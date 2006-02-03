North Finance Company Ltd
|A/C No: 119146
|Name: 21nf_21_21_21_21
|2006.04.19 06:27 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|785418
|1
|2006.01.24 08:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7865
|1.7965
|1.7715
|2006.01.27 20:10
|1.7715
|150.00
|2
|830730
|1
|2006.01.30 09:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7678
|1.7778
|1.7528
|2006.01.31 17:57
|1.7778
|-100.00
|3
|862455
|1
|2006.02.01 17:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7782
|1.7882
|1.7632
|2006.02.03 16:19
|1.7632
|150.00
|4
|888528
|1
|2006.02.03 15:45
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7716
|1.7616
|1.7866
|2006.02.03 16:27
|1.7616
|-100.00
|5
|890438
|1
|2006.02.03 16:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7642
|1.7542
|1.7792
|2006.02.06 11:05
|1.7542
|-100.00
|6
|924399
|1
|2006.02.07 20:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7456
|1.7556
|1.7306
|2006.02.10 15:14
|1.7512
|-56.00
|7
|935993
|1
|2006.02.08 19:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7388
|1.7288
|1.7538
|2006.02.10 15:14
|1.7508
|120.00
|8
|962069
|1
|2006.02.10 16:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7568
|1.7668
|1.7418
|2006.02.13 04:37
|1.7418
|150.00
|9
|967047
|1
|2006.02.10 22:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7438
|1.7338
|1.7588
|2006.02.14 15:30
|1.7338
|-100.00
|10
|1004435
|1
|2006.02.15 19:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7406
|1.7306
|1.7556
|2006.02.16 12:00
|1.7306
|-100.00
|11
|1024033
|1
|2006.02.17 14:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7350
|1.7250
|1.7500
|2006.02.23 11:15
|1.7500
|150.00
|12
|1031235
|1
|2006.02.20 03:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7436
|1.7536
|1.7286
|2006.02.23 12:53
|1.7536
|-100.00
|13
|1074920
|1
|2006.02.23 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7513
|1.7413
|1.7663
|2006.02.27 01:21
|1.7413
|-100.00
|14
|1102398
|1
|2006.02.27 17:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7401
|1.7301
|1.7551
|2006.02.28 20:52
|1.7551
|150.00
|15
|1111766
|1
|2006.02.28 12:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7454
|1.7554
|1.7304
|2006.02.28 18:20
|1.7554
|-100.00
|16
|1138768
|1
|2006.03.02 08:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7502
|1.7602
|1.7352
|2006.03.06 02:01
|1.7597
|-95.00
|17
|1143289
|1
|2006.03.02 15:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7461
|1.7361
|1.7611
|2006.03.06 02:01
|1.7594
|133.00
|18
|1168405
|1
|2006.03.06 07:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7579
|1.7479
|1.7729
|2006.03.06 19:45
|1.7479
|-100.00
|19
|1220884
|1
|2006.03.08 21:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7365
|1.7465
|1.7215
|2006.03.14 00:22
|1.7342
|23.00
|20
|1257613
|1
|2006.03.10 16:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7245
|1.7145
|1.7395
|2006.03.14 00:22
|1.7337
|92.00
|21
|1281294
|1
|2006.03.14 09:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7345
|1.7245
|1.7495
|2006.03.16 11:30
|1.7495
|150.00
|22
|1291354
|1
|2006.03.14 17:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7448
|1.7548
|1.7298
|2006.03.16 17:06
|1.7548
|-100.00
|23
|1354713
|1
|2006.03.17 14:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7548
|1.7448
|1.7698
|2006.03.21 18:55
|1.7448
|-100.00
|24
|1411682
|1
|2006.03.22 16:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7492
|1.7592
|1.7342
|2006.03.23 17:29
|1.7342
|150.00
|25
|1428690
|1
|2006.03.23 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7351
|1.7251
|1.7501
|2006.03.28 15:04
|1.7501
|150.00
|26
|1443559
|1
|2006.03.24 17:16
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7412
|1.7512
|1.7262
|2006.03.28 16:24
|1.7512
|-100.00
|27
|1488969
|1
|2006.03.29 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7433
|1.7533
|1.7283
|2006.04.03 09:44
|1.7283
|150.00
|28
|1492486
|1
|2006.03.29 11:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7380
|1.7280
|1.7530
|2006.04.03 09:44
|1.7280
|-100.00
|29
|1570284
|1
|2006.04.03 18:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7367
|1.7467
|1.7217
|2006.04.04 12:12
|1.7467
|-100.00
|30
|1651687
|1
|2006.04.06 16:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7533
|1.7433
|1.7683
|2006.04.07 17:06
|1.7433
|-100.00
|31
|1694260
|1
|2006.04.10 10:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7461
|1.7361
|1.7611
|2006.04.17 03:13
|1.7565
|104.00
|32
|1769576
|1
|2006.04.13 16:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7496
|1.7396
|1.7646
|2006.04.17 03:13
|1.7567
|71.00
|242.00
|
|Summary P/L:
|242.00
|
|Winning trades:
|(15) 1893.00
|Losing trades:
|(17) -1651.00
|Max summary P/L:
|367.00
|Largest winning trade:
|150.00
|Largest losing trade:
|-100.00
|Max consecutive winners:
|3 (265.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-300.00)
|Max consecutive profit:
|300.00 (2)
|Max consecutive loss:
|-300.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|300.00 (0.60%)
|Profit factor:
|1.15
|Avg. profit factor:
|1.30
|Risk factor:
|0.81
|
* * *