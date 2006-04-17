MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 608.50
|Initial deposit
| 100000.00
|Gross profit
| 5620.00
|Interest earned
| -11.50
|Gross loss
| 5000.00
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 115
|Percentage profitable
| 82.6
|%
|Total number of pips
| 62
|Average pips per trade
| 0
|
|Number of winning trades
| 95
|Number of losing trades
| 20
|Average winning trade
| 59.16
|Average losing trade
| 250.00
|Average winning pips
| 5
|Average losing pips
| 25
|
|Return (4 days)
| 0.6
|%
|Maximum drawdown
| 1.0
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|535173
|2006.04.17 14:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2234
|1.2209
|1.2394
|2006.04.17 14:18
|1.2242
| 0.00
| 0.00
| 80.00
| 8
| 100080.00
|
|536354
|2006.04.17 14:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2247
|1.2222
|1.2407
|2006.04.17 14:49
|1.2252
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100130.00
|
|536711
|2006.04.17 14:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2238
|1.2213
|1.2398
|2006.04.17 15:03
|1.2213
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99880.00
|
|537076
|2006.04.17 15:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2234
|1.2259
|1.2074
|2006.04.17 15:49
|1.2228
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99940.00
|
|537375
|2006.04.17 15:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2234
|1.2209
|1.2394
|2006.04.17 15:38
|1.2240
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100000.00
|
|537439
|2006.04.17 15:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2236
|1.2261
|1.2076
|2006.04.17 15:44
|1.2231
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100050.00
|
|537637
|2006.04.17 15:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2232
|1.2257
|1.2072
|2006.04.17 16:31
|1.2257
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99800.00
|
|537809
|2006.04.17 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2234
|1.2259
|1.2074
|2006.04.17 16:32
|1.2259
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99550.00
|
|539056
|2006.04.17 17:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2274
|1.2249
|1.2434
|2006.04.17 19:51
|1.2281
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 99620.00
|
|539631
|2006.04.17 18:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2264
|1.2289
|1.2104
|2006.04.17 20:59
|1.2257
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 99690.00
|
|539806
|2006.04.17 19:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2270
|1.2245
|1.2430
|2006.04.17 19:34
|1.2276
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99750.00
|
|541327
|2006.04.18 00:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2253
|1.2228
|1.2413
|2006.04.18 02:09
|1.2259
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99810.00
|
|541628
|2006.04.18 01:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2256
|1.2281
|1.2096
|2006.04.18 08:48
|1.2250
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99870.00
|
|541748
|2006.04.18 02:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2260
|1.2285
|1.2100
|2006.04.18 08:13
|1.2254
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99930.00
|
|541891
|2006.04.18 02:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2258
|1.2233
|1.2418
|2006.04.18 03:09
|1.2264
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99990.00
|
|543112
|2006.04.18 08:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2254
|1.2229
|1.2414
|2006.04.18 08:40
|1.2260
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100050.00
|
|543242
|2006.04.18 08:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2257
|1.2282
|1.2097
|2006.04.18 08:48
|1.2251
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100110.00
|
|543706
|2006.04.18 09:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2243
|1.2268
|1.2083
|2006.04.18 09:40
|1.2237
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100170.00
|
|544664
|2006.04.18 11:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2240
|1.2265
|1.2080
|2006.04.18 11:27
|1.2265
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99920.00
|
|545111
|2006.04.18 11:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2261
|1.2236
|1.2421
|2006.04.18 12:14
|1.2267
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99980.00
|
|545210
|2006.04.18 11:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2262
|1.2287
|1.2102
|2006.04.18 11:56
|1.2256
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100040.00
|
|545941
|2006.04.18 13:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2256
|1.2281
|1.2096
|2006.04.18 14:31
|1.2281
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99790.00
|
|546879
|2006.04.18 15:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2300
|1.2325
|1.2140
|2006.04.18 15:07
|1.2294
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99850.00
|
|547124
|2006.04.18 15:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2281
|1.2256
|1.2441
|2006.04.18 15:29
|1.2287
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99910.00
|
|547259
|2006.04.18 15:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2287
|1.2262
|1.2447
|2006.04.18 15:40
|1.2292
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 99960.00
|
|547562
|2006.04.18 16:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2278
|1.2253
|1.2438
|2006.04.18 16:25
|1.2284
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100020.00
|
|547961
|2006.04.18 17:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2277
|1.2252
|1.2437
|2006.04.18 17:09
|1.2283
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100080.00
|
|548056
|2006.04.18 17:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2271
|1.2246
|1.2431
|2006.04.18 17:17
|1.2277
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100140.00
|
|548240
|2006.04.18 17:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2275
|1.2300
|1.2115
|2006.04.18 20:00
|1.2300
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99890.00
|
|548947
|2006.04.18 18:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2289
|1.2314
|1.2129
|2006.04.18 19:46
|1.2284
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 99940.00
|
|549517
|2006.04.18 20:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2296
|1.2271
|1.2456
|2006.04.18 20:09
|1.2302
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100000.00
|
|549861
|2006.04.18 20:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2316
|1.2341
|1.2156
|2006.04.18 20:34
|1.2310
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100060.00
|
|550665
|2006.04.18 22:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2323
|1.2348
|1.2163
|2006.04.18 22:50
|1.2348
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99810.00
|
|551002
|2006.04.18 23:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2346
|1.2321
|1.2506
|2006.04.18 23:04
|1.2351
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 99860.00
|
|551304
|2006.04.18 23:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2361
|1.2386
|1.2201
|2006.04.19 01:33
|1.2355
| 0.00
| 5.50
| 60.00
| 6
| 99925.50
|
|551385
|2006.04.18 23:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2365
|1.2390
|1.2205
|2006.04.19 00:25
|1.2359
| 0.00
| 5.50
| 60.00
| 6
| 99991.00
|
|551770
|2006.04.19 00:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2361
|1.2386
|1.2201
|2006.04.19 01:33
|1.2355
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100051.00
|
|551815
|2006.04.19 00:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2363
|1.2388
|1.2203
|2006.04.19 01:31
|1.2357
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100111.00
|
|552592
|2006.04.19 02:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2358
|1.2383
|1.2198
|2006.04.19 03:35
|1.2352
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100171.00
|
|553015
|2006.04.19 04:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2352
|1.2377
|1.2192
|2006.04.19 04:34
|1.2347
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100221.00
|
|553154
|2006.04.19 05:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2347
|1.2322
|1.2507
|2006.04.19 06:40
|1.2352
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100271.00
|
|553414
|2006.04.19 06:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2350
|1.2375
|1.2190
|2006.04.19 07:40
|1.2345
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100321.00
|
|553599
|2006.04.19 07:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2343
|1.2318
|1.2503
|2006.04.19 07:58
|1.2349
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100381.00
|
|554685
|2006.04.19 10:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2351
|1.2326
|1.2511
|2006.04.19 10:21
|1.2357
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100441.00
|
|555062
|2006.04.19 11:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2354
|1.2379
|1.2194
|2006.04.19 11:59
|1.2348
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100501.00
|
|555232
|2006.04.19 11:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2369
|1.2344
|1.2529
|2006.04.19 12:00
|1.2344
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 100251.00
|*
|555966
|2006.04.19 12:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2347
|1.2322
|1.2507
|2006.04.19 14:29
|1.2322
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 100001.00
|*
|556195
|2006.04.19 13:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2343
|1.2368
|1.2183
|2006.04.19 13:12
|1.2337
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100061.00
|*
|556573
|2006.04.19 13:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2335
|1.2360
|1.2175
|2006.04.19 14:29
|1.2328
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 100131.00
|*
|557202
|2006.04.19 14:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2316
|1.2341
|1.2156
|2006.04.19 14:34
|1.2310
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100191.00
|*
|557648
|2006.04.19 14:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2312
|1.2287
|1.2472
|2006.04.19 14:57
|1.2319
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 100261.00
|*
|557954
|2006.04.19 15:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2304
|1.2329
|1.2144
|2006.04.19 15:05
|1.2298
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100321.00
|*
|558292
|2006.04.19 15:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2302
|1.2327
|1.2142
|2006.04.19 15:21
|1.2296
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100381.00
|*
|559083
|2006.04.19 16:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2324
|1.2349
|1.2164
|2006.04.19 17:06
|1.2349
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 100131.00
|*
|559374
|2006.04.19 16:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2332
|1.2307
|1.2492
|2006.04.19 16:34
|1.2338
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100191.00
|*
|559518
|2006.04.19 16:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2334
|1.2359
|1.2174
|2006.04.19 16:56
|1.2328
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100251.00
|*
|559832
|2006.04.19 16:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2327
|1.2302
|1.2487
|2006.04.19 16:59
|1.2332
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100301.00
|*
|560669
|2006.04.19 18:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2349
|1.2374
|1.2189
|2006.04.19 18:20
|1.2374
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 100051.00
|*
|560849
|2006.04.19 18:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2365
|1.2390
|1.2205
|2006.04.19 19:19
|1.2390
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99801.00
|*
|561114
|2006.04.19 18:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2369
|1.2394
|1.2209
|2006.04.19 18:42
|1.2364
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 99851.00
|*
|561234
|2006.04.19 18:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2365
|1.2390
|1.2205
|2006.04.19 19:19
|1.2390
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99601.00
|*
|561410
|2006.04.19 19:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2377
|1.2352
|1.2537
|2006.04.19 19:16
|1.2383
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99661.00
|*
|561661
|2006.04.19 19:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2380
|1.2355
|1.2540
|2006.04.19 20:03
|1.2386
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99721.00
|*
|562072
|2006.04.19 20:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2386
|1.2361
|1.2546
|2006.04.20 02:18
|1.2361
| 0.00
|-22.50
| -250.00
| -25
| 99448.50
|*
|562780
|2006.04.19 22:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2381
|1.2406
|1.2221
|2006.04.19 23:28
|1.2375
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99508.50
|
|563260
|2006.04.20 00:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2373
|1.2398
|1.2213
|2006.04.20 02:15
|1.2368
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 99558.50
|
|563744
|2006.04.20 02:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2354
|1.2379
|1.2194
|2006.04.20 03:10
|1.2348
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99618.50
|
|563947
|2006.04.20 03:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2348
|1.2373
|1.2188
|2006.04.20 08:25
|1.2342
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99678.50
|
|564183
|2006.04.20 04:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2355
|1.2380
|1.2195
|2006.04.20 08:10
|1.2349
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99738.50
|
|564599
|2006.04.20 07:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2354
|1.2379
|1.2194
|2006.04.20 08:13
|1.2348
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99798.50
|
|564747
|2006.04.20 08:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2352
|1.2377
|1.2192
|2006.04.20 08:14
|1.2347
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 99848.50
|
|564977
|2006.04.20 08:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2341
|1.2316
|1.2501
|2006.04.20 09:14
|1.2347
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99908.50
|
|565083
|2006.04.20 08:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2337
|1.2312
|1.2497
|2006.04.20 09:07
|1.2343
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99968.50
|
|565187
|2006.04.20 09:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2340
|1.2365
|1.2180
|2006.04.20 12:40
|1.2334
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100028.50
|
|565325
|2006.04.20 09:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2344
|1.2319
|1.2504
|2006.04.20 09:31
|1.2349
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100078.50
|
|565706
|2006.04.20 10:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2349
|1.2324
|1.2509
|2006.04.20 10:59
|1.2355
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100138.50
|
|566059
|2006.04.20 10:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2342
|1.2317
|1.2502
|2006.04.20 10:44
|1.2348
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100198.50
|
|566246
|2006.04.20 10:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2352
|1.2377
|1.2192
|2006.04.20 11:10
|1.2347
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100248.50
|
|566608
|2006.04.20 11:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2353
|1.2378
|1.2193
|2006.04.20 11:44
|1.2348
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100298.50
|
|566759
|2006.04.20 11:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2350
|1.2325
|1.2510
|2006.04.20 12:41
|1.2325
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 100048.50
|
|567694
|2006.04.20 12:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2324
|1.2299
|1.2484
|2006.04.20 13:23
|1.2329
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100098.50
|
|567798
|2006.04.20 13:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2323
|1.2298
|1.2483
|2006.04.20 13:23
|1.2329
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100158.50
|
|568086
|2006.04.20 13:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2329
|1.2354
|1.2169
|2006.04.20 13:35
|1.2324
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100208.50
|
|568281
|2006.04.20 13:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2325
|1.2350
|1.2165
|2006.04.20 14:12
|1.2350
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99958.50
|
|569001
|2006.04.20 14:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2329
|1.2354
|1.2169
|2006.04.20 15:06
|1.2322
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 100028.50
|
|569107
|2006.04.20 15:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2330
|1.2355
|1.2170
|2006.04.20 15:05
|1.2325
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100078.50
|
|569250
|2006.04.20 15:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2326
|1.2351
|1.2166
|2006.04.20 16:02
|1.2320
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100138.50
|
|569838
|2006.04.20 15:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2331
|1.2356
|1.2171
|2006.04.20 15:59
|1.2326
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100188.50
|
|570431
|2006.04.20 16:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2308
|1.2283
|1.2468
|2006.04.20 16:28
|1.2314
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100248.50
|
|571101
|2006.04.20 16:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2309
|1.2334
|1.2149
|2006.04.20 17:12
|1.2334
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99998.50
|
|571580
|2006.04.20 17:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2326
|1.2351
|1.2166
|2006.04.20 17:26
|1.2320
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100058.50
|
|571721
|2006.04.20 17:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2315
|1.2340
|1.2155
|2006.04.20 17:34
|1.2309
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100118.50
|
|571891
|2006.04.20 17:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2319
|1.2294
|1.2479
|2006.04.20 17:54
|1.2325
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100178.50
|
|571975
|2006.04.20 18:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2322
|1.2347
|1.2162
|2006.04.20 18:36
|1.2316
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100238.50
|
|574233
|2006.04.21 01:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2293
|1.2318
|1.2133
|2006.04.21 04:41
|1.2318
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99988.50
|
|574371
|2006.04.21 02:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2304
|1.2329
|1.2144
|2006.04.21 08:09
|1.2294
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 10
| 100088.50
|
|574461
|2006.04.21 02:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2310
|1.2335
|1.2150
|2006.04.21 03:11
|1.2305
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100138.50
|
|575388
|2006.04.21 08:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2288
|1.2313
|1.2128
|2006.04.21 08:39
|1.2278
| 0.00
| 0.00
| 100.00
| 10
| 100238.50
|
|575803
|2006.04.21 09:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2293
|1.2318
|1.2133
|2006.04.21 09:15
|1.2288
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100288.50
|
|575910
|2006.04.21 09:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2291
|1.2316
|1.2131
|2006.04.21 10:02
|1.2316
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 100038.50
|
|576252
|2006.04.21 10:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2299
|1.2324
|1.2139
|2006.04.21 10:06
|1.2324
| 0.00
| 0.00
| -250.00
| -25
| 99788.50
|
|576724
|2006.04.21 10:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2318
|1.2293
|1.2478
|2006.04.21 10:20
|1.2324
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99848.50
|
|578165
|2006.04.21 12:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2325
|1.2350
|1.2165
|2006.04.21 12:52
|1.2319
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99908.50
|
|578388
|2006.04.21 13:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2309
|1.2284
|1.2469
|2006.04.21 13:24
|1.2315
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 99968.50
|
|579424
|2006.04.21 14:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2325
|1.2300
|1.2485
|2006.04.21 14:49
|1.2330
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100018.50
|
|580013
|2006.04.21 15:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2323
|1.2348
|1.2163
|2006.04.21 15:31
|1.2318
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100068.50
|
|580058
|2006.04.21 15:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2322
|1.2347
|1.2162
|2006.04.21 15:38
|1.2316
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100128.50
|
|580168
|2006.04.21 15:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2316
|1.2341
|1.2156
|2006.04.21 16:21
|1.2310
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100188.50
|
|580324
|2006.04.21 16:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2317
|1.2292
|1.2477
|2006.04.21 16:30
|1.2323
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100248.50
|
|580362
|2006.04.21 16:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2313
|1.2288
|1.2473
|2006.04.21 16:30
|1.2319
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100308.50
|
|580916
|2006.04.21 16:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2340
|1.2365
|1.2180
|2006.04.21 16:58
|1.2334
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100368.50
|
|581265
|2006.04.21 17:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2354
|1.2379
|1.2194
|2006.04.21 17:30
|1.2347
| 0.00
| 0.00
| 70.00
| 7
| 100438.50
|
|581498
|2006.04.21 17:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2349
|1.2374
|1.2189
|2006.04.21 17:45
|1.2344
| 0.00
| 0.00
| 50.00
| 5
| 100488.50
|
|581731
|2006.04.21 18:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2343
|1.2368
|1.2183
|2006.04.21 18:24
|1.2337
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100548.50
|
|582484
|2006.04.21 20:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2345
|1.2370
|1.2185
|2006.04.21 20:59
|1.2339
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 100608.50
|