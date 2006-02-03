North Finance Company Ltd
A/C No: 119146Name: 21nf_21_21_21_212006.04.19 06:27 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
178541812006.01.24 08:14sell0.10gbpusd1.78651.79651.77152006.01.27 20:101.7715150.00
283073012006.01.30 09:14sell0.10gbpusd1.76781.77781.75282006.01.31 17:571.7778-100.00
386245512006.02.01 17:29sell0.10gbpusd1.77821.78821.76322006.02.03 16:191.7632150.00
488852812006.02.03 15:45buy0.30gbpusd1.77161.76161.78662006.02.03 16:271.7616-100.00
589043812006.02.03 16:44buy0.10gbpusd1.76421.75421.77922006.02.06 11:051.7542-100.00
692439912006.02.07 20:29sell0.10gbpusd1.74561.75561.73062006.02.10 15:141.7512-56.00
793599312006.02.08 19:15buy0.30gbpusd1.73881.72881.75382006.02.10 15:141.7508120.00
896206912006.02.10 16:14sell0.10gbpusd1.75681.76681.74182006.02.13 04:371.7418150.00
996704712006.02.10 22:30buy0.30gbpusd1.74381.73381.75882006.02.14 15:301.7338-100.00
10100443512006.02.15 19:14buy0.10gbpusd1.74061.73061.75562006.02.16 12:001.7306-100.00
11102403312006.02.17 14:29buy0.10gbpusd1.73501.72501.75002006.02.23 11:151.7500150.00
12103123512006.02.20 03:00sell0.30gbpusd1.74361.75361.72862006.02.23 12:531.7536-100.00
13107492012006.02.23 17:59buy0.10gbpusd1.75131.74131.76632006.02.27 01:211.7413-100.00
14110239812006.02.27 17:44buy0.10gbpusd1.74011.73011.75512006.02.28 20:521.7551150.00
15111176612006.02.28 12:30sell0.30gbpusd1.74541.75541.73042006.02.28 18:201.7554-100.00
16113876812006.03.02 08:59sell0.10gbpusd1.75021.76021.73522006.03.06 02:011.7597-95.00
17114328912006.03.02 15:00buy0.30gbpusd1.74611.73611.76112006.03.06 02:011.7594133.00
18116840512006.03.06 07:59buy0.10gbpusd1.75791.74791.77292006.03.06 19:451.7479-100.00
19122088412006.03.08 21:59sell0.10gbpusd1.73651.74651.72152006.03.14 00:221.734223.00
20125761312006.03.10 16:30buy0.30gbpusd1.72451.71451.73952006.03.14 00:221.733792.00
21128129412006.03.14 09:59buy0.10gbpusd1.73451.72451.74952006.03.16 11:301.7495150.00
22129135412006.03.14 17:30sell0.30gbpusd1.74481.75481.72982006.03.16 17:061.7548-100.00
23135471312006.03.17 14:59buy0.10gbpusd1.75481.74481.76982006.03.21 18:551.7448-100.00
24141168212006.03.22 16:44sell0.10gbpusd1.74921.75921.73422006.03.23 17:291.7342150.00
25142869012006.03.23 17:59buy0.10gbpusd1.73511.72511.75012006.03.28 15:041.7501150.00
26144355912006.03.24 17:16sell0.30gbpusd1.74121.75121.72622006.03.28 16:241.7512-100.00
27148896912006.03.29 07:00sell0.10gbpusd1.74331.75331.72832006.04.03 09:441.7283150.00
28149248612006.03.29 11:01buy0.30gbpusd1.73801.72801.75302006.04.03 09:441.7280-100.00
29157028412006.04.03 18:14sell0.10gbpusd1.73671.74671.72172006.04.04 12:121.7467-100.00
30165168712006.04.06 16:14buy0.10gbpusd1.75331.74331.76832006.04.07 17:061.7433-100.00
31169426012006.04.10 10:14buy0.10gbpusd1.74611.73611.76112006.04.17 03:131.7565104.00
32176957612006.04.13 16:20buy0.30gbpusd1.74961.73961.76462006.04.17 03:131.756771.00
242.00
 
Summary P/L:242.00
 
Winning trades:(15) 1893.00
Losing trades:(17) -1651.00
Max summary P/L:367.00
Largest winning trade:150.00
Largest losing trade:-100.00
Max consecutive winners:3 (265.00)
Max consecutive losers:3 (-300.00)
Max consecutive profit:300.00 (2)
Max consecutive loss:-300.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:300.00 (0.60%)
Profit factor:1.15
Avg. profit factor:1.30
Risk factor:0.81
 
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