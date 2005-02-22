|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.16 00:00 - 2006.04.19 00:00 (2004.06.16 - 2006.04.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Confirm=1; length1=8; length2=20; length3=20; lots=1; TakeProfit=0; StopLoss=90; UseTrail=true; TrailingAct=15; TrailingStep=20; UseADX=false; ADXthresh=30; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18; Reverse=false;
|Bars in test
|22080
|Ticks modelled
|1772890
|Modelling quality
|89.94%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|996.32
|Gross profit
|37733.50
|Gross loss
|-36737.18
|Profit factor
|1.03
|Expected payoff
|3.35
|Absolute drawdown
|7157.27
|Maximal drawdown (%)
|8275.06 (74.4%)
|Total trades
|297
|Short positions (won %)
|158 (77.22%)
|Long positions (won %)
|139 (64.75%)
|Profit trades (% of total)
|212 (71.38%)
|Loss trades (% of total)
|85 (28.62%)
|Largest
|profit trade
|830.00
|loss trade
|-915.60
|Average
|profit trade
|177.99
|loss trade
|-432.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (2785.17)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-852.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2785.17 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-1800.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.16 18:00
|sell
|1
|1.00
|1.2005
|1.2095
|0.0000
|2
|2004.06.18 06:17
|modify
|1
|1.00
|1.2005
|1.2009
|0.0000
|3
|2004.06.18 06:17
|close
|1
|1.00
|1.1988
|1.2009
|0.0000
|180.39
|10180.39
|4
|2004.06.18 18:00
|buy
|2
|1.00
|1.2121
|1.2031
|0.0000
|5
|2004.06.18 18:28
|modify
|2
|1.00
|1.2121
|1.2116
|0.0000
|6
|2004.06.18 20:11
|modify
|2
|1.00
|1.2121
|1.2116
|0.0000
|7
|2004.06.18 20:53
|modify
|2
|1.00
|1.2121
|1.2118
|0.0000
|8
|2004.06.18 20:54
|modify
|2
|1.00
|1.2121
|1.2122
|0.0000
|9
|2004.06.18 22:05
|modify
|2
|1.00
|1.2121
|1.2123
|0.0000
|10
|2004.06.18 22:05
|modify
|2
|1.00
|1.2121
|1.2123
|0.0000
|11
|2004.06.18 22:07
|modify
|2
|1.00
|1.2121
|1.2124
|0.0000
|12
|2004.06.18 22:34
|modify
|2
|1.00
|1.2121
|1.2125
|0.0000
|13
|2004.06.21 02:46
|s/l
|2
|1.00
|1.2125
|1.2125
|0.0000
|32.20
|10212.59
|14
|2004.06.22 14:00
|sell
|3
|1.00
|1.2097
|1.2187
|0.0000
|15
|2004.06.22 14:49
|modify
|3
|1.00
|1.2097
|1.2102
|0.0000
|16
|2004.06.22 14:49
|close
|3
|1.00
|1.2081
|1.2102
|0.0000
|160.00
|10372.59
|17
|2004.06.22 14:49
|sell
|4
|1.00
|1.2080
|1.2170
|0.0000
|18
|2004.06.23 04:00
|close
|4
|1.00
|1.2131
|1.2170
|0.0000
|-494.40
|9878.19
|19
|2004.06.23 04:00
|buy
|5
|1.00
|1.2131
|1.2041
|0.0000
|20
|2004.06.23 06:41
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2127
|0.0000
|21
|2004.06.23 06:46
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2128
|0.0000
|22
|2004.06.23 06:46
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2129
|0.0000
|23
|2004.06.23 06:46
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2130
|0.0000
|24
|2004.06.23 07:03
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2131
|0.0000
|25
|2004.06.23 07:03
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2132
|0.0000
|26
|2004.06.23 07:05
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2132
|0.0000
|27
|2004.06.23 07:28
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2133
|0.0000
|28
|2004.06.23 07:28
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2134
|0.0000
|29
|2004.06.23 07:28
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2135
|0.0000
|30
|2004.06.23 07:28
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2136
|0.0000
|31
|2004.06.23 07:28
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2137
|0.0000
|32
|2004.06.23 07:30
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2138
|0.0000
|33
|2004.06.23 07:30
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2139
|0.0000
|34
|2004.06.23 07:42
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2140
|0.0000
|35
|2004.06.23 07:43
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2141
|0.0000
|36
|2004.06.23 07:45
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2142
|0.0000
|37
|2004.06.23 07:45
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2143
|0.0000
|38
|2004.06.23 07:57
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2144
|0.0000
|39
|2004.06.23 07:59
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2145
|0.0000
|40
|2004.06.23 08:11
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2147
|0.0000
|41
|2004.06.23 08:11
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2150
|0.0000
|42
|2004.06.23 08:11
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2152
|0.0000
|43
|2004.06.23 08:11
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2154
|0.0000
|44
|2004.06.23 08:11
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2156
|0.0000
|45
|2004.06.23 08:14
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2157
|0.0000
|46
|2004.06.23 08:14
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2158
|0.0000
|47
|2004.06.23 08:14
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2159
|0.0000
|48
|2004.06.23 08:14
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2160
|0.0000
|49
|2004.06.23 08:14
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2161
|0.0000
|50
|2004.06.23 08:14
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2162
|0.0000
|51
|2004.06.23 08:14
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2163
|0.0000
|52
|2004.06.23 08:14
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2164
|0.0000
|53
|2004.06.23 08:20
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2165
|0.0000
|54
|2004.06.23 08:22
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2166
|0.0000
|55
|2004.06.23 08:22
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2167
|0.0000
|56
|2004.06.23 08:22
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2168
|0.0000
|57
|2004.06.23 08:59
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2169
|0.0000
|58
|2004.06.23 09:00
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2170
|0.0000
|59
|2004.06.23 09:01
|modify
|5
|1.00
|1.2131
|1.2171
|0.0000
|60
|2004.06.23 09:22
|s/l
|5
|1.00
|1.2171
|1.2171
|0.0000
|400.00
|10278.19
|61
|2004.06.23 20:00
|sell
|6
|1.00
|1.2087
|1.2177
|0.0000
|62
|2004.06.24 01:28
|modify
|6
|1.00
|1.2087
|1.2092
|0.0000
|63
|2004.06.24 01:40
|close
|6
|1.00
|1.2071
|1.2092
|0.0000
|165.20
|10443.39
|64
|2004.06.24 17:00
|buy
|7
|1.00
|1.2180
|1.2090
|0.0000
|65
|2004.06.28 14:09
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2175
|0.0000
|66
|2004.06.28 14:09
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2176
|0.0000
|67
|2004.06.28 14:09
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2177
|0.0000
|68
|2004.06.28 14:10
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2178
|0.0000
|69
|2004.06.28 14:10
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2179
|0.0000
|70
|2004.06.28 14:10
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2180
|0.0000
|71
|2004.06.28 14:10
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2181
|0.0000
|72
|2004.06.28 14:10
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2182
|0.0000
|73
|2004.06.28 14:11
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2183
|0.0000
|74
|2004.06.28 14:11
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2184
|0.0000
|75
|2004.06.28 14:13
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2185
|0.0000
|76
|2004.06.28 14:13
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2186
|0.0000
|77
|2004.06.28 14:13
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2187
|0.0000
|78
|2004.06.28 14:13
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2188
|0.0000
|79
|2004.06.28 14:13
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2189
|0.0000
|80
|2004.06.28 14:17
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2190
|0.0000
|81
|2004.06.28 14:17
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2191
|0.0000
|82
|2004.06.28 14:17
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2192
|0.0000
|83
|2004.06.28 14:17
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2193
|0.0000
|84
|2004.06.28 14:17
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2194
|0.0000
|85
|2004.06.28 14:17
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2195
|0.0000
|86
|2004.06.28 14:18
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2196
|0.0000
|87
|2004.06.28 14:18
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2197
|0.0000
|88
|2004.06.28 14:18
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2198
|0.0000
|89
|2004.06.28 14:20
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2199
|0.0000
|90
|2004.06.28 14:20
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2200
|0.0000
|91
|2004.06.28 14:20
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2201
|0.0000
|92
|2004.06.28 14:20
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2202
|0.0000
|93
|2004.06.28 14:21
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2203
|0.0000
|94
|2004.06.28 14:21
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2204
|0.0000
|95
|2004.06.28 14:21
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2205
|0.0000
|96
|2004.06.28 14:22
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2206
|0.0000
|97
|2004.06.28 14:22
|modify
|7
|1.00
|1.2180
|1.2207
|0.0000
|98
|2004.06.28 14:38
|s/l
|7
|1.00
|1.2207
|1.2207
|0.0000
|254.40
|10697.79
|99
|2004.06.29 16:00
|sell
|8
|1.00
|1.2149
|1.2239
|0.0000
|100
|2004.06.29 16:00
|modify
|8
|1.00
|1.2149
|1.2154
|0.0000
|101
|2004.06.29 16:00
|close
|8
|1.00
|1.2132
|1.2154
|0.0000
|170.00
|10867.79
|102
|2004.06.29 16:00
|sell
|9
|1.00
|1.2128
|1.2218
|0.0000
|103
|2004.06.29 17:01
|modify
|9
|1.00
|1.2128
|1.2133
|0.0000
|104
|2004.06.29 17:05
|close
|9
|1.00
|1.2112
|1.2133
|0.0000
|160.00
|11027.79
|105
|2004.06.30 19:00
|buy
|10
|1.00
|1.2169
|1.2079
|0.0000
|106
|2004.06.30 20:19
|modify
|10
|1.00
|1.2169
|1.2164
|0.0000
|107
|2004.06.30 20:19
|modify
|10
|1.00
|1.2169
|1.2165
|0.0000
|108
|2004.06.30 20:19
|modify
|10
|1.00
|1.2169
|1.2167
|0.0000
|109
|2004.06.30 20:19
|modify
|10
|1.00
|1.2169
|1.2169
|0.0000
|110
|2004.06.30 20:19
|modify
|10
|1.00
|1.2169
|1.2171
|0.0000
|111
|2004.06.30 20:19
|modify
|10
|1.00
|1.2169
|1.2173
|0.0000
|112
|2004.06.30 20:19
|modify
|10
|1.00
|1.2169
|1.2175
|0.0000
|113
|2004.06.30 20:19
|modify
|10
|1.00
|1.2169
|1.2176
|0.0000
|114
|2004.06.30 20:19
|modify
|10
|1.00
|1.2169
|1.2178
|0.0000
|115
|2004.06.30 20:20
|s/l
|10
|1.00
|1.2178
|1.2178
|0.0000
|90.00
|11117.79
|116
|2004.07.02 14:00
|sell
|11
|1.00
|1.2156
|1.2246
|0.0000
|117
|2004.07.02 14:31
|s/l
|11
|1.00
|1.2246
|1.2246
|0.0000
|-900.00
|10217.79
|118
|2004.07.02 14:31
|sell
|12
|1.00
|1.2244
|1.2334
|0.0000
|119
|2004.07.02 15:00
|close
|12
|1.00
|1.2271
|1.2334
|0.0000
|-270.00
|9947.79
|120
|2004.07.02 15:00
|buy
|13
|1.00
|1.2271
|1.2181
|0.0000
|121
|2004.07.02 15:27
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2267
|0.0000
|122
|2004.07.02 15:28
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2268
|0.0000
|123
|2004.07.02 15:28
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2269
|0.0000
|124
|2004.07.02 15:40
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2271
|0.0000
|125
|2004.07.02 15:40
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2272
|0.0000
|126
|2004.07.02 15:40
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2273
|0.0000
|127
|2004.07.02 15:40
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2274
|0.0000
|128
|2004.07.02 15:42
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2275
|0.0000
|129
|2004.07.02 15:42
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2276
|0.0000
|130
|2004.07.02 15:44
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2277
|0.0000
|131
|2004.07.02 15:44
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2278
|0.0000
|132
|2004.07.02 15:47
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2279
|0.0000
|133
|2004.07.02 15:47
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2280
|0.0000
|134
|2004.07.02 15:47
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2281
|0.0000
|135
|2004.07.02 15:47
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2282
|0.0000
|136
|2004.07.02 15:47
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2283
|0.0000
|137
|2004.07.02 15:47
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2284
|0.0000
|138
|2004.07.02 15:47
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2285
|0.0000
|139
|2004.07.02 15:47
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2286
|0.0000
|140
|2004.07.02 16:07
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2286
|0.0000
|141
|2004.07.02 16:07
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2287
|0.0000
|142
|2004.07.02 16:07
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2288
|0.0000
|143
|2004.07.02 16:07
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2289
|0.0000
|144
|2004.07.02 16:07
|modify
|13
|1.00
|1.2271
|1.2290
|0.0000
|145
|2004.07.02 16:11
|s/l
|13
|1.00
|1.2290
|1.2290
|0.0000
|190.00
|10137.79
|146
|2004.07.07 06:00
|sell
|14
|1.00
|1.2315
|1.2405
|0.0000
|147
|2004.07.08 16:12
|s/l
|14
|1.00
|1.2405
|1.2405
|0.0000
|-894.80
|9242.99
|148
|2004.07.13 05:00
|sell
|15
|1.00
|1.2362
|1.2452
|0.0000
|149
|2004.07.13 09:10
|modify
|15
|1.00
|1.2362
|1.2367
|0.0000
|150
|2004.07.13 09:10
|close
|15
|1.00
|1.2346
|1.2367
|0.0000
|160.00
|9402.99
|151
|2004.07.14 16:00
|buy
|16
|1.00
|1.2410
|1.2320
|0.0000
|152
|2004.07.15 14:00
|close
|16
|1.00
|1.2377
|1.2320
|0.0000
|-337.80
|9065.19
|153
|2004.07.15 14:00
|sell
|17
|1.00
|1.2377
|1.2467
|0.0000
|154
|2004.07.15 14:34
|modify
|17
|1.00
|1.2377
|1.2382
|0.0000
|155
|2004.07.15 14:35
|close
|17
|1.00
|1.2361
|1.2382
|0.0000
|160.00
|9225.19
|156
|2004.07.15 14:35
|sell
|18
|1.00
|1.2358
|1.2448
|0.0000
|157
|2004.07.15 18:03
|modify
|18
|1.00
|1.2358
|1.2363
|0.0000
|158
|2004.07.15 18:03
|close
|18
|1.00
|1.2342
|1.2363
|0.0000
|160.00
|9385.19
|159
|2004.07.16 16:00
|buy
|19
|1.00
|1.2458
|1.2368
|0.0000
|160
|2004.07.20 14:28
|s/l
|19
|1.00
|1.2368
|1.2368
|0.0000
|-915.60
|8469.59
|161
|2004.07.20 15:00
|sell
|20
|1.00
|1.2371
|1.2461
|0.0000
|162
|2004.07.20 15:51
|modify
|20
|1.00
|1.2371
|1.2376
|0.0000
|163
|2004.07.20 15:51
|close
|20
|1.00
|1.2355
|1.2376
|0.0000
|160.00
|8629.59
|164
|2004.07.20 15:51
|sell
|21
|1.00
|1.2352
|1.2442
|0.0000
|165
|2004.07.20 20:43
|modify
|21
|1.00
|1.2352
|1.2357
|0.0000
|166
|2004.07.20 20:43
|close
|21
|1.00
|1.2336
|1.2357
|0.0000
|160.00
|8789.59
|167
|2004.07.27 15:00
|buy
|22
|1.00
|1.2159
|1.2069
|0.0000
|168
|2004.07.27 16:18
|s/l
|22
|1.00
|1.2069
|1.2069
|0.0000
|-900.00
|7889.59
|169
|2004.07.27 17:00
|sell
|23
|1.00
|1.2066
|1.2156
|0.0000
|170
|2004.07.27 17:35
|modify
|23
|1.00
|1.2066
|1.2069
|0.0000
|171
|2004.07.27 17:35
|close
|23
|1.00
|1.2048
|1.2069
|0.0000
|180.00
|8069.59
|172
|2004.07.27 17:35
|sell
|24
|1.00
|1.2044
|1.2134
|0.0000
|173
|2004.07.28 11:11
|modify
|24
|1.00
|1.2044
|1.2047
|0.0000
|174
|2004.07.28 11:11
|close
|24
|1.00
|1.2026
|1.2047
|0.0000
|195.60
|8265.19
|175
|2004.07.30 15:00
|buy
|25
|1.00
|1.2101
|1.2011
|0.0000
|176
|2004.07.30 18:46
|s/l
|25
|1.00
|1.2011
|1.2011
|0.0000
|-900.00
|7365.19
|177
|2004.07.30 21:00
|sell
|26
|1.00
|1.2017
|1.2107
|0.0000
|178
|2004.08.02 09:00
|close
|26
|1.00
|1.2059
|1.2107
|0.0000
|-414.80
|6950.39
|179
|2004.08.02 09:00
|buy
|27
|1.00
|1.2059
|1.1969
|0.0000
|180
|2004.08.02 10:00
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2054
|0.0000
|181
|2004.08.02 10:01
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2055
|0.0000
|182
|2004.08.02 10:40
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2056
|0.0000
|183
|2004.08.02 10:40
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2057
|0.0000
|184
|2004.08.02 10:40
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2059
|0.0000
|185
|2004.08.02 10:40
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2060
|0.0000
|186
|2004.08.02 10:40
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2061
|0.0000
|187
|2004.08.02 10:43
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2062
|0.0000
|188
|2004.08.02 10:48
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2063
|0.0000
|189
|2004.08.02 11:00
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2064
|0.0000
|190
|2004.08.02 11:01
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2065
|0.0000
|191
|2004.08.02 11:01
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2066
|0.0000
|192
|2004.08.02 11:01
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2067
|0.0000
|193
|2004.08.02 11:01
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2068
|0.0000
|194
|2004.08.02 11:05
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2069
|0.0000
|195
|2004.08.02 11:06
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2070
|0.0000
|196
|2004.08.02 11:06
|modify
|27
|1.00
|1.2059
|1.2071
|0.0000
|197
|2004.08.02 11:38
|s/l
|27
|1.00
|1.2071
|1.2071
|0.0000
|120.00
|7070.39
|198
|2004.08.02 23:00
|sell
|28
|1.00
|1.2025
|1.2115
|0.0000
|199
|2004.08.03 07:24
|modify
|28
|1.00
|1.2025
|1.2029
|0.0000
|200
|2004.08.03 07:24
|close
|28
|1.00
|1.2008
|1.2029
|0.0000
|175.20
|7245.59
|201
|2004.08.03 22:00
|buy
|29
|1.00
|1.2055
|1.1965
|0.0000
|202
|2004.08.04 11:00
|close
|29
|1.00
|1.2015
|1.1965
|0.0000
|-423.40
|6822.19
|203
|2004.08.04 11:00
|sell
|30
|1.00
|1.2015
|1.2105
|0.0000
|204
|2004.08.04 13:25
|modify
|30
|1.00
|1.2015
|1.2020
|0.0000
|205
|2004.08.04 13:25
|close
|30
|1.00
|1.1999
|1.2020
|0.0000
|160.00
|6982.19
|206
|2004.08.05 02:00
|buy
|31
|1.00
|1.2059
|1.1969
|0.0000
|207
|2004.08.06 07:20
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2054
|0.0000
|208
|2004.08.06 07:20
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2055
|0.0000
|209
|2004.08.06 07:20
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2056
|0.0000
|210
|2004.08.06 07:20
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2057
|0.0000
|211
|2004.08.06 07:20
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2058
|0.0000
|212
|2004.08.06 07:20
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2059
|0.0000
|213
|2004.08.06 07:20
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2060
|0.0000
|214
|2004.08.06 07:20
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2061
|0.0000
|215
|2004.08.06 07:20
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2062
|0.0000
|216
|2004.08.06 07:24
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2063
|0.0000
|217
|2004.08.06 07:25
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2065
|0.0000
|218
|2004.08.06 07:30
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2066
|0.0000
|219
|2004.08.06 07:31
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2067
|0.0000
|220
|2004.08.06 07:43
|modify
|31
|1.00
|1.2059
|1.2068
|0.0000
|221
|2004.08.06 08:47
|s/l
|31
|1.00
|1.2068
|1.2068
|0.0000
|82.20
|7064.39
|222
|2004.08.11 03:00
|sell
|32
|1.00
|1.2231
|1.2321
|0.0000
|223
|2004.08.11 10:44
|modify
|32
|1.00
|1.2231
|1.2236
|0.0000
|224
|2004.08.11 10:44
|close
|32
|1.00
|1.2215
|1.2236
|0.0000
|160.00
|7224.39
|225
|2004.08.12 13:00
|buy
|33
|1.00
|1.2263
|1.2173
|0.0000
|226
|2004.08.12 14:29
|modify
|33
|1.00
|1.2263
|1.2259
|0.0000
|227
|2004.08.12 14:29
|modify
|33
|1.00
|1.2263
|1.2260
|0.0000
|228
|2004.08.12 14:29
|modify
|33
|1.00
|1.2263
|1.2262
|0.0000
|229
|2004.08.12 14:30
|modify
|33
|1.00
|1.2263
|1.2264
|0.0000
|230
|2004.08.12 14:30
|modify
|33
|1.00
|1.2263
|1.2266
|0.0000
|231
|2004.08.12 14:30
|modify
|33
|1.00
|1.2263
|1.2268
|0.0000
|232
|2004.08.12 14:30
|modify
|33
|1.00
|1.2263
|1.2271
|0.0000
|233
|2004.08.12 14:30
|modify
|33
|1.00
|1.2263
|1.2273
|0.0000
|234
|2004.08.12 14:30
|modify
|33
|1.00
|1.2263
|1.2275
|0.0000
|235
|2004.08.12 14:30
|modify
|33
|1.00
|1.2263
|1.2277
|0.0000
|236
|2004.08.12 14:30
|modify
|33
|1.00
|1.2263
|1.2279
|0.0000
|237
|2004.08.12 14:30
|modify
|33
|1.00
|1.2263
|1.2280
|0.0000
|238
|2004.08.12 14:31
|s/l
|33
|1.00
|1.2280
|1.2280
|0.0000
|170.00
|7394.39
|239
|2004.08.13 09:00
|sell
|34
|1.00
|1.2193
|1.2283
|0.0000
|240
|2004.08.13 14:31
|s/l
|34
|1.00
|1.2283
|1.2283
|0.0000
|-900.00
|6494.39
|241
|2004.08.13 18:00
|buy
|35
|1.00
|1.2358
|1.2268
|0.0000
|242
|2004.08.13 20:59
|modify
|35
|1.00
|1.2358
|1.2353
|0.0000
|243
|2004.08.13 21:23
|modify
|35
|1.00
|1.2358
|1.2353
|0.0000
|244
|2004.08.13 22:59
|modify
|35
|1.00
|1.2358
|1.2354
|0.0000
|245
|2004.08.16 00:00
|modify
|35
|1.00
|1.2358
|1.2356
|0.0000
|246
|2004.08.16 00:01
|modify
|35
|1.00
|1.2358
|1.2357
|0.0000
|247
|2004.08.16 00:02
|modify
|35
|1.00
|1.2358
|1.2358
|0.0000
|248
|2004.08.16 00:02
|modify
|35
|1.00
|1.2358
|1.2359
|0.0000
|249
|2004.08.16 00:03
|modify
|35
|1.00
|1.2358
|1.2360
|0.0000
|250
|2004.08.16 07:22
|s/l
|35
|1.00
|1.2360
|1.2360
|0.0000
|12.20
|6506.59
|251
|2004.08.17 19:00
|sell
|36
|1.00
|1.2339
|1.2429
|0.0000
|252
|2004.08.18 09:39
|modify
|36
|1.00
|1.2339
|1.2344
|0.0000
|253
|2004.08.18 09:39
|close
|36
|1.00
|1.2323
|1.2344
|0.0000
|175.60
|6682.19
|254
|2004.08.19 10:00
|buy
|37
|1.00
|1.2354
|1.2264
|0.0000
|255
|2004.08.19 11:32
|modify
|37
|1.00
|1.2354
|1.2349
|0.0000
|256
|2004.08.19 11:32
|modify
|37
|1.00
|1.2354
|1.2350
|0.0000
|257
|2004.08.19 11:36
|modify
|37
|1.00
|1.2354
|1.2351
|0.0000
|258
|2004.08.19 11:37
|modify
|37
|1.00
|1.2354
|1.2352
|0.0000
|259
|2004.08.19 12:07
|modify
|37
|1.00
|1.2354
|1.2353
|0.0000
|260
|2004.08.19 14:35
|modify
|37
|1.00
|1.2354
|1.2354
|0.0000
|261
|2004.08.19 14:35
|modify
|37
|1.00
|1.2354
|1.2355
|0.0000
|262
|2004.08.19 14:35
|modify
|37
|1.00
|1.2354
|1.2356
|0.0000
|263
|2004.08.19 14:35
|modify
|37
|1.00
|1.2354
|1.2357
|0.0000
|264
|2004.08.19 14:49
|s/l
|37
|1.00
|1.2357
|1.2357
|0.0000
|30.00
|6712.19
|265
|2004.08.20 16:00
|sell
|38
|1.00
|1.2294
|1.2384
|0.0000
|266
|2004.08.23 10:53
|modify
|38
|1.00
|1.2294
|1.2298
|0.0000
|267
|2004.08.23 10:53
|close
|38
|1.00
|1.2277
|1.2298
|0.0000
|175.20
|6887.39
|268
|2004.08.26 23:00
|buy
|39
|1.00
|1.2105
|1.2015
|0.0000
|269
|2004.08.27 07:41
|modify
|39
|1.00
|1.2105
|1.2100
|0.0000
|270
|2004.08.27 07:41
|modify
|39
|1.00
|1.2105
|1.2102
|0.0000
|271
|2004.08.27 07:41
|modify
|39
|1.00
|1.2105
|1.2103
|0.0000
|272
|2004.08.27 07:41
|modify
|39
|1.00
|1.2105
|1.2105
|0.0000
|273
|2004.08.27 07:53
|modify
|39
|1.00
|1.2105
|1.2106
|0.0000
|274
|2004.08.27 08:00
|modify
|39
|1.00
|1.2105
|1.2107
|0.0000
|275
|2004.08.27 08:00
|modify
|39
|1.00
|1.2105
|1.2109
|0.0000
|276
|2004.08.27 08:00
|modify
|39
|1.00
|1.2105
|1.2110
|0.0000
|277
|2004.08.27 08:03
|modify
|39
|1.00
|1.2105
|1.2111
|0.0000
|278
|2004.08.27 08:03
|modify
|39
|1.00
|1.2105
|1.2112
|0.0000
|279
|2004.08.27 08:03
|modify
|39
|1.00
|1.2105
|1.2113
|0.0000
|280
|2004.08.27 08:04
|modify
|39
|1.00
|1.2105
|1.2114
|0.0000
|281
|2004.08.27 08:39
|s/l
|39
|1.00
|1.2114
|1.2114
|0.0000
|82.20
|6969.59
|282
|2004.08.27 18:00
|sell
|40
|1.00
|1.2027
|1.2117
|0.0000
|283
|2004.08.27 18:47
|modify
|40
|1.00
|1.2027
|1.2032
|0.0000
|284
|2004.08.27 18:47
|close
|40
|1.00
|1.2011
|1.2032
|0.0000
|160.00
|7129.59
|285
|2004.08.27 18:47
|sell
|41
|1.00
|1.2008
|1.2098
|0.0000
|286
|2004.08.30 07:12
|modify
|41
|1.00
|1.2008
|1.2012
|0.0000
|287
|2004.08.30 07:19
|close
|41
|1.00
|1.1992
|1.2012
|0.0000
|165.20
|7294.79
|288
|2004.08.31 03:00
|buy
|42
|1.00
|1.2067
|1.1977
|0.0000
|289
|2004.08.31 05:24
|modify
|42
|1.00
|1.2067
|1.2062
|0.0000
|290
|2004.08.31 05:24
|modify
|42
|1.00
|1.2067
|1.2063
|0.0000
|291
|2004.08.31 05:24
|modify
|42
|1.00
|1.2067
|1.2064
|0.0000
|292
|2004.08.31 05:24
|modify
|42
|1.00
|1.2067
|1.2065
|0.0000
|293
|2004.08.31 05:30
|modify
|42
|1.00
|1.2067
|1.2065
|0.0000
|294
|2004.08.31 05:59
|modify
|42
|1.00
|1.2067
|1.2066
|0.0000
|295
|2004.08.31 06:00
|modify
|42
|1.00
|1.2067
|1.2067
|0.0000
|296
|2004.08.31 06:04
|modify
|42
|1.00
|1.2067
|1.2068
|0.0000
|297
|2004.08.31 06:16
|modify
|42
|1.00
|1.2067
|1.2069
|0.0000
|298
|2004.08.31 06:16
|modify
|42
|1.00
|1.2067
|1.2070
|0.0000
|299
|2004.08.31 08:56
|s/l
|42
|1.00
|1.2070
|1.2070
|0.0000
|30.00
|7324.79
|300
|2004.09.02 20:00
|sell
|43
|1.00
|1.2153
|1.2243
|0.0000
|301
|2004.09.03 14:30
|modify
|43
|1.00
|1.2153
|1.2154
|0.0000
|302
|2004.09.03 14:30
|close
|43
|1.00
|1.2114
|1.2154
|0.0000
|395.20
|7719.99
|303
|2004.09.07 15:00
|buy
|44
|1.00
|1.2077
|1.1987
|0.0000
|304
|2004.09.07 17:29
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2072
|0.0000
|305
|2004.09.07 17:29
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2073
|0.0000
|306
|2004.09.07 17:29
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2074
|0.0000
|307
|2004.09.07 17:30
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2075
|0.0000
|308
|2004.09.07 17:30
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2076
|0.0000
|309
|2004.09.07 17:35
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2076
|0.0000
|310
|2004.09.07 20:46
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2077
|0.0000
|311
|2004.09.07 20:46
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2079
|0.0000
|312
|2004.09.07 20:47
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2080
|0.0000
|313
|2004.09.07 20:49
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2081
|0.0000
|314
|2004.09.07 20:49
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2082
|0.0000
|315
|2004.09.07 20:51
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2082
|0.0000
|316
|2004.09.07 20:53
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2083
|0.0000
|317
|2004.09.07 20:53
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2084
|0.0000
|318
|2004.09.07 20:55
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2085
|0.0000
|319
|2004.09.07 20:55
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2085
|0.0000
|320
|2004.09.07 20:56
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2086
|0.0000
|321
|2004.09.07 20:56
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2087
|0.0000
|322
|2004.09.07 20:57
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2088
|0.0000
|323
|2004.09.07 20:57
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2089
|0.0000
|324
|2004.09.07 23:00
|modify
|44
|1.00
|1.2077
|1.2090
|0.0000
|325
|2004.09.08 01:12
|s/l
|44
|1.00
|1.2090
|1.2090
|0.0000
|106.60
|7826.59
|326
|2004.09.08 14:00
|sell
|45
|1.00
|1.2037
|1.2127
|0.0000
|327
|2004.09.08 16:50
|s/l
|45
|1.00
|1.2127
|1.2127
|0.0000
|-900.00
|6926.59
|328
|2004.09.08 19:00
|buy
|46
|1.00
|1.2176
|1.2086
|0.0000
|329
|2004.09.09 03:44
|modify
|46
|1.00
|1.2176
|1.2172
|0.0000
|330
|2004.09.09 05:43
|modify
|46
|1.00
|1.2176
|1.2173
|0.0000
|331
|2004.09.09 05:45
|modify
|46
|1.00
|1.2176
|1.2174
|0.0000
|332
|2004.09.09 05:54
|modify
|46
|1.00
|1.2176
|1.2175
|0.0000
|333
|2004.09.09 07:21
|s/l
|46
|1.00
|1.2175
|1.2175
|0.0000
|-17.79
|6908.80
|334
|2004.09.15 03:00
|sell
|47
|1.00
|1.2246
|1.2336
|0.0000
|335
|2004.09.15 08:34
|modify
|47
|1.00
|1.2246
|1.2250
|0.0000
|336
|2004.09.15 08:34
|close
|47
|1.00
|1.2229
|1.2250
|0.0000
|170.00
|7078.80
|337
|2004.09.17 05:00
|buy
|48
|1.00
|1.2193
|1.2103
|0.0000
|338
|2004.09.17 10:10
|modify
|48
|1.00
|1.2193
|1.2188
|0.0000
|339
|2004.09.17 10:10
|modify
|48
|1.00
|1.2193
|1.2189
|0.0000
|340
|2004.09.17 10:11
|modify
|48
|1.00
|1.2193
|1.2190
|0.0000
|341
|2004.09.17 10:15
|modify
|48
|1.00
|1.2193
|1.2192
|0.0000
|342
|2004.09.17 13:19
|modify
|48
|1.00
|1.2193
|1.2194
|0.0000
|343
|2004.09.17 13:19
|modify
|48
|1.00
|1.2193
|1.2195
|0.0000
|344
|2004.09.17 13:20
|modify
|48
|1.00
|1.2193
|1.2196
|0.0000
|345
|2004.09.17 13:20
|modify
|48
|1.00
|1.2193
|1.2197
|0.0000
|346
|2004.09.17 13:21
|modify
|48
|1.00
|1.2193
|1.2199
|0.0000
|347
|2004.09.17 13:21
|modify
|48
|1.00
|1.2193
|1.2200
|0.0000
|348
|2004.09.17 14:59
|s/l
|48
|1.00
|1.2200
|1.2200
|0.0000
|70.00
|7148.80
|349
|2004.09.20 04:00
|sell
|49
|1.00
|1.2156
|1.2246
|0.0000
|350
|2004.09.20 12:23
|modify
|49
|1.00
|1.2156
|1.2161
|0.0000
|351
|2004.09.20 12:28
|close
|49
|1.00
|1.2140
|1.2161
|0.0000
|160.00
|7308.80
|352
|2004.09.21 07:00
|buy
|50
|1.00
|1.2178
|1.2088
|0.0000
|353
|2004.09.21 09:47
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2173
|0.0000
|354
|2004.09.21 09:47
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2174
|0.0000
|355
|2004.09.21 09:47
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2175
|0.0000
|356
|2004.09.21 09:47
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2176
|0.0000
|357
|2004.09.21 09:47
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2177
|0.0000
|358
|2004.09.21 09:59
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2179
|0.0000
|359
|2004.09.21 10:12
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2180
|0.0000
|360
|2004.09.21 10:12
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2181
|0.0000
|361
|2004.09.21 10:14
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2183
|0.0000
|362
|2004.09.21 10:14
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2184
|0.0000
|363
|2004.09.21 10:14
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2185
|0.0000
|364
|2004.09.21 10:19
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2186
|0.0000
|365
|2004.09.21 10:19
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2187
|0.0000
|366
|2004.09.21 11:16
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2188
|0.0000
|367
|2004.09.21 11:17
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2188
|0.0000
|368
|2004.09.21 11:19
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2189
|0.0000
|369
|2004.09.21 11:29
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2191
|0.0000
|370
|2004.09.21 11:29
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2192
|0.0000
|371
|2004.09.21 11:30
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2193
|0.0000
|372
|2004.09.21 11:30
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2195
|0.0000
|373
|2004.09.21 11:31
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2196
|0.0000
|374
|2004.09.21 11:32
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2197
|0.0000
|375
|2004.09.21 11:32
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2198
|0.0000
|376
|2004.09.21 11:40
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2200
|0.0000
|377
|2004.09.21 11:40
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2201
|0.0000
|378
|2004.09.21 11:40
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2203
|0.0000
|379
|2004.09.21 11:40
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2205
|0.0000
|380
|2004.09.21 11:47
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2207
|0.0000
|381
|2004.09.21 11:47
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2208
|0.0000
|382
|2004.09.21 11:47
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2210
|0.0000
|383
|2004.09.21 11:47
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2211
|0.0000
|384
|2004.09.21 11:48
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2213
|0.0000
|385
|2004.09.21 11:48
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2214
|0.0000
|386
|2004.09.21 11:49
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2215
|0.0000
|387
|2004.09.21 11:49
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2217
|0.0000
|388
|2004.09.21 11:49
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2218
|0.0000
|389
|2004.09.21 11:51
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2219
|0.0000
|390
|2004.09.21 11:51
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2221
|0.0000
|391
|2004.09.21 11:51
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2223
|0.0000
|392
|2004.09.21 12:08
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2225
|0.0000
|393
|2004.09.21 12:11
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2226
|0.0000
|394
|2004.09.21 12:11
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2227
|0.0000
|395
|2004.09.21 12:11
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2228
|0.0000
|396
|2004.09.21 12:12
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2229
|0.0000
|397
|2004.09.21 12:12
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2230
|0.0000
|398
|2004.09.21 12:12
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2231
|0.0000
|399
|2004.09.21 12:12
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2232
|0.0000
|400
|2004.09.21 12:23
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2233
|0.0000
|401
|2004.09.21 12:23
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2235
|0.0000
|402
|2004.09.21 12:23
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2236
|0.0000
|403
|2004.09.21 12:24
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2237
|0.0000
|404
|2004.09.21 12:48
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2238
|0.0000
|405
|2004.09.21 12:48
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2239
|0.0000
|406
|2004.09.21 12:48
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2240
|0.0000
|407
|2004.09.21 12:48
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2241
|0.0000
|408
|2004.09.21 12:48
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2242
|0.0000
|409
|2004.09.21 14:09
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2243
|0.0000
|410
|2004.09.21 14:09
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2244
|0.0000
|411
|2004.09.21 14:10
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2245
|0.0000
|412
|2004.09.21 14:10
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2246
|0.0000
|413
|2004.09.21 14:11
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2247
|0.0000
|414
|2004.09.21 14:11
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2248
|0.0000
|415
|2004.09.21 14:11
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2249
|0.0000
|416
|2004.09.21 14:12
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2251
|0.0000
|417
|2004.09.21 14:13
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2252
|0.0000
|418
|2004.09.21 14:13
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2253
|0.0000
|419
|2004.09.21 14:14
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2254
|0.0000
|420
|2004.09.21 14:14
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2255
|0.0000
|421
|2004.09.21 14:21
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2256
|0.0000
|422
|2004.09.21 14:22
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2257
|0.0000
|423
|2004.09.21 14:23
|modify
|50
|1.00
|1.2178
|1.2258
|0.0000
|424
|2004.09.21 15:39
|s/l
|50
|1.00
|1.2258
|1.2258
|0.0000
|800.00
|8108.80
|425
|2004.09.23 01:00
|sell
|51
|1.00
|1.2266
|1.2356
|0.0000
|426
|2004.09.23 11:00
|close
|51
|1.00
|1.2300
|1.2356
|0.0000
|-340.00
|7768.80
|427
|2004.09.23 11:00
|buy
|52
|1.00
|1.2300
|1.2210
|0.0000
|428
|2004.09.23 11:42
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2295
|0.0000
|429
|2004.09.23 11:44
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2295
|0.0000
|430
|2004.09.23 11:46
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2296
|0.0000
|431
|2004.09.23 12:02
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2298
|0.0000
|432
|2004.09.23 12:02
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2300
|0.0000
|433
|2004.09.23 12:02
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2301
|0.0000
|434
|2004.09.23 12:02
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2302
|0.0000
|435
|2004.09.23 12:04
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2303
|0.0000
|436
|2004.09.23 12:05
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2304
|0.0000
|437
|2004.09.23 12:05
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2305
|0.0000
|438
|2004.09.23 12:05
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2306
|0.0000
|439
|2004.09.23 12:06
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2307
|0.0000
|440
|2004.09.23 12:06
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2308
|0.0000
|441
|2004.09.23 12:09
|modify
|52
|1.00
|1.2300
|1.2309
|0.0000
|442
|2004.09.23 13:44
|s/l
|52
|1.00
|1.2309
|1.2309
|0.0000
|90.00
|7858.80
|443
|2004.09.24 07:00
|sell
|53
|1.00
|1.2283
|1.2373
|0.0000
|444
|2004.09.24 09:17
|modify
|53
|1.00
|1.2283
|1.2287
|0.0000
|445
|2004.09.24 09:18
|close
|53
|1.00
|1.2266
|1.2287
|0.0000
|170.00
|8028.80
|446
|2004.09.24 15:00
|buy
|54
|1.00
|1.2332
|1.2242
|0.0000
|447
|2004.09.24 17:34
|s/l
|54
|1.00
|1.2242
|1.2242
|0.0000
|-900.00
|7128.80
|448
|2004.09.24 21:00
|sell
|55
|1.00
|1.2262
|1.2352
|0.0000
|449
|2004.09.27 21:00
|close
|55
|1.00
|1.2296
|1.2352
|0.0000
|-334.80
|6794.00
|450
|2004.09.27 21:00
|buy
|56
|1.00
|1.2294
|1.2204
|0.0000
|451
|2004.09.28 01:33
|modify
|56
|1.00
|1.2294
|1.2289
|0.0000
|452
|2004.09.28 06:34
|s/l
|56
|1.00
|1.2289
|1.2289
|0.0000
|-57.80
|6736.20
|453
|2004.10.04 05:00
|sell
|57
|1.00
|1.2365
|1.2455
|0.0000
|454
|2004.10.04 12:37
|modify
|57
|1.00
|1.2365
|1.2370
|0.0000
|455
|2004.10.04 12:37
|close
|57
|1.00
|1.2348
|1.2370
|0.0000
|170.00
|6906.20
|456
|2004.10.06 03:00
|buy
|58
|1.00
|1.2321
|1.2231
|0.0000
|457
|2004.10.06 13:00
|close
|58
|1.00
|1.2285
|1.2231
|0.0000
|-360.00
|6546.20
|458
|2004.10.06 13:00
|sell
|59
|1.00
|1.2284
|1.2374
|0.0000
|459
|2004.10.06 14:41
|modify
|59
|1.00
|1.2284
|1.2289
|0.0000
|460
|2004.10.06 14:42
|close
|59
|1.00
|1.2268
|1.2289
|0.0000
|159.99
|6706.19
|461
|2004.10.08 06:00
|buy
|60
|1.00
|1.2313
|1.2223
|0.0000
|462
|2004.10.08 08:09
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2309
|0.0000
|463
|2004.10.08 08:10
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2310
|0.0000
|464
|2004.10.08 08:11
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2312
|0.0000
|465
|2004.10.08 08:12
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2313
|0.0000
|466
|2004.10.08 08:12
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2315
|0.0000
|467
|2004.10.08 08:14
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2316
|0.0000
|468
|2004.10.08 08:14
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2317
|0.0000
|469
|2004.10.08 08:14
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2318
|0.0000
|470
|2004.10.08 08:24
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2319
|0.0000
|471
|2004.10.08 09:38
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2320
|0.0000
|472
|2004.10.08 09:39
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2321
|0.0000
|473
|2004.10.08 10:13
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2322
|0.0000
|474
|2004.10.08 10:16
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2323
|0.0000
|475
|2004.10.08 10:17
|modify
|60
|1.00
|1.2313
|1.2324
|0.0000
|476
|2004.10.08 11:28
|s/l
|60
|1.00
|1.2324
|1.2324
|0.0000
|110.00
|6816.19
|477
|2004.10.12 06:00
|sell
|61
|1.00
|1.2365
|1.2455
|0.0000
|478
|2004.10.12 08:12
|modify
|61
|1.00
|1.2365
|1.2370
|0.0000
|479
|2004.10.12 08:12
|close
|61
|1.00
|1.2349
|1.2370
|0.0000
|160.00
|6976.19
|480
|2004.10.14 05:00
|buy
|62
|1.00
|1.2342
|1.2252
|0.0000
|481
|2004.10.14 06:14
|modify
|62
|1.00
|1.2342
|1.2337
|0.0000
|482
|2004.10.14 06:28
|modify
|62
|1.00
|1.2342
|1.2339
|0.0000
|483
|2004.10.14 06:28
|modify
|62
|1.00
|1.2342
|1.2341
|0.0000
|484
|2004.10.14 06:28
|modify
|62
|1.00
|1.2342
|1.2343
|0.0000
|485
|2004.10.14 06:32
|modify
|62
|1.00
|1.2342
|1.2343
|0.0000
|486
|2004.10.14 07:11
|modify
|62
|1.00
|1.2342
|1.2345
|0.0000
|487
|2004.10.14 07:11
|modify
|62
|1.00
|1.2342
|1.2346
|0.0000
|488
|2004.10.14 08:00
|s/l
|62
|1.00
|1.2346
|1.2346
|0.0000
|40.00
|7016.19
|489
|2004.10.27 00:00
|sell
|63
|1.00
|1.2748
|1.2838
|0.0000
|490
|2004.10.27 03:53
|modify
|63
|1.00
|1.2748
|1.2752
|0.0000
|491
|2004.10.27 03:53
|close
|63
|1.00
|1.2730
|1.2752
|0.0000
|180.00
|7196.19
|492
|2004.10.29 03:00
|buy
|64
|1.00
|1.2744
|1.2654
|0.0000
|493
|2004.10.29 08:57
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2739
|0.0000
|494
|2004.10.29 08:58
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2740
|0.0000
|495
|2004.10.29 08:58
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2741
|0.0000
|496
|2004.10.29 08:59
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2742
|0.0000
|497
|2004.10.29 08:59
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2743
|0.0000
|498
|2004.10.29 08:59
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2745
|0.0000
|499
|2004.10.29 09:06
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2745
|0.0000
|500
|2004.10.29 09:07
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2746
|0.0000
|501
|2004.10.29 09:07
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2747
|0.0000
|502
|2004.10.29 09:08
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2748
|0.0000
|503
|2004.10.29 09:08
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2749
|0.0000
|504
|2004.10.29 09:09
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2749
|0.0000
|505
|2004.10.29 10:08
|modify
|64
|1.00
|1.2744
|1.2750
|0.0000
|506
|2004.10.29 10:24
|s/l
|64
|1.00
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|60.00
|7256.19
|507
|2004.11.01 19:00
|sell
|65
|1.00
|1.2748
|1.2838
|0.0000
|508
|2004.11.02 01:55
|modify
|65
|1.00
|1.2748
|1.2753
|0.0000
|509
|2004.11.02 01:55
|close
|65
|1.00
|1.2732
|1.2753
|0.0000
|165.20
|7421.39
|510
|2004.11.03 17:00
|buy
|66
|1.00
|1.2803
|1.2713
|0.0000
|511
|2004.11.03 20:08
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2798
|0.0000
|512
|2004.11.03 20:08
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2799
|0.0000
|513
|2004.11.03 20:08
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2801
|0.0000
|514
|2004.11.03 20:08
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2802
|0.0000
|515
|2004.11.03 20:11
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|516
|2004.11.03 20:11
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2804
|0.0000
|517
|2004.11.03 20:12
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2805
|0.0000
|518
|2004.11.03 20:30
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2806
|0.0000
|519
|2004.11.03 20:31
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2807
|0.0000
|520
|2004.11.03 20:31
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2808
|0.0000
|521
|2004.11.03 20:31
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2809
|0.0000
|522
|2004.11.04 03:48
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2809
|0.0000
|523
|2004.11.04 07:25
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2811
|0.0000
|524
|2004.11.04 07:25
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2812
|0.0000
|525
|2004.11.04 07:25
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2814
|0.0000
|526
|2004.11.04 07:25
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2815
|0.0000
|527
|2004.11.04 07:26
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2816
|0.0000
|528
|2004.11.04 07:26
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2817
|0.0000
|529
|2004.11.04 07:26
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2818
|0.0000
|530
|2004.11.04 07:46
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2819
|0.0000
|531
|2004.11.04 07:46
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2821
|0.0000
|532
|2004.11.04 07:46
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2823
|0.0000
|533
|2004.11.04 07:48
|modify
|66
|1.00
|1.2803
|1.2824
|0.0000
|534
|2004.11.04 08:03
|s/l
|66
|1.00
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|202.20
|7623.59
|535
|2004.11.09 04:00
|sell
|67
|1.00
|1.2925
|1.3015
|0.0000
|536
|2004.11.09 06:57
|modify
|67
|1.00
|1.2925
|1.2930
|0.0000
|537
|2004.11.09 08:20
|s/l
|67
|1.00
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|-50.00
|7573.59
|538
|2004.11.10 14:00
|buy
|68
|1.00
|1.2966
|1.2876
|0.0000
|539
|2004.11.10 14:27
|modify
|68
|1.00
|1.2966
|1.2961
|0.0000
|540
|2004.11.10 14:27
|modify
|68
|1.00
|1.2966
|1.2962
|0.0000
|541
|2004.11.10 14:30
|s/l
|68
|1.00
|1.2962
|1.2962
|0.0000
|-40.00
|7533.59
|542
|2004.11.10 14:30
|buy
|69
|1.00
|1.2962
|1.2872
|0.0000
|543
|2004.11.10 14:36
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2958
|0.0000
|544
|2004.11.10 14:36
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2961
|0.0000
|545
|2004.11.10 14:36
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2963
|0.0000
|546
|2004.11.10 14:36
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2965
|0.0000
|547
|2004.11.10 14:37
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2967
|0.0000
|548
|2004.11.10 14:37
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2969
|0.0000
|549
|2004.11.10 14:37
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2970
|0.0000
|550
|2004.11.10 14:37
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2971
|0.0000
|551
|2004.11.10 14:38
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2972
|0.0000
|552
|2004.11.10 14:38
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2974
|0.0000
|553
|2004.11.10 14:38
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2975
|0.0000
|554
|2004.11.10 14:38
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2977
|0.0000
|555
|2004.11.10 14:38
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2979
|0.0000
|556
|2004.11.10 14:38
|modify
|69
|1.00
|1.2962
|1.2980
|0.0000
|557
|2004.11.10 14:39
|s/l
|69
|1.00
|1.2980
|1.2980
|0.0000
|180.00
|7713.59
|558
|2004.11.10 14:39
|buy
|70
|1.00
|1.2980
|1.2890
|0.0000
|559
|2004.11.10 16:13
|s/l
|70
|1.00
|1.2890
|1.2890
|0.0000
|-900.00
|6813.59
|560
|2004.11.10 23:00
|sell
|71
|1.00
|1.2889
|1.2979
|0.0000
|561
|2004.11.11 02:04
|modify
|71
|1.00
|1.2889
|1.2894
|0.0000
|562
|2004.11.11 02:09
|close
|71
|1.00
|1.2874
|1.2894
|0.0000
|155.20
|6968.79
|563
|2004.11.12 00:00
|buy
|72
|1.00
|1.2908
|1.2818
|0.0000
|564
|2004.11.12 06:03
|modify
|72
|1.00
|1.2908
|1.2903
|0.0000
|565
|2004.11.12 06:06
|modify
|72
|1.00
|1.2908
|1.2904
|0.0000
|566
|2004.11.12 06:06
|modify
|72
|1.00
|1.2908
|1.2905
|0.0000
|567
|2004.11.12 06:51
|modify
|72
|1.00
|1.2908
|1.2905
|0.0000
|568
|2004.11.12 08:55
|modify
|72
|1.00
|1.2908
|1.2906
|0.0000
|569
|2004.11.12 08:55
|modify
|72
|1.00
|1.2908
|1.2907
|0.0000
|570
|2004.11.12 08:55
|modify
|72
|1.00
|1.2908
|1.2908
|0.0000
|571
|2004.11.12 08:55
|modify
|72
|1.00
|1.2908
|1.2909
|0.0000
|572
|2004.11.12 08:57
|modify
|72
|1.00
|1.2908
|1.2910
|0.0000
|573
|2004.11.12 08:58
|modify
|72
|1.00
|1.2908
|1.2911
|0.0000
|574
|2004.11.12 09:00
|modify
|72
|1.00
|1.2908
|1.2911
|0.0000
|575
|2004.11.12 12:35
|s/l
|72
|1.00
|1.2911
|1.2911
|0.0000
|30.00
|6998.79
|576
|2004.11.16 02:00
|sell
|73
|1.00
|1.2927
|1.3017
|0.0000
|577
|2004.11.16 13:00
|close
|73
|1.00
|1.2963
|1.3017
|0.0000
|-360.00
|6638.79
|578
|2004.11.16 13:00
|buy
|74
|1.00
|1.2963
|1.2873
|0.0000
|579
|2004.11.16 14:55
|modify
|74
|1.00
|1.2963
|1.2959
|0.0000
|580
|2004.11.16 14:57
|modify
|74
|1.00
|1.2963
|1.2960
|0.0000
|581
|2004.11.16 14:57
|modify
|74
|1.00
|1.2963
|1.2962
|0.0000
|582
|2004.11.16 14:57
|modify
|74
|1.00
|1.2963
|1.2963
|0.0000
|583
|2004.11.16 14:57
|modify
|74
|1.00
|1.2963
|1.2964
|0.0000
|584
|2004.11.16 15:00
|s/l
|74
|1.00
|1.2964
|1.2964
|0.0000
|10.00
|6648.79
|585
|2004.11.18 21:00
|sell
|75
|1.00
|1.2974
|1.3064
|0.0000
|586
|2004.11.18 21:56
|modify
|75
|1.00
|1.2974
|1.2979
|0.0000
|587
|2004.11.18 22:03
|close
|75
|1.00
|1.2959
|1.2979
|0.0000
|150.00
|6798.79
|588
|2004.11.19 17:00
|buy
|76
|1.00
|1.3059
|1.2969
|0.0000
|589
|2004.11.23 07:00
|close
|76
|1.00
|1.3004
|1.2969
|0.0000
|-565.60
|6233.19
|590
|2004.11.23 07:00
|sell
|77
|1.00
|1.3002
|1.3092
|0.0000
|591
|2004.11.23 10:41
|modify
|77
|1.00
|1.3002
|1.3006
|0.0000
|592
|2004.11.23 11:06
|s/l
|77
|1.00
|1.3006
|1.3006
|0.0000
|-39.99
|6193.20
|593
|2004.11.23 16:00
|buy
|78
|1.00
|1.3080
|1.2990
|0.0000
|594
|2004.11.23 16:52
|modify
|78
|1.00
|1.3080
|1.3075
|0.0000
|595
|2004.11.23 16:52
|modify
|78
|1.00
|1.3080
|1.3076
|0.0000
|596
|2004.11.23 16:52
|modify
|78
|1.00
|1.3080
|1.3077
|0.0000
|597
|2004.11.23 16:52
|modify
|78
|1.00
|1.3080
|1.3078
|0.0000
|598
|2004.11.23 16:52
|modify
|78
|1.00
|1.3080
|1.3079
|0.0000
|599
|2004.11.23 16:56
|s/l
|78
|1.00
|1.3079
|1.3079
|0.0000
|-10.00
|6183.20
|600
|2004.11.23 16:56
|buy
|79
|1.00
|1.3081
|1.2991
|0.0000
|601
|2004.11.23 17:01
|modify
|79
|1.00
|1.3081
|1.3076
|0.0000
|602
|2004.11.23 17:02
|modify
|79
|1.00
|1.3081
|1.3077
|0.0000
|603
|2004.11.23 17:02
|modify
|79
|1.00
|1.3081
|1.3078
|0.0000
|604
|2004.11.23 17:11
|modify
|79
|1.00
|1.3081
|1.3079
|0.0000
|605
|2004.11.23 17:11
|modify
|79
|1.00
|1.3081
|1.3080
|0.0000
|606
|2004.11.23 17:11
|modify
|79
|1.00
|1.3081
|1.3081
|0.0000
|607
|2004.11.23 17:11
|modify
|79
|1.00
|1.3081
|1.3082
|0.0000
|608
|2004.11.23 17:11
|modify
|79
|1.00
|1.3081
|1.3083
|0.0000
|609
|2004.11.23 17:17
|s/l
|79
|1.00
|1.3083
|1.3083
|0.0000
|20.00
|6203.20
|610
|2004.11.30 09:00
|sell
|80
|1.00
|1.3239
|1.3329
|0.0000
|611
|2004.11.30 14:00
|close
|80
|1.00
|1.3294
|1.3329
|0.0000
|-550.00
|5653.20
|612
|2004.11.30 14:00
|buy
|81
|1.00
|1.3293
|1.3203
|0.0000
|613
|2004.11.30 14:06
|modify
|81
|1.00
|1.3293
|1.3289
|0.0000
|614
|2004.11.30 14:06
|modify
|81
|1.00
|1.3293
|1.3290
|0.0000
|615
|2004.11.30 14:06
|modify
|81
|1.00
|1.3293
|1.3291
|0.0000
|616
|2004.11.30 14:06
|modify
|81
|1.00
|1.3293
|1.3292
|0.0000
|617
|2004.11.30 14:06
|modify
|81
|1.00
|1.3293
|1.3293
|0.0000
|618
|2004.11.30 14:07
|modify
|81
|1.00
|1.3293
|1.3294
|0.0000
|619
|2004.11.30 14:07
|modify
|81
|1.00
|1.3293
|1.3295
|0.0000
|620
|2004.11.30 14:07
|modify
|81
|1.00
|1.3293
|1.3296
|0.0000
|621
|2004.11.30 14:13
|s/l
|81
|1.00
|1.3296
|1.3296
|0.0000
|30.00
|5683.20
|622
|2004.11.30 14:13
|buy
|82
|1.00
|1.3298
|1.3208
|0.0000
|623
|2004.11.30 15:29
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3293
|0.0000
|624
|2004.11.30 15:29
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3294
|0.0000
|625
|2004.11.30 15:36
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3295
|0.0000
|626
|2004.11.30 15:38
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3296
|0.0000
|627
|2004.11.30 15:38
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3298
|0.0000
|628
|2004.11.30 15:38
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3300
|0.0000
|629
|2004.11.30 15:38
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3302
|0.0000
|630
|2004.11.30 15:39
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3303
|0.0000
|631
|2004.11.30 15:39
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3304
|0.0000
|632
|2004.11.30 15:54
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3306
|0.0000
|633
|2004.11.30 15:54
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3308
|0.0000
|634
|2004.11.30 15:54
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3309
|0.0000
|635
|2004.11.30 15:54
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3311
|0.0000
|636
|2004.11.30 15:54
|modify
|82
|1.00
|1.3298
|1.3313
|0.0000
|637
|2004.11.30 15:57
|s/l
|82
|1.00
|1.3313
|1.3313
|0.0000
|150.00
|5833.20
|638
|2004.12.02 21:00
|sell
|83
|1.00
|1.3270
|1.3360
|0.0000
|639
|2004.12.03 14:30
|s/l
|83
|1.00
|1.3360
|1.3360
|0.0000
|-894.80
|4938.40
|640
|2004.12.03 19:00
|buy
|84
|1.00
|1.3413
|1.3323
|0.0000
|641
|2004.12.03 19:05
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3408
|0.0000
|642
|2004.12.03 19:05
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3409
|0.0000
|643
|2004.12.03 19:05
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3410
|0.0000
|644
|2004.12.03 19:05
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3412
|0.0000
|645
|2004.12.03 19:05
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3413
|0.0000
|646
|2004.12.03 19:05
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3414
|0.0000
|647
|2004.12.03 19:05
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3416
|0.0000
|648
|2004.12.03 19:05
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3417
|0.0000
|649
|2004.12.03 19:06
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3418
|0.0000
|650
|2004.12.03 19:06
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3419
|0.0000
|651
|2004.12.03 19:06
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3420
|0.0000
|652
|2004.12.03 19:38
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3421
|0.0000
|653
|2004.12.03 19:38
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3422
|0.0000
|654
|2004.12.03 19:38
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3423
|0.0000
|655
|2004.12.03 19:38
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3424
|0.0000
|656
|2004.12.03 19:38
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3425
|0.0000
|657
|2004.12.03 19:38
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3426
|0.0000
|658
|2004.12.03 19:39
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3427
|0.0000
|659
|2004.12.03 19:39
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3428
|0.0000
|660
|2004.12.03 19:40
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3429
|0.0000
|661
|2004.12.03 19:40
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3430
|0.0000
|662
|2004.12.03 19:40
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3431
|0.0000
|663
|2004.12.03 19:43
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3432
|0.0000
|664
|2004.12.03 19:43
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3433
|0.0000
|665
|2004.12.03 19:43
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3434
|0.0000
|666
|2004.12.03 19:43
|modify
|84
|1.00
|1.3413
|1.3435
|0.0000
|667
|2004.12.03 20:02
|s/l
|84
|1.00
|1.3435
|1.3435
|0.0000
|220.00
|5158.40
|668
|2004.12.08 05:00
|sell
|85
|1.00
|1.3399
|1.3489
|0.0000
|669
|2004.12.08 05:15
|modify
|85
|1.00
|1.3399
|1.3404
|0.0000
|670
|2004.12.08 05:37
|close
|85
|1.00
|1.3383
|1.3404
|0.0000
|160.00
|5318.40
|671
|2004.12.08 05:37
|sell
|86
|1.00
|1.3382
|1.3472
|0.0000
|672
|2004.12.08 05:39
|modify
|86
|1.00
|1.3382
|1.3386
|0.0000
|673
|2004.12.08 05:40
|close
|86
|1.00
|1.3365
|1.3386
|0.0000
|170.00
|5488.40
|674
|2004.12.08 05:40
|sell
|87
|1.00
|1.3364
|1.3454
|0.0000
|675
|2004.12.08 05:47
|modify
|87
|1.00
|1.3364
|1.3369
|0.0000
|676
|2004.12.08 05:47
|close
|87
|1.00
|1.3347
|1.3369
|0.0000
|170.00
|5658.40
|677
|2004.12.08 05:47
|sell
|88
|1.00
|1.3344
|1.3434
|0.0000
|678
|2004.12.08 09:14
|modify
|88
|1.00
|1.3344
|1.3349
|0.0000
|679
|2004.12.08 09:14
|close
|88
|1.00
|1.3328
|1.3349
|0.0000
|160.00
|5818.40
|680
|2004.12.13 11:00
|buy
|89
|1.00
|1.3297
|1.3207
|0.0000
|681
|2004.12.13 17:53
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3292
|0.0000
|682
|2004.12.13 17:53
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3293
|0.0000
|683
|2004.12.13 20:26
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3293
|0.0000
|684
|2004.12.13 20:28
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3294
|0.0000
|685
|2004.12.13 20:29
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3295
|0.0000
|686
|2004.12.13 20:29
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3296
|0.0000
|687
|2004.12.13 20:29
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3298
|0.0000
|688
|2004.12.13 20:34
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3299
|0.0000
|689
|2004.12.13 20:37
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3300
|0.0000
|690
|2004.12.13 20:38
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3301
|0.0000
|691
|2004.12.13 20:44
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3302
|0.0000
|692
|2004.12.13 20:44
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3303
|0.0000
|693
|2004.12.13 20:44
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3304
|0.0000
|694
|2004.12.13 20:44
|modify
|89
|1.00
|1.3297
|1.3305
|0.0000
|695
|2004.12.13 21:36
|s/l
|89
|1.00
|1.3305
|1.3305
|0.0000
|80.00
|5898.40
|696
|2004.12.16 20:00
|sell
|90
|1.00
|1.3217
|1.3307
|0.0000
|697
|2004.12.17 10:15
|s/l
|90
|1.00
|1.3307
|1.3307
|0.0000
|-894.80
|5003.60
|698
|2004.12.20 06:00
|buy
|91
|1.00
|1.3324
|1.3234
|0.0000
|699
|2004.12.20 09:07
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3319
|0.0000
|700
|2004.12.20 09:09
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3320
|0.0000
|701
|2004.12.20 09:09
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3321
|0.0000
|702
|2004.12.20 09:09
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3322
|0.0000
|703
|2004.12.20 09:09
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3323
|0.0000
|704
|2004.12.20 09:10
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3324
|0.0000
|705
|2004.12.20 09:10
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3325
|0.0000
|706
|2004.12.20 09:10
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3326
|0.0000
|707
|2004.12.20 09:10
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3327
|0.0000
|708
|2004.12.20 09:10
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3328
|0.0000
|709
|2004.12.20 09:11
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3329
|0.0000
|710
|2004.12.20 09:11
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3331
|0.0000
|711
|2004.12.20 09:11
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3333
|0.0000
|712
|2004.12.20 09:11
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3335
|0.0000
|713
|2004.12.20 09:11
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3337
|0.0000
|714
|2004.12.20 09:11
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3339
|0.0000
|715
|2004.12.20 09:13
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3340
|0.0000
|716
|2004.12.20 09:13
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3341
|0.0000
|717
|2004.12.20 09:13
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3342
|0.0000
|718
|2004.12.20 09:15
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3342
|0.0000
|719
|2004.12.20 09:15
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3343
|0.0000
|720
|2004.12.20 09:15
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3344
|0.0000
|721
|2004.12.20 09:21
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3345
|0.0000
|722
|2004.12.20 09:21
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3346
|0.0000
|723
|2004.12.20 09:21
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3347
|0.0000
|724
|2004.12.20 09:21
|modify
|91
|1.00
|1.3324
|1.3348
|0.0000
|725
|2004.12.20 09:59
|s/l
|91
|1.00
|1.3348
|1.3348
|0.0000
|240.00
|5243.60
|726
|2004.12.22 04:00
|sell
|92
|1.00
|1.3356
|1.3446
|0.0000
|727
|2004.12.22 17:00
|close
|92
|1.00
|1.3388
|1.3446
|0.0000
|-320.00
|4923.60
|728
|2004.12.22 17:00
|buy
|93
|1.00
|1.3387
|1.3297
|0.0000
|729
|2004.12.23 02:03
|modify
|93
|1.00
|1.3387
|1.3382
|0.0000
|730
|2004.12.23 02:03
|modify
|93
|1.00
|1.3387
|1.3383
|0.0000
|731
|2004.12.23 02:03
|modify
|93
|1.00
|1.3387
|1.3384
|0.0000
|732
|2004.12.23 02:03
|modify
|93
|1.00
|1.3387
|1.3385
|0.0000
|733
|2004.12.23 03:19
|s/l
|93
|1.00
|1.3385
|1.3385
|0.0000
|-27.80
|4895.80
|734
|2004.12.29 19:00
|sell
|94
|1.00
|1.3572
|1.3662
|0.0000
|735
|2004.12.30 08:00
|close
|94
|1.00
|1.3619
|1.3662
|0.0000
|-464.80
|4431.00
|736
|2004.12.30 08:00
|buy
|95
|1.00
|1.3617
|1.3527
|0.0000
|737
|2004.12.30 16:29
|modify
|95
|1.00
|1.3617
|1.3613
|0.0000
|738
|2004.12.30 16:33
|s/l
|95
|1.00
|1.3613
|1.3613
|0.0000
|-40.00
|4391.00
|739
|2004.12.31 20:00
|sell
|96
|1.00
|1.3545
|1.3635
|0.0000
|740
|2005.01.03 03:01
|modify
|96
|1.00
|1.3545
|1.3550
|0.0000
|741
|2005.01.03 03:03
|close
|96
|1.00
|1.3528
|1.3550
|0.0000
|175.20
|4566.20
|742
|2005.01.11 08:00
|buy
|97
|1.00
|1.3118
|1.3028
|0.0000
|743
|2005.01.11 08:14
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3114
|0.0000
|744
|2005.01.11 08:14
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3115
|0.0000
|745
|2005.01.11 08:14
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3117
|0.0000
|746
|2005.01.11 08:15
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3118
|0.0000
|747
|2005.01.11 08:15
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3119
|0.0000
|748
|2005.01.11 08:15
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3120
|0.0000
|749
|2005.01.11 08:16
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3121
|0.0000
|750
|2005.01.11 08:35
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3121
|0.0000
|751
|2005.01.11 08:35
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3122
|0.0000
|752
|2005.01.11 08:35
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3123
|0.0000
|753
|2005.01.11 08:35
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3124
|0.0000
|754
|2005.01.11 08:37
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3124
|0.0000
|755
|2005.01.11 08:37
|modify
|97
|1.00
|1.3118
|1.3125
|0.0000
|756
|2005.01.11 09:02
|s/l
|97
|1.00
|1.3125
|1.3125
|0.0000
|70.00
|4636.20
|757
|2005.01.12 07:00
|sell
|98
|1.00
|1.3115
|1.3205
|0.0000
|758
|2005.01.12 09:25
|modify
|98
|1.00
|1.3115
|1.3120
|0.0000
|759
|2005.01.12 09:25
|close
|98
|1.00
|1.3099
|1.3120
|0.0000
|160.00
|4796.20
|760
|2005.01.12 16:00
|buy
|99
|1.00
|1.3264
|1.3174
|0.0000
|761
|2005.01.12 16:10
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3259
|0.0000
|762
|2005.01.12 16:10
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3260
|0.0000
|763
|2005.01.12 16:10
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3261
|0.0000
|764
|2005.01.12 16:11
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3262
|0.0000
|765
|2005.01.12 16:11
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3263
|0.0000
|766
|2005.01.12 16:39
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3263
|0.0000
|767
|2005.01.12 16:39
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3264
|0.0000
|768
|2005.01.12 16:43
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3264
|0.0000
|769
|2005.01.12 16:43
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3265
|0.0000
|770
|2005.01.12 16:43
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3266
|0.0000
|771
|2005.01.12 16:43
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3267
|0.0000
|772
|2005.01.12 17:14
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3267
|0.0000
|773
|2005.01.12 17:14
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3268
|0.0000
|774
|2005.01.12 17:14
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3269
|0.0000
|775
|2005.01.12 17:14
|modify
|99
|1.00
|1.3264
|1.3270
|0.0000
|776
|2005.01.12 17:31
|s/l
|99
|1.00
|1.3270
|1.3270
|0.0000
|60.00
|4856.20
|777
|2005.01.14 04:00
|sell
|100
|1.00
|1.3136
|1.3226
|0.0000
|778
|2005.01.14 04:37
|modify
|100
|1.00
|1.3136
|1.3141
|0.0000
|779
|2005.01.14 04:37
|close
|100
|1.00
|1.3120
|1.3141
|0.0000
|160.00
|5016.20
|780
|2005.01.14 04:37
|sell
|101
|1.00
|1.3117
|1.3207
|0.0000
|781
|2005.01.14 05:36
|modify
|101
|1.00
|1.3117
|1.3122
|0.0000
|782
|2005.01.14 05:39
|close
|101
|1.00
|1.3101
|1.3122
|0.0000
|160.00
|5176.20
|783
|2005.01.19 14:00
|buy
|102
|1.00
|1.3083
|1.2993
|0.0000
|784
|2005.01.19 14:41
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3078
|0.0000
|785
|2005.01.19 14:41
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3080
|0.0000
|786
|2005.01.19 14:41
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3082
|0.0000
|787
|2005.01.19 14:41
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3085
|0.0000
|788
|2005.01.19 14:42
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3086
|0.0000
|789
|2005.01.19 14:42
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3087
|0.0000
|790
|2005.01.19 14:45
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3088
|0.0000
|791
|2005.01.19 14:45
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3089
|0.0000
|792
|2005.01.19 14:47
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3090
|0.0000
|793
|2005.01.19 14:47
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3091
|0.0000
|794
|2005.01.19 14:47
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3093
|0.0000
|795
|2005.01.19 14:48
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3094
|0.0000
|796
|2005.01.19 14:48
|modify
|102
|1.00
|1.3083
|1.3095
|0.0000
|797
|2005.01.19 14:57
|s/l
|102
|1.00
|1.3095
|1.3095
|0.0000
|120.00
|5296.20
|798
|2005.01.19 14:57
|buy
|103
|1.00
|1.3097
|1.3007
|0.0000
|799
|2005.01.19 18:22
|s/l
|103
|1.00
|1.3007
|1.3007
|0.0000
|-900.00
|4396.20
|800
|2005.01.19 22:00
|sell
|104
|1.00
|1.3003
|1.3093
|0.0000
|801
|2005.01.20 00:43
|modify
|104
|1.00
|1.3003
|1.3008
|0.0000
|802
|2005.01.20 01:36
|s/l
|104
|1.00
|1.3008
|1.3008
|0.0000
|-44.80
|4351.40
|803
|2005.01.21 19:00
|buy
|105
|1.00
|1.3057
|1.2967
|0.0000
|804
|2005.01.24 08:59
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3053
|0.0000
|805
|2005.01.24 08:59
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3054
|0.0000
|806
|2005.01.24 08:59
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3055
|0.0000
|807
|2005.01.24 09:05
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3056
|0.0000
|808
|2005.01.24 09:05
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3057
|0.0000
|809
|2005.01.24 09:24
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3058
|0.0000
|810
|2005.01.24 09:27
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3059
|0.0000
|811
|2005.01.24 09:27
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3061
|0.0000
|812
|2005.01.24 09:28
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3061
|0.0000
|813
|2005.01.24 09:28
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3062
|0.0000
|814
|2005.01.24 09:28
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3063
|0.0000
|815
|2005.01.24 09:28
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3064
|0.0000
|816
|2005.01.24 09:29
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3064
|0.0000
|817
|2005.01.24 09:29
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3065
|0.0000
|818
|2005.01.24 09:55
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3066
|0.0000
|819
|2005.01.24 09:55
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3067
|0.0000
|820
|2005.01.24 10:02
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3067
|0.0000
|821
|2005.01.24 10:02
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3068
|0.0000
|822
|2005.01.24 10:02
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3069
|0.0000
|823
|2005.01.24 11:41
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3070
|0.0000
|824
|2005.01.24 11:41
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3071
|0.0000
|825
|2005.01.24 11:41
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3072
|0.0000
|826
|2005.01.24 11:45
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3072
|0.0000
|827
|2005.01.24 11:45
|modify
|105
|1.00
|1.3057
|1.3073
|0.0000
|828
|2005.01.24 12:36
|s/l
|105
|1.00
|1.3073
|1.3073
|0.0000
|152.20
|4503.60
|829
|2005.01.25 09:00
|sell
|106
|1.00
|1.3043
|1.3133
|0.0000
|830
|2005.01.25 13:48
|modify
|106
|1.00
|1.3043
|1.3048
|0.0000
|831
|2005.01.25 13:48
|close
|106
|1.00
|1.3026
|1.3048
|0.0000
|170.00
|4673.60
|832
|2005.01.25 17:00
|sell
|107
|1.00
|1.2955
|1.3045
|0.0000
|833
|2005.01.26 14:58
|s/l
|107
|1.00
|1.3045
|1.3045
|0.0000
|-884.40
|3789.20
|834
|2005.01.26 18:00
|buy
|108
|1.00
|1.3081
|1.2991
|0.0000
|835
|2005.01.26 18:55
|modify
|108
|1.00
|1.3081
|1.3076
|0.0000
|836
|2005.01.26 18:55
|modify
|108
|1.00
|1.3081
|1.3078
|0.0000
|837
|2005.01.26 18:55
|modify
|108
|1.00
|1.3081
|1.3081
|0.0000
|838
|2005.01.26 18:55
|modify
|108
|1.00
|1.3081
|1.3084
|0.0000
|839
|2005.01.26 18:56
|modify
|108
|1.00
|1.3081
|1.3085
|0.0000
|840
|2005.01.26 18:56
|modify
|108
|1.00
|1.3081
|1.3086
|0.0000
|841
|2005.01.26 19:24
|s/l
|108
|1.00
|1.3086
|1.3086
|0.0000
|49.99
|3839.19
|842
|2005.01.27 23:00
|sell
|109
|1.00
|1.3040
|1.3130
|0.0000
|843
|2005.01.28 01:57
|modify
|109
|1.00
|1.3040
|1.3045
|0.0000
|844
|2005.01.28 01:58
|close
|109
|1.00
|1.3024
|1.3045
|0.0000
|165.20
|4004.39
|845
|2005.02.01 00:00
|buy
|110
|1.00
|1.3045
|1.2955
|0.0000
|846
|2005.02.01 06:52
|modify
|110
|1.00
|1.3045
|1.3041
|0.0000
|847
|2005.02.01 06:52
|modify
|110
|1.00
|1.3045
|1.3043
|0.0000
|848
|2005.02.01 06:52
|modify
|110
|1.00
|1.3045
|1.3044
|0.0000
|849
|2005.02.01 08:12
|s/l
|110
|1.00
|1.3044
|1.3044
|0.0000
|-10.00
|3994.39
|850
|2005.02.01 17:00
|sell
|111
|1.00
|1.3009
|1.3099
|0.0000
|851
|2005.02.02 01:00
|close
|111
|1.00
|1.3043
|1.3099
|0.0000
|-324.40
|3669.99
|852
|2005.02.02 01:00
|buy
|112
|1.00
|1.3046
|1.2956
|0.0000
|853
|2005.02.02 01:50
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3041
|0.0000
|854
|2005.02.02 01:50
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3042
|0.0000
|855
|2005.02.02 01:50
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3044
|0.0000
|856
|2005.02.02 01:50
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3045
|0.0000
|857
|2005.02.02 02:59
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3046
|0.0000
|858
|2005.02.02 03:03
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3047
|0.0000
|859
|2005.02.02 03:04
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3048
|0.0000
|860
|2005.02.02 03:04
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3048
|0.0000
|861
|2005.02.02 03:07
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3049
|0.0000
|862
|2005.02.02 03:08
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3050
|0.0000
|863
|2005.02.02 03:08
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3051
|0.0000
|864
|2005.02.02 03:08
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3052
|0.0000
|865
|2005.02.02 03:08
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3053
|0.0000
|866
|2005.02.02 03:11
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3054
|0.0000
|867
|2005.02.02 03:11
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3055
|0.0000
|868
|2005.02.02 03:19
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3055
|0.0000
|869
|2005.02.02 03:20
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3056
|0.0000
|870
|2005.02.02 03:20
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3058
|0.0000
|871
|2005.02.02 03:20
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3060
|0.0000
|872
|2005.02.02 03:20
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3061
|0.0000
|873
|2005.02.02 03:20
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3063
|0.0000
|874
|2005.02.02 03:20
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3064
|0.0000
|875
|2005.02.02 04:09
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3065
|0.0000
|876
|2005.02.02 06:51
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3066
|0.0000
|877
|2005.02.02 06:52
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3067
|0.0000
|878
|2005.02.02 06:53
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3067
|0.0000
|879
|2005.02.02 06:53
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3069
|0.0000
|880
|2005.02.02 06:53
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3070
|0.0000
|881
|2005.02.02 06:56
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3070
|0.0000
|882
|2005.02.02 06:56
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3070
|0.0000
|883
|2005.02.02 06:58
|modify
|112
|1.00
|1.3046
|1.3071
|0.0000
|884
|2005.02.02 07:37
|s/l
|112
|1.00
|1.3071
|1.3071
|0.0000
|250.00
|3919.99
|885
|2005.02.02 23:00
|sell
|113
|1.00
|1.3026
|1.3116
|0.0000
|886
|2005.02.03 08:34
|modify
|113
|1.00
|1.3026
|1.3031
|0.0000
|887
|2005.02.03 11:11
|s/l
|113
|1.00
|1.3031
|1.3031
|0.0000
|-44.80
|3875.19
|888
|2005.02.09 19:00
|buy
|114
|1.00
|1.2790
|1.2700
|0.0000
|889
|2005.02.09 20:00
|modify
|114
|1.00
|1.2790
|1.2785
|0.0000
|890
|2005.02.09 20:09
|modify
|114
|1.00
|1.2790
|1.2786
|0.0000
|891
|2005.02.09 20:09
|modify
|114
|1.00
|1.2790
|1.2787
|0.0000
|892
|2005.02.09 20:09
|modify
|114
|1.00
|1.2790
|1.2788
|0.0000
|893
|2005.02.09 20:09
|modify
|114
|1.00
|1.2790
|1.2789
|0.0000
|894
|2005.02.09 20:09
|modify
|114
|1.00
|1.2790
|1.2790
|0.0000
|895
|2005.02.09 20:09
|modify
|114
|1.00
|1.2790
|1.2791
|0.0000
|896
|2005.02.09 20:45
|s/l
|114
|1.00
|1.2791
|1.2791
|0.0000
|9.99
|3885.18
|897
|2005.02.09 20:45
|buy
|115
|1.00
|1.2792
|1.2702
|0.0000
|898
|2005.02.09 22:31
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2788
|0.0000
|899
|2005.02.09 22:34
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2788
|0.0000
|900
|2005.02.09 22:36
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2789
|0.0000
|901
|2005.02.09 23:38
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2790
|0.0000
|902
|2005.02.09 23:39
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2791
|0.0000
|903
|2005.02.10 00:00
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2791
|0.0000
|904
|2005.02.10 00:17
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2793
|0.0000
|905
|2005.02.10 01:46
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2793
|0.0000
|906
|2005.02.10 01:48
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2794
|0.0000
|907
|2005.02.10 04:03
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2795
|0.0000
|908
|2005.02.10 04:24
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2796
|0.0000
|909
|2005.02.10 05:10
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2797
|0.0000
|910
|2005.02.10 05:11
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2797
|0.0000
|911
|2005.02.10 05:11
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2798
|0.0000
|912
|2005.02.10 05:12
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2799
|0.0000
|913
|2005.02.10 05:31
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2799
|0.0000
|914
|2005.02.10 05:31
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2800
|0.0000
|915
|2005.02.10 05:31
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2801
|0.0000
|916
|2005.02.10 05:31
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2802
|0.0000
|917
|2005.02.10 05:31
|modify
|115
|1.00
|1.2792
|1.2803
|0.0000
|918
|2005.02.10 09:56
|s/l
|115
|1.00
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|102.20
|3987.38
|919
|2005.02.21 07:00
|sell
|116
|1.00
|1.3047
|1.3137
|0.0000
|920
|2005.02.21 19:00
|close
|116
|1.00
|1.3072
|1.3137
|0.0000
|-250.00
|3737.38
|921
|2005.02.21 19:00
|buy
|117
|1.00
|1.3071
|1.2981
|0.0000
|922
|2005.02.22 03:46
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3066
|0.0000
|923
|2005.02.22 03:46
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3067
|0.0000
|924
|2005.02.22 03:47
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3068
|0.0000
|925
|2005.02.22 03:48
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3069
|0.0000
|926
|2005.02.22 03:49
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3070
|0.0000
|927
|2005.02.22 03:49
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3071
|0.0000
|928
|2005.02.22 03:51
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3072
|0.0000
|929
|2005.02.22 03:52
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3073
|0.0000
|930
|2005.02.22 03:57
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3074
|0.0000
|931
|2005.02.22 03:58
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3075
|0.0000
|932
|2005.02.22 03:59
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3076
|0.0000
|933
|2005.02.22 03:59
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3079
|0.0000
|934
|2005.02.22 03:59
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3083
|0.0000
|935
|2005.02.22 03:59
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3084
|0.0000
|936
|2005.02.22 04:00
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3086
|0.0000
|937
|2005.02.22 04:00
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3088
|0.0000
|938
|2005.02.22 04:00
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3089
|0.0000
|939
|2005.02.22 04:02
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3092
|0.0000
|940
|2005.02.22 04:02
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3095
|0.0000
|941
|2005.02.22 04:02
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3098
|0.0000
|942
|2005.02.22 04:03
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3099
|0.0000
|943
|2005.02.22 04:03
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3100
|0.0000
|944
|2005.02.22 04:16
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3101
|0.0000
|945
|2005.02.22 04:18
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3101
|0.0000
|946
|2005.02.22 04:18
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3103
|0.0000
|947
|2005.02.22 04:18
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3104
|0.0000
|948
|2005.02.22 04:19
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3105
|0.0000
|949
|2005.02.22 04:19
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3106
|0.0000
|950
|2005.02.22 04:19
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3107
|0.0000
|951
|2005.02.22 04:19
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3108
|0.0000
|952
|2005.02.22 04:19
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3110
|0.0000
|953
|2005.02.22 04:19
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3111
|0.0000
|954
|2005.02.22 04:19
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3112
|0.0000
|955
|2005.02.22 04:19
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3114
|0.0000
|956
|2005.02.22 04:20
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3115
|0.0000
|957
|2005.02.22 04:20
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3117
|0.0000
|958
|2005.02.22 04:20
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3118
|0.0000
|959
|2005.02.22 04:20
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3120
|0.0000
|960
|2005.02.22 04:20
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3122
|0.0000
|961
|2005.02.22 04:23
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3122
|0.0000
|962
|2005.02.22 04:23
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3124
|0.0000
|963
|2005.02.22 04:23
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3125
|0.0000
|964
|2005.02.22 04:23
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3126
|0.0000
|965
|2005.02.22 04:24
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3127
|0.0000
|966
|2005.02.22 04:24
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3129
|0.0000
|967
|2005.02.22 04:24
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3130
|0.0000
|968
|2005.02.22 04:24
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3131
|0.0000
|969
|2005.02.22 04:24
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3133
|0.0000
|970
|2005.02.22 04:26
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3134
|0.0000
|971
|2005.02.22 04:26
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3136
|0.0000
|972
|2005.02.22 04:26
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3139
|0.0000
|973
|2005.02.22 04:26
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3140
|0.0000
|974
|2005.02.22 04:28
|modify
|117
|1.00
|1.3071
|1.3141
|0.0000
|975
|2005.02.22 04:36
|s/l
|117
|1.00
|1.3141
|1.3141
|0.0000
|692.20
|4429.58
|976
|2005.02.25 00:00
|sell
|118
|1.00
|1.3193
|1.3283
|0.0000
|977
|2005.02.25 11:33
|modify
|118
|1.00
|1.3193
|1.3196
|0.0000
|978
|2005.02.25 11:33
|close
|118
|1.00
|1.3172
|1.3196
|0.0000
|210.00
|4639.58
|979
|2005.02.28 01:00
|buy
|119
|1.00
|1.3251
|1.3161
|0.0000
|980
|2005.02.28 01:48
|modify
|119
|1.00
|1.3251
|1.3247
|0.0000
|981
|2005.02.28 03:02
|modify
|119
|1.00
|1.3251
|1.3247
|0.0000
|982
|2005.02.28 03:03
|modify
|119
|1.00
|1.3251
|1.3248
|0.0000
|983
|2005.02.28 03:04
|modify
|119
|1.00
|1.3251
|1.3249
|0.0000
|984
|2005.02.28 03:09
|modify
|119
|1.00
|1.3251
|1.3249
|0.0000
|985
|2005.02.28 03:26
|modify
|119
|1.00
|1.3251
|1.3251
|0.0000
|986
|2005.02.28 03:26
|modify
|119
|1.00
|1.3251
|1.3251
|0.0000
|987
|2005.02.28 03:27
|modify
|119
|1.00
|1.3251
|1.3252
|0.0000
|988
|2005.02.28 03:28
|modify
|119
|1.00
|1.3251
|1.3253
|0.0000
|989
|2005.02.28 03:28
|modify
|119
|1.00
|1.3251
|1.3256
|0.0000
|990
|2005.02.28 03:29
|modify
|119
|1.00
|1.3251
|1.3258
|0.0000
|991
|2005.02.28 06:02
|s/l
|119
|1.00
|1.3258
|1.3258
|0.0000
|69.99
|4709.57
|992
|2005.03.01 04:00
|sell
|120
|1.00
|1.3181
|1.3271
|0.0000
|993
|2005.03.02 00:32
|modify
|120
|1.00
|1.3181
|1.3186
|0.0000
|994
|2005.03.02 00:32
|close
|120
|1.00
|1.3163
|1.3186
|0.0000
|195.60
|4905.17
|995
|2005.03.04 17:00
|buy
|121
|1.00
|1.3245
|1.3155
|0.0000
|996
|2005.03.08 10:14
|modify
|121
|1.00
|1.3245
|1.3240
|0.0000
|997
|2005.03.08 10:14
|modify
|121
|1.00
|1.3245
|1.3241
|0.0000
|998
|2005.03.08 10:45
|s/l
|121
|1.00
|1.3241
|1.3241
|0.0000
|-55.60
|4849.57
|999
|2005.03.14 14:00
|sell
|122
|1.00
|1.3384
|1.3474
|0.0000
|1000
|2005.03.14 16:37
|modify
|122
|1.00
|1.3384
|1.3389
|0.0000
|1001
|2005.03.14 16:37
|close
|122
|1.00
|1.3368
|1.3389
|0.0000
|160.00
|5009.57
|1002
|2005.03.16 17:00
|buy
|123
|1.00
|1.3428
|1.3338
|0.0000
|1003
|2005.03.17 20:00
|close
|123
|1.00
|1.3360
|1.3338
|0.0000
|-687.80
|4321.77
|1004
|2005.03.17 20:00
|sell
|124
|1.00
|1.3363
|1.3453
|0.0000
|1005
|2005.03.18 08:51
|modify
|124
|1.00
|1.3363
|1.3367
|0.0000
|1006
|2005.03.18 08:52
|close
|124
|1.00
|1.3347
|1.3367
|0.0000
|165.19
|4486.96
|1007
|2005.03.29 12:00
|buy
|125
|1.00
|1.2941
|1.2851
|0.0000
|1008
|2005.03.30 06:15
|modify
|125
|1.00
|1.2941
|1.2937
|0.0000
|1009
|2005.03.30 06:15
|modify
|125
|1.00
|1.2941
|1.2938
|0.0000
|1010
|2005.03.30 06:15
|modify
|125
|1.00
|1.2941
|1.2940
|0.0000
|1011
|2005.03.30 06:15
|modify
|125
|1.00
|1.2941
|1.2941
|0.0000
|1012
|2005.03.30 06:16
|modify
|125
|1.00
|1.2941
|1.2943
|0.0000
|1013
|2005.03.30 06:16
|modify
|125
|1.00
|1.2941
|1.2944
|0.0000
|1014
|2005.03.30 06:16
|modify
|125
|1.00
|1.2941
|1.2945
|0.0000
|1015
|2005.03.30 06:26
|s/l
|125
|1.00
|1.2945
|1.2945
|0.0000
|16.60
|4503.56
|1016
|2005.03.31 05:00
|sell
|126
|1.00
|1.2916
|1.3006
|0.0000
|1017
|2005.03.31 14:00
|close
|126
|1.00
|1.2963
|1.3006
|0.0000
|-470.00
|4033.56
|1018
|2005.03.31 14:00
|buy
|127
|1.00
|1.2963
|1.2873
|0.0000
|1019
|2005.03.31 15:31
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2958
|0.0000
|1020
|2005.03.31 15:31
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2959
|0.0000
|1021
|2005.03.31 15:31
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2960
|0.0000
|1022
|2005.03.31 15:31
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2961
|0.0000
|1023
|2005.03.31 15:32
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2961
|0.0000
|1024
|2005.03.31 15:32
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2962
|0.0000
|1025
|2005.03.31 15:32
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2963
|0.0000
|1026
|2005.03.31 15:32
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2965
|0.0000
|1027
|2005.03.31 15:32
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2966
|0.0000
|1028
|2005.03.31 15:32
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2967
|0.0000
|1029
|2005.03.31 15:33
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2968
|0.0000
|1030
|2005.03.31 15:33
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2969
|0.0000
|1031
|2005.03.31 15:33
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2970
|0.0000
|1032
|2005.03.31 15:33
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2971
|0.0000
|1033
|2005.03.31 15:35
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2971
|0.0000
|1034
|2005.03.31 15:36
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2972
|0.0000
|1035
|2005.03.31 15:36
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2973
|0.0000
|1036
|2005.03.31 15:36
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2974
|0.0000
|1037
|2005.03.31 15:36
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2975
|0.0000
|1038
|2005.03.31 15:36
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2976
|0.0000
|1039
|2005.03.31 15:38
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2977
|0.0000
|1040
|2005.03.31 15:38
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2978
|0.0000
|1041
|2005.03.31 15:38
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2979
|0.0000
|1042
|2005.03.31 16:16
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2979
|0.0000
|1043
|2005.03.31 16:16
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2980
|0.0000
|1044
|2005.03.31 16:16
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2981
|0.0000
|1045
|2005.03.31 16:16
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2982
|0.0000
|1046
|2005.03.31 16:16
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2983
|0.0000
|1047
|2005.03.31 16:16
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2984
|0.0000
|1048
|2005.03.31 16:16
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2985
|0.0000
|1049
|2005.03.31 16:16
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2986
|0.0000
|1050
|2005.03.31 16:16
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2987
|0.0000
|1051
|2005.03.31 16:26
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2987
|0.0000
|1052
|2005.03.31 16:26
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2988
|0.0000
|1053
|2005.03.31 16:27
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2990
|0.0000
|1054
|2005.03.31 16:27
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2991
|0.0000
|1055
|2005.03.31 16:27
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2992
|0.0000
|1056
|2005.03.31 16:27
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2993
|0.0000
|1057
|2005.03.31 16:27
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2994
|0.0000
|1058
|2005.03.31 16:27
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2995
|0.0000
|1059
|2005.03.31 16:30
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2995
|0.0000
|1060
|2005.03.31 16:31
|modify
|127
|1.00
|1.2963
|1.2996
|0.0000
|1061
|2005.03.31 16:58
|s/l
|127
|1.00
|1.2996
|1.2996
|0.0000
|330.00
|4363.56
|1062
|2005.04.01 20:00
|sell
|128
|1.00
|1.2899
|1.2989
|0.0000
|1063
|2005.04.04 00:05
|modify
|128
|1.00
|1.2899
|1.2904
|0.0000
|1064
|2005.04.04 00:06
|close
|128
|1.00
|1.2883
|1.2904
|0.0000
|165.20
|4528.76
|1065
|2005.04.06 06:00
|buy
|129
|1.00
|1.2873
|1.2783
|0.0000
|1066
|2005.04.06 08:43
|modify
|129
|1.00
|1.2873
|1.2868
|0.0000
|1067
|2005.04.06 09:02
|s/l
|129
|1.00
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-50.00
|4478.76
|1068
|2005.04.08 02:00
|sell
|130
|1.00
|1.2831
|1.2921
|0.0000
|1069
|2005.04.08 02:41
|modify
|130
|1.00
|1.2831
|1.2835
|0.0000
|1070
|2005.04.08 02:41
|close
|130
|1.00
|1.2814
|1.2835
|0.0000
|169.99
|4648.75
|1071
|2005.04.08 02:42
|sell
|131
|1.00
|1.2814
|1.2904
|0.0000
|1072
|2005.04.08 17:42
|s/l
|131
|1.00
|1.2904
|1.2904
|0.0000
|-900.00
|3748.75
|1073
|2005.04.11 00:00
|buy
|132
|1.00
|1.2931
|1.2841
|0.0000
|1074
|2005.04.11 10:01
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2926
|0.0000
|1075
|2005.04.11 10:01
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2927
|0.0000
|1076
|2005.04.11 10:01
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2929
|0.0000
|1077
|2005.04.11 10:01
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2930
|0.0000
|1078
|2005.04.11 10:01
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2932
|0.0000
|1079
|2005.04.11 10:02
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2932
|0.0000
|1080
|2005.04.11 10:02
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2933
|0.0000
|1081
|2005.04.11 10:04
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2934
|0.0000
|1082
|2005.04.11 10:04
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2935
|0.0000
|1083
|2005.04.11 10:05
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2935
|0.0000
|1084
|2005.04.11 10:05
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2936
|0.0000
|1085
|2005.04.11 10:05
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2937
|0.0000
|1086
|2005.04.11 10:05
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2938
|0.0000
|1087
|2005.04.11 10:05
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2939
|0.0000
|1088
|2005.04.11 10:05
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2940
|0.0000
|1089
|2005.04.11 10:06
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2941
|0.0000
|1090
|2005.04.11 10:07
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2942
|0.0000
|1091
|2005.04.11 10:07
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2943
|0.0000
|1092
|2005.04.11 10:08
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2943
|0.0000
|1093
|2005.04.11 10:08
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2944
|0.0000
|1094
|2005.04.11 10:08
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2944
|0.0000
|1095
|2005.04.11 10:08
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2945
|0.0000
|1096
|2005.04.11 10:08
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2946
|0.0000
|1097
|2005.04.11 10:08
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2947
|0.0000
|1098
|2005.04.11 10:08
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2948
|0.0000
|1099
|2005.04.11 10:10
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2948
|0.0000
|1100
|2005.04.11 10:10
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2949
|0.0000
|1101
|2005.04.11 10:10
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2950
|0.0000
|1102
|2005.04.11 10:11
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2951
|0.0000
|1103
|2005.04.11 10:29
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2952
|0.0000
|1104
|2005.04.11 10:32
|modify
|132
|1.00
|1.2931
|1.2953
|0.0000
|1105
|2005.04.11 12:36
|s/l
|132
|1.00
|1.2953
|1.2953
|0.0000
|220.00
|3968.75
|1106
|2005.04.12 19:00
|sell
|133
|1.00
|1.2879
|1.2969
|0.0000
|1107
|2005.04.13 15:30
|modify
|133
|1.00
|1.2879
|1.2884
|0.0000
|1108
|2005.04.13 15:30
|close
|133
|1.00
|1.2862
|1.2884
|0.0000
|185.60
|4154.35
|1109
|2005.04.15 18:00
|buy
|134
|1.00
|1.2925
|1.2835
|0.0000
|1110
|2005.04.18 08:54
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2920
|0.0000
|1111
|2005.04.18 09:01
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2921
|0.0000
|1112
|2005.04.18 09:01
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2922
|0.0000
|1113
|2005.04.18 09:02
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2922
|0.0000
|1114
|2005.04.18 09:02
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2923
|0.0000
|1115
|2005.04.18 09:02
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2924
|0.0000
|1116
|2005.04.18 09:02
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2925
|0.0000
|1117
|2005.04.18 09:02
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2926
|0.0000
|1118
|2005.04.18 09:02
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2927
|0.0000
|1119
|2005.04.18 09:25
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2927
|0.0000
|1120
|2005.04.18 09:27
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2928
|0.0000
|1121
|2005.04.18 09:27
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2929
|0.0000
|1122
|2005.04.18 09:27
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2930
|0.0000
|1123
|2005.04.18 09:27
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2931
|0.0000
|1124
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2931
|0.0000
|1125
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2932
|0.0000
|1126
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2933
|0.0000
|1127
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2934
|0.0000
|1128
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2935
|0.0000
|1129
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2936
|0.0000
|1130
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2937
|0.0000
|1131
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2938
|0.0000
|1132
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2940
|0.0000
|1133
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2941
|0.0000
|1134
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2942
|0.0000
|1135
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2943
|0.0000
|1136
|2005.04.18 09:29
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2944
|0.0000
|1137
|2005.04.18 09:30
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2944
|0.0000
|1138
|2005.04.18 09:30
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2945
|0.0000
|1139
|2005.04.18 09:30
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2946
|0.0000
|1140
|2005.04.18 09:30
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2947
|0.0000
|1141
|2005.04.18 09:31
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2948
|0.0000
|1142
|2005.04.18 09:31
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2949
|0.0000
|1143
|2005.04.18 09:32
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2949
|0.0000
|1144
|2005.04.18 09:32
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2950
|0.0000
|1145
|2005.04.18 09:35
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2950
|0.0000
|1146
|2005.04.18 09:35
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2951
|0.0000
|1147
|2005.04.18 09:35
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2952
|0.0000
|1148
|2005.04.18 09:35
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2953
|0.0000
|1149
|2005.04.18 09:37
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2953
|0.0000
|1150
|2005.04.18 09:37
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2954
|0.0000
|1151
|2005.04.18 09:37
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2955
|0.0000
|1152
|2005.04.18 09:37
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2956
|0.0000
|1153
|2005.04.18 09:51
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2956
|0.0000
|1154
|2005.04.18 09:51
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2957
|0.0000
|1155
|2005.04.18 09:51
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2958
|0.0000
|1156
|2005.04.18 09:51
|modify
|134
|1.00
|1.2925
|1.2959
|0.0000
|1157
|2005.04.18 10:15
|s/l
|134
|1.00
|1.2959
|1.2959
|0.0000
|332.20
|4486.55
|1158
|2005.04.22 00:00
|sell
|135
|1.00
|1.3047
|1.3137
|0.0000
|1159
|2005.04.22 02:21
|modify
|135
|1.00
|1.3047
|1.3052
|0.0000
|1160
|2005.04.22 02:26
|close
|135
|1.00
|1.3031
|1.3052
|0.0000
|160.00
|4646.55
|1161
|2005.04.25 00:00
|buy
|136
|1.00
|1.3057
|1.2967
|0.0000
|1162
|2005.04.25 11:01
|s/l
|136
|1.00
|1.2967
|1.2967
|0.0000
|-900.00
|3746.55
|1163
|2005.04.29 12:00
|buy
|137
|1.00
|1.2965
|1.2875
|0.0000
|1164
|2005.04.29 19:25
|s/l
|137
|1.00
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-900.00
|2846.55
|1165
|2005.04.29 22:00
|sell
|138
|1.00
|1.2868
|1.2958
|0.0000
|1166
|2005.05.02 01:18
|modify
|138
|1.00
|1.2868
|1.2873
|0.0000
|1167
|2005.05.02 01:18
|close
|138
|1.00
|1.2852
|1.2873
|0.0000
|165.20
|3011.75
|1168
|2005.05.03 19:00
|buy
|139
|1.00
|1.2891
|1.2801
|0.0000
|1169
|2005.05.03 20:16
|modify
|139
|1.00
|1.2891
|1.2888
|0.0000
|1170
|2005.05.03 20:17
|s/l
|139
|1.00
|1.2888
|1.2888
|0.0000
|-30.00
|2981.75
|1171
|2005.05.06 10:00
|sell
|140
|1.00
|1.2946
|1.3036
|0.0000
|1172
|2005.05.06 14:30
|modify
|140
|1.00
|1.2946
|1.2949
|0.0000
|1173
|2005.05.06 14:30
|close
|140
|1.00
|1.2923
|1.2949
|0.0000
|230.00
|3211.75
|1174
|2005.05.06 15:00
|sell
|141
|1.00
|1.2856
|1.2946
|0.0000
|1175
|2005.05.06 15:19
|modify
|141
|1.00
|1.2856
|1.2861
|0.0000
|1176
|2005.05.06 15:19
|close
|141
|1.00
|1.2840
|1.2861
|0.0000
|160.00
|3371.75
|1177
|2005.05.06 15:19
|sell
|142
|1.00
|1.2839
|1.2929
|0.0000
|1178
|2005.05.06 17:01
|modify
|142
|1.00
|1.2839
|1.2844
|0.0000
|1179
|2005.05.06 17:02
|close
|142
|1.00
|1.2823
|1.2844
|0.0000
|160.00
|3531.75
|1180
|2005.05.10 14:00
|buy
|143
|1.00
|1.2860
|1.2770
|0.0000
|1181
|2005.05.10 16:56
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2856
|0.0000
|1182
|2005.05.10 16:56
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2857
|0.0000
|1183
|2005.05.10 16:57
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2857
|0.0000
|1184
|2005.05.10 16:57
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2858
|0.0000
|1185
|2005.05.10 17:55
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2859
|0.0000
|1186
|2005.05.10 17:55
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|1187
|2005.05.10 17:55
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2861
|0.0000
|1188
|2005.05.10 18:36
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2862
|0.0000
|1189
|2005.05.10 18:37
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2862
|0.0000
|1190
|2005.05.10 18:37
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2863
|0.0000
|1191
|2005.05.10 18:37
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2865
|0.0000
|1192
|2005.05.10 18:37
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2866
|0.0000
|1193
|2005.05.10 18:37
|modify
|143
|1.00
|1.2860
|1.2868
|0.0000
|1194
|2005.05.10 20:33
|s/l
|143
|1.00
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|80.00
|3611.75
|1195
|2005.05.11 18:00
|sell
|144
|1.00
|1.2800
|1.2890
|0.0000
|1196
|2005.05.12 08:19
|modify
|144
|1.00
|1.2800
|1.2805
|0.0000
|1197
|2005.05.12 08:19
|close
|144
|1.00
|1.2783
|1.2805
|0.0000
|175.20
|3786.95
|1198
|2005.05.17 11:00
|buy
|145
|1.00
|1.2659
|1.2569
|0.0000
|1199
|2005.05.18 00:00
|close
|145
|1.00
|1.2605
|1.2569
|0.0000
|-563.40
|3223.55
|1200
|2005.05.18 00:04
|sell
|146
|1.00
|1.2605
|1.2695
|0.0000
|1201
|2005.05.18 01:52
|modify
|146
|1.00
|1.2605
|1.2610
|0.0000
|1202
|2005.05.18 02:02
|close
|146
|1.00
|1.2590
|1.2610
|0.0000
|150.01
|3373.56
|1203
|2005.05.18 18:00
|buy
|147
|1.00
|1.2659
|1.2569
|0.0000
|1204
|2005.05.18 19:05
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2654
|0.0000
|1205
|2005.05.18 19:05
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2655
|0.0000
|1206
|2005.05.18 19:05
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2656
|0.0000
|1207
|2005.05.18 19:05
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2657
|0.0000
|1208
|2005.05.18 19:06
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2658
|0.0000
|1209
|2005.05.18 19:06
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2659
|0.0000
|1210
|2005.05.18 19:06
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2660
|0.0000
|1211
|2005.05.18 19:06
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2661
|0.0000
|1212
|2005.05.18 19:24
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2661
|0.0000
|1213
|2005.05.18 19:25
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2663
|0.0000
|1214
|2005.05.18 19:25
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2664
|0.0000
|1215
|2005.05.18 19:25
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2665
|0.0000
|1216
|2005.05.18 19:25
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2666
|0.0000
|1217
|2005.05.18 19:25
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2667
|0.0000
|1218
|2005.05.18 19:25
|modify
|147
|1.00
|1.2659
|1.2668
|0.0000
|1219
|2005.05.18 19:40
|s/l
|147
|1.00
|1.2668
|1.2668
|0.0000
|89.99
|3463.55
|1220
|2005.05.18 19:40
|buy
|148
|1.00
|1.2669
|1.2579
|0.0000
|1221
|2005.05.18 22:36
|modify
|148
|1.00
|1.2669
|1.2666
|0.0000
|1222
|2005.05.19 02:49
|modify
|148
|1.00
|1.2669
|1.2667
|0.0000
|1223
|2005.05.19 02:49
|modify
|148
|1.00
|1.2669
|1.2668
|0.0000
|1224
|2005.05.19 07:31
|s/l
|148
|1.00
|1.2668
|1.2668
|0.0000
|-17.81
|3445.74
|1225
|2005.05.19 20:00
|sell
|149
|1.00
|1.2637
|1.2727
|0.0000
|1226
|2005.05.20 13:08
|modify
|149
|1.00
|1.2637
|1.2642
|0.0000
|1227
|2005.05.20 13:22
|close
|149
|1.00
|1.2619
|1.2642
|0.0000
|185.20
|3630.94
|1228
|2005.05.24 11:00
|buy
|150
|1.00
|1.2584
|1.2494
|0.0000
|1229
|2005.05.24 12:25
|modify
|150
|1.00
|1.2584
|1.2580
|0.0000
|1230
|2005.05.24 12:25
|modify
|150
|1.00
|1.2584
|1.2583
|0.0000
|1231
|2005.05.24 12:25
|modify
|150
|1.00
|1.2584
|1.2585
|0.0000
|1232
|2005.05.24 12:27
|modify
|150
|1.00
|1.2584
|1.2587
|0.0000
|1233
|2005.05.24 12:44
|s/l
|150
|1.00
|1.2587
|1.2587
|0.0000
|30.00
|3660.94
|1234
|2005.05.24 12:44
|buy
|151
|1.00
|1.2589
|1.2499
|0.0000
|1235
|2005.05.24 13:14
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2585
|0.0000
|1236
|2005.05.24 13:14
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2588
|0.0000
|1237
|2005.05.24 13:34
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2589
|0.0000
|1238
|2005.05.24 13:36
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2590
|0.0000
|1239
|2005.05.24 13:36
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2591
|0.0000
|1240
|2005.05.24 13:37
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2591
|0.0000
|1241
|2005.05.24 13:37
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2592
|0.0000
|1242
|2005.05.24 13:41
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2593
|0.0000
|1243
|2005.05.24 13:41
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2594
|0.0000
|1244
|2005.05.24 13:43
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2595
|0.0000
|1245
|2005.05.24 13:45
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2596
|0.0000
|1246
|2005.05.24 13:45
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2596
|0.0000
|1247
|2005.05.24 13:51
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2597
|0.0000
|1248
|2005.05.24 13:51
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2598
|0.0000
|1249
|2005.05.24 13:51
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2599
|0.0000
|1250
|2005.05.24 13:52
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2599
|0.0000
|1251
|2005.05.24 13:53
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2600
|0.0000
|1252
|2005.05.24 13:54
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2601
|0.0000
|1253
|2005.05.24 13:56
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2602
|0.0000
|1254
|2005.05.24 13:56
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2603
|0.0000
|1255
|2005.05.24 13:57
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2604
|0.0000
|1256
|2005.05.24 13:59
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2606
|0.0000
|1257
|2005.05.24 14:00
|modify
|151
|1.00
|1.2589
|1.2606
|0.0000
|1258
|2005.05.24 15:12
|s/l
|151
|1.00
|1.2606
|1.2606
|0.0000
|170.00
|3830.94
|1259
|2005.05.25 14:00
|sell
|152
|1.00
|1.2559
|1.2649
|0.0000
|1260
|2005.05.25 17:00
|close
|152
|1.00
|1.2594
|1.2649
|0.0000
|-350.00
|3480.94
|1261
|2005.05.25 17:00
|buy
|153
|1.00
|1.2595
|1.2505
|0.0000
|1262
|2005.05.25 17:07
|modify
|153
|1.00
|1.2595
|1.2591
|0.0000
|1263
|2005.05.25 20:06
|s/l
|153
|1.00
|1.2591
|1.2591
|0.0000
|-40.00
|3440.94
|1264
|2005.05.26 11:00
|sell
|154
|1.00
|1.2557
|1.2647
|0.0000
|1265
|2005.05.26 12:56
|modify
|154
|1.00
|1.2557
|1.2562
|0.0000
|1266
|2005.05.26 13:01
|close
|154
|1.00
|1.2541
|1.2562
|0.0000
|159.99
|3600.93
|1267
|2005.05.27 21:00
|buy
|155
|1.00
|1.2571
|1.2481
|0.0000
|1268
|2005.05.30 11:00
|close
|155
|1.00
|1.2525
|1.2481
|0.0000
|-467.80
|3133.13
|1269
|2005.05.30 11:00
|sell
|156
|1.00
|1.2526
|1.2616
|0.0000
|1270
|2005.05.30 12:40
|modify
|156
|1.00
|1.2526
|1.2529
|0.0000
|1271
|2005.05.30 12:41
|close
|156
|1.00
|1.2507
|1.2529
|0.0000
|190.00
|3323.13
|1272
|2005.06.02 23:00
|buy
|157
|1.00
|1.2267
|1.2177
|0.0000
|1273
|2005.06.03 02:46
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2264
|0.0000
|1274
|2005.06.03 02:52
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2265
|0.0000
|1275
|2005.06.03 02:57
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2267
|0.0000
|1276
|2005.06.03 03:19
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2269
|0.0000
|1277
|2005.06.03 03:24
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2269
|0.0000
|1278
|2005.06.03 03:25
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2271
|0.0000
|1279
|2005.06.03 03:27
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2273
|0.0000
|1280
|2005.06.03 03:30
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2273
|0.0000
|1281
|2005.06.03 03:30
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2274
|0.0000
|1282
|2005.06.03 07:22
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2275
|0.0000
|1283
|2005.06.03 07:22
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2278
|0.0000
|1284
|2005.06.03 07:22
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2280
|0.0000
|1285
|2005.06.03 07:22
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2282
|0.0000
|1286
|2005.06.03 07:22
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2284
|0.0000
|1287
|2005.06.03 07:22
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2285
|0.0000
|1288
|2005.06.03 07:46
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2286
|0.0000
|1289
|2005.06.03 07:48
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2287
|0.0000
|1290
|2005.06.03 07:51
|modify
|157
|1.00
|1.2267
|1.2287
|0.0000
|1291
|2005.06.03 08:09
|s/l
|157
|1.00
|1.2287
|1.2287
|0.0000
|192.20
|3515.33
|1292
|2005.06.03 21:00
|sell
|158
|1.00
|1.2222
|1.2312
|0.0000
|1293
|2005.06.06 16:00
|close
|158
|1.00
|1.2287
|1.2312
|0.0000
|-644.80
|2870.53
|1294
|2005.06.06 16:00
|buy
|159
|1.00
|1.2286
|1.2196
|0.0000
|1295
|2005.06.07 08:30
|modify
|159
|1.00
|1.2286
|1.2282
|0.0000
|1296
|2005.06.07 08:38
|modify
|159
|1.00
|1.2286
|1.2284
|0.0000
|1297
|2005.06.07 08:56
|s/l
|159
|1.00
|1.2284
|1.2284
|0.0000
|-27.80
|2842.73
|1298
|2005.06.09 00:00
|sell
|160
|1.00
|1.2233
|1.2323
|0.0000
|1299
|2005.06.09 08:16
|modify
|160
|1.00
|1.2233
|1.2238
|0.0000
|1300
|2005.06.09 08:16
|close
|160
|1.00
|1.2217
|1.2238
|0.0000
|160.00
|3002.73
|1301
|2005.06.14 10:00
|buy
|161
|1.00
|1.2128
|1.2038
|0.0000
|1302
|2005.06.14 14:46
|modify
|161
|1.00
|1.2128
|1.2124
|0.0000
|1303
|2005.06.14 14:51
|modify
|161
|1.00
|1.2128
|1.2125
|0.0000
|1304
|2005.06.14 14:51
|modify
|161
|1.00
|1.2128
|1.2126
|0.0000
|1305
|2005.06.14 14:51
|modify
|161
|1.00
|1.2128
|1.2128
|0.0000
|1306
|2005.06.14 14:52
|modify
|161
|1.00
|1.2128
|1.2129
|0.0000
|1307
|2005.06.14 14:52
|modify
|161
|1.00
|1.2128
|1.2130
|0.0000
|1308
|2005.06.14 14:57
|s/l
|161
|1.00
|1.2130
|1.2130
|0.0000
|20.00
|3022.73
|1309
|2005.06.14 18:00
|sell
|162
|1.00
|1.2035
|1.2125
|0.0000
|1310
|2005.06.15 01:18
|modify
|162
|1.00
|1.2035
|1.2040
|0.0000
|1311
|2005.06.15 01:19
|close
|162
|1.00
|1.2020
|1.2040
|0.0000
|165.60
|3188.33
|1312
|2005.06.15 21:00
|buy
|163
|1.00
|1.2114
|1.2024
|0.0000
|1313
|2005.06.16 14:46
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2111
|0.0000
|1314
|2005.06.16 14:46
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2113
|0.0000
|1315
|2005.06.16 14:47
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2113
|0.0000
|1316
|2005.06.16 14:47
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2114
|0.0000
|1317
|2005.06.16 14:47
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2115
|0.0000
|1318
|2005.06.16 14:47
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2116
|0.0000
|1319
|2005.06.16 14:47
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2117
|0.0000
|1320
|2005.06.16 14:49
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2118
|0.0000
|1321
|2005.06.16 14:49
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2120
|0.0000
|1322
|2005.06.16 14:49
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2121
|0.0000
|1323
|2005.06.16 14:49
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2123
|0.0000
|1324
|2005.06.16 15:00
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2123
|0.0000
|1325
|2005.06.16 15:04
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2124
|0.0000
|1326
|2005.06.16 15:13
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2124
|0.0000
|1327
|2005.06.16 15:13
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2125
|0.0000
|1328
|2005.06.16 15:13
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2127
|0.0000
|1329
|2005.06.16 15:13
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2128
|0.0000
|1330
|2005.06.16 15:25
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2129
|0.0000
|1331
|2005.06.16 15:25
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2130
|0.0000
|1332
|2005.06.16 15:25
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2131
|0.0000
|1333
|2005.06.16 15:25
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2133
|0.0000
|1334
|2005.06.16 15:25
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2136
|0.0000
|1335
|2005.06.16 15:25
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2138
|0.0000
|1336
|2005.06.16 15:25
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2141
|0.0000
|1337
|2005.06.16 15:25
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2142
|0.0000
|1338
|2005.06.16 15:26
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2143
|0.0000
|1339
|2005.06.16 15:26
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2145
|0.0000
|1340
|2005.06.16 15:26
|modify
|163
|1.00
|1.2114
|1.2146
|0.0000
|1341
|2005.06.16 15:29
|s/l
|163
|1.00
|1.2146
|1.2146
|0.0000
|312.20
|3500.53
|1342
|2005.06.20 22:00
|sell
|164
|1.00
|1.2142
|1.2232
|0.0000
|1343
|2005.06.21 09:37
|modify
|164
|1.00
|1.2142
|1.2146
|0.0000
|1344
|2005.06.21 09:37
|close
|164
|1.00
|1.2124
|1.2146
|0.0000
|185.20
|3685.73
|1345
|2005.06.22 03:00
|buy
|165
|1.00
|1.2175
|1.2085
|0.0000
|1346
|2005.06.22 08:56
|modify
|165
|1.00
|1.2175
|1.2170
|0.0000
|1347
|2005.06.22 08:56
|modify
|165
|1.00
|1.2175
|1.2171
|0.0000
|1348
|2005.06.22 08:56
|modify
|165
|1.00
|1.2175
|1.2172
|0.0000
|1349
|2005.06.22 08:57
|modify
|165
|1.00
|1.2175
|1.2173
|0.0000
|1350
|2005.06.22 10:23
|modify
|165
|1.00
|1.2175
|1.2174
|0.0000
|1351
|2005.06.22 10:34
|modify
|165
|1.00
|1.2175
|1.2174
|0.0000
|1352
|2005.06.22 10:35
|modify
|165
|1.00
|1.2175
|1.2175
|0.0000
|1353
|2005.06.22 11:08
|s/l
|165
|1.00
|1.2175
|1.2175
|0.0000
|0.00
|3685.73
|1354
|2005.06.22 17:00
|sell
|166
|1.00
|1.2130
|1.2220
|0.0000
|1355
|2005.06.22 18:07
|modify
|166
|1.00
|1.2130
|1.2135
|0.0000
|1356
|2005.06.22 18:07
|close
|166
|1.00
|1.2113
|1.2135
|0.0000
|170.00
|3855.73
|1357
|2005.06.24 22:00
|buy
|167
|1.00
|1.2102
|1.2012
|0.0000
|1358
|2005.06.27 01:19
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2098
|0.0000
|1359
|2005.06.27 01:19
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2101
|0.0000
|1360
|2005.06.27 01:19
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2102
|0.0000
|1361
|2005.06.27 01:33
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2103
|0.0000
|1362
|2005.06.27 01:34
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2104
|0.0000
|1363
|2005.06.27 01:34
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2108
|0.0000
|1364
|2005.06.27 01:34
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2111
|0.0000
|1365
|2005.06.27 01:34
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2114
|0.0000
|1366
|2005.06.27 01:44
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2115
|0.0000
|1367
|2005.06.27 01:45
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2115
|0.0000
|1368
|2005.06.27 01:46
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2116
|0.0000
|1369
|2005.06.27 08:20
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2116
|0.0000
|1370
|2005.06.27 08:21
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2117
|0.0000
|1371
|2005.06.27 08:26
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2117
|0.0000
|1372
|2005.06.27 08:26
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2118
|0.0000
|1373
|2005.06.27 08:26
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2119
|0.0000
|1374
|2005.06.27 08:30
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2120
|0.0000
|1375
|2005.06.27 08:30
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2121
|0.0000
|1376
|2005.06.27 08:31
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2123
|0.0000
|1377
|2005.06.27 08:31
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2124
|0.0000
|1378
|2005.06.27 08:31
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2126
|0.0000
|1379
|2005.06.27 08:32
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2126
|0.0000
|1380
|2005.06.27 08:35
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2127
|0.0000
|1381
|2005.06.27 08:40
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2127
|0.0000
|1382
|2005.06.27 08:40
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2130
|0.0000
|1383
|2005.06.27 08:40
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2133
|0.0000
|1384
|2005.06.27 08:40
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2134
|0.0000
|1385
|2005.06.27 08:41
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2135
|0.0000
|1386
|2005.06.27 08:41
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2136
|0.0000
|1387
|2005.06.27 08:43
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2137
|0.0000
|1388
|2005.06.27 08:43
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2138
|0.0000
|1389
|2005.06.27 08:43
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2140
|0.0000
|1390
|2005.06.27 08:43
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2141
|0.0000
|1391
|2005.06.27 08:43
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2143
|0.0000
|1392
|2005.06.27 08:44
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2144
|0.0000
|1393
|2005.06.27 08:44
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2145
|0.0000
|1394
|2005.06.27 08:44
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2146
|0.0000
|1395
|2005.06.27 08:44
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2147
|0.0000
|1396
|2005.06.27 08:45
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2149
|0.0000
|1397
|2005.06.27 08:45
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2150
|0.0000
|1398
|2005.06.27 09:54
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2152
|0.0000
|1399
|2005.06.27 09:56
|modify
|167
|1.00
|1.2102
|1.2152
|0.0000
|1400
|2005.06.27 10:19
|s/l
|167
|1.00
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|492.20
|4347.93
|1401
|2005.06.28 15:00
|sell
|168
|1.00
|1.2090
|1.2180
|0.0000
|1402
|2005.06.28 15:11
|modify
|168
|1.00
|1.2090
|1.2095
|0.0000
|1403
|2005.06.28 15:11
|close
|168
|1.00
|1.2074
|1.2095
|0.0000
|160.00
|4507.93
|1404
|2005.06.28 15:11
|sell
|169
|1.00
|1.2073
|1.2163
|0.0000
|1405
|2005.06.28 22:04
|modify
|169
|1.00
|1.2073
|1.2077
|0.0000
|1406
|2005.06.28 22:29
|close
|169
|1.00
|1.2056
|1.2077
|0.0000
|169.99
|4677.92
|1407
|2005.06.30 08:00
|buy
|170
|1.00
|1.2095
|1.2005
|0.0000
|1408
|2005.06.30 18:20
|modify
|170
|1.00
|1.2095
|1.2091
|0.0000
|1409
|2005.06.30 18:20
|modify
|170
|1.00
|1.2095
|1.2093
|0.0000
|1410
|2005.06.30 18:20
|modify
|170
|1.00
|1.2095
|1.2094
|0.0000
|1411
|2005.06.30 18:20
|modify
|170
|1.00
|1.2095
|1.2096
|0.0000
|1412
|2005.06.30 18:20
|modify
|170
|1.00
|1.2095
|1.2097
|0.0000
|1413
|2005.06.30 18:20
|modify
|170
|1.00
|1.2095
|1.2098
|0.0000
|1414
|2005.06.30 18:31
|s/l
|170
|1.00
|1.2098
|1.2098
|0.0000
|30.00
|4707.92
|1415
|2005.07.01 10:00
|sell
|171
|1.00
|1.2047
|1.2137
|0.0000
|1416
|2005.07.01 16:14
|modify
|171
|1.00
|1.2047
|1.2052
|0.0000
|1417
|2005.07.01 16:14
|close
|171
|1.00
|1.2030
|1.2052
|0.0000
|170.00
|4877.92
|1418
|2005.07.06 07:00
|buy
|172
|1.00
|1.1921
|1.1831
|0.0000
|1419
|2005.07.06 08:28
|modify
|172
|1.00
|1.1921
|1.1917
|0.0000
|1420
|2005.07.06 08:28
|modify
|172
|1.00
|1.1921
|1.1918
|0.0000
|1421
|2005.07.06 08:28
|modify
|172
|1.00
|1.1921
|1.1920
|0.0000
|1422
|2005.07.06 08:28
|modify
|172
|1.00
|1.1921
|1.1922
|0.0000
|1423
|2005.07.06 08:29
|modify
|172
|1.00
|1.1921
|1.1922
|0.0000
|1424
|2005.07.06 08:44
|modify
|172
|1.00
|1.1921
|1.1923
|0.0000
|1425
|2005.07.06 08:59
|s/l
|172
|1.00
|1.1923
|1.1923
|0.0000
|19.99
|4897.91
|1426
|2005.07.08 10:00
|sell
|173
|1.00
|1.1912
|1.2002
|0.0000
|1427
|2005.07.08 14:30
|modify
|173
|1.00
|1.1912
|1.1915
|0.0000
|1428
|2005.07.08 14:31
|close
|173
|1.00
|1.1894
|1.1915
|0.0000
|180.00
|5077.91
|1429
|2005.07.11 01:00
|buy
|174
|1.00
|1.1968
|1.1878
|0.0000
|1430
|2005.07.11 04:26
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1963
|0.0000
|1431
|2005.07.11 04:35
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1964
|0.0000
|1432
|2005.07.11 04:35
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1964
|0.0000
|1433
|2005.07.11 04:36
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1965
|0.0000
|1434
|2005.07.11 04:36
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1966
|0.0000
|1435
|2005.07.11 04:37
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1967
|0.0000
|1436
|2005.07.11 04:38
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1968
|0.0000
|1437
|2005.07.11 04:39
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1968
|0.0000
|1438
|2005.07.11 04:39
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1969
|0.0000
|1439
|2005.07.11 04:40
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1970
|0.0000
|1440
|2005.07.11 04:48
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1972
|0.0000
|1441
|2005.07.11 04:48
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1972
|0.0000
|1442
|2005.07.11 04:48
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1973
|0.0000
|1443
|2005.07.11 04:49
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1974
|0.0000
|1444
|2005.07.11 04:49
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1975
|0.0000
|1445
|2005.07.11 04:51
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1975
|0.0000
|1446
|2005.07.11 04:51
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1977
|0.0000
|1447
|2005.07.11 04:52
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1979
|0.0000
|1448
|2005.07.11 04:53
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1980
|0.0000
|1449
|2005.07.11 05:58
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1981
|0.0000
|1450
|2005.07.11 06:00
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1981
|0.0000
|1451
|2005.07.11 06:46
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1982
|0.0000
|1452
|2005.07.11 06:46
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1983
|0.0000
|1453
|2005.07.11 06:49
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1984
|0.0000
|1454
|2005.07.11 06:52
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1985
|0.0000
|1455
|2005.07.11 06:52
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1986
|0.0000
|1456
|2005.07.11 06:53
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1987
|0.0000
|1457
|2005.07.11 06:54
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1988
|0.0000
|1458
|2005.07.11 06:55
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1988
|0.0000
|1459
|2005.07.11 06:56
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1990
|0.0000
|1460
|2005.07.11 07:04
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1990
|0.0000
|1461
|2005.07.11 07:04
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1991
|0.0000
|1462
|2005.07.11 08:30
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1991
|0.0000
|1463
|2005.07.11 08:30
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1992
|0.0000
|1464
|2005.07.11 08:32
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1993
|0.0000
|1465
|2005.07.11 08:32
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1995
|0.0000
|1466
|2005.07.11 08:35
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1998
|0.0000
|1467
|2005.07.11 08:37
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1999
|0.0000
|1468
|2005.07.11 08:38
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.1999
|0.0000
|1469
|2005.07.11 08:47
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.2000
|0.0000
|1470
|2005.07.11 08:48
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.2001
|0.0000
|1471
|2005.07.11 08:49
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.2002
|0.0000
|1472
|2005.07.11 08:49
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.2004
|0.0000
|1473
|2005.07.11 08:49
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.2005
|0.0000
|1474
|2005.07.11 08:55
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.2006
|0.0000
|1475
|2005.07.11 08:55
|modify
|174
|1.00
|1.1968
|1.2007
|0.0000
|1476
|2005.07.11 09:15
|s/l
|174
|1.00
|1.2007
|1.2007
|0.0000
|389.99
|5467.90
|1477
|2005.07.13 20:00
|sell
|175
|1.00
|1.2093
|1.2183
|0.0000
|1478
|2005.07.13 20:36
|modify
|175
|1.00
|1.2093
|1.2098
|0.0000
|1479
|2005.07.13 20:37
|close
|175
|1.00
|1.2077
|1.2098
|0.0000
|160.00
|5627.90
|1480
|2005.07.13 20:37
|sell
|176
|1.00
|1.2073
|1.2163
|0.0000
|1481
|2005.07.14 04:02
|modify
|176
|1.00
|1.2073
|1.2078
|0.0000
|1482
|2005.07.14 08:14
|s/l
|176
|1.00
|1.2078
|1.2078
|0.0000
|-44.80
|5583.10
|1483
|2005.07.15 11:00
|buy
|177
|1.00
|1.2108
|1.2018
|0.0000
|1484
|2005.07.15 15:00
|close
|177
|1.00
|1.2040
|1.2018
|0.0000
|-680.00
|4903.10
|1485
|2005.07.15 15:00
|sell
|178
|1.00
|1.2040
|1.2130
|0.0000
|1486
|2005.07.15 15:15
|modify
|178
|1.00
|1.2040
|1.2044
|0.0000
|1487
|2005.07.15 15:15
|close
|178
|1.00
|1.2022
|1.2044
|0.0000
|180.00
|5083.10
|1488
|2005.07.15 15:15
|sell
|179
|1.00
|1.2021
|1.2111
|0.0000
|1489
|2005.07.19 07:31
|modify
|179
|1.00
|1.2021
|1.2025
|0.0000
|1490
|2005.07.19 07:31
|close
|179
|1.00
|1.2004
|1.2025
|0.0000
|180.40
|5263.50
|1491
|2005.07.20 06:00
|buy
|180
|1.00
|1.2080
|1.1990
|0.0000
|1492
|2005.07.20 19:30
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2075
|0.0000
|1493
|2005.07.20 19:30
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2077
|0.0000
|1494
|2005.07.20 19:30
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2079
|0.0000
|1495
|2005.07.20 19:31
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2079
|0.0000
|1496
|2005.07.20 19:31
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2082
|0.0000
|1497
|2005.07.20 19:31
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2084
|0.0000
|1498
|2005.07.20 19:31
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2087
|0.0000
|1499
|2005.07.20 19:31
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2090
|0.0000
|1500
|2005.07.20 19:31
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2093
|0.0000
|1501
|2005.07.20 19:31
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2095
|0.0000
|1502
|2005.07.20 19:31
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2098
|0.0000
|1503
|2005.07.20 19:31
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2101
|0.0000
|1504
|2005.07.20 19:32
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2101
|0.0000
|1505
|2005.07.20 19:32
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2102
|0.0000
|1506
|2005.07.20 20:02
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2104
|0.0000
|1507
|2005.07.20 20:02
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2106
|0.0000
|1508
|2005.07.20 20:03
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2107
|0.0000
|1509
|2005.07.20 20:03
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2108
|0.0000
|1510
|2005.07.20 20:03
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2109
|0.0000
|1511
|2005.07.20 20:03
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2111
|0.0000
|1512
|2005.07.20 20:03
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2112
|0.0000
|1513
|2005.07.20 20:03
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2113
|0.0000
|1514
|2005.07.20 20:04
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2114
|0.0000
|1515
|2005.07.20 20:04
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2115
|0.0000
|1516
|2005.07.20 20:04
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2117
|0.0000
|1517
|2005.07.20 20:08
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2118
|0.0000
|1518
|2005.07.20 20:08
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2119
|0.0000
|1519
|2005.07.20 20:08
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2121
|0.0000
|1520
|2005.07.20 20:08
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2122
|0.0000
|1521
|2005.07.20 20:13
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2123
|0.0000
|1522
|2005.07.20 20:13
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2125
|0.0000
|1523
|2005.07.20 20:14
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2126
|0.0000
|1524
|2005.07.20 20:14
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2127
|0.0000
|1525
|2005.07.20 20:14
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2128
|0.0000
|1526
|2005.07.20 20:14
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2129
|0.0000
|1527
|2005.07.20 20:14
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2130
|0.0000
|1528
|2005.07.20 20:15
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2130
|0.0000
|1529
|2005.07.20 20:15
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2133
|0.0000
|1530
|2005.07.20 20:15
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2136
|0.0000
|1531
|2005.07.20 20:15
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2140
|0.0000
|1532
|2005.07.20 20:15
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2143
|0.0000
|1533
|2005.07.20 20:16
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2144
|0.0000
|1534
|2005.07.20 20:16
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2145
|0.0000
|1535
|2005.07.20 20:16
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2146
|0.0000
|1536
|2005.07.20 20:25
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2148
|0.0000
|1537
|2005.07.20 20:25
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2149
|0.0000
|1538
|2005.07.20 20:27
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2150
|0.0000
|1539
|2005.07.20 20:28
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2151
|0.0000
|1540
|2005.07.20 20:28
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2153
|0.0000
|1541
|2005.07.20 20:28
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2155
|0.0000
|1542
|2005.07.20 20:28
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2157
|0.0000
|1543
|2005.07.20 20:28
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2159
|0.0000
|1544
|2005.07.20 20:29
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2159
|0.0000
|1545
|2005.07.20 20:29
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2161
|0.0000
|1546
|2005.07.20 20:29
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2162
|0.0000
|1547
|2005.07.20 20:29
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2163
|0.0000
|1548
|2005.07.20 20:30
|modify
|180
|1.00
|1.2080
|1.2163
|0.0000
|1549
|2005.07.20 20:33
|s/l
|180
|1.00
|1.2163
|1.2163
|0.0000
|830.00
|6093.50
|1550
|2005.07.22 19:00
|sell
|181
|1.00
|1.2065
|1.2155
|0.0000
|1551
|2005.07.25 00:02
|modify
|181
|1.00
|1.2065
|1.2068
|0.0000
|1552
|2005.07.25 00:02
|close
|181
|1.00
|1.2047
|1.2068
|0.0000
|185.20
|6278.70
|1553
|2005.07.27 21:00
|buy
|182
|1.00
|1.2075
|1.1985
|0.0000
|1554
|2005.07.28 13:15
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2070
|0.0000
|1555
|2005.07.28 13:15
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2071
|0.0000
|1556
|2005.07.28 13:15
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2072
|0.0000
|1557
|2005.07.28 13:16
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2072
|0.0000
|1558
|2005.07.28 13:16
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2073
|0.0000
|1559
|2005.07.28 13:16
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2074
|0.0000
|1560
|2005.07.28 13:17
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2074
|0.0000
|1561
|2005.07.28 13:17
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2075
|0.0000
|1562
|2005.07.28 13:17
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2076
|0.0000
|1563
|2005.07.28 13:17
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2077
|0.0000
|1564
|2005.07.28 13:25
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2078
|0.0000
|1565
|2005.07.28 13:50
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2079
|0.0000
|1566
|2005.07.28 13:51
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2079
|0.0000
|1567
|2005.07.28 13:51
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2080
|0.0000
|1568
|2005.07.28 13:51
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2081
|0.0000
|1569
|2005.07.28 13:51
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2082
|0.0000
|1570
|2005.07.28 13:51
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2083
|0.0000
|1571
|2005.07.28 13:52
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2084
|0.0000
|1572
|2005.07.28 15:21
|modify
|182
|1.00
|1.2075
|1.2085
|0.0000
|1573
|2005.07.28 16:00
|s/l
|182
|1.00
|1.2085
|1.2085
|0.0000
|92.20
|6370.90
|1574
|2005.08.03 05:00
|sell
|183
|1.00
|1.2163
|1.2253
|0.0000
|1575
|2005.08.03 11:02
|s/l
|183
|1.00
|1.2253
|1.2253
|0.0000
|-900.00
|5470.90
|1576
|2005.08.03 13:00
|buy
|184
|1.00
|1.2303
|1.2213
|0.0000
|1577
|2005.08.03 14:22
|modify
|184
|1.00
|1.2303
|1.2298
|0.0000
|1578
|2005.08.03 14:23
|modify
|184
|1.00
|1.2303
|1.2299
|0.0000
|1579
|2005.08.03 14:23
|modify
|184
|1.00
|1.2303
|1.2300
|0.0000
|1580
|2005.08.03 14:23
|modify
|184
|1.00
|1.2303
|1.2301
|0.0000
|1581
|2005.08.03 14:23
|modify
|184
|1.00
|1.2303
|1.2302
|0.0000
|1582
|2005.08.03 14:23
|modify
|184
|1.00
|1.2303
|1.2303
|0.0000
|1583
|2005.08.03 14:23
|modify
|184
|1.00
|1.2303
|1.2304
|0.0000
|1584
|2005.08.03 14:24
|modify
|184
|1.00
|1.2303
|1.2304
|0.0000
|1585
|2005.08.03 14:24
|modify
|184
|1.00
|1.2303
|1.2305
|0.0000
|1586
|2005.08.03 15:05
|s/l
|184
|1.00
|1.2305
|1.2305
|0.0000
|20.00
|5490.90
|1587
|2005.08.08 00:00
|sell
|185
|1.00
|1.2335
|1.2425
|0.0000
|1588
|2005.08.08 07:10
|modify
|185
|1.00
|1.2335
|1.2340
|0.0000
|1589
|2005.08.08 07:10
|close
|185
|1.00
|1.2319
|1.2340
|0.0000
|160.01
|5650.91
|1590
|2005.08.08 15:00
|buy
|186
|1.00
|1.2373
|1.2283
|0.0000
|1591
|2005.08.09 03:06
|modify
|186
|1.00
|1.2373
|1.2371
|0.0000
|1592
|2005.08.09 03:07
|modify
|186
|1.00
|1.2373
|1.2372
|0.0000
|1593
|2005.08.09 03:07
|modify
|186
|1.00
|1.2373
|1.2374
|0.0000
|1594
|2005.08.09 03:07
|modify
|186
|1.00
|1.2373
|1.2375
|0.0000
|1595
|2005.08.09 03:07
|modify
|186
|1.00
|1.2373
|1.2376
|0.0000
|1596
|2005.08.09 03:07
|modify
|186
|1.00
|1.2373
|1.2378
|0.0000
|1597
|2005.08.09 03:09
|s/l
|186
|1.00
|1.2378
|1.2378
|0.0000
|42.20
|5693.11
|1598
|2005.08.09 20:00
|sell
|187
|1.00
|1.2342
|1.2432
|0.0000
|1599
|2005.08.10 09:00
|close
|187
|1.00
|1.2384
|1.2432
|0.0000
|-404.40
|5288.71
|1600
|2005.08.10 09:00
|buy
|188
|1.00
|1.2384
|1.2294
|0.0000
|1601
|2005.08.10 11:09
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2379
|0.0000
|1602
|2005.08.10 11:09
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2380
|0.0000
|1603
|2005.08.10 11:09
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2381
|0.0000
|1604
|2005.08.10 11:12
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2383
|0.0000
|1605
|2005.08.10 11:12
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2385
|0.0000
|1606
|2005.08.10 11:13
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2385
|0.0000
|1607
|2005.08.10 11:13
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2386
|0.0000
|1608
|2005.08.10 11:13
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2387
|0.0000
|1609
|2005.08.10 11:18
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2388
|0.0000
|1610
|2005.08.10 11:18
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2389
|0.0000
|1611
|2005.08.10 11:23
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2389
|0.0000
|1612
|2005.08.10 11:23
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2390
|0.0000
|1613
|2005.08.10 11:24
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2391
|0.0000
|1614
|2005.08.10 11:24
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2393
|0.0000
|1615
|2005.08.10 11:24
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2394
|0.0000
|1616
|2005.08.10 11:24
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2395
|0.0000
|1617
|2005.08.10 11:27
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2395
|0.0000
|1618
|2005.08.10 11:27
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2396
|0.0000
|1619
|2005.08.10 11:28
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2397
|0.0000
|1620
|2005.08.10 11:28
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2398
|0.0000
|1621
|2005.08.10 11:28
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2399
|0.0000
|1622
|2005.08.10 11:28
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2401
|0.0000
|1623
|2005.08.10 11:28
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2402
|0.0000
|1624
|2005.08.10 11:28
|modify
|188
|1.00
|1.2384
|1.2403
|0.0000
|1625
|2005.08.10 11:33
|s/l
|188
|1.00
|1.2403
|1.2403
|0.0000
|190.00
|5478.71
|1626
|2005.08.15 05:00
|sell
|189
|1.00
|1.2410
|1.2500
|0.0000
|1627
|2005.08.15 07:44
|modify
|189
|1.00
|1.2410
|1.2415
|0.0000
|1628
|2005.08.15 07:53
|close
|189
|1.00
|1.2394
|1.2415
|0.0000
|160.00
|5638.71
|1629
|2005.08.22 15:00
|buy
|190
|1.00
|1.2232
|1.2142
|0.0000
|1630
|2005.08.23 09:49
|modify
|190
|1.00
|1.2232
|1.2228
|0.0000
|1631
|2005.08.23 09:49
|modify
|190
|1.00
|1.2232
|1.2229
|0.0000
|1632
|2005.08.23 09:49
|modify
|190
|1.00
|1.2232
|1.2230
|0.0000
|1633
|2005.08.23 10:14
|s/l
|190
|1.00
|1.2230
|1.2230
|0.0000
|-27.80
|5610.91
|1634
|2005.08.24 08:00
|sell
|191
|1.00
|1.2179
|1.2269
|0.0000
|1635
|2005.08.24 08:42
|modify
|191
|1.00
|1.2179
|1.2184
|0.0000
|1636
|2005.08.24 09:10
|close
|191
|1.00
|1.2162
|1.2184
|0.0000
|170.00
|5780.91
|1637
|2005.08.24 19:00
|buy
|192
|1.00
|1.2260
|1.2170
|0.0000
|1638
|2005.08.24 20:27
|modify
|192
|1.00
|1.2260
|1.2255
|0.0000
|1639
|2005.08.24 20:31
|modify
|192
|1.00
|1.2260
|1.2256
|0.0000
|1640
|2005.08.25 01:22
|s/l
|192
|1.00
|1.2256
|1.2256
|0.0000
|-47.80
|5733.11
|1641
|2005.08.29 18:00
|sell
|193
|1.00
|1.2238
|1.2328
|0.0000
|1642
|2005.08.29 18:12
|modify
|193
|1.00
|1.2238
|1.2243
|0.0000
|1643
|2005.08.29 18:12
|close
|193
|1.00
|1.2222
|1.2243
|0.0000
|160.00
|5893.11
|1644
|2005.08.29 18:12
|sell
|194
|1.00
|1.2220
|1.2310
|0.0000
|1645
|2005.08.30 08:14
|modify
|194
|1.00
|1.2220
|1.2225
|0.0000
|1646
|2005.08.30 08:51
|s/l
|194
|1.00
|1.2225
|1.2225
|0.0000
|-44.79
|5848.32
|1647
|2005.08.31 19:00
|buy
|195
|1.00
|1.2334
|1.2244
|0.0000
|1648
|2005.09.01 10:20
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2330
|0.0000
|1649
|2005.09.01 10:20
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2331
|0.0000
|1650
|2005.09.01 10:20
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2333
|0.0000
|1651
|2005.09.01 10:20
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2335
|0.0000
|1652
|2005.09.01 10:21
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2336
|0.0000
|1653
|2005.09.01 10:21
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2338
|0.0000
|1654
|2005.09.01 10:21
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2340
|0.0000
|1655
|2005.09.01 10:21
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2342
|0.0000
|1656
|2005.09.01 10:22
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2344
|0.0000
|1657
|2005.09.01 10:22
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2345
|0.0000
|1658
|2005.09.01 10:22
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2347
|0.0000
|1659
|2005.09.01 10:22
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2348
|0.0000
|1660
|2005.09.01 10:22
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2350
|0.0000
|1661
|2005.09.01 10:22
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2351
|0.0000
|1662
|2005.09.01 10:23
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2352
|0.0000
|1663
|2005.09.01 10:52
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2354
|0.0000
|1664
|2005.09.01 10:52
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2354
|0.0000
|1665
|2005.09.01 10:52
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2355
|0.0000
|1666
|2005.09.01 10:53
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2356
|0.0000
|1667
|2005.09.01 12:27
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2357
|0.0000
|1668
|2005.09.01 12:27
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2358
|0.0000
|1669
|2005.09.01 12:27
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2359
|0.0000
|1670
|2005.09.01 12:27
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2360
|0.0000
|1671
|2005.09.01 12:28
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2360
|0.0000
|1672
|2005.09.01 12:28
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2361
|0.0000
|1673
|2005.09.01 12:34
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2362
|0.0000
|1674
|2005.09.01 12:34
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2363
|0.0000
|1675
|2005.09.01 12:35
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2363
|0.0000
|1676
|2005.09.01 12:35
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2364
|0.0000
|1677
|2005.09.01 12:35
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2366
|0.0000
|1678
|2005.09.01 12:35
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2367
|0.0000
|1679
|2005.09.01 12:36
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2367
|0.0000
|1680
|2005.09.01 12:36
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2368
|0.0000
|1681
|2005.09.01 12:36
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2369
|0.0000
|1682
|2005.09.01 12:36
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2370
|0.0000
|1683
|2005.09.01 13:01
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2372
|0.0000
|1684
|2005.09.01 13:01
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2373
|0.0000
|1685
|2005.09.01 13:01
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2375
|0.0000
|1686
|2005.09.01 13:03
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2375
|0.0000
|1687
|2005.09.01 13:03
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2376
|0.0000
|1688
|2005.09.01 13:06
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2376
|0.0000
|1689
|2005.09.01 13:06
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2377
|0.0000
|1690
|2005.09.01 13:06
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2378
|0.0000
|1691
|2005.09.01 13:08
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2378
|0.0000
|1692
|2005.09.01 13:08
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2379
|0.0000
|1693
|2005.09.01 13:08
|modify
|195
|1.00
|1.2334
|1.2380
|0.0000
|1694
|2005.09.01 13:44
|s/l
|195
|1.00
|1.2380
|1.2380
|0.0000
|452.20
|6300.52
|1695
|2005.09.06 04:00
|sell
|196
|1.00
|1.2495
|1.2585
|0.0000
|1696
|2005.09.06 08:44
|modify
|196
|1.00
|1.2495
|1.2500
|0.0000
|1697
|2005.09.06 08:44
|close
|196
|1.00
|1.2479
|1.2500
|0.0000
|160.00
|6460.52
|1698
|2005.09.14 17:00
|buy
|197
|1.00
|1.2306
|1.2216
|0.0000
|1699
|2005.09.15 00:00
|close
|197
|1.00
|1.2283
|1.2216
|0.0000
|-237.80
|6222.72
|1700
|2005.09.15 00:00
|sell
|198
|1.00
|1.2283
|1.2373
|0.0000
|1701
|2005.09.15 02:47
|modify
|198
|1.00
|1.2283
|1.2287
|0.0000
|1702
|2005.09.15 02:48
|close
|198
|1.00
|1.2266
|1.2287
|0.0000
|170.00
|6392.72
|1703
|2005.09.16 10:00
|buy
|199
|1.00
|1.2277
|1.2187
|0.0000
|1704
|2005.09.16 20:00
|close
|199
|1.00
|1.2222
|1.2187
|0.0000
|-550.00
|5842.72
|1705
|2005.09.16 20:00
|sell
|200
|1.00
|1.2222
|1.2312
|0.0000
|1706
|2005.09.19 00:00
|modify
|200
|1.00
|1.2222
|1.2180
|0.0000
|1707
|2005.09.19 00:00
|close
|200
|1.00
|1.2159
|1.2180
|0.0000
|635.20
|6477.92
|1708
|2005.09.20 21:00
|buy
|201
|1.00
|1.2131
|1.2041
|0.0000
|1709
|2005.09.21 04:24
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2127
|0.0000
|1710
|2005.09.21 04:24
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2129
|0.0000
|1711
|2005.09.21 04:24
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2130
|0.0000
|1712
|2005.09.21 04:27
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2131
|0.0000
|1713
|2005.09.21 04:28
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2133
|0.0000
|1714
|2005.09.21 04:36
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2134
|0.0000
|1715
|2005.09.21 05:08
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2135
|0.0000
|1716
|2005.09.21 05:08
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2138
|0.0000
|1717
|2005.09.21 05:09
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2140
|0.0000
|1718
|2005.09.21 05:11
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2141
|0.0000
|1719
|2005.09.21 05:12
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2143
|0.0000
|1720
|2005.09.21 05:12
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2145
|0.0000
|1721
|2005.09.21 05:13
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2146
|0.0000
|1722
|2005.09.21 05:19
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2148
|0.0000
|1723
|2005.09.21 05:20
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2148
|0.0000
|1724
|2005.09.21 05:20
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2149
|0.0000
|1725
|2005.09.21 05:20
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2149
|0.0000
|1726
|2005.09.21 05:20
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2150
|0.0000
|1727
|2005.09.21 05:20
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2151
|0.0000
|1728
|2005.09.21 05:21
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2151
|0.0000
|1729
|2005.09.21 05:21
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2152
|0.0000
|1730
|2005.09.21 05:21
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2153
|0.0000
|1731
|2005.09.21 05:21
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2155
|0.0000
|1732
|2005.09.21 05:21
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2156
|0.0000
|1733
|2005.09.21 05:21
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2157
|0.0000
|1734
|2005.09.21 06:35
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2159
|0.0000
|1735
|2005.09.21 06:35
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2161
|0.0000
|1736
|2005.09.21 06:35
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2162
|0.0000
|1737
|2005.09.21 06:37
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2163
|0.0000
|1738
|2005.09.21 06:38
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2164
|0.0000
|1739
|2005.09.21 06:39
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2166
|0.0000
|1740
|2005.09.21 06:40
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2166
|0.0000
|1741
|2005.09.21 06:40
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2167
|0.0000
|1742
|2005.09.21 06:40
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2168
|0.0000
|1743
|2005.09.21 06:40
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2170
|0.0000
|1744
|2005.09.21 06:40
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2171
|0.0000
|1745
|2005.09.21 06:40
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2172
|0.0000
|1746
|2005.09.21 06:40
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2173
|0.0000
|1747
|2005.09.21 06:40
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2175
|0.0000
|1748
|2005.09.21 06:40
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2176
|0.0000
|1749
|2005.09.21 07:19
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2178
|0.0000
|1750
|2005.09.21 07:19
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2180
|0.0000
|1751
|2005.09.21 07:19
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2183
|0.0000
|1752
|2005.09.21 07:19
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2185
|0.0000
|1753
|2005.09.21 07:19
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2187
|0.0000
|1754
|2005.09.21 07:20
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2187
|0.0000
|1755
|2005.09.21 07:20
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2188
|0.0000
|1756
|2005.09.21 07:20
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2190
|0.0000
|1757
|2005.09.21 07:20
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2191
|0.0000
|1758
|2005.09.21 07:31
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2192
|0.0000
|1759
|2005.09.21 07:31
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2193
|0.0000
|1760
|2005.09.21 07:31
|modify
|201
|1.00
|1.2131
|1.2194
|0.0000
|1761
|2005.09.21 07:38
|s/l
|201
|1.00
|1.2194
|1.2194
|0.0000
|606.60
|7084.52
|1762
|2005.09.21 10:00
|buy
|202
|1.00
|1.2194
|1.2104
|0.0000
|1763
|2005.09.21 10:17
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2189
|0.0000
|1764
|2005.09.21 10:17
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2190
|0.0000
|1765
|2005.09.21 10:17
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2192
|0.0000
|1766
|2005.09.21 10:17
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2193
|0.0000
|1767
|2005.09.21 10:17
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2194
|0.0000
|1768
|2005.09.21 10:19
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2195
|0.0000
|1769
|2005.09.21 10:19
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2196
|0.0000
|1770
|2005.09.21 10:19
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2197
|0.0000
|1771
|2005.09.21 10:22
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2197
|0.0000
|1772
|2005.09.21 10:22
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2198
|0.0000
|1773
|2005.09.21 10:22
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2200
|0.0000
|1774
|2005.09.21 10:22
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2201
|0.0000
|1775
|2005.09.21 10:37
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2201
|0.0000
|1776
|2005.09.21 10:37
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2202
|0.0000
|1777
|2005.09.21 10:38
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2203
|0.0000
|1778
|2005.09.21 10:39
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2203
|0.0000
|1779
|2005.09.21 10:40
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2204
|0.0000
|1780
|2005.09.21 10:45
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2204
|0.0000
|1781
|2005.09.21 10:46
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2205
|0.0000
|1782
|2005.09.21 10:48
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2206
|0.0000
|1783
|2005.09.21 10:50
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2207
|0.0000
|1784
|2005.09.21 10:50
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2208
|0.0000
|1785
|2005.09.21 10:50
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2210
|0.0000
|1786
|2005.09.21 10:50
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2211
|0.0000
|1787
|2005.09.21 10:50
|modify
|202
|1.00
|1.2194
|1.2212
|0.0000
|1788
|2005.09.21 11:38
|s/l
|202
|1.00
|1.2212
|1.2212
|0.0000
|180.00
|7264.52
|1789
|2005.09.22 20:00
|sell
|203
|1.00
|1.2145
|1.2235
|0.0000
|1790
|2005.09.23 08:38
|modify
|203
|1.00
|1.2145
|1.2149
|0.0000
|1791
|2005.09.23 08:38
|close
|203
|1.00
|1.2128
|1.2149
|0.0000
|175.20
|7439.72
|1792
|2005.09.28 23:00
|buy
|204
|1.00
|1.2036
|1.1946
|0.0000
|1793
|2005.09.29 00:47
|modify
|204
|1.00
|1.2036
|1.2031
|0.0000
|1794
|2005.09.29 00:47
|modify
|204
|1.00
|1.2036
|1.2033
|0.0000
|1795
|2005.09.29 00:48
|modify
|204
|1.00
|1.2036
|1.2036
|0.0000
|1796
|2005.09.29 00:48
|modify
|204
|1.00
|1.2036
|1.2037
|0.0000
|1797
|2005.09.29 00:48
|modify
|204
|1.00
|1.2036
|1.2038
|0.0000
|1798
|2005.09.29 00:48
|modify
|204
|1.00
|1.2036
|1.2039
|0.0000
|1799
|2005.09.29 00:48
|modify
|204
|1.00
|1.2036
|1.2041
|0.0000
|1800
|2005.09.29 00:48
|modify
|204
|1.00
|1.2036
|1.2042
|0.0000
|1801
|2005.09.29 00:48
|modify
|204
|1.00
|1.2036
|1.2043
|0.0000
|1802
|2005.09.29 00:48
|modify
|204
|1.00
|1.2036
|1.2044
|0.0000
|1803
|2005.09.29 00:48
|modify
|204
|1.00
|1.2036
|1.2046
|0.0000
|1804
|2005.09.29 00:49
|modify
|204
|1.00
|1.2036
|1.2047
|0.0000
|1805
|2005.09.29 02:12
|s/l
|204
|1.00
|1.2047
|1.2047
|0.0000
|102.20
|7541.92
|1806
|2005.09.30 00:00
|sell
|205
|1.00
|1.2031
|1.2121
|0.0000
|1807
|2005.09.30 00:49
|modify
|205
|1.00
|1.2031
|1.2035
|0.0000
|1808
|2005.09.30 00:50
|close
|205
|1.00
|1.2015
|1.2035
|0.0000
|160.00
|7701.92
|1809
|2005.09.30 00:50
|sell
|206
|1.00
|1.2014
|1.2104
|0.0000
|1810
|2005.09.30 18:00
|close
|206
|1.00
|1.2060
|1.2104
|0.0000
|-460.00
|7241.92
|1811
|2005.09.30 18:00
|buy
|207
|1.00
|1.2060
|1.1970
|0.0000
|1812
|2005.09.30 21:00
|close
|207
|1.00
|1.2013
|1.1970
|0.0000
|-470.00
|6771.92
|1813
|2005.09.30 21:00
|sell
|208
|1.00
|1.2013
|1.2103
|0.0000
|1814
|2005.10.03 02:31
|modify
|208
|1.00
|1.2013
|1.2018
|0.0000
|1815
|2005.10.03 02:31
|close
|208
|1.00
|1.1997
|1.2018
|0.0000
|165.20
|6937.12
|1816
|2005.10.05 10:00
|buy
|209
|1.00
|1.1967
|1.1877
|0.0000
|1817
|2005.10.05 17:59
|modify
|209
|1.00
|1.1967
|1.1962
|0.0000
|1818
|2005.10.05 17:59
|modify
|209
|1.00
|1.1967
|1.1963
|0.0000
|1819
|2005.10.05 18:21
|s/l
|209
|1.00
|1.1963
|1.1963
|0.0000
|-40.00
|6897.12
|1820
|2005.10.10 15:00
|sell
|210
|1.00
|1.2066
|1.2156
|0.0000
|1821
|2005.10.10 16:47
|modify
|210
|1.00
|1.2066
|1.2069
|0.0000
|1822
|2005.10.10 16:49
|close
|210
|1.00
|1.2047
|1.2069
|0.0000
|190.00
|7087.12
|1823
|2005.10.12 22:00
|buy
|211
|1.00
|1.2027
|1.1937
|0.0000
|1824
|2005.10.13 09:00
|close
|211
|1.00
|1.2000
|1.1937
|0.0000
|-277.80
|6809.32
|1825
|2005.10.13 09:01
|sell
|212
|1.00
|1.1998
|1.2088
|0.0000
|1826
|2005.10.13 09:22
|modify
|212
|1.00
|1.1998
|1.2003
|0.0000
|1827
|2005.10.13 09:50
|close
|212
|1.00
|1.1982
|1.2003
|0.0000
|160.00
|6969.32
|1828
|2005.10.13 09:50
|sell
|213
|1.00
|1.1981
|1.2071
|0.0000
|1829
|2005.10.13 14:35
|modify
|213
|1.00
|1.1981
|1.1986
|0.0000
|1830
|2005.10.13 14:35
|close
|213
|1.00
|1.1965
|1.1986
|0.0000
|160.00
|7129.32
|1831
|2005.10.14 04:00
|buy
|214
|1.00
|1.2007
|1.1917
|0.0000
|1832
|2005.10.14 04:37
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2004
|0.0000
|1833
|2005.10.14 04:38
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2005
|0.0000
|1834
|2005.10.14 04:45
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2006
|0.0000
|1835
|2005.10.14 04:45
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2007
|0.0000
|1836
|2005.10.14 05:10
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2009
|0.0000
|1837
|2005.10.14 05:11
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2009
|0.0000
|1838
|2005.10.14 05:13
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2011
|0.0000
|1839
|2005.10.14 05:19
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2011
|0.0000
|1840
|2005.10.14 05:19
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2012
|0.0000
|1841
|2005.10.14 05:19
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2013
|0.0000
|1842
|2005.10.14 05:25
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2013
|0.0000
|1843
|2005.10.14 05:59
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2014
|0.0000
|1844
|2005.10.14 06:00
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2014
|0.0000
|1845
|2005.10.14 06:01
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2015
|0.0000
|1846
|2005.10.14 06:01
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2016
|0.0000
|1847
|2005.10.14 06:02
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2019
|0.0000
|1848
|2005.10.14 06:02
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2021
|0.0000
|1849
|2005.10.14 06:06
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2021
|0.0000
|1850
|2005.10.14 06:10
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2023
|0.0000
|1851
|2005.10.14 06:32
|modify
|214
|1.00
|1.2007
|1.2024
|0.0000
|1852
|2005.10.14 06:56
|s/l
|214
|1.00
|1.2024
|1.2024
|0.0000
|170.00
|7299.32
|1853
|2005.10.17 22:00
|sell
|215
|1.00
|1.2021
|1.2111
|0.0000
|1854
|2005.10.18 00:43
|modify
|215
|1.00
|1.2021
|1.2026
|0.0000
|1855
|2005.10.18 00:44
|close
|215
|1.00
|1.2006
|1.2026
|0.0000
|155.20
|7454.52
|1856
|2005.10.19 23:00
|buy
|216
|1.00
|1.1993
|1.1903
|0.0000
|1857
|2005.10.20 21:23
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.1988
|0.0000
|1858
|2005.10.20 21:24
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.1989
|0.0000
|1859
|2005.10.20 21:24
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.1990
|0.0000
|1860
|2005.10.20 21:26
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.1996
|0.0000
|1861
|2005.10.20 21:31
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.1996
|0.0000
|1862
|2005.10.20 21:44
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.1997
|0.0000
|1863
|2005.10.20 21:44
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.1998
|0.0000
|1864
|2005.10.20 21:46
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2000
|0.0000
|1865
|2005.10.20 21:47
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2002
|0.0000
|1866
|2005.10.20 22:59
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2004
|0.0000
|1867
|2005.10.21 01:44
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2005
|0.0000
|1868
|2005.10.21 01:45
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2008
|0.0000
|1869
|2005.10.21 01:53
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2009
|0.0000
|1870
|2005.10.21 01:53
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2010
|0.0000
|1871
|2005.10.21 01:53
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2011
|0.0000
|1872
|2005.10.21 01:53
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2012
|0.0000
|1873
|2005.10.21 01:54
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2013
|0.0000
|1874
|2005.10.21 01:54
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2014
|0.0000
|1875
|2005.10.21 01:54
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2015
|0.0000
|1876
|2005.10.21 01:54
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2016
|0.0000
|1877
|2005.10.21 01:59
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2017
|0.0000
|1878
|2005.10.21 02:12
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2020
|0.0000
|1879
|2005.10.21 02:13
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2020
|0.0000
|1880
|2005.10.21 02:13
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2021
|0.0000
|1881
|2005.10.21 02:13
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2023
|0.0000
|1882
|2005.10.21 02:13
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2025
|0.0000
|1883
|2005.10.21 02:13
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2028
|0.0000
|1884
|2005.10.21 02:13
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2030
|0.0000
|1885
|2005.10.21 02:14
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2032
|0.0000
|1886
|2005.10.21 02:14
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2033
|0.0000
|1887
|2005.10.21 02:14
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2034
|0.0000
|1888
|2005.10.21 02:14
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2035
|0.0000
|1889
|2005.10.21 02:14
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2036
|0.0000
|1890
|2005.10.21 02:15
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2037
|0.0000
|1891
|2005.10.21 02:15
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2039
|0.0000
|1892
|2005.10.21 02:16
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2041
|0.0000
|1893
|2005.10.21 02:17
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2042
|0.0000
|1894
|2005.10.21 02:17
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2043
|0.0000
|1895
|2005.10.21 02:17
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2044
|0.0000
|1896
|2005.10.21 02:17
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2045
|0.0000
|1897
|2005.10.21 03:11
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2046
|0.0000
|1898
|2005.10.21 03:17
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2046
|0.0000
|1899
|2005.10.21 03:17
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2048
|0.0000
|1900
|2005.10.21 03:17
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2050
|0.0000
|1901
|2005.10.21 03:17
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2051
|0.0000
|1902
|2005.10.21 03:17
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2053
|0.0000
|1903
|2005.10.21 03:17
|modify
|216
|1.00
|1.1993
|1.2054
|0.0000
|1904
|2005.10.21 03:27
|s/l
|216
|1.00
|1.2054
|1.2054
|0.0000
|594.40
|8048.92
|1905
|2005.10.21 22:00
|sell
|217
|1.00
|1.1949
|1.2039
|0.0000
|1906
|2005.10.24 01:41
|modify
|217
|1.00
|1.1949
|1.1954
|0.0000
|1907
|2005.10.24 01:44
|close
|217
|1.00
|1.1933
|1.1954
|0.0000
|165.20
|8214.12
|1908
|2005.10.25 11:00
|buy
|218
|1.00
|1.2025
|1.1935
|0.0000
|1909
|2005.10.25 12:52
|modify
|218
|1.00
|1.2025
|1.2020
|0.0000
|1910
|2005.10.25 12:53
|modify
|218
|1.00
|1.2025
|1.2021
|0.0000
|1911
|2005.10.25 12:53
|modify
|218
|1.00
|1.2025
|1.2022
|0.0000
|1912
|2005.10.25 12:54
|modify
|218
|1.00
|1.2025
|1.2022
|0.0000
|1913
|2005.10.25 14:05
|s/l
|218
|1.00
|1.2022
|1.2022
|0.0000
|-30.00
|8184.12
|1914
|2005.10.28 20:00
|sell
|219
|1.00
|1.2062
|1.2152
|0.0000
|1915
|2005.10.31 06:02
|modify
|219
|1.00
|1.2062
|1.2066
|0.0000
|1916
|2005.10.31 08:00
|s/l
|219
|1.00
|1.2066
|1.2066
|0.0000
|-34.80
|8149.32
|1917
|2005.11.02 05:00
|buy
|220
|1.00
|1.2033
|1.1943
|0.0000
|1918
|2005.11.02 16:29
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2028
|0.0000
|1919
|2005.11.02 16:29
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2029
|0.0000
|1920
|2005.11.02 16:32
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2030
|0.0000
|1921
|2005.11.02 16:32
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2032
|0.0000
|1922
|2005.11.02 16:32
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2033
|0.0000
|1923
|2005.11.02 16:32
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2035
|0.0000
|1924
|2005.11.02 16:32
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2036
|0.0000
|1925
|2005.11.02 16:32
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2038
|0.0000
|1926
|2005.11.02 16:32
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2039
|0.0000
|1927
|2005.11.02 16:33
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2039
|0.0000
|1928
|2005.11.02 16:33
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2040
|0.0000
|1929
|2005.11.02 16:45
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2040
|0.0000
|1930
|2005.11.02 16:45
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2041
|0.0000
|1931
|2005.11.02 16:45
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2042
|0.0000
|1932
|2005.11.02 16:46
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2043
|0.0000
|1933
|2005.11.02 16:47
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2044
|0.0000
|1934
|2005.11.02 16:47
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2045
|0.0000
|1935
|2005.11.02 16:48
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2046
|0.0000
|1936
|2005.11.02 16:48
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2047
|0.0000
|1937
|2005.11.02 16:49
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2048
|0.0000
|1938
|2005.11.02 16:49
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2049
|0.0000
|1939
|2005.11.02 17:01
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2050
|0.0000
|1940
|2005.11.02 17:05
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2051
|0.0000
|1941
|2005.11.02 17:05
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2052
|0.0000
|1942
|2005.11.02 18:28
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2053
|0.0000
|1943
|2005.11.02 18:30
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2056
|0.0000
|1944
|2005.11.02 18:30
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2059
|0.0000
|1945
|2005.11.02 18:30
|modify
|220
|1.00
|1.2033
|1.2061
|0.0000
|1946
|2005.11.02 18:56
|s/l
|220
|1.00
|1.2061
|1.2061
|0.0000
|280.00
|8429.32
|1947
|2005.11.03 19:00
|sell
|221
|1.00
|1.1957
|1.2047
|0.0000
|1948
|2005.11.03 20:47
|modify
|221
|1.00
|1.1957
|1.1962
|0.0000
|1949
|2005.11.03 20:47
|close
|221
|1.00
|1.1941
|1.1962
|0.0000
|160.00
|8589.32
|1950
|2005.11.10 10:00
|buy
|222
|1.00
|1.1765
|1.1675
|0.0000
|1951
|2005.11.10 10:53
|modify
|222
|1.00
|1.1765
|1.1760
|0.0000
|1952
|2005.11.10 10:55
|modify
|222
|1.00
|1.1765
|1.1761
|0.0000
|1953
|2005.11.10 11:28
|modify
|222
|1.00
|1.1765
|1.1762
|0.0000
|1954
|2005.11.10 11:28
|modify
|222
|1.00
|1.1765
|1.1763
|0.0000
|1955
|2005.11.10 11:28
|modify
|222
|1.00
|1.1765
|1.1765
|0.0000
|1956
|2005.11.10 12:42
|modify
|222
|1.00
|1.1765
|1.1767
|0.0000
|1957
|2005.11.10 13:30
|s/l
|222
|1.00
|1.1767
|1.1767
|0.0000
|20.00
|8609.32
|1958
|2005.11.10 18:00
|sell
|223
|1.00
|1.1738
|1.1828
|0.0000
|1959
|2005.11.10 20:41
|modify
|223
|1.00
|1.1738
|1.1743
|0.0000
|1960
|2005.11.10 20:41
|close
|223
|1.00
|1.1722
|1.1743
|0.0000
|160.00
|8769.32
|1961
|2005.11.14 04:00
|buy
|224
|1.00
|1.1737
|1.1647
|0.0000
|1962
|2005.11.14 05:06
|modify
|224
|1.00
|1.1737
|1.1732
|0.0000
|1963
|2005.11.14 05:06
|modify
|224
|1.00
|1.1737
|1.1733
|0.0000
|1964
|2005.11.14 05:06
|modify
|224
|1.00
|1.1737
|1.1736
|0.0000
|1965
|2005.11.14 05:06
|modify
|224
|1.00
|1.1737
|1.1738
|0.0000
|1966
|2005.11.14 05:06
|modify
|224
|1.00
|1.1737
|1.1740
|0.0000
|1967
|2005.11.14 05:06
|modify
|224
|1.00
|1.1737
|1.1742
|0.0000
|1968
|2005.11.14 05:06
|modify
|224
|1.00
|1.1737
|1.1744
|0.0000
|1969
|2005.11.14 05:06
|modify
|224
|1.00
|1.1737
|1.1746
|0.0000
|1970
|2005.11.14 05:06
|modify
|224
|1.00
|1.1737
|1.1748
|0.0000
|1971
|2005.11.14 05:06
|modify
|224
|1.00
|1.1737
|1.1750
|0.0000
|1972
|2005.11.14 05:54
|modify
|224
|1.00
|1.1737
|1.1752
|0.0000
|1973
|2005.11.14 05:54
|modify
|224
|1.00
|1.1737
|1.1753
|0.0000
|1974
|2005.11.14 07:43
|s/l
|224
|1.00
|1.1753
|1.1753
|0.0000
|160.00
|8929.32
|1975
|2005.11.14 20:00
|sell
|225
|1.00
|1.1695
|1.1785
|0.0000
|1976
|2005.11.15 11:27
|modify
|225
|1.00
|1.1695
|1.1700
|0.0000
|1977
|2005.11.15 11:27
|close
|225
|1.00
|1.1679
|1.1700
|0.0000
|165.20
|9094.52
|1978
|2005.11.16 03:00
|buy
|226
|1.00
|1.1723
|1.1633
|0.0000
|1979
|2005.11.16 17:00
|close
|226
|1.00
|1.1660
|1.1633
|0.0000
|-630.00
|8464.52
|1980
|2005.11.16 17:00
|sell
|227
|1.00
|1.1660
|1.1750
|0.0000
|1981
|2005.11.17 09:07
|modify
|227
|1.00
|1.1660
|1.1665
|0.0000
|1982
|2005.11.17 09:07
|close
|227
|1.00
|1.1644
|1.1665
|0.0000
|165.20
|8629.72
|1983
|2005.11.17 20:00
|buy
|228
|1.00
|1.1758
|1.1668
|0.0000
|1984
|2005.11.18 10:23
|s/l
|228
|1.00
|1.1668
|1.1668
|0.0000
|-907.80
|7721.92
|1985
|2005.11.22 02:00
|sell
|229
|1.00
|1.1735
|1.1825
|0.0000
|1986
|2005.11.22 09:40
|modify
|229
|1.00
|1.1735
|1.1740
|0.0000
|1987
|2005.11.22 09:40
|close
|229
|1.00
|1.1717
|1.1740
|0.0000
|180.00
|7901.92
|1988
|2005.11.23 00:00
|buy
|230
|1.00
|1.1820
|1.1730
|0.0000
|1989
|2005.11.23 07:13
|modify
|230
|1.00
|1.1820
|1.1816
|0.0000
|1990
|2005.11.23 07:13
|modify
|230
|1.00
|1.1820
|1.1817
|0.0000
|1991
|2005.11.23 07:13
|modify
|230
|1.00
|1.1820
|1.1818
|0.0000
|1992
|2005.11.23 07:13
|modify
|230
|1.00
|1.1820
|1.1819
|0.0000
|1993
|2005.11.23 07:13
|modify
|230
|1.00
|1.1820
|1.1821
|0.0000
|1994
|2005.11.23 07:14
|modify
|230
|1.00
|1.1820
|1.1824
|0.0000
|1995
|2005.11.23 07:14
|modify
|230
|1.00
|1.1820
|1.1827
|0.0000
|1996
|2005.11.23 07:14
|modify
|230
|1.00
|1.1820
|1.1830
|0.0000
|1997
|2005.11.23 07:14
|modify
|230
|1.00
|1.1820
|1.1833
|0.0000
|1998
|2005.11.23 07:14
|modify
|230
|1.00
|1.1820
|1.1836
|0.0000
|1999
|2005.11.23 07:14
|modify
|230
|1.00
|1.1820
|1.1839
|0.0000
|2000
|2005.11.23 07:23
|s/l
|230
|1.00
|1.1839
|1.1839
|0.0000
|190.00
|8091.92
|2001
|2005.11.24 19:00
|sell
|231
|1.00
|1.1781
|1.1871
|0.0000
|2002
|2005.11.25 03:06
|modify
|231
|1.00
|1.1781
|1.1786
|0.0000
|2003
|2005.11.25 03:06
|close
|231
|1.00
|1.1765
|1.1786
|0.0000
|165.20
|8257.12
|2004
|2005.11.28 21:00
|buy
|232
|1.00
|1.1875
|1.1785
|0.0000
|2005
|2005.11.29 14:15
|s/l
|232
|1.00
|1.1785
|1.1785
|0.0000
|-907.80
|7349.32
|2006
|2005.11.30 02:00
|sell
|233
|1.00
|1.1775
|1.1865
|0.0000
|2007
|2005.11.30 14:51
|modify
|233
|1.00
|1.1775
|1.1780
|0.0000
|2008
|2005.11.30 14:51
|close
|233
|1.00
|1.1759
|1.1780
|0.0000
|160.00
|7509.32
|2009
|2005.12.01 02:00
|buy
|234
|1.00
|1.1791
|1.1701
|0.0000
|2010
|2005.12.01 10:00
|close
|234
|1.00
|1.1776
|1.1701
|0.0000
|-150.00
|7359.32
|2011
|2005.12.01 10:00
|sell
|235
|1.00
|1.1775
|1.1865
|0.0000
|2012
|2005.12.01 13:43
|modify
|235
|1.00
|1.1775
|1.1780
|0.0000
|2013
|2005.12.01 13:45
|close
|235
|1.00
|1.1759
|1.1780
|0.0000
|160.00
|7519.32
|2014
|2005.12.05 17:00
|buy
|236
|1.00
|1.1758
|1.1668
|0.0000
|2015
|2005.12.05 17:43
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1754
|0.0000
|2016
|2005.12.05 17:44
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1755
|0.0000
|2017
|2005.12.05 17:45
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1756
|0.0000
|2018
|2005.12.05 17:45
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1757
|0.0000
|2019
|2005.12.05 17:45
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1758
|0.0000
|2020
|2005.12.05 17:47
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1759
|0.0000
|2021
|2005.12.05 17:47
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1760
|0.0000
|2022
|2005.12.05 17:47
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1761
|0.0000
|2023
|2005.12.05 17:47
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1762
|0.0000
|2024
|2005.12.05 17:47
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1763
|0.0000
|2025
|2005.12.05 17:48
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1764
|0.0000
|2026
|2005.12.05 17:48
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1765
|0.0000
|2027
|2005.12.05 17:59
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1766
|0.0000
|2028
|2005.12.05 18:00
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1766
|0.0000
|2029
|2005.12.05 18:10
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1768
|0.0000
|2030
|2005.12.05 18:10
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1769
|0.0000
|2031
|2005.12.05 18:10
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1770
|0.0000
|2032
|2005.12.05 18:10
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1771
|0.0000
|2033
|2005.12.05 18:10
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1772
|0.0000
|2034
|2005.12.05 18:10
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1773
|0.0000
|2035
|2005.12.05 18:10
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1774
|0.0000
|2036
|2005.12.05 18:10
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1775
|0.0000
|2037
|2005.12.05 18:13
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1776
|0.0000
|2038
|2005.12.05 18:13
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1778
|0.0000
|2039
|2005.12.05 18:32
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1780
|0.0000
|2040
|2005.12.05 18:34
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1781
|0.0000
|2041
|2005.12.05 18:34
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1782
|0.0000
|2042
|2005.12.05 18:35
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1783
|0.0000
|2043
|2005.12.05 18:36
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1784
|0.0000
|2044
|2005.12.05 18:39
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1784
|0.0000
|2045
|2005.12.05 18:42
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1785
|0.0000
|2046
|2005.12.05 18:42
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1786
|0.0000
|2047
|2005.12.05 18:42
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1787
|0.0000
|2048
|2005.12.05 18:44
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1787
|0.0000
|2049
|2005.12.05 18:44
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1789
|0.0000
|2050
|2005.12.05 18:44
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1791
|0.0000
|2051
|2005.12.05 18:46
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1792
|0.0000
|2052
|2005.12.05 18:46
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1794
|0.0000
|2053
|2005.12.05 18:47
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1796
|0.0000
|2054
|2005.12.05 18:49
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1796
|0.0000
|2055
|2005.12.05 18:49
|modify
|236
|1.00
|1.1758
|1.1797
|0.0000
|2056
|2005.12.05 19:58
|s/l
|236
|1.00
|1.1797
|1.1797
|0.0000
|390.00
|7909.32
|2057
|2005.12.07 11:00
|sell
|237
|1.00
|1.1725
|1.1815
|0.0000
|2058
|2005.12.07 12:35
|modify
|237
|1.00
|1.1725
|1.1729
|0.0000
|2059
|2005.12.07 12:35
|close
|237
|1.00
|1.1707
|1.1729
|0.0000
|180.00
|8089.32
|2060
|2005.12.08 16:00
|buy
|238
|1.00
|1.1778
|1.1688
|0.0000
|2061
|2005.12.08 16:14
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1773
|0.0000
|2062
|2005.12.08 16:15
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1774
|0.0000
|2063
|2005.12.08 16:17
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1775
|0.0000
|2064
|2005.12.08 16:19
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1777
|0.0000
|2065
|2005.12.08 16:19
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1778
|0.0000
|2066
|2005.12.08 16:19
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1779
|0.0000
|2067
|2005.12.08 16:19
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1780
|0.0000
|2068
|2005.12.08 16:19
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1782
|0.0000
|2069
|2005.12.08 16:19
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1783
|0.0000
|2070
|2005.12.08 16:21
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1783
|0.0000
|2071
|2005.12.08 16:21
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1785
|0.0000
|2072
|2005.12.08 16:21
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1787
|0.0000
|2073
|2005.12.08 16:21
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1789
|0.0000
|2074
|2005.12.08 16:21
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1790
|0.0000
|2075
|2005.12.08 16:23
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1791
|0.0000
|2076
|2005.12.08 16:25
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1792
|0.0000
|2077
|2005.12.08 16:25
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1793
|0.0000
|2078
|2005.12.08 16:25
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1795
|0.0000
|2079
|2005.12.08 16:26
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1795
|0.0000
|2080
|2005.12.08 16:26
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1796
|0.0000
|2081
|2005.12.08 16:26
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1797
|0.0000
|2082
|2005.12.08 16:27
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1798
|0.0000
|2083
|2005.12.08 16:27
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1799
|0.0000
|2084
|2005.12.08 16:27
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1800
|0.0000
|2085
|2005.12.08 16:27
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1801
|0.0000
|2086
|2005.12.08 16:27
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1802
|0.0000
|2087
|2005.12.08 16:27
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1803
|0.0000
|2088
|2005.12.08 16:27
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1804
|0.0000
|2089
|2005.12.08 16:28
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1804
|0.0000
|2090
|2005.12.08 16:28
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1806
|0.0000
|2091
|2005.12.08 16:28
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1807
|0.0000
|2092
|2005.12.08 16:28
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1809
|0.0000
|2093
|2005.12.08 16:28
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1810
|0.0000
|2094
|2005.12.08 16:29
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1810
|0.0000
|2095
|2005.12.08 16:29
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1811
|0.0000
|2096
|2005.12.08 16:29
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1812
|0.0000
|2097
|2005.12.08 17:14
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1813
|0.0000
|2098
|2005.12.08 17:14
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1814
|0.0000
|2099
|2005.12.08 17:19
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1815
|0.0000
|2100
|2005.12.08 17:19
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1816
|0.0000
|2101
|2005.12.08 17:20
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1817
|0.0000
|2102
|2005.12.08 17:21
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1818
|0.0000
|2103
|2005.12.08 17:21
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1819
|0.0000
|2104
|2005.12.08 17:21
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1820
|0.0000
|2105
|2005.12.08 17:21
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1821
|0.0000
|2106
|2005.12.08 17:21
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1822
|0.0000
|2107
|2005.12.08 17:22
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1823
|0.0000
|2108
|2005.12.08 17:22
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1825
|0.0000
|2109
|2005.12.08 17:22
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1826
|0.0000
|2110
|2005.12.08 17:22
|modify
|238
|1.00
|1.1778
|1.1827
|0.0000
|2111
|2005.12.08 17:54
|s/l
|238
|1.00
|1.1827
|1.1827
|0.0000
|490.00
|8579.32
|2112
|2005.12.15 19:00
|sell
|239
|1.00
|1.1955
|1.2045
|0.0000
|2113
|2005.12.16 02:19
|modify
|239
|1.00
|1.1955
|1.1960
|0.0000
|2114
|2005.12.16 02:21
|close
|239
|1.00
|1.1939
|1.1960
|0.0000
|165.20
|8744.52
|2115
|2005.12.16 18:00
|buy
|240
|1.00
|1.2011
|1.1921
|0.0000
|2116
|2005.12.19 00:00
|modify
|240
|1.00
|1.2011
|1.2006
|0.0000
|2117
|2005.12.19 00:01
|modify
|240
|1.00
|1.2011
|1.2007
|0.0000
|2118
|2005.12.19 00:01
|modify
|240
|1.00
|1.2011
|1.2010
|0.0000
|2119
|2005.12.19 00:01
|modify
|240
|1.00
|1.2011
|1.2011
|0.0000
|2120
|2005.12.19 00:03
|modify
|240
|1.00
|1.2011
|1.2012
|0.0000
|2121
|2005.12.19 00:05
|modify
|240
|1.00
|1.2011
|1.2012
|0.0000
|2122
|2005.12.19 00:12
|modify
|240
|1.00
|1.2011
|1.2014
|0.0000
|2123
|2005.12.19 00:15
|modify
|240
|1.00
|1.2011
|1.2016
|0.0000
|2124
|2005.12.19 01:52
|s/l
|240
|1.00
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|42.20
|8786.72
|2125
|2005.12.20 05:00
|sell
|241
|1.00
|1.1982
|1.2072
|0.0000
|2126
|2005.12.20 05:41
|modify
|241
|1.00
|1.1982
|1.1987
|0.0000
|2127
|2005.12.20 05:41
|close
|241
|1.00
|1.1964
|1.1987
|0.0000
|180.00
|8966.72
|2128
|2005.12.20 05:41
|sell
|242
|1.00
|1.1960
|1.2050
|0.0000
|2129
|2005.12.20 14:36
|modify
|242
|1.00
|1.1960
|1.1965
|0.0000
|2130
|2005.12.20 14:36
|close
|242
|1.00
|1.1944
|1.1965
|0.0000
|160.00
|9126.72
|2131
|2005.12.22 23:00
|buy
|243
|1.00
|1.1867
|1.1777
|0.0000
|2132
|2005.12.23 08:52
|modify
|243
|1.00
|1.1867
|1.1863
|0.0000
|2133
|2005.12.23 12:50
|s/l
|243
|1.00
|1.1863
|1.1863
|0.0000
|-47.80
|9078.92
|2134
|2005.12.26 06:00
|sell
|244
|1.00
|1.1842
|1.1932
|0.0000
|2135
|2005.12.28 09:00
|close
|244
|1.00
|1.1925
|1.1932
|0.0000
|-809.20
|8269.72
|2136
|2005.12.28 09:00
|buy
|245
|1.00
|1.1925
|1.1835
|0.0000
|2137
|2005.12.28 18:08
|s/l
|245
|1.00
|1.1835
|1.1835
|0.0000
|-900.00
|7369.72
|2138
|2005.12.29 02:00
|sell
|246
|1.00
|1.1851
|1.1941
|0.0000
|2139
|2005.12.29 13:21
|modify
|246
|1.00
|1.1851
|1.1855
|0.0000
|2140
|2005.12.29 13:22
|close
|246
|1.00
|1.1833
|1.1855
|0.0000
|180.00
|7549.72
|2141
|2005.12.30 08:00
|buy
|247
|1.00
|1.1883
|1.1793
|0.0000
|2142
|2005.12.30 13:32
|s/l
|247
|1.00
|1.1793
|1.1793
|0.0000
|-900.00
|6649.72
|2143
|2005.12.30 14:00
|sell
|248
|1.00
|1.1805
|1.1895
|0.0000
|2144
|2005.12.30 14:43
|modify
|248
|1.00
|1.1805
|1.1809
|0.0000
|2145
|2005.12.30 14:43
|close
|248
|1.00
|1.1788
|1.1809
|0.0000
|170.00
|6819.72
|2146
|2005.12.30 14:43
|sell
|249
|1.00
|1.1784
|1.1874
|0.0000
|2147
|2006.01.03 03:05
|s/l
|249
|1.00
|1.1874
|1.1874
|0.0000
|-889.60
|5930.12
|2148
|2006.01.03 06:00
|buy
|250
|1.00
|1.1880
|1.1790
|0.0000
|2149
|2006.01.03 06:09
|modify
|250
|1.00
|1.1880
|1.1875
|0.0000
|2150
|2006.01.03 06:28
|modify
|250
|1.00
|1.1880
|1.1876
|0.0000
|2151
|2006.01.03 06:28
|modify
|250
|1.00
|1.1880
|1.1878
|0.0000
|2152
|2006.01.03 06:28
|modify
|250
|1.00
|1.1880
|1.1879
|0.0000
|2153
|2006.01.03 06:28
|modify
|250
|1.00
|1.1880
|1.1881
|0.0000
|2154
|2006.01.03 06:28
|modify
|250
|1.00
|1.1880
|1.1882
|0.0000
|2155
|2006.01.03 06:28
|modify
|250
|1.00
|1.1880
|1.1883
|0.0000
|2156
|2006.01.03 07:38
|s/l
|250
|1.00
|1.1883
|1.1883
|0.0000
|30.00
|5960.12
|2157
|2006.01.09 15:00
|sell
|251
|1.00
|1.2076
|1.2166
|0.0000
|2158
|2006.01.09 17:17
|modify
|251
|1.00
|1.2076
|1.2081
|0.0000
|2159
|2006.01.09 17:17
|close
|251
|1.00
|1.2060
|1.2081
|0.0000
|160.00
|6120.12
|2160
|2006.01.11 18:00
|buy
|252
|1.00
|1.2134
|1.2044
|0.0000
|2161
|2006.01.12 02:43
|modify
|252
|1.00
|1.2134
|1.2129
|0.0000
|2162
|2006.01.12 02:44
|modify
|252
|1.00
|1.2134
|1.2130
|0.0000
|2163
|2006.01.12 02:44
|modify
|252
|1.00
|1.2134
|1.2131
|0.0000
|2164
|2006.01.12 02:51
|modify
|252
|1.00
|1.2134
|1.2132
|0.0000
|2165
|2006.01.12 02:51
|modify
|252
|1.00
|1.2134
|1.2135
|0.0000
|2166
|2006.01.12 02:55
|modify
|252
|1.00
|1.2134
|1.2136
|0.0000
|2167
|2006.01.12 05:59
|s/l
|252
|1.00
|1.2136
|1.2136
|0.0000
|12.20
|6132.32
|2168
|2006.01.12 20:00
|sell
|253
|1.00
|1.2029
|1.2119
|0.0000
|2169
|2006.01.13 18:38
|s/l
|253
|1.00
|1.2119
|1.2119
|0.0000
|-894.80
|5237.52
|2170
|2006.01.13 21:00
|buy
|254
|1.00
|1.2135
|1.2045
|0.0000
|2171
|2006.01.16 00:00
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2130
|0.0000
|2172
|2006.01.16 00:01
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2131
|0.0000
|2173
|2006.01.16 00:15
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2133
|0.0000
|2174
|2006.01.16 00:16
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2133
|0.0000
|2175
|2006.01.16 00:21
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2134
|0.0000
|2176
|2006.01.16 00:28
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2136
|0.0000
|2177
|2006.01.16 00:37
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2138
|0.0000
|2178
|2006.01.16 00:39
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2139
|0.0000
|2179
|2006.01.16 00:49
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2140
|0.0000
|2180
|2006.01.16 00:49
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2142
|0.0000
|2181
|2006.01.16 00:49
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2143
|0.0000
|2182
|2006.01.16 00:50
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2145
|0.0000
|2183
|2006.01.16 00:50
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2146
|0.0000
|2184
|2006.01.16 00:50
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2147
|0.0000
|2185
|2006.01.16 00:50
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2148
|0.0000
|2186
|2006.01.16 00:50
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2150
|0.0000
|2187
|2006.01.16 00:50
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2151
|0.0000
|2188
|2006.01.16 00:53
|modify
|254
|1.00
|1.2135
|1.2152
|0.0000
|2189
|2006.01.16 02:21
|s/l
|254
|1.00
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|162.20
|5399.72
|2190
|2006.01.17 05:00
|sell
|255
|1.00
|1.2113
|1.2203
|0.0000
|2191
|2006.01.17 12:12
|modify
|255
|1.00
|1.2113
|1.2117
|0.0000
|2192
|2006.01.17 12:13
|close
|255
|1.00
|1.2095
|1.2117
|0.0000
|180.00
|5579.72
|2193
|2006.01.18 13:00
|buy
|256
|1.00
|1.2119
|1.2029
|0.0000
|2194
|2006.01.18 14:30
|modify
|256
|1.00
|1.2119
|1.2115
|0.0000
|2195
|2006.01.18 14:43
|modify
|256
|1.00
|1.2119
|1.2116
|0.0000
|2196
|2006.01.18 14:45
|modify
|256
|1.00
|1.2119
|1.2117
|0.0000
|2197
|2006.01.18 14:45
|modify
|256
|1.00
|1.2119
|1.2118
|0.0000
|2198
|2006.01.18 14:45
|modify
|256
|1.00
|1.2119
|1.2120
|0.0000
|2199
|2006.01.18 14:45
|modify
|256
|1.00
|1.2119
|1.2121
|0.0000
|2200
|2006.01.18 14:45
|modify
|256
|1.00
|1.2119
|1.2122
|0.0000
|2201
|2006.01.18 14:45
|modify
|256
|1.00
|1.2119
|1.2124
|0.0000
|2202
|2006.01.18 14:45
|modify
|256
|1.00
|1.2119
|1.2125
|0.0000
|2203
|2006.01.18 14:45
|modify
|256
|1.00
|1.2119
|1.2127
|0.0000
|2204
|2006.01.18 14:46
|modify
|256
|1.00
|1.2119
|1.2127
|0.0000
|2205
|2006.01.18 14:53
|s/l
|256
|1.00
|1.2127
|1.2127
|0.0000
|80.00
|5659.72
|2206
|2006.01.18 14:53
|buy
|257
|1.00
|1.2128
|1.2038
|0.0000
|2207
|2006.01.18 15:34
|modify
|257
|1.00
|1.2128
|1.2123
|0.0000
|2208
|2006.01.18 15:34
|modify
|257
|1.00
|1.2128
|1.2128
|0.0000
|2209
|2006.01.18 15:35
|modify
|257
|1.00
|1.2128
|1.2129
|0.0000
|2210
|2006.01.18 15:35
|modify
|257
|1.00
|1.2128
|1.2130
|0.0000
|2211
|2006.01.18 15:36
|modify
|257
|1.00
|1.2128
|1.2131
|0.0000
|2212
|2006.01.18 15:36
|modify
|257
|1.00
|1.2128
|1.2135
|0.0000
|2213
|2006.01.18 15:36
|modify
|257
|1.00
|1.2128
|1.2137
|0.0000
|2214
|2006.01.18 16:01
|s/l
|257
|1.00
|1.2137
|1.2137
|0.0000
|90.00
|5749.72
|2215
|2006.01.19 06:00
|sell
|258
|1.00
|1.2095
|1.2185
|0.0000
|2216
|2006.01.19 08:44
|modify
|258
|1.00
|1.2095
|1.2100
|0.0000
|2217
|2006.01.19 08:45
|close
|258
|1.00
|1.2079
|1.2100
|0.0000
|160.00
|5909.72
|2218
|2006.01.20 21:00
|buy
|259
|1.00
|1.2140
|1.2050
|0.0000
|2219
|2006.01.23 00:35
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2136
|0.0000
|2220
|2006.01.23 00:41
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2138
|0.0000
|2221
|2006.01.23 00:41
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2140
|0.0000
|2222
|2006.01.23 00:41
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2141
|0.0000
|2223
|2006.01.23 00:52
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2142
|0.0000
|2224
|2006.01.23 00:53
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2144
|0.0000
|2225
|2006.01.23 00:54
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2146
|0.0000
|2226
|2006.01.23 00:59
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2147
|0.0000
|2227
|2006.01.23 00:59
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2147
|0.0000
|2228
|2006.01.23 01:00
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2148
|0.0000
|2229
|2006.01.23 01:03
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2149
|0.0000
|2230
|2006.01.23 01:04
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2150
|0.0000
|2231
|2006.01.23 01:04
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2151
|0.0000
|2232
|2006.01.23 01:06
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2153
|0.0000
|2233
|2006.01.23 01:07
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2154
|0.0000
|2234
|2006.01.23 01:07
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2155
|0.0000
|2235
|2006.01.23 01:07
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2156
|0.0000
|2236
|2006.01.23 01:09
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2156
|0.0000
|2237
|2006.01.23 01:16
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2157
|0.0000
|2238
|2006.01.23 01:37
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2157
|0.0000
|2239
|2006.01.23 01:39
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2159
|0.0000
|2240
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2160
|0.0000
|2241
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2161
|0.0000
|2242
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2162
|0.0000
|2243
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2163
|0.0000
|2244
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2167
|0.0000
|2245
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2170
|0.0000
|2246
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2173
|0.0000
|2247
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2176
|0.0000
|2248
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2179
|0.0000
|2249
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2181
|0.0000
|2250
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2184
|0.0000
|2251
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2187
|0.0000
|2252
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2190
|0.0000
|2253
|2006.01.23 01:40
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2193
|0.0000
|2254
|2006.01.23 01:41
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2196
|0.0000
|2255
|2006.01.23 01:41
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2200
|0.0000
|2256
|2006.01.23 01:41
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2203
|0.0000
|2257
|2006.01.23 01:41
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2207
|0.0000
|2258
|2006.01.23 01:41
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2210
|0.0000
|2259
|2006.01.23 01:42
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2214
|0.0000
|2260
|2006.01.23 01:42
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2215
|0.0000
|2261
|2006.01.23 01:44
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2217
|0.0000
|2262
|2006.01.23 01:44
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2218
|0.0000
|2263
|2006.01.23 01:44
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2220
|0.0000
|2264
|2006.01.23 01:44
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2221
|0.0000
|2265
|2006.01.23 01:44
|modify
|259
|1.00
|1.2140
|1.2223
|0.0000
|2266
|2006.01.23 01:46
|s/l
|259
|1.00
|1.2223
|1.2223
|0.0000
|822.20
|6731.92
|2267
|2006.01.25 21:00
|sell
|260
|1.00
|1.2256
|1.2346
|0.0000
|2268
|2006.01.25 21:30
|modify
|260
|1.00
|1.2256
|1.2260
|0.0000
|2269
|2006.01.25 21:30
|close
|260
|1.00
|1.2239
|1.2260
|0.0000
|170.00
|6901.92
|2270
|2006.01.25 21:31
|sell
|261
|1.00
|1.2235
|1.2325
|0.0000
|2271
|2006.01.26 19:01
|modify
|261
|1.00
|1.2235
|1.2240
|0.0000
|2272
|2006.01.26 19:01
|close
|261
|1.00
|1.2217
|1.2240
|0.0000
|185.20
|7087.12
|2273
|2006.01.31 18:00
|buy
|262
|1.00
|1.2159
|1.2069
|0.0000
|2274
|2006.01.31 18:17
|modify
|262
|1.00
|1.2159
|1.2154
|0.0000
|2275
|2006.01.31 18:17
|modify
|262
|1.00
|1.2159
|1.2155
|0.0000
|2276
|2006.01.31 18:18
|modify
|262
|1.00
|1.2159
|1.2156
|0.0000
|2277
|2006.01.31 18:18
|modify
|262
|1.00
|1.2159
|1.2157
|0.0000
|2278
|2006.01.31 18:18
|modify
|262
|1.00
|1.2159
|1.2158
|0.0000
|2279
|2006.01.31 18:18
|modify
|262
|1.00
|1.2159
|1.2159
|0.0000
|2280
|2006.01.31 18:18
|modify
|262
|1.00
|1.2159
|1.2160
|0.0000
|2281
|2006.01.31 18:37
|modify
|262
|1.00
|1.2159
|1.2161
|0.0000
|2282
|2006.01.31 18:38
|modify
|262
|1.00
|1.2159
|1.2164
|0.0000
|2283
|2006.01.31 18:41
|modify
|262
|1.00
|1.2159
|1.2165
|0.0000
|2284
|2006.01.31 18:41
|modify
|262
|1.00
|1.2159
|1.2167
|0.0000
|2285
|2006.01.31 19:41
|s/l
|262
|1.00
|1.2167
|1.2167
|0.0000
|80.00
|7167.12
|2286
|2006.02.01 18:00
|sell
|263
|1.00
|1.2088
|1.2178
|0.0000
|2287
|2006.02.01 18:35
|modify
|263
|1.00
|1.2088
|1.2093
|0.0000
|2288
|2006.02.01 18:35
|close
|263
|1.00
|1.2072
|1.2093
|0.0000
|160.00
|7327.12
|2289
|2006.02.01 18:35
|sell
|264
|1.00
|1.2069
|1.2159
|0.0000
|2290
|2006.02.01 20:22
|modify
|264
|1.00
|1.2069
|1.2074
|0.0000
|2291
|2006.02.01 20:22
|close
|264
|1.00
|1.2053
|1.2074
|0.0000
|160.00
|7487.12
|2292
|2006.02.03 03:00
|buy
|265
|1.00
|1.2095
|1.2005
|0.0000
|2293
|2006.02.03 14:00
|close
|265
|1.00
|1.2065
|1.2005
|0.0000
|-300.00
|7187.12
|2294
|2006.02.03 14:00
|sell
|266
|1.00
|1.2064
|1.2154
|0.0000
|2295
|2006.02.03 14:32
|modify
|266
|1.00
|1.2064
|1.2067
|0.0000
|2296
|2006.02.03 14:32
|close
|266
|1.00
|1.2044
|1.2067
|0.0000
|200.00
|7387.12
|2297
|2006.02.03 14:32
|sell
|267
|1.00
|1.2040
|1.2130
|0.0000
|2298
|2006.02.03 14:35
|modify
|267
|1.00
|1.2040
|1.2044
|0.0000
|2299
|2006.02.03 14:35
|close
|267
|1.00
|1.2022
|1.2044
|0.0000
|180.00
|7567.12
|2300
|2006.02.03 14:35
|sell
|268
|1.00
|1.2017
|1.2107
|0.0000
|2301
|2006.02.03 14:59
|modify
|268
|1.00
|1.2017
|1.2022
|0.0000
|2302
|2006.02.03 14:59
|close
|268
|1.00
|1.2001
|1.2022
|0.0000
|160.00
|7727.12
|2303
|2006.02.03 14:59
|sell
|269
|1.00
|1.2000
|1.2090
|0.0000
|2304
|2006.02.03 15:08
|modify
|269
|1.00
|1.2000
|1.2004
|0.0000
|2305
|2006.02.03 15:08
|close
|269
|1.00
|1.1983
|1.2004
|0.0000
|170.00
|7897.12
|2306
|2006.02.09 11:00
|buy
|270
|1.00
|1.1970
|1.1880
|0.0000
|2307
|2006.02.09 12:35
|modify
|270
|1.00
|1.1970
|1.1966
|0.0000
|2308
|2006.02.09 12:49
|modify
|270
|1.00
|1.1970
|1.1967
|0.0000
|2309
|2006.02.09 12:49
|modify
|270
|1.00
|1.1970
|1.1968
|0.0000
|2310
|2006.02.09 12:49
|modify
|270
|1.00
|1.1970
|1.1970
|0.0000
|2311
|2006.02.09 12:50
|modify
|270
|1.00
|1.1970
|1.1971
|0.0000
|2312
|2006.02.09 12:53
|modify
|270
|1.00
|1.1970
|1.1972
|0.0000
|2313
|2006.02.09 12:55
|modify
|270
|1.00
|1.1970
|1.1973
|0.0000
|2314
|2006.02.09 12:55
|modify
|270
|1.00
|1.1970
|1.1974
|0.0000
|2315
|2006.02.09 13:52
|s/l
|270
|1.00
|1.1974
|1.1974
|0.0000
|39.99
|7937.11
|2316
|2006.02.10 19:00
|sell
|271
|1.00
|1.1918
|1.2008
|0.0000
|2317
|2006.02.10 20:55
|modify
|271
|1.00
|1.1918
|1.1922
|0.0000
|2318
|2006.02.10 21:30
|close
|271
|1.00
|1.1898
|1.1922
|0.0000
|200.00
|8137.11
|2319
|2006.02.15 03:00
|buy
|272
|1.00
|1.1930
|1.1840
|0.0000
|2320
|2006.02.15 16:18
|modify
|272
|1.00
|1.1930
|1.1926
|0.0000
|2321
|2006.02.15 16:18
|modify
|272
|1.00
|1.1930
|1.1927
|0.0000
|2322
|2006.02.15 16:18
|modify
|272
|1.00
|1.1930
|1.1928
|0.0000
|2323
|2006.02.15 16:19
|modify
|272
|1.00
|1.1930
|1.1929
|0.0000
|2324
|2006.02.15 16:19
|modify
|272
|1.00
|1.1930
|1.1930
|0.0000
|2325
|2006.02.15 16:19
|modify
|272
|1.00
|1.1930
|1.1931
|0.0000
|2326
|2006.02.15 16:27
|s/l
|272
|1.00
|1.1931
|1.1931
|0.0000
|10.00
|8147.11
|2327
|2006.02.15 20:00
|sell
|273
|1.00
|1.1879
|1.1969
|0.0000
|2328
|2006.02.16 12:07
|modify
|273
|1.00
|1.1879
|1.1884
|0.0000
|2329
|2006.02.16 12:07
|close
|273
|1.00
|1.1863
|1.1884
|0.0000
|165.20
|8312.31
|2330
|2006.02.17 19:00
|buy
|274
|1.00
|1.1909
|1.1819
|0.0000
|2331
|2006.02.17 19:12
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1905
|0.0000
|2332
|2006.02.17 19:14
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1906
|0.0000
|2333
|2006.02.17 19:14
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1907
|0.0000
|2334
|2006.02.17 19:15
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1909
|0.0000
|2335
|2006.02.17 19:17
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1910
|0.0000
|2336
|2006.02.17 19:17
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1911
|0.0000
|2337
|2006.02.17 19:17
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1912
|0.0000
|2338
|2006.02.17 19:17
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1913
|0.0000
|2339
|2006.02.17 19:17
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1914
|0.0000
|2340
|2006.02.17 19:19
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1915
|0.0000
|2341
|2006.02.17 19:19
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1916
|0.0000
|2342
|2006.02.17 19:19
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1917
|0.0000
|2343
|2006.02.17 19:20
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1917
|0.0000
|2344
|2006.02.17 19:20
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1918
|0.0000
|2345
|2006.02.17 19:20
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1919
|0.0000
|2346
|2006.02.17 19:20
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1920
|0.0000
|2347
|2006.02.17 19:20
|modify
|274
|1.00
|1.1909
|1.1921
|0.0000
|2348
|2006.02.17 19:26
|s/l
|274
|1.00
|1.1921
|1.1921
|0.0000
|120.00
|8432.31
|2349
|2006.02.17 19:26
|buy
|275
|1.00
|1.1923
|1.1833
|0.0000
|2350
|2006.02.17 22:59
|modify
|275
|1.00
|1.1923
|1.1919
|0.0000
|2351
|2006.02.17 22:59
|modify
|275
|1.00
|1.1923
|1.1919
|0.0000
|2352
|2006.02.20 07:00
|modify
|275
|1.00
|1.1923
|1.1942
|0.0000
|2353
|2006.02.20 07:03
|modify
|275
|1.00
|1.1923
|1.1944
|0.0000
|2354
|2006.02.20 07:08
|modify
|275
|1.00
|1.1923
|1.1945
|0.0000
|2355
|2006.02.20 07:20
|modify
|275
|1.00
|1.1923
|1.1947
|0.0000
|2356
|2006.02.20 07:59
|modify
|275
|1.00
|1.1923
|1.1947
|0.0000
|2357
|2006.02.20 07:59
|modify
|275
|1.00
|1.1923
|1.1948
|0.0000
|2358
|2006.02.20 09:20
|s/l
|275
|1.00
|1.1948
|1.1948
|0.0000
|242.20
|8674.51
|2359
|2006.02.21 14:00
|sell
|276
|1.00
|1.1913
|1.2003
|0.0000
|2360
|2006.02.21 16:07
|modify
|276
|1.00
|1.1913
|1.1918
|0.0000
|2361
|2006.02.21 16:07
|close
|276
|1.00
|1.1897
|1.1918
|0.0000
|160.00
|8834.51
|2362
|2006.02.23 12:00
|buy
|277
|1.00
|1.1963
|1.1873
|0.0000
|2363
|2006.02.24 13:00
|close
|277
|1.00
|1.1900
|1.1873
|0.0000
|-637.80
|8196.71
|2364
|2006.02.24 13:00
|sell
|278
|1.00
|1.1900
|1.1990
|0.0000
|2365
|2006.02.24 16:23
|modify
|278
|1.00
|1.1900
|1.1905
|0.0000
|2366
|2006.02.24 16:34
|close
|278
|1.00
|1.1884
|1.1905
|0.0000
|160.01
|8356.72
|2367
|2006.02.28 15:00
|buy
|279
|1.00
|1.1879
|1.1789
|0.0000
|2368
|2006.02.28 16:00
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1875
|0.0000
|2369
|2006.02.28 16:00
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1876
|0.0000
|2370
|2006.02.28 16:02
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1877
|0.0000
|2371
|2006.02.28 16:02
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1878
|0.0000
|2372
|2006.02.28 16:06
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1879
|0.0000
|2373
|2006.02.28 16:10
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1880
|0.0000
|2374
|2006.02.28 16:12
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1882
|0.0000
|2375
|2006.02.28 16:12
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1883
|0.0000
|2376
|2006.02.28 16:12
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1885
|0.0000
|2377
|2006.02.28 16:12
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1886
|0.0000
|2378
|2006.02.28 16:12
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1888
|0.0000
|2379
|2006.02.28 16:13
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1888
|0.0000
|2380
|2006.02.28 16:13
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1889
|0.0000
|2381
|2006.02.28 16:13
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1890
|0.0000
|2382
|2006.02.28 16:19
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1890
|0.0000
|2383
|2006.02.28 16:19
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1891
|0.0000
|2384
|2006.02.28 16:19
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1892
|0.0000
|2385
|2006.02.28 16:19
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1893
|0.0000
|2386
|2006.02.28 16:19
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1894
|0.0000
|2387
|2006.02.28 16:23
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1895
|0.0000
|2388
|2006.02.28 16:23
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1897
|0.0000
|2389
|2006.02.28 16:23
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1898
|0.0000
|2390
|2006.02.28 16:24
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1899
|0.0000
|2391
|2006.02.28 16:24
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1901
|0.0000
|2392
|2006.02.28 16:24
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1903
|0.0000
|2393
|2006.02.28 16:24
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1904
|0.0000
|2394
|2006.02.28 16:25
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1905
|0.0000
|2395
|2006.02.28 16:27
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1906
|0.0000
|2396
|2006.02.28 16:28
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1907
|0.0000
|2397
|2006.02.28 16:30
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1908
|0.0000
|2398
|2006.02.28 16:31
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1909
|0.0000
|2399
|2006.02.28 16:31
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1910
|0.0000
|2400
|2006.02.28 16:31
|modify
|279
|1.00
|1.1879
|1.1911
|0.0000
|2401
|2006.02.28 17:05
|s/l
|279
|1.00
|1.1911
|1.1911
|0.0000
|320.00
|8676.72
|2402
|2006.03.06 21:00
|sell
|280
|1.00
|1.2017
|1.2107
|0.0000
|2403
|2006.03.07 00:41
|modify
|280
|1.00
|1.2017
|1.2022
|0.0000
|2404
|2006.03.07 00:41
|close
|280
|1.00
|1.2001
|1.2022
|0.0000
|165.20
|8841.92
|2405
|2006.03.09 03:00
|buy
|281
|1.00
|1.1932
|1.1842
|0.0000
|2406
|2006.03.09 06:00
|modify
|281
|1.00
|1.1932
|1.1928
|0.0000
|2407
|2006.03.09 06:00
|modify
|281
|1.00
|1.1932
|1.1929
|0.0000
|2408
|2006.03.09 06:00
|modify
|281
|1.00
|1.1932
|1.1930
|0.0000
|2409
|2006.03.09 06:49
|s/l
|281
|1.00
|1.1930
|1.1930
|0.0000
|-20.00
|8821.92
|2410
|2006.03.09 22:00
|sell
|282
|1.00
|1.1914
|1.2004
|0.0000
|2411
|2006.03.10 01:03
|modify
|282
|1.00
|1.1914
|1.1918
|0.0000
|2412
|2006.03.10 01:06
|close
|282
|1.00
|1.1897
|1.1918
|0.0000
|175.20
|8997.12
|2413
|2006.03.13 05:00
|buy
|283
|1.00
|1.1947
|1.1857
|0.0000
|2414
|2006.03.13 08:37
|modify
|283
|1.00
|1.1947
|1.1942
|0.0000
|2415
|2006.03.13 08:37
|modify
|283
|1.00
|1.1947
|1.1944
|0.0000
|2416
|2006.03.13 08:38
|modify
|283
|1.00
|1.1947
|1.1945
|0.0000
|2417
|2006.03.13 08:38
|modify
|283
|1.00
|1.1947
|1.1946
|0.0000
|2418
|2006.03.13 09:34
|s/l
|283
|1.00
|1.1946
|1.1946
|0.0000
|-10.00
|8987.12
|2419
|2006.03.21 00:00
|sell
|284
|1.00
|1.2161
|1.2251
|0.0000
|2420
|2006.03.21 01:27
|modify
|284
|1.00
|1.2161
|1.2163
|0.0000
|2421
|2006.03.21 01:27
|close
|284
|1.00
|1.2140
|1.2163
|0.0000
|210.00
|9197.12
|2422
|2006.03.21 01:27
|sell
|285
|1.00
|1.2134
|1.2224
|0.0000
|2423
|2006.03.21 15:05
|modify
|285
|1.00
|1.2134
|1.2138
|0.0000
|2424
|2006.03.21 15:05
|close
|285
|1.00
|1.2116
|1.2138
|0.0000
|180.00
|9377.12
|2425
|2006.03.27 02:00
|buy
|286
|1.00
|1.2033
|1.1943
|0.0000
|2426
|2006.03.27 05:26
|modify
|286
|1.00
|1.2033
|1.2028
|0.0000
|2427
|2006.03.27 05:26
|modify
|286
|1.00
|1.2033
|1.2029
|0.0000
|2428
|2006.03.27 05:32
|modify
|286
|1.00
|1.2033
|1.2029
|0.0000
|2429
|2006.03.27 05:32
|modify
|286
|1.00
|1.2033
|1.2030
|0.0000
|2430
|2006.03.27 05:33
|modify
|286
|1.00
|1.2033
|1.2031
|0.0000
|2431
|2006.03.27 05:33
|modify
|286
|1.00
|1.2033
|1.2032
|0.0000
|2432
|2006.03.27 05:33
|modify
|286
|1.00
|1.2033
|1.2033
|0.0000
|2433
|2006.03.27 05:33
|modify
|286
|1.00
|1.2033
|1.2034
|0.0000
|2434
|2006.03.27 09:11
|s/l
|286
|1.00
|1.2034
|1.2034
|0.0000
|10.00
|9387.12
|2435
|2006.03.28 03:00
|sell
|287
|1.00
|1.2007
|1.2097
|0.0000
|2436
|2006.03.28 13:00
|close
|287
|1.00
|1.2056
|1.2097
|0.0000
|-490.00
|8897.12
|2437
|2006.03.28 13:02
|buy
|288
|1.00
|1.2057
|1.1967
|0.0000
|2438
|2006.03.28 13:58
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2053
|0.0000
|2439
|2006.03.28 13:58
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2056
|0.0000
|2440
|2006.03.28 13:58
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2058
|0.0000
|2441
|2006.03.28 14:01
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2060
|0.0000
|2442
|2006.03.28 14:02
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2061
|0.0000
|2443
|2006.03.28 14:02
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2062
|0.0000
|2444
|2006.03.28 14:03
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2063
|0.0000
|2445
|2006.03.28 14:04
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2064
|0.0000
|2446
|2006.03.28 14:04
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2065
|0.0000
|2447
|2006.03.28 14:04
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2067
|0.0000
|2448
|2006.03.28 14:04
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2069
|0.0000
|2449
|2006.03.28 14:04
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2070
|0.0000
|2450
|2006.03.28 14:04
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2071
|0.0000
|2451
|2006.03.28 15:24
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2072
|0.0000
|2452
|2006.03.28 15:26
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2073
|0.0000
|2453
|2006.03.28 15:26
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2074
|0.0000
|2454
|2006.03.28 15:26
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2075
|0.0000
|2455
|2006.03.28 15:26
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2076
|0.0000
|2456
|2006.03.28 15:29
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2077
|0.0000
|2457
|2006.03.28 15:29
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2078
|0.0000
|2458
|2006.03.28 15:29
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2079
|0.0000
|2459
|2006.03.28 15:29
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2080
|0.0000
|2460
|2006.03.28 15:29
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2081
|0.0000
|2461
|2006.03.28 15:32
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2083
|0.0000
|2462
|2006.03.28 15:46
|modify
|288
|1.00
|1.2057
|1.2084
|0.0000
|2463
|2006.03.28 16:29
|s/l
|288
|1.00
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|270.00
|9167.12
|2464
|2006.03.29 05:00
|sell
|289
|1.00
|1.1999
|1.2089
|0.0000
|2465
|2006.03.29 09:59
|modify
|289
|1.00
|1.1999
|1.2003
|0.0000
|2466
|2006.03.29 09:59
|close
|289
|1.00
|1.1982
|1.2003
|0.0000
|170.00
|9337.12
|2467
|2006.03.30 04:00
|buy
|290
|1.00
|1.2048
|1.1958
|0.0000
|2468
|2006.03.30 06:07
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2043
|0.0000
|2469
|2006.03.30 06:11
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2044
|0.0000
|2470
|2006.03.30 06:12
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2045
|0.0000
|2471
|2006.03.30 06:13
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2046
|0.0000
|2472
|2006.03.30 06:13
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2047
|0.0000
|2473
|2006.03.30 06:15
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2048
|0.0000
|2474
|2006.03.30 06:16
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2050
|0.0000
|2475
|2006.03.30 06:26
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2051
|0.0000
|2476
|2006.03.30 06:28
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2051
|0.0000
|2477
|2006.03.30 06:37
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2052
|0.0000
|2478
|2006.03.30 06:37
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2054
|0.0000
|2479
|2006.03.30 07:03
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2054
|0.0000
|2480
|2006.03.30 07:04
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2056
|0.0000
|2481
|2006.03.30 07:24
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2057
|0.0000
|2482
|2006.03.30 07:24
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2058
|0.0000
|2483
|2006.03.30 07:24
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2059
|0.0000
|2484
|2006.03.30 07:24
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2060
|0.0000
|2485
|2006.03.30 07:26
|modify
|290
|1.00
|1.2048
|1.2060
|0.0000
|2486
|2006.03.30 07:54
|s/l
|290
|1.00
|1.2060
|1.2060
|0.0000
|120.00
|9457.12
|2487
|2006.04.03 05:00
|sell
|291
|1.00
|1.2089
|1.2179
|0.0000
|2488
|2006.04.03 05:01
|modify
|291
|1.00
|1.2089
|1.2093
|0.0000
|2489
|2006.04.03 05:02
|close
|291
|1.00
|1.2071
|1.2093
|0.0000
|180.00
|9637.12
|2490
|2006.04.03 05:02
|sell
|292
|1.00
|1.2067
|1.2157
|0.0000
|2491
|2006.04.03 06:43
|modify
|292
|1.00
|1.2067
|1.2071
|0.0000
|2492
|2006.04.03 06:43
|close
|292
|1.00
|1.2050
|1.2071
|0.0000
|170.00
|9807.12
|2493
|2006.04.04 00:00
|buy
|293
|1.00
|1.2133
|1.2043
|0.0000
|2494
|2006.04.04 01:41
|modify
|293
|1.00
|1.2133
|1.2128
|0.0000
|2495
|2006.04.04 01:45
|modify
|293
|1.00
|1.2133
|1.2129
|0.0000
|2496
|2006.04.04 01:45
|modify
|293
|1.00
|1.2133
|1.2132
|0.0000
|2497
|2006.04.04 02:14
|s/l
|293
|1.00
|1.2132
|1.2132
|0.0000
|-10.00
|9797.12
|2498
|2006.04.06 20:00
|sell
|294
|1.00
|1.2220
|1.2310
|0.0000
|2499
|2006.04.07 01:18
|modify
|294
|1.00
|1.2220
|1.2225
|0.0000
|2500
|2006.04.07 01:20
|close
|294
|1.00
|1.2204
|1.2225
|0.0000
|165.20
|9962.32
|2501
|2006.04.11 18:00
|buy
|295
|1.00
|1.2124
|1.2034
|0.0000
|2502
|2006.04.11 20:23
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2120
|0.0000
|2503
|2006.04.11 21:36
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2121
|0.0000
|2504
|2006.04.11 21:43
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2123
|0.0000
|2505
|2006.04.11 21:50
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2126
|0.0000
|2506
|2006.04.11 21:50
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2129
|0.0000
|2507
|2006.04.11 21:50
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2130
|0.0000
|2508
|2006.04.11 22:13
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2131
|0.0000
|2509
|2006.04.11 22:18
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2132
|0.0000
|2510
|2006.04.11 22:18
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2133
|0.0000
|2511
|2006.04.12 01:42
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2134
|0.0000
|2512
|2006.04.12 01:44
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2135
|0.0000
|2513
|2006.04.12 01:54
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2138
|0.0000
|2514
|2006.04.12 01:54
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2139
|0.0000
|2515
|2006.04.12 01:56
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2140
|0.0000
|2516
|2006.04.12 02:14
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2141
|0.0000
|2517
|2006.04.12 02:14
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2142
|0.0000
|2518
|2006.04.12 02:15
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2143
|0.0000
|2519
|2006.04.12 02:16
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2144
|0.0000
|2520
|2006.04.12 02:16
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2145
|0.0000
|2521
|2006.04.12 02:24
|modify
|295
|1.00
|1.2124
|1.2147
|0.0000
|2522
|2006.04.12 07:28
|s/l
|295
|1.00
|1.2147
|1.2147
|0.0000
|206.60
|10168.92
|2523
|2006.04.12 20:00
|sell
|296
|1.00
|1.2101
|1.2191
|0.0000
|2524
|2006.04.13 14:57
|modify
|296
|1.00
|1.2101
|1.2106
|0.0000
|2525
|2006.04.13 14:57
|close
|296
|1.00
|1.2084
|1.2106
|0.0000
|175.20
|10344.12
|2526
|2006.04.14 20:00
|buy
|297
|1.00
|1.2111
|1.2021
|0.0000
|2527
|2006.04.17 00:17
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2107
|0.0000
|2528
|2006.04.17 00:18
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2108
|0.0000
|2529
|2006.04.17 00:19
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2109
|0.0000
|2530
|2006.04.17 01:10
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2110
|0.0000
|2531
|2006.04.17 01:22
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2112
|0.0000
|2532
|2006.04.17 01:26
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2113
|0.0000
|2533
|2006.04.17 01:52
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2114
|0.0000
|2534
|2006.04.17 01:54
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2115
|0.0000
|2535
|2006.04.17 01:55
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2116
|0.0000
|2536
|2006.04.17 01:56
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2118
|0.0000
|2537
|2006.04.17 02:05
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2119
|0.0000
|2538
|2006.04.17 02:05
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2121
|0.0000
|2539
|2006.04.17 02:05
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2122
|0.0000
|2540
|2006.04.17 02:06
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2129
|0.0000
|2541
|2006.04.17 02:12
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2130
|0.0000
|2542
|2006.04.17 02:13
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2131
|0.0000
|2543
|2006.04.17 02:13
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2134
|0.0000
|2544
|2006.04.17 02:13
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2136
|0.0000
|2545
|2006.04.17 02:14
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2137
|0.0000
|2546
|2006.04.17 02:15
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2139
|0.0000
|2547
|2006.04.17 02:15
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2140
|0.0000
|2548
|2006.04.17 02:16
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2141
|0.0000
|2549
|2006.04.17 02:22
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2142
|0.0000
|2550
|2006.04.17 02:24
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2144
|0.0000
|2551
|2006.04.17 02:24
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2146
|0.0000
|2552
|2006.04.17 02:24
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2147
|0.0000
|2553
|2006.04.17 02:24
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2149
|0.0000
|2554
|2006.04.17 03:05
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2151
|0.0000
|2555
|2006.04.17 03:05
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2153
|0.0000
|2556
|2006.04.17 03:05
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2155
|0.0000
|2557
|2006.04.17 03:07
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2156
|0.0000
|2558
|2006.04.17 03:07
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2158
|0.0000
|2559
|2006.04.17 03:07
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2160
|0.0000
|2560
|2006.04.17 03:07
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2161
|0.0000
|2561
|2006.04.17 03:07
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2162
|0.0000
|2562
|2006.04.17 03:08
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2164
|0.0000
|2563
|2006.04.17 03:19
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2166
|0.0000
|2564
|2006.04.17 03:19
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2167
|0.0000
|2565
|2006.04.17 03:20
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2168
|0.0000
|2566
|2006.04.17 03:22
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2169
|0.0000
|2567
|2006.04.17 03:22
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2171
|0.0000
|2568
|2006.04.17 03:22
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2172
|0.0000
|2569
|2006.04.17 03:27
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2173
|0.0000
|2570
|2006.04.17 03:27
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2174
|0.0000
|2571
|2006.04.17 03:31
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2175
|0.0000
|2572
|2006.04.17 03:33
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2176
|0.0000
|2573
|2006.04.17 03:33
|modify
|297
|1.00
|1.2111
|1.2177
|0.0000
|2574
|2006.04.17 04:28
|s/l
|297
|1.00
|1.2177
|1.2177
|0.0000
|652.20
|10996.32