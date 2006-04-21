North Finance Company Ltd
|A/C No: 154821
|Name: 5555_nf_5555
|2006.04.25 07:37 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|1886995
|11002
|2006.04.21 01:01
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2454
|1.2207
|1.2543
|2006.04.24 23:01
|1.2404
|0.00
|2
|1887002
|14002
|2006.04.21 01:01
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2865
|1.2611
|1.2954
|2006.04.24 23:02
|1.2670
|0.00
|3
|1887012
|12002
|2006.04.21 01:02
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8003
|1.7647
|1.8092
|2006.04.24 23:01
|1.7894
|0.00
|4
|1887023
|11004
|2006.04.21 01:02
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2454
|1.2207
|1.2598
|2006.04.24 23:00
|1.2405
|0.00
|5
|1887031
|14004
|2006.04.21 01:02
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2865
|1.2611
|1.3009
|2006.04.24 23:01
|1.2670
|0.00
|6
|1887035
|12004
|2006.04.21 01:02
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8003
|1.7647
|1.8147
|2006.04.24 23:00
|1.7894
|0.00
|7
|1887036
|12006
|2006.04.21 01:02
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8003
|1.7647
|1.8236
|2006.04.24 23:01
|1.7894
|0.00
|8
|1887037
|14006
|2006.04.21 01:02
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2865
|1.2611
|1.3098
|2006.04.24 23:01
|1.2669
|0.00
|9
|1887038
|14001
|2006.04.21 01:02
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2611
|1.2865
|1.2522
|2006.04.24 23:01
|1.2665
|0.00
|10
|1887040
|11006
|2006.04.21 01:03
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2454
|1.2207
|1.2687
|2006.04.24 23:01
|1.2405
|0.00
|11
|1887043
|11001
|2006.04.21 01:03
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2207
|1.2454
|1.2118
|2006.04.24 23:00
|1.2403
|0.00
|12
|1887046
|12001
|2006.04.21 01:03
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.7647
|1.8003
|1.7558
|2006.04.24 23:00
|1.7890
|0.00
|13
|1887047
|11003
|2006.04.21 01:03
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2207
|1.2454
|1.2063
|2006.04.24 23:01
|1.2403
|0.00
|14
|1887050
|11005
|2006.04.21 01:03
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2207
|1.2454
|1.1974
|2006.04.24 23:00
|1.2403
|0.00
|15
|1887051
|14003
|2006.04.21 01:03
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2611
|1.2865
|1.2467
|2006.04.24 23:01
|1.2665
|0.00
|16
|1887053
|14005
|2006.04.21 01:03
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2611
|1.2865
|1.2378
|2006.04.24 23:01
|1.2665
|0.00
|17
|1887057
|16002
|2006.04.21 01:03
|buy stop
|0.10
|usdcad
|1.1500
|1.1272
|1.1589
|2006.04.24 23:01
|1.1362
|0.00
|18
|1887060
|15004
|2006.04.21 01:03
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.7485
|0.7337
|0.7629
|2006.04.24 23:00
|0.7448
|0.00
|19
|1887061
|12003
|2006.04.21 01:04
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.7647
|1.8003
|1.7503
|2006.04.24 23:01
|1.7890
|0.00
|20
|1887080
|16004
|2006.04.21 01:04
|buy stop
|0.10
|usdcad
|1.1500
|1.1272
|1.1644
|2006.04.24 23:00
|1.1362
|0.00
|21
|1887090
|16006
|2006.04.21 01:05
|buy stop
|0.10
|usdcad
|1.1500
|1.1272
|1.1733
|2006.04.24 23:01
|1.1362
|0.00
|22
|1887091
|15006
|2006.04.21 01:05
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.7485
|0.7337
|0.7718
|2006.04.24 23:01
|0.7448
|0.00
|23
|1887092
|15001
|2006.04.21 01:06
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.7337
|0.7485
|0.7248
|2006.04.24 23:00
|0.7444
|0.00
|24
|1887093
|15003
|2006.04.21 01:06
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.7337
|0.7485
|0.7193
|2006.04.24 23:01
|0.7444
|0.00
|25
|1887096
|15005
|2006.04.21 01:06
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.7337
|0.7485
|0.7104
|2006.04.24 23:00
|0.7444
|0.00
|26
|1887098
|12005
|2006.04.21 01:06
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.7647
|1.8003
|1.7414
|2006.04.24 23:00
|1.7890
|0.00
|27
|1887109
|16001
|2006.04.21 01:07
|sell stop
|0.10
|usdcad
|1.1272
|1.1500
|1.1183
|2006.04.24 23:00
|1.1358
|0.00
|28
|1887125
|16003
|2006.04.21 01:10
|sell stop
|0.10
|usdcad
|1.1272
|1.1500
|1.1128
|2006.04.24 23:01
|1.1358
|0.00
|29
|1887126
|16005
|2006.04.21 01:10
|sell stop
|0.10
|usdcad
|1.1272
|1.1500
|1.1039
|2006.04.24 23:00
|1.1358
|0.00
|30
|1887805
|13002
|2006.04.21 02:30
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|118.66
|116.31
|119.55
|2006.04.24 23:01
|114.47
|0.00
|31
|1887809
|13004
|2006.04.21 02:30
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|118.66
|116.31
|120.10
|2006.04.24 23:01
|114.48
|0.00
|32
|1887811
|13006
|2006.04.21 02:30
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|118.66
|116.31
|120.99
|2006.04.24 23:01
|114.47
|0.00
|33
|1888818
|13001
|2006.04.24 01:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.65
|115.43
|2006.04.24 09:47
|115.43
|89.00
|34
|1888819
|13003
|2006.04.24 01:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.58
|114.88
|2006.04.24 10:43
|114.88
|144.00
|35
|1888825
|13005
|2006.04.24 01:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.02
|113.99
|2006.04.24 18:32
|115.00
|132.00
|365.00
|
|Summary P/L:
|365.00
|
|Winning trades:
|(3) 365.00
|Losing trades:
|(0) 0.00
|Max summary P/L:
|365.00
|Largest winning trade:
|144.00
|Largest losing trade:
|0.00
|Max consecutive winners:
|3 (365.00)
|Max consecutive losers:
|0 (0.00)
|Max consecutive profit:
|365.00 (3)
|Max consecutive loss:
|0.00 (0)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Profit factor:
|*
|Avg. profit factor:
|*
|Risk factor:
|*
|
* * *