|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.04.05 00:00 - 2005.11.03 00:00 (2004.04.02 - 2006.04.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=247887; Lots=0.1; Slippage=1; MaxTrades=1; MM=true; Risk=5; StopLoss=575; TakeProfit=1000; TrailingStop=15; TrailingStopStart=15; UseTrailingStop=true; ADXPeriod=14; ADXLevel=30; SlowPeriod=50; SlowMode=1; SlowPrice=0; FastPeriod=6; FastMode=1; FastPrice=0; TimeFrame=1440;
|Bars in test
|514
|Ticks modelled
|3416938
|Modelling quality
|50.10%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|4661.45
|Gross profit
|8684.52
|Gross loss
|-4023.07
|Profit factor
|2.16
|Expected payoff
|258.97
|Absolute drawdown
|186.92
|Maximal drawdown (%)
|4013.63 (29.0%)
|Total trades
|18
|Short positions (won %)
|11 (90.91%)
|Long positions (won %)
|7 (85.71%)
|Profit trades (% of total)
|16 (88.89%)
|Loss trades (% of total)
|2 (11.11%)
|Largest
|profit trade
|2342.10
|loss trade
|-4013.63
|Average
|profit trade
|542.78
|loss trade
|-2011.54
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (4848.38)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-4013.63)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4848.38 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-4013.63 (1)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.05.28 00:00
|buy
|1
|0.50
|1.8380
|1.7801
|1.9380
|2
|2004.06.02 00:00
|modify
|1
|0.50
|1.8380
|1.8383
|1.9380
|3
|2004.06.02 16:20
|s/l
|1
|0.50
|1.8383
|1.8383
|1.9380
|20.63
|10020.63
|4
|2004.08.25 00:00
|sell
|2
|0.60
|1.7925
|1.8504
|1.6925
|5
|2004.08.30 00:00
|modify
|2
|0.60
|1.7925
|1.7925
|1.6925
|6
|2004.08.30 12:00
|s/l
|2
|0.60
|1.7925
|1.7925
|1.6925
|-9.45
|10011.17
|7
|2004.10.26 00:00
|buy
|3
|0.60
|1.8424
|1.7845
|1.9424
|8
|2004.11.04 00:00
|modify
|3
|0.60
|1.8424
|1.8472
|1.9424
|9
|2004.11.04 00:00
|s/l
|3
|0.60
|1.8472
|1.8472
|1.9424
|302.85
|10314.03
|10
|2004.11.26 00:00
|buy
|4
|0.60
|1.8937
|1.8358
|1.9937
|11
|2004.12.01 00:00
|modify
|4
|0.60
|1.8937
|1.9076
|1.9937
|12
|2004.12.02 00:00
|modify
|4
|0.60
|1.8937
|1.9326
|1.9937
|13
|2004.12.02 00:00
|s/l
|4
|0.60
|1.9326
|1.9326
|1.9937
|2342.10
|12656.13
|14
|2004.12.03 00:00
|buy
|5
|0.70
|1.9246
|1.8667
|2.0246
|15
|2004.12.06 00:00
|modify
|5
|0.70
|1.9246
|1.9413
|2.0246
|16
|2004.12.06 00:20
|s/l
|5
|0.70
|1.9413
|1.9413
|2.0246
|1170.58
|13826.70
|17
|2004.12.08 00:00
|buy
|6
|0.70
|1.9453
|1.8874
|2.0453
|18
|2005.01.04 16:25
|s/l
|6
|0.70
|1.8874
|1.8874
|2.0453
|-4013.63
|9813.08
|19
|2005.03.24 00:00
|sell
|7
|0.50
|1.8692
|1.9271
|1.7692
|20
|2005.03.29 00:00
|modify
|7
|0.50
|1.8692
|1.8685
|1.7692
|21
|2005.03.29 02:43
|s/l
|7
|0.50
|1.8685
|1.8685
|1.7692
|27.13
|9840.20
|22
|2005.05.16 00:00
|sell
|8
|0.50
|1.8506
|1.9085
|1.7506
|23
|2005.05.17 00:00
|modify
|8
|0.50
|1.8506
|1.8394
|1.7506
|24
|2005.05.17 00:20
|s/l
|8
|0.50
|1.8394
|1.8394
|1.7506
|557.38
|10397.58
|25
|2005.05.18 00:00
|sell
|9
|0.60
|1.8350
|1.8929
|1.7350
|26
|2005.05.23 00:00
|modify
|9
|0.60
|1.8350
|1.8268
|1.7350
|27
|2005.05.23 03:07
|s/l
|9
|0.60
|1.8268
|1.8268
|1.7350
|482.55
|10880.13
|28
|2005.05.24 00:00
|sell
|10
|0.60
|1.8291
|1.8870
|1.7291
|29
|2005.05.27 00:00
|modify
|10
|0.60
|1.8291
|1.8224
|1.7291
|30
|2005.05.27 02:00
|s/l
|10
|0.60
|1.8224
|1.8224
|1.7291
|386.25
|11266.38
|31
|2005.07.05 00:00
|sell
|11
|0.60
|1.7579
|1.8158
|1.6579
|32
|2005.07.07 00:00
|modify
|11
|0.60
|1.7579
|1.7542
|1.6579
|33
|2005.07.07 01:30
|s/l
|11
|0.60
|1.7542
|1.7542
|1.6579
|209.40
|11475.78
|34
|2005.07.08 00:00
|sell
|12
|0.60
|1.7435
|1.8014
|1.6435
|35
|2005.07.11 00:00
|modify
|12
|0.60
|1.7435
|1.7388
|1.6435
|36
|2005.07.11 01:21
|s/l
|12
|0.60
|1.7388
|1.7388
|1.6435
|278.85
|11754.63
|37
|2005.07.12 00:00
|sell
|13
|0.60
|1.7575
|1.8154
|1.6575
|38
|2005.07.18 00:00
|modify
|13
|0.60
|1.7575
|1.7521
|1.6575
|39
|2005.07.18 01:38
|s/l
|13
|0.60
|1.7521
|1.7521
|1.6575
|305.10
|12059.73
|40
|2005.07.19 00:00
|sell
|14
|0.70
|1.7481
|1.8060
|1.6481
|41
|2005.07.20 00:00
|modify
|14
|0.70
|1.7481
|1.7418
|1.6481
|42
|2005.07.20 10:00
|s/l
|14
|0.70
|1.7418
|1.7418
|1.6481
|429.98
|12489.70
|43
|2005.07.21 00:00
|sell
|15
|0.70
|1.7409
|1.7988
|1.6409
|44
|2005.07.25 00:00
|modify
|15
|0.70
|1.7409
|1.7393
|1.6409
|45
|2005.07.25 01:32
|s/l
|15
|0.70
|1.7393
|1.7393
|1.6409
|104.65
|12594.35
|46
|2005.08.12 00:00
|buy
|16
|0.70
|1.8110
|1.7531
|1.9110
|47
|2005.08.15 00:00
|modify
|16
|0.70
|1.8110
|1.8146
|1.9110
|48
|2005.08.15 02:34
|s/l
|16
|0.70
|1.8146
|1.8146
|1.9110
|253.57
|12847.93
|49
|2005.08.16 00:00
|buy
|17
|0.70
|1.8112
|1.7533
|1.9112
|50
|2005.09.02 00:00
|modify
|17
|0.70
|1.8112
|1.8320
|1.9112
|51
|2005.09.02 00:00
|s/l
|17
|0.70
|1.8320
|1.8320
|1.9112
|1485.93
|14333.85
|52
|2005.09.28 00:00
|sell
|18
|0.80
|1.7671
|1.8250
|1.6671
|53
|2005.09.30 00:00
|modify
|18
|0.80
|1.7671
|1.7629
|1.6671
|54
|2005.09.30 03:42
|s/l
|18
|0.80
|1.7629
|1.7629
|1.6671
|327.60
|14661.45