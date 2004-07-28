|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.06.18 12:30 - 2006.04.19 00:00 (2004.06.16 - 2006.04.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|step=0.02; max=0.2; Lots=0.1; Slippage=5; StopLoss=30; TakeProfit=200; target1=40; target2=80; target3=120; target4=160; range=0; range2=0; TrailingStop=30;
|Bars in test
|22818
|Ticks modelled
|1748840
|Modelling quality
|89.61%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-391.38
|Gross profit
|15693.06
|Gross loss
|-16084.44
|Profit factor
|0.98
|Expected payoff
|-0.28
|Absolute drawdown
|1005.56
|Maximal drawdown (%)
|1402.64 (13.5%)
|Total trades
|1383
|Short positions (won %)
|691 (36.47%)
|Long positions (won %)
|692 (36.71%)
|Profit trades (% of total)
|506 (36.59%)
|Loss trades (% of total)
|877 (63.41%)
|Largest
|profit trade
|183.22
|loss trade
|-30.78
|Average
|profit trade
|31.01
|loss trade
|-18.34
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (287.62)
|consecutive losses (loss in money)
|18 (-272.34)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|287.62 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-272.34 (18)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.18 12:30
|buy
|1
|0.10
|1.2022
|1.1992
|1.2220
|2
|2004.06.18 15:00
|modify
|1
|0.10
|1.2022
|1.2022
|1.2220
|3
|2004.06.18 15:42
|modify
|1
|0.10
|1.2022
|1.2062
|1.2220
|4
|2004.06.21 01:00
|close
|1
|0.10
|1.2133
|1.2062
|1.2220
|110.22
|10110.22
|5
|2004.06.21 09:00
|sell
|2
|0.10
|1.2123
|1.2153
|1.1925
|6
|2004.06.21 12:43
|modify
|2
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1925
|7
|2004.06.21 14:00
|close
|2
|0.10
|1.2115
|1.2123
|1.1925
|8.00
|10118.22
|8
|2004.06.21 15:00
|buy
|3
|0.10
|1.2112
|1.2082
|1.2310
|9
|2004.06.21 15:36
|s/l
|3
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2310
|-30.00
|10088.22
|10
|2004.06.21 16:00
|sell
|4
|0.10
|1.2084
|1.2114
|1.1886
|11
|2004.06.21 20:30
|close
|4
|0.10
|1.2111
|1.2114
|1.1886
|-27.00
|10061.22
|12
|2004.06.22 09:00
|sell
|5
|0.10
|1.2077
|1.2107
|1.1879
|13
|2004.06.22 13:30
|close
|5
|0.10
|1.2089
|1.2107
|1.1879
|-12.00
|10049.22
|14
|2004.06.22 15:00
|buy
|6
|0.10
|1.2082
|1.2052
|1.2280
|15
|2004.06.22 17:30
|close
|6
|0.10
|1.2084
|1.2052
|1.2280
|2.00
|10051.22
|16
|2004.06.22 17:30
|sell
|7
|0.10
|1.2088
|1.2118
|1.1890
|17
|2004.06.22 23:01
|close
|7
|0.10
|1.2109
|1.2118
|1.1890
|-21.00
|10030.22
|18
|2004.06.23 09:00
|buy
|8
|0.10
|1.2190
|1.2160
|1.2388
|19
|2004.06.23 09:38
|s/l
|8
|0.10
|1.2160
|1.2160
|1.2388
|-30.00
|10000.22
|20
|2004.06.23 09:38
|buy
|9
|0.10
|1.2161
|1.2131
|1.2359
|21
|2004.06.23 10:00
|close
|9
|0.10
|1.2154
|1.2131
|1.2359
|-7.00
|9993.22
|22
|2004.06.23 10:00
|sell
|10
|0.10
|1.2155
|1.2185
|1.1957
|23
|2004.06.23 11:53
|modify
|10
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.1957
|24
|2004.06.23 16:07
|modify
|10
|0.10
|1.2155
|1.2115
|1.1957
|25
|2004.06.23 17:30
|close
|10
|0.10
|1.2096
|1.2115
|1.1957
|59.00
|10052.22
|26
|2004.06.23 17:30
|buy
|11
|0.10
|1.2095
|1.2065
|1.2293
|27
|2004.06.24 01:30
|close
|11
|0.10
|1.2075
|1.2065
|1.2293
|-20.78
|10031.44
|28
|2004.06.24 09:00
|buy
|12
|0.10
|1.2058
|1.2028
|1.2256
|29
|2004.06.24 09:44
|modify
|12
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.2256
|30
|2004.06.24 15:01
|modify
|12
|0.10
|1.2058
|1.2098
|1.2256
|31
|2004.06.24 15:59
|modify
|12
|0.10
|1.2058
|1.2138
|1.2256
|32
|2004.06.24 18:00
|close
|12
|0.10
|1.2169
|1.2138
|1.2256
|111.00
|10142.44
|33
|2004.06.24 18:00
|sell
|13
|0.10
|1.2170
|1.2200
|1.1972
|34
|2004.06.25 00:00
|close
|13
|0.10
|1.2183
|1.2200
|1.1972
|-12.48
|10129.96
|35
|2004.06.25 09:00
|sell
|14
|0.10
|1.2154
|1.2184
|1.1956
|36
|2004.06.25 09:22
|modify
|14
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.1956
|37
|2004.06.25 13:31
|close
|14
|0.10
|1.2146
|1.2154
|1.1956
|8.00
|10137.96
|38
|2004.06.25 15:00
|buy
|15
|0.10
|1.2156
|1.2126
|1.2354
|39
|2004.06.28 03:31
|close
|15
|0.10
|1.2152
|1.2126
|1.2354
|-4.78
|10133.18
|40
|2004.06.28 09:00
|sell
|16
|0.10
|1.2131
|1.2161
|1.1933
|41
|2004.06.28 09:55
|s/l
|16
|0.10
|1.2161
|1.2161
|1.1933
|-30.00
|10103.18
|42
|2004.06.28 10:00
|buy
|17
|0.10
|1.2171
|1.2141
|1.2369
|43
|2004.06.28 15:00
|modify
|17
|0.10
|1.2171
|1.2171
|1.2369
|44
|2004.06.28 18:30
|close
|17
|0.10
|1.2176
|1.2171
|1.2369
|5.00
|10108.18
|45
|2004.06.28 18:30
|sell
|18
|0.10
|1.2177
|1.2207
|1.1979
|46
|2004.06.29 05:31
|close
|18
|0.10
|1.2178
|1.2207
|1.1979
|-0.48
|10107.70
|47
|2004.06.29 09:00
|sell
|19
|0.10
|1.2169
|1.2199
|1.1971
|48
|2004.06.29 14:00
|close
|19
|0.10
|1.2176
|1.2199
|1.1971
|-7.00
|10100.70
|49
|2004.06.29 15:00
|buy
|20
|0.10
|1.2163
|1.2133
|1.2361
|50
|2004.06.29 16:00
|s/l
|20
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2361
|-30.00
|10070.70
|51
|2004.06.29 16:30
|sell
|21
|0.10
|1.2129
|1.2159
|1.1931
|52
|2004.06.30 04:00
|close
|21
|0.10
|1.2105
|1.2159
|1.1931
|25.56
|10096.26
|53
|2004.06.30 09:00
|sell
|22
|0.10
|1.2068
|1.2098
|1.1870
|54
|2004.06.30 09:30
|s/l
|22
|0.10
|1.2098
|1.2098
|1.1870
|-30.00
|10066.26
|55
|2004.06.30 09:30
|sell
|23
|0.10
|1.2096
|1.2126
|1.1898
|56
|2004.06.30 10:00
|close
|23
|0.10
|1.2101
|1.2126
|1.1898
|-5.00
|10061.26
|57
|2004.06.30 10:00
|buy
|24
|0.10
|1.2102
|1.2072
|1.2300
|58
|2004.06.30 12:32
|modify
|24
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2300
|59
|2004.06.30 16:00
|modify
|24
|0.10
|1.2102
|1.2142
|1.2300
|60
|2004.06.30 17:30
|close
|24
|0.10
|1.2174
|1.2142
|1.2300
|72.00
|10133.26
|61
|2004.06.30 17:30
|sell
|25
|0.10
|1.2175
|1.2205
|1.1977
|62
|2004.06.30 20:58
|s/l
|25
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.1977
|-30.00
|10103.26
|63
|2004.07.01 09:00
|sell
|26
|0.10
|1.2162
|1.2192
|1.1964
|64
|2004.07.01 11:30
|close
|26
|0.10
|1.2156
|1.2192
|1.1964
|6.00
|10109.26
|65
|2004.07.01 11:30
|buy
|27
|0.10
|1.2157
|1.2127
|1.2355
|66
|2004.07.01 16:30
|close
|27
|0.10
|1.2154
|1.2127
|1.2355
|-3.00
|10106.26
|67
|2004.07.01 16:30
|sell
|28
|0.10
|1.2155
|1.2185
|1.1957
|68
|2004.07.01 21:00
|close
|28
|0.10
|1.2172
|1.2185
|1.1957
|-17.00
|10089.26
|69
|2004.07.02 09:00
|buy
|29
|0.10
|1.2173
|1.2143
|1.2371
|70
|2004.07.02 09:30
|close
|29
|0.10
|1.2154
|1.2143
|1.2371
|-19.00
|10070.26
|71
|2004.07.02 09:30
|sell
|30
|0.10
|1.2153
|1.2183
|1.1955
|72
|2004.07.02 14:30
|s/l
|30
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.1955
|-30.00
|10040.26
|73
|2004.07.02 15:00
|buy
|31
|0.10
|1.2270
|1.2240
|1.2468
|74
|2004.07.02 16:07
|modify
|31
|0.10
|1.2270
|1.2270
|1.2468
|75
|2004.07.05 04:30
|close
|31
|0.10
|1.2315
|1.2270
|1.2468
|44.22
|10084.48
|76
|2004.07.05 09:02
|sell
|32
|0.10
|1.2319
|1.2349
|1.2121
|77
|2004.07.05 15:30
|close
|32
|0.10
|1.2291
|1.2349
|1.2121
|28.00
|10112.48
|78
|2004.07.05 15:30
|buy
|33
|0.10
|1.2291
|1.2261
|1.2489
|79
|2004.07.05 16:30
|close
|33
|0.10
|1.2281
|1.2261
|1.2489
|-10.00
|10102.48
|80
|2004.07.05 16:30
|sell
|34
|0.10
|1.2282
|1.2312
|1.2084
|81
|2004.07.05 21:00
|close
|34
|0.10
|1.2288
|1.2312
|1.2084
|-6.00
|10096.48
|82
|2004.07.06 09:00
|buy
|35
|0.10
|1.2304
|1.2274
|1.2502
|83
|2004.07.06 10:30
|close
|35
|0.10
|1.2289
|1.2274
|1.2502
|-15.00
|10081.48
|84
|2004.07.06 10:30
|sell
|36
|0.10
|1.2290
|1.2320
|1.2092
|85
|2004.07.06 14:00
|close
|36
|0.10
|1.2311
|1.2320
|1.2092
|-21.00
|10060.48
|86
|2004.07.06 15:00
|buy
|37
|0.10
|1.2327
|1.2297
|1.2525
|87
|2004.07.06 16:06
|s/l
|37
|0.10
|1.2297
|1.2297
|1.2525
|-30.00
|10030.48
|88
|2004.07.06 16:06
|buy
|38
|0.10
|1.2299
|1.2269
|1.2497
|89
|2004.07.06 16:30
|close
|38
|0.10
|1.2279
|1.2269
|1.2497
|-20.00
|10010.48
|90
|2004.07.06 16:30
|sell
|39
|0.10
|1.2278
|1.2308
|1.2080
|91
|2004.07.06 18:55
|s/l
|39
|0.10
|1.2308
|1.2308
|1.2080
|-30.00
|9980.48
|92
|2004.07.06 18:55
|sell
|40
|0.10
|1.2307
|1.2337
|1.2109
|93
|2004.07.07 02:01
|close
|40
|0.10
|1.2297
|1.2337
|1.2109
|11.56
|9992.04
|94
|2004.07.07 09:00
|buy
|41
|0.10
|1.2347
|1.2317
|1.2545
|95
|2004.07.07 14:30
|close
|41
|0.10
|1.2366
|1.2317
|1.2545
|19.00
|10011.04
|96
|2004.07.07 15:00
|sell
|42
|0.10
|1.2364
|1.2394
|1.2166
|97
|2004.07.07 16:30
|close
|42
|0.10
|1.2366
|1.2394
|1.2166
|-2.00
|10009.04
|98
|2004.07.07 16:30
|buy
|43
|0.10
|1.2365
|1.2335
|1.2563
|99
|2004.07.07 22:00
|close
|43
|0.10
|1.2364
|1.2335
|1.2563
|-1.00
|10008.04
|100
|2004.07.08 09:00
|sell
|44
|0.10
|1.2356
|1.2386
|1.2158
|101
|2004.07.08 15:00
|close
|44
|0.10
|1.2365
|1.2386
|1.2158
|-9.00
|9999.04
|102
|2004.07.08 15:00
|buy
|45
|0.10
|1.2365
|1.2335
|1.2563
|103
|2004.07.09 02:30
|close
|45
|0.10
|1.2390
|1.2335
|1.2563
|24.22
|10023.26
|104
|2004.07.09 09:00
|sell
|46
|0.10
|1.2410
|1.2440
|1.2212
|105
|2004.07.09 15:30
|close
|46
|0.10
|1.2392
|1.2440
|1.2212
|18.00
|10041.26
|106
|2004.07.09 15:30
|buy
|47
|0.10
|1.2394
|1.2364
|1.2592
|107
|2004.07.12 03:00
|close
|47
|0.10
|1.2395
|1.2364
|1.2592
|0.22
|10041.48
|108
|2004.07.12 09:00
|buy
|48
|0.10
|1.2404
|1.2374
|1.2602
|109
|2004.07.12 13:30
|close
|48
|0.10
|1.2400
|1.2374
|1.2602
|-4.00
|10037.48
|110
|2004.07.12 15:00
|sell
|49
|0.10
|1.2410
|1.2440
|1.2212
|111
|2004.07.12 22:00
|close
|49
|0.10
|1.2410
|1.2440
|1.2212
|0.00
|10037.48
|112
|2004.07.13 09:00
|sell
|50
|0.10
|1.2351
|1.2381
|1.2153
|113
|2004.07.13 10:00
|close
|50
|0.10
|1.2375
|1.2381
|1.2153
|-24.00
|10013.48
|114
|2004.07.13 10:00
|buy
|51
|0.10
|1.2373
|1.2343
|1.2571
|115
|2004.07.13 14:37
|s/l
|51
|0.10
|1.2343
|1.2343
|1.2571
|-30.00
|9983.48
|116
|2004.07.13 15:00
|sell
|52
|0.10
|1.2320
|1.2350
|1.2122
|117
|2004.07.13 22:33
|close
|52
|0.10
|1.2331
|1.2350
|1.2122
|-11.00
|9972.48
|118
|2004.07.14 09:00
|buy
|53
|0.10
|1.2342
|1.2312
|1.2540
|119
|2004.07.14 15:00
|modify
|53
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2540
|120
|2004.07.14 17:00
|close
|53
|0.10
|1.2389
|1.2342
|1.2540
|47.00
|10019.48
|121
|2004.07.14 17:00
|sell
|54
|0.10
|1.2390
|1.2420
|1.2192
|122
|2004.07.15 09:02
|modify
|54
|0.10
|1.2390
|1.2390
|1.2192
|123
|2004.07.15 12:00
|close
|54
|0.10
|1.2361
|1.2390
|1.2192
|29.52
|10049.00
|124
|2004.07.15 12:00
|buy
|55
|0.10
|1.2361
|1.2331
|1.2559
|125
|2004.07.15 18:00
|close
|55
|0.10
|1.2371
|1.2331
|1.2559
|10.00
|10059.00
|126
|2004.07.15 18:00
|sell
|56
|0.10
|1.2372
|1.2402
|1.2174
|127
|2004.07.16 03:30
|close
|56
|0.10
|1.2353
|1.2402
|1.2174
|19.52
|10078.52
|128
|2004.07.16 09:00
|buy
|57
|0.10
|1.2357
|1.2327
|1.2555
|129
|2004.07.16 11:30
|close
|57
|0.10
|1.2360
|1.2327
|1.2555
|3.00
|10081.52
|130
|2004.07.16 11:30
|sell
|58
|0.10
|1.2361
|1.2391
|1.2163
|131
|2004.07.16 14:48
|s/l
|58
|0.10
|1.2391
|1.2391
|1.2163
|-30.00
|10051.52
|132
|2004.07.16 15:00
|buy
|59
|0.10
|1.2390
|1.2360
|1.2588
|133
|2004.07.16 15:26
|modify
|59
|0.10
|1.2390
|1.2390
|1.2588
|134
|2004.07.19 07:00
|close
|59
|0.10
|1.2453
|1.2390
|1.2588
|62.22
|10113.74
|135
|2004.07.19 09:01
|sell
|60
|0.10
|1.2436
|1.2466
|1.2238
|136
|2004.07.19 16:00
|close
|60
|0.10
|1.2424
|1.2466
|1.2238
|12.00
|10125.74
|137
|2004.07.19 16:00
|buy
|61
|0.10
|1.2425
|1.2395
|1.2623
|138
|2004.07.20 02:00
|close
|61
|0.10
|1.2427
|1.2395
|1.2623
|1.22
|10126.96
|139
|2004.07.20 09:00
|buy
|62
|0.10
|1.2440
|1.2410
|1.2638
|140
|2004.07.20 11:30
|close
|62
|0.10
|1.2425
|1.2410
|1.2638
|-15.00
|10111.96
|141
|2004.07.20 11:30
|sell
|63
|0.10
|1.2426
|1.2456
|1.2228
|142
|2004.07.20 15:00
|modify
|63
|0.10
|1.2426
|1.2426
|1.2228
|143
|2004.07.20 18:00
|close
|63
|0.10
|1.2376
|1.2426
|1.2228
|50.00
|10161.96
|144
|2004.07.20 18:00
|buy
|64
|0.10
|1.2378
|1.2348
|1.2576
|145
|2004.07.20 20:40
|s/l
|64
|0.10
|1.2348
|1.2348
|1.2576
|-30.00
|10131.96
|146
|2004.07.21 09:00
|sell
|65
|0.10
|1.2324
|1.2354
|1.2126
|147
|2004.07.21 09:30
|close
|65
|0.10
|1.2333
|1.2354
|1.2126
|-9.00
|10122.96
|148
|2004.07.21 09:30
|buy
|66
|0.10
|1.2332
|1.2302
|1.2530
|149
|2004.07.21 12:00
|close
|66
|0.10
|1.2305
|1.2302
|1.2530
|-27.00
|10095.96
|150
|2004.07.21 12:00
|sell
|67
|0.10
|1.2306
|1.2336
|1.2108
|151
|2004.07.21 15:08
|modify
|67
|0.10
|1.2306
|1.2306
|1.2108
|152
|2004.07.21 16:44
|modify
|67
|0.10
|1.2306
|1.2266
|1.2108
|153
|2004.07.21 21:00
|close
|67
|0.10
|1.2238
|1.2266
|1.2108
|68.00
|10163.96
|154
|2004.07.22 09:00
|sell
|68
|0.10
|1.2253
|1.2283
|1.2055
|155
|2004.07.22 12:00
|close
|68
|0.10
|1.2266
|1.2283
|1.2055
|-13.00
|10150.96
|156
|2004.07.22 12:00
|buy
|69
|0.10
|1.2265
|1.2235
|1.2463
|157
|2004.07.22 18:30
|close
|69
|0.10
|1.2264
|1.2235
|1.2463
|-1.00
|10149.96
|158
|2004.07.22 18:30
|sell
|70
|0.10
|1.2265
|1.2295
|1.2067
|159
|2004.07.23 09:27
|modify
|70
|0.10
|1.2265
|1.2265
|1.2067
|160
|2004.07.23 11:46
|modify
|70
|0.10
|1.2265
|1.2225
|1.2067
|161
|2004.07.23 16:55
|modify
|70
|0.10
|1.2265
|1.2185
|1.2067
|162
|2004.07.26 04:00
|close
|70
|0.10
|1.2127
|1.2185
|1.2067
|139.04
|10289.00
|163
|2004.07.26 09:00
|sell
|71
|0.10
|1.2134
|1.2164
|1.1936
|164
|2004.07.26 09:31
|close
|71
|0.10
|1.2159
|1.2164
|1.1936
|-25.00
|10264.00
|165
|2004.07.26 09:31
|buy
|72
|0.10
|1.2160
|1.2130
|1.2358
|166
|2004.07.26 16:30
|close
|72
|0.10
|1.2147
|1.2130
|1.2358
|-13.00
|10251.00
|167
|2004.07.26 16:30
|sell
|73
|0.10
|1.2148
|1.2178
|1.1950
|168
|2004.07.26 22:00
|close
|73
|0.10
|1.2152
|1.2178
|1.1950
|-4.00
|10247.00
|169
|2004.07.27 09:00
|sell
|74
|0.10
|1.2135
|1.2165
|1.1937
|170
|2004.07.27 10:00
|close
|74
|0.10
|1.2150
|1.2165
|1.1937
|-15.00
|10232.00
|171
|2004.07.27 10:00
|buy
|75
|0.10
|1.2151
|1.2121
|1.2349
|172
|2004.07.27 15:00
|close
|75
|0.10
|1.2155
|1.2121
|1.2349
|4.00
|10236.00
|173
|2004.07.27 15:00
|sell
|76
|0.10
|1.2156
|1.2186
|1.1958
|174
|2004.07.27 16:00
|modify
|76
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.1958
|175
|2004.07.27 16:18
|modify
|76
|0.10
|1.2156
|1.2116
|1.1958
|176
|2004.07.27 17:37
|modify
|76
|0.10
|1.2156
|1.2076
|1.1958
|177
|2004.07.28 02:30
|close
|76
|0.10
|1.2061
|1.2076
|1.1958
|96.56
|10332.56
|178
|2004.07.28 09:00
|sell
|77
|0.10
|1.2057
|1.2087
|1.1859
|179
|2004.07.28 10:00
|close
|77
|0.10
|1.2073
|1.2087
|1.1859
|-16.00
|10316.56
|180
|2004.07.28 10:00
|buy
|78
|0.10
|1.2074
|1.2044
|1.2272
|181
|2004.07.28 10:39
|s/l
|78
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.2272
|-30.00
|10286.56
|182
|2004.07.28 11:00
|sell
|79
|0.10
|1.2034
|1.2064
|1.1836
|183
|2004.07.28 14:38
|s/l
|79
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.1836
|-30.00
|10256.56
|184
|2004.07.28 15:00
|buy
|80
|0.10
|1.2056
|1.2026
|1.2254
|185
|2004.07.28 15:47
|s/l
|80
|0.10
|1.2026
|1.2026
|1.2254
|-30.00
|10226.56
|186
|2004.07.28 15:47
|buy
|81
|0.10
|1.2028
|1.1998
|1.2226
|187
|2004.07.28 16:01
|close
|81
|0.10
|1.2001
|1.1998
|1.2226
|-27.00
|10199.56
|188
|2004.07.28 16:01
|sell
|82
|0.10
|1.2002
|1.2032
|1.1804
|189
|2004.07.28 16:15
|s/l
|82
|0.10
|1.2032
|1.2032
|1.1804
|-30.00
|10169.56
|190
|2004.07.28 16:15
|sell
|83
|0.10
|1.2030
|1.2060
|1.1832
|191
|2004.07.28 18:07
|s/l
|83
|0.10
|1.2060
|1.2060
|1.1832
|-30.00
|10139.56
|192
|2004.07.28 18:07
|sell
|84
|0.10
|1.2058
|1.2088
|1.1860
|193
|2004.07.28 18:30
|close
|84
|0.10
|1.2059
|1.2088
|1.1860
|-1.00
|10138.56
|194
|2004.07.28 18:30
|buy
|85
|0.10
|1.2060
|1.2030
|1.2258
|195
|2004.07.29 09:30
|close
|85
|0.10
|1.2057
|1.2030
|1.2258
|-3.78
|10134.78
|196
|2004.07.29 09:31
|sell
|86
|0.10
|1.2056
|1.2086
|1.1858
|197
|2004.07.29 11:52
|modify
|86
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.1858
|198
|2004.07.29 16:17
|s/l
|86
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.1858
|0.00
|10134.78
|199
|2004.07.29 16:30
|buy
|87
|0.10
|1.2058
|1.2028
|1.2256
|200
|2004.07.29 21:18
|s/l
|87
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.2256
|-30.00
|10104.78
|201
|2004.07.30 09:00
|sell
|88
|0.10
|1.2043
|1.2073
|1.1845
|202
|2004.07.30 10:30
|close
|88
|0.10
|1.2063
|1.2073
|1.1845
|-20.00
|10084.78
|203
|2004.07.30 10:30
|buy
|89
|0.10
|1.2064
|1.2034
|1.2262
|204
|2004.07.30 14:09
|s/l
|89
|0.10
|1.2034
|1.2034
|1.2262
|-30.00
|10054.78
|205
|2004.07.30 15:00
|buy
|90
|0.10
|1.2099
|1.2069
|1.2297
|206
|2004.07.30 16:01
|s/l
|90
|0.10
|1.2069
|1.2069
|1.2297
|-30.00
|10024.78
|207
|2004.07.30 16:01
|buy
|91
|0.10
|1.2071
|1.2041
|1.2269
|208
|2004.07.30 16:04
|modify
|91
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.2269
|209
|2004.07.30 16:19
|s/l
|91
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.2269
|0.00
|10024.78
|210
|2004.07.30 16:19
|buy
|92
|0.10
|1.2073
|1.2043
|1.2271
|211
|2004.07.30 16:57
|s/l
|92
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.2271
|-30.00
|9994.78
|212
|2004.07.30 16:57
|buy
|93
|0.10
|1.2045
|1.2015
|1.2243
|213
|2004.07.30 17:00
|close
|93
|0.10
|1.2038
|1.2015
|1.2243
|-7.00
|9987.78
|214
|2004.07.30 17:00
|sell
|94
|0.10
|1.2037
|1.2067
|1.1839
|215
|2004.08.02 00:00
|s/l
|94
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.1839
|-29.48
|9958.30
|216
|2004.08.02 09:00
|buy
|95
|0.10
|1.2056
|1.2026
|1.2254
|217
|2004.08.02 15:30
|close
|95
|0.10
|1.2057
|1.2026
|1.2254
|1.00
|9959.30
|218
|2004.08.02 15:30
|sell
|96
|0.10
|1.2058
|1.2088
|1.1860
|219
|2004.08.03 02:30
|close
|96
|0.10
|1.2034
|1.2088
|1.1860
|24.52
|9983.82
|220
|2004.08.03 09:00
|sell
|97
|0.10
|1.2011
|1.2041
|1.1813
|221
|2004.08.03 09:30
|close
|97
|0.10
|1.2018
|1.2041
|1.1813
|-7.00
|9976.82
|222
|2004.08.03 09:30
|buy
|98
|0.10
|1.2017
|1.1987
|1.2215
|223
|2004.08.03 15:52
|modify
|98
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.2215
|224
|2004.08.03 21:00
|close
|98
|0.10
|1.2050
|1.2017
|1.2215
|33.00
|10009.82
|225
|2004.08.04 09:00
|sell
|99
|0.10
|1.2024
|1.2054
|1.1826
|226
|2004.08.04 11:31
|close
|99
|0.10
|1.2009
|1.2054
|1.1826
|15.00
|10024.82
|227
|2004.08.04 11:31
|buy
|100
|0.10
|1.2008
|1.1978
|1.2206
|228
|2004.08.04 13:30
|close
|100
|0.10
|1.2005
|1.1978
|1.2206
|-3.00
|10021.82
|229
|2004.08.04 15:00
|sell
|101
|0.10
|1.1983
|1.2013
|1.1785
|230
|2004.08.04 16:04
|s/l
|101
|0.10
|1.2013
|1.2013
|1.1785
|-30.00
|9991.82
|231
|2004.08.04 16:04
|sell
|102
|0.10
|1.2011
|1.2041
|1.1813
|232
|2004.08.04 16:30
|close
|102
|0.10
|1.2019
|1.2041
|1.1813
|-8.00
|9983.82
|233
|2004.08.04 16:30
|buy
|103
|0.10
|1.2020
|1.1990
|1.2218
|234
|2004.08.04 17:01
|modify
|103
|0.10
|1.2020
|1.2020
|1.2218
|235
|2004.08.05 03:00
|close
|103
|0.10
|1.2046
|1.2020
|1.2218
|25.22
|10009.04
|236
|2004.08.05 09:00
|buy
|104
|0.10
|1.2067
|1.2037
|1.2265
|237
|2004.08.05 13:30
|close
|104
|0.10
|1.2045
|1.2037
|1.2265
|-22.00
|9987.04
|238
|2004.08.05 15:00
|sell
|105
|0.10
|1.2027
|1.2057
|1.1829
|239
|2004.08.05 17:28
|s/l
|105
|0.10
|1.2057
|1.2057
|1.1829
|-30.00
|9957.04
|240
|2004.08.05 17:28
|sell
|106
|0.10
|1.2055
|1.2085
|1.1857
|241
|2004.08.05 19:00
|close
|106
|0.10
|1.2059
|1.2085
|1.1857
|-4.00
|9953.04
|242
|2004.08.06 09:00
|buy
|107
|0.10
|1.2072
|1.2042
|1.2270
|243
|2004.08.06 09:30
|close
|107
|0.10
|1.2060
|1.2042
|1.2270
|-12.00
|9941.04
|244
|2004.08.06 09:30
|sell
|108
|0.10
|1.2058
|1.2088
|1.1860
|245
|2004.08.06 14:30
|s/l
|108
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.1860
|-30.00
|9911.04
|246
|2004.08.06 15:11
|buy
|109
|0.10
|1.2249
|1.2219
|1.2447
|247
|2004.08.09 01:00
|close
|109
|0.10
|1.2269
|1.2219
|1.2447
|19.22
|9930.26
|248
|2004.08.09 09:00
|sell
|110
|0.10
|1.2268
|1.2298
|1.2070
|249
|2004.08.09 15:30
|close
|110
|0.10
|1.2273
|1.2298
|1.2070
|-5.00
|9925.26
|250
|2004.08.09 15:30
|buy
|111
|0.10
|1.2272
|1.2242
|1.2470
|251
|2004.08.10 08:02
|close
|111
|0.10
|1.2267
|1.2242
|1.2470
|-5.78
|9919.48
|252
|2004.08.10 09:00
|sell
|112
|0.10
|1.2270
|1.2300
|1.2072
|253
|2004.08.10 09:30
|close
|112
|0.10
|1.2286
|1.2300
|1.2072
|-16.00
|9903.48
|254
|2004.08.10 09:30
|buy
|113
|0.10
|1.2287
|1.2257
|1.2485
|255
|2004.08.10 11:00
|close
|113
|0.10
|1.2269
|1.2257
|1.2485
|-18.00
|9885.48
|256
|2004.08.10 11:00
|sell
|114
|0.10
|1.2267
|1.2297
|1.2069
|257
|2004.08.10 15:54
|s/l
|114
|0.10
|1.2297
|1.2297
|1.2069
|-30.00
|9855.48
|258
|2004.08.10 16:00
|buy
|115
|0.10
|1.2298
|1.2268
|1.2496
|259
|2004.08.10 20:27
|s/l
|115
|0.10
|1.2268
|1.2268
|1.2496
|-30.00
|9825.48
|260
|2004.08.11 09:00
|buy
|116
|0.10
|1.2246
|1.2216
|1.2444
|261
|2004.08.11 10:30
|close
|116
|0.10
|1.2226
|1.2216
|1.2444
|-20.00
|9805.48
|262
|2004.08.11 10:30
|sell
|117
|0.10
|1.2225
|1.2255
|1.2027
|263
|2004.08.11 14:30
|close
|117
|0.10
|1.2234
|1.2255
|1.2027
|-9.00
|9796.48
|264
|2004.08.11 15:00
|buy
|118
|0.10
|1.2220
|1.2190
|1.2418
|265
|2004.08.11 15:30
|close
|118
|0.10
|1.2199
|1.2190
|1.2418
|-21.00
|9775.48
|266
|2004.08.11 15:30
|sell
|119
|0.10
|1.2200
|1.2230
|1.2002
|267
|2004.08.11 19:29
|s/l
|119
|0.10
|1.2230
|1.2230
|1.2002
|-30.00
|9745.48
|268
|2004.08.12 09:00
|buy
|120
|0.10
|1.2241
|1.2211
|1.2439
|269
|2004.08.12 15:30
|close
|120
|0.10
|1.2241
|1.2211
|1.2439
|0.00
|9745.48
|270
|2004.08.12 15:30
|sell
|121
|0.10
|1.2240
|1.2270
|1.2042
|271
|2004.08.12 22:00
|close
|121
|0.10
|1.2262
|1.2270
|1.2042
|-22.00
|9723.48
|272
|2004.08.13 09:02
|sell
|122
|0.10
|1.2192
|1.2222
|1.1994
|273
|2004.08.13 12:30
|close
|122
|0.10
|1.2209
|1.2222
|1.1994
|-17.00
|9706.48
|274
|2004.08.13 12:30
|buy
|123
|0.10
|1.2208
|1.2178
|1.2406
|275
|2004.08.13 15:00
|modify
|123
|0.10
|1.2208
|1.2248
|1.2406
|276
|2004.08.13 15:13
|modify
|123
|0.10
|1.2208
|1.2288
|1.2406
|277
|2004.08.13 18:31
|modify
|123
|0.10
|1.2208
|1.2339
|1.2406
|278
|2004.08.13 18:31
|modify
|123
|0.10
|1.2208
|1.2340
|1.2406
|279
|2004.08.13 18:31
|modify
|123
|0.10
|1.2208
|1.2341
|1.2406
|280
|2004.08.13 18:31
|modify
|123
|0.10
|1.2208
|1.2342
|1.2406
|281
|2004.08.16 02:00
|close
|123
|0.10
|1.2370
|1.2342
|1.2406
|161.22
|9867.70
|282
|2004.08.16 09:00
|sell
|124
|0.10
|1.2359
|1.2389
|1.2161
|283
|2004.08.16 14:30
|close
|124
|0.10
|1.2352
|1.2389
|1.2161
|7.00
|9874.70
|284
|2004.08.16 15:00
|buy
|125
|0.10
|1.2363
|1.2333
|1.2561
|285
|2004.08.16 16:31
|close
|125
|0.10
|1.2341
|1.2333
|1.2561
|-22.00
|9852.70
|286
|2004.08.16 16:31
|sell
|126
|0.10
|1.2340
|1.2370
|1.2142
|287
|2004.08.16 21:00
|close
|126
|0.10
|1.2355
|1.2370
|1.2142
|-15.00
|9837.70
|288
|2004.08.17 09:01
|sell
|127
|0.10
|1.2367
|1.2397
|1.2169
|289
|2004.08.17 09:30
|close
|127
|0.10
|1.2371
|1.2397
|1.2169
|-4.00
|9833.70
|290
|2004.08.17 09:30
|buy
|128
|0.10
|1.2369
|1.2339
|1.2567
|291
|2004.08.17 10:30
|close
|128
|0.10
|1.2353
|1.2339
|1.2567
|-16.00
|9817.70
|292
|2004.08.17 10:30
|sell
|129
|0.10
|1.2352
|1.2382
|1.2154
|293
|2004.08.17 14:31
|s/l
|129
|0.10
|1.2382
|1.2382
|1.2154
|-30.00
|9787.70
|294
|2004.08.17 15:30
|sell
|130
|0.10
|1.2332
|1.2362
|1.2134
|295
|2004.08.17 22:30
|close
|130
|0.10
|1.2355
|1.2362
|1.2134
|-23.00
|9764.70
|296
|2004.08.18 09:00
|buy
|131
|0.10
|1.2337
|1.2307
|1.2535
|297
|2004.08.18 09:30
|close
|131
|0.10
|1.2327
|1.2307
|1.2535
|-10.00
|9754.70
|298
|2004.08.18 09:30
|sell
|132
|0.10
|1.2327
|1.2357
|1.2129
|299
|2004.08.18 18:30
|close
|132
|0.10
|1.2324
|1.2357
|1.2129
|3.00
|9757.70
|300
|2004.08.18 18:31
|buy
|133
|0.10
|1.2323
|1.2293
|1.2521
|301
|2004.08.19 05:00
|close
|133
|0.10
|1.2334
|1.2293
|1.2521
|10.22
|9767.92
|302
|2004.08.19 09:00
|buy
|134
|0.10
|1.2348
|1.2318
|1.2546
|303
|2004.08.19 15:30
|close
|134
|0.10
|1.2353
|1.2318
|1.2546
|5.00
|9772.92
|304
|2004.08.19 15:31
|sell
|135
|0.10
|1.2353
|1.2383
|1.2155
|305
|2004.08.19 18:00
|close
|135
|0.10
|1.2371
|1.2383
|1.2155
|-18.00
|9754.92
|306
|2004.08.19 18:00
|buy
|136
|0.10
|1.2368
|1.2338
|1.2566
|307
|2004.08.20 09:00
|close
|136
|0.10
|1.2370
|1.2338
|1.2566
|1.22
|9756.14
|308
|2004.08.20 09:00
|sell
|137
|0.10
|1.2369
|1.2399
|1.2171
|309
|2004.08.20 12:51
|modify
|137
|0.10
|1.2369
|1.2369
|1.2171
|310
|2004.08.20 15:48
|modify
|137
|0.10
|1.2369
|1.2329
|1.2171
|311
|2004.08.20 16:30
|close
|137
|0.10
|1.2318
|1.2329
|1.2171
|51.00
|9807.14
|312
|2004.08.20 16:30
|buy
|138
|0.10
|1.2317
|1.2287
|1.2515
|313
|2004.08.23 00:30
|close
|138
|0.10
|1.2304
|1.2287
|1.2515
|-13.78
|9793.36
|314
|2004.08.23 09:00
|sell
|139
|0.10
|1.2293
|1.2323
|1.2095
|315
|2004.08.23 15:00
|modify
|139
|0.10
|1.2293
|1.2293
|1.2095
|316
|2004.08.23 16:38
|modify
|139
|0.10
|1.2293
|1.2253
|1.2095
|317
|2004.08.24 01:00
|close
|139
|0.10
|1.2150
|1.2253
|1.2095
|143.52
|9936.88
|318
|2004.08.24 09:00
|buy
|140
|0.10
|1.2137
|1.2107
|1.2335
|319
|2004.08.24 13:00
|close
|140
|0.10
|1.2130
|1.2107
|1.2335
|-7.00
|9929.88
|320
|2004.08.24 15:00
|sell
|141
|0.10
|1.2108
|1.2138
|1.1910
|321
|2004.08.24 18:46
|modify
|141
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.1910
|322
|2004.08.25 01:30
|close
|141
|0.10
|1.2075
|1.2108
|1.1910
|34.56
|9964.44
|323
|2004.08.25 09:02
|buy
|142
|0.10
|1.2085
|1.2055
|1.2283
|324
|2004.08.25 14:00
|close
|142
|0.10
|1.2078
|1.2055
|1.2283
|-7.00
|9957.44
|325
|2004.08.25 15:30
|buy
|143
|0.10
|1.2086
|1.2056
|1.2284
|326
|2004.08.25 23:00
|close
|143
|0.10
|1.2079
|1.2056
|1.2284
|-7.00
|9950.44
|327
|2004.08.26 09:00
|buy
|144
|0.10
|1.2087
|1.2057
|1.2285
|328
|2004.08.26 10:46
|s/l
|144
|0.10
|1.2057
|1.2057
|1.2285
|-30.00
|9920.44
|329
|2004.08.26 10:46
|buy
|145
|0.10
|1.2059
|1.2029
|1.2257
|330
|2004.08.26 16:00
|close
|145
|0.10
|1.2061
|1.2029
|1.2257
|2.00
|9922.44
|331
|2004.08.26 16:00
|sell
|146
|0.10
|1.2062
|1.2092
|1.1864
|332
|2004.08.26 16:48
|s/l
|146
|0.10
|1.2092
|1.2092
|1.1864
|-30.00
|9892.44
|333
|2004.08.26 16:48
|sell
|147
|0.10
|1.2090
|1.2120
|1.1892
|334
|2004.08.26 20:30
|close
|147
|0.10
|1.2105
|1.2120
|1.1892
|-15.00
|9877.44
|335
|2004.08.27 09:00
|buy
|148
|0.10
|1.2124
|1.2094
|1.2322
|336
|2004.08.27 09:31
|close
|148
|0.10
|1.2113
|1.2094
|1.2322
|-11.00
|9866.44
|337
|2004.08.27 09:31
|sell
|149
|0.10
|1.2114
|1.2144
|1.1916
|338
|2004.08.27 15:00
|modify
|149
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.1916
|339
|2004.08.27 16:09
|modify
|149
|0.10
|1.2114
|1.2074
|1.1916
|340
|2004.08.30 00:30
|close
|149
|0.10
|1.2012
|1.2074
|1.1916
|102.52
|9968.96
|341
|2004.08.30 09:00
|buy
|150
|0.10
|1.2018
|1.1988
|1.2216
|342
|2004.08.30 15:00
|close
|150
|0.10
|1.2022
|1.1988
|1.2216
|4.00
|9972.96
|343
|2004.08.30 15:00
|sell
|151
|0.10
|1.2022
|1.2052
|1.1824
|344
|2004.08.30 17:50
|s/l
|151
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.1824
|-30.00
|9942.96
|345
|2004.08.30 17:50
|sell
|152
|0.10
|1.2050
|1.2080
|1.1852
|346
|2004.08.30 19:00
|close
|152
|0.10
|1.2063
|1.2080
|1.1852
|-13.00
|9929.96
|347
|2004.08.31 09:00
|buy
|153
|0.10
|1.2075
|1.2045
|1.2273
|348
|2004.08.31 12:18
|modify
|153
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.2273
|349
|2004.08.31 16:26
|modify
|153
|0.10
|1.2075
|1.2115
|1.2273
|350
|2004.08.31 21:00
|close
|153
|0.10
|1.2170
|1.2115
|1.2273
|95.00
|10024.96
|351
|2004.09.01 09:00
|sell
|154
|0.10
|1.2165
|1.2195
|1.1967
|352
|2004.09.01 13:00
|close
|154
|0.10
|1.2184
|1.2195
|1.1967
|-19.00
|10005.96
|353
|2004.09.01 15:00
|buy
|155
|0.10
|1.2185
|1.2155
|1.2383
|354
|2004.09.01 16:09
|s/l
|155
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.2383
|-30.00
|9975.96
|355
|2004.09.01 17:00
|sell
|156
|0.10
|1.2168
|1.2198
|1.1970
|356
|2004.09.01 19:07
|s/l
|156
|0.10
|1.2198
|1.2198
|1.1970
|-30.00
|9945.96
|357
|2004.09.02 09:00
|sell
|157
|0.10
|1.2176
|1.2206
|1.1978
|358
|2004.09.02 21:31
|close
|157
|0.10
|1.2163
|1.2206
|1.1978
|13.00
|9958.96
|359
|2004.09.03 09:00
|buy
|158
|0.10
|1.2164
|1.2134
|1.2362
|360
|2004.09.03 14:30
|s/l
|158
|0.10
|1.2134
|1.2134
|1.2362
|-30.00
|9928.96
|361
|2004.09.03 15:30
|sell
|159
|0.10
|1.2087
|1.2117
|1.1889
|362
|2004.09.03 17:34
|modify
|159
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.1889
|363
|2004.09.06 05:00
|close
|159
|0.10
|1.2063
|1.2087
|1.1889
|24.52
|9953.48
|364
|2004.09.06 09:00
|buy
|160
|0.10
|1.2058
|1.2028
|1.2256
|365
|2004.09.06 18:30
|close
|160
|0.10
|1.2068
|1.2028
|1.2256
|10.00
|9963.48
|366
|2004.09.06 18:30
|sell
|161
|0.10
|1.2068
|1.2098
|1.1870
|367
|2004.09.06 20:36
|close
|161
|0.10
|1.2067
|1.2098
|1.1870
|1.00
|9964.48
|368
|2004.09.07 09:01
|buy
|162
|0.10
|1.2087
|1.2057
|1.2285
|369
|2004.09.07 13:30
|close
|162
|0.10
|1.2090
|1.2057
|1.2285
|3.00
|9967.48
|370
|2004.09.07 15:01
|sell
|163
|0.10
|1.2072
|1.2102
|1.1874
|371
|2004.09.07 17:30
|close
|163
|0.10
|1.2093
|1.2102
|1.1874
|-21.00
|9946.48
|372
|2004.09.07 17:30
|buy
|164
|0.10
|1.2092
|1.2062
|1.2290
|373
|2004.09.08 02:00
|close
|164
|0.10
|1.2086
|1.2062
|1.2290
|-8.34
|9938.14
|374
|2004.09.08 09:00
|sell
|165
|0.10
|1.2070
|1.2100
|1.1872
|375
|2004.09.08 16:44
|s/l
|165
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.1872
|-30.00
|9908.14
|376
|2004.09.08 17:00
|buy
|166
|0.10
|1.2128
|1.2098
|1.2326
|377
|2004.09.08 17:30
|modify
|166
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2326
|378
|2004.09.09 07:30
|close
|166
|0.10
|1.2176
|1.2128
|1.2326
|47.22
|9955.36
|379
|2004.09.09 09:00
|sell
|167
|0.10
|1.2186
|1.2216
|1.1988
|380
|2004.09.09 09:30
|close
|167
|0.10
|1.2194
|1.2216
|1.1988
|-8.00
|9947.36
|381
|2004.09.09 09:31
|buy
|168
|0.10
|1.2196
|1.2166
|1.2394
|382
|2004.09.09 11:30
|close
|168
|0.10
|1.2174
|1.2166
|1.2394
|-22.00
|9925.36
|383
|2004.09.09 11:30
|sell
|169
|0.10
|1.2175
|1.2205
|1.1977
|384
|2004.09.09 18:00
|close
|169
|0.10
|1.2191
|1.2205
|1.1977
|-16.00
|9909.36
|385
|2004.09.09 18:00
|buy
|170
|0.10
|1.2193
|1.2163
|1.2391
|386
|2004.09.10 08:00
|close
|170
|0.10
|1.2231
|1.2163
|1.2391
|37.22
|9946.58
|387
|2004.09.10 09:01
|sell
|171
|0.10
|1.2234
|1.2264
|1.2036
|388
|2004.09.10 14:30
|close
|171
|0.10
|1.2231
|1.2264
|1.2036
|3.00
|9949.58
|389
|2004.09.10 15:30
|buy
|172
|0.10
|1.2284
|1.2254
|1.2482
|390
|2004.09.13 00:00
|close
|172
|0.10
|1.2269
|1.2254
|1.2482
|-15.78
|9933.80
|391
|2004.09.13 09:00
|sell
|173
|0.10
|1.2259
|1.2289
|1.2061
|392
|2004.09.13 17:00
|close
|173
|0.10
|1.2245
|1.2289
|1.2061
|14.00
|9947.80
|393
|2004.09.13 17:00
|buy
|174
|0.10
|1.2244
|1.2214
|1.2442
|394
|2004.09.14 03:00
|close
|174
|0.10
|1.2255
|1.2214
|1.2442
|10.22
|9958.02
|395
|2004.09.14 09:00
|buy
|175
|0.10
|1.2277
|1.2247
|1.2475
|396
|2004.09.14 11:00
|close
|175
|0.10
|1.2252
|1.2247
|1.2475
|-25.00
|9933.02
|397
|2004.09.14 11:00
|sell
|176
|0.10
|1.2250
|1.2280
|1.2052
|398
|2004.09.14 14:44
|s/l
|176
|0.10
|1.2280
|1.2280
|1.2052
|-30.00
|9903.02
|399
|2004.09.14 15:00
|buy
|177
|0.10
|1.2280
|1.2250
|1.2478
|400
|2004.09.14 15:16
|s/l
|177
|0.10
|1.2250
|1.2250
|1.2478
|-30.00
|9873.02
|401
|2004.09.14 15:16
|buy
|178
|0.10
|1.2252
|1.2222
|1.2450
|402
|2004.09.14 17:24
|modify
|178
|0.10
|1.2252
|1.2252
|1.2450
|403
|2004.09.14 18:13
|s/l
|178
|0.10
|1.2252
|1.2252
|1.2450
|0.00
|9873.02
|404
|2004.09.14 18:13
|buy
|179
|0.10
|1.2254
|1.2224
|1.2452
|405
|2004.09.14 22:30
|close
|179
|0.10
|1.2244
|1.2224
|1.2452
|-10.00
|9863.02
|406
|2004.09.15 09:00
|sell
|180
|0.10
|1.2234
|1.2264
|1.2036
|407
|2004.09.15 10:30
|close
|180
|0.10
|1.2245
|1.2264
|1.2036
|-11.00
|9852.02
|408
|2004.09.15 10:30
|buy
|181
|0.10
|1.2243
|1.2213
|1.2441
|409
|2004.09.15 14:00
|close
|181
|0.10
|1.2232
|1.2213
|1.2441
|-11.00
|9841.02
|410
|2004.09.15 15:00
|sell
|182
|0.10
|1.2201
|1.2231
|1.2003
|411
|2004.09.15 16:27
|modify
|182
|0.10
|1.2201
|1.2201
|1.2003
|412
|2004.09.15 22:35
|close
|182
|0.10
|1.2159
|1.2201
|1.2003
|42.00
|9883.02
|413
|2004.09.16 09:00
|sell
|183
|0.10
|1.2147
|1.2177
|1.1949
|414
|2004.09.16 10:00
|close
|183
|0.10
|1.2161
|1.2177
|1.1949
|-14.00
|9869.02
|415
|2004.09.16 10:00
|buy
|184
|0.10
|1.2163
|1.2133
|1.2361
|416
|2004.09.16 15:30
|close
|184
|0.10
|1.2140
|1.2133
|1.2361
|-23.00
|9846.02
|417
|2004.09.16 15:30
|sell
|185
|0.10
|1.2139
|1.2169
|1.1941
|418
|2004.09.16 17:30
|close
|185
|0.10
|1.2160
|1.2169
|1.1941
|-21.00
|9825.02
|419
|2004.09.16 17:30
|buy
|186
|0.10
|1.2159
|1.2129
|1.2357
|420
|2004.09.17 09:39
|modify
|186
|0.10
|1.2159
|1.2159
|1.2357
|421
|2004.09.17 15:00
|close
|186
|0.10
|1.2197
|1.2159
|1.2357
|37.22
|9862.24
|422
|2004.09.17 15:00
|sell
|187
|0.10
|1.2198
|1.2228
|1.2000
|423
|2004.09.17 17:06
|modify
|187
|0.10
|1.2198
|1.2198
|1.2000
|424
|2004.09.17 22:33
|close
|187
|0.10
|1.2183
|1.2198
|1.2000
|15.00
|9877.24
|425
|2004.09.20 09:00
|sell
|188
|0.10
|1.2155
|1.2185
|1.1957
|426
|2004.09.20 16:30
|close
|188
|0.10
|1.2139
|1.2185
|1.1957
|16.00
|9893.24
|427
|2004.09.20 16:30
|buy
|189
|0.10
|1.2138
|1.2108
|1.2336
|428
|2004.09.21 03:30
|close
|189
|0.10
|1.2170
|1.2108
|1.2336
|31.22
|9924.46
|429
|2004.09.21 09:00
|buy
|190
|0.10
|1.2180
|1.2150
|1.2378
|430
|2004.09.21 11:40
|modify
|190
|0.10
|1.2180
|1.2180
|1.2378
|431
|2004.09.21 12:48
|modify
|190
|0.10
|1.2180
|1.2220
|1.2378
|432
|2004.09.21 17:00
|close
|190
|0.10
|1.2254
|1.2220
|1.2378
|74.00
|9998.46
|433
|2004.09.21 17:00
|sell
|191
|0.10
|1.2252
|1.2282
|1.2054
|434
|2004.09.21 20:11
|s/l
|191
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2054
|-30.00
|9968.46
|435
|2004.09.22 09:01
|buy
|192
|0.10
|1.2326
|1.2296
|1.2524
|436
|2004.09.22 09:37
|s/l
|192
|0.10
|1.2296
|1.2296
|1.2524
|-30.00
|9938.46
|437
|2004.09.22 09:37
|buy
|193
|0.10
|1.2297
|1.2267
|1.2495
|438
|2004.09.22 12:31
|close
|193
|0.10
|1.2270
|1.2267
|1.2495
|-27.00
|9911.46
|439
|2004.09.22 12:31
|sell
|194
|0.10
|1.2269
|1.2299
|1.2071
|440
|2004.09.22 16:54
|modify
|194
|0.10
|1.2269
|1.2269
|1.2071
|441
|2004.09.22 21:00
|close
|194
|0.10
|1.2256
|1.2269
|1.2071
|13.00
|9924.46
|442
|2004.09.23 09:00
|buy
|195
|0.10
|1.2276
|1.2246
|1.2474
|443
|2004.09.23 11:46
|modify
|195
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2474
|444
|2004.09.23 16:00
|close
|195
|0.10
|1.2310
|1.2276
|1.2474
|34.00
|9958.46
|445
|2004.09.23 16:00
|sell
|196
|0.10
|1.2309
|1.2339
|1.2111
|446
|2004.09.23 20:00
|close
|196
|0.10
|1.2322
|1.2339
|1.2111
|-13.00
|9945.46
|447
|2004.09.24 09:00
|buy
|197
|0.10
|1.2275
|1.2245
|1.2473
|448
|2004.09.24 15:00
|modify
|197
|0.10
|1.2275
|1.2275
|1.2473
|449
|2004.09.24 16:30
|close
|197
|0.10
|1.2283
|1.2275
|1.2473
|8.00
|9953.46
|450
|2004.09.24 16:30
|sell
|198
|0.10
|1.2282
|1.2312
|1.2084
|451
|2004.09.24 17:35
|modify
|198
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2084
|452
|2004.09.27 00:00
|s/l
|198
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2084
|0.52
|9953.98
|453
|2004.09.27 09:00
|sell
|199
|0.10
|1.2255
|1.2285
|1.2057
|454
|2004.09.27 11:30
|close
|199
|0.10
|1.2277
|1.2285
|1.2057
|-22.00
|9931.98
|455
|2004.09.27 11:30
|buy
|200
|0.10
|1.2277
|1.2247
|1.2475
|456
|2004.09.27 13:30
|close
|200
|0.10
|1.2252
|1.2247
|1.2475
|-25.00
|9906.98
|457
|2004.09.27 15:01
|sell
|201
|0.10
|1.2272
|1.2302
|1.2074
|458
|2004.09.27 15:30
|close
|201
|0.10
|1.2278
|1.2302
|1.2074
|-6.00
|9900.98
|459
|2004.09.27 15:30
|buy
|202
|0.10
|1.2277
|1.2247
|1.2475
|460
|2004.09.27 21:00
|close
|202
|0.10
|1.2288
|1.2247
|1.2475
|11.00
|9911.98
|461
|2004.09.28 09:00
|sell
|203
|0.10
|1.2299
|1.2329
|1.2101
|462
|2004.09.28 10:00
|close
|203
|0.10
|1.2300
|1.2329
|1.2101
|-1.00
|9910.98
|463
|2004.09.28 10:00
|buy
|204
|0.10
|1.2300
|1.2270
|1.2498
|464
|2004.09.28 15:08
|modify
|204
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2498
|465
|2004.09.28 17:00
|close
|204
|0.10
|1.2313
|1.2300
|1.2498
|13.00
|9923.98
|466
|2004.09.28 17:00
|sell
|205
|0.10
|1.2311
|1.2341
|1.2113
|467
|2004.09.28 23:01
|close
|205
|0.10
|1.2327
|1.2341
|1.2113
|-16.00
|9907.98
|468
|2004.09.29 09:01
|sell
|206
|0.10
|1.2316
|1.2346
|1.2118
|469
|2004.09.29 11:02
|close
|206
|0.10
|1.2322
|1.2346
|1.2118
|-6.00
|9901.98
|470
|2004.09.29 11:06
|buy
|207
|0.10
|1.2323
|1.2293
|1.2521
|471
|2004.09.29 12:30
|close
|207
|0.10
|1.2305
|1.2293
|1.2521
|-18.00
|9883.98
|472
|2004.09.29 12:30
|sell
|208
|0.10
|1.2304
|1.2334
|1.2106
|473
|2004.09.29 14:30
|close
|208
|0.10
|1.2329
|1.2334
|1.2106
|-25.00
|9858.98
|474
|2004.09.29 15:00
|buy
|209
|0.10
|1.2334
|1.2304
|1.2532
|475
|2004.09.29 17:17
|s/l
|209
|0.10
|1.2304
|1.2304
|1.2532
|-30.00
|9828.98
|476
|2004.09.29 17:30
|sell
|210
|0.10
|1.2303
|1.2333
|1.2105
|477
|2004.09.29 20:20
|s/l
|210
|0.10
|1.2333
|1.2333
|1.2105
|-30.00
|9798.98
|478
|2004.09.30 09:00
|sell
|211
|0.10
|1.2331
|1.2361
|1.2133
|479
|2004.09.30 12:00
|close
|211
|0.10
|1.2339
|1.2361
|1.2133
|-8.00
|9790.98
|480
|2004.09.30 12:00
|buy
|212
|0.10
|1.2340
|1.2310
|1.2538
|481
|2004.09.30 15:00
|modify
|212
|0.10
|1.2340
|1.2340
|1.2538
|482
|2004.09.30 16:15
|modify
|212
|0.10
|1.2340
|1.2380
|1.2538
|483
|2004.09.30 23:31
|close
|212
|0.10
|1.2431
|1.2380
|1.2538
|91.00
|9881.98
|484
|2004.10.01 09:00
|sell
|213
|0.10
|1.2412
|1.2442
|1.2214
|485
|2004.10.01 14:01
|close
|213
|0.10
|1.2406
|1.2442
|1.2214
|6.00
|9887.98
|486
|2004.10.01 15:00
|buy
|214
|0.10
|1.2402
|1.2372
|1.2600
|487
|2004.10.01 17:30
|close
|214
|0.10
|1.2393
|1.2372
|1.2600
|-9.00
|9878.98
|488
|2004.10.01 17:30
|sell
|215
|0.10
|1.2395
|1.2425
|1.2197
|489
|2004.10.01 21:30
|close
|215
|0.10
|1.2407
|1.2425
|1.2197
|-12.00
|9866.98
|490
|2004.10.04 09:00
|sell
|216
|0.10
|1.2357
|1.2387
|1.2159
|491
|2004.10.04 09:31
|close
|216
|0.10
|1.2369
|1.2387
|1.2159
|-12.00
|9854.98
|492
|2004.10.04 09:31
|buy
|217
|0.10
|1.2368
|1.2338
|1.2566
|493
|2004.10.04 12:31
|close
|217
|0.10
|1.2354
|1.2338
|1.2566
|-14.00
|9840.98
|494
|2004.10.04 12:31
|sell
|218
|0.10
|1.2353
|1.2383
|1.2155
|495
|2004.10.04 15:00
|modify
|218
|0.10
|1.2353
|1.2353
|1.2155
|496
|2004.10.04 16:19
|modify
|218
|0.10
|1.2353
|1.2313
|1.2155
|497
|2004.10.04 21:00
|close
|218
|0.10
|1.2288
|1.2313
|1.2155
|65.00
|9905.98
|498
|2004.10.05 09:00
|buy
|219
|0.10
|1.2283
|1.2253
|1.2481
|499
|2004.10.05 22:00
|close
|219
|0.10
|1.2319
|1.2253
|1.2481
|36.00
|9941.98
|500
|2004.10.06 09:00
|sell
|220
|0.10
|1.2300
|1.2330
|1.2102
|501
|2004.10.06 15:11
|modify
|220
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2102
|502
|2004.10.06 16:00
|close
|220
|0.10
|1.2280
|1.2300
|1.2102
|20.00
|9961.98
|503
|2004.10.06 16:00
|buy
|221
|0.10
|1.2279
|1.2249
|1.2477
|504
|2004.10.06 21:00
|close
|221
|0.10
|1.2275
|1.2249
|1.2477
|-4.00
|9957.98
|505
|2004.10.07 09:00
|buy
|222
|0.10
|1.2305
|1.2275
|1.2503
|506
|2004.10.07 10:18
|s/l
|222
|0.10
|1.2275
|1.2275
|1.2503
|-30.00
|9927.98
|507
|2004.10.07 10:30
|sell
|223
|0.10
|1.2276
|1.2306
|1.2078
|508
|2004.10.07 14:21
|s/l
|223
|0.10
|1.2306
|1.2306
|1.2078
|-30.00
|9897.98
|509
|2004.10.07 15:00
|sell
|224
|0.10
|1.2289
|1.2319
|1.2091
|510
|2004.10.08 01:00
|close
|224
|0.10
|1.2297
|1.2319
|1.2091
|-7.48
|9890.50
|511
|2004.10.08 09:00
|buy
|225
|0.10
|1.2332
|1.2302
|1.2530
|512
|2004.10.08 11:30
|close
|225
|0.10
|1.2326
|1.2302
|1.2530
|-6.00
|9884.50
|513
|2004.10.08 11:30
|sell
|226
|0.10
|1.2325
|1.2355
|1.2127
|514
|2004.10.08 14:30
|s/l
|226
|0.10
|1.2355
|1.2355
|1.2127
|-30.00
|9854.50
|515
|2004.10.08 15:00
|buy
|227
|0.10
|1.2396
|1.2366
|1.2594
|516
|2004.10.11 01:00
|close
|227
|0.10
|1.2407
|1.2366
|1.2594
|10.22
|9864.72
|517
|2004.10.11 09:00
|sell
|228
|0.10
|1.2412
|1.2442
|1.2214
|518
|2004.10.11 23:00
|close
|228
|0.10
|1.2387
|1.2442
|1.2214
|25.00
|9889.72
|519
|2004.10.12 09:00
|sell
|229
|0.10
|1.2330
|1.2360
|1.2132
|520
|2004.10.12 12:42
|modify
|229
|0.10
|1.2330
|1.2330
|1.2132
|521
|2004.10.12 14:00
|close
|229
|0.10
|1.2317
|1.2330
|1.2132
|13.00
|9902.72
|522
|2004.10.12 15:00
|buy
|230
|0.10
|1.2307
|1.2277
|1.2505
|523
|2004.10.12 21:30
|close
|230
|0.10
|1.2323
|1.2277
|1.2505
|16.00
|9918.72
|524
|2004.10.13 09:00
|buy
|231
|0.10
|1.2328
|1.2298
|1.2526
|525
|2004.10.13 12:00
|close
|231
|0.10
|1.2315
|1.2298
|1.2526
|-13.00
|9905.72
|526
|2004.10.13 12:01
|sell
|232
|0.10
|1.2313
|1.2343
|1.2115
|527
|2004.10.13 15:00
|modify
|232
|0.10
|1.2313
|1.2313
|1.2115
|528
|2004.10.13 18:00
|close
|232
|0.10
|1.2272
|1.2313
|1.2115
|41.00
|9946.72
|529
|2004.10.13 18:00
|buy
|233
|0.10
|1.2270
|1.2240
|1.2468
|530
|2004.10.14 09:00
|modify
|233
|0.10
|1.2270
|1.2310
|1.2468
|531
|2004.10.14 16:00
|close
|233
|0.10
|1.2368
|1.2310
|1.2468
|97.22
|10043.94
|532
|2004.10.14 16:00
|sell
|234
|0.10
|1.2369
|1.2399
|1.2171
|533
|2004.10.14 18:05
|s/l
|234
|0.10
|1.2399
|1.2399
|1.2171
|-30.00
|10013.94
|534
|2004.10.14 18:05
|sell
|235
|0.10
|1.2397
|1.2427
|1.2199
|535
|2004.10.15 03:31
|close
|235
|0.10
|1.2398
|1.2427
|1.2199
|-0.48
|10013.46
|536
|2004.10.15 09:00
|buy
|236
|0.10
|1.2386
|1.2356
|1.2584
|537
|2004.10.15 15:30
|modify
|236
|0.10
|1.2386
|1.2426
|1.2584
|538
|2004.10.18 06:32
|close
|236
|0.10
|1.2478
|1.2426
|1.2584
|91.22
|10104.68
|539
|2004.10.18 09:00
|sell
|237
|0.10
|1.2484
|1.2514
|1.2286
|540
|2004.10.18 14:30
|close
|237
|0.10
|1.2494
|1.2514
|1.2286
|-10.00
|10094.68
|541
|2004.10.18 15:00
|buy
|238
|0.10
|1.2501
|1.2471
|1.2699
|542
|2004.10.18 18:30
|close
|238
|0.10
|1.2490
|1.2471
|1.2699
|-11.00
|10083.68
|543
|2004.10.18 18:30
|sell
|239
|0.10
|1.2489
|1.2519
|1.2291
|544
|2004.10.19 09:00
|close
|239
|0.10
|1.2461
|1.2519
|1.2291
|28.52
|10112.20
|545
|2004.10.19 09:00
|buy
|240
|0.10
|1.2460
|1.2430
|1.2658
|546
|2004.10.19 11:36
|modify
|240
|0.10
|1.2460
|1.2460
|1.2658
|547
|2004.10.19 15:00
|close
|240
|0.10
|1.2495
|1.2460
|1.2658
|35.00
|10147.20
|548
|2004.10.19 15:00
|sell
|241
|0.10
|1.2496
|1.2526
|1.2298
|549
|2004.10.19 16:00
|close
|241
|0.10
|1.2512
|1.2526
|1.2298
|-16.00
|10131.20
|550
|2004.10.19 16:00
|buy
|242
|0.10
|1.2513
|1.2483
|1.2711
|551
|2004.10.20 02:01
|close
|242
|0.10
|1.2511
|1.2483
|1.2711
|-4.34
|10126.86
|552
|2004.10.20 09:00
|buy
|243
|0.10
|1.2519
|1.2489
|1.2717
|553
|2004.10.20 09:54
|modify
|243
|0.10
|1.2519
|1.2519
|1.2717
|554
|2004.10.20 15:00
|modify
|243
|0.10
|1.2519
|1.2559
|1.2717
|555
|2004.10.20 19:00
|close
|243
|0.10
|1.2597
|1.2559
|1.2717
|78.00
|10204.86
|556
|2004.10.21 09:00
|buy
|244
|0.10
|1.2592
|1.2562
|1.2790
|557
|2004.10.21 09:30
|close
|244
|0.10
|1.2585
|1.2562
|1.2790
|-7.00
|10197.86
|558
|2004.10.21 09:30
|sell
|245
|0.10
|1.2583
|1.2613
|1.2385
|559
|2004.10.21 09:47
|s/l
|245
|0.10
|1.2613
|1.2613
|1.2385
|-30.00
|10167.86
|560
|2004.10.21 10:00
|buy
|246
|0.10
|1.2621
|1.2591
|1.2819
|561
|2004.10.21 14:30
|close
|246
|0.10
|1.2614
|1.2591
|1.2819
|-7.00
|10160.86
|562
|2004.10.21 15:00
|sell
|247
|0.10
|1.2590
|1.2620
|1.2392
|563
|2004.10.21 16:11
|s/l
|247
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2392
|-30.00
|10130.86
|564
|2004.10.21 16:11
|sell
|248
|0.10
|1.2619
|1.2649
|1.2421
|565
|2004.10.21 18:30
|close
|248
|0.10
|1.2620
|1.2649
|1.2421
|-1.00
|10129.86
|566
|2004.10.21 18:30
|buy
|249
|0.10
|1.2619
|1.2589
|1.2817
|567
|2004.10.22 03:30
|close
|249
|0.10
|1.2604
|1.2589
|1.2817
|-15.78
|10114.08
|568
|2004.10.22 09:00
|buy
|250
|0.10
|1.2635
|1.2605
|1.2833
|569
|2004.10.22 14:14
|s/l
|250
|0.10
|1.2605
|1.2605
|1.2833
|-30.00
|10084.08
|570
|2004.10.22 15:00
|sell
|251
|0.10
|1.2605
|1.2635
|1.2407
|571
|2004.10.22 16:18
|s/l
|251
|0.10
|1.2635
|1.2635
|1.2407
|-30.00
|10054.08
|572
|2004.10.22 16:18
|sell
|252
|0.10
|1.2634
|1.2664
|1.2436
|573
|2004.10.22 20:00
|close
|252
|0.10
|1.2638
|1.2664
|1.2436
|-4.00
|10050.08
|574
|2004.10.25 09:00
|sell
|253
|0.10
|1.2754
|1.2784
|1.2556
|575
|2004.10.25 09:48
|s/l
|253
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2556
|-30.00
|10020.08
|576
|2004.10.25 10:00
|buy
|254
|0.10
|1.2784
|1.2754
|1.2982
|577
|2004.10.25 12:03
|modify
|254
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2982
|578
|2004.10.25 13:47
|s/l
|254
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2982
|0.00
|10020.08
|579
|2004.10.25 15:00
|sell
|255
|0.10
|1.2780
|1.2810
|1.2582
|580
|2004.10.25 18:45
|s/l
|255
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2582
|-30.00
|9990.08
|581
|2004.10.26 09:00
|sell
|256
|0.10
|1.2810
|1.2840
|1.2612
|582
|2004.10.26 16:00
|close
|256
|0.10
|1.2808
|1.2840
|1.2612
|2.00
|9992.08
|583
|2004.10.26 16:00
|buy
|257
|0.10
|1.2810
|1.2780
|1.3008
|584
|2004.10.26 16:08
|s/l
|257
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.3008
|-30.00
|9962.08
|585
|2004.10.26 16:08
|buy
|258
|0.10
|1.2782
|1.2752
|1.2980
|586
|2004.10.26 17:00
|close
|258
|0.10
|1.2774
|1.2752
|1.2980
|-8.00
|9954.08
|587
|2004.10.26 17:00
|sell
|259
|0.10
|1.2772
|1.2802
|1.2574
|588
|2004.10.26 18:34
|modify
|259
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2574
|589
|2004.10.26 23:30
|close
|259
|0.10
|1.2752
|1.2772
|1.2574
|20.00
|9974.08
|590
|2004.10.27 09:00
|buy
|260
|0.10
|1.2761
|1.2731
|1.2959
|591
|2004.10.27 15:00
|modify
|260
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2959
|592
|2004.10.27 16:30
|close
|260
|0.10
|1.2778
|1.2761
|1.2959
|17.00
|9991.08
|593
|2004.10.27 16:30
|sell
|261
|0.10
|1.2777
|1.2807
|1.2579
|594
|2004.10.27 17:10
|modify
|261
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2579
|595
|2004.10.28 03:30
|close
|261
|0.10
|1.2722
|1.2777
|1.2579
|55.52
|10046.60
|596
|2004.10.28 09:00
|buy
|262
|0.10
|1.2734
|1.2704
|1.2932
|597
|2004.10.28 11:00
|close
|262
|0.10
|1.2721
|1.2704
|1.2932
|-13.00
|10033.60
|598
|2004.10.28 11:00
|sell
|263
|0.10
|1.2721
|1.2751
|1.2523
|599
|2004.10.28 12:40
|modify
|263
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2523
|600
|2004.10.28 12:42
|modify
|263
|0.10
|1.2721
|1.2681
|1.2523
|601
|2004.10.28 12:51
|s/l
|263
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2523
|40.00
|10073.60
|602
|2004.10.28 12:51
|sell
|264
|0.10
|1.2681
|1.2711
|1.2483
|603
|2004.10.28 14:04
|s/l
|264
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2483
|-30.00
|10043.60
|604
|2004.10.28 15:00
|buy
|265
|0.10
|1.2703
|1.2673
|1.2901
|605
|2004.10.28 15:15
|modify
|265
|0.10
|1.2703
|1.2703
|1.2901
|606
|2004.10.29 05:30
|close
|265
|0.10
|1.2739
|1.2703
|1.2901
|35.22
|10078.82
|607
|2004.10.29 09:00
|buy
|266
|0.10
|1.2764
|1.2734
|1.2962
|608
|2004.10.29 12:00
|close
|266
|0.10
|1.2748
|1.2734
|1.2962
|-16.00
|10062.82
|609
|2004.10.29 12:00
|sell
|267
|0.10
|1.2749
|1.2779
|1.2551
|610
|2004.10.29 15:00
|close
|267
|0.10
|1.2763
|1.2779
|1.2551
|-14.00
|10048.82
|611
|2004.10.29 15:00
|buy
|268
|0.10
|1.2762
|1.2732
|1.2960
|612
|2004.10.29 15:57
|s/l
|268
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2960
|-30.00
|10018.82
|613
|2004.10.29 15:57
|buy
|269
|0.10
|1.2734
|1.2704
|1.2932
|614
|2004.10.29 16:00
|close
|269
|0.10
|1.2733
|1.2704
|1.2932
|-1.00
|10017.82
|615
|2004.10.29 16:00
|sell
|270
|0.10
|1.2734
|1.2764
|1.2536
|616
|2004.10.29 19:00
|close
|270
|0.10
|1.2759
|1.2764
|1.2536
|-25.00
|9992.82
|617
|2004.11.01 09:00
|sell
|271
|0.10
|1.2774
|1.2804
|1.2576
|618
|2004.11.01 10:31
|modify
|271
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2576
|619
|2004.11.01 14:00
|close
|271
|0.10
|1.2745
|1.2774
|1.2576
|29.00
|10021.82
|620
|2004.11.01 15:00
|buy
|272
|0.10
|1.2739
|1.2709
|1.2937
|621
|2004.11.01 17:30
|close
|272
|0.10
|1.2731
|1.2709
|1.2937
|-8.00
|10013.82
|622
|2004.11.01 17:30
|sell
|273
|0.10
|1.2732
|1.2762
|1.2534
|623
|2004.11.01 23:30
|close
|273
|0.10
|1.2753
|1.2762
|1.2534
|-21.00
|9992.82
|624
|2004.11.02 09:00
|sell
|274
|0.10
|1.2704
|1.2734
|1.2506
|625
|2004.11.02 14:00
|close
|274
|0.10
|1.2709
|1.2734
|1.2506
|-5.00
|9987.82
|626
|2004.11.02 15:00
|buy
|275
|0.10
|1.2708
|1.2678
|1.2906
|627
|2004.11.02 16:30
|close
|275
|0.10
|1.2701
|1.2678
|1.2906
|-7.00
|9980.82
|628
|2004.11.02 16:30
|sell
|276
|0.10
|1.2703
|1.2733
|1.2505
|629
|2004.11.02 21:06
|s/l
|276
|0.10
|1.2733
|1.2733
|1.2505
|-30.00
|9950.82
|630
|2004.11.03 09:00
|sell
|277
|0.10
|1.2705
|1.2735
|1.2507
|631
|2004.11.03 11:30
|close
|277
|0.10
|1.2714
|1.2735
|1.2507
|-9.00
|9941.82
|632
|2004.11.03 11:30
|buy
|278
|0.10
|1.2715
|1.2685
|1.2913
|633
|2004.11.03 15:00
|modify
|278
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2913
|634
|2004.11.03 15:09
|modify
|278
|0.10
|1.2715
|1.2755
|1.2913
|635
|2004.11.03 23:30
|close
|278
|0.10
|1.2815
|1.2755
|1.2913
|100.00
|10041.82
|636
|2004.11.04 09:00
|sell
|279
|0.10
|1.2820
|1.2850
|1.2622
|637
|2004.11.04 11:40
|s/l
|279
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2622
|-30.00
|10011.82
|638
|2004.11.04 12:00
|buy
|280
|0.10
|1.2847
|1.2817
|1.3045
|639
|2004.11.04 15:07
|modify
|280
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.3045
|640
|2004.11.04 19:00
|close
|280
|0.10
|1.2873
|1.2847
|1.3045
|26.00
|10037.82
|641
|2004.11.05 09:00
|sell
|281
|0.10
|1.2871
|1.2901
|1.2673
|642
|2004.11.05 12:30
|close
|281
|0.10
|1.2876
|1.2901
|1.2673
|-5.00
|10032.82
|643
|2004.11.05 12:30
|buy
|282
|0.10
|1.2875
|1.2845
|1.3073
|644
|2004.11.05 14:30
|s/l
|282
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.3073
|-30.00
|10002.82
|645
|2004.11.05 15:00
|sell
|283
|0.10
|1.2828
|1.2858
|1.2630
|646
|2004.11.05 15:31
|s/l
|283
|0.10
|1.2858
|1.2858
|1.2630
|-30.00
|9972.82
|647
|2004.11.05 15:31
|sell
|284
|0.10
|1.2857
|1.2887
|1.2659
|648
|2004.11.05 15:35
|s/l
|284
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2659
|-30.00
|9942.82
|649
|2004.11.05 16:00
|buy
|285
|0.10
|1.2886
|1.2856
|1.3084
|650
|2004.11.05 17:01
|modify
|285
|0.10
|1.2886
|1.2886
|1.3084
|651
|2004.11.08 02:30
|close
|285
|0.10
|1.2944
|1.2886
|1.3084
|57.22
|10000.04
|652
|2004.11.08 09:00
|buy
|286
|0.10
|1.2965
|1.2935
|1.3163
|653
|2004.11.08 10:30
|close
|286
|0.10
|1.2951
|1.2935
|1.3163
|-14.00
|9986.04
|654
|2004.11.08 10:30
|sell
|287
|0.10
|1.2952
|1.2982
|1.2754
|655
|2004.11.08 17:00
|close
|287
|0.10
|1.2949
|1.2982
|1.2754
|3.00
|9989.04
|656
|2004.11.08 17:00
|buy
|288
|0.10
|1.2950
|1.2920
|1.3148
|657
|2004.11.08 19:00
|s/l
|288
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.3148
|-30.00
|9959.04
|658
|2004.11.09 09:00
|buy
|289
|0.10
|1.2924
|1.2894
|1.3122
|659
|2004.11.09 11:05
|s/l
|289
|0.10
|1.2894
|1.2894
|1.3122
|-30.00
|9929.04
|660
|2004.11.09 11:30
|sell
|290
|0.10
|1.2901
|1.2931
|1.2703
|661
|2004.11.09 16:30
|close
|290
|0.10
|1.2906
|1.2931
|1.2703
|-5.00
|9924.04
|662
|2004.11.09 16:30
|buy
|291
|0.10
|1.2904
|1.2874
|1.3102
|663
|2004.11.09 21:00
|close
|291
|0.10
|1.2897
|1.2874
|1.3102
|-7.00
|9917.04
|664
|2004.11.10 09:00
|sell
|292
|0.10
|1.2881
|1.2911
|1.2683
|665
|2004.11.10 09:42
|s/l
|292
|0.10
|1.2911
|1.2911
|1.2683
|-30.00
|9887.04
|666
|2004.11.10 10:00
|buy
|293
|0.10
|1.2918
|1.2888
|1.3116
|667
|2004.11.10 11:57
|modify
|293
|0.10
|1.2918
|1.2918
|1.3116
|668
|2004.11.10 15:30
|close
|293
|0.10
|1.2925
|1.2918
|1.3116
|7.00
|9894.04
|669
|2004.11.10 15:30
|sell
|294
|0.10
|1.2929
|1.2959
|1.2731
|670
|2004.11.10 16:13
|modify
|294
|0.10
|1.2929
|1.2929
|1.2731
|671
|2004.11.10 16:21
|modify
|294
|0.10
|1.2929
|1.2889
|1.2731
|672
|2004.11.10 16:43
|s/l
|294
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.2731
|40.00
|9934.04
|673
|2004.11.10 16:43
|sell
|295
|0.10
|1.2888
|1.2918
|1.2690
|674
|2004.11.10 16:55
|s/l
|295
|0.10
|1.2918
|1.2918
|1.2690
|-30.00
|9904.04
|675
|2004.11.10 16:55
|sell
|296
|0.10
|1.2916
|1.2946
|1.2718
|676
|2004.11.10 18:49
|modify
|296
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.2718
|677
|2004.11.11 04:30
|close
|296
|0.10
|1.2885
|1.2916
|1.2718
|31.52
|9935.56
|678
|2004.11.11 09:00
|buy
|297
|0.10
|1.2889
|1.2859
|1.3087
|679
|2004.11.11 12:00
|close
|297
|0.10
|1.2872
|1.2859
|1.3087
|-17.00
|9918.56
|680
|2004.11.11 12:00
|sell
|298
|0.10
|1.2871
|1.2901
|1.2673
|681
|2004.11.11 14:08
|s/l
|298
|0.10
|1.2901
|1.2901
|1.2673
|-30.00
|9888.56
|682
|2004.11.11 15:00
|buy
|299
|0.10
|1.2901
|1.2871
|1.3099
|683
|2004.11.12 04:01
|close
|299
|0.10
|1.2902
|1.2871
|1.3099
|0.22
|9888.78
|684
|2004.11.12 09:00
|buy
|300
|0.10
|1.2930
|1.2900
|1.3128
|685
|2004.11.12 13:00
|close
|300
|0.10
|1.2915
|1.2900
|1.3128
|-15.00
|9873.78
|686
|2004.11.12 15:01
|sell
|301
|0.10
|1.2901
|1.2931
|1.2703
|687
|2004.11.12 16:30
|close
|301
|0.10
|1.2923
|1.2931
|1.2703
|-22.00
|9851.78
|688
|2004.11.12 16:30
|buy
|302
|0.10
|1.2922
|1.2892
|1.3120
|689
|2004.11.12 17:30
|modify
|302
|0.10
|1.2922
|1.2922
|1.3120
|690
|2004.11.15 02:30
|close
|302
|0.10
|1.2960
|1.2922
|1.3120
|37.22
|9889.00
|691
|2004.11.15 09:00
|buy
|303
|0.10
|1.2993
|1.2963
|1.3191
|692
|2004.11.15 09:22
|s/l
|303
|0.10
|1.2963
|1.2963
|1.3191
|-30.00
|9859.00
|693
|2004.11.15 09:22
|buy
|304
|0.10
|1.2965
|1.2935
|1.3163
|694
|2004.11.15 10:00
|close
|304
|0.10
|1.2966
|1.2935
|1.3163
|1.00
|9860.00
|695
|2004.11.15 10:00
|sell
|305
|0.10
|1.2965
|1.2995
|1.2767
|696
|2004.11.15 15:00
|close
|305
|0.10
|1.2965
|1.2995
|1.2767
|0.00
|9860.00
|697
|2004.11.15 15:00
|buy
|306
|0.10
|1.2964
|1.2934
|1.3162
|698
|2004.11.15 16:49
|s/l
|306
|0.10
|1.2934
|1.2934
|1.3162
|-30.00
|9830.00
|699
|2004.11.15 17:00
|sell
|307
|0.10
|1.2939
|1.2969
|1.2741
|700
|2004.11.15 23:30
|close
|307
|0.10
|1.2951
|1.2969
|1.2741
|-12.00
|9818.00
|701
|2004.11.16 09:00
|buy
|308
|0.10
|1.2959
|1.2929
|1.3157
|702
|2004.11.16 16:00
|close
|308
|0.10
|1.2958
|1.2929
|1.3157
|-1.00
|9817.00
|703
|2004.11.16 16:00
|sell
|309
|0.10
|1.2959
|1.2989
|1.2761
|704
|2004.11.16 17:16
|s/l
|309
|0.10
|1.2989
|1.2989
|1.2761
|-30.00
|9787.00
|705
|2004.11.16 17:16
|sell
|310
|0.10
|1.2987
|1.3017
|1.2789
|706
|2004.11.17 07:00
|close
|310
|0.10
|1.2964
|1.3017
|1.2789
|24.56
|9811.56
|707
|2004.11.17 09:00
|buy
|311
|0.10
|1.2988
|1.2958
|1.3186
|708
|2004.11.17 10:47
|modify
|311
|0.10
|1.2988
|1.2988
|1.3186
|709
|2004.11.17 15:00
|close
|311
|0.10
|1.3028
|1.2988
|1.3186
|40.00
|9851.56
|710
|2004.11.17 15:00
|sell
|312
|0.10
|1.3027
|1.3057
|1.2829
|711
|2004.11.17 18:00
|close
|312
|0.10
|1.3037
|1.3057
|1.2829
|-10.00
|9841.56
|712
|2004.11.17 18:00
|buy
|313
|0.10
|1.3038
|1.3008
|1.3236
|713
|2004.11.18 11:00
|close
|313
|0.10
|1.3045
|1.3008
|1.3236
|6.22
|9847.78
|714
|2004.11.18 11:01
|sell
|314
|0.10
|1.3044
|1.3074
|1.2846
|715
|2004.11.18 15:03
|modify
|314
|0.10
|1.3044
|1.3044
|1.2846
|716
|2004.11.18 18:05
|modify
|314
|0.10
|1.3044
|1.3004
|1.2846
|717
|2004.11.18 20:30
|close
|314
|0.10
|1.2968
|1.3004
|1.2846
|76.00
|9923.78
|718
|2004.11.19 09:00
|buy
|315
|0.10
|1.2958
|1.2928
|1.3156
|719
|2004.11.19 11:29
|modify
|315
|0.10
|1.2958
|1.2958
|1.3156
|720
|2004.11.19 12:14
|modify
|315
|0.10
|1.2958
|1.2998
|1.3156
|721
|2004.11.19 18:30
|close
|315
|0.10
|1.3033
|1.2998
|1.3156
|75.00
|9998.78
|722
|2004.11.19 18:30
|sell
|316
|0.10
|1.3035
|1.3065
|1.2837
|723
|2004.11.22 05:31
|close
|316
|0.10
|1.3032
|1.3065
|1.2837
|3.52
|10002.30
|724
|2004.11.22 09:00
|buy
|317
|0.10
|1.3032
|1.3002
|1.3230
|725
|2004.11.22 09:30
|close
|317
|0.10
|1.3015
|1.3002
|1.3230
|-17.00
|9985.30
|726
|2004.11.22 09:30
|sell
|318
|0.10
|1.3014
|1.3044
|1.2816
|727
|2004.11.22 13:09
|s/l
|318
|0.10
|1.3044
|1.3044
|1.2816
|-30.00
|9955.30
|728
|2004.11.22 15:00
|sell
|319
|0.10
|1.3020
|1.3050
|1.2822
|729
|2004.11.22 16:30
|close
|319
|0.10
|1.3038
|1.3050
|1.2822
|-18.00
|9937.30
|730
|2004.11.22 16:30
|buy
|320
|0.10
|1.3037
|1.3007
|1.3235
|731
|2004.11.23 01:30
|close
|320
|0.10
|1.3032
|1.3007
|1.3235
|-5.78
|9931.52
|732
|2004.11.23 09:00
|buy
|321
|0.10
|1.3000
|1.2970
|1.3198
|733
|2004.11.23 11:39
|modify
|321
|0.10
|1.3000
|1.3000
|1.3198
|734
|2004.11.23 16:02
|modify
|321
|0.10
|1.3000
|1.3040
|1.3198
|735
|2004.11.23 20:30
|close
|321
|0.10
|1.3081
|1.3040
|1.3198
|81.00
|10012.52
|736
|2004.11.24 09:00
|buy
|322
|0.10
|1.3108
|1.3078
|1.3306
|737
|2004.11.24 10:50
|modify
|322
|0.10
|1.3108
|1.3108
|1.3306
|738
|2004.11.24 16:30
|close
|322
|0.10
|1.3149
|1.3108
|1.3306
|41.00
|10053.52
|739
|2004.11.24 16:30
|sell
|323
|0.10
|1.3148
|1.3178
|1.2950
|740
|2004.11.24 18:21
|s/l
|323
|0.10
|1.3178
|1.3178
|1.2950
|-30.00
|10023.52
|741
|2004.11.24 18:30
|buy
|324
|0.10
|1.3173
|1.3143
|1.3371
|742
|2004.11.25 05:30
|close
|324
|0.10
|1.3176
|1.3143
|1.3371
|2.22
|10025.74
|743
|2004.11.25 09:00
|sell
|325
|0.10
|1.3180
|1.3210
|1.2982
|744
|2004.11.25 09:30
|close
|325
|0.10
|1.3194
|1.3210
|1.2982
|-14.00
|10011.74
|745
|2004.11.25 09:30
|buy
|326
|0.10
|1.3192
|1.3162
|1.3390
|746
|2004.11.25 12:30
|modify
|326
|0.10
|1.3192
|1.3192
|1.3390
|747
|2004.11.26 01:02
|close
|326
|0.10
|1.3253
|1.3192
|1.3390
|60.22
|10071.96
|748
|2004.11.26 09:00
|buy
|327
|0.10
|1.3286
|1.3256
|1.3484
|749
|2004.11.26 09:18
|s/l
|327
|0.10
|1.3256
|1.3256
|1.3484
|-30.00
|10041.96
|750
|2004.11.26 09:30
|sell
|328
|0.10
|1.3192
|1.3222
|1.2994
|751
|2004.11.26 09:31
|s/l
|328
|0.10
|1.3222
|1.3222
|1.2994
|-30.00
|10011.96
|752
|2004.11.26 09:31
|sell
|329
|0.10
|1.3220
|1.3250
|1.3022
|753
|2004.11.26 09:55
|s/l
|329
|0.10
|1.3250
|1.3250
|1.3022
|-30.00
|9981.96
|754
|2004.11.26 09:55
|sell
|330
|0.10
|1.3248
|1.3278
|1.3050
|755
|2004.11.26 10:07
|modify
|330
|0.10
|1.3248
|1.3248
|1.3050
|756
|2004.11.26 12:20
|s/l
|330
|0.10
|1.3248
|1.3248
|1.3050
|0.00
|9981.96
|757
|2004.11.26 12:20
|sell
|331
|0.10
|1.3246
|1.3276
|1.3048
|758
|2004.11.26 17:00
|close
|331
|0.10
|1.3258
|1.3276
|1.3048
|-12.00
|9969.96
|759
|2004.11.26 17:00
|buy
|332
|0.10
|1.3259
|1.3229
|1.3457
|760
|2004.11.29 02:00
|close
|332
|0.10
|1.3263
|1.3229
|1.3457
|3.22
|9973.18
|761
|2004.11.29 09:00
|sell
|333
|0.10
|1.3248
|1.3278
|1.3050
|762
|2004.11.29 09:59
|s/l
|333
|0.10
|1.3278
|1.3278
|1.3050
|-30.00
|9943.18
|763
|2004.11.29 09:59
|sell
|334
|0.10
|1.3276
|1.3306
|1.3078
|764
|2004.11.29 16:00
|close
|334
|0.10
|1.3263
|1.3306
|1.3078
|13.00
|9956.18
|765
|2004.11.29 16:00
|buy
|335
|0.10
|1.3264
|1.3234
|1.3462
|766
|2004.11.29 23:30
|close
|335
|0.10
|1.3272
|1.3234
|1.3462
|8.00
|9964.18
|767
|2004.11.30 09:00
|sell
|336
|0.10
|1.3236
|1.3266
|1.3038
|768
|2004.11.30 10:10
|s/l
|336
|0.10
|1.3266
|1.3266
|1.3038
|-30.00
|9934.18
|769
|2004.11.30 10:10
|sell
|337
|0.10
|1.3266
|1.3296
|1.3068
|770
|2004.11.30 11:30
|close
|337
|0.10
|1.3276
|1.3296
|1.3068
|-10.00
|9924.18
|771
|2004.11.30 11:30
|buy
|338
|0.10
|1.3276
|1.3246
|1.3474
|772
|2004.11.30 15:38
|modify
|338
|0.10
|1.3276
|1.3276
|1.3474
|773
|2004.11.30 17:06
|s/l
|338
|0.10
|1.3276
|1.3276
|1.3474
|0.00
|9924.18
|774
|2004.11.30 17:06
|buy
|339
|0.10
|1.3277
|1.3247
|1.3475
|775
|2004.11.30 17:57
|s/l
|339
|0.10
|1.3247
|1.3247
|1.3475
|-30.00
|9894.18
|776
|2004.11.30 18:00
|sell
|340
|0.10
|1.3254
|1.3284
|1.3056
|777
|2004.11.30 18:39
|s/l
|340
|0.10
|1.3284
|1.3284
|1.3056
|-30.00
|9864.18
|778
|2004.11.30 18:39
|sell
|341
|0.10
|1.3283
|1.3313
|1.3085
|779
|2004.12.01 01:31
|s/l
|341
|0.10
|1.3313
|1.3313
|1.3085
|-28.44
|9835.74
|780
|2004.12.01 09:00
|buy
|342
|0.10
|1.3322
|1.3292
|1.3520
|781
|2004.12.01 09:23
|s/l
|342
|0.10
|1.3292
|1.3292
|1.3520
|-30.00
|9805.74
|782
|2004.12.01 09:23
|buy
|343
|0.10
|1.3293
|1.3263
|1.3491
|783
|2004.12.01 10:30
|close
|343
|0.10
|1.3286
|1.3263
|1.3491
|-7.00
|9798.74
|784
|2004.12.01 10:30
|sell
|344
|0.10
|1.3287
|1.3317
|1.3089
|785
|2004.12.01 12:49
|s/l
|344
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3089
|-30.00
|9768.74
|786
|2004.12.01 12:49
|sell
|345
|0.10
|1.3315
|1.3345
|1.3117
|787
|2004.12.01 15:30
|close
|345
|0.10
|1.3311
|1.3345
|1.3117
|4.00
|9772.74
|788
|2004.12.01 15:30
|buy
|346
|0.10
|1.3311
|1.3281
|1.3509
|789
|2004.12.02 06:00
|close
|346
|0.10
|1.3358
|1.3281
|1.3509
|46.22
|9818.96
|790
|2004.12.02 09:00
|buy
|347
|0.10
|1.3374
|1.3344
|1.3572
|791
|2004.12.02 10:00
|close
|347
|0.10
|1.3357
|1.3344
|1.3572
|-17.00
|9801.96
|792
|2004.12.02 10:00
|sell
|348
|0.10
|1.3358
|1.3388
|1.3160
|793
|2004.12.02 11:34
|modify
|348
|0.10
|1.3358
|1.3358
|1.3160
|794
|2004.12.02 15:00
|close
|348
|0.10
|1.3347
|1.3358
|1.3160
|11.00
|9812.96
|795
|2004.12.02 15:00
|buy
|349
|0.10
|1.3348
|1.3318
|1.3546
|796
|2004.12.02 16:26
|s/l
|349
|0.10
|1.3318
|1.3318
|1.3546
|-30.00
|9782.96
|797
|2004.12.02 16:26
|buy
|350
|0.10
|1.3320
|1.3290
|1.3518
|798
|2004.12.02 16:30
|close
|350
|0.10
|1.3308
|1.3290
|1.3518
|-12.00
|9770.96
|799
|2004.12.02 16:30
|sell
|351
|0.10
|1.3307
|1.3337
|1.3109
|800
|2004.12.02 17:00
|modify
|351
|0.10
|1.3307
|1.3307
|1.3109
|801
|2004.12.03 03:00
|close
|351
|0.10
|1.3284
|1.3307
|1.3109
|23.52
|9794.48
|802
|2004.12.03 09:00
|buy
|352
|0.10
|1.3266
|1.3236
|1.3464
|803
|2004.12.03 15:00
|modify
|352
|0.10
|1.3266
|1.3266
|1.3464
|804
|2004.12.03 15:17
|modify
|352
|0.10
|1.3266
|1.3306
|1.3464
|805
|2004.12.03 17:06
|modify
|352
|0.10
|1.3266
|1.3346
|1.3464
|806
|2004.12.06 00:31
|close
|352
|0.10
|1.3450
|1.3346
|1.3464
|183.22
|9977.70
|807
|2004.12.06 09:00
|sell
|353
|0.10
|1.3423
|1.3453
|1.3225
|808
|2004.12.06 11:00
|close
|353
|0.10
|1.3449
|1.3453
|1.3225
|-26.00
|9951.70
|809
|2004.12.06 11:00
|buy
|354
|0.10
|1.3450
|1.3420
|1.3648
|810
|2004.12.06 16:00
|close
|354
|0.10
|1.3438
|1.3420
|1.3648
|-12.00
|9939.70
|811
|2004.12.06 16:00
|sell
|355
|0.10
|1.3439
|1.3469
|1.3241
|812
|2004.12.06 19:00
|close
|355
|0.10
|1.3443
|1.3469
|1.3241
|-4.00
|9935.70
|813
|2004.12.07 09:00
|buy
|356
|0.10
|1.3433
|1.3403
|1.3631
|814
|2004.12.07 15:30
|close
|356
|0.10
|1.3441
|1.3403
|1.3631
|8.00
|9943.70
|815
|2004.12.07 15:30
|sell
|357
|0.10
|1.3442
|1.3472
|1.3244
|816
|2004.12.08 01:00
|close
|357
|0.10
|1.3430
|1.3472
|1.3244
|13.56
|9957.26
|817
|2004.12.08 09:00
|sell
|358
|0.10
|1.3336
|1.3366
|1.3138
|818
|2004.12.08 09:33
|modify
|358
|0.10
|1.3336
|1.3336
|1.3138
|819
|2004.12.08 14:00
|close
|358
|0.10
|1.3316
|1.3336
|1.3138
|20.00
|9977.26
|820
|2004.12.08 15:00
|sell
|359
|0.10
|1.3237
|1.3267
|1.3039
|821
|2004.12.08 15:16
|s/l
|359
|0.10
|1.3267
|1.3267
|1.3039
|-30.00
|9947.26
|822
|2004.12.08 15:16
|sell
|360
|0.10
|1.3265
|1.3295
|1.3067
|823
|2004.12.08 18:27
|s/l
|360
|0.10
|1.3295
|1.3295
|1.3067
|-30.00
|9917.26
|824
|2004.12.08 18:30
|buy
|361
|0.10
|1.3300
|1.3270
|1.3498
|825
|2004.12.09 02:30
|close
|361
|0.10
|1.3323
|1.3270
|1.3498
|22.22
|9939.48
|826
|2004.12.09 09:00
|buy
|362
|0.10
|1.3335
|1.3305
|1.3533
|827
|2004.12.09 10:33
|s/l
|362
|0.10
|1.3305
|1.3305
|1.3533
|-30.00
|9909.48
|828
|2004.12.09 10:33
|buy
|363
|0.10
|1.3307
|1.3277
|1.3505
|829
|2004.12.09 11:00
|close
|363
|0.10
|1.3304
|1.3277
|1.3505
|-3.00
|9906.48
|830
|2004.12.09 11:00
|sell
|364
|0.10
|1.3303
|1.3333
|1.3105
|831
|2004.12.09 16:30
|modify
|364
|0.10
|1.3303
|1.3303
|1.3105
|832
|2004.12.09 19:30
|close
|364
|0.10
|1.3290
|1.3303
|1.3105
|13.00
|9919.48
|833
|2004.12.10 09:00
|sell
|365
|0.10
|1.3247
|1.3277
|1.3049
|834
|2004.12.10 10:33
|modify
|365
|0.10
|1.3247
|1.3247
|1.3049
|835
|2004.12.10 11:28
|modify
|365
|0.10
|1.3247
|1.3207
|1.3049
|836
|2004.12.10 13:30
|close
|365
|0.10
|1.3184
|1.3207
|1.3049
|63.00
|9982.48
|837
|2004.12.10 15:00
|buy
|366
|0.10
|1.3197
|1.3167
|1.3395
|838
|2004.12.10 17:19
|modify
|366
|0.10
|1.3197
|1.3197
|1.3395
|839
|2004.12.13 00:00
|s/l
|366
|0.10
|1.3197
|1.3197
|1.3395
|-0.78
|9981.70
|840
|2004.12.13 09:00
|sell
|367
|0.10
|1.3270
|1.3300
|1.3072
|841
|2004.12.13 09:30
|close
|367
|0.10
|1.3290
|1.3300
|1.3072
|-20.00
|9961.70
|842
|2004.12.13 09:30
|buy
|368
|0.10
|1.3291
|1.3261
|1.3489
|843
|2004.12.13 12:12
|s/l
|368
|0.10
|1.3261
|1.3261
|1.3489
|-30.00
|9931.70
|844
|2004.12.13 12:12
|buy
|369
|0.10
|1.3263
|1.3233
|1.3461
|845
|2004.12.13 13:00
|close
|369
|0.10
|1.3251
|1.3233
|1.3461
|-12.00
|9919.70
|846
|2004.12.13 15:00
|sell
|370
|0.10
|1.3278
|1.3308
|1.3080
|847
|2004.12.13 17:00
|close
|370
|0.10
|1.3299
|1.3308
|1.3080
|-21.00
|9898.70
|848
|2004.12.13 17:00
|buy
|371
|0.10
|1.3298
|1.3268
|1.3496
|849
|2004.12.14 03:30
|close
|371
|0.10
|1.3281
|1.3268
|1.3496
|-17.78
|9880.92
|850
|2004.12.14 09:00
|buy
|372
|0.10
|1.3315
|1.3285
|1.3513
|851
|2004.12.14 15:30
|close
|372
|0.10
|1.3300
|1.3285
|1.3513
|-15.00
|9865.92
|852
|2004.12.14 15:30
|sell
|373
|0.10
|1.3299
|1.3329
|1.3101
|853
|2004.12.14 20:30
|close
|373
|0.10
|1.3307
|1.3329
|1.3101
|-8.00
|9857.92
|854
|2004.12.15 09:00
|buy
|374
|0.10
|1.3323
|1.3293
|1.3521
|855
|2004.12.15 11:39
|modify
|374
|0.10
|1.3323
|1.3323
|1.3521
|856
|2004.12.15 15:00
|modify
|374
|0.10
|1.3323
|1.3363
|1.3521
|857
|2004.12.15 19:00
|close
|374
|0.10
|1.3409
|1.3363
|1.3521
|86.00
|9943.92
|858
|2004.12.16 09:00
|buy
|375
|0.10
|1.3421
|1.3391
|1.3619
|859
|2004.12.16 10:00
|close
|375
|0.10
|1.3404
|1.3391
|1.3619
|-17.00
|9926.92
|860
|2004.12.16 10:00
|sell
|376
|0.10
|1.3405
|1.3435
|1.3207
|861
|2004.12.16 13:30
|close
|376
|0.10
|1.3416
|1.3435
|1.3207
|-11.00
|9915.92
|862
|2004.12.16 15:00
|sell
|377
|0.10
|1.3388
|1.3418
|1.3190
|863
|2004.12.16 15:10
|modify
|377
|0.10
|1.3388
|1.3388
|1.3190
|864
|2004.12.16 15:22
|modify
|377
|0.10
|1.3388
|1.3348
|1.3190
|865
|2004.12.16 18:08
|modify
|377
|0.10
|1.3388
|1.3308
|1.3190
|866
|2004.12.17 00:00
|close
|377
|0.10
|1.3256
|1.3308
|1.3190
|132.52
|10048.44
|867
|2004.12.17 09:00
|sell
|378
|0.10
|1.3262
|1.3292
|1.3064
|868
|2004.12.17 09:30
|close
|378
|0.10
|1.3270
|1.3292
|1.3064
|-8.00
|10040.44
|869
|2004.12.17 09:30
|buy
|379
|0.10
|1.3269
|1.3239
|1.3467
|870
|2004.12.17 10:15
|modify
|379
|0.10
|1.3269
|1.3269
|1.3467
|871
|2004.12.17 12:55
|s/l
|379
|0.10
|1.3269
|1.3269
|1.3467
|0.00
|10040.44
|872
|2004.12.17 12:55
|buy
|380
|0.10
|1.3270
|1.3240
|1.3468
|873
|2004.12.17 13:30
|close
|380
|0.10
|1.3271
|1.3240
|1.3468
|1.00
|10041.44
|874
|2004.12.17 15:00
|sell
|381
|0.10
|1.3248
|1.3278
|1.3050
|875
|2004.12.17 15:29
|s/l
|381
|0.10
|1.3278
|1.3278
|1.3050
|-30.00
|10011.44
|876
|2004.12.17 15:29
|sell
|382
|0.10
|1.3276
|1.3306
|1.3078
|877
|2004.12.17 16:30
|close
|382
|0.10
|1.3267
|1.3306
|1.3078
|9.00
|10020.44
|878
|2004.12.17 16:30
|buy
|383
|0.10
|1.3268
|1.3238
|1.3466
|879
|2004.12.20 08:00
|close
|383
|0.10
|1.3322
|1.3238
|1.3466
|53.22
|10073.66
|880
|2004.12.20 09:00
|buy
|384
|0.10
|1.3333
|1.3303
|1.3531
|881
|2004.12.20 10:17
|modify
|384
|0.10
|1.3333
|1.3333
|1.3531
|882
|2004.12.20 18:30
|close
|384
|0.10
|1.3382
|1.3333
|1.3531
|49.00
|10122.66
|883
|2004.12.20 18:30
|sell
|385
|0.10
|1.3381
|1.3411
|1.3183
|884
|2004.12.21 03:33
|close
|385
|0.10
|1.3396
|1.3411
|1.3183
|-14.48
|10108.18
|885
|2004.12.21 09:00
|sell
|386
|0.10
|1.3373
|1.3403
|1.3175
|886
|2004.12.21 11:09
|s/l
|386
|0.10
|1.3403
|1.3403
|1.3175
|-30.00
|10078.18
|887
|2004.12.21 11:30
|buy
|387
|0.10
|1.3402
|1.3372
|1.3600
|888
|2004.12.21 16:07
|s/l
|387
|0.10
|1.3372
|1.3372
|1.3600
|-30.00
|10048.18
|889
|2004.12.21 16:07
|buy
|388
|0.10
|1.3374
|1.3344
|1.3572
|890
|2004.12.21 16:30
|close
|388
|0.10
|1.3365
|1.3344
|1.3572
|-9.00
|10039.18
|891
|2004.12.21 16:30
|sell
|389
|0.10
|1.3364
|1.3394
|1.3166
|892
|2004.12.22 07:30
|close
|389
|0.10
|1.3370
|1.3394
|1.3166
|-4.44
|10034.74
|893
|2004.12.22 09:00
|buy
|390
|0.10
|1.3379
|1.3349
|1.3577
|894
|2004.12.22 12:30
|close
|390
|0.10
|1.3366
|1.3349
|1.3577
|-13.00
|10021.74
|895
|2004.12.22 12:30
|sell
|391
|0.10
|1.3368
|1.3398
|1.3170
|896
|2004.12.22 15:30
|close
|391
|0.10
|1.3383
|1.3398
|1.3170
|-15.00
|10006.74
|897
|2004.12.22 15:30
|buy
|392
|0.10
|1.3382
|1.3352
|1.3580
|898
|2004.12.23 09:00
|modify
|392
|0.10
|1.3382
|1.3382
|1.3580
|899
|2004.12.23 15:00
|modify
|392
|0.10
|1.3382
|1.3422
|1.3580
|900
|2004.12.23 16:59
|modify
|392
|0.10
|1.3382
|1.3462
|1.3580
|901
|2004.12.23 18:30
|close
|392
|0.10
|1.3483
|1.3462
|1.3580
|100.22
|10106.96
|902
|2004.12.23 18:30
|sell
|393
|0.10
|1.3484
|1.3514
|1.3286
|903
|2004.12.23 21:27
|s/l
|393
|0.10
|1.3514
|1.3514
|1.3286
|-30.00
|10076.96
|904
|2004.12.24 09:00
|buy
|394
|0.10
|1.3510
|1.3480
|1.3708
|905
|2004.12.24 21:00
|close
|394
|0.10
|1.3533
|1.3480
|1.3708
|23.00
|10099.96
|906
|2004.12.27 09:00
|buy
|395
|0.10
|1.3533
|1.3503
|1.3731
|907
|2004.12.27 10:00
|close
|395
|0.10
|1.3523
|1.3503
|1.3731
|-10.00
|10089.96
|908
|2004.12.27 10:00
|sell
|396
|0.10
|1.3523
|1.3553
|1.3325
|909
|2004.12.27 16:00
|close
|396
|0.10
|1.3548
|1.3553
|1.3325
|-25.00
|10064.96
|910
|2004.12.27 16:00
|buy
|397
|0.10
|1.3549
|1.3519
|1.3747
|911
|2004.12.27 16:34
|modify
|397
|0.10
|1.3549
|1.3549
|1.3747
|912
|2004.12.27 17:20
|modify
|397
|0.10
|1.3549
|1.3589
|1.3747
|913
|2004.12.28 01:30
|close
|397
|0.10
|1.3600
|1.3589
|1.3747
|50.22
|10115.18
|914
|2004.12.28 09:00
|buy
|398
|0.10
|1.3619
|1.3589
|1.3817
|915
|2004.12.28 16:30
|close
|398
|0.10
|1.3621
|1.3589
|1.3817
|2.00
|10117.18
|916
|2004.12.28 16:30
|sell
|399
|0.10
|1.3620
|1.3650
|1.3422
|917
|2004.12.29 00:31
|close
|399
|0.10
|1.3611
|1.3650
|1.3422
|10.56
|10127.74
|918
|2004.12.29 09:00
|buy
|400
|0.10
|1.3628
|1.3598
|1.3826
|919
|2004.12.29 12:32
|close
|400
|0.10
|1.3612
|1.3598
|1.3826
|-16.00
|10111.74
|920
|2004.12.29 12:32
|sell
|401
|0.10
|1.3613
|1.3643
|1.3415
|921
|2004.12.29 15:08
|modify
|401
|0.10
|1.3613
|1.3613
|1.3415
|922
|2004.12.29 21:30
|close
|401
|0.10
|1.3592
|1.3613
|1.3415
|21.00
|10132.74
|923
|2004.12.30 09:01
|sell
|402
|0.10
|1.3620
|1.3650
|1.3422
|924
|2004.12.30 16:30
|close
|402
|0.10
|1.3629
|1.3650
|1.3422
|-9.00
|10123.74
|925
|2004.12.30 16:30
|buy
|403
|0.10
|1.3627
|1.3597
|1.3825
|926
|2004.12.31 01:31
|close
|403
|0.10
|1.3615
|1.3597
|1.3825
|-12.78
|10110.96
|927
|2004.12.31 09:00
|buy
|404
|0.10
|1.3627
|1.3597
|1.3825
|928
|2004.12.31 13:31
|close
|404
|0.10
|1.3639
|1.3597
|1.3825
|12.00
|10122.96
|929
|2004.12.31 15:00
|sell
|405
|0.10
|1.3629
|1.3659
|1.3431
|930
|2004.12.31 16:59
|modify
|405
|0.10
|1.3629
|1.3629
|1.3431
|931
|2004.12.31 17:43
|modify
|405
|0.10
|1.3629
|1.3589
|1.3431
|932
|2005.01.03 01:00
|close
|405
|0.10
|1.3582
|1.3589
|1.3431
|47.52
|10170.48
|933
|2005.01.03 09:00
|buy
|406
|0.10
|1.3528
|1.3498
|1.3726
|934
|2005.01.03 10:29
|modify
|406
|0.10
|1.3528
|1.3528
|1.3726
|935
|2005.01.03 12:01
|s/l
|406
|0.10
|1.3528
|1.3528
|1.3726
|0.00
|10170.48
|936
|2005.01.03 12:01
|buy
|407
|0.10
|1.3530
|1.3500
|1.3728
|937
|2005.01.03 14:24
|s/l
|407
|0.10
|1.3500
|1.3500
|1.3728
|-30.00
|10140.48
|938
|2005.01.03 15:00
|sell
|408
|0.10
|1.3474
|1.3504
|1.3276
|939
|2005.01.04 04:30
|close
|408
|0.10
|1.3481
|1.3504
|1.3276
|-6.48
|10134.00
|940
|2005.01.04 09:01
|sell
|409
|0.10
|1.3465
|1.3495
|1.3267
|941
|2005.01.04 09:35
|modify
|409
|0.10
|1.3465
|1.3465
|1.3267
|942
|2005.01.04 10:56
|modify
|409
|0.10
|1.3465
|1.3425
|1.3267
|943
|2005.01.04 15:00
|close
|409
|0.10
|1.3372
|1.3425
|1.3267
|93.00
|10227.00
|944
|2005.01.04 15:00
|buy
|410
|0.10
|1.3370
|1.3340
|1.3568
|945
|2005.01.04 15:30
|close
|410
|0.10
|1.3366
|1.3340
|1.3568
|-4.00
|10223.00
|946
|2005.01.04 15:31
|sell
|411
|0.10
|1.3365
|1.3395
|1.3167
|947
|2005.01.04 16:20
|modify
|411
|0.10
|1.3365
|1.3365
|1.3167
|948
|2005.01.04 17:30
|modify
|411
|0.10
|1.3365
|1.3325
|1.3167
|949
|2005.01.05 01:30
|close
|411
|0.10
|1.3289
|1.3325
|1.3167
|77.56
|10300.56
|950
|2005.01.05 09:00
|sell
|412
|0.10
|1.3256
|1.3286
|1.3058
|951
|2005.01.05 09:15
|s/l
|412
|0.10
|1.3286
|1.3286
|1.3058
|-30.00
|10270.56
|952
|2005.01.05 09:15
|sell
|413
|0.10
|1.3284
|1.3314
|1.3086
|953
|2005.01.05 11:03
|modify
|413
|0.10
|1.3284
|1.3284
|1.3086
|954
|2005.01.05 15:30
|close
|413
|0.10
|1.3263
|1.3284
|1.3086
|21.00
|10291.56
|955
|2005.01.05 15:30
|buy
|414
|0.10
|1.3264
|1.3234
|1.3462
|956
|2005.01.05 16:00
|s/l
|414
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3462
|-30.00
|10261.56
|957
|2005.01.05 16:00
|buy
|415
|0.10
|1.3236
|1.3206
|1.3434
|958
|2005.01.05 16:56
|modify
|415
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3434
|959
|2005.01.05 21:30
|close
|415
|0.10
|1.3256
|1.3236
|1.3434
|20.00
|10281.56
|960
|2005.01.06 09:00
|sell
|416
|0.10
|1.3213
|1.3243
|1.3015
|961
|2005.01.06 09:43
|modify
|416
|0.10
|1.3213
|1.3213
|1.3015
|962
|2005.01.06 14:00
|close
|416
|0.10
|1.3194
|1.3213
|1.3015
|19.00
|10300.56
|963
|2005.01.06 15:00
|sell
|417
|0.10
|1.3184
|1.3214
|1.2986
|964
|2005.01.06 15:30
|close
|417
|0.10
|1.3207
|1.3214
|1.2986
|-23.00
|10277.56
|965
|2005.01.06 15:30
|buy
|418
|0.10
|1.3206
|1.3176
|1.3404
|966
|2005.01.06 16:16
|s/l
|418
|0.10
|1.3176
|1.3176
|1.3404
|-30.00
|10247.56
|967
|2005.01.06 16:16
|buy
|419
|0.10
|1.3178
|1.3148
|1.3376
|968
|2005.01.06 17:00
|close
|419
|0.10
|1.3171
|1.3148
|1.3376
|-7.00
|10240.56
|969
|2005.01.06 17:00
|sell
|420
|0.10
|1.3172
|1.3202
|1.2974
|970
|2005.01.06 17:17
|s/l
|420
|0.10
|1.3202
|1.3202
|1.2974
|-30.00
|10210.56
|971
|2005.01.06 17:17
|sell
|421
|0.10
|1.3200
|1.3230
|1.3002
|972
|2005.01.06 18:38
|modify
|421
|0.10
|1.3200
|1.3200
|1.3002
|973
|2005.01.07 02:30
|close
|421
|0.10
|1.3184
|1.3200
|1.3002
|16.52
|10227.08
|974
|2005.01.07 09:00
|buy
|422
|0.10
|1.3198
|1.3168
|1.3396
|975
|2005.01.07 10:53
|modify
|422
|0.10
|1.3198
|1.3198
|1.3396
|976
|2005.01.07 14:00
|close
|422
|0.10
|1.3203
|1.3198
|1.3396
|5.00
|10232.08
|977
|2005.01.07 15:00
|sell
|423
|0.10
|1.3208
|1.3238
|1.3010
|978
|2005.01.07 16:06
|modify
|423
|0.10
|1.3208
|1.3208
|1.3010
|979
|2005.01.07 16:21
|modify
|423
|0.10
|1.3208
|1.3168
|1.3010
|980
|2005.01.07 16:26
|modify
|423
|0.10
|1.3208
|1.3128
|1.3010
|981
|2005.01.07 16:45
|modify
|423
|0.10
|1.3208
|1.3078
|1.3010
|982
|2005.01.07 16:45
|modify
|423
|0.10
|1.3208
|1.3077
|1.3010
|983
|2005.01.07 16:45
|modify
|423
|0.10
|1.3208
|1.3076
|1.3010
|984
|2005.01.07 16:45
|modify
|423
|0.10
|1.3208
|1.3075
|1.3010
|985
|2005.01.07 17:15
|s/l
|423
|0.10
|1.3075
|1.3075
|1.3010
|133.00
|10365.08
|986
|2005.01.07 17:15
|sell
|424
|0.10
|1.3073
|1.3103
|1.2875
|987
|2005.01.07 18:27
|modify
|424
|0.10
|1.3073
|1.3073
|1.2875
|988
|2005.01.07 20:40
|s/l
|424
|0.10
|1.3073
|1.3073
|1.2875
|0.00
|10365.08
|989
|2005.01.10 09:00
|buy
|425
|0.10
|1.3074
|1.3044
|1.3272
|990
|2005.01.10 11:30
|modify
|425
|0.10
|1.3074
|1.3074
|1.3272
|991
|2005.01.10 14:00
|close
|425
|0.10
|1.3106
|1.3074
|1.3272
|32.00
|10397.08
|992
|2005.01.10 15:00
|buy
|426
|0.10
|1.3114
|1.3084
|1.3312
|993
|2005.01.10 16:05
|s/l
|426
|0.10
|1.3084
|1.3084
|1.3312
|-30.00
|10367.08
|994
|2005.01.10 16:30
|sell
|427
|0.10
|1.3089
|1.3119
|1.2891
|995
|2005.01.11 00:00
|close
|427
|0.10
|1.3105
|1.3119
|1.2891
|-15.48
|10351.60
|996
|2005.01.11 09:00
|buy
|428
|0.10
|1.3134
|1.3104
|1.3332
|997
|2005.01.11 10:30
|close
|428
|0.10
|1.3135
|1.3104
|1.3332
|1.00
|10352.60
|998
|2005.01.11 10:30
|sell
|429
|0.10
|1.3135
|1.3165
|1.2937
|999
|2005.01.11 11:00
|close
|429
|0.10
|1.3144
|1.3165
|1.2937
|-9.00
|10343.60
|1000
|2005.01.11 11:00
|buy
|430
|0.10
|1.3143
|1.3113
|1.3341
|1001
|2005.01.11 18:30
|close
|430
|0.10
|1.3140
|1.3113
|1.3341
|-3.00
|10340.60
|1002
|2005.01.11 18:30
|sell
|431
|0.10
|1.3139
|1.3169
|1.2941
|1003
|2005.01.12 07:00
|close
|431
|0.10
|1.3114
|1.3169
|1.2941
|26.56
|10367.16
|1004
|2005.01.12 09:00
|buy
|432
|0.10
|1.3118
|1.3088
|1.3316
|1005
|2005.01.12 09:30
|close
|432
|0.10
|1.3091
|1.3088
|1.3316
|-27.00
|10340.16
|1006
|2005.01.12 09:30
|sell
|433
|0.10
|1.3090
|1.3120
|1.2892
|1007
|2005.01.12 12:58
|s/l
|433
|0.10
|1.3120
|1.3120
|1.2892
|-30.00
|10310.16
|1008
|2005.01.12 15:00
|buy
|434
|0.10
|1.3228
|1.3198
|1.3426
|1009
|2005.01.12 16:00
|modify
|434
|0.10
|1.3228
|1.3228
|1.3426
|1010
|2005.01.12 21:30
|close
|434
|0.10
|1.3261
|1.3228
|1.3426
|33.00
|10343.16
|1011
|2005.01.13 09:00
|buy
|435
|0.10
|1.3252
|1.3222
|1.3450
|1012
|2005.01.13 09:30
|close
|435
|0.10
|1.3231
|1.3222
|1.3450
|-21.00
|10322.16
|1013
|2005.01.13 09:30
|sell
|436
|0.10
|1.3229
|1.3259
|1.3031
|1014
|2005.01.13 13:30
|close
|436
|0.10
|1.3252
|1.3259
|1.3031
|-23.00
|10299.16
|1015
|2005.01.13 15:00
|buy
|437
|0.10
|1.3226
|1.3196
|1.3424
|1016
|2005.01.13 15:30
|close
|437
|0.10
|1.3204
|1.3196
|1.3424
|-22.00
|10277.16
|1017
|2005.01.13 15:30
|sell
|438
|0.10
|1.3203
|1.3233
|1.3005
|1018
|2005.01.13 22:00
|close
|438
|0.10
|1.3221
|1.3233
|1.3005
|-18.00
|10259.16
|1019
|2005.01.14 09:00
|sell
|439
|0.10
|1.3118
|1.3148
|1.2920
|1020
|2005.01.14 09:35
|modify
|439
|0.10
|1.3118
|1.3118
|1.2920
|1021
|2005.01.14 10:47
|s/l
|439
|0.10
|1.3118
|1.3118
|1.2920
|0.00
|10259.16
|1022
|2005.01.14 11:00
|buy
|440
|0.10
|1.3115
|1.3085
|1.3313
|1023
|2005.01.14 13:10
|s/l
|440
|0.10
|1.3085
|1.3085
|1.3313
|-30.00
|10229.16
|1024
|2005.01.14 15:00
|buy
|441
|0.10
|1.3083
|1.3053
|1.3281
|1025
|2005.01.14 16:10
|modify
|441
|0.10
|1.3083
|1.3083
|1.3281
|1026
|2005.01.14 20:04
|close
|441
|0.10
|1.3092
|1.3083
|1.3281
|9.00
|10238.16
|1027
|2005.01.17 09:00
|buy
|442
|0.10
|1.3115
|1.3085
|1.3313
|1028
|2005.01.17 11:30
|close
|442
|0.10
|1.3102
|1.3085
|1.3313
|-13.00
|10225.16
|1029
|2005.01.17 11:30
|sell
|443
|0.10
|1.3101
|1.3131
|1.2903
|1030
|2005.01.18 07:00
|close
|443
|0.10
|1.3044
|1.3131
|1.2903
|57.52
|10282.68
|1031
|2005.01.18 09:00
|sell
|444
|0.10
|1.3015
|1.3045
|1.2817
|1032
|2005.01.18 11:31
|close
|444
|0.10
|1.3038
|1.3045
|1.2817
|-23.00
|10259.68
|1033
|2005.01.18 11:31
|buy
|445
|0.10
|1.3037
|1.3007
|1.3235
|1034
|2005.01.18 15:45
|s/l
|445
|0.10
|1.3007
|1.3007
|1.3235
|-30.00
|10229.68
|1035
|2005.01.18 16:00
|sell
|446
|0.10
|1.3014
|1.3044
|1.2816
|1036
|2005.01.18 17:30
|s/l
|446
|0.10
|1.3044
|1.3044
|1.2816
|-30.00
|10199.68
|1037
|2005.01.18 17:30
|sell
|447
|0.10
|1.3044
|1.3074
|1.2846
|1038
|2005.01.19 03:01
|close
|447
|0.10
|1.3030
|1.3074
|1.2846
|15.56
|10215.24
|1039
|2005.01.19 09:00
|buy
|448
|0.10
|1.3049
|1.3019
|1.3247
|1040
|2005.01.19 09:39
|modify
|448
|0.10
|1.3049
|1.3049
|1.3247
|1041
|2005.01.19 16:00
|close
|448
|0.10
|1.3062
|1.3049
|1.3247
|13.00
|10228.24
|1042
|2005.01.19 16:00
|sell
|449
|0.10
|1.3063
|1.3093
|1.2865
|1043
|2005.01.19 17:09
|modify
|449
|0.10
|1.3063
|1.3063
|1.2865
|1044
|2005.01.19 23:00
|close
|449
|0.10
|1.3009
|1.3063
|1.2865
|54.00
|10282.24
|1045
|2005.01.20 09:00
|sell
|450
|0.10
|1.2993
|1.3023
|1.2795
|1046
|2005.01.20 11:27
|modify
|450
|0.10
|1.2993
|1.2993
|1.2795
|1047
|2005.01.20 16:00
|close
|450
|0.10
|1.2962
|1.2993
|1.2795
|31.00
|10313.24
|1048
|2005.01.20 16:00
|buy
|451
|0.10
|1.2961
|1.2931
|1.3159
|1049
|2005.01.20 23:30
|close
|451
|0.10
|1.2958
|1.2931
|1.3159
|-3.00
|10310.24
|1050
|2005.01.21 09:00
|buy
|452
|0.10
|1.2987
|1.2957
|1.3185
|1051
|2005.01.21 13:00
|close
|452
|0.10
|1.2968
|1.2957
|1.3185
|-19.00
|10291.24
|1052
|2005.01.21 15:00
|sell
|453
|0.10
|1.2977
|1.3007
|1.2779
|1053
|2005.01.21 16:00
|close
|453
|0.10
|1.2991
|1.3007
|1.2779
|-14.00
|10277.24
|1054
|2005.01.21 16:00
|buy
|454
|0.10
|1.2992
|1.2962
|1.3190
|1055
|2005.01.21 17:23
|modify
|454
|0.10
|1.2992
|1.2992
|1.3190
|1056
|2005.01.24 01:00
|close
|454
|0.10
|1.3037
|1.2992
|1.3190
|44.22
|10321.46
|1057
|2005.01.24 09:00
|buy
|455
|0.10
|1.3076
|1.3046
|1.3274
|1058
|2005.01.24 13:30
|close
|455
|0.10
|1.3061
|1.3046
|1.3274
|-15.00
|10306.46
|1059
|2005.01.24 15:00
|sell
|456
|0.10
|1.3062
|1.3092
|1.2864
|1060
|2005.01.24 15:16
|s/l
|456
|0.10
|1.3092
|1.3092
|1.2864
|-30.00
|10276.46
|1061
|2005.01.24 15:30
|buy
|457
|0.10
|1.3073
|1.3043
|1.3271
|1062
|2005.01.24 16:18
|s/l
|457
|0.10
|1.3043
|1.3043
|1.3271
|-30.00
|10246.46
|1063
|2005.01.24 16:30
|sell
|458
|0.10
|1.3049
|1.3079
|1.2851
|1064
|2005.01.24 22:00
|close
|458
|0.10
|1.3059
|1.3079
|1.2851
|-10.00
|10236.46
|1065
|2005.01.25 09:00
|buy
|459
|0.10
|1.3043
|1.3013
|1.3241
|1066
|2005.01.25 13:30
|close
|459
|0.10
|1.3034
|1.3013
|1.3241
|-9.00
|10227.46
|1067
|2005.01.25 15:00
|sell
|460
|0.10
|1.3030
|1.3060
|1.2832
|1068
|2005.01.25 16:12
|modify
|460
|0.10
|1.3030
|1.3030
|1.2832
|1069
|2005.01.25 17:53
|modify
|460
|0.10
|1.3030
|1.2990
|1.2832
|1070
|2005.01.25 23:30
|close
|460
|0.10
|1.2975
|1.2990
|1.2832
|55.00
|10282.46
|1071
|2005.01.26 09:00
|sell
|461
|0.10
|1.2975
|1.3005
|1.2777
|1072
|2005.01.26 09:30
|close
|461
|0.10
|1.2996
|1.3005
|1.2777
|-21.00
|10261.46
|1073
|2005.01.26 09:30
|buy
|462
|0.10
|1.2994
|1.2964
|1.3192
|1074
|2005.01.26 15:00
|modify
|462
|0.10
|1.2994
|1.2994
|1.3192
|1075
|2005.01.26 17:03
|modify
|462
|0.10
|1.2994
|1.3034
|1.3192
|1076
|2005.01.26 21:00
|close
|462
|0.10
|1.3065
|1.3034
|1.3192
|71.00
|10332.46
|1077
|2005.01.27 09:00
|buy
|463
|0.10
|1.3115
|1.3085
|1.3313
|1078
|2005.01.27 09:30
|s/l
|463
|0.10
|1.3085
|1.3085
|1.3313
|-30.00
|10302.46
|1079
|2005.01.27 09:30
|buy
|464
|0.10
|1.3086
|1.3056
|1.3284
|1080
|2005.01.27 10:00
|close
|464
|0.10
|1.3069
|1.3056
|1.3284
|-17.00
|10285.46
|1081
|2005.01.27 10:00
|sell
|465
|0.10
|1.3068
|1.3098
|1.2870
|1082
|2005.01.27 15:00
|modify
|465
|0.10
|1.3068
|1.3068
|1.2870
|1083
|2005.01.27 17:00
|close
|465
|0.10
|1.3036
|1.3068
|1.2870
|32.00
|10317.46
|1084
|2005.01.27 17:00
|buy
|466
|0.10
|1.3035
|1.3005
|1.3233
|1085
|2005.01.28 02:00
|close
|466
|0.10
|1.3026
|1.3005
|1.3233
|-9.78
|10307.68
|1086
|2005.01.28 09:00
|buy
|467
|0.10
|1.3031
|1.3001
|1.3229
|1087
|2005.01.28 14:30
|close
|467
|0.10
|1.3026
|1.3001
|1.3229
|-5.00
|10302.68
|1088
|2005.01.28 15:00
|buy
|468
|0.10
|1.3076
|1.3046
|1.3274
|1089
|2005.01.28 15:15
|s/l
|468
|0.10
|1.3046
|1.3046
|1.3274
|-30.00
|10272.68
|1090
|2005.01.28 15:15
|buy
|469
|0.10
|1.3046
|1.3016
|1.3244
|1091
|2005.01.28 16:15
|s/l
|469
|0.10
|1.3016
|1.3016
|1.3244
|-30.00
|10242.68
|1092
|2005.01.28 16:30
|sell
|470
|0.10
|1.2998
|1.3028
|1.2800
|1093
|2005.01.28 17:43
|s/l
|470
|0.10
|1.3028
|1.3028
|1.2800
|-30.00
|10212.68
|1094
|2005.01.28 17:43
|sell
|471
|0.10
|1.3026
|1.3056
|1.2828
|1095
|2005.01.31 10:43
|modify
|471
|0.10
|1.3026
|1.3026
|1.2828
|1096
|2005.01.31 12:36
|s/l
|471
|0.10
|1.3026
|1.3026
|1.2828
|0.52
|10213.20
|1097
|2005.01.31 15:00
|buy
|472
|0.10
|1.3029
|1.2999
|1.3227
|1098
|2005.01.31 21:00
|close
|472
|0.10
|1.3028
|1.2999
|1.3227
|-1.00
|10212.20
|1099
|2005.02.01 09:00
|sell
|473
|0.10
|1.3024
|1.3054
|1.2826
|1100
|2005.02.01 18:30
|close
|473
|0.10
|1.3026
|1.3054
|1.2826
|-2.00
|10210.20
|1101
|2005.02.01 18:30
|buy
|474
|0.10
|1.3025
|1.2995
|1.3223
|1102
|2005.02.02 00:04
|close
|474
|0.10
|1.3043
|1.2995
|1.3223
|15.66
|10225.86
|1103
|2005.02.02 09:00
|sell
|475
|0.10
|1.3073
|1.3103
|1.2875
|1104
|2005.02.02 16:36
|modify
|475
|0.10
|1.3073
|1.3073
|1.2875
|1105
|2005.02.02 20:30
|close
|475
|0.10
|1.3037
|1.3073
|1.2875
|36.00
|10261.86
|1106
|2005.02.03 09:00
|sell
|476
|0.10
|1.3022
|1.3052
|1.2824
|1107
|2005.02.03 11:30
|close
|476
|0.10
|1.3027
|1.3052
|1.2824
|-5.00
|10256.86
|1108
|2005.02.03 11:30
|buy
|477
|0.10
|1.3026
|1.2996
|1.3224
|1109
|2005.02.03 13:30
|close
|477
|0.10
|1.3016
|1.2996
|1.3224
|-10.00
|10246.86
|1110
|2005.02.03 15:00
|sell
|478
|0.10
|1.2944
|1.2974
|1.2746
|1111
|2005.02.03 16:14
|s/l
|478
|0.10
|1.2974
|1.2974
|1.2746
|-30.00
|10216.86
|1112
|2005.02.03 16:14
|sell
|479
|0.10
|1.2972
|1.3002
|1.2774
|1113
|2005.02.03 21:30
|close
|479
|0.10
|1.2976
|1.3002
|1.2774
|-4.00
|10212.86
|1114
|2005.02.04 09:00
|sell
|480
|0.10
|1.2968
|1.2998
|1.2770
|1115
|2005.02.04 12:31
|close
|480
|0.10
|1.2971
|1.2998
|1.2770
|-3.00
|10209.86
|1116
|2005.02.04 12:32
|buy
|481
|0.10
|1.2970
|1.2940
|1.3168
|1117
|2005.02.04 14:50
|s/l
|481
|0.10
|1.2940
|1.2940
|1.3168
|-30.00
|10179.86
|1118
|2005.02.04 15:30
|sell
|482
|0.10
|1.2944
|1.2974
|1.2746
|1119
|2005.02.04 18:04
|modify
|482
|0.10
|1.2944
|1.2944
|1.2746
|1120
|2005.02.07 07:30
|close
|482
|0.10
|1.2843
|1.2944
|1.2746
|101.52
|10281.38
|1121
|2005.02.07 09:00
|sell
|483
|0.10
|1.2851
|1.2881
|1.2653
|1122
|2005.02.07 12:00
|close
|483
|0.10
|1.2846
|1.2881
|1.2653
|5.00
|10286.38
|1123
|2005.02.07 12:01
|buy
|484
|0.10
|1.2847
|1.2817
|1.3045
|1124
|2005.02.07 14:30
|close
|484
|0.10
|1.2831
|1.2817
|1.3045
|-16.00
|10270.38
|1125
|2005.02.07 15:02
|sell
|485
|0.10
|1.2846
|1.2876
|1.2648
|1126
|2005.02.07 17:37
|modify
|485
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2648
|1127
|2005.02.07 18:05
|modify
|485
|0.10
|1.2846
|1.2806
|1.2648
|1128
|2005.02.08 01:00
|close
|485
|0.10
|1.2763
|1.2806
|1.2648
|83.52
|10353.90
|1129
|2005.02.08 09:00
|buy
|486
|0.10
|1.2765
|1.2735
|1.2963
|1130
|2005.02.08 11:28
|s/l
|486
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2963
|-30.00
|10323.90
|1131
|2005.02.08 11:30
|sell
|487
|0.10
|1.2740
|1.2770
|1.2542
|1132
|2005.02.08 14:02
|s/l
|487
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2542
|-30.00
|10293.90
|1133
|2005.02.08 15:00
|buy
|488
|0.10
|1.2760
|1.2730
|1.2958
|1134
|2005.02.08 22:00
|close
|488
|0.10
|1.2766
|1.2730
|1.2958
|6.00
|10299.90
|1135
|2005.02.09 09:00
|buy
|489
|0.10
|1.2794
|1.2764
|1.2992
|1136
|2005.02.09 09:46
|s/l
|489
|0.10
|1.2764
|1.2764
|1.2992
|-30.00
|10269.90
|1137
|2005.02.09 09:46
|buy
|490
|0.10
|1.2766
|1.2736
|1.2964
|1138
|2005.02.09 13:30
|close
|490
|0.10
|1.2778
|1.2736
|1.2964
|12.00
|10281.90
|1139
|2005.02.09 15:00
|sell
|491
|0.10
|1.2743
|1.2773
|1.2545
|1140
|2005.02.09 16:06
|s/l
|491
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2545
|-30.00
|10251.90
|1141
|2005.02.09 16:06
|sell
|492
|0.10
|1.2771
|1.2801
|1.2573
|1142
|2005.02.09 17:00
|close
|492
|0.10
|1.2790
|1.2801
|1.2573
|-19.00
|10232.90
|1143
|2005.02.09 17:00
|buy
|493
|0.10
|1.2789
|1.2759
|1.2987
|1144
|2005.02.10 07:00
|close
|493
|0.10
|1.2814
|1.2759
|1.2987
|24.22
|10257.12
|1145
|2005.02.10 09:00
|buy
|494
|0.10
|1.2816
|1.2786
|1.3014
|1146
|2005.02.10 10:00
|close
|494
|0.10
|1.2797
|1.2786
|1.3014
|-19.00
|10238.12
|1147
|2005.02.10 10:00
|sell
|495
|0.10
|1.2796
|1.2826
|1.2598
|1148
|2005.02.10 15:30
|close
|495
|0.10
|1.2814
|1.2826
|1.2598
|-18.00
|10220.12
|1149
|2005.02.10 15:30
|buy
|496
|0.10
|1.2816
|1.2786
|1.3014
|1150
|2005.02.10 15:52
|modify
|496
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.3014
|1151
|2005.02.10 17:17
|modify
|496
|0.10
|1.2816
|1.2856
|1.3014
|1152
|2005.02.11 02:00
|close
|496
|0.10
|1.2865
|1.2856
|1.3014
|48.22
|10268.34
|1153
|2005.02.11 09:00
|sell
|497
|0.10
|1.2873
|1.2903
|1.2675
|1154
|2005.02.11 16:30
|close
|497
|0.10
|1.2881
|1.2903
|1.2675
|-8.00
|10260.34
|1155
|2005.02.11 16:30
|buy
|498
|0.10
|1.2879
|1.2849
|1.3077
|1156
|2005.02.11 19:31
|close
|498
|0.10
|1.2868
|1.2849
|1.3077
|-11.00
|10249.34
|1157
|2005.02.14 09:00
|buy
|499
|0.10
|1.2942
|1.2912
|1.3140
|1158
|2005.02.14 10:58
|modify
|499
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.3140
|1159
|2005.02.14 14:00
|close
|499
|0.10
|1.2970
|1.2942
|1.3140
|28.00
|10277.34
|1160
|2005.02.14 15:01
|sell
|500
|0.10
|1.2973
|1.3003
|1.2775
|1161
|2005.02.14 18:00
|close
|500
|0.10
|1.2975
|1.3003
|1.2775
|-2.00
|10275.34
|1162
|2005.02.14 18:00
|buy
|501
|0.10
|1.2973
|1.2943
|1.3171
|1163
|2005.02.15 05:00
|close
|501
|0.10
|1.2956
|1.2943
|1.3171
|-17.78
|10257.56
|1164
|2005.02.15 09:00
|buy
|502
|0.10
|1.2967
|1.2937
|1.3165
|1165
|2005.02.15 15:00
|modify
|502
|0.10
|1.2967
|1.2967
|1.3165
|1166
|2005.02.15 16:00
|close
|502
|0.10
|1.2984
|1.2967
|1.3165
|17.00
|10274.56
|1167
|2005.02.15 16:00
|sell
|503
|0.10
|1.2983
|1.3013
|1.2785
|1168
|2005.02.15 18:48
|s/l
|503
|0.10
|1.3013
|1.3013
|1.2785
|-30.00
|10244.56
|1169
|2005.02.15 18:48
|sell
|504
|0.10
|1.3011
|1.3041
|1.2813
|1170
|2005.02.15 21:30
|close
|504
|0.10
|1.3018
|1.3041
|1.2813
|-7.00
|10237.56
|1171
|2005.02.16 09:00
|buy
|505
|0.10
|1.3024
|1.2994
|1.3222
|1172
|2005.02.16 10:01
|close
|505
|0.10
|1.3012
|1.2994
|1.3222
|-12.00
|10225.56
|1173
|2005.02.16 10:01
|sell
|506
|0.10
|1.3013
|1.3043
|1.2815
|1174
|2005.02.16 13:00
|close
|506
|0.10
|1.3023
|1.3043
|1.2815
|-10.00
|10215.56
|1175
|2005.02.16 15:00
|buy
|507
|0.10
|1.3039
|1.3009
|1.3237
|1176
|2005.02.16 16:01
|s/l
|507
|0.10
|1.3009
|1.3009
|1.3237
|-30.00
|10185.56
|1177
|2005.02.16 16:30
|sell
|508
|0.10
|1.2977
|1.3007
|1.2779
|1178
|2005.02.16 18:54
|s/l
|508
|0.10
|1.3007
|1.3007
|1.2779
|-30.00
|10155.56
|1179
|2005.02.16 18:54
|sell
|509
|0.10
|1.3005
|1.3035
|1.2807
|1180
|2005.02.16 19:12
|s/l
|509
|0.10
|1.3035
|1.3035
|1.2807
|-30.00
|10125.56
|1181
|2005.02.17 09:00
|buy
|510
|0.10
|1.3054
|1.3024
|1.3252
|1182
|2005.02.17 14:00
|close
|510
|0.10
|1.3048
|1.3024
|1.3252
|-6.00
|10119.56
|1183
|2005.02.17 15:00
|sell
|511
|0.10
|1.3026
|1.3056
|1.2828
|1184
|2005.02.17 16:17
|s/l
|511
|0.10
|1.3056
|1.3056
|1.2828
|-30.00
|10089.56
|1185
|2005.02.17 16:17
|sell
|512
|0.10
|1.3054
|1.3084
|1.2856
|1186
|2005.02.17 17:00
|close
|512
|0.10
|1.3066
|1.3084
|1.2856
|-12.00
|10077.56
|1187
|2005.02.17 17:00
|buy
|513
|0.10
|1.3067
|1.3037
|1.3265
|1188
|2005.02.18 09:30
|close
|513
|0.10
|1.3058
|1.3037
|1.3265
|-9.78
|10067.78
|1189
|2005.02.18 09:32
|sell
|514
|0.10
|1.3059
|1.3089
|1.2861
|1190
|2005.02.18 15:30
|close
|514
|0.10
|1.3060
|1.3089
|1.2861
|-1.00
|10066.78
|1191
|2005.02.18 15:30
|buy
|515
|0.10
|1.3059
|1.3029
|1.3257
|1192
|2005.02.21 03:01
|close
|515
|0.10
|1.3048
|1.3029
|1.3257
|-11.78
|10055.00
|1193
|2005.02.21 09:00
|buy
|516
|0.10
|1.3064
|1.3034
|1.3262
|1194
|2005.02.21 14:01
|close
|516
|0.10
|1.3051
|1.3034
|1.3262
|-13.00
|10042.00
|1195
|2005.02.21 15:00
|sell
|517
|0.10
|1.3054
|1.3084
|1.2856
|1196
|2005.02.21 18:31
|close
|517
|0.10
|1.3070
|1.3084
|1.2856
|-16.00
|10026.00
|1197
|2005.02.21 18:31
|buy
|518
|0.10
|1.3069
|1.3039
|1.3267
|1198
|2005.02.22 00:36
|close
|518
|0.10
|1.3057
|1.3039
|1.3267
|-12.78
|10013.22
|1199
|2005.02.22 09:00
|buy
|519
|0.10
|1.3188
|1.3158
|1.3386
|1200
|2005.02.22 14:00
|close
|519
|0.10
|1.3185
|1.3158
|1.3386
|-3.00
|10010.22
|1201
|2005.02.22 15:00
|sell
|520
|0.10
|1.3203
|1.3233
|1.3005
|1202
|2005.02.22 15:30
|close
|520
|0.10
|1.3211
|1.3233
|1.3005
|-8.00
|10002.22
|1203
|2005.02.22 15:31
|buy
|521
|0.10
|1.3213
|1.3183
|1.3411
|1204
|2005.02.23 02:00
|close
|521
|0.10
|1.3248
|1.3183
|1.3411
|32.66
|10034.88
|1205
|2005.02.23 09:00
|sell
|522
|0.10
|1.3218
|1.3248
|1.3020
|1206
|2005.02.23 15:00
|close
|522
|0.10
|1.3234
|1.3248
|1.3020
|-16.00
|10018.88
|1207
|2005.02.23 15:00
|buy
|523
|0.10
|1.3233
|1.3203
|1.3431
|1208
|2005.02.23 15:23
|s/l
|523
|0.10
|1.3203
|1.3203
|1.3431
|-30.00
|9988.88
|1209
|2005.02.23 15:23
|buy
|524
|0.10
|1.3205
|1.3175
|1.3403
|1210
|2005.02.23 15:30
|close
|524
|0.10
|1.3198
|1.3175
|1.3403
|-7.00
|9981.88
|1211
|2005.02.23 15:30
|sell
|525
|0.10
|1.3197
|1.3227
|1.2999
|1212
|2005.02.23 20:02
|s/l
|525
|0.10
|1.3227
|1.3227
|1.2999
|-30.00
|9951.88
|1213
|2005.02.24 09:00
|buy
|526
|0.10
|1.3230
|1.3200
|1.3428
|1214
|2005.02.24 15:00
|close
|526
|0.10
|1.3236
|1.3200
|1.3428
|6.00
|9957.88
|1215
|2005.02.24 15:01
|sell
|527
|0.10
|1.3236
|1.3266
|1.3038
|1216
|2005.02.24 16:39
|modify
|527
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3038
|1217
|2005.02.24 22:30
|close
|527
|0.10
|1.3201
|1.3236
|1.3038
|35.00
|9992.88
|1218
|2005.02.25 09:00
|sell
|528
|0.10
|1.3198
|1.3228
|1.3000
|1219
|2005.02.25 10:01
|close
|528
|0.10
|1.3197
|1.3228
|1.3000
|1.00
|9993.88
|1220
|2005.02.25 10:02
|buy
|529
|0.10
|1.3199
|1.3169
|1.3397
|1221
|2005.02.25 11:33
|s/l
|529
|0.10
|1.3169
|1.3169
|1.3397
|-30.00
|9963.88
|1222
|2005.02.25 12:00
|sell
|530
|0.10
|1.3166
|1.3196
|1.2968
|1223
|2005.02.25 14:38
|s/l
|530
|0.10
|1.3196
|1.3196
|1.2968
|-30.00
|9933.88
|1224
|2005.02.25 15:00
|buy
|531
|0.10
|1.3194
|1.3164
|1.3392
|1225
|2005.02.28 06:01
|close
|531
|0.10
|1.3259
|1.3164
|1.3392
|64.22
|9998.10
|1226
|2005.02.28 09:00
|sell
|532
|0.10
|1.3249
|1.3279
|1.3051
|1227
|2005.02.28 15:30
|close
|532
|0.10
|1.3253
|1.3279
|1.3051
|-4.00
|9994.10
|1228
|2005.02.28 15:30
|buy
|533
|0.10
|1.3258
|1.3228
|1.3456
|1229
|2005.02.28 16:30
|close
|533
|0.10
|1.3263
|1.3228
|1.3456
|5.00
|9999.10
|1230
|2005.02.28 16:30
|sell
|534
|0.10
|1.3261
|1.3291
|1.3063
|1231
|2005.02.28 17:00
|close
|534
|0.10
|1.3274
|1.3291
|1.3063
|-13.00
|9986.10
|1232
|2005.02.28 17:00
|buy
|535
|0.10
|1.3271
|1.3241
|1.3469
|1233
|2005.02.28 20:38
|s/l
|535
|0.10
|1.3241
|1.3241
|1.3469
|-30.00
|9956.10
|1234
|2005.03.01 09:00
|buy
|536
|0.10
|1.3192
|1.3162
|1.3390
|1235
|2005.03.01 15:00
|close
|536
|0.10
|1.3188
|1.3162
|1.3390
|-4.00
|9952.10
|1236
|2005.03.01 15:00
|sell
|537
|0.10
|1.3187
|1.3217
|1.2989
|1237
|2005.03.02 04:30
|close
|537
|0.10
|1.3168
|1.3217
|1.2989
|20.56
|9972.66
|1238
|2005.03.02 09:00
|buy
|538
|0.10
|1.3166
|1.3136
|1.3364
|1239
|2005.03.02 09:53
|s/l
|538
|0.10
|1.3136
|1.3136
|1.3364
|-30.00
|9942.66
|1240
|2005.03.02 10:00
|sell
|539
|0.10
|1.3134
|1.3164
|1.2936
|1241
|2005.03.02 16:30
|close
|539
|0.10
|1.3123
|1.3164
|1.2936
|11.00
|9953.66
|1242
|2005.03.02 16:30
|buy
|540
|0.10
|1.3122
|1.3092
|1.3320
|1243
|2005.03.03 02:00
|close
|540
|0.10
|1.3131
|1.3092
|1.3320
|8.22
|9961.88
|1244
|2005.03.03 09:01
|sell
|541
|0.10
|1.3124
|1.3154
|1.2926
|1245
|2005.03.03 09:30
|close
|541
|0.10
|1.3142
|1.3154
|1.2926
|-18.00
|9943.88
|1246
|2005.03.03 09:30
|buy
|542
|0.10
|1.3141
|1.3111
|1.3339
|1247
|2005.03.03 15:00
|close
|542
|0.10
|1.3135
|1.3111
|1.3339
|-6.00
|9937.88
|1248
|2005.03.03 15:01
|sell
|543
|0.10
|1.3134
|1.3164
|1.2936
|1249
|2005.03.04 01:30
|close
|543
|0.10
|1.3113
|1.3164
|1.2936
|21.52
|9959.40
|1250
|2005.03.04 09:00
|buy
|544
|0.10
|1.3116
|1.3086
|1.3314
|1251
|2005.03.04 15:30
|modify
|544
|0.10
|1.3116
|1.3156
|1.3314
|1252
|2005.03.04 16:34
|modify
|544
|0.10
|1.3116
|1.3196
|1.3314
|1253
|2005.03.07 04:00
|close
|544
|0.10
|1.3229
|1.3196
|1.3314
|112.22
|10071.62
|1254
|2005.03.07 09:00
|sell
|545
|0.10
|1.3228
|1.3258
|1.3030
|1255
|2005.03.07 15:03
|modify
|545
|0.10
|1.3228
|1.3228
|1.3030
|1256
|2005.03.07 17:30
|close
|545
|0.10
|1.3196
|1.3228
|1.3030
|32.00
|10103.62
|1257
|2005.03.07 17:30
|buy
|546
|0.10
|1.3195
|1.3165
|1.3393
|1258
|2005.03.08 02:00
|close
|546
|0.10
|1.3211
|1.3165
|1.3393
|15.22
|10118.84
|1259
|2005.03.08 09:00
|buy
|547
|0.10
|1.3236
|1.3206
|1.3434
|1260
|2005.03.08 15:13
|modify
|547
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3434
|1261
|2005.03.08 15:55
|modify
|547
|0.10
|1.3236
|1.3276
|1.3434
|1262
|2005.03.08 17:21
|modify
|547
|0.10
|1.3236
|1.3316
|1.3434
|1263
|2005.03.09 00:30
|close
|547
|0.10
|1.3345
|1.3316
|1.3434
|106.66
|10225.50
|1264
|2005.03.09 09:00
|buy
|548
|0.10
|1.3357
|1.3327
|1.3555
|1265
|2005.03.09 14:00
|close
|548
|0.10
|1.3348
|1.3327
|1.3555
|-9.00
|10216.50
|1266
|2005.03.09 15:00
|sell
|549
|0.10
|1.3348
|1.3378
|1.3150
|1267
|2005.03.09 17:43
|s/l
|549
|0.10
|1.3378
|1.3378
|1.3150
|-30.00
|10186.50
|1268
|2005.03.09 18:00
|buy
|550
|0.10
|1.3383
|1.3353
|1.3581
|1269
|2005.03.10 01:05
|close
|550
|0.10
|1.3376
|1.3353
|1.3581
|-7.78
|10178.72
|1270
|2005.03.10 09:00
|buy
|551
|0.10
|1.3442
|1.3412
|1.3640
|1271
|2005.03.10 11:17
|s/l
|551
|0.10
|1.3412
|1.3412
|1.3640
|-30.00
|10148.72
|1272
|2005.03.10 11:17
|buy
|552
|0.10
|1.3413
|1.3383
|1.3611
|1273
|2005.03.10 16:00
|close
|552
|0.10
|1.3415
|1.3383
|1.3611
|2.00
|10150.72
|1274
|2005.03.10 16:00
|sell
|553
|0.10
|1.3416
|1.3446
|1.3218
|1275
|2005.03.10 19:56
|s/l
|553
|0.10
|1.3446
|1.3446
|1.3218
|-30.00
|10120.72
|1276
|2005.03.11 09:01
|sell
|554
|0.10
|1.3425
|1.3455
|1.3227
|1277
|2005.03.11 14:30
|close
|554
|0.10
|1.3424
|1.3455
|1.3227
|1.00
|10121.72
|1278
|2005.03.11 15:30
|buy
|555
|0.10
|1.3431
|1.3401
|1.3629
|1279
|2005.03.11 17:11
|modify
|555
|0.10
|1.3431
|1.3431
|1.3629
|1280
|2005.03.11 22:00
|close
|555
|0.10
|1.3450
|1.3431
|1.3629
|19.00
|10140.72
|1281
|2005.03.14 09:00
|sell
|556
|0.10
|1.3420
|1.3450
|1.3222
|1282
|2005.03.14 12:30
|close
|556
|0.10
|1.3419
|1.3450
|1.3222
|1.00
|10141.72
|1283
|2005.03.14 12:30
|buy
|557
|0.10
|1.3419
|1.3389
|1.3617
|1284
|2005.03.14 13:34
|s/l
|557
|0.10
|1.3389
|1.3389
|1.3617
|-30.00
|10111.72
|1285
|2005.03.14 15:00
|sell
|558
|0.10
|1.3395
|1.3425
|1.3197
|1286
|2005.03.14 17:34
|modify
|558
|0.10
|1.3395
|1.3395
|1.3197
|1287
|2005.03.14 21:00
|close
|558
|0.10
|1.3368
|1.3395
|1.3197
|27.00
|10138.72
|1288
|2005.03.15 09:00
|sell
|559
|0.10
|1.3345
|1.3375
|1.3147
|1289
|2005.03.15 10:00
|close
|559
|0.10
|1.3356
|1.3375
|1.3147
|-11.00
|10127.72
|1290
|2005.03.15 10:00
|buy
|560
|0.10
|1.3358
|1.3328
|1.3556
|1291
|2005.03.15 15:00
|modify
|560
|0.10
|1.3358
|1.3358
|1.3556
|1292
|2005.03.15 15:04
|s/l
|560
|0.10
|1.3358
|1.3358
|1.3556
|0.00
|10127.72
|1293
|2005.03.15 16:00
|sell
|561
|0.10
|1.3321
|1.3351
|1.3123
|1294
|2005.03.16 06:00
|close
|561
|0.10
|1.3316
|1.3351
|1.3123
|6.56
|10134.28
|1295
|2005.03.16 09:00
|buy
|562
|0.10
|1.3352
|1.3322
|1.3550
|1296
|2005.03.16 12:30
|close
|562
|0.10
|1.3341
|1.3322
|1.3550
|-11.00
|10123.28
|1297
|2005.03.16 12:31
|sell
|563
|0.10
|1.3342
|1.3372
|1.3144
|1298
|2005.03.16 12:55
|s/l
|563
|0.10
|1.3372
|1.3372
|1.3144
|-30.00
|10093.28
|1299
|2005.03.16 15:00
|buy
|564
|0.10
|1.3426
|1.3396
|1.3624
|1300
|2005.03.17 00:30
|close
|564
|0.10
|1.3415
|1.3396
|1.3624
|-11.78
|10081.50
|1301
|2005.03.17 09:00
|buy
|565
|0.10
|1.3397
|1.3367
|1.3595
|1302
|2005.03.17 11:00
|close
|565
|0.10
|1.3393
|1.3367
|1.3595
|-4.00
|10077.50
|1303
|2005.03.17 11:00
|sell
|566
|0.10
|1.3392
|1.3422
|1.3194
|1304
|2005.03.17 15:01
|modify
|566
|0.10
|1.3392
|1.3392
|1.3194
|1305
|2005.03.17 17:00
|close
|566
|0.10
|1.3381
|1.3392
|1.3194
|11.00
|10088.50
|1306
|2005.03.17 17:00
|buy
|567
|0.10
|1.3380
|1.3350
|1.3578
|1307
|2005.03.18 03:00
|close
|567
|0.10
|1.3373
|1.3350
|1.3578
|-7.78
|10080.72
|1308
|2005.03.18 09:00
|sell
|568
|0.10
|1.3354
|1.3384
|1.3156
|1309
|2005.03.18 09:54
|modify
|568
|0.10
|1.3354
|1.3354
|1.3156
|1310
|2005.03.18 15:32
|modify
|568
|0.10
|1.3354
|1.3314
|1.3156
|1311
|2005.03.18 17:30
|close
|568
|0.10
|1.3293
|1.3314
|1.3156
|61.00
|10141.72
|1312
|2005.03.18 17:30
|buy
|569
|0.10
|1.3295
|1.3265
|1.3493
|1313
|2005.03.21 02:01
|close
|569
|0.10
|1.3305
|1.3265
|1.3493
|9.22
|10150.94
|1314
|2005.03.21 09:00
|sell
|570
|0.10
|1.3219
|1.3249
|1.3021
|1315
|2005.03.21 16:00
|close
|570
|0.10
|1.3194
|1.3249
|1.3021
|25.00
|10175.94
|1316
|2005.03.21 16:01
|buy
|571
|0.10
|1.3193
|1.3163
|1.3391
|1317
|2005.03.21 17:36
|s/l
|571
|0.10
|1.3163
|1.3163
|1.3391
|-30.00
|10145.94
|1318
|2005.03.21 18:00
|sell
|572
|0.10
|1.3163
|1.3193
|1.2965
|1319
|2005.03.22 03:00
|close
|572
|0.10
|1.3172
|1.3193
|1.2965
|-8.48
|10137.46
|1320
|2005.03.22 09:00
|sell
|573
|0.10
|1.3167
|1.3197
|1.2969
|1321
|2005.03.22 09:30
|close
|573
|0.10
|1.3180
|1.3197
|1.2969
|-13.00
|10124.46
|1322
|2005.03.22 09:30
|buy
|574
|0.10
|1.3181
|1.3151
|1.3379
|1323
|2005.03.22 19:00
|close
|574
|0.10
|1.3194
|1.3151
|1.3379
|13.00
|10137.46
|1324
|2005.03.23 09:01
|sell
|575
|0.10
|1.3074
|1.3104
|1.2876
|1325
|2005.03.23 10:19
|modify
|575
|0.10
|1.3074
|1.3074
|1.2876
|1326
|2005.03.23 17:52
|modify
|575
|0.10
|1.3074
|1.3034
|1.2876
|1327
|2005.03.23 22:30
|close
|575
|0.10
|1.2988
|1.3034
|1.2876
|86.00
|10223.46
|1328
|2005.03.24 09:00
|buy
|576
|0.10
|1.3004
|1.2974
|1.3202
|1329
|2005.03.24 11:00
|close
|576
|0.10
|1.3000
|1.2974
|1.3202
|-4.00
|10219.46
|1330
|2005.03.24 11:01
|sell
|577
|0.10
|1.2999
|1.3029
|1.2801
|1331
|2005.03.24 16:52
|modify
|577
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.2801
|1332
|2005.03.24 23:31
|close
|577
|0.10
|1.2945
|1.2999
|1.2801
|54.00
|10273.46
|1333
|2005.03.25 09:00
|buy
|578
|0.10
|1.2958
|1.2928
|1.3156
|1334
|2005.03.25 12:00
|close
|578
|0.10
|1.2949
|1.2928
|1.3156
|-9.00
|10264.46
|1335
|2005.03.25 12:00
|sell
|579
|0.10
|1.2950
|1.2980
|1.2752
|1336
|2005.03.25 20:32
|close
|579
|0.10
|1.2959
|1.2980
|1.2752
|-9.00
|10255.46
|1337
|2005.03.28 09:00
|buy
|580
|0.10
|1.2909
|1.2879
|1.3107
|1338
|2005.03.28 15:30
|close
|580
|0.10
|1.2895
|1.2879
|1.3107
|-14.00
|10241.46
|1339
|2005.03.28 15:30
|sell
|581
|0.10
|1.2894
|1.2924
|1.2696
|1340
|2005.03.28 23:30
|close
|581
|0.10
|1.2899
|1.2924
|1.2696
|-5.00
|10236.46
|1341
|2005.03.29 09:00
|sell
|582
|0.10
|1.2944
|1.2974
|1.2746
|1342
|2005.03.29 09:30
|close
|582
|0.10
|1.2948
|1.2974
|1.2746
|-4.00
|10232.46
|1343
|2005.03.29 09:30
|buy
|583
|0.10
|1.2947
|1.2917
|1.3145
|1344
|2005.03.29 13:29
|s/l
|583
|0.10
|1.2917
|1.2917
|1.3145
|-30.00
|10202.46
|1345
|2005.03.29 15:00
|sell
|584
|0.10
|1.2925
|1.2955
|1.2727
|1346
|2005.03.29 21:00
|close
|584
|0.10
|1.2932
|1.2955
|1.2727
|-7.00
|10195.46
|1347
|2005.03.30 09:00
|buy
|585
|0.10
|1.2958
|1.2928
|1.3156
|1348
|2005.03.30 11:00
|close
|585
|0.10
|1.2965
|1.2928
|1.3156
|7.00
|10202.46
|1349
|2005.03.30 11:00
|sell
|586
|0.10
|1.2966
|1.2996
|1.2768
|1350
|2005.03.30 16:00
|close
|586
|0.10
|1.2968
|1.2996
|1.2768
|-2.00
|10200.46
|1351
|2005.03.30 16:00
|buy
|587
|0.10
|1.2967
|1.2937
|1.3165
|1352
|2005.03.30 18:14
|s/l
|587
|0.10
|1.2937
|1.2937
|1.3165
|-30.00
|10170.46
|1353
|2005.03.30 18:30
|sell
|588
|0.10
|1.2938
|1.2968
|1.2740
|1354
|2005.03.31 08:30
|close
|588
|0.10
|1.2937
|1.2968
|1.2740
|1.52
|10171.98
|1355
|2005.03.31 09:00
|buy
|589
|0.10
|1.2934
|1.2904
|1.3132
|1356
|2005.03.31 15:31
|modify
|589
|0.10
|1.2934
|1.2934
|1.3132
|1357
|2005.03.31 16:27
|modify
|589
|0.10
|1.2934
|1.2974
|1.3132
|1358
|2005.03.31 17:08
|s/l
|589
|0.10
|1.2974
|1.2974
|1.3132
|40.00
|10211.98
|1359
|2005.03.31 17:08
|buy
|590
|0.10
|1.2975
|1.2945
|1.3173
|1360
|2005.03.31 17:30
|close
|590
|0.10
|1.2962
|1.2945
|1.3173
|-13.00
|10198.98
|1361
|2005.03.31 17:30
|sell
|591
|0.10
|1.2961
|1.2991
|1.2763
|1362
|2005.04.01 09:00
|close
|591
|0.10
|1.2974
|1.2991
|1.2763
|-12.48
|10186.50
|1363
|2005.04.01 09:00
|buy
|592
|0.10
|1.2973
|1.2943
|1.3171
|1364
|2005.04.01 13:01
|close
|592
|0.10
|1.2956
|1.2943
|1.3171
|-17.00
|10169.50
|1365
|2005.04.01 15:00
|sell
|593
|0.10
|1.2958
|1.2988
|1.2760
|1366
|2005.04.01 15:30
|close
|593
|0.10
|1.2986
|1.2988
|1.2760
|-28.00
|10141.50
|1367
|2005.04.01 15:30
|buy
|594
|0.10
|1.2996
|1.2966
|1.3194
|1368
|2005.04.01 15:30
|modify
|594
|0.10
|1.2996
|1.2996
|1.3194
|1369
|2005.04.01 16:07
|s/l
|594
|0.10
|1.2996
|1.2996
|1.3194
|0.00
|10141.50
|1370
|2005.04.01 16:07
|buy
|595
|0.10
|1.2998
|1.2968
|1.3196
|1371
|2005.04.01 16:14
|s/l
|595
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.3196
|-30.00
|10111.50
|1372
|2005.04.01 16:14
|buy
|596
|0.10
|1.2970
|1.2940
|1.3168
|1373
|2005.04.01 17:00
|close
|596
|0.10
|1.2957
|1.2940
|1.3168
|-13.00
|10098.50
|1374
|2005.04.01 17:00
|sell
|597
|0.10
|1.2953
|1.2983
|1.2755
|1375
|2005.04.01 17:09
|modify
|597
|0.10
|1.2953
|1.2953
|1.2755
|1376
|2005.04.01 17:27
|modify
|597
|0.10
|1.2953
|1.2913
|1.2755
|1377
|2005.04.01 20:14
|s/l
|597
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.2755
|40.00
|10138.50
|1378
|2005.04.04 09:00
|sell
|598
|0.10
|1.2885
|1.2915
|1.2687
|1379
|2005.04.04 15:34
|modify
|598
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.2687
|1380
|2005.04.04 20:33
|close
|598
|0.10
|1.2848
|1.2885
|1.2687
|37.00
|10175.50
|1381
|2005.04.05 09:00
|sell
|599
|0.10
|1.2816
|1.2846
|1.2618
|1382
|2005.04.05 12:00
|close
|599
|0.10
|1.2819
|1.2846
|1.2618
|-3.00
|10172.50
|1383
|2005.04.05 12:00
|buy
|600
|0.10
|1.2818
|1.2788
|1.3016
|1384
|2005.04.05 13:00
|close
|600
|0.10
|1.2807
|1.2788
|1.3016
|-11.00
|10161.50
|1385
|2005.04.05 15:00
|buy
|601
|0.10
|1.2855
|1.2825
|1.3053
|1386
|2005.04.06 00:00
|close
|601
|0.10
|1.2852
|1.2825
|1.3053
|-5.34
|10156.16
|1387
|2005.04.06 09:00
|buy
|602
|0.10
|1.2876
|1.2846
|1.3074
|1388
|2005.04.06 14:00
|close
|602
|0.10
|1.2875
|1.2846
|1.3074
|-1.00
|10155.16
|1389
|2005.04.06 15:00
|sell
|603
|0.10
|1.2853
|1.2883
|1.2655
|1390
|2005.04.06 18:40
|s/l
|603
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2655
|-30.00
|10125.16
|1391
|2005.04.07 09:00
|buy
|604
|0.10
|1.2926
|1.2896
|1.3124
|1392
|2005.04.07 12:23
|s/l
|604
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.3124
|-30.00
|10095.16
|1393
|2005.04.07 12:32
|sell
|605
|0.10
|1.2897
|1.2927
|1.2699
|1394
|2005.04.07 14:05
|s/l
|605
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.2699
|-30.00
|10065.16
|1395
|2005.04.07 15:00
|buy
|606
|0.10
|1.2923
|1.2893
|1.3121
|1396
|2005.04.07 19:05
|s/l
|606
|0.10
|1.2893
|1.2893
|1.3121
|-30.00
|10035.16
|1397
|2005.04.08 09:00
|sell
|607
|0.10
|1.2811
|1.2841
|1.2613
|1398
|2005.04.08 10:30
|close
|607
|0.10
|1.2829
|1.2841
|1.2613
|-18.00
|10017.16
|1399
|2005.04.08 10:30
|buy
|608
|0.10
|1.2828
|1.2798
|1.3026
|1400
|2005.04.08 14:30
|close
|608
|0.10
|1.2821
|1.2798
|1.3026
|-7.00
|10010.16
|1401
|2005.04.08 15:00
|sell
|609
|0.10
|1.2818
|1.2848
|1.2620
|1402
|2005.04.08 16:30
|close
|609
|0.10
|1.2825
|1.2848
|1.2620
|-7.00
|10003.16
|1403
|2005.04.08 16:30
|buy
|610
|0.10
|1.2824
|1.2794
|1.3022
|1404
|2005.04.08 17:18
|modify
|610
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.3022
|1405
|2005.04.08 17:54
|modify
|610
|0.10
|1.2824
|1.2864
|1.3022
|1406
|2005.04.11 03:30
|close
|610
|0.10
|1.2911
|1.2864
|1.3022
|86.22
|10089.38
|1407
|2005.04.11 09:01
|buy
|611
|0.10
|1.2935
|1.2905
|1.3133
|1408
|2005.04.11 16:30
|close
|611
|0.10
|1.2952
|1.2905
|1.3133
|17.00
|10106.38
|1409
|2005.04.11 16:30
|sell
|612
|0.10
|1.2951
|1.2981
|1.2753
|1410
|2005.04.11 18:02
|s/l
|612
|0.10
|1.2981
|1.2981
|1.2753
|-30.00
|10076.38
|1411
|2005.04.11 18:30
|buy
|613
|0.10
|1.2993
|1.2963
|1.3191
|1412
|2005.04.12 12:01
|close
|613
|0.10
|1.2977
|1.2963
|1.3191
|-16.78
|10059.60
|1413
|2005.04.12 12:01
|sell
|614
|0.10
|1.2976
|1.3006
|1.2778
|1414
|2005.04.12 14:30
|s/l
|614
|0.10
|1.3006
|1.3006
|1.2778
|-30.00
|10029.60
|1415
|2005.04.12 15:30
|sell
|615
|0.10
|1.2889
|1.2919
|1.2691
|1416
|2005.04.12 20:51
|s/l
|615
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.2691
|-30.00
|9999.60
|1417
|2005.04.13 09:00
|buy
|616
|0.10
|1.2935
|1.2905
|1.3133
|1418
|2005.04.13 13:00
|close
|616
|0.10
|1.2934
|1.2905
|1.3133
|-1.00
|9998.60
|1419
|2005.04.13 15:30
|sell
|617
|0.10
|1.2867
|1.2897
|1.2669
|1420
|2005.04.13 16:18
|s/l
|617
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2669
|-30.00
|9968.60
|1421
|2005.04.13 16:18
|sell
|618
|0.10
|1.2896
|1.2926
|1.2698
|1422
|2005.04.13 22:30
|close
|618
|0.10
|1.2919
|1.2926
|1.2698
|-23.00
|9945.60
|1423
|2005.04.14 09:01
|sell
|619
|0.10
|1.2862
|1.2892
|1.2664
|1424
|2005.04.14 15:00
|modify
|619
|0.10
|1.2862
|1.2862
|1.2664
|1425
|2005.04.14 15:48
|modify
|619
|0.10
|1.2862
|1.2822
|1.2664
|1426
|2005.04.14 17:28
|s/l
|619
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2664
|40.00
|9985.60
|1427
|2005.04.14 17:30
|buy
|620
|0.10
|1.2822
|1.2792
|1.3020
|1428
|2005.04.14 23:38
|s/l
|620
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.3020
|-30.00
|9955.60
|1429
|2005.04.15 09:00
|buy
|621
|0.10
|1.2815
|1.2785
|1.3013
|1430
|2005.04.15 15:00
|modify
|621
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.3013
|1431
|2005.04.15 15:30
|close
|621
|0.10
|1.2877
|1.2815
|1.3013
|62.00
|10017.60
|1432
|2005.04.15 15:30
|sell
|622
|0.10
|1.2876
|1.2906
|1.2678
|1433
|2005.04.15 16:00
|close
|622
|0.10
|1.2880
|1.2906
|1.2678
|-4.00
|10013.60
|1434
|2005.04.15 16:00
|buy
|623
|0.10
|1.2882
|1.2852
|1.3080
|1435
|2005.04.15 16:21
|modify
|623
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.3080
|1436
|2005.04.18 02:30
|close
|623
|0.10
|1.2907
|1.2882
|1.3080
|24.22
|10037.82
|1437
|2005.04.18 09:00
|buy
|624
|0.10
|1.2938
|1.2908
|1.3136
|1438
|2005.04.18 09:52
|modify
|624
|0.10
|1.2938
|1.2938
|1.3136
|1439
|2005.04.18 17:19
|modify
|624
|0.10
|1.2938
|1.2978
|1.3136
|1440
|2005.04.18 20:30
|close
|624
|0.10
|1.3023
|1.2978
|1.3136
|85.00
|10122.82
|1441
|2005.04.19 09:00
|buy
|625
|0.10
|1.3015
|1.2985
|1.3213
|1442
|2005.04.19 11:00
|close
|625
|0.10
|1.2991
|1.2985
|1.3213
|-24.00
|10098.82
|1443
|2005.04.19 11:00
|sell
|626
|0.10
|1.2989
|1.3019
|1.2791
|1444
|2005.04.19 12:16
|s/l
|626
|0.10
|1.3019
|1.3019
|1.2791
|-30.00
|10068.82
|1445
|2005.04.19 12:16
|sell
|627
|0.10
|1.3018
|1.3048
|1.2820
|1446
|2005.04.19 16:30
|close
|627
|0.10
|1.3024
|1.3048
|1.2820
|-6.00
|10062.82
|1447
|2005.04.19 16:30
|buy
|628
|0.10
|1.3025
|1.2995
|1.3223
|1448
|2005.04.20 07:32
|close
|628
|0.10
|1.3065
|1.2995
|1.3223
|37.66
|10100.48
|1449
|2005.04.20 09:01
|sell
|629
|0.10
|1.3065
|1.3095
|1.2867
|1450
|2005.04.20 13:00
|close
|629
|0.10
|1.3046
|1.3095
|1.2867
|19.00
|10119.48
|1451
|2005.04.20 15:00
|sell
|630
|0.10
|1.3008
|1.3038
|1.2810
|1452
|2005.04.20 15:59
|s/l
|630
|0.10
|1.3038
|1.3038
|1.2810
|-30.00
|10089.48
|1453
|2005.04.20 15:59
|sell
|631
|0.10
|1.3036
|1.3066
|1.2838
|1454
|2005.04.20 16:30
|close
|631
|0.10
|1.3053
|1.3066
|1.2838
|-17.00
|10072.48
|1455
|2005.04.20 16:30
|buy
|632
|0.10
|1.3055
|1.3025
|1.3253
|1456
|2005.04.20 17:22
|modify
|632
|0.10
|1.3055
|1.3055
|1.3253
|1457
|2005.04.21 06:12
|close
|632
|0.10
|1.3095
|1.3055
|1.3253
|39.22
|10111.70
|1458
|2005.04.21 09:00
|sell
|633
|0.10
|1.3093
|1.3123
|1.2895
|1459
|2005.04.21 12:00
|close
|633
|0.10
|1.3098
|1.3123
|1.2895
|-5.00
|10106.70
|1460
|2005.04.21 12:00
|buy
|634
|0.10
|1.3100
|1.3070
|1.3298
|1461
|2005.04.21 13:31
|s/l
|634
|0.10
|1.3070
|1.3070
|1.3298
|-30.00
|10076.70
|1462
|2005.04.21 15:00
|sell
|635
|0.10
|1.3072
|1.3102
|1.2874
|1463
|2005.04.21 16:18
|s/l
|635
|0.10
|1.3102
|1.3102
|1.2874
|-30.00
|10046.70
|1464
|2005.04.21 16:30
|buy
|636
|0.10
|1.3109
|1.3079
|1.3307
|1465
|2005.04.21 17:22
|s/l
|636
|0.10
|1.3079
|1.3079
|1.3307
|-30.00
|10016.70
|1466
|2005.04.21 17:22
|buy
|637
|0.10
|1.3081
|1.3051
|1.3279
|1467
|2005.04.21 18:05
|s/l
|637
|0.10
|1.3051
|1.3051
|1.3279
|-30.00
|9986.70
|1468
|2005.04.21 18:30
|sell
|638
|0.10
|1.3035
|1.3065
|1.2837
|1469
|2005.04.22 08:30
|close
|638
|0.10
|1.3044
|1.3065
|1.2837
|-8.48
|9978.22
|1470
|2005.04.22 09:00
|buy
|639
|0.10
|1.3044
|1.3014
|1.3242
|1471
|2005.04.22 15:00
|modify
|639
|0.10
|1.3044
|1.3044
|1.3242
|1472
|2005.04.22 17:30
|close
|639
|0.10
|1.3060
|1.3044
|1.3242
|16.00
|9994.22
|1473
|2005.04.22 17:31
|sell
|640
|0.10
|1.3059
|1.3089
|1.2861
|1474
|2005.04.22 21:30
|close
|640
|0.10
|1.3069
|1.3089
|1.2861
|-10.00
|9984.22
|1475
|2005.04.25 09:00
|buy
|641
|0.10
|1.3035
|1.3005
|1.3233
|1476
|2005.04.25 10:27
|s/l
|641
|0.10
|1.3005
|1.3005
|1.3233
|-30.00
|9954.22
|1477
|2005.04.25 10:30
|sell
|642
|0.10
|1.3004
|1.3034
|1.2806
|1478
|2005.04.25 16:17
|modify
|642
|0.10
|1.3004
|1.3004
|1.2806
|1479
|2005.04.25 18:30
|close
|642
|0.10
|1.2985
|1.3004
|1.2806
|19.00
|9973.22
|1480
|2005.04.25 18:30
|buy
|643
|0.10
|1.2984
|1.2954
|1.3182
|1481
|2005.04.26 04:30
|close
|643
|0.10
|1.2992
|1.2954
|1.3182
|7.22
|9980.44
|1482
|2005.04.26 09:00
|sell
|644
|0.10
|1.2994
|1.3024
|1.2796
|1483
|2005.04.26 14:30
|close
|644
|0.10
|1.2997
|1.3024
|1.2796
|-3.00
|9977.44
|1484
|2005.04.26 15:00
|buy
|645
|0.10
|1.2988
|1.2958
|1.3186
|1485
|2005.04.26 16:15
|s/l
|645
|0.10
|1.2958
|1.2958
|1.3186
|-30.00
|9947.44
|1486
|2005.04.26 16:30
|sell
|646
|0.10
|1.2954
|1.2984
|1.2756
|1487
|2005.04.26 22:17
|s/l
|646
|0.10
|1.2984
|1.2984
|1.2756
|-30.00
|9917.44
|1488
|2005.04.27 09:00
|sell
|647
|0.10
|1.2901
|1.2931
|1.2703
|1489
|2005.04.27 14:29
|s/l
|647
|0.10
|1.2931
|1.2931
|1.2703
|-30.00
|9887.44
|1490
|2005.04.27 15:00
|buy
|648
|0.10
|1.2978
|1.2948
|1.3176
|1491
|2005.04.27 17:35
|s/l
|648
|0.10
|1.2948
|1.2948
|1.3176
|-30.00
|9857.44
|1492
|2005.04.27 17:35
|buy
|649
|0.10
|1.2949
|1.2919
|1.3147
|1493
|2005.04.27 18:30
|close
|649
|0.10
|1.2933
|1.2919
|1.3147
|-16.00
|9841.44
|1494
|2005.04.27 18:30
|sell
|650
|0.10
|1.2929
|1.2959
|1.2731
|1495
|2005.04.29 03:04
|close
|650
|0.10
|1.2916
|1.2959
|1.2731
|14.04
|9855.48
|1496
|2005.04.29 09:00
|buy
|651
|0.10
|1.2966
|1.2936
|1.3164
|1497
|2005.04.29 13:00
|close
|651
|0.10
|1.2953
|1.2936
|1.3164
|-13.00
|9842.48
|1498
|2005.04.29 15:00
|sell
|652
|0.10
|1.2944
|1.2974
|1.2746
|1499
|2005.04.29 18:36
|modify
|652
|0.10
|1.2944
|1.2944
|1.2746
|1500
|2005.05.02 00:04
|close
|652
|0.10
|1.2862
|1.2944
|1.2746
|82.52
|9925.00
|1501
|2005.05.02 09:00
|buy
|653
|0.10
|1.2858
|1.2828
|1.3056
|1502
|2005.05.02 16:30
|close
|653
|0.10
|1.2845
|1.2828
|1.3056
|-13.00
|9912.00
|1503
|2005.05.02 16:30
|sell
|654
|0.10
|1.2846
|1.2876
|1.2648
|1504
|2005.05.02 21:02
|close
|654
|0.10
|1.2863
|1.2876
|1.2648
|-17.00
|9895.00
|1505
|2005.05.03 09:00
|buy
|655
|0.10
|1.2849
|1.2819
|1.3047
|1506
|2005.05.03 13:31
|close
|655
|0.10
|1.2854
|1.2819
|1.3047
|5.00
|9900.00
|1507
|2005.05.03 15:00
|sell
|656
|0.10
|1.2859
|1.2889
|1.2661
|1508
|2005.05.03 15:24
|s/l
|656
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.2661
|-30.00
|9870.00
|1509
|2005.05.03 15:30
|buy
|657
|0.10
|1.2892
|1.2862
|1.3090
|1510
|2005.05.03 20:18
|s/l
|657
|0.10
|1.2862
|1.2862
|1.3090
|-30.00
|9840.00
|1511
|2005.05.04 09:00
|buy
|658
|0.10
|1.2949
|1.2919
|1.3147
|1512
|2005.05.04 12:30
|close
|658
|0.10
|1.2943
|1.2919
|1.3147
|-6.00
|9834.00
|1513
|2005.05.04 12:30
|sell
|659
|0.10
|1.2944
|1.2974
|1.2746
|1514
|2005.05.04 21:31
|close
|659
|0.10
|1.2949
|1.2974
|1.2746
|-5.00
|9829.00
|1515
|2005.05.05 09:00
|buy
|660
|0.10
|1.2960
|1.2930
|1.3158
|1516
|2005.05.05 13:01
|close
|660
|0.10
|1.2956
|1.2930
|1.3158
|-4.00
|9825.00
|1517
|2005.05.05 15:00
|sell
|661
|0.10
|1.2964
|1.2994
|1.2766
|1518
|2005.05.05 19:00
|close
|661
|0.10
|1.2955
|1.2994
|1.2766
|9.00
|9834.00
|1519
|2005.05.06 09:00
|sell
|662
|0.10
|1.2937
|1.2967
|1.2739
|1520
|2005.05.06 10:01
|close
|662
|0.10
|1.2949
|1.2967
|1.2739
|-12.00
|9822.00
|1521
|2005.05.06 10:01
|buy
|663
|0.10
|1.2949
|1.2919
|1.3147
|1522
|2005.05.06 14:30
|close
|663
|0.10
|1.2943
|1.2919
|1.3147
|-6.00
|9816.00
|1523
|2005.05.06 15:00
|sell
|664
|0.10
|1.2857
|1.2887
|1.2659
|1524
|2005.05.06 17:03
|modify
|664
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2659
|1525
|2005.05.09 08:00
|close
|664
|0.10
|1.2806
|1.2857
|1.2659
|51.52
|9867.52
|1526
|2005.05.09 09:00
|buy
|665
|0.10
|1.2803
|1.2773
|1.3001
|1527
|2005.05.09 14:30
|close
|665
|0.10
|1.2821
|1.2773
|1.3001
|18.00
|9885.52
|1528
|2005.05.09 15:01
|sell
|666
|0.10
|1.2813
|1.2843
|1.2615
|1529
|2005.05.09 17:31
|close
|666
|0.10
|1.2837
|1.2843
|1.2615
|-24.00
|9861.52
|1530
|2005.05.09 17:31
|buy
|667
|0.10
|1.2838
|1.2808
|1.3036
|1531
|2005.05.10 02:00
|close
|667
|0.10
|1.2845
|1.2808
|1.3036
|6.22
|9867.74
|1532
|2005.05.10 09:00
|sell
|668
|0.10
|1.2834
|1.2864
|1.2636
|1533
|2005.05.10 11:00
|close
|668
|0.10
|1.2849
|1.2864
|1.2636
|-15.00
|9852.74
|1534
|2005.05.10 11:00
|buy
|669
|0.10
|1.2847
|1.2817
|1.3045
|1535
|2005.05.10 18:37
|modify
|669
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.3045
|1536
|2005.05.10 21:01
|close
|669
|0.10
|1.2870
|1.2847
|1.3045
|23.00
|9875.74
|1537
|2005.05.11 09:00
|buy
|670
|0.10
|1.2885
|1.2855
|1.3083
|1538
|2005.05.11 11:00
|close
|670
|0.10
|1.2886
|1.2855
|1.3083
|1.00
|9876.74
|1539
|2005.05.11 11:00
|sell
|671
|0.10
|1.2884
|1.2914
|1.2686
|1540
|2005.05.11 15:00
|modify
|671
|0.10
|1.2884
|1.2844
|1.2686
|1541
|2005.05.11 23:01
|close
|671
|0.10
|1.2817
|1.2844
|1.2686
|67.00
|9943.74
|1542
|2005.05.12 09:00
|sell
|672
|0.10
|1.2756
|1.2786
|1.2558
|1543
|2005.05.12 13:00
|close
|672
|0.10
|1.2777
|1.2786
|1.2558
|-21.00
|9922.74
|1544
|2005.05.12 15:00
|sell
|673
|0.10
|1.2713
|1.2743
|1.2515
|1545
|2005.05.13 08:30
|close
|673
|0.10
|1.2675
|1.2743
|1.2515
|38.52
|9961.26
|1546
|2005.05.13 09:01
|buy
|674
|0.10
|1.2679
|1.2649
|1.2877
|1547
|2005.05.13 10:00
|close
|674
|0.10
|1.2671
|1.2649
|1.2877
|-8.00
|9953.26
|1548
|2005.05.13 10:00
|sell
|675
|0.10
|1.2672
|1.2702
|1.2474
|1549
|2005.05.13 12:03
|modify
|675
|0.10
|1.2672
|1.2672
|1.2474
|1550
|2005.05.13 15:30
|close
|675
|0.10
|1.2645
|1.2672
|1.2474
|27.00
|9980.26
|1551
|2005.05.13 15:30
|buy
|676
|0.10
|1.2644
|1.2614
|1.2842
|1552
|2005.05.13 20:31
|close
|676
|0.10
|1.2624
|1.2614
|1.2842
|-20.00
|9960.26
|1553
|2005.05.16 09:00
|sell
|677
|0.10
|1.2594
|1.2624
|1.2396
|1554
|2005.05.16 11:18
|s/l
|677
|0.10
|1.2624
|1.2624
|1.2396
|-30.00
|9930.26
|1555
|2005.05.16 11:30
|buy
|678
|0.10
|1.2623
|1.2593
|1.2821
|1556
|2005.05.17 00:00
|close
|678
|0.10
|1.2632
|1.2593
|1.2821
|8.22
|9938.48
|1557
|2005.05.17 09:00
|buy
|679
|0.10
|1.2629
|1.2599
|1.2827
|1558
|2005.05.17 14:00
|close
|679
|0.10
|1.2631
|1.2599
|1.2827
|2.00
|9940.48
|1559
|2005.05.17 15:00
|sell
|680
|0.10
|1.2617
|1.2647
|1.2419
|1560
|2005.05.17 18:00
|close
|680
|0.10
|1.2644
|1.2647
|1.2419
|-27.00
|9913.48
|1561
|2005.05.17 18:00
|buy
|681
|0.10
|1.2643
|1.2613
|1.2841
|1562
|2005.05.17 21:30
|close
|681
|0.10
|1.2618
|1.2613
|1.2841
|-25.00
|9888.48
|1563
|2005.05.18 09:00
|buy
|682
|0.10
|1.2624
|1.2594
|1.2822
|1564
|2005.05.18 16:00
|close
|682
|0.10
|1.2615
|1.2594
|1.2822
|-9.00
|9879.48
|1565
|2005.05.18 16:01
|sell
|683
|0.10
|1.2616
|1.2646
|1.2418
|1566
|2005.05.18 16:54
|s/l
|683
|0.10
|1.2646
|1.2646
|1.2418
|-30.00
|9849.48
|1567
|2005.05.18 16:54
|sell
|684
|0.10
|1.2644
|1.2674
|1.2446
|1568
|2005.05.18 18:00
|close
|684
|0.10
|1.2660
|1.2674
|1.2446
|-16.00
|9833.48
|1569
|2005.05.18 18:00
|buy
|685
|0.10
|1.2659
|1.2629
|1.2857
|1570
|2005.05.19 07:30
|close
|685
|0.10
|1.2669
|1.2629
|1.2857
|9.22
|9842.70
|1571
|2005.05.19 09:00
|sell
|686
|0.10
|1.2676
|1.2706
|1.2478
|1572
|2005.05.19 15:00
|modify
|686
|0.10
|1.2676
|1.2676
|1.2478
|1573
|2005.05.19 17:31
|close
|686
|0.10
|1.2625
|1.2676
|1.2478
|51.00
|9893.70
|1574
|2005.05.19 17:33
|buy
|687
|0.10
|1.2626
|1.2596
|1.2824
|1575
|2005.05.19 19:01
|close
|687
|0.10
|1.2630
|1.2596
|1.2824
|4.00
|9897.70
|1576
|2005.05.20 09:00
|sell
|688
|0.10
|1.2632
|1.2662
|1.2434
|1577
|2005.05.20 15:00
|modify
|688
|0.10
|1.2632
|1.2632
|1.2434
|1578
|2005.05.20 16:06
|modify
|688
|0.10
|1.2632
|1.2592
|1.2434
|1579
|2005.05.20 19:30
|close
|688
|0.10
|1.2556
|1.2592
|1.2434
|76.00
|9973.70
|1580
|2005.05.23 09:00
|sell
|689
|0.10
|1.2537
|1.2567
|1.2339
|1581
|2005.05.23 15:00
|close
|689
|0.10
|1.2554
|1.2567
|1.2339
|-17.00
|9956.70
|1582
|2005.05.23 15:00
|buy
|690
|0.10
|1.2553
|1.2523
|1.2751
|1583
|2005.05.23 16:32
|modify
|690
|0.10
|1.2553
|1.2553
|1.2751
|1584
|2005.05.23 18:20
|s/l
|690
|0.10
|1.2553
|1.2553
|1.2751
|0.00
|9956.70
|1585
|2005.05.23 18:30
|sell
|691
|0.10
|1.2557
|1.2587
|1.2359
|1586
|2005.05.23 22:32
|close
|691
|0.10
|1.2585
|1.2587
|1.2359
|-28.00
|9928.70
|1587
|2005.05.24 09:00
|buy
|692
|0.10
|1.2594
|1.2564
|1.2792
|1588
|2005.05.24 11:13
|s/l
|692
|0.10
|1.2564
|1.2564
|1.2792
|-30.00
|9898.70
|1589
|2005.05.24 11:13
|buy
|693
|0.10
|1.2566
|1.2536
|1.2764
|1590
|2005.05.24 12:27
|modify
|693
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2764
|1591
|2005.05.24 16:30
|close
|693
|0.10
|1.2591
|1.2566
|1.2764
|25.00
|9923.70
|1592
|2005.05.24 16:30
|sell
|694
|0.10
|1.2590
|1.2620
|1.2392
|1593
|2005.05.25 04:00
|close
|694
|0.10
|1.2587
|1.2620
|1.2392
|4.56
|9928.26
|1594
|2005.05.25 09:00
|sell
|695
|0.10
|1.2580
|1.2610
|1.2382
|1595
|2005.05.25 15:00
|close
|695
|0.10
|1.2583
|1.2610
|1.2382
|-3.00
|9925.26
|1596
|2005.05.25 15:00
|buy
|696
|0.10
|1.2582
|1.2552
|1.2780
|1597
|2005.05.26 01:01
|close
|696
|0.10
|1.2594
|1.2552
|1.2780
|11.22
|9936.48
|1598
|2005.05.26 09:00
|sell
|697
|0.10
|1.2556
|1.2586
|1.2358
|1599
|2005.05.26 11:00
|close
|697
|0.10
|1.2560
|1.2586
|1.2358
|-4.00
|9932.48
|1600
|2005.05.26 11:00
|buy
|698
|0.10
|1.2559
|1.2529
|1.2757
|1601
|2005.05.26 13:00
|close
|698
|0.10
|1.2541
|1.2529
|1.2757
|-18.00
|9914.48
|1602
|2005.05.26 15:00
|sell
|699
|0.10
|1.2524
|1.2554
|1.2326
|1603
|2005.05.26 23:30
|close
|699
|0.10
|1.2513
|1.2554
|1.2326
|11.00
|9925.48
|1604
|2005.05.27 09:00
|buy
|700
|0.10
|1.2527
|1.2497
|1.2725
|1605
|2005.05.27 12:00
|close
|700
|0.10
|1.2530
|1.2497
|1.2725
|3.00
|9928.48
|1606
|2005.05.27 12:00
|sell
|701
|0.10
|1.2531
|1.2561
|1.2333
|1607
|2005.05.27 13:30
|close
|701
|0.10
|1.2545
|1.2561
|1.2333
|-14.00
|9914.48
|1608
|2005.05.27 15:00
|buy
|702
|0.10
|1.2535
|1.2505
|1.2733
|1609
|2005.05.27 15:30
|close
|702
|0.10
|1.2537
|1.2505
|1.2733
|2.00
|9916.48
|1610
|2005.05.27 15:30
|sell
|703
|0.10
|1.2536
|1.2566
|1.2338
|1611
|2005.05.27 17:02
|close
|703
|0.10
|1.2543
|1.2566
|1.2338
|-7.00
|9909.48
|1612
|2005.05.27 17:03
|buy
|704
|0.10
|1.2544
|1.2514
|1.2742
|1613
|2005.05.27 18:36
|modify
|704
|0.10
|1.2544
|1.2544
|1.2742
|1614
|2005.05.30 00:00
|s/l
|704
|0.10
|1.2544
|1.2544
|1.2742
|-0.78
|9908.70
|1615
|2005.05.30 09:01
|sell
|705
|0.10
|1.2520
|1.2550
|1.2322
|1616
|2005.05.30 15:00
|modify
|705
|0.10
|1.2520
|1.2520
|1.2322
|1617
|2005.05.30 20:30
|close
|705
|0.10
|1.2474
|1.2520
|1.2322
|46.00
|9954.70
|1618
|2005.05.31 09:00
|sell
|706
|0.10
|1.2371
|1.2401
|1.2173
|1619
|2005.05.31 12:13
|modify
|706
|0.10
|1.2371
|1.2371
|1.2173
|1620
|2005.05.31 16:30
|close
|706
|0.10
|1.2358
|1.2371
|1.2173
|13.00
|9967.70
|1621
|2005.05.31 16:30
|buy
|707
|0.10
|1.2356
|1.2326
|1.2554
|1622
|2005.05.31 19:10
|s/l
|707
|0.10
|1.2326
|1.2326
|1.2554
|-30.00
|9937.70
|1623
|2005.06.01 09:01
|buy
|708
|0.10
|1.2322
|1.2292
|1.2520
|1624
|2005.06.01 10:00
|close
|708
|0.10
|1.2303
|1.2292
|1.2520
|-19.00
|9918.70
|1625
|2005.06.01 10:01
|sell
|709
|0.10
|1.2302
|1.2332
|1.2104
|1626
|2005.06.01 11:20
|modify
|709
|0.10
|1.2302
|1.2302
|1.2104
|1627
|2005.06.01 16:31
|close
|709
|0.10
|1.2256
|1.2302
|1.2104
|46.00
|9964.70
|1628
|2005.06.01 16:31
|buy
|710
|0.10
|1.2255
|1.2225
|1.2453
|1629
|2005.06.01 18:09
|s/l
|710
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.2453
|-30.00
|9934.70
|1630
|2005.06.01 18:30
|sell
|711
|0.10
|1.2224
|1.2254
|1.2026
|1631
|2005.06.02 02:30
|close
|711
|0.10
|1.2212
|1.2254
|1.2026
|12.52
|9947.22
|1632
|2005.06.02 09:00
|buy
|712
|0.10
|1.2239
|1.2209
|1.2437
|1633
|2005.06.02 10:52
|modify
|712
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2437
|1634
|2005.06.02 15:31
|close
|712
|0.10
|1.2254
|1.2239
|1.2437
|15.00
|9962.22
|1635
|2005.06.02 15:31
|sell
|713
|0.10
|1.2255
|1.2285
|1.2057
|1636
|2005.06.02 16:46
|s/l
|713
|0.10
|1.2285
|1.2285
|1.2057
|-30.00
|9932.22
|1637
|2005.06.02 16:46
|sell
|714
|0.10
|1.2284
|1.2314
|1.2086
|1638
|2005.06.02 17:00
|close
|714
|0.10
|1.2287
|1.2314
|1.2086
|-3.00
|9929.22
|1639
|2005.06.02 17:00
|buy
|715
|0.10
|1.2288
|1.2258
|1.2486
|1640
|2005.06.03 08:09
|s/l
|715
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2486
|-30.78
|9898.44
|1641
|2005.06.03 09:00
|sell
|716
|0.10
|1.2260
|1.2290
|1.2062
|1642
|2005.06.03 13:05
|s/l
|716
|0.10
|1.2290
|1.2290
|1.2062
|-30.00
|9868.44
|1643
|2005.06.03 15:00
|buy
|717
|0.10
|1.2304
|1.2274
|1.2502
|1644
|2005.06.03 15:20
|s/l
|717
|0.10
|1.2274
|1.2274
|1.2502
|-30.00
|9838.44
|1645
|2005.06.03 15:20
|buy
|718
|0.10
|1.2276
|1.2246
|1.2474
|1646
|2005.06.03 17:09
|s/l
|718
|0.10
|1.2246
|1.2246
|1.2474
|-30.00
|9808.44
|1647
|2005.06.03 17:30
|sell
|719
|0.10
|1.2235
|1.2265
|1.2037
|1648
|2005.06.06 04:00
|close
|719
|0.10
|1.2248
|1.2265
|1.2037
|-12.48
|9795.96
|1649
|2005.06.06 09:00
|sell
|720
|0.10
|1.2263
|1.2293
|1.2065
|1650
|2005.06.06 09:30
|close
|720
|0.10
|1.2271
|1.2293
|1.2065
|-8.00
|9787.96
|1651
|2005.06.06 09:32
|buy
|721
|0.10
|1.2271
|1.2241
|1.2469
|1652
|2005.06.06 18:01
|close
|721
|0.10
|1.2268
|1.2241
|1.2469
|-3.00
|9784.96
|1653
|2005.06.06 18:01
|sell
|722
|0.10
|1.2267
|1.2297
|1.2069
|1654
|2005.06.07 04:30
|close
|722
|0.10
|1.2262
|1.2297
|1.2069
|5.52
|9790.48
|1655
|2005.06.07 09:00
|buy
|723
|0.10
|1.2290
|1.2260
|1.2488
|1656
|2005.06.07 13:00
|close
|723
|0.10
|1.2292
|1.2260
|1.2488
|2.00
|9792.48
|1657
|2005.06.07 15:00
|sell
|724
|0.10
|1.2281
|1.2311
|1.2083
|1658
|2005.06.07 20:30
|close
|724
|0.10
|1.2285
|1.2311
|1.2083
|-4.00
|9788.48
|1659
|2005.06.08 09:00
|sell
|725
|0.10
|1.2324
|1.2354
|1.2126
|1660
|2005.06.08 12:00
|close
|725
|0.10
|1.2338
|1.2354
|1.2126
|-14.00
|9774.48
|1661
|2005.06.08 12:00
|buy
|726
|0.10
|1.2339
|1.2309
|1.2537
|1662
|2005.06.08 18:15
|s/l
|726
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.2537
|-30.00
|9744.48
|1663
|2005.06.08 18:30
|sell
|727
|0.10
|1.2307
|1.2337
|1.2109
|1664
|2005.06.09 02:00
|close
|727
|0.10
|1.2244
|1.2337
|1.2109
|63.52
|9808.00
|1665
|2005.06.09 09:00
|sell
|728
|0.10
|1.2213
|1.2243
|1.2015
|1666
|2005.06.09 12:15
|s/l
|728
|0.10
|1.2243
|1.2243
|1.2015
|-30.00
|9778.00
|1667
|2005.06.09 12:30
|buy
|729
|0.10
|1.2246
|1.2216
|1.2444
|1668
|2005.06.09 16:25
|s/l
|729
|0.10
|1.2216
|1.2216
|1.2444
|-30.00
|9748.00
|1669
|2005.06.09 17:00
|sell
|730
|0.10
|1.2190
|1.2220
|1.1992
|1670
|2005.06.09 17:42
|s/l
|730
|0.10
|1.2220
|1.2220
|1.1992
|-30.00
|9718.00
|1671
|2005.06.09 17:42
|sell
|731
|0.10
|1.2219
|1.2249
|1.2021
|1672
|2005.06.09 23:00
|close
|731
|0.10
|1.2229
|1.2249
|1.2021
|-10.00
|9708.00
|1673
|2005.06.10 09:00
|sell
|732
|0.10
|1.2220
|1.2250
|1.2022
|1674
|2005.06.10 13:00
|close
|732
|0.10
|1.2234
|1.2250
|1.2022
|-14.00
|9694.00
|1675
|2005.06.10 15:00
|sell
|733
|0.10
|1.2195
|1.2225
|1.1997
|1676
|2005.06.10 15:57
|modify
|733
|0.10
|1.2195
|1.2195
|1.1997
|1677
|2005.06.10 16:49
|modify
|733
|0.10
|1.2195
|1.2155
|1.1997
|1678
|2005.06.13 05:34
|close
|733
|0.10
|1.2108
|1.2155
|1.1997
|87.52
|9781.52
|1679
|2005.06.13 09:00
|buy
|734
|0.10
|1.2098
|1.2068
|1.2296
|1680
|2005.06.13 10:31
|close
|734
|0.10
|1.2077
|1.2068
|1.2296
|-21.00
|9760.52
|1681
|2005.06.13 10:31
|sell
|735
|0.10
|1.2077
|1.2107
|1.1879
|1682
|2005.06.13 11:28
|modify
|735
|0.10
|1.2077
|1.2077
|1.1879
|1683
|2005.06.13 18:30
|close
|735
|0.10
|1.2075
|1.2077
|1.1879
|2.00
|9762.52
|1684
|2005.06.13 18:30
|buy
|736
|0.10
|1.2077
|1.2047
|1.2275
|1685
|2005.06.14 02:00
|close
|736
|0.10
|1.2103
|1.2047
|1.2275
|25.22
|9787.74
|1686
|2005.06.14 09:00
|buy
|737
|0.10
|1.2145
|1.2115
|1.2343
|1687
|2005.06.14 11:55
|s/l
|737
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.2343
|-30.00
|9757.74
|1688
|2005.06.14 11:55
|buy
|738
|0.10
|1.2115
|1.2085
|1.2313
|1689
|2005.06.14 12:31
|close
|738
|0.10
|1.2116
|1.2085
|1.2313
|1.00
|9758.74
|1690
|2005.06.14 12:31
|sell
|739
|0.10
|1.2115
|1.2145
|1.1917
|1691
|2005.06.14 14:46
|s/l
|739
|0.10
|1.2145
|1.2145
|1.1917
|-30.00
|9728.74
|1692
|2005.06.14 15:00
|buy
|740
|0.10
|1.2132
|1.2102
|1.2330
|1693
|2005.06.14 15:04
|s/l
|740
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2330
|-30.00
|9698.74
|1694
|2005.06.14 15:04
|buy
|741
|0.10
|1.2104
|1.2074
|1.2302
|1695
|2005.06.14 15:12
|s/l
|741
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2302
|-30.00
|9668.74
|1696
|2005.06.14 15:30
|sell
|742
|0.10
|1.2057
|1.2087
|1.1859
|1697
|2005.06.15 02:30
|close
|742
|0.10
|1.2038
|1.2087
|1.1859
|20.56
|9689.30
|1698
|2005.06.15 09:00
|sell
|743
|0.10
|1.2048
|1.2078
|1.1850
|1699
|2005.06.15 09:30
|close
|743
|0.10
|1.2056
|1.2078
|1.1850
|-8.00
|9681.30
|1700
|2005.06.15 09:30
|buy
|744
|0.10
|1.2055
|1.2025
|1.2253
|1701
|2005.06.15 13:00
|close
|744
|0.10
|1.2040
|1.2025
|1.2253
|-15.00
|9666.30
|1702
|2005.06.15 16:00
|buy
|745
|0.10
|1.2111
|1.2081
|1.2309
|1703
|2005.06.15 16:27
|s/l
|745
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.2309
|-30.00
|9636.30
|1704
|2005.06.15 16:27
|buy
|746
|0.10
|1.2083
|1.2053
|1.2281
|1705
|2005.06.16 03:30
|close
|746
|0.10
|1.2096
|1.2053
|1.2281
|12.22
|9648.52
|1706
|2005.06.16 09:02
|sell
|747
|0.10
|1.2082
|1.2112
|1.1884
|1707
|2005.06.16 10:30
|close
|747
|0.10
|1.2088
|1.2112
|1.1884
|-6.00
|9642.52
|1708
|2005.06.16 10:31
|buy
|748
|0.10
|1.2089
|1.2059
|1.2287
|1709
|2005.06.16 15:00
|modify
|748
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2287
|1710
|2005.06.16 15:48
|s/l
|748
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2287
|0.00
|9642.52
|1711
|2005.06.16 16:00
|sell
|749
|0.10
|1.2081
|1.2111
|1.1883
|1712
|2005.06.17 02:00
|close
|749
|0.10
|1.2105
|1.2111
|1.1883
|-23.48
|9619.04
|1713
|2005.06.17 09:00
|buy
|750
|0.10
|1.2118
|1.2088
|1.2316
|1714
|2005.06.17 12:24
|modify
|750
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2316
|1715
|2005.06.17 15:30
|close
|750
|0.10
|1.2174
|1.2118
|1.2316
|56.00
|9675.04
|1716
|2005.06.17 15:30
|sell
|751
|0.10
|1.2173
|1.2203
|1.1975
|1717
|2005.06.17 16:25
|s/l
|751
|0.10
|1.2203
|1.2203
|1.1975
|-30.00
|9645.04
|1718
|2005.06.17 16:30
|buy
|752
|0.10
|1.2208
|1.2178
|1.2406
|1719
|2005.06.17 18:54
|modify
|752
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2406
|1720
|2005.06.20 00:00
|s/l
|752
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2406
|-0.78
|9644.26
|1721
|2005.06.20 09:00
|sell
|753
|0.10
|1.2230
|1.2260
|1.2032
|1722
|2005.06.20 15:00
|modify
|753
|0.10
|1.2230
|1.2230
|1.2032
|1723
|2005.06.20 15:48
|modify
|753
|0.10
|1.2230
|1.2190
|1.2032
|1724
|2005.06.20 23:00
|close
|753
|0.10
|1.2155
|1.2190
|1.2032
|75.00
|9719.26
|1725
|2005.06.21 09:00
|buy
|754
|0.10
|1.2143
|1.2113
|1.2341
|1726
|2005.06.21 09:38
|s/l
|754
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2341
|-30.00
|9689.26
|1727
|2005.06.21 10:00
|sell
|755
|0.10
|1.2098
|1.2128
|1.1900
|1728
|2005.06.21 15:30
|close
|755
|0.10
|1.2113
|1.2128
|1.1900
|-15.00
|9674.26
|1729
|2005.06.21 15:30
|buy
|756
|0.10
|1.2111
|1.2081
|1.2309
|1730
|2005.06.21 18:15
|modify
|756
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.2309
|1731
|2005.06.22 00:30
|close
|756
|0.10
|1.2167
|1.2111
|1.2309
|53.66
|9727.92
|1732
|2005.06.22 09:00
|buy
|757
|0.10
|1.2193
|1.2163
|1.2391
|1733
|2005.06.22 11:10
|s/l
|757
|0.10
|1.2163
|1.2163
|1.2391
|-30.00
|9697.92
|1734
|2005.06.22 11:30
|sell
|758
|0.10
|1.2147
|1.2177
|1.1949
|1735
|2005.06.22 16:01
|modify
|758
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.1949
|1736
|2005.06.22 21:30
|close
|758
|0.10
|1.2130
|1.2147
|1.1949
|17.00
|9714.92
|1737
|2005.06.23 09:00
|sell
|759
|0.10
|1.2115
|1.2145
|1.1917
|1738
|2005.06.23 15:00
|modify
|759
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.1917
|1739
|2005.06.23 16:36
|modify
|759
|0.10
|1.2115
|1.2075
|1.1917
|1740
|2005.06.23 17:30
|close
|759
|0.10
|1.2060
|1.2075
|1.1917
|55.00
|9769.92
|1741
|2005.06.23 17:30
|buy
|760
|0.10
|1.2057
|1.2027
|1.2255
|1742
|2005.06.23 19:10
|s/l
|760
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.2255
|-30.00
|9739.92
|1743
|2005.06.24 09:00
|sell
|761
|0.10
|1.2036
|1.2066
|1.1838
|1744
|2005.06.24 09:31
|close
|761
|0.10
|1.2045
|1.2066
|1.1838
|-9.00
|9730.92
|1745
|2005.06.24 09:31
|buy
|762
|0.10
|1.2047
|1.2017
|1.2245
|1746
|2005.06.24 15:08
|modify
|762
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.2245
|1747
|2005.06.24 20:00
|close
|762
|0.10
|1.2078
|1.2047
|1.2245
|31.00
|9761.92
|1748
|2005.06.27 09:00
|buy
|763
|0.10
|1.2169
|1.2139
|1.2367
|1749
|2005.06.27 14:30
|close
|763
|0.10
|1.2165
|1.2139
|1.2367
|-4.00
|9757.92
|1750
|2005.06.27 15:00
|sell
|764
|0.10
|1.2157
|1.2187
|1.1959
|1751
|2005.06.27 21:00
|close
|764
|0.10
|1.2155
|1.2187
|1.1959
|2.00
|9759.92
|1752
|2005.06.28 09:01
|sell
|765
|0.10
|1.2127
|1.2157
|1.1929
|1753
|2005.06.28 13:00
|close
|765
|0.10
|1.2107
|1.2157
|1.1929
|20.00
|9779.92
|1754
|2005.06.28 15:01
|sell
|766
|0.10
|1.2089
|1.2119
|1.1891
|1755
|2005.06.29 00:33
|close
|766
|0.10
|1.2071
|1.2119
|1.1891
|19.56
|9799.48
|1756
|2005.06.29 09:00
|sell
|767
|0.10
|1.2036
|1.2066
|1.1838
|1757
|2005.06.29 11:30
|close
|767
|0.10
|1.2054
|1.2066
|1.1838
|-18.00
|9781.48
|1758
|2005.06.29 11:31
|buy
|768
|0.10
|1.2057
|1.2027
|1.2255
|1759
|2005.06.29 15:30
|close
|768
|0.10
|1.2040
|1.2027
|1.2255
|-17.00
|9764.48
|1760
|2005.06.29 15:31
|sell
|769
|0.10
|1.2042
|1.2072
|1.1844
|1761
|2005.06.29 17:02
|s/l
|769
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.1844
|-30.00
|9734.48
|1762
|2005.06.29 17:30
|buy
|770
|0.10
|1.2089
|1.2059
|1.2287
|1763
|2005.06.29 22:21
|s/l
|770
|0.10
|1.2059
|1.2059
|1.2287
|-30.00
|9704.48
|1764
|2005.06.30 09:00
|sell
|771
|0.10
|1.2086
|1.2116
|1.1888
|1765
|2005.06.30 12:30
|modify
|771
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.1888
|1766
|2005.06.30 13:50
|s/l
|771
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.1888
|0.00
|9704.48
|1767
|2005.06.30 15:00
|buy
|772
|0.10
|1.2085
|1.2055
|1.2283
|1768
|2005.06.30 20:00
|close
|772
|0.10
|1.2087
|1.2055
|1.2283
|2.00
|9706.48
|1769
|2005.07.01 09:00
|sell
|773
|0.10
|1.2033
|1.2063
|1.1835
|1770
|2005.07.01 11:00
|close
|773
|0.10
|1.2055
|1.2063
|1.1835
|-22.00
|9684.48
|1771
|2005.07.01 11:00
|buy
|774
|0.10
|1.2056
|1.2026
|1.2254
|1772
|2005.07.01 11:35
|modify
|774
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2254
|1773
|2005.07.01 14:33
|s/l
|774
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2254
|0.00
|9684.48
|1774
|2005.07.01 15:00
|sell
|775
|0.10
|1.2075
|1.2105
|1.1877
|1775
|2005.07.01 16:06
|modify
|775
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.1877
|1776
|2005.07.01 16:27
|modify
|775
|0.10
|1.2075
|1.2035
|1.1877
|1777
|2005.07.01 17:53
|modify
|775
|0.10
|1.2075
|1.1995
|1.1877
|1778
|2005.07.04 02:30
|close
|775
|0.10
|1.1938
|1.1995
|1.1877
|137.52
|9822.00
|1779
|2005.07.04 09:00
|buy
|776
|0.10
|1.1941
|1.1911
|1.2139
|1780
|2005.07.04 10:24
|s/l
|776
|0.10
|1.1911
|1.1911
|1.2139
|-30.00
|9792.00
|1781
|2005.07.04 10:24
|buy
|777
|0.10
|1.1913
|1.1883
|1.2111
|1782
|2005.07.04 12:00
|close
|777
|0.10
|1.1911
|1.1883
|1.2111
|-2.00
|9790.00
|1783
|2005.07.04 12:00
|sell
|778
|0.10
|1.1910
|1.1940
|1.1712
|1784
|2005.07.04 22:00
|close
|778
|0.10
|1.1905
|1.1940
|1.1712
|5.00
|9795.00
|1785
|2005.07.05 09:00
|sell
|779
|0.10
|1.1874
|1.1904
|1.1676
|1786
|2005.07.05 10:26
|s/l
|779
|0.10
|1.1904
|1.1904
|1.1676
|-30.00
|9765.00
|1787
|2005.07.05 10:26
|sell
|780
|0.10
|1.1902
|1.1932
|1.1704
|1788
|2005.07.05 10:51
|s/l
|780
|0.10
|1.1932
|1.1932
|1.1704
|-30.00
|9735.00
|1789
|2005.07.05 11:00
|buy
|781
|0.10
|1.1931
|1.1901
|1.2129
|1790
|2005.07.05 11:34
|s/l
|781
|0.10
|1.1901
|1.1901
|1.2129
|-30.00
|9705.00
|1791
|2005.07.05 11:34
|buy
|782
|0.10
|1.1903
|1.1873
|1.2101
|1792
|2005.07.05 14:00
|close
|782
|0.10
|1.1879
|1.1873
|1.2101
|-24.00
|9681.00
|1793
|2005.07.05 15:00
|sell
|783
|0.10
|1.1909
|1.1939
|1.1711
|1794
|2005.07.05 22:30
|close
|783
|0.10
|1.1919
|1.1939
|1.1711
|-10.00
|9671.00
|1795
|2005.07.06 09:00
|buy
|784
|0.10
|1.1920
|1.1890
|1.2118
|1796
|2005.07.06 11:30
|close
|784
|0.10
|1.1901
|1.1890
|1.2118
|-19.00
|9652.00
|1797
|2005.07.06 11:30
|sell
|785
|0.10
|1.1900
|1.1930
|1.1702
|1798
|2005.07.06 15:48
|s/l
|785
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.1702
|-30.00
|9622.00
|1799
|2005.07.06 16:00
|buy
|786
|0.10
|1.1929
|1.1899
|1.2127
|1800
|2005.07.07 03:05
|close
|786
|0.10
|1.1924
|1.1899
|1.2127
|-5.78
|9616.22
|1801
|2005.07.07 09:00
|buy
|787
|0.10
|1.1930
|1.1900
|1.2128
|1802
|2005.07.07 11:02
|modify
|787
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.2128
|1803
|2005.07.07 11:25
|modify
|787
|0.10
|1.1930
|1.1970
|1.2128
|1804
|2005.07.07 11:45
|s/l
|787
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.2128
|40.00
|9656.22
|1805
|2005.07.07 11:45
|buy
|788
|0.10
|1.1972
|1.1942
|1.2170
|1806
|2005.07.07 14:30
|close
|788
|0.10
|1.1963
|1.1942
|1.2170
|-9.00
|9647.22
|1807
|2005.07.07 15:00
|sell
|789
|0.10
|1.1947
|1.1977
|1.1749
|1808
|2005.07.07 23:00
|close
|789
|0.10
|1.1953
|1.1977
|1.1749
|-6.00
|9641.22
|1809
|2005.07.08 09:00
|sell
|790
|0.10
|1.1913
|1.1943
|1.1715
|1810
|2005.07.08 14:39
|s/l
|790
|0.10
|1.1943
|1.1943
|1.1715
|-30.00
|9611.22
|1811
|2005.07.08 15:30
|buy
|791
|0.10
|1.1930
|1.1900
|1.2128
|1812
|2005.07.08 16:03
|modify
|791
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.2128
|1813
|2005.07.08 17:00
|s/l
|791
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.2128
|0.00
|9611.22
|1814
|2005.07.08 17:00
|buy
|792
|0.10
|1.1932
|1.1902
|1.2130
|1815
|2005.07.11 09:00
|modify
|792
|0.10
|1.1932
|1.1972
|1.2130
|1816
|2005.07.11 10:00
|close
|792
|0.10
|1.2006
|1.1972
|1.2130
|73.22
|9684.44
|1817
|2005.07.11 10:00
|sell
|793
|0.10
|1.2005
|1.2035
|1.1807
|1818
|2005.07.11 16:20
|s/l
|793
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.1807
|-30.00
|9654.44
|1819
|2005.07.11 16:30
|buy
|794
|0.10
|1.2034
|1.2004
|1.2232
|1820
|2005.07.11 17:20
|modify
|794
|0.10
|1.2034
|1.2034
|1.2232
|1821
|2005.07.12 02:30
|close
|794
|0.10
|1.2061
|1.2034
|1.2232
|26.22
|9680.66
|1822
|2005.07.12 09:00
|buy
|795
|0.10
|1.2166
|1.2136
|1.2364
|1823
|2005.07.12 12:00
|close
|795
|0.10
|1.2162
|1.2136
|1.2364
|-4.00
|9676.66
|1824
|2005.07.12 12:00
|sell
|796
|0.10
|1.2160
|1.2190
|1.1962
|1825
|2005.07.12 12:29
|s/l
|796
|0.10
|1.2190
|1.2190
|1.1962
|-30.00
|9646.66
|1826
|2005.07.12 12:29
|sell
|797
|0.10
|1.2188
|1.2218
|1.1990
|1827
|2005.07.12 13:00
|close
|797
|0.10
|1.2167
|1.2218
|1.1990
|21.00
|9667.66
|1828
|2005.07.12 15:00
|sell
|798
|0.10
|1.2160
|1.2190
|1.1962
|1829
|2005.07.12 15:50
|s/l
|798
|0.10
|1.2190
|1.2190
|1.1962
|-30.00
|9637.66
|1830
|2005.07.12 15:50
|sell
|799
|0.10
|1.2188
|1.2218
|1.1990
|1831
|2005.07.12 16:00
|close
|799
|0.10
|1.2198
|1.2218
|1.1990
|-10.00
|9627.66
|1832
|2005.07.12 16:00
|buy
|800
|0.10
|1.2199
|1.2169
|1.2397
|1833
|2005.07.13 00:32
|close
|800
|0.10
|1.2228
|1.2169
|1.2397
|26.66
|9654.32
|1834
|2005.07.13 09:00
|sell
|801
|0.10
|1.2198
|1.2228
|1.2000
|1835
|2005.07.13 13:00
|close
|801
|0.10
|1.2181
|1.2228
|1.2000
|17.00
|9671.32
|1836
|2005.07.13 15:00
|sell
|802
|0.10
|1.2147
|1.2177
|1.1949
|1837
|2005.07.13 16:30
|modify
|802
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.1949
|1838
|2005.07.14 05:30
|close
|802
|0.10
|1.2068
|1.2147
|1.1949
|79.52
|9750.84
|1839
|2005.07.14 09:00
|buy
|803
|0.10
|1.2078
|1.2048
|1.2276
|1840
|2005.07.14 12:30
|close
|803
|0.10
|1.2078
|1.2048
|1.2276
|0.00
|9750.84
|1841
|2005.07.14 12:30
|sell
|804
|0.10
|1.2077
|1.2107
|1.1879
|1842
|2005.07.14 14:59
|s/l
|804
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.1879
|-30.00
|9720.84
|1843
|2005.07.14 15:30
|buy
|805
|0.10
|1.2100
|1.2070
|1.2298
|1844
|2005.07.14 22:00
|close
|805
|0.10
|1.2082
|1.2070
|1.2298
|-18.00
|9702.84
|1845
|2005.07.15 09:00
|buy
|806
|0.10
|1.2134
|1.2104
|1.2332
|1846
|2005.07.15 10:56
|s/l
|806
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.2332
|-30.00
|9672.84
|1847
|2005.07.15 10:56
|buy
|807
|0.10
|1.2105
|1.2075
|1.2303
|1848
|2005.07.15 12:00
|close
|807
|0.10
|1.2094
|1.2075
|1.2303
|-11.00
|9661.84
|1849
|2005.07.15 12:00
|sell
|808
|0.10
|1.2093
|1.2123
|1.1895
|1850
|2005.07.15 15:00
|modify
|808
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.1895
|1851
|2005.07.15 19:02
|close
|808
|0.10
|1.2056
|1.2093
|1.1895
|37.00
|9698.84
|1852
|2005.07.18 09:00
|buy
|809
|0.10
|1.2072
|1.2042
|1.2270
|1853
|2005.07.18 13:00
|close
|809
|0.10
|1.2052
|1.2042
|1.2270
|-20.00
|9678.84
|1854
|2005.07.18 15:00
|sell
|810
|0.10
|1.2045
|1.2075
|1.1847
|1855
|2005.07.18 17:13
|s/l
|810
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.1847
|-30.00
|9648.84
|1856
|2005.07.18 17:30
|buy
|811
|0.10
|1.2076
|1.2046
|1.2274
|1857
|2005.07.18 20:30
|close
|811
|0.10
|1.2050
|1.2046
|1.2274
|-26.00
|9622.84
|1858
|2005.07.19 09:00
|sell
|812
|0.10
|1.2000
|1.2030
|1.1802
|1859
|2005.07.19 15:00
|modify
|812
|0.10
|1.2000
|1.2000
|1.1802
|1860
|2005.07.19 16:30
|close
|812
|0.10
|1.1994
|1.2000
|1.1802
|6.00
|9628.84
|1861
|2005.07.19 16:30
|buy
|813
|0.10
|1.1993
|1.1963
|1.2191
|1862
|2005.07.20 00:31
|close
|813
|0.10
|1.2021
|1.1963
|1.2191
|25.66
|9654.50
|1863
|2005.07.20 09:00
|buy
|814
|0.10
|1.2064
|1.2034
|1.2262
|1864
|2005.07.20 14:00
|close
|814
|0.10
|1.2067
|1.2034
|1.2262
|3.00
|9657.50
|1865
|2005.07.20 15:00
|sell
|815
|0.10
|1.2065
|1.2095
|1.1867
|1866
|2005.07.20 16:28
|modify
|815
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.1867
|1867
|2005.07.20 19:16
|s/l
|815
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.1867
|0.00
|9657.50
|1868
|2005.07.21 09:00
|sell
|816
|0.10
|1.2165
|1.2195
|1.1967
|1869
|2005.07.21 13:24
|s/l
|816
|0.10
|1.2195
|1.2195
|1.1967
|-30.00
|9627.50
|1870
|2005.07.21 15:00
|buy
|817
|0.10
|1.2197
|1.2167
|1.2395
|1871
|2005.07.21 15:44
|s/l
|817
|0.10
|1.2167
|1.2167
|1.2395
|-30.00
|9597.50
|1872
|2005.07.21 15:44
|buy
|818
|0.10
|1.2169
|1.2139
|1.2367
|1873
|2005.07.21 15:57
|s/l
|818
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.2367
|-30.00
|9567.50
|1874
|2005.07.21 16:00
|sell
|819
|0.10
|1.2147
|1.2177
|1.1949
|1875
|2005.07.21 16:43
|modify
|819
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.1949
|1876
|2005.07.21 18:32
|s/l
|819
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.1949
|0.00
|9567.50
|1877
|2005.07.21 18:32
|sell
|820
|0.10
|1.2145
|1.2175
|1.1947
|1878
|2005.07.21 19:08
|s/l
|820
|0.10
|1.2175
|1.2175
|1.1947
|-30.00
|9537.50
|1879
|2005.07.22 09:00
|sell
|821
|0.10
|1.2175
|1.2205
|1.1977
|1880
|2005.07.22 15:44
|modify
|821
|0.10
|1.2175
|1.2175
|1.1977
|1881
|2005.07.22 17:49
|modify
|821
|0.10
|1.2175
|1.2135
|1.1977
|1882
|2005.07.25 05:31
|close
|821
|0.10
|1.2060
|1.2135
|1.1977
|115.52
|9653.02
|1883
|2005.07.25 09:00
|sell
|822
|0.10
|1.2043
|1.2073
|1.1845
|1884
|2005.07.25 11:00
|close
|822
|0.10
|1.2065
|1.2073
|1.1845
|-22.00
|9631.02
|1885
|2005.07.25 11:00
|buy
|823
|0.10
|1.2064
|1.2034
|1.2262
|1886
|2005.07.25 17:30
|close
|823
|0.10
|1.2045
|1.2034
|1.2262
|-19.00
|9612.02
|1887
|2005.07.25 17:30
|sell
|824
|0.10
|1.2044
|1.2074
|1.1846
|1888
|2005.07.26 09:00
|close
|824
|0.10
|1.2047
|1.2074
|1.1846
|-2.48
|9609.54
|1889
|2005.07.26 09:00
|buy
|825
|0.10
|1.2048
|1.2018
|1.2246
|1890
|2005.07.26 10:31
|close
|825
|0.10
|1.2030
|1.2018
|1.2246
|-18.00
|9591.54
|1891
|2005.07.26 10:31
|sell
|826
|0.10
|1.2029
|1.2059
|1.1831
|1892
|2005.07.26 15:27
|modify
|826
|0.10
|1.2029
|1.2029
|1.1831
|1893
|2005.07.26 16:30
|close
|826
|0.10
|1.2028
|1.2029
|1.1831
|1.00
|9592.54
|1894
|2005.07.26 16:31
|buy
|827
|0.10
|1.2029
|1.1999
|1.2227
|1895
|2005.07.26 17:57
|s/l
|827
|0.10
|1.1999
|1.1999
|1.2227
|-30.00
|9562.54
|1896
|2005.07.26 17:57
|buy
|828
|0.10
|1.2001
|1.1971
|1.2199
|1897
|2005.07.27 03:30
|close
|828
|0.10
|1.2021
|1.1971
|1.2199
|17.66
|9580.20
|1898
|2005.07.27 09:00
|sell
|829
|0.10
|1.1988
|1.2018
|1.1790
|1899
|2005.07.27 11:00
|close
|829
|0.10
|1.2004
|1.2018
|1.1790
|-16.00
|9564.20
|1900
|2005.07.27 11:00
|buy
|830
|0.10
|1.2003
|1.1973
|1.2201
|1901
|2005.07.27 14:30
|s/l
|830
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2201
|-30.00
|9534.20
|1902
|2005.07.27 15:30
|buy
|831
|0.10
|1.2040
|1.2010
|1.2238
|1903
|2005.07.28 02:00
|close
|831
|0.10
|1.2066
|1.2010
|1.2238
|25.22
|9559.42
|1904
|2005.07.28 09:02
|sell
|832
|0.10
|1.2052
|1.2082
|1.1854
|1905
|2005.07.28 11:30
|close
|832
|0.10
|1.2064
|1.2082
|1.1854
|-12.00
|9547.42
|1906
|2005.07.28 11:30
|buy
|833
|0.10
|1.2065
|1.2035
|1.2263
|1907
|2005.07.28 15:21
|modify
|833
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2263
|1908
|2005.07.28 16:04
|s/l
|833
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2263
|0.00
|9547.42
|1909
|2005.07.28 16:30
|sell
|834
|0.10
|1.2072
|1.2102
|1.1874
|1910
|2005.07.28 17:20
|s/l
|834
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.1874
|-30.00
|9517.42
|1911
|2005.07.28 17:20
|sell
|835
|0.10
|1.2101
|1.2131
|1.1903
|1912
|2005.07.28 17:30
|close
|835
|0.10
|1.2117
|1.2131
|1.1903
|-16.00
|9501.42
|1913
|2005.07.28 17:30
|buy
|836
|0.10
|1.2116
|1.2086
|1.2314
|1914
|2005.07.29 02:01
|close
|836
|0.10
|1.2126
|1.2086
|1.2314
|9.22
|9510.64
|1915
|2005.07.29 09:01
|sell
|837
|0.10
|1.2120
|1.2150
|1.1922
|1916
|2005.07.29 11:38
|modify
|837
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.1922
|1917
|2005.07.29 13:30
|close
|837
|0.10
|1.2106
|1.2120
|1.1922
|14.00
|9524.64
|1918
|2005.07.29 15:00
|buy
|838
|0.10
|1.2133
|1.2103
|1.2331
|1919
|2005.07.29 17:16
|s/l
|838
|0.10
|1.2103
|1.2103
|1.2331
|-30.00
|9494.64
|1920
|2005.07.29 17:16
|buy
|839
|0.10
|1.2105
|1.2075
|1.2303
|1921
|2005.07.29 22:01
|close
|839
|0.10
|1.2123
|1.2075
|1.2303
|18.00
|9512.64
|1922
|2005.08.01 09:00
|buy
|840
|0.10
|1.2183
|1.2153
|1.2381
|1923
|2005.08.01 12:37
|modify
|840
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.2381
|1924
|2005.08.01 16:30
|close
|840
|0.10
|1.2235
|1.2183
|1.2381
|52.00
|9564.64
|1925
|2005.08.01 16:30
|sell
|841
|0.10
|1.2234
|1.2264
|1.2036
|1926
|2005.08.01 17:30
|modify
|841
|0.10
|1.2234
|1.2234
|1.2036
|1927
|2005.08.02 03:30
|close
|841
|0.10
|1.2210
|1.2234
|1.2036
|24.52
|9589.16
|1928
|2005.08.02 09:00
|buy
|842
|0.10
|1.2203
|1.2173
|1.2401
|1929
|2005.08.02 09:30
|close
|842
|0.10
|1.2209
|1.2173
|1.2401
|6.00
|9595.16
|1930
|2005.08.02 09:30
|sell
|843
|0.10
|1.2211
|1.2241
|1.2013
|1931
|2005.08.02 10:00
|close
|843
|0.10
|1.2228
|1.2241
|1.2013
|-17.00
|9578.16
|1932
|2005.08.02 10:00
|buy
|844
|0.10
|1.2226
|1.2196
|1.2424
|1933
|2005.08.02 15:31
|close
|844
|0.10
|1.2219
|1.2196
|1.2424
|-7.00
|9571.16
|1934
|2005.08.02 15:31
|sell
|845
|0.10
|1.2220
|1.2250
|1.2022
|1935
|2005.08.03 08:00
|close
|845
|0.10
|1.2169
|1.2250
|1.2022
|52.56
|9623.72
|1936
|2005.08.03 09:00
|buy
|846
|0.10
|1.2205
|1.2175
|1.2403
|1937
|2005.08.03 11:01
|modify
|846
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.2403
|1938
|2005.08.03 11:08
|modify
|846
|0.10
|1.2205
|1.2245
|1.2403
|1939
|2005.08.03 16:00
|close
|846
|0.10
|1.2308
|1.2245
|1.2403
|103.00
|9726.72
|1940
|2005.08.03 16:00
|sell
|847
|0.10
|1.2306
|1.2336
|1.2108
|1941
|2005.08.03 17:31
|close
|847
|0.10
|1.2327
|1.2336
|1.2108
|-21.00
|9705.72
|1942
|2005.08.03 17:31
|buy
|848
|0.10
|1.2328
|1.2298
|1.2526
|1943
|2005.08.04 02:30
|close
|848
|0.10
|1.2323
|1.2298
|1.2526
|-5.78
|9699.94
|1944
|2005.08.04 09:00
|sell
|849
|0.10
|1.2335
|1.2365
|1.2137
|1945
|2005.08.04 13:00
|close
|849
|0.10
|1.2330
|1.2365
|1.2137
|5.00
|9704.94
|1946
|2005.08.04 15:00
|buy
|850
|0.10
|1.2327
|1.2297
|1.2525
|1947
|2005.08.04 16:52
|modify
|850
|0.10
|1.2327
|1.2327
|1.2525
|1948
|2005.08.05 03:00
|close
|850
|0.10
|1.2374
|1.2327
|1.2525
|46.22
|9751.16
|1949
|2005.08.05 09:01
|buy
|851
|0.10
|1.2378
|1.2348
|1.2576
|1950
|2005.08.05 13:00
|close
|851
|0.10
|1.2357
|1.2348
|1.2576
|-21.00
|9730.16
|1951
|2005.08.05 15:30
|sell
|852
|0.10
|1.2354
|1.2384
|1.2156
|1952
|2005.08.05 18:15
|modify
|852
|0.10
|1.2354
|1.2354
|1.2156
|1953
|2005.08.05 22:01
|s/l
|852
|0.10
|1.2354
|1.2354
|1.2156
|0.00
|9730.16
|1954
|2005.08.08 09:00
|buy
|853
|0.10
|1.2335
|1.2305
|1.2533
|1955
|2005.08.08 11:08
|modify
|853
|0.10
|1.2335
|1.2335
|1.2533
|1956
|2005.08.08 17:00
|close
|853
|0.10
|1.2365
|1.2335
|1.2533
|30.00
|9760.16
|1957
|2005.08.08 17:00
|sell
|854
|0.10
|1.2364
|1.2394
|1.2166
|1958
|2005.08.09 01:30
|close
|854
|0.10
|1.2364
|1.2394
|1.2166
|0.52
|9760.68
|1959
|2005.08.09 09:00
|buy
|855
|0.10
|1.2407
|1.2377
|1.2605
|1960
|2005.08.09 10:03
|s/l
|855
|0.10
|1.2377
|1.2377
|1.2605
|-30.00
|9730.68
|1961
|2005.08.09 10:03
|buy
|856
|0.10
|1.2377
|1.2347
|1.2575
|1962
|2005.08.09 10:30
|close
|856
|0.10
|1.2365
|1.2347
|1.2575
|-12.00
|9718.68
|1963
|2005.08.09 10:30
|sell
|857
|0.10
|1.2366
|1.2396
|1.2168
|1964
|2005.08.09 20:30
|close
|857
|0.10
|1.2357
|1.2396
|1.2168
|9.00
|9727.68
|1965
|2005.08.10 09:00
|buy
|858
|0.10
|1.2385
|1.2355
|1.2583
|1966
|2005.08.10 13:00
|close
|858
|0.10
|1.2378
|1.2355
|1.2583
|-7.00
|9720.68
|1967
|2005.08.10 15:01
|sell
|859
|0.10
|1.2378
|1.2408
|1.2180
|1968
|2005.08.10 16:03
|s/l
|859
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2180
|-30.00
|9690.68
|1969
|2005.08.10 16:03
|sell
|860
|0.10
|1.2407
|1.2437
|1.2209
|1970
|2005.08.10 17:15
|modify
|860
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2209
|1971
|2005.08.10 21:00
|close
|860
|0.10
|1.2378
|1.2407
|1.2209
|29.00
|9719.68
|1972
|2005.08.11 09:00
|sell
|861
|0.10
|1.2401
|1.2431
|1.2203
|1973
|2005.08.11 10:00
|close
|861
|0.10
|1.2430
|1.2431
|1.2203
|-29.00
|9690.68
|1974
|2005.08.11 10:00
|buy
|862
|0.10
|1.2429
|1.2399
|1.2627
|1975
|2005.08.11 14:40
|s/l
|862
|0.10
|1.2399
|1.2399
|1.2627
|-30.00
|9660.68
|1976
|2005.08.11 15:00
|sell
|863
|0.10
|1.2416
|1.2446
|1.2218
|1977
|2005.08.11 15:30
|close
|863
|0.10
|1.2433
|1.2446
|1.2218
|-17.00
|9643.68
|1978
|2005.08.11 15:31
|buy
|864
|0.10
|1.2434
|1.2404
|1.2632
|1979
|2005.08.12 02:00
|close
|864
|0.10
|1.2462
|1.2404
|1.2632
|27.22
|9670.90
|1980
|2005.08.12 09:00
|buy
|865
|0.10
|1.2472
|1.2442
|1.2670
|1981
|2005.08.12 13:00
|close
|865
|0.10
|1.2462
|1.2442
|1.2670
|-10.00
|9660.90
|1982
|2005.08.12 15:00
|sell
|866
|0.10
|1.2409
|1.2439
|1.2211
|1983
|2005.08.12 16:07
|s/l
|866
|0.10
|1.2439
|1.2439
|1.2211
|-30.00
|9630.90
|1984
|2005.08.12 16:07
|sell
|867
|0.10
|1.2438
|1.2468
|1.2240
|1985
|2005.08.12 19:00
|close
|867
|0.10
|1.2435
|1.2468
|1.2240
|3.00
|9633.90
|1986
|2005.08.15 09:00
|sell
|868
|0.10
|1.2394
|1.2424
|1.2196
|1987
|2005.08.15 15:00
|close
|868
|0.10
|1.2375
|1.2424
|1.2196
|19.00
|9652.90
|1988
|2005.08.15 15:00
|buy
|869
|0.10
|1.2373
|1.2343
|1.2571
|1989
|2005.08.15 15:30
|close
|869
|0.10
|1.2349
|1.2343
|1.2571
|-24.00
|9628.90
|1990
|2005.08.15 15:30
|sell
|870
|0.10
|1.2348
|1.2378
|1.2150
|1991
|2005.08.15 17:28
|s/l
|870
|0.10
|1.2378
|1.2378
|1.2150
|-30.00
|9598.90
|1992
|2005.08.15 17:28
|sell
|871
|0.10
|1.2377
|1.2407
|1.2179
|1993
|2005.08.15 23:30
|close
|871
|0.10
|1.2367
|1.2407
|1.2179
|10.00
|9608.90
|1994
|2005.08.16 09:00
|buy
|872
|0.10
|1.2357
|1.2327
|1.2555
|1995
|2005.08.16 11:00
|close
|872
|0.10
|1.2335
|1.2327
|1.2555
|-22.00
|9586.90
|1996
|2005.08.16 11:00
|sell
|873
|0.10
|1.2334
|1.2364
|1.2136
|1997
|2005.08.16 17:30
|close
|873
|0.10
|1.2339
|1.2364
|1.2136
|-5.00
|9581.90
|1998
|2005.08.16 17:30
|buy
|874
|0.10
|1.2336
|1.2306
|1.2534
|1999
|2005.08.17 03:30
|close
|874
|0.10
|1.2341
|1.2306
|1.2534
|2.66
|9584.56
|2000
|2005.08.17 09:00
|sell
|875
|0.10
|1.2291
|1.2321
|1.2093
|2001
|2005.08.17 13:00
|close
|875
|0.10
|1.2301
|1.2321
|1.2093
|-10.00
|9574.56
|2002
|2005.08.17 15:00
|sell
|876
|0.10
|1.2302
|1.2332
|1.2104
|2003
|2005.08.17 15:30
|close
|876
|0.10
|1.2301
|1.2332
|1.2104
|1.00
|9575.56
|2004
|2005.08.17 15:30
|buy
|877
|0.10
|1.2299
|1.2269
|1.2497
|2005
|2005.08.17 18:30
|close
|877
|0.10
|1.2275
|1.2269
|1.2497
|-24.00
|9551.56
|2006
|2005.08.17 18:30
|sell
|878
|0.10
|1.2276
|1.2306
|1.2078
|2007
|2005.08.18 05:02
|close
|878
|0.10
|1.2290
|1.2306
|1.2078
|-13.48
|9538.08
|2008
|2005.08.18 09:00
|sell
|879
|0.10
|1.2267
|1.2297
|1.2069
|2009
|2005.08.18 11:47
|modify
|879
|0.10
|1.2267
|1.2267
|1.2069
|2010
|2005.08.18 15:01
|modify
|879
|0.10
|1.2267
|1.2227
|1.2069
|2011
|2005.08.18 18:31
|close
|879
|0.10
|1.2172
|1.2227
|1.2069
|95.00
|9633.08
|2012
|2005.08.18 18:31
|buy
|880
|0.10
|1.2173
|1.2143
|1.2371
|2013
|2005.08.18 20:30
|close
|880
|0.10
|1.2174
|1.2143
|1.2371
|1.00
|9634.08
|2014
|2005.08.19 09:00
|sell
|881
|0.10
|1.2159
|1.2189
|1.1961
|2015
|2005.08.19 11:30
|close
|881
|0.10
|1.2184
|1.2189
|1.1961
|-25.00
|9609.08
|2016
|2005.08.19 11:30
|buy
|882
|0.10
|1.2182
|1.2152
|1.2380
|2017
|2005.08.19 16:16
|s/l
|882
|0.10
|1.2152
|1.2152
|1.2380
|-30.00
|9579.08
|2018
|2005.08.19 16:16
|buy
|883
|0.10
|1.2154
|1.2124
|1.2352
|2019
|2005.08.19 16:30
|close
|883
|0.10
|1.2145
|1.2124
|1.2352
|-9.00
|9570.08
|2020
|2005.08.19 16:30
|sell
|884
|0.10
|1.2146
|1.2176
|1.1948
|2021
|2005.08.19 18:55
|s/l
|884
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.1948
|-30.00
|9540.08
|2022
|2005.08.19 18:55
|sell
|885
|0.10
|1.2175
|1.2205
|1.1977
|2023
|2005.08.22 00:32
|close
|885
|0.10
|1.2165
|1.2205
|1.1977
|10.52
|9550.60
|2024
|2005.08.22 09:00
|sell
|886
|0.10
|1.2181
|1.2211
|1.1983
|2025
|2005.08.22 10:00
|close
|886
|0.10
|1.2176
|1.2211
|1.1983
|5.00
|9555.60
|2026
|2005.08.22 10:00
|buy
|887
|0.10
|1.2177
|1.2147
|1.2375
|2027
|2005.08.22 15:00
|modify
|887
|0.10
|1.2177
|1.2177
|1.2375
|2028
|2005.08.22 23:00
|close
|887
|0.10
|1.2226
|1.2177
|1.2375
|49.00
|9604.60
|2029
|2005.08.23 09:00
|buy
|888
|0.10
|1.2233
|1.2203
|1.2431
|2030
|2005.08.23 15:00
|close
|888
|0.10
|1.2209
|1.2203
|1.2431
|-24.00
|9580.60
|2031
|2005.08.23 15:00
|sell
|889
|0.10
|1.2206
|1.2236
|1.2008
|2032
|2005.08.23 19:01
|close
|889
|0.10
|1.2230
|1.2236
|1.2008
|-24.00
|9556.60
|2033
|2005.08.24 09:00
|sell
|890
|0.10
|1.2170
|1.2200
|1.1972
|2034
|2005.08.24 11:30
|close
|890
|0.10
|1.2190
|1.2200
|1.1972
|-20.00
|9536.60
|2035
|2005.08.24 11:30
|buy
|891
|0.10
|1.2189
|1.2159
|1.2387
|2036
|2005.08.24 15:00
|modify
|891
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2387
|2037
|2005.08.24 15:04
|modify
|891
|0.10
|1.2189
|1.2229
|1.2387
|2038
|2005.08.24 17:29
|s/l
|891
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2387
|40.00
|9576.60
|2039
|2005.08.24 17:29
|buy
|892
|0.10
|1.2230
|1.2200
|1.2428
|2040
|2005.08.24 18:00
|close
|892
|0.10
|1.2240
|1.2200
|1.2428
|10.00
|9586.60
|2041
|2005.08.24 18:00
|sell
|893
|0.10
|1.2239
|1.2269
|1.2041
|2042
|2005.08.24 19:53
|s/l
|893
|0.10
|1.2269
|1.2269
|1.2041
|-30.00
|9556.60
|2043
|2005.08.25 09:00
|buy
|894
|0.10
|1.2311
|1.2281
|1.2509
|2044
|2005.08.25 10:16
|s/l
|894
|0.10
|1.2281
|1.2281
|1.2509
|-30.00
|9526.60
|2045
|2005.08.25 10:30
|sell
|895
|0.10
|1.2292
|1.2322
|1.2094
|2046
|2005.08.25 17:30
|close
|895
|0.10
|1.2317
|1.2322
|1.2094
|-25.00
|9501.60
|2047
|2005.08.25 17:30
|buy
|896
|0.10
|1.2316
|1.2286
|1.2514
|2048
|2005.08.26 01:17
|s/l
|896
|0.10
|1.2286
|1.2286
|1.2514
|-30.78
|9470.82
|2049
|2005.08.26 09:00
|buy
|897
|0.10
|1.2311
|1.2281
|1.2509
|2050
|2005.08.26 11:01
|close
|897
|0.10
|1.2308
|1.2281
|1.2509
|-3.00
|9467.82
|2051
|2005.08.26 11:01
|sell
|898
|0.10
|1.2306
|1.2336
|1.2108
|2052
|2005.08.26 16:30
|close
|898
|0.10
|1.2334
|1.2336
|1.2108
|-28.00
|9439.82
|2053
|2005.08.26 16:30
|buy
|899
|0.10
|1.2335
|1.2305
|1.2533
|2054
|2005.08.26 19:04
|s/l
|899
|0.10
|1.2305
|1.2305
|1.2533
|-30.00
|9409.82
|2055
|2005.08.29 09:00
|buy
|900
|0.10
|1.2343
|1.2313
|1.2541
|2056
|2005.08.29 10:19
|s/l
|900
|0.10
|1.2313
|1.2313
|1.2541
|-30.00
|9379.82
|2057
|2005.08.29 10:30
|sell
|901
|0.10
|1.2316
|1.2346
|1.2118
|2058
|2005.08.29 16:19
|modify
|901
|0.10
|1.2316
|1.2316
|1.2118
|2059
|2005.08.29 18:03
|modify
|901
|0.10
|1.2316
|1.2276
|1.2118
|2060
|2005.08.29 22:37
|close
|901
|0.10
|1.2229
|1.2276
|1.2118
|87.00
|9466.82
|2061
|2005.08.30 09:00
|buy
|902
|0.10
|1.2224
|1.2194
|1.2422
|2062
|2005.08.30 12:00
|close
|902
|0.10
|1.2198
|1.2194
|1.2422
|-26.00
|9440.82
|2063
|2005.08.30 12:00
|sell
|903
|0.10
|1.2197
|1.2227
|1.1999
|2064
|2005.08.30 17:30
|close
|903
|0.10
|1.2216
|1.2227
|1.1999
|-19.00
|9421.82
|2065
|2005.08.30 17:30
|buy
|904
|0.10
|1.2216
|1.2186
|1.2414
|2066
|2005.08.30 18:28
|s/l
|904
|0.10
|1.2186
|1.2186
|1.2414
|-30.00
|9391.82
|2067
|2005.08.30 18:28
|buy
|905
|0.10
|1.2188
|1.2158
|1.2386
|2068
|2005.08.31 07:01
|close
|905
|0.10
|1.2212
|1.2158
|1.2386
|21.66
|9413.48
|2069
|2005.08.31 09:00
|sell
|906
|0.10
|1.2218
|1.2248
|1.2020
|2070
|2005.08.31 09:30
|close
|906
|0.10
|1.2207
|1.2248
|1.2020
|11.00
|9424.48
|2071
|2005.08.31 09:30
|buy
|907
|0.10
|1.2208
|1.2178
|1.2406
|2072
|2005.08.31 13:00
|close
|907
|0.10
|1.2188
|1.2178
|1.2406
|-20.00
|9404.48
|2073
|2005.08.31 15:00
|buy
|908
|0.10
|1.2223
|1.2193
|1.2421
|2074
|2005.08.31 16:10
|modify
|908
|0.10
|1.2223
|1.2223
|1.2421
|2075
|2005.08.31 17:42
|modify
|908
|0.10
|1.2223
|1.2263
|1.2421
|2076
|2005.08.31 18:28
|modify
|908
|0.10
|1.2223
|1.2303
|1.2421
|2077
|2005.09.01 01:00
|close
|908
|0.10
|1.2334
|1.2303
|1.2421
|110.22
|9514.70
|2078
|2005.09.01 09:00
|sell
|909
|0.10
|1.2332
|1.2362
|1.2134
|2079
|2005.09.01 10:00
|close
|909
|0.10
|1.2344
|1.2362
|1.2134
|-12.00
|9502.70
|2080
|2005.09.01 10:00
|buy
|910
|0.10
|1.2345
|1.2315
|1.2543
|2081
|2005.09.01 12:35
|modify
|910
|0.10
|1.2345
|1.2345
|1.2543
|2082
|2005.09.01 16:04
|modify
|910
|0.10
|1.2345
|1.2385
|1.2543
|2083
|2005.09.01 16:07
|modify
|910
|0.10
|1.2345
|1.2425
|1.2543
|2084
|2005.09.02 00:30
|close
|910
|0.10
|1.2489
|1.2425
|1.2543
|143.22
|9645.92
|2085
|2005.09.02 09:00
|buy
|911
|0.10
|1.2516
|1.2486
|1.2714
|2086
|2005.09.02 10:14
|modify
|911
|0.10
|1.2516
|1.2516
|1.2714
|2087
|2005.09.02 13:30
|close
|911
|0.10
|1.2545
|1.2516
|1.2714
|29.00
|9674.92
|2088
|2005.09.02 15:00
|sell
|912
|0.10
|1.2518
|1.2548
|1.2320
|2089
|2005.09.02 16:01
|s/l
|912
|0.10
|1.2548
|1.2548
|1.2320
|-30.00
|9644.92
|2090
|2005.09.02 16:01
|sell
|913
|0.10
|1.2546
|1.2576
|1.2348
|2091
|2005.09.02 18:30
|close
|913
|0.10
|1.2543
|1.2576
|1.2348
|3.00
|9647.92
|2092
|2005.09.02 18:30
|buy
|914
|0.10
|1.2542
|1.2512
|1.2740
|2093
|2005.09.05 09:00
|close
|914
|0.10
|1.2546
|1.2512
|1.2740
|3.22
|9651.14
|2094
|2005.09.05 09:00
|sell
|915
|0.10
|1.2546
|1.2576
|1.2348
|2095
|2005.09.05 22:30
|close
|915
|0.10
|1.2538
|1.2576
|1.2348
|8.00
|9659.14
|2096
|2005.09.06 09:00
|sell
|916
|0.10
|1.2471
|1.2501
|1.2273
|2097
|2005.09.06 14:30
|close
|916
|0.10
|1.2497
|1.2501
|1.2273
|-26.00
|9633.14
|2098
|2005.09.06 15:00
|buy
|917
|0.10
|1.2508
|1.2478
|1.2706
|2099
|2005.09.06 16:09
|s/l
|917
|0.10
|1.2478
|1.2478
|1.2706
|-30.00
|9603.14
|2100
|2005.09.06 16:09
|buy
|918
|0.10
|1.2479
|1.2449
|1.2677
|2101
|2005.09.06 22:03
|close
|918
|0.10
|1.2472
|1.2449
|1.2677
|-7.00
|9596.14
|2102
|2005.09.07 09:00
|buy
|919
|0.10
|1.2523
|1.2493
|1.2721
|2103
|2005.09.07 10:35
|s/l
|919
|0.10
|1.2493
|1.2493
|1.2721
|-30.00
|9566.14
|2104
|2005.09.07 10:35
|buy
|920
|0.10
|1.2494
|1.2464
|1.2692
|2105
|2005.09.07 11:00
|close
|920
|0.10
|1.2480
|1.2464
|1.2692
|-14.00
|9552.14
|2106
|2005.09.07 11:00
|sell
|921
|0.10
|1.2479
|1.2509
|1.2281
|2107
|2005.09.07 15:10
|modify
|921
|0.10
|1.2479
|1.2479
|1.2281
|2108
|2005.09.07 18:30
|close
|921
|0.10
|1.2445
|1.2479
|1.2281
|34.00
|9586.14
|2109
|2005.09.07 18:30
|buy
|922
|0.10
|1.2446
|1.2416
|1.2644
|2110
|2005.09.07 20:20
|s/l
|922
|0.10
|1.2416
|1.2416
|1.2644
|-30.00
|9556.14
|2111
|2005.09.08 09:00
|buy
|923
|0.10
|1.2445
|1.2415
|1.2643
|2112
|2005.09.08 11:12
|s/l
|923
|0.10
|1.2415
|1.2415
|1.2643
|-30.00
|9526.14
|2113
|2005.09.08 11:12
|buy
|924
|0.10
|1.2417
|1.2387
|1.2615
|2114
|2005.09.08 11:30
|close
|924
|0.10
|1.2414
|1.2387
|1.2615
|-3.00
|9523.14
|2115
|2005.09.08 11:30
|sell
|925
|0.10
|1.2416
|1.2446
|1.2218
|2116
|2005.09.08 15:00
|close
|925
|0.10
|1.2443
|1.2446
|1.2218
|-27.00
|9496.14
|2117
|2005.09.08 15:00
|buy
|926
|0.10
|1.2444
|1.2414
|1.2642
|2118
|2005.09.08 16:10
|s/l
|926
|0.10
|1.2414
|1.2414
|1.2642
|-30.00
|9466.14
|2119
|2005.09.08 16:10
|buy
|927
|0.10
|1.2416
|1.2386
|1.2614
|2120
|2005.09.08 16:31
|close
|927
|0.10
|1.2403
|1.2386
|1.2614
|-13.00
|9453.14
|2121
|2005.09.08 16:31
|sell
|928
|0.10
|1.2402
|1.2432
|1.2204
|2122
|2005.09.08 23:34
|close
|928
|0.10
|1.2406
|1.2432
|1.2204
|-4.00
|9449.14
|2123
|2005.09.09 09:00
|buy
|929
|0.10
|1.2421
|1.2391
|1.2619
|2124
|2005.09.09 11:00
|close
|929
|0.10
|1.2408
|1.2391
|1.2619
|-13.00
|9436.14
|2125
|2005.09.09 11:00
|sell
|930
|0.10
|1.2407
|1.2437
|1.2209
|2126
|2005.09.09 15:00
|close
|930
|0.10
|1.2424
|1.2437
|1.2209
|-17.00
|9419.14
|2127
|2005.09.09 15:00
|buy
|931
|0.10
|1.2423
|1.2393
|1.2621
|2128
|2005.09.09 16:03
|s/l
|931
|0.10
|1.2393
|1.2393
|1.2621
|-30.00
|9389.14
|2129
|2005.09.09 16:03
|buy
|932
|0.10
|1.2394
|1.2364
|1.2592
|2130
|2005.09.09 17:07
|modify
|932
|0.10
|1.2394
|1.2394
|1.2592
|2131
|2005.09.09 21:00
|close
|932
|0.10
|1.2403
|1.2394
|1.2592
|9.00
|9398.14
|2132
|2005.09.12 09:00
|buy
|933
|0.10
|1.2330
|1.2300
|1.2528
|2133
|2005.09.12 09:30
|close
|933
|0.10
|1.2312
|1.2300
|1.2528
|-18.00
|9380.14
|2134
|2005.09.12 09:30
|sell
|934
|0.10
|1.2311
|1.2341
|1.2113
|2135
|2005.09.12 22:01
|close
|934
|0.10
|1.2285
|1.2341
|1.2113
|26.00
|9406.14
|2136
|2005.09.13 09:00
|sell
|935
|0.10
|1.2285
|1.2315
|1.2087
|2137
|2005.09.13 15:30
|close
|935
|0.10
|1.2272
|1.2315
|1.2087
|13.00
|9419.14
|2138
|2005.09.13 15:30
|buy
|936
|0.10
|1.2270
|1.2240
|1.2468
|2139
|2005.09.13 23:30
|close
|936
|0.10
|1.2257
|1.2240
|1.2468
|-13.00
|9406.14
|2140
|2005.09.14 09:00
|buy
|937
|0.10
|1.2275
|1.2245
|1.2473
|2141
|2005.09.14 09:30
|close
|937
|0.10
|1.2271
|1.2245
|1.2473
|-4.00
|9402.14
|2142
|2005.09.14 09:31
|sell
|938
|0.10
|1.2270
|1.2300
|1.2072
|2143
|2005.09.14 13:51
|s/l
|938
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2072
|-30.00
|9372.14
|2144
|2005.09.14 15:00
|buy
|939
|0.10
|1.2313
|1.2283
|1.2511
|2145
|2005.09.14 17:07
|s/l
|939
|0.10
|1.2283
|1.2283
|1.2511
|-30.00
|9342.14
|2146
|2005.09.14 17:30
|sell
|940
|0.10
|1.2289
|1.2319
|1.2091
|2147
|2005.09.15 09:00
|modify
|940
|0.10
|1.2289
|1.2249
|1.2091
|2148
|2005.09.15 10:30
|close
|940
|0.10
|1.2219
|1.2249
|1.2091
|70.52
|9412.66
|2149
|2005.09.15 10:30
|buy
|941
|0.10
|1.2220
|1.2190
|1.2418
|2150
|2005.09.15 15:30
|close
|941
|0.10
|1.2203
|1.2190
|1.2418
|-17.00
|9395.66
|2151
|2005.09.15 15:30
|sell
|942
|0.10
|1.2202
|1.2232
|1.2004
|2152
|2005.09.15 18:30
|close
|942
|0.10
|1.2226
|1.2232
|1.2004
|-24.00
|9371.66
|2153
|2005.09.15 18:30
|buy
|943
|0.10
|1.2225
|1.2195
|1.2423
|2154
|2005.09.16 09:00
|modify
|943
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.2423
|2155
|2005.09.16 09:31
|close
|943
|0.10
|1.2281
|1.2225
|1.2423
|55.22
|9426.88
|2156
|2005.09.16 09:32
|sell
|944
|0.10
|1.2279
|1.2309
|1.2081
|2157
|2005.09.16 15:00
|modify
|944
|0.10
|1.2279
|1.2279
|1.2081
|2158
|2005.09.16 19:00
|close
|944
|0.10
|1.2219
|1.2279
|1.2081
|60.00
|9486.88
|2159
|2005.09.19 09:00
|sell
|945
|0.10
|1.2108
|1.2138
|1.1910
|2160
|2005.09.19 09:36
|s/l
|945
|0.10
|1.2138
|1.2138
|1.1910
|-30.00
|9456.88
|2161
|2005.09.19 09:36
|sell
|946
|0.10
|1.2136
|1.2166
|1.1938
|2162
|2005.09.19 11:30
|close
|946
|0.10
|1.2138
|1.2166
|1.1938
|-2.00
|9454.88
|2163
|2005.09.19 11:30
|buy
|947
|0.10
|1.2137
|1.2107
|1.2335
|2164
|2005.09.19 20:01
|close
|947
|0.10
|1.2135
|1.2107
|1.2335
|-2.00
|9452.88
|2165
|2005.09.20 09:00
|buy
|948
|0.10
|1.2155
|1.2125
|1.2353
|2166
|2005.09.20 11:31
|close
|948
|0.10
|1.2156
|1.2125
|1.2353
|1.00
|9453.88
|2167
|2005.09.20 11:31
|sell
|949
|0.10
|1.2155
|1.2185
|1.1957
|2168
|2005.09.20 17:30
|close
|949
|0.10
|1.2173
|1.2185
|1.1957
|-18.00
|9435.88
|2169
|2005.09.20 17:30
|buy
|950
|0.10
|1.2172
|1.2142
|1.2370
|2170
|2005.09.20 20:23
|s/l
|950
|0.10
|1.2142
|1.2142
|1.2370
|-30.00
|9405.88
|2171
|2005.09.21 09:00
|buy
|951
|0.10
|1.2206
|1.2176
|1.2404
|2172
|2005.09.21 12:00
|close
|951
|0.10
|1.2200
|1.2176
|1.2404
|-6.00
|9399.88
|2173
|2005.09.21 12:00
|sell
|952
|0.10
|1.2201
|1.2231
|1.2003
|2174
|2005.09.21 13:55
|s/l
|952
|0.10
|1.2231
|1.2231
|1.2003
|-30.00
|9369.88
|2175
|2005.09.21 15:00
|buy
|953
|0.10
|1.2227
|1.2197
|1.2425
|2176
|2005.09.21 17:43
|s/l
|953
|0.10
|1.2197
|1.2197
|1.2425
|-30.00
|9339.88
|2177
|2005.09.21 18:01
|sell
|954
|0.10
|1.2206
|1.2236
|1.2008
|2178
|2005.09.22 00:00
|close
|954
|0.10
|1.2224
|1.2236
|1.2008
|-17.48
|9322.40
|2179
|2005.09.22 09:00
|sell
|955
|0.10
|1.2226
|1.2256
|1.2028
|2180
|2005.09.22 13:00
|close
|955
|0.10
|1.2222
|1.2256
|1.2028
|4.00
|9326.40
|2181
|2005.09.22 15:00
|buy
|956
|0.10
|1.2208
|1.2178
|1.2406
|2182
|2005.09.22 16:00
|close
|956
|0.10
|1.2196
|1.2178
|1.2406
|-12.00
|9314.40
|2183
|2005.09.22 16:00
|sell
|957
|0.10
|1.2195
|1.2225
|1.1997
|2184
|2005.09.22 16:29
|modify
|957
|0.10
|1.2195
|1.2195
|1.1997
|2185
|2005.09.23 03:31
|close
|957
|0.10
|1.2159
|1.2195
|1.1997
|36.52
|9350.92
|2186
|2005.09.23 09:00
|sell
|958
|0.10
|1.2119
|1.2149
|1.1921
|2187
|2005.09.23 11:00
|s/l
|958
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.1921
|-30.00
|9320.92
|2188
|2005.09.23 11:00
|sell
|959
|0.10
|1.2148
|1.2178
|1.1950
|2189
|2005.09.23 11:30
|close
|959
|0.10
|1.2128
|1.2178
|1.1950
|20.00
|9340.92
|2190
|2005.09.23 11:30
|buy
|960
|0.10
|1.2129
|1.2099
|1.2327
|2191
|2005.09.23 12:00
|close
|960
|0.10
|1.2122
|1.2099
|1.2327
|-7.00
|9333.92
|2192
|2005.09.23 12:00
|sell
|961
|0.10
|1.2123
|1.2153
|1.1925
|2193
|2005.09.23 15:00
|modify
|961
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1925
|2194
|2005.09.26 04:00
|close
|961
|0.10
|1.2031
|1.2123
|1.1925
|92.52
|9426.44
|2195
|2005.09.26 09:31
|sell
|962
|0.10
|1.2032
|1.2062
|1.1834
|2196
|2005.09.26 10:00
|close
|962
|0.10
|1.2041
|1.2062
|1.1834
|-9.00
|9417.44
|2197
|2005.09.26 10:01
|buy
|963
|0.10
|1.2042
|1.2012
|1.2240
|2198
|2005.09.26 14:01
|close
|963
|0.10
|1.2031
|1.2012
|1.2240
|-11.00
|9406.44
|2199
|2005.09.26 15:00
|sell
|964
|0.10
|1.2023
|1.2053
|1.1825
|2200
|2005.09.26 17:34
|s/l
|964
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.1825
|-30.00
|9376.44
|2201
|2005.09.26 18:00
|buy
|965
|0.10
|1.2055
|1.2025
|1.2253
|2202
|2005.09.27 03:30
|close
|965
|0.10
|1.2045
|1.2025
|1.2253
|-10.78
|9365.66
|2203
|2005.09.27 09:00
|sell
|966
|0.10
|1.2000
|1.2030
|1.1802
|2204
|2005.09.27 10:23
|s/l
|966
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.1802
|-30.00
|9335.66
|2205
|2005.09.27 10:30
|buy
|967
|0.10
|1.2038
|1.2008
|1.2236
|2206
|2005.09.27 13:36
|s/l
|967
|0.10
|1.2008
|1.2008
|1.2236
|-30.00
|9305.66
|2207
|2005.09.27 15:00
|sell
|968
|0.10
|1.2007
|1.2037
|1.1809
|2208
|2005.09.27 21:00
|close
|968
|0.10
|1.2012
|1.2037
|1.1809
|-5.00
|9300.66
|2209
|2005.09.28 09:00
|sell
|969
|0.10
|1.2030
|1.2060
|1.1832
|2210
|2005.09.28 10:30
|close
|969
|0.10
|1.2024
|1.2060
|1.1832
|6.00
|9306.66
|2211
|2005.09.28 10:30
|buy
|970
|0.10
|1.2025
|1.1995
|1.2223
|2212
|2005.09.28 11:00
|close
|970
|0.10
|1.2010
|1.1995
|1.2223
|-15.00
|9291.66
|2213
|2005.09.28 11:00
|sell
|971
|0.10
|1.2009
|1.2039
|1.1811
|2214
|2005.09.28 13:30
|close
|971
|0.10
|1.2025
|1.2039
|1.1811
|-16.00
|9275.66
|2215
|2005.09.28 15:00
|buy
|972
|0.10
|1.2023
|1.1993
|1.2221
|2216
|2005.09.28 17:00
|close
|972
|0.10
|1.2008
|1.1993
|1.2221
|-15.00
|9260.66
|2217
|2005.09.28 17:01
|sell
|973
|0.10
|1.2007
|1.2037
|1.1809
|2218
|2005.09.28 18:21
|s/l
|973
|0.10
|1.2037
|1.2037
|1.1809
|-30.00
|9230.66
|2219
|2005.09.28 18:31
|buy
|974
|0.10
|1.2044
|1.2014
|1.2242
|2220
|2005.09.29 10:30
|close
|974
|0.10
|1.2043
|1.2014
|1.2242
|-1.78
|9228.88
|2221
|2005.09.29 10:31
|sell
|975
|0.10
|1.2042
|1.2072
|1.1844
|2222
|2005.09.29 20:00
|close
|975
|0.10
|1.2049
|1.2072
|1.1844
|-7.00
|9221.88
|2223
|2005.09.30 09:30
|sell
|976
|0.10
|1.2005
|1.2035
|1.1807
|2224
|2005.09.30 12:10
|s/l
|976
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.1807
|-30.00
|9191.88
|2225
|2005.09.30 12:10
|sell
|977
|0.10
|1.2034
|1.2064
|1.1836
|2226
|2005.09.30 13:00
|close
|977
|0.10
|1.2050
|1.2064
|1.1836
|-16.00
|9175.88
|2227
|2005.09.30 15:00
|buy
|978
|0.10
|1.2029
|1.1999
|1.2227
|2228
|2005.09.30 16:39
|modify
|978
|0.10
|1.2029
|1.2029
|1.2227
|2229
|2005.09.30 18:51
|s/l
|978
|0.10
|1.2029
|1.2029
|1.2227
|0.00
|9175.88
|2230
|2005.10.03 09:00
|buy
|979
|0.10
|1.1967
|1.1937
|1.2165
|2231
|2005.10.03 10:31
|s/l
|979
|0.10
|1.1937
|1.1937
|1.2165
|-30.00
|9145.88
|2232
|2005.10.03 10:31
|buy
|980
|0.10
|1.1939
|1.1909
|1.2137
|2233
|2005.10.03 11:00
|close
|980
|0.10
|1.1924
|1.1909
|1.2137
|-15.00
|9130.88
|2234
|2005.10.03 11:00
|sell
|981
|0.10
|1.1923
|1.1953
|1.1725
|2235
|2005.10.03 23:30
|close
|981
|0.10
|1.1919
|1.1953
|1.1725
|4.00
|9134.88
|2236
|2005.10.04 09:00
|sell
|982
|0.10
|1.1915
|1.1945
|1.1717
|2237
|2005.10.04 12:00
|close
|982
|0.10
|1.1936
|1.1945
|1.1717
|-21.00
|9113.88
|2238
|2005.10.04 12:00
|buy
|983
|0.10
|1.1936
|1.1906
|1.2134
|2239
|2005.10.04 18:00
|close
|983
|0.10
|1.1916
|1.1906
|1.2134
|-20.00
|9093.88
|2240
|2005.10.04 18:00
|sell
|984
|0.10
|1.1915
|1.1945
|1.1717
|2241
|2005.10.05 04:00
|close
|984
|0.10
|1.1938
|1.1945
|1.1717
|-21.44
|9072.44
|2242
|2005.10.05 09:00
|buy
|985
|0.10
|1.1953
|1.1923
|1.2151
|2243
|2005.10.05 12:30
|close
|985
|0.10
|1.1948
|1.1923
|1.2151
|-5.00
|9067.44
|2244
|2005.10.05 12:31
|sell
|986
|0.10
|1.1947
|1.1977
|1.1749
|2245
|2005.10.05 16:30
|close
|986
|0.10
|1.1967
|1.1977
|1.1749
|-20.00
|9047.44
|2246
|2005.10.05 16:30
|buy
|987
|0.10
|1.1968
|1.1938
|1.2166
|2247
|2005.10.05 22:02
|close
|987
|0.10
|1.1964
|1.1938
|1.2166
|-4.00
|9043.44
|2248
|2005.10.06 09:00
|buy
|988
|0.10
|1.2063
|1.2033
|1.2261
|2249
|2005.10.06 12:30
|close
|988
|0.10
|1.2044
|1.2033
|1.2261
|-19.00
|9024.44
|2250
|2005.10.06 12:30
|sell
|989
|0.10
|1.2043
|1.2073
|1.1845
|2251
|2005.10.06 14:31
|s/l
|989
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.1845
|-30.00
|8994.44
|2252
|2005.10.06 15:00
|buy
|990
|0.10
|1.2076
|1.2046
|1.2274
|2253
|2005.10.06 15:19
|modify
|990
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2274
|2254
|2005.10.06 18:44
|modify
|990
|0.10
|1.2076
|1.2116
|1.2274
|2255
|2005.10.07 00:30
|close
|990
|0.10
|1.2171
|1.2116
|1.2274
|94.22
|9088.66
|2256
|2005.10.07 09:00
|buy
|991
|0.10
|1.2167
|1.2137
|1.2365
|2257
|2005.10.07 09:31
|close
|991
|0.10
|1.2157
|1.2137
|1.2365
|-10.00
|9078.66
|2258
|2005.10.07 09:31
|sell
|992
|0.10
|1.2159
|1.2189
|1.1961
|2259
|2005.10.07 15:00
|modify
|992
|0.10
|1.2159
|1.2159
|1.1961
|2260
|2005.10.07 19:30
|close
|992
|0.10
|1.2125
|1.2159
|1.1961
|34.00
|9112.66
|2261
|2005.10.10 09:00
|buy
|993
|0.10
|1.2134
|1.2104
|1.2332
|2262
|2005.10.10 13:00
|close
|993
|0.10
|1.2114
|1.2104
|1.2332
|-20.00
|9092.66
|2263
|2005.10.10 15:00
|sell
|994
|0.10
|1.2066
|1.2096
|1.1868
|2264
|2005.10.10 21:31
|close
|994
|0.10
|1.2058
|1.2096
|1.1868
|8.00
|9100.66
|2265
|2005.10.11 09:00
|sell
|995
|0.10
|1.2018
|1.2048
|1.1820
|2266
|2005.10.11 10:30
|close
|995
|0.10
|1.2035
|1.2048
|1.1820
|-17.00
|9083.66
|2267
|2005.10.11 10:30
|buy
|996
|0.10
|1.2033
|1.2003
|1.2231
|2268
|2005.10.11 13:00
|close
|996
|0.10
|1.2023
|1.2003
|1.2231
|-10.00
|9073.66
|2269
|2005.10.11 15:01
|sell
|997
|0.10
|1.2017
|1.2047
|1.1819
|2270
|2005.10.11 22:00
|close
|997
|0.10
|1.1995
|1.2047
|1.1819
|22.00
|9095.66
|2271
|2005.10.12 09:00
|sell
|998
|0.10
|1.1958
|1.1988
|1.1760
|2272
|2005.10.12 10:13
|s/l
|998
|0.10
|1.1988
|1.1988
|1.1760
|-30.00
|9065.66
|2273
|2005.10.12 10:30
|buy
|999
|0.10
|1.1986
|1.1956
|1.2184
|2274
|2005.10.12 15:05
|modify
|999
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.2184
|2275
|2005.10.12 20:00
|close
|999
|0.10
|1.2021
|1.1986
|1.2184
|35.00
|9100.66
|2276
|2005.10.13 09:01
|sell
|1000
|0.10
|1.1999
|1.2029
|1.1801
|2277
|2005.10.13 15:00
|modify
|1000
|0.10
|1.1999
|1.1999
|1.1801
|2278
|2005.10.13 16:15
|modify
|1000
|0.10
|1.1999
|1.1959
|1.1801
|2279
|2005.10.13 18:30
|s/l
|1000
|0.10
|1.1959
|1.1959
|1.1801
|40.00
|9140.66
|2280
|2005.10.14 09:00
|buy
|1001
|0.10
|1.2019
|1.1989
|1.2217
|2281
|2005.10.14 10:30
|close
|1001
|0.10
|1.2012
|1.1989
|1.2217
|-7.00
|9133.66
|2282
|2005.10.14 10:30
|sell
|1002
|0.10
|1.2013
|1.2043
|1.1815
|2283
|2005.10.14 14:42
|s/l
|1002
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.1815
|-30.00
|9103.66
|2284
|2005.10.14 15:30
|buy
|1003
|0.10
|1.2011
|1.1981
|1.2209
|2285
|2005.10.14 16:32
|modify
|1003
|0.10
|1.2011
|1.2011
|1.2209
|2286
|2005.10.14 17:18
|modify
|1003
|0.10
|1.2011
|1.2051
|1.2209
|2287
|2005.10.17 01:33
|close
|1003
|0.10
|1.2062
|1.2051
|1.2209
|50.22
|9153.88
|2288
|2005.10.17 09:00
|buy
|1004
|0.10
|1.2089
|1.2059
|1.2287
|2289
|2005.10.17 09:31
|close
|1004
|0.10
|1.2073
|1.2059
|1.2287
|-16.00
|9137.88
|2290
|2005.10.17 09:31
|sell
|1005
|0.10
|1.2072
|1.2102
|1.1874
|2291
|2005.10.17 11:57
|modify
|1005
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.1874
|2292
|2005.10.17 17:30
|close
|1005
|0.10
|1.2041
|1.2072
|1.1874
|31.00
|9168.88
|2293
|2005.10.17 17:30
|buy
|1006
|0.10
|1.2041
|1.2011
|1.2239
|2294
|2005.10.17 22:02
|close
|1006
|0.10
|1.2024
|1.2011
|1.2239
|-17.00
|9151.88
|2295
|2005.10.18 09:00
|sell
|1007
|0.10
|1.1988
|1.2018
|1.1790
|2296
|2005.10.18 11:55
|modify
|1007
|0.10
|1.1988
|1.1988
|1.1790
|2297
|2005.10.18 19:30
|close
|1007
|0.10
|1.1962
|1.1988
|1.1790
|26.00
|9177.88
|2298
|2005.10.19 09:00
|sell
|1008
|0.10
|1.1882
|1.1912
|1.1684
|2299
|2005.10.19 10:55
|s/l
|1008
|0.10
|1.1912
|1.1912
|1.1684
|-30.00
|9147.88
|2300
|2005.10.19 10:55
|sell
|1009
|0.10
|1.1912
|1.1942
|1.1714
|2301
|2005.10.19 11:06
|s/l
|1009
|0.10
|1.1942
|1.1942
|1.1714
|-30.00
|9117.88
|2302
|2005.10.19 11:30
|buy
|1010
|0.10
|1.1947
|1.1917
|1.2145
|2303
|2005.10.19 16:57
|modify
|1010
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.2145
|2304
|2005.10.19 21:00
|close
|1010
|0.10
|1.1980
|1.1947
|1.2145
|33.00
|9150.88
|2305
|2005.10.20 09:00
|buy
|1011
|0.10
|1.1988
|1.1958
|1.2186
|2306
|2005.10.20 09:55
|s/l
|1011
|0.10
|1.1958
|1.1958
|1.2186
|-30.00
|9120.88
|2307
|2005.10.20 10:00
|sell
|1012
|0.10
|1.1963
|1.1993
|1.1765
|2308
|2005.10.20 16:00
|close
|1012
|0.10
|1.1979
|1.1993
|1.1765
|-16.00
|9104.88
|2309
|2005.10.20 16:00
|buy
|1013
|0.10
|1.1978
|1.1948
|1.2176
|2310
|2005.10.21 04:30
|close
|1013
|0.10
|1.2032
|1.1948
|1.2176
|53.22
|9158.10
|2311
|2005.10.21 09:01
|sell
|1014
|0.10
|1.2039
|1.2069
|1.1841
|2312
|2005.10.21 15:30
|close
|1014
|0.10
|1.2030
|1.2069
|1.1841
|9.00
|9167.10
|2313
|2005.10.21 15:30
|buy
|1015
|0.10
|1.2029
|1.1999
|1.2227
|2314
|2005.10.21 17:17
|s/l
|1015
|0.10
|1.1999
|1.1999
|1.2227
|-30.00
|9137.10
|2315
|2005.10.21 17:30
|sell
|1016
|0.10
|1.1964
|1.1994
|1.1766
|2316
|2005.10.24 07:02
|close
|1016
|0.10
|1.1935
|1.1994
|1.1766
|29.52
|9166.62
|2317
|2005.10.24 09:00
|buy
|1017
|0.10
|1.1950
|1.1920
|1.2148
|2318
|2005.10.24 11:00
|close
|1017
|0.10
|1.1939
|1.1920
|1.2148
|-11.00
|9155.62
|2319
|2005.10.24 11:01
|sell
|1018
|0.10
|1.1941
|1.1971
|1.1743
|2320
|2005.10.24 15:01
|close
|1018
|0.10
|1.1956
|1.1971
|1.1743
|-15.00
|9140.62
|2321
|2005.10.24 15:01
|buy
|1019
|0.10
|1.1958
|1.1928
|1.2156
|2322
|2005.10.24 17:58
|modify
|1019
|0.10
|1.1958
|1.1958
|1.2156
|2323
|2005.10.24 19:10
|s/l
|1019
|0.10
|1.1958
|1.1958
|1.2156
|0.00
|9140.62
|2324
|2005.10.25 09:00
|sell
|1020
|0.10
|1.1948
|1.1978
|1.1750
|2325
|2005.10.25 10:00
|close
|1020
|0.10
|1.1970
|1.1978
|1.1750
|-22.00
|9118.62
|2326
|2005.10.25 10:00
|buy
|1021
|0.10
|1.1971
|1.1941
|1.2169
|2327
|2005.10.25 10:22
|modify
|1021
|0.10
|1.1971
|1.1971
|1.2169
|2328
|2005.10.25 15:00
|modify
|1021
|0.10
|1.1971
|1.2011
|1.2169
|2329
|2005.10.25 16:03
|modify
|1021
|0.10
|1.1971
|1.2051
|1.2169
|2330
|2005.10.25 21:30
|close
|1021
|0.10
|1.2098
|1.2051
|1.2169
|127.00
|9245.62
|2331
|2005.10.26 09:00
|buy
|1022
|0.10
|1.2111
|1.2081
|1.2309
|2332
|2005.10.26 09:23
|s/l
|1022
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.2309
|-30.00
|9215.62
|2333
|2005.10.26 09:30
|sell
|1023
|0.10
|1.2074
|1.2104
|1.1876
|2334
|2005.10.26 16:30
|close
|1023
|0.10
|1.2088
|1.2104
|1.1876
|-14.00
|9201.62
|2335
|2005.10.26 16:30
|buy
|1024
|0.10
|1.2087
|1.2057
|1.2285
|2336
|2005.10.26 23:58
|s/l
|1024
|0.10
|1.2057
|1.2057
|1.2285
|-30.00
|9171.62
|2337
|2005.10.27 09:00
|buy
|1025
|0.10
|1.2103
|1.2073
|1.2301
|2338
|2005.10.27 10:33
|modify
|1025
|0.10
|1.2103
|1.2103
|1.2301
|2339
|2005.10.27 16:30
|close
|1025
|0.10
|1.2136
|1.2103
|1.2301
|33.00
|9204.62
|2340
|2005.10.27 16:30
|sell
|1026
|0.10
|1.2135
|1.2165
|1.1937
|2341
|2005.10.28 02:30
|close
|1026
|0.10
|1.2144
|1.2165
|1.1937
|-8.48
|9196.14
|2342
|2005.10.28 09:00
|buy
|1027
|0.10
|1.2149
|1.2119
|1.2347
|2343
|2005.10.28 14:00
|close
|1027
|0.10
|1.2141
|1.2119
|1.2347
|-8.00
|9188.14
|2344
|2005.10.28 15:00
|sell
|1028
|0.10
|1.2101
|1.2131
|1.1903
|2345
|2005.10.31 02:31
|close
|1028
|0.10
|1.2065
|1.2131
|1.1903
|36.52
|9224.66
|2346
|2005.10.31 09:01
|buy
|1029
|0.10
|1.2064
|1.2034
|1.2262
|2347
|2005.10.31 12:00
|close
|1029
|0.10
|1.2053
|1.2034
|1.2262
|-11.00
|9213.66
|2348
|2005.10.31 12:00
|sell
|1030
|0.10
|1.2052
|1.2082
|1.1854
|2349
|2005.10.31 15:00
|modify
|1030
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.1854
|2350
|2005.10.31 16:50
|modify
|1030
|0.10
|1.2052
|1.2012
|1.1854
|2351
|2005.10.31 20:30
|close
|1030
|0.10
|1.1987
|1.2012
|1.1854
|65.00
|9278.66
|2352
|2005.11.01 09:00
|buy
|1031
|0.10
|1.1991
|1.1961
|1.2189
|2353
|2005.11.01 15:00
|close
|1031
|0.10
|1.1991
|1.1961
|1.2189
|0.00
|9278.66
|2354
|2005.11.01 15:00
|sell
|1032
|0.10
|1.1990
|1.2020
|1.1792
|2355
|2005.11.01 18:00
|close
|1032
|0.10
|1.1995
|1.2020
|1.1792
|-5.00
|9273.66
|2356
|2005.11.01 18:00
|buy
|1033
|0.10
|1.1997
|1.1967
|1.2195
|2357
|2005.11.02 02:00
|close
|1033
|0.10
|1.2008
|1.1967
|1.2195
|8.66
|9282.32
|2358
|2005.11.02 09:01
|buy
|1034
|0.10
|1.2032
|1.2002
|1.2230
|2359
|2005.11.02 09:30
|close
|1034
|0.10
|1.2014
|1.2002
|1.2230
|-18.00
|9264.32
|2360
|2005.11.02 09:30
|sell
|1035
|0.10
|1.2013
|1.2043
|1.1815
|2361
|2005.11.02 15:00
|close
|1035
|0.10
|1.2026
|1.2043
|1.1815
|-13.00
|9251.32
|2362
|2005.11.02 15:00
|buy
|1036
|0.10
|1.2028
|1.1998
|1.2226
|2363
|2005.11.02 16:49
|modify
|1036
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.2226
|2364
|2005.11.03 01:03
|close
|1036
|0.10
|1.2063
|1.2028
|1.2226
|34.22
|9285.54
|2365
|2005.11.03 09:00
|sell
|1037
|0.10
|1.2056
|1.2086
|1.1858
|2366
|2005.11.03 10:30
|close
|1037
|0.10
|1.2067
|1.2086
|1.1858
|-11.00
|9274.54
|2367
|2005.11.03 10:30
|buy
|1038
|0.10
|1.2068
|1.2038
|1.2266
|2368
|2005.11.03 12:30
|close
|1038
|0.10
|1.2062
|1.2038
|1.2266
|-6.00
|9268.54
|2369
|2005.11.03 12:30
|sell
|1039
|0.10
|1.2061
|1.2091
|1.1863
|2370
|2005.11.03 15:00
|modify
|1039
|0.10
|1.2061
|1.2061
|1.1863
|2371
|2005.11.03 17:59
|modify
|1039
|0.10
|1.2061
|1.2021
|1.1863
|2372
|2005.11.04 01:00
|close
|1039
|0.10
|1.1951
|1.2021
|1.1863
|110.52
|9379.06
|2373
|2005.11.04 09:00
|sell
|1040
|0.10
|1.1934
|1.1964
|1.1736
|2374
|2005.11.04 10:00
|close
|1040
|0.10
|1.1951
|1.1964
|1.1736
|-17.00
|9362.06
|2375
|2005.11.04 10:00
|buy
|1041
|0.10
|1.1950
|1.1920
|1.2148
|2376
|2005.11.04 13:30
|close
|1041
|0.10
|1.1937
|1.1920
|1.2148
|-13.00
|9349.06
|2377
|2005.11.04 15:00
|buy
|1042
|0.10
|1.1975
|1.1945
|1.2173
|2378
|2005.11.04 15:28
|s/l
|1042
|0.10
|1.1945
|1.1945
|1.2173
|-30.00
|9319.06
|2379
|2005.11.04 15:28
|buy
|1043
|0.10
|1.1947
|1.1917
|1.2145
|2380
|2005.11.04 15:59
|s/l
|1043
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.2145
|-30.00
|9289.06
|2381
|2005.11.04 16:00
|sell
|1044
|0.10
|1.1917
|1.1947
|1.1719
|2382
|2005.11.04 16:28
|modify
|1044
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1719
|2383
|2005.11.04 16:35
|modify
|1044
|0.10
|1.1917
|1.1877
|1.1719
|2384
|2005.11.07 09:00
|modify
|1044
|0.10
|1.1917
|1.1837
|1.1719
|2385
|2005.11.07 10:30
|close
|1044
|0.10
|1.1825
|1.1837
|1.1719
|92.52
|9381.58
|2386
|2005.11.07 10:30
|buy
|1045
|0.10
|1.1824
|1.1794
|1.2022
|2387
|2005.11.07 14:52
|s/l
|1045
|0.10
|1.1794
|1.1794
|1.2022
|-30.00
|9351.58
|2388
|2005.11.07 15:00
|sell
|1046
|0.10
|1.1785
|1.1815
|1.1587
|2389
|2005.11.07 16:39
|s/l
|1046
|0.10
|1.1815
|1.1815
|1.1587
|-30.00
|9321.58
|2390
|2005.11.07 16:39
|sell
|1047
|0.10
|1.1814
|1.1844
|1.1616
|2391
|2005.11.07 21:01
|close
|1047
|0.10
|1.1814
|1.1844
|1.1616
|0.00
|9321.58
|2392
|2005.11.08 09:00
|sell
|1048
|0.10
|1.1723
|1.1753
|1.1525
|2393
|2005.11.08 12:00
|close
|1048
|0.10
|1.1742
|1.1753
|1.1525
|-19.00
|9302.58
|2394
|2005.11.08 12:00
|buy
|1049
|0.10
|1.1739
|1.1709
|1.1937
|2395
|2005.11.08 18:14
|modify
|1049
|0.10
|1.1739
|1.1739
|1.1937
|2396
|2005.11.09 00:00
|close
|1049
|0.10
|1.1778
|1.1739
|1.1937
|36.66
|9339.24
|2397
|2005.11.09 09:00
|buy
|1050
|0.10
|1.1767
|1.1737
|1.1965
|2398
|2005.11.09 09:30
|close
|1050
|0.10
|1.1773
|1.1737
|1.1965
|6.00
|9345.24
|2399
|2005.11.09 09:30
|sell
|1051
|0.10
|1.1773
|1.1803
|1.1575
|2400
|2005.11.09 10:01
|close
|1051
|0.10
|1.1774
|1.1803
|1.1575
|-1.00
|9344.24
|2401
|2005.11.09 10:01
|buy
|1052
|0.10
|1.1773
|1.1743
|1.1971
|2402
|2005.11.09 12:00
|close
|1052
|0.10
|1.1757
|1.1743
|1.1971
|-16.00
|9328.24
|2403
|2005.11.09 12:00
|sell
|1053
|0.10
|1.1757
|1.1787
|1.1559
|2404
|2005.11.09 15:00
|close
|1053
|0.10
|1.1781
|1.1787
|1.1559
|-24.00
|9304.24
|2405
|2005.11.09 15:00
|buy
|1054
|0.10
|1.1783
|1.1753
|1.1981
|2406
|2005.11.09 15:28
|s/l
|1054
|0.10
|1.1753
|1.1753
|1.1981
|-30.00
|9274.24
|2407
|2005.11.09 15:28
|buy
|1055
|0.10
|1.1755
|1.1725
|1.1953
|2408
|2005.11.09 15:33
|s/l
|1055
|0.10
|1.1725
|1.1725
|1.1953
|-30.00
|9244.24
|2409
|2005.11.09 16:00
|sell
|1056
|0.10
|1.1727
|1.1757
|1.1529
|2410
|2005.11.09 19:20
|s/l
|1056
|0.10
|1.1757
|1.1757
|1.1529
|-30.00
|9214.24
|2411
|2005.11.10 09:00
|sell
|1057
|0.10
|1.1768
|1.1798
|1.1570
|2412
|2005.11.10 09:32
|close
|1057
|0.10
|1.1763
|1.1798
|1.1570
|5.00
|9219.24
|2413
|2005.11.10 09:32
|buy
|1058
|0.10
|1.1764
|1.1734
|1.1962
|2414
|2005.11.10 14:00
|close
|1058
|0.10
|1.1764
|1.1734
|1.1962
|0.00
|9219.24
|2415
|2005.11.10 15:30
|sell
|1059
|0.10
|1.1758
|1.1788
|1.1560
|2416
|2005.11.11 06:00
|close
|1059
|0.10
|1.1697
|1.1788
|1.1560
|61.52
|9280.76
|2417
|2005.11.11 09:00
|buy
|1060
|0.10
|1.1702
|1.1672
|1.1900
|2418
|2005.11.11 11:00
|close
|1060
|0.10
|1.1694
|1.1672
|1.1900
|-8.00
|9272.76
|2419
|2005.11.11 11:00
|sell
|1061
|0.10
|1.1695
|1.1725
|1.1497
|2420
|2005.11.11 12:30
|close
|1061
|0.10
|1.1706
|1.1725
|1.1497
|-11.00
|9261.76
|2421
|2005.11.11 12:30
|buy
|1062
|0.10
|1.1705
|1.1675
|1.1903
|2422
|2005.11.14 08:00
|close
|1062
|0.10
|1.1753
|1.1675
|1.1903
|47.22
|9308.98
|2423
|2005.11.14 09:00
|sell
|1063
|0.10
|1.1743
|1.1773
|1.1545
|2424
|2005.11.14 10:30
|close
|1063
|0.10
|1.1760
|1.1773
|1.1545
|-17.00
|9291.98
|2425
|2005.11.14 10:30
|buy
|1064
|0.10
|1.1761
|1.1731
|1.1959
|2426
|2005.11.14 12:00
|close
|1064
|0.10
|1.1748
|1.1731
|1.1959
|-13.00
|9278.98
|2427
|2005.11.14 12:00
|sell
|1065
|0.10
|1.1748
|1.1778
|1.1550
|2428
|2005.11.14 15:00
|modify
|1065
|0.10
|1.1748
|1.1748
|1.1550
|2429
|2005.11.14 17:44
|modify
|1065
|0.10
|1.1748
|1.1708
|1.1550
|2430
|2005.11.14 19:30
|close
|1065
|0.10
|1.1700
|1.1708
|1.1550
|48.00
|9326.98
|2431
|2005.11.15 09:00
|buy
|1066
|0.10
|1.1696
|1.1666
|1.1894
|2432
|2005.11.15 11:30
|close
|1066
|0.10
|1.1678
|1.1666
|1.1894
|-18.00
|9308.98
|2433
|2005.11.15 11:30
|sell
|1067
|0.10
|1.1679
|1.1709
|1.1481
|2434
|2005.11.15 15:00
|close
|1067
|0.10
|1.1675
|1.1709
|1.1481
|4.00
|9312.98
|2435
|2005.11.15 15:00
|buy
|1068
|0.10
|1.1673
|1.1643
|1.1871
|2436
|2005.11.15 17:34
|modify
|1068
|0.10
|1.1673
|1.1673
|1.1871
|2437
|2005.11.16 02:01
|close
|1068
|0.10
|1.1719
|1.1673
|1.1871
|43.66
|9356.64
|2438
|2005.11.16 09:00
|buy
|1069
|0.10
|1.1713
|1.1683
|1.1911
|2439
|2005.11.16 11:30
|close
|1069
|0.10
|1.1702
|1.1683
|1.1911
|-11.00
|9345.64
|2440
|2005.11.16 11:30
|sell
|1070
|0.10
|1.1701
|1.1731
|1.1503
|2441
|2005.11.16 15:36
|modify
|1070
|0.10
|1.1701
|1.1701
|1.1503
|2442
|2005.11.16 17:30
|close
|1070
|0.10
|1.1687
|1.1701
|1.1503
|14.00
|9359.64
|2443
|2005.11.16 17:30
|buy
|1071
|0.10
|1.1685
|1.1655
|1.1883
|2444
|2005.11.16 23:00
|close
|1071
|0.10
|1.1668
|1.1655
|1.1883
|-17.00
|9342.64
|2445
|2005.11.17 09:00
|sell
|1072
|0.10
|1.1651
|1.1681
|1.1453
|2446
|2005.11.17 09:34
|s/l
|1072
|0.10
|1.1681
|1.1681
|1.1453
|-30.00
|9312.64
|2447
|2005.11.17 09:34
|sell
|1073
|0.10
|1.1679
|1.1709
|1.1481
|2448
|2005.11.17 10:00
|close
|1073
|0.10
|1.1685
|1.1709
|1.1481
|-6.00
|9306.64
|2449
|2005.11.17 10:00
|buy
|1074
|0.10
|1.1686
|1.1656
|1.1884
|2450
|2005.11.17 17:02
|modify
|1074
|0.10
|1.1686
|1.1686
|1.1884
|2451
|2005.11.18 00:00
|close
|1074
|0.10
|1.1742
|1.1686
|1.1884
|55.22
|9361.86
|2452
|2005.11.18 09:00
|sell
|1075
|0.10
|1.1709
|1.1739
|1.1511
|2453
|2005.11.18 10:23
|modify
|1075
|0.10
|1.1709
|1.1709
|1.1511
|2454
|2005.11.18 12:30
|close
|1075
|0.10
|1.1686
|1.1709
|1.1511
|23.00
|9384.86
|2455
|2005.11.18 12:30
|buy
|1076
|0.10
|1.1685
|1.1655
|1.1883
|2456
|2005.11.18 15:02
|modify
|1076
|0.10
|1.1685
|1.1685
|1.1883
|2457
|2005.11.18 15:29
|modify
|1076
|0.10
|1.1685
|1.1725
|1.1883
|2458
|2005.11.18 16:11
|s/l
|1076
|0.10
|1.1725
|1.1725
|1.1883
|40.00
|9424.86
|2459
|2005.11.18 16:11
|buy
|1077
|0.10
|1.1727
|1.1697
|1.1925
|2460
|2005.11.18 16:20
|s/l
|1077
|0.10
|1.1697
|1.1697
|1.1925
|-30.00
|9394.86
|2461
|2005.11.18 16:20
|buy
|1078
|0.10
|1.1698
|1.1668
|1.1896
|2462
|2005.11.18 17:21
|modify
|1078
|0.10
|1.1698
|1.1698
|1.1896
|2463
|2005.11.21 01:31
|close
|1078
|0.10
|1.1767
|1.1698
|1.1896
|68.22
|9463.08
|2464
|2005.11.21 09:00
|buy
|1079
|0.10
|1.1778
|1.1748
|1.1976
|2465
|2005.11.21 09:28
|modify
|1079
|0.10
|1.1778
|1.1778
|1.1976
|2466
|2005.11.21 16:09
|s/l
|1079
|0.10
|1.1778
|1.1778
|1.1976
|0.00
|9463.08
|2467
|2005.11.21 16:30
|sell
|1080
|0.10
|1.1775
|1.1805
|1.1577
|2468
|2005.11.21 17:13
|modify
|1080
|0.10
|1.1775
|1.1775
|1.1577
|2469
|2005.11.22 08:30
|close
|1080
|0.10
|1.1736
|1.1775
|1.1577
|39.52
|9502.60
|2470
|2005.11.22 09:01
|buy
|1081
|0.10
|1.1728
|1.1698
|1.1926
|2471
|2005.11.22 10:02
|close
|1081
|0.10
|1.1709
|1.1698
|1.1926
|-19.00
|9483.60
|2472
|2005.11.22 10:03
|sell
|1082
|0.10
|1.1710
|1.1740
|1.1512
|2473
|2005.11.22 17:00
|close
|1082
|0.10
|1.1717
|1.1740
|1.1512
|-7.00
|9476.60
|2474
|2005.11.22 17:00
|buy
|1083
|0.10
|1.1718
|1.1688
|1.1916
|2475
|2005.11.23 02:00
|close
|1083
|0.10
|1.1790
|1.1688
|1.1916
|69.66
|9546.26
|2476
|2005.11.23 09:00
|buy
|1084
|0.10
|1.1832
|1.1802
|1.2030
|2477
|2005.11.23 10:09
|s/l
|1084
|0.10
|1.1802
|1.1802
|1.2030
|-30.00
|9516.26
|2478
|2005.11.23 10:09
|buy
|1085
|0.10
|1.1804
|1.1774
|1.2002
|2479
|2005.11.23 10:30
|close
|1085
|0.10
|1.1797
|1.1774
|1.2002
|-7.00
|9509.26
|2480
|2005.11.23 10:30
|sell
|1086
|0.10
|1.1798
|1.1828
|1.1600
|2481
|2005.11.23 18:30
|close
|1086
|0.10
|1.1805
|1.1828
|1.1600
|-7.00
|9502.26
|2482
|2005.11.23 18:30
|buy
|1087
|0.10
|1.1806
|1.1776
|1.2004
|2483
|2005.11.24 06:30
|close
|1087
|0.10
|1.1813
|1.1776
|1.2004
|6.22
|9508.48
|2484
|2005.11.24 09:01
|sell
|1088
|0.10
|1.1810
|1.1840
|1.1612
|2485
|2005.11.24 09:30
|close
|1088
|0.10
|1.1815
|1.1840
|1.1612
|-5.00
|9503.48
|2486
|2005.11.24 09:30
|buy
|1089
|0.10
|1.1816
|1.1786
|1.2014
|2487
|2005.11.24 10:13
|s/l
|1089
|0.10
|1.1786
|1.1786
|1.2014
|-30.00
|9473.48
|2488
|2005.11.24 10:30
|sell
|1090
|0.10
|1.1788
|1.1818
|1.1590
|2489
|2005.11.24 23:00
|close
|1090
|0.10
|1.1787
|1.1818
|1.1590
|1.00
|9474.48
|2490
|2005.11.25 09:00
|sell
|1091
|0.10
|1.1751
|1.1781
|1.1553
|2491
|2005.11.25 14:30
|close
|1091
|0.10
|1.1767
|1.1781
|1.1553
|-16.00
|9458.48
|2492
|2005.11.25 15:00
|buy
|1092
|0.10
|1.1770
|1.1740
|1.1968
|2493
|2005.11.25 16:08
|s/l
|1092
|0.10
|1.1740
|1.1740
|1.1968
|-30.00
|9428.48
|2494
|2005.11.25 16:30
|sell
|1093
|0.10
|1.1728
|1.1758
|1.1530
|2495
|2005.11.28 07:01
|close
|1093
|0.10
|1.1703
|1.1758
|1.1530
|25.52
|9454.00
|2496
|2005.11.28 09:00
|sell
|1094
|0.10
|1.1687
|1.1717
|1.1489
|2497
|2005.11.28 11:01
|close
|1094
|0.10
|1.1707
|1.1717
|1.1489
|-20.00
|9434.00
|2498
|2005.11.28 11:01
|buy
|1095
|0.10
|1.1708
|1.1678
|1.1906
|2499
|2005.11.28 16:06
|modify
|1095
|0.10
|1.1708
|1.1708
|1.1906
|2500
|2005.11.28 16:50
|modify
|1095
|0.10
|1.1708
|1.1748
|1.1906
|2501
|2005.11.28 22:00
|close
|1095
|0.10
|1.1849
|1.1748
|1.1906
|141.00
|9575.00
|2502
|2005.11.29 09:00
|buy
|1096
|0.10
|1.1835
|1.1805
|1.2033
|2503
|2005.11.29 10:30
|close
|1096
|0.10
|1.1821
|1.1805
|1.2033
|-14.00
|9561.00
|2504
|2005.11.29 10:30
|sell
|1097
|0.10
|1.1822
|1.1852
|1.1624
|2505
|2005.11.29 15:00
|modify
|1097
|0.10
|1.1822
|1.1822
|1.1624
|2506
|2005.11.29 16:07
|modify
|1097
|0.10
|1.1822
|1.1782
|1.1624
|2507
|2005.11.29 17:29
|s/l
|1097
|0.10
|1.1782
|1.1782
|1.1624
|40.00
|9601.00
|2508
|2005.11.29 17:29
|sell
|1098
|0.10
|1.1780
|1.1810
|1.1582
|2509
|2005.11.29 18:00
|close
|1098
|0.10
|1.1781
|1.1810
|1.1582
|-1.00
|9600.00
|2510
|2005.11.29 18:00
|buy
|1099
|0.10
|1.1779
|1.1749
|1.1977
|2511
|2005.11.30 01:30
|close
|1099
|0.10
|1.1770
|1.1749
|1.1977
|-11.34
|9588.66
|2512
|2005.11.30 09:00
|buy
|1100
|0.10
|1.1788
|1.1758
|1.1986
|2513
|2005.11.30 13:30
|close
|1100
|0.10
|1.1771
|1.1758
|1.1986
|-17.00
|9571.66
|2514
|2005.11.30 15:00
|sell
|1101
|0.10
|1.1762
|1.1792
|1.1564
|2515
|2005.11.30 16:34
|s/l
|1101
|0.10
|1.1792
|1.1792
|1.1564
|-30.00
|9541.66
|2516
|2005.11.30 17:00
|buy
|1102
|0.10
|1.1786
|1.1756
|1.1984
|2517
|2005.12.01 08:00
|close
|1102
|0.10
|1.1777
|1.1756
|1.1984
|-9.78
|9531.88
|2518
|2005.12.01 09:00
|sell
|1103
|0.10
|1.1773
|1.1803
|1.1575
|2519
|2005.12.01 12:30
|close
|1103
|0.10
|1.1781
|1.1803
|1.1575
|-8.00
|9523.88
|2520
|2005.12.01 12:30
|buy
|1104
|0.10
|1.1782
|1.1752
|1.1980
|2521
|2005.12.01 13:00
|close
|1104
|0.10
|1.1766
|1.1752
|1.1980
|-16.00
|9507.88
|2522
|2005.12.01 15:00
|sell
|1105
|0.10
|1.1724
|1.1754
|1.1526
|2523
|2005.12.01 20:00
|close
|1105
|0.10
|1.1735
|1.1754
|1.1526
|-11.00
|9496.88
|2524
|2005.12.02 09:00
|sell
|1106
|0.10
|1.1709
|1.1739
|1.1511
|2525
|2005.12.02 14:55
|s/l
|1106
|0.10
|1.1739
|1.1739
|1.1511
|-30.00
|9466.88
|2526
|2005.12.02 15:30
|buy
|1107
|0.10
|1.1704
|1.1674
|1.1902
|2527
|2005.12.02 15:53
|s/l
|1107
|0.10
|1.1674
|1.1674
|1.1902
|-30.00
|9436.88
|2528
|2005.12.02 16:00
|sell
|1108
|0.10
|1.1661
|1.1691
|1.1463
|2529
|2005.12.02 16:32
|s/l
|1108
|0.10
|1.1691
|1.1691
|1.1463
|-30.00
|9406.88
|2530
|2005.12.02 16:32
|sell
|1109
|0.10
|1.1690
|1.1720
|1.1492
|2531
|2005.12.02 19:16
|s/l
|1109
|0.10
|1.1720
|1.1720
|1.1492
|-30.00
|9376.88
|2532
|2005.12.05 09:00
|sell
|1110
|0.10
|1.1693
|1.1723
|1.1495
|2533
|2005.12.05 10:00
|close
|1110
|0.10
|1.1707
|1.1723
|1.1495
|-14.00
|9362.88
|2534
|2005.12.05 10:01
|buy
|1111
|0.10
|1.1706
|1.1676
|1.1904
|2535
|2005.12.05 15:00
|modify
|1111
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1904
|2536
|2005.12.05 18:10
|modify
|1111
|0.10
|1.1706
|1.1746
|1.1904
|2537
|2005.12.05 21:31
|close
|1111
|0.10
|1.1796
|1.1746
|1.1904
|90.00
|9452.88
|2538
|2005.12.06 09:00
|sell
|1112
|0.10
|1.1783
|1.1813
|1.1585
|2539
|2005.12.06 12:30
|close
|1112
|0.10
|1.1778
|1.1813
|1.1585
|5.00
|9457.88
|2540
|2005.12.06 12:30
|buy
|1113
|0.10
|1.1779
|1.1749
|1.1977
|2541
|2005.12.06 16:00
|close
|1113
|0.10
|1.1758
|1.1749
|1.1977
|-21.00
|9436.88
|2542
|2005.12.06 16:00
|sell
|1114
|0.10
|1.1759
|1.1789
|1.1561
|2543
|2005.12.06 17:15
|s/l
|1114
|0.10
|1.1789
|1.1789
|1.1561
|-30.00
|9406.88
|2544
|2005.12.06 17:15
|sell
|1115
|0.10
|1.1787
|1.1817
|1.1589
|2545
|2005.12.06 19:00
|close
|1115
|0.10
|1.1796
|1.1817
|1.1589
|-9.00
|9397.88
|2546
|2005.12.07 09:00
|sell
|1116
|0.10
|1.1750
|1.1780
|1.1552
|2547
|2005.12.07 10:00
|close
|1116
|0.10
|1.1754
|1.1780
|1.1552
|-4.00
|9393.88
|2548
|2005.12.07 10:00
|buy
|1117
|0.10
|1.1754
|1.1724
|1.1952
|2549
|2005.12.07 10:30
|close
|1117
|0.10
|1.1744
|1.1724
|1.1952
|-10.00
|9383.88
|2550
|2005.12.07 10:30
|sell
|1118
|0.10
|1.1745
|1.1775
|1.1547
|2551
|2005.12.07 16:00
|close
|1118
|0.10
|1.1724
|1.1775
|1.1547
|21.00
|9404.88
|2552
|2005.12.07 16:00
|buy
|1119
|0.10
|1.1725
|1.1695
|1.1923
|2553
|2005.12.07 18:30
|close
|1119
|0.10
|1.1711
|1.1695
|1.1923
|-14.00
|9390.88
|2554
|2005.12.07 18:30
|sell
|1120
|0.10
|1.1710
|1.1740
|1.1512
|2555
|2005.12.08 01:30
|close
|1120
|0.10
|1.1727
|1.1740
|1.1512
|-16.48
|9374.40
|2556
|2005.12.08 09:00
|buy
|1121
|0.10
|1.1743
|1.1713
|1.1941
|2557
|2005.12.08 10:10
|modify
|1121
|0.10
|1.1743
|1.1743
|1.1941
|2558
|2005.12.08 16:00
|close
|1121
|0.10
|1.1778
|1.1743
|1.1941
|35.00
|9409.40
|2559
|2005.12.08 16:00
|sell
|1122
|0.10
|1.1777
|1.1807
|1.1579
|2560
|2005.12.08 16:21
|s/l
|1122
|0.10
|1.1807
|1.1807
|1.1579
|-30.00
|9379.40
|2561
|2005.12.08 16:30
|buy
|1123
|0.10
|1.1830
|1.1800
|1.2028
|2562
|2005.12.09 01:32
|s/l
|1123
|0.10
|1.1800
|1.1800
|1.2028
|-30.78
|9348.62
|2563
|2005.12.09 09:00
|sell
|1124
|0.10
|1.1782
|1.1812
|1.1584
|2564
|2005.12.09 12:30
|close
|1124
|0.10
|1.1797
|1.1812
|1.1584
|-15.00
|9333.62
|2565
|2005.12.09 12:30
|buy
|1125
|0.10
|1.1796
|1.1766
|1.1994
|2566
|2005.12.09 21:00
|close
|1125
|0.10
|1.1820
|1.1766
|1.1994
|24.00
|9357.62
|2567
|2005.12.12 09:00
|sell
|1126
|0.10
|1.1833
|1.1863
|1.1635
|2568
|2005.12.12 09:29
|s/l
|1126
|0.10
|1.1863
|1.1863
|1.1635
|-30.00
|9327.62
|2569
|2005.12.12 09:30
|buy
|1127
|0.10
|1.1867
|1.1837
|1.2065
|2570
|2005.12.12 15:00
|modify
|1127
|0.10
|1.1867
|1.1907
|1.2065
|2571
|2005.12.12 20:30
|close
|1127
|0.10
|1.1948
|1.1907
|1.2065
|81.00
|9408.62
|2572
|2005.12.13 09:00
|buy
|1128
|0.10
|1.1960
|1.1930
|1.2158
|2573
|2005.12.13 09:21
|s/l
|1128
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.2158
|-30.00
|9378.62
|2574
|2005.12.13 09:30
|sell
|1129
|0.10
|1.1929
|1.1959
|1.1731
|2575
|2005.12.13 14:30
|close
|1129
|0.10
|1.1931
|1.1959
|1.1731
|-2.00
|9376.62
|2576
|2005.12.13 15:00
|buy
|1130
|0.10
|1.1932
|1.1902
|1.2130
|2577
|2005.12.13 22:00
|close
|1130
|0.10
|1.1928
|1.1902
|1.2130
|-4.00
|9372.62
|2578
|2005.12.14 09:00
|buy
|1131
|0.10
|1.2012
|1.1982
|1.2210
|2579
|2005.12.14 13:30
|close
|1131
|0.10
|1.2013
|1.1982
|1.2210
|1.00
|9373.62
|2580
|2005.12.14 15:00
|buy
|1132
|0.10
|1.2032
|1.2002
|1.2230
|2581
|2005.12.14 19:00
|close
|1132
|0.10
|1.2016
|1.2002
|1.2230
|-16.00
|9357.62
|2582
|2005.12.15 09:00
|sell
|1133
|0.10
|1.1998
|1.2028
|1.1800
|2583
|2005.12.15 09:30
|close
|1133
|0.10
|1.2010
|1.2028
|1.1800
|-12.00
|9345.62
|2584
|2005.12.15 09:30
|buy
|1134
|0.10
|1.2011
|1.1981
|1.2209
|2585
|2005.12.15 15:46
|s/l
|1134
|0.10
|1.1981
|1.1981
|1.2209
|-30.00
|9315.62
|2586
|2005.12.15 16:00
|sell
|1135
|0.10
|1.1979
|1.2009
|1.1781
|2587
|2005.12.15 16:15
|modify
|1135
|0.10
|1.1979
|1.1979
|1.1781
|2588
|2005.12.15 17:12
|s/l
|1135
|0.10
|1.1979
|1.1979
|1.1781
|0.00
|9315.62
|2589
|2005.12.15 17:12
|sell
|1136
|0.10
|1.1977
|1.2007
|1.1779
|2590
|2005.12.16 07:00
|close
|1136
|0.10
|1.1971
|1.2007
|1.1779
|6.52
|9322.14
|2591
|2005.12.16 09:00
|buy
|1137
|0.10
|1.1981
|1.1951
|1.2179
|2592
|2005.12.16 10:20
|modify
|1137
|0.10
|1.1981
|1.1981
|1.2179
|2593
|2005.12.16 12:03
|s/l
|1137
|0.10
|1.1981
|1.1981
|1.2179
|0.00
|9322.14
|2594
|2005.12.16 12:30
|sell
|1138
|0.10
|1.1984
|1.2014
|1.1786
|2595
|2005.12.16 16:30
|close
|1138
|0.10
|1.1999
|1.2014
|1.1786
|-15.00
|9307.14
|2596
|2005.12.16 16:30
|buy
|1139
|0.10
|1.2000
|1.1970
|1.2198
|2597
|2005.12.19 04:02
|close
|1139
|0.10
|1.2019
|1.1970
|1.2198
|18.22
|9325.36
|2598
|2005.12.19 09:00
|sell
|1140
|0.10
|1.2013
|1.2043
|1.1815
|2599
|2005.12.19 09:30
|close
|1140
|0.10
|1.2024
|1.2043
|1.1815
|-11.00
|9314.36
|2600
|2005.12.19 09:30
|buy
|1141
|0.10
|1.2023
|1.1993
|1.2221
|2601
|2005.12.19 11:30
|close
|1141
|0.10
|1.2003
|1.1993
|1.2221
|-20.00
|9294.36
|2602
|2005.12.19 11:30
|sell
|1142
|0.10
|1.2001
|1.2031
|1.1803
|2603
|2005.12.19 18:34
|close
|1142
|0.10
|1.1998
|1.2031
|1.1803
|3.00
|9297.36
|2604
|2005.12.19 18:34
|buy
|1143
|0.10
|1.1999
|1.1969
|1.2197
|2605
|2005.12.20 02:34
|close
|1143
|0.10
|1.1998
|1.1969
|1.2197
|-1.78
|9295.58
|2606
|2005.12.20 09:01
|sell
|1144
|0.10
|1.1980
|1.2010
|1.1782
|2607
|2005.12.20 12:30
|close
|1144
|0.10
|1.1980
|1.2010
|1.1782
|0.00
|9295.58
|2608
|2005.12.20 12:30
|buy
|1145
|0.10
|1.1981
|1.1951
|1.2179
|2609
|2005.12.20 13:04
|s/l
|1145
|0.10
|1.1951
|1.1951
|1.2179
|-30.00
|9265.58
|2610
|2005.12.20 15:00
|sell
|1146
|0.10
|1.1929
|1.1959
|1.1731
|2611
|2005.12.20 16:07
|modify
|1146
|0.10
|1.1929
|1.1929
|1.1731
|2612
|2005.12.20 17:59
|modify
|1146
|0.10
|1.1929
|1.1889
|1.1731
|2613
|2005.12.20 21:00
|close
|1146
|0.10
|1.1866
|1.1889
|1.1731
|63.00
|9328.58
|2614
|2005.12.21 09:00
|buy
|1147
|0.10
|1.1887
|1.1857
|1.2085
|2615
|2005.12.21 12:30
|close
|1147
|0.10
|1.1875
|1.1857
|1.2085
|-12.00
|9316.58
|2616
|2005.12.21 12:30
|sell
|1148
|0.10
|1.1874
|1.1904
|1.1676
|2617
|2005.12.21 15:34
|modify
|1148
|0.10
|1.1874
|1.1874
|1.1676
|2618
|2005.12.21 20:00
|close
|1148
|0.10
|1.1831
|1.1874
|1.1676
|43.00
|9359.58
|2619
|2005.12.22 09:00
|sell
|1149
|0.10
|1.1829
|1.1859
|1.1631
|2620
|2005.12.22 11:00
|close
|1149
|0.10
|1.1829
|1.1859
|1.1631
|0.00
|9359.58
|2621
|2005.12.22 11:01
|buy
|1150
|0.10
|1.1831
|1.1801
|1.2029
|2622
|2005.12.22 14:00
|close
|1150
|0.10
|1.1821
|1.1801
|1.2029
|-10.00
|9349.58
|2623
|2005.12.22 15:00
|sell
|1151
|0.10
|1.1835
|1.1865
|1.1637
|2624
|2005.12.22 15:30
|close
|1151
|0.10
|1.1850
|1.1865
|1.1637
|-15.00
|9334.58
|2625
|2005.12.22 15:30
|buy
|1152
|0.10
|1.1851
|1.1821
|1.2049
|2626
|2005.12.22 16:25
|modify
|1152
|0.10
|1.1851
|1.1851
|1.2049
|2627
|2005.12.22 23:30
|close
|1152
|0.10
|1.1876
|1.1851
|1.2049
|25.00
|9359.58
|2628
|2005.12.23 09:00
|buy
|1153
|0.10
|1.1879
|1.1849
|1.2077
|2629
|2005.12.23 12:30
|close
|1153
|0.10
|1.1872
|1.1849
|1.2077
|-7.00
|9352.58
|2630
|2005.12.23 12:30
|sell
|1154
|0.10
|1.1873
|1.1903
|1.1675
|2631
|2005.12.23 15:01
|modify
|1154
|0.10
|1.1873
|1.1873
|1.1675
|2632
|2005.12.23 16:30
|close
|1154
|0.10
|1.1868
|1.1873
|1.1675
|5.00
|9357.58
|2633
|2005.12.23 16:30
|buy
|1155
|0.10
|1.1869
|1.1839
|1.2067
|2634
|2005.12.26 03:05
|close
|1155
|0.10
|1.1857
|1.1839
|1.2067
|-12.78
|9344.80
|2635
|2005.12.26 09:00
|buy
|1156
|0.10
|1.1855
|1.1825
|1.2053
|2636
|2005.12.26 15:00
|close
|1156
|0.10
|1.1856
|1.1825
|1.2053
|1.00
|9345.80
|2637
|2005.12.26 15:00
|sell
|1157
|0.10
|1.1855
|1.1885
|1.1657
|2638
|2005.12.27 03:00
|close
|1157
|0.10
|1.1843
|1.1885
|1.1657
|12.52
|9358.32
|2639
|2005.12.27 09:00
|sell
|1158
|0.10
|1.1843
|1.1873
|1.1645
|2640
|2005.12.27 09:30
|close
|1158
|0.10
|1.1854
|1.1873
|1.1645
|-11.00
|9347.32
|2641
|2005.12.27 09:30
|buy
|1159
|0.10
|1.1855
|1.1825
|1.2053
|2642
|2005.12.27 15:30
|close
|1159
|0.10
|1.1850
|1.1825
|1.2053
|-5.00
|9342.32
|2643
|2005.12.27 15:33
|sell
|1160
|0.10
|1.1848
|1.1878
|1.1650
|2644
|2005.12.28 01:00
|close
|1160
|0.10
|1.1855
|1.1878
|1.1650
|-5.44
|9336.88
|2645
|2005.12.28 09:00
|buy
|1161
|0.10
|1.1922
|1.1892
|1.2120
|2646
|2005.12.28 14:30
|close
|1161
|0.10
|1.1912
|1.1892
|1.2120
|-10.00
|9326.88
|2647
|2005.12.28 15:01
|sell
|1162
|0.10
|1.1908
|1.1938
|1.1710
|2648
|2005.12.28 16:00
|close
|1162
|0.10
|1.1922
|1.1938
|1.1710
|-14.00
|9312.88
|2649
|2005.12.28 16:00
|buy
|1163
|0.10
|1.1923
|1.1893
|1.2121
|2650
|2005.12.28 16:30
|close
|1163
|0.10
|1.1917
|1.1893
|1.2121
|-6.00
|9306.88
|2651
|2005.12.28 16:30
|sell
|1164
|0.10
|1.1916
|1.1946
|1.1718
|2652
|2005.12.28 17:54
|modify
|1164
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.1718
|2653
|2005.12.28 18:08
|modify
|1164
|0.10
|1.1916
|1.1876
|1.1718
|2654
|2005.12.29 02:00
|close
|1164
|0.10
|1.1855
|1.1876
|1.1718
|61.52
|9368.40
|2655
|2005.12.29 09:00
|buy
|1165
|0.10
|1.1866
|1.1836
|1.2064
|2656
|2005.12.29 12:30
|close
|1165
|0.10
|1.1838
|1.1836
|1.2064
|-28.00
|9340.40
|2657
|2005.12.29 12:30
|sell
|1166
|0.10
|1.1839
|1.1869
|1.1641
|2658
|2005.12.29 17:30
|close
|1166
|0.10
|1.1845
|1.1869
|1.1641
|-6.00
|9334.40
|2659
|2005.12.29 17:30
|buy
|1167
|0.10
|1.1844
|1.1814
|1.2042
|2660
|2005.12.30 02:30
|close
|1167
|0.10
|1.1837
|1.1814
|1.2042
|-7.78
|9326.62
|2661
|2005.12.30 09:00
|sell
|1168
|0.10
|1.1860
|1.1890
|1.1662
|2662
|2005.12.30 15:00
|modify
|1168
|0.10
|1.1860
|1.1860
|1.1662
|2663
|2005.12.30 15:39
|modify
|1168
|0.10
|1.1860
|1.1820
|1.1662
|2664
|2005.12.30 17:20
|s/l
|1168
|0.10
|1.1820
|1.1820
|1.1662
|40.00
|9366.62
|2665
|2005.12.30 17:30
|buy
|1169
|0.10
|1.1830
|1.1800
|1.2028
|2666
|2006.01.02 07:00
|close
|1169
|0.10
|1.1830
|1.1800
|1.2028
|-0.78
|9365.84
|2667
|2006.01.02 09:00
|sell
|1170
|0.10
|1.1839
|1.1869
|1.1641
|2668
|2006.01.02 09:30
|close
|1170
|0.10
|1.1858
|1.1869
|1.1641
|-19.00
|9346.84
|2669
|2006.01.02 09:31
|buy
|1171
|0.10
|1.1859
|1.1829
|1.2057
|2670
|2006.01.02 13:24
|s/l
|1171
|0.10
|1.1829
|1.1829
|1.2057
|-30.00
|9316.84
|2671
|2006.01.02 15:00
|sell
|1172
|0.10
|1.1828
|1.1858
|1.1630
|2672
|2006.01.02 20:30
|close
|1172
|0.10
|1.1827
|1.1858
|1.1630
|1.00
|9317.84
|2673
|2006.01.03 09:00
|sell
|1173
|0.10
|1.1889
|1.1919
|1.1691
|2674
|2006.01.03 15:30
|close
|1173
|0.10
|1.1904
|1.1919
|1.1691
|-15.00
|9302.84
|2675
|2006.01.03 15:30
|buy
|1174
|0.10
|1.1905
|1.1875
|1.2103
|2676
|2006.01.03 16:00
|modify
|1174
|0.10
|1.1905
|1.1905
|1.2103
|2677
|2006.01.04 06:00
|close
|1174
|0.10
|1.2063
|1.1905
|1.2103
|155.66
|9458.50
|2678
|2006.01.04 09:00
|sell
|1175
|0.10
|1.2042
|1.2072
|1.1844
|2679
|2006.01.04 10:19
|s/l
|1175
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.1844
|-30.00
|9428.50
|2680
|2006.01.04 10:30
|buy
|1176
|0.10
|1.2070
|1.2040
|1.2268
|2681
|2006.01.04 18:23
|modify
|1176
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2268
|2682
|2006.01.04 23:31
|close
|1176
|0.10
|1.2114
|1.2070
|1.2268
|44.00
|9472.50
|2683
|2006.01.05 09:00
|sell
|1177
|0.10
|1.2093
|1.2123
|1.1895
|2684
|2006.01.05 14:30
|close
|1177
|0.10
|1.2097
|1.2123
|1.1895
|-4.00
|9468.50
|2685
|2006.01.05 15:00
|buy
|1178
|0.10
|1.2087
|1.2057
|1.2285
|2686
|2006.01.06 00:00
|close
|1178
|0.10
|1.2100
|1.2057
|1.2285
|12.22
|9480.72
|2687
|2006.01.06 09:00
|sell
|1179
|0.10
|1.2090
|1.2120
|1.1892
|2688
|2006.01.06 14:30
|s/l
|1179
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.1892
|-30.00
|9450.72
|2689
|2006.01.06 15:00
|buy
|1180
|0.10
|1.2163
|1.2133
|1.2361
|2690
|2006.01.06 15:40
|s/l
|1180
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2361
|-30.00
|9420.72
|2691
|2006.01.06 15:40
|buy
|1181
|0.10
|1.2135
|1.2105
|1.2333
|2692
|2006.01.09 08:00
|close
|1181
|0.10
|1.2124
|1.2105
|1.2333
|-11.78
|9408.94
|2693
|2006.01.09 09:00
|sell
|1182
|0.10
|1.2104
|1.2134
|1.1906
|2694
|2006.01.09 17:00
|close
|1182
|0.10
|1.2075
|1.2134
|1.1906
|29.00
|9437.94
|2695
|2006.01.09 17:00
|buy
|1183
|0.10
|1.2074
|1.2044
|1.2272
|2696
|2006.01.09 17:30
|close
|1183
|0.10
|1.2057
|1.2044
|1.2272
|-17.00
|9420.94
|2697
|2006.01.09 17:30
|sell
|1184
|0.10
|1.2055
|1.2085
|1.1857
|2698
|2006.01.09 18:37
|s/l
|1184
|0.10
|1.2085
|1.2085
|1.1857
|-30.00
|9390.94
|2699
|2006.01.09 18:37
|sell
|1185
|0.10
|1.2084
|1.2114
|1.1886
|2700
|2006.01.09 19:00
|close
|1185
|0.10
|1.2080
|1.2114
|1.1886
|4.00
|9394.94
|2701
|2006.01.10 09:00
|sell
|1186
|0.10
|1.2058
|1.2088
|1.1860
|2702
|2006.01.10 09:30
|close
|1186
|0.10
|1.2079
|1.2088
|1.1860
|-21.00
|9373.94
|2703
|2006.01.10 09:30
|buy
|1187
|0.10
|1.2080
|1.2050
|1.2278
|2704
|2006.01.10 14:30
|close
|1187
|0.10
|1.2061
|1.2050
|1.2278
|-19.00
|9354.94
|2705
|2006.01.10 15:00
|sell
|1188
|0.10
|1.2053
|1.2083
|1.1855
|2706
|2006.01.10 17:05
|s/l
|1188
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.1855
|-30.00
|9324.94
|2707
|2006.01.10 17:05
|sell
|1189
|0.10
|1.2081
|1.2111
|1.1883
|2708
|2006.01.11 03:30
|close
|1189
|0.10
|1.2065
|1.2111
|1.1883
|17.56
|9342.50
|2709
|2006.01.11 09:00
|sell
|1190
|0.10
|1.2054
|1.2084
|1.1856
|2710
|2006.01.11 12:00
|close
|1190
|0.10
|1.2065
|1.2084
|1.1856
|-11.00
|9331.50
|2711
|2006.01.11 12:00
|buy
|1191
|0.10
|1.2063
|1.2033
|1.2261
|2712
|2006.01.11 15:26
|modify
|1191
|0.10
|1.2063
|1.2063
|1.2261
|2713
|2006.01.11 21:30
|close
|1191
|0.10
|1.2124
|1.2063
|1.2261
|61.00
|9392.50
|2714
|2006.01.12 09:00
|sell
|1192
|0.10
|1.2144
|1.2174
|1.1946
|2715
|2006.01.12 10:30
|close
|1192
|0.10
|1.2148
|1.2174
|1.1946
|-4.00
|9388.50
|2716
|2006.01.12 10:30
|buy
|1193
|0.10
|1.2147
|1.2117
|1.2345
|2717
|2006.01.12 11:32
|close
|1193
|0.10
|1.2146
|1.2117
|1.2345
|-1.00
|9387.50
|2718
|2006.01.12 11:32
|sell
|1194
|0.10
|1.2144
|1.2174
|1.1946
|2719
|2006.01.12 15:00
|modify
|1194
|0.10
|1.2144
|1.2144
|1.1946
|2720
|2006.01.12 15:01
|modify
|1194
|0.10
|1.2144
|1.2104
|1.1946
|2721
|2006.01.12 15:28
|modify
|1194
|0.10
|1.2144
|1.2064
|1.1946
|2722
|2006.01.12 23:31
|close
|1194
|0.10
|1.2030
|1.2064
|1.1946
|114.00
|9501.50
|2723
|2006.01.13 09:00
|buy
|1195
|0.10
|1.2074
|1.2044
|1.2272
|2724
|2006.01.13 12:00
|close
|1195
|0.10
|1.2062
|1.2044
|1.2272
|-12.00
|9489.50
|2725
|2006.01.13 12:00
|sell
|1196
|0.10
|1.2061
|1.2091
|1.1863
|2726
|2006.01.13 15:00
|close
|1196
|0.10
|1.2065
|1.2091
|1.1863
|-4.00
|9485.50
|2727
|2006.01.13 15:00
|buy
|1197
|0.10
|1.2064
|1.2034
|1.2262
|2728
|2006.01.13 17:30
|modify
|1197
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.2262
|2729
|2006.01.16 03:30
|close
|1197
|0.10
|1.2144
|1.2064
|1.2262
|79.22
|9564.72
|2730
|2006.01.16 09:01
|sell
|1198
|0.10
|1.2148
|1.2178
|1.1950
|2731
|2006.01.16 17:01
|close
|1198
|0.10
|1.2119
|1.2178
|1.1950
|29.00
|9593.72
|2732
|2006.01.16 17:01
|buy
|1199
|0.10
|1.2120
|1.2090
|1.2318
|2733
|2006.01.17 00:00
|close
|1199
|0.10
|1.2114
|1.2090
|1.2318
|-6.78
|9586.94
|2734
|2006.01.17 09:00
|buy
|1200
|0.10
|1.2136
|1.2106
|1.2334
|2735
|2006.01.17 10:49
|s/l
|1200
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2334
|-30.00
|9556.94
|2736
|2006.01.17 11:00
|sell
|1201
|0.10
|1.2104
|1.2134
|1.1906
|2737
|2006.01.17 12:44
|modify
|1201
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.1906
|2738
|2006.01.17 19:30
|close
|1201
|0.10
|1.2082
|1.2104
|1.1906
|22.00
|9578.94
|2739
|2006.01.18 09:00
|buy
|1202
|0.10
|1.2120
|1.2090
|1.2318
|2740
|2006.01.18 16:18
|s/l
|1202
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2318
|-30.00
|9548.94
|2741
|2006.01.18 16:31
|sell
|1203
|0.10
|1.2108
|1.2138
|1.1910
|2742
|2006.01.18 23:00
|close
|1203
|0.10
|1.2111
|1.2138
|1.1910
|-3.00
|9545.94
|2743
|2006.01.19 09:00
|sell
|1204
|0.10
|1.2085
|1.2115
|1.1887
|2744
|2006.01.19 16:30
|close
|1204
|0.10
|1.2096
|1.2115
|1.1887
|-11.00
|9534.94
|2745
|2006.01.19 16:31
|buy
|1205
|0.10
|1.2095
|1.2065
|1.2293
|2746
|2006.01.20 01:31
|close
|1205
|0.10
|1.2080
|1.2065
|1.2293
|-15.78
|9519.16
|2747
|2006.01.20 09:00
|sell
|1206
|0.10
|1.2078
|1.2108
|1.1880
|2748
|2006.01.20 10:31
|close
|1206
|0.10
|1.2081
|1.2108
|1.1880
|-3.00
|9516.16
|2749
|2006.01.20 10:31
|buy
|1207
|0.10
|1.2080
|1.2050
|1.2278
|2750
|2006.01.23 07:00
|close
|1207
|0.10
|1.2233
|1.2050
|1.2278
|152.22
|9668.38
|2751
|2006.01.23 09:00
|sell
|1208
|0.10
|1.2238
|1.2268
|1.2040
|2752
|2006.01.23 10:50
|s/l
|1208
|0.10
|1.2268
|1.2268
|1.2040
|-30.00
|9638.38
|2753
|2006.01.23 11:00
|buy
|1209
|0.10
|1.2262
|1.2232
|1.2460
|2754
|2006.01.24 00:00
|close
|1209
|0.10
|1.2296
|1.2232
|1.2460
|33.22
|9671.60
|2755
|2006.01.24 09:00
|buy
|1210
|0.10
|1.2289
|1.2259
|1.2487
|2756
|2006.01.24 09:30
|close
|1210
|0.10
|1.2277
|1.2259
|1.2487
|-12.00
|9659.60
|2757
|2006.01.24 09:31
|sell
|1211
|0.10
|1.2278
|1.2308
|1.2080
|2758
|2006.01.24 16:30
|close
|1211
|0.10
|1.2279
|1.2308
|1.2080
|-1.00
|9658.60
|2759
|2006.01.24 16:30
|buy
|1212
|0.10
|1.2280
|1.2250
|1.2478
|2760
|2006.01.24 20:30
|close
|1212
|0.10
|1.2270
|1.2250
|1.2478
|-10.00
|9648.60
|2761
|2006.01.25 09:00
|buy
|1213
|0.10
|1.2271
|1.2241
|1.2469
|2762
|2006.01.25 10:16
|modify
|1213
|0.10
|1.2271
|1.2271
|1.2469
|2763
|2006.01.25 14:30
|close
|1213
|0.10
|1.2283
|1.2271
|1.2469
|12.00
|9660.60
|2764
|2006.01.25 15:00
|sell
|1214
|0.10
|1.2267
|1.2297
|1.2069
|2765
|2006.01.26 01:30
|close
|1214
|0.10
|1.2252
|1.2297
|1.2069
|15.52
|9676.12
|2766
|2006.01.26 09:00
|buy
|1215
|0.10
|1.2265
|1.2235
|1.2463
|2767
|2006.01.26 10:00
|close
|1215
|0.10
|1.2241
|1.2235
|1.2463
|-24.00
|9652.12
|2768
|2006.01.26 10:00
|sell
|1216
|0.10
|1.2242
|1.2272
|1.2044
|2769
|2006.01.26 15:30
|close
|1216
|0.10
|1.2245
|1.2272
|1.2044
|-3.00
|9649.12
|2770
|2006.01.26 15:30
|buy
|1217
|0.10
|1.2246
|1.2216
|1.2444
|2771
|2006.01.26 17:30
|close
|1217
|0.10
|1.2232
|1.2216
|1.2444
|-14.00
|9635.12
|2772
|2006.01.26 17:30
|sell
|1218
|0.10
|1.2233
|1.2263
|1.2035
|2773
|2006.01.27 04:30
|close
|1218
|0.10
|1.2210
|1.2263
|1.2035
|23.52
|9658.64
|2774
|2006.01.27 09:01
|sell
|1219
|0.10
|1.2205
|1.2235
|1.2007
|2775
|2006.01.27 10:00
|close
|1219
|0.10
|1.2215
|1.2235
|1.2007
|-10.00
|9648.64
|2776
|2006.01.27 10:00
|buy
|1220
|0.10
|1.2213
|1.2183
|1.2411
|2777
|2006.01.27 12:00
|s/l
|1220
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.2411
|-30.00
|9618.64
|2778
|2006.01.27 12:00
|sell
|1221
|0.10
|1.2182
|1.2212
|1.1984
|2779
|2006.01.27 14:32
|s/l
|1221
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.1984
|-30.00
|9588.64
|2780
|2006.01.27 15:00
|buy
|1222
|0.10
|1.2221
|1.2191
|1.2419
|2781
|2006.01.27 16:05
|s/l
|1222
|0.10
|1.2191
|1.2191
|1.2419
|-30.00
|9558.64
|2782
|2006.01.27 16:05
|buy
|1223
|0.10
|1.2193
|1.2163
|1.2391
|2783
|2006.01.27 16:45
|s/l
|1223
|0.10
|1.2163
|1.2163
|1.2391
|-30.00
|9528.64
|2784
|2006.01.27 17:00
|sell
|1224
|0.10
|1.2135
|1.2165
|1.1937
|2785
|2006.01.30 08:00
|close
|1224
|0.10
|1.2109
|1.2165
|1.1937
|26.52
|9555.16
|2786
|2006.01.30 09:00
|buy
|1225
|0.10
|1.2109
|1.2079
|1.2307
|2787
|2006.01.30 09:31
|s/l
|1225
|0.10
|1.2079
|1.2079
|1.2307
|-30.00
|9525.16
|2788
|2006.01.30 10:00
|sell
|1226
|0.10
|1.2081
|1.2111
|1.1883
|2789
|2006.01.30 17:00
|close
|1226
|0.10
|1.2084
|1.2111
|1.1883
|-3.00
|9522.16
|2790
|2006.01.30 17:00
|buy
|1227
|0.10
|1.2086
|1.2056
|1.2284
|2791
|2006.01.30 20:00
|close
|1227
|0.10
|1.2075
|1.2056
|1.2284
|-11.00
|9511.16
|2792
|2006.01.31 09:00
|buy
|1228
|0.10
|1.2110
|1.2080
|1.2308
|2793
|2006.01.31 10:00
|close
|1228
|0.10
|1.2093
|1.2080
|1.2308
|-17.00
|9494.16
|2794
|2006.01.31 10:00
|sell
|1229
|0.10
|1.2092
|1.2122
|1.1894
|2795
|2006.01.31 13:11
|s/l
|1229
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.1894
|-30.00
|9464.16
|2796
|2006.01.31 15:01
|buy
|1230
|0.10
|1.2118
|1.2088
|1.2316
|2797
|2006.01.31 17:55
|modify
|1230
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2316
|2798
|2006.01.31 20:30
|close
|1230
|0.10
|1.2131
|1.2118
|1.2316
|13.00
|9477.16
|2799
|2006.02.01 09:30
|sell
|1231
|0.10
|1.2139
|1.2169
|1.1941
|2800
|2006.02.01 12:06
|modify
|1231
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.1941
|2801
|2006.02.01 16:30
|close
|1231
|0.10
|1.2104
|1.2139
|1.1941
|35.00
|9512.16
|2802
|2006.02.01 16:30
|buy
|1232
|0.10
|1.2107
|1.2077
|1.2305
|2803
|2006.02.01 18:32
|s/l
|1232
|0.10
|1.2077
|1.2077
|1.2305
|-30.00
|9482.16
|2804
|2006.02.02 09:00
|buy
|1233
|0.10
|1.2067
|1.2037
|1.2265
|2805
|2006.02.02 15:00
|close
|1233
|0.10
|1.2044
|1.2037
|1.2265
|-23.00
|9459.16
|2806
|2006.02.02 15:00
|sell
|1234
|0.10
|1.2044
|1.2074
|1.1846
|2807
|2006.02.02 16:13
|s/l
|1234
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.1846
|-30.00
|9429.16
|2808
|2006.02.02 16:30
|buy
|1235
|0.10
|1.2095
|1.2065
|1.2293
|2809
|2006.02.03 00:30
|close
|1235
|0.10
|1.2085
|1.2065
|1.2293
|-10.78
|9418.38
|2810
|2006.02.03 09:00
|sell
|1236
|0.10
|1.2073
|1.2103
|1.1875
|2811
|2006.02.03 15:30
|modify
|1236
|0.10
|1.2073
|1.2033
|1.1875
|2812
|2006.02.06 00:05
|s/l
|1236
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.1875
|40.52
|9458.90
|2813
|2006.02.06 09:00
|sell
|1237
|0.10
|1.1995
|1.2025
|1.1797
|2814
|2006.02.06 18:13
|modify
|1237
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.1797
|2815
|2006.02.07 04:00
|close
|1237
|0.10
|1.1969
|1.1995
|1.1797
|26.52
|9485.42
|2816
|2006.02.07 09:00
|buy
|1238
|0.10
|1.1981
|1.1951
|1.2179
|2817
|2006.02.07 12:30
|close
|1238
|0.10
|1.1988
|1.1951
|1.2179
|7.00
|9492.42
|2818
|2006.02.07 12:30
|sell
|1239
|0.10
|1.1987
|1.2017
|1.1789
|2819
|2006.02.07 17:01
|modify
|1239
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.1789
|2820
|2006.02.07 19:00
|close
|1239
|0.10
|1.1974
|1.1987
|1.1789
|13.00
|9505.42
|2821
|2006.02.08 09:00
|sell
|1240
|0.10
|1.1968
|1.1998
|1.1770
|2822
|2006.02.08 17:07
|modify
|1240
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.1770
|2823
|2006.02.08 22:00
|close
|1240
|0.10
|1.1952
|1.1968
|1.1770
|16.00
|9521.42
|2824
|2006.02.09 09:00
|sell
|1241
|0.10
|1.1973
|1.2003
|1.1775
|2825
|2006.02.09 13:00
|close
|1241
|0.10
|1.1989
|1.2003
|1.1775
|-16.00
|9505.42
|2826
|2006.02.09 15:00
|buy
|1242
|0.10
|1.1982
|1.1952
|1.2180
|2827
|2006.02.09 16:00
|close
|1242
|0.10
|1.1965
|1.1952
|1.2180
|-17.00
|9488.42
|2828
|2006.02.09 16:00
|sell
|1243
|0.10
|1.1966
|1.1996
|1.1768
|2829
|2006.02.09 22:00
|close
|1243
|0.10
|1.1980
|1.1996
|1.1768
|-14.00
|9474.42
|2830
|2006.02.10 09:00
|sell
|1244
|0.10
|1.1972
|1.2002
|1.1774
|2831
|2006.02.10 14:54
|s/l
|1244
|0.10
|1.2002
|1.2002
|1.1774
|-30.00
|9444.42
|2832
|2006.02.10 15:00
|buy
|1245
|0.10
|1.2020
|1.1990
|1.2218
|2833
|2006.02.10 16:20
|s/l
|1245
|0.10
|1.1990
|1.1990
|1.2218
|-30.00
|9414.42
|2834
|2006.02.10 16:20
|buy
|1246
|0.10
|1.1992
|1.1962
|1.2190
|2835
|2006.02.10 16:30
|s/l
|1246
|0.10
|1.1962
|1.1962
|1.2190
|-30.00
|9384.42
|2836
|2006.02.10 17:00
|sell
|1247
|0.10
|1.1913
|1.1943
|1.1715
|2837
|2006.02.13 09:00
|close
|1247
|0.10
|1.1902
|1.1943
|1.1715
|11.52
|9395.94
|2838
|2006.02.13 09:00
|buy
|1248
|0.10
|1.1901
|1.1871
|1.2099
|2839
|2006.02.13 10:30
|close
|1248
|0.10
|1.1884
|1.1871
|1.2099
|-17.00
|9378.94
|2840
|2006.02.13 10:30
|sell
|1249
|0.10
|1.1883
|1.1913
|1.1685
|2841
|2006.02.13 16:38
|s/l
|1249
|0.10
|1.1913
|1.1913
|1.1685
|-30.00
|9348.94
|2842
|2006.02.13 17:00
|buy
|1250
|0.10
|1.1907
|1.1877
|1.2105
|2843
|2006.02.14 03:00
|close
|1250
|0.10
|1.1894
|1.1877
|1.2105
|-13.78
|9335.16
|2844
|2006.02.14 09:00
|buy
|1251
|0.10
|1.1912
|1.1882
|1.2110
|2845
|2006.02.14 12:30
|close
|1251
|0.10
|1.1900
|1.1882
|1.2110
|-12.00
|9323.16
|2846
|2006.02.14 12:30
|sell
|1252
|0.10
|1.1901
|1.1931
|1.1703
|2847
|2006.02.14 17:30
|close
|1252
|0.10
|1.1904
|1.1931
|1.1703
|-3.00
|9320.16
|2848
|2006.02.14 17:30
|buy
|1253
|0.10
|1.1905
|1.1875
|1.2103
|2849
|2006.02.15 05:03
|close
|1253
|0.10
|1.1922
|1.1875
|1.2103
|14.66
|9334.82
|2850
|2006.02.15 09:00
|sell
|1254
|0.10
|1.1914
|1.1944
|1.1716
|2851
|2006.02.15 15:00
|close
|1254
|0.10
|1.1924
|1.1944
|1.1716
|-10.00
|9324.82
|2852
|2006.02.15 15:00
|buy
|1255
|0.10
|1.1928
|1.1898
|1.2126
|2853
|2006.02.15 16:36
|s/l
|1255
|0.10
|1.1898
|1.1898
|1.2126
|-30.00
|9294.82
|2854
|2006.02.15 17:00
|sell
|1256
|0.10
|1.1897
|1.1927
|1.1699
|2855
|2006.02.16 12:17
|modify
|1256
|0.10
|1.1897
|1.1897
|1.1699
|2856
|2006.02.16 15:00
|close
|1256
|0.10
|1.1877
|1.1897
|1.1699
|20.52
|9315.34
|2857
|2006.02.16 15:00
|buy
|1257
|0.10
|1.1876
|1.1846
|1.2074
|2858
|2006.02.17 01:31
|close
|1257
|0.10
|1.1899
|1.1846
|1.2074
|22.22
|9337.56
|2859
|2006.02.17 09:01
|sell
|1258
|0.10
|1.1879
|1.1909
|1.1681
|2860
|2006.02.17 11:01
|close
|1258
|0.10
|1.1886
|1.1909
|1.1681
|-7.00
|9330.56
|2861
|2006.02.17 11:01
|buy
|1259
|0.10
|1.1885
|1.1855
|1.2083
|2862
|2006.02.17 13:30
|close
|1259
|0.10
|1.1867
|1.1855
|1.2083
|-18.00
|9312.56
|2863
|2006.02.17 15:00
|sell
|1260
|0.10
|1.1871
|1.1901
|1.1673
|2864
|2006.02.17 16:00
|close
|1260
|0.10
|1.1893
|1.1901
|1.1673
|-22.00
|9290.56
|2865
|2006.02.17 16:00
|buy
|1261
|0.10
|1.1891
|1.1861
|1.2089
|2866
|2006.02.17 16:31
|modify
|1261
|0.10
|1.1891
|1.1891
|1.2089
|2867
|2006.02.17 18:23
|s/l
|1261
|0.10
|1.1891
|1.1891
|1.2089
|0.00
|9290.56
|2868
|2006.02.17 18:23
|buy
|1262
|0.10
|1.1891
|1.1861
|1.2089
|2869
|2006.02.17 19:00
|close
|1262
|0.10
|1.1913
|1.1861
|1.2089
|22.00
|9312.56
|2870
|2006.02.20 09:00
|sell
|1263
|0.10
|1.1951
|1.1981
|1.1753
|2871
|2006.02.20 16:31
|close
|1263
|0.10
|1.1943
|1.1981
|1.1753
|8.00
|9320.56
|2872
|2006.02.20 16:31
|buy
|1264
|0.10
|1.1942
|1.1912
|1.2140
|2873
|2006.02.20 22:34
|close
|1264
|0.10
|1.1933
|1.1912
|1.2140
|-9.00
|9311.56
|2874
|2006.02.21 09:00
|sell
|1265
|0.10
|1.1913
|1.1943
|1.1715
|2875
|2006.02.21 18:00
|close
|1265
|0.10
|1.1912
|1.1943
|1.1715
|1.00
|9312.56
|2876
|2006.02.21 18:00
|buy
|1266
|0.10
|1.1913
|1.1883
|1.2111
|2877
|2006.02.21 23:32
|close
|1266
|0.10
|1.1907
|1.1883
|1.2111
|-6.00
|9306.56
|2878
|2006.02.22 09:00
|sell
|1267
|0.10
|1.1910
|1.1940
|1.1712
|2879
|2006.02.22 11:37
|modify
|1267
|0.10
|1.1910
|1.1910
|1.1712
|2880
|2006.02.22 15:30
|close
|1267
|0.10
|1.1886
|1.1910
|1.1712
|24.00
|9330.56
|2881
|2006.02.22 15:30
|buy
|1268
|0.10
|1.1885
|1.1855
|1.2083
|2882
|2006.02.23 01:30
|close
|1268
|0.10
|1.1905
|1.1855
|1.2083
|19.22
|9349.78
|2883
|2006.02.23 09:00
|buy
|1269
|0.10
|1.1902
|1.1872
|1.2100
|2884
|2006.02.23 11:18
|modify
|1269
|0.10
|1.1902
|1.1902
|1.2100
|2885
|2006.02.23 16:00
|close
|1269
|0.10
|1.1920
|1.1902
|1.2100
|18.00
|9367.78
|2886
|2006.02.23 16:00
|sell
|1270
|0.10
|1.1921
|1.1951
|1.1723
|2887
|2006.02.24 01:30
|close
|1270
|0.10
|1.1927
|1.1951
|1.1723
|-5.48
|9362.30
|2888
|2006.02.24 09:01
|buy
|1271
|0.10
|1.1914
|1.1884
|1.2112
|2889
|2006.02.24 09:30
|close
|1271
|0.10
|1.1895
|1.1884
|1.2112
|-19.00
|9343.30
|2890
|2006.02.24 09:30
|sell
|1272
|0.10
|1.1894
|1.1924
|1.1696
|2891
|2006.02.24 15:00
|close
|1272
|0.10
|1.1899
|1.1924
|1.1696
|-5.00
|9338.30
|2892
|2006.02.24 15:01
|buy
|1273
|0.10
|1.1897
|1.1867
|1.2095
|2893
|2006.02.24 16:30
|close
|1273
|0.10
|1.1890
|1.1867
|1.2095
|-7.00
|9331.30
|2894
|2006.02.24 16:31
|sell
|1274
|0.10
|1.1889
|1.1919
|1.1691
|2895
|2006.02.27 04:00
|close
|1274
|0.10
|1.1868
|1.1919
|1.1691
|21.52
|9352.82
|2896
|2006.02.27 09:00
|buy
|1275
|0.10
|1.1859
|1.1829
|1.2057
|2897
|2006.02.27 09:30
|close
|1275
|0.10
|1.1840
|1.1829
|1.2057
|-19.00
|9333.82
|2898
|2006.02.27 09:30
|sell
|1276
|0.10
|1.1843
|1.1873
|1.1645
|2899
|2006.02.27 18:00
|close
|1276
|0.10
|1.1858
|1.1873
|1.1645
|-15.00
|9318.82
|2900
|2006.02.27 18:00
|buy
|1277
|0.10
|1.1861
|1.1831
|1.2059
|2901
|2006.02.28 00:30
|close
|1277
|0.10
|1.1849
|1.1831
|1.2059
|-12.78
|9306.04
|2902
|2006.02.28 09:05
|sell
|1278
|0.10
|1.1848
|1.1878
|1.1650
|2903
|2006.02.28 10:00
|close
|1278
|0.10
|1.1867
|1.1878
|1.1650
|-19.00
|9287.04
|2904
|2006.02.28 10:00
|buy
|1279
|0.10
|1.1866
|1.1836
|1.2064
|2905
|2006.02.28 16:12
|modify
|1279
|0.10
|1.1866
|1.1866
|1.2064
|2906
|2006.02.28 21:00
|close
|1279
|0.10
|1.1921
|1.1866
|1.2064
|55.00
|9342.04
|2907
|2006.03.01 09:00
|sell
|1280
|0.10
|1.1934
|1.1964
|1.1736
|2908
|2006.03.01 11:30
|close
|1280
|0.10
|1.1939
|1.1964
|1.1736
|-5.00
|9337.04
|2909
|2006.03.01 11:31
|buy
|1281
|0.10
|1.1942
|1.1912
|1.2140
|2910
|2006.03.01 16:30
|close
|1281
|0.10
|1.1944
|1.1912
|1.2140
|2.00
|9339.04
|2911
|2006.03.01 16:30
|sell
|1282
|0.10
|1.1942
|1.1972
|1.1744
|2912
|2006.03.01 17:52
|modify
|1282
|0.10
|1.1942
|1.1942
|1.1744
|2913
|2006.03.01 23:32
|close
|1282
|0.10
|1.1921
|1.1942
|1.1744
|21.00
|9360.04
|2914
|2006.03.02 09:00
|buy
|1283
|0.10
|1.1935
|1.1905
|1.2133
|2915
|2006.03.02 12:00
|close
|1283
|0.10
|1.1932
|1.1905
|1.2133
|-3.00
|9357.04
|2916
|2006.03.02 12:00
|sell
|1284
|0.10
|1.1933
|1.1963
|1.1735
|2917
|2006.03.02 15:00
|close
|1284
|0.10
|1.1941
|1.1963
|1.1735
|-8.00
|9349.04
|2918
|2006.03.02 15:00
|buy
|1285
|0.10
|1.1942
|1.1912
|1.2140
|2919
|2006.03.02 16:09
|modify
|1285
|0.10
|1.1942
|1.1942
|1.2140
|2920
|2006.03.02 18:46
|modify
|1285
|0.10
|1.1942
|1.1982
|1.2140
|2921
|2006.03.03 01:30
|close
|1285
|0.10
|1.2031
|1.1982
|1.2140
|88.22
|9437.26
|2922
|2006.03.03 09:00
|buy
|1286
|0.10
|1.2024
|1.1994
|1.2222
|2923
|2006.03.03 10:30
|close
|1286
|0.10
|1.2013
|1.1994
|1.2222
|-11.00
|9426.26
|2924
|2006.03.03 10:31
|sell
|1287
|0.10
|1.2013
|1.2043
|1.1815
|2925
|2006.03.03 13:30
|close
|1287
|0.10
|1.2024
|1.2043
|1.1815
|-11.00
|9415.26
|2926
|2006.03.03 15:00
|buy
|1288
|0.10
|1.2039
|1.2009
|1.2237
|2927
|2006.03.03 16:05
|s/l
|1288
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.2237
|-30.00
|9385.26
|2928
|2006.03.03 16:30
|sell
|1289
|0.10
|1.2013
|1.2043
|1.1815
|2929
|2006.03.03 22:23
|s/l
|1289
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.1815
|-30.00
|9355.26
|2930
|2006.03.06 09:01
|sell
|1290
|0.10
|1.2070
|1.2100
|1.1872
|2931
|2006.03.06 12:04
|modify
|1290
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.1872
|2932
|2006.03.06 16:30
|close
|1290
|0.10
|1.2018
|1.2070
|1.1872
|52.00
|9407.26
|2933
|2006.03.06 16:30
|buy
|1291
|0.10
|1.2019
|1.1989
|1.2217
|2934
|2006.03.06 17:00
|close
|1291
|0.10
|1.2008
|1.1989
|1.2217
|-11.00
|9396.26
|2935
|2006.03.06 17:00
|sell
|1292
|0.10
|1.2009
|1.2039
|1.1811
|2936
|2006.03.06 21:33
|close
|1292
|0.10
|1.2021
|1.2039
|1.1811
|-12.00
|9384.26
|2937
|2006.03.07 09:00
|sell
|1293
|0.10
|1.1946
|1.1976
|1.1748
|2938
|2006.03.07 11:38
|modify
|1293
|0.10
|1.1946
|1.1946
|1.1748
|2939
|2006.03.07 16:00
|close
|1293
|0.10
|1.1899
|1.1946
|1.1748
|47.00
|9431.26
|2940
|2006.03.07 16:00
|buy
|1294
|0.10
|1.1901
|1.1871
|1.2099
|2941
|2006.03.07 17:00
|close
|1294
|0.10
|1.1883
|1.1871
|1.2099
|-18.00
|9413.26
|2942
|2006.03.07 17:01
|sell
|1295
|0.10
|1.1884
|1.1914
|1.1686
|2943
|2006.03.08 00:30
|close
|1295
|0.10
|1.1889
|1.1914
|1.1686
|-3.44
|9409.82
|2944
|2006.03.08 09:00
|buy
|1296
|0.10
|1.1919
|1.1889
|1.2117
|2945
|2006.03.08 13:00
|close
|1296
|0.10
|1.1909
|1.1889
|1.2117
|-10.00
|9399.82
|2946
|2006.03.08 15:00
|sell
|1297
|0.10
|1.1905
|1.1935
|1.1707
|2947
|2006.03.08 16:30
|close
|1297
|0.10
|1.1923
|1.1935
|1.1707
|-18.00
|9381.82
|2948
|2006.03.08 16:31
|buy
|1298
|0.10
|1.1924
|1.1894
|1.2122
|2949
|2006.03.09 05:00
|close
|1298
|0.10
|1.1928
|1.1894
|1.2122
|3.22
|9385.04
|2950
|2006.03.09 09:00
|sell
|1299
|0.10
|1.1944
|1.1974
|1.1746
|2951
|2006.03.10 05:00
|close
|1299
|0.10
|1.1907
|1.1974
|1.1746
|37.52
|9422.56
|2952
|2006.03.10 09:00
|buy
|1300
|0.10
|1.1919
|1.1889
|1.2117
|2953
|2006.03.10 14:00
|close
|1300
|0.10
|1.1918
|1.1889
|1.2117
|-1.00
|9421.56
|2954
|2006.03.10 15:00
|sell
|1301
|0.10
|1.1904
|1.1934
|1.1706
|2955
|2006.03.10 15:37
|modify
|1301
|0.10
|1.1904
|1.1904
|1.1706
|2956
|2006.03.10 19:00
|close
|1301
|0.10
|1.1894
|1.1904
|1.1706
|10.00
|9431.56
|2957
|2006.03.13 09:00
|buy
|1302
|0.10
|1.1960
|1.1930
|1.2158
|2958
|2006.03.13 09:58
|s/l
|1302
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.2158
|-30.00
|9401.56
|2959
|2006.03.13 10:01
|sell
|1303
|0.10
|1.1929
|1.1959
|1.1731
|2960
|2006.03.13 17:30
|close
|1303
|0.10
|1.1947
|1.1959
|1.1731
|-18.00
|9383.56
|2961
|2006.03.13 17:30
|buy
|1304
|0.10
|1.1948
|1.1918
|1.2146
|2962
|2006.03.14 02:30
|close
|1304
|0.10
|1.1959
|1.1918
|1.2146
|10.22
|9393.78
|2963
|2006.03.14 09:00
|buy
|1305
|0.10
|1.1970
|1.1940
|1.2168
|2964
|2006.03.14 11:32
|close
|1305
|0.10
|1.1955
|1.1940
|1.2168
|-15.00
|9378.78
|2965
|2006.03.14 11:33
|sell
|1306
|0.10
|1.1958
|1.1988
|1.1760
|2966
|2006.03.14 15:00
|close
|1306
|0.10
|1.1953
|1.1988
|1.1760
|5.00
|9383.78
|2967
|2006.03.14 15:00
|buy
|1307
|0.10
|1.1954
|1.1924
|1.2152
|2968
|2006.03.14 16:01
|modify
|1307
|0.10
|1.1954
|1.1954
|1.2152
|2969
|2006.03.14 23:01
|close
|1307
|0.10
|1.2011
|1.1954
|1.2152
|57.00
|9440.78
|2970
|2006.03.15 09:00
|buy
|1308
|0.10
|1.2030
|1.2000
|1.2228
|2971
|2006.03.15 11:00
|close
|1308
|0.10
|1.2017
|1.2000
|1.2228
|-13.00
|9427.78
|2972
|2006.03.15 11:01
|sell
|1309
|0.10
|1.2017
|1.2047
|1.1819
|2973
|2006.03.15 15:12
|s/l
|1309
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.1819
|-30.00
|9397.78
|2974
|2006.03.15 15:30
|buy
|1310
|0.10
|1.2055
|1.2025
|1.2253
|2975
|2006.03.15 15:43
|s/l
|1310
|0.10
|1.2025
|1.2025
|1.2253
|-30.00
|9367.78
|2976
|2006.03.15 15:43
|buy
|1311
|0.10
|1.2027
|1.1997
|1.2225
|2977
|2006.03.16 02:30
|close
|1311
|0.10
|1.2051
|1.1997
|1.2225
|23.22
|9391.00
|2978
|2006.03.16 09:00
|sell
|1312
|0.10
|1.2058
|1.2088
|1.1860
|2979
|2006.03.16 09:30
|close
|1312
|0.10
|1.2061
|1.2088
|1.1860
|-3.00
|9388.00
|2980
|2006.03.16 09:30
|buy
|1313
|0.10
|1.2060
|1.2030
|1.2258
|2981
|2006.03.16 15:00
|modify
|1313
|0.10
|1.2060
|1.2060
|1.2258
|2982
|2006.03.16 15:02
|modify
|1313
|0.10
|1.2060
|1.2100
|1.2258
|2983
|2006.03.16 18:31
|modify
|1313
|0.10
|1.2060
|1.2140
|1.2258
|2984
|2006.03.16 21:30
|close
|1313
|0.10
|1.2175
|1.2140
|1.2258
|115.00
|9503.00
|2985
|2006.03.17 09:00
|sell
|1314
|0.10
|1.2151
|1.2181
|1.1953
|2986
|2006.03.17 09:30
|close
|1314
|0.10
|1.2167
|1.2181
|1.1953
|-16.00
|9487.00
|2987
|2006.03.17 09:30
|buy
|1315
|0.10
|1.2166
|1.2136
|1.2364
|2988
|2006.03.17 15:30
|close
|1315
|0.10
|1.2177
|1.2136
|1.2364
|11.00
|9498.00
|2989
|2006.03.17 15:31
|sell
|1316
|0.10
|1.2176
|1.2206
|1.1978
|2990
|2006.03.17 17:30
|close
|1316
|0.10
|1.2188
|1.2206
|1.1978
|-12.00
|9486.00
|2991
|2006.03.17 17:31
|buy
|1317
|0.10
|1.2188
|1.2158
|1.2386
|2992
|2006.03.20 01:32
|close
|1317
|0.10
|1.2173
|1.2158
|1.2386
|-15.78
|9470.22
|2993
|2006.03.20 09:00
|sell
|1318
|0.10
|1.2185
|1.2215
|1.1987
|2994
|2006.03.20 09:30
|close
|1318
|0.10
|1.2184
|1.2215
|1.1987
|1.00
|9471.22
|2995
|2006.03.20 09:30
|buy
|1319
|0.10
|1.2185
|1.2155
|1.2383
|2996
|2006.03.20 15:30
|close
|1319
|0.10
|1.2169
|1.2155
|1.2383
|-16.00
|9455.22
|2997
|2006.03.20 15:30
|sell
|1320
|0.10
|1.2168
|1.2198
|1.1970
|2998
|2006.03.20 22:30
|close
|1320
|0.10
|1.2168
|1.2198
|1.1970
|0.00
|9455.22
|2999
|2006.03.21 09:00
|sell
|1321
|0.10
|1.2135
|1.2165
|1.1937
|3000
|2006.03.21 11:00
|close
|1321
|0.10
|1.2144
|1.2165
|1.1937
|-9.00
|9446.22
|3001
|2006.03.21 11:00
|buy
|1322
|0.10
|1.2143
|1.2113
|1.2341
|3002
|2006.03.21 15:05
|s/l
|1322
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2341
|-30.00
|9416.22
|3003
|2006.03.21 15:32
|sell
|1323
|0.10
|1.2123
|1.2153
|1.1925
|3004
|2006.03.21 17:44
|modify
|1323
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1925
|3005
|2006.03.21 23:30
|close
|1323
|0.10
|1.2096
|1.2123
|1.1925
|27.00
|9443.22
|3006
|2006.03.22 09:00
|buy
|1324
|0.10
|1.2088
|1.2058
|1.2286
|3007
|2006.03.22 11:30
|close
|1324
|0.10
|1.2077
|1.2058
|1.2286
|-11.00
|9432.22
|3008
|2006.03.22 11:30
|sell
|1325
|0.10
|1.2078
|1.2108
|1.1880
|3009
|2006.03.22 15:00
|close
|1325
|0.10
|1.2097
|1.2108
|1.1880
|-19.00
|9413.22
|3010
|2006.03.22 15:00
|buy
|1326
|0.10
|1.2096
|1.2066
|1.2294
|3011
|2006.03.22 19:30
|close
|1326
|0.10
|1.2081
|1.2066
|1.2294
|-15.00
|9398.22
|3012
|2006.03.23 09:01
|buy
|1327
|0.10
|1.2068
|1.2038
|1.2266
|3013
|2006.03.23 12:31
|close
|1327
|0.10
|1.2057
|1.2038
|1.2266
|-11.00
|9387.22
|3014
|2006.03.23 12:31
|sell
|1328
|0.10
|1.2056
|1.2086
|1.1858
|3015
|2006.03.23 16:20
|modify
|1328
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.1858
|3016
|2006.03.23 16:29
|modify
|1328
|0.10
|1.2056
|1.2016
|1.1858
|3017
|2006.03.24 02:30
|close
|1328
|0.10
|1.1970
|1.2016
|1.1858
|86.52
|9473.74
|3018
|2006.03.24 09:00
|buy
|1329
|0.10
|1.1965
|1.1935
|1.2163
|3019
|2006.03.24 12:30
|close
|1329
|0.10
|1.1965
|1.1935
|1.2163
|0.00
|9473.74
|3020
|2006.03.24 12:30
|sell
|1330
|0.10
|1.1966
|1.1996
|1.1768
|3021
|2006.03.24 15:30
|close
|1330
|0.10
|1.1977
|1.1996
|1.1768
|-11.00
|9462.74
|3022
|2006.03.24 15:30
|buy
|1331
|0.10
|1.1978
|1.1948
|1.2176
|3023
|2006.03.24 16:17
|modify
|1331
|0.10
|1.1978
|1.1978
|1.2176
|3024
|2006.03.27 04:00
|close
|1331
|0.10
|1.2019
|1.1978
|1.2176
|40.22
|9502.96
|3025
|2006.03.27 09:00
|buy
|1332
|0.10
|1.2043
|1.2013
|1.2241
|3026
|2006.03.27 11:30
|close
|1332
|0.10
|1.2027
|1.2013
|1.2241
|-16.00
|9486.96
|3027
|2006.03.27 11:30
|sell
|1333
|0.10
|1.2026
|1.2056
|1.1828
|3028
|2006.03.28 02:01
|close
|1333
|0.10
|1.2016
|1.2056
|1.1828
|10.52
|9497.48
|3029
|2006.03.28 09:00
|buy
|1334
|0.10
|1.2017
|1.1987
|1.2215
|3030
|2006.03.28 10:10
|modify
|1334
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.2215
|3031
|2006.03.28 15:29
|modify
|1334
|0.10
|1.2017
|1.2057
|1.2215
|3032
|2006.03.28 17:30
|close
|1334
|0.10
|1.2063
|1.2057
|1.2215
|46.00
|9543.48
|3033
|2006.03.28 17:30
|sell
|1335
|0.10
|1.2062
|1.2092
|1.1864
|3034
|2006.03.29 07:31
|close
|1335
|0.10
|1.2013
|1.2092
|1.1864
|50.56
|9594.04
|3035
|2006.03.29 09:00
|buy
|1336
|0.10
|1.2012
|1.1982
|1.2210
|3036
|2006.03.29 09:59
|s/l
|1336
|0.10
|1.1982
|1.1982
|1.2210
|-30.00
|9564.04
|3037
|2006.03.29 10:00
|sell
|1337
|0.10
|1.1983
|1.2013
|1.1785
|3038
|2006.03.29 12:16
|s/l
|1337
|0.10
|1.2013
|1.2013
|1.1785
|-30.00
|9534.04
|3039
|2006.03.29 12:16
|sell
|1338
|0.10
|1.2012
|1.2042
|1.1814
|3040
|2006.03.29 12:30
|close
|1338
|0.10
|1.2018
|1.2042
|1.1814
|-6.00
|9528.04
|3041
|2006.03.29 12:31
|buy
|1339
|0.10
|1.2017
|1.1987
|1.2215
|3042
|2006.03.30 00:00
|close
|1339
|0.10
|1.2021
|1.1987
|1.2215
|3.22
|9531.26
|3043
|2006.03.30 09:00
|buy
|1340
|0.10
|1.2055
|1.2025
|1.2253
|3044
|2006.03.30 09:30
|close
|1340
|0.10
|1.2055
|1.2025
|1.2253
|0.00
|9531.26
|3045
|2006.03.30 09:31
|sell
|1341
|0.10
|1.2054
|1.2084
|1.1856
|3046
|2006.03.30 12:00
|close
|1341
|0.10
|1.2079
|1.2084
|1.1856
|-25.00
|9506.26
|3047
|2006.03.30 12:00
|buy
|1342
|0.10
|1.2078
|1.2048
|1.2276
|3048
|2006.03.30 16:00
|close
|1342
|0.10
|1.2077
|1.2048
|1.2276
|-1.00
|9505.26
|3049
|2006.03.30 16:00
|sell
|1343
|0.10
|1.2078
|1.2108
|1.1880
|3050
|2006.03.30 16:30
|close
|1343
|0.10
|1.2101
|1.2108
|1.1880
|-23.00
|9482.26
|3051
|2006.03.30 16:30
|buy
|1344
|0.10
|1.2100
|1.2070
|1.2298
|3052
|2006.03.30 16:37
|modify
|1344
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2298
|3053
|2006.03.31 06:31
|close
|1344
|0.10
|1.2152
|1.2100
|1.2298
|51.22
|9533.48
|3054
|2006.03.31 09:00
|sell
|1345
|0.10
|1.2138
|1.2168
|1.1940
|3055
|2006.03.31 12:03
|modify
|1345
|0.10
|1.2138
|1.2138
|1.1940
|3056
|2006.03.31 14:30
|close
|1345
|0.10
|1.2114
|1.2138
|1.1940
|24.00
|9557.48
|3057
|2006.03.31 15:00
|buy
|1346
|0.10
|1.2109
|1.2079
|1.2307
|3058
|2006.04.03 02:00
|close
|1346
|0.10
|1.2102
|1.2079
|1.2307
|-7.78
|9549.70
|3059
|2006.04.03 09:01
|sell
|1347
|0.10
|1.2045
|1.2075
|1.1847
|3060
|2006.04.03 11:00
|close
|1347
|0.10
|1.2064
|1.2075
|1.1847
|-19.00
|9530.70
|3061
|2006.04.03 11:00
|buy
|1348
|0.10
|1.2065
|1.2035
|1.2263
|3062
|2006.04.03 16:41
|modify
|1348
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2263
|3063
|2006.04.03 23:30
|close
|1348
|0.10
|1.2134
|1.2065
|1.2263
|69.00
|9599.70
|3064
|2006.04.04 09:00
|sell
|1349
|0.10
|1.2120
|1.2150
|1.1922
|3065
|2006.04.04 09:35
|s/l
|1349
|0.10
|1.2150
|1.2150
|1.1922
|-30.00
|9569.70
|3066
|2006.04.04 09:35
|sell
|1350
|0.10
|1.2148
|1.2178
|1.1950
|3067
|2006.04.04 10:00
|close
|1350
|0.10
|1.2164
|1.2178
|1.1950
|-16.00
|9553.70
|3068
|2006.04.04 10:01
|buy
|1351
|0.10
|1.2169
|1.2139
|1.2367
|3069
|2006.04.04 15:00
|modify
|1351
|0.10
|1.2169
|1.2169
|1.2367
|3070
|2006.04.04 15:25
|modify
|1351
|0.10
|1.2169
|1.2209
|1.2367
|3071
|2006.04.04 22:00
|close
|1351
|0.10
|1.2256
|1.2209
|1.2367
|87.00
|9640.70
|3072
|2006.04.05 09:00
|buy
|1352
|0.10
|1.2275
|1.2245
|1.2473
|3073
|2006.04.05 10:00
|close
|1352
|0.10
|1.2256
|1.2245
|1.2473
|-19.00
|9621.70
|3074
|2006.04.05 10:00
|sell
|1353
|0.10
|1.2255
|1.2285
|1.2057
|3075
|2006.04.05 14:30
|close
|1353
|0.10
|1.2280
|1.2285
|1.2057
|-25.00
|9596.70
|3076
|2006.04.05 15:00
|buy
|1354
|0.10
|1.2290
|1.2260
|1.2488
|3077
|2006.04.05 16:30
|s/l
|1354
|0.10
|1.2260
|1.2260
|1.2488
|-30.00
|9566.70
|3078
|2006.04.05 16:30
|buy
|1355
|0.10
|1.2262
|1.2232
|1.2460
|3079
|2006.04.05 17:00
|close
|1355
|0.10
|1.2268
|1.2232
|1.2460
|6.00
|9572.70
|3080
|2006.04.05 17:01
|sell
|1356
|0.10
|1.2267
|1.2297
|1.2069
|3081
|2006.04.05 19:45
|s/l
|1356
|0.10
|1.2297
|1.2297
|1.2069
|-30.00
|9542.70
|3082
|2006.04.06 09:00
|buy
|1357
|0.10
|1.2290
|1.2260
|1.2488
|3083
|2006.04.06 11:28
|modify
|1357
|0.10
|1.2290
|1.2290
|1.2488
|3084
|2006.04.06 14:30
|close
|1357
|0.10
|1.2304
|1.2290
|1.2488
|14.00
|9556.70
|3085
|2006.04.06 15:00
|sell
|1358
|0.10
|1.2244
|1.2274
|1.2046
|3086
|2006.04.06 16:01
|modify
|1358
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2046
|3087
|2006.04.07 06:31
|close
|1358
|0.10
|1.2207
|1.2244
|1.2046
|37.52
|9594.22
|3088
|2006.04.07 09:00
|sell
|1359
|0.10
|1.2193
|1.2223
|1.1995
|3089
|2006.04.07 12:30
|close
|1359
|0.10
|1.2195
|1.2223
|1.1995
|-2.00
|9592.22
|3090
|2006.04.07 12:31
|buy
|1360
|0.10
|1.2196
|1.2166
|1.2394
|3091
|2006.04.07 15:21
|s/l
|1360
|0.10
|1.2166
|1.2166
|1.2394
|-30.00
|9562.22
|3092
|2006.04.07 16:00
|sell
|1361
|0.10
|1.2153
|1.2183
|1.1955
|3093
|2006.04.07 16:59
|modify
|1361
|0.10
|1.2153
|1.2153
|1.1955
|3094
|2006.04.10 02:30
|close
|1361
|0.10
|1.2114
|1.2153
|1.1955
|39.52
|9601.74
|3095
|2006.04.10 09:00
|sell
|1362
|0.10
|1.2112
|1.2142
|1.1914
|3096
|2006.04.10 09:30
|close
|1362
|0.10
|1.2120
|1.2142
|1.1914
|-8.00
|9593.74
|3097
|2006.04.10 09:31
|buy
|1363
|0.10
|1.2121
|1.2091
|1.2319
|3098
|2006.04.10 14:00
|close
|1363
|0.10
|1.2104
|1.2091
|1.2319
|-17.00
|9576.74
|3099
|2006.04.10 15:01
|sell
|1364
|0.10
|1.2101
|1.2131
|1.1903
|3100
|2006.04.10 21:00
|close
|1364
|0.10
|1.2097
|1.2131
|1.1903
|4.00
|9580.74
|3101
|2006.04.11 09:00
|buy
|1365
|0.10
|1.2131
|1.2101
|1.2329
|3102
|2006.04.11 11:30
|close
|1365
|0.10
|1.2126
|1.2101
|1.2329
|-5.00
|9575.74
|3103
|2006.04.11 11:30
|sell
|1366
|0.10
|1.2124
|1.2154
|1.1926
|3104
|2006.04.11 16:00
|close
|1366
|0.10
|1.2134
|1.2154
|1.1926
|-10.00
|9565.74
|3105
|2006.04.11 16:00
|buy
|1367
|0.10
|1.2133
|1.2103
|1.2331
|3106
|2006.04.12 05:31
|close
|1367
|0.10
|1.2162
|1.2103
|1.2331
|26.66
|9592.40
|3107
|2006.04.12 09:00
|sell
|1368
|0.10
|1.2145
|1.2175
|1.1947
|3108
|2006.04.12 11:30
|close
|1368
|0.10
|1.2149
|1.2175
|1.1947
|-4.00
|9588.40
|3109
|2006.04.12 11:30
|buy
|1369
|0.10
|1.2147
|1.2117
|1.2345
|3110
|2006.04.12 12:31
|close
|1369
|0.10
|1.2142
|1.2117
|1.2345
|-5.00
|9583.40
|3111
|2006.04.12 12:31
|sell
|1370
|0.10
|1.2141
|1.2171
|1.1943
|3112
|2006.04.12 15:00
|modify
|1370
|0.10
|1.2141
|1.2141
|1.1943
|3113
|2006.04.12 16:30
|close
|1370
|0.10
|1.2123
|1.2141
|1.1943
|18.00
|9601.40
|3114
|2006.04.12 16:30
|buy
|1371
|0.10
|1.2122
|1.2092
|1.2320
|3115
|2006.04.12 19:16
|s/l
|1371
|0.10
|1.2092
|1.2092
|1.2320
|-30.00
|9571.40
|3116
|2006.04.13 09:00
|sell
|1372
|0.10
|1.2114
|1.2144
|1.1916
|3117
|2006.04.13 09:30
|close
|1372
|0.10
|1.2131
|1.2144
|1.1916
|-17.00
|9554.40
|3118
|2006.04.13 09:30
|buy
|1373
|0.10
|1.2130
|1.2100
|1.2328
|3119
|2006.04.13 12:43
|s/l
|1373
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2328
|-30.00
|9524.40
|3120
|2006.04.13 12:43
|buy
|1374
|0.10
|1.2102
|1.2072
|1.2300
|3121
|2006.04.13 13:00
|close
|1374
|0.10
|1.2099
|1.2072
|1.2300
|-3.00
|9521.40
|3122
|2006.04.13 15:00
|sell
|1375
|0.10
|1.2086
|1.2116
|1.1888
|3123
|2006.04.13 18:00
|close
|1375
|0.10
|1.2106
|1.2116
|1.1888
|-20.00
|9501.40
|3124
|2006.04.13 18:00
|buy
|1376
|0.10
|1.2105
|1.2075
|1.2303
|3125
|2006.04.14 05:00
|close
|1376
|0.10
|1.2110
|1.2075
|1.2303
|4.22
|9505.62
|3126
|2006.04.14 09:00
|sell
|1377
|0.10
|1.2108
|1.2138
|1.1910
|3127
|2006.04.14 12:30
|close
|1377
|0.10
|1.2108
|1.2138
|1.1910
|0.00
|9505.62
|3128
|2006.04.14 12:31
|buy
|1378
|0.10
|1.2107
|1.2077
|1.2305
|3129
|2006.04.14 17:30
|close
|1378
|0.10
|1.2101
|1.2077
|1.2305
|-6.00
|9499.62
|3130
|2006.04.14 17:31
|sell
|1379
|0.10
|1.2102
|1.2132
|1.1904
|3131
|2006.04.14 19:00
|close
|1379
|0.10
|1.2115
|1.2132
|1.1904
|-13.00
|9486.62
|3132
|2006.04.17 09:00
|sell
|1380
|0.10
|1.2181
|1.2211
|1.1983
|3133
|2006.04.17 12:31
|close
|1380
|0.10
|1.2191
|1.2211
|1.1983
|-10.00
|9476.62
|3134
|2006.04.17 12:31
|buy
|1381
|0.10
|1.2192
|1.2162
|1.2390
|3135
|2006.04.17 15:00
|modify
|1381
|0.10
|1.2192
|1.2192
|1.2390
|3136
|2006.04.17 16:46
|modify
|1381
|0.10
|1.2192
|1.2232
|1.2390
|3137
|2006.04.17 21:01
|close
|1381
|0.10
|1.2257
|1.2232
|1.2390
|65.00
|9541.62
|3138
|2006.04.18 09:00
|sell
|1382
|0.10
|1.2236
|1.2266
|1.2038
|3139
|2006.04.18 11:29
|s/l
|1382
|0.10
|1.2266
|1.2266
|1.2038
|-30.00
|9511.62
|3140
|2006.04.18 11:30
|buy
|1383
|0.10
|1.2265
|1.2235
|1.2463
|3141
|2006.04.18 23:59
|close at stop
|1383
|0.10
|1.2362
|1.2235
|1.2463
|97.00
|9608.62