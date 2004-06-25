Strategy Tester Report
Iwe_EA V2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.06.18 12:30 - 2006.04.19 00:00 (2004.06.16 - 2006.04.19)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parametersstep=0.02; max=0.2; Lots=1; Slippage=5; StopLoss=30; TakeProfit=400; target1=40; target2=80; target3=120; target4=160; range=40; range2=15; TrailingStop=30;
Bars in test22818Ticks modelled1748840Modelling quality89.61%
Initial deposit10000.00
Total net profit-8952.80Gross profit2398.20Gross loss-11351.00
Profit factor0.21Expected payoff-198.95
Absolute drawdown8952.80Maximal drawdown (%)9017.00 (89.6%)
Total trades45Short positions (won %)31 (12.90%)Long positions (won %)14 (21.43%)
Profit trades (% of total)7 (15.56%)Loss trades (% of total)38 (84.44%)
Largestprofit trade1213.20loss trade-362.40
Averageprofit trade342.60loss trade-298.71
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (1223.60)consecutive losses (loss in money)8 (-2397.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1223.60 (2)consecutive loss (count of losses)-2397.40 (8)
Averageconsecutive wins1consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.25 09:10sell11.001.21141.21441.1716
22004.06.25 13:26s/l11.001.21441.21441.1716-300.009700.00
32004.07.06 16:19buy21.001.22871.22571.2685
42004.07.15 18:03close21.001.23321.22571.2685364.2010064.20
52004.07.15 18:03sell31.001.23331.23631.1935
62004.07.15 18:09s/l31.001.23631.23631.1935-300.009764.20
72004.07.15 18:09sell41.001.23611.23911.1963
82004.07.16 14:48s/l41.001.23911.23911.1963-294.809469.40
92004.07.16 15:25buy51.001.24291.23991.2827
102004.07.19 14:20s/l51.001.23991.23991.2827-307.809161.60
112004.07.23 16:56sell61.001.21331.21631.1735
122004.07.26 09:35s/l61.001.21631.21631.1735-294.808866.80
132004.07.28 16:17sell71.001.20411.20711.1643
142004.07.28 20:01s/l71.001.20711.20711.1643-300.008566.80
152004.07.29 15:21sell81.001.19941.20241.1596
162004.07.29 15:29s/l81.001.20241.20241.1596-300.008266.80
172004.07.29 15:29sell91.001.20221.20521.1624
182004.07.29 16:17s/l91.001.20521.20521.1624-300.007966.80
192004.07.29 16:43buy101.001.20891.20591.2487
202004.07.29 18:42s/l101.001.20591.20591.2487-300.007666.80
212004.07.30 16:01buy111.001.20611.20311.2459
222004.07.30 16:03modify111.001.20611.20611.2459
232004.07.30 16:48s/l111.001.20611.20611.24590.007666.80
242004.07.30 16:57buy121.001.20471.20171.2445
252004.07.30 18:05s/l121.001.20171.20171.2445-300.007366.80
262004.08.04 16:05sell131.001.20141.20441.1616
272004.08.04 16:41s/l131.001.20441.20441.1616-300.007066.80
282004.08.27 15:58sell141.001.20441.20741.1646
292004.08.31 03:41s/l141.001.20741.20741.1646-289.606777.20
302004.09.03 16:29sell151.001.20691.20991.1671
312004.09.07 10:42s/l151.001.20991.20991.1671-289.606487.60
322004.09.08 17:25buy161.001.21591.21291.2557
332004.09.16 15:43s/l161.001.21291.21291.2557-362.406125.20
342004.09.23 16:22sell171.001.22871.23171.1889
352004.09.23 18:49s/l171.001.23171.23171.1889-300.005825.20
362004.10.26 17:28sell181.001.27351.27651.2337
372004.10.26 21:08s/l181.001.27651.27651.2337-300.005525.20
382004.10.27 17:15sell191.001.27281.27581.2330
392004.10.28 12:40modify191.001.27281.27281.2330
402004.10.28 12:42modify191.001.27281.26881.2330
412004.10.28 12:54s/l191.001.26881.26881.2330405.205930.40
422004.10.28 12:54sell201.001.26861.27161.2288
432004.10.28 14:04s/l201.001.27161.27161.2288-300.005630.40
442004.10.28 15:14buy211.001.27401.27101.3138
452004.10.29 16:07s/l211.001.27101.27101.3138-307.805322.60
462004.10.29 17:29sell221.001.27571.27871.2359
472004.10.29 19:51s/l221.001.27871.27871.2359-300.005022.60
482004.11.05 15:33sell231.001.28711.29011.2473
492004.11.05 16:01s/l231.001.29011.29011.2473-300.004722.60
502004.11.10 16:17sell241.001.28691.28991.2471
512004.11.10 16:44s/l241.001.28991.28991.2471-300.004422.60
522004.11.10 16:55sell251.001.29151.29451.2517
532004.11.12 17:01s/l251.001.29451.29451.2517-289.604133.00
542004.11.26 09:32sell261.001.32311.32611.2833
552004.11.26 10:22modify261.001.32311.32311.2833
562004.11.26 10:38s/l261.001.32311.32311.28330.004133.00
572004.11.26 12:23sell271.001.32581.32881.2860
582004.11.26 17:17s/l271.001.32881.32881.2860-300.003833.00
592004.12.02 16:39sell281.001.32751.33051.2877
602004.12.03 13:27s/l281.001.33051.33051.2877-294.803538.20
612004.12.03 15:20buy291.001.33651.33351.3763
622004.12.08 05:45close291.001.33491.33351.3763-199.003339.20
632004.12.08 15:25sell301.001.32721.33021.2874
642004.12.08 18:28s/l301.001.33021.33021.2874-300.003039.20
652004.12.10 11:27sell311.001.31751.32051.2777
662004.12.10 13:51s/l311.001.32051.32051.2777-300.002739.20
672004.12.10 16:07buy321.001.32241.31941.3622
682004.12.16 15:10close321.001.33501.31941.36221213.203952.40
692004.12.16 15:10sell331.001.33491.33791.2951
702004.12.16 15:22modify331.001.33491.33491.2951
712004.12.20 09:10s/l331.001.33491.33491.295110.403962.80
722004.12.31 17:43sell341.001.35421.35721.3144
732005.01.03 00:08s/l341.001.35721.35721.3144-294.803668.00
742005.01.03 10:27buy351.001.35541.35241.3952
752005.01.03 12:46s/l351.001.35241.35241.3952-300.003368.00
762005.01.04 10:58sell361.001.33651.33951.2967
772005.01.04 11:33s/l361.001.33951.33951.2967-300.003068.00
782005.01.05 16:20buy371.001.32711.32411.3669
792005.01.06 07:56s/l371.001.32411.32411.3669-307.802760.20
802005.01.06 09:29sell381.001.31791.32091.2781
812005.01.06 15:20s/l381.001.32091.32091.2781-300.002460.20
822005.01.06 17:29sell391.001.32061.32361.2808
832005.01.07 10:48s/l391.001.32361.32361.2808-294.802165.40
842005.01.07 16:07sell401.001.31541.31841.2756
852005.01.07 16:22modify401.001.31541.31541.2756
862005.01.07 16:40modify401.001.31541.31141.2756
872005.01.10 11:29s/l401.001.31141.31141.2756405.202570.60
882005.01.12 15:58buy411.001.32651.32351.3663
892005.01.13 09:16s/l411.001.32351.32351.3663-307.802262.80
902005.01.14 09:59sell421.001.30611.30911.2663
912005.01.14 10:16s/l421.001.30911.30911.2663-300.001962.80
922005.01.14 10:18sell431.001.30931.31231.2695
932005.01.14 10:48s/l431.001.31231.31231.2695-300.001662.80
942005.01.19 09:46buy441.001.30991.30691.3497
952005.01.19 14:31s/l441.001.30691.30691.3497-300.001362.80
962005.01.21 17:28buy451.001.30371.30071.3435
972005.01.25 02:58s/l451.001.30071.30071.3435-315.601047.20