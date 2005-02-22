Strategy Tester Report
KI EA

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.16 00:00 - 2006.04.19 00:00 (2004.06.16 - 2006.04.19)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersConfirm=1; length1=8; length2=20; length3=20; lots=1; TakeProfit=0; StopLoss=90; UseTrail=true; TrailingAct=15; TrailingStep=20; UseADX=false; ADXthresh=30; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18; Reverse=false;
Bars in test22080Ticks modelled1772890Modelling quality89.94%
Initial deposit10000.00
Total net profit996.32Gross profit37733.50Gross loss-36737.18
Profit factor1.03Expected payoff3.35
Absolute drawdown7157.27Maximal drawdown (%)8275.06 (74.4%)
Total trades297Short positions (won %)158 (77.22%)Long positions (won %)139 (64.75%)
Profit trades (% of total)212 (71.38%)Loss trades (% of total)85 (28.62%)
Largestprofit trade830.00loss trade-915.60
Averageprofit trade177.99loss trade-432.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (2785.17)consecutive losses (loss in money)4 (-852.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2785.17 (16)consecutive loss (count of losses)-1800.00 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.16 18:00sell11.001.20051.20950.0000
22004.06.18 06:17modify11.001.20051.20090.0000
32004.06.18 06:17close11.001.19881.20090.0000180.3910180.39
42004.06.18 18:00buy21.001.21211.20310.0000
52004.06.18 18:28modify21.001.21211.21160.0000
62004.06.18 20:11modify21.001.21211.21160.0000
72004.06.18 20:53modify21.001.21211.21180.0000
82004.06.18 20:54modify21.001.21211.21220.0000
92004.06.18 22:05modify21.001.21211.21230.0000
102004.06.18 22:05modify21.001.21211.21230.0000
112004.06.18 22:07modify21.001.21211.21240.0000
122004.06.18 22:34modify21.001.21211.21250.0000
132004.06.21 02:46s/l21.001.21251.21250.000032.2010212.59
142004.06.22 14:00sell31.001.20971.21870.0000
152004.06.22 14:49modify31.001.20971.21020.0000
162004.06.22 14:49close31.001.20811.21020.0000160.0010372.59
172004.06.22 14:49sell41.001.20801.21700.0000
182004.06.23 04:00close41.001.21311.21700.0000-494.409878.19
192004.06.23 04:00buy51.001.21311.20410.0000
202004.06.23 06:41modify51.001.21311.21270.0000
212004.06.23 06:46modify51.001.21311.21280.0000
222004.06.23 06:46modify51.001.21311.21290.0000
232004.06.23 06:46modify51.001.21311.21300.0000
242004.06.23 07:03modify51.001.21311.21310.0000
252004.06.23 07:03modify51.001.21311.21320.0000
262004.06.23 07:05modify51.001.21311.21320.0000
272004.06.23 07:28modify51.001.21311.21330.0000
282004.06.23 07:28modify51.001.21311.21340.0000
292004.06.23 07:28modify51.001.21311.21350.0000
302004.06.23 07:28modify51.001.21311.21360.0000
312004.06.23 07:28modify51.001.21311.21370.0000
322004.06.23 07:30modify51.001.21311.21380.0000
332004.06.23 07:30modify51.001.21311.21390.0000
342004.06.23 07:42modify51.001.21311.21400.0000
352004.06.23 07:43modify51.001.21311.21410.0000
362004.06.23 07:45modify51.001.21311.21420.0000
372004.06.23 07:45modify51.001.21311.21430.0000
382004.06.23 07:57modify51.001.21311.21440.0000
392004.06.23 07:59modify51.001.21311.21450.0000
402004.06.23 08:11modify51.001.21311.21470.0000
412004.06.23 08:11modify51.001.21311.21500.0000
422004.06.23 08:11modify51.001.21311.21520.0000
432004.06.23 08:11modify51.001.21311.21540.0000
442004.06.23 08:11modify51.001.21311.21560.0000
452004.06.23 08:14modify51.001.21311.21570.0000
462004.06.23 08:14modify51.001.21311.21580.0000
472004.06.23 08:14modify51.001.21311.21590.0000
482004.06.23 08:14modify51.001.21311.21600.0000
492004.06.23 08:14modify51.001.21311.21610.0000
502004.06.23 08:14modify51.001.21311.21620.0000
512004.06.23 08:14modify51.001.21311.21630.0000
522004.06.23 08:14modify51.001.21311.21640.0000
532004.06.23 08:20modify51.001.21311.21650.0000
542004.06.23 08:22modify51.001.21311.21660.0000
552004.06.23 08:22modify51.001.21311.21670.0000
562004.06.23 08:22modify51.001.21311.21680.0000
572004.06.23 08:59modify51.001.21311.21690.0000
582004.06.23 09:00modify51.001.21311.21700.0000
592004.06.23 09:01modify51.001.21311.21710.0000
602004.06.23 09:22s/l51.001.21711.21710.0000400.0010278.19
612004.06.23 20:00sell61.001.20871.21770.0000
622004.06.24 01:28modify61.001.20871.20920.0000
632004.06.24 01:40close61.001.20711.20920.0000165.2010443.39
642004.06.24 17:00buy71.001.21801.20900.0000
652004.06.28 14:09modify71.001.21801.21750.0000
662004.06.28 14:09modify71.001.21801.21760.0000
672004.06.28 14:09modify71.001.21801.21770.0000
682004.06.28 14:10modify71.001.21801.21780.0000
692004.06.28 14:10modify71.001.21801.21790.0000
702004.06.28 14:10modify71.001.21801.21800.0000
712004.06.28 14:10modify71.001.21801.21810.0000
722004.06.28 14:10modify71.001.21801.21820.0000
732004.06.28 14:11modify71.001.21801.21830.0000
742004.06.28 14:11modify71.001.21801.21840.0000
752004.06.28 14:13modify71.001.21801.21850.0000
762004.06.28 14:13modify71.001.21801.21860.0000
772004.06.28 14:13modify71.001.21801.21870.0000
782004.06.28 14:13modify71.001.21801.21880.0000
792004.06.28 14:13modify71.001.21801.21890.0000
802004.06.28 14:17modify71.001.21801.21900.0000
812004.06.28 14:17modify71.001.21801.21910.0000
822004.06.28 14:17modify71.001.21801.21920.0000
832004.06.28 14:17modify71.001.21801.21930.0000
842004.06.28 14:17modify71.001.21801.21940.0000
852004.06.28 14:17modify71.001.21801.21950.0000
862004.06.28 14:18modify71.001.21801.21960.0000
872004.06.28 14:18modify71.001.21801.21970.0000
882004.06.28 14:18modify71.001.21801.21980.0000
892004.06.28 14:20modify71.001.21801.21990.0000
902004.06.28 14:20modify71.001.21801.22000.0000
912004.06.28 14:20modify71.001.21801.22010.0000
922004.06.28 14:20modify71.001.21801.22020.0000
932004.06.28 14:21modify71.001.21801.22030.0000
942004.06.28 14:21modify71.001.21801.22040.0000
952004.06.28 14:21modify71.001.21801.22050.0000
962004.06.28 14:22modify71.001.21801.22060.0000
972004.06.28 14:22modify71.001.21801.22070.0000
982004.06.28 14:38s/l71.001.22071.22070.0000254.4010697.79
992004.06.29 16:00sell81.001.21491.22390.0000
1002004.06.29 16:00modify81.001.21491.21540.0000
1012004.06.29 16:00close81.001.21321.21540.0000170.0010867.79
1022004.06.29 16:00sell91.001.21281.22180.0000
1032004.06.29 17:01modify91.001.21281.21330.0000
1042004.06.29 17:05close91.001.21121.21330.0000160.0011027.79
1052004.06.30 19:00buy101.001.21691.20790.0000
1062004.06.30 20:19modify101.001.21691.21640.0000
1072004.06.30 20:19modify101.001.21691.21650.0000
1082004.06.30 20:19modify101.001.21691.21670.0000
1092004.06.30 20:19modify101.001.21691.21690.0000
1102004.06.30 20:19modify101.001.21691.21710.0000
1112004.06.30 20:19modify101.001.21691.21730.0000
1122004.06.30 20:19modify101.001.21691.21750.0000
1132004.06.30 20:19modify101.001.21691.21760.0000
1142004.06.30 20:19modify101.001.21691.21780.0000
1152004.06.30 20:20s/l101.001.21781.21780.000090.0011117.79
1162004.07.02 14:00sell111.001.21561.22460.0000
1172004.07.02 14:31s/l111.001.22461.22460.0000-900.0010217.79
1182004.07.02 14:31sell121.001.22441.23340.0000
1192004.07.02 15:00close121.001.22711.23340.0000-270.009947.79
1202004.07.02 15:00buy131.001.22711.21810.0000
1212004.07.02 15:27modify131.001.22711.22670.0000
1222004.07.02 15:28modify131.001.22711.22680.0000
1232004.07.02 15:28modify131.001.22711.22690.0000
1242004.07.02 15:40modify131.001.22711.22710.0000
1252004.07.02 15:40modify131.001.22711.22720.0000
1262004.07.02 15:40modify131.001.22711.22730.0000
1272004.07.02 15:40modify131.001.22711.22740.0000
1282004.07.02 15:42modify131.001.22711.22750.0000
1292004.07.02 15:42modify131.001.22711.22760.0000
1302004.07.02 15:44modify131.001.22711.22770.0000
1312004.07.02 15:44modify131.001.22711.22780.0000
1322004.07.02 15:47modify131.001.22711.22790.0000
1332004.07.02 15:47modify131.001.22711.22800.0000
1342004.07.02 15:47modify131.001.22711.22810.0000
1352004.07.02 15:47modify131.001.22711.22820.0000
1362004.07.02 15:47modify131.001.22711.22830.0000
1372004.07.02 15:47modify131.001.22711.22840.0000
1382004.07.02 15:47modify131.001.22711.22850.0000
1392004.07.02 15:47modify131.001.22711.22860.0000
1402004.07.02 16:07modify131.001.22711.22860.0000
1412004.07.02 16:07modify131.001.22711.22870.0000
1422004.07.02 16:07modify131.001.22711.22880.0000
1432004.07.02 16:07modify131.001.22711.22890.0000
1442004.07.02 16:07modify131.001.22711.22900.0000
1452004.07.02 16:11s/l131.001.22901.22900.0000190.0010137.79
1462004.07.07 06:00sell141.001.23151.24050.0000
1472004.07.08 16:12s/l141.001.24051.24050.0000-894.809242.99
1482004.07.13 05:00sell151.001.23621.24520.0000
1492004.07.13 09:10modify151.001.23621.23670.0000
1502004.07.13 09:10close151.001.23461.23670.0000160.009402.99
1512004.07.14 16:00buy161.001.24101.23200.0000
1522004.07.15 14:00close161.001.23771.23200.0000-337.809065.19
1532004.07.15 14:00sell171.001.23771.24670.0000
1542004.07.15 14:34modify171.001.23771.23820.0000
1552004.07.15 14:35close171.001.23611.23820.0000160.009225.19
1562004.07.15 14:35sell181.001.23581.24480.0000
1572004.07.15 18:03modify181.001.23581.23630.0000
1582004.07.15 18:03close181.001.23421.23630.0000160.009385.19
1592004.07.16 16:00buy191.001.24581.23680.0000
1602004.07.20 14:28s/l191.001.23681.23680.0000-915.608469.59
1612004.07.20 15:00sell201.001.23711.24610.0000
1622004.07.20 15:51modify201.001.23711.23760.0000
1632004.07.20 15:51close201.001.23551.23760.0000160.008629.59
1642004.07.20 15:51sell211.001.23521.24420.0000
1652004.07.20 20:43modify211.001.23521.23570.0000
1662004.07.20 20:43close211.001.23361.23570.0000160.008789.59
1672004.07.27 15:00buy221.001.21591.20690.0000
1682004.07.27 16:18s/l221.001.20691.20690.0000-900.007889.59
1692004.07.27 17:00sell231.001.20661.21560.0000
1702004.07.27 17:35modify231.001.20661.20690.0000
1712004.07.27 17:35close231.001.20481.20690.0000180.008069.59
1722004.07.27 17:35sell241.001.20441.21340.0000
1732004.07.28 11:11modify241.001.20441.20470.0000
1742004.07.28 11:11close241.001.20261.20470.0000195.608265.19
1752004.07.30 15:00buy251.001.21011.20110.0000
1762004.07.30 18:46s/l251.001.20111.20110.0000-900.007365.19
1772004.07.30 21:00sell261.001.20171.21070.0000
1782004.08.02 09:00close261.001.20591.21070.0000-414.806950.39
1792004.08.02 09:00buy271.001.20591.19690.0000
1802004.08.02 10:00modify271.001.20591.20540.0000
1812004.08.02 10:01modify271.001.20591.20550.0000
1822004.08.02 10:40modify271.001.20591.20560.0000
1832004.08.02 10:40modify271.001.20591.20570.0000
1842004.08.02 10:40modify271.001.20591.20590.0000
1852004.08.02 10:40modify271.001.20591.20600.0000
1862004.08.02 10:40modify271.001.20591.20610.0000
1872004.08.02 10:43modify271.001.20591.20620.0000
1882004.08.02 10:48modify271.001.20591.20630.0000
1892004.08.02 11:00modify271.001.20591.20640.0000
1902004.08.02 11:01modify271.001.20591.20650.0000
1912004.08.02 11:01modify271.001.20591.20660.0000
1922004.08.02 11:01modify271.001.20591.20670.0000
1932004.08.02 11:01modify271.001.20591.20680.0000
1942004.08.02 11:05modify271.001.20591.20690.0000
1952004.08.02 11:06modify271.001.20591.20700.0000
1962004.08.02 11:06modify271.001.20591.20710.0000
1972004.08.02 11:38s/l271.001.20711.20710.0000120.007070.39
1982004.08.02 23:00sell281.001.20251.21150.0000
1992004.08.03 07:24modify281.001.20251.20290.0000
2002004.08.03 07:24close281.001.20081.20290.0000175.207245.59
2012004.08.03 22:00buy291.001.20551.19650.0000
2022004.08.04 11:00close291.001.20151.19650.0000-423.406822.19
2032004.08.04 11:00sell301.001.20151.21050.0000
2042004.08.04 13:25modify301.001.20151.20200.0000
2052004.08.04 13:25close301.001.19991.20200.0000160.006982.19
2062004.08.05 02:00buy311.001.20591.19690.0000
2072004.08.06 07:20modify311.001.20591.20540.0000
2082004.08.06 07:20modify311.001.20591.20550.0000
2092004.08.06 07:20modify311.001.20591.20560.0000
2102004.08.06 07:20modify311.001.20591.20570.0000
2112004.08.06 07:20modify311.001.20591.20580.0000
2122004.08.06 07:20modify311.001.20591.20590.0000
2132004.08.06 07:20modify311.001.20591.20600.0000
2142004.08.06 07:20modify311.001.20591.20610.0000
2152004.08.06 07:20modify311.001.20591.20620.0000
2162004.08.06 07:24modify311.001.20591.20630.0000
2172004.08.06 07:25modify311.001.20591.20650.0000
2182004.08.06 07:30modify311.001.20591.20660.0000
2192004.08.06 07:31modify311.001.20591.20670.0000
2202004.08.06 07:43modify311.001.20591.20680.0000
2212004.08.06 08:47s/l311.001.20681.20680.000082.207064.39
2222004.08.11 03:00sell321.001.22311.23210.0000
2232004.08.11 10:44modify321.001.22311.22360.0000
2242004.08.11 10:44close321.001.22151.22360.0000160.007224.39
2252004.08.12 13:00buy331.001.22631.21730.0000
2262004.08.12 14:29modify331.001.22631.22590.0000
2272004.08.12 14:29modify331.001.22631.22600.0000
2282004.08.12 14:29modify331.001.22631.22620.0000
2292004.08.12 14:30modify331.001.22631.22640.0000
2302004.08.12 14:30modify331.001.22631.22660.0000
2312004.08.12 14:30modify331.001.22631.22680.0000
2322004.08.12 14:30modify331.001.22631.22710.0000
2332004.08.12 14:30modify331.001.22631.22730.0000
2342004.08.12 14:30modify331.001.22631.22750.0000
2352004.08.12 14:30modify331.001.22631.22770.0000
2362004.08.12 14:30modify331.001.22631.22790.0000
2372004.08.12 14:30modify331.001.22631.22800.0000
2382004.08.12 14:31s/l331.001.22801.22800.0000170.007394.39
2392004.08.13 09:00sell341.001.21931.22830.0000
2402004.08.13 14:31s/l341.001.22831.22830.0000-900.006494.39
2412004.08.13 18:00buy351.001.23581.22680.0000
2422004.08.13 20:59modify351.001.23581.23530.0000
2432004.08.13 21:23modify351.001.23581.23530.0000
2442004.08.13 22:59modify351.001.23581.23540.0000
2452004.08.16 00:00modify351.001.23581.23560.0000
2462004.08.16 00:01modify351.001.23581.23570.0000
2472004.08.16 00:02modify351.001.23581.23580.0000
2482004.08.16 00:02modify351.001.23581.23590.0000
2492004.08.16 00:03modify351.001.23581.23600.0000
2502004.08.16 07:22s/l351.001.23601.23600.000012.206506.59
2512004.08.17 19:00sell361.001.23391.24290.0000
2522004.08.18 09:39modify361.001.23391.23440.0000
2532004.08.18 09:39close361.001.23231.23440.0000175.606682.19
2542004.08.19 10:00buy371.001.23541.22640.0000
2552004.08.19 11:32modify371.001.23541.23490.0000
2562004.08.19 11:32modify371.001.23541.23500.0000
2572004.08.19 11:36modify371.001.23541.23510.0000
2582004.08.19 11:37modify371.001.23541.23520.0000
2592004.08.19 12:07modify371.001.23541.23530.0000
2602004.08.19 14:35modify371.001.23541.23540.0000
2612004.08.19 14:35modify371.001.23541.23550.0000
2622004.08.19 14:35modify371.001.23541.23560.0000
2632004.08.19 14:35modify371.001.23541.23570.0000
2642004.08.19 14:49s/l371.001.23571.23570.000030.006712.19
2652004.08.20 16:00sell381.001.22941.23840.0000
2662004.08.23 10:53modify381.001.22941.22980.0000
2672004.08.23 10:53close381.001.22771.22980.0000175.206887.39
2682004.08.26 23:00buy391.001.21051.20150.0000
2692004.08.27 07:41modify391.001.21051.21000.0000
2702004.08.27 07:41modify391.001.21051.21020.0000
2712004.08.27 07:41modify391.001.21051.21030.0000
2722004.08.27 07:41modify391.001.21051.21050.0000
2732004.08.27 07:53modify391.001.21051.21060.0000
2742004.08.27 08:00modify391.001.21051.21070.0000
2752004.08.27 08:00modify391.001.21051.21090.0000
2762004.08.27 08:00modify391.001.21051.21100.0000
2772004.08.27 08:03modify391.001.21051.21110.0000
2782004.08.27 08:03modify391.001.21051.21120.0000
2792004.08.27 08:03modify391.001.21051.21130.0000
2802004.08.27 08:04modify391.001.21051.21140.0000
2812004.08.27 08:39s/l391.001.21141.21140.000082.206969.59
2822004.08.27 18:00sell401.001.20271.21170.0000
2832004.08.27 18:47modify401.001.20271.20320.0000
2842004.08.27 18:47close401.001.20111.20320.0000160.007129.59
2852004.08.27 18:47sell411.001.20081.20980.0000
2862004.08.30 07:12modify411.001.20081.20120.0000
2872004.08.30 07:19close411.001.19921.20120.0000165.207294.79
2882004.08.31 03:00buy421.001.20671.19770.0000
2892004.08.31 05:24modify421.001.20671.20620.0000
2902004.08.31 05:24modify421.001.20671.20630.0000
2912004.08.31 05:24modify421.001.20671.20640.0000
2922004.08.31 05:24modify421.001.20671.20650.0000
2932004.08.31 05:30modify421.001.20671.20650.0000
2942004.08.31 05:59modify421.001.20671.20660.0000
2952004.08.31 06:00modify421.001.20671.20670.0000
2962004.08.31 06:04modify421.001.20671.20680.0000
2972004.08.31 06:16modify421.001.20671.20690.0000
2982004.08.31 06:16modify421.001.20671.20700.0000
2992004.08.31 08:56s/l421.001.20701.20700.000030.007324.79
3002004.09.02 20:00sell431.001.21531.22430.0000
3012004.09.03 14:30modify431.001.21531.21540.0000
3022004.09.03 14:30close431.001.21141.21540.0000395.207719.99
3032004.09.07 15:00buy441.001.20771.19870.0000
3042004.09.07 17:29modify441.001.20771.20720.0000
3052004.09.07 17:29modify441.001.20771.20730.0000
3062004.09.07 17:29modify441.001.20771.20740.0000
3072004.09.07 17:30modify441.001.20771.20750.0000
3082004.09.07 17:30modify441.001.20771.20760.0000
3092004.09.07 17:35modify441.001.20771.20760.0000
3102004.09.07 20:46modify441.001.20771.20770.0000
3112004.09.07 20:46modify441.001.20771.20790.0000
3122004.09.07 20:47modify441.001.20771.20800.0000
3132004.09.07 20:49modify441.001.20771.20810.0000
3142004.09.07 20:49modify441.001.20771.20820.0000
3152004.09.07 20:51modify441.001.20771.20820.0000
3162004.09.07 20:53modify441.001.20771.20830.0000
3172004.09.07 20:53modify441.001.20771.20840.0000
3182004.09.07 20:55modify441.001.20771.20850.0000
3192004.09.07 20:55modify441.001.20771.20850.0000
3202004.09.07 20:56modify441.001.20771.20860.0000
3212004.09.07 20:56modify441.001.20771.20870.0000
3222004.09.07 20:57modify441.001.20771.20880.0000
3232004.09.07 20:57modify441.001.20771.20890.0000
3242004.09.07 23:00modify441.001.20771.20900.0000
3252004.09.08 01:12s/l441.001.20901.20900.0000106.607826.59
3262004.09.08 14:00sell451.001.20371.21270.0000
3272004.09.08 16:50s/l451.001.21271.21270.0000-900.006926.59
3282004.09.08 19:00buy461.001.21761.20860.0000
3292004.09.09 03:44modify461.001.21761.21720.0000
3302004.09.09 05:43modify461.001.21761.21730.0000
3312004.09.09 05:45modify461.001.21761.21740.0000
3322004.09.09 05:54modify461.001.21761.21750.0000
3332004.09.09 07:21s/l461.001.21751.21750.0000-17.796908.80
3342004.09.15 03:00sell471.001.22461.23360.0000
3352004.09.15 08:34modify471.001.22461.22500.0000
3362004.09.15 08:34close471.001.22291.22500.0000170.007078.80
3372004.09.17 05:00buy481.001.21931.21030.0000
3382004.09.17 10:10modify481.001.21931.21880.0000
3392004.09.17 10:10modify481.001.21931.21890.0000
3402004.09.17 10:11modify481.001.21931.21900.0000
3412004.09.17 10:15modify481.001.21931.21920.0000
3422004.09.17 13:19modify481.001.21931.21940.0000
3432004.09.17 13:19modify481.001.21931.21950.0000
3442004.09.17 13:20modify481.001.21931.21960.0000
3452004.09.17 13:20modify481.001.21931.21970.0000
3462004.09.17 13:21modify481.001.21931.21990.0000
3472004.09.17 13:21modify481.001.21931.22000.0000
3482004.09.17 14:59s/l481.001.22001.22000.000070.007148.80
3492004.09.20 04:00sell491.001.21561.22460.0000
3502004.09.20 12:23modify491.001.21561.21610.0000
3512004.09.20 12:28close491.001.21401.21610.0000160.007308.80
3522004.09.21 07:00buy501.001.21781.20880.0000
3532004.09.21 09:47modify501.001.21781.21730.0000
3542004.09.21 09:47modify501.001.21781.21740.0000
3552004.09.21 09:47modify501.001.21781.21750.0000
3562004.09.21 09:47modify501.001.21781.21760.0000
3572004.09.21 09:47modify501.001.21781.21770.0000
3582004.09.21 09:59modify501.001.21781.21790.0000
3592004.09.21 10:12modify501.001.21781.21800.0000
3602004.09.21 10:12modify501.001.21781.21810.0000
3612004.09.21 10:14modify501.001.21781.21830.0000
3622004.09.21 10:14modify501.001.21781.21840.0000
3632004.09.21 10:14modify501.001.21781.21850.0000
3642004.09.21 10:19modify501.001.21781.21860.0000
3652004.09.21 10:19modify501.001.21781.21870.0000
3662004.09.21 11:16modify501.001.21781.21880.0000
3672004.09.21 11:17modify501.001.21781.21880.0000
3682004.09.21 11:19modify501.001.21781.21890.0000
3692004.09.21 11:29modify501.001.21781.21910.0000
3702004.09.21 11:29modify501.001.21781.21920.0000
3712004.09.21 11:30modify501.001.21781.21930.0000
3722004.09.21 11:30modify501.001.21781.21950.0000
3732004.09.21 11:31modify501.001.21781.21960.0000
3742004.09.21 11:32modify501.001.21781.21970.0000
3752004.09.21 11:32modify501.001.21781.21980.0000
3762004.09.21 11:40modify501.001.21781.22000.0000
3772004.09.21 11:40modify501.001.21781.22010.0000
3782004.09.21 11:40modify501.001.21781.22030.0000
3792004.09.21 11:40modify501.001.21781.22050.0000
3802004.09.21 11:47modify501.001.21781.22070.0000
3812004.09.21 11:47modify501.001.21781.22080.0000
3822004.09.21 11:47modify501.001.21781.22100.0000
3832004.09.21 11:47modify501.001.21781.22110.0000
3842004.09.21 11:48modify501.001.21781.22130.0000
3852004.09.21 11:48modify501.001.21781.22140.0000
3862004.09.21 11:49modify501.001.21781.22150.0000
3872004.09.21 11:49modify501.001.21781.22170.0000
3882004.09.21 11:49modify501.001.21781.22180.0000
3892004.09.21 11:51modify501.001.21781.22190.0000
3902004.09.21 11:51modify501.001.21781.22210.0000
3912004.09.21 11:51modify501.001.21781.22230.0000
3922004.09.21 12:08modify501.001.21781.22250.0000
3932004.09.21 12:11modify501.001.21781.22260.0000
3942004.09.21 12:11modify501.001.21781.22270.0000
3952004.09.21 12:11modify501.001.21781.22280.0000
3962004.09.21 12:12modify501.001.21781.22290.0000
3972004.09.21 12:12modify501.001.21781.22300.0000
3982004.09.21 12:12modify501.001.21781.22310.0000
3992004.09.21 12:12modify501.001.21781.22320.0000
4002004.09.21 12:23modify501.001.21781.22330.0000
4012004.09.21 12:23modify501.001.21781.22350.0000
4022004.09.21 12:23modify501.001.21781.22360.0000
4032004.09.21 12:24modify501.001.21781.22370.0000
4042004.09.21 12:48modify501.001.21781.22380.0000
4052004.09.21 12:48modify501.001.21781.22390.0000
4062004.09.21 12:48modify501.001.21781.22400.0000
4072004.09.21 12:48modify501.001.21781.22410.0000
4082004.09.21 12:48modify501.001.21781.22420.0000
4092004.09.21 14:09modify501.001.21781.22430.0000
4102004.09.21 14:09modify501.001.21781.22440.0000
4112004.09.21 14:10modify501.001.21781.22450.0000
4122004.09.21 14:10modify501.001.21781.22460.0000
4132004.09.21 14:11modify501.001.21781.22470.0000
4142004.09.21 14:11modify501.001.21781.22480.0000
4152004.09.21 14:11modify501.001.21781.22490.0000
4162004.09.21 14:12modify501.001.21781.22510.0000
4172004.09.21 14:13modify501.001.21781.22520.0000
4182004.09.21 14:13modify501.001.21781.22530.0000
4192004.09.21 14:14modify501.001.21781.22540.0000
4202004.09.21 14:14modify501.001.21781.22550.0000
4212004.09.21 14:21modify501.001.21781.22560.0000
4222004.09.21 14:22modify501.001.21781.22570.0000
4232004.09.21 14:23modify501.001.21781.22580.0000
4242004.09.21 15:39s/l501.001.22581.22580.0000800.008108.80
4252004.09.23 01:00sell511.001.22661.23560.0000
4262004.09.23 11:00close511.001.23001.23560.0000-340.007768.80
4272004.09.23 11:00buy521.001.23001.22100.0000
4282004.09.23 11:42modify521.001.23001.22950.0000
4292004.09.23 11:44modify521.001.23001.22950.0000
4302004.09.23 11:46modify521.001.23001.22960.0000
4312004.09.23 12:02modify521.001.23001.22980.0000
4322004.09.23 12:02modify521.001.23001.23000.0000
4332004.09.23 12:02modify521.001.23001.23010.0000
4342004.09.23 12:02modify521.001.23001.23020.0000
4352004.09.23 12:04modify521.001.23001.23030.0000
4362004.09.23 12:05modify521.001.23001.23040.0000
4372004.09.23 12:05modify521.001.23001.23050.0000
4382004.09.23 12:05modify521.001.23001.23060.0000
4392004.09.23 12:06modify521.001.23001.23070.0000
4402004.09.23 12:06modify521.001.23001.23080.0000
4412004.09.23 12:09modify521.001.23001.23090.0000
4422004.09.23 13:44s/l521.001.23091.23090.000090.007858.80
4432004.09.24 07:00sell531.001.22831.23730.0000
4442004.09.24 09:17modify531.001.22831.22870.0000
4452004.09.24 09:18close531.001.22661.22870.0000170.008028.80
4462004.09.24 15:00buy541.001.23321.22420.0000
4472004.09.24 17:34s/l541.001.22421.22420.0000-900.007128.80
4482004.09.24 21:00sell551.001.22621.23520.0000
4492004.09.27 21:00close551.001.22961.23520.0000-334.806794.00
4502004.09.27 21:00buy561.001.22941.22040.0000
4512004.09.28 01:33modify561.001.22941.22890.0000
4522004.09.28 06:34s/l561.001.22891.22890.0000-57.806736.20
4532004.10.04 05:00sell571.001.23651.24550.0000
4542004.10.04 12:37modify571.001.23651.23700.0000
4552004.10.04 12:37close571.001.23481.23700.0000170.006906.20
4562004.10.06 03:00buy581.001.23211.22310.0000
4572004.10.06 13:00close581.001.22851.22310.0000-360.006546.20
4582004.10.06 13:00sell591.001.22841.23740.0000
4592004.10.06 14:41modify591.001.22841.22890.0000
4602004.10.06 14:42close591.001.22681.22890.0000159.996706.19
4612004.10.08 06:00buy601.001.23131.22230.0000
4622004.10.08 08:09modify601.001.23131.23090.0000
4632004.10.08 08:10modify601.001.23131.23100.0000
4642004.10.08 08:11modify601.001.23131.23120.0000
4652004.10.08 08:12modify601.001.23131.23130.0000
4662004.10.08 08:12modify601.001.23131.23150.0000
4672004.10.08 08:14modify601.001.23131.23160.0000
4682004.10.08 08:14modify601.001.23131.23170.0000
4692004.10.08 08:14modify601.001.23131.23180.0000
4702004.10.08 08:24modify601.001.23131.23190.0000
4712004.10.08 09:38modify601.001.23131.23200.0000
4722004.10.08 09:39modify601.001.23131.23210.0000
4732004.10.08 10:13modify601.001.23131.23220.0000
4742004.10.08 10:16modify601.001.23131.23230.0000
4752004.10.08 10:17modify601.001.23131.23240.0000
4762004.10.08 11:28s/l601.001.23241.23240.0000110.006816.19
4772004.10.12 06:00sell611.001.23651.24550.0000
4782004.10.12 08:12modify611.001.23651.23700.0000
4792004.10.12 08:12close611.001.23491.23700.0000160.006976.19
4802004.10.14 05:00buy621.001.23421.22520.0000
4812004.10.14 06:14modify621.001.23421.23370.0000
4822004.10.14 06:28modify621.001.23421.23390.0000
4832004.10.14 06:28modify621.001.23421.23410.0000
4842004.10.14 06:28modify621.001.23421.23430.0000
4852004.10.14 06:32modify621.001.23421.23430.0000
4862004.10.14 07:11modify621.001.23421.23450.0000
4872004.10.14 07:11modify621.001.23421.23460.0000
4882004.10.14 08:00s/l621.001.23461.23460.000040.007016.19
4892004.10.27 00:00sell631.001.27481.28380.0000
4902004.10.27 03:53modify631.001.27481.27520.0000
4912004.10.27 03:53close631.001.27301.27520.0000180.007196.19
4922004.10.29 03:00buy641.001.27441.26540.0000
4932004.10.29 08:57modify641.001.27441.27390.0000
4942004.10.29 08:58modify641.001.27441.27400.0000
4952004.10.29 08:58modify641.001.27441.27410.0000
4962004.10.29 08:59modify641.001.27441.27420.0000
4972004.10.29 08:59modify641.001.27441.27430.0000
4982004.10.29 08:59modify641.001.27441.27450.0000
4992004.10.29 09:06modify641.001.27441.27450.0000
5002004.10.29 09:07modify641.001.27441.27460.0000
5012004.10.29 09:07modify641.001.27441.27470.0000
5022004.10.29 09:08modify641.001.27441.27480.0000
5032004.10.29 09:08modify641.001.27441.27490.0000
5042004.10.29 09:09modify641.001.27441.27490.0000
5052004.10.29 10:08modify641.001.27441.27500.0000
5062004.10.29 10:24s/l641.001.27501.27500.000060.007256.19
5072004.11.01 19:00sell651.001.27481.28380.0000
5082004.11.02 01:55modify651.001.27481.27530.0000
5092004.11.02 01:55close651.001.27321.27530.0000165.207421.39
5102004.11.03 17:00buy661.001.28031.27130.0000
5112004.11.03 20:08modify661.001.28031.27980.0000
5122004.11.03 20:08modify661.001.28031.27990.0000
5132004.11.03 20:08modify661.001.28031.28010.0000
5142004.11.03 20:08modify661.001.28031.28020.0000
5152004.11.03 20:11modify661.001.28031.28030.0000
5162004.11.03 20:11modify661.001.28031.28040.0000
5172004.11.03 20:12modify661.001.28031.28050.0000
5182004.11.03 20:30modify661.001.28031.28060.0000
5192004.11.03 20:31modify661.001.28031.28070.0000
5202004.11.03 20:31modify661.001.28031.28080.0000
5212004.11.03 20:31modify661.001.28031.28090.0000
5222004.11.04 03:48modify661.001.28031.28090.0000
5232004.11.04 07:25modify661.001.28031.28110.0000
5242004.11.04 07:25modify661.001.28031.28120.0000
5252004.11.04 07:25modify661.001.28031.28140.0000
5262004.11.04 07:25modify661.001.28031.28150.0000
5272004.11.04 07:26modify661.001.28031.28160.0000
5282004.11.04 07:26modify661.001.28031.28170.0000
5292004.11.04 07:26modify661.001.28031.28180.0000
5302004.11.04 07:46modify661.001.28031.28190.0000
5312004.11.04 07:46modify661.001.28031.28210.0000
5322004.11.04 07:46modify661.001.28031.28230.0000
5332004.11.04 07:48modify661.001.28031.28240.0000
5342004.11.04 08:03s/l661.001.28241.28240.0000202.207623.59
5352004.11.09 04:00sell671.001.29251.30150.0000
5362004.11.09 06:57modify671.001.29251.29300.0000
5372004.11.09 08:20s/l671.001.29301.29300.0000-50.007573.59
5382004.11.10 14:00buy681.001.29661.28760.0000
5392004.11.10 14:27modify681.001.29661.29610.0000
5402004.11.10 14:27modify681.001.29661.29620.0000
5412004.11.10 14:30s/l681.001.29621.29620.0000-40.007533.59
5422004.11.10 14:30buy691.001.29621.28720.0000
5432004.11.10 14:36modify691.001.29621.29580.0000
5442004.11.10 14:36modify691.001.29621.29610.0000
5452004.11.10 14:36modify691.001.29621.29630.0000
5462004.11.10 14:36modify691.001.29621.29650.0000
5472004.11.10 14:37modify691.001.29621.29670.0000
5482004.11.10 14:37modify691.001.29621.29690.0000
5492004.11.10 14:37modify691.001.29621.29700.0000
5502004.11.10 14:37modify691.001.29621.29710.0000
5512004.11.10 14:38modify691.001.29621.29720.0000
5522004.11.10 14:38modify691.001.29621.29740.0000
5532004.11.10 14:38modify691.001.29621.29750.0000
5542004.11.10 14:38modify691.001.29621.29770.0000
5552004.11.10 14:38modify691.001.29621.29790.0000
5562004.11.10 14:38modify691.001.29621.29800.0000
5572004.11.10 14:39s/l691.001.29801.29800.0000180.007713.59
5582004.11.10 14:39buy701.001.29801.28900.0000
5592004.11.10 16:13s/l701.001.28901.28900.0000-900.006813.59
5602004.11.10 23:00sell711.001.28891.29790.0000
5612004.11.11 02:04modify711.001.28891.28940.0000
5622004.11.11 02:09close711.001.28741.28940.0000155.206968.79
5632004.11.12 00:00buy721.001.29081.28180.0000
5642004.11.12 06:03modify721.001.29081.29030.0000
5652004.11.12 06:06modify721.001.29081.29040.0000
5662004.11.12 06:06modify721.001.29081.29050.0000
5672004.11.12 06:51modify721.001.29081.29050.0000
5682004.11.12 08:55modify721.001.29081.29060.0000
5692004.11.12 08:55modify721.001.29081.29070.0000
5702004.11.12 08:55modify721.001.29081.29080.0000
5712004.11.12 08:55modify721.001.29081.29090.0000
5722004.11.12 08:57modify721.001.29081.29100.0000
5732004.11.12 08:58modify721.001.29081.29110.0000
5742004.11.12 09:00modify721.001.29081.29110.0000
5752004.11.12 12:35s/l721.001.29111.29110.000030.006998.79
5762004.11.16 02:00sell731.001.29271.30170.0000
5772004.11.16 13:00close731.001.29631.30170.0000-360.006638.79
5782004.11.16 13:00buy741.001.29631.28730.0000
5792004.11.16 14:55modify741.001.29631.29590.0000
5802004.11.16 14:57modify741.001.29631.29600.0000
5812004.11.16 14:57modify741.001.29631.29620.0000
5822004.11.16 14:57modify741.001.29631.29630.0000
5832004.11.16 14:57modify741.001.29631.29640.0000
5842004.11.16 15:00s/l741.001.29641.29640.000010.006648.79
5852004.11.18 21:00sell751.001.29741.30640.0000
5862004.11.18 21:56modify751.001.29741.29790.0000
5872004.11.18 22:03close751.001.29591.29790.0000150.006798.79
5882004.11.19 17:00buy761.001.30591.29690.0000
5892004.11.23 07:00close761.001.30041.29690.0000-565.606233.19
5902004.11.23 07:00sell771.001.30021.30920.0000
5912004.11.23 10:41modify771.001.30021.30060.0000
5922004.11.23 11:06s/l771.001.30061.30060.0000-39.996193.20
5932004.11.23 16:00buy781.001.30801.29900.0000
5942004.11.23 16:52modify781.001.30801.30750.0000
5952004.11.23 16:52modify781.001.30801.30760.0000
5962004.11.23 16:52modify781.001.30801.30770.0000
5972004.11.23 16:52modify781.001.30801.30780.0000
5982004.11.23 16:52modify781.001.30801.30790.0000
5992004.11.23 16:56s/l781.001.30791.30790.0000-10.006183.20
6002004.11.23 16:56buy791.001.30811.29910.0000
6012004.11.23 17:01modify791.001.30811.30760.0000
6022004.11.23 17:02modify791.001.30811.30770.0000
6032004.11.23 17:02modify791.001.30811.30780.0000
6042004.11.23 17:11modify791.001.30811.30790.0000
6052004.11.23 17:11modify791.001.30811.30800.0000
6062004.11.23 17:11modify791.001.30811.30810.0000
6072004.11.23 17:11modify791.001.30811.30820.0000
6082004.11.23 17:11modify791.001.30811.30830.0000
6092004.11.23 17:17s/l791.001.30831.30830.000020.006203.20
6102004.11.30 09:00sell801.001.32391.33290.0000
6112004.11.30 14:00close801.001.32941.33290.0000-550.005653.20
6122004.11.30 14:00buy811.001.32931.32030.0000
6132004.11.30 14:06modify811.001.32931.32890.0000
6142004.11.30 14:06modify811.001.32931.32900.0000
6152004.11.30 14:06modify811.001.32931.32910.0000
6162004.11.30 14:06modify811.001.32931.32920.0000
6172004.11.30 14:06modify811.001.32931.32930.0000
6182004.11.30 14:07modify811.001.32931.32940.0000
6192004.11.30 14:07modify811.001.32931.32950.0000
6202004.11.30 14:07modify811.001.32931.32960.0000
6212004.11.30 14:13s/l811.001.32961.32960.000030.005683.20
6222004.11.30 14:13buy821.001.32981.32080.0000
6232004.11.30 15:29modify821.001.32981.32930.0000
6242004.11.30 15:29modify821.001.32981.32940.0000
6252004.11.30 15:36modify821.001.32981.32950.0000
6262004.11.30 15:38modify821.001.32981.32960.0000
6272004.11.30 15:38modify821.001.32981.32980.0000
6282004.11.30 15:38modify821.001.32981.33000.0000
6292004.11.30 15:38modify821.001.32981.33020.0000
6302004.11.30 15:39modify821.001.32981.33030.0000
6312004.11.30 15:39modify821.001.32981.33040.0000
6322004.11.30 15:54modify821.001.32981.33060.0000
6332004.11.30 15:54modify821.001.32981.33080.0000
6342004.11.30 15:54modify821.001.32981.33090.0000
6352004.11.30 15:54modify821.001.32981.33110.0000
6362004.11.30 15:54modify821.001.32981.33130.0000
6372004.11.30 15:57s/l821.001.33131.33130.0000150.005833.20
6382004.12.02 21:00sell831.001.32701.33600.0000
6392004.12.03 14:30s/l831.001.33601.33600.0000-894.804938.40
6402004.12.03 19:00buy841.001.34131.33230.0000
6412004.12.03 19:05modify841.001.34131.34080.0000
6422004.12.03 19:05modify841.001.34131.34090.0000
6432004.12.03 19:05modify841.001.34131.34100.0000
6442004.12.03 19:05modify841.001.34131.34120.0000
6452004.12.03 19:05modify841.001.34131.34130.0000
6462004.12.03 19:05modify841.001.34131.34140.0000
6472004.12.03 19:05modify841.001.34131.34160.0000
6482004.12.03 19:05modify841.001.34131.34170.0000
6492004.12.03 19:06modify841.001.34131.34180.0000
6502004.12.03 19:06modify841.001.34131.34190.0000
6512004.12.03 19:06modify841.001.34131.34200.0000
6522004.12.03 19:38modify841.001.34131.34210.0000
6532004.12.03 19:38modify841.001.34131.34220.0000
6542004.12.03 19:38modify841.001.34131.34230.0000
6552004.12.03 19:38modify841.001.34131.34240.0000
6562004.12.03 19:38modify841.001.34131.34250.0000
6572004.12.03 19:38modify841.001.34131.34260.0000
6582004.12.03 19:39modify841.001.34131.34270.0000
6592004.12.03 19:39modify841.001.34131.34280.0000
6602004.12.03 19:40modify841.001.34131.34290.0000
6612004.12.03 19:40modify841.001.34131.34300.0000
6622004.12.03 19:40modify841.001.34131.34310.0000
6632004.12.03 19:43modify841.001.34131.34320.0000
6642004.12.03 19:43modify841.001.34131.34330.0000
6652004.12.03 19:43modify841.001.34131.34340.0000
6662004.12.03 19:43modify841.001.34131.34350.0000
6672004.12.03 20:02s/l841.001.34351.34350.0000220.005158.40
6682004.12.08 05:00sell851.001.33991.34890.0000
6692004.12.08 05:15modify851.001.33991.34040.0000
6702004.12.08 05:37close851.001.33831.34040.0000160.005318.40
6712004.12.08 05:37sell861.001.33821.34720.0000
6722004.12.08 05:39modify861.001.33821.33860.0000
6732004.12.08 05:40close861.001.33651.33860.0000170.005488.40
6742004.12.08 05:40sell871.001.33641.34540.0000
6752004.12.08 05:47modify871.001.33641.33690.0000
6762004.12.08 05:47close871.001.33471.33690.0000170.005658.40
6772004.12.08 05:47sell881.001.33441.34340.0000
6782004.12.08 09:14modify881.001.33441.33490.0000
6792004.12.08 09:14close881.001.33281.33490.0000160.005818.40
6802004.12.13 11:00buy891.001.32971.32070.0000
6812004.12.13 17:53modify891.001.32971.32920.0000
6822004.12.13 17:53modify891.001.32971.32930.0000
6832004.12.13 20:26modify891.001.32971.32930.0000
6842004.12.13 20:28modify891.001.32971.32940.0000
6852004.12.13 20:29modify891.001.32971.32950.0000
6862004.12.13 20:29modify891.001.32971.32960.0000
6872004.12.13 20:29modify891.001.32971.32980.0000
6882004.12.13 20:34modify891.001.32971.32990.0000
6892004.12.13 20:37modify891.001.32971.33000.0000
6902004.12.13 20:38modify891.001.32971.33010.0000
6912004.12.13 20:44modify891.001.32971.33020.0000
6922004.12.13 20:44modify891.001.32971.33030.0000
6932004.12.13 20:44modify891.001.32971.33040.0000
6942004.12.13 20:44modify891.001.32971.33050.0000
6952004.12.13 21:36s/l891.001.33051.33050.000080.005898.40
6962004.12.16 20:00sell901.001.32171.33070.0000
6972004.12.17 10:15s/l901.001.33071.33070.0000-894.805003.60
6982004.12.20 06:00buy911.001.33241.32340.0000
6992004.12.20 09:07modify911.001.33241.33190.0000
7002004.12.20 09:09modify911.001.33241.33200.0000
7012004.12.20 09:09modify911.001.33241.33210.0000
7022004.12.20 09:09modify911.001.33241.33220.0000
7032004.12.20 09:09modify911.001.33241.33230.0000
7042004.12.20 09:10modify911.001.33241.33240.0000
7052004.12.20 09:10modify911.001.33241.33250.0000
7062004.12.20 09:10modify911.001.33241.33260.0000
7072004.12.20 09:10modify911.001.33241.33270.0000
7082004.12.20 09:10modify911.001.33241.33280.0000
7092004.12.20 09:11modify911.001.33241.33290.0000
7102004.12.20 09:11modify911.001.33241.33310.0000
7112004.12.20 09:11modify911.001.33241.33330.0000
7122004.12.20 09:11modify911.001.33241.33350.0000
7132004.12.20 09:11modify911.001.33241.33370.0000
7142004.12.20 09:11modify911.001.33241.33390.0000
7152004.12.20 09:13modify911.001.33241.33400.0000
7162004.12.20 09:13modify911.001.33241.33410.0000
7172004.12.20 09:13modify911.001.33241.33420.0000
7182004.12.20 09:15modify911.001.33241.33420.0000
7192004.12.20 09:15modify911.001.33241.33430.0000
7202004.12.20 09:15modify911.001.33241.33440.0000
7212004.12.20 09:21modify911.001.33241.33450.0000
7222004.12.20 09:21modify911.001.33241.33460.0000
7232004.12.20 09:21modify911.001.33241.33470.0000
7242004.12.20 09:21modify911.001.33241.33480.0000
7252004.12.20 09:59s/l911.001.33481.33480.0000240.005243.60
7262004.12.22 04:00sell921.001.33561.34460.0000
7272004.12.22 17:00close921.001.33881.34460.0000-320.004923.60
7282004.12.22 17:00buy931.001.33871.32970.0000
7292004.12.23 02:03modify931.001.33871.33820.0000
7302004.12.23 02:03modify931.001.33871.33830.0000
7312004.12.23 02:03modify931.001.33871.33840.0000
7322004.12.23 02:03modify931.001.33871.33850.0000
7332004.12.23 03:19s/l931.001.33851.33850.0000-27.804895.80
7342004.12.29 19:00sell941.001.35721.36620.0000
7352004.12.30 08:00close941.001.36191.36620.0000-464.804431.00
7362004.12.30 08:00buy951.001.36171.35270.0000
7372004.12.30 16:29modify951.001.36171.36130.0000
7382004.12.30 16:33s/l951.001.36131.36130.0000-40.004391.00
7392004.12.31 20:00sell961.001.35451.36350.0000
7402005.01.03 03:01modify961.001.35451.35500.0000
7412005.01.03 03:03close961.001.35281.35500.0000175.204566.20
7422005.01.11 08:00buy971.001.31181.30280.0000
7432005.01.11 08:14modify971.001.31181.31140.0000
7442005.01.11 08:14modify971.001.31181.31150.0000
7452005.01.11 08:14modify971.001.31181.31170.0000
7462005.01.11 08:15modify971.001.31181.31180.0000
7472005.01.11 08:15modify971.001.31181.31190.0000
7482005.01.11 08:15modify971.001.31181.31200.0000
7492005.01.11 08:16modify971.001.31181.31210.0000
7502005.01.11 08:35modify971.001.31181.31210.0000
7512005.01.11 08:35modify971.001.31181.31220.0000
7522005.01.11 08:35modify971.001.31181.31230.0000
7532005.01.11 08:35modify971.001.31181.31240.0000
7542005.01.11 08:37modify971.001.31181.31240.0000
7552005.01.11 08:37modify971.001.31181.31250.0000
7562005.01.11 09:02s/l971.001.31251.31250.000070.004636.20
7572005.01.12 07:00sell981.001.31151.32050.0000
7582005.01.12 09:25modify981.001.31151.31200.0000
7592005.01.12 09:25close981.001.30991.31200.0000160.004796.20
7602005.01.12 16:00buy991.001.32641.31740.0000
7612005.01.12 16:10modify991.001.32641.32590.0000
7622005.01.12 16:10modify991.001.32641.32600.0000
7632005.01.12 16:10modify991.001.32641.32610.0000
7642005.01.12 16:11modify991.001.32641.32620.0000
7652005.01.12 16:11modify991.001.32641.32630.0000
7662005.01.12 16:39modify991.001.32641.32630.0000
7672005.01.12 16:39modify991.001.32641.32640.0000
7682005.01.12 16:43modify991.001.32641.32640.0000
7692005.01.12 16:43modify991.001.32641.32650.0000
7702005.01.12 16:43modify991.001.32641.32660.0000
7712005.01.12 16:43modify991.001.32641.32670.0000
7722005.01.12 17:14modify991.001.32641.32670.0000
7732005.01.12 17:14modify991.001.32641.32680.0000
7742005.01.12 17:14modify991.001.32641.32690.0000
7752005.01.12 17:14modify991.001.32641.32700.0000
7762005.01.12 17:31s/l991.001.32701.32700.000060.004856.20
7772005.01.14 04:00sell1001.001.31361.32260.0000
7782005.01.14 04:37modify1001.001.31361.31410.0000
7792005.01.14 04:37close1001.001.31201.31410.0000160.005016.20
7802005.01.14 04:37sell1011.001.31171.32070.0000
7812005.01.14 05:36modify1011.001.31171.31220.0000
7822005.01.14 05:39close1011.001.31011.31220.0000160.005176.20
7832005.01.19 14:00buy1021.001.30831.29930.0000
7842005.01.19 14:41modify1021.001.30831.30780.0000
7852005.01.19 14:41modify1021.001.30831.30800.0000
7862005.01.19 14:41modify1021.001.30831.30820.0000
7872005.01.19 14:41modify1021.001.30831.30850.0000
7882005.01.19 14:42modify1021.001.30831.30860.0000
7892005.01.19 14:42modify1021.001.30831.30870.0000
7902005.01.19 14:45modify1021.001.30831.30880.0000
7912005.01.19 14:45modify1021.001.30831.30890.0000
7922005.01.19 14:47modify1021.001.30831.30900.0000
7932005.01.19 14:47modify1021.001.30831.30910.0000
7942005.01.19 14:47modify1021.001.30831.30930.0000
7952005.01.19 14:48modify1021.001.30831.30940.0000
7962005.01.19 14:48modify1021.001.30831.30950.0000
7972005.01.19 14:57s/l1021.001.30951.30950.0000120.005296.20
7982005.01.19 14:57buy1031.001.30971.30070.0000
7992005.01.19 18:22s/l1031.001.30071.30070.0000-900.004396.20
8002005.01.19 22:00sell1041.001.30031.30930.0000
8012005.01.20 00:43modify1041.001.30031.30080.0000
8022005.01.20 01:36s/l1041.001.30081.30080.0000-44.804351.40
8032005.01.21 19:00buy1051.001.30571.29670.0000
8042005.01.24 08:59modify1051.001.30571.30530.0000
8052005.01.24 08:59modify1051.001.30571.30540.0000
8062005.01.24 08:59modify1051.001.30571.30550.0000
8072005.01.24 09:05modify1051.001.30571.30560.0000
8082005.01.24 09:05modify1051.001.30571.30570.0000
8092005.01.24 09:24modify1051.001.30571.30580.0000
8102005.01.24 09:27modify1051.001.30571.30590.0000
8112005.01.24 09:27modify1051.001.30571.30610.0000
8122005.01.24 09:28modify1051.001.30571.30610.0000
8132005.01.24 09:28modify1051.001.30571.30620.0000
8142005.01.24 09:28modify1051.001.30571.30630.0000
8152005.01.24 09:28modify1051.001.30571.30640.0000
8162005.01.24 09:29modify1051.001.30571.30640.0000
8172005.01.24 09:29modify1051.001.30571.30650.0000
8182005.01.24 09:55modify1051.001.30571.30660.0000
8192005.01.24 09:55modify1051.001.30571.30670.0000
8202005.01.24 10:02modify1051.001.30571.30670.0000
8212005.01.24 10:02modify1051.001.30571.30680.0000
8222005.01.24 10:02modify1051.001.30571.30690.0000
8232005.01.24 11:41modify1051.001.30571.30700.0000
8242005.01.24 11:41modify1051.001.30571.30710.0000
8252005.01.24 11:41modify1051.001.30571.30720.0000
8262005.01.24 11:45modify1051.001.30571.30720.0000
8272005.01.24 11:45modify1051.001.30571.30730.0000
8282005.01.24 12:36s/l1051.001.30731.30730.0000152.204503.60
8292005.01.25 09:00sell1061.001.30431.31330.0000
8302005.01.25 13:48modify1061.001.30431.30480.0000
8312005.01.25 13:48close1061.001.30261.30480.0000170.004673.60
8322005.01.25 17:00sell1071.001.29551.30450.0000
8332005.01.26 14:58s/l1071.001.30451.30450.0000-884.403789.20
8342005.01.26 18:00buy1081.001.30811.29910.0000
8352005.01.26 18:55modify1081.001.30811.30760.0000
8362005.01.26 18:55modify1081.001.30811.30780.0000
8372005.01.26 18:55modify1081.001.30811.30810.0000
8382005.01.26 18:55modify1081.001.30811.30840.0000
8392005.01.26 18:56modify1081.001.30811.30850.0000
8402005.01.26 18:56modify1081.001.30811.30860.0000
8412005.01.26 19:24s/l1081.001.30861.30860.000049.993839.19
8422005.01.27 23:00sell1091.001.30401.31300.0000
8432005.01.28 01:57modify1091.001.30401.30450.0000
8442005.01.28 01:58close1091.001.30241.30450.0000165.204004.39
8452005.02.01 00:00buy1101.001.30451.29550.0000
8462005.02.01 06:52modify1101.001.30451.30410.0000
8472005.02.01 06:52modify1101.001.30451.30430.0000
8482005.02.01 06:52modify1101.001.30451.30440.0000
8492005.02.01 08:12s/l1101.001.30441.30440.0000-10.003994.39
8502005.02.01 17:00sell1111.001.30091.30990.0000
8512005.02.02 01:00close1111.001.30431.30990.0000-324.403669.99
8522005.02.02 01:00buy1121.001.30461.29560.0000
8532005.02.02 01:50modify1121.001.30461.30410.0000
8542005.02.02 01:50modify1121.001.30461.30420.0000
8552005.02.02 01:50modify1121.001.30461.30440.0000
8562005.02.02 01:50modify1121.001.30461.30450.0000
8572005.02.02 02:59modify1121.001.30461.30460.0000
8582005.02.02 03:03modify1121.001.30461.30470.0000
8592005.02.02 03:04modify1121.001.30461.30480.0000
8602005.02.02 03:04modify1121.001.30461.30480.0000
8612005.02.02 03:07modify1121.001.30461.30490.0000
8622005.02.02 03:08modify1121.001.30461.30500.0000
8632005.02.02 03:08modify1121.001.30461.30510.0000
8642005.02.02 03:08modify1121.001.30461.30520.0000
8652005.02.02 03:08modify1121.001.30461.30530.0000
8662005.02.02 03:11modify1121.001.30461.30540.0000
8672005.02.02 03:11modify1121.001.30461.30550.0000
8682005.02.02 03:19modify1121.001.30461.30550.0000
8692005.02.02 03:20modify1121.001.30461.30560.0000
8702005.02.02 03:20modify1121.001.30461.30580.0000
8712005.02.02 03:20modify1121.001.30461.30600.0000
8722005.02.02 03:20modify1121.001.30461.30610.0000
8732005.02.02 03:20modify1121.001.30461.30630.0000
8742005.02.02 03:20modify1121.001.30461.30640.0000
8752005.02.02 04:09modify1121.001.30461.30650.0000
8762005.02.02 06:51modify1121.001.30461.30660.0000
8772005.02.02 06:52modify1121.001.30461.30670.0000
8782005.02.02 06:53modify1121.001.30461.30670.0000
8792005.02.02 06:53modify1121.001.30461.30690.0000
8802005.02.02 06:53modify1121.001.30461.30700.0000
8812005.02.02 06:56modify1121.001.30461.30700.0000
8822005.02.02 06:56modify1121.001.30461.30700.0000
8832005.02.02 06:58modify1121.001.30461.30710.0000
8842005.02.02 07:37s/l1121.001.30711.30710.0000250.003919.99
8852005.02.02 23:00sell1131.001.30261.31160.0000
8862005.02.03 08:34modify1131.001.30261.30310.0000
8872005.02.03 11:11s/l1131.001.30311.30310.0000-44.803875.19
8882005.02.09 19:00buy1141.001.27901.27000.0000
8892005.02.09 20:00modify1141.001.27901.27850.0000
8902005.02.09 20:09modify1141.001.27901.27860.0000
8912005.02.09 20:09modify1141.001.27901.27870.0000
8922005.02.09 20:09modify1141.001.27901.27880.0000
8932005.02.09 20:09modify1141.001.27901.27890.0000
8942005.02.09 20:09modify1141.001.27901.27900.0000
8952005.02.09 20:09modify1141.001.27901.27910.0000
8962005.02.09 20:45s/l1141.001.27911.27910.00009.993885.18
8972005.02.09 20:45buy1151.001.27921.27020.0000
8982005.02.09 22:31modify1151.001.27921.27880.0000
8992005.02.09 22:34modify1151.001.27921.27880.0000
9002005.02.09 22:36modify1151.001.27921.27890.0000
9012005.02.09 23:38modify1151.001.27921.27900.0000
9022005.02.09 23:39modify1151.001.27921.27910.0000
9032005.02.10 00:00modify1151.001.27921.27910.0000
9042005.02.10 00:17modify1151.001.27921.27930.0000
9052005.02.10 01:46modify1151.001.27921.27930.0000
9062005.02.10 01:48modify1151.001.27921.27940.0000
9072005.02.10 04:03modify1151.001.27921.27950.0000
9082005.02.10 04:24modify1151.001.27921.27960.0000
9092005.02.10 05:10modify1151.001.27921.27970.0000
9102005.02.10 05:11modify1151.001.27921.27970.0000
9112005.02.10 05:11modify1151.001.27921.27980.0000
9122005.02.10 05:12modify1151.001.27921.27990.0000
9132005.02.10 05:31modify1151.001.27921.27990.0000
9142005.02.10 05:31modify1151.001.27921.28000.0000
9152005.02.10 05:31modify1151.001.27921.28010.0000
9162005.02.10 05:31modify1151.001.27921.28020.0000
9172005.02.10 05:31modify1151.001.27921.28030.0000
9182005.02.10 09:56s/l1151.001.28031.28030.0000102.203987.38
9192005.02.21 07:00sell1161.001.30471.31370.0000
9202005.02.21 19:00close1161.001.30721.31370.0000-250.003737.38
9212005.02.21 19:00buy1171.001.30711.29810.0000
9222005.02.22 03:46modify1171.001.30711.30660.0000
9232005.02.22 03:46modify1171.001.30711.30670.0000
9242005.02.22 03:47modify1171.001.30711.30680.0000
9252005.02.22 03:48modify1171.001.30711.30690.0000
9262005.02.22 03:49modify1171.001.30711.30700.0000
9272005.02.22 03:49modify1171.001.30711.30710.0000
9282005.02.22 03:51modify1171.001.30711.30720.0000
9292005.02.22 03:52modify1171.001.30711.30730.0000
9302005.02.22 03:57modify1171.001.30711.30740.0000
9312005.02.22 03:58modify1171.001.30711.30750.0000
9322005.02.22 03:59modify1171.001.30711.30760.0000
9332005.02.22 03:59modify1171.001.30711.30790.0000
9342005.02.22 03:59modify1171.001.30711.30830.0000
9352005.02.22 03:59modify1171.001.30711.30840.0000
9362005.02.22 04:00modify1171.001.30711.30860.0000
9372005.02.22 04:00modify1171.001.30711.30880.0000
9382005.02.22 04:00modify1171.001.30711.30890.0000
9392005.02.22 04:02modify1171.001.30711.30920.0000
9402005.02.22 04:02modify1171.001.30711.30950.0000
9412005.02.22 04:02modify1171.001.30711.30980.0000
9422005.02.22 04:03modify1171.001.30711.30990.0000
9432005.02.22 04:03modify1171.001.30711.31000.0000
9442005.02.22 04:16modify1171.001.30711.31010.0000
9452005.02.22 04:18modify1171.001.30711.31010.0000
9462005.02.22 04:18modify1171.001.30711.31030.0000
9472005.02.22 04:18modify1171.001.30711.31040.0000
9482005.02.22 04:19modify1171.001.30711.31050.0000
9492005.02.22 04:19modify1171.001.30711.31060.0000
9502005.02.22 04:19modify1171.001.30711.31070.0000
9512005.02.22 04:19modify1171.001.30711.31080.0000
9522005.02.22 04:19modify1171.001.30711.31100.0000
9532005.02.22 04:19modify1171.001.30711.31110.0000
9542005.02.22 04:19modify1171.001.30711.31120.0000
9552005.02.22 04:19modify1171.001.30711.31140.0000
9562005.02.22 04:20modify1171.001.30711.31150.0000
9572005.02.22 04:20modify1171.001.30711.31170.0000
9582005.02.22 04:20modify1171.001.30711.31180.0000
9592005.02.22 04:20modify1171.001.30711.31200.0000
9602005.02.22 04:20modify1171.001.30711.31220.0000
9612005.02.22 04:23modify1171.001.30711.31220.0000
9622005.02.22 04:23modify1171.001.30711.31240.0000
9632005.02.22 04:23modify1171.001.30711.31250.0000
9642005.02.22 04:23modify1171.001.30711.31260.0000
9652005.02.22 04:24modify1171.001.30711.31270.0000
9662005.02.22 04:24modify1171.001.30711.31290.0000
9672005.02.22 04:24modify1171.001.30711.31300.0000
9682005.02.22 04:24modify1171.001.30711.31310.0000
9692005.02.22 04:24modify1171.001.30711.31330.0000
9702005.02.22 04:26modify1171.001.30711.31340.0000
9712005.02.22 04:26modify1171.001.30711.31360.0000
9722005.02.22 04:26modify1171.001.30711.31390.0000
9732005.02.22 04:26modify1171.001.30711.31400.0000
9742005.02.22 04:28modify1171.001.30711.31410.0000
9752005.02.22 04:36s/l1171.001.31411.31410.0000692.204429.58
9762005.02.25 00:00sell1181.001.31931.32830.0000
9772005.02.25 11:33modify1181.001.31931.31960.0000
9782005.02.25 11:33close1181.001.31721.31960.0000210.004639.58
9792005.02.28 01:00buy1191.001.32511.31610.0000
9802005.02.28 01:48modify1191.001.32511.32470.0000
9812005.02.28 03:02modify1191.001.32511.32470.0000
9822005.02.28 03:03modify1191.001.32511.32480.0000
9832005.02.28 03:04modify1191.001.32511.32490.0000
9842005.02.28 03:09modify1191.001.32511.32490.0000
9852005.02.28 03:26modify1191.001.32511.32510.0000
9862005.02.28 03:26modify1191.001.32511.32510.0000
9872005.02.28 03:27modify1191.001.32511.32520.0000
9882005.02.28 03:28modify1191.001.32511.32530.0000
9892005.02.28 03:28modify1191.001.32511.32560.0000
9902005.02.28 03:29modify1191.001.32511.32580.0000
9912005.02.28 06:02s/l1191.001.32581.32580.000069.994709.57
9922005.03.01 04:00sell1201.001.31811.32710.0000
9932005.03.02 00:32modify1201.001.31811.31860.0000
9942005.03.02 00:32close1201.001.31631.31860.0000195.604905.17
9952005.03.04 17:00buy1211.001.32451.31550.0000
9962005.03.08 10:14modify1211.001.32451.32400.0000
9972005.03.08 10:14modify1211.001.32451.32410.0000
9982005.03.08 10:45s/l1211.001.32411.32410.0000-55.604849.57
9992005.03.14 14:00sell1221.001.33841.34740.0000
10002005.03.14 16:37modify1221.001.33841.33890.0000
10012005.03.14 16:37close1221.001.33681.33890.0000160.005009.57
10022005.03.16 17:00buy1231.001.34281.33380.0000
10032005.03.17 20:00close1231.001.33601.33380.0000-687.804321.77
10042005.03.17 20:00sell1241.001.33631.34530.0000
10052005.03.18 08:51modify1241.001.33631.33670.0000
10062005.03.18 08:52close1241.001.33471.33670.0000165.194486.96
10072005.03.29 12:00buy1251.001.29411.28510.0000
10082005.03.30 06:15modify1251.001.29411.29370.0000
10092005.03.30 06:15modify1251.001.29411.29380.0000
10102005.03.30 06:15modify1251.001.29411.29400.0000
10112005.03.30 06:15modify1251.001.29411.29410.0000
10122005.03.30 06:16modify1251.001.29411.29430.0000
10132005.03.30 06:16modify1251.001.29411.29440.0000
10142005.03.30 06:16modify1251.001.29411.29450.0000
10152005.03.30 06:26s/l1251.001.29451.29450.000016.604503.56
10162005.03.31 05:00sell1261.001.29161.30060.0000
10172005.03.31 14:00close1261.001.29631.30060.0000-470.004033.56
10182005.03.31 14:00buy1271.001.29631.28730.0000
10192005.03.31 15:31modify1271.001.29631.29580.0000
10202005.03.31 15:31modify1271.001.29631.29590.0000
10212005.03.31 15:31modify1271.001.29631.29600.0000
10222005.03.31 15:31modify1271.001.29631.29610.0000
10232005.03.31 15:32modify1271.001.29631.29610.0000
10242005.03.31 15:32modify1271.001.29631.29620.0000
10252005.03.31 15:32modify1271.001.29631.29630.0000
10262005.03.31 15:32modify1271.001.29631.29650.0000
10272005.03.31 15:32modify1271.001.29631.29660.0000
10282005.03.31 15:32modify1271.001.29631.29670.0000
10292005.03.31 15:33modify1271.001.29631.29680.0000
10302005.03.31 15:33modify1271.001.29631.29690.0000
10312005.03.31 15:33modify1271.001.29631.29700.0000
10322005.03.31 15:33modify1271.001.29631.29710.0000
10332005.03.31 15:35modify1271.001.29631.29710.0000
10342005.03.31 15:36modify1271.001.29631.29720.0000
10352005.03.31 15:36modify1271.001.29631.29730.0000
10362005.03.31 15:36modify1271.001.29631.29740.0000
10372005.03.31 15:36modify1271.001.29631.29750.0000
10382005.03.31 15:36modify1271.001.29631.29760.0000
10392005.03.31 15:38modify1271.001.29631.29770.0000
10402005.03.31 15:38modify1271.001.29631.29780.0000
10412005.03.31 15:38modify1271.001.29631.29790.0000
10422005.03.31 16:16modify1271.001.29631.29790.0000
10432005.03.31 16:16modify1271.001.29631.29800.0000
10442005.03.31 16:16modify1271.001.29631.29810.0000
10452005.03.31 16:16modify1271.001.29631.29820.0000
10462005.03.31 16:16modify1271.001.29631.29830.0000
10472005.03.31 16:16modify1271.001.29631.29840.0000
10482005.03.31 16:16modify1271.001.29631.29850.0000
10492005.03.31 16:16modify1271.001.29631.29860.0000
10502005.03.31 16:16modify1271.001.29631.29870.0000
10512005.03.31 16:26modify1271.001.29631.29870.0000
10522005.03.31 16:26modify1271.001.29631.29880.0000
10532005.03.31 16:27modify1271.001.29631.29900.0000
10542005.03.31 16:27modify1271.001.29631.29910.0000
10552005.03.31 16:27modify1271.001.29631.29920.0000
10562005.03.31 16:27modify1271.001.29631.29930.0000
10572005.03.31 16:27modify1271.001.29631.29940.0000
10582005.03.31 16:27modify1271.001.29631.29950.0000
10592005.03.31 16:30modify1271.001.29631.29950.0000
10602005.03.31 16:31modify1271.001.29631.29960.0000
10612005.03.31 16:58s/l1271.001.29961.29960.0000330.004363.56
10622005.04.01 20:00sell1281.001.28991.29890.0000
10632005.04.04 00:05modify1281.001.28991.29040.0000
10642005.04.04 00:06close1281.001.28831.29040.0000165.204528.76
10652005.04.06 06:00buy1291.001.28731.27830.0000
10662005.04.06 08:43modify1291.001.28731.28680.0000
10672005.04.06 09:02s/l1291.001.28681.28680.0000-50.004478.76
10682005.04.08 02:00sell1301.001.28311.29210.0000
10692005.04.08 02:41modify1301.001.28311.28350.0000
10702005.04.08 02:41close1301.001.28141.28350.0000169.994648.75
10712005.04.08 02:42sell1311.001.28141.29040.0000
10722005.04.08 17:42s/l1311.001.29041.29040.0000-900.003748.75
10732005.04.11 00:00buy1321.001.29311.28410.0000
10742005.04.11 10:01modify1321.001.29311.29260.0000
10752005.04.11 10:01modify1321.001.29311.29270.0000
10762005.04.11 10:01modify1321.001.29311.29290.0000
10772005.04.11 10:01modify1321.001.29311.29300.0000
10782005.04.11 10:01modify1321.001.29311.29320.0000
10792005.04.11 10:02modify1321.001.29311.29320.0000
10802005.04.11 10:02modify1321.001.29311.29330.0000
10812005.04.11 10:04modify1321.001.29311.29340.0000
10822005.04.11 10:04modify1321.001.29311.29350.0000
10832005.04.11 10:05modify1321.001.29311.29350.0000
10842005.04.11 10:05modify1321.001.29311.29360.0000
10852005.04.11 10:05modify1321.001.29311.29370.0000
10862005.04.11 10:05modify1321.001.29311.29380.0000
10872005.04.11 10:05modify1321.001.29311.29390.0000
10882005.04.11 10:05modify1321.001.29311.29400.0000
10892005.04.11 10:06modify1321.001.29311.29410.0000
10902005.04.11 10:07modify1321.001.29311.29420.0000
10912005.04.11 10:07modify1321.001.29311.29430.0000
10922005.04.11 10:08modify1321.001.29311.29430.0000
10932005.04.11 10:08modify1321.001.29311.29440.0000
10942005.04.11 10:08modify1321.001.29311.29440.0000
10952005.04.11 10:08modify1321.001.29311.29450.0000
10962005.04.11 10:08modify1321.001.29311.29460.0000
10972005.04.11 10:08modify1321.001.29311.29470.0000
10982005.04.11 10:08modify1321.001.29311.29480.0000
10992005.04.11 10:10modify1321.001.29311.29480.0000
11002005.04.11 10:10modify1321.001.29311.29490.0000
11012005.04.11 10:10modify1321.001.29311.29500.0000
11022005.04.11 10:11modify1321.001.29311.29510.0000
11032005.04.11 10:29modify1321.001.29311.29520.0000
11042005.04.11 10:32modify1321.001.29311.29530.0000
11052005.04.11 12:36s/l1321.001.29531.29530.0000220.003968.75
11062005.04.12 19:00sell1331.001.28791.29690.0000
11072005.04.13 15:30modify1331.001.28791.28840.0000
11082005.04.13 15:30close1331.001.28621.28840.0000185.604154.35
11092005.04.15 18:00buy1341.001.29251.28350.0000
11102005.04.18 08:54modify1341.001.29251.29200.0000
11112005.04.18 09:01modify1341.001.29251.29210.0000
11122005.04.18 09:01modify1341.001.29251.29220.0000
11132005.04.18 09:02modify1341.001.29251.29220.0000
11142005.04.18 09:02modify1341.001.29251.29230.0000
11152005.04.18 09:02modify1341.001.29251.29240.0000
11162005.04.18 09:02modify1341.001.29251.29250.0000
11172005.04.18 09:02modify1341.001.29251.29260.0000
11182005.04.18 09:02modify1341.001.29251.29270.0000
11192005.04.18 09:25modify1341.001.29251.29270.0000
11202005.04.18 09:27modify1341.001.29251.29280.0000
11212005.04.18 09:27modify1341.001.29251.29290.0000
11222005.04.18 09:27modify1341.001.29251.29300.0000
11232005.04.18 09:27modify1341.001.29251.29310.0000
11242005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29310.0000
11252005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29320.0000
11262005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29330.0000
11272005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29340.0000
11282005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29350.0000
11292005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29360.0000
11302005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29370.0000
11312005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29380.0000
11322005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29400.0000
11332005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29410.0000
11342005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29420.0000
11352005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29430.0000
11362005.04.18 09:29modify1341.001.29251.29440.0000
11372005.04.18 09:30modify1341.001.29251.29440.0000
11382005.04.18 09:30modify1341.001.29251.29450.0000
11392005.04.18 09:30modify1341.001.29251.29460.0000
11402005.04.18 09:30modify1341.001.29251.29470.0000
11412005.04.18 09:31modify1341.001.29251.29480.0000
11422005.04.18 09:31modify1341.001.29251.29490.0000
11432005.04.18 09:32modify1341.001.29251.29490.0000
11442005.04.18 09:32modify1341.001.29251.29500.0000
11452005.04.18 09:35modify1341.001.29251.29500.0000
11462005.04.18 09:35modify1341.001.29251.29510.0000
11472005.04.18 09:35modify1341.001.29251.29520.0000
11482005.04.18 09:35modify1341.001.29251.29530.0000
11492005.04.18 09:37modify1341.001.29251.29530.0000
11502005.04.18 09:37modify1341.001.29251.29540.0000
11512005.04.18 09:37modify1341.001.29251.29550.0000
11522005.04.18 09:37modify1341.001.29251.29560.0000
11532005.04.18 09:51modify1341.001.29251.29560.0000
11542005.04.18 09:51modify1341.001.29251.29570.0000
11552005.04.18 09:51modify1341.001.29251.29580.0000
11562005.04.18 09:51modify1341.001.29251.29590.0000
11572005.04.18 10:15s/l1341.001.29591.29590.0000332.204486.55
11582005.04.22 00:00sell1351.001.30471.31370.0000
11592005.04.22 02:21modify1351.001.30471.30520.0000
11602005.04.22 02:26close1351.001.30311.30520.0000160.004646.55
11612005.04.25 00:00buy1361.001.30571.29670.0000
11622005.04.25 11:01s/l1361.001.29671.29670.0000-900.003746.55
11632005.04.29 12:00buy1371.001.29651.28750.0000
11642005.04.29 19:25s/l1371.001.28751.28750.0000-900.002846.55
11652005.04.29 22:00sell1381.001.28681.29580.0000
11662005.05.02 01:18modify1381.001.28681.28730.0000
11672005.05.02 01:18close1381.001.28521.28730.0000165.203011.75
11682005.05.03 19:00buy1391.001.28911.28010.0000
11692005.05.03 20:16modify1391.001.28911.28880.0000
11702005.05.03 20:17s/l1391.001.28881.28880.0000-30.002981.75
11712005.05.06 10:00sell1401.001.29461.30360.0000
11722005.05.06 14:30modify1401.001.29461.29490.0000
11732005.05.06 14:30close1401.001.29231.29490.0000230.003211.75
11742005.05.06 15:00sell1411.001.28561.29460.0000
11752005.05.06 15:19modify1411.001.28561.28610.0000
11762005.05.06 15:19close1411.001.28401.28610.0000160.003371.75
11772005.05.06 15:19sell1421.001.28391.29290.0000
11782005.05.06 17:01modify1421.001.28391.28440.0000
11792005.05.06 17:02close1421.001.28231.28440.0000160.003531.75
11802005.05.10 14:00buy1431.001.28601.27700.0000
11812005.05.10 16:56modify1431.001.28601.28560.0000
11822005.05.10 16:56modify1431.001.28601.28570.0000
11832005.05.10 16:57modify1431.001.28601.28570.0000
11842005.05.10 16:57modify1431.001.28601.28580.0000
11852005.05.10 17:55modify1431.001.28601.28590.0000
11862005.05.10 17:55modify1431.001.28601.28600.0000
11872005.05.10 17:55modify1431.001.28601.28610.0000
11882005.05.10 18:36modify1431.001.28601.28620.0000
11892005.05.10 18:37modify1431.001.28601.28620.0000
11902005.05.10 18:37modify1431.001.28601.28630.0000
11912005.05.10 18:37modify1431.001.28601.28650.0000
11922005.05.10 18:37modify1431.001.28601.28660.0000
11932005.05.10 18:37modify1431.001.28601.28680.0000
11942005.05.10 20:33s/l1431.001.28681.28680.000080.003611.75
11952005.05.11 18:00sell1441.001.28001.28900.0000
11962005.05.12 08:19modify1441.001.28001.28050.0000
11972005.05.12 08:19close1441.001.27831.28050.0000175.203786.95
11982005.05.17 11:00buy1451.001.26591.25690.0000
11992005.05.18 00:00close1451.001.26051.25690.0000-563.403223.55
12002005.05.18 00:04sell1461.001.26051.26950.0000
12012005.05.18 01:52modify1461.001.26051.26100.0000
12022005.05.18 02:02close1461.001.25901.26100.0000150.013373.56
12032005.05.18 18:00buy1471.001.26591.25690.0000
12042005.05.18 19:05modify1471.001.26591.26540.0000
12052005.05.18 19:05modify1471.001.26591.26550.0000
12062005.05.18 19:05modify1471.001.26591.26560.0000
12072005.05.18 19:05modify1471.001.26591.26570.0000
12082005.05.18 19:06modify1471.001.26591.26580.0000
12092005.05.18 19:06modify1471.001.26591.26590.0000
12102005.05.18 19:06modify1471.001.26591.26600.0000
12112005.05.18 19:06modify1471.001.26591.26610.0000
12122005.05.18 19:24modify1471.001.26591.26610.0000
12132005.05.18 19:25modify1471.001.26591.26630.0000
12142005.05.18 19:25modify1471.001.26591.26640.0000
12152005.05.18 19:25modify1471.001.26591.26650.0000
12162005.05.18 19:25modify1471.001.26591.26660.0000
12172005.05.18 19:25modify1471.001.26591.26670.0000
12182005.05.18 19:25modify1471.001.26591.26680.0000
12192005.05.18 19:40s/l1471.001.26681.26680.000089.993463.55
12202005.05.18 19:40buy1481.001.26691.25790.0000
12212005.05.18 22:36modify1481.001.26691.26660.0000
12222005.05.19 02:49modify1481.001.26691.26670.0000
12232005.05.19 02:49modify1481.001.26691.26680.0000
12242005.05.19 07:31s/l1481.001.26681.26680.0000-17.813445.74
12252005.05.19 20:00sell1491.001.26371.27270.0000
12262005.05.20 13:08modify1491.001.26371.26420.0000
12272005.05.20 13:22close1491.001.26191.26420.0000185.203630.94
12282005.05.24 11:00buy1501.001.25841.24940.0000
12292005.05.24 12:25modify1501.001.25841.25800.0000
12302005.05.24 12:25modify1501.001.25841.25830.0000
12312005.05.24 12:25modify1501.001.25841.25850.0000
12322005.05.24 12:27modify1501.001.25841.25870.0000
12332005.05.24 12:44s/l1501.001.25871.25870.000030.003660.94
12342005.05.24 12:44buy1511.001.25891.24990.0000
12352005.05.24 13:14modify1511.001.25891.25850.0000
12362005.05.24 13:14modify1511.001.25891.25880.0000
12372005.05.24 13:34modify1511.001.25891.25890.0000
12382005.05.24 13:36modify1511.001.25891.25900.0000
12392005.05.24 13:36modify1511.001.25891.25910.0000
12402005.05.24 13:37modify1511.001.25891.25910.0000
12412005.05.24 13:37modify1511.001.25891.25920.0000
12422005.05.24 13:41modify1511.001.25891.25930.0000
12432005.05.24 13:41modify1511.001.25891.25940.0000
12442005.05.24 13:43modify1511.001.25891.25950.0000
12452005.05.24 13:45modify1511.001.25891.25960.0000
12462005.05.24 13:45modify1511.001.25891.25960.0000
12472005.05.24 13:51modify1511.001.25891.25970.0000
12482005.05.24 13:51modify1511.001.25891.25980.0000
12492005.05.24 13:51modify1511.001.25891.25990.0000
12502005.05.24 13:52modify1511.001.25891.25990.0000
12512005.05.24 13:53modify1511.001.25891.26000.0000
12522005.05.24 13:54modify1511.001.25891.26010.0000
12532005.05.24 13:56modify1511.001.25891.26020.0000
12542005.05.24 13:56modify1511.001.25891.26030.0000
12552005.05.24 13:57modify1511.001.25891.26040.0000
12562005.05.24 13:59modify1511.001.25891.26060.0000
12572005.05.24 14:00modify1511.001.25891.26060.0000
12582005.05.24 15:12s/l1511.001.26061.26060.0000170.003830.94
12592005.05.25 14:00sell1521.001.25591.26490.0000
12602005.05.25 17:00close1521.001.25941.26490.0000-350.003480.94
12612005.05.25 17:00buy1531.001.25951.25050.0000
12622005.05.25 17:07modify1531.001.25951.25910.0000
12632005.05.25 20:06s/l1531.001.25911.25910.0000-40.003440.94
12642005.05.26 11:00sell1541.001.25571.26470.0000
12652005.05.26 12:56modify1541.001.25571.25620.0000
12662005.05.26 13:01close1541.001.25411.25620.0000159.993600.93
12672005.05.27 21:00buy1551.001.25711.24810.0000
12682005.05.30 11:00close1551.001.25251.24810.0000-467.803133.13
12692005.05.30 11:00sell1561.001.25261.26160.0000
12702005.05.30 12:40modify1561.001.25261.25290.0000
12712005.05.30 12:41close1561.001.25071.25290.0000190.003323.13
12722005.06.02 23:00buy1571.001.22671.21770.0000
12732005.06.03 02:46modify1571.001.22671.22640.0000
12742005.06.03 02:52modify1571.001.22671.22650.0000
12752005.06.03 02:57modify1571.001.22671.22670.0000
12762005.06.03 03:19modify1571.001.22671.22690.0000
12772005.06.03 03:24modify1571.001.22671.22690.0000
12782005.06.03 03:25modify1571.001.22671.22710.0000
12792005.06.03 03:27modify1571.001.22671.22730.0000
12802005.06.03 03:30modify1571.001.22671.22730.0000
12812005.06.03 03:30modify1571.001.22671.22740.0000
12822005.06.03 07:22modify1571.001.22671.22750.0000
12832005.06.03 07:22modify1571.001.22671.22780.0000
12842005.06.03 07:22modify1571.001.22671.22800.0000
12852005.06.03 07:22modify1571.001.22671.22820.0000
12862005.06.03 07:22modify1571.001.22671.22840.0000
12872005.06.03 07:22modify1571.001.22671.22850.0000
12882005.06.03 07:46modify1571.001.22671.22860.0000
12892005.06.03 07:48modify1571.001.22671.22870.0000
12902005.06.03 07:51modify1571.001.22671.22870.0000
12912005.06.03 08:09s/l1571.001.22871.22870.0000192.203515.33
12922005.06.03 21:00sell1581.001.22221.23120.0000
12932005.06.06 16:00close1581.001.22871.23120.0000-644.802870.53
12942005.06.06 16:00buy1591.001.22861.21960.0000
12952005.06.07 08:30modify1591.001.22861.22820.0000
12962005.06.07 08:38modify1591.001.22861.22840.0000
12972005.06.07 08:56s/l1591.001.22841.22840.0000-27.802842.73
12982005.06.09 00:00sell1601.001.22331.23230.0000
12992005.06.09 08:16modify1601.001.22331.22380.0000
13002005.06.09 08:16close1601.001.22171.22380.0000160.003002.73
13012005.06.14 10:00buy1611.001.21281.20380.0000
13022005.06.14 14:46modify1611.001.21281.21240.0000
13032005.06.14 14:51modify1611.001.21281.21250.0000
13042005.06.14 14:51modify1611.001.21281.21260.0000
13052005.06.14 14:51modify1611.001.21281.21280.0000
13062005.06.14 14:52modify1611.001.21281.21290.0000
13072005.06.14 14:52modify1611.001.21281.21300.0000
13082005.06.14 14:57s/l1611.001.21301.21300.000020.003022.73
13092005.06.14 18:00sell1621.001.20351.21250.0000
13102005.06.15 01:18modify1621.001.20351.20400.0000
13112005.06.15 01:19close1621.001.20201.20400.0000165.603188.33
13122005.06.15 21:00buy1631.001.21141.20240.0000
13132005.06.16 14:46modify1631.001.21141.21110.0000
13142005.06.16 14:46modify1631.001.21141.21130.0000
13152005.06.16 14:47modify1631.001.21141.21130.0000
13162005.06.16 14:47modify1631.001.21141.21140.0000
13172005.06.16 14:47modify1631.001.21141.21150.0000
13182005.06.16 14:47modify1631.001.21141.21160.0000
13192005.06.16 14:47modify1631.001.21141.21170.0000
13202005.06.16 14:49modify1631.001.21141.21180.0000
13212005.06.16 14:49modify1631.001.21141.21200.0000
13222005.06.16 14:49modify1631.001.21141.21210.0000
13232005.06.16 14:49modify1631.001.21141.21230.0000
13242005.06.16 15:00modify1631.001.21141.21230.0000
13252005.06.16 15:04modify1631.001.21141.21240.0000
13262005.06.16 15:13modify1631.001.21141.21240.0000
13272005.06.16 15:13modify1631.001.21141.21250.0000
13282005.06.16 15:13modify1631.001.21141.21270.0000
13292005.06.16 15:13modify1631.001.21141.21280.0000
13302005.06.16 15:25modify1631.001.21141.21290.0000
13312005.06.16 15:25modify1631.001.21141.21300.0000
13322005.06.16 15:25modify1631.001.21141.21310.0000
13332005.06.16 15:25modify1631.001.21141.21330.0000
13342005.06.16 15:25modify1631.001.21141.21360.0000
13352005.06.16 15:25modify1631.001.21141.21380.0000
13362005.06.16 15:25modify1631.001.21141.21410.0000
13372005.06.16 15:25modify1631.001.21141.21420.0000
13382005.06.16 15:26modify1631.001.21141.21430.0000
13392005.06.16 15:26modify1631.001.21141.21450.0000
13402005.06.16 15:26modify1631.001.21141.21460.0000
13412005.06.16 15:29s/l1631.001.21461.21460.0000312.203500.53
13422005.06.20 22:00sell1641.001.21421.22320.0000
13432005.06.21 09:37modify1641.001.21421.21460.0000
13442005.06.21 09:37close1641.001.21241.21460.0000185.203685.73
13452005.06.22 03:00buy1651.001.21751.20850.0000
13462005.06.22 08:56modify1651.001.21751.21700.0000
13472005.06.22 08:56modify1651.001.21751.21710.0000
13482005.06.22 08:56modify1651.001.21751.21720.0000
13492005.06.22 08:57modify1651.001.21751.21730.0000
13502005.06.22 10:23modify1651.001.21751.21740.0000
13512005.06.22 10:34modify1651.001.21751.21740.0000
13522005.06.22 10:35modify1651.001.21751.21750.0000
13532005.06.22 11:08s/l1651.001.21751.21750.00000.003685.73
13542005.06.22 17:00sell1661.001.21301.22200.0000
13552005.06.22 18:07modify1661.001.21301.21350.0000
13562005.06.22 18:07close1661.001.21131.21350.0000170.003855.73
13572005.06.24 22:00buy1671.001.21021.20120.0000
13582005.06.27 01:19modify1671.001.21021.20980.0000
13592005.06.27 01:19modify1671.001.21021.21010.0000
13602005.06.27 01:19modify1671.001.21021.21020.0000
13612005.06.27 01:33modify1671.001.21021.21030.0000
13622005.06.27 01:34modify1671.001.21021.21040.0000
13632005.06.27 01:34modify1671.001.21021.21080.0000
13642005.06.27 01:34modify1671.001.21021.21110.0000
13652005.06.27 01:34modify1671.001.21021.21140.0000
13662005.06.27 01:44modify1671.001.21021.21150.0000
13672005.06.27 01:45modify1671.001.21021.21150.0000
13682005.06.27 01:46modify1671.001.21021.21160.0000
13692005.06.27 08:20modify1671.001.21021.21160.0000
13702005.06.27 08:21modify1671.001.21021.21170.0000
13712005.06.27 08:26modify1671.001.21021.21170.0000
13722005.06.27 08:26modify1671.001.21021.21180.0000
13732005.06.27 08:26modify1671.001.21021.21190.0000
13742005.06.27 08:30modify1671.001.21021.21200.0000
13752005.06.27 08:30modify1671.001.21021.21210.0000
13762005.06.27 08:31modify1671.001.21021.21230.0000
13772005.06.27 08:31modify1671.001.21021.21240.0000
13782005.06.27 08:31modify1671.001.21021.21260.0000
13792005.06.27 08:32modify1671.001.21021.21260.0000
13802005.06.27 08:35modify1671.001.21021.21270.0000
13812005.06.27 08:40modify1671.001.21021.21270.0000
13822005.06.27 08:40modify1671.001.21021.21300.0000
13832005.06.27 08:40modify1671.001.21021.21330.0000
13842005.06.27 08:40modify1671.001.21021.21340.0000
13852005.06.27 08:41modify1671.001.21021.21350.0000
13862005.06.27 08:41modify1671.001.21021.21360.0000
13872005.06.27 08:43modify1671.001.21021.21370.0000
13882005.06.27 08:43modify1671.001.21021.21380.0000
13892005.06.27 08:43modify1671.001.21021.21400.0000
13902005.06.27 08:43modify1671.001.21021.21410.0000
13912005.06.27 08:43modify1671.001.21021.21430.0000
13922005.06.27 08:44modify1671.001.21021.21440.0000
13932005.06.27 08:44modify1671.001.21021.21450.0000
13942005.06.27 08:44modify1671.001.21021.21460.0000
13952005.06.27 08:44modify1671.001.21021.21470.0000
13962005.06.27 08:45modify1671.001.21021.21490.0000
13972005.06.27 08:45modify1671.001.21021.21500.0000
13982005.06.27 09:54modify1671.001.21021.21520.0000
13992005.06.27 09:56modify1671.001.21021.21520.0000
14002005.06.27 10:19s/l1671.001.21521.21520.0000492.204347.93
14012005.06.28 15:00sell1681.001.20901.21800.0000
14022005.06.28 15:11modify1681.001.20901.20950.0000
14032005.06.28 15:11close1681.001.20741.20950.0000160.004507.93
14042005.06.28 15:11sell1691.001.20731.21630.0000
14052005.06.28 22:04modify1691.001.20731.20770.0000
14062005.06.28 22:29close1691.001.20561.20770.0000169.994677.92
14072005.06.30 08:00buy1701.001.20951.20050.0000
14082005.06.30 18:20modify1701.001.20951.20910.0000
14092005.06.30 18:20modify1701.001.20951.20930.0000
14102005.06.30 18:20modify1701.001.20951.20940.0000
14112005.06.30 18:20modify1701.001.20951.20960.0000
14122005.06.30 18:20modify1701.001.20951.20970.0000
14132005.06.30 18:20modify1701.001.20951.20980.0000
14142005.06.30 18:31s/l1701.001.20981.20980.000030.004707.92
14152005.07.01 10:00sell1711.001.20471.21370.0000
14162005.07.01 16:14modify1711.001.20471.20520.0000
14172005.07.01 16:14close1711.001.20301.20520.0000170.004877.92
14182005.07.06 07:00buy1721.001.19211.18310.0000
14192005.07.06 08:28modify1721.001.19211.19170.0000
14202005.07.06 08:28modify1721.001.19211.19180.0000
14212005.07.06 08:28modify1721.001.19211.19200.0000
14222005.07.06 08:28modify1721.001.19211.19220.0000
14232005.07.06 08:29modify1721.001.19211.19220.0000
14242005.07.06 08:44modify1721.001.19211.19230.0000
14252005.07.06 08:59s/l1721.001.19231.19230.000019.994897.91
14262005.07.08 10:00sell1731.001.19121.20020.0000
14272005.07.08 14:30modify1731.001.19121.19150.0000
14282005.07.08 14:31close1731.001.18941.19150.0000180.005077.91
14292005.07.11 01:00buy1741.001.19681.18780.0000
14302005.07.11 04:26modify1741.001.19681.19630.0000
14312005.07.11 04:35modify1741.001.19681.19640.0000
14322005.07.11 04:35modify1741.001.19681.19640.0000
14332005.07.11 04:36modify1741.001.19681.19650.0000
14342005.07.11 04:36modify1741.001.19681.19660.0000
14352005.07.11 04:37modify1741.001.19681.19670.0000
14362005.07.11 04:38modify1741.001.19681.19680.0000
14372005.07.11 04:39modify1741.001.19681.19680.0000
14382005.07.11 04:39modify1741.001.19681.19690.0000
14392005.07.11 04:40modify1741.001.19681.19700.0000
14402005.07.11 04:48modify1741.001.19681.19720.0000
14412005.07.11 04:48modify1741.001.19681.19720.0000
14422005.07.11 04:48modify1741.001.19681.19730.0000
14432005.07.11 04:49modify1741.001.19681.19740.0000
14442005.07.11 04:49modify1741.001.19681.19750.0000
14452005.07.11 04:51modify1741.001.19681.19750.0000
14462005.07.11 04:51modify1741.001.19681.19770.0000
14472005.07.11 04:52modify1741.001.19681.19790.0000
14482005.07.11 04:53modify1741.001.19681.19800.0000
14492005.07.11 05:58modify1741.001.19681.19810.0000
14502005.07.11 06:00modify1741.001.19681.19810.0000
14512005.07.11 06:46modify1741.001.19681.19820.0000
14522005.07.11 06:46modify1741.001.19681.19830.0000
14532005.07.11 06:49modify1741.001.19681.19840.0000
14542005.07.11 06:52modify1741.001.19681.19850.0000
14552005.07.11 06:52modify1741.001.19681.19860.0000
14562005.07.11 06:53modify1741.001.19681.19870.0000
14572005.07.11 06:54modify1741.001.19681.19880.0000
14582005.07.11 06:55modify1741.001.19681.19880.0000
14592005.07.11 06:56modify1741.001.19681.19900.0000
14602005.07.11 07:04modify1741.001.19681.19900.0000
14612005.07.11 07:04modify1741.001.19681.19910.0000
14622005.07.11 08:30modify1741.001.19681.19910.0000
14632005.07.11 08:30modify1741.001.19681.19920.0000
14642005.07.11 08:32modify1741.001.19681.19930.0000
14652005.07.11 08:32modify1741.001.19681.19950.0000
14662005.07.11 08:35modify1741.001.19681.19980.0000
14672005.07.11 08:37modify1741.001.19681.19990.0000
14682005.07.11 08:38modify1741.001.19681.19990.0000
14692005.07.11 08:47modify1741.001.19681.20000.0000
14702005.07.11 08:48modify1741.001.19681.20010.0000
14712005.07.11 08:49modify1741.001.19681.20020.0000
14722005.07.11 08:49modify1741.001.19681.20040.0000
14732005.07.11 08:49modify1741.001.19681.20050.0000
14742005.07.11 08:55modify1741.001.19681.20060.0000
14752005.07.11 08:55modify1741.001.19681.20070.0000
14762005.07.11 09:15s/l1741.001.20071.20070.0000389.995467.90
14772005.07.13 20:00sell1751.001.20931.21830.0000
14782005.07.13 20:36modify1751.001.20931.20980.0000
14792005.07.13 20:37close1751.001.20771.20980.0000160.005627.90
14802005.07.13 20:37sell1761.001.20731.21630.0000
14812005.07.14 04:02modify1761.001.20731.20780.0000
14822005.07.14 08:14s/l1761.001.20781.20780.0000-44.805583.10
14832005.07.15 11:00buy1771.001.21081.20180.0000
14842005.07.15 15:00close1771.001.20401.20180.0000-680.004903.10
14852005.07.15 15:00sell1781.001.20401.21300.0000
14862005.07.15 15:15modify1781.001.20401.20440.0000
14872005.07.15 15:15close1781.001.20221.20440.0000180.005083.10
14882005.07.15 15:15sell1791.001.20211.21110.0000
14892005.07.19 07:31modify1791.001.20211.20250.0000
14902005.07.19 07:31close1791.001.20041.20250.0000180.405263.50
14912005.07.20 06:00buy1801.001.20801.19900.0000
14922005.07.20 19:30modify1801.001.20801.20750.0000
14932005.07.20 19:30modify1801.001.20801.20770.0000
14942005.07.20 19:30modify1801.001.20801.20790.0000
14952005.07.20 19:31modify1801.001.20801.20790.0000
14962005.07.20 19:31modify1801.001.20801.20820.0000
14972005.07.20 19:31modify1801.001.20801.20840.0000
14982005.07.20 19:31modify1801.001.20801.20870.0000
14992005.07.20 19:31modify1801.001.20801.20900.0000
15002005.07.20 19:31modify1801.001.20801.20930.0000
15012005.07.20 19:31modify1801.001.20801.20950.0000
15022005.07.20 19:31modify1801.001.20801.20980.0000
15032005.07.20 19:31modify1801.001.20801.21010.0000
15042005.07.20 19:32modify1801.001.20801.21010.0000
15052005.07.20 19:32modify1801.001.20801.21020.0000
15062005.07.20 20:02modify1801.001.20801.21040.0000
15072005.07.20 20:02modify1801.001.20801.21060.0000
15082005.07.20 20:03modify1801.001.20801.21070.0000
15092005.07.20 20:03modify1801.001.20801.21080.0000
15102005.07.20 20:03modify1801.001.20801.21090.0000
15112005.07.20 20:03modify1801.001.20801.21110.0000
15122005.07.20 20:03modify1801.001.20801.21120.0000
15132005.07.20 20:03modify1801.001.20801.21130.0000
15142005.07.20 20:04modify1801.001.20801.21140.0000
15152005.07.20 20:04modify1801.001.20801.21150.0000
15162005.07.20 20:04modify1801.001.20801.21170.0000
15172005.07.20 20:08modify1801.001.20801.21180.0000
15182005.07.20 20:08modify1801.001.20801.21190.0000
15192005.07.20 20:08modify1801.001.20801.21210.0000
15202005.07.20 20:08modify1801.001.20801.21220.0000
15212005.07.20 20:13modify1801.001.20801.21230.0000
15222005.07.20 20:13modify1801.001.20801.21250.0000
15232005.07.20 20:14modify1801.001.20801.21260.0000
15242005.07.20 20:14modify1801.001.20801.21270.0000
15252005.07.20 20:14modify1801.001.20801.21280.0000
15262005.07.20 20:14modify1801.001.20801.21290.0000
15272005.07.20 20:14modify1801.001.20801.21300.0000
15282005.07.20 20:15modify1801.001.20801.21300.0000
15292005.07.20 20:15modify1801.001.20801.21330.0000
15302005.07.20 20:15modify1801.001.20801.21360.0000
15312005.07.20 20:15modify1801.001.20801.21400.0000
15322005.07.20 20:15modify1801.001.20801.21430.0000
15332005.07.20 20:16modify1801.001.20801.21440.0000
15342005.07.20 20:16modify1801.001.20801.21450.0000
15352005.07.20 20:16modify1801.001.20801.21460.0000
15362005.07.20 20:25modify1801.001.20801.21480.0000
15372005.07.20 20:25modify1801.001.20801.21490.0000
15382005.07.20 20:27modify1801.001.20801.21500.0000
15392005.07.20 20:28modify1801.001.20801.21510.0000
15402005.07.20 20:28modify1801.001.20801.21530.0000
15412005.07.20 20:28modify1801.001.20801.21550.0000
15422005.07.20 20:28modify1801.001.20801.21570.0000
15432005.07.20 20:28modify1801.001.20801.21590.0000
15442005.07.20 20:29modify1801.001.20801.21590.0000
15452005.07.20 20:29modify1801.001.20801.21610.0000
15462005.07.20 20:29modify1801.001.20801.21620.0000
15472005.07.20 20:29modify1801.001.20801.21630.0000
15482005.07.20 20:30modify1801.001.20801.21630.0000
15492005.07.20 20:33s/l1801.001.21631.21630.0000830.006093.50
15502005.07.22 19:00sell1811.001.20651.21550.0000
15512005.07.25 00:02modify1811.001.20651.20680.0000
15522005.07.25 00:02close1811.001.20471.20680.0000185.206278.70
15532005.07.27 21:00buy1821.001.20751.19850.0000
15542005.07.28 13:15modify1821.001.20751.20700.0000
15552005.07.28 13:15modify1821.001.20751.20710.0000
15562005.07.28 13:15modify1821.001.20751.20720.0000
15572005.07.28 13:16modify1821.001.20751.20720.0000
15582005.07.28 13:16modify1821.001.20751.20730.0000
15592005.07.28 13:16modify1821.001.20751.20740.0000
15602005.07.28 13:17modify1821.001.20751.20740.0000
15612005.07.28 13:17modify1821.001.20751.20750.0000
15622005.07.28 13:17modify1821.001.20751.20760.0000
15632005.07.28 13:17modify1821.001.20751.20770.0000
15642005.07.28 13:25modify1821.001.20751.20780.0000
15652005.07.28 13:50modify1821.001.20751.20790.0000
15662005.07.28 13:51modify1821.001.20751.20790.0000
15672005.07.28 13:51modify1821.001.20751.20800.0000
15682005.07.28 13:51modify1821.001.20751.20810.0000
15692005.07.28 13:51modify1821.001.20751.20820.0000
15702005.07.28 13:51modify1821.001.20751.20830.0000
15712005.07.28 13:52modify1821.001.20751.20840.0000
15722005.07.28 15:21modify1821.001.20751.20850.0000
15732005.07.28 16:00s/l1821.001.20851.20850.000092.206370.90
15742005.08.03 05:00sell1831.001.21631.22530.0000
15752005.08.03 11:02s/l1831.001.22531.22530.0000-900.005470.90
15762005.08.03 13:00buy1841.001.23031.22130.0000
15772005.08.03 14:22modify1841.001.23031.22980.0000
15782005.08.03 14:23modify1841.001.23031.22990.0000
15792005.08.03 14:23modify1841.001.23031.23000.0000
15802005.08.03 14:23modify1841.001.23031.23010.0000
15812005.08.03 14:23modify1841.001.23031.23020.0000
15822005.08.03 14:23modify1841.001.23031.23030.0000
15832005.08.03 14:23modify1841.001.23031.23040.0000
15842005.08.03 14:24modify1841.001.23031.23040.0000
15852005.08.03 14:24modify1841.001.23031.23050.0000
15862005.08.03 15:05s/l1841.001.23051.23050.000020.005490.90
15872005.08.08 00:00sell1851.001.23351.24250.0000
15882005.08.08 07:10modify1851.001.23351.23400.0000
15892005.08.08 07:10close1851.001.23191.23400.0000160.015650.91
15902005.08.08 15:00buy1861.001.23731.22830.0000
15912005.08.09 03:06modify1861.001.23731.23710.0000
15922005.08.09 03:07modify1861.001.23731.23720.0000
15932005.08.09 03:07modify1861.001.23731.23740.0000
15942005.08.09 03:07modify1861.001.23731.23750.0000
15952005.08.09 03:07modify1861.001.23731.23760.0000
15962005.08.09 03:07modify1861.001.23731.23780.0000
15972005.08.09 03:09s/l1861.001.23781.23780.000042.205693.11
15982005.08.09 20:00sell1871.001.23421.24320.0000
15992005.08.10 09:00close1871.001.23841.24320.0000-404.405288.71
16002005.08.10 09:00buy1881.001.23841.22940.0000
16012005.08.10 11:09modify1881.001.23841.23790.0000
16022005.08.10 11:09modify1881.001.23841.23800.0000
16032005.08.10 11:09modify1881.001.23841.23810.0000
16042005.08.10 11:12modify1881.001.23841.23830.0000
16052005.08.10 11:12modify1881.001.23841.23850.0000
16062005.08.10 11:13modify1881.001.23841.23850.0000
16072005.08.10 11:13modify1881.001.23841.23860.0000
16082005.08.10 11:13modify1881.001.23841.23870.0000
16092005.08.10 11:18modify1881.001.23841.23880.0000
16102005.08.10 11:18modify1881.001.23841.23890.0000
16112005.08.10 11:23modify1881.001.23841.23890.0000
16122005.08.10 11:23modify1881.001.23841.23900.0000
16132005.08.10 11:24modify1881.001.23841.23910.0000
16142005.08.10 11:24modify1881.001.23841.23930.0000
16152005.08.10 11:24modify1881.001.23841.23940.0000
16162005.08.10 11:24modify1881.001.23841.23950.0000
16172005.08.10 11:27modify1881.001.23841.23950.0000
16182005.08.10 11:27modify1881.001.23841.23960.0000
16192005.08.10 11:28modify1881.001.23841.23970.0000
16202005.08.10 11:28modify1881.001.23841.23980.0000
16212005.08.10 11:28modify1881.001.23841.23990.0000
16222005.08.10 11:28modify1881.001.23841.24010.0000
16232005.08.10 11:28modify1881.001.23841.24020.0000
16242005.08.10 11:28modify1881.001.23841.24030.0000
16252005.08.10 11:33s/l1881.001.24031.24030.0000190.005478.71
16262005.08.15 05:00sell1891.001.24101.25000.0000
16272005.08.15 07:44modify1891.001.24101.24150.0000
16282005.08.15 07:53close1891.001.23941.24150.0000160.005638.71
16292005.08.22 15:00buy1901.001.22321.21420.0000
16302005.08.23 09:49modify1901.001.22321.22280.0000
16312005.08.23 09:49modify1901.001.22321.22290.0000
16322005.08.23 09:49modify1901.001.22321.22300.0000
16332005.08.23 10:14s/l1901.001.22301.22300.0000-27.805610.91
16342005.08.24 08:00sell1911.001.21791.22690.0000
16352005.08.24 08:42modify1911.001.21791.21840.0000
16362005.08.24 09:10close1911.001.21621.21840.0000170.005780.91
16372005.08.24 19:00buy1921.001.22601.21700.0000
16382005.08.24 20:27modify1921.001.22601.22550.0000
16392005.08.24 20:31modify1921.001.22601.22560.0000
16402005.08.25 01:22s/l1921.001.22561.22560.0000-47.805733.11
16412005.08.29 18:00sell1931.001.22381.23280.0000
16422005.08.29 18:12modify1931.001.22381.22430.0000
16432005.08.29 18:12close1931.001.22221.22430.0000160.005893.11
16442005.08.29 18:12sell1941.001.22201.23100.0000
16452005.08.30 08:14modify1941.001.22201.22250.0000
16462005.08.30 08:51s/l1941.001.22251.22250.0000-44.795848.32
16472005.08.31 19:00buy1951.001.23341.22440.0000
16482005.09.01 10:20modify1951.001.23341.23300.0000
16492005.09.01 10:20modify1951.001.23341.23310.0000
16502005.09.01 10:20modify1951.001.23341.23330.0000
16512005.09.01 10:20modify1951.001.23341.23350.0000
16522005.09.01 10:21modify1951.001.23341.23360.0000
16532005.09.01 10:21modify1951.001.23341.23380.0000
16542005.09.01 10:21modify1951.001.23341.23400.0000
16552005.09.01 10:21modify1951.001.23341.23420.0000
16562005.09.01 10:22modify1951.001.23341.23440.0000
16572005.09.01 10:22modify1951.001.23341.23450.0000
16582005.09.01 10:22modify1951.001.23341.23470.0000
16592005.09.01 10:22modify1951.001.23341.23480.0000
16602005.09.01 10:22modify1951.001.23341.23500.0000
16612005.09.01 10:22modify1951.001.23341.23510.0000
16622005.09.01 10:23modify1951.001.23341.23520.0000
16632005.09.01 10:52modify1951.001.23341.23540.0000
16642005.09.01 10:52modify1951.001.23341.23540.0000
16652005.09.01 10:52modify1951.001.23341.23550.0000
16662005.09.01 10:53modify1951.001.23341.23560.0000
16672005.09.01 12:27modify1951.001.23341.23570.0000
16682005.09.01 12:27modify1951.001.23341.23580.0000
16692005.09.01 12:27modify1951.001.23341.23590.0000
16702005.09.01 12:27modify1951.001.23341.23600.0000
16712005.09.01 12:28modify1951.001.23341.23600.0000
16722005.09.01 12:28modify1951.001.23341.23610.0000
16732005.09.01 12:34modify1951.001.23341.23620.0000
16742005.09.01 12:34modify1951.001.23341.23630.0000
16752005.09.01 12:35modify1951.001.23341.23630.0000
16762005.09.01 12:35modify1951.001.23341.23640.0000
16772005.09.01 12:35modify1951.001.23341.23660.0000
16782005.09.01 12:35modify1951.001.23341.23670.0000
16792005.09.01 12:36modify1951.001.23341.23670.0000
16802005.09.01 12:36modify1951.001.23341.23680.0000
16812005.09.01 12:36modify1951.001.23341.23690.0000
16822005.09.01 12:36modify1951.001.23341.23700.0000
16832005.09.01 13:01modify1951.001.23341.23720.0000
16842005.09.01 13:01modify1951.001.23341.23730.0000
16852005.09.01 13:01modify1951.001.23341.23750.0000
16862005.09.01 13:03modify1951.001.23341.23750.0000
16872005.09.01 13:03modify1951.001.23341.23760.0000
16882005.09.01 13:06modify1951.001.23341.23760.0000
16892005.09.01 13:06modify1951.001.23341.23770.0000
16902005.09.01 13:06modify1951.001.23341.23780.0000
16912005.09.01 13:08modify1951.001.23341.23780.0000
16922005.09.01 13:08modify1951.001.23341.23790.0000
16932005.09.01 13:08modify1951.001.23341.23800.0000
16942005.09.01 13:44s/l1951.001.23801.23800.0000452.206300.52
16952005.09.06 04:00sell1961.001.24951.25850.0000
16962005.09.06 08:44modify1961.001.24951.25000.0000
16972005.09.06 08:44close1961.001.24791.25000.0000160.006460.52
16982005.09.14 17:00buy1971.001.23061.22160.0000
16992005.09.15 00:00close1971.001.22831.22160.0000-237.806222.72
17002005.09.15 00:00sell1981.001.22831.23730.0000
17012005.09.15 02:47modify1981.001.22831.22870.0000
17022005.09.15 02:48close1981.001.22661.22870.0000170.006392.72
17032005.09.16 10:00buy1991.001.22771.21870.0000
17042005.09.16 20:00close1991.001.22221.21870.0000-550.005842.72
17052005.09.16 20:00sell2001.001.22221.23120.0000
17062005.09.19 00:00modify2001.001.22221.21800.0000
17072005.09.19 00:00close2001.001.21591.21800.0000635.206477.92
17082005.09.20 21:00buy2011.001.21311.20410.0000
17092005.09.21 04:24modify2011.001.21311.21270.0000
17102005.09.21 04:24modify2011.001.21311.21290.0000
17112005.09.21 04:24modify2011.001.21311.21300.0000
17122005.09.21 04:27modify2011.001.21311.21310.0000
17132005.09.21 04:28modify2011.001.21311.21330.0000
17142005.09.21 04:36modify2011.001.21311.21340.0000
17152005.09.21 05:08modify2011.001.21311.21350.0000
17162005.09.21 05:08modify2011.001.21311.21380.0000
17172005.09.21 05:09modify2011.001.21311.21400.0000
17182005.09.21 05:11modify2011.001.21311.21410.0000
17192005.09.21 05:12modify2011.001.21311.21430.0000
17202005.09.21 05:12modify2011.001.21311.21450.0000
17212005.09.21 05:13modify2011.001.21311.21460.0000
17222005.09.21 05:19modify2011.001.21311.21480.0000
17232005.09.21 05:20modify2011.001.21311.21480.0000
17242005.09.21 05:20modify2011.001.21311.21490.0000
17252005.09.21 05:20modify2011.001.21311.21490.0000
17262005.09.21 05:20modify2011.001.21311.21500.0000
17272005.09.21 05:20modify2011.001.21311.21510.0000
17282005.09.21 05:21modify2011.001.21311.21510.0000
17292005.09.21 05:21modify2011.001.21311.21520.0000
17302005.09.21 05:21modify2011.001.21311.21530.0000
17312005.09.21 05:21modify2011.001.21311.21550.0000
17322005.09.21 05:21modify2011.001.21311.21560.0000
17332005.09.21 05:21modify2011.001.21311.21570.0000
17342005.09.21 06:35modify2011.001.21311.21590.0000
17352005.09.21 06:35modify2011.001.21311.21610.0000
17362005.09.21 06:35modify2011.001.21311.21620.0000
17372005.09.21 06:37modify2011.001.21311.21630.0000
17382005.09.21 06:38modify2011.001.21311.21640.0000
17392005.09.21 06:39modify2011.001.21311.21660.0000
17402005.09.21 06:40modify2011.001.21311.21660.0000
17412005.09.21 06:40modify2011.001.21311.21670.0000
17422005.09.21 06:40modify2011.001.21311.21680.0000
17432005.09.21 06:40modify2011.001.21311.21700.0000
17442005.09.21 06:40modify2011.001.21311.21710.0000
17452005.09.21 06:40modify2011.001.21311.21720.0000
17462005.09.21 06:40modify2011.001.21311.21730.0000
17472005.09.21 06:40modify2011.001.21311.21750.0000
17482005.09.21 06:40modify2011.001.21311.21760.0000
17492005.09.21 07:19modify2011.001.21311.21780.0000
17502005.09.21 07:19modify2011.001.21311.21800.0000
17512005.09.21 07:19modify2011.001.21311.21830.0000
17522005.09.21 07:19modify2011.001.21311.21850.0000
17532005.09.21 07:19modify2011.001.21311.21870.0000
17542005.09.21 07:20modify2011.001.21311.21870.0000
17552005.09.21 07:20modify2011.001.21311.21880.0000
17562005.09.21 07:20modify2011.001.21311.21900.0000
17572005.09.21 07:20modify2011.001.21311.21910.0000
17582005.09.21 07:31modify2011.001.21311.21920.0000
17592005.09.21 07:31modify2011.001.21311.21930.0000
17602005.09.21 07:31modify2011.001.21311.21940.0000
17612005.09.21 07:38s/l2011.001.21941.21940.0000606.607084.52
17622005.09.21 10:00buy2021.001.21941.21040.0000
17632005.09.21 10:17modify2021.001.21941.21890.0000
17642005.09.21 10:17modify2021.001.21941.21900.0000
17652005.09.21 10:17modify2021.001.21941.21920.0000
17662005.09.21 10:17modify2021.001.21941.21930.0000
17672005.09.21 10:17modify2021.001.21941.21940.0000
17682005.09.21 10:19modify2021.001.21941.21950.0000
17692005.09.21 10:19modify2021.001.21941.21960.0000
17702005.09.21 10:19modify2021.001.21941.21970.0000
17712005.09.21 10:22modify2021.001.21941.21970.0000
17722005.09.21 10:22modify2021.001.21941.21980.0000
17732005.09.21 10:22modify2021.001.21941.22000.0000
17742005.09.21 10:22modify2021.001.21941.22010.0000
17752005.09.21 10:37modify2021.001.21941.22010.0000
17762005.09.21 10:37modify2021.001.21941.22020.0000
17772005.09.21 10:38modify2021.001.21941.22030.0000
17782005.09.21 10:39modify2021.001.21941.22030.0000
17792005.09.21 10:40modify2021.001.21941.22040.0000
17802005.09.21 10:45modify2021.001.21941.22040.0000
17812005.09.21 10:46modify2021.001.21941.22050.0000
17822005.09.21 10:48modify2021.001.21941.22060.0000
17832005.09.21 10:50modify2021.001.21941.22070.0000
17842005.09.21 10:50modify2021.001.21941.22080.0000
17852005.09.21 10:50modify2021.001.21941.22100.0000
17862005.09.21 10:50modify2021.001.21941.22110.0000
17872005.09.21 10:50modify2021.001.21941.22120.0000
17882005.09.21 11:38s/l2021.001.22121.22120.0000180.007264.52
17892005.09.22 20:00sell2031.001.21451.22350.0000
17902005.09.23 08:38modify2031.001.21451.21490.0000
17912005.09.23 08:38close2031.001.21281.21490.0000175.207439.72
17922005.09.28 23:00buy2041.001.20361.19460.0000
17932005.09.29 00:47modify2041.001.20361.20310.0000
17942005.09.29 00:47modify2041.001.20361.20330.0000
17952005.09.29 00:48modify2041.001.20361.20360.0000
17962005.09.29 00:48modify2041.001.20361.20370.0000
17972005.09.29 00:48modify2041.001.20361.20380.0000
17982005.09.29 00:48modify2041.001.20361.20390.0000
17992005.09.29 00:48modify2041.001.20361.20410.0000
18002005.09.29 00:48modify2041.001.20361.20420.0000
18012005.09.29 00:48modify2041.001.20361.20430.0000
18022005.09.29 00:48modify2041.001.20361.20440.0000
18032005.09.29 00:48modify2041.001.20361.20460.0000
18042005.09.29 00:49modify2041.001.20361.20470.0000
18052005.09.29 02:12s/l2041.001.20471.20470.0000102.207541.92
18062005.09.30 00:00sell2051.001.20311.21210.0000
18072005.09.30 00:49modify2051.001.20311.20350.0000
18082005.09.30 00:50close2051.001.20151.20350.0000160.007701.92
18092005.09.30 00:50sell2061.001.20141.21040.0000
18102005.09.30 18:00close2061.001.20601.21040.0000-460.007241.92
18112005.09.30 18:00buy2071.001.20601.19700.0000
18122005.09.30 21:00close2071.001.20131.19700.0000-470.006771.92
18132005.09.30 21:00sell2081.001.20131.21030.0000
18142005.10.03 02:31modify2081.001.20131.20180.0000
18152005.10.03 02:31close2081.001.19971.20180.0000165.206937.12
18162005.10.05 10:00buy2091.001.19671.18770.0000
18172005.10.05 17:59modify2091.001.19671.19620.0000
18182005.10.05 17:59modify2091.001.19671.19630.0000
18192005.10.05 18:21s/l2091.001.19631.19630.0000-40.006897.12
18202005.10.10 15:00sell2101.001.20661.21560.0000
18212005.10.10 16:47modify2101.001.20661.20690.0000
18222005.10.10 16:49close2101.001.20471.20690.0000190.007087.12
18232005.10.12 22:00buy2111.001.20271.19370.0000
18242005.10.13 09:00close2111.001.20001.19370.0000-277.806809.32
18252005.10.13 09:01sell2121.001.19981.20880.0000
18262005.10.13 09:22modify2121.001.19981.20030.0000
18272005.10.13 09:50close2121.001.19821.20030.0000160.006969.32
18282005.10.13 09:50sell2131.001.19811.20710.0000
18292005.10.13 14:35modify2131.001.19811.19860.0000
18302005.10.13 14:35close2131.001.19651.19860.0000160.007129.32
18312005.10.14 04:00buy2141.001.20071.19170.0000
18322005.10.14 04:37modify2141.001.20071.20040.0000
18332005.10.14 04:38modify2141.001.20071.20050.0000
18342005.10.14 04:45modify2141.001.20071.20060.0000
18352005.10.14 04:45modify2141.001.20071.20070.0000
18362005.10.14 05:10modify2141.001.20071.20090.0000
18372005.10.14 05:11modify2141.001.20071.20090.0000
18382005.10.14 05:13modify2141.001.20071.20110.0000
18392005.10.14 05:19modify2141.001.20071.20110.0000
18402005.10.14 05:19modify2141.001.20071.20120.0000
18412005.10.14 05:19modify2141.001.20071.20130.0000
18422005.10.14 05:25modify2141.001.20071.20130.0000
18432005.10.14 05:59modify2141.001.20071.20140.0000
18442005.10.14 06:00modify2141.001.20071.20140.0000
18452005.10.14 06:01modify2141.001.20071.20150.0000
18462005.10.14 06:01modify2141.001.20071.20160.0000
18472005.10.14 06:02modify2141.001.20071.20190.0000
18482005.10.14 06:02modify2141.001.20071.20210.0000
18492005.10.14 06:06modify2141.001.20071.20210.0000
18502005.10.14 06:10modify2141.001.20071.20230.0000
18512005.10.14 06:32modify2141.001.20071.20240.0000
18522005.10.14 06:56s/l2141.001.20241.20240.0000170.007299.32
18532005.10.17 22:00sell2151.001.20211.21110.0000
18542005.10.18 00:43modify2151.001.20211.20260.0000
18552005.10.18 00:44close2151.001.20061.20260.0000155.207454.52
18562005.10.19 23:00buy2161.001.19931.19030.0000
18572005.10.20 21:23modify2161.001.19931.19880.0000
18582005.10.20 21:24modify2161.001.19931.19890.0000
18592005.10.20 21:24modify2161.001.19931.19900.0000
18602005.10.20 21:26modify2161.001.19931.19960.0000
18612005.10.20 21:31modify2161.001.19931.19960.0000
18622005.10.20 21:44modify2161.001.19931.19970.0000
18632005.10.20 21:44modify2161.001.19931.19980.0000
18642005.10.20 21:46modify2161.001.19931.20000.0000
18652005.10.20 21:47modify2161.001.19931.20020.0000
18662005.10.20 22:59modify2161.001.19931.20040.0000
18672005.10.21 01:44modify2161.001.19931.20050.0000
18682005.10.21 01:45modify2161.001.19931.20080.0000
18692005.10.21 01:53modify2161.001.19931.20090.0000
18702005.10.21 01:53modify2161.001.19931.20100.0000
18712005.10.21 01:53modify2161.001.19931.20110.0000
18722005.10.21 01:53modify2161.001.19931.20120.0000
18732005.10.21 01:54modify2161.001.19931.20130.0000
18742005.10.21 01:54modify2161.001.19931.20140.0000
18752005.10.21 01:54modify2161.001.19931.20150.0000
18762005.10.21 01:54modify2161.001.19931.20160.0000
18772005.10.21 01:59modify2161.001.19931.20170.0000
18782005.10.21 02:12modify2161.001.19931.20200.0000
18792005.10.21 02:13modify2161.001.19931.20200.0000
18802005.10.21 02:13modify2161.001.19931.20210.0000
18812005.10.21 02:13modify2161.001.19931.20230.0000
18822005.10.21 02:13modify2161.001.19931.20250.0000
18832005.10.21 02:13modify2161.001.19931.20280.0000
18842005.10.21 02:13modify2161.001.19931.20300.0000
18852005.10.21 02:14modify2161.001.19931.20320.0000
18862005.10.21 02:14modify2161.001.19931.20330.0000
18872005.10.21 02:14modify2161.001.19931.20340.0000
18882005.10.21 02:14modify2161.001.19931.20350.0000
18892005.10.21 02:14modify2161.001.19931.20360.0000
18902005.10.21 02:15modify2161.001.19931.20370.0000
18912005.10.21 02:15modify2161.001.19931.20390.0000
18922005.10.21 02:16modify2161.001.19931.20410.0000
18932005.10.21 02:17modify2161.001.19931.20420.0000
18942005.10.21 02:17modify2161.001.19931.20430.0000
18952005.10.21 02:17modify2161.001.19931.20440.0000
18962005.10.21 02:17modify2161.001.19931.20450.0000
18972005.10.21 03:11modify2161.001.19931.20460.0000
18982005.10.21 03:17modify2161.001.19931.20460.0000
18992005.10.21 03:17modify2161.001.19931.20480.0000
19002005.10.21 03:17modify2161.001.19931.20500.0000
19012005.10.21 03:17modify2161.001.19931.20510.0000
19022005.10.21 03:17modify2161.001.19931.20530.0000
19032005.10.21 03:17modify2161.001.19931.20540.0000
19042005.10.21 03:27s/l2161.001.20541.20540.0000594.408048.92
19052005.10.21 22:00sell2171.001.19491.20390.0000
19062005.10.24 01:41modify2171.001.19491.19540.0000
19072005.10.24 01:44close2171.001.19331.19540.0000165.208214.12
19082005.10.25 11:00buy2181.001.20251.19350.0000
19092005.10.25 12:52modify2181.001.20251.20200.0000
19102005.10.25 12:53modify2181.001.20251.20210.0000
19112005.10.25 12:53modify2181.001.20251.20220.0000
19122005.10.25 12:54modify2181.001.20251.20220.0000
19132005.10.25 14:05s/l2181.001.20221.20220.0000-30.008184.12
19142005.10.28 20:00sell2191.001.20621.21520.0000
19152005.10.31 06:02modify2191.001.20621.20660.0000
19162005.10.31 08:00s/l2191.001.20661.20660.0000-34.808149.32
19172005.11.02 05:00buy2201.001.20331.19430.0000
19182005.11.02 16:29modify2201.001.20331.20280.0000
19192005.11.02 16:29modify2201.001.20331.20290.0000
19202005.11.02 16:32modify2201.001.20331.20300.0000
19212005.11.02 16:32modify2201.001.20331.20320.0000
19222005.11.02 16:32modify2201.001.20331.20330.0000
19232005.11.02 16:32modify2201.001.20331.20350.0000
19242005.11.02 16:32modify2201.001.20331.20360.0000
19252005.11.02 16:32modify2201.001.20331.20380.0000
19262005.11.02 16:32modify2201.001.20331.20390.0000
19272005.11.02 16:33modify2201.001.20331.20390.0000
19282005.11.02 16:33modify2201.001.20331.20400.0000
19292005.11.02 16:45modify2201.001.20331.20400.0000
19302005.11.02 16:45modify2201.001.20331.20410.0000
19312005.11.02 16:45modify2201.001.20331.20420.0000
19322005.11.02 16:46modify2201.001.20331.20430.0000
19332005.11.02 16:47modify2201.001.20331.20440.0000
19342005.11.02 16:47modify2201.001.20331.20450.0000
19352005.11.02 16:48modify2201.001.20331.20460.0000
19362005.11.02 16:48modify2201.001.20331.20470.0000
19372005.11.02 16:49modify2201.001.20331.20480.0000
19382005.11.02 16:49modify2201.001.20331.20490.0000
19392005.11.02 17:01modify2201.001.20331.20500.0000
19402005.11.02 17:05modify2201.001.20331.20510.0000
19412005.11.02 17:05modify2201.001.20331.20520.0000
19422005.11.02 18:28modify2201.001.20331.20530.0000
19432005.11.02 18:30modify2201.001.20331.20560.0000
19442005.11.02 18:30modify2201.001.20331.20590.0000
19452005.11.02 18:30modify2201.001.20331.20610.0000
19462005.11.02 18:56s/l2201.001.20611.20610.0000280.008429.32
19472005.11.03 19:00sell2211.001.19571.20470.0000
19482005.11.03 20:47modify2211.001.19571.19620.0000
19492005.11.03 20:47close2211.001.19411.19620.0000160.008589.32
19502005.11.10 10:00buy2221.001.17651.16750.0000
19512005.11.10 10:53modify2221.001.17651.17600.0000
19522005.11.10 10:55modify2221.001.17651.17610.0000
19532005.11.10 11:28modify2221.001.17651.17620.0000
19542005.11.10 11:28modify2221.001.17651.17630.0000
19552005.11.10 11:28modify2221.001.17651.17650.0000
19562005.11.10 12:42modify2221.001.17651.17670.0000
19572005.11.10 13:30s/l2221.001.17671.17670.000020.008609.32
19582005.11.10 18:00sell2231.001.17381.18280.0000
19592005.11.10 20:41modify2231.001.17381.17430.0000
19602005.11.10 20:41close2231.001.17221.17430.0000160.008769.32
19612005.11.14 04:00buy2241.001.17371.16470.0000
19622005.11.14 05:06modify2241.001.17371.17320.0000
19632005.11.14 05:06modify2241.001.17371.17330.0000
19642005.11.14 05:06modify2241.001.17371.17360.0000
19652005.11.14 05:06modify2241.001.17371.17380.0000
19662005.11.14 05:06modify2241.001.17371.17400.0000
19672005.11.14 05:06modify2241.001.17371.17420.0000
19682005.11.14 05:06modify2241.001.17371.17440.0000
19692005.11.14 05:06modify2241.001.17371.17460.0000
19702005.11.14 05:06modify2241.001.17371.17480.0000
19712005.11.14 05:06modify2241.001.17371.17500.0000
19722005.11.14 05:54modify2241.001.17371.17520.0000
19732005.11.14 05:54modify2241.001.17371.17530.0000
19742005.11.14 07:43s/l2241.001.17531.17530.0000160.008929.32
19752005.11.14 20:00sell2251.001.16951.17850.0000
19762005.11.15 11:27modify2251.001.16951.17000.0000
19772005.11.15 11:27close2251.001.16791.17000.0000165.209094.52
19782005.11.16 03:00buy2261.001.17231.16330.0000
19792005.11.16 17:00close2261.001.16601.16330.0000-630.008464.52
19802005.11.16 17:00sell2271.001.16601.17500.0000
19812005.11.17 09:07modify2271.001.16601.16650.0000
19822005.11.17 09:07close2271.001.16441.16650.0000165.208629.72
19832005.11.17 20:00buy2281.001.17581.16680.0000
19842005.11.18 10:23s/l2281.001.16681.16680.0000-907.807721.92
19852005.11.22 02:00sell2291.001.17351.18250.0000
19862005.11.22 09:40modify2291.001.17351.17400.0000
19872005.11.22 09:40close2291.001.17171.17400.0000180.007901.92
19882005.11.23 00:00buy2301.001.18201.17300.0000
19892005.11.23 07:13modify2301.001.18201.18160.0000
19902005.11.23 07:13modify2301.001.18201.18170.0000
19912005.11.23 07:13modify2301.001.18201.18180.0000
19922005.11.23 07:13modify2301.001.18201.18190.0000
19932005.11.23 07:13modify2301.001.18201.18210.0000
19942005.11.23 07:14modify2301.001.18201.18240.0000
19952005.11.23 07:14modify2301.001.18201.18270.0000
19962005.11.23 07:14modify2301.001.18201.18300.0000
19972005.11.23 07:14modify2301.001.18201.18330.0000
19982005.11.23 07:14modify2301.001.18201.18360.0000
19992005.11.23 07:14modify2301.001.18201.18390.0000
20002005.11.23 07:23s/l2301.001.18391.18390.0000190.008091.92
20012005.11.24 19:00sell2311.001.17811.18710.0000
20022005.11.25 03:06modify2311.001.17811.17860.0000
20032005.11.25 03:06close2311.001.17651.17860.0000165.208257.12
20042005.11.28 21:00buy2321.001.18751.17850.0000
20052005.11.29 14:15s/l2321.001.17851.17850.0000-907.807349.32
20062005.11.30 02:00sell2331.001.17751.18650.0000
20072005.11.30 14:51modify2331.001.17751.17800.0000
20082005.11.30 14:51close2331.001.17591.17800.0000160.007509.32
20092005.12.01 02:00buy2341.001.17911.17010.0000
20102005.12.01 10:00close2341.001.17761.17010.0000-150.007359.32
20112005.12.01 10:00sell2351.001.17751.18650.0000
20122005.12.01 13:43modify2351.001.17751.17800.0000
20132005.12.01 13:45close2351.001.17591.17800.0000160.007519.32
20142005.12.05 17:00buy2361.001.17581.16680.0000
20152005.12.05 17:43modify2361.001.17581.17540.0000
20162005.12.05 17:44modify2361.001.17581.17550.0000
20172005.12.05 17:45modify2361.001.17581.17560.0000
20182005.12.05 17:45modify2361.001.17581.17570.0000
20192005.12.05 17:45modify2361.001.17581.17580.0000
20202005.12.05 17:47modify2361.001.17581.17590.0000
20212005.12.05 17:47modify2361.001.17581.17600.0000
20222005.12.05 17:47modify2361.001.17581.17610.0000
20232005.12.05 17:47modify2361.001.17581.17620.0000
20242005.12.05 17:47modify2361.001.17581.17630.0000
20252005.12.05 17:48modify2361.001.17581.17640.0000
20262005.12.05 17:48modify2361.001.17581.17650.0000
20272005.12.05 17:59modify2361.001.17581.17660.0000
20282005.12.05 18:00modify2361.001.17581.17660.0000
20292005.12.05 18:10modify2361.001.17581.17680.0000
20302005.12.05 18:10modify2361.001.17581.17690.0000
20312005.12.05 18:10modify2361.001.17581.17700.0000
20322005.12.05 18:10modify2361.001.17581.17710.0000
20332005.12.05 18:10modify2361.001.17581.17720.0000
20342005.12.05 18:10modify2361.001.17581.17730.0000
20352005.12.05 18:10modify2361.001.17581.17740.0000
20362005.12.05 18:10modify2361.001.17581.17750.0000
20372005.12.05 18:13modify2361.001.17581.17760.0000
20382005.12.05 18:13modify2361.001.17581.17780.0000
20392005.12.05 18:32modify2361.001.17581.17800.0000
20402005.12.05 18:34modify2361.001.17581.17810.0000
20412005.12.05 18:34modify2361.001.17581.17820.0000
20422005.12.05 18:35modify2361.001.17581.17830.0000
20432005.12.05 18:36modify2361.001.17581.17840.0000
20442005.12.05 18:39modify2361.001.17581.17840.0000
20452005.12.05 18:42modify2361.001.17581.17850.0000
20462005.12.05 18:42modify2361.001.17581.17860.0000
20472005.12.05 18:42modify2361.001.17581.17870.0000
20482005.12.05 18:44modify2361.001.17581.17870.0000
20492005.12.05 18:44modify2361.001.17581.17890.0000
20502005.12.05 18:44modify2361.001.17581.17910.0000
20512005.12.05 18:46modify2361.001.17581.17920.0000
20522005.12.05 18:46modify2361.001.17581.17940.0000
20532005.12.05 18:47modify2361.001.17581.17960.0000
20542005.12.05 18:49modify2361.001.17581.17960.0000
20552005.12.05 18:49modify2361.001.17581.17970.0000
20562005.12.05 19:58s/l2361.001.17971.17970.0000390.007909.32
20572005.12.07 11:00sell2371.001.17251.18150.0000
20582005.12.07 12:35modify2371.001.17251.17290.0000
20592005.12.07 12:35close2371.001.17071.17290.0000180.008089.32
20602005.12.08 16:00buy2381.001.17781.16880.0000
20612005.12.08 16:14modify2381.001.17781.17730.0000
20622005.12.08 16:15modify2381.001.17781.17740.0000
20632005.12.08 16:17modify2381.001.17781.17750.0000
20642005.12.08 16:19modify2381.001.17781.17770.0000
20652005.12.08 16:19modify2381.001.17781.17780.0000
20662005.12.08 16:19modify2381.001.17781.17790.0000
20672005.12.08 16:19modify2381.001.17781.17800.0000
20682005.12.08 16:19modify2381.001.17781.17820.0000
20692005.12.08 16:19modify2381.001.17781.17830.0000
20702005.12.08 16:21modify2381.001.17781.17830.0000
20712005.12.08 16:21modify2381.001.17781.17850.0000
20722005.12.08 16:21modify2381.001.17781.17870.0000
20732005.12.08 16:21modify2381.001.17781.17890.0000
20742005.12.08 16:21modify2381.001.17781.17900.0000
20752005.12.08 16:23modify2381.001.17781.17910.0000
20762005.12.08 16:25modify2381.001.17781.17920.0000
20772005.12.08 16:25modify2381.001.17781.17930.0000
20782005.12.08 16:25modify2381.001.17781.17950.0000
20792005.12.08 16:26modify2381.001.17781.17950.0000
20802005.12.08 16:26modify2381.001.17781.17960.0000
20812005.12.08 16:26modify2381.001.17781.17970.0000
20822005.12.08 16:27modify2381.001.17781.17980.0000
20832005.12.08 16:27modify2381.001.17781.17990.0000
20842005.12.08 16:27modify2381.001.17781.18000.0000
20852005.12.08 16:27modify2381.001.17781.18010.0000
20862005.12.08 16:27modify2381.001.17781.18020.0000
20872005.12.08 16:27modify2381.001.17781.18030.0000
20882005.12.08 16:27modify2381.001.17781.18040.0000
20892005.12.08 16:28modify2381.001.17781.18040.0000
20902005.12.08 16:28modify2381.001.17781.18060.0000
20912005.12.08 16:28modify2381.001.17781.18070.0000
20922005.12.08 16:28modify2381.001.17781.18090.0000
20932005.12.08 16:28modify2381.001.17781.18100.0000
20942005.12.08 16:29modify2381.001.17781.18100.0000
20952005.12.08 16:29modify2381.001.17781.18110.0000
20962005.12.08 16:29modify2381.001.17781.18120.0000
20972005.12.08 17:14modify2381.001.17781.18130.0000
20982005.12.08 17:14modify2381.001.17781.18140.0000
20992005.12.08 17:19modify2381.001.17781.18150.0000
21002005.12.08 17:19modify2381.001.17781.18160.0000
21012005.12.08 17:20modify2381.001.17781.18170.0000
21022005.12.08 17:21modify2381.001.17781.18180.0000
21032005.12.08 17:21modify2381.001.17781.18190.0000
21042005.12.08 17:21modify2381.001.17781.18200.0000
21052005.12.08 17:21modify2381.001.17781.18210.0000
21062005.12.08 17:21modify2381.001.17781.18220.0000
21072005.12.08 17:22modify2381.001.17781.18230.0000
21082005.12.08 17:22modify2381.001.17781.18250.0000
21092005.12.08 17:22modify2381.001.17781.18260.0000
21102005.12.08 17:22modify2381.001.17781.18270.0000
21112005.12.08 17:54s/l2381.001.18271.18270.0000490.008579.32
21122005.12.15 19:00sell2391.001.19551.20450.0000
21132005.12.16 02:19modify2391.001.19551.19600.0000
21142005.12.16 02:21close2391.001.19391.19600.0000165.208744.52
21152005.12.16 18:00buy2401.001.20111.19210.0000
21162005.12.19 00:00modify2401.001.20111.20060.0000
21172005.12.19 00:01modify2401.001.20111.20070.0000
21182005.12.19 00:01modify2401.001.20111.20100.0000
21192005.12.19 00:01modify2401.001.20111.20110.0000
21202005.12.19 00:03modify2401.001.20111.20120.0000
21212005.12.19 00:05modify2401.001.20111.20120.0000
21222005.12.19 00:12modify2401.001.20111.20140.0000
21232005.12.19 00:15modify2401.001.20111.20160.0000
21242005.12.19 01:52s/l2401.001.20161.20160.000042.208786.72
21252005.12.20 05:00sell2411.001.19821.20720.0000
21262005.12.20 05:41modify2411.001.19821.19870.0000
21272005.12.20 05:41close2411.001.19641.19870.0000180.008966.72
21282005.12.20 05:41sell2421.001.19601.20500.0000
21292005.12.20 14:36modify2421.001.19601.19650.0000
21302005.12.20 14:36close2421.001.19441.19650.0000160.009126.72
21312005.12.22 23:00buy2431.001.18671.17770.0000
21322005.12.23 08:52modify2431.001.18671.18630.0000
21332005.12.23 12:50s/l2431.001.18631.18630.0000-47.809078.92
21342005.12.26 06:00sell2441.001.18421.19320.0000
21352005.12.28 09:00close2441.001.19251.19320.0000-809.208269.72
21362005.12.28 09:00buy2451.001.19251.18350.0000
21372005.12.28 18:08s/l2451.001.18351.18350.0000-900.007369.72
21382005.12.29 02:00sell2461.001.18511.19410.0000
21392005.12.29 13:21modify2461.001.18511.18550.0000
21402005.12.29 13:22close2461.001.18331.18550.0000180.007549.72
21412005.12.30 08:00buy2471.001.18831.17930.0000
21422005.12.30 13:32s/l2471.001.17931.17930.0000-900.006649.72
21432005.12.30 14:00sell2481.001.18051.18950.0000
21442005.12.30 14:43modify2481.001.18051.18090.0000
21452005.12.30 14:43close2481.001.17881.18090.0000170.006819.72
21462005.12.30 14:43sell2491.001.17841.18740.0000
21472006.01.03 03:05s/l2491.001.18741.18740.0000-889.605930.12
21482006.01.03 06:00buy2501.001.18801.17900.0000
21492006.01.03 06:09modify2501.001.18801.18750.0000
21502006.01.03 06:28modify2501.001.18801.18760.0000
21512006.01.03 06:28modify2501.001.18801.18780.0000
21522006.01.03 06:28modify2501.001.18801.18790.0000
21532006.01.03 06:28modify2501.001.18801.18810.0000
21542006.01.03 06:28modify2501.001.18801.18820.0000
21552006.01.03 06:28modify2501.001.18801.18830.0000
21562006.01.03 07:38s/l2501.001.18831.18830.000030.005960.12
21572006.01.09 15:00sell2511.001.20761.21660.0000
21582006.01.09 17:17modify2511.001.20761.20810.0000
21592006.01.09 17:17close2511.001.20601.20810.0000160.006120.12
21602006.01.11 18:00buy2521.001.21341.20440.0000
21612006.01.12 02:43modify2521.001.21341.21290.0000
21622006.01.12 02:44modify2521.001.21341.21300.0000
21632006.01.12 02:44modify2521.001.21341.21310.0000
21642006.01.12 02:51modify2521.001.21341.21320.0000
21652006.01.12 02:51modify2521.001.21341.21350.0000
21662006.01.12 02:55modify2521.001.21341.21360.0000
21672006.01.12 05:59s/l2521.001.21361.21360.000012.206132.32
21682006.01.12 20:00sell2531.001.20291.21190.0000
21692006.01.13 18:38s/l2531.001.21191.21190.0000-894.805237.52
21702006.01.13 21:00buy2541.001.21351.20450.0000
21712006.01.16 00:00modify2541.001.21351.21300.0000
21722006.01.16 00:01modify2541.001.21351.21310.0000
21732006.01.16 00:15modify2541.001.21351.21330.0000
21742006.01.16 00:16modify2541.001.21351.21330.0000
21752006.01.16 00:21modify2541.001.21351.21340.0000
21762006.01.16 00:28modify2541.001.21351.21360.0000
21772006.01.16 00:37modify2541.001.21351.21380.0000
21782006.01.16 00:39modify2541.001.21351.21390.0000
21792006.01.16 00:49modify2541.001.21351.21400.0000
21802006.01.16 00:49modify2541.001.21351.21420.0000
21812006.01.16 00:49modify2541.001.21351.21430.0000
21822006.01.16 00:50modify2541.001.21351.21450.0000
21832006.01.16 00:50modify2541.001.21351.21460.0000
21842006.01.16 00:50modify2541.001.21351.21470.0000
21852006.01.16 00:50modify2541.001.21351.21480.0000
21862006.01.16 00:50modify2541.001.21351.21500.0000
21872006.01.16 00:50modify2541.001.21351.21510.0000
21882006.01.16 00:53modify2541.001.21351.21520.0000
21892006.01.16 02:21s/l2541.001.21521.21520.0000162.205399.72
21902006.01.17 05:00sell2551.001.21131.22030.0000
21912006.01.17 12:12modify2551.001.21131.21170.0000
21922006.01.17 12:13close2551.001.20951.21170.0000180.005579.72
21932006.01.18 13:00buy2561.001.21191.20290.0000
21942006.01.18 14:30modify2561.001.21191.21150.0000
21952006.01.18 14:43modify2561.001.21191.21160.0000
21962006.01.18 14:45modify2561.001.21191.21170.0000
21972006.01.18 14:45modify2561.001.21191.21180.0000
21982006.01.18 14:45modify2561.001.21191.21200.0000
21992006.01.18 14:45modify2561.001.21191.21210.0000
22002006.01.18 14:45modify2561.001.21191.21220.0000
22012006.01.18 14:45modify2561.001.21191.21240.0000
22022006.01.18 14:45modify2561.001.21191.21250.0000
22032006.01.18 14:45modify2561.001.21191.21270.0000
22042006.01.18 14:46modify2561.001.21191.21270.0000
22052006.01.18 14:53s/l2561.001.21271.21270.000080.005659.72
22062006.01.18 14:53buy2571.001.21281.20380.0000
22072006.01.18 15:34modify2571.001.21281.21230.0000
22082006.01.18 15:34modify2571.001.21281.21280.0000
22092006.01.18 15:35modify2571.001.21281.21290.0000
22102006.01.18 15:35modify2571.001.21281.21300.0000
22112006.01.18 15:36modify2571.001.21281.21310.0000
22122006.01.18 15:36modify2571.001.21281.21350.0000
22132006.01.18 15:36modify2571.001.21281.21370.0000
22142006.01.18 16:01s/l2571.001.21371.21370.000090.005749.72
22152006.01.19 06:00sell2581.001.20951.21850.0000
22162006.01.19 08:44modify2581.001.20951.21000.0000
22172006.01.19 08:45close2581.001.20791.21000.0000160.005909.72
22182006.01.20 21:00buy2591.001.21401.20500.0000
22192006.01.23 00:35modify2591.001.21401.21360.0000
22202006.01.23 00:41modify2591.001.21401.21380.0000
22212006.01.23 00:41modify2591.001.21401.21400.0000
22222006.01.23 00:41modify2591.001.21401.21410.0000
22232006.01.23 00:52modify2591.001.21401.21420.0000
22242006.01.23 00:53modify2591.001.21401.21440.0000
22252006.01.23 00:54modify2591.001.21401.21460.0000
22262006.01.23 00:59modify2591.001.21401.21470.0000
22272006.01.23 00:59modify2591.001.21401.21470.0000
22282006.01.23 01:00modify2591.001.21401.21480.0000
22292006.01.23 01:03modify2591.001.21401.21490.0000
22302006.01.23 01:04modify2591.001.21401.21500.0000
22312006.01.23 01:04modify2591.001.21401.21510.0000
22322006.01.23 01:06modify2591.001.21401.21530.0000
22332006.01.23 01:07modify2591.001.21401.21540.0000
22342006.01.23 01:07modify2591.001.21401.21550.0000
22352006.01.23 01:07modify2591.001.21401.21560.0000
22362006.01.23 01:09modify2591.001.21401.21560.0000
22372006.01.23 01:16modify2591.001.21401.21570.0000
22382006.01.23 01:37modify2591.001.21401.21570.0000
22392006.01.23 01:39modify2591.001.21401.21590.0000
22402006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21600.0000
22412006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21610.0000
22422006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21620.0000
22432006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21630.0000
22442006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21670.0000
22452006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21700.0000
22462006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21730.0000
22472006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21760.0000
22482006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21790.0000
22492006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21810.0000
22502006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21840.0000
22512006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21870.0000
22522006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21900.0000
22532006.01.23 01:40modify2591.001.21401.21930.0000
22542006.01.23 01:41modify2591.001.21401.21960.0000
22552006.01.23 01:41modify2591.001.21401.22000.0000
22562006.01.23 01:41modify2591.001.21401.22030.0000
22572006.01.23 01:41modify2591.001.21401.22070.0000
22582006.01.23 01:41modify2591.001.21401.22100.0000
22592006.01.23 01:42modify2591.001.21401.22140.0000
22602006.01.23 01:42modify2591.001.21401.22150.0000
22612006.01.23 01:44modify2591.001.21401.22170.0000
22622006.01.23 01:44modify2591.001.21401.22180.0000
22632006.01.23 01:44modify2591.001.21401.22200.0000
22642006.01.23 01:44modify2591.001.21401.22210.0000
22652006.01.23 01:44modify2591.001.21401.22230.0000
22662006.01.23 01:46s/l2591.001.22231.22230.0000822.206731.92
22672006.01.25 21:00sell2601.001.22561.23460.0000
22682006.01.25 21:30modify2601.001.22561.22600.0000
22692006.01.25 21:30close2601.001.22391.22600.0000170.006901.92
22702006.01.25 21:31sell2611.001.22351.23250.0000
22712006.01.26 19:01modify2611.001.22351.22400.0000
22722006.01.26 19:01close2611.001.22171.22400.0000185.207087.12
22732006.01.31 18:00buy2621.001.21591.20690.0000
22742006.01.31 18:17modify2621.001.21591.21540.0000
22752006.01.31 18:17modify2621.001.21591.21550.0000
22762006.01.31 18:18modify2621.001.21591.21560.0000
22772006.01.31 18:18modify2621.001.21591.21570.0000
22782006.01.31 18:18modify2621.001.21591.21580.0000
22792006.01.31 18:18modify2621.001.21591.21590.0000
22802006.01.31 18:18modify2621.001.21591.21600.0000
22812006.01.31 18:37modify2621.001.21591.21610.0000
22822006.01.31 18:38modify2621.001.21591.21640.0000
22832006.01.31 18:41modify2621.001.21591.21650.0000
22842006.01.31 18:41modify2621.001.21591.21670.0000
22852006.01.31 19:41s/l2621.001.21671.21670.000080.007167.12
22862006.02.01 18:00sell2631.001.20881.21780.0000
22872006.02.01 18:35modify2631.001.20881.20930.0000
22882006.02.01 18:35close2631.001.20721.20930.0000160.007327.12
22892006.02.01 18:35sell2641.001.20691.21590.0000
22902006.02.01 20:22modify2641.001.20691.20740.0000
22912006.02.01 20:22close2641.001.20531.20740.0000160.007487.12
22922006.02.03 03:00buy2651.001.20951.20050.0000
22932006.02.03 14:00close2651.001.20651.20050.0000-300.007187.12
22942006.02.03 14:00sell2661.001.20641.21540.0000
22952006.02.03 14:32modify2661.001.20641.20670.0000
22962006.02.03 14:32close2661.001.20441.20670.0000200.007387.12
22972006.02.03 14:32sell2671.001.20401.21300.0000
22982006.02.03 14:35modify2671.001.20401.20440.0000
22992006.02.03 14:35close2671.001.20221.20440.0000180.007567.12
23002006.02.03 14:35sell2681.001.20171.21070.0000
23012006.02.03 14:59modify2681.001.20171.20220.0000
23022006.02.03 14:59close2681.001.20011.20220.0000160.007727.12
23032006.02.03 14:59sell2691.001.20001.20900.0000
23042006.02.03 15:08modify2691.001.20001.20040.0000
23052006.02.03 15:08close2691.001.19831.20040.0000170.007897.12
23062006.02.09 11:00buy2701.001.19701.18800.0000
23072006.02.09 12:35modify2701.001.19701.19660.0000
23082006.02.09 12:49modify2701.001.19701.19670.0000
23092006.02.09 12:49modify2701.001.19701.19680.0000
23102006.02.09 12:49modify2701.001.19701.19700.0000
23112006.02.09 12:50modify2701.001.19701.19710.0000
23122006.02.09 12:53modify2701.001.19701.19720.0000
23132006.02.09 12:55modify2701.001.19701.19730.0000
23142006.02.09 12:55modify2701.001.19701.19740.0000
23152006.02.09 13:52s/l2701.001.19741.19740.000039.997937.11
23162006.02.10 19:00sell2711.001.19181.20080.0000
23172006.02.10 20:55modify2711.001.19181.19220.0000
23182006.02.10 21:30close2711.001.18981.19220.0000200.008137.11
23192006.02.15 03:00buy2721.001.19301.18400.0000
23202006.02.15 16:18modify2721.001.19301.19260.0000
23212006.02.15 16:18modify2721.001.19301.19270.0000
23222006.02.15 16:18modify2721.001.19301.19280.0000
23232006.02.15 16:19modify2721.001.19301.19290.0000
23242006.02.15 16:19modify2721.001.19301.19300.0000
23252006.02.15 16:19modify2721.001.19301.19310.0000
23262006.02.15 16:27s/l2721.001.19311.19310.000010.008147.11
23272006.02.15 20:00sell2731.001.18791.19690.0000
23282006.02.16 12:07modify2731.001.18791.18840.0000
23292006.02.16 12:07close2731.001.18631.18840.0000165.208312.31
23302006.02.17 19:00buy2741.001.19091.18190.0000
23312006.02.17 19:12modify2741.001.19091.19050.0000
23322006.02.17 19:14modify2741.001.19091.19060.0000
23332006.02.17 19:14modify2741.001.19091.19070.0000
23342006.02.17 19:15modify2741.001.19091.19090.0000
23352006.02.17 19:17modify2741.001.19091.19100.0000
23362006.02.17 19:17modify2741.001.19091.19110.0000
23372006.02.17 19:17modify2741.001.19091.19120.0000
23382006.02.17 19:17modify2741.001.19091.19130.0000
23392006.02.17 19:17modify2741.001.19091.19140.0000
23402006.02.17 19:19modify2741.001.19091.19150.0000
23412006.02.17 19:19modify2741.001.19091.19160.0000
23422006.02.17 19:19modify2741.001.19091.19170.0000
23432006.02.17 19:20modify2741.001.19091.19170.0000
23442006.02.17 19:20modify2741.001.19091.19180.0000
23452006.02.17 19:20modify2741.001.19091.19190.0000
23462006.02.17 19:20modify2741.001.19091.19200.0000
23472006.02.17 19:20modify2741.001.19091.19210.0000
23482006.02.17 19:26s/l2741.001.19211.19210.0000120.008432.31
23492006.02.17 19:26buy2751.001.19231.18330.0000
23502006.02.17 22:59modify2751.001.19231.19190.0000
23512006.02.17 22:59modify2751.001.19231.19190.0000
23522006.02.20 07:00modify2751.001.19231.19420.0000
23532006.02.20 07:03modify2751.001.19231.19440.0000
23542006.02.20 07:08modify2751.001.19231.19450.0000
23552006.02.20 07:20modify2751.001.19231.19470.0000
23562006.02.20 07:59modify2751.001.19231.19470.0000
23572006.02.20 07:59modify2751.001.19231.19480.0000
23582006.02.20 09:20s/l2751.001.19481.19480.0000242.208674.51
23592006.02.21 14:00sell2761.001.19131.20030.0000
23602006.02.21 16:07modify2761.001.19131.19180.0000
23612006.02.21 16:07close2761.001.18971.19180.0000160.008834.51
23622006.02.23 12:00buy2771.001.19631.18730.0000
23632006.02.24 13:00close2771.001.19001.18730.0000-637.808196.71
23642006.02.24 13:00sell2781.001.19001.19900.0000
23652006.02.24 16:23modify2781.001.19001.19050.0000
23662006.02.24 16:34close2781.001.18841.19050.0000160.018356.72
23672006.02.28 15:00buy2791.001.18791.17890.0000
23682006.02.28 16:00modify2791.001.18791.18750.0000
23692006.02.28 16:00modify2791.001.18791.18760.0000
23702006.02.28 16:02modify2791.001.18791.18770.0000
23712006.02.28 16:02modify2791.001.18791.18780.0000
23722006.02.28 16:06modify2791.001.18791.18790.0000
23732006.02.28 16:10modify2791.001.18791.18800.0000
23742006.02.28 16:12modify2791.001.18791.18820.0000
23752006.02.28 16:12modify2791.001.18791.18830.0000
23762006.02.28 16:12modify2791.001.18791.18850.0000
23772006.02.28 16:12modify2791.001.18791.18860.0000
23782006.02.28 16:12modify2791.001.18791.18880.0000
23792006.02.28 16:13modify2791.001.18791.18880.0000
23802006.02.28 16:13modify2791.001.18791.18890.0000
23812006.02.28 16:13modify2791.001.18791.18900.0000
23822006.02.28 16:19modify2791.001.18791.18900.0000
23832006.02.28 16:19modify2791.001.18791.18910.0000
23842006.02.28 16:19modify2791.001.18791.18920.0000
23852006.02.28 16:19modify2791.001.18791.18930.0000
23862006.02.28 16:19modify2791.001.18791.18940.0000
23872006.02.28 16:23modify2791.001.18791.18950.0000
23882006.02.28 16:23modify2791.001.18791.18970.0000
23892006.02.28 16:23modify2791.001.18791.18980.0000
23902006.02.28 16:24modify2791.001.18791.18990.0000
23912006.02.28 16:24modify2791.001.18791.19010.0000
23922006.02.28 16:24modify2791.001.18791.19030.0000
23932006.02.28 16:24modify2791.001.18791.19040.0000
23942006.02.28 16:25modify2791.001.18791.19050.0000
23952006.02.28 16:27modify2791.001.18791.19060.0000
23962006.02.28 16:28modify2791.001.18791.19070.0000
23972006.02.28 16:30modify2791.001.18791.19080.0000
23982006.02.28 16:31modify2791.001.18791.19090.0000
23992006.02.28 16:31modify2791.001.18791.19100.0000
24002006.02.28 16:31modify2791.001.18791.19110.0000
24012006.02.28 17:05s/l2791.001.19111.19110.0000320.008676.72
24022006.03.06 21:00sell2801.001.20171.21070.0000
24032006.03.07 00:41modify2801.001.20171.20220.0000
24042006.03.07 00:41close2801.001.20011.20220.0000165.208841.92
24052006.03.09 03:00buy2811.001.19321.18420.0000
24062006.03.09 06:00modify2811.001.19321.19280.0000
24072006.03.09 06:00modify2811.001.19321.19290.0000
24082006.03.09 06:00modify2811.001.19321.19300.0000
24092006.03.09 06:49s/l2811.001.19301.19300.0000-20.008821.92
24102006.03.09 22:00sell2821.001.19141.20040.0000
24112006.03.10 01:03modify2821.001.19141.19180.0000
24122006.03.10 01:06close2821.001.18971.19180.0000175.208997.12
24132006.03.13 05:00buy2831.001.19471.18570.0000
24142006.03.13 08:37modify2831.001.19471.19420.0000
24152006.03.13 08:37modify2831.001.19471.19440.0000
24162006.03.13 08:38modify2831.001.19471.19450.0000
24172006.03.13 08:38modify2831.001.19471.19460.0000
24182006.03.13 09:34s/l2831.001.19461.19460.0000-10.008987.12
24192006.03.21 00:00sell2841.001.21611.22510.0000
24202006.03.21 01:27modify2841.001.21611.21630.0000
24212006.03.21 01:27close2841.001.21401.21630.0000210.009197.12
24222006.03.21 01:27sell2851.001.21341.22240.0000
24232006.03.21 15:05modify2851.001.21341.21380.0000
24242006.03.21 15:05close2851.001.21161.21380.0000180.009377.12
24252006.03.27 02:00buy2861.001.20331.19430.0000
24262006.03.27 05:26modify2861.001.20331.20280.0000
24272006.03.27 05:26modify2861.001.20331.20290.0000
24282006.03.27 05:32modify2861.001.20331.20290.0000
24292006.03.27 05:32modify2861.001.20331.20300.0000
24302006.03.27 05:33modify2861.001.20331.20310.0000
24312006.03.27 05:33modify2861.001.20331.20320.0000
24322006.03.27 05:33modify2861.001.20331.20330.0000
24332006.03.27 05:33modify2861.001.20331.20340.0000
24342006.03.27 09:11s/l2861.001.20341.20340.000010.009387.12
24352006.03.28 03:00sell2871.001.20071.20970.0000
24362006.03.28 13:00close2871.001.20561.20970.0000-490.008897.12
24372006.03.28 13:02buy2881.001.20571.19670.0000
24382006.03.28 13:58modify2881.001.20571.20530.0000
24392006.03.28 13:58modify2881.001.20571.20560.0000
24402006.03.28 13:58modify2881.001.20571.20580.0000
24412006.03.28 14:01modify2881.001.20571.20600.0000
24422006.03.28 14:02modify2881.001.20571.20610.0000
24432006.03.28 14:02modify2881.001.20571.20620.0000
24442006.03.28 14:03modify2881.001.20571.20630.0000
24452006.03.28 14:04modify2881.001.20571.20640.0000
24462006.03.28 14:04modify2881.001.20571.20650.0000
24472006.03.28 14:04modify2881.001.20571.20670.0000
24482006.03.28 14:04modify2881.001.20571.20690.0000
24492006.03.28 14:04modify2881.001.20571.20700.0000
24502006.03.28 14:04modify2881.001.20571.20710.0000
24512006.03.28 15:24modify2881.001.20571.20720.0000
24522006.03.28 15:26modify2881.001.20571.20730.0000
24532006.03.28 15:26modify2881.001.20571.20740.0000
24542006.03.28 15:26modify2881.001.20571.20750.0000
24552006.03.28 15:26modify2881.001.20571.20760.0000
24562006.03.28 15:29modify2881.001.20571.20770.0000
24572006.03.28 15:29modify2881.001.20571.20780.0000
24582006.03.28 15:29modify2881.001.20571.20790.0000
24592006.03.28 15:29modify2881.001.20571.20800.0000
24602006.03.28 15:29modify2881.001.20571.20810.0000
24612006.03.28 15:32modify2881.001.20571.20830.0000
24622006.03.28 15:46modify2881.001.20571.20840.0000
24632006.03.28 16:29s/l2881.001.20841.20840.0000270.009167.12
24642006.03.29 05:00sell2891.001.19991.20890.0000
24652006.03.29 09:59modify2891.001.19991.20030.0000
24662006.03.29 09:59close2891.001.19821.20030.0000170.009337.12
24672006.03.30 04:00buy2901.001.20481.19580.0000
24682006.03.30 06:07modify2901.001.20481.20430.0000
24692006.03.30 06:11modify2901.001.20481.20440.0000
24702006.03.30 06:12modify2901.001.20481.20450.0000
24712006.03.30 06:13modify2901.001.20481.20460.0000
24722006.03.30 06:13modify2901.001.20481.20470.0000
24732006.03.30 06:15modify2901.001.20481.20480.0000
24742006.03.30 06:16modify2901.001.20481.20500.0000
24752006.03.30 06:26modify2901.001.20481.20510.0000
24762006.03.30 06:28modify2901.001.20481.20510.0000
24772006.03.30 06:37modify2901.001.20481.20520.0000
24782006.03.30 06:37modify2901.001.20481.20540.0000
24792006.03.30 07:03modify2901.001.20481.20540.0000
24802006.03.30 07:04modify2901.001.20481.20560.0000
24812006.03.30 07:24modify2901.001.20481.20570.0000
24822006.03.30 07:24modify2901.001.20481.20580.0000
24832006.03.30 07:24modify2901.001.20481.20590.0000
24842006.03.30 07:24modify2901.001.20481.20600.0000
24852006.03.30 07:26modify2901.001.20481.20600.0000
24862006.03.30 07:54s/l2901.001.20601.20600.0000120.009457.12
24872006.04.03 05:00sell2911.001.20891.21790.0000
24882006.04.03 05:01modify2911.001.20891.20930.0000
24892006.04.03 05:02close2911.001.20711.20930.0000180.009637.12
24902006.04.03 05:02sell2921.001.20671.21570.0000
24912006.04.03 06:43modify2921.001.20671.20710.0000
24922006.04.03 06:43close2921.001.20501.20710.0000170.009807.12
24932006.04.04 00:00buy2931.001.21331.20430.0000
24942006.04.04 01:41modify2931.001.21331.21280.0000
24952006.04.04 01:45modify2931.001.21331.21290.0000
24962006.04.04 01:45modify2931.001.21331.21320.0000
24972006.04.04 02:14s/l2931.001.21321.21320.0000-10.009797.12
24982006.04.06 20:00sell2941.001.22201.23100.0000
24992006.04.07 01:18modify2941.001.22201.22250.0000
25002006.04.07 01:20close2941.001.22041.22250.0000165.209962.32
25012006.04.11 18:00buy2951.001.21241.20340.0000
25022006.04.11 20:23modify2951.001.21241.21200.0000
25032006.04.11 21:36modify2951.001.21241.21210.0000
25042006.04.11 21:43modify2951.001.21241.21230.0000
25052006.04.11 21:50modify2951.001.21241.21260.0000
25062006.04.11 21:50modify2951.001.21241.21290.0000
25072006.04.11 21:50modify2951.001.21241.21300.0000
25082006.04.11 22:13modify2951.001.21241.21310.0000
25092006.04.11 22:18modify2951.001.21241.21320.0000
25102006.04.11 22:18modify2951.001.21241.21330.0000
25112006.04.12 01:42modify2951.001.21241.21340.0000
25122006.04.12 01:44modify2951.001.21241.21350.0000
25132006.04.12 01:54modify2951.001.21241.21380.0000
25142006.04.12 01:54modify2951.001.21241.21390.0000
25152006.04.12 01:56modify2951.001.21241.21400.0000
25162006.04.12 02:14modify2951.001.21241.21410.0000
25172006.04.12 02:14modify2951.001.21241.21420.0000
25182006.04.12 02:15modify2951.001.21241.21430.0000
25192006.04.12 02:16modify2951.001.21241.21440.0000
25202006.04.12 02:16modify2951.001.21241.21450.0000
25212006.04.12 02:24modify2951.001.21241.21470.0000
25222006.04.12 07:28s/l2951.001.21471.21470.0000206.6010168.92
25232006.04.12 20:00sell2961.001.21011.21910.0000
25242006.04.13 14:57modify2961.001.21011.21060.0000
25252006.04.13 14:57close2961.001.20841.21060.0000175.2010344.12
25262006.04.14 20:00buy2971.001.21111.20210.0000
25272006.04.17 00:17modify2971.001.21111.21070.0000
25282006.04.17 00:18modify2971.001.21111.21080.0000
25292006.04.17 00:19modify2971.001.21111.21090.0000
25302006.04.17 01:10modify2971.001.21111.21100.0000
25312006.04.17 01:22modify2971.001.21111.21120.0000
25322006.04.17 01:26modify2971.001.21111.21130.0000
25332006.04.17 01:52modify2971.001.21111.21140.0000
25342006.04.17 01:54modify2971.001.21111.21150.0000
25352006.04.17 01:55modify2971.001.21111.21160.0000
25362006.04.17 01:56modify2971.001.21111.21180.0000
25372006.04.17 02:05modify2971.001.21111.21190.0000
25382006.04.17 02:05modify2971.001.21111.21210.0000
25392006.04.17 02:05modify2971.001.21111.21220.0000
25402006.04.17 02:06modify2971.001.21111.21290.0000
25412006.04.17 02:12modify2971.001.21111.21300.0000
25422006.04.17 02:13modify2971.001.21111.21310.0000
25432006.04.17 02:13modify2971.001.21111.21340.0000
25442006.04.17 02:13modify2971.001.21111.21360.0000
25452006.04.17 02:14modify2971.001.21111.21370.0000
25462006.04.17 02:15modify2971.001.21111.21390.0000
25472006.04.17 02:15modify2971.001.21111.21400.0000
25482006.04.17 02:16modify2971.001.21111.21410.0000
25492006.04.17 02:22modify2971.001.21111.21420.0000
25502006.04.17 02:24modify2971.001.21111.21440.0000
25512006.04.17 02:24modify2971.001.21111.21460.0000
25522006.04.17 02:24modify2971.001.21111.21470.0000
25532006.04.17 02:24modify2971.001.21111.21490.0000
25542006.04.17 03:05modify2971.001.21111.21510.0000
25552006.04.17 03:05modify2971.001.21111.21530.0000
25562006.04.17 03:05modify2971.001.21111.21550.0000
25572006.04.17 03:07modify2971.001.21111.21560.0000
25582006.04.17 03:07modify2971.001.21111.21580.0000
25592006.04.17 03:07modify2971.001.21111.21600.0000
25602006.04.17 03:07modify2971.001.21111.21610.0000
25612006.04.17 03:07modify2971.001.21111.21620.0000
25622006.04.17 03:08modify2971.001.21111.21640.0000
25632006.04.17 03:19modify2971.001.21111.21660.0000
25642006.04.17 03:19modify2971.001.21111.21670.0000
25652006.04.17 03:20modify2971.001.21111.21680.0000
25662006.04.17 03:22modify2971.001.21111.21690.0000
25672006.04.17 03:22modify2971.001.21111.21710.0000
25682006.04.17 03:22modify2971.001.21111.21720.0000
25692006.04.17 03:27modify2971.001.21111.21730.0000
25702006.04.17 03:27modify2971.001.21111.21740.0000
25712006.04.17 03:31modify2971.001.21111.21750.0000
25722006.04.17 03:33modify2971.001.21111.21760.0000
25732006.04.17 03:33modify2971.001.21111.21770.0000
25742006.04.17 04:28s/l2971.001.21771.21770.0000652.2010996.32