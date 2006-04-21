North Finance Company Ltd
A/C No: 154821Name: 5555_nf_55552006.04.25 07:37 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
11886995110022006.04.21 01:01buy stop0.10eurusd1.24541.22071.25432006.04.24 23:011.24040.00
21887002140022006.04.21 01:01buy stop0.10usdchf1.28651.26111.29542006.04.24 23:021.26700.00
31887012120022006.04.21 01:02buy stop0.10gbpusd1.80031.76471.80922006.04.24 23:011.78940.00
41887023110042006.04.21 01:02buy stop0.10eurusd1.24541.22071.25982006.04.24 23:001.24050.00
51887031140042006.04.21 01:02buy stop0.10usdchf1.28651.26111.30092006.04.24 23:011.26700.00
61887035120042006.04.21 01:02buy stop0.10gbpusd1.80031.76471.81472006.04.24 23:001.78940.00
71887036120062006.04.21 01:02buy stop0.10gbpusd1.80031.76471.82362006.04.24 23:011.78940.00
81887037140062006.04.21 01:02buy stop0.10usdchf1.28651.26111.30982006.04.24 23:011.26690.00
91887038140012006.04.21 01:02sell stop0.10usdchf1.26111.28651.25222006.04.24 23:011.26650.00
101887040110062006.04.21 01:03buy stop0.10eurusd1.24541.22071.26872006.04.24 23:011.24050.00
111887043110012006.04.21 01:03sell stop0.10eurusd1.22071.24541.21182006.04.24 23:001.24030.00
121887046120012006.04.21 01:03sell stop0.10gbpusd1.76471.80031.75582006.04.24 23:001.78900.00
131887047110032006.04.21 01:03sell stop0.10eurusd1.22071.24541.20632006.04.24 23:011.24030.00
141887050110052006.04.21 01:03sell stop0.10eurusd1.22071.24541.19742006.04.24 23:001.24030.00
151887051140032006.04.21 01:03sell stop0.10usdchf1.26111.28651.24672006.04.24 23:011.26650.00
161887053140052006.04.21 01:03sell stop0.10usdchf1.26111.28651.23782006.04.24 23:011.26650.00
171887057160022006.04.21 01:03buy stop0.10usdcad1.15001.12721.15892006.04.24 23:011.13620.00
181887060150042006.04.21 01:03buy stop0.10audusd0.74850.73370.76292006.04.24 23:000.74480.00
191887061120032006.04.21 01:04sell stop0.10gbpusd1.76471.80031.75032006.04.24 23:011.78900.00
201887080160042006.04.21 01:04buy stop0.10usdcad1.15001.12721.16442006.04.24 23:001.13620.00
211887090160062006.04.21 01:05buy stop0.10usdcad1.15001.12721.17332006.04.24 23:011.13620.00
221887091150062006.04.21 01:05buy stop0.10audusd0.74850.73370.77182006.04.24 23:010.74480.00
231887092150012006.04.21 01:06sell stop0.10audusd0.73370.74850.72482006.04.24 23:000.74440.00
241887093150032006.04.21 01:06sell stop0.10audusd0.73370.74850.71932006.04.24 23:010.74440.00
251887096150052006.04.21 01:06sell stop0.10audusd0.73370.74850.71042006.04.24 23:000.74440.00
261887098120052006.04.21 01:06sell stop0.10gbpusd1.76471.80031.74142006.04.24 23:001.78900.00
271887109160012006.04.21 01:07sell stop0.10usdcad1.12721.15001.11832006.04.24 23:001.13580.00
281887125160032006.04.21 01:10sell stop0.10usdcad1.12721.15001.11282006.04.24 23:011.13580.00
291887126160052006.04.21 01:10sell stop0.10usdcad1.12721.15001.10392006.04.24 23:001.13580.00
301887805130022006.04.21 02:30buy stop0.10usdjpy118.66116.31119.552006.04.24 23:01114.470.00
311887809130042006.04.21 02:30buy stop0.10usdjpy118.66116.31120.102006.04.24 23:01114.480.00
321887811130062006.04.21 02:30buy stop0.10usdjpy118.66116.31120.992006.04.24 23:01114.470.00
331888818130012006.04.24 01:03sell0.10usdjpy116.32116.65115.432006.04.24 09:47115.4389.00
341888819130032006.04.24 01:03sell0.10usdjpy116.32116.58114.882006.04.24 10:43114.88144.00
351888825130052006.04.24 01:03sell0.10usdjpy116.32116.02113.992006.04.24 18:32115.00132.00
365.00
 
Summary P/L:365.00
 
Winning trades:(3) 365.00
Losing trades:(0) 0.00
Max summary P/L:365.00
Largest winning trade:144.00
Largest losing trade:0.00
Max consecutive winners:3 (365.00)
Max consecutive losers:0 (0.00)
Max consecutive profit:365.00 (3)
Max consecutive loss:0.00 (0)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:0.00 (0.00%)
Profit factor:*
Avg. profit factor:*
Risk factor:*
 
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