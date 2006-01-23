|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.05 00:00 - 2006.04.10 00:00 (2006.01.05 - 2006.04.10)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EnvelopePeriod=144; EnvTimeFrame=0; EnvMaMethod=1; EnvelopeDeviation=1; TimeOpen=0; TimeClose=23; FirstTP=89; SecondTP=144; ThirdTP=233; Lots=5; MaximumRisk=0; DecreaseFactor=5; MaElineTSL=0;
|Bars in test
|16464
|Ticks modelled
|217268
|Modelling quality
|54.82%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|6.40
|Gross profit
|43.00
|Gross loss
|-36.60
|Profit factor
|1.17
|Expected payoff
|0.24
|Absolute drawdown
|18.40
|Maximal drawdown (%)
|36.60 (0.4%)
|Total trades
|27
|Short positions (won %)
|12 (50.00%)
|Long positions (won %)
|15 (40.00%)
|Profit trades (% of total)
|12 (44.44%)
|Loss trades (% of total)
|15 (55.56%)
|Largest
|profit trade
|8.90
|loss trade
|-3.70
|Average
|profit trade
|3.58
|loss trade
|-2.44
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (24.80)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-36.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|24.80 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-36.60 (15)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|15
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.05 01:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.2169
|1.1928
|1.2258
|2
|2006.01.05 01:00
|buy stop
|2
|0.10
|1.2169
|1.1928
|1.2313
|3
|2006.01.05 01:00
|buy stop
|3
|0.10
|1.2169
|1.1928
|1.2402
|4
|2006.01.05 01:00
|sell stop
|4
|0.10
|1.1928
|1.2169
|1.1839
|5
|2006.01.05 01:00
|sell stop
|5
|0.10
|1.1928
|1.2169
|1.1784
|6
|2006.01.05 01:00
|sell stop
|6
|0.10
|1.1928
|1.2169
|1.1695
|7
|2006.01.05 23:00
|delete
|1
|0.10
|1.2169
|1.1928
|1.2258
|8
|2006.01.05 23:00
|delete
|2
|0.10
|1.2169
|1.1928
|1.2313
|9
|2006.01.05 23:00
|delete
|3
|0.10
|1.2169
|1.1928
|1.2402
|10
|2006.01.05 23:01
|delete
|4
|0.10
|1.1928
|1.2169
|1.1839
|11
|2006.01.05 23:01
|delete
|5
|0.10
|1.1928
|1.2169
|1.1784
|12
|2006.01.05 23:01
|delete
|6
|0.10
|1.1928
|1.2169
|1.1695
|13
|2006.01.06 01:00
|buy stop
|7
|0.10
|1.2206
|1.1964
|1.2295
|14
|2006.01.06 01:00
|buy stop
|8
|0.10
|1.2206
|1.1964
|1.2350
|15
|2006.01.06 01:00
|buy stop
|9
|0.10
|1.2206
|1.1964
|1.2439
|16
|2006.01.06 01:00
|sell stop
|10
|0.10
|1.1964
|1.2206
|1.1875
|17
|2006.01.06 01:01
|sell stop
|11
|0.10
|1.1964
|1.2206
|1.1820
|18
|2006.01.06 01:01
|sell stop
|12
|0.10
|1.1964
|1.2206
|1.1731
|19
|2006.01.08 23:00
|delete
|7
|0.10
|1.2206
|1.1964
|1.2295
|20
|2006.01.08 23:00
|delete
|8
|0.10
|1.2206
|1.1964
|1.2350
|21
|2006.01.08 23:01
|delete
|9
|0.10
|1.2206
|1.1964
|1.2439
|22
|2006.01.08 23:03
|delete
|10
|0.10
|1.1964
|1.2206
|1.1875
|23
|2006.01.08 23:03
|delete
|11
|0.10
|1.1964
|1.2206
|1.1820
|24
|2006.01.08 23:04
|delete
|12
|0.10
|1.1964
|1.2206
|1.1731
|25
|2006.01.09 01:00
|buy stop
|13
|0.10
|1.2234
|1.1992
|1.2323
|26
|2006.01.09 01:00
|buy stop
|14
|0.10
|1.2234
|1.1991
|1.2378
|27
|2006.01.09 01:00
|buy stop
|15
|0.10
|1.2234
|1.1991
|1.2467
|28
|2006.01.09 01:01
|sell stop
|16
|0.10
|1.1991
|1.2234
|1.1902
|29
|2006.01.09 01:01
|sell stop
|17
|0.10
|1.1991
|1.2234
|1.1847
|30
|2006.01.09 01:02
|sell stop
|18
|0.10
|1.1991
|1.2234
|1.1758
|31
|2006.01.09 23:00
|delete
|13
|0.10
|1.2234
|1.1992
|1.2323
|32
|2006.01.09 23:00
|delete
|14
|0.10
|1.2234
|1.1991
|1.2378
|33
|2006.01.09 23:01
|delete
|15
|0.10
|1.2234
|1.1991
|1.2467
|34
|2006.01.09 23:01
|delete
|16
|0.10
|1.1991
|1.2234
|1.1902
|35
|2006.01.09 23:02
|delete
|17
|0.10
|1.1991
|1.2234
|1.1847
|36
|2006.01.09 23:03
|delete
|18
|0.10
|1.1991
|1.2234
|1.1758
|37
|2006.01.10 01:00
|buy stop
|19
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2304
|38
|2006.01.10 01:00
|buy stop
|20
|0.10
|1.2215
|1.1974
|1.2359
|39
|2006.01.10 01:00
|buy stop
|21
|0.10
|1.2215
|1.1974
|1.2448
|40
|2006.01.10 01:00
|sell stop
|22
|0.10
|1.1974
|1.2215
|1.1885
|41
|2006.01.10 01:00
|sell stop
|23
|0.10
|1.1974
|1.2215
|1.1830
|42
|2006.01.10 01:00
|sell stop
|24
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1740
|43
|2006.01.10 23:00
|delete
|19
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2304
|44
|2006.01.10 23:00
|delete
|20
|0.10
|1.2215
|1.1974
|1.2359
|45
|2006.01.10 23:00
|delete
|21
|0.10
|1.2215
|1.1974
|1.2448
|46
|2006.01.10 23:01
|delete
|22
|0.10
|1.1974
|1.2215
|1.1885
|47
|2006.01.10 23:04
|delete
|23
|0.10
|1.1974
|1.2215
|1.1830
|48
|2006.01.10 23:04
|delete
|24
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1740
|49
|2006.01.11 01:00
|buy stop
|25
|0.10
|1.2194
|1.1953
|1.2283
|50
|2006.01.11 01:00
|buy stop
|26
|0.10
|1.2194
|1.1953
|1.2338
|51
|2006.01.11 01:00
|buy stop
|27
|0.10
|1.2194
|1.1953
|1.2427
|52
|2006.01.11 01:00
|sell stop
|28
|0.10
|1.1953
|1.2194
|1.1864
|53
|2006.01.11 01:00
|sell stop
|29
|0.10
|1.1953
|1.2194
|1.1809
|54
|2006.01.11 01:00
|sell stop
|30
|0.10
|1.1953
|1.2194
|1.1720
|55
|2006.01.11 23:00
|delete
|25
|0.10
|1.2194
|1.1953
|1.2283
|56
|2006.01.11 23:00
|delete
|26
|0.10
|1.2194
|1.1953
|1.2338
|57
|2006.01.11 23:01
|delete
|27
|0.10
|1.2194
|1.1953
|1.2427
|58
|2006.01.11 23:03
|delete
|28
|0.10
|1.1953
|1.2194
|1.1864
|59
|2006.01.11 23:06
|delete
|29
|0.10
|1.1953
|1.2194
|1.1809
|60
|2006.01.11 23:06
|delete
|30
|0.10
|1.1953
|1.2194
|1.1720
|61
|2006.01.12 01:00
|buy stop
|31
|0.10
|1.2217
|1.1975
|1.2306
|62
|2006.01.12 01:00
|buy stop
|32
|0.10
|1.2217
|1.1975
|1.2361
|63
|2006.01.12 01:00
|buy stop
|33
|0.10
|1.2217
|1.1975
|1.2450
|64
|2006.01.12 01:00
|sell stop
|34
|0.10
|1.1975
|1.2217
|1.1886
|65
|2006.01.12 01:01
|sell stop
|35
|0.10
|1.1975
|1.2217
|1.1831
|66
|2006.01.12 01:01
|sell stop
|36
|0.10
|1.1975
|1.2217
|1.1742
|67
|2006.01.12 23:00
|delete
|31
|0.10
|1.2217
|1.1975
|1.2306
|68
|2006.01.12 23:00
|delete
|32
|0.10
|1.2217
|1.1975
|1.2361
|69
|2006.01.12 23:00
|delete
|33
|0.10
|1.2217
|1.1975
|1.2450
|70
|2006.01.12 23:00
|delete
|34
|0.10
|1.1975
|1.2217
|1.1886
|71
|2006.01.12 23:03
|delete
|35
|0.10
|1.1975
|1.2217
|1.1831
|72
|2006.01.12 23:14
|delete
|36
|0.10
|1.1975
|1.2217
|1.1742
|73
|2006.01.13 01:00
|buy stop
|37
|0.10
|1.2199
|1.1958
|1.2288
|74
|2006.01.13 01:00
|buy stop
|38
|0.10
|1.2199
|1.1958
|1.2343
|75
|2006.01.13 01:00
|buy stop
|39
|0.10
|1.2200
|1.1958
|1.2433
|76
|2006.01.13 01:00
|sell stop
|40
|0.10
|1.1958
|1.2200
|1.1869
|77
|2006.01.13 01:00
|sell stop
|41
|0.10
|1.1958
|1.2200
|1.1814
|78
|2006.01.13 01:14
|sell stop
|42
|0.10
|1.1958
|1.2199
|1.1725
|79
|2006.01.15 23:00
|delete
|37
|0.10
|1.2199
|1.1958
|1.2288
|80
|2006.01.15 23:02
|delete
|38
|0.10
|1.2199
|1.1958
|1.2343
|81
|2006.01.15 23:02
|delete
|39
|0.10
|1.2200
|1.1958
|1.2433
|82
|2006.01.15 23:04
|delete
|40
|0.10
|1.1958
|1.2200
|1.1869
|83
|2006.01.15 23:05
|delete
|41
|0.10
|1.1958
|1.2200
|1.1814
|84
|2006.01.15 23:06
|delete
|42
|0.10
|1.1958
|1.2199
|1.1725
|85
|2006.01.16 01:00
|buy stop
|43
|0.10
|1.2210
|1.1968
|1.2299
|86
|2006.01.16 01:01
|buy stop
|44
|0.10
|1.2210
|1.1968
|1.2354
|87
|2006.01.16 01:02
|buy stop
|45
|0.10
|1.2210
|1.1968
|1.2443
|88
|2006.01.16 01:02
|sell stop
|46
|0.10
|1.1968
|1.2210
|1.1879
|89
|2006.01.16 01:02
|sell stop
|47
|0.10
|1.1968
|1.2210
|1.1824
|90
|2006.01.16 01:03
|sell stop
|48
|0.10
|1.1968
|1.2210
|1.1735
|91
|2006.01.16 23:00
|delete
|43
|0.10
|1.2210
|1.1968
|1.2299
|92
|2006.01.16 23:00
|delete
|44
|0.10
|1.2210
|1.1968
|1.2354
|93
|2006.01.16 23:00
|delete
|45
|0.10
|1.2210
|1.1968
|1.2443
|94
|2006.01.16 23:00
|delete
|46
|0.10
|1.1968
|1.2210
|1.1879
|95
|2006.01.16 23:02
|delete
|47
|0.10
|1.1968
|1.2210
|1.1824
|96
|2006.01.16 23:02
|delete
|48
|0.10
|1.1968
|1.2210
|1.1735
|97
|2006.01.17 01:00
|buy stop
|49
|0.10
|1.2237
|1.1994
|1.2326
|98
|2006.01.17 01:00
|buy stop
|50
|0.10
|1.2237
|1.1994
|1.2381
|99
|2006.01.17 01:00
|buy stop
|51
|0.10
|1.2237
|1.1994
|1.2470
|100
|2006.01.17 01:01
|sell stop
|52
|0.10
|1.1994
|1.2237
|1.1905
|101
|2006.01.17 01:02
|sell stop
|53
|0.10
|1.1994
|1.2237
|1.1850
|102
|2006.01.17 01:02
|sell stop
|54
|0.10
|1.1994
|1.2237
|1.1761
|103
|2006.01.17 23:00
|delete
|49
|0.10
|1.2237
|1.1994
|1.2326
|104
|2006.01.17 23:01
|delete
|50
|0.10
|1.2237
|1.1994
|1.2381
|105
|2006.01.17 23:02
|delete
|51
|0.10
|1.2237
|1.1994
|1.2470
|106
|2006.01.17 23:02
|delete
|52
|0.10
|1.1994
|1.2237
|1.1905
|107
|2006.01.17 23:03
|delete
|53
|0.10
|1.1994
|1.2237
|1.1850
|108
|2006.01.17 23:03
|delete
|54
|0.10
|1.1994
|1.2237
|1.1761
|109
|2006.01.18 01:00
|buy stop
|55
|0.10
|1.2221
|1.1979
|1.2310
|110
|2006.01.18 01:00
|buy stop
|56
|0.10
|1.2221
|1.1979
|1.2365
|111
|2006.01.18 01:00
|buy stop
|57
|0.10
|1.2221
|1.1979
|1.2454
|112
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|58
|0.10
|1.1979
|1.2221
|1.1890
|113
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|59
|0.10
|1.1979
|1.2221
|1.1835
|114
|2006.01.18 01:01
|sell stop
|60
|0.10
|1.1979
|1.2221
|1.1746
|115
|2006.01.18 23:00
|delete
|55
|0.10
|1.2221
|1.1979
|1.2310
|116
|2006.01.18 23:00
|delete
|56
|0.10
|1.2221
|1.1979
|1.2365
|117
|2006.01.18 23:00
|delete
|57
|0.10
|1.2221
|1.1979
|1.2454
|118
|2006.01.18 23:01
|delete
|58
|0.10
|1.1979
|1.2221
|1.1890
|119
|2006.01.18 23:02
|delete
|59
|0.10
|1.1979
|1.2221
|1.1835
|120
|2006.01.18 23:04
|delete
|60
|0.10
|1.1979
|1.2221
|1.1746
|121
|2006.01.19 01:00
|buy stop
|61
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2314
|122
|2006.01.19 01:01
|buy stop
|62
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2369
|123
|2006.01.19 01:01
|buy stop
|63
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2458
|124
|2006.01.19 01:03
|sell stop
|64
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1894
|125
|2006.01.19 01:04
|sell stop
|65
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1839
|126
|2006.01.19 01:04
|sell stop
|66
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1750
|127
|2006.01.19 23:00
|delete
|61
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2314
|128
|2006.01.19 23:00
|delete
|62
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2369
|129
|2006.01.19 23:01
|delete
|63
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2458
|130
|2006.01.19 23:01
|delete
|64
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1894
|131
|2006.01.19 23:01
|delete
|65
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1839
|132
|2006.01.19 23:01
|delete
|66
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1750
|133
|2006.01.20 01:00
|buy stop
|67
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2304
|134
|2006.01.20 01:00
|buy stop
|68
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2359
|135
|2006.01.20 01:01
|buy stop
|69
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2448
|136
|2006.01.20 01:01
|sell stop
|70
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1884
|137
|2006.01.20 01:01
|sell stop
|71
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1829
|138
|2006.01.20 01:01
|sell stop
|72
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1740
|139
|2006.01.22 23:00
|delete
|67
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2304
|140
|2006.01.22 23:00
|delete
|68
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2359
|141
|2006.01.22 23:02
|delete
|69
|0.10
|1.2215
|1.1973
|1.2448
|142
|2006.01.22 23:02
|delete
|70
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1884
|143
|2006.01.22 23:02
|delete
|71
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1829
|144
|2006.01.22 23:02
|delete
|72
|0.10
|1.1973
|1.2215
|1.1740
|145
|2006.01.23 01:00
|sell stop
|73
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1894
|146
|2006.01.23 01:01
|sell stop
|74
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1839
|147
|2006.01.23 01:01
|buy stop
|75
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2314
|148
|2006.01.23 01:01
|buy stop
|76
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2369
|149
|2006.01.23 01:02
|buy stop
|77
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2458
|150
|2006.01.23 01:02
|sell stop
|78
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1750
|151
|2006.01.23 01:16
|buy
|75
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2314
|152
|2006.01.23 01:16
|buy
|76
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2369
|153
|2006.01.23 01:16
|buy
|77
|0.10
|1.2225
|1.1983
|1.2458
|154
|2006.01.23 01:16
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2106
|1.2314
|155
|2006.01.23 01:16
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2106
|1.2369
|156
|2006.01.23 01:16
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2106
|1.2458
|157
|2006.01.23 01:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2107
|1.2314
|158
|2006.01.23 01:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2107
|1.2369
|159
|2006.01.23 01:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2107
|1.2458
|160
|2006.01.23 01:50
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2109
|1.2314
|161
|2006.01.23 01:50
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2109
|1.2369
|162
|2006.01.23 01:50
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2109
|1.2458
|163
|2006.01.23 02:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2111
|1.2314
|164
|2006.01.23 02:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2111
|1.2369
|165
|2006.01.23 02:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2111
|1.2458
|166
|2006.01.23 02:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2112
|1.2314
|167
|2006.01.23 02:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2112
|1.2369
|168
|2006.01.23 02:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2112
|1.2458
|169
|2006.01.23 02:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2113
|1.2314
|170
|2006.01.23 02:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2113
|1.2369
|171
|2006.01.23 02:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2113
|1.2458
|172
|2006.01.23 02:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2114
|1.2314
|173
|2006.01.23 02:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2114
|1.2369
|174
|2006.01.23 02:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2114
|1.2458
|175
|2006.01.23 02:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2116
|1.2314
|176
|2006.01.23 02:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2116
|1.2369
|177
|2006.01.23 02:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2116
|1.2458
|178
|2006.01.23 03:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2118
|1.2314
|179
|2006.01.23 03:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2118
|1.2369
|180
|2006.01.23 03:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2118
|1.2458
|181
|2006.01.23 03:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2119
|1.2314
|182
|2006.01.23 03:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2119
|1.2369
|183
|2006.01.23 03:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2119
|1.2458
|184
|2006.01.23 03:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2121
|1.2314
|185
|2006.01.23 03:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2121
|1.2369
|186
|2006.01.23 03:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2121
|1.2458
|187
|2006.01.23 03:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2123
|1.2314
|188
|2006.01.23 03:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2123
|1.2369
|189
|2006.01.23 03:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2123
|1.2458
|190
|2006.01.23 04:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2125
|1.2314
|191
|2006.01.23 04:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2125
|1.2369
|192
|2006.01.23 04:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2125
|1.2458
|193
|2006.01.23 04:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2126
|1.2314
|194
|2006.01.23 04:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2126
|1.2369
|195
|2006.01.23 04:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2126
|1.2458
|196
|2006.01.23 04:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2127
|1.2314
|197
|2006.01.23 04:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2127
|1.2369
|198
|2006.01.23 04:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2127
|1.2458
|199
|2006.01.23 04:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2129
|1.2314
|200
|2006.01.23 04:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2129
|1.2369
|201
|2006.01.23 04:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2129
|1.2458
|202
|2006.01.23 05:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2130
|1.2314
|203
|2006.01.23 05:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2130
|1.2369
|204
|2006.01.23 05:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2130
|1.2458
|205
|2006.01.23 05:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2132
|1.2314
|206
|2006.01.23 05:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2132
|1.2369
|207
|2006.01.23 05:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2132
|1.2458
|208
|2006.01.23 05:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2133
|1.2314
|209
|2006.01.23 05:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2133
|1.2369
|210
|2006.01.23 05:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2133
|1.2458
|211
|2006.01.23 05:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2135
|1.2314
|212
|2006.01.23 05:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2135
|1.2369
|213
|2006.01.23 05:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2135
|1.2458
|214
|2006.01.23 06:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2136
|1.2314
|215
|2006.01.23 06:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2136
|1.2369
|216
|2006.01.23 06:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2136
|1.2458
|217
|2006.01.23 06:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2138
|1.2314
|218
|2006.01.23 06:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2138
|1.2369
|219
|2006.01.23 06:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2138
|1.2458
|220
|2006.01.23 06:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2139
|1.2314
|221
|2006.01.23 06:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2139
|1.2369
|222
|2006.01.23 06:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2139
|1.2458
|223
|2006.01.23 06:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2140
|1.2314
|224
|2006.01.23 06:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2140
|1.2369
|225
|2006.01.23 06:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2140
|1.2458
|226
|2006.01.23 07:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2142
|1.2314
|227
|2006.01.23 07:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2142
|1.2369
|228
|2006.01.23 07:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2142
|1.2458
|229
|2006.01.23 07:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2143
|1.2314
|230
|2006.01.23 07:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2143
|1.2369
|231
|2006.01.23 07:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2143
|1.2458
|232
|2006.01.23 07:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2145
|1.2314
|233
|2006.01.23 07:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2145
|1.2369
|234
|2006.01.23 07:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2145
|1.2458
|235
|2006.01.23 07:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2146
|1.2314
|236
|2006.01.23 07:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2146
|1.2369
|237
|2006.01.23 07:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2146
|1.2458
|238
|2006.01.23 08:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2147
|1.2314
|239
|2006.01.23 08:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2147
|1.2369
|240
|2006.01.23 08:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2147
|1.2458
|241
|2006.01.23 08:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2149
|1.2314
|242
|2006.01.23 08:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2149
|1.2369
|243
|2006.01.23 08:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2149
|1.2458
|244
|2006.01.23 08:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2150
|1.2314
|245
|2006.01.23 08:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2150
|1.2369
|246
|2006.01.23 08:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2150
|1.2458
|247
|2006.01.23 08:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2151
|1.2314
|248
|2006.01.23 08:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2151
|1.2369
|249
|2006.01.23 08:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2151
|1.2458
|250
|2006.01.23 09:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2152
|1.2314
|251
|2006.01.23 09:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2152
|1.2369
|252
|2006.01.23 09:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2152
|1.2458
|253
|2006.01.23 09:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2153
|1.2314
|254
|2006.01.23 09:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2153
|1.2369
|255
|2006.01.23 09:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2153
|1.2458
|256
|2006.01.23 09:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2154
|1.2314
|257
|2006.01.23 09:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2154
|1.2369
|258
|2006.01.23 09:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2154
|1.2458
|259
|2006.01.23 09:35
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2155
|1.2314
|260
|2006.01.23 09:35
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2155
|1.2369
|261
|2006.01.23 09:35
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2155
|1.2458
|262
|2006.01.23 09:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2156
|1.2314
|263
|2006.01.23 09:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2156
|1.2369
|264
|2006.01.23 09:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2156
|1.2458
|265
|2006.01.23 10:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2157
|1.2314
|266
|2006.01.23 10:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2157
|1.2369
|267
|2006.01.23 10:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2157
|1.2458
|268
|2006.01.23 10:02
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2158
|1.2314
|269
|2006.01.23 10:02
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2158
|1.2369
|270
|2006.01.23 10:02
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2158
|1.2458
|271
|2006.01.23 10:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2159
|1.2314
|272
|2006.01.23 10:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2159
|1.2369
|273
|2006.01.23 10:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2159
|1.2458
|274
|2006.01.23 10:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2160
|1.2314
|275
|2006.01.23 10:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2160
|1.2369
|276
|2006.01.23 10:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2160
|1.2458
|277
|2006.01.23 10:35
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2161
|1.2314
|278
|2006.01.23 10:35
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2161
|1.2369
|279
|2006.01.23 10:35
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2161
|1.2458
|280
|2006.01.23 10:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2162
|1.2314
|281
|2006.01.23 10:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2162
|1.2369
|282
|2006.01.23 10:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2162
|1.2458
|283
|2006.01.23 11:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2164
|1.2314
|284
|2006.01.23 11:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2164
|1.2369
|285
|2006.01.23 11:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2164
|1.2458
|286
|2006.01.23 11:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2165
|1.2314
|287
|2006.01.23 11:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2165
|1.2369
|288
|2006.01.23 11:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2165
|1.2458
|289
|2006.01.23 11:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2167
|1.2314
|290
|2006.01.23 11:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2167
|1.2369
|291
|2006.01.23 11:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2167
|1.2458
|292
|2006.01.23 11:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2168
|1.2314
|293
|2006.01.23 11:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2168
|1.2369
|294
|2006.01.23 11:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2168
|1.2458
|295
|2006.01.23 12:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2170
|1.2314
|296
|2006.01.23 12:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2170
|1.2369
|297
|2006.01.23 12:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2170
|1.2458
|298
|2006.01.23 12:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2171
|1.2314
|299
|2006.01.23 12:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2171
|1.2369
|300
|2006.01.23 12:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2171
|1.2458
|301
|2006.01.23 12:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2173
|1.2314
|302
|2006.01.23 12:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2173
|1.2369
|303
|2006.01.23 12:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2173
|1.2458
|304
|2006.01.23 12:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2174
|1.2314
|305
|2006.01.23 12:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2174
|1.2369
|306
|2006.01.23 12:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2174
|1.2458
|307
|2006.01.23 13:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2176
|1.2314
|308
|2006.01.23 13:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2176
|1.2369
|309
|2006.01.23 13:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2176
|1.2458
|310
|2006.01.23 13:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2177
|1.2314
|311
|2006.01.23 13:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2177
|1.2369
|312
|2006.01.23 13:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2177
|1.2458
|313
|2006.01.23 13:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2179
|1.2314
|314
|2006.01.23 13:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2179
|1.2369
|315
|2006.01.23 13:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2179
|1.2458
|316
|2006.01.23 13:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2180
|1.2314
|317
|2006.01.23 13:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2180
|1.2369
|318
|2006.01.23 13:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2180
|1.2458
|319
|2006.01.23 14:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2181
|1.2314
|320
|2006.01.23 14:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2181
|1.2369
|321
|2006.01.23 14:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2181
|1.2458
|322
|2006.01.23 14:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2183
|1.2314
|323
|2006.01.23 14:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2183
|1.2369
|324
|2006.01.23 14:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2183
|1.2458
|325
|2006.01.23 14:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2184
|1.2314
|326
|2006.01.23 14:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2184
|1.2369
|327
|2006.01.23 14:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2184
|1.2458
|328
|2006.01.23 14:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2185
|1.2314
|329
|2006.01.23 14:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2185
|1.2369
|330
|2006.01.23 14:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2185
|1.2458
|331
|2006.01.23 15:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2187
|1.2314
|332
|2006.01.23 15:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2187
|1.2369
|333
|2006.01.23 15:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2187
|1.2458
|334
|2006.01.23 15:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2188
|1.2314
|335
|2006.01.23 15:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2188
|1.2369
|336
|2006.01.23 15:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2188
|1.2458
|337
|2006.01.23 15:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2189
|1.2314
|338
|2006.01.23 15:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2189
|1.2369
|339
|2006.01.23 15:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2189
|1.2458
|340
|2006.01.23 15:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2190
|1.2314
|341
|2006.01.23 15:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2190
|1.2369
|342
|2006.01.23 15:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2190
|1.2458
|343
|2006.01.23 16:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2192
|1.2314
|344
|2006.01.23 16:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2192
|1.2369
|345
|2006.01.23 16:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2192
|1.2458
|346
|2006.01.23 16:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2193
|1.2314
|347
|2006.01.23 16:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2193
|1.2369
|348
|2006.01.23 16:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2193
|1.2458
|349
|2006.01.23 16:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2194
|1.2314
|350
|2006.01.23 16:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2194
|1.2369
|351
|2006.01.23 16:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2194
|1.2458
|352
|2006.01.23 16:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2195
|1.2314
|353
|2006.01.23 16:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2195
|1.2369
|354
|2006.01.23 16:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2195
|1.2458
|355
|2006.01.23 17:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2196
|1.2314
|356
|2006.01.23 17:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2196
|1.2369
|357
|2006.01.23 17:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2196
|1.2458
|358
|2006.01.23 17:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2197
|1.2314
|359
|2006.01.23 17:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2197
|1.2369
|360
|2006.01.23 17:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2197
|1.2458
|361
|2006.01.23 17:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2198
|1.2314
|362
|2006.01.23 17:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2198
|1.2369
|363
|2006.01.23 17:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2198
|1.2458
|364
|2006.01.23 17:42
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2199
|1.2314
|365
|2006.01.23 17:42
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2199
|1.2369
|366
|2006.01.23 17:42
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2199
|1.2458
|367
|2006.01.23 17:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2200
|1.2314
|368
|2006.01.23 17:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2200
|1.2369
|369
|2006.01.23 17:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2200
|1.2458
|370
|2006.01.23 18:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2201
|1.2314
|371
|2006.01.23 18:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2201
|1.2369
|372
|2006.01.23 18:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2201
|1.2458
|373
|2006.01.23 18:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2202
|1.2314
|374
|2006.01.23 18:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2202
|1.2369
|375
|2006.01.23 18:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2202
|1.2458
|376
|2006.01.23 18:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2204
|1.2314
|377
|2006.01.23 18:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2204
|1.2369
|378
|2006.01.23 18:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2204
|1.2458
|379
|2006.01.23 18:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2205
|1.2314
|380
|2006.01.23 18:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2205
|1.2369
|381
|2006.01.23 18:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2205
|1.2458
|382
|2006.01.23 19:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2206
|1.2314
|383
|2006.01.23 19:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2206
|1.2369
|384
|2006.01.23 19:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2206
|1.2458
|385
|2006.01.23 19:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2207
|1.2314
|386
|2006.01.23 19:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2207
|1.2369
|387
|2006.01.23 19:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2207
|1.2458
|388
|2006.01.23 19:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2208
|1.2314
|389
|2006.01.23 19:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2208
|1.2369
|390
|2006.01.23 19:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2208
|1.2458
|391
|2006.01.23 19:38
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2209
|1.2314
|392
|2006.01.23 19:38
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2209
|1.2369
|393
|2006.01.23 19:38
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2209
|1.2458
|394
|2006.01.23 19:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2210
|1.2314
|395
|2006.01.23 19:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2210
|1.2369
|396
|2006.01.23 19:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2210
|1.2458
|397
|2006.01.23 20:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2211
|1.2314
|398
|2006.01.23 20:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2211
|1.2369
|399
|2006.01.23 20:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2211
|1.2458
|400
|2006.01.23 20:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2212
|1.2314
|401
|2006.01.23 20:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2212
|1.2369
|402
|2006.01.23 20:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2212
|1.2458
|403
|2006.01.23 20:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2213
|1.2314
|404
|2006.01.23 20:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2213
|1.2369
|405
|2006.01.23 20:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2213
|1.2458
|406
|2006.01.23 20:31
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2214
|1.2314
|407
|2006.01.23 20:31
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2214
|1.2369
|408
|2006.01.23 20:31
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2214
|1.2458
|409
|2006.01.23 20:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2215
|1.2314
|410
|2006.01.23 20:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2215
|1.2369
|411
|2006.01.23 20:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2215
|1.2458
|412
|2006.01.23 21:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2216
|1.2314
|413
|2006.01.23 21:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2216
|1.2369
|414
|2006.01.23 21:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2216
|1.2458
|415
|2006.01.23 21:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2217
|1.2314
|416
|2006.01.23 21:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2217
|1.2369
|417
|2006.01.23 21:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2217
|1.2458
|418
|2006.01.23 21:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2219
|1.2314
|419
|2006.01.23 21:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2219
|1.2369
|420
|2006.01.23 21:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2219
|1.2458
|421
|2006.01.23 21:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2220
|1.2314
|422
|2006.01.23 21:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2220
|1.2369
|423
|2006.01.23 21:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2220
|1.2458
|424
|2006.01.23 22:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2221
|1.2314
|425
|2006.01.23 22:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2221
|1.2369
|426
|2006.01.23 22:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2221
|1.2458
|427
|2006.01.23 22:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2222
|1.2314
|428
|2006.01.23 22:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2222
|1.2369
|429
|2006.01.23 22:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2222
|1.2458
|430
|2006.01.23 22:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2223
|1.2314
|431
|2006.01.23 22:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2223
|1.2369
|432
|2006.01.23 22:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2223
|1.2458
|433
|2006.01.23 22:45
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2224
|1.2314
|434
|2006.01.23 22:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2224
|1.2369
|435
|2006.01.23 22:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2224
|1.2458
|436
|2006.01.23 23:00
|delete
|73
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1894
|437
|2006.01.23 23:00
|delete
|74
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1839
|438
|2006.01.23 23:00
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.2314
|439
|2006.01.23 23:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.2369
|440
|2006.01.23 23:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.2458
|441
|2006.01.23 23:00
|delete
|78
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1750
|442
|2006.01.23 23:15
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2226
|1.2314
|443
|2006.01.23 23:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2226
|1.2369
|444
|2006.01.23 23:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2226
|1.2458
|445
|2006.01.23 23:30
|modify
|75
|0.10
|1.2225
|1.2227
|1.2314
|446
|2006.01.23 23:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2227
|1.2369
|447
|2006.01.23 23:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2227
|1.2458
|448
|2006.01.23 23:36
|t/p
|75
|0.10
|1.2314
|1.2227
|1.2314
|8.90
|10008.90
|449
|2006.01.23 23:37
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2228
|1.2369
|450
|2006.01.23 23:37
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2228
|1.2458
|451
|2006.01.23 23:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2229
|1.2369
|452
|2006.01.23 23:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2229
|1.2458
|453
|2006.01.24 00:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2230
|1.2369
|454
|2006.01.24 00:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2230
|1.2458
|455
|2006.01.24 00:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2231
|1.2369
|456
|2006.01.24 00:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2231
|1.2458
|457
|2006.01.24 00:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2232
|1.2369
|458
|2006.01.24 00:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2232
|1.2458
|459
|2006.01.24 01:00
|buy stop
|79
|0.10
|1.2355
|1.2111
|1.2444
|460
|2006.01.24 01:00
|sell stop
|80
|0.10
|1.2111
|1.2355
|1.2022
|461
|2006.01.24 01:00
|sell stop
|81
|0.10
|1.2111
|1.2355
|1.1967
|462
|2006.01.24 01:01
|sell stop
|82
|0.10
|1.2111
|1.2355
|1.1878
|463
|2006.01.24 01:01
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2233
|1.2369
|464
|2006.01.24 01:01
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2233
|1.2458
|465
|2006.01.24 01:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2234
|1.2369
|466
|2006.01.24 01:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2234
|1.2458
|467
|2006.01.24 01:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2235
|1.2369
|468
|2006.01.24 01:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2235
|1.2458
|469
|2006.01.24 02:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2236
|1.2369
|470
|2006.01.24 02:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2236
|1.2458
|471
|2006.01.24 02:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2237
|1.2369
|472
|2006.01.24 02:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2237
|1.2458
|473
|2006.01.24 02:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2238
|1.2369
|474
|2006.01.24 02:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2238
|1.2458
|475
|2006.01.24 03:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2239
|1.2369
|476
|2006.01.24 03:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2239
|1.2458
|477
|2006.01.24 03:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2240
|1.2369
|478
|2006.01.24 03:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2240
|1.2458
|479
|2006.01.24 03:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2241
|1.2369
|480
|2006.01.24 03:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2241
|1.2458
|481
|2006.01.24 04:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2242
|1.2369
|482
|2006.01.24 04:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2242
|1.2458
|483
|2006.01.24 04:38
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2243
|1.2369
|484
|2006.01.24 04:38
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2243
|1.2458
|485
|2006.01.24 05:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2244
|1.2369
|486
|2006.01.24 05:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2244
|1.2458
|487
|2006.01.24 05:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2245
|1.2369
|488
|2006.01.24 05:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2245
|1.2458
|489
|2006.01.24 05:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2246
|1.2369
|490
|2006.01.24 05:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2246
|1.2458
|491
|2006.01.24 06:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2247
|1.2369
|492
|2006.01.24 06:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2247
|1.2458
|493
|2006.01.24 06:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2248
|1.2369
|494
|2006.01.24 06:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2248
|1.2458
|495
|2006.01.24 06:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2249
|1.2369
|496
|2006.01.24 06:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2249
|1.2458
|497
|2006.01.24 07:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2250
|1.2369
|498
|2006.01.24 07:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2250
|1.2458
|499
|2006.01.24 07:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2251
|1.2369
|500
|2006.01.24 07:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2251
|1.2458
|501
|2006.01.24 08:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2252
|1.2369
|502
|2006.01.24 08:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2252
|1.2458
|503
|2006.01.24 09:00
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2253
|1.2369
|504
|2006.01.24 09:00
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2253
|1.2458
|505
|2006.01.24 09:45
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2254
|1.2369
|506
|2006.01.24 09:45
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2254
|1.2458
|507
|2006.01.24 10:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2255
|1.2369
|508
|2006.01.24 10:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2255
|1.2458
|509
|2006.01.24 11:30
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2256
|1.2369
|510
|2006.01.24 11:30
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2256
|1.2458
|511
|2006.01.24 12:29
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2257
|1.2369
|512
|2006.01.24 12:29
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2257
|1.2458
|513
|2006.01.24 13:15
|modify
|76
|0.10
|1.2225
|1.2258
|1.2369
|514
|2006.01.24 13:15
|modify
|77
|0.10
|1.2225
|1.2258
|1.2458
|515
|2006.01.24 13:55
|s/l
|76
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2369
|3.30
|10012.20
|516
|2006.01.24 13:55
|s/l
|77
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2458
|3.30
|10015.50
|517
|2006.01.24 13:55
|buy stop
|83
|0.10
|1.2380
|1.2135
|1.2524
|518
|2006.01.24 13:56
|buy stop
|84
|0.10
|1.2380
|1.2135
|1.2613
|519
|2006.01.24 23:00
|delete
|79
|0.10
|1.2355
|1.2111
|1.2444
|520
|2006.01.24 23:01
|delete
|80
|0.10
|1.2111
|1.2355
|1.2022
|521
|2006.01.24 23:02
|delete
|81
|0.10
|1.2111
|1.2355
|1.1967
|522
|2006.01.24 23:03
|delete
|82
|0.10
|1.2111
|1.2355
|1.1878
|523
|2006.01.24 23:03
|delete
|83
|0.10
|1.2380
|1.2135
|1.2524
|524
|2006.01.24 23:04
|delete
|84
|0.10
|1.2380
|1.2135
|1.2613
|525
|2006.01.25 01:00
|buy stop
|85
|0.10
|1.2389
|1.2144
|1.2478
|526
|2006.01.25 01:00
|buy stop
|86
|0.10
|1.2389
|1.2144
|1.2533
|527
|2006.01.25 01:00
|buy stop
|87
|0.10
|1.2389
|1.2144
|1.2622
|528
|2006.01.25 01:01
|sell stop
|88
|0.10
|1.2144
|1.2389
|1.2055
|529
|2006.01.25 01:01
|sell stop
|89
|0.10
|1.2144
|1.2389
|1.2000
|530
|2006.01.25 01:01
|sell stop
|90
|0.10
|1.2144
|1.2389
|1.1911
|531
|2006.01.25 23:00
|delete
|85
|0.10
|1.2389
|1.2144
|1.2478
|532
|2006.01.25 23:00
|delete
|86
|0.10
|1.2389
|1.2144
|1.2533
|533
|2006.01.25 23:00
|delete
|87
|0.10
|1.2389
|1.2144
|1.2622
|534
|2006.01.25 23:00
|delete
|88
|0.10
|1.2144
|1.2389
|1.2055
|535
|2006.01.25 23:00
|delete
|89
|0.10
|1.2144
|1.2389
|1.2000
|536
|2006.01.25 23:01
|delete
|90
|0.10
|1.2144
|1.2389
|1.1911
|537
|2006.01.26 01:00
|buy stop
|91
|0.10
|1.2387
|1.2142
|1.2476
|538
|2006.01.26 01:00
|buy stop
|92
|0.10
|1.2387
|1.2142
|1.2531
|539
|2006.01.26 01:00
|buy stop
|93
|0.10
|1.2387
|1.2142
|1.2620
|540
|2006.01.26 01:01
|sell stop
|94
|0.10
|1.2142
|1.2387
|1.2053
|541
|2006.01.26 01:01
|sell stop
|95
|0.10
|1.2142
|1.2387
|1.1998
|542
|2006.01.26 01:02
|sell stop
|96
|0.10
|1.2142
|1.2387
|1.1909
|543
|2006.01.26 23:00
|delete
|91
|0.10
|1.2387
|1.2142
|1.2476
|544
|2006.01.26 23:00
|delete
|92
|0.10
|1.2387
|1.2142
|1.2531
|545
|2006.01.26 23:01
|delete
|93
|0.10
|1.2387
|1.2142
|1.2620
|546
|2006.01.26 23:01
|delete
|94
|0.10
|1.2142
|1.2387
|1.2053
|547
|2006.01.26 23:02
|delete
|95
|0.10
|1.2142
|1.2387
|1.1998
|548
|2006.01.26 23:03
|delete
|96
|0.10
|1.2142
|1.2387
|1.1909
|549
|2006.01.27 01:00
|buy stop
|97
|0.10
|1.2362
|1.2117
|1.2451
|550
|2006.01.27 01:01
|buy stop
|98
|0.10
|1.2362
|1.2117
|1.2506
|551
|2006.01.27 01:01
|buy stop
|99
|0.10
|1.2362
|1.2117
|1.2595
|552
|2006.01.27 01:01
|sell stop
|100
|0.10
|1.2117
|1.2362
|1.2028
|553
|2006.01.27 01:01
|sell stop
|101
|0.10
|1.2117
|1.2362
|1.1973
|554
|2006.01.27 01:01
|sell stop
|102
|0.10
|1.2117
|1.2362
|1.1884
|555
|2006.01.27 16:12
|sell
|100
|0.10
|1.2117
|1.2362
|1.2028
|556
|2006.01.27 16:12
|sell
|101
|0.10
|1.2117
|1.2362
|1.1973
|557
|2006.01.27 16:12
|sell
|102
|0.10
|1.2117
|1.2362
|1.1884
|558
|2006.01.27 16:12
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2215
|1.2028
|559
|2006.01.27 16:12
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2215
|1.1973
|560
|2006.01.27 16:12
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2215
|1.1884
|561
|2006.01.27 16:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2213
|1.2028
|562
|2006.01.27 16:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2213
|1.1973
|563
|2006.01.27 16:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2213
|1.1884
|564
|2006.01.27 17:25
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2209
|1.2028
|565
|2006.01.27 17:25
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2209
|1.1973
|566
|2006.01.27 17:25
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2209
|1.1884
|567
|2006.01.27 18:11
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2205
|1.2028
|568
|2006.01.27 18:11
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2205
|1.1973
|569
|2006.01.27 18:11
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2205
|1.1884
|570
|2006.01.27 18:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2204
|1.2028
|571
|2006.01.27 18:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2204
|1.1973
|572
|2006.01.27 18:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2204
|1.1884
|573
|2006.01.27 18:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2202
|1.2028
|574
|2006.01.27 18:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2202
|1.1973
|575
|2006.01.27 18:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2202
|1.1884
|576
|2006.01.27 18:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2201
|1.2028
|577
|2006.01.27 18:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2201
|1.1973
|578
|2006.01.27 18:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2201
|1.1884
|579
|2006.01.27 19:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2199
|1.2028
|580
|2006.01.27 19:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2199
|1.1973
|581
|2006.01.27 19:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2199
|1.1884
|582
|2006.01.27 19:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2198
|1.2028
|583
|2006.01.27 19:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2198
|1.1973
|584
|2006.01.27 19:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2198
|1.1884
|585
|2006.01.27 19:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2197
|1.2028
|586
|2006.01.27 19:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2197
|1.1973
|587
|2006.01.27 19:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2197
|1.1884
|588
|2006.01.27 19:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2196
|1.2028
|589
|2006.01.27 19:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2196
|1.1973
|590
|2006.01.27 19:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2196
|1.1884
|591
|2006.01.27 20:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2194
|1.2028
|592
|2006.01.27 20:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2194
|1.1973
|593
|2006.01.27 20:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2194
|1.1884
|594
|2006.01.27 20:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2193
|1.2028
|595
|2006.01.27 20:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2193
|1.1973
|596
|2006.01.27 20:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2193
|1.1884
|597
|2006.01.27 20:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2192
|1.2028
|598
|2006.01.27 20:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2192
|1.1973
|599
|2006.01.27 20:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2192
|1.1884
|600
|2006.01.29 23:00
|delete
|97
|0.10
|1.2362
|1.2117
|1.2451
|601
|2006.01.29 23:01
|delete
|98
|0.10
|1.2362
|1.2117
|1.2506
|602
|2006.01.29 23:01
|delete
|99
|0.10
|1.2362
|1.2117
|1.2595
|603
|2006.01.29 23:01
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2191
|1.2028
|604
|2006.01.29 23:01
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2191
|1.1973
|605
|2006.01.29 23:01
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2191
|1.1884
|606
|2006.01.29 23:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2190
|1.2028
|607
|2006.01.29 23:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2190
|1.1973
|608
|2006.01.29 23:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2190
|1.1884
|609
|2006.01.29 23:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2189
|1.2028
|610
|2006.01.29 23:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2189
|1.1973
|611
|2006.01.29 23:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2189
|1.1884
|612
|2006.01.29 23:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2187
|1.2028
|613
|2006.01.29 23:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2187
|1.1973
|614
|2006.01.29 23:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2187
|1.1884
|615
|2006.01.30 00:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2186
|1.2028
|616
|2006.01.30 00:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2186
|1.1973
|617
|2006.01.30 00:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2186
|1.1884
|618
|2006.01.30 00:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2185
|1.2028
|619
|2006.01.30 00:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2185
|1.1973
|620
|2006.01.30 00:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2185
|1.1884
|621
|2006.01.30 00:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2184
|1.2028
|622
|2006.01.30 00:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2184
|1.1973
|623
|2006.01.30 00:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2184
|1.1884
|624
|2006.01.30 00:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2182
|1.2028
|625
|2006.01.30 00:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2182
|1.1973
|626
|2006.01.30 00:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2182
|1.1884
|627
|2006.01.30 01:00
|buy stop
|103
|0.10
|1.2303
|1.2060
|1.2392
|628
|2006.01.30 01:00
|buy stop
|104
|0.10
|1.2303
|1.2060
|1.2447
|629
|2006.01.30 01:00
|buy stop
|105
|0.10
|1.2303
|1.2060
|1.2536
|630
|2006.01.30 01:02
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2181
|1.2028
|631
|2006.01.30 01:02
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2181
|1.1973
|632
|2006.01.30 01:02
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2181
|1.1884
|633
|2006.01.30 01:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2180
|1.2028
|634
|2006.01.30 01:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2180
|1.1973
|635
|2006.01.30 01:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2180
|1.1884
|636
|2006.01.30 01:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2179
|1.2028
|637
|2006.01.30 01:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2179
|1.1973
|638
|2006.01.30 01:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2179
|1.1884
|639
|2006.01.30 01:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2178
|1.2028
|640
|2006.01.30 01:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2178
|1.1973
|641
|2006.01.30 01:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2178
|1.1884
|642
|2006.01.30 02:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2177
|1.2028
|643
|2006.01.30 02:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2177
|1.1973
|644
|2006.01.30 02:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2177
|1.1884
|645
|2006.01.30 02:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2176
|1.2028
|646
|2006.01.30 02:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2176
|1.1973
|647
|2006.01.30 02:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2176
|1.1884
|648
|2006.01.30 02:16
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2175
|1.2028
|649
|2006.01.30 02:16
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2175
|1.1973
|650
|2006.01.30 02:16
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2175
|1.1884
|651
|2006.01.30 02:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2174
|1.2028
|652
|2006.01.30 02:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2174
|1.1973
|653
|2006.01.30 02:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2174
|1.1884
|654
|2006.01.30 02:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2173
|1.2028
|655
|2006.01.30 02:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2173
|1.1973
|656
|2006.01.30 02:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2173
|1.1884
|657
|2006.01.30 03:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2172
|1.2028
|658
|2006.01.30 03:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2172
|1.1973
|659
|2006.01.30 03:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2172
|1.1884
|660
|2006.01.30 03:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2171
|1.2028
|661
|2006.01.30 03:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2171
|1.1973
|662
|2006.01.30 03:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2171
|1.1884
|663
|2006.01.30 03:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2170
|1.2028
|664
|2006.01.30 03:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2170
|1.1973
|665
|2006.01.30 03:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2170
|1.1884
|666
|2006.01.30 03:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2169
|1.2028
|667
|2006.01.30 03:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2169
|1.1973
|668
|2006.01.30 03:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2169
|1.1884
|669
|2006.01.30 04:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2168
|1.2028
|670
|2006.01.30 04:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2168
|1.1973
|671
|2006.01.30 04:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2168
|1.1884
|672
|2006.01.30 04:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2166
|1.2028
|673
|2006.01.30 04:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2166
|1.1973
|674
|2006.01.30 04:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2166
|1.1884
|675
|2006.01.30 04:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2165
|1.2028
|676
|2006.01.30 04:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2165
|1.1973
|677
|2006.01.30 04:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2165
|1.1884
|678
|2006.01.30 04:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2164
|1.2028
|679
|2006.01.30 04:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2164
|1.1973
|680
|2006.01.30 04:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2164
|1.1884
|681
|2006.01.30 05:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2163
|1.2028
|682
|2006.01.30 05:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2163
|1.1973
|683
|2006.01.30 05:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2163
|1.1884
|684
|2006.01.30 05:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2162
|1.2028
|685
|2006.01.30 05:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2162
|1.1973
|686
|2006.01.30 05:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2162
|1.1884
|687
|2006.01.30 05:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2161
|1.2028
|688
|2006.01.30 05:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2161
|1.1973
|689
|2006.01.30 05:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2161
|1.1884
|690
|2006.01.30 05:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2160
|1.2028
|691
|2006.01.30 05:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2160
|1.1973
|692
|2006.01.30 05:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2160
|1.1884
|693
|2006.01.30 06:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2159
|1.2028
|694
|2006.01.30 06:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2159
|1.1973
|695
|2006.01.30 06:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2159
|1.1884
|696
|2006.01.30 06:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2158
|1.2028
|697
|2006.01.30 06:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2158
|1.1973
|698
|2006.01.30 06:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2158
|1.1884
|699
|2006.01.30 06:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2157
|1.2028
|700
|2006.01.30 06:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2157
|1.1973
|701
|2006.01.30 06:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2157
|1.1884
|702
|2006.01.30 07:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2156
|1.2028
|703
|2006.01.30 07:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2156
|1.1973
|704
|2006.01.30 07:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2156
|1.1884
|705
|2006.01.30 07:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2155
|1.2028
|706
|2006.01.30 07:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2155
|1.1973
|707
|2006.01.30 07:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2155
|1.1884
|708
|2006.01.30 08:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2154
|1.2028
|709
|2006.01.30 08:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2154
|1.1973
|710
|2006.01.30 08:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2154
|1.1884
|711
|2006.01.30 08:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2153
|1.2028
|712
|2006.01.30 08:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2153
|1.1973
|713
|2006.01.30 08:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2153
|1.1884
|714
|2006.01.30 08:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2152
|1.2028
|715
|2006.01.30 08:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2152
|1.1973
|716
|2006.01.30 08:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2152
|1.1884
|717
|2006.01.30 08:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2151
|1.2028
|718
|2006.01.30 08:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2151
|1.1973
|719
|2006.01.30 08:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2151
|1.1884
|720
|2006.01.30 09:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2150
|1.2028
|721
|2006.01.30 09:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2150
|1.1973
|722
|2006.01.30 09:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2150
|1.1884
|723
|2006.01.30 09:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2149
|1.2028
|724
|2006.01.30 09:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2149
|1.1973
|725
|2006.01.30 09:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2149
|1.1884
|726
|2006.01.30 09:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2148
|1.2028
|727
|2006.01.30 09:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2148
|1.1973
|728
|2006.01.30 09:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2148
|1.1884
|729
|2006.01.30 10:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2147
|1.2028
|730
|2006.01.30 10:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2147
|1.1973
|731
|2006.01.30 10:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2147
|1.1884
|732
|2006.01.30 10:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2146
|1.2028
|733
|2006.01.30 10:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2146
|1.1973
|734
|2006.01.30 10:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2146
|1.1884
|735
|2006.01.30 10:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2145
|1.2028
|736
|2006.01.30 10:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2145
|1.1973
|737
|2006.01.30 10:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2145
|1.1884
|738
|2006.01.30 11:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2144
|1.2028
|739
|2006.01.30 11:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2144
|1.1973
|740
|2006.01.30 11:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2144
|1.1884
|741
|2006.01.30 11:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2143
|1.2028
|742
|2006.01.30 11:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2143
|1.1973
|743
|2006.01.30 11:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2143
|1.1884
|744
|2006.01.30 11:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2142
|1.2028
|745
|2006.01.30 11:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2142
|1.1973
|746
|2006.01.30 11:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2142
|1.1884
|747
|2006.01.30 11:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2141
|1.2028
|748
|2006.01.30 11:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2141
|1.1973
|749
|2006.01.30 11:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2141
|1.1884
|750
|2006.01.30 12:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2140
|1.2028
|751
|2006.01.30 12:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2140
|1.1973
|752
|2006.01.30 12:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2140
|1.1884
|753
|2006.01.30 12:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2139
|1.2028
|754
|2006.01.30 12:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2139
|1.1973
|755
|2006.01.30 12:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2139
|1.1884
|756
|2006.01.30 12:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2138
|1.2028
|757
|2006.01.30 12:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2138
|1.1973
|758
|2006.01.30 12:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2138
|1.1884
|759
|2006.01.30 13:06
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2137
|1.2028
|760
|2006.01.30 13:06
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2137
|1.1973
|761
|2006.01.30 13:06
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2137
|1.1884
|762
|2006.01.30 13:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2136
|1.2028
|763
|2006.01.30 13:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2136
|1.1973
|764
|2006.01.30 13:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2136
|1.1884
|765
|2006.01.30 13:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2135
|1.2028
|766
|2006.01.30 13:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2135
|1.1973
|767
|2006.01.30 13:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2135
|1.1884
|768
|2006.01.30 14:01
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2134
|1.2028
|769
|2006.01.30 14:01
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2134
|1.1973
|770
|2006.01.30 14:01
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2134
|1.1884
|771
|2006.01.30 14:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2133
|1.2028
|772
|2006.01.30 14:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2133
|1.1973
|773
|2006.01.30 14:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2133
|1.1884
|774
|2006.01.30 15:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2132
|1.2028
|775
|2006.01.30 15:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2132
|1.1973
|776
|2006.01.30 15:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2132
|1.1884
|777
|2006.01.30 15:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2131
|1.2028
|778
|2006.01.30 15:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2131
|1.1973
|779
|2006.01.30 15:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2131
|1.1884
|780
|2006.01.30 15:50
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2130
|1.2028
|781
|2006.01.30 15:50
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2130
|1.1973
|782
|2006.01.30 15:50
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2130
|1.1884
|783
|2006.01.30 16:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2129
|1.2028
|784
|2006.01.30 16:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2129
|1.1973
|785
|2006.01.30 16:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2129
|1.1884
|786
|2006.01.30 16:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2128
|1.2028
|787
|2006.01.30 16:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2128
|1.1973
|788
|2006.01.30 16:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2128
|1.1884
|789
|2006.01.30 17:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2127
|1.2028
|790
|2006.01.30 17:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2127
|1.1973
|791
|2006.01.30 17:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2127
|1.1884
|792
|2006.01.30 17:43
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2126
|1.2028
|793
|2006.01.30 17:43
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2126
|1.1973
|794
|2006.01.30 17:43
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2126
|1.1884
|795
|2006.01.30 18:01
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2125
|1.2028
|796
|2006.01.30 18:01
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2125
|1.1973
|797
|2006.01.30 18:01
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2125
|1.1884
|798
|2006.01.30 18:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2124
|1.2028
|799
|2006.01.30 18:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2124
|1.1973
|800
|2006.01.30 18:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2124
|1.1884
|801
|2006.01.30 18:52
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2123
|1.2028
|802
|2006.01.30 18:52
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2123
|1.1973
|803
|2006.01.30 18:52
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2123
|1.1884
|804
|2006.01.30 19:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2122
|1.2028
|805
|2006.01.30 19:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2122
|1.1973
|806
|2006.01.30 19:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2122
|1.1884
|807
|2006.01.30 19:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2121
|1.2028
|808
|2006.01.30 19:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2121
|1.1973
|809
|2006.01.30 19:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2121
|1.1884
|810
|2006.01.30 20:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2120
|1.2028
|811
|2006.01.30 20:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2120
|1.1973
|812
|2006.01.30 20:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2120
|1.1884
|813
|2006.01.30 20:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2119
|1.2028
|814
|2006.01.30 20:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2119
|1.1973
|815
|2006.01.30 20:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2119
|1.1884
|816
|2006.01.30 21:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2118
|1.2028
|817
|2006.01.30 21:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2118
|1.1973
|818
|2006.01.30 21:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2118
|1.1884
|819
|2006.01.30 22:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2028
|820
|2006.01.30 22:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.1973
|821
|2006.01.30 22:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.1884
|822
|2006.01.30 22:45
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2116
|1.2028
|823
|2006.01.30 22:45
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2116
|1.1973
|824
|2006.01.30 22:45
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2116
|1.1884
|825
|2006.01.30 23:00
|delete
|103
|0.10
|1.2303
|1.2060
|1.2392
|826
|2006.01.30 23:00
|delete
|105
|0.10
|1.2303
|1.2060
|1.2536
|827
|2006.01.30 23:00
|delete
|104
|0.10
|1.2303
|1.2060
|1.2447
|828
|2006.01.30 23:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2115
|1.2028
|829
|2006.01.30 23:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2115
|1.1973
|830
|2006.01.30 23:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2115
|1.1884
|831
|2006.01.31 00:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2114
|1.2028
|832
|2006.01.31 00:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2114
|1.1973
|833
|2006.01.31 00:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2114
|1.1884
|834
|2006.01.31 00:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2113
|1.2028
|835
|2006.01.31 00:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2113
|1.1973
|836
|2006.01.31 00:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2113
|1.1884
|837
|2006.01.31 01:00
|buy stop
|106
|0.10
|1.2234
|1.1991
|1.2323
|838
|2006.01.31 01:00
|buy stop
|107
|0.10
|1.2234
|1.1991
|1.2378
|839
|2006.01.31 01:00
|buy stop
|108
|0.10
|1.2234
|1.1991
|1.2467
|840
|2006.01.31 01:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2112
|1.2028
|841
|2006.01.31 01:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2112
|1.1973
|842
|2006.01.31 01:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2112
|1.1884
|843
|2006.01.31 02:00
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2111
|1.2028
|844
|2006.01.31 02:00
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2111
|1.1973
|845
|2006.01.31 02:00
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2111
|1.1884
|846
|2006.01.31 03:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2110
|1.2028
|847
|2006.01.31 03:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2110
|1.1973
|848
|2006.01.31 03:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2110
|1.1884
|849
|2006.01.31 05:15
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2109
|1.2028
|850
|2006.01.31 05:15
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2109
|1.1973
|851
|2006.01.31 05:15
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2109
|1.1884
|852
|2006.01.31 06:30
|modify
|100
|0.10
|1.2117
|1.2108
|1.2028
|853
|2006.01.31 06:30
|modify
|101
|0.10
|1.2117
|1.2108
|1.1973
|854
|2006.01.31 06:30
|modify
|102
|0.10
|1.2117
|1.2108
|1.1884
|855
|2006.01.31 07:45
|s/l
|100
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2028
|0.90
|10016.40
|856
|2006.01.31 07:45
|s/l
|101
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.1973
|0.90
|10017.30
|857
|2006.01.31 07:45
|s/l
|102
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.1884
|0.90
|10018.20
|858
|2006.01.31 07:45
|sell stop
|109
|0.10
|1.1987
|1.2229
|1.1898
|859
|2006.01.31 07:45
|sell stop
|110
|0.10
|1.1987
|1.2229
|1.1843
|860
|2006.01.31 07:45
|sell stop
|111
|0.10
|1.1987
|1.2229
|1.1754
|861
|2006.01.31 23:00
|delete
|106
|0.10
|1.2234
|1.1991
|1.2323
|862
|2006.01.31 23:00
|delete
|107
|0.10
|1.2234
|1.1991
|1.2378
|863
|2006.01.31 23:00
|delete
|108
|0.10
|1.2234
|1.1991
|1.2467
|864
|2006.01.31 23:02
|delete
|109
|0.10
|1.1987
|1.2229
|1.1898
|865
|2006.01.31 23:02
|delete
|110
|0.10
|1.1987
|1.2229
|1.1843
|866
|2006.01.31 23:02
|delete
|111
|0.10
|1.1987
|1.2229
|1.1754
|867
|2006.02.01 01:00
|buy stop
|112
|0.10
|1.2248
|1.2005
|1.2337
|868
|2006.02.01 01:00
|buy stop
|113
|0.10
|1.2248
|1.2005
|1.2392
|869
|2006.02.01 01:01
|buy stop
|114
|0.10
|1.2248
|1.2005
|1.2481
|870
|2006.02.01 01:01
|sell stop
|115
|0.10
|1.2005
|1.2248
|1.1916
|871
|2006.02.01 01:01
|sell stop
|116
|0.10
|1.2005
|1.2248
|1.1861
|872
|2006.02.01 01:03
|sell stop
|117
|0.10
|1.2005
|1.2248
|1.1772
|873
|2006.02.01 23:00
|delete
|112
|0.10
|1.2248
|1.2005
|1.2337
|874
|2006.02.01 23:00
|delete
|113
|0.10
|1.2248
|1.2005
|1.2392
|875
|2006.02.01 23:00
|delete
|114
|0.10
|1.2248
|1.2005
|1.2481
|876
|2006.02.01 23:01
|delete
|115
|0.10
|1.2005
|1.2248
|1.1916
|877
|2006.02.01 23:01
|delete
|116
|0.10
|1.2005
|1.2248
|1.1861
|878
|2006.02.01 23:02
|delete
|117
|0.10
|1.2005
|1.2248
|1.1772
|879
|2006.02.02 01:00
|buy stop
|118
|0.10
|1.2223
|1.1981
|1.2312
|880
|2006.02.02 01:00
|buy stop
|119
|0.10
|1.2223
|1.1981
|1.2367
|881
|2006.02.02 01:00
|buy stop
|120
|0.10
|1.2223
|1.1981
|1.2456
|882
|2006.02.02 01:00
|sell stop
|121
|0.10
|1.1981
|1.2223
|1.1892
|883
|2006.02.02 01:00
|sell stop
|122
|0.10
|1.1981
|1.2223
|1.1837
|884
|2006.02.02 01:01
|sell stop
|123
|0.10
|1.1981
|1.2223
|1.1748
|885
|2006.02.02 23:00
|delete
|118
|0.10
|1.2223
|1.1981
|1.2312
|886
|2006.02.02 23:01
|delete
|119
|0.10
|1.2223
|1.1981
|1.2367
|887
|2006.02.02 23:02
|delete
|120
|0.10
|1.2223
|1.1981
|1.2456
|888
|2006.02.02 23:03
|delete
|121
|0.10
|1.1981
|1.2223
|1.1892
|889
|2006.02.02 23:04
|delete
|122
|0.10
|1.1981
|1.2223
|1.1837
|890
|2006.02.02 23:04
|delete
|123
|0.10
|1.1981
|1.2223
|1.1748
|891
|2006.02.03 01:00
|buy stop
|124
|0.10
|1.2207
|1.1965
|1.2296
|892
|2006.02.03 01:00
|buy stop
|125
|0.10
|1.2207
|1.1965
|1.2351
|893
|2006.02.03 01:00
|buy stop
|126
|0.10
|1.2207
|1.1965
|1.2440
|894
|2006.02.03 01:00
|sell stop
|127
|0.10
|1.1965
|1.2207
|1.1876
|895
|2006.02.03 01:01
|sell stop
|128
|0.10
|1.1965
|1.2207
|1.1821
|896
|2006.02.03 01:01
|sell stop
|129
|0.10
|1.1965
|1.2207
|1.1732
|897
|2006.02.05 23:00
|delete
|124
|0.10
|1.2207
|1.1965
|1.2296
|898
|2006.02.05 23:01
|delete
|125
|0.10
|1.2207
|1.1965
|1.2351
|899
|2006.02.05 23:07
|delete
|126
|0.10
|1.2207
|1.1965
|1.2440
|900
|2006.02.05 23:07
|delete
|127
|0.10
|1.1965
|1.2207
|1.1876
|901
|2006.02.05 23:09
|delete
|128
|0.10
|1.1965
|1.2207
|1.1821
|902
|2006.02.05 23:11
|delete
|129
|0.10
|1.1965
|1.2207
|1.1732
|903
|2006.02.06 01:00
|buy stop
|130
|0.10
|1.2175
|1.1934
|1.2264
|904
|2006.02.06 01:02
|buy stop
|131
|0.10
|1.2175
|1.1934
|1.2319
|905
|2006.02.06 01:03
|buy stop
|132
|0.10
|1.2175
|1.1934
|1.2408
|906
|2006.02.06 01:04
|sell stop
|133
|0.10
|1.1934
|1.2175
|1.1845
|907
|2006.02.06 01:05
|sell stop
|134
|0.10
|1.1934
|1.2175
|1.1790
|908
|2006.02.06 01:09
|sell stop
|135
|0.10
|1.1934
|1.2175
|1.1701
|909
|2006.02.06 23:00
|delete
|130
|0.10
|1.2175
|1.1934
|1.2264
|910
|2006.02.06 23:00
|delete
|131
|0.10
|1.2175
|1.1934
|1.2319
|911
|2006.02.06 23:00
|delete
|132
|0.10
|1.2175
|1.1934
|1.2408
|912
|2006.02.06 23:00
|delete
|133
|0.10
|1.1934
|1.2175
|1.1845
|913
|2006.02.06 23:01
|delete
|134
|0.10
|1.1934
|1.2175
|1.1790
|914
|2006.02.06 23:01
|delete
|135
|0.10
|1.1934
|1.2175
|1.1701
|915
|2006.02.07 01:00
|buy stop
|136
|0.10
|1.2118
|1.1878
|1.2207
|916
|2006.02.07 01:01
|buy stop
|137
|0.10
|1.2118
|1.1878
|1.2262
|917
|2006.02.07 01:02
|buy stop
|138
|0.10
|1.2118
|1.1878
|1.2351
|918
|2006.02.07 01:03
|sell stop
|139
|0.10
|1.1878
|1.2118
|1.1789
|919
|2006.02.07 01:05
|sell stop
|140
|0.10
|1.1878
|1.2118
|1.1734
|920
|2006.02.07 01:06
|sell stop
|141
|0.10
|1.1878
|1.2118
|1.1645
|921
|2006.02.07 23:00
|delete
|136
|0.10
|1.2118
|1.1878
|1.2207
|922
|2006.02.07 23:00
|delete
|137
|0.10
|1.2118
|1.1878
|1.2262
|923
|2006.02.07 23:01
|delete
|138
|0.10
|1.2118
|1.1878
|1.2351
|924
|2006.02.07 23:01
|delete
|139
|0.10
|1.1878
|1.2118
|1.1789
|925
|2006.02.07 23:02
|delete
|140
|0.10
|1.1878
|1.2118
|1.1734
|926
|2006.02.07 23:03
|delete
|141
|0.10
|1.1878
|1.2118
|1.1645
|927
|2006.02.08 01:00
|buy stop
|142
|0.10
|1.2102
|1.1863
|1.2191
|928
|2006.02.08 01:00
|buy stop
|143
|0.10
|1.2102
|1.1863
|1.2246
|929
|2006.02.08 01:01
|buy stop
|144
|0.10
|1.2102
|1.1863
|1.2335
|930
|2006.02.08 01:01
|sell stop
|145
|0.10
|1.1863
|1.2102
|1.1774
|931
|2006.02.08 01:02
|sell stop
|146
|0.10
|1.1863
|1.2102
|1.1719
|932
|2006.02.08 01:04
|sell stop
|147
|0.10
|1.1863
|1.2102
|1.1630
|933
|2006.02.08 23:00
|delete
|142
|0.10
|1.2102
|1.1863
|1.2191
|934
|2006.02.08 23:00
|delete
|143
|0.10
|1.2102
|1.1863
|1.2246
|935
|2006.02.08 23:00
|delete
|144
|0.10
|1.2102
|1.1863
|1.2335
|936
|2006.02.08 23:01
|delete
|145
|0.10
|1.1863
|1.2102
|1.1774
|937
|2006.02.08 23:04
|delete
|146
|0.10
|1.1863
|1.2102
|1.1719
|938
|2006.02.08 23:05
|delete
|147
|0.10
|1.1863
|1.2102
|1.1630
|939
|2006.02.09 01:00
|buy stop
|148
|0.10
|1.2085
|1.1846
|1.2174
|940
|2006.02.09 01:00
|buy stop
|149
|0.10
|1.2085
|1.1846
|1.2229
|941
|2006.02.09 01:00
|buy stop
|150
|0.10
|1.2085
|1.1846
|1.2318
|942
|2006.02.09 01:01
|sell stop
|151
|0.10
|1.1846
|1.2085
|1.1757
|943
|2006.02.09 01:01
|sell stop
|152
|0.10
|1.1846
|1.2085
|1.1702
|944
|2006.02.09 01:01
|sell stop
|153
|0.10
|1.1846
|1.2085
|1.1613
|945
|2006.02.09 23:00
|delete
|148
|0.10
|1.2085
|1.1846
|1.2174
|946
|2006.02.09 23:02
|delete
|149
|0.10
|1.2085
|1.1846
|1.2229
|947
|2006.02.09 23:04
|delete
|150
|0.10
|1.2085
|1.1846
|1.2318
|948
|2006.02.09 23:04
|delete
|151
|0.10
|1.1846
|1.2085
|1.1757
|949
|2006.02.09 23:05
|delete
|152
|0.10
|1.1846
|1.2085
|1.1702
|950
|2006.02.09 23:09
|delete
|153
|0.10
|1.1846
|1.2085
|1.1613
|951
|2006.02.10 01:00
|buy stop
|154
|0.10
|1.2092
|1.1852
|1.2181
|952
|2006.02.10 01:00
|buy stop
|155
|0.10
|1.2092
|1.1852
|1.2236
|953
|2006.02.10 01:01
|buy stop
|156
|0.10
|1.2092
|1.1852
|1.2325
|954
|2006.02.10 01:02
|sell stop
|157
|0.10
|1.1852
|1.2092
|1.1763
|955
|2006.02.10 01:02
|sell stop
|158
|0.10
|1.1852
|1.2092
|1.1708
|956
|2006.02.10 01:02
|sell stop
|159
|0.10
|1.1852
|1.2092
|1.1619
|957
|2006.02.12 23:00
|delete
|154
|0.10
|1.2092
|1.1852
|1.2181
|958
|2006.02.12 23:00
|delete
|155
|0.10
|1.2092
|1.1852
|1.2236
|959
|2006.02.12 23:01
|delete
|156
|0.10
|1.2092
|1.1852
|1.2325
|960
|2006.02.12 23:02
|delete
|157
|0.10
|1.1852
|1.2092
|1.1763
|961
|2006.02.12 23:02
|delete
|158
|0.10
|1.1852
|1.2092
|1.1708
|962
|2006.02.12 23:02
|delete
|159
|0.10
|1.1852
|1.2092
|1.1619
|963
|2006.02.13 01:00
|buy stop
|160
|0.10
|1.2072
|1.1833
|1.2161
|964
|2006.02.13 01:00
|buy stop
|161
|0.10
|1.2072
|1.1833
|1.2216
|965
|2006.02.13 01:00
|buy stop
|162
|0.10
|1.2072
|1.1833
|1.2305
|966
|2006.02.13 01:00
|sell stop
|163
|0.10
|1.1833
|1.2072
|1.1744
|967
|2006.02.13 01:00
|sell stop
|164
|0.10
|1.1833
|1.2072
|1.1689
|968
|2006.02.13 01:00
|sell stop
|165
|0.10
|1.1833
|1.2072
|1.1600
|969
|2006.02.13 23:00
|delete
|160
|0.10
|1.2072
|1.1833
|1.2161
|970
|2006.02.13 23:00
|delete
|161
|0.10
|1.2072
|1.1833
|1.2216
|971
|2006.02.13 23:04
|delete
|162
|0.10
|1.2072
|1.1833
|1.2305
|972
|2006.02.13 23:05
|delete
|163
|0.10
|1.1833
|1.2072
|1.1744
|973
|2006.02.13 23:05
|delete
|164
|0.10
|1.1833
|1.2072
|1.1689
|974
|2006.02.13 23:05
|delete
|165
|0.10
|1.1833
|1.2072
|1.1600
|975
|2006.02.14 01:00
|buy stop
|166
|0.10
|1.2032
|1.1794
|1.2121
|976
|2006.02.14 01:00
|buy stop
|167
|0.10
|1.2033
|1.1794
|1.2177
|977
|2006.02.14 01:04
|buy stop
|168
|0.10
|1.2032
|1.1794
|1.2265
|978
|2006.02.14 01:05
|sell stop
|169
|0.10
|1.1794
|1.2033
|1.1705
|979
|2006.02.14 01:06
|sell stop
|170
|0.10
|1.1794
|1.2032
|1.1650
|980
|2006.02.14 01:07
|sell stop
|171
|0.10
|1.1794
|1.2032
|1.1561
|981
|2006.02.14 23:00
|delete
|166
|0.10
|1.2032
|1.1794
|1.2121
|982
|2006.02.14 23:00
|delete
|167
|0.10
|1.2033
|1.1794
|1.2177
|983
|2006.02.14 23:02
|delete
|168
|0.10
|1.2032
|1.1794
|1.2265
|984
|2006.02.14 23:04
|delete
|169
|0.10
|1.1794
|1.2033
|1.1705
|985
|2006.02.14 23:04
|delete
|170
|0.10
|1.1794
|1.2032
|1.1650
|986
|2006.02.14 23:05
|delete
|171
|0.10
|1.1794
|1.2032
|1.1561
|987
|2006.02.15 01:00
|buy stop
|172
|0.10
|1.2027
|1.1788
|1.2116
|988
|2006.02.15 01:00
|buy stop
|173
|0.10
|1.2027
|1.1788
|1.2171
|989
|2006.02.15 01:00
|buy stop
|174
|0.10
|1.2027
|1.1788
|1.2260
|990
|2006.02.15 01:05
|sell stop
|175
|0.10
|1.1788
|1.2027
|1.1699
|991
|2006.02.15 01:05
|sell stop
|176
|0.10
|1.1788
|1.2027
|1.1644
|992
|2006.02.15 01:05
|sell stop
|177
|0.10
|1.1788
|1.2027
|1.1555
|993
|2006.02.15 23:00
|delete
|172
|0.10
|1.2027
|1.1788
|1.2116
|994
|2006.02.15 23:00
|delete
|173
|0.10
|1.2027
|1.1788
|1.2171
|995
|2006.02.15 23:01
|delete
|174
|0.10
|1.2027
|1.1788
|1.2260
|996
|2006.02.15 23:01
|delete
|175
|0.10
|1.1788
|1.2027
|1.1699
|997
|2006.02.15 23:02
|delete
|176
|0.10
|1.1788
|1.2027
|1.1644
|998
|2006.02.15 23:03
|delete
|177
|0.10
|1.1788
|1.2027
|1.1555
|999
|2006.02.16 01:00
|buy stop
|178
|0.10
|1.2020
|1.1782
|1.2109
|1000
|2006.02.16 01:00
|buy stop
|179
|0.10
|1.2020
|1.1782
|1.2164
|1001
|2006.02.16 01:01
|buy stop
|180
|0.10
|1.2020
|1.1782
|1.2253
|1002
|2006.02.16 01:04
|sell stop
|181
|0.10
|1.1782
|1.2020
|1.1693
|1003
|2006.02.16 01:05
|sell stop
|182
|0.10
|1.1782
|1.2020
|1.1638
|1004
|2006.02.16 01:06
|sell stop
|183
|0.10
|1.1782
|1.2020
|1.1549
|1005
|2006.02.16 23:00
|delete
|178
|0.10
|1.2020
|1.1782
|1.2109
|1006
|2006.02.16 23:00
|delete
|179
|0.10
|1.2020
|1.1782
|1.2164
|1007
|2006.02.16 23:04
|delete
|180
|0.10
|1.2020
|1.1782
|1.2253
|1008
|2006.02.16 23:05
|delete
|181
|0.10
|1.1782
|1.2020
|1.1693
|1009
|2006.02.16 23:05
|delete
|182
|0.10
|1.1782
|1.2020
|1.1638
|1010
|2006.02.16 23:06
|delete
|183
|0.10
|1.1782
|1.2020
|1.1549
|1011
|2006.02.17 01:00
|buy stop
|184
|0.10
|1.2007
|1.1770
|1.2096
|1012
|2006.02.17 01:00
|buy stop
|185
|0.10
|1.2007
|1.1770
|1.2151
|1013
|2006.02.17 01:00
|buy stop
|186
|0.10
|1.2007
|1.1770
|1.2240
|1014
|2006.02.17 01:01
|sell stop
|187
|0.10
|1.1770
|1.2007
|1.1681
|1015
|2006.02.17 01:02
|sell stop
|188
|0.10
|1.1770
|1.2007
|1.1626
|1016
|2006.02.17 01:03
|sell stop
|189
|0.10
|1.1770
|1.2007
|1.1537
|1017
|2006.02.19 23:00
|delete
|184
|0.10
|1.2007
|1.1770
|1.2096
|1018
|2006.02.19 23:00
|delete
|185
|0.10
|1.2007
|1.1770
|1.2151
|1019
|2006.02.19 23:00
|delete
|186
|0.10
|1.2007
|1.1770
|1.2240
|1020
|2006.02.19 23:01
|delete
|187
|0.10
|1.1770
|1.2007
|1.1681
|1021
|2006.02.19 23:03
|delete
|188
|0.10
|1.1770
|1.2007
|1.1626
|1022
|2006.02.19 23:04
|delete
|189
|0.10
|1.1770
|1.2007
|1.1537
|1023
|2006.02.20 01:00
|buy stop
|190
|0.10
|1.2019
|1.1781
|1.2108
|1024
|2006.02.20 01:00
|buy stop
|191
|0.10
|1.2019
|1.1781
|1.2163
|1025
|2006.02.20 01:00
|buy stop
|192
|0.10
|1.2019
|1.1781
|1.2252
|1026
|2006.02.20 01:00
|sell stop
|193
|0.10
|1.1781
|1.2019
|1.1692
|1027
|2006.02.20 01:00
|sell stop
|194
|0.10
|1.1781
|1.2019
|1.1637
|1028
|2006.02.20 01:00
|sell stop
|195
|0.10
|1.1781
|1.2019
|1.1548
|1029
|2006.02.20 23:00
|delete
|190
|0.10
|1.2019
|1.1781
|1.2108
|1030
|2006.02.20 23:00
|delete
|191
|0.10
|1.2019
|1.1781
|1.2163
|1031
|2006.02.20 23:00
|delete
|192
|0.10
|1.2019
|1.1781
|1.2252
|1032
|2006.02.20 23:00
|delete
|193
|0.10
|1.1781
|1.2019
|1.1692
|1033
|2006.02.20 23:00
|delete
|194
|0.10
|1.1781
|1.2019
|1.1637
|1034
|2006.02.20 23:02
|delete
|195
|0.10
|1.1781
|1.2019
|1.1548
|1035
|2006.02.21 01:00
|buy stop
|196
|0.10
|1.2051
|1.1812
|1.2140
|1036
|2006.02.21 01:01
|buy stop
|197
|0.10
|1.2051
|1.1812
|1.2195
|1037
|2006.02.21 01:03
|buy stop
|198
|0.10
|1.2051
|1.1812
|1.2284
|1038
|2006.02.21 01:04
|sell stop
|199
|0.10
|1.1812
|1.2051
|1.1723
|1039
|2006.02.21 01:04
|sell stop
|200
|0.10
|1.1812
|1.2051
|1.1668
|1040
|2006.02.21 01:04
|sell stop
|201
|0.10
|1.1812
|1.2051
|1.1579
|1041
|2006.02.21 23:00
|delete
|196
|0.10
|1.2051
|1.1812
|1.2140
|1042
|2006.02.21 23:00
|delete
|197
|0.10
|1.2051
|1.1812
|1.2195
|1043
|2006.02.21 23:01
|delete
|198
|0.10
|1.2051
|1.1812
|1.2284
|1044
|2006.02.21 23:01
|delete
|199
|0.10
|1.1812
|1.2051
|1.1723
|1045
|2006.02.21 23:02
|delete
|200
|0.10
|1.1812
|1.2051
|1.1668
|1046
|2006.02.21 23:02
|delete
|201
|0.10
|1.1812
|1.2051
|1.1579
|1047
|2006.02.22 01:00
|buy stop
|202
|0.10
|1.2037
|1.1798
|1.2126
|1048
|2006.02.22 01:00
|buy stop
|203
|0.10
|1.2037
|1.1798
|1.2181
|1049
|2006.02.22 01:00
|buy stop
|204
|0.10
|1.2037
|1.1798
|1.2270
|1050
|2006.02.22 01:00
|sell stop
|205
|0.10
|1.1798
|1.2037
|1.1709
|1051
|2006.02.22 01:01
|sell stop
|206
|0.10
|1.1798
|1.2037
|1.1654
|1052
|2006.02.22 01:01
|sell stop
|207
|0.10
|1.1798
|1.2037
|1.1565
|1053
|2006.02.22 23:00
|delete
|202
|0.10
|1.2037
|1.1798
|1.2126
|1054
|2006.02.22 23:02
|delete
|203
|0.10
|1.2037
|1.1798
|1.2181
|1055
|2006.02.22 23:04
|delete
|204
|0.10
|1.2037
|1.1798
|1.2270
|1056
|2006.02.22 23:04
|delete
|205
|0.10
|1.1798
|1.2037
|1.1709
|1057
|2006.02.22 23:06
|delete
|206
|0.10
|1.1798
|1.2037
|1.1654
|1058
|2006.02.22 23:07
|delete
|207
|0.10
|1.1798
|1.2037
|1.1565
|1059
|2006.02.23 01:00
|buy stop
|208
|0.10
|1.2026
|1.1788
|1.2115
|1060
|2006.02.23 01:00
|buy stop
|209
|0.10
|1.2026
|1.1788
|1.2170
|1061
|2006.02.23 01:01
|buy stop
|210
|0.10
|1.2026
|1.1788
|1.2259
|1062
|2006.02.23 01:01
|sell stop
|211
|0.10
|1.1788
|1.2026
|1.1699
|1063
|2006.02.23 01:02
|sell stop
|212
|0.10
|1.1788
|1.2026
|1.1644
|1064
|2006.02.23 01:02
|sell stop
|213
|0.10
|1.1788
|1.2026
|1.1555
|1065
|2006.02.23 23:00
|delete
|208
|0.10
|1.2026
|1.1788
|1.2115
|1066
|2006.02.23 23:00
|delete
|209
|0.10
|1.2026
|1.1788
|1.2170
|1067
|2006.02.23 23:08
|delete
|210
|0.10
|1.2026
|1.1788
|1.2259
|1068
|2006.02.23 23:08
|delete
|211
|0.10
|1.1788
|1.2026
|1.1699
|1069
|2006.02.23 23:09
|delete
|212
|0.10
|1.1788
|1.2026
|1.1644
|1070
|2006.02.23 23:11
|delete
|213
|0.10
|1.1788
|1.2026
|1.1555
|1071
|2006.02.24 01:00
|buy stop
|214
|0.10
|1.2038
|1.1800
|1.2127
|1072
|2006.02.24 01:00
|buy stop
|215
|0.10
|1.2038
|1.1800
|1.2182
|1073
|2006.02.24 01:00
|buy stop
|216
|0.10
|1.2038
|1.1800
|1.2271
|1074
|2006.02.24 01:01
|sell stop
|217
|0.10
|1.1800
|1.2038
|1.1711
|1075
|2006.02.24 01:01
|sell stop
|218
|0.10
|1.1800
|1.2038
|1.1656
|1076
|2006.02.24 01:01
|sell stop
|219
|0.10
|1.1800
|1.2038
|1.1567
|1077
|2006.02.26 23:00
|delete
|214
|0.10
|1.2038
|1.1800
|1.2127
|1078
|2006.02.26 23:00
|delete
|215
|0.10
|1.2038
|1.1800
|1.2182
|1079
|2006.02.26 23:01
|delete
|216
|0.10
|1.2038
|1.1800
|1.2271
|1080
|2006.02.26 23:03
|delete
|217
|0.10
|1.1800
|1.2038
|1.1711
|1081
|2006.02.26 23:04
|delete
|218
|0.10
|1.1800
|1.2038
|1.1656
|1082
|2006.02.26 23:04
|delete
|219
|0.10
|1.1800
|1.2038
|1.1567
|1083
|2006.02.27 01:00
|buy stop
|220
|0.10
|1.2014
|1.1776
|1.2103
|1084
|2006.02.27 01:00
|buy stop
|221
|0.10
|1.2014
|1.1776
|1.2158
|1085
|2006.02.27 01:00
|buy stop
|222
|0.10
|1.2014
|1.1776
|1.2247
|1086
|2006.02.27 01:00
|sell stop
|223
|0.10
|1.1776
|1.2014
|1.1687
|1087
|2006.02.27 01:00
|sell stop
|224
|0.10
|1.1776
|1.2014
|1.1632
|1088
|2006.02.27 01:00
|sell stop
|225
|0.10
|1.1776
|1.2014
|1.1543
|1089
|2006.02.27 23:00
|delete
|220
|0.10
|1.2014
|1.1776
|1.2103
|1090
|2006.02.27 23:00
|delete
|221
|0.10
|1.2014
|1.1776
|1.2158
|1091
|2006.02.27 23:00
|delete
|222
|0.10
|1.2014
|1.1776
|1.2247
|1092
|2006.02.27 23:00
|delete
|223
|0.10
|1.1776
|1.2014
|1.1687
|1093
|2006.02.27 23:01
|delete
|224
|0.10
|1.1776
|1.2014
|1.1632
|1094
|2006.02.27 23:01
|delete
|225
|0.10
|1.1776
|1.2014
|1.1543
|1095
|2006.02.28 01:00
|buy stop
|226
|0.10
|1.1981
|1.1744
|1.2070
|1096
|2006.02.28 01:01
|buy stop
|227
|0.10
|1.1981
|1.1744
|1.2125
|1097
|2006.02.28 01:02
|buy stop
|228
|0.10
|1.1981
|1.1744
|1.2214
|1098
|2006.02.28 01:02
|sell stop
|229
|0.10
|1.1744
|1.1981
|1.1655
|1099
|2006.02.28 01:02
|sell stop
|230
|0.10
|1.1744
|1.1981
|1.1600
|1100
|2006.02.28 01:03
|sell stop
|231
|0.10
|1.1744
|1.1981
|1.1511
|1101
|2006.02.28 23:00
|delete
|226
|0.10
|1.1981
|1.1744
|1.2070
|1102
|2006.02.28 23:00
|delete
|227
|0.10
|1.1981
|1.1744
|1.2125
|1103
|2006.02.28 23:00
|delete
|228
|0.10
|1.1981
|1.1744
|1.2214
|1104
|2006.02.28 23:01
|delete
|229
|0.10
|1.1744
|1.1981
|1.1655
|1105
|2006.02.28 23:02
|delete
|230
|0.10
|1.1744
|1.1981
|1.1600
|1106
|2006.02.28 23:04
|delete
|231
|0.10
|1.1744
|1.1981
|1.1511
|1107
|2006.03.01 01:00
|buy stop
|232
|0.10
|1.2011
|1.1773
|1.2100
|1108
|2006.03.01 01:00
|buy stop
|233
|0.10
|1.2011
|1.1773
|1.2155
|1109
|2006.03.01 01:00
|buy stop
|234
|0.10
|1.2011
|1.1773
|1.2244
|1110
|2006.03.01 01:00
|sell stop
|235
|0.10
|1.1773
|1.2011
|1.1684
|1111
|2006.03.01 01:01
|sell stop
|236
|0.10
|1.1773
|1.2011
|1.1629
|1112
|2006.03.01 01:01
|sell stop
|237
|0.10
|1.1773
|1.2011
|1.1540
|1113
|2006.03.01 23:00
|delete
|232
|0.10
|1.2011
|1.1773
|1.2100
|1114
|2006.03.01 23:00
|delete
|233
|0.10
|1.2011
|1.1773
|1.2155
|1115
|2006.03.01 23:00
|delete
|234
|0.10
|1.2011
|1.1773
|1.2244
|1116
|2006.03.01 23:01
|delete
|235
|0.10
|1.1773
|1.2011
|1.1684
|1117
|2006.03.01 23:02
|delete
|236
|0.10
|1.1773
|1.2011
|1.1629
|1118
|2006.03.01 23:03
|delete
|237
|0.10
|1.1773
|1.2011
|1.1540
|1119
|2006.03.02 01:00
|buy stop
|238
|0.10
|1.2035
|1.1797
|1.2124
|1120
|2006.03.02 01:01
|buy stop
|239
|0.10
|1.2035
|1.1797
|1.2179
|1121
|2006.03.02 01:02
|buy stop
|240
|0.10
|1.2035
|1.1797
|1.2268
|1122
|2006.03.02 01:03
|sell stop
|241
|0.10
|1.1797
|1.2035
|1.1708
|1123
|2006.03.02 01:03
|sell stop
|242
|0.10
|1.1797
|1.2035
|1.1653
|1124
|2006.03.02 01:03
|sell stop
|243
|0.10
|1.1797
|1.2035
|1.1564
|1125
|2006.03.02 19:25
|buy
|238
|0.10
|1.2035
|1.1797
|1.2124
|1126
|2006.03.02 19:25
|buy
|239
|0.10
|1.2035
|1.1797
|1.2179
|1127
|2006.03.02 19:25
|buy
|240
|0.10
|1.2035
|1.1797
|1.2268
|1128
|2006.03.02 19:25
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1943
|1.2124
|1129
|2006.03.02 19:25
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1943
|1.2179
|1130
|2006.03.02 19:25
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1943
|1.2268
|1131
|2006.03.02 19:34
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1944
|1.2124
|1132
|2006.03.02 19:34
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1944
|1.2179
|1133
|2006.03.02 19:34
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1944
|1.2268
|1134
|2006.03.02 19:49
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1945
|1.2124
|1135
|2006.03.02 19:49
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1945
|1.2179
|1136
|2006.03.02 19:49
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1945
|1.2268
|1137
|2006.03.02 20:16
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1948
|1.2124
|1138
|2006.03.02 20:16
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1948
|1.2179
|1139
|2006.03.02 20:16
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1948
|1.2268
|1140
|2006.03.02 20:30
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1949
|1.2124
|1141
|2006.03.02 20:30
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1949
|1.2179
|1142
|2006.03.02 20:30
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1949
|1.2268
|1143
|2006.03.02 20:45
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1950
|1.2124
|1144
|2006.03.02 20:45
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1950
|1.2179
|1145
|2006.03.02 20:45
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1950
|1.2268
|1146
|2006.03.02 21:00
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1952
|1.2124
|1147
|2006.03.02 21:00
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1952
|1.2179
|1148
|2006.03.02 21:00
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1952
|1.2268
|1149
|2006.03.02 21:15
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1953
|1.2124
|1150
|2006.03.02 21:15
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1953
|1.2179
|1151
|2006.03.02 21:15
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1953
|1.2268
|1152
|2006.03.02 21:30
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1954
|1.2124
|1153
|2006.03.02 21:30
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1954
|1.2179
|1154
|2006.03.02 21:30
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1954
|1.2268
|1155
|2006.03.02 21:45
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1955
|1.2124
|1156
|2006.03.02 21:45
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1955
|1.2179
|1157
|2006.03.02 21:45
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1955
|1.2268
|1158
|2006.03.02 22:00
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1956
|1.2124
|1159
|2006.03.02 22:00
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1956
|1.2179
|1160
|2006.03.02 22:00
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1956
|1.2268
|1161
|2006.03.02 22:15
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1957
|1.2124
|1162
|2006.03.02 22:15
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1957
|1.2179
|1163
|2006.03.02 22:15
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1957
|1.2268
|1164
|2006.03.02 22:30
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1959
|1.2124
|1165
|2006.03.02 22:30
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1959
|1.2179
|1166
|2006.03.02 22:30
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1959
|1.2268
|1167
|2006.03.02 23:00
|delete
|241
|0.10
|1.1797
|1.2035
|1.1708
|1168
|2006.03.02 23:00
|delete
|243
|0.10
|1.1797
|1.2035
|1.1564
|1169
|2006.03.02 23:01
|delete
|242
|0.10
|1.1797
|1.2035
|1.1653
|1170
|2006.03.02 23:06
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1961
|1.2124
|1171
|2006.03.02 23:06
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1961
|1.2179
|1172
|2006.03.02 23:06
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1961
|1.2268
|1173
|2006.03.02 23:25
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1962
|1.2124
|1174
|2006.03.02 23:25
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1962
|1.2179
|1175
|2006.03.02 23:25
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1962
|1.2268
|1176
|2006.03.02 23:30
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1963
|1.2124
|1177
|2006.03.02 23:30
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1963
|1.2179
|1178
|2006.03.02 23:30
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1963
|1.2268
|1179
|2006.03.02 23:45
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1964
|1.2124
|1180
|2006.03.02 23:45
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1964
|1.2179
|1181
|2006.03.02 23:45
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1964
|1.2268
|1182
|2006.03.03 00:00
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1965
|1.2124
|1183
|2006.03.03 00:00
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1965
|1.2179
|1184
|2006.03.03 00:00
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1965
|1.2268
|1185
|2006.03.03 01:00
|sell stop
|244
|0.10
|1.1848
|1.2087
|1.1759
|1186
|2006.03.03 01:01
|sell stop
|245
|0.10
|1.1848
|1.2087
|1.1704
|1187
|2006.03.03 01:01
|sell stop
|246
|0.10
|1.1848
|1.2087
|1.1615
|1188
|2006.03.03 13:30
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1994
|1.2124
|1189
|2006.03.03 13:30
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1994
|1.2179
|1190
|2006.03.03 13:30
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1994
|1.2268
|1191
|2006.03.03 14:00
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1995
|1.2124
|1192
|2006.03.03 14:00
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1995
|1.2179
|1193
|2006.03.03 14:00
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1995
|1.2268
|1194
|2006.03.03 14:15
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1996
|1.2124
|1195
|2006.03.03 14:15
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1996
|1.2179
|1196
|2006.03.03 14:15
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1996
|1.2268
|1197
|2006.03.03 14:45
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1997
|1.2124
|1198
|2006.03.03 14:45
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1997
|1.2179
|1199
|2006.03.03 14:45
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1997
|1.2268
|1200
|2006.03.03 15:00
|modify
|238
|0.10
|1.2035
|1.1998
|1.2124
|1201
|2006.03.03 15:00
|modify
|239
|0.10
|1.2035
|1.1998
|1.2179
|1202
|2006.03.03 15:00
|modify
|240
|0.10
|1.2035
|1.1998
|1.2268
|1203
|2006.03.03 15:05
|s/l
|238
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2124
|-3.70
|10014.50
|1204
|2006.03.03 15:05
|s/l
|239
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2179
|-3.70
|10010.80
|1205
|2006.03.03 15:05
|s/l
|240
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2268
|-3.70
|10007.10
|1206
|2006.03.03 15:05
|buy stop
|247
|0.10
|1.2117
|1.1877
|1.2206
|1207
|2006.03.03 15:05
|buy stop
|248
|0.10
|1.2117
|1.1877
|1.2261
|1208
|2006.03.03 15:05
|buy stop
|249
|0.10
|1.2117
|1.1877
|1.2350
|1209
|2006.03.05 23:00
|delete
|244
|0.10
|1.1848
|1.2087
|1.1759
|1210
|2006.03.05 23:00
|delete
|245
|0.10
|1.1848
|1.2087
|1.1704
|1211
|2006.03.05 23:00
|delete
|246
|0.10
|1.1848
|1.2087
|1.1615
|1212
|2006.03.05 23:01
|delete
|247
|0.10
|1.2117
|1.1877
|1.2206
|1213
|2006.03.05 23:02
|delete
|248
|0.10
|1.2117
|1.1877
|1.2261
|1214
|2006.03.05 23:02
|delete
|249
|0.10
|1.2117
|1.1877
|1.2350
|1215
|2006.03.06 01:00
|buy stop
|250
|0.10
|1.2134
|1.1894
|1.2223
|1216
|2006.03.06 01:00
|buy stop
|251
|0.10
|1.2134
|1.1894
|1.2278
|1217
|2006.03.06 01:00
|buy stop
|252
|0.10
|1.2134
|1.1894
|1.2367
|1218
|2006.03.06 01:00
|sell stop
|253
|0.10
|1.1894
|1.2134
|1.1805
|1219
|2006.03.06 01:00
|sell stop
|254
|0.10
|1.1894
|1.2134
|1.1750
|1220
|2006.03.06 01:00
|sell stop
|255
|0.10
|1.1894
|1.2134
|1.1661
|1221
|2006.03.06 23:00
|delete
|250
|0.10
|1.2134
|1.1894
|1.2223
|1222
|2006.03.06 23:00
|delete
|251
|0.10
|1.2134
|1.1894
|1.2278
|1223
|2006.03.06 23:01
|delete
|252
|0.10
|1.2134
|1.1894
|1.2367
|1224
|2006.03.06 23:01
|delete
|253
|0.10
|1.1894
|1.2134
|1.1805
|1225
|2006.03.06 23:02
|delete
|254
|0.10
|1.1894
|1.2134
|1.1750
|1226
|2006.03.06 23:03
|delete
|255
|0.10
|1.1894
|1.2134
|1.1661
|1227
|2006.03.07 01:00
|buy stop
|256
|0.10
|1.2143
|1.1903
|1.2232
|1228
|2006.03.07 01:01
|buy stop
|257
|0.10
|1.2143
|1.1903
|1.2287
|1229
|2006.03.07 01:02
|buy stop
|258
|0.10
|1.2143
|1.1903
|1.2376
|1230
|2006.03.07 01:03
|sell stop
|259
|0.10
|1.1903
|1.2143
|1.1814
|1231
|2006.03.07 01:03
|sell stop
|260
|0.10
|1.1903
|1.2143
|1.1759
|1232
|2006.03.07 01:04
|sell stop
|261
|0.10
|1.1903
|1.2143
|1.1670
|1233
|2006.03.07 11:54
|sell
|259
|0.10
|1.1903
|1.2143
|1.1814
|1234
|2006.03.07 11:54
|sell
|260
|0.10
|1.1903
|1.2143
|1.1759
|1235
|2006.03.07 11:54
|sell
|261
|0.10
|1.1903
|1.2143
|1.1670
|1236
|2006.03.07 11:57
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1992
|1.1814
|1237
|2006.03.07 11:57
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1992
|1.1759
|1238
|2006.03.07 11:57
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1992
|1.1670
|1239
|2006.03.07 12:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1991
|1.1814
|1240
|2006.03.07 12:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1991
|1.1759
|1241
|2006.03.07 12:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1991
|1.1670
|1242
|2006.03.07 12:19
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1990
|1.1814
|1243
|2006.03.07 12:19
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1990
|1.1759
|1244
|2006.03.07 12:19
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1990
|1.1670
|1245
|2006.03.07 13:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1986
|1.1814
|1246
|2006.03.07 13:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1986
|1.1759
|1247
|2006.03.07 13:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1986
|1.1670
|1248
|2006.03.07 13:20
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1985
|1.1814
|1249
|2006.03.07 13:20
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1985
|1.1759
|1250
|2006.03.07 13:20
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1985
|1.1670
|1251
|2006.03.07 13:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1984
|1.1814
|1252
|2006.03.07 13:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1984
|1.1759
|1253
|2006.03.07 13:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1984
|1.1670
|1254
|2006.03.07 14:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1982
|1.1814
|1255
|2006.03.07 14:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1982
|1.1759
|1256
|2006.03.07 14:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1982
|1.1670
|1257
|2006.03.07 14:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1981
|1.1814
|1258
|2006.03.07 14:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1981
|1.1759
|1259
|2006.03.07 14:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1981
|1.1670
|1260
|2006.03.07 14:31
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1980
|1.1814
|1261
|2006.03.07 14:31
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1980
|1.1759
|1262
|2006.03.07 14:31
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1980
|1.1670
|1263
|2006.03.07 14:47
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1979
|1.1814
|1264
|2006.03.07 14:47
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1979
|1.1759
|1265
|2006.03.07 14:47
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1979
|1.1670
|1266
|2006.03.07 15:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1978
|1.1814
|1267
|2006.03.07 15:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1978
|1.1759
|1268
|2006.03.07 15:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1978
|1.1670
|1269
|2006.03.07 15:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1976
|1.1814
|1270
|2006.03.07 15:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1976
|1.1759
|1271
|2006.03.07 15:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1976
|1.1670
|1272
|2006.03.07 15:31
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1975
|1.1814
|1273
|2006.03.07 15:31
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1975
|1.1759
|1274
|2006.03.07 15:31
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1975
|1.1670
|1275
|2006.03.07 15:45
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1974
|1.1814
|1276
|2006.03.07 15:45
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1974
|1.1759
|1277
|2006.03.07 15:45
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1974
|1.1670
|1278
|2006.03.07 16:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1973
|1.1814
|1279
|2006.03.07 16:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1973
|1.1759
|1280
|2006.03.07 16:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1973
|1.1670
|1281
|2006.03.07 16:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1971
|1.1814
|1282
|2006.03.07 16:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1971
|1.1759
|1283
|2006.03.07 16:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1971
|1.1670
|1284
|2006.03.07 16:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1970
|1.1814
|1285
|2006.03.07 16:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1970
|1.1759
|1286
|2006.03.07 16:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1970
|1.1670
|1287
|2006.03.07 16:45
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1969
|1.1814
|1288
|2006.03.07 16:45
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1969
|1.1759
|1289
|2006.03.07 16:45
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1969
|1.1670
|1290
|2006.03.07 17:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1968
|1.1814
|1291
|2006.03.07 17:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1968
|1.1759
|1292
|2006.03.07 17:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1968
|1.1670
|1293
|2006.03.07 17:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1967
|1.1814
|1294
|2006.03.07 17:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1967
|1.1759
|1295
|2006.03.07 17:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1967
|1.1670
|1296
|2006.03.07 17:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1966
|1.1814
|1297
|2006.03.07 17:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1966
|1.1759
|1298
|2006.03.07 17:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1966
|1.1670
|1299
|2006.03.07 17:45
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1965
|1.1814
|1300
|2006.03.07 17:45
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1965
|1.1759
|1301
|2006.03.07 17:45
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1965
|1.1670
|1302
|2006.03.07 18:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1964
|1.1814
|1303
|2006.03.07 18:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1964
|1.1759
|1304
|2006.03.07 18:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1964
|1.1670
|1305
|2006.03.07 18:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1963
|1.1814
|1306
|2006.03.07 18:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1963
|1.1759
|1307
|2006.03.07 18:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1963
|1.1670
|1308
|2006.03.07 18:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1961
|1.1814
|1309
|2006.03.07 18:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1961
|1.1759
|1310
|2006.03.07 18:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1961
|1.1670
|1311
|2006.03.07 18:45
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1960
|1.1814
|1312
|2006.03.07 18:45
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1960
|1.1759
|1313
|2006.03.07 18:45
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1960
|1.1670
|1314
|2006.03.07 19:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1959
|1.1814
|1315
|2006.03.07 19:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1959
|1.1759
|1316
|2006.03.07 19:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1959
|1.1670
|1317
|2006.03.07 19:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1958
|1.1814
|1318
|2006.03.07 19:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1958
|1.1759
|1319
|2006.03.07 19:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1958
|1.1670
|1320
|2006.03.07 19:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1957
|1.1814
|1321
|2006.03.07 19:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1957
|1.1759
|1322
|2006.03.07 19:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1957
|1.1670
|1323
|2006.03.07 19:45
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1956
|1.1814
|1324
|2006.03.07 19:45
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1956
|1.1759
|1325
|2006.03.07 19:45
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1956
|1.1670
|1326
|2006.03.07 20:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1955
|1.1814
|1327
|2006.03.07 20:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1955
|1.1759
|1328
|2006.03.07 20:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1955
|1.1670
|1329
|2006.03.07 20:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1954
|1.1814
|1330
|2006.03.07 20:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1954
|1.1759
|1331
|2006.03.07 20:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1954
|1.1670
|1332
|2006.03.07 20:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1953
|1.1814
|1333
|2006.03.07 20:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1953
|1.1759
|1334
|2006.03.07 20:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1953
|1.1670
|1335
|2006.03.07 20:45
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1952
|1.1814
|1336
|2006.03.07 20:45
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1952
|1.1759
|1337
|2006.03.07 20:45
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1952
|1.1670
|1338
|2006.03.07 21:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1951
|1.1814
|1339
|2006.03.07 21:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1951
|1.1759
|1340
|2006.03.07 21:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1951
|1.1670
|1341
|2006.03.07 21:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1950
|1.1814
|1342
|2006.03.07 21:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1950
|1.1759
|1343
|2006.03.07 21:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1950
|1.1670
|1344
|2006.03.07 21:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1949
|1.1814
|1345
|2006.03.07 21:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1949
|1.1759
|1346
|2006.03.07 21:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1949
|1.1670
|1347
|2006.03.07 21:45
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1948
|1.1814
|1348
|2006.03.07 21:45
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1948
|1.1759
|1349
|2006.03.07 21:45
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1948
|1.1670
|1350
|2006.03.07 22:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1947
|1.1814
|1351
|2006.03.07 22:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1947
|1.1759
|1352
|2006.03.07 22:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1947
|1.1670
|1353
|2006.03.07 22:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1946
|1.1814
|1354
|2006.03.07 22:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1946
|1.1759
|1355
|2006.03.07 22:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1946
|1.1670
|1356
|2006.03.07 22:45
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1945
|1.1814
|1357
|2006.03.07 22:45
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1945
|1.1759
|1358
|2006.03.07 22:45
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1945
|1.1670
|1359
|2006.03.07 23:00
|delete
|256
|0.10
|1.2143
|1.1903
|1.2232
|1360
|2006.03.07 23:00
|delete
|257
|0.10
|1.2143
|1.1903
|1.2287
|1361
|2006.03.07 23:01
|delete
|258
|0.10
|1.2143
|1.1903
|1.2376
|1362
|2006.03.07 23:01
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1944
|1.1814
|1363
|2006.03.07 23:01
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1944
|1.1759
|1364
|2006.03.07 23:01
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1944
|1.1670
|1365
|2006.03.07 23:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1943
|1.1814
|1366
|2006.03.07 23:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1943
|1.1759
|1367
|2006.03.07 23:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1943
|1.1670
|1368
|2006.03.07 23:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1942
|1.1814
|1369
|2006.03.07 23:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1942
|1.1759
|1370
|2006.03.07 23:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1942
|1.1670
|1371
|2006.03.08 00:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1941
|1.1814
|1372
|2006.03.08 00:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1941
|1.1759
|1373
|2006.03.08 00:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1941
|1.1670
|1374
|2006.03.08 00:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1940
|1.1814
|1375
|2006.03.08 00:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1940
|1.1759
|1376
|2006.03.08 00:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1940
|1.1670
|1377
|2006.03.08 00:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1939
|1.1814
|1378
|2006.03.08 00:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1939
|1.1759
|1379
|2006.03.08 00:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1939
|1.1670
|1380
|2006.03.08 00:45
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1938
|1.1814
|1381
|2006.03.08 00:45
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1938
|1.1759
|1382
|2006.03.08 00:45
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1938
|1.1670
|1383
|2006.03.08 01:00
|buy stop
|262
|0.10
|1.2057
|1.1818
|1.2146
|1384
|2006.03.08 01:00
|buy stop
|263
|0.10
|1.2057
|1.1818
|1.2201
|1385
|2006.03.08 01:00
|buy stop
|264
|0.10
|1.2057
|1.1818
|1.2290
|1386
|2006.03.08 01:03
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1937
|1.1814
|1387
|2006.03.08 01:03
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1937
|1.1759
|1388
|2006.03.08 01:03
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1937
|1.1670
|1389
|2006.03.08 01:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1936
|1.1814
|1390
|2006.03.08 01:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1936
|1.1759
|1391
|2006.03.08 01:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1936
|1.1670
|1392
|2006.03.08 02:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1935
|1.1814
|1393
|2006.03.08 02:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1935
|1.1759
|1394
|2006.03.08 02:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1935
|1.1670
|1395
|2006.03.08 02:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1934
|1.1814
|1396
|2006.03.08 02:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1934
|1.1759
|1397
|2006.03.08 02:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1934
|1.1670
|1398
|2006.03.08 02:45
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1933
|1.1814
|1399
|2006.03.08 02:45
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1933
|1.1759
|1400
|2006.03.08 02:45
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1933
|1.1670
|1401
|2006.03.08 03:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1932
|1.1814
|1402
|2006.03.08 03:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1932
|1.1759
|1403
|2006.03.08 03:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1932
|1.1670
|1404
|2006.03.08 03:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1931
|1.1814
|1405
|2006.03.08 03:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1931
|1.1759
|1406
|2006.03.08 03:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1931
|1.1670
|1407
|2006.03.08 04:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1930
|1.1814
|1408
|2006.03.08 04:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1930
|1.1759
|1409
|2006.03.08 04:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1930
|1.1670
|1410
|2006.03.08 04:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1929
|1.1814
|1411
|2006.03.08 04:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1929
|1.1759
|1412
|2006.03.08 04:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1929
|1.1670
|1413
|2006.03.08 05:00
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1928
|1.1814
|1414
|2006.03.08 05:00
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1928
|1.1759
|1415
|2006.03.08 05:00
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1928
|1.1670
|1416
|2006.03.08 05:30
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1927
|1.1814
|1417
|2006.03.08 05:30
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1927
|1.1759
|1418
|2006.03.08 05:30
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1927
|1.1670
|1419
|2006.03.08 06:15
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1926
|1.1814
|1420
|2006.03.08 06:15
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1926
|1.1759
|1421
|2006.03.08 06:15
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1926
|1.1670
|1422
|2006.03.08 06:45
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1925
|1.1814
|1423
|2006.03.08 06:45
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1925
|1.1759
|1424
|2006.03.08 06:45
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1925
|1.1670
|1425
|2006.03.08 08:47
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1924
|1.1814
|1426
|2006.03.08 08:47
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1924
|1.1759
|1427
|2006.03.08 08:47
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1924
|1.1670
|1428
|2006.03.08 09:03
|modify
|259
|0.10
|1.1903
|1.1923
|1.1814
|1429
|2006.03.08 09:03
|modify
|260
|0.10
|1.1903
|1.1923
|1.1759
|1430
|2006.03.08 09:03
|modify
|261
|0.10
|1.1903
|1.1923
|1.1670
|1431
|2006.03.08 09:53
|s/l
|259
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.1814
|-2.00
|10005.10
|1432
|2006.03.08 09:53
|s/l
|260
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.1759
|-2.00
|10003.10
|1433
|2006.03.08 09:53
|s/l
|261
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.1670
|-2.00
|10001.10
|1434
|2006.03.08 09:53
|sell stop
|265
|0.10
|1.1804
|1.2042
|1.1715
|1435
|2006.03.08 09:53
|sell stop
|266
|0.10
|1.1804
|1.2042
|1.1660
|1436
|2006.03.08 09:53
|sell stop
|267
|0.10
|1.1804
|1.2042
|1.1571
|1437
|2006.03.08 23:00
|delete
|262
|0.10
|1.2057
|1.1818
|1.2146
|1438
|2006.03.08 23:00
|delete
|263
|0.10
|1.2057
|1.1818
|1.2201
|1439
|2006.03.08 23:02
|delete
|264
|0.10
|1.2057
|1.1818
|1.2290
|1440
|2006.03.08 23:03
|delete
|265
|0.10
|1.1804
|1.2042
|1.1715
|1441
|2006.03.08 23:04
|delete
|266
|0.10
|1.1804
|1.2042
|1.1660
|1442
|2006.03.08 23:04
|delete
|267
|0.10
|1.1804
|1.2042
|1.1571
|1443
|2006.03.09 01:00
|buy stop
|268
|0.10
|1.2042
|1.1803
|1.2131
|1444
|2006.03.09 01:00
|buy stop
|269
|0.10
|1.2042
|1.1803
|1.2186
|1445
|2006.03.09 01:00
|buy stop
|270
|0.10
|1.2042
|1.1803
|1.2275
|1446
|2006.03.09 01:05
|sell stop
|271
|0.10
|1.1803
|1.2042
|1.1714
|1447
|2006.03.09 01:05
|sell stop
|272
|0.10
|1.1803
|1.2042
|1.1659
|1448
|2006.03.09 01:06
|sell stop
|273
|0.10
|1.1803
|1.2042
|1.1570
|1449
|2006.03.09 23:00
|delete
|268
|0.10
|1.2042
|1.1803
|1.2131
|1450
|2006.03.09 23:00
|delete
|269
|0.10
|1.2042
|1.1803
|1.2186
|1451
|2006.03.09 23:02
|delete
|270
|0.10
|1.2042
|1.1803
|1.2275
|1452
|2006.03.09 23:03
|delete
|271
|0.10
|1.1803
|1.2042
|1.1714
|1453
|2006.03.09 23:04
|delete
|272
|0.10
|1.1803
|1.2042
|1.1659
|1454
|2006.03.09 23:04
|delete
|273
|0.10
|1.1803
|1.2042
|1.1570
|1455
|2006.03.10 01:00
|buy stop
|274
|0.10
|1.2037
|1.1799
|1.2126
|1456
|2006.03.10 01:01
|buy stop
|275
|0.10
|1.2037
|1.1799
|1.2181
|1457
|2006.03.10 01:02
|buy stop
|276
|0.10
|1.2037
|1.1799
|1.2270
|1458
|2006.03.10 01:02
|sell stop
|277
|0.10
|1.1799
|1.2037
|1.1710
|1459
|2006.03.10 01:02
|sell stop
|278
|0.10
|1.1799
|1.2037
|1.1655
|1460
|2006.03.10 01:03
|sell stop
|279
|0.10
|1.1799
|1.2037
|1.1566
|1461
|2006.03.12 23:00
|delete
|274
|0.10
|1.2037
|1.1799
|1.2126
|1462
|2006.03.12 23:01
|delete
|275
|0.10
|1.2037
|1.1799
|1.2181
|1463
|2006.03.12 23:02
|delete
|276
|0.10
|1.2037
|1.1799
|1.2270
|1464
|2006.03.12 23:03
|delete
|277
|0.10
|1.1799
|1.2037
|1.1710
|1465
|2006.03.12 23:04
|delete
|278
|0.10
|1.1799
|1.2037
|1.1655
|1466
|2006.03.12 23:04
|delete
|279
|0.10
|1.1799
|1.2037
|1.1566
|1467
|2006.03.13 01:00
|buy stop
|280
|0.10
|1.2029
|1.1791
|1.2118
|1468
|2006.03.13 01:00
|buy stop
|281
|0.10
|1.2029
|1.1791
|1.2173
|1469
|2006.03.13 01:00
|buy stop
|282
|0.10
|1.2029
|1.1791
|1.2262
|1470
|2006.03.13 01:04
|sell stop
|283
|0.10
|1.1791
|1.2029
|1.1702
|1471
|2006.03.13 01:04
|sell stop
|284
|0.10
|1.1791
|1.2029
|1.1647
|1472
|2006.03.13 01:05
|sell stop
|285
|0.10
|1.1791
|1.2029
|1.1558
|1473
|2006.03.13 23:00
|delete
|280
|0.10
|1.2029
|1.1791
|1.2118
|1474
|2006.03.13 23:00
|delete
|281
|0.10
|1.2029
|1.1791
|1.2173
|1475
|2006.03.13 23:00
|delete
|282
|0.10
|1.2029
|1.1791
|1.2262
|1476
|2006.03.13 23:01
|delete
|283
|0.10
|1.1791
|1.2029
|1.1702
|1477
|2006.03.13 23:01
|delete
|284
|0.10
|1.1791
|1.2029
|1.1647
|1478
|2006.03.13 23:02
|delete
|285
|0.10
|1.1791
|1.2029
|1.1558
|1479
|2006.03.14 01:00
|buy stop
|286
|0.10
|1.2056
|1.1817
|1.2145
|1480
|2006.03.14 01:00
|buy stop
|287
|0.10
|1.2056
|1.1817
|1.2200
|1481
|2006.03.14 01:00
|buy stop
|288
|0.10
|1.2056
|1.1817
|1.2289
|1482
|2006.03.14 01:00
|sell stop
|289
|0.10
|1.1817
|1.2056
|1.1728
|1483
|2006.03.14 01:00
|sell stop
|290
|0.10
|1.1817
|1.2056
|1.1673
|1484
|2006.03.14 01:00
|sell stop
|291
|0.10
|1.1817
|1.2056
|1.1584
|1485
|2006.03.14 23:00
|delete
|286
|0.10
|1.2056
|1.1817
|1.2145
|1486
|2006.03.14 23:00
|delete
|287
|0.10
|1.2056
|1.1817
|1.2200
|1487
|2006.03.14 23:01
|delete
|288
|0.10
|1.2056
|1.1817
|1.2289
|1488
|2006.03.14 23:02
|delete
|289
|0.10
|1.1817
|1.2056
|1.1728
|1489
|2006.03.14 23:03
|delete
|290
|0.10
|1.1817
|1.2056
|1.1673
|1490
|2006.03.14 23:03
|delete
|291
|0.10
|1.1817
|1.2056
|1.1584
|1491
|2006.03.15 01:00
|buy stop
|292
|0.10
|1.2100
|1.1860
|1.2189
|1492
|2006.03.15 01:00
|buy stop
|293
|0.10
|1.2100
|1.1860
|1.2244
|1493
|2006.03.15 01:01
|buy stop
|294
|0.10
|1.2100
|1.1860
|1.2333
|1494
|2006.03.15 01:04
|sell stop
|295
|0.10
|1.1860
|1.2100
|1.1771
|1495
|2006.03.15 01:05
|sell stop
|296
|0.10
|1.1860
|1.2100
|1.1716
|1496
|2006.03.15 01:05
|sell stop
|297
|0.10
|1.1860
|1.2100
|1.1627
|1497
|2006.03.15 23:00
|delete
|292
|0.10
|1.2100
|1.1860
|1.2189
|1498
|2006.03.15 23:04
|delete
|293
|0.10
|1.2100
|1.1860
|1.2244
|1499
|2006.03.15 23:05
|delete
|294
|0.10
|1.2100
|1.1860
|1.2333
|1500
|2006.03.15 23:06
|delete
|295
|0.10
|1.1860
|1.2100
|1.1771
|1501
|2006.03.15 23:06
|delete
|296
|0.10
|1.1860
|1.2100
|1.1716
|1502
|2006.03.15 23:07
|delete
|297
|0.10
|1.1860
|1.2100
|1.1627
|1503
|2006.03.16 01:00
|buy stop
|298
|0.10
|1.2149
|1.1908
|1.2238
|1504
|2006.03.16 01:00
|buy stop
|299
|0.10
|1.2149
|1.1908
|1.2293
|1505
|2006.03.16 01:01
|buy stop
|300
|0.10
|1.2149
|1.1908
|1.2382
|1506
|2006.03.16 01:04
|sell stop
|301
|0.10
|1.1908
|1.2149
|1.1819
|1507
|2006.03.16 01:05
|sell stop
|302
|0.10
|1.1908
|1.2149
|1.1764
|1508
|2006.03.16 01:05
|sell stop
|303
|0.10
|1.1908
|1.2149
|1.1675
|1509
|2006.03.16 15:08
|buy
|298
|0.10
|1.2149
|1.1908
|1.2238
|1510
|2006.03.16 15:08
|buy
|299
|0.10
|1.2149
|1.1908
|1.2293
|1511
|2006.03.16 15:08
|buy
|300
|0.10
|1.2149
|1.1908
|1.2382
|1512
|2006.03.16 15:08
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2053
|1.2238
|1513
|2006.03.16 15:08
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2053
|1.2293
|1514
|2006.03.16 15:08
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2053
|1.2382
|1515
|2006.03.16 15:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2054
|1.2238
|1516
|2006.03.16 15:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2054
|1.2293
|1517
|2006.03.16 15:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2054
|1.2382
|1518
|2006.03.16 15:18
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2055
|1.2238
|1519
|2006.03.16 15:18
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2055
|1.2293
|1520
|2006.03.16 15:18
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2055
|1.2382
|1521
|2006.03.16 15:31
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2056
|1.2238
|1522
|2006.03.16 15:31
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2056
|1.2293
|1523
|2006.03.16 15:31
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2056
|1.2382
|1524
|2006.03.16 15:55
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2057
|1.2238
|1525
|2006.03.16 15:55
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2057
|1.2293
|1526
|2006.03.16 15:55
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2057
|1.2382
|1527
|2006.03.16 16:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2058
|1.2238
|1528
|2006.03.16 16:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2058
|1.2293
|1529
|2006.03.16 16:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2058
|1.2382
|1530
|2006.03.16 16:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2060
|1.2238
|1531
|2006.03.16 16:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2060
|1.2293
|1532
|2006.03.16 16:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2060
|1.2382
|1533
|2006.03.16 16:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2061
|1.2238
|1534
|2006.03.16 16:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2061
|1.2293
|1535
|2006.03.16 16:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2061
|1.2382
|1536
|2006.03.16 16:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2062
|1.2238
|1537
|2006.03.16 16:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2062
|1.2293
|1538
|2006.03.16 16:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2062
|1.2382
|1539
|2006.03.16 17:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2063
|1.2238
|1540
|2006.03.16 17:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2063
|1.2293
|1541
|2006.03.16 17:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2063
|1.2382
|1542
|2006.03.16 17:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2064
|1.2238
|1543
|2006.03.16 17:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2064
|1.2293
|1544
|2006.03.16 17:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2064
|1.2382
|1545
|2006.03.16 17:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2065
|1.2238
|1546
|2006.03.16 17:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2065
|1.2293
|1547
|2006.03.16 17:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2065
|1.2382
|1548
|2006.03.16 17:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2067
|1.2238
|1549
|2006.03.16 17:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2067
|1.2293
|1550
|2006.03.16 17:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2067
|1.2382
|1551
|2006.03.16 17:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2068
|1.2238
|1552
|2006.03.16 17:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2068
|1.2293
|1553
|2006.03.16 17:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2068
|1.2382
|1554
|2006.03.16 18:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2070
|1.2238
|1555
|2006.03.16 18:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2070
|1.2293
|1556
|2006.03.16 18:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2070
|1.2382
|1557
|2006.03.16 18:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2071
|1.2238
|1558
|2006.03.16 18:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2071
|1.2293
|1559
|2006.03.16 18:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2071
|1.2382
|1560
|2006.03.16 18:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2073
|1.2238
|1561
|2006.03.16 18:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2073
|1.2293
|1562
|2006.03.16 18:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2073
|1.2382
|1563
|2006.03.16 18:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2074
|1.2238
|1564
|2006.03.16 18:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2074
|1.2293
|1565
|2006.03.16 18:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2074
|1.2382
|1566
|2006.03.16 19:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2075
|1.2238
|1567
|2006.03.16 19:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2075
|1.2293
|1568
|2006.03.16 19:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2075
|1.2382
|1569
|2006.03.16 19:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2077
|1.2238
|1570
|2006.03.16 19:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2077
|1.2293
|1571
|2006.03.16 19:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2077
|1.2382
|1572
|2006.03.16 19:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2078
|1.2238
|1573
|2006.03.16 19:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2078
|1.2293
|1574
|2006.03.16 19:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2078
|1.2382
|1575
|2006.03.16 19:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2080
|1.2238
|1576
|2006.03.16 19:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2080
|1.2293
|1577
|2006.03.16 19:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2080
|1.2382
|1578
|2006.03.16 20:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2081
|1.2238
|1579
|2006.03.16 20:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2081
|1.2293
|1580
|2006.03.16 20:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2081
|1.2382
|1581
|2006.03.16 20:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2082
|1.2238
|1582
|2006.03.16 20:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2082
|1.2293
|1583
|2006.03.16 20:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2082
|1.2382
|1584
|2006.03.16 20:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2083
|1.2238
|1585
|2006.03.16 20:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2083
|1.2293
|1586
|2006.03.16 20:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2083
|1.2382
|1587
|2006.03.16 20:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2085
|1.2238
|1588
|2006.03.16 20:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2085
|1.2293
|1589
|2006.03.16 20:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2085
|1.2382
|1590
|2006.03.16 21:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2086
|1.2238
|1591
|2006.03.16 21:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2086
|1.2293
|1592
|2006.03.16 21:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2086
|1.2382
|1593
|2006.03.16 21:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2087
|1.2238
|1594
|2006.03.16 21:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2087
|1.2293
|1595
|2006.03.16 21:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2087
|1.2382
|1596
|2006.03.16 21:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2089
|1.2238
|1597
|2006.03.16 21:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2089
|1.2293
|1598
|2006.03.16 21:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2089
|1.2382
|1599
|2006.03.16 21:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2090
|1.2238
|1600
|2006.03.16 21:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2090
|1.2293
|1601
|2006.03.16 21:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2090
|1.2382
|1602
|2006.03.16 22:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2091
|1.2238
|1603
|2006.03.16 22:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2091
|1.2293
|1604
|2006.03.16 22:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2091
|1.2382
|1605
|2006.03.16 22:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2092
|1.2238
|1606
|2006.03.16 22:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2092
|1.2293
|1607
|2006.03.16 22:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2092
|1.2382
|1608
|2006.03.16 22:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2093
|1.2238
|1609
|2006.03.16 22:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2093
|1.2293
|1610
|2006.03.16 22:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2093
|1.2382
|1611
|2006.03.16 22:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2094
|1.2238
|1612
|2006.03.16 22:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2094
|1.2293
|1613
|2006.03.16 22:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2094
|1.2382
|1614
|2006.03.16 23:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2095
|1.2238
|1615
|2006.03.16 23:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2095
|1.2293
|1616
|2006.03.16 23:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2095
|1.2382
|1617
|2006.03.16 23:00
|delete
|301
|0.10
|1.1908
|1.2149
|1.1819
|1618
|2006.03.16 23:00
|delete
|303
|0.10
|1.1908
|1.2149
|1.1675
|1619
|2006.03.16 23:01
|delete
|302
|0.10
|1.1908
|1.2149
|1.1764
|1620
|2006.03.16 23:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2096
|1.2238
|1621
|2006.03.16 23:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2096
|1.2293
|1622
|2006.03.16 23:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2096
|1.2382
|1623
|2006.03.16 23:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2097
|1.2238
|1624
|2006.03.16 23:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2097
|1.2293
|1625
|2006.03.16 23:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2097
|1.2382
|1626
|2006.03.16 23:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2098
|1.2238
|1627
|2006.03.16 23:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2098
|1.2293
|1628
|2006.03.16 23:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2098
|1.2382
|1629
|2006.03.17 00:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2099
|1.2238
|1630
|2006.03.17 00:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2099
|1.2293
|1631
|2006.03.17 00:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2099
|1.2382
|1632
|2006.03.17 00:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2100
|1.2238
|1633
|2006.03.17 00:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2100
|1.2293
|1634
|2006.03.17 00:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2100
|1.2382
|1635
|2006.03.17 00:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2101
|1.2238
|1636
|2006.03.17 00:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2101
|1.2293
|1637
|2006.03.17 00:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2101
|1.2382
|1638
|2006.03.17 00:34
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2102
|1.2238
|1639
|2006.03.17 00:34
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2102
|1.2293
|1640
|2006.03.17 00:34
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2102
|1.2382
|1641
|2006.03.17 00:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2103
|1.2238
|1642
|2006.03.17 00:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2103
|1.2293
|1643
|2006.03.17 00:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2103
|1.2382
|1644
|2006.03.17 01:00
|sell stop
|304
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1894
|1645
|2006.03.17 01:01
|sell stop
|305
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1839
|1646
|2006.03.17 01:01
|sell stop
|306
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1750
|1647
|2006.03.17 01:02
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2104
|1.2238
|1648
|2006.03.17 01:02
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2104
|1.2293
|1649
|2006.03.17 01:02
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2104
|1.2382
|1650
|2006.03.17 01:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2105
|1.2238
|1651
|2006.03.17 01:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2105
|1.2293
|1652
|2006.03.17 01:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2105
|1.2382
|1653
|2006.03.17 01:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2106
|1.2238
|1654
|2006.03.17 01:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2106
|1.2293
|1655
|2006.03.17 01:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2106
|1.2382
|1656
|2006.03.17 01:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2107
|1.2238
|1657
|2006.03.17 01:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2107
|1.2293
|1658
|2006.03.17 01:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2107
|1.2382
|1659
|2006.03.17 02:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2108
|1.2238
|1660
|2006.03.17 02:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2108
|1.2293
|1661
|2006.03.17 02:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2108
|1.2382
|1662
|2006.03.17 02:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2109
|1.2238
|1663
|2006.03.17 02:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2109
|1.2293
|1664
|2006.03.17 02:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2109
|1.2382
|1665
|2006.03.17 02:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2110
|1.2238
|1666
|2006.03.17 02:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2110
|1.2293
|1667
|2006.03.17 02:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2110
|1.2382
|1668
|2006.03.17 03:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2111
|1.2238
|1669
|2006.03.17 03:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2111
|1.2293
|1670
|2006.03.17 03:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2111
|1.2382
|1671
|2006.03.17 03:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2112
|1.2238
|1672
|2006.03.17 03:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2112
|1.2293
|1673
|2006.03.17 03:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2112
|1.2382
|1674
|2006.03.17 03:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2113
|1.2238
|1675
|2006.03.17 03:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2113
|1.2293
|1676
|2006.03.17 03:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2113
|1.2382
|1677
|2006.03.17 04:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2114
|1.2238
|1678
|2006.03.17 04:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2114
|1.2293
|1679
|2006.03.17 04:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2114
|1.2382
|1680
|2006.03.17 04:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2115
|1.2238
|1681
|2006.03.17 04:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2115
|1.2293
|1682
|2006.03.17 04:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2115
|1.2382
|1683
|2006.03.17 04:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2116
|1.2238
|1684
|2006.03.17 04:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2116
|1.2293
|1685
|2006.03.17 04:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2116
|1.2382
|1686
|2006.03.17 05:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2117
|1.2238
|1687
|2006.03.17 05:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2117
|1.2293
|1688
|2006.03.17 05:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2117
|1.2382
|1689
|2006.03.17 05:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2118
|1.2238
|1690
|2006.03.17 05:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2118
|1.2293
|1691
|2006.03.17 05:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2118
|1.2382
|1692
|2006.03.17 05:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2119
|1.2238
|1693
|2006.03.17 05:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2119
|1.2293
|1694
|2006.03.17 05:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2119
|1.2382
|1695
|2006.03.17 06:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2120
|1.2238
|1696
|2006.03.17 06:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2120
|1.2293
|1697
|2006.03.17 06:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2120
|1.2382
|1698
|2006.03.17 06:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2121
|1.2238
|1699
|2006.03.17 06:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2121
|1.2293
|1700
|2006.03.17 06:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2121
|1.2382
|1701
|2006.03.17 06:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2122
|1.2238
|1702
|2006.03.17 06:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2122
|1.2293
|1703
|2006.03.17 06:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2122
|1.2382
|1704
|2006.03.17 07:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2123
|1.2238
|1705
|2006.03.17 07:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2123
|1.2293
|1706
|2006.03.17 07:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2123
|1.2382
|1707
|2006.03.17 08:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2124
|1.2238
|1708
|2006.03.17 08:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2124
|1.2293
|1709
|2006.03.17 08:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2124
|1.2382
|1710
|2006.03.17 08:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2125
|1.2238
|1711
|2006.03.17 08:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2125
|1.2293
|1712
|2006.03.17 08:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2125
|1.2382
|1713
|2006.03.17 08:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2126
|1.2238
|1714
|2006.03.17 08:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2126
|1.2293
|1715
|2006.03.17 08:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2126
|1.2382
|1716
|2006.03.17 09:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2127
|1.2238
|1717
|2006.03.17 09:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2127
|1.2293
|1718
|2006.03.17 09:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2127
|1.2382
|1719
|2006.03.17 09:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2128
|1.2238
|1720
|2006.03.17 09:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2128
|1.2293
|1721
|2006.03.17 09:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2128
|1.2382
|1722
|2006.03.17 10:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2129
|1.2238
|1723
|2006.03.17 10:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2129
|1.2293
|1724
|2006.03.17 10:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2129
|1.2382
|1725
|2006.03.17 10:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2130
|1.2238
|1726
|2006.03.17 10:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2130
|1.2293
|1727
|2006.03.17 10:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2130
|1.2382
|1728
|2006.03.17 10:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2131
|1.2238
|1729
|2006.03.17 10:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2131
|1.2293
|1730
|2006.03.17 10:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2131
|1.2382
|1731
|2006.03.17 11:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2132
|1.2238
|1732
|2006.03.17 11:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2132
|1.2293
|1733
|2006.03.17 11:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2132
|1.2382
|1734
|2006.03.17 11:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2133
|1.2238
|1735
|2006.03.17 11:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2133
|1.2293
|1736
|2006.03.17 11:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2133
|1.2382
|1737
|2006.03.17 12:00
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2134
|1.2238
|1738
|2006.03.17 12:00
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2134
|1.2293
|1739
|2006.03.17 12:00
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2134
|1.2382
|1740
|2006.03.17 12:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2135
|1.2238
|1741
|2006.03.17 12:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2135
|1.2293
|1742
|2006.03.17 12:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2135
|1.2382
|1743
|2006.03.17 12:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2136
|1.2238
|1744
|2006.03.17 12:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2136
|1.2293
|1745
|2006.03.17 12:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2136
|1.2382
|1746
|2006.03.17 13:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2137
|1.2238
|1747
|2006.03.17 13:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2137
|1.2293
|1748
|2006.03.17 13:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2137
|1.2382
|1749
|2006.03.17 13:30
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2138
|1.2238
|1750
|2006.03.17 13:30
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2138
|1.2293
|1751
|2006.03.17 13:30
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2138
|1.2382
|1752
|2006.03.17 13:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2139
|1.2238
|1753
|2006.03.17 13:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2139
|1.2293
|1754
|2006.03.17 13:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2139
|1.2382
|1755
|2006.03.17 14:15
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2140
|1.2238
|1756
|2006.03.17 14:15
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2140
|1.2293
|1757
|2006.03.17 14:15
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2140
|1.2382
|1758
|2006.03.17 14:45
|modify
|298
|0.10
|1.2149
|1.2141
|1.2238
|1759
|2006.03.17 14:45
|modify
|299
|0.10
|1.2149
|1.2141
|1.2293
|1760
|2006.03.17 14:45
|modify
|300
|0.10
|1.2149
|1.2141
|1.2382
|1761
|2006.03.17 15:04
|s/l
|298
|0.10
|1.2141
|1.2141
|1.2238
|-0.80
|10000.30
|1762
|2006.03.17 15:04
|s/l
|299
|0.10
|1.2141
|1.2141
|1.2293
|-0.80
|9999.50
|1763
|2006.03.17 15:04
|s/l
|300
|0.10
|1.2141
|1.2141
|1.2382
|-0.80
|9998.70
|1764
|2006.03.17 15:04
|buy stop
|307
|0.10
|1.2262
|1.2019
|1.2351
|1765
|2006.03.17 15:04
|buy stop
|308
|0.10
|1.2262
|1.2019
|1.2406
|1766
|2006.03.17 15:04
|buy stop
|309
|0.10
|1.2262
|1.2019
|1.2495
|1767
|2006.03.19 23:00
|delete
|304
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1894
|1768
|2006.03.19 23:00
|delete
|305
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1839
|1769
|2006.03.19 23:00
|delete
|306
|0.10
|1.1983
|1.2225
|1.1750
|1770
|2006.03.19 23:02
|delete
|307
|0.10
|1.2262
|1.2019
|1.2351
|1771
|2006.03.19 23:03
|delete
|308
|0.10
|1.2262
|1.2019
|1.2406
|1772
|2006.03.19 23:04
|delete
|309
|0.10
|1.2262
|1.2019
|1.2495
|1773
|2006.03.20 01:00
|buy stop
|310
|0.10
|1.2279
|1.2036
|1.2368
|1774
|2006.03.20 01:02
|buy stop
|311
|0.10
|1.2279
|1.2036
|1.2423
|1775
|2006.03.20 01:04
|buy stop
|312
|0.10
|1.2279
|1.2036
|1.2512
|1776
|2006.03.20 01:04
|sell stop
|313
|0.10
|1.2036
|1.2279
|1.1947
|1777
|2006.03.20 01:05
|sell stop
|314
|0.10
|1.2036
|1.2279
|1.1892
|1778
|2006.03.20 01:08
|sell stop
|315
|0.10
|1.2036
|1.2279
|1.1803
|1779
|2006.03.20 23:00
|delete
|310
|0.10
|1.2279
|1.2036
|1.2368
|1780
|2006.03.20 23:00
|delete
|311
|0.10
|1.2279
|1.2036
|1.2423
|1781
|2006.03.20 23:00
|delete
|312
|0.10
|1.2279
|1.2036
|1.2512
|1782
|2006.03.20 23:01
|delete
|313
|0.10
|1.2036
|1.2279
|1.1947
|1783
|2006.03.20 23:02
|delete
|314
|0.10
|1.2036
|1.2279
|1.1892
|1784
|2006.03.20 23:04
|delete
|315
|0.10
|1.2036
|1.2279
|1.1803
|1785
|2006.03.21 01:00
|buy stop
|316
|0.10
|1.2286
|1.2042
|1.2375
|1786
|2006.03.21 01:00
|buy stop
|317
|0.10
|1.2286
|1.2042
|1.2430
|1787
|2006.03.21 01:00
|buy stop
|318
|0.10
|1.2286
|1.2043
|1.2519
|1788
|2006.03.21 01:01
|sell stop
|319
|0.10
|1.2043
|1.2286
|1.1954
|1789
|2006.03.21 01:01
|sell stop
|320
|0.10
|1.2042
|1.2286
|1.1898
|1790
|2006.03.21 01:01
|sell stop
|321
|0.10
|1.2042
|1.2286
|1.1809
|1791
|2006.03.21 23:00
|delete
|316
|0.10
|1.2286
|1.2042
|1.2375
|1792
|2006.03.21 23:00
|delete
|317
|0.10
|1.2286
|1.2042
|1.2430
|1793
|2006.03.21 23:00
|delete
|318
|0.10
|1.2286
|1.2043
|1.2519
|1794
|2006.03.21 23:00
|delete
|319
|0.10
|1.2043
|1.2286
|1.1954
|1795
|2006.03.21 23:01
|delete
|320
|0.10
|1.2042
|1.2286
|1.1898
|1796
|2006.03.21 23:01
|delete
|321
|0.10
|1.2042
|1.2286
|1.1809
|1797
|2006.03.22 01:00
|buy stop
|322
|0.10
|1.2247
|1.2004
|1.2336
|1798
|2006.03.22 01:00
|buy stop
|323
|0.10
|1.2247
|1.2004
|1.2391
|1799
|2006.03.22 01:00
|buy stop
|324
|0.10
|1.2247
|1.2004
|1.2480
|1800
|2006.03.22 01:01
|sell stop
|325
|0.10
|1.2004
|1.2247
|1.1915
|1801
|2006.03.22 01:02
|sell stop
|326
|0.10
|1.2004
|1.2247
|1.1860
|1802
|2006.03.22 01:03
|sell stop
|327
|0.10
|1.2004
|1.2247
|1.1771
|1803
|2006.03.22 23:00
|delete
|322
|0.10
|1.2247
|1.2004
|1.2336
|1804
|2006.03.22 23:00
|delete
|323
|0.10
|1.2247
|1.2004
|1.2391
|1805
|2006.03.22 23:01
|delete
|324
|0.10
|1.2247
|1.2004
|1.2480
|1806
|2006.03.22 23:01
|delete
|325
|0.10
|1.2004
|1.2247
|1.1915
|1807
|2006.03.22 23:03
|delete
|326
|0.10
|1.2004
|1.2247
|1.1860
|1808
|2006.03.22 23:04
|delete
|327
|0.10
|1.2004
|1.2247
|1.1771
|1809
|2006.03.23 01:00
|buy stop
|328
|0.10
|1.2214
|1.1972
|1.2303
|1810
|2006.03.23 01:00
|buy stop
|329
|0.10
|1.2214
|1.1972
|1.2358
|1811
|2006.03.23 01:00
|buy stop
|330
|0.10
|1.2214
|1.1972
|1.2447
|1812
|2006.03.23 01:01
|sell stop
|331
|0.10
|1.1972
|1.2214
|1.1883
|1813
|2006.03.23 01:01
|sell stop
|332
|0.10
|1.1972
|1.2214
|1.1828
|1814
|2006.03.23 01:01
|sell stop
|333
|0.10
|1.1972
|1.2214
|1.1739
|1815
|2006.03.23 15:29
|sell
|331
|0.10
|1.1972
|1.2214
|1.1883
|1816
|2006.03.23 15:29
|sell
|332
|0.10
|1.1972
|1.2214
|1.1828
|1817
|2006.03.23 15:29
|sell
|333
|0.10
|1.1972
|1.2214
|1.1739
|1818
|2006.03.23 16:11
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2069
|1.1883
|1819
|2006.03.23 16:11
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2069
|1.1828
|1820
|2006.03.23 16:11
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2069
|1.1739
|1821
|2006.03.23 18:50
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2057
|1.1883
|1822
|2006.03.23 18:50
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2057
|1.1828
|1823
|2006.03.23 18:50
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2057
|1.1739
|1824
|2006.03.23 19:01
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2056
|1.1883
|1825
|2006.03.23 19:01
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2056
|1.1828
|1826
|2006.03.23 19:01
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2056
|1.1739
|1827
|2006.03.23 19:15
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2054
|1.1883
|1828
|2006.03.23 19:15
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2054
|1.1828
|1829
|2006.03.23 19:15
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2054
|1.1739
|1830
|2006.03.23 19:30
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2053
|1.1883
|1831
|2006.03.23 19:30
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2053
|1.1828
|1832
|2006.03.23 19:30
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2053
|1.1739
|1833
|2006.03.23 19:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2052
|1.1883
|1834
|2006.03.23 19:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2052
|1.1828
|1835
|2006.03.23 19:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2052
|1.1739
|1836
|2006.03.23 20:00
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2051
|1.1883
|1837
|2006.03.23 20:00
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2051
|1.1828
|1838
|2006.03.23 20:00
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2051
|1.1739
|1839
|2006.03.23 20:15
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2049
|1.1883
|1840
|2006.03.23 20:15
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2049
|1.1828
|1841
|2006.03.23 20:15
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2049
|1.1739
|1842
|2006.03.23 20:30
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2048
|1.1883
|1843
|2006.03.23 20:30
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2048
|1.1828
|1844
|2006.03.23 20:30
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2048
|1.1739
|1845
|2006.03.23 20:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2047
|1.1883
|1846
|2006.03.23 20:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2047
|1.1828
|1847
|2006.03.23 20:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2047
|1.1739
|1848
|2006.03.23 21:02
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2046
|1.1883
|1849
|2006.03.23 21:02
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2046
|1.1828
|1850
|2006.03.23 21:02
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2046
|1.1739
|1851
|2006.03.23 21:16
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2045
|1.1883
|1852
|2006.03.23 21:16
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2045
|1.1828
|1853
|2006.03.23 21:16
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2045
|1.1739
|1854
|2006.03.23 21:30
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2044
|1.1883
|1855
|2006.03.23 21:30
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2044
|1.1828
|1856
|2006.03.23 21:30
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2044
|1.1739
|1857
|2006.03.23 21:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2043
|1.1883
|1858
|2006.03.23 21:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2043
|1.1828
|1859
|2006.03.23 21:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2043
|1.1739
|1860
|2006.03.23 22:03
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2042
|1.1883
|1861
|2006.03.23 22:03
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2042
|1.1828
|1862
|2006.03.23 22:03
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2042
|1.1739
|1863
|2006.03.23 22:48
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2039
|1.1883
|1864
|2006.03.23 22:48
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2039
|1.1828
|1865
|2006.03.23 22:48
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2039
|1.1739
|1866
|2006.03.23 23:00
|delete
|328
|0.10
|1.2214
|1.1972
|1.2303
|1867
|2006.03.23 23:00
|delete
|329
|0.10
|1.2214
|1.1972
|1.2358
|1868
|2006.03.23 23:00
|delete
|330
|0.10
|1.2214
|1.1972
|1.2447
|1869
|2006.03.23 23:01
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2038
|1.1883
|1870
|2006.03.23 23:01
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2038
|1.1828
|1871
|2006.03.23 23:01
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2038
|1.1739
|1872
|2006.03.23 23:15
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2037
|1.1883
|1873
|2006.03.23 23:15
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2037
|1.1828
|1874
|2006.03.23 23:15
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2037
|1.1739
|1875
|2006.03.23 23:30
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2036
|1.1883
|1876
|2006.03.23 23:30
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2036
|1.1828
|1877
|2006.03.23 23:30
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2036
|1.1739
|1878
|2006.03.23 23:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2035
|1.1883
|1879
|2006.03.23 23:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2035
|1.1828
|1880
|2006.03.23 23:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2035
|1.1739
|1881
|2006.03.24 00:00
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2034
|1.1883
|1882
|2006.03.24 00:00
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2034
|1.1828
|1883
|2006.03.24 00:00
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2034
|1.1739
|1884
|2006.03.24 00:15
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2033
|1.1883
|1885
|2006.03.24 00:15
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2033
|1.1828
|1886
|2006.03.24 00:15
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2033
|1.1739
|1887
|2006.03.24 00:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2032
|1.1883
|1888
|2006.03.24 00:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2032
|1.1828
|1889
|2006.03.24 00:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2032
|1.1739
|1890
|2006.03.24 01:00
|buy stop
|334
|0.10
|1.2151
|1.1911
|1.2240
|1891
|2006.03.24 01:00
|buy stop
|335
|0.10
|1.2151
|1.1911
|1.2295
|1892
|2006.03.24 01:00
|buy stop
|336
|0.10
|1.2151
|1.1911
|1.2384
|1893
|2006.03.24 01:01
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2031
|1.1883
|1894
|2006.03.24 01:01
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2031
|1.1828
|1895
|2006.03.24 01:01
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2031
|1.1739
|1896
|2006.03.24 01:15
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2030
|1.1883
|1897
|2006.03.24 01:15
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2030
|1.1828
|1898
|2006.03.24 01:15
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2030
|1.1739
|1899
|2006.03.24 01:30
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2029
|1.1883
|1900
|2006.03.24 01:30
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2029
|1.1828
|1901
|2006.03.24 01:30
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2029
|1.1739
|1902
|2006.03.24 01:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2028
|1.1883
|1903
|2006.03.24 01:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2028
|1.1828
|1904
|2006.03.24 01:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2028
|1.1739
|1905
|2006.03.24 02:00
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2027
|1.1883
|1906
|2006.03.24 02:00
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2027
|1.1828
|1907
|2006.03.24 02:00
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2027
|1.1739
|1908
|2006.03.24 02:30
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2026
|1.1883
|1909
|2006.03.24 02:30
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2026
|1.1828
|1910
|2006.03.24 02:30
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2026
|1.1739
|1911
|2006.03.24 02:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2025
|1.1883
|1912
|2006.03.24 02:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2025
|1.1828
|1913
|2006.03.24 02:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2025
|1.1739
|1914
|2006.03.24 03:00
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2024
|1.1883
|1915
|2006.03.24 03:00
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2024
|1.1828
|1916
|2006.03.24 03:00
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2024
|1.1739
|1917
|2006.03.24 03:30
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2023
|1.1883
|1918
|2006.03.24 03:30
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2023
|1.1828
|1919
|2006.03.24 03:30
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2023
|1.1739
|1920
|2006.03.24 03:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2022
|1.1883
|1921
|2006.03.24 03:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2022
|1.1828
|1922
|2006.03.24 03:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2022
|1.1739
|1923
|2006.03.24 04:00
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2021
|1.1883
|1924
|2006.03.24 04:00
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2021
|1.1828
|1925
|2006.03.24 04:00
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2021
|1.1739
|1926
|2006.03.24 04:30
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2020
|1.1883
|1927
|2006.03.24 04:30
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2020
|1.1828
|1928
|2006.03.24 04:30
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2020
|1.1739
|1929
|2006.03.24 04:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2019
|1.1883
|1930
|2006.03.24 04:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2019
|1.1828
|1931
|2006.03.24 04:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2019
|1.1739
|1932
|2006.03.24 05:00
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2018
|1.1883
|1933
|2006.03.24 05:00
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2018
|1.1828
|1934
|2006.03.24 05:00
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2018
|1.1739
|1935
|2006.03.24 05:30
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2017
|1.1883
|1936
|2006.03.24 05:30
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2017
|1.1828
|1937
|2006.03.24 05:30
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2017
|1.1739
|1938
|2006.03.24 05:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2016
|1.1883
|1939
|2006.03.24 05:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2016
|1.1828
|1940
|2006.03.24 05:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2016
|1.1739
|1941
|2006.03.24 06:15
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2015
|1.1883
|1942
|2006.03.24 06:15
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2015
|1.1828
|1943
|2006.03.24 06:15
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2015
|1.1739
|1944
|2006.03.24 06:30
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2014
|1.1883
|1945
|2006.03.24 06:30
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2014
|1.1828
|1946
|2006.03.24 06:30
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2014
|1.1739
|1947
|2006.03.24 07:41
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2012
|1.1883
|1948
|2006.03.24 07:41
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2012
|1.1828
|1949
|2006.03.24 07:41
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2012
|1.1739
|1950
|2006.03.24 07:55
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2011
|1.1883
|1951
|2006.03.24 07:55
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2011
|1.1828
|1952
|2006.03.24 07:55
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2011
|1.1739
|1953
|2006.03.24 08:15
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2010
|1.1883
|1954
|2006.03.24 08:15
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2010
|1.1828
|1955
|2006.03.24 08:15
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2010
|1.1739
|1956
|2006.03.24 08:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2009
|1.1883
|1957
|2006.03.24 08:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2009
|1.1828
|1958
|2006.03.24 08:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2009
|1.1739
|1959
|2006.03.24 09:15
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2008
|1.1883
|1960
|2006.03.24 09:15
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2008
|1.1828
|1961
|2006.03.24 09:15
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2008
|1.1739
|1962
|2006.03.24 10:02
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2007
|1.1883
|1963
|2006.03.24 10:02
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2007
|1.1828
|1964
|2006.03.24 10:02
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2007
|1.1739
|1965
|2006.03.24 10:15
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2006
|1.1883
|1966
|2006.03.24 10:15
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2006
|1.1828
|1967
|2006.03.24 10:15
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2006
|1.1739
|1968
|2006.03.24 10:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2005
|1.1883
|1969
|2006.03.24 10:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2005
|1.1828
|1970
|2006.03.24 10:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2005
|1.1739
|1971
|2006.03.24 11:15
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2004
|1.1883
|1972
|2006.03.24 11:15
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2004
|1.1828
|1973
|2006.03.24 11:15
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2004
|1.1739
|1974
|2006.03.24 11:45
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2003
|1.1883
|1975
|2006.03.24 11:45
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2003
|1.1828
|1976
|2006.03.24 11:45
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2003
|1.1739
|1977
|2006.03.24 12:02
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2002
|1.1883
|1978
|2006.03.24 12:02
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2002
|1.1828
|1979
|2006.03.24 12:02
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2002
|1.1739
|1980
|2006.03.24 12:30
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2001
|1.1883
|1981
|2006.03.24 12:30
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2001
|1.1828
|1982
|2006.03.24 12:30
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2001
|1.1739
|1983
|2006.03.24 13:00
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.2000
|1.1883
|1984
|2006.03.24 13:00
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.2000
|1.1828
|1985
|2006.03.24 13:00
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.2000
|1.1739
|1986
|2006.03.24 13:30
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.1999
|1.1883
|1987
|2006.03.24 13:30
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.1999
|1.1828
|1988
|2006.03.24 13:30
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.1999
|1.1739
|1989
|2006.03.24 14:15
|modify
|331
|0.10
|1.1972
|1.1998
|1.1883
|1990
|2006.03.24 14:15
|modify
|332
|0.10
|1.1972
|1.1998
|1.1828
|1991
|2006.03.24 14:15
|modify
|333
|0.10
|1.1972
|1.1998
|1.1739
|1992
|2006.03.24 15:01
|s/l
|331
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.1883
|-2.60
|9996.10
|1993
|2006.03.24 15:01
|s/l
|332
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.1828
|-2.60
|9993.50
|1994
|2006.03.24 15:01
|s/l
|333
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.1739
|-2.60
|9990.90
|1995
|2006.03.24 15:01
|sell stop
|337
|0.10
|1.1878
|1.2118
|1.1789
|1996
|2006.03.24 15:01
|sell stop
|338
|0.10
|1.1878
|1.2118
|1.1734
|1997
|2006.03.24 15:01
|sell stop
|339
|0.10
|1.1878
|1.2118
|1.1645
|1998
|2006.03.26 23:00
|delete
|334
|0.10
|1.2151
|1.1911
|1.2240
|1999
|2006.03.26 23:00
|delete
|335
|0.10
|1.2151
|1.1911
|1.2295
|2000
|2006.03.26 23:00
|delete
|336
|0.10
|1.2151
|1.1911
|1.2384
|2001
|2006.03.26 23:00
|delete
|337
|0.10
|1.1878
|1.2118
|1.1789
|2002
|2006.03.26 23:00
|delete
|338
|0.10
|1.1878
|1.2118
|1.1734
|2003
|2006.03.26 23:00
|delete
|339
|0.10
|1.1878
|1.2118
|1.1645
|2004
|2006.03.27 01:00
|buy stop
|340
|0.10
|1.2130
|1.1890
|1.2219
|2005
|2006.03.27 01:00
|buy stop
|341
|0.10
|1.2130
|1.1890
|1.2274
|2006
|2006.03.27 01:00
|buy stop
|342
|0.10
|1.2130
|1.1890
|1.2363
|2007
|2006.03.27 01:01
|sell stop
|343
|0.10
|1.1890
|1.2130
|1.1801
|2008
|2006.03.27 01:01
|sell stop
|344
|0.10
|1.1890
|1.2130
|1.1746
|2009
|2006.03.27 01:02
|sell stop
|345
|0.10
|1.1890
|1.2130
|1.1657
|2010
|2006.03.27 23:00
|delete
|340
|0.10
|1.2130
|1.1890
|1.2219
|2011
|2006.03.27 23:00
|delete
|341
|0.10
|1.2130
|1.1890
|1.2274
|2012
|2006.03.27 23:00
|delete
|342
|0.10
|1.2130
|1.1890
|1.2363
|2013
|2006.03.27 23:01
|delete
|343
|0.10
|1.1890
|1.2130
|1.1801
|2014
|2006.03.27 23:01
|delete
|344
|0.10
|1.1890
|1.2130
|1.1746
|2015
|2006.03.27 23:02
|delete
|345
|0.10
|1.1890
|1.2130
|1.1657
|2016
|2006.03.28 01:00
|buy stop
|346
|0.10
|1.2139
|1.1898
|1.2228
|2017
|2006.03.28 01:00
|buy stop
|347
|0.10
|1.2139
|1.1898
|1.2283
|2018
|2006.03.28 01:00
|buy stop
|348
|0.10
|1.2139
|1.1898
|1.2372
|2019
|2006.03.28 01:01
|sell stop
|349
|0.10
|1.1898
|1.2139
|1.1809
|2020
|2006.03.28 01:02
|sell stop
|350
|0.10
|1.1898
|1.2139
|1.1754
|2021
|2006.03.28 01:03
|sell stop
|351
|0.10
|1.1898
|1.2139
|1.1665
|2022
|2006.03.28 23:00
|delete
|346
|0.10
|1.2139
|1.1898
|1.2228
|2023
|2006.03.28 23:00
|delete
|347
|0.10
|1.2139
|1.1898
|1.2283
|2024
|2006.03.28 23:01
|delete
|348
|0.10
|1.2139
|1.1898
|1.2372
|2025
|2006.03.28 23:01
|delete
|349
|0.10
|1.1898
|1.2139
|1.1809
|2026
|2006.03.28 23:02
|delete
|350
|0.10
|1.1898
|1.2139
|1.1754
|2027
|2006.03.28 23:03
|delete
|351
|0.10
|1.1898
|1.2139
|1.1665
|2028
|2006.03.29 01:00
|buy stop
|352
|0.10
|1.2152
|1.1911
|1.2241
|2029
|2006.03.29 01:00
|buy stop
|353
|0.10
|1.2152
|1.1911
|1.2296
|2030
|2006.03.29 01:00
|buy stop
|354
|0.10
|1.2152
|1.1911
|1.2385
|2031
|2006.03.29 01:03
|sell stop
|355
|0.10
|1.1911
|1.2152
|1.1822
|2032
|2006.03.29 01:03
|sell stop
|356
|0.10
|1.1911
|1.2152
|1.1767
|2033
|2006.03.29 01:03
|sell stop
|357
|0.10
|1.1911
|1.2152
|1.1678
|2034
|2006.03.29 23:00
|delete
|352
|0.10
|1.2152
|1.1911
|1.2241
|2035
|2006.03.29 23:00
|delete
|353
|0.10
|1.2152
|1.1911
|1.2296
|2036
|2006.03.29 23:00
|delete
|354
|0.10
|1.2152
|1.1911
|1.2385
|2037
|2006.03.29 23:01
|delete
|355
|0.10
|1.1911
|1.2152
|1.1822
|2038
|2006.03.29 23:02
|delete
|356
|0.10
|1.1911
|1.2152
|1.1767
|2039
|2006.03.29 23:02
|delete
|357
|0.10
|1.1911
|1.2152
|1.1678
|2040
|2006.03.30 01:00
|buy stop
|358
|0.10
|1.2142
|1.1902
|1.2231
|2041
|2006.03.30 01:00
|buy stop
|359
|0.10
|1.2142
|1.1902
|1.2286
|2042
|2006.03.30 01:00
|buy stop
|360
|0.10
|1.2142
|1.1902
|1.2375
|2043
|2006.03.30 01:00
|sell stop
|361
|0.10
|1.1902
|1.2142
|1.1813
|2044
|2006.03.30 01:00
|sell stop
|362
|0.10
|1.1902
|1.2142
|1.1758
|2045
|2006.03.30 01:00
|sell stop
|363
|0.10
|1.1902
|1.2142
|1.1669
|2046
|2006.03.30 14:37
|buy
|358
|0.10
|1.2142
|1.1902
|1.2231
|2047
|2006.03.30 14:37
|buy
|359
|0.10
|1.2142
|1.1902
|1.2286
|2048
|2006.03.30 14:37
|buy
|360
|0.10
|1.2142
|1.1902
|1.2375
|2049
|2006.03.30 14:37
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2049
|1.2231
|2050
|2006.03.30 14:37
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2049
|1.2286
|2051
|2006.03.30 14:37
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2049
|1.2375
|2052
|2006.03.30 14:45
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2050
|1.2231
|2053
|2006.03.30 14:45
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2050
|1.2286
|2054
|2006.03.30 14:45
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2050
|1.2375
|2055
|2006.03.30 15:01
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2051
|1.2231
|2056
|2006.03.30 15:01
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2051
|1.2286
|2057
|2006.03.30 15:01
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2051
|1.2375
|2058
|2006.03.30 18:33
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2065
|1.2231
|2059
|2006.03.30 18:33
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2065
|1.2286
|2060
|2006.03.30 18:33
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2065
|1.2375
|2061
|2006.03.30 18:45
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2066
|1.2231
|2062
|2006.03.30 18:45
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2066
|1.2286
|2063
|2006.03.30 18:45
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2066
|1.2375
|2064
|2006.03.30 19:00
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2067
|1.2231
|2065
|2006.03.30 19:00
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2067
|1.2286
|2066
|2006.03.30 19:00
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2067
|1.2375
|2067
|2006.03.30 19:05
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2068
|1.2231
|2068
|2006.03.30 19:05
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2068
|1.2286
|2069
|2006.03.30 19:05
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2068
|1.2375
|2070
|2006.03.30 19:15
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2069
|1.2231
|2071
|2006.03.30 19:15
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2069
|1.2286
|2072
|2006.03.30 19:15
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2069
|1.2375
|2073
|2006.03.30 19:30
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2070
|1.2231
|2074
|2006.03.30 19:30
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2070
|1.2286
|2075
|2006.03.30 19:30
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2070
|1.2375
|2076
|2006.03.30 19:45
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2071
|1.2231
|2077
|2006.03.30 19:45
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2071
|1.2286
|2078
|2006.03.30 19:45
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2071
|1.2375
|2079
|2006.03.30 20:00
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2072
|1.2231
|2080
|2006.03.30 20:00
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2072
|1.2286
|2081
|2006.03.30 20:00
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2072
|1.2375
|2082
|2006.03.30 20:15
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2073
|1.2231
|2083
|2006.03.30 20:15
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2073
|1.2286
|2084
|2006.03.30 20:15
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2073
|1.2375
|2085
|2006.03.30 20:29
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2074
|1.2231
|2086
|2006.03.30 20:29
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2074
|1.2286
|2087
|2006.03.30 20:29
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2074
|1.2375
|2088
|2006.03.30 20:30
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2075
|1.2231
|2089
|2006.03.30 20:30
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2075
|1.2286
|2090
|2006.03.30 20:30
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2075
|1.2375
|2091
|2006.03.30 20:45
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2076
|1.2231
|2092
|2006.03.30 20:45
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2076
|1.2286
|2093
|2006.03.30 20:45
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2076
|1.2375
|2094
|2006.03.30 21:00
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2077
|1.2231
|2095
|2006.03.30 21:00
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2077
|1.2286
|2096
|2006.03.30 21:00
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2077
|1.2375
|2097
|2006.03.30 21:15
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2078
|1.2231
|2098
|2006.03.30 21:15
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2078
|1.2286
|2099
|2006.03.30 21:15
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2078
|1.2375
|2100
|2006.03.30 21:30
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2080
|1.2231
|2101
|2006.03.30 21:30
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2080
|1.2286
|2102
|2006.03.30 21:30
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2080
|1.2375
|2103
|2006.03.30 21:45
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2081
|1.2231
|2104
|2006.03.30 21:45
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2081
|1.2286
|2105
|2006.03.30 21:45
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2081
|1.2375
|2106
|2006.03.30 22:00
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2082
|1.2231
|2107
|2006.03.30 22:00
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2082
|1.2286
|2108
|2006.03.30 22:00
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2082
|1.2375
|2109
|2006.03.30 22:15
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2083
|1.2231
|2110
|2006.03.30 22:15
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2083
|1.2286
|2111
|2006.03.30 22:15
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2083
|1.2375
|2112
|2006.03.30 22:30
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2084
|1.2231
|2113
|2006.03.30 22:30
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2084
|1.2286
|2114
|2006.03.30 22:30
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2084
|1.2375
|2115
|2006.03.30 22:45
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2086
|1.2231
|2116
|2006.03.30 22:45
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2086
|1.2286
|2117
|2006.03.30 22:45
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2086
|1.2375
|2118
|2006.03.30 23:00
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2087
|1.2231
|2119
|2006.03.30 23:00
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2087
|1.2286
|2120
|2006.03.30 23:00
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2087
|1.2375
|2121
|2006.03.30 23:00
|delete
|361
|0.10
|1.1902
|1.2142
|1.1813
|2122
|2006.03.30 23:00
|delete
|363
|0.10
|1.1902
|1.2142
|1.1669
|2123
|2006.03.30 23:00
|delete
|362
|0.10
|1.1902
|1.2142
|1.1758
|2124
|2006.03.30 23:15
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2088
|1.2231
|2125
|2006.03.30 23:15
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2088
|1.2286
|2126
|2006.03.30 23:15
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2088
|1.2375
|2127
|2006.03.30 23:30
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2089
|1.2231
|2128
|2006.03.30 23:30
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2089
|1.2286
|2129
|2006.03.30 23:30
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2089
|1.2375
|2130
|2006.03.30 23:45
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2090
|1.2231
|2131
|2006.03.30 23:45
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2090
|1.2286
|2132
|2006.03.30 23:45
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2090
|1.2375
|2133
|2006.03.31 00:00
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2091
|1.2231
|2134
|2006.03.31 00:00
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2091
|1.2286
|2135
|2006.03.31 00:00
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2091
|1.2375
|2136
|2006.03.31 00:15
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2092
|1.2231
|2137
|2006.03.31 00:15
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2092
|1.2286
|2138
|2006.03.31 00:15
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2092
|1.2375
|2139
|2006.03.31 00:30
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2093
|1.2231
|2140
|2006.03.31 00:30
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2093
|1.2286
|2141
|2006.03.31 00:30
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2093
|1.2375
|2142
|2006.03.31 00:54
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2094
|1.2231
|2143
|2006.03.31 00:54
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2094
|1.2286
|2144
|2006.03.31 00:54
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2094
|1.2375
|2145
|2006.03.31 01:00
|sell stop
|364
|0.10
|1.1974
|1.2215
|1.1885
|2146
|2006.03.31 01:00
|sell stop
|365
|0.10
|1.1974
|1.2215
|1.1830
|2147
|2006.03.31 01:00
|sell stop
|366
|0.10
|1.1974
|1.2215
|1.1741
|2148
|2006.03.31 01:02
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2095
|1.2231
|2149
|2006.03.31 01:02
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2095
|1.2286
|2150
|2006.03.31 01:02
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2095
|1.2375
|2151
|2006.03.31 01:15
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2096
|1.2231
|2152
|2006.03.31 01:15
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2096
|1.2286
|2153
|2006.03.31 01:15
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2096
|1.2375
|2154
|2006.03.31 01:30
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2097
|1.2231
|2155
|2006.03.31 01:30
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2097
|1.2286
|2156
|2006.03.31 01:30
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2097
|1.2375
|2157
|2006.03.31 01:45
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2098
|1.2231
|2158
|2006.03.31 01:45
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2098
|1.2286
|2159
|2006.03.31 01:45
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2098
|1.2375
|2160
|2006.03.31 02:00
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2099
|1.2231
|2161
|2006.03.31 02:00
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2099
|1.2286
|2162
|2006.03.31 02:00
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2099
|1.2375
|2163
|2006.03.31 02:30
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2100
|1.2231
|2164
|2006.03.31 02:30
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2100
|1.2286
|2165
|2006.03.31 02:30
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2100
|1.2375
|2166
|2006.03.31 02:45
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2101
|1.2231
|2167
|2006.03.31 02:45
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2101
|1.2286
|2168
|2006.03.31 02:45
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2101
|1.2375
|2169
|2006.03.31 03:00
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2102
|1.2231
|2170
|2006.03.31 03:00
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2102
|1.2286
|2171
|2006.03.31 03:00
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2102
|1.2375
|2172
|2006.03.31 03:15
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2103
|1.2231
|2173
|2006.03.31 03:15
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2103
|1.2286
|2174
|2006.03.31 03:15
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2103
|1.2375
|2175
|2006.03.31 03:30
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2104
|1.2231
|2176
|2006.03.31 03:30
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2104
|1.2286
|2177
|2006.03.31 03:30
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2104
|1.2375
|2178
|2006.03.31 04:00
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2105
|1.2231
|2179
|2006.03.31 04:00
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2105
|1.2286
|2180
|2006.03.31 04:00
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2105
|1.2375
|2181
|2006.03.31 04:15
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2106
|1.2231
|2182
|2006.03.31 04:15
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2106
|1.2286
|2183
|2006.03.31 04:15
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2106
|1.2375
|2184
|2006.03.31 04:45
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2107
|1.2231
|2185
|2006.03.31 04:45
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2107
|1.2286
|2186
|2006.03.31 04:45
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2107
|1.2375
|2187
|2006.03.31 05:00
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2108
|1.2231
|2188
|2006.03.31 05:00
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2108
|1.2286
|2189
|2006.03.31 05:00
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2108
|1.2375
|2190
|2006.03.31 05:30
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2109
|1.2231
|2191
|2006.03.31 05:30
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2109
|1.2286
|2192
|2006.03.31 05:30
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2109
|1.2375
|2193
|2006.03.31 06:00
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2110
|1.2231
|2194
|2006.03.31 06:00
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2110
|1.2286
|2195
|2006.03.31 06:00
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2110
|1.2375
|2196
|2006.03.31 06:30
|modify
|358
|0.10
|1.2142
|1.2111
|1.2231
|2197
|2006.03.31 06:30
|modify
|359
|0.10
|1.2142
|1.2111
|1.2286
|2198
|2006.03.31 06:30
|modify
|360
|0.10
|1.2142
|1.2111
|1.2375
|2199
|2006.03.31 08:55
|s/l
|358
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.2231
|-3.10
|9987.80
|2200
|2006.03.31 08:55
|s/l
|359
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.2286
|-3.10
|9984.70
|2201
|2006.03.31 08:55
|s/l
|360
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.2375
|-3.10
|9981.60
|2202
|2006.03.31 08:55
|buy stop
|367
|0.10
|1.2234
|1.1992
|1.2323
|2203
|2006.03.31 08:55
|buy stop
|368
|0.10
|1.2234
|1.1992
|1.2378
|2204
|2006.03.31 08:55
|buy stop
|369
|0.10
|1.2234
|1.1992
|1.2467
|2205
|2006.04.02 23:00
|delete
|364
|0.10
|1.1974
|1.2215
|1.1885
|2206
|2006.04.02 23:00
|delete
|365
|0.10
|1.1974
|1.2215
|1.1830
|2207
|2006.04.02 23:00
|delete
|366
|0.10
|1.1974
|1.2215
|1.1741
|2208
|2006.04.02 23:01
|delete
|367
|0.10
|1.2234
|1.1992
|1.2323
|2209
|2006.04.02 23:01
|delete
|368
|0.10
|1.2234
|1.1992
|1.2378
|2210
|2006.04.02 23:02
|delete
|369
|0.10
|1.2234
|1.1992
|1.2467
|2211
|2006.04.03 01:00
|buy stop
|370
|0.10
|1.2234
|1.1992
|1.2323
|2212
|2006.04.03 01:00
|buy stop
|371
|0.10
|1.2234
|1.1992
|1.2378
|2213
|2006.04.03 01:00
|buy stop
|372
|0.10
|1.2234
|1.1991
|1.2467
|2214
|2006.04.03 01:00
|sell stop
|373
|0.10
|1.1992
|1.2234
|1.1903
|2215
|2006.04.03 01:00
|sell stop
|374
|0.10
|1.1992
|1.2234
|1.1848
|2216
|2006.04.03 01:01
|sell stop
|375
|0.10
|1.1992
|1.2234
|1.1759
|2217
|2006.04.03 23:00
|delete
|370
|0.10
|1.2234
|1.1992
|1.2323
|2218
|2006.04.03 23:00
|delete
|371
|0.10
|1.2234
|1.1992
|1.2378
|2219
|2006.04.03 23:00
|delete
|372
|0.10
|1.2234
|1.1991
|1.2467
|2220
|2006.04.03 23:01
|delete
|373
|0.10
|1.1992
|1.2234
|1.1903
|2221
|2006.04.03 23:01
|delete
|374
|0.10
|1.1992
|1.2234
|1.1848
|2222
|2006.04.03 23:02
|delete
|375
|0.10
|1.1992
|1.2234
|1.1759
|2223
|2006.04.04 01:00
|buy stop
|376
|0.10
|1.2229
|1.1987
|1.2318
|2224
|2006.04.04 01:00
|buy stop
|377
|0.10
|1.2229
|1.1987
|1.2373
|2225
|2006.04.04 01:00
|buy stop
|378
|0.10
|1.2229
|1.1987
|1.2462
|2226
|2006.04.04 01:01
|sell stop
|379
|0.10
|1.1987
|1.2229
|1.1898
|2227
|2006.04.04 01:01
|sell stop
|380
|0.10
|1.1987
|1.2229
|1.1843
|2228
|2006.04.04 01:02
|sell stop
|381
|0.10
|1.1987
|1.2229
|1.1754
|2229
|2006.04.04 12:20
|buy
|376
|0.10
|1.2229
|1.1987
|1.2318
|2230
|2006.04.04 12:20
|buy
|377
|0.10
|1.2229
|1.1987
|1.2373
|2231
|2006.04.04 12:20
|buy
|378
|0.10
|1.2229
|1.1987
|1.2462
|2232
|2006.04.04 12:21
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2131
|1.2318
|2233
|2006.04.04 12:21
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2131
|1.2373
|2234
|2006.04.04 12:21
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2131
|1.2462
|2235
|2006.04.04 12:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2133
|1.2318
|2236
|2006.04.04 12:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2133
|1.2373
|2237
|2006.04.04 12:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2133
|1.2462
|2238
|2006.04.04 12:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2134
|1.2318
|2239
|2006.04.04 12:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2134
|1.2373
|2240
|2006.04.04 12:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2134
|1.2462
|2241
|2006.04.04 13:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2136
|1.2318
|2242
|2006.04.04 13:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2136
|1.2373
|2243
|2006.04.04 13:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2136
|1.2462
|2244
|2006.04.04 13:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2137
|1.2318
|2245
|2006.04.04 13:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2137
|1.2373
|2246
|2006.04.04 13:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2137
|1.2462
|2247
|2006.04.04 13:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2139
|1.2318
|2248
|2006.04.04 13:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2139
|1.2373
|2249
|2006.04.04 13:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2139
|1.2462
|2250
|2006.04.04 13:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2140
|1.2318
|2251
|2006.04.04 13:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2140
|1.2373
|2252
|2006.04.04 13:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2140
|1.2462
|2253
|2006.04.04 13:49
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2141
|1.2318
|2254
|2006.04.04 13:49
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2141
|1.2373
|2255
|2006.04.04 13:49
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2141
|1.2462
|2256
|2006.04.04 14:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2142
|1.2318
|2257
|2006.04.04 14:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2142
|1.2373
|2258
|2006.04.04 14:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2142
|1.2462
|2259
|2006.04.04 14:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2144
|1.2318
|2260
|2006.04.04 14:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2144
|1.2373
|2261
|2006.04.04 14:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2144
|1.2462
|2262
|2006.04.04 14:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2146
|1.2318
|2263
|2006.04.04 14:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2146
|1.2373
|2264
|2006.04.04 14:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2146
|1.2462
|2265
|2006.04.04 14:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2147
|1.2318
|2266
|2006.04.04 14:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2147
|1.2373
|2267
|2006.04.04 14:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2147
|1.2462
|2268
|2006.04.04 15:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2149
|1.2318
|2269
|2006.04.04 15:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2149
|1.2373
|2270
|2006.04.04 15:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2149
|1.2462
|2271
|2006.04.04 15:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2150
|1.2318
|2272
|2006.04.04 15:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2150
|1.2373
|2273
|2006.04.04 15:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2150
|1.2462
|2274
|2006.04.04 15:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2152
|1.2318
|2275
|2006.04.04 15:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2152
|1.2373
|2276
|2006.04.04 15:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2152
|1.2462
|2277
|2006.04.04 15:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2153
|1.2318
|2278
|2006.04.04 15:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2153
|1.2373
|2279
|2006.04.04 15:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2153
|1.2462
|2280
|2006.04.04 16:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2155
|1.2318
|2281
|2006.04.04 16:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2155
|1.2373
|2282
|2006.04.04 16:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2155
|1.2462
|2283
|2006.04.04 16:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2156
|1.2318
|2284
|2006.04.04 16:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2156
|1.2373
|2285
|2006.04.04 16:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2156
|1.2462
|2286
|2006.04.04 16:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2157
|1.2318
|2287
|2006.04.04 16:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2157
|1.2373
|2288
|2006.04.04 16:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2157
|1.2462
|2289
|2006.04.04 16:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2159
|1.2318
|2290
|2006.04.04 16:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2159
|1.2373
|2291
|2006.04.04 16:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2159
|1.2462
|2292
|2006.04.04 17:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2160
|1.2318
|2293
|2006.04.04 17:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2160
|1.2373
|2294
|2006.04.04 17:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2160
|1.2462
|2295
|2006.04.04 17:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2161
|1.2318
|2296
|2006.04.04 17:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2161
|1.2373
|2297
|2006.04.04 17:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2161
|1.2462
|2298
|2006.04.04 17:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2162
|1.2318
|2299
|2006.04.04 17:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2162
|1.2373
|2300
|2006.04.04 17:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2162
|1.2462
|2301
|2006.04.04 17:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2164
|1.2318
|2302
|2006.04.04 17:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2164
|1.2373
|2303
|2006.04.04 17:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2164
|1.2462
|2304
|2006.04.04 18:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2165
|1.2318
|2305
|2006.04.04 18:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2165
|1.2373
|2306
|2006.04.04 18:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2165
|1.2462
|2307
|2006.04.04 18:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2166
|1.2318
|2308
|2006.04.04 18:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2166
|1.2373
|2309
|2006.04.04 18:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2166
|1.2462
|2310
|2006.04.04 18:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2168
|1.2318
|2311
|2006.04.04 18:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2168
|1.2373
|2312
|2006.04.04 18:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2168
|1.2462
|2313
|2006.04.04 18:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2169
|1.2318
|2314
|2006.04.04 18:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2169
|1.2373
|2315
|2006.04.04 18:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2169
|1.2462
|2316
|2006.04.04 19:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2170
|1.2318
|2317
|2006.04.04 19:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2170
|1.2373
|2318
|2006.04.04 19:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2170
|1.2462
|2319
|2006.04.04 19:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2171
|1.2318
|2320
|2006.04.04 19:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2171
|1.2373
|2321
|2006.04.04 19:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2171
|1.2462
|2322
|2006.04.04 19:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2173
|1.2318
|2323
|2006.04.04 19:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2173
|1.2373
|2324
|2006.04.04 19:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2173
|1.2462
|2325
|2006.04.04 19:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2174
|1.2318
|2326
|2006.04.04 19:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2174
|1.2373
|2327
|2006.04.04 19:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2174
|1.2462
|2328
|2006.04.04 20:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2175
|1.2318
|2329
|2006.04.04 20:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2175
|1.2373
|2330
|2006.04.04 20:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2175
|1.2462
|2331
|2006.04.04 20:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2176
|1.2318
|2332
|2006.04.04 20:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2176
|1.2373
|2333
|2006.04.04 20:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2176
|1.2462
|2334
|2006.04.04 20:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2177
|1.2318
|2335
|2006.04.04 20:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2177
|1.2373
|2336
|2006.04.04 20:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2177
|1.2462
|2337
|2006.04.04 20:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2178
|1.2318
|2338
|2006.04.04 20:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2178
|1.2373
|2339
|2006.04.04 20:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2178
|1.2462
|2340
|2006.04.04 21:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2179
|1.2318
|2341
|2006.04.04 21:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2179
|1.2373
|2342
|2006.04.04 21:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2179
|1.2462
|2343
|2006.04.04 21:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2181
|1.2318
|2344
|2006.04.04 21:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2181
|1.2373
|2345
|2006.04.04 21:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2181
|1.2462
|2346
|2006.04.04 21:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2182
|1.2318
|2347
|2006.04.04 21:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2182
|1.2373
|2348
|2006.04.04 21:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2182
|1.2462
|2349
|2006.04.04 21:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2183
|1.2318
|2350
|2006.04.04 21:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2183
|1.2373
|2351
|2006.04.04 21:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2183
|1.2462
|2352
|2006.04.04 22:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2184
|1.2318
|2353
|2006.04.04 22:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2184
|1.2373
|2354
|2006.04.04 22:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2184
|1.2462
|2355
|2006.04.04 22:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2185
|1.2318
|2356
|2006.04.04 22:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2185
|1.2373
|2357
|2006.04.04 22:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2185
|1.2462
|2358
|2006.04.04 22:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2186
|1.2318
|2359
|2006.04.04 22:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2186
|1.2373
|2360
|2006.04.04 22:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2186
|1.2462
|2361
|2006.04.04 22:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2187
|1.2318
|2362
|2006.04.04 22:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2187
|1.2373
|2363
|2006.04.04 22:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2187
|1.2462
|2364
|2006.04.04 23:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2188
|1.2318
|2365
|2006.04.04 23:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2188
|1.2373
|2366
|2006.04.04 23:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2188
|1.2462
|2367
|2006.04.04 23:00
|delete
|379
|0.10
|1.1987
|1.2229
|1.1898
|2368
|2006.04.04 23:00
|delete
|381
|0.10
|1.1987
|1.2229
|1.1754
|2369
|2006.04.04 23:01
|delete
|380
|0.10
|1.1987
|1.2229
|1.1843
|2370
|2006.04.04 23:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2189
|1.2318
|2371
|2006.04.04 23:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2189
|1.2373
|2372
|2006.04.04 23:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2189
|1.2462
|2373
|2006.04.04 23:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2190
|1.2318
|2374
|2006.04.04 23:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2190
|1.2373
|2375
|2006.04.04 23:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2190
|1.2462
|2376
|2006.04.04 23:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2191
|1.2318
|2377
|2006.04.04 23:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2191
|1.2373
|2378
|2006.04.04 23:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2191
|1.2462
|2379
|2006.04.05 00:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2192
|1.2318
|2380
|2006.04.05 00:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2192
|1.2373
|2381
|2006.04.05 00:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2192
|1.2462
|2382
|2006.04.05 00:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2193
|1.2318
|2383
|2006.04.05 00:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2193
|1.2373
|2384
|2006.04.05 00:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2193
|1.2462
|2385
|2006.04.05 00:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2194
|1.2318
|2386
|2006.04.05 00:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2194
|1.2373
|2387
|2006.04.05 00:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2194
|1.2462
|2388
|2006.04.05 01:00
|sell stop
|382
|0.10
|1.2073
|1.2316
|1.1984
|2389
|2006.04.05 01:00
|sell stop
|383
|0.10
|1.2073
|1.2316
|1.1929
|2390
|2006.04.05 01:00
|sell stop
|384
|0.10
|1.2073
|1.2316
|1.1840
|2391
|2006.04.05 01:02
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2195
|1.2318
|2392
|2006.04.05 01:02
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2195
|1.2373
|2393
|2006.04.05 01:02
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2195
|1.2462
|2394
|2006.04.05 01:17
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2196
|1.2318
|2395
|2006.04.05 01:17
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2196
|1.2373
|2396
|2006.04.05 01:17
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2196
|1.2462
|2397
|2006.04.05 01:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2197
|1.2318
|2398
|2006.04.05 01:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2197
|1.2373
|2399
|2006.04.05 01:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2197
|1.2462
|2400
|2006.04.05 02:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2198
|1.2318
|2401
|2006.04.05 02:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2198
|1.2373
|2402
|2006.04.05 02:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2198
|1.2462
|2403
|2006.04.05 02:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2199
|1.2318
|2404
|2006.04.05 02:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2199
|1.2373
|2405
|2006.04.05 02:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2199
|1.2462
|2406
|2006.04.05 02:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2200
|1.2318
|2407
|2006.04.05 02:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2200
|1.2373
|2408
|2006.04.05 02:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2200
|1.2462
|2409
|2006.04.05 02:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2201
|1.2318
|2410
|2006.04.05 02:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2201
|1.2373
|2411
|2006.04.05 02:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2201
|1.2462
|2412
|2006.04.05 03:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2202
|1.2318
|2413
|2006.04.05 03:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2202
|1.2373
|2414
|2006.04.05 03:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2202
|1.2462
|2415
|2006.04.05 03:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2203
|1.2318
|2416
|2006.04.05 03:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2203
|1.2373
|2417
|2006.04.05 03:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2203
|1.2462
|2418
|2006.04.05 03:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2204
|1.2318
|2419
|2006.04.05 03:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2204
|1.2373
|2420
|2006.04.05 03:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2204
|1.2462
|2421
|2006.04.05 03:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2205
|1.2318
|2422
|2006.04.05 03:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2205
|1.2373
|2423
|2006.04.05 03:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2205
|1.2462
|2424
|2006.04.05 04:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2206
|1.2318
|2425
|2006.04.05 04:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2206
|1.2373
|2426
|2006.04.05 04:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2206
|1.2462
|2427
|2006.04.05 04:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2207
|1.2318
|2428
|2006.04.05 04:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2207
|1.2373
|2429
|2006.04.05 04:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2207
|1.2462
|2430
|2006.04.05 04:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2208
|1.2318
|2431
|2006.04.05 04:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2208
|1.2373
|2432
|2006.04.05 04:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2208
|1.2462
|2433
|2006.04.05 04:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2209
|1.2318
|2434
|2006.04.05 04:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2209
|1.2373
|2435
|2006.04.05 04:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2209
|1.2462
|2436
|2006.04.05 05:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2210
|1.2318
|2437
|2006.04.05 05:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2210
|1.2373
|2438
|2006.04.05 05:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2210
|1.2462
|2439
|2006.04.05 05:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2211
|1.2318
|2440
|2006.04.05 05:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2211
|1.2373
|2441
|2006.04.05 05:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2211
|1.2462
|2442
|2006.04.05 05:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2212
|1.2318
|2443
|2006.04.05 05:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2212
|1.2373
|2444
|2006.04.05 05:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2212
|1.2462
|2445
|2006.04.05 05:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2213
|1.2318
|2446
|2006.04.05 05:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2213
|1.2373
|2447
|2006.04.05 05:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2213
|1.2462
|2448
|2006.04.05 06:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2214
|1.2318
|2449
|2006.04.05 06:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2214
|1.2373
|2450
|2006.04.05 06:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2214
|1.2462
|2451
|2006.04.05 06:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2215
|1.2318
|2452
|2006.04.05 06:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2215
|1.2373
|2453
|2006.04.05 06:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2215
|1.2462
|2454
|2006.04.05 06:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2216
|1.2318
|2455
|2006.04.05 06:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2216
|1.2373
|2456
|2006.04.05 06:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2216
|1.2462
|2457
|2006.04.05 07:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2217
|1.2318
|2458
|2006.04.05 07:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2217
|1.2373
|2459
|2006.04.05 07:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2217
|1.2462
|2460
|2006.04.05 07:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2218
|1.2318
|2461
|2006.04.05 07:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2218
|1.2373
|2462
|2006.04.05 07:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2218
|1.2462
|2463
|2006.04.05 07:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2219
|1.2318
|2464
|2006.04.05 07:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2219
|1.2373
|2465
|2006.04.05 07:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2219
|1.2462
|2466
|2006.04.05 08:16
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2220
|1.2318
|2467
|2006.04.05 08:16
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2220
|1.2373
|2468
|2006.04.05 08:16
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2220
|1.2462
|2469
|2006.04.05 08:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2221
|1.2318
|2470
|2006.04.05 08:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2221
|1.2373
|2471
|2006.04.05 08:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2221
|1.2462
|2472
|2006.04.05 09:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2222
|1.2318
|2473
|2006.04.05 09:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2222
|1.2373
|2474
|2006.04.05 09:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2222
|1.2462
|2475
|2006.04.05 09:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2223
|1.2318
|2476
|2006.04.05 09:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2223
|1.2373
|2477
|2006.04.05 09:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2223
|1.2462
|2478
|2006.04.05 10:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2224
|1.2318
|2479
|2006.04.05 10:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2224
|1.2373
|2480
|2006.04.05 10:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2224
|1.2462
|2481
|2006.04.05 10:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2225
|1.2318
|2482
|2006.04.05 10:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2225
|1.2373
|2483
|2006.04.05 10:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2225
|1.2462
|2484
|2006.04.05 11:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2226
|1.2318
|2485
|2006.04.05 11:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2226
|1.2373
|2486
|2006.04.05 11:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2226
|1.2462
|2487
|2006.04.05 12:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2227
|1.2318
|2488
|2006.04.05 12:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2227
|1.2373
|2489
|2006.04.05 12:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2227
|1.2462
|2490
|2006.04.05 12:18
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2228
|1.2318
|2491
|2006.04.05 12:18
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2228
|1.2373
|2492
|2006.04.05 12:18
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2228
|1.2462
|2493
|2006.04.05 12:35
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2318
|2494
|2006.04.05 12:35
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2373
|2495
|2006.04.05 12:35
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2462
|2496
|2006.04.05 13:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2230
|1.2318
|2497
|2006.04.05 13:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2230
|1.2373
|2498
|2006.04.05 13:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2230
|1.2462
|2499
|2006.04.05 13:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2231
|1.2318
|2500
|2006.04.05 13:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2231
|1.2373
|2501
|2006.04.05 13:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2231
|1.2462
|2502
|2006.04.05 13:34
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2232
|1.2318
|2503
|2006.04.05 13:34
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2232
|1.2373
|2504
|2006.04.05 13:34
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2232
|1.2462
|2505
|2006.04.05 14:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2233
|1.2318
|2506
|2006.04.05 14:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2233
|1.2373
|2507
|2006.04.05 14:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2233
|1.2462
|2508
|2006.04.05 14:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2234
|1.2318
|2509
|2006.04.05 14:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2234
|1.2373
|2510
|2006.04.05 14:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2234
|1.2462
|2511
|2006.04.05 15:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2235
|1.2318
|2512
|2006.04.05 15:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2235
|1.2373
|2513
|2006.04.05 15:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2235
|1.2462
|2514
|2006.04.05 15:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2236
|1.2318
|2515
|2006.04.05 15:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2236
|1.2373
|2516
|2006.04.05 15:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2236
|1.2462
|2517
|2006.04.05 16:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2237
|1.2318
|2518
|2006.04.05 16:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2237
|1.2373
|2519
|2006.04.05 16:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2237
|1.2462
|2520
|2006.04.05 16:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2238
|1.2318
|2521
|2006.04.05 16:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2238
|1.2373
|2522
|2006.04.05 16:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2238
|1.2462
|2523
|2006.04.05 16:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2239
|1.2318
|2524
|2006.04.05 16:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2239
|1.2373
|2525
|2006.04.05 16:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2239
|1.2462
|2526
|2006.04.05 17:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2240
|1.2318
|2527
|2006.04.05 17:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2240
|1.2373
|2528
|2006.04.05 17:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2240
|1.2462
|2529
|2006.04.05 17:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2241
|1.2318
|2530
|2006.04.05 17:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2241
|1.2373
|2531
|2006.04.05 17:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2241
|1.2462
|2532
|2006.04.05 17:51
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2242
|1.2318
|2533
|2006.04.05 17:51
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2242
|1.2373
|2534
|2006.04.05 17:51
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2242
|1.2462
|2535
|2006.04.05 18:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2243
|1.2318
|2536
|2006.04.05 18:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2243
|1.2373
|2537
|2006.04.05 18:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2243
|1.2462
|2538
|2006.04.05 18:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2244
|1.2318
|2539
|2006.04.05 18:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2244
|1.2373
|2540
|2006.04.05 18:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2244
|1.2462
|2541
|2006.04.05 18:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2245
|1.2318
|2542
|2006.04.05 18:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2245
|1.2373
|2543
|2006.04.05 18:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2245
|1.2462
|2544
|2006.04.05 19:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2246
|1.2318
|2545
|2006.04.05 19:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2246
|1.2373
|2546
|2006.04.05 19:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2246
|1.2462
|2547
|2006.04.05 19:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2247
|1.2318
|2548
|2006.04.05 19:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2247
|1.2373
|2549
|2006.04.05 19:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2247
|1.2462
|2550
|2006.04.05 20:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2248
|1.2318
|2551
|2006.04.05 20:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2248
|1.2373
|2552
|2006.04.05 20:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2248
|1.2462
|2553
|2006.04.05 20:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2249
|1.2318
|2554
|2006.04.05 20:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2249
|1.2373
|2555
|2006.04.05 20:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2249
|1.2462
|2556
|2006.04.05 20:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2250
|1.2318
|2557
|2006.04.05 20:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2250
|1.2373
|2558
|2006.04.05 20:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2250
|1.2462
|2559
|2006.04.05 21:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2251
|1.2318
|2560
|2006.04.05 21:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2251
|1.2373
|2561
|2006.04.05 21:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2251
|1.2462
|2562
|2006.04.05 21:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2252
|1.2318
|2563
|2006.04.05 21:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2252
|1.2373
|2564
|2006.04.05 21:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2252
|1.2462
|2565
|2006.04.05 22:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2253
|1.2318
|2566
|2006.04.05 22:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2253
|1.2373
|2567
|2006.04.05 22:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2253
|1.2462
|2568
|2006.04.05 22:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2254
|1.2318
|2569
|2006.04.05 22:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2254
|1.2373
|2570
|2006.04.05 22:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2254
|1.2462
|2571
|2006.04.05 23:00
|delete
|382
|0.10
|1.2073
|1.2316
|1.1984
|2572
|2006.04.05 23:00
|delete
|384
|0.10
|1.2073
|1.2316
|1.1840
|2573
|2006.04.05 23:00
|delete
|383
|0.10
|1.2073
|1.2316
|1.1929
|2574
|2006.04.05 23:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2255
|1.2318
|2575
|2006.04.05 23:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2255
|1.2373
|2576
|2006.04.05 23:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2255
|1.2462
|2577
|2006.04.06 00:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2256
|1.2318
|2578
|2006.04.06 00:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2256
|1.2373
|2579
|2006.04.06 00:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2256
|1.2462
|2580
|2006.04.06 00:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2257
|1.2318
|2581
|2006.04.06 00:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2257
|1.2373
|2582
|2006.04.06 00:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2257
|1.2462
|2583
|2006.04.06 01:00
|sell stop
|385
|0.10
|1.2135
|1.2380
|1.2046
|2584
|2006.04.06 01:00
|sell stop
|386
|0.10
|1.2135
|1.2380
|1.1991
|2585
|2006.04.06 01:01
|sell stop
|387
|0.10
|1.2135
|1.2380
|1.1902
|2586
|2006.04.06 01:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2258
|1.2318
|2587
|2006.04.06 01:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2258
|1.2373
|2588
|2006.04.06 01:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2258
|1.2462
|2589
|2006.04.06 02:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2259
|1.2318
|2590
|2006.04.06 02:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2259
|1.2373
|2591
|2006.04.06 02:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2259
|1.2462
|2592
|2006.04.06 02:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2260
|1.2318
|2593
|2006.04.06 02:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2260
|1.2373
|2594
|2006.04.06 02:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2260
|1.2462
|2595
|2006.04.06 03:29
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2261
|1.2318
|2596
|2006.04.06 03:29
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2261
|1.2373
|2597
|2006.04.06 03:29
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2261
|1.2462
|2598
|2006.04.06 04:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2262
|1.2318
|2599
|2006.04.06 04:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2262
|1.2373
|2600
|2006.04.06 04:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2262
|1.2462
|2601
|2006.04.06 04:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2263
|1.2318
|2602
|2006.04.06 04:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2263
|1.2373
|2603
|2006.04.06 04:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2263
|1.2462
|2604
|2006.04.06 05:45
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2264
|1.2318
|2605
|2006.04.06 05:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2264
|1.2373
|2606
|2006.04.06 05:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2264
|1.2462
|2607
|2006.04.06 06:30
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2265
|1.2318
|2608
|2006.04.06 06:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2265
|1.2373
|2609
|2006.04.06 06:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2265
|1.2462
|2610
|2006.04.06 07:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2266
|1.2318
|2611
|2006.04.06 07:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2266
|1.2373
|2612
|2006.04.06 07:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2266
|1.2462
|2613
|2006.04.06 08:00
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2267
|1.2318
|2614
|2006.04.06 08:00
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2267
|1.2373
|2615
|2006.04.06 08:00
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2267
|1.2462
|2616
|2006.04.06 08:15
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2268
|1.2318
|2617
|2006.04.06 08:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2268
|1.2373
|2618
|2006.04.06 08:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2268
|1.2462
|2619
|2006.04.06 08:57
|modify
|376
|0.10
|1.2229
|1.2269
|1.2318
|2620
|2006.04.06 08:57
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2269
|1.2373
|2621
|2006.04.06 08:57
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2269
|1.2462
|2622
|2006.04.06 08:58
|t/p
|376
|0.10
|1.2318
|1.2269
|1.2318
|8.90
|9990.50
|2623
|2006.04.06 08:58
|buy stop
|388
|0.10
|1.2391
|1.2146
|1.2480
|2624
|2006.04.06 09:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2270
|1.2373
|2625
|2006.04.06 09:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2270
|1.2462
|2626
|2006.04.06 09:30
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2271
|1.2373
|2627
|2006.04.06 09:30
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2271
|1.2462
|2628
|2006.04.06 09:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2272
|1.2373
|2629
|2006.04.06 09:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2272
|1.2462
|2630
|2006.04.06 10:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2273
|1.2373
|2631
|2006.04.06 10:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2273
|1.2462
|2632
|2006.04.06 10:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2274
|1.2373
|2633
|2006.04.06 10:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2274
|1.2462
|2634
|2006.04.06 11:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2275
|1.2373
|2635
|2006.04.06 11:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2275
|1.2462
|2636
|2006.04.06 11:45
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2276
|1.2373
|2637
|2006.04.06 11:45
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2276
|1.2462
|2638
|2006.04.06 12:15
|modify
|377
|0.10
|1.2229
|1.2277
|1.2373
|2639
|2006.04.06 12:15
|modify
|378
|0.10
|1.2229
|1.2277
|1.2462
|2640
|2006.04.06 12:41
|s/l
|377
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2373
|4.80
|9995.30
|2641
|2006.04.06 12:41
|s/l
|378
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2462
|4.80
|10000.10
|2642
|2006.04.06 12:41
|buy stop
|389
|0.10
|1.2399
|1.2154
|1.2543
|2643
|2006.04.06 12:41
|buy stop
|390
|0.10
|1.2399
|1.2154
|1.2632
|2644
|2006.04.06 23:00
|delete
|385
|0.10
|1.2135
|1.2380
|1.2046
|2645
|2006.04.06 23:05
|delete
|386
|0.10
|1.2135
|1.2380
|1.1991
|2646
|2006.04.06 23:06
|delete
|387
|0.10
|1.2135
|1.2380
|1.1902
|2647
|2006.04.06 23:06
|delete
|388
|0.10
|1.2391
|1.2146
|1.2480
|2648
|2006.04.06 23:07
|delete
|389
|0.10
|1.2399
|1.2154
|1.2543
|2649
|2006.04.06 23:07
|delete
|390
|0.10
|1.2399
|1.2154
|1.2632
|2650
|2006.04.07 01:00
|buy stop
|391
|0.10
|1.2369
|1.2124
|1.2458
|2651
|2006.04.07 01:00
|buy stop
|392
|0.10
|1.2369
|1.2124
|1.2513
|2652
|2006.04.07 01:00
|buy stop
|393
|0.10
|1.2369
|1.2124
|1.2602
|2653
|2006.04.07 01:00
|sell stop
|394
|0.10
|1.2124
|1.2369
|1.2035
|2654
|2006.04.07 01:01
|sell stop
|395
|0.10
|1.2124
|1.2369
|1.1980
|2655
|2006.04.07 01:01
|sell stop
|396
|0.10
|1.2124
|1.2369
|1.1891
|2656
|2006.04.07 14:23
|sell
|394
|0.10
|1.2124
|1.2369
|1.2035
|2657
|2006.04.07 14:23
|sell
|395
|0.10
|1.2124
|1.2369
|1.1980
|2658
|2006.04.07 14:23
|sell
|396
|0.10
|1.2124
|1.2369
|1.1891
|2659
|2006.04.07 14:23
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2215
|1.2035
|2660
|2006.04.07 14:23
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2215
|1.1980
|2661
|2006.04.07 14:23
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2215
|1.1891
|2662
|2006.04.07 14:30
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2214
|1.2035
|2663
|2006.04.07 14:30
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2214
|1.1980
|2664
|2006.04.07 14:30
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2214
|1.1891
|2665
|2006.04.07 14:52
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2212
|1.2035
|2666
|2006.04.07 14:52
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2212
|1.1980
|2667
|2006.04.07 14:52
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2212
|1.1891
|2668
|2006.04.07 15:00
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2211
|1.2035
|2669
|2006.04.07 15:00
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2211
|1.1980
|2670
|2006.04.07 15:00
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2211
|1.1891
|2671
|2006.04.07 15:15
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2210
|1.2035
|2672
|2006.04.07 15:15
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2210
|1.1980
|2673
|2006.04.07 15:15
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2210
|1.1891
|2674
|2006.04.07 15:30
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2208
|1.2035
|2675
|2006.04.07 15:30
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2208
|1.1980
|2676
|2006.04.07 15:30
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2208
|1.1891
|2677
|2006.04.07 15:45
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2207
|1.2035
|2678
|2006.04.07 15:45
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2207
|1.1980
|2679
|2006.04.07 15:45
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2207
|1.1891
|2680
|2006.04.07 16:00
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2206
|1.2035
|2681
|2006.04.07 16:00
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2206
|1.1980
|2682
|2006.04.07 16:00
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2206
|1.1891
|2683
|2006.04.07 16:02
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2205
|1.2035
|2684
|2006.04.07 16:02
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2205
|1.1980
|2685
|2006.04.07 16:02
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2205
|1.1891
|2686
|2006.04.07 16:15
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2204
|1.2035
|2687
|2006.04.07 16:15
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2204
|1.1980
|2688
|2006.04.07 16:15
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2204
|1.1891
|2689
|2006.04.07 16:30
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2203
|1.2035
|2690
|2006.04.07 16:30
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2203
|1.1980
|2691
|2006.04.07 16:30
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2203
|1.1891
|2692
|2006.04.07 16:45
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2202
|1.2035
|2693
|2006.04.07 16:45
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2202
|1.1980
|2694
|2006.04.07 16:45
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2202
|1.1891
|2695
|2006.04.07 17:00
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2200
|1.2035
|2696
|2006.04.07 17:00
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2200
|1.1980
|2697
|2006.04.07 17:00
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2200
|1.1891
|2698
|2006.04.07 17:15
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2199
|1.2035
|2699
|2006.04.07 17:15
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2199
|1.1980
|2700
|2006.04.07 17:15
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2199
|1.1891
|2701
|2006.04.07 17:30
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2198
|1.2035
|2702
|2006.04.07 17:30
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2198
|1.1980
|2703
|2006.04.07 17:30
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2198
|1.1891
|2704
|2006.04.07 17:45
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2197
|1.2035
|2705
|2006.04.07 17:45
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2197
|1.1980
|2706
|2006.04.07 17:45
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2197
|1.1891
|2707
|2006.04.07 18:00
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2196
|1.2035
|2708
|2006.04.07 18:00
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2196
|1.1980
|2709
|2006.04.07 18:00
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2196
|1.1891
|2710
|2006.04.07 18:15
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2194
|1.2035
|2711
|2006.04.07 18:15
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2194
|1.1980
|2712
|2006.04.07 18:15
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2194
|1.1891
|2713
|2006.04.07 18:30
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2193
|1.2035
|2714
|2006.04.07 18:30
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2193
|1.1980
|2715
|2006.04.07 18:30
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2193
|1.1891
|2716
|2006.04.07 18:45
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2192
|1.2035
|2717
|2006.04.07 18:45
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2192
|1.1980
|2718
|2006.04.07 18:45
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2192
|1.1891
|2719
|2006.04.07 19:00
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2191
|1.2035
|2720
|2006.04.07 19:00
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2191
|1.1980
|2721
|2006.04.07 19:00
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2191
|1.1891
|2722
|2006.04.07 19:15
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2189
|1.2035
|2723
|2006.04.07 19:15
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2189
|1.1980
|2724
|2006.04.07 19:15
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2189
|1.1891
|2725
|2006.04.07 19:30
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2188
|1.2035
|2726
|2006.04.07 19:30
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2188
|1.1980
|2727
|2006.04.07 19:30
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2188
|1.1891
|2728
|2006.04.07 19:45
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2187
|1.2035
|2729
|2006.04.07 19:45
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2187
|1.1980
|2730
|2006.04.07 19:45
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2187
|1.1891
|2731
|2006.04.07 20:00
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2186
|1.2035
|2732
|2006.04.07 20:00
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2186
|1.1980
|2733
|2006.04.07 20:00
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2186
|1.1891
|2734
|2006.04.09 21:00
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2185
|1.2035
|2735
|2006.04.09 21:00
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2185
|1.1980
|2736
|2006.04.09 21:00
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2185
|1.1891
|2737
|2006.04.09 21:15
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2184
|1.2035
|2738
|2006.04.09 21:15
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2184
|1.1980
|2739
|2006.04.09 21:15
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2184
|1.1891
|2740
|2006.04.09 21:30
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2182
|1.2035
|2741
|2006.04.09 21:30
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2182
|1.1980
|2742
|2006.04.09 21:30
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2182
|1.1891
|2743
|2006.04.09 21:45
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2181
|1.2035
|2744
|2006.04.09 21:45
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2181
|1.1980
|2745
|2006.04.09 21:45
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2181
|1.1891
|2746
|2006.04.09 22:00
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2180
|1.2035
|2747
|2006.04.09 22:00
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2180
|1.1980
|2748
|2006.04.09 22:00
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2180
|1.1891
|2749
|2006.04.09 22:15
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2179
|1.2035
|2750
|2006.04.09 22:15
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2179
|1.1980
|2751
|2006.04.09 22:15
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2179
|1.1891
|2752
|2006.04.09 22:30
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2178
|1.2035
|2753
|2006.04.09 22:30
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2178
|1.1980
|2754
|2006.04.09 22:30
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2178
|1.1891
|2755
|2006.04.09 22:45
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2177
|1.2035
|2756
|2006.04.09 22:45
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2177
|1.1980
|2757
|2006.04.09 22:45
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2177
|1.1891
|2758
|2006.04.09 23:00
|delete
|391
|0.10
|1.2369
|1.2124
|1.2458
|2759
|2006.04.09 23:00
|delete
|392
|0.10
|1.2369
|1.2124
|1.2513
|2760
|2006.04.09 23:01
|delete
|393
|0.10
|1.2369
|1.2124
|1.2602
|2761
|2006.04.09 23:02
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2176
|1.2035
|2762
|2006.04.09 23:02
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2176
|1.1980
|2763
|2006.04.09 23:02
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2176
|1.1891
|2764
|2006.04.09 23:15
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2175
|1.2035
|2765
|2006.04.09 23:15
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2175
|1.1980
|2766
|2006.04.09 23:15
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2175
|1.1891
|2767
|2006.04.09 23:30
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2174
|1.2035
|2768
|2006.04.09 23:30
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2174
|1.1980
|2769
|2006.04.09 23:30
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2174
|1.1891
|2770
|2006.04.09 23:45
|modify
|394
|0.10
|1.2124
|1.2173
|1.2035
|2771
|2006.04.09 23:45
|modify
|395
|0.10
|1.2124
|1.2173
|1.1980
|2772
|2006.04.09 23:45
|modify
|396
|0.10
|1.2124
|1.2173
|1.1891
|2773
|2006.04.09 23:59
|close at stop
|396
|0.10
|1.2103
|1.2173
|1.1891
|2.10
|10002.20
|2774
|2006.04.09 23:59
|close at stop
|395
|0.10
|1.2103
|1.2173
|1.1980
|2.10
|10004.30
|2775
|2006.04.09 23:59
|close at stop
|394
|0.10
|1.2103
|1.2173
|1.2035
|2.10
|10006.40