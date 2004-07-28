Strategy Tester Report
Iwe_EA V2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.06.18 12:30 - 2006.04.19 00:00 (2004.06.16 - 2006.04.19)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parametersstep=0.02; max=0.2; Lots=0.1; Slippage=5; StopLoss=30; TakeProfit=200; target1=40; target2=80; target3=120; target4=160; range=0; range2=0; TrailingStop=30;
Bars in test22818Ticks modelled1748840Modelling quality89.61%
Initial deposit10000.00
Total net profit-391.38Gross profit15693.06Gross loss-16084.44
Profit factor0.98Expected payoff-0.28
Absolute drawdown1005.56Maximal drawdown (%)1402.64 (13.5%)
Total trades1383Short positions (won %)691 (36.47%)Long positions (won %)692 (36.71%)
Profit trades (% of total)506 (36.59%)Loss trades (% of total)877 (63.41%)
Largestprofit trade183.22loss trade-30.78
Averageprofit trade31.01loss trade-18.34
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (287.62)consecutive losses (loss in money)18 (-272.34)
Maximalconsecutive profit (count of wins)287.62 (5)consecutive loss (count of losses)-272.34 (18)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.18 12:30buy10.101.20221.19921.2220
22004.06.18 15:00modify10.101.20221.20221.2220
32004.06.18 15:42modify10.101.20221.20621.2220
42004.06.21 01:00close10.101.21331.20621.2220110.2210110.22
52004.06.21 09:00sell20.101.21231.21531.1925
62004.06.21 12:43modify20.101.21231.21231.1925
72004.06.21 14:00close20.101.21151.21231.19258.0010118.22
82004.06.21 15:00buy30.101.21121.20821.2310
92004.06.21 15:36s/l30.101.20821.20821.2310-30.0010088.22
102004.06.21 16:00sell40.101.20841.21141.1886
112004.06.21 20:30close40.101.21111.21141.1886-27.0010061.22
122004.06.22 09:00sell50.101.20771.21071.1879
132004.06.22 13:30close50.101.20891.21071.1879-12.0010049.22
142004.06.22 15:00buy60.101.20821.20521.2280
152004.06.22 17:30close60.101.20841.20521.22802.0010051.22
162004.06.22 17:30sell70.101.20881.21181.1890
172004.06.22 23:01close70.101.21091.21181.1890-21.0010030.22
182004.06.23 09:00buy80.101.21901.21601.2388
192004.06.23 09:38s/l80.101.21601.21601.2388-30.0010000.22
202004.06.23 09:38buy90.101.21611.21311.2359
212004.06.23 10:00close90.101.21541.21311.2359-7.009993.22
222004.06.23 10:00sell100.101.21551.21851.1957
232004.06.23 11:53modify100.101.21551.21551.1957
242004.06.23 16:07modify100.101.21551.21151.1957
252004.06.23 17:30close100.101.20961.21151.195759.0010052.22
262004.06.23 17:30buy110.101.20951.20651.2293
272004.06.24 01:30close110.101.20751.20651.2293-20.7810031.44
282004.06.24 09:00buy120.101.20581.20281.2256
292004.06.24 09:44modify120.101.20581.20581.2256
302004.06.24 15:01modify120.101.20581.20981.2256
312004.06.24 15:59modify120.101.20581.21381.2256
322004.06.24 18:00close120.101.21691.21381.2256111.0010142.44
332004.06.24 18:00sell130.101.21701.22001.1972
342004.06.25 00:00close130.101.21831.22001.1972-12.4810129.96
352004.06.25 09:00sell140.101.21541.21841.1956
362004.06.25 09:22modify140.101.21541.21541.1956
372004.06.25 13:31close140.101.21461.21541.19568.0010137.96
382004.06.25 15:00buy150.101.21561.21261.2354
392004.06.28 03:31close150.101.21521.21261.2354-4.7810133.18
402004.06.28 09:00sell160.101.21311.21611.1933
412004.06.28 09:55s/l160.101.21611.21611.1933-30.0010103.18
422004.06.28 10:00buy170.101.21711.21411.2369
432004.06.28 15:00modify170.101.21711.21711.2369
442004.06.28 18:30close170.101.21761.21711.23695.0010108.18
452004.06.28 18:30sell180.101.21771.22071.1979
462004.06.29 05:31close180.101.21781.22071.1979-0.4810107.70
472004.06.29 09:00sell190.101.21691.21991.1971
482004.06.29 14:00close190.101.21761.21991.1971-7.0010100.70
492004.06.29 15:00buy200.101.21631.21331.2361
502004.06.29 16:00s/l200.101.21331.21331.2361-30.0010070.70
512004.06.29 16:30sell210.101.21291.21591.1931
522004.06.30 04:00close210.101.21051.21591.193125.5610096.26
532004.06.30 09:00sell220.101.20681.20981.1870
542004.06.30 09:30s/l220.101.20981.20981.1870-30.0010066.26
552004.06.30 09:30sell230.101.20961.21261.1898
562004.06.30 10:00close230.101.21011.21261.1898-5.0010061.26
572004.06.30 10:00buy240.101.21021.20721.2300
582004.06.30 12:32modify240.101.21021.21021.2300
592004.06.30 16:00modify240.101.21021.21421.2300
602004.06.30 17:30close240.101.21741.21421.230072.0010133.26
612004.06.30 17:30sell250.101.21751.22051.1977
622004.06.30 20:58s/l250.101.22051.22051.1977-30.0010103.26
632004.07.01 09:00sell260.101.21621.21921.1964
642004.07.01 11:30close260.101.21561.21921.19646.0010109.26
652004.07.01 11:30buy270.101.21571.21271.2355
662004.07.01 16:30close270.101.21541.21271.2355-3.0010106.26
672004.07.01 16:30sell280.101.21551.21851.1957
682004.07.01 21:00close280.101.21721.21851.1957-17.0010089.26
692004.07.02 09:00buy290.101.21731.21431.2371
702004.07.02 09:30close290.101.21541.21431.2371-19.0010070.26
712004.07.02 09:30sell300.101.21531.21831.1955
722004.07.02 14:30s/l300.101.21831.21831.1955-30.0010040.26
732004.07.02 15:00buy310.101.22701.22401.2468
742004.07.02 16:07modify310.101.22701.22701.2468
752004.07.05 04:30close310.101.23151.22701.246844.2210084.48
762004.07.05 09:02sell320.101.23191.23491.2121
772004.07.05 15:30close320.101.22911.23491.212128.0010112.48
782004.07.05 15:30buy330.101.22911.22611.2489
792004.07.05 16:30close330.101.22811.22611.2489-10.0010102.48
802004.07.05 16:30sell340.101.22821.23121.2084
812004.07.05 21:00close340.101.22881.23121.2084-6.0010096.48
822004.07.06 09:00buy350.101.23041.22741.2502
832004.07.06 10:30close350.101.22891.22741.2502-15.0010081.48
842004.07.06 10:30sell360.101.22901.23201.2092
852004.07.06 14:00close360.101.23111.23201.2092-21.0010060.48
862004.07.06 15:00buy370.101.23271.22971.2525
872004.07.06 16:06s/l370.101.22971.22971.2525-30.0010030.48
882004.07.06 16:06buy380.101.22991.22691.2497
892004.07.06 16:30close380.101.22791.22691.2497-20.0010010.48
902004.07.06 16:30sell390.101.22781.23081.2080
912004.07.06 18:55s/l390.101.23081.23081.2080-30.009980.48
922004.07.06 18:55sell400.101.23071.23371.2109
932004.07.07 02:01close400.101.22971.23371.210911.569992.04
942004.07.07 09:00buy410.101.23471.23171.2545
952004.07.07 14:30close410.101.23661.23171.254519.0010011.04
962004.07.07 15:00sell420.101.23641.23941.2166
972004.07.07 16:30close420.101.23661.23941.2166-2.0010009.04
982004.07.07 16:30buy430.101.23651.23351.2563
992004.07.07 22:00close430.101.23641.23351.2563-1.0010008.04
1002004.07.08 09:00sell440.101.23561.23861.2158
1012004.07.08 15:00close440.101.23651.23861.2158-9.009999.04
1022004.07.08 15:00buy450.101.23651.23351.2563
1032004.07.09 02:30close450.101.23901.23351.256324.2210023.26
1042004.07.09 09:00sell460.101.24101.24401.2212
1052004.07.09 15:30close460.101.23921.24401.221218.0010041.26
1062004.07.09 15:30buy470.101.23941.23641.2592
1072004.07.12 03:00close470.101.23951.23641.25920.2210041.48
1082004.07.12 09:00buy480.101.24041.23741.2602
1092004.07.12 13:30close480.101.24001.23741.2602-4.0010037.48
1102004.07.12 15:00sell490.101.24101.24401.2212
1112004.07.12 22:00close490.101.24101.24401.22120.0010037.48
1122004.07.13 09:00sell500.101.23511.23811.2153
1132004.07.13 10:00close500.101.23751.23811.2153-24.0010013.48
1142004.07.13 10:00buy510.101.23731.23431.2571
1152004.07.13 14:37s/l510.101.23431.23431.2571-30.009983.48
1162004.07.13 15:00sell520.101.23201.23501.2122
1172004.07.13 22:33close520.101.23311.23501.2122-11.009972.48
1182004.07.14 09:00buy530.101.23421.23121.2540
1192004.07.14 15:00modify530.101.23421.23421.2540
1202004.07.14 17:00close530.101.23891.23421.254047.0010019.48
1212004.07.14 17:00sell540.101.23901.24201.2192
1222004.07.15 09:02modify540.101.23901.23901.2192
1232004.07.15 12:00close540.101.23611.23901.219229.5210049.00
1242004.07.15 12:00buy550.101.23611.23311.2559
1252004.07.15 18:00close550.101.23711.23311.255910.0010059.00
1262004.07.15 18:00sell560.101.23721.24021.2174
1272004.07.16 03:30close560.101.23531.24021.217419.5210078.52
1282004.07.16 09:00buy570.101.23571.23271.2555
1292004.07.16 11:30close570.101.23601.23271.25553.0010081.52
1302004.07.16 11:30sell580.101.23611.23911.2163
1312004.07.16 14:48s/l580.101.23911.23911.2163-30.0010051.52
1322004.07.16 15:00buy590.101.23901.23601.2588
1332004.07.16 15:26modify590.101.23901.23901.2588
1342004.07.19 07:00close590.101.24531.23901.258862.2210113.74
1352004.07.19 09:01sell600.101.24361.24661.2238
1362004.07.19 16:00close600.101.24241.24661.223812.0010125.74
1372004.07.19 16:00buy610.101.24251.23951.2623
1382004.07.20 02:00close610.101.24271.23951.26231.2210126.96
1392004.07.20 09:00buy620.101.24401.24101.2638
1402004.07.20 11:30close620.101.24251.24101.2638-15.0010111.96
1412004.07.20 11:30sell630.101.24261.24561.2228
1422004.07.20 15:00modify630.101.24261.24261.2228
1432004.07.20 18:00close630.101.23761.24261.222850.0010161.96
1442004.07.20 18:00buy640.101.23781.23481.2576
1452004.07.20 20:40s/l640.101.23481.23481.2576-30.0010131.96
1462004.07.21 09:00sell650.101.23241.23541.2126
1472004.07.21 09:30close650.101.23331.23541.2126-9.0010122.96
1482004.07.21 09:30buy660.101.23321.23021.2530
1492004.07.21 12:00close660.101.23051.23021.2530-27.0010095.96
1502004.07.21 12:00sell670.101.23061.23361.2108
1512004.07.21 15:08modify670.101.23061.23061.2108
1522004.07.21 16:44modify670.101.23061.22661.2108
1532004.07.21 21:00close670.101.22381.22661.210868.0010163.96
1542004.07.22 09:00sell680.101.22531.22831.2055
1552004.07.22 12:00close680.101.22661.22831.2055-13.0010150.96
1562004.07.22 12:00buy690.101.22651.22351.2463
1572004.07.22 18:30close690.101.22641.22351.2463-1.0010149.96
1582004.07.22 18:30sell700.101.22651.22951.2067
1592004.07.23 09:27modify700.101.22651.22651.2067
1602004.07.23 11:46modify700.101.22651.22251.2067
1612004.07.23 16:55modify700.101.22651.21851.2067
1622004.07.26 04:00close700.101.21271.21851.2067139.0410289.00
1632004.07.26 09:00sell710.101.21341.21641.1936
1642004.07.26 09:31close710.101.21591.21641.1936-25.0010264.00
1652004.07.26 09:31buy720.101.21601.21301.2358
1662004.07.26 16:30close720.101.21471.21301.2358-13.0010251.00
1672004.07.26 16:30sell730.101.21481.21781.1950
1682004.07.26 22:00close730.101.21521.21781.1950-4.0010247.00
1692004.07.27 09:00sell740.101.21351.21651.1937
1702004.07.27 10:00close740.101.21501.21651.1937-15.0010232.00
1712004.07.27 10:00buy750.101.21511.21211.2349
1722004.07.27 15:00close750.101.21551.21211.23494.0010236.00
1732004.07.27 15:00sell760.101.21561.21861.1958
1742004.07.27 16:00modify760.101.21561.21561.1958
1752004.07.27 16:18modify760.101.21561.21161.1958
1762004.07.27 17:37modify760.101.21561.20761.1958
1772004.07.28 02:30close760.101.20611.20761.195896.5610332.56
1782004.07.28 09:00sell770.101.20571.20871.1859
1792004.07.28 10:00close770.101.20731.20871.1859-16.0010316.56
1802004.07.28 10:00buy780.101.20741.20441.2272
1812004.07.28 10:39s/l780.101.20441.20441.2272-30.0010286.56
1822004.07.28 11:00sell790.101.20341.20641.1836
1832004.07.28 14:38s/l790.101.20641.20641.1836-30.0010256.56
1842004.07.28 15:00buy800.101.20561.20261.2254
1852004.07.28 15:47s/l800.101.20261.20261.2254-30.0010226.56
1862004.07.28 15:47buy810.101.20281.19981.2226
1872004.07.28 16:01close810.101.20011.19981.2226-27.0010199.56
1882004.07.28 16:01sell820.101.20021.20321.1804
1892004.07.28 16:15s/l820.101.20321.20321.1804-30.0010169.56
1902004.07.28 16:15sell830.101.20301.20601.1832
1912004.07.28 18:07s/l830.101.20601.20601.1832-30.0010139.56
1922004.07.28 18:07sell840.101.20581.20881.1860
1932004.07.28 18:30close840.101.20591.20881.1860-1.0010138.56
1942004.07.28 18:30buy850.101.20601.20301.2258
1952004.07.29 09:30close850.101.20571.20301.2258-3.7810134.78
1962004.07.29 09:31sell860.101.20561.20861.1858
1972004.07.29 11:52modify860.101.20561.20561.1858
1982004.07.29 16:17s/l860.101.20561.20561.18580.0010134.78
1992004.07.29 16:30buy870.101.20581.20281.2256
2002004.07.29 21:18s/l870.101.20281.20281.2256-30.0010104.78
2012004.07.30 09:00sell880.101.20431.20731.1845
2022004.07.30 10:30close880.101.20631.20731.1845-20.0010084.78
2032004.07.30 10:30buy890.101.20641.20341.2262
2042004.07.30 14:09s/l890.101.20341.20341.2262-30.0010054.78
2052004.07.30 15:00buy900.101.20991.20691.2297
2062004.07.30 16:01s/l900.101.20691.20691.2297-30.0010024.78
2072004.07.30 16:01buy910.101.20711.20411.2269
2082004.07.30 16:04modify910.101.20711.20711.2269
2092004.07.30 16:19s/l910.101.20711.20711.22690.0010024.78
2102004.07.30 16:19buy920.101.20731.20431.2271
2112004.07.30 16:57s/l920.101.20431.20431.2271-30.009994.78
2122004.07.30 16:57buy930.101.20451.20151.2243
2132004.07.30 17:00close930.101.20381.20151.2243-7.009987.78
2142004.07.30 17:00sell940.101.20371.20671.1839
2152004.08.02 00:00s/l940.101.20671.20671.1839-29.489958.30
2162004.08.02 09:00buy950.101.20561.20261.2254
2172004.08.02 15:30close950.101.20571.20261.22541.009959.30
2182004.08.02 15:30sell960.101.20581.20881.1860
2192004.08.03 02:30close960.101.20341.20881.186024.529983.82
2202004.08.03 09:00sell970.101.20111.20411.1813
2212004.08.03 09:30close970.101.20181.20411.1813-7.009976.82
2222004.08.03 09:30buy980.101.20171.19871.2215
2232004.08.03 15:52modify980.101.20171.20171.2215
2242004.08.03 21:00close980.101.20501.20171.221533.0010009.82
2252004.08.04 09:00sell990.101.20241.20541.1826
2262004.08.04 11:31close990.101.20091.20541.182615.0010024.82
2272004.08.04 11:31buy1000.101.20081.19781.2206
2282004.08.04 13:30close1000.101.20051.19781.2206-3.0010021.82
2292004.08.04 15:00sell1010.101.19831.20131.1785
2302004.08.04 16:04s/l1010.101.20131.20131.1785-30.009991.82
2312004.08.04 16:04sell1020.101.20111.20411.1813
2322004.08.04 16:30close1020.101.20191.20411.1813-8.009983.82
2332004.08.04 16:30buy1030.101.20201.19901.2218
2342004.08.04 17:01modify1030.101.20201.20201.2218
2352004.08.05 03:00close1030.101.20461.20201.221825.2210009.04
2362004.08.05 09:00buy1040.101.20671.20371.2265
2372004.08.05 13:30close1040.101.20451.20371.2265-22.009987.04
2382004.08.05 15:00sell1050.101.20271.20571.1829
2392004.08.05 17:28s/l1050.101.20571.20571.1829-30.009957.04
2402004.08.05 17:28sell1060.101.20551.20851.1857
2412004.08.05 19:00close1060.101.20591.20851.1857-4.009953.04
2422004.08.06 09:00buy1070.101.20721.20421.2270
2432004.08.06 09:30close1070.101.20601.20421.2270-12.009941.04
2442004.08.06 09:30sell1080.101.20581.20881.1860
2452004.08.06 14:30s/l1080.101.20881.20881.1860-30.009911.04
2462004.08.06 15:11buy1090.101.22491.22191.2447
2472004.08.09 01:00close1090.101.22691.22191.244719.229930.26
2482004.08.09 09:00sell1100.101.22681.22981.2070
2492004.08.09 15:30close1100.101.22731.22981.2070-5.009925.26
2502004.08.09 15:30buy1110.101.22721.22421.2470
2512004.08.10 08:02close1110.101.22671.22421.2470-5.789919.48
2522004.08.10 09:00sell1120.101.22701.23001.2072
2532004.08.10 09:30close1120.101.22861.23001.2072-16.009903.48
2542004.08.10 09:30buy1130.101.22871.22571.2485
2552004.08.10 11:00close1130.101.22691.22571.2485-18.009885.48
2562004.08.10 11:00sell1140.101.22671.22971.2069
2572004.08.10 15:54s/l1140.101.22971.22971.2069-30.009855.48
2582004.08.10 16:00buy1150.101.22981.22681.2496
2592004.08.10 20:27s/l1150.101.22681.22681.2496-30.009825.48
2602004.08.11 09:00buy1160.101.22461.22161.2444
2612004.08.11 10:30close1160.101.22261.22161.2444-20.009805.48
2622004.08.11 10:30sell1170.101.22251.22551.2027
2632004.08.11 14:30close1170.101.22341.22551.2027-9.009796.48
2642004.08.11 15:00buy1180.101.22201.21901.2418
2652004.08.11 15:30close1180.101.21991.21901.2418-21.009775.48
2662004.08.11 15:30sell1190.101.22001.22301.2002
2672004.08.11 19:29s/l1190.101.22301.22301.2002-30.009745.48
2682004.08.12 09:00buy1200.101.22411.22111.2439
2692004.08.12 15:30close1200.101.22411.22111.24390.009745.48
2702004.08.12 15:30sell1210.101.22401.22701.2042
2712004.08.12 22:00close1210.101.22621.22701.2042-22.009723.48
2722004.08.13 09:02sell1220.101.21921.22221.1994
2732004.08.13 12:30close1220.101.22091.22221.1994-17.009706.48
2742004.08.13 12:30buy1230.101.22081.21781.2406
2752004.08.13 15:00modify1230.101.22081.22481.2406
2762004.08.13 15:13modify1230.101.22081.22881.2406
2772004.08.13 18:31modify1230.101.22081.23391.2406
2782004.08.13 18:31modify1230.101.22081.23401.2406
2792004.08.13 18:31modify1230.101.22081.23411.2406
2802004.08.13 18:31modify1230.101.22081.23421.2406
2812004.08.16 02:00close1230.101.23701.23421.2406161.229867.70
2822004.08.16 09:00sell1240.101.23591.23891.2161
2832004.08.16 14:30close1240.101.23521.23891.21617.009874.70
2842004.08.16 15:00buy1250.101.23631.23331.2561
2852004.08.16 16:31close1250.101.23411.23331.2561-22.009852.70
2862004.08.16 16:31sell1260.101.23401.23701.2142
2872004.08.16 21:00close1260.101.23551.23701.2142-15.009837.70
2882004.08.17 09:01sell1270.101.23671.23971.2169
2892004.08.17 09:30close1270.101.23711.23971.2169-4.009833.70
2902004.08.17 09:30buy1280.101.23691.23391.2567
2912004.08.17 10:30close1280.101.23531.23391.2567-16.009817.70
2922004.08.17 10:30sell1290.101.23521.23821.2154
2932004.08.17 14:31s/l1290.101.23821.23821.2154-30.009787.70
2942004.08.17 15:30sell1300.101.23321.23621.2134
2952004.08.17 22:30close1300.101.23551.23621.2134-23.009764.70
2962004.08.18 09:00buy1310.101.23371.23071.2535
2972004.08.18 09:30close1310.101.23271.23071.2535-10.009754.70
2982004.08.18 09:30sell1320.101.23271.23571.2129
2992004.08.18 18:30close1320.101.23241.23571.21293.009757.70
3002004.08.18 18:31buy1330.101.23231.22931.2521
3012004.08.19 05:00close1330.101.23341.22931.252110.229767.92
3022004.08.19 09:00buy1340.101.23481.23181.2546
3032004.08.19 15:30close1340.101.23531.23181.25465.009772.92
3042004.08.19 15:31sell1350.101.23531.23831.2155
3052004.08.19 18:00close1350.101.23711.23831.2155-18.009754.92
3062004.08.19 18:00buy1360.101.23681.23381.2566
3072004.08.20 09:00close1360.101.23701.23381.25661.229756.14
3082004.08.20 09:00sell1370.101.23691.23991.2171
3092004.08.20 12:51modify1370.101.23691.23691.2171
3102004.08.20 15:48modify1370.101.23691.23291.2171
3112004.08.20 16:30close1370.101.23181.23291.217151.009807.14
3122004.08.20 16:30buy1380.101.23171.22871.2515
3132004.08.23 00:30close1380.101.23041.22871.2515-13.789793.36
3142004.08.23 09:00sell1390.101.22931.23231.2095
3152004.08.23 15:00modify1390.101.22931.22931.2095
3162004.08.23 16:38modify1390.101.22931.22531.2095
3172004.08.24 01:00close1390.101.21501.22531.2095143.529936.88
3182004.08.24 09:00buy1400.101.21371.21071.2335
3192004.08.24 13:00close1400.101.21301.21071.2335-7.009929.88
3202004.08.24 15:00sell1410.101.21081.21381.1910
3212004.08.24 18:46modify1410.101.21081.21081.1910
3222004.08.25 01:30close1410.101.20751.21081.191034.569964.44
3232004.08.25 09:02buy1420.101.20851.20551.2283
3242004.08.25 14:00close1420.101.20781.20551.2283-7.009957.44
3252004.08.25 15:30buy1430.101.20861.20561.2284
3262004.08.25 23:00close1430.101.20791.20561.2284-7.009950.44
3272004.08.26 09:00buy1440.101.20871.20571.2285
3282004.08.26 10:46s/l1440.101.20571.20571.2285-30.009920.44
3292004.08.26 10:46buy1450.101.20591.20291.2257
3302004.08.26 16:00close1450.101.20611.20291.22572.009922.44
3312004.08.26 16:00sell1460.101.20621.20921.1864
3322004.08.26 16:48s/l1460.101.20921.20921.1864-30.009892.44
3332004.08.26 16:48sell1470.101.20901.21201.1892
3342004.08.26 20:30close1470.101.21051.21201.1892-15.009877.44
3352004.08.27 09:00buy1480.101.21241.20941.2322
3362004.08.27 09:31close1480.101.21131.20941.2322-11.009866.44
3372004.08.27 09:31sell1490.101.21141.21441.1916
3382004.08.27 15:00modify1490.101.21141.21141.1916
3392004.08.27 16:09modify1490.101.21141.20741.1916
3402004.08.30 00:30close1490.101.20121.20741.1916102.529968.96
3412004.08.30 09:00buy1500.101.20181.19881.2216
3422004.08.30 15:00close1500.101.20221.19881.22164.009972.96
3432004.08.30 15:00sell1510.101.20221.20521.1824
3442004.08.30 17:50s/l1510.101.20521.20521.1824-30.009942.96
3452004.08.30 17:50sell1520.101.20501.20801.1852
3462004.08.30 19:00close1520.101.20631.20801.1852-13.009929.96
3472004.08.31 09:00buy1530.101.20751.20451.2273
3482004.08.31 12:18modify1530.101.20751.20751.2273
3492004.08.31 16:26modify1530.101.20751.21151.2273
3502004.08.31 21:00close1530.101.21701.21151.227395.0010024.96
3512004.09.01 09:00sell1540.101.21651.21951.1967
3522004.09.01 13:00close1540.101.21841.21951.1967-19.0010005.96
3532004.09.01 15:00buy1550.101.21851.21551.2383
3542004.09.01 16:09s/l1550.101.21551.21551.2383-30.009975.96
3552004.09.01 17:00sell1560.101.21681.21981.1970
3562004.09.01 19:07s/l1560.101.21981.21981.1970-30.009945.96
3572004.09.02 09:00sell1570.101.21761.22061.1978
3582004.09.02 21:31close1570.101.21631.22061.197813.009958.96
3592004.09.03 09:00buy1580.101.21641.21341.2362
3602004.09.03 14:30s/l1580.101.21341.21341.2362-30.009928.96
3612004.09.03 15:30sell1590.101.20871.21171.1889
3622004.09.03 17:34modify1590.101.20871.20871.1889
3632004.09.06 05:00close1590.101.20631.20871.188924.529953.48
3642004.09.06 09:00buy1600.101.20581.20281.2256
3652004.09.06 18:30close1600.101.20681.20281.225610.009963.48
3662004.09.06 18:30sell1610.101.20681.20981.1870
3672004.09.06 20:36close1610.101.20671.20981.18701.009964.48
3682004.09.07 09:01buy1620.101.20871.20571.2285
3692004.09.07 13:30close1620.101.20901.20571.22853.009967.48
3702004.09.07 15:01sell1630.101.20721.21021.1874
3712004.09.07 17:30close1630.101.20931.21021.1874-21.009946.48
3722004.09.07 17:30buy1640.101.20921.20621.2290
3732004.09.08 02:00close1640.101.20861.20621.2290-8.349938.14
3742004.09.08 09:00sell1650.101.20701.21001.1872
3752004.09.08 16:44s/l1650.101.21001.21001.1872-30.009908.14
3762004.09.08 17:00buy1660.101.21281.20981.2326
3772004.09.08 17:30modify1660.101.21281.21281.2326
3782004.09.09 07:30close1660.101.21761.21281.232647.229955.36
3792004.09.09 09:00sell1670.101.21861.22161.1988
3802004.09.09 09:30close1670.101.21941.22161.1988-8.009947.36
3812004.09.09 09:31buy1680.101.21961.21661.2394
3822004.09.09 11:30close1680.101.21741.21661.2394-22.009925.36
3832004.09.09 11:30sell1690.101.21751.22051.1977
3842004.09.09 18:00close1690.101.21911.22051.1977-16.009909.36
3852004.09.09 18:00buy1700.101.21931.21631.2391
3862004.09.10 08:00close1700.101.22311.21631.239137.229946.58
3872004.09.10 09:01sell1710.101.22341.22641.2036
3882004.09.10 14:30close1710.101.22311.22641.20363.009949.58
3892004.09.10 15:30buy1720.101.22841.22541.2482
3902004.09.13 00:00close1720.101.22691.22541.2482-15.789933.80
3912004.09.13 09:00sell1730.101.22591.22891.2061
3922004.09.13 17:00close1730.101.22451.22891.206114.009947.80
3932004.09.13 17:00buy1740.101.22441.22141.2442
3942004.09.14 03:00close1740.101.22551.22141.244210.229958.02
3952004.09.14 09:00buy1750.101.22771.22471.2475
3962004.09.14 11:00close1750.101.22521.22471.2475-25.009933.02
3972004.09.14 11:00sell1760.101.22501.22801.2052
3982004.09.14 14:44s/l1760.101.22801.22801.2052-30.009903.02
3992004.09.14 15:00buy1770.101.22801.22501.2478
4002004.09.14 15:16s/l1770.101.22501.22501.2478-30.009873.02
4012004.09.14 15:16buy1780.101.22521.22221.2450
4022004.09.14 17:24modify1780.101.22521.22521.2450
4032004.09.14 18:13s/l1780.101.22521.22521.24500.009873.02
4042004.09.14 18:13buy1790.101.22541.22241.2452
4052004.09.14 22:30close1790.101.22441.22241.2452-10.009863.02
4062004.09.15 09:00sell1800.101.22341.22641.2036
4072004.09.15 10:30close1800.101.22451.22641.2036-11.009852.02
4082004.09.15 10:30buy1810.101.22431.22131.2441
4092004.09.15 14:00close1810.101.22321.22131.2441-11.009841.02
4102004.09.15 15:00sell1820.101.22011.22311.2003
4112004.09.15 16:27modify1820.101.22011.22011.2003
4122004.09.15 22:35close1820.101.21591.22011.200342.009883.02
4132004.09.16 09:00sell1830.101.21471.21771.1949
4142004.09.16 10:00close1830.101.21611.21771.1949-14.009869.02
4152004.09.16 10:00buy1840.101.21631.21331.2361
4162004.09.16 15:30close1840.101.21401.21331.2361-23.009846.02
4172004.09.16 15:30sell1850.101.21391.21691.1941
4182004.09.16 17:30close1850.101.21601.21691.1941-21.009825.02
4192004.09.16 17:30buy1860.101.21591.21291.2357
4202004.09.17 09:39modify1860.101.21591.21591.2357
4212004.09.17 15:00close1860.101.21971.21591.235737.229862.24
4222004.09.17 15:00sell1870.101.21981.22281.2000
4232004.09.17 17:06modify1870.101.21981.21981.2000
4242004.09.17 22:33close1870.101.21831.21981.200015.009877.24
4252004.09.20 09:00sell1880.101.21551.21851.1957
4262004.09.20 16:30close1880.101.21391.21851.195716.009893.24
4272004.09.20 16:30buy1890.101.21381.21081.2336
4282004.09.21 03:30close1890.101.21701.21081.233631.229924.46
4292004.09.21 09:00buy1900.101.21801.21501.2378
4302004.09.21 11:40modify1900.101.21801.21801.2378
4312004.09.21 12:48modify1900.101.21801.22201.2378
4322004.09.21 17:00close1900.101.22541.22201.237874.009998.46
4332004.09.21 17:00sell1910.101.22521.22821.2054
4342004.09.21 20:11s/l1910.101.22821.22821.2054-30.009968.46
4352004.09.22 09:01buy1920.101.23261.22961.2524
4362004.09.22 09:37s/l1920.101.22961.22961.2524-30.009938.46
4372004.09.22 09:37buy1930.101.22971.22671.2495
4382004.09.22 12:31close1930.101.22701.22671.2495-27.009911.46
4392004.09.22 12:31sell1940.101.22691.22991.2071
4402004.09.22 16:54modify1940.101.22691.22691.2071
4412004.09.22 21:00close1940.101.22561.22691.207113.009924.46
4422004.09.23 09:00buy1950.101.22761.22461.2474
4432004.09.23 11:46modify1950.101.22761.22761.2474
4442004.09.23 16:00close1950.101.23101.22761.247434.009958.46
4452004.09.23 16:00sell1960.101.23091.23391.2111
4462004.09.23 20:00close1960.101.23221.23391.2111-13.009945.46
4472004.09.24 09:00buy1970.101.22751.22451.2473
4482004.09.24 15:00modify1970.101.22751.22751.2473
4492004.09.24 16:30close1970.101.22831.22751.24738.009953.46
4502004.09.24 16:30sell1980.101.22821.23121.2084
4512004.09.24 17:35modify1980.101.22821.22821.2084
4522004.09.27 00:00s/l1980.101.22821.22821.20840.529953.98
4532004.09.27 09:00sell1990.101.22551.22851.2057
4542004.09.27 11:30close1990.101.22771.22851.2057-22.009931.98
4552004.09.27 11:30buy2000.101.22771.22471.2475
4562004.09.27 13:30close2000.101.22521.22471.2475-25.009906.98
4572004.09.27 15:01sell2010.101.22721.23021.2074
4582004.09.27 15:30close2010.101.22781.23021.2074-6.009900.98
4592004.09.27 15:30buy2020.101.22771.22471.2475
4602004.09.27 21:00close2020.101.22881.22471.247511.009911.98
4612004.09.28 09:00sell2030.101.22991.23291.2101
4622004.09.28 10:00close2030.101.23001.23291.2101-1.009910.98
4632004.09.28 10:00buy2040.101.23001.22701.2498
4642004.09.28 15:08modify2040.101.23001.23001.2498
4652004.09.28 17:00close2040.101.23131.23001.249813.009923.98
4662004.09.28 17:00sell2050.101.23111.23411.2113
4672004.09.28 23:01close2050.101.23271.23411.2113-16.009907.98
4682004.09.29 09:01sell2060.101.23161.23461.2118
4692004.09.29 11:02close2060.101.23221.23461.2118-6.009901.98
4702004.09.29 11:06buy2070.101.23231.22931.2521
4712004.09.29 12:30close2070.101.23051.22931.2521-18.009883.98
4722004.09.29 12:30sell2080.101.23041.23341.2106
4732004.09.29 14:30close2080.101.23291.23341.2106-25.009858.98
4742004.09.29 15:00buy2090.101.23341.23041.2532
4752004.09.29 17:17s/l2090.101.23041.23041.2532-30.009828.98
4762004.09.29 17:30sell2100.101.23031.23331.2105
4772004.09.29 20:20s/l2100.101.23331.23331.2105-30.009798.98
4782004.09.30 09:00sell2110.101.23311.23611.2133
4792004.09.30 12:00close2110.101.23391.23611.2133-8.009790.98
4802004.09.30 12:00buy2120.101.23401.23101.2538
4812004.09.30 15:00modify2120.101.23401.23401.2538
4822004.09.30 16:15modify2120.101.23401.23801.2538
4832004.09.30 23:31close2120.101.24311.23801.253891.009881.98
4842004.10.01 09:00sell2130.101.24121.24421.2214
4852004.10.01 14:01close2130.101.24061.24421.22146.009887.98
4862004.10.01 15:00buy2140.101.24021.23721.2600
4872004.10.01 17:30close2140.101.23931.23721.2600-9.009878.98
4882004.10.01 17:30sell2150.101.23951.24251.2197
4892004.10.01 21:30close2150.101.24071.24251.2197-12.009866.98
4902004.10.04 09:00sell2160.101.23571.23871.2159
4912004.10.04 09:31close2160.101.23691.23871.2159-12.009854.98
4922004.10.04 09:31buy2170.101.23681.23381.2566
4932004.10.04 12:31close2170.101.23541.23381.2566-14.009840.98
4942004.10.04 12:31sell2180.101.23531.23831.2155
4952004.10.04 15:00modify2180.101.23531.23531.2155
4962004.10.04 16:19modify2180.101.23531.23131.2155
4972004.10.04 21:00close2180.101.22881.23131.215565.009905.98
4982004.10.05 09:00buy2190.101.22831.22531.2481
4992004.10.05 22:00close2190.101.23191.22531.248136.009941.98
5002004.10.06 09:00sell2200.101.23001.23301.2102
5012004.10.06 15:11modify2200.101.23001.23001.2102
5022004.10.06 16:00close2200.101.22801.23001.210220.009961.98
5032004.10.06 16:00buy2210.101.22791.22491.2477
5042004.10.06 21:00close2210.101.22751.22491.2477-4.009957.98
5052004.10.07 09:00buy2220.101.23051.22751.2503
5062004.10.07 10:18s/l2220.101.22751.22751.2503-30.009927.98
5072004.10.07 10:30sell2230.101.22761.23061.2078
5082004.10.07 14:21s/l2230.101.23061.23061.2078-30.009897.98
5092004.10.07 15:00sell2240.101.22891.23191.2091
5102004.10.08 01:00close2240.101.22971.23191.2091-7.489890.50
5112004.10.08 09:00buy2250.101.23321.23021.2530
5122004.10.08 11:30close2250.101.23261.23021.2530-6.009884.50
5132004.10.08 11:30sell2260.101.23251.23551.2127
5142004.10.08 14:30s/l2260.101.23551.23551.2127-30.009854.50
5152004.10.08 15:00buy2270.101.23961.23661.2594
5162004.10.11 01:00close2270.101.24071.23661.259410.229864.72
5172004.10.11 09:00sell2280.101.24121.24421.2214
5182004.10.11 23:00close2280.101.23871.24421.221425.009889.72
5192004.10.12 09:00sell2290.101.23301.23601.2132
5202004.10.12 12:42modify2290.101.23301.23301.2132
5212004.10.12 14:00close2290.101.23171.23301.213213.009902.72
5222004.10.12 15:00buy2300.101.23071.22771.2505
5232004.10.12 21:30close2300.101.23231.22771.250516.009918.72
5242004.10.13 09:00buy2310.101.23281.22981.2526
5252004.10.13 12:00close2310.101.23151.22981.2526-13.009905.72
5262004.10.13 12:01sell2320.101.23131.23431.2115
5272004.10.13 15:00modify2320.101.23131.23131.2115
5282004.10.13 18:00close2320.101.22721.23131.211541.009946.72
5292004.10.13 18:00buy2330.101.22701.22401.2468
5302004.10.14 09:00modify2330.101.22701.23101.2468
5312004.10.14 16:00close2330.101.23681.23101.246897.2210043.94
5322004.10.14 16:00sell2340.101.23691.23991.2171
5332004.10.14 18:05s/l2340.101.23991.23991.2171-30.0010013.94
5342004.10.14 18:05sell2350.101.23971.24271.2199
5352004.10.15 03:31close2350.101.23981.24271.2199-0.4810013.46
5362004.10.15 09:00buy2360.101.23861.23561.2584
5372004.10.15 15:30modify2360.101.23861.24261.2584
5382004.10.18 06:32close2360.101.24781.24261.258491.2210104.68
5392004.10.18 09:00sell2370.101.24841.25141.2286
5402004.10.18 14:30close2370.101.24941.25141.2286-10.0010094.68
5412004.10.18 15:00buy2380.101.25011.24711.2699
5422004.10.18 18:30close2380.101.24901.24711.2699-11.0010083.68
5432004.10.18 18:30sell2390.101.24891.25191.2291
5442004.10.19 09:00close2390.101.24611.25191.229128.5210112.20
5452004.10.19 09:00buy2400.101.24601.24301.2658
5462004.10.19 11:36modify2400.101.24601.24601.2658
5472004.10.19 15:00close2400.101.24951.24601.265835.0010147.20
5482004.10.19 15:00sell2410.101.24961.25261.2298
5492004.10.19 16:00close2410.101.25121.25261.2298-16.0010131.20
5502004.10.19 16:00buy2420.101.25131.24831.2711
5512004.10.20 02:01close2420.101.25111.24831.2711-4.3410126.86
5522004.10.20 09:00buy2430.101.25191.24891.2717
5532004.10.20 09:54modify2430.101.25191.25191.2717
5542004.10.20 15:00modify2430.101.25191.25591.2717
5552004.10.20 19:00close2430.101.25971.25591.271778.0010204.86
5562004.10.21 09:00buy2440.101.25921.25621.2790
5572004.10.21 09:30close2440.101.25851.25621.2790-7.0010197.86
5582004.10.21 09:30sell2450.101.25831.26131.2385
5592004.10.21 09:47s/l2450.101.26131.26131.2385-30.0010167.86
5602004.10.21 10:00buy2460.101.26211.25911.2819
5612004.10.21 14:30close2460.101.26141.25911.2819-7.0010160.86
5622004.10.21 15:00sell2470.101.25901.26201.2392
5632004.10.21 16:11s/l2470.101.26201.26201.2392-30.0010130.86
5642004.10.21 16:11sell2480.101.26191.26491.2421
5652004.10.21 18:30close2480.101.26201.26491.2421-1.0010129.86
5662004.10.21 18:30buy2490.101.26191.25891.2817
5672004.10.22 03:30close2490.101.26041.25891.2817-15.7810114.08
5682004.10.22 09:00buy2500.101.26351.26051.2833
5692004.10.22 14:14s/l2500.101.26051.26051.2833-30.0010084.08
5702004.10.22 15:00sell2510.101.26051.26351.2407
5712004.10.22 16:18s/l2510.101.26351.26351.2407-30.0010054.08
5722004.10.22 16:18sell2520.101.26341.26641.2436
5732004.10.22 20:00close2520.101.26381.26641.2436-4.0010050.08
5742004.10.25 09:00sell2530.101.27541.27841.2556
5752004.10.25 09:48s/l2530.101.27841.27841.2556-30.0010020.08
5762004.10.25 10:00buy2540.101.27841.27541.2982
5772004.10.25 12:03modify2540.101.27841.27841.2982
5782004.10.25 13:47s/l2540.101.27841.27841.29820.0010020.08
5792004.10.25 15:00sell2550.101.27801.28101.2582
5802004.10.25 18:45s/l2550.101.28101.28101.2582-30.009990.08
5812004.10.26 09:00sell2560.101.28101.28401.2612
5822004.10.26 16:00close2560.101.28081.28401.26122.009992.08
5832004.10.26 16:00buy2570.101.28101.27801.3008
5842004.10.26 16:08s/l2570.101.27801.27801.3008-30.009962.08
5852004.10.26 16:08buy2580.101.27821.27521.2980
5862004.10.26 17:00close2580.101.27741.27521.2980-8.009954.08
5872004.10.26 17:00sell2590.101.27721.28021.2574
5882004.10.26 18:34modify2590.101.27721.27721.2574
5892004.10.26 23:30close2590.101.27521.27721.257420.009974.08
5902004.10.27 09:00buy2600.101.27611.27311.2959
5912004.10.27 15:00modify2600.101.27611.27611.2959
5922004.10.27 16:30close2600.101.27781.27611.295917.009991.08
5932004.10.27 16:30sell2610.101.27771.28071.2579
5942004.10.27 17:10modify2610.101.27771.27771.2579
5952004.10.28 03:30close2610.101.27221.27771.257955.5210046.60
5962004.10.28 09:00buy2620.101.27341.27041.2932
5972004.10.28 11:00close2620.101.27211.27041.2932-13.0010033.60
5982004.10.28 11:00sell2630.101.27211.27511.2523
5992004.10.28 12:40modify2630.101.27211.27211.2523
6002004.10.28 12:42modify2630.101.27211.26811.2523
6012004.10.28 12:51s/l2630.101.26811.26811.252340.0010073.60
6022004.10.28 12:51sell2640.101.26811.27111.2483
6032004.10.28 14:04s/l2640.101.27111.27111.2483-30.0010043.60
6042004.10.28 15:00buy2650.101.27031.26731.2901
6052004.10.28 15:15modify2650.101.27031.27031.2901
6062004.10.29 05:30close2650.101.27391.27031.290135.2210078.82
6072004.10.29 09:00buy2660.101.27641.27341.2962
6082004.10.29 12:00close2660.101.27481.27341.2962-16.0010062.82
6092004.10.29 12:00sell2670.101.27491.27791.2551
6102004.10.29 15:00close2670.101.27631.27791.2551-14.0010048.82
6112004.10.29 15:00buy2680.101.27621.27321.2960
6122004.10.29 15:57s/l2680.101.27321.27321.2960-30.0010018.82
6132004.10.29 15:57buy2690.101.27341.27041.2932
6142004.10.29 16:00close2690.101.27331.27041.2932-1.0010017.82
6152004.10.29 16:00sell2700.101.27341.27641.2536
6162004.10.29 19:00close2700.101.27591.27641.2536-25.009992.82
6172004.11.01 09:00sell2710.101.27741.28041.2576
6182004.11.01 10:31modify2710.101.27741.27741.2576
6192004.11.01 14:00close2710.101.27451.27741.257629.0010021.82
6202004.11.01 15:00buy2720.101.27391.27091.2937
6212004.11.01 17:30close2720.101.27311.27091.2937-8.0010013.82
6222004.11.01 17:30sell2730.101.27321.27621.2534
6232004.11.01 23:30close2730.101.27531.27621.2534-21.009992.82
6242004.11.02 09:00sell2740.101.27041.27341.2506
6252004.11.02 14:00close2740.101.27091.27341.2506-5.009987.82
6262004.11.02 15:00buy2750.101.27081.26781.2906
6272004.11.02 16:30close2750.101.27011.26781.2906-7.009980.82
6282004.11.02 16:30sell2760.101.27031.27331.2505
6292004.11.02 21:06s/l2760.101.27331.27331.2505-30.009950.82
6302004.11.03 09:00sell2770.101.27051.27351.2507
6312004.11.03 11:30close2770.101.27141.27351.2507-9.009941.82
6322004.11.03 11:30buy2780.101.27151.26851.2913
6332004.11.03 15:00modify2780.101.27151.27151.2913
6342004.11.03 15:09modify2780.101.27151.27551.2913
6352004.11.03 23:30close2780.101.28151.27551.2913100.0010041.82
6362004.11.04 09:00sell2790.101.28201.28501.2622
6372004.11.04 11:40s/l2790.101.28501.28501.2622-30.0010011.82
6382004.11.04 12:00buy2800.101.28471.28171.3045
6392004.11.04 15:07modify2800.101.28471.28471.3045
6402004.11.04 19:00close2800.101.28731.28471.304526.0010037.82
6412004.11.05 09:00sell2810.101.28711.29011.2673
6422004.11.05 12:30close2810.101.28761.29011.2673-5.0010032.82
6432004.11.05 12:30buy2820.101.28751.28451.3073
6442004.11.05 14:30s/l2820.101.28451.28451.3073-30.0010002.82
6452004.11.05 15:00sell2830.101.28281.28581.2630
6462004.11.05 15:31s/l2830.101.28581.28581.2630-30.009972.82
6472004.11.05 15:31sell2840.101.28571.28871.2659
6482004.11.05 15:35s/l2840.101.28871.28871.2659-30.009942.82
6492004.11.05 16:00buy2850.101.28861.28561.3084
6502004.11.05 17:01modify2850.101.28861.28861.3084
6512004.11.08 02:30close2850.101.29441.28861.308457.2210000.04
6522004.11.08 09:00buy2860.101.29651.29351.3163
6532004.11.08 10:30close2860.101.29511.29351.3163-14.009986.04
6542004.11.08 10:30sell2870.101.29521.29821.2754
6552004.11.08 17:00close2870.101.29491.29821.27543.009989.04
6562004.11.08 17:00buy2880.101.29501.29201.3148
6572004.11.08 19:00s/l2880.101.29201.29201.3148-30.009959.04
6582004.11.09 09:00buy2890.101.29241.28941.3122
6592004.11.09 11:05s/l2890.101.28941.28941.3122-30.009929.04
6602004.11.09 11:30sell2900.101.29011.29311.2703
6612004.11.09 16:30close2900.101.29061.29311.2703-5.009924.04
6622004.11.09 16:30buy2910.101.29041.28741.3102
6632004.11.09 21:00close2910.101.28971.28741.3102-7.009917.04
6642004.11.10 09:00sell2920.101.28811.29111.2683
6652004.11.10 09:42s/l2920.101.29111.29111.2683-30.009887.04
6662004.11.10 10:00buy2930.101.29181.28881.3116
6672004.11.10 11:57modify2930.101.29181.29181.3116
6682004.11.10 15:30close2930.101.29251.29181.31167.009894.04
6692004.11.10 15:30sell2940.101.29291.29591.2731
6702004.11.10 16:13modify2940.101.29291.29291.2731
6712004.11.10 16:21modify2940.101.29291.28891.2731
6722004.11.10 16:43s/l2940.101.28891.28891.273140.009934.04
6732004.11.10 16:43sell2950.101.28881.29181.2690
6742004.11.10 16:55s/l2950.101.29181.29181.2690-30.009904.04
6752004.11.10 16:55sell2960.101.29161.29461.2718
6762004.11.10 18:49modify2960.101.29161.29161.2718
6772004.11.11 04:30close2960.101.28851.29161.271831.529935.56
6782004.11.11 09:00buy2970.101.28891.28591.3087
6792004.11.11 12:00close2970.101.28721.28591.3087-17.009918.56
6802004.11.11 12:00sell2980.101.28711.29011.2673
6812004.11.11 14:08s/l2980.101.29011.29011.2673-30.009888.56
6822004.11.11 15:00buy2990.101.29011.28711.3099
6832004.11.12 04:01close2990.101.29021.28711.30990.229888.78
6842004.11.12 09:00buy3000.101.29301.29001.3128
6852004.11.12 13:00close3000.101.29151.29001.3128-15.009873.78
6862004.11.12 15:01sell3010.101.29011.29311.2703
6872004.11.12 16:30close3010.101.29231.29311.2703-22.009851.78
6882004.11.12 16:30buy3020.101.29221.28921.3120
6892004.11.12 17:30modify3020.101.29221.29221.3120
6902004.11.15 02:30close3020.101.29601.29221.312037.229889.00
6912004.11.15 09:00buy3030.101.29931.29631.3191
6922004.11.15 09:22s/l3030.101.29631.29631.3191-30.009859.00
6932004.11.15 09:22buy3040.101.29651.29351.3163
6942004.11.15 10:00close3040.101.29661.29351.31631.009860.00
6952004.11.15 10:00sell3050.101.29651.29951.2767
6962004.11.15 15:00close3050.101.29651.29951.27670.009860.00
6972004.11.15 15:00buy3060.101.29641.29341.3162
6982004.11.15 16:49s/l3060.101.29341.29341.3162-30.009830.00
6992004.11.15 17:00sell3070.101.29391.29691.2741
7002004.11.15 23:30close3070.101.29511.29691.2741-12.009818.00
7012004.11.16 09:00buy3080.101.29591.29291.3157
7022004.11.16 16:00close3080.101.29581.29291.3157-1.009817.00
7032004.11.16 16:00sell3090.101.29591.29891.2761
7042004.11.16 17:16s/l3090.101.29891.29891.2761-30.009787.00
7052004.11.16 17:16sell3100.101.29871.30171.2789
7062004.11.17 07:00close3100.101.29641.30171.278924.569811.56
7072004.11.17 09:00buy3110.101.29881.29581.3186
7082004.11.17 10:47modify3110.101.29881.29881.3186
7092004.11.17 15:00close3110.101.30281.29881.318640.009851.56
7102004.11.17 15:00sell3120.101.30271.30571.2829
7112004.11.17 18:00close3120.101.30371.30571.2829-10.009841.56
7122004.11.17 18:00buy3130.101.30381.30081.3236
7132004.11.18 11:00close3130.101.30451.30081.32366.229847.78
7142004.11.18 11:01sell3140.101.30441.30741.2846
7152004.11.18 15:03modify3140.101.30441.30441.2846
7162004.11.18 18:05modify3140.101.30441.30041.2846
7172004.11.18 20:30close3140.101.29681.30041.284676.009923.78
7182004.11.19 09:00buy3150.101.29581.29281.3156
7192004.11.19 11:29modify3150.101.29581.29581.3156
7202004.11.19 12:14modify3150.101.29581.29981.3156
7212004.11.19 18:30close3150.101.30331.29981.315675.009998.78
7222004.11.19 18:30sell3160.101.30351.30651.2837
7232004.11.22 05:31close3160.101.30321.30651.28373.5210002.30
7242004.11.22 09:00buy3170.101.30321.30021.3230
7252004.11.22 09:30close3170.101.30151.30021.3230-17.009985.30
7262004.11.22 09:30sell3180.101.30141.30441.2816
7272004.11.22 13:09s/l3180.101.30441.30441.2816-30.009955.30
7282004.11.22 15:00sell3190.101.30201.30501.2822
7292004.11.22 16:30close3190.101.30381.30501.2822-18.009937.30
7302004.11.22 16:30buy3200.101.30371.30071.3235
7312004.11.23 01:30close3200.101.30321.30071.3235-5.789931.52
7322004.11.23 09:00buy3210.101.30001.29701.3198
7332004.11.23 11:39modify3210.101.30001.30001.3198
7342004.11.23 16:02modify3210.101.30001.30401.3198
7352004.11.23 20:30close3210.101.30811.30401.319881.0010012.52
7362004.11.24 09:00buy3220.101.31081.30781.3306
7372004.11.24 10:50modify3220.101.31081.31081.3306
7382004.11.24 16:30close3220.101.31491.31081.330641.0010053.52
7392004.11.24 16:30sell3230.101.31481.31781.2950
7402004.11.24 18:21s/l3230.101.31781.31781.2950-30.0010023.52
7412004.11.24 18:30buy3240.101.31731.31431.3371
7422004.11.25 05:30close3240.101.31761.31431.33712.2210025.74
7432004.11.25 09:00sell3250.101.31801.32101.2982
7442004.11.25 09:30close3250.101.31941.32101.2982-14.0010011.74
7452004.11.25 09:30buy3260.101.31921.31621.3390
7462004.11.25 12:30modify3260.101.31921.31921.3390
7472004.11.26 01:02close3260.101.32531.31921.339060.2210071.96
7482004.11.26 09:00buy3270.101.32861.32561.3484
7492004.11.26 09:18s/l3270.101.32561.32561.3484-30.0010041.96
7502004.11.26 09:30sell3280.101.31921.32221.2994
7512004.11.26 09:31s/l3280.101.32221.32221.2994-30.0010011.96
7522004.11.26 09:31sell3290.101.32201.32501.3022
7532004.11.26 09:55s/l3290.101.32501.32501.3022-30.009981.96
7542004.11.26 09:55sell3300.101.32481.32781.3050
7552004.11.26 10:07modify3300.101.32481.32481.3050
7562004.11.26 12:20s/l3300.101.32481.32481.30500.009981.96
7572004.11.26 12:20sell3310.101.32461.32761.3048
7582004.11.26 17:00close3310.101.32581.32761.3048-12.009969.96
7592004.11.26 17:00buy3320.101.32591.32291.3457
7602004.11.29 02:00close3320.101.32631.32291.34573.229973.18
7612004.11.29 09:00sell3330.101.32481.32781.3050
7622004.11.29 09:59s/l3330.101.32781.32781.3050-30.009943.18
7632004.11.29 09:59sell3340.101.32761.33061.3078
7642004.11.29 16:00close3340.101.32631.33061.307813.009956.18
7652004.11.29 16:00buy3350.101.32641.32341.3462
7662004.11.29 23:30close3350.101.32721.32341.34628.009964.18
7672004.11.30 09:00sell3360.101.32361.32661.3038
7682004.11.30 10:10s/l3360.101.32661.32661.3038-30.009934.18
7692004.11.30 10:10sell3370.101.32661.32961.3068
7702004.11.30 11:30close3370.101.32761.32961.3068-10.009924.18
7712004.11.30 11:30buy3380.101.32761.32461.3474
7722004.11.30 15:38modify3380.101.32761.32761.3474
7732004.11.30 17:06s/l3380.101.32761.32761.34740.009924.18
7742004.11.30 17:06buy3390.101.32771.32471.3475
7752004.11.30 17:57s/l3390.101.32471.32471.3475-30.009894.18
7762004.11.30 18:00sell3400.101.32541.32841.3056
7772004.11.30 18:39s/l3400.101.32841.32841.3056-30.009864.18
7782004.11.30 18:39sell3410.101.32831.33131.3085
7792004.12.01 01:31s/l3410.101.33131.33131.3085-28.449835.74
7802004.12.01 09:00buy3420.101.33221.32921.3520
7812004.12.01 09:23s/l3420.101.32921.32921.3520-30.009805.74
7822004.12.01 09:23buy3430.101.32931.32631.3491
7832004.12.01 10:30close3430.101.32861.32631.3491-7.009798.74
7842004.12.01 10:30sell3440.101.32871.33171.3089
7852004.12.01 12:49s/l3440.101.33171.33171.3089-30.009768.74
7862004.12.01 12:49sell3450.101.33151.33451.3117
7872004.12.01 15:30close3450.101.33111.33451.31174.009772.74
7882004.12.01 15:30buy3460.101.33111.32811.3509
7892004.12.02 06:00close3460.101.33581.32811.350946.229818.96
7902004.12.02 09:00buy3470.101.33741.33441.3572
7912004.12.02 10:00close3470.101.33571.33441.3572-17.009801.96
7922004.12.02 10:00sell3480.101.33581.33881.3160
7932004.12.02 11:34modify3480.101.33581.33581.3160
7942004.12.02 15:00close3480.101.33471.33581.316011.009812.96
7952004.12.02 15:00buy3490.101.33481.33181.3546
7962004.12.02 16:26s/l3490.101.33181.33181.3546-30.009782.96
7972004.12.02 16:26buy3500.101.33201.32901.3518
7982004.12.02 16:30close3500.101.33081.32901.3518-12.009770.96
7992004.12.02 16:30sell3510.101.33071.33371.3109
8002004.12.02 17:00modify3510.101.33071.33071.3109
8012004.12.03 03:00close3510.101.32841.33071.310923.529794.48
8022004.12.03 09:00buy3520.101.32661.32361.3464
8032004.12.03 15:00modify3520.101.32661.32661.3464
8042004.12.03 15:17modify3520.101.32661.33061.3464
8052004.12.03 17:06modify3520.101.32661.33461.3464
8062004.12.06 00:31close3520.101.34501.33461.3464183.229977.70
8072004.12.06 09:00sell3530.101.34231.34531.3225
8082004.12.06 11:00close3530.101.34491.34531.3225-26.009951.70
8092004.12.06 11:00buy3540.101.34501.34201.3648
8102004.12.06 16:00close3540.101.34381.34201.3648-12.009939.70
8112004.12.06 16:00sell3550.101.34391.34691.3241
8122004.12.06 19:00close3550.101.34431.34691.3241-4.009935.70
8132004.12.07 09:00buy3560.101.34331.34031.3631
8142004.12.07 15:30close3560.101.34411.34031.36318.009943.70
8152004.12.07 15:30sell3570.101.34421.34721.3244
8162004.12.08 01:00close3570.101.34301.34721.324413.569957.26
8172004.12.08 09:00sell3580.101.33361.33661.3138
8182004.12.08 09:33modify3580.101.33361.33361.3138
8192004.12.08 14:00close3580.101.33161.33361.313820.009977.26
8202004.12.08 15:00sell3590.101.32371.32671.3039
8212004.12.08 15:16s/l3590.101.32671.32671.3039-30.009947.26
8222004.12.08 15:16sell3600.101.32651.32951.3067
8232004.12.08 18:27s/l3600.101.32951.32951.3067-30.009917.26
8242004.12.08 18:30buy3610.101.33001.32701.3498
8252004.12.09 02:30close3610.101.33231.32701.349822.229939.48
8262004.12.09 09:00buy3620.101.33351.33051.3533
8272004.12.09 10:33s/l3620.101.33051.33051.3533-30.009909.48
8282004.12.09 10:33buy3630.101.33071.32771.3505
8292004.12.09 11:00close3630.101.33041.32771.3505-3.009906.48
8302004.12.09 11:00sell3640.101.33031.33331.3105
8312004.12.09 16:30modify3640.101.33031.33031.3105
8322004.12.09 19:30close3640.101.32901.33031.310513.009919.48
8332004.12.10 09:00sell3650.101.32471.32771.3049
8342004.12.10 10:33modify3650.101.32471.32471.3049
8352004.12.10 11:28modify3650.101.32471.32071.3049
8362004.12.10 13:30close3650.101.31841.32071.304963.009982.48
8372004.12.10 15:00buy3660.101.31971.31671.3395
8382004.12.10 17:19modify3660.101.31971.31971.3395
8392004.12.13 00:00s/l3660.101.31971.31971.3395-0.789981.70
8402004.12.13 09:00sell3670.101.32701.33001.3072
8412004.12.13 09:30close3670.101.32901.33001.3072-20.009961.70
8422004.12.13 09:30buy3680.101.32911.32611.3489
8432004.12.13 12:12s/l3680.101.32611.32611.3489-30.009931.70
8442004.12.13 12:12buy3690.101.32631.32331.3461
8452004.12.13 13:00close3690.101.32511.32331.3461-12.009919.70
8462004.12.13 15:00sell3700.101.32781.33081.3080
8472004.12.13 17:00close3700.101.32991.33081.3080-21.009898.70
8482004.12.13 17:00buy3710.101.32981.32681.3496
8492004.12.14 03:30close3710.101.32811.32681.3496-17.789880.92
8502004.12.14 09:00buy3720.101.33151.32851.3513
8512004.12.14 15:30close3720.101.33001.32851.3513-15.009865.92
8522004.12.14 15:30sell3730.101.32991.33291.3101
8532004.12.14 20:30close3730.101.33071.33291.3101-8.009857.92
8542004.12.15 09:00buy3740.101.33231.32931.3521
8552004.12.15 11:39modify3740.101.33231.33231.3521
8562004.12.15 15:00modify3740.101.33231.33631.3521
8572004.12.15 19:00close3740.101.34091.33631.352186.009943.92
8582004.12.16 09:00buy3750.101.34211.33911.3619
8592004.12.16 10:00close3750.101.34041.33911.3619-17.009926.92
8602004.12.16 10:00sell3760.101.34051.34351.3207
8612004.12.16 13:30close3760.101.34161.34351.3207-11.009915.92
8622004.12.16 15:00sell3770.101.33881.34181.3190
8632004.12.16 15:10modify3770.101.33881.33881.3190
8642004.12.16 15:22modify3770.101.33881.33481.3190
8652004.12.16 18:08modify3770.101.33881.33081.3190
8662004.12.17 00:00close3770.101.32561.33081.3190132.5210048.44
8672004.12.17 09:00sell3780.101.32621.32921.3064
8682004.12.17 09:30close3780.101.32701.32921.3064-8.0010040.44
8692004.12.17 09:30buy3790.101.32691.32391.3467
8702004.12.17 10:15modify3790.101.32691.32691.3467
8712004.12.17 12:55s/l3790.101.32691.32691.34670.0010040.44
8722004.12.17 12:55buy3800.101.32701.32401.3468
8732004.12.17 13:30close3800.101.32711.32401.34681.0010041.44
8742004.12.17 15:00sell3810.101.32481.32781.3050
8752004.12.17 15:29s/l3810.101.32781.32781.3050-30.0010011.44
8762004.12.17 15:29sell3820.101.32761.33061.3078
8772004.12.17 16:30close3820.101.32671.33061.30789.0010020.44
8782004.12.17 16:30buy3830.101.32681.32381.3466
8792004.12.20 08:00close3830.101.33221.32381.346653.2210073.66
8802004.12.20 09:00buy3840.101.33331.33031.3531
8812004.12.20 10:17modify3840.101.33331.33331.3531
8822004.12.20 18:30close3840.101.33821.33331.353149.0010122.66
8832004.12.20 18:30sell3850.101.33811.34111.3183
8842004.12.21 03:33close3850.101.33961.34111.3183-14.4810108.18
8852004.12.21 09:00sell3860.101.33731.34031.3175
8862004.12.21 11:09s/l3860.101.34031.34031.3175-30.0010078.18
8872004.12.21 11:30buy3870.101.34021.33721.3600
8882004.12.21 16:07s/l3870.101.33721.33721.3600-30.0010048.18
8892004.12.21 16:07buy3880.101.33741.33441.3572
8902004.12.21 16:30close3880.101.33651.33441.3572-9.0010039.18
8912004.12.21 16:30sell3890.101.33641.33941.3166
8922004.12.22 07:30close3890.101.33701.33941.3166-4.4410034.74
8932004.12.22 09:00buy3900.101.33791.33491.3577
8942004.12.22 12:30close3900.101.33661.33491.3577-13.0010021.74
8952004.12.22 12:30sell3910.101.33681.33981.3170
8962004.12.22 15:30close3910.101.33831.33981.3170-15.0010006.74
8972004.12.22 15:30buy3920.101.33821.33521.3580
8982004.12.23 09:00modify3920.101.33821.33821.3580
8992004.12.23 15:00modify3920.101.33821.34221.3580
9002004.12.23 16:59modify3920.101.33821.34621.3580
9012004.12.23 18:30close3920.101.34831.34621.3580100.2210106.96
9022004.12.23 18:30sell3930.101.34841.35141.3286
9032004.12.23 21:27s/l3930.101.35141.35141.3286-30.0010076.96
9042004.12.24 09:00buy3940.101.35101.34801.3708
9052004.12.24 21:00close3940.101.35331.34801.370823.0010099.96
9062004.12.27 09:00buy3950.101.35331.35031.3731
9072004.12.27 10:00close3950.101.35231.35031.3731-10.0010089.96
9082004.12.27 10:00sell3960.101.35231.35531.3325
9092004.12.27 16:00close3960.101.35481.35531.3325-25.0010064.96
9102004.12.27 16:00buy3970.101.35491.35191.3747
9112004.12.27 16:34modify3970.101.35491.35491.3747
9122004.12.27 17:20modify3970.101.35491.35891.3747
9132004.12.28 01:30close3970.101.36001.35891.374750.2210115.18
9142004.12.28 09:00buy3980.101.36191.35891.3817
9152004.12.28 16:30close3980.101.36211.35891.38172.0010117.18
9162004.12.28 16:30sell3990.101.36201.36501.3422
9172004.12.29 00:31close3990.101.36111.36501.342210.5610127.74
9182004.12.29 09:00buy4000.101.36281.35981.3826
9192004.12.29 12:32close4000.101.36121.35981.3826-16.0010111.74
9202004.12.29 12:32sell4010.101.36131.36431.3415
9212004.12.29 15:08modify4010.101.36131.36131.3415
9222004.12.29 21:30close4010.101.35921.36131.341521.0010132.74
9232004.12.30 09:01sell4020.101.36201.36501.3422
9242004.12.30 16:30close4020.101.36291.36501.3422-9.0010123.74
9252004.12.30 16:30buy4030.101.36271.35971.3825
9262004.12.31 01:31close4030.101.36151.35971.3825-12.7810110.96
9272004.12.31 09:00buy4040.101.36271.35971.3825
9282004.12.31 13:31close4040.101.36391.35971.382512.0010122.96
9292004.12.31 15:00sell4050.101.36291.36591.3431
9302004.12.31 16:59modify4050.101.36291.36291.3431
9312004.12.31 17:43modify4050.101.36291.35891.3431
9322005.01.03 01:00close4050.101.35821.35891.343147.5210170.48
9332005.01.03 09:00buy4060.101.35281.34981.3726
9342005.01.03 10:29modify4060.101.35281.35281.3726
9352005.01.03 12:01s/l4060.101.35281.35281.37260.0010170.48
9362005.01.03 12:01buy4070.101.35301.35001.3728
9372005.01.03 14:24s/l4070.101.35001.35001.3728-30.0010140.48
9382005.01.03 15:00sell4080.101.34741.35041.3276
9392005.01.04 04:30close4080.101.34811.35041.3276-6.4810134.00
9402005.01.04 09:01sell4090.101.34651.34951.3267
9412005.01.04 09:35modify4090.101.34651.34651.3267
9422005.01.04 10:56modify4090.101.34651.34251.3267
9432005.01.04 15:00close4090.101.33721.34251.326793.0010227.00
9442005.01.04 15:00buy4100.101.33701.33401.3568
9452005.01.04 15:30close4100.101.33661.33401.3568-4.0010223.00
9462005.01.04 15:31sell4110.101.33651.33951.3167
9472005.01.04 16:20modify4110.101.33651.33651.3167
9482005.01.04 17:30modify4110.101.33651.33251.3167
9492005.01.05 01:30close4110.101.32891.33251.316777.5610300.56
9502005.01.05 09:00sell4120.101.32561.32861.3058
9512005.01.05 09:15s/l4120.101.32861.32861.3058-30.0010270.56
9522005.01.05 09:15sell4130.101.32841.33141.3086
9532005.01.05 11:03modify4130.101.32841.32841.3086
9542005.01.05 15:30close4130.101.32631.32841.308621.0010291.56
9552005.01.05 15:30buy4140.101.32641.32341.3462
9562005.01.05 16:00s/l4140.101.32341.32341.3462-30.0010261.56
9572005.01.05 16:00buy4150.101.32361.32061.3434
9582005.01.05 16:56modify4150.101.32361.32361.3434
9592005.01.05 21:30close4150.101.32561.32361.343420.0010281.56
9602005.01.06 09:00sell4160.101.32131.32431.3015
9612005.01.06 09:43modify4160.101.32131.32131.3015
9622005.01.06 14:00close4160.101.31941.32131.301519.0010300.56
9632005.01.06 15:00sell4170.101.31841.32141.2986
9642005.01.06 15:30close4170.101.32071.32141.2986-23.0010277.56
9652005.01.06 15:30buy4180.101.32061.31761.3404
9662005.01.06 16:16s/l4180.101.31761.31761.3404-30.0010247.56
9672005.01.06 16:16buy4190.101.31781.31481.3376
9682005.01.06 17:00close4190.101.31711.31481.3376-7.0010240.56
9692005.01.06 17:00sell4200.101.31721.32021.2974
9702005.01.06 17:17s/l4200.101.32021.32021.2974-30.0010210.56
9712005.01.06 17:17sell4210.101.32001.32301.3002
9722005.01.06 18:38modify4210.101.32001.32001.3002
9732005.01.07 02:30close4210.101.31841.32001.300216.5210227.08
9742005.01.07 09:00buy4220.101.31981.31681.3396
9752005.01.07 10:53modify4220.101.31981.31981.3396
9762005.01.07 14:00close4220.101.32031.31981.33965.0010232.08
9772005.01.07 15:00sell4230.101.32081.32381.3010
9782005.01.07 16:06modify4230.101.32081.32081.3010
9792005.01.07 16:21modify4230.101.32081.31681.3010
9802005.01.07 16:26modify4230.101.32081.31281.3010
9812005.01.07 16:45modify4230.101.32081.30781.3010
9822005.01.07 16:45modify4230.101.32081.30771.3010
9832005.01.07 16:45modify4230.101.32081.30761.3010
9842005.01.07 16:45modify4230.101.32081.30751.3010
9852005.01.07 17:15s/l4230.101.30751.30751.3010133.0010365.08
9862005.01.07 17:15sell4240.101.30731.31031.2875
9872005.01.07 18:27modify4240.101.30731.30731.2875
9882005.01.07 20:40s/l4240.101.30731.30731.28750.0010365.08
9892005.01.10 09:00buy4250.101.30741.30441.3272
9902005.01.10 11:30modify4250.101.30741.30741.3272
9912005.01.10 14:00close4250.101.31061.30741.327232.0010397.08
9922005.01.10 15:00buy4260.101.31141.30841.3312
9932005.01.10 16:05s/l4260.101.30841.30841.3312-30.0010367.08
9942005.01.10 16:30sell4270.101.30891.31191.2891
9952005.01.11 00:00close4270.101.31051.31191.2891-15.4810351.60
9962005.01.11 09:00buy4280.101.31341.31041.3332
9972005.01.11 10:30close4280.101.31351.31041.33321.0010352.60
9982005.01.11 10:30sell4290.101.31351.31651.2937
9992005.01.11 11:00close4290.101.31441.31651.2937-9.0010343.60
10002005.01.11 11:00buy4300.101.31431.31131.3341
10012005.01.11 18:30close4300.101.31401.31131.3341-3.0010340.60
10022005.01.11 18:30sell4310.101.31391.31691.2941
10032005.01.12 07:00close4310.101.31141.31691.294126.5610367.16
10042005.01.12 09:00buy4320.101.31181.30881.3316
10052005.01.12 09:30close4320.101.30911.30881.3316-27.0010340.16
10062005.01.12 09:30sell4330.101.30901.31201.2892
10072005.01.12 12:58s/l4330.101.31201.31201.2892-30.0010310.16
10082005.01.12 15:00buy4340.101.32281.31981.3426
10092005.01.12 16:00modify4340.101.32281.32281.3426
10102005.01.12 21:30close4340.101.32611.32281.342633.0010343.16
10112005.01.13 09:00buy4350.101.32521.32221.3450
10122005.01.13 09:30close4350.101.32311.32221.3450-21.0010322.16
10132005.01.13 09:30sell4360.101.32291.32591.3031
10142005.01.13 13:30close4360.101.32521.32591.3031-23.0010299.16
10152005.01.13 15:00buy4370.101.32261.31961.3424
10162005.01.13 15:30close4370.101.32041.31961.3424-22.0010277.16
10172005.01.13 15:30sell4380.101.32031.32331.3005
10182005.01.13 22:00close4380.101.32211.32331.3005-18.0010259.16
10192005.01.14 09:00sell4390.101.31181.31481.2920
10202005.01.14 09:35modify4390.101.31181.31181.2920
10212005.01.14 10:47s/l4390.101.31181.31181.29200.0010259.16
10222005.01.14 11:00buy4400.101.31151.30851.3313
10232005.01.14 13:10s/l4400.101.30851.30851.3313-30.0010229.16
10242005.01.14 15:00buy4410.101.30831.30531.3281
10252005.01.14 16:10modify4410.101.30831.30831.3281
10262005.01.14 20:04close4410.101.30921.30831.32819.0010238.16
10272005.01.17 09:00buy4420.101.31151.30851.3313
10282005.01.17 11:30close4420.101.31021.30851.3313-13.0010225.16
10292005.01.17 11:30sell4430.101.31011.31311.2903
10302005.01.18 07:00close4430.101.30441.31311.290357.5210282.68
10312005.01.18 09:00sell4440.101.30151.30451.2817
10322005.01.18 11:31close4440.101.30381.30451.2817-23.0010259.68
10332005.01.18 11:31buy4450.101.30371.30071.3235
10342005.01.18 15:45s/l4450.101.30071.30071.3235-30.0010229.68
10352005.01.18 16:00sell4460.101.30141.30441.2816
10362005.01.18 17:30s/l4460.101.30441.30441.2816-30.0010199.68
10372005.01.18 17:30sell4470.101.30441.30741.2846
10382005.01.19 03:01close4470.101.30301.30741.284615.5610215.24
10392005.01.19 09:00buy4480.101.30491.30191.3247
10402005.01.19 09:39modify4480.101.30491.30491.3247
10412005.01.19 16:00close4480.101.30621.30491.324713.0010228.24
10422005.01.19 16:00sell4490.101.30631.30931.2865
10432005.01.19 17:09modify4490.101.30631.30631.2865
10442005.01.19 23:00close4490.101.30091.30631.286554.0010282.24
10452005.01.20 09:00sell4500.101.29931.30231.2795
10462005.01.20 11:27modify4500.101.29931.29931.2795
10472005.01.20 16:00close4500.101.29621.29931.279531.0010313.24
10482005.01.20 16:00buy4510.101.29611.29311.3159
10492005.01.20 23:30close4510.101.29581.29311.3159-3.0010310.24
10502005.01.21 09:00buy4520.101.29871.29571.3185
10512005.01.21 13:00close4520.101.29681.29571.3185-19.0010291.24
10522005.01.21 15:00sell4530.101.29771.30071.2779
10532005.01.21 16:00close4530.101.29911.30071.2779-14.0010277.24
10542005.01.21 16:00buy4540.101.29921.29621.3190
10552005.01.21 17:23modify4540.101.29921.29921.3190
10562005.01.24 01:00close4540.101.30371.29921.319044.2210321.46
10572005.01.24 09:00buy4550.101.30761.30461.3274
10582005.01.24 13:30close4550.101.30611.30461.3274-15.0010306.46
10592005.01.24 15:00sell4560.101.30621.30921.2864
10602005.01.24 15:16s/l4560.101.30921.30921.2864-30.0010276.46
10612005.01.24 15:30buy4570.101.30731.30431.3271
10622005.01.24 16:18s/l4570.101.30431.30431.3271-30.0010246.46
10632005.01.24 16:30sell4580.101.30491.30791.2851
10642005.01.24 22:00close4580.101.30591.30791.2851-10.0010236.46
10652005.01.25 09:00buy4590.101.30431.30131.3241
10662005.01.25 13:30close4590.101.30341.30131.3241-9.0010227.46
10672005.01.25 15:00sell4600.101.30301.30601.2832
10682005.01.25 16:12modify4600.101.30301.30301.2832
10692005.01.25 17:53modify4600.101.30301.29901.2832
10702005.01.25 23:30close4600.101.29751.29901.283255.0010282.46
10712005.01.26 09:00sell4610.101.29751.30051.2777
10722005.01.26 09:30close4610.101.29961.30051.2777-21.0010261.46
10732005.01.26 09:30buy4620.101.29941.29641.3192
10742005.01.26 15:00modify4620.101.29941.29941.3192
10752005.01.26 17:03modify4620.101.29941.30341.3192
10762005.01.26 21:00close4620.101.30651.30341.319271.0010332.46
10772005.01.27 09:00buy4630.101.31151.30851.3313
10782005.01.27 09:30s/l4630.101.30851.30851.3313-30.0010302.46
10792005.01.27 09:30buy4640.101.30861.30561.3284
10802005.01.27 10:00close4640.101.30691.30561.3284-17.0010285.46
10812005.01.27 10:00sell4650.101.30681.30981.2870
10822005.01.27 15:00modify4650.101.30681.30681.2870
10832005.01.27 17:00close4650.101.30361.30681.287032.0010317.46
10842005.01.27 17:00buy4660.101.30351.30051.3233
10852005.01.28 02:00close4660.101.30261.30051.3233-9.7810307.68
10862005.01.28 09:00buy4670.101.30311.30011.3229
10872005.01.28 14:30close4670.101.30261.30011.3229-5.0010302.68
10882005.01.28 15:00buy4680.101.30761.30461.3274
10892005.01.28 15:15s/l4680.101.30461.30461.3274-30.0010272.68
10902005.01.28 15:15buy4690.101.30461.30161.3244
10912005.01.28 16:15s/l4690.101.30161.30161.3244-30.0010242.68
10922005.01.28 16:30sell4700.101.29981.30281.2800
10932005.01.28 17:43s/l4700.101.30281.30281.2800-30.0010212.68
10942005.01.28 17:43sell4710.101.30261.30561.2828
10952005.01.31 10:43modify4710.101.30261.30261.2828
10962005.01.31 12:36s/l4710.101.30261.30261.28280.5210213.20
10972005.01.31 15:00buy4720.101.30291.29991.3227
10982005.01.31 21:00close4720.101.30281.29991.3227-1.0010212.20
10992005.02.01 09:00sell4730.101.30241.30541.2826
11002005.02.01 18:30close4730.101.30261.30541.2826-2.0010210.20
11012005.02.01 18:30buy4740.101.30251.29951.3223
11022005.02.02 00:04close4740.101.30431.29951.322315.6610225.86
11032005.02.02 09:00sell4750.101.30731.31031.2875
11042005.02.02 16:36modify4750.101.30731.30731.2875
11052005.02.02 20:30close4750.101.30371.30731.287536.0010261.86
11062005.02.03 09:00sell4760.101.30221.30521.2824
11072005.02.03 11:30close4760.101.30271.30521.2824-5.0010256.86
11082005.02.03 11:30buy4770.101.30261.29961.3224
11092005.02.03 13:30close4770.101.30161.29961.3224-10.0010246.86
11102005.02.03 15:00sell4780.101.29441.29741.2746
11112005.02.03 16:14s/l4780.101.29741.29741.2746-30.0010216.86
11122005.02.03 16:14sell4790.101.29721.30021.2774
11132005.02.03 21:30close4790.101.29761.30021.2774-4.0010212.86
11142005.02.04 09:00sell4800.101.29681.29981.2770
11152005.02.04 12:31close4800.101.29711.29981.2770-3.0010209.86
11162005.02.04 12:32buy4810.101.29701.29401.3168
11172005.02.04 14:50s/l4810.101.29401.29401.3168-30.0010179.86
11182005.02.04 15:30sell4820.101.29441.29741.2746
11192005.02.04 18:04modify4820.101.29441.29441.2746
11202005.02.07 07:30close4820.101.28431.29441.2746101.5210281.38
11212005.02.07 09:00sell4830.101.28511.28811.2653
11222005.02.07 12:00close4830.101.28461.28811.26535.0010286.38
11232005.02.07 12:01buy4840.101.28471.28171.3045
11242005.02.07 14:30close4840.101.28311.28171.3045-16.0010270.38
11252005.02.07 15:02sell4850.101.28461.28761.2648
11262005.02.07 17:37modify4850.101.28461.28461.2648
11272005.02.07 18:05modify4850.101.28461.28061.2648
11282005.02.08 01:00close4850.101.27631.28061.264883.5210353.90
11292005.02.08 09:00buy4860.101.27651.27351.2963
11302005.02.08 11:28s/l4860.101.27351.27351.2963-30.0010323.90
11312005.02.08 11:30sell4870.101.27401.27701.2542
11322005.02.08 14:02s/l4870.101.27701.27701.2542-30.0010293.90
11332005.02.08 15:00buy4880.101.27601.27301.2958
11342005.02.08 22:00close4880.101.27661.27301.29586.0010299.90
11352005.02.09 09:00buy4890.101.27941.27641.2992
11362005.02.09 09:46s/l4890.101.27641.27641.2992-30.0010269.90
11372005.02.09 09:46buy4900.101.27661.27361.2964
11382005.02.09 13:30close4900.101.27781.27361.296412.0010281.90
11392005.02.09 15:00sell4910.101.27431.27731.2545
11402005.02.09 16:06s/l4910.101.27731.27731.2545-30.0010251.90
11412005.02.09 16:06sell4920.101.27711.28011.2573
11422005.02.09 17:00close4920.101.27901.28011.2573-19.0010232.90
11432005.02.09 17:00buy4930.101.27891.27591.2987
11442005.02.10 07:00close4930.101.28141.27591.298724.2210257.12
11452005.02.10 09:00buy4940.101.28161.27861.3014
11462005.02.10 10:00close4940.101.27971.27861.3014-19.0010238.12
11472005.02.10 10:00sell4950.101.27961.28261.2598
11482005.02.10 15:30close4950.101.28141.28261.2598-18.0010220.12
11492005.02.10 15:30buy4960.101.28161.27861.3014
11502005.02.10 15:52modify4960.101.28161.28161.3014
11512005.02.10 17:17modify4960.101.28161.28561.3014
11522005.02.11 02:00close4960.101.28651.28561.301448.2210268.34
11532005.02.11 09:00sell4970.101.28731.29031.2675
11542005.02.11 16:30close4970.101.28811.29031.2675-8.0010260.34
11552005.02.11 16:30buy4980.101.28791.28491.3077
11562005.02.11 19:31close4980.101.28681.28491.3077-11.0010249.34
11572005.02.14 09:00buy4990.101.29421.29121.3140
11582005.02.14 10:58modify4990.101.29421.29421.3140
11592005.02.14 14:00close4990.101.29701.29421.314028.0010277.34
11602005.02.14 15:01sell5000.101.29731.30031.2775
11612005.02.14 18:00close5000.101.29751.30031.2775-2.0010275.34
11622005.02.14 18:00buy5010.101.29731.29431.3171
11632005.02.15 05:00close5010.101.29561.29431.3171-17.7810257.56
11642005.02.15 09:00buy5020.101.29671.29371.3165
11652005.02.15 15:00modify5020.101.29671.29671.3165
11662005.02.15 16:00close5020.101.29841.29671.316517.0010274.56
11672005.02.15 16:00sell5030.101.29831.30131.2785
11682005.02.15 18:48s/l5030.101.30131.30131.2785-30.0010244.56
11692005.02.15 18:48sell5040.101.30111.30411.2813
11702005.02.15 21:30close5040.101.30181.30411.2813-7.0010237.56
11712005.02.16 09:00buy5050.101.30241.29941.3222
11722005.02.16 10:01close5050.101.30121.29941.3222-12.0010225.56
11732005.02.16 10:01sell5060.101.30131.30431.2815
11742005.02.16 13:00close5060.101.30231.30431.2815-10.0010215.56
11752005.02.16 15:00buy5070.101.30391.30091.3237
11762005.02.16 16:01s/l5070.101.30091.30091.3237-30.0010185.56
11772005.02.16 16:30sell5080.101.29771.30071.2779
11782005.02.16 18:54s/l5080.101.30071.30071.2779-30.0010155.56
11792005.02.16 18:54sell5090.101.30051.30351.2807
11802005.02.16 19:12s/l5090.101.30351.30351.2807-30.0010125.56
11812005.02.17 09:00buy5100.101.30541.30241.3252
11822005.02.17 14:00close5100.101.30481.30241.3252-6.0010119.56
11832005.02.17 15:00sell5110.101.30261.30561.2828
11842005.02.17 16:17s/l5110.101.30561.30561.2828-30.0010089.56
11852005.02.17 16:17sell5120.101.30541.30841.2856
11862005.02.17 17:00close5120.101.30661.30841.2856-12.0010077.56
11872005.02.17 17:00buy5130.101.30671.30371.3265
11882005.02.18 09:30close5130.101.30581.30371.3265-9.7810067.78
11892005.02.18 09:32sell5140.101.30591.30891.2861
11902005.02.18 15:30close5140.101.30601.30891.2861-1.0010066.78
11912005.02.18 15:30buy5150.101.30591.30291.3257
11922005.02.21 03:01close5150.101.30481.30291.3257-11.7810055.00
11932005.02.21 09:00buy5160.101.30641.30341.3262
11942005.02.21 14:01close5160.101.30511.30341.3262-13.0010042.00
11952005.02.21 15:00sell5170.101.30541.30841.2856
11962005.02.21 18:31close5170.101.30701.30841.2856-16.0010026.00
11972005.02.21 18:31buy5180.101.30691.30391.3267
11982005.02.22 00:36close5180.101.30571.30391.3267-12.7810013.22
11992005.02.22 09:00buy5190.101.31881.31581.3386
12002005.02.22 14:00close5190.101.31851.31581.3386-3.0010010.22
12012005.02.22 15:00sell5200.101.32031.32331.3005
12022005.02.22 15:30close5200.101.32111.32331.3005-8.0010002.22
12032005.02.22 15:31buy5210.101.32131.31831.3411
12042005.02.23 02:00close5210.101.32481.31831.341132.6610034.88
12052005.02.23 09:00sell5220.101.32181.32481.3020
12062005.02.23 15:00close5220.101.32341.32481.3020-16.0010018.88
12072005.02.23 15:00buy5230.101.32331.32031.3431
12082005.02.23 15:23s/l5230.101.32031.32031.3431-30.009988.88
12092005.02.23 15:23buy5240.101.32051.31751.3403
12102005.02.23 15:30close5240.101.31981.31751.3403-7.009981.88
12112005.02.23 15:30sell5250.101.31971.32271.2999
12122005.02.23 20:02s/l5250.101.32271.32271.2999-30.009951.88
12132005.02.24 09:00buy5260.101.32301.32001.3428
12142005.02.24 15:00close5260.101.32361.32001.34286.009957.88
12152005.02.24 15:01sell5270.101.32361.32661.3038
12162005.02.24 16:39modify5270.101.32361.32361.3038
12172005.02.24 22:30close5270.101.32011.32361.303835.009992.88
12182005.02.25 09:00sell5280.101.31981.32281.3000
12192005.02.25 10:01close5280.101.31971.32281.30001.009993.88
12202005.02.25 10:02buy5290.101.31991.31691.3397
12212005.02.25 11:33s/l5290.101.31691.31691.3397-30.009963.88
12222005.02.25 12:00sell5300.101.31661.31961.2968
12232005.02.25 14:38s/l5300.101.31961.31961.2968-30.009933.88
12242005.02.25 15:00buy5310.101.31941.31641.3392
12252005.02.28 06:01close5310.101.32591.31641.339264.229998.10
12262005.02.28 09:00sell5320.101.32491.32791.3051
12272005.02.28 15:30close5320.101.32531.32791.3051-4.009994.10
12282005.02.28 15:30buy5330.101.32581.32281.3456
12292005.02.28 16:30close5330.101.32631.32281.34565.009999.10
12302005.02.28 16:30sell5340.101.32611.32911.3063
12312005.02.28 17:00close5340.101.32741.32911.3063-13.009986.10
12322005.02.28 17:00buy5350.101.32711.32411.3469
12332005.02.28 20:38s/l5350.101.32411.32411.3469-30.009956.10
12342005.03.01 09:00buy5360.101.31921.31621.3390
12352005.03.01 15:00close5360.101.31881.31621.3390-4.009952.10
12362005.03.01 15:00sell5370.101.31871.32171.2989
12372005.03.02 04:30close5370.101.31681.32171.298920.569972.66
12382005.03.02 09:00buy5380.101.31661.31361.3364
12392005.03.02 09:53s/l5380.101.31361.31361.3364-30.009942.66
12402005.03.02 10:00sell5390.101.31341.31641.2936
12412005.03.02 16:30close5390.101.31231.31641.293611.009953.66
12422005.03.02 16:30buy5400.101.31221.30921.3320
12432005.03.03 02:00close5400.101.31311.30921.33208.229961.88
12442005.03.03 09:01sell5410.101.31241.31541.2926
12452005.03.03 09:30close5410.101.31421.31541.2926-18.009943.88
12462005.03.03 09:30buy5420.101.31411.31111.3339
12472005.03.03 15:00close5420.101.31351.31111.3339-6.009937.88
12482005.03.03 15:01sell5430.101.31341.31641.2936
12492005.03.04 01:30close5430.101.31131.31641.293621.529959.40
12502005.03.04 09:00buy5440.101.31161.30861.3314
12512005.03.04 15:30modify5440.101.31161.31561.3314
12522005.03.04 16:34modify5440.101.31161.31961.3314
12532005.03.07 04:00close5440.101.32291.31961.3314112.2210071.62
12542005.03.07 09:00sell5450.101.32281.32581.3030
12552005.03.07 15:03modify5450.101.32281.32281.3030
12562005.03.07 17:30close5450.101.31961.32281.303032.0010103.62
12572005.03.07 17:30buy5460.101.31951.31651.3393
12582005.03.08 02:00close5460.101.32111.31651.339315.2210118.84
12592005.03.08 09:00buy5470.101.32361.32061.3434
12602005.03.08 15:13modify5470.101.32361.32361.3434
12612005.03.08 15:55modify5470.101.32361.32761.3434
12622005.03.08 17:21modify5470.101.32361.33161.3434
12632005.03.09 00:30close5470.101.33451.33161.3434106.6610225.50
12642005.03.09 09:00buy5480.101.33571.33271.3555
12652005.03.09 14:00close5480.101.33481.33271.3555-9.0010216.50
12662005.03.09 15:00sell5490.101.33481.33781.3150
12672005.03.09 17:43s/l5490.101.33781.33781.3150-30.0010186.50
12682005.03.09 18:00buy5500.101.33831.33531.3581
12692005.03.10 01:05close5500.101.33761.33531.3581-7.7810178.72
12702005.03.10 09:00buy5510.101.34421.34121.3640
12712005.03.10 11:17s/l5510.101.34121.34121.3640-30.0010148.72
12722005.03.10 11:17buy5520.101.34131.33831.3611
12732005.03.10 16:00close5520.101.34151.33831.36112.0010150.72
12742005.03.10 16:00sell5530.101.34161.34461.3218
12752005.03.10 19:56s/l5530.101.34461.34461.3218-30.0010120.72
12762005.03.11 09:01sell5540.101.34251.34551.3227
12772005.03.11 14:30close5540.101.34241.34551.32271.0010121.72
12782005.03.11 15:30buy5550.101.34311.34011.3629
12792005.03.11 17:11modify5550.101.34311.34311.3629
12802005.03.11 22:00close5550.101.34501.34311.362919.0010140.72
12812005.03.14 09:00sell5560.101.34201.34501.3222
12822005.03.14 12:30close5560.101.34191.34501.32221.0010141.72
12832005.03.14 12:30buy5570.101.34191.33891.3617
12842005.03.14 13:34s/l5570.101.33891.33891.3617-30.0010111.72
12852005.03.14 15:00sell5580.101.33951.34251.3197
12862005.03.14 17:34modify5580.101.33951.33951.3197
12872005.03.14 21:00close5580.101.33681.33951.319727.0010138.72
12882005.03.15 09:00sell5590.101.33451.33751.3147
12892005.03.15 10:00close5590.101.33561.33751.3147-11.0010127.72
12902005.03.15 10:00buy5600.101.33581.33281.3556
12912005.03.15 15:00modify5600.101.33581.33581.3556
12922005.03.15 15:04s/l5600.101.33581.33581.35560.0010127.72
12932005.03.15 16:00sell5610.101.33211.33511.3123
12942005.03.16 06:00close5610.101.33161.33511.31236.5610134.28
12952005.03.16 09:00buy5620.101.33521.33221.3550
12962005.03.16 12:30close5620.101.33411.33221.3550-11.0010123.28
12972005.03.16 12:31sell5630.101.33421.33721.3144
12982005.03.16 12:55s/l5630.101.33721.33721.3144-30.0010093.28
12992005.03.16 15:00buy5640.101.34261.33961.3624
13002005.03.17 00:30close5640.101.34151.33961.3624-11.7810081.50
13012005.03.17 09:00buy5650.101.33971.33671.3595
13022005.03.17 11:00close5650.101.33931.33671.3595-4.0010077.50
13032005.03.17 11:00sell5660.101.33921.34221.3194
13042005.03.17 15:01modify5660.101.33921.33921.3194
13052005.03.17 17:00close5660.101.33811.33921.319411.0010088.50
13062005.03.17 17:00buy5670.101.33801.33501.3578
13072005.03.18 03:00close5670.101.33731.33501.3578-7.7810080.72
13082005.03.18 09:00sell5680.101.33541.33841.3156
13092005.03.18 09:54modify5680.101.33541.33541.3156
13102005.03.18 15:32modify5680.101.33541.33141.3156
13112005.03.18 17:30close5680.101.32931.33141.315661.0010141.72
13122005.03.18 17:30buy5690.101.32951.32651.3493
13132005.03.21 02:01close5690.101.33051.32651.34939.2210150.94
13142005.03.21 09:00sell5700.101.32191.32491.3021
13152005.03.21 16:00close5700.101.31941.32491.302125.0010175.94
13162005.03.21 16:01buy5710.101.31931.31631.3391
13172005.03.21 17:36s/l5710.101.31631.31631.3391-30.0010145.94
13182005.03.21 18:00sell5720.101.31631.31931.2965
13192005.03.22 03:00close5720.101.31721.31931.2965-8.4810137.46
13202005.03.22 09:00sell5730.101.31671.31971.2969
13212005.03.22 09:30close5730.101.31801.31971.2969-13.0010124.46
13222005.03.22 09:30buy5740.101.31811.31511.3379
13232005.03.22 19:00close5740.101.31941.31511.337913.0010137.46
13242005.03.23 09:01sell5750.101.30741.31041.2876
13252005.03.23 10:19modify5750.101.30741.30741.2876
13262005.03.23 17:52modify5750.101.30741.30341.2876
13272005.03.23 22:30close5750.101.29881.30341.287686.0010223.46
13282005.03.24 09:00buy5760.101.30041.29741.3202
13292005.03.24 11:00close5760.101.30001.29741.3202-4.0010219.46
13302005.03.24 11:01sell5770.101.29991.30291.2801
13312005.03.24 16:52modify5770.101.29991.29991.2801
13322005.03.24 23:31close5770.101.29451.29991.280154.0010273.46
13332005.03.25 09:00buy5780.101.29581.29281.3156
13342005.03.25 12:00close5780.101.29491.29281.3156-9.0010264.46
13352005.03.25 12:00sell5790.101.29501.29801.2752
13362005.03.25 20:32close5790.101.29591.29801.2752-9.0010255.46
13372005.03.28 09:00buy5800.101.29091.28791.3107
13382005.03.28 15:30close5800.101.28951.28791.3107-14.0010241.46
13392005.03.28 15:30sell5810.101.28941.29241.2696
13402005.03.28 23:30close5810.101.28991.29241.2696-5.0010236.46
13412005.03.29 09:00sell5820.101.29441.29741.2746
13422005.03.29 09:30close5820.101.29481.29741.2746-4.0010232.46
13432005.03.29 09:30buy5830.101.29471.29171.3145
13442005.03.29 13:29s/l5830.101.29171.29171.3145-30.0010202.46
13452005.03.29 15:00sell5840.101.29251.29551.2727
13462005.03.29 21:00close5840.101.29321.29551.2727-7.0010195.46
13472005.03.30 09:00buy5850.101.29581.29281.3156
13482005.03.30 11:00close5850.101.29651.29281.31567.0010202.46
13492005.03.30 11:00sell5860.101.29661.29961.2768
13502005.03.30 16:00close5860.101.29681.29961.2768-2.0010200.46
13512005.03.30 16:00buy5870.101.29671.29371.3165
13522005.03.30 18:14s/l5870.101.29371.29371.3165-30.0010170.46
13532005.03.30 18:30sell5880.101.29381.29681.2740
13542005.03.31 08:30close5880.101.29371.29681.27401.5210171.98
13552005.03.31 09:00buy5890.101.29341.29041.3132
13562005.03.31 15:31modify5890.101.29341.29341.3132
13572005.03.31 16:27modify5890.101.29341.29741.3132
13582005.03.31 17:08s/l5890.101.29741.29741.313240.0010211.98
13592005.03.31 17:08buy5900.101.29751.29451.3173
13602005.03.31 17:30close5900.101.29621.29451.3173-13.0010198.98
13612005.03.31 17:30sell5910.101.29611.29911.2763
13622005.04.01 09:00close5910.101.29741.29911.2763-12.4810186.50
13632005.04.01 09:00buy5920.101.29731.29431.3171
13642005.04.01 13:01close5920.101.29561.29431.3171-17.0010169.50
13652005.04.01 15:00sell5930.101.29581.29881.2760
13662005.04.01 15:30close5930.101.29861.29881.2760-28.0010141.50
13672005.04.01 15:30buy5940.101.29961.29661.3194
13682005.04.01 15:30modify5940.101.29961.29961.3194
13692005.04.01 16:07s/l5940.101.29961.29961.31940.0010141.50
13702005.04.01 16:07buy5950.101.29981.29681.3196
13712005.04.01 16:14s/l5950.101.29681.29681.3196-30.0010111.50
13722005.04.01 16:14buy5960.101.29701.29401.3168
13732005.04.01 17:00close5960.101.29571.29401.3168-13.0010098.50
13742005.04.01 17:00sell5970.101.29531.29831.2755
13752005.04.01 17:09modify5970.101.29531.29531.2755
13762005.04.01 17:27modify5970.101.29531.29131.2755
13772005.04.01 20:14s/l5970.101.29131.29131.275540.0010138.50
13782005.04.04 09:00sell5980.101.28851.29151.2687
13792005.04.04 15:34modify5980.101.28851.28851.2687
13802005.04.04 20:33close5980.101.28481.28851.268737.0010175.50
13812005.04.05 09:00sell5990.101.28161.28461.2618
13822005.04.05 12:00close5990.101.28191.28461.2618-3.0010172.50
13832005.04.05 12:00buy6000.101.28181.27881.3016
13842005.04.05 13:00close6000.101.28071.27881.3016-11.0010161.50
13852005.04.05 15:00buy6010.101.28551.28251.3053
13862005.04.06 00:00close6010.101.28521.28251.3053-5.3410156.16
13872005.04.06 09:00buy6020.101.28761.28461.3074
13882005.04.06 14:00close6020.101.28751.28461.3074-1.0010155.16
13892005.04.06 15:00sell6030.101.28531.28831.2655
13902005.04.06 18:40s/l6030.101.28831.28831.2655-30.0010125.16
13912005.04.07 09:00buy6040.101.29261.28961.3124
13922005.04.07 12:23s/l6040.101.28961.28961.3124-30.0010095.16
13932005.04.07 12:32sell6050.101.28971.29271.2699
13942005.04.07 14:05s/l6050.101.29271.29271.2699-30.0010065.16
13952005.04.07 15:00buy6060.101.29231.28931.3121
13962005.04.07 19:05s/l6060.101.28931.28931.3121-30.0010035.16
13972005.04.08 09:00sell6070.101.28111.28411.2613
13982005.04.08 10:30close6070.101.28291.28411.2613-18.0010017.16
13992005.04.08 10:30buy6080.101.28281.27981.3026
14002005.04.08 14:30close6080.101.28211.27981.3026-7.0010010.16
14012005.04.08 15:00sell6090.101.28181.28481.2620
14022005.04.08 16:30close6090.101.28251.28481.2620-7.0010003.16
14032005.04.08 16:30buy6100.101.28241.27941.3022
14042005.04.08 17:18modify6100.101.28241.28241.3022
14052005.04.08 17:54modify6100.101.28241.28641.3022
14062005.04.11 03:30close6100.101.29111.28641.302286.2210089.38
14072005.04.11 09:01buy6110.101.29351.29051.3133
14082005.04.11 16:30close6110.101.29521.29051.313317.0010106.38
14092005.04.11 16:30sell6120.101.29511.29811.2753
14102005.04.11 18:02s/l6120.101.29811.29811.2753-30.0010076.38
14112005.04.11 18:30buy6130.101.29931.29631.3191
14122005.04.12 12:01close6130.101.29771.29631.3191-16.7810059.60
14132005.04.12 12:01sell6140.101.29761.30061.2778
14142005.04.12 14:30s/l6140.101.30061.30061.2778-30.0010029.60
14152005.04.12 15:30sell6150.101.28891.29191.2691
14162005.04.12 20:51s/l6150.101.29191.29191.2691-30.009999.60
14172005.04.13 09:00buy6160.101.29351.29051.3133
14182005.04.13 13:00close6160.101.29341.29051.3133-1.009998.60
14192005.04.13 15:30sell6170.101.28671.28971.2669
14202005.04.13 16:18s/l6170.101.28971.28971.2669-30.009968.60
14212005.04.13 16:18sell6180.101.28961.29261.2698
14222005.04.13 22:30close6180.101.29191.29261.2698-23.009945.60
14232005.04.14 09:01sell6190.101.28621.28921.2664
14242005.04.14 15:00modify6190.101.28621.28621.2664
14252005.04.14 15:48modify6190.101.28621.28221.2664
14262005.04.14 17:28s/l6190.101.28221.28221.266440.009985.60
14272005.04.14 17:30buy6200.101.28221.27921.3020
14282005.04.14 23:38s/l6200.101.27921.27921.3020-30.009955.60
14292005.04.15 09:00buy6210.101.28151.27851.3013
14302005.04.15 15:00modify6210.101.28151.28151.3013
14312005.04.15 15:30close6210.101.28771.28151.301362.0010017.60
14322005.04.15 15:30sell6220.101.28761.29061.2678
14332005.04.15 16:00close6220.101.28801.29061.2678-4.0010013.60
14342005.04.15 16:00buy6230.101.28821.28521.3080
14352005.04.15 16:21modify6230.101.28821.28821.3080
14362005.04.18 02:30close6230.101.29071.28821.308024.2210037.82
14372005.04.18 09:00buy6240.101.29381.29081.3136
14382005.04.18 09:52modify6240.101.29381.29381.3136
14392005.04.18 17:19modify6240.101.29381.29781.3136
14402005.04.18 20:30close6240.101.30231.29781.313685.0010122.82
14412005.04.19 09:00buy6250.101.30151.29851.3213
14422005.04.19 11:00close6250.101.29911.29851.3213-24.0010098.82
14432005.04.19 11:00sell6260.101.29891.30191.2791
14442005.04.19 12:16s/l6260.101.30191.30191.2791-30.0010068.82
14452005.04.19 12:16sell6270.101.30181.30481.2820
14462005.04.19 16:30close6270.101.30241.30481.2820-6.0010062.82
14472005.04.19 16:30buy6280.101.30251.29951.3223
14482005.04.20 07:32close6280.101.30651.29951.322337.6610100.48
14492005.04.20 09:01sell6290.101.30651.30951.2867
14502005.04.20 13:00close6290.101.30461.30951.286719.0010119.48
14512005.04.20 15:00sell6300.101.30081.30381.2810
14522005.04.20 15:59s/l6300.101.30381.30381.2810-30.0010089.48
14532005.04.20 15:59sell6310.101.30361.30661.2838
14542005.04.20 16:30close6310.101.30531.30661.2838-17.0010072.48
14552005.04.20 16:30buy6320.101.30551.30251.3253
14562005.04.20 17:22modify6320.101.30551.30551.3253
14572005.04.21 06:12close6320.101.30951.30551.325339.2210111.70
14582005.04.21 09:00sell6330.101.30931.31231.2895
14592005.04.21 12:00close6330.101.30981.31231.2895-5.0010106.70
14602005.04.21 12:00buy6340.101.31001.30701.3298
14612005.04.21 13:31s/l6340.101.30701.30701.3298-30.0010076.70
14622005.04.21 15:00sell6350.101.30721.31021.2874
14632005.04.21 16:18s/l6350.101.31021.31021.2874-30.0010046.70
14642005.04.21 16:30buy6360.101.31091.30791.3307
14652005.04.21 17:22s/l6360.101.30791.30791.3307-30.0010016.70
14662005.04.21 17:22buy6370.101.30811.30511.3279
14672005.04.21 18:05s/l6370.101.30511.30511.3279-30.009986.70
14682005.04.21 18:30sell6380.101.30351.30651.2837
14692005.04.22 08:30close6380.101.30441.30651.2837-8.489978.22
14702005.04.22 09:00buy6390.101.30441.30141.3242
14712005.04.22 15:00modify6390.101.30441.30441.3242
14722005.04.22 17:30close6390.101.30601.30441.324216.009994.22
14732005.04.22 17:31sell6400.101.30591.30891.2861
14742005.04.22 21:30close6400.101.30691.30891.2861-10.009984.22
14752005.04.25 09:00buy6410.101.30351.30051.3233
14762005.04.25 10:27s/l6410.101.30051.30051.3233-30.009954.22
14772005.04.25 10:30sell6420.101.30041.30341.2806
14782005.04.25 16:17modify6420.101.30041.30041.2806
14792005.04.25 18:30close6420.101.29851.30041.280619.009973.22
14802005.04.25 18:30buy6430.101.29841.29541.3182
14812005.04.26 04:30close6430.101.29921.29541.31827.229980.44
14822005.04.26 09:00sell6440.101.29941.30241.2796
14832005.04.26 14:30close6440.101.29971.30241.2796-3.009977.44
14842005.04.26 15:00buy6450.101.29881.29581.3186
14852005.04.26 16:15s/l6450.101.29581.29581.3186-30.009947.44
14862005.04.26 16:30sell6460.101.29541.29841.2756
14872005.04.26 22:17s/l6460.101.29841.29841.2756-30.009917.44
14882005.04.27 09:00sell6470.101.29011.29311.2703
14892005.04.27 14:29s/l6470.101.29311.29311.2703-30.009887.44
14902005.04.27 15:00buy6480.101.29781.29481.3176
14912005.04.27 17:35s/l6480.101.29481.29481.3176-30.009857.44
14922005.04.27 17:35buy6490.101.29491.29191.3147
14932005.04.27 18:30close6490.101.29331.29191.3147-16.009841.44
14942005.04.27 18:30sell6500.101.29291.29591.2731
14952005.04.29 03:04close6500.101.29161.29591.273114.049855.48
14962005.04.29 09:00buy6510.101.29661.29361.3164
14972005.04.29 13:00close6510.101.29531.29361.3164-13.009842.48
14982005.04.29 15:00sell6520.101.29441.29741.2746
14992005.04.29 18:36modify6520.101.29441.29441.2746
15002005.05.02 00:04close6520.101.28621.29441.274682.529925.00
15012005.05.02 09:00buy6530.101.28581.28281.3056
15022005.05.02 16:30close6530.101.28451.28281.3056-13.009912.00
15032005.05.02 16:30sell6540.101.28461.28761.2648
15042005.05.02 21:02close6540.101.28631.28761.2648-17.009895.00
15052005.05.03 09:00buy6550.101.28491.28191.3047
15062005.05.03 13:31close6550.101.28541.28191.30475.009900.00
15072005.05.03 15:00sell6560.101.28591.28891.2661
15082005.05.03 15:24s/l6560.101.28891.28891.2661-30.009870.00
15092005.05.03 15:30buy6570.101.28921.28621.3090
15102005.05.03 20:18s/l6570.101.28621.28621.3090-30.009840.00
15112005.05.04 09:00buy6580.101.29491.29191.3147
15122005.05.04 12:30close6580.101.29431.29191.3147-6.009834.00
15132005.05.04 12:30sell6590.101.29441.29741.2746
15142005.05.04 21:31close6590.101.29491.29741.2746-5.009829.00
15152005.05.05 09:00buy6600.101.29601.29301.3158
15162005.05.05 13:01close6600.101.29561.29301.3158-4.009825.00
15172005.05.05 15:00sell6610.101.29641.29941.2766
15182005.05.05 19:00close6610.101.29551.29941.27669.009834.00
15192005.05.06 09:00sell6620.101.29371.29671.2739
15202005.05.06 10:01close6620.101.29491.29671.2739-12.009822.00
15212005.05.06 10:01buy6630.101.29491.29191.3147
15222005.05.06 14:30close6630.101.29431.29191.3147-6.009816.00
15232005.05.06 15:00sell6640.101.28571.28871.2659
15242005.05.06 17:03modify6640.101.28571.28571.2659
15252005.05.09 08:00close6640.101.28061.28571.265951.529867.52
15262005.05.09 09:00buy6650.101.28031.27731.3001
15272005.05.09 14:30close6650.101.28211.27731.300118.009885.52
15282005.05.09 15:01sell6660.101.28131.28431.2615
15292005.05.09 17:31close6660.101.28371.28431.2615-24.009861.52
15302005.05.09 17:31buy6670.101.28381.28081.3036
15312005.05.10 02:00close6670.101.28451.28081.30366.229867.74
15322005.05.10 09:00sell6680.101.28341.28641.2636
15332005.05.10 11:00close6680.101.28491.28641.2636-15.009852.74
15342005.05.10 11:00buy6690.101.28471.28171.3045
15352005.05.10 18:37modify6690.101.28471.28471.3045
15362005.05.10 21:01close6690.101.28701.28471.304523.009875.74
15372005.05.11 09:00buy6700.101.28851.28551.3083
15382005.05.11 11:00close6700.101.28861.28551.30831.009876.74
15392005.05.11 11:00sell6710.101.28841.29141.2686
15402005.05.11 15:00modify6710.101.28841.28441.2686
15412005.05.11 23:01close6710.101.28171.28441.268667.009943.74
15422005.05.12 09:00sell6720.101.27561.27861.2558
15432005.05.12 13:00close6720.101.27771.27861.2558-21.009922.74
15442005.05.12 15:00sell6730.101.27131.27431.2515
15452005.05.13 08:30close6730.101.26751.27431.251538.529961.26
15462005.05.13 09:01buy6740.101.26791.26491.2877
15472005.05.13 10:00close6740.101.26711.26491.2877-8.009953.26
15482005.05.13 10:00sell6750.101.26721.27021.2474
15492005.05.13 12:03modify6750.101.26721.26721.2474
15502005.05.13 15:30close6750.101.26451.26721.247427.009980.26
15512005.05.13 15:30buy6760.101.26441.26141.2842
15522005.05.13 20:31close6760.101.26241.26141.2842-20.009960.26
15532005.05.16 09:00sell6770.101.25941.26241.2396
15542005.05.16 11:18s/l6770.101.26241.26241.2396-30.009930.26
15552005.05.16 11:30buy6780.101.26231.25931.2821
15562005.05.17 00:00close6780.101.26321.25931.28218.229938.48
15572005.05.17 09:00buy6790.101.26291.25991.2827
15582005.05.17 14:00close6790.101.26311.25991.28272.009940.48
15592005.05.17 15:00sell6800.101.26171.26471.2419
15602005.05.17 18:00close6800.101.26441.26471.2419-27.009913.48
15612005.05.17 18:00buy6810.101.26431.26131.2841
15622005.05.17 21:30close6810.101.26181.26131.2841-25.009888.48
15632005.05.18 09:00buy6820.101.26241.25941.2822
15642005.05.18 16:00close6820.101.26151.25941.2822-9.009879.48
15652005.05.18 16:01sell6830.101.26161.26461.2418
15662005.05.18 16:54s/l6830.101.26461.26461.2418-30.009849.48
15672005.05.18 16:54sell6840.101.26441.26741.2446
15682005.05.18 18:00close6840.101.26601.26741.2446-16.009833.48
15692005.05.18 18:00buy6850.101.26591.26291.2857
15702005.05.19 07:30close6850.101.26691.26291.28579.229842.70
15712005.05.19 09:00sell6860.101.26761.27061.2478
15722005.05.19 15:00modify6860.101.26761.26761.2478
15732005.05.19 17:31close6860.101.26251.26761.247851.009893.70
15742005.05.19 17:33buy6870.101.26261.25961.2824
15752005.05.19 19:01close6870.101.26301.25961.28244.009897.70
15762005.05.20 09:00sell6880.101.26321.26621.2434
15772005.05.20 15:00modify6880.101.26321.26321.2434
15782005.05.20 16:06modify6880.101.26321.25921.2434
15792005.05.20 19:30close6880.101.25561.25921.243476.009973.70
15802005.05.23 09:00sell6890.101.25371.25671.2339
15812005.05.23 15:00close6890.101.25541.25671.2339-17.009956.70
15822005.05.23 15:00buy6900.101.25531.25231.2751
15832005.05.23 16:32modify6900.101.25531.25531.2751
15842005.05.23 18:20s/l6900.101.25531.25531.27510.009956.70
15852005.05.23 18:30sell6910.101.25571.25871.2359
15862005.05.23 22:32close6910.101.25851.25871.2359-28.009928.70
15872005.05.24 09:00buy6920.101.25941.25641.2792
15882005.05.24 11:13s/l6920.101.25641.25641.2792-30.009898.70
15892005.05.24 11:13buy6930.101.25661.25361.2764
15902005.05.24 12:27modify6930.101.25661.25661.2764
15912005.05.24 16:30close6930.101.25911.25661.276425.009923.70
15922005.05.24 16:30sell6940.101.25901.26201.2392
15932005.05.25 04:00close6940.101.25871.26201.23924.569928.26
15942005.05.25 09:00sell6950.101.25801.26101.2382
15952005.05.25 15:00close6950.101.25831.26101.2382-3.009925.26
15962005.05.25 15:00buy6960.101.25821.25521.2780
15972005.05.26 01:01close6960.101.25941.25521.278011.229936.48
15982005.05.26 09:00sell6970.101.25561.25861.2358
15992005.05.26 11:00close6970.101.25601.25861.2358-4.009932.48
16002005.05.26 11:00buy6980.101.25591.25291.2757
16012005.05.26 13:00close6980.101.25411.25291.2757-18.009914.48
16022005.05.26 15:00sell6990.101.25241.25541.2326
16032005.05.26 23:30close6990.101.25131.25541.232611.009925.48
16042005.05.27 09:00buy7000.101.25271.24971.2725
16052005.05.27 12:00close7000.101.25301.24971.27253.009928.48
16062005.05.27 12:00sell7010.101.25311.25611.2333
16072005.05.27 13:30close7010.101.25451.25611.2333-14.009914.48
16082005.05.27 15:00buy7020.101.25351.25051.2733
16092005.05.27 15:30close7020.101.25371.25051.27332.009916.48
16102005.05.27 15:30sell7030.101.25361.25661.2338
16112005.05.27 17:02close7030.101.25431.25661.2338-7.009909.48
16122005.05.27 17:03buy7040.101.25441.25141.2742
16132005.05.27 18:36modify7040.101.25441.25441.2742
16142005.05.30 00:00s/l7040.101.25441.25441.2742-0.789908.70
16152005.05.30 09:01sell7050.101.25201.25501.2322
16162005.05.30 15:00modify7050.101.25201.25201.2322
16172005.05.30 20:30close7050.101.24741.25201.232246.009954.70
16182005.05.31 09:00sell7060.101.23711.24011.2173
16192005.05.31 12:13modify7060.101.23711.23711.2173
16202005.05.31 16:30close7060.101.23581.23711.217313.009967.70
16212005.05.31 16:30buy7070.101.23561.23261.2554
16222005.05.31 19:10s/l7070.101.23261.23261.2554-30.009937.70
16232005.06.01 09:01buy7080.101.23221.22921.2520
16242005.06.01 10:00close7080.101.23031.22921.2520-19.009918.70
16252005.06.01 10:01sell7090.101.23021.23321.2104
16262005.06.01 11:20modify7090.101.23021.23021.2104
16272005.06.01 16:31close7090.101.22561.23021.210446.009964.70
16282005.06.01 16:31buy7100.101.22551.22251.2453
16292005.06.01 18:09s/l7100.101.22251.22251.2453-30.009934.70
16302005.06.01 18:30sell7110.101.22241.22541.2026
16312005.06.02 02:30close7110.101.22121.22541.202612.529947.22
16322005.06.02 09:00buy7120.101.22391.22091.2437
16332005.06.02 10:52modify7120.101.22391.22391.2437
16342005.06.02 15:31close7120.101.22541.22391.243715.009962.22
16352005.06.02 15:31sell7130.101.22551.22851.2057
16362005.06.02 16:46s/l7130.101.22851.22851.2057-30.009932.22
16372005.06.02 16:46sell7140.101.22841.23141.2086
16382005.06.02 17:00close7140.101.22871.23141.2086-3.009929.22
16392005.06.02 17:00buy7150.101.22881.22581.2486
16402005.06.03 08:09s/l7150.101.22581.22581.2486-30.789898.44
16412005.06.03 09:00sell7160.101.22601.22901.2062
16422005.06.03 13:05s/l7160.101.22901.22901.2062-30.009868.44
16432005.06.03 15:00buy7170.101.23041.22741.2502
16442005.06.03 15:20s/l7170.101.22741.22741.2502-30.009838.44
16452005.06.03 15:20buy7180.101.22761.22461.2474
16462005.06.03 17:09s/l7180.101.22461.22461.2474-30.009808.44
16472005.06.03 17:30sell7190.101.22351.22651.2037
16482005.06.06 04:00close7190.101.22481.22651.2037-12.489795.96
16492005.06.06 09:00sell7200.101.22631.22931.2065
16502005.06.06 09:30close7200.101.22711.22931.2065-8.009787.96
16512005.06.06 09:32buy7210.101.22711.22411.2469
16522005.06.06 18:01close7210.101.22681.22411.2469-3.009784.96
16532005.06.06 18:01sell7220.101.22671.22971.2069
16542005.06.07 04:30close7220.101.22621.22971.20695.529790.48
16552005.06.07 09:00buy7230.101.22901.22601.2488
16562005.06.07 13:00close7230.101.22921.22601.24882.009792.48
16572005.06.07 15:00sell7240.101.22811.23111.2083
16582005.06.07 20:30close7240.101.22851.23111.2083-4.009788.48
16592005.06.08 09:00sell7250.101.23241.23541.2126
16602005.06.08 12:00close7250.101.23381.23541.2126-14.009774.48
16612005.06.08 12:00buy7260.101.23391.23091.2537
16622005.06.08 18:15s/l7260.101.23091.23091.2537-30.009744.48
16632005.06.08 18:30sell7270.101.23071.23371.2109
16642005.06.09 02:00close7270.101.22441.23371.210963.529808.00
16652005.06.09 09:00sell7280.101.22131.22431.2015
16662005.06.09 12:15s/l7280.101.22431.22431.2015-30.009778.00
16672005.06.09 12:30buy7290.101.22461.22161.2444
16682005.06.09 16:25s/l7290.101.22161.22161.2444-30.009748.00
16692005.06.09 17:00sell7300.101.21901.22201.1992
16702005.06.09 17:42s/l7300.101.22201.22201.1992-30.009718.00
16712005.06.09 17:42sell7310.101.22191.22491.2021
16722005.06.09 23:00close7310.101.22291.22491.2021-10.009708.00
16732005.06.10 09:00sell7320.101.22201.22501.2022
16742005.06.10 13:00close7320.101.22341.22501.2022-14.009694.00
16752005.06.10 15:00sell7330.101.21951.22251.1997
16762005.06.10 15:57modify7330.101.21951.21951.1997
16772005.06.10 16:49modify7330.101.21951.21551.1997
16782005.06.13 05:34close7330.101.21081.21551.199787.529781.52
16792005.06.13 09:00buy7340.101.20981.20681.2296
16802005.06.13 10:31close7340.101.20771.20681.2296-21.009760.52
16812005.06.13 10:31sell7350.101.20771.21071.1879
16822005.06.13 11:28modify7350.101.20771.20771.1879
16832005.06.13 18:30close7350.101.20751.20771.18792.009762.52
16842005.06.13 18:30buy7360.101.20771.20471.2275
16852005.06.14 02:00close7360.101.21031.20471.227525.229787.74
16862005.06.14 09:00buy7370.101.21451.21151.2343
16872005.06.14 11:55s/l7370.101.21151.21151.2343-30.009757.74
16882005.06.14 11:55buy7380.101.21151.20851.2313
16892005.06.14 12:31close7380.101.21161.20851.23131.009758.74
16902005.06.14 12:31sell7390.101.21151.21451.1917
16912005.06.14 14:46s/l7390.101.21451.21451.1917-30.009728.74
16922005.06.14 15:00buy7400.101.21321.21021.2330
16932005.06.14 15:04s/l7400.101.21021.21021.2330-30.009698.74
16942005.06.14 15:04buy7410.101.21041.20741.2302
16952005.06.14 15:12s/l7410.101.20741.20741.2302-30.009668.74
16962005.06.14 15:30sell7420.101.20571.20871.1859
16972005.06.15 02:30close7420.101.20381.20871.185920.569689.30
16982005.06.15 09:00sell7430.101.20481.20781.1850
16992005.06.15 09:30close7430.101.20561.20781.1850-8.009681.30
17002005.06.15 09:30buy7440.101.20551.20251.2253
17012005.06.15 13:00close7440.101.20401.20251.2253-15.009666.30
17022005.06.15 16:00buy7450.101.21111.20811.2309
17032005.06.15 16:27s/l7450.101.20811.20811.2309-30.009636.30
17042005.06.15 16:27buy7460.101.20831.20531.2281
17052005.06.16 03:30close7460.101.20961.20531.228112.229648.52
17062005.06.16 09:02sell7470.101.20821.21121.1884
17072005.06.16 10:30close7470.101.20881.21121.1884-6.009642.52
17082005.06.16 10:31buy7480.101.20891.20591.2287
17092005.06.16 15:00modify7480.101.20891.20891.2287
17102005.06.16 15:48s/l7480.101.20891.20891.22870.009642.52
17112005.06.16 16:00sell7490.101.20811.21111.1883
17122005.06.17 02:00close7490.101.21051.21111.1883-23.489619.04
17132005.06.17 09:00buy7500.101.21181.20881.2316
17142005.06.17 12:24modify7500.101.21181.21181.2316
17152005.06.17 15:30close7500.101.21741.21181.231656.009675.04
17162005.06.17 15:30sell7510.101.21731.22031.1975
17172005.06.17 16:25s/l7510.101.22031.22031.1975-30.009645.04
17182005.06.17 16:30buy7520.101.22081.21781.2406
17192005.06.17 18:54modify7520.101.22081.22081.2406
17202005.06.20 00:00s/l7520.101.22081.22081.2406-0.789644.26
17212005.06.20 09:00sell7530.101.22301.22601.2032
17222005.06.20 15:00modify7530.101.22301.22301.2032
17232005.06.20 15:48modify7530.101.22301.21901.2032
17242005.06.20 23:00close7530.101.21551.21901.203275.009719.26
17252005.06.21 09:00buy7540.101.21431.21131.2341
17262005.06.21 09:38s/l7540.101.21131.21131.2341-30.009689.26
17272005.06.21 10:00sell7550.101.20981.21281.1900
17282005.06.21 15:30close7550.101.21131.21281.1900-15.009674.26
17292005.06.21 15:30buy7560.101.21111.20811.2309
17302005.06.21 18:15modify7560.101.21111.21111.2309
17312005.06.22 00:30close7560.101.21671.21111.230953.669727.92
17322005.06.22 09:00buy7570.101.21931.21631.2391
17332005.06.22 11:10s/l7570.101.21631.21631.2391-30.009697.92
17342005.06.22 11:30sell7580.101.21471.21771.1949
17352005.06.22 16:01modify7580.101.21471.21471.1949
17362005.06.22 21:30close7580.101.21301.21471.194917.009714.92
17372005.06.23 09:00sell7590.101.21151.21451.1917
17382005.06.23 15:00modify7590.101.21151.21151.1917
17392005.06.23 16:36modify7590.101.21151.20751.1917
17402005.06.23 17:30close7590.101.20601.20751.191755.009769.92
17412005.06.23 17:30buy7600.101.20571.20271.2255
17422005.06.23 19:10s/l7600.101.20271.20271.2255-30.009739.92
17432005.06.24 09:00sell7610.101.20361.20661.1838
17442005.06.24 09:31close7610.101.20451.20661.1838-9.009730.92
17452005.06.24 09:31buy7620.101.20471.20171.2245
17462005.06.24 15:08modify7620.101.20471.20471.2245
17472005.06.24 20:00close7620.101.20781.20471.224531.009761.92
17482005.06.27 09:00buy7630.101.21691.21391.2367
17492005.06.27 14:30close7630.101.21651.21391.2367-4.009757.92
17502005.06.27 15:00sell7640.101.21571.21871.1959
17512005.06.27 21:00close7640.101.21551.21871.19592.009759.92
17522005.06.28 09:01sell7650.101.21271.21571.1929
17532005.06.28 13:00close7650.101.21071.21571.192920.009779.92
17542005.06.28 15:01sell7660.101.20891.21191.1891
17552005.06.29 00:33close7660.101.20711.21191.189119.569799.48
17562005.06.29 09:00sell7670.101.20361.20661.1838
17572005.06.29 11:30close7670.101.20541.20661.1838-18.009781.48
17582005.06.29 11:31buy7680.101.20571.20271.2255
17592005.06.29 15:30close7680.101.20401.20271.2255-17.009764.48
17602005.06.29 15:31sell7690.101.20421.20721.1844
17612005.06.29 17:02s/l7690.101.20721.20721.1844-30.009734.48
17622005.06.29 17:30buy7700.101.20891.20591.2287
17632005.06.29 22:21s/l7700.101.20591.20591.2287-30.009704.48
17642005.06.30 09:00sell7710.101.20861.21161.1888
17652005.06.30 12:30modify7710.101.20861.20861.1888
17662005.06.30 13:50s/l7710.101.20861.20861.18880.009704.48
17672005.06.30 15:00buy7720.101.20851.20551.2283
17682005.06.30 20:00close7720.101.20871.20551.22832.009706.48
17692005.07.01 09:00sell7730.101.20331.20631.1835
17702005.07.01 11:00close7730.101.20551.20631.1835-22.009684.48
17712005.07.01 11:00buy7740.101.20561.20261.2254
17722005.07.01 11:35modify7740.101.20561.20561.2254
17732005.07.01 14:33s/l7740.101.20561.20561.22540.009684.48
17742005.07.01 15:00sell7750.101.20751.21051.1877
17752005.07.01 16:06modify7750.101.20751.20751.1877
17762005.07.01 16:27modify7750.101.20751.20351.1877
17772005.07.01 17:53modify7750.101.20751.19951.1877
17782005.07.04 02:30close7750.101.19381.19951.1877137.529822.00
17792005.07.04 09:00buy7760.101.19411.19111.2139
17802005.07.04 10:24s/l7760.101.19111.19111.2139-30.009792.00
17812005.07.04 10:24buy7770.101.19131.18831.2111
17822005.07.04 12:00close7770.101.19111.18831.2111-2.009790.00
17832005.07.04 12:00sell7780.101.19101.19401.1712
17842005.07.04 22:00close7780.101.19051.19401.17125.009795.00
17852005.07.05 09:00sell7790.101.18741.19041.1676
17862005.07.05 10:26s/l7790.101.19041.19041.1676-30.009765.00
17872005.07.05 10:26sell7800.101.19021.19321.1704
17882005.07.05 10:51s/l7800.101.19321.19321.1704-30.009735.00
17892005.07.05 11:00buy7810.101.19311.19011.2129
17902005.07.05 11:34s/l7810.101.19011.19011.2129-30.009705.00
17912005.07.05 11:34buy7820.101.19031.18731.2101
17922005.07.05 14:00close7820.101.18791.18731.2101-24.009681.00
17932005.07.05 15:00sell7830.101.19091.19391.1711
17942005.07.05 22:30close7830.101.19191.19391.1711-10.009671.00
17952005.07.06 09:00buy7840.101.19201.18901.2118
17962005.07.06 11:30close7840.101.19011.18901.2118-19.009652.00
17972005.07.06 11:30sell7850.101.19001.19301.1702
17982005.07.06 15:48s/l7850.101.19301.19301.1702-30.009622.00
17992005.07.06 16:00buy7860.101.19291.18991.2127
18002005.07.07 03:05close7860.101.19241.18991.2127-5.789616.22
18012005.07.07 09:00buy7870.101.19301.19001.2128
18022005.07.07 11:02modify7870.101.19301.19301.2128
18032005.07.07 11:25modify7870.101.19301.19701.2128
18042005.07.07 11:45s/l7870.101.19701.19701.212840.009656.22
18052005.07.07 11:45buy7880.101.19721.19421.2170
18062005.07.07 14:30close7880.101.19631.19421.2170-9.009647.22
18072005.07.07 15:00sell7890.101.19471.19771.1749
18082005.07.07 23:00close7890.101.19531.19771.1749-6.009641.22
18092005.07.08 09:00sell7900.101.19131.19431.1715
18102005.07.08 14:39s/l7900.101.19431.19431.1715-30.009611.22
18112005.07.08 15:30buy7910.101.19301.19001.2128
18122005.07.08 16:03modify7910.101.19301.19301.2128
18132005.07.08 17:00s/l7910.101.19301.19301.21280.009611.22
18142005.07.08 17:00buy7920.101.19321.19021.2130
18152005.07.11 09:00modify7920.101.19321.19721.2130
18162005.07.11 10:00close7920.101.20061.19721.213073.229684.44
18172005.07.11 10:00sell7930.101.20051.20351.1807
18182005.07.11 16:20s/l7930.101.20351.20351.1807-30.009654.44
18192005.07.11 16:30buy7940.101.20341.20041.2232
18202005.07.11 17:20modify7940.101.20341.20341.2232
18212005.07.12 02:30close7940.101.20611.20341.223226.229680.66
18222005.07.12 09:00buy7950.101.21661.21361.2364
18232005.07.12 12:00close7950.101.21621.21361.2364-4.009676.66
18242005.07.12 12:00sell7960.101.21601.21901.1962
18252005.07.12 12:29s/l7960.101.21901.21901.1962-30.009646.66
18262005.07.12 12:29sell7970.101.21881.22181.1990
18272005.07.12 13:00close7970.101.21671.22181.199021.009667.66
18282005.07.12 15:00sell7980.101.21601.21901.1962
18292005.07.12 15:50s/l7980.101.21901.21901.1962-30.009637.66
18302005.07.12 15:50sell7990.101.21881.22181.1990
18312005.07.12 16:00close7990.101.21981.22181.1990-10.009627.66
18322005.07.12 16:00buy8000.101.21991.21691.2397
18332005.07.13 00:32close8000.101.22281.21691.239726.669654.32
18342005.07.13 09:00sell8010.101.21981.22281.2000
18352005.07.13 13:00close8010.101.21811.22281.200017.009671.32
18362005.07.13 15:00sell8020.101.21471.21771.1949
18372005.07.13 16:30modify8020.101.21471.21471.1949
18382005.07.14 05:30close8020.101.20681.21471.194979.529750.84
18392005.07.14 09:00buy8030.101.20781.20481.2276
18402005.07.14 12:30close8030.101.20781.20481.22760.009750.84
18412005.07.14 12:30sell8040.101.20771.21071.1879
18422005.07.14 14:59s/l8040.101.21071.21071.1879-30.009720.84
18432005.07.14 15:30buy8050.101.21001.20701.2298
18442005.07.14 22:00close8050.101.20821.20701.2298-18.009702.84
18452005.07.15 09:00buy8060.101.21341.21041.2332
18462005.07.15 10:56s/l8060.101.21041.21041.2332-30.009672.84
18472005.07.15 10:56buy8070.101.21051.20751.2303
18482005.07.15 12:00close8070.101.20941.20751.2303-11.009661.84
18492005.07.15 12:00sell8080.101.20931.21231.1895
18502005.07.15 15:00modify8080.101.20931.20931.1895
18512005.07.15 19:02close8080.101.20561.20931.189537.009698.84
18522005.07.18 09:00buy8090.101.20721.20421.2270
18532005.07.18 13:00close8090.101.20521.20421.2270-20.009678.84
18542005.07.18 15:00sell8100.101.20451.20751.1847
18552005.07.18 17:13s/l8100.101.20751.20751.1847-30.009648.84
18562005.07.18 17:30buy8110.101.20761.20461.2274
18572005.07.18 20:30close8110.101.20501.20461.2274-26.009622.84
18582005.07.19 09:00sell8120.101.20001.20301.1802
18592005.07.19 15:00modify8120.101.20001.20001.1802
18602005.07.19 16:30close8120.101.19941.20001.18026.009628.84
18612005.07.19 16:30buy8130.101.19931.19631.2191
18622005.07.20 00:31close8130.101.20211.19631.219125.669654.50
18632005.07.20 09:00buy8140.101.20641.20341.2262
18642005.07.20 14:00close8140.101.20671.20341.22623.009657.50
18652005.07.20 15:00sell8150.101.20651.20951.1867
18662005.07.20 16:28modify8150.101.20651.20651.1867
18672005.07.20 19:16s/l8150.101.20651.20651.18670.009657.50
18682005.07.21 09:00sell8160.101.21651.21951.1967
18692005.07.21 13:24s/l8160.101.21951.21951.1967-30.009627.50
18702005.07.21 15:00buy8170.101.21971.21671.2395
18712005.07.21 15:44s/l8170.101.21671.21671.2395-30.009597.50
18722005.07.21 15:44buy8180.101.21691.21391.2367
18732005.07.21 15:57s/l8180.101.21391.21391.2367-30.009567.50
18742005.07.21 16:00sell8190.101.21471.21771.1949
18752005.07.21 16:43modify8190.101.21471.21471.1949
18762005.07.21 18:32s/l8190.101.21471.21471.19490.009567.50
18772005.07.21 18:32sell8200.101.21451.21751.1947
18782005.07.21 19:08s/l8200.101.21751.21751.1947-30.009537.50
18792005.07.22 09:00sell8210.101.21751.22051.1977
18802005.07.22 15:44modify8210.101.21751.21751.1977
18812005.07.22 17:49modify8210.101.21751.21351.1977
18822005.07.25 05:31close8210.101.20601.21351.1977115.529653.02
18832005.07.25 09:00sell8220.101.20431.20731.1845
18842005.07.25 11:00close8220.101.20651.20731.1845-22.009631.02
18852005.07.25 11:00buy8230.101.20641.20341.2262
18862005.07.25 17:30close8230.101.20451.20341.2262-19.009612.02
18872005.07.25 17:30sell8240.101.20441.20741.1846
18882005.07.26 09:00close8240.101.20471.20741.1846-2.489609.54
18892005.07.26 09:00buy8250.101.20481.20181.2246
18902005.07.26 10:31close8250.101.20301.20181.2246-18.009591.54
18912005.07.26 10:31sell8260.101.20291.20591.1831
18922005.07.26 15:27modify8260.101.20291.20291.1831
18932005.07.26 16:30close8260.101.20281.20291.18311.009592.54
18942005.07.26 16:31buy8270.101.20291.19991.2227
18952005.07.26 17:57s/l8270.101.19991.19991.2227-30.009562.54
18962005.07.26 17:57buy8280.101.20011.19711.2199
18972005.07.27 03:30close8280.101.20211.19711.219917.669580.20
18982005.07.27 09:00sell8290.101.19881.20181.1790
18992005.07.27 11:00close8290.101.20041.20181.1790-16.009564.20
19002005.07.27 11:00buy8300.101.20031.19731.2201
19012005.07.27 14:30s/l8300.101.19731.19731.2201-30.009534.20
19022005.07.27 15:30buy8310.101.20401.20101.2238
19032005.07.28 02:00close8310.101.20661.20101.223825.229559.42
19042005.07.28 09:02sell8320.101.20521.20821.1854
19052005.07.28 11:30close8320.101.20641.20821.1854-12.009547.42
19062005.07.28 11:30buy8330.101.20651.20351.2263
19072005.07.28 15:21modify8330.101.20651.20651.2263
19082005.07.28 16:04s/l8330.101.20651.20651.22630.009547.42
19092005.07.28 16:30sell8340.101.20721.21021.1874
19102005.07.28 17:20s/l8340.101.21021.21021.1874-30.009517.42
19112005.07.28 17:20sell8350.101.21011.21311.1903
19122005.07.28 17:30close8350.101.21171.21311.1903-16.009501.42
19132005.07.28 17:30buy8360.101.21161.20861.2314
19142005.07.29 02:01close8360.101.21261.20861.23149.229510.64
19152005.07.29 09:01sell8370.101.21201.21501.1922
19162005.07.29 11:38modify8370.101.21201.21201.1922
19172005.07.29 13:30close8370.101.21061.21201.192214.009524.64
19182005.07.29 15:00buy8380.101.21331.21031.2331
19192005.07.29 17:16s/l8380.101.21031.21031.2331-30.009494.64
19202005.07.29 17:16buy8390.101.21051.20751.2303
19212005.07.29 22:01close8390.101.21231.20751.230318.009512.64
19222005.08.01 09:00buy8400.101.21831.21531.2381
19232005.08.01 12:37modify8400.101.21831.21831.2381
19242005.08.01 16:30close8400.101.22351.21831.238152.009564.64
19252005.08.01 16:30sell8410.101.22341.22641.2036
19262005.08.01 17:30modify8410.101.22341.22341.2036
19272005.08.02 03:30close8410.101.22101.22341.203624.529589.16
19282005.08.02 09:00buy8420.101.22031.21731.2401
19292005.08.02 09:30close8420.101.22091.21731.24016.009595.16
19302005.08.02 09:30sell8430.101.22111.22411.2013
19312005.08.02 10:00close8430.101.22281.22411.2013-17.009578.16
19322005.08.02 10:00buy8440.101.22261.21961.2424
19332005.08.02 15:31close8440.101.22191.21961.2424-7.009571.16
19342005.08.02 15:31sell8450.101.22201.22501.2022
19352005.08.03 08:00close8450.101.21691.22501.202252.569623.72
19362005.08.03 09:00buy8460.101.22051.21751.2403
19372005.08.03 11:01modify8460.101.22051.22051.2403
19382005.08.03 11:08modify8460.101.22051.22451.2403
19392005.08.03 16:00close8460.101.23081.22451.2403103.009726.72
19402005.08.03 16:00sell8470.101.23061.23361.2108
19412005.08.03 17:31close8470.101.23271.23361.2108-21.009705.72
19422005.08.03 17:31buy8480.101.23281.22981.2526
19432005.08.04 02:30close8480.101.23231.22981.2526-5.789699.94
19442005.08.04 09:00sell8490.101.23351.23651.2137
19452005.08.04 13:00close8490.101.23301.23651.21375.009704.94
19462005.08.04 15:00buy8500.101.23271.22971.2525
19472005.08.04 16:52modify8500.101.23271.23271.2525
19482005.08.05 03:00close8500.101.23741.23271.252546.229751.16
19492005.08.05 09:01buy8510.101.23781.23481.2576
19502005.08.05 13:00close8510.101.23571.23481.2576-21.009730.16
19512005.08.05 15:30sell8520.101.23541.23841.2156
19522005.08.05 18:15modify8520.101.23541.23541.2156
19532005.08.05 22:01s/l8520.101.23541.23541.21560.009730.16
19542005.08.08 09:00buy8530.101.23351.23051.2533
19552005.08.08 11:08modify8530.101.23351.23351.2533
19562005.08.08 17:00close8530.101.23651.23351.253330.009760.16
19572005.08.08 17:00sell8540.101.23641.23941.2166
19582005.08.09 01:30close8540.101.23641.23941.21660.529760.68
19592005.08.09 09:00buy8550.101.24071.23771.2605
19602005.08.09 10:03s/l8550.101.23771.23771.2605-30.009730.68
19612005.08.09 10:03buy8560.101.23771.23471.2575
19622005.08.09 10:30close8560.101.23651.23471.2575-12.009718.68
19632005.08.09 10:30sell8570.101.23661.23961.2168
19642005.08.09 20:30close8570.101.23571.23961.21689.009727.68
19652005.08.10 09:00buy8580.101.23851.23551.2583
19662005.08.10 13:00close8580.101.23781.23551.2583-7.009720.68
19672005.08.10 15:01sell8590.101.23781.24081.2180
19682005.08.10 16:03s/l8590.101.24081.24081.2180-30.009690.68
19692005.08.10 16:03sell8600.101.24071.24371.2209
19702005.08.10 17:15modify8600.101.24071.24071.2209
19712005.08.10 21:00close8600.101.23781.24071.220929.009719.68
19722005.08.11 09:00sell8610.101.24011.24311.2203
19732005.08.11 10:00close8610.101.24301.24311.2203-29.009690.68
19742005.08.11 10:00buy8620.101.24291.23991.2627
19752005.08.11 14:40s/l8620.101.23991.23991.2627-30.009660.68
19762005.08.11 15:00sell8630.101.24161.24461.2218
19772005.08.11 15:30close8630.101.24331.24461.2218-17.009643.68
19782005.08.11 15:31buy8640.101.24341.24041.2632
19792005.08.12 02:00close8640.101.24621.24041.263227.229670.90
19802005.08.12 09:00buy8650.101.24721.24421.2670
19812005.08.12 13:00close8650.101.24621.24421.2670-10.009660.90
19822005.08.12 15:00sell8660.101.24091.24391.2211
19832005.08.12 16:07s/l8660.101.24391.24391.2211-30.009630.90
19842005.08.12 16:07sell8670.101.24381.24681.2240
19852005.08.12 19:00close8670.101.24351.24681.22403.009633.90
19862005.08.15 09:00sell8680.101.23941.24241.2196
19872005.08.15 15:00close8680.101.23751.24241.219619.009652.90
19882005.08.15 15:00buy8690.101.23731.23431.2571
19892005.08.15 15:30close8690.101.23491.23431.2571-24.009628.90
19902005.08.15 15:30sell8700.101.23481.23781.2150
19912005.08.15 17:28s/l8700.101.23781.23781.2150-30.009598.90
19922005.08.15 17:28sell8710.101.23771.24071.2179
19932005.08.15 23:30close8710.101.23671.24071.217910.009608.90
19942005.08.16 09:00buy8720.101.23571.23271.2555
19952005.08.16 11:00close8720.101.23351.23271.2555-22.009586.90
19962005.08.16 11:00sell8730.101.23341.23641.2136
19972005.08.16 17:30close8730.101.23391.23641.2136-5.009581.90
19982005.08.16 17:30buy8740.101.23361.23061.2534
19992005.08.17 03:30close8740.101.23411.23061.25342.669584.56
20002005.08.17 09:00sell8750.101.22911.23211.2093
20012005.08.17 13:00close8750.101.23011.23211.2093-10.009574.56
20022005.08.17 15:00sell8760.101.23021.23321.2104
20032005.08.17 15:30close8760.101.23011.23321.21041.009575.56
20042005.08.17 15:30buy8770.101.22991.22691.2497
20052005.08.17 18:30close8770.101.22751.22691.2497-24.009551.56
20062005.08.17 18:30sell8780.101.22761.23061.2078
20072005.08.18 05:02close8780.101.22901.23061.2078-13.489538.08
20082005.08.18 09:00sell8790.101.22671.22971.2069
20092005.08.18 11:47modify8790.101.22671.22671.2069
20102005.08.18 15:01modify8790.101.22671.22271.2069
20112005.08.18 18:31close8790.101.21721.22271.206995.009633.08
20122005.08.18 18:31buy8800.101.21731.21431.2371
20132005.08.18 20:30close8800.101.21741.21431.23711.009634.08
20142005.08.19 09:00sell8810.101.21591.21891.1961
20152005.08.19 11:30close8810.101.21841.21891.1961-25.009609.08
20162005.08.19 11:30buy8820.101.21821.21521.2380
20172005.08.19 16:16s/l8820.101.21521.21521.2380-30.009579.08
20182005.08.19 16:16buy8830.101.21541.21241.2352
20192005.08.19 16:30close8830.101.21451.21241.2352-9.009570.08
20202005.08.19 16:30sell8840.101.21461.21761.1948
20212005.08.19 18:55s/l8840.101.21761.21761.1948-30.009540.08
20222005.08.19 18:55sell8850.101.21751.22051.1977
20232005.08.22 00:32close8850.101.21651.22051.197710.529550.60
20242005.08.22 09:00sell8860.101.21811.22111.1983
20252005.08.22 10:00close8860.101.21761.22111.19835.009555.60
20262005.08.22 10:00buy8870.101.21771.21471.2375
20272005.08.22 15:00modify8870.101.21771.21771.2375
20282005.08.22 23:00close8870.101.22261.21771.237549.009604.60
20292005.08.23 09:00buy8880.101.22331.22031.2431
20302005.08.23 15:00close8880.101.22091.22031.2431-24.009580.60
20312005.08.23 15:00sell8890.101.22061.22361.2008
20322005.08.23 19:01close8890.101.22301.22361.2008-24.009556.60
20332005.08.24 09:00sell8900.101.21701.22001.1972
20342005.08.24 11:30close8900.101.21901.22001.1972-20.009536.60
20352005.08.24 11:30buy8910.101.21891.21591.2387
20362005.08.24 15:00modify8910.101.21891.21891.2387
20372005.08.24 15:04modify8910.101.21891.22291.2387
20382005.08.24 17:29s/l8910.101.22291.22291.238740.009576.60
20392005.08.24 17:29buy8920.101.22301.22001.2428
20402005.08.24 18:00close8920.101.22401.22001.242810.009586.60
20412005.08.24 18:00sell8930.101.22391.22691.2041
20422005.08.24 19:53s/l8930.101.22691.22691.2041-30.009556.60
20432005.08.25 09:00buy8940.101.23111.22811.2509
20442005.08.25 10:16s/l8940.101.22811.22811.2509-30.009526.60
20452005.08.25 10:30sell8950.101.22921.23221.2094
20462005.08.25 17:30close8950.101.23171.23221.2094-25.009501.60
20472005.08.25 17:30buy8960.101.23161.22861.2514
20482005.08.26 01:17s/l8960.101.22861.22861.2514-30.789470.82
20492005.08.26 09:00buy8970.101.23111.22811.2509
20502005.08.26 11:01close8970.101.23081.22811.2509-3.009467.82
20512005.08.26 11:01sell8980.101.23061.23361.2108
20522005.08.26 16:30close8980.101.23341.23361.2108-28.009439.82
20532005.08.26 16:30buy8990.101.23351.23051.2533
20542005.08.26 19:04s/l8990.101.23051.23051.2533-30.009409.82
20552005.08.29 09:00buy9000.101.23431.23131.2541
20562005.08.29 10:19s/l9000.101.23131.23131.2541-30.009379.82
20572005.08.29 10:30sell9010.101.23161.23461.2118
20582005.08.29 16:19modify9010.101.23161.23161.2118
20592005.08.29 18:03modify9010.101.23161.22761.2118
20602005.08.29 22:37close9010.101.22291.22761.211887.009466.82
20612005.08.30 09:00buy9020.101.22241.21941.2422
20622005.08.30 12:00close9020.101.21981.21941.2422-26.009440.82
20632005.08.30 12:00sell9030.101.21971.22271.1999
20642005.08.30 17:30close9030.101.22161.22271.1999-19.009421.82
20652005.08.30 17:30buy9040.101.22161.21861.2414
20662005.08.30 18:28s/l9040.101.21861.21861.2414-30.009391.82
20672005.08.30 18:28buy9050.101.21881.21581.2386
20682005.08.31 07:01close9050.101.22121.21581.238621.669413.48
20692005.08.31 09:00sell9060.101.22181.22481.2020
20702005.08.31 09:30close9060.101.22071.22481.202011.009424.48
20712005.08.31 09:30buy9070.101.22081.21781.2406
20722005.08.31 13:00close9070.101.21881.21781.2406-20.009404.48
20732005.08.31 15:00buy9080.101.22231.21931.2421
20742005.08.31 16:10modify9080.101.22231.22231.2421
20752005.08.31 17:42modify9080.101.22231.22631.2421
20762005.08.31 18:28modify9080.101.22231.23031.2421
20772005.09.01 01:00close9080.101.23341.23031.2421110.229514.70
20782005.09.01 09:00sell9090.101.23321.23621.2134
20792005.09.01 10:00close9090.101.23441.23621.2134-12.009502.70
20802005.09.01 10:00buy9100.101.23451.23151.2543
20812005.09.01 12:35modify9100.101.23451.23451.2543
20822005.09.01 16:04modify9100.101.23451.23851.2543
20832005.09.01 16:07modify9100.101.23451.24251.2543
20842005.09.02 00:30close9100.101.24891.24251.2543143.229645.92
20852005.09.02 09:00buy9110.101.25161.24861.2714
20862005.09.02 10:14modify9110.101.25161.25161.2714
20872005.09.02 13:30close9110.101.25451.25161.271429.009674.92
20882005.09.02 15:00sell9120.101.25181.25481.2320
20892005.09.02 16:01s/l9120.101.25481.25481.2320-30.009644.92
20902005.09.02 16:01sell9130.101.25461.25761.2348
20912005.09.02 18:30close9130.101.25431.25761.23483.009647.92
20922005.09.02 18:30buy9140.101.25421.25121.2740
20932005.09.05 09:00close9140.101.25461.25121.27403.229651.14
20942005.09.05 09:00sell9150.101.25461.25761.2348
20952005.09.05 22:30close9150.101.25381.25761.23488.009659.14
20962005.09.06 09:00sell9160.101.24711.25011.2273
20972005.09.06 14:30close9160.101.24971.25011.2273-26.009633.14
20982005.09.06 15:00buy9170.101.25081.24781.2706
20992005.09.06 16:09s/l9170.101.24781.24781.2706-30.009603.14
21002005.09.06 16:09buy9180.101.24791.24491.2677
21012005.09.06 22:03close9180.101.24721.24491.2677-7.009596.14
21022005.09.07 09:00buy9190.101.25231.24931.2721
21032005.09.07 10:35s/l9190.101.24931.24931.2721-30.009566.14
21042005.09.07 10:35buy9200.101.24941.24641.2692
21052005.09.07 11:00close9200.101.24801.24641.2692-14.009552.14
21062005.09.07 11:00sell9210.101.24791.25091.2281
21072005.09.07 15:10modify9210.101.24791.24791.2281
21082005.09.07 18:30close9210.101.24451.24791.228134.009586.14
21092005.09.07 18:30buy9220.101.24461.24161.2644
21102005.09.07 20:20s/l9220.101.24161.24161.2644-30.009556.14
21112005.09.08 09:00buy9230.101.24451.24151.2643
21122005.09.08 11:12s/l9230.101.24151.24151.2643-30.009526.14
21132005.09.08 11:12buy9240.101.24171.23871.2615
21142005.09.08 11:30close9240.101.24141.23871.2615-3.009523.14
21152005.09.08 11:30sell9250.101.24161.24461.2218
21162005.09.08 15:00close9250.101.24431.24461.2218-27.009496.14
21172005.09.08 15:00buy9260.101.24441.24141.2642
21182005.09.08 16:10s/l9260.101.24141.24141.2642-30.009466.14
21192005.09.08 16:10buy9270.101.24161.23861.2614
21202005.09.08 16:31close9270.101.24031.23861.2614-13.009453.14
21212005.09.08 16:31sell9280.101.24021.24321.2204
21222005.09.08 23:34close9280.101.24061.24321.2204-4.009449.14
21232005.09.09 09:00buy9290.101.24211.23911.2619
21242005.09.09 11:00close9290.101.24081.23911.2619-13.009436.14
21252005.09.09 11:00sell9300.101.24071.24371.2209
21262005.09.09 15:00close9300.101.24241.24371.2209-17.009419.14
21272005.09.09 15:00buy9310.101.24231.23931.2621
21282005.09.09 16:03s/l9310.101.23931.23931.2621-30.009389.14
21292005.09.09 16:03buy9320.101.23941.23641.2592
21302005.09.09 17:07modify9320.101.23941.23941.2592
21312005.09.09 21:00close9320.101.24031.23941.25929.009398.14
21322005.09.12 09:00buy9330.101.23301.23001.2528
21332005.09.12 09:30close9330.101.23121.23001.2528-18.009380.14
21342005.09.12 09:30sell9340.101.23111.23411.2113
21352005.09.12 22:01close9340.101.22851.23411.211326.009406.14
21362005.09.13 09:00sell9350.101.22851.23151.2087
21372005.09.13 15:30close9350.101.22721.23151.208713.009419.14
21382005.09.13 15:30buy9360.101.22701.22401.2468
21392005.09.13 23:30close9360.101.22571.22401.2468-13.009406.14
21402005.09.14 09:00buy9370.101.22751.22451.2473
21412005.09.14 09:30close9370.101.22711.22451.2473-4.009402.14
21422005.09.14 09:31sell9380.101.22701.23001.2072
21432005.09.14 13:51s/l9380.101.23001.23001.2072-30.009372.14
21442005.09.14 15:00buy9390.101.23131.22831.2511
21452005.09.14 17:07s/l9390.101.22831.22831.2511-30.009342.14
21462005.09.14 17:30sell9400.101.22891.23191.2091
21472005.09.15 09:00modify9400.101.22891.22491.2091
21482005.09.15 10:30close9400.101.22191.22491.209170.529412.66
21492005.09.15 10:30buy9410.101.22201.21901.2418
21502005.09.15 15:30close9410.101.22031.21901.2418-17.009395.66
21512005.09.15 15:30sell9420.101.22021.22321.2004
21522005.09.15 18:30close9420.101.22261.22321.2004-24.009371.66
21532005.09.15 18:30buy9430.101.22251.21951.2423
21542005.09.16 09:00modify9430.101.22251.22251.2423
21552005.09.16 09:31close9430.101.22811.22251.242355.229426.88
21562005.09.16 09:32sell9440.101.22791.23091.2081
21572005.09.16 15:00modify9440.101.22791.22791.2081
21582005.09.16 19:00close9440.101.22191.22791.208160.009486.88
21592005.09.19 09:00sell9450.101.21081.21381.1910
21602005.09.19 09:36s/l9450.101.21381.21381.1910-30.009456.88
21612005.09.19 09:36sell9460.101.21361.21661.1938
21622005.09.19 11:30close9460.101.21381.21661.1938-2.009454.88
21632005.09.19 11:30buy9470.101.21371.21071.2335
21642005.09.19 20:01close9470.101.21351.21071.2335-2.009452.88
21652005.09.20 09:00buy9480.101.21551.21251.2353
21662005.09.20 11:31close9480.101.21561.21251.23531.009453.88
21672005.09.20 11:31sell9490.101.21551.21851.1957
21682005.09.20 17:30close9490.101.21731.21851.1957-18.009435.88
21692005.09.20 17:30buy9500.101.21721.21421.2370
21702005.09.20 20:23s/l9500.101.21421.21421.2370-30.009405.88
21712005.09.21 09:00buy9510.101.22061.21761.2404
21722005.09.21 12:00close9510.101.22001.21761.2404-6.009399.88
21732005.09.21 12:00sell9520.101.22011.22311.2003
21742005.09.21 13:55s/l9520.101.22311.22311.2003-30.009369.88
21752005.09.21 15:00buy9530.101.22271.21971.2425
21762005.09.21 17:43s/l9530.101.21971.21971.2425-30.009339.88
21772005.09.21 18:01sell9540.101.22061.22361.2008
21782005.09.22 00:00close9540.101.22241.22361.2008-17.489322.40
21792005.09.22 09:00sell9550.101.22261.22561.2028
21802005.09.22 13:00close9550.101.22221.22561.20284.009326.40
21812005.09.22 15:00buy9560.101.22081.21781.2406
21822005.09.22 16:00close9560.101.21961.21781.2406-12.009314.40
21832005.09.22 16:00sell9570.101.21951.22251.1997
21842005.09.22 16:29modify9570.101.21951.21951.1997
21852005.09.23 03:31close9570.101.21591.21951.199736.529350.92
21862005.09.23 09:00sell9580.101.21191.21491.1921
21872005.09.23 11:00s/l9580.101.21491.21491.1921-30.009320.92
21882005.09.23 11:00sell9590.101.21481.21781.1950
21892005.09.23 11:30close9590.101.21281.21781.195020.009340.92
21902005.09.23 11:30buy9600.101.21291.20991.2327
21912005.09.23 12:00close9600.101.21221.20991.2327-7.009333.92
21922005.09.23 12:00sell9610.101.21231.21531.1925
21932005.09.23 15:00modify9610.101.21231.21231.1925
21942005.09.26 04:00close9610.101.20311.21231.192592.529426.44
21952005.09.26 09:31sell9620.101.20321.20621.1834
21962005.09.26 10:00close9620.101.20411.20621.1834-9.009417.44
21972005.09.26 10:01buy9630.101.20421.20121.2240
21982005.09.26 14:01close9630.101.20311.20121.2240-11.009406.44
21992005.09.26 15:00sell9640.101.20231.20531.1825
22002005.09.26 17:34s/l9640.101.20531.20531.1825-30.009376.44
22012005.09.26 18:00buy9650.101.20551.20251.2253
22022005.09.27 03:30close9650.101.20451.20251.2253-10.789365.66
22032005.09.27 09:00sell9660.101.20001.20301.1802
22042005.09.27 10:23s/l9660.101.20301.20301.1802-30.009335.66
22052005.09.27 10:30buy9670.101.20381.20081.2236
22062005.09.27 13:36s/l9670.101.20081.20081.2236-30.009305.66
22072005.09.27 15:00sell9680.101.20071.20371.1809
22082005.09.27 21:00close9680.101.20121.20371.1809-5.009300.66
22092005.09.28 09:00sell9690.101.20301.20601.1832
22102005.09.28 10:30close9690.101.20241.20601.18326.009306.66
22112005.09.28 10:30buy9700.101.20251.19951.2223
22122005.09.28 11:00close9700.101.20101.19951.2223-15.009291.66
22132005.09.28 11:00sell9710.101.20091.20391.1811
22142005.09.28 13:30close9710.101.20251.20391.1811-16.009275.66
22152005.09.28 15:00buy9720.101.20231.19931.2221
22162005.09.28 17:00close9720.101.20081.19931.2221-15.009260.66
22172005.09.28 17:01sell9730.101.20071.20371.1809
22182005.09.28 18:21s/l9730.101.20371.20371.1809-30.009230.66
22192005.09.28 18:31buy9740.101.20441.20141.2242
22202005.09.29 10:30close9740.101.20431.20141.2242-1.789228.88
22212005.09.29 10:31sell9750.101.20421.20721.1844
22222005.09.29 20:00close9750.101.20491.20721.1844-7.009221.88
22232005.09.30 09:30sell9760.101.20051.20351.1807
22242005.09.30 12:10s/l9760.101.20351.20351.1807-30.009191.88
22252005.09.30 12:10sell9770.101.20341.20641.1836
22262005.09.30 13:00close9770.101.20501.20641.1836-16.009175.88
22272005.09.30 15:00buy9780.101.20291.19991.2227
22282005.09.30 16:39modify9780.101.20291.20291.2227
22292005.09.30 18:51s/l9780.101.20291.20291.22270.009175.88
22302005.10.03 09:00buy9790.101.19671.19371.2165
22312005.10.03 10:31s/l9790.101.19371.19371.2165-30.009145.88
22322005.10.03 10:31buy9800.101.19391.19091.2137
22332005.10.03 11:00close9800.101.19241.19091.2137-15.009130.88
22342005.10.03 11:00sell9810.101.19231.19531.1725
22352005.10.03 23:30close9810.101.19191.19531.17254.009134.88
22362005.10.04 09:00sell9820.101.19151.19451.1717
22372005.10.04 12:00close9820.101.19361.19451.1717-21.009113.88
22382005.10.04 12:00buy9830.101.19361.19061.2134
22392005.10.04 18:00close9830.101.19161.19061.2134-20.009093.88
22402005.10.04 18:00sell9840.101.19151.19451.1717
22412005.10.05 04:00close9840.101.19381.19451.1717-21.449072.44
22422005.10.05 09:00buy9850.101.19531.19231.2151
22432005.10.05 12:30close9850.101.19481.19231.2151-5.009067.44
22442005.10.05 12:31sell9860.101.19471.19771.1749
22452005.10.05 16:30close9860.101.19671.19771.1749-20.009047.44
22462005.10.05 16:30buy9870.101.19681.19381.2166
22472005.10.05 22:02close9870.101.19641.19381.2166-4.009043.44
22482005.10.06 09:00buy9880.101.20631.20331.2261
22492005.10.06 12:30close9880.101.20441.20331.2261-19.009024.44
22502005.10.06 12:30sell9890.101.20431.20731.1845
22512005.10.06 14:31s/l9890.101.20731.20731.1845-30.008994.44
22522005.10.06 15:00buy9900.101.20761.20461.2274
22532005.10.06 15:19modify9900.101.20761.20761.2274
22542005.10.06 18:44modify9900.101.20761.21161.2274
22552005.10.07 00:30close9900.101.21711.21161.227494.229088.66
22562005.10.07 09:00buy9910.101.21671.21371.2365
22572005.10.07 09:31close9910.101.21571.21371.2365-10.009078.66
22582005.10.07 09:31sell9920.101.21591.21891.1961
22592005.10.07 15:00modify9920.101.21591.21591.1961
22602005.10.07 19:30close9920.101.21251.21591.196134.009112.66
22612005.10.10 09:00buy9930.101.21341.21041.2332
22622005.10.10 13:00close9930.101.21141.21041.2332-20.009092.66
22632005.10.10 15:00sell9940.101.20661.20961.1868
22642005.10.10 21:31close9940.101.20581.20961.18688.009100.66
22652005.10.11 09:00sell9950.101.20181.20481.1820
22662005.10.11 10:30close9950.101.20351.20481.1820-17.009083.66
22672005.10.11 10:30buy9960.101.20331.20031.2231
22682005.10.11 13:00close9960.101.20231.20031.2231-10.009073.66
22692005.10.11 15:01sell9970.101.20171.20471.1819
22702005.10.11 22:00close9970.101.19951.20471.181922.009095.66
22712005.10.12 09:00sell9980.101.19581.19881.1760
22722005.10.12 10:13s/l9980.101.19881.19881.1760-30.009065.66
22732005.10.12 10:30buy9990.101.19861.19561.2184
22742005.10.12 15:05modify9990.101.19861.19861.2184
22752005.10.12 20:00close9990.101.20211.19861.218435.009100.66
22762005.10.13 09:01sell10000.101.19991.20291.1801
22772005.10.13 15:00modify10000.101.19991.19991.1801
22782005.10.13 16:15modify10000.101.19991.19591.1801
22792005.10.13 18:30s/l10000.101.19591.19591.180140.009140.66
22802005.10.14 09:00buy10010.101.20191.19891.2217
22812005.10.14 10:30close10010.101.20121.19891.2217-7.009133.66
22822005.10.14 10:30sell10020.101.20131.20431.1815
22832005.10.14 14:42s/l10020.101.20431.20431.1815-30.009103.66
22842005.10.14 15:30buy10030.101.20111.19811.2209
22852005.10.14 16:32modify10030.101.20111.20111.2209
22862005.10.14 17:18modify10030.101.20111.20511.2209
22872005.10.17 01:33close10030.101.20621.20511.220950.229153.88
22882005.10.17 09:00buy10040.101.20891.20591.2287
22892005.10.17 09:31close10040.101.20731.20591.2287-16.009137.88
22902005.10.17 09:31sell10050.101.20721.21021.1874
22912005.10.17 11:57modify10050.101.20721.20721.1874
22922005.10.17 17:30close10050.101.20411.20721.187431.009168.88
22932005.10.17 17:30buy10060.101.20411.20111.2239
22942005.10.17 22:02close10060.101.20241.20111.2239-17.009151.88
22952005.10.18 09:00sell10070.101.19881.20181.1790
22962005.10.18 11:55modify10070.101.19881.19881.1790
22972005.10.18 19:30close10070.101.19621.19881.179026.009177.88
22982005.10.19 09:00sell10080.101.18821.19121.1684
22992005.10.19 10:55s/l10080.101.19121.19121.1684-30.009147.88
23002005.10.19 10:55sell10090.101.19121.19421.1714
23012005.10.19 11:06s/l10090.101.19421.19421.1714-30.009117.88
23022005.10.19 11:30buy10100.101.19471.19171.2145
23032005.10.19 16:57modify10100.101.19471.19471.2145
23042005.10.19 21:00close10100.101.19801.19471.214533.009150.88
23052005.10.20 09:00buy10110.101.19881.19581.2186
23062005.10.20 09:55s/l10110.101.19581.19581.2186-30.009120.88
23072005.10.20 10:00sell10120.101.19631.19931.1765
23082005.10.20 16:00close10120.101.19791.19931.1765-16.009104.88
23092005.10.20 16:00buy10130.101.19781.19481.2176
23102005.10.21 04:30close10130.101.20321.19481.217653.229158.10
23112005.10.21 09:01sell10140.101.20391.20691.1841
23122005.10.21 15:30close10140.101.20301.20691.18419.009167.10
23132005.10.21 15:30buy10150.101.20291.19991.2227
23142005.10.21 17:17s/l10150.101.19991.19991.2227-30.009137.10
23152005.10.21 17:30sell10160.101.19641.19941.1766
23162005.10.24 07:02close10160.101.19351.19941.176629.529166.62
23172005.10.24 09:00buy10170.101.19501.19201.2148
23182005.10.24 11:00close10170.101.19391.19201.2148-11.009155.62
23192005.10.24 11:01sell10180.101.19411.19711.1743
23202005.10.24 15:01close10180.101.19561.19711.1743-15.009140.62
23212005.10.24 15:01buy10190.101.19581.19281.2156
23222005.10.24 17:58modify10190.101.19581.19581.2156
23232005.10.24 19:10s/l10190.101.19581.19581.21560.009140.62
23242005.10.25 09:00sell10200.101.19481.19781.1750
23252005.10.25 10:00close10200.101.19701.19781.1750-22.009118.62
23262005.10.25 10:00buy10210.101.19711.19411.2169
23272005.10.25 10:22modify10210.101.19711.19711.2169
23282005.10.25 15:00modify10210.101.19711.20111.2169
23292005.10.25 16:03modify10210.101.19711.20511.2169
23302005.10.25 21:30close10210.101.20981.20511.2169127.009245.62
23312005.10.26 09:00buy10220.101.21111.20811.2309
23322005.10.26 09:23s/l10220.101.20811.20811.2309-30.009215.62
23332005.10.26 09:30sell10230.101.20741.21041.1876
23342005.10.26 16:30close10230.101.20881.21041.1876-14.009201.62
23352005.10.26 16:30buy10240.101.20871.20571.2285
23362005.10.26 23:58s/l10240.101.20571.20571.2285-30.009171.62
23372005.10.27 09:00buy10250.101.21031.20731.2301
23382005.10.27 10:33modify10250.101.21031.21031.2301
23392005.10.27 16:30close10250.101.21361.21031.230133.009204.62
23402005.10.27 16:30sell10260.101.21351.21651.1937
23412005.10.28 02:30close10260.101.21441.21651.1937-8.489196.14
23422005.10.28 09:00buy10270.101.21491.21191.2347
23432005.10.28 14:00close10270.101.21411.21191.2347-8.009188.14
23442005.10.28 15:00sell10280.101.21011.21311.1903
23452005.10.31 02:31close10280.101.20651.21311.190336.529224.66
23462005.10.31 09:01buy10290.101.20641.20341.2262
23472005.10.31 12:00close10290.101.20531.20341.2262-11.009213.66
23482005.10.31 12:00sell10300.101.20521.20821.1854
23492005.10.31 15:00modify10300.101.20521.20521.1854
23502005.10.31 16:50modify10300.101.20521.20121.1854
23512005.10.31 20:30close10300.101.19871.20121.185465.009278.66
23522005.11.01 09:00buy10310.101.19911.19611.2189
23532005.11.01 15:00close10310.101.19911.19611.21890.009278.66
23542005.11.01 15:00sell10320.101.19901.20201.1792
23552005.11.01 18:00close10320.101.19951.20201.1792-5.009273.66
23562005.11.01 18:00buy10330.101.19971.19671.2195
23572005.11.02 02:00close10330.101.20081.19671.21958.669282.32
23582005.11.02 09:01buy10340.101.20321.20021.2230
23592005.11.02 09:30close10340.101.20141.20021.2230-18.009264.32
23602005.11.02 09:30sell10350.101.20131.20431.1815
23612005.11.02 15:00close10350.101.20261.20431.1815-13.009251.32
23622005.11.02 15:00buy10360.101.20281.19981.2226
23632005.11.02 16:49modify10360.101.20281.20281.2226
23642005.11.03 01:03close10360.101.20631.20281.222634.229285.54
23652005.11.03 09:00sell10370.101.20561.20861.1858
23662005.11.03 10:30close10370.101.20671.20861.1858-11.009274.54
23672005.11.03 10:30buy10380.101.20681.20381.2266
23682005.11.03 12:30close10380.101.20621.20381.2266-6.009268.54
23692005.11.03 12:30sell10390.101.20611.20911.1863
23702005.11.03 15:00modify10390.101.20611.20611.1863
23712005.11.03 17:59modify10390.101.20611.20211.1863
23722005.11.04 01:00close10390.101.19511.20211.1863110.529379.06
23732005.11.04 09:00sell10400.101.19341.19641.1736
23742005.11.04 10:00close10400.101.19511.19641.1736-17.009362.06
23752005.11.04 10:00buy10410.101.19501.19201.2148
23762005.11.04 13:30close10410.101.19371.19201.2148-13.009349.06
23772005.11.04 15:00buy10420.101.19751.19451.2173
23782005.11.04 15:28s/l10420.101.19451.19451.2173-30.009319.06
23792005.11.04 15:28buy10430.101.19471.19171.2145
23802005.11.04 15:59s/l10430.101.19171.19171.2145-30.009289.06
23812005.11.04 16:00sell10440.101.19171.19471.1719
23822005.11.04 16:28modify10440.101.19171.19171.1719
23832005.11.04 16:35modify10440.101.19171.18771.1719
23842005.11.07 09:00modify10440.101.19171.18371.1719
23852005.11.07 10:30close10440.101.18251.18371.171992.529381.58
23862005.11.07 10:30buy10450.101.18241.17941.2022
23872005.11.07 14:52s/l10450.101.17941.17941.2022-30.009351.58
23882005.11.07 15:00sell10460.101.17851.18151.1587
23892005.11.07 16:39s/l10460.101.18151.18151.1587-30.009321.58
23902005.11.07 16:39sell10470.101.18141.18441.1616
23912005.11.07 21:01close10470.101.18141.18441.16160.009321.58
23922005.11.08 09:00sell10480.101.17231.17531.1525
23932005.11.08 12:00close10480.101.17421.17531.1525-19.009302.58
23942005.11.08 12:00buy10490.101.17391.17091.1937
23952005.11.08 18:14modify10490.101.17391.17391.1937
23962005.11.09 00:00close10490.101.17781.17391.193736.669339.24
23972005.11.09 09:00buy10500.101.17671.17371.1965
23982005.11.09 09:30close10500.101.17731.17371.19656.009345.24
23992005.11.09 09:30sell10510.101.17731.18031.1575
24002005.11.09 10:01close10510.101.17741.18031.1575-1.009344.24
24012005.11.09 10:01buy10520.101.17731.17431.1971
24022005.11.09 12:00close10520.101.17571.17431.1971-16.009328.24
24032005.11.09 12:00sell10530.101.17571.17871.1559
24042005.11.09 15:00close10530.101.17811.17871.1559-24.009304.24
24052005.11.09 15:00buy10540.101.17831.17531.1981
24062005.11.09 15:28s/l10540.101.17531.17531.1981-30.009274.24
24072005.11.09 15:28buy10550.101.17551.17251.1953
24082005.11.09 15:33s/l10550.101.17251.17251.1953-30.009244.24
24092005.11.09 16:00sell10560.101.17271.17571.1529
24102005.11.09 19:20s/l10560.101.17571.17571.1529-30.009214.24
24112005.11.10 09:00sell10570.101.17681.17981.1570
24122005.11.10 09:32close10570.101.17631.17981.15705.009219.24
24132005.11.10 09:32buy10580.101.17641.17341.1962
24142005.11.10 14:00close10580.101.17641.17341.19620.009219.24
24152005.11.10 15:30sell10590.101.17581.17881.1560
24162005.11.11 06:00close10590.101.16971.17881.156061.529280.76
24172005.11.11 09:00buy10600.101.17021.16721.1900
24182005.11.11 11:00close10600.101.16941.16721.1900-8.009272.76
24192005.11.11 11:00sell10610.101.16951.17251.1497
24202005.11.11 12:30close10610.101.17061.17251.1497-11.009261.76
24212005.11.11 12:30buy10620.101.17051.16751.1903
24222005.11.14 08:00close10620.101.17531.16751.190347.229308.98
24232005.11.14 09:00sell10630.101.17431.17731.1545
24242005.11.14 10:30close10630.101.17601.17731.1545-17.009291.98
24252005.11.14 10:30buy10640.101.17611.17311.1959
24262005.11.14 12:00close10640.101.17481.17311.1959-13.009278.98
24272005.11.14 12:00sell10650.101.17481.17781.1550
24282005.11.14 15:00modify10650.101.17481.17481.1550
24292005.11.14 17:44modify10650.101.17481.17081.1550
24302005.11.14 19:30close10650.101.17001.17081.155048.009326.98
24312005.11.15 09:00buy10660.101.16961.16661.1894
24322005.11.15 11:30close10660.101.16781.16661.1894-18.009308.98
24332005.11.15 11:30sell10670.101.16791.17091.1481
24342005.11.15 15:00close10670.101.16751.17091.14814.009312.98
24352005.11.15 15:00buy10680.101.16731.16431.1871
24362005.11.15 17:34modify10680.101.16731.16731.1871
24372005.11.16 02:01close10680.101.17191.16731.187143.669356.64
24382005.11.16 09:00buy10690.101.17131.16831.1911
24392005.11.16 11:30close10690.101.17021.16831.1911-11.009345.64
24402005.11.16 11:30sell10700.101.17011.17311.1503
24412005.11.16 15:36modify10700.101.17011.17011.1503
24422005.11.16 17:30close10700.101.16871.17011.150314.009359.64
24432005.11.16 17:30buy10710.101.16851.16551.1883
24442005.11.16 23:00close10710.101.16681.16551.1883-17.009342.64
24452005.11.17 09:00sell10720.101.16511.16811.1453
24462005.11.17 09:34s/l10720.101.16811.16811.1453-30.009312.64
24472005.11.17 09:34sell10730.101.16791.17091.1481
24482005.11.17 10:00close10730.101.16851.17091.1481-6.009306.64
24492005.11.17 10:00buy10740.101.16861.16561.1884
24502005.11.17 17:02modify10740.101.16861.16861.1884
24512005.11.18 00:00close10740.101.17421.16861.188455.229361.86
24522005.11.18 09:00sell10750.101.17091.17391.1511
24532005.11.18 10:23modify10750.101.17091.17091.1511
24542005.11.18 12:30close10750.101.16861.17091.151123.009384.86
24552005.11.18 12:30buy10760.101.16851.16551.1883
24562005.11.18 15:02modify10760.101.16851.16851.1883
24572005.11.18 15:29modify10760.101.16851.17251.1883
24582005.11.18 16:11s/l10760.101.17251.17251.188340.009424.86
24592005.11.18 16:11buy10770.101.17271.16971.1925
24602005.11.18 16:20s/l10770.101.16971.16971.1925-30.009394.86
24612005.11.18 16:20buy10780.101.16981.16681.1896
24622005.11.18 17:21modify10780.101.16981.16981.1896
24632005.11.21 01:31close10780.101.17671.16981.189668.229463.08
24642005.11.21 09:00buy10790.101.17781.17481.1976
24652005.11.21 09:28modify10790.101.17781.17781.1976
24662005.11.21 16:09s/l10790.101.17781.17781.19760.009463.08
24672005.11.21 16:30sell10800.101.17751.18051.1577
24682005.11.21 17:13modify10800.101.17751.17751.1577
24692005.11.22 08:30close10800.101.17361.17751.157739.529502.60
24702005.11.22 09:01buy10810.101.17281.16981.1926
24712005.11.22 10:02close10810.101.17091.16981.1926-19.009483.60
24722005.11.22 10:03sell10820.101.17101.17401.1512
24732005.11.22 17:00close10820.101.17171.17401.1512-7.009476.60
24742005.11.22 17:00buy10830.101.17181.16881.1916
24752005.11.23 02:00close10830.101.17901.16881.191669.669546.26
24762005.11.23 09:00buy10840.101.18321.18021.2030
24772005.11.23 10:09s/l10840.101.18021.18021.2030-30.009516.26
24782005.11.23 10:09buy10850.101.18041.17741.2002
24792005.11.23 10:30close10850.101.17971.17741.2002-7.009509.26
24802005.11.23 10:30sell10860.101.17981.18281.1600
24812005.11.23 18:30close10860.101.18051.18281.1600-7.009502.26
24822005.11.23 18:30buy10870.101.18061.17761.2004
24832005.11.24 06:30close10870.101.18131.17761.20046.229508.48
24842005.11.24 09:01sell10880.101.18101.18401.1612
24852005.11.24 09:30close10880.101.18151.18401.1612-5.009503.48
24862005.11.24 09:30buy10890.101.18161.17861.2014
24872005.11.24 10:13s/l10890.101.17861.17861.2014-30.009473.48
24882005.11.24 10:30sell10900.101.17881.18181.1590
24892005.11.24 23:00close10900.101.17871.18181.15901.009474.48
24902005.11.25 09:00sell10910.101.17511.17811.1553
24912005.11.25 14:30close10910.101.17671.17811.1553-16.009458.48
24922005.11.25 15:00buy10920.101.17701.17401.1968
24932005.11.25 16:08s/l10920.101.17401.17401.1968-30.009428.48
24942005.11.25 16:30sell10930.101.17281.17581.1530
24952005.11.28 07:01close10930.101.17031.17581.153025.529454.00
24962005.11.28 09:00sell10940.101.16871.17171.1489
24972005.11.28 11:01close10940.101.17071.17171.1489-20.009434.00
24982005.11.28 11:01buy10950.101.17081.16781.1906
24992005.11.28 16:06modify10950.101.17081.17081.1906
25002005.11.28 16:50modify10950.101.17081.17481.1906
25012005.11.28 22:00close10950.101.18491.17481.1906141.009575.00
25022005.11.29 09:00buy10960.101.18351.18051.2033
25032005.11.29 10:30close10960.101.18211.18051.2033-14.009561.00
25042005.11.29 10:30sell10970.101.18221.18521.1624
25052005.11.29 15:00modify10970.101.18221.18221.1624
25062005.11.29 16:07modify10970.101.18221.17821.1624
25072005.11.29 17:29s/l10970.101.17821.17821.162440.009601.00
25082005.11.29 17:29sell10980.101.17801.18101.1582
25092005.11.29 18:00close10980.101.17811.18101.1582-1.009600.00
25102005.11.29 18:00buy10990.101.17791.17491.1977
25112005.11.30 01:30close10990.101.17701.17491.1977-11.349588.66
25122005.11.30 09:00buy11000.101.17881.17581.1986
25132005.11.30 13:30close11000.101.17711.17581.1986-17.009571.66
25142005.11.30 15:00sell11010.101.17621.17921.1564
25152005.11.30 16:34s/l11010.101.17921.17921.1564-30.009541.66
25162005.11.30 17:00buy11020.101.17861.17561.1984
25172005.12.01 08:00close11020.101.17771.17561.1984-9.789531.88
25182005.12.01 09:00sell11030.101.17731.18031.1575
25192005.12.01 12:30close11030.101.17811.18031.1575-8.009523.88
25202005.12.01 12:30buy11040.101.17821.17521.1980
25212005.12.01 13:00close11040.101.17661.17521.1980-16.009507.88
25222005.12.01 15:00sell11050.101.17241.17541.1526
25232005.12.01 20:00close11050.101.17351.17541.1526-11.009496.88
25242005.12.02 09:00sell11060.101.17091.17391.1511
25252005.12.02 14:55s/l11060.101.17391.17391.1511-30.009466.88
25262005.12.02 15:30buy11070.101.17041.16741.1902
25272005.12.02 15:53s/l11070.101.16741.16741.1902-30.009436.88
25282005.12.02 16:00sell11080.101.16611.16911.1463
25292005.12.02 16:32s/l11080.101.16911.16911.1463-30.009406.88
25302005.12.02 16:32sell11090.101.16901.17201.1492
25312005.12.02 19:16s/l11090.101.17201.17201.1492-30.009376.88
25322005.12.05 09:00sell11100.101.16931.17231.1495
25332005.12.05 10:00close11100.101.17071.17231.1495-14.009362.88
25342005.12.05 10:01buy11110.101.17061.16761.1904
25352005.12.05 15:00modify11110.101.17061.17061.1904
25362005.12.05 18:10modify11110.101.17061.17461.1904
25372005.12.05 21:31close11110.101.17961.17461.190490.009452.88
25382005.12.06 09:00sell11120.101.17831.18131.1585
25392005.12.06 12:30close11120.101.17781.18131.15855.009457.88
25402005.12.06 12:30buy11130.101.17791.17491.1977
25412005.12.06 16:00close11130.101.17581.17491.1977-21.009436.88
25422005.12.06 16:00sell11140.101.17591.17891.1561
25432005.12.06 17:15s/l11140.101.17891.17891.1561-30.009406.88
25442005.12.06 17:15sell11150.101.17871.18171.1589
25452005.12.06 19:00close11150.101.17961.18171.1589-9.009397.88
25462005.12.07 09:00sell11160.101.17501.17801.1552
25472005.12.07 10:00close11160.101.17541.17801.1552-4.009393.88
25482005.12.07 10:00buy11170.101.17541.17241.1952
25492005.12.07 10:30close11170.101.17441.17241.1952-10.009383.88
25502005.12.07 10:30sell11180.101.17451.17751.1547
25512005.12.07 16:00close11180.101.17241.17751.154721.009404.88
25522005.12.07 16:00buy11190.101.17251.16951.1923
25532005.12.07 18:30close11190.101.17111.16951.1923-14.009390.88
25542005.12.07 18:30sell11200.101.17101.17401.1512
25552005.12.08 01:30close11200.101.17271.17401.1512-16.489374.40
25562005.12.08 09:00buy11210.101.17431.17131.1941
25572005.12.08 10:10modify11210.101.17431.17431.1941
25582005.12.08 16:00close11210.101.17781.17431.194135.009409.40
25592005.12.08 16:00sell11220.101.17771.18071.1579
25602005.12.08 16:21s/l11220.101.18071.18071.1579-30.009379.40
25612005.12.08 16:30buy11230.101.18301.18001.2028
25622005.12.09 01:32s/l11230.101.18001.18001.2028-30.789348.62
25632005.12.09 09:00sell11240.101.17821.18121.1584
25642005.12.09 12:30close11240.101.17971.18121.1584-15.009333.62
25652005.12.09 12:30buy11250.101.17961.17661.1994
25662005.12.09 21:00close11250.101.18201.17661.199424.009357.62
25672005.12.12 09:00sell11260.101.18331.18631.1635
25682005.12.12 09:29s/l11260.101.18631.18631.1635-30.009327.62
25692005.12.12 09:30buy11270.101.18671.18371.2065
25702005.12.12 15:00modify11270.101.18671.19071.2065
25712005.12.12 20:30close11270.101.19481.19071.206581.009408.62
25722005.12.13 09:00buy11280.101.19601.19301.2158
25732005.12.13 09:21s/l11280.101.19301.19301.2158-30.009378.62
25742005.12.13 09:30sell11290.101.19291.19591.1731
25752005.12.13 14:30close11290.101.19311.19591.1731-2.009376.62
25762005.12.13 15:00buy11300.101.19321.19021.2130
25772005.12.13 22:00close11300.101.19281.19021.2130-4.009372.62
25782005.12.14 09:00buy11310.101.20121.19821.2210
25792005.12.14 13:30close11310.101.20131.19821.22101.009373.62
25802005.12.14 15:00buy11320.101.20321.20021.2230
25812005.12.14 19:00close11320.101.20161.20021.2230-16.009357.62
25822005.12.15 09:00sell11330.101.19981.20281.1800
25832005.12.15 09:30close11330.101.20101.20281.1800-12.009345.62
25842005.12.15 09:30buy11340.101.20111.19811.2209
25852005.12.15 15:46s/l11340.101.19811.19811.2209-30.009315.62
25862005.12.15 16:00sell11350.101.19791.20091.1781
25872005.12.15 16:15modify11350.101.19791.19791.1781
25882005.12.15 17:12s/l11350.101.19791.19791.17810.009315.62
25892005.12.15 17:12sell11360.101.19771.20071.1779
25902005.12.16 07:00close11360.101.19711.20071.17796.529322.14
25912005.12.16 09:00buy11370.101.19811.19511.2179
25922005.12.16 10:20modify11370.101.19811.19811.2179
25932005.12.16 12:03s/l11370.101.19811.19811.21790.009322.14
25942005.12.16 12:30sell11380.101.19841.20141.1786
25952005.12.16 16:30close11380.101.19991.20141.1786-15.009307.14
25962005.12.16 16:30buy11390.101.20001.19701.2198
25972005.12.19 04:02close11390.101.20191.19701.219818.229325.36
25982005.12.19 09:00sell11400.101.20131.20431.1815
25992005.12.19 09:30close11400.101.20241.20431.1815-11.009314.36
26002005.12.19 09:30buy11410.101.20231.19931.2221
26012005.12.19 11:30close11410.101.20031.19931.2221-20.009294.36
26022005.12.19 11:30sell11420.101.20011.20311.1803
26032005.12.19 18:34close11420.101.19981.20311.18033.009297.36
26042005.12.19 18:34buy11430.101.19991.19691.2197
26052005.12.20 02:34close11430.101.19981.19691.2197-1.789295.58
26062005.12.20 09:01sell11440.101.19801.20101.1782
26072005.12.20 12:30close11440.101.19801.20101.17820.009295.58
26082005.12.20 12:30buy11450.101.19811.19511.2179
26092005.12.20 13:04s/l11450.101.19511.19511.2179-30.009265.58
26102005.12.20 15:00sell11460.101.19291.19591.1731
26112005.12.20 16:07modify11460.101.19291.19291.1731
26122005.12.20 17:59modify11460.101.19291.18891.1731
26132005.12.20 21:00close11460.101.18661.18891.173163.009328.58
26142005.12.21 09:00buy11470.101.18871.18571.2085
26152005.12.21 12:30close11470.101.18751.18571.2085-12.009316.58
26162005.12.21 12:30sell11480.101.18741.19041.1676
26172005.12.21 15:34modify11480.101.18741.18741.1676
26182005.12.21 20:00close11480.101.18311.18741.167643.009359.58
26192005.12.22 09:00sell11490.101.18291.18591.1631
26202005.12.22 11:00close11490.101.18291.18591.16310.009359.58
26212005.12.22 11:01buy11500.101.18311.18011.2029
26222005.12.22 14:00close11500.101.18211.18011.2029-10.009349.58
26232005.12.22 15:00sell11510.101.18351.18651.1637
26242005.12.22 15:30close11510.101.18501.18651.1637-15.009334.58
26252005.12.22 15:30buy11520.101.18511.18211.2049
26262005.12.22 16:25modify11520.101.18511.18511.2049
26272005.12.22 23:30close11520.101.18761.18511.204925.009359.58
26282005.12.23 09:00buy11530.101.18791.18491.2077
26292005.12.23 12:30close11530.101.18721.18491.2077-7.009352.58
26302005.12.23 12:30sell11540.101.18731.19031.1675
26312005.12.23 15:01modify11540.101.18731.18731.1675
26322005.12.23 16:30close11540.101.18681.18731.16755.009357.58
26332005.12.23 16:30buy11550.101.18691.18391.2067
26342005.12.26 03:05close11550.101.18571.18391.2067-12.789344.80
26352005.12.26 09:00buy11560.101.18551.18251.2053
26362005.12.26 15:00close11560.101.18561.18251.20531.009345.80
26372005.12.26 15:00sell11570.101.18551.18851.1657
26382005.12.27 03:00close11570.101.18431.18851.165712.529358.32
26392005.12.27 09:00sell11580.101.18431.18731.1645
26402005.12.27 09:30close11580.101.18541.18731.1645-11.009347.32
26412005.12.27 09:30buy11590.101.18551.18251.2053
26422005.12.27 15:30close11590.101.18501.18251.2053-5.009342.32
26432005.12.27 15:33sell11600.101.18481.18781.1650
26442005.12.28 01:00close11600.101.18551.18781.1650-5.449336.88
26452005.12.28 09:00buy11610.101.19221.18921.2120
26462005.12.28 14:30close11610.101.19121.18921.2120-10.009326.88
26472005.12.28 15:01sell11620.101.19081.19381.1710
26482005.12.28 16:00close11620.101.19221.19381.1710-14.009312.88
26492005.12.28 16:00buy11630.101.19231.18931.2121
26502005.12.28 16:30close11630.101.19171.18931.2121-6.009306.88
26512005.12.28 16:30sell11640.101.19161.19461.1718
26522005.12.28 17:54modify11640.101.19161.19161.1718
26532005.12.28 18:08modify11640.101.19161.18761.1718
26542005.12.29 02:00close11640.101.18551.18761.171861.529368.40
26552005.12.29 09:00buy11650.101.18661.18361.2064
26562005.12.29 12:30close11650.101.18381.18361.2064-28.009340.40
26572005.12.29 12:30sell11660.101.18391.18691.1641
26582005.12.29 17:30close11660.101.18451.18691.1641-6.009334.40
26592005.12.29 17:30buy11670.101.18441.18141.2042
26602005.12.30 02:30close11670.101.18371.18141.2042-7.789326.62
26612005.12.30 09:00sell11680.101.18601.18901.1662
26622005.12.30 15:00modify11680.101.18601.18601.1662
26632005.12.30 15:39modify11680.101.18601.18201.1662
26642005.12.30 17:20s/l11680.101.18201.18201.166240.009366.62
26652005.12.30 17:30buy11690.101.18301.18001.2028
26662006.01.02 07:00close11690.101.18301.18001.2028-0.789365.84
26672006.01.02 09:00sell11700.101.18391.18691.1641
26682006.01.02 09:30close11700.101.18581.18691.1641-19.009346.84
26692006.01.02 09:31buy11710.101.18591.18291.2057
26702006.01.02 13:24s/l11710.101.18291.18291.2057-30.009316.84
26712006.01.02 15:00sell11720.101.18281.18581.1630
26722006.01.02 20:30close11720.101.18271.18581.16301.009317.84
26732006.01.03 09:00sell11730.101.18891.19191.1691
26742006.01.03 15:30close11730.101.19041.19191.1691-15.009302.84
26752006.01.03 15:30buy11740.101.19051.18751.2103
26762006.01.03 16:00modify11740.101.19051.19051.2103
26772006.01.04 06:00close11740.101.20631.19051.2103155.669458.50
26782006.01.04 09:00sell11750.101.20421.20721.1844
26792006.01.04 10:19s/l11750.101.20721.20721.1844-30.009428.50
26802006.01.04 10:30buy11760.101.20701.20401.2268
26812006.01.04 18:23modify11760.101.20701.20701.2268
26822006.01.04 23:31close11760.101.21141.20701.226844.009472.50
26832006.01.05 09:00sell11770.101.20931.21231.1895
26842006.01.05 14:30close11770.101.20971.21231.1895-4.009468.50
26852006.01.05 15:00buy11780.101.20871.20571.2285
26862006.01.06 00:00close11780.101.21001.20571.228512.229480.72
26872006.01.06 09:00sell11790.101.20901.21201.1892
26882006.01.06 14:30s/l11790.101.21201.21201.1892-30.009450.72
26892006.01.06 15:00buy11800.101.21631.21331.2361
26902006.01.06 15:40s/l11800.101.21331.21331.2361-30.009420.72
26912006.01.06 15:40buy11810.101.21351.21051.2333
26922006.01.09 08:00close11810.101.21241.21051.2333-11.789408.94
26932006.01.09 09:00sell11820.101.21041.21341.1906
26942006.01.09 17:00close11820.101.20751.21341.190629.009437.94
26952006.01.09 17:00buy11830.101.20741.20441.2272
26962006.01.09 17:30close11830.101.20571.20441.2272-17.009420.94
26972006.01.09 17:30sell11840.101.20551.20851.1857
26982006.01.09 18:37s/l11840.101.20851.20851.1857-30.009390.94
26992006.01.09 18:37sell11850.101.20841.21141.1886
27002006.01.09 19:00close11850.101.20801.21141.18864.009394.94
27012006.01.10 09:00sell11860.101.20581.20881.1860
27022006.01.10 09:30close11860.101.20791.20881.1860-21.009373.94
27032006.01.10 09:30buy11870.101.20801.20501.2278
27042006.01.10 14:30close11870.101.20611.20501.2278-19.009354.94
27052006.01.10 15:00sell11880.101.20531.20831.1855
27062006.01.10 17:05s/l11880.101.20831.20831.1855-30.009324.94
27072006.01.10 17:05sell11890.101.20811.21111.1883
27082006.01.11 03:30close11890.101.20651.21111.188317.569342.50
27092006.01.11 09:00sell11900.101.20541.20841.1856
27102006.01.11 12:00close11900.101.20651.20841.1856-11.009331.50
27112006.01.11 12:00buy11910.101.20631.20331.2261
27122006.01.11 15:26modify11910.101.20631.20631.2261
27132006.01.11 21:30close11910.101.21241.20631.226161.009392.50
27142006.01.12 09:00sell11920.101.21441.21741.1946
27152006.01.12 10:30close11920.101.21481.21741.1946-4.009388.50
27162006.01.12 10:30buy11930.101.21471.21171.2345
27172006.01.12 11:32close11930.101.21461.21171.2345-1.009387.50
27182006.01.12 11:32sell11940.101.21441.21741.1946
27192006.01.12 15:00modify11940.101.21441.21441.1946
27202006.01.12 15:01modify11940.101.21441.21041.1946
27212006.01.12 15:28modify11940.101.21441.20641.1946
27222006.01.12 23:31close11940.101.20301.20641.1946114.009501.50
27232006.01.13 09:00buy11950.101.20741.20441.2272
27242006.01.13 12:00close11950.101.20621.20441.2272-12.009489.50
27252006.01.13 12:00sell11960.101.20611.20911.1863
27262006.01.13 15:00close11960.101.20651.20911.1863-4.009485.50
27272006.01.13 15:00buy11970.101.20641.20341.2262
27282006.01.13 17:30modify11970.101.20641.20641.2262
27292006.01.16 03:30close11970.101.21441.20641.226279.229564.72
27302006.01.16 09:01sell11980.101.21481.21781.1950
27312006.01.16 17:01close11980.101.21191.21781.195029.009593.72
27322006.01.16 17:01buy11990.101.21201.20901.2318
27332006.01.17 00:00close11990.101.21141.20901.2318-6.789586.94
27342006.01.17 09:00buy12000.101.21361.21061.2334
27352006.01.17 10:49s/l12000.101.21061.21061.2334-30.009556.94
27362006.01.17 11:00sell12010.101.21041.21341.1906
27372006.01.17 12:44modify12010.101.21041.21041.1906
27382006.01.17 19:30close12010.101.20821.21041.190622.009578.94
27392006.01.18 09:00buy12020.101.21201.20901.2318
27402006.01.18 16:18s/l12020.101.20901.20901.2318-30.009548.94
27412006.01.18 16:31sell12030.101.21081.21381.1910
27422006.01.18 23:00close12030.101.21111.21381.1910-3.009545.94
27432006.01.19 09:00sell12040.101.20851.21151.1887
27442006.01.19 16:30close12040.101.20961.21151.1887-11.009534.94
27452006.01.19 16:31buy12050.101.20951.20651.2293
27462006.01.20 01:31close12050.101.20801.20651.2293-15.789519.16
27472006.01.20 09:00sell12060.101.20781.21081.1880
27482006.01.20 10:31close12060.101.20811.21081.1880-3.009516.16
27492006.01.20 10:31buy12070.101.20801.20501.2278
27502006.01.23 07:00close12070.101.22331.20501.2278152.229668.38
27512006.01.23 09:00sell12080.101.22381.22681.2040
27522006.01.23 10:50s/l12080.101.22681.22681.2040-30.009638.38
27532006.01.23 11:00buy12090.101.22621.22321.2460
27542006.01.24 00:00close12090.101.22961.22321.246033.229671.60
27552006.01.24 09:00buy12100.101.22891.22591.2487
27562006.01.24 09:30close12100.101.22771.22591.2487-12.009659.60
27572006.01.24 09:31sell12110.101.22781.23081.2080
27582006.01.24 16:30close12110.101.22791.23081.2080-1.009658.60
27592006.01.24 16:30buy12120.101.22801.22501.2478
27602006.01.24 20:30close12120.101.22701.22501.2478-10.009648.60
27612006.01.25 09:00buy12130.101.22711.22411.2469
27622006.01.25 10:16modify12130.101.22711.22711.2469
27632006.01.25 14:30close12130.101.22831.22711.246912.009660.60
27642006.01.25 15:00sell12140.101.22671.22971.2069
27652006.01.26 01:30close12140.101.22521.22971.206915.529676.12
27662006.01.26 09:00buy12150.101.22651.22351.2463
27672006.01.26 10:00close12150.101.22411.22351.2463-24.009652.12
27682006.01.26 10:00sell12160.101.22421.22721.2044
27692006.01.26 15:30close12160.101.22451.22721.2044-3.009649.12
27702006.01.26 15:30buy12170.101.22461.22161.2444
27712006.01.26 17:30close12170.101.22321.22161.2444-14.009635.12
27722006.01.26 17:30sell12180.101.22331.22631.2035
27732006.01.27 04:30close12180.101.22101.22631.203523.529658.64
27742006.01.27 09:01sell12190.101.22051.22351.2007
27752006.01.27 10:00close12190.101.22151.22351.2007-10.009648.64
27762006.01.27 10:00buy12200.101.22131.21831.2411
27772006.01.27 12:00s/l12200.101.21831.21831.2411-30.009618.64
27782006.01.27 12:00sell12210.101.21821.22121.1984
27792006.01.27 14:32s/l12210.101.22121.22121.1984-30.009588.64
27802006.01.27 15:00buy12220.101.22211.21911.2419
27812006.01.27 16:05s/l12220.101.21911.21911.2419-30.009558.64
27822006.01.27 16:05buy12230.101.21931.21631.2391
27832006.01.27 16:45s/l12230.101.21631.21631.2391-30.009528.64
27842006.01.27 17:00sell12240.101.21351.21651.1937
27852006.01.30 08:00close12240.101.21091.21651.193726.529555.16
27862006.01.30 09:00buy12250.101.21091.20791.2307
27872006.01.30 09:31s/l12250.101.20791.20791.2307-30.009525.16
27882006.01.30 10:00sell12260.101.20811.21111.1883
27892006.01.30 17:00close12260.101.20841.21111.1883-3.009522.16
27902006.01.30 17:00buy12270.101.20861.20561.2284
27912006.01.30 20:00close12270.101.20751.20561.2284-11.009511.16
27922006.01.31 09:00buy12280.101.21101.20801.2308
27932006.01.31 10:00close12280.101.20931.20801.2308-17.009494.16
27942006.01.31 10:00sell12290.101.20921.21221.1894
27952006.01.31 13:11s/l12290.101.21221.21221.1894-30.009464.16
27962006.01.31 15:01buy12300.101.21181.20881.2316
27972006.01.31 17:55modify12300.101.21181.21181.2316
27982006.01.31 20:30close12300.101.21311.21181.231613.009477.16
27992006.02.01 09:30sell12310.101.21391.21691.1941
28002006.02.01 12:06modify12310.101.21391.21391.1941
28012006.02.01 16:30close12310.101.21041.21391.194135.009512.16
28022006.02.01 16:30buy12320.101.21071.20771.2305
28032006.02.01 18:32s/l12320.101.20771.20771.2305-30.009482.16
28042006.02.02 09:00buy12330.101.20671.20371.2265
28052006.02.02 15:00close12330.101.20441.20371.2265-23.009459.16
28062006.02.02 15:00sell12340.101.20441.20741.1846
28072006.02.02 16:13s/l12340.101.20741.20741.1846-30.009429.16
28082006.02.02 16:30buy12350.101.20951.20651.2293
28092006.02.03 00:30close12350.101.20851.20651.2293-10.789418.38
28102006.02.03 09:00sell12360.101.20731.21031.1875
28112006.02.03 15:30modify12360.101.20731.20331.1875
28122006.02.06 00:05s/l12360.101.20331.20331.187540.529458.90
28132006.02.06 09:00sell12370.101.19951.20251.1797
28142006.02.06 18:13modify12370.101.19951.19951.1797
28152006.02.07 04:00close12370.101.19691.19951.179726.529485.42
28162006.02.07 09:00buy12380.101.19811.19511.2179
28172006.02.07 12:30close12380.101.19881.19511.21797.009492.42
28182006.02.07 12:30sell12390.101.19871.20171.1789
28192006.02.07 17:01modify12390.101.19871.19871.1789
28202006.02.07 19:00close12390.101.19741.19871.178913.009505.42
28212006.02.08 09:00sell12400.101.19681.19981.1770
28222006.02.08 17:07modify12400.101.19681.19681.1770
28232006.02.08 22:00close12400.101.19521.19681.177016.009521.42
28242006.02.09 09:00sell12410.101.19731.20031.1775
28252006.02.09 13:00close12410.101.19891.20031.1775-16.009505.42
28262006.02.09 15:00buy12420.101.19821.19521.2180
28272006.02.09 16:00close12420.101.19651.19521.2180-17.009488.42
28282006.02.09 16:00sell12430.101.19661.19961.1768
28292006.02.09 22:00close12430.101.19801.19961.1768-14.009474.42
28302006.02.10 09:00sell12440.101.19721.20021.1774
28312006.02.10 14:54s/l12440.101.20021.20021.1774-30.009444.42
28322006.02.10 15:00buy12450.101.20201.19901.2218
28332006.02.10 16:20s/l12450.101.19901.19901.2218-30.009414.42
28342006.02.10 16:20buy12460.101.19921.19621.2190
28352006.02.10 16:30s/l12460.101.19621.19621.2190-30.009384.42
28362006.02.10 17:00sell12470.101.19131.19431.1715
28372006.02.13 09:00close12470.101.19021.19431.171511.529395.94
28382006.02.13 09:00buy12480.101.19011.18711.2099
28392006.02.13 10:30close12480.101.18841.18711.2099-17.009378.94
28402006.02.13 10:30sell12490.101.18831.19131.1685
28412006.02.13 16:38s/l12490.101.19131.19131.1685-30.009348.94
28422006.02.13 17:00buy12500.101.19071.18771.2105
28432006.02.14 03:00close12500.101.18941.18771.2105-13.789335.16
28442006.02.14 09:00buy12510.101.19121.18821.2110
28452006.02.14 12:30close12510.101.19001.18821.2110-12.009323.16
28462006.02.14 12:30sell12520.101.19011.19311.1703
28472006.02.14 17:30close12520.101.19041.19311.1703-3.009320.16
28482006.02.14 17:30buy12530.101.19051.18751.2103
28492006.02.15 05:03close12530.101.19221.18751.210314.669334.82
28502006.02.15 09:00sell12540.101.19141.19441.1716
28512006.02.15 15:00close12540.101.19241.19441.1716-10.009324.82
28522006.02.15 15:00buy12550.101.19281.18981.2126
28532006.02.15 16:36s/l12550.101.18981.18981.2126-30.009294.82
28542006.02.15 17:00sell12560.101.18971.19271.1699
28552006.02.16 12:17modify12560.101.18971.18971.1699
28562006.02.16 15:00close12560.101.18771.18971.169920.529315.34
28572006.02.16 15:00buy12570.101.18761.18461.2074
28582006.02.17 01:31close12570.101.18991.18461.207422.229337.56
28592006.02.17 09:01sell12580.101.18791.19091.1681
28602006.02.17 11:01close12580.101.18861.19091.1681-7.009330.56
28612006.02.17 11:01buy12590.101.18851.18551.2083
28622006.02.17 13:30close12590.101.18671.18551.2083-18.009312.56
28632006.02.17 15:00sell12600.101.18711.19011.1673
28642006.02.17 16:00close12600.101.18931.19011.1673-22.009290.56
28652006.02.17 16:00buy12610.101.18911.18611.2089
28662006.02.17 16:31modify12610.101.18911.18911.2089
28672006.02.17 18:23s/l12610.101.18911.18911.20890.009290.56
28682006.02.17 18:23buy12620.101.18911.18611.2089
28692006.02.17 19:00close12620.101.19131.18611.208922.009312.56
28702006.02.20 09:00sell12630.101.19511.19811.1753
28712006.02.20 16:31close12630.101.19431.19811.17538.009320.56
28722006.02.20 16:31buy12640.101.19421.19121.2140
28732006.02.20 22:34close12640.101.19331.19121.2140-9.009311.56
28742006.02.21 09:00sell12650.101.19131.19431.1715
28752006.02.21 18:00close12650.101.19121.19431.17151.009312.56
28762006.02.21 18:00buy12660.101.19131.18831.2111
28772006.02.21 23:32close12660.101.19071.18831.2111-6.009306.56
28782006.02.22 09:00sell12670.101.19101.19401.1712
28792006.02.22 11:37modify12670.101.19101.19101.1712
28802006.02.22 15:30close12670.101.18861.19101.171224.009330.56
28812006.02.22 15:30buy12680.101.18851.18551.2083
28822006.02.23 01:30close12680.101.19051.18551.208319.229349.78
28832006.02.23 09:00buy12690.101.19021.18721.2100
28842006.02.23 11:18modify12690.101.19021.19021.2100
28852006.02.23 16:00close12690.101.19201.19021.210018.009367.78
28862006.02.23 16:00sell12700.101.19211.19511.1723
28872006.02.24 01:30close12700.101.19271.19511.1723-5.489362.30
28882006.02.24 09:01buy12710.101.19141.18841.2112
28892006.02.24 09:30close12710.101.18951.18841.2112-19.009343.30
28902006.02.24 09:30sell12720.101.18941.19241.1696
28912006.02.24 15:00close12720.101.18991.19241.1696-5.009338.30
28922006.02.24 15:01buy12730.101.18971.18671.2095
28932006.02.24 16:30close12730.101.18901.18671.2095-7.009331.30
28942006.02.24 16:31sell12740.101.18891.19191.1691
28952006.02.27 04:00close12740.101.18681.19191.169121.529352.82
28962006.02.27 09:00buy12750.101.18591.18291.2057
28972006.02.27 09:30close12750.101.18401.18291.2057-19.009333.82
28982006.02.27 09:30sell12760.101.18431.18731.1645
28992006.02.27 18:00close12760.101.18581.18731.1645-15.009318.82
29002006.02.27 18:00buy12770.101.18611.18311.2059
29012006.02.28 00:30close12770.101.18491.18311.2059-12.789306.04
29022006.02.28 09:05sell12780.101.18481.18781.1650
29032006.02.28 10:00close12780.101.18671.18781.1650-19.009287.04
29042006.02.28 10:00buy12790.101.18661.18361.2064
29052006.02.28 16:12modify12790.101.18661.18661.2064
29062006.02.28 21:00close12790.101.19211.18661.206455.009342.04
29072006.03.01 09:00sell12800.101.19341.19641.1736
29082006.03.01 11:30close12800.101.19391.19641.1736-5.009337.04
29092006.03.01 11:31buy12810.101.19421.19121.2140
29102006.03.01 16:30close12810.101.19441.19121.21402.009339.04
29112006.03.01 16:30sell12820.101.19421.19721.1744
29122006.03.01 17:52modify12820.101.19421.19421.1744
29132006.03.01 23:32close12820.101.19211.19421.174421.009360.04
29142006.03.02 09:00buy12830.101.19351.19051.2133
29152006.03.02 12:00close12830.101.19321.19051.2133-3.009357.04
29162006.03.02 12:00sell12840.101.19331.19631.1735
29172006.03.02 15:00close12840.101.19411.19631.1735-8.009349.04
29182006.03.02 15:00buy12850.101.19421.19121.2140
29192006.03.02 16:09modify12850.101.19421.19421.2140
29202006.03.02 18:46modify12850.101.19421.19821.2140
29212006.03.03 01:30close12850.101.20311.19821.214088.229437.26
29222006.03.03 09:00buy12860.101.20241.19941.2222
29232006.03.03 10:30close12860.101.20131.19941.2222-11.009426.26
29242006.03.03 10:31sell12870.101.20131.20431.1815
29252006.03.03 13:30close12870.101.20241.20431.1815-11.009415.26
29262006.03.03 15:00buy12880.101.20391.20091.2237
29272006.03.03 16:05s/l12880.101.20091.20091.2237-30.009385.26
29282006.03.03 16:30sell12890.101.20131.20431.1815
29292006.03.03 22:23s/l12890.101.20431.20431.1815-30.009355.26
29302006.03.06 09:01sell12900.101.20701.21001.1872
29312006.03.06 12:04modify12900.101.20701.20701.1872
29322006.03.06 16:30close12900.101.20181.20701.187252.009407.26
29332006.03.06 16:30buy12910.101.20191.19891.2217
29342006.03.06 17:00close12910.101.20081.19891.2217-11.009396.26
29352006.03.06 17:00sell12920.101.20091.20391.1811
29362006.03.06 21:33close12920.101.20211.20391.1811-12.009384.26
29372006.03.07 09:00sell12930.101.19461.19761.1748
29382006.03.07 11:38modify12930.101.19461.19461.1748
29392006.03.07 16:00close12930.101.18991.19461.174847.009431.26
29402006.03.07 16:00buy12940.101.19011.18711.2099
29412006.03.07 17:00close12940.101.18831.18711.2099-18.009413.26
29422006.03.07 17:01sell12950.101.18841.19141.1686
29432006.03.08 00:30close12950.101.18891.19141.1686-3.449409.82
29442006.03.08 09:00buy12960.101.19191.18891.2117
29452006.03.08 13:00close12960.101.19091.18891.2117-10.009399.82
29462006.03.08 15:00sell12970.101.19051.19351.1707
29472006.03.08 16:30close12970.101.19231.19351.1707-18.009381.82
29482006.03.08 16:31buy12980.101.19241.18941.2122
29492006.03.09 05:00close12980.101.19281.18941.21223.229385.04
29502006.03.09 09:00sell12990.101.19441.19741.1746
29512006.03.10 05:00close12990.101.19071.19741.174637.529422.56
29522006.03.10 09:00buy13000.101.19191.18891.2117
29532006.03.10 14:00close13000.101.19181.18891.2117-1.009421.56
29542006.03.10 15:00sell13010.101.19041.19341.1706
29552006.03.10 15:37modify13010.101.19041.19041.1706
29562006.03.10 19:00close13010.101.18941.19041.170610.009431.56
29572006.03.13 09:00buy13020.101.19601.19301.2158
29582006.03.13 09:58s/l13020.101.19301.19301.2158-30.009401.56
29592006.03.13 10:01sell13030.101.19291.19591.1731
29602006.03.13 17:30close13030.101.19471.19591.1731-18.009383.56
29612006.03.13 17:30buy13040.101.19481.19181.2146
29622006.03.14 02:30close13040.101.19591.19181.214610.229393.78
29632006.03.14 09:00buy13050.101.19701.19401.2168
29642006.03.14 11:32close13050.101.19551.19401.2168-15.009378.78
29652006.03.14 11:33sell13060.101.19581.19881.1760
29662006.03.14 15:00close13060.101.19531.19881.17605.009383.78
29672006.03.14 15:00buy13070.101.19541.19241.2152
29682006.03.14 16:01modify13070.101.19541.19541.2152
29692006.03.14 23:01close13070.101.20111.19541.215257.009440.78
29702006.03.15 09:00buy13080.101.20301.20001.2228
29712006.03.15 11:00close13080.101.20171.20001.2228-13.009427.78
29722006.03.15 11:01sell13090.101.20171.20471.1819
29732006.03.15 15:12s/l13090.101.20471.20471.1819-30.009397.78
29742006.03.15 15:30buy13100.101.20551.20251.2253
29752006.03.15 15:43s/l13100.101.20251.20251.2253-30.009367.78
29762006.03.15 15:43buy13110.101.20271.19971.2225
29772006.03.16 02:30close13110.101.20511.19971.222523.229391.00
29782006.03.16 09:00sell13120.101.20581.20881.1860
29792006.03.16 09:30close13120.101.20611.20881.1860-3.009388.00
29802006.03.16 09:30buy13130.101.20601.20301.2258
29812006.03.16 15:00modify13130.101.20601.20601.2258
29822006.03.16 15:02modify13130.101.20601.21001.2258
29832006.03.16 18:31modify13130.101.20601.21401.2258
29842006.03.16 21:30close13130.101.21751.21401.2258115.009503.00
29852006.03.17 09:00sell13140.101.21511.21811.1953
29862006.03.17 09:30close13140.101.21671.21811.1953-16.009487.00
29872006.03.17 09:30buy13150.101.21661.21361.2364
29882006.03.17 15:30close13150.101.21771.21361.236411.009498.00
29892006.03.17 15:31sell13160.101.21761.22061.1978
29902006.03.17 17:30close13160.101.21881.22061.1978-12.009486.00
29912006.03.17 17:31buy13170.101.21881.21581.2386
29922006.03.20 01:32close13170.101.21731.21581.2386-15.789470.22
29932006.03.20 09:00sell13180.101.21851.22151.1987
29942006.03.20 09:30close13180.101.21841.22151.19871.009471.22
29952006.03.20 09:30buy13190.101.21851.21551.2383
29962006.03.20 15:30close13190.101.21691.21551.2383-16.009455.22
29972006.03.20 15:30sell13200.101.21681.21981.1970
29982006.03.20 22:30close13200.101.21681.21981.19700.009455.22
29992006.03.21 09:00sell13210.101.21351.21651.1937
30002006.03.21 11:00close13210.101.21441.21651.1937-9.009446.22
30012006.03.21 11:00buy13220.101.21431.21131.2341
30022006.03.21 15:05s/l13220.101.21131.21131.2341-30.009416.22
30032006.03.21 15:32sell13230.101.21231.21531.1925
30042006.03.21 17:44modify13230.101.21231.21231.1925
30052006.03.21 23:30close13230.101.20961.21231.192527.009443.22
30062006.03.22 09:00buy13240.101.20881.20581.2286
30072006.03.22 11:30close13240.101.20771.20581.2286-11.009432.22
30082006.03.22 11:30sell13250.101.20781.21081.1880
30092006.03.22 15:00close13250.101.20971.21081.1880-19.009413.22
30102006.03.22 15:00buy13260.101.20961.20661.2294
30112006.03.22 19:30close13260.101.20811.20661.2294-15.009398.22
30122006.03.23 09:01buy13270.101.20681.20381.2266
30132006.03.23 12:31close13270.101.20571.20381.2266-11.009387.22
30142006.03.23 12:31sell13280.101.20561.20861.1858
30152006.03.23 16:20modify13280.101.20561.20561.1858
30162006.03.23 16:29modify13280.101.20561.20161.1858
30172006.03.24 02:30close13280.101.19701.20161.185886.529473.74
30182006.03.24 09:00buy13290.101.19651.19351.2163
30192006.03.24 12:30close13290.101.19651.19351.21630.009473.74
30202006.03.24 12:30sell13300.101.19661.19961.1768
30212006.03.24 15:30close13300.101.19771.19961.1768-11.009462.74
30222006.03.24 15:30buy13310.101.19781.19481.2176
30232006.03.24 16:17modify13310.101.19781.19781.2176
30242006.03.27 04:00close13310.101.20191.19781.217640.229502.96
30252006.03.27 09:00buy13320.101.20431.20131.2241
30262006.03.27 11:30close13320.101.20271.20131.2241-16.009486.96
30272006.03.27 11:30sell13330.101.20261.20561.1828
30282006.03.28 02:01close13330.101.20161.20561.182810.529497.48
30292006.03.28 09:00buy13340.101.20171.19871.2215
30302006.03.28 10:10modify13340.101.20171.20171.2215
30312006.03.28 15:29modify13340.101.20171.20571.2215
30322006.03.28 17:30close13340.101.20631.20571.221546.009543.48
30332006.03.28 17:30sell13350.101.20621.20921.1864
30342006.03.29 07:31close13350.101.20131.20921.186450.569594.04
30352006.03.29 09:00buy13360.101.20121.19821.2210
30362006.03.29 09:59s/l13360.101.19821.19821.2210-30.009564.04
30372006.03.29 10:00sell13370.101.19831.20131.1785
30382006.03.29 12:16s/l13370.101.20131.20131.1785-30.009534.04
30392006.03.29 12:16sell13380.101.20121.20421.1814
30402006.03.29 12:30close13380.101.20181.20421.1814-6.009528.04
30412006.03.29 12:31buy13390.101.20171.19871.2215
30422006.03.30 00:00close13390.101.20211.19871.22153.229531.26
30432006.03.30 09:00buy13400.101.20551.20251.2253
30442006.03.30 09:30close13400.101.20551.20251.22530.009531.26
30452006.03.30 09:31sell13410.101.20541.20841.1856
30462006.03.30 12:00close13410.101.20791.20841.1856-25.009506.26
30472006.03.30 12:00buy13420.101.20781.20481.2276
30482006.03.30 16:00close13420.101.20771.20481.2276-1.009505.26
30492006.03.30 16:00sell13430.101.20781.21081.1880
30502006.03.30 16:30close13430.101.21011.21081.1880-23.009482.26
30512006.03.30 16:30buy13440.101.21001.20701.2298
30522006.03.30 16:37modify13440.101.21001.21001.2298
30532006.03.31 06:31close13440.101.21521.21001.229851.229533.48
30542006.03.31 09:00sell13450.101.21381.21681.1940
30552006.03.31 12:03modify13450.101.21381.21381.1940
30562006.03.31 14:30close13450.101.21141.21381.194024.009557.48
30572006.03.31 15:00buy13460.101.21091.20791.2307
30582006.04.03 02:00close13460.101.21021.20791.2307-7.789549.70
30592006.04.03 09:01sell13470.101.20451.20751.1847
30602006.04.03 11:00close13470.101.20641.20751.1847-19.009530.70
30612006.04.03 11:00buy13480.101.20651.20351.2263
30622006.04.03 16:41modify13480.101.20651.20651.2263
30632006.04.03 23:30close13480.101.21341.20651.226369.009599.70
30642006.04.04 09:00sell13490.101.21201.21501.1922
30652006.04.04 09:35s/l13490.101.21501.21501.1922-30.009569.70
30662006.04.04 09:35sell13500.101.21481.21781.1950
30672006.04.04 10:00close13500.101.21641.21781.1950-16.009553.70
30682006.04.04 10:01buy13510.101.21691.21391.2367
30692006.04.04 15:00modify13510.101.21691.21691.2367
30702006.04.04 15:25modify13510.101.21691.22091.2367
30712006.04.04 22:00close13510.101.22561.22091.236787.009640.70
30722006.04.05 09:00buy13520.101.22751.22451.2473
30732006.04.05 10:00close13520.101.22561.22451.2473-19.009621.70
30742006.04.05 10:00sell13530.101.22551.22851.2057
30752006.04.05 14:30close13530.101.22801.22851.2057-25.009596.70
30762006.04.05 15:00buy13540.101.22901.22601.2488
30772006.04.05 16:30s/l13540.101.22601.22601.2488-30.009566.70
30782006.04.05 16:30buy13550.101.22621.22321.2460
30792006.04.05 17:00close13550.101.22681.22321.24606.009572.70
30802006.04.05 17:01sell13560.101.22671.22971.2069
30812006.04.05 19:45s/l13560.101.22971.22971.2069-30.009542.70
30822006.04.06 09:00buy13570.101.22901.22601.2488
30832006.04.06 11:28modify13570.101.22901.22901.2488
30842006.04.06 14:30close13570.101.23041.22901.248814.009556.70
30852006.04.06 15:00sell13580.101.22441.22741.2046
30862006.04.06 16:01modify13580.101.22441.22441.2046
30872006.04.07 06:31close13580.101.22071.22441.204637.529594.22
30882006.04.07 09:00sell13590.101.21931.22231.1995
30892006.04.07 12:30close13590.101.21951.22231.1995-2.009592.22
30902006.04.07 12:31buy13600.101.21961.21661.2394
30912006.04.07 15:21s/l13600.101.21661.21661.2394-30.009562.22
30922006.04.07 16:00sell13610.101.21531.21831.1955
30932006.04.07 16:59modify13610.101.21531.21531.1955
30942006.04.10 02:30close13610.101.21141.21531.195539.529601.74
30952006.04.10 09:00sell13620.101.21121.21421.1914
30962006.04.10 09:30close13620.101.21201.21421.1914-8.009593.74
30972006.04.10 09:31buy13630.101.21211.20911.2319
30982006.04.10 14:00close13630.101.21041.20911.2319-17.009576.74
30992006.04.10 15:01sell13640.101.21011.21311.1903
31002006.04.10 21:00close13640.101.20971.21311.19034.009580.74
31012006.04.11 09:00buy13650.101.21311.21011.2329
31022006.04.11 11:30close13650.101.21261.21011.2329-5.009575.74
31032006.04.11 11:30sell13660.101.21241.21541.1926
31042006.04.11 16:00close13660.101.21341.21541.1926-10.009565.74
31052006.04.11 16:00buy13670.101.21331.21031.2331
31062006.04.12 05:31close13670.101.21621.21031.233126.669592.40
31072006.04.12 09:00sell13680.101.21451.21751.1947
31082006.04.12 11:30close13680.101.21491.21751.1947-4.009588.40
31092006.04.12 11:30buy13690.101.21471.21171.2345
31102006.04.12 12:31close13690.101.21421.21171.2345-5.009583.40
31112006.04.12 12:31sell13700.101.21411.21711.1943
31122006.04.12 15:00modify13700.101.21411.21411.1943
31132006.04.12 16:30close13700.101.21231.21411.194318.009601.40
31142006.04.12 16:30buy13710.101.21221.20921.2320
31152006.04.12 19:16s/l13710.101.20921.20921.2320-30.009571.40
31162006.04.13 09:00sell13720.101.21141.21441.1916
31172006.04.13 09:30close13720.101.21311.21441.1916-17.009554.40
31182006.04.13 09:30buy13730.101.21301.21001.2328
31192006.04.13 12:43s/l13730.101.21001.21001.2328-30.009524.40
31202006.04.13 12:43buy13740.101.21021.20721.2300
31212006.04.13 13:00close13740.101.20991.20721.2300-3.009521.40
31222006.04.13 15:00sell13750.101.20861.21161.1888
31232006.04.13 18:00close13750.101.21061.21161.1888-20.009501.40
31242006.04.13 18:00buy13760.101.21051.20751.2303
31252006.04.14 05:00close13760.101.21101.20751.23034.229505.62
31262006.04.14 09:00sell13770.101.21081.21381.1910
31272006.04.14 12:30close13770.101.21081.21381.19100.009505.62
31282006.04.14 12:31buy13780.101.21071.20771.2305
31292006.04.14 17:30close13780.101.21011.20771.2305-6.009499.62
31302006.04.14 17:31sell13790.101.21021.21321.1904
31312006.04.14 19:00close13790.101.21151.21321.1904-13.009486.62
31322006.04.17 09:00sell13800.101.21811.22111.1983
31332006.04.17 12:31close13800.101.21911.22111.1983-10.009476.62
31342006.04.17 12:31buy13810.101.21921.21621.2390
31352006.04.17 15:00modify13810.101.21921.21921.2390
31362006.04.17 16:46modify13810.101.21921.22321.2390
31372006.04.17 21:01close13810.101.22571.22321.239065.009541.62
31382006.04.18 09:00sell13820.101.22361.22661.2038
31392006.04.18 11:29s/l13820.101.22661.22661.2038-30.009511.62
31402006.04.18 11:30buy13830.101.22651.22351.2463
31412006.04.18 23:59close at stop13830.101.23621.22351.246397.009608.62