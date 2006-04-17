MTReport4 - 1.8
|Net profit
| -4166.00
|Initial deposit
| 100000.00
|Gross profit
| 6110.00
|Interest earned
| -6.00
|Gross loss
| 10270.00
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 146
|Percentage profitable
| 71.2
|%
|Total number of pips
| -416
|Average pips per trade
| -2
|
|Number of winning trades
| 104
|Number of losing trades
| 42
|Average winning trade
| 58.75
|Average losing trade
| 244.52
|Average winning pips
| 5
|Average losing pips
| 24
|
|Return (4 days)
| -4.2
|%
|Maximum drawdown
| 4.4
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|535260
|2006.04.17 14:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7665
|1.7640
|1.7825
|2006.04.17 14:13
|1.7671
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100060.00
|
|536424
|2006.04.17 14:38
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7696
|1.7671
|1.7856
|2006.04.17 14:49
|1.7702
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100120.00
|
|536546
|2006.04.17 14:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7696
|1.7721
|1.7536
|2006.04.17 14:59
|1.7686
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 10
| 100220.00
|
|537017
|2006.04.17 15:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7685
|1.7710
|1.7525
|2006.04.17 15:19
|1.7710
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99970.00
|*
|537174
|2006.04.17 15:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7693
|1.7718
|1.7533
|2006.04.17 15:21
|1.7718
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99720.00
|*
|537446
|2006.04.17 15:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7705
|1.7730
|1.7545
|2006.04.17 15:41
|1.7698
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 99790.00
|*
|537826
|2006.04.17 16:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7692
|1.7717
|1.7532
|2006.04.17 16:43
|1.7717
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99540.00
|*
|538064
|2006.04.17 16:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7694
|1.7669
|1.7854
|2006.04.17 16:24
|1.7700
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99600.00
|*
|538932
|2006.04.17 17:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7723
|1.7698
|1.7883
|2006.04.17 19:52
|1.7729
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99660.00
|*
|539322
|2006.04.17 17:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7713
|1.7738
|1.7553
|2006.04.17 17:50
|1.7707
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99720.00
|*
|540255
|2006.04.17 20:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7723
|1.7748
|1.7563
|2006.04.17 20:26
|1.7717
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99780.00
|*
|540439
|2006.04.17 20:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7706
|1.7681
|1.7866
|2006.04.18 02:08
|1.7712
| 0.00
| 0.50
| 60.00
| 6
| 99840.50
|*
|540780
|2006.04.17 21:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7692
|1.7717
|1.7532
|2006.04.18 02:09
|1.7717
| 0.00
| -1.00
| -250.00
| -25
| 99589.50
|*
|540803
|2006.04.17 21:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7693
|1.7718
|1.7533
|2006.04.18 02:10
|1.7718
| 0.00
| -1.00
| -250.00
| -25
| 99338.50
|*
|542250
|2006.04.18 03:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7724
|1.7699
|1.7884
|2006.04.18 07:18
|1.7699
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99088.50
|*
|542287
|2006.04.18 03:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7728
|1.7753
|1.7568
|2006.04.18 03:33
|1.7722
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99148.50
|*
|542630
|2006.04.18 06:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7715
|1.7740
|1.7555
|2006.04.18 06:51
|1.7710
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 99198.50
|*
|542873
|2006.04.18 07:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7704
|1.7729
|1.7544
|2006.04.18 09:03
|1.7729
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 98948.50
|*
|543135
|2006.04.18 08:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7705
|1.7680
|1.7865
|2006.04.18 08:30
|1.7711
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99008.50
|*
|543223
|2006.04.18 08:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7706
|1.7731
|1.7546
|2006.04.18 09:57
|1.7700
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99068.50
|*
|543316
|2006.04.18 08:38
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7684
|1.7869
|2006.04.18 08:41
|1.7714
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 99118.50
|*
|543662
|2006.04.18 09:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7714
|1.7689
|1.7874
|2006.04.18 10:06
|1.7689
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 98868.50
|*
|543699
|2006.04.18 09:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7716
|1.7741
|1.7556
|2006.04.18 09:28
|1.7711
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 98918.50
|*
|543885
|2006.04.18 09:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7707
|1.7682
|1.7867
|2006.04.18 09:44
|1.7712
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 98968.50
|*
|543985
|2006.04.18 09:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7713
|1.7738
|1.7553
|2006.04.18 09:54
|1.7708
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 99018.50
|*
|544363
|2006.04.18 10:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7693
|1.7718
|1.7533
|2006.04.18 10:35
|1.7688
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 99068.50
|*
|544427
|2006.04.18 10:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7688
|1.7663
|1.7848
|2006.04.18 10:47
|1.7693
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 99118.50
|*
|544512
|2006.04.18 10:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7693
|1.7718
|1.7533
|2006.04.18 10:55
|1.7688
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 99168.50
|*
|544666
|2006.04.18 11:06
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7685
|1.7710
|1.7525
|2006.04.18 11:19
|1.7710
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 98918.50
|*
|544814
|2006.04.18 11:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7703
|1.7728
|1.7543
|2006.04.18 11:32
|1.7728
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 98668.50
|*
|545081
|2006.04.18 11:36
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7686
|1.7871
|2006.04.18 11:49
|1.7716
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 98718.50
|*
|545262
|2006.04.18 11:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7707
|1.7682
|1.7867
|2006.04.18 12:01
|1.7712
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 98768.50
|*
|545554
|2006.04.18 12:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7728
|1.7703
|1.7888
|2006.04.18 14:30
|1.7734
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 98828.50
|*
|545632
|2006.04.18 12:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7723
|1.7748
|1.7563
|2006.04.18 12:51
|1.7717
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 98888.50
|*
|545712
|2006.04.18 12:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7722
|1.7747
|1.7562
|2006.04.18 13:30
|1.7715
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 98958.50
|*
|545820
|2006.04.18 13:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7719
|1.7694
|1.7879
|2006.04.18 14:19
|1.7725
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99018.50
|*
|545945
|2006.04.18 13:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7717
|1.7742
|1.7557
|2006.04.18 14:31
|1.7742
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 98768.50
|*
|546277
|2006.04.18 14:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7731
|1.7756
|1.7571
|2006.04.18 14:39
|1.7756
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 98518.50
|*
|547083
|2006.04.18 15:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7765
|1.7740
|1.7925
|2006.04.18 15:22
|1.7770
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 98568.50
|*
|547199
|2006.04.18 15:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7770
|1.7745
|1.7930
|2006.04.18 15:36
|1.7775
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 98618.50
|*
|547598
|2006.04.18 16:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7762
|1.7787
|1.7602
|2006.04.18 17:24
|1.7757
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 98668.50
|*
|547759
|2006.04.18 16:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7767
|1.7792
|1.7607
|2006.04.18 17:23
|1.7761
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 98728.50
|*
|547797
|2006.04.18 16:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7764
|1.7739
|1.7924
|2006.04.18 16:55
|1.7770
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 98788.50
|*
|547958
|2006.04.18 17:08
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7769
|1.7744
|1.7929
|2006.04.18 18:18
|1.7774
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 98838.50
|*
|548238
|2006.04.18 17:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7759
|1.7784
|1.7599
|2006.04.18 20:00
|1.7784
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 98588.50
|*
|548925
|2006.04.18 18:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7775
|1.7800
|1.7615
|2006.04.18 19:11
|1.7770
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 98638.50
|*
|549051
|2006.04.18 19:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7770
|1.7795
|1.7610
|2006.04.18 20:01
|1.7795
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 98388.50
|*
|549107
|2006.04.18 19:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7770
|1.7795
|1.7610
|2006.04.18 20:01
|1.7795
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 98138.50
|*
|550060
|2006.04.18 20:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7792
|1.7817
|1.7632
|2006.04.18 22:49
|1.7817
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 97888.50
|*
|551023
|2006.04.18 23:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7830
|1.7855
|1.7670
|2006.04.19 01:42
|1.7823
| 0.00
| -1.00
| 70.00
| 7
| 97957.50
|*
|551276
|2006.04.18 23:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7834
|1.7809
|1.7994
|2006.04.19 01:01
|1.7840
| 0.00
| 0.50
| 60.00
| 6
| 98018.00
|*
|551387
|2006.04.18 23:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7838
|1.7863
|1.7678
|2006.04.19 00:14
|1.7832
| 0.00
| -1.00
| 60.00
| 6
| 98077.00
|*
|551743
|2006.04.19 00:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7833
|1.7858
|1.7673
|2006.04.19 01:36
|1.7828
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 98127.00
|*
|552351
|2006.04.19 02:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7824
|1.7799
|1.7984
|2006.04.19 02:59
|1.7830
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 98187.00
|*
|552526
|2006.04.19 02:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7824
|1.7849
|1.7664
|2006.04.19 03:26
|1.7818
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 98247.00
|*
|552696
|2006.04.19 03:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7827
|1.7802
|1.7987
|2006.04.19 07:36
|1.7802
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 97997.00
|*
|552788
|2006.04.19 03:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7826
|1.7801
|1.7986
|2006.04.19 07:37
|1.7801
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 97747.00
|*
|553043
|2006.04.19 04:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7815
|1.7840
|1.7655
|2006.04.19 07:13
|1.7809
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97807.00
|*
|553553
|2006.04.19 07:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7809
|1.7784
|1.7969
|2006.04.19 08:17
|1.7814
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 97857.00
|*
|553582
|2006.04.19 07:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7804
|1.7779
|1.7964
|2006.04.19 07:58
|1.7811
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 97927.00
|*
|553679
|2006.04.19 07:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7803
|1.7778
|1.7963
|2006.04.19 08:15
|1.7809
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97987.00
|*
|553750
|2006.04.19 08:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7802
|1.7827
|1.7642
|2006.04.19 08:32
|1.7827
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 97737.00
|*
|554570
|2006.04.19 09:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7825
|1.7850
|1.7665
|2006.04.19 10:21
|1.7850
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 97487.00
|*
|554670
|2006.04.19 10:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7827
|1.7802
|1.7987
|2006.04.19 10:15
|1.7833
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97547.00
|*
|554953
|2006.04.19 10:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7844
|1.7869
|1.7684
|2006.04.19 11:12
|1.7869
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 97297.00
|*
|555064
|2006.04.19 11:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7845
|1.7870
|1.7685
|2006.04.19 11:12
|1.7870
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 97047.00
|*
|555193
|2006.04.19 11:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7871
|1.7896
|1.7711
|2006.04.19 11:33
|1.7865
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97107.00
|*
|555340
|2006.04.19 11:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7866
|1.7891
|1.7706
|2006.04.19 11:53
|1.7860
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97167.00
|*
|555671
|2006.04.19 12:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7850
|1.7875
|1.7690
|2006.04.19 13:06
|1.7844
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97227.00
|*
|555896
|2006.04.19 12:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7854
|1.7879
|1.7694
|2006.04.19 12:52
|1.7850
| 0.00
| 0.00
| 40.00
| 4
| 97267.00
|*
|555987
|2006.04.19 12:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7854
|1.7879
|1.7694
|2006.04.19 12:52
|1.7850
| 0.00
| 0.00
| 40.00
| 4
| 97307.00
|*
|556557
|2006.04.19 13:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7842
|1.7867
|1.7682
|2006.04.19 14:29
|1.7836
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97367.00
|*
|557040
|2006.04.19 14:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7859
|1.7884
|1.7699
|2006.04.19 14:29
|1.7852
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 97437.00
|*
|557301
|2006.04.19 14:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7827
|1.7802
|1.7987
|2006.04.19 14:40
|1.7833
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97497.00
|*
|557627
|2006.04.19 14:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7836
|1.7811
|1.7996
|2006.04.19 14:57
|1.7842
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97557.00
|*
|557925
|2006.04.19 15:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7840
|1.7865
|1.7680
|2006.04.19 15:05
|1.7834
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97617.00
|*
|558284
|2006.04.19 15:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7835
|1.7860
|1.7675
|2006.04.19 15:21
|1.7828
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 97687.00
|*
|558571
|2006.04.19 15:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7831
|1.7856
|1.7671
|2006.04.19 15:48
|1.7856
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 97437.00
|*
|559436
|2006.04.19 16:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7877
|1.7852
|1.8037
|2006.04.19 16:27
|1.7883
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97497.00
|*
|559523
|2006.04.19 16:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7890
|1.7915
|1.7730
|2006.04.19 16:41
|1.7883
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 97567.00
|*
|560339
|2006.04.19 17:34
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7890
|1.7865
|1.8050
|2006.04.19 18:00
|1.7895
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 97617.00
|*
|560482
|2006.04.19 17:49
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7877
|1.7852
|1.8037
|2006.04.19 17:55
|1.7883
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97677.00
|*
|560651
|2006.04.19 18:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7896
|1.7921
|1.7736
|2006.04.19 18:20
|1.7921
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 97427.00
|*
|560879
|2006.04.19 18:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7913
|1.7938
|1.7753
|2006.04.19 18:29
|1.7907
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97487.00
|*
|561102
|2006.04.19 18:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7905
|1.7930
|1.7745
|2006.04.19 19:27
|1.7930
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 97237.00
|*
|561237
|2006.04.19 18:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7907
|1.7932
|1.7747
|2006.04.19 19:35
|1.7932
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 96987.00
|*
|561401
|2006.04.19 19:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7916
|1.7891
|1.8076
|2006.04.19 19:18
|1.7922
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97047.00
|*
|561654
|2006.04.19 19:38
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7919
|1.7894
|1.8079
|2006.04.19 19:45
|1.7925
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97107.00
|*
|561704
|2006.04.19 19:53
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7922
|1.7897
|1.8082
|2006.04.19 20:08
|1.7930
| 0.00
| 0.00
| 80.00
| 8
| 97187.00
|*
|561915
|2006.04.19 20:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7927
|1.7902
|1.8087
|2006.04.20 02:01
|1.7902
| 0.00
| 1.50
| -250.00
| -25
| 96938.50
|*
|562531
|2006.04.19 21:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7922
|1.7947
|1.7762
|2006.04.20 00:18
|1.7916
| 0.00
| -3.00
| 60.00
| 6
| 96995.50
|*
|563813
|2006.04.20 02:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7893
|1.7918
|1.7733
|2006.04.20 03:19
|1.7887
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97055.50
|*
|564237
|2006.04.20 05:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7882
|1.7857
|1.8042
|2006.04.20 06:13
|1.7889
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 97125.50
|*
|564741
|2006.04.20 08:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7880
|1.7855
|1.8040
|2006.04.20 09:37
|1.7886
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97185.50
|*
|564887
|2006.04.20 08:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7872
|1.7847
|1.8032
|2006.04.20 08:27
|1.7877
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 97235.50
|*
|565059
|2006.04.20 08:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7875
|1.7900
|1.7715
|2006.04.20 08:51
|1.7870
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 97285.50
|*
|565313
|2006.04.20 09:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7872
|1.7897
|1.7712
|2006.04.20 10:01
|1.7897
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 97035.50
|*
|565742
|2006.04.20 10:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7890
|1.7865
|1.8050
|2006.04.20 10:29
|1.7865
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 96785.50
|*
|565973
|2006.04.20 10:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7849
|1.7824
|1.8009
|2006.04.20 11:01
|1.7824
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 96535.50
|*
|566235
|2006.04.20 10:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7846
|1.7871
|1.7686
|2006.04.20 10:59
|1.7840
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96595.50
|*
|566561
|2006.04.20 11:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7832
|1.7857
|1.7672
|2006.04.20 11:43
|1.7826
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96655.50
|*
|566743
|2006.04.20 11:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7836
|1.7811
|1.7996
|2006.04.20 12:17
|1.7842
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96715.50
|*
|567658
|2006.04.20 12:57
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7808
|1.7783
|1.7968
|2006.04.20 13:00
|1.7813
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 96765.50
|*
|567781
|2006.04.20 13:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7812
|1.7787
|1.7972
|2006.04.20 14:01
|1.7817
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 96815.50
|*
|568051
|2006.04.20 13:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7813
|1.7838
|1.7653
|2006.04.20 13:37
|1.7808
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 96865.50
|*
|568408
|2006.04.20 14:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7817
|1.7842
|1.7657
|2006.04.20 14:19
|1.7842
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 96615.50
|*
|568988
|2006.04.20 14:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7813
|1.7788
|1.7973
|2006.04.20 15:36
|1.7819
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96675.50
|*
|569131
|2006.04.20 15:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7808
|1.7783
|1.7968
|2006.04.20 15:25
|1.7813
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 96725.50
|*
|569255
|2006.04.20 15:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7810
|1.7835
|1.7650
|2006.04.20 15:59
|1.7804
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96785.50
|*
|569644
|2006.04.20 15:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7817
|1.7842
|1.7657
|2006.04.20 15:53
|1.7811
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96845.50
|*
|570501
|2006.04.20 16:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7780
|1.7755
|1.7940
|2006.04.20 16:28
|1.7786
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96905.50
|*
|571653
|2006.04.20 17:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7792
|1.7767
|1.7952
|2006.04.20 17:57
|1.7797
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 96955.50
|*
|571725
|2006.04.20 17:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7785
|1.7810
|1.7625
|2006.04.20 17:34
|1.7779
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97015.50
|*
|571837
|2006.04.20 17:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7782
|1.7807
|1.7622
|2006.04.21 00:34
|1.7776
| 0.00
| -1.00
| 60.00
| 6
| 97074.50
|*
|572299
|2006.04.20 18:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7789
|1.7814
|1.7629
|2006.04.20 19:09
|1.7783
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97134.50
|*
|572356
|2006.04.20 19:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7788
|1.7763
|1.7948
|2006.04.20 19:22
|1.7794
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97194.50
|*
|572435
|2006.04.20 19:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7788
|1.7813
|1.7628
|2006.04.20 20:57
|1.7782
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 97254.50
|*
|572980
|2006.04.20 21:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7786
|1.7811
|1.7626
|2006.04.21 00:27
|1.7780
| 0.00
| -1.00
| 60.00
| 6
| 97313.50
|*
|573029
|2006.04.20 22:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7788
|1.7763
|1.7948
|2006.04.21 01:49
|1.7763
| 0.00
| 0.50
| -250.00
| -25
| 97064.00
|*
|574242
|2006.04.21 01:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7768
|1.7793
|1.7608
|2006.04.21 02:27
|1.7793
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 96814.00
|*
|574542
|2006.04.21 02:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7790
|1.7815
|1.7630
|2006.04.21 08:09
|1.7781
| 0.00
| 0.00
| 90.00
| 9
| 96904.00
|*
|575333
|2006.04.21 08:25
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7782
|1.7807
|1.7622
|2006.04.21 08:38
|1.7776
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96964.00
|*
|575896
|2006.04.21 09:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7778
|1.7803
|1.7618
|2006.04.21 10:04
|1.7803
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 96714.00
|*
|576043
|2006.04.21 09:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7779
|1.7804
|1.7619
|2006.04.21 10:04
|1.7804
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 96464.00
|*
|576112
|2006.04.21 09:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7790
|1.7815
|1.7630
|2006.04.21 10:01
|1.7778
| 0.00
| 0.00
| 120.00
| 12
| 96584.00
|*
|576278
|2006.04.21 10:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7788
|1.7813
|1.7628
|2006.04.21 10:06
|1.7813
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 96334.00
|*
|576709
|2006.04.21 10:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7812
|1.7787
|1.7972
|2006.04.21 10:19
|1.7818
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96394.00
|*
|577154
|2006.04.21 10:57
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7813
|1.7788
|1.7973
|2006.04.21 11:08
|1.7819
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96454.00
|*
|577241
|2006.04.21 11:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7816
|1.7841
|1.7656
|2006.04.21 11:56
|1.7811
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 96504.00
|*
|577840
|2006.04.21 12:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7816
|1.7841
|1.7656
|2006.04.21 12:24
|1.7811
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 96554.00
|*
|577999
|2006.04.21 12:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7814
|1.7839
|1.7654
|2006.04.21 12:26
|1.7809
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 96604.00
|*
|578244
|2006.04.21 12:51
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7799
|1.7774
|1.7959
|2006.04.21 14:52
|1.7805
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96664.00
|*
|578373
|2006.04.21 13:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7791
|1.7766
|1.7951
|2006.04.21 14:20
|1.7796
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 96714.00
|*
|578508
|2006.04.21 13:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7782
|1.7807
|1.7622
|2006.04.21 14:52
|1.7807
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 96464.00
|*
|579315
|2006.04.21 14:34
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7796
|1.7821
|1.7636
|2006.04.21 15:45
|1.7791
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 96514.00
|*
|579865
|2006.04.21 15:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7797
|1.7772
|1.7957
|2006.04.21 16:32
|1.7803
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96574.00
|*
|580040
|2006.04.21 15:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7796
|1.7821
|1.7636
|2006.04.21 15:45
|1.7791
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 96624.00
|*
|580172
|2006.04.21 15:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7792
|1.7817
|1.7632
|2006.04.21 16:23
|1.7786
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96684.00
|*
|580425
|2006.04.21 16:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7792
|1.7817
|1.7632
|2006.04.21 16:34
|1.7817
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 96434.00
|*
|580913
|2006.04.21 16:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7817
|1.7842
|1.7657
|2006.04.21 17:11
|1.7842
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 96184.00
|*
|581119
|2006.04.21 17:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7826
|1.7851
|1.7666
|2006.04.21 17:58
|1.7820
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 96244.00
|*
|581262
|2006.04.21 17:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7837
|1.7862
|1.7677
|2006.04.21 17:30
|1.7832
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 96294.00
|*
|581893
|2006.04.21 18:53
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7812
|1.7787
|1.7972
|2006.04.21 19:01
|1.7787
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 96044.00
|*
|582038
|2006.04.21 19:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7798
|1.7823
|1.7638
|2006.04.21 19:37
|1.7823
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 95794.00
|*
|582355
|2006.04.21 20:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7813
|1.7788
|1.7973
|2006.04.21 20:16
|1.7819
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 95854.00
|
|582727
|2006.04.21 21:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7807
|1.7832
|1.7647
|1.7809
| 0.00
| 0.00
| -20.00
| -2
| 95834.00
|