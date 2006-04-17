MTReport4 - 1.8


Net profit -4166.00Initial deposit 100000.00
Gross profit 6110.00Interest earned -6.00
Gross loss 10270.00Commission paid 0.00
 
Total number of trades 146Percentage profitable 71.2%
Total number of pips -416Average pips per trade -2
 
Number of winning trades 104Number of losing trades 42
Average winning trade 58.75Average losing trade 244.52
Average winning pips 5Average losing pips 24
 
Return (4 days) -4.2%Maximum drawdown 4.4%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
5352602006.04.17 14:10buy1.00gbpusd1.76651.76401.78252006.04.17 14:131.7671 0.00 0.00 60.00 6 100060.00
5364242006.04.17 14:38buy1.00gbpusd1.76961.76711.78562006.04.17 14:491.7702 0.00 0.00 60.00 6 100120.00
5365462006.04.17 14:47sell1.00gbpusd1.76961.77211.75362006.04.17 14:591.7686 0.00 0.00 100.00 10 100220.00
5370172006.04.17 15:08sell1.00gbpusd1.76851.77101.75252006.04.17 15:191.7710 0.00 0.00 -250.00 -25 99970.00*
5371742006.04.17 15:17sell1.00gbpusd1.76931.77181.75332006.04.17 15:211.7718 0.00 0.00 -250.00 -25 99720.00*
5374462006.04.17 15:35sell1.00gbpusd1.77051.77301.75452006.04.17 15:411.7698 0.00 0.00 70.00 7 99790.00*
5378262006.04.17 16:02sell1.00gbpusd1.76921.77171.75322006.04.17 16:431.7717 0.00 0.00 -250.00 -25 99540.00*
5380642006.04.17 16:22buy1.00gbpusd1.76941.76691.78542006.04.17 16:241.7700 0.00 0.00 60.00 6 99600.00*
5389322006.04.17 17:06buy1.00gbpusd1.77231.76981.78832006.04.17 19:521.7729 0.00 0.00 60.00 6 99660.00*
5393222006.04.17 17:42sell1.00gbpusd1.77131.77381.75532006.04.17 17:501.7707 0.00 0.00 60.00 6 99720.00*
5402552006.04.17 20:22sell1.00gbpusd1.77231.77481.75632006.04.17 20:261.7717 0.00 0.00 60.00 6 99780.00*
5404392006.04.17 20:39buy1.00gbpusd1.77061.76811.78662006.04.18 02:081.7712 0.00 0.50 60.00 6 99840.50*
5407802006.04.17 21:44sell1.00gbpusd1.76921.77171.75322006.04.18 02:091.7717 0.00 -1.00 -250.00 -25 99589.50*
5408032006.04.17 21:51sell1.00gbpusd1.76931.77181.75332006.04.18 02:101.7718 0.00 -1.00 -250.00 -25 99338.50*
5422502006.04.18 03:22buy1.00gbpusd1.77241.76991.78842006.04.18 07:181.7699 0.00 0.00 -250.00 -25 99088.50*
5422872006.04.18 03:32sell1.00gbpusd1.77281.77531.75682006.04.18 03:331.7722 0.00 0.00 60.00 6 99148.50*
5426302006.04.18 06:05sell1.00gbpusd1.77151.77401.75552006.04.18 06:511.7710 0.00 0.00 50.00 5 99198.50*
5428732006.04.18 07:19sell1.00gbpusd1.77041.77291.75442006.04.18 09:031.7729 0.00 0.00 -250.00 -25 98948.50*
5431352006.04.18 08:14buy1.00gbpusd1.77051.76801.78652006.04.18 08:301.7711 0.00 0.00 60.00 6 99008.50*
5432232006.04.18 08:27sell1.00gbpusd1.77061.77311.75462006.04.18 09:571.7700 0.00 0.00 60.00 6 99068.50*
5433162006.04.18 08:38buy1.00gbpusd1.77091.76841.78692006.04.18 08:411.7714 0.00 0.00 50.00 5 99118.50*
5436622006.04.18 09:14buy1.00gbpusd1.77141.76891.78742006.04.18 10:061.7689 0.00 0.00 -250.00 -25 98868.50*
5436992006.04.18 09:17sell1.00gbpusd1.77161.77411.75562006.04.18 09:281.7711 0.00 0.00 50.00 5 98918.50*
5438852006.04.18 09:40buy1.00gbpusd1.77071.76821.78672006.04.18 09:441.7712 0.00 0.00 50.00 5 98968.50*
5439852006.04.18 09:49sell1.00gbpusd1.77131.77381.75532006.04.18 09:541.7708 0.00 0.00 50.00 5 99018.50*
5443632006.04.18 10:26sell1.00gbpusd1.76931.77181.75332006.04.18 10:351.7688 0.00 0.00 50.00 5 99068.50*
5444272006.04.18 10:35buy1.00gbpusd1.76881.76631.78482006.04.18 10:471.7693 0.00 0.00 50.00 5 99118.50*
5445122006.04.18 10:47sell1.00gbpusd1.76931.77181.75332006.04.18 10:551.7688 0.00 0.00 50.00 5 99168.50*
5446662006.04.18 11:06sell1.00gbpusd1.76851.77101.75252006.04.18 11:191.7710 0.00 0.00 -250.00 -25 98918.50*
5448142006.04.18 11:17sell1.00gbpusd1.77031.77281.75432006.04.18 11:321.7728 0.00 0.00 -250.00 -25 98668.50*
5450812006.04.18 11:36buy1.00gbpusd1.77111.76861.78712006.04.18 11:491.7716 0.00 0.00 50.00 5 98718.50*
5452622006.04.18 11:56buy1.00gbpusd1.77071.76821.78672006.04.18 12:011.7712 0.00 0.00 50.00 5 98768.50*
5455542006.04.18 12:28buy1.00gbpusd1.77281.77031.78882006.04.18 14:301.7734 0.00 0.00 60.00 6 98828.50*
5456322006.04.18 12:39sell1.00gbpusd1.77231.77481.75632006.04.18 12:511.7717 0.00 0.00 60.00 6 98888.50*
5457122006.04.18 12:59sell1.00gbpusd1.77221.77471.75622006.04.18 13:301.7715 0.00 0.00 70.00 7 98958.50*
5458202006.04.18 13:28buy1.00gbpusd1.77191.76941.78792006.04.18 14:191.7725 0.00 0.00 60.00 6 99018.50*
5459452006.04.18 13:40sell1.00gbpusd1.77171.77421.75572006.04.18 14:311.7742 0.00 0.00 -250.00 -25 98768.50*
5462772006.04.18 14:30sell1.00gbpusd1.77311.77561.75712006.04.18 14:391.7756 0.00 0.00 -250.00 -25 98518.50*
5470832006.04.18 15:20buy1.00gbpusd1.77651.77401.79252006.04.18 15:221.7770 0.00 0.00 50.00 5 98568.50*
5471992006.04.18 15:32buy1.00gbpusd1.77701.77451.79302006.04.18 15:361.7775 0.00 0.00 50.00 5 98618.50*
5475982006.04.18 16:18sell1.00gbpusd1.77621.77871.76022006.04.18 17:241.7757 0.00 0.00 50.00 5 98668.50*
5477592006.04.18 16:41sell1.00gbpusd1.77671.77921.76072006.04.18 17:231.7761 0.00 0.00 60.00 6 98728.50*
5477972006.04.18 16:47buy1.00gbpusd1.77641.77391.79242006.04.18 16:551.7770 0.00 0.00 60.00 6 98788.50*
5479582006.04.18 17:08buy1.00gbpusd1.77691.77441.79292006.04.18 18:181.7774 0.00 0.00 50.00 5 98838.50*
5482382006.04.18 17:38sell1.00gbpusd1.77591.77841.75992006.04.18 20:001.7784 0.00 0.00 -250.00 -25 98588.50*
5489252006.04.18 18:35sell1.00gbpusd1.77751.78001.76152006.04.18 19:111.7770 0.00 0.00 50.00 5 98638.50*
5490512006.04.18 19:14sell1.00gbpusd1.77701.77951.76102006.04.18 20:011.7795 0.00 0.00 -250.00 -25 98388.50*
5491072006.04.18 19:28sell1.00gbpusd1.77701.77951.76102006.04.18 20:011.7795 0.00 0.00 -250.00 -25 98138.50*
5500602006.04.18 20:50sell1.00gbpusd1.77921.78171.76322006.04.18 22:491.7817 0.00 0.00 -250.00 -25 97888.50*
5510232006.04.18 23:03sell1.00gbpusd1.78301.78551.76702006.04.19 01:421.7823 0.00 -1.00 70.00 7 97957.50*
5512762006.04.18 23:37buy1.00gbpusd1.78341.78091.79942006.04.19 01:011.7840 0.00 0.50 60.00 6 98018.00*
5513872006.04.18 23:56sell1.00gbpusd1.78381.78631.76782006.04.19 00:141.7832 0.00 -1.00 60.00 6 98077.00*
5517432006.04.19 00:40sell1.00gbpusd1.78331.78581.76732006.04.19 01:361.7828 0.00 0.00 50.00 5 98127.00*
5523512006.04.19 02:13buy1.00gbpusd1.78241.77991.79842006.04.19 02:591.7830 0.00 0.00 60.00 6 98187.00*
5525262006.04.19 02:44sell1.00gbpusd1.78241.78491.76642006.04.19 03:261.7818 0.00 0.00 60.00 6 98247.00*
5526962006.04.19 03:05buy1.00gbpusd1.78271.78021.79872006.04.19 07:361.7802 0.00 0.00 -250.00 -25 97997.00*
5527882006.04.19 03:23buy1.00gbpusd1.78261.78011.79862006.04.19 07:371.7801 0.00 0.00 -250.00 -25 97747.00*
5530432006.04.19 04:35sell1.00gbpusd1.78151.78401.76552006.04.19 07:131.7809 0.00 0.00 60.00 6 97807.00*
5535532006.04.19 07:28buy1.00gbpusd1.78091.77841.79692006.04.19 08:171.7814 0.00 0.00 50.00 5 97857.00*
5535822006.04.19 07:37buy1.00gbpusd1.78041.77791.79642006.04.19 07:581.7811 0.00 0.00 70.00 7 97927.00*
5536792006.04.19 07:59buy1.00gbpusd1.78031.77781.79632006.04.19 08:151.7809 0.00 0.00 60.00 6 97987.00*
5537502006.04.19 08:08sell1.00gbpusd1.78021.78271.76422006.04.19 08:321.7827 0.00 0.00 -250.00 -25 97737.00*
5545702006.04.19 09:58sell1.00gbpusd1.78251.78501.76652006.04.19 10:211.7850 0.00 0.00 -250.00 -25 97487.00*
5546702006.04.19 10:04buy1.00gbpusd1.78271.78021.79872006.04.19 10:151.7833 0.00 0.00 60.00 6 97547.00*
5549532006.04.19 10:50sell1.00gbpusd1.78441.78691.76842006.04.19 11:121.7869 0.00 0.00 -250.00 -25 97297.00*
5550642006.04.19 11:05sell1.00gbpusd1.78451.78701.76852006.04.19 11:121.7870 0.00 0.00 -250.00 -25 97047.00*
5551932006.04.19 11:17sell1.00gbpusd1.78711.78961.77112006.04.19 11:331.7865 0.00 0.00 60.00 6 97107.00*
5553402006.04.19 11:37sell1.00gbpusd1.78661.78911.77062006.04.19 11:531.7860 0.00 0.00 60.00 6 97167.00*
5556712006.04.19 12:02sell1.00gbpusd1.78501.78751.76902006.04.19 13:061.7844 0.00 0.00 60.00 6 97227.00*
5558962006.04.19 12:28sell1.00gbpusd1.78541.78791.76942006.04.19 12:521.7850 0.00 0.00 40.00 4 97267.00*
5559872006.04.19 12:42sell1.00gbpusd1.78541.78791.76942006.04.19 12:521.7850 0.00 0.00 40.00 4 97307.00*
5565572006.04.19 13:48sell1.00gbpusd1.78421.78671.76822006.04.19 14:291.7836 0.00 0.00 60.00 6 97367.00*
5570402006.04.19 14:28sell1.00gbpusd1.78591.78841.76992006.04.19 14:291.7852 0.00 0.00 70.00 7 97437.00*
5573012006.04.19 14:33buy1.00gbpusd1.78271.78021.79872006.04.19 14:401.7833 0.00 0.00 60.00 6 97497.00*
5576272006.04.19 14:47buy1.00gbpusd1.78361.78111.79962006.04.19 14:571.7842 0.00 0.00 60.00 6 97557.00*
5579252006.04.19 15:02sell1.00gbpusd1.78401.78651.76802006.04.19 15:051.7834 0.00 0.00 60.00 6 97617.00*
5582842006.04.19 15:16sell1.00gbpusd1.78351.78601.76752006.04.19 15:211.7828 0.00 0.00 70.00 7 97687.00*
5585712006.04.19 15:30sell1.00gbpusd1.78311.78561.76712006.04.19 15:481.7856 0.00 0.00 -250.00 -25 97437.00*
5594362006.04.19 16:24buy1.00gbpusd1.78771.78521.80372006.04.19 16:271.7883 0.00 0.00 60.00 6 97497.00*
5595232006.04.19 16:31sell1.00gbpusd1.78901.79151.77302006.04.19 16:411.7883 0.00 0.00 70.00 7 97567.00*
5603392006.04.19 17:34buy1.00gbpusd1.78901.78651.80502006.04.19 18:001.7895 0.00 0.00 50.00 5 97617.00*
5604822006.04.19 17:49buy1.00gbpusd1.78771.78521.80372006.04.19 17:551.7883 0.00 0.00 60.00 6 97677.00*
5606512006.04.19 18:05sell1.00gbpusd1.78961.79211.77362006.04.19 18:201.7921 0.00 0.00 -250.00 -25 97427.00*
5608792006.04.19 18:20sell1.00gbpusd1.79131.79381.77532006.04.19 18:291.7907 0.00 0.00 60.00 6 97487.00*
5611022006.04.19 18:32sell1.00gbpusd1.79051.79301.77452006.04.19 19:271.7930 0.00 0.00 -250.00 -25 97237.00*
5612372006.04.19 18:51sell1.00gbpusd1.79071.79321.77472006.04.19 19:351.7932 0.00 0.00 -250.00 -25 96987.00*
5614012006.04.19 19:04buy1.00gbpusd1.79161.78911.80762006.04.19 19:181.7922 0.00 0.00 60.00 6 97047.00*
5616542006.04.19 19:38buy1.00gbpusd1.79191.78941.80792006.04.19 19:451.7925 0.00 0.00 60.00 6 97107.00*
5617042006.04.19 19:53buy1.00gbpusd1.79221.78971.80822006.04.19 20:081.7930 0.00 0.00 80.00 8 97187.00*
5619152006.04.19 20:20buy1.00gbpusd1.79271.79021.80872006.04.20 02:011.7902 0.00 1.50 -250.00 -25 96938.50*
5625312006.04.19 21:55sell1.00gbpusd1.79221.79471.77622006.04.20 00:181.7916 0.00 -3.00 60.00 6 96995.50*
5638132006.04.20 02:54sell1.00gbpusd1.78931.79181.77332006.04.20 03:191.7887 0.00 0.00 60.00 6 97055.50*
5642372006.04.20 05:19buy1.00gbpusd1.78821.78571.80422006.04.20 06:131.7889 0.00 0.00 70.00 7 97125.50*
5647412006.04.20 08:12buy1.00gbpusd1.78801.78551.80402006.04.20 09:371.7886 0.00 0.00 60.00 6 97185.50*
5648872006.04.20 08:25buy1.00gbpusd1.78721.78471.80322006.04.20 08:271.7877 0.00 0.00 50.00 5 97235.50*
5650592006.04.20 08:49sell1.00gbpusd1.78751.79001.77152006.04.20 08:511.7870 0.00 0.00 50.00 5 97285.50*
5653132006.04.20 09:22sell1.00gbpusd1.78721.78971.77122006.04.20 10:011.7897 0.00 0.00 -250.00 -25 97035.50*
5657422006.04.20 10:26buy1.00gbpusd1.78901.78651.80502006.04.20 10:291.7865 0.00 0.00 -250.00 -25 96785.50*
5659732006.04.20 10:35buy1.00gbpusd1.78491.78241.80092006.04.20 11:011.7824 0.00 0.00 -250.00 -25 96535.50*
5662352006.04.20 10:47sell1.00gbpusd1.78461.78711.76862006.04.20 10:591.7840 0.00 0.00 60.00 6 96595.50*
5665612006.04.20 11:18sell1.00gbpusd1.78321.78571.76722006.04.20 11:431.7826 0.00 0.00 60.00 6 96655.50*
5667432006.04.20 11:39buy1.00gbpusd1.78361.78111.79962006.04.20 12:171.7842 0.00 0.00 60.00 6 96715.50*
5676582006.04.20 12:57buy1.00gbpusd1.78081.77831.79682006.04.20 13:001.7813 0.00 0.00 50.00 5 96765.50*
5677812006.04.20 13:03buy1.00gbpusd1.78121.77871.79722006.04.20 14:011.7817 0.00 0.00 50.00 5 96815.50*
5680512006.04.20 13:20sell1.00gbpusd1.78131.78381.76532006.04.20 13:371.7808 0.00 0.00 50.00 5 96865.50*
5684082006.04.20 14:01sell1.00gbpusd1.78171.78421.76572006.04.20 14:191.7842 0.00 0.00 -250.00 -25 96615.50*
5689882006.04.20 14:46buy1.00gbpusd1.78131.77881.79732006.04.20 15:361.7819 0.00 0.00 60.00 6 96675.50*
5691312006.04.20 15:05buy1.00gbpusd1.78081.77831.79682006.04.20 15:251.7813 0.00 0.00 50.00 5 96725.50*
5692552006.04.20 15:23sell1.00gbpusd1.78101.78351.76502006.04.20 15:591.7804 0.00 0.00 60.00 6 96785.50*
5696442006.04.20 15:46sell1.00gbpusd1.78171.78421.76572006.04.20 15:531.7811 0.00 0.00 60.00 6 96845.50*
5705012006.04.20 16:26buy1.00gbpusd1.77801.77551.79402006.04.20 16:281.7786 0.00 0.00 60.00 6 96905.50*
5716532006.04.20 17:26buy1.00gbpusd1.77921.77671.79522006.04.20 17:571.7797 0.00 0.00 50.00 5 96955.50*
5717252006.04.20 17:32sell1.00gbpusd1.77851.78101.76252006.04.20 17:341.7779 0.00 0.00 60.00 6 97015.50*
5718372006.04.20 17:46sell1.00gbpusd1.77821.78071.76222006.04.21 00:341.7776 0.00 -1.00 60.00 6 97074.50*
5722992006.04.20 18:56sell1.00gbpusd1.77891.78141.76292006.04.20 19:091.7783 0.00 0.00 60.00 6 97134.50*
5723562006.04.20 19:02buy1.00gbpusd1.77881.77631.79482006.04.20 19:221.7794 0.00 0.00 60.00 6 97194.50*
5724352006.04.20 19:22sell1.00gbpusd1.77881.78131.76282006.04.20 20:571.7782 0.00 0.00 60.00 6 97254.50*
5729802006.04.20 21:56sell1.00gbpusd1.77861.78111.76262006.04.21 00:271.7780 0.00 -1.00 60.00 6 97313.50*
5730292006.04.20 22:02buy1.00gbpusd1.77881.77631.79482006.04.21 01:491.7763 0.00 0.50 -250.00 -25 97064.00*
5742422006.04.21 01:55sell1.00gbpusd1.77681.77931.76082006.04.21 02:271.7793 0.00 0.00 -250.00 -25 96814.00*
5745422006.04.21 02:55sell1.00gbpusd1.77901.78151.76302006.04.21 08:091.7781 0.00 0.00 90.00 9 96904.00*
5753332006.04.21 08:25sell1.00gbpusd1.77821.78071.76222006.04.21 08:381.7776 0.00 0.00 60.00 6 96964.00*
5758962006.04.21 09:19sell1.00gbpusd1.77781.78031.76182006.04.21 10:041.7803 0.00 0.00 -250.00 -25 96714.00*
5760432006.04.21 09:44sell1.00gbpusd1.77791.78041.76192006.04.21 10:041.7804 0.00 0.00 -250.00 -25 96464.00*
5761122006.04.21 09:49sell1.00gbpusd1.77901.78151.76302006.04.21 10:011.7778 0.00 0.00 120.00 12 96584.00*
5762782006.04.21 10:01sell1.00gbpusd1.77881.78131.76282006.04.21 10:061.7813 0.00 0.00 -250.00 -25 96334.00*
5767092006.04.21 10:16buy1.00gbpusd1.78121.77871.79722006.04.21 10:191.7818 0.00 0.00 60.00 6 96394.00*
5771542006.04.21 10:57buy1.00gbpusd1.78131.77881.79732006.04.21 11:081.7819 0.00 0.00 60.00 6 96454.00*
5772412006.04.21 11:08sell1.00gbpusd1.78161.78411.76562006.04.21 11:561.7811 0.00 0.00 50.00 5 96504.00*
5778402006.04.21 12:00sell1.00gbpusd1.78161.78411.76562006.04.21 12:241.7811 0.00 0.00 50.00 5 96554.00*
5779992006.04.21 12:18sell1.00gbpusd1.78141.78391.76542006.04.21 12:261.7809 0.00 0.00 50.00 5 96604.00*
5782442006.04.21 12:51buy1.00gbpusd1.77991.77741.79592006.04.21 14:521.7805 0.00 0.00 60.00 6 96664.00*
5783732006.04.21 13:05buy1.00gbpusd1.77911.77661.79512006.04.21 14:201.7796 0.00 0.00 50.00 5 96714.00*
5785082006.04.21 13:17sell1.00gbpusd1.77821.78071.76222006.04.21 14:521.7807 0.00 0.00 -250.00 -25 96464.00*
5793152006.04.21 14:34sell1.00gbpusd1.77961.78211.76362006.04.21 15:451.7791 0.00 0.00 50.00 5 96514.00*
5798652006.04.21 15:16buy1.00gbpusd1.77971.77721.79572006.04.21 16:321.7803 0.00 0.00 60.00 6 96574.00*
5800402006.04.21 15:33sell1.00gbpusd1.77961.78211.76362006.04.21 15:451.7791 0.00 0.00 50.00 5 96624.00*
5801722006.04.21 15:52sell1.00gbpusd1.77921.78171.76322006.04.21 16:231.7786 0.00 0.00 60.00 6 96684.00*
5804252006.04.21 16:27sell1.00gbpusd1.77921.78171.76322006.04.21 16:341.7817 0.00 0.00 -250.00 -25 96434.00*
5809132006.04.21 16:46sell1.00gbpusd1.78171.78421.76572006.04.21 17:111.7842 0.00 0.00 -250.00 -25 96184.00*
5811192006.04.21 17:01sell1.00gbpusd1.78261.78511.76662006.04.21 17:581.7820 0.00 0.00 60.00 6 96244.00*
5812622006.04.21 17:16sell1.00gbpusd1.78371.78621.76772006.04.21 17:301.7832 0.00 0.00 50.00 5 96294.00*
5818932006.04.21 18:53buy1.00gbpusd1.78121.77871.79722006.04.21 19:011.7787 0.00 0.00 -250.00 -25 96044.00*
5820382006.04.21 19:07sell1.00gbpusd1.77981.78231.76382006.04.21 19:371.7823 0.00 0.00 -250.00 -25 95794.00*
5823552006.04.21 20:05buy1.00gbpusd1.78131.77881.79732006.04.21 20:161.7819 0.00 0.00 60.00 6 95854.00
5827272006.04.21 21:11sell1.00gbpusd1.78071.78321.76471.7809 0.00 0.00 -20.00 -2 95834.00