948
|2005.08.15 11:53
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2491
|0.0000
|1949
|2005.08.15 11:53
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2492
|0.0000
|1950
|2005.08.15 11:53
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2493
|0.0000
|1951
|2005.08.15 12:37
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2495
|0.0000
|1952
|2005.08.15 12:38
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2496
|0.0000
|1953
|2005.08.15 12:38
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2497
|0.0000
|1954
|2005.08.15 12:45
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2498
|0.0000
|1955
|2005.08.15 12:45
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2500
|0.0000
|1956
|2005.08.15 12:45
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2501
|0.0000
|1957
|2005.08.15 12:45
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2502
|0.0000
|1958
|2005.08.15 13:23
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2503
|0.0000
|1959
|2005.08.15 13:28
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2504
|0.0000
|1960
|2005.08.15 13:35
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2505
|0.0000
|1961
|2005.08.15 13:35
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2506
|0.0000
|1962
|2005.08.15 15:10
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2509
|0.0000
|1963
|2005.08.15 15:11
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2510
|0.0000
|1964
|2005.08.15 15:12
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2512
|0.0000
|1965
|2005.08.15 15:12
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2513
|0.0000
|1966
|2005.08.15 15:12
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2513
|0.0000
|1967
|2005.08.15 15:13
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2514
|0.0000
|1968
|2005.08.15 15:13
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2515
|0.0000
|1969
|2005.08.15 15:13
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2516
|0.0000
|1970
|2005.08.15 15:13
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2517
|0.0000
|1971
|2005.08.15 15:14
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2518
|0.0000
|1972
|2005.08.15 15:14
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2519
|0.0000
|1973
|2005.08.15 15:15
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2520
|0.0000
|1974
|2005.08.15 15:15
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2521
|0.0000
|1975
|2005.08.15 15:15
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2522
|0.0000
|1976
|2005.08.15 15:36
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2523
|0.0000
|1977
|2005.08.16 02:00
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2523
|0.0000
|1978
|2005.08.16 02:10
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2524
|0.0000
|1979
|2005.08.16 02:11
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2525
|0.0000
|1980
|2005.08.16 02:11
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2526
|0.0000
|1981
|2005.08.16 02:24
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2528
|0.0000
|1982
|2005.08.16 02:52
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2529
|0.0000
|1983
|2005.08.16 02:53
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2530
|0.0000
|1984
|2005.08.16 02:57
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2531
|0.0000
|1985
|2005.08.16 02:57
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2532
|0.0000
|1986
|2005.08.16 02:58
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2532
|0.0000
|1987
|2005.08.16 02:59
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2533
|0.0000
|1988
|2005.08.16 03:00
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2534
|0.0000
|1989
|2005.08.16 03:00
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2536
|0.0000
|1990
|2005.08.16 03:04
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2537
|0.0000
|1991
|2005.08.16 03:05
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2539
|0.0000
|1992
|2005.08.16 03:07
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2540
|0.0000
|1993
|2005.08.16 03:07
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2541
|0.0000
|1994
|2005.08.16 03:18
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2542
|0.0000
|1995
|2005.08.16 04:07
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2542
|0.0000
|1996
|2005.08.16 04:10
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2544
|0.0000
|1997
|2005.08.16 04:13
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2545
|0.0000
|1998
|2005.08.16 04:15
|modify
|138
|0.10
|1.2506
|1.2546
|0.0000
|1999
|2005.08.16 09:14
|s/l
|138
|0.10
|1.2546
|1.2546
|0.0000
|32.93
|450.60
|2000
|2005.08.16 22:00
|sell
|139
|0.10
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|2001
|2005.08.17 06:00
|close
|139
|0.10
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|-42.60
|408.00
|2002
|2005.08.17 06:00
|buy
|140
|0.10
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|2003
|2005.08.17 06:07
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2559
|0.0000
|2004
|2005.08.17 06:07
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2561
|0.0000
|2005
|2005.08.17 08:30
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2563
|0.0000
|2006
|2005.08.17 08:30
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2565
|0.0000
|2007
|2005.08.17 08:30
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2566
|0.0000
|2008
|2005.08.17 08:31
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2567
|0.0000
|2009
|2005.08.17 08:32
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2567
|0.0000
|2010
|2005.08.17 08:32
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2568
|0.0000
|2011
|2005.08.17 08:33
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2569
|0.0000
|2012
|2005.08.17 09:02
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2570
|0.0000
|2013
|2005.08.17 09:02
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2571
|0.0000
|2014
|2005.08.17 09:02
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2573
|0.0000
|2015
|2005.08.17 09:03
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2574
|0.0000
|2016
|2005.08.17 09:05
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2574
|0.0000
|2017
|2005.08.17 09:05
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2575
|0.0000
|2018
|2005.08.17 09:05
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2576
|0.0000
|2019
|2005.08.17 09:19
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2577
|0.0000
|2020
|2005.08.17 09:20
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2578
|0.0000
|2021
|2005.08.17 09:38
|modify
|140
|0.10
|1.2587
|1.2580
|0.0000
|2022
|2005.08.17 13:02
|s/l
|140
|0.10
|1.2580
|1.2580
|0.0000
|-5.57
|402.43
|2023
|2005.08.22 08:00
|sell
|141
|0.10
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|2024
|2005.08.22 11:00
|close
|141
|0.10
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|-11.78
|390.65
|2025
|2005.08.22 11:00
|buy
|142
|0.10
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|2026
|2005.08.22 11:14
|modify
|142
|0.10
|1.2739
|1.2710
|0.0000
|2027
|2005.08.22 12:59
|s/l
|142
|0.10
|1.2710
|1.2710
|0.0000
|-22.82
|367.83
|2028
|2005.08.22 12:59
|buy
|143
|0.10
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|2029
|2005.08.22 13:00
|close
|143
|0.10
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|-7.08
|360.75
|2030
|2005.08.22 13:00
|sell
|144
|0.10
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|2031
|2005.08.22 13:58
|modify
|144
|0.10
|1.2706
|1.2735
|0.0000
|2032
|2005.08.22 13:58
|close
|144
|0.10
|1.2694
|1.2735
|0.0000
|9.45
|370.20
|2033
|2005.08.22 13:59
|sell
|145
|0.10
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|2034
|2005.08.22 14:31
|modify
|145
|0.10
|1.2688
|1.2717
|0.0000
|2035
|2005.08.23 02:46
|s/l
|145
|0.10
|1.2717
|1.2717
|0.0000
|-24.02
|346.17
|2036
|2005.08.23 06:00
|buy
|146
|0.10
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|2037
|2005.08.23 07:30
|modify
|146
|0.10
|1.2724
|1.2694
|0.0000
|2038
|2005.08.23 07:31
|modify
|146
|0.10
|1.2724
|1.2694
|0.0000
|2039
|2005.08.23 07:35
|modify
|146
|0.10
|1.2724
|1.2696
|0.0000
|2040
|2005.08.23 07:36
|modify
|146
|0.10
|1.2724
|1.2697
|0.0000
|2041
|2005.08.23 07:36
|modify
|146
|0.10
|1.2724
|1.2699
|0.0000
|2042
|2005.08.23 08:49
|s/l
|146
|0.10
|1.2699
|1.2699
|0.0000
|-19.69
|326.48
|2043
|2005.08.23 11:00
|sell
|147
|0.10
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|2044
|2005.08.23 17:00
|close
|147
|0.10
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|-35.33
|291.15
|2045
|2005.08.23 17:00
|buy
|148
|0.10
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|2046
|2005.08.23 22:00
|close
|148
|0.10
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|-27.55
|263.60
|2047
|2005.08.23 22:00
|sell
|149
|0.10
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|2048
|2005.08.24 04:00
|close
|149
|0.10
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|-30.37
|233.23
|2049
|2005.08.24 04:00
|buy
|150
|0.10
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|2050
|2005.08.24 06:36
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2707
|0.0000
|2051
|2005.08.24 06:36
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2709
|0.0000
|2052
|2005.08.24 06:36
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2710
|0.0000
|2053
|2005.08.24 06:36
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2711
|0.0000
|2054
|2005.08.24 06:37
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2713
|0.0000
|2055
|2005.08.24 06:37
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2715
|0.0000
|2056
|2005.08.24 06:38
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2717
|0.0000
|2057
|2005.08.24 06:40
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2718
|0.0000
|2058
|2005.08.24 06:45
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2719
|0.0000
|2059
|2005.08.24 06:46
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2720
|0.0000
|2060
|2005.08.24 06:46
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2721
|0.0000
|2061
|2005.08.24 06:46
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2722
|0.0000
|2062
|2005.08.24 06:46
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2723
|0.0000
|2063
|2005.08.24 07:03
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2725
|0.0000
|2064
|2005.08.24 07:21
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2726
|0.0000
|2065
|2005.08.24 07:21
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2727
|0.0000
|2066
|2005.08.24 07:21
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2728
|0.0000
|2067
|2005.08.24 07:21
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2730
|0.0000
|2068
|2005.08.24 07:22
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2731
|0.0000
|2069
|2005.08.24 07:22
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2732
|0.0000
|2070
|2005.08.24 08:40
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2732
|0.0000
|2071
|2005.08.24 08:40
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2734
|0.0000
|2072
|2005.08.24 08:40
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2735
|0.0000
|2073
|2005.08.24 08:40
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|2074
|2005.08.24 08:42
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2737
|0.0000
|2075
|2005.08.24 08:42
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2738
|0.0000
|2076
|2005.08.24 09:02
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2738
|0.0000
|2077
|2005.08.24 09:03
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2739
|0.0000
|2078
|2005.08.24 09:06
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2740
|0.0000
|2079
|2005.08.24 09:11
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2740
|0.0000
|2080
|2005.08.24 09:11
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2741
|0.0000
|2081
|2005.08.24 09:12
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2743
|0.0000
|2082
|2005.08.24 09:12
|modify
|150
|0.10
|1.2736
|1.2744
|0.0000
|2083
|2005.08.24 11:59
|s/l
|150
|0.10
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|6.28
|239.51
|2084
|2005.08.24 16:00
|sell
|151
|0.10
|1.2649
|0.0000
|0.0000
|2085
|2005.08.25 02:34
|modify
|151
|0.10
|1.2649
|1.2678
|0.0000
|2086
|2005.08.25 02:34
|close
|151
|0.10
|1.2637
|1.2678
|0.0000
|8.28
|247.79
|2087
|2005.08.26 22:00
|buy
|152
|0.10
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|2088
|2005.08.29 03:00
|close
|152
|0.10
|1.2509
|0.0000
|0.0000
|-60.52
|187.27
|2089
|2005.08.29 03:00
|sell
|153
|0.10
|1.2509
|0.0000
|0.0000
|2090
|2005.08.29 15:00
|close
|153
|0.10
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|-54.86
|132.41
|2091
|2005.08.29 15:00
|buy
|154
|0.10
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|2092
|2005.08.29 16:18
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2550
|0.0000
|2093
|2005.08.29 16:19
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2552
|0.0000
|2094
|2005.08.29 16:20
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2553
|0.0000
|2095
|2005.08.29 16:20
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2554
|0.0000
|2096
|2005.08.29 16:20
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2555
|0.0000
|2097
|2005.08.29 16:20
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2556
|0.0000
|2098
|2005.08.29 16:20
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2557
|0.0000
|2099
|2005.08.29 16:50
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2558
|0.0000
|2100
|2005.08.29 16:50
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2560
|0.0000
|2101
|2005.08.29 16:50
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2562
|0.0000
|2102
|2005.08.29 16:50
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2563
|0.0000
|2103
|2005.08.29 16:50
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2564
|0.0000
|2104
|2005.08.29 16:50
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2565
|0.0000
|2105
|2005.08.29 16:54
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2567
|0.0000
|2106
|2005.08.29 16:54
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2568
|0.0000
|2107
|2005.08.29 16:54
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2569
|0.0000
|2108
|2005.08.29 17:06
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2569
|0.0000
|2109
|2005.08.29 17:06
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2572
|0.0000
|2110
|2005.08.29 17:07
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2573
|0.0000
|2111
|2005.08.29 17:08
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2575
|0.0000
|2112
|2005.08.29 17:08
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2576
|0.0000
|2113
|2005.08.29 17:08
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2577
|0.0000
|2114
|2005.08.29 17:08
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2579
|0.0000
|2115
|2005.08.29 17:08
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2580
|0.0000
|2116
|2005.08.29 17:08
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2581
|0.0000
|2117
|2005.08.29 17:09
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2583
|0.0000
|2118
|2005.08.29 17:09
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2584
|0.0000
|2119
|2005.08.29 17:09
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2585
|0.0000
|2120
|2005.08.29 17:09
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2586
|0.0000
|2121
|2005.08.29 17:09
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2587
|0.0000
|2122
|2005.08.29 17:09
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2588
|0.0000
|2123
|2005.08.29 17:09
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2589
|0.0000
|2124
|2005.08.29 17:09
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2590
|0.0000
|2125
|2005.08.29 17:09
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2591
|0.0000
|2126
|2005.08.29 17:09
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2592
|0.0000
|2127
|2005.08.29 17:31
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2593
|0.0000
|2128
|2005.08.29 17:49
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2594
|0.0000
|2129
|2005.08.29 17:49
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2595
|0.0000
|2130
|2005.08.29 17:50
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2596
|0.0000
|2131
|2005.08.29 17:50
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2597
|0.0000
|2132
|2005.08.29 17:50
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2599
|0.0000
|2133
|2005.08.29 17:50
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2600
|0.0000
|2134
|2005.08.29 17:50
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2601
|0.0000
|2135
|2005.08.29 17:57
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2603
|0.0000
|2136
|2005.08.29 17:57
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2605
|0.0000
|2137
|2005.08.29 17:57
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2607
|0.0000
|2138
|2005.08.29 18:00
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2609
|0.0000
|2139
|2005.08.29 18:00
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2610
|0.0000
|2140
|2005.08.29 18:00
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2612
|0.0000
|2141
|2005.08.29 18:00
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2613
|0.0000
|2142
|2005.08.29 18:00
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2615
|0.0000
|2143
|2005.08.29 18:00
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2616
|0.0000
|2144
|2005.08.29 18:04
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2617
|0.0000
|2145
|2005.08.29 18:04
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2618
|0.0000
|2146
|2005.08.29 18:04
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2619
|0.0000
|2147
|2005.08.29 18:04
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2620
|0.0000
|2148
|2005.08.29 18:04
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2621
|0.0000
|2149
|2005.08.29 18:04
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2622
|0.0000
|2150
|2005.08.29 18:11
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2624
|0.0000
|2151
|2005.08.29 18:12
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2625
|0.0000
|2152
|2005.08.29 18:12
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2626
|0.0000
|2153
|2005.08.29 18:12
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2628
|0.0000
|2154
|2005.08.29 18:12
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2630
|0.0000
|2155
|2005.08.29 18:12
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2631
|0.0000
|2156
|2005.08.29 18:12
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2633
|0.0000
|2157
|2005.08.29 18:12
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2635
|0.0000
|2158
|2005.08.29 18:13
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2636
|0.0000
|2159
|2005.08.29 18:14
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2637
|0.0000
|2160
|2005.08.29 18:14
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2638
|0.0000
|2161
|2005.08.29 18:14
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2640
|0.0000
|2162
|2005.08.29 18:15
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2641
|0.0000
|2163
|2005.08.29 18:17
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2642
|0.0000
|2164
|2005.08.29 18:17
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2643
|0.0000
|2165
|2005.08.29 18:36
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2644
|0.0000
|2166
|2005.08.30 10:27
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2645
|0.0000
|2167
|2005.08.30 10:39
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2646
|0.0000
|2168
|2005.08.30 10:39
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2647
|0.0000
|2169
|2005.08.30 10:40
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2648
|0.0000
|2170
|2005.08.30 10:40
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2649
|0.0000
|2171
|2005.08.30 10:40
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2650
|0.0000
|2172
|2005.08.30 10:40
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2651
|0.0000
|2173
|2005.08.30 10:40
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2652
|0.0000
|2174
|2005.08.30 10:40
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2653
|0.0000
|2175
|2005.08.30 10:41
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2654
|0.0000
|2176
|2005.08.30 10:41
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2655
|0.0000
|2177
|2005.08.30 10:41
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2656
|0.0000
|2178
|2005.08.30 11:51
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2657
|0.0000
|2179
|2005.08.30 11:51
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2658
|0.0000
|2180
|2005.08.30 11:53
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2658
|0.0000
|2181
|2005.08.30 11:54
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2660
|0.0000
|2182
|2005.08.30 11:55
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2662
|0.0000
|2183
|2005.08.30 11:57
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2663
|0.0000
|2184
|2005.08.30 11:57
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2664
|0.0000
|2185
|2005.08.30 11:57
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2665
|0.0000
|2186
|2005.08.30 11:57
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2666
|0.0000
|2187
|2005.08.30 12:21
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2669
|0.0000
|2188
|2005.08.30 12:22
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2670
|0.0000
|2189
|2005.08.30 12:22
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2671
|0.0000
|2190
|2005.08.30 12:23
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2672
|0.0000
|2191
|2005.08.30 12:23
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2673
|0.0000
|2192
|2005.08.30 12:24
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2674
|0.0000
|2193
|2005.08.30 12:24
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2677
|0.0000
|2194
|2005.08.30 12:24
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2679
|0.0000
|2195
|2005.08.30 12:25
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2680
|0.0000
|2196
|2005.08.30 12:26
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2681
|0.0000
|2197
|2005.08.30 12:30
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2681
|0.0000
|2198
|2005.08.30 12:31
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2682
|0.0000
|2199
|2005.08.30 12:52
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2683
|0.0000
|2200
|2005.08.30 12:53
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2684
|0.0000
|2201
|2005.08.30 12:53
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2685
|0.0000
|2202
|2005.08.30 12:53
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2686
|0.0000
|2203
|2005.08.30 12:53
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2687
|0.0000
|2204
|2005.08.30 12:55
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2687
|0.0000
|2205
|2005.08.30 12:58
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2688
|0.0000
|2206
|2005.08.30 12:58
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2689
|0.0000
|2207
|2005.08.30 12:59
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2691
|0.0000
|2208
|2005.08.30 12:59
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2692
|0.0000
|2209
|2005.08.30 13:12
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2693
|0.0000
|2210
|2005.08.30 13:13
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2694
|0.0000
|2211
|2005.08.30 13:14
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2696
|0.0000
|2212
|2005.08.30 14:15
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2697
|0.0000
|2213
|2005.08.30 14:15
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2698
|0.0000
|2214
|2005.08.30 14:18
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2698
|0.0000
|2215
|2005.08.30 14:20
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2699
|0.0000
|2216
|2005.08.30 14:21
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2700
|0.0000
|2217
|2005.08.30 14:21
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2701
|0.0000
|2218
|2005.08.30 14:21
|modify
|154
|0.10
|1.2579
|1.2702
|0.0000
|2219
|2005.08.30 17:11
|s/l
|154
|0.10
|1.2702
|1.2702
|0.0000
|97.87
|230.28
|2220
|2005.08.31 05:00
|sell
|155
|0.10
|1.2677
|0.0000
|0.0000
|2221
|2005.08.31 14:00
|close
|155
|0.10
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|-18.90
|211.38
|2222
|2005.08.31 14:00
|buy
|156
|0.10
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|2223
|2005.09.01 13:06
|close at stop
|156
|0.10
|1.2473
|0.0000
|0.0000
|-181.75
|29.63