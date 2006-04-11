MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 381.10
|Initial deposit
| 10000.00
|Gross profit
| 634.33
|Interest earned
| 0.00
|Gross loss
| 253.23
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 6
|Percentage profitable
| 83.3
|%
|Total number of pips
| 45
|Average pips per trade
| 7
|
|Number of winning trades
| 5
|Number of losing trades
| 1
|Average winning trade
| 126.87
|Average losing trade
| 253.23
|Average winning pips
| 15
|Average losing pips
| 30
|
|Return (7 days)
| 3.8
|%
|Maximum drawdown
| 2.4
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|731888
|2006.04.11 08:58
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.78
|143.48
|143.93
|2006.04.11 12:57
|143.93
| 0.00
| 0.00
| 126.26
| 15
| 10126.26
|
|780373
|2006.04.12 03:20
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.56
|143.26
|143.71
|2006.04.12 08:00
|143.71
| 0.00
| 0.00
| 126.72
| 15
| 10252.98
|
|816892
|2006.04.12 13:40
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.23
|142.93
|143.38
|2006.04.12 13:56
|143.38
| 0.00
| 0.00
| 126.73
| 15
| 10379.71
|
|846884
|2006.04.13 01:37
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.45
|143.15
|143.60
|2006.04.13 14:36
|143.15
| 0.00
| 0.00
| -253.23
| -30
| 10126.48
|*
|984709
|2006.04.17 14:40
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.32
|144.02
|144.47
|2006.04.17 17:01
|144.47
| 0.00
| 0.00
| 127.43
| 15
| 10253.91
|
|1006813
|2006.04.17 21:20
|buy
|1.00
|eurjpy
|144.43
|144.13
|144.58
|2006.04.18 00:50
|144.58
| 0.00
| 0.00
| 127.19
| 15
| 10381.10
|