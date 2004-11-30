Strategy Tester Report
100 pips v4 (SL50 TP100 - 1)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.04.28 00:00 (2004.06.16 - 2006.04.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|timeframe=60; stopLoss=170; lTakeProfit=40; sTakeProfit=45; lTrailingStop=30; sTrailingStop=25; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="100 pips v4 SL50 TP100 - 1"; Slippage=2; UseSound=true;
NameFileSound="shotgun.wav"; Lots=0.3;
|Bars in test
|11580
|Ticks modelled
|1759699
|Modelling quality
|89.22%
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|6495.30
|Gross profit
|30422.10
|Gross loss
|-23926.80
|Profit factor
|1.27
|Expected payoff
|16.12
|Absolute drawdown
|832.35
|Maximal drawdown (%)
|1945.05 (25.9%)
|Total trades
|403
|Short positions (won %)
|205 (88.78%)
|Long positions (won %)
|198 (86.36%)
|Profit trades (% of total)
|353 (87.59%)
|Loss trades (% of total)
|50 (12.41%)
|Largest
|profit trade
|148.20
|loss trade
|-557.25
|Average
|profit trade
|86.18
|loss trade
|-478.54
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|32 (2431.05)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-1550.25)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2431.05 (32)
|consecutive loss (count of losses)
|-1550.25 (3)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|1
�
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.22 15:00
|buy
|1
|0.30
|1.2082
|1.1912
|1.2122
�
|2
|2004.06.22 16:38
|modify
|1
|0.30
|1.2082
|1.2082
|1.2122
|3
|2004.06.22 17:12
|s/l
|1
|0.30
|1.2082
|1.2082
|1.2122
|0.00
|2000.00
�
|4
|2004.06.22 17:12
|buy
|2
|0.30
|1.2083
|1.1913
|1.2123
|5
|2004.06.22 23:23
|modify
|2
|0.30
|1.2083
|1.2084
|1.2123
�
|6
|2004.06.22 23:23
|modify
|2
|0.30
|1.2083
|1.2085
|1.2123
|7
|2004.06.22 23:23
|modify
|2
|0.30
|1.2083
|1.2086
|1.2123
�
|8
|2004.06.22 23:24
|modify
|2
|0.30
|1.2083
|1.2088
|1.2123
|9
|2004.06.23 01:01
|modify
|2
|0.30
|1.2083
|1.2089
|1.2123
�
|10
|2004.06.23 01:01
|modify
|2
|0.30
|1.2083
|1.2090
|1.2123
|11
|2004.06.23 01:01
|modify
|2
|0.30
|1.2083
|1.2092
|1.2123
�
|12
|2004.06.23 01:02
|t/p
|2
|0.30
|1.2123
|1.2092
|1.2123
|113.25
|2113.25
|13
|2004.06.23 01:02
|sell
|3
|0.30
|1.2123
|1.2293
|1.2078
�
|14
|2004.06.23 12:53
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2122
|1.2078
|15
|2004.06.23 12:53
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2120
|1.2078
�
|16
|2004.06.23 12:53
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2119
|1.2078
|17
|2004.06.23 12:53
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2118
|1.2078
�
|18
|2004.06.23 12:53
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2116
|1.2078
|19
|2004.06.23 12:53
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2115
|1.2078
�
|20
|2004.06.23 12:53
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2114
|1.2078
|21
|2004.06.23 12:54
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2113
|1.2078
�
|22
|2004.06.23 12:54
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2112
|1.2078
|23
|2004.06.23 12:54
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2111
|1.2078
�
|24
|2004.06.23 12:55
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2110
|1.2078
|25
|2004.06.23 12:57
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2109
|1.2078
�
|26
|2004.06.23 12:58
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2108
|1.2078
|27
|2004.06.23 12:58
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2107
|1.2078
�
|28
|2004.06.23 12:58
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2106
|1.2078
|29
|2004.06.23 12:59
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2106
|1.2078
�
|30
|2004.06.23 12:59
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2105
|1.2078
|31
|2004.06.23 13:00
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2105
|1.2078
�
|32
|2004.06.23 13:00
|modify
|3
|0.30
|1.2123
|1.2104
|1.2078
|33
|2004.06.23 13:01
|t/p
|3
|0.30
|1.2078
|1.2104
|1.2078
|135.00
|2248.25
�
|34
|2004.06.23 13:01
|buy
|4
|0.30
|1.2078
|1.1908
|1.2118
|35
|2004.06.24 10:01
|modify
|4
|0.30
|1.2078
|1.2078
|1.2118
�
|36
|2004.06.24 10:01
|modify
|4
|0.30
|1.2078
|1.2079
|1.2118
|37
|2004.06.24 10:05
|modify
|4
|0.30
|1.2078
|1.2080
|1.2118
�
|38
|2004.06.24 10:08
|modify
|4
|0.30
|1.2078
|1.2081
|1.2118
|39
|2004.06.24 10:09
|modify
|4
|0.30
|1.2078
|1.2082
|1.2118
�
|40
|2004.06.24 10:09
|modify
|4
|0.30
|1.2078
|1.2083
|1.2118
|41
|2004.06.24 10:10
|modify
|4
|0.30
|1.2078
|1.2084
|1.2118
�
|42
|2004.06.24 10:10
|modify
|4
|0.30
|1.2078
|1.2085
|1.2118
|43
|2004.06.24 10:11
|modify
|4
|0.30
|1.2078
|1.2086
|1.2118
�
|44
|2004.06.24 10:13
|modify
|4
|0.30
|1.2078
|1.2087
|1.2118
|45
|2004.06.24 10:15
|t/p
|4
|0.30
|1.2118
|1.2087
|1.2118
|117.75
|2366.00
�
|46
|2004.06.24 10:15
|sell
|5
|0.30
|1.2118
|1.2288
|1.2073
|47
|2004.06.29 20:38
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2116
|1.2073
�
|48
|2004.06.29 20:38
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2115
|1.2073
|49
|2004.06.29 20:38
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2114
|1.2073
�
|50
|2004.06.29 20:38
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2113
|1.2073
|51
|2004.06.29 20:38
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2112
|1.2073
�
|52
|2004.06.29 20:39
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2112
|1.2073
|53
|2004.06.29 20:39
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2111
|1.2073
�
|54
|2004.06.29 20:40
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2110
|1.2073
|55
|2004.06.29 20:40
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2109
|1.2073
�
|56
|2004.06.29 20:40
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2108
|1.2073
|57
|2004.06.29 20:40
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2107
|1.2073
�
|58
|2004.06.29 20:40
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2106
|1.2073
|59
|2004.06.29 20:40
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2105
|1.2073
�
|60
|2004.06.29 20:40
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2103
|1.2073
|61
|2004.06.29 20:40
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2102
|1.2073
�
|62
|2004.06.29 20:40
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2101
|1.2073
|63
|2004.06.29 20:40
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2100
|1.2073
�
|64
|2004.06.29 20:46
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2099
|1.2073
|65
|2004.06.29 20:46
|modify
|5
|0.30
|1.2118
|1.2098
|1.2073
�
|66
|2004.06.29 20:47
|t/p
|5
|0.30
|1.2073
|1.2098
|1.2073
|139.95
|2505.95
|67
|2004.06.29 20:47
|buy
|6
|0.30
|1.2073
|1.1903
|1.2113
�
|68
|2004.06.30 03:59
|modify
|6
|0.30
|1.2073
|1.2074
|1.2113
|69
|2004.06.30 03:59
|modify
|6
|0.30
|1.2073
|1.2075
|1.2113
�
|70
|2004.06.30 04:00
|modify
|6
|0.30
|1.2073
|1.2075
|1.2113
|71
|2004.06.30 07:56
|s/l
|6
|0.30
|1.2075
|1.2075
|1.2113
|-0.75
|2505.20
�
|72
|2004.06.30 07:56
|buy
|7
|0.30
|1.2077
|1.1907
|1.2117
|73
|2004.06.30 09:36
|modify
|7
|0.30
|1.2077
|1.2077
|1.2117
�
|74
|2004.06.30 09:36
|modify
|7
|0.30
|1.2077
|1.2078
|1.2117
|75
|2004.06.30 09:45
|modify
|7
|0.30
|1.2077
|1.2079
|1.2117
�
|76
|2004.06.30 09:45
|modify
|7
|0.30
|1.2077
|1.2080
|1.2117
|77
|2004.06.30 09:45
|modify
|7
|0.30
|1.2077
|1.2081
|1.2117
�
|78
|2004.06.30 10:24
|modify
|7
|0.30
|1.2077
|1.2082
|1.2117
|79
|2004.06.30 10:24
|modify
|7
|0.30
|1.2077
|1.2084
|1.2117
�
|80
|2004.06.30 10:24
|modify
|7
|0.30
|1.2077
|1.2085
|1.2117
|81
|2004.06.30 10:24
|modify
|7
|0.30
|1.2077
|1.2086
|1.2117
�
|82
|2004.06.30 10:24
|t/p
|7
|0.30
|1.2117
|1.2086
|1.2117
|120.00
|2625.20
|83
|2004.06.30 10:24
|sell
|8
|0.30
|1.2117
|1.2287
|1.2072
�
|84
|2004.07.02 14:46
|s/l
|8
|0.30
|1.2287
|1.2287
|1.2072
|-506.70
|2118.50
|85
|2004.07.02 14:46
|sell
|9
|0.30
|1.2285
|1.2455
|1.2240
�
|86
|2004.07.16 15:57
|s/l
|9
|0.30
|1.2455
|1.2455
|1.2240
|-486.90
|1631.60
|87
|2004.07.16 15:57
|sell
|10
|0.30
|1.2453
|1.2623
|1.2408
�
|88
|2004.07.19 10:47
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2453
|1.2408
|89
|2004.07.19 10:48
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2452
|1.2408
�
|90
|2004.07.19 10:56
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2451
|1.2408
|91
|2004.07.19 11:03
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2451
|1.2408
�
|92
|2004.07.19 11:03
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2450
|1.2408
|93
|2004.07.19 11:03
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2449
|1.2408
�
|94
|2004.07.19 11:03
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2448
|1.2408
|95
|2004.07.19 11:03
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2447
|1.2408
�
|96
|2004.07.19 11:39
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2447
|1.2408
|97
|2004.07.19 11:47
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2446
|1.2408
�
|98
|2004.07.19 11:48
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2445
|1.2408
|99
|2004.07.19 11:48
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2444
|1.2408
�
|100
|2004.07.19 11:49
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2443
|1.2408
|101
|2004.07.19 11:49
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2442
|1.2408
�
|102
|2004.07.19 11:49
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2441
|1.2408
|103
|2004.07.19 11:50
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2440
|1.2408
�
|104
|2004.07.19 11:50
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2439
|1.2408
|105
|2004.07.19 11:50
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2438
|1.2408
�
|106
|2004.07.19 11:50
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2437
|1.2408
|107
|2004.07.19 11:50
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2436
|1.2408
�
|108
|2004.07.19 12:59
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2436
|1.2408
|109
|2004.07.19 12:59
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2435
|1.2408
�
|110
|2004.07.19 12:59
|modify
|10
|0.30
|1.2453
|1.2434
|1.2408
|111
|2004.07.19 13:00
|t/p
|10
|0.30
|1.2408
|1.2434
|1.2408
|136.65
|1768.25
�
|112
|2004.07.19 13:00
|buy
|11
|0.30
|1.2408
|1.2238
|1.2448
|113
|2004.07.19 19:44
|modify
|11
|0.30
|1.2408
|1.2408
|1.2448
�
|114
|2004.07.19 19:44
|modify
|11
|0.30
|1.2408
|1.2409
|1.2448
|115
|2004.07.19 19:44
|modify
|11
|0.30
|1.2408
|1.2410
|1.2448
�
|116
|2004.07.19 19:44
|modify
|11
|0.30
|1.2408
|1.2411
|1.2448
|117
|2004.07.19 19:44
|modify
|11
|0.30
|1.2408
|1.2412
|1.2448
�
|118
|2004.07.19 19:45
|modify
|11
|0.30
|1.2408
|1.2413
|1.2448
|119
|2004.07.20 07:31
|modify
|11
|0.30
|1.2408
|1.2414
|1.2448
�
|120
|2004.07.20 07:35
|modify
|11
|0.30
|1.2408
|1.2415
|1.2448
|121
|2004.07.20 07:36
|modify
|11
|0.30
|1.2408
|1.2416
|1.2448
�
|122
|2004.07.20 07:37
|modify
|11
|0.30
|1.2408
|1.2417
|1.2448
|123
|2004.07.20 07:38
|t/p
|11
|0.30
|1.2448
|1.2417
|1.2448
|117.75
|1886.00
�
|124
|2004.07.20 07:38
|sell
|12
|0.30
|1.2448
|1.2618
|1.2403
|125
|2004.07.20 11:36
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2447
|1.2403
�
|126
|2004.07.20 11:36
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2446
|1.2403
|127
|2004.07.20 11:40
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2445
|1.2403
�
|128
|2004.07.20 11:41
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2444
|1.2403
|129
|2004.07.20 11:41
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2443
|1.2403
�
|130
|2004.07.20 11:41
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2442
|1.2403
|131
|2004.07.20 11:41
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2441
|1.2403
�
|132
|2004.07.20 11:42
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2441
|1.2403
|133
|2004.07.20 11:42
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2440
|1.2403
�
|134
|2004.07.20 11:42
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2439
|1.2403
|135
|2004.07.20 11:42
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2438
|1.2403
�
|136
|2004.07.20 12:01
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2437
|1.2403
|137
|2004.07.20 12:11
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2436
|1.2403
�
|138
|2004.07.20 12:11
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2435
|1.2403
|139
|2004.07.20 12:11
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2434
|1.2403
�
|140
|2004.07.20 12:23
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2434
|1.2403
|141
|2004.07.20 12:24
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2433
|1.2403
�
|142
|2004.07.20 12:24
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2432
|1.2403
|143
|2004.07.20 12:24
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2431
|1.2403
�
|144
|2004.07.20 12:38
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2430
|1.2403
|145
|2004.07.20 12:41
|modify
|12
|0.30
|1.2448
|1.2429
|1.2403
�
|146
|2004.07.20 12:41
|t/p
|12
|0.30
|1.2403
|1.2429
|1.2403
|135.00
|2021.00
|147
|2004.07.20 12:41
|buy
|13
|0.30
|1.2403
|1.2233
|1.2443
�
|148
|2004.07.21 16:33
|s/l
|13
|0.30
|1.2233
|1.2233
|1.2443
|-516.75
|1504.25
|149
|2004.07.21 16:33
|buy
|14
|0.30
|1.2235
|1.2065
|1.2275
�
|150
|2004.07.21 23:28
|modify
|14
|0.30
|1.2235
|1.2236
|1.2275
|151
|2004.07.21 23:29
|modify
|14
|0.30
|1.2235
|1.2237
|1.2275
�
|152
|2004.07.21 23:29
|modify
|14
|0.30
|1.2235
|1.2238
|1.2275
|153
|2004.07.21 23:29
|modify
|14
|0.30
|1.2235
|1.2239
|1.2275
�
|154
|2004.07.21 23:31
|modify
|14
|0.30
|1.2235
|1.2240
|1.2275
|155
|2004.07.21 23:31
|modify
|14
|0.30
|1.2235
|1.2241
|1.2275
�
|156
|2004.07.21 23:31
|modify
|14
|0.30
|1.2235
|1.2242
|1.2275
|157
|2004.07.21 23:31
|modify
|14
|0.30
|1.2235
|1.2243
|1.2275
�
|158
|2004.07.21 23:31
|modify
|14
|0.30
|1.2235
|1.2244
|1.2275
|159
|2004.07.21 23:31
|t/p
|14
|0.30
|1.2275
|1.2244
|1.2275
|120.00
|1624.25
�
|160
|2004.07.21 23:31
|sell
|15
|0.30
|1.2275
|1.2445
|1.2230
|161
|2004.07.22 02:42
|modify
|15
|0.30
|1.2275
|1.2274
|1.2230
�
|162
|2004.07.22 02:47
|modify
|15
|0.30
|1.2275
|1.2273
|1.2230
|163
|2004.07.22 02:47
|modify
|15
|0.30
|1.2275
|1.2272
|1.2230
�
|164
|2004.07.22 02:47
|modify
|15
|0.30
|1.2275
|1.2271
|1.2230
|165
|2004.07.22 02:54
|modify
|15
|0.30
|1.2275
|1.2271
|1.2230
�
|166
|2004.07.22 02:54
|modify
|15
|0.30
|1.2275
|1.2270
|1.2230
|167
|2004.07.22 02:54
|modify
|15
|0.30
|1.2275
|1.2269
|1.2230
�
|168
|2004.07.22 03:41
|s/l
|15
|0.30
|1.2269
|1.2269
|1.2230
|19.65
|1643.90
|169
|2004.07.22 03:41
|sell
|16
|0.30
|1.2267
|1.2437
|1.2222
�
|170
|2004.07.22 10:35
|modify
|16
|0.30
|1.2267
|1.2267
|1.2222
|171
|2004.07.22 10:38
|modify
|16
|0.30
|1.2267
|1.2266
|1.2222
�
|172
|2004.07.22 10:38
|modify
|16
|0.30
|1.2267
|1.2265
|1.2222
|173
|2004.07.22 10:38
|modify
|16
|0.30
|1.2267
|1.2264
|1.2222
�
|174
|2004.07.22 10:38
|modify
|16
|0.30
|1.2267
|1.2263
|1.2222
|175
|2004.07.22 10:38
|modify
|16
|0.30
|1.2267
|1.2262
|1.2222
�
|176
|2004.07.22 10:39
|modify
|16
|0.30
|1.2267
|1.2262
|1.2222
|177
|2004.07.22 10:39
|modify
|16
|0.30
|1.2267
|1.2261
|1.2222
�
|178
|2004.07.22 10:43
|modify
|16
|0.30
|1.2267
|1.2260
|1.2222
|179
|2004.07.22 10:43
|modify
|16
|0.30
|1.2267
|1.2259
|1.2222
�
|180
|2004.07.22 10:46
|modify
|16
|0.30
|1.2267
|1.2258
|1.2222
|181
|2004.07.22 11:08
|s/l
|16
|0.30
|1.2258
|1.2258
|1.2222
|27.00
|1670.90
�
|182
|2004.07.22 11:08
|buy
|17
|0.30
|1.2258
|1.2088
|1.2298
|183
|2004.07.22 16:06
|modify
|17
|0.30
|1.2258
|1.2259
|1.2298
�
|184
|2004.07.22 16:06
|modify
|17
|0.30
|1.2258
|1.2260
|1.2298
|185
|2004.07.22 16:07
|modify
|17
|0.30
|1.2258
|1.2261
|1.2298
�
|186
|2004.07.22 17:32
|s/l
|17
|0.30
|1.2261
|1.2261
|1.2298
|9.00
|1679.90
|187
|2004.07.22 17:32
|buy
|18
|0.30
|1.2263
|1.2093
|1.2303
�
|188
|2004.07.23 20:36
|s/l
|18
|0.30
|1.2093
|1.2093
|1.2303
|-512.25
|1167.65
|189
|2004.07.23 20:36
|buy
|19
|0.30
|1.2095
|1.1925
|1.2135
�
|190
|2004.07.26 03:41
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2095
|1.2135
|191
|2004.07.26 03:42
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2096
|1.2135
�
|192
|2004.07.26 03:42
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2097
|1.2135
|193
|2004.07.26 03:43
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2097
|1.2135
�
|194
|2004.07.26 03:45
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2098
|1.2135
|195
|2004.07.26 03:45
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2099
|1.2135
�
|196
|2004.07.26 04:47
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2099
|1.2135
|197
|2004.07.26 04:48
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2100
|1.2135
�
|198
|2004.07.26 05:53
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2101
|1.2135
|199
|2004.07.26 05:55
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2101
|1.2135
�
|200
|2004.07.26 06:08
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2102
|1.2135
|201
|2004.07.26 06:09
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2103
|1.2135
�
|202
|2004.07.26 06:09
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2104
|1.2135
|203
|2004.07.26 06:22
|modify
|19
|0.30
|1.2095
|1.2104
|1.2135
�
|204
|2004.07.26 06:22
|t/p
|19
|0.30
|1.2135
|1.2104
|1.2135
|117.75
|1285.40
|205
|2004.07.26 06:22
|sell
|20
|0.30
|1.2135
|1.2305
|1.2090
�
|206
|2004.07.27 16:11
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2135
|1.2090
|207
|2004.07.27 16:11
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2134
|1.2090
�
|208
|2004.07.27 16:12
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2133
|1.2090
|209
|2004.07.27 16:12
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2132
|1.2090
�
|210
|2004.07.27 16:12
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2131
|1.2090
|211
|2004.07.27 16:12
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2130
|1.2090
�
|212
|2004.07.27 16:12
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2129
|1.2090
|213
|2004.07.27 16:13
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2128
|1.2090
�
|214
|2004.07.27 16:13
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2127
|1.2090
|215
|2004.07.27 16:13
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2127
|1.2090
�
|216
|2004.07.27 16:13
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2126
|1.2090
|217
|2004.07.27 16:13
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2125
|1.2090
�
|218
|2004.07.27 16:14
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2124
|1.2090
|219
|2004.07.27 16:14
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2123
|1.2090
�
|220
|2004.07.27 16:14
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2122
|1.2090
|221
|2004.07.27 16:14
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2121
|1.2090
�
|222
|2004.07.27 16:14
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2120
|1.2090
|223
|2004.07.27 16:14
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2119
|1.2090
�
|224
|2004.07.27 16:14
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2118
|1.2090
|225
|2004.07.27 16:17
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2118
|1.2090
�
|226
|2004.07.27 16:17
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2117
|1.2090
|227
|2004.07.27 16:17
|modify
|20
|0.30
|1.2135
|1.2116
|1.2090
�
|228
|2004.07.27 16:17
|t/p
|20
|0.30
|1.2090
|1.2116
|1.2090
|136.65
|1422.05
|229
|2004.07.27 16:17
|buy
|21
|0.30
|1.2090
|1.1920
|1.2130
�
|230
|2004.08.06 14:31
|t/p
|21
|0.30
|1.2130
|1.1920
|1.2130
|93.00
|1515.05
|231
|2004.08.06 14:31
|sell
|22
|0.30
|1.2225
|1.2395
|1.2180
�
|232
|2004.08.11 15:27
|modify
|22
|0.30
|1.2225
|1.2225
|1.2180
|233
|2004.08.11 15:28
|modify
|22
|0.30
|1.2225
|1.2224
|1.2180
�
|234
|2004.08.11 15:28
|modify
|22
|0.30
|1.2225
|1.2223
|1.2180
|235
|2004.08.11 15:28
|modify
|22
|0.30
|1.2225
|1.2222
|1.2180
�
|236
|2004.08.11 16:59
|modify
|22
|0.30
|1.2225
|1.2221
|1.2180
|237
|2004.08.11 17:57
|s/l
|22
|0.30
|1.2221
|1.2221
|1.2180
|20.25
|1535.30
�
|238
|2004.08.11 17:57
|sell
|23
|0.30
|1.2220
|1.2390
|1.2175
|239
|2004.08.13 08:32
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2218
|1.2175
�
|240
|2004.08.13 08:33
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2217
|1.2175
|241
|2004.08.13 08:33
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2216
|1.2175
�
|242
|2004.08.13 08:33
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2215
|1.2175
|243
|2004.08.13 08:33
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2215
|1.2175
�
|244
|2004.08.13 08:33
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2214
|1.2175
|245
|2004.08.13 08:33
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2213
|1.2175
�
|246
|2004.08.13 08:33
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2212
|1.2175
|247
|2004.08.13 08:33
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2211
|1.2175
�
|248
|2004.08.13 08:34
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2210
|1.2175
|249
|2004.08.13 08:34
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2209
|1.2175
�
|250
|2004.08.13 08:34
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2208
|1.2175
|251
|2004.08.13 08:34
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2206
|1.2175
�
|252
|2004.08.13 08:34
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2205
|1.2175
|253
|2004.08.13 08:35
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2204
|1.2175
�
|254
|2004.08.13 08:35
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2203
|1.2175
|255
|2004.08.13 08:35
|modify
|23
|0.30
|1.2220
|1.2202
|1.2175
�
|256
|2004.08.13 09:12
|s/l
|23
|0.30
|1.2202
|1.2202
|1.2175
|57.30
|1592.60
|257
|2004.08.13 09:12
|buy
|24
|0.30
|1.2202
|1.2032
|1.2242
�
|258
|2004.08.13 14:30
|modify
|24
|0.30
|1.2202
|1.2205
|1.2242
|259
|2004.08.13 14:30
|modify
|24
|0.30
|1.2202
|1.2210
|1.2242
�
|260
|2004.08.13 14:30
|t/p
|24
|0.30
|1.2242
|1.2210
|1.2242
|120.00
|1712.60
|261
|2004.08.13 14:30
|sell
|25
|0.30
|1.2245
|1.2415
|1.2200
�
|262
|2004.08.23 16:35
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2243
|1.2200
|263
|2004.08.23 16:36
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2243
|1.2200
�
|264
|2004.08.23 16:36
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2242
|1.2200
|265
|2004.08.23 16:36
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2241
|1.2200
�
|266
|2004.08.23 16:36
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2240
|1.2200
|267
|2004.08.23 16:37
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2239
|1.2200
�
|268
|2004.08.23 16:38
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2238
|1.2200
|269
|2004.08.23 16:38
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2237
|1.2200
�
|270
|2004.08.23 16:38
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2236
|1.2200
|271
|2004.08.23 16:39
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2236
|1.2200
�
|272
|2004.08.23 16:39
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2235
|1.2200
|273
|2004.08.23 16:39
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2234
|1.2200
�
|274
|2004.08.23 16:39
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2233
|1.2200
|275
|2004.08.23 16:40
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2232
|1.2200
�
|276
|2004.08.23 16:41
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2231
|1.2200
|277
|2004.08.23 16:41
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2230
|1.2200
�
|278
|2004.08.23 17:03
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2229
|1.2200
|279
|2004.08.23 17:03
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2228
|1.2200
�
|280
|2004.08.23 17:03
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2227
|1.2200
|281
|2004.08.23 17:05
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2227
|1.2200
�
|282
|2004.08.23 17:05
|modify
|25
|0.30
|1.2245
|1.2226
|1.2200
|283
|2004.08.23 17:05
|t/p
|25
|0.30
|1.2200
|1.2226
|1.2200
|148.20
|1860.80
�
|284
|2004.08.23 17:05
|buy
|26
|0.30
|1.2200
|1.2030
|1.2240
|285
|2004.08.27 16:09
|s/l
|26
|0.30
|1.2030
|1.2030
|1.2240
|-523.50
|1337.30
�
|286
|2004.08.27 16:09
|buy
|27
|0.30
|1.2032
|1.1862
|1.2072
|287
|2004.08.30 18:40
|modify
|27
|0.30
|1.2032
|1.2033
|1.2072
�
|288
|2004.08.30 18:40
|modify
|27
|0.30
|1.2032
|1.2034
|1.2072
|289
|2004.08.30 18:41
|modify
|27
|0.30
|1.2032
|1.2035
|1.2072
�
|290
|2004.08.30 18:41
|modify
|27
|0.30
|1.2032
|1.2036
|1.2072
|291
|2004.08.30 18:41
|modify
|27
|0.30
|1.2032
|1.2037
|1.2072
�
|292
|2004.08.31 03:35
|modify
|27
|0.30
|1.2032
|1.2037
|1.2072
|293
|2004.08.31 03:36
|modify
|27
|0.30
|1.2032
|1.2038
|1.2072
�
|294
|2004.08.31 03:39
|modify
|27
|0.30
|1.2032
|1.2040
|1.2072
|295
|2004.08.31 03:40
|modify
|27
|0.30
|1.2032
|1.2041
|1.2072
�
|296
|2004.08.31 03:41
|t/p
|27
|0.30
|1.2072
|1.2041
|1.2072
|115.50
|1452.80
|297
|2004.08.31 03:41
|sell
|28
|0.30
|1.2073
|1.2243
|1.2028
�
|298
|2004.09.03 17:34
|modify
|28
|0.30
|1.2073
|1.2072
|1.2028
|299
|2004.09.03 17:34
|modify
|28
|0.30
|1.2073
|1.2071
|1.2028
�
|300
|2004.09.03 17:49
|modify
|28
|0.30
|1.2073
|1.2070
|1.2028
|301
|2004.09.03 17:50
|modify
|28
|0.30
|1.2073
|1.2069
|1.2028
�
|302
|2004.09.03 17:50
|modify
|28
|0.30
|1.2073
|1.2067
|1.2028
|303
|2004.09.03 17:51
|modify
|28
|0.30
|1.2073
|1.2066
|1.2028
�
|304
|2004.09.03 18:50
|s/l
|28
|0.30
|1.2066
|1.2066
|1.2028
|29.25
|1482.05
|305
|2004.09.03 18:50
|buy
|29
|0.30
|1.2066
|1.1896
|1.2106
�
|306
|2004.09.07 10:35
|modify
|29
|0.30
|1.2066
|1.2066
|1.2106
|307
|2004.09.07 10:42
|modify
|29
|0.30
|1.2066
|1.2067
|1.2106
�
|308
|2004.09.07 10:42
|modify
|29
|0.30
|1.2066
|1.2068
|1.2106
|309
|2004.09.07 10:55
|modify
|29
|0.30
|1.2066
|1.2069
|1.2106
�
|310
|2004.09.07 10:55
|modify
|29
|0.30
|1.2066
|1.2070
|1.2106
|311
|2004.09.07 10:55
|modify
|29
|0.30
|1.2066
|1.2071
|1.2106
�
|312
|2004.09.07 10:56
|modify
|29
|0.30
|1.2066
|1.2072
|1.2106
|313
|2004.09.07 11:15
|modify
|29
|0.30
|1.2066
|1.2073
|1.2106
�
|314
|2004.09.07 11:16
|modify
|29
|0.30
|1.2066
|1.2075
|1.2106
|315
|2004.09.07 11:16
|t/p
|29
|0.30
|1.2106
|1.2075
|1.2106
|115.50
|1597.55
�
|316
|2004.09.07 11:16
|sell
|30
|0.30
|1.2106
|1.2276
|1.2061
|317
|2004.09.07 13:54
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2105
|1.2061
�
|318
|2004.09.07 13:55
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2104
|1.2061
|319
|2004.09.07 14:06
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2102
|1.2061
�
|320
|2004.09.07 14:16
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2102
|1.2061
|321
|2004.09.07 14:21
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2101
|1.2061
�
|322
|2004.09.07 14:23
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2100
|1.2061
|323
|2004.09.07 14:23
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2099
|1.2061
�
|324
|2004.09.07 14:23
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2098
|1.2061
|325
|2004.09.07 14:26
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2098
|1.2061
�
|326
|2004.09.07 14:26
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2097
|1.2061
|327
|2004.09.07 14:26
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2096
|1.2061
�
|328
|2004.09.07 14:27
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2096
|1.2061
|329
|2004.09.07 14:27
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2095
|1.2061
�
|330
|2004.09.07 14:29
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2094
|1.2061
|331
|2004.09.07 14:33
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2093
|1.2061
�
|332
|2004.09.07 14:33
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2092
|1.2061
|333
|2004.09.07 14:34
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2091
|1.2061
�
|334
|2004.09.07 14:35
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2091
|1.2061
|335
|2004.09.07 14:35
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2090
|1.2061
�
|336
|2004.09.07 14:37
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2089
|1.2061
|337
|2004.09.07 15:36
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2088
|1.2061
�
|338
|2004.09.07 15:36
|modify
|30
|0.30
|1.2106
|1.2087
|1.2061
|339
|2004.09.07 15:36
|t/p
|30
|0.30
|1.2061
|1.2087
|1.2061
|135.00
|1732.55
�
|340
|2004.09.07 15:36
|buy
|31
|0.30
|1.2061
|1.1891
|1.2101
|341
|2004.09.07 17:29
|modify
|31
|0.30
|1.2061
|1.2061
|1.2101
�
|342
|2004.09.07 17:29
|modify
|31
|0.30
|1.2061
|1.2062
|1.2101
|343
|2004.09.07 17:29
|modify
|31
|0.30
|1.2061
|1.2063
|1.2101
�
|344
|2004.09.07 17:29
|modify
|31
|0.30
|1.2061
|1.2064
|1.2101
|345
|2004.09.07 17:30
|modify
|31
|0.30
|1.2061
|1.2065
|1.2101
�
|346
|2004.09.07 17:30
|modify
|31
|0.30
|1.2061
|1.2066
|1.2101
|347
|2004.09.07 17:35
|modify
|31
|0.30
|1.2061
|1.2066
|1.2101
�
|348
|2004.09.07 20:46
|modify
|31
|0.30
|1.2061
|1.2067
|1.2101
|349
|2004.09.07 20:46
|modify
|31
|0.30
|1.2061
|1.2069
|1.2101
�
|350
|2004.09.07 20:47
|modify
|31
|0.30
|1.2061
|1.2070
|1.2101
|351
|2004.09.07 20:49
|t/p
|31
|0.30
|1.2101
|1.2070
|1.2101
|120.00
|1852.55
�
|352
|2004.09.07 20:49
|sell
|32
|0.30
|1.2101
|1.2271
|1.2056
|353
|2004.09.08 07:49
|modify
|32
|0.30
|1.2101
|1.2100
|1.2056
�
|354
|2004.09.08 07:53
|modify
|32
|0.30
|1.2101
|1.2100
|1.2056
|355
|2004.09.08 07:56
|modify
|32
|0.30
|1.2101
|1.2099
|1.2056
�
|356
|2004.09.08 07:56
|modify
|32
|0.30
|1.2101
|1.2097
|1.2056
|357
|2004.09.08 07:58
|modify
|32
|0.30
|1.2101
|1.2096
|1.2056
�
|358
|2004.09.08 07:59
|modify
|32
|0.30
|1.2101
|1.2095
|1.2056
|359
|2004.09.08 08:00
|modify
|32
|0.30
|1.2101
|1.2094
|1.2056
�
|360
|2004.09.08 08:10
|modify
|32
|0.30
|1.2101
|1.2094
|1.2056
|361
|2004.09.08 08:24
|modify
|32
|0.30
|1.2101
|1.2093
|1.2056
�
|362
|2004.09.08 08:25
|modify
|32
|0.30
|1.2101
|1.2091
|1.2056
|363
|2004.09.08 10:14
|s/l
|32
|0.30
|1.2091
|1.2091
|1.2056
|34.95
|1887.50
�
|364
|2004.09.08 10:14
|sell
|33
|0.30
|1.2090
|1.2260
|1.2045
|365
|2004.09.08 12:05
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2090
|1.2045
�
|366
|2004.09.08 12:05
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2089
|1.2045
|367
|2004.09.08 12:06
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2088
|1.2045
�
|368
|2004.09.08 12:14
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2087
|1.2045
|369
|2004.09.08 12:15
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2086
|1.2045
�
|370
|2004.09.08 12:15
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2085
|1.2045
|371
|2004.09.08 12:16
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2084
|1.2045
�
|372
|2004.09.08 12:16
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2083
|1.2045
|373
|2004.09.08 12:16
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2082
|1.2045
�
|374
|2004.09.08 12:16
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2081
|1.2045
|375
|2004.09.08 12:16
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2080
|1.2045
�
|376
|2004.09.08 12:16
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2079
|1.2045
|377
|2004.09.08 12:30
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2078
|1.2045
�
|378
|2004.09.08 12:30
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2076
|1.2045
|379
|2004.09.08 12:37
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2075
|1.2045
�
|380
|2004.09.08 12:37
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2074
|1.2045
|381
|2004.09.08 12:37
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2073
|1.2045
�
|382
|2004.09.08 12:37
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2072
|1.2045
|383
|2004.09.08 12:37
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2071
|1.2045
�
|384
|2004.09.08 12:37
|modify
|33
|0.30
|1.2090
|1.2070
|1.2045
|385
|2004.09.08 13:24
|t/p
|33
|0.30
|1.2045
|1.2070
|1.2045
|135.00
|2022.50
�
|386
|2004.09.08 13:24
|buy
|34
|0.30
|1.2044
|1.1874
|1.2084
|387
|2004.09.08 16:41
|modify
|34
|0.30
|1.2044
|1.2045
|1.2084
�
|388
|2004.09.08 16:41
|modify
|34
|0.30
|1.2044
|1.2047
|1.2084
|389
|2004.09.08 16:41
|modify
|34
|0.30
|1.2044
|1.2048
|1.2084
�
|390
|2004.09.08 16:41
|modify
|34
|0.30
|1.2044
|1.2050
|1.2084
|391
|2004.09.08 16:41
|modify
|34
|0.30
|1.2044
|1.2052
|1.2084
�
|392
|2004.09.08 16:41
|modify
|34
|0.30
|1.2044
|1.2053
|1.2084
|393
|2004.09.08 16:41
|t/p
|34
|0.30
|1.2084
|1.2053
|1.2084
|120.00
|2142.50
�
|394
|2004.09.08 16:41
|sell
|35
|0.30
|1.2085
|1.2255
|1.2040
|395
|2004.09.10 06:51
|s/l
|35
|0.30
|1.2255
|1.2255
|1.2040
|-506.70
|1635.80
�
|396
|2004.09.10 06:51
|sell
|36
|0.30
|1.2254
|1.2424
|1.2209
|397
|2004.09.10 08:01
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2253
|1.2209
�
|398
|2004.09.10 08:03
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2252
|1.2209
|399
|2004.09.10 08:12
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2252
|1.2209
�
|400
|2004.09.10 08:28
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2251
|1.2209
|401
|2004.09.10 08:29
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2247
|1.2209
�
|402
|2004.09.10 09:25
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2246
|1.2209
|403
|2004.09.10 09:25
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2245
|1.2209
�
|404
|2004.09.10 09:25
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2244
|1.2209
|405
|2004.09.10 09:25
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2243
|1.2209
�
|406
|2004.09.10 09:25
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2242
|1.2209
|407
|2004.09.10 09:25
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2241
|1.2209
�
|408
|2004.09.10 11:36
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2241
|1.2209
|409
|2004.09.10 11:36
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2240
|1.2209
�
|410
|2004.09.10 11:36
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2239
|1.2209
|411
|2004.09.10 11:38
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2238
|1.2209
�
|412
|2004.09.10 11:39
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2237
|1.2209
|413
|2004.09.10 11:39
|modify
|36
|0.30
|1.2254
|1.2236
|1.2209
�
|414
|2004.09.10 12:12
|t/p
|36
|0.30
|1.2209
|1.2236
|1.2209
|135.00
|1770.80
|415
|2004.09.10 12:12
|buy
|37
|0.30
|1.2209
|1.2039
|1.2249
�
|416
|2004.09.10 14:24
|modify
|37
|0.30
|1.2209
|1.2209
|1.2249
|417
|2004.09.10 14:25
|modify
|37
|0.30
|1.2209
|1.2210
|1.2249
�
|418
|2004.09.10 14:25
|modify
|37
|0.30
|1.2209
|1.2212
|1.2249
|419
|2004.09.10 14:25
|modify
|37
|0.30
|1.2209
|1.2213
|1.2249
�
|420
|2004.09.10 14:25
|modify
|37
|0.30
|1.2209
|1.2214
|1.2249
|421
|2004.09.10 14:25
|modify
|37
|0.30
|1.2209
|1.2215
|1.2249
�
|422
|2004.09.10 14:30
|s/l
|37
|0.30
|1.2215
|1.2215
|1.2249
|18.00
|1788.80
|423
|2004.09.10 14:30
|buy
|38
|0.30
|1.2216
|1.2046
|1.2256
�
|424
|2004.09.10 14:45
|modify
|38
|0.30
|1.2216
|1.2218
|1.2256
|425
|2004.09.10 14:45
|modify
|38
|0.30
|1.2216
|1.2220
|1.2256
�
|426
|2004.09.10 14:45
|modify
|38
|0.30
|1.2216
|1.2223
|1.2256
|427
|2004.09.10 14:45
|modify
|38
|0.30
|1.2216
|1.2225
|1.2256
�
|428
|2004.09.10 14:45
|t/p
|38
|0.30
|1.2256
|1.2225
|1.2256
|120.00
|1908.80
|429
|2004.09.10 14:45
|sell
|39
|0.30
|1.2257
|1.2427
|1.2212
�
|430
|2004.09.13 13:58
|modify
|39
|0.30
|1.2257
|1.2256
|1.2212
|431
|2004.09.13 14:00
|modify
|39
|0.30
|1.2257
|1.2256
|1.2212
�
|432
|2004.09.13 14:01
|modify
|39
|0.30
|1.2257
|1.2255
|1.2212
|433
|2004.09.13 14:22
|modify
|39
|0.30
|1.2257
|1.2253
|1.2212
�
|434
|2004.09.13 14:22
|modify
|39
|0.30
|1.2257
|1.2252
|1.2212
|435
|2004.09.13 14:23
|modify
|39
|0.30
|1.2257
|1.2251
|1.2212
�
|436
|2004.09.13 14:24
|modify
|39
|0.30
|1.2257
|1.2249
|1.2212
|437
|2004.09.13 16:02
|s/l
|39
|0.30
|1.2249
|1.2249
|1.2212
|25.65
|1934.45
�
|438
|2004.09.13 16:02
|sell
|40
|0.30
|1.2248
|1.2418
|1.2203
|439
|2004.09.13 16:15
|modify
|40
|0.30
|1.2248
|1.2248
|1.2203
�
|440
|2004.09.13 16:15
|modify
|40
|0.30
|1.2248
|1.2247
|1.2203
|441
|2004.09.13 16:29
|s/l
|40
|0.30
|1.2247
|1.2247
|1.2203
|3.00
|1937.45
�
|442
|2004.09.13 16:29
|sell
|41
|0.30
|1.2246
|1.2416
|1.2201
|443
|2004.09.15 09:46
|modify
|41
|0.30
|1.2246
|1.2245
|1.2201
�
|444
|2004.09.15 09:46
|modify
|41
|0.30
|1.2246
|1.2244
|1.2201
|445
|2004.09.15 10:25
|s/l
|41
|0.30
|1.2244
|1.2244
|1.2201
|12.60
|1950.05
�
|446
|2004.09.15 10:25
|sell
|42
|0.30
|1.2242
|1.2412
|1.2197
|447
|2004.09.15 14:30
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2241
|1.2197
�
|448
|2004.09.15 14:30
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2238
|1.2197
|449
|2004.09.15 14:30
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2234
|1.2197
�
|450
|2004.09.15 14:40
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2234
|1.2197
|451
|2004.09.15 14:40
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2233
|1.2197
�
|452
|2004.09.15 14:40
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2232
|1.2197
|453
|2004.09.15 14:40
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2231
|1.2197
�
|454
|2004.09.15 14:40
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2230
|1.2197
|455
|2004.09.15 14:42
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2229
|1.2197
�
|456
|2004.09.15 14:42
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2227
|1.2197
|457
|2004.09.15 14:42
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2226
|1.2197
�
|458
|2004.09.15 14:42
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2225
|1.2197
|459
|2004.09.15 14:42
|modify
|42
|0.30
|1.2242
|1.2223
|1.2197
�
|460
|2004.09.15 15:01
|t/p
|42
|0.30
|1.2197
|1.2223
|1.2197
|135.00
|2085.05
|461
|2004.09.15 15:01
|buy
|43
|0.30
|1.2197
|1.2027
|1.2237
�
|462
|2004.09.21 11:47
|modify
|43
|0.30
|1.2197
|1.2198
|1.2237
|463
|2004.09.21 11:47
|modify
|43
|0.30
|1.2197
|1.2200
|1.2237
�
|464
|2004.09.21 11:47
|modify
|43
|0.30
|1.2197
|1.2201
|1.2237
|465
|2004.09.21 11:48
|modify
|43
|0.30
|1.2197
|1.2203
|1.2237
�
|466
|2004.09.21 11:48
|modify
|43
|0.30
|1.2197
|1.2204
|1.2237
|467
|2004.09.21 11:49
|modify
|43
|0.30
|1.2197
|1.2205
|1.2237
�
|468
|2004.09.21 11:49
|t/p
|43
|0.30
|1.2237
|1.2205
|1.2237
|111.00
|2196.05
|469
|2004.09.21 11:49
|sell
|44
|0.30
|1.2237
|1.2407
|1.2192
�
|470
|2004.09.30 13:51
|s/l
|44
|0.30
|1.2407
|1.2407
|1.2192
|-491.85
|1704.20
|471
|2004.09.30 13:51
|sell
|45
|0.30
|1.2405
|1.2575
|1.2360
�
|472
|2004.10.04 02:39
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2404
|1.2360
|473
|2004.10.04 02:39
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2403
|1.2360
�
|474
|2004.10.04 02:42
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2402
|1.2360
|475
|2004.10.04 02:48
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2400
|1.2360
�
|476
|2004.10.04 02:48
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2398
|1.2360
|477
|2004.10.04 02:48
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2397
|1.2360
�
|478
|2004.10.04 02:49
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2397
|1.2360
|479
|2004.10.04 02:51
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2396
|1.2360
�
|480
|2004.10.04 02:52
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2396
|1.2360
|481
|2004.10.04 03:04
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2395
|1.2360
�
|482
|2004.10.04 03:05
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2393
|1.2360
|483
|2004.10.04 03:05
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2392
|1.2360
�
|484
|2004.10.04 03:05
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2391
|1.2360
|485
|2004.10.04 04:01
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2389
|1.2360
�
|486
|2004.10.04 04:01
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2388
|1.2360
|487
|2004.10.04 04:02
|modify
|45
|0.30
|1.2405
|1.2386
|1.2360
�
|488
|2004.10.04 04:04
|t/p
|45
|0.30
|1.2360
|1.2386
|1.2360
|138.30
|1842.50
|489
|2004.10.04 04:04
|buy
|46
|0.30
|1.2360
|1.2190
|1.2400
�
|490
|2004.10.08 14:45
|modify
|46
|0.30
|1.2360
|1.2360
|1.2400
|491
|2004.10.08 14:45
|modify
|46
|0.30
|1.2360
|1.2362
|1.2400
�
|492
|2004.10.08 14:49
|modify
|46
|0.30
|1.2360
|1.2362
|1.2400
|493
|2004.10.08 14:49
|modify
|46
|0.30
|1.2360
|1.2363
|1.2400
�
|494
|2004.10.08 14:49
|modify
|46
|0.30
|1.2360
|1.2364
|1.2400
|495
|2004.10.08 14:49
|modify
|46
|0.30
|1.2360
|1.2365
|1.2400
�
|496
|2004.10.08 14:59
|modify
|46
|0.30
|1.2360
|1.2365
|1.2400
|497
|2004.10.08 15:22
|modify
|46
|0.30
|1.2360
|1.2366
|1.2400
�
|498
|2004.10.08 15:22
|modify
|46
|0.30
|1.2360
|1.2367
|1.2400
|499
|2004.10.08 15:23
|modify
|46
|0.30
|1.2360
|1.2368
|1.2400
�
|500
|2004.10.08 15:23
|modify
|46
|0.30
|1.2360
|1.2369
|1.2400
|501
|2004.10.08 15:25
|t/p
|46
|0.30
|1.2400
|1.2369
|1.2400
|106.50
|1949.00
�
|502
|2004.10.08 15:25
|sell
|47
|0.30
|1.2400
|1.2570
|1.2355
|503
|2004.10.11 19:05
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2399
|1.2355
�
|504
|2004.10.11 19:42
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2398
|1.2355
|505
|2004.10.11 20:14
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2397
|1.2355
�
|506
|2004.10.12 02:17
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2395
|1.2355
|507
|2004.10.12 02:48
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2393
|1.2355
�
|508
|2004.10.12 02:52
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2393
|1.2355
|509
|2004.10.12 02:53
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2391
|1.2355
�
|510
|2004.10.12 02:54
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2390
|1.2355
|511
|2004.10.12 02:54
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2388
|1.2355
�
|512
|2004.10.12 02:54
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2387
|1.2355
|513
|2004.10.12 02:59
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2386
|1.2355
�
|514
|2004.10.12 03:00
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2386
|1.2355
|515
|2004.10.12 03:00
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2385
|1.2355
�
|516
|2004.10.12 03:00
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2383
|1.2355
|517
|2004.10.12 03:04
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2382
|1.2355
�
|518
|2004.10.12 07:47
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2381
|1.2355
|519
|2004.10.12 07:50
|modify
|47
|0.30
|1.2400
|1.2380
|1.2355
�
|520
|2004.10.12 07:50
|t/p
|47
|0.30
|1.2355
|1.2380
|1.2355
|138.30
|2087.30
|521
|2004.10.12 07:50
|buy
|48
|0.30
|1.2353
|1.2183
|1.2393
�
|522
|2004.10.14 14:30
|modify
|48
|0.30
|1.2353
|1.2358
|1.2393
|523
|2004.10.14 14:30
|t/p
|48
|0.30
|1.2393
|1.2358
|1.2393
|111.00
|2198.30
�
|524
|2004.10.14 14:30
|sell
|49
|0.30
|1.2395
|1.2565
|1.2350
|525
|2004.10.14 15:25
|modify
|49
|0.30
|1.2395
|1.2395
|1.2350
�
|526
|2004.10.14 15:25
|modify
|49
|0.30
|1.2395
|1.2394
|1.2350
|527
|2004.10.14 15:32
|modify
|49
|0.30
|1.2395
|1.2394
|1.2350
�
|528
|2004.10.14 15:33
|modify
|49
|0.30
|1.2395
|1.2392
|1.2350
|529
|2004.10.14 15:33
|modify
|49
|0.30
|1.2395
|1.2391
|1.2350
�
|530
|2004.10.14 15:33
|modify
|49
|0.30
|1.2395
|1.2390
|1.2350
|531
|2004.10.14 15:33
|modify
|49
|0.30
|1.2395
|1.2389
|1.2350
�
|532
|2004.10.14 15:33
|modify
|49
|0.30
|1.2395
|1.2388
|1.2350
|533
|2004.10.14 15:35
|modify
|49
|0.30
|1.2395
|1.2387
|1.2350
�
|534
|2004.10.14 15:35
|modify
|49
|0.30
|1.2395
|1.2386
|1.2350
|535
|2004.10.14 15:35
|modify
|49
|0.30
|1.2395
|1.2385
|1.2350
�
|536
|2004.10.14 16:37
|s/l
|49
|0.30
|1.2385
|1.2385
|1.2350
|30.00
|2228.30
|537
|2004.10.14 16:37
|sell
|50
|0.30
|1.2383
|1.2553
|1.2338
�
|538
|2004.10.20 09:22
|s/l
|50
|0.30
|1.2553
|1.2553
|1.2338
|-500.10
|1728.20
|539
|2004.10.20 09:22
|sell
|51
|0.30
|1.2552
|1.2722
|1.2507
�
|540
|2004.10.25 00:15
|s/l
|51
|0.30
|1.2722
|1.2722
|1.2507
|-505.05
|1223.15
|541
|2004.10.25 00:15
|sell
|52
|0.30
|1.2720
|1.2890
|1.2675
�
|542
|2004.10.28 01:49
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2719
|1.2675
|543
|2004.10.28 01:58
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2719
|1.2675
�
|544
|2004.10.28 01:59
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2718
|1.2675
|545
|2004.10.28 02:09
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2717
|1.2675
�
|546
|2004.10.28 02:09
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2716
|1.2675
|547
|2004.10.28 02:33
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2715
|1.2675
�
|548
|2004.10.28 02:38
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2714
|1.2675
|549
|2004.10.28 02:38
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2712
|1.2675
�
|550
|2004.10.28 02:38
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2711
|1.2675
|551
|2004.10.28 02:40
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2710
|1.2675
�
|552
|2004.10.28 02:40
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2709
|1.2675
|553
|2004.10.28 02:40
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2707
|1.2675
�
|554
|2004.10.28 02:41
|modify
|52
|0.30
|1.2720
|1.2705
|1.2675
|555
|2004.10.28 03:00
|s/l
|52
|0.30
|1.2705
|1.2705
|1.2675
|53.25
|1276.40
�
|556
|2004.10.28 03:00
|sell
|53
|0.30
|1.2703
|1.2873
|1.2658
|557
|2004.10.28 12:40
|modify
|53
|0.30
|1.2703
|1.2700
|1.2658
�
|558
|2004.10.28 12:40
|modify
|53
|0.30
|1.2703
|1.2696
|1.2658
|559
|2004.10.28 12:41
|modify
|53
|0.30
|1.2703
|1.2692
|1.2658
�
|560
|2004.10.28 12:41
|modify
|53
|0.30
|1.2703
|1.2691
|1.2658
|561
|2004.10.28 12:41
|modify
|53
|0.30
|1.2703
|1.2690
|1.2658
�
|562
|2004.10.28 12:41
|modify
|53
|0.30
|1.2703
|1.2687
|1.2658
|563
|2004.10.28 12:41
|modify
|53
|0.30
|1.2703
|1.2686
|1.2658
�
|564
|2004.10.28 12:41
|modify
|53
|0.30
|1.2703
|1.2684
|1.2658
|565
|2004.10.28 12:41
|t/p
|53
|0.30
|1.2658
|1.2684
|1.2658
|135.00
|1411.40
�
|566
|2004.10.28 12:41
|buy
|54
|0.30
|1.2658
|1.2488
|1.2698
|567
|2004.10.28 12:54
|modify
|54
|0.30
|1.2658
|1.2659
|1.2698
�
|568
|2004.10.28 12:54
|modify
|54
|0.30
|1.2658
|1.2661
|1.2698
|569
|2004.10.28 12:54
|modify
|54
|0.30
|1.2658
|1.2662
|1.2698
�
|570
|2004.10.28 12:55
|modify
|54
|0.30
|1.2658
|1.2663
|1.2698
|571
|2004.10.28 12:55
|modify
|54
|0.30
|1.2658
|1.2665
|1.2698
�
|572
|2004.10.28 12:55
|modify
|54
|0.30
|1.2658
|1.2666
|1.2698
|573
|2004.10.28 12:55
|modify
|54
|0.30
|1.2658
|1.2667
|1.2698
�
|574
|2004.10.28 12:55
|t/p
|54
|0.30
|1.2698
|1.2667
|1.2698
|120.00
|1531.40
|575
|2004.10.28 12:55
|buy
|55
|0.30
|1.2700
|1.2530
|1.2740
�
|576
|2004.10.28 15:13
|modify
|55
|0.30
|1.2700
|1.2702
|1.2740
|577
|2004.10.28 15:13
|modify
|55
|0.30
|1.2700
|1.2704
|1.2740
�
|578
|2004.10.28 15:13
|modify
|55
|0.30
|1.2700
|1.2706
|1.2740
|579
|2004.10.28 15:14
|modify
|55
|0.30
|1.2700
|1.2707
|1.2740
�
|580
|2004.10.28 15:14
|modify
|55
|0.30
|1.2700
|1.2708
|1.2740
|581
|2004.10.28 15:14
|modify
|55
|0.30
|1.2700
|1.2709
|1.2740
�
|582
|2004.10.28 15:14
|t/p
|55
|0.30
|1.2740
|1.2709
|1.2740
|120.00
|1651.40
|583
|2004.10.28 15:14
|sell
|56
|0.30
|1.2740
|1.2910
|1.2695
�
|584
|2004.10.29 16:07
|modify
|56
|0.30
|1.2740
|1.2739
|1.2695
|585
|2004.10.29 16:07
|modify
|56
|0.30
|1.2740
|1.2738
|1.2695
�
|586
|2004.10.29 16:07
|modify
|56
|0.30
|1.2740
|1.2737
|1.2695
|587
|2004.10.29 16:07
|modify
|56
|0.30
|1.2740
|1.2736
|1.2695
�
|588
|2004.10.29 16:07
|modify
|56
|0.30
|1.2740
|1.2735
|1.2695
|589
|2004.10.29 16:07
|modify
|56
|0.30
|1.2740
|1.2734
|1.2695
�
|590
|2004.10.29 16:07
|modify
|56
|0.30
|1.2740
|1.2733
|1.2695
|591
|2004.10.29 16:07
|modify
|56
|0.30
|1.2740
|1.2732
|1.2695
�
|592
|2004.10.29 16:22
|s/l
|56
|0.30
|1.2732
|1.2732
|1.2695
|25.65
|1677.05
|593
|2004.10.29 16:22
|buy
|57
|0.30
|1.2732
|1.2562
|1.2772
�
|594
|2004.10.29 19:09
|modify
|57
|0.30
|1.2732
|1.2732
|1.2772
|595
|2004.10.29 19:09
|modify
|57
|0.30
|1.2732
|1.2733
|1.2772
�
|596
|2004.10.29 19:10
|modify
|57
|0.30
|1.2732
|1.2734
|1.2772
|597
|2004.10.29 19:10
|modify
|57
|0.30
|1.2732
|1.2735
|1.2772
�
|598
|2004.10.29 19:18
|modify
|57
|0.30
|1.2732
|1.2735
|1.2772
|599
|2004.10.29 19:28
|modify
|57
|0.30
|1.2732
|1.2737
|1.2772
�
|600
|2004.10.29 19:28
|modify
|57
|0.30
|1.2732
|1.2739
|1.2772
|601
|2004.10.29 19:31
|modify
|57
|0.30
|1.2732
|1.2739
|1.2772
�
|602
|2004.10.29 19:32
|modify
|57
|0.30
|1.2732
|1.2740
|1.2772
|603
|2004.10.29 19:32
|modify
|57
|0.30
|1.2732
|1.2742
|1.2772
�
|604
|2004.10.29 19:36
|t/p
|57
|0.30
|1.2772
|1.2742
|1.2772
|120.00
|1797.05
|605
|2004.10.29 19:36
|sell
|58
|0.30
|1.2773
|1.2943
|1.2728
�
|606
|2004.11.01 10:25
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2773
|1.2728
|607
|2004.11.01 10:26
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2772
|1.2728
�
|608
|2004.11.01 10:26
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2771
|1.2728
|609
|2004.11.01 10:26
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2770
|1.2728
�
|610
|2004.11.01 10:26
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2768
|1.2728
|611
|2004.11.01 10:26
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2767
|1.2728
�
|612
|2004.11.01 10:27
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2766
|1.2728
|613
|2004.11.01 10:29
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2765
|1.2728
�
|614
|2004.11.01 10:30
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2765
|1.2728
|615
|2004.11.01 10:30
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2764
|1.2728
�
|616
|2004.11.01 10:30
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2762
|1.2728
|617
|2004.11.01 10:30
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2761
|1.2728
�
|618
|2004.11.01 10:30
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2760
|1.2728
|619
|2004.11.01 10:31
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2759
|1.2728
�
|620
|2004.11.01 10:31
|modify
|58
|0.30
|1.2773
|1.2758
|1.2728
|621
|2004.11.01 13:39
|s/l
|58
|0.30
|1.2758
|1.2758
|1.2728
|46.65
|1843.70
�
|622
|2004.11.01 13:39
|buy
|59
|0.30
|1.2758
|1.2588
|1.2798
|623
|2004.11.03 14:49
|modify
|59
|0.30
|1.2758
|1.2758
|1.2798
�
|624
|2004.11.03 14:50
|modify
|59
|0.30
|1.2758
|1.2760
|1.2798
|625
|2004.11.03 14:50
|modify
|59
|0.30
|1.2758
|1.2761
|1.2798
�
|626
|2004.11.03 14:51
|modify
|59
|0.30
|1.2758
|1.2762
|1.2798
|627
|2004.11.03 14:51
|modify
|59
|0.30
|1.2758
|1.2764
|1.2798
�
|628
|2004.11.03 14:52
|modify
|59
|0.30
|1.2758
|1.2766
|1.2798
|629
|2004.11.03 14:52
|t/p
|59
|0.30
|1.2798
|1.2766
|1.2798
|111.00
|1954.70
�
|630
|2004.11.03 14:52
|sell
|60
|0.30
|1.2798
|1.2968
|1.2753
|631
|2004.11.05 14:30
|modify
|60
|0.30
|1.2798
|1.2798
|1.2753
�
|632
|2004.11.05 14:32
|s/l
|60
|0.30
|1.2798
|1.2798
|1.2753
|3.30
|1958.00
|633
|2004.11.05 14:32
|buy
|61
|0.30
|1.2803
|1.2633
|1.2843
�
|634
|2004.11.05 14:36
|modify
|61
|0.30
|1.2803
|1.2805
|1.2843
|635
|2004.11.05 14:40
|s/l
|61
|0.30
|1.2805
|1.2805
|1.2843
|6.00
|1964.00
�
|636
|2004.11.05 14:40
|buy
|62
|0.30
|1.2805
|1.2635
|1.2845
|637
|2004.11.05 15:31
|modify
|62
|0.30
|1.2805
|1.2807
|1.2845
�
|638
|2004.11.05 15:31
|modify
|62
|0.30
|1.2805
|1.2808
|1.2845
|639
|2004.11.05 15:31
|modify
|62
|0.30
|1.2805
|1.2809
|1.2845
�
|640
|2004.11.05 15:31
|modify
|62
|0.30
|1.2805
|1.2813
|1.2845
|641
|2004.11.05 15:31
|t/p
|62
|0.30
|1.2845
|1.2813
|1.2845
|120.00
|2084.00
�
|642
|2004.11.05 15:31
|buy
|63
|0.30
|1.2848
|1.2678
|1.2888
|643
|2004.11.05 15:34
|modify
|63
|0.30
|1.2848
|1.2848
|1.2888
�
|644
|2004.11.05 15:34
|modify
|63
|0.30
|1.2848
|1.2849
|1.2888
|645
|2004.11.05 15:35
|modify
|63
|0.30
|1.2848
|1.2850
|1.2888
�
|646
|2004.11.05 15:35
|modify
|63
|0.30
|1.2848
|1.2852
|1.2888
|647
|2004.11.05 15:35
|modify
|63
|0.30
|1.2848
|1.2853
|1.2888
�
|648
|2004.11.05 15:35
|modify
|63
|0.30
|1.2848
|1.2855
|1.2888
|649
|2004.11.05 15:36
|modify
|63
|0.30
|1.2848
|1.2856
|1.2888
�
|650
|2004.11.05 15:36
|t/p
|63
|0.30
|1.2888
|1.2856
|1.2888
|120.00
|2204.00
|651
|2004.11.05 15:36
|sell
|64
|0.30
|1.2890
|1.3060
|1.2845
�
|652
|2004.11.10 16:17
|modify
|64
|0.30
|1.2890
|1.2887
|1.2845
|653
|2004.11.10 16:17
|modify
|64
|0.30
|1.2890
|1.2883
|1.2845
�
|654
|2004.11.10 16:17
|modify
|64
|0.30
|1.2890
|1.2881
|1.2845
|655
|2004.11.10 16:21
|modify
|64
|0.30
|1.2890
|1.2878
|1.2845
�
|656
|2004.11.10 16:21
|modify
|64
|0.30
|1.2890
|1.2876
|1.2845
|657
|2004.11.10 16:21
|modify
|64
|0.30
|1.2890
|1.2874
|1.2845
�
|658
|2004.11.10 16:25
|s/l
|64
|0.30
|1.2874
|1.2874
|1.2845
|56.25
|2260.25
|659
|2004.11.10 16:25
|buy
|65
|0.30
|1.2876
|1.2706
|1.2916
�
|660
|2004.11.10 16:54
|modify
|65
|0.30
|1.2876
|1.2877
|1.2916
|661
|2004.11.10 16:54
|modify
|65
|0.30
|1.2876
|1.2878
|1.2916
�
|662
|2004.11.10 16:54
|modify
|65
|0.30
|1.2876
|1.2880
|1.2916
|663
|2004.11.10 16:54
|modify
|65
|0.30
|1.2876
|1.2881
|1.2916
�
|664
|2004.11.10 16:55
|modify
|65
|0.30
|1.2876
|1.2882
|1.2916
|665
|2004.11.10 16:55
|modify
|65
|0.30
|1.2876
|1.2883
|1.2916
�
|666
|2004.11.10 16:55
|modify
|65
|0.30
|1.2876
|1.2884
|1.2916
|667
|2004.11.10 16:55
|modify
|65
|0.30
|1.2876
|1.2885
|1.2916
�
|668
|2004.11.10 16:55
|t/p
|65
|0.30
|1.2916
|1.2885
|1.2916
|120.00
|2380.25
|669
|2004.11.10 16:55
|buy
|66
|0.30
|1.2918
|1.2748
|1.2958
�
|670
|2004.11.12 17:07
|modify
|66
|0.30
|1.2918
|1.2920
|1.2958
|671
|2004.11.12 17:07
|modify
|66
|0.30
|1.2918
|1.2922
|1.2958
�
|672
|2004.11.12 17:07
|modify
|66
|0.30
|1.2918
|1.2924
|1.2958
|673
|2004.11.12 17:07
|modify
|66
|0.30
|1.2918
|1.2926
|1.2958
�
|674
|2004.11.12 17:12
|modify
|66
|0.30
|1.2918
|1.2926
|1.2958
|675
|2004.11.12 17:13
|modify
|66
|0.30
|1.2918
|1.2927
|1.2958
�
|676
|2004.11.12 17:13
|t/p
|66
|0.30
|1.2958
|1.2927
|1.2958
|115.50
|2495.75
|677
|2004.11.12 17:13
|sell
|67
|0.30
|1.2958
|1.3128
|1.2913
�
|678
|2004.11.15 18:35
|modify
|67
|0.30
|1.2958
|1.2956
|1.2913
|679
|2004.11.15 18:35
|modify
|67
|0.30
|1.2958
|1.2954
|1.2913
�
|680
|2004.11.15 18:56
|modify
|67
|0.30
|1.2958
|1.2953
|1.2913
|681
|2004.11.15 18:56
|modify
|67
|0.30
|1.2958
|1.2952
|1.2913
�
|682
|2004.11.15 18:56
|modify
|67
|0.30
|1.2958
|1.2950
|1.2913
|683
|2004.11.15 18:58
|modify
|67
|0.30
|1.2958
|1.2948
|1.2913
�
|684
|2004.11.15 18:58
|modify
|67
|0.30
|1.2958
|1.2947
|1.2913
|685
|2004.11.15 18:58
|modify
|67
|0.30
|1.2958
|1.2945
|1.2913
�
|686
|2004.11.15 18:59
|modify
|67
|0.30
|1.2958
|1.2944
|1.2913
|687
|2004.11.15 18:59
|modify
|67
|0.30
|1.2958
|1.2943
|1.2913
�
|688
|2004.11.15 18:59
|modify
|67
|0.30
|1.2958
|1.2942
|1.2913
|689
|2004.11.15 19:01
|modify
|67
|0.30
|1.2958
|1.2941
|1.2913
�
|690
|2004.11.15 20:59
|s/l
|67
|0.30
|1.2941
|1.2941
|1.2913
|52.65
|2548.40
|691
|2004.11.15 20:59
|buy
|68
|0.30
|1.2941
|1.2771
|1.2981
�
|692
|2004.11.16 10:11
|modify
|68
|0.30
|1.2941
|1.2942
|1.2981
|693
|2004.11.16 10:14
|modify
|68
|0.30
|1.2941
|1.2943
|1.2981
�
|694
|2004.11.16 10:15
|modify
|68
|0.30
|1.2941
|1.2944
|1.2981
|695
|2004.11.16 10:15
|modify
|68
|0.30
|1.2941
|1.2945
|1.2981
�
|696
|2004.11.16 10:15
|modify
|68
|0.30
|1.2941
|1.2946
|1.2981
|697
|2004.11.16 10:33
|modify
|68
|0.30
|1.2941
|1.2947
|1.2981
�
|698
|2004.11.16 10:33
|modify
|68
|0.30
|1.2941
|1.2949
|1.2981
|699
|2004.11.16 11:07
|modify
|68
|0.30
|1.2941
|1.2950
|1.2981
�
|700
|2004.11.16 11:27
|t/p
|68
|0.30
|1.2981
|1.2950
|1.2981
|117.75
|2666.15
|701
|2004.11.16 11:27
|sell
|69
|0.30
|1.2981
|1.3151
|1.2936
�
|702
|2004.11.16 15:10
|modify
|69
|0.30
|1.2981
|1.2980
|1.2936
|703
|2004.11.16 15:10
|modify
|69
|0.30
|1.2981
|1.2978
|1.2936
�
|704
|2004.11.16 15:11
|modify
|69
|0.30
|1.2981
|1.2977
|1.2936
|705
|2004.11.16 15:24
|modify
|69
|0.30
|1.2981
|1.2976
|1.2936
�
|706
|2004.11.16 15:24
|modify
|69
|0.30
|1.2981
|1.2974
|1.2936
|707
|2004.11.16 15:24
|modify
|69
|0.30
|1.2981
|1.2973
|1.2936
�
|708
|2004.11.16 15:24
|modify
|69
|0.30
|1.2981
|1.2971
|1.2936
|709
|2004.11.16 15:25
|modify
|69
|0.30
|1.2981
|1.2970
|1.2936
�
|710
|2004.11.16 15:25
|modify
|69
|0.30
|1.2981
|1.2969
|1.2936
|711
|2004.11.16 15:26
|modify
|69
|0.30
|1.2981
|1.2968
|1.2936
�
|712
|2004.11.16 15:26
|modify
|69
|0.30
|1.2981
|1.2967
|1.2936
|713
|2004.11.16 16:15
|s/l
|69
|0.30
|1.2967
|1.2967
|1.2936
|42.00
|2708.15
�
|714
|2004.11.16 16:15
|buy
|70
|0.30
|1.2968
|1.2798
|1.3008
|715
|2004.11.17 09:08
|modify
|70
|0.30
|1.2968
|1.2968
|1.3008
�
|716
|2004.11.17 10:15
|modify
|70
|0.30
|1.2968
|1.2969
|1.3008
|717
|2004.11.17 10:43
|modify
|70
|0.30
|1.2968
|1.2971
|1.3008
�
|718
|2004.11.17 10:43
|modify
|70
|0.30
|1.2968
|1.2973
|1.3008
|719
|2004.11.17 10:44
|modify
|70
|0.30
|1.2968
|1.2974
|1.3008
�
|720
|2004.11.17 10:44
|modify
|70
|0.30
|1.2968
|1.2975
|1.3008
|721
|2004.11.17 10:44
|modify
|70
|0.30
|1.2968
|1.2976
|1.3008
�
|722
|2004.11.17 10:44
|modify
|70
|0.30
|1.2968
|1.2977
|1.3008
|723
|2004.11.17 10:44
|t/p
|70
|0.30
|1.3008
|1.2977
|1.3008
|113.25
|2821.40
�
|724
|2004.11.17 10:44
|sell
|71
|0.30
|1.3008
|1.3178
|1.2963
|725
|2004.11.18 17:20
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.3007
|1.2963
�
|726
|2004.11.18 17:20
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.3006
|1.2963
|727
|2004.11.18 17:20
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.3005
|1.2963
�
|728
|2004.11.18 17:20
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.3004
|1.2963
|729
|2004.11.18 17:20
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.3003
|1.2963
�
|730
|2004.11.18 17:20
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.3002
|1.2963
|731
|2004.11.18 17:28
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.3002
|1.2963
�
|732
|2004.11.18 17:28
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.3001
|1.2963
|733
|2004.11.18 17:28
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.3000
|1.2963
�
|734
|2004.11.18 18:03
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.2999
|1.2963
|735
|2004.11.18 18:03
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.2996
|1.2963
�
|736
|2004.11.18 18:04
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.2993
|1.2963
|737
|2004.11.18 18:04
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.2992
|1.2963
�
|738
|2004.11.18 18:05
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.2991
|1.2963
|739
|2004.11.18 18:05
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.2990
|1.2963
�
|740
|2004.11.18 18:05
|modify
|71
|0.30
|1.3008
|1.2989
|1.2963
|741
|2004.11.18 18:05
|t/p
|71
|0.30
|1.2963
|1.2989
|1.2963
|136.65
|2958.05
�
|742
|2004.11.18 18:05
|buy
|72
|0.30
|1.2963
|1.2793
|1.3003
|743
|2004.11.19 10:15
|modify
|72
|0.30
|1.2963
|1.2964
|1.3003
�
|744
|2004.11.19 10:16
|modify
|72
|0.30
|1.2963
|1.2965
|1.3003
|745
|2004.11.19 10:18
|modify
|72
|0.30
|1.2963
|1.2965
|1.3003
�
|746
|2004.11.19 11:29
|modify
|72
|0.30
|1.2963
|1.2966
|1.3003
|747
|2004.11.19 11:29
|modify
|72
|0.30
|1.2963
|1.2967
|1.3003
�
|748
|2004.11.19 11:29
|modify
|72
|0.30
|1.2963
|1.2968
|1.3003
|749
|2004.11.19 11:29
|modify
|72
|0.30
|1.2963
|1.2969
|1.3003
�
|750
|2004.11.19 11:31
|modify
|72
|0.30
|1.2963
|1.2970
|1.3003
|751
|2004.11.19 11:31
|modify
|72
|0.30
|1.2963
|1.2971
|1.3003
�
|752
|2004.11.19 11:32
|modify
|72
|0.30
|1.2963
|1.2971
|1.3003
|753
|2004.11.19 11:34
|modify
|72
|0.30
|1.2963
|1.2972
|1.3003
�
|754
|2004.11.19 11:34
|t/p
|72
|0.30
|1.3003
|1.2972
|1.3003
|117.75
|3075.80
|755
|2004.11.19 11:34
|sell
|73
|0.30
|1.3004
|1.3174
|1.2959
�
|756
|2004.11.23 03:55
|modify
|73
|0.30
|1.3004
|1.3003
|1.2959
|757
|2004.11.23 04:57
|s/l
|73
|0.30
|1.3003
|1.3003
|1.2959
|6.30
|3082.10
�
|758
|2004.11.23 04:57
|buy
|74
|0.30
|1.3003
|1.2833
|1.3043
|759
|2004.11.23 11:28
|modify
|74
|0.30
|1.3003
|1.3004
|1.3043
�
|760
|2004.11.23 11:28
|modify
|74
|0.30
|1.3003
|1.3005
|1.3043
|761
|2004.11.23 11:29
|modify
|74
|0.30
|1.3003
|1.3006
|1.3043
�
|762
|2004.11.23 11:30
|modify
|74
|0.30
|1.3003
|1.3007
|1.3043
|763
|2004.11.23 11:30
|modify
|74
|0.30
|1.3003
|1.3008
|1.3043
�
|764
|2004.11.23 11:39
|modify
|74
|0.30
|1.3003
|1.3010
|1.3043
|765
|2004.11.23 11:40
|modify
|74
|0.30
|1.3003
|1.3011
|1.3043
�
|766
|2004.11.23 11:40
|t/p
|74
|0.30
|1.3043
|1.3011
|1.3043
|120.00
|3202.10
|767
|2004.11.23 11:40
|sell
|75
|0.30
|1.3043
|1.3213
|1.2998
�
|768
|2004.11.25 12:18
|s/l
|75
|0.30
|1.3213
|1.3213
|1.2998
|-503.40
|2698.70
|769
|2004.11.25 12:18
|sell
|76
|0.30
|1.3211
|1.3381
|1.3166
�
|770
|2004.11.26 10:23
|modify
|76
|0.30
|1.3211
|1.3210
|1.3166
|771
|2004.11.26 10:23
|modify
|76
|0.30
|1.3211
|1.3209
|1.3166
�
|772
|2004.11.26 10:26
|s/l
|76
|0.30
|1.3209
|1.3209
|1.3166
|7.65
|2706.35
|773
|2004.11.26 10:26
|buy
|77
|0.30
|1.3209
|1.3039
|1.3249
�
|774
|2004.11.26 12:18
|modify
|77
|0.30
|1.3209
|1.3209
|1.3249
|775
|2004.11.26 12:18
|modify
|77
|0.30
|1.3209
|1.3210
|1.3249
�
|776
|2004.11.26 12:18
|modify
|77
|0.30
|1.3209
|1.3211
|1.3249
|777
|2004.11.26 12:18
|modify
|77
|0.30
|1.3209
|1.3212
|1.3249
�
|778
|2004.11.26 12:20
|modify
|77
|0.30
|1.3209
|1.3213
|1.3249
|779
|2004.11.26 12:20
|modify
|77
|0.30
|1.3209
|1.3214
|1.3249
�
|780
|2004.11.26 12:20
|modify
|77
|0.30
|1.3209
|1.3215
|1.3249
|781
|2004.11.26 12:20
|modify
|77
|0.30
|1.3209
|1.3216
|1.3249
�
|782
|2004.11.26 12:20
|modify
|77
|0.30
|1.3209
|1.3217
|1.3249
|783
|2004.11.26 12:21
|modify
|77
|0.30
|1.3209
|1.3217
|1.3249
�
|784
|2004.11.26 12:21
|modify
|77
|0.30
|1.3209
|1.3218
|1.3249
|785
|2004.11.26 12:22
|t/p
|77
|0.30
|1.3249
|1.3218
|1.3249
|120.00
|2826.35
�
|786
|2004.11.26 12:22
|buy
|78
|0.30
|1.3251
|1.3081
|1.3291
|787
|2004.11.26 17:17
|modify
|78
|0.30
|1.3251
|1.3251
|1.3291
�
|788
|2004.11.26 17:17
|modify
|78
|0.30
|1.3251
|1.3252
|1.3291
|789
|2004.11.26 17:17
|modify
|78
|0.30
|1.3251
|1.3253
|1.3291
�
|790
|2004.11.26 17:17
|modify
|78
|0.30
|1.3251
|1.3254
|1.3291
|791
|2004.11.26 17:17
|modify
|78
|0.30
|1.3251
|1.3255
|1.3291
�
|792
|2004.11.26 17:17
|modify
|78
|0.30
|1.3251
|1.3256
|1.3291
|793
|2004.11.26 17:17
|modify
|78
|0.30
|1.3251
|1.3257
|1.3291
�
|794
|2004.11.26 17:31
|modify
|78
|0.30
|1.3251
|1.3258
|1.3291
|795
|2004.11.26 17:31
|modify
|78
|0.30
|1.3251
|1.3259
|1.3291
�
|796
|2004.11.26 17:31
|modify
|78
|0.30
|1.3251
|1.3260
|1.3291
|797
|2004.11.26 17:42
|modify
|78
|0.30
|1.3251
|1.3260
|1.3291
�
|798
|2004.11.26 17:42
|t/p
|78
|0.30
|1.3291
|1.3260
|1.3291
|120.00
|2946.35
|799
|2004.11.26 17:42
|sell
|79
|0.30
|1.3291
|1.3461
|1.3246
�
|800
|2004.11.29 01:57
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3290
|1.3246
|801
|2004.11.29 01:57
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3289
|1.3246
�
|802
|2004.11.29 01:57
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3288
|1.3246
|803
|2004.11.29 01:59
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3287
|1.3246
�
|804
|2004.11.29 02:05
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3286
|1.3246
|805
|2004.11.29 02:05
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3285
|1.3246
�
|806
|2004.11.29 02:05
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3283
|1.3246
|807
|2004.11.29 02:05
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3282
|1.3246
�
|808
|2004.11.29 02:05
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3281
|1.3246
|809
|2004.11.29 02:09
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3280
|1.3246
�
|810
|2004.11.29 02:09
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3279
|1.3246
|811
|2004.11.29 02:12
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3278
|1.3246
�
|812
|2004.11.29 02:13
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3276
|1.3246
|813
|2004.11.29 02:13
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3275
|1.3246
�
|814
|2004.11.29 02:16
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3275
|1.3246
|815
|2004.11.29 02:16
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3274
|1.3246
�
|816
|2004.11.29 02:16
|modify
|79
|0.30
|1.3291
|1.3273
|1.3246
|817
|2004.11.29 02:16
|t/p
|79
|0.30
|1.3246
|1.3273
|1.3246
|136.65
|3083.00
�
|818
|2004.11.29 02:16
|buy
|80
|0.30
|1.3246
|1.3076
|1.3286
|819
|2004.11.29 06:11
|modify
|80
|0.30
|1.3246
|1.3248
|1.3286
�
|820
|2004.11.29 06:20
|modify
|80
|0.30
|1.3246
|1.3250
|1.3286
|821
|2004.11.29 06:21
|modify
|80
|0.30
|1.3246
|1.3251
|1.3286
�
|822
|2004.11.29 06:21
|modify
|80
|0.30
|1.3246
|1.3252
|1.3286
|823
|2004.11.29 06:35
|modify
|80
|0.30
|1.3246
|1.3252
|1.3286
�
|824
|2004.11.29 08:02
|s/l
|80
|0.30
|1.3252
|1.3252
|1.3286
|18.00
|3101.00
|825
|2004.11.29 08:02
|buy
|81
|0.30
|1.3254
|1.3084
|1.3294
�
|826
|2004.11.29 16:40
|modify
|81
|0.30
|1.3254
|1.3254
|1.3294
|827
|2004.11.29 16:40
|modify
|81
|0.30
|1.3254
|1.3255
|1.3294
�
|828
|2004.11.29 16:40
|modify
|81
|0.30
|1.3254
|1.3256
|1.3294
|829
|2004.11.29 16:40
|modify
|81
|0.30
|1.3254
|1.3257
|1.3294
�
|830
|2004.11.29 17:35
|modify
|81
|0.30
|1.3254
|1.3258
|1.3294
|831
|2004.11.29 17:35
|modify
|81
|0.30
|1.3254
|1.3259
|1.3294
�
|832
|2004.11.29 18:32
|modify
|81
|0.30
|1.3254
|1.3260
|1.3294
|833
|2004.11.29 18:32
|modify
|81
|0.30
|1.3254
|1.3262
|1.3294
�
|834
|2004.11.29 18:32
|modify
|81
|0.30
|1.3254
|1.3263
|1.3294
|835
|2004.11.29 18:32
|modify
|81
|0.30
|1.3254
|1.3264
|1.3294
�
|836
|2004.11.29 18:32
|t/p
|81
|0.30
|1.3294
|1.3264
|1.3294
|120.00
|3221.00
|837
|2004.11.29 18:32
|sell
|82
|0.30
|1.3295
|1.3465
|1.3250
�
|838
|2004.11.29 23:25
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3295
|1.3250
|839
|2004.11.30 00:52
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3294
|1.3250
�
|840
|2004.11.30 00:52
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3293
|1.3250
|841
|2004.11.30 00:52
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3292
|1.3250
�
|842
|2004.11.30 00:52
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3291
|1.3250
|843
|2004.11.30 00:52
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3290
|1.3250
�
|844
|2004.11.30 00:52
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3289
|1.3250
|845
|2004.11.30 00:53
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3288
|1.3250
�
|846
|2004.11.30 00:53
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3287
|1.3250
|847
|2004.11.30 00:53
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3286
|1.3250
�
|848
|2004.11.30 00:54
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3285
|1.3250
|849
|2004.11.30 00:54
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3284
|1.3250
�
|850
|2004.11.30 00:54
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3283
|1.3250
|851
|2004.11.30 01:10
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3281
|1.3250
�
|852
|2004.11.30 01:32
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3281
|1.3250
|853
|2004.11.30 02:09
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3280
|1.3250
�
|854
|2004.11.30 02:10
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3279
|1.3250
|855
|2004.11.30 02:10
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3278
|1.3250
�
|856
|2004.11.30 02:12
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3277
|1.3250
|857
|2004.11.30 02:13
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3277
|1.3250
�
|858
|2004.11.30 02:13
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3276
|1.3250
|859
|2004.11.30 02:16
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3276
|1.3250
�
|860
|2004.11.30 02:16
|modify
|82
|0.30
|1.3295
|1.3275
|1.3250
|861
|2004.11.30 02:16
|t/p
|82
|0.30
|1.3250
|1.3275
|1.3250
|136.65
|3357.65
�
|862
|2004.11.30 02:16
|buy
|83
|0.30
|1.3250
|1.3080
|1.3290
|863
|2004.11.30 11:25
|modify
|83
|0.30
|1.3250
|1.3250
|1.3290
�
|864
|2004.11.30 12:39
|modify
|83
|0.30
|1.3250
|1.3251
|1.3290
|865
|2004.11.30 12:39
|modify
|83
|0.30
|1.3250
|1.3252
|1.3290
�
|866
|2004.11.30 12:39
|modify
|83
|0.30
|1.3250
|1.3253
|1.3290
|867
|2004.11.30 12:39
|modify
|83
|0.30
|1.3250
|1.3254
|1.3290
�
|868
|2004.11.30 12:45
|modify
|83
|0.30
|1.3250
|1.3255
|1.3290
|869
|2004.11.30 12:45
|modify
|83
|0.30
|1.3250
|1.3256
|1.3290
�
|870
|2004.11.30 12:45
|modify
|83
|0.30
|1.3250
|1.3257
|1.3290
|871
|2004.11.30 12:46
|modify
|83
|0.30
|1.3250
|1.3258
|1.3290
�
|872
|2004.11.30 12:46
|modify
|83
|0.30
|1.3250
|1.3259
|1.3290
|873
|2004.11.30 12:46
|t/p
|83
|0.30
|1.3290
|1.3259
|1.3290
|120.00
|3477.65
�
|874
|2004.11.30 12:46
|sell
|84
|0.30
|1.3290
|1.3460
|1.3245
|875
|2004.11.30 17:40
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3288
|1.3245
�
|876
|2004.11.30 17:40
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3287
|1.3245
|877
|2004.11.30 17:43
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3286
|1.3245
�
|878
|2004.11.30 17:49
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3285
|1.3245
|879
|2004.11.30 17:49
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3284
|1.3245
�
|880
|2004.11.30 17:49
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3283
|1.3245
|881
|2004.11.30 17:49
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3282
|1.3245
�
|882
|2004.11.30 17:49
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3281
|1.3245
|883
|2004.11.30 17:52
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3280
|1.3245
�
|884
|2004.11.30 17:53
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3279
|1.3245
|885
|2004.11.30 17:53
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3278
|1.3245
�
|886
|2004.11.30 17:54
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3278
|1.3245
|887
|2004.11.30 17:56
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3277
|1.3245
�
|888
|2004.11.30 17:56
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3276
|1.3245
|889
|2004.11.30 17:56
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3275
|1.3245
�
|890
|2004.11.30 17:57
|modify
|84
|0.30
|1.3290
|1.3274
|1.3245
|891
|2004.11.30 18:30
|s/l
|84
|0.30
|1.3274
|1.3274
|1.3245
|48.00
|3525.65
�
|892
|2004.11.30 18:30
|buy
|85
|0.30
|1.3275
|1.3105
|1.3315
|893
|2004.12.01 01:26
|modify
|85
|0.30
|1.3275
|1.3275
|1.3315
�
|894
|2004.12.01 01:26
|modify
|85
|0.30
|1.3275
|1.3276
|1.3315
|895
|2004.12.01 01:27
|modify
|85
|0.30
|1.3275
|1.3277
|1.3315
�
|896
|2004.12.01 01:30
|modify
|85
|0.30
|1.3275
|1.3278
|1.3315
|897
|2004.12.01 01:31
|modify
|85
|0.30
|1.3275
|1.3279
|1.3315
�
|898
|2004.12.01 01:31
|modify
|85
|0.30
|1.3275
|1.3280
|1.3315
|899
|2004.12.01 01:31
|modify
|85
|0.30
|1.3275
|1.3281
|1.3315
�
|900
|2004.12.01 01:31
|modify
|85
|0.30
|1.3275
|1.3283
|1.3315
|901
|2004.12.01 01:31
|modify
|85
|0.30
|1.3275
|1.3284
|1.3315
�
|902
|2004.12.01 01:31
|modify
|85
|0.30
|1.3275
|1.3285
|1.3315
|903
|2004.12.01 01:31
|t/p
|85
|0.30
|1.3315
|1.3285
|1.3315
|113.25
|3638.90
�
|904
|2004.12.01 01:31
|sell
|86
|0.30
|1.3316
|1.3486
|1.3271
|905
|2004.12.01 03:18
|modify
|86
|0.30
|1.3316
|1.3315
|1.3271
�
|906
|2004.12.01 03:28
|modify
|86
|0.30
|1.3316
|1.3314
|1.3271
|907
|2004.12.01 03:28
|modify
|86
|0.30
|1.3316
|1.3313
|1.3271
�
|908
|2004.12.01 06:13
|s/l
|86
|0.30
|1.3313
|1.3313
|1.3271
|9.00
|3647.90
|909
|2004.12.01 06:13
|sell
|87
|0.30
|1.3311
|1.3481
|1.3266
�
|910
|2004.12.01 10:21
|modify
|87
|0.30
|1.3311
|1.3310
|1.3266
|911
|2004.12.01 10:22
|modify
|87
|0.30
|1.3311
|1.3309
|1.3266
�
|912
|2004.12.01 10:23
|modify
|87
|0.30
|1.3311
|1.3308
|1.3266
|913
|2004.12.01 10:23
|modify
|87
|0.30
|1.3311
|1.3307
|1.3266
�
|914
|2004.12.01 10:25
|modify
|87
|0.30
|1.3311
|1.3306
|1.3266
|915
|2004.12.01 10:25
|modify
|87
|0.30
|1.3311
|1.3305
|1.3266
�
|916
|2004.12.01 10:40
|modify
|87
|0.30
|1.3311
|1.3304
|1.3266
|917
|2004.12.01 10:40
|modify
|87
|0.30
|1.3311
|1.3303
|1.3266
�
|918
|2004.12.01 11:48
|s/l
|87
|0.30
|1.3303
|1.3303
|1.3266
|24.00
|3671.90
|919
|2004.12.01 11:48
|buy
|88
|0.30
|1.3304
|1.3134
|1.3344
�
|920
|2004.12.01 22:18
|modify
|88
|0.30
|1.3304
|1.3305
|1.3344
|921
|2004.12.01 22:18
|modify
|88
|0.30
|1.3304
|1.3306
|1.3344
�
|922
|2004.12.01 22:18
|modify
|88
|0.30
|1.3304
|1.3308
|1.3344
|923
|2004.12.01 22:18
|modify
|88
|0.30
|1.3304
|1.3310
|1.3344
�
|924
|2004.12.01 22:18
|modify
|88
|0.30
|1.3304
|1.3311
|1.3344
|925
|2004.12.01 22:20
|modify
|88
|0.30
|1.3304
|1.3312
|1.3344
�
|926
|2004.12.01 22:20
|modify
|88
|0.30
|1.3304
|1.3313
|1.3344
|927
|2004.12.01 22:20
|t/p
|88
|0.30
|1.3344
|1.3313
|1.3344
|120.00
|3791.90
�
|928
|2004.12.01 22:20
|sell
|89
|0.30
|1.3345
|1.3515
|1.3300
|929
|2004.12.02 11:34
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3344
|1.3300
�
|930
|2004.12.02 11:34
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3343
|1.3300
|931
|2004.12.02 11:34
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3342
|1.3300
�
|932
|2004.12.02 11:35
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3342
|1.3300
|933
|2004.12.02 11:35
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3341
|1.3300
�
|934
|2004.12.02 11:35
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3340
|1.3300
|935
|2004.12.02 11:35
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3339
|1.3300
�
|936
|2004.12.02 11:35
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3338
|1.3300
|937
|2004.12.02 11:35
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3337
|1.3300
�
|938
|2004.12.02 11:35
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3336
|1.3300
|939
|2004.12.02 11:35
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3335
|1.3300
�
|940
|2004.12.02 11:35
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3334
|1.3300
|941
|2004.12.02 11:56
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3334
|1.3300
�
|942
|2004.12.02 11:56
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3333
|1.3300
|943
|2004.12.02 11:57
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3333
|1.3300
�
|944
|2004.12.02 11:58
|modify
|89
|0.30
|1.3345
|1.3332
|1.3300
|945
|2004.12.02 12:37
|s/l
|89
|0.30
|1.3332
|1.3332
|1.3300
|40.65
|3832.55
�
|946
|2004.12.02 12:37
|buy
|90
|0.30
|1.3333
|1.3163
|1.3373
|947
|2004.12.03 14:30
|modify
|90
|0.30
|1.3333
|1.3333
|1.3373
�
|948
|2004.12.03 14:31
|modify
|90
|0.30
|1.3333
|1.3334
|1.3373
|949
|2004.12.03 14:31
|modify
|90
|0.30
|1.3333
|1.3335
|1.3373
�
|950
|2004.12.03 14:31
|modify
|90
|0.30
|1.3333
|1.3336
|1.3373
|951
|2004.12.03 14:31
|modify
|90
|0.30
|1.3333
|1.3337
|1.3373
�
|952
|2004.12.03 14:31
|modify
|90
|0.30
|1.3333
|1.3338
|1.3373
|953
|2004.12.03 14:31
|modify
|90
|0.30
|1.3333
|1.3339
|1.3373
�
|954
|2004.12.03 14:31
|modify
|90
|0.30
|1.3333
|1.3340
|1.3373
|955
|2004.12.03 14:31
|modify
|90
|0.30
|1.3333
|1.3341
|1.3373
�
|956
|2004.12.03 14:31
|modify
|90
|0.30
|1.3333
|1.3342
|1.3373
|957
|2004.12.03 14:31
|t/p
|90
|0.30
|1.3373
|1.3342
|1.3373
|117.75
|3950.30
�
|958
|2004.12.03 14:31
|sell
|91
|0.30
|1.3373
|1.3543
|1.3328
|959
|2004.12.03 14:32
|modify
|91
|0.30
|1.3373
|1.3371
|1.3328
�
|960
|2004.12.03 14:32
|modify
|91
|0.30
|1.3373
|1.3370
|1.3328
|961
|2004.12.03 14:33
|modify
|91
|0.30
|1.3373
|1.3368
|1.3328
�
|962
|2004.12.03 14:33
|modify
|91
|0.30
|1.3373
|1.3367
|1.3328
|963
|2004.12.03 14:33
|modify
|91
|0.30
|1.3373
|1.3365
|1.3328
�
|964
|2004.12.03 14:34
|modify
|91
|0.30
|1.3373
|1.3363
|1.3328
|965
|2004.12.03 14:34
|modify
|91
|0.30
|1.3373
|1.3361
|1.3328
�
|966
|2004.12.03 14:36
|modify
|91
|0.30
|1.3373
|1.3359
|1.3328
|967
|2004.12.03 14:36
|modify
|91
|0.30
|1.3373
|1.3358
|1.3328
�
|968
|2004.12.03 14:36
|modify
|91
|0.30
|1.3373
|1.3356
|1.3328
|969
|2004.12.03 14:36
|modify
|91
|0.30
|1.3373
|1.3354
|1.3328
�
|970
|2004.12.03 14:36
|t/p
|91
|0.30
|1.3328
|1.3354
|1.3328
|135.00
|4085.30
|971
|2004.12.03 14:36
|sell
|92
|0.30
|1.3326
|1.3496
|1.3281
�
|972
|2004.12.08 09:33
|modify
|92
|0.30
|1.3326
|1.3325
|1.3281
|973
|2004.12.08 09:33
|modify
|92
|0.30
|1.3326
|1.3324
|1.3281
�
|974
|2004.12.08 09:33
|modify
|92
|0.30
|1.3326
|1.3323
|1.3281
|975
|2004.12.08 09:33
|modify
|92
|0.30
|1.3326
|1.3322
|1.3281
�
|976
|2004.12.08 09:33
|modify
|92
|0.30
|1.3326
|1.3321
|1.3281
|977
|2004.12.08 09:33
|modify
|92
|0.30
|1.3326
|1.3320
|1.3281
�
|978
|2004.12.08 09:33
|modify
|92
|0.30
|1.3326
|1.3319
|1.3281
|979
|2004.12.08 09:34
|modify
|92
|0.30
|1.3326
|1.3319
|1.3281
�
|980
|2004.12.08 09:34
|modify
|92
|0.30
|1.3326
|1.3318
|1.3281
|981
|2004.12.08 09:45
|s/l
|92
|0.30
|1.3318
|1.3318
|1.3281
|32.25
|4117.55
�
|982
|2004.12.08 09:45
|buy
|93
|0.30
|1.3319
|1.3149
|1.3359
|983
|2004.12.08 23:30
|modify
|93
|0.30
|1.3319
|1.3320
|1.3359
�
|984
|2004.12.08 23:30
|modify
|93
|0.30
|1.3319
|1.3323
|1.3359
|985
|2004.12.08 23:30
|modify
|93
|0.30
|1.3319
|1.3327
|1.3359
�
|986
|2004.12.08 23:30
|t/p
|93
|0.30
|1.3359
|1.3327
|1.3359
|120.00
|4237.55
|987
|2004.12.08 23:30
|sell
|94
|0.30
|1.3360
|1.3530
|1.3315
�
|988
|2004.12.09 00:44
|modify
|94
|0.30
|1.3360
|1.3360
|1.3315
|989
|2004.12.09 00:44
|modify
|94
|0.30
|1.3360
|1.3359
|1.3315
�
|990
|2004.12.09 01:30
|s/l
|94
|0.30
|1.3359
|1.3359
|1.3315
|4.65
|4242.20
|991
|2004.12.09 01:30
|sell
|95
|0.30
|1.3357
|1.3527
|1.3312
�
|992
|2004.12.09 02:07
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3357
|1.3312
|993
|2004.12.09 02:08
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3357
|1.3312
�
|994
|2004.12.09 02:09
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3356
|1.3312
|995
|2004.12.09 02:09
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3356
|1.3312
�
|996
|2004.12.09 02:09
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3355
|1.3312
|997
|2004.12.09 02:10
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3354
|1.3312
�
|998
|2004.12.09 02:10
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3353
|1.3312
|999
|2004.12.09 02:10
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3352
|1.3312
�
|1000
|2004.12.09 02:10
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3351
|1.3312
|1001
|2004.12.09 02:10
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3350
|1.3312
�
|1002
|2004.12.09 02:10
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3349
|1.3312
|1003
|2004.12.09 02:10
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3348
|1.3312
�
|1004
|2004.12.09 02:11
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3348
|1.3312
|1005
|2004.12.09 02:11
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3347
|1.3312
�
|1006
|2004.12.09 02:11
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3346
|1.3312
|1007
|2004.12.09 02:20
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3346
|1.3312
�
|1008
|2004.12.09 02:20
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3345
|1.3312
|1009
|2004.12.09 02:20
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3344
|1.3312
�
|1010
|2004.12.09 03:31
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3343
|1.3312
|1011
|2004.12.09 03:32
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3342
|1.3312
�
|1012
|2004.12.09 03:39
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3341
|1.3312
|1013
|2004.12.09 03:39
|modify
|95
|0.30
|1.3357
|1.3339
|1.3312
�
|1014
|2004.12.09 03:39
|t/p
|95
|0.30
|1.3312
|1.3339
|1.3312
|135.00
|4377.20
|1015
|2004.12.09 03:39
|buy
|96
|0.30
|1.3312
|1.3142
|1.3352
�
|1016
|2004.12.09 09:08
|modify
|96
|0.30
|1.3312
|1.3312
|1.3352
|1017
|2004.12.09 09:09
|modify
|96
|0.30
|1.3312
|1.3313
|1.3352
�
|1018
|2004.12.09 09:09
|modify
|96
|0.30
|1.3312
|1.3314
|1.3352
|1019
|2004.12.09 09:09
|modify
|96
|0.30
|1.3312
|1.3315
|1.3352
�
|1020
|2004.12.09 09:10
|modify
|96
|0.30
|1.3312
|1.3316
|1.3352
|1021
|2004.12.09 09:10
|modify
|96
|0.30
|1.3312
|1.3317
|1.3352
�
|1022
|2004.12.09 09:15
|modify
|96
|0.30
|1.3312
|1.3317
|1.3352
|1023
|2004.12.09 09:17
|modify
|96
|0.30
|1.3312
|1.3318
|1.3352
�
|1024
|2004.12.09 09:17
|modify
|96
|0.30
|1.3312
|1.3319
|1.3352
|1025
|2004.12.09 09:18
|modify
|96
|0.30
|1.3312
|1.3320
|1.3352
�
|1026
|2004.12.09 09:18
|modify
|96
|0.30
|1.3312
|1.3321
|1.3352
|1027
|2004.12.09 09:52
|s/l
|96
|0.30
|1.3321
|1.3321
|1.3352
|27.00
|4404.20
�
|1028
|2004.12.09 09:52
|sell
|97
|0.30
|1.3320
|1.3490
|1.3275
|1029
|2004.12.09 10:40
|modify
|97
|0.30
|1.3320
|1.3320
|1.3275
�
|1030
|2004.12.09 10:40
|modify
|97
|0.30
|1.3320
|1.3319
|1.3275
|1031
|2004.12.09 10:40
|modify
|97
|0.30
|1.3320
|1.3318
|1.3275
�
|1032
|2004.12.09 10:40
|modify
|97
|0.30
|1.3320
|1.3316
|1.3275
|1033
|2004.12.09 10:40
|modify
|97
|0.30
|1.3320
|1.3315
|1.3275
�
|1034
|2004.12.09 10:40
|modify
|97
|0.30
|1.3320
|1.3314
|1.3275
|1035
|2004.12.09 10:41
|modify
|97
|0.30
|1.3320
|1.3313
|1.3275
�
|1036
|2004.12.09 11:06
|s/l
|97
|0.30
|1.3313
|1.3313
|1.3275
|21.00
|4425.20
|1037
|2004.12.09 11:06
|sell
|98
|0.30
|1.3312
|1.3482
|1.3267
�
|1038
|2004.12.09 12:13
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3311
|1.3267
|1039
|2004.12.09 12:16
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3311
|1.3267
�
|1040
|2004.12.09 12:16
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3310
|1.3267
|1041
|2004.12.09 12:20
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3309
|1.3267
�
|1042
|2004.12.09 12:21
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3308
|1.3267
|1043
|2004.12.09 12:21
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3307
|1.3267
�
|1044
|2004.12.09 12:23
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3306
|1.3267
|1045
|2004.12.09 12:24
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3306
|1.3267
�
|1046
|2004.12.09 12:24
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3305
|1.3267
|1047
|2004.12.09 12:24
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3304
|1.3267
�
|1048
|2004.12.09 12:24
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3303
|1.3267
|1049
|2004.12.09 12:24
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3302
|1.3267
�
|1050
|2004.12.09 12:31
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3301
|1.3267
|1051
|2004.12.09 12:32
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3300
|1.3267
�
|1052
|2004.12.09 12:32
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3299
|1.3267
|1053
|2004.12.09 12:32
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3298
|1.3267
�
|1054
|2004.12.09 12:32
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3297
|1.3267
|1055
|2004.12.09 12:40
|modify
|98
|0.30
|1.3312
|1.3296
|1.3267
�
|1056
|2004.12.09 13:05
|s/l
|98
|0.30
|1.3296
|1.3296
|1.3267
|48.00
|4473.20
|1057
|2004.12.09 13:05
|buy
|99
|0.30
|1.3297
|1.3127
|1.3337
�
|1058
|2004.12.09 19:52
|modify
|99
|0.30
|1.3297
|1.3298
|1.3337
|1059
|2004.12.09 19:52
|modify
|99
|0.30
|1.3297
|1.3300
|1.3337
�
|1060
|2004.12.09 19:52
|modify
|99
|0.30
|1.3297
|1.3301
|1.3337
|1061
|2004.12.09 19:52
|modify
|99
|0.30
|1.3297
|1.3303
|1.3337
�
|1062
|2004.12.09 19:53
|modify
|99
|0.30
|1.3297
|1.3303
|1.3337
|1063
|2004.12.09 19:53
|modify
|99
|0.30
|1.3297
|1.3304
|1.3337
�
|1064
|2004.12.09 19:57
|modify
|99
|0.30
|1.3297
|1.3305
|1.3337
|1065
|2004.12.09 19:57
|modify
|99
|0.30
|1.3297
|1.3306
|1.3337
�
|1066
|2004.12.09 19:57
|t/p
|99
|0.30
|1.3337
|1.3306
|1.3337
|120.00
|4593.20
|1067
|2004.12.09 19:57
|sell
|100
|0.30
|1.3337
|1.3507
|1.3292
�
|1068
|2004.12.09 20:16
|modify
|100
|0.30
|1.3337
|1.3337
|1.3292
|1069
|2004.12.09 20:37
|s/l
|100
|0.30
|1.3337
|1.3337
|1.3292
|0.00
|4593.20
�
|1070
|2004.12.09 20:37
|sell
|101
|0.30
|1.3335
|1.3505
|1.3290
|1071
|2004.12.09 22:24
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3334
|1.3290
�
|1072
|2004.12.09 23:01
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3331
|1.3290
|1073
|2004.12.09 23:02
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3330
|1.3290
�
|1074
|2004.12.09 23:02
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3329
|1.3290
|1075
|2004.12.09 23:06
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3329
|1.3290
�
|1076
|2004.12.09 23:07
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3328
|1.3290
|1077
|2004.12.10 00:55
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3328
|1.3290
�
|1078
|2004.12.10 00:55
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3327
|1.3290
|1079
|2004.12.10 01:00
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3327
|1.3290
�
|1080
|2004.12.10 01:00
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3326
|1.3290
|1081
|2004.12.10 01:02
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3326
|1.3290
�
|1082
|2004.12.10 01:03
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3325
|1.3290
|1083
|2004.12.10 01:04
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3325
|1.3290
�
|1084
|2004.12.10 01:04
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3324
|1.3290
|1085
|2004.12.10 01:04
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3323
|1.3290
�
|1086
|2004.12.10 01:07
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3322
|1.3290
|1087
|2004.12.10 01:07
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3321
|1.3290
�
|1088
|2004.12.10 01:07
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3320
|1.3290
|1089
|2004.12.10 01:09
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3320
|1.3290
�
|1090
|2004.12.10 01:09
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3319
|1.3290
|1091
|2004.12.10 01:09
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3318
|1.3290
�
|1092
|2004.12.10 01:09
|modify
|101
|0.30
|1.3335
|1.3317
|1.3290
|1093
|2004.12.10 01:09
|t/p
|101
|0.30
|1.3290
|1.3317
|1.3290
|136.65
|4729.85
�
|1094
|2004.12.10 01:09
|buy
|102
|0.30
|1.3290
|1.3120
|1.3330
|1095
|2004.12.13 20:37
|modify
|102
|0.30
|1.3290
|1.3290
|1.3330
�
|1096
|2004.12.13 20:38
|modify
|102
|0.30
|1.3290
|1.3291
|1.3330
|1097
|2004.12.13 20:44
|modify
|102
|0.30
|1.3290
|1.3292
|1.3330
�
|1098
|2004.12.13 20:44
|modify
|102
|0.30
|1.3290
|1.3293
|1.3330
|1099
|2004.12.13 20:44
|modify
|102
|0.30
|1.3290
|1.3294
|1.3330
�
|1100
|2004.12.13 20:44
|modify
|102
|0.30
|1.3290
|1.3295
|1.3330
|1101
|2004.12.14 03:19
|s/l
|102
|0.30
|1.3295
|1.3295
|1.3330
|10.50
|4740.35
�
|1102
|2004.12.14 03:19
|buy
|103
|0.30
|1.3297
|1.3127
|1.3337
|1103
|2004.12.14 12:43
|modify
|103
|0.30
|1.3297
|1.3297
|1.3337
�
|1104
|2004.12.14 13:44
|modify
|103
|0.30
|1.3297
|1.3298
|1.3337
|1105
|2004.12.14 14:30
|modify
|103
|0.30
|1.3297
|1.3300
|1.3337
�
|1106
|2004.12.14 14:30
|modify
|103
|0.30
|1.3297
|1.3302
|1.3337
|1107
|2004.12.14 14:30
|modify
|103
|0.30
|1.3297
|1.3304
|1.3337
�
|1108
|2004.12.14 14:38
|s/l
|103
|0.30
|1.3304
|1.3304
|1.3337
|21.00
|4761.35
|1109
|2004.12.14 14:38
|buy
|104
|0.30
|1.3306
|1.3136
|1.3346
�
|1110
|2004.12.15 11:08
|modify
|104
|0.30
|1.3306
|1.3307
|1.3346
|1111
|2004.12.15 11:08
|modify
|104
|0.30
|1.3306
|1.3308
|1.3346
�
|1112
|2004.12.15 11:08
|modify
|104
|0.30
|1.3306
|1.3309
|1.3346
|1113
|2004.12.15 11:09
|modify
|104
|0.30
|1.3306
|1.3310
|1.3346
�
|1114
|2004.12.15 11:20
|modify
|104
|0.30
|1.3306
|1.3311
|1.3346
|1115
|2004.12.15 11:20
|modify
|104
|0.30
|1.3306
|1.3313
|1.3346
�
|1116
|2004.12.15 11:20
|modify
|104
|0.30
|1.3306
|1.3314
|1.3346
|1117
|2004.12.15 11:21
|modify
|104
|0.30
|1.3306
|1.3315
|1.3346
�
|1118
|2004.12.15 11:21
|t/p
|104
|0.30
|1.3346
|1.3315
|1.3346
|113.25
|4874.60
|1119
|2004.12.15 11:21
|sell
|105
|0.30
|1.3346
|1.3516
|1.3301
�
|1120
|2004.12.16 15:19
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3345
|1.3301
|1121
|2004.12.16 15:19
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3344
|1.3301
�
|1122
|2004.12.16 15:19
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3342
|1.3301
|1123
|2004.12.16 15:19
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3341
|1.3301
�
|1124
|2004.12.16 15:19
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3339
|1.3301
|1125
|2004.12.16 15:19
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3338
|1.3301
�
|1126
|2004.12.16 15:22
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3336
|1.3301
|1127
|2004.12.16 15:22
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3335
|1.3301
�
|1128
|2004.12.16 15:22
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3333
|1.3301
|1129
|2004.12.16 15:23
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3332
|1.3301
�
|1130
|2004.12.16 15:23
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3331
|1.3301
|1131
|2004.12.16 15:23
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3329
|1.3301
�
|1132
|2004.12.16 15:23
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3328
|1.3301
|1133
|2004.12.16 15:23
|modify
|105
|0.30
|1.3346
|1.3327
|1.3301
�
|1134
|2004.12.16 15:23
|t/p
|105
|0.30
|1.3301
|1.3327
|1.3301
|136.65
|5011.25
|1135
|2004.12.16 15:23
|buy
|106
|0.30
|1.3301
|1.3131
|1.3341
�
|1136
|2004.12.16 16:07
|modify
|106
|0.30
|1.3301
|1.3302
|1.3341
|1137
|2004.12.16 16:18
|s/l
|106
|0.30
|1.3302
|1.3302
|1.3341
|3.00
|5014.25
�
|1138
|2004.12.16 16:18
|buy
|107
|0.30
|1.3304
|1.3134
|1.3344
|1139
|2004.12.20 08:58
|modify
|107
|0.30
|1.3304
|1.3305
|1.3344
�
|1140
|2004.12.20 09:03
|modify
|107
|0.30
|1.3304
|1.3306
|1.3344
|1141
|2004.12.20 09:05
|modify
|107
|0.30
|1.3304
|1.3307
|1.3344
�
|1142
|2004.12.20 09:05
|modify
|107
|0.30
|1.3304
|1.3308
|1.3344
|1143
|2004.12.20 09:07
|modify
|107
|0.30
|1.3304
|1.3309
|1.3344
�
|1144
|2004.12.20 09:09
|modify
|107
|0.30
|1.3304
|1.3310
|1.3344
|1145
|2004.12.20 09:09
|modify
|107
|0.30
|1.3304
|1.3311
|1.3344
�
|1146
|2004.12.20 09:09
|modify
|107
|0.30
|1.3304
|1.3312
|1.3344
|1147
|2004.12.20 09:09
|modify
|107
|0.30
|1.3304
|1.3313
|1.3344
�
|1148
|2004.12.20 09:10
|t/p
|107
|0.30
|1.3344
|1.3313
|1.3344
|115.50
|5129.75
|1149
|2004.12.20 09:10
|sell
|108
|0.30
|1.3344
|1.3514
|1.3299
�
|1150
|2004.12.23 21:27
|s/l
|108
|0.30
|1.3514
|1.3514
|1.3299
|-501.75
|4628.00
|1151
|2004.12.23 21:27
|sell
|109
|0.30
|1.3512
|1.3682
|1.3467
�
|1152
|2004.12.24 07:00
|modify
|109
|0.30
|1.3512
|1.3511
|1.3467
|1153
|2004.12.24 08:17
|s/l
|109
|0.30
|1.3511
|1.3511
|1.3467
|4.65
|4632.65
�
|1154
|2004.12.24 08:17
|sell
|110
|0.30
|1.3509
|1.3679
|1.3464
|1155
|2005.01.03 04:09
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3508
|1.3464
�
|1156
|2005.01.03 04:20
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3507
|1.3464
|1157
|2005.01.03 04:23
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3506
|1.3464
�
|1158
|2005.01.03 04:23
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3505
|1.3464
|1159
|2005.01.03 04:23
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3504
|1.3464
�
|1160
|2005.01.03 04:23
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3503
|1.3464
|1161
|2005.01.03 04:24
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3502
|1.3464
�
|1162
|2005.01.03 04:24
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3501
|1.3464
|1163
|2005.01.03 04:24
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3500
|1.3464
�
|1164
|2005.01.03 04:24
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3499
|1.3464
|1165
|2005.01.03 04:24
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3498
|1.3464
�
|1166
|2005.01.03 04:24
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3497
|1.3464
|1167
|2005.01.03 04:24
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3496
|1.3464
�
|1168
|2005.01.03 04:24
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3495
|1.3464
|1169
|2005.01.03 04:26
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3494
|1.3464
�
|1170
|2005.01.03 04:26
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3492
|1.3464
|1171
|2005.01.03 04:26
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3491
|1.3464
�
|1172
|2005.01.03 04:26
|modify
|110
|0.30
|1.3509
|1.3490
|1.3464
|1173
|2005.01.03 04:26
|t/p
|110
|0.30
|1.3464
|1.3490
|1.3464
|148.20
|4780.85
�
|1174
|2005.01.03 04:26
|buy
|111
|0.30
|1.3464
|1.3294
|1.3504
|1175
|2005.01.03 08:36
|modify
|111
|0.30
|1.3464
|1.3465
|1.3504
�
|1176
|2005.01.03 08:36
|modify
|111
|0.30
|1.3464
|1.3466
|1.3504
|1177
|2005.01.03 08:36
|modify
|111
|0.30
|1.3464
|1.3467
|1.3504
�
|1178
|2005.01.03 08:37
|modify
|111
|0.30
|1.3464
|1.3468
|1.3504
|1179
|2005.01.03 08:39
|modify
|111
|0.30
|1.3464
|1.3469
|1.3504
�
|1180
|2005.01.03 08:39
|modify
|111
|0.30
|1.3464
|1.3471
|1.3504
|1181
|2005.01.03 08:39
|modify
|111
|0.30
|1.3464
|1.3472
|1.3504
�
|1182
|2005.01.03 08:39
|t/p
|111
|0.30
|1.3504
|1.3472
|1.3504
|120.00
|4900.85
|1183
|2005.01.03 08:39
|sell
|112
|0.30
|1.3504
|1.3674
|1.3459
�
|1184
|2005.01.03 14:39
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3504
|1.3459
|1185
|2005.01.03 14:39
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3503
|1.3459
�
|1186
|2005.01.03 14:43
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3502
|1.3459
|1187
|2005.01.03 14:43
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3501
|1.3459
�
|1188
|2005.01.03 14:48
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3500
|1.3459
|1189
|2005.01.03 14:48
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3498
|1.3459
�
|1190
|2005.01.03 14:48
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3497
|1.3459
|1191
|2005.01.03 14:48
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3495
|1.3459
�
|1192
|2005.01.03 14:48
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3494
|1.3459
|1193
|2005.01.03 15:02
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3493
|1.3459
�
|1194
|2005.01.03 15:02
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3492
|1.3459
|1195
|2005.01.03 15:04
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3491
|1.3459
�
|1196
|2005.01.03 15:04
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3490
|1.3459
|1197
|2005.01.03 15:04
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3489
|1.3459
�
|1198
|2005.01.03 15:06
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3488
|1.3459
|1199
|2005.01.03 15:06
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3487
|1.3459
�
|1200
|2005.01.03 15:06
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3486
|1.3459
|1201
|2005.01.03 15:08
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3486
|1.3459
�
|1202
|2005.01.03 15:08
|modify
|112
|0.30
|1.3504
|1.3485
|1.3459
|1203
|2005.01.03 15:09
|t/p
|112
|0.30
|1.3459
|1.3485
|1.3459
|135.00
|5035.85
�
|1204
|2005.01.03 15:09
|buy
|113
|0.30
|1.3459
|1.3289
|1.3499
|1205
|2005.01.03 15:59
|modify
|113
|0.30
|1.3459
|1.3460
|1.3499
�
|1206
|2005.01.03 15:59
|modify
|113
|0.30
|1.3459
|1.3461
|1.3499
|1207
|2005.01.03 16:04
|modify
|113
|0.30
|1.3459
|1.3466
|1.3499
�
|1208
|2005.01.03 16:18
|modify
|113
|0.30
|1.3459
|1.3467
|1.3499
|1209
|2005.01.03 16:18
|modify
|113
|0.30
|1.3459
|1.3468
|1.3499
�
|1210
|2005.01.03 16:18
|t/p
|113
|0.30
|1.3499
|1.3468
|1.3499
|120.00
|5155.85
|1211
|2005.01.03 16:18
|buy
|114
|0.30
|1.3501
|1.3331
|1.3541
�
|1212
|2005.01.04 16:18
|s/l
|114
|0.30
|1.3331
|1.3331
|1.3541
|-512.25
|4643.60
|1213
|2005.01.04 16:18
|buy
|115
|0.30
|1.3333
|1.3163
|1.3373
�
|1214
|2005.01.06 18:37
|s/l
|115
|0.30
|1.3163
|1.3163
|1.3373
|-519.00
|4124.60
|1215
|2005.01.06 18:37
|buy
|116
|0.30
|1.3165
|1.2995
|1.3205
�
|1216
|2005.01.07 05:43
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3166
|1.3205
|1217
|2005.01.07 05:44
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3167
|1.3205
�
|1218
|2005.01.07 05:47
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3168
|1.3205
|1219
|2005.01.07 06:04
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3168
|1.3205
�
|1220
|2005.01.07 06:04
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3169
|1.3205
|1221
|2005.01.07 06:23
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3169
|1.3205
�
|1222
|2005.01.07 06:23
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3170
|1.3205
|1223
|2005.01.07 06:23
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3171
|1.3205
�
|1224
|2005.01.07 06:23
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3172
|1.3205
|1225
|2005.01.07 06:28
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3172
|1.3205
�
|1226
|2005.01.07 06:29
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3173
|1.3205
|1227
|2005.01.07 06:30
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3173
|1.3205
�
|1228
|2005.01.07 06:30
|modify
|116
|0.30
|1.3165
|1.3174
|1.3205
|1229
|2005.01.07 07:54
|s/l
|116
|0.30
|1.3174
|1.3174
|1.3205
|24.75
|4149.35
�
|1230
|2005.01.07 07:54
|buy
|117
|0.30
|1.3175
|1.3005
|1.3215
|1231
|2005.01.07 10:01
|modify
|117
|0.30
|1.3175
|1.3175
|1.3215
�
|1232
|2005.01.07 10:01
|modify
|117
|0.30
|1.3175
|1.3176
|1.3215
|1233
|2005.01.07 10:01
|modify
|117
|0.30
|1.3175
|1.3177
|1.3215
�
|1234
|2005.01.07 10:01
|modify
|117
|0.30
|1.3175
|1.3178
|1.3215
|1235
|2005.01.07 10:01
|modify
|117
|0.30
|1.3175
|1.3179
|1.3215
�
|1236
|2005.01.07 10:01
|modify
|117
|0.30
|1.3175
|1.3180
|1.3215
|1237
|2005.01.07 10:02
|modify
|117
|0.30
|1.3175
|1.3181
|1.3215
�
|1238
|2005.01.07 10:02
|modify
|117
|0.30
|1.3175
|1.3182
|1.3215
|1239
|2005.01.07 10:05
|modify
|117
|0.30
|1.3175
|1.3182
|1.3215
�
|1240
|2005.01.07 10:05
|modify
|117
|0.30
|1.3175
|1.3183
|1.3215
|1241
|2005.01.07 10:05
|modify
|117
|0.30
|1.3175
|1.3184
|1.3215
�
|1242
|2005.01.07 10:05
|t/p
|117
|0.30
|1.3215
|1.3184
|1.3215
|120.00
|4269.35
|1243
|2005.01.07 10:05
|sell
|118
|0.30
|1.3215
|1.3385
|1.3170
�
|1244
|2005.01.07 14:19
|modify
|118
|0.30
|1.3215
|1.3214
|1.3170
|1245
|2005.01.07 14:20
|modify
|118
|0.30
|1.3215
|1.3213
|1.3170
�
|1246
|2005.01.07 14:20
|modify
|118
|0.30
|1.3215
|1.3212
|1.3170
|1247
|2005.01.07 14:20
|modify
|118
|0.30
|1.3215
|1.3211
|1.3170
�
|1248
|2005.01.07 14:29
|modify
|118
|0.30
|1.3215
|1.3210
|1.3170
|1249
|2005.01.07 14:29
|modify
|118
|0.30
|1.3215
|1.3207
|1.3170
�
|1250
|2005.01.07 14:29
|modify
|118
|0.30
|1.3215
|1.3203
|1.3170
|1251
|2005.01.07 14:29
|modify
|118
|0.30
|1.3215
|1.3200
|1.3170
�
|1252
|2005.01.07 14:29
|modify
|118
|0.30
|1.3215
|1.3196
|1.3170
|1253
|2005.01.07 14:29
|t/p
|118
|0.30
|1.3170
|1.3196
|1.3170
|135.00
|4404.35
�
|1254
|2005.01.07 14:29
|buy
|119
|0.30
|1.3168
|1.2998
|1.3208
|1255
|2005.01.07 14:30
|modify
|119
|0.30
|1.3168
|1.3172
|1.3208
�
|1256
|2005.01.07 14:30
|modify
|119
|0.30
|1.3168
|1.3177
|1.3208
|1257
|2005.01.07 14:30
|t/p
|119
|0.30
|1.3208
|1.3177
|1.3208
|120.00
|4524.35
�
|1258
|2005.01.07 14:30
|sell
|120
|0.30
|1.3213
|1.3383
|1.3168
|1259
|2005.01.07 14:33
|modify
|120
|0.30
|1.3213
|1.3211
|1.3168
�
|1260
|2005.01.07 14:33
|modify
|120
|0.30
|1.3213
|1.3210
|1.3168
|1261
|2005.01.07 14:33
|modify
|120
|0.30
|1.3213
|1.3208
|1.3168
�
|1262
|2005.01.07 14:33
|modify
|120
|0.30
|1.3213
|1.3206
|1.3168
|1263
|2005.01.07 14:33
|modify
|120
|0.30
|1.3213
|1.3205
|1.3168
�
|1264
|2005.01.07 14:33
|modify
|120
|0.30
|1.3213
|1.3204
|1.3168
|1265
|2005.01.07 14:35
|s/l
|120
|0.30
|1.3204
|1.3204
|1.3168
|27.00
|4551.35
�
|1266
|2005.01.07 14:35
|buy
|121
|0.30
|1.3204
|1.3034
|1.3244
|1267
|2005.01.07 14:41
|modify
|121
|0.30
|1.3204
|1.3205
|1.3244
�
|1268
|2005.01.07 14:41
|modify
|121
|0.30
|1.3204
|1.3206
|1.3244
|1269
|2005.01.07 14:41
|modify
|121
|0.30
|1.3204
|1.3207
|1.3244
�
|1270
|2005.01.07 14:41
|modify
|121
|0.30
|1.3204
|1.3208
|1.3244
|1271
|2005.01.07 14:41
|modify
|121
|0.30
|1.3204
|1.3209
|1.3244
�
|1272
|2005.01.07 14:41
|modify
|121
|0.30
|1.3204
|1.3210
|1.3244
|1273
|2005.01.07 14:41
|modify
|121
|0.30
|1.3204
|1.3211
|1.3244
�
|1274
|2005.01.07 14:41
|modify
|121
|0.30
|1.3204
|1.3212
|1.3244
|1275
|2005.01.07 14:54
|s/l
|121
|0.30
|1.3212
|1.3212
|1.3244
|24.00
|4575.35
�
|1276
|2005.01.07 14:54
|sell
|122
|0.30
|1.3213
|1.3383
|1.3168
|1277
|2005.01.07 16:01
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3212
|1.3168
�
|1278
|2005.01.07 16:01
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3211
|1.3168
|1279
|2005.01.07 16:01
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3210
|1.3168
�
|1280
|2005.01.07 16:01
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3209
|1.3168
|1281
|2005.01.07 16:03
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3208
|1.3168
�
|1282
|2005.01.07 16:03
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3207
|1.3168
|1283
|2005.01.07 16:03
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3206
|1.3168
�
|1284
|2005.01.07 16:03
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3205
|1.3168
|1285
|2005.01.07 16:03
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3204
|1.3168
�
|1286
|2005.01.07 16:03
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3203
|1.3168
|1287
|2005.01.07 16:03
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3201
|1.3168
�
|1288
|2005.01.07 16:03
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3200
|1.3168
|1289
|2005.01.07 16:03
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3199
|1.3168
�
|1290
|2005.01.07 16:03
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3198
|1.3168
|1291
|2005.01.07 16:03
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3197
|1.3168
�
|1292
|2005.01.07 16:03
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3196
|1.3168
|1293
|2005.01.07 16:04
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3196
|1.3168
�
|1294
|2005.01.07 16:04
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3195
|1.3168
|1295
|2005.01.07 16:04
|modify
|122
|0.30
|1.3213
|1.3194
|1.3168
�
|1296
|2005.01.07 16:06
|t/p
|122
|0.30
|1.3168
|1.3194
|1.3168
|135.00
|4710.35
|1297
|2005.01.07 16:06
|buy
|123
|0.30
|1.3168
|1.2998
|1.3208
�
|1298
|2005.01.12 14:31
|modify
|123
|0.30
|1.3168
|1.3169
|1.3208
|1299
|2005.01.12 14:31
|modify
|123
|0.30
|1.3168
|1.3172
|1.3208
�
|1300
|2005.01.12 14:31
|modify
|123
|0.30
|1.3168
|1.3174
|1.3208
|1301
|2005.01.12 14:31
|modify
|123
|0.30
|1.3168
|1.3176
|1.3208
�
|1302
|2005.01.12 14:32
|modify
|123
|0.30
|1.3168
|1.3176
|1.3208
|1303
|2005.01.12 14:32
|modify
|123
|0.30
|1.3168
|1.3177
|1.3208
�
|1304
|2005.01.12 14:32
|t/p
|123
|0.30
|1.3208
|1.3177
|1.3208
|108.75
|4819.10
|1305
|2005.01.12 14:32
|sell
|124
|0.30
|1.3208
|1.3378
|1.3163
�
|1306
|2005.01.14 03:06
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3207
|1.3163
|1307
|2005.01.14 03:06
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3206
|1.3163
�
|1308
|2005.01.14 03:06
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3204
|1.3163
|1309
|2005.01.14 03:06
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3203
|1.3163
�
|1310
|2005.01.14 03:06
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3201
|1.3163
|1311
|2005.01.14 03:06
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3200
|1.3163
�
|1312
|2005.01.14 03:09
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3198
|1.3163
|1313
|2005.01.14 03:09
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3197
|1.3163
�
|1314
|2005.01.14 03:09
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3195
|1.3163
|1315
|2005.01.14 03:09
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3193
|1.3163
�
|1316
|2005.01.14 03:09
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3191
|1.3163
|1317
|2005.01.14 03:09
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3190
|1.3163
�
|1318
|2005.01.14 03:09
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3189
|1.3163
|1319
|2005.01.14 03:20
|modify
|124
|0.30
|1.3208
|1.3188
|1.3163
�
|1320
|2005.01.14 03:39
|t/p
|124
|0.30
|1.3163
|1.3188
|1.3163
|138.30
|4957.40
|1321
|2005.01.14 03:39
|buy
|125
|0.30
|1.3163
|1.2993
|1.3203
�
|1322
|2005.01.18 09:31
|s/l
|125
|0.30
|1.2993
|1.2993
|1.3203
|-514.50
|4442.90
|1323
|2005.01.18 09:31
|buy
|126
|0.30
|1.2995
|1.2825
|1.3035
�
|1324
|2005.01.18 09:58
|modify
|126
|0.30
|1.2995
|1.2995
|1.3035
|1325
|2005.01.18 09:58
|modify
|126
|0.30
|1.2995
|1.2996
|1.3035
�
|1326
|2005.01.18 09:58
|modify
|126
|0.30
|1.2995
|1.2997
|1.3035
|1327
|2005.01.18 09:58
|modify
|126
|0.30
|1.2995
|1.2998
|1.3035
�
|1328
|2005.01.18 09:59
|modify
|126
|0.30
|1.2995
|1.2999
|1.3035
|1329
|2005.01.18 11:20
|modify
|126
|0.30
|1.2995
|1.3000
|1.3035
�
|1330
|2005.01.18 11:20
|modify
|126
|0.30
|1.2995
|1.3001
|1.3035
|1331
|2005.01.18 11:20
|modify
|126
|0.30
|1.2995
|1.3003
|1.3035
�
|1332
|2005.01.18 11:20
|modify
|126
|0.30
|1.2995
|1.3004
|1.3035
|1333
|2005.01.18 11:20
|t/p
|126
|0.30
|1.3035
|1.3004
|1.3035
|120.00
|4562.90
�
|1334
|2005.01.18 11:20
|sell
|127
|0.30
|1.3036
|1.3206
|1.2991
|1335
|2005.01.18 15:45
|modify
|127
|0.30
|1.3036
|1.3036
|1.2991
�
|1336
|2005.01.18 15:45
|modify
|127
|0.30
|1.3036
|1.3035
|1.2991
|1337
|2005.01.18 15:45
|modify
|127
|0.30
|1.3036
|1.3034
|1.2991
�
|1338
|2005.01.18 15:57
|modify
|127
|0.30
|1.3036
|1.3033
|1.2991
|1339
|2005.01.18 16:22
|modify
|127
|0.30
|1.3036
|1.3033
|1.2991
�
|1340
|2005.01.18 16:22
|modify
|127
|0.30
|1.3036
|1.3032
|1.2991
|1341
|2005.01.18 16:23
|modify
|127
|0.30
|1.3036
|1.3032
|1.2991
�
|1342
|2005.01.18 17:28
|s/l
|127
|0.30
|1.3032
|1.3032
|1.2991
|12.00
|4574.90
|1343
|2005.01.18 17:28
|buy
|128
|0.30
|1.3033
|1.2863
|1.3073
�
|1344
|2005.01.19 09:24
|modify
|128
|0.30
|1.3033
|1.3033
|1.3073
|1345
|2005.01.19 09:24
|modify
|128
|0.30
|1.3033
|1.3034
|1.3073
�
|1346
|2005.01.19 09:26
|modify
|128
|0.30
|1.3033
|1.3034
|1.3073
|1347
|2005.01.19 09:27
|modify
|128
|0.30
|1.3033
|1.3035
|1.3073
�
|1348
|2005.01.19 09:27
|modify
|128
|0.30
|1.3033
|1.3036
|1.3073
|1349
|2005.01.19 09:36
|modify
|128
|0.30
|1.3033
|1.3037
|1.3073
�
|1350
|2005.01.19 09:36
|modify
|128
|0.30
|1.3033
|1.3039
|1.3073
|1351
|2005.01.19 09:36
|modify
|128
|0.30
|1.3033
|1.3041
|1.3073
�
|1352
|2005.01.19 09:37
|modify
|128
|0.30
|1.3033
|1.3041
|1.3073
|1353
|2005.01.19 09:37
|modify
|128
|0.30
|1.3033
|1.3043
|1.3073
�
|1354
|2005.01.19 09:37
|t/p
|128
|0.30
|1.3073
|1.3043
|1.3073
|113.25
|4688.15
|1355
|2005.01.19 09:37
|sell
|129
|0.30
|1.3076
|1.3246
|1.3031
�
|1356
|2005.01.19 16:03
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3076
|1.3031
|1357
|2005.01.19 16:03
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3075
|1.3031
�
|1358
|2005.01.19 16:04
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3074
|1.3031
|1359
|2005.01.19 16:04
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3073
|1.3031
�
|1360
|2005.01.19 16:04
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3071
|1.3031
|1361
|2005.01.19 16:04
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3070
|1.3031
�
|1362
|2005.01.19 16:04
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3068
|1.3031
|1363
|2005.01.19 16:04
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3067
|1.3031
�
|1364
|2005.01.19 16:30
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3067
|1.3031
|1365
|2005.01.19 16:30
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3065
|1.3031
�
|1366
|2005.01.19 16:31
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3064
|1.3031
|1367
|2005.01.19 16:31
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3063
|1.3031
�
|1368
|2005.01.19 16:31
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3062
|1.3031
|1369
|2005.01.19 16:32
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3062
|1.3031
�
|1370
|2005.01.19 16:32
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3061
|1.3031
|1371
|2005.01.19 16:32
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3060
|1.3031
�
|1372
|2005.01.19 16:32
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3059
|1.3031
|1373
|2005.01.19 16:32
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3058
|1.3031
�
|1374
|2005.01.19 16:32
|modify
|129
|0.30
|1.3076
|1.3057
|1.3031
|1375
|2005.01.19 16:32
|t/p
|129
|0.30
|1.3031
|1.3057
|1.3031
|135.00
|4823.15
�
|1376
|2005.01.19 16:32
|buy
|130
|0.30
|1.3031
|1.2861
|1.3071
|1377
|2005.01.21 18:44
|modify
|130
|0.30
|1.3031
|1.3031
|1.3071
�
|1378
|2005.01.21 18:44
|modify
|130
|0.30
|1.3031
|1.3033
|1.3071
|1379
|2005.01.21 18:44
|modify
|130
|0.30
|1.3031
|1.3035
|1.3071
�
|1380
|2005.01.24 01:03
|s/l
|130
|0.30
|1.3035
|1.3035
|1.3071
|5.25
|4828.40
|1381
|2005.01.24 01:03
|buy
|131
|0.30
|1.3036
|1.2866
|1.3076
�
|1382
|2005.01.24 07:56
|modify
|131
|0.30
|1.3036
|1.3037
|1.3076
|1383
|2005.01.24 07:56
|modify
|131
|0.30
|1.3036
|1.3038
|1.3076
�
|1384
|2005.01.24 07:56
|modify
|131
|0.30
|1.3036
|1.3039
|1.3076
|1385
|2005.01.24 08:55
|modify
|131
|0.30
|1.3036
|1.3039
|1.3076
�
|1386
|2005.01.24 08:56
|modify
|131
|0.30
|1.3036
|1.3040
|1.3076
|1387
|2005.01.24 08:59
|modify
|131
|0.30
|1.3036
|1.3041
|1.3076
�
|1388
|2005.01.24 08:59
|modify
|131
|0.30
|1.3036
|1.3042
|1.3076
|1389
|2005.01.24 08:59
|modify
|131
|0.30
|1.3036
|1.3043
|1.3076
�
|1390
|2005.01.24 08:59
|modify
|131
|0.30
|1.3036
|1.3044
|1.3076
|1391
|2005.01.24 08:59
|modify
|131
|0.30
|1.3036
|1.3045
|1.3076
�
|1392
|2005.01.24 09:05
|t/p
|131
|0.30
|1.3076
|1.3045
|1.3076
|120.00
|4948.40
|1393
|2005.01.24 09:05
|sell
|132
|0.30
|1.3076
|1.3246
|1.3031
�
|1394
|2005.01.24 16:17
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3076
|1.3031
|1395
|2005.01.24 16:18
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3075
|1.3031
�
|1396
|2005.01.24 16:18
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3074
|1.3031
|1397
|2005.01.24 16:18
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3073
|1.3031
�
|1398
|2005.01.24 16:18
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3071
|1.3031
|1399
|2005.01.24 16:18
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3070
|1.3031
�
|1400
|2005.01.24 16:18
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3069
|1.3031
|1401
|2005.01.24 16:21
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3069
|1.3031
�
|1402
|2005.01.24 16:21
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3068
|1.3031
|1403
|2005.01.24 16:21
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3067
|1.3031
�
|1404
|2005.01.24 16:21
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3066
|1.3031
|1405
|2005.01.24 16:21
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3065
|1.3031
�
|1406
|2005.01.24 16:37
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3064
|1.3031
|1407
|2005.01.24 16:37
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3063
|1.3031
�
|1408
|2005.01.24 17:10
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3062
|1.3031
|1409
|2005.01.24 17:11
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3061
|1.3031
�
|1410
|2005.01.24 17:11
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3060
|1.3031
|1411
|2005.01.24 17:11
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3059
|1.3031
�
|1412
|2005.01.24 17:11
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3058
|1.3031
|1413
|2005.01.24 17:12
|modify
|132
|0.30
|1.3076
|1.3057
|1.3031
�
|1414
|2005.01.24 17:12
|t/p
|132
|0.30
|1.3031
|1.3057
|1.3031
|135.00
|5083.40
|1415
|2005.01.24 17:12
|buy
|133
|0.30
|1.3031
|1.2861
|1.3071
�
|1416
|2005.01.24 21:46
|modify
|133
|0.30
|1.3031
|1.3034
|1.3071
|1417
|2005.01.25 00:25
|s/l
|133
|0.30
|1.3034
|1.3034
|1.3071
|6.75
|5090.15
�
|1418
|2005.01.25 00:25
|buy
|134
|0.30
|1.3035
|1.2865
|1.3075
|1419
|2005.01.25 09:55
|modify
|134
|0.30
|1.3035
|1.3035
|1.3075
�
|1420
|2005.01.25 09:55
|modify
|134
|0.30
|1.3035
|1.3036
|1.3075
|1421
|2005.01.25 09:55
|modify
|134
|0.30
|1.3035
|1.3038
|1.3075
�
|1422
|2005.01.25 09:55
|modify
|134
|0.30
|1.3035
|1.3039
|1.3075
|1423
|2005.01.25 09:55
|modify
|134
|0.30
|1.3035
|1.3040
|1.3075
�
|1424
|2005.01.25 09:55
|modify
|134
|0.30
|1.3035
|1.3041
|1.3075
|1425
|2005.01.25 09:59
|modify
|134
|0.30
|1.3035
|1.3041
|1.3075
�
|1426
|2005.01.25 09:59
|modify
|134
|0.30
|1.3035
|1.3042
|1.3075
|1427
|2005.01.25 09:59
|modify
|134
|0.30
|1.3035
|1.3043
|1.3075
�
|1428
|2005.01.25 12:03
|s/l
|134
|0.30
|1.3043
|1.3043
|1.3075
|24.00
|5114.15
|1429
|2005.01.25 12:03
|buy
|135
|0.30
|1.3044
|1.2874
|1.3084
�
|1430
|2005.01.26 17:03
|modify
|135
|0.30
|1.3044
|1.3046
|1.3084
|1431
|2005.01.26 17:03
|modify
|135
|0.30
|1.3044
|1.3047
|1.3084
�
|1432
|2005.01.26 17:04
|modify
|135
|0.30
|1.3044
|1.3047
|1.3084
|1433
|2005.01.26 17:04
|modify
|135
|0.30
|1.3044
|1.3048
|1.3084
�
|1434
|2005.01.26 17:04
|modify
|135
|0.30
|1.3044
|1.3049
|1.3084
|1435
|2005.01.26 17:04
|modify
|135
|0.30
|1.3044
|1.3050
|1.3084
�
|1436
|2005.01.26 17:04
|modify
|135
|0.30
|1.3044
|1.3051
|1.3084
|1437
|2005.01.26 18:51
|modify
|135
|0.30
|1.3044
|1.3053
|1.3084
�
|1438
|2005.01.26 18:51
|t/p
|135
|0.30
|1.3084
|1.3053
|1.3084
|113.25
|5227.40
|1439
|2005.01.26 18:51
|sell
|136
|0.30
|1.3084
|1.3254
|1.3039
�
|1440
|2005.01.26 21:19
|modify
|136
|0.30
|1.3084
|1.3083
|1.3039
|1441
|2005.01.26 22:18
|s/l
|136
|0.30
|1.3083
|1.3083
|1.3039
|3.00
|5230.40
�
|1442
|2005.01.26 22:18
|sell
|137
|0.30
|1.3081
|1.3251
|1.3036
|1443
|2005.01.27 11:06
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3081
|1.3036
�
|1444
|2005.01.27 11:06
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3079
|1.3036
|1445
|2005.01.27 11:06
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3078
|1.3036
�
|1446
|2005.01.27 11:06
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3076
|1.3036
|1447
|2005.01.27 11:06
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3074
|1.3036
�
|1448
|2005.01.27 11:06
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3072
|1.3036
|1449
|2005.01.27 11:08
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3071
|1.3036
�
|1450
|2005.01.27 11:08
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3070
|1.3036
|1451
|2005.01.27 11:13
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3069
|1.3036
�
|1452
|2005.01.27 11:14
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3068
|1.3036
|1453
|2005.01.27 11:16
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3068
|1.3036
�
|1454
|2005.01.27 11:16
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3067
|1.3036
|1455
|2005.01.27 11:17
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3067
|1.3036
�
|1456
|2005.01.27 11:18
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3066
|1.3036
|1457
|2005.01.27 11:18
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3065
|1.3036
�
|1458
|2005.01.27 11:18
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3064
|1.3036
|1459
|2005.01.27 11:21
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3063
|1.3036
�
|1460
|2005.01.27 11:24
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3062
|1.3036
|1461
|2005.01.27 11:35
|modify
|137
|0.30
|1.3081
|1.3061
|1.3036
�
|1462
|2005.01.27 11:43
|t/p
|137
|0.30
|1.3036
|1.3061
|1.3036
|136.65
|5367.05
|1463
|2005.01.27 11:43
|buy
|138
|0.30
|1.3036
|1.2866
|1.3076
�
|1464
|2005.01.27 23:21
|modify
|138
|0.30
|1.3036
|1.3037
|1.3076
|1465
|2005.01.27 23:24
|modify
|138
|0.30
|1.3036
|1.3038
|1.3076
�
|1466
|2005.01.27 23:24
|modify
|138
|0.30
|1.3036
|1.3040
|1.3076
|1467
|2005.01.27 23:34
|s/l
|138
|0.30
|1.3040
|1.3040
|1.3076
|12.00
|5379.05
�
|1468
|2005.01.27 23:34
|sell
|139
|0.30
|1.3039
|1.3209
|1.2994
|1469
|2005.01.28 16:15
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3039
|1.2994
�
|1470
|2005.01.28 16:15
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3037
|1.2994
|1471
|2005.01.28 16:16
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3035
|1.2994
�
|1472
|2005.01.28 16:16
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3034
|1.2994
|1473
|2005.01.28 16:16
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3032
|1.2994
�
|1474
|2005.01.28 16:16
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3030
|1.2994
|1475
|2005.01.28 16:16
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3029
|1.2994
�
|1476
|2005.01.28 16:17
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3028
|1.2994
|1477
|2005.01.28 16:17
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3027
|1.2994
�
|1478
|2005.01.28 16:17
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3026
|1.2994
|1479
|2005.01.28 16:20
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3024
|1.2994
�
|1480
|2005.01.28 16:20
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3023
|1.2994
|1481
|2005.01.28 16:20
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3022
|1.2994
�
|1482
|2005.01.28 16:20
|modify
|139
|0.30
|1.3039
|1.3021
|1.2994
|1483
|2005.01.28 16:21
|t/p
|139
|0.30
|1.2994
|1.3021
|1.2994
|136.65
|5515.70
�
|1484
|2005.01.28 16:21
|buy
|140
|0.30
|1.2994
|1.2824
|1.3034
|1485
|2005.01.28 17:43
|modify
|140
|0.30
|1.2994
|1.2995
|1.3034
�
|1486
|2005.01.28 17:43
|modify
|140
|0.30
|1.2994
|1.2996
|1.3034
|1487
|2005.01.28 17:43
|modify
|140
|0.30
|1.2994
|1.2998
|1.3034
�
|1488
|2005.01.28 17:43
|modify
|140
|0.30
|1.2994
|1.3000
|1.3034
|1489
|2005.01.28 17:43
|modify
|140
|0.30
|1.2994
|1.3001
|1.3034
�
|1490
|2005.01.28 17:43
|modify
|140
|0.30
|1.2994
|1.3002
|1.3034
|1491
|2005.01.28 18:02
|modify
|140
|0.30
|1.2994
|1.3003
|1.3034
�
|1492
|2005.01.28 18:02
|t/p
|140
|0.30
|1.3034
|1.3003
|1.3034
|120.00
|5635.70
|1493
|2005.01.28 18:02
|buy
|141
|0.30
|1.3036
|1.2866
|1.3076
�
|1494
|2005.02.02 03:03
|modify
|141
|0.30
|1.3036
|1.3037
|1.3076
|1495
|2005.02.02 03:04
|modify
|141
|0.30
|1.3036
|1.3038
|1.3076
�
|1496
|2005.02.02 03:04
|modify
|141
|0.30
|1.3036
|1.3038
|1.3076
|1497
|2005.02.02 03:07
|modify
|141
|0.30
|1.3036
|1.3039
|1.3076
�
|1498
|2005.02.02 03:08
|modify
|141
|0.30
|1.3036
|1.3040
|1.3076
|1499
|2005.02.02 03:08
|modify
|141
|0.30
|1.3036
|1.3041
|1.3076
�
|1500
|2005.02.02 03:08
|modify
|141
|0.30
|1.3036
|1.3042
|1.3076
|1501
|2005.02.02 03:08
|modify
|141
|0.30
|1.3036
|1.3043
|1.3076
�
|1502
|2005.02.02 03:11
|modify
|141
|0.30
|1.3036
|1.3044
|1.3076
|1503
|2005.02.02 03:11
|modify
|141
|0.30
|1.3036
|1.3045
|1.3076
�
|1504
|2005.02.02 03:19
|modify
|141
|0.30
|1.3036
|1.3045
|1.3076
|1505
|2005.02.02 03:20
|t/p
|141
|0.30
|1.3076
|1.3045
|1.3076
|108.75
|5744.45
�
|1506
|2005.02.02 03:20
|sell
|142
|0.30
|1.3076
|1.3246
|1.3031
|1507
|2005.02.02 16:07
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3076
|1.3031
�
|1508
|2005.02.02 16:07
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3075
|1.3031
|1509
|2005.02.02 16:08
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3073
|1.3031
�
|1510
|2005.02.02 16:08
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3072
|1.3031
|1511
|2005.02.02 16:08
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3071
|1.3031
�
|1512
|2005.02.02 16:08
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3070
|1.3031
|1513
|2005.02.02 16:10
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3069
|1.3031
�
|1514
|2005.02.02 16:12
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3068
|1.3031
|1515
|2005.02.02 16:17
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3067
|1.3031
�
|1516
|2005.02.02 16:32
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3066
|1.3031
|1517
|2005.02.02 16:35
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3065
|1.3031
�
|1518
|2005.02.02 16:35
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3063
|1.3031
|1519
|2005.02.02 16:35
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3061
|1.3031
�
|1520
|2005.02.02 16:36
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3059
|1.3031
|1521
|2005.02.02 16:36
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3058
|1.3031
�
|1522
|2005.02.02 16:36
|modify
|142
|0.30
|1.3076
|1.3057
|1.3031
|1523
|2005.02.02 16:43
|t/p
|142
|0.30
|1.3031
|1.3057
|1.3031
|135.00
|5879.45
�
|1524
|2005.02.02 16:43
|buy
|143
|0.30
|1.3031
|1.2861
|1.3071
|1525
|2005.02.07 00:00
|s/l
|143
|0.30
|1.2861
|1.2861
|1.3071
|-516.75
|5362.70
�
|1526
|2005.02.07 00:00
|buy
|144
|0.30
|1.2855
|1.2685
|1.2895
|1527
|2005.02.10 16:20
|modify
|144
|0.30
|1.2855
|1.2855
|1.2895
�
|1528
|2005.02.10 16:22
|modify
|144
|0.30
|1.2855
|1.2856
|1.2895
|1529
|2005.02.10 16:23
|modify
|144
|0.30
|1.2855
|1.2856
|1.2895
�
|1530
|2005.02.10 16:24
|modify
|144
|0.30
|1.2855
|1.2857
|1.2895
|1531
|2005.02.10 16:24
|modify
|144
|0.30
|1.2855
|1.2858
|1.2895
�
|1532
|2005.02.10 16:50
|modify
|144
|0.30
|1.2855
|1.2859
|1.2895
|1533
|2005.02.10 16:51
|modify
|144
|0.30
|1.2855
|1.2859
|1.2895
�
|1534
|2005.02.10 16:52
|modify
|144
|0.30
|1.2855
|1.2860
|1.2895
|1535
|2005.02.10 17:01
|modify
|144
|0.30
|1.2855
|1.2861
|1.2895
�
|1536
|2005.02.10 17:07
|modify
|144
|0.30
|1.2855
|1.2862
|1.2895
|1537
|2005.02.10 17:17
|modify
|144
|0.30
|1.2855
|1.2864
|1.2895
�
|1538
|2005.02.10 17:17
|t/p
|144
|0.30
|1.2895
|1.2864
|1.2895
|108.75
|5471.45
|1539
|2005.02.10 17:17
|sell
|145
|0.30
|1.2895
|1.3065
|1.2850
�
|1540
|2005.02.11 01:44
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2894
|1.2850
|1541
|2005.02.11 01:44
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2893
|1.2850
�
|1542
|2005.02.11 01:44
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2892
|1.2850
|1543
|2005.02.11 01:46
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2892
|1.2850
�
|1544
|2005.02.11 01:46
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2891
|1.2850
|1545
|2005.02.11 01:47
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2890
|1.2850
�
|1546
|2005.02.11 01:47
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2889
|1.2850
|1547
|2005.02.11 02:19
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2889
|1.2850
�
|1548
|2005.02.11 02:20
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2887
|1.2850
|1549
|2005.02.11 02:20
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2886
|1.2850
�
|1550
|2005.02.11 11:00
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2884
|1.2850
|1551
|2005.02.11 11:00
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2883
|1.2850
�
|1552
|2005.02.11 11:00
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2882
|1.2850
|1553
|2005.02.11 11:02
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2882
|1.2850
�
|1554
|2005.02.11 11:03
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2881
|1.2850
|1555
|2005.02.11 14:01
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2881
|1.2850
�
|1556
|2005.02.11 14:01
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2880
|1.2850
|1557
|2005.02.11 14:03
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2880
|1.2850
�
|1558
|2005.02.11 14:03
|modify
|145
|0.30
|1.2895
|1.2876
|1.2850
|1559
|2005.02.11 14:04
|t/p
|145
|0.30
|1.2850
|1.2876
|1.2850
|136.65
|5608.10
�
|1560
|2005.02.11 14:04
|buy
|146
|0.30
|1.2850
|1.2680
|1.2890
|1561
|2005.02.11 16:13
|modify
|146
|0.30
|1.2850
|1.2851
|1.2890
�
|1562
|2005.02.11 16:13
|modify
|146
|0.30
|1.2850
|1.2852
|1.2890
|1563
|2005.02.11 16:13
|modify
|146
|0.30
|1.2850
|1.2854
|1.2890
�
|1564
|2005.02.11 16:34
|modify
|146
|0.30
|1.2850
|1.2855
|1.2890
|1565
|2005.02.11 17:16
|modify
|146
|0.30
|1.2850
|1.2855
|1.2890
�
|1566
|2005.02.11 17:16
|modify
|146
|0.30
|1.2850
|1.2856
|1.2890
|1567
|2005.02.11 17:16
|modify
|146
|0.30
|1.2850
|1.2857
|1.2890
�
|1568
|2005.02.11 17:17
|modify
|146
|0.30
|1.2850
|1.2857
|1.2890
|1569
|2005.02.11 17:18
|modify
|146
|0.30
|1.2850
|1.2858
|1.2890
�
|1570
|2005.02.11 17:31
|t/p
|146
|0.30
|1.2890
|1.2858
|1.2890
|120.00
|5728.10
|1571
|2005.02.11 17:31
|sell
|147
|0.30
|1.2890
|1.3060
|1.2845
�
|1572
|2005.02.11 17:58
|modify
|147
|0.30
|1.2890
|1.2888
|1.2845
|1573
|2005.02.11 17:58
|modify
|147
|0.30
|1.2890
|1.2887
|1.2845
�
|1574
|2005.02.11 17:58
|modify
|147
|0.30
|1.2890
|1.2886
|1.2845
|1575
|2005.02.11 17:58
|modify
|147
|0.30
|1.2890
|1.2885
|1.2845
�
|1576
|2005.02.11 17:58
|modify
|147
|0.30
|1.2890
|1.2884
|1.2845
|1577
|2005.02.11 17:58
|modify
|147
|0.30
|1.2890
|1.2883
|1.2845
�
|1578
|2005.02.14 00:02
|s/l
|147
|0.30
|1.2883
|1.2883
|1.2845
|22.65
|5750.75
|1579
|2005.02.14 00:02
|sell
|148
|0.30
|1.2881
|1.3051
|1.2836
�
|1580
|2005.02.15 14:32
|s/l
|148
|0.30
|1.3051
|1.3051
|1.2836
|-508.35
|5242.40
|1581
|2005.02.15 14:32
|sell
|149
|0.30
|1.3050
|1.3220
|1.3005
�
|1582
|2005.02.15 15:00
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3048
|1.3005
|1583
|2005.02.15 15:00
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3046
|1.3005
�
|1584
|2005.02.15 15:07
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3046
|1.3005
|1585
|2005.02.15 15:07
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3045
|1.3005
�
|1586
|2005.02.15 15:07
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3044
|1.3005
|1587
|2005.02.15 15:07
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3042
|1.3005
�
|1588
|2005.02.15 15:07
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3041
|1.3005
|1589
|2005.02.15 15:09
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3040
|1.3005
�
|1590
|2005.02.15 15:10
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3040
|1.3005
|1591
|2005.02.15 15:10
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3039
|1.3005
�
|1592
|2005.02.15 15:10
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3038
|1.3005
|1593
|2005.02.15 15:11
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3038
|1.3005
�
|1594
|2005.02.15 15:11
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3036
|1.3005
|1595
|2005.02.15 15:11
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3035
|1.3005
�
|1596
|2005.02.15 15:11
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3034
|1.3005
|1597
|2005.02.15 15:11
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3032
|1.3005
�
|1598
|2005.02.15 15:12
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3032
|1.3005
|1599
|2005.02.15 15:19
|modify
|149
|0.30
|1.3050
|1.3031
|1.3005
�
|1600
|2005.02.15 15:19
|t/p
|149
|0.30
|1.3005
|1.3031
|1.3005
|135.00
|5377.40
|1601
|2005.02.15 15:19
|sell
|150
|0.30
|1.3002
|1.3172
|1.2957
�
|1602
|2005.02.15 15:53
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.3001
|1.2957
|1603
|2005.02.15 16:13
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.3000
|1.2957
�
|1604
|2005.02.15 16:13
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.2999
|1.2957
|1605
|2005.02.15 16:13
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.2997
|1.2957
�
|1606
|2005.02.15 16:13
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.2995
|1.2957
|1607
|2005.02.15 16:13
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.2994
|1.2957
�
|1608
|2005.02.15 16:13
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.2992
|1.2957
|1609
|2005.02.15 16:13
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.2991
|1.2957
�
|1610
|2005.02.15 16:14
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.2990
|1.2957
|1611
|2005.02.15 16:15
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.2990
|1.2957
�
|1612
|2005.02.15 16:15
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.2989
|1.2957
|1613
|2005.02.15 16:21
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.2989
|1.2957
�
|1614
|2005.02.15 16:21
|modify
|150
|0.30
|1.3002
|1.2988
|1.2957
|1615
|2005.02.15 17:23
|s/l
|150
|0.30
|1.2988
|1.2988
|1.2957
|42.00
|5419.40
�
|1616
|2005.02.15 17:23
|buy
|151
|0.30
|1.2988
|1.2818
|1.3028
|1617
|2005.02.15 18:57
|modify
|151
|0.30
|1.2988
|1.2988
|1.3028
�
|1618
|2005.02.15 18:57
|modify
|151
|0.30
|1.2988
|1.2989
|1.3028
|1619
|2005.02.15 18:58
|modify
|151
|0.30
|1.2988
|1.2990
|1.3028
�
|1620
|2005.02.15 18:59
|modify
|151
|0.30
|1.2988
|1.2992
|1.3028
|1621
|2005.02.15 18:59
|modify
|151
|0.30
|1.2988
|1.2993
|1.3028
�
|1622
|2005.02.15 18:59
|modify
|151
|0.30
|1.2988
|1.2994
|1.3028
|1623
|2005.02.15 22:50
|modify
|151
|0.30
|1.2988
|1.2994
|1.3028
�
|1624
|2005.02.15 22:50
|modify
|151
|0.30
|1.2988
|1.2995
|1.3028
|1625
|2005.02.16 06:18
|modify
|151
|0.30
|1.2988
|1.2995
|1.3028
�
|1626
|2005.02.16 06:28
|modify
|151
|0.30
|1.2988
|1.2996
|1.3028
|1627
|2005.02.16 08:24
|modify
|151
|0.30
|1.2988
|1.2996
|1.3028
�
|1628
|2005.02.16 08:25
|modify
|151
|0.30
|1.2988
|1.2997
|1.3028
|1629
|2005.02.16 08:25
|t/p
|151
|0.30
|1.3028
|1.2997
|1.3028
|113.25
|5532.65
�
|1630
|2005.02.16 08:25
|sell
|152
|0.30
|1.3028
|1.3198
|1.2983
|1631
|2005.02.16 09:51
|modify
|152
|0.30
|1.3028
|1.3027
|1.2983
�
|1632
|2005.02.16 09:51
|modify
|152
|0.30
|1.3028
|1.3026
|1.2983
|1633
|2005.02.16 12:18
|s/l
|152
|0.30
|1.3026
|1.3026
|1.2983
|6.00
|5538.65
�
|1634
|2005.02.16 12:18
|sell
|153
|0.30
|1.3026
|1.3196
|1.2981
|1635
|2005.02.16 16:01
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3025
|1.2981
�
|1636
|2005.02.16 16:01
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3024
|1.2981
|1637
|2005.02.16 16:04
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3023
|1.2981
�
|1638
|2005.02.16 16:04
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3022
|1.2981
|1639
|2005.02.16 16:06
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3020
|1.2981
�
|1640
|2005.02.16 16:06
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3018
|1.2981
|1641
|2005.02.16 16:06
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3017
|1.2981
�
|1642
|2005.02.16 16:07
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3016
|1.2981
|1643
|2005.02.16 16:07
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3015
|1.2981
�
|1644
|2005.02.16 16:07
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3014
|1.2981
|1645
|2005.02.16 16:21
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3012
|1.2981
�
|1646
|2005.02.16 16:21
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3011
|1.2981
|1647
|2005.02.16 16:21
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3009
|1.2981
�
|1648
|2005.02.16 16:21
|modify
|153
|0.30
|1.3026
|1.3007
|1.2981
|1649
|2005.02.16 16:21
|t/p
|153
|0.30
|1.2981
|1.3007
|1.2981
|135.00
|5673.65
�
|1650
|2005.02.16 16:21
|buy
|154
|0.30
|1.2980
|1.2810
|1.3020
|1651
|2005.02.16 18:55
|modify
|154
|0.30
|1.2980
|1.2981
|1.3020
�
|1652
|2005.02.16 18:55
|modify
|154
|0.30
|1.2980
|1.2982
|1.3020
|1653
|2005.02.16 18:55
|modify
|154
|0.30
|1.2980
|1.2984
|1.3020
�
|1654
|2005.02.16 18:55
|modify
|154
|0.30
|1.2980
|1.2985
|1.3020
|1655
|2005.02.16 18:55
|modify
|154
|0.30
|1.2980
|1.2987
|1.3020
�
|1656
|2005.02.16 18:56
|modify
|154
|0.30
|1.2980
|1.2987
|1.3020
|1657
|2005.02.16 18:58
|modify
|154
|0.30
|1.2980
|1.2989
|1.3020
�
|1658
|2005.02.16 18:58
|t/p
|154
|0.30
|1.3020
|1.2989
|1.3020
|120.00
|5793.65
|1659
|2005.02.16 18:58
|sell
|155
|0.30
|1.3020
|1.3190
|1.2975
�
|1660
|2005.02.22 11:00
|s/l
|155
|0.30
|1.3190
|1.3190
|1.2975
|-503.40
|5290.25
|1661
|2005.02.22 11:00
|sell
|156
|0.30
|1.3188
|1.3358
|1.3143
�
|1662
|2005.02.25 11:38
|modify
|156
|0.30
|1.3188
|1.3187
|1.3143
|1663
|2005.02.25 11:48
|modify
|156
|0.30
|1.3188
|1.3186
|1.3143
�
|1664
|2005.02.25 11:49
|modify
|156
|0.30
|1.3188
|1.3184
|1.3143
|1665
|2005.02.25 11:49
|modify
|156
|0.30
|1.3188
|1.3182
|1.3143
�
|1666
|2005.02.25 11:49
|modify
|156
|0.30
|1.3188
|1.3180
|1.3143
|1667
|2005.02.25 11:49
|modify
|156
|0.30
|1.3188
|1.3179
|1.3143
�
|1668
|2005.02.25 11:51
|modify
|156
|0.30
|1.3188
|1.3177
|1.3143
|1669
|2005.02.25 13:14
|modify
|156
|0.30
|1.3188
|1.3174
|1.3143
�
|1670
|2005.02.25 13:14
|modify
|156
|0.30
|1.3188
|1.3172
|1.3143
|1671
|2005.02.25 13:14
|modify
|156
|0.30
|1.3188
|1.3171
|1.3143
�
|1672
|2005.02.25 14:02
|s/l
|156
|0.30
|1.3171
|1.3171
|1.3143
|59.25
|5349.50
|1673
|2005.02.25 14:02
|buy
|157
|0.30
|1.3171
|1.3001
|1.3211
�
|1674
|2005.02.25 14:46
|modify
|157
|0.30
|1.3171
|1.3171
|1.3211
|1675
|2005.02.25 14:46
|modify
|157
|0.30
|1.3171
|1.3172
|1.3211
�
|1676
|2005.02.25 14:46
|modify
|157
|0.30
|1.3171
|1.3173
|1.3211
|1677
|2005.02.25 14:46
|modify
|157
|0.30
|1.3171
|1.3174
|1.3211
�
|1678
|2005.02.25 14:46
|modify
|157
|0.30
|1.3171
|1.3175
|1.3211
|1679
|2005.02.25 15:51
|s/l
|157
|0.30
|1.3175
|1.3175
|1.3211
|12.00
|5361.50
�
|1680
|2005.02.25 15:51
|buy
|158
|0.30
|1.3176
|1.3006
|1.3216
|1681
|2005.02.25 18:15
|modify
|158
|0.30
|1.3176
|1.3176
|1.3216
�
|1682
|2005.02.25 18:15
|modify
|158
|0.30
|1.3176
|1.3178
|1.3216
|1683
|2005.02.25 18:15
|modify
|158
|0.30
|1.3176
|1.3180
|1.3216
�
|1684
|2005.02.25 18:15
|modify
|158
|0.30
|1.3176
|1.3183
|1.3216
|1685
|2005.02.25 18:15
|modify
|158
|0.30
|1.3176
|1.3185
|1.3216
�
|1686
|2005.02.25 18:16
|modify
|158
|0.30
|1.3176
|1.3185
|1.3216
|1687
|2005.02.25 18:16
|modify
|158
|0.30
|1.3176
|1.3186
|1.3216
�
|1688
|2005.02.25 18:22
|t/p
|158
|0.30
|1.3216
|1.3186
|1.3216
|120.00
|5481.50
|1689
|2005.02.25 18:22
|sell
|159
|0.30
|1.3216
|1.3386
|1.3171
�
|1690
|2005.03.01 03:33
|modify
|159
|0.30
|1.3216
|1.3214
|1.3171
|1691
|2005.03.01 03:34
|modify
|159
|0.30
|1.3216
|1.3213
|1.3171
�
|1692
|2005.03.01 03:36
|modify
|159
|0.30
|1.3216
|1.3212
|1.3171
|1693
|2005.03.01 03:36
|modify
|159
|0.30
|1.3216
|1.3209
|1.3171
�
|1694
|2005.03.01 03:45
|modify
|159
|0.30
|1.3216
|1.3208
|1.3171
|1695
|2005.03.01 03:46
|modify
|159
|0.30
|1.3216
|1.3206
|1.3171
�
|1696
|2005.03.01 03:47
|modify
|159
|0.30
|1.3216
|1.3206
|1.3171
|1697
|2005.03.01 03:51
|modify
|159
|0.30
|1.3216
|1.3203
|1.3171
�
|1698
|2005.03.01 03:51
|modify
|159
|0.30
|1.3216
|1.3202
|1.3171
|1699
|2005.03.01 04:02
|modify
|159
|0.30
|1.3216
|1.3198
|1.3171
�
|1700
|2005.03.01 04:03
|modify
|159
|0.30
|1.3216
|1.3198
|1.3171
|1701
|2005.03.01 04:03
|modify
|159
|0.30
|1.3216
|1.3197
|1.3171
�
|1702
|2005.03.01 04:50
|s/l
|159
|0.30
|1.3197
|1.3197
|1.3171
|60.30
|5541.80
|1703
|2005.03.01 04:50
|buy
|160
|0.30
|1.3199
|1.3029
|1.3239
�
|1704
|2005.03.04 16:33
|modify
|160
|0.30
|1.3199
|1.3200
|1.3239
|1705
|2005.03.04 16:33
|modify
|160
|0.30
|1.3199
|1.3202
|1.3239
�
|1706
|2005.03.04 16:33
|modify
|160
|0.30
|1.3199
|1.3204
|1.3239
|1707
|2005.03.04 16:34
|modify
|160
|0.30
|1.3199
|1.3204
|1.3239
�
|1708
|2005.03.04 16:34
|modify
|160
|0.30
|1.3199
|1.3205
|1.3239
|1709
|2005.03.04 16:34
|modify
|160
|0.30
|1.3199
|1.3206
|1.3239
�
|1710
|2005.03.04 16:35
|modify
|160
|0.30
|1.3199
|1.3207
|1.3239
|1711
|2005.03.04 16:35
|modify
|160
|0.30
|1.3199
|1.3208
|1.3239
�
|1712
|2005.03.04 16:36
|modify
|160
|0.30
|1.3199
|1.3208
|1.3239
|1713
|2005.03.04 16:36
|t/p
|160
|0.30
|1.3239
|1.3208
|1.3239
|108.75
|5650.55
�
|1714
|2005.03.04 16:36
|sell
|161
|0.30
|1.3239
|1.3409
|1.3194
|1715
|2005.03.07 10:27
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3239
|1.3194
�
|1716
|2005.03.07 10:27
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3238
|1.3194
|1717
|2005.03.07 11:23
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3237
|1.3194
�
|1718
|2005.03.07 11:23
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3235
|1.3194
|1719
|2005.03.07 11:28
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3234
|1.3194
�
|1720
|2005.03.07 11:28
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3232
|1.3194
|1721
|2005.03.07 11:28
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3231
|1.3194
�
|1722
|2005.03.07 11:57
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3231
|1.3194
|1723
|2005.03.07 12:02
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3230
|1.3194
�
|1724
|2005.03.07 12:07
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3230
|1.3194
|1725
|2005.03.07 12:15
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3229
|1.3194
�
|1726
|2005.03.07 13:18
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3228
|1.3194
|1727
|2005.03.07 13:19
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3227
|1.3194
�
|1728
|2005.03.07 13:19
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3226
|1.3194
|1729
|2005.03.07 13:20
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3225
|1.3194
�
|1730
|2005.03.07 13:20
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3224
|1.3194
|1731
|2005.03.07 13:20
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3223
|1.3194
�
|1732
|2005.03.07 13:21
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3222
|1.3194
|1733
|2005.03.07 13:21
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3221
|1.3194
�
|1734
|2005.03.07 13:23
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3221
|1.3194
|1735
|2005.03.07 13:25
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3220
|1.3194
�
|1736
|2005.03.07 13:34
|modify
|161
|0.30
|1.3239
|1.3219
|1.3194
|1737
|2005.03.07 13:54
|t/p
|161
|0.30
|1.3194
|1.3219
|1.3194
|136.65
|5787.20
�
|1738
|2005.03.07 13:54
|buy
|162
|0.30
|1.3194
|1.3024
|1.3234
|1739
|2005.03.08 02:40
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3194
|1.3234
�
|1740
|2005.03.08 02:50
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3195
|1.3234
|1741
|2005.03.08 02:50
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3196
|1.3234
�
|1742
|2005.03.08 02:54
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3196
|1.3234
|1743
|2005.03.08 03:43
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3197
|1.3234
�
|1744
|2005.03.08 03:44
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3198
|1.3234
|1745
|2005.03.08 03:49
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3198
|1.3234
�
|1746
|2005.03.08 03:50
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3199
|1.3234
|1747
|2005.03.08 08:47
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3200
|1.3234
�
|1748
|2005.03.08 08:51
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3201
|1.3234
|1749
|2005.03.08 08:51
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3201
|1.3234
�
|1750
|2005.03.08 08:51
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3202
|1.3234
|1751
|2005.03.08 08:52
|modify
|162
|0.30
|1.3194
|1.3203
|1.3234
�
|1752
|2005.03.08 08:54
|t/p
|162
|0.30
|1.3234
|1.3203
|1.3234
|117.75
|5904.95
|1753
|2005.03.08 08:54
|sell
|163
|0.30
|1.3234
|1.3404
|1.3189
�
|1754
|2005.03.09 18:41
|s/l
|163
|0.30
|1.3404
|1.3404
|1.3189
|-505.05
|5399.90
|1755
|2005.03.09 18:41
|sell
|164
|0.30
|1.3402
|1.3572
|1.3357
�
|1756
|2005.03.10 00:33
|modify
|164
|0.30
|1.3402
|1.3402
|1.3357
|1757
|2005.03.10 00:41
|modify
|164
|0.30
|1.3402
|1.3401
|1.3357
�
|1758
|2005.03.10 00:44
|modify
|164
|0.30
|1.3402
|1.3400
|1.3357
|1759
|2005.03.10 00:46
|modify
|164
|0.30
|1.3402
|1.3399
|1.3357
�
|1760
|2005.03.10 00:47
|modify
|164
|0.30
|1.3402
|1.3398
|1.3357
|1761
|2005.03.10 00:49
|modify
|164
|0.30
|1.3402
|1.3398
|1.3357
�
|1762
|2005.03.10 00:49
|modify
|164
|0.30
|1.3402
|1.3397
|1.3357
|1763
|2005.03.10 01:22
|modify
|164
|0.30
|1.3402
|1.3397
|1.3357
�
|1764
|2005.03.10 01:22
|modify
|164
|0.30
|1.3402
|1.3396
|1.3357
|1765
|2005.03.10 02:54
|s/l
|164
|0.30
|1.3396
|1.3396
|1.3357
|19.65
|5419.55
�
|1766
|2005.03.10 02:54
|sell
|165
|0.30
|1.3394
|1.3564
|1.3349
|1767
|2005.03.14 16:37
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3393
|1.3349
�
|1768
|2005.03.14 16:37
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3392
|1.3349
|1769
|2005.03.14 16:47
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3392
|1.3349
�
|1770
|2005.03.14 16:47
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3391
|1.3349
|1771
|2005.03.14 16:49
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3391
|1.3349
�
|1772
|2005.03.14 16:49
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3390
|1.3349
|1773
|2005.03.14 17:16
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3390
|1.3349
�
|1774
|2005.03.14 17:16
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3389
|1.3349
|1775
|2005.03.14 17:16
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3388
|1.3349
�
|1776
|2005.03.14 17:19
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3387
|1.3349
|1777
|2005.03.14 17:20
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3386
|1.3349
�
|1778
|2005.03.14 17:33
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3385
|1.3349
|1779
|2005.03.14 17:34
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3385
|1.3349
�
|1780
|2005.03.14 17:34
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3384
|1.3349
|1781
|2005.03.14 17:34
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3383
|1.3349
�
|1782
|2005.03.14 17:34
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3382
|1.3349
|1783
|2005.03.14 17:34
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3381
|1.3349
�
|1784
|2005.03.14 17:34
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3380
|1.3349
|1785
|2005.03.14 17:34
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3379
|1.3349
�
|1786
|2005.03.14 17:40
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3379
|1.3349
|1787
|2005.03.14 17:41
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3378
|1.3349
�
|1788
|2005.03.14 17:41
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3377
|1.3349
|1789
|2005.03.14 17:41
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3376
|1.3349
�
|1790
|2005.03.14 17:41
|modify
|165
|0.30
|1.3394
|1.3375
|1.3349
|1791
|2005.03.14 17:41
|t/p
|165
|0.30
|1.3349
|1.3375
|1.3349
|138.30
|5557.85
�
|1792
|2005.03.14 17:41
|buy
|166
|0.30
|1.3349
|1.3179
|1.3389
|1793
|2005.03.15 11:43
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3349
|1.3389
�
|1794
|2005.03.15 11:43
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3350
|1.3389
|1795
|2005.03.15 11:46
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3350
|1.3389
�
|1796
|2005.03.15 11:47
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3351
|1.3389
|1797
|2005.03.15 11:47
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3352
|1.3389
�
|1798
|2005.03.15 11:47
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3353
|1.3389
|1799
|2005.03.15 11:51
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3354
|1.3389
�
|1800
|2005.03.15 11:53
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3356
|1.3389
|1801
|2005.03.15 11:55
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3356
|1.3389
�
|1802
|2005.03.15 11:55
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3357
|1.3389
|1803
|2005.03.15 12:17
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3357
|1.3389
�
|1804
|2005.03.15 12:17
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3358
|1.3389
|1805
|2005.03.15 12:19
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3358
|1.3389
�
|1806
|2005.03.15 12:19
|modify
|166
|0.30
|1.3349
|1.3359
|1.3389
|1807
|2005.03.15 12:33
|t/p
|166
|0.30
|1.3389
|1.3359
|1.3389
|117.75
|5675.60
�
|1808
|2005.03.15 12:33
|sell
|167
|0.30
|1.3389
|1.3559
|1.3344
|1809
|2005.03.15 15:00
|modify
|167
|0.30
|1.3389
|1.3388
|1.3344
�
|1810
|2005.03.15 15:01
|s/l
|167
|0.30
|1.3388
|1.3388
|1.3344
|3.00
|5678.60
|1811
|2005.03.15 15:01
|sell
|168
|0.30
|1.3386
|1.3556
|1.3341
�
|1812
|2005.03.15 15:04
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3385
|1.3341
|1813
|2005.03.15 15:04
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3384
|1.3341
�
|1814
|2005.03.15 15:04
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3383
|1.3341
|1815
|2005.03.15 15:04
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3382
|1.3341
�
|1816
|2005.03.15 15:04
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3381
|1.3341
|1817
|2005.03.15 15:04
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3380
|1.3341
�
|1818
|2005.03.15 15:04
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3379
|1.3341
|1819
|2005.03.15 15:08
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3378
|1.3341
�
|1820
|2005.03.15 15:08
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3377
|1.3341
|1821
|2005.03.15 15:08
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3377
|1.3341
�
|1822
|2005.03.15 15:09
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3376
|1.3341
|1823
|2005.03.15 15:10
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3376
|1.3341
�
|1824
|2005.03.15 15:10
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3375
|1.3341
|1825
|2005.03.15 15:11
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3375
|1.3341
�
|1826
|2005.03.15 15:11
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3374
|1.3341
|1827
|2005.03.15 15:11
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3373
|1.3341
�
|1828
|2005.03.15 15:11
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3372
|1.3341
|1829
|2005.03.15 15:11
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3371
|1.3341
�
|1830
|2005.03.15 15:11
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3370
|1.3341
|1831
|2005.03.15 15:11
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3369
|1.3341
�
|1832
|2005.03.15 15:12
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3369
|1.3341
|1833
|2005.03.15 15:12
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3368
|1.3341
�
|1834
|2005.03.15 15:12
|modify
|168
|0.30
|1.3386
|1.3367
|1.3341
|1835
|2005.03.15 15:13
|t/p
|168
|0.30
|1.3341
|1.3367
|1.3341
|135.00
|5813.60
�
|1836
|2005.03.15 15:13
|buy
|169
|0.30
|1.3341
|1.3171
|1.3381
|1837
|2005.03.16 12:55
|modify
|169
|0.30
|1.3341
|1.3342
|1.3381
�
|1838
|2005.03.16 12:55
|modify
|169
|0.30
|1.3341
|1.3344
|1.3381
|1839
|2005.03.16 12:55
|modify
|169
|0.30
|1.3341
|1.3347
|1.3381
�
|1840
|2005.03.16 12:56
|modify
|169
|0.30
|1.3341
|1.3348
|1.3381
|1841
|2005.03.16 12:56
|modify
|169
|0.30
|1.3341
|1.3350
|1.3381
�
|1842
|2005.03.16 12:56
|t/p
|169
|0.30
|1.3381
|1.3350
|1.3381
|113.25
|5926.85
|1843
|2005.03.16 12:56
|sell
|170
|0.30
|1.3381
|1.3551
|1.3336
�
|1844
|2005.03.17 14:35
|modify
|170
|0.30
|1.3381
|1.3380
|1.3336
|1845
|2005.03.17 14:35
|modify
|170
|0.30
|1.3381
|1.3379
|1.3336
�
|1846
|2005.03.17 14:35
|modify
|170
|0.30
|1.3381
|1.3377
|1.3336
|1847
|2005.03.17 14:35
|modify
|170
|0.30
|1.3381
|1.3375
|1.3336
�
|1848
|2005.03.17 14:35
|modify
|170
|0.30
|1.3381
|1.3374
|1.3336
|1849
|2005.03.17 14:35
|modify
|170
|0.30
|1.3381
|1.3372
|1.3336
�
|1850
|2005.03.17 14:36
|modify
|170
|0.30
|1.3381
|1.3371
|1.3336
|1851
|2005.03.17 14:44
|modify
|170
|0.30
|1.3381
|1.3370
|1.3336
�
|1852
|2005.03.17 14:44
|modify
|170
|0.30
|1.3381
|1.3369
|1.3336
|1853
|2005.03.17 14:45
|modify
|170
|0.30
|1.3381
|1.3369
|1.3336
�
|1854
|2005.03.17 14:45
|modify
|170
|0.30
|1.3381
|1.3368
|1.3336
|1855
|2005.03.17 16:07
|s/l
|170
|0.30
|1.3368
|1.3368
|1.3336
|40.65
|5967.50
�
|1856
|2005.03.17 16:07
|buy
|171
|0.30
|1.3369
|1.3199
|1.3409
|1857
|2005.03.21 12:57
|s/l
|171
|0.30
|1.3199
|1.3199
|1.3409
|-514.50
|5453.00
�
|1858
|2005.03.21 12:57
|buy
|172
|0.30
|1.3200
|1.3030
|1.3240
|1859
|2005.03.23 10:19
|s/l
|172
|0.30
|1.3030
|1.3030
|1.3240
|-519.00
|4934.00
�
|1860
|2005.03.23 10:19
|buy
|173
|0.30
|1.3032
|1.2862
|1.3072
|1861
|2005.03.28 17:45
|s/l
|173
|0.30
|1.2862
|1.2862
|1.3072
|-516.75
|4417.25
�
|1862
|2005.03.28 17:45
|buy
|174
|0.30
|1.2864
|1.2694
|1.2904
|1863
|2005.03.28 23:30
|modify
|174
|0.30
|1.2864
|1.2865
|1.2904
�
|1864
|2005.03.28 23:30
|modify
|174
|0.30
|1.2864
|1.2866
|1.2904
|1865
|2005.03.28 23:30
|modify
|174
|0.30
|1.2864
|1.2867
|1.2904
�
|1866
|2005.03.29 02:30
|modify
|174
|0.30
|1.2864
|1.2868
|1.2904
|1867
|2005.03.29 02:31
|modify
|174
|0.30
|1.2864
|1.2869
|1.2904
�
|1868
|2005.03.29 02:31
|modify
|174
|0.30
|1.2864
|1.2870
|1.2904
|1869
|2005.03.29 02:31
|modify
|174
|0.30
|1.2864
|1.2872
|1.2904
�
|1870
|2005.03.29 02:31
|modify
|174
|0.30
|1.2864
|1.2873
|1.2904
|1871
|2005.03.29 02:31
|t/p
|174
|0.30
|1.2904
|1.2873
|1.2904
|117.75
|4535.00
�
|1872
|2005.03.29 02:31
|sell
|175
|0.30
|1.2905
|1.3075
|1.2860
|1873
|2005.04.01 17:25
|modify
|175
|0.30
|1.2905
|1.2904
|1.2860
�
|1874
|2005.04.01 17:25
|modify
|175
|0.30
|1.2905
|1.2903
|1.2860
|1875
|2005.04.01 17:26
|modify
|175
|0.30
|1.2905
|1.2903
|1.2860
�
|1876
|2005.04.01 17:27
|modify
|175
|0.30
|1.2905
|1.2902
|1.2860
|1877
|2005.04.01 17:27
|modify
|175
|0.30
|1.2905
|1.2901
|1.2860
�
|1878
|2005.04.01 17:27
|modify
|175
|0.30
|1.2905
|1.2900
|1.2860
|1879
|2005.04.01 17:27
|modify
|175
|0.30
|1.2905
|1.2899
|1.2860
�
|1880
|2005.04.01 17:27
|modify
|175
|0.30
|1.2905
|1.2898
|1.2860
|1881
|2005.04.01 17:27
|modify
|175
|0.30
|1.2905
|1.2897
|1.2860
�
|1882
|2005.04.01 17:27
|modify
|175
|0.30
|1.2905
|1.2896
|1.2860
|1883
|2005.04.01 17:35
|s/l
|175
|0.30
|1.2896
|1.2896
|1.2860
|35.25
|4570.25
�
|1884
|2005.04.01 17:35
|buy
|176
|0.30
|1.2897
|1.2727
|1.2937
|1885
|2005.04.07 08:41
|modify
|176
|0.30
|1.2897
|1.2898
|1.2937
�
|1886
|2005.04.07 08:56
|modify
|176
|0.30
|1.2897
|1.2899
|1.2937
|1887
|2005.04.07 08:56
|modify
|176
|0.30
|1.2897
|1.2901
|1.2937
�
|1888
|2005.04.07 09:39
|modify
|176
|0.30
|1.2897
|1.2901
|1.2937
|1889
|2005.04.07 09:39
|modify
|176
|0.30
|1.2897
|1.2902
|1.2937
�
|1890
|2005.04.07 09:39
|modify
|176
|0.30
|1.2897
|1.2903
|1.2937
|1891
|2005.04.07 09:42
|modify
|176
|0.30
|1.2897
|1.2903
|1.2937
�
|1892
|2005.04.07 09:42
|modify
|176
|0.30
|1.2897
|1.2904
|1.2937
|1893
|2005.04.07 09:56
|modify
|176
|0.30
|1.2897
|1.2904
|1.2937
�
|1894
|2005.04.07 10:02
|modify
|176
|0.30
|1.2897
|1.2905
|1.2937
|1895
|2005.04.07 10:07
|modify
|176
|0.30
|1.2897
|1.2906
|1.2937
�
|1896
|2005.04.07 10:07
|t/p
|176
|0.30
|1.2937
|1.2906
|1.2937
|106.50
|4676.75
|1897
|2005.04.07 10:07
|sell
|177
|0.30
|1.2937
|1.3107
|1.2892
�
|1898
|2005.04.07 10:30
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2937
|1.2892
|1899
|2005.04.07 10:30
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2936
|1.2892
�
|1900
|2005.04.07 10:30
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2935
|1.2892
|1901
|2005.04.07 10:35
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2933
|1.2892
�
|1902
|2005.04.07 10:35
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2932
|1.2892
|1903
|2005.04.07 10:37
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2931
|1.2892
�
|1904
|2005.04.07 12:13
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2930
|1.2892
|1905
|2005.04.07 12:13
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2928
|1.2892
�
|1906
|2005.04.07 12:14
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2927
|1.2892
|1907
|2005.04.07 12:20
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2926
|1.2892
�
|1908
|2005.04.07 12:23
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2924
|1.2892
|1909
|2005.04.07 12:23
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2922
|1.2892
�
|1910
|2005.04.07 12:24
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2921
|1.2892
|1911
|2005.04.07 12:24
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2920
|1.2892
�
|1912
|2005.04.07 13:05
|modify
|177
|0.30
|1.2937
|1.2919
|1.2892
|1913
|2005.04.07 13:35
|s/l
|177
|0.30
|1.2919
|1.2919
|1.2892
|54.00
|4730.75
�
|1914
|2005.04.07 13:36
|buy
|178
|0.30
|1.2916
|1.2746
|1.2956
|1915
|2005.04.11 10:01
|modify
|178
|0.30
|1.2916
|1.2917
|1.2956
�
|1916
|2005.04.11 10:01
|modify
|178
|0.30
|1.2916
|1.2919
|1.2956
|1917
|2005.04.11 10:01
|modify
|178
|0.30
|1.2916
|1.2920
|1.2956
�
|1918
|2005.04.11 10:01
|modify
|178
|0.30
|1.2916
|1.2922
|1.2956
|1919
|2005.04.11 10:02
|modify
|178
|0.30
|1.2916
|1.2922
|1.2956
�
|1920
|2005.04.11 10:02
|modify
|178
|0.30
|1.2916
|1.2923
|1.2956
|1921
|2005.04.11 10:04
|modify
|178
|0.30
|1.2916
|1.2924
|1.2956
�
|1922
|2005.04.11 10:04
|modify
|178
|0.30
|1.2916
|1.2925
|1.2956
|1923
|2005.04.11 10:05
|modify
|178
|0.30
|1.2916
|1.2925
|1.2956
�
|1924
|2005.04.11 10:05
|t/p
|178
|0.30
|1.2956
|1.2925
|1.2956
|115.50
|4846.25
|1925
|2005.04.11 10:05
|sell
|179
|0.30
|1.2956
|1.3126
|1.2911
�
|1926
|2005.04.12 14:49
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2955
|1.2911
|1927
|2005.04.12 14:49
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2953
|1.2911
�
|1928
|2005.04.12 14:49
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2952
|1.2911
|1929
|2005.04.12 14:49
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2950
|1.2911
�
|1930
|2005.04.12 14:49
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2949
|1.2911
|1931
|2005.04.12 14:49
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2947
|1.2911
�
|1932
|2005.04.12 14:49
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2946
|1.2911
|1933
|2005.04.12 14:49
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2944
|1.2911
�
|1934
|2005.04.12 14:55
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2943
|1.2911
|1935
|2005.04.12 14:55
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2941
|1.2911
�
|1936
|2005.04.12 14:57
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2940
|1.2911
|1937
|2005.04.12 15:03
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2938
|1.2911
�
|1938
|2005.04.12 15:03
|modify
|179
|0.30
|1.2956
|1.2937
|1.2911
|1939
|2005.04.12 15:03
|t/p
|179
|0.30
|1.2911
|1.2937
|1.2911
|136.65
|4982.90
�
|1940
|2005.04.12 15:03
|buy
|180
|0.30
|1.2910
|1.2740
|1.2950
|1941
|2005.04.13 09:38
|modify
|180
|0.30
|1.2910
|1.2910
|1.2950
�
|1942
|2005.04.13 09:38
|modify
|180
|0.30
|1.2910
|1.2913
|1.2950
|1943
|2005.04.13 09:39
|modify
|180
|0.30
|1.2910
|1.2914
|1.2950
�
|1944
|2005.04.13 09:39
|modify
|180
|0.30
|1.2910
|1.2915
|1.2950
|1945
|2005.04.13 09:59
|modify
|180
|0.30
|1.2910
|1.2917
|1.2950
�
|1946
|2005.04.13 09:59
|modify
|180
|0.30
|1.2910
|1.2919
|1.2950
|1947
|2005.04.13 10:00
|t/p
|180
|0.30
|1.2950
|1.2919
|1.2950
|113.25
|5096.15
�
|1948
|2005.04.13 10:00
|sell
|181
|0.30
|1.2951
|1.3121
|1.2906
|1949
|2005.04.13 13:04
|modify
|181
|0.30
|1.2951
|1.2950
|1.2906
�
|1950
|2005.04.13 13:57
|modify
|181
|0.30
|1.2951
|1.2949
|1.2906
|1951
|2005.04.13 13:57
|modify
|181
|0.30
|1.2951
|1.2948
|1.2906
�
|1952
|2005.04.13 13:59
|modify
|181
|0.30
|1.2951
|1.2947
|1.2906
|1953
|2005.04.13 14:14
|modify
|181
|0.30
|1.2951
|1.2947
|1.2906
�
|1954
|2005.04.13 14:14
|modify
|181
|0.30
|1.2951
|1.2946
|1.2906
|1955
|2005.04.13 14:16
|modify
|181
|0.30
|1.2951
|1.2944
|1.2906
�
|1956
|2005.04.13 14:16
|modify
|181
|0.30
|1.2951
|1.2943
|1.2906
|1957
|2005.04.13 14:17
|modify
|181
|0.30
|1.2951
|1.2942
|1.2906
�
|1958
|2005.04.13 14:17
|modify
|181
|0.30
|1.2951
|1.2940
|1.2906
|1959
|2005.04.13 14:17
|modify
|181
|0.30
|1.2951
|1.2939
|1.2906
�
|1960
|2005.04.13 14:35
|s/l
|181
|0.30
|1.2939
|1.2939
|1.2906
|36.00
|5132.15
|1961
|2005.04.13 14:35
|sell
|182
|0.30
|1.2938
|1.3108
|1.2893
�
|1962
|2005.04.13 14:47
|modify
|182
|0.30
|1.2938
|1.2938
|1.2893
|1963
|2005.04.13 14:47
|modify
|182
|0.30
|1.2938
|1.2935
|1.2893
�
|1964
|2005.04.13 14:47
|modify
|182
|0.30
|1.2938
|1.2932
|1.2893
|1965
|2005.04.13 14:47
|modify
|182
|0.30
|1.2938
|1.2929
|1.2893
�
|1966
|2005.04.13 14:48
|modify
|182
|0.30
|1.2938
|1.2928
|1.2893
|1967
|2005.04.13 14:48
|modify
|182
|0.30
|1.2938
|1.2926
|1.2893
�
|1968
|2005.04.13 14:50
|modify
|182
|0.30
|1.2938
|1.2925
|1.2893
|1969
|2005.04.13 14:51
|modify
|182
|0.30
|1.2938
|1.2924
|1.2893
�
|1970
|2005.04.13 14:53
|modify
|182
|0.30
|1.2938
|1.2923
|1.2893
|1971
|2005.04.13 14:53
|modify
|182
|0.30
|1.2938
|1.2921
|1.2893
�
|1972
|2005.04.13 14:53
|modify
|182
|0.30
|1.2938
|1.2919
|1.2893
|1973
|2005.04.13 14:53
|t/p
|182
|0.30
|1.2893
|1.2919
|1.2893
|135.00
|5267.15
�
|1974
|2005.04.13 14:53
|buy
|183
|0.30
|1.2893
|1.2723
|1.2933
|1975
|2005.04.13 17:21
|modify
|183
|0.30
|1.2893
|1.2893
|1.2933
�
|1976
|2005.04.14 03:30
|s/l
|183
|0.30
|1.2893
|1.2893
|1.2933
|-2.25
|5264.90
|1977
|2005.04.14 03:30
|buy
|184
|0.30
|1.2895
|1.2725
|1.2935
�
|1978
|2005.04.15 16:21
|modify
|184
|0.30
|1.2895
|1.2896
|1.2935
|1979
|2005.04.15 16:22
|modify
|184
|0.30
|1.2895
|1.2897
|1.2935
�
|1980
|2005.04.15 16:22
|modify
|184
|0.30
|1.2895
|1.2898
|1.2935
|1981
|2005.04.15 16:22
|modify
|184
|0.30
|1.2895
|1.2899
|1.2935
�
|1982
|2005.04.15 16:22
|modify
|184
|0.30
|1.2895
|1.2900
|1.2935
|1983
|2005.04.15 16:22
|modify
|184
|0.30
|1.2895
|1.2902
|1.2935
�
|1984
|2005.04.15 16:57
|modify
|184
|0.30
|1.2895
|1.2904
|1.2935
|1985
|2005.04.15 16:57
|modify
|184
|0.30
|1.2895
|1.2905
|1.2935
�
|1986
|2005.04.15 16:59
|t/p
|184
|0.30
|1.2935
|1.2905
|1.2935
|117.75
|5382.65
|1987
|2005.04.15 16:59
|sell
|185
|0.30
|1.2935
|1.3105
|1.2890
�
|1988
|2005.04.15 19:07
|modify
|185
|0.30
|1.2935
|1.2935
|1.2890
|1989
|2005.04.15 19:09
|modify
|185
|0.30
|1.2935
|1.2935
|1.2890
�
|1990
|2005.04.15 19:36
|modify
|185
|0.30
|1.2935
|1.2933
|1.2890
|1991
|2005.04.15 19:36
|modify
|185
|0.30
|1.2935
|1.2931
|1.2890
�
|1992
|2005.04.15 19:38
|modify
|185
|0.30
|1.2935
|1.2929
|1.2890
|1993
|2005.04.15 19:43
|modify
|185
|0.30
|1.2935
|1.2927
|1.2890
�
|1994
|2005.04.15 19:44
|modify
|185
|0.30
|1.2935
|1.2926
|1.2890
|1995
|2005.04.15 19:44
|modify
|185
|0.30
|1.2935
|1.2925
|1.2890
�
|1996
|2005.04.15 22:13
|s/l
|185
|0.30
|1.2925
|1.2925
|1.2890
|30.00
|5412.65
|1997
|2005.04.15 22:13
|sell
|186
|0.30
|1.2924
|1.3094
|1.2879
�
|1998
|2005.04.18 02:45
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2923
|1.2879
|1999
|2005.04.18 02:45
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2922
|1.2879
�
|2000
|2005.04.18 02:45
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2921
|1.2879
|2001
|2005.04.18 02:45
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2920
|1.2879
�
|2002
|2005.04.18 02:45
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2919
|1.2879
|2003
|2005.04.18 02:48
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2918
|1.2879
�
|2004
|2005.04.18 02:48
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2917
|1.2879
|2005
|2005.04.18 02:48
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2916
|1.2879
�
|2006
|2005.04.18 02:53
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2916
|1.2879
|2007
|2005.04.18 02:53
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2915
|1.2879
�
|2008
|2005.04.18 02:53
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2914
|1.2879
|2009
|2005.04.18 02:55
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2913
|1.2879
�
|2010
|2005.04.18 02:55
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2912
|1.2879
|2011
|2005.04.18 02:56
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2911
|1.2879
�
|2012
|2005.04.18 02:56
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2910
|1.2879
|2013
|2005.04.18 03:06
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2909
|1.2879
�
|2014
|2005.04.18 03:08
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2908
|1.2879
|2015
|2005.04.18 03:08
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2907
|1.2879
�
|2016
|2005.04.18 03:08
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2906
|1.2879
|2017
|2005.04.18 03:15
|modify
|186
|0.30
|1.2924
|1.2905
|1.2879
�
|2018
|2005.04.18 03:28
|t/p
|186
|0.30
|1.2879
|1.2905
|1.2879
|136.65
|5549.30
|2019
|2005.04.18 03:28
|buy
|187
|0.30
|1.2879
|1.2709
|1.2919
�
|2020
|2005.04.18 08:29
|modify
|187
|0.30
|1.2879
|1.2880
|1.2919
|2021
|2005.04.18 08:29
|modify
|187
|0.30
|1.2879
|1.2881
|1.2919
�
|2022
|2005.04.18 08:33
|modify
|187
|0.30
|1.2879
|1.2881
|1.2919
|2023
|2005.04.18 08:34
|modify
|187
|0.30
|1.2879
|1.2882
|1.2919
�
|2024
|2005.04.18 08:34
|modify
|187
|0.30
|1.2879
|1.2883
|1.2919
|2025
|2005.04.18 08:41
|modify
|187
|0.30
|1.2879
|1.2884
|1.2919
�
|2026
|2005.04.18 08:42
|modify
|187
|0.30
|1.2879
|1.2885
|1.2919
|2027
|2005.04.18 08:42
|modify
|187
|0.30
|1.2879
|1.2886
|1.2919
�
|2028
|2005.04.18 08:43
|modify
|187
|0.30
|1.2879
|1.2887
|1.2919
|2029
|2005.04.18 08:43
|modify
|187
|0.30
|1.2879
|1.2887
|1.2919
�
|2030
|2005.04.18 08:44
|modify
|187
|0.30
|1.2879
|1.2888
|1.2919
|2031
|2005.04.18 08:48
|modify
|187
|0.30
|1.2879
|1.2888
|1.2919
�
|2032
|2005.04.18 08:48
|t/p
|187
|0.30
|1.2919
|1.2888
|1.2919
|120.00
|5669.30
|2033
|2005.04.18 08:48
|sell
|188
|0.30
|1.2919
|1.3089
|1.2874
�
|2034
|2005.04.20 17:20
|s/l
|188
|0.30
|1.3089
|1.3089
|1.2874
|-503.40
|5165.90
|2035
|2005.04.20 17:20
|sell
|189
|0.30
|1.3087
|1.3257
|1.3042
�
|2036
|2005.04.21 13:44
|modify
|189
|0.30
|1.3087
|1.3086
|1.3042
|2037
|2005.04.21 13:45
|modify
|189
|0.30
|1.3087
|1.3085
|1.3042
�
|2038
|2005.04.21 13:52
|modify
|189
|0.30
|1.3087
|1.3084
|1.3042
|2039
|2005.04.21 13:52
|modify
|189
|0.30
|1.3087
|1.3083
|1.3042
�
|2040
|2005.04.21 13:53
|modify
|189
|0.30
|1.3087
|1.3082
|1.3042
|2041
|2005.04.21 13:56
|modify
|189
|0.30
|1.3087
|1.3082
|1.3042
�
|2042
|2005.04.21 13:56
|modify
|189
|0.30
|1.3087
|1.3080
|1.3042
|2043
|2005.04.21 14:42
|s/l
|189
|0.30
|1.3080
|1.3080
|1.3042
|22.65
|5188.55
�
|2044
|2005.04.21 14:42
|buy
|190
|0.30
|1.3080
|1.2910
|1.3120
|2045
|2005.04.21 16:59
|modify
|190
|0.30
|1.3080
|1.3081
|1.3120
�
|2046
|2005.04.21 16:59
|modify
|190
|0.30
|1.3080
|1.3082
|1.3120
|2047
|2005.04.21 16:59
|modify
|190
|0.30
|1.3080
|1.3083
|1.3120
�
|2048
|2005.04.21 16:59
|modify
|190
|0.30
|1.3080
|1.3084
|1.3120
|2049
|2005.04.21 16:59
|modify
|190
|0.30
|1.3080
|1.3086
|1.3120
�
|2050
|2005.04.21 17:10
|modify
|190
|0.30
|1.3080
|1.3087
|1.3120
|2051
|2005.04.21 17:10
|modify
|190
|0.30
|1.3080
|1.3088
|1.3120
�
|2052
|2005.04.21 17:10
|t/p
|190
|0.30
|1.3120
|1.3088
|1.3120
|120.00
|5308.55
|2053
|2005.04.21 17:10
|sell
|191
|0.30
|1.3120
|1.3290
|1.3075
�
|2054
|2005.04.21 17:20
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3120
|1.3075
|2055
|2005.04.21 17:21
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3119
|1.3075
�
|2056
|2005.04.21 17:21
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3117
|1.3075
|2057
|2005.04.21 17:21
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3115
|1.3075
�
|2058
|2005.04.21 17:22
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3113
|1.3075
|2059
|2005.04.21 17:22
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3112
|1.3075
�
|2060
|2005.04.21 17:22
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3111
|1.3075
|2061
|2005.04.21 17:22
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3110
|1.3075
�
|2062
|2005.04.21 17:22
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3109
|1.3075
|2063
|2005.04.21 17:22
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3107
|1.3075
�
|2064
|2005.04.21 17:22
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3106
|1.3075
|2065
|2005.04.21 17:22
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3105
|1.3075
�
|2066
|2005.04.21 17:22
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3103
|1.3075
|2067
|2005.04.21 17:22
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3102
|1.3075
�
|2068
|2005.04.21 17:22
|modify
|191
|0.30
|1.3120
|1.3101
|1.3075
|2069
|2005.04.21 17:22
|t/p
|191
|0.30
|1.3075
|1.3101
|1.3075
|135.00
|5443.55
�
|2070
|2005.04.21 17:22
|buy
|192
|0.30
|1.3074
|1.2904
|1.3114
|2071
|2005.04.27 08:59
|s/l
|192
|0.30
|1.2904
|1.2904
|1.3114
|-523.50
|4920.05
�
|2072
|2005.04.27 08:59
|buy
|193
|0.30
|1.2906
|1.2736
|1.2946
|2073
|2005.04.27 14:30
|modify
|193
|0.30
|1.2906
|1.2906
|1.2946
�
|2074
|2005.04.27 14:30
|modify
|193
|0.30
|1.2906
|1.2907
|1.2946
|2075
|2005.04.27 14:30
|modify
|193
|0.30
|1.2906
|1.2909
|1.2946
�
|2076
|2005.04.27 14:30
|modify
|193
|0.30
|1.2906
|1.2911
|1.2946
|2077
|2005.04.27 14:30
|modify
|193
|0.30
|1.2906
|1.2913
|1.2946
�
|2078
|2005.04.27 14:30
|modify
|193
|0.30
|1.2906
|1.2914
|1.2946
|2079
|2005.04.27 14:34
|modify
|193
|0.30
|1.2906
|1.2915
|1.2946
�
|2080
|2005.04.27 14:34
|t/p
|193
|0.30
|1.2946
|1.2915
|1.2946
|120.00
|5040.05
|2081
|2005.04.27 14:34
|sell
|194
|0.30
|1.2946
|1.3116
|1.2901
�
|2082
|2005.04.28 00:10
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2945
|1.2901
|2083
|2005.04.28 00:10
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2943
|1.2901
�
|2084
|2005.04.28 00:17
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2943
|1.2901
|2085
|2005.04.28 09:05
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2942
|1.2901
�
|2086
|2005.04.28 09:07
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2941
|1.2901
|2087
|2005.04.28 12:13
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2941
|1.2901
�
|2088
|2005.04.28 12:17
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2939
|1.2901
|2089
|2005.04.28 12:17
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2938
|1.2901
�
|2090
|2005.04.28 12:23
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2938
|1.2901
|2091
|2005.04.28 12:23
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2938
|1.2901
�
|2092
|2005.04.28 12:24
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2937
|1.2901
|2093
|2005.04.28 12:24
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2936
|1.2901
�
|2094
|2005.04.28 12:26
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2935
|1.2901
|2095
|2005.04.28 12:26
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2934
|1.2901
�
|2096
|2005.04.28 12:26
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2933
|1.2901
|2097
|2005.04.28 12:26
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2932
|1.2901
�
|2098
|2005.04.28 14:06
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2932
|1.2901
|2099
|2005.04.28 14:08
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2931
|1.2901
�
|2100
|2005.04.28 14:11
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2930
|1.2901
|2101
|2005.04.28 14:11
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2929
|1.2901
�
|2102
|2005.04.28 14:11
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2928
|1.2901
|2103
|2005.04.28 14:12
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2928
|1.2901
�
|2104
|2005.04.28 14:23
|modify
|194
|0.30
|1.2946
|1.2927
|1.2901
|2105
|2005.04.28 14:24
|t/p
|194
|0.30
|1.2901
|1.2927
|1.2901
|136.65
|5176.70
�
|2106
|2005.04.28 14:24
|buy
|195
|0.30
|1.2901
|1.2731
|1.2941
|2107
|2005.04.28 14:35
|modify
|195
|0.30
|1.2901
|1.2903
|1.2941
�
|2108
|2005.04.28 14:36
|modify
|195
|0.30
|1.2901
|1.2903
|1.2941
|2109
|2005.04.28 14:36
|modify
|195
|0.30
|1.2901
|1.2904
|1.2941
�
|2110
|2005.04.28 14:36
|modify
|195
|0.30
|1.2901
|1.2905
|1.2941
|2111
|2005.04.28 14:36
|modify
|195
|0.30
|1.2901
|1.2906
|1.2941
�
|2112
|2005.04.28 14:36
|modify
|195
|0.30
|1.2901
|1.2907
|1.2941
|2113
|2005.04.28 14:36
|modify
|195
|0.30
|1.2901
|1.2909
|1.2941
�
|2114
|2005.04.28 14:36
|modify
|195
|0.30
|1.2901
|1.2910
|1.2941
|2115
|2005.04.28 14:36
|t/p
|195
|0.30
|1.2941
|1.2910
|1.2941
|120.00
|5296.70
�
|2116
|2005.04.28 14:36
|sell
|196
|0.30
|1.2941
|1.3111
|1.2896
|2117
|2005.04.28 14:46
|modify
|196
|0.30
|1.2941
|1.2940
|1.2896
�
|2118
|2005.04.28 14:46
|modify
|196
|0.30
|1.2941
|1.2938
|1.2896
|2119
|2005.04.28 14:46
|modify
|196
|0.30
|1.2941
|1.2936
|1.2896
�
|2120
|2005.04.28 14:47
|modify
|196
|0.30
|1.2941
|1.2934
|1.2896
|2121
|2005.04.28 14:47
|modify
|196
|0.30
|1.2941
|1.2933
|1.2896
�
|2122
|2005.04.28 14:47
|modify
|196
|0.30
|1.2941
|1.2931
|1.2896
|2123
|2005.04.28 14:47
|modify
|196
|0.30
|1.2941
|1.2930
|1.2896
�
|2124
|2005.04.28 14:47
|modify
|196
|0.30
|1.2941
|1.2928
|1.2896
|2125
|2005.04.28 14:48
|modify
|196
|0.30
|1.2941
|1.2927
|1.2896
�
|2126
|2005.04.28 14:48
|modify
|196
|0.30
|1.2941
|1.2926
|1.2896
|2127
|2005.04.28 14:48
|modify
|196
|0.30
|1.2941
|1.2925
|1.2896
�
|2128
|2005.04.28 14:48
|modify
|196
|0.30
|1.2941
|1.2924
|1.2896
|2129
|2005.04.28 15:03
|t/p
|196
|0.30
|1.2896
|1.2924
|1.2896
|135.00
|5431.70
�
|2130
|2005.04.28 15:03
|buy
|197
|0.30
|1.2896
|1.2726
|1.2936
|2131
|2005.04.29 06:39
|modify
|197
|0.30
|1.2896
|1.2898
|1.2936
�
|2132
|2005.04.29 06:40
|modify
|197
|0.30
|1.2896
|1.2900
|1.2936
|2133
|2005.04.29 06:40
|modify
|197
|0.30
|1.2896
|1.2901
|1.2936
�
|2134
|2005.04.29 06:40
|modify
|197
|0.30
|1.2896
|1.2902
|1.2936
|2135
|2005.04.29 06:40
|modify
|197
|0.30
|1.2896
|1.2904
|1.2936
�
|2136
|2005.04.29 06:41
|modify
|197
|0.30
|1.2896
|1.2906
|1.2936
|2137
|2005.04.29 06:42
|t/p
|197
|0.30
|1.2936
|1.2906
|1.2936
|117.75
|5549.45
�
|2138
|2005.04.29 06:42
|sell
|198
|0.30
|1.2939
|1.3109
|1.2894
|2139
|2005.04.29 16:35
|modify
|198
|0.30
|1.2939
|1.2939
|1.2894
�
|2140
|2005.04.29 16:35
|modify
|198
|0.30
|1.2939
|1.2938
|1.2894
|2141
|2005.04.29 16:35
|modify
|198
|0.30
|1.2939
|1.2937
|1.2894
�
|2142
|2005.04.29 16:42
|modify
|198
|0.30
|1.2939
|1.2937
|1.2894
|2143
|2005.04.29 16:42
|modify
|198
|0.30
|1.2939
|1.2936
|1.2894
�
|2144
|2005.04.29 16:42
|modify
|198
|0.30
|1.2939
|1.2935
|1.2894
|2145
|2005.04.29 16:56
|modify
|198
|0.30
|1.2939
|1.2934
|1.2894
�
|2146
|2005.04.29 16:56
|modify
|198
|0.30
|1.2939
|1.2933
|1.2894
|2147
|2005.04.29 17:03
|modify
|198
|0.30
|1.2939
|1.2932
|1.2894
�
|2148
|2005.04.29 17:03
|modify
|198
|0.30
|1.2939
|1.2931
|1.2894
|2149
|2005.04.29 17:03
|modify
|198
|0.30
|1.2939
|1.2930
|1.2894
�
|2150
|2005.04.29 17:20
|s/l
|198
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.2894
|27.00
|5576.45
|2151
|2005.04.29 17:20
|buy
|199
|0.30
|1.2931
|1.2761
|1.2971
�
|2152
|2005.05.04 04:00
|modify
|199
|0.30
|1.2931
|1.2932
|1.2971
|2153
|2005.05.04 06:27
|modify
|199
|0.30
|1.2931
|1.2934
|1.2971
�
|2154
|2005.05.04 06:27
|modify
|199
|0.30
|1.2931
|1.2935
|1.2971
|2155
|2005.05.04 06:28
|modify
|199
|0.30
|1.2931
|1.2936
|1.2971
�
|2156
|2005.05.04 06:28
|modify
|199
|0.30
|1.2931
|1.2937
|1.2971
|2157
|2005.05.04 06:29
|modify
|199
|0.30
|1.2931
|1.2938
|1.2971
�
|2158
|2005.05.04 06:29
|modify
|199
|0.30
|1.2931
|1.2939
|1.2971
|2159
|2005.05.04 06:29
|modify
|199
|0.30
|1.2931
|1.2940
|1.2971
�
|2160
|2005.05.04 06:29
|modify
|199
|0.30
|1.2931
|1.2941
|1.2971
|2161
|2005.05.04 06:31
|t/p
|199
|0.30
|1.2971
|1.2941
|1.2971
|108.75
|5685.20
�
|2162
|2005.05.04 06:31
|sell
|200
|0.30
|1.2971
|1.3141
|1.2926
|2163
|2005.05.04 08:36
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2971
|1.2926
�
|2164
|2005.05.04 08:39
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2970
|1.2926
|2165
|2005.05.04 08:40
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2970
|1.2926
�
|2166
|2005.05.04 08:45
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2969
|1.2926
|2167
|2005.05.04 08:46
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2969
|1.2926
�
|2168
|2005.05.04 08:50
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2968
|1.2926
|2169
|2005.05.04 09:07
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2968
|1.2926
�
|2170
|2005.05.04 09:07
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2967
|1.2926
|2171
|2005.05.04 09:07
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2966
|1.2926
�
|2172
|2005.05.04 09:07
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2964
|1.2926
|2173
|2005.05.04 09:09
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2963
|1.2926
�
|2174
|2005.05.04 09:12
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2961
|1.2926
|2175
|2005.05.04 09:15
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2961
|1.2926
�
|2176
|2005.05.04 09:18
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2959
|1.2926
|2177
|2005.05.04 09:18
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2958
|1.2926
�
|2178
|2005.05.04 09:18
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2957
|1.2926
|2179
|2005.05.04 09:19
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2956
|1.2926
�
|2180
|2005.05.04 09:27
|modify
|200
|0.30
|1.2971
|1.2955
|1.2926
|2181
|2005.05.04 11:13
|s/l
|200
|0.30
|1.2955
|1.2955
|1.2926
|48.00
|5733.20
�
|2182
|2005.05.04 11:13
|sell
|201
|0.30
|1.2953
|1.3123
|1.2908
|2183
|2005.05.04 15:21
|modify
|201
|0.30
|1.2953
|1.2953
|1.2908
�
|2184
|2005.05.04 15:30
|s/l
|201
|0.30
|1.2953
|1.2953
|1.2908
|0.00
|5733.20
|2185
|2005.05.04 15:30
|sell
|202
|0.30
|1.2951
|1.3121
|1.2906
�
|2186
|2005.05.04 18:01
|modify
|202
|0.30
|1.2951
|1.2950
|1.2906
|2187
|2005.05.04 18:01
|modify
|202
|0.30
|1.2951
|1.2948
|1.2906
�
|2188
|2005.05.04 18:03
|modify
|202
|0.30
|1.2951
|1.2947
|1.2906
|2189
|2005.05.04 18:04
|modify
|202
|0.30
|1.2951
|1.2946
|1.2906
�
|2190
|2005.05.04 18:04
|modify
|202
|0.30
|1.2951
|1.2945
|1.2906
|2191
|2005.05.04 18:04
|modify
|202
|0.30
|1.2951
|1.2943
|1.2906
�
|2192
|2005.05.04 18:04
|modify
|202
|0.30
|1.2951
|1.2942
|1.2906
|2193
|2005.05.04 19:10
|s/l
|202
|0.30
|1.2942
|1.2942
|1.2906
|27.00
|5760.20
�
|2194
|2005.05.04 19:10
|buy
|203
|0.30
|1.2942
|1.2772
|1.2982
|2195
|2005.05.05 09:47
|modify
|203
|0.30
|1.2942
|1.2944
|1.2982
�
|2196
|2005.05.05 09:48
|modify
|203
|0.30
|1.2942
|1.2945
|1.2982
|2197
|2005.05.05 09:48
|modify
|203
|0.30
|1.2942
|1.2946
|1.2982
�
|2198
|2005.05.05 09:48
|modify
|203
|0.30
|1.2942
|1.2948
|1.2982
|2199
|2005.05.05 10:51
|modify
|203
|0.30
|1.2942
|1.2949
|1.2982
�
|2200
|2005.05.05 10:51
|modify
|203
|0.30
|1.2942
|1.2951
|1.2982
|2201
|2005.05.05 10:51
|t/p
|203
|0.30
|1.2982
|1.2951
|1.2982
|117.75
|5877.95
�
|2202
|2005.05.05 10:51
|sell
|204
|0.30
|1.2983
|1.3153
|1.2938
|2203
|2005.05.05 12:43
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2980
|1.2938
�
|2204
|2005.05.05 13:11
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2978
|1.2938
|2205
|2005.05.05 14:03
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2976
|1.2938
�
|2206
|2005.05.05 15:42
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2975
|1.2938
|2207
|2005.05.05 15:42
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2973
|1.2938
�
|2208
|2005.05.05 15:44
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2973
|1.2938
|2209
|2005.05.05 15:44
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2972
|1.2938
�
|2210
|2005.05.05 15:44
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2971
|1.2938
|2211
|2005.05.05 15:45
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2970
|1.2938
�
|2212
|2005.05.05 15:45
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2969
|1.2938
|2213
|2005.05.05 15:53
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2969
|1.2938
�
|2214
|2005.05.05 16:38
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2968
|1.2938
|2215
|2005.05.05 16:38
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2966
|1.2938
�
|2216
|2005.05.05 16:52
|modify
|204
|0.30
|1.2983
|1.2965
|1.2938
|2217
|2005.05.05 16:52
|t/p
|204
|0.30
|1.2938
|1.2965
|1.2938
|135.00
|6012.95
�
|2218
|2005.05.05 16:52
|buy
|205
|0.30
|1.2938
|1.2768
|1.2978
|2219
|2005.05.12 08:34
|s/l
|205
|0.30
|1.2768
|1.2768
|1.2978
|-525.75
|5487.20
�
|2220
|2005.05.12 08:34
|buy
|206
|0.30
|1.2770
|1.2600
|1.2810
|2221
|2005.05.16 00:51
|s/l
|206
|0.30
|1.2600
|1.2600
|1.2810
|-514.50
|4972.70
�
|2222
|2005.05.16 00:51
|buy
|207
|0.30
|1.2602
|1.2432
|1.2642
|2223
|2005.05.16 15:00
|modify
|207
|0.30
|1.2602
|1.2604
|1.2642
�
|2224
|2005.05.16 15:00
|modify
|207
|0.30
|1.2602
|1.2607
|1.2642
|2225
|2005.05.16 15:03
|s/l
|207
|0.30
|1.2607
|1.2607
|1.2642
|15.00
|4987.70
�
|2226
|2005.05.16 15:03
|sell
|208
|0.30
|1.2607
|1.2777
|1.2562
|2227
|2005.05.20 14:55
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2606
|1.2562
�
|2228
|2005.05.20 14:55
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2604
|1.2562
|2229
|2005.05.20 14:55
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2603
|1.2562
�
|2230
|2005.05.20 14:55
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2602
|1.2562
|2231
|2005.05.20 15:01
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2601
|1.2562
�
|2232
|2005.05.20 15:01
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2599
|1.2562
|2233
|2005.05.20 15:02
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2599
|1.2562
�
|2234
|2005.05.20 15:02
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2597
|1.2562
|2235
|2005.05.20 15:02
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2596
|1.2562
�
|2236
|2005.05.20 15:02
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2594
|1.2562
|2237
|2005.05.20 15:02
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2593
|1.2562
�
|2238
|2005.05.20 15:02
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2591
|1.2562
|2239
|2005.05.20 15:02
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2590
|1.2562
�
|2240
|2005.05.20 15:03
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2589
|1.2562
|2241
|2005.05.20 15:04
|modify
|208
|0.30
|1.2607
|1.2588
|1.2562
�
|2242
|2005.05.20 15:04
|t/p
|208
|0.30
|1.2562
|1.2588
|1.2562
|144.90
|5132.60
|2243
|2005.05.20 15:04
|buy
|209
|0.30
|1.2562
|1.2392
|1.2602
�
|2244
|2005.05.23 16:29
|modify
|209
|0.30
|1.2562
|1.2562
|1.2602
|2245
|2005.05.23 16:29
|modify
|209
|0.30
|1.2562
|1.2563
|1.2602
�
|2246
|2005.05.23 16:32
|modify
|209
|0.30
|1.2562
|1.2564
|1.2602
|2247
|2005.05.23 16:33
|modify
|209
|0.30
|1.2562
|1.2565
|1.2602
�
|2248
|2005.05.23 18:01
|s/l
|209
|0.30
|1.2565
|1.2565
|1.2602
|6.75
|5139.35
|2249
|2005.05.23 18:01
|sell
|210
|0.30
|1.2564
|1.2734
|1.2519
�
|2250
|2005.05.26 08:17
|modify
|210
|0.30
|1.2564
|1.2562
|1.2519
|2251
|2005.05.26 08:17
|modify
|210
|0.30
|1.2564
|1.2561
|1.2519
�
|2252
|2005.05.26 08:55
|s/l
|210
|0.30
|1.2561
|1.2561
|1.2519
|17.25
|5156.60
|2253
|2005.05.26 08:55
|buy
|211
|0.30
|1.2561
|1.2391
|1.2601
�
|2254
|2005.05.31 03:22
|s/l
|211
|0.30
|1.2391
|1.2391
|1.2601
|-516.75
|4639.85
|2255
|2005.05.31 03:22
|buy
|212
|0.30
|1.2390
|1.2220
|1.2430
�
|2256
|2005.06.01 18:09
|s/l
|212
|0.30
|1.2220
|1.2220
|1.2430
|-516.75
|4123.10
|2257
|2005.06.01 18:09
|buy
|213
|0.30
|1.2222
|1.2052
|1.2262
�
|2258
|2005.06.02 08:53
|modify
|213
|0.30
|1.2222
|1.2222
|1.2262
|2259
|2005.06.02 08:53
|modify
|213
|0.30
|1.2222
|1.2223
|1.2262
�
|2260
|2005.06.02 09:14
|modify
|213
|0.30
|1.2222
|1.2224
|1.2262
|2261
|2005.06.02 09:14
|modify
|213
|0.30
|1.2222
|1.2225
|1.2262
�
|2262
|2005.06.02 09:14
|modify
|213
|0.30
|1.2222
|1.2226
|1.2262
|2263
|2005.06.02 09:16
|modify
|213
|0.30
|1.2222
|1.2227
|1.2262
�
|2264
|2005.06.02 09:17
|modify
|213
|0.30
|1.2222
|1.2227
|1.2262
|2265
|2005.06.02 09:17
|modify
|213
|0.30
|1.2222
|1.2228
|1.2262
�
|2266
|2005.06.02 09:17
|modify
|213
|0.30
|1.2222
|1.2229
|1.2262
|2267
|2005.06.02 09:17
|modify
|213
|0.30
|1.2222
|1.2230
|1.2262
�
|2268
|2005.06.02 09:18
|modify
|213
|0.30
|1.2222
|1.2231
|1.2262
|2269
|2005.06.02 09:19
|t/p
|213
|0.30
|1.2262
|1.2231
|1.2262
|117.75
|4240.85
�
|2270
|2005.06.02 09:19
|sell
|214
|0.30
|1.2263
|1.2433
|1.2218
|2271
|2005.06.02 15:55
|modify
|214
|0.30
|1.2263
|1.2263
|1.2218
�
|2272
|2005.06.02 16:14
|s/l
|214
|0.30
|1.2263
|1.2263
|1.2218
|0.00
|4240.85
|2273
|2005.06.02 16:14
|buy
|215
|0.30
|1.2264
|1.2094
|1.2304
�
|2274
|2005.06.02 17:09
|modify
|215
|0.30
|1.2264
|1.2264
|1.2304
|2275
|2005.06.02 17:09
|modify
|215
|0.30
|1.2264
|1.2265
|1.2304
�
|2276
|2005.06.02 17:53
|s/l
|215
|0.30
|1.2265
|1.2265
|1.2304
|3.00
|4243.85
|2277
|2005.06.02 17:53
|buy
|216
|0.30
|1.2267
|1.2097
|1.2307
�
|2278
|2005.06.03 07:22
|modify
|216
|0.30
|1.2267
|1.2268
|1.2307
|2279
|2005.06.03 07:22
|modify
|216
|0.30
|1.2267
|1.2270
|1.2307
�
|2280
|2005.06.03 07:22
|modify
|216
|0.30
|1.2267
|1.2272
|1.2307
|2281
|2005.06.03 07:22
|modify
|216
|0.30
|1.2267
|1.2274
|1.2307
�
|2282
|2005.06.03 07:22
|modify
|216
|0.30
|1.2267
|1.2275
|1.2307
|2283
|2005.06.03 07:46
|modify
|216
|0.30
|1.2267
|1.2276
|1.2307
�
|2284
|2005.06.03 07:48
|modify
|216
|0.30
|1.2267
|1.2277
|1.2307
|2285
|2005.06.03 07:51
|t/p
|216
|0.30
|1.2307
|1.2277
|1.2307
|117.75
|4361.60
�
|2286
|2005.06.03 07:51
|sell
|217
|0.30
|1.2307
|1.2477
|1.2262
|2287
|2005.06.03 08:09
|modify
|217
|0.30
|1.2307
|1.2304
|1.2262
�
|2288
|2005.06.03 08:09
|modify
|217
|0.30
|1.2307
|1.2298
|1.2262
|2289
|2005.06.03 08:09
|modify
|217
|0.30
|1.2307
|1.2292
|1.2262
�
|2290
|2005.06.03 08:09
|t/p
|217
|0.30
|1.2262
|1.2292
|1.2262
|135.00
|4496.60
|2291
|2005.06.03 08:09
|buy
|218
|0.30
|1.2262
|1.2092
|1.2302
�
|2292
|2005.06.03 13:05
|modify
|218
|0.30
|1.2262
|1.2262
|1.2302
|2293
|2005.06.03 13:06
|modify
|218
|0.30
|1.2262
|1.2263
|1.2302
�
|2294
|2005.06.03 13:06
|modify
|218
|0.30
|1.2262
|1.2264
|1.2302
|2295
|2005.06.03 13:06
|modify
|218
|0.30
|1.2262
|1.2265
|1.2302
�
|2296
|2005.06.03 13:18
|modify
|218
|0.30
|1.2262
|1.2268
|1.2302
|2297
|2005.06.03 14:30
|t/p
|218
|0.30
|1.2302
|1.2268
|1.2302
|120.00
|4616.60
�
|2298
|2005.06.03 14:30
|sell
|219
|0.30
|1.2302
|1.2472
|1.2257
|2299
|2005.06.03 14:37
|modify
|219
|0.30
|1.2302
|1.2301
|1.2257
�
|2300
|2005.06.03 14:37
|modify
|219
|0.30
|1.2302
|1.2300
|1.2257
|2301
|2005.06.03 14:37
|modify
|219
|0.30
|1.2302
|1.2298
|1.2257
�
|2302
|2005.06.03 14:37
|modify
|219
|0.30
|1.2302
|1.2297
|1.2257
|2303
|2005.06.03 14:37
|modify
|219
|0.30
|1.2302
|1.2295
|1.2257
�
|2304
|2005.06.03 14:37
|modify
|219
|0.30
|1.2302
|1.2294
|1.2257
|2305
|2005.06.03 14:37
|modify
|219
|0.30
|1.2302
|1.2292
|1.2257
�
|2306
|2005.06.03 14:37
|modify
|219
|0.30
|1.2302
|1.2291
|1.2257
|2307
|2005.06.03 14:37
|modify
|219
|0.30
|1.2302
|1.2289
|1.2257
�
|2308
|2005.06.03 14:37
|modify
|219
|0.30
|1.2302
|1.2288
|1.2257
|2309
|2005.06.03 14:38
|modify
|219
|0.30
|1.2302
|1.2287
|1.2257
�
|2310
|2005.06.03 14:44
|s/l
|219
|0.30
|1.2287
|1.2287
|1.2257
|45.00
|4661.60
|2311
|2005.06.03 14:44
|sell
|220
|0.30
|1.2285
|1.2455
|1.2240
�
|2312
|2005.06.03 17:01
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2284
|1.2240
|2313
|2005.06.03 17:01
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2283
|1.2240
�
|2314
|2005.06.03 17:08
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2281
|1.2240
|2315
|2005.06.03 17:08
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2279
|1.2240
�
|2316
|2005.06.03 17:09
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2278
|1.2240
|2317
|2005.06.03 17:09
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2276
|1.2240
�
|2318
|2005.06.03 17:09
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2275
|1.2240
|2319
|2005.06.03 17:09
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2273
|1.2240
�
|2320
|2005.06.03 17:10
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2272
|1.2240
|2321
|2005.06.03 17:10
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2271
|1.2240
�
|2322
|2005.06.03 17:10
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2270
|1.2240
|2323
|2005.06.03 17:10
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2269
|1.2240
�
|2324
|2005.06.03 17:11
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2269
|1.2240
|2325
|2005.06.03 17:11
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2268
|1.2240
�
|2326
|2005.06.03 17:11
|modify
|220
|0.30
|1.2285
|1.2267
|1.2240
|2327
|2005.06.03 17:12
|t/p
|220
|0.30
|1.2240
|1.2267
|1.2240
|135.00
|4796.60
�
|2328
|2005.06.03 17:12
|buy
|221
|0.30
|1.2240
|1.2070
|1.2280
|2329
|2005.06.06 06:04
|modify
|221
|0.30
|1.2240
|1.2240
|1.2280
�
|2330
|2005.06.06 06:04
|modify
|221
|0.30
|1.2240
|1.2242
|1.2280
|2331
|2005.06.06 08:20
|s/l
|221
|0.30
|1.2242
|1.2242
|1.2280
|3.75
|4800.35
�
|2332
|2005.06.06 08:20
|buy
|222
|0.30
|1.2243
|1.2073
|1.2283
|2333
|2005.06.06 10:58
|modify
|222
|0.30
|1.2243
|1.2244
|1.2283
�
|2334
|2005.06.06 10:58
|modify
|222
|0.30
|1.2243
|1.2245
|1.2283
|2335
|2005.06.06 10:58
|modify
|222
|0.30
|1.2243
|1.2247
|1.2283
�
|2336
|2005.06.06 10:59
|modify
|222
|0.30
|1.2243
|1.2248
|1.2283
|2337
|2005.06.06 10:59
|modify
|222
|0.30
|1.2243
|1.2251
|1.2283
�
|2338
|2005.06.06 10:59
|t/p
|222
|0.30
|1.2283
|1.2251
|1.2283
|120.00
|4920.35
|2339
|2005.06.06 10:59
|sell
|223
|0.30
|1.2283
|1.2453
|1.2238
�
|2340
|2005.06.06 13:11
|modify
|223
|0.30
|1.2283
|1.2282
|1.2238
|2341
|2005.06.06 14:49
|s/l
|223
|0.30
|1.2282
|1.2282
|1.2238
|3.00
|4923.35
�
|2342
|2005.06.06 14:49
|sell
|224
|0.30
|1.2280
|1.2450
|1.2235
|2343
|2005.06.07 00:09
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2279
|1.2235
�
|2344
|2005.06.07 00:11
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2278
|1.2235
|2345
|2005.06.07 01:22
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2278
|1.2235
�
|2346
|2005.06.07 03:08
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2277
|1.2235
|2347
|2005.06.07 03:30
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2277
|1.2235
�
|2348
|2005.06.07 03:30
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2275
|1.2235
|2349
|2005.06.07 03:30
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2274
|1.2235
�
|2350
|2005.06.07 03:32
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2273
|1.2235
|2351
|2005.06.07 03:32
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2272
|1.2235
�
|2352
|2005.06.07 03:32
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2271
|1.2235
|2353
|2005.06.07 03:32
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2270
|1.2235
�
|2354
|2005.06.07 03:33
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2269
|1.2235
|2355
|2005.06.07 03:33
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2268
|1.2235
�
|2356
|2005.06.07 03:33
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2267
|1.2235
|2357
|2005.06.07 03:33
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2266
|1.2235
�
|2358
|2005.06.07 03:35
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2266
|1.2235
|2359
|2005.06.07 03:40
|modify
|224
|0.30
|1.2280
|1.2265
|1.2235
�
|2360
|2005.06.07 04:28
|s/l
|224
|0.30
|1.2265
|1.2265
|1.2235
|46.65
|4970.00
|2361
|2005.06.07 04:28
|sell
|225
|0.30
|1.2263
|1.2433
|1.2218
�
|2362
|2005.06.08 19:30
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2262
|1.2218
|2363
|2005.06.08 19:30
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2261
|1.2218
�
|2364
|2005.06.08 19:31
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2260
|1.2218
|2365
|2005.06.08 19:38
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2259
|1.2218
�
|2366
|2005.06.08 19:38
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2258
|1.2218
|2367
|2005.06.08 19:38
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2257
|1.2218
�
|2368
|2005.06.08 19:38
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2256
|1.2218
|2369
|2005.06.08 19:38
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2255
|1.2218
�
|2370
|2005.06.08 20:11
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2254
|1.2218
|2371
|2005.06.08 20:11
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2253
|1.2218
�
|2372
|2005.06.08 20:11
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2252
|1.2218
|2373
|2005.06.08 20:11
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2251
|1.2218
�
|2374
|2005.06.08 20:11
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2250
|1.2218
|2375
|2005.06.08 20:12
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2250
|1.2218
�
|2376
|2005.06.08 20:12
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2249
|1.2218
|2377
|2005.06.08 20:13
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2247
|1.2218
�
|2378
|2005.06.08 20:20
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2246
|1.2218
|2379
|2005.06.08 20:20
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2245
|1.2218
�
|2380
|2005.06.08 20:21
|modify
|225
|0.30
|1.2263
|1.2244
|1.2218
|2381
|2005.06.08 20:23
|t/p
|225
|0.30
|1.2218
|1.2244
|1.2218
|139.95
|5109.95
�
|2382
|2005.06.08 20:23
|buy
|226
|0.30
|1.2217
|1.2047
|1.2257
|2383
|2005.06.09 03:25
|modify
|226
|0.30
|1.2217
|1.2218
|1.2257
�
|2384
|2005.06.09 08:16
|s/l
|226
|0.30
|1.2218
|1.2218
|1.2257
|0.75
|5110.70
|2385
|2005.06.09 08:16
|buy
|227
|0.30
|1.2218
|1.2048
|1.2258
�
|2386
|2005.06.09 16:04
|modify
|227
|0.30
|1.2218
|1.2219
|1.2258
|2387
|2005.06.09 16:04
|modify
|227
|0.30
|1.2218
|1.2221
|1.2258
�
|2388
|2005.06.09 16:05
|modify
|227
|0.30
|1.2218
|1.2221
|1.2258
|2389
|2005.06.09 16:05
|modify
|227
|0.30
|1.2218
|1.2222
|1.2258
�
|2390
|2005.06.09 16:05
|modify
|227
|0.30
|1.2218
|1.2223
|1.2258
|2391
|2005.06.09 16:05
|modify
|227
|0.30
|1.2218
|1.2224
|1.2258
�
|2392
|2005.06.09 16:24
|s/l
|227
|0.30
|1.2224
|1.2224
|1.2258
|18.00
|5128.70
|2393
|2005.06.09 16:24
|buy
|228
|0.30
|1.2224
|1.2054
|1.2264
�
|2394
|2005.06.13 11:18
|s/l
|228
|0.30
|1.2054
|1.2054
|1.2264
|-514.50
|4614.20
|2395
|2005.06.13 11:18
|buy
|229
|0.30
|1.2056
|1.1886
|1.2096
�
|2396
|2005.06.13 19:08
|modify
|229
|0.30
|1.2056
|1.2057
|1.2096
|2397
|2005.06.13 19:11
|modify
|229
|0.30
|1.2056
|1.2057
|1.2096
�
|2398
|2005.06.13 19:12
|modify
|229
|0.30
|1.2056
|1.2058
|1.2096
|2399
|2005.06.13 19:12
|modify
|229
|0.30
|1.2056
|1.2059
|1.2096
�
|2400
|2005.06.13 19:12
|modify
|229
|0.30
|1.2056
|1.2061
|1.2096
|2401
|2005.06.13 19:32
|modify
|229
|0.30
|1.2056
|1.2062
|1.2096
�
|2402
|2005.06.13 19:32
|modify
|229
|0.30
|1.2056
|1.2063
|1.2096
|2403
|2005.06.13 19:34
|modify
|229
|0.30
|1.2056
|1.2063
|1.2096
�
|2404
|2005.06.13 19:37
|modify
|229
|0.30
|1.2056
|1.2064
|1.2096
|2405
|2005.06.13 19:37
|modify
|229
|0.30
|1.2056
|1.2066
|1.2096
�
|2406
|2005.06.13 19:38
|t/p
|229
|0.30
|1.2096
|1.2066
|1.2096
|120.00
|4734.20
|2407
|2005.06.13 19:38
|sell
|230
|0.30
|1.2097
|1.2267
|1.2052
�
|2408
|2005.06.14 15:13
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2095
|1.2052
|2409
|2005.06.14 15:13
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2094
|1.2052
�
|2410
|2005.06.14 15:14
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2093
|1.2052
|2411
|2005.06.14 15:14
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2091
|1.2052
�
|2412
|2005.06.14 15:14
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2089
|1.2052
|2413
|2005.06.14 15:14
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2087
|1.2052
�
|2414
|2005.06.14 15:14
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2086
|1.2052
|2415
|2005.06.14 15:14
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2084
|1.2052
�
|2416
|2005.06.14 15:14
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2083
|1.2052
|2417
|2005.06.14 15:32
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2081
|1.2052
�
|2418
|2005.06.14 15:35
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2080
|1.2052
|2419
|2005.06.14 15:35
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2079
|1.2052
�
|2420
|2005.06.14 15:35
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2078
|1.2052
|2421
|2005.06.14 15:35
|modify
|230
|0.30
|1.2097
|1.2077
|1.2052
�
|2422
|2005.06.14 15:38
|t/p
|230
|0.30
|1.2052
|1.2077
|1.2052
|136.65
|4870.85
|2423
|2005.06.14 15:38
|buy
|231
|0.30
|1.2052
|1.1882
|1.2092
�
|2424
|2005.06.15 15:32
|modify
|231
|0.30
|1.2052
|1.2054
|1.2092
|2425
|2005.06.15 15:33
|modify
|231
|0.30
|1.2052
|1.2055
|1.2092
�
|2426
|2005.06.15 15:33
|modify
|231
|0.30
|1.2052
|1.2057
|1.2092
|2427
|2005.06.15 15:33
|modify
|231
|0.30
|1.2052
|1.2058
|1.2092
�
|2428
|2005.06.15 15:34
|modify
|231
|0.30
|1.2052
|1.2059
|1.2092
|2429
|2005.06.15 15:34
|modify
|231
|0.30
|1.2052
|1.2060
|1.2092
�
|2430
|2005.06.15 15:34
|modify
|231
|0.30
|1.2052
|1.2061
|1.2092
|2431
|2005.06.15 15:34
|t/p
|231
|0.30
|1.2092
|1.2061
|1.2092
|113.25
|4984.10
�
|2432
|2005.06.15 15:34
|sell
|232
|0.30
|1.2093
|1.2263
|1.2048
|2433
|2005.06.16 05:48
|modify
|232
|0.30
|1.2093
|1.2092
|1.2048
�
|2434
|2005.06.16 05:48
|modify
|232
|0.30
|1.2093
|1.2091
|1.2048
|2435
|2005.06.16 05:53
|modify
|232
|0.30
|1.2093
|1.2090
|1.2048
�
|2436
|2005.06.16 05:53
|modify
|232
|0.30
|1.2093
|1.2089
|1.2048
|2437
|2005.06.16 05:54
|modify
|232
|0.30
|1.2093
|1.2088
|1.2048
�
|2438
|2005.06.16 05:54
|modify
|232
|0.30
|1.2093
|1.2087
|1.2048
|2439
|2005.06.16 05:55
|modify
|232
|0.30
|1.2093
|1.2083
|1.2048
�
|2440
|2005.06.16 07:42
|s/l
|232
|0.30
|1.2083
|1.2083
|1.2048
|31.65
|5015.75
|2441
|2005.06.16 07:42
|buy
|233
|0.30
|1.2084
|1.1914
|1.2124
�
|2442
|2005.06.16 11:42
|modify
|233
|0.30
|1.2084
|1.2085
|1.2124
|2443
|2005.06.16 12:01
|modify
|233
|0.30
|1.2084
|1.2085
|1.2124
�
|2444
|2005.06.16 12:02
|modify
|233
|0.30
|1.2084
|1.2086
|1.2124
|2445
|2005.06.16 12:03
|modify
|233
|0.30
|1.2084
|1.2087
|1.2124
�
|2446
|2005.06.16 12:04
|modify
|233
|0.30
|1.2084
|1.2088
|1.2124
|2447
|2005.06.16 12:04
|modify
|233
|0.30
|1.2084
|1.2090
|1.2124
�
|2448
|2005.06.16 12:22
|modify
|233
|0.30
|1.2084
|1.2091
|1.2124
|2449
|2005.06.16 12:22
|modify
|233
|0.30
|1.2084
|1.2092
|1.2124
�
|2450
|2005.06.16 12:24
|modify
|233
|0.30
|1.2084
|1.2093
|1.2124
|2451
|2005.06.16 12:24
|t/p
|233
|0.30
|1.2124
|1.2093
|1.2124
|120.00
|5135.75
�
|2452
|2005.06.16 12:24
|sell
|234
|0.30
|1.2126
|1.2296
|1.2081
|2453
|2005.06.16 15:48
|modify
|234
|0.30
|1.2126
|1.2124
|1.2081
�
|2454
|2005.06.16 15:48
|modify
|234
|0.30
|1.2126
|1.2122
|1.2081
|2455
|2005.06.16 15:48
|modify
|234
|0.30
|1.2126
|1.2120
|1.2081
�
|2456
|2005.06.16 15:48
|modify
|234
|0.30
|1.2126
|1.2118
|1.2081
|2457
|2005.06.16 15:48
|modify
|234
|0.30
|1.2126
|1.2116
|1.2081
�
|2458
|2005.06.16 15:49
|modify
|234
|0.30
|1.2126
|1.2115
|1.2081
|2459
|2005.06.16 15:49
|modify
|234
|0.30
|1.2126
|1.2114
|1.2081
�
|2460
|2005.06.16 15:54
|modify
|234
|0.30
|1.2126
|1.2112
|1.2081
|2461
|2005.06.16 15:54
|modify
|234
|0.30
|1.2126
|1.2111
|1.2081
�
|2462
|2005.06.16 15:54
|modify
|234
|0.30
|1.2126
|1.2110
|1.2081
|2463
|2005.06.16 15:54
|modify
|234
|0.30
|1.2126
|1.2108
|1.2081
�
|2464
|2005.06.16 15:54
|modify
|234
|0.30
|1.2126
|1.2107
|1.2081
|2465
|2005.06.16 15:56
|t/p
|234
|0.30
|1.2081
|1.2107
|1.2081
|135.00
|5270.75
�
|2466
|2005.06.16 15:56
|buy
|235
|0.30
|1.2080
|1.1910
|1.2120
|2467
|2005.06.17 03:46
|modify
|235
|0.30
|1.2080
|1.2081
|1.2120
�
|2468
|2005.06.17 03:46
|modify
|235
|0.30
|1.2080
|1.2084
|1.2120
|2469
|2005.06.17 03:46
|modify
|235
|0.30
|1.2080
|1.2086
|1.2120
�
|2470
|2005.06.17 03:54
|modify
|235
|0.30
|1.2080
|1.2087
|1.2120
|2471
|2005.06.17 03:59
|modify
|235
|0.30
|1.2080
|1.2088
|1.2120
�
|2472
|2005.06.17 08:57
|modify
|235
|0.30
|1.2080
|1.2088
|1.2120
|2473
|2005.06.17 08:57
|modify
|235
|0.30
|1.2080
|1.2089
|1.2120
�
|2474
|2005.06.17 09:07
|t/p
|235
|0.30
|1.2120
|1.2089
|1.2120
|117.75
|5388.50
|2475
|2005.06.17 09:07
|sell
|236
|0.30
|1.2120
|1.2290
|1.2075
�
|2476
|2005.06.21 10:02
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2119
|1.2075
|2477
|2005.06.21 10:02
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2118
|1.2075
�
|2478
|2005.06.21 10:02
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2117
|1.2075
|2479
|2005.06.21 10:30
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2116
|1.2075
�
|2480
|2005.06.21 10:30
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2115
|1.2075
|2481
|2005.06.21 10:30
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2114
|1.2075
�
|2482
|2005.06.21 10:30
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2113
|1.2075
|2483
|2005.06.21 11:01
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2112
|1.2075
�
|2484
|2005.06.21 11:01
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2109
|1.2075
|2485
|2005.06.21 11:01
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2106
|1.2075
�
|2486
|2005.06.21 11:49
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2106
|1.2075
|2487
|2005.06.21 11:49
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2105
|1.2075
�
|2488
|2005.06.21 11:49
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2103
|1.2075
|2489
|2005.06.21 11:51
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2102
|1.2075
�
|2490
|2005.06.21 11:51
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2101
|1.2075
|2491
|2005.06.21 13:05
|modify
|236
|0.30
|1.2120
|1.2101
|1.2075
�
|2492
|2005.06.21 13:06
|t/p
|236
|0.30
|1.2075
|1.2101
|1.2075
|138.30
|5526.80
|2493
|2005.06.21 13:06
|buy
|237
|0.30
|1.2075
|1.1905
|1.2115
�
|2494
|2005.06.21 15:00
|modify
|237
|0.30
|1.2075
|1.2077
|1.2115
|2495
|2005.06.21 15:01
|modify
|237
|0.30
|1.2075
|1.2077
|1.2115
�
|2496
|2005.06.21 15:02
|modify
|237
|0.30
|1.2075
|1.2078
|1.2115
|2497
|2005.06.21 15:07
|modify
|237
|0.30
|1.2075
|1.2078
|1.2115
�
|2498
|2005.06.21 15:08
|modify
|237
|0.30
|1.2075
|1.2079
|1.2115
|2499
|2005.06.21 15:13
|modify
|237
|0.30
|1.2075
|1.2081
|1.2115
�
|2500
|2005.06.21 15:13
|modify
|237
|0.30
|1.2075
|1.2082
|1.2115
|2501
|2005.06.21 15:15
|modify
|237
|0.30
|1.2075
|1.2082
|1.2115
�
|2502
|2005.06.21 15:15
|modify
|237
|0.30
|1.2075
|1.2083
|1.2115
|2503
|2005.06.21 15:17
|modify
|237
|0.30
|1.2075
|1.2084
|1.2115
�
|2504
|2005.06.21 15:18
|modify
|237
|0.30
|1.2075
|1.2085
|1.2115
|2505
|2005.06.21 15:20
|t/p
|237
|0.30
|1.2115
|1.2085
|1.2115
|120.00
|5646.80
�
|2506
|2005.06.21 15:20
|sell
|238
|0.30
|1.2115
|1.2285
|1.2070
|2507
|2005.06.23 09:37
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2114
|1.2070
�
|2508
|2005.06.23 09:37
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2113
|1.2070
|2509
|2005.06.23 09:37
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2112
|1.2070
�
|2510
|2005.06.23 09:37
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2111
|1.2070
|2511
|2005.06.23 09:37
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2110
|1.2070
�
|2512
|2005.06.23 09:38
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2109
|1.2070
|2513
|2005.06.23 09:38
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2108
|1.2070
�
|2514
|2005.06.23 09:38
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2107
|1.2070
|2515
|2005.06.23 09:38
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2106
|1.2070
�
|2516
|2005.06.23 09:58
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2105
|1.2070
|2517
|2005.06.23 09:59
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2104
|1.2070
�
|2518
|2005.06.23 09:59
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2103
|1.2070
|2519
|2005.06.23 09:59
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2102
|1.2070
�
|2520
|2005.06.23 13:53
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2101
|1.2070
|2521
|2005.06.23 13:53
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2099
|1.2070
�
|2522
|2005.06.23 13:55
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2098
|1.2070
|2523
|2005.06.23 13:55
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2097
|1.2070
�
|2524
|2005.06.23 13:57
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2097
|1.2070
|2525
|2005.06.23 13:57
|modify
|238
|0.30
|1.2115
|1.2096
|1.2070
�
|2526
|2005.06.23 14:10
|t/p
|238
|0.30
|1.2070
|1.2096
|1.2070
|141.60
|5788.40
|2527
|2005.06.23 14:10
|buy
|239
|0.30
|1.2070
|1.1900
|1.2110
�
|2528
|2005.06.24 16:31
|modify
|239
|0.30
|1.2070
|1.2071
|1.2110
|2529
|2005.06.24 16:32
|modify
|239
|0.30
|1.2070
|1.2071
|1.2110
�
|2530
|2005.06.24 16:32
|modify
|239
|0.30
|1.2070
|1.2073
|1.2110
|2531
|2005.06.24 16:33
|modify
|239
|0.30
|1.2070
|1.2074
|1.2110
�
|2532
|2005.06.24 16:33
|modify
|239
|0.30
|1.2070
|1.2075
|1.2110
|2533
|2005.06.24 17:03
|s/l
|239
|0.30
|1.2075
|1.2075
|1.2110
|12.75
|5801.15
�
|2534
|2005.06.24 17:03
|sell
|240
|0.30
|1.2075
|1.2245
|1.2030
|2535
|2005.06.29 08:14
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2072
|1.2030
�
|2536
|2005.06.29 08:15
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2071
|1.2030
|2537
|2005.06.29 08:15
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2070
|1.2030
�
|2538
|2005.06.29 08:15
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2068
|1.2030
|2539
|2005.06.29 08:15
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2067
|1.2030
�
|2540
|2005.06.29 08:16
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2065
|1.2030
|2541
|2005.06.29 08:16
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2064
|1.2030
�
|2542
|2005.06.29 08:17
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2063
|1.2030
|2543
|2005.06.29 08:17
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2062
|1.2030
�
|2544
|2005.06.29 08:17
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2061
|1.2030
|2545
|2005.06.29 08:18
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2060
|1.2030
�
|2546
|2005.06.29 08:18
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2059
|1.2030
|2547
|2005.06.29 09:04
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2058
|1.2030
�
|2548
|2005.06.29 09:04
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2057
|1.2030
|2549
|2005.06.29 09:05
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2056
|1.2030
�
|2550
|2005.06.29 09:06
|modify
|240
|0.30
|1.2075
|1.2056
|1.2030
|2551
|2005.06.29 09:41
|t/p
|240
|0.30
|1.2030
|1.2056
|1.2030
|143.25
|5944.40
�
|2552
|2005.06.29 09:41
|buy
|241
|0.30
|1.2030
|1.1860
|1.2070
|2553
|2005.06.29 11:15
|modify
|241
|0.30
|1.2030
|1.2031
|1.2070
�
|2554
|2005.06.29 11:16
|modify
|241
|0.30
|1.2030
|1.2031
|1.2070
|2555
|2005.06.29 11:17
|modify
|241
|0.30
|1.2030
|1.2032
|1.2070
�
|2556
|2005.06.29 12:09
|modify
|241
|0.30
|1.2030
|1.2033
|1.2070
|2557
|2005.06.29 12:17
|modify
|241
|0.30
|1.2030
|1.2035
|1.2070
�
|2558
|2005.06.29 12:17
|modify
|241
|0.30
|1.2030
|1.2038
|1.2070
|2559
|2005.06.29 12:17
|modify
|241
|0.30
|1.2030
|1.2039
|1.2070
�
|2560
|2005.06.29 12:18
|t/p
|241
|0.30
|1.2070
|1.2039
|1.2070
|120.00
|6064.40
|2561
|2005.06.29 12:18
|sell
|242
|0.30
|1.2070
|1.2240
|1.2025
�
|2562
|2005.06.29 14:55
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2069
|1.2025
|2563
|2005.06.29 14:56
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2069
|1.2025
�
|2564
|2005.06.29 14:56
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2068
|1.2025
|2565
|2005.06.29 14:57
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2068
|1.2025
�
|2566
|2005.06.29 14:57
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2068
|1.2025
|2567
|2005.06.29 14:58
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2067
|1.2025
�
|2568
|2005.06.29 14:59
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2066
|1.2025
|2569
|2005.06.29 15:01
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2066
|1.2025
�
|2570
|2005.06.29 15:02
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2065
|1.2025
|2571
|2005.06.29 15:02
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2064
|1.2025
�
|2572
|2005.06.29 15:08
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2063
|1.2025
|2573
|2005.06.29 15:08
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2062
|1.2025
�
|2574
|2005.06.29 15:12
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2062
|1.2025
|2575
|2005.06.29 15:12
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2061
|1.2025
�
|2576
|2005.06.29 15:12
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2060
|1.2025
|2577
|2005.06.29 15:12
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2059
|1.2025
�
|2578
|2005.06.29 15:12
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2058
|1.2025
|2579
|2005.06.29 15:12
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2057
|1.2025
�
|2580
|2005.06.29 15:13
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2056
|1.2025
|2581
|2005.06.29 16:15
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2055
|1.2025
�
|2582
|2005.06.29 16:16
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2054
|1.2025
|2583
|2005.06.29 16:16
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2053
|1.2025
�
|2584
|2005.06.29 16:20
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2052
|1.2025
|2585
|2005.06.29 16:20
|modify
|242
|0.30
|1.2070
|1.2051
|1.2025
�
|2586
|2005.06.29 16:20
|t/p
|242
|0.30
|1.2025
|1.2051
|1.2025
|135.00
|6199.40
|2587
|2005.06.29 16:20
|buy
|243
|0.30
|1.2024
|1.1854
|1.2064
�
|2588
|2005.06.29 16:42
|modify
|243
|0.30
|1.2024
|1.2024
|1.2064
|2589
|2005.06.29 16:42
|modify
|243
|0.30
|1.2024
|1.2026
|1.2064
�
|2590
|2005.06.29 16:42
|modify
|243
|0.30
|1.2024
|1.2027
|1.2064
|2591
|2005.06.29 16:42
|modify
|243
|0.30
|1.2024
|1.2029
|1.2064
�
|2592
|2005.06.29 16:42
|modify
|243
|0.30
|1.2024
|1.2030
|1.2064
|2593
|2005.06.29 16:42
|modify
|243
|0.30
|1.2024
|1.2032
|1.2064
�
|2594
|2005.06.29 16:42
|modify
|243
|0.30
|1.2024
|1.2033
|1.2064
|2595
|2005.06.29 16:48
|modify
|243
|0.30
|1.2024
|1.2033
|1.2064
�
|2596
|2005.06.29 16:48
|t/p
|243
|0.30
|1.2064
|1.2033
|1.2064
|120.00
|6319.40
|2597
|2005.06.29 16:48
|sell
|244
|0.30
|1.2064
|1.2234
|1.2019
�
|2598
|2005.07.01 07:54
|modify
|244
|0.30
|1.2064
|1.2062
|1.2019
|2599
|2005.07.01 07:54
|modify
|244
|0.30
|1.2064
|1.2061
|1.2019
�
|2600
|2005.07.01 07:54
|modify
|244
|0.30
|1.2064
|1.2060
|1.2019
|2601
|2005.07.01 08:01
|modify
|244
|0.30
|1.2064
|1.2059
|1.2019
�
|2602
|2005.07.01 08:02
|modify
|244
|0.30
|1.2064
|1.2058
|1.2019
|2603
|2005.07.01 08:17
|modify
|244
|0.30
|1.2064
|1.2058
|1.2019
�
|2604
|2005.07.01 08:19
|modify
|244
|0.30
|1.2064
|1.2057
|1.2019
|2605
|2005.07.01 08:50
|modify
|244
|0.30
|1.2064
|1.2055
|1.2019
�
|2606
|2005.07.01 08:50
|modify
|244
|0.30
|1.2064
|1.2054
|1.2019
|2607
|2005.07.01 09:09
|s/l
|244
|0.30
|1.2054
|1.2054
|1.2019
|33.30
|6352.70
�
|2608
|2005.07.01 09:09
|buy
|245
|0.30
|1.2055
|1.1885
|1.2095
|2609
|2005.07.01 11:32
|modify
|245
|0.30
|1.2055
|1.2056
|1.2095
�
|2610
|2005.07.01 11:34
|modify
|245
|0.30
|1.2055
|1.2057
|1.2095
|2611
|2005.07.01 11:34
|modify
|245
|0.30
|1.2055
|1.2059
|1.2095
�
|2612
|2005.07.01 11:34
|modify
|245
|0.30
|1.2055
|1.2060
|1.2095
|2613
|2005.07.01 11:35
|modify
|245
|0.30
|1.2055
|1.2061
|1.2095
�
|2614
|2005.07.01 11:35
|modify
|245
|0.30
|1.2055
|1.2062
|1.2095
|2615
|2005.07.01 11:35
|t/p
|245
|0.30
|1.2095
|1.2062
|1.2095
|120.00
|6472.70
�
|2616
|2005.07.01 11:35
|sell
|246
|0.30
|1.2095
|1.2265
|1.2050
|2617
|2005.07.01 14:33
|modify
|246
|0.30
|1.2095
|1.2084
|1.2050
�
|2618
|2005.07.01 14:33
|t/p
|246
|0.30
|1.2050
|1.2084
|1.2050
|135.00
|6607.70
|2619
|2005.07.01 14:33
|buy
|247
|0.30
|1.2042
|1.1872
|1.2082
�
|2620
|2005.07.01 14:34
|modify
|247
|0.30
|1.2042
|1.2046
|1.2082
|2621
|2005.07.01 14:50
|modify
|247
|0.30
|1.2042
|1.2048
|1.2082
�
|2622
|2005.07.01 14:50
|modify
|247
|0.30
|1.2042
|1.2049
|1.2082
|2623
|2005.07.01 16:00
|s/l
|247
|0.30
|1.2049
|1.2049
|1.2082
|21.00
|6628.70
�
|2624
|2005.07.01 16:00
|buy
|248
|0.30
|1.2051
|1.1881
|1.2091
|2625
|2005.07.05 08:39
|s/l
|248
|0.30
|1.1881
|1.1881
|1.2091
|-514.50
|6114.20
�
|2626
|2005.07.05 08:39
|buy
|249
|0.30
|1.1883
|1.1713
|1.1923
|2627
|2005.07.05 10:37
|modify
|249
|0.30
|1.1883
|1.1883
|1.1923
�
|2628
|2005.07.05 10:37
|modify
|249
|0.30
|1.1883
|1.1884
|1.1923
|2629
|2005.07.05 10:38
|modify
|249
|0.30
|1.1883
|1.1885
|1.1923
�
|2630
|2005.07.05 10:38
|modify
|249
|0.30
|1.1883
|1.1886
|1.1923
|2631
|2005.07.05 10:38
|modify
|249
|0.30
|1.1883
|1.1888
|1.1923
�
|2632
|2005.07.05 10:38
|modify
|249
|0.30
|1.1883
|1.1889
|1.1923
|2633
|2005.07.05 10:45
|modify
|249
|0.30
|1.1883
|1.1890
|1.1923
�
|2634
|2005.07.05 10:46
|modify
|249
|0.30
|1.1883
|1.1891
|1.1923
|2635
|2005.07.05 10:46
|modify
|249
|0.30
|1.1883
|1.1892
|1.1923
�
|2636
|2005.07.05 10:46
|t/p
|249
|0.30
|1.1923
|1.1892
|1.1923
|120.00
|6234.20
|2637
|2005.07.05 10:46
|sell
|250
|0.30
|1.1924
|1.2094
|1.1879
�
|2638
|2005.07.05 12:09
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1923
|1.1879
|2639
|2005.07.05 12:09
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1922
|1.1879
�
|2640
|2005.07.05 12:10
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1921
|1.1879
|2641
|2005.07.05 12:10
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1919
|1.1879
�
|2642
|2005.07.05 12:11
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1918
|1.1879
|2643
|2005.07.05 12:11
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1917
|1.1879
�
|2644
|2005.07.05 12:12
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1917
|1.1879
|2645
|2005.07.05 12:12
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1916
|1.1879
�
|2646
|2005.07.05 12:12
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1915
|1.1879
|2647
|2005.07.05 12:58
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1915
|1.1879
�
|2648
|2005.07.05 13:39
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1914
|1.1879
|2649
|2005.07.05 13:39
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1913
|1.1879
�
|2650
|2005.07.05 13:40
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1912
|1.1879
|2651
|2005.07.05 13:40
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1911
|1.1879
�
|2652
|2005.07.05 13:40
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1910
|1.1879
|2653
|2005.07.05 13:40
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1909
|1.1879
�
|2654
|2005.07.05 13:40
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1908
|1.1879
|2655
|2005.07.05 13:41
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1907
|1.1879
�
|2656
|2005.07.05 13:41
|modify
|250
|0.30
|1.1924
|1.1905
|1.1879
|2657
|2005.07.05 13:41
|t/p
|250
|0.30
|1.1879
|1.1905
|1.1879
|135.00
|6369.20
�
|2658
|2005.07.05 13:41
|buy
|251
|0.30
|1.1879
|1.1709
|1.1919
|2659
|2005.07.05 14:50
|modify
|251
|0.30
|1.1879
|1.1880
|1.1919
�
|2660
|2005.07.05 14:51
|modify
|251
|0.30
|1.1879
|1.1880
|1.1919
|2661
|2005.07.05 14:51
|modify
|251
|0.30
|1.1879
|1.1881
|1.1919
�
|2662
|2005.07.05 14:51
|modify
|251
|0.30
|1.1879
|1.1882
|1.1919
|2663
|2005.07.05 14:51
|modify
|251
|0.30
|1.1879
|1.1883
|1.1919
�
|2664
|2005.07.05 14:52
|modify
|251
|0.30
|1.1879
|1.1883
|1.1919
|2665
|2005.07.05 15:06
|modify
|251
|0.30
|1.1879
|1.1884
|1.1919
�
|2666
|2005.07.05 15:06
|modify
|251
|0.30
|1.1879
|1.1884
|1.1919
|2667
|2005.07.05 15:06
|modify
|251
|0.30
|1.1879
|1.1885
|1.1919
�
|2668
|2005.07.05 15:07
|modify
|251
|0.30
|1.1879
|1.1888
|1.1919
|2669
|2005.07.05 16:06
|modify
|251
|0.30
|1.1879
|1.1888
|1.1919
�
|2670
|2005.07.05 16:06
|modify
|251
|0.30
|1.1879
|1.1889
|1.1919
|2671
|2005.07.05 16:08
|t/p
|251
|0.30
|1.1919
|1.1889
|1.1919
|120.00
|6489.20
�
|2672
|2005.07.05 16:08
|sell
|252
|0.30
|1.1919
|1.2089
|1.1874
|2673
|2005.07.05 17:04
|modify
|252
|0.30
|1.1919
|1.1918
|1.1874
�
|2674
|2005.07.05 17:04
|modify
|252
|0.30
|1.1919
|1.1917
|1.1874
|2675
|2005.07.05 17:04
|modify
|252
|0.30
|1.1919
|1.1915
|1.1874
�
|2676
|2005.07.05 17:04
|modify
|252
|0.30
|1.1919
|1.1914
|1.1874
|2677
|2005.07.05 17:18
|modify
|252
|0.30
|1.1919
|1.1912
|1.1874
�
|2678
|2005.07.05 17:19
|modify
|252
|0.30
|1.1919
|1.1910
|1.1874
|2679
|2005.07.05 17:19
|modify
|252
|0.30
|1.1919
|1.1909
|1.1874
�
|2680
|2005.07.05 17:38
|s/l
|252
|0.30
|1.1909
|1.1909
|1.1874
|30.00
|6519.20
|2681
|2005.07.05 17:38
|sell
|253
|0.30
|1.1907
|1.2077
|1.1862
�
|2682
|2005.07.08 14:32
|modify
|253
|0.30
|1.1907
|1.1907
|1.1862
|2683
|2005.07.08 14:33
|modify
|253
|0.30
|1.1907
|1.1906
|1.1862
�
|2684
|2005.07.08 14:33
|modify
|253
|0.30
|1.1907
|1.1904
|1.1862
|2685
|2005.07.08 14:33
|modify
|253
|0.30
|1.1907
|1.1903
|1.1862
�
|2686
|2005.07.08 14:33
|modify
|253
|0.30
|1.1907
|1.1901
|1.1862
|2687
|2005.07.08 14:33
|modify
|253
|0.30
|1.1907
|1.1900
|1.1862
�
|2688
|2005.07.08 14:36
|s/l
|253
|0.30
|1.1900
|1.1900
|1.1862
|29.25
|6548.45
|2689
|2005.07.08 14:36
|buy
|254
|0.30
|1.1901
|1.1731
|1.1941
�
|2690
|2005.07.08 14:38
|modify
|254
|0.30
|1.1901
|1.1903
|1.1941
|2691
|2005.07.08 14:38
|modify
|254
|0.30
|1.1901
|1.1906
|1.1941
�
|2692
|2005.07.08 14:39
|modify
|254
|0.30
|1.1901
|1.1907
|1.1941
|2693
|2005.07.08 14:39
|modify
|254
|0.30
|1.1901
|1.1908
|1.1941
�
|2694
|2005.07.08 14:39
|modify
|254
|0.30
|1.1901
|1.1909
|1.1941
|2695
|2005.07.08 14:39
|modify
|254
|0.30
|1.1901
|1.1910
|1.1941
�
|2696
|2005.07.08 14:39
|t/p
|254
|0.30
|1.1941
|1.1910
|1.1941
|120.00
|6668.45
|2697
|2005.07.08 14:39
|sell
|255
|0.30
|1.1941
|1.2111
|1.1896
�
|2698
|2005.07.08 14:43
|modify
|255
|0.30
|1.1941
|1.1939
|1.1896
|2699
|2005.07.08 14:43
|modify
|255
|0.30
|1.1941
|1.1937
|1.1896
�
|2700
|2005.07.08 14:44
|modify
|255
|0.30
|1.1941
|1.1936
|1.1896
|2701
|2005.07.08 14:44
|modify
|255
|0.30
|1.1941
|1.1934
|1.1896
�
|2702
|2005.07.08 14:44
|modify
|255
|0.30
|1.1941
|1.1933
|1.1896
|2703
|2005.07.08 14:44
|modify
|255
|0.30
|1.1941
|1.1932
|1.1896
�
|2704
|2005.07.08 14:45
|modify
|255
|0.30
|1.1941
|1.1931
|1.1896
|2705
|2005.07.08 14:46
|modify
|255
|0.30
|1.1941
|1.1930
|1.1896
�
|2706
|2005.07.08 14:46
|modify
|255
|0.30
|1.1941
|1.1929
|1.1896
|2707
|2005.07.08 14:47
|modify
|255
|0.30
|1.1941
|1.1928
|1.1896
�
|2708
|2005.07.08 14:47
|modify
|255
|0.30
|1.1941
|1.1927
|1.1896
|2709
|2005.07.08 14:49
|s/l
|255
|0.30
|1.1927
|1.1927
|1.1896
|42.00
|6710.45
�
|2710
|2005.07.08 14:49
|sell
|256
|0.30
|1.1926
|1.2096
|1.1881
|2711
|2005.07.12 03:43
|s/l
|256
|0.30
|1.2096
|1.2096
|1.1881
|-506.70
|6203.75
�
|2712
|2005.07.12 03:43
|sell
|257
|0.30
|1.2094
|1.2264
|1.2049
|2713
|2005.07.14 00:30
|modify
|257
|0.30
|1.2094
|1.2093
|1.2049
�
|2714
|2005.07.14 00:31
|modify
|257
|0.30
|1.2094
|1.2092
|1.2049
|2715
|2005.07.14 00:32
|modify
|257
|0.30
|1.2094
|1.2091
|1.2049
�
|2716
|2005.07.14 00:32
|modify
|257
|0.30
|1.2094
|1.2091
|1.2049
|2717
|2005.07.14 03:52
|modify
|257
|0.30
|1.2094
|1.2090
|1.2049
�
|2718
|2005.07.14 03:54
|modify
|257
|0.30
|1.2094
|1.2089
|1.2049
|2719
|2005.07.14 03:54
|modify
|257
|0.30
|1.2094
|1.2086
|1.2049
�
|2720
|2005.07.14 04:01
|modify
|257
|0.30
|1.2094
|1.2083
|1.2049
|2721
|2005.07.14 04:02
|modify
|257
|0.30
|1.2094
|1.2083
|1.2049
�
|2722
|2005.07.14 08:24
|s/l
|257
|0.30
|1.2083
|1.2083
|1.2049
|39.60
|6243.35
|2723
|2005.07.14 08:24
|sell
|258
|0.30
|1.2081
|1.2251
|1.2036
�
|2724
|2005.07.15 14:34
|modify
|258
|0.30
|1.2081
|1.2079
|1.2036
|2725
|2005.07.15 14:35
|modify
|258
|0.30
|1.2081
|1.2078
|1.2036
�
|2726
|2005.07.15 14:35
|modify
|258
|0.30
|1.2081
|1.2077
|1.2036
|2727
|2005.07.15 14:35
|modify
|258
|0.30
|1.2081
|1.2076
|1.2036
�
|2728
|2005.07.15 14:36
|modify
|258
|0.30
|1.2081
|1.2075
|1.2036
|2729
|2005.07.15 14:36
|modify
|258
|0.30
|1.2081
|1.2072
|1.2036
�
|2730
|2005.07.15 14:36
|modify
|258
|0.30
|1.2081
|1.2070
|1.2036
|2731
|2005.07.15 14:36
|modify
|258
|0.30
|1.2081
|1.2067
|1.2036
�
|2732
|2005.07.15 14:36
|modify
|258
|0.30
|1.2081
|1.2064
|1.2036
|2733
|2005.07.15 14:36
|modify
|258
|0.30
|1.2081
|1.2062
|1.2036
�
|2734
|2005.07.15 14:36
|t/p
|258
|0.30
|1.2036
|1.2062
|1.2036
|136.65
|6380.00
|2735
|2005.07.15 14:36
|buy
|259
|0.30
|1.2034
|1.1864
|1.2074
�
|2736
|2005.07.18 08:12
|modify
|259
|0.30
|1.2034
|1.2035
|1.2074
|2737
|2005.07.18 08:12
|modify
|259
|0.30
|1.2034
|1.2036
|1.2074
�
|2738
|2005.07.18 08:12
|modify
|259
|0.30
|1.2034
|1.2037
|1.2074
|2739
|2005.07.18 08:16
|modify
|259
|0.30
|1.2034
|1.2038
|1.2074
�
|2740
|2005.07.18 08:16
|modify
|259
|0.30
|1.2034
|1.2039
|1.2074
|2741
|2005.07.18 08:16
|modify
|259
|0.30
|1.2034
|1.2040
|1.2074
�
|2742
|2005.07.18 08:17
|modify
|259
|0.30
|1.2034
|1.2041
|1.2074
|2743
|2005.07.18 08:23
|modify
|259
|0.30
|1.2034
|1.2042
|1.2074
�
|2744
|2005.07.18 08:27
|modify
|259
|0.30
|1.2034
|1.2042
|1.2074
|2745
|2005.07.18 08:27
|t/p
|259
|0.30
|1.2074
|1.2042
|1.2074
|117.75
|6497.75
�
|2746
|2005.07.18 08:27
|sell
|260
|0.30
|1.2074
|1.2244
|1.2029
|2747
|2005.07.18 13:33
|modify
|260
|0.30
|1.2074
|1.2074
|1.2029
�
|2748
|2005.07.18 14:58
|modify
|260
|0.30
|1.2074
|1.2073
|1.2029
|2749
|2005.07.18 14:58
|modify
|260
|0.30
|1.2074
|1.2071
|1.2029
�
|2750
|2005.07.18 15:00
|modify
|260
|0.30
|1.2074
|1.2070
|1.2029
|2751
|2005.07.18 15:00
|modify
|260
|0.30
|1.2074
|1.2069
|1.2029
�
|2752
|2005.07.18 15:00
|modify
|260
|0.30
|1.2074
|1.2068
|1.2029
|2753
|2005.07.18 15:45
|s/l
|260
|0.30
|1.2068
|1.2068
|1.2029
|18.00
|6515.75
�
|2754
|2005.07.18 15:45
|sell
|261
|0.30
|1.2067
|1.2237
|1.2022
|2755
|2005.07.19 06:03
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2065
|1.2022
�
|2756
|2005.07.19 06:10
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2064
|1.2022
|2757
|2005.07.19 06:11
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2063
|1.2022
�
|2758
|2005.07.19 06:11
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2060
|1.2022
|2759
|2005.07.19 06:40
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2059
|1.2022
�
|2760
|2005.07.19 06:43
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2059
|1.2022
|2761
|2005.07.19 06:43
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2058
|1.2022
�
|2762
|2005.07.19 06:49
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2056
|1.2022
|2763
|2005.07.19 06:54
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2055
|1.2022
�
|2764
|2005.07.19 06:54
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2054
|1.2022
|2765
|2005.07.19 06:59
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2053
|1.2022
�
|2766
|2005.07.19 07:01
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2052
|1.2022
|2767
|2005.07.19 07:02
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2051
|1.2022
�
|2768
|2005.07.19 07:23
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2049
|1.2022
|2769
|2005.07.19 07:23
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2048
|1.2022
�
|2770
|2005.07.19 07:24
|modify
|261
|0.30
|1.2067
|1.2048
|1.2022
|2771
|2005.07.19 07:24
|t/p
|261
|0.30
|1.2022
|1.2048
|1.2022
|136.65
|6652.40
�
|2772
|2005.07.19 07:24
|buy
|262
|0.30
|1.2018
|1.1848
|1.2058
|2773
|2005.07.20 02:44
|modify
|262
|0.30
|1.2018
|1.2020
|1.2058
�
|2774
|2005.07.20 02:44
|modify
|262
|0.30
|1.2018
|1.2022
|1.2058
|2775
|2005.07.20 02:45
|modify
|262
|0.30
|1.2018
|1.2022
|1.2058
�
|2776
|2005.07.20 02:45
|modify
|262
|0.30
|1.2018
|1.2023
|1.2058
|2777
|2005.07.20 02:46
|modify
|262
|0.30
|1.2018
|1.2024
|1.2058
�
|2778
|2005.07.20 02:53
|modify
|262
|0.30
|1.2018
|1.2025
|1.2058
|2779
|2005.07.20 03:06
|modify
|262
|0.30
|1.2018
|1.2026
|1.2058
�
|2780
|2005.07.20 03:06
|modify
|262
|0.30
|1.2018
|1.2027
|1.2058
|2781
|2005.07.20 03:07
|t/p
|262
|0.30
|1.2058
|1.2027
|1.2058
|113.25
|6765.65
�
|2782
|2005.07.20 03:07
|sell
|263
|0.30
|1.2058
|1.2228
|1.2013
|2783
|2005.07.20 16:13
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2057
|1.2013
�
|2784
|2005.07.20 16:16
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2056
|1.2013
|2785
|2005.07.20 16:16
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2055
|1.2013
�
|2786
|2005.07.20 16:18
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2055
|1.2013
|2787
|2005.07.20 16:28
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2054
|1.2013
�
|2788
|2005.07.20 16:28
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2052
|1.2013
|2789
|2005.07.20 16:28
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2051
|1.2013
�
|2790
|2005.07.20 16:28
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2049
|1.2013
|2791
|2005.07.20 16:29
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2048
|1.2013
�
|2792
|2005.07.20 16:29
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2047
|1.2013
|2793
|2005.07.20 16:31
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2045
|1.2013
�
|2794
|2005.07.20 16:31
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2044
|1.2013
|2795
|2005.07.20 16:32
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2043
|1.2013
�
|2796
|2005.07.20 16:33
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2042
|1.2013
|2797
|2005.07.20 16:33
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2041
|1.2013
�
|2798
|2005.07.20 16:33
|modify
|263
|0.30
|1.2058
|1.2039
|1.2013
|2799
|2005.07.20 16:33
|t/p
|263
|0.30
|1.2013
|1.2039
|1.2013
|135.00
|6900.65
�
|2800
|2005.07.20 16:33
|buy
|264
|0.30
|1.2012
|1.1842
|1.2052
|2801
|2005.07.20 17:59
|modify
|264
|0.30
|1.2012
|1.2013
|1.2052
�
|2802
|2005.07.20 17:59
|modify
|264
|0.30
|1.2012
|1.2014
|1.2052
|2803
|2005.07.20 17:59
|modify
|264
|0.30
|1.2012
|1.2014
|1.2052
�
|2804
|2005.07.20 18:00
|modify
|264
|0.30
|1.2012
|1.2015
|1.2052
|2805
|2005.07.20 18:07
|modify
|264
|0.30
|1.2012
|1.2015
|1.2052
�
|2806
|2005.07.20 18:14
|modify
|264
|0.30
|1.2012
|1.2016
|1.2052
|2807
|2005.07.20 19:01
|modify
|264
|0.30
|1.2012
|1.2018
|1.2052
�
|2808
|2005.07.20 19:02
|modify
|264
|0.30
|1.2012
|1.2019
|1.2052
|2809
|2005.07.20 19:02
|modify
|264
|0.30
|1.2012
|1.2022
|1.2052
�
|2810
|2005.07.20 19:03
|t/p
|264
|0.30
|1.2052
|1.2022
|1.2052
|120.00
|7020.65
|2811
|2005.07.20 19:03
|buy
|265
|0.30
|1.2054
|1.1884
|1.2094
�
|2812
|2005.07.20 19:29
|modify
|265
|0.30
|1.2054
|1.2055
|1.2094
|2813
|2005.07.20 19:29
|modify
|265
|0.30
|1.2054
|1.2058
|1.2094
�
|2814
|2005.07.20 19:29
|modify
|265
|0.30
|1.2054
|1.2061
|1.2094
|2815
|2005.07.20 19:29
|modify
|265
|0.30
|1.2054
|1.2063
|1.2094
�
|2816
|2005.07.20 19:30
|t/p
|265
|0.30
|1.2094
|1.2063
|1.2094
|120.00
|7140.65
|2817
|2005.07.20 19:30
|sell
|266
|0.30
|1.2094
|1.2264
|1.2049
�
|2818
|2005.07.22 18:06
|modify
|266
|0.30
|1.2094
|1.2094
|1.2049
|2819
|2005.07.22 18:06
|modify
|266
|0.30
|1.2094
|1.2093
|1.2049
�
|2820
|2005.07.22 18:17
|modify
|266
|0.30
|1.2094
|1.2091
|1.2049
|2821
|2005.07.22 18:18
|modify
|266
|0.30
|1.2094
|1.2090
|1.2049
�
|2822
|2005.07.22 18:18
|modify
|266
|0.30
|1.2094
|1.2088
|1.2049
|2823
|2005.07.22 18:18
|modify
|266
|0.30
|1.2094
|1.2086
|1.2049
�
|2824
|2005.07.22 18:18
|modify
|266
|0.30
|1.2094
|1.2084
|1.2049
|2825
|2005.07.22 18:18
|modify
|266
|0.30
|1.2094
|1.2082
|1.2049
�
|2826
|2005.07.22 18:18
|modify
|266
|0.30
|1.2094
|1.2080
|1.2049
|2827
|2005.07.22 19:17
|s/l
|266
|0.30
|1.2080
|1.2080
|1.2049
|45.30
|7185.95
�
|2828
|2005.07.22 19:17
|buy
|267
|0.30
|1.2080
|1.1910
|1.2120
|2829
|2005.07.28 17:21
|modify
|267
|0.30
|1.2080
|1.2081
|1.2120
�
|2830
|2005.07.28 17:21
|modify
|267
|0.30
|1.2080
|1.2083
|1.2120
|2831
|2005.07.28 17:22
|modify
|267
|0.30
|1.2080
|1.2083
|1.2120
�
|2832
|2005.07.28 17:22
|modify
|267
|0.30
|1.2080
|1.2084
|1.2120
|2833
|2005.07.28 17:22
|modify
|267
|0.30
|1.2080
|1.2085
|1.2120
�
|2834
|2005.07.28 17:23
|modify
|267
|0.30
|1.2080
|1.2085
|1.2120
|2835
|2005.07.28 17:23
|modify
|267
|0.30
|1.2080
|1.2086
|1.2120
�
|2836
|2005.07.28 17:24
|modify
|267
|0.30
|1.2080
|1.2087
|1.2120
|2837
|2005.07.28 17:24
|modify
|267
|0.30
|1.2080
|1.2088
|1.2120
�
|2838
|2005.07.28 17:24
|modify
|267
|0.30
|1.2080
|1.2089
|1.2120
|2839
|2005.07.28 17:38
|t/p
|267
|0.30
|1.2120
|1.2089
|1.2120
|106.50
|7292.45
�
|2840
|2005.07.28 17:38
|sell
|268
|0.30
|1.2120
|1.2290
|1.2075
|2841
|2005.07.29 10:05
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2119
|1.2075
�
|2842
|2005.07.29 10:05
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2117
|1.2075
|2843
|2005.07.29 10:06
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2115
|1.2075
�
|2844
|2005.07.29 10:06
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2114
|1.2075
|2845
|2005.07.29 10:07
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2113
|1.2075
�
|2846
|2005.07.29 10:07
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2111
|1.2075
|2847
|2005.07.29 10:13
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2109
|1.2075
�
|2848
|2005.07.29 10:13
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2108
|1.2075
|2849
|2005.07.29 10:13
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2107
|1.2075
�
|2850
|2005.07.29 11:38
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2106
|1.2075
|2851
|2005.07.29 11:38
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2104
|1.2075
�
|2852
|2005.07.29 11:39
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2103
|1.2075
|2853
|2005.07.29 11:39
|modify
|268
|0.30
|1.2120
|1.2101
|1.2075
�
|2854
|2005.07.29 12:46
|s/l
|268
|0.30
|1.2101
|1.2101
|1.2075
|58.65
|7351.10
|2855
|2005.07.29 12:46
|buy
|269
|0.30
|1.2101
|1.1931
|1.2141
�
|2856
|2005.07.29 14:45
|modify
|269
|0.30
|1.2101
|1.2101
|1.2141
|2857
|2005.07.29 14:45
|modify
|269
|0.30
|1.2101
|1.2102
|1.2141
�
|2858
|2005.07.29 14:45
|modify
|269
|0.30
|1.2101
|1.2103
|1.2141
|2859
|2005.07.29 14:45
|modify
|269
|0.30
|1.2101
|1.2104
|1.2141
�
|2860
|2005.07.29 14:45
|modify
|269
|0.30
|1.2101
|1.2105
|1.2141
|2861
|2005.07.29 14:48
|modify
|269
|0.30
|1.2101
|1.2105
|1.2141
�
|2862
|2005.07.29 14:49
|modify
|269
|0.30
|1.2101
|1.2106
|1.2141
|2863
|2005.07.29 14:49
|modify
|269
|0.30
|1.2101
|1.2108
|1.2141
�
|2864
|2005.07.29 15:04
|modify
|269
|0.30
|1.2101
|1.2109
|1.2141
|2865
|2005.07.29 15:05
|modify
|269
|0.30
|1.2101
|1.2109
|1.2141
�
|2866
|2005.07.29 15:05
|modify
|269
|0.30
|1.2101
|1.2110
|1.2141
|2867
|2005.07.29 15:15
|t/p
|269
|0.30
|1.2141
|1.2110
|1.2141
|120.00
|7471.10
�
|2868
|2005.07.29 15:15
|sell
|270
|0.30
|1.2141
|1.2311
|1.2096
|2869
|2005.07.29 17:10
|modify
|270
|0.30
|1.2141
|1.2140
|1.2096
�
|2870
|2005.07.29 17:15
|modify
|270
|0.30
|1.2141
|1.2140
|1.2096
|2871
|2005.07.29 17:15
|modify
|270
|0.30
|1.2141
|1.2138
|1.2096
�
|2872
|2005.07.29 17:16
|modify
|270
|0.30
|1.2141
|1.2137
|1.2096
|2873
|2005.07.29 17:16
|modify
|270
|0.30
|1.2141
|1.2136
|1.2096
�
|2874
|2005.07.29 17:16
|modify
|270
|0.30
|1.2141
|1.2135
|1.2096
|2875
|2005.07.29 17:16
|modify
|270
|0.30
|1.2141
|1.2132
|1.2096
�
|2876
|2005.07.29 17:16
|modify
|270
|0.30
|1.2141
|1.2130
|1.2096
|2877
|2005.07.29 17:16
|modify
|270
|0.30
|1.2141
|1.2129
|1.2096
�
|2878
|2005.07.29 17:46
|s/l
|270
|0.30
|1.2129
|1.2129
|1.2096
|36.00
|7507.10
|2879
|2005.07.29 17:46
|sell
|271
|0.30
|1.2127
|1.2297
|1.2082
�
|2880
|2005.08.03 11:24
|s/l
|271
|0.30
|1.2297
|1.2297
|1.2082
|-501.75
|7005.35
|2881
|2005.08.03 11:24
|sell
|272
|0.30
|1.2297
|1.2467
|1.2252
�
|2882
|2005.08.11 22:13
|s/l
|272
|0.30
|1.2467
|1.2467
|1.2252
|-496.80
|6508.55
|2883
|2005.08.11 22:13
|sell
|273
|0.30
|1.2467
|1.2637
|1.2422
�
|2884
|2005.08.12 14:46
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2465
|1.2422
|2885
|2005.08.12 14:47
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2465
|1.2422
�
|2886
|2005.08.12 14:47
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2464
|1.2422
|2887
|2005.08.12 14:47
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2463
|1.2422
�
|2888
|2005.08.12 14:47
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2462
|1.2422
|2889
|2005.08.12 14:47
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2461
|1.2422
�
|2890
|2005.08.12 14:47
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2460
|1.2422
|2891
|2005.08.12 14:47
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2459
|1.2422
�
|2892
|2005.08.12 14:47
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2458
|1.2422
|2893
|2005.08.12 14:47
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2457
|1.2422
�
|2894
|2005.08.12 14:47
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2456
|1.2422
|2895
|2005.08.12 14:48
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2456
|1.2422
�
|2896
|2005.08.12 14:48
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2455
|1.2422
|2897
|2005.08.12 14:48
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2454
|1.2422
�
|2898
|2005.08.12 14:48
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2453
|1.2422
|2899
|2005.08.12 14:48
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2452
|1.2422
�
|2900
|2005.08.12 14:48
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2451
|1.2422
|2901
|2005.08.12 14:48
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2450
|1.2422
�
|2902
|2005.08.12 14:49
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2449
|1.2422
|2903
|2005.08.12 14:49
|modify
|273
|0.30
|1.2467
|1.2448
|1.2422
�
|2904
|2005.08.12 14:49
|t/p
|273
|0.30
|1.2422
|1.2448
|1.2422
|136.65
|6645.20
|2905
|2005.08.12 14:49
|buy
|274
|0.30
|1.2422
|1.2252
|1.2462
�
|2906
|2005.08.15 00:00
|modify
|274
|0.30
|1.2422
|1.2422
|1.2462
|2907
|2005.08.15 00:01
|modify
|274
|0.30
|1.2422
|1.2424
|1.2462
�
|2908
|2005.08.15 00:33
|modify
|274
|0.30
|1.2422
|1.2425
|1.2462
|2909
|2005.08.15 02:39
|s/l
|274
|0.30
|1.2425
|1.2425
|1.2462
|6.75
|6651.95
�
|2910
|2005.08.15 02:39
|buy
|275
|0.30
|1.2427
|1.2257
|1.2467
|2911
|2005.08.18 10:31
|s/l
|275
|0.30
|1.2257
|1.2257
|1.2467
|-521.25
|6130.70
�
|2912
|2005.08.18 10:31
|buy
|276
|0.30
|1.2258
|1.2088
|1.2298
|2913
|2005.08.25 03:10
|modify
|276
|0.30
|1.2258
|1.2259
|1.2298
�
|2914
|2005.08.25 03:12
|modify
|276
|0.30
|1.2258
|1.2259
|1.2298
|2915
|2005.08.25 03:13
|modify
|276
|0.30
|1.2258
|1.2260
|1.2298
�
|2916
|2005.08.25 04:01
|modify
|276
|0.30
|1.2258
|1.2261
|1.2298
|2917
|2005.08.25 04:02
|modify
|276
|0.30
|1.2258
|1.2261
|1.2298
�
|2918
|2005.08.25 04:09
|modify
|276
|0.30
|1.2258
|1.2262
|1.2298
|2919
|2005.08.25 04:18
|modify
|276
|0.30
|1.2258
|1.2264
|1.2298
�
|2920
|2005.08.25 04:18
|modify
|276
|0.30
|1.2258
|1.2266
|1.2298
|2921
|2005.08.25 04:35
|modify
|276
|0.30
|1.2258
|1.2267
|1.2298
�
|2922
|2005.08.25 04:35
|t/p
|276
|0.30
|1.2298
|1.2267
|1.2298
|104.25
|6234.95
|2923
|2005.08.25 04:35
|sell
|277
|0.30
|1.2301
|1.2471
|1.2256
�
|2924
|2005.08.25 14:10
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2300
|1.2256
|2925
|2005.08.25 14:10
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2299
|1.2256
�
|2926
|2005.08.25 14:11
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2299
|1.2256
|2927
|2005.08.25 14:11
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2298
|1.2256
�
|2928
|2005.08.25 14:11
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2297
|1.2256
|2929
|2005.08.25 14:12
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2296
|1.2256
�
|2930
|2005.08.25 14:12
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2295
|1.2256
|2931
|2005.08.25 14:12
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2294
|1.2256
�
|2932
|2005.08.25 14:22
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2293
|1.2256
|2933
|2005.08.25 14:23
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2293
|1.2256
�
|2934
|2005.08.25 14:23
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2292
|1.2256
|2935
|2005.08.25 14:23
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2291
|1.2256
�
|2936
|2005.08.25 14:56
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2291
|1.2256
|2937
|2005.08.25 14:56
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2289
|1.2256
�
|2938
|2005.08.25 15:11
|modify
|277
|0.30
|1.2301
|1.2289
|1.2256
|2939
|2005.08.25 16:05
|s/l
|277
|0.30
|1.2289
|1.2289
|1.2256
|36.00
|6270.95
�
|2940
|2005.08.25 16:05
|buy
|278
|0.30
|1.2289
|1.2119
|1.2329
|2941
|2005.08.25 17:32
|modify
|278
|0.30
|1.2289
|1.2289
|1.2329
�
|2942
|2005.08.25 17:32
|modify
|278
|0.30
|1.2289
|1.2290
|1.2329
|2943
|2005.08.25 17:38
|modify
|278
|0.30
|1.2289
|1.2291
|1.2329
�
|2944
|2005.08.25 17:38
|modify
|278
|0.30
|1.2289
|1.2292
|1.2329
|2945
|2005.08.25 17:38
|modify
|278
|0.30
|1.2289
|1.2293
|1.2329
�
|2946
|2005.08.25 17:38
|modify
|278
|0.30
|1.2289
|1.2294
|1.2329
|2947
|2005.08.25 17:38
|modify
|278
|0.30
|1.2289
|1.2295
|1.2329
�
|2948
|2005.08.25 18:52
|s/l
|278
|0.30
|1.2295
|1.2295
|1.2329
|18.00
|6288.95
|2949
|2005.08.25 18:52
|sell
|279
|0.30
|1.2294
|1.2464
|1.2249
�
|2950
|2005.08.29 16:50
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2294
|1.2249
|2951
|2005.08.29 16:54
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2293
|1.2249
�
|2952
|2005.08.29 16:54
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2292
|1.2249
|2953
|2005.08.29 17:06
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2291
|1.2249
�
|2954
|2005.08.29 17:07
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2291
|1.2249
|2955
|2005.08.29 17:07
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2288
|1.2249
�
|2956
|2005.08.29 17:08
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2287
|1.2249
|2957
|2005.08.29 17:08
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2286
|1.2249
�
|2958
|2005.08.29 17:08
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2284
|1.2249
|2959
|2005.08.29 17:08
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2283
|1.2249
�
|2960
|2005.08.29 17:08
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2282
|1.2249
|2961
|2005.08.29 17:09
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2280
|1.2249
�
|2962
|2005.08.29 17:09
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2279
|1.2249
|2963
|2005.08.29 17:09
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2278
|1.2249
�
|2964
|2005.08.29 17:31
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2278
|1.2249
|2965
|2005.08.29 17:31
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2276
|1.2249
�
|2966
|2005.08.29 17:50
|modify
|279
|0.30
|1.2294
|1.2275
|1.2249
|2967
|2005.08.29 17:50
|t/p
|279
|0.30
|1.2249
|1.2275
|1.2249
|138.30
|6427.25
�
|2968
|2005.08.29 17:50
|buy
|280
|0.30
|1.2249
|1.2079
|1.2289
|2969
|2005.08.31 16:23
|modify
|280
|0.30
|1.2249
|1.2249
|1.2289
�
|2970
|2005.08.31 16:23
|modify
|280
|0.30
|1.2249
|1.2250
|1.2289
|2971
|2005.08.31 16:24
|modify
|280
|0.30
|1.2249
|1.2254
|1.2289
�
|2972
|2005.08.31 16:30
|modify
|280
|0.30
|1.2249
|1.2255
|1.2289
|2973
|2005.08.31 16:30
|modify
|280
|0.30
|1.2249
|1.2257
|1.2289
�
|2974
|2005.08.31 16:30
|modify
|280
|0.30
|1.2249
|1.2258
|1.2289
|2975
|2005.08.31 16:30
|t/p
|280
|0.30
|1.2289
|1.2258
|1.2289
|111.00
|6538.25
�
|2976
|2005.08.31 16:30
|sell
|281
|0.30
|1.2290
|1.2460
|1.2245
|2977
|2005.09.01 16:07
|s/l
|281
|0.30
|1.2460
|1.2460
|1.2245
|-508.35
|6029.90
�
|2978
|2005.09.01 16:07
|sell
|282
|0.30
|1.2458
|1.2628
|1.2413
|2979
|2005.09.07 15:10
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2457
|1.2413
�
|2980
|2005.09.07 15:11
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2457
|1.2413
|2981
|2005.09.07 15:11
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2456
|1.2413
�
|2982
|2005.09.07 15:11
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2455
|1.2413
|2983
|2005.09.07 15:11
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2454
|1.2413
�
|2984
|2005.09.07 15:12
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2453
|1.2413
|2985
|2005.09.07 15:12
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2452
|1.2413
�
|2986
|2005.09.07 15:12
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2451
|1.2413
|2987
|2005.09.07 15:12
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2450
|1.2413
�
|2988
|2005.09.07 15:12
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2449
|1.2413
|2989
|2005.09.07 15:12
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2448
|1.2413
�
|2990
|2005.09.07 15:15
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2448
|1.2413
|2991
|2005.09.07 15:15
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2447
|1.2413
�
|2992
|2005.09.07 15:16
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2446
|1.2413
|2993
|2005.09.07 15:16
|modify
|282
|0.30
|1.2458
|1.2445
|1.2413
�
|2994
|2005.09.07 15:44
|s/l
|282
|0.30
|1.2445
|1.2445
|1.2413
|48.90
|6078.80
|2995
|2005.09.07 15:44
|buy
|283
|0.30
|1.2445
|1.2275
|1.2485
�
|2996
|2005.09.12 16:44
|s/l
|283
|0.30
|1.2275
|1.2275
|1.2485
|-516.75
|5562.05
|2997
|2005.09.12 16:44
|buy
|284
|0.30
|1.2277
|1.2107
|1.2317
�
|2998
|2005.09.13 03:27
|modify
|284
|0.30
|1.2277
|1.2278
|1.2317
|2999
|2005.09.13 03:30
|modify
|284
|0.30
|1.2277
|1.2278
|1.2317
�
|3000
|2005.09.13 03:30
|modify
|284
|0.30
|1.2277
|1.2279
|1.2317
|3001
|2005.09.13 03:31
|modify
|284
|0.30
|1.2277
|1.2279
|1.2317
�
|3002
|2005.09.13 03:31
|modify
|284
|0.30
|1.2277
|1.2281
|1.2317
|3003
|2005.09.13 03:31
|modify
|284
|0.30
|1.2277
|1.2282
|1.2317
�
|3004
|2005.09.13 03:47
|modify
|284
|0.30
|1.2277
|1.2282
|1.2317
|3005
|2005.09.13 03:47
|modify
|284
|0.30
|1.2277
|1.2283
|1.2317
�
|3006
|2005.09.13 03:49
|modify
|284
|0.30
|1.2277
|1.2283
|1.2317
|3007
|2005.09.13 08:09
|s/l
|284
|0.30
|1.2283
|1.2283
|1.2317
|15.75
|5577.80
�
|3008
|2005.09.13 08:09
|buy
|285
|0.30
|1.2285
|1.2115
|1.2325
|3009
|2005.09.14 14:12
|modify
|285
|0.30
|1.2285
|1.2285
|1.2325
�
|3010
|2005.09.14 14:12
|modify
|285
|0.30
|1.2285
|1.2286
|1.2325
|3011
|2005.09.14 14:12
|modify
|285
|0.30
|1.2285
|1.2287
|1.2325
�
|3012
|2005.09.14 14:12
|modify
|285
|0.30
|1.2285
|1.2288
|1.2325
|3013
|2005.09.14 14:18
|modify
|285
|0.30
|1.2285
|1.2288
|1.2325
�
|3014
|2005.09.14 14:19
|modify
|285
|0.30
|1.2285
|1.2289
|1.2325
|3015
|2005.09.14 14:19
|modify
|285
|0.30
|1.2285
|1.2290
|1.2325
�
|3016
|2005.09.14 14:19
|modify
|285
|0.30
|1.2285
|1.2291
|1.2325
|3017
|2005.09.14 14:22
|modify
|285
|0.30
|1.2285
|1.2292
|1.2325
�
|3018
|2005.09.14 14:22
|modify
|285
|0.30
|1.2285
|1.2293
|1.2325
|3019
|2005.09.14 14:23
|modify
|285
|0.30
|1.2285
|1.2293
|1.2325
�
|3020
|2005.09.14 14:23
|modify
|285
|0.30
|1.2285
|1.2294
|1.2325
|3021
|2005.09.14 14:23
|t/p
|285
|0.30
|1.2325
|1.2294
|1.2325
|113.25
|5691.05
�
|3022
|2005.09.14 14:23
|sell
|286
|0.30
|1.2325
|1.2495
|1.2280
|3023
|2005.09.14 14:39
|modify
|286
|0.30
|1.2325
|1.2323
|1.2280
�
|3024
|2005.09.14 14:39
|modify
|286
|0.30
|1.2325
|1.2321
|1.2280
|3025
|2005.09.14 14:39
|modify
|286
|0.30
|1.2325
|1.2318
|1.2280
�
|3026
|2005.09.14 14:39
|modify
|286
|0.30
|1.2325
|1.2317
|1.2280
|3027
|2005.09.14 16:15
|s/l
|286
|0.30
|1.2317
|1.2317
|1.2280
|24.00
|5715.05
�
|3028
|2005.09.14 16:15
|sell
|287
|0.30
|1.2315
|1.2485
|1.2270
|3029
|2005.09.14 17:06
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2314
|1.2270
�
|3030
|2005.09.14 17:06
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2312
|1.2270
|3031
|2005.09.14 17:07
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2311
|1.2270
�
|3032
|2005.09.14 17:07
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2309
|1.2270
|3033
|2005.09.14 17:07
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2308
|1.2270
�
|3034
|2005.09.14 17:08
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2306
|1.2270
|3035
|2005.09.14 17:08
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2303
|1.2270
�
|3036
|2005.09.14 17:09
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2302
|1.2270
|3037
|2005.09.14 17:16
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2301
|1.2270
�
|3038
|2005.09.14 17:16
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2300
|1.2270
|3039
|2005.09.14 20:04
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2299
|1.2270
�
|3040
|2005.09.14 20:04
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2297
|1.2270
|3041
|2005.09.14 20:04
|modify
|287
|0.30
|1.2315
|1.2296
|1.2270
�
|3042
|2005.09.14 20:11
|t/p
|287
|0.30
|1.2270
|1.2296
|1.2270
|135.00
|5850.05
|3043
|2005.09.14 20:11
|buy
|288
|0.30
|1.2270
|1.2100
|1.2310
�
|3044
|2005.09.16 06:36
|modify
|288
|0.30
|1.2270
|1.2270
|1.2310
|3045
|2005.09.16 06:36
|modify
|288
|0.30
|1.2270
|1.2271
|1.2310
�
|3046
|2005.09.16 06:36
|modify
|288
|0.30
|1.2270
|1.2272
|1.2310
|3047
|2005.09.16 06:36
|modify
|288
|0.30
|1.2270
|1.2274
|1.2310
�
|3048
|2005.09.16 06:36
|modify
|288
|0.30
|1.2270
|1.2275
|1.2310
|3049
|2005.09.16 06:36
|modify
|288
|0.30
|1.2270
|1.2277
|1.2310
�
|3050
|2005.09.16 06:36
|modify
|288
|0.30
|1.2270
|1.2278
|1.2310
|3051
|2005.09.16 09:07
|s/l
|288
|0.30
|1.2278
|1.2278
|1.2310
|19.50
|5869.55
�
|3052
|2005.09.16 09:07
|sell
|289
|0.30
|1.2277
|1.2447
|1.2232
|3053
|2005.09.16 12:59
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2276
|1.2232
�
|3054
|2005.09.16 12:59
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2275
|1.2232
|3055
|2005.09.16 13:01
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2275
|1.2232
�
|3056
|2005.09.16 13:06
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2274
|1.2232
|3057
|2005.09.16 13:06
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2273
|1.2232
�
|3058
|2005.09.16 13:32
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2272
|1.2232
|3059
|2005.09.16 13:43
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2272
|1.2232
�
|3060
|2005.09.16 13:43
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2268
|1.2232
|3061
|2005.09.16 13:44
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2267
|1.2232
�
|3062
|2005.09.16 14:19
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2265
|1.2232
|3063
|2005.09.16 14:19
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2264
|1.2232
�
|3064
|2005.09.16 14:19
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2262
|1.2232
|3065
|2005.09.16 14:19
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2261
|1.2232
�
|3066
|2005.09.16 14:20
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2260
|1.2232
|3067
|2005.09.16 14:20
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2259
|1.2232
�
|3068
|2005.09.16 14:22
|modify
|289
|0.30
|1.2277
|1.2258
|1.2232
|3069
|2005.09.16 14:22
|t/p
|289
|0.30
|1.2232
|1.2258
|1.2232
|135.00
|6004.55
�
|3070
|2005.09.16 14:22
|buy
|290
|0.30
|1.2232
|1.2062
|1.2272
|3071
|2005.09.22 01:47
|modify
|290
|0.30
|1.2232
|1.2234
|1.2272
�
|3072
|2005.09.22 01:47
|modify
|290
|0.30
|1.2232
|1.2235
|1.2272
|3073
|2005.09.22 01:50
|modify
|290
|0.30
|1.2232
|1.2237
|1.2272
�
|3074
|2005.09.22 01:50
|modify
|290
|0.30
|1.2232
|1.2238
|1.2272
|3075
|2005.09.22 03:12
|s/l
|290
|0.30
|1.2238
|1.2238
|1.2272
|4.50
|6009.05
�
|3076
|2005.09.22 03:12
|sell
|291
|0.30
|1.2238
|1.2408
|1.2193
|3077
|2005.09.22 03:53
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2235
|1.2193
�
|3078
|2005.09.22 03:53
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2232
|1.2193
|3079
|2005.09.22 03:53
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2229
|1.2193
�
|3080
|2005.09.22 04:00
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2229
|1.2193
|3081
|2005.09.22 04:01
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2228
|1.2193
�
|3082
|2005.09.22 04:11
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2228
|1.2193
|3083
|2005.09.22 04:11
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2227
|1.2193
�
|3084
|2005.09.22 04:11
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2225
|1.2193
|3085
|2005.09.22 04:11
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2224
|1.2193
�
|3086
|2005.09.22 04:11
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2222
|1.2193
|3087
|2005.09.22 04:12
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2221
|1.2193
�
|3088
|2005.09.22 04:14
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2220
|1.2193
|3089
|2005.09.22 06:53
|modify
|291
|0.30
|1.2238
|1.2219
|1.2193
�
|3090
|2005.09.22 06:53
|t/p
|291
|0.30
|1.2193
|1.2219
|1.2193
|135.00
|6144.05
|3091
|2005.09.22 06:53
|buy
|292
|0.30
|1.2191
|1.2021
|1.2231
�
|3092
|2005.09.22 08:43
|modify
|292
|0.30
|1.2191
|1.2193
|1.2231
|3093
|2005.09.22 08:43
|modify
|292
|0.30
|1.2191
|1.2195
|1.2231
�
|3094
|2005.09.22 08:44
|modify
|292
|0.30
|1.2191
|1.2195
|1.2231
|3095
|2005.09.22 08:44
|modify
|292
|0.30
|1.2191
|1.2197
|1.2231
�
|3096
|2005.09.22 08:48
|modify
|292
|0.30
|1.2191
|1.2198
|1.2231
|3097
|2005.09.22 13:25
|modify
|292
|0.30
|1.2191
|1.2198
|1.2231
�
|3098
|2005.09.22 13:25
|modify
|292
|0.30
|1.2191
|1.2199
|1.2231
|3099
|2005.09.22 13:25
|t/p
|292
|0.30
|1.2231
|1.2199
|1.2231
|120.00
|6264.05
�
|3100
|2005.09.22 13:25
|sell
|293
|0.30
|1.2231
|1.2401
|1.2186
|3101
|2005.09.22 14:40
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2231
|1.2186
�
|3102
|2005.09.22 14:40
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2230
|1.2186
|3103
|2005.09.22 14:40
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2229
|1.2186
�
|3104
|2005.09.22 14:46
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2227
|1.2186
|3105
|2005.09.22 14:46
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2226
|1.2186
�
|3106
|2005.09.22 14:46
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2224
|1.2186
|3107
|2005.09.22 14:47
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2223
|1.2186
�
|3108
|2005.09.22 14:47
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2222
|1.2186
|3109
|2005.09.22 14:47
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2221
|1.2186
�
|3110
|2005.09.22 15:25
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2221
|1.2186
|3111
|2005.09.22 15:25
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2219
|1.2186
�
|3112
|2005.09.22 15:25
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2218
|1.2186
|3113
|2005.09.22 15:32
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2217
|1.2186
�
|3114
|2005.09.22 15:33
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2216
|1.2186
|3115
|2005.09.22 15:34
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2214
|1.2186
�
|3116
|2005.09.22 15:34
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2213
|1.2186
|3117
|2005.09.22 15:35
|modify
|293
|0.30
|1.2231
|1.2212
|1.2186
�
|3118
|2005.09.22 15:35
|t/p
|293
|0.30
|1.2186
|1.2212
|1.2186
|135.00
|6399.05
|3119
|2005.09.22 15:35
|buy
|294
|0.30
|1.2186
|1.2016
|1.2226
�
|3120
|2005.09.26 02:32
|s/l
|294
|0.30
|1.2016
|1.2016
|1.2226
|-514.50
|5884.55
|3121
|2005.09.26 02:32
|buy
|295
|0.30
|1.2016
|1.1846
|1.2056
�
|3122
|2005.09.26 10:08
|modify
|295
|0.30
|1.2016
|1.2017
|1.2056
|3123
|2005.09.26 10:10
|modify
|295
|0.30
|1.2016
|1.2019
|1.2056
�
|3124
|2005.09.26 10:27
|modify
|295
|0.30
|1.2016
|1.2020
|1.2056
|3125
|2005.09.26 10:27
|modify
|295
|0.30
|1.2016
|1.2022
|1.2056
�
|3126
|2005.09.26 10:27
|modify
|295
|0.30
|1.2016
|1.2025
|1.2056
|3127
|2005.09.26 10:32
|modify
|295
|0.30
|1.2016
|1.2025
|1.2056
�
|3128
|2005.09.26 10:33
|t/p
|295
|0.30
|1.2056
|1.2025
|1.2056
|120.00
|6004.55
|3129
|2005.09.26 10:33
|sell
|296
|0.30
|1.2056
|1.2226
|1.2011
�
|3130
|2005.09.26 14:04
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2055
|1.2011
|3131
|2005.09.26 14:05
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2055
|1.2011
�
|3132
|2005.09.26 14:06
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2054
|1.2011
|3133
|2005.09.26 14:07
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2053
|1.2011
�
|3134
|2005.09.26 14:08
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2053
|1.2011
|3135
|2005.09.26 14:09
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2052
|1.2011
�
|3136
|2005.09.26 14:10
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2052
|1.2011
|3137
|2005.09.26 14:20
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2051
|1.2011
�
|3138
|2005.09.26 14:56
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2051
|1.2011
|3139
|2005.09.26 14:59
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2050
|1.2011
�
|3140
|2005.09.26 14:59
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2049
|1.2011
|3141
|2005.09.26 14:59
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2048
|1.2011
�
|3142
|2005.09.26 15:05
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2047
|1.2011
|3143
|2005.09.26 15:06
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2046
|1.2011
�
|3144
|2005.09.26 15:06
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2045
|1.2011
|3145
|2005.09.26 15:06
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2044
|1.2011
�
|3146
|2005.09.26 15:06
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2043
|1.2011
|3147
|2005.09.26 15:23
|modify
|296
|0.30
|1.2056
|1.2043
|1.2011
�
|3148
|2005.09.26 17:21
|s/l
|296
|0.30
|1.2043
|1.2043
|1.2011
|39.00
|6043.55
|3149
|2005.09.26 17:21
|sell
|297
|0.30
|1.2042
|1.2212
|1.1997
�
|3150
|2005.09.27 08:01
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2040
|1.1997
|3151
|2005.09.27 08:01
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2036
|1.1997
�
|3152
|2005.09.27 08:01
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2035
|1.1997
|3153
|2005.09.27 08:11
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2034
|1.1997
�
|3154
|2005.09.27 08:11
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2033
|1.1997
|3155
|2005.09.27 08:11
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2031
|1.1997
�
|3156
|2005.09.27 08:12
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2030
|1.1997
|3157
|2005.09.27 08:12
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2029
|1.1997
�
|3158
|2005.09.27 08:14
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2028
|1.1997
|3159
|2005.09.27 08:16
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2027
|1.1997
�
|3160
|2005.09.27 08:17
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2026
|1.1997
|3161
|2005.09.27 08:39
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2025
|1.1997
�
|3162
|2005.09.27 08:39
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2024
|1.1997
|3163
|2005.09.27 08:42
|modify
|297
|0.30
|1.2042
|1.2023
|1.1997
�
|3164
|2005.09.27 08:44
|t/p
|297
|0.30
|1.1997
|1.2023
|1.1997
|136.65
|6180.20
|3165
|2005.09.27 08:44
|buy
|298
|0.30
|1.1997
|1.1827
|1.2037
�
|3166
|2005.09.27 10:23
|modify
|298
|0.30
|1.1997
|1.1997
|1.2037
|3167
|2005.09.27 10:23
|modify
|298
|0.30
|1.1997
|1.1998
|1.2037
�
|3168
|2005.09.27 10:23
|modify
|298
|0.30
|1.1997
|1.1999
|1.2037
|3169
|2005.09.27 10:23
|modify
|298
|0.30
|1.1997
|1.2000
|1.2037
�
|3170
|2005.09.27 10:23
|modify
|298
|0.30
|1.1997
|1.2001
|1.2037
|3171
|2005.09.27 10:24
|modify
|298
|0.30
|1.1997
|1.2002
|1.2037
�
|3172
|2005.09.27 10:25
|modify
|298
|0.30
|1.1997
|1.2004
|1.2037
|3173
|2005.09.27 10:26
|modify
|298
|0.30
|1.1997
|1.2005
|1.2037
�
|3174
|2005.09.27 10:27
|modify
|298
|0.30
|1.1997
|1.2006
|1.2037
|3175
|2005.09.27 10:27
|t/p
|298
|0.30
|1.2037
|1.2006
|1.2037
|120.00
|6300.20
�
|3176
|2005.09.27 10:27
|sell
|299
|0.30
|1.2038
|1.2208
|1.1993
|3177
|2005.09.27 12:51
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2037
|1.1993
�
|3178
|2005.09.27 13:36
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2036
|1.1993
|3179
|2005.09.27 13:36
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2035
|1.1993
�
|3180
|2005.09.27 13:36
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2034
|1.1993
|3181
|2005.09.27 13:36
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2033
|1.1993
�
|3182
|2005.09.27 13:36
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2032
|1.1993
|3183
|2005.09.27 14:06
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2032
|1.1993
�
|3184
|2005.09.27 14:06
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2031
|1.1993
|3185
|2005.09.27 14:06
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2030
|1.1993
�
|3186
|2005.09.27 14:06
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2029
|1.1993
|3187
|2005.09.27 14:17
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2027
|1.1993
�
|3188
|2005.09.27 14:32
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2025
|1.1993
|3189
|2005.09.27 14:33
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2024
|1.1993
�
|3190
|2005.09.27 14:33
|modify
|299
|0.30
|1.2038
|1.2023
|1.1993
|3191
|2005.09.27 16:00
|s/l
|299
|0.30
|1.2023
|1.2023
|1.1993
|45.00
|6345.20
�
|3192
|2005.09.27 16:00
|sell
|300
|0.30
|1.2021
|1.2191
|1.1976
|3193
|2005.09.27 16:12
|modify
|300
|0.30
|1.2021
|1.2021
|1.1976
�
|3194
|2005.09.27 16:13
|modify
|300
|0.30
|1.2021
|1.2020
|1.1976
|3195
|2005.09.27 16:28
|s/l
|300
|0.30
|1.2020
|1.2020
|1.1976
|3.00
|6348.20
�
|3196
|2005.09.27 16:28
|buy
|301
|0.30
|1.2021
|1.1851
|1.2061
|3197
|2005.09.28 18:24
|modify
|301
|0.30
|1.2021
|1.2021
|1.2061
�
|3198
|2005.09.28 18:24
|modify
|301
|0.30
|1.2021
|1.2022
|1.2061
|3199
|2005.09.28 18:24
|modify
|301
|0.30
|1.2021
|1.2023
|1.2061
�
|3200
|2005.09.28 20:56
|s/l
|301
|0.30
|1.2023
|1.2023
|1.2061
|-0.75
|6347.45
|3201
|2005.09.28 20:56
|buy
|302
|0.30
|1.2024
|1.1854
|1.2064
�
|3202
|2005.09.29 00:48
|modify
|302
|0.30
|1.2024
|1.2026
|1.2064
|3203
|2005.09.29 00:48
|modify
|302
|0.30
|1.2024
|1.2027
|1.2064
�
|3204
|2005.09.29 00:48
|modify
|302
|0.30
|1.2024
|1.2028
|1.2064
|3205
|2005.09.29 00:48
|modify
|302
|0.30
|1.2024
|1.2029
|1.2064
�
|3206
|2005.09.29 00:48
|modify
|302
|0.30
|1.2024
|1.2031
|1.2064
|3207
|2005.09.29 00:48
|modify
|302
|0.30
|1.2024
|1.2032
|1.2064
�
|3208
|2005.09.29 00:48
|modify
|302
|0.30
|1.2024
|1.2033
|1.2064
|3209
|2005.09.29 00:48
|t/p
|302
|0.30
|1.2064
|1.2033
|1.2064
|117.75
|6465.20
�
|3210
|2005.09.29 00:48
|sell
|303
|0.30
|1.2064
|1.2234
|1.2019
|3211
|2005.09.29 02:46
|modify
|303
|0.30
|1.2064
|1.2063
|1.2019
�
|3212
|2005.09.29 02:46
|modify
|303
|0.30
|1.2064
|1.2060
|1.2019
|3213
|2005.09.29 04:11
|s/l
|303
|0.30
|1.2060
|1.2060
|1.2019
|12.00
|6477.20
�
|3214
|2005.09.29 04:11
|sell
|304
|0.30
|1.2058
|1.2228
|1.2013
|3215
|2005.09.29 14:42
|modify
|304
|0.30
|1.2058
|1.2057
|1.2013
�
|3216
|2005.09.29 14:42
|modify
|304
|0.30
|1.2058
|1.2056
|1.2013
|3217
|2005.09.29 14:42
|modify
|304
|0.30
|1.2058
|1.2055
|1.2013
�
|3218
|2005.09.29 14:42
|modify
|304
|0.30
|1.2058
|1.2054
|1.2013
|3219
|2005.09.29 14:44
|modify
|304
|0.30
|1.2058
|1.2052
|1.2013
�
|3220
|2005.09.29 14:45
|modify
|304
|0.30
|1.2058
|1.2046
|1.2013
|3221
|2005.09.29 14:45
|modify
|304
|0.30
|1.2058
|1.2045
|1.2013
�
|3222
|2005.09.29 14:53
|modify
|304
|0.30
|1.2058
|1.2044
|1.2013
|3223
|2005.09.29 14:53
|modify
|304
|0.30
|1.2058
|1.2042
|1.2013
�
|3224
|2005.09.29 14:54
|modify
|304
|0.30
|1.2058
|1.2040
|1.2013
|3225
|2005.09.29 14:55
|t/p
|304
|0.30
|1.2013
|1.2040
|1.2013
|135.00
|6612.20
�
|3226
|2005.09.29 14:55
|buy
|305
|0.30
|1.2011
|1.1841
|1.2051
|3227
|2005.09.29 19:58
|modify
|305
|0.30
|1.2011
|1.2011
|1.2051
�
|3228
|2005.09.29 19:59
|modify
|305
|0.30
|1.2011
|1.2015
|1.2051
|3229
|2005.09.29 20:00
|modify
|305
|0.30
|1.2011
|1.2016
|1.2051
�
|3230
|2005.09.29 20:00
|modify
|305
|0.30
|1.2011
|1.2017
|1.2051
|3231
|2005.09.29 20:00
|modify
|305
|0.30
|1.2011
|1.2018
|1.2051
�
|3232
|2005.09.29 20:00
|modify
|305
|0.30
|1.2011
|1.2019
|1.2051
|3233
|2005.09.30 00:48
|s/l
|305
|0.30
|1.2019
|1.2019
|1.2051
|21.75
|6633.95
�
|3234
|2005.09.30 00:48
|buy
|306
|0.30
|1.2020
|1.1850
|1.2060
|3235
|2005.09.30 03:34
|modify
|306
|0.30
|1.2020
|1.2020
|1.2060
�
|3236
|2005.09.30 03:34
|modify
|306
|0.30
|1.2020
|1.2022
|1.2060
|3237
|2005.09.30 03:34
|modify
|306
|0.30
|1.2020
|1.2023
|1.2060
�
|3238
|2005.09.30 05:36
|modify
|306
|0.30
|1.2020
|1.2024
|1.2060
|3239
|2005.09.30 05:36
|modify
|306
|0.30
|1.2020
|1.2025
|1.2060
�
|3240
|2005.09.30 08:59
|s/l
|306
|0.30
|1.2025
|1.2025
|1.2060
|15.00
|6648.95
|3241
|2005.09.30 08:59
|buy
|307
|0.30
|1.2027
|1.1857
|1.2067
�
|3242
|2005.09.30 12:47
|modify
|307
|0.30
|1.2027
|1.2027
|1.2067
|3243
|2005.09.30 12:47
|modify
|307
|0.30
|1.2027
|1.2029
|1.2067
�
|3244
|2005.09.30 12:48
|modify
|307
|0.30
|1.2027
|1.2030
|1.2067
|3245
|2005.09.30 13:11
|modify
|307
|0.30
|1.2027
|1.2030
|1.2067
�
|3246
|2005.09.30 13:11
|modify
|307
|0.30
|1.2027
|1.2032
|1.2067
|3247
|2005.09.30 13:11
|modify
|307
|0.30
|1.2027
|1.2033
|1.2067
�
|3248
|2005.09.30 13:12
|modify
|307
|0.30
|1.2027
|1.2034
|1.2067
|3249
|2005.09.30 14:33
|s/l
|307
|0.30
|1.2034
|1.2034
|1.2067
|21.00
|6669.95
�
|3250
|2005.09.30 14:33
|sell
|308
|0.30
|1.2034
|1.2204
|1.1989
|3251
|2005.09.30 20:39
|modify
|308
|0.30
|1.2034
|1.2033
|1.1989
�
|3252
|2005.09.30 20:40
|modify
|308
|0.30
|1.2034
|1.2032
|1.1989
|3253
|2005.09.30 20:40
|modify
|308
|0.30
|1.2034
|1.2031
|1.1989
�
|3254
|2005.09.30 20:41
|modify
|308
|0.30
|1.2034
|1.2030
|1.1989
|3255
|2005.09.30 20:41
|modify
|308
|0.30
|1.2034
|1.2029
|1.1989
�
|3256
|2005.09.30 20:41
|modify
|308
|0.30
|1.2034
|1.2027
|1.1989
|3257
|2005.09.30 20:41
|modify
|308
|0.30
|1.2034
|1.2026
|1.1989
�
|3258
|2005.09.30 20:44
|modify
|308
|0.30
|1.2034
|1.2026
|1.1989
|3259
|2005.09.30 20:45
|modify
|308
|0.30
|1.2034
|1.2023
|1.1989
�
|3260
|2005.09.30 21:04
|s/l
|308
|0.30
|1.2023
|1.2023
|1.1989
|33.00
|6702.95
|3261
|2005.09.30 21:04
|buy
|309
|0.30
|1.2023
|1.1853
|1.2063
�
|3262
|2005.10.06 02:57
|modify
|309
|0.30
|1.2023
|1.2023
|1.2063
|3263
|2005.10.06 02:57
|modify
|309
|0.30
|1.2023
|1.2024
|1.2063
�
|3264
|2005.10.06 02:57
|modify
|309
|0.30
|1.2023
|1.2025
|1.2063
|3265
|2005.10.06 02:57
|modify
|309
|0.30
|1.2023
|1.2027
|1.2063
�
|3266
|2005.10.06 02:57
|modify
|309
|0.30
|1.2023
|1.2028
|1.2063
|3267
|2005.10.06 06:34
|modify
|309
|0.30
|1.2023
|1.2029
|1.2063
�
|3268
|2005.10.06 06:36
|modify
|309
|0.30
|1.2023
|1.2031
|1.2063
|3269
|2005.10.06 06:42
|modify
|309
|0.30
|1.2023
|1.2032
|1.2063
�
|3270
|2005.10.06 06:43
|t/p
|309
|0.30
|1.2063
|1.2032
|1.2063
|106.50
|6809.45
|3271
|2005.10.06 06:43
|sell
|310
|0.30
|1.2063
|1.2233
|1.2018
�
|3272
|2005.10.06 12:18
|modify
|310
|0.30
|1.2063
|1.2063
|1.2018
|3273
|2005.10.06 13:53
|s/l
|310
|0.30
|1.2063
|1.2063
|1.2018
|0.00
|6809.45
�
|3274
|2005.10.06 13:53
|sell
|311
|0.30
|1.2062
|1.2232
|1.2017
|3275
|2005.10.11 02:54
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2061
|1.2017
�
|3276
|2005.10.11 02:54
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2059
|1.2017
|3277
|2005.10.11 02:56
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2057
|1.2017
�
|3278
|2005.10.11 02:56
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2055
|1.2017
|3279
|2005.10.11 02:57
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2054
|1.2017
�
|3280
|2005.10.11 02:59
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2053
|1.2017
|3281
|2005.10.11 03:01
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2052
|1.2017
�
|3282
|2005.10.11 03:01
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2050
|1.2017
|3283
|2005.10.11 03:01
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2048
|1.2017
�
|3284
|2005.10.11 03:01
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2046
|1.2017
|3285
|2005.10.11 08:05
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2046
|1.2017
�
|3286
|2005.10.11 08:05
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2045
|1.2017
|3287
|2005.10.11 08:05
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2044
|1.2017
�
|3288
|2005.10.11 08:05
|modify
|311
|0.30
|1.2062
|1.2043
|1.2017
|3289
|2005.10.11 08:21
|t/p
|311
|0.30
|1.2017
|1.2043
|1.2017
|139.95
|6949.40
�
|3290
|2005.10.11 08:21
|buy
|312
|0.30
|1.2017
|1.1847
|1.2057
|3291
|2005.10.12 18:28
|modify
|312
|0.30
|1.2017
|1.2017
|1.2057
�
|3292
|2005.10.12 18:28
|modify
|312
|0.30
|1.2017
|1.2019
|1.2057
|3293
|2005.10.12 18:28
|modify
|312
|0.30
|1.2017
|1.2020
|1.2057
�
|3294
|2005.10.12 18:28
|modify
|312
|0.30
|1.2017
|1.2021
|1.2057
|3295
|2005.10.12 19:41
|s/l
|312
|0.30
|1.2021
|1.2021
|1.2057
|5.25
|6954.65
�
|3296
|2005.10.12 19:44
|buy
|313
|0.30
|1.2019
|1.1849
|1.2059
|3297
|2005.10.14 14:42
|modify
|313
|0.30
|1.2019
|1.2020
|1.2059
�
|3298
|2005.10.14 14:42
|modify
|313
|0.30
|1.2019
|1.2023
|1.2059
|3299
|2005.10.14 14:42
|modify
|313
|0.30
|1.2019
|1.2026
|1.2059
�
|3300
|2005.10.14 14:43
|modify
|313
|0.30
|1.2019
|1.2027
|1.2059
|3301
|2005.10.14 14:43
|modify
|313
|0.30
|1.2019
|1.2028
|1.2059
�
|3302
|2005.10.14 14:43
|t/p
|313
|0.30
|1.2059
|1.2028
|1.2059
|115.50
|7070.15
|3303
|2005.10.14 14:43
|sell
|314
|0.30
|1.2059
|1.2229
|1.2014
�
|3304
|2005.10.14 14:49
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2058
|1.2014
|3305
|2005.10.14 14:49
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2057
|1.2014
�
|3306
|2005.10.14 14:49
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2056
|1.2014
|3307
|2005.10.14 14:51
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2055
|1.2014
�
|3308
|2005.10.14 14:52
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2055
|1.2014
|3309
|2005.10.14 14:52
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2054
|1.2014
�
|3310
|2005.10.14 14:52
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2053
|1.2014
|3311
|2005.10.14 14:52
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2052
|1.2014
�
|3312
|2005.10.14 14:52
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2050
|1.2014
|3313
|2005.10.14 14:52
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2049
|1.2014
�
|3314
|2005.10.14 14:52
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2047
|1.2014
|3315
|2005.10.14 14:52
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2046
|1.2014
�
|3316
|2005.10.14 14:52
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2044
|1.2014
|3317
|2005.10.14 14:52
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2043
|1.2014
�
|3318
|2005.10.14 14:52
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2041
|1.2014
|3319
|2005.10.14 14:53
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2041
|1.2014
�
|3320
|2005.10.14 14:53
|modify
|314
|0.30
|1.2059
|1.2040
|1.2014
|3321
|2005.10.14 14:53
|t/p
|314
|0.30
|1.2014
|1.2040
|1.2014
|135.00
|7205.15
�
|3322
|2005.10.14 14:53
|sell
|315
|0.30
|1.2012
|1.2182
|1.1967
|3323
|2005.10.18 02:28
|modify
|315
|0.30
|1.2012
|1.2012
|1.1967
�
|3324
|2005.10.18 02:28
|modify
|315
|0.30
|1.2012
|1.2011
|1.1967
|3325
|2005.10.18 02:31
|modify
|315
|0.30
|1.2012
|1.2010
|1.1967
�
|3326
|2005.10.18 02:31
|modify
|315
|0.30
|1.2012
|1.2009
|1.1967
|3327
|2005.10.18 02:31
|modify
|315
|0.30
|1.2012
|1.2008
|1.1967
�
|3328
|2005.10.18 02:31
|modify
|315
|0.30
|1.2012
|1.2007
|1.1967
|3329
|2005.10.18 02:32
|modify
|315
|0.30
|1.2012
|1.2007
|1.1967
�
|3330
|2005.10.18 03:20
|s/l
|315
|0.30
|1.2007
|1.2007
|1.1967
|18.30
|7223.45
|3331
|2005.10.18 03:20
|buy
|316
|0.30
|1.2008
|1.1838
|1.2048
�
|3332
|2005.10.21 02:12
|modify
|316
|0.30
|1.2008
|1.2010
|1.2048
|3333
|2005.10.21 02:13
|modify
|316
|0.30
|1.2008
|1.2010
|1.2048
�
|3334
|2005.10.21 02:13
|modify
|316
|0.30
|1.2008
|1.2011
|1.2048
|3335
|2005.10.21 02:13
|modify
|316
|0.30
|1.2008
|1.2013
|1.2048
�
|3336
|2005.10.21 02:13
|modify
|316
|0.30
|1.2008
|1.2015
|1.2048
|3337
|2005.10.21 02:13
|t/p
|316
|0.30
|1.2048
|1.2015
|1.2048
|108.75
|7332.20
�
|3338
|2005.10.21 02:13
|sell
|317
|0.30
|1.2048
|1.2218
|1.2003
|3339
|2005.10.21 12:09
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2048
|1.2003
�
|3340
|2005.10.21 12:09
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2046
|1.2003
|3341
|2005.10.21 12:09
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2045
|1.2003
�
|3342
|2005.10.21 12:13
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2045
|1.2003
|3343
|2005.10.21 12:14
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2044
|1.2003
�
|3344
|2005.10.21 12:15
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2042
|1.2003
|3345
|2005.10.21 12:15
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2041
|1.2003
�
|3346
|2005.10.21 12:17
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2041
|1.2003
|3347
|2005.10.21 12:19
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2040
|1.2003
�
|3348
|2005.10.21 12:30
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2039
|1.2003
|3349
|2005.10.21 12:31
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2038
|1.2003
�
|3350
|2005.10.21 12:36
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2037
|1.2003
|3351
|2005.10.21 12:47
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2036
|1.2003
�
|3352
|2005.10.21 12:54
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2036
|1.2003
|3353
|2005.10.21 12:54
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2035
|1.2003
�
|3354
|2005.10.21 13:01
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2033
|1.2003
|3355
|2005.10.21 13:56
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2032
|1.2003
�
|3356
|2005.10.21 13:56
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2031
|1.2003
|3357
|2005.10.21 13:56
|modify
|317
|0.30
|1.2048
|1.2029
|1.2003
�
|3358
|2005.10.21 13:56
|t/p
|317
|0.30
|1.2003
|1.2029
|1.2003
|135.00
|7467.20
|3359
|2005.10.21 13:56
|buy
|318
|0.30
|1.2002
|1.1832
|1.2042
�
|3360
|2005.10.21 15:12
|modify
|318
|0.30
|1.2002
|1.2003
|1.2042
|3361
|2005.10.21 15:12
|modify
|318
|0.30
|1.2002
|1.2004
|1.2042
�
|3362
|2005.10.21 15:13
|modify
|318
|0.30
|1.2002
|1.2004
|1.2042
|3363
|2005.10.21 15:16
|modify
|318
|0.30
|1.2002
|1.2005
|1.2042
�
|3364
|2005.10.21 15:17
|modify
|318
|0.30
|1.2002
|1.2006
|1.2042
|3365
|2005.10.21 15:17
|modify
|318
|0.30
|1.2002
|1.2007
|1.2042
�
|3366
|2005.10.21 15:19
|modify
|318
|0.30
|1.2002
|1.2007
|1.2042
|3367
|2005.10.21 15:19
|modify
|318
|0.30
|1.2002
|1.2008
|1.2042
�
|3368
|2005.10.21 15:46
|modify
|318
|0.30
|1.2002
|1.2009
|1.2042
|3369
|2005.10.21 15:46
|modify
|318
|0.30
|1.2002
|1.2010
|1.2042
�
|3370
|2005.10.21 15:46
|modify
|318
|0.30
|1.2002
|1.2011
|1.2042
|3371
|2005.10.21 15:46
|t/p
|318
|0.30
|1.2042
|1.2011
|1.2042
|120.00
|7587.20
�
|3372
|2005.10.21 15:46
|sell
|319
|0.30
|1.2042
|1.2212
|1.1997
|3373
|2005.10.21 16:46
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2041
|1.1997
�
|3374
|2005.10.21 16:47
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2040
|1.1997
|3375
|2005.10.21 16:47
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2039
|1.1997
�
|3376
|2005.10.21 16:48
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2038
|1.1997
|3377
|2005.10.21 16:48
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2037
|1.1997
�
|3378
|2005.10.21 16:48
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2036
|1.1997
|3379
|2005.10.21 16:53
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2036
|1.1997
�
|3380
|2005.10.21 17:11
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2035
|1.1997
|3381
|2005.10.21 17:13
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2034
|1.1997
�
|3382
|2005.10.21 17:13
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2033
|1.1997
|3383
|2005.10.21 17:13
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2032
|1.1997
�
|3384
|2005.10.21 17:16
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2031
|1.1997
|3385
|2005.10.21 17:16
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2029
|1.1997
�
|3386
|2005.10.21 17:16
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2028
|1.1997
|3387
|2005.10.21 17:16
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2027
|1.1997
�
|3388
|2005.10.21 17:17
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2025
|1.1997
|3389
|2005.10.21 17:17
|modify
|319
|0.30
|1.2042
|1.2024
|1.1997
�
|3390
|2005.10.21 17:17
|t/p
|319
|0.30
|1.1997
|1.2024
|1.1997
|135.00
|7722.20
|3391
|2005.10.21 17:17
|buy
|320
|0.30
|1.1997
|1.1827
|1.2037
�
|3392
|2005.10.25 10:38
|modify
|320
|0.30
|1.1997
|1.1997
|1.2037
|3393
|2005.10.25 10:39
|modify
|320
|0.30
|1.1997
|1.1998
|1.2037
�
|3394
|2005.10.25 10:39
|modify
|320
|0.30
|1.1997
|1.2000
|1.2037
|3395
|2005.10.25 10:39
|modify
|320
|0.30
|1.1997
|1.2001
|1.2037
�
|3396
|2005.10.25 10:39
|modify
|320
|0.30
|1.1997
|1.2002
|1.2037
|3397
|2005.10.25 10:40
|modify
|320
|0.30
|1.1997
|1.2002
|1.2037
�
|3398
|2005.10.25 12:05
|modify
|320
|0.30
|1.1997
|1.2003
|1.2037
|3399
|2005.10.25 12:46
|modify
|320
|0.30
|1.1997
|1.2004
|1.2037
�
|3400
|2005.10.25 12:51
|modify
|320
|0.30
|1.1997
|1.2006
|1.2037
|3401
|2005.10.25 12:51
|t/p
|320
|0.30
|1.2037
|1.2006
|1.2037
|115.50
|7837.70
�
|3402
|2005.10.25 12:51
|sell
|321
|0.30
|1.2038
|1.2208
|1.1993
|3403
|2005.10.31 14:30
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2037
|1.1993
�
|3404
|2005.10.31 14:31
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2036
|1.1993
|3405
|2005.10.31 14:31
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2035
|1.1993
�
|3406
|2005.10.31 14:31
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2033
|1.1993
|3407
|2005.10.31 14:32
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2033
|1.1993
�
|3408
|2005.10.31 14:32
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2032
|1.1993
|3409
|2005.10.31 14:52
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2032
|1.1993
�
|3410
|2005.10.31 14:52
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2031
|1.1993
|3411
|2005.10.31 14:52
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2030
|1.1993
�
|3412
|2005.10.31 15:00
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2029
|1.1993
|3413
|2005.10.31 15:00
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2028
|1.1993
�
|3414
|2005.10.31 15:59
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2027
|1.1993
|3415
|2005.10.31 16:01
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2026
|1.1993
�
|3416
|2005.10.31 16:02
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2025
|1.1993
|3417
|2005.10.31 16:02
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2024
|1.1993
�
|3418
|2005.10.31 16:03
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2023
|1.1993
|3419
|2005.10.31 16:03
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2022
|1.1993
�
|3420
|2005.10.31 16:04
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2020
|1.1993
|3421
|2005.10.31 16:04
|modify
|321
|0.30
|1.2038
|1.2019
|1.1993
�
|3422
|2005.10.31 16:04
|t/p
|321
|0.30
|1.1993
|1.2019
|1.1993
|144.90
|7982.60
|3423
|2005.10.31 16:04
|buy
|322
|0.30
|1.1992
|1.1822
|1.2032
�
|3424
|2005.11.01 13:34
|modify
|322
|0.30
|1.1992
|1.1993
|1.2032
|3425
|2005.11.01 14:55
|s/l
|322
|0.30
|1.1993
|1.1993
|1.2032
|0.75
|7983.35
�
|3426
|2005.11.01 14:55
|buy
|323
|0.30
|1.1994
|1.1824
|1.2034
|3427
|2005.11.01 22:45
|modify
|323
|0.30
|1.1994
|1.1995
|1.2034
�
|3428
|2005.11.01 23:24
|modify
|323
|0.30
|1.1994
|1.1997
|1.2034
|3429
|2005.11.01 23:24
|modify
|323
|0.30
|1.1994
|1.1998
|1.2034
�
|3430
|2005.11.01 23:24
|modify
|323
|0.30
|1.1994
|1.2000
|1.2034
|3431
|2005.11.01 23:25
|modify
|323
|0.30
|1.1994
|1.2002
|1.2034
�
|3432
|2005.11.01 23:26
|modify
|323
|0.30
|1.1994
|1.2002
|1.2034
|3433
|2005.11.01 23:53
|t/p
|323
|0.30
|1.2034
|1.2002
|1.2034
|120.00
|8103.35
�
|3434
|2005.11.01 23:53
|sell
|324
|0.30
|1.2034
|1.2204
|1.1989
|3435
|2005.11.02 01:30
|modify
|324
|0.30
|1.2034
|1.2033
|1.1989
�
|3436
|2005.11.02 01:45
|modify
|324
|0.30
|1.2034
|1.2033
|1.1989
|3437
|2005.11.02 01:45
|modify
|324
|0.30
|1.2034
|1.2032
|1.1989
�
|3438
|2005.11.02 01:47
|modify
|324
|0.30
|1.2034
|1.2031
|1.1989
|3439
|2005.11.02 01:53
|modify
|324
|0.30
|1.2034
|1.2030
|1.1989
�
|3440
|2005.11.02 01:54
|modify
|324
|0.30
|1.2034
|1.2029
|1.1989
|3441
|2005.11.02 01:54
|modify
|324
|0.30
|1.2034
|1.2028
|1.1989
�
|3442
|2005.11.02 03:23
|s/l
|324
|0.30
|1.2028
|1.2028
|1.1989
|22.95
|8126.30
|3443
|2005.11.02 03:23
|sell
|325
|0.30
|1.2026
|1.2196
|1.1981
�
|3444
|2005.11.02 12:08
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2026
|1.1981
|3445
|2005.11.02 12:08
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2025
|1.1981
�
|3446
|2005.11.02 12:08
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2023
|1.1981
|3447
|2005.11.02 12:08
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2022
|1.1981
�
|3448
|2005.11.02 12:11
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2021
|1.1981
|3449
|2005.11.02 12:14
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2020
|1.1981
�
|3450
|2005.11.02 12:14
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2019
|1.1981
|3451
|2005.11.02 12:15
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2019
|1.1981
�
|3452
|2005.11.02 12:17
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2018
|1.1981
|3453
|2005.11.02 12:17
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2016
|1.1981
�
|3454
|2005.11.02 12:17
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2015
|1.1981
|3455
|2005.11.02 12:18
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2014
|1.1981
�
|3456
|2005.11.02 12:18
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2013
|1.1981
|3457
|2005.11.02 12:28
|modify
|325
|0.30
|1.2026
|1.2013
|1.1981
�
|3458
|2005.11.02 14:54
|s/l
|325
|0.30
|1.2013
|1.2013
|1.1981
|39.00
|8165.30
|3459
|2005.11.02 14:54
|sell
|326
|0.30
|1.2011
|1.2181
|1.1966
�
|3460
|2005.11.03 15:11
|modify
|326
|0.30
|1.2011
|1.2011
|1.1966
|3461
|2005.11.03 15:11
|modify
|326
|0.30
|1.2011
|1.2010
|1.1966
�
|3462
|2005.11.03 15:12
|modify
|326
|0.30
|1.2011
|1.2010
|1.1966
|3463
|2005.11.03 15:12
|modify
|326
|0.30
|1.2011
|1.2009
|1.1966
�
|3464
|2005.11.03 15:12
|modify
|326
|0.30
|1.2011
|1.2008
|1.1966
|3465
|2005.11.03 15:12
|modify
|326
|0.30
|1.2011
|1.2007
|1.1966
�
|3466
|2005.11.03 15:19
|s/l
|326
|0.30
|1.2007
|1.2007
|1.1966
|13.65
|8178.95
|3467
|2005.11.03 15:19
|buy
|327
|0.30
|1.2007
|1.1837
|1.2047
�
|3468
|2005.11.04 16:34
|s/l
|327
|0.30
|1.1837
|1.1837
|1.2047
|-512.25
|7666.70
|3469
|2005.11.04 16:34
|buy
|328
|0.30
|1.1839
|1.1669
|1.1879
�
|3470
|2005.11.14 17:43
|s/l
|328
|0.30
|1.1669
|1.1669
|1.1879
|-528.00
|7138.70
|3471
|2005.11.14 17:43
|buy
|329
|0.30
|1.1671
|1.1501
|1.1711
�
|3472
|2005.11.14 19:19
|modify
|329
|0.30
|1.1671
|1.1673
|1.1711
|3473
|2005.11.14 19:20
|modify
|329
|0.30
|1.1671
|1.1674
|1.1711
�
|3474
|2005.11.14 19:20
|modify
|329
|0.30
|1.1671
|1.1675
|1.1711
|3475
|2005.11.15 09:23
|modify
|329
|0.30
|1.1671
|1.1676
|1.1711
�
|3476
|2005.11.15 09:23
|modify
|329
|0.30
|1.1671
|1.1677
|1.1711
|3477
|2005.11.15 09:23
|modify
|329
|0.30
|1.1671
|1.1679
|1.1711
�
|3478
|2005.11.15 09:24
|modify
|329
|0.30
|1.1671
|1.1679
|1.1711
|3479
|2005.11.15 09:24
|modify
|329
|0.30
|1.1671
|1.1680
|1.1711
�
|3480
|2005.11.15 09:24
|t/p
|329
|0.30
|1.1711
|1.1680
|1.1711
|117.75
|7256.45
|3481
|2005.11.15 09:24
|sell
|330
|0.30
|1.1711
|1.1881
|1.1666
�
|3482
|2005.11.15 11:23
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1710
|1.1666
|3483
|2005.11.15 11:26
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1709
|1.1666
�
|3484
|2005.11.15 11:26
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1707
|1.1666
|3485
|2005.11.15 11:27
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1706
|1.1666
�
|3486
|2005.11.15 11:27
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1705
|1.1666
|3487
|2005.11.15 11:27
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1704
|1.1666
�
|3488
|2005.11.15 11:27
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1703
|1.1666
|3489
|2005.11.15 11:39
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1702
|1.1666
�
|3490
|2005.11.15 11:39
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1701
|1.1666
|3491
|2005.11.15 11:39
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1700
|1.1666
�
|3492
|2005.11.15 11:39
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1699
|1.1666
|3493
|2005.11.15 11:39
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1698
|1.1666
�
|3494
|2005.11.15 11:39
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1697
|1.1666
|3495
|2005.11.15 11:44
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1696
|1.1666
�
|3496
|2005.11.15 11:45
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1695
|1.1666
|3497
|2005.11.15 11:57
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1695
|1.1666
�
|3498
|2005.11.15 11:58
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1694
|1.1666
|3499
|2005.11.15 11:58
|modify
|330
|0.30
|1.1711
|1.1693
|1.1666
�
|3500
|2005.11.15 11:58
|t/p
|330
|0.30
|1.1666
|1.1693
|1.1666
|135.00
|7391.45
|3501
|2005.11.15 11:58
|buy
|331
|0.30
|1.1666
|1.1496
|1.1706
�
|3502
|2005.11.15 16:26
|modify
|331
|0.30
|1.1666
|1.1667
|1.1706
|3503
|2005.11.15 16:26
|modify
|331
|0.30
|1.1666
|1.1668
|1.1706
�
|3504
|2005.11.15 16:55
|s/l
|331
|0.30
|1.1668
|1.1668
|1.1706
|6.00
|7397.45
|3505
|2005.11.15 16:55
|buy
|332
|0.30
|1.1670
|1.1500
|1.1710
�
|3506
|2005.11.15 17:14
|modify
|332
|0.30
|1.1670
|1.1671
|1.1710
|3507
|2005.11.15 17:29
|modify
|332
|0.30
|1.1670
|1.1672
|1.1710
�
|3508
|2005.11.15 17:29
|modify
|332
|0.30
|1.1670
|1.1673
|1.1710
|3509
|2005.11.15 17:30
|modify
|332
|0.30
|1.1670
|1.1674
|1.1710
�
|3510
|2005.11.15 17:30
|modify
|332
|0.30
|1.1670
|1.1675
|1.1710
|3511
|2005.11.15 17:30
|modify
|332
|0.30
|1.1670
|1.1676
|1.1710
�
|3512
|2005.11.15 17:34
|modify
|332
|0.30
|1.1670
|1.1677
|1.1710
|3513
|2005.11.15 17:34
|modify
|332
|0.30
|1.1670
|1.1678
|1.1710
�
|3514
|2005.11.15 17:34
|t/p
|332
|0.30
|1.1710
|1.1678
|1.1710
|120.00
|7517.45
|3515
|2005.11.15 17:34
|sell
|333
|0.30
|1.1710
|1.1880
|1.1665
�
|3516
|2005.11.15 18:31
|modify
|333
|0.30
|1.1710
|1.1710
|1.1665
|3517
|2005.11.15 18:31
|modify
|333
|0.30
|1.1710
|1.1709
|1.1665
�
|3518
|2005.11.15 18:31
|modify
|333
|0.30
|1.1710
|1.1708
|1.1665
|3519
|2005.11.15 20:55
|s/l
|333
|0.30
|1.1708
|1.1708
|1.1665
|6.00
|7523.45
�
|3520
|2005.11.15 20:55
|sell
|334
|0.30
|1.1707
|1.1877
|1.1662
|3521
|2005.11.16 11:53
|modify
|334
|0.30
|1.1707
|1.1707
|1.1662
�
|3522
|2005.11.16 11:54
|modify
|334
|0.30
|1.1707
|1.1707
|1.1662
|3523
|2005.11.16 11:57
|modify
|334
|0.30
|1.1707
|1.1706
|1.1662
�
|3524
|2005.11.16 11:58
|modify
|334
|0.30
|1.1707
|1.1705
|1.1662
|3525
|2005.11.16 11:59
|modify
|334
|0.30
|1.1707
|1.1705
|1.1662
�
|3526
|2005.11.16 12:00
|modify
|334
|0.30
|1.1707
|1.1704
|1.1662
|3527
|2005.11.16 12:00
|modify
|334
|0.30
|1.1707
|1.1703
|1.1662
�
|3528
|2005.11.16 12:02
|modify
|334
|0.30
|1.1707
|1.1703
|1.1662
|3529
|2005.11.16 12:03
|modify
|334
|0.30
|1.1707
|1.1701
|1.1662
�
|3530
|2005.11.16 12:03
|modify
|334
|0.30
|1.1707
|1.1700
|1.1662
|3531
|2005.11.16 12:31
|modify
|334
|0.30
|1.1707
|1.1699
|1.1662
�
|3532
|2005.11.16 12:31
|modify
|334
|0.30
|1.1707
|1.1698
|1.1662
|3533
|2005.11.16 14:37
|s/l
|334
|0.30
|1.1698
|1.1698
|1.1662
|31.95
|7555.40
�
|3534
|2005.11.16 14:37
|buy
|335
|0.30
|1.1698
|1.1528
|1.1738
|3535
|2005.11.17 17:03
|modify
|335
|0.30
|1.1698
|1.1698
|1.1738
�
|3536
|2005.11.17 17:03
|modify
|335
|0.30
|1.1698
|1.1699
|1.1738
|3537
|2005.11.17 17:50
|s/l
|335
|0.30
|1.1699
|1.1699
|1.1738
|0.75
|7556.15
�
|3538
|2005.11.17 17:50
|sell
|336
|0.30
|1.1699
|1.1869
|1.1654
|3539
|2005.11.18 09:41
|modify
|336
|0.30
|1.1699
|1.1698
|1.1654
�
|3540
|2005.11.18 10:23
|modify
|336
|0.30
|1.1699
|1.1696
|1.1654
|3541
|2005.11.18 10:23
|modify
|336
|0.30
|1.1699
|1.1695
|1.1654
�
|3542
|2005.11.18 10:23
|modify
|336
|0.30
|1.1699
|1.1693
|1.1654
|3543
|2005.11.18 10:24
|modify
|336
|0.30
|1.1699
|1.1692
|1.1654
�
|3544
|2005.11.18 10:24
|modify
|336
|0.30
|1.1699
|1.1691
|1.1654
|3545
|2005.11.18 10:25
|modify
|336
|0.30
|1.1699
|1.1690
|1.1654
�
|3546
|2005.11.18 10:25
|modify
|336
|0.30
|1.1699
|1.1688
|1.1654
|3547
|2005.11.18 12:14
|s/l
|336
|0.30
|1.1688
|1.1688
|1.1654
|34.65
|7590.80
�
|3548
|2005.11.18 12:14
|buy
|337
|0.30
|1.1689
|1.1519
|1.1729
|3549
|2005.11.18 14:51
|modify
|337
|0.30
|1.1689
|1.1690
|1.1729
�
|3550
|2005.11.18 15:01
|modify
|337
|0.30
|1.1689
|1.1692
|1.1729
|3551
|2005.11.18 15:01
|modify
|337
|0.30
|1.1689
|1.1693
|1.1729
�
|3552
|2005.11.18 15:01
|modify
|337
|0.30
|1.1689
|1.1695
|1.1729
|3553
|2005.11.18 15:02
|modify
|337
|0.30
|1.1689
|1.1696
|1.1729
�
|3554
|2005.11.18 15:02
|modify
|337
|0.30
|1.1689
|1.1697
|1.1729
|3555
|2005.11.18 15:02
|t/p
|337
|0.30
|1.1729
|1.1697
|1.1729
|120.00
|7710.80
�
|3556
|2005.11.18 15:02
|sell
|338
|0.30
|1.1729
|1.1899
|1.1684
|3557
|2005.11.18 16:20
|modify
|338
|0.30
|1.1729
|1.1728
|1.1684
�
|3558
|2005.11.18 16:20
|modify
|338
|0.30
|1.1729
|1.1726
|1.1684
|3559
|2005.11.18 16:20
|modify
|338
|0.30
|1.1729
|1.1725
|1.1684
�
|3560
|2005.11.18 16:20
|modify
|338
|0.30
|1.1729
|1.1723
|1.1684
|3561
|2005.11.18 16:20
|modify
|338
|0.30
|1.1729
|1.1721
|1.1684
�
|3562
|2005.11.18 17:10
|s/l
|338
|0.30
|1.1721
|1.1721
|1.1684
|24.00
|7734.80
|3563
|2005.11.18 17:10
|sell
|339
|0.30
|1.1720
|1.1890
|1.1675
�
|3564
|2005.11.22 10:37
|modify
|339
|0.30
|1.1720
|1.1719
|1.1675
|3565
|2005.11.22 10:39
|modify
|339
|0.30
|1.1720
|1.1718
|1.1675
�
|3566
|2005.11.22 10:39
|modify
|339
|0.30
|1.1720
|1.1716
|1.1675
|3567
|2005.11.22 10:39
|modify
|339
|0.30
|1.1720
|1.1715
|1.1675
�
|3568
|2005.11.22 10:39
|modify
|339
|0.30
|1.1720
|1.1713
|1.1675
|3569
|2005.11.22 11:36
|s/l
|339
|0.30
|1.1713
|1.1713
|1.1675
|24.30
|7759.10
�
|3570
|2005.11.22 11:36
|buy
|340
|0.30
|1.1713
|1.1543
|1.1753
|3571
|2005.11.22 18:01
|modify
|340
|0.30
|1.1713
|1.1714
|1.1753
�
|3572
|2005.11.22 18:01
|modify
|340
|0.30
|1.1713
|1.1716
|1.1753
|3573
|2005.11.22 18:03
|modify
|340
|0.30
|1.1713
|1.1717
|1.1753
�
|3574
|2005.11.22 18:04
|modify
|340
|0.30
|1.1713
|1.1719
|1.1753
|3575
|2005.11.22 18:04
|modify
|340
|0.30
|1.1713
|1.1720
|1.1753
�
|3576
|2005.11.22 18:04
|modify
|340
|0.30
|1.1713
|1.1722
|1.1753
|3577
|2005.11.22 18:05
|modify
|340
|0.30
|1.1713
|1.1722
|1.1753
�
|3578
|2005.11.22 18:05
|t/p
|340
|0.30
|1.1753
|1.1722
|1.1753
|120.00
|7879.10
|3579
|2005.11.22 18:05
|sell
|341
|0.30
|1.1753
|1.1923
|1.1708
�
|3580
|2005.11.22 19:34
|modify
|341
|0.30
|1.1753
|1.1752
|1.1708
|3581
|2005.11.22 20:00
|s/l
|341
|0.30
|1.1752
|1.1752
|1.1708
|3.00
|7882.10
�
|3582
|2005.11.22 20:00
|sell
|342
|0.30
|1.1751
|1.1921
|1.1706
|3583
|2005.11.25 17:56
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1751
|1.1706
�
|3584
|2005.11.25 17:56
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1749
|1.1706
|3585
|2005.11.25 17:58
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1748
|1.1706
�
|3586
|2005.11.25 17:58
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1747
|1.1706
|3587
|2005.11.25 18:01
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1747
|1.1706
�
|3588
|2005.11.25 18:01
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1746
|1.1706
|3589
|2005.11.25 18:04
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1744
|1.1706
�
|3590
|2005.11.25 18:04
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1742
|1.1706
|3591
|2005.11.25 18:05
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1741
|1.1706
�
|3592
|2005.11.25 18:05
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1739
|1.1706
|3593
|2005.11.25 18:06
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1738
|1.1706
�
|3594
|2005.11.25 18:06
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1737
|1.1706
|3595
|2005.11.28 00:00
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1732
|1.1706
�
|3596
|2005.11.28 00:01
|modify
|342
|0.30
|1.1751
|1.1731
|1.1706
|3597
|2005.11.28 01:02
|t/p
|342
|0.30
|1.1706
|1.1731
|1.1706
|144.90
|8027.00
�
|3598
|2005.11.28 01:02
|buy
|343
|0.30
|1.1706
|1.1536
|1.1746
|3599
|2005.11.28 16:05
|modify
|343
|0.30
|1.1706
|1.1708
|1.1746
�
|3600
|2005.11.28 16:05
|modify
|343
|0.30
|1.1706
|1.1710
|1.1746
|3601
|2005.11.28 16:05
|modify
|343
|0.30
|1.1706
|1.1711
|1.1746
�
|3602
|2005.11.28 16:05
|modify
|343
|0.30
|1.1706
|1.1713
|1.1746
|3603
|2005.11.28 16:05
|modify
|343
|0.30
|1.1706
|1.1714
|1.1746
�
|3604
|2005.11.28 16:05
|t/p
|343
|0.30
|1.1746
|1.1714
|1.1746
|120.00
|8147.00
|3605
|2005.11.28 16:05
|sell
|344
|0.30
|1.1746
|1.1916
|1.1701
�
|3606
|2005.12.01 14:48
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1745
|1.1701
|3607
|2005.12.01 14:48
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1744
|1.1701
�
|3608
|2005.12.01 14:48
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1743
|1.1701
|3609
|2005.12.01 14:49
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1742
|1.1701
�
|3610
|2005.12.01 14:49
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1741
|1.1701
|3611
|2005.12.01 14:50
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1740
|1.1701
�
|3612
|2005.12.01 14:50
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1739
|1.1701
|3613
|2005.12.01 15:25
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1738
|1.1701
�
|3614
|2005.12.01 15:25
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1737
|1.1701
|3615
|2005.12.01 15:25
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1736
|1.1701
�
|3616
|2005.12.01 15:25
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1735
|1.1701
|3617
|2005.12.01 15:25
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1734
|1.1701
�
|3618
|2005.12.01 15:25
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1733
|1.1701
|3619
|2005.12.01 15:26
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1732
|1.1701
�
|3620
|2005.12.01 15:26
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1731
|1.1701
|3621
|2005.12.01 15:31
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1730
|1.1701
�
|3622
|2005.12.01 15:31
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1729
|1.1701
|3623
|2005.12.01 16:11
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1728
|1.1701
�
|3624
|2005.12.01 16:12
|modify
|344
|0.30
|1.1746
|1.1727
|1.1701
|3625
|2005.12.01 16:13
|t/p
|344
|0.30
|1.1701
|1.1727
|1.1701
|143.25
|8290.25
�
|3626
|2005.12.01 16:13
|buy
|345
|0.30
|1.1701
|1.1531
|1.1741
|3627
|2005.12.01 19:39
|modify
|345
|0.30
|1.1701
|1.1702
|1.1741
�
|3628
|2005.12.01 19:39
|modify
|345
|0.30
|1.1701
|1.1704
|1.1741
|3629
|2005.12.01 19:43
|modify
|345
|0.30
|1.1701
|1.1705
|1.1741
�
|3630
|2005.12.01 19:43
|modify
|345
|0.30
|1.1701
|1.1706
|1.1741
|3631
|2005.12.01 19:43
|modify
|345
|0.30
|1.1701
|1.1707
|1.1741
�
|3632
|2005.12.01 20:55
|modify
|345
|0.30
|1.1701
|1.1709
|1.1741
|3633
|2005.12.01 20:59
|t/p
|345
|0.30
|1.1741
|1.1709
|1.1741
|120.00
|8410.25
�
|3634
|2005.12.01 20:59
|sell
|346
|0.30
|1.1741
|1.1911
|1.1696
|3635
|2005.12.02 07:53
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1741
|1.1696
�
|3636
|2005.12.02 08:18
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1740
|1.1696
|3637
|2005.12.02 08:28
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1739
|1.1696
�
|3638
|2005.12.02 08:30
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1738
|1.1696
|3639
|2005.12.02 08:31
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1737
|1.1696
�
|3640
|2005.12.02 08:32
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1737
|1.1696
|3641
|2005.12.02 08:33
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1736
|1.1696
�
|3642
|2005.12.02 08:40
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1735
|1.1696
|3643
|2005.12.02 08:41
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1734
|1.1696
�
|3644
|2005.12.02 08:44
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1733
|1.1696
|3645
|2005.12.02 08:50
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1733
|1.1696
�
|3646
|2005.12.02 08:50
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1732
|1.1696
|3647
|2005.12.02 08:51
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1731
|1.1696
�
|3648
|2005.12.02 08:51
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1730
|1.1696
|3649
|2005.12.02 08:54
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1729
|1.1696
�
|3650
|2005.12.02 12:01
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1729
|1.1696
|3651
|2005.12.02 12:04
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1728
|1.1696
�
|3652
|2005.12.02 12:04
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1727
|1.1696
|3653
|2005.12.02 12:04
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1726
|1.1696
�
|3654
|2005.12.02 12:06
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1725
|1.1696
|3655
|2005.12.02 12:06
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1724
|1.1696
�
|3656
|2005.12.02 12:06
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1723
|1.1696
|3657
|2005.12.02 13:30
|modify
|346
|0.30
|1.1741
|1.1723
|1.1696
�
|3658
|2005.12.02 13:33
|t/p
|346
|0.30
|1.1696
|1.1723
|1.1696
|136.65
|8546.90
|3659
|2005.12.02 13:33
|buy
|347
|0.30
|1.1695
|1.1525
|1.1735
�
|3660
|2005.12.02 14:47
|modify
|347
|0.30
|1.1695
|1.1696
|1.1735
|3661
|2005.12.02 14:49
|modify
|347
|0.30
|1.1695
|1.1697
|1.1735
�
|3662
|2005.12.02 14:49
|modify
|347
|0.30
|1.1695
|1.1698
|1.1735
|3663
|2005.12.02 14:50
|modify
|347
|0.30
|1.1695
|1.1698
|1.1735
�
|3664
|2005.12.02 14:50
|modify
|347
|0.30
|1.1695
|1.1699
|1.1735
|3665
|2005.12.02 14:50
|modify
|347
|0.30
|1.1695
|1.1700
|1.1735
�
|3666
|2005.12.02 14:50
|modify
|347
|0.30
|1.1695
|1.1701
|1.1735
|3667
|2005.12.02 14:50
|modify
|347
|0.30
|1.1695
|1.1703
|1.1735
�
|3668
|2005.12.02 14:51
|modify
|347
|0.30
|1.1695
|1.1704
|1.1735
|3669
|2005.12.02 14:55
|t/p
|347
|0.30
|1.1735
|1.1704
|1.1735
|120.00
|8666.90
�
|3670
|2005.12.02 14:55
|sell
|348
|0.30
|1.1735
|1.1905
|1.1690
|3671
|2005.12.02 15:24
|modify
|348
|0.30
|1.1735
|1.1734
|1.1690
�
|3672
|2005.12.02 15:24
|modify
|348
|0.30
|1.1735
|1.1733
|1.1690
|3673
|2005.12.02 15:24
|modify
|348
|0.30
|1.1735
|1.1730
|1.1690
�
|3674
|2005.12.02 15:24
|modify
|348
|0.30
|1.1735
|1.1728
|1.1690
|3675
|2005.12.02 15:24
|modify
|348
|0.30
|1.1735
|1.1725
|1.1690
�
|3676
|2005.12.02 15:24
|modify
|348
|0.30
|1.1735
|1.1723
|1.1690
|3677
|2005.12.02 15:25
|modify
|348
|0.30
|1.1735
|1.1722
|1.1690
�
|3678
|2005.12.02 15:25
|modify
|348
|0.30
|1.1735
|1.1721
|1.1690
|3679
|2005.12.02 15:51
|modify
|348
|0.30
|1.1735
|1.1720
|1.1690
�
|3680
|2005.12.02 15:51
|modify
|348
|0.30
|1.1735
|1.1719
|1.1690
|3681
|2005.12.02 15:51
|modify
|348
|0.30
|1.1735
|1.1718
|1.1690
�
|3682
|2005.12.02 15:52
|modify
|348
|0.30
|1.1735
|1.1717
|1.1690
|3683
|2005.12.02 15:52
|t/p
|348
|0.30
|1.1690
|1.1717
|1.1690
|135.00
|8801.90
�
|3684
|2005.12.02 15:52
|buy
|349
|0.30
|1.1690
|1.1520
|1.1730
|3685
|2005.12.02 19:16
|modify
|349
|0.30
|1.1690
|1.1691
|1.1730
�
|3686
|2005.12.02 19:16
|modify
|349
|0.30
|1.1690
|1.1693
|1.1730
|3687
|2005.12.02 19:16
|modify
|349
|0.30
|1.1690
|1.1695
|1.1730
�
|3688
|2005.12.02 19:16
|modify
|349
|0.30
|1.1690
|1.1696
|1.1730
|3689
|2005.12.02 19:16
|modify
|349
|0.30
|1.1690
|1.1697
|1.1730
�
|3690
|2005.12.05 00:00
|s/l
|349
|0.30
|1.1697
|1.1697
|1.1730
|18.75
|8820.65
|3691
|2005.12.05 00:00
|buy
|350
|0.30
|1.1698
|1.1528
|1.1738
�
|3692
|2005.12.05 12:12
|modify
|350
|0.30
|1.1698
|1.1699
|1.1738
|3693
|2005.12.05 12:12
|modify
|350
|0.30
|1.1698
|1.1700
|1.1738
�
|3694
|2005.12.05 12:12
|modify
|350
|0.30
|1.1698
|1.1701
|1.1738
|3695
|2005.12.05 12:12
|modify
|350
|0.30
|1.1698
|1.1702
|1.1738
�
|3696
|2005.12.05 12:12
|modify
|350
|0.30
|1.1698
|1.1703
|1.1738
|3697
|2005.12.05 12:12
|modify
|350
|0.30
|1.1698
|1.1704
|1.1738
�
|3698
|2005.12.05 12:20
|modify
|350
|0.30
|1.1698
|1.1704
|1.1738
|3699
|2005.12.05 12:30
|modify
|350
|0.30
|1.1698
|1.1705
|1.1738
�
|3700
|2005.12.05 12:30
|modify
|350
|0.30
|1.1698
|1.1706
|1.1738
|3701
|2005.12.05 12:31
|modify
|350
|0.30
|1.1698
|1.1706
|1.1738
�
|3702
|2005.12.05 12:47
|modify
|350
|0.30
|1.1698
|1.1707
|1.1738
|3703
|2005.12.05 12:47
|t/p
|350
|0.30
|1.1738
|1.1707
|1.1738
|120.00
|8940.65
�
|3704
|2005.12.05 12:47
|sell
|351
|0.30
|1.1739
|1.1909
|1.1694
|3705
|2005.12.07 12:27
|modify
|351
|0.30
|1.1739
|1.1738
|1.1694
�
|3706
|2005.12.07 12:28
|modify
|351
|0.30
|1.1739
|1.1738
|1.1694
|3707
|2005.12.07 12:28
|modify
|351
|0.30
|1.1739
|1.1737
|1.1694
�
|3708
|2005.12.07 12:34
|modify
|351
|0.30
|1.1739
|1.1737
|1.1694
|3709
|2005.12.07 12:35
|modify
|351
|0.30
|1.1739
|1.1736
|1.1694
�
|3710
|2005.12.07 12:35
|modify
|351
|0.30
|1.1739
|1.1734
|1.1694
|3711
|2005.12.07 12:35
|modify
|351
|0.30
|1.1739
|1.1732
|1.1694
�
|3712
|2005.12.07 12:35
|modify
|351
|0.30
|1.1739
|1.1731
|1.1694
|3713
|2005.12.07 12:35
|modify
|351
|0.30
|1.1739
|1.1730
|1.1694
�
|3714
|2005.12.07 15:50
|s/l
|351
|0.30
|1.1730
|1.1730
|1.1694
|33.60
|8974.25
|3715
|2005.12.07 15:50
|sell
|352
|0.30
|1.1729
|1.1899
|1.1684
�
|3716
|2005.12.12 13:51
|s/l
|352
|0.30
|1.1899
|1.1899
|1.1684
|-505.05
|8469.20
|3717
|2005.12.12 13:51
|sell
|353
|0.30
|1.1897
|1.2067
|1.1852
�
|3718
|2005.12.20 17:45
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1895
|1.1852
|3719
|2005.12.20 17:45
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1893
|1.1852
�
|3720
|2005.12.20 17:45
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1892
|1.1852
|3721
|2005.12.20 17:45
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1890
|1.1852
�
|3722
|2005.12.20 17:45
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1889
|1.1852
|3723
|2005.12.20 17:45
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1887
|1.1852
�
|3724
|2005.12.20 17:45
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1886
|1.1852
|3725
|2005.12.20 17:46
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1885
|1.1852
�
|3726
|2005.12.20 17:46
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1884
|1.1852
|3727
|2005.12.20 17:50
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1883
|1.1852
�
|3728
|2005.12.20 17:51
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1883
|1.1852
|3729
|2005.12.20 17:51
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1882
|1.1852
�
|3730
|2005.12.20 17:51
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1881
|1.1852
|3731
|2005.12.20 17:59
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1881
|1.1852
�
|3732
|2005.12.20 17:59
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1880
|1.1852
|3733
|2005.12.20 17:59
|modify
|353
|0.30
|1.1897
|1.1878
|1.1852
�
|3734
|2005.12.20 17:59
|t/p
|353
|0.30
|1.1852
|1.1878
|1.1852
|148.20
|8617.40
|3735
|2005.12.20 17:59
|buy
|354
|0.30
|1.1852
|1.1682
|1.1892
�
|3736
|2005.12.21 02:17
|modify
|354
|0.30
|1.1852
|1.1854
|1.1892
|3737
|2005.12.21 02:19
|modify
|354
|0.30
|1.1852
|1.1855
|1.1892
�
|3738
|2005.12.21 06:09
|s/l
|354
|0.30
|1.1855
|1.1855
|1.1892
|2.25
|8619.65
|3739
|2005.12.21 06:09
|buy
|355
|0.30
|1.1857
|1.1687
|1.1897
�
|3740
|2005.12.21 08:27
|modify
|355
|0.30
|1.1857
|1.1857
|1.1897
|3741
|2005.12.21 08:27
|modify
|355
|0.30
|1.1857
|1.1858
|1.1897
�
|3742
|2005.12.21 08:27
|modify
|355
|0.30
|1.1857
|1.1859
|1.1897
|3743
|2005.12.21 08:27
|modify
|355
|0.30
|1.1857
|1.1860
|1.1897
�
|3744
|2005.12.21 08:32
|modify
|355
|0.30
|1.1857
|1.1861
|1.1897
|3745
|2005.12.21 09:02
|modify
|355
|0.30
|1.1857
|1.1862
|1.1897
�
|3746
|2005.12.21 09:02
|modify
|355
|0.30
|1.1857
|1.1863
|1.1897
|3747
|2005.12.21 09:02
|modify
|355
|0.30
|1.1857
|1.1864
|1.1897
�
|3748
|2005.12.21 09:02
|modify
|355
|0.30
|1.1857
|1.1865
|1.1897
|3749
|2005.12.21 09:03
|modify
|355
|0.30
|1.1857
|1.1865
|1.1897
�
|3750
|2005.12.21 09:03
|modify
|355
|0.30
|1.1857
|1.1866
|1.1897
|3751
|2005.12.21 09:04
|modify
|355
|0.30
|1.1857
|1.1866
|1.1897
�
|3752
|2005.12.21 09:04
|t/p
|355
|0.30
|1.1897
|1.1866
|1.1897
|120.00
|8739.65
|3753
|2005.12.21 09:04
|sell
|356
|0.30
|1.1897
|1.2067
|1.1852
�
|3754
|2005.12.21 12:13
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1896
|1.1852
|3755
|2005.12.21 12:13
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1894
|1.1852
�
|3756
|2005.12.21 12:13
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1892
|1.1852
|3757
|2005.12.21 13:18
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1891
|1.1852
�
|3758
|2005.12.21 13:18
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1890
|1.1852
|3759
|2005.12.21 13:18
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1889
|1.1852
�
|3760
|2005.12.21 13:18
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1888
|1.1852
|3761
|2005.12.21 13:18
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1887
|1.1852
�
|3762
|2005.12.21 13:18
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1886
|1.1852
|3763
|2005.12.21 13:18
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1885
|1.1852
�
|3764
|2005.12.21 13:19
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1884
|1.1852
|3765
|2005.12.21 13:19
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1883
|1.1852
�
|3766
|2005.12.21 13:20
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1882
|1.1852
|3767
|2005.12.21 14:53
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1882
|1.1852
�
|3768
|2005.12.21 14:53
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1881
|1.1852
|3769
|2005.12.21 14:53
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1879
|1.1852
�
|3770
|2005.12.21 14:53
|modify
|356
|0.30
|1.1897
|1.1878
|1.1852
|3771
|2005.12.21 14:53
|t/p
|356
|0.30
|1.1852
|1.1878
|1.1852
|135.00
|8874.65
�
|3772
|2005.12.21 14:53
|buy
|357
|0.30
|1.1852
|1.1682
|1.1892
|3773
|2005.12.22 16:22
|modify
|357
|0.30
|1.1852
|1.1853
|1.1892
�
|3774
|2005.12.22 16:24
|modify
|357
|0.30
|1.1852
|1.1854
|1.1892
|3775
|2005.12.22 16:25
|modify
|357
|0.30
|1.1852
|1.1855
|1.1892
�
|3776
|2005.12.22 16:25
|modify
|357
|0.30
|1.1852
|1.1856
|1.1892
|3777
|2005.12.22 16:25
|modify
|357
|0.30
|1.1852
|1.1858
|1.1892
�
|3778
|2005.12.22 16:25
|modify
|357
|0.30
|1.1852
|1.1859
|1.1892
|3779
|2005.12.22 16:25
|modify
|357
|0.30
|1.1852
|1.1860
|1.1892
�
|3780
|2005.12.22 16:25
|modify
|357
|0.30
|1.1852
|1.1861
|1.1892
|3781
|2005.12.22 16:28
|t/p
|357
|0.30
|1.1892
|1.1861
|1.1892
|117.75
|8992.40
�
|3782
|2005.12.22 16:28
|sell
|358
|0.30
|1.1892
|1.2062
|1.1847
|3783
|2005.12.22 16:59
|modify
|358
|0.30
|1.1892
|1.1890
|1.1847
�
|3784
|2005.12.22 17:00
|modify
|358
|0.30
|1.1892
|1.1889
|1.1847
|3785
|2005.12.22 17:00
|modify
|358
|0.30
|1.1892
|1.1889
|1.1847
�
|3786
|2005.12.22 17:00
|modify
|358
|0.30
|1.1892
|1.1888
|1.1847
|3787
|2005.12.22 17:03
|modify
|358
|0.30
|1.1892
|1.1888
|1.1847
�
|3788
|2005.12.22 17:03
|modify
|358
|0.30
|1.1892
|1.1887
|1.1847
|3789
|2005.12.22 17:06
|modify
|358
|0.30
|1.1892
|1.1886
|1.1847
�
|3790
|2005.12.22 17:08
|modify
|358
|0.30
|1.1892
|1.1886
|1.1847
|3791
|2005.12.22 18:01
|s/l
|358
|0.30
|1.1886
|1.1886
|1.1847
|18.00
|9010.40
�
|3792
|2005.12.22 18:01
|sell
|359
|0.30
|1.1884
|1.2054
|1.1839
|3793
|2005.12.23 12:59
|modify
|359
|0.30
|1.1884
|1.1881
|1.1839
�
|3794
|2005.12.23 12:59
|modify
|359
|0.30
|1.1884
|1.1878
|1.1839
|3795
|2005.12.23 12:59
|modify
|359
|0.30
|1.1884
|1.1875
|1.1839
�
|3796
|2005.12.23 12:59
|modify
|359
|0.30
|1.1884
|1.1872
|1.1839
|3797
|2005.12.23 12:59
|modify
|359
|0.30
|1.1884
|1.1869
|1.1839
�
|3798
|2005.12.23 13:00
|modify
|359
|0.30
|1.1884
|1.1868
|1.1839
|3799
|2005.12.23 13:00
|modify
|359
|0.30
|1.1884
|1.1867
|1.1839
�
|3800
|2005.12.23 13:00
|modify
|359
|0.30
|1.1884
|1.1866
|1.1839
|3801
|2005.12.23 13:00
|modify
|359
|0.30
|1.1884
|1.1865
|1.1839
�
|3802
|2005.12.23 13:00
|t/p
|359
|0.30
|1.1839
|1.1865
|1.1839
|136.65
|9147.05
|3803
|2005.12.23 13:00
|buy
|360
|0.30
|1.1839
|1.1669
|1.1879
�
|3804
|2005.12.23 16:32
|modify
|360
|0.30
|1.1839
|1.1839
|1.1879
|3805
|2005.12.23 16:33
|modify
|360
|0.30
|1.1839
|1.1842
|1.1879
�
|3806
|2005.12.23 16:33
|modify
|360
|0.30
|1.1839
|1.1846
|1.1879
|3807
|2005.12.23 16:33
|modify
|360
|0.30
|1.1839
|1.1848
|1.1879
�
|3808
|2005.12.23 17:45
|s/l
|360
|0.30
|1.1848
|1.1848
|1.1879
|27.00
|9174.05
|3809
|2005.12.23 17:45
|buy
|361
|0.30
|1.1850
|1.1680
|1.1890
�
|3810
|2005.12.26 12:06
|modify
|361
|0.30
|1.1850
|1.1851
|1.1890
|3811
|2005.12.26 12:07
|modify
|361
|0.30
|1.1850
|1.1855
|1.1890
�
|3812
|2005.12.26 12:07
|modify
|361
|0.30
|1.1850
|1.1858
|1.1890
|3813
|2005.12.26 12:08
|t/p
|361
|0.30
|1.1890
|1.1858
|1.1890
|117.75
|9291.80
�
|3814
|2005.12.26 12:08
|sell
|362
|0.30
|1.1890
|1.2060
|1.1845
|3815
|2005.12.26 12:24
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1885
|1.1845
�
|3816
|2005.12.26 14:30
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1884
|1.1845
|3817
|2005.12.26 14:51
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1884
|1.1845
�
|3818
|2005.12.26 14:51
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1883
|1.1845
|3819
|2005.12.26 14:51
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1882
|1.1845
�
|3820
|2005.12.26 14:51
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1881
|1.1845
|3821
|2005.12.26 15:02
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1881
|1.1845
�
|3822
|2005.12.26 15:31
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1880
|1.1845
|3823
|2005.12.26 15:38
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1879
|1.1845
�
|3824
|2005.12.26 15:45
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1878
|1.1845
|3825
|2005.12.26 15:59
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1878
|1.1845
�
|3826
|2005.12.26 16:02
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1877
|1.1845
|3827
|2005.12.26 16:03
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1877
|1.1845
�
|3828
|2005.12.26 16:06
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1875
|1.1845
|3829
|2005.12.26 16:57
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1875
|1.1845
�
|3830
|2005.12.26 16:57
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1874
|1.1845
|3831
|2005.12.26 16:57
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1873
|1.1845
�
|3832
|2005.12.26 16:59
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1872
|1.1845
|3833
|2005.12.26 16:59
|modify
|362
|0.30
|1.1890
|1.1871
|1.1845
�
|3834
|2005.12.26 16:59
|t/p
|362
|0.30
|1.1845
|1.1871
|1.1845
|135.00
|9426.80
|3835
|2005.12.26 16:59
|buy
|363
|0.30
|1.1845
|1.1675
|1.1885
�
|3836
|2005.12.27 09:46
|modify
|363
|0.30
|1.1845
|1.1845
|1.1885
|3837
|2005.12.27 09:46
|modify
|363
|0.30
|1.1845
|1.1846
|1.1885
�
|3838
|2005.12.27 13:06
|s/l
|363
|0.30
|1.1846
|1.1846
|1.1885
|0.75
|9427.55
|3839
|2005.12.27 13:06
|buy
|364
|0.30
|1.1848
|1.1678
|1.1888
�
|3840
|2005.12.28 08:03
|modify
|364
|0.30
|1.1848
|1.1850
|1.1888
|3841
|2005.12.28 08:03
|modify
|364
|0.30
|1.1848
|1.1852
|1.1888
�
|3842
|2005.12.28 08:10
|modify
|364
|0.30
|1.1848
|1.1852
|1.1888
|3843
|2005.12.28 08:10
|modify
|364
|0.30
|1.1848
|1.1854
|1.1888
�
|3844
|2005.12.28 08:10
|modify
|364
|0.30
|1.1848
|1.1857
|1.1888
|3845
|2005.12.28 08:10
|t/p
|364
|0.30
|1.1888
|1.1857
|1.1888
|113.25
|9540.80
�
|3846
|2005.12.28 08:10
|sell
|365
|0.30
|1.1889
|1.2059
|1.1844
|3847
|2005.12.28 18:01
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1888
|1.1844
�
|3848
|2005.12.28 18:01
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1886
|1.1844
|3849
|2005.12.28 18:01
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1885
|1.1844
�
|3850
|2005.12.28 18:01
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1883
|1.1844
|3851
|2005.12.28 18:01
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1882
|1.1844
�
|3852
|2005.12.28 18:04
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1881
|1.1844
|3853
|2005.12.28 18:04
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1880
|1.1844
�
|3854
|2005.12.28 18:04
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1878
|1.1844
|3855
|2005.12.28 18:04
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1877
|1.1844
�
|3856
|2005.12.28 18:08
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1876
|1.1844
|3857
|2005.12.28 18:08
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1875
|1.1844
�
|3858
|2005.12.28 18:08
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1874
|1.1844
|3859
|2005.12.28 18:08
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1872
|1.1844
�
|3860
|2005.12.28 18:08
|modify
|365
|0.30
|1.1889
|1.1871
|1.1844
|3861
|2005.12.28 18:08
|t/p
|365
|0.30
|1.1844
|1.1871
|1.1844
|135.00
|9675.80
�
|3862
|2005.12.28 18:08
|buy
|366
|0.30
|1.1844
|1.1674
|1.1884
|3863
|2005.12.29 08:22
|modify
|366
|0.30
|1.1844
|1.1844
|1.1884
�
|3864
|2005.12.29 08:22
|modify
|366
|0.30
|1.1844
|1.1846
|1.1884
|3865
|2005.12.29 08:22
|modify
|366
|0.30
|1.1844
|1.1847
|1.1884
�
|3866
|2005.12.29 08:22
|modify
|366
|0.30
|1.1844
|1.1849
|1.1884
|3867
|2005.12.29 10:19
|s/l
|366
|0.30
|1.1849
|1.1849
|1.1884
|12.75
|9688.55
�
|3868
|2005.12.29 10:19
|buy
|367
|0.30
|1.1849
|1.1679
|1.1889
|3869
|2005.12.30 05:23
|modify
|367
|0.30
|1.1849
|1.1850
|1.1889
�
|3870
|2005.12.30 05:30
|modify
|367
|0.30
|1.1849
|1.1850
|1.1889
|3871
|2005.12.30 05:31
|modify
|367
|0.30
|1.1849
|1.1851
|1.1889
�
|3872
|2005.12.30 05:36
|modify
|367
|0.30
|1.1849
|1.1852
|1.1889
|3873
|2005.12.30 05:54
|modify
|367
|0.30
|1.1849
|1.1854
|1.1889
�
|3874
|2005.12.30 07:38
|modify
|367
|0.30
|1.1849
|1.1855
|1.1889
|3875
|2005.12.30 07:44
|modify
|367
|0.30
|1.1849
|1.1855
|1.1889
�
|3876
|2005.12.30 07:44
|modify
|367
|0.30
|1.1849
|1.1856
|1.1889
|3877
|2005.12.30 09:22
|s/l
|367
|0.30
|1.1856
|1.1856
|1.1889
|18.75
|9707.30
�
|3878
|2005.12.30 09:22
|buy
|368
|0.30
|1.1857
|1.1687
|1.1897
|3879
|2006.01.03 06:07
|modify
|368
|0.30
|1.1857
|1.1858
|1.1897
�
|3880
|2006.01.03 06:08
|modify
|368
|0.30
|1.1857
|1.1860
|1.1897
|3881
|2006.01.03 06:08
|modify
|368
|0.30
|1.1857
|1.1861
|1.1897
�
|3882
|2006.01.03 06:08
|modify
|368
|0.30
|1.1857
|1.1862
|1.1897
|3883
|2006.01.03 06:08
|modify
|368
|0.30
|1.1857
|1.1863
|1.1897
�
|3884
|2006.01.03 06:08
|modify
|368
|0.30
|1.1857
|1.1864
|1.1897
|3885
|2006.01.03 06:09
|modify
|368
|0.30
|1.1857
|1.1865
|1.1897
�
|3886
|2006.01.03 06:28
|t/p
|368
|0.30
|1.1897
|1.1865
|1.1897
|115.50
|9822.80
|3887
|2006.01.03 06:28
|sell
|369
|0.30
|1.1897
|1.2067
|1.1852
�
|3888
|2006.01.03 10:11
|modify
|369
|0.30
|1.1897
|1.1896
|1.1852
|3889
|2006.01.03 10:11
|modify
|369
|0.30
|1.1897
|1.1895
|1.1852
�
|3890
|2006.01.03 10:11
|modify
|369
|0.30
|1.1897
|1.1894
|1.1852
|3891
|2006.01.03 10:11
|modify
|369
|0.30
|1.1897
|1.1893
|1.1852
�
|3892
|2006.01.03 10:11
|modify
|369
|0.30
|1.1897
|1.1892
|1.1852
|3893
|2006.01.03 10:13
|modify
|369
|0.30
|1.1897
|1.1891
|1.1852
�
|3894
|2006.01.03 10:14
|modify
|369
|0.30
|1.1897
|1.1890
|1.1852
|3895
|2006.01.03 10:14
|modify
|369
|0.30
|1.1897
|1.1888
|1.1852
�
|3896
|2006.01.03 10:14
|modify
|369
|0.30
|1.1897
|1.1887
|1.1852
|3897
|2006.01.03 10:15
|modify
|369
|0.30
|1.1897
|1.1886
|1.1852
�
|3898
|2006.01.03 10:54
|s/l
|369
|0.30
|1.1886
|1.1886
|1.1852
|33.00
|9855.80
|3899
|2006.01.03 10:54
|sell
|370
|0.30
|1.1885
|1.2055
|1.1840
�
|3900
|2006.01.04 03:05
|s/l
|370
|0.30
|1.2055
|1.2055
|1.1840
|-505.05
|9350.75
|3901
|2006.01.04 03:05
|sell
|371
|0.30
|1.2054
|1.2224
|1.2009
�
|3902
|2006.01.12 15:28
|modify
|371
|0.30
|1.2054
|1.2051
|1.2009
|3903
|2006.01.12 15:28
|modify
|371
|0.30
|1.2054
|1.2049
|1.2009
�
|3904
|2006.01.12 15:28
|modify
|371
|0.30
|1.2054
|1.2046
|1.2009
|3905
|2006.01.12 15:28
|modify
|371
|0.30
|1.2054
|1.2044
|1.2009
�
|3906
|2006.01.12 15:28
|modify
|371
|0.30
|1.2054
|1.2042
|1.2009
|3907
|2006.01.12 16:06
|modify
|371
|0.30
|1.2054
|1.2041
|1.2009
�
|3908
|2006.01.12 16:08
|modify
|371
|0.30
|1.2054
|1.2038
|1.2009
|3909
|2006.01.12 16:08
|modify
|371
|0.30
|1.2054
|1.2034
|1.2009
�
|3910
|2006.01.12 16:16
|t/p
|371
|0.30
|1.2009
|1.2034
|1.2009
|148.20
|9498.95
|3911
|2006.01.12 16:16
|buy
|372
|0.30
|1.2009
|1.1839
|1.2049
�
|3912
|2006.01.12 18:04
|modify
|372
|0.30
|1.2009
|1.2010
|1.2049
|3913
|2006.01.12 18:05
|modify
|372
|0.30
|1.2009
|1.2010
|1.2049
�
|3914
|2006.01.12 18:05
|modify
|372
|0.30
|1.2009
|1.2011
|1.2049
|3915
|2006.01.12 20:58
|modify
|372
|0.30
|1.2009
|1.2011
|1.2049
�
|3916
|2006.01.13 00:20
|modify
|372
|0.30
|1.2009
|1.2012
|1.2049
|3917
|2006.01.13 00:20
|modify
|372
|0.30
|1.2009
|1.2013
|1.2049
�
|3918
|2006.01.13 00:20
|modify
|372
|0.30
|1.2009
|1.2015
|1.2049
|3919
|2006.01.13 00:20
|modify
|372
|0.30
|1.2009
|1.2017
|1.2049
�
|3920
|2006.01.13 00:20
|modify
|372
|0.30
|1.2009
|1.2018
|1.2049
|3921
|2006.01.13 00:22
|t/p
|372
|0.30
|1.2049
|1.2018
|1.2049
|117.75
|9616.70
�
|3922
|2006.01.13 00:22
|sell
|373
|0.30
|1.2049
|1.2219
|1.2004
|3923
|2006.01.23 01:41
|s/l
|373
|0.30
|1.2219
|1.2219
|1.2004
|-496.80
|9119.90
�
|3924
|2006.01.23 01:41
|sell
|374
|0.30
|1.2220
|1.2390
|1.2175
|3925
|2006.01.27 03:24
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2219
|1.2175
�
|3926
|2006.01.27 08:12
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2219
|1.2175
|3927
|2006.01.27 11:52
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2218
|1.2175
�
|3928
|2006.01.27 11:52
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2217
|1.2175
|3929
|2006.01.27 11:52
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2216
|1.2175
�
|3930
|2006.01.27 11:52
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2215
|1.2175
|3931
|2006.01.27 11:53
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2214
|1.2175
�
|3932
|2006.01.27 11:53
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2213
|1.2175
|3933
|2006.01.27 11:53
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2212
|1.2175
�
|3934
|2006.01.27 11:55
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2211
|1.2175
|3935
|2006.01.27 12:00
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2210
|1.2175
�
|3936
|2006.01.27 12:00
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2209
|1.2175
|3937
|2006.01.27 12:00
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2207
|1.2175
�
|3938
|2006.01.27 12:04
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2205
|1.2175
|3939
|2006.01.27 12:09
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2204
|1.2175
�
|3940
|2006.01.27 12:09
|modify
|374
|0.30
|1.2220
|1.2201
|1.2175
|3941
|2006.01.27 12:09
|t/p
|374
|0.30
|1.2175
|1.2201
|1.2175
|144.90
|9264.80
�
|3942
|2006.01.27 12:09
|buy
|375
|0.30
|1.2173
|1.2003
|1.2213
|3943
|2006.01.27 14:31
|modify
|375
|0.30
|1.2173
|1.2174
|1.2213
�
|3944
|2006.01.27 14:31
|modify
|375
|0.30
|1.2173
|1.2175
|1.2213
|3945
|2006.01.27 14:31
|modify
|375
|0.30
|1.2173
|1.2177
|1.2213
�
|3946
|2006.01.27 14:32
|modify
|375
|0.30
|1.2173
|1.2178
|1.2213
|3947
|2006.01.27 14:32
|modify
|375
|0.30
|1.2173
|1.2181
|1.2213
�
|3948
|2006.01.27 14:32
|t/p
|375
|0.30
|1.2213
|1.2181
|1.2213
|120.00
|9384.80
|3949
|2006.01.27 14:32
|sell
|376
|0.30
|1.2214
|1.2384
|1.2169
�
|3950
|2006.01.27 16:19
|modify
|376
|0.30
|1.2214
|1.2213
|1.2169
|3951
|2006.01.27 16:19
|modify
|376
|0.30
|1.2214
|1.2210
|1.2169
�
|3952
|2006.01.27 16:19
|modify
|376
|0.30
|1.2214
|1.2208
|1.2169
|3953
|2006.01.27 16:19
|modify
|376
|0.30
|1.2214
|1.2207
|1.2169
�
|3954
|2006.01.27 16:20
|modify
|376
|0.30
|1.2214
|1.2204
|1.2169
|3955
|2006.01.27 16:20
|modify
|376
|0.30
|1.2214
|1.2201
|1.2169
�
|3956
|2006.01.27 16:20
|modify
|376
|0.30
|1.2214
|1.2199
|1.2169
|3957
|2006.01.27 16:20
|modify
|376
|0.30
|1.2214
|1.2196
|1.2169
�
|3958
|2006.01.27 16:21
|modify
|376
|0.30
|1.2214
|1.2195
|1.2169
|3959
|2006.01.27 16:21
|t/p
|376
|0.30
|1.2169
|1.2195
|1.2169
|135.00
|9519.80
�
|3960
|2006.01.27 16:21
|buy
|377
|0.30
|1.2169
|1.1999
|1.2209
|3961
|2006.02.03 14:59
|s/l
|377
|0.30
|1.1999
|1.1999
|1.2209
|-525.75
|8994.05
�
|3962
|2006.02.03 14:59
|buy
|378
|0.30
|1.2001
|1.1831
|1.2041
|3963
|2006.02.06 00:05
|modify
|378
|0.30
|1.2001
|1.2002
|1.2041
�
|3964
|2006.02.06 00:14
|modify
|378
|0.30
|1.2001
|1.2003
|1.2041
|3965
|2006.02.06 01:04
|modify
|378
|0.30
|1.2001
|1.2007
|1.2041
�
|3966
|2006.02.06 01:20
|modify
|378
|0.30
|1.2001
|1.2010
|1.2041
|3967
|2006.02.06 01:21
|modify
|378
|0.30
|1.2001
|1.2010
|1.2041
�
|3968
|2006.02.06 01:21
|t/p
|378
|0.30
|1.2041
|1.2010
|1.2041
|117.75
|9111.80
|3969
|2006.02.06 01:21
|sell
|379
|0.30
|1.2041
|1.2211
|1.1996
�
|3970
|2006.02.06 04:46
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2040
|1.1996
|3971
|2006.02.06 04:47
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2038
|1.1996
�
|3972
|2006.02.06 08:19
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2036
|1.1996
|3973
|2006.02.06 08:19
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2034
|1.1996
�
|3974
|2006.02.06 08:20
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2034
|1.1996
|3975
|2006.02.06 08:20
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2033
|1.1996
�
|3976
|2006.02.06 08:25
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2032
|1.1996
|3977
|2006.02.06 08:26
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2032
|1.1996
�
|3978
|2006.02.06 08:26
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2031
|1.1996
|3979
|2006.02.06 08:27
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2029
|1.1996
�
|3980
|2006.02.06 08:42
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2028
|1.1996
|3981
|2006.02.06 08:43
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2028
|1.1996
�
|3982
|2006.02.06 08:44
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2027
|1.1996
|3983
|2006.02.06 08:44
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2025
|1.1996
�
|3984
|2006.02.06 08:44
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2024
|1.1996
|3985
|2006.02.06 08:45
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2023
|1.1996
�
|3986
|2006.02.06 08:54
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2023
|1.1996
|3987
|2006.02.06 08:55
|modify
|379
|0.30
|1.2041
|1.2022
|1.1996
�
|3988
|2006.02.06 08:57
|t/p
|379
|0.30
|1.1996
|1.2022
|1.1996
|135.00
|9246.80
|3989
|2006.02.06 08:57
|buy
|380
|0.30
|1.1996
|1.1826
|1.2036
�
|3990
|2006.02.27 01:45
|s/l
|380
|0.30
|1.1826
|1.1826
|1.2036
|-557.25
|8689.55
|3991
|2006.02.27 01:45
|buy
|381
|0.30
|1.1828
|1.1658
|1.1868
�
|3992
|2006.02.27 02:59
|modify
|381
|0.30
|1.1828
|1.1829
|1.1868
|3993
|2006.02.27 03:04
|modify
|381
|0.30
|1.1828
|1.1829
|1.1868
�
|3994
|2006.02.27 03:10
|modify
|381
|0.30
|1.1828
|1.1831
|1.1868
|3995
|2006.02.27 03:10
|modify
|381
|0.30
|1.1828
|1.1832
|1.1868
�
|3996
|2006.02.27 03:46
|modify
|381
|0.30
|1.1828
|1.1833
|1.1868
|3997
|2006.02.27 03:47
|modify
|381
|0.30
|1.1828
|1.1834
|1.1868
�
|3998
|2006.02.27 03:58
|modify
|381
|0.30
|1.1828
|1.1835
|1.1868
|3999
|2006.02.27 03:58
|modify
|381
|0.30
|1.1828
|1.1835
|1.1868
�
|4000
|2006.02.27 03:59
|modify
|381
|0.30
|1.1828
|1.1836
|1.1868
|4001
|2006.02.27 05:43
|t/p
|381
|0.30
|1.1868
|1.1836
|1.1868
|120.00
|8809.55
�
|4002
|2006.02.27 05:43
|sell
|382
|0.30
|1.1868
|1.2038
|1.1823
|4003
|2006.02.27 09:18
|modify
|382
|0.30
|1.1868
|1.1866
|1.1823
�
|4004
|2006.02.27 09:25
|modify
|382
|0.30
|1.1868
|1.1865
|1.1823
|4005
|2006.02.27 09:25
|modify
|382
|0.30
|1.1868
|1.1864
|1.1823
�
|4006
|2006.02.27 17:39
|s/l
|382
|0.30
|1.1864
|1.1864
|1.1823
|12.00
|8821.55
|4007
|2006.02.27 17:39
|sell
|383
|0.30
|1.1862
|1.2032
|1.1817
�
|4008
|2006.02.28 01:56
|modify
|383
|0.30
|1.1862
|1.1860
|1.1817
|4009
|2006.02.28 04:22
|s/l
|383
|0.30
|1.1860
|1.1860
|1.1817
|7.65
|8829.20
�
|4010
|2006.02.28 04:22
|sell
|384
|0.30
|1.1859
|1.2029
|1.1814
|4011
|2006.03.02 20:24
|s/l
|384
|0.30
|1.2029
|1.2029
|1.1814
|-503.40
|8325.80
�
|4012
|2006.03.02 20:24
|sell
|385
|0.30
|1.2027
|1.2197
|1.1982
|4013
|2006.03.03 16:06
|modify
|385
|0.30
|1.2027
|1.2026
|1.1982
�
|4014
|2006.03.03 16:07
|modify
|385
|0.30
|1.2027
|1.2025
|1.1982
|4015
|2006.03.03 16:07
|modify
|385
|0.30
|1.2027
|1.2024
|1.1982
�
|4016
|2006.03.03 16:07
|modify
|385
|0.30
|1.2027
|1.2023
|1.1982
|4017
|2006.03.03 16:07
|modify
|385
|0.30
|1.2027
|1.2022
|1.1982
�
|4018
|2006.03.03 16:14
|s/l
|385
|0.30
|1.2022
|1.2022
|1.1982
|16.65
|8342.45
|4019
|2006.03.03 16:14
|buy
|386
|0.30
|1.2022
|1.1852
|1.2062
�
|4020
|2006.03.06 00:12
|modify
|386
|0.30
|1.2022
|1.2023
|1.2062
|4021
|2006.03.06 00:13
|modify
|386
|0.30
|1.2022
|1.2025
|1.2062
�
|4022
|2006.03.06 00:13
|modify
|386
|0.30
|1.2022
|1.2028
|1.2062
|4023
|2006.03.06 00:13
|modify
|386
|0.30
|1.2022
|1.2030
|1.2062
�
|4024
|2006.03.06 00:13
|t/p
|386
|0.30
|1.2062
|1.2030
|1.2062
|117.75
|8460.20
|4025
|2006.03.06 00:13
|sell
|387
|0.30
|1.2062
|1.2232
|1.2017
�
|4026
|2006.03.06 11:41
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2061
|1.2017
|4027
|2006.03.06 11:41
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2060
|1.2017
�
|4028
|2006.03.06 11:42
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2060
|1.2017
|4029
|2006.03.06 11:42
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2058
|1.2017
�
|4030
|2006.03.06 11:53
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2056
|1.2017
|4031
|2006.03.06 12:04
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2056
|1.2017
�
|4032
|2006.03.06 12:04
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2055
|1.2017
|4033
|2006.03.06 12:04
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2055
|1.2017
�
|4034
|2006.03.06 12:04
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2054
|1.2017
|4035
|2006.03.06 12:05
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2053
|1.2017
�
|4036
|2006.03.06 12:05
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2053
|1.2017
|4037
|2006.03.06 12:05
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2052
|1.2017
�
|4038
|2006.03.06 13:30
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2052
|1.2017
|4039
|2006.03.06 13:31
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2050
|1.2017
�
|4040
|2006.03.06 13:34
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2048
|1.2017
|4041
|2006.03.06 13:39
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2048
|1.2017
�
|4042
|2006.03.06 13:40
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2047
|1.2017
|4043
|2006.03.06 13:40
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2047
|1.2017
�
|4044
|2006.03.06 13:40
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2046
|1.2017
|4045
|2006.03.06 13:40
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2045
|1.2017
�
|4046
|2006.03.06 13:41
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2044
|1.2017
|4047
|2006.03.06 13:42
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2043
|1.2017
�
|4048
|2006.03.06 13:42
|modify
|387
|0.30
|1.2062
|1.2042
|1.2017
|4049
|2006.03.06 13:46
|t/p
|387
|0.30
|1.2017
|1.2042
|1.2017
|135.00
|8595.20
�
|4050
|2006.03.06 13:46
|buy
|388
|0.30
|1.2016
|1.1846
|1.2056
|4051
|2006.03.15 15:12
|modify
|388
|0.30
|1.2016
|1.2017
|1.2056
�
|4052
|2006.03.15 15:12
|modify
|388
|0.30
|1.2016
|1.2018
|1.2056
|4053
|2006.03.15 15:12
|modify
|388
|0.30
|1.2016
|1.2020
|1.2056
�
|4054
|2006.03.15 15:12
|modify
|388
|0.30
|1.2016
|1.2021
|1.2056
|4055
|2006.03.15 15:22
|modify
|388
|0.30
|1.2016
|1.2023
|1.2056
�
|4056
|2006.03.15 15:22
|modify
|388
|0.30
|1.2016
|1.2024
|1.2056
|4057
|2006.03.15 15:22
|modify
|388
|0.30
|1.2016
|1.2025
|1.2056
�
|4058
|2006.03.15 15:24
|t/p
|388
|0.30
|1.2056
|1.2025
|1.2056
|95.25
|8690.45
|4059
|2006.03.15 15:24
|sell
|389
|0.30
|1.2056
|1.2226
|1.2011
�
|4060
|2006.03.15 15:43
|modify
|389
|0.30
|1.2056
|1.2054
|1.2011
|4061
|2006.03.15 15:43
|modify
|389
|0.30
|1.2056
|1.2053
|1.2011
�
|4062
|2006.03.15 15:43
|modify
|389
|0.30
|1.2056
|1.2052
|1.2011
|4063
|2006.03.15 15:43
|modify
|389
|0.30
|1.2056
|1.2050
|1.2011
�
|4064
|2006.03.15 15:47
|modify
|389
|0.30
|1.2056
|1.2049
|1.2011
|4065
|2006.03.15 16:03
|s/l
|389
|0.30
|1.2049
|1.2049
|1.2011
|21.00
|8711.45
�
|4066
|2006.03.15 16:03
|sell
|390
|0.30
|1.2048
|1.2218
|1.2003
|4067
|2006.03.23 16:13
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2047
|1.2003
�
|4068
|2006.03.23 16:14
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2046
|1.2003
|4069
|2006.03.23 16:14
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2045
|1.2003
�
|4070
|2006.03.23 16:19
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2043
|1.2003
|4071
|2006.03.23 16:19
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2042
|1.2003
�
|4072
|2006.03.23 16:20
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2041
|1.2003
|4073
|2006.03.23 16:20
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2040
|1.2003
�
|4074
|2006.03.23 16:20
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2038
|1.2003
|4075
|2006.03.23 16:20
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2037
|1.2003
�
|4076
|2006.03.23 16:20
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2036
|1.2003
|4077
|2006.03.23 16:20
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2035
|1.2003
�
|4078
|2006.03.23 16:21
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2034
|1.2003
|4079
|2006.03.23 16:22
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2034
|1.2003
�
|4080
|2006.03.23 16:22
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2032
|1.2003
|4081
|2006.03.23 16:22
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2031
|1.2003
�
|4082
|2006.03.23 16:26
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2030
|1.2003
|4083
|2006.03.23 16:26
|modify
|390
|0.30
|1.2048
|1.2029
|1.2003
�
|4084
|2006.03.23 16:26
|t/p
|390
|0.30
|1.2003
|1.2029
|1.2003
|148.20
|8859.65
|4085
|2006.03.23 16:26
|buy
|391
|0.30
|1.2002
|1.1832
|1.2042
�
|4086
|2006.03.24 17:49
|modify
|391
|0.30
|1.2002
|1.2002
|1.2042
|4087
|2006.03.24 17:50
|modify
|391
|0.30
|1.2002
|1.2004
|1.2042
�
|4088
|2006.03.24 17:50
|modify
|391
|0.30
|1.2002
|1.2005
|1.2042
|4089
|2006.03.24 17:51
|modify
|391
|0.30
|1.2002
|1.2006
|1.2042
�
|4090
|2006.03.24 17:51
|modify
|391
|0.30
|1.2002
|1.2007
|1.2042
|4091
|2006.03.24 17:51
|modify
|391
|0.30
|1.2002
|1.2008
|1.2042
�
|4092
|2006.03.24 18:56
|modify
|391
|0.30
|1.2002
|1.2009
|1.2042
|4093
|2006.03.24 19:07
|modify
|391
|0.30
|1.2002
|1.2009
|1.2042
�
|4094
|2006.03.24 19:07
|modify
|391
|0.30
|1.2002
|1.2011
|1.2042
|4095
|2006.03.24 19:07
|t/p
|391
|0.30
|1.2042
|1.2011
|1.2042
|117.75
|8977.40
�
|4096
|2006.03.24 19:07
|sell
|392
|0.30
|1.2042
|1.2212
|1.1997
|4097
|2006.03.27 18:06
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2041
|1.1997
�
|4098
|2006.03.27 18:06
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2039
|1.1997
|4099
|2006.03.27 18:07
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2037
|1.1997
�
|4100
|2006.03.27 18:22
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2036
|1.1997
|4101
|2006.03.27 18:23
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2036
|1.1997
�
|4102
|2006.03.27 18:26
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2035
|1.1997
|4103
|2006.03.27 18:26
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2033
|1.1997
�
|4104
|2006.03.27 18:27
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2032
|1.1997
|4105
|2006.03.27 18:29
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2031
|1.1997
�
|4106
|2006.03.27 18:30
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2031
|1.1997
|4107
|2006.03.28 00:48
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2029
|1.1997
�
|4108
|2006.03.28 00:49
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2028
|1.1997
|4109
|2006.03.28 03:40
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2027
|1.1997
�
|4110
|2006.03.28 03:42
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2027
|1.1997
|4111
|2006.03.28 03:42
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2026
|1.1997
�
|4112
|2006.03.28 05:34
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2026
|1.1997
|4113
|2006.03.28 05:34
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2025
|1.1997
�
|4114
|2006.03.28 05:50
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2024
|1.1997
|4115
|2006.03.28 05:50
|modify
|392
|0.30
|1.2042
|1.2023
|1.1997
�
|4116
|2006.03.28 05:51
|t/p
|392
|0.30
|1.1997
|1.2023
|1.1997
|138.30
|9115.70
|4117
|2006.03.28 05:51
|buy
|393
|0.30
|1.1997
|1.1827
|1.2037
�
|4118
|2006.03.28 09:53
|modify
|393
|0.30
|1.1997
|1.1997
|1.2037
|4119
|2006.03.28 09:54
|modify
|393
|0.30
|1.1997
|1.1997
|1.2037
�
|4120
|2006.03.28 10:00
|modify
|393
|0.30
|1.1997
|1.1999
|1.2037
|4121
|2006.03.28 10:00
|modify
|393
|0.30
|1.1997
|1.2001
|1.2037
�
|4122
|2006.03.28 10:00
|modify
|393
|0.30
|1.1997
|1.2002
|1.2037
|4123
|2006.03.28 10:00
|modify
|393
|0.30
|1.1997
|1.2004
|1.2037
�
|4124
|2006.03.28 10:00
|modify
|393
|0.30
|1.1997
|1.2005
|1.2037
|4125
|2006.03.28 10:00
|t/p
|393
|0.30
|1.2037
|1.2005
|1.2037
|120.00
|9235.70
�
|4126
|2006.03.28 10:00
|sell
|394
|0.30
|1.2037
|1.2207
|1.1992
|4127
|2006.03.28 21:24
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2036
|1.1992
�
|4128
|2006.03.28 21:24
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2035
|1.1992
|4129
|2006.03.28 21:27
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2034
|1.1992
�
|4130
|2006.03.28 21:36
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2034
|1.1992
|4131
|2006.03.28 21:36
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2033
|1.1992
�
|4132
|2006.03.28 21:36
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2031
|1.1992
|4133
|2006.03.28 21:43
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2030
|1.1992
�
|4134
|2006.03.28 21:44
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2029
|1.1992
|4135
|2006.03.28 21:44
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2028
|1.1992
�
|4136
|2006.03.28 21:44
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2027
|1.1992
|4137
|2006.03.28 21:52
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2026
|1.1992
�
|4138
|2006.03.28 21:52
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2025
|1.1992
|4139
|2006.03.28 21:52
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2024
|1.1992
�
|4140
|2006.03.28 21:57
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2023
|1.1992
|4141
|2006.03.28 21:57
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2022
|1.1992
�
|4142
|2006.03.28 21:57
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2021
|1.1992
|4143
|2006.03.28 23:53
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2021
|1.1992
�
|4144
|2006.03.28 23:54
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2020
|1.1992
|4145
|2006.03.29 02:47
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2020
|1.1992
�
|4146
|2006.03.29 02:48
|modify
|394
|0.30
|1.2037
|1.2019
|1.1992
|4147
|2006.03.29 09:58
|t/p
|394
|0.30
|1.1992
|1.2019
|1.1992
|139.95
|9375.65
�
|4148
|2006.03.29 09:58
|buy
|395
|0.30
|1.1992
|1.1822
|1.2032
|4149
|2006.03.29 18:17
|modify
|395
|0.30
|1.1992
|1.1993
|1.2032
�
|4150
|2006.03.29 18:20
|modify
|395
|0.30
|1.1992
|1.1993
|1.2032
|4151
|2006.03.29 18:20
|modify
|395
|0.30
|1.1992
|1.1995
|1.2032
�
|4152
|2006.03.29 18:20
|modify
|395
|0.30
|1.1992
|1.1996
|1.2032
|4153
|2006.03.29 18:20
|modify
|395
|0.30
|1.1992
|1.1997
|1.2032
�
|4154
|2006.03.29 18:20
|modify
|395
|0.30
|1.1992
|1.1999
|1.2032
|4155
|2006.03.29 18:21
|modify
|395
|0.30
|1.1992
|1.2000
|1.2032
�
|4156
|2006.03.29 18:21
|modify
|395
|0.30
|1.1992
|1.2001
|1.2032
|4157
|2006.03.29 18:22
|t/p
|395
|0.30
|1.2032
|1.2001
|1.2032
|120.00
|9495.65
�
|4158
|2006.03.29 18:22
|sell
|396
|0.30
|1.2032
|1.2202
|1.1987
|4159
|2006.04.04 14:04
|s/l
|396
|0.30
|1.2202
|1.2202
|1.1987
|-503.40
|8992.25
�
|4160
|2006.04.04 14:04
|sell
|397
|0.30
|1.2202
|1.2372
|1.2157
|4161
|2006.04.07 09:16
|modify
|397
|0.30
|1.2202
|1.2200
|1.2157
�
|4162
|2006.04.07 09:17
|modify
|397
|0.30
|1.2202
|1.2199
|1.2157
|4163
|2006.04.07 09:17
|modify
|397
|0.30
|1.2202
|1.2198
|1.2157
�
|4164
|2006.04.07 09:17
|modify
|397
|0.30
|1.2202
|1.2197
|1.2157
|4165
|2006.04.07 09:17
|modify
|397
|0.30
|1.2202
|1.2195
|1.2157
�
|4166
|2006.04.07 09:17
|modify
|397
|0.30
|1.2202
|1.2194
|1.2157
|4167
|2006.04.07 09:17
|modify
|397
|0.30
|1.2202
|1.2193
|1.2157
�
|4168
|2006.04.07 10:11
|s/l
|397
|0.30
|1.2193
|1.2193
|1.2157
|35.25
|9027.50
|4169
|2006.04.07 10:11
|buy
|398
|0.30
|1.2193
|1.2023
|1.2233
�
|4170
|2006.04.17 13:43
|modify
|398
|0.30
|1.2193
|1.2194
|1.2233
|4171
|2006.04.17 13:52
|modify
|398
|0.30
|1.2193
|1.2195
|1.2233
�
|4172
|2006.04.17 13:52
|modify
|398
|0.30
|1.2193
|1.2197
|1.2233
|4173
|2006.04.17 13:52
|modify
|398
|0.30
|1.2193
|1.2199
|1.2233
�
|4174
|2006.04.17 13:52
|modify
|398
|0.30
|1.2193
|1.2200
|1.2233
|4175
|2006.04.17 13:52
|modify
|398
|0.30
|1.2193
|1.2202
|1.2233
�
|4176
|2006.04.17 13:52
|t/p
|398
|0.30
|1.2233
|1.2202
|1.2233
|102.00
|9129.50
|4177
|2006.04.17 13:52
|sell
|399
|0.30
|1.2233
|1.2403
|1.2188
�
|4178
|2006.04.24 09:42
|s/l
|399
|0.30
|1.2403
|1.2403
|1.2188
|-498.45
|8631.05
|4179
|2006.04.24 09:42
|sell
|400
|0.30
|1.2401
|1.2571
|1.2356
�
|4180
|2006.04.24 10:34
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2399
|1.2356
|4181
|2006.04.24 11:28
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2398
|1.2356
�
|4182
|2006.04.24 11:29
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2398
|1.2356
|4183
|2006.04.24 11:29
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2397
|1.2356
�
|4184
|2006.04.24 11:29
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2396
|1.2356
|4185
|2006.04.24 11:30
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2395
|1.2356
�
|4186
|2006.04.24 11:30
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2394
|1.2356
|4187
|2006.04.24 11:31
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2392
|1.2356
�
|4188
|2006.04.24 11:31
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2391
|1.2356
|4189
|2006.04.24 11:31
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2390
|1.2356
�
|4190
|2006.04.24 13:29
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2389
|1.2356
|4191
|2006.04.24 13:29
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2388
|1.2356
�
|4192
|2006.04.24 13:37
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2388
|1.2356
|4193
|2006.04.24 13:37
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2387
|1.2356
�
|4194
|2006.04.24 14:11
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2386
|1.2356
|4195
|2006.04.24 14:39
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2386
|1.2356
�
|4196
|2006.04.24 14:40
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2384
|1.2356
|4197
|2006.04.24 14:40
|modify
|400
|0.30
|1.2401
|1.2383
|1.2356
�
|4198
|2006.04.24 14:40
|t/p
|400
|0.30
|1.2356
|1.2383
|1.2356
|135.00
|8766.05
|4199
|2006.04.24 14:40
|buy
|401
|0.30
|1.2356
|1.2186
|1.2396
�
|4200
|2006.04.24 18:16
|modify
|401
|0.30
|1.2356
|1.2357
|1.2396
|4201
|2006.04.24 18:17
|modify
|401
|0.30
|1.2356
|1.2358
|1.2396
�
|4202
|2006.04.24 18:18
|modify
|401
|0.30
|1.2356
|1.2359
|1.2396
|4203
|2006.04.24 18:19
|modify
|401
|0.30
|1.2356
|1.2361
|1.2396
�
|4204
|2006.04.24 18:20
|modify
|401
|0.30
|1.2356
|1.2362
|1.2396
|4205
|2006.04.24 18:20
|modify
|401
|0.30
|1.2356
|1.2363
|1.2396
�
|4206
|2006.04.24 18:20
|modify
|401
|0.30
|1.2356
|1.2364
|1.2396
|4207
|2006.04.24 18:20
|modify
|401
|0.30
|1.2356
|1.2365
|1.2396
�
|4208
|2006.04.24 18:37
|modify
|401
|0.30
|1.2356
|1.2366
|1.2396
|4209
|2006.04.24 18:41
|t/p
|401
|0.30
|1.2396
|1.2366
|1.2396
|120.00
|8886.05
�
|4210
|2006.04.24 18:41
|sell
|402
|0.30
|1.2397
|1.2567
|1.2352
|4211
|2006.04.25 03:25
|modify
|402
|0.30
|1.2397
|1.2396
|1.2352
�
|4212
|2006.04.25 03:25
|modify
|402
|0.30
|1.2397
|1.2395
|1.2352
|4213
|2006.04.25 03:26
|modify
|402
|0.30
|1.2397
|1.2394
|1.2352
�
|4214
|2006.04.25 05:17
|modify
|402
|0.30
|1.2397
|1.2392
|1.2352
|4215
|2006.04.25 08:04
|s/l
|402
|0.30
|1.2392
|1.2392
|1.2352
|16.65
|8902.70
�
|4216
|2006.04.25 08:04
|sell
|403
|0.30
|1.2391
|1.2561
|1.2346
|4217
|2006.04.27 23:59
|close at stop
|403
|0.30
|1.2529
|1.2561
|1.2346
|-407.40
|8495.30