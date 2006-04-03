|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.04.02 21:00 - 2006.04.19 00:00 (2006.04.01 - 2006.04.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Confirm=1; length1=8; length2=20; length3=20; lots=1; TakeProfit=0; StopLoss=30; UseTrail=true; TrailingAct=15; TrailingStep=20; UseADX=false; ADXthresh=30; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18; Reverse=false;
|Bars in test
|2226
|Ticks modelled
|42105
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|94.00
|Gross profit
|128.00
|Gross loss
|-34.00
|Profit factor
|3.76
|Expected payoff
|13.43
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|30.00 (0.3%)
|Total trades
|7
|Short positions (won %)
|4 (75.00%)
|Long positions (won %)
|3 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|5 (71.43%)
|Loss trades (% of total)
|2 (28.57%)
|Largest
|profit trade
|57.00
|loss trade
|-30.00
|Average
|profit trade
|25.60
|loss trade
|-17.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (38.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-30.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|57.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-30.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.03 03:00
|sell
|1
|1.00
|1.2088
|1.2118
|0.0000
|2
|2006.04.03 03:01
|modify
|1
|1.00
|1.2088
|1.2092
|0.0000
|3
|2006.04.03 03:01
|close
|1
|1.00
|1.2071
|1.2092
|0.0000
|17.00
|10017.00
|4
|2006.04.03 03:01
|sell
|2
|1.00
|1.2070
|1.2100
|0.0000
|5
|2006.04.03 04:42
|modify
|2
|1.00
|1.2070
|1.2075
|0.0000
|6
|2006.04.03 04:42
|close
|2
|1.00
|1.2054
|1.2075
|0.0000
|16.00
|10033.00
|7
|2006.04.03 22:00
|buy
|3
|1.00
|1.2134
|1.2104
|0.0000
|8
|2006.04.03 23:45
|modify
|3
|1.00
|1.2134
|1.2129
|0.0000
|9
|2006.04.03 23:45
|modify
|3
|1.00
|1.2134
|1.2130
|0.0000
|10
|2006.04.04 00:12
|s/l
|3
|1.00
|1.2130
|1.2130
|0.0000
|-4.00
|10029.00
|11
|2006.04.06 18:00
|sell
|4
|1.00
|1.2221
|1.2251
|0.0000
|12
|2006.04.06 23:17
|modify
|4
|1.00
|1.2221
|1.2225
|0.0000
|13
|2006.04.06 23:20
|close
|4
|1.00
|1.2204
|1.2225
|0.0000
|17.00
|10046.00
|14
|2006.04.11 16:00
|buy
|5
|1.00
|1.2124
|1.2094
|0.0000
|15
|2006.04.11 18:24
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2120
|0.0000
|16
|2006.04.11 19:36
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2122
|0.0000
|17
|2006.04.11 19:44
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2123
|0.0000
|18
|2006.04.11 19:50
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2124
|0.0000
|19
|2006.04.11 19:50
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2126
|0.0000
|20
|2006.04.11 19:50
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2127
|0.0000
|21
|2006.04.11 19:50
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2129
|0.0000
|22
|2006.04.11 19:50
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2131
|0.0000
|23
|2006.04.11 19:50
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2132
|0.0000
|24
|2006.04.11 19:50
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2133
|0.0000
|25
|2006.04.11 20:19
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2134
|0.0000
|26
|2006.04.11 23:54
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2135
|0.0000
|27
|2006.04.11 23:54
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2136
|0.0000
|28
|2006.04.11 23:54
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2137
|0.0000
|29
|2006.04.11 23:54
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2138
|0.0000
|30
|2006.04.11 23:54
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2139
|0.0000
|31
|2006.04.11 23:54
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2140
|0.0000
|32
|2006.04.11 23:56
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2141
|0.0000
|33
|2006.04.12 00:15
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2142
|0.0000
|34
|2006.04.12 00:15
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2143
|0.0000
|35
|2006.04.12 00:24
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2144
|0.0000
|36
|2006.04.12 00:31
|modify
|5
|1.00
|1.2124
|1.2145
|0.0000
|37
|2006.04.12 05:31
|s/l
|5
|1.00
|1.2145
|1.2145
|0.0000
|21.00
|10067.00
|38
|2006.04.12 18:00
|sell
|6
|1.00
|1.2101
|1.2131
|0.0000
|39
|2006.04.13 07:18
|s/l
|6
|1.00
|1.2131
|1.2131
|0.0000
|-30.00
|10037.00
|40
|2006.04.16 21:00
|buy
|7
|1.00
|1.2122
|1.2092
|0.0000
|41
|2006.04.16 23:56
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2117
|0.0000
|42
|2006.04.16 23:56
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2118
|0.0000
|43
|2006.04.17 00:05
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2119
|0.0000
|44
|2006.04.17 00:05
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2120
|0.0000
|45
|2006.04.17 00:05
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2121
|0.0000
|46
|2006.04.17 00:05
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2122
|0.0000
|47
|2006.04.17 00:05
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2123
|0.0000
|48
|2006.04.17 00:06
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2125
|0.0000
|49
|2006.04.17 00:06
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2127
|0.0000
|50
|2006.04.17 00:06
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2128
|0.0000
|51
|2006.04.17 00:07
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2129
|0.0000
|52
|2006.04.17 00:13
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2131
|0.0000
|53
|2006.04.17 00:13
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2132
|0.0000
|54
|2006.04.17 00:13
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2134
|0.0000
|55
|2006.04.17 00:13
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2135
|0.0000
|56
|2006.04.17 00:13
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2137
|0.0000
|57
|2006.04.17 00:13
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2138
|0.0000
|58
|2006.04.17 00:14
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2139
|0.0000
|59
|2006.04.17 00:14
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2140
|0.0000
|60
|2006.04.17 00:14
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2141
|0.0000
|61
|2006.04.17 00:16
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2142
|0.0000
|62
|2006.04.17 00:16
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2143
|0.0000
|63
|2006.04.17 00:24
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2144
|0.0000
|64
|2006.04.17 00:24
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2145
|0.0000
|65
|2006.04.17 00:24
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2146
|0.0000
|66
|2006.04.17 00:24
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2147
|0.0000
|67
|2006.04.17 00:24
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2148
|0.0000
|68
|2006.04.17 00:24
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2149
|0.0000
|69
|2006.04.17 01:04
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2150
|0.0000
|70
|2006.04.17 01:04
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2151
|0.0000
|71
|2006.04.17 01:05
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2152
|0.0000
|72
|2006.04.17 01:05
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2154
|0.0000
|73
|2006.04.17 01:05
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2155
|0.0000
|74
|2006.04.17 01:05
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2156
|0.0000
|75
|2006.04.17 01:05
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2157
|0.0000
|76
|2006.04.17 01:05
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2158
|0.0000
|77
|2006.04.17 01:06
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2159
|0.0000
|78
|2006.04.17 01:06
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2160
|0.0000
|79
|2006.04.17 01:06
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2161
|0.0000
|80
|2006.04.17 01:07
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2162
|0.0000
|81
|2006.04.17 01:07
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2163
|0.0000
|82
|2006.04.17 01:07
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2164
|0.0000
|83
|2006.04.17 01:07
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2165
|0.0000
|84
|2006.04.17 01:08
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2166
|0.0000
|85
|2006.04.17 01:08
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2167
|0.0000
|86
|2006.04.17 01:19
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2168
|0.0000
|87
|2006.04.17 01:20
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2169
|0.0000
|88
|2006.04.17 01:20
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2170
|0.0000
|89
|2006.04.17 01:22
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2171
|0.0000
|90
|2006.04.17 01:22
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2172
|0.0000
|91
|2006.04.17 01:22
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2173
|0.0000
|92
|2006.04.17 01:22
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2174
|0.0000
|93
|2006.04.17 01:27
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2175
|0.0000
|94
|2006.04.17 01:31
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2176
|0.0000
|95
|2006.04.17 01:33
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2177
|0.0000
|96
|2006.04.17 01:33
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2178
|0.0000
|97
|2006.04.17 01:33
|modify
|7
|1.00
|1.2122
|1.2179
|0.0000
|98
|2006.04.17 02:27
|s/l
|7
|1.00
|1.2179
|1.2179
|0.0000
|57.00
|10094.00