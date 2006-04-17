MTReport4 - 1.8


Net profit 608.50Initial deposit 100000.00
Gross profit 5620.00Interest earned -11.50
Gross loss 5000.00Commission paid 0.00
 
Total number of trades 115Percentage profitable 82.6%
Total number of pips 62Average pips per trade 0
 
Number of winning trades 95Number of losing trades 20
Average winning trade 59.16Average losing trade 250.00
Average winning pips 5Average losing pips 25
 
Return (4 days) 0.6%Maximum drawdown 1.0%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
5351732006.04.17 14:10buy1.00eurusd1.22341.22091.23942006.04.17 14:181.2242 0.00 0.00 80.00 8 100080.00
5363542006.04.17 14:36buy1.00eurusd1.22471.22221.24072006.04.17 14:491.2252 0.00 0.00 50.00 5 100130.00
5367112006.04.17 14:59buy1.00eurusd1.22381.22131.23982006.04.17 15:031.2213 0.00 0.00 -250.00 -25 99880.00
5370762006.04.17 15:09sell1.00eurusd1.22341.22591.20742006.04.17 15:491.2228 0.00 0.00 60.00 6 99940.00
5373752006.04.17 15:29buy1.00eurusd1.22341.22091.23942006.04.17 15:381.2240 0.00 0.00 60.00 6 100000.00
5374392006.04.17 15:34sell1.00eurusd1.22361.22611.20762006.04.17 15:441.2231 0.00 0.00 50.00 5 100050.00
5376372006.04.17 15:51sell1.00eurusd1.22321.22571.20722006.04.17 16:311.2257 0.00 0.00 -250.00 -25 99800.00
5378092006.04.17 16:01sell1.00eurusd1.22341.22591.20742006.04.17 16:321.2259 0.00 0.00 -250.00 -25 99550.00
5390562006.04.17 17:20buy1.00eurusd1.22741.22491.24342006.04.17 19:511.2281 0.00 0.00 70.00 7 99620.00
5396312006.04.17 18:38sell1.00eurusd1.22641.22891.21042006.04.17 20:591.2257 0.00 0.00 70.00 7 99690.00
5398062006.04.17 19:02buy1.00eurusd1.22701.22451.24302006.04.17 19:341.2276 0.00 0.00 60.00 6 99750.00
5413272006.04.18 00:07buy1.00eurusd1.22531.22281.24132006.04.18 02:091.2259 0.00 0.00 60.00 6 99810.00
5416282006.04.18 01:54sell1.00eurusd1.22561.22811.20962006.04.18 08:481.2250 0.00 0.00 60.00 6 99870.00
5417482006.04.18 02:10sell1.00eurusd1.22601.22851.21002006.04.18 08:131.2254 0.00 0.00 60.00 6 99930.00
5418912006.04.18 02:23buy1.00eurusd1.22581.22331.24182006.04.18 03:091.2264 0.00 0.00 60.00 6 99990.00
5431122006.04.18 08:13buy1.00eurusd1.22541.22291.24142006.04.18 08:401.2260 0.00 0.00 60.00 6 100050.00
5432422006.04.18 08:28sell1.00eurusd1.22571.22821.20972006.04.18 08:481.2251 0.00 0.00 60.00 6 100110.00
5437062006.04.18 09:20sell1.00eurusd1.22431.22681.20832006.04.18 09:401.2237 0.00 0.00 60.00 6 100170.00
5446642006.04.18 11:06sell1.00eurusd1.22401.22651.20802006.04.18 11:271.2265 0.00 0.00 -250.00 -25 99920.00
5451112006.04.18 11:40buy1.00eurusd1.22611.22361.24212006.04.18 12:141.2267 0.00 0.00 60.00 6 99980.00
5452102006.04.18 11:49sell1.00eurusd1.22621.22871.21022006.04.18 11:561.2256 0.00 0.00 60.00 6 100040.00
5459412006.04.18 13:39sell1.00eurusd1.22561.22811.20962006.04.18 14:311.2281 0.00 0.00 -250.00 -25 99790.00
5468792006.04.18 15:04sell1.00eurusd1.23001.23251.21402006.04.18 15:071.2294 0.00 0.00 60.00 6 99850.00
5471242006.04.18 15:26buy1.00eurusd1.22811.22561.24412006.04.18 15:291.2287 0.00 0.00 60.00 6 99910.00
5472592006.04.18 15:39buy1.00eurusd1.22871.22621.24472006.04.18 15:401.2292 0.00 0.00 50.00 5 99960.00
5475622006.04.18 16:16buy1.00eurusd1.22781.22531.24382006.04.18 16:251.2284 0.00 0.00 60.00 6 100020.00
5479612006.04.18 17:08buy1.00eurusd1.22771.22521.24372006.04.18 17:091.2283 0.00 0.00 60.00 6 100080.00
5480562006.04.18 17:16buy1.00eurusd1.22711.22461.24312006.04.18 17:171.2277 0.00 0.00 60.00 6 100140.00
5482402006.04.18 17:39sell1.00eurusd1.22751.23001.21152006.04.18 20:001.2300 0.00 0.00 -250.00 -25 99890.00
5489472006.04.18 18:43sell1.00eurusd1.22891.23141.21292006.04.18 19:461.2284 0.00 0.00 50.00 5 99940.00
5495172006.04.18 20:08buy1.00eurusd1.22961.22711.24562006.04.18 20:091.2302 0.00 0.00 60.00 6 100000.00
5498612006.04.18 20:32sell1.00eurusd1.23161.23411.21562006.04.18 20:341.2310 0.00 0.00 60.00 6 100060.00
5506652006.04.18 22:39sell1.00eurusd1.23231.23481.21632006.04.18 22:501.2348 0.00 0.00 -250.00 -25 99810.00
5510022006.04.18 23:01buy1.00eurusd1.23461.23211.25062006.04.18 23:041.2351 0.00 0.00 50.00 5 99860.00
5513042006.04.18 23:44sell1.00eurusd1.23611.23861.22012006.04.19 01:331.2355 0.00 5.50 60.00 6 99925.50
5513852006.04.18 23:55sell1.00eurusd1.23651.23901.22052006.04.19 00:251.2359 0.00 5.50 60.00 6 99991.00
5517702006.04.19 00:42sell1.00eurusd1.23611.23861.22012006.04.19 01:331.2355 0.00 0.00 60.00 6 100051.00
5518152006.04.19 00:48sell1.00eurusd1.23631.23881.22032006.04.19 01:311.2357 0.00 0.00 60.00 6 100111.00
5525922006.04.19 02:57sell1.00eurusd1.23581.23831.21982006.04.19 03:351.2352 0.00 0.00 60.00 6 100171.00
5530152006.04.19 04:27sell1.00eurusd1.23521.23771.21922006.04.19 04:341.2347 0.00 0.00 50.00 5 100221.00
5531542006.04.19 05:09buy1.00eurusd1.23471.23221.25072006.04.19 06:401.2352 0.00 0.00 50.00 5 100271.00
5534142006.04.19 06:36sell1.00eurusd1.23501.23751.21902006.04.19 07:401.2345 0.00 0.00 50.00 5 100321.00
5535992006.04.19 07:40buy1.00eurusd1.23431.23181.25032006.04.19 07:581.2349 0.00 0.00 60.00 6 100381.00
5546852006.04.19 10:08buy1.00eurusd1.23511.23261.25112006.04.19 10:211.2357 0.00 0.00 60.00 6 100441.00
5550622006.04.19 11:04sell1.00eurusd1.23541.23791.21942006.04.19 11:591.2348 0.00 0.00 60.00 6 100501.00
5552322006.04.19 11:20buy1.00eurusd1.23691.23441.25292006.04.19 12:001.2344 0.00 0.00 -250.00 -25 100251.00*
5559662006.04.19 12:36buy1.00eurusd1.23471.23221.25072006.04.19 14:291.2322 0.00 0.00 -250.00 -25 100001.00*
5561952006.04.19 13:09sell1.00eurusd1.23431.23681.21832006.04.19 13:121.2337 0.00 0.00 60.00 6 100061.00*
5565732006.04.19 13:50sell1.00eurusd1.23351.23601.21752006.04.19 14:291.2328 0.00 0.00 70.00 7 100131.00*
5572022006.04.19 14:30sell1.00eurusd1.23161.23411.21562006.04.19 14:341.2310 0.00 0.00 60.00 6 100191.00*
5576482006.04.19 14:48buy1.00eurusd1.23121.22871.24722006.04.19 14:571.2319 0.00 0.00 70.00 7 100261.00*
5579542006.04.19 15:02sell1.00eurusd1.23041.23291.21442006.04.19 15:051.2298 0.00 0.00 60.00 6 100321.00*
5582922006.04.19 15:16sell1.00eurusd1.23021.23271.21422006.04.19 15:211.2296 0.00 0.00 60.00 6 100381.00*
5590832006.04.19 16:03sell1.00eurusd1.23241.23491.21642006.04.19 17:061.2349 0.00 0.00 -250.00 -25 100131.00*
5593742006.04.19 16:20buy1.00eurusd1.23321.23071.24922006.04.19 16:341.2338 0.00 0.00 60.00 6 100191.00*
5595182006.04.19 16:31sell1.00eurusd1.23341.23591.21742006.04.19 16:561.2328 0.00 0.00 60.00 6 100251.00*
5598322006.04.19 16:56buy1.00eurusd1.23271.23021.24872006.04.19 16:591.2332 0.00 0.00 50.00 5 100301.00*
5606692006.04.19 18:06sell1.00eurusd1.23491.23741.21892006.04.19 18:201.2374 0.00 0.00 -250.00 -25 100051.00*
5608492006.04.19 18:19sell1.00eurusd1.23651.23901.22052006.04.19 19:191.2390 0.00 0.00 -250.00 -25 99801.00*
5611142006.04.19 18:33sell1.00eurusd1.23691.23941.22092006.04.19 18:421.2364 0.00 0.00 50.00 5 99851.00*
5612342006.04.19 18:51sell1.00eurusd1.23651.23901.22052006.04.19 19:191.2390 0.00 0.00 -250.00 -25 99601.00*
5614102006.04.19 19:05buy1.00eurusd1.23771.23521.25372006.04.19 19:161.2383 0.00 0.00 60.00 6 99661.00*
5616612006.04.19 19:39buy1.00eurusd1.23801.23551.25402006.04.19 20:031.2386 0.00 0.00 60.00 6 99721.00*
5620722006.04.19 20:57buy1.00eurusd1.23861.23611.25462006.04.20 02:181.2361 0.00-22.50 -250.00 -25 99448.50*
5627802006.04.19 22:56sell1.00eurusd1.23811.24061.22212006.04.19 23:281.2375 0.00 0.00 60.00 6 99508.50
5632602006.04.20 00:54sell1.00eurusd1.23731.23981.22132006.04.20 02:151.2368 0.00 0.00 50.00 5 99558.50
5637442006.04.20 02:41sell1.00eurusd1.23541.23791.21942006.04.20 03:101.2348 0.00 0.00 60.00 6 99618.50
5639472006.04.20 03:21sell1.00eurusd1.23481.23731.21882006.04.20 08:251.2342 0.00 0.00 60.00 6 99678.50
5641832006.04.20 04:54sell1.00eurusd1.23551.23801.21952006.04.20 08:101.2349 0.00 0.00 60.00 6 99738.50
5645992006.04.20 07:40sell1.00eurusd1.23541.23791.21942006.04.20 08:131.2348 0.00 0.00 60.00 6 99798.50
5647472006.04.20 08:13sell1.00eurusd1.23521.23771.21922006.04.20 08:141.2347 0.00 0.00 50.00 5 99848.50
5649772006.04.20 08:41buy1.00eurusd1.23411.23161.25012006.04.20 09:141.2347 0.00 0.00 60.00 6 99908.50
5650832006.04.20 08:51buy1.00eurusd1.23371.23121.24972006.04.20 09:071.2343 0.00 0.00 60.00 6 99968.50
5651872006.04.20 09:06sell1.00eurusd1.23401.23651.21802006.04.20 12:401.2334 0.00 0.00 60.00 6 100028.50
5653252006.04.20 09:25buy1.00eurusd1.23441.23191.25042006.04.20 09:311.2349 0.00 0.00 50.00 5 100078.50
5657062006.04.20 10:25buy1.00eurusd1.23491.23241.25092006.04.20 10:591.2355 0.00 0.00 60.00 6 100138.50
5660592006.04.20 10:37buy1.00eurusd1.23421.23171.25022006.04.20 10:441.2348 0.00 0.00 60.00 6 100198.50
5662462006.04.20 10:47sell1.00eurusd1.23521.23771.21922006.04.20 11:101.2347 0.00 0.00 50.00 5 100248.50
5666082006.04.20 11:25sell1.00eurusd1.23531.23781.21932006.04.20 11:441.2348 0.00 0.00 50.00 5 100298.50
5667592006.04.20 11:42buy1.00eurusd1.23501.23251.25102006.04.20 12:411.2325 0.00 0.00 -250.00 -25 100048.50
5676942006.04.20 12:59buy1.00eurusd1.23241.22991.24842006.04.20 13:231.2329 0.00 0.00 50.00 5 100098.50
5677982006.04.20 13:03buy1.00eurusd1.23231.22981.24832006.04.20 13:231.2329 0.00 0.00 60.00 6 100158.50
5680862006.04.20 13:23sell1.00eurusd1.23291.23541.21692006.04.20 13:351.2324 0.00 0.00 50.00 5 100208.50
5682812006.04.20 13:44sell1.00eurusd1.23251.23501.21652006.04.20 14:121.2350 0.00 0.00 -250.00 -25 99958.50
5690012006.04.20 14:52sell1.00eurusd1.23291.23541.21692006.04.20 15:061.2322 0.00 0.00 70.00 7 100028.50
5691072006.04.20 15:03sell1.00eurusd1.23301.23551.21702006.04.20 15:051.2325 0.00 0.00 50.00 5 100078.50
5692502006.04.20 15:22sell1.00eurusd1.23261.23511.21662006.04.20 16:021.2320 0.00 0.00 60.00 6 100138.50
5698382006.04.20 15:55sell1.00eurusd1.23311.23561.21712006.04.20 15:591.2326 0.00 0.00 50.00 5 100188.50
5704312006.04.20 16:18buy1.00eurusd1.23081.22831.24682006.04.20 16:281.2314 0.00 0.00 60.00 6 100248.50
5711012006.04.20 16:55sell1.00eurusd1.23091.23341.21492006.04.20 17:121.2334 0.00 0.00 -250.00 -25 99998.50
5715802006.04.20 17:18sell1.00eurusd1.23261.23511.21662006.04.20 17:261.2320 0.00 0.00 60.00 6 100058.50
5717212006.04.20 17:32sell1.00eurusd1.23151.23401.21552006.04.20 17:341.2309 0.00 0.00 60.00 6 100118.50
5718912006.04.20 17:51buy1.00eurusd1.23191.22941.24792006.04.20 17:541.2325 0.00 0.00 60.00 6 100178.50
5719752006.04.20 18:00sell1.00eurusd1.23221.23471.21622006.04.20 18:361.2316 0.00 0.00 60.00 6 100238.50
5742332006.04.21 01:54sell1.00eurusd1.22931.23181.21332006.04.21 04:411.2318 0.00 0.00 -250.00 -25 99988.50
5743712006.04.21 02:09sell1.00eurusd1.23041.23291.21442006.04.21 08:091.2294 0.00 0.00 100.00 10 100088.50
5744612006.04.21 02:37sell1.00eurusd1.23101.23351.21502006.04.21 03:111.2305 0.00 0.00 50.00 5 100138.50
5753882006.04.21 08:28sell1.00eurusd1.22881.23131.21282006.04.21 08:391.2278 0.00 0.00 100.00 10 100238.50
5758032006.04.21 09:02sell1.00eurusd1.22931.23181.21332006.04.21 09:151.2288 0.00 0.00 50.00 5 100288.50
5759102006.04.21 09:23sell1.00eurusd1.22911.23161.21312006.04.21 10:021.2316 0.00 0.00 -250.00 -25 100038.50
5762522006.04.21 10:01sell1.00eurusd1.22991.23241.21392006.04.21 10:061.2324 0.00 0.00 -250.00 -25 99788.50
5767242006.04.21 10:17buy1.00eurusd1.23181.22931.24782006.04.21 10:201.2324 0.00 0.00 60.00 6 99848.50
5781652006.04.21 12:41sell1.00eurusd1.23251.23501.21652006.04.21 12:521.2319 0.00 0.00 60.00 6 99908.50
5783882006.04.21 13:05buy1.00eurusd1.23091.22841.24692006.04.21 13:241.2315 0.00 0.00 60.00 6 99968.50
5794242006.04.21 14:44buy1.00eurusd1.23251.23001.24852006.04.21 14:491.2330 0.00 0.00 50.00 5 100018.50
5800132006.04.21 15:29sell1.00eurusd1.23231.23481.21632006.04.21 15:311.2318 0.00 0.00 50.00 5 100068.50
5800582006.04.21 15:36sell1.00eurusd1.23221.23471.21622006.04.21 15:381.2316 0.00 0.00 60.00 6 100128.50
5801682006.04.21 15:52sell1.00eurusd1.23161.23411.21562006.04.21 16:211.2310 0.00 0.00 60.00 6 100188.50
5803242006.04.21 16:13buy1.00eurusd1.23171.22921.24772006.04.21 16:301.2323 0.00 0.00 60.00 6 100248.50
5803622006.04.21 16:21buy1.00eurusd1.23131.22881.24732006.04.21 16:301.2319 0.00 0.00 60.00 6 100308.50
5809162006.04.21 16:46sell1.00eurusd1.23401.23651.21802006.04.21 16:581.2334 0.00 0.00 60.00 6 100368.50
5812652006.04.21 17:16sell1.00eurusd1.23541.23791.21942006.04.21 17:301.2347 0.00 0.00 70.00 7 100438.50
5814982006.04.21 17:42sell1.00eurusd1.23491.23741.21892006.04.21 17:451.2344 0.00 0.00 50.00 5 100488.50
5817312006.04.21 18:16sell1.00eurusd1.23431.23681.21832006.04.21 18:241.2337 0.00 0.00 60.00 6 100548.50
5824842006.04.21 20:42sell1.00eurusd1.23451.23701.21852006.04.21 20:591.2339 0.00 0.00 60.00 6 100608.50