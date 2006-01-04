|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:45 - 2006.04.28 22:45 (2006.01.02 - 2006.04.22)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Magic=10000; EnvelopePeriod=144; EnvTimeFrame=0; EnvMaMethod=1; EnvelopeDeviation=1; TimeOpen=0; TimeClose=23; FirstTP=89; SecondTP=144; ThirdTP=233; Lots=0.1; MaximumRisk=0; DecreaseFactor=5; MaElineTSL=0;
|Bars in test
|46362
|Ticks modelled
|325869
|Modelling quality
|89.99%
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|596.10
|Gross profit
|1147.35
|Gross loss
|-551.25
|Profit factor
|2.08
|Expected payoff
|14.90
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|381.75 (14.8%)
|Total trades
|40
|Short positions (won %)
|15 (40.00%)
|Long positions (won %)
|25 (64.00%)
|Profit trades (% of total)
|22 (55.00%)
|Loss trades (% of total)
|18 (45.00%)
|Largest
|profit trade
|141.75
|loss trade
|-62.75
|Average
|profit trade
|52.15
|loss trade
|-30.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (463.55)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-259.65)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|463.55 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-259.65 (9)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 01:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.1956
|1.1719
|1.2045
|2
|2006.01.02 01:00
|buy stop
|2
|0.10
|1.1956
|1.1719
|1.2100
|3
|2006.01.02 01:00
|buy stop
|3
|0.10
|1.1956
|1.1719
|1.2189
|4
|2006.01.02 01:01
|sell stop
|4
|0.10
|1.1719
|1.1956
|1.1630
|5
|2006.01.02 01:01
|sell stop
|5
|0.10
|1.1719
|1.1956
|1.1575
|6
|2006.01.02 01:01
|sell stop
|6
|0.10
|1.1719
|1.1956
|1.1486
|7
|2006.01.02 23:00
|delete
|1
|0.10
|1.1956
|1.1719
|1.2045
|8
|2006.01.02 23:00
|delete
|2
|0.10
|1.1956
|1.1719
|1.2100
|9
|2006.01.02 23:00
|delete
|3
|0.10
|1.1956
|1.1719
|1.2189
|10
|2006.01.02 23:00
|delete
|4
|0.10
|1.1719
|1.1956
|1.1630
|11
|2006.01.02 23:01
|delete
|5
|0.10
|1.1719
|1.1956
|1.1575
|12
|2006.01.02 23:01
|delete
|6
|0.10
|1.1719
|1.1956
|1.1486
|13
|2006.01.03 01:00
|buy stop
|7
|0.10
|1.1948
|1.1712
|1.2037
|14
|2006.01.03 01:00
|buy stop
|8
|0.10
|1.1948
|1.1712
|1.2092
|15
|2006.01.03 01:01
|buy stop
|9
|0.10
|1.1948
|1.1712
|1.2181
|16
|2006.01.03 01:01
|sell stop
|10
|0.10
|1.1712
|1.1948
|1.1623
|17
|2006.01.03 01:02
|sell stop
|11
|0.10
|1.1712
|1.1948
|1.1568
|18
|2006.01.03 01:02
|sell stop
|12
|0.10
|1.1712
|1.1948
|1.1479
|19
|2006.01.03 16:00
|buy
|7
|0.10
|1.1948
|1.1712
|1.2037
|20
|2006.01.03 16:00
|buy
|8
|0.10
|1.1948
|1.1712
|1.2092
|21
|2006.01.03 16:00
|buy
|9
|0.10
|1.1948
|1.1712
|1.2181
|22
|2006.01.03 16:11
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1859
|1.2037
|23
|2006.01.03 16:11
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1859
|1.2092
|24
|2006.01.03 16:11
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1859
|1.2181
|25
|2006.01.03 16:16
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1860
|1.2037
|26
|2006.01.03 16:16
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1860
|1.2092
|27
|2006.01.03 16:16
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1860
|1.2181
|28
|2006.01.03 16:30
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1862
|1.2037
|29
|2006.01.03 16:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1862
|1.2092
|30
|2006.01.03 16:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1862
|1.2181
|31
|2006.01.03 16:45
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1863
|1.2037
|32
|2006.01.03 16:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1863
|1.2092
|33
|2006.01.03 16:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1863
|1.2181
|34
|2006.01.03 17:00
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1865
|1.2037
|35
|2006.01.03 17:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1865
|1.2092
|36
|2006.01.03 17:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1865
|1.2181
|37
|2006.01.03 17:15
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1866
|1.2037
|38
|2006.01.03 17:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1866
|1.2092
|39
|2006.01.03 17:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1866
|1.2181
|40
|2006.01.03 17:30
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1868
|1.2037
|41
|2006.01.03 17:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1868
|1.2092
|42
|2006.01.03 17:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1868
|1.2181
|43
|2006.01.03 17:45
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1869
|1.2037
|44
|2006.01.03 17:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1869
|1.2092
|45
|2006.01.03 17:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1869
|1.2181
|46
|2006.01.03 18:00
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1871
|1.2037
|47
|2006.01.03 18:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1871
|1.2092
|48
|2006.01.03 18:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1871
|1.2181
|49
|2006.01.03 18:15
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1872
|1.2037
|50
|2006.01.03 18:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1872
|1.2092
|51
|2006.01.03 18:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1872
|1.2181
|52
|2006.01.03 18:30
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1873
|1.2037
|53
|2006.01.03 18:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1873
|1.2092
|54
|2006.01.03 18:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1873
|1.2181
|55
|2006.01.03 18:45
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1875
|1.2037
|56
|2006.01.03 18:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1875
|1.2092
|57
|2006.01.03 18:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1875
|1.2181
|58
|2006.01.03 19:00
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1876
|1.2037
|59
|2006.01.03 19:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1876
|1.2092
|60
|2006.01.03 19:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1876
|1.2181
|61
|2006.01.03 19:15
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1878
|1.2037
|62
|2006.01.03 19:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1878
|1.2092
|63
|2006.01.03 19:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1878
|1.2181
|64
|2006.01.03 19:30
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1879
|1.2037
|65
|2006.01.03 19:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1879
|1.2092
|66
|2006.01.03 19:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1879
|1.2181
|67
|2006.01.03 19:45
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1880
|1.2037
|68
|2006.01.03 19:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1880
|1.2092
|69
|2006.01.03 19:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1880
|1.2181
|70
|2006.01.03 20:00
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1882
|1.2037
|71
|2006.01.03 20:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1882
|1.2092
|72
|2006.01.03 20:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1882
|1.2181
|73
|2006.01.03 20:15
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1884
|1.2037
|74
|2006.01.03 20:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1884
|1.2092
|75
|2006.01.03 20:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1884
|1.2181
|76
|2006.01.03 20:30
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1885
|1.2037
|77
|2006.01.03 20:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1885
|1.2092
|78
|2006.01.03 20:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1885
|1.2181
|79
|2006.01.03 20:33
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1886
|1.2037
|80
|2006.01.03 20:33
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1886
|1.2092
|81
|2006.01.03 20:33
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1886
|1.2181
|82
|2006.01.03 20:45
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1887
|1.2037
|83
|2006.01.03 20:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1887
|1.2092
|84
|2006.01.03 20:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1887
|1.2181
|85
|2006.01.03 21:00
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1889
|1.2037
|86
|2006.01.03 21:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1889
|1.2092
|87
|2006.01.03 21:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1889
|1.2181
|88
|2006.01.03 21:15
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1891
|1.2037
|89
|2006.01.03 21:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1891
|1.2092
|90
|2006.01.03 21:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1891
|1.2181
|91
|2006.01.03 21:30
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1893
|1.2037
|92
|2006.01.03 21:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1893
|1.2092
|93
|2006.01.03 21:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1893
|1.2181
|94
|2006.01.03 21:45
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1895
|1.2037
|95
|2006.01.03 21:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1895
|1.2092
|96
|2006.01.03 21:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1895
|1.2181
|97
|2006.01.03 22:00
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1896
|1.2037
|98
|2006.01.03 22:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1896
|1.2092
|99
|2006.01.03 22:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1896
|1.2181
|100
|2006.01.03 22:15
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1898
|1.2037
|101
|2006.01.03 22:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1898
|1.2092
|102
|2006.01.03 22:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1898
|1.2181
|103
|2006.01.03 22:30
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1899
|1.2037
|104
|2006.01.03 22:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1899
|1.2092
|105
|2006.01.03 22:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1899
|1.2181
|106
|2006.01.03 22:45
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1901
|1.2037
|107
|2006.01.03 22:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1901
|1.2092
|108
|2006.01.03 22:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1901
|1.2181
|109
|2006.01.03 23:00
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1903
|1.2037
|110
|2006.01.03 23:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1903
|1.2092
|111
|2006.01.03 23:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1903
|1.2181
|112
|2006.01.03 23:00
|delete
|10
|0.10
|1.1712
|1.1948
|1.1623
|113
|2006.01.03 23:00
|delete
|12
|0.10
|1.1712
|1.1948
|1.1479
|114
|2006.01.03 23:00
|delete
|11
|0.10
|1.1712
|1.1948
|1.1568
|115
|2006.01.03 23:15
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1904
|1.2037
|116
|2006.01.03 23:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1904
|1.2092
|117
|2006.01.03 23:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1904
|1.2181
|118
|2006.01.03 23:30
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1905
|1.2037
|119
|2006.01.03 23:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1905
|1.2092
|120
|2006.01.03 23:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1905
|1.2181
|121
|2006.01.03 23:45
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1907
|1.2037
|122
|2006.01.03 23:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1907
|1.2092
|123
|2006.01.03 23:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1907
|1.2181
|124
|2006.01.04 00:00
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1908
|1.2037
|125
|2006.01.04 00:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1908
|1.2092
|126
|2006.01.04 00:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1908
|1.2181
|127
|2006.01.04 00:15
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1910
|1.2037
|128
|2006.01.04 00:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1910
|1.2092
|129
|2006.01.04 00:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1910
|1.2181
|130
|2006.01.04 00:30
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1911
|1.2037
|131
|2006.01.04 00:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1911
|1.2092
|132
|2006.01.04 00:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1911
|1.2181
|133
|2006.01.04 00:45
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1913
|1.2037
|134
|2006.01.04 00:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1913
|1.2092
|135
|2006.01.04 00:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1913
|1.2181
|136
|2006.01.04 01:00
|sell stop
|13
|0.10
|1.1796
|1.2034
|1.1707
|137
|2006.01.04 01:00
|sell stop
|14
|0.10
|1.1796
|1.2034
|1.1652
|138
|2006.01.04 01:01
|sell stop
|15
|0.10
|1.1796
|1.2034
|1.1563
|139
|2006.01.04 01:02
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1915
|1.2037
|140
|2006.01.04 01:02
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1915
|1.2092
|141
|2006.01.04 01:02
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1915
|1.2181
|142
|2006.01.04 01:15
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1916
|1.2037
|143
|2006.01.04 01:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1916
|1.2092
|144
|2006.01.04 01:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1916
|1.2181
|145
|2006.01.04 01:30
|modify
|7
|0.10
|1.1948
|1.1918
|1.2037
|146
|2006.01.04 01:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1918
|1.2092
|147
|2006.01.04 01:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1918
|1.2181
|148
|2006.01.04 01:42
|t/p
|7
|0.10
|1.2037
|1.1918
|1.2037
|86.75
|2086.75
|149
|2006.01.04 01:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1920
|1.2092
|150
|2006.01.04 01:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1920
|1.2181
|151
|2006.01.04 01:58
|buy stop
|16
|0.10
|1.2039
|1.1800
|1.2128
|152
|2006.01.04 02:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1921
|1.2092
|153
|2006.01.04 02:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1921
|1.2181
|154
|2006.01.04 02:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1923
|1.2092
|155
|2006.01.04 02:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1923
|1.2181
|156
|2006.01.04 02:18
|buy
|16
|0.10
|1.2039
|1.1800
|1.2128
|157
|2006.01.04 02:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1924
|1.2092
|158
|2006.01.04 02:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1924
|1.2181
|159
|2006.01.04 02:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1926
|1.2092
|160
|2006.01.04 02:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1926
|1.2181
|161
|2006.01.04 02:51
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1926
|1.2128
|162
|2006.01.04 03:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1927
|1.2092
|163
|2006.01.04 03:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1927
|1.2181
|164
|2006.01.04 03:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1927
|1.2128
|165
|2006.01.04 03:05
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1928
|1.2092
|166
|2006.01.04 03:05
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1928
|1.2181
|167
|2006.01.04 03:05
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1928
|1.2128
|168
|2006.01.04 03:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1929
|1.2092
|169
|2006.01.04 03:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1929
|1.2181
|170
|2006.01.04 03:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1929
|1.2128
|171
|2006.01.04 03:25
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1930
|1.2092
|172
|2006.01.04 03:25
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1930
|1.2181
|173
|2006.01.04 03:25
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1930
|1.2128
|174
|2006.01.04 03:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1931
|1.2092
|175
|2006.01.04 03:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1931
|1.2181
|176
|2006.01.04 03:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1931
|1.2128
|177
|2006.01.04 03:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1933
|1.2092
|178
|2006.01.04 03:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1933
|1.2181
|179
|2006.01.04 03:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1933
|1.2128
|180
|2006.01.04 04:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1935
|1.2092
|181
|2006.01.04 04:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1935
|1.2181
|182
|2006.01.04 04:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1935
|1.2128
|183
|2006.01.04 04:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1937
|1.2092
|184
|2006.01.04 04:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1937
|1.2181
|185
|2006.01.04 04:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1937
|1.2128
|186
|2006.01.04 04:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1939
|1.2092
|187
|2006.01.04 04:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1939
|1.2181
|188
|2006.01.04 04:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1939
|1.2128
|189
|2006.01.04 04:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1941
|1.2092
|190
|2006.01.04 04:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1941
|1.2181
|191
|2006.01.04 04:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1941
|1.2128
|192
|2006.01.04 05:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1942
|1.2092
|193
|2006.01.04 05:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1942
|1.2181
|194
|2006.01.04 05:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1942
|1.2128
|195
|2006.01.04 05:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1944
|1.2092
|196
|2006.01.04 05:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1944
|1.2181
|197
|2006.01.04 05:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1944
|1.2128
|198
|2006.01.04 05:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1945
|1.2092
|199
|2006.01.04 05:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1945
|1.2181
|200
|2006.01.04 05:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1945
|1.2128
|201
|2006.01.04 05:31
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1946
|1.2092
|202
|2006.01.04 05:31
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1946
|1.2181
|203
|2006.01.04 05:31
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1946
|1.2128
|204
|2006.01.04 05:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1947
|1.2092
|205
|2006.01.04 05:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1947
|1.2181
|206
|2006.01.04 05:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1947
|1.2128
|207
|2006.01.04 06:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1949
|1.2092
|208
|2006.01.04 06:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1949
|1.2181
|209
|2006.01.04 06:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1949
|1.2128
|210
|2006.01.04 06:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1950
|1.2092
|211
|2006.01.04 06:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1950
|1.2181
|212
|2006.01.04 06:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1950
|1.2128
|213
|2006.01.04 06:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1952
|1.2092
|214
|2006.01.04 06:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1952
|1.2181
|215
|2006.01.04 06:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1952
|1.2128
|216
|2006.01.04 06:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1953
|1.2092
|217
|2006.01.04 06:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1953
|1.2181
|218
|2006.01.04 06:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1953
|1.2128
|219
|2006.01.04 07:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1955
|1.2092
|220
|2006.01.04 07:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1955
|1.2181
|221
|2006.01.04 07:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1955
|1.2128
|222
|2006.01.04 07:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1956
|1.2092
|223
|2006.01.04 07:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1956
|1.2181
|224
|2006.01.04 07:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1956
|1.2128
|225
|2006.01.04 07:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1958
|1.2092
|226
|2006.01.04 07:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1958
|1.2181
|227
|2006.01.04 07:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1958
|1.2128
|228
|2006.01.04 07:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1959
|1.2092
|229
|2006.01.04 07:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1959
|1.2181
|230
|2006.01.04 07:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1959
|1.2128
|231
|2006.01.04 08:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1960
|1.2092
|232
|2006.01.04 08:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1960
|1.2181
|233
|2006.01.04 08:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1960
|1.2128
|234
|2006.01.04 08:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1961
|1.2092
|235
|2006.01.04 08:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1961
|1.2181
|236
|2006.01.04 08:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1961
|1.2128
|237
|2006.01.04 08:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1962
|1.2092
|238
|2006.01.04 08:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1962
|1.2181
|239
|2006.01.04 08:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1962
|1.2128
|240
|2006.01.04 08:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1964
|1.2092
|241
|2006.01.04 08:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1964
|1.2181
|242
|2006.01.04 08:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1964
|1.2128
|243
|2006.01.04 09:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1965
|1.2092
|244
|2006.01.04 09:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1965
|1.2181
|245
|2006.01.04 09:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1965
|1.2128
|246
|2006.01.04 09:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1966
|1.2092
|247
|2006.01.04 09:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1966
|1.2181
|248
|2006.01.04 09:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1966
|1.2128
|249
|2006.01.04 09:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1967
|1.2092
|250
|2006.01.04 09:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1967
|1.2181
|251
|2006.01.04 09:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1967
|1.2128
|252
|2006.01.04 09:45
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1968
|1.2092
|253
|2006.01.04 09:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1968
|1.2181
|254
|2006.01.04 09:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1968
|1.2128
|255
|2006.01.04 10:00
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1969
|1.2092
|256
|2006.01.04 10:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1969
|1.2181
|257
|2006.01.04 10:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1969
|1.2128
|258
|2006.01.04 10:15
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1970
|1.2092
|259
|2006.01.04 10:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1970
|1.2181
|260
|2006.01.04 10:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1970
|1.2128
|261
|2006.01.04 10:19
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1971
|1.2092
|262
|2006.01.04 10:19
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1971
|1.2181
|263
|2006.01.04 10:19
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1971
|1.2128
|264
|2006.01.04 10:30
|modify
|8
|0.10
|1.1948
|1.1972
|1.2092
|265
|2006.01.04 10:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1972
|1.2181
|266
|2006.01.04 10:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1972
|1.2128
|267
|2006.01.04 10:35
|t/p
|8
|0.10
|1.2092
|1.1972
|1.2092
|141.75
|2228.50
|268
|2006.01.04 10:37
|buy stop
|17
|0.10
|1.2092
|1.1852
|1.2236
|269
|2006.01.04 10:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1973
|1.2181
|270
|2006.01.04 10:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1973
|1.2128
|271
|2006.01.04 11:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1974
|1.2181
|272
|2006.01.04 11:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1974
|1.2128
|273
|2006.01.04 11:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1976
|1.2181
|274
|2006.01.04 11:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1976
|1.2128
|275
|2006.01.04 11:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1977
|1.2181
|276
|2006.01.04 11:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1977
|1.2128
|277
|2006.01.04 11:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1978
|1.2181
|278
|2006.01.04 11:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1978
|1.2128
|279
|2006.01.04 12:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1979
|1.2181
|280
|2006.01.04 12:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1979
|1.2128
|281
|2006.01.04 12:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1980
|1.2181
|282
|2006.01.04 12:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1980
|1.2128
|283
|2006.01.04 12:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1981
|1.2181
|284
|2006.01.04 12:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1981
|1.2128
|285
|2006.01.04 12:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1982
|1.2181
|286
|2006.01.04 12:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1982
|1.2128
|287
|2006.01.04 13:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1984
|1.2181
|288
|2006.01.04 13:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1984
|1.2128
|289
|2006.01.04 13:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1985
|1.2181
|290
|2006.01.04 13:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1985
|1.2128
|291
|2006.01.04 13:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1986
|1.2181
|292
|2006.01.04 13:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1986
|1.2128
|293
|2006.01.04 13:35
|buy
|17
|0.10
|1.2092
|1.1852
|1.2236
|294
|2006.01.04 13:36
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.1986
|1.2236
|295
|2006.01.04 13:36
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1987
|1.2181
|296
|2006.01.04 13:36
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1987
|1.2128
|297
|2006.01.04 13:36
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.1987
|1.2236
|298
|2006.01.04 13:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1988
|1.2181
|299
|2006.01.04 13:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1988
|1.2128
|300
|2006.01.04 13:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.1988
|1.2236
|301
|2006.01.04 14:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1989
|1.2181
|302
|2006.01.04 14:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1989
|1.2128
|303
|2006.01.04 14:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1990
|1.2181
|304
|2006.01.04 14:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1990
|1.2128
|305
|2006.01.04 14:24
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1991
|1.2181
|306
|2006.01.04 14:24
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1991
|1.2128
|307
|2006.01.04 14:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1992
|1.2181
|308
|2006.01.04 14:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1992
|1.2128
|309
|2006.01.04 14:39
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.1992
|1.2236
|310
|2006.01.04 14:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1993
|1.2181
|311
|2006.01.04 14:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1993
|1.2128
|312
|2006.01.04 14:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.1993
|1.2236
|313
|2006.01.04 15:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1995
|1.2181
|314
|2006.01.04 15:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1995
|1.2128
|315
|2006.01.04 15:01
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.1995
|1.2236
|316
|2006.01.04 15:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1996
|1.2181
|317
|2006.01.04 15:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1996
|1.2128
|318
|2006.01.04 15:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1997
|1.2181
|319
|2006.01.04 15:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1997
|1.2128
|320
|2006.01.04 15:35
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.1997
|1.2236
|321
|2006.01.04 15:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1998
|1.2181
|322
|2006.01.04 15:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1998
|1.2128
|323
|2006.01.04 16:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.1999
|1.2181
|324
|2006.01.04 16:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.1999
|1.2128
|325
|2006.01.04 16:04
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.1999
|1.2236
|326
|2006.01.04 16:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2000
|1.2181
|327
|2006.01.04 16:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.2000
|1.2128
|328
|2006.01.04 16:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2001
|1.2181
|329
|2006.01.04 16:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.2001
|1.2128
|330
|2006.01.04 16:33
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2002
|1.2181
|331
|2006.01.04 16:33
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.2002
|1.2128
|332
|2006.01.04 16:54
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2003
|1.2181
|333
|2006.01.04 16:54
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.2003
|1.2128
|334
|2006.01.04 16:56
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2003
|1.2236
|335
|2006.01.04 17:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2004
|1.2181
|336
|2006.01.04 17:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.2004
|1.2128
|337
|2006.01.04 17:11
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2004
|1.2236
|338
|2006.01.04 17:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2005
|1.2181
|339
|2006.01.04 17:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.2005
|1.2128
|340
|2006.01.04 17:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2005
|1.2236
|341
|2006.01.04 17:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2006
|1.2181
|342
|2006.01.04 17:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.2006
|1.2128
|343
|2006.01.04 17:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2007
|1.2181
|344
|2006.01.04 17:45
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.2007
|1.2128
|345
|2006.01.04 18:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2008
|1.2181
|346
|2006.01.04 18:00
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.2008
|1.2128
|347
|2006.01.04 18:03
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2008
|1.2236
|348
|2006.01.04 18:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2009
|1.2181
|349
|2006.01.04 18:15
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.2009
|1.2128
|350
|2006.01.04 18:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2009
|1.2236
|351
|2006.01.04 18:23
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2010
|1.2181
|352
|2006.01.04 18:23
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.2010
|1.2128
|353
|2006.01.04 18:23
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2010
|1.2236
|354
|2006.01.04 18:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2011
|1.2181
|355
|2006.01.04 18:30
|modify
|16
|0.10
|1.2039
|1.2011
|1.2128
|356
|2006.01.04 18:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2011
|1.2236
|357
|2006.01.04 18:38
|t/p
|16
|0.10
|1.2128
|1.2011
|1.2128
|89.00
|2317.50
|358
|2006.01.04 18:40
|buy stop
|18
|0.10
|1.2131
|1.1891
|1.2220
|359
|2006.01.04 18:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2013
|1.2181
|360
|2006.01.04 18:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2013
|1.2236
|361
|2006.01.04 19:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2014
|1.2181
|362
|2006.01.04 19:00
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2014
|1.2236
|363
|2006.01.04 19:00
|buy
|18
|0.10
|1.2131
|1.1891
|1.2220
|364
|2006.01.04 19:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2015
|1.2181
|365
|2006.01.04 19:00
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2015
|1.2236
|366
|2006.01.04 19:00
|modify
|18
|0.10
|1.2131
|1.2015
|1.2220
|367
|2006.01.04 19:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2016
|1.2181
|368
|2006.01.04 19:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2016
|1.2236
|369
|2006.01.04 19:18
|modify
|18
|0.10
|1.2131
|1.2016
|1.2220
|370
|2006.01.04 19:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2017
|1.2181
|371
|2006.01.04 19:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2017
|1.2236
|372
|2006.01.04 19:35
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2018
|1.2181
|373
|2006.01.04 19:35
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2018
|1.2236
|374
|2006.01.04 19:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2019
|1.2181
|375
|2006.01.04 19:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2019
|1.2236
|376
|2006.01.04 20:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2020
|1.2181
|377
|2006.01.04 20:00
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2020
|1.2236
|378
|2006.01.04 20:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2022
|1.2181
|379
|2006.01.04 20:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2022
|1.2236
|380
|2006.01.04 20:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2023
|1.2181
|381
|2006.01.04 20:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2023
|1.2236
|382
|2006.01.04 20:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2025
|1.2181
|383
|2006.01.04 20:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2025
|1.2236
|384
|2006.01.04 21:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2026
|1.2181
|385
|2006.01.04 21:00
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2026
|1.2236
|386
|2006.01.04 21:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2027
|1.2181
|387
|2006.01.04 21:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2027
|1.2236
|388
|2006.01.04 21:23
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2028
|1.2181
|389
|2006.01.04 21:23
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2028
|1.2236
|390
|2006.01.04 21:23
|modify
|18
|0.10
|1.2131
|1.2028
|1.2220
|391
|2006.01.04 21:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2029
|1.2181
|392
|2006.01.04 21:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2029
|1.2236
|393
|2006.01.04 21:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2030
|1.2181
|394
|2006.01.04 21:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2030
|1.2236
|395
|2006.01.04 22:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2031
|1.2181
|396
|2006.01.04 22:00
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2031
|1.2236
|397
|2006.01.04 22:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2033
|1.2181
|398
|2006.01.04 22:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2033
|1.2236
|399
|2006.01.04 22:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2034
|1.2181
|400
|2006.01.04 22:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2034
|1.2236
|401
|2006.01.04 22:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2035
|1.2181
|402
|2006.01.04 22:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2035
|1.2236
|403
|2006.01.04 23:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2036
|1.2181
|404
|2006.01.04 23:00
|delete
|13
|0.10
|1.1796
|1.2034
|1.1707
|405
|2006.01.04 23:00
|delete
|15
|0.10
|1.1796
|1.2034
|1.1563
|406
|2006.01.04 23:00
|delete
|14
|0.10
|1.1796
|1.2034
|1.1652
|407
|2006.01.04 23:00
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2036
|1.2236
|408
|2006.01.04 23:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2037
|1.2181
|409
|2006.01.04 23:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2037
|1.2236
|410
|2006.01.04 23:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2038
|1.2181
|411
|2006.01.04 23:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2038
|1.2236
|412
|2006.01.04 23:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2039
|1.2181
|413
|2006.01.04 23:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2039
|1.2236
|414
|2006.01.05 00:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2040
|1.2181
|415
|2006.01.05 00:00
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2040
|1.2236
|416
|2006.01.05 00:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2041
|1.2181
|417
|2006.01.05 00:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2041
|1.2236
|418
|2006.01.05 00:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2042
|1.2181
|419
|2006.01.05 00:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2042
|1.2236
|420
|2006.01.05 00:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2043
|1.2181
|421
|2006.01.05 00:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2043
|1.2236
|422
|2006.01.05 01:00
|sell stop
|19
|0.10
|1.1923
|1.2164
|1.1834
|423
|2006.01.05 01:00
|sell stop
|20
|0.10
|1.1923
|1.2164
|1.1779
|424
|2006.01.05 01:00
|sell stop
|21
|0.10
|1.1923
|1.2164
|1.1690
|425
|2006.01.05 01:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2044
|1.2181
|426
|2006.01.05 01:00
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2044
|1.2236
|427
|2006.01.05 01:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2045
|1.2181
|428
|2006.01.05 01:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2045
|1.2236
|429
|2006.01.05 01:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2046
|1.2181
|430
|2006.01.05 01:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2046
|1.2236
|431
|2006.01.05 01:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2047
|1.2181
|432
|2006.01.05 01:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2047
|1.2236
|433
|2006.01.05 02:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2048
|1.2181
|434
|2006.01.05 02:00
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2048
|1.2236
|435
|2006.01.05 02:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2049
|1.2181
|436
|2006.01.05 02:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2049
|1.2236
|437
|2006.01.05 02:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2050
|1.2181
|438
|2006.01.05 02:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2050
|1.2236
|439
|2006.01.05 03:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2051
|1.2181
|440
|2006.01.05 03:00
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2051
|1.2236
|441
|2006.01.05 03:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2052
|1.2181
|442
|2006.01.05 03:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2052
|1.2236
|443
|2006.01.05 03:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2053
|1.2181
|444
|2006.01.05 03:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2053
|1.2236
|445
|2006.01.05 04:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2054
|1.2181
|446
|2006.01.05 04:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2054
|1.2236
|447
|2006.01.05 04:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2055
|1.2181
|448
|2006.01.05 04:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2055
|1.2236
|449
|2006.01.05 05:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2056
|1.2181
|450
|2006.01.05 05:00
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2056
|1.2236
|451
|2006.01.05 05:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2057
|1.2181
|452
|2006.01.05 05:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2057
|1.2236
|453
|2006.01.05 05:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2058
|1.2181
|454
|2006.01.05 05:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2058
|1.2236
|455
|2006.01.05 06:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2059
|1.2181
|456
|2006.01.05 06:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2059
|1.2236
|457
|2006.01.05 06:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2060
|1.2181
|458
|2006.01.05 06:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2060
|1.2236
|459
|2006.01.05 07:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2061
|1.2181
|460
|2006.01.05 07:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2061
|1.2236
|461
|2006.01.05 07:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2062
|1.2181
|462
|2006.01.05 07:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2062
|1.2236
|463
|2006.01.05 08:06
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2063
|1.2181
|464
|2006.01.05 08:06
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2063
|1.2236
|465
|2006.01.05 08:45
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2064
|1.2181
|466
|2006.01.05 08:45
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2064
|1.2236
|467
|2006.01.05 09:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2065
|1.2181
|468
|2006.01.05 09:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2065
|1.2236
|469
|2006.01.05 10:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2066
|1.2181
|470
|2006.01.05 10:00
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2066
|1.2236
|471
|2006.01.05 10:30
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2067
|1.2181
|472
|2006.01.05 10:30
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2067
|1.2236
|473
|2006.01.05 11:15
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2068
|1.2181
|474
|2006.01.05 11:15
|modify
|17
|0.10
|1.2092
|1.2068
|1.2236
|475
|2006.01.05 12:00
|modify
|9
|0.10
|1.1948
|1.2069
|1.2181
|476
|2006.01.05 12:06
|s/l
|9
|0.10
|1.2069
|1.2069
|1.2181
|118.00
|2435.50
|477
|2006.01.05 12:06
|buy stop
|22
|0.10
|1.2189
|1.1948
|1.2422
|478
|2006.01.05 12:06
|s/l
|17
|0.10
|1.2068
|1.2068
|1.2236
|-24.75
|2410.75
|479
|2006.01.05 12:06
|buy stop
|23
|0.10
|1.2189
|1.1948
|1.2333
|480
|2006.01.05 23:00
|delete
|19
|0.10
|1.1923
|1.2164
|1.1834
|481
|2006.01.05 23:00
|delete
|21
|0.10
|1.1923
|1.2164
|1.1690
|482
|2006.01.05 23:00
|delete
|23
|0.10
|1.2189
|1.1948
|1.2333
|483
|2006.01.05 23:00
|delete
|20
|0.10
|1.1923
|1.2164
|1.1779
|484
|2006.01.05 23:00
|delete
|22
|0.10
|1.2189
|1.1948
|1.2422
|485
|2006.01.06 01:00
|buy stop
|24
|0.10
|1.2204
|1.1962
|1.2348
|486
|2006.01.06 01:00
|buy stop
|25
|0.10
|1.2204
|1.1962
|1.2437
|487
|2006.01.06 01:00
|sell stop
|26
|0.10
|1.1962
|1.2204
|1.1873
|488
|2006.01.06 01:01
|sell stop
|27
|0.10
|1.1962
|1.2204
|1.1818
|489
|2006.01.06 01:02
|sell stop
|28
|0.10
|1.1962
|1.2204
|1.1729
|490
|2006.01.06 14:30
|modify
|18
|0.10
|1.2131
|1.2088
|1.2220
|491
|2006.01.06 14:36
|s/l
|18
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.2220
|-44.50
|2366.25
|492
|2006.01.06 14:36
|buy stop
|29
|0.10
|1.2209
|1.1967
|1.2298
|493
|2006.01.09 23:00
|delete
|24
|0.10
|1.2204
|1.1962
|1.2348
|494
|2006.01.09 23:00
|delete
|25
|0.10
|1.2204
|1.1962
|1.2437
|495
|2006.01.09 23:01
|delete
|26
|0.10
|1.1962
|1.2204
|1.1873
|496
|2006.01.09 23:02
|delete
|27
|0.10
|1.1962
|1.2204
|1.1818
|497
|2006.01.09 23:03
|delete
|28
|0.10
|1.1962
|1.2204
|1.1729
|498
|2006.01.09 23:03
|delete
|29
|0.10
|1.2209
|1.1967
|1.2298
|499
|2006.01.10 01:00
|buy stop
|30
|0.10
|1.2217
|1.1975
|1.2306
|500
|2006.01.10 01:00
|buy stop
|31
|0.10
|1.2217
|1.1975
|1.2361
|501
|2006.01.10 01:01
|buy stop
|32
|0.10
|1.2217
|1.1975
|1.2450
|502
|2006.01.10 01:02
|sell stop
|33
|0.10
|1.1975
|1.2216
|1.1886
|503
|2006.01.10 01:03
|sell stop
|34
|0.10
|1.1975
|1.2216
|1.1831
|504
|2006.01.10 01:04
|sell stop
|35
|0.10
|1.1975
|1.2216
|1.1742
|505
|2006.01.10 23:00
|delete
|30
|0.10
|1.2217
|1.1975
|1.2306
|506
|2006.01.10 23:00
|delete
|31
|0.10
|1.2217
|1.1975
|1.2361
|507
|2006.01.10 23:00
|delete
|32
|0.10
|1.2217
|1.1975
|1.2450
|508
|2006.01.10 23:00
|delete
|33
|0.10
|1.1975
|1.2216
|1.1886
|509
|2006.01.10 23:01
|delete
|34
|0.10
|1.1975
|1.2216
|1.1831
|510
|2006.01.10 23:02
|delete
|35
|0.10
|1.1975
|1.2216
|1.1742
|511
|2006.01.11 01:00
|buy stop
|36
|0.10
|1.2195
|1.1953
|1.2284
|512
|2006.01.11 01:00
|buy stop
|37
|0.10
|1.2195
|1.1953
|1.2339
|513
|2006.01.11 01:05
|buy stop
|38
|0.10
|1.2195
|1.1953
|1.2428
|514
|2006.01.11 01:05
|sell stop
|39
|0.10
|1.1953
|1.2195
|1.1864
|515
|2006.01.11 01:05
|sell stop
|40
|0.10
|1.1953
|1.2195
|1.1809
|516
|2006.01.11 01:06
|sell stop
|41
|0.10
|1.1953
|1.2195
|1.1720
|517
|2006.01.11 23:00
|delete
|36
|0.10
|1.2195
|1.1953
|1.2284
|518
|2006.01.11 23:00
|delete
|37
|0.10
|1.2195
|1.1953
|1.2339
|519
|2006.01.11 23:01
|delete
|38
|0.10
|1.2195
|1.1953
|1.2428
|520
|2006.01.11 23:01
|delete
|39
|0.10
|1.1953
|1.2195
|1.1864
|521
|2006.01.11 23:01
|delete
|40
|0.10
|1.1953
|1.2195
|1.1809
|522
|2006.01.11 23:02
|delete
|41
|0.10
|1.1953
|1.2195
|1.1720
|523
|2006.01.12 01:00
|buy stop
|42
|0.10
|1.2214
|1.1972
|1.2303
|524
|2006.01.12 01:05
|buy stop
|43
|0.10
|1.2214
|1.1972
|1.2358
|525
|2006.01.12 01:06
|buy stop
|44
|0.10
|1.2214
|1.1972
|1.2447
|526
|2006.01.12 01:07
|sell stop
|45
|0.10
|1.1972
|1.2214
|1.1883
|527
|2006.01.12 01:07
|sell stop
|46
|0.10
|1.1972
|1.2214
|1.1828
|528
|2006.01.12 01:07
|sell stop
|47
|0.10
|1.1972
|1.2214
|1.1739
|529
|2006.01.12 23:00
|delete
|42
|0.10
|1.2214
|1.1972
|1.2303
|530
|2006.01.12 23:00
|delete
|43
|0.10
|1.2214
|1.1972
|1.2358
|531
|2006.01.12 23:00
|delete
|44
|0.10
|1.2214
|1.1972
|1.2447
|532
|2006.01.12 23:01
|delete
|45
|0.10
|1.1972
|1.2214
|1.1883
|533
|2006.01.12 23:01
|delete
|46
|0.10
|1.1972
|1.2214
|1.1828
|534
|2006.01.12 23:02
|delete
|47
|0.10
|1.1972
|1.2214
|1.1739
|535
|2006.01.13 01:00
|buy stop
|48
|0.10
|1.2201
|1.1959
|1.2290
|536
|2006.01.13 01:00
|buy stop
|49
|0.10
|1.2201
|1.1959
|1.2345
|537
|2006.01.13 01:00
|buy stop
|50
|0.10
|1.2201
|1.1959
|1.2434
|538
|2006.01.13 01:01
|sell stop
|51
|0.10
|1.1959
|1.2201
|1.1870
|539
|2006.01.13 01:01
|sell stop
|52
|0.10
|1.1959
|1.2201
|1.1815
|540
|2006.01.13 01:01
|sell stop
|53
|0.10
|1.1959
|1.2201
|1.1726
|541
|2006.01.16 23:00
|delete
|48
|0.10
|1.2201
|1.1959
|1.2290
|542
|2006.01.16 23:00
|delete
|49
|0.10
|1.2201
|1.1959
|1.2345
|543
|2006.01.16 23:00
|delete
|50
|0.10
|1.2201
|1.1959
|1.2434
|544
|2006.01.16 23:01
|delete
|51
|0.10
|1.1959
|1.2201
|1.1870
|545
|2006.01.16 23:06
|delete
|52
|0.10
|1.1959
|1.2201
|1.1815
|546
|2006.01.16 23:07
|delete
|53
|0.10
|1.1959
|1.2201
|1.1726
|547
|2006.01.17 01:00
|buy stop
|54
|0.10
|1.2237
|1.1995
|1.2326
|548
|2006.01.17 01:01
|buy stop
|55
|0.10
|1.2237
|1.1995
|1.2381
|549
|2006.01.17 01:01
|buy stop
|56
|0.10
|1.2237
|1.1995
|1.2470
|550
|2006.01.17 01:01
|sell stop
|57
|0.10
|1.1995
|1.2237
|1.1906
|551
|2006.01.17 01:01
|sell stop
|58
|0.10
|1.1995
|1.2237
|1.1851
|552
|2006.01.17 01:01
|sell stop
|59
|0.10
|1.1995
|1.2237
|1.1762
|553
|2006.01.17 23:00
|delete
|54
|0.10
|1.2237
|1.1995
|1.2326
|554
|2006.01.17 23:00
|delete
|55
|0.10
|1.2237
|1.1995
|1.2381
|555
|2006.01.17 23:00
|delete
|56
|0.10
|1.2237
|1.1995
|1.2470
|556
|2006.01.17 23:01
|delete
|57
|0.10
|1.1995
|1.2237
|1.1906
|557
|2006.01.17 23:01
|delete
|58
|0.10
|1.1995
|1.2237
|1.1851
|558
|2006.01.17 23:02
|delete
|59
|0.10
|1.1995
|1.2237
|1.1762
|559
|2006.01.18 01:00
|buy stop
|60
|0.10
|1.2221
|1.1979
|1.2310
|560
|2006.01.18 01:00
|buy stop
|61
|0.10
|1.2221
|1.1979
|1.2365
|561
|2006.01.18 01:00
|buy stop
|62
|0.10
|1.2221
|1.1979
|1.2454
|562
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|63
|0.10
|1.1979
|1.2221
|1.1890
|563
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|64
|0.10
|1.1979
|1.2221
|1.1835
|564
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|65
|0.10
|1.1979
|1.2221
|1.1746
|565
|2006.01.18 23:00
|delete
|60
|0.10
|1.2221
|1.1979
|1.2310
|566
|2006.01.18 23:00
|delete
|61
|0.10
|1.2221
|1.1979
|1.2365
|567
|2006.01.18 23:01
|delete
|62
|0.10
|1.2221
|1.1979
|1.2454
|568
|2006.01.18 23:02
|delete
|63
|0.10
|1.1979
|1.2221
|1.1890
|569
|2006.01.18 23:02
|delete
|64
|0.10
|1.1979
|1.2221
|1.1835
|570
|2006.01.18 23:02
|delete
|65
|0.10
|1.1979
|1.2221
|1.1746
|571
|2006.01.19 01:00
|buy stop
|66
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2314
|572
|2006.01.19 01:00
|buy stop
|67
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2369
|573
|2006.01.19 01:00
|buy stop
|68
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2458
|574
|2006.01.19 01:00
|sell stop
|69
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1894
|575
|2006.01.19 01:01
|sell stop
|70
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1839
|576
|2006.01.19 01:01
|sell stop
|71
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1750
|577
|2006.01.19 23:00
|delete
|66
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2314
|578
|2006.01.19 23:02
|delete
|67
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2369
|579
|2006.01.19 23:03
|delete
|68
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2458
|580
|2006.01.19 23:03
|delete
|69
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1894
|581
|2006.01.19 23:03
|delete
|70
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1839
|582
|2006.01.19 23:03
|delete
|71
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1750
|583
|2006.01.20 01:00
|buy stop
|72
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2304
|584
|2006.01.20 01:00
|buy stop
|73
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2359
|585
|2006.01.20 01:00
|buy stop
|74
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2448
|586
|2006.01.20 01:02
|sell stop
|75
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1884
|587
|2006.01.20 01:02
|sell stop
|76
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1829
|588
|2006.01.20 01:03
|sell stop
|77
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1740
|589
|2006.01.23 01:40
|buy
|72
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2304
|590
|2006.01.23 01:40
|buy
|73
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2359
|591
|2006.01.23 01:40
|buy
|74
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2448
|592
|2006.01.23 01:41
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2102
|1.2304
|593
|2006.01.23 01:41
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2102
|1.2359
|594
|2006.01.23 01:41
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2102
|1.2448
|595
|2006.01.23 01:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2104
|1.2304
|596
|2006.01.23 01:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2104
|1.2359
|597
|2006.01.23 01:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2104
|1.2448
|598
|2006.01.23 02:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2105
|1.2304
|599
|2006.01.23 02:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2105
|1.2359
|600
|2006.01.23 02:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2105
|1.2448
|601
|2006.01.23 02:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2107
|1.2304
|602
|2006.01.23 02:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2107
|1.2359
|603
|2006.01.23 02:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2107
|1.2448
|604
|2006.01.23 02:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2109
|1.2304
|605
|2006.01.23 02:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2109
|1.2359
|606
|2006.01.23 02:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2109
|1.2448
|607
|2006.01.23 02:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2110
|1.2304
|608
|2006.01.23 02:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2110
|1.2359
|609
|2006.01.23 02:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2110
|1.2448
|610
|2006.01.23 03:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2112
|1.2304
|611
|2006.01.23 03:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2112
|1.2359
|612
|2006.01.23 03:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2112
|1.2448
|613
|2006.01.23 03:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2114
|1.2304
|614
|2006.01.23 03:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2114
|1.2359
|615
|2006.01.23 03:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2114
|1.2448
|616
|2006.01.23 03:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2115
|1.2304
|617
|2006.01.23 03:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2115
|1.2359
|618
|2006.01.23 03:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2115
|1.2448
|619
|2006.01.23 03:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2117
|1.2304
|620
|2006.01.23 03:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2117
|1.2359
|621
|2006.01.23 03:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2117
|1.2448
|622
|2006.01.23 04:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2119
|1.2304
|623
|2006.01.23 04:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2119
|1.2359
|624
|2006.01.23 04:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2119
|1.2448
|625
|2006.01.23 04:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2120
|1.2304
|626
|2006.01.23 04:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2120
|1.2359
|627
|2006.01.23 04:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2120
|1.2448
|628
|2006.01.23 04:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2122
|1.2304
|629
|2006.01.23 04:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2122
|1.2359
|630
|2006.01.23 04:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2122
|1.2448
|631
|2006.01.23 04:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2124
|1.2304
|632
|2006.01.23 04:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2124
|1.2359
|633
|2006.01.23 04:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2124
|1.2448
|634
|2006.01.23 05:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2125
|1.2304
|635
|2006.01.23 05:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2125
|1.2359
|636
|2006.01.23 05:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2125
|1.2448
|637
|2006.01.23 05:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2127
|1.2304
|638
|2006.01.23 05:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2127
|1.2359
|639
|2006.01.23 05:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2127
|1.2448
|640
|2006.01.23 05:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2128
|1.2304
|641
|2006.01.23 05:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2128
|1.2359
|642
|2006.01.23 05:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2128
|1.2448
|643
|2006.01.23 05:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2130
|1.2304
|644
|2006.01.23 05:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2130
|1.2359
|645
|2006.01.23 05:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2130
|1.2448
|646
|2006.01.23 06:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2131
|1.2304
|647
|2006.01.23 06:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2131
|1.2359
|648
|2006.01.23 06:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2131
|1.2448
|649
|2006.01.23 06:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2132
|1.2304
|650
|2006.01.23 06:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2132
|1.2359
|651
|2006.01.23 06:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2132
|1.2448
|652
|2006.01.23 06:17
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2133
|1.2304
|653
|2006.01.23 06:17
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2133
|1.2359
|654
|2006.01.23 06:17
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2133
|1.2448
|655
|2006.01.23 06:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2134
|1.2304
|656
|2006.01.23 06:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2134
|1.2359
|657
|2006.01.23 06:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2134
|1.2448
|658
|2006.01.23 06:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2135
|1.2304
|659
|2006.01.23 06:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2135
|1.2359
|660
|2006.01.23 06:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2135
|1.2448
|661
|2006.01.23 07:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2137
|1.2304
|662
|2006.01.23 07:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2137
|1.2359
|663
|2006.01.23 07:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2137
|1.2448
|664
|2006.01.23 07:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2138
|1.2304
|665
|2006.01.23 07:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2138
|1.2359
|666
|2006.01.23 07:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2138
|1.2448
|667
|2006.01.23 07:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2140
|1.2304
|668
|2006.01.23 07:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2140
|1.2359
|669
|2006.01.23 07:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2140
|1.2448
|670
|2006.01.23 07:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2141
|1.2304
|671
|2006.01.23 07:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2141
|1.2359
|672
|2006.01.23 07:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2141
|1.2448
|673
|2006.01.23 08:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2142
|1.2304
|674
|2006.01.23 08:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2142
|1.2359
|675
|2006.01.23 08:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2142
|1.2448
|676
|2006.01.23 08:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2144
|1.2304
|677
|2006.01.23 08:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2144
|1.2359
|678
|2006.01.23 08:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2144
|1.2448
|679
|2006.01.23 08:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2145
|1.2304
|680
|2006.01.23 08:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2145
|1.2359
|681
|2006.01.23 08:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2145
|1.2448
|682
|2006.01.23 08:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2146
|1.2304
|683
|2006.01.23 08:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2146
|1.2359
|684
|2006.01.23 08:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2146
|1.2448
|685
|2006.01.23 09:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2147
|1.2304
|686
|2006.01.23 09:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2147
|1.2359
|687
|2006.01.23 09:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2147
|1.2448
|688
|2006.01.23 09:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2148
|1.2304
|689
|2006.01.23 09:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2148
|1.2359
|690
|2006.01.23 09:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2148
|1.2448
|691
|2006.01.23 09:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2149
|1.2304
|692
|2006.01.23 09:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2149
|1.2359
|693
|2006.01.23 09:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2149
|1.2448
|694
|2006.01.23 09:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2150
|1.2304
|695
|2006.01.23 09:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2150
|1.2359
|696
|2006.01.23 09:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2150
|1.2448
|697
|2006.01.23 09:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2151
|1.2304
|698
|2006.01.23 09:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2151
|1.2359
|699
|2006.01.23 09:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2151
|1.2448
|700
|2006.01.23 10:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2152
|1.2304
|701
|2006.01.23 10:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2152
|1.2359
|702
|2006.01.23 10:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2152
|1.2448
|703
|2006.01.23 10:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2153
|1.2304
|704
|2006.01.23 10:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2153
|1.2359
|705
|2006.01.23 10:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2153
|1.2448
|706
|2006.01.23 10:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2155
|1.2304
|707
|2006.01.23 10:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2155
|1.2359
|708
|2006.01.23 10:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2155
|1.2448
|709
|2006.01.23 10:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2156
|1.2304
|710
|2006.01.23 10:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2156
|1.2359
|711
|2006.01.23 10:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2156
|1.2448
|712
|2006.01.23 11:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2158
|1.2304
|713
|2006.01.23 11:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2158
|1.2359
|714
|2006.01.23 11:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2158
|1.2448
|715
|2006.01.23 11:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2159
|1.2304
|716
|2006.01.23 11:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2159
|1.2359
|717
|2006.01.23 11:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2159
|1.2448
|718
|2006.01.23 11:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2161
|1.2304
|719
|2006.01.23 11:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2161
|1.2359
|720
|2006.01.23 11:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2161
|1.2448
|721
|2006.01.23 11:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2162
|1.2304
|722
|2006.01.23 11:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2162
|1.2359
|723
|2006.01.23 11:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2162
|1.2448
|724
|2006.01.23 12:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2164
|1.2304
|725
|2006.01.23 12:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2164
|1.2359
|726
|2006.01.23 12:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2164
|1.2448
|727
|2006.01.23 12:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2166
|1.2304
|728
|2006.01.23 12:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2166
|1.2359
|729
|2006.01.23 12:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2166
|1.2448
|730
|2006.01.23 12:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2167
|1.2304
|731
|2006.01.23 12:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2167
|1.2359
|732
|2006.01.23 12:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2167
|1.2448
|733
|2006.01.23 12:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2168
|1.2304
|734
|2006.01.23 12:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2168
|1.2359
|735
|2006.01.23 12:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2168
|1.2448
|736
|2006.01.23 13:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2170
|1.2304
|737
|2006.01.23 13:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2170
|1.2359
|738
|2006.01.23 13:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2170
|1.2448
|739
|2006.01.23 13:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2171
|1.2304
|740
|2006.01.23 13:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2171
|1.2359
|741
|2006.01.23 13:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2171
|1.2448
|742
|2006.01.23 13:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2173
|1.2304
|743
|2006.01.23 13:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2173
|1.2359
|744
|2006.01.23 13:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2173
|1.2448
|745
|2006.01.23 13:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2174
|1.2304
|746
|2006.01.23 13:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2174
|1.2359
|747
|2006.01.23 13:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2174
|1.2448
|748
|2006.01.23 14:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2176
|1.2304
|749
|2006.01.23 14:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2176
|1.2359
|750
|2006.01.23 14:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2176
|1.2448
|751
|2006.01.23 14:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2177
|1.2304
|752
|2006.01.23 14:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2177
|1.2359
|753
|2006.01.23 14:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2177
|1.2448
|754
|2006.01.23 14:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2179
|1.2304
|755
|2006.01.23 14:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2179
|1.2359
|756
|2006.01.23 14:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2179
|1.2448
|757
|2006.01.23 14:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2180
|1.2304
|758
|2006.01.23 14:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2180
|1.2359
|759
|2006.01.23 14:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2180
|1.2448
|760
|2006.01.23 15:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2181
|1.2304
|761
|2006.01.23 15:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2181
|1.2359
|762
|2006.01.23 15:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2181
|1.2448
|763
|2006.01.23 15:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2183
|1.2304
|764
|2006.01.23 15:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2183
|1.2359
|765
|2006.01.23 15:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2183
|1.2448
|766
|2006.01.23 15:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2184
|1.2304
|767
|2006.01.23 15:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2184
|1.2359
|768
|2006.01.23 15:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2184
|1.2448
|769
|2006.01.23 15:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2185
|1.2304
|770
|2006.01.23 15:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2185
|1.2359
|771
|2006.01.23 15:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2185
|1.2448
|772
|2006.01.23 16:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2186
|1.2304
|773
|2006.01.23 16:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2186
|1.2359
|774
|2006.01.23 16:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2186
|1.2448
|775
|2006.01.23 16:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2188
|1.2304
|776
|2006.01.23 16:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2188
|1.2359
|777
|2006.01.23 16:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2188
|1.2448
|778
|2006.01.23 16:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2189
|1.2304
|779
|2006.01.23 16:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2189
|1.2359
|780
|2006.01.23 16:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2189
|1.2448
|781
|2006.01.23 16:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2190
|1.2304
|782
|2006.01.23 16:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2190
|1.2359
|783
|2006.01.23 16:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2190
|1.2448
|784
|2006.01.23 17:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2191
|1.2304
|785
|2006.01.23 17:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2191
|1.2359
|786
|2006.01.23 17:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2191
|1.2448
|787
|2006.01.23 17:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2192
|1.2304
|788
|2006.01.23 17:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2192
|1.2359
|789
|2006.01.23 17:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2192
|1.2448
|790
|2006.01.23 17:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2193
|1.2304
|791
|2006.01.23 17:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2193
|1.2359
|792
|2006.01.23 17:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2193
|1.2448
|793
|2006.01.23 17:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2195
|1.2304
|794
|2006.01.23 17:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2195
|1.2359
|795
|2006.01.23 17:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2195
|1.2448
|796
|2006.01.23 18:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2196
|1.2304
|797
|2006.01.23 18:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2196
|1.2359
|798
|2006.01.23 18:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2196
|1.2448
|799
|2006.01.23 18:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2197
|1.2304
|800
|2006.01.23 18:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2197
|1.2359
|801
|2006.01.23 18:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2197
|1.2448
|802
|2006.01.23 18:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2198
|1.2304
|803
|2006.01.23 18:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2198
|1.2359
|804
|2006.01.23 18:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2198
|1.2448
|805
|2006.01.23 18:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2200
|1.2304
|806
|2006.01.23 18:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2200
|1.2359
|807
|2006.01.23 18:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2200
|1.2448
|808
|2006.01.23 19:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2201
|1.2304
|809
|2006.01.23 19:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2201
|1.2359
|810
|2006.01.23 19:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2201
|1.2448
|811
|2006.01.23 19:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2202
|1.2304
|812
|2006.01.23 19:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2202
|1.2359
|813
|2006.01.23 19:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2202
|1.2448
|814
|2006.01.23 19:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2203
|1.2304
|815
|2006.01.23 19:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2203
|1.2359
|816
|2006.01.23 19:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2203
|1.2448
|817
|2006.01.23 19:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2204
|1.2304
|818
|2006.01.23 19:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2204
|1.2359
|819
|2006.01.23 19:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2204
|1.2448
|820
|2006.01.23 20:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2205
|1.2304
|821
|2006.01.23 20:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2205
|1.2359
|822
|2006.01.23 20:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2205
|1.2448
|823
|2006.01.23 20:13
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2206
|1.2304
|824
|2006.01.23 20:13
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2206
|1.2359
|825
|2006.01.23 20:13
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2206
|1.2448
|826
|2006.01.23 20:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2207
|1.2304
|827
|2006.01.23 20:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2207
|1.2359
|828
|2006.01.23 20:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2207
|1.2448
|829
|2006.01.23 20:30
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2208
|1.2304
|830
|2006.01.23 20:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2208
|1.2359
|831
|2006.01.23 20:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2208
|1.2448
|832
|2006.01.23 20:45
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2209
|1.2304
|833
|2006.01.23 20:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2209
|1.2359
|834
|2006.01.23 20:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2209
|1.2448
|835
|2006.01.23 21:00
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2211
|1.2304
|836
|2006.01.23 21:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2211
|1.2359
|837
|2006.01.23 21:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2211
|1.2448
|838
|2006.01.23 21:15
|modify
|72
|0.10
|1.2215
|1.2212
|1.2304
|839
|2006.01.23 21:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2212
|1.2359
|840
|2006.01.23 21:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2212
|1.2448
|841
|2006.01.23 21:20
|t/p
|72
|0.10
|1.2304
|1.2212
|1.2304
|89.00
|2455.25
|842
|2006.01.23 21:20
|buy stop
|78
|0.10
|1.2334
|1.2090
|1.2423
|843
|2006.01.23 21:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2213
|1.2359
|844
|2006.01.23 21:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2213
|1.2448
|845
|2006.01.23 21:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2214
|1.2359
|846
|2006.01.23 21:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2214
|1.2448
|847
|2006.01.23 22:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2216
|1.2359
|848
|2006.01.23 22:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2216
|1.2448
|849
|2006.01.23 22:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2217
|1.2359
|850
|2006.01.23 22:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2217
|1.2448
|851
|2006.01.23 22:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2218
|1.2359
|852
|2006.01.23 22:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2218
|1.2448
|853
|2006.01.23 22:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2219
|1.2359
|854
|2006.01.23 22:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2219
|1.2448
|855
|2006.01.23 23:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2220
|1.2359
|856
|2006.01.23 23:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2220
|1.2448
|857
|2006.01.23 23:00
|delete
|75
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1884
|858
|2006.01.23 23:00
|delete
|77
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1740
|859
|2006.01.23 23:00
|delete
|76
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1829
|860
|2006.01.23 23:01
|delete
|78
|0.10
|1.2334
|1.2090
|1.2423
|861
|2006.01.23 23:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2221
|1.2359
|862
|2006.01.23 23:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2221
|1.2448
|863
|2006.01.23 23:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2222
|1.2359
|864
|2006.01.23 23:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2222
|1.2448
|865
|2006.01.23 23:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2223
|1.2359
|866
|2006.01.23 23:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2223
|1.2448
|867
|2006.01.24 00:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2224
|1.2359
|868
|2006.01.24 00:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2224
|1.2448
|869
|2006.01.24 00:04
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2225
|1.2359
|870
|2006.01.24 00:04
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2225
|1.2448
|871
|2006.01.24 00:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2226
|1.2359
|872
|2006.01.24 00:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2226
|1.2448
|873
|2006.01.24 00:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2227
|1.2359
|874
|2006.01.24 00:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2227
|1.2448
|875
|2006.01.24 00:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2228
|1.2359
|876
|2006.01.24 00:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2228
|1.2448
|877
|2006.01.24 01:00
|buy stop
|79
|0.10
|1.2351
|1.2107
|1.2440
|878
|2006.01.24 01:00
|sell stop
|80
|0.10
|1.2107
|1.2351
|1.2018
|879
|2006.01.24 01:01
|sell stop
|81
|0.10
|1.2107
|1.2351
|1.1963
|880
|2006.01.24 01:01
|sell stop
|82
|0.10
|1.2107
|1.2351
|1.1874
|881
|2006.01.24 01:01
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2229
|1.2359
|882
|2006.01.24 01:01
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2229
|1.2448
|883
|2006.01.24 01:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2230
|1.2359
|884
|2006.01.24 01:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2230
|1.2448
|885
|2006.01.24 01:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2231
|1.2359
|886
|2006.01.24 01:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2231
|1.2448
|887
|2006.01.24 02:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2232
|1.2359
|888
|2006.01.24 02:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2232
|1.2448
|889
|2006.01.24 02:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2233
|1.2359
|890
|2006.01.24 02:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2233
|1.2448
|891
|2006.01.24 02:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2234
|1.2359
|892
|2006.01.24 02:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2234
|1.2448
|893
|2006.01.24 02:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2235
|1.2359
|894
|2006.01.24 02:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2235
|1.2448
|895
|2006.01.24 03:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2236
|1.2359
|896
|2006.01.24 03:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2236
|1.2448
|897
|2006.01.24 03:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2237
|1.2359
|898
|2006.01.24 03:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2237
|1.2448
|899
|2006.01.24 03:55
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2238
|1.2359
|900
|2006.01.24 03:55
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2238
|1.2448
|901
|2006.01.24 04:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2239
|1.2359
|902
|2006.01.24 04:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2239
|1.2448
|903
|2006.01.24 04:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2240
|1.2359
|904
|2006.01.24 04:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2240
|1.2448
|905
|2006.01.24 05:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2241
|1.2359
|906
|2006.01.24 05:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2241
|1.2448
|907
|2006.01.24 05:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2242
|1.2359
|908
|2006.01.24 05:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2242
|1.2448
|909
|2006.01.24 06:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2243
|1.2359
|910
|2006.01.24 06:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2243
|1.2448
|911
|2006.01.24 06:22
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2244
|1.2359
|912
|2006.01.24 06:22
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2244
|1.2448
|913
|2006.01.24 06:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2245
|1.2359
|914
|2006.01.24 06:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2245
|1.2448
|915
|2006.01.24 07:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2246
|1.2359
|916
|2006.01.24 07:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2246
|1.2448
|917
|2006.01.24 07:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2247
|1.2359
|918
|2006.01.24 07:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2247
|1.2448
|919
|2006.01.24 07:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2248
|1.2359
|920
|2006.01.24 07:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2248
|1.2448
|921
|2006.01.24 08:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2249
|1.2359
|922
|2006.01.24 08:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2249
|1.2448
|923
|2006.01.24 08:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2250
|1.2359
|924
|2006.01.24 08:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2250
|1.2448
|925
|2006.01.24 09:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2251
|1.2359
|926
|2006.01.24 09:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2251
|1.2448
|927
|2006.01.24 10:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2252
|1.2359
|928
|2006.01.24 10:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2252
|1.2448
|929
|2006.01.24 10:45
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2253
|1.2359
|930
|2006.01.24 10:45
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2253
|1.2448
|931
|2006.01.24 11:15
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2254
|1.2359
|932
|2006.01.24 11:15
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2254
|1.2448
|933
|2006.01.24 12:30
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2255
|1.2359
|934
|2006.01.24 12:30
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2255
|1.2448
|935
|2006.01.24 13:26
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2256
|1.2359
|936
|2006.01.24 13:26
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2256
|1.2448
|937
|2006.01.24 14:00
|modify
|73
|0.10
|1.2215
|1.2257
|1.2359
|938
|2006.01.24 14:00
|modify
|74
|0.10
|1.2215
|1.2257
|1.2448
|939
|2006.01.24 14:58
|s/l
|73
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2359
|41.25
|2496.50
|940
|2006.01.24 14:58
|s/l
|74
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2448
|41.25
|2537.75
|941
|2006.01.24 14:58
|buy stop
|83
|0.10
|1.2379
|1.2134
|1.2523
|942
|2006.01.24 14:58
|buy stop
|84
|0.10
|1.2379
|1.2134
|1.2612
|943
|2006.01.24 23:00
|delete
|79
|0.10
|1.2351
|1.2107
|1.2440
|944
|2006.01.24 23:00
|delete
|80
|0.10
|1.2107
|1.2351
|1.2018
|945
|2006.01.24 23:02
|delete
|81
|0.10
|1.2107
|1.2351
|1.1963
|946
|2006.01.24 23:03
|delete
|82
|0.10
|1.2107
|1.2351
|1.1874
|947
|2006.01.24 23:06
|delete
|83
|0.10
|1.2379
|1.2134
|1.2523
|948
|2006.01.24 23:07
|delete
|84
|0.10
|1.2379
|1.2134
|1.2612
|949
|2006.01.25 01:00
|buy stop
|85
|0.10
|1.2388
|1.2143
|1.2477
|950
|2006.01.25 01:00
|buy stop
|86
|0.10
|1.2388
|1.2143
|1.2532
|951
|2006.01.25 01:00
|buy stop
|87
|0.10
|1.2388
|1.2143
|1.2621
|952
|2006.01.25 01:00
|sell stop
|88
|0.10
|1.2143
|1.2388
|1.2054
|953
|2006.01.25 01:02
|sell stop
|89
|0.10
|1.2143
|1.2388
|1.1999
|954
|2006.01.25 01:03
|sell stop
|90
|0.10
|1.2143
|1.2388
|1.1910
|955
|2006.01.25 23:00
|delete
|85
|0.10
|1.2388
|1.2143
|1.2477
|956
|2006.01.25 23:00
|delete
|86
|0.10
|1.2388
|1.2143
|1.2532
|957
|2006.01.25 23:00
|delete
|87
|0.10
|1.2388
|1.2143
|1.2621
|958
|2006.01.25 23:01
|delete
|88
|0.10
|1.2143
|1.2388
|1.2054
|959
|2006.01.25 23:01
|delete
|89
|0.10
|1.2143
|1.2388
|1.1999
|960
|2006.01.25 23:02
|delete
|90
|0.10
|1.2143
|1.2388
|1.1910
|961
|2006.01.26 01:00
|buy stop
|91
|0.10
|1.2387
|1.2142
|1.2476
|962
|2006.01.26 01:00
|buy stop
|92
|0.10
|1.2387
|1.2142
|1.2531
|963
|2006.01.26 01:01
|buy stop
|93
|0.10
|1.2387
|1.2142
|1.2620
|964
|2006.01.26 01:01
|sell stop
|94
|0.10
|1.2142
|1.2387
|1.2053
|965
|2006.01.26 01:02
|sell stop
|95
|0.10
|1.2142
|1.2387
|1.1998
|966
|2006.01.26 01:03
|sell stop
|96
|0.10
|1.2142
|1.2387
|1.1909
|967
|2006.01.26 23:00
|delete
|91
|0.10
|1.2387
|1.2142
|1.2476
|968
|2006.01.26 23:00
|delete
|92
|0.10
|1.2387
|1.2142
|1.2531
|969
|2006.01.26 23:01
|delete
|93
|0.10
|1.2387
|1.2142
|1.2620
|970
|2006.01.26 23:03
|delete
|94
|0.10
|1.2142
|1.2387
|1.2053
|971
|2006.01.26 23:04
|delete
|95
|0.10
|1.2142
|1.2387
|1.1998
|972
|2006.01.26 23:05
|delete
|96
|0.10
|1.2142
|1.2387
|1.1909
|973
|2006.01.27 01:00
|buy stop
|97
|0.10
|1.2362
|1.2117
|1.2451
|974
|2006.01.27 01:00
|buy stop
|98
|0.10
|1.2362
|1.2117
|1.2506
|975
|2006.01.27 01:01
|buy stop
|99
|0.10
|1.2362
|1.2117
|1.2595
|976
|2006.01.27 01:01
|sell stop
|100
|0.10
|1.2117
|1.2362
|1.2028
|977
|2006.01.27 01:02
|sell stop
|101
|0.10
|1.2117
|1.2362
|1.1973
|978
|2006.01.27 01:03
|sell stop
|102
|0.10
|1.2117
|1.2362
|1.1884
|979
|2006.01.27 17:13
|sell
|100
|0.10
|1.2117
|1.2362
|1.2028
|980
|2006.01.27 17:13
|sell
|101
|0.10
|1.2117
|1.2362
|1.1973
|981
|2006.01.27 17:13
|sell
|102
|0.10
|1.2117
|1.2362
|1.1884
|982
|2006.01.27 17:13
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2214
|1.2028
|983
|2006.01.27 17:13
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2214
|1.1973
|984
|2006.01.27 17:13
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2214
|1.1884
|985
|2006.01.27 17:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2212
|1.2028
|986
|2006.01.27 17:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2212
|1.1973
|987
|2006.01.27 17:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2212
|1.1884
|988
|2006.01.27 18:26
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2208
|1.2028
|989
|2006.01.27 18:26
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2208
|1.1973
|990
|2006.01.27 18:26
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2208
|1.1884
|991
|2006.01.27 18:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2207
|1.2028
|992
|2006.01.27 18:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2207
|1.1973
|993
|2006.01.27 18:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2207
|1.1884
|994
|2006.01.27 19:13
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2204
|1.2028
|995
|2006.01.27 19:13
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2204
|1.1973
|996
|2006.01.27 19:13
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2204
|1.1884
|997
|2006.01.27 19:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2203
|1.2028
|998
|2006.01.27 19:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2203
|1.1973
|999
|2006.01.27 19:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2203
|1.1884
|1000
|2006.01.27 19:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2201
|1.2028
|1001
|2006.01.27 19:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2201
|1.1973
|1002
|2006.01.27 19:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2201
|1.1884
|1003
|2006.01.27 19:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2200
|1.2028
|1004
|2006.01.27 19:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2200
|1.1973
|1005
|2006.01.27 19:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2200
|1.1884
|1006
|2006.01.27 20:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2199
|1.2028
|1007
|2006.01.27 20:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2199
|1.1973
|1008
|2006.01.27 20:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2199
|1.1884
|1009
|2006.01.27 20:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2197
|1.2028
|1010
|2006.01.27 20:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2197
|1.1973
|1011
|2006.01.27 20:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2197
|1.1884
|1012
|2006.01.27 20:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2196
|1.2028
|1013
|2006.01.27 20:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2196
|1.1973
|1014
|2006.01.27 20:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2196
|1.1884
|1015
|2006.01.27 20:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2195
|1.2028
|1016
|2006.01.27 20:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2195
|1.1973
|1017
|2006.01.27 20:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2195
|1.1884
|1018
|2006.01.27 21:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2194
|1.2028
|1019
|2006.01.27 21:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2194
|1.1973
|1020
|2006.01.27 21:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2194
|1.1884
|1021
|2006.01.27 21:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2193
|1.2028
|1022
|2006.01.27 21:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2193
|1.1973
|1023
|2006.01.27 21:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2193
|1.1884
|1024
|2006.01.27 21:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2192
|1.2028
|1025
|2006.01.27 21:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2192
|1.1973
|1026
|2006.01.27 21:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2192
|1.1884
|1027
|2006.01.27 21:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2191
|1.2028
|1028
|2006.01.27 21:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2191
|1.1973
|1029
|2006.01.27 21:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2191
|1.1884
|1030
|2006.01.27 21:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2190
|1.2028
|1031
|2006.01.27 21:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2190
|1.1973
|1032
|2006.01.27 21:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2190
|1.1884
|1033
|2006.01.27 22:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2189
|1.2028
|1034
|2006.01.27 22:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2189
|1.1973
|1035
|2006.01.27 22:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2189
|1.1884
|1036
|2006.01.27 22:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2187
|1.2028
|1037
|2006.01.27 22:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2187
|1.1973
|1038
|2006.01.27 22:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2187
|1.1884
|1039
|2006.01.27 22:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2186
|1.2028
|1040
|2006.01.27 22:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2186
|1.1973
|1041
|2006.01.27 22:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2186
|1.1884
|1042
|2006.01.27 22:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2185
|1.2028
|1043
|2006.01.27 22:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2185
|1.1973
|1044
|2006.01.27 22:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2185
|1.1884
|1045
|2006.01.30 00:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2184
|1.2028
|1046
|2006.01.30 00:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2184
|1.1973
|1047
|2006.01.30 00:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2184
|1.1884
|1048
|2006.01.30 00:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2183
|1.2028
|1049
|2006.01.30 00:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2183
|1.1973
|1050
|2006.01.30 00:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2183
|1.1884
|1051
|2006.01.30 00:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2182
|1.2028
|1052
|2006.01.30 00:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2182
|1.1973
|1053
|2006.01.30 00:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2182
|1.1884
|1054
|2006.01.30 00:43
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2181
|1.2028
|1055
|2006.01.30 00:43
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2181
|1.1973
|1056
|2006.01.30 00:43
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2181
|1.1884
|1057
|2006.01.30 00:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2180
|1.2028
|1058
|2006.01.30 00:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2180
|1.1973
|1059
|2006.01.30 00:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2180
|1.1884
|1060
|2006.01.30 01:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2179
|1.2028
|1061
|2006.01.30 01:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2179
|1.1973
|1062
|2006.01.30 01:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2179
|1.1884
|1063
|2006.01.30 01:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2178
|1.2028
|1064
|2006.01.30 01:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2178
|1.1973
|1065
|2006.01.30 01:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2178
|1.1884
|1066
|2006.01.30 01:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2177
|1.2028
|1067
|2006.01.30 01:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2177
|1.1973
|1068
|2006.01.30 01:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2177
|1.1884
|1069
|2006.01.30 01:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2176
|1.2028
|1070
|2006.01.30 01:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2176
|1.1973
|1071
|2006.01.30 01:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2176
|1.1884
|1072
|2006.01.30 02:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2175
|1.2028
|1073
|2006.01.30 02:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2175
|1.1973
|1074
|2006.01.30 02:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2175
|1.1884
|1075
|2006.01.30 02:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2174
|1.2028
|1076
|2006.01.30 02:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2174
|1.1973
|1077
|2006.01.30 02:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2174
|1.1884
|1078
|2006.01.30 02:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2173
|1.2028
|1079
|2006.01.30 02:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2173
|1.1973
|1080
|2006.01.30 02:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2173
|1.1884
|1081
|2006.01.30 02:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2172
|1.2028
|1082
|2006.01.30 02:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2172
|1.1973
|1083
|2006.01.30 02:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2172
|1.1884
|1084
|2006.01.30 03:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2170
|1.2028
|1085
|2006.01.30 03:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2170
|1.1973
|1086
|2006.01.30 03:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2170
|1.1884
|1087
|2006.01.30 03:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2169
|1.2028
|1088
|2006.01.30 03:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2169
|1.1973
|1089
|2006.01.30 03:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2169
|1.1884
|1090
|2006.01.30 03:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2168
|1.2028
|1091
|2006.01.30 03:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2168
|1.1973
|1092
|2006.01.30 03:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2168
|1.1884
|1093
|2006.01.30 03:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2167
|1.2028
|1094
|2006.01.30 03:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2167
|1.1973
|1095
|2006.01.30 03:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2167
|1.1884
|1096
|2006.01.30 04:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2166
|1.2028
|1097
|2006.01.30 04:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2166
|1.1973
|1098
|2006.01.30 04:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2166
|1.1884
|1099
|2006.01.30 04:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2165
|1.2028
|1100
|2006.01.30 04:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2165
|1.1973
|1101
|2006.01.30 04:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2165
|1.1884
|1102
|2006.01.30 04:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2164
|1.2028
|1103
|2006.01.30 04:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2164
|1.1973
|1104
|2006.01.30 04:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2164
|1.1884
|1105
|2006.01.30 04:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2163
|1.2028
|1106
|2006.01.30 04:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2163
|1.1973
|1107
|2006.01.30 04:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2163
|1.1884
|1108
|2006.01.30 05:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2162
|1.2028
|1109
|2006.01.30 05:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2162
|1.1973
|1110
|2006.01.30 05:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2162
|1.1884
|1111
|2006.01.30 05:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2161
|1.2028
|1112
|2006.01.30 05:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2161
|1.1973
|1113
|2006.01.30 05:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2161
|1.1884
|1114
|2006.01.30 05:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2160
|1.2028
|1115
|2006.01.30 05:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2160
|1.1973
|1116
|2006.01.30 05:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2160
|1.1884
|1117
|2006.01.30 05:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2159
|1.2028
|1118
|2006.01.30 05:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2159
|1.1973
|1119
|2006.01.30 05:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2159
|1.1884
|1120
|2006.01.30 06:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2158
|1.2028
|1121
|2006.01.30 06:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2158
|1.1973
|1122
|2006.01.30 06:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2158
|1.1884
|1123
|2006.01.30 06:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2157
|1.2028
|1124
|2006.01.30 06:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2157
|1.1973
|1125
|2006.01.30 06:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2157
|1.1884
|1126
|2006.01.30 06:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2156
|1.2028
|1127
|2006.01.30 06:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2156
|1.1973
|1128
|2006.01.30 06:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2156
|1.1884
|1129
|2006.01.30 06:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2155
|1.2028
|1130
|2006.01.30 06:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2155
|1.1973
|1131
|2006.01.30 06:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2155
|1.1884
|1132
|2006.01.30 07:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2154
|1.2028
|1133
|2006.01.30 07:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2154
|1.1973
|1134
|2006.01.30 07:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2154
|1.1884
|1135
|2006.01.30 07:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2153
|1.2028
|1136
|2006.01.30 07:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2153
|1.1973
|1137
|2006.01.30 07:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2153
|1.1884
|1138
|2006.01.30 07:47
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2152
|1.2028
|1139
|2006.01.30 07:47
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2152
|1.1973
|1140
|2006.01.30 07:47
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2152
|1.1884
|1141
|2006.01.30 08:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2151
|1.2028
|1142
|2006.01.30 08:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2151
|1.1973
|1143
|2006.01.30 08:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2151
|1.1884
|1144
|2006.01.30 08:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2150
|1.2028
|1145
|2006.01.30 08:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2150
|1.1973
|1146
|2006.01.30 08:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2150
|1.1884
|1147
|2006.01.30 09:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2149
|1.2028
|1148
|2006.01.30 09:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2149
|1.1973
|1149
|2006.01.30 09:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2149
|1.1884
|1150
|2006.01.30 09:29
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2148
|1.2028
|1151
|2006.01.30 09:29
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2148
|1.1973
|1152
|2006.01.30 09:29
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2148
|1.1884
|1153
|2006.01.30 09:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2147
|1.2028
|1154
|2006.01.30 09:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2147
|1.1973
|1155
|2006.01.30 09:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2147
|1.1884
|1156
|2006.01.30 10:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2146
|1.2028
|1157
|2006.01.30 10:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2146
|1.1973
|1158
|2006.01.30 10:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2146
|1.1884
|1159
|2006.01.30 10:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2145
|1.2028
|1160
|2006.01.30 10:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2145
|1.1973
|1161
|2006.01.30 10:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2145
|1.1884
|1162
|2006.01.30 10:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2144
|1.2028
|1163
|2006.01.30 10:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2144
|1.1973
|1164
|2006.01.30 10:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2144
|1.1884
|1165
|2006.01.30 10:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2143
|1.2028
|1166
|2006.01.30 10:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2143
|1.1973
|1167
|2006.01.30 10:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2143
|1.1884
|1168
|2006.01.30 11:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2142
|1.2028
|1169
|2006.01.30 11:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2142
|1.1973
|1170
|2006.01.30 11:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2142
|1.1884
|1171
|2006.01.30 11:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2141
|1.2028
|1172
|2006.01.30 11:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2141
|1.1973
|1173
|2006.01.30 11:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2141
|1.1884
|1174
|2006.01.30 11:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2140
|1.2028
|1175
|2006.01.30 11:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2140
|1.1973
|1176
|2006.01.30 11:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2140
|1.1884
|1177
|2006.01.30 12:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2139
|1.2028
|1178
|2006.01.30 12:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2139
|1.1973
|1179
|2006.01.30 12:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2139
|1.1884
|1180
|2006.01.30 12:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2138
|1.2028
|1181
|2006.01.30 12:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2138
|1.1973
|1182
|2006.01.30 12:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2138
|1.1884
|1183
|2006.01.30 12:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2137
|1.2028
|1184
|2006.01.30 12:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2137
|1.1973
|1185
|2006.01.30 12:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2137
|1.1884
|1186
|2006.01.30 13:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2136
|1.2028
|1187
|2006.01.30 13:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2136
|1.1973
|1188
|2006.01.30 13:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2136
|1.1884
|1189
|2006.01.30 13:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2135
|1.2028
|1190
|2006.01.30 13:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2135
|1.1973
|1191
|2006.01.30 13:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2135
|1.1884
|1192
|2006.01.30 13:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2134
|1.2028
|1193
|2006.01.30 13:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2134
|1.1973
|1194
|2006.01.30 13:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2134
|1.1884
|1195
|2006.01.30 14:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2133
|1.2028
|1196
|2006.01.30 14:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2133
|1.1973
|1197
|2006.01.30 14:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2133
|1.1884
|1198
|2006.01.30 14:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2132
|1.2028
|1199
|2006.01.30 14:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2132
|1.1973
|1200
|2006.01.30 14:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2132
|1.1884
|1201
|2006.01.30 14:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2131
|1.2028
|1202
|2006.01.30 14:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2131
|1.1973
|1203
|2006.01.30 14:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2131
|1.1884
|1204
|2006.01.30 15:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2130
|1.2028
|1205
|2006.01.30 15:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2130
|1.1973
|1206
|2006.01.30 15:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2130
|1.1884
|1207
|2006.01.30 15:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2129
|1.2028
|1208
|2006.01.30 15:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2129
|1.1973
|1209
|2006.01.30 15:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2129
|1.1884
|1210
|2006.01.30 16:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2128
|1.2028
|1211
|2006.01.30 16:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2128
|1.1973
|1212
|2006.01.30 16:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2128
|1.1884
|1213
|2006.01.30 16:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2127
|1.2028
|1214
|2006.01.30 16:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2127
|1.1973
|1215
|2006.01.30 16:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2127
|1.1884
|1216
|2006.01.30 17:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2126
|1.2028
|1217
|2006.01.30 17:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2126
|1.1973
|1218
|2006.01.30 17:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2126
|1.1884
|1219
|2006.01.30 17:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2125
|1.2028
|1220
|2006.01.30 17:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2125
|1.1973
|1221
|2006.01.30 17:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2125
|1.1884
|1222
|2006.01.30 18:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2124
|1.2028
|1223
|2006.01.30 18:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2124
|1.1973
|1224
|2006.01.30 18:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2124
|1.1884
|1225
|2006.01.30 18:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2123
|1.2028
|1226
|2006.01.30 18:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2123
|1.1973
|1227
|2006.01.30 18:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2123
|1.1884
|1228
|2006.01.30 19:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2122
|1.2028
|1229
|2006.01.30 19:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2122
|1.1973
|1230
|2006.01.30 19:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2122
|1.1884
|1231
|2006.01.30 19:17
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2121
|1.2028
|1232
|2006.01.30 19:17
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2121
|1.1973
|1233
|2006.01.30 19:17
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2121
|1.1884
|1234
|2006.01.30 19:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2120
|1.2028
|1235
|2006.01.30 19:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2120
|1.1973
|1236
|2006.01.30 19:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2120
|1.1884
|1237
|2006.01.30 20:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2119
|1.2028
|1238
|2006.01.30 20:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2119
|1.1973
|1239
|2006.01.30 20:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2119
|1.1884
|1240
|2006.01.30 20:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2118
|1.2028
|1241
|2006.01.30 20:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2118
|1.1973
|1242
|2006.01.30 20:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2118
|1.1884
|1243
|2006.01.30 21:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2028
|1244
|2006.01.30 21:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.1973
|1245
|2006.01.30 21:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.1884
|1246
|2006.01.30 21:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2116
|1.2028
|1247
|2006.01.30 21:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2116
|1.1973
|1248
|2006.01.30 21:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2116
|1.1884
|1249
|2006.01.30 22:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2115
|1.2028
|1250
|2006.01.30 22:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2115
|1.1973
|1251
|2006.01.30 22:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2115
|1.1884
|1252
|2006.01.30 23:00
|delete
|97
|0.10
|1.2362
|1.2117
|1.2451
|1253
|2006.01.30 23:00
|delete
|98
|0.10
|1.2362
|1.2117
|1.2506
|1254
|2006.01.30 23:00
|delete
|99
|0.10
|1.2362
|1.2117
|1.2595
|1255
|2006.01.30 23:01
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2114
|1.2028
|1256
|2006.01.30 23:01
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2114
|1.1973
|1257
|2006.01.30 23:01
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2114
|1.1884
|1258
|2006.01.30 23:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2113
|1.2028
|1259
|2006.01.30 23:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2113
|1.1973
|1260
|2006.01.30 23:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2113
|1.1884
|1261
|2006.01.31 00:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2112
|1.2028
|1262
|2006.01.31 00:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2112
|1.1973
|1263
|2006.01.31 00:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2112
|1.1884
|1264
|2006.01.31 01:00
|buy stop
|103
|0.10
|1.2233
|1.1990
|1.2322
|1265
|2006.01.31 01:05
|buy stop
|104
|0.10
|1.2233
|1.1990
|1.2377
|1266
|2006.01.31 01:06
|buy stop
|105
|0.10
|1.2233
|1.1990
|1.2466
|1267
|2006.01.31 01:07
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2111
|1.2028
|1268
|2006.01.31 01:07
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2111
|1.1973
|1269
|2006.01.31 01:07
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2111
|1.1884
|1270
|2006.01.31 01:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2110
|1.2028
|1271
|2006.01.31 01:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2110
|1.1973
|1272
|2006.01.31 01:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2110
|1.1884
|1273
|2006.01.31 02:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2109
|1.2028
|1274
|2006.01.31 02:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2109
|1.1973
|1275
|2006.01.31 02:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2109
|1.1884
|1276
|2006.01.31 03:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2108
|1.2028
|1277
|2006.01.31 03:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2108
|1.1973
|1278
|2006.01.31 03:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2108
|1.1884
|1279
|2006.01.31 05:42
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2107
|1.2028
|1280
|2006.01.31 05:42
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2107
|1.1973
|1281
|2006.01.31 05:42
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2107
|1.1884
|1282
|2006.01.31 07:04
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2106
|1.2028
|1283
|2006.01.31 07:04
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2106
|1.1973
|1284
|2006.01.31 07:04
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2106
|1.1884
|1285
|2006.01.31 08:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2105
|1.2028
|1286
|2006.01.31 08:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2105
|1.1973
|1287
|2006.01.31 08:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2105
|1.1884
|1288
|2006.01.31 08:46
|s/l
|100
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.2028
|13.10
|2550.85
|1289
|2006.01.31 08:46
|s/l
|101
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.1973
|13.10
|2563.95
|1290
|2006.01.31 08:46
|s/l
|102
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.1884
|13.10
|2577.05
|1291
|2006.01.31 08:46
|sell stop
|106
|0.10
|1.1984
|1.2226
|1.1895
|1292
|2006.01.31 08:46
|sell stop
|107
|0.10
|1.1984
|1.2226
|1.1840
|1293
|2006.01.31 08:46
|sell stop
|108
|0.10
|1.1984
|1.2226
|1.1751
|1294
|2006.01.31 23:00
|delete
|103
|0.10
|1.2233
|1.1990
|1.2322
|1295
|2006.01.31 23:00
|delete
|104
|0.10
|1.2233
|1.1990
|1.2377
|1296
|2006.01.31 23:01
|delete
|105
|0.10
|1.2233
|1.1990
|1.2466
|1297
|2006.01.31 23:02
|delete
|106
|0.10
|1.1984
|1.2226
|1.1895
|1298
|2006.01.31 23:02
|delete
|107
|0.10
|1.1984
|1.2226
|1.1840
|1299
|2006.01.31 23:03
|delete
|108
|0.10
|1.1984
|1.2226
|1.1751
|1300
|2006.02.01 01:00
|buy stop
|109
|0.10
|1.2245
|1.2003
|1.2334
|1301
|2006.02.01 01:00
|buy stop
|110
|0.10
|1.2245
|1.2003
|1.2389
|1302
|2006.02.01 01:00
|buy stop
|111
|0.10
|1.2245
|1.2003
|1.2478
|1303
|2006.02.01 01:01
|sell stop
|112
|0.10
|1.2003
|1.2245
|1.1914
|1304
|2006.02.01 01:01
|sell stop
|113
|0.10
|1.2003
|1.2245
|1.1859
|1305
|2006.02.01 01:02
|sell stop
|114
|0.10
|1.2003
|1.2245
|1.1770
|1306
|2006.02.01 23:00
|delete
|109
|0.10
|1.2245
|1.2003
|1.2334
|1307
|2006.02.01 23:00
|delete
|110
|0.10
|1.2245
|1.2003
|1.2389
|1308
|2006.02.01 23:00
|delete
|111
|0.10
|1.2245
|1.2003
|1.2478
|1309
|2006.02.01 23:00
|delete
|112
|0.10
|1.2003
|1.2245
|1.1914
|1310
|2006.02.01 23:00
|delete
|113
|0.10
|1.2003
|1.2245
|1.1859
|1311
|2006.02.01 23:00
|delete
|114
|0.10
|1.2003
|1.2245
|1.1770
|1312
|2006.02.02 01:00
|buy stop
|115
|0.10
|1.2223
|1.1981
|1.2312
|1313
|2006.02.02 01:00
|buy stop
|116
|0.10
|1.2223
|1.1981
|1.2367
|1314
|2006.02.02 01:03
|buy stop
|117
|0.10
|1.2223
|1.1981
|1.2456
|1315
|2006.02.02 01:04
|sell stop
|118
|0.10
|1.1981
|1.2223
|1.1892
|1316
|2006.02.02 01:04
|sell stop
|119
|0.10
|1.1981
|1.2223
|1.1837
|1317
|2006.02.02 01:05
|sell stop
|120
|0.10
|1.1981
|1.2223
|1.1748
|1318
|2006.02.02 23:00
|delete
|115
|0.10
|1.2223
|1.1981
|1.2312
|1319
|2006.02.02 23:00
|delete
|116
|0.10
|1.2223
|1.1981
|1.2367
|1320
|2006.02.02 23:00
|delete
|117
|0.10
|1.2223
|1.1981
|1.2456
|1321
|2006.02.02 23:01
|delete
|118
|0.10
|1.1981
|1.2223
|1.1892
|1322
|2006.02.02 23:04
|delete
|119
|0.10
|1.1981
|1.2223
|1.1837
|1323
|2006.02.02 23:05
|delete
|120
|0.10
|1.1981
|1.2223
|1.1748
|1324
|2006.02.03 01:00
|buy stop
|121
|0.10
|1.2205
|1.1963
|1.2294
|1325
|2006.02.03 01:00
|buy stop
|122
|0.10
|1.2205
|1.1963
|1.2349
|1326
|2006.02.03 01:00
|buy stop
|123
|0.10
|1.2205
|1.1963
|1.2438
|1327
|2006.02.03 01:01
|sell stop
|124
|0.10
|1.1963
|1.2205
|1.1874
|1328
|2006.02.03 01:01
|sell stop
|125
|0.10
|1.1963
|1.2205
|1.1819
|1329
|2006.02.03 01:02
|sell stop
|126
|0.10
|1.1963
|1.2205
|1.1730
|1330
|2006.02.06 14:26
|sell
|124
|0.10
|1.1963
|1.2205
|1.1874
|1331
|2006.02.06 14:26
|sell
|125
|0.10
|1.1963
|1.2205
|1.1819
|1332
|2006.02.06 14:26
|sell
|126
|0.10
|1.1963
|1.2205
|1.1730
|1333
|2006.02.06 14:26
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2026
|1.1874
|1334
|2006.02.06 14:26
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2026
|1.1819
|1335
|2006.02.06 14:26
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2026
|1.1730
|1336
|2006.02.06 18:00
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2016
|1.1874
|1337
|2006.02.06 18:00
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2016
|1.1819
|1338
|2006.02.06 18:00
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2016
|1.1730
|1339
|2006.02.06 18:15
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2015
|1.1874
|1340
|2006.02.06 18:15
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2015
|1.1819
|1341
|2006.02.06 18:15
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2015
|1.1730
|1342
|2006.02.06 18:30
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2014
|1.1874
|1343
|2006.02.06 18:30
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2014
|1.1819
|1344
|2006.02.06 18:30
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2014
|1.1730
|1345
|2006.02.06 19:00
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2013
|1.1874
|1346
|2006.02.06 19:00
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2013
|1.1819
|1347
|2006.02.06 19:00
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2013
|1.1730
|1348
|2006.02.06 19:15
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2012
|1.1874
|1349
|2006.02.06 19:15
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2012
|1.1819
|1350
|2006.02.06 19:15
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2012
|1.1730
|1351
|2006.02.06 19:30
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2011
|1.1874
|1352
|2006.02.06 19:30
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2011
|1.1819
|1353
|2006.02.06 19:30
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2011
|1.1730
|1354
|2006.02.06 19:45
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2010
|1.1874
|1355
|2006.02.06 19:45
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2010
|1.1819
|1356
|2006.02.06 19:45
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2010
|1.1730
|1357
|2006.02.06 20:00
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2009
|1.1874
|1358
|2006.02.06 20:00
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2009
|1.1819
|1359
|2006.02.06 20:00
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2009
|1.1730
|1360
|2006.02.06 20:30
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2008
|1.1874
|1361
|2006.02.06 20:30
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2008
|1.1819
|1362
|2006.02.06 20:30
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2008
|1.1730
|1363
|2006.02.06 21:10
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2007
|1.1874
|1364
|2006.02.06 21:10
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2007
|1.1819
|1365
|2006.02.06 21:10
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2007
|1.1730
|1366
|2006.02.06 21:15
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2006
|1.1874
|1367
|2006.02.06 21:15
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2006
|1.1819
|1368
|2006.02.06 21:15
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2006
|1.1730
|1369
|2006.02.06 21:45
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2005
|1.1874
|1370
|2006.02.06 21:45
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2005
|1.1819
|1371
|2006.02.06 21:45
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2005
|1.1730
|1372
|2006.02.06 22:00
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2004
|1.1874
|1373
|2006.02.06 22:00
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2004
|1.1819
|1374
|2006.02.06 22:00
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2004
|1.1730
|1375
|2006.02.06 22:30
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2003
|1.1874
|1376
|2006.02.06 22:30
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2003
|1.1819
|1377
|2006.02.06 22:30
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2003
|1.1730
|1378
|2006.02.06 23:00
|delete
|121
|0.10
|1.2205
|1.1963
|1.2294
|1379
|2006.02.06 23:00
|delete
|122
|0.10
|1.2205
|1.1963
|1.2349
|1380
|2006.02.06 23:01
|delete
|123
|0.10
|1.2205
|1.1963
|1.2438
|1381
|2006.02.06 23:05
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.2002
|1.1874
|1382
|2006.02.06 23:05
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.2002
|1.1819
|1383
|2006.02.06 23:05
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.2002
|1.1730
|1384
|2006.02.07 00:49
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.1999
|1.1874
|1385
|2006.02.07 00:49
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.1999
|1.1819
|1386
|2006.02.07 00:49
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.1999
|1.1730
|1387
|2006.02.07 01:00
|buy stop
|127
|0.10
|1.2118
|1.1878
|1.2207
|1388
|2006.02.07 01:00
|buy stop
|128
|0.10
|1.2118
|1.1878
|1.2262
|1389
|2006.02.07 01:00
|buy stop
|129
|0.10
|1.2118
|1.1878
|1.2351
|1390
|2006.02.07 01:01
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.1998
|1.1874
|1391
|2006.02.07 01:01
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.1998
|1.1819
|1392
|2006.02.07 01:01
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.1998
|1.1730
|1393
|2006.02.07 01:41
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.1997
|1.1874
|1394
|2006.02.07 01:41
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.1997
|1.1819
|1395
|2006.02.07 01:41
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.1997
|1.1730
|1396
|2006.02.07 02:02
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.1996
|1.1874
|1397
|2006.02.07 02:02
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.1996
|1.1819
|1398
|2006.02.07 02:02
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.1996
|1.1730
|1399
|2006.02.07 02:30
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.1995
|1.1874
|1400
|2006.02.07 02:30
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.1995
|1.1819
|1401
|2006.02.07 02:30
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.1995
|1.1730
|1402
|2006.02.07 03:00
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.1994
|1.1874
|1403
|2006.02.07 03:00
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.1994
|1.1819
|1404
|2006.02.07 03:00
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.1994
|1.1730
|1405
|2006.02.07 03:30
|modify
|124
|0.10
|1.1963
|1.1993
|1.1874
|1406
|2006.02.07 03:30
|modify
|125
|0.10
|1.1963
|1.1993
|1.1819
|1407
|2006.02.07 03:30
|modify
|126
|0.10
|1.1963
|1.1993
|1.1730
|1408
|2006.02.07 08:50
|s/l
|124
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.1874
|-29.45
|2547.60
|1409
|2006.02.07 08:50
|s/l
|125
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.1819
|-29.45
|2518.15
|1410
|2006.02.07 08:50
|s/l
|126
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.1730
|-29.45
|2488.70
|1411
|2006.02.07 08:50
|sell stop
|130
|0.10
|1.1869
|1.2108
|1.1780
|1412
|2006.02.07 08:50
|sell stop
|131
|0.10
|1.1869
|1.2108
|1.1725
|1413
|2006.02.07 08:50
|sell stop
|132
|0.10
|1.1869
|1.2108
|1.1636
|1414
|2006.02.07 23:00
|delete
|127
|0.10
|1.2118
|1.1878
|1.2207
|1415
|2006.02.07 23:00
|delete
|128
|0.10
|1.2118
|1.1878
|1.2262
|1416
|2006.02.07 23:00
|delete
|129
|0.10
|1.2118
|1.1878
|1.2351
|1417
|2006.02.07 23:00
|delete
|130
|0.10
|1.1869
|1.2108
|1.1780
|1418
|2006.02.07 23:01
|delete
|131
|0.10
|1.1869
|1.2108
|1.1725
|1419
|2006.02.07 23:01
|delete
|132
|0.10
|1.1869
|1.2108
|1.1636
|1420
|2006.02.08 01:00
|buy stop
|133
|0.10
|1.2102
|1.1862
|1.2191
|1421
|2006.02.08 01:01
|buy stop
|134
|0.10
|1.2102
|1.1862
|1.2246
|1422
|2006.02.08 01:02
|buy stop
|135
|0.10
|1.2102
|1.1862
|1.2335
|1423
|2006.02.08 01:02
|sell stop
|136
|0.10
|1.1862
|1.2102
|1.1773
|1424
|2006.02.08 01:03
|sell stop
|137
|0.10
|1.1862
|1.2102
|1.1718
|1425
|2006.02.08 01:03
|sell stop
|138
|0.10
|1.1862
|1.2102
|1.1629
|1426
|2006.02.08 23:00
|delete
|133
|0.10
|1.2102
|1.1862
|1.2191
|1427
|2006.02.08 23:00
|delete
|134
|0.10
|1.2102
|1.1862
|1.2246
|1428
|2006.02.08 23:00
|delete
|135
|0.10
|1.2102
|1.1862
|1.2335
|1429
|2006.02.08 23:01
|delete
|136
|0.10
|1.1862
|1.2102
|1.1773
|1430
|2006.02.08 23:01
|delete
|137
|0.10
|1.1862
|1.2102
|1.1718
|1431
|2006.02.08 23:02
|delete
|138
|0.10
|1.1862
|1.2102
|1.1629
|1432
|2006.02.09 01:00
|buy stop
|139
|0.10
|1.2083
|1.1844
|1.2172
|1433
|2006.02.09 01:00
|buy stop
|140
|0.10
|1.2083
|1.1844
|1.2227
|1434
|2006.02.09 01:01
|buy stop
|141
|0.10
|1.2084
|1.1844
|1.2317
|1435
|2006.02.09 01:02
|sell stop
|142
|0.10
|1.1844
|1.2084
|1.1755
|1436
|2006.02.09 01:02
|sell stop
|143
|0.10
|1.1844
|1.2084
|1.1700
|1437
|2006.02.09 01:03
|sell stop
|144
|0.10
|1.1844
|1.2084
|1.1611
|1438
|2006.02.09 23:00
|delete
|139
|0.10
|1.2083
|1.1844
|1.2172
|1439
|2006.02.09 23:00
|delete
|140
|0.10
|1.2083
|1.1844
|1.2227
|1440
|2006.02.09 23:00
|delete
|141
|0.10
|1.2084
|1.1844
|1.2317
|1441
|2006.02.09 23:01
|delete
|142
|0.10
|1.1844
|1.2084
|1.1755
|1442
|2006.02.09 23:01
|delete
|143
|0.10
|1.1844
|1.2084
|1.1700
|1443
|2006.02.09 23:04
|delete
|144
|0.10
|1.1844
|1.2084
|1.1611
|1444
|2006.02.10 01:00
|buy stop
|145
|0.10
|1.2091
|1.1851
|1.2180
|1445
|2006.02.10 01:00
|buy stop
|146
|0.10
|1.2091
|1.1851
|1.2235
|1446
|2006.02.10 01:01
|buy stop
|147
|0.10
|1.2091
|1.1851
|1.2324
|1447
|2006.02.10 01:02
|sell stop
|148
|0.10
|1.1851
|1.2091
|1.1762
|1448
|2006.02.10 01:02
|sell stop
|149
|0.10
|1.1851
|1.2091
|1.1707
|1449
|2006.02.10 01:02
|sell stop
|150
|0.10
|1.1851
|1.2091
|1.1618
|1450
|2006.02.13 23:00
|delete
|145
|0.10
|1.2091
|1.1851
|1.2180
|1451
|2006.02.13 23:00
|delete
|146
|0.10
|1.2091
|1.1851
|1.2235
|1452
|2006.02.13 23:00
|delete
|147
|0.10
|1.2091
|1.1851
|1.2324
|1453
|2006.02.13 23:01
|delete
|148
|0.10
|1.1851
|1.2091
|1.1762
|1454
|2006.02.13 23:02
|delete
|149
|0.10
|1.1851
|1.2091
|1.1707
|1455
|2006.02.13 23:03
|delete
|150
|0.10
|1.1851
|1.2091
|1.1618
|1456
|2006.02.14 01:00
|buy stop
|151
|0.10
|1.2032
|1.1793
|1.2121
|1457
|2006.02.14 01:00
|buy stop
|152
|0.10
|1.2032
|1.1793
|1.2176
|1458
|2006.02.14 01:00
|buy stop
|153
|0.10
|1.2032
|1.1793
|1.2265
|1459
|2006.02.14 01:01
|sell stop
|154
|0.10
|1.1793
|1.2032
|1.1704
|1460
|2006.02.14 01:01
|sell stop
|155
|0.10
|1.1793
|1.2032
|1.1649
|1461
|2006.02.14 01:02
|sell stop
|156
|0.10
|1.1793
|1.2032
|1.1560
|1462
|2006.02.14 23:00
|delete
|151
|0.10
|1.2032
|1.1793
|1.2121
|1463
|2006.02.14 23:00
|delete
|152
|0.10
|1.2032
|1.1793
|1.2176
|1464
|2006.02.14 23:02
|delete
|153
|0.10
|1.2032
|1.1793
|1.2265
|1465
|2006.02.14 23:03
|delete
|154
|0.10
|1.1793
|1.2032
|1.1704
|1466
|2006.02.14 23:04
|delete
|155
|0.10
|1.1793
|1.2032
|1.1649
|1467
|2006.02.14 23:04
|delete
|156
|0.10
|1.1793
|1.2032
|1.1560
|1468
|2006.02.15 01:00
|buy stop
|157
|0.10
|1.2024
|1.1786
|1.2113
|1469
|2006.02.15 01:00
|buy stop
|158
|0.10
|1.2024
|1.1786
|1.2168
|1470
|2006.02.15 01:01
|buy stop
|159
|0.10
|1.2024
|1.1786
|1.2257
|1471
|2006.02.15 01:01
|sell stop
|160
|0.10
|1.1786
|1.2024
|1.1697
|1472
|2006.02.15 01:01
|sell stop
|161
|0.10
|1.1786
|1.2024
|1.1642
|1473
|2006.02.15 01:02
|sell stop
|162
|0.10
|1.1786
|1.2024
|1.1553
|1474
|2006.02.15 23:00
|delete
|157
|0.10
|1.2024
|1.1786
|1.2113
|1475
|2006.02.15 23:02
|delete
|158
|0.10
|1.2024
|1.1786
|1.2168
|1476
|2006.02.15 23:03
|delete
|159
|0.10
|1.2024
|1.1786
|1.2257
|1477
|2006.02.15 23:04
|delete
|160
|0.10
|1.1786
|1.2024
|1.1697
|1478
|2006.02.15 23:05
|delete
|161
|0.10
|1.1786
|1.2024
|1.1642
|1479
|2006.02.15 23:05
|delete
|162
|0.10
|1.1786
|1.2024
|1.1553
|1480
|2006.02.16 01:00
|buy stop
|163
|0.10
|1.2020
|1.1782
|1.2109
|1481
|2006.02.16 01:00
|buy stop
|164
|0.10
|1.2020
|1.1782
|1.2164
|1482
|2006.02.16 01:00
|buy stop
|165
|0.10
|1.2020
|1.1782
|1.2253
|1483
|2006.02.16 01:01
|sell stop
|166
|0.10
|1.1782
|1.2020
|1.1693
|1484
|2006.02.16 01:01
|sell stop
|167
|0.10
|1.1782
|1.2020
|1.1638
|1485
|2006.02.16 01:01
|sell stop
|168
|0.10
|1.1782
|1.2020
|1.1549
|1486
|2006.02.16 23:00
|delete
|163
|0.10
|1.2020
|1.1782
|1.2109
|1487
|2006.02.16 23:00
|delete
|164
|0.10
|1.2020
|1.1782
|1.2164
|1488
|2006.02.16 23:00
|delete
|165
|0.10
|1.2020
|1.1782
|1.2253
|1489
|2006.02.16 23:01
|delete
|166
|0.10
|1.1782
|1.2020
|1.1693
|1490
|2006.02.16 23:01
|delete
|167
|0.10
|1.1782
|1.2020
|1.1638
|1491
|2006.02.16 23:02
|delete
|168
|0.10
|1.1782
|1.2020
|1.1549
|1492
|2006.02.17 01:00
|buy stop
|169
|0.10
|1.2006
|1.1768
|1.2095
|1493
|2006.02.17 01:00
|buy stop
|170
|0.10
|1.2006
|1.1768
|1.2150
|1494
|2006.02.17 01:00
|buy stop
|171
|0.10
|1.2006
|1.1768
|1.2239
|1495
|2006.02.17 01:00
|sell stop
|172
|0.10
|1.1768
|1.2006
|1.1679
|1496
|2006.02.17 01:01
|sell stop
|173
|0.10
|1.1768
|1.2006
|1.1624
|1497
|2006.02.17 01:01
|sell stop
|174
|0.10
|1.1768
|1.2006
|1.1535
|1498
|2006.02.20 23:00
|delete
|169
|0.10
|1.2006
|1.1768
|1.2095
|1499
|2006.02.20 23:00
|delete
|170
|0.10
|1.2006
|1.1768
|1.2150
|1500
|2006.02.20 23:04
|delete
|171
|0.10
|1.2006
|1.1768
|1.2239
|1501
|2006.02.20 23:05
|delete
|172
|0.10
|1.1768
|1.2006
|1.1679
|1502
|2006.02.20 23:06
|delete
|173
|0.10
|1.1768
|1.2006
|1.1624
|1503
|2006.02.20 23:07
|delete
|174
|0.10
|1.1768
|1.2006
|1.1535
|1504
|2006.02.21 01:00
|buy stop
|175
|0.10
|1.2050
|1.1812
|1.2139
|1505
|2006.02.21 01:01
|buy stop
|176
|0.10
|1.2050
|1.1812
|1.2194
|1506
|2006.02.21 01:02
|buy stop
|177
|0.10
|1.2050
|1.1812
|1.2283
|1507
|2006.02.21 01:02
|sell stop
|178
|0.10
|1.1812
|1.2050
|1.1723
|1508
|2006.02.21 01:03
|sell stop
|179
|0.10
|1.1812
|1.2050
|1.1668
|1509
|2006.02.21 01:05
|sell stop
|180
|0.10
|1.1812
|1.2050
|1.1579
|1510
|2006.02.21 23:00
|delete
|175
|0.10
|1.2050
|1.1812
|1.2139
|1511
|2006.02.21 23:00
|delete
|176
|0.10
|1.2050
|1.1812
|1.2194
|1512
|2006.02.21 23:02
|delete
|177
|0.10
|1.2050
|1.1812
|1.2283
|1513
|2006.02.21 23:03
|delete
|178
|0.10
|1.1812
|1.2050
|1.1723
|1514
|2006.02.21 23:03
|delete
|179
|0.10
|1.1812
|1.2050
|1.1668
|1515
|2006.02.21 23:04
|delete
|180
|0.10
|1.1812
|1.2050
|1.1579
|1516
|2006.02.22 01:00
|buy stop
|181
|0.10
|1.2036
|1.1798
|1.2125
|1517
|2006.02.22 01:00
|buy stop
|182
|0.10
|1.2036
|1.1798
|1.2180
|1518
|2006.02.22 01:01
|buy stop
|183
|0.10
|1.2036
|1.1798
|1.2269
|1519
|2006.02.22 01:01
|sell stop
|184
|0.10
|1.1798
|1.2036
|1.1709
|1520
|2006.02.22 01:01
|sell stop
|185
|0.10
|1.1798
|1.2036
|1.1654
|1521
|2006.02.22 01:01
|sell stop
|186
|0.10
|1.1798
|1.2036
|1.1565
|1522
|2006.02.22 23:00
|delete
|181
|0.10
|1.2036
|1.1798
|1.2125
|1523
|2006.02.22 23:00
|delete
|182
|0.10
|1.2036
|1.1798
|1.2180
|1524
|2006.02.22 23:00
|delete
|183
|0.10
|1.2036
|1.1798
|1.2269
|1525
|2006.02.22 23:00
|delete
|184
|0.10
|1.1798
|1.2036
|1.1709
|1526
|2006.02.22 23:01
|delete
|185
|0.10
|1.1798
|1.2036
|1.1654
|1527
|2006.02.22 23:02
|delete
|186
|0.10
|1.1798
|1.2036
|1.1565
|1528
|2006.02.23 01:00
|buy stop
|187
|0.10
|1.2025
|1.1787
|1.2114
|1529
|2006.02.23 01:00
|buy stop
|188
|0.10
|1.2025
|1.1787
|1.2169
|1530
|2006.02.23 01:00
|buy stop
|189
|0.10
|1.2025
|1.1787
|1.2258
|1531
|2006.02.23 01:01
|sell stop
|190
|0.10
|1.1787
|1.2025
|1.1698
|1532
|2006.02.23 01:01
|sell stop
|191
|0.10
|1.1787
|1.2025
|1.1643
|1533
|2006.02.23 01:01
|sell stop
|192
|0.10
|1.1787
|1.2025
|1.1554
|1534
|2006.02.23 23:00
|delete
|187
|0.10
|1.2025
|1.1787
|1.2114
|1535
|2006.02.23 23:00
|delete
|188
|0.10
|1.2025
|1.1787
|1.2169
|1536
|2006.02.23 23:00
|delete
|189
|0.10
|1.2025
|1.1787
|1.2258
|1537
|2006.02.23 23:01
|delete
|190
|0.10
|1.1787
|1.2025
|1.1698
|1538
|2006.02.23 23:01
|delete
|191
|0.10
|1.1787
|1.2025
|1.1643
|1539
|2006.02.23 23:02
|delete
|192
|0.10
|1.1787
|1.2025
|1.1554
|1540
|2006.02.24 01:00
|buy stop
|193
|0.10
|1.2037
|1.1799
|1.2126
|1541
|2006.02.24 01:00
|buy stop
|194
|0.10
|1.2037
|1.1799
|1.2181
|1542
|2006.02.24 01:00
|buy stop
|195
|0.10
|1.2037
|1.1799
|1.2270
|1543
|2006.02.24 01:03
|sell stop
|196
|0.10
|1.1799
|1.2037
|1.1710
|1544
|2006.02.24 01:04
|sell stop
|197
|0.10
|1.1799
|1.2037
|1.1655
|1545
|2006.02.24 01:05
|sell stop
|198
|0.10
|1.1799
|1.2037
|1.1566
|1546
|2006.02.27 23:00
|delete
|193
|0.10
|1.2037
|1.1799
|1.2126
|1547
|2006.02.27 23:00
|delete
|194
|0.10
|1.2037
|1.1799
|1.2181
|1548
|2006.02.27 23:00
|delete
|195
|0.10
|1.2037
|1.1799
|1.2270
|1549
|2006.02.27 23:01
|delete
|196
|0.10
|1.1799
|1.2037
|1.1710
|1550
|2006.02.27 23:01
|delete
|197
|0.10
|1.1799
|1.2037
|1.1655
|1551
|2006.02.27 23:03
|delete
|198
|0.10
|1.1799
|1.2037
|1.1566
|1552
|2006.02.28 01:00
|buy stop
|199
|0.10
|1.1981
|1.1744
|1.2070
|1553
|2006.02.28 01:00
|buy stop
|200
|0.10
|1.1981
|1.1744
|1.2125
|1554
|2006.02.28 01:00
|buy stop
|201
|0.10
|1.1981
|1.1744
|1.2214
|1555
|2006.02.28 01:01
|sell stop
|202
|0.10
|1.1744
|1.1981
|1.1655
|1556
|2006.02.28 01:01
|sell stop
|203
|0.10
|1.1744
|1.1981
|1.1600
|1557
|2006.02.28 01:02
|sell stop
|204
|0.10
|1.1744
|1.1981
|1.1511
|1558
|2006.02.28 23:00
|delete
|199
|0.10
|1.1981
|1.1744
|1.2070
|1559
|2006.02.28 23:00
|delete
|200
|0.10
|1.1981
|1.1744
|1.2125
|1560
|2006.02.28 23:02
|delete
|201
|0.10
|1.1981
|1.1744
|1.2214
|1561
|2006.02.28 23:03
|delete
|202
|0.10
|1.1744
|1.1981
|1.1655
|1562
|2006.02.28 23:07
|delete
|203
|0.10
|1.1744
|1.1981
|1.1600
|1563
|2006.02.28 23:08
|delete
|204
|0.10
|1.1744
|1.1981
|1.1511
|1564
|2006.03.01 01:00
|buy stop
|205
|0.10
|1.2007
|1.1769
|1.2096
|1565
|2006.03.01 01:00
|buy stop
|206
|0.10
|1.2007
|1.1769
|1.2151
|1566
|2006.03.01 01:00
|buy stop
|207
|0.10
|1.2007
|1.1769
|1.2240
|1567
|2006.03.01 01:01
|sell stop
|208
|0.10
|1.1769
|1.2007
|1.1680
|1568
|2006.03.01 01:01
|sell stop
|209
|0.10
|1.1769
|1.2007
|1.1625
|1569
|2006.03.01 01:02
|sell stop
|210
|0.10
|1.1769
|1.2007
|1.1536
|1570
|2006.03.01 23:00
|delete
|205
|0.10
|1.2007
|1.1769
|1.2096
|1571
|2006.03.01 23:00
|delete
|206
|0.10
|1.2007
|1.1769
|1.2151
|1572
|2006.03.01 23:01
|delete
|207
|0.10
|1.2007
|1.1769
|1.2240
|1573
|2006.03.01 23:02
|delete
|208
|0.10
|1.1769
|1.2007
|1.1680
|1574
|2006.03.01 23:02
|delete
|209
|0.10
|1.1769
|1.2007
|1.1625
|1575
|2006.03.01 23:03
|delete
|210
|0.10
|1.1769
|1.2007
|1.1536
|1576
|2006.03.02 01:00
|buy stop
|211
|0.10
|1.2036
|1.1798
|1.2125
|1577
|2006.03.02 01:00
|buy stop
|212
|0.10
|1.2036
|1.1798
|1.2180
|1578
|2006.03.02 01:00
|buy stop
|213
|0.10
|1.2036
|1.1798
|1.2269
|1579
|2006.03.02 01:01
|sell stop
|214
|0.10
|1.1798
|1.2036
|1.1709
|1580
|2006.03.02 01:02
|sell stop
|215
|0.10
|1.1798
|1.2036
|1.1654
|1581
|2006.03.02 01:02
|sell stop
|216
|0.10
|1.1798
|1.2036
|1.1565
|1582
|2006.03.02 20:25
|buy
|211
|0.10
|1.2036
|1.1798
|1.2125
|1583
|2006.03.02 20:25
|buy
|212
|0.10
|1.2036
|1.1798
|1.2180
|1584
|2006.03.02 20:25
|buy
|213
|0.10
|1.2036
|1.1798
|1.2269
|1585
|2006.03.02 21:26
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1948
|1.2125
|1586
|2006.03.02 21:26
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1948
|1.2180
|1587
|2006.03.02 21:26
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1948
|1.2269
|1588
|2006.03.02 21:30
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1949
|1.2125
|1589
|2006.03.02 21:30
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1949
|1.2180
|1590
|2006.03.02 21:30
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1949
|1.2269
|1591
|2006.03.02 21:45
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1950
|1.2125
|1592
|2006.03.02 21:45
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1950
|1.2180
|1593
|2006.03.02 21:45
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1950
|1.2269
|1594
|2006.03.02 22:00
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1952
|1.2125
|1595
|2006.03.02 22:00
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1952
|1.2180
|1596
|2006.03.02 22:00
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1952
|1.2269
|1597
|2006.03.02 22:15
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1953
|1.2125
|1598
|2006.03.02 22:15
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1953
|1.2180
|1599
|2006.03.02 22:15
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1953
|1.2269
|1600
|2006.03.02 22:30
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1954
|1.2125
|1601
|2006.03.02 22:30
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1954
|1.2180
|1602
|2006.03.02 22:30
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1954
|1.2269
|1603
|2006.03.02 22:45
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1955
|1.2125
|1604
|2006.03.02 22:45
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1955
|1.2180
|1605
|2006.03.02 22:45
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1955
|1.2269
|1606
|2006.03.02 23:00
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1956
|1.2125
|1607
|2006.03.02 23:00
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1956
|1.2180
|1608
|2006.03.02 23:00
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1956
|1.2269
|1609
|2006.03.02 23:00
|delete
|214
|0.10
|1.1798
|1.2036
|1.1709
|1610
|2006.03.02 23:00
|delete
|216
|0.10
|1.1798
|1.2036
|1.1565
|1611
|2006.03.02 23:00
|delete
|215
|0.10
|1.1798
|1.2036
|1.1654
|1612
|2006.03.02 23:15
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1957
|1.2125
|1613
|2006.03.02 23:15
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1957
|1.2180
|1614
|2006.03.02 23:15
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1957
|1.2269
|1615
|2006.03.02 23:30
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1958
|1.2125
|1616
|2006.03.02 23:30
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1958
|1.2180
|1617
|2006.03.02 23:30
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1958
|1.2269
|1618
|2006.03.03 00:30
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1962
|1.2125
|1619
|2006.03.03 00:30
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1962
|1.2180
|1620
|2006.03.03 00:30
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1962
|1.2269
|1621
|2006.03.03 00:57
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1963
|1.2125
|1622
|2006.03.03 00:57
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1963
|1.2180
|1623
|2006.03.03 00:57
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1963
|1.2269
|1624
|2006.03.03 01:00
|sell stop
|217
|0.10
|1.1845
|1.2084
|1.1756
|1625
|2006.03.03 01:00
|sell stop
|218
|0.10
|1.1845
|1.2084
|1.1701
|1626
|2006.03.03 01:00
|sell stop
|219
|0.10
|1.1845
|1.2084
|1.1612
|1627
|2006.03.03 01:06
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1964
|1.2125
|1628
|2006.03.03 01:06
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1964
|1.2180
|1629
|2006.03.03 01:06
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1964
|1.2269
|1630
|2006.03.03 14:58
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1994
|1.2125
|1631
|2006.03.03 14:58
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1994
|1.2180
|1632
|2006.03.03 14:58
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1994
|1.2269
|1633
|2006.03.03 15:15
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1995
|1.2125
|1634
|2006.03.03 15:15
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1995
|1.2180
|1635
|2006.03.03 15:15
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1995
|1.2269
|1636
|2006.03.03 15:30
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1996
|1.2125
|1637
|2006.03.03 15:30
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1996
|1.2180
|1638
|2006.03.03 15:30
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1996
|1.2269
|1639
|2006.03.03 16:00
|modify
|211
|0.10
|1.2036
|1.1997
|1.2125
|1640
|2006.03.03 16:00
|modify
|212
|0.10
|1.2036
|1.1997
|1.2180
|1641
|2006.03.03 16:00
|modify
|213
|0.10
|1.2036
|1.1997
|1.2269
|1642
|2006.03.03 16:07
|s/l
|211
|0.10
|1.1997
|1.1997
|1.2125
|-39.75
|2448.95
|1643
|2006.03.03 16:07
|s/l
|212
|0.10
|1.1997
|1.1997
|1.2180
|-39.75
|2409.20
|1644
|2006.03.03 16:07
|s/l
|213
|0.10
|1.1997
|1.1997
|1.2269
|-39.75
|2369.45
|1645
|2006.03.03 16:07
|buy stop
|220
|0.10
|1.2116
|1.1876
|1.2205
|1646
|2006.03.03 16:07
|buy stop
|221
|0.10
|1.2116
|1.1876
|1.2260
|1647
|2006.03.03 16:07
|buy stop
|222
|0.10
|1.2116
|1.1876
|1.2349
|1648
|2006.03.06 23:00
|delete
|217
|0.10
|1.1845
|1.2084
|1.1756
|1649
|2006.03.06 23:00
|delete
|218
|0.10
|1.1845
|1.2084
|1.1701
|1650
|2006.03.06 23:00
|delete
|219
|0.10
|1.1845
|1.2084
|1.1612
|1651
|2006.03.06 23:01
|delete
|220
|0.10
|1.2116
|1.1876
|1.2205
|1652
|2006.03.06 23:01
|delete
|221
|0.10
|1.2116
|1.1876
|1.2260
|1653
|2006.03.06 23:02
|delete
|222
|0.10
|1.2116
|1.1876
|1.2349
|1654
|2006.03.07 01:00
|buy stop
|223
|0.10
|1.2144
|1.1904
|1.2233
|1655
|2006.03.07 01:02
|buy stop
|224
|0.10
|1.2144
|1.1904
|1.2288
|1656
|2006.03.07 01:03
|buy stop
|225
|0.10
|1.2144
|1.1904
|1.2377
|1657
|2006.03.07 01:03
|sell stop
|226
|0.10
|1.1904
|1.2144
|1.1815
|1658
|2006.03.07 01:04
|sell stop
|227
|0.10
|1.1904
|1.2144
|1.1760
|1659
|2006.03.07 01:04
|sell stop
|228
|0.10
|1.1904
|1.2144
|1.1671
|1660
|2006.03.07 11:38
|sell
|226
|0.10
|1.1904
|1.2144
|1.1815
|1661
|2006.03.07 11:38
|sell
|227
|0.10
|1.1904
|1.2144
|1.1760
|1662
|2006.03.07 11:38
|sell
|228
|0.10
|1.1904
|1.2144
|1.1671
|1663
|2006.03.07 11:38
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1997
|1.1815
|1664
|2006.03.07 11:38
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1997
|1.1760
|1665
|2006.03.07 11:38
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1997
|1.1671
|1666
|2006.03.07 12:48
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1991
|1.1815
|1667
|2006.03.07 12:48
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1991
|1.1760
|1668
|2006.03.07 12:48
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1991
|1.1671
|1669
|2006.03.07 13:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1990
|1.1815
|1670
|2006.03.07 13:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1990
|1.1760
|1671
|2006.03.07 13:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1990
|1.1671
|1672
|2006.03.07 13:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1989
|1.1815
|1673
|2006.03.07 13:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1989
|1.1760
|1674
|2006.03.07 13:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1989
|1.1671
|1675
|2006.03.07 14:17
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1985
|1.1815
|1676
|2006.03.07 14:17
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1985
|1.1760
|1677
|2006.03.07 14:17
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1985
|1.1671
|1678
|2006.03.07 14:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1983
|1.1815
|1679
|2006.03.07 14:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1983
|1.1760
|1680
|2006.03.07 14:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1983
|1.1671
|1681
|2006.03.07 14:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1982
|1.1815
|1682
|2006.03.07 14:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1982
|1.1760
|1683
|2006.03.07 14:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1982
|1.1671
|1684
|2006.03.07 15:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1981
|1.1815
|1685
|2006.03.07 15:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1981
|1.1760
|1686
|2006.03.07 15:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1981
|1.1671
|1687
|2006.03.07 15:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1980
|1.1815
|1688
|2006.03.07 15:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1980
|1.1760
|1689
|2006.03.07 15:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1980
|1.1671
|1690
|2006.03.07 15:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1979
|1.1815
|1691
|2006.03.07 15:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1979
|1.1760
|1692
|2006.03.07 15:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1979
|1.1671
|1693
|2006.03.07 15:48
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1978
|1.1815
|1694
|2006.03.07 15:48
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1978
|1.1760
|1695
|2006.03.07 15:48
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1978
|1.1671
|1696
|2006.03.07 16:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1977
|1.1815
|1697
|2006.03.07 16:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1977
|1.1760
|1698
|2006.03.07 16:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1977
|1.1671
|1699
|2006.03.07 16:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1976
|1.1815
|1700
|2006.03.07 16:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1976
|1.1760
|1701
|2006.03.07 16:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1976
|1.1671
|1702
|2006.03.07 16:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1975
|1.1815
|1703
|2006.03.07 16:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1975
|1.1760
|1704
|2006.03.07 16:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1975
|1.1671
|1705
|2006.03.07 16:34
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1974
|1.1815
|1706
|2006.03.07 16:34
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1974
|1.1760
|1707
|2006.03.07 16:34
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1974
|1.1671
|1708
|2006.03.07 16:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1973
|1.1815
|1709
|2006.03.07 16:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1973
|1.1760
|1710
|2006.03.07 16:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1973
|1.1671
|1711
|2006.03.07 17:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1972
|1.1815
|1712
|2006.03.07 17:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1972
|1.1760
|1713
|2006.03.07 17:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1972
|1.1671
|1714
|2006.03.07 17:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1970
|1.1815
|1715
|2006.03.07 17:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1970
|1.1760
|1716
|2006.03.07 17:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1970
|1.1671
|1717
|2006.03.07 17:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1969
|1.1815
|1718
|2006.03.07 17:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1969
|1.1760
|1719
|2006.03.07 17:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1969
|1.1671
|1720
|2006.03.07 17:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1968
|1.1815
|1721
|2006.03.07 17:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1968
|1.1760
|1722
|2006.03.07 17:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1968
|1.1671
|1723
|2006.03.07 18:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1967
|1.1815
|1724
|2006.03.07 18:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1967
|1.1760
|1725
|2006.03.07 18:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1967
|1.1671
|1726
|2006.03.07 18:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1966
|1.1815
|1727
|2006.03.07 18:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1966
|1.1760
|1728
|2006.03.07 18:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1966
|1.1671
|1729
|2006.03.07 18:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1965
|1.1815
|1730
|2006.03.07 18:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1965
|1.1760
|1731
|2006.03.07 18:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1965
|1.1671
|1732
|2006.03.07 18:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1964
|1.1815
|1733
|2006.03.07 18:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1964
|1.1760
|1734
|2006.03.07 18:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1964
|1.1671
|1735
|2006.03.07 19:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1963
|1.1815
|1736
|2006.03.07 19:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1963
|1.1760
|1737
|2006.03.07 19:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1963
|1.1671
|1738
|2006.03.07 19:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1962
|1.1815
|1739
|2006.03.07 19:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1962
|1.1760
|1740
|2006.03.07 19:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1962
|1.1671
|1741
|2006.03.07 19:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1961
|1.1815
|1742
|2006.03.07 19:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1961
|1.1760
|1743
|2006.03.07 19:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1961
|1.1671
|1744
|2006.03.07 19:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1960
|1.1815
|1745
|2006.03.07 19:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1960
|1.1760
|1746
|2006.03.07 19:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1960
|1.1671
|1747
|2006.03.07 19:58
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1959
|1.1815
|1748
|2006.03.07 19:58
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1959
|1.1760
|1749
|2006.03.07 19:58
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1959
|1.1671
|1750
|2006.03.07 20:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1958
|1.1815
|1751
|2006.03.07 20:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1958
|1.1760
|1752
|2006.03.07 20:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1958
|1.1671
|1753
|2006.03.07 20:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1957
|1.1815
|1754
|2006.03.07 20:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1957
|1.1760
|1755
|2006.03.07 20:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1957
|1.1671
|1756
|2006.03.07 20:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1956
|1.1815
|1757
|2006.03.07 20:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1956
|1.1760
|1758
|2006.03.07 20:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1956
|1.1671
|1759
|2006.03.07 20:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1955
|1.1815
|1760
|2006.03.07 20:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1955
|1.1760
|1761
|2006.03.07 20:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1955
|1.1671
|1762
|2006.03.07 21:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1954
|1.1815
|1763
|2006.03.07 21:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1954
|1.1760
|1764
|2006.03.07 21:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1954
|1.1671
|1765
|2006.03.07 21:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1953
|1.1815
|1766
|2006.03.07 21:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1953
|1.1760
|1767
|2006.03.07 21:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1953
|1.1671
|1768
|2006.03.07 21:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1952
|1.1815
|1769
|2006.03.07 21:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1952
|1.1760
|1770
|2006.03.07 21:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1952
|1.1671
|1771
|2006.03.07 21:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1951
|1.1815
|1772
|2006.03.07 21:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1951
|1.1760
|1773
|2006.03.07 21:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1951
|1.1671
|1774
|2006.03.07 22:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1950
|1.1815
|1775
|2006.03.07 22:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1950
|1.1760
|1776
|2006.03.07 22:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1950
|1.1671
|1777
|2006.03.07 22:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1949
|1.1815
|1778
|2006.03.07 22:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1949
|1.1760
|1779
|2006.03.07 22:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1949
|1.1671
|1780
|2006.03.07 22:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1948
|1.1815
|1781
|2006.03.07 22:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1948
|1.1760
|1782
|2006.03.07 22:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1948
|1.1671
|1783
|2006.03.07 22:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1947
|1.1815
|1784
|2006.03.07 22:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1947
|1.1760
|1785
|2006.03.07 22:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1947
|1.1671
|1786
|2006.03.07 23:00
|delete
|223
|0.10
|1.2144
|1.1904
|1.2233
|1787
|2006.03.07 23:00
|delete
|224
|0.10
|1.2144
|1.1904
|1.2288
|1788
|2006.03.07 23:00
|delete
|225
|0.10
|1.2144
|1.1904
|1.2377
|1789
|2006.03.07 23:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1946
|1.1815
|1790
|2006.03.07 23:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1946
|1.1760
|1791
|2006.03.07 23:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1946
|1.1671
|1792
|2006.03.07 23:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1945
|1.1815
|1793
|2006.03.07 23:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1945
|1.1760
|1794
|2006.03.07 23:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1945
|1.1671
|1795
|2006.03.07 23:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1944
|1.1815
|1796
|2006.03.07 23:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1944
|1.1760
|1797
|2006.03.07 23:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1944
|1.1671
|1798
|2006.03.08 00:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1943
|1.1815
|1799
|2006.03.08 00:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1943
|1.1760
|1800
|2006.03.08 00:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1943
|1.1671
|1801
|2006.03.08 00:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1942
|1.1815
|1802
|2006.03.08 00:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1942
|1.1760
|1803
|2006.03.08 00:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1942
|1.1671
|1804
|2006.03.08 00:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1941
|1.1815
|1805
|2006.03.08 00:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1941
|1.1760
|1806
|2006.03.08 00:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1941
|1.1671
|1807
|2006.03.08 01:00
|buy stop
|229
|0.10
|1.2060
|1.1821
|1.2149
|1808
|2006.03.08 01:00
|buy stop
|230
|0.10
|1.2060
|1.1821
|1.2204
|1809
|2006.03.08 01:00
|buy stop
|231
|0.10
|1.2060
|1.1821
|1.2293
|1810
|2006.03.08 01:01
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1940
|1.1815
|1811
|2006.03.08 01:01
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1940
|1.1760
|1812
|2006.03.08 01:01
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1940
|1.1671
|1813
|2006.03.08 01:17
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1939
|1.1815
|1814
|2006.03.08 01:17
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1939
|1.1760
|1815
|2006.03.08 01:17
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1939
|1.1671
|1816
|2006.03.08 01:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1938
|1.1815
|1817
|2006.03.08 01:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1938
|1.1760
|1818
|2006.03.08 01:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1938
|1.1671
|1819
|2006.03.08 02:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1937
|1.1815
|1820
|2006.03.08 02:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1937
|1.1760
|1821
|2006.03.08 02:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1937
|1.1671
|1822
|2006.03.08 02:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1936
|1.1815
|1823
|2006.03.08 02:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1936
|1.1760
|1824
|2006.03.08 02:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1936
|1.1671
|1825
|2006.03.08 02:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1935
|1.1815
|1826
|2006.03.08 02:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1935
|1.1760
|1827
|2006.03.08 02:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1935
|1.1671
|1828
|2006.03.08 03:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1934
|1.1815
|1829
|2006.03.08 03:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1934
|1.1760
|1830
|2006.03.08 03:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1934
|1.1671
|1831
|2006.03.08 03:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1933
|1.1815
|1832
|2006.03.08 03:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1933
|1.1760
|1833
|2006.03.08 03:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1933
|1.1671
|1834
|2006.03.08 03:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1932
|1.1815
|1835
|2006.03.08 03:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1932
|1.1760
|1836
|2006.03.08 03:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1932
|1.1671
|1837
|2006.03.08 04:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1931
|1.1815
|1838
|2006.03.08 04:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1931
|1.1760
|1839
|2006.03.08 04:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1931
|1.1671
|1840
|2006.03.08 04:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1930
|1.1815
|1841
|2006.03.08 04:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1930
|1.1760
|1842
|2006.03.08 04:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1930
|1.1671
|1843
|2006.03.08 05:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1929
|1.1815
|1844
|2006.03.08 05:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1929
|1.1760
|1845
|2006.03.08 05:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1929
|1.1671
|1846
|2006.03.08 05:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1928
|1.1815
|1847
|2006.03.08 05:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1928
|1.1760
|1848
|2006.03.08 05:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1928
|1.1671
|1849
|2006.03.08 06:15
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1927
|1.1815
|1850
|2006.03.08 06:15
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1927
|1.1760
|1851
|2006.03.08 06:15
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1927
|1.1671
|1852
|2006.03.08 06:45
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1926
|1.1815
|1853
|2006.03.08 06:45
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1926
|1.1760
|1854
|2006.03.08 06:45
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1926
|1.1671
|1855
|2006.03.08 07:30
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1925
|1.1815
|1856
|2006.03.08 07:30
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1925
|1.1760
|1857
|2006.03.08 07:30
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1925
|1.1671
|1858
|2006.03.08 08:00
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1924
|1.1815
|1859
|2006.03.08 08:00
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1924
|1.1760
|1860
|2006.03.08 08:00
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1924
|1.1671
|1861
|2006.03.08 09:49
|modify
|226
|0.10
|1.1904
|1.1923
|1.1815
|1862
|2006.03.08 09:49
|modify
|227
|0.10
|1.1904
|1.1923
|1.1760
|1863
|2006.03.08 09:49
|modify
|228
|0.10
|1.1904
|1.1923
|1.1671
|1864
|2006.03.08 10:52
|s/l
|226
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.1815
|-17.35
|2352.10
|1865
|2006.03.08 10:52
|s/l
|227
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.1760
|-17.35
|2334.75
|1866
|2006.03.08 10:52
|s/l
|228
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.1671
|-17.35
|2317.40
|1867
|2006.03.08 10:52
|sell stop
|232
|0.10
|1.1803
|1.2042
|1.1714
|1868
|2006.03.08 10:52
|sell stop
|233
|0.10
|1.1803
|1.2042
|1.1659
|1869
|2006.03.08 10:52
|sell stop
|234
|0.10
|1.1803
|1.2042
|1.1570
|1870
|2006.03.08 23:00
|delete
|229
|0.10
|1.2060
|1.1821
|1.2149
|1871
|2006.03.08 23:00
|delete
|230
|0.10
|1.2060
|1.1821
|1.2204
|1872
|2006.03.08 23:00
|delete
|231
|0.10
|1.2060
|1.1821
|1.2293
|1873
|2006.03.08 23:01
|delete
|232
|0.10
|1.1803
|1.2042
|1.1714
|1874
|2006.03.08 23:01
|delete
|233
|0.10
|1.1803
|1.2042
|1.1659
|1875
|2006.03.08 23:02
|delete
|234
|0.10
|1.1803
|1.2042
|1.1570
|1876
|2006.03.09 01:00
|buy stop
|235
|0.10
|1.2040
|1.1802
|1.2129
|1877
|2006.03.09 01:00
|buy stop
|236
|0.10
|1.2040
|1.1802
|1.2184
|1878
|2006.03.09 01:01
|buy stop
|237
|0.10
|1.2040
|1.1802
|1.2273
|1879
|2006.03.09 01:01
|sell stop
|238
|0.10
|1.1802
|1.2040
|1.1713
|1880
|2006.03.09 01:02
|sell stop
|239
|0.10
|1.1802
|1.2040
|1.1658
|1881
|2006.03.09 01:02
|sell stop
|240
|0.10
|1.1802
|1.2040
|1.1569
|1882
|2006.03.09 23:00
|delete
|235
|0.10
|1.2040
|1.1802
|1.2129
|1883
|2006.03.09 23:00
|delete
|236
|0.10
|1.2040
|1.1802
|1.2184
|1884
|2006.03.09 23:00
|delete
|237
|0.10
|1.2040
|1.1802
|1.2273
|1885
|2006.03.09 23:01
|delete
|238
|0.10
|1.1802
|1.2040
|1.1713
|1886
|2006.03.09 23:01
|delete
|239
|0.10
|1.1802
|1.2040
|1.1658
|1887
|2006.03.09 23:02
|delete
|240
|0.10
|1.1802
|1.2040
|1.1569
|1888
|2006.03.10 01:00
|buy stop
|241
|0.10
|1.2038
|1.1799
|1.2127
|1889
|2006.03.10 01:00
|buy stop
|242
|0.10
|1.2038
|1.1799
|1.2182
|1890
|2006.03.10 01:00
|buy stop
|243
|0.10
|1.2038
|1.1799
|1.2271
|1891
|2006.03.10 01:00
|sell stop
|244
|0.10
|1.1799
|1.2038
|1.1710
|1892
|2006.03.10 01:01
|sell stop
|245
|0.10
|1.1799
|1.2038
|1.1655
|1893
|2006.03.10 01:01
|sell stop
|246
|0.10
|1.1799
|1.2038
|1.1566
|1894
|2006.03.13 23:00
|delete
|241
|0.10
|1.2038
|1.1799
|1.2127
|1895
|2006.03.13 23:00
|delete
|242
|0.10
|1.2038
|1.1799
|1.2182
|1896
|2006.03.13 23:00
|delete
|243
|0.10
|1.2038
|1.1799
|1.2271
|1897
|2006.03.13 23:00
|delete
|244
|0.10
|1.1799
|1.2038
|1.1710
|1898
|2006.03.13 23:01
|delete
|245
|0.10
|1.1799
|1.2038
|1.1655
|1899
|2006.03.13 23:01
|delete
|246
|0.10
|1.1799
|1.2038
|1.1566
|1900
|2006.03.14 01:00
|buy stop
|247
|0.10
|1.2053
|1.1814
|1.2142
|1901
|2006.03.14 01:00
|buy stop
|248
|0.10
|1.2053
|1.1814
|1.2197
|1902
|2006.03.14 01:01
|buy stop
|249
|0.10
|1.2053
|1.1814
|1.2286
|1903
|2006.03.14 01:01
|sell stop
|250
|0.10
|1.1814
|1.2053
|1.1725
|1904
|2006.03.14 01:02
|sell stop
|251
|0.10
|1.1814
|1.2053
|1.1670
|1905
|2006.03.14 01:02
|sell stop
|252
|0.10
|1.1814
|1.2053
|1.1581
|1906
|2006.03.14 23:00
|delete
|247
|0.10
|1.2053
|1.1814
|1.2142
|1907
|2006.03.14 23:00
|delete
|248
|0.10
|1.2053
|1.1814
|1.2197
|1908
|2006.03.14 23:01
|delete
|249
|0.10
|1.2053
|1.1814
|1.2286
|1909
|2006.03.14 23:01
|delete
|250
|0.10
|1.1814
|1.2053
|1.1725
|1910
|2006.03.14 23:01
|delete
|251
|0.10
|1.1814
|1.2053
|1.1670
|1911
|2006.03.14 23:02
|delete
|252
|0.10
|1.1814
|1.2053
|1.1581
|1912
|2006.03.15 01:00
|buy stop
|253
|0.10
|1.2096
|1.1857
|1.2185
|1913
|2006.03.15 01:00
|buy stop
|254
|0.10
|1.2096
|1.1857
|1.2240
|1914
|2006.03.15 01:01
|buy stop
|255
|0.10
|1.2096
|1.1857
|1.2329
|1915
|2006.03.15 01:02
|sell stop
|256
|0.10
|1.1857
|1.2096
|1.1768
|1916
|2006.03.15 01:02
|sell stop
|257
|0.10
|1.1857
|1.2096
|1.1713
|1917
|2006.03.15 01:03
|sell stop
|258
|0.10
|1.1857
|1.2096
|1.1624
|1918
|2006.03.15 23:00
|delete
|253
|0.10
|1.2096
|1.1857
|1.2185
|1919
|2006.03.15 23:00
|delete
|254
|0.10
|1.2096
|1.1857
|1.2240
|1920
|2006.03.15 23:00
|delete
|255
|0.10
|1.2096
|1.1857
|1.2329
|1921
|2006.03.15 23:00
|delete
|256
|0.10
|1.1857
|1.2096
|1.1768
|1922
|2006.03.15 23:01
|delete
|257
|0.10
|1.1857
|1.2096
|1.1713
|1923
|2006.03.15 23:01
|delete
|258
|0.10
|1.1857
|1.2096
|1.1624
|1924
|2006.03.16 01:00
|buy stop
|259
|0.10
|1.2146
|1.1906
|1.2235
|1925
|2006.03.16 01:00
|buy stop
|260
|0.10
|1.2146
|1.1906
|1.2290
|1926
|2006.03.16 01:00
|buy stop
|261
|0.10
|1.2146
|1.1906
|1.2379
|1927
|2006.03.16 01:01
|sell stop
|262
|0.10
|1.1906
|1.2146
|1.1817
|1928
|2006.03.16 01:02
|sell stop
|263
|0.10
|1.1906
|1.2146
|1.1762
|1929
|2006.03.16 01:02
|sell stop
|264
|0.10
|1.1906
|1.2146
|1.1673
|1930
|2006.03.16 16:05
|buy
|259
|0.10
|1.2146
|1.1906
|1.2235
|1931
|2006.03.16 16:05
|buy
|260
|0.10
|1.2146
|1.1906
|1.2290
|1932
|2006.03.16 16:05
|buy
|261
|0.10
|1.2146
|1.1906
|1.2379
|1933
|2006.03.16 16:05
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2052
|1.2235
|1934
|2006.03.16 16:05
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2052
|1.2290
|1935
|2006.03.16 16:05
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2052
|1.2379
|1936
|2006.03.16 16:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2053
|1.2235
|1937
|2006.03.16 16:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2053
|1.2290
|1938
|2006.03.16 16:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2053
|1.2379
|1939
|2006.03.16 16:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2055
|1.2235
|1940
|2006.03.16 16:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2055
|1.2290
|1941
|2006.03.16 16:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2055
|1.2379
|1942
|2006.03.16 16:55
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2056
|1.2235
|1943
|2006.03.16 16:55
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2056
|1.2290
|1944
|2006.03.16 16:55
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2056
|1.2379
|1945
|2006.03.16 17:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2057
|1.2235
|1946
|2006.03.16 17:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2057
|1.2290
|1947
|2006.03.16 17:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2057
|1.2379
|1948
|2006.03.16 17:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2059
|1.2235
|1949
|2006.03.16 17:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2059
|1.2290
|1950
|2006.03.16 17:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2059
|1.2379
|1951
|2006.03.16 17:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2060
|1.2235
|1952
|2006.03.16 17:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2060
|1.2290
|1953
|2006.03.16 17:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2060
|1.2379
|1954
|2006.03.16 17:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2061
|1.2235
|1955
|2006.03.16 17:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2061
|1.2290
|1956
|2006.03.16 17:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2061
|1.2379
|1957
|2006.03.16 18:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2062
|1.2235
|1958
|2006.03.16 18:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2062
|1.2290
|1959
|2006.03.16 18:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2062
|1.2379
|1960
|2006.03.16 18:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2064
|1.2235
|1961
|2006.03.16 18:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2064
|1.2290
|1962
|2006.03.16 18:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2064
|1.2379
|1963
|2006.03.16 18:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2066
|1.2235
|1964
|2006.03.16 18:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2066
|1.2290
|1965
|2006.03.16 18:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2066
|1.2379
|1966
|2006.03.16 18:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2067
|1.2235
|1967
|2006.03.16 18:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2067
|1.2290
|1968
|2006.03.16 18:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2067
|1.2379
|1969
|2006.03.16 19:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2069
|1.2235
|1970
|2006.03.16 19:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2069
|1.2290
|1971
|2006.03.16 19:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2069
|1.2379
|1972
|2006.03.16 19:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2070
|1.2235
|1973
|2006.03.16 19:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2070
|1.2290
|1974
|2006.03.16 19:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2070
|1.2379
|1975
|2006.03.16 19:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2071
|1.2235
|1976
|2006.03.16 19:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2071
|1.2290
|1977
|2006.03.16 19:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2071
|1.2379
|1978
|2006.03.16 19:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2073
|1.2235
|1979
|2006.03.16 19:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2073
|1.2290
|1980
|2006.03.16 19:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2073
|1.2379
|1981
|2006.03.16 20:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2074
|1.2235
|1982
|2006.03.16 20:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2074
|1.2290
|1983
|2006.03.16 20:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2074
|1.2379
|1984
|2006.03.16 20:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2076
|1.2235
|1985
|2006.03.16 20:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2076
|1.2290
|1986
|2006.03.16 20:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2076
|1.2379
|1987
|2006.03.16 20:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2077
|1.2235
|1988
|2006.03.16 20:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2077
|1.2290
|1989
|2006.03.16 20:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2077
|1.2379
|1990
|2006.03.16 20:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2078
|1.2235
|1991
|2006.03.16 20:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2078
|1.2290
|1992
|2006.03.16 20:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2078
|1.2379
|1993
|2006.03.16 21:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2080
|1.2235
|1994
|2006.03.16 21:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2080
|1.2290
|1995
|2006.03.16 21:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2080
|1.2379
|1996
|2006.03.16 21:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2081
|1.2235
|1997
|2006.03.16 21:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2081
|1.2290
|1998
|2006.03.16 21:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2081
|1.2379
|1999
|2006.03.16 21:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2082
|1.2235
|2000
|2006.03.16 21:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2082
|1.2290
|2001
|2006.03.16 21:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2082
|1.2379
|2002
|2006.03.16 21:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2084
|1.2235
|2003
|2006.03.16 21:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2084
|1.2290
|2004
|2006.03.16 21:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2084
|1.2379
|2005
|2006.03.16 22:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2085
|1.2235
|2006
|2006.03.16 22:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2085
|1.2290
|2007
|2006.03.16 22:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2085
|1.2379
|2008
|2006.03.16 22:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2086
|1.2235
|2009
|2006.03.16 22:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2086
|1.2290
|2010
|2006.03.16 22:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2086
|1.2379
|2011
|2006.03.16 22:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2087
|1.2235
|2012
|2006.03.16 22:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2087
|1.2290
|2013
|2006.03.16 22:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2087
|1.2379
|2014
|2006.03.16 22:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2089
|1.2235
|2015
|2006.03.16 22:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2089
|1.2290
|2016
|2006.03.16 22:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2089
|1.2379
|2017
|2006.03.16 23:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2090
|1.2235
|2018
|2006.03.16 23:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2090
|1.2290
|2019
|2006.03.16 23:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2090
|1.2379
|2020
|2006.03.16 23:00
|delete
|262
|0.10
|1.1906
|1.2146
|1.1817
|2021
|2006.03.16 23:00
|delete
|264
|0.10
|1.1906
|1.2146
|1.1673
|2022
|2006.03.16 23:00
|delete
|263
|0.10
|1.1906
|1.2146
|1.1762
|2023
|2006.03.16 23:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2091
|1.2235
|2024
|2006.03.16 23:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2091
|1.2290
|2025
|2006.03.16 23:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2091
|1.2379
|2026
|2006.03.16 23:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2092
|1.2235
|2027
|2006.03.16 23:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2092
|1.2290
|2028
|2006.03.16 23:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2092
|1.2379
|2029
|2006.03.16 23:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2093
|1.2235
|2030
|2006.03.16 23:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2093
|1.2290
|2031
|2006.03.16 23:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2093
|1.2379
|2032
|2006.03.17 00:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2094
|1.2235
|2033
|2006.03.17 00:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2094
|1.2290
|2034
|2006.03.17 00:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2094
|1.2379
|2035
|2006.03.17 00:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2095
|1.2235
|2036
|2006.03.17 00:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2095
|1.2290
|2037
|2006.03.17 00:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2095
|1.2379
|2038
|2006.03.17 00:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2096
|1.2235
|2039
|2006.03.17 00:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2096
|1.2290
|2040
|2006.03.17 00:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2096
|1.2379
|2041
|2006.03.17 00:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2097
|1.2235
|2042
|2006.03.17 00:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2097
|1.2290
|2043
|2006.03.17 00:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2097
|1.2379
|2044
|2006.03.17 01:00
|sell stop
|265
|0.10
|1.1977
|1.2219
|1.1888
|2045
|2006.03.17 01:00
|sell stop
|266
|0.10
|1.1977
|1.2219
|1.1833
|2046
|2006.03.17 01:03
|sell stop
|267
|0.10
|1.1977
|1.2219
|1.1744
|2047
|2006.03.17 01:04
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2098
|1.2235
|2048
|2006.03.17 01:04
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2098
|1.2290
|2049
|2006.03.17 01:04
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2098
|1.2379
|2050
|2006.03.17 01:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2099
|1.2235
|2051
|2006.03.17 01:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2099
|1.2290
|2052
|2006.03.17 01:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2099
|1.2379
|2053
|2006.03.17 01:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2100
|1.2235
|2054
|2006.03.17 01:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2100
|1.2290
|2055
|2006.03.17 01:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2100
|1.2379
|2056
|2006.03.17 01:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2102
|1.2235
|2057
|2006.03.17 01:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2102
|1.2290
|2058
|2006.03.17 01:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2102
|1.2379
|2059
|2006.03.17 02:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2103
|1.2235
|2060
|2006.03.17 02:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2103
|1.2290
|2061
|2006.03.17 02:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2103
|1.2379
|2062
|2006.03.17 02:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2104
|1.2235
|2063
|2006.03.17 02:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2104
|1.2290
|2064
|2006.03.17 02:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2104
|1.2379
|2065
|2006.03.17 02:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2105
|1.2235
|2066
|2006.03.17 02:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2105
|1.2290
|2067
|2006.03.17 02:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2105
|1.2379
|2068
|2006.03.17 03:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2106
|1.2235
|2069
|2006.03.17 03:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2106
|1.2290
|2070
|2006.03.17 03:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2106
|1.2379
|2071
|2006.03.17 03:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2107
|1.2235
|2072
|2006.03.17 03:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2107
|1.2290
|2073
|2006.03.17 03:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2107
|1.2379
|2074
|2006.03.17 03:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2108
|1.2235
|2075
|2006.03.17 03:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2108
|1.2290
|2076
|2006.03.17 03:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2108
|1.2379
|2077
|2006.03.17 03:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2109
|1.2235
|2078
|2006.03.17 03:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2109
|1.2290
|2079
|2006.03.17 03:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2109
|1.2379
|2080
|2006.03.17 04:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2110
|1.2235
|2081
|2006.03.17 04:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2110
|1.2290
|2082
|2006.03.17 04:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2110
|1.2379
|2083
|2006.03.17 04:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2111
|1.2235
|2084
|2006.03.17 04:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2111
|1.2290
|2085
|2006.03.17 04:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2111
|1.2379
|2086
|2006.03.17 04:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2112
|1.2235
|2087
|2006.03.17 04:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2112
|1.2290
|2088
|2006.03.17 04:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2112
|1.2379
|2089
|2006.03.17 05:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2113
|1.2235
|2090
|2006.03.17 05:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2113
|1.2290
|2091
|2006.03.17 05:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2113
|1.2379
|2092
|2006.03.17 05:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2114
|1.2235
|2093
|2006.03.17 05:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2114
|1.2290
|2094
|2006.03.17 05:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2114
|1.2379
|2095
|2006.03.17 05:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2115
|1.2235
|2096
|2006.03.17 05:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2115
|1.2290
|2097
|2006.03.17 05:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2115
|1.2379
|2098
|2006.03.17 06:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2116
|1.2235
|2099
|2006.03.17 06:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2116
|1.2290
|2100
|2006.03.17 06:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2116
|1.2379
|2101
|2006.03.17 06:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2117
|1.2235
|2102
|2006.03.17 06:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2117
|1.2290
|2103
|2006.03.17 06:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2117
|1.2379
|2104
|2006.03.17 06:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2118
|1.2235
|2105
|2006.03.17 06:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2118
|1.2290
|2106
|2006.03.17 06:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2118
|1.2379
|2107
|2006.03.17 07:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2119
|1.2235
|2108
|2006.03.17 07:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2119
|1.2290
|2109
|2006.03.17 07:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2119
|1.2379
|2110
|2006.03.17 07:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2120
|1.2235
|2111
|2006.03.17 07:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2120
|1.2290
|2112
|2006.03.17 07:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2120
|1.2379
|2113
|2006.03.17 07:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2121
|1.2235
|2114
|2006.03.17 07:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2121
|1.2290
|2115
|2006.03.17 07:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2121
|1.2379
|2116
|2006.03.17 08:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2122
|1.2235
|2117
|2006.03.17 08:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2122
|1.2290
|2118
|2006.03.17 08:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2122
|1.2379
|2119
|2006.03.17 09:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2123
|1.2235
|2120
|2006.03.17 09:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2123
|1.2290
|2121
|2006.03.17 09:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2123
|1.2379
|2122
|2006.03.17 09:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2124
|1.2235
|2123
|2006.03.17 09:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2124
|1.2290
|2124
|2006.03.17 09:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2124
|1.2379
|2125
|2006.03.17 09:49
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2125
|1.2235
|2126
|2006.03.17 09:49
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2125
|1.2290
|2127
|2006.03.17 09:49
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2125
|1.2379
|2128
|2006.03.17 10:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2126
|1.2235
|2129
|2006.03.17 10:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2126
|1.2290
|2130
|2006.03.17 10:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2126
|1.2379
|2131
|2006.03.17 10:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2127
|1.2235
|2132
|2006.03.17 10:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2127
|1.2290
|2133
|2006.03.17 10:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2127
|1.2379
|2134
|2006.03.17 11:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2128
|1.2235
|2135
|2006.03.17 11:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2128
|1.2290
|2136
|2006.03.17 11:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2128
|1.2379
|2137
|2006.03.17 11:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2129
|1.2235
|2138
|2006.03.17 11:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2129
|1.2290
|2139
|2006.03.17 11:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2129
|1.2379
|2140
|2006.03.17 11:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2130
|1.2235
|2141
|2006.03.17 11:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2130
|1.2290
|2142
|2006.03.17 11:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2130
|1.2379
|2143
|2006.03.17 12:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2131
|1.2235
|2144
|2006.03.17 12:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2131
|1.2290
|2145
|2006.03.17 12:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2131
|1.2379
|2146
|2006.03.17 12:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2132
|1.2235
|2147
|2006.03.17 12:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2132
|1.2290
|2148
|2006.03.17 12:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2132
|1.2379
|2149
|2006.03.17 13:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2133
|1.2235
|2150
|2006.03.17 13:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2133
|1.2290
|2151
|2006.03.17 13:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2133
|1.2379
|2152
|2006.03.17 13:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2134
|1.2235
|2153
|2006.03.17 13:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2134
|1.2290
|2154
|2006.03.17 13:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2134
|1.2379
|2155
|2006.03.17 13:56
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2135
|1.2235
|2156
|2006.03.17 13:56
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2135
|1.2290
|2157
|2006.03.17 13:56
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2135
|1.2379
|2158
|2006.03.17 14:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2136
|1.2235
|2159
|2006.03.17 14:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2136
|1.2290
|2160
|2006.03.17 14:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2136
|1.2379
|2161
|2006.03.17 14:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2137
|1.2235
|2162
|2006.03.17 14:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2137
|1.2290
|2163
|2006.03.17 14:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2137
|1.2379
|2164
|2006.03.17 14:49
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2138
|1.2235
|2165
|2006.03.17 14:49
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2138
|1.2290
|2166
|2006.03.17 14:49
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2138
|1.2379
|2167
|2006.03.17 15:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2139
|1.2235
|2168
|2006.03.17 15:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2139
|1.2290
|2169
|2006.03.17 15:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2139
|1.2379
|2170
|2006.03.17 16:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2140
|1.2235
|2171
|2006.03.17 16:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2140
|1.2290
|2172
|2006.03.17 16:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2140
|1.2379
|2173
|2006.03.17 16:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2141
|1.2235
|2174
|2006.03.17 16:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2141
|1.2290
|2175
|2006.03.17 16:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2141
|1.2379
|2176
|2006.03.17 17:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2142
|1.2235
|2177
|2006.03.17 17:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2142
|1.2290
|2178
|2006.03.17 17:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2142
|1.2379
|2179
|2006.03.17 17:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2143
|1.2235
|2180
|2006.03.17 17:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2143
|1.2290
|2181
|2006.03.17 17:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2143
|1.2379
|2182
|2006.03.17 18:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2144
|1.2235
|2183
|2006.03.17 18:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2144
|1.2290
|2184
|2006.03.17 18:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2144
|1.2379
|2185
|2006.03.17 18:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2145
|1.2235
|2186
|2006.03.17 18:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2145
|1.2290
|2187
|2006.03.17 18:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2145
|1.2379
|2188
|2006.03.17 18:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2146
|1.2235
|2189
|2006.03.17 18:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2146
|1.2290
|2190
|2006.03.17 18:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2146
|1.2379
|2191
|2006.03.17 19:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2147
|1.2235
|2192
|2006.03.17 19:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2147
|1.2290
|2193
|2006.03.17 19:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2147
|1.2379
|2194
|2006.03.17 19:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2148
|1.2235
|2195
|2006.03.17 19:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2148
|1.2290
|2196
|2006.03.17 19:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2148
|1.2379
|2197
|2006.03.17 20:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2149
|1.2235
|2198
|2006.03.17 20:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2149
|1.2290
|2199
|2006.03.17 20:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2149
|1.2379
|2200
|2006.03.17 20:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2150
|1.2235
|2201
|2006.03.17 20:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2150
|1.2290
|2202
|2006.03.17 20:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2150
|1.2379
|2203
|2006.03.17 21:00
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2151
|1.2235
|2204
|2006.03.17 21:00
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2151
|1.2290
|2205
|2006.03.17 21:00
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2151
|1.2379
|2206
|2006.03.17 21:19
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2152
|1.2235
|2207
|2006.03.17 21:19
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2152
|1.2290
|2208
|2006.03.17 21:19
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2152
|1.2379
|2209
|2006.03.17 21:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2153
|1.2235
|2210
|2006.03.17 21:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2153
|1.2290
|2211
|2006.03.17 21:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2153
|1.2379
|2212
|2006.03.17 22:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2154
|1.2235
|2213
|2006.03.17 22:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2154
|1.2290
|2214
|2006.03.17 22:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2154
|1.2379
|2215
|2006.03.17 22:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2155
|1.2235
|2216
|2006.03.17 22:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2155
|1.2290
|2217
|2006.03.17 22:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2155
|1.2379
|2218
|2006.03.20 00:30
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2156
|1.2235
|2219
|2006.03.20 00:30
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2156
|1.2290
|2220
|2006.03.20 00:30
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2156
|1.2379
|2221
|2006.03.20 01:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2157
|1.2235
|2222
|2006.03.20 01:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2157
|1.2290
|2223
|2006.03.20 01:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2157
|1.2379
|2224
|2006.03.20 02:15
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2158
|1.2235
|2225
|2006.03.20 02:15
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2158
|1.2290
|2226
|2006.03.20 02:15
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2158
|1.2379
|2227
|2006.03.20 03:17
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2159
|1.2235
|2228
|2006.03.20 03:17
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2159
|1.2290
|2229
|2006.03.20 03:17
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2159
|1.2379
|2230
|2006.03.20 04:45
|modify
|259
|0.10
|1.2146
|1.2160
|1.2235
|2231
|2006.03.20 04:45
|modify
|260
|0.10
|1.2146
|1.2160
|1.2290
|2232
|2006.03.20 04:45
|modify
|261
|0.10
|1.2146
|1.2160
|1.2379
|2233
|2006.03.20 06:17
|s/l
|259
|0.10
|1.2160
|1.2160
|1.2235
|12.50
|2329.90
|2234
|2006.03.20 06:17
|s/l
|260
|0.10
|1.2160
|1.2160
|1.2290
|12.50
|2342.40
|2235
|2006.03.20 06:17
|s/l
|261
|0.10
|1.2160
|1.2160
|1.2379
|12.50
|2354.90
|2236
|2006.03.20 06:17
|buy stop
|268
|0.10
|1.2282
|1.2039
|1.2371
|2237
|2006.03.20 06:17
|buy stop
|269
|0.10
|1.2282
|1.2039
|1.2426
|2238
|2006.03.20 06:18
|buy stop
|270
|0.10
|1.2282
|1.2039
|1.2515
|2239
|2006.03.20 23:00
|delete
|265
|0.10
|1.1977
|1.2219
|1.1888
|2240
|2006.03.20 23:00
|delete
|266
|0.10
|1.1977
|1.2219
|1.1833
|2241
|2006.03.20 23:00
|delete
|267
|0.10
|1.1977
|1.2219
|1.1744
|2242
|2006.03.20 23:01
|delete
|268
|0.10
|1.2282
|1.2039
|1.2371
|2243
|2006.03.20 23:01
|delete
|269
|0.10
|1.2282
|1.2039
|1.2426
|2244
|2006.03.20 23:01
|delete
|270
|0.10
|1.2282
|1.2039
|1.2515
|2245
|2006.03.21 01:00
|buy stop
|271
|0.10
|1.2286
|1.2043
|1.2375
|2246
|2006.03.21 01:00
|buy stop
|272
|0.10
|1.2286
|1.2043
|1.2430
|2247
|2006.03.21 01:01
|buy stop
|273
|0.10
|1.2286
|1.2043
|1.2519
|2248
|2006.03.21 01:01
|sell stop
|274
|0.10
|1.2043
|1.2286
|1.1954
|2249
|2006.03.21 01:01
|sell stop
|275
|0.10
|1.2043
|1.2286
|1.1899
|2250
|2006.03.21 01:01
|sell stop
|276
|0.10
|1.2043
|1.2286
|1.1810
|2251
|2006.03.21 23:00
|delete
|271
|0.10
|1.2286
|1.2043
|1.2375
|2252
|2006.03.21 23:00
|delete
|272
|0.10
|1.2286
|1.2043
|1.2430
|2253
|2006.03.21 23:01
|delete
|273
|0.10
|1.2286
|1.2043
|1.2519
|2254
|2006.03.21 23:06
|delete
|274
|0.10
|1.2043
|1.2286
|1.1954
|2255
|2006.03.21 23:07
|delete
|275
|0.10
|1.2043
|1.2286
|1.1899
|2256
|2006.03.21 23:10
|delete
|276
|0.10
|1.2043
|1.2286
|1.1810
|2257
|2006.03.22 01:00
|buy stop
|277
|0.10
|1.2248
|1.2005
|1.2337
|2258
|2006.03.22 01:00
|buy stop
|278
|0.10
|1.2248
|1.2005
|1.2392
|2259
|2006.03.22 01:00
|buy stop
|279
|0.10
|1.2248
|1.2005
|1.2481
|2260
|2006.03.22 01:01
|sell stop
|280
|0.10
|1.2005
|1.2248
|1.1916
|2261
|2006.03.22 01:01
|sell stop
|281
|0.10
|1.2005
|1.2248
|1.1861
|2262
|2006.03.22 01:01
|sell stop
|282
|0.10
|1.2005
|1.2248
|1.1772
|2263
|2006.03.22 23:00
|delete
|277
|0.10
|1.2248
|1.2005
|1.2337
|2264
|2006.03.22 23:00
|delete
|278
|0.10
|1.2248
|1.2005
|1.2392
|2265
|2006.03.22 23:00
|delete
|279
|0.10
|1.2248
|1.2005
|1.2481
|2266
|2006.03.22 23:01
|delete
|280
|0.10
|1.2005
|1.2248
|1.1916
|2267
|2006.03.22 23:02
|delete
|281
|0.10
|1.2005
|1.2248
|1.1861
|2268
|2006.03.22 23:02
|delete
|282
|0.10
|1.2005
|1.2248
|1.1772
|2269
|2006.03.23 01:00
|buy stop
|283
|0.10
|1.2214
|1.1973
|1.2303
|2270
|2006.03.23 01:00
|buy stop
|284
|0.10
|1.2214
|1.1973
|1.2358
|2271
|2006.03.23 01:00
|buy stop
|285
|0.10
|1.2214
|1.1973
|1.2447
|2272
|2006.03.23 01:01
|sell stop
|286
|0.10
|1.1973
|1.2214
|1.1884
|2273
|2006.03.23 01:01
|sell stop
|287
|0.10
|1.1973
|1.2214
|1.1829
|2274
|2006.03.23 01:02
|sell stop
|288
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1740
|2275
|2006.03.23 16:29
|sell
|286
|0.10
|1.1973
|1.2214
|1.1884
|2276
|2006.03.23 16:29
|sell
|287
|0.10
|1.1973
|1.2214
|1.1829
|2277
|2006.03.23 16:29
|sell
|288
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1740
|2278
|2006.03.23 16:29
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2072
|1.1884
|2279
|2006.03.23 16:29
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2072
|1.1829
|2280
|2006.03.23 16:29
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2072
|1.1740
|2281
|2006.03.23 17:06
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2068
|1.1884
|2282
|2006.03.23 17:06
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2068
|1.1829
|2283
|2006.03.23 17:06
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2068
|1.1740
|2284
|2006.03.23 19:49
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2056
|1.1884
|2285
|2006.03.23 19:49
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2056
|1.1829
|2286
|2006.03.23 19:49
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2056
|1.1740
|2287
|2006.03.23 20:01
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2055
|1.1884
|2288
|2006.03.23 20:01
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2055
|1.1829
|2289
|2006.03.23 20:01
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2055
|1.1740
|2290
|2006.03.23 20:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2053
|1.1884
|2291
|2006.03.23 20:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2053
|1.1829
|2292
|2006.03.23 20:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2053
|1.1740
|2293
|2006.03.23 20:30
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2052
|1.1884
|2294
|2006.03.23 20:30
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2052
|1.1829
|2295
|2006.03.23 20:30
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2052
|1.1740
|2296
|2006.03.23 20:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2051
|1.1884
|2297
|2006.03.23 20:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2051
|1.1829
|2298
|2006.03.23 20:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2051
|1.1740
|2299
|2006.03.23 21:00
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2050
|1.1884
|2300
|2006.03.23 21:00
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2050
|1.1829
|2301
|2006.03.23 21:00
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2050
|1.1740
|2302
|2006.03.23 21:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2048
|1.1884
|2303
|2006.03.23 21:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2048
|1.1829
|2304
|2006.03.23 21:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2048
|1.1740
|2305
|2006.03.23 21:30
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2047
|1.1884
|2306
|2006.03.23 21:30
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2047
|1.1829
|2307
|2006.03.23 21:30
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2047
|1.1740
|2308
|2006.03.23 21:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2046
|1.1884
|2309
|2006.03.23 21:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2046
|1.1829
|2310
|2006.03.23 21:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2046
|1.1740
|2311
|2006.03.23 22:00
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2045
|1.1884
|2312
|2006.03.23 22:00
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2045
|1.1829
|2313
|2006.03.23 22:00
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2045
|1.1740
|2314
|2006.03.23 22:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2044
|1.1884
|2315
|2006.03.23 22:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2044
|1.1829
|2316
|2006.03.23 22:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2044
|1.1740
|2317
|2006.03.23 22:30
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2043
|1.1884
|2318
|2006.03.23 22:30
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2043
|1.1829
|2319
|2006.03.23 22:30
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2043
|1.1740
|2320
|2006.03.23 22:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2042
|1.1884
|2321
|2006.03.23 22:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2042
|1.1829
|2322
|2006.03.23 22:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2042
|1.1740
|2323
|2006.03.23 23:00
|delete
|283
|0.10
|1.2214
|1.1973
|1.2303
|2324
|2006.03.23 23:00
|delete
|284
|0.10
|1.2214
|1.1973
|1.2358
|2325
|2006.03.23 23:00
|delete
|285
|0.10
|1.2214
|1.1973
|1.2447
|2326
|2006.03.23 23:01
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2041
|1.1884
|2327
|2006.03.23 23:01
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2041
|1.1829
|2328
|2006.03.23 23:01
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2041
|1.1740
|2329
|2006.03.23 23:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2040
|1.1884
|2330
|2006.03.23 23:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2040
|1.1829
|2331
|2006.03.23 23:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2040
|1.1740
|2332
|2006.03.23 23:35
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2039
|1.1884
|2333
|2006.03.23 23:35
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2039
|1.1829
|2334
|2006.03.23 23:35
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2039
|1.1740
|2335
|2006.03.23 23:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2038
|1.1884
|2336
|2006.03.23 23:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2038
|1.1829
|2337
|2006.03.23 23:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2038
|1.1740
|2338
|2006.03.24 00:00
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2037
|1.1884
|2339
|2006.03.24 00:00
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2037
|1.1829
|2340
|2006.03.24 00:00
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2037
|1.1740
|2341
|2006.03.24 00:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2036
|1.1884
|2342
|2006.03.24 00:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2036
|1.1829
|2343
|2006.03.24 00:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2036
|1.1740
|2344
|2006.03.24 00:30
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2035
|1.1884
|2345
|2006.03.24 00:30
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2035
|1.1829
|2346
|2006.03.24 00:30
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2035
|1.1740
|2347
|2006.03.24 00:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2034
|1.1884
|2348
|2006.03.24 00:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2034
|1.1829
|2349
|2006.03.24 00:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2034
|1.1740
|2350
|2006.03.24 01:00
|buy stop
|289
|0.10
|1.2154
|1.1913
|1.2243
|2351
|2006.03.24 01:00
|buy stop
|290
|0.10
|1.2154
|1.1913
|1.2298
|2352
|2006.03.24 01:01
|buy stop
|291
|0.10
|1.2154
|1.1913
|1.2387
|2353
|2006.03.24 01:02
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2033
|1.1884
|2354
|2006.03.24 01:02
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2033
|1.1829
|2355
|2006.03.24 01:02
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2033
|1.1740
|2356
|2006.03.24 01:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2032
|1.1884
|2357
|2006.03.24 01:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2032
|1.1829
|2358
|2006.03.24 01:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2032
|1.1740
|2359
|2006.03.24 01:40
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2031
|1.1884
|2360
|2006.03.24 01:40
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2031
|1.1829
|2361
|2006.03.24 01:40
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2031
|1.1740
|2362
|2006.03.24 02:00
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2030
|1.1884
|2363
|2006.03.24 02:00
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2030
|1.1829
|2364
|2006.03.24 02:00
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2030
|1.1740
|2365
|2006.03.24 02:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2029
|1.1884
|2366
|2006.03.24 02:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2029
|1.1829
|2367
|2006.03.24 02:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2029
|1.1740
|2368
|2006.03.24 02:30
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2028
|1.1884
|2369
|2006.03.24 02:30
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2028
|1.1829
|2370
|2006.03.24 02:30
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2028
|1.1740
|2371
|2006.03.24 02:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2027
|1.1884
|2372
|2006.03.24 02:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2027
|1.1829
|2373
|2006.03.24 02:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2027
|1.1740
|2374
|2006.03.24 03:00
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2026
|1.1884
|2375
|2006.03.24 03:00
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2026
|1.1829
|2376
|2006.03.24 03:00
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2026
|1.1740
|2377
|2006.03.24 03:30
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2025
|1.1884
|2378
|2006.03.24 03:30
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2025
|1.1829
|2379
|2006.03.24 03:30
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2025
|1.1740
|2380
|2006.03.24 03:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2024
|1.1884
|2381
|2006.03.24 03:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2024
|1.1829
|2382
|2006.03.24 03:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2024
|1.1740
|2383
|2006.03.24 04:00
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2023
|1.1884
|2384
|2006.03.24 04:00
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2023
|1.1829
|2385
|2006.03.24 04:00
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2023
|1.1740
|2386
|2006.03.24 04:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2022
|1.1884
|2387
|2006.03.24 04:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2022
|1.1829
|2388
|2006.03.24 04:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2022
|1.1740
|2389
|2006.03.24 04:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2021
|1.1884
|2390
|2006.03.24 04:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2021
|1.1829
|2391
|2006.03.24 04:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2021
|1.1740
|2392
|2006.03.24 05:00
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2020
|1.1884
|2393
|2006.03.24 05:00
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2020
|1.1829
|2394
|2006.03.24 05:00
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2020
|1.1740
|2395
|2006.03.24 05:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2019
|1.1884
|2396
|2006.03.24 05:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2019
|1.1829
|2397
|2006.03.24 05:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2019
|1.1740
|2398
|2006.03.24 05:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2018
|1.1884
|2399
|2006.03.24 05:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2018
|1.1829
|2400
|2006.03.24 05:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2018
|1.1740
|2401
|2006.03.24 06:00
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2017
|1.1884
|2402
|2006.03.24 06:00
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2017
|1.1829
|2403
|2006.03.24 06:00
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2017
|1.1740
|2404
|2006.03.24 06:30
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2016
|1.1884
|2405
|2006.03.24 06:30
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2016
|1.1829
|2406
|2006.03.24 06:30
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2016
|1.1740
|2407
|2006.03.24 06:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2015
|1.1884
|2408
|2006.03.24 06:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2015
|1.1829
|2409
|2006.03.24 06:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2015
|1.1740
|2410
|2006.03.24 07:01
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2014
|1.1884
|2411
|2006.03.24 07:01
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2014
|1.1829
|2412
|2006.03.24 07:01
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2014
|1.1740
|2413
|2006.03.24 07:30
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2013
|1.1884
|2414
|2006.03.24 07:30
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2013
|1.1829
|2415
|2006.03.24 07:30
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2013
|1.1740
|2416
|2006.03.24 08:00
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2012
|1.1884
|2417
|2006.03.24 08:00
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2012
|1.1829
|2418
|2006.03.24 08:00
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2012
|1.1740
|2419
|2006.03.24 08:32
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2011
|1.1884
|2420
|2006.03.24 08:32
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2011
|1.1829
|2421
|2006.03.24 08:32
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2011
|1.1740
|2422
|2006.03.24 08:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2010
|1.1884
|2423
|2006.03.24 08:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2010
|1.1829
|2424
|2006.03.24 08:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2010
|1.1740
|2425
|2006.03.24 09:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2009
|1.1884
|2426
|2006.03.24 09:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2009
|1.1829
|2427
|2006.03.24 09:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2009
|1.1740
|2428
|2006.03.24 09:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2008
|1.1884
|2429
|2006.03.24 09:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2008
|1.1829
|2430
|2006.03.24 09:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2008
|1.1740
|2431
|2006.03.24 10:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2007
|1.1884
|2432
|2006.03.24 10:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2007
|1.1829
|2433
|2006.03.24 10:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2007
|1.1740
|2434
|2006.03.24 10:47
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2006
|1.1884
|2435
|2006.03.24 10:47
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2006
|1.1829
|2436
|2006.03.24 10:47
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2006
|1.1740
|2437
|2006.03.24 11:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2005
|1.1884
|2438
|2006.03.24 11:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2005
|1.1829
|2439
|2006.03.24 11:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2005
|1.1740
|2440
|2006.03.24 11:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2004
|1.1884
|2441
|2006.03.24 11:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2004
|1.1829
|2442
|2006.03.24 11:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2004
|1.1740
|2443
|2006.03.24 12:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2003
|1.1884
|2444
|2006.03.24 12:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2003
|1.1829
|2445
|2006.03.24 12:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2003
|1.1740
|2446
|2006.03.24 12:45
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2002
|1.1884
|2447
|2006.03.24 12:45
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2002
|1.1829
|2448
|2006.03.24 12:45
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2002
|1.1740
|2449
|2006.03.24 13:00
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2001
|1.1884
|2450
|2006.03.24 13:00
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2001
|1.1829
|2451
|2006.03.24 13:00
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2001
|1.1740
|2452
|2006.03.24 13:30
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.2000
|1.1884
|2453
|2006.03.24 13:30
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.2000
|1.1829
|2454
|2006.03.24 13:30
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.2000
|1.1740
|2455
|2006.03.24 14:00
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.1999
|1.1884
|2456
|2006.03.24 14:00
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.1999
|1.1829
|2457
|2006.03.24 14:00
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.1999
|1.1740
|2458
|2006.03.24 14:30
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.1998
|1.1884
|2459
|2006.03.24 14:30
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.1998
|1.1829
|2460
|2006.03.24 14:30
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.1998
|1.1740
|2461
|2006.03.24 15:15
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.1997
|1.1884
|2462
|2006.03.24 15:15
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.1997
|1.1829
|2463
|2006.03.24 15:15
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.1997
|1.1740
|2464
|2006.03.24 16:00
|modify
|286
|0.10
|1.1973
|1.1996
|1.1884
|2465
|2006.03.24 16:00
|modify
|287
|0.10
|1.1973
|1.1996
|1.1829
|2466
|2006.03.24 16:00
|modify
|288
|0.10
|1.1973
|1.1996
|1.1740
|2467
|2006.03.24 16:01
|s/l
|286
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.1884
|-22.45
|2332.45
|2468
|2006.03.24 16:01
|s/l
|287
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.1829
|-22.45
|2310.00
|2469
|2006.03.24 16:01
|s/l
|288
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.1740
|-22.45
|2287.55
|2470
|2006.03.24 16:01
|sell stop
|292
|0.10
|1.1877
|1.2117
|1.1788
|2471
|2006.03.24 16:01
|sell stop
|293
|0.10
|1.1877
|1.2117
|1.1733
|2472
|2006.03.24 16:01
|sell stop
|294
|0.10
|1.1877
|1.2117
|1.1644
|2473
|2006.03.27 23:00
|delete
|289
|0.10
|1.2154
|1.1913
|1.2243
|2474
|2006.03.27 23:00
|delete
|290
|0.10
|1.2154
|1.1913
|1.2298
|2475
|2006.03.27 23:01
|delete
|291
|0.10
|1.2154
|1.1913
|1.2387
|2476
|2006.03.27 23:01
|delete
|292
|0.10
|1.1877
|1.2117
|1.1788
|2477
|2006.03.27 23:01
|delete
|293
|0.10
|1.1877
|1.2117
|1.1733
|2478
|2006.03.27 23:02
|delete
|294
|0.10
|1.1877
|1.2117
|1.1644
|2479
|2006.03.28 01:00
|buy stop
|295
|0.10
|1.2139
|1.1899
|1.2228
|2480
|2006.03.28 01:00
|buy stop
|296
|0.10
|1.2139
|1.1899
|1.2283
|2481
|2006.03.28 01:00
|buy stop
|297
|0.10
|1.2139
|1.1899
|1.2372
|2482
|2006.03.28 01:01
|sell stop
|298
|0.10
|1.1899
|1.2139
|1.1810
|2483
|2006.03.28 01:01
|sell stop
|299
|0.10
|1.1899
|1.2139
|1.1755
|2484
|2006.03.28 01:02
|sell stop
|300
|0.10
|1.1899
|1.2139
|1.1666
|2485
|2006.03.28 23:00
|delete
|295
|0.10
|1.2139
|1.1899
|1.2228
|2486
|2006.03.28 23:00
|delete
|296
|0.10
|1.2139
|1.1899
|1.2283
|2487
|2006.03.28 23:00
|delete
|297
|0.10
|1.2139
|1.1899
|1.2372
|2488
|2006.03.28 23:01
|delete
|298
|0.10
|1.1899
|1.2139
|1.1810
|2489
|2006.03.28 23:01
|delete
|299
|0.10
|1.1899
|1.2139
|1.1755
|2490
|2006.03.28 23:01
|delete
|300
|0.10
|1.1899
|1.2139
|1.1666
|2491
|2006.03.29 01:00
|buy stop
|301
|0.10
|1.2155
|1.1914
|1.2244
|2492
|2006.03.29 01:00
|buy stop
|302
|0.10
|1.2155
|1.1914
|1.2299
|2493
|2006.03.29 01:01
|buy stop
|303
|0.10
|1.2155
|1.1914
|1.2388
|2494
|2006.03.29 01:01
|sell stop
|304
|0.10
|1.1914
|1.2155
|1.1825
|2495
|2006.03.29 01:02
|sell stop
|305
|0.10
|1.1914
|1.2155
|1.1770
|2496
|2006.03.29 01:02
|sell stop
|306
|0.10
|1.1914
|1.2155
|1.1681
|2497
|2006.03.29 23:00
|delete
|301
|0.10
|1.2155
|1.1914
|1.2244
|2498
|2006.03.29 23:00
|delete
|302
|0.10
|1.2155
|1.1914
|1.2299
|2499
|2006.03.29 23:00
|delete
|303
|0.10
|1.2155
|1.1914
|1.2388
|2500
|2006.03.29 23:00
|delete
|304
|0.10
|1.1914
|1.2155
|1.1825
|2501
|2006.03.29 23:01
|delete
|305
|0.10
|1.1914
|1.2155
|1.1770
|2502
|2006.03.29 23:02
|delete
|306
|0.10
|1.1914
|1.2155
|1.1681
|2503
|2006.03.30 01:00
|buy stop
|307
|0.10
|1.2140
|1.1900
|1.2229
|2504
|2006.03.30 01:01
|buy stop
|308
|0.10
|1.2140
|1.1900
|1.2284
|2505
|2006.03.30 01:02
|buy stop
|309
|0.10
|1.2140
|1.1900
|1.2373
|2506
|2006.03.30 01:02
|sell stop
|310
|0.10
|1.1900
|1.2140
|1.1811
|2507
|2006.03.30 01:05
|sell stop
|311
|0.10
|1.1900
|1.2140
|1.1756
|2508
|2006.03.30 01:06
|sell stop
|312
|0.10
|1.1900
|1.2140
|1.1667
|2509
|2006.03.30 16:32
|buy
|307
|0.10
|1.2140
|1.1900
|1.2229
|2510
|2006.03.30 16:32
|buy
|308
|0.10
|1.2140
|1.1900
|1.2284
|2511
|2006.03.30 16:32
|buy
|309
|0.10
|1.2140
|1.1900
|1.2373
|2512
|2006.03.30 16:37
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2048
|1.2229
|2513
|2006.03.30 16:37
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2048
|1.2284
|2514
|2006.03.30 16:37
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2048
|1.2373
|2515
|2006.03.30 16:45
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2049
|1.2229
|2516
|2006.03.30 16:45
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2049
|1.2284
|2517
|2006.03.30 16:45
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2049
|1.2373
|2518
|2006.03.30 17:00
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2050
|1.2229
|2519
|2006.03.30 17:00
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2050
|1.2284
|2520
|2006.03.30 17:00
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2050
|1.2373
|2521
|2006.03.30 17:15
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2051
|1.2229
|2522
|2006.03.30 17:15
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2051
|1.2284
|2523
|2006.03.30 17:15
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2051
|1.2373
|2524
|2006.03.30 20:33
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2064
|1.2229
|2525
|2006.03.30 20:33
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2064
|1.2284
|2526
|2006.03.30 20:33
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2064
|1.2373
|2527
|2006.03.30 20:45
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2065
|1.2229
|2528
|2006.03.30 20:45
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2065
|1.2284
|2529
|2006.03.30 20:45
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2065
|1.2373
|2530
|2006.03.30 21:00
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2066
|1.2229
|2531
|2006.03.30 21:00
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2066
|1.2284
|2532
|2006.03.30 21:00
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2066
|1.2373
|2533
|2006.03.30 21:15
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2068
|1.2229
|2534
|2006.03.30 21:15
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2068
|1.2284
|2535
|2006.03.30 21:15
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2068
|1.2373
|2536
|2006.03.30 21:30
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2069
|1.2229
|2537
|2006.03.30 21:30
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2069
|1.2284
|2538
|2006.03.30 21:30
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2069
|1.2373
|2539
|2006.03.30 21:45
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2070
|1.2229
|2540
|2006.03.30 21:45
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2070
|1.2284
|2541
|2006.03.30 21:45
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2070
|1.2373
|2542
|2006.03.30 22:00
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2071
|1.2229
|2543
|2006.03.30 22:00
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2071
|1.2284
|2544
|2006.03.30 22:00
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2071
|1.2373
|2545
|2006.03.30 22:15
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2072
|1.2229
|2546
|2006.03.30 22:15
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2072
|1.2284
|2547
|2006.03.30 22:15
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2072
|1.2373
|2548
|2006.03.30 22:30
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2074
|1.2229
|2549
|2006.03.30 22:30
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2074
|1.2284
|2550
|2006.03.30 22:30
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2074
|1.2373
|2551
|2006.03.30 22:45
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2075
|1.2229
|2552
|2006.03.30 22:45
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2075
|1.2284
|2553
|2006.03.30 22:45
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2075
|1.2373
|2554
|2006.03.30 23:00
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2076
|1.2229
|2555
|2006.03.30 23:00
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2076
|1.2284
|2556
|2006.03.30 23:00
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2076
|1.2373
|2557
|2006.03.30 23:00
|delete
|310
|0.10
|1.1900
|1.2140
|1.1811
|2558
|2006.03.30 23:00
|delete
|312
|0.10
|1.1900
|1.2140
|1.1667
|2559
|2006.03.30 23:00
|delete
|311
|0.10
|1.1900
|1.2140
|1.1756
|2560
|2006.03.30 23:15
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2077
|1.2229
|2561
|2006.03.30 23:15
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2077
|1.2284
|2562
|2006.03.30 23:15
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2077
|1.2373
|2563
|2006.03.30 23:30
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2079
|1.2229
|2564
|2006.03.30 23:30
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2079
|1.2284
|2565
|2006.03.30 23:30
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2079
|1.2373
|2566
|2006.03.30 23:45
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2080
|1.2229
|2567
|2006.03.30 23:45
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2080
|1.2284
|2568
|2006.03.30 23:45
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2080
|1.2373
|2569
|2006.03.31 00:00
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2081
|1.2229
|2570
|2006.03.31 00:00
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2081
|1.2284
|2571
|2006.03.31 00:00
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2081
|1.2373
|2572
|2006.03.31 00:15
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2082
|1.2229
|2573
|2006.03.31 00:15
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2082
|1.2284
|2574
|2006.03.31 00:15
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2082
|1.2373
|2575
|2006.03.31 00:30
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2083
|1.2229
|2576
|2006.03.31 00:30
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2083
|1.2284
|2577
|2006.03.31 00:30
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2083
|1.2373
|2578
|2006.03.31 00:45
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2084
|1.2229
|2579
|2006.03.31 00:45
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2084
|1.2284
|2580
|2006.03.31 00:45
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2084
|1.2373
|2581
|2006.03.31 01:00
|sell stop
|313
|0.10
|1.1965
|1.2206
|1.1876
|2582
|2006.03.31 01:01
|sell stop
|314
|0.10
|1.1965
|1.2206
|1.1821
|2583
|2006.03.31 01:02
|sell stop
|315
|0.10
|1.1965
|1.2206
|1.1732
|2584
|2006.03.31 01:02
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2086
|1.2229
|2585
|2006.03.31 01:02
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2086
|1.2284
|2586
|2006.03.31 01:02
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2086
|1.2373
|2587
|2006.03.31 01:15
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2087
|1.2229
|2588
|2006.03.31 01:15
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2087
|1.2284
|2589
|2006.03.31 01:15
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2087
|1.2373
|2590
|2006.03.31 01:30
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2088
|1.2229
|2591
|2006.03.31 01:30
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2088
|1.2284
|2592
|2006.03.31 01:30
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2088
|1.2373
|2593
|2006.03.31 01:45
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2089
|1.2229
|2594
|2006.03.31 01:45
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2089
|1.2284
|2595
|2006.03.31 01:45
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2089
|1.2373
|2596
|2006.03.31 02:00
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2090
|1.2229
|2597
|2006.03.31 02:00
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2090
|1.2284
|2598
|2006.03.31 02:00
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2090
|1.2373
|2599
|2006.03.31 02:15
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2091
|1.2229
|2600
|2006.03.31 02:15
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2091
|1.2284
|2601
|2006.03.31 02:15
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2091
|1.2373
|2602
|2006.03.31 02:32
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2092
|1.2229
|2603
|2006.03.31 02:32
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2092
|1.2284
|2604
|2006.03.31 02:32
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2092
|1.2373
|2605
|2006.03.31 03:00
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2093
|1.2229
|2606
|2006.03.31 03:00
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2093
|1.2284
|2607
|2006.03.31 03:00
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2093
|1.2373
|2608
|2006.03.31 03:12
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2094
|1.2229
|2609
|2006.03.31 03:12
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2094
|1.2284
|2610
|2006.03.31 03:12
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2094
|1.2373
|2611
|2006.03.31 03:15
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2095
|1.2229
|2612
|2006.03.31 03:15
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2095
|1.2284
|2613
|2006.03.31 03:15
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2095
|1.2373
|2614
|2006.03.31 03:30
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2096
|1.2229
|2615
|2006.03.31 03:30
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2096
|1.2284
|2616
|2006.03.31 03:30
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2096
|1.2373
|2617
|2006.03.31 04:00
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2097
|1.2229
|2618
|2006.03.31 04:00
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2097
|1.2284
|2619
|2006.03.31 04:00
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2097
|1.2373
|2620
|2006.03.31 04:15
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2098
|1.2229
|2621
|2006.03.31 04:15
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2098
|1.2284
|2622
|2006.03.31 04:15
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2098
|1.2373
|2623
|2006.03.31 04:30
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2099
|1.2229
|2624
|2006.03.31 04:30
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2099
|1.2284
|2625
|2006.03.31 04:30
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2099
|1.2373
|2626
|2006.03.31 04:45
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2100
|1.2229
|2627
|2006.03.31 04:45
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2100
|1.2284
|2628
|2006.03.31 04:45
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2100
|1.2373
|2629
|2006.03.31 05:00
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2101
|1.2229
|2630
|2006.03.31 05:00
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2101
|1.2284
|2631
|2006.03.31 05:00
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2101
|1.2373
|2632
|2006.03.31 05:15
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2102
|1.2229
|2633
|2006.03.31 05:15
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2102
|1.2284
|2634
|2006.03.31 05:15
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2102
|1.2373
|2635
|2006.03.31 05:45
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2103
|1.2229
|2636
|2006.03.31 05:45
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2103
|1.2284
|2637
|2006.03.31 05:45
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2103
|1.2373
|2638
|2006.03.31 06:00
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2104
|1.2229
|2639
|2006.03.31 06:00
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2104
|1.2284
|2640
|2006.03.31 06:00
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2104
|1.2373
|2641
|2006.03.31 06:15
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2105
|1.2229
|2642
|2006.03.31 06:15
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2105
|1.2284
|2643
|2006.03.31 06:15
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2105
|1.2373
|2644
|2006.03.31 06:45
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2106
|1.2229
|2645
|2006.03.31 06:45
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2106
|1.2284
|2646
|2006.03.31 06:45
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2106
|1.2373
|2647
|2006.03.31 07:00
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2107
|1.2229
|2648
|2006.03.31 07:00
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2107
|1.2284
|2649
|2006.03.31 07:00
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2107
|1.2373
|2650
|2006.03.31 07:30
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2108
|1.2229
|2651
|2006.03.31 07:30
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2108
|1.2284
|2652
|2006.03.31 07:30
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2108
|1.2373
|2653
|2006.03.31 08:00
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2109
|1.2229
|2654
|2006.03.31 08:00
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2109
|1.2284
|2655
|2006.03.31 08:00
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2109
|1.2373
|2656
|2006.03.31 08:30
|modify
|307
|0.10
|1.2140
|1.2110
|1.2229
|2657
|2006.03.31 08:30
|modify
|308
|0.10
|1.2140
|1.2110
|1.2284
|2658
|2006.03.31 08:30
|modify
|309
|0.10
|1.2140
|1.2110
|1.2373
|2659
|2006.03.31 10:55
|s/l
|307
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2229
|-30.75
|2256.80
|2660
|2006.03.31 10:55
|s/l
|308
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2284
|-30.75
|2226.05
|2661
|2006.03.31 10:55
|s/l
|309
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2373
|-30.75
|2195.30
|2662
|2006.03.31 10:55
|buy stop
|316
|0.10
|1.2233
|1.1991
|1.2322
|2663
|2006.03.31 10:55
|buy stop
|317
|0.10
|1.2233
|1.1991
|1.2377
|2664
|2006.03.31 10:55
|buy stop
|318
|0.10
|1.2233
|1.1991
|1.2466
|2665
|2006.04.03 23:00
|delete
|313
|0.10
|1.1965
|1.2206
|1.1876
|2666
|2006.04.03 23:00
|delete
|314
|0.10
|1.1965
|1.2206
|1.1821
|2667
|2006.04.03 23:00
|delete
|315
|0.10
|1.1965
|1.2206
|1.1732
|2668
|2006.04.03 23:01
|delete
|316
|0.10
|1.2233
|1.1991
|1.2322
|2669
|2006.04.03 23:02
|delete
|317
|0.10
|1.2233
|1.1991
|1.2377
|2670
|2006.04.03 23:04
|delete
|318
|0.10
|1.2233
|1.1991
|1.2466
|2671
|2006.04.04 01:00
|buy stop
|319
|0.10
|1.2224
|1.1982
|1.2313
|2672
|2006.04.04 01:00
|buy stop
|320
|0.10
|1.2224
|1.1982
|1.2368
|2673
|2006.04.04 01:00
|buy stop
|321
|0.10
|1.2224
|1.1982
|1.2457
|2674
|2006.04.04 01:01
|sell stop
|322
|0.10
|1.1982
|1.2224
|1.1893
|2675
|2006.04.04 01:01
|sell stop
|323
|0.10
|1.1982
|1.2224
|1.1838
|2676
|2006.04.04 01:02
|sell stop
|324
|0.10
|1.1982
|1.2224
|1.1749
|2677
|2006.04.04 14:05
|buy
|319
|0.10
|1.2224
|1.1982
|1.2313
|2678
|2006.04.04 14:05
|buy
|320
|0.10
|1.2224
|1.1982
|1.2368
|2679
|2006.04.04 14:05
|buy
|321
|0.10
|1.2224
|1.1982
|1.2457
|2680
|2006.04.04 14:20
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2130
|1.2313
|2681
|2006.04.04 14:20
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2130
|1.2368
|2682
|2006.04.04 14:20
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2130
|1.2457
|2683
|2006.04.04 14:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2132
|1.2313
|2684
|2006.04.04 14:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2132
|1.2368
|2685
|2006.04.04 14:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2132
|1.2457
|2686
|2006.04.04 14:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2133
|1.2313
|2687
|2006.04.04 14:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2133
|1.2368
|2688
|2006.04.04 14:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2133
|1.2457
|2689
|2006.04.04 15:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2135
|1.2313
|2690
|2006.04.04 15:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2135
|1.2368
|2691
|2006.04.04 15:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2135
|1.2457
|2692
|2006.04.04 15:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2136
|1.2313
|2693
|2006.04.04 15:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2136
|1.2368
|2694
|2006.04.04 15:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2136
|1.2457
|2695
|2006.04.04 15:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2138
|1.2313
|2696
|2006.04.04 15:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2138
|1.2368
|2697
|2006.04.04 15:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2138
|1.2457
|2698
|2006.04.04 15:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2140
|1.2313
|2699
|2006.04.04 15:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2140
|1.2368
|2700
|2006.04.04 15:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2140
|1.2457
|2701
|2006.04.04 16:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2141
|1.2313
|2702
|2006.04.04 16:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2141
|1.2368
|2703
|2006.04.04 16:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2141
|1.2457
|2704
|2006.04.04 16:01
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2142
|1.2313
|2705
|2006.04.04 16:01
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2142
|1.2368
|2706
|2006.04.04 16:01
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2142
|1.2457
|2707
|2006.04.04 16:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2143
|1.2313
|2708
|2006.04.04 16:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2143
|1.2368
|2709
|2006.04.04 16:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2143
|1.2457
|2710
|2006.04.04 16:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2145
|1.2313
|2711
|2006.04.04 16:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2145
|1.2368
|2712
|2006.04.04 16:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2145
|1.2457
|2713
|2006.04.04 16:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2146
|1.2313
|2714
|2006.04.04 16:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2146
|1.2368
|2715
|2006.04.04 16:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2146
|1.2457
|2716
|2006.04.04 17:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2148
|1.2313
|2717
|2006.04.04 17:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2148
|1.2368
|2718
|2006.04.04 17:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2148
|1.2457
|2719
|2006.04.04 17:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2150
|1.2313
|2720
|2006.04.04 17:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2150
|1.2368
|2721
|2006.04.04 17:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2150
|1.2457
|2722
|2006.04.04 17:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2151
|1.2313
|2723
|2006.04.04 17:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2151
|1.2368
|2724
|2006.04.04 17:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2151
|1.2457
|2725
|2006.04.04 17:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2153
|1.2313
|2726
|2006.04.04 17:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2153
|1.2368
|2727
|2006.04.04 17:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2153
|1.2457
|2728
|2006.04.04 18:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2154
|1.2313
|2729
|2006.04.04 18:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2154
|1.2368
|2730
|2006.04.04 18:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2154
|1.2457
|2731
|2006.04.04 18:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2155
|1.2313
|2732
|2006.04.04 18:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2155
|1.2368
|2733
|2006.04.04 18:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2155
|1.2457
|2734
|2006.04.04 18:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2156
|1.2313
|2735
|2006.04.04 18:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2156
|1.2368
|2736
|2006.04.04 18:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2156
|1.2457
|2737
|2006.04.04 18:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2158
|1.2313
|2738
|2006.04.04 18:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2158
|1.2368
|2739
|2006.04.04 18:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2158
|1.2457
|2740
|2006.04.04 19:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2159
|1.2313
|2741
|2006.04.04 19:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2159
|1.2368
|2742
|2006.04.04 19:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2159
|1.2457
|2743
|2006.04.04 19:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2160
|1.2313
|2744
|2006.04.04 19:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2160
|1.2368
|2745
|2006.04.04 19:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2160
|1.2457
|2746
|2006.04.04 19:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2162
|1.2313
|2747
|2006.04.04 19:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2162
|1.2368
|2748
|2006.04.04 19:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2162
|1.2457
|2749
|2006.04.04 19:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2163
|1.2313
|2750
|2006.04.04 19:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2163
|1.2368
|2751
|2006.04.04 19:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2163
|1.2457
|2752
|2006.04.04 20:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2164
|1.2313
|2753
|2006.04.04 20:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2164
|1.2368
|2754
|2006.04.04 20:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2164
|1.2457
|2755
|2006.04.04 20:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2165
|1.2313
|2756
|2006.04.04 20:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2165
|1.2368
|2757
|2006.04.04 20:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2165
|1.2457
|2758
|2006.04.04 20:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2167
|1.2313
|2759
|2006.04.04 20:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2167
|1.2368
|2760
|2006.04.04 20:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2167
|1.2457
|2761
|2006.04.04 20:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2168
|1.2313
|2762
|2006.04.04 20:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2168
|1.2368
|2763
|2006.04.04 20:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2168
|1.2457
|2764
|2006.04.04 21:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2169
|1.2313
|2765
|2006.04.04 21:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2169
|1.2368
|2766
|2006.04.04 21:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2169
|1.2457
|2767
|2006.04.04 21:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2171
|1.2313
|2768
|2006.04.04 21:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2171
|1.2368
|2769
|2006.04.04 21:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2171
|1.2457
|2770
|2006.04.04 21:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2172
|1.2313
|2771
|2006.04.04 21:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2172
|1.2368
|2772
|2006.04.04 21:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2172
|1.2457
|2773
|2006.04.04 21:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2173
|1.2313
|2774
|2006.04.04 21:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2173
|1.2368
|2775
|2006.04.04 21:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2173
|1.2457
|2776
|2006.04.04 22:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2174
|1.2313
|2777
|2006.04.04 22:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2174
|1.2368
|2778
|2006.04.04 22:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2174
|1.2457
|2779
|2006.04.04 22:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2175
|1.2313
|2780
|2006.04.04 22:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2175
|1.2368
|2781
|2006.04.04 22:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2175
|1.2457
|2782
|2006.04.04 22:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2176
|1.2313
|2783
|2006.04.04 22:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2176
|1.2368
|2784
|2006.04.04 22:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2176
|1.2457
|2785
|2006.04.04 22:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2177
|1.2313
|2786
|2006.04.04 22:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2177
|1.2368
|2787
|2006.04.04 22:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2177
|1.2457
|2788
|2006.04.04 23:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2178
|1.2313
|2789
|2006.04.04 23:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2178
|1.2368
|2790
|2006.04.04 23:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2178
|1.2457
|2791
|2006.04.04 23:00
|delete
|322
|0.10
|1.1982
|1.2224
|1.1893
|2792
|2006.04.04 23:00
|delete
|324
|0.10
|1.1982
|1.2224
|1.1749
|2793
|2006.04.04 23:01
|delete
|323
|0.10
|1.1982
|1.2224
|1.1838
|2794
|2006.04.04 23:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2180
|1.2313
|2795
|2006.04.04 23:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2180
|1.2368
|2796
|2006.04.04 23:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2180
|1.2457
|2797
|2006.04.04 23:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2181
|1.2313
|2798
|2006.04.04 23:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2181
|1.2368
|2799
|2006.04.04 23:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2181
|1.2457
|2800
|2006.04.04 23:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2182
|1.2313
|2801
|2006.04.04 23:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2182
|1.2368
|2802
|2006.04.04 23:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2182
|1.2457
|2803
|2006.04.05 00:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2183
|1.2313
|2804
|2006.04.05 00:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2183
|1.2368
|2805
|2006.04.05 00:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2183
|1.2457
|2806
|2006.04.05 00:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2184
|1.2313
|2807
|2006.04.05 00:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2184
|1.2368
|2808
|2006.04.05 00:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2184
|1.2457
|2809
|2006.04.05 00:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2185
|1.2313
|2810
|2006.04.05 00:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2185
|1.2368
|2811
|2006.04.05 00:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2185
|1.2457
|2812
|2006.04.05 00:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2186
|1.2313
|2813
|2006.04.05 00:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2186
|1.2368
|2814
|2006.04.05 00:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2186
|1.2457
|2815
|2006.04.05 01:00
|sell stop
|325
|0.10
|1.2065
|1.2309
|1.1976
|2816
|2006.04.05 01:00
|sell stop
|326
|0.10
|1.2065
|1.2309
|1.1921
|2817
|2006.04.05 01:00
|sell stop
|327
|0.10
|1.2065
|1.2309
|1.1832
|2818
|2006.04.05 01:01
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2187
|1.2313
|2819
|2006.04.05 01:01
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2187
|1.2368
|2820
|2006.04.05 01:01
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2187
|1.2457
|2821
|2006.04.05 01:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2188
|1.2313
|2822
|2006.04.05 01:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2188
|1.2368
|2823
|2006.04.05 01:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2188
|1.2457
|2824
|2006.04.05 01:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2189
|1.2313
|2825
|2006.04.05 01:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2189
|1.2368
|2826
|2006.04.05 01:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2189
|1.2457
|2827
|2006.04.05 01:50
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2190
|1.2313
|2828
|2006.04.05 01:50
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2190
|1.2368
|2829
|2006.04.05 01:50
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2190
|1.2457
|2830
|2006.04.05 02:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2191
|1.2313
|2831
|2006.04.05 02:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2191
|1.2368
|2832
|2006.04.05 02:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2191
|1.2457
|2833
|2006.04.05 02:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2192
|1.2313
|2834
|2006.04.05 02:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2192
|1.2368
|2835
|2006.04.05 02:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2192
|1.2457
|2836
|2006.04.05 02:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2193
|1.2313
|2837
|2006.04.05 02:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2193
|1.2368
|2838
|2006.04.05 02:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2193
|1.2457
|2839
|2006.04.05 03:11
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2194
|1.2313
|2840
|2006.04.05 03:11
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2194
|1.2368
|2841
|2006.04.05 03:11
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2194
|1.2457
|2842
|2006.04.05 03:22
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2195
|1.2313
|2843
|2006.04.05 03:22
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2195
|1.2368
|2844
|2006.04.05 03:22
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2195
|1.2457
|2845
|2006.04.05 03:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2196
|1.2313
|2846
|2006.04.05 03:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2196
|1.2368
|2847
|2006.04.05 03:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2196
|1.2457
|2848
|2006.04.05 04:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2197
|1.2313
|2849
|2006.04.05 04:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2197
|1.2368
|2850
|2006.04.05 04:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2197
|1.2457
|2851
|2006.04.05 04:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2198
|1.2313
|2852
|2006.04.05 04:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2198
|1.2368
|2853
|2006.04.05 04:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2198
|1.2457
|2854
|2006.04.05 04:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2199
|1.2313
|2855
|2006.04.05 04:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2199
|1.2368
|2856
|2006.04.05 04:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2199
|1.2457
|2857
|2006.04.05 04:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2200
|1.2313
|2858
|2006.04.05 04:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2200
|1.2368
|2859
|2006.04.05 04:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2200
|1.2457
|2860
|2006.04.05 05:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2201
|1.2313
|2861
|2006.04.05 05:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2201
|1.2368
|2862
|2006.04.05 05:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2201
|1.2457
|2863
|2006.04.05 05:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2202
|1.2313
|2864
|2006.04.05 05:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2202
|1.2368
|2865
|2006.04.05 05:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2202
|1.2457
|2866
|2006.04.05 05:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2203
|1.2313
|2867
|2006.04.05 05:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2203
|1.2368
|2868
|2006.04.05 05:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2203
|1.2457
|2869
|2006.04.05 05:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2204
|1.2313
|2870
|2006.04.05 05:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2204
|1.2368
|2871
|2006.04.05 05:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2204
|1.2457
|2872
|2006.04.05 06:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2205
|1.2313
|2873
|2006.04.05 06:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2205
|1.2368
|2874
|2006.04.05 06:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2205
|1.2457
|2875
|2006.04.05 06:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2206
|1.2313
|2876
|2006.04.05 06:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2206
|1.2368
|2877
|2006.04.05 06:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2206
|1.2457
|2878
|2006.04.05 06:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2207
|1.2313
|2879
|2006.04.05 06:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2207
|1.2368
|2880
|2006.04.05 06:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2207
|1.2457
|2881
|2006.04.05 06:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2208
|1.2313
|2882
|2006.04.05 06:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2208
|1.2368
|2883
|2006.04.05 06:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2208
|1.2457
|2884
|2006.04.05 07:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2209
|1.2313
|2885
|2006.04.05 07:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2209
|1.2368
|2886
|2006.04.05 07:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2209
|1.2457
|2887
|2006.04.05 07:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2210
|1.2313
|2888
|2006.04.05 07:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2210
|1.2368
|2889
|2006.04.05 07:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2210
|1.2457
|2890
|2006.04.05 07:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2211
|1.2313
|2891
|2006.04.05 07:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2211
|1.2368
|2892
|2006.04.05 07:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2211
|1.2457
|2893
|2006.04.05 07:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2212
|1.2313
|2894
|2006.04.05 07:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2212
|1.2368
|2895
|2006.04.05 07:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2212
|1.2457
|2896
|2006.04.05 08:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2213
|1.2313
|2897
|2006.04.05 08:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2213
|1.2368
|2898
|2006.04.05 08:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2213
|1.2457
|2899
|2006.04.05 08:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2214
|1.2313
|2900
|2006.04.05 08:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2214
|1.2368
|2901
|2006.04.05 08:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2214
|1.2457
|2902
|2006.04.05 08:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2215
|1.2313
|2903
|2006.04.05 08:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2215
|1.2368
|2904
|2006.04.05 08:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2215
|1.2457
|2905
|2006.04.05 09:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2216
|1.2313
|2906
|2006.04.05 09:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2216
|1.2368
|2907
|2006.04.05 09:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2216
|1.2457
|2908
|2006.04.05 09:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2217
|1.2313
|2909
|2006.04.05 09:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2217
|1.2368
|2910
|2006.04.05 09:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2217
|1.2457
|2911
|2006.04.05 10:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2218
|1.2313
|2912
|2006.04.05 10:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2218
|1.2368
|2913
|2006.04.05 10:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2218
|1.2457
|2914
|2006.04.05 10:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2219
|1.2313
|2915
|2006.04.05 10:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2219
|1.2368
|2916
|2006.04.05 10:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2219
|1.2457
|2917
|2006.04.05 10:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2220
|1.2313
|2918
|2006.04.05 10:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2220
|1.2368
|2919
|2006.04.05 10:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2220
|1.2457
|2920
|2006.04.05 11:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2221
|1.2313
|2921
|2006.04.05 11:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2221
|1.2368
|2922
|2006.04.05 11:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2221
|1.2457
|2923
|2006.04.05 11:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2222
|1.2313
|2924
|2006.04.05 11:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2222
|1.2368
|2925
|2006.04.05 11:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2222
|1.2457
|2926
|2006.04.05 12:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2223
|1.2313
|2927
|2006.04.05 12:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2223
|1.2368
|2928
|2006.04.05 12:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2223
|1.2457
|2929
|2006.04.05 12:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2224
|1.2313
|2930
|2006.04.05 12:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2224
|1.2368
|2931
|2006.04.05 12:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2224
|1.2457
|2932
|2006.04.05 13:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2225
|1.2313
|2933
|2006.04.05 13:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2225
|1.2368
|2934
|2006.04.05 13:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2225
|1.2457
|2935
|2006.04.05 14:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2226
|1.2313
|2936
|2006.04.05 14:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2226
|1.2368
|2937
|2006.04.05 14:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2226
|1.2457
|2938
|2006.04.05 14:19
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2227
|1.2313
|2939
|2006.04.05 14:19
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2227
|1.2368
|2940
|2006.04.05 14:19
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2227
|1.2457
|2941
|2006.04.05 14:36
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2228
|1.2313
|2942
|2006.04.05 14:36
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2228
|1.2368
|2943
|2006.04.05 14:36
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2228
|1.2457
|2944
|2006.04.05 15:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2229
|1.2313
|2945
|2006.04.05 15:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2229
|1.2368
|2946
|2006.04.05 15:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2229
|1.2457
|2947
|2006.04.05 15:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2230
|1.2313
|2948
|2006.04.05 15:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2230
|1.2368
|2949
|2006.04.05 15:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2230
|1.2457
|2950
|2006.04.05 15:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2231
|1.2313
|2951
|2006.04.05 15:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2231
|1.2368
|2952
|2006.04.05 15:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2231
|1.2457
|2953
|2006.04.05 15:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2232
|1.2313
|2954
|2006.04.05 15:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2232
|1.2368
|2955
|2006.04.05 15:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2232
|1.2457
|2956
|2006.04.05 16:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2233
|1.2313
|2957
|2006.04.05 16:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2233
|1.2368
|2958
|2006.04.05 16:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2233
|1.2457
|2959
|2006.04.05 17:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2234
|1.2313
|2960
|2006.04.05 17:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2234
|1.2368
|2961
|2006.04.05 17:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2234
|1.2457
|2962
|2006.04.05 17:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2235
|1.2313
|2963
|2006.04.05 17:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2235
|1.2368
|2964
|2006.04.05 17:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2235
|1.2457
|2965
|2006.04.05 18:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2236
|1.2313
|2966
|2006.04.05 18:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2236
|1.2368
|2967
|2006.04.05 18:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2236
|1.2457
|2968
|2006.04.05 18:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2237
|1.2313
|2969
|2006.04.05 18:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2237
|1.2368
|2970
|2006.04.05 18:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2237
|1.2457
|2971
|2006.04.05 18:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2238
|1.2313
|2972
|2006.04.05 18:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2238
|1.2368
|2973
|2006.04.05 18:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2238
|1.2457
|2974
|2006.04.05 19:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2239
|1.2313
|2975
|2006.04.05 19:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2239
|1.2368
|2976
|2006.04.05 19:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2239
|1.2457
|2977
|2006.04.05 19:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2240
|1.2313
|2978
|2006.04.05 19:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2240
|1.2368
|2979
|2006.04.05 19:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2240
|1.2457
|2980
|2006.04.05 19:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2241
|1.2313
|2981
|2006.04.05 19:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2241
|1.2368
|2982
|2006.04.05 19:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2241
|1.2457
|2983
|2006.04.05 20:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2242
|1.2313
|2984
|2006.04.05 20:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2242
|1.2368
|2985
|2006.04.05 20:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2242
|1.2457
|2986
|2006.04.05 20:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2243
|1.2313
|2987
|2006.04.05 20:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2243
|1.2368
|2988
|2006.04.05 20:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2243
|1.2457
|2989
|2006.04.05 20:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2244
|1.2313
|2990
|2006.04.05 20:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2244
|1.2368
|2991
|2006.04.05 20:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2244
|1.2457
|2992
|2006.04.05 21:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2245
|1.2313
|2993
|2006.04.05 21:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2245
|1.2368
|2994
|2006.04.05 21:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2245
|1.2457
|2995
|2006.04.05 21:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2246
|1.2313
|2996
|2006.04.05 21:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2246
|1.2368
|2997
|2006.04.05 21:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2246
|1.2457
|2998
|2006.04.05 22:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2247
|1.2313
|2999
|2006.04.05 22:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2247
|1.2368
|3000
|2006.04.05 22:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2247
|1.2457
|3001
|2006.04.05 22:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2248
|1.2313
|3002
|2006.04.05 22:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2248
|1.2368
|3003
|2006.04.05 22:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2248
|1.2457
|3004
|2006.04.05 22:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2249
|1.2313
|3005
|2006.04.05 22:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2249
|1.2368
|3006
|2006.04.05 22:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2249
|1.2457
|3007
|2006.04.05 23:00
|delete
|325
|0.10
|1.2065
|1.2309
|1.1976
|3008
|2006.04.05 23:00
|delete
|327
|0.10
|1.2065
|1.2309
|1.1832
|3009
|2006.04.05 23:00
|delete
|326
|0.10
|1.2065
|1.2309
|1.1921
|3010
|2006.04.05 23:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2250
|1.2313
|3011
|2006.04.05 23:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2250
|1.2368
|3012
|2006.04.05 23:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2250
|1.2457
|3013
|2006.04.05 23:41
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2251
|1.2313
|3014
|2006.04.05 23:41
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2251
|1.2368
|3015
|2006.04.05 23:41
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2251
|1.2457
|3016
|2006.04.06 00:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2252
|1.2313
|3017
|2006.04.06 00:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2252
|1.2368
|3018
|2006.04.06 00:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2252
|1.2457
|3019
|2006.04.06 00:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2253
|1.2313
|3020
|2006.04.06 00:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2253
|1.2368
|3021
|2006.04.06 00:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2253
|1.2457
|3022
|2006.04.06 01:00
|sell stop
|328
|0.10
|1.2131
|1.2376
|1.2042
|3023
|2006.04.06 01:00
|sell stop
|329
|0.10
|1.2131
|1.2376
|1.1987
|3024
|2006.04.06 01:02
|sell stop
|330
|0.10
|1.2131
|1.2376
|1.1898
|3025
|2006.04.06 01:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2254
|1.2313
|3026
|2006.04.06 01:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2254
|1.2368
|3027
|2006.04.06 01:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2254
|1.2457
|3028
|2006.04.06 01:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2255
|1.2313
|3029
|2006.04.06 01:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2255
|1.2368
|3030
|2006.04.06 01:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2255
|1.2457
|3031
|2006.04.06 02:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2256
|1.2313
|3032
|2006.04.06 02:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2256
|1.2368
|3033
|2006.04.06 02:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2256
|1.2457
|3034
|2006.04.06 03:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2257
|1.2313
|3035
|2006.04.06 03:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2257
|1.2368
|3036
|2006.04.06 03:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2257
|1.2457
|3037
|2006.04.06 03:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2258
|1.2313
|3038
|2006.04.06 03:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2258
|1.2368
|3039
|2006.04.06 03:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2258
|1.2457
|3040
|2006.04.06 04:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2259
|1.2313
|3041
|2006.04.06 04:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2259
|1.2368
|3042
|2006.04.06 04:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2259
|1.2457
|3043
|2006.04.06 05:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2260
|1.2313
|3044
|2006.04.06 05:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2260
|1.2368
|3045
|2006.04.06 05:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2260
|1.2457
|3046
|2006.04.06 06:00
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2261
|1.2313
|3047
|2006.04.06 06:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2261
|1.2368
|3048
|2006.04.06 06:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2261
|1.2457
|3049
|2006.04.06 06:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2262
|1.2313
|3050
|2006.04.06 06:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2262
|1.2368
|3051
|2006.04.06 06:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2262
|1.2457
|3052
|2006.04.06 07:31
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2263
|1.2313
|3053
|2006.04.06 07:31
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2263
|1.2368
|3054
|2006.04.06 07:31
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2263
|1.2457
|3055
|2006.04.06 08:30
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2264
|1.2313
|3056
|2006.04.06 08:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2264
|1.2368
|3057
|2006.04.06 08:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2264
|1.2457
|3058
|2006.04.06 09:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2265
|1.2313
|3059
|2006.04.06 09:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2265
|1.2368
|3060
|2006.04.06 09:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2265
|1.2457
|3061
|2006.04.06 09:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2266
|1.2313
|3062
|2006.04.06 09:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2266
|1.2368
|3063
|2006.04.06 09:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2266
|1.2457
|3064
|2006.04.06 10:15
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2267
|1.2313
|3065
|2006.04.06 10:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2267
|1.2368
|3066
|2006.04.06 10:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2267
|1.2457
|3067
|2006.04.06 10:45
|modify
|319
|0.10
|1.2224
|1.2268
|1.2313
|3068
|2006.04.06 10:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2268
|1.2368
|3069
|2006.04.06 10:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2268
|1.2457
|3070
|2006.04.06 10:58
|t/p
|319
|0.10
|1.2313
|1.2268
|1.2313
|86.00
|2281.30
|3071
|2006.04.06 10:58
|buy stop
|331
|0.10
|1.2390
|1.2145
|1.2479
|3072
|2006.04.06 11:00
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2269
|1.2368
|3073
|2006.04.06 11:00
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2269
|1.2457
|3074
|2006.04.06 11:30
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2270
|1.2368
|3075
|2006.04.06 11:30
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2270
|1.2457
|3076
|2006.04.06 11:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2271
|1.2368
|3077
|2006.04.06 11:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2271
|1.2457
|3078
|2006.04.06 12:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2272
|1.2368
|3079
|2006.04.06 12:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2272
|1.2457
|3080
|2006.04.06 12:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2273
|1.2368
|3081
|2006.04.06 12:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2273
|1.2457
|3082
|2006.04.06 13:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2274
|1.2368
|3083
|2006.04.06 13:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2274
|1.2457
|3084
|2006.04.06 13:45
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2275
|1.2368
|3085
|2006.04.06 13:45
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2275
|1.2457
|3086
|2006.04.06 14:15
|modify
|320
|0.10
|1.2224
|1.2276
|1.2368
|3087
|2006.04.06 14:15
|modify
|321
|0.10
|1.2224
|1.2276
|1.2457
|3088
|2006.04.06 14:41
|s/l
|320
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2368
|49.00
|2330.30
|3089
|2006.04.06 14:41
|s/l
|321
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2457
|49.00
|2379.30
|3090
|2006.04.06 14:41
|buy stop
|332
|0.10
|1.2398
|1.2153
|1.2542
|3091
|2006.04.06 14:41
|buy stop
|333
|0.10
|1.2398
|1.2153
|1.2631
|3092
|2006.04.06 23:00
|delete
|328
|0.10
|1.2131
|1.2376
|1.2042
|3093
|2006.04.06 23:00
|delete
|329
|0.10
|1.2131
|1.2376
|1.1987
|3094
|2006.04.06 23:01
|delete
|330
|0.10
|1.2131
|1.2376
|1.1898
|3095
|2006.04.06 23:02
|delete
|331
|0.10
|1.2390
|1.2145
|1.2479
|3096
|2006.04.06 23:02
|delete
|332
|0.10
|1.2398
|1.2153
|1.2542
|3097
|2006.04.06 23:03
|delete
|333
|0.10
|1.2398
|1.2153
|1.2631
|3098
|2006.04.07 01:00
|buy stop
|334
|0.10
|1.2374
|1.2129
|1.2463
|3099
|2006.04.07 01:00
|buy stop
|335
|0.10
|1.2374
|1.2129
|1.2518
|3100
|2006.04.07 01:00
|buy stop
|336
|0.10
|1.2374
|1.2129
|1.2607
|3101
|2006.04.07 01:01
|sell stop
|337
|0.10
|1.2129
|1.2374
|1.2040
|3102
|2006.04.07 01:01
|sell stop
|338
|0.10
|1.2129
|1.2374
|1.1985
|3103
|2006.04.07 01:05
|sell stop
|339
|0.10
|1.2129
|1.2374
|1.1896
|3104
|2006.04.07 16:12
|sell
|337
|0.10
|1.2129
|1.2374
|1.2040
|3105
|2006.04.07 16:12
|sell
|338
|0.10
|1.2129
|1.2374
|1.1985
|3106
|2006.04.07 16:12
|sell
|339
|0.10
|1.2129
|1.2374
|1.1896
|3107
|2006.04.07 16:12
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2216
|1.2040
|3108
|2006.04.07 16:12
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2216
|1.1985
|3109
|2006.04.07 16:12
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2216
|1.1896
|3110
|2006.04.07 16:21
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2215
|1.2040
|3111
|2006.04.07 16:21
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2215
|1.1985
|3112
|2006.04.07 16:21
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2215
|1.1896
|3113
|2006.04.07 16:29
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2214
|1.2040
|3114
|2006.04.07 16:29
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2214
|1.1985
|3115
|2006.04.07 16:29
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2214
|1.1896
|3116
|2006.04.07 16:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2213
|1.2040
|3117
|2006.04.07 16:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2213
|1.1985
|3118
|2006.04.07 16:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2213
|1.1896
|3119
|2006.04.07 16:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2212
|1.2040
|3120
|2006.04.07 16:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2212
|1.1985
|3121
|2006.04.07 16:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2212
|1.1896
|3122
|2006.04.07 17:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2210
|1.2040
|3123
|2006.04.07 17:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2210
|1.1985
|3124
|2006.04.07 17:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2210
|1.1896
|3125
|2006.04.07 17:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2209
|1.2040
|3126
|2006.04.07 17:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2209
|1.1985
|3127
|2006.04.07 17:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2209
|1.1896
|3128
|2006.04.07 17:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2208
|1.2040
|3129
|2006.04.07 17:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2208
|1.1985
|3130
|2006.04.07 17:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2208
|1.1896
|3131
|2006.04.07 17:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2207
|1.2040
|3132
|2006.04.07 17:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2207
|1.1985
|3133
|2006.04.07 17:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2207
|1.1896
|3134
|2006.04.07 17:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2206
|1.2040
|3135
|2006.04.07 17:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2206
|1.1985
|3136
|2006.04.07 17:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2206
|1.1896
|3137
|2006.04.07 18:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2205
|1.2040
|3138
|2006.04.07 18:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2205
|1.1985
|3139
|2006.04.07 18:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2205
|1.1896
|3140
|2006.04.07 18:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2204
|1.2040
|3141
|2006.04.07 18:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2204
|1.1985
|3142
|2006.04.07 18:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2204
|1.1896
|3143
|2006.04.07 18:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2202
|1.2040
|3144
|2006.04.07 18:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2202
|1.1985
|3145
|2006.04.07 18:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2202
|1.1896
|3146
|2006.04.07 18:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2201
|1.2040
|3147
|2006.04.07 18:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2201
|1.1985
|3148
|2006.04.07 18:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2201
|1.1896
|3149
|2006.04.07 19:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2200
|1.2040
|3150
|2006.04.07 19:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2200
|1.1985
|3151
|2006.04.07 19:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2200
|1.1896
|3152
|2006.04.07 19:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2199
|1.2040
|3153
|2006.04.07 19:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2199
|1.1985
|3154
|2006.04.07 19:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2199
|1.1896
|3155
|2006.04.07 19:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2197
|1.2040
|3156
|2006.04.07 19:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2197
|1.1985
|3157
|2006.04.07 19:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2197
|1.1896
|3158
|2006.04.07 19:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2196
|1.2040
|3159
|2006.04.07 19:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2196
|1.1985
|3160
|2006.04.07 19:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2196
|1.1896
|3161
|2006.04.07 20:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2195
|1.2040
|3162
|2006.04.07 20:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2195
|1.1985
|3163
|2006.04.07 20:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2195
|1.1896
|3164
|2006.04.07 20:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2194
|1.2040
|3165
|2006.04.07 20:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2194
|1.1985
|3166
|2006.04.07 20:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2194
|1.1896
|3167
|2006.04.07 20:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2193
|1.2040
|3168
|2006.04.07 20:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2193
|1.1985
|3169
|2006.04.07 20:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2193
|1.1896
|3170
|2006.04.07 20:31
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2192
|1.2040
|3171
|2006.04.07 20:31
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2192
|1.1985
|3172
|2006.04.07 20:31
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2192
|1.1896
|3173
|2006.04.07 20:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2191
|1.2040
|3174
|2006.04.07 20:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2191
|1.1985
|3175
|2006.04.07 20:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2191
|1.1896
|3176
|2006.04.07 21:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2190
|1.2040
|3177
|2006.04.07 21:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2190
|1.1985
|3178
|2006.04.07 21:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2190
|1.1896
|3179
|2006.04.07 21:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2189
|1.2040
|3180
|2006.04.07 21:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2189
|1.1985
|3181
|2006.04.07 21:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2189
|1.1896
|3182
|2006.04.07 21:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2188
|1.2040
|3183
|2006.04.07 21:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2188
|1.1985
|3184
|2006.04.07 21:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2188
|1.1896
|3185
|2006.04.07 21:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2186
|1.2040
|3186
|2006.04.07 21:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2186
|1.1985
|3187
|2006.04.07 21:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2186
|1.1896
|3188
|2006.04.07 22:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2185
|1.2040
|3189
|2006.04.07 22:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2185
|1.1985
|3190
|2006.04.07 22:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2185
|1.1896
|3191
|2006.04.07 22:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2184
|1.2040
|3192
|2006.04.07 22:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2184
|1.1985
|3193
|2006.04.07 22:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2184
|1.1896
|3194
|2006.04.07 22:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2183
|1.2040
|3195
|2006.04.07 22:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2183
|1.1985
|3196
|2006.04.07 22:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2183
|1.1896
|3197
|2006.04.07 22:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2182
|1.2040
|3198
|2006.04.07 22:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2182
|1.1985
|3199
|2006.04.07 22:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2182
|1.1896
|3200
|2006.04.07 22:55
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2181
|1.2040
|3201
|2006.04.07 22:55
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2181
|1.1985
|3202
|2006.04.07 22:55
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2181
|1.1896
|3203
|2006.04.09 23:00
|delete
|334
|0.10
|1.2374
|1.2129
|1.2463
|3204
|2006.04.09 23:00
|delete
|335
|0.10
|1.2374
|1.2129
|1.2518
|3205
|2006.04.09 23:00
|delete
|336
|0.10
|1.2374
|1.2129
|1.2607
|3206
|2006.04.09 23:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2180
|1.2040
|3207
|2006.04.09 23:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2180
|1.1985
|3208
|2006.04.09 23:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2180
|1.1896
|3209
|2006.04.09 23:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2179
|1.2040
|3210
|2006.04.09 23:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2179
|1.1985
|3211
|2006.04.09 23:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2179
|1.1896
|3212
|2006.04.09 23:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2178
|1.2040
|3213
|2006.04.09 23:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2178
|1.1985
|3214
|2006.04.09 23:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2178
|1.1896
|3215
|2006.04.09 23:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2177
|1.2040
|3216
|2006.04.09 23:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2177
|1.1985
|3217
|2006.04.09 23:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2177
|1.1896
|3218
|2006.04.10 00:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2176
|1.2040
|3219
|2006.04.10 00:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2176
|1.1985
|3220
|2006.04.10 00:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2176
|1.1896
|3221
|2006.04.10 00:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2175
|1.2040
|3222
|2006.04.10 00:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2175
|1.1985
|3223
|2006.04.10 00:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2175
|1.1896
|3224
|2006.04.10 00:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2174
|1.2040
|3225
|2006.04.10 00:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2174
|1.1985
|3226
|2006.04.10 00:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2174
|1.1896
|3227
|2006.04.10 00:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2173
|1.2040
|3228
|2006.04.10 00:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2173
|1.1985
|3229
|2006.04.10 00:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2173
|1.1896
|3230
|2006.04.10 01:00
|buy stop
|340
|0.10
|1.2294
|1.2051
|1.2383
|3231
|2006.04.10 01:00
|buy stop
|341
|0.10
|1.2294
|1.2051
|1.2438
|3232
|2006.04.10 01:00
|buy stop
|342
|0.10
|1.2294
|1.2051
|1.2527
|3233
|2006.04.10 01:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2172
|1.2040
|3234
|2006.04.10 01:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2172
|1.1985
|3235
|2006.04.10 01:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2172
|1.1896
|3236
|2006.04.10 01:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2171
|1.2040
|3237
|2006.04.10 01:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2171
|1.1985
|3238
|2006.04.10 01:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2171
|1.1896
|3239
|2006.04.10 01:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2170
|1.2040
|3240
|2006.04.10 01:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2170
|1.1985
|3241
|2006.04.10 01:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2170
|1.1896
|3242
|2006.04.10 02:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2169
|1.2040
|3243
|2006.04.10 02:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2169
|1.1985
|3244
|2006.04.10 02:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2169
|1.1896
|3245
|2006.04.10 02:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2168
|1.2040
|3246
|2006.04.10 02:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2168
|1.1985
|3247
|2006.04.10 02:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2168
|1.1896
|3248
|2006.04.10 02:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2167
|1.2040
|3249
|2006.04.10 02:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2167
|1.1985
|3250
|2006.04.10 02:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2167
|1.1896
|3251
|2006.04.10 03:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2166
|1.2040
|3252
|2006.04.10 03:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2166
|1.1985
|3253
|2006.04.10 03:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2166
|1.1896
|3254
|2006.04.10 03:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2165
|1.2040
|3255
|2006.04.10 03:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2165
|1.1985
|3256
|2006.04.10 03:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2165
|1.1896
|3257
|2006.04.10 03:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2164
|1.2040
|3258
|2006.04.10 03:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2164
|1.1985
|3259
|2006.04.10 03:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2164
|1.1896
|3260
|2006.04.10 03:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2163
|1.2040
|3261
|2006.04.10 03:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2163
|1.1985
|3262
|2006.04.10 03:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2163
|1.1896
|3263
|2006.04.10 04:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2162
|1.2040
|3264
|2006.04.10 04:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2162
|1.1985
|3265
|2006.04.10 04:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2162
|1.1896
|3266
|2006.04.10 04:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2161
|1.2040
|3267
|2006.04.10 04:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2161
|1.1985
|3268
|2006.04.10 04:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2161
|1.1896
|3269
|2006.04.10 04:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2160
|1.2040
|3270
|2006.04.10 04:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2160
|1.1985
|3271
|2006.04.10 04:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2160
|1.1896
|3272
|2006.04.10 05:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2159
|1.2040
|3273
|2006.04.10 05:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2159
|1.1985
|3274
|2006.04.10 05:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2159
|1.1896
|3275
|2006.04.10 05:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2158
|1.2040
|3276
|2006.04.10 05:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2158
|1.1985
|3277
|2006.04.10 05:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2158
|1.1896
|3278
|2006.04.10 05:56
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2157
|1.2040
|3279
|2006.04.10 05:56
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2157
|1.1985
|3280
|2006.04.10 05:56
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2157
|1.1896
|3281
|2006.04.10 06:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2156
|1.2040
|3282
|2006.04.10 06:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2156
|1.1985
|3283
|2006.04.10 06:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2156
|1.1896
|3284
|2006.04.10 06:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2155
|1.2040
|3285
|2006.04.10 06:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2155
|1.1985
|3286
|2006.04.10 06:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2155
|1.1896
|3287
|2006.04.10 07:01
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2154
|1.2040
|3288
|2006.04.10 07:01
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2154
|1.1985
|3289
|2006.04.10 07:01
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2154
|1.1896
|3290
|2006.04.10 07:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2153
|1.2040
|3291
|2006.04.10 07:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2153
|1.1985
|3292
|2006.04.10 07:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2153
|1.1896
|3293
|2006.04.10 08:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2152
|1.2040
|3294
|2006.04.10 08:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2152
|1.1985
|3295
|2006.04.10 08:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2152
|1.1896
|3296
|2006.04.10 08:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2151
|1.2040
|3297
|2006.04.10 08:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2151
|1.1985
|3298
|2006.04.10 08:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2151
|1.1896
|3299
|2006.04.10 08:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2150
|1.2040
|3300
|2006.04.10 08:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2150
|1.1985
|3301
|2006.04.10 08:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2150
|1.1896
|3302
|2006.04.10 09:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2149
|1.2040
|3303
|2006.04.10 09:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2149
|1.1985
|3304
|2006.04.10 09:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2149
|1.1896
|3305
|2006.04.10 10:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2148
|1.2040
|3306
|2006.04.10 10:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2148
|1.1985
|3307
|2006.04.10 10:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2148
|1.1896
|3308
|2006.04.10 10:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2147
|1.2040
|3309
|2006.04.10 10:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2147
|1.1985
|3310
|2006.04.10 10:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2147
|1.1896
|3311
|2006.04.10 11:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2146
|1.2040
|3312
|2006.04.10 11:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2146
|1.1985
|3313
|2006.04.10 11:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2146
|1.1896
|3314
|2006.04.10 11:56
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2145
|1.2040
|3315
|2006.04.10 11:56
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2145
|1.1985
|3316
|2006.04.10 11:56
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2145
|1.1896
|3317
|2006.04.10 12:17
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2144
|1.2040
|3318
|2006.04.10 12:17
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2144
|1.1985
|3319
|2006.04.10 12:17
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2144
|1.1896
|3320
|2006.04.10 13:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2143
|1.2040
|3321
|2006.04.10 13:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2143
|1.1985
|3322
|2006.04.10 13:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2143
|1.1896
|3323
|2006.04.10 13:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2142
|1.2040
|3324
|2006.04.10 13:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2142
|1.1985
|3325
|2006.04.10 13:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2142
|1.1896
|3326
|2006.04.10 13:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2141
|1.2040
|3327
|2006.04.10 13:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2141
|1.1985
|3328
|2006.04.10 13:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2141
|1.1896
|3329
|2006.04.10 14:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2140
|1.2040
|3330
|2006.04.10 14:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2140
|1.1985
|3331
|2006.04.10 14:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2140
|1.1896
|3332
|2006.04.10 14:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2139
|1.2040
|3333
|2006.04.10 14:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2139
|1.1985
|3334
|2006.04.10 14:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2139
|1.1896
|3335
|2006.04.10 15:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2138
|1.2040
|3336
|2006.04.10 15:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2138
|1.1985
|3337
|2006.04.10 15:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2138
|1.1896
|3338
|2006.04.10 16:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2137
|1.2040
|3339
|2006.04.10 16:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2137
|1.1985
|3340
|2006.04.10 16:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2137
|1.1896
|3341
|2006.04.10 16:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2136
|1.2040
|3342
|2006.04.10 16:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2136
|1.1985
|3343
|2006.04.10 16:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2136
|1.1896
|3344
|2006.04.10 17:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2135
|1.2040
|3345
|2006.04.10 17:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2135
|1.1985
|3346
|2006.04.10 17:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2135
|1.1896
|3347
|2006.04.10 17:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2134
|1.2040
|3348
|2006.04.10 17:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2134
|1.1985
|3349
|2006.04.10 17:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2134
|1.1896
|3350
|2006.04.10 18:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2133
|1.2040
|3351
|2006.04.10 18:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2133
|1.1985
|3352
|2006.04.10 18:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2133
|1.1896
|3353
|2006.04.10 18:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2132
|1.2040
|3354
|2006.04.10 18:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2132
|1.1985
|3355
|2006.04.10 18:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2132
|1.1896
|3356
|2006.04.10 18:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2131
|1.2040
|3357
|2006.04.10 18:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2131
|1.1985
|3358
|2006.04.10 18:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2131
|1.1896
|3359
|2006.04.10 19:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2130
|1.2040
|3360
|2006.04.10 19:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2130
|1.1985
|3361
|2006.04.10 19:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2130
|1.1896
|3362
|2006.04.10 19:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2129
|1.2040
|3363
|2006.04.10 19:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2129
|1.1985
|3364
|2006.04.10 19:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2129
|1.1896
|3365
|2006.04.10 19:55
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2128
|1.2040
|3366
|2006.04.10 19:55
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2128
|1.1985
|3367
|2006.04.10 19:55
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2128
|1.1896
|3368
|2006.04.10 20:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2127
|1.2040
|3369
|2006.04.10 20:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2127
|1.1985
|3370
|2006.04.10 20:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2127
|1.1896
|3371
|2006.04.10 21:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2126
|1.2040
|3372
|2006.04.10 21:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2126
|1.1985
|3373
|2006.04.10 21:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2126
|1.1896
|3374
|2006.04.10 21:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2125
|1.2040
|3375
|2006.04.10 21:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2125
|1.1985
|3376
|2006.04.10 21:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2125
|1.1896
|3377
|2006.04.10 22:30
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2124
|1.2040
|3378
|2006.04.10 22:30
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2124
|1.1985
|3379
|2006.04.10 22:30
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2124
|1.1896
|3380
|2006.04.10 23:00
|delete
|340
|0.10
|1.2294
|1.2051
|1.2383
|3381
|2006.04.10 23:00
|delete
|342
|0.10
|1.2294
|1.2051
|1.2527
|3382
|2006.04.10 23:00
|delete
|341
|0.10
|1.2294
|1.2051
|1.2438
|3383
|2006.04.11 00:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2123
|1.2040
|3384
|2006.04.11 00:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2123
|1.1985
|3385
|2006.04.11 00:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2123
|1.1896
|3386
|2006.04.11 01:00
|buy stop
|343
|0.10
|1.2244
|1.2001
|1.2333
|3387
|2006.04.11 01:00
|buy stop
|344
|0.10
|1.2244
|1.2001
|1.2388
|3388
|2006.04.11 01:00
|buy stop
|345
|0.10
|1.2244
|1.2001
|1.2477
|3389
|2006.04.11 01:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2122
|1.2040
|3390
|2006.04.11 01:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2122
|1.1985
|3391
|2006.04.11 01:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2122
|1.1896
|3392
|2006.04.11 02:15
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2121
|1.2040
|3393
|2006.04.11 02:15
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2121
|1.1985
|3394
|2006.04.11 02:15
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2121
|1.1896
|3395
|2006.04.11 03:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2120
|1.2040
|3396
|2006.04.11 03:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2120
|1.1985
|3397
|2006.04.11 03:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2120
|1.1896
|3398
|2006.04.11 03:45
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2119
|1.2040
|3399
|2006.04.11 03:45
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2119
|1.1985
|3400
|2006.04.11 03:45
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2119
|1.1896
|3401
|2006.04.11 04:35
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2118
|1.2040
|3402
|2006.04.11 04:35
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2118
|1.1985
|3403
|2006.04.11 04:35
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2118
|1.1896
|3404
|2006.04.11 06:00
|modify
|337
|0.10
|1.2129
|1.2117
|1.2040
|3405
|2006.04.11 06:00
|modify
|338
|0.10
|1.2129
|1.2117
|1.1985
|3406
|2006.04.11 06:00
|modify
|339
|0.10
|1.2129
|1.2117
|1.1896
|3407
|2006.04.11 06:42
|s/l
|337
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2040
|13.10
|2392.40
|3408
|2006.04.11 06:42
|s/l
|338
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.1985
|13.10
|2405.50
|3409
|2006.04.11 06:42
|s/l
|339
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.1896
|13.10
|2418.60
|3410
|2006.04.11 06:42
|sell stop
|346
|0.10
|1.1996
|1.2238
|1.1907
|3411
|2006.04.11 06:43
|sell stop
|347
|0.10
|1.1996
|1.2238
|1.1852
|3412
|2006.04.11 06:43
|sell stop
|348
|0.10
|1.1996
|1.2238
|1.1763
|3413
|2006.04.11 23:00
|delete
|343
|0.10
|1.2244
|1.2001
|1.2333
|3414
|2006.04.11 23:00
|delete
|344
|0.10
|1.2244
|1.2001
|1.2388
|3415
|2006.04.11 23:00
|delete
|345
|0.10
|1.2244
|1.2001
|1.2477
|3416
|2006.04.11 23:00
|delete
|346
|0.10
|1.1996
|1.2238
|1.1907
|3417
|2006.04.11 23:00
|delete
|347
|0.10
|1.1996
|1.2238
|1.1852
|3418
|2006.04.11 23:01
|delete
|348
|0.10
|1.1996
|1.2238
|1.1763
|3419
|2006.04.12 01:00
|buy stop
|349
|0.10
|1.2247
|1.2004
|1.2336
|3420
|2006.04.12 01:01
|buy stop
|350
|0.10
|1.2247
|1.2004
|1.2391
|3421
|2006.04.12 01:02
|buy stop
|351
|0.10
|1.2247
|1.2004
|1.2480
|3422
|2006.04.12 01:06
|sell stop
|352
|0.10
|1.2004
|1.2247
|1.1915
|3423
|2006.04.12 01:06
|sell stop
|353
|0.10
|1.2004
|1.2247
|1.1860
|3424
|2006.04.12 01:07
|sell stop
|354
|0.10
|1.2004
|1.2247
|1.1771
|3425
|2006.04.12 23:00
|delete
|349
|0.10
|1.2247
|1.2004
|1.2336
|3426
|2006.04.12 23:00
|delete
|350
|0.10
|1.2247
|1.2004
|1.2391
|3427
|2006.04.12 23:01
|delete
|351
|0.10
|1.2247
|1.2004
|1.2480
|3428
|2006.04.12 23:01
|delete
|352
|0.10
|1.2004
|1.2247
|1.1915
|3429
|2006.04.12 23:02
|delete
|353
|0.10
|1.2004
|1.2247
|1.1860
|3430
|2006.04.12 23:03
|delete
|354
|0.10
|1.2004
|1.2247
|1.1771
|3431
|2006.04.13 01:00
|buy stop
|355
|0.10
|1.2244
|1.2001
|1.2333
|3432
|2006.04.13 01:00
|buy stop
|356
|0.10
|1.2244
|1.2001
|1.2388
|3433
|2006.04.13 01:01
|buy stop
|357
|0.10
|1.2244
|1.2001
|1.2477
|3434
|2006.04.13 01:02
|sell stop
|358
|0.10
|1.2001
|1.2244
|1.1912
|3435
|2006.04.13 01:02
|sell stop
|359
|0.10
|1.2001
|1.2244
|1.1857
|3436
|2006.04.13 01:03
|sell stop
|360
|0.10
|1.2001
|1.2244
|1.1768
|3437
|2006.04.13 23:00
|delete
|355
|0.10
|1.2244
|1.2001
|1.2333
|3438
|2006.04.13 23:00
|delete
|356
|0.10
|1.2244
|1.2001
|1.2388
|3439
|2006.04.13 23:00
|delete
|357
|0.10
|1.2244
|1.2001
|1.2477
|3440
|2006.04.13 23:00
|delete
|358
|0.10
|1.2001
|1.2244
|1.1912
|3441
|2006.04.13 23:01
|delete
|359
|0.10
|1.2001
|1.2244
|1.1857
|3442
|2006.04.13 23:01
|delete
|360
|0.10
|1.2001
|1.2244
|1.1768
|3443
|2006.04.14 01:00
|buy stop
|361
|0.10
|1.2230
|1.1988
|1.2319
|3444
|2006.04.14 01:00
|buy stop
|362
|0.10
|1.2230
|1.1988
|1.2374
|3445
|2006.04.14 01:00
|buy stop
|363
|0.10
|1.2230
|1.1988
|1.2463
|3446
|2006.04.14 01:01
|sell stop
|364
|0.10
|1.1988
|1.2230
|1.1899
|3447
|2006.04.14 01:01
|sell stop
|365
|0.10
|1.1988
|1.2230
|1.1844
|3448
|2006.04.14 01:03
|sell stop
|366
|0.10
|1.1988
|1.2230
|1.1755
|3449
|2006.04.17 13:52
|buy
|361
|0.10
|1.2230
|1.1988
|1.2319
|3450
|2006.04.17 13:52
|buy
|362
|0.10
|1.2230
|1.1988
|1.2374
|3451
|2006.04.17 13:52
|buy
|363
|0.10
|1.2230
|1.1988
|1.2463
|3452
|2006.04.17 13:52
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2146
|1.2319
|3453
|2006.04.17 13:52
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2146
|1.2374
|3454
|2006.04.17 13:52
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2146
|1.2463
|3455
|2006.04.17 14:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2147
|1.2319
|3456
|2006.04.17 14:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2147
|1.2374
|3457
|2006.04.17 14:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2147
|1.2463
|3458
|2006.04.17 14:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2148
|1.2319
|3459
|2006.04.17 14:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2148
|1.2374
|3460
|2006.04.17 14:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2148
|1.2463
|3461
|2006.04.17 14:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2150
|1.2319
|3462
|2006.04.17 14:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2150
|1.2374
|3463
|2006.04.17 14:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2150
|1.2463
|3464
|2006.04.17 14:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2151
|1.2319
|3465
|2006.04.17 14:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2151
|1.2374
|3466
|2006.04.17 14:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2151
|1.2463
|3467
|2006.04.17 15:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2152
|1.2319
|3468
|2006.04.17 15:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2152
|1.2374
|3469
|2006.04.17 15:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2152
|1.2463
|3470
|2006.04.17 15:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2153
|1.2319
|3471
|2006.04.17 15:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2153
|1.2374
|3472
|2006.04.17 15:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2153
|1.2463
|3473
|2006.04.17 15:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2154
|1.2319
|3474
|2006.04.17 15:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2154
|1.2374
|3475
|2006.04.17 15:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2154
|1.2463
|3476
|2006.04.17 15:39
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2155
|1.2319
|3477
|2006.04.17 15:39
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2155
|1.2374
|3478
|2006.04.17 15:39
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2155
|1.2463
|3479
|2006.04.17 16:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2156
|1.2319
|3480
|2006.04.17 16:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2156
|1.2374
|3481
|2006.04.17 16:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2156
|1.2463
|3482
|2006.04.17 16:03
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2157
|1.2319
|3483
|2006.04.17 16:03
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2157
|1.2374
|3484
|2006.04.17 16:03
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2157
|1.2463
|3485
|2006.04.17 16:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2158
|1.2319
|3486
|2006.04.17 16:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2158
|1.2374
|3487
|2006.04.17 16:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2158
|1.2463
|3488
|2006.04.17 16:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2159
|1.2319
|3489
|2006.04.17 16:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2159
|1.2374
|3490
|2006.04.17 16:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2159
|1.2463
|3491
|2006.04.17 16:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2161
|1.2319
|3492
|2006.04.17 16:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2161
|1.2374
|3493
|2006.04.17 16:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2161
|1.2463
|3494
|2006.04.17 17:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2163
|1.2319
|3495
|2006.04.17 17:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2163
|1.2374
|3496
|2006.04.17 17:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2163
|1.2463
|3497
|2006.04.17 17:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2164
|1.2319
|3498
|2006.04.17 17:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2164
|1.2374
|3499
|2006.04.17 17:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2164
|1.2463
|3500
|2006.04.17 17:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2165
|1.2319
|3501
|2006.04.17 17:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2165
|1.2374
|3502
|2006.04.17 17:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2165
|1.2463
|3503
|2006.04.17 17:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2167
|1.2319
|3504
|2006.04.17 17:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2167
|1.2374
|3505
|2006.04.17 17:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2167
|1.2463
|3506
|2006.04.17 18:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2168
|1.2319
|3507
|2006.04.17 18:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2168
|1.2374
|3508
|2006.04.17 18:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2168
|1.2463
|3509
|2006.04.17 18:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2169
|1.2319
|3510
|2006.04.17 18:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2169
|1.2374
|3511
|2006.04.17 18:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2169
|1.2463
|3512
|2006.04.17 18:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2171
|1.2319
|3513
|2006.04.17 18:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2171
|1.2374
|3514
|2006.04.17 18:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2171
|1.2463
|3515
|2006.04.17 18:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2172
|1.2319
|3516
|2006.04.17 18:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2172
|1.2374
|3517
|2006.04.17 18:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2172
|1.2463
|3518
|2006.04.17 19:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2173
|1.2319
|3519
|2006.04.17 19:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2173
|1.2374
|3520
|2006.04.17 19:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2173
|1.2463
|3521
|2006.04.17 19:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2174
|1.2319
|3522
|2006.04.17 19:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2174
|1.2374
|3523
|2006.04.17 19:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2174
|1.2463
|3524
|2006.04.17 19:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2176
|1.2319
|3525
|2006.04.17 19:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2176
|1.2374
|3526
|2006.04.17 19:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2176
|1.2463
|3527
|2006.04.17 19:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2177
|1.2319
|3528
|2006.04.17 19:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2177
|1.2374
|3529
|2006.04.17 19:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2177
|1.2463
|3530
|2006.04.17 20:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2179
|1.2319
|3531
|2006.04.17 20:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2179
|1.2374
|3532
|2006.04.17 20:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2179
|1.2463
|3533
|2006.04.17 20:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2180
|1.2319
|3534
|2006.04.17 20:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2180
|1.2374
|3535
|2006.04.17 20:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2180
|1.2463
|3536
|2006.04.17 20:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2181
|1.2319
|3537
|2006.04.17 20:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2181
|1.2374
|3538
|2006.04.17 20:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2181
|1.2463
|3539
|2006.04.17 20:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2182
|1.2319
|3540
|2006.04.17 20:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2182
|1.2374
|3541
|2006.04.17 20:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2182
|1.2463
|3542
|2006.04.17 21:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2183
|1.2319
|3543
|2006.04.17 21:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2183
|1.2374
|3544
|2006.04.17 21:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2183
|1.2463
|3545
|2006.04.17 21:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2184
|1.2319
|3546
|2006.04.17 21:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2184
|1.2374
|3547
|2006.04.17 21:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2184
|1.2463
|3548
|2006.04.17 21:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2185
|1.2319
|3549
|2006.04.17 21:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2185
|1.2374
|3550
|2006.04.17 21:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2185
|1.2463
|3551
|2006.04.17 21:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2186
|1.2319
|3552
|2006.04.17 21:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2186
|1.2374
|3553
|2006.04.17 21:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2186
|1.2463
|3554
|2006.04.17 22:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2187
|1.2319
|3555
|2006.04.17 22:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2187
|1.2374
|3556
|2006.04.17 22:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2187
|1.2463
|3557
|2006.04.17 22:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2188
|1.2319
|3558
|2006.04.17 22:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2188
|1.2374
|3559
|2006.04.17 22:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2188
|1.2463
|3560
|2006.04.17 22:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2189
|1.2319
|3561
|2006.04.17 22:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2189
|1.2374
|3562
|2006.04.17 22:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2189
|1.2463
|3563
|2006.04.17 22:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2190
|1.2319
|3564
|2006.04.17 22:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2190
|1.2374
|3565
|2006.04.17 22:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2190
|1.2463
|3566
|2006.04.17 23:00
|delete
|364
|0.10
|1.1988
|1.2230
|1.1899
|3567
|2006.04.17 23:00
|delete
|366
|0.10
|1.1988
|1.2230
|1.1755
|3568
|2006.04.17 23:00
|delete
|365
|0.10
|1.1988
|1.2230
|1.1844
|3569
|2006.04.17 23:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2191
|1.2319
|3570
|2006.04.17 23:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2191
|1.2374
|3571
|2006.04.17 23:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2191
|1.2463
|3572
|2006.04.17 23:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2192
|1.2319
|3573
|2006.04.17 23:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2192
|1.2374
|3574
|2006.04.17 23:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2192
|1.2463
|3575
|2006.04.17 23:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2193
|1.2319
|3576
|2006.04.17 23:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2193
|1.2374
|3577
|2006.04.17 23:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2193
|1.2463
|3578
|2006.04.18 00:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2194
|1.2319
|3579
|2006.04.18 00:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2194
|1.2374
|3580
|2006.04.18 00:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2194
|1.2463
|3581
|2006.04.18 00:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2195
|1.2319
|3582
|2006.04.18 00:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2195
|1.2374
|3583
|2006.04.18 00:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2195
|1.2463
|3584
|2006.04.18 00:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2196
|1.2319
|3585
|2006.04.18 00:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2196
|1.2374
|3586
|2006.04.18 00:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2196
|1.2463
|3587
|2006.04.18 01:00
|sell stop
|367
|0.10
|1.2075
|1.2319
|1.1986
|3588
|2006.04.18 01:00
|sell stop
|368
|0.10
|1.2075
|1.2319
|1.1931
|3589
|2006.04.18 01:00
|sell stop
|369
|0.10
|1.2075
|1.2319
|1.1842
|3590
|2006.04.18 01:01
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2197
|1.2319
|3591
|2006.04.18 01:01
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2197
|1.2374
|3592
|2006.04.18 01:01
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2197
|1.2463
|3593
|2006.04.18 01:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2198
|1.2319
|3594
|2006.04.18 01:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2198
|1.2374
|3595
|2006.04.18 01:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2198
|1.2463
|3596
|2006.04.18 01:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2199
|1.2319
|3597
|2006.04.18 01:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2199
|1.2374
|3598
|2006.04.18 01:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2199
|1.2463
|3599
|2006.04.18 02:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2200
|1.2319
|3600
|2006.04.18 02:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2200
|1.2374
|3601
|2006.04.18 02:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2200
|1.2463
|3602
|2006.04.18 02:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2201
|1.2319
|3603
|2006.04.18 02:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2201
|1.2374
|3604
|2006.04.18 02:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2201
|1.2463
|3605
|2006.04.18 02:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2202
|1.2319
|3606
|2006.04.18 02:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2202
|1.2374
|3607
|2006.04.18 02:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2202
|1.2463
|3608
|2006.04.18 03:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2203
|1.2319
|3609
|2006.04.18 03:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2203
|1.2374
|3610
|2006.04.18 03:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2203
|1.2463
|3611
|2006.04.18 03:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2204
|1.2319
|3612
|2006.04.18 03:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2204
|1.2374
|3613
|2006.04.18 03:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2204
|1.2463
|3614
|2006.04.18 03:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2205
|1.2319
|3615
|2006.04.18 03:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2205
|1.2374
|3616
|2006.04.18 03:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2205
|1.2463
|3617
|2006.04.18 03:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2206
|1.2319
|3618
|2006.04.18 03:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2206
|1.2374
|3619
|2006.04.18 03:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2206
|1.2463
|3620
|2006.04.18 04:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2207
|1.2319
|3621
|2006.04.18 04:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2207
|1.2374
|3622
|2006.04.18 04:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2207
|1.2463
|3623
|2006.04.18 04:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2208
|1.2319
|3624
|2006.04.18 04:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2208
|1.2374
|3625
|2006.04.18 04:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2208
|1.2463
|3626
|2006.04.18 04:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2209
|1.2319
|3627
|2006.04.18 04:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2209
|1.2374
|3628
|2006.04.18 04:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2209
|1.2463
|3629
|2006.04.18 05:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2210
|1.2319
|3630
|2006.04.18 05:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2210
|1.2374
|3631
|2006.04.18 05:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2210
|1.2463
|3632
|2006.04.18 05:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2211
|1.2319
|3633
|2006.04.18 05:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2211
|1.2374
|3634
|2006.04.18 05:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2211
|1.2463
|3635
|2006.04.18 05:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2212
|1.2319
|3636
|2006.04.18 05:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2212
|1.2374
|3637
|2006.04.18 05:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2212
|1.2463
|3638
|2006.04.18 06:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2213
|1.2319
|3639
|2006.04.18 06:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2213
|1.2374
|3640
|2006.04.18 06:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2213
|1.2463
|3641
|2006.04.18 06:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2214
|1.2319
|3642
|2006.04.18 06:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2214
|1.2374
|3643
|2006.04.18 06:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2214
|1.2463
|3644
|2006.04.18 07:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2215
|1.2319
|3645
|2006.04.18 07:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2215
|1.2374
|3646
|2006.04.18 07:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2215
|1.2463
|3647
|2006.04.18 07:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2216
|1.2319
|3648
|2006.04.18 07:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2216
|1.2374
|3649
|2006.04.18 07:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2216
|1.2463
|3650
|2006.04.18 07:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2217
|1.2319
|3651
|2006.04.18 07:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2217
|1.2374
|3652
|2006.04.18 07:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2217
|1.2463
|3653
|2006.04.18 08:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2218
|1.2319
|3654
|2006.04.18 08:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2218
|1.2374
|3655
|2006.04.18 08:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2218
|1.2463
|3656
|2006.04.18 08:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2219
|1.2319
|3657
|2006.04.18 08:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2219
|1.2374
|3658
|2006.04.18 08:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2219
|1.2463
|3659
|2006.04.18 10:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2220
|1.2319
|3660
|2006.04.18 10:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2220
|1.2374
|3661
|2006.04.18 10:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2220
|1.2463
|3662
|2006.04.18 11:10
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2221
|1.2319
|3663
|2006.04.18 11:10
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2221
|1.2374
|3664
|2006.04.18 11:10
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2221
|1.2463
|3665
|2006.04.18 11:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2222
|1.2319
|3666
|2006.04.18 11:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2222
|1.2374
|3667
|2006.04.18 11:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2222
|1.2463
|3668
|2006.04.18 12:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2223
|1.2319
|3669
|2006.04.18 12:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2223
|1.2374
|3670
|2006.04.18 12:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2223
|1.2463
|3671
|2006.04.18 12:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2224
|1.2319
|3672
|2006.04.18 12:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2224
|1.2374
|3673
|2006.04.18 12:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2224
|1.2463
|3674
|2006.04.18 13:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2225
|1.2319
|3675
|2006.04.18 13:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2225
|1.2374
|3676
|2006.04.18 13:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2225
|1.2463
|3677
|2006.04.18 13:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2226
|1.2319
|3678
|2006.04.18 13:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2226
|1.2374
|3679
|2006.04.18 13:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2226
|1.2463
|3680
|2006.04.18 14:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2227
|1.2319
|3681
|2006.04.18 14:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2227
|1.2374
|3682
|2006.04.18 14:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2227
|1.2463
|3683
|2006.04.18 14:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2228
|1.2319
|3684
|2006.04.18 14:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2228
|1.2374
|3685
|2006.04.18 14:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2228
|1.2463
|3686
|2006.04.18 15:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2229
|1.2319
|3687
|2006.04.18 15:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2229
|1.2374
|3688
|2006.04.18 15:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2229
|1.2463
|3689
|2006.04.18 15:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2230
|1.2319
|3690
|2006.04.18 15:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2230
|1.2374
|3691
|2006.04.18 15:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2230
|1.2463
|3692
|2006.04.18 15:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2231
|1.2319
|3693
|2006.04.18 15:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2231
|1.2374
|3694
|2006.04.18 15:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2231
|1.2463
|3695
|2006.04.18 16:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2232
|1.2319
|3696
|2006.04.18 16:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2232
|1.2374
|3697
|2006.04.18 16:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2232
|1.2463
|3698
|2006.04.18 16:25
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2233
|1.2319
|3699
|2006.04.18 16:25
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2233
|1.2374
|3700
|2006.04.18 16:25
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2233
|1.2463
|3701
|2006.04.18 16:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2234
|1.2319
|3702
|2006.04.18 16:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2234
|1.2374
|3703
|2006.04.18 16:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2234
|1.2463
|3704
|2006.04.18 17:02
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2235
|1.2319
|3705
|2006.04.18 17:02
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2235
|1.2374
|3706
|2006.04.18 17:02
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2235
|1.2463
|3707
|2006.04.18 17:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2236
|1.2319
|3708
|2006.04.18 17:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2236
|1.2374
|3709
|2006.04.18 17:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2236
|1.2463
|3710
|2006.04.18 18:06
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2237
|1.2319
|3711
|2006.04.18 18:06
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2237
|1.2374
|3712
|2006.04.18 18:06
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2237
|1.2463
|3713
|2006.04.18 18:30
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2238
|1.2319
|3714
|2006.04.18 18:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2238
|1.2374
|3715
|2006.04.18 18:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2238
|1.2463
|3716
|2006.04.18 18:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2239
|1.2319
|3717
|2006.04.18 18:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2239
|1.2374
|3718
|2006.04.18 18:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2239
|1.2463
|3719
|2006.04.18 19:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2240
|1.2319
|3720
|2006.04.18 19:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2240
|1.2374
|3721
|2006.04.18 19:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2240
|1.2463
|3722
|2006.04.18 19:45
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2241
|1.2319
|3723
|2006.04.18 19:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2241
|1.2374
|3724
|2006.04.18 19:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2241
|1.2463
|3725
|2006.04.18 20:00
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2242
|1.2319
|3726
|2006.04.18 20:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2242
|1.2374
|3727
|2006.04.18 20:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2242
|1.2463
|3728
|2006.04.18 20:15
|modify
|361
|0.10
|1.2230
|1.2243
|1.2319
|3729
|2006.04.18 20:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2243
|1.2374
|3730
|2006.04.18 20:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2243
|1.2463
|3731
|2006.04.18 20:26
|t/p
|361
|0.10
|1.2319
|1.2243
|1.2319
|88.25
|2506.85
|3732
|2006.04.18 20:26
|buy stop
|370
|0.10
|1.2365
|1.2121
|1.2454
|3733
|2006.04.18 20:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2244
|1.2374
|3734
|2006.04.18 20:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2244
|1.2463
|3735
|2006.04.18 20:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2245
|1.2374
|3736
|2006.04.18 20:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2245
|1.2463
|3737
|2006.04.18 21:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2246
|1.2374
|3738
|2006.04.18 21:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2246
|1.2463
|3739
|2006.04.18 21:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2247
|1.2374
|3740
|2006.04.18 21:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2247
|1.2463
|3741
|2006.04.18 21:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2248
|1.2374
|3742
|2006.04.18 21:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2248
|1.2463
|3743
|2006.04.18 22:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2249
|1.2374
|3744
|2006.04.18 22:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2249
|1.2463
|3745
|2006.04.18 22:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2250
|1.2374
|3746
|2006.04.18 22:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2250
|1.2463
|3747
|2006.04.18 22:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2251
|1.2374
|3748
|2006.04.18 22:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2251
|1.2463
|3749
|2006.04.18 22:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2252
|1.2374
|3750
|2006.04.18 22:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2252
|1.2463
|3751
|2006.04.18 22:51
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2253
|1.2374
|3752
|2006.04.18 22:51
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2253
|1.2463
|3753
|2006.04.18 23:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2254
|1.2374
|3754
|2006.04.18 23:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2254
|1.2463
|3755
|2006.04.18 23:00
|delete
|367
|0.10
|1.2075
|1.2319
|1.1986
|3756
|2006.04.18 23:00
|delete
|369
|0.10
|1.2075
|1.2319
|1.1842
|3757
|2006.04.18 23:00
|delete
|368
|0.10
|1.2075
|1.2319
|1.1931
|3758
|2006.04.18 23:00
|delete
|370
|0.10
|1.2365
|1.2121
|1.2454
|3759
|2006.04.18 23:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2255
|1.2374
|3760
|2006.04.18 23:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2255
|1.2463
|3761
|2006.04.18 23:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2257
|1.2374
|3762
|2006.04.18 23:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2257
|1.2463
|3763
|2006.04.18 23:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2258
|1.2374
|3764
|2006.04.18 23:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2258
|1.2463
|3765
|2006.04.19 00:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2260
|1.2374
|3766
|2006.04.19 00:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2260
|1.2463
|3767
|2006.04.19 00:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2261
|1.2374
|3768
|2006.04.19 00:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2261
|1.2463
|3769
|2006.04.19 00:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2262
|1.2374
|3770
|2006.04.19 00:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2262
|1.2463
|3771
|2006.04.19 00:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2264
|1.2374
|3772
|2006.04.19 00:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2264
|1.2463
|3773
|2006.04.19 01:00
|buy stop
|371
|0.10
|1.2388
|1.2143
|1.2477
|3774
|2006.04.19 01:00
|sell stop
|372
|0.10
|1.2143
|1.2388
|1.2054
|3775
|2006.04.19 01:00
|sell stop
|373
|0.10
|1.2142
|1.2388
|1.1998
|3776
|2006.04.19 01:01
|sell stop
|374
|0.10
|1.2143
|1.2388
|1.1910
|3777
|2006.04.19 01:01
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2265
|1.2374
|3778
|2006.04.19 01:01
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2265
|1.2463
|3779
|2006.04.19 01:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2266
|1.2374
|3780
|2006.04.19 01:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2266
|1.2463
|3781
|2006.04.19 01:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2268
|1.2374
|3782
|2006.04.19 01:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2268
|1.2463
|3783
|2006.04.19 01:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2269
|1.2374
|3784
|2006.04.19 01:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2269
|1.2463
|3785
|2006.04.19 02:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2270
|1.2374
|3786
|2006.04.19 02:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2270
|1.2463
|3787
|2006.04.19 02:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2271
|1.2374
|3788
|2006.04.19 02:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2271
|1.2463
|3789
|2006.04.19 02:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2272
|1.2374
|3790
|2006.04.19 02:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2272
|1.2463
|3791
|2006.04.19 02:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2273
|1.2374
|3792
|2006.04.19 02:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2273
|1.2463
|3793
|2006.04.19 03:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2275
|1.2374
|3794
|2006.04.19 03:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2275
|1.2463
|3795
|2006.04.19 03:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2276
|1.2374
|3796
|2006.04.19 03:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2276
|1.2463
|3797
|2006.04.19 03:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2277
|1.2374
|3798
|2006.04.19 03:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2277
|1.2463
|3799
|2006.04.19 03:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2278
|1.2374
|3800
|2006.04.19 03:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2278
|1.2463
|3801
|2006.04.19 04:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2279
|1.2374
|3802
|2006.04.19 04:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2279
|1.2463
|3803
|2006.04.19 04:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2280
|1.2374
|3804
|2006.04.19 04:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2280
|1.2463
|3805
|2006.04.19 04:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2281
|1.2374
|3806
|2006.04.19 04:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2281
|1.2463
|3807
|2006.04.19 04:46
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2282
|1.2374
|3808
|2006.04.19 04:46
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2282
|1.2463
|3809
|2006.04.19 05:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2283
|1.2374
|3810
|2006.04.19 05:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2283
|1.2463
|3811
|2006.04.19 05:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2284
|1.2374
|3812
|2006.04.19 05:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2284
|1.2463
|3813
|2006.04.19 05:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2285
|1.2374
|3814
|2006.04.19 05:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2285
|1.2463
|3815
|2006.04.19 06:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2286
|1.2374
|3816
|2006.04.19 06:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2286
|1.2463
|3817
|2006.04.19 06:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2287
|1.2374
|3818
|2006.04.19 06:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2287
|1.2463
|3819
|2006.04.19 06:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2288
|1.2374
|3820
|2006.04.19 06:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2288
|1.2463
|3821
|2006.04.19 07:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2289
|1.2374
|3822
|2006.04.19 07:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2289
|1.2463
|3823
|2006.04.19 07:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2290
|1.2374
|3824
|2006.04.19 07:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2290
|1.2463
|3825
|2006.04.19 07:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2291
|1.2374
|3826
|2006.04.19 07:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2291
|1.2463
|3827
|2006.04.19 08:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2292
|1.2374
|3828
|2006.04.19 08:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2292
|1.2463
|3829
|2006.04.19 08:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2293
|1.2374
|3830
|2006.04.19 08:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2293
|1.2463
|3831
|2006.04.19 08:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2294
|1.2374
|3832
|2006.04.19 08:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2294
|1.2463
|3833
|2006.04.19 08:50
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2295
|1.2374
|3834
|2006.04.19 08:50
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2295
|1.2463
|3835
|2006.04.19 09:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2296
|1.2374
|3836
|2006.04.19 09:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2296
|1.2463
|3837
|2006.04.19 09:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2297
|1.2374
|3838
|2006.04.19 09:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2297
|1.2463
|3839
|2006.04.19 09:46
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2298
|1.2374
|3840
|2006.04.19 09:46
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2298
|1.2463
|3841
|2006.04.19 10:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2299
|1.2374
|3842
|2006.04.19 10:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2299
|1.2463
|3843
|2006.04.19 10:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2300
|1.2374
|3844
|2006.04.19 10:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2300
|1.2463
|3845
|2006.04.19 10:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2301
|1.2374
|3846
|2006.04.19 10:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2301
|1.2463
|3847
|2006.04.19 11:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2302
|1.2374
|3848
|2006.04.19 11:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2302
|1.2463
|3849
|2006.04.19 11:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2303
|1.2374
|3850
|2006.04.19 11:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2303
|1.2463
|3851
|2006.04.19 11:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2304
|1.2374
|3852
|2006.04.19 11:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2304
|1.2463
|3853
|2006.04.19 12:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2305
|1.2374
|3854
|2006.04.19 12:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2305
|1.2463
|3855
|2006.04.19 12:45
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2306
|1.2374
|3856
|2006.04.19 12:45
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2306
|1.2463
|3857
|2006.04.19 13:15
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2307
|1.2374
|3858
|2006.04.19 13:15
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2307
|1.2463
|3859
|2006.04.19 14:00
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2308
|1.2374
|3860
|2006.04.19 14:00
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2308
|1.2463
|3861
|2006.04.19 14:30
|modify
|362
|0.10
|1.2230
|1.2309
|1.2374
|3862
|2006.04.19 14:30
|modify
|363
|0.10
|1.2230
|1.2309
|1.2463
|3863
|2006.04.19 14:35
|s/l
|362
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.2374
|76.00
|2582.85
|3864
|2006.04.19 14:35
|s/l
|363
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.2463
|76.00
|2658.85
|3865
|2006.04.19 14:35
|buy stop
|375
|0.10
|1.2431
|1.2185
|1.2575
|3866
|2006.04.19 14:35
|buy stop
|376
|0.10
|1.2431
|1.2185
|1.2664
|3867
|2006.04.19 19:19
|buy
|371
|0.10
|1.2388
|1.2143
|1.2477
|3868
|2006.04.19 20:07
|modify
|371
|0.10
|1.2388
|1.2319
|1.2477
|3869
|2006.04.19 20:15
|modify
|371
|0.10
|1.2388
|1.2320
|1.2477
|3870
|2006.04.19 20:44
|modify
|371
|0.10
|1.2388
|1.2321
|1.2477
|3871
|2006.04.19 21:40
|modify
|371
|0.10
|1.2388
|1.2324
|1.2477
|3872
|2006.04.19 21:55
|modify
|371
|0.10
|1.2388
|1.2325
|1.2477
|3873
|2006.04.19 22:00
|modify
|371
|0.10
|1.2388
|1.2326
|1.2477
|3874
|2006.04.19 23:00
|delete
|372
|0.10
|1.2143
|1.2388
|1.2054
|3875
|2006.04.19 23:00
|delete
|374
|0.10
|1.2143
|1.2388
|1.1910
|3876
|2006.04.19 23:00
|delete
|376
|0.10
|1.2431
|1.2185
|1.2664
|3877
|2006.04.19 23:00
|delete
|373
|0.10
|1.2142
|1.2388
|1.1998
|3878
|2006.04.19 23:00
|delete
|375
|0.10
|1.2431
|1.2185
|1.2575
|3879
|2006.04.20 01:00
|buy stop
|377
|0.10
|1.2456
|1.2210
|1.2600
|3880
|2006.04.20 01:00
|buy stop
|378
|0.10
|1.2456
|1.2210
|1.2689
|3881
|2006.04.20 01:00
|sell stop
|379
|0.10
|1.2210
|1.2456
|1.2121
|3882
|2006.04.20 01:01
|sell stop
|380
|0.10
|1.2210
|1.2456
|1.2066
|3883
|2006.04.20 01:02
|sell stop
|381
|0.10
|1.2210
|1.2456
|1.1977
|3884
|2006.04.20 12:41
|s/l
|371
|0.10
|1.2326
|1.2326
|1.2477
|-62.75
|2596.10
|3885
|2006.04.20 12:41
|buy stop
|382
|0.10
|1.2465
|1.2218
|1.2554
|3886
|2006.04.20 23:00
|delete
|377
|0.10
|1.2456
|1.2210
|1.2600
|3887
|2006.04.20 23:00
|delete
|378
|0.10
|1.2456
|1.2210
|1.2689
|3888
|2006.04.20 23:00
|delete
|379
|0.10
|1.2210
|1.2456
|1.2121
|3889
|2006.04.20 23:01
|delete
|380
|0.10
|1.2210
|1.2456
|1.2066
|3890
|2006.04.20 23:01
|delete
|381
|0.10
|1.2210
|1.2456
|1.1977
|3891
|2006.04.20 23:01
|delete
|382
|0.10
|1.2465
|1.2218
|1.2554
|3892
|2006.04.21 01:00
|buy stop
|383
|0.10
|1.2452
|1.2205
|1.2541
|3893
|2006.04.21 01:00
|buy stop
|384
|0.10
|1.2452
|1.2205
|1.2596
|3894
|2006.04.21 01:01
|buy stop
|385
|0.10
|1.2452
|1.2205
|1.2685
|3895
|2006.04.21 01:02
|sell stop
|386
|0.10
|1.2205
|1.2452
|1.2116
|3896
|2006.04.21 01:02
|sell stop
|387
|0.10
|1.2205
|1.2452
|1.2061
|3897
|2006.04.21 01:02
|sell stop
|388
|0.10
|1.2205
|1.2452
|1.1972