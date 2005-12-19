Strategy Tester Report
ADX Trader with EMA

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.12.19 17:00 - 2006.04.28 22:00 (2005.08.02 - 2006.04.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=247887; Lots=0.1; Slippage=1; MaxTrades=1; MM=true; Risk=5; StopLoss=90; TakeProfit=1900; TrailingStop=15; TrailingStopStart=15; UseTrailingStop=true; ADXPeriod=14; ADXLevel=20; SlowPeriod=50; SlowMode=1; SlowPrice=0; FastPeriod=6; FastMode=1; FastPrice=0; TimeFrame=60;
Bars in test2330Ticks modelled346117Modelling quality76.84%
Initial deposit10000.00
Total net profit1006.90Gross profit19573.10Gross loss-18566.20
Profit factor1.05Expected payoff5.79
Absolute drawdown3040.60Maximal drawdown (%)4226.10 (37.8%)
Total trades174Short positions (won %)93 (69.89%)Long positions (won %)81 (70.37%)
Profit trades (% of total)122 (70.11%)Loss trades (% of total)52 (29.89%)
Largestprofit trade790.00loss trade-564.00
Averageprofit trade160.44loss trade-357.04
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (2388.00)consecutive losses (loss in money)5 (-1805.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2388.00 (13)consecutive loss (count of losses)-1805.20 (5)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.12.19 17:00sell10.501.76441.77381.5744
22005.12.19 18:00modify10.501.76441.76441.5744
32005.12.19 19:01s/l10.501.76441.76441.57440.0010000.00
42005.12.19 20:00sell20.501.76181.77121.5718
52005.12.20 06:00modify20.501.76181.76061.5718
62005.12.20 07:15s/l20.501.76061.76061.571860.5010060.50
72005.12.20 08:00sell30.601.76091.77031.5709
82005.12.20 19:00modify30.601.76091.75581.5709
92005.12.20 19:20s/l30.601.75581.75581.5709306.0010366.50
102005.12.20 20:00sell40.601.75281.76221.5628
112005.12.21 14:00modify40.601.75281.75101.5628
122005.12.21 17:00modify40.601.75281.74361.5628
132005.12.21 17:01s/l40.601.74361.74361.5628553.8010920.30
142005.12.21 18:00sell50.601.73881.74821.5488
152005.12.22 12:00modify50.601.73881.73741.5488
162005.12.22 12:01s/l50.601.73741.73741.548884.6011004.90
172005.12.22 13:00sell60.601.73791.74731.5479
182005.12.22 18:00modify60.601.73791.73781.5479
192005.12.22 18:33s/l60.601.73781.73781.54796.0011010.90
202005.12.22 21:00sell70.601.73871.74811.5487
212005.12.23 14:00modify70.601.73871.73681.5487
222005.12.23 14:09s/l70.601.73681.73681.5487114.6011125.50
232005.12.23 15:00sell80.601.73431.74371.5443
242005.12.23 16:00modify80.601.73431.73331.5443
252005.12.23 16:00s/l80.601.73331.73331.544360.0011185.50
262005.12.23 17:00sell90.601.73111.74051.5411
272005.12.27 15:00close90.601.73621.74051.5411-304.8010880.70
282005.12.27 17:00sell100.601.73161.74101.5416
292005.12.27 22:00modify100.601.73161.72851.5416
302005.12.28 01:34s/l100.601.72851.72851.5416187.8011068.50
312005.12.28 02:00sell110.601.72961.73901.5396
322005.12.28 09:55s/l110.601.73901.73901.5396-564.0010504.50
332005.12.28 10:00buy120.601.74001.73061.9300
342005.12.28 16:52s/l120.601.73061.73061.9300-564.009940.50
352005.12.28 17:00sell130.501.73001.73941.5400
362005.12.28 18:00modify130.501.73001.72831.5400
372005.12.28 18:15s/l130.501.72831.72831.540085.0010025.50
382005.12.28 19:00sell140.601.72241.73181.5324
392005.12.28 20:00modify140.601.72241.71821.5324
402005.12.28 20:00s/l140.601.71821.71821.5324252.0010277.50
412005.12.28 21:00sell150.601.71561.72501.5256
422005.12.29 17:51s/l150.601.72501.72501.5256-563.409714.10
432005.12.30 09:00buy160.501.72861.71921.9186
442005.12.30 14:00close160.501.72201.71921.9186-330.009384.10
452005.12.30 15:00sell170.501.72101.73041.5310
462005.12.30 18:00modify170.501.72101.71931.5310
472005.12.30 18:16s/l170.501.71931.71931.531085.009469.10
482005.12.30 19:00sell180.501.71791.72731.5279
492006.01.02 13:00close180.501.72401.72731.5279-304.509164.60
502006.01.02 14:00buy190.501.72361.71421.9136
512006.01.03 00:00close190.501.71981.71421.9136-191.508973.10
522006.01.03 01:00sell200.501.71931.72871.5293
532006.01.03 05:00close200.501.72811.72871.5293-440.008533.10
542006.01.03 06:00buy210.501.72781.71841.9178
552006.01.03 10:00modify210.501.72781.72781.9178
562006.01.03 11:00modify210.501.72781.73111.9178
572006.01.03 11:01s/l210.501.73111.73111.9178165.008698.10
582006.01.03 12:00buy220.501.73261.72321.9226
592006.01.03 18:00modify220.501.73261.73741.9226
602006.01.03 18:00s/l220.501.73741.73741.9226240.008938.10
612006.01.03 19:00buy230.501.74071.73131.9307
622006.01.03 21:00modify230.501.74071.74101.9307
632006.01.03 22:00modify230.501.74071.74341.9307
642006.01.03 23:00modify230.501.74071.74361.9307
652006.01.04 00:00modify230.501.74071.74451.9307
662006.01.04 01:00modify230.501.74071.74491.9307
672006.01.04 02:00modify230.501.74071.74661.9307
682006.01.04 03:00s/l230.501.74661.74661.9307290.509228.60
692006.01.04 04:00buy240.501.74771.73831.9377
702006.01.04 05:00modify240.501.74771.75041.9377
712006.01.04 06:15s/l240.501.75041.75041.9377135.009363.60
722006.01.04 07:00buy250.501.75041.74101.9404
732006.01.04 11:00modify250.501.75041.75141.9404
742006.01.04 12:00modify250.501.75041.75291.9404
752006.01.04 13:00modify250.501.75041.75431.9404
762006.01.04 13:30s/l250.501.75431.75431.9404195.009558.60
772006.01.04 14:00buy260.501.75441.74501.9444
782006.01.04 15:00modify260.501.75441.75481.9444
792006.01.04 15:20s/l260.501.75481.75481.944420.009578.60
802006.01.04 16:00buy270.501.75691.74751.9469
812006.01.04 18:00modify270.501.75691.75841.9469
822006.01.04 18:15s/l270.501.75841.75841.946975.009653.60
832006.01.04 19:00buy280.501.75881.74941.9488
842006.01.04 20:00modify280.501.75881.75911.9488
852006.01.04 20:20s/l280.501.75911.75911.948815.009668.60
862006.01.04 21:00buy290.501.75901.74961.9490
872006.01.05 13:10s/l290.501.74961.74961.9490-471.509197.10
882006.01.05 14:00sell300.501.75351.76291.5635
892006.01.06 15:52s/l300.501.76291.76291.5635-469.508727.60
902006.01.06 16:00buy310.501.76411.75471.9541
912006.01.06 17:00modify310.501.76411.76721.9541
922006.01.06 18:00modify310.501.76411.77011.9541
932006.01.06 18:00s/l310.501.77011.77011.9541300.009027.60
942006.01.06 19:00buy320.501.77011.76071.9601
952006.01.09 07:00modify320.501.77011.77041.9601
962006.01.09 07:05s/l320.501.77041.77041.960113.509041.10
972006.01.09 08:00buy330.501.77221.76281.9622
982006.01.09 17:07s/l330.501.76281.76281.9622-470.008571.10
992006.01.09 18:00sell340.501.76371.77311.5737
1002006.01.11 04:00modify340.501.76371.76351.5737
1012006.01.11 04:30s/l340.501.76351.76351.573712.008583.10
1022006.01.11 05:00sell350.501.76331.77271.5733
1032006.01.11 08:00modify350.501.76331.76221.5733
1042006.01.11 08:30s/l350.501.76221.76221.573355.008638.10
1052006.01.11 09:00sell360.501.76231.77171.5723
1062006.01.11 11:00modify360.501.76231.75991.5723
1072006.01.11 11:16s/l360.501.75991.75991.5723120.008758.10
1082006.01.11 12:00sell370.501.75541.76481.5654
1092006.01.11 13:00modify370.501.75541.75461.5654
1102006.01.11 13:00s/l370.501.75461.75461.565440.008798.10
1112006.01.11 14:00sell380.501.75701.76641.5670
1122006.01.11 16:00modify380.501.75701.75701.5670
1132006.01.11 16:05s/l380.501.75701.75701.56700.008798.10
1142006.01.11 17:00sell390.501.76071.77011.5707
1152006.01.11 21:00close390.501.76471.77011.5707-200.008598.10
1162006.01.11 22:00buy400.501.76401.75461.9540
1172006.01.12 01:00modify400.501.76401.76441.9540
1182006.01.12 02:00modify400.501.76401.76491.9540
1192006.01.12 02:30s/l400.501.76491.76491.954043.508641.60
1202006.01.12 03:00buy410.501.76601.75661.9560
1212006.01.12 09:00modify410.501.76601.76611.9560
1222006.01.12 09:03s/l410.501.76611.76611.95605.008646.60
1232006.01.12 10:00buy420.501.76721.75781.9572
1242006.01.12 12:00modify420.501.76721.76881.9572
1252006.01.12 13:15s/l420.501.76881.76881.957280.008726.60
1262006.01.12 14:00buy430.501.76841.75901.9584
1272006.01.12 15:00modify430.501.76841.76901.9584
1282006.01.12 15:08s/l430.501.76901.76901.958430.008756.60
1292006.01.12 16:00buy440.501.76621.75681.9562
1302006.01.12 19:00close440.501.76051.75681.9562-285.008471.60
1312006.01.12 20:00sell450.501.76021.76961.5702
1322006.01.13 11:00close450.501.76771.76961.5702-374.508097.10
1332006.01.13 12:00buy460.501.76881.75941.9588
1342006.01.13 18:00modify460.501.76881.76891.9588
1352006.01.13 18:00s/l460.501.76891.76891.95885.008102.10
1362006.01.13 19:00buy470.501.77101.76161.9610
1372006.01.13 20:00modify470.501.77101.77441.9610
1382006.01.13 21:00modify470.501.77101.77451.9610
1392006.01.16 01:00modify470.501.77101.77521.9610
1402006.01.16 02:00modify470.501.77101.77581.9610
1412006.01.16 03:00modify470.501.77101.77781.9610
1422006.01.16 03:20s/l470.501.77781.77781.9610338.508440.60
1432006.01.16 04:00buy480.501.77781.76841.9678
1442006.01.16 14:03s/l480.501.76841.76841.9678-470.007970.60
1452006.01.16 15:00sell490.401.76811.77751.5781
1462006.01.16 17:00modify490.401.76811.76711.5781
1472006.01.16 17:25s/l490.401.76711.76711.578140.008010.60
1482006.01.16 18:00sell500.501.76681.77621.5768
1492006.01.17 03:00modify500.501.76681.76631.5768
1502006.01.17 04:32s/l500.501.76631.76631.576825.508036.10
1512006.01.17 05:00sell510.501.76581.77521.5758
1522006.01.17 12:00modify510.501.76581.76301.5758
1532006.01.17 12:35s/l510.501.76301.76301.5758140.008176.10
1542006.01.17 14:00sell520.501.76031.76971.5703
1552006.01.18 01:00close520.501.76861.76971.5703-413.507762.60
1562006.01.18 02:00buy530.401.76721.75781.9572
1572006.01.18 04:00close530.401.76441.75781.9572-112.007650.60
1582006.01.18 05:00sell540.401.76421.77361.5742
1592006.01.18 09:00modify540.401.76421.76351.5742
1602006.01.18 09:05s/l540.401.76351.76351.574228.007678.60
1612006.01.18 10:00sell550.401.76561.77501.5756
1622006.01.18 13:00close550.401.76781.77501.5756-88.007590.60
1632006.01.18 15:00sell560.401.76571.77511.5757
1642006.01.18 18:00modify560.401.76571.76421.5757
1652006.01.18 19:00modify560.401.76571.76381.5757
1662006.01.18 20:00modify560.401.76571.76291.5757
1672006.01.18 21:50s/l560.401.76291.76291.5757112.007702.60
1682006.01.18 22:00sell570.401.76271.77211.5727
1692006.01.19 06:00modify570.401.76271.76211.5727
1702006.01.19 07:05s/l570.401.76211.76211.572724.407727.00
1712006.01.19 08:00sell580.401.76121.77061.5712
1722006.01.19 10:00modify580.401.76121.75901.5712
1732006.01.19 11:00modify580.401.76121.75731.5712
1742006.01.19 12:21s/l580.401.75731.75731.5712156.007883.00
1752006.01.19 13:00sell590.401.75571.76511.5657
1762006.01.20 15:58s/l590.401.76511.76511.5657-375.607507.40
1772006.01.20 16:00buy600.401.76491.75551.9549
1782006.01.20 21:00modify600.401.76491.76721.9549
1792006.01.20 22:00modify600.401.76491.76981.9549
1802006.01.23 01:00modify600.401.76491.76991.9549
1812006.01.23 02:00modify600.401.76491.77121.9549
1822006.01.23 03:00modify600.401.76491.77551.9549
1832006.01.23 04:00modify600.401.76491.77831.9549
1842006.01.23 05:00modify600.401.76491.78001.9549
1852006.01.23 06:00modify600.401.76491.78061.9549
1862006.01.23 06:03s/l600.401.78061.78061.9549626.808134.20
1872006.01.23 07:00buy610.501.78031.77091.9703
1882006.01.23 13:00modify610.501.78031.78251.9703
1892006.01.23 15:00modify610.501.78031.78491.9703
1902006.01.23 15:03s/l610.501.78491.78491.9703230.008364.20
1912006.01.23 16:00buy620.501.78551.77611.9755
1922006.01.23 22:00modify620.501.78551.78551.9755
1932006.01.23 23:00modify620.501.78551.78561.9755
1942006.01.24 02:04s/l620.501.78561.78561.97553.508367.70
1952006.01.24 06:00sell630.501.78421.79361.5942
1962006.01.25 04:00modify630.501.78421.78381.5942
1972006.01.25 06:12s/l630.501.78381.78381.594221.508389.20
1982006.01.25 12:00buy640.501.79271.78331.9827
1992006.01.25 22:29s/l640.501.78331.78331.9827-470.007919.20
2002006.01.25 23:00sell650.401.78451.79391.5945
2012006.01.26 21:00modify650.401.78451.78271.5945
2022006.01.26 22:00modify650.401.78451.78241.5945
2032006.01.26 23:00modify650.401.78451.78171.5945
2042006.01.27 00:00modify650.401.78451.78071.5945
2052006.01.27 01:16s/l650.401.78071.78071.5945152.808072.00
2062006.01.27 02:00sell660.501.78101.79041.5910
2072006.01.27 03:00modify660.501.78101.78061.5910
2082006.01.27 03:45s/l660.501.78061.78061.591020.008092.00
2092006.01.27 04:00sell670.501.78001.78941.5900
2102006.01.27 14:00modify670.501.78001.77831.5900
2112006.01.27 14:21s/l670.501.77831.77831.590085.008177.00
2122006.01.27 15:00sell680.501.77881.78821.5888
2132006.01.27 18:00modify680.501.77881.77421.5888
2142006.01.27 18:02s/l680.501.77421.77421.5888230.008407.00
2152006.01.27 19:00sell690.501.77281.78221.5828
2162006.01.27 21:00modify690.501.77281.76971.5828
2172006.01.27 22:00modify690.501.77281.76941.5828
2182006.01.27 22:25s/l690.501.76941.76941.5828170.008577.00
2192006.01.27 23:00sell700.501.76761.77701.5776
2202006.01.30 06:00modify700.501.76761.76761.5776
2212006.01.30 07:59s/l700.501.76761.76761.57760.508577.50
2222006.01.30 08:00buy710.501.76761.75821.9576
2232006.01.31 06:00modify710.501.76761.76781.9576
2242006.01.31 08:00modify710.501.76761.76841.9576
2252006.01.31 08:11s/l710.501.76841.76841.957638.508616.00
2262006.01.31 10:00buy720.501.77181.76241.9618
2272006.01.31 12:00modify720.501.77181.77181.9618
2282006.01.31 12:48s/l720.501.77181.77181.96180.008616.00
2292006.01.31 13:00buy730.501.77191.76251.9619
2302006.01.31 18:00modify730.501.77191.77571.9619
2312006.01.31 19:00modify730.501.77191.78021.9619
2322006.01.31 20:00modify730.501.77191.78181.9619
2332006.01.31 21:00modify730.501.77191.78191.9619
2342006.01.31 21:16s/l730.501.78191.78191.9619500.009116.00
2352006.01.31 22:00buy740.501.78041.77101.9704
2362006.02.01 23:00close740.501.77371.77101.9704-339.508776.50
2372006.02.02 09:00sell750.501.77281.78221.5828
2382006.02.02 18:00close750.501.77921.78221.5828-320.008456.50
2392006.02.02 19:00buy760.501.78091.77151.9709
2402006.02.03 14:00close760.501.77551.77151.9709-271.508185.00
2412006.02.03 15:00sell770.501.77641.78581.5864
2422006.02.03 16:00modify770.501.77641.76941.5864
2432006.02.03 17:00modify770.501.77641.76461.5864
2442006.02.03 17:08s/l770.501.76461.76461.5864590.008775.00
2452006.02.03 18:00sell780.501.75991.76931.5699
2462006.02.06 10:00modify780.501.75991.75811.5699
2472006.02.06 10:27s/l780.501.75811.75811.569990.508865.50
2482006.02.06 11:00sell790.501.75561.76501.5656
2492006.02.06 14:00modify790.501.75561.75451.5656
2502006.02.06 16:00modify790.501.75561.75251.5656
2512006.02.06 16:10s/l790.501.75251.75251.5656155.009020.50
2522006.02.06 17:00sell800.501.75031.75971.5603
2532006.02.06 19:00modify800.501.75031.74791.5603
2542006.02.06 20:00modify800.501.75031.74701.5603
2552006.02.06 21:28s/l800.501.74701.74701.5603165.009185.50
2562006.02.06 22:00sell810.501.74751.75691.5575
2572006.02.07 15:00modify810.501.74751.74741.5575
2582006.02.07 15:37s/l810.501.74741.74741.55755.509191.00
2592006.02.07 16:00sell820.501.74621.75561.5562
2602006.02.07 18:00modify820.501.74621.74241.5562
2612006.02.07 18:12s/l820.501.74241.74241.5562190.009381.00
2622006.02.07 19:00sell830.501.74371.75311.5537
2632006.02.08 11:00modify830.501.74371.74331.5537
2642006.02.08 11:23s/l830.501.74331.74331.553721.509402.50
2652006.02.08 12:00sell840.501.74211.75151.5521
2662006.02.08 20:00modify840.501.74211.74191.5521
2672006.02.08 22:00modify840.501.74211.74111.5521
2682006.02.08 22:31s/l840.501.74111.74111.552150.009452.50
2692006.02.08 23:00sell850.501.74111.75051.5511
2702006.02.09 12:00modify850.501.74111.74061.5511
2712006.02.09 12:20s/l850.501.74061.74061.551125.509478.00
2722006.02.09 13:00sell860.501.74151.75091.5515
2732006.02.09 18:00modify860.501.74151.74111.5515
2742006.02.09 18:02s/l860.501.74111.74111.551520.009498.00
2752006.02.10 03:00buy870.501.74211.73271.9321
2762006.02.10 05:00modify870.501.74211.74251.9321
2772006.02.10 06:00modify870.501.74211.74311.9321
2782006.02.10 07:00modify870.501.74211.74351.9321
2792006.02.10 08:00modify870.501.74211.74481.9321
2802006.02.10 09:00modify870.501.74211.74501.9321
2812006.02.10 09:10s/l870.501.74501.74501.9321145.009643.00
2822006.02.10 10:00buy880.501.74571.73631.9357
2832006.02.10 14:00modify880.501.74571.74591.9357
2842006.02.10 15:00modify880.501.74571.74811.9357
2852006.02.10 16:00modify880.501.74571.75531.9357
2862006.02.10 16:05s/l880.501.75531.75531.9357480.0010123.00
2872006.02.10 17:00buy890.601.75671.74731.9467
2882006.02.10 17:21s/l890.601.74731.74731.9467-564.009559.00
2892006.02.10 18:00buy900.501.74491.73551.9349
2902006.02.13 01:00close900.501.74351.73551.9349-71.509487.50
2912006.02.13 03:00sell910.501.74281.75221.5528
2922006.02.13 11:00modify910.501.74281.74131.5528
2932006.02.13 12:00modify910.501.74281.74031.5528
2942006.02.13 12:34s/l910.501.74031.74031.5528125.009612.50
2952006.02.13 13:00sell920.501.74011.74951.5501
2962006.02.14 12:00modify920.501.74011.73931.5501
2972006.02.14 13:00modify920.501.74011.73911.5501
2982006.02.14 14:00modify920.501.74011.73701.5501
2992006.02.14 16:00modify920.501.74011.73361.5501
3002006.02.14 17:00modify920.501.74011.73351.5501
3012006.02.14 18:00modify920.501.74011.73051.5501
3022006.02.14 18:00s/l920.501.73051.73051.5501480.5010093.00
3032006.02.14 19:00sell930.601.73401.74341.5440
3042006.02.15 15:02s/l930.601.74341.74341.5440-562.209530.80
3052006.02.15 16:00buy940.501.74441.73501.9344
3062006.02.16 10:00close940.501.73841.73501.9344-301.509229.30
3072006.02.16 12:00sell950.501.73101.74041.5410
3082006.02.16 22:21s/l950.501.74041.74041.5410-470.008759.30
3092006.02.16 23:00buy960.501.73941.73001.9294
3102006.02.17 04:00close960.501.73581.73001.9294-181.508577.80
3112006.02.17 06:00sell970.501.73481.74421.5448
3122006.02.17 18:00close970.501.74061.74421.5448-290.008287.80
3132006.02.20 03:00buy980.501.74411.73471.9341
3142006.02.21 15:00modify980.501.74411.74521.9341
3152006.02.21 16:00s/l980.501.74521.74521.934153.508341.30
3162006.02.21 17:00buy990.501.74561.73621.9356
3172006.02.22 13:00close990.501.74101.73621.9356-234.508106.80
3182006.02.22 14:00sell1000.501.73981.74921.5498
3192006.02.23 02:00close1000.501.74421.74921.5498-219.507887.30
3202006.02.23 11:00buy1010.401.74651.73711.9365
3212006.02.23 12:00modify1010.401.74651.74861.9365
3222006.02.23 13:00modify1010.401.74651.75241.9365
3232006.02.23 13:29s/l1010.401.75241.75241.9365236.008123.30
3242006.02.23 14:00buy1020.501.75261.74321.9426
3252006.02.24 18:00close1020.501.74421.74321.9426-421.507701.80
3262006.02.24 20:00sell1030.401.74311.75251.5531
3272006.02.27 02:00modify1030.401.74311.74171.5531
3282006.02.27 02:14s/l1030.401.74171.74171.553156.407758.20
3292006.02.27 03:00sell1040.401.74111.75051.5511
3302006.02.27 11:00modify1040.401.74111.74011.5511
3312006.02.27 11:03s/l1040.401.74011.74011.551140.007798.20
3322006.02.27 12:00sell1050.401.73881.74821.5488
3332006.02.28 12:02s/l1050.401.74821.74821.5488-375.607422.60
3342006.02.28 13:00buy1060.401.74661.73721.9366
3352006.02.28 16:00modify1060.401.74661.74671.9366
3362006.02.28 16:10s/l1060.401.74671.74671.93664.007426.60
3372006.02.28 17:00buy1070.401.74701.73761.9370
3382006.02.28 18:00modify1070.401.74701.74941.9370
3392006.02.28 19:00modify1070.401.74701.75221.9370
3402006.02.28 21:00modify1070.401.74701.75441.9370
3412006.02.28 21:15s/l1070.401.75441.75441.9370296.007722.60
3422006.02.28 22:00buy1080.401.75451.74511.9445
3432006.03.01 16:00modify1080.401.75451.75661.9445
3442006.03.01 16:03s/l1080.401.75661.75661.944580.407803.00
3452006.03.01 17:00buy1090.401.75671.74731.9467
3462006.03.01 18:10s/l1090.401.74731.74731.9467-376.007427.00
3472006.03.01 19:00sell1100.401.74711.75651.5571
3482006.03.02 10:00close1100.401.75141.75651.5571-171.607255.40
3492006.03.02 17:00sell1110.401.74531.75471.5553
3502006.03.02 21:00close1110.401.75271.75471.5553-296.006959.40
3512006.03.02 22:00buy1120.401.75401.74461.9440
3522006.03.03 16:00modify1120.401.75401.75571.9440
3532006.03.03 17:00modify1120.401.75401.75681.9440
3542006.03.03 17:00s/l1120.401.75681.75681.9440110.807070.20
3552006.03.03 18:00buy1130.401.75171.74231.9417
3562006.03.03 21:00modify1130.401.75171.75221.9417
3572006.03.03 23:59modify1130.401.75171.75241.9417
3582006.03.06 01:00modify1130.401.75171.75471.9417
3592006.03.06 02:00modify1130.401.75171.75741.9417
3602006.03.06 03:00modify1130.401.75171.75791.9417
3612006.03.06 04:14s/l1130.401.75791.75791.9417246.807317.00
3622006.03.06 05:00buy1140.401.75851.74911.9485
3632006.03.06 10:00modify1140.401.75851.75891.9485
3642006.03.06 10:00s/l1140.401.75891.75891.948516.007333.00
3652006.03.06 11:00buy1150.401.75781.74841.9478
3662006.03.06 18:00close1150.401.75091.74841.9478-276.007057.00
3672006.03.06 19:00sell1160.401.74891.75831.5589
3682006.03.07 03:00modify1160.401.74891.74821.5589
3692006.03.07 04:12s/l1160.401.74821.74821.558928.407085.40
3702006.03.07 07:00sell1170.401.74491.75431.5549
3712006.03.07 11:00modify1170.401.74491.74371.5549
3722006.03.07 12:00modify1170.401.74491.74091.5549
3732006.03.07 13:00modify1170.401.74491.73901.5549
3742006.03.07 14:00modify1170.401.74491.73791.5549
3752006.03.07 16:00modify1170.401.74491.73731.5549
3762006.03.07 16:11s/l1170.401.73731.73731.5549304.007389.40
3772006.03.07 17:00sell1180.401.73491.74431.5449
3782006.03.10 16:00modify1180.401.73491.73341.5449
3792006.03.10 17:00modify1180.401.73491.72731.5449
3802006.03.10 18:30s/l1180.401.72731.72731.5449306.007695.40
3812006.03.10 19:00sell1190.401.72521.73461.5352
3822006.03.13 23:00close1190.401.73281.73461.5352-303.607391.80
3832006.03.14 00:00buy1200.401.73301.72361.9230
3842006.03.14 02:00modify1200.401.73301.73401.9230
3852006.03.14 03:00modify1200.401.73301.73491.9230
3862006.03.14 03:15s/l1200.401.73491.73491.923076.007467.80
3872006.03.14 04:00buy1210.401.73461.72521.9246
3882006.03.14 17:00modify1210.401.73461.74001.9246
3892006.03.14 18:00modify1210.401.73461.74351.9246
3902006.03.14 19:00modify1210.401.73461.74621.9246
3912006.03.14 19:55s/l1210.401.74621.74621.9246464.007931.80
3922006.03.14 20:00buy1220.401.74671.73731.9367
3932006.03.15 22:00modify1220.401.74671.74721.9367
3942006.03.15 22:58s/l1220.401.74721.74721.936716.407948.20
3952006.03.15 23:00buy1230.401.74791.73851.9379
3962006.03.16 16:00modify1230.401.74791.75071.9379
3972006.03.16 17:00modify1230.401.74791.75161.9379
3982006.03.16 18:00modify1230.401.74791.75311.9379
3992006.03.16 19:00modify1230.401.74791.75351.9379
4002006.03.16 20:00modify1230.401.74791.75531.9379
4012006.03.16 21:00modify1230.401.74791.75561.9379
4022006.03.16 22:00modify1230.401.74791.75591.9379
4032006.03.17 01:34s/l1230.401.75591.75591.9379317.608265.80
4042006.03.17 05:00sell1240.501.75411.76351.5641
4052006.03.21 07:00modify1240.501.75411.75411.5641
4062006.03.21 08:35s/l1240.501.75411.75411.56411.008266.80
4072006.03.21 09:00sell1250.501.75401.76341.5640
4082006.03.21 10:00modify1250.501.75401.75281.5640
4092006.03.21 11:00modify1250.501.75401.75091.5640
4102006.03.21 13:00modify1250.501.75401.74941.5640
4112006.03.21 13:57s/l1250.501.74941.74941.5640230.008496.80
4122006.03.21 14:00sell1260.501.74921.75861.5592
4132006.03.21 18:00modify1260.501.74921.74881.5592
4142006.03.21 19:00modify1260.501.74921.74721.5592
4152006.03.21 20:02s/l1260.501.74721.74721.5592100.008596.80
4162006.03.22 04:00sell1270.501.74631.75571.5563
4172006.03.23 03:00modify1270.501.74631.74621.5563
4182006.03.23 04:00modify1270.501.74631.74591.5563
4192006.03.23 06:00modify1270.501.74631.74581.5563
4202006.03.23 07:00modify1270.501.74631.74571.5563
4212006.03.23 10:00modify1270.501.74631.74461.5563
4222006.03.23 13:00modify1270.501.74631.74431.5563
4232006.03.23 14:00modify1270.501.74631.74291.5563
4242006.03.23 14:59s/l1270.501.74291.74291.5563170.508767.30
4252006.03.23 15:00sell1280.501.74251.75191.5525
4262006.03.23 18:00modify1280.501.74251.73661.5525
4272006.03.23 18:25s/l1280.501.73661.73661.5525295.009062.30
4282006.03.23 19:00sell1290.501.73621.74561.5462
4292006.03.24 01:00modify1290.501.73621.73571.5462
4302006.03.24 02:00modify1290.501.73621.73561.5462
4312006.03.24 03:27s/l1290.501.73561.73561.546230.509092.80
4322006.03.24 06:00buy1300.501.73561.72621.9256
4332006.03.24 18:00modify1300.501.73561.73921.9256
4342006.03.24 19:00modify1300.501.73561.74091.9256
4352006.03.24 20:00modify1300.501.73561.74121.9256
4362006.03.27 03:00modify1300.501.73561.74151.9256
4372006.03.27 06:00modify1300.501.73561.74341.9256
4382006.03.27 07:00modify1300.501.73561.74461.9256
4392006.03.27 08:00modify1300.501.73561.74561.9256
4402006.03.27 09:02s/l1300.501.74561.74561.9256498.509591.30
4412006.03.27 10:00buy1310.501.74621.73681.9362
4422006.03.27 17:00modify1310.501.74621.74711.9362
4432006.03.27 18:54s/l1310.501.74711.74711.936245.009636.30
4442006.03.27 19:00buy1320.501.74781.73841.9378
4452006.03.28 15:00modify1320.501.74781.74781.9378
4462006.03.28 16:00modify1320.501.74781.74811.9378
4472006.03.28 17:00modify1320.501.74781.75071.9378
4482006.03.28 17:29s/l1320.501.75071.75071.9378143.509779.80
4492006.03.28 18:00buy1330.501.75081.74141.9408
4502006.03.29 01:00close1330.501.74281.74141.9408-404.509375.30
4512006.03.29 12:00sell1340.501.73741.74681.5474
4522006.03.29 16:00modify1340.501.73741.73621.5474
4532006.03.29 17:00modify1340.501.73741.73451.5474
4542006.03.29 17:45s/l1340.501.73451.73451.5474145.009520.30
4552006.03.29 18:00sell1350.501.73331.74271.5433
4562006.03.30 17:30s/l1350.501.74271.74271.5433-469.509050.80
4572006.03.30 18:00buy1360.501.74511.73571.9351
4582006.03.30 23:00modify1360.501.74511.74511.9351
4592006.03.31 02:00modify1360.501.74511.74521.9351
4602006.03.31 03:00modify1360.501.74511.74571.9351
4612006.03.31 03:12s/l1360.501.74571.74571.935128.509079.30
4622006.03.31 09:00sell1370.501.74421.75361.5542
4632006.03.31 11:00modify1370.501.74421.74311.5542
4642006.03.31 12:00modify1370.501.74421.74071.5542
4652006.03.31 13:00modify1370.501.74421.73891.5542
4662006.03.31 14:00modify1370.501.74421.73691.5542
4672006.03.31 14:17s/l1370.501.73691.73691.5542365.009444.30
4682006.03.31 15:00sell1380.501.73591.74531.5459
4692006.04.03 06:00modify1380.501.73591.73571.5459
4702006.04.03 07:00modify1380.501.73591.73501.5459
4712006.04.03 08:00modify1380.501.73591.73251.5459
4722006.04.03 09:00modify1380.501.73591.73181.5459
4732006.04.03 10:00modify1380.501.73591.72821.5459
4742006.04.03 10:56s/l1380.501.72821.72821.5459385.509829.80
4752006.04.03 11:00sell1390.501.72751.73691.5375
4762006.04.03 17:56s/l1390.501.73691.73691.5375-470.009359.80
4772006.04.03 19:00buy1400.501.73891.72951.9289
4782006.04.04 11:00modify1400.501.73891.74321.9289
4792006.04.04 12:00modify1400.501.73891.74331.9289
4802006.04.04 13:00modify1400.501.73891.74461.9289
4812006.04.04 13:47s/l1400.501.74461.74461.9289283.509643.30
4822006.04.04 14:00buy1410.501.74491.73551.9349
4832006.04.04 15:00modify1410.501.74491.74531.9349
4842006.04.04 16:00modify1410.501.74491.75011.9349
4852006.04.04 17:00modify1410.501.74491.75511.9349
4862006.04.04 17:09s/l1410.501.75511.75511.9349510.0010153.30
4872006.04.04 18:00buy1420.601.75601.74661.9460
4882006.04.05 08:00modify1420.601.75601.75691.9460
4892006.04.05 09:08s/l1420.601.75691.75691.946048.6010201.90
4902006.04.05 10:00buy1430.601.75941.75001.9494
4912006.04.05 15:16s/l1430.601.75001.75001.9494-564.009637.90
4922006.04.05 16:00sell1440.501.75161.76101.5616
4932006.04.05 18:00modify1440.501.75161.75091.5616
4942006.04.05 18:05s/l1440.501.75091.75091.561635.009672.90
4952006.04.05 22:00buy1450.501.75521.74581.9452
4962006.04.06 13:00modify1450.501.75521.75611.9452
4972006.04.06 13:25s/l1450.501.75611.75611.945243.509716.40
4982006.04.06 14:00buy1460.501.75761.74821.9476
4992006.04.07 03:00close1460.501.75121.74821.9476-321.509394.90
5002006.04.07 04:00sell1470.501.75181.76121.5618
5012006.04.07 05:00modify1470.501.75181.75171.5618
5022006.04.07 05:31s/l1470.501.75171.75171.56185.009399.90
5032006.04.07 06:00sell1480.501.75101.76041.5610
5042006.04.07 17:00modify1480.501.75101.74741.5610
5052006.04.07 18:00modify1480.501.75101.74281.5610
5062006.04.07 19:00modify1480.501.75101.74201.5610
5072006.04.07 19:56s/l1480.501.74201.74201.5610450.009849.90
5082006.04.07 20:00sell1490.501.74141.75081.5514
5092006.04.10 21:00modify1490.501.74141.74061.5514
5102006.04.10 21:28s/l1490.501.74061.74061.551440.509890.40
5112006.04.10 22:00sell1500.501.74141.75081.5514
5122006.04.11 17:00close1500.501.74841.75081.5514-349.509540.90
5132006.04.11 18:00buy1510.501.74751.73811.9375
5142006.04.12 00:00modify1510.501.74751.74761.9375
5152006.04.12 03:00modify1510.501.74751.74831.9375
5162006.04.12 04:00modify1510.501.74751.74991.9375
5172006.04.12 08:02s/l1510.501.74991.74991.9375115.509656.40
5182006.04.12 10:00sell1520.501.75021.75961.5602
5192006.04.17 02:00close1520.501.75501.75961.5602-238.509417.90
5202006.04.17 04:00buy1530.501.75851.74911.9485
5212006.04.17 15:00modify1530.501.75851.76411.9485
5222006.04.17 16:00modify1530.501.75851.76701.9485
5232006.04.17 16:05s/l1530.501.76701.76701.9485425.009842.90
5242006.04.17 17:00buy1540.501.76961.76021.9596
5252006.04.17 18:00modify1540.501.76961.77151.9596
5262006.04.17 18:25s/l1540.501.77151.77151.959695.009937.90
5272006.04.17 19:00buy1550.501.77141.76201.9614
5282006.04.18 16:00modify1550.501.77141.77671.9614
5292006.04.18 16:08s/l1550.501.77671.77671.9614263.5010201.40
5302006.04.18 17:00buy1560.601.77831.76891.9683
5312006.04.18 22:00modify1560.601.77831.77841.9683
5322006.04.18 23:00modify1560.601.77831.77871.9683
5332006.04.19 00:00modify1560.601.77831.78141.9683
5342006.04.19 01:00modify1560.601.77831.78181.9683
5352006.04.19 02:00modify1560.601.77831.78231.9683
5362006.04.19 02:39s/l1560.601.78231.78231.9683234.6010436.00
5372006.04.19 03:00buy1570.601.78301.77361.9730
5382006.04.19 12:00modify1570.601.78301.78311.9730
5392006.04.19 13:00modify1570.601.78301.78371.9730
5402006.04.19 14:07s/l1570.601.78371.78371.973042.0010478.00
5412006.04.19 15:00buy1580.601.78471.77531.9747
5422006.04.19 17:00modify1580.601.78471.78511.9747
5432006.04.19 18:00modify1580.601.78471.78751.9747
5442006.04.19 19:00modify1580.601.78471.78791.9747
5452006.04.19 20:00modify1580.601.78471.79011.9747
5462006.04.19 21:00modify1580.601.78471.79031.9747
5472006.04.19 23:00modify1580.601.78471.79081.9747
5482006.04.20 00:00modify1580.601.78471.79121.9747
5492006.04.20 01:22s/l1580.601.79121.79121.9747388.2010866.20
5502006.04.20 04:00sell1590.601.78931.79871.5993
5512006.04.20 10:00modify1590.601.78931.78881.5993
5522006.04.20 10:31s/l1590.601.78881.78881.599330.0010896.20
5532006.04.20 11:00sell1600.601.78851.79791.5985
5542006.04.20 12:00modify1600.601.78851.78601.5985
5552006.04.20 13:00modify1600.601.78851.78481.5985
5562006.04.20 13:29s/l1600.601.78481.78481.5985222.0011118.20
5572006.04.20 14:00sell1610.601.78131.79071.5913
5582006.04.20 18:00modify1610.601.78131.77831.5913
5592006.04.20 18:03s/l1610.601.77831.77831.5913180.0011298.20
5602006.04.20 19:00sell1620.601.77971.78911.5897
5612006.04.21 02:00modify1620.601.77971.77971.5897
5622006.04.21 04:01s/l1620.601.77971.77971.58970.6011298.80
5632006.04.21 05:00sell1630.601.77911.78851.5891
5642006.04.21 21:00close1630.601.78201.78851.5891-174.0011124.80
5652006.04.21 22:00sell1640.601.78091.79031.5909
5662006.04.24 10:37s/l1640.601.79031.79031.5909-563.4010561.40
5672006.04.24 12:00buy1650.601.79071.78131.9807
5682006.04.24 17:04s/l1650.601.78131.78131.9807-564.009997.40
5692006.04.24 18:00sell1660.501.78241.79181.5924
5702006.04.25 16:05s/l1660.501.79181.79181.5924-469.509527.90
5712006.04.25 17:00buy1670.501.78701.77761.9770
5722006.04.25 22:00modify1670.501.78701.78781.9770
5732006.04.25 22:30s/l1670.501.78781.78781.977040.009567.90
5742006.04.26 13:00sell1680.501.78461.79401.5946
5752006.04.26 19:00close1680.501.79011.79401.5946-275.009292.90
5762006.04.26 20:00buy1690.501.78871.77931.9787
5772006.04.26 22:00close1690.501.78481.77931.9787-195.009097.90
5782006.04.27 09:00buy1700.501.78571.77631.9757
5792006.04.27 18:00modify1700.501.78571.80151.9757
5802006.04.27 18:13s/l1700.501.80151.80151.9757790.009887.90
5812006.04.27 19:00buy1710.501.80131.79191.9913
5822006.04.27 20:00modify1710.501.80131.80191.9913
5832006.04.27 20:51s/l1710.501.80191.80191.991330.009917.90
5842006.04.28 10:00buy1720.501.80231.79291.9923
5852006.04.28 12:00modify1720.501.80231.80451.9923
5862006.04.28 13:00modify1720.501.80231.80741.9923
5872006.04.28 13:13s/l1720.501.80741.80741.9923255.0010172.90
5882006.04.28 14:00buy1730.601.80871.79931.9987
5892006.04.28 18:00modify1730.601.80871.81641.9987
5902006.04.28 19:00modify1730.601.80871.82051.9987
5912006.04.28 19:37s/l1730.601.82051.82051.9987708.0010880.90
5922006.04.28 20:00buy1740.601.82141.81202.0114
5932006.04.28 22:59close at stop1740.601.82351.81202.0114126.0011006.90