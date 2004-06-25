|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.06.18 12:30 - 2006.04.19 00:00 (2004.06.16 - 2006.04.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|step=0.02; max=0.2; Lots=1; Slippage=5; StopLoss=30; TakeProfit=400; target1=40; target2=80; target3=120; target4=160; range=40; range2=15; TrailingStop=30;
|Bars in test
|22818
|Ticks modelled
|1748840
|Modelling quality
|89.61%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-8952.80
|Gross profit
|2398.20
|Gross loss
|-11351.00
|Profit factor
|0.21
|Expected payoff
|-198.95
|Absolute drawdown
|8952.80
|Maximal drawdown (%)
|9017.00 (89.6%)
|Total trades
|45
|Short positions (won %)
|31 (12.90%)
|Long positions (won %)
|14 (21.43%)
|Profit trades (% of total)
|7 (15.56%)
|Loss trades (% of total)
|38 (84.44%)
|Largest
|profit trade
|1213.20
|loss trade
|-362.40
|Average
|profit trade
|342.60
|loss trade
|-298.71
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (1223.60)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-2397.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1223.60 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-2397.40 (8)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.25 09:10
|sell
|1
|1.00
|1.2114
|1.2144
|1.1716
|2
|2004.06.25 13:26
|s/l
|1
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.1716
|-300.00
|9700.00
|3
|2004.07.06 16:19
|buy
|2
|1.00
|1.2287
|1.2257
|1.2685
|4
|2004.07.15 18:03
|close
|2
|1.00
|1.2332
|1.2257
|1.2685
|364.20
|10064.20
|5
|2004.07.15 18:03
|sell
|3
|1.00
|1.2333
|1.2363
|1.1935
|6
|2004.07.15 18:09
|s/l
|3
|1.00
|1.2363
|1.2363
|1.1935
|-300.00
|9764.20
|7
|2004.07.15 18:09
|sell
|4
|1.00
|1.2361
|1.2391
|1.1963
|8
|2004.07.16 14:48
|s/l
|4
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.1963
|-294.80
|9469.40
|9
|2004.07.16 15:25
|buy
|5
|1.00
|1.2429
|1.2399
|1.2827
|10
|2004.07.19 14:20
|s/l
|5
|1.00
|1.2399
|1.2399
|1.2827
|-307.80
|9161.60
|11
|2004.07.23 16:56
|sell
|6
|1.00
|1.2133
|1.2163
|1.1735
|12
|2004.07.26 09:35
|s/l
|6
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.1735
|-294.80
|8866.80
|13
|2004.07.28 16:17
|sell
|7
|1.00
|1.2041
|1.2071
|1.1643
|14
|2004.07.28 20:01
|s/l
|7
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.1643
|-300.00
|8566.80
|15
|2004.07.29 15:21
|sell
|8
|1.00
|1.1994
|1.2024
|1.1596
|16
|2004.07.29 15:29
|s/l
|8
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1596
|-300.00
|8266.80
|17
|2004.07.29 15:29
|sell
|9
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1624
|18
|2004.07.29 16:17
|s/l
|9
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.1624
|-300.00
|7966.80
|19
|2004.07.29 16:43
|buy
|10
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2487
|20
|2004.07.29 18:42
|s/l
|10
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.2487
|-300.00
|7666.80
|21
|2004.07.30 16:01
|buy
|11
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2459
|22
|2004.07.30 16:03
|modify
|11
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2459
|23
|2004.07.30 16:48
|s/l
|11
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2459
|0.00
|7666.80
|24
|2004.07.30 16:57
|buy
|12
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2445
|25
|2004.07.30 18:05
|s/l
|12
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.2445
|-300.00
|7366.80
|26
|2004.08.04 16:05
|sell
|13
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.1616
|27
|2004.08.04 16:41
|s/l
|13
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1616
|-300.00
|7066.80
|28
|2004.08.27 15:58
|sell
|14
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.1646
|29
|2004.08.31 03:41
|s/l
|14
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.1646
|-289.60
|6777.20
|30
|2004.09.03 16:29
|sell
|15
|1.00
|1.2069
|1.2099
|1.1671
|31
|2004.09.07 10:42
|s/l
|15
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.1671
|-289.60
|6487.60
|32
|2004.09.08 17:25
|buy
|16
|1.00
|1.2159
|1.2129
|1.2557
|33
|2004.09.16 15:43
|s/l
|16
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2557
|-362.40
|6125.20
|34
|2004.09.23 16:22
|sell
|17
|1.00
|1.2287
|1.2317
|1.1889
|35
|2004.09.23 18:49
|s/l
|17
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.1889
|-300.00
|5825.20
|36
|2004.10.26 17:28
|sell
|18
|1.00
|1.2735
|1.2765
|1.2337
|37
|2004.10.26 21:08
|s/l
|18
|1.00
|1.2765
|1.2765
|1.2337
|-300.00
|5525.20
|38
|2004.10.27 17:15
|sell
|19
|1.00
|1.2728
|1.2758
|1.2330
|39
|2004.10.28 12:40
|modify
|19
|1.00
|1.2728
|1.2728
|1.2330
|40
|2004.10.28 12:42
|modify
|19
|1.00
|1.2728
|1.2688
|1.2330
|41
|2004.10.28 12:54
|s/l
|19
|1.00
|1.2688
|1.2688
|1.2330
|405.20
|5930.40
|42
|2004.10.28 12:54
|sell
|20
|1.00
|1.2686
|1.2716
|1.2288
|43
|2004.10.28 14:04
|s/l
|20
|1.00
|1.2716
|1.2716
|1.2288
|-300.00
|5630.40
|44
|2004.10.28 15:14
|buy
|21
|1.00
|1.2740
|1.2710
|1.3138
|45
|2004.10.29 16:07
|s/l
|21
|1.00
|1.2710
|1.2710
|1.3138
|-307.80
|5322.60
|46
|2004.10.29 17:29
|sell
|22
|1.00
|1.2757
|1.2787
|1.2359
|47
|2004.10.29 19:51
|s/l
|22
|1.00
|1.2787
|1.2787
|1.2359
|-300.00
|5022.60
|48
|2004.11.05 15:33
|sell
|23
|1.00
|1.2871
|1.2901
|1.2473
|49
|2004.11.05 16:01
|s/l
|23
|1.00
|1.2901
|1.2901
|1.2473
|-300.00
|4722.60
|50
|2004.11.10 16:17
|sell
|24
|1.00
|1.2869
|1.2899
|1.2471
|51
|2004.11.10 16:44
|s/l
|24
|1.00
|1.2899
|1.2899
|1.2471
|-300.00
|4422.60
|52
|2004.11.10 16:55
|sell
|25
|1.00
|1.2915
|1.2945
|1.2517
|53
|2004.11.12 17:01
|s/l
|25
|1.00
|1.2945
|1.2945
|1.2517
|-289.60
|4133.00
|54
|2004.11.26 09:32
|sell
|26
|1.00
|1.3231
|1.3261
|1.2833
|55
|2004.11.26 10:22
|modify
|26
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.2833
|56
|2004.11.26 10:38
|s/l
|26
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.2833
|0.00
|4133.00
|57
|2004.11.26 12:23
|sell
|27
|1.00
|1.3258
|1.3288
|1.2860
|58
|2004.11.26 17:17
|s/l
|27
|1.00
|1.3288
|1.3288
|1.2860
|-300.00
|3833.00
|59
|2004.12.02 16:39
|sell
|28
|1.00
|1.3275
|1.3305
|1.2877
|60
|2004.12.03 13:27
|s/l
|28
|1.00
|1.3305
|1.3305
|1.2877
|-294.80
|3538.20
|61
|2004.12.03 15:20
|buy
|29
|1.00
|1.3365
|1.3335
|1.3763
|62
|2004.12.08 05:45
|close
|29
|1.00
|1.3349
|1.3335
|1.3763
|-199.00
|3339.20
|63
|2004.12.08 15:25
|sell
|30
|1.00
|1.3272
|1.3302
|1.2874
|64
|2004.12.08 18:28
|s/l
|30
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.2874
|-300.00
|3039.20
|65
|2004.12.10 11:27
|sell
|31
|1.00
|1.3175
|1.3205
|1.2777
|66
|2004.12.10 13:51
|s/l
|31
|1.00
|1.3205
|1.3205
|1.2777
|-300.00
|2739.20
|67
|2004.12.10 16:07
|buy
|32
|1.00
|1.3224
|1.3194
|1.3622
|68
|2004.12.16 15:10
|close
|32
|1.00
|1.3350
|1.3194
|1.3622
|1213.20
|3952.40
|69
|2004.12.16 15:10
|sell
|33
|1.00
|1.3349
|1.3379
|1.2951
|70
|2004.12.16 15:22
|modify
|33
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.2951
|71
|2004.12.20 09:10
|s/l
|33
|1.00
|1.3349
|1.3349
|1.2951
|10.40
|3962.80
|72
|2004.12.31 17:43
|sell
|34
|1.00
|1.3542
|1.3572
|1.3144
|73
|2005.01.03 00:08
|s/l
|34
|1.00
|1.3572
|1.3572
|1.3144
|-294.80
|3668.00
|74
|2005.01.03 10:27
|buy
|35
|1.00
|1.3554
|1.3524
|1.3952
|75
|2005.01.03 12:46
|s/l
|35
|1.00
|1.3524
|1.3524
|1.3952
|-300.00
|3368.00
|76
|2005.01.04 10:58
|sell
|36
|1.00
|1.3365
|1.3395
|1.2967
|77
|2005.01.04 11:33
|s/l
|36
|1.00
|1.3395
|1.3395
|1.2967
|-300.00
|3068.00
|78
|2005.01.05 16:20
|buy
|37
|1.00
|1.3271
|1.3241
|1.3669
|79
|2005.01.06 07:56
|s/l
|37
|1.00
|1.3241
|1.3241
|1.3669
|-307.80
|2760.20
|80
|2005.01.06 09:29
|sell
|38
|1.00
|1.3179
|1.3209
|1.2781
|81
|2005.01.06 15:20
|s/l
|38
|1.00
|1.3209
|1.3209
|1.2781
|-300.00
|2460.20
|82
|2005.01.06 17:29
|sell
|39
|1.00
|1.3206
|1.3236
|1.2808
|83
|2005.01.07 10:48
|s/l
|39
|1.00
|1.3236
|1.3236
|1.2808
|-294.80
|2165.40
|84
|2005.01.07 16:07
|sell
|40
|1.00
|1.3154
|1.3184
|1.2756
|85
|2005.01.07 16:22
|modify
|40
|1.00
|1.3154
|1.3154
|1.2756
|86
|2005.01.07 16:40
|modify
|40
|1.00
|1.3154
|1.3114
|1.2756
|87
|2005.01.10 11:29
|s/l
|40
|1.00
|1.3114
|1.3114
|1.2756
|405.20
|2570.60
|88
|2005.01.12 15:58
|buy
|41
|1.00
|1.3265
|1.3235
|1.3663
|89
|2005.01.13 09:16
|s/l
|41
|1.00
|1.3235
|1.3235
|1.3663
|-307.80
|2262.80
|90
|2005.01.14 09:59
|sell
|42
|1.00
|1.3061
|1.3091
|1.2663
|91
|2005.01.14 10:16
|s/l
|42
|1.00
|1.3091
|1.3091
|1.2663
|-300.00
|1962.80
|92
|2005.01.14 10:18
|sell
|43
|1.00
|1.3093
|1.3123
|1.2695
|93
|2005.01.14 10:48
|s/l
|43
|1.00
|1.3123
|1.3123
|1.2695
|-300.00
|1662.80
|94
|2005.01.19 09:46
|buy
|44
|1.00
|1.3099
|1.3069
|1.3497
|95
|2005.01.19 14:31
|s/l
|44
|1.00
|1.3069
|1.3069
|1.3497
|-300.00
|1362.80
|96
|2005.01.21 17:28
|buy
|45
|1.00
|1.3037
|1.3007
|1.3435
|97
|2005.01.25 02:58
|s/l
|45
|1.00
|1.3007
|1.3007
|1.3435
|-315.60
|1047.20