Strategy Tester Report
Envelope 2[1].11

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.01.05 00:00 - 2006.04.10 00:00 (2006.01.05 - 2006.04.10)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEnvelopePeriod=144; EnvTimeFrame=0; EnvMaMethod=1; EnvelopeDeviation=1; TimeOpen=0; TimeClose=23; FirstTP=89; SecondTP=144; ThirdTP=233; Lots=5; MaximumRisk=0; DecreaseFactor=5; MaElineTSL=0;
Bars in test16464Ticks modelled217268Modelling quality54.82%
Initial deposit10000.00
Total net profit6.40Gross profit43.00Gross loss-36.60
Profit factor1.17Expected payoff0.24
Absolute drawdown18.40Maximal drawdown (%)36.60 (0.4%)
Total trades27Short positions (won %)12 (50.00%)Long positions (won %)15 (40.00%)
Profit trades (% of total)12 (44.44%)Loss trades (% of total)15 (55.56%)
Largestprofit trade8.90loss trade-3.70
Averageprofit trade3.58loss trade-2.44
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (24.80)consecutive losses (loss in money)15 (-36.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)24.80 (6)consecutive loss (count of losses)-36.60 (15)
Averageconsecutive wins6consecutive losses15
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.05 01:00buy stop10.101.21691.19281.2258
22006.01.05 01:00buy stop20.101.21691.19281.2313
32006.01.05 01:00buy stop30.101.21691.19281.2402
42006.01.05 01:00sell stop40.101.19281.21691.1839
52006.01.05 01:00sell stop50.101.19281.21691.1784
62006.01.05 01:00sell stop60.101.19281.21691.1695
72006.01.05 23:00delete10.101.21691.19281.2258
82006.01.05 23:00delete20.101.21691.19281.2313
92006.01.05 23:00delete30.101.21691.19281.2402
102006.01.05 23:01delete40.101.19281.21691.1839
112006.01.05 23:01delete50.101.19281.21691.1784
122006.01.05 23:01delete60.101.19281.21691.1695
132006.01.06 01:00buy stop70.101.22061.19641.2295
142006.01.06 01:00buy stop80.101.22061.19641.2350
152006.01.06 01:00buy stop90.101.22061.19641.2439
162006.01.06 01:00sell stop100.101.19641.22061.1875
172006.01.06 01:01sell stop110.101.19641.22061.1820
182006.01.06 01:01sell stop120.101.19641.22061.1731
192006.01.08 23:00delete70.101.22061.19641.2295
202006.01.08 23:00delete80.101.22061.19641.2350
212006.01.08 23:01delete90.101.22061.19641.2439
222006.01.08 23:03delete100.101.19641.22061.1875
232006.01.08 23:03delete110.101.19641.22061.1820
242006.01.08 23:04delete120.101.19641.22061.1731
252006.01.09 01:00buy stop130.101.22341.19921.2323
262006.01.09 01:00buy stop140.101.22341.19911.2378
272006.01.09 01:00buy stop150.101.22341.19911.2467
282006.01.09 01:01sell stop160.101.19911.22341.1902
292006.01.09 01:01sell stop170.101.19911.22341.1847
302006.01.09 01:02sell stop180.101.19911.22341.1758
312006.01.09 23:00delete130.101.22341.19921.2323
322006.01.09 23:00delete140.101.22341.19911.2378
332006.01.09 23:01delete150.101.22341.19911.2467
342006.01.09 23:01delete160.101.19911.22341.1902
352006.01.09 23:02delete170.101.19911.22341.1847
362006.01.09 23:03delete180.101.19911.22341.1758
372006.01.10 01:00buy stop190.101.22151.19731.2304
382006.01.10 01:00buy stop200.101.22151.19741.2359
392006.01.10 01:00buy stop210.101.22151.19741.2448
402006.01.10 01:00sell stop220.101.19741.22151.1885
412006.01.10 01:00sell stop230.101.19741.22151.1830
422006.01.10 01:00sell stop240.101.19731.22151.1740
432006.01.10 23:00delete190.101.22151.19731.2304
442006.01.10 23:00delete200.101.22151.19741.2359
452006.01.10 23:00delete210.101.22151.19741.2448
462006.01.10 23:01delete220.101.19741.22151.1885
472006.01.10 23:04delete230.101.19741.22151.1830
482006.01.10 23:04delete240.101.19731.22151.1740
492006.01.11 01:00buy stop250.101.21941.19531.2283
502006.01.11 01:00buy stop260.101.21941.19531.2338
512006.01.11 01:00buy stop270.101.21941.19531.2427
522006.01.11 01:00sell stop280.101.19531.21941.1864
532006.01.11 01:00sell stop290.101.19531.21941.1809
542006.01.11 01:00sell stop300.101.19531.21941.1720
552006.01.11 23:00delete250.101.21941.19531.2283
562006.01.11 23:00delete260.101.21941.19531.2338
572006.01.11 23:01delete270.101.21941.19531.2427
582006.01.11 23:03delete280.101.19531.21941.1864
592006.01.11 23:06delete290.101.19531.21941.1809
602006.01.11 23:06delete300.101.19531.21941.1720
612006.01.12 01:00buy stop310.101.22171.19751.2306
622006.01.12 01:00buy stop320.101.22171.19751.2361
632006.01.12 01:00buy stop330.101.22171.19751.2450
642006.01.12 01:00sell stop340.101.19751.22171.1886
652006.01.12 01:01sell stop350.101.19751.22171.1831
662006.01.12 01:01sell stop360.101.19751.22171.1742
672006.01.12 23:00delete310.101.22171.19751.2306
682006.01.12 23:00delete320.101.22171.19751.2361
692006.01.12 23:00delete330.101.22171.19751.2450
702006.01.12 23:00delete340.101.19751.22171.1886
712006.01.12 23:03delete350.101.19751.22171.1831
722006.01.12 23:14delete360.101.19751.22171.1742
732006.01.13 01:00buy stop370.101.21991.19581.2288
742006.01.13 01:00buy stop380.101.21991.19581.2343
752006.01.13 01:00buy stop390.101.22001.19581.2433
762006.01.13 01:00sell stop400.101.19581.22001.1869
772006.01.13 01:00sell stop410.101.19581.22001.1814
782006.01.13 01:14sell stop420.101.19581.21991.1725
792006.01.15 23:00delete370.101.21991.19581.2288
802006.01.15 23:02delete380.101.21991.19581.2343
812006.01.15 23:02delete390.101.22001.19581.2433
822006.01.15 23:04delete400.101.19581.22001.1869
832006.01.15 23:05delete410.101.19581.22001.1814
842006.01.15 23:06delete420.101.19581.21991.1725
852006.01.16 01:00buy stop430.101.22101.19681.2299
862006.01.16 01:01buy stop440.101.22101.19681.2354
872006.01.16 01:02buy stop450.101.22101.19681.2443
882006.01.16 01:02sell stop460.101.19681.22101.1879
892006.01.16 01:02sell stop470.101.19681.22101.1824
902006.01.16 01:03sell stop480.101.19681.22101.1735
912006.01.16 23:00delete430.101.22101.19681.2299
922006.01.16 23:00delete440.101.22101.19681.2354
932006.01.16 23:00delete450.101.22101.19681.2443
942006.01.16 23:00delete460.101.19681.22101.1879
952006.01.16 23:02delete470.101.19681.22101.1824
962006.01.16 23:02delete480.101.19681.22101.1735
972006.01.17 01:00buy stop490.101.22371.19941.2326
982006.01.17 01:00buy stop500.101.22371.19941.2381
992006.01.17 01:00buy stop510.101.22371.19941.2470
1002006.01.17 01:01sell stop520.101.19941.22371.1905
1012006.01.17 01:02sell stop530.101.19941.22371.1850
1022006.01.17 01:02sell stop540.101.19941.22371.1761
1032006.01.17 23:00delete490.101.22371.19941.2326
1042006.01.17 23:01delete500.101.22371.19941.2381
1052006.01.17 23:02delete510.101.22371.19941.2470
1062006.01.17 23:02delete520.101.19941.22371.1905
1072006.01.17 23:03delete530.101.19941.22371.1850
1082006.01.17 23:03delete540.101.19941.22371.1761
1092006.01.18 01:00buy stop550.101.22211.19791.2310
1102006.01.18 01:00buy stop560.101.22211.19791.2365
1112006.01.18 01:00buy stop570.101.22211.19791.2454
1122006.01.18 01:00sell stop580.101.19791.22211.1890
1132006.01.18 01:00sell stop590.101.19791.22211.1835
1142006.01.18 01:01sell stop600.101.19791.22211.1746
1152006.01.18 23:00delete550.101.22211.19791.2310
1162006.01.18 23:00delete560.101.22211.19791.2365
1172006.01.18 23:00delete570.101.22211.19791.2454
1182006.01.18 23:01delete580.101.19791.22211.1890
1192006.01.18 23:02delete590.101.19791.22211.1835
1202006.01.18 23:04delete600.101.19791.22211.1746
1212006.01.19 01:00buy stop610.101.22251.19831.2314
1222006.01.19 01:01buy stop620.101.22251.19831.2369
1232006.01.19 01:01buy stop630.101.22251.19831.2458
1242006.01.19 01:03sell stop640.101.19831.22251.1894
1252006.01.19 01:04sell stop650.101.19831.22251.1839
1262006.01.19 01:04sell stop660.101.19831.22251.1750
1272006.01.19 23:00delete610.101.22251.19831.2314
1282006.01.19 23:00delete620.101.22251.19831.2369
1292006.01.19 23:01delete630.101.22251.19831.2458
1302006.01.19 23:01delete640.101.19831.22251.1894
1312006.01.19 23:01delete650.101.19831.22251.1839
1322006.01.19 23:01delete660.101.19831.22251.1750
1332006.01.20 01:00buy stop670.101.22151.19731.2304
1342006.01.20 01:00buy stop680.101.22151.19731.2359
1352006.01.20 01:01buy stop690.101.22151.19731.2448
1362006.01.20 01:01sell stop700.101.19731.22151.1884
1372006.01.20 01:01sell stop710.101.19731.22151.1829
1382006.01.20 01:01sell stop720.101.19731.22151.1740
1392006.01.22 23:00delete670.101.22151.19731.2304
1402006.01.22 23:00delete680.101.22151.19731.2359
1412006.01.22 23:02delete690.101.22151.19731.2448
1422006.01.22 23:02delete700.101.19731.22151.1884
1432006.01.22 23:02delete710.101.19731.22151.1829
1442006.01.22 23:02delete720.101.19731.22151.1740
1452006.01.23 01:00sell stop730.101.19831.22251.1894
1462006.01.23 01:01sell stop740.101.19831.22251.1839
1472006.01.23 01:01buy stop750.101.22251.19831.2314
1482006.01.23 01:01buy stop760.101.22251.19831.2369
1492006.01.23 01:02buy stop770.101.22251.19831.2458
1502006.01.23 01:02sell stop780.101.19831.22251.1750
1512006.01.23 01:16buy750.101.22251.19831.2314
1522006.01.23 01:16buy760.101.22251.19831.2369
1532006.01.23 01:16buy770.101.22251.19831.2458
1542006.01.23 01:16modify750.101.22251.21061.2314
1552006.01.23 01:16modify760.101.22251.21061.2369
1562006.01.23 01:16modify770.101.22251.21061.2458
1572006.01.23 01:30modify750.101.22251.21071.2314
1582006.01.23 01:30modify760.101.22251.21071.2369
1592006.01.23 01:30modify770.101.22251.21071.2458
1602006.01.23 01:50modify750.101.22251.21091.2314
1612006.01.23 01:50modify760.101.22251.21091.2369
1622006.01.23 01:50modify770.101.22251.21091.2458
1632006.01.23 02:00modify750.101.22251.21111.2314
1642006.01.23 02:00modify760.101.22251.21111.2369
1652006.01.23 02:00modify770.101.22251.21111.2458
1662006.01.23 02:15modify750.101.22251.21121.2314
1672006.01.23 02:15modify760.101.22251.21121.2369
1682006.01.23 02:15modify770.101.22251.21121.2458
1692006.01.23 02:15modify750.101.22251.21131.2314
1702006.01.23 02:15modify760.101.22251.21131.2369
1712006.01.23 02:15modify770.101.22251.21131.2458
1722006.01.23 02:30modify750.101.22251.21141.2314
1732006.01.23 02:30modify760.101.22251.21141.2369
1742006.01.23 02:30modify770.101.22251.21141.2458
1752006.01.23 02:45modify750.101.22251.21161.2314
1762006.01.23 02:45modify760.101.22251.21161.2369
1772006.01.23 02:45modify770.101.22251.21161.2458
1782006.01.23 03:00modify750.101.22251.21181.2314
1792006.01.23 03:00modify760.101.22251.21181.2369
1802006.01.23 03:00modify770.101.22251.21181.2458
1812006.01.23 03:15modify750.101.22251.21191.2314
1822006.01.23 03:15modify760.101.22251.21191.2369
1832006.01.23 03:15modify770.101.22251.21191.2458
1842006.01.23 03:30modify750.101.22251.21211.2314
1852006.01.23 03:30modify760.101.22251.21211.2369
1862006.01.23 03:30modify770.101.22251.21211.2458
1872006.01.23 03:45modify750.101.22251.21231.2314
1882006.01.23 03:45modify760.101.22251.21231.2369
1892006.01.23 03:45modify770.101.22251.21231.2458
1902006.01.23 04:00modify750.101.22251.21251.2314
1912006.01.23 04:00modify760.101.22251.21251.2369
1922006.01.23 04:00modify770.101.22251.21251.2458
1932006.01.23 04:15modify750.101.22251.21261.2314
1942006.01.23 04:15modify760.101.22251.21261.2369
1952006.01.23 04:15modify770.101.22251.21261.2458
1962006.01.23 04:30modify750.101.22251.21271.2314
1972006.01.23 04:30modify760.101.22251.21271.2369
1982006.01.23 04:30modify770.101.22251.21271.2458
1992006.01.23 04:45modify750.101.22251.21291.2314
2002006.01.23 04:45modify760.101.22251.21291.2369
2012006.01.23 04:45modify770.101.22251.21291.2458
2022006.01.23 05:00modify750.101.22251.21301.2314
2032006.01.23 05:00modify760.101.22251.21301.2369
2042006.01.23 05:00modify770.101.22251.21301.2458
2052006.01.23 05:15modify750.101.22251.21321.2314
2062006.01.23 05:15modify760.101.22251.21321.2369
2072006.01.23 05:15modify770.101.22251.21321.2458
2082006.01.23 05:30modify750.101.22251.21331.2314
2092006.01.23 05:30modify760.101.22251.21331.2369
2102006.01.23 05:30modify770.101.22251.21331.2458
2112006.01.23 05:45modify750.101.22251.21351.2314
2122006.01.23 05:45modify760.101.22251.21351.2369
2132006.01.23 05:45modify770.101.22251.21351.2458
2142006.01.23 06:00modify750.101.22251.21361.2314
2152006.01.23 06:00modify760.101.22251.21361.2369
2162006.01.23 06:00modify770.101.22251.21361.2458
2172006.01.23 06:15modify750.101.22251.21381.2314
2182006.01.23 06:15modify760.101.22251.21381.2369
2192006.01.23 06:15modify770.101.22251.21381.2458
2202006.01.23 06:30modify750.101.22251.21391.2314
2212006.01.23 06:30modify760.101.22251.21391.2369
2222006.01.23 06:30modify770.101.22251.21391.2458
2232006.01.23 06:45modify750.101.22251.21401.2314
2242006.01.23 06:45modify760.101.22251.21401.2369
2252006.01.23 06:45modify770.101.22251.21401.2458
2262006.01.23 07:00modify750.101.22251.21421.2314
2272006.01.23 07:00modify760.101.22251.21421.2369
2282006.01.23 07:00modify770.101.22251.21421.2458
2292006.01.23 07:15modify750.101.22251.21431.2314
2302006.01.23 07:15modify760.101.22251.21431.2369
2312006.01.23 07:15modify770.101.22251.21431.2458
2322006.01.23 07:30modify750.101.22251.21451.2314
2332006.01.23 07:30modify760.101.22251.21451.2369
2342006.01.23 07:30modify770.101.22251.21451.2458
2352006.01.23 07:45modify750.101.22251.21461.2314
2362006.01.23 07:45modify760.101.22251.21461.2369
2372006.01.23 07:45modify770.101.22251.21461.2458
2382006.01.23 08:00modify750.101.22251.21471.2314
2392006.01.23 08:00modify760.101.22251.21471.2369
2402006.01.23 08:00modify770.101.22251.21471.2458
2412006.01.23 08:15modify750.101.22251.21491.2314
2422006.01.23 08:15modify760.101.22251.21491.2369
2432006.01.23 08:15modify770.101.22251.21491.2458
2442006.01.23 08:30modify750.101.22251.21501.2314
2452006.01.23 08:30modify760.101.22251.21501.2369
2462006.01.23 08:30modify770.101.22251.21501.2458
2472006.01.23 08:45modify750.101.22251.21511.2314
2482006.01.23 08:45modify760.101.22251.21511.2369
2492006.01.23 08:45modify770.101.22251.21511.2458
2502006.01.23 09:00modify750.101.22251.21521.2314
2512006.01.23 09:00modify760.101.22251.21521.2369
2522006.01.23 09:00modify770.101.22251.21521.2458
2532006.01.23 09:15modify750.101.22251.21531.2314
2542006.01.23 09:15modify760.101.22251.21531.2369
2552006.01.23 09:15modify770.101.22251.21531.2458
2562006.01.23 09:30modify750.101.22251.21541.2314
2572006.01.23 09:30modify760.101.22251.21541.2369
2582006.01.23 09:30modify770.101.22251.21541.2458
2592006.01.23 09:35modify750.101.22251.21551.2314
2602006.01.23 09:35modify760.101.22251.21551.2369
2612006.01.23 09:35modify770.101.22251.21551.2458
2622006.01.23 09:45modify750.101.22251.21561.2314
2632006.01.23 09:45modify760.101.22251.21561.2369
2642006.01.23 09:45modify770.101.22251.21561.2458
2652006.01.23 10:00modify750.101.22251.21571.2314
2662006.01.23 10:00modify760.101.22251.21571.2369
2672006.01.23 10:00modify770.101.22251.21571.2458
2682006.01.23 10:02modify750.101.22251.21581.2314
2692006.01.23 10:02modify760.101.22251.21581.2369
2702006.01.23 10:02modify770.101.22251.21581.2458
2712006.01.23 10:15modify750.101.22251.21591.2314
2722006.01.23 10:15modify760.101.22251.21591.2369
2732006.01.23 10:15modify770.101.22251.21591.2458
2742006.01.23 10:30modify750.101.22251.21601.2314
2752006.01.23 10:30modify760.101.22251.21601.2369
2762006.01.23 10:30modify770.101.22251.21601.2458
2772006.01.23 10:35modify750.101.22251.21611.2314
2782006.01.23 10:35modify760.101.22251.21611.2369
2792006.01.23 10:35modify770.101.22251.21611.2458
2802006.01.23 10:45modify750.101.22251.21621.2314
2812006.01.23 10:45modify760.101.22251.21621.2369
2822006.01.23 10:45modify770.101.22251.21621.2458
2832006.01.23 11:00modify750.101.22251.21641.2314
2842006.01.23 11:00modify760.101.22251.21641.2369
2852006.01.23 11:00modify770.101.22251.21641.2458
2862006.01.23 11:15modify750.101.22251.21651.2314
2872006.01.23 11:15modify760.101.22251.21651.2369
2882006.01.23 11:15modify770.101.22251.21651.2458
2892006.01.23 11:30modify750.101.22251.21671.2314
2902006.01.23 11:30modify760.101.22251.21671.2369
2912006.01.23 11:30modify770.101.22251.21671.2458
2922006.01.23 11:45modify750.101.22251.21681.2314
2932006.01.23 11:45modify760.101.22251.21681.2369
2942006.01.23 11:45modify770.101.22251.21681.2458
2952006.01.23 12:00modify750.101.22251.21701.2314
2962006.01.23 12:00modify760.101.22251.21701.2369
2972006.01.23 12:00modify770.101.22251.21701.2458
2982006.01.23 12:15modify750.101.22251.21711.2314
2992006.01.23 12:15modify760.101.22251.21711.2369
3002006.01.23 12:15modify770.101.22251.21711.2458
3012006.01.23 12:30modify750.101.22251.21731.2314
3022006.01.23 12:30modify760.101.22251.21731.2369
3032006.01.23 12:30modify770.101.22251.21731.2458
3042006.01.23 12:45modify750.101.22251.21741.2314
3052006.01.23 12:45modify760.101.22251.21741.2369
3062006.01.23 12:45modify770.101.22251.21741.2458
3072006.01.23 13:00modify750.101.22251.21761.2314
3082006.01.23 13:00modify760.101.22251.21761.2369
3092006.01.23 13:00modify770.101.22251.21761.2458
3102006.01.23 13:15modify750.101.22251.21771.2314
3112006.01.23 13:15modify760.101.22251.21771.2369
3122006.01.23 13:15modify770.101.22251.21771.2458
3132006.01.23 13:30modify750.101.22251.21791.2314
3142006.01.23 13:30modify760.101.22251.21791.2369
3152006.01.23 13:30modify770.101.22251.21791.2458
3162006.01.23 13:45modify750.101.22251.21801.2314
3172006.01.23 13:45modify760.101.22251.21801.2369
3182006.01.23 13:45modify770.101.22251.21801.2458
3192006.01.23 14:00modify750.101.22251.21811.2314
3202006.01.23 14:00modify760.101.22251.21811.2369
3212006.01.23 14:00modify770.101.22251.21811.2458
3222006.01.23 14:15modify750.101.22251.21831.2314
3232006.01.23 14:15modify760.101.22251.21831.2369
3242006.01.23 14:15modify770.101.22251.21831.2458
3252006.01.23 14:30modify750.101.22251.21841.2314
3262006.01.23 14:30modify760.101.22251.21841.2369
3272006.01.23 14:30modify770.101.22251.21841.2458
3282006.01.23 14:45modify750.101.22251.21851.2314
3292006.01.23 14:45modify760.101.22251.21851.2369
3302006.01.23 14:45modify770.101.22251.21851.2458
3312006.01.23 15:00modify750.101.22251.21871.2314
3322006.01.23 15:00modify760.101.22251.21871.2369
3332006.01.23 15:00modify770.101.22251.21871.2458
3342006.01.23 15:15modify750.101.22251.21881.2314
3352006.01.23 15:15modify760.101.22251.21881.2369
3362006.01.23 15:15modify770.101.22251.21881.2458
3372006.01.23 15:30modify750.101.22251.21891.2314
3382006.01.23 15:30modify760.101.22251.21891.2369
3392006.01.23 15:30modify770.101.22251.21891.2458
3402006.01.23 15:45modify750.101.22251.21901.2314
3412006.01.23 15:45modify760.101.22251.21901.2369
3422006.01.23 15:45modify770.101.22251.21901.2458
3432006.01.23 16:00modify750.101.22251.21921.2314
3442006.01.23 16:00modify760.101.22251.21921.2369
3452006.01.23 16:00modify770.101.22251.21921.2458
3462006.01.23 16:15modify750.101.22251.21931.2314
3472006.01.23 16:15modify760.101.22251.21931.2369
3482006.01.23 16:15modify770.101.22251.21931.2458
3492006.01.23 16:30modify750.101.22251.21941.2314
3502006.01.23 16:30modify760.101.22251.21941.2369
3512006.01.23 16:30modify770.101.22251.21941.2458
3522006.01.23 16:45modify750.101.22251.21951.2314
3532006.01.23 16:45modify760.101.22251.21951.2369
3542006.01.23 16:45modify770.101.22251.21951.2458
3552006.01.23 17:00modify750.101.22251.21961.2314
3562006.01.23 17:00modify760.101.22251.21961.2369
3572006.01.23 17:00modify770.101.22251.21961.2458
3582006.01.23 17:15modify750.101.22251.21971.2314
3592006.01.23 17:15modify760.101.22251.21971.2369
3602006.01.23 17:15modify770.101.22251.21971.2458
3612006.01.23 17:30modify750.101.22251.21981.2314
3622006.01.23 17:30modify760.101.22251.21981.2369
3632006.01.23 17:30modify770.101.22251.21981.2458
3642006.01.23 17:42modify750.101.22251.21991.2314
3652006.01.23 17:42modify760.101.22251.21991.2369
3662006.01.23 17:42modify770.101.22251.21991.2458
3672006.01.23 17:45modify750.101.22251.22001.2314
3682006.01.23 17:45modify760.101.22251.22001.2369
3692006.01.23 17:45modify770.101.22251.22001.2458
3702006.01.23 18:00modify750.101.22251.22011.2314
3712006.01.23 18:00modify760.101.22251.22011.2369
3722006.01.23 18:00modify770.101.22251.22011.2458
3732006.01.23 18:15modify750.101.22251.22021.2314
3742006.01.23 18:15modify760.101.22251.22021.2369
3752006.01.23 18:15modify770.101.22251.22021.2458
3762006.01.23 18:30modify750.101.22251.22041.2314
3772006.01.23 18:30modify760.101.22251.22041.2369
3782006.01.23 18:30modify770.101.22251.22041.2458
3792006.01.23 18:45modify750.101.22251.22051.2314
3802006.01.23 18:45modify760.101.22251.22051.2369
3812006.01.23 18:45modify770.101.22251.22051.2458
3822006.01.23 19:00modify750.101.22251.22061.2314
3832006.01.23 19:00modify760.101.22251.22061.2369
3842006.01.23 19:00modify770.101.22251.22061.2458
3852006.01.23 19:15modify750.101.22251.22071.2314
3862006.01.23 19:15modify760.101.22251.22071.2369
3872006.01.23 19:15modify770.101.22251.22071.2458
3882006.01.23 19:30modify750.101.22251.22081.2314
3892006.01.23 19:30modify760.101.22251.22081.2369
3902006.01.23 19:30modify770.101.22251.22081.2458
3912006.01.23 19:38modify750.101.22251.22091.2314
3922006.01.23 19:38modify760.101.22251.22091.2369
3932006.01.23 19:38modify770.101.22251.22091.2458
3942006.01.23 19:45modify750.101.22251.22101.2314
3952006.01.23 19:45modify760.101.22251.22101.2369
3962006.01.23 19:45modify770.101.22251.22101.2458
3972006.01.23 20:00modify750.101.22251.22111.2314
3982006.01.23 20:00modify760.101.22251.22111.2369
3992006.01.23 20:00modify770.101.22251.22111.2458
4002006.01.23 20:15modify750.101.22251.22121.2314
4012006.01.23 20:15modify760.101.22251.22121.2369
4022006.01.23 20:15modify770.101.22251.22121.2458
4032006.01.23 20:30modify750.101.22251.22131.2314
4042006.01.23 20:30modify760.101.22251.22131.2369
4052006.01.23 20:30modify770.101.22251.22131.2458
4062006.01.23 20:31modify750.101.22251.22141.2314
4072006.01.23 20:31modify760.101.22251.22141.2369
4082006.01.23 20:31modify770.101.22251.22141.2458
4092006.01.23 20:45modify750.101.22251.22151.2314
4102006.01.23 20:45modify760.101.22251.22151.2369
4112006.01.23 20:45modify770.101.22251.22151.2458
4122006.01.23 21:00modify750.101.22251.22161.2314
4132006.01.23 21:00modify760.101.22251.22161.2369
4142006.01.23 21:00modify770.101.22251.22161.2458
4152006.01.23 21:15modify750.101.22251.22171.2314
4162006.01.23 21:15modify760.101.22251.22171.2369
4172006.01.23 21:15modify770.101.22251.22171.2458
4182006.01.23 21:30modify750.101.22251.22191.2314
4192006.01.23 21:30modify760.101.22251.22191.2369
4202006.01.23 21:30modify770.101.22251.22191.2458
4212006.01.23 21:45modify750.101.22251.22201.2314
4222006.01.23 21:45modify760.101.22251.22201.2369
4232006.01.23 21:45modify770.101.22251.22201.2458
4242006.01.23 22:00modify750.101.22251.22211.2314
4252006.01.23 22:00modify760.101.22251.22211.2369
4262006.01.23 22:00modify770.101.22251.22211.2458
4272006.01.23 22:15modify750.101.22251.22221.2314
4282006.01.23 22:15modify760.101.22251.22221.2369
4292006.01.23 22:15modify770.101.22251.22221.2458
4302006.01.23 22:30modify750.101.22251.22231.2314
4312006.01.23 22:30modify760.101.22251.22231.2369
4322006.01.23 22:30modify770.101.22251.22231.2458
4332006.01.23 22:45modify750.101.22251.22241.2314
4342006.01.23 22:45modify760.101.22251.22241.2369
4352006.01.23 22:45modify770.101.22251.22241.2458
4362006.01.23 23:00delete730.101.19831.22251.1894
4372006.01.23 23:00delete740.101.19831.22251.1839
4382006.01.23 23:00modify750.101.22251.22251.2314
4392006.01.23 23:00modify760.101.22251.22251.2369
4402006.01.23 23:00modify770.101.22251.22251.2458
4412006.01.23 23:00delete780.101.19831.22251.1750
4422006.01.23 23:15modify750.101.22251.22261.2314
4432006.01.23 23:15modify760.101.22251.22261.2369
4442006.01.23 23:15modify770.101.22251.22261.2458
4452006.01.23 23:30modify750.101.22251.22271.2314
4462006.01.23 23:30modify760.101.22251.22271.2369
4472006.01.23 23:30modify770.101.22251.22271.2458
4482006.01.23 23:36t/p750.101.23141.22271.23148.9010008.90
4492006.01.23 23:37modify760.101.22251.22281.2369
4502006.01.23 23:37modify770.101.22251.22281.2458
4512006.01.23 23:45modify760.101.22251.22291.2369
4522006.01.23 23:45modify770.101.22251.22291.2458
4532006.01.24 00:00modify760.101.22251.22301.2369
4542006.01.24 00:00modify770.101.22251.22301.2458
4552006.01.24 00:30modify760.101.22251.22311.2369
4562006.01.24 00:30modify770.101.22251.22311.2458
4572006.01.24 00:45modify760.101.22251.22321.2369
4582006.01.24 00:45modify770.101.22251.22321.2458
4592006.01.24 01:00buy stop790.101.23551.21111.2444
4602006.01.24 01:00sell stop800.101.21111.23551.2022
4612006.01.24 01:00sell stop810.101.21111.23551.1967
4622006.01.24 01:01sell stop820.101.21111.23551.1878
4632006.01.24 01:01modify760.101.22251.22331.2369
4642006.01.24 01:01modify770.101.22251.22331.2458
4652006.01.24 01:15modify760.101.22251.22341.2369
4662006.01.24 01:15modify770.101.22251.22341.2458
4672006.01.24 01:30modify760.101.22251.22351.2369
4682006.01.24 01:30modify770.101.22251.22351.2458
4692006.01.24 02:00modify760.101.22251.22361.2369
4702006.01.24 02:00modify770.101.22251.22361.2458
4712006.01.24 02:15modify760.101.22251.22371.2369
4722006.01.24 02:15modify770.101.22251.22371.2458
4732006.01.24 02:30modify760.101.22251.22381.2369
4742006.01.24 02:30modify770.101.22251.22381.2458
4752006.01.24 03:00modify760.101.22251.22391.2369
4762006.01.24 03:00modify770.101.22251.22391.2458
4772006.01.24 03:15modify760.101.22251.22401.2369
4782006.01.24 03:15modify770.101.22251.22401.2458
4792006.01.24 03:45modify760.101.22251.22411.2369
4802006.01.24 03:45modify770.101.22251.22411.2458
4812006.01.24 04:15modify760.101.22251.22421.2369
4822006.01.24 04:15modify770.101.22251.22421.2458
4832006.01.24 04:38modify760.101.22251.22431.2369
4842006.01.24 04:38modify770.101.22251.22431.2458
4852006.01.24 05:00modify760.101.22251.22441.2369
4862006.01.24 05:00modify770.101.22251.22441.2458
4872006.01.24 05:30modify760.101.22251.22451.2369
4882006.01.24 05:30modify770.101.22251.22451.2458
4892006.01.24 05:45modify760.101.22251.22461.2369
4902006.01.24 05:45modify770.101.22251.22461.2458
4912006.01.24 06:00modify760.101.22251.22471.2369
4922006.01.24 06:00modify770.101.22251.22471.2458
4932006.01.24 06:15modify760.101.22251.22481.2369
4942006.01.24 06:15modify770.101.22251.22481.2458
4952006.01.24 06:45modify760.101.22251.22491.2369
4962006.01.24 06:45modify770.101.22251.22491.2458
4972006.01.24 07:15modify760.101.22251.22501.2369
4982006.01.24 07:15modify770.101.22251.22501.2458
4992006.01.24 07:30modify760.101.22251.22511.2369
5002006.01.24 07:30modify770.101.22251.22511.2458
5012006.01.24 08:00modify760.101.22251.22521.2369
5022006.01.24 08:00modify770.101.22251.22521.2458
5032006.01.24 09:00modify760.101.22251.22531.2369
5042006.01.24 09:00modify770.101.22251.22531.2458
5052006.01.24 09:45modify760.101.22251.22541.2369
5062006.01.24 09:45modify770.101.22251.22541.2458
5072006.01.24 10:15modify760.101.22251.22551.2369
5082006.01.24 10:15modify770.101.22251.22551.2458
5092006.01.24 11:30modify760.101.22251.22561.2369
5102006.01.24 11:30modify770.101.22251.22561.2458
5112006.01.24 12:29modify760.101.22251.22571.2369
5122006.01.24 12:29modify770.101.22251.22571.2458
5132006.01.24 13:15modify760.101.22251.22581.2369
5142006.01.24 13:15modify770.101.22251.22581.2458
5152006.01.24 13:55s/l760.101.22581.22581.23693.3010012.20
5162006.01.24 13:55s/l770.101.22581.22581.24583.3010015.50
5172006.01.24 13:55buy stop830.101.23801.21351.2524
5182006.01.24 13:56buy stop840.101.23801.21351.2613
5192006.01.24 23:00delete790.101.23551.21111.2444
5202006.01.24 23:01delete800.101.21111.23551.2022
5212006.01.24 23:02delete810.101.21111.23551.1967
5222006.01.24 23:03delete820.101.21111.23551.1878
5232006.01.24 23:03delete830.101.23801.21351.2524
5242006.01.24 23:04delete840.101.23801.21351.2613
5252006.01.25 01:00buy stop850.101.23891.21441.2478
5262006.01.25 01:00buy stop860.101.23891.21441.2533
5272006.01.25 01:00buy stop870.101.23891.21441.2622
5282006.01.25 01:01sell stop880.101.21441.23891.2055
5292006.01.25 01:01sell stop890.101.21441.23891.2000
5302006.01.25 01:01sell stop900.101.21441.23891.1911
5312006.01.25 23:00delete850.101.23891.21441.2478
5322006.01.25 23:00delete860.101.23891.21441.2533
5332006.01.25 23:00delete870.101.23891.21441.2622
5342006.01.25 23:00delete880.101.21441.23891.2055
5352006.01.25 23:00delete890.101.21441.23891.2000
5362006.01.25 23:01delete900.101.21441.23891.1911
5372006.01.26 01:00buy stop910.101.23871.21421.2476
5382006.01.26 01:00buy stop920.101.23871.21421.2531
5392006.01.26 01:00buy stop930.101.23871.21421.2620
5402006.01.26 01:01sell stop940.101.21421.23871.2053
5412006.01.26 01:01sell stop950.101.21421.23871.1998
5422006.01.26 01:02sell stop960.101.21421.23871.1909
5432006.01.26 23:00delete910.101.23871.21421.2476
5442006.01.26 23:00delete920.101.23871.21421.2531
5452006.01.26 23:01delete930.101.23871.21421.2620
5462006.01.26 23:01delete940.101.21421.23871.2053
5472006.01.26 23:02delete950.101.21421.23871.1998
5482006.01.26 23:03delete960.101.21421.23871.1909
5492006.01.27 01:00buy stop970.101.23621.21171.2451
5502006.01.27 01:01buy stop980.101.23621.21171.2506
5512006.01.27 01:01buy stop990.101.23621.21171.2595
5522006.01.27 01:01sell stop1000.101.21171.23621.2028
5532006.01.27 01:01sell stop1010.101.21171.23621.1973
5542006.01.27 01:01sell stop1020.101.21171.23621.1884
5552006.01.27 16:12sell1000.101.21171.23621.2028
5562006.01.27 16:12sell1010.101.21171.23621.1973
5572006.01.27 16:12sell1020.101.21171.23621.1884
5582006.01.27 16:12modify1000.101.21171.22151.2028
5592006.01.27 16:12modify1010.101.21171.22151.1973
5602006.01.27 16:12modify1020.101.21171.22151.1884
5612006.01.27 16:15modify1000.101.21171.22131.2028
5622006.01.27 16:15modify1010.101.21171.22131.1973
5632006.01.27 16:15modify1020.101.21171.22131.1884
5642006.01.27 17:25modify1000.101.21171.22091.2028
5652006.01.27 17:25modify1010.101.21171.22091.1973
5662006.01.27 17:25modify1020.101.21171.22091.1884
5672006.01.27 18:11modify1000.101.21171.22051.2028
5682006.01.27 18:11modify1010.101.21171.22051.1973
5692006.01.27 18:11modify1020.101.21171.22051.1884
5702006.01.27 18:15modify1000.101.21171.22041.2028
5712006.01.27 18:15modify1010.101.21171.22041.1973
5722006.01.27 18:15modify1020.101.21171.22041.1884
5732006.01.27 18:30modify1000.101.21171.22021.2028
5742006.01.27 18:30modify1010.101.21171.22021.1973
5752006.01.27 18:30modify1020.101.21171.22021.1884
5762006.01.27 18:45modify1000.101.21171.22011.2028
5772006.01.27 18:45modify1010.101.21171.22011.1973
5782006.01.27 18:45modify1020.101.21171.22011.1884
5792006.01.27 19:00modify1000.101.21171.21991.2028
5802006.01.27 19:00modify1010.101.21171.21991.1973
5812006.01.27 19:00modify1020.101.21171.21991.1884
5822006.01.27 19:15modify1000.101.21171.21981.2028
5832006.01.27 19:15modify1010.101.21171.21981.1973
5842006.01.27 19:15modify1020.101.21171.21981.1884
5852006.01.27 19:30modify1000.101.21171.21971.2028
5862006.01.27 19:30modify1010.101.21171.21971.1973
5872006.01.27 19:30modify1020.101.21171.21971.1884
5882006.01.27 19:45modify1000.101.21171.21961.2028
5892006.01.27 19:45modify1010.101.21171.21961.1973
5902006.01.27 19:45modify1020.101.21171.21961.1884
5912006.01.27 20:00modify1000.101.21171.21941.2028
5922006.01.27 20:00modify1010.101.21171.21941.1973
5932006.01.27 20:00modify1020.101.21171.21941.1884
5942006.01.27 20:15modify1000.101.21171.21931.2028
5952006.01.27 20:15modify1010.101.21171.21931.1973
5962006.01.27 20:15modify1020.101.21171.21931.1884
5972006.01.27 20:30modify1000.101.21171.21921.2028
5982006.01.27 20:30modify1010.101.21171.21921.1973
5992006.01.27 20:30modify1020.101.21171.21921.1884
6002006.01.29 23:00delete970.101.23621.21171.2451
6012006.01.29 23:01delete980.101.23621.21171.2506
6022006.01.29 23:01delete990.101.23621.21171.2595
6032006.01.29 23:01modify1000.101.21171.21911.2028
6042006.01.29 23:01modify1010.101.21171.21911.1973
6052006.01.29 23:01modify1020.101.21171.21911.1884
6062006.01.29 23:15modify1000.101.21171.21901.2028
6072006.01.29 23:15modify1010.101.21171.21901.1973
6082006.01.29 23:15modify1020.101.21171.21901.1884
6092006.01.29 23:30modify1000.101.21171.21891.2028
6102006.01.29 23:30modify1010.101.21171.21891.1973
6112006.01.29 23:30modify1020.101.21171.21891.1884
6122006.01.29 23:45modify1000.101.21171.21871.2028
6132006.01.29 23:45modify1010.101.21171.21871.1973
6142006.01.29 23:45modify1020.101.21171.21871.1884
6152006.01.30 00:00modify1000.101.21171.21861.2028
6162006.01.30 00:00modify1010.101.21171.21861.1973
6172006.01.30 00:00modify1020.101.21171.21861.1884
6182006.01.30 00:15modify1000.101.21171.21851.2028
6192006.01.30 00:15modify1010.101.21171.21851.1973
6202006.01.30 00:15modify1020.101.21171.21851.1884
6212006.01.30 00:30modify1000.101.21171.21841.2028
6222006.01.30 00:30modify1010.101.21171.21841.1973
6232006.01.30 00:30modify1020.101.21171.21841.1884
6242006.01.30 00:45modify1000.101.21171.21821.2028
6252006.01.30 00:45modify1010.101.21171.21821.1973
6262006.01.30 00:45modify1020.101.21171.21821.1884
6272006.01.30 01:00buy stop1030.101.23031.20601.2392
6282006.01.30 01:00buy stop1040.101.23031.20601.2447
6292006.01.30 01:00buy stop1050.101.23031.20601.2536
6302006.01.30 01:02modify1000.101.21171.21811.2028
6312006.01.30 01:02modify1010.101.21171.21811.1973
6322006.01.30 01:02modify1020.101.21171.21811.1884
6332006.01.30 01:15modify1000.101.21171.21801.2028
6342006.01.30 01:15modify1010.101.21171.21801.1973
6352006.01.30 01:15modify1020.101.21171.21801.1884
6362006.01.30 01:30modify1000.101.21171.21791.2028
6372006.01.30 01:30modify1010.101.21171.21791.1973
6382006.01.30 01:30modify1020.101.21171.21791.1884
6392006.01.30 01:45modify1000.101.21171.21781.2028
6402006.01.30 01:45modify1010.101.21171.21781.1973
6412006.01.30 01:45modify1020.101.21171.21781.1884
6422006.01.30 02:00modify1000.101.21171.21771.2028
6432006.01.30 02:00modify1010.101.21171.21771.1973
6442006.01.30 02:00modify1020.101.21171.21771.1884
6452006.01.30 02:15modify1000.101.21171.21761.2028
6462006.01.30 02:15modify1010.101.21171.21761.1973
6472006.01.30 02:15modify1020.101.21171.21761.1884
6482006.01.30 02:16modify1000.101.21171.21751.2028
6492006.01.30 02:16modify1010.101.21171.21751.1973
6502006.01.30 02:16modify1020.101.21171.21751.1884
6512006.01.30 02:30modify1000.101.21171.21741.2028
6522006.01.30 02:30modify1010.101.21171.21741.1973
6532006.01.30 02:30modify1020.101.21171.21741.1884
6542006.01.30 02:45modify1000.101.21171.21731.2028
6552006.01.30 02:45modify1010.101.21171.21731.1973
6562006.01.30 02:45modify1020.101.21171.21731.1884
6572006.01.30 03:00modify1000.101.21171.21721.2028
6582006.01.30 03:00modify1010.101.21171.21721.1973
6592006.01.30 03:00modify1020.101.21171.21721.1884
6602006.01.30 03:15modify1000.101.21171.21711.2028
6612006.01.30 03:15modify1010.101.21171.21711.1973
6622006.01.30 03:15modify1020.101.21171.21711.1884
6632006.01.30 03:30modify1000.101.21171.21701.2028
6642006.01.30 03:30modify1010.101.21171.21701.1973
6652006.01.30 03:30modify1020.101.21171.21701.1884
6662006.01.30 03:45modify1000.101.21171.21691.2028
6672006.01.30 03:45modify1010.101.21171.21691.1973
6682006.01.30 03:45modify1020.101.21171.21691.1884
6692006.01.30 04:00modify1000.101.21171.21681.2028
6702006.01.30 04:00modify1010.101.21171.21681.1973
6712006.01.30 04:00modify1020.101.21171.21681.1884
6722006.01.30 04:15modify1000.101.21171.21661.2028
6732006.01.30 04:15modify1010.101.21171.21661.1973
6742006.01.30 04:15modify1020.101.21171.21661.1884
6752006.01.30 04:30modify1000.101.21171.21651.2028
6762006.01.30 04:30modify1010.101.21171.21651.1973
6772006.01.30 04:30modify1020.101.21171.21651.1884
6782006.01.30 04:45modify1000.101.21171.21641.2028
6792006.01.30 04:45modify1010.101.21171.21641.1973
6802006.01.30 04:45modify1020.101.21171.21641.1884
6812006.01.30 05:00modify1000.101.21171.21631.2028
6822006.01.30 05:00modify1010.101.21171.21631.1973
6832006.01.30 05:00modify1020.101.21171.21631.1884
6842006.01.30 05:15modify1000.101.21171.21621.2028
6852006.01.30 05:15modify1010.101.21171.21621.1973
6862006.01.30 05:15modify1020.101.21171.21621.1884
6872006.01.30 05:30modify1000.101.21171.21611.2028
6882006.01.30 05:30modify1010.101.21171.21611.1973
6892006.01.30 05:30modify1020.101.21171.21611.1884
6902006.01.30 05:45modify1000.101.21171.21601.2028
6912006.01.30 05:45modify1010.101.21171.21601.1973
6922006.01.30 05:45modify1020.101.21171.21601.1884
6932006.01.30 06:15modify1000.101.21171.21591.2028
6942006.01.30 06:15modify1010.101.21171.21591.1973
6952006.01.30 06:15modify1020.101.21171.21591.1884
6962006.01.30 06:30modify1000.101.21171.21581.2028
6972006.01.30 06:30modify1010.101.21171.21581.1973
6982006.01.30 06:30modify1020.101.21171.21581.1884
6992006.01.30 06:45modify1000.101.21171.21571.2028
7002006.01.30 06:45modify1010.101.21171.21571.1973
7012006.01.30 06:45modify1020.101.21171.21571.1884
7022006.01.30 07:15modify1000.101.21171.21561.2028
7032006.01.30 07:15modify1010.101.21171.21561.1973
7042006.01.30 07:15modify1020.101.21171.21561.1884
7052006.01.30 07:30modify1000.101.21171.21551.2028
7062006.01.30 07:30modify1010.101.21171.21551.1973
7072006.01.30 07:30modify1020.101.21171.21551.1884
7082006.01.30 08:00modify1000.101.21171.21541.2028
7092006.01.30 08:00modify1010.101.21171.21541.1973
7102006.01.30 08:00modify1020.101.21171.21541.1884
7112006.01.30 08:15modify1000.101.21171.21531.2028
7122006.01.30 08:15modify1010.101.21171.21531.1973
7132006.01.30 08:15modify1020.101.21171.21531.1884
7142006.01.30 08:30modify1000.101.21171.21521.2028
7152006.01.30 08:30modify1010.101.21171.21521.1973
7162006.01.30 08:30modify1020.101.21171.21521.1884
7172006.01.30 08:45modify1000.101.21171.21511.2028
7182006.01.30 08:45modify1010.101.21171.21511.1973
7192006.01.30 08:45modify1020.101.21171.21511.1884
7202006.01.30 09:00modify1000.101.21171.21501.2028
7212006.01.30 09:00modify1010.101.21171.21501.1973
7222006.01.30 09:00modify1020.101.21171.21501.1884
7232006.01.30 09:15modify1000.101.21171.21491.2028
7242006.01.30 09:15modify1010.101.21171.21491.1973
7252006.01.30 09:15modify1020.101.21171.21491.1884
7262006.01.30 09:45modify1000.101.21171.21481.2028
7272006.01.30 09:45modify1010.101.21171.21481.1973
7282006.01.30 09:45modify1020.101.21171.21481.1884
7292006.01.30 10:00modify1000.101.21171.21471.2028
7302006.01.30 10:00modify1010.101.21171.21471.1973
7312006.01.30 10:00modify1020.101.21171.21471.1884
7322006.01.30 10:15modify1000.101.21171.21461.2028
7332006.01.30 10:15modify1010.101.21171.21461.1973
7342006.01.30 10:15modify1020.101.21171.21461.1884
7352006.01.30 10:30modify1000.101.21171.21451.2028
7362006.01.30 10:30modify1010.101.21171.21451.1973
7372006.01.30 10:30modify1020.101.21171.21451.1884
7382006.01.30 11:00modify1000.101.21171.21441.2028
7392006.01.30 11:00modify1010.101.21171.21441.1973
7402006.01.30 11:00modify1020.101.21171.21441.1884
7412006.01.30 11:15modify1000.101.21171.21431.2028
7422006.01.30 11:15modify1010.101.21171.21431.1973
7432006.01.30 11:15modify1020.101.21171.21431.1884
7442006.01.30 11:30modify1000.101.21171.21421.2028
7452006.01.30 11:30modify1010.101.21171.21421.1973
7462006.01.30 11:30modify1020.101.21171.21421.1884
7472006.01.30 11:45modify1000.101.21171.21411.2028
7482006.01.30 11:45modify1010.101.21171.21411.1973
7492006.01.30 11:45modify1020.101.21171.21411.1884
7502006.01.30 12:15modify1000.101.21171.21401.2028
7512006.01.30 12:15modify1010.101.21171.21401.1973
7522006.01.30 12:15modify1020.101.21171.21401.1884
7532006.01.30 12:30modify1000.101.21171.21391.2028
7542006.01.30 12:30modify1010.101.21171.21391.1973
7552006.01.30 12:30modify1020.101.21171.21391.1884
7562006.01.30 12:45modify1000.101.21171.21381.2028
7572006.01.30 12:45modify1010.101.21171.21381.1973
7582006.01.30 12:45modify1020.101.21171.21381.1884
7592006.01.30 13:06modify1000.101.21171.21371.2028
7602006.01.30 13:06modify1010.101.21171.21371.1973
7612006.01.30 13:06modify1020.101.21171.21371.1884
7622006.01.30 13:30modify1000.101.21171.21361.2028
7632006.01.30 13:30modify1010.101.21171.21361.1973
7642006.01.30 13:30modify1020.101.21171.21361.1884
7652006.01.30 13:45modify1000.101.21171.21351.2028
7662006.01.30 13:45modify1010.101.21171.21351.1973
7672006.01.30 13:45modify1020.101.21171.21351.1884
7682006.01.30 14:01modify1000.101.21171.21341.2028
7692006.01.30 14:01modify1010.101.21171.21341.1973
7702006.01.30 14:01modify1020.101.21171.21341.1884
7712006.01.30 14:30modify1000.101.21171.21331.2028
7722006.01.30 14:30modify1010.101.21171.21331.1973
7732006.01.30 14:30modify1020.101.21171.21331.1884
7742006.01.30 15:00modify1000.101.21171.21321.2028
7752006.01.30 15:00modify1010.101.21171.21321.1973
7762006.01.30 15:00modify1020.101.21171.21321.1884
7772006.01.30 15:15modify1000.101.21171.21311.2028
7782006.01.30 15:15modify1010.101.21171.21311.1973
7792006.01.30 15:15modify1020.101.21171.21311.1884
7802006.01.30 15:50modify1000.101.21171.21301.2028
7812006.01.30 15:50modify1010.101.21171.21301.1973
7822006.01.30 15:50modify1020.101.21171.21301.1884
7832006.01.30 16:15modify1000.101.21171.21291.2028
7842006.01.30 16:15modify1010.101.21171.21291.1973
7852006.01.30 16:15modify1020.101.21171.21291.1884
7862006.01.30 16:45modify1000.101.21171.21281.2028
7872006.01.30 16:45modify1010.101.21171.21281.1973
7882006.01.30 16:45modify1020.101.21171.21281.1884
7892006.01.30 17:15modify1000.101.21171.21271.2028
7902006.01.30 17:15modify1010.101.21171.21271.1973
7912006.01.30 17:15modify1020.101.21171.21271.1884
7922006.01.30 17:43modify1000.101.21171.21261.2028
7932006.01.30 17:43modify1010.101.21171.21261.1973
7942006.01.30 17:43modify1020.101.21171.21261.1884
7952006.01.30 18:01modify1000.101.21171.21251.2028
7962006.01.30 18:01modify1010.101.21171.21251.1973
7972006.01.30 18:01modify1020.101.21171.21251.1884
7982006.01.30 18:30modify1000.101.21171.21241.2028
7992006.01.30 18:30modify1010.101.21171.21241.1973
8002006.01.30 18:30modify1020.101.21171.21241.1884
8012006.01.30 18:52modify1000.101.21171.21231.2028
8022006.01.30 18:52modify1010.101.21171.21231.1973
8032006.01.30 18:52modify1020.101.21171.21231.1884
8042006.01.30 19:15modify1000.101.21171.21221.2028
8052006.01.30 19:15modify1010.101.21171.21221.1973
8062006.01.30 19:15modify1020.101.21171.21221.1884
8072006.01.30 19:45modify1000.101.21171.21211.2028
8082006.01.30 19:45modify1010.101.21171.21211.1973
8092006.01.30 19:45modify1020.101.21171.21211.1884
8102006.01.30 20:15modify1000.101.21171.21201.2028
8112006.01.30 20:15modify1010.101.21171.21201.1973
8122006.01.30 20:15modify1020.101.21171.21201.1884
8132006.01.30 20:45modify1000.101.21171.21191.2028
8142006.01.30 20:45modify1010.101.21171.21191.1973
8152006.01.30 20:45modify1020.101.21171.21191.1884
8162006.01.30 21:30modify1000.101.21171.21181.2028
8172006.01.30 21:30modify1010.101.21171.21181.1973
8182006.01.30 21:30modify1020.101.21171.21181.1884
8192006.01.30 22:00modify1000.101.21171.21171.2028
8202006.01.30 22:00modify1010.101.21171.21171.1973
8212006.01.30 22:00modify1020.101.21171.21171.1884
8222006.01.30 22:45modify1000.101.21171.21161.2028
8232006.01.30 22:45modify1010.101.21171.21161.1973
8242006.01.30 22:45modify1020.101.21171.21161.1884
8252006.01.30 23:00delete1030.101.23031.20601.2392
8262006.01.30 23:00delete1050.101.23031.20601.2536
8272006.01.30 23:00delete1040.101.23031.20601.2447
8282006.01.30 23:30modify1000.101.21171.21151.2028
8292006.01.30 23:30modify1010.101.21171.21151.1973
8302006.01.30 23:30modify1020.101.21171.21151.1884
8312006.01.31 00:00modify1000.101.21171.21141.2028
8322006.01.31 00:00modify1010.101.21171.21141.1973
8332006.01.31 00:00modify1020.101.21171.21141.1884
8342006.01.31 00:30modify1000.101.21171.21131.2028
8352006.01.31 00:30modify1010.101.21171.21131.1973
8362006.01.31 00:30modify1020.101.21171.21131.1884
8372006.01.31 01:00buy stop1060.101.22341.19911.2323
8382006.01.31 01:00buy stop1070.101.22341.19911.2378
8392006.01.31 01:00buy stop1080.101.22341.19911.2467
8402006.01.31 01:15modify1000.101.21171.21121.2028
8412006.01.31 01:15modify1010.101.21171.21121.1973
8422006.01.31 01:15modify1020.101.21171.21121.1884
8432006.01.31 02:00modify1000.101.21171.21111.2028
8442006.01.31 02:00modify1010.101.21171.21111.1973
8452006.01.31 02:00modify1020.101.21171.21111.1884
8462006.01.31 03:30modify1000.101.21171.21101.2028
8472006.01.31 03:30modify1010.101.21171.21101.1973
8482006.01.31 03:30modify1020.101.21171.21101.1884
8492006.01.31 05:15modify1000.101.21171.21091.2028
8502006.01.31 05:15modify1010.101.21171.21091.1973
8512006.01.31 05:15modify1020.101.21171.21091.1884
8522006.01.31 06:30modify1000.101.21171.21081.2028
8532006.01.31 06:30modify1010.101.21171.21081.1973
8542006.01.31 06:30modify1020.101.21171.21081.1884
8552006.01.31 07:45s/l1000.101.21081.21081.20280.9010016.40
8562006.01.31 07:45s/l1010.101.21081.21081.19730.9010017.30
8572006.01.31 07:45s/l1020.101.21081.21081.18840.9010018.20
8582006.01.31 07:45sell stop1090.101.19871.22291.1898
8592006.01.31 07:45sell stop1100.101.19871.22291.1843
8602006.01.31 07:45sell stop1110.101.19871.22291.1754
8612006.01.31 23:00delete1060.101.22341.19911.2323
8622006.01.31 23:00delete1070.101.22341.19911.2378
8632006.01.31 23:00delete1080.101.22341.19911.2467
8642006.01.31 23:02delete1090.101.19871.22291.1898
8652006.01.31 23:02delete1100.101.19871.22291.1843
8662006.01.31 23:02delete1110.101.19871.22291.1754
8672006.02.01 01:00buy stop1120.101.22481.20051.2337
8682006.02.01 01:00buy stop1130.101.22481.20051.2392
8692006.02.01 01:01buy stop1140.101.22481.20051.2481
8702006.02.01 01:01sell stop1150.101.20051.22481.1916
8712006.02.01 01:01sell stop1160.101.20051.22481.1861
8722006.02.01 01:03sell stop1170.101.20051.22481.1772
8732006.02.01 23:00delete1120.101.22481.20051.2337
8742006.02.01 23:00delete1130.101.22481.20051.2392
8752006.02.01 23:00delete1140.101.22481.20051.2481
8762006.02.01 23:01delete1150.101.20051.22481.1916
8772006.02.01 23:01delete1160.101.20051.22481.1861
8782006.02.01 23:02delete1170.101.20051.22481.1772
8792006.02.02 01:00buy stop1180.101.22231.19811.2312
8802006.02.02 01:00buy stop1190.101.22231.19811.2367
8812006.02.02 01:00buy stop1200.101.22231.19811.2456
8822006.02.02 01:00sell stop1210.101.19811.22231.1892
8832006.02.02 01:00sell stop1220.101.19811.22231.1837
8842006.02.02 01:01sell stop1230.101.19811.22231.1748
8852006.02.02 23:00delete1180.101.22231.19811.2312
8862006.02.02 23:01delete1190.101.22231.19811.2367
8872006.02.02 23:02delete1200.101.22231.19811.2456
8882006.02.02 23:03delete1210.101.19811.22231.1892
8892006.02.02 23:04delete1220.101.19811.22231.1837
8902006.02.02 23:04delete1230.101.19811.22231.1748
8912006.02.03 01:00buy stop1240.101.22071.19651.2296
8922006.02.03 01:00buy stop1250.101.22071.19651.2351
8932006.02.03 01:00buy stop1260.101.22071.19651.2440
8942006.02.03 01:00sell stop1270.101.19651.22071.1876
8952006.02.03 01:01sell stop1280.101.19651.22071.1821
8962006.02.03 01:01sell stop1290.101.19651.22071.1732
8972006.02.05 23:00delete1240.101.22071.19651.2296
8982006.02.05 23:01delete1250.101.22071.19651.2351
8992006.02.05 23:07delete1260.101.22071.19651.2440
9002006.02.05 23:07delete1270.101.19651.22071.1876
9012006.02.05 23:09delete1280.101.19651.22071.1821
9022006.02.05 23:11delete1290.101.19651.22071.1732
9032006.02.06 01:00buy stop1300.101.21751.19341.2264
9042006.02.06 01:02buy stop1310.101.21751.19341.2319
9052006.02.06 01:03buy stop1320.101.21751.19341.2408
9062006.02.06 01:04sell stop1330.101.19341.21751.1845
9072006.02.06 01:05sell stop1340.101.19341.21751.1790
9082006.02.06 01:09sell stop1350.101.19341.21751.1701
9092006.02.06 23:00delete1300.101.21751.19341.2264
9102006.02.06 23:00delete1310.101.21751.19341.2319
9112006.02.06 23:00delete1320.101.21751.19341.2408
9122006.02.06 23:00delete1330.101.19341.21751.1845
9132006.02.06 23:01delete1340.101.19341.21751.1790
9142006.02.06 23:01delete1350.101.19341.21751.1701
9152006.02.07 01:00buy stop1360.101.21181.18781.2207
9162006.02.07 01:01buy stop1370.101.21181.18781.2262
9172006.02.07 01:02buy stop1380.101.21181.18781.2351
9182006.02.07 01:03sell stop1390.101.18781.21181.1789
9192006.02.07 01:05sell stop1400.101.18781.21181.1734
9202006.02.07 01:06sell stop1410.101.18781.21181.1645
9212006.02.07 23:00delete1360.101.21181.18781.2207
9222006.02.07 23:00delete1370.101.21181.18781.2262
9232006.02.07 23:01delete1380.101.21181.18781.2351
9242006.02.07 23:01delete1390.101.18781.21181.1789
9252006.02.07 23:02delete1400.101.18781.21181.1734
9262006.02.07 23:03delete1410.101.18781.21181.1645
9272006.02.08 01:00buy stop1420.101.21021.18631.2191
9282006.02.08 01:00buy stop1430.101.21021.18631.2246
9292006.02.08 01:01buy stop1440.101.21021.18631.2335
9302006.02.08 01:01sell stop1450.101.18631.21021.1774
9312006.02.08 01:02sell stop1460.101.18631.21021.1719
9322006.02.08 01:04sell stop1470.101.18631.21021.1630
9332006.02.08 23:00delete1420.101.21021.18631.2191
9342006.02.08 23:00delete1430.101.21021.18631.2246
9352006.02.08 23:00delete1440.101.21021.18631.2335
9362006.02.08 23:01delete1450.101.18631.21021.1774
9372006.02.08 23:04delete1460.101.18631.21021.1719
9382006.02.08 23:05delete1470.101.18631.21021.1630
9392006.02.09 01:00buy stop1480.101.20851.18461.2174
9402006.02.09 01:00buy stop1490.101.20851.18461.2229
9412006.02.09 01:00buy stop1500.101.20851.18461.2318
9422006.02.09 01:01sell stop1510.101.18461.20851.1757
9432006.02.09 01:01sell stop1520.101.18461.20851.1702
9442006.02.09 01:01sell stop1530.101.18461.20851.1613
9452006.02.09 23:00delete1480.101.20851.18461.2174
9462006.02.09 23:02delete1490.101.20851.18461.2229
9472006.02.09 23:04delete1500.101.20851.18461.2318
9482006.02.09 23:04delete1510.101.18461.20851.1757
9492006.02.09 23:05delete1520.101.18461.20851.1702
9502006.02.09 23:09delete1530.101.18461.20851.1613
9512006.02.10 01:00buy stop1540.101.20921.18521.2181
9522006.02.10 01:00buy stop1550.101.20921.18521.2236
9532006.02.10 01:01buy stop1560.101.20921.18521.2325
9542006.02.10 01:02sell stop1570.101.18521.20921.1763
9552006.02.10 01:02sell stop1580.101.18521.20921.1708
9562006.02.10 01:02sell stop1590.101.18521.20921.1619
9572006.02.12 23:00delete1540.101.20921.18521.2181
9582006.02.12 23:00delete1550.101.20921.18521.2236
9592006.02.12 23:01delete1560.101.20921.18521.2325
9602006.02.12 23:02delete1570.101.18521.20921.1763
9612006.02.12 23:02delete1580.101.18521.20921.1708
9622006.02.12 23:02delete1590.101.18521.20921.1619
9632006.02.13 01:00buy stop1600.101.20721.18331.2161
9642006.02.13 01:00buy stop1610.101.20721.18331.2216
9652006.02.13 01:00buy stop1620.101.20721.18331.2305
9662006.02.13 01:00sell stop1630.101.18331.20721.1744
9672006.02.13 01:00sell stop1640.101.18331.20721.1689
9682006.02.13 01:00sell stop1650.101.18331.20721.1600
9692006.02.13 23:00delete1600.101.20721.18331.2161
9702006.02.13 23:00delete1610.101.20721.18331.2216
9712006.02.13 23:04delete1620.101.20721.18331.2305
9722006.02.13 23:05delete1630.101.18331.20721.1744
9732006.02.13 23:05delete1640.101.18331.20721.1689
9742006.02.13 23:05delete1650.101.18331.20721.1600
9752006.02.14 01:00buy stop1660.101.20321.17941.2121
9762006.02.14 01:00buy stop1670.101.20331.17941.2177
9772006.02.14 01:04buy stop1680.101.20321.17941.2265
9782006.02.14 01:05sell stop1690.101.17941.20331.1705
9792006.02.14 01:06sell stop1700.101.17941.20321.1650
9802006.02.14 01:07sell stop1710.101.17941.20321.1561
9812006.02.14 23:00delete1660.101.20321.17941.2121
9822006.02.14 23:00delete1670.101.20331.17941.2177
9832006.02.14 23:02delete1680.101.20321.17941.2265
9842006.02.14 23:04delete1690.101.17941.20331.1705
9852006.02.14 23:04delete1700.101.17941.20321.1650
9862006.02.14 23:05delete1710.101.17941.20321.1561
9872006.02.15 01:00buy stop1720.101.20271.17881.2116
9882006.02.15 01:00buy stop1730.101.20271.17881.2171
9892006.02.15 01:00buy stop1740.101.20271.17881.2260
9902006.02.15 01:05sell stop1750.101.17881.20271.1699
9912006.02.15 01:05sell stop1760.101.17881.20271.1644
9922006.02.15 01:05sell stop1770.101.17881.20271.1555
9932006.02.15 23:00delete1720.101.20271.17881.2116
9942006.02.15 23:00delete1730.101.20271.17881.2171
9952006.02.15 23:01delete1740.101.20271.17881.2260
9962006.02.15 23:01delete1750.101.17881.20271.1699
9972006.02.15 23:02delete1760.101.17881.20271.1644
9982006.02.15 23:03delete1770.101.17881.20271.1555
9992006.02.16 01:00buy stop1780.101.20201.17821.2109
10002006.02.16 01:00buy stop1790.101.20201.17821.2164
10012006.02.16 01:01buy stop1800.101.20201.17821.2253
10022006.02.16 01:04sell stop1810.101.17821.20201.1693
10032006.02.16 01:05sell stop1820.101.17821.20201.1638
10042006.02.16 01:06sell stop1830.101.17821.20201.1549
10052006.02.16 23:00delete1780.101.20201.17821.2109
10062006.02.16 23:00delete1790.101.20201.17821.2164
10072006.02.16 23:04delete1800.101.20201.17821.2253
10082006.02.16 23:05delete1810.101.17821.20201.1693
10092006.02.16 23:05delete1820.101.17821.20201.1638
10102006.02.16 23:06delete1830.101.17821.20201.1549
10112006.02.17 01:00buy stop1840.101.20071.17701.2096
10122006.02.17 01:00buy stop1850.101.20071.17701.2151
10132006.02.17 01:00buy stop1860.101.20071.17701.2240
10142006.02.17 01:01sell stop1870.101.17701.20071.1681
10152006.02.17 01:02sell stop1880.101.17701.20071.1626
10162006.02.17 01:03sell stop1890.101.17701.20071.1537
10172006.02.19 23:00delete1840.101.20071.17701.2096
10182006.02.19 23:00delete1850.101.20071.17701.2151
10192006.02.19 23:00delete1860.101.20071.17701.2240
10202006.02.19 23:01delete1870.101.17701.20071.1681
10212006.02.19 23:03delete1880.101.17701.20071.1626
10222006.02.19 23:04delete1890.101.17701.20071.1537
10232006.02.20 01:00buy stop1900.101.20191.17811.2108
10242006.02.20 01:00buy stop1910.101.20191.17811.2163
10252006.02.20 01:00buy stop1920.101.20191.17811.2252
10262006.02.20 01:00sell stop1930.101.17811.20191.1692
10272006.02.20 01:00sell stop1940.101.17811.20191.1637
10282006.02.20 01:00sell stop1950.101.17811.20191.1548
10292006.02.20 23:00delete1900.101.20191.17811.2108
10302006.02.20 23:00delete1910.101.20191.17811.2163
10312006.02.20 23:00delete1920.101.20191.17811.2252
10322006.02.20 23:00delete1930.101.17811.20191.1692
10332006.02.20 23:00delete1940.101.17811.20191.1637
10342006.02.20 23:02delete1950.101.17811.20191.1548
10352006.02.21 01:00buy stop1960.101.20511.18121.2140
10362006.02.21 01:01buy stop1970.101.20511.18121.2195
10372006.02.21 01:03buy stop1980.101.20511.18121.2284
10382006.02.21 01:04sell stop1990.101.18121.20511.1723
10392006.02.21 01:04sell stop2000.101.18121.20511.1668
10402006.02.21 01:04sell stop2010.101.18121.20511.1579
10412006.02.21 23:00delete1960.101.20511.18121.2140
10422006.02.21 23:00delete1970.101.20511.18121.2195
10432006.02.21 23:01delete1980.101.20511.18121.2284
10442006.02.21 23:01delete1990.101.18121.20511.1723
10452006.02.21 23:02delete2000.101.18121.20511.1668
10462006.02.21 23:02delete2010.101.18121.20511.1579
10472006.02.22 01:00buy stop2020.101.20371.17981.2126
10482006.02.22 01:00buy stop2030.101.20371.17981.2181
10492006.02.22 01:00buy stop2040.101.20371.17981.2270
10502006.02.22 01:00sell stop2050.101.17981.20371.1709
10512006.02.22 01:01sell stop2060.101.17981.20371.1654
10522006.02.22 01:01sell stop2070.101.17981.20371.1565
10532006.02.22 23:00delete2020.101.20371.17981.2126
10542006.02.22 23:02delete2030.101.20371.17981.2181
10552006.02.22 23:04delete2040.101.20371.17981.2270
10562006.02.22 23:04delete2050.101.17981.20371.1709
10572006.02.22 23:06delete2060.101.17981.20371.1654
10582006.02.22 23:07delete2070.101.17981.20371.1565
10592006.02.23 01:00buy stop2080.101.20261.17881.2115
10602006.02.23 01:00buy stop2090.101.20261.17881.2170
10612006.02.23 01:01buy stop2100.101.20261.17881.2259
10622006.02.23 01:01sell stop2110.101.17881.20261.1699
10632006.02.23 01:02sell stop2120.101.17881.20261.1644
10642006.02.23 01:02sell stop2130.101.17881.20261.1555
10652006.02.23 23:00delete2080.101.20261.17881.2115
10662006.02.23 23:00delete2090.101.20261.17881.2170
10672006.02.23 23:08delete2100.101.20261.17881.2259
10682006.02.23 23:08delete2110.101.17881.20261.1699
10692006.02.23 23:09delete2120.101.17881.20261.1644
10702006.02.23 23:11delete2130.101.17881.20261.1555
10712006.02.24 01:00buy stop2140.101.20381.18001.2127
10722006.02.24 01:00buy stop2150.101.20381.18001.2182
10732006.02.24 01:00buy stop2160.101.20381.18001.2271
10742006.02.24 01:01sell stop2170.101.18001.20381.1711
10752006.02.24 01:01sell stop2180.101.18001.20381.1656
10762006.02.24 01:01sell stop2190.101.18001.20381.1567
10772006.02.26 23:00delete2140.101.20381.18001.2127
10782006.02.26 23:00delete2150.101.20381.18001.2182
10792006.02.26 23:01delete2160.101.20381.18001.2271
10802006.02.26 23:03delete2170.101.18001.20381.1711
10812006.02.26 23:04delete2180.101.18001.20381.1656
10822006.02.26 23:04delete2190.101.18001.20381.1567
10832006.02.27 01:00buy stop2200.101.20141.17761.2103
10842006.02.27 01:00buy stop2210.101.20141.17761.2158
10852006.02.27 01:00buy stop2220.101.20141.17761.2247
10862006.02.27 01:00sell stop2230.101.17761.20141.1687
10872006.02.27 01:00sell stop2240.101.17761.20141.1632
10882006.02.27 01:00sell stop2250.101.17761.20141.1543
10892006.02.27 23:00delete2200.101.20141.17761.2103
10902006.02.27 23:00delete2210.101.20141.17761.2158
10912006.02.27 23:00delete2220.101.20141.17761.2247
10922006.02.27 23:00delete2230.101.17761.20141.1687
10932006.02.27 23:01delete2240.101.17761.20141.1632
10942006.02.27 23:01delete2250.101.17761.20141.1543
10952006.02.28 01:00buy stop2260.101.19811.17441.2070
10962006.02.28 01:01buy stop2270.101.19811.17441.2125
10972006.02.28 01:02buy stop2280.101.19811.17441.2214
10982006.02.28 01:02sell stop2290.101.17441.19811.1655
10992006.02.28 01:02sell stop2300.101.17441.19811.1600
11002006.02.28 01:03sell stop2310.101.17441.19811.1511
11012006.02.28 23:00delete2260.101.19811.17441.2070
11022006.02.28 23:00delete2270.101.19811.17441.2125
11032006.02.28 23:00delete2280.101.19811.17441.2214
11042006.02.28 23:01delete2290.101.17441.19811.1655
11052006.02.28 23:02delete2300.101.17441.19811.1600
11062006.02.28 23:04delete2310.101.17441.19811.1511
11072006.03.01 01:00buy stop2320.101.20111.17731.2100
11082006.03.01 01:00buy stop2330.101.20111.17731.2155
11092006.03.01 01:00buy stop2340.101.20111.17731.2244
11102006.03.01 01:00sell stop2350.101.17731.20111.1684
11112006.03.01 01:01sell stop2360.101.17731.20111.1629
11122006.03.01 01:01sell stop2370.101.17731.20111.1540
11132006.03.01 23:00delete2320.101.20111.17731.2100
11142006.03.01 23:00delete2330.101.20111.17731.2155
11152006.03.01 23:00delete2340.101.20111.17731.2244
11162006.03.01 23:01delete2350.101.17731.20111.1684
11172006.03.01 23:02delete2360.101.17731.20111.1629
11182006.03.01 23:03delete2370.101.17731.20111.1540
11192006.03.02 01:00buy stop2380.101.20351.17971.2124
11202006.03.02 01:01buy stop2390.101.20351.17971.2179
11212006.03.02 01:02buy stop2400.101.20351.17971.2268
11222006.03.02 01:03sell stop2410.101.17971.20351.1708
11232006.03.02 01:03sell stop2420.101.17971.20351.1653
11242006.03.02 01:03sell stop2430.101.17971.20351.1564
11252006.03.02 19:25buy2380.101.20351.17971.2124
11262006.03.02 19:25buy2390.101.20351.17971.2179
11272006.03.02 19:25buy2400.101.20351.17971.2268
11282006.03.02 19:25modify2380.101.20351.19431.2124
11292006.03.02 19:25modify2390.101.20351.19431.2179
11302006.03.02 19:25modify2400.101.20351.19431.2268
11312006.03.02 19:34modify2380.101.20351.19441.2124
11322006.03.02 19:34modify2390.101.20351.19441.2179
11332006.03.02 19:34modify2400.101.20351.19441.2268
11342006.03.02 19:49modify2380.101.20351.19451.2124
11352006.03.02 19:49modify2390.101.20351.19451.2179
11362006.03.02 19:49modify2400.101.20351.19451.2268
11372006.03.02 20:16modify2380.101.20351.19481.2124
11382006.03.02 20:16modify2390.101.20351.19481.2179
11392006.03.02 20:16modify2400.101.20351.19481.2268
11402006.03.02 20:30modify2380.101.20351.19491.2124
11412006.03.02 20:30modify2390.101.20351.19491.2179
11422006.03.02 20:30modify2400.101.20351.19491.2268
11432006.03.02 20:45modify2380.101.20351.19501.2124
11442006.03.02 20:45modify2390.101.20351.19501.2179
11452006.03.02 20:45modify2400.101.20351.19501.2268
11462006.03.02 21:00modify2380.101.20351.19521.2124
11472006.03.02 21:00modify2390.101.20351.19521.2179
11482006.03.02 21:00modify2400.101.20351.19521.2268
11492006.03.02 21:15modify2380.101.20351.19531.2124
11502006.03.02 21:15modify2390.101.20351.19531.2179
11512006.03.02 21:15modify2400.101.20351.19531.2268
11522006.03.02 21:30modify2380.101.20351.19541.2124
11532006.03.02 21:30modify2390.101.20351.19541.2179
11542006.03.02 21:30modify2400.101.20351.19541.2268
11552006.03.02 21:45modify2380.101.20351.19551.2124
11562006.03.02 21:45modify2390.101.20351.19551.2179
11572006.03.02 21:45modify2400.101.20351.19551.2268
11582006.03.02 22:00modify2380.101.20351.19561.2124
11592006.03.02 22:00modify2390.101.20351.19561.2179
11602006.03.02 22:00modify2400.101.20351.19561.2268
11612006.03.02 22:15modify2380.101.20351.19571.2124
11622006.03.02 22:15modify2390.101.20351.19571.2179
11632006.03.02 22:15modify2400.101.20351.19571.2268
11642006.03.02 22:30modify2380.101.20351.19591.2124
11652006.03.02 22:30modify2390.101.20351.19591.2179
11662006.03.02 22:30modify2400.101.20351.19591.2268
11672006.03.02 23:00delete2410.101.17971.20351.1708
11682006.03.02 23:00delete2430.101.17971.20351.1564
11692006.03.02 23:01delete2420.101.17971.20351.1653
11702006.03.02 23:06modify2380.101.20351.19611.2124
11712006.03.02 23:06modify2390.101.20351.19611.2179
11722006.03.02 23:06modify2400.101.20351.19611.2268
11732006.03.02 23:25modify2380.101.20351.19621.2124
11742006.03.02 23:25modify2390.101.20351.19621.2179
11752006.03.02 23:25modify2400.101.20351.19621.2268
11762006.03.02 23:30modify2380.101.20351.19631.2124
11772006.03.02 23:30modify2390.101.20351.19631.2179
11782006.03.02 23:30modify2400.101.20351.19631.2268
11792006.03.02 23:45modify2380.101.20351.19641.2124
11802006.03.02 23:45modify2390.101.20351.19641.2179
11812006.03.02 23:45modify2400.101.20351.19641.2268
11822006.03.03 00:00modify2380.101.20351.19651.2124
11832006.03.03 00:00modify2390.101.20351.19651.2179
11842006.03.03 00:00modify2400.101.20351.19651.2268
11852006.03.03 01:00sell stop2440.101.18481.20871.1759
11862006.03.03 01:01sell stop2450.101.18481.20871.1704
11872006.03.03 01:01sell stop2460.101.18481.20871.1615
11882006.03.03 13:30modify2380.101.20351.19941.2124
11892006.03.03 13:30modify2390.101.20351.19941.2179
11902006.03.03 13:30modify2400.101.20351.19941.2268
11912006.03.03 14:00modify2380.101.20351.19951.2124
11922006.03.03 14:00modify2390.101.20351.19951.2179
11932006.03.03 14:00modify2400.101.20351.19951.2268
11942006.03.03 14:15modify2380.101.20351.19961.2124
11952006.03.03 14:15modify2390.101.20351.19961.2179
11962006.03.03 14:15modify2400.101.20351.19961.2268
11972006.03.03 14:45modify2380.101.20351.19971.2124
11982006.03.03 14:45modify2390.101.20351.19971.2179
11992006.03.03 14:45modify2400.101.20351.19971.2268
12002006.03.03 15:00modify2380.101.20351.19981.2124
12012006.03.03 15:00modify2390.101.20351.19981.2179
12022006.03.03 15:00modify2400.101.20351.19981.2268
12032006.03.03 15:05s/l2380.101.19981.19981.2124-3.7010014.50
12042006.03.03 15:05s/l2390.101.19981.19981.2179-3.7010010.80
12052006.03.03 15:05s/l2400.101.19981.19981.2268-3.7010007.10
12062006.03.03 15:05buy stop2470.101.21171.18771.2206
12072006.03.03 15:05buy stop2480.101.21171.18771.2261
12082006.03.03 15:05buy stop2490.101.21171.18771.2350
12092006.03.05 23:00delete2440.101.18481.20871.1759
12102006.03.05 23:00delete2450.101.18481.20871.1704
12112006.03.05 23:00delete2460.101.18481.20871.1615
12122006.03.05 23:01delete2470.101.21171.18771.2206
12132006.03.05 23:02delete2480.101.21171.18771.2261
12142006.03.05 23:02delete2490.101.21171.18771.2350
12152006.03.06 01:00buy stop2500.101.21341.18941.2223
12162006.03.06 01:00buy stop2510.101.21341.18941.2278
12172006.03.06 01:00buy stop2520.101.21341.18941.2367
12182006.03.06 01:00sell stop2530.101.18941.21341.1805
12192006.03.06 01:00sell stop2540.101.18941.21341.1750
12202006.03.06 01:00sell stop2550.101.18941.21341.1661
12212006.03.06 23:00delete2500.101.21341.18941.2223
12222006.03.06 23:00delete2510.101.21341.18941.2278
12232006.03.06 23:01delete2520.101.21341.18941.2367
12242006.03.06 23:01delete2530.101.18941.21341.1805
12252006.03.06 23:02delete2540.101.18941.21341.1750
12262006.03.06 23:03delete2550.101.18941.21341.1661
12272006.03.07 01:00buy stop2560.101.21431.19031.2232
12282006.03.07 01:01buy stop2570.101.21431.19031.2287
12292006.03.07 01:02buy stop2580.101.21431.19031.2376
12302006.03.07 01:03sell stop2590.101.19031.21431.1814
12312006.03.07 01:03sell stop2600.101.19031.21431.1759
12322006.03.07 01:04sell stop2610.101.19031.21431.1670
12332006.03.07 11:54sell2590.101.19031.21431.1814
12342006.03.07 11:54sell2600.101.19031.21431.1759
12352006.03.07 11:54sell2610.101.19031.21431.1670
12362006.03.07 11:57modify2590.101.19031.19921.1814
12372006.03.07 11:57modify2600.101.19031.19921.1759
12382006.03.07 11:57modify2610.101.19031.19921.1670
12392006.03.07 12:00modify2590.101.19031.19911.1814
12402006.03.07 12:00modify2600.101.19031.19911.1759
12412006.03.07 12:00modify2610.101.19031.19911.1670
12422006.03.07 12:19modify2590.101.19031.19901.1814
12432006.03.07 12:19modify2600.101.19031.19901.1759
12442006.03.07 12:19modify2610.101.19031.19901.1670
12452006.03.07 13:15modify2590.101.19031.19861.1814
12462006.03.07 13:15modify2600.101.19031.19861.1759
12472006.03.07 13:15modify2610.101.19031.19861.1670
12482006.03.07 13:20modify2590.101.19031.19851.1814
12492006.03.07 13:20modify2600.101.19031.19851.1759
12502006.03.07 13:20modify2610.101.19031.19851.1670
12512006.03.07 13:30modify2590.101.19031.19841.1814
12522006.03.07 13:30modify2600.101.19031.19841.1759
12532006.03.07 13:30modify2610.101.19031.19841.1670
12542006.03.07 14:00modify2590.101.19031.19821.1814
12552006.03.07 14:00modify2600.101.19031.19821.1759
12562006.03.07 14:00modify2610.101.19031.19821.1670
12572006.03.07 14:15modify2590.101.19031.19811.1814
12582006.03.07 14:15modify2600.101.19031.19811.1759
12592006.03.07 14:15modify2610.101.19031.19811.1670
12602006.03.07 14:31modify2590.101.19031.19801.1814
12612006.03.07 14:31modify2600.101.19031.19801.1759
12622006.03.07 14:31modify2610.101.19031.19801.1670
12632006.03.07 14:47modify2590.101.19031.19791.1814
12642006.03.07 14:47modify2600.101.19031.19791.1759
12652006.03.07 14:47modify2610.101.19031.19791.1670
12662006.03.07 15:00modify2590.101.19031.19781.1814
12672006.03.07 15:00modify2600.101.19031.19781.1759
12682006.03.07 15:00modify2610.101.19031.19781.1670
12692006.03.07 15:15modify2590.101.19031.19761.1814
12702006.03.07 15:15modify2600.101.19031.19761.1759
12712006.03.07 15:15modify2610.101.19031.19761.1670
12722006.03.07 15:31modify2590.101.19031.19751.1814
12732006.03.07 15:31modify2600.101.19031.19751.1759
12742006.03.07 15:31modify2610.101.19031.19751.1670
12752006.03.07 15:45modify2590.101.19031.19741.1814
12762006.03.07 15:45modify2600.101.19031.19741.1759
12772006.03.07 15:45modify2610.101.19031.19741.1670
12782006.03.07 16:00modify2590.101.19031.19731.1814
12792006.03.07 16:00modify2600.101.19031.19731.1759
12802006.03.07 16:00modify2610.101.19031.19731.1670
12812006.03.07 16:15modify2590.101.19031.19711.1814
12822006.03.07 16:15modify2600.101.19031.19711.1759
12832006.03.07 16:15modify2610.101.19031.19711.1670
12842006.03.07 16:30modify2590.101.19031.19701.1814
12852006.03.07 16:30modify2600.101.19031.19701.1759
12862006.03.07 16:30modify2610.101.19031.19701.1670
12872006.03.07 16:45modify2590.101.19031.19691.1814
12882006.03.07 16:45modify2600.101.19031.19691.1759
12892006.03.07 16:45modify2610.101.19031.19691.1670
12902006.03.07 17:00modify2590.101.19031.19681.1814
12912006.03.07 17:00modify2600.101.19031.19681.1759
12922006.03.07 17:00modify2610.101.19031.19681.1670
12932006.03.07 17:15modify2590.101.19031.19671.1814
12942006.03.07 17:15modify2600.101.19031.19671.1759
12952006.03.07 17:15modify2610.101.19031.19671.1670
12962006.03.07 17:30modify2590.101.19031.19661.1814
12972006.03.07 17:30modify2600.101.19031.19661.1759
12982006.03.07 17:30modify2610.101.19031.19661.1670
12992006.03.07 17:45modify2590.101.19031.19651.1814
13002006.03.07 17:45modify2600.101.19031.19651.1759
13012006.03.07 17:45modify2610.101.19031.19651.1670
13022006.03.07 18:00modify2590.101.19031.19641.1814
13032006.03.07 18:00modify2600.101.19031.19641.1759
13042006.03.07 18:00modify2610.101.19031.19641.1670
13052006.03.07 18:15modify2590.101.19031.19631.1814
13062006.03.07 18:15modify2600.101.19031.19631.1759
13072006.03.07 18:15modify2610.101.19031.19631.1670
13082006.03.07 18:30modify2590.101.19031.19611.1814
13092006.03.07 18:30modify2600.101.19031.19611.1759
13102006.03.07 18:30modify2610.101.19031.19611.1670
13112006.03.07 18:45modify2590.101.19031.19601.1814
13122006.03.07 18:45modify2600.101.19031.19601.1759
13132006.03.07 18:45modify2610.101.19031.19601.1670
13142006.03.07 19:00modify2590.101.19031.19591.1814
13152006.03.07 19:00modify2600.101.19031.19591.1759
13162006.03.07 19:00modify2610.101.19031.19591.1670
13172006.03.07 19:15modify2590.101.19031.19581.1814
13182006.03.07 19:15modify2600.101.19031.19581.1759
13192006.03.07 19:15modify2610.101.19031.19581.1670
13202006.03.07 19:30modify2590.101.19031.19571.1814
13212006.03.07 19:30modify2600.101.19031.19571.1759
13222006.03.07 19:30modify2610.101.19031.19571.1670
13232006.03.07 19:45modify2590.101.19031.19561.1814
13242006.03.07 19:45modify2600.101.19031.19561.1759
13252006.03.07 19:45modify2610.101.19031.19561.1670
13262006.03.07 20:00modify2590.101.19031.19551.1814
13272006.03.07 20:00modify2600.101.19031.19551.1759
13282006.03.07 20:00modify2610.101.19031.19551.1670
13292006.03.07 20:15modify2590.101.19031.19541.1814
13302006.03.07 20:15modify2600.101.19031.19541.1759
13312006.03.07 20:15modify2610.101.19031.19541.1670
13322006.03.07 20:30modify2590.101.19031.19531.1814
13332006.03.07 20:30modify2600.101.19031.19531.1759
13342006.03.07 20:30modify2610.101.19031.19531.1670
13352006.03.07 20:45modify2590.101.19031.19521.1814
13362006.03.07 20:45modify2600.101.19031.19521.1759
13372006.03.07 20:45modify2610.101.19031.19521.1670
13382006.03.07 21:00modify2590.101.19031.19511.1814
13392006.03.07 21:00modify2600.101.19031.19511.1759
13402006.03.07 21:00modify2610.101.19031.19511.1670
13412006.03.07 21:15modify2590.101.19031.19501.1814
13422006.03.07 21:15modify2600.101.19031.19501.1759
13432006.03.07 21:15modify2610.101.19031.19501.1670
13442006.03.07 21:30modify2590.101.19031.19491.1814
13452006.03.07 21:30modify2600.101.19031.19491.1759
13462006.03.07 21:30modify2610.101.19031.19491.1670
13472006.03.07 21:45modify2590.101.19031.19481.1814
13482006.03.07 21:45modify2600.101.19031.19481.1759
13492006.03.07 21:45modify2610.101.19031.19481.1670
13502006.03.07 22:00modify2590.101.19031.19471.1814
13512006.03.07 22:00modify2600.101.19031.19471.1759
13522006.03.07 22:00modify2610.101.19031.19471.1670
13532006.03.07 22:15modify2590.101.19031.19461.1814
13542006.03.07 22:15modify2600.101.19031.19461.1759
13552006.03.07 22:15modify2610.101.19031.19461.1670
13562006.03.07 22:45modify2590.101.19031.19451.1814
13572006.03.07 22:45modify2600.101.19031.19451.1759
13582006.03.07 22:45modify2610.101.19031.19451.1670
13592006.03.07 23:00delete2560.101.21431.19031.2232
13602006.03.07 23:00delete2570.101.21431.19031.2287
13612006.03.07 23:01delete2580.101.21431.19031.2376
13622006.03.07 23:01modify2590.101.19031.19441.1814
13632006.03.07 23:01modify2600.101.19031.19441.1759
13642006.03.07 23:01modify2610.101.19031.19441.1670
13652006.03.07 23:15modify2590.101.19031.19431.1814
13662006.03.07 23:15modify2600.101.19031.19431.1759
13672006.03.07 23:15modify2610.101.19031.19431.1670
13682006.03.07 23:30modify2590.101.19031.19421.1814
13692006.03.07 23:30modify2600.101.19031.19421.1759
13702006.03.07 23:30modify2610.101.19031.19421.1670
13712006.03.08 00:00modify2590.101.19031.19411.1814
13722006.03.08 00:00modify2600.101.19031.19411.1759
13732006.03.08 00:00modify2610.101.19031.19411.1670
13742006.03.08 00:15modify2590.101.19031.19401.1814
13752006.03.08 00:15modify2600.101.19031.19401.1759
13762006.03.08 00:15modify2610.101.19031.19401.1670
13772006.03.08 00:30modify2590.101.19031.19391.1814
13782006.03.08 00:30modify2600.101.19031.19391.1759
13792006.03.08 00:30modify2610.101.19031.19391.1670
13802006.03.08 00:45modify2590.101.19031.19381.1814
13812006.03.08 00:45modify2600.101.19031.19381.1759
13822006.03.08 00:45modify2610.101.19031.19381.1670
13832006.03.08 01:00buy stop2620.101.20571.18181.2146
13842006.03.08 01:00buy stop2630.101.20571.18181.2201
13852006.03.08 01:00buy stop2640.101.20571.18181.2290
13862006.03.08 01:03modify2590.101.19031.19371.1814
13872006.03.08 01:03modify2600.101.19031.19371.1759
13882006.03.08 01:03modify2610.101.19031.19371.1670
13892006.03.08 01:30modify2590.101.19031.19361.1814
13902006.03.08 01:30modify2600.101.19031.19361.1759
13912006.03.08 01:30modify2610.101.19031.19361.1670
13922006.03.08 02:00modify2590.101.19031.19351.1814
13932006.03.08 02:00modify2600.101.19031.19351.1759
13942006.03.08 02:00modify2610.101.19031.19351.1670
13952006.03.08 02:15modify2590.101.19031.19341.1814
13962006.03.08 02:15modify2600.101.19031.19341.1759
13972006.03.08 02:15modify2610.101.19031.19341.1670
13982006.03.08 02:45modify2590.101.19031.19331.1814
13992006.03.08 02:45modify2600.101.19031.19331.1759
14002006.03.08 02:45modify2610.101.19031.19331.1670
14012006.03.08 03:00modify2590.101.19031.19321.1814
14022006.03.08 03:00modify2600.101.19031.19321.1759
14032006.03.08 03:00modify2610.101.19031.19321.1670
14042006.03.08 03:30modify2590.101.19031.19311.1814
14052006.03.08 03:30modify2600.101.19031.19311.1759
14062006.03.08 03:30modify2610.101.19031.19311.1670
14072006.03.08 04:00modify2590.101.19031.19301.1814
14082006.03.08 04:00modify2600.101.19031.19301.1759
14092006.03.08 04:00modify2610.101.19031.19301.1670
14102006.03.08 04:30modify2590.101.19031.19291.1814
14112006.03.08 04:30modify2600.101.19031.19291.1759
14122006.03.08 04:30modify2610.101.19031.19291.1670
14132006.03.08 05:00modify2590.101.19031.19281.1814
14142006.03.08 05:00modify2600.101.19031.19281.1759
14152006.03.08 05:00modify2610.101.19031.19281.1670
14162006.03.08 05:30modify2590.101.19031.19271.1814
14172006.03.08 05:30modify2600.101.19031.19271.1759
14182006.03.08 05:30modify2610.101.19031.19271.1670
14192006.03.08 06:15modify2590.101.19031.19261.1814
14202006.03.08 06:15modify2600.101.19031.19261.1759
14212006.03.08 06:15modify2610.101.19031.19261.1670
14222006.03.08 06:45modify2590.101.19031.19251.1814
14232006.03.08 06:45modify2600.101.19031.19251.1759
14242006.03.08 06:45modify2610.101.19031.19251.1670
14252006.03.08 08:47modify2590.101.19031.19241.1814
14262006.03.08 08:47modify2600.101.19031.19241.1759
14272006.03.08 08:47modify2610.101.19031.19241.1670
14282006.03.08 09:03modify2590.101.19031.19231.1814
14292006.03.08 09:03modify2600.101.19031.19231.1759
14302006.03.08 09:03modify2610.101.19031.19231.1670
14312006.03.08 09:53s/l2590.101.19231.19231.1814-2.0010005.10
14322006.03.08 09:53s/l2600.101.19231.19231.1759-2.0010003.10
14332006.03.08 09:53s/l2610.101.19231.19231.1670-2.0010001.10
14342006.03.08 09:53sell stop2650.101.18041.20421.1715
14352006.03.08 09:53sell stop2660.101.18041.20421.1660
14362006.03.08 09:53sell stop2670.101.18041.20421.1571
14372006.03.08 23:00delete2620.101.20571.18181.2146
14382006.03.08 23:00delete2630.101.20571.18181.2201
14392006.03.08 23:02delete2640.101.20571.18181.2290
14402006.03.08 23:03delete2650.101.18041.20421.1715
14412006.03.08 23:04delete2660.101.18041.20421.1660
14422006.03.08 23:04delete2670.101.18041.20421.1571
14432006.03.09 01:00buy stop2680.101.20421.18031.2131
14442006.03.09 01:00buy stop2690.101.20421.18031.2186
14452006.03.09 01:00buy stop2700.101.20421.18031.2275
14462006.03.09 01:05sell stop2710.101.18031.20421.1714
14472006.03.09 01:05sell stop2720.101.18031.20421.1659
14482006.03.09 01:06sell stop2730.101.18031.20421.1570
14492006.03.09 23:00delete2680.101.20421.18031.2131
14502006.03.09 23:00delete2690.101.20421.18031.2186
14512006.03.09 23:02delete2700.101.20421.18031.2275
14522006.03.09 23:03delete2710.101.18031.20421.1714
14532006.03.09 23:04delete2720.101.18031.20421.1659
14542006.03.09 23:04delete2730.101.18031.20421.1570
14552006.03.10 01:00buy stop2740.101.20371.17991.2126
14562006.03.10 01:01buy stop2750.101.20371.17991.2181
14572006.03.10 01:02buy stop2760.101.20371.17991.2270
14582006.03.10 01:02sell stop2770.101.17991.20371.1710
14592006.03.10 01:02sell stop2780.101.17991.20371.1655
14602006.03.10 01:03sell stop2790.101.17991.20371.1566
14612006.03.12 23:00delete2740.101.20371.17991.2126
14622006.03.12 23:01delete2750.101.20371.17991.2181
14632006.03.12 23:02delete2760.101.20371.17991.2270
14642006.03.12 23:03delete2770.101.17991.20371.1710
14652006.03.12 23:04delete2780.101.17991.20371.1655
14662006.03.12 23:04delete2790.101.17991.20371.1566
14672006.03.13 01:00buy stop2800.101.20291.17911.2118
14682006.03.13 01:00buy stop2810.101.20291.17911.2173
14692006.03.13 01:00buy stop2820.101.20291.17911.2262
14702006.03.13 01:04sell stop2830.101.17911.20291.1702
14712006.03.13 01:04sell stop2840.101.17911.20291.1647
14722006.03.13 01:05sell stop2850.101.17911.20291.1558
14732006.03.13 23:00delete2800.101.20291.17911.2118
14742006.03.13 23:00delete2810.101.20291.17911.2173
14752006.03.13 23:00delete2820.101.20291.17911.2262
14762006.03.13 23:01delete2830.101.17911.20291.1702
14772006.03.13 23:01delete2840.101.17911.20291.1647
14782006.03.13 23:02delete2850.101.17911.20291.1558
14792006.03.14 01:00buy stop2860.101.20561.18171.2145
14802006.03.14 01:00buy stop2870.101.20561.18171.2200
14812006.03.14 01:00buy stop2880.101.20561.18171.2289
14822006.03.14 01:00sell stop2890.101.18171.20561.1728
14832006.03.14 01:00sell stop2900.101.18171.20561.1673
14842006.03.14 01:00sell stop2910.101.18171.20561.1584
14852006.03.14 23:00delete2860.101.20561.18171.2145
14862006.03.14 23:00delete2870.101.20561.18171.2200
14872006.03.14 23:01delete2880.101.20561.18171.2289
14882006.03.14 23:02delete2890.101.18171.20561.1728
14892006.03.14 23:03delete2900.101.18171.20561.1673
14902006.03.14 23:03delete2910.101.18171.20561.1584
14912006.03.15 01:00buy stop2920.101.21001.18601.2189
14922006.03.15 01:00buy stop2930.101.21001.18601.2244
14932006.03.15 01:01buy stop2940.101.21001.18601.2333
14942006.03.15 01:04sell stop2950.101.18601.21001.1771
14952006.03.15 01:05sell stop2960.101.18601.21001.1716
14962006.03.15 01:05sell stop2970.101.18601.21001.1627
14972006.03.15 23:00delete2920.101.21001.18601.2189
14982006.03.15 23:04delete2930.101.21001.18601.2244
14992006.03.15 23:05delete2940.101.21001.18601.2333
15002006.03.15 23:06delete2950.101.18601.21001.1771
15012006.03.15 23:06delete2960.101.18601.21001.1716
15022006.03.15 23:07delete2970.101.18601.21001.1627
15032006.03.16 01:00buy stop2980.101.21491.19081.2238
15042006.03.16 01:00buy stop2990.101.21491.19081.2293
15052006.03.16 01:01buy stop3000.101.21491.19081.2382
15062006.03.16 01:04sell stop3010.101.19081.21491.1819
15072006.03.16 01:05sell stop3020.101.19081.21491.1764
15082006.03.16 01:05sell stop3030.101.19081.21491.1675
15092006.03.16 15:08buy2980.101.21491.19081.2238
15102006.03.16 15:08buy2990.101.21491.19081.2293
15112006.03.16 15:08buy3000.101.21491.19081.2382
15122006.03.16 15:08modify2980.101.21491.20531.2238
15132006.03.16 15:08modify2990.101.21491.20531.2293
15142006.03.16 15:08modify3000.101.21491.20531.2382
15152006.03.16 15:15modify2980.101.21491.20541.2238
15162006.03.16 15:15modify2990.101.21491.20541.2293
15172006.03.16 15:15modify3000.101.21491.20541.2382
15182006.03.16 15:18modify2980.101.21491.20551.2238
15192006.03.16 15:18modify2990.101.21491.20551.2293
15202006.03.16 15:18modify3000.101.21491.20551.2382
15212006.03.16 15:31modify2980.101.21491.20561.2238
15222006.03.16 15:31modify2990.101.21491.20561.2293
15232006.03.16 15:31modify3000.101.21491.20561.2382
15242006.03.16 15:55modify2980.101.21491.20571.2238
15252006.03.16 15:55modify2990.101.21491.20571.2293
15262006.03.16 15:55modify3000.101.21491.20571.2382
15272006.03.16 16:00modify2980.101.21491.20581.2238
15282006.03.16 16:00modify2990.101.21491.20581.2293
15292006.03.16 16:00modify3000.101.21491.20581.2382
15302006.03.16 16:15modify2980.101.21491.20601.2238
15312006.03.16 16:15modify2990.101.21491.20601.2293
15322006.03.16 16:15modify3000.101.21491.20601.2382
15332006.03.16 16:30modify2980.101.21491.20611.2238
15342006.03.16 16:30modify2990.101.21491.20611.2293
15352006.03.16 16:30modify3000.101.21491.20611.2382
15362006.03.16 16:45modify2980.101.21491.20621.2238
15372006.03.16 16:45modify2990.101.21491.20621.2293
15382006.03.16 16:45modify3000.101.21491.20621.2382
15392006.03.16 17:00modify2980.101.21491.20631.2238
15402006.03.16 17:00modify2990.101.21491.20631.2293
15412006.03.16 17:00modify3000.101.21491.20631.2382
15422006.03.16 17:00modify2980.101.21491.20641.2238
15432006.03.16 17:00modify2990.101.21491.20641.2293
15442006.03.16 17:00modify3000.101.21491.20641.2382
15452006.03.16 17:15modify2980.101.21491.20651.2238
15462006.03.16 17:15modify2990.101.21491.20651.2293
15472006.03.16 17:15modify3000.101.21491.20651.2382
15482006.03.16 17:30modify2980.101.21491.20671.2238
15492006.03.16 17:30modify2990.101.21491.20671.2293
15502006.03.16 17:30modify3000.101.21491.20671.2382
15512006.03.16 17:45modify2980.101.21491.20681.2238
15522006.03.16 17:45modify2990.101.21491.20681.2293
15532006.03.16 17:45modify3000.101.21491.20681.2382
15542006.03.16 18:00modify2980.101.21491.20701.2238
15552006.03.16 18:00modify2990.101.21491.20701.2293
15562006.03.16 18:00modify3000.101.21491.20701.2382
15572006.03.16 18:15modify2980.101.21491.20711.2238
15582006.03.16 18:15modify2990.101.21491.20711.2293
15592006.03.16 18:15modify3000.101.21491.20711.2382
15602006.03.16 18:30modify2980.101.21491.20731.2238
15612006.03.16 18:30modify2990.101.21491.20731.2293
15622006.03.16 18:30modify3000.101.21491.20731.2382
15632006.03.16 18:45modify2980.101.21491.20741.2238
15642006.03.16 18:45modify2990.101.21491.20741.2293
15652006.03.16 18:45modify3000.101.21491.20741.2382
15662006.03.16 19:00modify2980.101.21491.20751.2238
15672006.03.16 19:00modify2990.101.21491.20751.2293
15682006.03.16 19:00modify3000.101.21491.20751.2382
15692006.03.16 19:15modify2980.101.21491.20771.2238
15702006.03.16 19:15modify2990.101.21491.20771.2293
15712006.03.16 19:15modify3000.101.21491.20771.2382
15722006.03.16 19:30modify2980.101.21491.20781.2238
15732006.03.16 19:30modify2990.101.21491.20781.2293
15742006.03.16 19:30modify3000.101.21491.20781.2382
15752006.03.16 19:45modify2980.101.21491.20801.2238
15762006.03.16 19:45modify2990.101.21491.20801.2293
15772006.03.16 19:45modify3000.101.21491.20801.2382
15782006.03.16 20:00modify2980.101.21491.20811.2238
15792006.03.16 20:00modify2990.101.21491.20811.2293
15802006.03.16 20:00modify3000.101.21491.20811.2382
15812006.03.16 20:15modify2980.101.21491.20821.2238
15822006.03.16 20:15modify2990.101.21491.20821.2293
15832006.03.16 20:15modify3000.101.21491.20821.2382
15842006.03.16 20:30modify2980.101.21491.20831.2238
15852006.03.16 20:30modify2990.101.21491.20831.2293
15862006.03.16 20:30modify3000.101.21491.20831.2382
15872006.03.16 20:45modify2980.101.21491.20851.2238
15882006.03.16 20:45modify2990.101.21491.20851.2293
15892006.03.16 20:45modify3000.101.21491.20851.2382
15902006.03.16 21:00modify2980.101.21491.20861.2238
15912006.03.16 21:00modify2990.101.21491.20861.2293
15922006.03.16 21:00modify3000.101.21491.20861.2382
15932006.03.16 21:15modify2980.101.21491.20871.2238
15942006.03.16 21:15modify2990.101.21491.20871.2293
15952006.03.16 21:15modify3000.101.21491.20871.2382
15962006.03.16 21:30modify2980.101.21491.20891.2238
15972006.03.16 21:30modify2990.101.21491.20891.2293
15982006.03.16 21:30modify3000.101.21491.20891.2382
15992006.03.16 21:45modify2980.101.21491.20901.2238
16002006.03.16 21:45modify2990.101.21491.20901.2293
16012006.03.16 21:45modify3000.101.21491.20901.2382
16022006.03.16 22:00modify2980.101.21491.20911.2238
16032006.03.16 22:00modify2990.101.21491.20911.2293
16042006.03.16 22:00modify3000.101.21491.20911.2382
16052006.03.16 22:15modify2980.101.21491.20921.2238
16062006.03.16 22:15modify2990.101.21491.20921.2293
16072006.03.16 22:15modify3000.101.21491.20921.2382
16082006.03.16 22:30modify2980.101.21491.20931.2238
16092006.03.16 22:30modify2990.101.21491.20931.2293
16102006.03.16 22:30modify3000.101.21491.20931.2382
16112006.03.16 22:45modify2980.101.21491.20941.2238
16122006.03.16 22:45modify2990.101.21491.20941.2293
16132006.03.16 22:45modify3000.101.21491.20941.2382
16142006.03.16 23:00modify2980.101.21491.20951.2238
16152006.03.16 23:00modify2990.101.21491.20951.2293
16162006.03.16 23:00modify3000.101.21491.20951.2382
16172006.03.16 23:00delete3010.101.19081.21491.1819
16182006.03.16 23:00delete3030.101.19081.21491.1675
16192006.03.16 23:01delete3020.101.19081.21491.1764
16202006.03.16 23:15modify2980.101.21491.20961.2238
16212006.03.16 23:15modify2990.101.21491.20961.2293
16222006.03.16 23:15modify3000.101.21491.20961.2382
16232006.03.16 23:30modify2980.101.21491.20971.2238
16242006.03.16 23:30modify2990.101.21491.20971.2293
16252006.03.16 23:30modify3000.101.21491.20971.2382
16262006.03.16 23:45modify2980.101.21491.20981.2238
16272006.03.16 23:45modify2990.101.21491.20981.2293
16282006.03.16 23:45modify3000.101.21491.20981.2382
16292006.03.17 00:00modify2980.101.21491.20991.2238
16302006.03.17 00:00modify2990.101.21491.20991.2293
16312006.03.17 00:00modify3000.101.21491.20991.2382
16322006.03.17 00:15modify2980.101.21491.21001.2238
16332006.03.17 00:15modify2990.101.21491.21001.2293
16342006.03.17 00:15modify3000.101.21491.21001.2382
16352006.03.17 00:30modify2980.101.21491.21011.2238
16362006.03.17 00:30modify2990.101.21491.21011.2293
16372006.03.17 00:30modify3000.101.21491.21011.2382
16382006.03.17 00:34modify2980.101.21491.21021.2238
16392006.03.17 00:34modify2990.101.21491.21021.2293
16402006.03.17 00:34modify3000.101.21491.21021.2382
16412006.03.17 00:45modify2980.101.21491.21031.2238
16422006.03.17 00:45modify2990.101.21491.21031.2293
16432006.03.17 00:45modify3000.101.21491.21031.2382
16442006.03.17 01:00sell stop3040.101.19831.22251.1894
16452006.03.17 01:01sell stop3050.101.19831.22251.1839
16462006.03.17 01:01sell stop3060.101.19831.22251.1750
16472006.03.17 01:02modify2980.101.21491.21041.2238
16482006.03.17 01:02modify2990.101.21491.21041.2293
16492006.03.17 01:02modify3000.101.21491.21041.2382
16502006.03.17 01:15modify2980.101.21491.21051.2238
16512006.03.17 01:15modify2990.101.21491.21051.2293
16522006.03.17 01:15modify3000.101.21491.21051.2382
16532006.03.17 01:30modify2980.101.21491.21061.2238
16542006.03.17 01:30modify2990.101.21491.21061.2293
16552006.03.17 01:30modify3000.101.21491.21061.2382
16562006.03.17 01:45modify2980.101.21491.21071.2238
16572006.03.17 01:45modify2990.101.21491.21071.2293
16582006.03.17 01:45modify3000.101.21491.21071.2382
16592006.03.17 02:15modify2980.101.21491.21081.2238
16602006.03.17 02:15modify2990.101.21491.21081.2293
16612006.03.17 02:15modify3000.101.21491.21081.2382
16622006.03.17 02:30modify2980.101.21491.21091.2238
16632006.03.17 02:30modify2990.101.21491.21091.2293
16642006.03.17 02:30modify3000.101.21491.21091.2382
16652006.03.17 02:45modify2980.101.21491.21101.2238
16662006.03.17 02:45modify2990.101.21491.21101.2293
16672006.03.17 02:45modify3000.101.21491.21101.2382
16682006.03.17 03:00modify2980.101.21491.21111.2238
16692006.03.17 03:00modify2990.101.21491.21111.2293
16702006.03.17 03:00modify3000.101.21491.21111.2382
16712006.03.17 03:30modify2980.101.21491.21121.2238
16722006.03.17 03:30modify2990.101.21491.21121.2293
16732006.03.17 03:30modify3000.101.21491.21121.2382
16742006.03.17 03:45modify2980.101.21491.21131.2238
16752006.03.17 03:45modify2990.101.21491.21131.2293
16762006.03.17 03:45modify3000.101.21491.21131.2382
16772006.03.17 04:00modify2980.101.21491.21141.2238
16782006.03.17 04:00modify2990.101.21491.21141.2293
16792006.03.17 04:00modify3000.101.21491.21141.2382
16802006.03.17 04:15modify2980.101.21491.21151.2238
16812006.03.17 04:15modify2990.101.21491.21151.2293
16822006.03.17 04:15modify3000.101.21491.21151.2382
16832006.03.17 04:45modify2980.101.21491.21161.2238
16842006.03.17 04:45modify2990.101.21491.21161.2293
16852006.03.17 04:45modify3000.101.21491.21161.2382
16862006.03.17 05:00modify2980.101.21491.21171.2238
16872006.03.17 05:00modify2990.101.21491.21171.2293
16882006.03.17 05:00modify3000.101.21491.21171.2382
16892006.03.17 05:15modify2980.101.21491.21181.2238
16902006.03.17 05:15modify2990.101.21491.21181.2293
16912006.03.17 05:15modify3000.101.21491.21181.2382
16922006.03.17 05:45modify2980.101.21491.21191.2238
16932006.03.17 05:45modify2990.101.21491.21191.2293
16942006.03.17 05:45modify3000.101.21491.21191.2382
16952006.03.17 06:00modify2980.101.21491.21201.2238
16962006.03.17 06:00modify2990.101.21491.21201.2293
16972006.03.17 06:00modify3000.101.21491.21201.2382
16982006.03.17 06:30modify2980.101.21491.21211.2238
16992006.03.17 06:30modify2990.101.21491.21211.2293
17002006.03.17 06:30modify3000.101.21491.21211.2382
17012006.03.17 06:45modify2980.101.21491.21221.2238
17022006.03.17 06:45modify2990.101.21491.21221.2293
17032006.03.17 06:45modify3000.101.21491.21221.2382
17042006.03.17 07:30modify2980.101.21491.21231.2238
17052006.03.17 07:30modify2990.101.21491.21231.2293
17062006.03.17 07:30modify3000.101.21491.21231.2382
17072006.03.17 08:00modify2980.101.21491.21241.2238
17082006.03.17 08:00modify2990.101.21491.21241.2293
17092006.03.17 08:00modify3000.101.21491.21241.2382
17102006.03.17 08:30modify2980.101.21491.21251.2238
17112006.03.17 08:30modify2990.101.21491.21251.2293
17122006.03.17 08:30modify3000.101.21491.21251.2382
17132006.03.17 08:45modify2980.101.21491.21261.2238
17142006.03.17 08:45modify2990.101.21491.21261.2293
17152006.03.17 08:45modify3000.101.21491.21261.2382
17162006.03.17 09:15modify2980.101.21491.21271.2238
17172006.03.17 09:15modify2990.101.21491.21271.2293
17182006.03.17 09:15modify3000.101.21491.21271.2382
17192006.03.17 09:45modify2980.101.21491.21281.2238
17202006.03.17 09:45modify2990.101.21491.21281.2293
17212006.03.17 09:45modify3000.101.21491.21281.2382
17222006.03.17 10:00modify2980.101.21491.21291.2238
17232006.03.17 10:00modify2990.101.21491.21291.2293
17242006.03.17 10:00modify3000.101.21491.21291.2382
17252006.03.17 10:15modify2980.101.21491.21301.2238
17262006.03.17 10:15modify2990.101.21491.21301.2293
17272006.03.17 10:15modify3000.101.21491.21301.2382
17282006.03.17 10:45modify2980.101.21491.21311.2238
17292006.03.17 10:45modify2990.101.21491.21311.2293
17302006.03.17 10:45modify3000.101.21491.21311.2382
17312006.03.17 11:00modify2980.101.21491.21321.2238
17322006.03.17 11:00modify2990.101.21491.21321.2293
17332006.03.17 11:00modify3000.101.21491.21321.2382
17342006.03.17 11:30modify2980.101.21491.21331.2238
17352006.03.17 11:30modify2990.101.21491.21331.2293
17362006.03.17 11:30modify3000.101.21491.21331.2382
17372006.03.17 12:00modify2980.101.21491.21341.2238
17382006.03.17 12:00modify2990.101.21491.21341.2293
17392006.03.17 12:00modify3000.101.21491.21341.2382
17402006.03.17 12:15modify2980.101.21491.21351.2238
17412006.03.17 12:15modify2990.101.21491.21351.2293
17422006.03.17 12:15modify3000.101.21491.21351.2382
17432006.03.17 12:45modify2980.101.21491.21361.2238
17442006.03.17 12:45modify2990.101.21491.21361.2293
17452006.03.17 12:45modify3000.101.21491.21361.2382
17462006.03.17 13:15modify2980.101.21491.21371.2238
17472006.03.17 13:15modify2990.101.21491.21371.2293
17482006.03.17 13:15modify3000.101.21491.21371.2382
17492006.03.17 13:30modify2980.101.21491.21381.2238
17502006.03.17 13:30modify2990.101.21491.21381.2293
17512006.03.17 13:30modify3000.101.21491.21381.2382
17522006.03.17 13:45modify2980.101.21491.21391.2238
17532006.03.17 13:45modify2990.101.21491.21391.2293
17542006.03.17 13:45modify3000.101.21491.21391.2382
17552006.03.17 14:15modify2980.101.21491.21401.2238
17562006.03.17 14:15modify2990.101.21491.21401.2293
17572006.03.17 14:15modify3000.101.21491.21401.2382
17582006.03.17 14:45modify2980.101.21491.21411.2238
17592006.03.17 14:45modify2990.101.21491.21411.2293
17602006.03.17 14:45modify3000.101.21491.21411.2382
17612006.03.17 15:04s/l2980.101.21411.21411.2238-0.8010000.30
17622006.03.17 15:04s/l2990.101.21411.21411.2293-0.809999.50
17632006.03.17 15:04s/l3000.101.21411.21411.2382-0.809998.70
17642006.03.17 15:04buy stop3070.101.22621.20191.2351
17652006.03.17 15:04buy stop3080.101.22621.20191.2406
17662006.03.17 15:04buy stop3090.101.22621.20191.2495
17672006.03.19 23:00delete3040.101.19831.22251.1894
17682006.03.19 23:00delete3050.101.19831.22251.1839
17692006.03.19 23:00delete3060.101.19831.22251.1750
17702006.03.19 23:02delete3070.101.22621.20191.2351
17712006.03.19 23:03delete3080.101.22621.20191.2406
17722006.03.19 23:04delete3090.101.22621.20191.2495
17732006.03.20 01:00buy stop3100.101.22791.20361.2368
17742006.03.20 01:02buy stop3110.101.22791.20361.2423
17752006.03.20 01:04buy stop3120.101.22791.20361.2512
17762006.03.20 01:04sell stop3130.101.20361.22791.1947
17772006.03.20 01:05sell stop3140.101.20361.22791.1892
17782006.03.20 01:08sell stop3150.101.20361.22791.1803
17792006.03.20 23:00delete3100.101.22791.20361.2368
17802006.03.20 23:00delete3110.101.22791.20361.2423
17812006.03.20 23:00delete3120.101.22791.20361.2512
17822006.03.20 23:01delete3130.101.20361.22791.1947
17832006.03.20 23:02delete3140.101.20361.22791.1892
17842006.03.20 23:04delete3150.101.20361.22791.1803
17852006.03.21 01:00buy stop3160.101.22861.20421.2375
17862006.03.21 01:00buy stop3170.101.22861.20421.2430
17872006.03.21 01:00buy stop3180.101.22861.20431.2519
17882006.03.21 01:01sell stop3190.101.20431.22861.1954
17892006.03.21 01:01sell stop3200.101.20421.22861.1898
17902006.03.21 01:01sell stop3210.101.20421.22861.1809
17912006.03.21 23:00delete3160.101.22861.20421.2375
17922006.03.21 23:00delete3170.101.22861.20421.2430
17932006.03.21 23:00delete3180.101.22861.20431.2519
17942006.03.21 23:00delete3190.101.20431.22861.1954
17952006.03.21 23:01delete3200.101.20421.22861.1898
17962006.03.21 23:01delete3210.101.20421.22861.1809
17972006.03.22 01:00buy stop3220.101.22471.20041.2336
17982006.03.22 01:00buy stop3230.101.22471.20041.2391
17992006.03.22 01:00buy stop3240.101.22471.20041.2480
18002006.03.22 01:01sell stop3250.101.20041.22471.1915
18012006.03.22 01:02sell stop3260.101.20041.22471.1860
18022006.03.22 01:03sell stop3270.101.20041.22471.1771
18032006.03.22 23:00delete3220.101.22471.20041.2336
18042006.03.22 23:00delete3230.101.22471.20041.2391
18052006.03.22 23:01delete3240.101.22471.20041.2480
18062006.03.22 23:01delete3250.101.20041.22471.1915
18072006.03.22 23:03delete3260.101.20041.22471.1860
18082006.03.22 23:04delete3270.101.20041.22471.1771
18092006.03.23 01:00buy stop3280.101.22141.19721.2303
18102006.03.23 01:00buy stop3290.101.22141.19721.2358
18112006.03.23 01:00buy stop3300.101.22141.19721.2447
18122006.03.23 01:01sell stop3310.101.19721.22141.1883
18132006.03.23 01:01sell stop3320.101.19721.22141.1828
18142006.03.23 01:01sell stop3330.101.19721.22141.1739
18152006.03.23 15:29sell3310.101.19721.22141.1883
18162006.03.23 15:29sell3320.101.19721.22141.1828
18172006.03.23 15:29sell3330.101.19721.22141.1739
18182006.03.23 16:11modify3310.101.19721.20691.1883
18192006.03.23 16:11modify3320.101.19721.20691.1828
18202006.03.23 16:11modify3330.101.19721.20691.1739
18212006.03.23 18:50modify3310.101.19721.20571.1883
18222006.03.23 18:50modify3320.101.19721.20571.1828
18232006.03.23 18:50modify3330.101.19721.20571.1739
18242006.03.23 19:01modify3310.101.19721.20561.1883
18252006.03.23 19:01modify3320.101.19721.20561.1828
18262006.03.23 19:01modify3330.101.19721.20561.1739
18272006.03.23 19:15modify3310.101.19721.20541.1883
18282006.03.23 19:15modify3320.101.19721.20541.1828
18292006.03.23 19:15modify3330.101.19721.20541.1739
18302006.03.23 19:30modify3310.101.19721.20531.1883
18312006.03.23 19:30modify3320.101.19721.20531.1828
18322006.03.23 19:30modify3330.101.19721.20531.1739
18332006.03.23 19:45modify3310.101.19721.20521.1883
18342006.03.23 19:45modify3320.101.19721.20521.1828
18352006.03.23 19:45modify3330.101.19721.20521.1739
18362006.03.23 20:00modify3310.101.19721.20511.1883
18372006.03.23 20:00modify3320.101.19721.20511.1828
18382006.03.23 20:00modify3330.101.19721.20511.1739
18392006.03.23 20:15modify3310.101.19721.20491.1883
18402006.03.23 20:15modify3320.101.19721.20491.1828
18412006.03.23 20:15modify3330.101.19721.20491.1739
18422006.03.23 20:30modify3310.101.19721.20481.1883
18432006.03.23 20:30modify3320.101.19721.20481.1828
18442006.03.23 20:30modify3330.101.19721.20481.1739
18452006.03.23 20:45modify3310.101.19721.20471.1883
18462006.03.23 20:45modify3320.101.19721.20471.1828
18472006.03.23 20:45modify3330.101.19721.20471.1739
18482006.03.23 21:02modify3310.101.19721.20461.1883
18492006.03.23 21:02modify3320.101.19721.20461.1828
18502006.03.23 21:02modify3330.101.19721.20461.1739
18512006.03.23 21:16modify3310.101.19721.20451.1883
18522006.03.23 21:16modify3320.101.19721.20451.1828
18532006.03.23 21:16modify3330.101.19721.20451.1739
18542006.03.23 21:30modify3310.101.19721.20441.1883
18552006.03.23 21:30modify3320.101.19721.20441.1828
18562006.03.23 21:30modify3330.101.19721.20441.1739
18572006.03.23 21:45modify3310.101.19721.20431.1883
18582006.03.23 21:45modify3320.101.19721.20431.1828
18592006.03.23 21:45modify3330.101.19721.20431.1739
18602006.03.23 22:03modify3310.101.19721.20421.1883
18612006.03.23 22:03modify3320.101.19721.20421.1828
18622006.03.23 22:03modify3330.101.19721.20421.1739
18632006.03.23 22:48modify3310.101.19721.20391.1883
18642006.03.23 22:48modify3320.101.19721.20391.1828
18652006.03.23 22:48modify3330.101.19721.20391.1739
18662006.03.23 23:00delete3280.101.22141.19721.2303
18672006.03.23 23:00delete3290.101.22141.19721.2358
18682006.03.23 23:00delete3300.101.22141.19721.2447
18692006.03.23 23:01modify3310.101.19721.20381.1883
18702006.03.23 23:01modify3320.101.19721.20381.1828
18712006.03.23 23:01modify3330.101.19721.20381.1739
18722006.03.23 23:15modify3310.101.19721.20371.1883
18732006.03.23 23:15modify3320.101.19721.20371.1828
18742006.03.23 23:15modify3330.101.19721.20371.1739
18752006.03.23 23:30modify3310.101.19721.20361.1883
18762006.03.23 23:30modify3320.101.19721.20361.1828
18772006.03.23 23:30modify3330.101.19721.20361.1739
18782006.03.23 23:45modify3310.101.19721.20351.1883
18792006.03.23 23:45modify3320.101.19721.20351.1828
18802006.03.23 23:45modify3330.101.19721.20351.1739
18812006.03.24 00:00modify3310.101.19721.20341.1883
18822006.03.24 00:00modify3320.101.19721.20341.1828
18832006.03.24 00:00modify3330.101.19721.20341.1739
18842006.03.24 00:15modify3310.101.19721.20331.1883
18852006.03.24 00:15modify3320.101.19721.20331.1828
18862006.03.24 00:15modify3330.101.19721.20331.1739
18872006.03.24 00:45modify3310.101.19721.20321.1883
18882006.03.24 00:45modify3320.101.19721.20321.1828
18892006.03.24 00:45modify3330.101.19721.20321.1739
18902006.03.24 01:00buy stop3340.101.21511.19111.2240
18912006.03.24 01:00buy stop3350.101.21511.19111.2295
18922006.03.24 01:00buy stop3360.101.21511.19111.2384
18932006.03.24 01:01modify3310.101.19721.20311.1883
18942006.03.24 01:01modify3320.101.19721.20311.1828
18952006.03.24 01:01modify3330.101.19721.20311.1739
18962006.03.24 01:15modify3310.101.19721.20301.1883
18972006.03.24 01:15modify3320.101.19721.20301.1828
18982006.03.24 01:15modify3330.101.19721.20301.1739
18992006.03.24 01:30modify3310.101.19721.20291.1883
19002006.03.24 01:30modify3320.101.19721.20291.1828
19012006.03.24 01:30modify3330.101.19721.20291.1739
19022006.03.24 01:45modify3310.101.19721.20281.1883
19032006.03.24 01:45modify3320.101.19721.20281.1828
19042006.03.24 01:45modify3330.101.19721.20281.1739
19052006.03.24 02:00modify3310.101.19721.20271.1883
19062006.03.24 02:00modify3320.101.19721.20271.1828
19072006.03.24 02:00modify3330.101.19721.20271.1739
19082006.03.24 02:30modify3310.101.19721.20261.1883
19092006.03.24 02:30modify3320.101.19721.20261.1828
19102006.03.24 02:30modify3330.101.19721.20261.1739
19112006.03.24 02:45modify3310.101.19721.20251.1883
19122006.03.24 02:45modify3320.101.19721.20251.1828
19132006.03.24 02:45modify3330.101.19721.20251.1739
19142006.03.24 03:00modify3310.101.19721.20241.1883
19152006.03.24 03:00modify3320.101.19721.20241.1828
19162006.03.24 03:00modify3330.101.19721.20241.1739
19172006.03.24 03:30modify3310.101.19721.20231.1883
19182006.03.24 03:30modify3320.101.19721.20231.1828
19192006.03.24 03:30modify3330.101.19721.20231.1739
19202006.03.24 03:45modify3310.101.19721.20221.1883
19212006.03.24 03:45modify3320.101.19721.20221.1828
19222006.03.24 03:45modify3330.101.19721.20221.1739
19232006.03.24 04:00modify3310.101.19721.20211.1883
19242006.03.24 04:00modify3320.101.19721.20211.1828
19252006.03.24 04:00modify3330.101.19721.20211.1739
19262006.03.24 04:30modify3310.101.19721.20201.1883
19272006.03.24 04:30modify3320.101.19721.20201.1828
19282006.03.24 04:30modify3330.101.19721.20201.1739
19292006.03.24 04:45modify3310.101.19721.20191.1883
19302006.03.24 04:45modify3320.101.19721.20191.1828
19312006.03.24 04:45modify3330.101.19721.20191.1739
19322006.03.24 05:00modify3310.101.19721.20181.1883
19332006.03.24 05:00modify3320.101.19721.20181.1828
19342006.03.24 05:00modify3330.101.19721.20181.1739
19352006.03.24 05:30modify3310.101.19721.20171.1883
19362006.03.24 05:30modify3320.101.19721.20171.1828
19372006.03.24 05:30modify3330.101.19721.20171.1739
19382006.03.24 05:45modify3310.101.19721.20161.1883
19392006.03.24 05:45modify3320.101.19721.20161.1828
19402006.03.24 05:45modify3330.101.19721.20161.1739
19412006.03.24 06:15modify3310.101.19721.20151.1883
19422006.03.24 06:15modify3320.101.19721.20151.1828
19432006.03.24 06:15modify3330.101.19721.20151.1739
19442006.03.24 06:30modify3310.101.19721.20141.1883
19452006.03.24 06:30modify3320.101.19721.20141.1828
19462006.03.24 06:30modify3330.101.19721.20141.1739
19472006.03.24 07:41modify3310.101.19721.20121.1883
19482006.03.24 07:41modify3320.101.19721.20121.1828
19492006.03.24 07:41modify3330.101.19721.20121.1739
19502006.03.24 07:55modify3310.101.19721.20111.1883
19512006.03.24 07:55modify3320.101.19721.20111.1828
19522006.03.24 07:55modify3330.101.19721.20111.1739
19532006.03.24 08:15modify3310.101.19721.20101.1883
19542006.03.24 08:15modify3320.101.19721.20101.1828
19552006.03.24 08:15modify3330.101.19721.20101.1739
19562006.03.24 08:45modify3310.101.19721.20091.1883
19572006.03.24 08:45modify3320.101.19721.20091.1828
19582006.03.24 08:45modify3330.101.19721.20091.1739
19592006.03.24 09:15modify3310.101.19721.20081.1883
19602006.03.24 09:15modify3320.101.19721.20081.1828
19612006.03.24 09:15modify3330.101.19721.20081.1739
19622006.03.24 10:02modify3310.101.19721.20071.1883
19632006.03.24 10:02modify3320.101.19721.20071.1828
19642006.03.24 10:02modify3330.101.19721.20071.1739
19652006.03.24 10:15modify3310.101.19721.20061.1883
19662006.03.24 10:15modify3320.101.19721.20061.1828
19672006.03.24 10:15modify3330.101.19721.20061.1739
19682006.03.24 10:45modify3310.101.19721.20051.1883
19692006.03.24 10:45modify3320.101.19721.20051.1828
19702006.03.24 10:45modify3330.101.19721.20051.1739
19712006.03.24 11:15modify3310.101.19721.20041.1883
19722006.03.24 11:15modify3320.101.19721.20041.1828
19732006.03.24 11:15modify3330.101.19721.20041.1739
19742006.03.24 11:45modify3310.101.19721.20031.1883
19752006.03.24 11:45modify3320.101.19721.20031.1828
19762006.03.24 11:45modify3330.101.19721.20031.1739
19772006.03.24 12:02modify3310.101.19721.20021.1883
19782006.03.24 12:02modify3320.101.19721.20021.1828
19792006.03.24 12:02modify3330.101.19721.20021.1739
19802006.03.24 12:30modify3310.101.19721.20011.1883
19812006.03.24 12:30modify3320.101.19721.20011.1828
19822006.03.24 12:30modify3330.101.19721.20011.1739
19832006.03.24 13:00modify3310.101.19721.20001.1883
19842006.03.24 13:00modify3320.101.19721.20001.1828
19852006.03.24 13:00modify3330.101.19721.20001.1739
19862006.03.24 13:30modify3310.101.19721.19991.1883
19872006.03.24 13:30modify3320.101.19721.19991.1828
19882006.03.24 13:30modify3330.101.19721.19991.1739
19892006.03.24 14:15modify3310.101.19721.19981.1883
19902006.03.24 14:15modify3320.101.19721.19981.1828
19912006.03.24 14:15modify3330.101.19721.19981.1739
19922006.03.24 15:01s/l3310.101.19981.19981.1883-2.609996.10
19932006.03.24 15:01s/l3320.101.19981.19981.1828-2.609993.50
19942006.03.24 15:01s/l3330.101.19981.19981.1739-2.609990.90
19952006.03.24 15:01sell stop3370.101.18781.21181.1789
19962006.03.24 15:01sell stop3380.101.18781.21181.1734
19972006.03.24 15:01sell stop3390.101.18781.21181.1645
19982006.03.26 23:00delete3340.101.21511.19111.2240
19992006.03.26 23:00delete3350.101.21511.19111.2295
20002006.03.26 23:00delete3360.101.21511.19111.2384
20012006.03.26 23:00delete3370.101.18781.21181.1789
20022006.03.26 23:00delete3380.101.18781.21181.1734
20032006.03.26 23:00delete3390.101.18781.21181.1645
20042006.03.27 01:00buy stop3400.101.21301.18901.2219
20052006.03.27 01:00buy stop3410.101.21301.18901.2274
20062006.03.27 01:00buy stop3420.101.21301.18901.2363
20072006.03.27 01:01sell stop3430.101.18901.21301.1801
20082006.03.27 01:01sell stop3440.101.18901.21301.1746
20092006.03.27 01:02sell stop3450.101.18901.21301.1657
20102006.03.27 23:00delete3400.101.21301.18901.2219
20112006.03.27 23:00delete3410.101.21301.18901.2274
20122006.03.27 23:00delete3420.101.21301.18901.2363
20132006.03.27 23:01delete3430.101.18901.21301.1801
20142006.03.27 23:01delete3440.101.18901.21301.1746
20152006.03.27 23:02delete3450.101.18901.21301.1657
20162006.03.28 01:00buy stop3460.101.21391.18981.2228
20172006.03.28 01:00buy stop3470.101.21391.18981.2283
20182006.03.28 01:00buy stop3480.101.21391.18981.2372
20192006.03.28 01:01sell stop3490.101.18981.21391.1809
20202006.03.28 01:02sell stop3500.101.18981.21391.1754
20212006.03.28 01:03sell stop3510.101.18981.21391.1665
20222006.03.28 23:00delete3460.101.21391.18981.2228
20232006.03.28 23:00delete3470.101.21391.18981.2283
20242006.03.28 23:01delete3480.101.21391.18981.2372
20252006.03.28 23:01delete3490.101.18981.21391.1809
20262006.03.28 23:02delete3500.101.18981.21391.1754
20272006.03.28 23:03delete3510.101.18981.21391.1665
20282006.03.29 01:00buy stop3520.101.21521.19111.2241
20292006.03.29 01:00buy stop3530.101.21521.19111.2296
20302006.03.29 01:00buy stop3540.101.21521.19111.2385
20312006.03.29 01:03sell stop3550.101.19111.21521.1822
20322006.03.29 01:03sell stop3560.101.19111.21521.1767
20332006.03.29 01:03sell stop3570.101.19111.21521.1678
20342006.03.29 23:00delete3520.101.21521.19111.2241
20352006.03.29 23:00delete3530.101.21521.19111.2296
20362006.03.29 23:00delete3540.101.21521.19111.2385
20372006.03.29 23:01delete3550.101.19111.21521.1822
20382006.03.29 23:02delete3560.101.19111.21521.1767
20392006.03.29 23:02delete3570.101.19111.21521.1678
20402006.03.30 01:00buy stop3580.101.21421.19021.2231
20412006.03.30 01:00buy stop3590.101.21421.19021.2286
20422006.03.30 01:00buy stop3600.101.21421.19021.2375
20432006.03.30 01:00sell stop3610.101.19021.21421.1813
20442006.03.30 01:00sell stop3620.101.19021.21421.1758
20452006.03.30 01:00sell stop3630.101.19021.21421.1669
20462006.03.30 14:37buy3580.101.21421.19021.2231
20472006.03.30 14:37buy3590.101.21421.19021.2286
20482006.03.30 14:37buy3600.101.21421.19021.2375
20492006.03.30 14:37modify3580.101.21421.20491.2231
20502006.03.30 14:37modify3590.101.21421.20491.2286
20512006.03.30 14:37modify3600.101.21421.20491.2375
20522006.03.30 14:45modify3580.101.21421.20501.2231
20532006.03.30 14:45modify3590.101.21421.20501.2286
20542006.03.30 14:45modify3600.101.21421.20501.2375
20552006.03.30 15:01modify3580.101.21421.20511.2231
20562006.03.30 15:01modify3590.101.21421.20511.2286
20572006.03.30 15:01modify3600.101.21421.20511.2375
20582006.03.30 18:33modify3580.101.21421.20651.2231
20592006.03.30 18:33modify3590.101.21421.20651.2286
20602006.03.30 18:33modify3600.101.21421.20651.2375
20612006.03.30 18:45modify3580.101.21421.20661.2231
20622006.03.30 18:45modify3590.101.21421.20661.2286
20632006.03.30 18:45modify3600.101.21421.20661.2375
20642006.03.30 19:00modify3580.101.21421.20671.2231
20652006.03.30 19:00modify3590.101.21421.20671.2286
20662006.03.30 19:00modify3600.101.21421.20671.2375
20672006.03.30 19:05modify3580.101.21421.20681.2231
20682006.03.30 19:05modify3590.101.21421.20681.2286
20692006.03.30 19:05modify3600.101.21421.20681.2375
20702006.03.30 19:15modify3580.101.21421.20691.2231
20712006.03.30 19:15modify3590.101.21421.20691.2286
20722006.03.30 19:15modify3600.101.21421.20691.2375
20732006.03.30 19:30modify3580.101.21421.20701.2231
20742006.03.30 19:30modify3590.101.21421.20701.2286
20752006.03.30 19:30modify3600.101.21421.20701.2375
20762006.03.30 19:45modify3580.101.21421.20711.2231
20772006.03.30 19:45modify3590.101.21421.20711.2286
20782006.03.30 19:45modify3600.101.21421.20711.2375
20792006.03.30 20:00modify3580.101.21421.20721.2231
20802006.03.30 20:00modify3590.101.21421.20721.2286
20812006.03.30 20:00modify3600.101.21421.20721.2375
20822006.03.30 20:15modify3580.101.21421.20731.2231
20832006.03.30 20:15modify3590.101.21421.20731.2286
20842006.03.30 20:15modify3600.101.21421.20731.2375
20852006.03.30 20:29modify3580.101.21421.20741.2231
20862006.03.30 20:29modify3590.101.21421.20741.2286
20872006.03.30 20:29modify3600.101.21421.20741.2375
20882006.03.30 20:30modify3580.101.21421.20751.2231
20892006.03.30 20:30modify3590.101.21421.20751.2286
20902006.03.30 20:30modify3600.101.21421.20751.2375
20912006.03.30 20:45modify3580.101.21421.20761.2231
20922006.03.30 20:45modify3590.101.21421.20761.2286
20932006.03.30 20:45modify3600.101.21421.20761.2375
20942006.03.30 21:00modify3580.101.21421.20771.2231
20952006.03.30 21:00modify3590.101.21421.20771.2286
20962006.03.30 21:00modify3600.101.21421.20771.2375
20972006.03.30 21:15modify3580.101.21421.20781.2231
20982006.03.30 21:15modify3590.101.21421.20781.2286
20992006.03.30 21:15modify3600.101.21421.20781.2375
21002006.03.30 21:30modify3580.101.21421.20801.2231
21012006.03.30 21:30modify3590.101.21421.20801.2286
21022006.03.30 21:30modify3600.101.21421.20801.2375
21032006.03.30 21:45modify3580.101.21421.20811.2231
21042006.03.30 21:45modify3590.101.21421.20811.2286
21052006.03.30 21:45modify3600.101.21421.20811.2375
21062006.03.30 22:00modify3580.101.21421.20821.2231
21072006.03.30 22:00modify3590.101.21421.20821.2286
21082006.03.30 22:00modify3600.101.21421.20821.2375
21092006.03.30 22:15modify3580.101.21421.20831.2231
21102006.03.30 22:15modify3590.101.21421.20831.2286
21112006.03.30 22:15modify3600.101.21421.20831.2375
21122006.03.30 22:30modify3580.101.21421.20841.2231
21132006.03.30 22:30modify3590.101.21421.20841.2286
21142006.03.30 22:30modify3600.101.21421.20841.2375
21152006.03.30 22:45modify3580.101.21421.20861.2231
21162006.03.30 22:45modify3590.101.21421.20861.2286
21172006.03.30 22:45modify3600.101.21421.20861.2375
21182006.03.30 23:00modify3580.101.21421.20871.2231
21192006.03.30 23:00modify3590.101.21421.20871.2286
21202006.03.30 23:00modify3600.101.21421.20871.2375
21212006.03.30 23:00delete3610.101.19021.21421.1813
21222006.03.30 23:00delete3630.101.19021.21421.1669
21232006.03.30 23:00delete3620.101.19021.21421.1758
21242006.03.30 23:15modify3580.101.21421.20881.2231
21252006.03.30 23:15modify3590.101.21421.20881.2286
21262006.03.30 23:15modify3600.101.21421.20881.2375
21272006.03.30 23:30modify3580.101.21421.20891.2231
21282006.03.30 23:30modify3590.101.21421.20891.2286
21292006.03.30 23:30modify3600.101.21421.20891.2375
21302006.03.30 23:45modify3580.101.21421.20901.2231
21312006.03.30 23:45modify3590.101.21421.20901.2286
21322006.03.30 23:45modify3600.101.21421.20901.2375
21332006.03.31 00:00modify3580.101.21421.20911.2231
21342006.03.31 00:00modify3590.101.21421.20911.2286
21352006.03.31 00:00modify3600.101.21421.20911.2375
21362006.03.31 00:15modify3580.101.21421.20921.2231
21372006.03.31 00:15modify3590.101.21421.20921.2286
21382006.03.31 00:15modify3600.101.21421.20921.2375
21392006.03.31 00:30modify3580.101.21421.20931.2231
21402006.03.31 00:30modify3590.101.21421.20931.2286
21412006.03.31 00:30modify3600.101.21421.20931.2375
21422006.03.31 00:54modify3580.101.21421.20941.2231
21432006.03.31 00:54modify3590.101.21421.20941.2286
21442006.03.31 00:54modify3600.101.21421.20941.2375
21452006.03.31 01:00sell stop3640.101.19741.22151.1885
21462006.03.31 01:00sell stop3650.101.19741.22151.1830
21472006.03.31 01:00sell stop3660.101.19741.22151.1741
21482006.03.31 01:02modify3580.101.21421.20951.2231
21492006.03.31 01:02modify3590.101.21421.20951.2286
21502006.03.31 01:02modify3600.101.21421.20951.2375
21512006.03.31 01:15modify3580.101.21421.20961.2231
21522006.03.31 01:15modify3590.101.21421.20961.2286
21532006.03.31 01:15modify3600.101.21421.20961.2375
21542006.03.31 01:30modify3580.101.21421.20971.2231
21552006.03.31 01:30modify3590.101.21421.20971.2286
21562006.03.31 01:30modify3600.101.21421.20971.2375
21572006.03.31 01:45modify3580.101.21421.20981.2231
21582006.03.31 01:45modify3590.101.21421.20981.2286
21592006.03.31 01:45modify3600.101.21421.20981.2375
21602006.03.31 02:00modify3580.101.21421.20991.2231
21612006.03.31 02:00modify3590.101.21421.20991.2286
21622006.03.31 02:00modify3600.101.21421.20991.2375
21632006.03.31 02:30modify3580.101.21421.21001.2231
21642006.03.31 02:30modify3590.101.21421.21001.2286
21652006.03.31 02:30modify3600.101.21421.21001.2375
21662006.03.31 02:45modify3580.101.21421.21011.2231
21672006.03.31 02:45modify3590.101.21421.21011.2286
21682006.03.31 02:45modify3600.101.21421.21011.2375
21692006.03.31 03:00modify3580.101.21421.21021.2231
21702006.03.31 03:00modify3590.101.21421.21021.2286
21712006.03.31 03:00modify3600.101.21421.21021.2375
21722006.03.31 03:15modify3580.101.21421.21031.2231
21732006.03.31 03:15modify3590.101.21421.21031.2286
21742006.03.31 03:15modify3600.101.21421.21031.2375
21752006.03.31 03:30modify3580.101.21421.21041.2231
21762006.03.31 03:30modify3590.101.21421.21041.2286
21772006.03.31 03:30modify3600.101.21421.21041.2375
21782006.03.31 04:00modify3580.101.21421.21051.2231
21792006.03.31 04:00modify3590.101.21421.21051.2286
21802006.03.31 04:00modify3600.101.21421.21051.2375
21812006.03.31 04:15modify3580.101.21421.21061.2231
21822006.03.31 04:15modify3590.101.21421.21061.2286
21832006.03.31 04:15modify3600.101.21421.21061.2375
21842006.03.31 04:45modify3580.101.21421.21071.2231
21852006.03.31 04:45modify3590.101.21421.21071.2286
21862006.03.31 04:45modify3600.101.21421.21071.2375
21872006.03.31 05:00modify3580.101.21421.21081.2231
21882006.03.31 05:00modify3590.101.21421.21081.2286
21892006.03.31 05:00modify3600.101.21421.21081.2375
21902006.03.31 05:30modify3580.101.21421.21091.2231
21912006.03.31 05:30modify3590.101.21421.21091.2286
21922006.03.31 05:30modify3600.101.21421.21091.2375
21932006.03.31 06:00modify3580.101.21421.21101.2231
21942006.03.31 06:00modify3590.101.21421.21101.2286
21952006.03.31 06:00modify3600.101.21421.21101.2375
21962006.03.31 06:30modify3580.101.21421.21111.2231
21972006.03.31 06:30modify3590.101.21421.21111.2286
21982006.03.31 06:30modify3600.101.21421.21111.2375
21992006.03.31 08:55s/l3580.101.21111.21111.2231-3.109987.80
22002006.03.31 08:55s/l3590.101.21111.21111.2286-3.109984.70
22012006.03.31 08:55s/l3600.101.21111.21111.2375-3.109981.60
22022006.03.31 08:55buy stop3670.101.22341.19921.2323
22032006.03.31 08:55buy stop3680.101.22341.19921.2378
22042006.03.31 08:55buy stop3690.101.22341.19921.2467
22052006.04.02 23:00delete3640.101.19741.22151.1885
22062006.04.02 23:00delete3650.101.19741.22151.1830
22072006.04.02 23:00delete3660.101.19741.22151.1741
22082006.04.02 23:01delete3670.101.22341.19921.2323
22092006.04.02 23:01delete3680.101.22341.19921.2378
22102006.04.02 23:02delete3690.101.22341.19921.2467
22112006.04.03 01:00buy stop3700.101.22341.19921.2323
22122006.04.03 01:00buy stop3710.101.22341.19921.2378
22132006.04.03 01:00buy stop3720.101.22341.19911.2467
22142006.04.03 01:00sell stop3730.101.19921.22341.1903
22152006.04.03 01:00sell stop3740.101.19921.22341.1848
22162006.04.03 01:01sell stop3750.101.19921.22341.1759
22172006.04.03 23:00delete3700.101.22341.19921.2323
22182006.04.03 23:00delete3710.101.22341.19921.2378
22192006.04.03 23:00delete3720.101.22341.19911.2467
22202006.04.03 23:01delete3730.101.19921.22341.1903
22212006.04.03 23:01delete3740.101.19921.22341.1848
22222006.04.03 23:02delete3750.101.19921.22341.1759
22232006.04.04 01:00buy stop3760.101.22291.19871.2318
22242006.04.04 01:00buy stop3770.101.22291.19871.2373
22252006.04.04 01:00buy stop3780.101.22291.19871.2462
22262006.04.04 01:01sell stop3790.101.19871.22291.1898
22272006.04.04 01:01sell stop3800.101.19871.22291.1843
22282006.04.04 01:02sell stop3810.101.19871.22291.1754
22292006.04.04 12:20buy3760.101.22291.19871.2318
22302006.04.04 12:20buy3770.101.22291.19871.2373
22312006.04.04 12:20buy3780.101.22291.19871.2462
22322006.04.04 12:21modify3760.101.22291.21311.2318
22332006.04.04 12:21modify3770.101.22291.21311.2373
22342006.04.04 12:21modify3780.101.22291.21311.2462
22352006.04.04 12:30modify3760.101.22291.21331.2318
22362006.04.04 12:30modify3770.101.22291.21331.2373
22372006.04.04 12:30modify3780.101.22291.21331.2462
22382006.04.04 12:45modify3760.101.22291.21341.2318
22392006.04.04 12:45modify3770.101.22291.21341.2373
22402006.04.04 12:45modify3780.101.22291.21341.2462
22412006.04.04 13:00modify3760.101.22291.21361.2318
22422006.04.04 13:00modify3770.101.22291.21361.2373
22432006.04.04 13:00modify3780.101.22291.21361.2462
22442006.04.04 13:15modify3760.101.22291.21371.2318
22452006.04.04 13:15modify3770.101.22291.21371.2373
22462006.04.04 13:15modify3780.101.22291.21371.2462
22472006.04.04 13:30modify3760.101.22291.21391.2318
22482006.04.04 13:30modify3770.101.22291.21391.2373
22492006.04.04 13:30modify3780.101.22291.21391.2462
22502006.04.04 13:45modify3760.101.22291.21401.2318
22512006.04.04 13:45modify3770.101.22291.21401.2373
22522006.04.04 13:45modify3780.101.22291.21401.2462
22532006.04.04 13:49modify3760.101.22291.21411.2318
22542006.04.04 13:49modify3770.101.22291.21411.2373
22552006.04.04 13:49modify3780.101.22291.21411.2462
22562006.04.04 14:00modify3760.101.22291.21421.2318
22572006.04.04 14:00modify3770.101.22291.21421.2373
22582006.04.04 14:00modify3780.101.22291.21421.2462
22592006.04.04 14:15modify3760.101.22291.21441.2318
22602006.04.04 14:15modify3770.101.22291.21441.2373
22612006.04.04 14:15modify3780.101.22291.21441.2462
22622006.04.04 14:30modify3760.101.22291.21461.2318
22632006.04.04 14:30modify3770.101.22291.21461.2373
22642006.04.04 14:30modify3780.101.22291.21461.2462
22652006.04.04 14:45modify3760.101.22291.21471.2318
22662006.04.04 14:45modify3770.101.22291.21471.2373
22672006.04.04 14:45modify3780.101.22291.21471.2462
22682006.04.04 15:00modify3760.101.22291.21491.2318
22692006.04.04 15:00modify3770.101.22291.21491.2373
22702006.04.04 15:00modify3780.101.22291.21491.2462
22712006.04.04 15:15modify3760.101.22291.21501.2318
22722006.04.04 15:15modify3770.101.22291.21501.2373
22732006.04.04 15:15modify3780.101.22291.21501.2462
22742006.04.04 15:30modify3760.101.22291.21521.2318
22752006.04.04 15:30modify3770.101.22291.21521.2373
22762006.04.04 15:30modify3780.101.22291.21521.2462
22772006.04.04 15:45modify3760.101.22291.21531.2318
22782006.04.04 15:45modify3770.101.22291.21531.2373
22792006.04.04 15:45modify3780.101.22291.21531.2462
22802006.04.04 16:00modify3760.101.22291.21551.2318
22812006.04.04 16:00modify3770.101.22291.21551.2373
22822006.04.04 16:00modify3780.101.22291.21551.2462
22832006.04.04 16:15modify3760.101.22291.21561.2318
22842006.04.04 16:15modify3770.101.22291.21561.2373
22852006.04.04 16:15modify3780.101.22291.21561.2462
22862006.04.04 16:30modify3760.101.22291.21571.2318
22872006.04.04 16:30modify3770.101.22291.21571.2373
22882006.04.04 16:30modify3780.101.22291.21571.2462
22892006.04.04 16:45modify3760.101.22291.21591.2318
22902006.04.04 16:45modify3770.101.22291.21591.2373
22912006.04.04 16:45modify3780.101.22291.21591.2462
22922006.04.04 17:00modify3760.101.22291.21601.2318
22932006.04.04 17:00modify3770.101.22291.21601.2373
22942006.04.04 17:00modify3780.101.22291.21601.2462
22952006.04.04 17:15modify3760.101.22291.21611.2318
22962006.04.04 17:15modify3770.101.22291.21611.2373
22972006.04.04 17:15modify3780.101.22291.21611.2462
22982006.04.04 17:30modify3760.101.22291.21621.2318
22992006.04.04 17:30modify3770.101.22291.21621.2373
23002006.04.04 17:30modify3780.101.22291.21621.2462
23012006.04.04 17:45modify3760.101.22291.21641.2318
23022006.04.04 17:45modify3770.101.22291.21641.2373
23032006.04.04 17:45modify3780.101.22291.21641.2462
23042006.04.04 18:00modify3760.101.22291.21651.2318
23052006.04.04 18:00modify3770.101.22291.21651.2373
23062006.04.04 18:00modify3780.101.22291.21651.2462
23072006.04.04 18:15modify3760.101.22291.21661.2318
23082006.04.04 18:15modify3770.101.22291.21661.2373
23092006.04.04 18:15modify3780.101.22291.21661.2462
23102006.04.04 18:30modify3760.101.22291.21681.2318
23112006.04.04 18:30modify3770.101.22291.21681.2373
23122006.04.04 18:30modify3780.101.22291.21681.2462
23132006.04.04 18:45modify3760.101.22291.21691.2318
23142006.04.04 18:45modify3770.101.22291.21691.2373
23152006.04.04 18:45modify3780.101.22291.21691.2462
23162006.04.04 19:00modify3760.101.22291.21701.2318
23172006.04.04 19:00modify3770.101.22291.21701.2373
23182006.04.04 19:00modify3780.101.22291.21701.2462
23192006.04.04 19:15modify3760.101.22291.21711.2318
23202006.04.04 19:15modify3770.101.22291.21711.2373
23212006.04.04 19:15modify3780.101.22291.21711.2462
23222006.04.04 19:30modify3760.101.22291.21731.2318
23232006.04.04 19:30modify3770.101.22291.21731.2373
23242006.04.04 19:30modify3780.101.22291.21731.2462
23252006.04.04 19:45modify3760.101.22291.21741.2318
23262006.04.04 19:45modify3770.101.22291.21741.2373
23272006.04.04 19:45modify3780.101.22291.21741.2462
23282006.04.04 20:00modify3760.101.22291.21751.2318
23292006.04.04 20:00modify3770.101.22291.21751.2373
23302006.04.04 20:00modify3780.101.22291.21751.2462
23312006.04.04 20:15modify3760.101.22291.21761.2318
23322006.04.04 20:15modify3770.101.22291.21761.2373
23332006.04.04 20:15modify3780.101.22291.21761.2462
23342006.04.04 20:30modify3760.101.22291.21771.2318
23352006.04.04 20:30modify3770.101.22291.21771.2373
23362006.04.04 20:30modify3780.101.22291.21771.2462
23372006.04.04 20:45modify3760.101.22291.21781.2318
23382006.04.04 20:45modify3770.101.22291.21781.2373
23392006.04.04 20:45modify3780.101.22291.21781.2462
23402006.04.04 21:00modify3760.101.22291.21791.2318
23412006.04.04 21:00modify3770.101.22291.21791.2373
23422006.04.04 21:00modify3780.101.22291.21791.2462
23432006.04.04 21:15modify3760.101.22291.21811.2318
23442006.04.04 21:15modify3770.101.22291.21811.2373
23452006.04.04 21:15modify3780.101.22291.21811.2462
23462006.04.04 21:30modify3760.101.22291.21821.2318
23472006.04.04 21:30modify3770.101.22291.21821.2373
23482006.04.04 21:30modify3780.101.22291.21821.2462
23492006.04.04 21:45modify3760.101.22291.21831.2318
23502006.04.04 21:45modify3770.101.22291.21831.2373
23512006.04.04 21:45modify3780.101.22291.21831.2462
23522006.04.04 22:00modify3760.101.22291.21841.2318
23532006.04.04 22:00modify3770.101.22291.21841.2373
23542006.04.04 22:00modify3780.101.22291.21841.2462
23552006.04.04 22:15modify3760.101.22291.21851.2318
23562006.04.04 22:15modify3770.101.22291.21851.2373
23572006.04.04 22:15modify3780.101.22291.21851.2462
23582006.04.04 22:30modify3760.101.22291.21861.2318
23592006.04.04 22:30modify3770.101.22291.21861.2373
23602006.04.04 22:30modify3780.101.22291.21861.2462
23612006.04.04 22:45modify3760.101.22291.21871.2318
23622006.04.04 22:45modify3770.101.22291.21871.2373
23632006.04.04 22:45modify3780.101.22291.21871.2462
23642006.04.04 23:00modify3760.101.22291.21881.2318
23652006.04.04 23:00modify3770.101.22291.21881.2373
23662006.04.04 23:00modify3780.101.22291.21881.2462
23672006.04.04 23:00delete3790.101.19871.22291.1898
23682006.04.04 23:00delete3810.101.19871.22291.1754
23692006.04.04 23:01delete3800.101.19871.22291.1843
23702006.04.04 23:15modify3760.101.22291.21891.2318
23712006.04.04 23:15modify3770.101.22291.21891.2373
23722006.04.04 23:15modify3780.101.22291.21891.2462
23732006.04.04 23:30modify3760.101.22291.21901.2318
23742006.04.04 23:30modify3770.101.22291.21901.2373
23752006.04.04 23:30modify3780.101.22291.21901.2462
23762006.04.04 23:45modify3760.101.22291.21911.2318
23772006.04.04 23:45modify3770.101.22291.21911.2373
23782006.04.04 23:45modify3780.101.22291.21911.2462
23792006.04.05 00:15modify3760.101.22291.21921.2318
23802006.04.05 00:15modify3770.101.22291.21921.2373
23812006.04.05 00:15modify3780.101.22291.21921.2462
23822006.04.05 00:30modify3760.101.22291.21931.2318
23832006.04.05 00:30modify3770.101.22291.21931.2373
23842006.04.05 00:30modify3780.101.22291.21931.2462
23852006.04.05 00:45modify3760.101.22291.21941.2318
23862006.04.05 00:45modify3770.101.22291.21941.2373
23872006.04.05 00:45modify3780.101.22291.21941.2462
23882006.04.05 01:00sell stop3820.101.20731.23161.1984
23892006.04.05 01:00sell stop3830.101.20731.23161.1929
23902006.04.05 01:00sell stop3840.101.20731.23161.1840
23912006.04.05 01:02modify3760.101.22291.21951.2318
23922006.04.05 01:02modify3770.101.22291.21951.2373
23932006.04.05 01:02modify3780.101.22291.21951.2462
23942006.04.05 01:17modify3760.101.22291.21961.2318
23952006.04.05 01:17modify3770.101.22291.21961.2373
23962006.04.05 01:17modify3780.101.22291.21961.2462
23972006.04.05 01:30modify3760.101.22291.21971.2318
23982006.04.05 01:30modify3770.101.22291.21971.2373
23992006.04.05 01:30modify3780.101.22291.21971.2462
24002006.04.05 02:00modify3760.101.22291.21981.2318
24012006.04.05 02:00modify3770.101.22291.21981.2373
24022006.04.05 02:00modify3780.101.22291.21981.2462
24032006.04.05 02:15modify3760.101.22291.21991.2318
24042006.04.05 02:15modify3770.101.22291.21991.2373
24052006.04.05 02:15modify3780.101.22291.21991.2462
24062006.04.05 02:30modify3760.101.22291.22001.2318
24072006.04.05 02:30modify3770.101.22291.22001.2373
24082006.04.05 02:30modify3780.101.22291.22001.2462
24092006.04.05 02:45modify3760.101.22291.22011.2318
24102006.04.05 02:45modify3770.101.22291.22011.2373
24112006.04.05 02:45modify3780.101.22291.22011.2462
24122006.04.05 03:00modify3760.101.22291.22021.2318
24132006.04.05 03:00modify3770.101.22291.22021.2373
24142006.04.05 03:00modify3780.101.22291.22021.2462
24152006.04.05 03:15modify3760.101.22291.22031.2318
24162006.04.05 03:15modify3770.101.22291.22031.2373
24172006.04.05 03:15modify3780.101.22291.22031.2462
24182006.04.05 03:30modify3760.101.22291.22041.2318
24192006.04.05 03:30modify3770.101.22291.22041.2373
24202006.04.05 03:30modify3780.101.22291.22041.2462
24212006.04.05 03:45modify3760.101.22291.22051.2318
24222006.04.05 03:45modify3770.101.22291.22051.2373
24232006.04.05 03:45modify3780.101.22291.22051.2462
24242006.04.05 04:00modify3760.101.22291.22061.2318
24252006.04.05 04:00modify3770.101.22291.22061.2373
24262006.04.05 04:00modify3780.101.22291.22061.2462
24272006.04.05 04:15modify3760.101.22291.22071.2318
24282006.04.05 04:15modify3770.101.22291.22071.2373
24292006.04.05 04:15modify3780.101.22291.22071.2462
24302006.04.05 04:30modify3760.101.22291.22081.2318
24312006.04.05 04:30modify3770.101.22291.22081.2373
24322006.04.05 04:30modify3780.101.22291.22081.2462
24332006.04.05 04:45modify3760.101.22291.22091.2318
24342006.04.05 04:45modify3770.101.22291.22091.2373
24352006.04.05 04:45modify3780.101.22291.22091.2462
24362006.04.05 05:00modify3760.101.22291.22101.2318
24372006.04.05 05:00modify3770.101.22291.22101.2373
24382006.04.05 05:00modify3780.101.22291.22101.2462
24392006.04.05 05:15modify3760.101.22291.22111.2318
24402006.04.05 05:15modify3770.101.22291.22111.2373
24412006.04.05 05:15modify3780.101.22291.22111.2462
24422006.04.05 05:30modify3760.101.22291.22121.2318
24432006.04.05 05:30modify3770.101.22291.22121.2373
24442006.04.05 05:30modify3780.101.22291.22121.2462
24452006.04.05 05:45modify3760.101.22291.22131.2318
24462006.04.05 05:45modify3770.101.22291.22131.2373
24472006.04.05 05:45modify3780.101.22291.22131.2462
24482006.04.05 06:15modify3760.101.22291.22141.2318
24492006.04.05 06:15modify3770.101.22291.22141.2373
24502006.04.05 06:15modify3780.101.22291.22141.2462
24512006.04.05 06:30modify3760.101.22291.22151.2318
24522006.04.05 06:30modify3770.101.22291.22151.2373
24532006.04.05 06:30modify3780.101.22291.22151.2462
24542006.04.05 06:45modify3760.101.22291.22161.2318
24552006.04.05 06:45modify3770.101.22291.22161.2373
24562006.04.05 06:45modify3780.101.22291.22161.2462
24572006.04.05 07:00modify3760.101.22291.22171.2318
24582006.04.05 07:00modify3770.101.22291.22171.2373
24592006.04.05 07:00modify3780.101.22291.22171.2462
24602006.04.05 07:30modify3760.101.22291.22181.2318
24612006.04.05 07:30modify3770.101.22291.22181.2373
24622006.04.05 07:30modify3780.101.22291.22181.2462
24632006.04.05 07:45modify3760.101.22291.22191.2318
24642006.04.05 07:45modify3770.101.22291.22191.2373
24652006.04.05 07:45modify3780.101.22291.22191.2462
24662006.04.05 08:16modify3760.101.22291.22201.2318
24672006.04.05 08:16modify3770.101.22291.22201.2373
24682006.04.05 08:16modify3780.101.22291.22201.2462
24692006.04.05 08:45modify3760.101.22291.22211.2318
24702006.04.05 08:45modify3770.101.22291.22211.2373
24712006.04.05 08:45modify3780.101.22291.22211.2462
24722006.04.05 09:00modify3760.101.22291.22221.2318
24732006.04.05 09:00modify3770.101.22291.22221.2373
24742006.04.05 09:00modify3780.101.22291.22221.2462
24752006.04.05 09:45modify3760.101.22291.22231.2318
24762006.04.05 09:45modify3770.101.22291.22231.2373
24772006.04.05 09:45modify3780.101.22291.22231.2462
24782006.04.05 10:15modify3760.101.22291.22241.2318
24792006.04.05 10:15modify3770.101.22291.22241.2373
24802006.04.05 10:15modify3780.101.22291.22241.2462
24812006.04.05 10:45modify3760.101.22291.22251.2318
24822006.04.05 10:45modify3770.101.22291.22251.2373
24832006.04.05 10:45modify3780.101.22291.22251.2462
24842006.04.05 11:15modify3760.101.22291.22261.2318
24852006.04.05 11:15modify3770.101.22291.22261.2373
24862006.04.05 11:15modify3780.101.22291.22261.2462
24872006.04.05 12:00modify3760.101.22291.22271.2318
24882006.04.05 12:00modify3770.101.22291.22271.2373
24892006.04.05 12:00modify3780.101.22291.22271.2462
24902006.04.05 12:18modify3760.101.22291.22281.2318
24912006.04.05 12:18modify3770.101.22291.22281.2373
24922006.04.05 12:18modify3780.101.22291.22281.2462
24932006.04.05 12:35modify3760.101.22291.22291.2318
24942006.04.05 12:35modify3770.101.22291.22291.2373
24952006.04.05 12:35modify3780.101.22291.22291.2462
24962006.04.05 13:00modify3760.101.22291.22301.2318
24972006.04.05 13:00modify3770.101.22291.22301.2373
24982006.04.05 13:00modify3780.101.22291.22301.2462
24992006.04.05 13:15modify3760.101.22291.22311.2318
25002006.04.05 13:15modify3770.101.22291.22311.2373
25012006.04.05 13:15modify3780.101.22291.22311.2462
25022006.04.05 13:34modify3760.101.22291.22321.2318
25032006.04.05 13:34modify3770.101.22291.22321.2373
25042006.04.05 13:34modify3780.101.22291.22321.2462
25052006.04.05 14:00modify3760.101.22291.22331.2318
25062006.04.05 14:00modify3770.101.22291.22331.2373
25072006.04.05 14:00modify3780.101.22291.22331.2462
25082006.04.05 14:15modify3760.101.22291.22341.2318
25092006.04.05 14:15modify3770.101.22291.22341.2373
25102006.04.05 14:15modify3780.101.22291.22341.2462
25112006.04.05 15:00modify3760.101.22291.22351.2318
25122006.04.05 15:00modify3770.101.22291.22351.2373
25132006.04.05 15:00modify3780.101.22291.22351.2462
25142006.04.05 15:15modify3760.101.22291.22361.2318
25152006.04.05 15:15modify3770.101.22291.22361.2373
25162006.04.05 15:15modify3780.101.22291.22361.2462
25172006.04.05 16:00modify3760.101.22291.22371.2318
25182006.04.05 16:00modify3770.101.22291.22371.2373
25192006.04.05 16:00modify3780.101.22291.22371.2462
25202006.04.05 16:30modify3760.101.22291.22381.2318
25212006.04.05 16:30modify3770.101.22291.22381.2373
25222006.04.05 16:30modify3780.101.22291.22381.2462
25232006.04.05 16:45modify3760.101.22291.22391.2318
25242006.04.05 16:45modify3770.101.22291.22391.2373
25252006.04.05 16:45modify3780.101.22291.22391.2462
25262006.04.05 17:15modify3760.101.22291.22401.2318
25272006.04.05 17:15modify3770.101.22291.22401.2373
25282006.04.05 17:15modify3780.101.22291.22401.2462
25292006.04.05 17:30modify3760.101.22291.22411.2318
25302006.04.05 17:30modify3770.101.22291.22411.2373
25312006.04.05 17:30modify3780.101.22291.22411.2462
25322006.04.05 17:51modify3760.101.22291.22421.2318
25332006.04.05 17:51modify3770.101.22291.22421.2373
25342006.04.05 17:51modify3780.101.22291.22421.2462
25352006.04.05 18:15modify3760.101.22291.22431.2318
25362006.04.05 18:15modify3770.101.22291.22431.2373
25372006.04.05 18:15modify3780.101.22291.22431.2462
25382006.04.05 18:30modify3760.101.22291.22441.2318
25392006.04.05 18:30modify3770.101.22291.22441.2373
25402006.04.05 18:30modify3780.101.22291.22441.2462
25412006.04.05 18:45modify3760.101.22291.22451.2318
25422006.04.05 18:45modify3770.101.22291.22451.2373
25432006.04.05 18:45modify3780.101.22291.22451.2462
25442006.04.05 19:15modify3760.101.22291.22461.2318
25452006.04.05 19:15modify3770.101.22291.22461.2373
25462006.04.05 19:15modify3780.101.22291.22461.2462
25472006.04.05 19:30modify3760.101.22291.22471.2318
25482006.04.05 19:30modify3770.101.22291.22471.2373
25492006.04.05 19:30modify3780.101.22291.22471.2462
25502006.04.05 20:00modify3760.101.22291.22481.2318
25512006.04.05 20:00modify3770.101.22291.22481.2373
25522006.04.05 20:00modify3780.101.22291.22481.2462
25532006.04.05 20:30modify3760.101.22291.22491.2318
25542006.04.05 20:30modify3770.101.22291.22491.2373
25552006.04.05 20:30modify3780.101.22291.22491.2462
25562006.04.05 20:45modify3760.101.22291.22501.2318
25572006.04.05 20:45modify3770.101.22291.22501.2373
25582006.04.05 20:45modify3780.101.22291.22501.2462
25592006.04.05 21:15modify3760.101.22291.22511.2318
25602006.04.05 21:15modify3770.101.22291.22511.2373
25612006.04.05 21:15modify3780.101.22291.22511.2462
25622006.04.05 21:45modify3760.101.22291.22521.2318
25632006.04.05 21:45modify3770.101.22291.22521.2373
25642006.04.05 21:45modify3780.101.22291.22521.2462
25652006.04.05 22:15modify3760.101.22291.22531.2318
25662006.04.05 22:15modify3770.101.22291.22531.2373
25672006.04.05 22:15modify3780.101.22291.22531.2462
25682006.04.05 22:45modify3760.101.22291.22541.2318
25692006.04.05 22:45modify3770.101.22291.22541.2373
25702006.04.05 22:45modify3780.101.22291.22541.2462
25712006.04.05 23:00delete3820.101.20731.23161.1984
25722006.04.05 23:00delete3840.101.20731.23161.1840
25732006.04.05 23:00delete3830.101.20731.23161.1929
25742006.04.05 23:15modify3760.101.22291.22551.2318
25752006.04.05 23:15modify3770.101.22291.22551.2373
25762006.04.05 23:15modify3780.101.22291.22551.2462
25772006.04.06 00:00modify3760.101.22291.22561.2318
25782006.04.06 00:00modify3770.101.22291.22561.2373
25792006.04.06 00:00modify3780.101.22291.22561.2462
25802006.04.06 00:30modify3760.101.22291.22571.2318
25812006.04.06 00:30modify3770.101.22291.22571.2373
25822006.04.06 00:30modify3780.101.22291.22571.2462
25832006.04.06 01:00sell stop3850.101.21351.23801.2046
25842006.04.06 01:00sell stop3860.101.21351.23801.1991
25852006.04.06 01:01sell stop3870.101.21351.23801.1902
25862006.04.06 01:15modify3760.101.22291.22581.2318
25872006.04.06 01:15modify3770.101.22291.22581.2373
25882006.04.06 01:15modify3780.101.22291.22581.2462
25892006.04.06 02:00modify3760.101.22291.22591.2318
25902006.04.06 02:00modify3770.101.22291.22591.2373
25912006.04.06 02:00modify3780.101.22291.22591.2462
25922006.04.06 02:45modify3760.101.22291.22601.2318
25932006.04.06 02:45modify3770.101.22291.22601.2373
25942006.04.06 02:45modify3780.101.22291.22601.2462
25952006.04.06 03:29modify3760.101.22291.22611.2318
25962006.04.06 03:29modify3770.101.22291.22611.2373
25972006.04.06 03:29modify3780.101.22291.22611.2462
25982006.04.06 04:00modify3760.101.22291.22621.2318
25992006.04.06 04:00modify3770.101.22291.22621.2373
26002006.04.06 04:00modify3780.101.22291.22621.2462
26012006.04.06 04:45modify3760.101.22291.22631.2318
26022006.04.06 04:45modify3770.101.22291.22631.2373
26032006.04.06 04:45modify3780.101.22291.22631.2462
26042006.04.06 05:45modify3760.101.22291.22641.2318
26052006.04.06 05:45modify3770.101.22291.22641.2373
26062006.04.06 05:45modify3780.101.22291.22641.2462
26072006.04.06 06:30modify3760.101.22291.22651.2318
26082006.04.06 06:30modify3770.101.22291.22651.2373
26092006.04.06 06:30modify3780.101.22291.22651.2462
26102006.04.06 07:15modify3760.101.22291.22661.2318
26112006.04.06 07:15modify3770.101.22291.22661.2373
26122006.04.06 07:15modify3780.101.22291.22661.2462
26132006.04.06 08:00modify3760.101.22291.22671.2318
26142006.04.06 08:00modify3770.101.22291.22671.2373
26152006.04.06 08:00modify3780.101.22291.22671.2462
26162006.04.06 08:15modify3760.101.22291.22681.2318
26172006.04.06 08:15modify3770.101.22291.22681.2373
26182006.04.06 08:15modify3780.101.22291.22681.2462
26192006.04.06 08:57modify3760.101.22291.22691.2318
26202006.04.06 08:57modify3770.101.22291.22691.2373
26212006.04.06 08:57modify3780.101.22291.22691.2462
26222006.04.06 08:58t/p3760.101.23181.22691.23188.909990.50
26232006.04.06 08:58buy stop3880.101.23911.21461.2480
26242006.04.06 09:15modify3770.101.22291.22701.2373
26252006.04.06 09:15modify3780.101.22291.22701.2462
26262006.04.06 09:30modify3770.101.22291.22711.2373
26272006.04.06 09:30modify3780.101.22291.22711.2462
26282006.04.06 09:45modify3770.101.22291.22721.2373
26292006.04.06 09:45modify3780.101.22291.22721.2462
26302006.04.06 10:15modify3770.101.22291.22731.2373
26312006.04.06 10:15modify3780.101.22291.22731.2462
26322006.04.06 10:45modify3770.101.22291.22741.2373
26332006.04.06 10:45modify3780.101.22291.22741.2462
26342006.04.06 11:15modify3770.101.22291.22751.2373
26352006.04.06 11:15modify3780.101.22291.22751.2462
26362006.04.06 11:45modify3770.101.22291.22761.2373
26372006.04.06 11:45modify3780.101.22291.22761.2462
26382006.04.06 12:15modify3770.101.22291.22771.2373
26392006.04.06 12:15modify3780.101.22291.22771.2462
26402006.04.06 12:41s/l3770.101.22771.22771.23734.809995.30
26412006.04.06 12:41s/l3780.101.22771.22771.24624.8010000.10
26422006.04.06 12:41buy stop3890.101.23991.21541.2543
26432006.04.06 12:41buy stop3900.101.23991.21541.2632
26442006.04.06 23:00delete3850.101.21351.23801.2046
26452006.04.06 23:05delete3860.101.21351.23801.1991
26462006.04.06 23:06delete3870.101.21351.23801.1902
26472006.04.06 23:06delete3880.101.23911.21461.2480
26482006.04.06 23:07delete3890.101.23991.21541.2543
26492006.04.06 23:07delete3900.101.23991.21541.2632
26502006.04.07 01:00buy stop3910.101.23691.21241.2458
26512006.04.07 01:00buy stop3920.101.23691.21241.2513
26522006.04.07 01:00buy stop3930.101.23691.21241.2602
26532006.04.07 01:00sell stop3940.101.21241.23691.2035
26542006.04.07 01:01sell stop3950.101.21241.23691.1980
26552006.04.07 01:01sell stop3960.101.21241.23691.1891
26562006.04.07 14:23sell3940.101.21241.23691.2035
26572006.04.07 14:23sell3950.101.21241.23691.1980
26582006.04.07 14:23sell3960.101.21241.23691.1891
26592006.04.07 14:23modify3940.101.21241.22151.2035
26602006.04.07 14:23modify3950.101.21241.22151.1980
26612006.04.07 14:23modify3960.101.21241.22151.1891
26622006.04.07 14:30modify3940.101.21241.22141.2035
26632006.04.07 14:30modify3950.101.21241.22141.1980
26642006.04.07 14:30modify3960.101.21241.22141.1891
26652006.04.07 14:52modify3940.101.21241.22121.2035
26662006.04.07 14:52modify3950.101.21241.22121.1980
26672006.04.07 14:52modify3960.101.21241.22121.1891
26682006.04.07 15:00modify3940.101.21241.22111.2035
26692006.04.07 15:00modify3950.101.21241.22111.1980
26702006.04.07 15:00modify3960.101.21241.22111.1891
26712006.04.07 15:15modify3940.101.21241.22101.2035
26722006.04.07 15:15modify3950.101.21241.22101.1980
26732006.04.07 15:15modify3960.101.21241.22101.1891
26742006.04.07 15:30modify3940.101.21241.22081.2035
26752006.04.07 15:30modify3950.101.21241.22081.1980
26762006.04.07 15:30modify3960.101.21241.22081.1891
26772006.04.07 15:45modify3940.101.21241.22071.2035
26782006.04.07 15:45modify3950.101.21241.22071.1980
26792006.04.07 15:45modify3960.101.21241.22071.1891
26802006.04.07 16:00modify3940.101.21241.22061.2035
26812006.04.07 16:00modify3950.101.21241.22061.1980
26822006.04.07 16:00modify3960.101.21241.22061.1891
26832006.04.07 16:02modify3940.101.21241.22051.2035
26842006.04.07 16:02modify3950.101.21241.22051.1980
26852006.04.07 16:02modify3960.101.21241.22051.1891
26862006.04.07 16:15modify3940.101.21241.22041.2035
26872006.04.07 16:15modify3950.101.21241.22041.1980
26882006.04.07 16:15modify3960.101.21241.22041.1891
26892006.04.07 16:30modify3940.101.21241.22031.2035
26902006.04.07 16:30modify3950.101.21241.22031.1980
26912006.04.07 16:30modify3960.101.21241.22031.1891
26922006.04.07 16:45modify3940.101.21241.22021.2035
26932006.04.07 16:45modify3950.101.21241.22021.1980
26942006.04.07 16:45modify3960.101.21241.22021.1891
26952006.04.07 17:00modify3940.101.21241.22001.2035
26962006.04.07 17:00modify3950.101.21241.22001.1980
26972006.04.07 17:00modify3960.101.21241.22001.1891
26982006.04.07 17:15modify3940.101.21241.21991.2035
26992006.04.07 17:15modify3950.101.21241.21991.1980
27002006.04.07 17:15modify3960.101.21241.21991.1891
27012006.04.07 17:30modify3940.101.21241.21981.2035
27022006.04.07 17:30modify3950.101.21241.21981.1980
27032006.04.07 17:30modify3960.101.21241.21981.1891
27042006.04.07 17:45modify3940.101.21241.21971.2035
27052006.04.07 17:45modify3950.101.21241.21971.1980
27062006.04.07 17:45modify3960.101.21241.21971.1891
27072006.04.07 18:00modify3940.101.21241.21961.2035
27082006.04.07 18:00modify3950.101.21241.21961.1980
27092006.04.07 18:00modify3960.101.21241.21961.1891
27102006.04.07 18:15modify3940.101.21241.21941.2035
27112006.04.07 18:15modify3950.101.21241.21941.1980
27122006.04.07 18:15modify3960.101.21241.21941.1891
27132006.04.07 18:30modify3940.101.21241.21931.2035
27142006.04.07 18:30modify3950.101.21241.21931.1980
27152006.04.07 18:30modify3960.101.21241.21931.1891
27162006.04.07 18:45modify3940.101.21241.21921.2035
27172006.04.07 18:45modify3950.101.21241.21921.1980
27182006.04.07 18:45modify3960.101.21241.21921.1891
27192006.04.07 19:00modify3940.101.21241.21911.2035
27202006.04.07 19:00modify3950.101.21241.21911.1980
27212006.04.07 19:00modify3960.101.21241.21911.1891
27222006.04.07 19:15modify3940.101.21241.21891.2035
27232006.04.07 19:15modify3950.101.21241.21891.1980
27242006.04.07 19:15modify3960.101.21241.21891.1891
27252006.04.07 19:30modify3940.101.21241.21881.2035
27262006.04.07 19:30modify3950.101.21241.21881.1980
27272006.04.07 19:30modify3960.101.21241.21881.1891
27282006.04.07 19:45modify3940.101.21241.21871.2035
27292006.04.07 19:45modify3950.101.21241.21871.1980
27302006.04.07 19:45modify3960.101.21241.21871.1891
27312006.04.07 20:00modify3940.101.21241.21861.2035
27322006.04.07 20:00modify3950.101.21241.21861.1980
27332006.04.07 20:00modify3960.101.21241.21861.1891
27342006.04.09 21:00modify3940.101.21241.21851.2035
27352006.04.09 21:00modify3950.101.21241.21851.1980
27362006.04.09 21:00modify3960.101.21241.21851.1891
27372006.04.09 21:15modify3940.101.21241.21841.2035
27382006.04.09 21:15modify3950.101.21241.21841.1980
27392006.04.09 21:15modify3960.101.21241.21841.1891
27402006.04.09 21:30modify3940.101.21241.21821.2035
27412006.04.09 21:30modify3950.101.21241.21821.1980
27422006.04.09 21:30modify3960.101.21241.21821.1891
27432006.04.09 21:45modify3940.101.21241.21811.2035
27442006.04.09 21:45modify3950.101.21241.21811.1980
27452006.04.09 21:45modify3960.101.21241.21811.1891
27462006.04.09 22:00modify3940.101.21241.21801.2035
27472006.04.09 22:00modify3950.101.21241.21801.1980
27482006.04.09 22:00modify3960.101.21241.21801.1891
27492006.04.09 22:15modify3940.101.21241.21791.2035
27502006.04.09 22:15modify3950.101.21241.21791.1980
27512006.04.09 22:15modify3960.101.21241.21791.1891
27522006.04.09 22:30modify3940.101.21241.21781.2035
27532006.04.09 22:30modify3950.101.21241.21781.1980
27542006.04.09 22:30modify3960.101.21241.21781.1891
27552006.04.09 22:45modify3940.101.21241.21771.2035
27562006.04.09 22:45modify3950.101.21241.21771.1980
27572006.04.09 22:45modify3960.101.21241.21771.1891
27582006.04.09 23:00delete3910.101.23691.21241.2458
27592006.04.09 23:00delete3920.101.23691.21241.2513
27602006.04.09 23:01delete3930.101.23691.21241.2602
27612006.04.09 23:02modify3940.101.21241.21761.2035
27622006.04.09 23:02modify3950.101.21241.21761.1980
27632006.04.09 23:02modify3960.101.21241.21761.1891
27642006.04.09 23:15modify3940.101.21241.21751.2035
27652006.04.09 23:15modify3950.101.21241.21751.1980
27662006.04.09 23:15modify3960.101.21241.21751.1891
27672006.04.09 23:30modify3940.101.21241.21741.2035
27682006.04.09 23:30modify3950.101.21241.21741.1980
27692006.04.09 23:30modify3960.101.21241.21741.1891
27702006.04.09 23:45modify3940.101.21241.21731.2035
27712006.04.09 23:45modify3950.101.21241.21731.1980
27722006.04.09 23:45modify3960.101.21241.21731.1891
27732006.04.09 23:59close at stop3960.101.21031.21731.18912.1010002.20
27742006.04.09 23:59close at stop3950.101.21031.21731.19802.1010004.30
27752006.04.09 23:59close at stop3940.101.21031.21731.20352.1010006.40