MTReport4 - 1.8


Net profit 381.10Initial deposit 10000.00
Gross profit 634.33Interest earned 0.00
Gross loss 253.23Commission paid 0.00
 
Total number of trades 6Percentage profitable 83.3%
Total number of pips 45Average pips per trade 7
 
Number of winning trades 5Number of losing trades 1
Average winning trade 126.87Average losing trade 253.23
Average winning pips 15Average losing pips 30
 
Return (7 days) 3.8%Maximum drawdown 2.4%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
7318882006.04.11 08:58buy1.00eurjpy143.78143.48143.932006.04.11 12:57143.93 0.00 0.00 126.26 15 10126.26
7803732006.04.12 03:20buy1.00eurjpy143.56143.26143.712006.04.12 08:00143.71 0.00 0.00 126.72 15 10252.98
8168922006.04.12 13:40buy1.00eurjpy143.23142.93143.382006.04.12 13:56143.38 0.00 0.00 126.73 15 10379.71
8468842006.04.13 01:37buy1.00eurjpy143.45143.15143.602006.04.13 14:36143.15 0.00 0.00 -253.23 -30 10126.48*
9847092006.04.17 14:40buy1.00eurjpy144.32144.02144.472006.04.17 17:01144.47 0.00 0.00 127.43 15 10253.91
10068132006.04.17 21:20buy1.00eurjpy144.43144.13144.582006.04.18 00:50144.58 0.00 0.00 127.19 15 10381.10