Strategy Tester Report
KI EA

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.04.02 21:00 - 2006.04.19 00:00 (2006.04.01 - 2006.04.19)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersConfirm=1; length1=8; length2=20; length3=20; lots=1; TakeProfit=0; StopLoss=30; UseTrail=true; TrailingAct=15; TrailingStep=20; UseADX=false; ADXthresh=30; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18; Reverse=false;
Bars in test2226Ticks modelled42105Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit94.00Gross profit128.00Gross loss-34.00
Profit factor3.76Expected payoff13.43
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)30.00 (0.3%)
Total trades7Short positions (won %)4 (75.00%)Long positions (won %)3 (66.67%)
Profit trades (% of total)5 (71.43%)Loss trades (% of total)2 (28.57%)
Largestprofit trade57.00loss trade-30.00
Averageprofit trade25.60loss trade-17.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (38.00)consecutive losses (loss in money)1 (-30.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)57.00 (1)consecutive loss (count of losses)-30.00 (1)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.03 03:00sell11.001.20881.21180.0000
22006.04.03 03:01modify11.001.20881.20920.0000
32006.04.03 03:01close11.001.20711.20920.000017.0010017.00
42006.04.03 03:01sell21.001.20701.21000.0000
52006.04.03 04:42modify21.001.20701.20750.0000
62006.04.03 04:42close21.001.20541.20750.000016.0010033.00
72006.04.03 22:00buy31.001.21341.21040.0000
82006.04.03 23:45modify31.001.21341.21290.0000
92006.04.03 23:45modify31.001.21341.21300.0000
102006.04.04 00:12s/l31.001.21301.21300.0000-4.0010029.00
112006.04.06 18:00sell41.001.22211.22510.0000
122006.04.06 23:17modify41.001.22211.22250.0000
132006.04.06 23:20close41.001.22041.22250.000017.0010046.00
142006.04.11 16:00buy51.001.21241.20940.0000
152006.04.11 18:24modify51.001.21241.21200.0000
162006.04.11 19:36modify51.001.21241.21220.0000
172006.04.11 19:44modify51.001.21241.21230.0000
182006.04.11 19:50modify51.001.21241.21240.0000
192006.04.11 19:50modify51.001.21241.21260.0000
202006.04.11 19:50modify51.001.21241.21270.0000
212006.04.11 19:50modify51.001.21241.21290.0000
222006.04.11 19:50modify51.001.21241.21310.0000
232006.04.11 19:50modify51.001.21241.21320.0000
242006.04.11 19:50modify51.001.21241.21330.0000
252006.04.11 20:19modify51.001.21241.21340.0000
262006.04.11 23:54modify51.001.21241.21350.0000
272006.04.11 23:54modify51.001.21241.21360.0000
282006.04.11 23:54modify51.001.21241.21370.0000
292006.04.11 23:54modify51.001.21241.21380.0000
302006.04.11 23:54modify51.001.21241.21390.0000
312006.04.11 23:54modify51.001.21241.21400.0000
322006.04.11 23:56modify51.001.21241.21410.0000
332006.04.12 00:15modify51.001.21241.21420.0000
342006.04.12 00:15modify51.001.21241.21430.0000
352006.04.12 00:24modify51.001.21241.21440.0000
362006.04.12 00:31modify51.001.21241.21450.0000
372006.04.12 05:31s/l51.001.21451.21450.000021.0010067.00
382006.04.12 18:00sell61.001.21011.21310.0000
392006.04.13 07:18s/l61.001.21311.21310.0000-30.0010037.00
402006.04.16 21:00buy71.001.21221.20920.0000
412006.04.16 23:56modify71.001.21221.21170.0000
422006.04.16 23:56modify71.001.21221.21180.0000
432006.04.17 00:05modify71.001.21221.21190.0000
442006.04.17 00:05modify71.001.21221.21200.0000
452006.04.17 00:05modify71.001.21221.21210.0000
462006.04.17 00:05modify71.001.21221.21220.0000
472006.04.17 00:05modify71.001.21221.21230.0000
482006.04.17 00:06modify71.001.21221.21250.0000
492006.04.17 00:06modify71.001.21221.21270.0000
502006.04.17 00:06modify71.001.21221.21280.0000
512006.04.17 00:07modify71.001.21221.21290.0000
522006.04.17 00:13modify71.001.21221.21310.0000
532006.04.17 00:13modify71.001.21221.21320.0000
542006.04.17 00:13modify71.001.21221.21340.0000
552006.04.17 00:13modify71.001.21221.21350.0000
562006.04.17 00:13modify71.001.21221.21370.0000
572006.04.17 00:13modify71.001.21221.21380.0000
582006.04.17 00:14modify71.001.21221.21390.0000
592006.04.17 00:14modify71.001.21221.21400.0000
602006.04.17 00:14modify71.001.21221.21410.0000
612006.04.17 00:16modify71.001.21221.21420.0000
622006.04.17 00:16modify71.001.21221.21430.0000
632006.04.17 00:24modify71.001.21221.21440.0000
642006.04.17 00:24modify71.001.21221.21450.0000
652006.04.17 00:24modify71.001.21221.21460.0000
662006.04.17 00:24modify71.001.21221.21470.0000
672006.04.17 00:24modify71.001.21221.21480.0000
682006.04.17 00:24modify71.001.21221.21490.0000
692006.04.17 01:04modify71.001.21221.21500.0000
702006.04.17 01:04modify71.001.21221.21510.0000
712006.04.17 01:05modify71.001.21221.21520.0000
722006.04.17 01:05modify71.001.21221.21540.0000
732006.04.17 01:05modify71.001.21221.21550.0000
742006.04.17 01:05modify71.001.21221.21560.0000
752006.04.17 01:05modify71.001.21221.21570.0000
762006.04.17 01:05modify71.001.21221.21580.0000
772006.04.17 01:06modify71.001.21221.21590.0000
782006.04.17 01:06modify71.001.21221.21600.0000
792006.04.17 01:06modify71.001.21221.21610.0000
802006.04.17 01:07modify71.001.21221.21620.0000
812006.04.17 01:07modify71.001.21221.21630.0000
822006.04.17 01:07modify71.001.21221.21640.0000
832006.04.17 01:07modify71.001.21221.21650.0000
842006.04.17 01:08modify71.001.21221.21660.0000
852006.04.17 01:08modify71.001.21221.21670.0000
862006.04.17 01:19modify71.001.21221.21680.0000
872006.04.17 01:20modify71.001.21221.21690.0000
882006.04.17 01:20modify71.001.21221.21700.0000
892006.04.17 01:22modify71.001.21221.21710.0000
902006.04.17 01:22modify71.001.21221.21720.0000
912006.04.17 01:22modify71.001.21221.21730.0000
922006.04.17 01:22modify71.001.21221.21740.0000
932006.04.17 01:27modify71.001.21221.21750.0000
942006.04.17 01:31modify71.001.21221.21760.0000
952006.04.17 01:33modify71.001.21221.21770.0000
962006.04.17 01:33modify71.001.21221.21780.0000
972006.04.17 01:33modify71.001.21221.21790.0000
982006.04.17 02:27s/l71.001.21791.21790.000057.0010094.00