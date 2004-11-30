Strategy Tester Report
100 pips v4 (SL50 TP100 - 1)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.04.28 00:00 (2004.06.16 - 2006.04.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameterstimeframe=60; stopLoss=170; lTakeProfit=40; sTakeProfit=45; lTrailingStop=30; sTrailingStop=25; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="100 pips v4 SL50 TP100 - 1"; Slippage=2; UseSound=true; NameFileSound="shotgun.wav"; Lots=0.3;
Bars in test11580Ticks modelled1759699Modelling quality89.22%
Initial deposit2000.00
Total net profit6495.30Gross profit30422.10Gross loss-23926.80
Profit factor1.27Expected payoff16.12
Absolute drawdown832.35Maximal drawdown (%)1945.05 (25.9%)
Total trades403Short positions (won %)205 (88.78%)Long positions (won %)198 (86.36%)
Profit trades (% of total)353 (87.59%)Loss trades (% of total)50 (12.41%)
Largestprofit trade148.20loss trade-557.25
Averageprofit trade86.18loss trade-478.54
Maximumconsecutive wins (profit in money)32 (2431.05)consecutive losses (loss in money)3 (-1550.25)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2431.05 (32)consecutive loss (count of losses)-1550.25 (3)
Averageconsecutive wins9consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.22 15:00buy10.301.20821.19121.2122
22004.06.22 16:38modify10.301.20821.20821.2122
32004.06.22 17:12s/l10.301.20821.20821.21220.002000.00
42004.06.22 17:12buy20.301.20831.19131.2123
52004.06.22 23:23modify20.301.20831.20841.2123
62004.06.22 23:23modify20.301.20831.20851.2123
72004.06.22 23:23modify20.301.20831.20861.2123
82004.06.22 23:24modify20.301.20831.20881.2123
92004.06.23 01:01modify20.301.20831.20891.2123
102004.06.23 01:01modify20.301.20831.20901.2123
112004.06.23 01:01modify20.301.20831.20921.2123
122004.06.23 01:02t/p20.301.21231.20921.2123113.252113.25
132004.06.23 01:02sell30.301.21231.22931.2078
142004.06.23 12:53modify30.301.21231.21221.2078
152004.06.23 12:53modify30.301.21231.21201.2078
162004.06.23 12:53modify30.301.21231.21191.2078
172004.06.23 12:53modify30.301.21231.21181.2078
182004.06.23 12:53modify30.301.21231.21161.2078
192004.06.23 12:53modify30.301.21231.21151.2078
202004.06.23 12:53modify30.301.21231.21141.2078
212004.06.23 12:54modify30.301.21231.21131.2078
222004.06.23 12:54modify30.301.21231.21121.2078
232004.06.23 12:54modify30.301.21231.21111.2078
242004.06.23 12:55modify30.301.21231.21101.2078
252004.06.23 12:57modify30.301.21231.21091.2078
262004.06.23 12:58modify30.301.21231.21081.2078
272004.06.23 12:58modify30.301.21231.21071.2078
282004.06.23 12:58modify30.301.21231.21061.2078
292004.06.23 12:59modify30.301.21231.21061.2078
302004.06.23 12:59modify30.301.21231.21051.2078
312004.06.23 13:00modify30.301.21231.21051.2078
322004.06.23 13:00modify30.301.21231.21041.2078
332004.06.23 13:01t/p30.301.20781.21041.2078135.002248.25
342004.06.23 13:01buy40.301.20781.19081.2118
352004.06.24 10:01modify40.301.20781.20781.2118
362004.06.24 10:01modify40.301.20781.20791.2118
372004.06.24 10:05modify40.301.20781.20801.2118
382004.06.24 10:08modify40.301.20781.20811.2118
392004.06.24 10:09modify40.301.20781.20821.2118
402004.06.24 10:09modify40.301.20781.20831.2118
412004.06.24 10:10modify40.301.20781.20841.2118
422004.06.24 10:10modify40.301.20781.20851.2118
432004.06.24 10:11modify40.301.20781.20861.2118
442004.06.24 10:13modify40.301.20781.20871.2118
452004.06.24 10:15t/p40.301.21181.20871.2118117.752366.00
462004.06.24 10:15sell50.301.21181.22881.2073
472004.06.29 20:38modify50.301.21181.21161.2073
482004.06.29 20:38modify50.301.21181.21151.2073
492004.06.29 20:38modify50.301.21181.21141.2073
502004.06.29 20:38modify50.301.21181.21131.2073
512004.06.29 20:38modify50.301.21181.21121.2073
522004.06.29 20:39modify50.301.21181.21121.2073
532004.06.29 20:39modify50.301.21181.21111.2073
542004.06.29 20:40modify50.301.21181.21101.2073
552004.06.29 20:40modify50.301.21181.21091.2073
562004.06.29 20:40modify50.301.21181.21081.2073
572004.06.29 20:40modify50.301.21181.21071.2073
582004.06.29 20:40modify50.301.21181.21061.2073
592004.06.29 20:40modify50.301.21181.21051.2073
602004.06.29 20:40modify50.301.21181.21031.2073
612004.06.29 20:40modify50.301.21181.21021.2073
622004.06.29 20:40modify50.301.21181.21011.2073
632004.06.29 20:40modify50.301.21181.21001.2073
642004.06.29 20:46modify50.301.21181.20991.2073
652004.06.29 20:46modify50.301.21181.20981.2073
662004.06.29 20:47t/p50.301.20731.20981.2073139.952505.95
672004.06.29 20:47buy60.301.20731.19031.2113
682004.06.30 03:59modify60.301.20731.20741.2113
692004.06.30 03:59modify60.301.20731.20751.2113
702004.06.30 04:00modify60.301.20731.20751.2113
712004.06.30 07:56s/l60.301.20751.20751.2113-0.752505.20
722004.06.30 07:56buy70.301.20771.19071.2117
732004.06.30 09:36modify70.301.20771.20771.2117
742004.06.30 09:36modify70.301.20771.20781.2117
752004.06.30 09:45modify70.301.20771.20791.2117
762004.06.30 09:45modify70.301.20771.20801.2117
772004.06.30 09:45modify70.301.20771.20811.2117
782004.06.30 10:24modify70.301.20771.20821.2117
792004.06.30 10:24modify70.301.20771.20841.2117
802004.06.30 10:24modify70.301.20771.20851.2117
812004.06.30 10:24modify70.301.20771.20861.2117
822004.06.30 10:24t/p70.301.21171.20861.2117120.002625.20
832004.06.30 10:24sell80.301.21171.22871.2072
842004.07.02 14:46s/l80.301.22871.22871.2072-506.702118.50
852004.07.02 14:46sell90.301.22851.24551.2240
862004.07.16 15:57s/l90.301.24551.24551.2240-486.901631.60
872004.07.16 15:57sell100.301.24531.26231.2408
882004.07.19 10:47modify100.301.24531.24531.2408
892004.07.19 10:48modify100.301.24531.24521.2408
902004.07.19 10:56modify100.301.24531.24511.2408
912004.07.19 11:03modify100.301.24531.24511.2408
922004.07.19 11:03modify100.301.24531.24501.2408
932004.07.19 11:03modify100.301.24531.24491.2408
942004.07.19 11:03modify100.301.24531.24481.2408
952004.07.19 11:03modify100.301.24531.24471.2408
962004.07.19 11:39modify100.301.24531.24471.2408
972004.07.19 11:47modify100.301.24531.24461.2408
982004.07.19 11:48modify100.301.24531.24451.2408
992004.07.19 11:48modify100.301.24531.24441.2408
1002004.07.19 11:49modify100.301.24531.24431.2408
1012004.07.19 11:49modify100.301.24531.24421.2408
1022004.07.19 11:49modify100.301.24531.24411.2408
1032004.07.19 11:50modify100.301.24531.24401.2408
1042004.07.19 11:50modify100.301.24531.24391.2408
1052004.07.19 11:50modify100.301.24531.24381.2408
1062004.07.19 11:50modify100.301.24531.24371.2408
1072004.07.19 11:50modify100.301.24531.24361.2408
1082004.07.19 12:59modify100.301.24531.24361.2408
1092004.07.19 12:59modify100.301.24531.24351.2408
1102004.07.19 12:59modify100.301.24531.24341.2408
1112004.07.19 13:00t/p100.301.24081.24341.2408136.651768.25
1122004.07.19 13:00buy110.301.24081.22381.2448
1132004.07.19 19:44modify110.301.24081.24081.2448
1142004.07.19 19:44modify110.301.24081.24091.2448
1152004.07.19 19:44modify110.301.24081.24101.2448
1162004.07.19 19:44modify110.301.24081.24111.2448
1172004.07.19 19:44modify110.301.24081.24121.2448
1182004.07.19 19:45modify110.301.24081.24131.2448
1192004.07.20 07:31modify110.301.24081.24141.2448
1202004.07.20 07:35modify110.301.24081.24151.2448
1212004.07.20 07:36modify110.301.24081.24161.2448
1222004.07.20 07:37modify110.301.24081.24171.2448
1232004.07.20 07:38t/p110.301.24481.24171.2448117.751886.00
1242004.07.20 07:38sell120.301.24481.26181.2403
1252004.07.20 11:36modify120.301.24481.24471.2403
1262004.07.20 11:36modify120.301.24481.24461.2403
1272004.07.20 11:40modify120.301.24481.24451.2403
1282004.07.20 11:41modify120.301.24481.24441.2403
1292004.07.20 11:41modify120.301.24481.24431.2403
1302004.07.20 11:41modify120.301.24481.24421.2403
1312004.07.20 11:41modify120.301.24481.24411.2403
1322004.07.20 11:42modify120.301.24481.24411.2403
1332004.07.20 11:42modify120.301.24481.24401.2403
1342004.07.20 11:42modify120.301.24481.24391.2403
1352004.07.20 11:42modify120.301.24481.24381.2403
1362004.07.20 12:01modify120.301.24481.24371.2403
1372004.07.20 12:11modify120.301.24481.24361.2403
1382004.07.20 12:11modify120.301.24481.24351.2403
1392004.07.20 12:11modify120.301.24481.24341.2403
1402004.07.20 12:23modify120.301.24481.24341.2403
1412004.07.20 12:24modify120.301.24481.24331.2403
1422004.07.20 12:24modify120.301.24481.24321.2403
1432004.07.20 12:24modify120.301.24481.24311.2403
1442004.07.20 12:38modify120.301.24481.24301.2403
1452004.07.20 12:41modify120.301.24481.24291.2403
1462004.07.20 12:41t/p120.301.24031.24291.2403135.002021.00
1472004.07.20 12:41buy130.301.24031.22331.2443
1482004.07.21 16:33s/l130.301.22331.22331.2443-516.751504.25
1492004.07.21 16:33buy140.301.22351.20651.2275
1502004.07.21 23:28modify140.301.22351.22361.2275
1512004.07.21 23:29modify140.301.22351.22371.2275
1522004.07.21 23:29modify140.301.22351.22381.2275
1532004.07.21 23:29modify140.301.22351.22391.2275
1542004.07.21 23:31modify140.301.22351.22401.2275
1552004.07.21 23:31modify140.301.22351.22411.2275
1562004.07.21 23:31modify140.301.22351.22421.2275
1572004.07.21 23:31modify140.301.22351.22431.2275
1582004.07.21 23:31modify140.301.22351.22441.2275
1592004.07.21 23:31t/p140.301.22751.22441.2275120.001624.25
1602004.07.21 23:31sell150.301.22751.24451.2230
1612004.07.22 02:42modify150.301.22751.22741.2230
1622004.07.22 02:47modify150.301.22751.22731.2230
1632004.07.22 02:47modify150.301.22751.22721.2230
1642004.07.22 02:47modify150.301.22751.22711.2230
1652004.07.22 02:54modify150.301.22751.22711.2230
1662004.07.22 02:54modify150.301.22751.22701.2230
1672004.07.22 02:54modify150.301.22751.22691.2230
1682004.07.22 03:41s/l150.301.22691.22691.223019.651643.90
1692004.07.22 03:41sell160.301.22671.24371.2222
1702004.07.22 10:35modify160.301.22671.22671.2222
1712004.07.22 10:38modify160.301.22671.22661.2222
1722004.07.22 10:38modify160.301.22671.22651.2222
1732004.07.22 10:38modify160.301.22671.22641.2222
1742004.07.22 10:38modify160.301.22671.22631.2222
1752004.07.22 10:38modify160.301.22671.22621.2222
1762004.07.22 10:39modify160.301.22671.22621.2222
1772004.07.22 10:39modify160.301.22671.22611.2222
1782004.07.22 10:43modify160.301.22671.22601.2222
1792004.07.22 10:43modify160.301.22671.22591.2222
1802004.07.22 10:46modify160.301.22671.22581.2222
1812004.07.22 11:08s/l160.301.22581.22581.222227.001670.90
1822004.07.22 11:08buy170.301.22581.20881.2298
1832004.07.22 16:06modify170.301.22581.22591.2298
1842004.07.22 16:06modify170.301.22581.22601.2298
1852004.07.22 16:07modify170.301.22581.22611.2298
1862004.07.22 17:32s/l170.301.22611.22611.22989.001679.90
1872004.07.22 17:32buy180.301.22631.20931.2303
1882004.07.23 20:36s/l180.301.20931.20931.2303-512.251167.65
1892004.07.23 20:36buy190.301.20951.19251.2135
1902004.07.26 03:41modify190.301.20951.20951.2135
1912004.07.26 03:42modify190.301.20951.20961.2135
1922004.07.26 03:42modify190.301.20951.20971.2135
1932004.07.26 03:43modify190.301.20951.20971.2135
1942004.07.26 03:45modify190.301.20951.20981.2135
1952004.07.26 03:45modify190.301.20951.20991.2135
1962004.07.26 04:47modify190.301.20951.20991.2135
1972004.07.26 04:48modify190.301.20951.21001.2135
1982004.07.26 05:53modify190.301.20951.21011.2135
1992004.07.26 05:55modify190.301.20951.21011.2135
2002004.07.26 06:08modify190.301.20951.21021.2135
2012004.07.26 06:09modify190.301.20951.21031.2135
2022004.07.26 06:09modify190.301.20951.21041.2135
2032004.07.26 06:22modify190.301.20951.21041.2135
2042004.07.26 06:22t/p190.301.21351.21041.2135117.751285.40
2052004.07.26 06:22sell200.301.21351.23051.2090
2062004.07.27 16:11modify200.301.21351.21351.2090
2072004.07.27 16:11modify200.301.21351.21341.2090
2082004.07.27 16:12modify200.301.21351.21331.2090
2092004.07.27 16:12modify200.301.21351.21321.2090
2102004.07.27 16:12modify200.301.21351.21311.2090
2112004.07.27 16:12modify200.301.21351.21301.2090
2122004.07.27 16:12modify200.301.21351.21291.2090
2132004.07.27 16:13modify200.301.21351.21281.2090
2142004.07.27 16:13modify200.301.21351.21271.2090
2152004.07.27 16:13modify200.301.21351.21271.2090
2162004.07.27 16:13modify200.301.21351.21261.2090
2172004.07.27 16:13modify200.301.21351.21251.2090
2182004.07.27 16:14modify200.301.21351.21241.2090
2192004.07.27 16:14modify200.301.21351.21231.2090
2202004.07.27 16:14modify200.301.21351.21221.2090
2212004.07.27 16:14modify200.301.21351.21211.2090
2222004.07.27 16:14modify200.301.21351.21201.2090
2232004.07.27 16:14modify200.301.21351.21191.2090
2242004.07.27 16:14modify200.301.21351.21181.2090
2252004.07.27 16:17modify200.301.21351.21181.2090
2262004.07.27 16:17modify200.301.21351.21171.2090
2272004.07.27 16:17modify200.301.21351.21161.2090
2282004.07.27 16:17t/p200.301.20901.21161.2090136.651422.05
2292004.07.27 16:17buy210.301.20901.19201.2130
2302004.08.06 14:31t/p210.301.21301.19201.213093.001515.05
2312004.08.06 14:31sell220.301.22251.23951.2180
2322004.08.11 15:27modify220.301.22251.22251.2180
2332004.08.11 15:28modify220.301.22251.22241.2180
2342004.08.11 15:28modify220.301.22251.22231.2180
2352004.08.11 15:28modify220.301.22251.22221.2180
2362004.08.11 16:59modify220.301.22251.22211.2180
2372004.08.11 17:57s/l220.301.22211.22211.218020.251535.30
2382004.08.11 17:57sell230.301.22201.23901.2175
2392004.08.13 08:32modify230.301.22201.22181.2175
2402004.08.13 08:33modify230.301.22201.22171.2175
2412004.08.13 08:33modify230.301.22201.22161.2175
2422004.08.13 08:33modify230.301.22201.22151.2175
2432004.08.13 08:33modify230.301.22201.22151.2175
2442004.08.13 08:33modify230.301.22201.22141.2175
2452004.08.13 08:33modify230.301.22201.22131.2175
2462004.08.13 08:33modify230.301.22201.22121.2175
2472004.08.13 08:33modify230.301.22201.22111.2175
2482004.08.13 08:34modify230.301.22201.22101.2175
2492004.08.13 08:34modify230.301.22201.22091.2175
2502004.08.13 08:34modify230.301.22201.22081.2175
2512004.08.13 08:34modify230.301.22201.22061.2175
2522004.08.13 08:34modify230.301.22201.22051.2175
2532004.08.13 08:35modify230.301.22201.22041.2175
2542004.08.13 08:35modify230.301.22201.22031.2175
2552004.08.13 08:35modify230.301.22201.22021.2175
2562004.08.13 09:12s/l230.301.22021.22021.217557.301592.60
2572004.08.13 09:12buy240.301.22021.20321.2242
2582004.08.13 14:30modify240.301.22021.22051.2242
2592004.08.13 14:30modify240.301.22021.22101.2242
2602004.08.13 14:30t/p240.301.22421.22101.2242120.001712.60
2612004.08.13 14:30sell250.301.22451.24151.2200
2622004.08.23 16:35modify250.301.22451.22431.2200
2632004.08.23 16:36modify250.301.22451.22431.2200
2642004.08.23 16:36modify250.301.22451.22421.2200
2652004.08.23 16:36modify250.301.22451.22411.2200
2662004.08.23 16:36modify250.301.22451.22401.2200
2672004.08.23 16:37modify250.301.22451.22391.2200
2682004.08.23 16:38modify250.301.22451.22381.2200
2692004.08.23 16:38modify250.301.22451.22371.2200
2702004.08.23 16:38modify250.301.22451.22361.2200
2712004.08.23 16:39modify250.301.22451.22361.2200
2722004.08.23 16:39modify250.301.22451.22351.2200
2732004.08.23 16:39modify250.301.22451.22341.2200
2742004.08.23 16:39modify250.301.22451.22331.2200
2752004.08.23 16:40modify250.301.22451.22321.2200
2762004.08.23 16:41modify250.301.22451.22311.2200
2772004.08.23 16:41modify250.301.22451.22301.2200
2782004.08.23 17:03modify250.301.22451.22291.2200
2792004.08.23 17:03modify250.301.22451.22281.2200
2802004.08.23 17:03modify250.301.22451.22271.2200
2812004.08.23 17:05modify250.301.22451.22271.2200
2822004.08.23 17:05modify250.301.22451.22261.2200
2832004.08.23 17:05t/p250.301.22001.22261.2200148.201860.80
2842004.08.23 17:05buy260.301.22001.20301.2240
2852004.08.27 16:09s/l260.301.20301.20301.2240-523.501337.30
2862004.08.27 16:09buy270.301.20321.18621.2072
2872004.08.30 18:40modify270.301.20321.20331.2072
2882004.08.30 18:40modify270.301.20321.20341.2072
2892004.08.30 18:41modify270.301.20321.20351.2072
2902004.08.30 18:41modify270.301.20321.20361.2072
2912004.08.30 18:41modify270.301.20321.20371.2072
2922004.08.31 03:35modify270.301.20321.20371.2072
2932004.08.31 03:36modify270.301.20321.20381.2072
2942004.08.31 03:39modify270.301.20321.20401.2072
2952004.08.31 03:40modify270.301.20321.20411.2072
2962004.08.31 03:41t/p270.301.20721.20411.2072115.501452.80
2972004.08.31 03:41sell280.301.20731.22431.2028
2982004.09.03 17:34modify280.301.20731.20721.2028
2992004.09.03 17:34modify280.301.20731.20711.2028
3002004.09.03 17:49modify280.301.20731.20701.2028
3012004.09.03 17:50modify280.301.20731.20691.2028
3022004.09.03 17:50modify280.301.20731.20671.2028
3032004.09.03 17:51modify280.301.20731.20661.2028
3042004.09.03 18:50s/l280.301.20661.20661.202829.251482.05
3052004.09.03 18:50buy290.301.20661.18961.2106
3062004.09.07 10:35modify290.301.20661.20661.2106
3072004.09.07 10:42modify290.301.20661.20671.2106
3082004.09.07 10:42modify290.301.20661.20681.2106
3092004.09.07 10:55modify290.301.20661.20691.2106
3102004.09.07 10:55modify290.301.20661.20701.2106
3112004.09.07 10:55modify290.301.20661.20711.2106
3122004.09.07 10:56modify290.301.20661.20721.2106
3132004.09.07 11:15modify290.301.20661.20731.2106
3142004.09.07 11:16modify290.301.20661.20751.2106
3152004.09.07 11:16t/p290.301.21061.20751.2106115.501597.55
3162004.09.07 11:16sell300.301.21061.22761.2061
3172004.09.07 13:54modify300.301.21061.21051.2061
3182004.09.07 13:55modify300.301.21061.21041.2061
3192004.09.07 14:06modify300.301.21061.21021.2061
3202004.09.07 14:16modify300.301.21061.21021.2061
3212004.09.07 14:21modify300.301.21061.21011.2061
3222004.09.07 14:23modify300.301.21061.21001.2061
3232004.09.07 14:23modify300.301.21061.20991.2061
3242004.09.07 14:23modify300.301.21061.20981.2061
3252004.09.07 14:26modify300.301.21061.20981.2061
3262004.09.07 14:26modify300.301.21061.20971.2061
3272004.09.07 14:26modify300.301.21061.20961.2061
3282004.09.07 14:27modify300.301.21061.20961.2061
3292004.09.07 14:27modify300.301.21061.20951.2061
3302004.09.07 14:29modify300.301.21061.20941.2061
3312004.09.07 14:33modify300.301.21061.20931.2061
3322004.09.07 14:33modify300.301.21061.20921.2061
3332004.09.07 14:34modify300.301.21061.20911.2061
3342004.09.07 14:35modify300.301.21061.20911.2061
3352004.09.07 14:35modify300.301.21061.20901.2061
3362004.09.07 14:37modify300.301.21061.20891.2061
3372004.09.07 15:36modify300.301.21061.20881.2061
3382004.09.07 15:36modify300.301.21061.20871.2061
3392004.09.07 15:36t/p300.301.20611.20871.2061135.001732.55
3402004.09.07 15:36buy310.301.20611.18911.2101
3412004.09.07 17:29modify310.301.20611.20611.2101
3422004.09.07 17:29modify310.301.20611.20621.2101
3432004.09.07 17:29modify310.301.20611.20631.2101
3442004.09.07 17:29modify310.301.20611.20641.2101
3452004.09.07 17:30modify310.301.20611.20651.2101
3462004.09.07 17:30modify310.301.20611.20661.2101
3472004.09.07 17:35modify310.301.20611.20661.2101
3482004.09.07 20:46modify310.301.20611.20671.2101
3492004.09.07 20:46modify310.301.20611.20691.2101
3502004.09.07 20:47modify310.301.20611.20701.2101
3512004.09.07 20:49t/p310.301.21011.20701.2101120.001852.55
3522004.09.07 20:49sell320.301.21011.22711.2056
3532004.09.08 07:49modify320.301.21011.21001.2056
3542004.09.08 07:53modify320.301.21011.21001.2056
3552004.09.08 07:56modify320.301.21011.20991.2056
3562004.09.08 07:56modify320.301.21011.20971.2056
3572004.09.08 07:58modify320.301.21011.20961.2056
3582004.09.08 07:59modify320.301.21011.20951.2056
3592004.09.08 08:00modify320.301.21011.20941.2056
3602004.09.08 08:10modify320.301.21011.20941.2056
3612004.09.08 08:24modify320.301.21011.20931.2056
3622004.09.08 08:25modify320.301.21011.20911.2056
3632004.09.08 10:14s/l320.301.20911.20911.205634.951887.50
3642004.09.08 10:14sell330.301.20901.22601.2045
3652004.09.08 12:05modify330.301.20901.20901.2045
3662004.09.08 12:05modify330.301.20901.20891.2045
3672004.09.08 12:06modify330.301.20901.20881.2045
3682004.09.08 12:14modify330.301.20901.20871.2045
3692004.09.08 12:15modify330.301.20901.20861.2045
3702004.09.08 12:15modify330.301.20901.20851.2045
3712004.09.08 12:16modify330.301.20901.20841.2045
3722004.09.08 12:16modify330.301.20901.20831.2045
3732004.09.08 12:16modify330.301.20901.20821.2045
3742004.09.08 12:16modify330.301.20901.20811.2045
3752004.09.08 12:16modify330.301.20901.20801.2045
3762004.09.08 12:16modify330.301.20901.20791.2045
3772004.09.08 12:30modify330.301.20901.20781.2045
3782004.09.08 12:30modify330.301.20901.20761.2045
3792004.09.08 12:37modify330.301.20901.20751.2045
3802004.09.08 12:37modify330.301.20901.20741.2045
3812004.09.08 12:37modify330.301.20901.20731.2045
3822004.09.08 12:37modify330.301.20901.20721.2045
3832004.09.08 12:37modify330.301.20901.20711.2045
3842004.09.08 12:37modify330.301.20901.20701.2045
3852004.09.08 13:24t/p330.301.20451.20701.2045135.002022.50
3862004.09.08 13:24buy340.301.20441.18741.2084
3872004.09.08 16:41modify340.301.20441.20451.2084
3882004.09.08 16:41modify340.301.20441.20471.2084
3892004.09.08 16:41modify340.301.20441.20481.2084
3902004.09.08 16:41modify340.301.20441.20501.2084
3912004.09.08 16:41modify340.301.20441.20521.2084
3922004.09.08 16:41modify340.301.20441.20531.2084
3932004.09.08 16:41t/p340.301.20841.20531.2084120.002142.50
3942004.09.08 16:41sell350.301.20851.22551.2040
3952004.09.10 06:51s/l350.301.22551.22551.2040-506.701635.80
3962004.09.10 06:51sell360.301.22541.24241.2209
3972004.09.10 08:01modify360.301.22541.22531.2209
3982004.09.10 08:03modify360.301.22541.22521.2209
3992004.09.10 08:12modify360.301.22541.22521.2209
4002004.09.10 08:28modify360.301.22541.22511.2209
4012004.09.10 08:29modify360.301.22541.22471.2209
4022004.09.10 09:25modify360.301.22541.22461.2209
4032004.09.10 09:25modify360.301.22541.22451.2209
4042004.09.10 09:25modify360.301.22541.22441.2209
4052004.09.10 09:25modify360.301.22541.22431.2209
4062004.09.10 09:25modify360.301.22541.22421.2209
4072004.09.10 09:25modify360.301.22541.22411.2209
4082004.09.10 11:36modify360.301.22541.22411.2209
4092004.09.10 11:36modify360.301.22541.22401.2209
4102004.09.10 11:36modify360.301.22541.22391.2209
4112004.09.10 11:38modify360.301.22541.22381.2209
4122004.09.10 11:39modify360.301.22541.22371.2209
4132004.09.10 11:39modify360.301.22541.22361.2209
4142004.09.10 12:12t/p360.301.22091.22361.2209135.001770.80
4152004.09.10 12:12buy370.301.22091.20391.2249
4162004.09.10 14:24modify370.301.22091.22091.2249
4172004.09.10 14:25modify370.301.22091.22101.2249
4182004.09.10 14:25modify370.301.22091.22121.2249
4192004.09.10 14:25modify370.301.22091.22131.2249
4202004.09.10 14:25modify370.301.22091.22141.2249
4212004.09.10 14:25modify370.301.22091.22151.2249
4222004.09.10 14:30s/l370.301.22151.22151.224918.001788.80
4232004.09.10 14:30buy380.301.22161.20461.2256
4242004.09.10 14:45modify380.301.22161.22181.2256
4252004.09.10 14:45modify380.301.22161.22201.2256
4262004.09.10 14:45modify380.301.22161.22231.2256
4272004.09.10 14:45modify380.301.22161.22251.2256
4282004.09.10 14:45t/p380.301.22561.22251.2256120.001908.80
4292004.09.10 14:45sell390.301.22571.24271.2212
4302004.09.13 13:58modify390.301.22571.22561.2212
4312004.09.13 14:00modify390.301.22571.22561.2212
4322004.09.13 14:01modify390.301.22571.22551.2212
4332004.09.13 14:22modify390.301.22571.22531.2212
4342004.09.13 14:22modify390.301.22571.22521.2212
4352004.09.13 14:23modify390.301.22571.22511.2212
4362004.09.13 14:24modify390.301.22571.22491.2212
4372004.09.13 16:02s/l390.301.22491.22491.221225.651934.45
4382004.09.13 16:02sell400.301.22481.24181.2203
4392004.09.13 16:15modify400.301.22481.22481.2203
4402004.09.13 16:15modify400.301.22481.22471.2203
4412004.09.13 16:29s/l400.301.22471.22471.22033.001937.45
4422004.09.13 16:29sell410.301.22461.24161.2201
4432004.09.15 09:46modify410.301.22461.22451.2201
4442004.09.15 09:46modify410.301.22461.22441.2201
4452004.09.15 10:25s/l410.301.22441.22441.220112.601950.05
4462004.09.15 10:25sell420.301.22421.24121.2197
4472004.09.15 14:30modify420.301.22421.22411.2197
4482004.09.15 14:30modify420.301.22421.22381.2197
4492004.09.15 14:30modify420.301.22421.22341.2197
4502004.09.15 14:40modify420.301.22421.22341.2197
4512004.09.15 14:40modify420.301.22421.22331.2197
4522004.09.15 14:40modify420.301.22421.22321.2197
4532004.09.15 14:40modify420.301.22421.22311.2197
4542004.09.15 14:40modify420.301.22421.22301.2197
4552004.09.15 14:42modify420.301.22421.22291.2197
4562004.09.15 14:42modify420.301.22421.22271.2197
4572004.09.15 14:42modify420.301.22421.22261.2197
4582004.09.15 14:42modify420.301.22421.22251.2197
4592004.09.15 14:42modify420.301.22421.22231.2197
4602004.09.15 15:01t/p420.301.21971.22231.2197135.002085.05
4612004.09.15 15:01buy430.301.21971.20271.2237
4622004.09.21 11:47modify430.301.21971.21981.2237
4632004.09.21 11:47modify430.301.21971.22001.2237
4642004.09.21 11:47modify430.301.21971.22011.2237
4652004.09.21 11:48modify430.301.21971.22031.2237
4662004.09.21 11:48modify430.301.21971.22041.2237
4672004.09.21 11:49modify430.301.21971.22051.2237
4682004.09.21 11:49t/p430.301.22371.22051.2237111.002196.05
4692004.09.21 11:49sell440.301.22371.24071.2192
4702004.09.30 13:51s/l440.301.24071.24071.2192-491.851704.20
4712004.09.30 13:51sell450.301.24051.25751.2360
4722004.10.04 02:39modify450.301.24051.24041.2360
4732004.10.04 02:39modify450.301.24051.24031.2360
4742004.10.04 02:42modify450.301.24051.24021.2360
4752004.10.04 02:48modify450.301.24051.24001.2360
4762004.10.04 02:48modify450.301.24051.23981.2360
4772004.10.04 02:48modify450.301.24051.23971.2360
4782004.10.04 02:49modify450.301.24051.23971.2360
4792004.10.04 02:51modify450.301.24051.23961.2360
4802004.10.04 02:52modify450.301.24051.23961.2360
4812004.10.04 03:04modify450.301.24051.23951.2360
4822004.10.04 03:05modify450.301.24051.23931.2360
4832004.10.04 03:05modify450.301.24051.23921.2360
4842004.10.04 03:05modify450.301.24051.23911.2360
4852004.10.04 04:01modify450.301.24051.23891.2360
4862004.10.04 04:01modify450.301.24051.23881.2360
4872004.10.04 04:02modify450.301.24051.23861.2360
4882004.10.04 04:04t/p450.301.23601.23861.2360138.301842.50
4892004.10.04 04:04buy460.301.23601.21901.2400
4902004.10.08 14:45modify460.301.23601.23601.2400
4912004.10.08 14:45modify460.301.23601.23621.2400
4922004.10.08 14:49modify460.301.23601.23621.2400
4932004.10.08 14:49modify460.301.23601.23631.2400
4942004.10.08 14:49modify460.301.23601.23641.2400
4952004.10.08 14:49modify460.301.23601.23651.2400
4962004.10.08 14:59modify460.301.23601.23651.2400
4972004.10.08 15:22modify460.301.23601.23661.2400
4982004.10.08 15:22modify460.301.23601.23671.2400
4992004.10.08 15:23modify460.301.23601.23681.2400
5002004.10.08 15:23modify460.301.23601.23691.2400
5012004.10.08 15:25t/p460.301.24001.23691.2400106.501949.00
5022004.10.08 15:25sell470.301.24001.25701.2355
5032004.10.11 19:05modify470.301.24001.23991.2355
5042004.10.11 19:42modify470.301.24001.23981.2355
5052004.10.11 20:14modify470.301.24001.23971.2355
5062004.10.12 02:17modify470.301.24001.23951.2355
5072004.10.12 02:48modify470.301.24001.23931.2355
5082004.10.12 02:52modify470.301.24001.23931.2355
5092004.10.12 02:53modify470.301.24001.23911.2355
5102004.10.12 02:54modify470.301.24001.23901.2355
5112004.10.12 02:54modify470.301.24001.23881.2355
5122004.10.12 02:54modify470.301.24001.23871.2355
5132004.10.12 02:59modify470.301.24001.23861.2355
5142004.10.12 03:00modify470.301.24001.23861.2355
5152004.10.12 03:00modify470.301.24001.23851.2355
5162004.10.12 03:00modify470.301.24001.23831.2355
5172004.10.12 03:04modify470.301.24001.23821.2355
5182004.10.12 07:47modify470.301.24001.23811.2355
5192004.10.12 07:50modify470.301.24001.23801.2355
5202004.10.12 07:50t/p470.301.23551.23801.2355138.302087.30
5212004.10.12 07:50buy480.301.23531.21831.2393
5222004.10.14 14:30modify480.301.23531.23581.2393
5232004.10.14 14:30t/p480.301.23931.23581.2393111.002198.30
5242004.10.14 14:30sell490.301.23951.25651.2350
5252004.10.14 15:25modify490.301.23951.23951.2350
5262004.10.14 15:25modify490.301.23951.23941.2350
5272004.10.14 15:32modify490.301.23951.23941.2350
5282004.10.14 15:33modify490.301.23951.23921.2350
5292004.10.14 15:33modify490.301.23951.23911.2350
5302004.10.14 15:33modify490.301.23951.23901.2350
5312004.10.14 15:33modify490.301.23951.23891.2350
5322004.10.14 15:33modify490.301.23951.23881.2350
5332004.10.14 15:35modify490.301.23951.23871.2350
5342004.10.14 15:35modify490.301.23951.23861.2350
5352004.10.14 15:35modify490.301.23951.23851.2350
5362004.10.14 16:37s/l490.301.23851.23851.235030.002228.30
5372004.10.14 16:37sell500.301.23831.25531.2338
5382004.10.20 09:22s/l500.301.25531.25531.2338-500.101728.20
5392004.10.20 09:22sell510.301.25521.27221.2507
5402004.10.25 00:15s/l510.301.27221.27221.2507-505.051223.15
5412004.10.25 00:15sell520.301.27201.28901.2675
5422004.10.28 01:49modify520.301.27201.27191.2675
5432004.10.28 01:58modify520.301.27201.27191.2675
5442004.10.28 01:59modify520.301.27201.27181.2675
5452004.10.28 02:09modify520.301.27201.27171.2675
5462004.10.28 02:09modify520.301.27201.27161.2675
5472004.10.28 02:33modify520.301.27201.27151.2675
5482004.10.28 02:38modify520.301.27201.27141.2675
5492004.10.28 02:38modify520.301.27201.27121.2675
5502004.10.28 02:38modify520.301.27201.27111.2675
5512004.10.28 02:40modify520.301.27201.27101.2675
5522004.10.28 02:40modify520.301.27201.27091.2675
5532004.10.28 02:40modify520.301.27201.27071.2675
5542004.10.28 02:41modify520.301.27201.27051.2675
5552004.10.28 03:00s/l520.301.27051.27051.267553.251276.40
5562004.10.28 03:00sell530.301.27031.28731.2658
5572004.10.28 12:40modify530.301.27031.27001.2658
5582004.10.28 12:40modify530.301.27031.26961.2658
5592004.10.28 12:41modify530.301.27031.26921.2658
5602004.10.28 12:41modify530.301.27031.26911.2658
5612004.10.28 12:41modify530.301.27031.26901.2658
5622004.10.28 12:41modify530.301.27031.26871.2658
5632004.10.28 12:41modify530.301.27031.26861.2658
5642004.10.28 12:41modify530.301.27031.26841.2658
5652004.10.28 12:41t/p530.301.26581.26841.2658135.001411.40
5662004.10.28 12:41buy540.301.26581.24881.2698
5672004.10.28 12:54modify540.301.26581.26591.2698
5682004.10.28 12:54modify540.301.26581.26611.2698
5692004.10.28 12:54modify540.301.26581.26621.2698
5702004.10.28 12:55modify540.301.26581.26631.2698
5712004.10.28 12:55modify540.301.26581.26651.2698
5722004.10.28 12:55modify540.301.26581.26661.2698
5732004.10.28 12:55modify540.301.26581.26671.2698
5742004.10.28 12:55t/p540.301.26981.26671.2698120.001531.40
5752004.10.28 12:55buy550.301.27001.25301.2740
5762004.10.28 15:13modify550.301.27001.27021.2740
5772004.10.28 15:13modify550.301.27001.27041.2740
5782004.10.28 15:13modify550.301.27001.27061.2740
5792004.10.28 15:14modify550.301.27001.27071.2740
5802004.10.28 15:14modify550.301.27001.27081.2740
5812004.10.28 15:14modify550.301.27001.27091.2740
5822004.10.28 15:14t/p550.301.27401.27091.2740120.001651.40
5832004.10.28 15:14sell560.301.27401.29101.2695
5842004.10.29 16:07modify560.301.27401.27391.2695
5852004.10.29 16:07modify560.301.27401.27381.2695
5862004.10.29 16:07modify560.301.27401.27371.2695
5872004.10.29 16:07modify560.301.27401.27361.2695
5882004.10.29 16:07modify560.301.27401.27351.2695
5892004.10.29 16:07modify560.301.27401.27341.2695
5902004.10.29 16:07modify560.301.27401.27331.2695
5912004.10.29 16:07modify560.301.27401.27321.2695
5922004.10.29 16:22s/l560.301.27321.27321.269525.651677.05
5932004.10.29 16:22buy570.301.27321.25621.2772
5942004.10.29 19:09modify570.301.27321.27321.2772
5952004.10.29 19:09modify570.301.27321.27331.2772
5962004.10.29 19:10modify570.301.27321.27341.2772
5972004.10.29 19:10modify570.301.27321.27351.2772
5982004.10.29 19:18modify570.301.27321.27351.2772
5992004.10.29 19:28modify570.301.27321.27371.2772
6002004.10.29 19:28modify570.301.27321.27391.2772
6012004.10.29 19:31modify570.301.27321.27391.2772
6022004.10.29 19:32modify570.301.27321.27401.2772
6032004.10.29 19:32modify570.301.27321.27421.2772
6042004.10.29 19:36t/p570.301.27721.27421.2772120.001797.05
6052004.10.29 19:36sell580.301.27731.29431.2728
6062004.11.01 10:25modify580.301.27731.27731.2728
6072004.11.01 10:26modify580.301.27731.27721.2728
6082004.11.01 10:26modify580.301.27731.27711.2728
6092004.11.01 10:26modify580.301.27731.27701.2728
6102004.11.01 10:26modify580.301.27731.27681.2728
6112004.11.01 10:26modify580.301.27731.27671.2728
6122004.11.01 10:27modify580.301.27731.27661.2728
6132004.11.01 10:29modify580.301.27731.27651.2728
6142004.11.01 10:30modify580.301.27731.27651.2728
6152004.11.01 10:30modify580.301.27731.27641.2728
6162004.11.01 10:30modify580.301.27731.27621.2728
6172004.11.01 10:30modify580.301.27731.27611.2728
6182004.11.01 10:30modify580.301.27731.27601.2728
6192004.11.01 10:31modify580.301.27731.27591.2728
6202004.11.01 10:31modify580.301.27731.27581.2728
6212004.11.01 13:39s/l580.301.27581.27581.272846.651843.70
6222004.11.01 13:39buy590.301.27581.25881.2798
6232004.11.03 14:49modify590.301.27581.27581.2798
6242004.11.03 14:50modify590.301.27581.27601.2798
6252004.11.03 14:50modify590.301.27581.27611.2798
6262004.11.03 14:51modify590.301.27581.27621.2798
6272004.11.03 14:51modify590.301.27581.27641.2798
6282004.11.03 14:52modify590.301.27581.27661.2798
6292004.11.03 14:52t/p590.301.27981.27661.2798111.001954.70
6302004.11.03 14:52sell600.301.27981.29681.2753
6312004.11.05 14:30modify600.301.27981.27981.2753
6322004.11.05 14:32s/l600.301.27981.27981.27533.301958.00
6332004.11.05 14:32buy610.301.28031.26331.2843
6342004.11.05 14:36modify610.301.28031.28051.2843
6352004.11.05 14:40s/l610.301.28051.28051.28436.001964.00
6362004.11.05 14:40buy620.301.28051.26351.2845
6372004.11.05 15:31modify620.301.28051.28071.2845
6382004.11.05 15:31modify620.301.28051.28081.2845
6392004.11.05 15:31modify620.301.28051.28091.2845
6402004.11.05 15:31modify620.301.28051.28131.2845
6412004.11.05 15:31t/p620.301.28451.28131.2845120.002084.00
6422004.11.05 15:31buy630.301.28481.26781.2888
6432004.11.05 15:34modify630.301.28481.28481.2888
6442004.11.05 15:34modify630.301.28481.28491.2888
6452004.11.05 15:35modify630.301.28481.28501.2888
6462004.11.05 15:35modify630.301.28481.28521.2888
6472004.11.05 15:35modify630.301.28481.28531.2888
6482004.11.05 15:35modify630.301.28481.28551.2888
6492004.11.05 15:36modify630.301.28481.28561.2888
6502004.11.05 15:36t/p630.301.28881.28561.2888120.002204.00
6512004.11.05 15:36sell640.301.28901.30601.2845
6522004.11.10 16:17modify640.301.28901.28871.2845
6532004.11.10 16:17modify640.301.28901.28831.2845
6542004.11.10 16:17modify640.301.28901.28811.2845
6552004.11.10 16:21modify640.301.28901.28781.2845
6562004.11.10 16:21modify640.301.28901.28761.2845
6572004.11.10 16:21modify640.301.28901.28741.2845
6582004.11.10 16:25s/l640.301.28741.28741.284556.252260.25
6592004.11.10 16:25buy650.301.28761.27061.2916
6602004.11.10 16:54modify650.301.28761.28771.2916
6612004.11.10 16:54modify650.301.28761.28781.2916
6622004.11.10 16:54modify650.301.28761.28801.2916
6632004.11.10 16:54modify650.301.28761.28811.2916
6642004.11.10 16:55modify650.301.28761.28821.2916
6652004.11.10 16:55modify650.301.28761.28831.2916
6662004.11.10 16:55modify650.301.28761.28841.2916
6672004.11.10 16:55modify650.301.28761.28851.2916
6682004.11.10 16:55t/p650.301.29161.28851.2916120.002380.25
6692004.11.10 16:55buy660.301.29181.27481.2958
6702004.11.12 17:07modify660.301.29181.29201.2958
6712004.11.12 17:07modify660.301.29181.29221.2958
6722004.11.12 17:07modify660.301.29181.29241.2958
6732004.11.12 17:07modify660.301.29181.29261.2958
6742004.11.12 17:12modify660.301.29181.29261.2958
6752004.11.12 17:13modify660.301.29181.29271.2958
6762004.11.12 17:13t/p660.301.29581.29271.2958115.502495.75
6772004.11.12 17:13sell670.301.29581.31281.2913
6782004.11.15 18:35modify670.301.29581.29561.2913
6792004.11.15 18:35modify670.301.29581.29541.2913
6802004.11.15 18:56modify670.301.29581.29531.2913
6812004.11.15 18:56modify670.301.29581.29521.2913
6822004.11.15 18:56modify670.301.29581.29501.2913
6832004.11.15 18:58modify670.301.29581.29481.2913
6842004.11.15 18:58modify670.301.29581.29471.2913
6852004.11.15 18:58modify670.301.29581.29451.2913
6862004.11.15 18:59modify670.301.29581.29441.2913
6872004.11.15 18:59modify670.301.29581.29431.2913
6882004.11.15 18:59modify670.301.29581.29421.2913
6892004.11.15 19:01modify670.301.29581.29411.2913
6902004.11.15 20:59s/l670.301.29411.29411.291352.652548.40
6912004.11.15 20:59buy680.301.29411.27711.2981
6922004.11.16 10:11modify680.301.29411.29421.2981
6932004.11.16 10:14modify680.301.29411.29431.2981
6942004.11.16 10:15modify680.301.29411.29441.2981
6952004.11.16 10:15modify680.301.29411.29451.2981
6962004.11.16 10:15modify680.301.29411.29461.2981
6972004.11.16 10:33modify680.301.29411.29471.2981
6982004.11.16 10:33modify680.301.29411.29491.2981
6992004.11.16 11:07modify680.301.29411.29501.2981
7002004.11.16 11:27t/p680.301.29811.29501.2981117.752666.15
7012004.11.16 11:27sell690.301.29811.31511.2936
7022004.11.16 15:10modify690.301.29811.29801.2936
7032004.11.16 15:10modify690.301.29811.29781.2936
7042004.11.16 15:11modify690.301.29811.29771.2936
7052004.11.16 15:24modify690.301.29811.29761.2936
7062004.11.16 15:24modify690.301.29811.29741.2936
7072004.11.16 15:24modify690.301.29811.29731.2936
7082004.11.16 15:24modify690.301.29811.29711.2936
7092004.11.16 15:25modify690.301.29811.29701.2936
7102004.11.16 15:25modify690.301.29811.29691.2936
7112004.11.16 15:26modify690.301.29811.29681.2936
7122004.11.16 15:26modify690.301.29811.29671.2936
7132004.11.16 16:15s/l690.301.29671.29671.293642.002708.15
7142004.11.16 16:15buy700.301.29681.27981.3008
7152004.11.17 09:08modify700.301.29681.29681.3008
7162004.11.17 10:15modify700.301.29681.29691.3008
7172004.11.17 10:43modify700.301.29681.29711.3008
7182004.11.17 10:43modify700.301.29681.29731.3008
7192004.11.17 10:44modify700.301.29681.29741.3008
7202004.11.17 10:44modify700.301.29681.29751.3008
7212004.11.17 10:44modify700.301.29681.29761.3008
7222004.11.17 10:44modify700.301.29681.29771.3008
7232004.11.17 10:44t/p700.301.30081.29771.3008113.252821.40
7242004.11.17 10:44sell710.301.30081.31781.2963
7252004.11.18 17:20modify710.301.30081.30071.2963
7262004.11.18 17:20modify710.301.30081.30061.2963
7272004.11.18 17:20modify710.301.30081.30051.2963
7282004.11.18 17:20modify710.301.30081.30041.2963
7292004.11.18 17:20modify710.301.30081.30031.2963
7302004.11.18 17:20modify710.301.30081.30021.2963
7312004.11.18 17:28modify710.301.30081.30021.2963
7322004.11.18 17:28modify710.301.30081.30011.2963
7332004.11.18 17:28modify710.301.30081.30001.2963
7342004.11.18 18:03modify710.301.30081.29991.2963
7352004.11.18 18:03modify710.301.30081.29961.2963
7362004.11.18 18:04modify710.301.30081.29931.2963
7372004.11.18 18:04modify710.301.30081.29921.2963
7382004.11.18 18:05modify710.301.30081.29911.2963
7392004.11.18 18:05modify710.301.30081.29901.2963
7402004.11.18 18:05modify710.301.30081.29891.2963
7412004.11.18 18:05t/p710.301.29631.29891.2963136.652958.05
7422004.11.18 18:05buy720.301.29631.27931.3003
7432004.11.19 10:15modify720.301.29631.29641.3003
7442004.11.19 10:16modify720.301.29631.29651.3003
7452004.11.19 10:18modify720.301.29631.29651.3003
7462004.11.19 11:29modify720.301.29631.29661.3003
7472004.11.19 11:29modify720.301.29631.29671.3003
7482004.11.19 11:29modify720.301.29631.29681.3003
7492004.11.19 11:29modify720.301.29631.29691.3003
7502004.11.19 11:31modify720.301.29631.29701.3003
7512004.11.19 11:31modify720.301.29631.29711.3003
7522004.11.19 11:32modify720.301.29631.29711.3003
7532004.11.19 11:34modify720.301.29631.29721.3003
7542004.11.19 11:34t/p720.301.30031.29721.3003117.753075.80
7552004.11.19 11:34sell730.301.30041.31741.2959
7562004.11.23 03:55modify730.301.30041.30031.2959
7572004.11.23 04:57s/l730.301.30031.30031.29596.303082.10
7582004.11.23 04:57buy740.301.30031.28331.3043
7592004.11.23 11:28modify740.301.30031.30041.3043
7602004.11.23 11:28modify740.301.30031.30051.3043
7612004.11.23 11:29modify740.301.30031.30061.3043
7622004.11.23 11:30modify740.301.30031.30071.3043
7632004.11.23 11:30modify740.301.30031.30081.3043
7642004.11.23 11:39modify740.301.30031.30101.3043
7652004.11.23 11:40modify740.301.30031.30111.3043
7662004.11.23 11:40t/p740.301.30431.30111.3043120.003202.10
7672004.11.23 11:40sell750.301.30431.32131.2998
7682004.11.25 12:18s/l750.301.32131.32131.2998-503.402698.70
7692004.11.25 12:18sell760.301.32111.33811.3166
7702004.11.26 10:23modify760.301.32111.32101.3166
7712004.11.26 10:23modify760.301.32111.32091.3166
7722004.11.26 10:26s/l760.301.32091.32091.31667.652706.35
7732004.11.26 10:26buy770.301.32091.30391.3249
7742004.11.26 12:18modify770.301.32091.32091.3249
7752004.11.26 12:18modify770.301.32091.32101.3249
7762004.11.26 12:18modify770.301.32091.32111.3249
7772004.11.26 12:18modify770.301.32091.32121.3249
7782004.11.26 12:20modify770.301.32091.32131.3249
7792004.11.26 12:20modify770.301.32091.32141.3249
7802004.11.26 12:20modify770.301.32091.32151.3249
7812004.11.26 12:20modify770.301.32091.32161.3249
7822004.11.26 12:20modify770.301.32091.32171.3249
7832004.11.26 12:21modify770.301.32091.32171.3249
7842004.11.26 12:21modify770.301.32091.32181.3249
7852004.11.26 12:22t/p770.301.32491.32181.3249120.002826.35
7862004.11.26 12:22buy780.301.32511.30811.3291
7872004.11.26 17:17modify780.301.32511.32511.3291
7882004.11.26 17:17modify780.301.32511.32521.3291
7892004.11.26 17:17modify780.301.32511.32531.3291
7902004.11.26 17:17modify780.301.32511.32541.3291
7912004.11.26 17:17modify780.301.32511.32551.3291
7922004.11.26 17:17modify780.301.32511.32561.3291
7932004.11.26 17:17modify780.301.32511.32571.3291
7942004.11.26 17:31modify780.301.32511.32581.3291
7952004.11.26 17:31modify780.301.32511.32591.3291
7962004.11.26 17:31modify780.301.32511.32601.3291
7972004.11.26 17:42modify780.301.32511.32601.3291
7982004.11.26 17:42t/p780.301.32911.32601.3291120.002946.35
7992004.11.26 17:42sell790.301.32911.34611.3246
8002004.11.29 01:57modify790.301.32911.32901.3246
8012004.11.29 01:57modify790.301.32911.32891.3246
8022004.11.29 01:57modify790.301.32911.32881.3246
8032004.11.29 01:59modify790.301.32911.32871.3246
8042004.11.29 02:05modify790.301.32911.32861.3246
8052004.11.29 02:05modify790.301.32911.32851.3246
8062004.11.29 02:05modify790.301.32911.32831.3246
8072004.11.29 02:05modify790.301.32911.32821.3246
8082004.11.29 02:05modify790.301.32911.32811.3246
8092004.11.29 02:09modify790.301.32911.32801.3246
8102004.11.29 02:09modify790.301.32911.32791.3246
8112004.11.29 02:12modify790.301.32911.32781.3246
8122004.11.29 02:13modify790.301.32911.32761.3246
8132004.11.29 02:13modify790.301.32911.32751.3246
8142004.11.29 02:16modify790.301.32911.32751.3246
8152004.11.29 02:16modify790.301.32911.32741.3246
8162004.11.29 02:16modify790.301.32911.32731.3246
8172004.11.29 02:16t/p790.301.32461.32731.3246136.653083.00
8182004.11.29 02:16buy800.301.32461.30761.3286
8192004.11.29 06:11modify800.301.32461.32481.3286
8202004.11.29 06:20modify800.301.32461.32501.3286
8212004.11.29 06:21modify800.301.32461.32511.3286
8222004.11.29 06:21modify800.301.32461.32521.3286
8232004.11.29 06:35modify800.301.32461.32521.3286
8242004.11.29 08:02s/l800.301.32521.32521.328618.003101.00
8252004.11.29 08:02buy810.301.32541.30841.3294
8262004.11.29 16:40modify810.301.32541.32541.3294
8272004.11.29 16:40modify810.301.32541.32551.3294
8282004.11.29 16:40modify810.301.32541.32561.3294
8292004.11.29 16:40modify810.301.32541.32571.3294
8302004.11.29 17:35modify810.301.32541.32581.3294
8312004.11.29 17:35modify810.301.32541.32591.3294
8322004.11.29 18:32modify810.301.32541.32601.3294
8332004.11.29 18:32modify810.301.32541.32621.3294
8342004.11.29 18:32modify810.301.32541.32631.3294
8352004.11.29 18:32modify810.301.32541.32641.3294
8362004.11.29 18:32t/p810.301.32941.32641.3294120.003221.00
8372004.11.29 18:32sell820.301.32951.34651.3250
8382004.11.29 23:25modify820.301.32951.32951.3250
8392004.11.30 00:52modify820.301.32951.32941.3250
8402004.11.30 00:52modify820.301.32951.32931.3250
8412004.11.30 00:52modify820.301.32951.32921.3250
8422004.11.30 00:52modify820.301.32951.32911.3250
8432004.11.30 00:52modify820.301.32951.32901.3250
8442004.11.30 00:52modify820.301.32951.32891.3250
8452004.11.30 00:53modify820.301.32951.32881.3250
8462004.11.30 00:53modify820.301.32951.32871.3250
8472004.11.30 00:53modify820.301.32951.32861.3250
8482004.11.30 00:54modify820.301.32951.32851.3250
8492004.11.30 00:54modify820.301.32951.32841.3250
8502004.11.30 00:54modify820.301.32951.32831.3250
8512004.11.30 01:10modify820.301.32951.32811.3250
8522004.11.30 01:32modify820.301.32951.32811.3250
8532004.11.30 02:09modify820.301.32951.32801.3250
8542004.11.30 02:10modify820.301.32951.32791.3250
8552004.11.30 02:10modify820.301.32951.32781.3250
8562004.11.30 02:12modify820.301.32951.32771.3250
8572004.11.30 02:13modify820.301.32951.32771.3250
8582004.11.30 02:13modify820.301.32951.32761.3250
8592004.11.30 02:16modify820.301.32951.32761.3250
8602004.11.30 02:16modify820.301.32951.32751.3250
8612004.11.30 02:16t/p820.301.32501.32751.3250136.653357.65
8622004.11.30 02:16buy830.301.32501.30801.3290
8632004.11.30 11:25modify830.301.32501.32501.3290
8642004.11.30 12:39modify830.301.32501.32511.3290
8652004.11.30 12:39modify830.301.32501.32521.3290
8662004.11.30 12:39modify830.301.32501.32531.3290
8672004.11.30 12:39modify830.301.32501.32541.3290
8682004.11.30 12:45modify830.301.32501.32551.3290
8692004.11.30 12:45modify830.301.32501.32561.3290
8702004.11.30 12:45modify830.301.32501.32571.3290
8712004.11.30 12:46modify830.301.32501.32581.3290
8722004.11.30 12:46modify830.301.32501.32591.3290
8732004.11.30 12:46t/p830.301.32901.32591.3290120.003477.65
8742004.11.30 12:46sell840.301.32901.34601.3245
8752004.11.30 17:40modify840.301.32901.32881.3245
8762004.11.30 17:40modify840.301.32901.32871.3245
8772004.11.30 17:43modify840.301.32901.32861.3245
8782004.11.30 17:49modify840.301.32901.32851.3245
8792004.11.30 17:49modify840.301.32901.32841.3245
8802004.11.30 17:49modify840.301.32901.32831.3245
8812004.11.30 17:49modify840.301.32901.32821.3245
8822004.11.30 17:49modify840.301.32901.32811.3245
8832004.11.30 17:52modify840.301.32901.32801.3245
8842004.11.30 17:53modify840.301.32901.32791.3245
8852004.11.30 17:53modify840.301.32901.32781.3245
8862004.11.30 17:54modify840.301.32901.32781.3245
8872004.11.30 17:56modify840.301.32901.32771.3245
8882004.11.30 17:56modify840.301.32901.32761.3245
8892004.11.30 17:56modify840.301.32901.32751.3245
8902004.11.30 17:57modify840.301.32901.32741.3245
8912004.11.30 18:30s/l840.301.32741.32741.324548.003525.65
8922004.11.30 18:30buy850.301.32751.31051.3315
8932004.12.01 01:26modify850.301.32751.32751.3315
8942004.12.01 01:26modify850.301.32751.32761.3315
8952004.12.01 01:27modify850.301.32751.32771.3315
8962004.12.01 01:30modify850.301.32751.32781.3315
8972004.12.01 01:31modify850.301.32751.32791.3315
8982004.12.01 01:31modify850.301.32751.32801.3315
8992004.12.01 01:31modify850.301.32751.32811.3315
9002004.12.01 01:31modify850.301.32751.32831.3315
9012004.12.01 01:31modify850.301.32751.32841.3315
9022004.12.01 01:31modify850.301.32751.32851.3315
9032004.12.01 01:31t/p850.301.33151.32851.3315113.253638.90
9042004.12.01 01:31sell860.301.33161.34861.3271
9052004.12.01 03:18modify860.301.33161.33151.3271
9062004.12.01 03:28modify860.301.33161.33141.3271
9072004.12.01 03:28modify860.301.33161.33131.3271
9082004.12.01 06:13s/l860.301.33131.33131.32719.003647.90
9092004.12.01 06:13sell870.301.33111.34811.3266
9102004.12.01 10:21modify870.301.33111.33101.3266
9112004.12.01 10:22modify870.301.33111.33091.3266
9122004.12.01 10:23modify870.301.33111.33081.3266
9132004.12.01 10:23modify870.301.33111.33071.3266
9142004.12.01 10:25modify870.301.33111.33061.3266
9152004.12.01 10:25modify870.301.33111.33051.3266
9162004.12.01 10:40modify870.301.33111.33041.3266
9172004.12.01 10:40modify870.301.33111.33031.3266
9182004.12.01 11:48s/l870.301.33031.33031.326624.003671.90
9192004.12.01 11:48buy880.301.33041.31341.3344
9202004.12.01 22:18modify880.301.33041.33051.3344
9212004.12.01 22:18modify880.301.33041.33061.3344
9222004.12.01 22:18modify880.301.33041.33081.3344
9232004.12.01 22:18modify880.301.33041.33101.3344
9242004.12.01 22:18modify880.301.33041.33111.3344
9252004.12.01 22:20modify880.301.33041.33121.3344
9262004.12.01 22:20modify880.301.33041.33131.3344
9272004.12.01 22:20t/p880.301.33441.33131.3344120.003791.90
9282004.12.01 22:20sell890.301.33451.35151.3300
9292004.12.02 11:34modify890.301.33451.33441.3300
9302004.12.02 11:34modify890.301.33451.33431.3300
9312004.12.02 11:34modify890.301.33451.33421.3300
9322004.12.02 11:35modify890.301.33451.33421.3300
9332004.12.02 11:35modify890.301.33451.33411.3300
9342004.12.02 11:35modify890.301.33451.33401.3300
9352004.12.02 11:35modify890.301.33451.33391.3300
9362004.12.02 11:35modify890.301.33451.33381.3300
9372004.12.02 11:35modify890.301.33451.33371.3300
9382004.12.02 11:35modify890.301.33451.33361.3300
9392004.12.02 11:35modify890.301.33451.33351.3300
9402004.12.02 11:35modify890.301.33451.33341.3300
9412004.12.02 11:56modify890.301.33451.33341.3300
9422004.12.02 11:56modify890.301.33451.33331.3300
9432004.12.02 11:57modify890.301.33451.33331.3300
9442004.12.02 11:58modify890.301.33451.33321.3300
9452004.12.02 12:37s/l890.301.33321.33321.330040.653832.55
9462004.12.02 12:37buy900.301.33331.31631.3373
9472004.12.03 14:30modify900.301.33331.33331.3373
9482004.12.03 14:31modify900.301.33331.33341.3373
9492004.12.03 14:31modify900.301.33331.33351.3373
9502004.12.03 14:31modify900.301.33331.33361.3373
9512004.12.03 14:31modify900.301.33331.33371.3373
9522004.12.03 14:31modify900.301.33331.33381.3373
9532004.12.03 14:31modify900.301.33331.33391.3373
9542004.12.03 14:31modify900.301.33331.33401.3373
9552004.12.03 14:31modify900.301.33331.33411.3373
9562004.12.03 14:31modify900.301.33331.33421.3373
9572004.12.03 14:31t/p900.301.33731.33421.3373117.753950.30
9582004.12.03 14:31sell910.301.33731.35431.3328
9592004.12.03 14:32modify910.301.33731.33711.3328
9602004.12.03 14:32modify910.301.33731.33701.3328
9612004.12.03 14:33modify910.301.33731.33681.3328
9622004.12.03 14:33modify910.301.33731.33671.3328
9632004.12.03 14:33modify910.301.33731.33651.3328
9642004.12.03 14:34modify910.301.33731.33631.3328
9652004.12.03 14:34modify910.301.33731.33611.3328
9662004.12.03 14:36modify910.301.33731.33591.3328
9672004.12.03 14:36modify910.301.33731.33581.3328
9682004.12.03 14:36modify910.301.33731.33561.3328
9692004.12.03 14:36modify910.301.33731.33541.3328
9702004.12.03 14:36t/p910.301.33281.33541.3328135.004085.30
9712004.12.03 14:36sell920.301.33261.34961.3281
9722004.12.08 09:33modify920.301.33261.33251.3281
9732004.12.08 09:33modify920.301.33261.33241.3281
9742004.12.08 09:33modify920.301.33261.33231.3281
9752004.12.08 09:33modify920.301.33261.33221.3281
9762004.12.08 09:33modify920.301.33261.33211.3281
9772004.12.08 09:33modify920.301.33261.33201.3281
9782004.12.08 09:33modify920.301.33261.33191.3281
9792004.12.08 09:34modify920.301.33261.33191.3281
9802004.12.08 09:34modify920.301.33261.33181.3281
9812004.12.08 09:45s/l920.301.33181.33181.328132.254117.55
9822004.12.08 09:45buy930.301.33191.31491.3359
9832004.12.08 23:30modify930.301.33191.33201.3359
9842004.12.08 23:30modify930.301.33191.33231.3359
9852004.12.08 23:30modify930.301.33191.33271.3359
9862004.12.08 23:30t/p930.301.33591.33271.3359120.004237.55
9872004.12.08 23:30sell940.301.33601.35301.3315
9882004.12.09 00:44modify940.301.33601.33601.3315
9892004.12.09 00:44modify940.301.33601.33591.3315
9902004.12.09 01:30s/l940.301.33591.33591.33154.654242.20
9912004.12.09 01:30sell950.301.33571.35271.3312
9922004.12.09 02:07modify950.301.33571.33571.3312
9932004.12.09 02:08modify950.301.33571.33571.3312
9942004.12.09 02:09modify950.301.33571.33561.3312
9952004.12.09 02:09modify950.301.33571.33561.3312
9962004.12.09 02:09modify950.301.33571.33551.3312
9972004.12.09 02:10modify950.301.33571.33541.3312
9982004.12.09 02:10modify950.301.33571.33531.3312
9992004.12.09 02:10modify950.301.33571.33521.3312
10002004.12.09 02:10modify950.301.33571.33511.3312
10012004.12.09 02:10modify950.301.33571.33501.3312
10022004.12.09 02:10modify950.301.33571.33491.3312
10032004.12.09 02:10modify950.301.33571.33481.3312
10042004.12.09 02:11modify950.301.33571.33481.3312
10052004.12.09 02:11modify950.301.33571.33471.3312
10062004.12.09 02:11modify950.301.33571.33461.3312
10072004.12.09 02:20modify950.301.33571.33461.3312
10082004.12.09 02:20modify950.301.33571.33451.3312
10092004.12.09 02:20modify950.301.33571.33441.3312
10102004.12.09 03:31modify950.301.33571.33431.3312
10112004.12.09 03:32modify950.301.33571.33421.3312
10122004.12.09 03:39modify950.301.33571.33411.3312
10132004.12.09 03:39modify950.301.33571.33391.3312
10142004.12.09 03:39t/p950.301.33121.33391.3312135.004377.20
10152004.12.09 03:39buy960.301.33121.31421.3352
10162004.12.09 09:08modify960.301.33121.33121.3352
10172004.12.09 09:09modify960.301.33121.33131.3352
10182004.12.09 09:09modify960.301.33121.33141.3352
10192004.12.09 09:09modify960.301.33121.33151.3352
10202004.12.09 09:10modify960.301.33121.33161.3352
10212004.12.09 09:10modify960.301.33121.33171.3352
10222004.12.09 09:15modify960.301.33121.33171.3352
10232004.12.09 09:17modify960.301.33121.33181.3352
10242004.12.09 09:17modify960.301.33121.33191.3352
10252004.12.09 09:18modify960.301.33121.33201.3352
10262004.12.09 09:18modify960.301.33121.33211.3352
10272004.12.09 09:52s/l960.301.33211.33211.335227.004404.20
10282004.12.09 09:52sell970.301.33201.34901.3275
10292004.12.09 10:40modify970.301.33201.33201.3275
10302004.12.09 10:40modify970.301.33201.33191.3275
10312004.12.09 10:40modify970.301.33201.33181.3275
10322004.12.09 10:40modify970.301.33201.33161.3275
10332004.12.09 10:40modify970.301.33201.33151.3275
10342004.12.09 10:40modify970.301.33201.33141.3275
10352004.12.09 10:41modify970.301.33201.33131.3275
10362004.12.09 11:06s/l970.301.33131.33131.327521.004425.20
10372004.12.09 11:06sell980.301.33121.34821.3267
10382004.12.09 12:13modify980.301.33121.33111.3267
10392004.12.09 12:16modify980.301.33121.33111.3267
10402004.12.09 12:16modify980.301.33121.33101.3267
10412004.12.09 12:20modify980.301.33121.33091.3267
10422004.12.09 12:21modify980.301.33121.33081.3267
10432004.12.09 12:21modify980.301.33121.33071.3267
10442004.12.09 12:23modify980.301.33121.33061.3267
10452004.12.09 12:24modify980.301.33121.33061.3267
10462004.12.09 12:24modify980.301.33121.33051.3267
10472004.12.09 12:24modify980.301.33121.33041.3267
10482004.12.09 12:24modify980.301.33121.33031.3267
10492004.12.09 12:24modify980.301.33121.33021.3267
10502004.12.09 12:31modify980.301.33121.33011.3267
10512004.12.09 12:32modify980.301.33121.33001.3267
10522004.12.09 12:32modify980.301.33121.32991.3267
10532004.12.09 12:32modify980.301.33121.32981.3267
10542004.12.09 12:32modify980.301.33121.32971.3267
10552004.12.09 12:40modify980.301.33121.32961.3267
10562004.12.09 13:05s/l980.301.32961.32961.326748.004473.20
10572004.12.09 13:05buy990.301.32971.31271.3337
10582004.12.09 19:52modify990.301.32971.32981.3337
10592004.12.09 19:52modify990.301.32971.33001.3337
10602004.12.09 19:52modify990.301.32971.33011.3337
10612004.12.09 19:52modify990.301.32971.33031.3337
10622004.12.09 19:53modify990.301.32971.33031.3337
10632004.12.09 19:53modify990.301.32971.33041.3337
10642004.12.09 19:57modify990.301.32971.33051.3337
10652004.12.09 19:57modify990.301.32971.33061.3337
10662004.12.09 19:57t/p990.301.33371.33061.3337120.004593.20
10672004.12.09 19:57sell1000.301.33371.35071.3292
10682004.12.09 20:16modify1000.301.33371.33371.3292
10692004.12.09 20:37s/l1000.301.33371.33371.32920.004593.20
10702004.12.09 20:37sell1010.301.33351.35051.3290
10712004.12.09 22:24modify1010.301.33351.33341.3290
10722004.12.09 23:01modify1010.301.33351.33311.3290
10732004.12.09 23:02modify1010.301.33351.33301.3290
10742004.12.09 23:02modify1010.301.33351.33291.3290
10752004.12.09 23:06modify1010.301.33351.33291.3290
10762004.12.09 23:07modify1010.301.33351.33281.3290
10772004.12.10 00:55modify1010.301.33351.33281.3290
10782004.12.10 00:55modify1010.301.33351.33271.3290
10792004.12.10 01:00modify1010.301.33351.33271.3290
10802004.12.10 01:00modify1010.301.33351.33261.3290
10812004.12.10 01:02modify1010.301.33351.33261.3290
10822004.12.10 01:03modify1010.301.33351.33251.3290
10832004.12.10 01:04modify1010.301.33351.33251.3290
10842004.12.10 01:04modify1010.301.33351.33241.3290
10852004.12.10 01:04modify1010.301.33351.33231.3290
10862004.12.10 01:07modify1010.301.33351.33221.3290
10872004.12.10 01:07modify1010.301.33351.33211.3290
10882004.12.10 01:07modify1010.301.33351.33201.3290
10892004.12.10 01:09modify1010.301.33351.33201.3290
10902004.12.10 01:09modify1010.301.33351.33191.3290
10912004.12.10 01:09modify1010.301.33351.33181.3290
10922004.12.10 01:09modify1010.301.33351.33171.3290
10932004.12.10 01:09t/p1010.301.32901.33171.3290136.654729.85
10942004.12.10 01:09buy1020.301.32901.31201.3330
10952004.12.13 20:37modify1020.301.32901.32901.3330
10962004.12.13 20:38modify1020.301.32901.32911.3330
10972004.12.13 20:44modify1020.301.32901.32921.3330
10982004.12.13 20:44modify1020.301.32901.32931.3330
10992004.12.13 20:44modify1020.301.32901.32941.3330
11002004.12.13 20:44modify1020.301.32901.32951.3330
11012004.12.14 03:19s/l1020.301.32951.32951.333010.504740.35
11022004.12.14 03:19buy1030.301.32971.31271.3337
11032004.12.14 12:43modify1030.301.32971.32971.3337
11042004.12.14 13:44modify1030.301.32971.32981.3337
11052004.12.14 14:30modify1030.301.32971.33001.3337
11062004.12.14 14:30modify1030.301.32971.33021.3337
11072004.12.14 14:30modify1030.301.32971.33041.3337
11082004.12.14 14:38s/l1030.301.33041.33041.333721.004761.35
11092004.12.14 14:38buy1040.301.33061.31361.3346
11102004.12.15 11:08modify1040.301.33061.33071.3346
11112004.12.15 11:08modify1040.301.33061.33081.3346
11122004.12.15 11:08modify1040.301.33061.33091.3346
11132004.12.15 11:09modify1040.301.33061.33101.3346
11142004.12.15 11:20modify1040.301.33061.33111.3346
11152004.12.15 11:20modify1040.301.33061.33131.3346
11162004.12.15 11:20modify1040.301.33061.33141.3346
11172004.12.15 11:21modify1040.301.33061.33151.3346
11182004.12.15 11:21t/p1040.301.33461.33151.3346113.254874.60
11192004.12.15 11:21sell1050.301.33461.35161.3301
11202004.12.16 15:19modify1050.301.33461.33451.3301
11212004.12.16 15:19modify1050.301.33461.33441.3301
11222004.12.16 15:19modify1050.301.33461.33421.3301
11232004.12.16 15:19modify1050.301.33461.33411.3301
11242004.12.16 15:19modify1050.301.33461.33391.3301
11252004.12.16 15:19modify1050.301.33461.33381.3301
11262004.12.16 15:22modify1050.301.33461.33361.3301
11272004.12.16 15:22modify1050.301.33461.33351.3301
11282004.12.16 15:22modify1050.301.33461.33331.3301
11292004.12.16 15:23modify1050.301.33461.33321.3301
11302004.12.16 15:23modify1050.301.33461.33311.3301
11312004.12.16 15:23modify1050.301.33461.33291.3301
11322004.12.16 15:23modify1050.301.33461.33281.3301
11332004.12.16 15:23modify1050.301.33461.33271.3301
11342004.12.16 15:23t/p1050.301.33011.33271.3301136.655011.25
11352004.12.16 15:23buy1060.301.33011.31311.3341
11362004.12.16 16:07modify1060.301.33011.33021.3341
11372004.12.16 16:18s/l1060.301.33021.33021.33413.005014.25
11382004.12.16 16:18buy1070.301.33041.31341.3344
11392004.12.20 08:58modify1070.301.33041.33051.3344
11402004.12.20 09:03modify1070.301.33041.33061.3344
11412004.12.20 09:05modify1070.301.33041.33071.3344
11422004.12.20 09:05modify1070.301.33041.33081.3344
11432004.12.20 09:07modify1070.301.33041.33091.3344
11442004.12.20 09:09modify1070.301.33041.33101.3344
11452004.12.20 09:09modify1070.301.33041.33111.3344
11462004.12.20 09:09modify1070.301.33041.33121.3344
11472004.12.20 09:09modify1070.301.33041.33131.3344
11482004.12.20 09:10t/p1070.301.33441.33131.3344115.505129.75
11492004.12.20 09:10sell1080.301.33441.35141.3299
11502004.12.23 21:27s/l1080.301.35141.35141.3299-501.754628.00
11512004.12.23 21:27sell1090.301.35121.36821.3467
11522004.12.24 07:00modify1090.301.35121.35111.3467
11532004.12.24 08:17s/l1090.301.35111.35111.34674.654632.65
11542004.12.24 08:17sell1100.301.35091.36791.3464
11552005.01.03 04:09modify1100.301.35091.35081.3464
11562005.01.03 04:20modify1100.301.35091.35071.3464
11572005.01.03 04:23modify1100.301.35091.35061.3464
11582005.01.03 04:23modify1100.301.35091.35051.3464
11592005.01.03 04:23modify1100.301.35091.35041.3464
11602005.01.03 04:23modify1100.301.35091.35031.3464
11612005.01.03 04:24modify1100.301.35091.35021.3464
11622005.01.03 04:24modify1100.301.35091.35011.3464
11632005.01.03 04:24modify1100.301.35091.35001.3464
11642005.01.03 04:24modify1100.301.35091.34991.3464
11652005.01.03 04:24modify1100.301.35091.34981.3464
11662005.01.03 04:24modify1100.301.35091.34971.3464
11672005.01.03 04:24modify1100.301.35091.34961.3464
11682005.01.03 04:24modify1100.301.35091.34951.3464
11692005.01.03 04:26modify1100.301.35091.34941.3464
11702005.01.03 04:26modify1100.301.35091.34921.3464
11712005.01.03 04:26modify1100.301.35091.34911.3464
11722005.01.03 04:26modify1100.301.35091.34901.3464
11732005.01.03 04:26t/p1100.301.34641.34901.3464148.204780.85
11742005.01.03 04:26buy1110.301.34641.32941.3504
11752005.01.03 08:36modify1110.301.34641.34651.3504
11762005.01.03 08:36modify1110.301.34641.34661.3504
11772005.01.03 08:36modify1110.301.34641.34671.3504
11782005.01.03 08:37modify1110.301.34641.34681.3504
11792005.01.03 08:39modify1110.301.34641.34691.3504
11802005.01.03 08:39modify1110.301.34641.34711.3504
11812005.01.03 08:39modify1110.301.34641.34721.3504
11822005.01.03 08:39t/p1110.301.35041.34721.3504120.004900.85
11832005.01.03 08:39sell1120.301.35041.36741.3459
11842005.01.03 14:39modify1120.301.35041.35041.3459
11852005.01.03 14:39modify1120.301.35041.35031.3459
11862005.01.03 14:43modify1120.301.35041.35021.3459
11872005.01.03 14:43modify1120.301.35041.35011.3459
11882005.01.03 14:48modify1120.301.35041.35001.3459
11892005.01.03 14:48modify1120.301.35041.34981.3459
11902005.01.03 14:48modify1120.301.35041.34971.3459
11912005.01.03 14:48modify1120.301.35041.34951.3459
11922005.01.03 14:48modify1120.301.35041.34941.3459
11932005.01.03 15:02modify1120.301.35041.34931.3459
11942005.01.03 15:02modify1120.301.35041.34921.3459
11952005.01.03 15:04modify1120.301.35041.34911.3459
11962005.01.03 15:04modify1120.301.35041.34901.3459
11972005.01.03 15:04modify1120.301.35041.34891.3459
11982005.01.03 15:06modify1120.301.35041.34881.3459
11992005.01.03 15:06modify1120.301.35041.34871.3459
12002005.01.03 15:06modify1120.301.35041.34861.3459
12012005.01.03 15:08modify1120.301.35041.34861.3459
12022005.01.03 15:08modify1120.301.35041.34851.3459
12032005.01.03 15:09t/p1120.301.34591.34851.3459135.005035.85
12042005.01.03 15:09buy1130.301.34591.32891.3499
12052005.01.03 15:59modify1130.301.34591.34601.3499
12062005.01.03 15:59modify1130.301.34591.34611.3499
12072005.01.03 16:04modify1130.301.34591.34661.3499
12082005.01.03 16:18modify1130.301.34591.34671.3499
12092005.01.03 16:18modify1130.301.34591.34681.3499
12102005.01.03 16:18t/p1130.301.34991.34681.3499120.005155.85
12112005.01.03 16:18buy1140.301.35011.33311.3541
12122005.01.04 16:18s/l1140.301.33311.33311.3541-512.254643.60
12132005.01.04 16:18buy1150.301.33331.31631.3373
12142005.01.06 18:37s/l1150.301.31631.31631.3373-519.004124.60
12152005.01.06 18:37buy1160.301.31651.29951.3205
12162005.01.07 05:43modify1160.301.31651.31661.3205
12172005.01.07 05:44modify1160.301.31651.31671.3205
12182005.01.07 05:47modify1160.301.31651.31681.3205
12192005.01.07 06:04modify1160.301.31651.31681.3205
12202005.01.07 06:04modify1160.301.31651.31691.3205
12212005.01.07 06:23modify1160.301.31651.31691.3205
12222005.01.07 06:23modify1160.301.31651.31701.3205
12232005.01.07 06:23modify1160.301.31651.31711.3205
12242005.01.07 06:23modify1160.301.31651.31721.3205
12252005.01.07 06:28modify1160.301.31651.31721.3205
12262005.01.07 06:29modify1160.301.31651.31731.3205
12272005.01.07 06:30modify1160.301.31651.31731.3205
12282005.01.07 06:30modify1160.301.31651.31741.3205
12292005.01.07 07:54s/l1160.301.31741.31741.320524.754149.35
12302005.01.07 07:54buy1170.301.31751.30051.3215
12312005.01.07 10:01modify1170.301.31751.31751.3215
12322005.01.07 10:01modify1170.301.31751.31761.3215
12332005.01.07 10:01modify1170.301.31751.31771.3215
12342005.01.07 10:01modify1170.301.31751.31781.3215
12352005.01.07 10:01modify1170.301.31751.31791.3215
12362005.01.07 10:01modify1170.301.31751.31801.3215
12372005.01.07 10:02modify1170.301.31751.31811.3215
12382005.01.07 10:02modify1170.301.31751.31821.3215
12392005.01.07 10:05modify1170.301.31751.31821.3215
12402005.01.07 10:05modify1170.301.31751.31831.3215
12412005.01.07 10:05modify1170.301.31751.31841.3215
12422005.01.07 10:05t/p1170.301.32151.31841.3215120.004269.35
12432005.01.07 10:05sell1180.301.32151.33851.3170
12442005.01.07 14:19modify1180.301.32151.32141.3170
12452005.01.07 14:20modify1180.301.32151.32131.3170
12462005.01.07 14:20modify1180.301.32151.32121.3170
12472005.01.07 14:20modify1180.301.32151.32111.3170
12482005.01.07 14:29modify1180.301.32151.32101.3170
12492005.01.07 14:29modify1180.301.32151.32071.3170
12502005.01.07 14:29modify1180.301.32151.32031.3170
12512005.01.07 14:29modify1180.301.32151.32001.3170
12522005.01.07 14:29modify1180.301.32151.31961.3170
12532005.01.07 14:29t/p1180.301.31701.31961.3170135.004404.35
12542005.01.07 14:29buy1190.301.31681.29981.3208
12552005.01.07 14:30modify1190.301.31681.31721.3208
12562005.01.07 14:30modify1190.301.31681.31771.3208
12572005.01.07 14:30t/p1190.301.32081.31771.3208120.004524.35
12582005.01.07 14:30sell1200.301.32131.33831.3168
12592005.01.07 14:33modify1200.301.32131.32111.3168
12602005.01.07 14:33modify1200.301.32131.32101.3168
12612005.01.07 14:33modify1200.301.32131.32081.3168
12622005.01.07 14:33modify1200.301.32131.32061.3168
12632005.01.07 14:33modify1200.301.32131.32051.3168
12642005.01.07 14:33modify1200.301.32131.32041.3168
12652005.01.07 14:35s/l1200.301.32041.32041.316827.004551.35
12662005.01.07 14:35buy1210.301.32041.30341.3244
12672005.01.07 14:41modify1210.301.32041.32051.3244
12682005.01.07 14:41modify1210.301.32041.32061.3244
12692005.01.07 14:41modify1210.301.32041.32071.3244
12702005.01.07 14:41modify1210.301.32041.32081.3244
12712005.01.07 14:41modify1210.301.32041.32091.3244
12722005.01.07 14:41modify1210.301.32041.32101.3244
12732005.01.07 14:41modify1210.301.32041.32111.3244
12742005.01.07 14:41modify1210.301.32041.32121.3244
12752005.01.07 14:54s/l1210.301.32121.32121.324424.004575.35
12762005.01.07 14:54sell1220.301.32131.33831.3168
12772005.01.07 16:01modify1220.301.32131.32121.3168
12782005.01.07 16:01modify1220.301.32131.32111.3168
12792005.01.07 16:01modify1220.301.32131.32101.3168
12802005.01.07 16:01modify1220.301.32131.32091.3168
12812005.01.07 16:03modify1220.301.32131.32081.3168
12822005.01.07 16:03modify1220.301.32131.32071.3168
12832005.01.07 16:03modify1220.301.32131.32061.3168
12842005.01.07 16:03modify1220.301.32131.32051.3168
12852005.01.07 16:03modify1220.301.32131.32041.3168
12862005.01.07 16:03modify1220.301.32131.32031.3168
12872005.01.07 16:03modify1220.301.32131.32011.3168
12882005.01.07 16:03modify1220.301.32131.32001.3168
12892005.01.07 16:03modify1220.301.32131.31991.3168
12902005.01.07 16:03modify1220.301.32131.31981.3168
12912005.01.07 16:03modify1220.301.32131.31971.3168
12922005.01.07 16:03modify1220.301.32131.31961.3168
12932005.01.07 16:04modify1220.301.32131.31961.3168
12942005.01.07 16:04modify1220.301.32131.31951.3168
12952005.01.07 16:04modify1220.301.32131.31941.3168
12962005.01.07 16:06t/p1220.301.31681.31941.3168135.004710.35
12972005.01.07 16:06buy1230.301.31681.29981.3208
12982005.01.12 14:31modify1230.301.31681.31691.3208
12992005.01.12 14:31modify1230.301.31681.31721.3208
13002005.01.12 14:31modify1230.301.31681.31741.3208
13012005.01.12 14:31modify1230.301.31681.31761.3208
13022005.01.12 14:32modify1230.301.31681.31761.3208
13032005.01.12 14:32modify1230.301.31681.31771.3208
13042005.01.12 14:32t/p1230.301.32081.31771.3208108.754819.10
13052005.01.12 14:32sell1240.301.32081.33781.3163
13062005.01.14 03:06modify1240.301.32081.32071.3163
13072005.01.14 03:06modify1240.301.32081.32061.3163
13082005.01.14 03:06modify1240.301.32081.32041.3163
13092005.01.14 03:06modify1240.301.32081.32031.3163
13102005.01.14 03:06modify1240.301.32081.32011.3163
13112005.01.14 03:06modify1240.301.32081.32001.3163
13122005.01.14 03:09modify1240.301.32081.31981.3163
13132005.01.14 03:09modify1240.301.32081.31971.3163
13142005.01.14 03:09modify1240.301.32081.31951.3163
13152005.01.14 03:09modify1240.301.32081.31931.3163
13162005.01.14 03:09modify1240.301.32081.31911.3163
13172005.01.14 03:09modify1240.301.32081.31901.3163
13182005.01.14 03:09modify1240.301.32081.31891.3163
13192005.01.14 03:20modify1240.301.32081.31881.3163
13202005.01.14 03:39t/p1240.301.31631.31881.3163138.304957.40
13212005.01.14 03:39buy1250.301.31631.29931.3203
13222005.01.18 09:31s/l1250.301.29931.29931.3203-514.504442.90
13232005.01.18 09:31buy1260.301.29951.28251.3035
13242005.01.18 09:58modify1260.301.29951.29951.3035
13252005.01.18 09:58modify1260.301.29951.29961.3035
13262005.01.18 09:58modify1260.301.29951.29971.3035
13272005.01.18 09:58modify1260.301.29951.29981.3035
13282005.01.18 09:59modify1260.301.29951.29991.3035
13292005.01.18 11:20modify1260.301.29951.30001.3035
13302005.01.18 11:20modify1260.301.29951.30011.3035
13312005.01.18 11:20modify1260.301.29951.30031.3035
13322005.01.18 11:20modify1260.301.29951.30041.3035
13332005.01.18 11:20t/p1260.301.30351.30041.3035120.004562.90
13342005.01.18 11:20sell1270.301.30361.32061.2991
13352005.01.18 15:45modify1270.301.30361.30361.2991
13362005.01.18 15:45modify1270.301.30361.30351.2991
13372005.01.18 15:45modify1270.301.30361.30341.2991
13382005.01.18 15:57modify1270.301.30361.30331.2991
13392005.01.18 16:22modify1270.301.30361.30331.2991
13402005.01.18 16:22modify1270.301.30361.30321.2991
13412005.01.18 16:23modify1270.301.30361.30321.2991
13422005.01.18 17:28s/l1270.301.30321.30321.299112.004574.90
13432005.01.18 17:28buy1280.301.30331.28631.3073
13442005.01.19 09:24modify1280.301.30331.30331.3073
13452005.01.19 09:24modify1280.301.30331.30341.3073
13462005.01.19 09:26modify1280.301.30331.30341.3073
13472005.01.19 09:27modify1280.301.30331.30351.3073
13482005.01.19 09:27modify1280.301.30331.30361.3073
13492005.01.19 09:36modify1280.301.30331.30371.3073
13502005.01.19 09:36modify1280.301.30331.30391.3073
13512005.01.19 09:36modify1280.301.30331.30411.3073
13522005.01.19 09:37modify1280.301.30331.30411.3073
13532005.01.19 09:37modify1280.301.30331.30431.3073
13542005.01.19 09:37t/p1280.301.30731.30431.3073113.254688.15
13552005.01.19 09:37sell1290.301.30761.32461.3031
13562005.01.19 16:03modify1290.301.30761.30761.3031
13572005.01.19 16:03modify1290.301.30761.30751.3031
13582005.01.19 16:04modify1290.301.30761.30741.3031
13592005.01.19 16:04modify1290.301.30761.30731.3031
13602005.01.19 16:04modify1290.301.30761.30711.3031
13612005.01.19 16:04modify1290.301.30761.30701.3031
13622005.01.19 16:04modify1290.301.30761.30681.3031
13632005.01.19 16:04modify1290.301.30761.30671.3031
13642005.01.19 16:30modify1290.301.30761.30671.3031
13652005.01.19 16:30modify1290.301.30761.30651.3031
13662005.01.19 16:31modify1290.301.30761.30641.3031
13672005.01.19 16:31modify1290.301.30761.30631.3031
13682005.01.19 16:31modify1290.301.30761.30621.3031
13692005.01.19 16:32modify1290.301.30761.30621.3031
13702005.01.19 16:32modify1290.301.30761.30611.3031
13712005.01.19 16:32modify1290.301.30761.30601.3031
13722005.01.19 16:32modify1290.301.30761.30591.3031
13732005.01.19 16:32modify1290.301.30761.30581.3031
13742005.01.19 16:32modify1290.301.30761.30571.3031
13752005.01.19 16:32t/p1290.301.30311.30571.3031135.004823.15
13762005.01.19 16:32buy1300.301.30311.28611.3071
13772005.01.21 18:44modify1300.301.30311.30311.3071
13782005.01.21 18:44modify1300.301.30311.30331.3071
13792005.01.21 18:44modify1300.301.30311.30351.3071
13802005.01.24 01:03s/l1300.301.30351.30351.30715.254828.40
13812005.01.24 01:03buy1310.301.30361.28661.3076
13822005.01.24 07:56modify1310.301.30361.30371.3076
13832005.01.24 07:56modify1310.301.30361.30381.3076
13842005.01.24 07:56modify1310.301.30361.30391.3076
13852005.01.24 08:55modify1310.301.30361.30391.3076
13862005.01.24 08:56modify1310.301.30361.30401.3076
13872005.01.24 08:59modify1310.301.30361.30411.3076
13882005.01.24 08:59modify1310.301.30361.30421.3076
13892005.01.24 08:59modify1310.301.30361.30431.3076
13902005.01.24 08:59modify1310.301.30361.30441.3076
13912005.01.24 08:59modify1310.301.30361.30451.3076
13922005.01.24 09:05t/p1310.301.30761.30451.3076120.004948.40
13932005.01.24 09:05sell1320.301.30761.32461.3031
13942005.01.24 16:17modify1320.301.30761.30761.3031
13952005.01.24 16:18modify1320.301.30761.30751.3031
13962005.01.24 16:18modify1320.301.30761.30741.3031
13972005.01.24 16:18modify1320.301.30761.30731.3031
13982005.01.24 16:18modify1320.301.30761.30711.3031
13992005.01.24 16:18modify1320.301.30761.30701.3031
14002005.01.24 16:18modify1320.301.30761.30691.3031
14012005.01.24 16:21modify1320.301.30761.30691.3031
14022005.01.24 16:21modify1320.301.30761.30681.3031
14032005.01.24 16:21modify1320.301.30761.30671.3031
14042005.01.24 16:21modify1320.301.30761.30661.3031
14052005.01.24 16:21modify1320.301.30761.30651.3031
14062005.01.24 16:37modify1320.301.30761.30641.3031
14072005.01.24 16:37modify1320.301.30761.30631.3031
14082005.01.24 17:10modify1320.301.30761.30621.3031
14092005.01.24 17:11modify1320.301.30761.30611.3031
14102005.01.24 17:11modify1320.301.30761.30601.3031
14112005.01.24 17:11modify1320.301.30761.30591.3031
14122005.01.24 17:11modify1320.301.30761.30581.3031
14132005.01.24 17:12modify1320.301.30761.30571.3031
14142005.01.24 17:12t/p1320.301.30311.30571.3031135.005083.40
14152005.01.24 17:12buy1330.301.30311.28611.3071
14162005.01.24 21:46modify1330.301.30311.30341.3071
14172005.01.25 00:25s/l1330.301.30341.30341.30716.755090.15
14182005.01.25 00:25buy1340.301.30351.28651.3075
14192005.01.25 09:55modify1340.301.30351.30351.3075
14202005.01.25 09:55modify1340.301.30351.30361.3075
14212005.01.25 09:55modify1340.301.30351.30381.3075
14222005.01.25 09:55modify1340.301.30351.30391.3075
14232005.01.25 09:55modify1340.301.30351.30401.3075
14242005.01.25 09:55modify1340.301.30351.30411.3075
14252005.01.25 09:59modify1340.301.30351.30411.3075
14262005.01.25 09:59modify1340.301.30351.30421.3075
14272005.01.25 09:59modify1340.301.30351.30431.3075
14282005.01.25 12:03s/l1340.301.30431.30431.307524.005114.15
14292005.01.25 12:03buy1350.301.30441.28741.3084
14302005.01.26 17:03modify1350.301.30441.30461.3084
14312005.01.26 17:03modify1350.301.30441.30471.3084
14322005.01.26 17:04modify1350.301.30441.30471.3084
14332005.01.26 17:04modify1350.301.30441.30481.3084
14342005.01.26 17:04modify1350.301.30441.30491.3084
14352005.01.26 17:04modify1350.301.30441.30501.3084
14362005.01.26 17:04modify1350.301.30441.30511.3084
14372005.01.26 18:51modify1350.301.30441.30531.3084
14382005.01.26 18:51t/p1350.301.30841.30531.3084113.255227.40
14392005.01.26 18:51sell1360.301.30841.32541.3039
14402005.01.26 21:19modify1360.301.30841.30831.3039
14412005.01.26 22:18s/l1360.301.30831.30831.30393.005230.40
14422005.01.26 22:18sell1370.301.30811.32511.3036
14432005.01.27 11:06modify1370.301.30811.30811.3036
14442005.01.27 11:06modify1370.301.30811.30791.3036
14452005.01.27 11:06modify1370.301.30811.30781.3036
14462005.01.27 11:06modify1370.301.30811.30761.3036
14472005.01.27 11:06modify1370.301.30811.30741.3036
14482005.01.27 11:06modify1370.301.30811.30721.3036
14492005.01.27 11:08modify1370.301.30811.30711.3036
14502005.01.27 11:08modify1370.301.30811.30701.3036
14512005.01.27 11:13modify1370.301.30811.30691.3036
14522005.01.27 11:14modify1370.301.30811.30681.3036
14532005.01.27 11:16modify1370.301.30811.30681.3036
14542005.01.27 11:16modify1370.301.30811.30671.3036
14552005.01.27 11:17modify1370.301.30811.30671.3036
14562005.01.27 11:18modify1370.301.30811.30661.3036
14572005.01.27 11:18modify1370.301.30811.30651.3036
14582005.01.27 11:18modify1370.301.30811.30641.3036
14592005.01.27 11:21modify1370.301.30811.30631.3036
14602005.01.27 11:24modify1370.301.30811.30621.3036
14612005.01.27 11:35modify1370.301.30811.30611.3036
14622005.01.27 11:43t/p1370.301.30361.30611.3036136.655367.05
14632005.01.27 11:43buy1380.301.30361.28661.3076
14642005.01.27 23:21modify1380.301.30361.30371.3076
14652005.01.27 23:24modify1380.301.30361.30381.3076
14662005.01.27 23:24modify1380.301.30361.30401.3076
14672005.01.27 23:34s/l1380.301.30401.30401.307612.005379.05
14682005.01.27 23:34sell1390.301.30391.32091.2994
14692005.01.28 16:15modify1390.301.30391.30391.2994
14702005.01.28 16:15modify1390.301.30391.30371.2994
14712005.01.28 16:16modify1390.301.30391.30351.2994
14722005.01.28 16:16modify1390.301.30391.30341.2994
14732005.01.28 16:16modify1390.301.30391.30321.2994
14742005.01.28 16:16modify1390.301.30391.30301.2994
14752005.01.28 16:16modify1390.301.30391.30291.2994
14762005.01.28 16:17modify1390.301.30391.30281.2994
14772005.01.28 16:17modify1390.301.30391.30271.2994
14782005.01.28 16:17modify1390.301.30391.30261.2994
14792005.01.28 16:20modify1390.301.30391.30241.2994
14802005.01.28 16:20modify1390.301.30391.30231.2994
14812005.01.28 16:20modify1390.301.30391.30221.2994
14822005.01.28 16:20modify1390.301.30391.30211.2994
14832005.01.28 16:21t/p1390.301.29941.30211.2994136.655515.70
14842005.01.28 16:21buy1400.301.29941.28241.3034
14852005.01.28 17:43modify1400.301.29941.29951.3034
14862005.01.28 17:43modify1400.301.29941.29961.3034
14872005.01.28 17:43modify1400.301.29941.29981.3034
14882005.01.28 17:43modify1400.301.29941.30001.3034
14892005.01.28 17:43modify1400.301.29941.30011.3034
14902005.01.28 17:43modify1400.301.29941.30021.3034
14912005.01.28 18:02modify1400.301.29941.30031.3034
14922005.01.28 18:02t/p1400.301.30341.30031.3034120.005635.70
14932005.01.28 18:02buy1410.301.30361.28661.3076
14942005.02.02 03:03modify1410.301.30361.30371.3076
14952005.02.02 03:04modify1410.301.30361.30381.3076
14962005.02.02 03:04modify1410.301.30361.30381.3076
14972005.02.02 03:07modify1410.301.30361.30391.3076
14982005.02.02 03:08modify1410.301.30361.30401.3076
14992005.02.02 03:08modify1410.301.30361.30411.3076
15002005.02.02 03:08modify1410.301.30361.30421.3076
15012005.02.02 03:08modify1410.301.30361.30431.3076
15022005.02.02 03:11modify1410.301.30361.30441.3076
15032005.02.02 03:11modify1410.301.30361.30451.3076
15042005.02.02 03:19modify1410.301.30361.30451.3076
15052005.02.02 03:20t/p1410.301.30761.30451.3076108.755744.45
15062005.02.02 03:20sell1420.301.30761.32461.3031
15072005.02.02 16:07modify1420.301.30761.30761.3031
15082005.02.02 16:07modify1420.301.30761.30751.3031
15092005.02.02 16:08modify1420.301.30761.30731.3031
15102005.02.02 16:08modify1420.301.30761.30721.3031
15112005.02.02 16:08modify1420.301.30761.30711.3031
15122005.02.02 16:08modify1420.301.30761.30701.3031
15132005.02.02 16:10modify1420.301.30761.30691.3031
15142005.02.02 16:12modify1420.301.30761.30681.3031
15152005.02.02 16:17modify1420.301.30761.30671.3031
15162005.02.02 16:32modify1420.301.30761.30661.3031
15172005.02.02 16:35modify1420.301.30761.30651.3031
15182005.02.02 16:35modify1420.301.30761.30631.3031
15192005.02.02 16:35modify1420.301.30761.30611.3031
15202005.02.02 16:36modify1420.301.30761.30591.3031
15212005.02.02 16:36modify1420.301.30761.30581.3031
15222005.02.02 16:36modify1420.301.30761.30571.3031
15232005.02.02 16:43t/p1420.301.30311.30571.3031135.005879.45
15242005.02.02 16:43buy1430.301.30311.28611.3071
15252005.02.07 00:00s/l1430.301.28611.28611.3071-516.755362.70
15262005.02.07 00:00buy1440.301.28551.26851.2895
15272005.02.10 16:20modify1440.301.28551.28551.2895
15282005.02.10 16:22modify1440.301.28551.28561.2895
15292005.02.10 16:23modify1440.301.28551.28561.2895
15302005.02.10 16:24modify1440.301.28551.28571.2895
15312005.02.10 16:24modify1440.301.28551.28581.2895
15322005.02.10 16:50modify1440.301.28551.28591.2895
15332005.02.10 16:51modify1440.301.28551.28591.2895
15342005.02.10 16:52modify1440.301.28551.28601.2895
15352005.02.10 17:01modify1440.301.28551.28611.2895
15362005.02.10 17:07modify1440.301.28551.28621.2895
15372005.02.10 17:17modify1440.301.28551.28641.2895
15382005.02.10 17:17t/p1440.301.28951.28641.2895108.755471.45
15392005.02.10 17:17sell1450.301.28951.30651.2850
15402005.02.11 01:44modify1450.301.28951.28941.2850
15412005.02.11 01:44modify1450.301.28951.28931.2850
15422005.02.11 01:44modify1450.301.28951.28921.2850
15432005.02.11 01:46modify1450.301.28951.28921.2850
15442005.02.11 01:46modify1450.301.28951.28911.2850
15452005.02.11 01:47modify1450.301.28951.28901.2850
15462005.02.11 01:47modify1450.301.28951.28891.2850
15472005.02.11 02:19modify1450.301.28951.28891.2850
15482005.02.11 02:20modify1450.301.28951.28871.2850
15492005.02.11 02:20modify1450.301.28951.28861.2850
15502005.02.11 11:00modify1450.301.28951.28841.2850
15512005.02.11 11:00modify1450.301.28951.28831.2850
15522005.02.11 11:00modify1450.301.28951.28821.2850
15532005.02.11 11:02modify1450.301.28951.28821.2850
15542005.02.11 11:03modify1450.301.28951.28811.2850
15552005.02.11 14:01modify1450.301.28951.28811.2850
15562005.02.11 14:01modify1450.301.28951.28801.2850
15572005.02.11 14:03modify1450.301.28951.28801.2850
15582005.02.11 14:03modify1450.301.28951.28761.2850
15592005.02.11 14:04t/p1450.301.28501.28761.2850136.655608.10
15602005.02.11 14:04buy1460.301.28501.26801.2890
15612005.02.11 16:13modify1460.301.28501.28511.2890
15622005.02.11 16:13modify1460.301.28501.28521.2890
15632005.02.11 16:13modify1460.301.28501.28541.2890
15642005.02.11 16:34modify1460.301.28501.28551.2890
15652005.02.11 17:16modify1460.301.28501.28551.2890
15662005.02.11 17:16modify1460.301.28501.28561.2890
15672005.02.11 17:16modify1460.301.28501.28571.2890
15682005.02.11 17:17modify1460.301.28501.28571.2890
15692005.02.11 17:18modify1460.301.28501.28581.2890
15702005.02.11 17:31t/p1460.301.28901.28581.2890120.005728.10
15712005.02.11 17:31sell1470.301.28901.30601.2845
15722005.02.11 17:58modify1470.301.28901.28881.2845
15732005.02.11 17:58modify1470.301.28901.28871.2845
15742005.02.11 17:58modify1470.301.28901.28861.2845
15752005.02.11 17:58modify1470.301.28901.28851.2845
15762005.02.11 17:58modify1470.301.28901.28841.2845
15772005.02.11 17:58modify1470.301.28901.28831.2845
15782005.02.14 00:02s/l1470.301.28831.28831.284522.655750.75
15792005.02.14 00:02sell1480.301.28811.30511.2836
15802005.02.15 14:32s/l1480.301.30511.30511.2836-508.355242.40
15812005.02.15 14:32sell1490.301.30501.32201.3005
15822005.02.15 15:00modify1490.301.30501.30481.3005
15832005.02.15 15:00modify1490.301.30501.30461.3005
15842005.02.15 15:07modify1490.301.30501.30461.3005
15852005.02.15 15:07modify1490.301.30501.30451.3005
15862005.02.15 15:07modify1490.301.30501.30441.3005
15872005.02.15 15:07modify1490.301.30501.30421.3005
15882005.02.15 15:07modify1490.301.30501.30411.3005
15892005.02.15 15:09modify1490.301.30501.30401.3005
15902005.02.15 15:10modify1490.301.30501.30401.3005
15912005.02.15 15:10modify1490.301.30501.30391.3005
15922005.02.15 15:10modify1490.301.30501.30381.3005
15932005.02.15 15:11modify1490.301.30501.30381.3005
15942005.02.15 15:11modify1490.301.30501.30361.3005
15952005.02.15 15:11modify1490.301.30501.30351.3005
15962005.02.15 15:11modify1490.301.30501.30341.3005
15972005.02.15 15:11modify1490.301.30501.30321.3005
15982005.02.15 15:12modify1490.301.30501.30321.3005
15992005.02.15 15:19modify1490.301.30501.30311.3005
16002005.02.15 15:19t/p1490.301.30051.30311.3005135.005377.40
16012005.02.15 15:19sell1500.301.30021.31721.2957
16022005.02.15 15:53modify1500.301.30021.30011.2957
16032005.02.15 16:13modify1500.301.30021.30001.2957
16042005.02.15 16:13modify1500.301.30021.29991.2957
16052005.02.15 16:13modify1500.301.30021.29971.2957
16062005.02.15 16:13modify1500.301.30021.29951.2957
16072005.02.15 16:13modify1500.301.30021.29941.2957
16082005.02.15 16:13modify1500.301.30021.29921.2957
16092005.02.15 16:13modify1500.301.30021.29911.2957
16102005.02.15 16:14modify1500.301.30021.29901.2957
16112005.02.15 16:15modify1500.301.30021.29901.2957
16122005.02.15 16:15modify1500.301.30021.29891.2957
16132005.02.15 16:21modify1500.301.30021.29891.2957
16142005.02.15 16:21modify1500.301.30021.29881.2957
16152005.02.15 17:23s/l1500.301.29881.29881.295742.005419.40
16162005.02.15 17:23buy1510.301.29881.28181.3028
16172005.02.15 18:57modify1510.301.29881.29881.3028
16182005.02.15 18:57modify1510.301.29881.29891.3028
16192005.02.15 18:58modify1510.301.29881.29901.3028
16202005.02.15 18:59modify1510.301.29881.29921.3028
16212005.02.15 18:59modify1510.301.29881.29931.3028
16222005.02.15 18:59modify1510.301.29881.29941.3028
16232005.02.15 22:50modify1510.301.29881.29941.3028
16242005.02.15 22:50modify1510.301.29881.29951.3028
16252005.02.16 06:18modify1510.301.29881.29951.3028
16262005.02.16 06:28modify1510.301.29881.29961.3028
16272005.02.16 08:24modify1510.301.29881.29961.3028
16282005.02.16 08:25modify1510.301.29881.29971.3028
16292005.02.16 08:25t/p1510.301.30281.29971.3028113.255532.65
16302005.02.16 08:25sell1520.301.30281.31981.2983
16312005.02.16 09:51modify1520.301.30281.30271.2983
16322005.02.16 09:51modify1520.301.30281.30261.2983
16332005.02.16 12:18s/l1520.301.30261.30261.29836.005538.65
16342005.02.16 12:18sell1530.301.30261.31961.2981
16352005.02.16 16:01modify1530.301.30261.30251.2981
16362005.02.16 16:01modify1530.301.30261.30241.2981
16372005.02.16 16:04modify1530.301.30261.30231.2981
16382005.02.16 16:04modify1530.301.30261.30221.2981
16392005.02.16 16:06modify1530.301.30261.30201.2981
16402005.02.16 16:06modify1530.301.30261.30181.2981
16412005.02.16 16:06modify1530.301.30261.30171.2981
16422005.02.16 16:07modify1530.301.30261.30161.2981
16432005.02.16 16:07modify1530.301.30261.30151.2981
16442005.02.16 16:07modify1530.301.30261.30141.2981
16452005.02.16 16:21modify1530.301.30261.30121.2981
16462005.02.16 16:21modify1530.301.30261.30111.2981
16472005.02.16 16:21modify1530.301.30261.30091.2981
16482005.02.16 16:21modify1530.301.30261.30071.2981
16492005.02.16 16:21t/p1530.301.29811.30071.2981135.005673.65
16502005.02.16 16:21buy1540.301.29801.28101.3020
16512005.02.16 18:55modify1540.301.29801.29811.3020
16522005.02.16 18:55modify1540.301.29801.29821.3020
16532005.02.16 18:55modify1540.301.29801.29841.3020
16542005.02.16 18:55modify1540.301.29801.29851.3020
16552005.02.16 18:55modify1540.301.29801.29871.3020
16562005.02.16 18:56modify1540.301.29801.29871.3020
16572005.02.16 18:58modify1540.301.29801.29891.3020
16582005.02.16 18:58t/p1540.301.30201.29891.3020120.005793.65
16592005.02.16 18:58sell1550.301.30201.31901.2975
16602005.02.22 11:00s/l1550.301.31901.31901.2975-503.405290.25
16612005.02.22 11:00sell1560.301.31881.33581.3143
16622005.02.25 11:38modify1560.301.31881.31871.3143
16632005.02.25 11:48modify1560.301.31881.31861.3143
16642005.02.25 11:49modify1560.301.31881.31841.3143
16652005.02.25 11:49modify1560.301.31881.31821.3143
16662005.02.25 11:49modify1560.301.31881.31801.3143
16672005.02.25 11:49modify1560.301.31881.31791.3143
16682005.02.25 11:51modify1560.301.31881.31771.3143
16692005.02.25 13:14modify1560.301.31881.31741.3143
16702005.02.25 13:14modify1560.301.31881.31721.3143
16712005.02.25 13:14modify1560.301.31881.31711.3143
16722005.02.25 14:02s/l1560.301.31711.31711.314359.255349.50
16732005.02.25 14:02buy1570.301.31711.30011.3211
16742005.02.25 14:46modify1570.301.31711.31711.3211
16752005.02.25 14:46modify1570.301.31711.31721.3211
16762005.02.25 14:46modify1570.301.31711.31731.3211
16772005.02.25 14:46modify1570.301.31711.31741.3211
16782005.02.25 14:46modify1570.301.31711.31751.3211
16792005.02.25 15:51s/l1570.301.31751.31751.321112.005361.50
16802005.02.25 15:51buy1580.301.31761.30061.3216
16812005.02.25 18:15modify1580.301.31761.31761.3216
16822005.02.25 18:15modify1580.301.31761.31781.3216
16832005.02.25 18:15modify1580.301.31761.31801.3216
16842005.02.25 18:15modify1580.301.31761.31831.3216
16852005.02.25 18:15modify1580.301.31761.31851.3216
16862005.02.25 18:16modify1580.301.31761.31851.3216
16872005.02.25 18:16modify1580.301.31761.31861.3216
16882005.02.25 18:22t/p1580.301.32161.31861.3216120.005481.50
16892005.02.25 18:22sell1590.301.32161.33861.3171
16902005.03.01 03:33modify1590.301.32161.32141.3171
16912005.03.01 03:34modify1590.301.32161.32131.3171
16922005.03.01 03:36modify1590.301.32161.32121.3171
16932005.03.01 03:36modify1590.301.32161.32091.3171
16942005.03.01 03:45modify1590.301.32161.32081.3171
16952005.03.01 03:46modify1590.301.32161.32061.3171
16962005.03.01 03:47modify1590.301.32161.32061.3171
16972005.03.01 03:51modify1590.301.32161.32031.3171
16982005.03.01 03:51modify1590.301.32161.32021.3171
16992005.03.01 04:02modify1590.301.32161.31981.3171
17002005.03.01 04:03modify1590.301.32161.31981.3171
17012005.03.01 04:03modify1590.301.32161.31971.3171
17022005.03.01 04:50s/l1590.301.31971.31971.317160.305541.80
17032005.03.01 04:50buy1600.301.31991.30291.3239
17042005.03.04 16:33modify1600.301.31991.32001.3239
17052005.03.04 16:33modify1600.301.31991.32021.3239
17062005.03.04 16:33modify1600.301.31991.32041.3239
17072005.03.04 16:34modify1600.301.31991.32041.3239
17082005.03.04 16:34modify1600.301.31991.32051.3239
17092005.03.04 16:34modify1600.301.31991.32061.3239
17102005.03.04 16:35modify1600.301.31991.32071.3239
17112005.03.04 16:35modify1600.301.31991.32081.3239
17122005.03.04 16:36modify1600.301.31991.32081.3239
17132005.03.04 16:36t/p1600.301.32391.32081.3239108.755650.55
17142005.03.04 16:36sell1610.301.32391.34091.3194
17152005.03.07 10:27modify1610.301.32391.32391.3194
17162005.03.07 10:27modify1610.301.32391.32381.3194
17172005.03.07 11:23modify1610.301.32391.32371.3194
17182005.03.07 11:23modify1610.301.32391.32351.3194
17192005.03.07 11:28modify1610.301.32391.32341.3194
17202005.03.07 11:28modify1610.301.32391.32321.3194
17212005.03.07 11:28modify1610.301.32391.32311.3194
17222005.03.07 11:57modify1610.301.32391.32311.3194
17232005.03.07 12:02modify1610.301.32391.32301.3194
17242005.03.07 12:07modify1610.301.32391.32301.3194
17252005.03.07 12:15modify1610.301.32391.32291.3194
17262005.03.07 13:18modify1610.301.32391.32281.3194
17272005.03.07 13:19modify1610.301.32391.32271.3194
17282005.03.07 13:19modify1610.301.32391.32261.3194
17292005.03.07 13:20modify1610.301.32391.32251.3194
17302005.03.07 13:20modify1610.301.32391.32241.3194
17312005.03.07 13:20modify1610.301.32391.32231.3194
17322005.03.07 13:21modify1610.301.32391.32221.3194
17332005.03.07 13:21modify1610.301.32391.32211.3194
17342005.03.07 13:23modify1610.301.32391.32211.3194
17352005.03.07 13:25modify1610.301.32391.32201.3194
17362005.03.07 13:34modify1610.301.32391.32191.3194
17372005.03.07 13:54t/p1610.301.31941.32191.3194136.655787.20
17382005.03.07 13:54buy1620.301.31941.30241.3234
17392005.03.08 02:40modify1620.301.31941.31941.3234
17402005.03.08 02:50modify1620.301.31941.31951.3234
17412005.03.08 02:50modify1620.301.31941.31961.3234
17422005.03.08 02:54modify1620.301.31941.31961.3234
17432005.03.08 03:43modify1620.301.31941.31971.3234
17442005.03.08 03:44modify1620.301.31941.31981.3234
17452005.03.08 03:49modify1620.301.31941.31981.3234
17462005.03.08 03:50modify1620.301.31941.31991.3234
17472005.03.08 08:47modify1620.301.31941.32001.3234
17482005.03.08 08:51modify1620.301.31941.32011.3234
17492005.03.08 08:51modify1620.301.31941.32011.3234
17502005.03.08 08:51modify1620.301.31941.32021.3234
17512005.03.08 08:52modify1620.301.31941.32031.3234
17522005.03.08 08:54t/p1620.301.32341.32031.3234117.755904.95
17532005.03.08 08:54sell1630.301.32341.34041.3189
17542005.03.09 18:41s/l1630.301.34041.34041.3189-505.055399.90
17552005.03.09 18:41sell1640.301.34021.35721.3357
17562005.03.10 00:33modify1640.301.34021.34021.3357
17572005.03.10 00:41modify1640.301.34021.34011.3357
17582005.03.10 00:44modify1640.301.34021.34001.3357
17592005.03.10 00:46modify1640.301.34021.33991.3357
17602005.03.10 00:47modify1640.301.34021.33981.3357
17612005.03.10 00:49modify1640.301.34021.33981.3357
17622005.03.10 00:49modify1640.301.34021.33971.3357
17632005.03.10 01:22modify1640.301.34021.33971.3357
17642005.03.10 01:22modify1640.301.34021.33961.3357
17652005.03.10 02:54s/l1640.301.33961.33961.335719.655419.55
17662005.03.10 02:54sell1650.301.33941.35641.3349
17672005.03.14 16:37modify1650.301.33941.33931.3349
17682005.03.14 16:37modify1650.301.33941.33921.3349
17692005.03.14 16:47modify1650.301.33941.33921.3349
17702005.03.14 16:47modify1650.301.33941.33911.3349
17712005.03.14 16:49modify1650.301.33941.33911.3349
17722005.03.14 16:49modify1650.301.33941.33901.3349
17732005.03.14 17:16modify1650.301.33941.33901.3349
17742005.03.14 17:16modify1650.301.33941.33891.3349
17752005.03.14 17:16modify1650.301.33941.33881.3349
17762005.03.14 17:19modify1650.301.33941.33871.3349
17772005.03.14 17:20modify1650.301.33941.33861.3349
17782005.03.14 17:33modify1650.301.33941.33851.3349
17792005.03.14 17:34modify1650.301.33941.33851.3349
17802005.03.14 17:34modify1650.301.33941.33841.3349
17812005.03.14 17:34modify1650.301.33941.33831.3349
17822005.03.14 17:34modify1650.301.33941.33821.3349
17832005.03.14 17:34modify1650.301.33941.33811.3349
17842005.03.14 17:34modify1650.301.33941.33801.3349
17852005.03.14 17:34modify1650.301.33941.33791.3349
17862005.03.14 17:40modify1650.301.33941.33791.3349
17872005.03.14 17:41modify1650.301.33941.33781.3349
17882005.03.14 17:41modify1650.301.33941.33771.3349
17892005.03.14 17:41modify1650.301.33941.33761.3349
17902005.03.14 17:41modify1650.301.33941.33751.3349
17912005.03.14 17:41t/p1650.301.33491.33751.3349138.305557.85
17922005.03.14 17:41buy1660.301.33491.31791.3389
17932005.03.15 11:43modify1660.301.33491.33491.3389
17942005.03.15 11:43modify1660.301.33491.33501.3389
17952005.03.15 11:46modify1660.301.33491.33501.3389
17962005.03.15 11:47modify1660.301.33491.33511.3389
17972005.03.15 11:47modify1660.301.33491.33521.3389
17982005.03.15 11:47modify1660.301.33491.33531.3389
17992005.03.15 11:51modify1660.301.33491.33541.3389
18002005.03.15 11:53modify1660.301.33491.33561.3389
18012005.03.15 11:55modify1660.301.33491.33561.3389
18022005.03.15 11:55modify1660.301.33491.33571.3389
18032005.03.15 12:17modify1660.301.33491.33571.3389
18042005.03.15 12:17modify1660.301.33491.33581.3389
18052005.03.15 12:19modify1660.301.33491.33581.3389
18062005.03.15 12:19modify1660.301.33491.33591.3389
18072005.03.15 12:33t/p1660.301.33891.33591.3389117.755675.60
18082005.03.15 12:33sell1670.301.33891.35591.3344
18092005.03.15 15:00modify1670.301.33891.33881.3344
18102005.03.15 15:01s/l1670.301.33881.33881.33443.005678.60
18112005.03.15 15:01sell1680.301.33861.35561.3341
18122005.03.15 15:04modify1680.301.33861.33851.3341
18132005.03.15 15:04modify1680.301.33861.33841.3341
18142005.03.15 15:04modify1680.301.33861.33831.3341
18152005.03.15 15:04modify1680.301.33861.33821.3341
18162005.03.15 15:04modify1680.301.33861.33811.3341
18172005.03.15 15:04modify1680.301.33861.33801.3341
18182005.03.15 15:04modify1680.301.33861.33791.3341
18192005.03.15 15:08modify1680.301.33861.33781.3341
18202005.03.15 15:08modify1680.301.33861.33771.3341
18212005.03.15 15:08modify1680.301.33861.33771.3341
18222005.03.15 15:09modify1680.301.33861.33761.3341
18232005.03.15 15:10modify1680.301.33861.33761.3341
18242005.03.15 15:10modify1680.301.33861.33751.3341
18252005.03.15 15:11modify1680.301.33861.33751.3341
18262005.03.15 15:11modify1680.301.33861.33741.3341
18272005.03.15 15:11modify1680.301.33861.33731.3341
18282005.03.15 15:11modify1680.301.33861.33721.3341
18292005.03.15 15:11modify1680.301.33861.33711.3341
18302005.03.15 15:11modify1680.301.33861.33701.3341
18312005.03.15 15:11modify1680.301.33861.33691.3341
18322005.03.15 15:12modify1680.301.33861.33691.3341
18332005.03.15 15:12modify1680.301.33861.33681.3341
18342005.03.15 15:12modify1680.301.33861.33671.3341
18352005.03.15 15:13t/p1680.301.33411.33671.3341135.005813.60
18362005.03.15 15:13buy1690.301.33411.31711.3381
18372005.03.16 12:55modify1690.301.33411.33421.3381
18382005.03.16 12:55modify1690.301.33411.33441.3381
18392005.03.16 12:55modify1690.301.33411.33471.3381
18402005.03.16 12:56modify1690.301.33411.33481.3381
18412005.03.16 12:56modify1690.301.33411.33501.3381
18422005.03.16 12:56t/p1690.301.33811.33501.3381113.255926.85
18432005.03.16 12:56sell1700.301.33811.35511.3336
18442005.03.17 14:35modify1700.301.33811.33801.3336
18452005.03.17 14:35modify1700.301.33811.33791.3336
18462005.03.17 14:35modify1700.301.33811.33771.3336
18472005.03.17 14:35modify1700.301.33811.33751.3336
18482005.03.17 14:35modify1700.301.33811.33741.3336
18492005.03.17 14:35modify1700.301.33811.33721.3336
18502005.03.17 14:36modify1700.301.33811.33711.3336
18512005.03.17 14:44modify1700.301.33811.33701.3336
18522005.03.17 14:44modify1700.301.33811.33691.3336
18532005.03.17 14:45modify1700.301.33811.33691.3336
18542005.03.17 14:45modify1700.301.33811.33681.3336
18552005.03.17 16:07s/l1700.301.33681.33681.333640.655967.50
18562005.03.17 16:07buy1710.301.33691.31991.3409
18572005.03.21 12:57s/l1710.301.31991.31991.3409-514.505453.00
18582005.03.21 12:57buy1720.301.32001.30301.3240
18592005.03.23 10:19s/l1720.301.30301.30301.3240-519.004934.00
18602005.03.23 10:19buy1730.301.30321.28621.3072
18612005.03.28 17:45s/l1730.301.28621.28621.3072-516.754417.25
18622005.03.28 17:45buy1740.301.28641.26941.2904
18632005.03.28 23:30modify1740.301.28641.28651.2904
18642005.03.28 23:30modify1740.301.28641.28661.2904
18652005.03.28 23:30modify1740.301.28641.28671.2904
18662005.03.29 02:30modify1740.301.28641.28681.2904
18672005.03.29 02:31modify1740.301.28641.28691.2904
18682005.03.29 02:31modify1740.301.28641.28701.2904
18692005.03.29 02:31modify1740.301.28641.28721.2904
18702005.03.29 02:31modify1740.301.28641.28731.2904
18712005.03.29 02:31t/p1740.301.29041.28731.2904117.754535.00
18722005.03.29 02:31sell1750.301.29051.30751.2860
18732005.04.01 17:25modify1750.301.29051.29041.2860
18742005.04.01 17:25modify1750.301.29051.29031.2860
18752005.04.01 17:26modify1750.301.29051.29031.2860
18762005.04.01 17:27modify1750.301.29051.29021.2860
18772005.04.01 17:27modify1750.301.29051.29011.2860
18782005.04.01 17:27modify1750.301.29051.29001.2860
18792005.04.01 17:27modify1750.301.29051.28991.2860
18802005.04.01 17:27modify1750.301.29051.28981.2860
18812005.04.01 17:27modify1750.301.29051.28971.2860
18822005.04.01 17:27modify1750.301.29051.28961.2860
18832005.04.01 17:35s/l1750.301.28961.28961.286035.254570.25
18842005.04.01 17:35buy1760.301.28971.27271.2937
18852005.04.07 08:41modify1760.301.28971.28981.2937
18862005.04.07 08:56modify1760.301.28971.28991.2937
18872005.04.07 08:56modify1760.301.28971.29011.2937
18882005.04.07 09:39modify1760.301.28971.29011.2937
18892005.04.07 09:39modify1760.301.28971.29021.2937
18902005.04.07 09:39modify1760.301.28971.29031.2937
18912005.04.07 09:42modify1760.301.28971.29031.2937
18922005.04.07 09:42modify1760.301.28971.29041.2937
18932005.04.07 09:56modify1760.301.28971.29041.2937
18942005.04.07 10:02modify1760.301.28971.29051.2937
18952005.04.07 10:07modify1760.301.28971.29061.2937
18962005.04.07 10:07t/p1760.301.29371.29061.2937106.504676.75
18972005.04.07 10:07sell1770.301.29371.31071.2892
18982005.04.07 10:30modify1770.301.29371.29371.2892
18992005.04.07 10:30modify1770.301.29371.29361.2892
19002005.04.07 10:30modify1770.301.29371.29351.2892
19012005.04.07 10:35modify1770.301.29371.29331.2892
19022005.04.07 10:35modify1770.301.29371.29321.2892
19032005.04.07 10:37modify1770.301.29371.29311.2892
19042005.04.07 12:13modify1770.301.29371.29301.2892
19052005.04.07 12:13modify1770.301.29371.29281.2892
19062005.04.07 12:14modify1770.301.29371.29271.2892
19072005.04.07 12:20modify1770.301.29371.29261.2892
19082005.04.07 12:23modify1770.301.29371.29241.2892
19092005.04.07 12:23modify1770.301.29371.29221.2892
19102005.04.07 12:24modify1770.301.29371.29211.2892
19112005.04.07 12:24modify1770.301.29371.29201.2892
19122005.04.07 13:05modify1770.301.29371.29191.2892
19132005.04.07 13:35s/l1770.301.29191.29191.289254.004730.75
19142005.04.07 13:36buy1780.301.29161.27461.2956
19152005.04.11 10:01modify1780.301.29161.29171.2956
19162005.04.11 10:01modify1780.301.29161.29191.2956
19172005.04.11 10:01modify1780.301.29161.29201.2956
19182005.04.11 10:01modify1780.301.29161.29221.2956
19192005.04.11 10:02modify1780.301.29161.29221.2956
19202005.04.11 10:02modify1780.301.29161.29231.2956
19212005.04.11 10:04modify1780.301.29161.29241.2956
19222005.04.11 10:04modify1780.301.29161.29251.2956
19232005.04.11 10:05modify1780.301.29161.29251.2956
19242005.04.11 10:05t/p1780.301.29561.29251.2956115.504846.25
19252005.04.11 10:05sell1790.301.29561.31261.2911
19262005.04.12 14:49modify1790.301.29561.29551.2911
19272005.04.12 14:49modify1790.301.29561.29531.2911
19282005.04.12 14:49modify1790.301.29561.29521.2911
19292005.04.12 14:49modify1790.301.29561.29501.2911
19302005.04.12 14:49modify1790.301.29561.29491.2911
19312005.04.12 14:49modify1790.301.29561.29471.2911
19322005.04.12 14:49modify1790.301.29561.29461.2911
19332005.04.12 14:49modify1790.301.29561.29441.2911
19342005.04.12 14:55modify1790.301.29561.29431.2911
19352005.04.12 14:55modify1790.301.29561.29411.2911
19362005.04.12 14:57modify1790.301.29561.29401.2911
19372005.04.12 15:03modify1790.301.29561.29381.2911
19382005.04.12 15:03modify1790.301.29561.29371.2911
19392005.04.12 15:03t/p1790.301.29111.29371.2911136.654982.90
19402005.04.12 15:03buy1800.301.29101.27401.2950
19412005.04.13 09:38modify1800.301.29101.29101.2950
19422005.04.13 09:38modify1800.301.29101.29131.2950
19432005.04.13 09:39modify1800.301.29101.29141.2950
19442005.04.13 09:39modify1800.301.29101.29151.2950
19452005.04.13 09:59modify1800.301.29101.29171.2950
19462005.04.13 09:59modify1800.301.29101.29191.2950
19472005.04.13 10:00t/p1800.301.29501.29191.2950113.255096.15
19482005.04.13 10:00sell1810.301.29511.31211.2906
19492005.04.13 13:04modify1810.301.29511.29501.2906
19502005.04.13 13:57modify1810.301.29511.29491.2906
19512005.04.13 13:57modify1810.301.29511.29481.2906
19522005.04.13 13:59modify1810.301.29511.29471.2906
19532005.04.13 14:14modify1810.301.29511.29471.2906
19542005.04.13 14:14modify1810.301.29511.29461.2906
19552005.04.13 14:16modify1810.301.29511.29441.2906
19562005.04.13 14:16modify1810.301.29511.29431.2906
19572005.04.13 14:17modify1810.301.29511.29421.2906
19582005.04.13 14:17modify1810.301.29511.29401.2906
19592005.04.13 14:17modify1810.301.29511.29391.2906
19602005.04.13 14:35s/l1810.301.29391.29391.290636.005132.15
19612005.04.13 14:35sell1820.301.29381.31081.2893
19622005.04.13 14:47modify1820.301.29381.29381.2893
19632005.04.13 14:47modify1820.301.29381.29351.2893
19642005.04.13 14:47modify1820.301.29381.29321.2893
19652005.04.13 14:47modify1820.301.29381.29291.2893
19662005.04.13 14:48modify1820.301.29381.29281.2893
19672005.04.13 14:48modify1820.301.29381.29261.2893
19682005.04.13 14:50modify1820.301.29381.29251.2893
19692005.04.13 14:51modify1820.301.29381.29241.2893
19702005.04.13 14:53modify1820.301.29381.29231.2893
19712005.04.13 14:53modify1820.301.29381.29211.2893
19722005.04.13 14:53modify1820.301.29381.29191.2893
19732005.04.13 14:53t/p1820.301.28931.29191.2893135.005267.15
19742005.04.13 14:53buy1830.301.28931.27231.2933
19752005.04.13 17:21modify1830.301.28931.28931.2933
19762005.04.14 03:30s/l1830.301.28931.28931.2933-2.255264.90
19772005.04.14 03:30buy1840.301.28951.27251.2935
19782005.04.15 16:21modify1840.301.28951.28961.2935
19792005.04.15 16:22modify1840.301.28951.28971.2935
19802005.04.15 16:22modify1840.301.28951.28981.2935
19812005.04.15 16:22modify1840.301.28951.28991.2935
19822005.04.15 16:22modify1840.301.28951.29001.2935
19832005.04.15 16:22modify1840.301.28951.29021.2935
19842005.04.15 16:57modify1840.301.28951.29041.2935
19852005.04.15 16:57modify1840.301.28951.29051.2935
19862005.04.15 16:59t/p1840.301.29351.29051.2935117.755382.65
19872005.04.15 16:59sell1850.301.29351.31051.2890
19882005.04.15 19:07modify1850.301.29351.29351.2890
19892005.04.15 19:09modify1850.301.29351.29351.2890
19902005.04.15 19:36modify1850.301.29351.29331.2890
19912005.04.15 19:36modify1850.301.29351.29311.2890
19922005.04.15 19:38modify1850.301.29351.29291.2890
19932005.04.15 19:43modify1850.301.29351.29271.2890
19942005.04.15 19:44modify1850.301.29351.29261.2890
19952005.04.15 19:44modify1850.301.29351.29251.2890
19962005.04.15 22:13s/l1850.301.29251.29251.289030.005412.65
19972005.04.15 22:13sell1860.301.29241.30941.2879
19982005.04.18 02:45modify1860.301.29241.29231.2879
19992005.04.18 02:45modify1860.301.29241.29221.2879
20002005.04.18 02:45modify1860.301.29241.29211.2879
20012005.04.18 02:45modify1860.301.29241.29201.2879
20022005.04.18 02:45modify1860.301.29241.29191.2879
20032005.04.18 02:48modify1860.301.29241.29181.2879
20042005.04.18 02:48modify1860.301.29241.29171.2879
20052005.04.18 02:48modify1860.301.29241.29161.2879
20062005.04.18 02:53modify1860.301.29241.29161.2879
20072005.04.18 02:53modify1860.301.29241.29151.2879
20082005.04.18 02:53modify1860.301.29241.29141.2879
20092005.04.18 02:55modify1860.301.29241.29131.2879
20102005.04.18 02:55modify1860.301.29241.29121.2879
20112005.04.18 02:56modify1860.301.29241.29111.2879
20122005.04.18 02:56modify1860.301.29241.29101.2879
20132005.04.18 03:06modify1860.301.29241.29091.2879
20142005.04.18 03:08modify1860.301.29241.29081.2879
20152005.04.18 03:08modify1860.301.29241.29071.2879
20162005.04.18 03:08modify1860.301.29241.29061.2879
20172005.04.18 03:15modify1860.301.29241.29051.2879
20182005.04.18 03:28t/p1860.301.28791.29051.2879136.655549.30
20192005.04.18 03:28buy1870.301.28791.27091.2919
20202005.04.18 08:29modify1870.301.28791.28801.2919
20212005.04.18 08:29modify1870.301.28791.28811.2919
20222005.04.18 08:33modify1870.301.28791.28811.2919
20232005.04.18 08:34modify1870.301.28791.28821.2919
20242005.04.18 08:34modify1870.301.28791.28831.2919
20252005.04.18 08:41modify1870.301.28791.28841.2919
20262005.04.18 08:42modify1870.301.28791.28851.2919
20272005.04.18 08:42modify1870.301.28791.28861.2919
20282005.04.18 08:43modify1870.301.28791.28871.2919
20292005.04.18 08:43modify1870.301.28791.28871.2919
20302005.04.18 08:44modify1870.301.28791.28881.2919
20312005.04.18 08:48modify1870.301.28791.28881.2919
20322005.04.18 08:48t/p1870.301.29191.28881.2919120.005669.30
20332005.04.18 08:48sell1880.301.29191.30891.2874
20342005.04.20 17:20s/l1880.301.30891.30891.2874-503.405165.90
20352005.04.20 17:20sell1890.301.30871.32571.3042
20362005.04.21 13:44modify1890.301.30871.30861.3042
20372005.04.21 13:45modify1890.301.30871.30851.3042
20382005.04.21 13:52modify1890.301.30871.30841.3042
20392005.04.21 13:52modify1890.301.30871.30831.3042
20402005.04.21 13:53modify1890.301.30871.30821.3042
20412005.04.21 13:56modify1890.301.30871.30821.3042
20422005.04.21 13:56modify1890.301.30871.30801.3042
20432005.04.21 14:42s/l1890.301.30801.30801.304222.655188.55
20442005.04.21 14:42buy1900.301.30801.29101.3120
20452005.04.21 16:59modify1900.301.30801.30811.3120
20462005.04.21 16:59modify1900.301.30801.30821.3120
20472005.04.21 16:59modify1900.301.30801.30831.3120
20482005.04.21 16:59modify1900.301.30801.30841.3120
20492005.04.21 16:59modify1900.301.30801.30861.3120
20502005.04.21 17:10modify1900.301.30801.30871.3120
20512005.04.21 17:10modify1900.301.30801.30881.3120
20522005.04.21 17:10t/p1900.301.31201.30881.3120120.005308.55
20532005.04.21 17:10sell1910.301.31201.32901.3075
20542005.04.21 17:20modify1910.301.31201.31201.3075
20552005.04.21 17:21modify1910.301.31201.31191.3075
20562005.04.21 17:21modify1910.301.31201.31171.3075
20572005.04.21 17:21modify1910.301.31201.31151.3075
20582005.04.21 17:22modify1910.301.31201.31131.3075
20592005.04.21 17:22modify1910.301.31201.31121.3075
20602005.04.21 17:22modify1910.301.31201.31111.3075
20612005.04.21 17:22modify1910.301.31201.31101.3075
20622005.04.21 17:22modify1910.301.31201.31091.3075
20632005.04.21 17:22modify1910.301.31201.31071.3075
20642005.04.21 17:22modify1910.301.31201.31061.3075
20652005.04.21 17:22modify1910.301.31201.31051.3075
20662005.04.21 17:22modify1910.301.31201.31031.3075
20672005.04.21 17:22modify1910.301.31201.31021.3075
20682005.04.21 17:22modify1910.301.31201.31011.3075
20692005.04.21 17:22t/p1910.301.30751.31011.3075135.005443.55
20702005.04.21 17:22buy1920.301.30741.29041.3114
20712005.04.27 08:59s/l1920.301.29041.29041.3114-523.504920.05
20722005.04.27 08:59buy1930.301.29061.27361.2946
20732005.04.27 14:30modify1930.301.29061.29061.2946
20742005.04.27 14:30modify1930.301.29061.29071.2946
20752005.04.27 14:30modify1930.301.29061.29091.2946
20762005.04.27 14:30modify1930.301.29061.29111.2946
20772005.04.27 14:30modify1930.301.29061.29131.2946
20782005.04.27 14:30modify1930.301.29061.29141.2946
20792005.04.27 14:34modify1930.301.29061.29151.2946
20802005.04.27 14:34t/p1930.301.29461.29151.2946120.005040.05
20812005.04.27 14:34sell1940.301.29461.31161.2901
20822005.04.28 00:10modify1940.301.29461.29451.2901
20832005.04.28 00:10modify1940.301.29461.29431.2901
20842005.04.28 00:17modify1940.301.29461.29431.2901
20852005.04.28 09:05modify1940.301.29461.29421.2901
20862005.04.28 09:07modify1940.301.29461.29411.2901
20872005.04.28 12:13modify1940.301.29461.29411.2901
20882005.04.28 12:17modify1940.301.29461.29391.2901
20892005.04.28 12:17modify1940.301.29461.29381.2901
20902005.04.28 12:23modify1940.301.29461.29381.2901
20912005.04.28 12:23modify1940.301.29461.29381.2901
20922005.04.28 12:24modify1940.301.29461.29371.2901
20932005.04.28 12:24modify1940.301.29461.29361.2901
20942005.04.28 12:26modify1940.301.29461.29351.2901
20952005.04.28 12:26modify1940.301.29461.29341.2901
20962005.04.28 12:26modify1940.301.29461.29331.2901
20972005.04.28 12:26modify1940.301.29461.29321.2901
20982005.04.28 14:06modify1940.301.29461.29321.2901
20992005.04.28 14:08modify1940.301.29461.29311.2901
21002005.04.28 14:11modify1940.301.29461.29301.2901
21012005.04.28 14:11modify1940.301.29461.29291.2901
21022005.04.28 14:11modify1940.301.29461.29281.2901
21032005.04.28 14:12modify1940.301.29461.29281.2901
21042005.04.28 14:23modify1940.301.29461.29271.2901
21052005.04.28 14:24t/p1940.301.29011.29271.2901136.655176.70
21062005.04.28 14:24buy1950.301.29011.27311.2941
21072005.04.28 14:35modify1950.301.29011.29031.2941
21082005.04.28 14:36modify1950.301.29011.29031.2941
21092005.04.28 14:36modify1950.301.29011.29041.2941
21102005.04.28 14:36modify1950.301.29011.29051.2941
21112005.04.28 14:36modify1950.301.29011.29061.2941
21122005.04.28 14:36modify1950.301.29011.29071.2941
21132005.04.28 14:36modify1950.301.29011.29091.2941
21142005.04.28 14:36modify1950.301.29011.29101.2941
21152005.04.28 14:36t/p1950.301.29411.29101.2941120.005296.70
21162005.04.28 14:36sell1960.301.29411.31111.2896
21172005.04.28 14:46modify1960.301.29411.29401.2896
21182005.04.28 14:46modify1960.301.29411.29381.2896
21192005.04.28 14:46modify1960.301.29411.29361.2896
21202005.04.28 14:47modify1960.301.29411.29341.2896
21212005.04.28 14:47modify1960.301.29411.29331.2896
21222005.04.28 14:47modify1960.301.29411.29311.2896
21232005.04.28 14:47modify1960.301.29411.29301.2896
21242005.04.28 14:47modify1960.301.29411.29281.2896
21252005.04.28 14:48modify1960.301.29411.29271.2896
21262005.04.28 14:48modify1960.301.29411.29261.2896
21272005.04.28 14:48modify1960.301.29411.29251.2896
21282005.04.28 14:48modify1960.301.29411.29241.2896
21292005.04.28 15:03t/p1960.301.28961.29241.2896135.005431.70
21302005.04.28 15:03buy1970.301.28961.27261.2936
21312005.04.29 06:39modify1970.301.28961.28981.2936
21322005.04.29 06:40modify1970.301.28961.29001.2936
21332005.04.29 06:40modify1970.301.28961.29011.2936
21342005.04.29 06:40modify1970.301.28961.29021.2936
21352005.04.29 06:40modify1970.301.28961.29041.2936
21362005.04.29 06:41modify1970.301.28961.29061.2936
21372005.04.29 06:42t/p1970.301.29361.29061.2936117.755549.45
21382005.04.29 06:42sell1980.301.29391.31091.2894
21392005.04.29 16:35modify1980.301.29391.29391.2894
21402005.04.29 16:35modify1980.301.29391.29381.2894
21412005.04.29 16:35modify1980.301.29391.29371.2894
21422005.04.29 16:42modify1980.301.29391.29371.2894
21432005.04.29 16:42modify1980.301.29391.29361.2894
21442005.04.29 16:42modify1980.301.29391.29351.2894
21452005.04.29 16:56modify1980.301.29391.29341.2894
21462005.04.29 16:56modify1980.301.29391.29331.2894
21472005.04.29 17:03modify1980.301.29391.29321.2894
21482005.04.29 17:03modify1980.301.29391.29311.2894
21492005.04.29 17:03modify1980.301.29391.29301.2894
21502005.04.29 17:20s/l1980.301.29301.29301.289427.005576.45
21512005.04.29 17:20buy1990.301.29311.27611.2971
21522005.05.04 04:00modify1990.301.29311.29321.2971
21532005.05.04 06:27modify1990.301.29311.29341.2971
21542005.05.04 06:27modify1990.301.29311.29351.2971
21552005.05.04 06:28modify1990.301.29311.29361.2971
21562005.05.04 06:28modify1990.301.29311.29371.2971
21572005.05.04 06:29modify1990.301.29311.29381.2971
21582005.05.04 06:29modify1990.301.29311.29391.2971
21592005.05.04 06:29modify1990.301.29311.29401.2971
21602005.05.04 06:29modify1990.301.29311.29411.2971
21612005.05.04 06:31t/p1990.301.29711.29411.2971108.755685.20
21622005.05.04 06:31sell2000.301.29711.31411.2926
21632005.05.04 08:36modify2000.301.29711.29711.2926
21642005.05.04 08:39modify2000.301.29711.29701.2926
21652005.05.04 08:40modify2000.301.29711.29701.2926
21662005.05.04 08:45modify2000.301.29711.29691.2926
21672005.05.04 08:46modify2000.301.29711.29691.2926
21682005.05.04 08:50modify2000.301.29711.29681.2926
21692005.05.04 09:07modify2000.301.29711.29681.2926
21702005.05.04 09:07modify2000.301.29711.29671.2926
21712005.05.04 09:07modify2000.301.29711.29661.2926
21722005.05.04 09:07modify2000.301.29711.29641.2926
21732005.05.04 09:09modify2000.301.29711.29631.2926
21742005.05.04 09:12modify2000.301.29711.29611.2926
21752005.05.04 09:15modify2000.301.29711.29611.2926
21762005.05.04 09:18modify2000.301.29711.29591.2926
21772005.05.04 09:18modify2000.301.29711.29581.2926
21782005.05.04 09:18modify2000.301.29711.29571.2926
21792005.05.04 09:19modify2000.301.29711.29561.2926
21802005.05.04 09:27modify2000.301.29711.29551.2926
21812005.05.04 11:13s/l2000.301.29551.29551.292648.005733.20
21822005.05.04 11:13sell2010.301.29531.31231.2908
21832005.05.04 15:21modify2010.301.29531.29531.2908
21842005.05.04 15:30s/l2010.301.29531.29531.29080.005733.20
21852005.05.04 15:30sell2020.301.29511.31211.2906
21862005.05.04 18:01modify2020.301.29511.29501.2906
21872005.05.04 18:01modify2020.301.29511.29481.2906
21882005.05.04 18:03modify2020.301.29511.29471.2906
21892005.05.04 18:04modify2020.301.29511.29461.2906
21902005.05.04 18:04modify2020.301.29511.29451.2906
21912005.05.04 18:04modify2020.301.29511.29431.2906
21922005.05.04 18:04modify2020.301.29511.29421.2906
21932005.05.04 19:10s/l2020.301.29421.29421.290627.005760.20
21942005.05.04 19:10buy2030.301.29421.27721.2982
21952005.05.05 09:47modify2030.301.29421.29441.2982
21962005.05.05 09:48modify2030.301.29421.29451.2982
21972005.05.05 09:48modify2030.301.29421.29461.2982
21982005.05.05 09:48modify2030.301.29421.29481.2982
21992005.05.05 10:51modify2030.301.29421.29491.2982
22002005.05.05 10:51modify2030.301.29421.29511.2982
22012005.05.05 10:51t/p2030.301.29821.29511.2982117.755877.95
22022005.05.05 10:51sell2040.301.29831.31531.2938
22032005.05.05 12:43modify2040.301.29831.29801.2938
22042005.05.05 13:11modify2040.301.29831.29781.2938
22052005.05.05 14:03modify2040.301.29831.29761.2938
22062005.05.05 15:42modify2040.301.29831.29751.2938
22072005.05.05 15:42modify2040.301.29831.29731.2938
22082005.05.05 15:44modify2040.301.29831.29731.2938
22092005.05.05 15:44modify2040.301.29831.29721.2938
22102005.05.05 15:44modify2040.301.29831.29711.2938
22112005.05.05 15:45modify2040.301.29831.29701.2938
22122005.05.05 15:45modify2040.301.29831.29691.2938
22132005.05.05 15:53modify2040.301.29831.29691.2938
22142005.05.05 16:38modify2040.301.29831.29681.2938
22152005.05.05 16:38modify2040.301.29831.29661.2938
22162005.05.05 16:52modify2040.301.29831.29651.2938
22172005.05.05 16:52t/p2040.301.29381.29651.2938135.006012.95
22182005.05.05 16:52buy2050.301.29381.27681.2978
22192005.05.12 08:34s/l2050.301.27681.27681.2978-525.755487.20
22202005.05.12 08:34buy2060.301.27701.26001.2810
22212005.05.16 00:51s/l2060.301.26001.26001.2810-514.504972.70
22222005.05.16 00:51buy2070.301.26021.24321.2642
22232005.05.16 15:00modify2070.301.26021.26041.2642
22242005.05.16 15:00modify2070.301.26021.26071.2642
22252005.05.16 15:03s/l2070.301.26071.26071.264215.004987.70
22262005.05.16 15:03sell2080.301.26071.27771.2562
22272005.05.20 14:55modify2080.301.26071.26061.2562
22282005.05.20 14:55modify2080.301.26071.26041.2562
22292005.05.20 14:55modify2080.301.26071.26031.2562
22302005.05.20 14:55modify2080.301.26071.26021.2562
22312005.05.20 15:01modify2080.301.26071.26011.2562
22322005.05.20 15:01modify2080.301.26071.25991.2562
22332005.05.20 15:02modify2080.301.26071.25991.2562
22342005.05.20 15:02modify2080.301.26071.25971.2562
22352005.05.20 15:02modify2080.301.26071.25961.2562
22362005.05.20 15:02modify2080.301.26071.25941.2562
22372005.05.20 15:02modify2080.301.26071.25931.2562
22382005.05.20 15:02modify2080.301.26071.25911.2562
22392005.05.20 15:02modify2080.301.26071.25901.2562
22402005.05.20 15:03modify2080.301.26071.25891.2562
22412005.05.20 15:04modify2080.301.26071.25881.2562
22422005.05.20 15:04t/p2080.301.25621.25881.2562144.905132.60
22432005.05.20 15:04buy2090.301.25621.23921.2602
22442005.05.23 16:29modify2090.301.25621.25621.2602
22452005.05.23 16:29modify2090.301.25621.25631.2602
22462005.05.23 16:32modify2090.301.25621.25641.2602
22472005.05.23 16:33modify2090.301.25621.25651.2602
22482005.05.23 18:01s/l2090.301.25651.25651.26026.755139.35
22492005.05.23 18:01sell2100.301.25641.27341.2519
22502005.05.26 08:17modify2100.301.25641.25621.2519
22512005.05.26 08:17modify2100.301.25641.25611.2519
22522005.05.26 08:55s/l2100.301.25611.25611.251917.255156.60
22532005.05.26 08:55buy2110.301.25611.23911.2601
22542005.05.31 03:22s/l2110.301.23911.23911.2601-516.754639.85
22552005.05.31 03:22buy2120.301.23901.22201.2430
22562005.06.01 18:09s/l2120.301.22201.22201.2430-516.754123.10
22572005.06.01 18:09buy2130.301.22221.20521.2262
22582005.06.02 08:53modify2130.301.22221.22221.2262
22592005.06.02 08:53modify2130.301.22221.22231.2262
22602005.06.02 09:14modify2130.301.22221.22241.2262
22612005.06.02 09:14modify2130.301.22221.22251.2262
22622005.06.02 09:14modify2130.301.22221.22261.2262
22632005.06.02 09:16modify2130.301.22221.22271.2262
22642005.06.02 09:17modify2130.301.22221.22271.2262
22652005.06.02 09:17modify2130.301.22221.22281.2262
22662005.06.02 09:17modify2130.301.22221.22291.2262
22672005.06.02 09:17modify2130.301.22221.22301.2262
22682005.06.02 09:18modify2130.301.22221.22311.2262
22692005.06.02 09:19t/p2130.301.22621.22311.2262117.754240.85
22702005.06.02 09:19sell2140.301.22631.24331.2218
22712005.06.02 15:55modify2140.301.22631.22631.2218
22722005.06.02 16:14s/l2140.301.22631.22631.22180.004240.85
22732005.06.02 16:14buy2150.301.22641.20941.2304
22742005.06.02 17:09modify2150.301.22641.22641.2304
22752005.06.02 17:09modify2150.301.22641.22651.2304
22762005.06.02 17:53s/l2150.301.22651.22651.23043.004243.85
22772005.06.02 17:53buy2160.301.22671.20971.2307
22782005.06.03 07:22modify2160.301.22671.22681.2307
22792005.06.03 07:22modify2160.301.22671.22701.2307
22802005.06.03 07:22modify2160.301.22671.22721.2307
22812005.06.03 07:22modify2160.301.22671.22741.2307
22822005.06.03 07:22modify2160.301.22671.22751.2307
22832005.06.03 07:46modify2160.301.22671.22761.2307
22842005.06.03 07:48modify2160.301.22671.22771.2307
22852005.06.03 07:51t/p2160.301.23071.22771.2307117.754361.60
22862005.06.03 07:51sell2170.301.23071.24771.2262
22872005.06.03 08:09modify2170.301.23071.23041.2262
22882005.06.03 08:09modify2170.301.23071.22981.2262
22892005.06.03 08:09modify2170.301.23071.22921.2262
22902005.06.03 08:09t/p2170.301.22621.22921.2262135.004496.60
22912005.06.03 08:09buy2180.301.22621.20921.2302
22922005.06.03 13:05modify2180.301.22621.22621.2302
22932005.06.03 13:06modify2180.301.22621.22631.2302
22942005.06.03 13:06modify2180.301.22621.22641.2302
22952005.06.03 13:06modify2180.301.22621.22651.2302
22962005.06.03 13:18modify2180.301.22621.22681.2302
22972005.06.03 14:30t/p2180.301.23021.22681.2302120.004616.60
22982005.06.03 14:30sell2190.301.23021.24721.2257
22992005.06.03 14:37modify2190.301.23021.23011.2257
23002005.06.03 14:37modify2190.301.23021.23001.2257
23012005.06.03 14:37modify2190.301.23021.22981.2257
23022005.06.03 14:37modify2190.301.23021.22971.2257
23032005.06.03 14:37modify2190.301.23021.22951.2257
23042005.06.03 14:37modify2190.301.23021.22941.2257
23052005.06.03 14:37modify2190.301.23021.22921.2257
23062005.06.03 14:37modify2190.301.23021.22911.2257
23072005.06.03 14:37modify2190.301.23021.22891.2257
23082005.06.03 14:37modify2190.301.23021.22881.2257
23092005.06.03 14:38modify2190.301.23021.22871.2257
23102005.06.03 14:44s/l2190.301.22871.22871.225745.004661.60
23112005.06.03 14:44sell2200.301.22851.24551.2240
23122005.06.03 17:01modify2200.301.22851.22841.2240
23132005.06.03 17:01modify2200.301.22851.22831.2240
23142005.06.03 17:08modify2200.301.22851.22811.2240
23152005.06.03 17:08modify2200.301.22851.22791.2240
23162005.06.03 17:09modify2200.301.22851.22781.2240
23172005.06.03 17:09modify2200.301.22851.22761.2240
23182005.06.03 17:09modify2200.301.22851.22751.2240
23192005.06.03 17:09modify2200.301.22851.22731.2240
23202005.06.03 17:10modify2200.301.22851.22721.2240
23212005.06.03 17:10modify2200.301.22851.22711.2240
23222005.06.03 17:10modify2200.301.22851.22701.2240
23232005.06.03 17:10modify2200.301.22851.22691.2240
23242005.06.03 17:11modify2200.301.22851.22691.2240
23252005.06.03 17:11modify2200.301.22851.22681.2240
23262005.06.03 17:11modify2200.301.22851.22671.2240
23272005.06.03 17:12t/p2200.301.22401.22671.2240135.004796.60
23282005.06.03 17:12buy2210.301.22401.20701.2280
23292005.06.06 06:04modify2210.301.22401.22401.2280
23302005.06.06 06:04modify2210.301.22401.22421.2280
23312005.06.06 08:20s/l2210.301.22421.22421.22803.754800.35
23322005.06.06 08:20buy2220.301.22431.20731.2283
23332005.06.06 10:58modify2220.301.22431.22441.2283
23342005.06.06 10:58modify2220.301.22431.22451.2283
23352005.06.06 10:58modify2220.301.22431.22471.2283
23362005.06.06 10:59modify2220.301.22431.22481.2283
23372005.06.06 10:59modify2220.301.22431.22511.2283
23382005.06.06 10:59t/p2220.301.22831.22511.2283120.004920.35
23392005.06.06 10:59sell2230.301.22831.24531.2238
23402005.06.06 13:11modify2230.301.22831.22821.2238
23412005.06.06 14:49s/l2230.301.22821.22821.22383.004923.35
23422005.06.06 14:49sell2240.301.22801.24501.2235
23432005.06.07 00:09modify2240.301.22801.22791.2235
23442005.06.07 00:11modify2240.301.22801.22781.2235
23452005.06.07 01:22modify2240.301.22801.22781.2235
23462005.06.07 03:08modify2240.301.22801.22771.2235
23472005.06.07 03:30modify2240.301.22801.22771.2235
23482005.06.07 03:30modify2240.301.22801.22751.2235
23492005.06.07 03:30modify2240.301.22801.22741.2235
23502005.06.07 03:32modify2240.301.22801.22731.2235
23512005.06.07 03:32modify2240.301.22801.22721.2235
23522005.06.07 03:32modify2240.301.22801.22711.2235
23532005.06.07 03:32modify2240.301.22801.22701.2235
23542005.06.07 03:33modify2240.301.22801.22691.2235
23552005.06.07 03:33modify2240.301.22801.22681.2235
23562005.06.07 03:33modify2240.301.22801.22671.2235
23572005.06.07 03:33modify2240.301.22801.22661.2235
23582005.06.07 03:35modify2240.301.22801.22661.2235
23592005.06.07 03:40modify2240.301.22801.22651.2235
23602005.06.07 04:28s/l2240.301.22651.22651.223546.654970.00
23612005.06.07 04:28sell2250.301.22631.24331.2218
23622005.06.08 19:30modify2250.301.22631.22621.2218
23632005.06.08 19:30modify2250.301.22631.22611.2218
23642005.06.08 19:31modify2250.301.22631.22601.2218
23652005.06.08 19:38modify2250.301.22631.22591.2218
23662005.06.08 19:38modify2250.301.22631.22581.2218
23672005.06.08 19:38modify2250.301.22631.22571.2218
23682005.06.08 19:38modify2250.301.22631.22561.2218
23692005.06.08 19:38modify2250.301.22631.22551.2218
23702005.06.08 20:11modify2250.301.22631.22541.2218
23712005.06.08 20:11modify2250.301.22631.22531.2218
23722005.06.08 20:11modify2250.301.22631.22521.2218
23732005.06.08 20:11modify2250.301.22631.22511.2218
23742005.06.08 20:11modify2250.301.22631.22501.2218
23752005.06.08 20:12modify2250.301.22631.22501.2218
23762005.06.08 20:12modify2250.301.22631.22491.2218
23772005.06.08 20:13modify2250.301.22631.22471.2218
23782005.06.08 20:20modify2250.301.22631.22461.2218
23792005.06.08 20:20modify2250.301.22631.22451.2218
23802005.06.08 20:21modify2250.301.22631.22441.2218
23812005.06.08 20:23t/p2250.301.22181.22441.2218139.955109.95
23822005.06.08 20:23buy2260.301.22171.20471.2257
23832005.06.09 03:25modify2260.301.22171.22181.2257
23842005.06.09 08:16s/l2260.301.22181.22181.22570.755110.70
23852005.06.09 08:16buy2270.301.22181.20481.2258
23862005.06.09 16:04modify2270.301.22181.22191.2258
23872005.06.09 16:04modify2270.301.22181.22211.2258
23882005.06.09 16:05modify2270.301.22181.22211.2258
23892005.06.09 16:05modify2270.301.22181.22221.2258
23902005.06.09 16:05modify2270.301.22181.22231.2258
23912005.06.09 16:05modify2270.301.22181.22241.2258
23922005.06.09 16:24s/l2270.301.22241.22241.225818.005128.70
23932005.06.09 16:24buy2280.301.22241.20541.2264
23942005.06.13 11:18s/l2280.301.20541.20541.2264-514.504614.20
23952005.06.13 11:18buy2290.301.20561.18861.2096
23962005.06.13 19:08modify2290.301.20561.20571.2096
23972005.06.13 19:11modify2290.301.20561.20571.2096
23982005.06.13 19:12modify2290.301.20561.20581.2096
23992005.06.13 19:12modify2290.301.20561.20591.2096
24002005.06.13 19:12modify2290.301.20561.20611.2096
24012005.06.13 19:32modify2290.301.20561.20621.2096
24022005.06.13 19:32modify2290.301.20561.20631.2096
24032005.06.13 19:34modify2290.301.20561.20631.2096
24042005.06.13 19:37modify2290.301.20561.20641.2096
24052005.06.13 19:37modify2290.301.20561.20661.2096
24062005.06.13 19:38t/p2290.301.20961.20661.2096120.004734.20
24072005.06.13 19:38sell2300.301.20971.22671.2052
24082005.06.14 15:13modify2300.301.20971.20951.2052
24092005.06.14 15:13modify2300.301.20971.20941.2052
24102005.06.14 15:14modify2300.301.20971.20931.2052
24112005.06.14 15:14modify2300.301.20971.20911.2052
24122005.06.14 15:14modify2300.301.20971.20891.2052
24132005.06.14 15:14modify2300.301.20971.20871.2052
24142005.06.14 15:14modify2300.301.20971.20861.2052
24152005.06.14 15:14modify2300.301.20971.20841.2052
24162005.06.14 15:14modify2300.301.20971.20831.2052
24172005.06.14 15:32modify2300.301.20971.20811.2052
24182005.06.14 15:35modify2300.301.20971.20801.2052
24192005.06.14 15:35modify2300.301.20971.20791.2052
24202005.06.14 15:35modify2300.301.20971.20781.2052
24212005.06.14 15:35modify2300.301.20971.20771.2052
24222005.06.14 15:38t/p2300.301.20521.20771.2052136.654870.85
24232005.06.14 15:38buy2310.301.20521.18821.2092
24242005.06.15 15:32modify2310.301.20521.20541.2092
24252005.06.15 15:33modify2310.301.20521.20551.2092
24262005.06.15 15:33modify2310.301.20521.20571.2092
24272005.06.15 15:33modify2310.301.20521.20581.2092
24282005.06.15 15:34modify2310.301.20521.20591.2092
24292005.06.15 15:34modify2310.301.20521.20601.2092
24302005.06.15 15:34modify2310.301.20521.20611.2092
24312005.06.15 15:34t/p2310.301.20921.20611.2092113.254984.10
24322005.06.15 15:34sell2320.301.20931.22631.2048
24332005.06.16 05:48modify2320.301.20931.20921.2048
24342005.06.16 05:48modify2320.301.20931.20911.2048
24352005.06.16 05:53modify2320.301.20931.20901.2048
24362005.06.16 05:53modify2320.301.20931.20891.2048
24372005.06.16 05:54modify2320.301.20931.20881.2048
24382005.06.16 05:54modify2320.301.20931.20871.2048
24392005.06.16 05:55modify2320.301.20931.20831.2048
24402005.06.16 07:42s/l2320.301.20831.20831.204831.655015.75
24412005.06.16 07:42buy2330.301.20841.19141.2124
24422005.06.16 11:42modify2330.301.20841.20851.2124
24432005.06.16 12:01modify2330.301.20841.20851.2124
24442005.06.16 12:02modify2330.301.20841.20861.2124
24452005.06.16 12:03modify2330.301.20841.20871.2124
24462005.06.16 12:04modify2330.301.20841.20881.2124
24472005.06.16 12:04modify2330.301.20841.20901.2124
24482005.06.16 12:22modify2330.301.20841.20911.2124
24492005.06.16 12:22modify2330.301.20841.20921.2124
24502005.06.16 12:24modify2330.301.20841.20931.2124
24512005.06.16 12:24t/p2330.301.21241.20931.2124120.005135.75
24522005.06.16 12:24sell2340.301.21261.22961.2081
24532005.06.16 15:48modify2340.301.21261.21241.2081
24542005.06.16 15:48modify2340.301.21261.21221.2081
24552005.06.16 15:48modify2340.301.21261.21201.2081
24562005.06.16 15:48modify2340.301.21261.21181.2081
24572005.06.16 15:48modify2340.301.21261.21161.2081
24582005.06.16 15:49modify2340.301.21261.21151.2081
24592005.06.16 15:49modify2340.301.21261.21141.2081
24602005.06.16 15:54modify2340.301.21261.21121.2081
24612005.06.16 15:54modify2340.301.21261.21111.2081
24622005.06.16 15:54modify2340.301.21261.21101.2081
24632005.06.16 15:54modify2340.301.21261.21081.2081
24642005.06.16 15:54modify2340.301.21261.21071.2081
24652005.06.16 15:56t/p2340.301.20811.21071.2081135.005270.75
24662005.06.16 15:56buy2350.301.20801.19101.2120
24672005.06.17 03:46modify2350.301.20801.20811.2120
24682005.06.17 03:46modify2350.301.20801.20841.2120
24692005.06.17 03:46modify2350.301.20801.20861.2120
24702005.06.17 03:54modify2350.301.20801.20871.2120
24712005.06.17 03:59modify2350.301.20801.20881.2120
24722005.06.17 08:57modify2350.301.20801.20881.2120
24732005.06.17 08:57modify2350.301.20801.20891.2120
24742005.06.17 09:07t/p2350.301.21201.20891.2120117.755388.50
24752005.06.17 09:07sell2360.301.21201.22901.2075
24762005.06.21 10:02modify2360.301.21201.21191.2075
24772005.06.21 10:02modify2360.301.21201.21181.2075
24782005.06.21 10:02modify2360.301.21201.21171.2075
24792005.06.21 10:30modify2360.301.21201.21161.2075
24802005.06.21 10:30modify2360.301.21201.21151.2075
24812005.06.21 10:30modify2360.301.21201.21141.2075
24822005.06.21 10:30modify2360.301.21201.21131.2075
24832005.06.21 11:01modify2360.301.21201.21121.2075
24842005.06.21 11:01modify2360.301.21201.21091.2075
24852005.06.21 11:01modify2360.301.21201.21061.2075
24862005.06.21 11:49modify2360.301.21201.21061.2075
24872005.06.21 11:49modify2360.301.21201.21051.2075
24882005.06.21 11:49modify2360.301.21201.21031.2075
24892005.06.21 11:51modify2360.301.21201.21021.2075
24902005.06.21 11:51modify2360.301.21201.21011.2075
24912005.06.21 13:05modify2360.301.21201.21011.2075
24922005.06.21 13:06t/p2360.301.20751.21011.2075138.305526.80
24932005.06.21 13:06buy2370.301.20751.19051.2115
24942005.06.21 15:00modify2370.301.20751.20771.2115
24952005.06.21 15:01modify2370.301.20751.20771.2115
24962005.06.21 15:02modify2370.301.20751.20781.2115
24972005.06.21 15:07modify2370.301.20751.20781.2115
24982005.06.21 15:08modify2370.301.20751.20791.2115
24992005.06.21 15:13modify2370.301.20751.20811.2115
25002005.06.21 15:13modify2370.301.20751.20821.2115
25012005.06.21 15:15modify2370.301.20751.20821.2115
25022005.06.21 15:15modify2370.301.20751.20831.2115
25032005.06.21 15:17modify2370.301.20751.20841.2115
25042005.06.21 15:18modify2370.301.20751.20851.2115
25052005.06.21 15:20t/p2370.301.21151.20851.2115120.005646.80
25062005.06.21 15:20sell2380.301.21151.22851.2070
25072005.06.23 09:37modify2380.301.21151.21141.2070
25082005.06.23 09:37modify2380.301.21151.21131.2070
25092005.06.23 09:37modify2380.301.21151.21121.2070
25102005.06.23 09:37modify2380.301.21151.21111.2070
25112005.06.23 09:37modify2380.301.21151.21101.2070
25122005.06.23 09:38modify2380.301.21151.21091.2070
25132005.06.23 09:38modify2380.301.21151.21081.2070
25142005.06.23 09:38modify2380.301.21151.21071.2070
25152005.06.23 09:38modify2380.301.21151.21061.2070
25162005.06.23 09:58modify2380.301.21151.21051.2070
25172005.06.23 09:59modify2380.301.21151.21041.2070
25182005.06.23 09:59modify2380.301.21151.21031.2070
25192005.06.23 09:59modify2380.301.21151.21021.2070
25202005.06.23 13:53modify2380.301.21151.21011.2070
25212005.06.23 13:53modify2380.301.21151.20991.2070
25222005.06.23 13:55modify2380.301.21151.20981.2070
25232005.06.23 13:55modify2380.301.21151.20971.2070
25242005.06.23 13:57modify2380.301.21151.20971.2070
25252005.06.23 13:57modify2380.301.21151.20961.2070
25262005.06.23 14:10t/p2380.301.20701.20961.2070141.605788.40
25272005.06.23 14:10buy2390.301.20701.19001.2110
25282005.06.24 16:31modify2390.301.20701.20711.2110
25292005.06.24 16:32modify2390.301.20701.20711.2110
25302005.06.24 16:32modify2390.301.20701.20731.2110
25312005.06.24 16:33modify2390.301.20701.20741.2110
25322005.06.24 16:33modify2390.301.20701.20751.2110
25332005.06.24 17:03s/l2390.301.20751.20751.211012.755801.15
25342005.06.24 17:03sell2400.301.20751.22451.2030
25352005.06.29 08:14modify2400.301.20751.20721.2030
25362005.06.29 08:15modify2400.301.20751.20711.2030
25372005.06.29 08:15modify2400.301.20751.20701.2030
25382005.06.29 08:15modify2400.301.20751.20681.2030
25392005.06.29 08:15modify2400.301.20751.20671.2030
25402005.06.29 08:16modify2400.301.20751.20651.2030
25412005.06.29 08:16modify2400.301.20751.20641.2030
25422005.06.29 08:17modify2400.301.20751.20631.2030
25432005.06.29 08:17modify2400.301.20751.20621.2030
25442005.06.29 08:17modify2400.301.20751.20611.2030
25452005.06.29 08:18modify2400.301.20751.20601.2030
25462005.06.29 08:18modify2400.301.20751.20591.2030
25472005.06.29 09:04modify2400.301.20751.20581.2030
25482005.06.29 09:04modify2400.301.20751.20571.2030
25492005.06.29 09:05modify2400.301.20751.20561.2030
25502005.06.29 09:06modify2400.301.20751.20561.2030
25512005.06.29 09:41t/p2400.301.20301.20561.2030143.255944.40
25522005.06.29 09:41buy2410.301.20301.18601.2070
25532005.06.29 11:15modify2410.301.20301.20311.2070
25542005.06.29 11:16modify2410.301.20301.20311.2070
25552005.06.29 11:17modify2410.301.20301.20321.2070
25562005.06.29 12:09modify2410.301.20301.20331.2070
25572005.06.29 12:17modify2410.301.20301.20351.2070
25582005.06.29 12:17modify2410.301.20301.20381.2070
25592005.06.29 12:17modify2410.301.20301.20391.2070
25602005.06.29 12:18t/p2410.301.20701.20391.2070120.006064.40
25612005.06.29 12:18sell2420.301.20701.22401.2025
25622005.06.29 14:55modify2420.301.20701.20691.2025
25632005.06.29 14:56modify2420.301.20701.20691.2025
25642005.06.29 14:56modify2420.301.20701.20681.2025
25652005.06.29 14:57modify2420.301.20701.20681.2025
25662005.06.29 14:57modify2420.301.20701.20681.2025
25672005.06.29 14:58modify2420.301.20701.20671.2025
25682005.06.29 14:59modify2420.301.20701.20661.2025
25692005.06.29 15:01modify2420.301.20701.20661.2025
25702005.06.29 15:02modify2420.301.20701.20651.2025
25712005.06.29 15:02modify2420.301.20701.20641.2025
25722005.06.29 15:08modify2420.301.20701.20631.2025
25732005.06.29 15:08modify2420.301.20701.20621.2025
25742005.06.29 15:12modify2420.301.20701.20621.2025
25752005.06.29 15:12modify2420.301.20701.20611.2025
25762005.06.29 15:12modify2420.301.20701.20601.2025
25772005.06.29 15:12modify2420.301.20701.20591.2025
25782005.06.29 15:12modify2420.301.20701.20581.2025
25792005.06.29 15:12modify2420.301.20701.20571.2025
25802005.06.29 15:13modify2420.301.20701.20561.2025
25812005.06.29 16:15modify2420.301.20701.20551.2025
25822005.06.29 16:16modify2420.301.20701.20541.2025
25832005.06.29 16:16modify2420.301.20701.20531.2025
25842005.06.29 16:20modify2420.301.20701.20521.2025
25852005.06.29 16:20modify2420.301.20701.20511.2025
25862005.06.29 16:20t/p2420.301.20251.20511.2025135.006199.40
25872005.06.29 16:20buy2430.301.20241.18541.2064
25882005.06.29 16:42modify2430.301.20241.20241.2064
25892005.06.29 16:42modify2430.301.20241.20261.2064
25902005.06.29 16:42modify2430.301.20241.20271.2064
25912005.06.29 16:42modify2430.301.20241.20291.2064
25922005.06.29 16:42modify2430.301.20241.20301.2064
25932005.06.29 16:42modify2430.301.20241.20321.2064
25942005.06.29 16:42modify2430.301.20241.20331.2064
25952005.06.29 16:48modify2430.301.20241.20331.2064
25962005.06.29 16:48t/p2430.301.20641.20331.2064120.006319.40
25972005.06.29 16:48sell2440.301.20641.22341.2019
25982005.07.01 07:54modify2440.301.20641.20621.2019
25992005.07.01 07:54modify2440.301.20641.20611.2019
26002005.07.01 07:54modify2440.301.20641.20601.2019
26012005.07.01 08:01modify2440.301.20641.20591.2019
26022005.07.01 08:02modify2440.301.20641.20581.2019
26032005.07.01 08:17modify2440.301.20641.20581.2019
26042005.07.01 08:19modify2440.301.20641.20571.2019
26052005.07.01 08:50modify2440.301.20641.20551.2019
26062005.07.01 08:50modify2440.301.20641.20541.2019
26072005.07.01 09:09s/l2440.301.20541.20541.201933.306352.70
26082005.07.01 09:09buy2450.301.20551.18851.2095
26092005.07.01 11:32modify2450.301.20551.20561.2095
26102005.07.01 11:34modify2450.301.20551.20571.2095
26112005.07.01 11:34modify2450.301.20551.20591.2095
26122005.07.01 11:34modify2450.301.20551.20601.2095
26132005.07.01 11:35modify2450.301.20551.20611.2095
26142005.07.01 11:35modify2450.301.20551.20621.2095
26152005.07.01 11:35t/p2450.301.20951.20621.2095120.006472.70
26162005.07.01 11:35sell2460.301.20951.22651.2050
26172005.07.01 14:33modify2460.301.20951.20841.2050
26182005.07.01 14:33t/p2460.301.20501.20841.2050135.006607.70
26192005.07.01 14:33buy2470.301.20421.18721.2082
26202005.07.01 14:34modify2470.301.20421.20461.2082
26212005.07.01 14:50modify2470.301.20421.20481.2082
26222005.07.01 14:50modify2470.301.20421.20491.2082
26232005.07.01 16:00s/l2470.301.20491.20491.208221.006628.70
26242005.07.01 16:00buy2480.301.20511.18811.2091
26252005.07.05 08:39s/l2480.301.18811.18811.2091-514.506114.20
26262005.07.05 08:39buy2490.301.18831.17131.1923
26272005.07.05 10:37modify2490.301.18831.18831.1923
26282005.07.05 10:37modify2490.301.18831.18841.1923
26292005.07.05 10:38modify2490.301.18831.18851.1923
26302005.07.05 10:38modify2490.301.18831.18861.1923
26312005.07.05 10:38modify2490.301.18831.18881.1923
26322005.07.05 10:38modify2490.301.18831.18891.1923
26332005.07.05 10:45modify2490.301.18831.18901.1923
26342005.07.05 10:46modify2490.301.18831.18911.1923
26352005.07.05 10:46modify2490.301.18831.18921.1923
26362005.07.05 10:46t/p2490.301.19231.18921.1923120.006234.20
26372005.07.05 10:46sell2500.301.19241.20941.1879
26382005.07.05 12:09modify2500.301.19241.19231.1879
26392005.07.05 12:09modify2500.301.19241.19221.1879
26402005.07.05 12:10modify2500.301.19241.19211.1879
26412005.07.05 12:10modify2500.301.19241.19191.1879
26422005.07.05 12:11modify2500.301.19241.19181.1879
26432005.07.05 12:11modify2500.301.19241.19171.1879
26442005.07.05 12:12modify2500.301.19241.19171.1879
26452005.07.05 12:12modify2500.301.19241.19161.1879
26462005.07.05 12:12modify2500.301.19241.19151.1879
26472005.07.05 12:58modify2500.301.19241.19151.1879
26482005.07.05 13:39modify2500.301.19241.19141.1879
26492005.07.05 13:39modify2500.301.19241.19131.1879
26502005.07.05 13:40modify2500.301.19241.19121.1879
26512005.07.05 13:40modify2500.301.19241.19111.1879
26522005.07.05 13:40modify2500.301.19241.19101.1879
26532005.07.05 13:40modify2500.301.19241.19091.1879
26542005.07.05 13:40modify2500.301.19241.19081.1879
26552005.07.05 13:41modify2500.301.19241.19071.1879
26562005.07.05 13:41modify2500.301.19241.19051.1879
26572005.07.05 13:41t/p2500.301.18791.19051.1879135.006369.20
26582005.07.05 13:41buy2510.301.18791.17091.1919
26592005.07.05 14:50modify2510.301.18791.18801.1919
26602005.07.05 14:51modify2510.301.18791.18801.1919
26612005.07.05 14:51modify2510.301.18791.18811.1919
26622005.07.05 14:51modify2510.301.18791.18821.1919
26632005.07.05 14:51modify2510.301.18791.18831.1919
26642005.07.05 14:52modify2510.301.18791.18831.1919
26652005.07.05 15:06modify2510.301.18791.18841.1919
26662005.07.05 15:06modify2510.301.18791.18841.1919
26672005.07.05 15:06modify2510.301.18791.18851.1919
26682005.07.05 15:07modify2510.301.18791.18881.1919
26692005.07.05 16:06modify2510.301.18791.18881.1919
26702005.07.05 16:06modify2510.301.18791.18891.1919
26712005.07.05 16:08t/p2510.301.19191.18891.1919120.006489.20
26722005.07.05 16:08sell2520.301.19191.20891.1874
26732005.07.05 17:04modify2520.301.19191.19181.1874
26742005.07.05 17:04modify2520.301.19191.19171.1874
26752005.07.05 17:04modify2520.301.19191.19151.1874
26762005.07.05 17:04modify2520.301.19191.19141.1874
26772005.07.05 17:18modify2520.301.19191.19121.1874
26782005.07.05 17:19modify2520.301.19191.19101.1874
26792005.07.05 17:19modify2520.301.19191.19091.1874
26802005.07.05 17:38s/l2520.301.19091.19091.187430.006519.20
26812005.07.05 17:38sell2530.301.19071.20771.1862
26822005.07.08 14:32modify2530.301.19071.19071.1862
26832005.07.08 14:33modify2530.301.19071.19061.1862
26842005.07.08 14:33modify2530.301.19071.19041.1862
26852005.07.08 14:33modify2530.301.19071.19031.1862
26862005.07.08 14:33modify2530.301.19071.19011.1862
26872005.07.08 14:33modify2530.301.19071.19001.1862
26882005.07.08 14:36s/l2530.301.19001.19001.186229.256548.45
26892005.07.08 14:36buy2540.301.19011.17311.1941
26902005.07.08 14:38modify2540.301.19011.19031.1941
26912005.07.08 14:38modify2540.301.19011.19061.1941
26922005.07.08 14:39modify2540.301.19011.19071.1941
26932005.07.08 14:39modify2540.301.19011.19081.1941
26942005.07.08 14:39modify2540.301.19011.19091.1941
26952005.07.08 14:39modify2540.301.19011.19101.1941
26962005.07.08 14:39t/p2540.301.19411.19101.1941120.006668.45
26972005.07.08 14:39sell2550.301.19411.21111.1896
26982005.07.08 14:43modify2550.301.19411.19391.1896
26992005.07.08 14:43modify2550.301.19411.19371.1896
27002005.07.08 14:44modify2550.301.19411.19361.1896
27012005.07.08 14:44modify2550.301.19411.19341.1896
27022005.07.08 14:44modify2550.301.19411.19331.1896
27032005.07.08 14:44modify2550.301.19411.19321.1896
27042005.07.08 14:45modify2550.301.19411.19311.1896
27052005.07.08 14:46modify2550.301.19411.19301.1896
27062005.07.08 14:46modify2550.301.19411.19291.1896
27072005.07.08 14:47modify2550.301.19411.19281.1896
27082005.07.08 14:47modify2550.301.19411.19271.1896
27092005.07.08 14:49s/l2550.301.19271.19271.189642.006710.45
27102005.07.08 14:49sell2560.301.19261.20961.1881
27112005.07.12 03:43s/l2560.301.20961.20961.1881-506.706203.75
27122005.07.12 03:43sell2570.301.20941.22641.2049
27132005.07.14 00:30modify2570.301.20941.20931.2049
27142005.07.14 00:31modify2570.301.20941.20921.2049
27152005.07.14 00:32modify2570.301.20941.20911.2049
27162005.07.14 00:32modify2570.301.20941.20911.2049
27172005.07.14 03:52modify2570.301.20941.20901.2049
27182005.07.14 03:54modify2570.301.20941.20891.2049
27192005.07.14 03:54modify2570.301.20941.20861.2049
27202005.07.14 04:01modify2570.301.20941.20831.2049
27212005.07.14 04:02modify2570.301.20941.20831.2049
27222005.07.14 08:24s/l2570.301.20831.20831.204939.606243.35
27232005.07.14 08:24sell2580.301.20811.22511.2036
27242005.07.15 14:34modify2580.301.20811.20791.2036
27252005.07.15 14:35modify2580.301.20811.20781.2036
27262005.07.15 14:35modify2580.301.20811.20771.2036
27272005.07.15 14:35modify2580.301.20811.20761.2036
27282005.07.15 14:36modify2580.301.20811.20751.2036
27292005.07.15 14:36modify2580.301.20811.20721.2036
27302005.07.15 14:36modify2580.301.20811.20701.2036
27312005.07.15 14:36modify2580.301.20811.20671.2036
27322005.07.15 14:36modify2580.301.20811.20641.2036
27332005.07.15 14:36modify2580.301.20811.20621.2036
27342005.07.15 14:36t/p2580.301.20361.20621.2036136.656380.00
27352005.07.15 14:36buy2590.301.20341.18641.2074
27362005.07.18 08:12modify2590.301.20341.20351.2074
27372005.07.18 08:12modify2590.301.20341.20361.2074
27382005.07.18 08:12modify2590.301.20341.20371.2074
27392005.07.18 08:16modify2590.301.20341.20381.2074
27402005.07.18 08:16modify2590.301.20341.20391.2074
27412005.07.18 08:16modify2590.301.20341.20401.2074
27422005.07.18 08:17modify2590.301.20341.20411.2074
27432005.07.18 08:23modify2590.301.20341.20421.2074
27442005.07.18 08:27modify2590.301.20341.20421.2074
27452005.07.18 08:27t/p2590.301.20741.20421.2074117.756497.75
27462005.07.18 08:27sell2600.301.20741.22441.2029
27472005.07.18 13:33modify2600.301.20741.20741.2029
27482005.07.18 14:58modify2600.301.20741.20731.2029
27492005.07.18 14:58modify2600.301.20741.20711.2029
27502005.07.18 15:00modify2600.301.20741.20701.2029
27512005.07.18 15:00modify2600.301.20741.20691.2029
27522005.07.18 15:00modify2600.301.20741.20681.2029
27532005.07.18 15:45s/l2600.301.20681.20681.202918.006515.75
27542005.07.18 15:45sell2610.301.20671.22371.2022
27552005.07.19 06:03modify2610.301.20671.20651.2022
27562005.07.19 06:10modify2610.301.20671.20641.2022
27572005.07.19 06:11modify2610.301.20671.20631.2022
27582005.07.19 06:11modify2610.301.20671.20601.2022
27592005.07.19 06:40modify2610.301.20671.20591.2022
27602005.07.19 06:43modify2610.301.20671.20591.2022
27612005.07.19 06:43modify2610.301.20671.20581.2022
27622005.07.19 06:49modify2610.301.20671.20561.2022
27632005.07.19 06:54modify2610.301.20671.20551.2022
27642005.07.19 06:54modify2610.301.20671.20541.2022
27652005.07.19 06:59modify2610.301.20671.20531.2022
27662005.07.19 07:01modify2610.301.20671.20521.2022
27672005.07.19 07:02modify2610.301.20671.20511.2022
27682005.07.19 07:23modify2610.301.20671.20491.2022
27692005.07.19 07:23modify2610.301.20671.20481.2022
27702005.07.19 07:24modify2610.301.20671.20481.2022
27712005.07.19 07:24t/p2610.301.20221.20481.2022136.656652.40
27722005.07.19 07:24buy2620.301.20181.18481.2058
27732005.07.20 02:44modify2620.301.20181.20201.2058
27742005.07.20 02:44modify2620.301.20181.20221.2058
27752005.07.20 02:45modify2620.301.20181.20221.2058
27762005.07.20 02:45modify2620.301.20181.20231.2058
27772005.07.20 02:46modify2620.301.20181.20241.2058
27782005.07.20 02:53modify2620.301.20181.20251.2058
27792005.07.20 03:06modify2620.301.20181.20261.2058
27802005.07.20 03:06modify2620.301.20181.20271.2058
27812005.07.20 03:07t/p2620.301.20581.20271.2058113.256765.65
27822005.07.20 03:07sell2630.301.20581.22281.2013
27832005.07.20 16:13modify2630.301.20581.20571.2013
27842005.07.20 16:16modify2630.301.20581.20561.2013
27852005.07.20 16:16modify2630.301.20581.20551.2013
27862005.07.20 16:18modify2630.301.20581.20551.2013
27872005.07.20 16:28modify2630.301.20581.20541.2013
27882005.07.20 16:28modify2630.301.20581.20521.2013
27892005.07.20 16:28modify2630.301.20581.20511.2013
27902005.07.20 16:28modify2630.301.20581.20491.2013
27912005.07.20 16:29modify2630.301.20581.20481.2013
27922005.07.20 16:29modify2630.301.20581.20471.2013
27932005.07.20 16:31modify2630.301.20581.20451.2013
27942005.07.20 16:31modify2630.301.20581.20441.2013
27952005.07.20 16:32modify2630.301.20581.20431.2013
27962005.07.20 16:33modify2630.301.20581.20421.2013
27972005.07.20 16:33modify2630.301.20581.20411.2013
27982005.07.20 16:33modify2630.301.20581.20391.2013
27992005.07.20 16:33t/p2630.301.20131.20391.2013135.006900.65
28002005.07.20 16:33buy2640.301.20121.18421.2052
28012005.07.20 17:59modify2640.301.20121.20131.2052
28022005.07.20 17:59modify2640.301.20121.20141.2052
28032005.07.20 17:59modify2640.301.20121.20141.2052
28042005.07.20 18:00modify2640.301.20121.20151.2052
28052005.07.20 18:07modify2640.301.20121.20151.2052
28062005.07.20 18:14modify2640.301.20121.20161.2052
28072005.07.20 19:01modify2640.301.20121.20181.2052
28082005.07.20 19:02modify2640.301.20121.20191.2052
28092005.07.20 19:02modify2640.301.20121.20221.2052
28102005.07.20 19:03t/p2640.301.20521.20221.2052120.007020.65
28112005.07.20 19:03buy2650.301.20541.18841.2094
28122005.07.20 19:29modify2650.301.20541.20551.2094
28132005.07.20 19:29modify2650.301.20541.20581.2094
28142005.07.20 19:29modify2650.301.20541.20611.2094
28152005.07.20 19:29modify2650.301.20541.20631.2094
28162005.07.20 19:30t/p2650.301.20941.20631.2094120.007140.65
28172005.07.20 19:30sell2660.301.20941.22641.2049
28182005.07.22 18:06modify2660.301.20941.20941.2049
28192005.07.22 18:06modify2660.301.20941.20931.2049
28202005.07.22 18:17modify2660.301.20941.20911.2049
28212005.07.22 18:18modify2660.301.20941.20901.2049
28222005.07.22 18:18modify2660.301.20941.20881.2049
28232005.07.22 18:18modify2660.301.20941.20861.2049
28242005.07.22 18:18modify2660.301.20941.20841.2049
28252005.07.22 18:18modify2660.301.20941.20821.2049
28262005.07.22 18:18modify2660.301.20941.20801.2049
28272005.07.22 19:17s/l2660.301.20801.20801.204945.307185.95
28282005.07.22 19:17buy2670.301.20801.19101.2120
28292005.07.28 17:21modify2670.301.20801.20811.2120
28302005.07.28 17:21modify2670.301.20801.20831.2120
28312005.07.28 17:22modify2670.301.20801.20831.2120
28322005.07.28 17:22modify2670.301.20801.20841.2120
28332005.07.28 17:22modify2670.301.20801.20851.2120
28342005.07.28 17:23modify2670.301.20801.20851.2120
28352005.07.28 17:23modify2670.301.20801.20861.2120
28362005.07.28 17:24modify2670.301.20801.20871.2120
28372005.07.28 17:24modify2670.301.20801.20881.2120
28382005.07.28 17:24modify2670.301.20801.20891.2120
28392005.07.28 17:38t/p2670.301.21201.20891.2120106.507292.45
28402005.07.28 17:38sell2680.301.21201.22901.2075
28412005.07.29 10:05modify2680.301.21201.21191.2075
28422005.07.29 10:05modify2680.301.21201.21171.2075
28432005.07.29 10:06modify2680.301.21201.21151.2075
28442005.07.29 10:06modify2680.301.21201.21141.2075
28452005.07.29 10:07modify2680.301.21201.21131.2075
28462005.07.29 10:07modify2680.301.21201.21111.2075
28472005.07.29 10:13modify2680.301.21201.21091.2075
28482005.07.29 10:13modify2680.301.21201.21081.2075
28492005.07.29 10:13modify2680.301.21201.21071.2075
28502005.07.29 11:38modify2680.301.21201.21061.2075
28512005.07.29 11:38modify2680.301.21201.21041.2075
28522005.07.29 11:39modify2680.301.21201.21031.2075
28532005.07.29 11:39modify2680.301.21201.21011.2075
28542005.07.29 12:46s/l2680.301.21011.21011.207558.657351.10
28552005.07.29 12:46buy2690.301.21011.19311.2141
28562005.07.29 14:45modify2690.301.21011.21011.2141
28572005.07.29 14:45modify2690.301.21011.21021.2141
28582005.07.29 14:45modify2690.301.21011.21031.2141
28592005.07.29 14:45modify2690.301.21011.21041.2141
28602005.07.29 14:45modify2690.301.21011.21051.2141
28612005.07.29 14:48modify2690.301.21011.21051.2141
28622005.07.29 14:49modify2690.301.21011.21061.2141
28632005.07.29 14:49modify2690.301.21011.21081.2141
28642005.07.29 15:04modify2690.301.21011.21091.2141
28652005.07.29 15:05modify2690.301.21011.21091.2141
28662005.07.29 15:05modify2690.301.21011.21101.2141
28672005.07.29 15:15t/p2690.301.21411.21101.2141120.007471.10
28682005.07.29 15:15sell2700.301.21411.23111.2096
28692005.07.29 17:10modify2700.301.21411.21401.2096
28702005.07.29 17:15modify2700.301.21411.21401.2096
28712005.07.29 17:15modify2700.301.21411.21381.2096
28722005.07.29 17:16modify2700.301.21411.21371.2096
28732005.07.29 17:16modify2700.301.21411.21361.2096
28742005.07.29 17:16modify2700.301.21411.21351.2096
28752005.07.29 17:16modify2700.301.21411.21321.2096
28762005.07.29 17:16modify2700.301.21411.21301.2096
28772005.07.29 17:16modify2700.301.21411.21291.2096
28782005.07.29 17:46s/l2700.301.21291.21291.209636.007507.10
28792005.07.29 17:46sell2710.301.21271.22971.2082
28802005.08.03 11:24s/l2710.301.22971.22971.2082-501.757005.35
28812005.08.03 11:24sell2720.301.22971.24671.2252
28822005.08.11 22:13s/l2720.301.24671.24671.2252-496.806508.55
28832005.08.11 22:13sell2730.301.24671.26371.2422
28842005.08.12 14:46modify2730.301.24671.24651.2422
28852005.08.12 14:47modify2730.301.24671.24651.2422
28862005.08.12 14:47modify2730.301.24671.24641.2422
28872005.08.12 14:47modify2730.301.24671.24631.2422
28882005.08.12 14:47modify2730.301.24671.24621.2422
28892005.08.12 14:47modify2730.301.24671.24611.2422
28902005.08.12 14:47modify2730.301.24671.24601.2422
28912005.08.12 14:47modify2730.301.24671.24591.2422
28922005.08.12 14:47modify2730.301.24671.24581.2422
28932005.08.12 14:47modify2730.301.24671.24571.2422
28942005.08.12 14:47modify2730.301.24671.24561.2422
28952005.08.12 14:48modify2730.301.24671.24561.2422
28962005.08.12 14:48modify2730.301.24671.24551.2422
28972005.08.12 14:48modify2730.301.24671.24541.2422
28982005.08.12 14:48modify2730.301.24671.24531.2422
28992005.08.12 14:48modify2730.301.24671.24521.2422
29002005.08.12 14:48modify2730.301.24671.24511.2422
29012005.08.12 14:48modify2730.301.24671.24501.2422
29022005.08.12 14:49modify2730.301.24671.24491.2422
29032005.08.12 14:49modify2730.301.24671.24481.2422
29042005.08.12 14:49t/p2730.301.24221.24481.2422136.656645.20
29052005.08.12 14:49buy2740.301.24221.22521.2462
29062005.08.15 00:00modify2740.301.24221.24221.2462
29072005.08.15 00:01modify2740.301.24221.24241.2462
29082005.08.15 00:33modify2740.301.24221.24251.2462
29092005.08.15 02:39s/l2740.301.24251.24251.24626.756651.95
29102005.08.15 02:39buy2750.301.24271.22571.2467
29112005.08.18 10:31s/l2750.301.22571.22571.2467-521.256130.70
29122005.08.18 10:31buy2760.301.22581.20881.2298
29132005.08.25 03:10modify2760.301.22581.22591.2298
29142005.08.25 03:12modify2760.301.22581.22591.2298
29152005.08.25 03:13modify2760.301.22581.22601.2298
29162005.08.25 04:01modify2760.301.22581.22611.2298
29172005.08.25 04:02modify2760.301.22581.22611.2298
29182005.08.25 04:09modify2760.301.22581.22621.2298
29192005.08.25 04:18modify2760.301.22581.22641.2298
29202005.08.25 04:18modify2760.301.22581.22661.2298
29212005.08.25 04:35modify2760.301.22581.22671.2298
29222005.08.25 04:35t/p2760.301.22981.22671.2298104.256234.95
29232005.08.25 04:35sell2770.301.23011.24711.2256
29242005.08.25 14:10modify2770.301.23011.23001.2256
29252005.08.25 14:10modify2770.301.23011.22991.2256
29262005.08.25 14:11modify2770.301.23011.22991.2256
29272005.08.25 14:11modify2770.301.23011.22981.2256
29282005.08.25 14:11modify2770.301.23011.22971.2256
29292005.08.25 14:12modify2770.301.23011.22961.2256
29302005.08.25 14:12modify2770.301.23011.22951.2256
29312005.08.25 14:12modify2770.301.23011.22941.2256
29322005.08.25 14:22modify2770.301.23011.22931.2256
29332005.08.25 14:23modify2770.301.23011.22931.2256
29342005.08.25 14:23modify2770.301.23011.22921.2256
29352005.08.25 14:23modify2770.301.23011.22911.2256
29362005.08.25 14:56modify2770.301.23011.22911.2256
29372005.08.25 14:56modify2770.301.23011.22891.2256
29382005.08.25 15:11modify2770.301.23011.22891.2256
29392005.08.25 16:05s/l2770.301.22891.22891.225636.006270.95
29402005.08.25 16:05buy2780.301.22891.21191.2329
29412005.08.25 17:32modify2780.301.22891.22891.2329
29422005.08.25 17:32modify2780.301.22891.22901.2329
29432005.08.25 17:38modify2780.301.22891.22911.2329
29442005.08.25 17:38modify2780.301.22891.22921.2329
29452005.08.25 17:38modify2780.301.22891.22931.2329
29462005.08.25 17:38modify2780.301.22891.22941.2329
29472005.08.25 17:38modify2780.301.22891.22951.2329
29482005.08.25 18:52s/l2780.301.22951.22951.232918.006288.95
29492005.08.25 18:52sell2790.301.22941.24641.2249
29502005.08.29 16:50modify2790.301.22941.22941.2249
29512005.08.29 16:54modify2790.301.22941.22931.2249
29522005.08.29 16:54modify2790.301.22941.22921.2249
29532005.08.29 17:06modify2790.301.22941.22911.2249
29542005.08.29 17:07modify2790.301.22941.22911.2249
29552005.08.29 17:07modify2790.301.22941.22881.2249
29562005.08.29 17:08modify2790.301.22941.22871.2249
29572005.08.29 17:08modify2790.301.22941.22861.2249
29582005.08.29 17:08modify2790.301.22941.22841.2249
29592005.08.29 17:08modify2790.301.22941.22831.2249
29602005.08.29 17:08modify2790.301.22941.22821.2249
29612005.08.29 17:09modify2790.301.22941.22801.2249
29622005.08.29 17:09modify2790.301.22941.22791.2249
29632005.08.29 17:09modify2790.301.22941.22781.2249
29642005.08.29 17:31modify2790.301.22941.22781.2249
29652005.08.29 17:31modify2790.301.22941.22761.2249
29662005.08.29 17:50modify2790.301.22941.22751.2249
29672005.08.29 17:50t/p2790.301.22491.22751.2249138.306427.25
29682005.08.29 17:50buy2800.301.22491.20791.2289
29692005.08.31 16:23modify2800.301.22491.22491.2289
29702005.08.31 16:23modify2800.301.22491.22501.2289
29712005.08.31 16:24modify2800.301.22491.22541.2289
29722005.08.31 16:30modify2800.301.22491.22551.2289
29732005.08.31 16:30modify2800.301.22491.22571.2289
29742005.08.31 16:30modify2800.301.22491.22581.2289
29752005.08.31 16:30t/p2800.301.22891.22581.2289111.006538.25
29762005.08.31 16:30sell2810.301.22901.24601.2245
29772005.09.01 16:07s/l2810.301.24601.24601.2245-508.356029.90
29782005.09.01 16:07sell2820.301.24581.26281.2413
29792005.09.07 15:10modify2820.301.24581.24571.2413
29802005.09.07 15:11modify2820.301.24581.24571.2413
29812005.09.07 15:11modify2820.301.24581.24561.2413
29822005.09.07 15:11modify2820.301.24581.24551.2413
29832005.09.07 15:11modify2820.301.24581.24541.2413
29842005.09.07 15:12modify2820.301.24581.24531.2413
29852005.09.07 15:12modify2820.301.24581.24521.2413
29862005.09.07 15:12modify2820.301.24581.24511.2413
29872005.09.07 15:12modify2820.301.24581.24501.2413
29882005.09.07 15:12modify2820.301.24581.24491.2413
29892005.09.07 15:12modify2820.301.24581.24481.2413
29902005.09.07 15:15modify2820.301.24581.24481.2413
29912005.09.07 15:15modify2820.301.24581.24471.2413
29922005.09.07 15:16modify2820.301.24581.24461.2413
29932005.09.07 15:16modify2820.301.24581.24451.2413
29942005.09.07 15:44s/l2820.301.24451.24451.241348.906078.80
29952005.09.07 15:44buy2830.301.24451.22751.2485
29962005.09.12 16:44s/l2830.301.22751.22751.2485-516.755562.05
29972005.09.12 16:44buy2840.301.22771.21071.2317
29982005.09.13 03:27modify2840.301.22771.22781.2317
29992005.09.13 03:30modify2840.301.22771.22781.2317
30002005.09.13 03:30modify2840.301.22771.22791.2317
30012005.09.13 03:31modify2840.301.22771.22791.2317
30022005.09.13 03:31modify2840.301.22771.22811.2317
30032005.09.13 03:31modify2840.301.22771.22821.2317
30042005.09.13 03:47modify2840.301.22771.22821.2317
30052005.09.13 03:47modify2840.301.22771.22831.2317
30062005.09.13 03:49modify2840.301.22771.22831.2317
30072005.09.13 08:09s/l2840.301.22831.22831.231715.755577.80
30082005.09.13 08:09buy2850.301.22851.21151.2325
30092005.09.14 14:12modify2850.301.22851.22851.2325
30102005.09.14 14:12modify2850.301.22851.22861.2325
30112005.09.14 14:12modify2850.301.22851.22871.2325
30122005.09.14 14:12modify2850.301.22851.22881.2325
30132005.09.14 14:18modify2850.301.22851.22881.2325
30142005.09.14 14:19modify2850.301.22851.22891.2325
30152005.09.14 14:19modify2850.301.22851.22901.2325
30162005.09.14 14:19modify2850.301.22851.22911.2325
30172005.09.14 14:22modify2850.301.22851.22921.2325
30182005.09.14 14:22modify2850.301.22851.22931.2325
30192005.09.14 14:23modify2850.301.22851.22931.2325
30202005.09.14 14:23modify2850.301.22851.22941.2325
30212005.09.14 14:23t/p2850.301.23251.22941.2325113.255691.05
30222005.09.14 14:23sell2860.301.23251.24951.2280
30232005.09.14 14:39modify2860.301.23251.23231.2280
30242005.09.14 14:39modify2860.301.23251.23211.2280
30252005.09.14 14:39modify2860.301.23251.23181.2280
30262005.09.14 14:39modify2860.301.23251.23171.2280
30272005.09.14 16:15s/l2860.301.23171.23171.228024.005715.05
30282005.09.14 16:15sell2870.301.23151.24851.2270
30292005.09.14 17:06modify2870.301.23151.23141.2270
30302005.09.14 17:06modify2870.301.23151.23121.2270
30312005.09.14 17:07modify2870.301.23151.23111.2270
30322005.09.14 17:07modify2870.301.23151.23091.2270
30332005.09.14 17:07modify2870.301.23151.23081.2270
30342005.09.14 17:08modify2870.301.23151.23061.2270
30352005.09.14 17:08modify2870.301.23151.23031.2270
30362005.09.14 17:09modify2870.301.23151.23021.2270
30372005.09.14 17:16modify2870.301.23151.23011.2270
30382005.09.14 17:16modify2870.301.23151.23001.2270
30392005.09.14 20:04modify2870.301.23151.22991.2270
30402005.09.14 20:04modify2870.301.23151.22971.2270
30412005.09.14 20:04modify2870.301.23151.22961.2270
30422005.09.14 20:11t/p2870.301.22701.22961.2270135.005850.05
30432005.09.14 20:11buy2880.301.22701.21001.2310
30442005.09.16 06:36modify2880.301.22701.22701.2310
30452005.09.16 06:36modify2880.301.22701.22711.2310
30462005.09.16 06:36modify2880.301.22701.22721.2310
30472005.09.16 06:36modify2880.301.22701.22741.2310
30482005.09.16 06:36modify2880.301.22701.22751.2310
30492005.09.16 06:36modify2880.301.22701.22771.2310
30502005.09.16 06:36modify2880.301.22701.22781.2310
30512005.09.16 09:07s/l2880.301.22781.22781.231019.505869.55
30522005.09.16 09:07sell2890.301.22771.24471.2232
30532005.09.16 12:59modify2890.301.22771.22761.2232
30542005.09.16 12:59modify2890.301.22771.22751.2232
30552005.09.16 13:01modify2890.301.22771.22751.2232
30562005.09.16 13:06modify2890.301.22771.22741.2232
30572005.09.16 13:06modify2890.301.22771.22731.2232
30582005.09.16 13:32modify2890.301.22771.22721.2232
30592005.09.16 13:43modify2890.301.22771.22721.2232
30602005.09.16 13:43modify2890.301.22771.22681.2232
30612005.09.16 13:44modify2890.301.22771.22671.2232
30622005.09.16 14:19modify2890.301.22771.22651.2232
30632005.09.16 14:19modify2890.301.22771.22641.2232
30642005.09.16 14:19modify2890.301.22771.22621.2232
30652005.09.16 14:19modify2890.301.22771.22611.2232
30662005.09.16 14:20modify2890.301.22771.22601.2232
30672005.09.16 14:20modify2890.301.22771.22591.2232
30682005.09.16 14:22modify2890.301.22771.22581.2232
30692005.09.16 14:22t/p2890.301.22321.22581.2232135.006004.55
30702005.09.16 14:22buy2900.301.22321.20621.2272
30712005.09.22 01:47modify2900.301.22321.22341.2272
30722005.09.22 01:47modify2900.301.22321.22351.2272
30732005.09.22 01:50modify2900.301.22321.22371.2272
30742005.09.22 01:50modify2900.301.22321.22381.2272
30752005.09.22 03:12s/l2900.301.22381.22381.22724.506009.05
30762005.09.22 03:12sell2910.301.22381.24081.2193
30772005.09.22 03:53modify2910.301.22381.22351.2193
30782005.09.22 03:53modify2910.301.22381.22321.2193
30792005.09.22 03:53modify2910.301.22381.22291.2193
30802005.09.22 04:00modify2910.301.22381.22291.2193
30812005.09.22 04:01modify2910.301.22381.22281.2193
30822005.09.22 04:11modify2910.301.22381.22281.2193
30832005.09.22 04:11modify2910.301.22381.22271.2193
30842005.09.22 04:11modify2910.301.22381.22251.2193
30852005.09.22 04:11modify2910.301.22381.22241.2193
30862005.09.22 04:11modify2910.301.22381.22221.2193
30872005.09.22 04:12modify2910.301.22381.22211.2193
30882005.09.22 04:14modify2910.301.22381.22201.2193
30892005.09.22 06:53modify2910.301.22381.22191.2193
30902005.09.22 06:53t/p2910.301.21931.22191.2193135.006144.05
30912005.09.22 06:53buy2920.301.21911.20211.2231
30922005.09.22 08:43modify2920.301.21911.21931.2231
30932005.09.22 08:43modify2920.301.21911.21951.2231
30942005.09.22 08:44modify2920.301.21911.21951.2231
30952005.09.22 08:44modify2920.301.21911.21971.2231
30962005.09.22 08:48modify2920.301.21911.21981.2231
30972005.09.22 13:25modify2920.301.21911.21981.2231
30982005.09.22 13:25modify2920.301.21911.21991.2231
30992005.09.22 13:25t/p2920.301.22311.21991.2231120.006264.05
31002005.09.22 13:25sell2930.301.22311.24011.2186
31012005.09.22 14:40modify2930.301.22311.22311.2186
31022005.09.22 14:40modify2930.301.22311.22301.2186
31032005.09.22 14:40modify2930.301.22311.22291.2186
31042005.09.22 14:46modify2930.301.22311.22271.2186
31052005.09.22 14:46modify2930.301.22311.22261.2186
31062005.09.22 14:46modify2930.301.22311.22241.2186
31072005.09.22 14:47modify2930.301.22311.22231.2186
31082005.09.22 14:47modify2930.301.22311.22221.2186
31092005.09.22 14:47modify2930.301.22311.22211.2186
31102005.09.22 15:25modify2930.301.22311.22211.2186
31112005.09.22 15:25modify2930.301.22311.22191.2186
31122005.09.22 15:25modify2930.301.22311.22181.2186
31132005.09.22 15:32modify2930.301.22311.22171.2186
31142005.09.22 15:33modify2930.301.22311.22161.2186
31152005.09.22 15:34modify2930.301.22311.22141.2186
31162005.09.22 15:34modify2930.301.22311.22131.2186
31172005.09.22 15:35modify2930.301.22311.22121.2186
31182005.09.22 15:35t/p2930.301.21861.22121.2186135.006399.05
31192005.09.22 15:35buy2940.301.21861.20161.2226
31202005.09.26 02:32s/l2940.301.20161.20161.2226-514.505884.55
31212005.09.26 02:32buy2950.301.20161.18461.2056
31222005.09.26 10:08modify2950.301.20161.20171.2056
31232005.09.26 10:10modify2950.301.20161.20191.2056
31242005.09.26 10:27modify2950.301.20161.20201.2056
31252005.09.26 10:27modify2950.301.20161.20221.2056
31262005.09.26 10:27modify2950.301.20161.20251.2056
31272005.09.26 10:32modify2950.301.20161.20251.2056
31282005.09.26 10:33t/p2950.301.20561.20251.2056120.006004.55
31292005.09.26 10:33sell2960.301.20561.22261.2011
31302005.09.26 14:04modify2960.301.20561.20551.2011
31312005.09.26 14:05modify2960.301.20561.20551.2011
31322005.09.26 14:06modify2960.301.20561.20541.2011
31332005.09.26 14:07modify2960.301.20561.20531.2011
31342005.09.26 14:08modify2960.301.20561.20531.2011
31352005.09.26 14:09modify2960.301.20561.20521.2011
31362005.09.26 14:10modify2960.301.20561.20521.2011
31372005.09.26 14:20modify2960.301.20561.20511.2011
31382005.09.26 14:56modify2960.301.20561.20511.2011
31392005.09.26 14:59modify2960.301.20561.20501.2011
31402005.09.26 14:59modify2960.301.20561.20491.2011
31412005.09.26 14:59modify2960.301.20561.20481.2011
31422005.09.26 15:05modify2960.301.20561.20471.2011
31432005.09.26 15:06modify2960.301.20561.20461.2011
31442005.09.26 15:06modify2960.301.20561.20451.2011
31452005.09.26 15:06modify2960.301.20561.20441.2011
31462005.09.26 15:06modify2960.301.20561.20431.2011
31472005.09.26 15:23modify2960.301.20561.20431.2011
31482005.09.26 17:21s/l2960.301.20431.20431.201139.006043.55
31492005.09.26 17:21sell2970.301.20421.22121.1997
31502005.09.27 08:01modify2970.301.20421.20401.1997
31512005.09.27 08:01modify2970.301.20421.20361.1997
31522005.09.27 08:01modify2970.301.20421.20351.1997
31532005.09.27 08:11modify2970.301.20421.20341.1997
31542005.09.27 08:11modify2970.301.20421.20331.1997
31552005.09.27 08:11modify2970.301.20421.20311.1997
31562005.09.27 08:12modify2970.301.20421.20301.1997
31572005.09.27 08:12modify2970.301.20421.20291.1997
31582005.09.27 08:14modify2970.301.20421.20281.1997
31592005.09.27 08:16modify2970.301.20421.20271.1997
31602005.09.27 08:17modify2970.301.20421.20261.1997
31612005.09.27 08:39modify2970.301.20421.20251.1997
31622005.09.27 08:39modify2970.301.20421.20241.1997
31632005.09.27 08:42modify2970.301.20421.20231.1997
31642005.09.27 08:44t/p2970.301.19971.20231.1997136.656180.20
31652005.09.27 08:44buy2980.301.19971.18271.2037
31662005.09.27 10:23modify2980.301.19971.19971.2037
31672005.09.27 10:23modify2980.301.19971.19981.2037
31682005.09.27 10:23modify2980.301.19971.19991.2037
31692005.09.27 10:23modify2980.301.19971.20001.2037
31702005.09.27 10:23modify2980.301.19971.20011.2037
31712005.09.27 10:24modify2980.301.19971.20021.2037
31722005.09.27 10:25modify2980.301.19971.20041.2037
31732005.09.27 10:26modify2980.301.19971.20051.2037
31742005.09.27 10:27modify2980.301.19971.20061.2037
31752005.09.27 10:27t/p2980.301.20371.20061.2037120.006300.20
31762005.09.27 10:27sell2990.301.20381.22081.1993
31772005.09.27 12:51modify2990.301.20381.20371.1993
31782005.09.27 13:36modify2990.301.20381.20361.1993
31792005.09.27 13:36modify2990.301.20381.20351.1993
31802005.09.27 13:36modify2990.301.20381.20341.1993
31812005.09.27 13:36modify2990.301.20381.20331.1993
31822005.09.27 13:36modify2990.301.20381.20321.1993
31832005.09.27 14:06modify2990.301.20381.20321.1993
31842005.09.27 14:06modify2990.301.20381.20311.1993
31852005.09.27 14:06modify2990.301.20381.20301.1993
31862005.09.27 14:06modify2990.301.20381.20291.1993
31872005.09.27 14:17modify2990.301.20381.20271.1993
31882005.09.27 14:32modify2990.301.20381.20251.1993
31892005.09.27 14:33modify2990.301.20381.20241.1993
31902005.09.27 14:33modify2990.301.20381.20231.1993
31912005.09.27 16:00s/l2990.301.20231.20231.199345.006345.20
31922005.09.27 16:00sell3000.301.20211.21911.1976
31932005.09.27 16:12modify3000.301.20211.20211.1976
31942005.09.27 16:13modify3000.301.20211.20201.1976
31952005.09.27 16:28s/l3000.301.20201.20201.19763.006348.20
31962005.09.27 16:28buy3010.301.20211.18511.2061
31972005.09.28 18:24modify3010.301.20211.20211.2061
31982005.09.28 18:24modify3010.301.20211.20221.2061
31992005.09.28 18:24modify3010.301.20211.20231.2061
32002005.09.28 20:56s/l3010.301.20231.20231.2061-0.756347.45
32012005.09.28 20:56buy3020.301.20241.18541.2064
32022005.09.29 00:48modify3020.301.20241.20261.2064
32032005.09.29 00:48modify3020.301.20241.20271.2064
32042005.09.29 00:48modify3020.301.20241.20281.2064
32052005.09.29 00:48modify3020.301.20241.20291.2064
32062005.09.29 00:48modify3020.301.20241.20311.2064
32072005.09.29 00:48modify3020.301.20241.20321.2064
32082005.09.29 00:48modify3020.301.20241.20331.2064
32092005.09.29 00:48t/p3020.301.20641.20331.2064117.756465.20
32102005.09.29 00:48sell3030.301.20641.22341.2019
32112005.09.29 02:46modify3030.301.20641.20631.2019
32122005.09.29 02:46modify3030.301.20641.20601.2019
32132005.09.29 04:11s/l3030.301.20601.20601.201912.006477.20
32142005.09.29 04:11sell3040.301.20581.22281.2013
32152005.09.29 14:42modify3040.301.20581.20571.2013
32162005.09.29 14:42modify3040.301.20581.20561.2013
32172005.09.29 14:42modify3040.301.20581.20551.2013
32182005.09.29 14:42modify3040.301.20581.20541.2013
32192005.09.29 14:44modify3040.301.20581.20521.2013
32202005.09.29 14:45modify3040.301.20581.20461.2013
32212005.09.29 14:45modify3040.301.20581.20451.2013
32222005.09.29 14:53modify3040.301.20581.20441.2013
32232005.09.29 14:53modify3040.301.20581.20421.2013
32242005.09.29 14:54modify3040.301.20581.20401.2013
32252005.09.29 14:55t/p3040.301.20131.20401.2013135.006612.20
32262005.09.29 14:55buy3050.301.20111.18411.2051
32272005.09.29 19:58modify3050.301.20111.20111.2051
32282005.09.29 19:59modify3050.301.20111.20151.2051
32292005.09.29 20:00modify3050.301.20111.20161.2051
32302005.09.29 20:00modify3050.301.20111.20171.2051
32312005.09.29 20:00modify3050.301.20111.20181.2051
32322005.09.29 20:00modify3050.301.20111.20191.2051
32332005.09.30 00:48s/l3050.301.20191.20191.205121.756633.95
32342005.09.30 00:48buy3060.301.20201.18501.2060
32352005.09.30 03:34modify3060.301.20201.20201.2060
32362005.09.30 03:34modify3060.301.20201.20221.2060
32372005.09.30 03:34modify3060.301.20201.20231.2060
32382005.09.30 05:36modify3060.301.20201.20241.2060
32392005.09.30 05:36modify3060.301.20201.20251.2060
32402005.09.30 08:59s/l3060.301.20251.20251.206015.006648.95
32412005.09.30 08:59buy3070.301.20271.18571.2067
32422005.09.30 12:47modify3070.301.20271.20271.2067
32432005.09.30 12:47modify3070.301.20271.20291.2067
32442005.09.30 12:48modify3070.301.20271.20301.2067
32452005.09.30 13:11modify3070.301.20271.20301.2067
32462005.09.30 13:11modify3070.301.20271.20321.2067
32472005.09.30 13:11modify3070.301.20271.20331.2067
32482005.09.30 13:12modify3070.301.20271.20341.2067
32492005.09.30 14:33s/l3070.301.20341.20341.206721.006669.95
32502005.09.30 14:33sell3080.301.20341.22041.1989
32512005.09.30 20:39modify3080.301.20341.20331.1989
32522005.09.30 20:40modify3080.301.20341.20321.1989
32532005.09.30 20:40modify3080.301.20341.20311.1989
32542005.09.30 20:41modify3080.301.20341.20301.1989
32552005.09.30 20:41modify3080.301.20341.20291.1989
32562005.09.30 20:41modify3080.301.20341.20271.1989
32572005.09.30 20:41modify3080.301.20341.20261.1989
32582005.09.30 20:44modify3080.301.20341.20261.1989
32592005.09.30 20:45modify3080.301.20341.20231.1989
32602005.09.30 21:04s/l3080.301.20231.20231.198933.006702.95
32612005.09.30 21:04buy3090.301.20231.18531.2063
32622005.10.06 02:57modify3090.301.20231.20231.2063
32632005.10.06 02:57modify3090.301.20231.20241.2063
32642005.10.06 02:57modify3090.301.20231.20251.2063
32652005.10.06 02:57modify3090.301.20231.20271.2063
32662005.10.06 02:57modify3090.301.20231.20281.2063
32672005.10.06 06:34modify3090.301.20231.20291.2063
32682005.10.06 06:36modify3090.301.20231.20311.2063
32692005.10.06 06:42modify3090.301.20231.20321.2063
32702005.10.06 06:43t/p3090.301.20631.20321.2063106.506809.45
32712005.10.06 06:43sell3100.301.20631.22331.2018
32722005.10.06 12:18modify3100.301.20631.20631.2018
32732005.10.06 13:53s/l3100.301.20631.20631.20180.006809.45
32742005.10.06 13:53sell3110.301.20621.22321.2017
32752005.10.11 02:54modify3110.301.20621.20611.2017
32762005.10.11 02:54modify3110.301.20621.20591.2017
32772005.10.11 02:56modify3110.301.20621.20571.2017
32782005.10.11 02:56modify3110.301.20621.20551.2017
32792005.10.11 02:57modify3110.301.20621.20541.2017
32802005.10.11 02:59modify3110.301.20621.20531.2017
32812005.10.11 03:01modify3110.301.20621.20521.2017
32822005.10.11 03:01modify3110.301.20621.20501.2017
32832005.10.11 03:01modify3110.301.20621.20481.2017
32842005.10.11 03:01modify3110.301.20621.20461.2017
32852005.10.11 08:05modify3110.301.20621.20461.2017
32862005.10.11 08:05modify3110.301.20621.20451.2017
32872005.10.11 08:05modify3110.301.20621.20441.2017
32882005.10.11 08:05modify3110.301.20621.20431.2017
32892005.10.11 08:21t/p3110.301.20171.20431.2017139.956949.40
32902005.10.11 08:21buy3120.301.20171.18471.2057
32912005.10.12 18:28modify3120.301.20171.20171.2057
32922005.10.12 18:28modify3120.301.20171.20191.2057
32932005.10.12 18:28modify3120.301.20171.20201.2057
32942005.10.12 18:28modify3120.301.20171.20211.2057
32952005.10.12 19:41s/l3120.301.20211.20211.20575.256954.65
32962005.10.12 19:44buy3130.301.20191.18491.2059
32972005.10.14 14:42modify3130.301.20191.20201.2059
32982005.10.14 14:42modify3130.301.20191.20231.2059
32992005.10.14 14:42modify3130.301.20191.20261.2059
33002005.10.14 14:43modify3130.301.20191.20271.2059
33012005.10.14 14:43modify3130.301.20191.20281.2059
33022005.10.14 14:43t/p3130.301.20591.20281.2059115.507070.15
33032005.10.14 14:43sell3140.301.20591.22291.2014
33042005.10.14 14:49modify3140.301.20591.20581.2014
33052005.10.14 14:49modify3140.301.20591.20571.2014
33062005.10.14 14:49modify3140.301.20591.20561.2014
33072005.10.14 14:51modify3140.301.20591.20551.2014
33082005.10.14 14:52modify3140.301.20591.20551.2014
33092005.10.14 14:52modify3140.301.20591.20541.2014
33102005.10.14 14:52modify3140.301.20591.20531.2014
33112005.10.14 14:52modify3140.301.20591.20521.2014
33122005.10.14 14:52modify3140.301.20591.20501.2014
33132005.10.14 14:52modify3140.301.20591.20491.2014
33142005.10.14 14:52modify3140.301.20591.20471.2014
33152005.10.14 14:52modify3140.301.20591.20461.2014
33162005.10.14 14:52modify3140.301.20591.20441.2014
33172005.10.14 14:52modify3140.301.20591.20431.2014
33182005.10.14 14:52modify3140.301.20591.20411.2014
33192005.10.14 14:53modify3140.301.20591.20411.2014
33202005.10.14 14:53modify3140.301.20591.20401.2014
33212005.10.14 14:53t/p3140.301.20141.20401.2014135.007205.15
33222005.10.14 14:53sell3150.301.20121.21821.1967
33232005.10.18 02:28modify3150.301.20121.20121.1967
33242005.10.18 02:28modify3150.301.20121.20111.1967
33252005.10.18 02:31modify3150.301.20121.20101.1967
33262005.10.18 02:31modify3150.301.20121.20091.1967
33272005.10.18 02:31modify3150.301.20121.20081.1967
33282005.10.18 02:31modify3150.301.20121.20071.1967
33292005.10.18 02:32modify3150.301.20121.20071.1967
33302005.10.18 03:20s/l3150.301.20071.20071.196718.307223.45
33312005.10.18 03:20buy3160.301.20081.18381.2048
33322005.10.21 02:12modify3160.301.20081.20101.2048
33332005.10.21 02:13modify3160.301.20081.20101.2048
33342005.10.21 02:13modify3160.301.20081.20111.2048
33352005.10.21 02:13modify3160.301.20081.20131.2048
33362005.10.21 02:13modify3160.301.20081.20151.2048
33372005.10.21 02:13t/p3160.301.20481.20151.2048108.757332.20
33382005.10.21 02:13sell3170.301.20481.22181.2003
33392005.10.21 12:09modify3170.301.20481.20481.2003
33402005.10.21 12:09modify3170.301.20481.20461.2003
33412005.10.21 12:09modify3170.301.20481.20451.2003
33422005.10.21 12:13modify3170.301.20481.20451.2003
33432005.10.21 12:14modify3170.301.20481.20441.2003
33442005.10.21 12:15modify3170.301.20481.20421.2003
33452005.10.21 12:15modify3170.301.20481.20411.2003
33462005.10.21 12:17modify3170.301.20481.20411.2003
33472005.10.21 12:19modify3170.301.20481.20401.2003
33482005.10.21 12:30modify3170.301.20481.20391.2003
33492005.10.21 12:31modify3170.301.20481.20381.2003
33502005.10.21 12:36modify3170.301.20481.20371.2003
33512005.10.21 12:47modify3170.301.20481.20361.2003
33522005.10.21 12:54modify3170.301.20481.20361.2003
33532005.10.21 12:54modify3170.301.20481.20351.2003
33542005.10.21 13:01modify3170.301.20481.20331.2003
33552005.10.21 13:56modify3170.301.20481.20321.2003
33562005.10.21 13:56modify3170.301.20481.20311.2003
33572005.10.21 13:56modify3170.301.20481.20291.2003
33582005.10.21 13:56t/p3170.301.20031.20291.2003135.007467.20
33592005.10.21 13:56buy3180.301.20021.18321.2042
33602005.10.21 15:12modify3180.301.20021.20031.2042
33612005.10.21 15:12modify3180.301.20021.20041.2042
33622005.10.21 15:13modify3180.301.20021.20041.2042
33632005.10.21 15:16modify3180.301.20021.20051.2042
33642005.10.21 15:17modify3180.301.20021.20061.2042
33652005.10.21 15:17modify3180.301.20021.20071.2042
33662005.10.21 15:19modify3180.301.20021.20071.2042
33672005.10.21 15:19modify3180.301.20021.20081.2042
33682005.10.21 15:46modify3180.301.20021.20091.2042
33692005.10.21 15:46modify3180.301.20021.20101.2042
33702005.10.21 15:46modify3180.301.20021.20111.2042
33712005.10.21 15:46t/p3180.301.20421.20111.2042120.007587.20
33722005.10.21 15:46sell3190.301.20421.22121.1997
33732005.10.21 16:46modify3190.301.20421.20411.1997
33742005.10.21 16:47modify3190.301.20421.20401.1997
33752005.10.21 16:47modify3190.301.20421.20391.1997
33762005.10.21 16:48modify3190.301.20421.20381.1997
33772005.10.21 16:48modify3190.301.20421.20371.1997
33782005.10.21 16:48modify3190.301.20421.20361.1997
33792005.10.21 16:53modify3190.301.20421.20361.1997
33802005.10.21 17:11modify3190.301.20421.20351.1997
33812005.10.21 17:13modify3190.301.20421.20341.1997
33822005.10.21 17:13modify3190.301.20421.20331.1997
33832005.10.21 17:13modify3190.301.20421.20321.1997
33842005.10.21 17:16modify3190.301.20421.20311.1997
33852005.10.21 17:16modify3190.301.20421.20291.1997
33862005.10.21 17:16modify3190.301.20421.20281.1997
33872005.10.21 17:16modify3190.301.20421.20271.1997
33882005.10.21 17:17modify3190.301.20421.20251.1997
33892005.10.21 17:17modify3190.301.20421.20241.1997
33902005.10.21 17:17t/p3190.301.19971.20241.1997135.007722.20
33912005.10.21 17:17buy3200.301.19971.18271.2037
33922005.10.25 10:38modify3200.301.19971.19971.2037
33932005.10.25 10:39modify3200.301.19971.19981.2037
33942005.10.25 10:39modify3200.301.19971.20001.2037
33952005.10.25 10:39modify3200.301.19971.20011.2037
33962005.10.25 10:39modify3200.301.19971.20021.2037
33972005.10.25 10:40modify3200.301.19971.20021.2037
33982005.10.25 12:05modify3200.301.19971.20031.2037
33992005.10.25 12:46modify3200.301.19971.20041.2037
34002005.10.25 12:51modify3200.301.19971.20061.2037
34012005.10.25 12:51t/p3200.301.20371.20061.2037115.507837.70
34022005.10.25 12:51sell3210.301.20381.22081.1993
34032005.10.31 14:30modify3210.301.20381.20371.1993
34042005.10.31 14:31modify3210.301.20381.20361.1993
34052005.10.31 14:31modify3210.301.20381.20351.1993
34062005.10.31 14:31modify3210.301.20381.20331.1993
34072005.10.31 14:32modify3210.301.20381.20331.1993
34082005.10.31 14:32modify3210.301.20381.20321.1993
34092005.10.31 14:52modify3210.301.20381.20321.1993
34102005.10.31 14:52modify3210.301.20381.20311.1993
34112005.10.31 14:52modify3210.301.20381.20301.1993
34122005.10.31 15:00modify3210.301.20381.20291.1993
34132005.10.31 15:00modify3210.301.20381.20281.1993
34142005.10.31 15:59modify3210.301.20381.20271.1993
34152005.10.31 16:01modify3210.301.20381.20261.1993
34162005.10.31 16:02modify3210.301.20381.20251.1993
34172005.10.31 16:02modify3210.301.20381.20241.1993
34182005.10.31 16:03modify3210.301.20381.20231.1993
34192005.10.31 16:03modify3210.301.20381.20221.1993
34202005.10.31 16:04modify3210.301.20381.20201.1993
34212005.10.31 16:04modify3210.301.20381.20191.1993
34222005.10.31 16:04t/p3210.301.19931.20191.1993144.907982.60
34232005.10.31 16:04buy3220.301.19921.18221.2032
34242005.11.01 13:34modify3220.301.19921.19931.2032
34252005.11.01 14:55s/l3220.301.19931.19931.20320.757983.35
34262005.11.01 14:55buy3230.301.19941.18241.2034
34272005.11.01 22:45modify3230.301.19941.19951.2034
34282005.11.01 23:24modify3230.301.19941.19971.2034
34292005.11.01 23:24modify3230.301.19941.19981.2034
34302005.11.01 23:24modify3230.301.19941.20001.2034
34312005.11.01 23:25modify3230.301.19941.20021.2034
34322005.11.01 23:26modify3230.301.19941.20021.2034
34332005.11.01 23:53t/p3230.301.20341.20021.2034120.008103.35
34342005.11.01 23:53sell3240.301.20341.22041.1989
34352005.11.02 01:30modify3240.301.20341.20331.1989
34362005.11.02 01:45modify3240.301.20341.20331.1989
34372005.11.02 01:45modify3240.301.20341.20321.1989
34382005.11.02 01:47modify3240.301.20341.20311.1989
34392005.11.02 01:53modify3240.301.20341.20301.1989
34402005.11.02 01:54modify3240.301.20341.20291.1989
34412005.11.02 01:54modify3240.301.20341.20281.1989
34422005.11.02 03:23s/l3240.301.20281.20281.198922.958126.30
34432005.11.02 03:23sell3250.301.20261.21961.1981
34442005.11.02 12:08modify3250.301.20261.20261.1981
34452005.11.02 12:08modify3250.301.20261.20251.1981
34462005.11.02 12:08modify3250.301.20261.20231.1981
34472005.11.02 12:08modify3250.301.20261.20221.1981
34482005.11.02 12:11modify3250.301.20261.20211.1981
34492005.11.02 12:14modify3250.301.20261.20201.1981
34502005.11.02 12:14modify3250.301.20261.20191.1981
34512005.11.02 12:15modify3250.301.20261.20191.1981
34522005.11.02 12:17modify3250.301.20261.20181.1981
34532005.11.02 12:17modify3250.301.20261.20161.1981
34542005.11.02 12:17modify3250.301.20261.20151.1981
34552005.11.02 12:18modify3250.301.20261.20141.1981
34562005.11.02 12:18modify3250.301.20261.20131.1981
34572005.11.02 12:28modify3250.301.20261.20131.1981
34582005.11.02 14:54s/l3250.301.20131.20131.198139.008165.30
34592005.11.02 14:54sell3260.301.20111.21811.1966
34602005.11.03 15:11modify3260.301.20111.20111.1966
34612005.11.03 15:11modify3260.301.20111.20101.1966
34622005.11.03 15:12modify3260.301.20111.20101.1966
34632005.11.03 15:12modify3260.301.20111.20091.1966
34642005.11.03 15:12modify3260.301.20111.20081.1966
34652005.11.03 15:12modify3260.301.20111.20071.1966
34662005.11.03 15:19s/l3260.301.20071.20071.196613.658178.95
34672005.11.03 15:19buy3270.301.20071.18371.2047
34682005.11.04 16:34s/l3270.301.18371.18371.2047-512.257666.70
34692005.11.04 16:34buy3280.301.18391.16691.1879
34702005.11.14 17:43s/l3280.301.16691.16691.1879-528.007138.70
34712005.11.14 17:43buy3290.301.16711.15011.1711
34722005.11.14 19:19modify3290.301.16711.16731.1711
34732005.11.14 19:20modify3290.301.16711.16741.1711
34742005.11.14 19:20modify3290.301.16711.16751.1711
34752005.11.15 09:23modify3290.301.16711.16761.1711
34762005.11.15 09:23modify3290.301.16711.16771.1711
34772005.11.15 09:23modify3290.301.16711.16791.1711
34782005.11.15 09:24modify3290.301.16711.16791.1711
34792005.11.15 09:24modify3290.301.16711.16801.1711
34802005.11.15 09:24t/p3290.301.17111.16801.1711117.757256.45
34812005.11.15 09:24sell3300.301.17111.18811.1666
34822005.11.15 11:23modify3300.301.17111.17101.1666
34832005.11.15 11:26modify3300.301.17111.17091.1666
34842005.11.15 11:26modify3300.301.17111.17071.1666
34852005.11.15 11:27modify3300.301.17111.17061.1666
34862005.11.15 11:27modify3300.301.17111.17051.1666
34872005.11.15 11:27modify3300.301.17111.17041.1666
34882005.11.15 11:27modify3300.301.17111.17031.1666
34892005.11.15 11:39modify3300.301.17111.17021.1666
34902005.11.15 11:39modify3300.301.17111.17011.1666
34912005.11.15 11:39modify3300.301.17111.17001.1666
34922005.11.15 11:39modify3300.301.17111.16991.1666
34932005.11.15 11:39modify3300.301.17111.16981.1666
34942005.11.15 11:39modify3300.301.17111.16971.1666
34952005.11.15 11:44modify3300.301.17111.16961.1666
34962005.11.15 11:45modify3300.301.17111.16951.1666
34972005.11.15 11:57modify3300.301.17111.16951.1666
34982005.11.15 11:58modify3300.301.17111.16941.1666
34992005.11.15 11:58modify3300.301.17111.16931.1666
35002005.11.15 11:58t/p3300.301.16661.16931.1666135.007391.45
35012005.11.15 11:58buy3310.301.16661.14961.1706
35022005.11.15 16:26modify3310.301.16661.16671.1706
35032005.11.15 16:26modify3310.301.16661.16681.1706
35042005.11.15 16:55s/l3310.301.16681.16681.17066.007397.45
35052005.11.15 16:55buy3320.301.16701.15001.1710
35062005.11.15 17:14modify3320.301.16701.16711.1710
35072005.11.15 17:29modify3320.301.16701.16721.1710
35082005.11.15 17:29modify3320.301.16701.16731.1710
35092005.11.15 17:30modify3320.301.16701.16741.1710
35102005.11.15 17:30modify3320.301.16701.16751.1710
35112005.11.15 17:30modify3320.301.16701.16761.1710
35122005.11.15 17:34modify3320.301.16701.16771.1710
35132005.11.15 17:34modify3320.301.16701.16781.1710
35142005.11.15 17:34t/p3320.301.17101.16781.1710120.007517.45
35152005.11.15 17:34sell3330.301.17101.18801.1665
35162005.11.15 18:31modify3330.301.17101.17101.1665
35172005.11.15 18:31modify3330.301.17101.17091.1665
35182005.11.15 18:31modify3330.301.17101.17081.1665
35192005.11.15 20:55s/l3330.301.17081.17081.16656.007523.45
35202005.11.15 20:55sell3340.301.17071.18771.1662
35212005.11.16 11:53modify3340.301.17071.17071.1662
35222005.11.16 11:54modify3340.301.17071.17071.1662
35232005.11.16 11:57modify3340.301.17071.17061.1662
35242005.11.16 11:58modify3340.301.17071.17051.1662
35252005.11.16 11:59modify3340.301.17071.17051.1662
35262005.11.16 12:00modify3340.301.17071.17041.1662
35272005.11.16 12:00modify3340.301.17071.17031.1662
35282005.11.16 12:02modify3340.301.17071.17031.1662
35292005.11.16 12:03modify3340.301.17071.17011.1662
35302005.11.16 12:03modify3340.301.17071.17001.1662
35312005.11.16 12:31modify3340.301.17071.16991.1662
35322005.11.16 12:31modify3340.301.17071.16981.1662
35332005.11.16 14:37s/l3340.301.16981.16981.166231.957555.40
35342005.11.16 14:37buy3350.301.16981.15281.1738
35352005.11.17 17:03modify3350.301.16981.16981.1738
35362005.11.17 17:03modify3350.301.16981.16991.1738
35372005.11.17 17:50s/l3350.301.16991.16991.17380.757556.15
35382005.11.17 17:50sell3360.301.16991.18691.1654
35392005.11.18 09:41modify3360.301.16991.16981.1654
35402005.11.18 10:23modify3360.301.16991.16961.1654
35412005.11.18 10:23modify3360.301.16991.16951.1654
35422005.11.18 10:23modify3360.301.16991.16931.1654
35432005.11.18 10:24modify3360.301.16991.16921.1654
35442005.11.18 10:24modify3360.301.16991.16911.1654
35452005.11.18 10:25modify3360.301.16991.16901.1654
35462005.11.18 10:25modify3360.301.16991.16881.1654
35472005.11.18 12:14s/l3360.301.16881.16881.165434.657590.80
35482005.11.18 12:14buy3370.301.16891.15191.1729
35492005.11.18 14:51modify3370.301.16891.16901.1729
35502005.11.18 15:01modify3370.301.16891.16921.1729
35512005.11.18 15:01modify3370.301.16891.16931.1729
35522005.11.18 15:01modify3370.301.16891.16951.1729
35532005.11.18 15:02modify3370.301.16891.16961.1729
35542005.11.18 15:02modify3370.301.16891.16971.1729
35552005.11.18 15:02t/p3370.301.17291.16971.1729120.007710.80
35562005.11.18 15:02sell3380.301.17291.18991.1684
35572005.11.18 16:20modify3380.301.17291.17281.1684
35582005.11.18 16:20modify3380.301.17291.17261.1684
35592005.11.18 16:20modify3380.301.17291.17251.1684
35602005.11.18 16:20modify3380.301.17291.17231.1684
35612005.11.18 16:20modify3380.301.17291.17211.1684
35622005.11.18 17:10s/l3380.301.17211.17211.168424.007734.80
35632005.11.18 17:10sell3390.301.17201.18901.1675
35642005.11.22 10:37modify3390.301.17201.17191.1675
35652005.11.22 10:39modify3390.301.17201.17181.1675
35662005.11.22 10:39modify3390.301.17201.17161.1675
35672005.11.22 10:39modify3390.301.17201.17151.1675
35682005.11.22 10:39modify3390.301.17201.17131.1675
35692005.11.22 11:36s/l3390.301.17131.17131.167524.307759.10
35702005.11.22 11:36buy3400.301.17131.15431.1753
35712005.11.22 18:01modify3400.301.17131.17141.1753
35722005.11.22 18:01modify3400.301.17131.17161.1753
35732005.11.22 18:03modify3400.301.17131.17171.1753
35742005.11.22 18:04modify3400.301.17131.17191.1753
35752005.11.22 18:04modify3400.301.17131.17201.1753
35762005.11.22 18:04modify3400.301.17131.17221.1753
35772005.11.22 18:05modify3400.301.17131.17221.1753
35782005.11.22 18:05t/p3400.301.17531.17221.1753120.007879.10
35792005.11.22 18:05sell3410.301.17531.19231.1708
35802005.11.22 19:34modify3410.301.17531.17521.1708
35812005.11.22 20:00s/l3410.301.17521.17521.17083.007882.10
35822005.11.22 20:00sell3420.301.17511.19211.1706
35832005.11.25 17:56modify3420.301.17511.17511.1706
35842005.11.25 17:56modify3420.301.17511.17491.1706
35852005.11.25 17:58modify3420.301.17511.17481.1706
35862005.11.25 17:58modify3420.301.17511.17471.1706
35872005.11.25 18:01modify3420.301.17511.17471.1706
35882005.11.25 18:01modify3420.301.17511.17461.1706
35892005.11.25 18:04modify3420.301.17511.17441.1706
35902005.11.25 18:04modify3420.301.17511.17421.1706
35912005.11.25 18:05modify3420.301.17511.17411.1706
35922005.11.25 18:05modify3420.301.17511.17391.1706
35932005.11.25 18:06modify3420.301.17511.17381.1706
35942005.11.25 18:06modify3420.301.17511.17371.1706
35952005.11.28 00:00modify3420.301.17511.17321.1706
35962005.11.28 00:01modify3420.301.17511.17311.1706
35972005.11.28 01:02t/p3420.301.17061.17311.1706144.908027.00
35982005.11.28 01:02buy3430.301.17061.15361.1746
35992005.11.28 16:05modify3430.301.17061.17081.1746
36002005.11.28 16:05modify3430.301.17061.17101.1746
36012005.11.28 16:05modify3430.301.17061.17111.1746
36022005.11.28 16:05modify3430.301.17061.17131.1746
36032005.11.28 16:05modify3430.301.17061.17141.1746
36042005.11.28 16:05t/p3430.301.17461.17141.1746120.008147.00
36052005.11.28 16:05sell3440.301.17461.19161.1701
36062005.12.01 14:48modify3440.301.17461.17451.1701
36072005.12.01 14:48modify3440.301.17461.17441.1701
36082005.12.01 14:48modify3440.301.17461.17431.1701
36092005.12.01 14:49modify3440.301.17461.17421.1701
36102005.12.01 14:49modify3440.301.17461.17411.1701
36112005.12.01 14:50modify3440.301.17461.17401.1701
36122005.12.01 14:50modify3440.301.17461.17391.1701
36132005.12.01 15:25modify3440.301.17461.17381.1701
36142005.12.01 15:25modify3440.301.17461.17371.1701
36152005.12.01 15:25modify3440.301.17461.17361.1701
36162005.12.01 15:25modify3440.301.17461.17351.1701
36172005.12.01 15:25modify3440.301.17461.17341.1701
36182005.12.01 15:25modify3440.301.17461.17331.1701
36192005.12.01 15:26modify3440.301.17461.17321.1701
36202005.12.01 15:26modify3440.301.17461.17311.1701
36212005.12.01 15:31modify3440.301.17461.17301.1701
36222005.12.01 15:31modify3440.301.17461.17291.1701
36232005.12.01 16:11modify3440.301.17461.17281.1701
36242005.12.01 16:12modify3440.301.17461.17271.1701
36252005.12.01 16:13t/p3440.301.17011.17271.1701143.258290.25
36262005.12.01 16:13buy3450.301.17011.15311.1741
36272005.12.01 19:39modify3450.301.17011.17021.1741
36282005.12.01 19:39modify3450.301.17011.17041.1741
36292005.12.01 19:43modify3450.301.17011.17051.1741
36302005.12.01 19:43modify3450.301.17011.17061.1741
36312005.12.01 19:43modify3450.301.17011.17071.1741
36322005.12.01 20:55modify3450.301.17011.17091.1741
36332005.12.01 20:59t/p3450.301.17411.17091.1741120.008410.25
36342005.12.01 20:59sell3460.301.17411.19111.1696
36352005.12.02 07:53modify3460.301.17411.17411.1696
36362005.12.02 08:18modify3460.301.17411.17401.1696
36372005.12.02 08:28modify3460.301.17411.17391.1696
36382005.12.02 08:30modify3460.301.17411.17381.1696
36392005.12.02 08:31modify3460.301.17411.17371.1696
36402005.12.02 08:32modify3460.301.17411.17371.1696
36412005.12.02 08:33modify3460.301.17411.17361.1696
36422005.12.02 08:40modify3460.301.17411.17351.1696
36432005.12.02 08:41modify3460.301.17411.17341.1696
36442005.12.02 08:44modify3460.301.17411.17331.1696
36452005.12.02 08:50modify3460.301.17411.17331.1696
36462005.12.02 08:50modify3460.301.17411.17321.1696
36472005.12.02 08:51modify3460.301.17411.17311.1696
36482005.12.02 08:51modify3460.301.17411.17301.1696
36492005.12.02 08:54modify3460.301.17411.17291.1696
36502005.12.02 12:01modify3460.301.17411.17291.1696
36512005.12.02 12:04modify3460.301.17411.17281.1696
36522005.12.02 12:04modify3460.301.17411.17271.1696
36532005.12.02 12:04modify3460.301.17411.17261.1696
36542005.12.02 12:06modify3460.301.17411.17251.1696
36552005.12.02 12:06modify3460.301.17411.17241.1696
36562005.12.02 12:06modify3460.301.17411.17231.1696
36572005.12.02 13:30modify3460.301.17411.17231.1696
36582005.12.02 13:33t/p3460.301.16961.17231.1696136.658546.90
36592005.12.02 13:33buy3470.301.16951.15251.1735
36602005.12.02 14:47modify3470.301.16951.16961.1735
36612005.12.02 14:49modify3470.301.16951.16971.1735
36622005.12.02 14:49modify3470.301.16951.16981.1735
36632005.12.02 14:50modify3470.301.16951.16981.1735
36642005.12.02 14:50modify3470.301.16951.16991.1735
36652005.12.02 14:50modify3470.301.16951.17001.1735
36662005.12.02 14:50modify3470.301.16951.17011.1735
36672005.12.02 14:50modify3470.301.16951.17031.1735
36682005.12.02 14:51modify3470.301.16951.17041.1735
36692005.12.02 14:55t/p3470.301.17351.17041.1735120.008666.90
36702005.12.02 14:55sell3480.301.17351.19051.1690
36712005.12.02 15:24modify3480.301.17351.17341.1690
36722005.12.02 15:24modify3480.301.17351.17331.1690
36732005.12.02 15:24modify3480.301.17351.17301.1690
36742005.12.02 15:24modify3480.301.17351.17281.1690
36752005.12.02 15:24modify3480.301.17351.17251.1690
36762005.12.02 15:24modify3480.301.17351.17231.1690
36772005.12.02 15:25modify3480.301.17351.17221.1690
36782005.12.02 15:25modify3480.301.17351.17211.1690
36792005.12.02 15:51modify3480.301.17351.17201.1690
36802005.12.02 15:51modify3480.301.17351.17191.1690
36812005.12.02 15:51modify3480.301.17351.17181.1690
36822005.12.02 15:52modify3480.301.17351.17171.1690
36832005.12.02 15:52t/p3480.301.16901.17171.1690135.008801.90
36842005.12.02 15:52buy3490.301.16901.15201.1730
36852005.12.02 19:16modify3490.301.16901.16911.1730
36862005.12.02 19:16modify3490.301.16901.16931.1730
36872005.12.02 19:16modify3490.301.16901.16951.1730
36882005.12.02 19:16modify3490.301.16901.16961.1730
36892005.12.02 19:16modify3490.301.16901.16971.1730
36902005.12.05 00:00s/l3490.301.16971.16971.173018.758820.65
36912005.12.05 00:00buy3500.301.16981.15281.1738
36922005.12.05 12:12modify3500.301.16981.16991.1738
36932005.12.05 12:12modify3500.301.16981.17001.1738
36942005.12.05 12:12modify3500.301.16981.17011.1738
36952005.12.05 12:12modify3500.301.16981.17021.1738
36962005.12.05 12:12modify3500.301.16981.17031.1738
36972005.12.05 12:12modify3500.301.16981.17041.1738
36982005.12.05 12:20modify3500.301.16981.17041.1738
36992005.12.05 12:30modify3500.301.16981.17051.1738
37002005.12.05 12:30modify3500.301.16981.17061.1738
37012005.12.05 12:31modify3500.301.16981.17061.1738
37022005.12.05 12:47modify3500.301.16981.17071.1738
37032005.12.05 12:47t/p3500.301.17381.17071.1738120.008940.65
37042005.12.05 12:47sell3510.301.17391.19091.1694
37052005.12.07 12:27modify3510.301.17391.17381.1694
37062005.12.07 12:28modify3510.301.17391.17381.1694
37072005.12.07 12:28modify3510.301.17391.17371.1694
37082005.12.07 12:34modify3510.301.17391.17371.1694
37092005.12.07 12:35modify3510.301.17391.17361.1694
37102005.12.07 12:35modify3510.301.17391.17341.1694
37112005.12.07 12:35modify3510.301.17391.17321.1694
37122005.12.07 12:35modify3510.301.17391.17311.1694
37132005.12.07 12:35modify3510.301.17391.17301.1694
37142005.12.07 15:50s/l3510.301.17301.17301.169433.608974.25
37152005.12.07 15:50sell3520.301.17291.18991.1684
37162005.12.12 13:51s/l3520.301.18991.18991.1684-505.058469.20
37172005.12.12 13:51sell3530.301.18971.20671.1852
37182005.12.20 17:45modify3530.301.18971.18951.1852
37192005.12.20 17:45modify3530.301.18971.18931.1852
37202005.12.20 17:45modify3530.301.18971.18921.1852
37212005.12.20 17:45modify3530.301.18971.18901.1852
37222005.12.20 17:45modify3530.301.18971.18891.1852
37232005.12.20 17:45modify3530.301.18971.18871.1852
37242005.12.20 17:45modify3530.301.18971.18861.1852
37252005.12.20 17:46modify3530.301.18971.18851.1852
37262005.12.20 17:46modify3530.301.18971.18841.1852
37272005.12.20 17:50modify3530.301.18971.18831.1852
37282005.12.20 17:51modify3530.301.18971.18831.1852
37292005.12.20 17:51modify3530.301.18971.18821.1852
37302005.12.20 17:51modify3530.301.18971.18811.1852
37312005.12.20 17:59modify3530.301.18971.18811.1852
37322005.12.20 17:59modify3530.301.18971.18801.1852
37332005.12.20 17:59modify3530.301.18971.18781.1852
37342005.12.20 17:59t/p3530.301.18521.18781.1852148.208617.40
37352005.12.20 17:59buy3540.301.18521.16821.1892
37362005.12.21 02:17modify3540.301.18521.18541.1892
37372005.12.21 02:19modify3540.301.18521.18551.1892
37382005.12.21 06:09s/l3540.301.18551.18551.18922.258619.65
37392005.12.21 06:09buy3550.301.18571.16871.1897
37402005.12.21 08:27modify3550.301.18571.18571.1897
37412005.12.21 08:27modify3550.301.18571.18581.1897
37422005.12.21 08:27modify3550.301.18571.18591.1897
37432005.12.21 08:27modify3550.301.18571.18601.1897
37442005.12.21 08:32modify3550.301.18571.18611.1897
37452005.12.21 09:02modify3550.301.18571.18621.1897
37462005.12.21 09:02modify3550.301.18571.18631.1897
37472005.12.21 09:02modify3550.301.18571.18641.1897
37482005.12.21 09:02modify3550.301.18571.18651.1897
37492005.12.21 09:03modify3550.301.18571.18651.1897
37502005.12.21 09:03modify3550.301.18571.18661.1897
37512005.12.21 09:04modify3550.301.18571.18661.1897
37522005.12.21 09:04t/p3550.301.18971.18661.1897120.008739.65
37532005.12.21 09:04sell3560.301.18971.20671.1852
37542005.12.21 12:13modify3560.301.18971.18961.1852
37552005.12.21 12:13modify3560.301.18971.18941.1852
37562005.12.21 12:13modify3560.301.18971.18921.1852
37572005.12.21 13:18modify3560.301.18971.18911.1852
37582005.12.21 13:18modify3560.301.18971.18901.1852
37592005.12.21 13:18modify3560.301.18971.18891.1852
37602005.12.21 13:18modify3560.301.18971.18881.1852
37612005.12.21 13:18modify3560.301.18971.18871.1852
37622005.12.21 13:18modify3560.301.18971.18861.1852
37632005.12.21 13:18modify3560.301.18971.18851.1852
37642005.12.21 13:19modify3560.301.18971.18841.1852
37652005.12.21 13:19modify3560.301.18971.18831.1852
37662005.12.21 13:20modify3560.301.18971.18821.1852
37672005.12.21 14:53modify3560.301.18971.18821.1852
37682005.12.21 14:53modify3560.301.18971.18811.1852
37692005.12.21 14:53modify3560.301.18971.18791.1852
37702005.12.21 14:53modify3560.301.18971.18781.1852
37712005.12.21 14:53t/p3560.301.18521.18781.1852135.008874.65
37722005.12.21 14:53buy3570.301.18521.16821.1892
37732005.12.22 16:22modify3570.301.18521.18531.1892
37742005.12.22 16:24modify3570.301.18521.18541.1892
37752005.12.22 16:25modify3570.301.18521.18551.1892
37762005.12.22 16:25modify3570.301.18521.18561.1892
37772005.12.22 16:25modify3570.301.18521.18581.1892
37782005.12.22 16:25modify3570.301.18521.18591.1892
37792005.12.22 16:25modify3570.301.18521.18601.1892
37802005.12.22 16:25modify3570.301.18521.18611.1892
37812005.12.22 16:28t/p3570.301.18921.18611.1892117.758992.40
37822005.12.22 16:28sell3580.301.18921.20621.1847
37832005.12.22 16:59modify3580.301.18921.18901.1847
37842005.12.22 17:00modify3580.301.18921.18891.1847
37852005.12.22 17:00modify3580.301.18921.18891.1847
37862005.12.22 17:00modify3580.301.18921.18881.1847
37872005.12.22 17:03modify3580.301.18921.18881.1847
37882005.12.22 17:03modify3580.301.18921.18871.1847
37892005.12.22 17:06modify3580.301.18921.18861.1847
37902005.12.22 17:08modify3580.301.18921.18861.1847
37912005.12.22 18:01s/l3580.301.18861.18861.184718.009010.40
37922005.12.22 18:01sell3590.301.18841.20541.1839
37932005.12.23 12:59modify3590.301.18841.18811.1839
37942005.12.23 12:59modify3590.301.18841.18781.1839
37952005.12.23 12:59modify3590.301.18841.18751.1839
37962005.12.23 12:59modify3590.301.18841.18721.1839
37972005.12.23 12:59modify3590.301.18841.18691.1839
37982005.12.23 13:00modify3590.301.18841.18681.1839
37992005.12.23 13:00modify3590.301.18841.18671.1839
38002005.12.23 13:00modify3590.301.18841.18661.1839
38012005.12.23 13:00modify3590.301.18841.18651.1839
38022005.12.23 13:00t/p3590.301.18391.18651.1839136.659147.05
38032005.12.23 13:00buy3600.301.18391.16691.1879
38042005.12.23 16:32modify3600.301.18391.18391.1879
38052005.12.23 16:33modify3600.301.18391.18421.1879
38062005.12.23 16:33modify3600.301.18391.18461.1879
38072005.12.23 16:33modify3600.301.18391.18481.1879
38082005.12.23 17:45s/l3600.301.18481.18481.187927.009174.05
38092005.12.23 17:45buy3610.301.18501.16801.1890
38102005.12.26 12:06modify3610.301.18501.18511.1890
38112005.12.26 12:07modify3610.301.18501.18551.1890
38122005.12.26 12:07modify3610.301.18501.18581.1890
38132005.12.26 12:08t/p3610.301.18901.18581.1890117.759291.80
38142005.12.26 12:08sell3620.301.18901.20601.1845
38152005.12.26 12:24modify3620.301.18901.18851.1845
38162005.12.26 14:30modify3620.301.18901.18841.1845
38172005.12.26 14:51modify3620.301.18901.18841.1845
38182005.12.26 14:51modify3620.301.18901.18831.1845
38192005.12.26 14:51modify3620.301.18901.18821.1845
38202005.12.26 14:51modify3620.301.18901.18811.1845
38212005.12.26 15:02modify3620.301.18901.18811.1845
38222005.12.26 15:31modify3620.301.18901.18801.1845
38232005.12.26 15:38modify3620.301.18901.18791.1845
38242005.12.26 15:45modify3620.301.18901.18781.1845
38252005.12.26 15:59modify3620.301.18901.18781.1845
38262005.12.26 16:02modify3620.301.18901.18771.1845
38272005.12.26 16:03modify3620.301.18901.18771.1845
38282005.12.26 16:06modify3620.301.18901.18751.1845
38292005.12.26 16:57modify3620.301.18901.18751.1845
38302005.12.26 16:57modify3620.301.18901.18741.1845
38312005.12.26 16:57modify3620.301.18901.18731.1845
38322005.12.26 16:59modify3620.301.18901.18721.1845
38332005.12.26 16:59modify3620.301.18901.18711.1845
38342005.12.26 16:59t/p3620.301.18451.18711.1845135.009426.80
38352005.12.26 16:59buy3630.301.18451.16751.1885
38362005.12.27 09:46modify3630.301.18451.18451.1885
38372005.12.27 09:46modify3630.301.18451.18461.1885
38382005.12.27 13:06s/l3630.301.18461.18461.18850.759427.55
38392005.12.27 13:06buy3640.301.18481.16781.1888
38402005.12.28 08:03modify3640.301.18481.18501.1888
38412005.12.28 08:03modify3640.301.18481.18521.1888
38422005.12.28 08:10modify3640.301.18481.18521.1888
38432005.12.28 08:10modify3640.301.18481.18541.1888
38442005.12.28 08:10modify3640.301.18481.18571.1888
38452005.12.28 08:10t/p3640.301.18881.18571.1888113.259540.80
38462005.12.28 08:10sell3650.301.18891.20591.1844
38472005.12.28 18:01modify3650.301.18891.18881.1844
38482005.12.28 18:01modify3650.301.18891.18861.1844
38492005.12.28 18:01modify3650.301.18891.18851.1844
38502005.12.28 18:01modify3650.301.18891.18831.1844
38512005.12.28 18:01modify3650.301.18891.18821.1844
38522005.12.28 18:04modify3650.301.18891.18811.1844
38532005.12.28 18:04modify3650.301.18891.18801.1844
38542005.12.28 18:04modify3650.301.18891.18781.1844
38552005.12.28 18:04modify3650.301.18891.18771.1844
38562005.12.28 18:08modify3650.301.18891.18761.1844
38572005.12.28 18:08modify3650.301.18891.18751.1844
38582005.12.28 18:08modify3650.301.18891.18741.1844
38592005.12.28 18:08modify3650.301.18891.18721.1844
38602005.12.28 18:08modify3650.301.18891.18711.1844
38612005.12.28 18:08t/p3650.301.18441.18711.1844135.009675.80
38622005.12.28 18:08buy3660.301.18441.16741.1884
38632005.12.29 08:22modify3660.301.18441.18441.1884
38642005.12.29 08:22modify3660.301.18441.18461.1884
38652005.12.29 08:22modify3660.301.18441.18471.1884
38662005.12.29 08:22modify3660.301.18441.18491.1884
38672005.12.29 10:19s/l3660.301.18491.18491.188412.759688.55
38682005.12.29 10:19buy3670.301.18491.16791.1889
38692005.12.30 05:23modify3670.301.18491.18501.1889
38702005.12.30 05:30modify3670.301.18491.18501.1889
38712005.12.30 05:31modify3670.301.18491.18511.1889
38722005.12.30 05:36modify3670.301.18491.18521.1889
38732005.12.30 05:54modify3670.301.18491.18541.1889
38742005.12.30 07:38modify3670.301.18491.18551.1889
38752005.12.30 07:44modify3670.301.18491.18551.1889
38762005.12.30 07:44modify3670.301.18491.18561.1889
38772005.12.30 09:22s/l3670.301.18561.18561.188918.759707.30
38782005.12.30 09:22buy3680.301.18571.16871.1897
38792006.01.03 06:07modify3680.301.18571.18581.1897
38802006.01.03 06:08modify3680.301.18571.18601.1897
38812006.01.03 06:08modify3680.301.18571.18611.1897
38822006.01.03 06:08modify3680.301.18571.18621.1897
38832006.01.03 06:08modify3680.301.18571.18631.1897
38842006.01.03 06:08modify3680.301.18571.18641.1897
38852006.01.03 06:09modify3680.301.18571.18651.1897
38862006.01.03 06:28t/p3680.301.18971.18651.1897115.509822.80
38872006.01.03 06:28sell3690.301.18971.20671.1852
38882006.01.03 10:11modify3690.301.18971.18961.1852
38892006.01.03 10:11modify3690.301.18971.18951.1852
38902006.01.03 10:11modify3690.301.18971.18941.1852
38912006.01.03 10:11modify3690.301.18971.18931.1852
38922006.01.03 10:11modify3690.301.18971.18921.1852
38932006.01.03 10:13modify3690.301.18971.18911.1852
38942006.01.03 10:14modify3690.301.18971.18901.1852
38952006.01.03 10:14modify3690.301.18971.18881.1852
38962006.01.03 10:14modify3690.301.18971.18871.1852
38972006.01.03 10:15modify3690.301.18971.18861.1852
38982006.01.03 10:54s/l3690.301.18861.18861.185233.009855.80
38992006.01.03 10:54sell3700.301.18851.20551.1840
39002006.01.04 03:05s/l3700.301.20551.20551.1840-505.059350.75
39012006.01.04 03:05sell3710.301.20541.22241.2009
39022006.01.12 15:28modify3710.301.20541.20511.2009
39032006.01.12 15:28modify3710.301.20541.20491.2009
39042006.01.12 15:28modify3710.301.20541.20461.2009
39052006.01.12 15:28modify3710.301.20541.20441.2009
39062006.01.12 15:28modify3710.301.20541.20421.2009
39072006.01.12 16:06modify3710.301.20541.20411.2009
39082006.01.12 16:08modify3710.301.20541.20381.2009
39092006.01.12 16:08modify3710.301.20541.20341.2009
39102006.01.12 16:16t/p3710.301.20091.20341.2009148.209498.95
39112006.01.12 16:16buy3720.301.20091.18391.2049
39122006.01.12 18:04modify3720.301.20091.20101.2049
39132006.01.12 18:05modify3720.301.20091.20101.2049
39142006.01.12 18:05modify3720.301.20091.20111.2049
39152006.01.12 20:58modify3720.301.20091.20111.2049
39162006.01.13 00:20modify3720.301.20091.20121.2049
39172006.01.13 00:20modify3720.301.20091.20131.2049
39182006.01.13 00:20modify3720.301.20091.20151.2049
39192006.01.13 00:20modify3720.301.20091.20171.2049
39202006.01.13 00:20modify3720.301.20091.20181.2049
39212006.01.13 00:22t/p3720.301.20491.20181.2049117.759616.70
39222006.01.13 00:22sell3730.301.20491.22191.2004
39232006.01.23 01:41s/l3730.301.22191.22191.2004-496.809119.90
39242006.01.23 01:41sell3740.301.22201.23901.2175
39252006.01.27 03:24modify3740.301.22201.22191.2175
39262006.01.27 08:12modify3740.301.22201.22191.2175
39272006.01.27 11:52modify3740.301.22201.22181.2175
39282006.01.27 11:52modify3740.301.22201.22171.2175
39292006.01.27 11:52modify3740.301.22201.22161.2175
39302006.01.27 11:52modify3740.301.22201.22151.2175
39312006.01.27 11:53modify3740.301.22201.22141.2175
39322006.01.27 11:53modify3740.301.22201.22131.2175
39332006.01.27 11:53modify3740.301.22201.22121.2175
39342006.01.27 11:55modify3740.301.22201.22111.2175
39352006.01.27 12:00modify3740.301.22201.22101.2175
39362006.01.27 12:00modify3740.301.22201.22091.2175
39372006.01.27 12:00modify3740.301.22201.22071.2175
39382006.01.27 12:04modify3740.301.22201.22051.2175
39392006.01.27 12:09modify3740.301.22201.22041.2175
39402006.01.27 12:09modify3740.301.22201.22011.2175
39412006.01.27 12:09t/p3740.301.21751.22011.2175144.909264.80
39422006.01.27 12:09buy3750.301.21731.20031.2213
39432006.01.27 14:31modify3750.301.21731.21741.2213
39442006.01.27 14:31modify3750.301.21731.21751.2213
39452006.01.27 14:31modify3750.301.21731.21771.2213
39462006.01.27 14:32modify3750.301.21731.21781.2213
39472006.01.27 14:32modify3750.301.21731.21811.2213
39482006.01.27 14:32t/p3750.301.22131.21811.2213120.009384.80
39492006.01.27 14:32sell3760.301.22141.23841.2169
39502006.01.27 16:19modify3760.301.22141.22131.2169
39512006.01.27 16:19modify3760.301.22141.22101.2169
39522006.01.27 16:19modify3760.301.22141.22081.2169
39532006.01.27 16:19modify3760.301.22141.22071.2169
39542006.01.27 16:20modify3760.301.22141.22041.2169
39552006.01.27 16:20modify3760.301.22141.22011.2169
39562006.01.27 16:20modify3760.301.22141.21991.2169
39572006.01.27 16:20modify3760.301.22141.21961.2169
39582006.01.27 16:21modify3760.301.22141.21951.2169
39592006.01.27 16:21t/p3760.301.21691.21951.2169135.009519.80
39602006.01.27 16:21buy3770.301.21691.19991.2209
39612006.02.03 14:59s/l3770.301.19991.19991.2209-525.758994.05
39622006.02.03 14:59buy3780.301.20011.18311.2041
39632006.02.06 00:05modify3780.301.20011.20021.2041
39642006.02.06 00:14modify3780.301.20011.20031.2041
39652006.02.06 01:04modify3780.301.20011.20071.2041
39662006.02.06 01:20modify3780.301.20011.20101.2041
39672006.02.06 01:21modify3780.301.20011.20101.2041
39682006.02.06 01:21t/p3780.301.20411.20101.2041117.759111.80
39692006.02.06 01:21sell3790.301.20411.22111.1996
39702006.02.06 04:46modify3790.301.20411.20401.1996
39712006.02.06 04:47modify3790.301.20411.20381.1996
39722006.02.06 08:19modify3790.301.20411.20361.1996
39732006.02.06 08:19modify3790.301.20411.20341.1996
39742006.02.06 08:20modify3790.301.20411.20341.1996
39752006.02.06 08:20modify3790.301.20411.20331.1996
39762006.02.06 08:25modify3790.301.20411.20321.1996
39772006.02.06 08:26modify3790.301.20411.20321.1996
39782006.02.06 08:26modify3790.301.20411.20311.1996
39792006.02.06 08:27modify3790.301.20411.20291.1996
39802006.02.06 08:42modify3790.301.20411.20281.1996
39812006.02.06 08:43modify3790.301.20411.20281.1996
39822006.02.06 08:44modify3790.301.20411.20271.1996
39832006.02.06 08:44modify3790.301.20411.20251.1996
39842006.02.06 08:44modify3790.301.20411.20241.1996
39852006.02.06 08:45modify3790.301.20411.20231.1996
39862006.02.06 08:54modify3790.301.20411.20231.1996
39872006.02.06 08:55modify3790.301.20411.20221.1996
39882006.02.06 08:57t/p3790.301.19961.20221.1996135.009246.80
39892006.02.06 08:57buy3800.301.19961.18261.2036
39902006.02.27 01:45s/l3800.301.18261.18261.2036-557.258689.55
39912006.02.27 01:45buy3810.301.18281.16581.1868
39922006.02.27 02:59modify3810.301.18281.18291.1868
39932006.02.27 03:04modify3810.301.18281.18291.1868
39942006.02.27 03:10modify3810.301.18281.18311.1868
39952006.02.27 03:10modify3810.301.18281.18321.1868
39962006.02.27 03:46modify3810.301.18281.18331.1868
39972006.02.27 03:47modify3810.301.18281.18341.1868
39982006.02.27 03:58modify3810.301.18281.18351.1868
39992006.02.27 03:58modify3810.301.18281.18351.1868
40002006.02.27 03:59modify3810.301.18281.18361.1868
40012006.02.27 05:43t/p3810.301.18681.18361.1868120.008809.55
40022006.02.27 05:43sell3820.301.18681.20381.1823
40032006.02.27 09:18modify3820.301.18681.18661.1823
40042006.02.27 09:25modify3820.301.18681.18651.1823
40052006.02.27 09:25modify3820.301.18681.18641.1823
40062006.02.27 17:39s/l3820.301.18641.18641.182312.008821.55
40072006.02.27 17:39sell3830.301.18621.20321.1817
40082006.02.28 01:56modify3830.301.18621.18601.1817
40092006.02.28 04:22s/l3830.301.18601.18601.18177.658829.20
40102006.02.28 04:22sell3840.301.18591.20291.1814
40112006.03.02 20:24s/l3840.301.20291.20291.1814-503.408325.80
40122006.03.02 20:24sell3850.301.20271.21971.1982
40132006.03.03 16:06modify3850.301.20271.20261.1982
40142006.03.03 16:07modify3850.301.20271.20251.1982
40152006.03.03 16:07modify3850.301.20271.20241.1982
40162006.03.03 16:07modify3850.301.20271.20231.1982
40172006.03.03 16:07modify3850.301.20271.20221.1982
40182006.03.03 16:14s/l3850.301.20221.20221.198216.658342.45
40192006.03.03 16:14buy3860.301.20221.18521.2062
40202006.03.06 00:12modify3860.301.20221.20231.2062
40212006.03.06 00:13modify3860.301.20221.20251.2062
40222006.03.06 00:13modify3860.301.20221.20281.2062
40232006.03.06 00:13modify3860.301.20221.20301.2062
40242006.03.06 00:13t/p3860.301.20621.20301.2062117.758460.20
40252006.03.06 00:13sell3870.301.20621.22321.2017
40262006.03.06 11:41modify3870.301.20621.20611.2017
40272006.03.06 11:41modify3870.301.20621.20601.2017
40282006.03.06 11:42modify3870.301.20621.20601.2017
40292006.03.06 11:42modify3870.301.20621.20581.2017
40302006.03.06 11:53modify3870.301.20621.20561.2017
40312006.03.06 12:04modify3870.301.20621.20561.2017
40322006.03.06 12:04modify3870.301.20621.20551.2017
40332006.03.06 12:04modify3870.301.20621.20551.2017
40342006.03.06 12:04modify3870.301.20621.20541.2017
40352006.03.06 12:05modify3870.301.20621.20531.2017
40362006.03.06 12:05modify3870.301.20621.20531.2017
40372006.03.06 12:05modify3870.301.20621.20521.2017
40382006.03.06 13:30modify3870.301.20621.20521.2017
40392006.03.06 13:31modify3870.301.20621.20501.2017
40402006.03.06 13:34modify3870.301.20621.20481.2017
40412006.03.06 13:39modify3870.301.20621.20481.2017
40422006.03.06 13:40modify3870.301.20621.20471.2017
40432006.03.06 13:40modify3870.301.20621.20471.2017
40442006.03.06 13:40modify3870.301.20621.20461.2017
40452006.03.06 13:40modify3870.301.20621.20451.2017
40462006.03.06 13:41modify3870.301.20621.20441.2017
40472006.03.06 13:42modify3870.301.20621.20431.2017
40482006.03.06 13:42modify3870.301.20621.20421.2017
40492006.03.06 13:46t/p3870.301.20171.20421.2017135.008595.20
40502006.03.06 13:46buy3880.301.20161.18461.2056
40512006.03.15 15:12modify3880.301.20161.20171.2056
40522006.03.15 15:12modify3880.301.20161.20181.2056
40532006.03.15 15:12modify3880.301.20161.20201.2056
40542006.03.15 15:12modify3880.301.20161.20211.2056
40552006.03.15 15:22modify3880.301.20161.20231.2056
40562006.03.15 15:22modify3880.301.20161.20241.2056
40572006.03.15 15:22modify3880.301.20161.20251.2056
40582006.03.15 15:24t/p3880.301.20561.20251.205695.258690.45
40592006.03.15 15:24sell3890.301.20561.22261.2011
40602006.03.15 15:43modify3890.301.20561.20541.2011
40612006.03.15 15:43modify3890.301.20561.20531.2011
40622006.03.15 15:43modify3890.301.20561.20521.2011
40632006.03.15 15:43modify3890.301.20561.20501.2011
40642006.03.15 15:47modify3890.301.20561.20491.2011
40652006.03.15 16:03s/l3890.301.20491.20491.201121.008711.45
40662006.03.15 16:03sell3900.301.20481.22181.2003
40672006.03.23 16:13modify3900.301.20481.20471.2003
40682006.03.23 16:14modify3900.301.20481.20461.2003
40692006.03.23 16:14modify3900.301.20481.20451.2003
40702006.03.23 16:19modify3900.301.20481.20431.2003
40712006.03.23 16:19modify3900.301.20481.20421.2003
40722006.03.23 16:20modify3900.301.20481.20411.2003
40732006.03.23 16:20modify3900.301.20481.20401.2003
40742006.03.23 16:20modify3900.301.20481.20381.2003
40752006.03.23 16:20modify3900.301.20481.20371.2003
40762006.03.23 16:20modify3900.301.20481.20361.2003
40772006.03.23 16:20modify3900.301.20481.20351.2003
40782006.03.23 16:21modify3900.301.20481.20341.2003
40792006.03.23 16:22modify3900.301.20481.20341.2003
40802006.03.23 16:22modify3900.301.20481.20321.2003
40812006.03.23 16:22modify3900.301.20481.20311.2003
40822006.03.23 16:26modify3900.301.20481.20301.2003
40832006.03.23 16:26modify3900.301.20481.20291.2003
40842006.03.23 16:26t/p3900.301.20031.20291.2003148.208859.65
40852006.03.23 16:26buy3910.301.20021.18321.2042
40862006.03.24 17:49modify3910.301.20021.20021.2042
40872006.03.24 17:50modify3910.301.20021.20041.2042
40882006.03.24 17:50modify3910.301.20021.20051.2042
40892006.03.24 17:51modify3910.301.20021.20061.2042
40902006.03.24 17:51modify3910.301.20021.20071.2042
40912006.03.24 17:51modify3910.301.20021.20081.2042
40922006.03.24 18:56modify3910.301.20021.20091.2042
40932006.03.24 19:07modify3910.301.20021.20091.2042
40942006.03.24 19:07modify3910.301.20021.20111.2042
40952006.03.24 19:07t/p3910.301.20421.20111.2042117.758977.40
40962006.03.24 19:07sell3920.301.20421.22121.1997
40972006.03.27 18:06modify3920.301.20421.20411.1997
40982006.03.27 18:06modify3920.301.20421.20391.1997
40992006.03.27 18:07modify3920.301.20421.20371.1997
41002006.03.27 18:22modify3920.301.20421.20361.1997
41012006.03.27 18:23modify3920.301.20421.20361.1997
41022006.03.27 18:26modify3920.301.20421.20351.1997
41032006.03.27 18:26modify3920.301.20421.20331.1997
41042006.03.27 18:27modify3920.301.20421.20321.1997
41052006.03.27 18:29modify3920.301.20421.20311.1997
41062006.03.27 18:30modify3920.301.20421.20311.1997
41072006.03.28 00:48modify3920.301.20421.20291.1997
41082006.03.28 00:49modify3920.301.20421.20281.1997
41092006.03.28 03:40modify3920.301.20421.20271.1997
41102006.03.28 03:42modify3920.301.20421.20271.1997
41112006.03.28 03:42modify3920.301.20421.20261.1997
41122006.03.28 05:34modify3920.301.20421.20261.1997
41132006.03.28 05:34modify3920.301.20421.20251.1997
41142006.03.28 05:50modify3920.301.20421.20241.1997
41152006.03.28 05:50modify3920.301.20421.20231.1997
41162006.03.28 05:51t/p3920.301.19971.20231.1997138.309115.70
41172006.03.28 05:51buy3930.301.19971.18271.2037
41182006.03.28 09:53modify3930.301.19971.19971.2037
41192006.03.28 09:54modify3930.301.19971.19971.2037
41202006.03.28 10:00modify3930.301.19971.19991.2037
41212006.03.28 10:00modify3930.301.19971.20011.2037
41222006.03.28 10:00modify3930.301.19971.20021.2037
41232006.03.28 10:00modify3930.301.19971.20041.2037
41242006.03.28 10:00modify3930.301.19971.20051.2037
41252006.03.28 10:00t/p3930.301.20371.20051.2037120.009235.70
41262006.03.28 10:00sell3940.301.20371.22071.1992
41272006.03.28 21:24modify3940.301.20371.20361.1992
41282006.03.28 21:24modify3940.301.20371.20351.1992
41292006.03.28 21:27modify3940.301.20371.20341.1992
41302006.03.28 21:36modify3940.301.20371.20341.1992
41312006.03.28 21:36modify3940.301.20371.20331.1992
41322006.03.28 21:36modify3940.301.20371.20311.1992
41332006.03.28 21:43modify3940.301.20371.20301.1992
41342006.03.28 21:44modify3940.301.20371.20291.1992
41352006.03.28 21:44modify3940.301.20371.20281.1992
41362006.03.28 21:44modify3940.301.20371.20271.1992
41372006.03.28 21:52modify3940.301.20371.20261.1992
41382006.03.28 21:52modify3940.301.20371.20251.1992
41392006.03.28 21:52modify3940.301.20371.20241.1992
41402006.03.28 21:57modify3940.301.20371.20231.1992
41412006.03.28 21:57modify3940.301.20371.20221.1992
41422006.03.28 21:57modify3940.301.20371.20211.1992
41432006.03.28 23:53modify3940.301.20371.20211.1992
41442006.03.28 23:54modify3940.301.20371.20201.1992
41452006.03.29 02:47modify3940.301.20371.20201.1992
41462006.03.29 02:48modify3940.301.20371.20191.1992
41472006.03.29 09:58t/p3940.301.19921.20191.1992139.959375.65
41482006.03.29 09:58buy3950.301.19921.18221.2032
41492006.03.29 18:17modify3950.301.19921.19931.2032
41502006.03.29 18:20modify3950.301.19921.19931.2032
41512006.03.29 18:20modify3950.301.19921.19951.2032
41522006.03.29 18:20modify3950.301.19921.19961.2032
41532006.03.29 18:20modify3950.301.19921.19971.2032
41542006.03.29 18:20modify3950.301.19921.19991.2032
41552006.03.29 18:21modify3950.301.19921.20001.2032
41562006.03.29 18:21modify3950.301.19921.20011.2032
41572006.03.29 18:22t/p3950.301.20321.20011.2032120.009495.65
41582006.03.29 18:22sell3960.301.20321.22021.1987
41592006.04.04 14:04s/l3960.301.22021.22021.1987-503.408992.25
41602006.04.04 14:04sell3970.301.22021.23721.2157
41612006.04.07 09:16modify3970.301.22021.22001.2157
41622006.04.07 09:17modify3970.301.22021.21991.2157
41632006.04.07 09:17modify3970.301.22021.21981.2157
41642006.04.07 09:17modify3970.301.22021.21971.2157
41652006.04.07 09:17modify3970.301.22021.21951.2157
41662006.04.07 09:17modify3970.301.22021.21941.2157
41672006.04.07 09:17modify3970.301.22021.21931.2157
41682006.04.07 10:11s/l3970.301.21931.21931.215735.259027.50
41692006.04.07 10:11buy3980.301.21931.20231.2233
41702006.04.17 13:43modify3980.301.21931.21941.2233
41712006.04.17 13:52modify3980.301.21931.21951.2233
41722006.04.17 13:52modify3980.301.21931.21971.2233
41732006.04.17 13:52modify3980.301.21931.21991.2233
41742006.04.17 13:52modify3980.301.21931.22001.2233
41752006.04.17 13:52modify3980.301.21931.22021.2233
41762006.04.17 13:52t/p3980.301.22331.22021.2233102.009129.50
41772006.04.17 13:52sell3990.301.22331.24031.2188
41782006.04.24 09:42s/l3990.301.24031.24031.2188-498.458631.05
41792006.04.24 09:42sell4000.301.24011.25711.2356
41802006.04.24 10:34modify4000.301.24011.23991.2356
41812006.04.24 11:28modify4000.301.24011.23981.2356
41822006.04.24 11:29modify4000.301.24011.23981.2356
41832006.04.24 11:29modify4000.301.24011.23971.2356
41842006.04.24 11:29modify4000.301.24011.23961.2356
41852006.04.24 11:30modify4000.301.24011.23951.2356
41862006.04.24 11:30modify4000.301.24011.23941.2356
41872006.04.24 11:31modify4000.301.24011.23921.2356
41882006.04.24 11:31modify4000.301.24011.23911.2356
41892006.04.24 11:31modify4000.301.24011.23901.2356
41902006.04.24 13:29modify4000.301.24011.23891.2356
41912006.04.24 13:29modify4000.301.24011.23881.2356
41922006.04.24 13:37modify4000.301.24011.23881.2356
41932006.04.24 13:37modify4000.301.24011.23871.2356
41942006.04.24 14:11modify4000.301.24011.23861.2356
41952006.04.24 14:39modify4000.301.24011.23861.2356
41962006.04.24 14:40modify4000.301.24011.23841.2356
41972006.04.24 14:40modify4000.301.24011.23831.2356
41982006.04.24 14:40t/p4000.301.23561.23831.2356135.008766.05
41992006.04.24 14:40buy4010.301.23561.21861.2396
42002006.04.24 18:16modify4010.301.23561.23571.2396
42012006.04.24 18:17modify4010.301.23561.23581.2396
42022006.04.24 18:18modify4010.301.23561.23591.2396
42032006.04.24 18:19modify4010.301.23561.23611.2396
42042006.04.24 18:20modify4010.301.23561.23621.2396
42052006.04.24 18:20modify4010.301.23561.23631.2396
42062006.04.24 18:20modify4010.301.23561.23641.2396
42072006.04.24 18:20modify4010.301.23561.23651.2396
42082006.04.24 18:37modify4010.301.23561.23661.2396
42092006.04.24 18:41t/p4010.301.23961.23661.2396120.008886.05
42102006.04.24 18:41sell4020.301.23971.25671.2352
42112006.04.25 03:25modify4020.301.23971.23961.2352
42122006.04.25 03:25modify4020.301.23971.23951.2352
42132006.04.25 03:26modify4020.301.23971.23941.2352
42142006.04.25 05:17modify4020.301.23971.23921.2352
42152006.04.25 08:04s/l4020.301.23921.23921.235216.658902.70
42162006.04.25 08:04sell4030.301.23911.25611.2346
42172006.04.27 23:59close at stop4030.301.25291.25611.2346-407.408495.30