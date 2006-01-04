Strategy Tester Report
Envelope 2.11

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:45 - 2006.04.28 22:45 (2006.01.02 - 2006.04.22)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagic=10000; EnvelopePeriod=144; EnvTimeFrame=0; EnvMaMethod=1; EnvelopeDeviation=1; TimeOpen=0; TimeClose=23; FirstTP=89; SecondTP=144; ThirdTP=233; Lots=0.1; MaximumRisk=0; DecreaseFactor=5; MaElineTSL=0;
Bars in test46362Ticks modelled325869Modelling quality89.99%
Initial deposit2000.00
Total net profit596.10Gross profit1147.35Gross loss-551.25
Profit factor2.08Expected payoff14.90
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)381.75 (14.8%)
Total trades40Short positions (won %)15 (40.00%)Long positions (won %)25 (64.00%)
Profit trades (% of total)22 (55.00%)Loss trades (% of total)18 (45.00%)
Largestprofit trade141.75loss trade-62.75
Averageprofit trade52.15loss trade-30.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (463.55)consecutive losses (loss in money)9 (-259.65)
Maximalconsecutive profit (count of wins)463.55 (9)consecutive loss (count of losses)-259.65 (9)
Averageconsecutive wins6consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 01:00buy stop10.101.19561.17191.2045
22006.01.02 01:00buy stop20.101.19561.17191.2100
32006.01.02 01:00buy stop30.101.19561.17191.2189
42006.01.02 01:01sell stop40.101.17191.19561.1630
52006.01.02 01:01sell stop50.101.17191.19561.1575
62006.01.02 01:01sell stop60.101.17191.19561.1486
72006.01.02 23:00delete10.101.19561.17191.2045
82006.01.02 23:00delete20.101.19561.17191.2100
92006.01.02 23:00delete30.101.19561.17191.2189
102006.01.02 23:00delete40.101.17191.19561.1630
112006.01.02 23:01delete50.101.17191.19561.1575
122006.01.02 23:01delete60.101.17191.19561.1486
132006.01.03 01:00buy stop70.101.19481.17121.2037
142006.01.03 01:00buy stop80.101.19481.17121.2092
152006.01.03 01:01buy stop90.101.19481.17121.2181
162006.01.03 01:01sell stop100.101.17121.19481.1623
172006.01.03 01:02sell stop110.101.17121.19481.1568
182006.01.03 01:02sell stop120.101.17121.19481.1479
192006.01.03 16:00buy70.101.19481.17121.2037
202006.01.03 16:00buy80.101.19481.17121.2092
212006.01.03 16:00buy90.101.19481.17121.2181
222006.01.03 16:11modify70.101.19481.18591.2037
232006.01.03 16:11modify80.101.19481.18591.2092
242006.01.03 16:11modify90.101.19481.18591.2181
252006.01.03 16:16modify70.101.19481.18601.2037
262006.01.03 16:16modify80.101.19481.18601.2092
272006.01.03 16:16modify90.101.19481.18601.2181
282006.01.03 16:30modify70.101.19481.18621.2037
292006.01.03 16:30modify80.101.19481.18621.2092
302006.01.03 16:30modify90.101.19481.18621.2181
312006.01.03 16:45modify70.101.19481.18631.2037
322006.01.03 16:45modify80.101.19481.18631.2092
332006.01.03 16:45modify90.101.19481.18631.2181
342006.01.03 17:00modify70.101.19481.18651.2037
352006.01.03 17:00modify80.101.19481.18651.2092
362006.01.03 17:00modify90.101.19481.18651.2181
372006.01.03 17:15modify70.101.19481.18661.2037
382006.01.03 17:15modify80.101.19481.18661.2092
392006.01.03 17:15modify90.101.19481.18661.2181
402006.01.03 17:30modify70.101.19481.18681.2037
412006.01.03 17:30modify80.101.19481.18681.2092
422006.01.03 17:30modify90.101.19481.18681.2181
432006.01.03 17:45modify70.101.19481.18691.2037
442006.01.03 17:45modify80.101.19481.18691.2092
452006.01.03 17:45modify90.101.19481.18691.2181
462006.01.03 18:00modify70.101.19481.18711.2037
472006.01.03 18:00modify80.101.19481.18711.2092
482006.01.03 18:00modify90.101.19481.18711.2181
492006.01.03 18:15modify70.101.19481.18721.2037
502006.01.03 18:15modify80.101.19481.18721.2092
512006.01.03 18:15modify90.101.19481.18721.2181
522006.01.03 18:30modify70.101.19481.18731.2037
532006.01.03 18:30modify80.101.19481.18731.2092
542006.01.03 18:30modify90.101.19481.18731.2181
552006.01.03 18:45modify70.101.19481.18751.2037
562006.01.03 18:45modify80.101.19481.18751.2092
572006.01.03 18:45modify90.101.19481.18751.2181
582006.01.03 19:00modify70.101.19481.18761.2037
592006.01.03 19:00modify80.101.19481.18761.2092
602006.01.03 19:00modify90.101.19481.18761.2181
612006.01.03 19:15modify70.101.19481.18781.2037
622006.01.03 19:15modify80.101.19481.18781.2092
632006.01.03 19:15modify90.101.19481.18781.2181
642006.01.03 19:30modify70.101.19481.18791.2037
652006.01.03 19:30modify80.101.19481.18791.2092
662006.01.03 19:30modify90.101.19481.18791.2181
672006.01.03 19:45modify70.101.19481.18801.2037
682006.01.03 19:45modify80.101.19481.18801.2092
692006.01.03 19:45modify90.101.19481.18801.2181
702006.01.03 20:00modify70.101.19481.18821.2037
712006.01.03 20:00modify80.101.19481.18821.2092
722006.01.03 20:00modify90.101.19481.18821.2181
732006.01.03 20:15modify70.101.19481.18841.2037
742006.01.03 20:15modify80.101.19481.18841.2092
752006.01.03 20:15modify90.101.19481.18841.2181
762006.01.03 20:30modify70.101.19481.18851.2037
772006.01.03 20:30modify80.101.19481.18851.2092
782006.01.03 20:30modify90.101.19481.18851.2181
792006.01.03 20:33modify70.101.19481.18861.2037
802006.01.03 20:33modify80.101.19481.18861.2092
812006.01.03 20:33modify90.101.19481.18861.2181
822006.01.03 20:45modify70.101.19481.18871.2037
832006.01.03 20:45modify80.101.19481.18871.2092
842006.01.03 20:45modify90.101.19481.18871.2181
852006.01.03 21:00modify70.101.19481.18891.2037
862006.01.03 21:00modify80.101.19481.18891.2092
872006.01.03 21:00modify90.101.19481.18891.2181
882006.01.03 21:15modify70.101.19481.18911.2037
892006.01.03 21:15modify80.101.19481.18911.2092
902006.01.03 21:15modify90.101.19481.18911.2181
912006.01.03 21:30modify70.101.19481.18931.2037
922006.01.03 21:30modify80.101.19481.18931.2092
932006.01.03 21:30modify90.101.19481.18931.2181
942006.01.03 21:45modify70.101.19481.18951.2037
952006.01.03 21:45modify80.101.19481.18951.2092
962006.01.03 21:45modify90.101.19481.18951.2181
972006.01.03 22:00modify70.101.19481.18961.2037
982006.01.03 22:00modify80.101.19481.18961.2092
992006.01.03 22:00modify90.101.19481.18961.2181
1002006.01.03 22:15modify70.101.19481.18981.2037
1012006.01.03 22:15modify80.101.19481.18981.2092
1022006.01.03 22:15modify90.101.19481.18981.2181
1032006.01.03 22:30modify70.101.19481.18991.2037
1042006.01.03 22:30modify80.101.19481.18991.2092
1052006.01.03 22:30modify90.101.19481.18991.2181
1062006.01.03 22:45modify70.101.19481.19011.2037
1072006.01.03 22:45modify80.101.19481.19011.2092
1082006.01.03 22:45modify90.101.19481.19011.2181
1092006.01.03 23:00modify70.101.19481.19031.2037
1102006.01.03 23:00modify80.101.19481.19031.2092
1112006.01.03 23:00modify90.101.19481.19031.2181
1122006.01.03 23:00delete100.101.17121.19481.1623
1132006.01.03 23:00delete120.101.17121.19481.1479
1142006.01.03 23:00delete110.101.17121.19481.1568
1152006.01.03 23:15modify70.101.19481.19041.2037
1162006.01.03 23:15modify80.101.19481.19041.2092
1172006.01.03 23:15modify90.101.19481.19041.2181
1182006.01.03 23:30modify70.101.19481.19051.2037
1192006.01.03 23:30modify80.101.19481.19051.2092
1202006.01.03 23:30modify90.101.19481.19051.2181
1212006.01.03 23:45modify70.101.19481.19071.2037
1222006.01.03 23:45modify80.101.19481.19071.2092
1232006.01.03 23:45modify90.101.19481.19071.2181
1242006.01.04 00:00modify70.101.19481.19081.2037
1252006.01.04 00:00modify80.101.19481.19081.2092
1262006.01.04 00:00modify90.101.19481.19081.2181
1272006.01.04 00:15modify70.101.19481.19101.2037
1282006.01.04 00:15modify80.101.19481.19101.2092
1292006.01.04 00:15modify90.101.19481.19101.2181
1302006.01.04 00:30modify70.101.19481.19111.2037
1312006.01.04 00:30modify80.101.19481.19111.2092
1322006.01.04 00:30modify90.101.19481.19111.2181
1332006.01.04 00:45modify70.101.19481.19131.2037
1342006.01.04 00:45modify80.101.19481.19131.2092
1352006.01.04 00:45modify90.101.19481.19131.2181
1362006.01.04 01:00sell stop130.101.17961.20341.1707
1372006.01.04 01:00sell stop140.101.17961.20341.1652
1382006.01.04 01:01sell stop150.101.17961.20341.1563
1392006.01.04 01:02modify70.101.19481.19151.2037
1402006.01.04 01:02modify80.101.19481.19151.2092
1412006.01.04 01:02modify90.101.19481.19151.2181
1422006.01.04 01:15modify70.101.19481.19161.2037
1432006.01.04 01:15modify80.101.19481.19161.2092
1442006.01.04 01:15modify90.101.19481.19161.2181
1452006.01.04 01:30modify70.101.19481.19181.2037
1462006.01.04 01:30modify80.101.19481.19181.2092
1472006.01.04 01:30modify90.101.19481.19181.2181
1482006.01.04 01:42t/p70.101.20371.19181.203786.752086.75
1492006.01.04 01:45modify80.101.19481.19201.2092
1502006.01.04 01:45modify90.101.19481.19201.2181
1512006.01.04 01:58buy stop160.101.20391.18001.2128
1522006.01.04 02:00modify80.101.19481.19211.2092
1532006.01.04 02:00modify90.101.19481.19211.2181
1542006.01.04 02:15modify80.101.19481.19231.2092
1552006.01.04 02:15modify90.101.19481.19231.2181
1562006.01.04 02:18buy160.101.20391.18001.2128
1572006.01.04 02:30modify80.101.19481.19241.2092
1582006.01.04 02:30modify90.101.19481.19241.2181
1592006.01.04 02:45modify80.101.19481.19261.2092
1602006.01.04 02:45modify90.101.19481.19261.2181
1612006.01.04 02:51modify160.101.20391.19261.2128
1622006.01.04 03:00modify80.101.19481.19271.2092
1632006.01.04 03:00modify90.101.19481.19271.2181
1642006.01.04 03:00modify160.101.20391.19271.2128
1652006.01.04 03:05modify80.101.19481.19281.2092
1662006.01.04 03:05modify90.101.19481.19281.2181
1672006.01.04 03:05modify160.101.20391.19281.2128
1682006.01.04 03:15modify80.101.19481.19291.2092
1692006.01.04 03:15modify90.101.19481.19291.2181
1702006.01.04 03:15modify160.101.20391.19291.2128
1712006.01.04 03:25modify80.101.19481.19301.2092
1722006.01.04 03:25modify90.101.19481.19301.2181
1732006.01.04 03:25modify160.101.20391.19301.2128
1742006.01.04 03:30modify80.101.19481.19311.2092
1752006.01.04 03:30modify90.101.19481.19311.2181
1762006.01.04 03:30modify160.101.20391.19311.2128
1772006.01.04 03:45modify80.101.19481.19331.2092
1782006.01.04 03:45modify90.101.19481.19331.2181
1792006.01.04 03:45modify160.101.20391.19331.2128
1802006.01.04 04:00modify80.101.19481.19351.2092
1812006.01.04 04:00modify90.101.19481.19351.2181
1822006.01.04 04:00modify160.101.20391.19351.2128
1832006.01.04 04:15modify80.101.19481.19371.2092
1842006.01.04 04:15modify90.101.19481.19371.2181
1852006.01.04 04:15modify160.101.20391.19371.2128
1862006.01.04 04:30modify80.101.19481.19391.2092
1872006.01.04 04:30modify90.101.19481.19391.2181
1882006.01.04 04:30modify160.101.20391.19391.2128
1892006.01.04 04:45modify80.101.19481.19411.2092
1902006.01.04 04:45modify90.101.19481.19411.2181
1912006.01.04 04:45modify160.101.20391.19411.2128
1922006.01.04 05:00modify80.101.19481.19421.2092
1932006.01.04 05:00modify90.101.19481.19421.2181
1942006.01.04 05:00modify160.101.20391.19421.2128
1952006.01.04 05:15modify80.101.19481.19441.2092
1962006.01.04 05:15modify90.101.19481.19441.2181
1972006.01.04 05:15modify160.101.20391.19441.2128
1982006.01.04 05:30modify80.101.19481.19451.2092
1992006.01.04 05:30modify90.101.19481.19451.2181
2002006.01.04 05:30modify160.101.20391.19451.2128
2012006.01.04 05:31modify80.101.19481.19461.2092
2022006.01.04 05:31modify90.101.19481.19461.2181
2032006.01.04 05:31modify160.101.20391.19461.2128
2042006.01.04 05:45modify80.101.19481.19471.2092
2052006.01.04 05:45modify90.101.19481.19471.2181
2062006.01.04 05:45modify160.101.20391.19471.2128
2072006.01.04 06:00modify80.101.19481.19491.2092
2082006.01.04 06:00modify90.101.19481.19491.2181
2092006.01.04 06:00modify160.101.20391.19491.2128
2102006.01.04 06:15modify80.101.19481.19501.2092
2112006.01.04 06:15modify90.101.19481.19501.2181
2122006.01.04 06:15modify160.101.20391.19501.2128
2132006.01.04 06:30modify80.101.19481.19521.2092
2142006.01.04 06:30modify90.101.19481.19521.2181
2152006.01.04 06:30modify160.101.20391.19521.2128
2162006.01.04 06:45modify80.101.19481.19531.2092
2172006.01.04 06:45modify90.101.19481.19531.2181
2182006.01.04 06:45modify160.101.20391.19531.2128
2192006.01.04 07:00modify80.101.19481.19551.2092
2202006.01.04 07:00modify90.101.19481.19551.2181
2212006.01.04 07:00modify160.101.20391.19551.2128
2222006.01.04 07:15modify80.101.19481.19561.2092
2232006.01.04 07:15modify90.101.19481.19561.2181
2242006.01.04 07:15modify160.101.20391.19561.2128
2252006.01.04 07:30modify80.101.19481.19581.2092
2262006.01.04 07:30modify90.101.19481.19581.2181
2272006.01.04 07:30modify160.101.20391.19581.2128
2282006.01.04 07:45modify80.101.19481.19591.2092
2292006.01.04 07:45modify90.101.19481.19591.2181
2302006.01.04 07:45modify160.101.20391.19591.2128
2312006.01.04 08:00modify80.101.19481.19601.2092
2322006.01.04 08:00modify90.101.19481.19601.2181
2332006.01.04 08:00modify160.101.20391.19601.2128
2342006.01.04 08:15modify80.101.19481.19611.2092
2352006.01.04 08:15modify90.101.19481.19611.2181
2362006.01.04 08:15modify160.101.20391.19611.2128
2372006.01.04 08:30modify80.101.19481.19621.2092
2382006.01.04 08:30modify90.101.19481.19621.2181
2392006.01.04 08:30modify160.101.20391.19621.2128
2402006.01.04 08:45modify80.101.19481.19641.2092
2412006.01.04 08:45modify90.101.19481.19641.2181
2422006.01.04 08:45modify160.101.20391.19641.2128
2432006.01.04 09:00modify80.101.19481.19651.2092
2442006.01.04 09:00modify90.101.19481.19651.2181
2452006.01.04 09:00modify160.101.20391.19651.2128
2462006.01.04 09:15modify80.101.19481.19661.2092
2472006.01.04 09:15modify90.101.19481.19661.2181
2482006.01.04 09:15modify160.101.20391.19661.2128
2492006.01.04 09:30modify80.101.19481.19671.2092
2502006.01.04 09:30modify90.101.19481.19671.2181
2512006.01.04 09:30modify160.101.20391.19671.2128
2522006.01.04 09:45modify80.101.19481.19681.2092
2532006.01.04 09:45modify90.101.19481.19681.2181
2542006.01.04 09:45modify160.101.20391.19681.2128
2552006.01.04 10:00modify80.101.19481.19691.2092
2562006.01.04 10:00modify90.101.19481.19691.2181
2572006.01.04 10:00modify160.101.20391.19691.2128
2582006.01.04 10:15modify80.101.19481.19701.2092
2592006.01.04 10:15modify90.101.19481.19701.2181
2602006.01.04 10:15modify160.101.20391.19701.2128
2612006.01.04 10:19modify80.101.19481.19711.2092
2622006.01.04 10:19modify90.101.19481.19711.2181
2632006.01.04 10:19modify160.101.20391.19711.2128
2642006.01.04 10:30modify80.101.19481.19721.2092
2652006.01.04 10:30modify90.101.19481.19721.2181
2662006.01.04 10:30modify160.101.20391.19721.2128
2672006.01.04 10:35t/p80.101.20921.19721.2092141.752228.50
2682006.01.04 10:37buy stop170.101.20921.18521.2236
2692006.01.04 10:45modify90.101.19481.19731.2181
2702006.01.04 10:45modify160.101.20391.19731.2128
2712006.01.04 11:00modify90.101.19481.19741.2181
2722006.01.04 11:00modify160.101.20391.19741.2128
2732006.01.04 11:15modify90.101.19481.19761.2181
2742006.01.04 11:15modify160.101.20391.19761.2128
2752006.01.04 11:30modify90.101.19481.19771.2181
2762006.01.04 11:30modify160.101.20391.19771.2128
2772006.01.04 11:45modify90.101.19481.19781.2181
2782006.01.04 11:45modify160.101.20391.19781.2128
2792006.01.04 12:00modify90.101.19481.19791.2181
2802006.01.04 12:00modify160.101.20391.19791.2128
2812006.01.04 12:15modify90.101.19481.19801.2181
2822006.01.04 12:15modify160.101.20391.19801.2128
2832006.01.04 12:30modify90.101.19481.19811.2181
2842006.01.04 12:30modify160.101.20391.19811.2128
2852006.01.04 12:45modify90.101.19481.19821.2181
2862006.01.04 12:45modify160.101.20391.19821.2128
2872006.01.04 13:00modify90.101.19481.19841.2181
2882006.01.04 13:00modify160.101.20391.19841.2128
2892006.01.04 13:15modify90.101.19481.19851.2181
2902006.01.04 13:15modify160.101.20391.19851.2128
2912006.01.04 13:30modify90.101.19481.19861.2181
2922006.01.04 13:30modify160.101.20391.19861.2128
2932006.01.04 13:35buy170.101.20921.18521.2236
2942006.01.04 13:36modify170.101.20921.19861.2236
2952006.01.04 13:36modify90.101.19481.19871.2181
2962006.01.04 13:36modify160.101.20391.19871.2128
2972006.01.04 13:36modify170.101.20921.19871.2236
2982006.01.04 13:45modify90.101.19481.19881.2181
2992006.01.04 13:45modify160.101.20391.19881.2128
3002006.01.04 13:45modify170.101.20921.19881.2236
3012006.01.04 14:00modify90.101.19481.19891.2181
3022006.01.04 14:00modify160.101.20391.19891.2128
3032006.01.04 14:15modify90.101.19481.19901.2181
3042006.01.04 14:15modify160.101.20391.19901.2128
3052006.01.04 14:24modify90.101.19481.19911.2181
3062006.01.04 14:24modify160.101.20391.19911.2128
3072006.01.04 14:30modify90.101.19481.19921.2181
3082006.01.04 14:30modify160.101.20391.19921.2128
3092006.01.04 14:39modify170.101.20921.19921.2236
3102006.01.04 14:45modify90.101.19481.19931.2181
3112006.01.04 14:45modify160.101.20391.19931.2128
3122006.01.04 14:45modify170.101.20921.19931.2236
3132006.01.04 15:00modify90.101.19481.19951.2181
3142006.01.04 15:00modify160.101.20391.19951.2128
3152006.01.04 15:01modify170.101.20921.19951.2236
3162006.01.04 15:15modify90.101.19481.19961.2181
3172006.01.04 15:15modify160.101.20391.19961.2128
3182006.01.04 15:30modify90.101.19481.19971.2181
3192006.01.04 15:30modify160.101.20391.19971.2128
3202006.01.04 15:35modify170.101.20921.19971.2236
3212006.01.04 15:45modify90.101.19481.19981.2181
3222006.01.04 15:45modify160.101.20391.19981.2128
3232006.01.04 16:00modify90.101.19481.19991.2181
3242006.01.04 16:00modify160.101.20391.19991.2128
3252006.01.04 16:04modify170.101.20921.19991.2236
3262006.01.04 16:15modify90.101.19481.20001.2181
3272006.01.04 16:15modify160.101.20391.20001.2128
3282006.01.04 16:30modify90.101.19481.20011.2181
3292006.01.04 16:30modify160.101.20391.20011.2128
3302006.01.04 16:33modify90.101.19481.20021.2181
3312006.01.04 16:33modify160.101.20391.20021.2128
3322006.01.04 16:54modify90.101.19481.20031.2181
3332006.01.04 16:54modify160.101.20391.20031.2128
3342006.01.04 16:56modify170.101.20921.20031.2236
3352006.01.04 17:00modify90.101.19481.20041.2181
3362006.01.04 17:00modify160.101.20391.20041.2128
3372006.01.04 17:11modify170.101.20921.20041.2236
3382006.01.04 17:15modify90.101.19481.20051.2181
3392006.01.04 17:15modify160.101.20391.20051.2128
3402006.01.04 17:15modify170.101.20921.20051.2236
3412006.01.04 17:30modify90.101.19481.20061.2181
3422006.01.04 17:30modify160.101.20391.20061.2128
3432006.01.04 17:45modify90.101.19481.20071.2181
3442006.01.04 17:45modify160.101.20391.20071.2128
3452006.01.04 18:00modify90.101.19481.20081.2181
3462006.01.04 18:00modify160.101.20391.20081.2128
3472006.01.04 18:03modify170.101.20921.20081.2236
3482006.01.04 18:15modify90.101.19481.20091.2181
3492006.01.04 18:15modify160.101.20391.20091.2128
3502006.01.04 18:15modify170.101.20921.20091.2236
3512006.01.04 18:23modify90.101.19481.20101.2181
3522006.01.04 18:23modify160.101.20391.20101.2128
3532006.01.04 18:23modify170.101.20921.20101.2236
3542006.01.04 18:30modify90.101.19481.20111.2181
3552006.01.04 18:30modify160.101.20391.20111.2128
3562006.01.04 18:30modify170.101.20921.20111.2236
3572006.01.04 18:38t/p160.101.21281.20111.212889.002317.50
3582006.01.04 18:40buy stop180.101.21311.18911.2220
3592006.01.04 18:45modify90.101.19481.20131.2181
3602006.01.04 18:45modify170.101.20921.20131.2236
3612006.01.04 19:00modify90.101.19481.20141.2181
3622006.01.04 19:00modify170.101.20921.20141.2236
3632006.01.04 19:00buy180.101.21311.18911.2220
3642006.01.04 19:00modify90.101.19481.20151.2181
3652006.01.04 19:00modify170.101.20921.20151.2236
3662006.01.04 19:00modify180.101.21311.20151.2220
3672006.01.04 19:15modify90.101.19481.20161.2181
3682006.01.04 19:15modify170.101.20921.20161.2236
3692006.01.04 19:18modify180.101.21311.20161.2220
3702006.01.04 19:30modify90.101.19481.20171.2181
3712006.01.04 19:30modify170.101.20921.20171.2236
3722006.01.04 19:35modify90.101.19481.20181.2181
3732006.01.04 19:35modify170.101.20921.20181.2236
3742006.01.04 19:45modify90.101.19481.20191.2181
3752006.01.04 19:45modify170.101.20921.20191.2236
3762006.01.04 20:00modify90.101.19481.20201.2181
3772006.01.04 20:00modify170.101.20921.20201.2236
3782006.01.04 20:15modify90.101.19481.20221.2181
3792006.01.04 20:15modify170.101.20921.20221.2236
3802006.01.04 20:30modify90.101.19481.20231.2181
3812006.01.04 20:30modify170.101.20921.20231.2236
3822006.01.04 20:45modify90.101.19481.20251.2181
3832006.01.04 20:45modify170.101.20921.20251.2236
3842006.01.04 21:00modify90.101.19481.20261.2181
3852006.01.04 21:00modify170.101.20921.20261.2236
3862006.01.04 21:15modify90.101.19481.20271.2181
3872006.01.04 21:15modify170.101.20921.20271.2236
3882006.01.04 21:23modify90.101.19481.20281.2181
3892006.01.04 21:23modify170.101.20921.20281.2236
3902006.01.04 21:23modify180.101.21311.20281.2220
3912006.01.04 21:30modify90.101.19481.20291.2181
3922006.01.04 21:30modify170.101.20921.20291.2236
3932006.01.04 21:45modify90.101.19481.20301.2181
3942006.01.04 21:45modify170.101.20921.20301.2236
3952006.01.04 22:00modify90.101.19481.20311.2181
3962006.01.04 22:00modify170.101.20921.20311.2236
3972006.01.04 22:15modify90.101.19481.20331.2181
3982006.01.04 22:15modify170.101.20921.20331.2236
3992006.01.04 22:30modify90.101.19481.20341.2181
4002006.01.04 22:30modify170.101.20921.20341.2236
4012006.01.04 22:45modify90.101.19481.20351.2181
4022006.01.04 22:45modify170.101.20921.20351.2236
4032006.01.04 23:00modify90.101.19481.20361.2181
4042006.01.04 23:00delete130.101.17961.20341.1707
4052006.01.04 23:00delete150.101.17961.20341.1563
4062006.01.04 23:00delete140.101.17961.20341.1652
4072006.01.04 23:00modify170.101.20921.20361.2236
4082006.01.04 23:15modify90.101.19481.20371.2181
4092006.01.04 23:15modify170.101.20921.20371.2236
4102006.01.04 23:30modify90.101.19481.20381.2181
4112006.01.04 23:30modify170.101.20921.20381.2236
4122006.01.04 23:45modify90.101.19481.20391.2181
4132006.01.04 23:45modify170.101.20921.20391.2236
4142006.01.05 00:00modify90.101.19481.20401.2181
4152006.01.05 00:00modify170.101.20921.20401.2236
4162006.01.05 00:15modify90.101.19481.20411.2181
4172006.01.05 00:15modify170.101.20921.20411.2236
4182006.01.05 00:30modify90.101.19481.20421.2181
4192006.01.05 00:30modify170.101.20921.20421.2236
4202006.01.05 00:45modify90.101.19481.20431.2181
4212006.01.05 00:45modify170.101.20921.20431.2236
4222006.01.05 01:00sell stop190.101.19231.21641.1834
4232006.01.05 01:00sell stop200.101.19231.21641.1779
4242006.01.05 01:00sell stop210.101.19231.21641.1690
4252006.01.05 01:00modify90.101.19481.20441.2181
4262006.01.05 01:00modify170.101.20921.20441.2236
4272006.01.05 01:15modify90.101.19481.20451.2181
4282006.01.05 01:15modify170.101.20921.20451.2236
4292006.01.05 01:30modify90.101.19481.20461.2181
4302006.01.05 01:30modify170.101.20921.20461.2236
4312006.01.05 01:45modify90.101.19481.20471.2181
4322006.01.05 01:45modify170.101.20921.20471.2236
4332006.01.05 02:00modify90.101.19481.20481.2181
4342006.01.05 02:00modify170.101.20921.20481.2236
4352006.01.05 02:30modify90.101.19481.20491.2181
4362006.01.05 02:30modify170.101.20921.20491.2236
4372006.01.05 02:45modify90.101.19481.20501.2181
4382006.01.05 02:45modify170.101.20921.20501.2236
4392006.01.05 03:00modify90.101.19481.20511.2181
4402006.01.05 03:00modify170.101.20921.20511.2236
4412006.01.05 03:30modify90.101.19481.20521.2181
4422006.01.05 03:30modify170.101.20921.20521.2236
4432006.01.05 03:45modify90.101.19481.20531.2181
4442006.01.05 03:45modify170.101.20921.20531.2236
4452006.01.05 04:15modify90.101.19481.20541.2181
4462006.01.05 04:15modify170.101.20921.20541.2236
4472006.01.05 04:30modify90.101.19481.20551.2181
4482006.01.05 04:30modify170.101.20921.20551.2236
4492006.01.05 05:00modify90.101.19481.20561.2181
4502006.01.05 05:00modify170.101.20921.20561.2236
4512006.01.05 05:30modify90.101.19481.20571.2181
4522006.01.05 05:30modify170.101.20921.20571.2236
4532006.01.05 05:45modify90.101.19481.20581.2181
4542006.01.05 05:45modify170.101.20921.20581.2236
4552006.01.05 06:15modify90.101.19481.20591.2181
4562006.01.05 06:15modify170.101.20921.20591.2236
4572006.01.05 06:45modify90.101.19481.20601.2181
4582006.01.05 06:45modify170.101.20921.20601.2236
4592006.01.05 07:15modify90.101.19481.20611.2181
4602006.01.05 07:15modify170.101.20921.20611.2236
4612006.01.05 07:45modify90.101.19481.20621.2181
4622006.01.05 07:45modify170.101.20921.20621.2236
4632006.01.05 08:06modify90.101.19481.20631.2181
4642006.01.05 08:06modify170.101.20921.20631.2236
4652006.01.05 08:45modify90.101.19481.20641.2181
4662006.01.05 08:45modify170.101.20921.20641.2236
4672006.01.05 09:30modify90.101.19481.20651.2181
4682006.01.05 09:30modify170.101.20921.20651.2236
4692006.01.05 10:00modify90.101.19481.20661.2181
4702006.01.05 10:00modify170.101.20921.20661.2236
4712006.01.05 10:30modify90.101.19481.20671.2181
4722006.01.05 10:30modify170.101.20921.20671.2236
4732006.01.05 11:15modify90.101.19481.20681.2181
4742006.01.05 11:15modify170.101.20921.20681.2236
4752006.01.05 12:00modify90.101.19481.20691.2181
4762006.01.05 12:06s/l90.101.20691.20691.2181118.002435.50
4772006.01.05 12:06buy stop220.101.21891.19481.2422
4782006.01.05 12:06s/l170.101.20681.20681.2236-24.752410.75
4792006.01.05 12:06buy stop230.101.21891.19481.2333
4802006.01.05 23:00delete190.101.19231.21641.1834
4812006.01.05 23:00delete210.101.19231.21641.1690
4822006.01.05 23:00delete230.101.21891.19481.2333
4832006.01.05 23:00delete200.101.19231.21641.1779
4842006.01.05 23:00delete220.101.21891.19481.2422
4852006.01.06 01:00buy stop240.101.22041.19621.2348
4862006.01.06 01:00buy stop250.101.22041.19621.2437
4872006.01.06 01:00sell stop260.101.19621.22041.1873
4882006.01.06 01:01sell stop270.101.19621.22041.1818
4892006.01.06 01:02sell stop280.101.19621.22041.1729
4902006.01.06 14:30modify180.101.21311.20881.2220
4912006.01.06 14:36s/l180.101.20881.20881.2220-44.502366.25
4922006.01.06 14:36buy stop290.101.22091.19671.2298
4932006.01.09 23:00delete240.101.22041.19621.2348
4942006.01.09 23:00delete250.101.22041.19621.2437
4952006.01.09 23:01delete260.101.19621.22041.1873
4962006.01.09 23:02delete270.101.19621.22041.1818
4972006.01.09 23:03delete280.101.19621.22041.1729
4982006.01.09 23:03delete290.101.22091.19671.2298
4992006.01.10 01:00buy stop300.101.22171.19751.2306
5002006.01.10 01:00buy stop310.101.22171.19751.2361
5012006.01.10 01:01buy stop320.101.22171.19751.2450
5022006.01.10 01:02sell stop330.101.19751.22161.1886
5032006.01.10 01:03sell stop340.101.19751.22161.1831
5042006.01.10 01:04sell stop350.101.19751.22161.1742
5052006.01.10 23:00delete300.101.22171.19751.2306
5062006.01.10 23:00delete310.101.22171.19751.2361
5072006.01.10 23:00delete320.101.22171.19751.2450
5082006.01.10 23:00delete330.101.19751.22161.1886
5092006.01.10 23:01delete340.101.19751.22161.1831
5102006.01.10 23:02delete350.101.19751.22161.1742
5112006.01.11 01:00buy stop360.101.21951.19531.2284
5122006.01.11 01:00buy stop370.101.21951.19531.2339
5132006.01.11 01:05buy stop380.101.21951.19531.2428
5142006.01.11 01:05sell stop390.101.19531.21951.1864
5152006.01.11 01:05sell stop400.101.19531.21951.1809
5162006.01.11 01:06sell stop410.101.19531.21951.1720
5172006.01.11 23:00delete360.101.21951.19531.2284
5182006.01.11 23:00delete370.101.21951.19531.2339
5192006.01.11 23:01delete380.101.21951.19531.2428
5202006.01.11 23:01delete390.101.19531.21951.1864
5212006.01.11 23:01delete400.101.19531.21951.1809
5222006.01.11 23:02delete410.101.19531.21951.1720
5232006.01.12 01:00buy stop420.101.22141.19721.2303
5242006.01.12 01:05buy stop430.101.22141.19721.2358
5252006.01.12 01:06buy stop440.101.22141.19721.2447
5262006.01.12 01:07sell stop450.101.19721.22141.1883
5272006.01.12 01:07sell stop460.101.19721.22141.1828
5282006.01.12 01:07sell stop470.101.19721.22141.1739
5292006.01.12 23:00delete420.101.22141.19721.2303
5302006.01.12 23:00delete430.101.22141.19721.2358
5312006.01.12 23:00delete440.101.22141.19721.2447
5322006.01.12 23:01delete450.101.19721.22141.1883
5332006.01.12 23:01delete460.101.19721.22141.1828
5342006.01.12 23:02delete470.101.19721.22141.1739
5352006.01.13 01:00buy stop480.101.22011.19591.2290
5362006.01.13 01:00buy stop490.101.22011.19591.2345
5372006.01.13 01:00buy stop500.101.22011.19591.2434
5382006.01.13 01:01sell stop510.101.19591.22011.1870
5392006.01.13 01:01sell stop520.101.19591.22011.1815
5402006.01.13 01:01sell stop530.101.19591.22011.1726
5412006.01.16 23:00delete480.101.22011.19591.2290
5422006.01.16 23:00delete490.101.22011.19591.2345
5432006.01.16 23:00delete500.101.22011.19591.2434
5442006.01.16 23:01delete510.101.19591.22011.1870
5452006.01.16 23:06delete520.101.19591.22011.1815
5462006.01.16 23:07delete530.101.19591.22011.1726
5472006.01.17 01:00buy stop540.101.22371.19951.2326
5482006.01.17 01:01buy stop550.101.22371.19951.2381
5492006.01.17 01:01buy stop560.101.22371.19951.2470
5502006.01.17 01:01sell stop570.101.19951.22371.1906
5512006.01.17 01:01sell stop580.101.19951.22371.1851
5522006.01.17 01:01sell stop590.101.19951.22371.1762
5532006.01.17 23:00delete540.101.22371.19951.2326
5542006.01.17 23:00delete550.101.22371.19951.2381
5552006.01.17 23:00delete560.101.22371.19951.2470
5562006.01.17 23:01delete570.101.19951.22371.1906
5572006.01.17 23:01delete580.101.19951.22371.1851
5582006.01.17 23:02delete590.101.19951.22371.1762
5592006.01.18 01:00buy stop600.101.22211.19791.2310
5602006.01.18 01:00buy stop610.101.22211.19791.2365
5612006.01.18 01:00buy stop620.101.22211.19791.2454
5622006.01.18 01:00sell stop630.101.19791.22211.1890
5632006.01.18 01:00sell stop640.101.19791.22211.1835
5642006.01.18 01:00sell stop650.101.19791.22211.1746
5652006.01.18 23:00delete600.101.22211.19791.2310
5662006.01.18 23:00delete610.101.22211.19791.2365
5672006.01.18 23:01delete620.101.22211.19791.2454
5682006.01.18 23:02delete630.101.19791.22211.1890
5692006.01.18 23:02delete640.101.19791.22211.1835
5702006.01.18 23:02delete650.101.19791.22211.1746
5712006.01.19 01:00buy stop660.101.22251.19831.2314
5722006.01.19 01:00buy stop670.101.22251.19831.2369
5732006.01.19 01:00buy stop680.101.22251.19831.2458
5742006.01.19 01:00sell stop690.101.19831.22251.1894
5752006.01.19 01:01sell stop700.101.19831.22251.1839
5762006.01.19 01:01sell stop710.101.19831.22251.1750
5772006.01.19 23:00delete660.101.22251.19831.2314
5782006.01.19 23:02delete670.101.22251.19831.2369
5792006.01.19 23:03delete680.101.22251.19831.2458
5802006.01.19 23:03delete690.101.19831.22251.1894
5812006.01.19 23:03delete700.101.19831.22251.1839
5822006.01.19 23:03delete710.101.19831.22251.1750
5832006.01.20 01:00buy stop720.101.22151.19731.2304
5842006.01.20 01:00buy stop730.101.22151.19731.2359
5852006.01.20 01:00buy stop740.101.22151.19731.2448
5862006.01.20 01:02sell stop750.101.19731.22151.1884
5872006.01.20 01:02sell stop760.101.19731.22151.1829
5882006.01.20 01:03sell stop770.101.19731.22151.1740
5892006.01.23 01:40buy720.101.22151.19731.2304
5902006.01.23 01:40buy730.101.22151.19731.2359
5912006.01.23 01:40buy740.101.22151.19731.2448
5922006.01.23 01:41modify720.101.22151.21021.2304
5932006.01.23 01:41modify730.101.22151.21021.2359
5942006.01.23 01:41modify740.101.22151.21021.2448
5952006.01.23 01:45modify720.101.22151.21041.2304
5962006.01.23 01:45modify730.101.22151.21041.2359
5972006.01.23 01:45modify740.101.22151.21041.2448
5982006.01.23 02:00modify720.101.22151.21051.2304
5992006.01.23 02:00modify730.101.22151.21051.2359
6002006.01.23 02:00modify740.101.22151.21051.2448
6012006.01.23 02:15modify720.101.22151.21071.2304
6022006.01.23 02:15modify730.101.22151.21071.2359
6032006.01.23 02:15modify740.101.22151.21071.2448
6042006.01.23 02:30modify720.101.22151.21091.2304
6052006.01.23 02:30modify730.101.22151.21091.2359
6062006.01.23 02:30modify740.101.22151.21091.2448
6072006.01.23 02:45modify720.101.22151.21101.2304
6082006.01.23 02:45modify730.101.22151.21101.2359
6092006.01.23 02:45modify740.101.22151.21101.2448
6102006.01.23 03:00modify720.101.22151.21121.2304
6112006.01.23 03:00modify730.101.22151.21121.2359
6122006.01.23 03:00modify740.101.22151.21121.2448
6132006.01.23 03:15modify720.101.22151.21141.2304
6142006.01.23 03:15modify730.101.22151.21141.2359
6152006.01.23 03:15modify740.101.22151.21141.2448
6162006.01.23 03:30modify720.101.22151.21151.2304
6172006.01.23 03:30modify730.101.22151.21151.2359
6182006.01.23 03:30modify740.101.22151.21151.2448
6192006.01.23 03:45modify720.101.22151.21171.2304
6202006.01.23 03:45modify730.101.22151.21171.2359
6212006.01.23 03:45modify740.101.22151.21171.2448
6222006.01.23 04:00modify720.101.22151.21191.2304
6232006.01.23 04:00modify730.101.22151.21191.2359
6242006.01.23 04:00modify740.101.22151.21191.2448
6252006.01.23 04:15modify720.101.22151.21201.2304
6262006.01.23 04:15modify730.101.22151.21201.2359
6272006.01.23 04:15modify740.101.22151.21201.2448
6282006.01.23 04:30modify720.101.22151.21221.2304
6292006.01.23 04:30modify730.101.22151.21221.2359
6302006.01.23 04:30modify740.101.22151.21221.2448
6312006.01.23 04:45modify720.101.22151.21241.2304
6322006.01.23 04:45modify730.101.22151.21241.2359
6332006.01.23 04:45modify740.101.22151.21241.2448
6342006.01.23 05:00modify720.101.22151.21251.2304
6352006.01.23 05:00modify730.101.22151.21251.2359
6362006.01.23 05:00modify740.101.22151.21251.2448
6372006.01.23 05:15modify720.101.22151.21271.2304
6382006.01.23 05:15modify730.101.22151.21271.2359
6392006.01.23 05:15modify740.101.22151.21271.2448
6402006.01.23 05:30modify720.101.22151.21281.2304
6412006.01.23 05:30modify730.101.22151.21281.2359
6422006.01.23 05:30modify740.101.22151.21281.2448
6432006.01.23 05:45modify720.101.22151.21301.2304
6442006.01.23 05:45modify730.101.22151.21301.2359
6452006.01.23 05:45modify740.101.22151.21301.2448
6462006.01.23 06:00modify720.101.22151.21311.2304
6472006.01.23 06:00modify730.101.22151.21311.2359
6482006.01.23 06:00modify740.101.22151.21311.2448
6492006.01.23 06:15modify720.101.22151.21321.2304
6502006.01.23 06:15modify730.101.22151.21321.2359
6512006.01.23 06:15modify740.101.22151.21321.2448
6522006.01.23 06:17modify720.101.22151.21331.2304
6532006.01.23 06:17modify730.101.22151.21331.2359
6542006.01.23 06:17modify740.101.22151.21331.2448
6552006.01.23 06:30modify720.101.22151.21341.2304
6562006.01.23 06:30modify730.101.22151.21341.2359
6572006.01.23 06:30modify740.101.22151.21341.2448
6582006.01.23 06:45modify720.101.22151.21351.2304
6592006.01.23 06:45modify730.101.22151.21351.2359
6602006.01.23 06:45modify740.101.22151.21351.2448
6612006.01.23 07:00modify720.101.22151.21371.2304
6622006.01.23 07:00modify730.101.22151.21371.2359
6632006.01.23 07:00modify740.101.22151.21371.2448
6642006.01.23 07:15modify720.101.22151.21381.2304
6652006.01.23 07:15modify730.101.22151.21381.2359
6662006.01.23 07:15modify740.101.22151.21381.2448
6672006.01.23 07:30modify720.101.22151.21401.2304
6682006.01.23 07:30modify730.101.22151.21401.2359
6692006.01.23 07:30modify740.101.22151.21401.2448
6702006.01.23 07:45modify720.101.22151.21411.2304
6712006.01.23 07:45modify730.101.22151.21411.2359
6722006.01.23 07:45modify740.101.22151.21411.2448
6732006.01.23 08:00modify720.101.22151.21421.2304
6742006.01.23 08:00modify730.101.22151.21421.2359
6752006.01.23 08:00modify740.101.22151.21421.2448
6762006.01.23 08:15modify720.101.22151.21441.2304
6772006.01.23 08:15modify730.101.22151.21441.2359
6782006.01.23 08:15modify740.101.22151.21441.2448
6792006.01.23 08:30modify720.101.22151.21451.2304
6802006.01.23 08:30modify730.101.22151.21451.2359
6812006.01.23 08:30modify740.101.22151.21451.2448
6822006.01.23 08:45modify720.101.22151.21461.2304
6832006.01.23 08:45modify730.101.22151.21461.2359
6842006.01.23 08:45modify740.101.22151.21461.2448
6852006.01.23 09:00modify720.101.22151.21471.2304
6862006.01.23 09:00modify730.101.22151.21471.2359
6872006.01.23 09:00modify740.101.22151.21471.2448
6882006.01.23 09:00modify720.101.22151.21481.2304
6892006.01.23 09:00modify730.101.22151.21481.2359
6902006.01.23 09:00modify740.101.22151.21481.2448
6912006.01.23 09:15modify720.101.22151.21491.2304
6922006.01.23 09:15modify730.101.22151.21491.2359
6932006.01.23 09:15modify740.101.22151.21491.2448
6942006.01.23 09:30modify720.101.22151.21501.2304
6952006.01.23 09:30modify730.101.22151.21501.2359
6962006.01.23 09:30modify740.101.22151.21501.2448
6972006.01.23 09:45modify720.101.22151.21511.2304
6982006.01.23 09:45modify730.101.22151.21511.2359
6992006.01.23 09:45modify740.101.22151.21511.2448
7002006.01.23 10:00modify720.101.22151.21521.2304
7012006.01.23 10:00modify730.101.22151.21521.2359
7022006.01.23 10:00modify740.101.22151.21521.2448
7032006.01.23 10:15modify720.101.22151.21531.2304
7042006.01.23 10:15modify730.101.22151.21531.2359
7052006.01.23 10:15modify740.101.22151.21531.2448
7062006.01.23 10:30modify720.101.22151.21551.2304
7072006.01.23 10:30modify730.101.22151.21551.2359
7082006.01.23 10:30modify740.101.22151.21551.2448
7092006.01.23 10:45modify720.101.22151.21561.2304
7102006.01.23 10:45modify730.101.22151.21561.2359
7112006.01.23 10:45modify740.101.22151.21561.2448
7122006.01.23 11:00modify720.101.22151.21581.2304
7132006.01.23 11:00modify730.101.22151.21581.2359
7142006.01.23 11:00modify740.101.22151.21581.2448
7152006.01.23 11:15modify720.101.22151.21591.2304
7162006.01.23 11:15modify730.101.22151.21591.2359
7172006.01.23 11:15modify740.101.22151.21591.2448
7182006.01.23 11:30modify720.101.22151.21611.2304
7192006.01.23 11:30modify730.101.22151.21611.2359
7202006.01.23 11:30modify740.101.22151.21611.2448
7212006.01.23 11:45modify720.101.22151.21621.2304
7222006.01.23 11:45modify730.101.22151.21621.2359
7232006.01.23 11:45modify740.101.22151.21621.2448
7242006.01.23 12:00modify720.101.22151.21641.2304
7252006.01.23 12:00modify730.101.22151.21641.2359
7262006.01.23 12:00modify740.101.22151.21641.2448
7272006.01.23 12:15modify720.101.22151.21661.2304
7282006.01.23 12:15modify730.101.22151.21661.2359
7292006.01.23 12:15modify740.101.22151.21661.2448
7302006.01.23 12:30modify720.101.22151.21671.2304
7312006.01.23 12:30modify730.101.22151.21671.2359
7322006.01.23 12:30modify740.101.22151.21671.2448
7332006.01.23 12:45modify720.101.22151.21681.2304
7342006.01.23 12:45modify730.101.22151.21681.2359
7352006.01.23 12:45modify740.101.22151.21681.2448
7362006.01.23 13:00modify720.101.22151.21701.2304
7372006.01.23 13:00modify730.101.22151.21701.2359
7382006.01.23 13:00modify740.101.22151.21701.2448
7392006.01.23 13:15modify720.101.22151.21711.2304
7402006.01.23 13:15modify730.101.22151.21711.2359
7412006.01.23 13:15modify740.101.22151.21711.2448
7422006.01.23 13:30modify720.101.22151.21731.2304
7432006.01.23 13:30modify730.101.22151.21731.2359
7442006.01.23 13:30modify740.101.22151.21731.2448
7452006.01.23 13:45modify720.101.22151.21741.2304
7462006.01.23 13:45modify730.101.22151.21741.2359
7472006.01.23 13:45modify740.101.22151.21741.2448
7482006.01.23 14:00modify720.101.22151.21761.2304
7492006.01.23 14:00modify730.101.22151.21761.2359
7502006.01.23 14:00modify740.101.22151.21761.2448
7512006.01.23 14:15modify720.101.22151.21771.2304
7522006.01.23 14:15modify730.101.22151.21771.2359
7532006.01.23 14:15modify740.101.22151.21771.2448
7542006.01.23 14:30modify720.101.22151.21791.2304
7552006.01.23 14:30modify730.101.22151.21791.2359
7562006.01.23 14:30modify740.101.22151.21791.2448
7572006.01.23 14:45modify720.101.22151.21801.2304
7582006.01.23 14:45modify730.101.22151.21801.2359
7592006.01.23 14:45modify740.101.22151.21801.2448
7602006.01.23 15:00modify720.101.22151.21811.2304
7612006.01.23 15:00modify730.101.22151.21811.2359
7622006.01.23 15:00modify740.101.22151.21811.2448
7632006.01.23 15:15modify720.101.22151.21831.2304
7642006.01.23 15:15modify730.101.22151.21831.2359
7652006.01.23 15:15modify740.101.22151.21831.2448
7662006.01.23 15:30modify720.101.22151.21841.2304
7672006.01.23 15:30modify730.101.22151.21841.2359
7682006.01.23 15:30modify740.101.22151.21841.2448
7692006.01.23 15:45modify720.101.22151.21851.2304
7702006.01.23 15:45modify730.101.22151.21851.2359
7712006.01.23 15:45modify740.101.22151.21851.2448
7722006.01.23 16:00modify720.101.22151.21861.2304
7732006.01.23 16:00modify730.101.22151.21861.2359
7742006.01.23 16:00modify740.101.22151.21861.2448
7752006.01.23 16:15modify720.101.22151.21881.2304
7762006.01.23 16:15modify730.101.22151.21881.2359
7772006.01.23 16:15modify740.101.22151.21881.2448
7782006.01.23 16:30modify720.101.22151.21891.2304
7792006.01.23 16:30modify730.101.22151.21891.2359
7802006.01.23 16:30modify740.101.22151.21891.2448
7812006.01.23 16:45modify720.101.22151.21901.2304
7822006.01.23 16:45modify730.101.22151.21901.2359
7832006.01.23 16:45modify740.101.22151.21901.2448
7842006.01.23 17:00modify720.101.22151.21911.2304
7852006.01.23 17:00modify730.101.22151.21911.2359
7862006.01.23 17:00modify740.101.22151.21911.2448
7872006.01.23 17:15modify720.101.22151.21921.2304
7882006.01.23 17:15modify730.101.22151.21921.2359
7892006.01.23 17:15modify740.101.22151.21921.2448
7902006.01.23 17:30modify720.101.22151.21931.2304
7912006.01.23 17:30modify730.101.22151.21931.2359
7922006.01.23 17:30modify740.101.22151.21931.2448
7932006.01.23 17:45modify720.101.22151.21951.2304
7942006.01.23 17:45modify730.101.22151.21951.2359
7952006.01.23 17:45modify740.101.22151.21951.2448
7962006.01.23 18:00modify720.101.22151.21961.2304
7972006.01.23 18:00modify730.101.22151.21961.2359
7982006.01.23 18:00modify740.101.22151.21961.2448
7992006.01.23 18:15modify720.101.22151.21971.2304
8002006.01.23 18:15modify730.101.22151.21971.2359
8012006.01.23 18:15modify740.101.22151.21971.2448
8022006.01.23 18:30modify720.101.22151.21981.2304
8032006.01.23 18:30modify730.101.22151.21981.2359
8042006.01.23 18:30modify740.101.22151.21981.2448
8052006.01.23 18:45modify720.101.22151.22001.2304
8062006.01.23 18:45modify730.101.22151.22001.2359
8072006.01.23 18:45modify740.101.22151.22001.2448
8082006.01.23 19:00modify720.101.22151.22011.2304
8092006.01.23 19:00modify730.101.22151.22011.2359
8102006.01.23 19:00modify740.101.22151.22011.2448
8112006.01.23 19:15modify720.101.22151.22021.2304
8122006.01.23 19:15modify730.101.22151.22021.2359
8132006.01.23 19:15modify740.101.22151.22021.2448
8142006.01.23 19:30modify720.101.22151.22031.2304
8152006.01.23 19:30modify730.101.22151.22031.2359
8162006.01.23 19:30modify740.101.22151.22031.2448
8172006.01.23 19:45modify720.101.22151.22041.2304
8182006.01.23 19:45modify730.101.22151.22041.2359
8192006.01.23 19:45modify740.101.22151.22041.2448
8202006.01.23 20:00modify720.101.22151.22051.2304
8212006.01.23 20:00modify730.101.22151.22051.2359
8222006.01.23 20:00modify740.101.22151.22051.2448
8232006.01.23 20:13modify720.101.22151.22061.2304
8242006.01.23 20:13modify730.101.22151.22061.2359
8252006.01.23 20:13modify740.101.22151.22061.2448
8262006.01.23 20:15modify720.101.22151.22071.2304
8272006.01.23 20:15modify730.101.22151.22071.2359
8282006.01.23 20:15modify740.101.22151.22071.2448
8292006.01.23 20:30modify720.101.22151.22081.2304
8302006.01.23 20:30modify730.101.22151.22081.2359
8312006.01.23 20:30modify740.101.22151.22081.2448
8322006.01.23 20:45modify720.101.22151.22091.2304
8332006.01.23 20:45modify730.101.22151.22091.2359
8342006.01.23 20:45modify740.101.22151.22091.2448
8352006.01.23 21:00modify720.101.22151.22111.2304
8362006.01.23 21:00modify730.101.22151.22111.2359
8372006.01.23 21:00modify740.101.22151.22111.2448
8382006.01.23 21:15modify720.101.22151.22121.2304
8392006.01.23 21:15modify730.101.22151.22121.2359
8402006.01.23 21:15modify740.101.22151.22121.2448
8412006.01.23 21:20t/p720.101.23041.22121.230489.002455.25
8422006.01.23 21:20buy stop780.101.23341.20901.2423
8432006.01.23 21:30modify730.101.22151.22131.2359
8442006.01.23 21:30modify740.101.22151.22131.2448
8452006.01.23 21:45modify730.101.22151.22141.2359
8462006.01.23 21:45modify740.101.22151.22141.2448
8472006.01.23 22:00modify730.101.22151.22161.2359
8482006.01.23 22:00modify740.101.22151.22161.2448
8492006.01.23 22:15modify730.101.22151.22171.2359
8502006.01.23 22:15modify740.101.22151.22171.2448
8512006.01.23 22:30modify730.101.22151.22181.2359
8522006.01.23 22:30modify740.101.22151.22181.2448
8532006.01.23 22:45modify730.101.22151.22191.2359
8542006.01.23 22:45modify740.101.22151.22191.2448
8552006.01.23 23:00modify730.101.22151.22201.2359
8562006.01.23 23:00modify740.101.22151.22201.2448
8572006.01.23 23:00delete750.101.19731.22151.1884
8582006.01.23 23:00delete770.101.19731.22151.1740
8592006.01.23 23:00delete760.101.19731.22151.1829
8602006.01.23 23:01delete780.101.23341.20901.2423
8612006.01.23 23:15modify730.101.22151.22211.2359
8622006.01.23 23:15modify740.101.22151.22211.2448
8632006.01.23 23:30modify730.101.22151.22221.2359
8642006.01.23 23:30modify740.101.22151.22221.2448
8652006.01.23 23:45modify730.101.22151.22231.2359
8662006.01.23 23:45modify740.101.22151.22231.2448
8672006.01.24 00:00modify730.101.22151.22241.2359
8682006.01.24 00:00modify740.101.22151.22241.2448
8692006.01.24 00:04modify730.101.22151.22251.2359
8702006.01.24 00:04modify740.101.22151.22251.2448
8712006.01.24 00:15modify730.101.22151.22261.2359
8722006.01.24 00:15modify740.101.22151.22261.2448
8732006.01.24 00:30modify730.101.22151.22271.2359
8742006.01.24 00:30modify740.101.22151.22271.2448
8752006.01.24 00:45modify730.101.22151.22281.2359
8762006.01.24 00:45modify740.101.22151.22281.2448
8772006.01.24 01:00buy stop790.101.23511.21071.2440
8782006.01.24 01:00sell stop800.101.21071.23511.2018
8792006.01.24 01:01sell stop810.101.21071.23511.1963
8802006.01.24 01:01sell stop820.101.21071.23511.1874
8812006.01.24 01:01modify730.101.22151.22291.2359
8822006.01.24 01:01modify740.101.22151.22291.2448
8832006.01.24 01:15modify730.101.22151.22301.2359
8842006.01.24 01:15modify740.101.22151.22301.2448
8852006.01.24 01:30modify730.101.22151.22311.2359
8862006.01.24 01:30modify740.101.22151.22311.2448
8872006.01.24 02:00modify730.101.22151.22321.2359
8882006.01.24 02:00modify740.101.22151.22321.2448
8892006.01.24 02:15modify730.101.22151.22331.2359
8902006.01.24 02:15modify740.101.22151.22331.2448
8912006.01.24 02:30modify730.101.22151.22341.2359
8922006.01.24 02:30modify740.101.22151.22341.2448
8932006.01.24 02:45modify730.101.22151.22351.2359
8942006.01.24 02:45modify740.101.22151.22351.2448
8952006.01.24 03:00modify730.101.22151.22361.2359
8962006.01.24 03:00modify740.101.22151.22361.2448
8972006.01.24 03:30modify730.101.22151.22371.2359
8982006.01.24 03:30modify740.101.22151.22371.2448
8992006.01.24 03:55modify730.101.22151.22381.2359
9002006.01.24 03:55modify740.101.22151.22381.2448
9012006.01.24 04:15modify730.101.22151.22391.2359
9022006.01.24 04:15modify740.101.22151.22391.2448
9032006.01.24 04:45modify730.101.22151.22401.2359
9042006.01.24 04:45modify740.101.22151.22401.2448
9052006.01.24 05:00modify730.101.22151.22411.2359
9062006.01.24 05:00modify740.101.22151.22411.2448
9072006.01.24 05:30modify730.101.22151.22421.2359
9082006.01.24 05:30modify740.101.22151.22421.2448
9092006.01.24 06:00modify730.101.22151.22431.2359
9102006.01.24 06:00modify740.101.22151.22431.2448
9112006.01.24 06:22modify730.101.22151.22441.2359
9122006.01.24 06:22modify740.101.22151.22441.2448
9132006.01.24 06:45modify730.101.22151.22451.2359
9142006.01.24 06:45modify740.101.22151.22451.2448
9152006.01.24 07:00modify730.101.22151.22461.2359
9162006.01.24 07:00modify740.101.22151.22461.2448
9172006.01.24 07:15modify730.101.22151.22471.2359
9182006.01.24 07:15modify740.101.22151.22471.2448
9192006.01.24 07:45modify730.101.22151.22481.2359
9202006.01.24 07:45modify740.101.22151.22481.2448
9212006.01.24 08:00modify730.101.22151.22491.2359
9222006.01.24 08:00modify740.101.22151.22491.2448
9232006.01.24 08:30modify730.101.22151.22501.2359
9242006.01.24 08:30modify740.101.22151.22501.2448
9252006.01.24 09:00modify730.101.22151.22511.2359
9262006.01.24 09:00modify740.101.22151.22511.2448
9272006.01.24 10:00modify730.101.22151.22521.2359
9282006.01.24 10:00modify740.101.22151.22521.2448
9292006.01.24 10:45modify730.101.22151.22531.2359
9302006.01.24 10:45modify740.101.22151.22531.2448
9312006.01.24 11:15modify730.101.22151.22541.2359
9322006.01.24 11:15modify740.101.22151.22541.2448
9332006.01.24 12:30modify730.101.22151.22551.2359
9342006.01.24 12:30modify740.101.22151.22551.2448
9352006.01.24 13:26modify730.101.22151.22561.2359
9362006.01.24 13:26modify740.101.22151.22561.2448
9372006.01.24 14:00modify730.101.22151.22571.2359
9382006.01.24 14:00modify740.101.22151.22571.2448
9392006.01.24 14:58s/l730.101.22571.22571.235941.252496.50
9402006.01.24 14:58s/l740.101.22571.22571.244841.252537.75
9412006.01.24 14:58buy stop830.101.23791.21341.2523
9422006.01.24 14:58buy stop840.101.23791.21341.2612
9432006.01.24 23:00delete790.101.23511.21071.2440
9442006.01.24 23:00delete800.101.21071.23511.2018
9452006.01.24 23:02delete810.101.21071.23511.1963
9462006.01.24 23:03delete820.101.21071.23511.1874
9472006.01.24 23:06delete830.101.23791.21341.2523
9482006.01.24 23:07delete840.101.23791.21341.2612
9492006.01.25 01:00buy stop850.101.23881.21431.2477
9502006.01.25 01:00buy stop860.101.23881.21431.2532
9512006.01.25 01:00buy stop870.101.23881.21431.2621
9522006.01.25 01:00sell stop880.101.21431.23881.2054
9532006.01.25 01:02sell stop890.101.21431.23881.1999
9542006.01.25 01:03sell stop900.101.21431.23881.1910
9552006.01.25 23:00delete850.101.23881.21431.2477
9562006.01.25 23:00delete860.101.23881.21431.2532
9572006.01.25 23:00delete870.101.23881.21431.2621
9582006.01.25 23:01delete880.101.21431.23881.2054
9592006.01.25 23:01delete890.101.21431.23881.1999
9602006.01.25 23:02delete900.101.21431.23881.1910
9612006.01.26 01:00buy stop910.101.23871.21421.2476
9622006.01.26 01:00buy stop920.101.23871.21421.2531
9632006.01.26 01:01buy stop930.101.23871.21421.2620
9642006.01.26 01:01sell stop940.101.21421.23871.2053
9652006.01.26 01:02sell stop950.101.21421.23871.1998
9662006.01.26 01:03sell stop960.101.21421.23871.1909
9672006.01.26 23:00delete910.101.23871.21421.2476
9682006.01.26 23:00delete920.101.23871.21421.2531
9692006.01.26 23:01delete930.101.23871.21421.2620
9702006.01.26 23:03delete940.101.21421.23871.2053
9712006.01.26 23:04delete950.101.21421.23871.1998
9722006.01.26 23:05delete960.101.21421.23871.1909
9732006.01.27 01:00buy stop970.101.23621.21171.2451
9742006.01.27 01:00buy stop980.101.23621.21171.2506
9752006.01.27 01:01buy stop990.101.23621.21171.2595
9762006.01.27 01:01sell stop1000.101.21171.23621.2028
9772006.01.27 01:02sell stop1010.101.21171.23621.1973
9782006.01.27 01:03sell stop1020.101.21171.23621.1884
9792006.01.27 17:13sell1000.101.21171.23621.2028
9802006.01.27 17:13sell1010.101.21171.23621.1973
9812006.01.27 17:13sell1020.101.21171.23621.1884
9822006.01.27 17:13modify1000.101.21171.22141.2028
9832006.01.27 17:13modify1010.101.21171.22141.1973
9842006.01.27 17:13modify1020.101.21171.22141.1884
9852006.01.27 17:15modify1000.101.21171.22121.2028
9862006.01.27 17:15modify1010.101.21171.22121.1973
9872006.01.27 17:15modify1020.101.21171.22121.1884
9882006.01.27 18:26modify1000.101.21171.22081.2028
9892006.01.27 18:26modify1010.101.21171.22081.1973
9902006.01.27 18:26modify1020.101.21171.22081.1884
9912006.01.27 18:30modify1000.101.21171.22071.2028
9922006.01.27 18:30modify1010.101.21171.22071.1973
9932006.01.27 18:30modify1020.101.21171.22071.1884
9942006.01.27 19:13modify1000.101.21171.22041.2028
9952006.01.27 19:13modify1010.101.21171.22041.1973
9962006.01.27 19:13modify1020.101.21171.22041.1884
9972006.01.27 19:15modify1000.101.21171.22031.2028
9982006.01.27 19:15modify1010.101.21171.22031.1973
9992006.01.27 19:15modify1020.101.21171.22031.1884
10002006.01.27 19:30modify1000.101.21171.22011.2028
10012006.01.27 19:30modify1010.101.21171.22011.1973
10022006.01.27 19:30modify1020.101.21171.22011.1884
10032006.01.27 19:45modify1000.101.21171.22001.2028
10042006.01.27 19:45modify1010.101.21171.22001.1973
10052006.01.27 19:45modify1020.101.21171.22001.1884
10062006.01.27 20:00modify1000.101.21171.21991.2028
10072006.01.27 20:00modify1010.101.21171.21991.1973
10082006.01.27 20:00modify1020.101.21171.21991.1884
10092006.01.27 20:15modify1000.101.21171.21971.2028
10102006.01.27 20:15modify1010.101.21171.21971.1973
10112006.01.27 20:15modify1020.101.21171.21971.1884
10122006.01.27 20:30modify1000.101.21171.21961.2028
10132006.01.27 20:30modify1010.101.21171.21961.1973
10142006.01.27 20:30modify1020.101.21171.21961.1884
10152006.01.27 20:45modify1000.101.21171.21951.2028
10162006.01.27 20:45modify1010.101.21171.21951.1973
10172006.01.27 20:45modify1020.101.21171.21951.1884
10182006.01.27 21:00modify1000.101.21171.21941.2028
10192006.01.27 21:00modify1010.101.21171.21941.1973
10202006.01.27 21:00modify1020.101.21171.21941.1884
10212006.01.27 21:00modify1000.101.21171.21931.2028
10222006.01.27 21:00modify1010.101.21171.21931.1973
10232006.01.27 21:00modify1020.101.21171.21931.1884
10242006.01.27 21:15modify1000.101.21171.21921.2028
10252006.01.27 21:15modify1010.101.21171.21921.1973
10262006.01.27 21:15modify1020.101.21171.21921.1884
10272006.01.27 21:30modify1000.101.21171.21911.2028
10282006.01.27 21:30modify1010.101.21171.21911.1973
10292006.01.27 21:30modify1020.101.21171.21911.1884
10302006.01.27 21:45modify1000.101.21171.21901.2028
10312006.01.27 21:45modify1010.101.21171.21901.1973
10322006.01.27 21:45modify1020.101.21171.21901.1884
10332006.01.27 22:00modify1000.101.21171.21891.2028
10342006.01.27 22:00modify1010.101.21171.21891.1973
10352006.01.27 22:00modify1020.101.21171.21891.1884
10362006.01.27 22:15modify1000.101.21171.21871.2028
10372006.01.27 22:15modify1010.101.21171.21871.1973
10382006.01.27 22:15modify1020.101.21171.21871.1884
10392006.01.27 22:30modify1000.101.21171.21861.2028
10402006.01.27 22:30modify1010.101.21171.21861.1973
10412006.01.27 22:30modify1020.101.21171.21861.1884
10422006.01.27 22:45modify1000.101.21171.21851.2028
10432006.01.27 22:45modify1010.101.21171.21851.1973
10442006.01.27 22:45modify1020.101.21171.21851.1884
10452006.01.30 00:00modify1000.101.21171.21841.2028
10462006.01.30 00:00modify1010.101.21171.21841.1973
10472006.01.30 00:00modify1020.101.21171.21841.1884
10482006.01.30 00:15modify1000.101.21171.21831.2028
10492006.01.30 00:15modify1010.101.21171.21831.1973
10502006.01.30 00:15modify1020.101.21171.21831.1884
10512006.01.30 00:30modify1000.101.21171.21821.2028
10522006.01.30 00:30modify1010.101.21171.21821.1973
10532006.01.30 00:30modify1020.101.21171.21821.1884
10542006.01.30 00:43modify1000.101.21171.21811.2028
10552006.01.30 00:43modify1010.101.21171.21811.1973
10562006.01.30 00:43modify1020.101.21171.21811.1884
10572006.01.30 00:45modify1000.101.21171.21801.2028
10582006.01.30 00:45modify1010.101.21171.21801.1973
10592006.01.30 00:45modify1020.101.21171.21801.1884
10602006.01.30 01:00modify1000.101.21171.21791.2028
10612006.01.30 01:00modify1010.101.21171.21791.1973
10622006.01.30 01:00modify1020.101.21171.21791.1884
10632006.01.30 01:15modify1000.101.21171.21781.2028
10642006.01.30 01:15modify1010.101.21171.21781.1973
10652006.01.30 01:15modify1020.101.21171.21781.1884
10662006.01.30 01:30modify1000.101.21171.21771.2028
10672006.01.30 01:30modify1010.101.21171.21771.1973
10682006.01.30 01:30modify1020.101.21171.21771.1884
10692006.01.30 01:45modify1000.101.21171.21761.2028
10702006.01.30 01:45modify1010.101.21171.21761.1973
10712006.01.30 01:45modify1020.101.21171.21761.1884
10722006.01.30 02:00modify1000.101.21171.21751.2028
10732006.01.30 02:00modify1010.101.21171.21751.1973
10742006.01.30 02:00modify1020.101.21171.21751.1884
10752006.01.30 02:15modify1000.101.21171.21741.2028
10762006.01.30 02:15modify1010.101.21171.21741.1973
10772006.01.30 02:15modify1020.101.21171.21741.1884
10782006.01.30 02:30modify1000.101.21171.21731.2028
10792006.01.30 02:30modify1010.101.21171.21731.1973
10802006.01.30 02:30modify1020.101.21171.21731.1884
10812006.01.30 02:45modify1000.101.21171.21721.2028
10822006.01.30 02:45modify1010.101.21171.21721.1973
10832006.01.30 02:45modify1020.101.21171.21721.1884
10842006.01.30 03:00modify1000.101.21171.21701.2028
10852006.01.30 03:00modify1010.101.21171.21701.1973
10862006.01.30 03:00modify1020.101.21171.21701.1884
10872006.01.30 03:15modify1000.101.21171.21691.2028
10882006.01.30 03:15modify1010.101.21171.21691.1973
10892006.01.30 03:15modify1020.101.21171.21691.1884
10902006.01.30 03:30modify1000.101.21171.21681.2028
10912006.01.30 03:30modify1010.101.21171.21681.1973
10922006.01.30 03:30modify1020.101.21171.21681.1884
10932006.01.30 03:45modify1000.101.21171.21671.2028
10942006.01.30 03:45modify1010.101.21171.21671.1973
10952006.01.30 03:45modify1020.101.21171.21671.1884
10962006.01.30 04:00modify1000.101.21171.21661.2028
10972006.01.30 04:00modify1010.101.21171.21661.1973
10982006.01.30 04:00modify1020.101.21171.21661.1884
10992006.01.30 04:15modify1000.101.21171.21651.2028
11002006.01.30 04:15modify1010.101.21171.21651.1973
11012006.01.30 04:15modify1020.101.21171.21651.1884
11022006.01.30 04:30modify1000.101.21171.21641.2028
11032006.01.30 04:30modify1010.101.21171.21641.1973
11042006.01.30 04:30modify1020.101.21171.21641.1884
11052006.01.30 04:45modify1000.101.21171.21631.2028
11062006.01.30 04:45modify1010.101.21171.21631.1973
11072006.01.30 04:45modify1020.101.21171.21631.1884
11082006.01.30 05:00modify1000.101.21171.21621.2028
11092006.01.30 05:00modify1010.101.21171.21621.1973
11102006.01.30 05:00modify1020.101.21171.21621.1884
11112006.01.30 05:15modify1000.101.21171.21611.2028
11122006.01.30 05:15modify1010.101.21171.21611.1973
11132006.01.30 05:15modify1020.101.21171.21611.1884
11142006.01.30 05:30modify1000.101.21171.21601.2028
11152006.01.30 05:30modify1010.101.21171.21601.1973
11162006.01.30 05:30modify1020.101.21171.21601.1884
11172006.01.30 05:45modify1000.101.21171.21591.2028
11182006.01.30 05:45modify1010.101.21171.21591.1973
11192006.01.30 05:45modify1020.101.21171.21591.1884
11202006.01.30 06:00modify1000.101.21171.21581.2028
11212006.01.30 06:00modify1010.101.21171.21581.1973
11222006.01.30 06:00modify1020.101.21171.21581.1884
11232006.01.30 06:15modify1000.101.21171.21571.2028
11242006.01.30 06:15modify1010.101.21171.21571.1973
11252006.01.30 06:15modify1020.101.21171.21571.1884
11262006.01.30 06:30modify1000.101.21171.21561.2028
11272006.01.30 06:30modify1010.101.21171.21561.1973
11282006.01.30 06:30modify1020.101.21171.21561.1884
11292006.01.30 06:45modify1000.101.21171.21551.2028
11302006.01.30 06:45modify1010.101.21171.21551.1973
11312006.01.30 06:45modify1020.101.21171.21551.1884
11322006.01.30 07:15modify1000.101.21171.21541.2028
11332006.01.30 07:15modify1010.101.21171.21541.1973
11342006.01.30 07:15modify1020.101.21171.21541.1884
11352006.01.30 07:30modify1000.101.21171.21531.2028
11362006.01.30 07:30modify1010.101.21171.21531.1973
11372006.01.30 07:30modify1020.101.21171.21531.1884
11382006.01.30 07:47modify1000.101.21171.21521.2028
11392006.01.30 07:47modify1010.101.21171.21521.1973
11402006.01.30 07:47modify1020.101.21171.21521.1884
11412006.01.30 08:15modify1000.101.21171.21511.2028
11422006.01.30 08:15modify1010.101.21171.21511.1973
11432006.01.30 08:15modify1020.101.21171.21511.1884
11442006.01.30 08:45modify1000.101.21171.21501.2028
11452006.01.30 08:45modify1010.101.21171.21501.1973
11462006.01.30 08:45modify1020.101.21171.21501.1884
11472006.01.30 09:00modify1000.101.21171.21491.2028
11482006.01.30 09:00modify1010.101.21171.21491.1973
11492006.01.30 09:00modify1020.101.21171.21491.1884
11502006.01.30 09:29modify1000.101.21171.21481.2028
11512006.01.30 09:29modify1010.101.21171.21481.1973
11522006.01.30 09:29modify1020.101.21171.21481.1884
11532006.01.30 09:45modify1000.101.21171.21471.2028
11542006.01.30 09:45modify1010.101.21171.21471.1973
11552006.01.30 09:45modify1020.101.21171.21471.1884
11562006.01.30 10:00modify1000.101.21171.21461.2028
11572006.01.30 10:00modify1010.101.21171.21461.1973
11582006.01.30 10:00modify1020.101.21171.21461.1884
11592006.01.30 10:15modify1000.101.21171.21451.2028
11602006.01.30 10:15modify1010.101.21171.21451.1973
11612006.01.30 10:15modify1020.101.21171.21451.1884
11622006.01.30 10:30modify1000.101.21171.21441.2028
11632006.01.30 10:30modify1010.101.21171.21441.1973
11642006.01.30 10:30modify1020.101.21171.21441.1884
11652006.01.30 10:45modify1000.101.21171.21431.2028
11662006.01.30 10:45modify1010.101.21171.21431.1973
11672006.01.30 10:45modify1020.101.21171.21431.1884
11682006.01.30 11:15modify1000.101.21171.21421.2028
11692006.01.30 11:15modify1010.101.21171.21421.1973
11702006.01.30 11:15modify1020.101.21171.21421.1884
11712006.01.30 11:30modify1000.101.21171.21411.2028
11722006.01.30 11:30modify1010.101.21171.21411.1973
11732006.01.30 11:30modify1020.101.21171.21411.1884
11742006.01.30 11:45modify1000.101.21171.21401.2028
11752006.01.30 11:45modify1010.101.21171.21401.1973
11762006.01.30 11:45modify1020.101.21171.21401.1884
11772006.01.30 12:15modify1000.101.21171.21391.2028
11782006.01.30 12:15modify1010.101.21171.21391.1973
11792006.01.30 12:15modify1020.101.21171.21391.1884
11802006.01.30 12:30modify1000.101.21171.21381.2028
11812006.01.30 12:30modify1010.101.21171.21381.1973
11822006.01.30 12:30modify1020.101.21171.21381.1884
11832006.01.30 12:45modify1000.101.21171.21371.2028
11842006.01.30 12:45modify1010.101.21171.21371.1973
11852006.01.30 12:45modify1020.101.21171.21371.1884
11862006.01.30 13:15modify1000.101.21171.21361.2028
11872006.01.30 13:15modify1010.101.21171.21361.1973
11882006.01.30 13:15modify1020.101.21171.21361.1884
11892006.01.30 13:30modify1000.101.21171.21351.2028
11902006.01.30 13:30modify1010.101.21171.21351.1973
11912006.01.30 13:30modify1020.101.21171.21351.1884
11922006.01.30 13:45modify1000.101.21171.21341.2028
11932006.01.30 13:45modify1010.101.21171.21341.1973
11942006.01.30 13:45modify1020.101.21171.21341.1884
11952006.01.30 14:15modify1000.101.21171.21331.2028
11962006.01.30 14:15modify1010.101.21171.21331.1973
11972006.01.30 14:15modify1020.101.21171.21331.1884
11982006.01.30 14:30modify1000.101.21171.21321.2028
11992006.01.30 14:30modify1010.101.21171.21321.1973
12002006.01.30 14:30modify1020.101.21171.21321.1884
12012006.01.30 14:45modify1000.101.21171.21311.2028
12022006.01.30 14:45modify1010.101.21171.21311.1973
12032006.01.30 14:45modify1020.101.21171.21311.1884
12042006.01.30 15:15modify1000.101.21171.21301.2028
12052006.01.30 15:15modify1010.101.21171.21301.1973
12062006.01.30 15:15modify1020.101.21171.21301.1884
12072006.01.30 15:45modify1000.101.21171.21291.2028
12082006.01.30 15:45modify1010.101.21171.21291.1973
12092006.01.30 15:45modify1020.101.21171.21291.1884
12102006.01.30 16:00modify1000.101.21171.21281.2028
12112006.01.30 16:00modify1010.101.21171.21281.1973
12122006.01.30 16:00modify1020.101.21171.21281.1884
12132006.01.30 16:30modify1000.101.21171.21271.2028
12142006.01.30 16:30modify1010.101.21171.21271.1973
12152006.01.30 16:30modify1020.101.21171.21271.1884
12162006.01.30 17:00modify1000.101.21171.21261.2028
12172006.01.30 17:00modify1010.101.21171.21261.1973
12182006.01.30 17:00modify1020.101.21171.21261.1884
12192006.01.30 17:30modify1000.101.21171.21251.2028
12202006.01.30 17:30modify1010.101.21171.21251.1973
12212006.01.30 17:30modify1020.101.21171.21251.1884
12222006.01.30 18:00modify1000.101.21171.21241.2028
12232006.01.30 18:00modify1010.101.21171.21241.1973
12242006.01.30 18:00modify1020.101.21171.21241.1884
12252006.01.30 18:30modify1000.101.21171.21231.2028
12262006.01.30 18:30modify1010.101.21171.21231.1973
12272006.01.30 18:30modify1020.101.21171.21231.1884
12282006.01.30 19:00modify1000.101.21171.21221.2028
12292006.01.30 19:00modify1010.101.21171.21221.1973
12302006.01.30 19:00modify1020.101.21171.21221.1884
12312006.01.30 19:17modify1000.101.21171.21211.2028
12322006.01.30 19:17modify1010.101.21171.21211.1973
12332006.01.30 19:17modify1020.101.21171.21211.1884
12342006.01.30 19:45modify1000.101.21171.21201.2028
12352006.01.30 19:45modify1010.101.21171.21201.1973
12362006.01.30 19:45modify1020.101.21171.21201.1884
12372006.01.30 20:15modify1000.101.21171.21191.2028
12382006.01.30 20:15modify1010.101.21171.21191.1973
12392006.01.30 20:15modify1020.101.21171.21191.1884
12402006.01.30 20:45modify1000.101.21171.21181.2028
12412006.01.30 20:45modify1010.101.21171.21181.1973
12422006.01.30 20:45modify1020.101.21171.21181.1884
12432006.01.30 21:15modify1000.101.21171.21171.2028
12442006.01.30 21:15modify1010.101.21171.21171.1973
12452006.01.30 21:15modify1020.101.21171.21171.1884
12462006.01.30 21:45modify1000.101.21171.21161.2028
12472006.01.30 21:45modify1010.101.21171.21161.1973
12482006.01.30 21:45modify1020.101.21171.21161.1884
12492006.01.30 22:30modify1000.101.21171.21151.2028
12502006.01.30 22:30modify1010.101.21171.21151.1973
12512006.01.30 22:30modify1020.101.21171.21151.1884
12522006.01.30 23:00delete970.101.23621.21171.2451
12532006.01.30 23:00delete980.101.23621.21171.2506
12542006.01.30 23:00delete990.101.23621.21171.2595
12552006.01.30 23:01modify1000.101.21171.21141.2028
12562006.01.30 23:01modify1010.101.21171.21141.1973
12572006.01.30 23:01modify1020.101.21171.21141.1884
12582006.01.30 23:45modify1000.101.21171.21131.2028
12592006.01.30 23:45modify1010.101.21171.21131.1973
12602006.01.30 23:45modify1020.101.21171.21131.1884
12612006.01.31 00:30modify1000.101.21171.21121.2028
12622006.01.31 00:30modify1010.101.21171.21121.1973
12632006.01.31 00:30modify1020.101.21171.21121.1884
12642006.01.31 01:00buy stop1030.101.22331.19901.2322
12652006.01.31 01:05buy stop1040.101.22331.19901.2377
12662006.01.31 01:06buy stop1050.101.22331.19901.2466
12672006.01.31 01:07modify1000.101.21171.21111.2028
12682006.01.31 01:07modify1010.101.21171.21111.1973
12692006.01.31 01:07modify1020.101.21171.21111.1884
12702006.01.31 01:45modify1000.101.21171.21101.2028
12712006.01.31 01:45modify1010.101.21171.21101.1973
12722006.01.31 01:45modify1020.101.21171.21101.1884
12732006.01.31 02:15modify1000.101.21171.21091.2028
12742006.01.31 02:15modify1010.101.21171.21091.1973
12752006.01.31 02:15modify1020.101.21171.21091.1884
12762006.01.31 03:30modify1000.101.21171.21081.2028
12772006.01.31 03:30modify1010.101.21171.21081.1973
12782006.01.31 03:30modify1020.101.21171.21081.1884
12792006.01.31 05:42modify1000.101.21171.21071.2028
12802006.01.31 05:42modify1010.101.21171.21071.1973
12812006.01.31 05:42modify1020.101.21171.21071.1884
12822006.01.31 07:04modify1000.101.21171.21061.2028
12832006.01.31 07:04modify1010.101.21171.21061.1973
12842006.01.31 07:04modify1020.101.21171.21061.1884
12852006.01.31 08:30modify1000.101.21171.21051.2028
12862006.01.31 08:30modify1010.101.21171.21051.1973
12872006.01.31 08:30modify1020.101.21171.21051.1884
12882006.01.31 08:46s/l1000.101.21051.21051.202813.102550.85
12892006.01.31 08:46s/l1010.101.21051.21051.197313.102563.95
12902006.01.31 08:46s/l1020.101.21051.21051.188413.102577.05
12912006.01.31 08:46sell stop1060.101.19841.22261.1895
12922006.01.31 08:46sell stop1070.101.19841.22261.1840
12932006.01.31 08:46sell stop1080.101.19841.22261.1751
12942006.01.31 23:00delete1030.101.22331.19901.2322
12952006.01.31 23:00delete1040.101.22331.19901.2377
12962006.01.31 23:01delete1050.101.22331.19901.2466
12972006.01.31 23:02delete1060.101.19841.22261.1895
12982006.01.31 23:02delete1070.101.19841.22261.1840
12992006.01.31 23:03delete1080.101.19841.22261.1751
13002006.02.01 01:00buy stop1090.101.22451.20031.2334
13012006.02.01 01:00buy stop1100.101.22451.20031.2389
13022006.02.01 01:00buy stop1110.101.22451.20031.2478
13032006.02.01 01:01sell stop1120.101.20031.22451.1914
13042006.02.01 01:01sell stop1130.101.20031.22451.1859
13052006.02.01 01:02sell stop1140.101.20031.22451.1770
13062006.02.01 23:00delete1090.101.22451.20031.2334
13072006.02.01 23:00delete1100.101.22451.20031.2389
13082006.02.01 23:00delete1110.101.22451.20031.2478
13092006.02.01 23:00delete1120.101.20031.22451.1914
13102006.02.01 23:00delete1130.101.20031.22451.1859
13112006.02.01 23:00delete1140.101.20031.22451.1770
13122006.02.02 01:00buy stop1150.101.22231.19811.2312
13132006.02.02 01:00buy stop1160.101.22231.19811.2367
13142006.02.02 01:03buy stop1170.101.22231.19811.2456
13152006.02.02 01:04sell stop1180.101.19811.22231.1892
13162006.02.02 01:04sell stop1190.101.19811.22231.1837
13172006.02.02 01:05sell stop1200.101.19811.22231.1748
13182006.02.02 23:00delete1150.101.22231.19811.2312
13192006.02.02 23:00delete1160.101.22231.19811.2367
13202006.02.02 23:00delete1170.101.22231.19811.2456
13212006.02.02 23:01delete1180.101.19811.22231.1892
13222006.02.02 23:04delete1190.101.19811.22231.1837
13232006.02.02 23:05delete1200.101.19811.22231.1748
13242006.02.03 01:00buy stop1210.101.22051.19631.2294
13252006.02.03 01:00buy stop1220.101.22051.19631.2349
13262006.02.03 01:00buy stop1230.101.22051.19631.2438
13272006.02.03 01:01sell stop1240.101.19631.22051.1874
13282006.02.03 01:01sell stop1250.101.19631.22051.1819
13292006.02.03 01:02sell stop1260.101.19631.22051.1730
13302006.02.06 14:26sell1240.101.19631.22051.1874
13312006.02.06 14:26sell1250.101.19631.22051.1819
13322006.02.06 14:26sell1260.101.19631.22051.1730
13332006.02.06 14:26modify1240.101.19631.20261.1874
13342006.02.06 14:26modify1250.101.19631.20261.1819
13352006.02.06 14:26modify1260.101.19631.20261.1730
13362006.02.06 18:00modify1240.101.19631.20161.1874
13372006.02.06 18:00modify1250.101.19631.20161.1819
13382006.02.06 18:00modify1260.101.19631.20161.1730
13392006.02.06 18:15modify1240.101.19631.20151.1874
13402006.02.06 18:15modify1250.101.19631.20151.1819
13412006.02.06 18:15modify1260.101.19631.20151.1730
13422006.02.06 18:30modify1240.101.19631.20141.1874
13432006.02.06 18:30modify1250.101.19631.20141.1819
13442006.02.06 18:30modify1260.101.19631.20141.1730
13452006.02.06 19:00modify1240.101.19631.20131.1874
13462006.02.06 19:00modify1250.101.19631.20131.1819
13472006.02.06 19:00modify1260.101.19631.20131.1730
13482006.02.06 19:15modify1240.101.19631.20121.1874
13492006.02.06 19:15modify1250.101.19631.20121.1819
13502006.02.06 19:15modify1260.101.19631.20121.1730
13512006.02.06 19:30modify1240.101.19631.20111.1874
13522006.02.06 19:30modify1250.101.19631.20111.1819
13532006.02.06 19:30modify1260.101.19631.20111.1730
13542006.02.06 19:45modify1240.101.19631.20101.1874
13552006.02.06 19:45modify1250.101.19631.20101.1819
13562006.02.06 19:45modify1260.101.19631.20101.1730
13572006.02.06 20:00modify1240.101.19631.20091.1874
13582006.02.06 20:00modify1250.101.19631.20091.1819
13592006.02.06 20:00modify1260.101.19631.20091.1730
13602006.02.06 20:30modify1240.101.19631.20081.1874
13612006.02.06 20:30modify1250.101.19631.20081.1819
13622006.02.06 20:30modify1260.101.19631.20081.1730
13632006.02.06 21:10modify1240.101.19631.20071.1874
13642006.02.06 21:10modify1250.101.19631.20071.1819
13652006.02.06 21:10modify1260.101.19631.20071.1730
13662006.02.06 21:15modify1240.101.19631.20061.1874
13672006.02.06 21:15modify1250.101.19631.20061.1819
13682006.02.06 21:15modify1260.101.19631.20061.1730
13692006.02.06 21:45modify1240.101.19631.20051.1874
13702006.02.06 21:45modify1250.101.19631.20051.1819
13712006.02.06 21:45modify1260.101.19631.20051.1730
13722006.02.06 22:00modify1240.101.19631.20041.1874
13732006.02.06 22:00modify1250.101.19631.20041.1819
13742006.02.06 22:00modify1260.101.19631.20041.1730
13752006.02.06 22:30modify1240.101.19631.20031.1874
13762006.02.06 22:30modify1250.101.19631.20031.1819
13772006.02.06 22:30modify1260.101.19631.20031.1730
13782006.02.06 23:00delete1210.101.22051.19631.2294
13792006.02.06 23:00delete1220.101.22051.19631.2349
13802006.02.06 23:01delete1230.101.22051.19631.2438
13812006.02.06 23:05modify1240.101.19631.20021.1874
13822006.02.06 23:05modify1250.101.19631.20021.1819
13832006.02.06 23:05modify1260.101.19631.20021.1730
13842006.02.07 00:49modify1240.101.19631.19991.1874
13852006.02.07 00:49modify1250.101.19631.19991.1819
13862006.02.07 00:49modify1260.101.19631.19991.1730
13872006.02.07 01:00buy stop1270.101.21181.18781.2207
13882006.02.07 01:00buy stop1280.101.21181.18781.2262
13892006.02.07 01:00buy stop1290.101.21181.18781.2351
13902006.02.07 01:01modify1240.101.19631.19981.1874
13912006.02.07 01:01modify1250.101.19631.19981.1819
13922006.02.07 01:01modify1260.101.19631.19981.1730
13932006.02.07 01:41modify1240.101.19631.19971.1874
13942006.02.07 01:41modify1250.101.19631.19971.1819
13952006.02.07 01:41modify1260.101.19631.19971.1730
13962006.02.07 02:02modify1240.101.19631.19961.1874
13972006.02.07 02:02modify1250.101.19631.19961.1819
13982006.02.07 02:02modify1260.101.19631.19961.1730
13992006.02.07 02:30modify1240.101.19631.19951.1874
14002006.02.07 02:30modify1250.101.19631.19951.1819
14012006.02.07 02:30modify1260.101.19631.19951.1730
14022006.02.07 03:00modify1240.101.19631.19941.1874
14032006.02.07 03:00modify1250.101.19631.19941.1819
14042006.02.07 03:00modify1260.101.19631.19941.1730
14052006.02.07 03:30modify1240.101.19631.19931.1874
14062006.02.07 03:30modify1250.101.19631.19931.1819
14072006.02.07 03:30modify1260.101.19631.19931.1730
14082006.02.07 08:50s/l1240.101.19931.19931.1874-29.452547.60
14092006.02.07 08:50s/l1250.101.19931.19931.1819-29.452518.15
14102006.02.07 08:50s/l1260.101.19931.19931.1730-29.452488.70
14112006.02.07 08:50sell stop1300.101.18691.21081.1780
14122006.02.07 08:50sell stop1310.101.18691.21081.1725
14132006.02.07 08:50sell stop1320.101.18691.21081.1636
14142006.02.07 23:00delete1270.101.21181.18781.2207
14152006.02.07 23:00delete1280.101.21181.18781.2262
14162006.02.07 23:00delete1290.101.21181.18781.2351
14172006.02.07 23:00delete1300.101.18691.21081.1780
14182006.02.07 23:01delete1310.101.18691.21081.1725
14192006.02.07 23:01delete1320.101.18691.21081.1636
14202006.02.08 01:00buy stop1330.101.21021.18621.2191
14212006.02.08 01:01buy stop1340.101.21021.18621.2246
14222006.02.08 01:02buy stop1350.101.21021.18621.2335
14232006.02.08 01:02sell stop1360.101.18621.21021.1773
14242006.02.08 01:03sell stop1370.101.18621.21021.1718
14252006.02.08 01:03sell stop1380.101.18621.21021.1629
14262006.02.08 23:00delete1330.101.21021.18621.2191
14272006.02.08 23:00delete1340.101.21021.18621.2246
14282006.02.08 23:00delete1350.101.21021.18621.2335
14292006.02.08 23:01delete1360.101.18621.21021.1773
14302006.02.08 23:01delete1370.101.18621.21021.1718
14312006.02.08 23:02delete1380.101.18621.21021.1629
14322006.02.09 01:00buy stop1390.101.20831.18441.2172
14332006.02.09 01:00buy stop1400.101.20831.18441.2227
14342006.02.09 01:01buy stop1410.101.20841.18441.2317
14352006.02.09 01:02sell stop1420.101.18441.20841.1755
14362006.02.09 01:02sell stop1430.101.18441.20841.1700
14372006.02.09 01:03sell stop1440.101.18441.20841.1611
14382006.02.09 23:00delete1390.101.20831.18441.2172
14392006.02.09 23:00delete1400.101.20831.18441.2227
14402006.02.09 23:00delete1410.101.20841.18441.2317
14412006.02.09 23:01delete1420.101.18441.20841.1755
14422006.02.09 23:01delete1430.101.18441.20841.1700
14432006.02.09 23:04delete1440.101.18441.20841.1611
14442006.02.10 01:00buy stop1450.101.20911.18511.2180
14452006.02.10 01:00buy stop1460.101.20911.18511.2235
14462006.02.10 01:01buy stop1470.101.20911.18511.2324
14472006.02.10 01:02sell stop1480.101.18511.20911.1762
14482006.02.10 01:02sell stop1490.101.18511.20911.1707
14492006.02.10 01:02sell stop1500.101.18511.20911.1618
14502006.02.13 23:00delete1450.101.20911.18511.2180
14512006.02.13 23:00delete1460.101.20911.18511.2235
14522006.02.13 23:00delete1470.101.20911.18511.2324
14532006.02.13 23:01delete1480.101.18511.20911.1762
14542006.02.13 23:02delete1490.101.18511.20911.1707
14552006.02.13 23:03delete1500.101.18511.20911.1618
14562006.02.14 01:00buy stop1510.101.20321.17931.2121
14572006.02.14 01:00buy stop1520.101.20321.17931.2176
14582006.02.14 01:00buy stop1530.101.20321.17931.2265
14592006.02.14 01:01sell stop1540.101.17931.20321.1704
14602006.02.14 01:01sell stop1550.101.17931.20321.1649
14612006.02.14 01:02sell stop1560.101.17931.20321.1560
14622006.02.14 23:00delete1510.101.20321.17931.2121
14632006.02.14 23:00delete1520.101.20321.17931.2176
14642006.02.14 23:02delete1530.101.20321.17931.2265
14652006.02.14 23:03delete1540.101.17931.20321.1704
14662006.02.14 23:04delete1550.101.17931.20321.1649
14672006.02.14 23:04delete1560.101.17931.20321.1560
14682006.02.15 01:00buy stop1570.101.20241.17861.2113
14692006.02.15 01:00buy stop1580.101.20241.17861.2168
14702006.02.15 01:01buy stop1590.101.20241.17861.2257
14712006.02.15 01:01sell stop1600.101.17861.20241.1697
14722006.02.15 01:01sell stop1610.101.17861.20241.1642
14732006.02.15 01:02sell stop1620.101.17861.20241.1553
14742006.02.15 23:00delete1570.101.20241.17861.2113
14752006.02.15 23:02delete1580.101.20241.17861.2168
14762006.02.15 23:03delete1590.101.20241.17861.2257
14772006.02.15 23:04delete1600.101.17861.20241.1697
14782006.02.15 23:05delete1610.101.17861.20241.1642
14792006.02.15 23:05delete1620.101.17861.20241.1553
14802006.02.16 01:00buy stop1630.101.20201.17821.2109
14812006.02.16 01:00buy stop1640.101.20201.17821.2164
14822006.02.16 01:00buy stop1650.101.20201.17821.2253
14832006.02.16 01:01sell stop1660.101.17821.20201.1693
14842006.02.16 01:01sell stop1670.101.17821.20201.1638
14852006.02.16 01:01sell stop1680.101.17821.20201.1549
14862006.02.16 23:00delete1630.101.20201.17821.2109
14872006.02.16 23:00delete1640.101.20201.17821.2164
14882006.02.16 23:00delete1650.101.20201.17821.2253
14892006.02.16 23:01delete1660.101.17821.20201.1693
14902006.02.16 23:01delete1670.101.17821.20201.1638
14912006.02.16 23:02delete1680.101.17821.20201.1549
14922006.02.17 01:00buy stop1690.101.20061.17681.2095
14932006.02.17 01:00buy stop1700.101.20061.17681.2150
14942006.02.17 01:00buy stop1710.101.20061.17681.2239
14952006.02.17 01:00sell stop1720.101.17681.20061.1679
14962006.02.17 01:01sell stop1730.101.17681.20061.1624
14972006.02.17 01:01sell stop1740.101.17681.20061.1535
14982006.02.20 23:00delete1690.101.20061.17681.2095
14992006.02.20 23:00delete1700.101.20061.17681.2150
15002006.02.20 23:04delete1710.101.20061.17681.2239
15012006.02.20 23:05delete1720.101.17681.20061.1679
15022006.02.20 23:06delete1730.101.17681.20061.1624
15032006.02.20 23:07delete1740.101.17681.20061.1535
15042006.02.21 01:00buy stop1750.101.20501.18121.2139
15052006.02.21 01:01buy stop1760.101.20501.18121.2194
15062006.02.21 01:02buy stop1770.101.20501.18121.2283
15072006.02.21 01:02sell stop1780.101.18121.20501.1723
15082006.02.21 01:03sell stop1790.101.18121.20501.1668
15092006.02.21 01:05sell stop1800.101.18121.20501.1579
15102006.02.21 23:00delete1750.101.20501.18121.2139
15112006.02.21 23:00delete1760.101.20501.18121.2194
15122006.02.21 23:02delete1770.101.20501.18121.2283
15132006.02.21 23:03delete1780.101.18121.20501.1723
15142006.02.21 23:03delete1790.101.18121.20501.1668
15152006.02.21 23:04delete1800.101.18121.20501.1579
15162006.02.22 01:00buy stop1810.101.20361.17981.2125
15172006.02.22 01:00buy stop1820.101.20361.17981.2180
15182006.02.22 01:01buy stop1830.101.20361.17981.2269
15192006.02.22 01:01sell stop1840.101.17981.20361.1709
15202006.02.22 01:01sell stop1850.101.17981.20361.1654
15212006.02.22 01:01sell stop1860.101.17981.20361.1565
15222006.02.22 23:00delete1810.101.20361.17981.2125
15232006.02.22 23:00delete1820.101.20361.17981.2180
15242006.02.22 23:00delete1830.101.20361.17981.2269
15252006.02.22 23:00delete1840.101.17981.20361.1709
15262006.02.22 23:01delete1850.101.17981.20361.1654
15272006.02.22 23:02delete1860.101.17981.20361.1565
15282006.02.23 01:00buy stop1870.101.20251.17871.2114
15292006.02.23 01:00buy stop1880.101.20251.17871.2169
15302006.02.23 01:00buy stop1890.101.20251.17871.2258
15312006.02.23 01:01sell stop1900.101.17871.20251.1698
15322006.02.23 01:01sell stop1910.101.17871.20251.1643
15332006.02.23 01:01sell stop1920.101.17871.20251.1554
15342006.02.23 23:00delete1870.101.20251.17871.2114
15352006.02.23 23:00delete1880.101.20251.17871.2169
15362006.02.23 23:00delete1890.101.20251.17871.2258
15372006.02.23 23:01delete1900.101.17871.20251.1698
15382006.02.23 23:01delete1910.101.17871.20251.1643
15392006.02.23 23:02delete1920.101.17871.20251.1554
15402006.02.24 01:00buy stop1930.101.20371.17991.2126
15412006.02.24 01:00buy stop1940.101.20371.17991.2181
15422006.02.24 01:00buy stop1950.101.20371.17991.2270
15432006.02.24 01:03sell stop1960.101.17991.20371.1710
15442006.02.24 01:04sell stop1970.101.17991.20371.1655
15452006.02.24 01:05sell stop1980.101.17991.20371.1566
15462006.02.27 23:00delete1930.101.20371.17991.2126
15472006.02.27 23:00delete1940.101.20371.17991.2181
15482006.02.27 23:00delete1950.101.20371.17991.2270
15492006.02.27 23:01delete1960.101.17991.20371.1710
15502006.02.27 23:01delete1970.101.17991.20371.1655
15512006.02.27 23:03delete1980.101.17991.20371.1566
15522006.02.28 01:00buy stop1990.101.19811.17441.2070
15532006.02.28 01:00buy stop2000.101.19811.17441.2125
15542006.02.28 01:00buy stop2010.101.19811.17441.2214
15552006.02.28 01:01sell stop2020.101.17441.19811.1655
15562006.02.28 01:01sell stop2030.101.17441.19811.1600
15572006.02.28 01:02sell stop2040.101.17441.19811.1511
15582006.02.28 23:00delete1990.101.19811.17441.2070
15592006.02.28 23:00delete2000.101.19811.17441.2125
15602006.02.28 23:02delete2010.101.19811.17441.2214
15612006.02.28 23:03delete2020.101.17441.19811.1655
15622006.02.28 23:07delete2030.101.17441.19811.1600
15632006.02.28 23:08delete2040.101.17441.19811.1511
15642006.03.01 01:00buy stop2050.101.20071.17691.2096
15652006.03.01 01:00buy stop2060.101.20071.17691.2151
15662006.03.01 01:00buy stop2070.101.20071.17691.2240
15672006.03.01 01:01sell stop2080.101.17691.20071.1680
15682006.03.01 01:01sell stop2090.101.17691.20071.1625
15692006.03.01 01:02sell stop2100.101.17691.20071.1536
15702006.03.01 23:00delete2050.101.20071.17691.2096
15712006.03.01 23:00delete2060.101.20071.17691.2151
15722006.03.01 23:01delete2070.101.20071.17691.2240
15732006.03.01 23:02delete2080.101.17691.20071.1680
15742006.03.01 23:02delete2090.101.17691.20071.1625
15752006.03.01 23:03delete2100.101.17691.20071.1536
15762006.03.02 01:00buy stop2110.101.20361.17981.2125
15772006.03.02 01:00buy stop2120.101.20361.17981.2180
15782006.03.02 01:00buy stop2130.101.20361.17981.2269
15792006.03.02 01:01sell stop2140.101.17981.20361.1709
15802006.03.02 01:02sell stop2150.101.17981.20361.1654
15812006.03.02 01:02sell stop2160.101.17981.20361.1565
15822006.03.02 20:25buy2110.101.20361.17981.2125
15832006.03.02 20:25buy2120.101.20361.17981.2180
15842006.03.02 20:25buy2130.101.20361.17981.2269
15852006.03.02 21:26modify2110.101.20361.19481.2125
15862006.03.02 21:26modify2120.101.20361.19481.2180
15872006.03.02 21:26modify2130.101.20361.19481.2269
15882006.03.02 21:30modify2110.101.20361.19491.2125
15892006.03.02 21:30modify2120.101.20361.19491.2180
15902006.03.02 21:30modify2130.101.20361.19491.2269
15912006.03.02 21:45modify2110.101.20361.19501.2125
15922006.03.02 21:45modify2120.101.20361.19501.2180
15932006.03.02 21:45modify2130.101.20361.19501.2269
15942006.03.02 22:00modify2110.101.20361.19521.2125
15952006.03.02 22:00modify2120.101.20361.19521.2180
15962006.03.02 22:00modify2130.101.20361.19521.2269
15972006.03.02 22:15modify2110.101.20361.19531.2125
15982006.03.02 22:15modify2120.101.20361.19531.2180
15992006.03.02 22:15modify2130.101.20361.19531.2269
16002006.03.02 22:30modify2110.101.20361.19541.2125
16012006.03.02 22:30modify2120.101.20361.19541.2180
16022006.03.02 22:30modify2130.101.20361.19541.2269
16032006.03.02 22:45modify2110.101.20361.19551.2125
16042006.03.02 22:45modify2120.101.20361.19551.2180
16052006.03.02 22:45modify2130.101.20361.19551.2269
16062006.03.02 23:00modify2110.101.20361.19561.2125
16072006.03.02 23:00modify2120.101.20361.19561.2180
16082006.03.02 23:00modify2130.101.20361.19561.2269
16092006.03.02 23:00delete2140.101.17981.20361.1709
16102006.03.02 23:00delete2160.101.17981.20361.1565
16112006.03.02 23:00delete2150.101.17981.20361.1654
16122006.03.02 23:15modify2110.101.20361.19571.2125
16132006.03.02 23:15modify2120.101.20361.19571.2180
16142006.03.02 23:15modify2130.101.20361.19571.2269
16152006.03.02 23:30modify2110.101.20361.19581.2125
16162006.03.02 23:30modify2120.101.20361.19581.2180
16172006.03.02 23:30modify2130.101.20361.19581.2269
16182006.03.03 00:30modify2110.101.20361.19621.2125
16192006.03.03 00:30modify2120.101.20361.19621.2180
16202006.03.03 00:30modify2130.101.20361.19621.2269
16212006.03.03 00:57modify2110.101.20361.19631.2125
16222006.03.03 00:57modify2120.101.20361.19631.2180
16232006.03.03 00:57modify2130.101.20361.19631.2269
16242006.03.03 01:00sell stop2170.101.18451.20841.1756
16252006.03.03 01:00sell stop2180.101.18451.20841.1701
16262006.03.03 01:00sell stop2190.101.18451.20841.1612
16272006.03.03 01:06modify2110.101.20361.19641.2125
16282006.03.03 01:06modify2120.101.20361.19641.2180
16292006.03.03 01:06modify2130.101.20361.19641.2269
16302006.03.03 14:58modify2110.101.20361.19941.2125
16312006.03.03 14:58modify2120.101.20361.19941.2180
16322006.03.03 14:58modify2130.101.20361.19941.2269
16332006.03.03 15:15modify2110.101.20361.19951.2125
16342006.03.03 15:15modify2120.101.20361.19951.2180
16352006.03.03 15:15modify2130.101.20361.19951.2269
16362006.03.03 15:30modify2110.101.20361.19961.2125
16372006.03.03 15:30modify2120.101.20361.19961.2180
16382006.03.03 15:30modify2130.101.20361.19961.2269
16392006.03.03 16:00modify2110.101.20361.19971.2125
16402006.03.03 16:00modify2120.101.20361.19971.2180
16412006.03.03 16:00modify2130.101.20361.19971.2269
16422006.03.03 16:07s/l2110.101.19971.19971.2125-39.752448.95
16432006.03.03 16:07s/l2120.101.19971.19971.2180-39.752409.20
16442006.03.03 16:07s/l2130.101.19971.19971.2269-39.752369.45
16452006.03.03 16:07buy stop2200.101.21161.18761.2205
16462006.03.03 16:07buy stop2210.101.21161.18761.2260
16472006.03.03 16:07buy stop2220.101.21161.18761.2349
16482006.03.06 23:00delete2170.101.18451.20841.1756
16492006.03.06 23:00delete2180.101.18451.20841.1701
16502006.03.06 23:00delete2190.101.18451.20841.1612
16512006.03.06 23:01delete2200.101.21161.18761.2205
16522006.03.06 23:01delete2210.101.21161.18761.2260
16532006.03.06 23:02delete2220.101.21161.18761.2349
16542006.03.07 01:00buy stop2230.101.21441.19041.2233
16552006.03.07 01:02buy stop2240.101.21441.19041.2288
16562006.03.07 01:03buy stop2250.101.21441.19041.2377
16572006.03.07 01:03sell stop2260.101.19041.21441.1815
16582006.03.07 01:04sell stop2270.101.19041.21441.1760
16592006.03.07 01:04sell stop2280.101.19041.21441.1671
16602006.03.07 11:38sell2260.101.19041.21441.1815
16612006.03.07 11:38sell2270.101.19041.21441.1760
16622006.03.07 11:38sell2280.101.19041.21441.1671
16632006.03.07 11:38modify2260.101.19041.19971.1815
16642006.03.07 11:38modify2270.101.19041.19971.1760
16652006.03.07 11:38modify2280.101.19041.19971.1671
16662006.03.07 12:48modify2260.101.19041.19911.1815
16672006.03.07 12:48modify2270.101.19041.19911.1760
16682006.03.07 12:48modify2280.101.19041.19911.1671
16692006.03.07 13:00modify2260.101.19041.19901.1815
16702006.03.07 13:00modify2270.101.19041.19901.1760
16712006.03.07 13:00modify2280.101.19041.19901.1671
16722006.03.07 13:15modify2260.101.19041.19891.1815
16732006.03.07 13:15modify2270.101.19041.19891.1760
16742006.03.07 13:15modify2280.101.19041.19891.1671
16752006.03.07 14:17modify2260.101.19041.19851.1815
16762006.03.07 14:17modify2270.101.19041.19851.1760
16772006.03.07 14:17modify2280.101.19041.19851.1671
16782006.03.07 14:30modify2260.101.19041.19831.1815
16792006.03.07 14:30modify2270.101.19041.19831.1760
16802006.03.07 14:30modify2280.101.19041.19831.1671
16812006.03.07 14:45modify2260.101.19041.19821.1815
16822006.03.07 14:45modify2270.101.19041.19821.1760
16832006.03.07 14:45modify2280.101.19041.19821.1671
16842006.03.07 15:00modify2260.101.19041.19811.1815
16852006.03.07 15:00modify2270.101.19041.19811.1760
16862006.03.07 15:00modify2280.101.19041.19811.1671
16872006.03.07 15:15modify2260.101.19041.19801.1815
16882006.03.07 15:15modify2270.101.19041.19801.1760
16892006.03.07 15:15modify2280.101.19041.19801.1671
16902006.03.07 15:30modify2260.101.19041.19791.1815
16912006.03.07 15:30modify2270.101.19041.19791.1760
16922006.03.07 15:30modify2280.101.19041.19791.1671
16932006.03.07 15:48modify2260.101.19041.19781.1815
16942006.03.07 15:48modify2270.101.19041.19781.1760
16952006.03.07 15:48modify2280.101.19041.19781.1671
16962006.03.07 16:00modify2260.101.19041.19771.1815
16972006.03.07 16:00modify2270.101.19041.19771.1760
16982006.03.07 16:00modify2280.101.19041.19771.1671
16992006.03.07 16:15modify2260.101.19041.19761.1815
17002006.03.07 16:15modify2270.101.19041.19761.1760
17012006.03.07 16:15modify2280.101.19041.19761.1671
17022006.03.07 16:30modify2260.101.19041.19751.1815
17032006.03.07 16:30modify2270.101.19041.19751.1760
17042006.03.07 16:30modify2280.101.19041.19751.1671
17052006.03.07 16:34modify2260.101.19041.19741.1815
17062006.03.07 16:34modify2270.101.19041.19741.1760
17072006.03.07 16:34modify2280.101.19041.19741.1671
17082006.03.07 16:45modify2260.101.19041.19731.1815
17092006.03.07 16:45modify2270.101.19041.19731.1760
17102006.03.07 16:45modify2280.101.19041.19731.1671
17112006.03.07 17:00modify2260.101.19041.19721.1815
17122006.03.07 17:00modify2270.101.19041.19721.1760
17132006.03.07 17:00modify2280.101.19041.19721.1671
17142006.03.07 17:15modify2260.101.19041.19701.1815
17152006.03.07 17:15modify2270.101.19041.19701.1760
17162006.03.07 17:15modify2280.101.19041.19701.1671
17172006.03.07 17:30modify2260.101.19041.19691.1815
17182006.03.07 17:30modify2270.101.19041.19691.1760
17192006.03.07 17:30modify2280.101.19041.19691.1671
17202006.03.07 17:45modify2260.101.19041.19681.1815
17212006.03.07 17:45modify2270.101.19041.19681.1760
17222006.03.07 17:45modify2280.101.19041.19681.1671
17232006.03.07 18:00modify2260.101.19041.19671.1815
17242006.03.07 18:00modify2270.101.19041.19671.1760
17252006.03.07 18:00modify2280.101.19041.19671.1671
17262006.03.07 18:15modify2260.101.19041.19661.1815
17272006.03.07 18:15modify2270.101.19041.19661.1760
17282006.03.07 18:15modify2280.101.19041.19661.1671
17292006.03.07 18:30modify2260.101.19041.19651.1815
17302006.03.07 18:30modify2270.101.19041.19651.1760
17312006.03.07 18:30modify2280.101.19041.19651.1671
17322006.03.07 18:45modify2260.101.19041.19641.1815
17332006.03.07 18:45modify2270.101.19041.19641.1760
17342006.03.07 18:45modify2280.101.19041.19641.1671
17352006.03.07 19:00modify2260.101.19041.19631.1815
17362006.03.07 19:00modify2270.101.19041.19631.1760
17372006.03.07 19:00modify2280.101.19041.19631.1671
17382006.03.07 19:15modify2260.101.19041.19621.1815
17392006.03.07 19:15modify2270.101.19041.19621.1760
17402006.03.07 19:15modify2280.101.19041.19621.1671
17412006.03.07 19:30modify2260.101.19041.19611.1815
17422006.03.07 19:30modify2270.101.19041.19611.1760
17432006.03.07 19:30modify2280.101.19041.19611.1671
17442006.03.07 19:45modify2260.101.19041.19601.1815
17452006.03.07 19:45modify2270.101.19041.19601.1760
17462006.03.07 19:45modify2280.101.19041.19601.1671
17472006.03.07 19:58modify2260.101.19041.19591.1815
17482006.03.07 19:58modify2270.101.19041.19591.1760
17492006.03.07 19:58modify2280.101.19041.19591.1671
17502006.03.07 20:00modify2260.101.19041.19581.1815
17512006.03.07 20:00modify2270.101.19041.19581.1760
17522006.03.07 20:00modify2280.101.19041.19581.1671
17532006.03.07 20:15modify2260.101.19041.19571.1815
17542006.03.07 20:15modify2270.101.19041.19571.1760
17552006.03.07 20:15modify2280.101.19041.19571.1671
17562006.03.07 20:30modify2260.101.19041.19561.1815
17572006.03.07 20:30modify2270.101.19041.19561.1760
17582006.03.07 20:30modify2280.101.19041.19561.1671
17592006.03.07 20:45modify2260.101.19041.19551.1815
17602006.03.07 20:45modify2270.101.19041.19551.1760
17612006.03.07 20:45modify2280.101.19041.19551.1671
17622006.03.07 21:00modify2260.101.19041.19541.1815
17632006.03.07 21:00modify2270.101.19041.19541.1760
17642006.03.07 21:00modify2280.101.19041.19541.1671
17652006.03.07 21:15modify2260.101.19041.19531.1815
17662006.03.07 21:15modify2270.101.19041.19531.1760
17672006.03.07 21:15modify2280.101.19041.19531.1671
17682006.03.07 21:30modify2260.101.19041.19521.1815
17692006.03.07 21:30modify2270.101.19041.19521.1760
17702006.03.07 21:30modify2280.101.19041.19521.1671
17712006.03.07 21:45modify2260.101.19041.19511.1815
17722006.03.07 21:45modify2270.101.19041.19511.1760
17732006.03.07 21:45modify2280.101.19041.19511.1671
17742006.03.07 22:00modify2260.101.19041.19501.1815
17752006.03.07 22:00modify2270.101.19041.19501.1760
17762006.03.07 22:00modify2280.101.19041.19501.1671
17772006.03.07 22:15modify2260.101.19041.19491.1815
17782006.03.07 22:15modify2270.101.19041.19491.1760
17792006.03.07 22:15modify2280.101.19041.19491.1671
17802006.03.07 22:30modify2260.101.19041.19481.1815
17812006.03.07 22:30modify2270.101.19041.19481.1760
17822006.03.07 22:30modify2280.101.19041.19481.1671
17832006.03.07 22:45modify2260.101.19041.19471.1815
17842006.03.07 22:45modify2270.101.19041.19471.1760
17852006.03.07 22:45modify2280.101.19041.19471.1671
17862006.03.07 23:00delete2230.101.21441.19041.2233
17872006.03.07 23:00delete2240.101.21441.19041.2288
17882006.03.07 23:00delete2250.101.21441.19041.2377
17892006.03.07 23:15modify2260.101.19041.19461.1815
17902006.03.07 23:15modify2270.101.19041.19461.1760
17912006.03.07 23:15modify2280.101.19041.19461.1671
17922006.03.07 23:30modify2260.101.19041.19451.1815
17932006.03.07 23:30modify2270.101.19041.19451.1760
17942006.03.07 23:30modify2280.101.19041.19451.1671
17952006.03.07 23:45modify2260.101.19041.19441.1815
17962006.03.07 23:45modify2270.101.19041.19441.1760
17972006.03.07 23:45modify2280.101.19041.19441.1671
17982006.03.08 00:00modify2260.101.19041.19431.1815
17992006.03.08 00:00modify2270.101.19041.19431.1760
18002006.03.08 00:00modify2280.101.19041.19431.1671
18012006.03.08 00:30modify2260.101.19041.19421.1815
18022006.03.08 00:30modify2270.101.19041.19421.1760
18032006.03.08 00:30modify2280.101.19041.19421.1671
18042006.03.08 00:45modify2260.101.19041.19411.1815
18052006.03.08 00:45modify2270.101.19041.19411.1760
18062006.03.08 00:45modify2280.101.19041.19411.1671
18072006.03.08 01:00buy stop2290.101.20601.18211.2149
18082006.03.08 01:00buy stop2300.101.20601.18211.2204
18092006.03.08 01:00buy stop2310.101.20601.18211.2293
18102006.03.08 01:01modify2260.101.19041.19401.1815
18112006.03.08 01:01modify2270.101.19041.19401.1760
18122006.03.08 01:01modify2280.101.19041.19401.1671
18132006.03.08 01:17modify2260.101.19041.19391.1815
18142006.03.08 01:17modify2270.101.19041.19391.1760
18152006.03.08 01:17modify2280.101.19041.19391.1671
18162006.03.08 01:45modify2260.101.19041.19381.1815
18172006.03.08 01:45modify2270.101.19041.19381.1760
18182006.03.08 01:45modify2280.101.19041.19381.1671
18192006.03.08 02:00modify2260.101.19041.19371.1815
18202006.03.08 02:00modify2270.101.19041.19371.1760
18212006.03.08 02:00modify2280.101.19041.19371.1671
18222006.03.08 02:15modify2260.101.19041.19361.1815
18232006.03.08 02:15modify2270.101.19041.19361.1760
18242006.03.08 02:15modify2280.101.19041.19361.1671
18252006.03.08 02:45modify2260.101.19041.19351.1815
18262006.03.08 02:45modify2270.101.19041.19351.1760
18272006.03.08 02:45modify2280.101.19041.19351.1671
18282006.03.08 03:00modify2260.101.19041.19341.1815
18292006.03.08 03:00modify2270.101.19041.19341.1760
18302006.03.08 03:00modify2280.101.19041.19341.1671
18312006.03.08 03:30modify2260.101.19041.19331.1815
18322006.03.08 03:30modify2270.101.19041.19331.1760
18332006.03.08 03:30modify2280.101.19041.19331.1671
18342006.03.08 03:45modify2260.101.19041.19321.1815
18352006.03.08 03:45modify2270.101.19041.19321.1760
18362006.03.08 03:45modify2280.101.19041.19321.1671
18372006.03.08 04:15modify2260.101.19041.19311.1815
18382006.03.08 04:15modify2270.101.19041.19311.1760
18392006.03.08 04:15modify2280.101.19041.19311.1671
18402006.03.08 04:45modify2260.101.19041.19301.1815
18412006.03.08 04:45modify2270.101.19041.19301.1760
18422006.03.08 04:45modify2280.101.19041.19301.1671
18432006.03.08 05:15modify2260.101.19041.19291.1815
18442006.03.08 05:15modify2270.101.19041.19291.1760
18452006.03.08 05:15modify2280.101.19041.19291.1671
18462006.03.08 05:45modify2260.101.19041.19281.1815
18472006.03.08 05:45modify2270.101.19041.19281.1760
18482006.03.08 05:45modify2280.101.19041.19281.1671
18492006.03.08 06:15modify2260.101.19041.19271.1815
18502006.03.08 06:15modify2270.101.19041.19271.1760
18512006.03.08 06:15modify2280.101.19041.19271.1671
18522006.03.08 06:45modify2260.101.19041.19261.1815
18532006.03.08 06:45modify2270.101.19041.19261.1760
18542006.03.08 06:45modify2280.101.19041.19261.1671
18552006.03.08 07:30modify2260.101.19041.19251.1815
18562006.03.08 07:30modify2270.101.19041.19251.1760
18572006.03.08 07:30modify2280.101.19041.19251.1671
18582006.03.08 08:00modify2260.101.19041.19241.1815
18592006.03.08 08:00modify2270.101.19041.19241.1760
18602006.03.08 08:00modify2280.101.19041.19241.1671
18612006.03.08 09:49modify2260.101.19041.19231.1815
18622006.03.08 09:49modify2270.101.19041.19231.1760
18632006.03.08 09:49modify2280.101.19041.19231.1671
18642006.03.08 10:52s/l2260.101.19231.19231.1815-17.352352.10
18652006.03.08 10:52s/l2270.101.19231.19231.1760-17.352334.75
18662006.03.08 10:52s/l2280.101.19231.19231.1671-17.352317.40
18672006.03.08 10:52sell stop2320.101.18031.20421.1714
18682006.03.08 10:52sell stop2330.101.18031.20421.1659
18692006.03.08 10:52sell stop2340.101.18031.20421.1570
18702006.03.08 23:00delete2290.101.20601.18211.2149
18712006.03.08 23:00delete2300.101.20601.18211.2204
18722006.03.08 23:00delete2310.101.20601.18211.2293
18732006.03.08 23:01delete2320.101.18031.20421.1714
18742006.03.08 23:01delete2330.101.18031.20421.1659
18752006.03.08 23:02delete2340.101.18031.20421.1570
18762006.03.09 01:00buy stop2350.101.20401.18021.2129
18772006.03.09 01:00buy stop2360.101.20401.18021.2184
18782006.03.09 01:01buy stop2370.101.20401.18021.2273
18792006.03.09 01:01sell stop2380.101.18021.20401.1713
18802006.03.09 01:02sell stop2390.101.18021.20401.1658
18812006.03.09 01:02sell stop2400.101.18021.20401.1569
18822006.03.09 23:00delete2350.101.20401.18021.2129
18832006.03.09 23:00delete2360.101.20401.18021.2184
18842006.03.09 23:00delete2370.101.20401.18021.2273
18852006.03.09 23:01delete2380.101.18021.20401.1713
18862006.03.09 23:01delete2390.101.18021.20401.1658
18872006.03.09 23:02delete2400.101.18021.20401.1569
18882006.03.10 01:00buy stop2410.101.20381.17991.2127
18892006.03.10 01:00buy stop2420.101.20381.17991.2182
18902006.03.10 01:00buy stop2430.101.20381.17991.2271
18912006.03.10 01:00sell stop2440.101.17991.20381.1710
18922006.03.10 01:01sell stop2450.101.17991.20381.1655
18932006.03.10 01:01sell stop2460.101.17991.20381.1566
18942006.03.13 23:00delete2410.101.20381.17991.2127
18952006.03.13 23:00delete2420.101.20381.17991.2182
18962006.03.13 23:00delete2430.101.20381.17991.2271
18972006.03.13 23:00delete2440.101.17991.20381.1710
18982006.03.13 23:01delete2450.101.17991.20381.1655
18992006.03.13 23:01delete2460.101.17991.20381.1566
19002006.03.14 01:00buy stop2470.101.20531.18141.2142
19012006.03.14 01:00buy stop2480.101.20531.18141.2197
19022006.03.14 01:01buy stop2490.101.20531.18141.2286
19032006.03.14 01:01sell stop2500.101.18141.20531.1725
19042006.03.14 01:02sell stop2510.101.18141.20531.1670
19052006.03.14 01:02sell stop2520.101.18141.20531.1581
19062006.03.14 23:00delete2470.101.20531.18141.2142
19072006.03.14 23:00delete2480.101.20531.18141.2197
19082006.03.14 23:01delete2490.101.20531.18141.2286
19092006.03.14 23:01delete2500.101.18141.20531.1725
19102006.03.14 23:01delete2510.101.18141.20531.1670
19112006.03.14 23:02delete2520.101.18141.20531.1581
19122006.03.15 01:00buy stop2530.101.20961.18571.2185
19132006.03.15 01:00buy stop2540.101.20961.18571.2240
19142006.03.15 01:01buy stop2550.101.20961.18571.2329
19152006.03.15 01:02sell stop2560.101.18571.20961.1768
19162006.03.15 01:02sell stop2570.101.18571.20961.1713
19172006.03.15 01:03sell stop2580.101.18571.20961.1624
19182006.03.15 23:00delete2530.101.20961.18571.2185
19192006.03.15 23:00delete2540.101.20961.18571.2240
19202006.03.15 23:00delete2550.101.20961.18571.2329
19212006.03.15 23:00delete2560.101.18571.20961.1768
19222006.03.15 23:01delete2570.101.18571.20961.1713
19232006.03.15 23:01delete2580.101.18571.20961.1624
19242006.03.16 01:00buy stop2590.101.21461.19061.2235
19252006.03.16 01:00buy stop2600.101.21461.19061.2290
19262006.03.16 01:00buy stop2610.101.21461.19061.2379
19272006.03.16 01:01sell stop2620.101.19061.21461.1817
19282006.03.16 01:02sell stop2630.101.19061.21461.1762
19292006.03.16 01:02sell stop2640.101.19061.21461.1673
19302006.03.16 16:05buy2590.101.21461.19061.2235
19312006.03.16 16:05buy2600.101.21461.19061.2290
19322006.03.16 16:05buy2610.101.21461.19061.2379
19332006.03.16 16:05modify2590.101.21461.20521.2235
19342006.03.16 16:05modify2600.101.21461.20521.2290
19352006.03.16 16:05modify2610.101.21461.20521.2379
19362006.03.16 16:15modify2590.101.21461.20531.2235
19372006.03.16 16:15modify2600.101.21461.20531.2290
19382006.03.16 16:15modify2610.101.21461.20531.2379
19392006.03.16 16:30modify2590.101.21461.20551.2235
19402006.03.16 16:30modify2600.101.21461.20551.2290
19412006.03.16 16:30modify2610.101.21461.20551.2379
19422006.03.16 16:55modify2590.101.21461.20561.2235
19432006.03.16 16:55modify2600.101.21461.20561.2290
19442006.03.16 16:55modify2610.101.21461.20561.2379
19452006.03.16 17:00modify2590.101.21461.20571.2235
19462006.03.16 17:00modify2600.101.21461.20571.2290
19472006.03.16 17:00modify2610.101.21461.20571.2379
19482006.03.16 17:15modify2590.101.21461.20591.2235
19492006.03.16 17:15modify2600.101.21461.20591.2290
19502006.03.16 17:15modify2610.101.21461.20591.2379
19512006.03.16 17:30modify2590.101.21461.20601.2235
19522006.03.16 17:30modify2600.101.21461.20601.2290
19532006.03.16 17:30modify2610.101.21461.20601.2379
19542006.03.16 17:45modify2590.101.21461.20611.2235
19552006.03.16 17:45modify2600.101.21461.20611.2290
19562006.03.16 17:45modify2610.101.21461.20611.2379
19572006.03.16 18:00modify2590.101.21461.20621.2235
19582006.03.16 18:00modify2600.101.21461.20621.2290
19592006.03.16 18:00modify2610.101.21461.20621.2379
19602006.03.16 18:15modify2590.101.21461.20641.2235
19612006.03.16 18:15modify2600.101.21461.20641.2290
19622006.03.16 18:15modify2610.101.21461.20641.2379
19632006.03.16 18:30modify2590.101.21461.20661.2235
19642006.03.16 18:30modify2600.101.21461.20661.2290
19652006.03.16 18:30modify2610.101.21461.20661.2379
19662006.03.16 18:45modify2590.101.21461.20671.2235
19672006.03.16 18:45modify2600.101.21461.20671.2290
19682006.03.16 18:45modify2610.101.21461.20671.2379
19692006.03.16 19:00modify2590.101.21461.20691.2235
19702006.03.16 19:00modify2600.101.21461.20691.2290
19712006.03.16 19:00modify2610.101.21461.20691.2379
19722006.03.16 19:15modify2590.101.21461.20701.2235
19732006.03.16 19:15modify2600.101.21461.20701.2290
19742006.03.16 19:15modify2610.101.21461.20701.2379
19752006.03.16 19:30modify2590.101.21461.20711.2235
19762006.03.16 19:30modify2600.101.21461.20711.2290
19772006.03.16 19:30modify2610.101.21461.20711.2379
19782006.03.16 19:45modify2590.101.21461.20731.2235
19792006.03.16 19:45modify2600.101.21461.20731.2290
19802006.03.16 19:45modify2610.101.21461.20731.2379
19812006.03.16 20:00modify2590.101.21461.20741.2235
19822006.03.16 20:00modify2600.101.21461.20741.2290
19832006.03.16 20:00modify2610.101.21461.20741.2379
19842006.03.16 20:15modify2590.101.21461.20761.2235
19852006.03.16 20:15modify2600.101.21461.20761.2290
19862006.03.16 20:15modify2610.101.21461.20761.2379
19872006.03.16 20:30modify2590.101.21461.20771.2235
19882006.03.16 20:30modify2600.101.21461.20771.2290
19892006.03.16 20:30modify2610.101.21461.20771.2379
19902006.03.16 20:45modify2590.101.21461.20781.2235
19912006.03.16 20:45modify2600.101.21461.20781.2290
19922006.03.16 20:45modify2610.101.21461.20781.2379
19932006.03.16 21:00modify2590.101.21461.20801.2235
19942006.03.16 21:00modify2600.101.21461.20801.2290
19952006.03.16 21:00modify2610.101.21461.20801.2379
19962006.03.16 21:15modify2590.101.21461.20811.2235
19972006.03.16 21:15modify2600.101.21461.20811.2290
19982006.03.16 21:15modify2610.101.21461.20811.2379
19992006.03.16 21:30modify2590.101.21461.20821.2235
20002006.03.16 21:30modify2600.101.21461.20821.2290
20012006.03.16 21:30modify2610.101.21461.20821.2379
20022006.03.16 21:45modify2590.101.21461.20841.2235
20032006.03.16 21:45modify2600.101.21461.20841.2290
20042006.03.16 21:45modify2610.101.21461.20841.2379
20052006.03.16 22:00modify2590.101.21461.20851.2235
20062006.03.16 22:00modify2600.101.21461.20851.2290
20072006.03.16 22:00modify2610.101.21461.20851.2379
20082006.03.16 22:15modify2590.101.21461.20861.2235
20092006.03.16 22:15modify2600.101.21461.20861.2290
20102006.03.16 22:15modify2610.101.21461.20861.2379
20112006.03.16 22:30modify2590.101.21461.20871.2235
20122006.03.16 22:30modify2600.101.21461.20871.2290
20132006.03.16 22:30modify2610.101.21461.20871.2379
20142006.03.16 22:45modify2590.101.21461.20891.2235
20152006.03.16 22:45modify2600.101.21461.20891.2290
20162006.03.16 22:45modify2610.101.21461.20891.2379
20172006.03.16 23:00modify2590.101.21461.20901.2235
20182006.03.16 23:00modify2600.101.21461.20901.2290
20192006.03.16 23:00modify2610.101.21461.20901.2379
20202006.03.16 23:00delete2620.101.19061.21461.1817
20212006.03.16 23:00delete2640.101.19061.21461.1673
20222006.03.16 23:00delete2630.101.19061.21461.1762
20232006.03.16 23:15modify2590.101.21461.20911.2235
20242006.03.16 23:15modify2600.101.21461.20911.2290
20252006.03.16 23:15modify2610.101.21461.20911.2379
20262006.03.16 23:30modify2590.101.21461.20921.2235
20272006.03.16 23:30modify2600.101.21461.20921.2290
20282006.03.16 23:30modify2610.101.21461.20921.2379
20292006.03.16 23:45modify2590.101.21461.20931.2235
20302006.03.16 23:45modify2600.101.21461.20931.2290
20312006.03.16 23:45modify2610.101.21461.20931.2379
20322006.03.17 00:00modify2590.101.21461.20941.2235
20332006.03.17 00:00modify2600.101.21461.20941.2290
20342006.03.17 00:00modify2610.101.21461.20941.2379
20352006.03.17 00:15modify2590.101.21461.20951.2235
20362006.03.17 00:15modify2600.101.21461.20951.2290
20372006.03.17 00:15modify2610.101.21461.20951.2379
20382006.03.17 00:30modify2590.101.21461.20961.2235
20392006.03.17 00:30modify2600.101.21461.20961.2290
20402006.03.17 00:30modify2610.101.21461.20961.2379
20412006.03.17 00:45modify2590.101.21461.20971.2235
20422006.03.17 00:45modify2600.101.21461.20971.2290
20432006.03.17 00:45modify2610.101.21461.20971.2379
20442006.03.17 01:00sell stop2650.101.19771.22191.1888
20452006.03.17 01:00sell stop2660.101.19771.22191.1833
20462006.03.17 01:03sell stop2670.101.19771.22191.1744
20472006.03.17 01:04modify2590.101.21461.20981.2235
20482006.03.17 01:04modify2600.101.21461.20981.2290
20492006.03.17 01:04modify2610.101.21461.20981.2379
20502006.03.17 01:15modify2590.101.21461.20991.2235
20512006.03.17 01:15modify2600.101.21461.20991.2290
20522006.03.17 01:15modify2610.101.21461.20991.2379
20532006.03.17 01:30modify2590.101.21461.21001.2235
20542006.03.17 01:30modify2600.101.21461.21001.2290
20552006.03.17 01:30modify2610.101.21461.21001.2379
20562006.03.17 01:45modify2590.101.21461.21021.2235
20572006.03.17 01:45modify2600.101.21461.21021.2290
20582006.03.17 01:45modify2610.101.21461.21021.2379
20592006.03.17 02:00modify2590.101.21461.21031.2235
20602006.03.17 02:00modify2600.101.21461.21031.2290
20612006.03.17 02:00modify2610.101.21461.21031.2379
20622006.03.17 02:15modify2590.101.21461.21041.2235
20632006.03.17 02:15modify2600.101.21461.21041.2290
20642006.03.17 02:15modify2610.101.21461.21041.2379
20652006.03.17 02:30modify2590.101.21461.21051.2235
20662006.03.17 02:30modify2600.101.21461.21051.2290
20672006.03.17 02:30modify2610.101.21461.21051.2379
20682006.03.17 03:00modify2590.101.21461.21061.2235
20692006.03.17 03:00modify2600.101.21461.21061.2290
20702006.03.17 03:00modify2610.101.21461.21061.2379
20712006.03.17 03:15modify2590.101.21461.21071.2235
20722006.03.17 03:15modify2600.101.21461.21071.2290
20732006.03.17 03:15modify2610.101.21461.21071.2379
20742006.03.17 03:30modify2590.101.21461.21081.2235
20752006.03.17 03:30modify2600.101.21461.21081.2290
20762006.03.17 03:30modify2610.101.21461.21081.2379
20772006.03.17 03:45modify2590.101.21461.21091.2235
20782006.03.17 03:45modify2600.101.21461.21091.2290
20792006.03.17 03:45modify2610.101.21461.21091.2379
20802006.03.17 04:00modify2590.101.21461.21101.2235
20812006.03.17 04:00modify2600.101.21461.21101.2290
20822006.03.17 04:00modify2610.101.21461.21101.2379
20832006.03.17 04:30modify2590.101.21461.21111.2235
20842006.03.17 04:30modify2600.101.21461.21111.2290
20852006.03.17 04:30modify2610.101.21461.21111.2379
20862006.03.17 04:45modify2590.101.21461.21121.2235
20872006.03.17 04:45modify2600.101.21461.21121.2290
20882006.03.17 04:45modify2610.101.21461.21121.2379
20892006.03.17 05:00modify2590.101.21461.21131.2235
20902006.03.17 05:00modify2600.101.21461.21131.2290
20912006.03.17 05:00modify2610.101.21461.21131.2379
20922006.03.17 05:15modify2590.101.21461.21141.2235
20932006.03.17 05:15modify2600.101.21461.21141.2290
20942006.03.17 05:15modify2610.101.21461.21141.2379
20952006.03.17 05:45modify2590.101.21461.21151.2235
20962006.03.17 05:45modify2600.101.21461.21151.2290
20972006.03.17 05:45modify2610.101.21461.21151.2379
20982006.03.17 06:00modify2590.101.21461.21161.2235
20992006.03.17 06:00modify2600.101.21461.21161.2290
21002006.03.17 06:00modify2610.101.21461.21161.2379
21012006.03.17 06:15modify2590.101.21461.21171.2235
21022006.03.17 06:15modify2600.101.21461.21171.2290
21032006.03.17 06:15modify2610.101.21461.21171.2379
21042006.03.17 06:45modify2590.101.21461.21181.2235
21052006.03.17 06:45modify2600.101.21461.21181.2290
21062006.03.17 06:45modify2610.101.21461.21181.2379
21072006.03.17 07:00modify2590.101.21461.21191.2235
21082006.03.17 07:00modify2600.101.21461.21191.2290
21092006.03.17 07:00modify2610.101.21461.21191.2379
21102006.03.17 07:30modify2590.101.21461.21201.2235
21112006.03.17 07:30modify2600.101.21461.21201.2290
21122006.03.17 07:30modify2610.101.21461.21201.2379
21132006.03.17 07:45modify2590.101.21461.21211.2235
21142006.03.17 07:45modify2600.101.21461.21211.2290
21152006.03.17 07:45modify2610.101.21461.21211.2379
21162006.03.17 08:30modify2590.101.21461.21221.2235
21172006.03.17 08:30modify2600.101.21461.21221.2290
21182006.03.17 08:30modify2610.101.21461.21221.2379
21192006.03.17 09:00modify2590.101.21461.21231.2235
21202006.03.17 09:00modify2600.101.21461.21231.2290
21212006.03.17 09:00modify2610.101.21461.21231.2379
21222006.03.17 09:30modify2590.101.21461.21241.2235
21232006.03.17 09:30modify2600.101.21461.21241.2290
21242006.03.17 09:30modify2610.101.21461.21241.2379
21252006.03.17 09:49modify2590.101.21461.21251.2235
21262006.03.17 09:49modify2600.101.21461.21251.2290
21272006.03.17 09:49modify2610.101.21461.21251.2379
21282006.03.17 10:15modify2590.101.21461.21261.2235
21292006.03.17 10:15modify2600.101.21461.21261.2290
21302006.03.17 10:15modify2610.101.21461.21261.2379
21312006.03.17 10:45modify2590.101.21461.21271.2235
21322006.03.17 10:45modify2600.101.21461.21271.2290
21332006.03.17 10:45modify2610.101.21461.21271.2379
21342006.03.17 11:00modify2590.101.21461.21281.2235
21352006.03.17 11:00modify2600.101.21461.21281.2290
21362006.03.17 11:00modify2610.101.21461.21281.2379
21372006.03.17 11:15modify2590.101.21461.21291.2235
21382006.03.17 11:15modify2600.101.21461.21291.2290
21392006.03.17 11:15modify2610.101.21461.21291.2379
21402006.03.17 11:45modify2590.101.21461.21301.2235
21412006.03.17 11:45modify2600.101.21461.21301.2290
21422006.03.17 11:45modify2610.101.21461.21301.2379
21432006.03.17 12:00modify2590.101.21461.21311.2235
21442006.03.17 12:00modify2600.101.21461.21311.2290
21452006.03.17 12:00modify2610.101.21461.21311.2379
21462006.03.17 12:30modify2590.101.21461.21321.2235
21472006.03.17 12:30modify2600.101.21461.21321.2290
21482006.03.17 12:30modify2610.101.21461.21321.2379
21492006.03.17 13:00modify2590.101.21461.21331.2235
21502006.03.17 13:00modify2600.101.21461.21331.2290
21512006.03.17 13:00modify2610.101.21461.21331.2379
21522006.03.17 13:30modify2590.101.21461.21341.2235
21532006.03.17 13:30modify2600.101.21461.21341.2290
21542006.03.17 13:30modify2610.101.21461.21341.2379
21552006.03.17 13:56modify2590.101.21461.21351.2235
21562006.03.17 13:56modify2600.101.21461.21351.2290
21572006.03.17 13:56modify2610.101.21461.21351.2379
21582006.03.17 14:15modify2590.101.21461.21361.2235
21592006.03.17 14:15modify2600.101.21461.21361.2290
21602006.03.17 14:15modify2610.101.21461.21361.2379
21612006.03.17 14:30modify2590.101.21461.21371.2235
21622006.03.17 14:30modify2600.101.21461.21371.2290
21632006.03.17 14:30modify2610.101.21461.21371.2379
21642006.03.17 14:49modify2590.101.21461.21381.2235
21652006.03.17 14:49modify2600.101.21461.21381.2290
21662006.03.17 14:49modify2610.101.21461.21381.2379
21672006.03.17 15:30modify2590.101.21461.21391.2235
21682006.03.17 15:30modify2600.101.21461.21391.2290
21692006.03.17 15:30modify2610.101.21461.21391.2379
21702006.03.17 16:15modify2590.101.21461.21401.2235
21712006.03.17 16:15modify2600.101.21461.21401.2290
21722006.03.17 16:15modify2610.101.21461.21401.2379
21732006.03.17 16:45modify2590.101.21461.21411.2235
21742006.03.17 16:45modify2600.101.21461.21411.2290
21752006.03.17 16:45modify2610.101.21461.21411.2379
21762006.03.17 17:15modify2590.101.21461.21421.2235
21772006.03.17 17:15modify2600.101.21461.21421.2290
21782006.03.17 17:15modify2610.101.21461.21421.2379
21792006.03.17 17:45modify2590.101.21461.21431.2235
21802006.03.17 17:45modify2600.101.21461.21431.2290
21812006.03.17 17:45modify2610.101.21461.21431.2379
21822006.03.17 18:00modify2590.101.21461.21441.2235
21832006.03.17 18:00modify2600.101.21461.21441.2290
21842006.03.17 18:00modify2610.101.21461.21441.2379
21852006.03.17 18:15modify2590.101.21461.21451.2235
21862006.03.17 18:15modify2600.101.21461.21451.2290
21872006.03.17 18:15modify2610.101.21461.21451.2379
21882006.03.17 18:45modify2590.101.21461.21461.2235
21892006.03.17 18:45modify2600.101.21461.21461.2290
21902006.03.17 18:45modify2610.101.21461.21461.2379
21912006.03.17 19:15modify2590.101.21461.21471.2235
21922006.03.17 19:15modify2600.101.21461.21471.2290
21932006.03.17 19:15modify2610.101.21461.21471.2379
21942006.03.17 19:30modify2590.101.21461.21481.2235
21952006.03.17 19:30modify2600.101.21461.21481.2290
21962006.03.17 19:30modify2610.101.21461.21481.2379
21972006.03.17 20:00modify2590.101.21461.21491.2235
21982006.03.17 20:00modify2600.101.21461.21491.2290
21992006.03.17 20:00modify2610.101.21461.21491.2379
22002006.03.17 20:30modify2590.101.21461.21501.2235
22012006.03.17 20:30modify2600.101.21461.21501.2290
22022006.03.17 20:30modify2610.101.21461.21501.2379
22032006.03.17 21:00modify2590.101.21461.21511.2235
22042006.03.17 21:00modify2600.101.21461.21511.2290
22052006.03.17 21:00modify2610.101.21461.21511.2379
22062006.03.17 21:19modify2590.101.21461.21521.2235
22072006.03.17 21:19modify2600.101.21461.21521.2290
22082006.03.17 21:19modify2610.101.21461.21521.2379
22092006.03.17 21:45modify2590.101.21461.21531.2235
22102006.03.17 21:45modify2600.101.21461.21531.2290
22112006.03.17 21:45modify2610.101.21461.21531.2379
22122006.03.17 22:15modify2590.101.21461.21541.2235
22132006.03.17 22:15modify2600.101.21461.21541.2290
22142006.03.17 22:15modify2610.101.21461.21541.2379
22152006.03.17 22:45modify2590.101.21461.21551.2235
22162006.03.17 22:45modify2600.101.21461.21551.2290
22172006.03.17 22:45modify2610.101.21461.21551.2379
22182006.03.20 00:30modify2590.101.21461.21561.2235
22192006.03.20 00:30modify2600.101.21461.21561.2290
22202006.03.20 00:30modify2610.101.21461.21561.2379
22212006.03.20 01:15modify2590.101.21461.21571.2235
22222006.03.20 01:15modify2600.101.21461.21571.2290
22232006.03.20 01:15modify2610.101.21461.21571.2379
22242006.03.20 02:15modify2590.101.21461.21581.2235
22252006.03.20 02:15modify2600.101.21461.21581.2290
22262006.03.20 02:15modify2610.101.21461.21581.2379
22272006.03.20 03:17modify2590.101.21461.21591.2235
22282006.03.20 03:17modify2600.101.21461.21591.2290
22292006.03.20 03:17modify2610.101.21461.21591.2379
22302006.03.20 04:45modify2590.101.21461.21601.2235
22312006.03.20 04:45modify2600.101.21461.21601.2290
22322006.03.20 04:45modify2610.101.21461.21601.2379
22332006.03.20 06:17s/l2590.101.21601.21601.223512.502329.90
22342006.03.20 06:17s/l2600.101.21601.21601.229012.502342.40
22352006.03.20 06:17s/l2610.101.21601.21601.237912.502354.90
22362006.03.20 06:17buy stop2680.101.22821.20391.2371
22372006.03.20 06:17buy stop2690.101.22821.20391.2426
22382006.03.20 06:18buy stop2700.101.22821.20391.2515
22392006.03.20 23:00delete2650.101.19771.22191.1888
22402006.03.20 23:00delete2660.101.19771.22191.1833
22412006.03.20 23:00delete2670.101.19771.22191.1744
22422006.03.20 23:01delete2680.101.22821.20391.2371
22432006.03.20 23:01delete2690.101.22821.20391.2426
22442006.03.20 23:01delete2700.101.22821.20391.2515
22452006.03.21 01:00buy stop2710.101.22861.20431.2375
22462006.03.21 01:00buy stop2720.101.22861.20431.2430
22472006.03.21 01:01buy stop2730.101.22861.20431.2519
22482006.03.21 01:01sell stop2740.101.20431.22861.1954
22492006.03.21 01:01sell stop2750.101.20431.22861.1899
22502006.03.21 01:01sell stop2760.101.20431.22861.1810
22512006.03.21 23:00delete2710.101.22861.20431.2375
22522006.03.21 23:00delete2720.101.22861.20431.2430
22532006.03.21 23:01delete2730.101.22861.20431.2519
22542006.03.21 23:06delete2740.101.20431.22861.1954
22552006.03.21 23:07delete2750.101.20431.22861.1899
22562006.03.21 23:10delete2760.101.20431.22861.1810
22572006.03.22 01:00buy stop2770.101.22481.20051.2337
22582006.03.22 01:00buy stop2780.101.22481.20051.2392
22592006.03.22 01:00buy stop2790.101.22481.20051.2481
22602006.03.22 01:01sell stop2800.101.20051.22481.1916
22612006.03.22 01:01sell stop2810.101.20051.22481.1861
22622006.03.22 01:01sell stop2820.101.20051.22481.1772
22632006.03.22 23:00delete2770.101.22481.20051.2337
22642006.03.22 23:00delete2780.101.22481.20051.2392
22652006.03.22 23:00delete2790.101.22481.20051.2481
22662006.03.22 23:01delete2800.101.20051.22481.1916
22672006.03.22 23:02delete2810.101.20051.22481.1861
22682006.03.22 23:02delete2820.101.20051.22481.1772
22692006.03.23 01:00buy stop2830.101.22141.19731.2303
22702006.03.23 01:00buy stop2840.101.22141.19731.2358
22712006.03.23 01:00buy stop2850.101.22141.19731.2447
22722006.03.23 01:01sell stop2860.101.19731.22141.1884
22732006.03.23 01:01sell stop2870.101.19731.22141.1829
22742006.03.23 01:02sell stop2880.101.19731.22151.1740
22752006.03.23 16:29sell2860.101.19731.22141.1884
22762006.03.23 16:29sell2870.101.19731.22141.1829
22772006.03.23 16:29sell2880.101.19731.22151.1740
22782006.03.23 16:29modify2860.101.19731.20721.1884
22792006.03.23 16:29modify2870.101.19731.20721.1829
22802006.03.23 16:29modify2880.101.19731.20721.1740
22812006.03.23 17:06modify2860.101.19731.20681.1884
22822006.03.23 17:06modify2870.101.19731.20681.1829
22832006.03.23 17:06modify2880.101.19731.20681.1740
22842006.03.23 19:49modify2860.101.19731.20561.1884
22852006.03.23 19:49modify2870.101.19731.20561.1829
22862006.03.23 19:49modify2880.101.19731.20561.1740
22872006.03.23 20:01modify2860.101.19731.20551.1884
22882006.03.23 20:01modify2870.101.19731.20551.1829
22892006.03.23 20:01modify2880.101.19731.20551.1740
22902006.03.23 20:15modify2860.101.19731.20531.1884
22912006.03.23 20:15modify2870.101.19731.20531.1829
22922006.03.23 20:15modify2880.101.19731.20531.1740
22932006.03.23 20:30modify2860.101.19731.20521.1884
22942006.03.23 20:30modify2870.101.19731.20521.1829
22952006.03.23 20:30modify2880.101.19731.20521.1740
22962006.03.23 20:45modify2860.101.19731.20511.1884
22972006.03.23 20:45modify2870.101.19731.20511.1829
22982006.03.23 20:45modify2880.101.19731.20511.1740
22992006.03.23 21:00modify2860.101.19731.20501.1884
23002006.03.23 21:00modify2870.101.19731.20501.1829
23012006.03.23 21:00modify2880.101.19731.20501.1740
23022006.03.23 21:15modify2860.101.19731.20481.1884
23032006.03.23 21:15modify2870.101.19731.20481.1829
23042006.03.23 21:15modify2880.101.19731.20481.1740
23052006.03.23 21:30modify2860.101.19731.20471.1884
23062006.03.23 21:30modify2870.101.19731.20471.1829
23072006.03.23 21:30modify2880.101.19731.20471.1740
23082006.03.23 21:45modify2860.101.19731.20461.1884
23092006.03.23 21:45modify2870.101.19731.20461.1829
23102006.03.23 21:45modify2880.101.19731.20461.1740
23112006.03.23 22:00modify2860.101.19731.20451.1884
23122006.03.23 22:00modify2870.101.19731.20451.1829
23132006.03.23 22:00modify2880.101.19731.20451.1740
23142006.03.23 22:15modify2860.101.19731.20441.1884
23152006.03.23 22:15modify2870.101.19731.20441.1829
23162006.03.23 22:15modify2880.101.19731.20441.1740
23172006.03.23 22:30modify2860.101.19731.20431.1884
23182006.03.23 22:30modify2870.101.19731.20431.1829
23192006.03.23 22:30modify2880.101.19731.20431.1740
23202006.03.23 22:45modify2860.101.19731.20421.1884
23212006.03.23 22:45modify2870.101.19731.20421.1829
23222006.03.23 22:45modify2880.101.19731.20421.1740
23232006.03.23 23:00delete2830.101.22141.19731.2303
23242006.03.23 23:00delete2840.101.22141.19731.2358
23252006.03.23 23:00delete2850.101.22141.19731.2447
23262006.03.23 23:01modify2860.101.19731.20411.1884
23272006.03.23 23:01modify2870.101.19731.20411.1829
23282006.03.23 23:01modify2880.101.19731.20411.1740
23292006.03.23 23:15modify2860.101.19731.20401.1884
23302006.03.23 23:15modify2870.101.19731.20401.1829
23312006.03.23 23:15modify2880.101.19731.20401.1740
23322006.03.23 23:35modify2860.101.19731.20391.1884
23332006.03.23 23:35modify2870.101.19731.20391.1829
23342006.03.23 23:35modify2880.101.19731.20391.1740
23352006.03.23 23:45modify2860.101.19731.20381.1884
23362006.03.23 23:45modify2870.101.19731.20381.1829
23372006.03.23 23:45modify2880.101.19731.20381.1740
23382006.03.24 00:00modify2860.101.19731.20371.1884
23392006.03.24 00:00modify2870.101.19731.20371.1829
23402006.03.24 00:00modify2880.101.19731.20371.1740
23412006.03.24 00:15modify2860.101.19731.20361.1884
23422006.03.24 00:15modify2870.101.19731.20361.1829
23432006.03.24 00:15modify2880.101.19731.20361.1740
23442006.03.24 00:30modify2860.101.19731.20351.1884
23452006.03.24 00:30modify2870.101.19731.20351.1829
23462006.03.24 00:30modify2880.101.19731.20351.1740
23472006.03.24 00:45modify2860.101.19731.20341.1884
23482006.03.24 00:45modify2870.101.19731.20341.1829
23492006.03.24 00:45modify2880.101.19731.20341.1740
23502006.03.24 01:00buy stop2890.101.21541.19131.2243
23512006.03.24 01:00buy stop2900.101.21541.19131.2298
23522006.03.24 01:01buy stop2910.101.21541.19131.2387
23532006.03.24 01:02modify2860.101.19731.20331.1884
23542006.03.24 01:02modify2870.101.19731.20331.1829
23552006.03.24 01:02modify2880.101.19731.20331.1740
23562006.03.24 01:15modify2860.101.19731.20321.1884
23572006.03.24 01:15modify2870.101.19731.20321.1829
23582006.03.24 01:15modify2880.101.19731.20321.1740
23592006.03.24 01:40modify2860.101.19731.20311.1884
23602006.03.24 01:40modify2870.101.19731.20311.1829
23612006.03.24 01:40modify2880.101.19731.20311.1740
23622006.03.24 02:00modify2860.101.19731.20301.1884
23632006.03.24 02:00modify2870.101.19731.20301.1829
23642006.03.24 02:00modify2880.101.19731.20301.1740
23652006.03.24 02:15modify2860.101.19731.20291.1884
23662006.03.24 02:15modify2870.101.19731.20291.1829
23672006.03.24 02:15modify2880.101.19731.20291.1740
23682006.03.24 02:30modify2860.101.19731.20281.1884
23692006.03.24 02:30modify2870.101.19731.20281.1829
23702006.03.24 02:30modify2880.101.19731.20281.1740
23712006.03.24 02:45modify2860.101.19731.20271.1884
23722006.03.24 02:45modify2870.101.19731.20271.1829
23732006.03.24 02:45modify2880.101.19731.20271.1740
23742006.03.24 03:00modify2860.101.19731.20261.1884
23752006.03.24 03:00modify2870.101.19731.20261.1829
23762006.03.24 03:00modify2880.101.19731.20261.1740
23772006.03.24 03:30modify2860.101.19731.20251.1884
23782006.03.24 03:30modify2870.101.19731.20251.1829
23792006.03.24 03:30modify2880.101.19731.20251.1740
23802006.03.24 03:45modify2860.101.19731.20241.1884
23812006.03.24 03:45modify2870.101.19731.20241.1829
23822006.03.24 03:45modify2880.101.19731.20241.1740
23832006.03.24 04:00modify2860.101.19731.20231.1884
23842006.03.24 04:00modify2870.101.19731.20231.1829
23852006.03.24 04:00modify2880.101.19731.20231.1740
23862006.03.24 04:15modify2860.101.19731.20221.1884
23872006.03.24 04:15modify2870.101.19731.20221.1829
23882006.03.24 04:15modify2880.101.19731.20221.1740
23892006.03.24 04:45modify2860.101.19731.20211.1884
23902006.03.24 04:45modify2870.101.19731.20211.1829
23912006.03.24 04:45modify2880.101.19731.20211.1740
23922006.03.24 05:00modify2860.101.19731.20201.1884
23932006.03.24 05:00modify2870.101.19731.20201.1829
23942006.03.24 05:00modify2880.101.19731.20201.1740
23952006.03.24 05:15modify2860.101.19731.20191.1884
23962006.03.24 05:15modify2870.101.19731.20191.1829
23972006.03.24 05:15modify2880.101.19731.20191.1740
23982006.03.24 05:45modify2860.101.19731.20181.1884
23992006.03.24 05:45modify2870.101.19731.20181.1829
24002006.03.24 05:45modify2880.101.19731.20181.1740
24012006.03.24 06:00modify2860.101.19731.20171.1884
24022006.03.24 06:00modify2870.101.19731.20171.1829
24032006.03.24 06:00modify2880.101.19731.20171.1740
24042006.03.24 06:30modify2860.101.19731.20161.1884
24052006.03.24 06:30modify2870.101.19731.20161.1829
24062006.03.24 06:30modify2880.101.19731.20161.1740
24072006.03.24 06:45modify2860.101.19731.20151.1884
24082006.03.24 06:45modify2870.101.19731.20151.1829
24092006.03.24 06:45modify2880.101.19731.20151.1740
24102006.03.24 07:01modify2860.101.19731.20141.1884
24112006.03.24 07:01modify2870.101.19731.20141.1829
24122006.03.24 07:01modify2880.101.19731.20141.1740
24132006.03.24 07:30modify2860.101.19731.20131.1884
24142006.03.24 07:30modify2870.101.19731.20131.1829
24152006.03.24 07:30modify2880.101.19731.20131.1740
24162006.03.24 08:00modify2860.101.19731.20121.1884
24172006.03.24 08:00modify2870.101.19731.20121.1829
24182006.03.24 08:00modify2880.101.19731.20121.1740
24192006.03.24 08:32modify2860.101.19731.20111.1884
24202006.03.24 08:32modify2870.101.19731.20111.1829
24212006.03.24 08:32modify2880.101.19731.20111.1740
24222006.03.24 08:45modify2860.101.19731.20101.1884
24232006.03.24 08:45modify2870.101.19731.20101.1829
24242006.03.24 08:45modify2880.101.19731.20101.1740
24252006.03.24 09:15modify2860.101.19731.20091.1884
24262006.03.24 09:15modify2870.101.19731.20091.1829
24272006.03.24 09:15modify2880.101.19731.20091.1740
24282006.03.24 09:45modify2860.101.19731.20081.1884
24292006.03.24 09:45modify2870.101.19731.20081.1829
24302006.03.24 09:45modify2880.101.19731.20081.1740
24312006.03.24 10:15modify2860.101.19731.20071.1884
24322006.03.24 10:15modify2870.101.19731.20071.1829
24332006.03.24 10:15modify2880.101.19731.20071.1740
24342006.03.24 10:47modify2860.101.19731.20061.1884
24352006.03.24 10:47modify2870.101.19731.20061.1829
24362006.03.24 10:47modify2880.101.19731.20061.1740
24372006.03.24 11:15modify2860.101.19731.20051.1884
24382006.03.24 11:15modify2870.101.19731.20051.1829
24392006.03.24 11:15modify2880.101.19731.20051.1740
24402006.03.24 11:45modify2860.101.19731.20041.1884
24412006.03.24 11:45modify2870.101.19731.20041.1829
24422006.03.24 11:45modify2880.101.19731.20041.1740
24432006.03.24 12:15modify2860.101.19731.20031.1884
24442006.03.24 12:15modify2870.101.19731.20031.1829
24452006.03.24 12:15modify2880.101.19731.20031.1740
24462006.03.24 12:45modify2860.101.19731.20021.1884
24472006.03.24 12:45modify2870.101.19731.20021.1829
24482006.03.24 12:45modify2880.101.19731.20021.1740
24492006.03.24 13:00modify2860.101.19731.20011.1884
24502006.03.24 13:00modify2870.101.19731.20011.1829
24512006.03.24 13:00modify2880.101.19731.20011.1740
24522006.03.24 13:30modify2860.101.19731.20001.1884
24532006.03.24 13:30modify2870.101.19731.20001.1829
24542006.03.24 13:30modify2880.101.19731.20001.1740
24552006.03.24 14:00modify2860.101.19731.19991.1884
24562006.03.24 14:00modify2870.101.19731.19991.1829
24572006.03.24 14:00modify2880.101.19731.19991.1740
24582006.03.24 14:30modify2860.101.19731.19981.1884
24592006.03.24 14:30modify2870.101.19731.19981.1829
24602006.03.24 14:30modify2880.101.19731.19981.1740
24612006.03.24 15:15modify2860.101.19731.19971.1884
24622006.03.24 15:15modify2870.101.19731.19971.1829
24632006.03.24 15:15modify2880.101.19731.19971.1740
24642006.03.24 16:00modify2860.101.19731.19961.1884
24652006.03.24 16:00modify2870.101.19731.19961.1829
24662006.03.24 16:00modify2880.101.19731.19961.1740
24672006.03.24 16:01s/l2860.101.19961.19961.1884-22.452332.45
24682006.03.24 16:01s/l2870.101.19961.19961.1829-22.452310.00
24692006.03.24 16:01s/l2880.101.19961.19961.1740-22.452287.55
24702006.03.24 16:01sell stop2920.101.18771.21171.1788
24712006.03.24 16:01sell stop2930.101.18771.21171.1733
24722006.03.24 16:01sell stop2940.101.18771.21171.1644
24732006.03.27 23:00delete2890.101.21541.19131.2243
24742006.03.27 23:00delete2900.101.21541.19131.2298
24752006.03.27 23:01delete2910.101.21541.19131.2387
24762006.03.27 23:01delete2920.101.18771.21171.1788
24772006.03.27 23:01delete2930.101.18771.21171.1733
24782006.03.27 23:02delete2940.101.18771.21171.1644
24792006.03.28 01:00buy stop2950.101.21391.18991.2228
24802006.03.28 01:00buy stop2960.101.21391.18991.2283
24812006.03.28 01:00buy stop2970.101.21391.18991.2372
24822006.03.28 01:01sell stop2980.101.18991.21391.1810
24832006.03.28 01:01sell stop2990.101.18991.21391.1755
24842006.03.28 01:02sell stop3000.101.18991.21391.1666
24852006.03.28 23:00delete2950.101.21391.18991.2228
24862006.03.28 23:00delete2960.101.21391.18991.2283
24872006.03.28 23:00delete2970.101.21391.18991.2372
24882006.03.28 23:01delete2980.101.18991.21391.1810
24892006.03.28 23:01delete2990.101.18991.21391.1755
24902006.03.28 23:01delete3000.101.18991.21391.1666
24912006.03.29 01:00buy stop3010.101.21551.19141.2244
24922006.03.29 01:00buy stop3020.101.21551.19141.2299
24932006.03.29 01:01buy stop3030.101.21551.19141.2388
24942006.03.29 01:01sell stop3040.101.19141.21551.1825
24952006.03.29 01:02sell stop3050.101.19141.21551.1770
24962006.03.29 01:02sell stop3060.101.19141.21551.1681
24972006.03.29 23:00delete3010.101.21551.19141.2244
24982006.03.29 23:00delete3020.101.21551.19141.2299
24992006.03.29 23:00delete3030.101.21551.19141.2388
25002006.03.29 23:00delete3040.101.19141.21551.1825
25012006.03.29 23:01delete3050.101.19141.21551.1770
25022006.03.29 23:02delete3060.101.19141.21551.1681
25032006.03.30 01:00buy stop3070.101.21401.19001.2229
25042006.03.30 01:01buy stop3080.101.21401.19001.2284
25052006.03.30 01:02buy stop3090.101.21401.19001.2373
25062006.03.30 01:02sell stop3100.101.19001.21401.1811
25072006.03.30 01:05sell stop3110.101.19001.21401.1756
25082006.03.30 01:06sell stop3120.101.19001.21401.1667
25092006.03.30 16:32buy3070.101.21401.19001.2229
25102006.03.30 16:32buy3080.101.21401.19001.2284
25112006.03.30 16:32buy3090.101.21401.19001.2373
25122006.03.30 16:37modify3070.101.21401.20481.2229
25132006.03.30 16:37modify3080.101.21401.20481.2284
25142006.03.30 16:37modify3090.101.21401.20481.2373
25152006.03.30 16:45modify3070.101.21401.20491.2229
25162006.03.30 16:45modify3080.101.21401.20491.2284
25172006.03.30 16:45modify3090.101.21401.20491.2373
25182006.03.30 17:00modify3070.101.21401.20501.2229
25192006.03.30 17:00modify3080.101.21401.20501.2284
25202006.03.30 17:00modify3090.101.21401.20501.2373
25212006.03.30 17:15modify3070.101.21401.20511.2229
25222006.03.30 17:15modify3080.101.21401.20511.2284
25232006.03.30 17:15modify3090.101.21401.20511.2373
25242006.03.30 20:33modify3070.101.21401.20641.2229
25252006.03.30 20:33modify3080.101.21401.20641.2284
25262006.03.30 20:33modify3090.101.21401.20641.2373
25272006.03.30 20:45modify3070.101.21401.20651.2229
25282006.03.30 20:45modify3080.101.21401.20651.2284
25292006.03.30 20:45modify3090.101.21401.20651.2373
25302006.03.30 21:00modify3070.101.21401.20661.2229
25312006.03.30 21:00modify3080.101.21401.20661.2284
25322006.03.30 21:00modify3090.101.21401.20661.2373
25332006.03.30 21:15modify3070.101.21401.20681.2229
25342006.03.30 21:15modify3080.101.21401.20681.2284
25352006.03.30 21:15modify3090.101.21401.20681.2373
25362006.03.30 21:30modify3070.101.21401.20691.2229
25372006.03.30 21:30modify3080.101.21401.20691.2284
25382006.03.30 21:30modify3090.101.21401.20691.2373
25392006.03.30 21:45modify3070.101.21401.20701.2229
25402006.03.30 21:45modify3080.101.21401.20701.2284
25412006.03.30 21:45modify3090.101.21401.20701.2373
25422006.03.30 22:00modify3070.101.21401.20711.2229
25432006.03.30 22:00modify3080.101.21401.20711.2284
25442006.03.30 22:00modify3090.101.21401.20711.2373
25452006.03.30 22:15modify3070.101.21401.20721.2229
25462006.03.30 22:15modify3080.101.21401.20721.2284
25472006.03.30 22:15modify3090.101.21401.20721.2373
25482006.03.30 22:30modify3070.101.21401.20741.2229
25492006.03.30 22:30modify3080.101.21401.20741.2284
25502006.03.30 22:30modify3090.101.21401.20741.2373
25512006.03.30 22:45modify3070.101.21401.20751.2229
25522006.03.30 22:45modify3080.101.21401.20751.2284
25532006.03.30 22:45modify3090.101.21401.20751.2373
25542006.03.30 23:00modify3070.101.21401.20761.2229
25552006.03.30 23:00modify3080.101.21401.20761.2284
25562006.03.30 23:00modify3090.101.21401.20761.2373
25572006.03.30 23:00delete3100.101.19001.21401.1811
25582006.03.30 23:00delete3120.101.19001.21401.1667
25592006.03.30 23:00delete3110.101.19001.21401.1756
25602006.03.30 23:15modify3070.101.21401.20771.2229
25612006.03.30 23:15modify3080.101.21401.20771.2284
25622006.03.30 23:15modify3090.101.21401.20771.2373
25632006.03.30 23:30modify3070.101.21401.20791.2229
25642006.03.30 23:30modify3080.101.21401.20791.2284
25652006.03.30 23:30modify3090.101.21401.20791.2373
25662006.03.30 23:45modify3070.101.21401.20801.2229
25672006.03.30 23:45modify3080.101.21401.20801.2284
25682006.03.30 23:45modify3090.101.21401.20801.2373
25692006.03.31 00:00modify3070.101.21401.20811.2229
25702006.03.31 00:00modify3080.101.21401.20811.2284
25712006.03.31 00:00modify3090.101.21401.20811.2373
25722006.03.31 00:15modify3070.101.21401.20821.2229
25732006.03.31 00:15modify3080.101.21401.20821.2284
25742006.03.31 00:15modify3090.101.21401.20821.2373
25752006.03.31 00:30modify3070.101.21401.20831.2229
25762006.03.31 00:30modify3080.101.21401.20831.2284
25772006.03.31 00:30modify3090.101.21401.20831.2373
25782006.03.31 00:45modify3070.101.21401.20841.2229
25792006.03.31 00:45modify3080.101.21401.20841.2284
25802006.03.31 00:45modify3090.101.21401.20841.2373
25812006.03.31 01:00sell stop3130.101.19651.22061.1876
25822006.03.31 01:01sell stop3140.101.19651.22061.1821
25832006.03.31 01:02sell stop3150.101.19651.22061.1732
25842006.03.31 01:02modify3070.101.21401.20861.2229
25852006.03.31 01:02modify3080.101.21401.20861.2284
25862006.03.31 01:02modify3090.101.21401.20861.2373
25872006.03.31 01:15modify3070.101.21401.20871.2229
25882006.03.31 01:15modify3080.101.21401.20871.2284
25892006.03.31 01:15modify3090.101.21401.20871.2373
25902006.03.31 01:30modify3070.101.21401.20881.2229
25912006.03.31 01:30modify3080.101.21401.20881.2284
25922006.03.31 01:30modify3090.101.21401.20881.2373
25932006.03.31 01:45modify3070.101.21401.20891.2229
25942006.03.31 01:45modify3080.101.21401.20891.2284
25952006.03.31 01:45modify3090.101.21401.20891.2373
25962006.03.31 02:00modify3070.101.21401.20901.2229
25972006.03.31 02:00modify3080.101.21401.20901.2284
25982006.03.31 02:00modify3090.101.21401.20901.2373
25992006.03.31 02:15modify3070.101.21401.20911.2229
26002006.03.31 02:15modify3080.101.21401.20911.2284
26012006.03.31 02:15modify3090.101.21401.20911.2373
26022006.03.31 02:32modify3070.101.21401.20921.2229
26032006.03.31 02:32modify3080.101.21401.20921.2284
26042006.03.31 02:32modify3090.101.21401.20921.2373
26052006.03.31 03:00modify3070.101.21401.20931.2229
26062006.03.31 03:00modify3080.101.21401.20931.2284
26072006.03.31 03:00modify3090.101.21401.20931.2373
26082006.03.31 03:12modify3070.101.21401.20941.2229
26092006.03.31 03:12modify3080.101.21401.20941.2284
26102006.03.31 03:12modify3090.101.21401.20941.2373
26112006.03.31 03:15modify3070.101.21401.20951.2229
26122006.03.31 03:15modify3080.101.21401.20951.2284
26132006.03.31 03:15modify3090.101.21401.20951.2373
26142006.03.31 03:30modify3070.101.21401.20961.2229
26152006.03.31 03:30modify3080.101.21401.20961.2284
26162006.03.31 03:30modify3090.101.21401.20961.2373
26172006.03.31 04:00modify3070.101.21401.20971.2229
26182006.03.31 04:00modify3080.101.21401.20971.2284
26192006.03.31 04:00modify3090.101.21401.20971.2373
26202006.03.31 04:15modify3070.101.21401.20981.2229
26212006.03.31 04:15modify3080.101.21401.20981.2284
26222006.03.31 04:15modify3090.101.21401.20981.2373
26232006.03.31 04:30modify3070.101.21401.20991.2229
26242006.03.31 04:30modify3080.101.21401.20991.2284
26252006.03.31 04:30modify3090.101.21401.20991.2373
26262006.03.31 04:45modify3070.101.21401.21001.2229
26272006.03.31 04:45modify3080.101.21401.21001.2284
26282006.03.31 04:45modify3090.101.21401.21001.2373
26292006.03.31 05:00modify3070.101.21401.21011.2229
26302006.03.31 05:00modify3080.101.21401.21011.2284
26312006.03.31 05:00modify3090.101.21401.21011.2373
26322006.03.31 05:15modify3070.101.21401.21021.2229
26332006.03.31 05:15modify3080.101.21401.21021.2284
26342006.03.31 05:15modify3090.101.21401.21021.2373
26352006.03.31 05:45modify3070.101.21401.21031.2229
26362006.03.31 05:45modify3080.101.21401.21031.2284
26372006.03.31 05:45modify3090.101.21401.21031.2373
26382006.03.31 06:00modify3070.101.21401.21041.2229
26392006.03.31 06:00modify3080.101.21401.21041.2284
26402006.03.31 06:00modify3090.101.21401.21041.2373
26412006.03.31 06:15modify3070.101.21401.21051.2229
26422006.03.31 06:15modify3080.101.21401.21051.2284
26432006.03.31 06:15modify3090.101.21401.21051.2373
26442006.03.31 06:45modify3070.101.21401.21061.2229
26452006.03.31 06:45modify3080.101.21401.21061.2284
26462006.03.31 06:45modify3090.101.21401.21061.2373
26472006.03.31 07:00modify3070.101.21401.21071.2229
26482006.03.31 07:00modify3080.101.21401.21071.2284
26492006.03.31 07:00modify3090.101.21401.21071.2373
26502006.03.31 07:30modify3070.101.21401.21081.2229
26512006.03.31 07:30modify3080.101.21401.21081.2284
26522006.03.31 07:30modify3090.101.21401.21081.2373
26532006.03.31 08:00modify3070.101.21401.21091.2229
26542006.03.31 08:00modify3080.101.21401.21091.2284
26552006.03.31 08:00modify3090.101.21401.21091.2373
26562006.03.31 08:30modify3070.101.21401.21101.2229
26572006.03.31 08:30modify3080.101.21401.21101.2284
26582006.03.31 08:30modify3090.101.21401.21101.2373
26592006.03.31 10:55s/l3070.101.21101.21101.2229-30.752256.80
26602006.03.31 10:55s/l3080.101.21101.21101.2284-30.752226.05
26612006.03.31 10:55s/l3090.101.21101.21101.2373-30.752195.30
26622006.03.31 10:55buy stop3160.101.22331.19911.2322
26632006.03.31 10:55buy stop3170.101.22331.19911.2377
26642006.03.31 10:55buy stop3180.101.22331.19911.2466
26652006.04.03 23:00delete3130.101.19651.22061.1876
26662006.04.03 23:00delete3140.101.19651.22061.1821
26672006.04.03 23:00delete3150.101.19651.22061.1732
26682006.04.03 23:01delete3160.101.22331.19911.2322
26692006.04.03 23:02delete3170.101.22331.19911.2377
26702006.04.03 23:04delete3180.101.22331.19911.2466
26712006.04.04 01:00buy stop3190.101.22241.19821.2313
26722006.04.04 01:00buy stop3200.101.22241.19821.2368
26732006.04.04 01:00buy stop3210.101.22241.19821.2457
26742006.04.04 01:01sell stop3220.101.19821.22241.1893
26752006.04.04 01:01sell stop3230.101.19821.22241.1838
26762006.04.04 01:02sell stop3240.101.19821.22241.1749
26772006.04.04 14:05buy3190.101.22241.19821.2313
26782006.04.04 14:05buy3200.101.22241.19821.2368
26792006.04.04 14:05buy3210.101.22241.19821.2457
26802006.04.04 14:20modify3190.101.22241.21301.2313
26812006.04.04 14:20modify3200.101.22241.21301.2368
26822006.04.04 14:20modify3210.101.22241.21301.2457
26832006.04.04 14:30modify3190.101.22241.21321.2313
26842006.04.04 14:30modify3200.101.22241.21321.2368
26852006.04.04 14:30modify3210.101.22241.21321.2457
26862006.04.04 14:45modify3190.101.22241.21331.2313
26872006.04.04 14:45modify3200.101.22241.21331.2368
26882006.04.04 14:45modify3210.101.22241.21331.2457
26892006.04.04 15:00modify3190.101.22241.21351.2313
26902006.04.04 15:00modify3200.101.22241.21351.2368
26912006.04.04 15:00modify3210.101.22241.21351.2457
26922006.04.04 15:15modify3190.101.22241.21361.2313
26932006.04.04 15:15modify3200.101.22241.21361.2368
26942006.04.04 15:15modify3210.101.22241.21361.2457
26952006.04.04 15:30modify3190.101.22241.21381.2313
26962006.04.04 15:30modify3200.101.22241.21381.2368
26972006.04.04 15:30modify3210.101.22241.21381.2457
26982006.04.04 15:45modify3190.101.22241.21401.2313
26992006.04.04 15:45modify3200.101.22241.21401.2368
27002006.04.04 15:45modify3210.101.22241.21401.2457
27012006.04.04 16:00modify3190.101.22241.21411.2313
27022006.04.04 16:00modify3200.101.22241.21411.2368
27032006.04.04 16:00modify3210.101.22241.21411.2457
27042006.04.04 16:01modify3190.101.22241.21421.2313
27052006.04.04 16:01modify3200.101.22241.21421.2368
27062006.04.04 16:01modify3210.101.22241.21421.2457
27072006.04.04 16:15modify3190.101.22241.21431.2313
27082006.04.04 16:15modify3200.101.22241.21431.2368
27092006.04.04 16:15modify3210.101.22241.21431.2457
27102006.04.04 16:30modify3190.101.22241.21451.2313
27112006.04.04 16:30modify3200.101.22241.21451.2368
27122006.04.04 16:30modify3210.101.22241.21451.2457
27132006.04.04 16:45modify3190.101.22241.21461.2313
27142006.04.04 16:45modify3200.101.22241.21461.2368
27152006.04.04 16:45modify3210.101.22241.21461.2457
27162006.04.04 17:00modify3190.101.22241.21481.2313
27172006.04.04 17:00modify3200.101.22241.21481.2368
27182006.04.04 17:00modify3210.101.22241.21481.2457
27192006.04.04 17:15modify3190.101.22241.21501.2313
27202006.04.04 17:15modify3200.101.22241.21501.2368
27212006.04.04 17:15modify3210.101.22241.21501.2457
27222006.04.04 17:30modify3190.101.22241.21511.2313
27232006.04.04 17:30modify3200.101.22241.21511.2368
27242006.04.04 17:30modify3210.101.22241.21511.2457
27252006.04.04 17:45modify3190.101.22241.21531.2313
27262006.04.04 17:45modify3200.101.22241.21531.2368
27272006.04.04 17:45modify3210.101.22241.21531.2457
27282006.04.04 18:00modify3190.101.22241.21541.2313
27292006.04.04 18:00modify3200.101.22241.21541.2368
27302006.04.04 18:00modify3210.101.22241.21541.2457
27312006.04.04 18:15modify3190.101.22241.21551.2313
27322006.04.04 18:15modify3200.101.22241.21551.2368
27332006.04.04 18:15modify3210.101.22241.21551.2457
27342006.04.04 18:30modify3190.101.22241.21561.2313
27352006.04.04 18:30modify3200.101.22241.21561.2368
27362006.04.04 18:30modify3210.101.22241.21561.2457
27372006.04.04 18:45modify3190.101.22241.21581.2313
27382006.04.04 18:45modify3200.101.22241.21581.2368
27392006.04.04 18:45modify3210.101.22241.21581.2457
27402006.04.04 19:00modify3190.101.22241.21591.2313
27412006.04.04 19:00modify3200.101.22241.21591.2368
27422006.04.04 19:00modify3210.101.22241.21591.2457
27432006.04.04 19:15modify3190.101.22241.21601.2313
27442006.04.04 19:15modify3200.101.22241.21601.2368
27452006.04.04 19:15modify3210.101.22241.21601.2457
27462006.04.04 19:30modify3190.101.22241.21621.2313
27472006.04.04 19:30modify3200.101.22241.21621.2368
27482006.04.04 19:30modify3210.101.22241.21621.2457
27492006.04.04 19:45modify3190.101.22241.21631.2313
27502006.04.04 19:45modify3200.101.22241.21631.2368
27512006.04.04 19:45modify3210.101.22241.21631.2457
27522006.04.04 20:00modify3190.101.22241.21641.2313
27532006.04.04 20:00modify3200.101.22241.21641.2368
27542006.04.04 20:00modify3210.101.22241.21641.2457
27552006.04.04 20:15modify3190.101.22241.21651.2313
27562006.04.04 20:15modify3200.101.22241.21651.2368
27572006.04.04 20:15modify3210.101.22241.21651.2457
27582006.04.04 20:30modify3190.101.22241.21671.2313
27592006.04.04 20:30modify3200.101.22241.21671.2368
27602006.04.04 20:30modify3210.101.22241.21671.2457
27612006.04.04 20:45modify3190.101.22241.21681.2313
27622006.04.04 20:45modify3200.101.22241.21681.2368
27632006.04.04 20:45modify3210.101.22241.21681.2457
27642006.04.04 21:00modify3190.101.22241.21691.2313
27652006.04.04 21:00modify3200.101.22241.21691.2368
27662006.04.04 21:00modify3210.101.22241.21691.2457
27672006.04.04 21:15modify3190.101.22241.21711.2313
27682006.04.04 21:15modify3200.101.22241.21711.2368
27692006.04.04 21:15modify3210.101.22241.21711.2457
27702006.04.04 21:30modify3190.101.22241.21721.2313
27712006.04.04 21:30modify3200.101.22241.21721.2368
27722006.04.04 21:30modify3210.101.22241.21721.2457
27732006.04.04 21:45modify3190.101.22241.21731.2313
27742006.04.04 21:45modify3200.101.22241.21731.2368
27752006.04.04 21:45modify3210.101.22241.21731.2457
27762006.04.04 22:00modify3190.101.22241.21741.2313
27772006.04.04 22:00modify3200.101.22241.21741.2368
27782006.04.04 22:00modify3210.101.22241.21741.2457
27792006.04.04 22:15modify3190.101.22241.21751.2313
27802006.04.04 22:15modify3200.101.22241.21751.2368
27812006.04.04 22:15modify3210.101.22241.21751.2457
27822006.04.04 22:30modify3190.101.22241.21761.2313
27832006.04.04 22:30modify3200.101.22241.21761.2368
27842006.04.04 22:30modify3210.101.22241.21761.2457
27852006.04.04 22:45modify3190.101.22241.21771.2313
27862006.04.04 22:45modify3200.101.22241.21771.2368
27872006.04.04 22:45modify3210.101.22241.21771.2457
27882006.04.04 23:00modify3190.101.22241.21781.2313
27892006.04.04 23:00modify3200.101.22241.21781.2368
27902006.04.04 23:00modify3210.101.22241.21781.2457
27912006.04.04 23:00delete3220.101.19821.22241.1893
27922006.04.04 23:00delete3240.101.19821.22241.1749
27932006.04.04 23:01delete3230.101.19821.22241.1838
27942006.04.04 23:15modify3190.101.22241.21801.2313
27952006.04.04 23:15modify3200.101.22241.21801.2368
27962006.04.04 23:15modify3210.101.22241.21801.2457
27972006.04.04 23:30modify3190.101.22241.21811.2313
27982006.04.04 23:30modify3200.101.22241.21811.2368
27992006.04.04 23:30modify3210.101.22241.21811.2457
28002006.04.04 23:45modify3190.101.22241.21821.2313
28012006.04.04 23:45modify3200.101.22241.21821.2368
28022006.04.04 23:45modify3210.101.22241.21821.2457
28032006.04.05 00:00modify3190.101.22241.21831.2313
28042006.04.05 00:00modify3200.101.22241.21831.2368
28052006.04.05 00:00modify3210.101.22241.21831.2457
28062006.04.05 00:15modify3190.101.22241.21841.2313
28072006.04.05 00:15modify3200.101.22241.21841.2368
28082006.04.05 00:15modify3210.101.22241.21841.2457
28092006.04.05 00:30modify3190.101.22241.21851.2313
28102006.04.05 00:30modify3200.101.22241.21851.2368
28112006.04.05 00:30modify3210.101.22241.21851.2457
28122006.04.05 00:45modify3190.101.22241.21861.2313
28132006.04.05 00:45modify3200.101.22241.21861.2368
28142006.04.05 00:45modify3210.101.22241.21861.2457
28152006.04.05 01:00sell stop3250.101.20651.23091.1976
28162006.04.05 01:00sell stop3260.101.20651.23091.1921
28172006.04.05 01:00sell stop3270.101.20651.23091.1832
28182006.04.05 01:01modify3190.101.22241.21871.2313
28192006.04.05 01:01modify3200.101.22241.21871.2368
28202006.04.05 01:01modify3210.101.22241.21871.2457
28212006.04.05 01:15modify3190.101.22241.21881.2313
28222006.04.05 01:15modify3200.101.22241.21881.2368
28232006.04.05 01:15modify3210.101.22241.21881.2457
28242006.04.05 01:30modify3190.101.22241.21891.2313
28252006.04.05 01:30modify3200.101.22241.21891.2368
28262006.04.05 01:30modify3210.101.22241.21891.2457
28272006.04.05 01:50modify3190.101.22241.21901.2313
28282006.04.05 01:50modify3200.101.22241.21901.2368
28292006.04.05 01:50modify3210.101.22241.21901.2457
28302006.04.05 02:15modify3190.101.22241.21911.2313
28312006.04.05 02:15modify3200.101.22241.21911.2368
28322006.04.05 02:15modify3210.101.22241.21911.2457
28332006.04.05 02:30modify3190.101.22241.21921.2313
28342006.04.05 02:30modify3200.101.22241.21921.2368
28352006.04.05 02:30modify3210.101.22241.21921.2457
28362006.04.05 02:45modify3190.101.22241.21931.2313
28372006.04.05 02:45modify3200.101.22241.21931.2368
28382006.04.05 02:45modify3210.101.22241.21931.2457
28392006.04.05 03:11modify3190.101.22241.21941.2313
28402006.04.05 03:11modify3200.101.22241.21941.2368
28412006.04.05 03:11modify3210.101.22241.21941.2457
28422006.04.05 03:22modify3190.101.22241.21951.2313
28432006.04.05 03:22modify3200.101.22241.21951.2368
28442006.04.05 03:22modify3210.101.22241.21951.2457
28452006.04.05 03:30modify3190.101.22241.21961.2313
28462006.04.05 03:30modify3200.101.22241.21961.2368
28472006.04.05 03:30modify3210.101.22241.21961.2457
28482006.04.05 04:00modify3190.101.22241.21971.2313
28492006.04.05 04:00modify3200.101.22241.21971.2368
28502006.04.05 04:00modify3210.101.22241.21971.2457
28512006.04.05 04:15modify3190.101.22241.21981.2313
28522006.04.05 04:15modify3200.101.22241.21981.2368
28532006.04.05 04:15modify3210.101.22241.21981.2457
28542006.04.05 04:30modify3190.101.22241.21991.2313
28552006.04.05 04:30modify3200.101.22241.21991.2368
28562006.04.05 04:30modify3210.101.22241.21991.2457
28572006.04.05 04:45modify3190.101.22241.22001.2313
28582006.04.05 04:45modify3200.101.22241.22001.2368
28592006.04.05 04:45modify3210.101.22241.22001.2457
28602006.04.05 05:00modify3190.101.22241.22011.2313
28612006.04.05 05:00modify3200.101.22241.22011.2368
28622006.04.05 05:00modify3210.101.22241.22011.2457
28632006.04.05 05:15modify3190.101.22241.22021.2313
28642006.04.05 05:15modify3200.101.22241.22021.2368
28652006.04.05 05:15modify3210.101.22241.22021.2457
28662006.04.05 05:30modify3190.101.22241.22031.2313
28672006.04.05 05:30modify3200.101.22241.22031.2368
28682006.04.05 05:30modify3210.101.22241.22031.2457
28692006.04.05 05:45modify3190.101.22241.22041.2313
28702006.04.05 05:45modify3200.101.22241.22041.2368
28712006.04.05 05:45modify3210.101.22241.22041.2457
28722006.04.05 06:00modify3190.101.22241.22051.2313
28732006.04.05 06:00modify3200.101.22241.22051.2368
28742006.04.05 06:00modify3210.101.22241.22051.2457
28752006.04.05 06:15modify3190.101.22241.22061.2313
28762006.04.05 06:15modify3200.101.22241.22061.2368
28772006.04.05 06:15modify3210.101.22241.22061.2457
28782006.04.05 06:30modify3190.101.22241.22071.2313
28792006.04.05 06:30modify3200.101.22241.22071.2368
28802006.04.05 06:30modify3210.101.22241.22071.2457
28812006.04.05 06:45modify3190.101.22241.22081.2313
28822006.04.05 06:45modify3200.101.22241.22081.2368
28832006.04.05 06:45modify3210.101.22241.22081.2457
28842006.04.05 07:00modify3190.101.22241.22091.2313
28852006.04.05 07:00modify3200.101.22241.22091.2368
28862006.04.05 07:00modify3210.101.22241.22091.2457
28872006.04.05 07:15modify3190.101.22241.22101.2313
28882006.04.05 07:15modify3200.101.22241.22101.2368
28892006.04.05 07:15modify3210.101.22241.22101.2457
28902006.04.05 07:30modify3190.101.22241.22111.2313
28912006.04.05 07:30modify3200.101.22241.22111.2368
28922006.04.05 07:30modify3210.101.22241.22111.2457
28932006.04.05 07:45modify3190.101.22241.22121.2313
28942006.04.05 07:45modify3200.101.22241.22121.2368
28952006.04.05 07:45modify3210.101.22241.22121.2457
28962006.04.05 08:15modify3190.101.22241.22131.2313
28972006.04.05 08:15modify3200.101.22241.22131.2368
28982006.04.05 08:15modify3210.101.22241.22131.2457
28992006.04.05 08:30modify3190.101.22241.22141.2313
29002006.04.05 08:30modify3200.101.22241.22141.2368
29012006.04.05 08:30modify3210.101.22241.22141.2457
29022006.04.05 08:45modify3190.101.22241.22151.2313
29032006.04.05 08:45modify3200.101.22241.22151.2368
29042006.04.05 08:45modify3210.101.22241.22151.2457
29052006.04.05 09:15modify3190.101.22241.22161.2313
29062006.04.05 09:15modify3200.101.22241.22161.2368
29072006.04.05 09:15modify3210.101.22241.22161.2457
29082006.04.05 09:30modify3190.101.22241.22171.2313
29092006.04.05 09:30modify3200.101.22241.22171.2368
29102006.04.05 09:30modify3210.101.22241.22171.2457
29112006.04.05 10:00modify3190.101.22241.22181.2313
29122006.04.05 10:00modify3200.101.22241.22181.2368
29132006.04.05 10:00modify3210.101.22241.22181.2457
29142006.04.05 10:30modify3190.101.22241.22191.2313
29152006.04.05 10:30modify3200.101.22241.22191.2368
29162006.04.05 10:30modify3210.101.22241.22191.2457
29172006.04.05 10:45modify3190.101.22241.22201.2313
29182006.04.05 10:45modify3200.101.22241.22201.2368
29192006.04.05 10:45modify3210.101.22241.22201.2457
29202006.04.05 11:15modify3190.101.22241.22211.2313
29212006.04.05 11:15modify3200.101.22241.22211.2368
29222006.04.05 11:15modify3210.101.22241.22211.2457
29232006.04.05 11:45modify3190.101.22241.22221.2313
29242006.04.05 11:45modify3200.101.22241.22221.2368
29252006.04.05 11:45modify3210.101.22241.22221.2457
29262006.04.05 12:15modify3190.101.22241.22231.2313
29272006.04.05 12:15modify3200.101.22241.22231.2368
29282006.04.05 12:15modify3210.101.22241.22231.2457
29292006.04.05 12:45modify3190.101.22241.22241.2313
29302006.04.05 12:45modify3200.101.22241.22241.2368
29312006.04.05 12:45modify3210.101.22241.22241.2457
29322006.04.05 13:15modify3190.101.22241.22251.2313
29332006.04.05 13:15modify3200.101.22241.22251.2368
29342006.04.05 13:15modify3210.101.22241.22251.2457
29352006.04.05 14:00modify3190.101.22241.22261.2313
29362006.04.05 14:00modify3200.101.22241.22261.2368
29372006.04.05 14:00modify3210.101.22241.22261.2457
29382006.04.05 14:19modify3190.101.22241.22271.2313
29392006.04.05 14:19modify3200.101.22241.22271.2368
29402006.04.05 14:19modify3210.101.22241.22271.2457
29412006.04.05 14:36modify3190.101.22241.22281.2313
29422006.04.05 14:36modify3200.101.22241.22281.2368
29432006.04.05 14:36modify3210.101.22241.22281.2457
29442006.04.05 15:00modify3190.101.22241.22291.2313
29452006.04.05 15:00modify3200.101.22241.22291.2368
29462006.04.05 15:00modify3210.101.22241.22291.2457
29472006.04.05 15:15modify3190.101.22241.22301.2313
29482006.04.05 15:15modify3200.101.22241.22301.2368
29492006.04.05 15:15modify3210.101.22241.22301.2457
29502006.04.05 15:30modify3190.101.22241.22311.2313
29512006.04.05 15:30modify3200.101.22241.22311.2368
29522006.04.05 15:30modify3210.101.22241.22311.2457
29532006.04.05 15:45modify3190.101.22241.22321.2313
29542006.04.05 15:45modify3200.101.22241.22321.2368
29552006.04.05 15:45modify3210.101.22241.22321.2457
29562006.04.05 16:15modify3190.101.22241.22331.2313
29572006.04.05 16:15modify3200.101.22241.22331.2368
29582006.04.05 16:15modify3210.101.22241.22331.2457
29592006.04.05 17:00modify3190.101.22241.22341.2313
29602006.04.05 17:00modify3200.101.22241.22341.2368
29612006.04.05 17:00modify3210.101.22241.22341.2457
29622006.04.05 17:15modify3190.101.22241.22351.2313
29632006.04.05 17:15modify3200.101.22241.22351.2368
29642006.04.05 17:15modify3210.101.22241.22351.2457
29652006.04.05 18:00modify3190.101.22241.22361.2313
29662006.04.05 18:00modify3200.101.22241.22361.2368
29672006.04.05 18:00modify3210.101.22241.22361.2457
29682006.04.05 18:30modify3190.101.22241.22371.2313
29692006.04.05 18:30modify3200.101.22241.22371.2368
29702006.04.05 18:30modify3210.101.22241.22371.2457
29712006.04.05 18:45modify3190.101.22241.22381.2313
29722006.04.05 18:45modify3200.101.22241.22381.2368
29732006.04.05 18:45modify3210.101.22241.22381.2457
29742006.04.05 19:15modify3190.101.22241.22391.2313
29752006.04.05 19:15modify3200.101.22241.22391.2368
29762006.04.05 19:15modify3210.101.22241.22391.2457
29772006.04.05 19:30modify3190.101.22241.22401.2313
29782006.04.05 19:30modify3200.101.22241.22401.2368
29792006.04.05 19:30modify3210.101.22241.22401.2457
29802006.04.05 19:45modify3190.101.22241.22411.2313
29812006.04.05 19:45modify3200.101.22241.22411.2368
29822006.04.05 19:45modify3210.101.22241.22411.2457
29832006.04.05 20:15modify3190.101.22241.22421.2313
29842006.04.05 20:15modify3200.101.22241.22421.2368
29852006.04.05 20:15modify3210.101.22241.22421.2457
29862006.04.05 20:30modify3190.101.22241.22431.2313
29872006.04.05 20:30modify3200.101.22241.22431.2368
29882006.04.05 20:30modify3210.101.22241.22431.2457
29892006.04.05 20:45modify3190.101.22241.22441.2313
29902006.04.05 20:45modify3200.101.22241.22441.2368
29912006.04.05 20:45modify3210.101.22241.22441.2457
29922006.04.05 21:00modify3190.101.22241.22451.2313
29932006.04.05 21:00modify3200.101.22241.22451.2368
29942006.04.05 21:00modify3210.101.22241.22451.2457
29952006.04.05 21:30modify3190.101.22241.22461.2313
29962006.04.05 21:30modify3200.101.22241.22461.2368
29972006.04.05 21:30modify3210.101.22241.22461.2457
29982006.04.05 22:00modify3190.101.22241.22471.2313
29992006.04.05 22:00modify3200.101.22241.22471.2368
30002006.04.05 22:00modify3210.101.22241.22471.2457
30012006.04.05 22:15modify3190.101.22241.22481.2313
30022006.04.05 22:15modify3200.101.22241.22481.2368
30032006.04.05 22:15modify3210.101.22241.22481.2457
30042006.04.05 22:45modify3190.101.22241.22491.2313
30052006.04.05 22:45modify3200.101.22241.22491.2368
30062006.04.05 22:45modify3210.101.22241.22491.2457
30072006.04.05 23:00delete3250.101.20651.23091.1976
30082006.04.05 23:00delete3270.101.20651.23091.1832
30092006.04.05 23:00delete3260.101.20651.23091.1921
30102006.04.05 23:15modify3190.101.22241.22501.2313
30112006.04.05 23:15modify3200.101.22241.22501.2368
30122006.04.05 23:15modify3210.101.22241.22501.2457
30132006.04.05 23:41modify3190.101.22241.22511.2313
30142006.04.05 23:41modify3200.101.22241.22511.2368
30152006.04.05 23:41modify3210.101.22241.22511.2457
30162006.04.06 00:00modify3190.101.22241.22521.2313
30172006.04.06 00:00modify3200.101.22241.22521.2368
30182006.04.06 00:00modify3210.101.22241.22521.2457
30192006.04.06 00:30modify3190.101.22241.22531.2313
30202006.04.06 00:30modify3200.101.22241.22531.2368
30212006.04.06 00:30modify3210.101.22241.22531.2457
30222006.04.06 01:00sell stop3280.101.21311.23761.2042
30232006.04.06 01:00sell stop3290.101.21311.23761.1987
30242006.04.06 01:02sell stop3300.101.21311.23761.1898
30252006.04.06 01:15modify3190.101.22241.22541.2313
30262006.04.06 01:15modify3200.101.22241.22541.2368
30272006.04.06 01:15modify3210.101.22241.22541.2457
30282006.04.06 01:45modify3190.101.22241.22551.2313
30292006.04.06 01:45modify3200.101.22241.22551.2368
30302006.04.06 01:45modify3210.101.22241.22551.2457
30312006.04.06 02:15modify3190.101.22241.22561.2313
30322006.04.06 02:15modify3200.101.22241.22561.2368
30332006.04.06 02:15modify3210.101.22241.22561.2457
30342006.04.06 03:00modify3190.101.22241.22571.2313
30352006.04.06 03:00modify3200.101.22241.22571.2368
30362006.04.06 03:00modify3210.101.22241.22571.2457
30372006.04.06 03:45modify3190.101.22241.22581.2313
30382006.04.06 03:45modify3200.101.22241.22581.2368
30392006.04.06 03:45modify3210.101.22241.22581.2457
30402006.04.06 04:45modify3190.101.22241.22591.2313
30412006.04.06 04:45modify3200.101.22241.22591.2368
30422006.04.06 04:45modify3210.101.22241.22591.2457
30432006.04.06 05:15modify3190.101.22241.22601.2313
30442006.04.06 05:15modify3200.101.22241.22601.2368
30452006.04.06 05:15modify3210.101.22241.22601.2457
30462006.04.06 06:00modify3190.101.22241.22611.2313
30472006.04.06 06:00modify3200.101.22241.22611.2368
30482006.04.06 06:00modify3210.101.22241.22611.2457
30492006.04.06 06:45modify3190.101.22241.22621.2313
30502006.04.06 06:45modify3200.101.22241.22621.2368
30512006.04.06 06:45modify3210.101.22241.22621.2457
30522006.04.06 07:31modify3190.101.22241.22631.2313
30532006.04.06 07:31modify3200.101.22241.22631.2368
30542006.04.06 07:31modify3210.101.22241.22631.2457
30552006.04.06 08:30modify3190.101.22241.22641.2313
30562006.04.06 08:30modify3200.101.22241.22641.2368
30572006.04.06 08:30modify3210.101.22241.22641.2457
30582006.04.06 09:15modify3190.101.22241.22651.2313
30592006.04.06 09:15modify3200.101.22241.22651.2368
30602006.04.06 09:15modify3210.101.22241.22651.2457
30612006.04.06 09:45modify3190.101.22241.22661.2313
30622006.04.06 09:45modify3200.101.22241.22661.2368
30632006.04.06 09:45modify3210.101.22241.22661.2457
30642006.04.06 10:15modify3190.101.22241.22671.2313
30652006.04.06 10:15modify3200.101.22241.22671.2368
30662006.04.06 10:15modify3210.101.22241.22671.2457
30672006.04.06 10:45modify3190.101.22241.22681.2313
30682006.04.06 10:45modify3200.101.22241.22681.2368
30692006.04.06 10:45modify3210.101.22241.22681.2457
30702006.04.06 10:58t/p3190.101.23131.22681.231386.002281.30
30712006.04.06 10:58buy stop3310.101.23901.21451.2479
30722006.04.06 11:00modify3200.101.22241.22691.2368
30732006.04.06 11:00modify3210.101.22241.22691.2457
30742006.04.06 11:30modify3200.101.22241.22701.2368
30752006.04.06 11:30modify3210.101.22241.22701.2457
30762006.04.06 11:45modify3200.101.22241.22711.2368
30772006.04.06 11:45modify3210.101.22241.22711.2457
30782006.04.06 12:15modify3200.101.22241.22721.2368
30792006.04.06 12:15modify3210.101.22241.22721.2457
30802006.04.06 12:45modify3200.101.22241.22731.2368
30812006.04.06 12:45modify3210.101.22241.22731.2457
30822006.04.06 13:15modify3200.101.22241.22741.2368
30832006.04.06 13:15modify3210.101.22241.22741.2457
30842006.04.06 13:45modify3200.101.22241.22751.2368
30852006.04.06 13:45modify3210.101.22241.22751.2457
30862006.04.06 14:15modify3200.101.22241.22761.2368
30872006.04.06 14:15modify3210.101.22241.22761.2457
30882006.04.06 14:41s/l3200.101.22761.22761.236849.002330.30
30892006.04.06 14:41s/l3210.101.22761.22761.245749.002379.30
30902006.04.06 14:41buy stop3320.101.23981.21531.2542
30912006.04.06 14:41buy stop3330.101.23981.21531.2631
30922006.04.06 23:00delete3280.101.21311.23761.2042
30932006.04.06 23:00delete3290.101.21311.23761.1987
30942006.04.06 23:01delete3300.101.21311.23761.1898
30952006.04.06 23:02delete3310.101.23901.21451.2479
30962006.04.06 23:02delete3320.101.23981.21531.2542
30972006.04.06 23:03delete3330.101.23981.21531.2631
30982006.04.07 01:00buy stop3340.101.23741.21291.2463
30992006.04.07 01:00buy stop3350.101.23741.21291.2518
31002006.04.07 01:00buy stop3360.101.23741.21291.2607
31012006.04.07 01:01sell stop3370.101.21291.23741.2040
31022006.04.07 01:01sell stop3380.101.21291.23741.1985
31032006.04.07 01:05sell stop3390.101.21291.23741.1896
31042006.04.07 16:12sell3370.101.21291.23741.2040
31052006.04.07 16:12sell3380.101.21291.23741.1985
31062006.04.07 16:12sell3390.101.21291.23741.1896
31072006.04.07 16:12modify3370.101.21291.22161.2040
31082006.04.07 16:12modify3380.101.21291.22161.1985
31092006.04.07 16:12modify3390.101.21291.22161.1896
31102006.04.07 16:21modify3370.101.21291.22151.2040
31112006.04.07 16:21modify3380.101.21291.22151.1985
31122006.04.07 16:21modify3390.101.21291.22151.1896
31132006.04.07 16:29modify3370.101.21291.22141.2040
31142006.04.07 16:29modify3380.101.21291.22141.1985
31152006.04.07 16:29modify3390.101.21291.22141.1896
31162006.04.07 16:30modify3370.101.21291.22131.2040
31172006.04.07 16:30modify3380.101.21291.22131.1985
31182006.04.07 16:30modify3390.101.21291.22131.1896
31192006.04.07 16:45modify3370.101.21291.22121.2040
31202006.04.07 16:45modify3380.101.21291.22121.1985
31212006.04.07 16:45modify3390.101.21291.22121.1896
31222006.04.07 17:00modify3370.101.21291.22101.2040
31232006.04.07 17:00modify3380.101.21291.22101.1985
31242006.04.07 17:00modify3390.101.21291.22101.1896
31252006.04.07 17:15modify3370.101.21291.22091.2040
31262006.04.07 17:15modify3380.101.21291.22091.1985
31272006.04.07 17:15modify3390.101.21291.22091.1896
31282006.04.07 17:30modify3370.101.21291.22081.2040
31292006.04.07 17:30modify3380.101.21291.22081.1985
31302006.04.07 17:30modify3390.101.21291.22081.1896
31312006.04.07 17:45modify3370.101.21291.22071.2040
31322006.04.07 17:45modify3380.101.21291.22071.1985
31332006.04.07 17:45modify3390.101.21291.22071.1896
31342006.04.07 17:45modify3370.101.21291.22061.2040
31352006.04.07 17:45modify3380.101.21291.22061.1985
31362006.04.07 17:45modify3390.101.21291.22061.1896
31372006.04.07 18:00modify3370.101.21291.22051.2040
31382006.04.07 18:00modify3380.101.21291.22051.1985
31392006.04.07 18:00modify3390.101.21291.22051.1896
31402006.04.07 18:15modify3370.101.21291.22041.2040
31412006.04.07 18:15modify3380.101.21291.22041.1985
31422006.04.07 18:15modify3390.101.21291.22041.1896
31432006.04.07 18:30modify3370.101.21291.22021.2040
31442006.04.07 18:30modify3380.101.21291.22021.1985
31452006.04.07 18:30modify3390.101.21291.22021.1896
31462006.04.07 18:45modify3370.101.21291.22011.2040
31472006.04.07 18:45modify3380.101.21291.22011.1985
31482006.04.07 18:45modify3390.101.21291.22011.1896
31492006.04.07 19:00modify3370.101.21291.22001.2040
31502006.04.07 19:00modify3380.101.21291.22001.1985
31512006.04.07 19:00modify3390.101.21291.22001.1896
31522006.04.07 19:15modify3370.101.21291.21991.2040
31532006.04.07 19:15modify3380.101.21291.21991.1985
31542006.04.07 19:15modify3390.101.21291.21991.1896
31552006.04.07 19:30modify3370.101.21291.21971.2040
31562006.04.07 19:30modify3380.101.21291.21971.1985
31572006.04.07 19:30modify3390.101.21291.21971.1896
31582006.04.07 19:45modify3370.101.21291.21961.2040
31592006.04.07 19:45modify3380.101.21291.21961.1985
31602006.04.07 19:45modify3390.101.21291.21961.1896
31612006.04.07 20:00modify3370.101.21291.21951.2040
31622006.04.07 20:00modify3380.101.21291.21951.1985
31632006.04.07 20:00modify3390.101.21291.21951.1896
31642006.04.07 20:15modify3370.101.21291.21941.2040
31652006.04.07 20:15modify3380.101.21291.21941.1985
31662006.04.07 20:15modify3390.101.21291.21941.1896
31672006.04.07 20:30modify3370.101.21291.21931.2040
31682006.04.07 20:30modify3380.101.21291.21931.1985
31692006.04.07 20:30modify3390.101.21291.21931.1896
31702006.04.07 20:31modify3370.101.21291.21921.2040
31712006.04.07 20:31modify3380.101.21291.21921.1985
31722006.04.07 20:31modify3390.101.21291.21921.1896
31732006.04.07 20:45modify3370.101.21291.21911.2040
31742006.04.07 20:45modify3380.101.21291.21911.1985
31752006.04.07 20:45modify3390.101.21291.21911.1896
31762006.04.07 21:00modify3370.101.21291.21901.2040
31772006.04.07 21:00modify3380.101.21291.21901.1985
31782006.04.07 21:00modify3390.101.21291.21901.1896
31792006.04.07 21:15modify3370.101.21291.21891.2040
31802006.04.07 21:15modify3380.101.21291.21891.1985
31812006.04.07 21:15modify3390.101.21291.21891.1896
31822006.04.07 21:30modify3370.101.21291.21881.2040
31832006.04.07 21:30modify3380.101.21291.21881.1985
31842006.04.07 21:30modify3390.101.21291.21881.1896
31852006.04.07 21:45modify3370.101.21291.21861.2040
31862006.04.07 21:45modify3380.101.21291.21861.1985
31872006.04.07 21:45modify3390.101.21291.21861.1896
31882006.04.07 22:00modify3370.101.21291.21851.2040
31892006.04.07 22:00modify3380.101.21291.21851.1985
31902006.04.07 22:00modify3390.101.21291.21851.1896
31912006.04.07 22:15modify3370.101.21291.21841.2040
31922006.04.07 22:15modify3380.101.21291.21841.1985
31932006.04.07 22:15modify3390.101.21291.21841.1896
31942006.04.07 22:30modify3370.101.21291.21831.2040
31952006.04.07 22:30modify3380.101.21291.21831.1985
31962006.04.07 22:30modify3390.101.21291.21831.1896
31972006.04.07 22:45modify3370.101.21291.21821.2040
31982006.04.07 22:45modify3380.101.21291.21821.1985
31992006.04.07 22:45modify3390.101.21291.21821.1896
32002006.04.07 22:55modify3370.101.21291.21811.2040
32012006.04.07 22:55modify3380.101.21291.21811.1985
32022006.04.07 22:55modify3390.101.21291.21811.1896
32032006.04.09 23:00delete3340.101.23741.21291.2463
32042006.04.09 23:00delete3350.101.23741.21291.2518
32052006.04.09 23:00delete3360.101.23741.21291.2607
32062006.04.09 23:00modify3370.101.21291.21801.2040
32072006.04.09 23:00modify3380.101.21291.21801.1985
32082006.04.09 23:00modify3390.101.21291.21801.1896
32092006.04.09 23:15modify3370.101.21291.21791.2040
32102006.04.09 23:15modify3380.101.21291.21791.1985
32112006.04.09 23:15modify3390.101.21291.21791.1896
32122006.04.09 23:30modify3370.101.21291.21781.2040
32132006.04.09 23:30modify3380.101.21291.21781.1985
32142006.04.09 23:30modify3390.101.21291.21781.1896
32152006.04.09 23:45modify3370.101.21291.21771.2040
32162006.04.09 23:45modify3380.101.21291.21771.1985
32172006.04.09 23:45modify3390.101.21291.21771.1896
32182006.04.10 00:00modify3370.101.21291.21761.2040
32192006.04.10 00:00modify3380.101.21291.21761.1985
32202006.04.10 00:00modify3390.101.21291.21761.1896
32212006.04.10 00:15modify3370.101.21291.21751.2040
32222006.04.10 00:15modify3380.101.21291.21751.1985
32232006.04.10 00:15modify3390.101.21291.21751.1896
32242006.04.10 00:30modify3370.101.21291.21741.2040
32252006.04.10 00:30modify3380.101.21291.21741.1985
32262006.04.10 00:30modify3390.101.21291.21741.1896
32272006.04.10 00:45modify3370.101.21291.21731.2040
32282006.04.10 00:45modify3380.101.21291.21731.1985
32292006.04.10 00:45modify3390.101.21291.21731.1896
32302006.04.10 01:00buy stop3400.101.22941.20511.2383
32312006.04.10 01:00buy stop3410.101.22941.20511.2438
32322006.04.10 01:00buy stop3420.101.22941.20511.2527
32332006.04.10 01:15modify3370.101.21291.21721.2040
32342006.04.10 01:15modify3380.101.21291.21721.1985
32352006.04.10 01:15modify3390.101.21291.21721.1896
32362006.04.10 01:30modify3370.101.21291.21711.2040
32372006.04.10 01:30modify3380.101.21291.21711.1985
32382006.04.10 01:30modify3390.101.21291.21711.1896
32392006.04.10 01:45modify3370.101.21291.21701.2040
32402006.04.10 01:45modify3380.101.21291.21701.1985
32412006.04.10 01:45modify3390.101.21291.21701.1896
32422006.04.10 02:00modify3370.101.21291.21691.2040
32432006.04.10 02:00modify3380.101.21291.21691.1985
32442006.04.10 02:00modify3390.101.21291.21691.1896
32452006.04.10 02:15modify3370.101.21291.21681.2040
32462006.04.10 02:15modify3380.101.21291.21681.1985
32472006.04.10 02:15modify3390.101.21291.21681.1896
32482006.04.10 02:30modify3370.101.21291.21671.2040
32492006.04.10 02:30modify3380.101.21291.21671.1985
32502006.04.10 02:30modify3390.101.21291.21671.1896
32512006.04.10 03:00modify3370.101.21291.21661.2040
32522006.04.10 03:00modify3380.101.21291.21661.1985
32532006.04.10 03:00modify3390.101.21291.21661.1896
32542006.04.10 03:15modify3370.101.21291.21651.2040
32552006.04.10 03:15modify3380.101.21291.21651.1985
32562006.04.10 03:15modify3390.101.21291.21651.1896
32572006.04.10 03:30modify3370.101.21291.21641.2040
32582006.04.10 03:30modify3380.101.21291.21641.1985
32592006.04.10 03:30modify3390.101.21291.21641.1896
32602006.04.10 03:45modify3370.101.21291.21631.2040
32612006.04.10 03:45modify3380.101.21291.21631.1985
32622006.04.10 03:45modify3390.101.21291.21631.1896
32632006.04.10 04:00modify3370.101.21291.21621.2040
32642006.04.10 04:00modify3380.101.21291.21621.1985
32652006.04.10 04:00modify3390.101.21291.21621.1896
32662006.04.10 04:30modify3370.101.21291.21611.2040
32672006.04.10 04:30modify3380.101.21291.21611.1985
32682006.04.10 04:30modify3390.101.21291.21611.1896
32692006.04.10 04:45modify3370.101.21291.21601.2040
32702006.04.10 04:45modify3380.101.21291.21601.1985
32712006.04.10 04:45modify3390.101.21291.21601.1896
32722006.04.10 05:00modify3370.101.21291.21591.2040
32732006.04.10 05:00modify3380.101.21291.21591.1985
32742006.04.10 05:00modify3390.101.21291.21591.1896
32752006.04.10 05:30modify3370.101.21291.21581.2040
32762006.04.10 05:30modify3380.101.21291.21581.1985
32772006.04.10 05:30modify3390.101.21291.21581.1896
32782006.04.10 05:56modify3370.101.21291.21571.2040
32792006.04.10 05:56modify3380.101.21291.21571.1985
32802006.04.10 05:56modify3390.101.21291.21571.1896
32812006.04.10 06:15modify3370.101.21291.21561.2040
32822006.04.10 06:15modify3380.101.21291.21561.1985
32832006.04.10 06:15modify3390.101.21291.21561.1896
32842006.04.10 06:45modify3370.101.21291.21551.2040
32852006.04.10 06:45modify3380.101.21291.21551.1985
32862006.04.10 06:45modify3390.101.21291.21551.1896
32872006.04.10 07:01modify3370.101.21291.21541.2040
32882006.04.10 07:01modify3380.101.21291.21541.1985
32892006.04.10 07:01modify3390.101.21291.21541.1896
32902006.04.10 07:30modify3370.101.21291.21531.2040
32912006.04.10 07:30modify3380.101.21291.21531.1985
32922006.04.10 07:30modify3390.101.21291.21531.1896
32932006.04.10 08:00modify3370.101.21291.21521.2040
32942006.04.10 08:00modify3380.101.21291.21521.1985
32952006.04.10 08:00modify3390.101.21291.21521.1896
32962006.04.10 08:30modify3370.101.21291.21511.2040
32972006.04.10 08:30modify3380.101.21291.21511.1985
32982006.04.10 08:30modify3390.101.21291.21511.1896
32992006.04.10 08:45modify3370.101.21291.21501.2040
33002006.04.10 08:45modify3380.101.21291.21501.1985
33012006.04.10 08:45modify3390.101.21291.21501.1896
33022006.04.10 09:15modify3370.101.21291.21491.2040
33032006.04.10 09:15modify3380.101.21291.21491.1985
33042006.04.10 09:15modify3390.101.21291.21491.1896
33052006.04.10 10:00modify3370.101.21291.21481.2040
33062006.04.10 10:00modify3380.101.21291.21481.1985
33072006.04.10 10:00modify3390.101.21291.21481.1896
33082006.04.10 10:30modify3370.101.21291.21471.2040
33092006.04.10 10:30modify3380.101.21291.21471.1985
33102006.04.10 10:30modify3390.101.21291.21471.1896
33112006.04.10 11:15modify3370.101.21291.21461.2040
33122006.04.10 11:15modify3380.101.21291.21461.1985
33132006.04.10 11:15modify3390.101.21291.21461.1896
33142006.04.10 11:56modify3370.101.21291.21451.2040
33152006.04.10 11:56modify3380.101.21291.21451.1985
33162006.04.10 11:56modify3390.101.21291.21451.1896
33172006.04.10 12:17modify3370.101.21291.21441.2040
33182006.04.10 12:17modify3380.101.21291.21441.1985
33192006.04.10 12:17modify3390.101.21291.21441.1896
33202006.04.10 13:00modify3370.101.21291.21431.2040
33212006.04.10 13:00modify3380.101.21291.21431.1985
33222006.04.10 13:00modify3390.101.21291.21431.1896
33232006.04.10 13:15modify3370.101.21291.21421.2040
33242006.04.10 13:15modify3380.101.21291.21421.1985
33252006.04.10 13:15modify3390.101.21291.21421.1896
33262006.04.10 13:45modify3370.101.21291.21411.2040
33272006.04.10 13:45modify3380.101.21291.21411.1985
33282006.04.10 13:45modify3390.101.21291.21411.1896
33292006.04.10 14:15modify3370.101.21291.21401.2040
33302006.04.10 14:15modify3380.101.21291.21401.1985
33312006.04.10 14:15modify3390.101.21291.21401.1896
33322006.04.10 14:45modify3370.101.21291.21391.2040
33332006.04.10 14:45modify3380.101.21291.21391.1985
33342006.04.10 14:45modify3390.101.21291.21391.1896
33352006.04.10 15:15modify3370.101.21291.21381.2040
33362006.04.10 15:15modify3380.101.21291.21381.1985
33372006.04.10 15:15modify3390.101.21291.21381.1896
33382006.04.10 16:00modify3370.101.21291.21371.2040
33392006.04.10 16:00modify3380.101.21291.21371.1985
33402006.04.10 16:00modify3390.101.21291.21371.1896
33412006.04.10 16:45modify3370.101.21291.21361.2040
33422006.04.10 16:45modify3380.101.21291.21361.1985
33432006.04.10 16:45modify3390.101.21291.21361.1896
33442006.04.10 17:15modify3370.101.21291.21351.2040
33452006.04.10 17:15modify3380.101.21291.21351.1985
33462006.04.10 17:15modify3390.101.21291.21351.1896
33472006.04.10 17:30modify3370.101.21291.21341.2040
33482006.04.10 17:30modify3380.101.21291.21341.1985
33492006.04.10 17:30modify3390.101.21291.21341.1896
33502006.04.10 18:00modify3370.101.21291.21331.2040
33512006.04.10 18:00modify3380.101.21291.21331.1985
33522006.04.10 18:00modify3390.101.21291.21331.1896
33532006.04.10 18:15modify3370.101.21291.21321.2040
33542006.04.10 18:15modify3380.101.21291.21321.1985
33552006.04.10 18:15modify3390.101.21291.21321.1896
33562006.04.10 18:45modify3370.101.21291.21311.2040
33572006.04.10 18:45modify3380.101.21291.21311.1985
33582006.04.10 18:45modify3390.101.21291.21311.1896
33592006.04.10 19:00modify3370.101.21291.21301.2040
33602006.04.10 19:00modify3380.101.21291.21301.1985
33612006.04.10 19:00modify3390.101.21291.21301.1896
33622006.04.10 19:30modify3370.101.21291.21291.2040
33632006.04.10 19:30modify3380.101.21291.21291.1985
33642006.04.10 19:30modify3390.101.21291.21291.1896
33652006.04.10 19:55modify3370.101.21291.21281.2040
33662006.04.10 19:55modify3380.101.21291.21281.1985
33672006.04.10 19:55modify3390.101.21291.21281.1896
33682006.04.10 20:15modify3370.101.21291.21271.2040
33692006.04.10 20:15modify3380.101.21291.21271.1985
33702006.04.10 20:15modify3390.101.21291.21271.1896
33712006.04.10 21:00modify3370.101.21291.21261.2040
33722006.04.10 21:00modify3380.101.21291.21261.1985
33732006.04.10 21:00modify3390.101.21291.21261.1896
33742006.04.10 21:30modify3370.101.21291.21251.2040
33752006.04.10 21:30modify3380.101.21291.21251.1985
33762006.04.10 21:30modify3390.101.21291.21251.1896
33772006.04.10 22:30modify3370.101.21291.21241.2040
33782006.04.10 22:30modify3380.101.21291.21241.1985
33792006.04.10 22:30modify3390.101.21291.21241.1896
33802006.04.10 23:00delete3400.101.22941.20511.2383
33812006.04.10 23:00delete3420.101.22941.20511.2527
33822006.04.10 23:00delete3410.101.22941.20511.2438
33832006.04.11 00:00modify3370.101.21291.21231.2040
33842006.04.11 00:00modify3380.101.21291.21231.1985
33852006.04.11 00:00modify3390.101.21291.21231.1896
33862006.04.11 01:00buy stop3430.101.22441.20011.2333
33872006.04.11 01:00buy stop3440.101.22441.20011.2388
33882006.04.11 01:00buy stop3450.101.22441.20011.2477
33892006.04.11 01:15modify3370.101.21291.21221.2040
33902006.04.11 01:15modify3380.101.21291.21221.1985
33912006.04.11 01:15modify3390.101.21291.21221.1896
33922006.04.11 02:15modify3370.101.21291.21211.2040
33932006.04.11 02:15modify3380.101.21291.21211.1985
33942006.04.11 02:15modify3390.101.21291.21211.1896
33952006.04.11 03:00modify3370.101.21291.21201.2040
33962006.04.11 03:00modify3380.101.21291.21201.1985
33972006.04.11 03:00modify3390.101.21291.21201.1896
33982006.04.11 03:45modify3370.101.21291.21191.2040
33992006.04.11 03:45modify3380.101.21291.21191.1985
34002006.04.11 03:45modify3390.101.21291.21191.1896
34012006.04.11 04:35modify3370.101.21291.21181.2040
34022006.04.11 04:35modify3380.101.21291.21181.1985
34032006.04.11 04:35modify3390.101.21291.21181.1896
34042006.04.11 06:00modify3370.101.21291.21171.2040
34052006.04.11 06:00modify3380.101.21291.21171.1985
34062006.04.11 06:00modify3390.101.21291.21171.1896
34072006.04.11 06:42s/l3370.101.21171.21171.204013.102392.40
34082006.04.11 06:42s/l3380.101.21171.21171.198513.102405.50
34092006.04.11 06:42s/l3390.101.21171.21171.189613.102418.60
34102006.04.11 06:42sell stop3460.101.19961.22381.1907
34112006.04.11 06:43sell stop3470.101.19961.22381.1852
34122006.04.11 06:43sell stop3480.101.19961.22381.1763
34132006.04.11 23:00delete3430.101.22441.20011.2333
34142006.04.11 23:00delete3440.101.22441.20011.2388
34152006.04.11 23:00delete3450.101.22441.20011.2477
34162006.04.11 23:00delete3460.101.19961.22381.1907
34172006.04.11 23:00delete3470.101.19961.22381.1852
34182006.04.11 23:01delete3480.101.19961.22381.1763
34192006.04.12 01:00buy stop3490.101.22471.20041.2336
34202006.04.12 01:01buy stop3500.101.22471.20041.2391
34212006.04.12 01:02buy stop3510.101.22471.20041.2480
34222006.04.12 01:06sell stop3520.101.20041.22471.1915
34232006.04.12 01:06sell stop3530.101.20041.22471.1860
34242006.04.12 01:07sell stop3540.101.20041.22471.1771
34252006.04.12 23:00delete3490.101.22471.20041.2336
34262006.04.12 23:00delete3500.101.22471.20041.2391
34272006.04.12 23:01delete3510.101.22471.20041.2480
34282006.04.12 23:01delete3520.101.20041.22471.1915
34292006.04.12 23:02delete3530.101.20041.22471.1860
34302006.04.12 23:03delete3540.101.20041.22471.1771
34312006.04.13 01:00buy stop3550.101.22441.20011.2333
34322006.04.13 01:00buy stop3560.101.22441.20011.2388
34332006.04.13 01:01buy stop3570.101.22441.20011.2477
34342006.04.13 01:02sell stop3580.101.20011.22441.1912
34352006.04.13 01:02sell stop3590.101.20011.22441.1857
34362006.04.13 01:03sell stop3600.101.20011.22441.1768
34372006.04.13 23:00delete3550.101.22441.20011.2333
34382006.04.13 23:00delete3560.101.22441.20011.2388
34392006.04.13 23:00delete3570.101.22441.20011.2477
34402006.04.13 23:00delete3580.101.20011.22441.1912
34412006.04.13 23:01delete3590.101.20011.22441.1857
34422006.04.13 23:01delete3600.101.20011.22441.1768
34432006.04.14 01:00buy stop3610.101.22301.19881.2319
34442006.04.14 01:00buy stop3620.101.22301.19881.2374
34452006.04.14 01:00buy stop3630.101.22301.19881.2463
34462006.04.14 01:01sell stop3640.101.19881.22301.1899
34472006.04.14 01:01sell stop3650.101.19881.22301.1844
34482006.04.14 01:03sell stop3660.101.19881.22301.1755
34492006.04.17 13:52buy3610.101.22301.19881.2319
34502006.04.17 13:52buy3620.101.22301.19881.2374
34512006.04.17 13:52buy3630.101.22301.19881.2463
34522006.04.17 13:52modify3610.101.22301.21461.2319
34532006.04.17 13:52modify3620.101.22301.21461.2374
34542006.04.17 13:52modify3630.101.22301.21461.2463
34552006.04.17 14:00modify3610.101.22301.21471.2319
34562006.04.17 14:00modify3620.101.22301.21471.2374
34572006.04.17 14:00modify3630.101.22301.21471.2463
34582006.04.17 14:15modify3610.101.22301.21481.2319
34592006.04.17 14:15modify3620.101.22301.21481.2374
34602006.04.17 14:15modify3630.101.22301.21481.2463
34612006.04.17 14:30modify3610.101.22301.21501.2319
34622006.04.17 14:30modify3620.101.22301.21501.2374
34632006.04.17 14:30modify3630.101.22301.21501.2463
34642006.04.17 14:45modify3610.101.22301.21511.2319
34652006.04.17 14:45modify3620.101.22301.21511.2374
34662006.04.17 14:45modify3630.101.22301.21511.2463
34672006.04.17 15:00modify3610.101.22301.21521.2319
34682006.04.17 15:00modify3620.101.22301.21521.2374
34692006.04.17 15:00modify3630.101.22301.21521.2463
34702006.04.17 15:15modify3610.101.22301.21531.2319
34712006.04.17 15:15modify3620.101.22301.21531.2374
34722006.04.17 15:15modify3630.101.22301.21531.2463
34732006.04.17 15:30modify3610.101.22301.21541.2319
34742006.04.17 15:30modify3620.101.22301.21541.2374
34752006.04.17 15:30modify3630.101.22301.21541.2463
34762006.04.17 15:39modify3610.101.22301.21551.2319
34772006.04.17 15:39modify3620.101.22301.21551.2374
34782006.04.17 15:39modify3630.101.22301.21551.2463
34792006.04.17 16:00modify3610.101.22301.21561.2319
34802006.04.17 16:00modify3620.101.22301.21561.2374
34812006.04.17 16:00modify3630.101.22301.21561.2463
34822006.04.17 16:03modify3610.101.22301.21571.2319
34832006.04.17 16:03modify3620.101.22301.21571.2374
34842006.04.17 16:03modify3630.101.22301.21571.2463
34852006.04.17 16:15modify3610.101.22301.21581.2319
34862006.04.17 16:15modify3620.101.22301.21581.2374
34872006.04.17 16:15modify3630.101.22301.21581.2463
34882006.04.17 16:30modify3610.101.22301.21591.2319
34892006.04.17 16:30modify3620.101.22301.21591.2374
34902006.04.17 16:30modify3630.101.22301.21591.2463
34912006.04.17 16:45modify3610.101.22301.21611.2319
34922006.04.17 16:45modify3620.101.22301.21611.2374
34932006.04.17 16:45modify3630.101.22301.21611.2463
34942006.04.17 17:00modify3610.101.22301.21631.2319
34952006.04.17 17:00modify3620.101.22301.21631.2374
34962006.04.17 17:00modify3630.101.22301.21631.2463
34972006.04.17 17:15modify3610.101.22301.21641.2319
34982006.04.17 17:15modify3620.101.22301.21641.2374
34992006.04.17 17:15modify3630.101.22301.21641.2463
35002006.04.17 17:30modify3610.101.22301.21651.2319
35012006.04.17 17:30modify3620.101.22301.21651.2374
35022006.04.17 17:30modify3630.101.22301.21651.2463
35032006.04.17 17:45modify3610.101.22301.21671.2319
35042006.04.17 17:45modify3620.101.22301.21671.2374
35052006.04.17 17:45modify3630.101.22301.21671.2463
35062006.04.17 18:00modify3610.101.22301.21681.2319
35072006.04.17 18:00modify3620.101.22301.21681.2374
35082006.04.17 18:00modify3630.101.22301.21681.2463
35092006.04.17 18:15modify3610.101.22301.21691.2319
35102006.04.17 18:15modify3620.101.22301.21691.2374
35112006.04.17 18:15modify3630.101.22301.21691.2463
35122006.04.17 18:30modify3610.101.22301.21711.2319
35132006.04.17 18:30modify3620.101.22301.21711.2374
35142006.04.17 18:30modify3630.101.22301.21711.2463
35152006.04.17 18:45modify3610.101.22301.21721.2319
35162006.04.17 18:45modify3620.101.22301.21721.2374
35172006.04.17 18:45modify3630.101.22301.21721.2463
35182006.04.17 19:00modify3610.101.22301.21731.2319
35192006.04.17 19:00modify3620.101.22301.21731.2374
35202006.04.17 19:00modify3630.101.22301.21731.2463
35212006.04.17 19:15modify3610.101.22301.21741.2319
35222006.04.17 19:15modify3620.101.22301.21741.2374
35232006.04.17 19:15modify3630.101.22301.21741.2463
35242006.04.17 19:30modify3610.101.22301.21761.2319
35252006.04.17 19:30modify3620.101.22301.21761.2374
35262006.04.17 19:30modify3630.101.22301.21761.2463
35272006.04.17 19:45modify3610.101.22301.21771.2319
35282006.04.17 19:45modify3620.101.22301.21771.2374
35292006.04.17 19:45modify3630.101.22301.21771.2463
35302006.04.17 20:00modify3610.101.22301.21791.2319
35312006.04.17 20:00modify3620.101.22301.21791.2374
35322006.04.17 20:00modify3630.101.22301.21791.2463
35332006.04.17 20:15modify3610.101.22301.21801.2319
35342006.04.17 20:15modify3620.101.22301.21801.2374
35352006.04.17 20:15modify3630.101.22301.21801.2463
35362006.04.17 20:30modify3610.101.22301.21811.2319
35372006.04.17 20:30modify3620.101.22301.21811.2374
35382006.04.17 20:30modify3630.101.22301.21811.2463
35392006.04.17 20:45modify3610.101.22301.21821.2319
35402006.04.17 20:45modify3620.101.22301.21821.2374
35412006.04.17 20:45modify3630.101.22301.21821.2463
35422006.04.17 21:00modify3610.101.22301.21831.2319
35432006.04.17 21:00modify3620.101.22301.21831.2374
35442006.04.17 21:00modify3630.101.22301.21831.2463
35452006.04.17 21:15modify3610.101.22301.21841.2319
35462006.04.17 21:15modify3620.101.22301.21841.2374
35472006.04.17 21:15modify3630.101.22301.21841.2463
35482006.04.17 21:30modify3610.101.22301.21851.2319
35492006.04.17 21:30modify3620.101.22301.21851.2374
35502006.04.17 21:30modify3630.101.22301.21851.2463
35512006.04.17 21:45modify3610.101.22301.21861.2319
35522006.04.17 21:45modify3620.101.22301.21861.2374
35532006.04.17 21:45modify3630.101.22301.21861.2463
35542006.04.17 22:00modify3610.101.22301.21871.2319
35552006.04.17 22:00modify3620.101.22301.21871.2374
35562006.04.17 22:00modify3630.101.22301.21871.2463
35572006.04.17 22:15modify3610.101.22301.21881.2319
35582006.04.17 22:15modify3620.101.22301.21881.2374
35592006.04.17 22:15modify3630.101.22301.21881.2463
35602006.04.17 22:30modify3610.101.22301.21891.2319
35612006.04.17 22:30modify3620.101.22301.21891.2374
35622006.04.17 22:30modify3630.101.22301.21891.2463
35632006.04.17 22:45modify3610.101.22301.21901.2319
35642006.04.17 22:45modify3620.101.22301.21901.2374
35652006.04.17 22:45modify3630.101.22301.21901.2463
35662006.04.17 23:00delete3640.101.19881.22301.1899
35672006.04.17 23:00delete3660.101.19881.22301.1755
35682006.04.17 23:00delete3650.101.19881.22301.1844
35692006.04.17 23:15modify3610.101.22301.21911.2319
35702006.04.17 23:15modify3620.101.22301.21911.2374
35712006.04.17 23:15modify3630.101.22301.21911.2463
35722006.04.17 23:30modify3610.101.22301.21921.2319
35732006.04.17 23:30modify3620.101.22301.21921.2374
35742006.04.17 23:30modify3630.101.22301.21921.2463
35752006.04.17 23:45modify3610.101.22301.21931.2319
35762006.04.17 23:45modify3620.101.22301.21931.2374
35772006.04.17 23:45modify3630.101.22301.21931.2463
35782006.04.18 00:00modify3610.101.22301.21941.2319
35792006.04.18 00:00modify3620.101.22301.21941.2374
35802006.04.18 00:00modify3630.101.22301.21941.2463
35812006.04.18 00:15modify3610.101.22301.21951.2319
35822006.04.18 00:15modify3620.101.22301.21951.2374
35832006.04.18 00:15modify3630.101.22301.21951.2463
35842006.04.18 00:45modify3610.101.22301.21961.2319
35852006.04.18 00:45modify3620.101.22301.21961.2374
35862006.04.18 00:45modify3630.101.22301.21961.2463
35872006.04.18 01:00sell stop3670.101.20751.23191.1986
35882006.04.18 01:00sell stop3680.101.20751.23191.1931
35892006.04.18 01:00sell stop3690.101.20751.23191.1842
35902006.04.18 01:01modify3610.101.22301.21971.2319
35912006.04.18 01:01modify3620.101.22301.21971.2374
35922006.04.18 01:01modify3630.101.22301.21971.2463
35932006.04.18 01:15modify3610.101.22301.21981.2319
35942006.04.18 01:15modify3620.101.22301.21981.2374
35952006.04.18 01:15modify3630.101.22301.21981.2463
35962006.04.18 01:45modify3610.101.22301.21991.2319
35972006.04.18 01:45modify3620.101.22301.21991.2374
35982006.04.18 01:45modify3630.101.22301.21991.2463
35992006.04.18 02:00modify3610.101.22301.22001.2319
36002006.04.18 02:00modify3620.101.22301.22001.2374
36012006.04.18 02:00modify3630.101.22301.22001.2463
36022006.04.18 02:15modify3610.101.22301.22011.2319
36032006.04.18 02:15modify3620.101.22301.22011.2374
36042006.04.18 02:15modify3630.101.22301.22011.2463
36052006.04.18 02:30modify3610.101.22301.22021.2319
36062006.04.18 02:30modify3620.101.22301.22021.2374
36072006.04.18 02:30modify3630.101.22301.22021.2463
36082006.04.18 03:00modify3610.101.22301.22031.2319
36092006.04.18 03:00modify3620.101.22301.22031.2374
36102006.04.18 03:00modify3630.101.22301.22031.2463
36112006.04.18 03:15modify3610.101.22301.22041.2319
36122006.04.18 03:15modify3620.101.22301.22041.2374
36132006.04.18 03:15modify3630.101.22301.22041.2463
36142006.04.18 03:30modify3610.101.22301.22051.2319
36152006.04.18 03:30modify3620.101.22301.22051.2374
36162006.04.18 03:30modify3630.101.22301.22051.2463
36172006.04.18 03:45modify3610.101.22301.22061.2319
36182006.04.18 03:45modify3620.101.22301.22061.2374
36192006.04.18 03:45modify3630.101.22301.22061.2463
36202006.04.18 04:15modify3610.101.22301.22071.2319
36212006.04.18 04:15modify3620.101.22301.22071.2374
36222006.04.18 04:15modify3630.101.22301.22071.2463
36232006.04.18 04:30modify3610.101.22301.22081.2319
36242006.04.18 04:30modify3620.101.22301.22081.2374
36252006.04.18 04:30modify3630.101.22301.22081.2463
36262006.04.18 04:45modify3610.101.22301.22091.2319
36272006.04.18 04:45modify3620.101.22301.22091.2374
36282006.04.18 04:45modify3630.101.22301.22091.2463
36292006.04.18 05:15modify3610.101.22301.22101.2319
36302006.04.18 05:15modify3620.101.22301.22101.2374
36312006.04.18 05:15modify3630.101.22301.22101.2463
36322006.04.18 05:30modify3610.101.22301.22111.2319
36332006.04.18 05:30modify3620.101.22301.22111.2374
36342006.04.18 05:30modify3630.101.22301.22111.2463
36352006.04.18 05:45modify3610.101.22301.22121.2319
36362006.04.18 05:45modify3620.101.22301.22121.2374
36372006.04.18 05:45modify3630.101.22301.22121.2463
36382006.04.18 06:15modify3610.101.22301.22131.2319
36392006.04.18 06:15modify3620.101.22301.22131.2374
36402006.04.18 06:15modify3630.101.22301.22131.2463
36412006.04.18 06:30modify3610.101.22301.22141.2319
36422006.04.18 06:30modify3620.101.22301.22141.2374
36432006.04.18 06:30modify3630.101.22301.22141.2463
36442006.04.18 07:00modify3610.101.22301.22151.2319
36452006.04.18 07:00modify3620.101.22301.22151.2374
36462006.04.18 07:00modify3630.101.22301.22151.2463
36472006.04.18 07:30modify3610.101.22301.22161.2319
36482006.04.18 07:30modify3620.101.22301.22161.2374
36492006.04.18 07:30modify3630.101.22301.22161.2463
36502006.04.18 07:45modify3610.101.22301.22171.2319
36512006.04.18 07:45modify3620.101.22301.22171.2374
36522006.04.18 07:45modify3630.101.22301.22171.2463
36532006.04.18 08:15modify3610.101.22301.22181.2319
36542006.04.18 08:15modify3620.101.22301.22181.2374
36552006.04.18 08:15modify3630.101.22301.22181.2463
36562006.04.18 08:45modify3610.101.22301.22191.2319
36572006.04.18 08:45modify3620.101.22301.22191.2374
36582006.04.18 08:45modify3630.101.22301.22191.2463
36592006.04.18 10:15modify3610.101.22301.22201.2319
36602006.04.18 10:15modify3620.101.22301.22201.2374
36612006.04.18 10:15modify3630.101.22301.22201.2463
36622006.04.18 11:10modify3610.101.22301.22211.2319
36632006.04.18 11:10modify3620.101.22301.22211.2374
36642006.04.18 11:10modify3630.101.22301.22211.2463
36652006.04.18 11:30modify3610.101.22301.22221.2319
36662006.04.18 11:30modify3620.101.22301.22221.2374
36672006.04.18 11:30modify3630.101.22301.22221.2463
36682006.04.18 12:00modify3610.101.22301.22231.2319
36692006.04.18 12:00modify3620.101.22301.22231.2374
36702006.04.18 12:00modify3630.101.22301.22231.2463
36712006.04.18 12:30modify3610.101.22301.22241.2319
36722006.04.18 12:30modify3620.101.22301.22241.2374
36732006.04.18 12:30modify3630.101.22301.22241.2463
36742006.04.18 13:00modify3610.101.22301.22251.2319
36752006.04.18 13:00modify3620.101.22301.22251.2374
36762006.04.18 13:00modify3630.101.22301.22251.2463
36772006.04.18 13:45modify3610.101.22301.22261.2319
36782006.04.18 13:45modify3620.101.22301.22261.2374
36792006.04.18 13:45modify3630.101.22301.22261.2463
36802006.04.18 14:15modify3610.101.22301.22271.2319
36812006.04.18 14:15modify3620.101.22301.22271.2374
36822006.04.18 14:15modify3630.101.22301.22271.2463
36832006.04.18 14:45modify3610.101.22301.22281.2319
36842006.04.18 14:45modify3620.101.22301.22281.2374
36852006.04.18 14:45modify3630.101.22301.22281.2463
36862006.04.18 15:00modify3610.101.22301.22291.2319
36872006.04.18 15:00modify3620.101.22301.22291.2374
36882006.04.18 15:00modify3630.101.22301.22291.2463
36892006.04.18 15:15modify3610.101.22301.22301.2319
36902006.04.18 15:15modify3620.101.22301.22301.2374
36912006.04.18 15:15modify3630.101.22301.22301.2463
36922006.04.18 15:45modify3610.101.22301.22311.2319
36932006.04.18 15:45modify3620.101.22301.22311.2374
36942006.04.18 15:45modify3630.101.22301.22311.2463
36952006.04.18 16:00modify3610.101.22301.22321.2319
36962006.04.18 16:00modify3620.101.22301.22321.2374
36972006.04.18 16:00modify3630.101.22301.22321.2463
36982006.04.18 16:25modify3610.101.22301.22331.2319
36992006.04.18 16:25modify3620.101.22301.22331.2374
37002006.04.18 16:25modify3630.101.22301.22331.2463
37012006.04.18 16:45modify3610.101.22301.22341.2319
37022006.04.18 16:45modify3620.101.22301.22341.2374
37032006.04.18 16:45modify3630.101.22301.22341.2463
37042006.04.18 17:02modify3610.101.22301.22351.2319
37052006.04.18 17:02modify3620.101.22301.22351.2374
37062006.04.18 17:02modify3630.101.22301.22351.2463
37072006.04.18 17:45modify3610.101.22301.22361.2319
37082006.04.18 17:45modify3620.101.22301.22361.2374
37092006.04.18 17:45modify3630.101.22301.22361.2463
37102006.04.18 18:06modify3610.101.22301.22371.2319
37112006.04.18 18:06modify3620.101.22301.22371.2374
37122006.04.18 18:06modify3630.101.22301.22371.2463
37132006.04.18 18:30modify3610.101.22301.22381.2319
37142006.04.18 18:30modify3620.101.22301.22381.2374
37152006.04.18 18:30modify3630.101.22301.22381.2463
37162006.04.18 18:45modify3610.101.22301.22391.2319
37172006.04.18 18:45modify3620.101.22301.22391.2374
37182006.04.18 18:45modify3630.101.22301.22391.2463
37192006.04.18 19:15modify3610.101.22301.22401.2319
37202006.04.18 19:15modify3620.101.22301.22401.2374
37212006.04.18 19:15modify3630.101.22301.22401.2463
37222006.04.18 19:45modify3610.101.22301.22411.2319
37232006.04.18 19:45modify3620.101.22301.22411.2374
37242006.04.18 19:45modify3630.101.22301.22411.2463
37252006.04.18 20:00modify3610.101.22301.22421.2319
37262006.04.18 20:00modify3620.101.22301.22421.2374
37272006.04.18 20:00modify3630.101.22301.22421.2463
37282006.04.18 20:15modify3610.101.22301.22431.2319
37292006.04.18 20:15modify3620.101.22301.22431.2374
37302006.04.18 20:15modify3630.101.22301.22431.2463
37312006.04.18 20:26t/p3610.101.23191.22431.231988.252506.85
37322006.04.18 20:26buy stop3700.101.23651.21211.2454
37332006.04.18 20:30modify3620.101.22301.22441.2374
37342006.04.18 20:30modify3630.101.22301.22441.2463
37352006.04.18 20:45modify3620.101.22301.22451.2374
37362006.04.18 20:45modify3630.101.22301.22451.2463
37372006.04.18 21:00modify3620.101.22301.22461.2374
37382006.04.18 21:00modify3630.101.22301.22461.2463
37392006.04.18 21:30modify3620.101.22301.22471.2374
37402006.04.18 21:30modify3630.101.22301.22471.2463
37412006.04.18 21:45modify3620.101.22301.22481.2374
37422006.04.18 21:45modify3630.101.22301.22481.2463
37432006.04.18 22:00modify3620.101.22301.22491.2374
37442006.04.18 22:00modify3630.101.22301.22491.2463
37452006.04.18 22:15modify3620.101.22301.22501.2374
37462006.04.18 22:15modify3630.101.22301.22501.2463
37472006.04.18 22:30modify3620.101.22301.22511.2374
37482006.04.18 22:30modify3630.101.22301.22511.2463
37492006.04.18 22:45modify3620.101.22301.22521.2374
37502006.04.18 22:45modify3630.101.22301.22521.2463
37512006.04.18 22:51modify3620.101.22301.22531.2374
37522006.04.18 22:51modify3630.101.22301.22531.2463
37532006.04.18 23:00modify3620.101.22301.22541.2374
37542006.04.18 23:00modify3630.101.22301.22541.2463
37552006.04.18 23:00delete3670.101.20751.23191.1986
37562006.04.18 23:00delete3690.101.20751.23191.1842
37572006.04.18 23:00delete3680.101.20751.23191.1931
37582006.04.18 23:00delete3700.101.23651.21211.2454
37592006.04.18 23:15modify3620.101.22301.22551.2374
37602006.04.18 23:15modify3630.101.22301.22551.2463
37612006.04.18 23:30modify3620.101.22301.22571.2374
37622006.04.18 23:30modify3630.101.22301.22571.2463
37632006.04.18 23:45modify3620.101.22301.22581.2374
37642006.04.18 23:45modify3630.101.22301.22581.2463
37652006.04.19 00:00modify3620.101.22301.22601.2374
37662006.04.19 00:00modify3630.101.22301.22601.2463
37672006.04.19 00:15modify3620.101.22301.22611.2374
37682006.04.19 00:15modify3630.101.22301.22611.2463
37692006.04.19 00:30modify3620.101.22301.22621.2374
37702006.04.19 00:30modify3630.101.22301.22621.2463
37712006.04.19 00:45modify3620.101.22301.22641.2374
37722006.04.19 00:45modify3630.101.22301.22641.2463
37732006.04.19 01:00buy stop3710.101.23881.21431.2477
37742006.04.19 01:00sell stop3720.101.21431.23881.2054
37752006.04.19 01:00sell stop3730.101.21421.23881.1998
37762006.04.19 01:01sell stop3740.101.21431.23881.1910
37772006.04.19 01:01modify3620.101.22301.22651.2374
37782006.04.19 01:01modify3630.101.22301.22651.2463
37792006.04.19 01:15modify3620.101.22301.22661.2374
37802006.04.19 01:15modify3630.101.22301.22661.2463
37812006.04.19 01:30modify3620.101.22301.22681.2374
37822006.04.19 01:30modify3630.101.22301.22681.2463
37832006.04.19 01:45modify3620.101.22301.22691.2374
37842006.04.19 01:45modify3630.101.22301.22691.2463
37852006.04.19 02:00modify3620.101.22301.22701.2374
37862006.04.19 02:00modify3630.101.22301.22701.2463
37872006.04.19 02:15modify3620.101.22301.22711.2374
37882006.04.19 02:15modify3630.101.22301.22711.2463
37892006.04.19 02:30modify3620.101.22301.22721.2374
37902006.04.19 02:30modify3630.101.22301.22721.2463
37912006.04.19 02:45modify3620.101.22301.22731.2374
37922006.04.19 02:45modify3630.101.22301.22731.2463
37932006.04.19 03:00modify3620.101.22301.22751.2374
37942006.04.19 03:00modify3630.101.22301.22751.2463
37952006.04.19 03:15modify3620.101.22301.22761.2374
37962006.04.19 03:15modify3630.101.22301.22761.2463
37972006.04.19 03:30modify3620.101.22301.22771.2374
37982006.04.19 03:30modify3630.101.22301.22771.2463
37992006.04.19 03:45modify3620.101.22301.22781.2374
38002006.04.19 03:45modify3630.101.22301.22781.2463
38012006.04.19 04:00modify3620.101.22301.22791.2374
38022006.04.19 04:00modify3630.101.22301.22791.2463
38032006.04.19 04:15modify3620.101.22301.22801.2374
38042006.04.19 04:15modify3630.101.22301.22801.2463
38052006.04.19 04:30modify3620.101.22301.22811.2374
38062006.04.19 04:30modify3630.101.22301.22811.2463
38072006.04.19 04:46modify3620.101.22301.22821.2374
38082006.04.19 04:46modify3630.101.22301.22821.2463
38092006.04.19 05:15modify3620.101.22301.22831.2374
38102006.04.19 05:15modify3630.101.22301.22831.2463
38112006.04.19 05:30modify3620.101.22301.22841.2374
38122006.04.19 05:30modify3630.101.22301.22841.2463
38132006.04.19 05:45modify3620.101.22301.22851.2374
38142006.04.19 05:45modify3630.101.22301.22851.2463
38152006.04.19 06:00modify3620.101.22301.22861.2374
38162006.04.19 06:00modify3630.101.22301.22861.2463
38172006.04.19 06:15modify3620.101.22301.22871.2374
38182006.04.19 06:15modify3630.101.22301.22871.2463
38192006.04.19 06:45modify3620.101.22301.22881.2374
38202006.04.19 06:45modify3630.101.22301.22881.2463
38212006.04.19 07:00modify3620.101.22301.22891.2374
38222006.04.19 07:00modify3630.101.22301.22891.2463
38232006.04.19 07:15modify3620.101.22301.22901.2374
38242006.04.19 07:15modify3630.101.22301.22901.2463
38252006.04.19 07:30modify3620.101.22301.22911.2374
38262006.04.19 07:30modify3630.101.22301.22911.2463
38272006.04.19 08:00modify3620.101.22301.22921.2374
38282006.04.19 08:00modify3630.101.22301.22921.2463
38292006.04.19 08:15modify3620.101.22301.22931.2374
38302006.04.19 08:15modify3630.101.22301.22931.2463
38312006.04.19 08:30modify3620.101.22301.22941.2374
38322006.04.19 08:30modify3630.101.22301.22941.2463
38332006.04.19 08:50modify3620.101.22301.22951.2374
38342006.04.19 08:50modify3630.101.22301.22951.2463
38352006.04.19 09:15modify3620.101.22301.22961.2374
38362006.04.19 09:15modify3630.101.22301.22961.2463
38372006.04.19 09:30modify3620.101.22301.22971.2374
38382006.04.19 09:30modify3630.101.22301.22971.2463
38392006.04.19 09:46modify3620.101.22301.22981.2374
38402006.04.19 09:46modify3630.101.22301.22981.2463
38412006.04.19 10:15modify3620.101.22301.22991.2374
38422006.04.19 10:15modify3630.101.22301.22991.2463
38432006.04.19 10:30modify3620.101.22301.23001.2374
38442006.04.19 10:30modify3630.101.22301.23001.2463
38452006.04.19 10:45modify3620.101.22301.23011.2374
38462006.04.19 10:45modify3630.101.22301.23011.2463
38472006.04.19 11:15modify3620.101.22301.23021.2374
38482006.04.19 11:15modify3630.101.22301.23021.2463
38492006.04.19 11:30modify3620.101.22301.23031.2374
38502006.04.19 11:30modify3630.101.22301.23031.2463
38512006.04.19 11:45modify3620.101.22301.23041.2374
38522006.04.19 11:45modify3630.101.22301.23041.2463
38532006.04.19 12:15modify3620.101.22301.23051.2374
38542006.04.19 12:15modify3630.101.22301.23051.2463
38552006.04.19 12:45modify3620.101.22301.23061.2374
38562006.04.19 12:45modify3630.101.22301.23061.2463
38572006.04.19 13:15modify3620.101.22301.23071.2374
38582006.04.19 13:15modify3630.101.22301.23071.2463
38592006.04.19 14:00modify3620.101.22301.23081.2374
38602006.04.19 14:00modify3630.101.22301.23081.2463
38612006.04.19 14:30modify3620.101.22301.23091.2374
38622006.04.19 14:30modify3630.101.22301.23091.2463
38632006.04.19 14:35s/l3620.101.23091.23091.237476.002582.85
38642006.04.19 14:35s/l3630.101.23091.23091.246376.002658.85
38652006.04.19 14:35buy stop3750.101.24311.21851.2575
38662006.04.19 14:35buy stop3760.101.24311.21851.2664
38672006.04.19 19:19buy3710.101.23881.21431.2477
38682006.04.19 20:07modify3710.101.23881.23191.2477
38692006.04.19 20:15modify3710.101.23881.23201.2477
38702006.04.19 20:44modify3710.101.23881.23211.2477
38712006.04.19 21:40modify3710.101.23881.23241.2477
38722006.04.19 21:55modify3710.101.23881.23251.2477
38732006.04.19 22:00modify3710.101.23881.23261.2477
38742006.04.19 23:00delete3720.101.21431.23881.2054
38752006.04.19 23:00delete3740.101.21431.23881.1910
38762006.04.19 23:00delete3760.101.24311.21851.2664
38772006.04.19 23:00delete3730.101.21421.23881.1998
38782006.04.19 23:00delete3750.101.24311.21851.2575
38792006.04.20 01:00buy stop3770.101.24561.22101.2600
38802006.04.20 01:00buy stop3780.101.24561.22101.2689
38812006.04.20 01:00sell stop3790.101.22101.24561.2121
38822006.04.20 01:01sell stop3800.101.22101.24561.2066
38832006.04.20 01:02sell stop3810.101.22101.24561.1977
38842006.04.20 12:41s/l3710.101.23261.23261.2477-62.752596.10
38852006.04.20 12:41buy stop3820.101.24651.22181.2554
38862006.04.20 23:00delete3770.101.24561.22101.2600
38872006.04.20 23:00delete3780.101.24561.22101.2689
38882006.04.20 23:00delete3790.101.22101.24561.2121
38892006.04.20 23:01delete3800.101.22101.24561.2066
38902006.04.20 23:01delete3810.101.22101.24561.1977
38912006.04.20 23:01delete3820.101.24651.22181.2554
38922006.04.21 01:00buy stop3830.101.24521.22051.2541
38932006.04.21 01:00buy stop3840.101.24521.22051.2596
38942006.04.21 01:01buy stop3850.101.24521.22051.2685
38952006.04.21 01:02sell stop3860.101.22051.24521.2116
38962006.04.21 01:02sell stop3870.101.22051.24521.2061
38972006.04.21 01:02sell stop3880.101.22051.24521.1972