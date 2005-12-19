|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.12.19 17:00 - 2006.04.28 22:00 (2005.08.02 - 2006.04.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=247887; Lots=0.1; Slippage=1; MaxTrades=1; MM=true; Risk=5; StopLoss=90; TakeProfit=1900; TrailingStop=15; TrailingStopStart=15; UseTrailingStop=true; ADXPeriod=14; ADXLevel=20; SlowPeriod=50; SlowMode=1; SlowPrice=0; FastPeriod=6; FastMode=1; FastPrice=0; TimeFrame=60;
|Bars in test
|2330
|Ticks modelled
|346117
|Modelling quality
|76.84%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1006.90
|Gross profit
|19573.10
|Gross loss
|-18566.20
|Profit factor
|1.05
|Expected payoff
|5.79
|Absolute drawdown
|3040.60
|Maximal drawdown (%)
|4226.10 (37.8%)
|Total trades
|174
|Short positions (won %)
|93 (69.89%)
|Long positions (won %)
|81 (70.37%)
|Profit trades (% of total)
|122 (70.11%)
|Loss trades (% of total)
|52 (29.89%)
|Largest
|profit trade
|790.00
|loss trade
|-564.00
|Average
|profit trade
|160.44
|loss trade
|-357.04
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (2388.00)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1805.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2388.00 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-1805.20 (5)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.12.19 17:00
|sell
|1
|0.50
|1.7644
|1.7738
|1.5744
|2
|2005.12.19 18:00
|modify
|1
|0.50
|1.7644
|1.7644
|1.5744
|3
|2005.12.19 19:01
|s/l
|1
|0.50
|1.7644
|1.7644
|1.5744
|0.00
|10000.00
|4
|2005.12.19 20:00
|sell
|2
|0.50
|1.7618
|1.7712
|1.5718
|5
|2005.12.20 06:00
|modify
|2
|0.50
|1.7618
|1.7606
|1.5718
|6
|2005.12.20 07:15
|s/l
|2
|0.50
|1.7606
|1.7606
|1.5718
|60.50
|10060.50
|7
|2005.12.20 08:00
|sell
|3
|0.60
|1.7609
|1.7703
|1.5709
|8
|2005.12.20 19:00
|modify
|3
|0.60
|1.7609
|1.7558
|1.5709
|9
|2005.12.20 19:20
|s/l
|3
|0.60
|1.7558
|1.7558
|1.5709
|306.00
|10366.50
|10
|2005.12.20 20:00
|sell
|4
|0.60
|1.7528
|1.7622
|1.5628
|11
|2005.12.21 14:00
|modify
|4
|0.60
|1.7528
|1.7510
|1.5628
|12
|2005.12.21 17:00
|modify
|4
|0.60
|1.7528
|1.7436
|1.5628
|13
|2005.12.21 17:01
|s/l
|4
|0.60
|1.7436
|1.7436
|1.5628
|553.80
|10920.30
|14
|2005.12.21 18:00
|sell
|5
|0.60
|1.7388
|1.7482
|1.5488
|15
|2005.12.22 12:00
|modify
|5
|0.60
|1.7388
|1.7374
|1.5488
|16
|2005.12.22 12:01
|s/l
|5
|0.60
|1.7374
|1.7374
|1.5488
|84.60
|11004.90
|17
|2005.12.22 13:00
|sell
|6
|0.60
|1.7379
|1.7473
|1.5479
|18
|2005.12.22 18:00
|modify
|6
|0.60
|1.7379
|1.7378
|1.5479
|19
|2005.12.22 18:33
|s/l
|6
|0.60
|1.7378
|1.7378
|1.5479
|6.00
|11010.90
|20
|2005.12.22 21:00
|sell
|7
|0.60
|1.7387
|1.7481
|1.5487
|21
|2005.12.23 14:00
|modify
|7
|0.60
|1.7387
|1.7368
|1.5487
|22
|2005.12.23 14:09
|s/l
|7
|0.60
|1.7368
|1.7368
|1.5487
|114.60
|11125.50
|23
|2005.12.23 15:00
|sell
|8
|0.60
|1.7343
|1.7437
|1.5443
|24
|2005.12.23 16:00
|modify
|8
|0.60
|1.7343
|1.7333
|1.5443
|25
|2005.12.23 16:00
|s/l
|8
|0.60
|1.7333
|1.7333
|1.5443
|60.00
|11185.50
|26
|2005.12.23 17:00
|sell
|9
|0.60
|1.7311
|1.7405
|1.5411
|27
|2005.12.27 15:00
|close
|9
|0.60
|1.7362
|1.7405
|1.5411
|-304.80
|10880.70
|28
|2005.12.27 17:00
|sell
|10
|0.60
|1.7316
|1.7410
|1.5416
|29
|2005.12.27 22:00
|modify
|10
|0.60
|1.7316
|1.7285
|1.5416
|30
|2005.12.28 01:34
|s/l
|10
|0.60
|1.7285
|1.7285
|1.5416
|187.80
|11068.50
|31
|2005.12.28 02:00
|sell
|11
|0.60
|1.7296
|1.7390
|1.5396
|32
|2005.12.28 09:55
|s/l
|11
|0.60
|1.7390
|1.7390
|1.5396
|-564.00
|10504.50
|33
|2005.12.28 10:00
|buy
|12
|0.60
|1.7400
|1.7306
|1.9300
|34
|2005.12.28 16:52
|s/l
|12
|0.60
|1.7306
|1.7306
|1.9300
|-564.00
|9940.50
|35
|2005.12.28 17:00
|sell
|13
|0.50
|1.7300
|1.7394
|1.5400
|36
|2005.12.28 18:00
|modify
|13
|0.50
|1.7300
|1.7283
|1.5400
|37
|2005.12.28 18:15
|s/l
|13
|0.50
|1.7283
|1.7283
|1.5400
|85.00
|10025.50
|38
|2005.12.28 19:00
|sell
|14
|0.60
|1.7224
|1.7318
|1.5324
|39
|2005.12.28 20:00
|modify
|14
|0.60
|1.7224
|1.7182
|1.5324
|40
|2005.12.28 20:00
|s/l
|14
|0.60
|1.7182
|1.7182
|1.5324
|252.00
|10277.50
|41
|2005.12.28 21:00
|sell
|15
|0.60
|1.7156
|1.7250
|1.5256
|42
|2005.12.29 17:51
|s/l
|15
|0.60
|1.7250
|1.7250
|1.5256
|-563.40
|9714.10
|43
|2005.12.30 09:00
|buy
|16
|0.50
|1.7286
|1.7192
|1.9186
|44
|2005.12.30 14:00
|close
|16
|0.50
|1.7220
|1.7192
|1.9186
|-330.00
|9384.10
|45
|2005.12.30 15:00
|sell
|17
|0.50
|1.7210
|1.7304
|1.5310
|46
|2005.12.30 18:00
|modify
|17
|0.50
|1.7210
|1.7193
|1.5310
|47
|2005.12.30 18:16
|s/l
|17
|0.50
|1.7193
|1.7193
|1.5310
|85.00
|9469.10
|48
|2005.12.30 19:00
|sell
|18
|0.50
|1.7179
|1.7273
|1.5279
|49
|2006.01.02 13:00
|close
|18
|0.50
|1.7240
|1.7273
|1.5279
|-304.50
|9164.60
|50
|2006.01.02 14:00
|buy
|19
|0.50
|1.7236
|1.7142
|1.9136
|51
|2006.01.03 00:00
|close
|19
|0.50
|1.7198
|1.7142
|1.9136
|-191.50
|8973.10
|52
|2006.01.03 01:00
|sell
|20
|0.50
|1.7193
|1.7287
|1.5293
|53
|2006.01.03 05:00
|close
|20
|0.50
|1.7281
|1.7287
|1.5293
|-440.00
|8533.10
|54
|2006.01.03 06:00
|buy
|21
|0.50
|1.7278
|1.7184
|1.9178
|55
|2006.01.03 10:00
|modify
|21
|0.50
|1.7278
|1.7278
|1.9178
|56
|2006.01.03 11:00
|modify
|21
|0.50
|1.7278
|1.7311
|1.9178
|57
|2006.01.03 11:01
|s/l
|21
|0.50
|1.7311
|1.7311
|1.9178
|165.00
|8698.10
|58
|2006.01.03 12:00
|buy
|22
|0.50
|1.7326
|1.7232
|1.9226
|59
|2006.01.03 18:00
|modify
|22
|0.50
|1.7326
|1.7374
|1.9226
|60
|2006.01.03 18:00
|s/l
|22
|0.50
|1.7374
|1.7374
|1.9226
|240.00
|8938.10
|61
|2006.01.03 19:00
|buy
|23
|0.50
|1.7407
|1.7313
|1.9307
|62
|2006.01.03 21:00
|modify
|23
|0.50
|1.7407
|1.7410
|1.9307
|63
|2006.01.03 22:00
|modify
|23
|0.50
|1.7407
|1.7434
|1.9307
|64
|2006.01.03 23:00
|modify
|23
|0.50
|1.7407
|1.7436
|1.9307
|65
|2006.01.04 00:00
|modify
|23
|0.50
|1.7407
|1.7445
|1.9307
|66
|2006.01.04 01:00
|modify
|23
|0.50
|1.7407
|1.7449
|1.9307
|67
|2006.01.04 02:00
|modify
|23
|0.50
|1.7407
|1.7466
|1.9307
|68
|2006.01.04 03:00
|s/l
|23
|0.50
|1.7466
|1.7466
|1.9307
|290.50
|9228.60
|69
|2006.01.04 04:00
|buy
|24
|0.50
|1.7477
|1.7383
|1.9377
|70
|2006.01.04 05:00
|modify
|24
|0.50
|1.7477
|1.7504
|1.9377
|71
|2006.01.04 06:15
|s/l
|24
|0.50
|1.7504
|1.7504
|1.9377
|135.00
|9363.60
|72
|2006.01.04 07:00
|buy
|25
|0.50
|1.7504
|1.7410
|1.9404
|73
|2006.01.04 11:00
|modify
|25
|0.50
|1.7504
|1.7514
|1.9404
|74
|2006.01.04 12:00
|modify
|25
|0.50
|1.7504
|1.7529
|1.9404
|75
|2006.01.04 13:00
|modify
|25
|0.50
|1.7504
|1.7543
|1.9404
|76
|2006.01.04 13:30
|s/l
|25
|0.50
|1.7543
|1.7543
|1.9404
|195.00
|9558.60
|77
|2006.01.04 14:00
|buy
|26
|0.50
|1.7544
|1.7450
|1.9444
|78
|2006.01.04 15:00
|modify
|26
|0.50
|1.7544
|1.7548
|1.9444
|79
|2006.01.04 15:20
|s/l
|26
|0.50
|1.7548
|1.7548
|1.9444
|20.00
|9578.60
|80
|2006.01.04 16:00
|buy
|27
|0.50
|1.7569
|1.7475
|1.9469
|81
|2006.01.04 18:00
|modify
|27
|0.50
|1.7569
|1.7584
|1.9469
|82
|2006.01.04 18:15
|s/l
|27
|0.50
|1.7584
|1.7584
|1.9469
|75.00
|9653.60
|83
|2006.01.04 19:00
|buy
|28
|0.50
|1.7588
|1.7494
|1.9488
|84
|2006.01.04 20:00
|modify
|28
|0.50
|1.7588
|1.7591
|1.9488
|85
|2006.01.04 20:20
|s/l
|28
|0.50
|1.7591
|1.7591
|1.9488
|15.00
|9668.60
|86
|2006.01.04 21:00
|buy
|29
|0.50
|1.7590
|1.7496
|1.9490
|87
|2006.01.05 13:10
|s/l
|29
|0.50
|1.7496
|1.7496
|1.9490
|-471.50
|9197.10
|88
|2006.01.05 14:00
|sell
|30
|0.50
|1.7535
|1.7629
|1.5635
|89
|2006.01.06 15:52
|s/l
|30
|0.50
|1.7629
|1.7629
|1.5635
|-469.50
|8727.60
|90
|2006.01.06 16:00
|buy
|31
|0.50
|1.7641
|1.7547
|1.9541
|91
|2006.01.06 17:00
|modify
|31
|0.50
|1.7641
|1.7672
|1.9541
|92
|2006.01.06 18:00
|modify
|31
|0.50
|1.7641
|1.7701
|1.9541
|93
|2006.01.06 18:00
|s/l
|31
|0.50
|1.7701
|1.7701
|1.9541
|300.00
|9027.60
|94
|2006.01.06 19:00
|buy
|32
|0.50
|1.7701
|1.7607
|1.9601
|95
|2006.01.09 07:00
|modify
|32
|0.50
|1.7701
|1.7704
|1.9601
|96
|2006.01.09 07:05
|s/l
|32
|0.50
|1.7704
|1.7704
|1.9601
|13.50
|9041.10
|97
|2006.01.09 08:00
|buy
|33
|0.50
|1.7722
|1.7628
|1.9622
|98
|2006.01.09 17:07
|s/l
|33
|0.50
|1.7628
|1.7628
|1.9622
|-470.00
|8571.10
|99
|2006.01.09 18:00
|sell
|34
|0.50
|1.7637
|1.7731
|1.5737
|100
|2006.01.11 04:00
|modify
|34
|0.50
|1.7637
|1.7635
|1.5737
|101
|2006.01.11 04:30
|s/l
|34
|0.50
|1.7635
|1.7635
|1.5737
|12.00
|8583.10
|102
|2006.01.11 05:00
|sell
|35
|0.50
|1.7633
|1.7727
|1.5733
|103
|2006.01.11 08:00
|modify
|35
|0.50
|1.7633
|1.7622
|1.5733
|104
|2006.01.11 08:30
|s/l
|35
|0.50
|1.7622
|1.7622
|1.5733
|55.00
|8638.10
|105
|2006.01.11 09:00
|sell
|36
|0.50
|1.7623
|1.7717
|1.5723
|106
|2006.01.11 11:00
|modify
|36
|0.50
|1.7623
|1.7599
|1.5723
|107
|2006.01.11 11:16
|s/l
|36
|0.50
|1.7599
|1.7599
|1.5723
|120.00
|8758.10
|108
|2006.01.11 12:00
|sell
|37
|0.50
|1.7554
|1.7648
|1.5654
|109
|2006.01.11 13:00
|modify
|37
|0.50
|1.7554
|1.7546
|1.5654
|110
|2006.01.11 13:00
|s/l
|37
|0.50
|1.7546
|1.7546
|1.5654
|40.00
|8798.10
|111
|2006.01.11 14:00
|sell
|38
|0.50
|1.7570
|1.7664
|1.5670
|112
|2006.01.11 16:00
|modify
|38
|0.50
|1.7570
|1.7570
|1.5670
|113
|2006.01.11 16:05
|s/l
|38
|0.50
|1.7570
|1.7570
|1.5670
|0.00
|8798.10
|114
|2006.01.11 17:00
|sell
|39
|0.50
|1.7607
|1.7701
|1.5707
|115
|2006.01.11 21:00
|close
|39
|0.50
|1.7647
|1.7701
|1.5707
|-200.00
|8598.10
|116
|2006.01.11 22:00
|buy
|40
|0.50
|1.7640
|1.7546
|1.9540
|117
|2006.01.12 01:00
|modify
|40
|0.50
|1.7640
|1.7644
|1.9540
|118
|2006.01.12 02:00
|modify
|40
|0.50
|1.7640
|1.7649
|1.9540
|119
|2006.01.12 02:30
|s/l
|40
|0.50
|1.7649
|1.7649
|1.9540
|43.50
|8641.60
|120
|2006.01.12 03:00
|buy
|41
|0.50
|1.7660
|1.7566
|1.9560
|121
|2006.01.12 09:00
|modify
|41
|0.50
|1.7660
|1.7661
|1.9560
|122
|2006.01.12 09:03
|s/l
|41
|0.50
|1.7661
|1.7661
|1.9560
|5.00
|8646.60
|123
|2006.01.12 10:00
|buy
|42
|0.50
|1.7672
|1.7578
|1.9572
|124
|2006.01.12 12:00
|modify
|42
|0.50
|1.7672
|1.7688
|1.9572
|125
|2006.01.12 13:15
|s/l
|42
|0.50
|1.7688
|1.7688
|1.9572
|80.00
|8726.60
|126
|2006.01.12 14:00
|buy
|43
|0.50
|1.7684
|1.7590
|1.9584
|127
|2006.01.12 15:00
|modify
|43
|0.50
|1.7684
|1.7690
|1.9584
|128
|2006.01.12 15:08
|s/l
|43
|0.50
|1.7690
|1.7690
|1.9584
|30.00
|8756.60
|129
|2006.01.12 16:00
|buy
|44
|0.50
|1.7662
|1.7568
|1.9562
|130
|2006.01.12 19:00
|close
|44
|0.50
|1.7605
|1.7568
|1.9562
|-285.00
|8471.60
|131
|2006.01.12 20:00
|sell
|45
|0.50
|1.7602
|1.7696
|1.5702
|132
|2006.01.13 11:00
|close
|45
|0.50
|1.7677
|1.7696
|1.5702
|-374.50
|8097.10
|133
|2006.01.13 12:00
|buy
|46
|0.50
|1.7688
|1.7594
|1.9588
|134
|2006.01.13 18:00
|modify
|46
|0.50
|1.7688
|1.7689
|1.9588
|135
|2006.01.13 18:00
|s/l
|46
|0.50
|1.7689
|1.7689
|1.9588
|5.00
|8102.10
|136
|2006.01.13 19:00
|buy
|47
|0.50
|1.7710
|1.7616
|1.9610
|137
|2006.01.13 20:00
|modify
|47
|0.50
|1.7710
|1.7744
|1.9610
|138
|2006.01.13 21:00
|modify
|47
|0.50
|1.7710
|1.7745
|1.9610
|139
|2006.01.16 01:00
|modify
|47
|0.50
|1.7710
|1.7752
|1.9610
|140
|2006.01.16 02:00
|modify
|47
|0.50
|1.7710
|1.7758
|1.9610
|141
|2006.01.16 03:00
|modify
|47
|0.50
|1.7710
|1.7778
|1.9610
|142
|2006.01.16 03:20
|s/l
|47
|0.50
|1.7778
|1.7778
|1.9610
|338.50
|8440.60
|143
|2006.01.16 04:00
|buy
|48
|0.50
|1.7778
|1.7684
|1.9678
|144
|2006.01.16 14:03
|s/l
|48
|0.50
|1.7684
|1.7684
|1.9678
|-470.00
|7970.60
|145
|2006.01.16 15:00
|sell
|49
|0.40
|1.7681
|1.7775
|1.5781
|146
|2006.01.16 17:00
|modify
|49
|0.40
|1.7681
|1.7671
|1.5781
|147
|2006.01.16 17:25
|s/l
|49
|0.40
|1.7671
|1.7671
|1.5781
|40.00
|8010.60
|148
|2006.01.16 18:00
|sell
|50
|0.50
|1.7668
|1.7762
|1.5768
|149
|2006.01.17 03:00
|modify
|50
|0.50
|1.7668
|1.7663
|1.5768
|150
|2006.01.17 04:32
|s/l
|50
|0.50
|1.7663
|1.7663
|1.5768
|25.50
|8036.10
|151
|2006.01.17 05:00
|sell
|51
|0.50
|1.7658
|1.7752
|1.5758
|152
|2006.01.17 12:00
|modify
|51
|0.50
|1.7658
|1.7630
|1.5758
|153
|2006.01.17 12:35
|s/l
|51
|0.50
|1.7630
|1.7630
|1.5758
|140.00
|8176.10
|154
|2006.01.17 14:00
|sell
|52
|0.50
|1.7603
|1.7697
|1.5703
|155
|2006.01.18 01:00
|close
|52
|0.50
|1.7686
|1.7697
|1.5703
|-413.50
|7762.60
|156
|2006.01.18 02:00
|buy
|53
|0.40
|1.7672
|1.7578
|1.9572
|157
|2006.01.18 04:00
|close
|53
|0.40
|1.7644
|1.7578
|1.9572
|-112.00
|7650.60
|158
|2006.01.18 05:00
|sell
|54
|0.40
|1.7642
|1.7736
|1.5742
|159
|2006.01.18 09:00
|modify
|54
|0.40
|1.7642
|1.7635
|1.5742
|160
|2006.01.18 09:05
|s/l
|54
|0.40
|1.7635
|1.7635
|1.5742
|28.00
|7678.60
|161
|2006.01.18 10:00
|sell
|55
|0.40
|1.7656
|1.7750
|1.5756
|162
|2006.01.18 13:00
|close
|55
|0.40
|1.7678
|1.7750
|1.5756
|-88.00
|7590.60
|163
|2006.01.18 15:00
|sell
|56
|0.40
|1.7657
|1.7751
|1.5757
|164
|2006.01.18 18:00
|modify
|56
|0.40
|1.7657
|1.7642
|1.5757
|165
|2006.01.18 19:00
|modify
|56
|0.40
|1.7657
|1.7638
|1.5757
|166
|2006.01.18 20:00
|modify
|56
|0.40
|1.7657
|1.7629
|1.5757
|167
|2006.01.18 21:50
|s/l
|56
|0.40
|1.7629
|1.7629
|1.5757
|112.00
|7702.60
|168
|2006.01.18 22:00
|sell
|57
|0.40
|1.7627
|1.7721
|1.5727
|169
|2006.01.19 06:00
|modify
|57
|0.40
|1.7627
|1.7621
|1.5727
|170
|2006.01.19 07:05
|s/l
|57
|0.40
|1.7621
|1.7621
|1.5727
|24.40
|7727.00
|171
|2006.01.19 08:00
|sell
|58
|0.40
|1.7612
|1.7706
|1.5712
|172
|2006.01.19 10:00
|modify
|58
|0.40
|1.7612
|1.7590
|1.5712
|173
|2006.01.19 11:00
|modify
|58
|0.40
|1.7612
|1.7573
|1.5712
|174
|2006.01.19 12:21
|s/l
|58
|0.40
|1.7573
|1.7573
|1.5712
|156.00
|7883.00
|175
|2006.01.19 13:00
|sell
|59
|0.40
|1.7557
|1.7651
|1.5657
|176
|2006.01.20 15:58
|s/l
|59
|0.40
|1.7651
|1.7651
|1.5657
|-375.60
|7507.40
|177
|2006.01.20 16:00
|buy
|60
|0.40
|1.7649
|1.7555
|1.9549
|178
|2006.01.20 21:00
|modify
|60
|0.40
|1.7649
|1.7672
|1.9549
|179
|2006.01.20 22:00
|modify
|60
|0.40
|1.7649
|1.7698
|1.9549
|180
|2006.01.23 01:00
|modify
|60
|0.40
|1.7649
|1.7699
|1.9549
|181
|2006.01.23 02:00
|modify
|60
|0.40
|1.7649
|1.7712
|1.9549
|182
|2006.01.23 03:00
|modify
|60
|0.40
|1.7649
|1.7755
|1.9549
|183
|2006.01.23 04:00
|modify
|60
|0.40
|1.7649
|1.7783
|1.9549
|184
|2006.01.23 05:00
|modify
|60
|0.40
|1.7649
|1.7800
|1.9549
|185
|2006.01.23 06:00
|modify
|60
|0.40
|1.7649
|1.7806
|1.9549
|186
|2006.01.23 06:03
|s/l
|60
|0.40
|1.7806
|1.7806
|1.9549
|626.80
|8134.20
|187
|2006.01.23 07:00
|buy
|61
|0.50
|1.7803
|1.7709
|1.9703
|188
|2006.01.23 13:00
|modify
|61
|0.50
|1.7803
|1.7825
|1.9703
|189
|2006.01.23 15:00
|modify
|61
|0.50
|1.7803
|1.7849
|1.9703
|190
|2006.01.23 15:03
|s/l
|61
|0.50
|1.7849
|1.7849
|1.9703
|230.00
|8364.20
|191
|2006.01.23 16:00
|buy
|62
|0.50
|1.7855
|1.7761
|1.9755
|192
|2006.01.23 22:00
|modify
|62
|0.50
|1.7855
|1.7855
|1.9755
|193
|2006.01.23 23:00
|modify
|62
|0.50
|1.7855
|1.7856
|1.9755
|194
|2006.01.24 02:04
|s/l
|62
|0.50
|1.7856
|1.7856
|1.9755
|3.50
|8367.70
|195
|2006.01.24 06:00
|sell
|63
|0.50
|1.7842
|1.7936
|1.5942
|196
|2006.01.25 04:00
|modify
|63
|0.50
|1.7842
|1.7838
|1.5942
|197
|2006.01.25 06:12
|s/l
|63
|0.50
|1.7838
|1.7838
|1.5942
|21.50
|8389.20
|198
|2006.01.25 12:00
|buy
|64
|0.50
|1.7927
|1.7833
|1.9827
|199
|2006.01.25 22:29
|s/l
|64
|0.50
|1.7833
|1.7833
|1.9827
|-470.00
|7919.20
|200
|2006.01.25 23:00
|sell
|65
|0.40
|1.7845
|1.7939
|1.5945
|201
|2006.01.26 21:00
|modify
|65
|0.40
|1.7845
|1.7827
|1.5945
|202
|2006.01.26 22:00
|modify
|65
|0.40
|1.7845
|1.7824
|1.5945
|203
|2006.01.26 23:00
|modify
|65
|0.40
|1.7845
|1.7817
|1.5945
|204
|2006.01.27 00:00
|modify
|65
|0.40
|1.7845
|1.7807
|1.5945
|205
|2006.01.27 01:16
|s/l
|65
|0.40
|1.7807
|1.7807
|1.5945
|152.80
|8072.00
|206
|2006.01.27 02:00
|sell
|66
|0.50
|1.7810
|1.7904
|1.5910
|207
|2006.01.27 03:00
|modify
|66
|0.50
|1.7810
|1.7806
|1.5910
|208
|2006.01.27 03:45
|s/l
|66
|0.50
|1.7806
|1.7806
|1.5910
|20.00
|8092.00
|209
|2006.01.27 04:00
|sell
|67
|0.50
|1.7800
|1.7894
|1.5900
|210
|2006.01.27 14:00
|modify
|67
|0.50
|1.7800
|1.7783
|1.5900
|211
|2006.01.27 14:21
|s/l
|67
|0.50
|1.7783
|1.7783
|1.5900
|85.00
|8177.00
|212
|2006.01.27 15:00
|sell
|68
|0.50
|1.7788
|1.7882
|1.5888
|213
|2006.01.27 18:00
|modify
|68
|0.50
|1.7788
|1.7742
|1.5888
|214
|2006.01.27 18:02
|s/l
|68
|0.50
|1.7742
|1.7742
|1.5888
|230.00
|8407.00
|215
|2006.01.27 19:00
|sell
|69
|0.50
|1.7728
|1.7822
|1.5828
|216
|2006.01.27 21:00
|modify
|69
|0.50
|1.7728
|1.7697
|1.5828
|217
|2006.01.27 22:00
|modify
|69
|0.50
|1.7728
|1.7694
|1.5828
|218
|2006.01.27 22:25
|s/l
|69
|0.50
|1.7694
|1.7694
|1.5828
|170.00
|8577.00
|219
|2006.01.27 23:00
|sell
|70
|0.50
|1.7676
|1.7770
|1.5776
|220
|2006.01.30 06:00
|modify
|70
|0.50
|1.7676
|1.7676
|1.5776
|221
|2006.01.30 07:59
|s/l
|70
|0.50
|1.7676
|1.7676
|1.5776
|0.50
|8577.50
|222
|2006.01.30 08:00
|buy
|71
|0.50
|1.7676
|1.7582
|1.9576
|223
|2006.01.31 06:00
|modify
|71
|0.50
|1.7676
|1.7678
|1.9576
|224
|2006.01.31 08:00
|modify
|71
|0.50
|1.7676
|1.7684
|1.9576
|225
|2006.01.31 08:11
|s/l
|71
|0.50
|1.7684
|1.7684
|1.9576
|38.50
|8616.00
|226
|2006.01.31 10:00
|buy
|72
|0.50
|1.7718
|1.7624
|1.9618
|227
|2006.01.31 12:00
|modify
|72
|0.50
|1.7718
|1.7718
|1.9618
|228
|2006.01.31 12:48
|s/l
|72
|0.50
|1.7718
|1.7718
|1.9618
|0.00
|8616.00
|229
|2006.01.31 13:00
|buy
|73
|0.50
|1.7719
|1.7625
|1.9619
|230
|2006.01.31 18:00
|modify
|73
|0.50
|1.7719
|1.7757
|1.9619
|231
|2006.01.31 19:00
|modify
|73
|0.50
|1.7719
|1.7802
|1.9619
|232
|2006.01.31 20:00
|modify
|73
|0.50
|1.7719
|1.7818
|1.9619
|233
|2006.01.31 21:00
|modify
|73
|0.50
|1.7719
|1.7819
|1.9619
|234
|2006.01.31 21:16
|s/l
|73
|0.50
|1.7819
|1.7819
|1.9619
|500.00
|9116.00
|235
|2006.01.31 22:00
|buy
|74
|0.50
|1.7804
|1.7710
|1.9704
|236
|2006.02.01 23:00
|close
|74
|0.50
|1.7737
|1.7710
|1.9704
|-339.50
|8776.50
|237
|2006.02.02 09:00
|sell
|75
|0.50
|1.7728
|1.7822
|1.5828
|238
|2006.02.02 18:00
|close
|75
|0.50
|1.7792
|1.7822
|1.5828
|-320.00
|8456.50
|239
|2006.02.02 19:00
|buy
|76
|0.50
|1.7809
|1.7715
|1.9709
|240
|2006.02.03 14:00
|close
|76
|0.50
|1.7755
|1.7715
|1.9709
|-271.50
|8185.00
|241
|2006.02.03 15:00
|sell
|77
|0.50
|1.7764
|1.7858
|1.5864
|242
|2006.02.03 16:00
|modify
|77
|0.50
|1.7764
|1.7694
|1.5864
|243
|2006.02.03 17:00
|modify
|77
|0.50
|1.7764
|1.7646
|1.5864
|244
|2006.02.03 17:08
|s/l
|77
|0.50
|1.7646
|1.7646
|1.5864
|590.00
|8775.00
|245
|2006.02.03 18:00
|sell
|78
|0.50
|1.7599
|1.7693
|1.5699
|246
|2006.02.06 10:00
|modify
|78
|0.50
|1.7599
|1.7581
|1.5699
|247
|2006.02.06 10:27
|s/l
|78
|0.50
|1.7581
|1.7581
|1.5699
|90.50
|8865.50
|248
|2006.02.06 11:00
|sell
|79
|0.50
|1.7556
|1.7650
|1.5656
|249
|2006.02.06 14:00
|modify
|79
|0.50
|1.7556
|1.7545
|1.5656
|250
|2006.02.06 16:00
|modify
|79
|0.50
|1.7556
|1.7525
|1.5656
|251
|2006.02.06 16:10
|s/l
|79
|0.50
|1.7525
|1.7525
|1.5656
|155.00
|9020.50
|252
|2006.02.06 17:00
|sell
|80
|0.50
|1.7503
|1.7597
|1.5603
|253
|2006.02.06 19:00
|modify
|80
|0.50
|1.7503
|1.7479
|1.5603
|254
|2006.02.06 20:00
|modify
|80
|0.50
|1.7503
|1.7470
|1.5603
|255
|2006.02.06 21:28
|s/l
|80
|0.50
|1.7470
|1.7470
|1.5603
|165.00
|9185.50
|256
|2006.02.06 22:00
|sell
|81
|0.50
|1.7475
|1.7569
|1.5575
|257
|2006.02.07 15:00
|modify
|81
|0.50
|1.7475
|1.7474
|1.5575
|258
|2006.02.07 15:37
|s/l
|81
|0.50
|1.7474
|1.7474
|1.5575
|5.50
|9191.00
|259
|2006.02.07 16:00
|sell
|82
|0.50
|1.7462
|1.7556
|1.5562
|260
|2006.02.07 18:00
|modify
|82
|0.50
|1.7462
|1.7424
|1.5562
|261
|2006.02.07 18:12
|s/l
|82
|0.50
|1.7424
|1.7424
|1.5562
|190.00
|9381.00
|262
|2006.02.07 19:00
|sell
|83
|0.50
|1.7437
|1.7531
|1.5537
|263
|2006.02.08 11:00
|modify
|83
|0.50
|1.7437
|1.7433
|1.5537
|264
|2006.02.08 11:23
|s/l
|83
|0.50
|1.7433
|1.7433
|1.5537
|21.50
|9402.50
|265
|2006.02.08 12:00
|sell
|84
|0.50
|1.7421
|1.7515
|1.5521
|266
|2006.02.08 20:00
|modify
|84
|0.50
|1.7421
|1.7419
|1.5521
|267
|2006.02.08 22:00
|modify
|84
|0.50
|1.7421
|1.7411
|1.5521
|268
|2006.02.08 22:31
|s/l
|84
|0.50
|1.7411
|1.7411
|1.5521
|50.00
|9452.50
|269
|2006.02.08 23:00
|sell
|85
|0.50
|1.7411
|1.7505
|1.5511
|270
|2006.02.09 12:00
|modify
|85
|0.50
|1.7411
|1.7406
|1.5511
|271
|2006.02.09 12:20
|s/l
|85
|0.50
|1.7406
|1.7406
|1.5511
|25.50
|9478.00
|272
|2006.02.09 13:00
|sell
|86
|0.50
|1.7415
|1.7509
|1.5515
|273
|2006.02.09 18:00
|modify
|86
|0.50
|1.7415
|1.7411
|1.5515
|274
|2006.02.09 18:02
|s/l
|86
|0.50
|1.7411
|1.7411
|1.5515
|20.00
|9498.00
|275
|2006.02.10 03:00
|buy
|87
|0.50
|1.7421
|1.7327
|1.9321
|276
|2006.02.10 05:00
|modify
|87
|0.50
|1.7421
|1.7425
|1.9321
|277
|2006.02.10 06:00
|modify
|87
|0.50
|1.7421
|1.7431
|1.9321
|278
|2006.02.10 07:00
|modify
|87
|0.50
|1.7421
|1.7435
|1.9321
|279
|2006.02.10 08:00
|modify
|87
|0.50
|1.7421
|1.7448
|1.9321
|280
|2006.02.10 09:00
|modify
|87
|0.50
|1.7421
|1.7450
|1.9321
|281
|2006.02.10 09:10
|s/l
|87
|0.50
|1.7450
|1.7450
|1.9321
|145.00
|9643.00
|282
|2006.02.10 10:00
|buy
|88
|0.50
|1.7457
|1.7363
|1.9357
|283
|2006.02.10 14:00
|modify
|88
|0.50
|1.7457
|1.7459
|1.9357
|284
|2006.02.10 15:00
|modify
|88
|0.50
|1.7457
|1.7481
|1.9357
|285
|2006.02.10 16:00
|modify
|88
|0.50
|1.7457
|1.7553
|1.9357
|286
|2006.02.10 16:05
|s/l
|88
|0.50
|1.7553
|1.7553
|1.9357
|480.00
|10123.00
|287
|2006.02.10 17:00
|buy
|89
|0.60
|1.7567
|1.7473
|1.9467
|288
|2006.02.10 17:21
|s/l
|89
|0.60
|1.7473
|1.7473
|1.9467
|-564.00
|9559.00
|289
|2006.02.10 18:00
|buy
|90
|0.50
|1.7449
|1.7355
|1.9349
|290
|2006.02.13 01:00
|close
|90
|0.50
|1.7435
|1.7355
|1.9349
|-71.50
|9487.50
|291
|2006.02.13 03:00
|sell
|91
|0.50
|1.7428
|1.7522
|1.5528
|292
|2006.02.13 11:00
|modify
|91
|0.50
|1.7428
|1.7413
|1.5528
|293
|2006.02.13 12:00
|modify
|91
|0.50
|1.7428
|1.7403
|1.5528
|294
|2006.02.13 12:34
|s/l
|91
|0.50
|1.7403
|1.7403
|1.5528
|125.00
|9612.50
|295
|2006.02.13 13:00
|sell
|92
|0.50
|1.7401
|1.7495
|1.5501
|296
|2006.02.14 12:00
|modify
|92
|0.50
|1.7401
|1.7393
|1.5501
|297
|2006.02.14 13:00
|modify
|92
|0.50
|1.7401
|1.7391
|1.5501
|298
|2006.02.14 14:00
|modify
|92
|0.50
|1.7401
|1.7370
|1.5501
|299
|2006.02.14 16:00
|modify
|92
|0.50
|1.7401
|1.7336
|1.5501
|300
|2006.02.14 17:00
|modify
|92
|0.50
|1.7401
|1.7335
|1.5501
|301
|2006.02.14 18:00
|modify
|92
|0.50
|1.7401
|1.7305
|1.5501
|302
|2006.02.14 18:00
|s/l
|92
|0.50
|1.7305
|1.7305
|1.5501
|480.50
|10093.00
|303
|2006.02.14 19:00
|sell
|93
|0.60
|1.7340
|1.7434
|1.5440
|304
|2006.02.15 15:02
|s/l
|93
|0.60
|1.7434
|1.7434
|1.5440
|-562.20
|9530.80
|305
|2006.02.15 16:00
|buy
|94
|0.50
|1.7444
|1.7350
|1.9344
|306
|2006.02.16 10:00
|close
|94
|0.50
|1.7384
|1.7350
|1.9344
|-301.50
|9229.30
|307
|2006.02.16 12:00
|sell
|95
|0.50
|1.7310
|1.7404
|1.5410
|308
|2006.02.16 22:21
|s/l
|95
|0.50
|1.7404
|1.7404
|1.5410
|-470.00
|8759.30
|309
|2006.02.16 23:00
|buy
|96
|0.50
|1.7394
|1.7300
|1.9294
|310
|2006.02.17 04:00
|close
|96
|0.50
|1.7358
|1.7300
|1.9294
|-181.50
|8577.80
|311
|2006.02.17 06:00
|sell
|97
|0.50
|1.7348
|1.7442
|1.5448
|312
|2006.02.17 18:00
|close
|97
|0.50
|1.7406
|1.7442
|1.5448
|-290.00
|8287.80
|313
|2006.02.20 03:00
|buy
|98
|0.50
|1.7441
|1.7347
|1.9341
|314
|2006.02.21 15:00
|modify
|98
|0.50
|1.7441
|1.7452
|1.9341
|315
|2006.02.21 16:00
|s/l
|98
|0.50
|1.7452
|1.7452
|1.9341
|53.50
|8341.30
|316
|2006.02.21 17:00
|buy
|99
|0.50
|1.7456
|1.7362
|1.9356
|317
|2006.02.22 13:00
|close
|99
|0.50
|1.7410
|1.7362
|1.9356
|-234.50
|8106.80
|318
|2006.02.22 14:00
|sell
|100
|0.50
|1.7398
|1.7492
|1.5498
|319
|2006.02.23 02:00
|close
|100
|0.50
|1.7442
|1.7492
|1.5498
|-219.50
|7887.30
|320
|2006.02.23 11:00
|buy
|101
|0.40
|1.7465
|1.7371
|1.9365
|321
|2006.02.23 12:00
|modify
|101
|0.40
|1.7465
|1.7486
|1.9365
|322
|2006.02.23 13:00
|modify
|101
|0.40
|1.7465
|1.7524
|1.9365
|323
|2006.02.23 13:29
|s/l
|101
|0.40
|1.7524
|1.7524
|1.9365
|236.00
|8123.30
|324
|2006.02.23 14:00
|buy
|102
|0.50
|1.7526
|1.7432
|1.9426
|325
|2006.02.24 18:00
|close
|102
|0.50
|1.7442
|1.7432
|1.9426
|-421.50
|7701.80
|326
|2006.02.24 20:00
|sell
|103
|0.40
|1.7431
|1.7525
|1.5531
|327
|2006.02.27 02:00
|modify
|103
|0.40
|1.7431
|1.7417
|1.5531
|328
|2006.02.27 02:14
|s/l
|103
|0.40
|1.7417
|1.7417
|1.5531
|56.40
|7758.20
|329
|2006.02.27 03:00
|sell
|104
|0.40
|1.7411
|1.7505
|1.5511
|330
|2006.02.27 11:00
|modify
|104
|0.40
|1.7411
|1.7401
|1.5511
|331
|2006.02.27 11:03
|s/l
|104
|0.40
|1.7401
|1.7401
|1.5511
|40.00
|7798.20
|332
|2006.02.27 12:00
|sell
|105
|0.40
|1.7388
|1.7482
|1.5488
|333
|2006.02.28 12:02
|s/l
|105
|0.40
|1.7482
|1.7482
|1.5488
|-375.60
|7422.60
|334
|2006.02.28 13:00
|buy
|106
|0.40
|1.7466
|1.7372
|1.9366
|335
|2006.02.28 16:00
|modify
|106
|0.40
|1.7466
|1.7467
|1.9366
|336
|2006.02.28 16:10
|s/l
|106
|0.40
|1.7467
|1.7467
|1.9366
|4.00
|7426.60
|337
|2006.02.28 17:00
|buy
|107
|0.40
|1.7470
|1.7376
|1.9370
|338
|2006.02.28 18:00
|modify
|107
|0.40
|1.7470
|1.7494
|1.9370
|339
|2006.02.28 19:00
|modify
|107
|0.40
|1.7470
|1.7522
|1.9370
|340
|2006.02.28 21:00
|modify
|107
|0.40
|1.7470
|1.7544
|1.9370
|341
|2006.02.28 21:15
|s/l
|107
|0.40
|1.7544
|1.7544
|1.9370
|296.00
|7722.60
|342
|2006.02.28 22:00
|buy
|108
|0.40
|1.7545
|1.7451
|1.9445
|343
|2006.03.01 16:00
|modify
|108
|0.40
|1.7545
|1.7566
|1.9445
|344
|2006.03.01 16:03
|s/l
|108
|0.40
|1.7566
|1.7566
|1.9445
|80.40
|7803.00
|345
|2006.03.01 17:00
|buy
|109
|0.40
|1.7567
|1.7473
|1.9467
|346
|2006.03.01 18:10
|s/l
|109
|0.40
|1.7473
|1.7473
|1.9467
|-376.00
|7427.00
|347
|2006.03.01 19:00
|sell
|110
|0.40
|1.7471
|1.7565
|1.5571
|348
|2006.03.02 10:00
|close
|110
|0.40
|1.7514
|1.7565
|1.5571
|-171.60
|7255.40
|349
|2006.03.02 17:00
|sell
|111
|0.40
|1.7453
|1.7547
|1.5553
|350
|2006.03.02 21:00
|close
|111
|0.40
|1.7527
|1.7547
|1.5553
|-296.00
|6959.40
|351
|2006.03.02 22:00
|buy
|112
|0.40
|1.7540
|1.7446
|1.9440
|352
|2006.03.03 16:00
|modify
|112
|0.40
|1.7540
|1.7557
|1.9440
|353
|2006.03.03 17:00
|modify
|112
|0.40
|1.7540
|1.7568
|1.9440
|354
|2006.03.03 17:00
|s/l
|112
|0.40
|1.7568
|1.7568
|1.9440
|110.80
|7070.20
|355
|2006.03.03 18:00
|buy
|113
|0.40
|1.7517
|1.7423
|1.9417
|356
|2006.03.03 21:00
|modify
|113
|0.40
|1.7517
|1.7522
|1.9417
|357
|2006.03.03 23:59
|modify
|113
|0.40
|1.7517
|1.7524
|1.9417
|358
|2006.03.06 01:00
|modify
|113
|0.40
|1.7517
|1.7547
|1.9417
|359
|2006.03.06 02:00
|modify
|113
|0.40
|1.7517
|1.7574
|1.9417
|360
|2006.03.06 03:00
|modify
|113
|0.40
|1.7517
|1.7579
|1.9417
|361
|2006.03.06 04:14
|s/l
|113
|0.40
|1.7579
|1.7579
|1.9417
|246.80
|7317.00
|362
|2006.03.06 05:00
|buy
|114
|0.40
|1.7585
|1.7491
|1.9485
|363
|2006.03.06 10:00
|modify
|114
|0.40
|1.7585
|1.7589
|1.9485
|364
|2006.03.06 10:00
|s/l
|114
|0.40
|1.7589
|1.7589
|1.9485
|16.00
|7333.00
|365
|2006.03.06 11:00
|buy
|115
|0.40
|1.7578
|1.7484
|1.9478
|366
|2006.03.06 18:00
|close
|115
|0.40
|1.7509
|1.7484
|1.9478
|-276.00
|7057.00
|367
|2006.03.06 19:00
|sell
|116
|0.40
|1.7489
|1.7583
|1.5589
|368
|2006.03.07 03:00
|modify
|116
|0.40
|1.7489
|1.7482
|1.5589
|369
|2006.03.07 04:12
|s/l
|116
|0.40
|1.7482
|1.7482
|1.5589
|28.40
|7085.40
|370
|2006.03.07 07:00
|sell
|117
|0.40
|1.7449
|1.7543
|1.5549
|371
|2006.03.07 11:00
|modify
|117
|0.40
|1.7449
|1.7437
|1.5549
|372
|2006.03.07 12:00
|modify
|117
|0.40
|1.7449
|1.7409
|1.5549
|373
|2006.03.07 13:00
|modify
|117
|0.40
|1.7449
|1.7390
|1.5549
|374
|2006.03.07 14:00
|modify
|117
|0.40
|1.7449
|1.7379
|1.5549
|375
|2006.03.07 16:00
|modify
|117
|0.40
|1.7449
|1.7373
|1.5549
|376
|2006.03.07 16:11
|s/l
|117
|0.40
|1.7373
|1.7373
|1.5549
|304.00
|7389.40
|377
|2006.03.07 17:00
|sell
|118
|0.40
|1.7349
|1.7443
|1.5449
|378
|2006.03.10 16:00
|modify
|118
|0.40
|1.7349
|1.7334
|1.5449
|379
|2006.03.10 17:00
|modify
|118
|0.40
|1.7349
|1.7273
|1.5449
|380
|2006.03.10 18:30
|s/l
|118
|0.40
|1.7273
|1.7273
|1.5449
|306.00
|7695.40
|381
|2006.03.10 19:00
|sell
|119
|0.40
|1.7252
|1.7346
|1.5352
|382
|2006.03.13 23:00
|close
|119
|0.40
|1.7328
|1.7346
|1.5352
|-303.60
|7391.80
|383
|2006.03.14 00:00
|buy
|120
|0.40
|1.7330
|1.7236
|1.9230
|384
|2006.03.14 02:00
|modify
|120
|0.40
|1.7330
|1.7340
|1.9230
|385
|2006.03.14 03:00
|modify
|120
|0.40
|1.7330
|1.7349
|1.9230
|386
|2006.03.14 03:15
|s/l
|120
|0.40
|1.7349
|1.7349
|1.9230
|76.00
|7467.80
|387
|2006.03.14 04:00
|buy
|121
|0.40
|1.7346
|1.7252
|1.9246
|388
|2006.03.14 17:00
|modify
|121
|0.40
|1.7346
|1.7400
|1.9246
|389
|2006.03.14 18:00
|modify
|121
|0.40
|1.7346
|1.7435
|1.9246
|390
|2006.03.14 19:00
|modify
|121
|0.40
|1.7346
|1.7462
|1.9246
|391
|2006.03.14 19:55
|s/l
|121
|0.40
|1.7462
|1.7462
|1.9246
|464.00
|7931.80
|392
|2006.03.14 20:00
|buy
|122
|0.40
|1.7467
|1.7373
|1.9367
|393
|2006.03.15 22:00
|modify
|122
|0.40
|1.7467
|1.7472
|1.9367
|394
|2006.03.15 22:58
|s/l
|122
|0.40
|1.7472
|1.7472
|1.9367
|16.40
|7948.20
|395
|2006.03.15 23:00
|buy
|123
|0.40
|1.7479
|1.7385
|1.9379
|396
|2006.03.16 16:00
|modify
|123
|0.40
|1.7479
|1.7507
|1.9379
|397
|2006.03.16 17:00
|modify
|123
|0.40
|1.7479
|1.7516
|1.9379
|398
|2006.03.16 18:00
|modify
|123
|0.40
|1.7479
|1.7531
|1.9379
|399
|2006.03.16 19:00
|modify
|123
|0.40
|1.7479
|1.7535
|1.9379
|400
|2006.03.16 20:00
|modify
|123
|0.40
|1.7479
|1.7553
|1.9379
|401
|2006.03.16 21:00
|modify
|123
|0.40
|1.7479
|1.7556
|1.9379
|402
|2006.03.16 22:00
|modify
|123
|0.40
|1.7479
|1.7559
|1.9379
|403
|2006.03.17 01:34
|s/l
|123
|0.40
|1.7559
|1.7559
|1.9379
|317.60
|8265.80
|404
|2006.03.17 05:00
|sell
|124
|0.50
|1.7541
|1.7635
|1.5641
|405
|2006.03.21 07:00
|modify
|124
|0.50
|1.7541
|1.7541
|1.5641
|406
|2006.03.21 08:35
|s/l
|124
|0.50
|1.7541
|1.7541
|1.5641
|1.00
|8266.80
|407
|2006.03.21 09:00
|sell
|125
|0.50
|1.7540
|1.7634
|1.5640
|408
|2006.03.21 10:00
|modify
|125
|0.50
|1.7540
|1.7528
|1.5640
|409
|2006.03.21 11:00
|modify
|125
|0.50
|1.7540
|1.7509
|1.5640
|410
|2006.03.21 13:00
|modify
|125
|0.50
|1.7540
|1.7494
|1.5640
|411
|2006.03.21 13:57
|s/l
|125
|0.50
|1.7494
|1.7494
|1.5640
|230.00
|8496.80
|412
|2006.03.21 14:00
|sell
|126
|0.50
|1.7492
|1.7586
|1.5592
|413
|2006.03.21 18:00
|modify
|126
|0.50
|1.7492
|1.7488
|1.5592
|414
|2006.03.21 19:00
|modify
|126
|0.50
|1.7492
|1.7472
|1.5592
|415
|2006.03.21 20:02
|s/l
|126
|0.50
|1.7472
|1.7472
|1.5592
|100.00
|8596.80
|416
|2006.03.22 04:00
|sell
|127
|0.50
|1.7463
|1.7557
|1.5563
|417
|2006.03.23 03:00
|modify
|127
|0.50
|1.7463
|1.7462
|1.5563
|418
|2006.03.23 04:00
|modify
|127
|0.50
|1.7463
|1.7459
|1.5563
|419
|2006.03.23 06:00
|modify
|127
|0.50
|1.7463
|1.7458
|1.5563
|420
|2006.03.23 07:00
|modify
|127
|0.50
|1.7463
|1.7457
|1.5563
|421
|2006.03.23 10:00
|modify
|127
|0.50
|1.7463
|1.7446
|1.5563
|422
|2006.03.23 13:00
|modify
|127
|0.50
|1.7463
|1.7443
|1.5563
|423
|2006.03.23 14:00
|modify
|127
|0.50
|1.7463
|1.7429
|1.5563
|424
|2006.03.23 14:59
|s/l
|127
|0.50
|1.7429
|1.7429
|1.5563
|170.50
|8767.30
|425
|2006.03.23 15:00
|sell
|128
|0.50
|1.7425
|1.7519
|1.5525
|426
|2006.03.23 18:00
|modify
|128
|0.50
|1.7425
|1.7366
|1.5525
|427
|2006.03.23 18:25
|s/l
|128
|0.50
|1.7366
|1.7366
|1.5525
|295.00
|9062.30
|428
|2006.03.23 19:00
|sell
|129
|0.50
|1.7362
|1.7456
|1.5462
|429
|2006.03.24 01:00
|modify
|129
|0.50
|1.7362
|1.7357
|1.5462
|430
|2006.03.24 02:00
|modify
|129
|0.50
|1.7362
|1.7356
|1.5462
|431
|2006.03.24 03:27
|s/l
|129
|0.50
|1.7356
|1.7356
|1.5462
|30.50
|9092.80
|432
|2006.03.24 06:00
|buy
|130
|0.50
|1.7356
|1.7262
|1.9256
|433
|2006.03.24 18:00
|modify
|130
|0.50
|1.7356
|1.7392
|1.9256
|434
|2006.03.24 19:00
|modify
|130
|0.50
|1.7356
|1.7409
|1.9256
|435
|2006.03.24 20:00
|modify
|130
|0.50
|1.7356
|1.7412
|1.9256
|436
|2006.03.27 03:00
|modify
|130
|0.50
|1.7356
|1.7415
|1.9256
|437
|2006.03.27 06:00
|modify
|130
|0.50
|1.7356
|1.7434
|1.9256
|438
|2006.03.27 07:00
|modify
|130
|0.50
|1.7356
|1.7446
|1.9256
|439
|2006.03.27 08:00
|modify
|130
|0.50
|1.7356
|1.7456
|1.9256
|440
|2006.03.27 09:02
|s/l
|130
|0.50
|1.7456
|1.7456
|1.9256
|498.50
|9591.30
|441
|2006.03.27 10:00
|buy
|131
|0.50
|1.7462
|1.7368
|1.9362
|442
|2006.03.27 17:00
|modify
|131
|0.50
|1.7462
|1.7471
|1.9362
|443
|2006.03.27 18:54
|s/l
|131
|0.50
|1.7471
|1.7471
|1.9362
|45.00
|9636.30
|444
|2006.03.27 19:00
|buy
|132
|0.50
|1.7478
|1.7384
|1.9378
|445
|2006.03.28 15:00
|modify
|132
|0.50
|1.7478
|1.7478
|1.9378
|446
|2006.03.28 16:00
|modify
|132
|0.50
|1.7478
|1.7481
|1.9378
|447
|2006.03.28 17:00
|modify
|132
|0.50
|1.7478
|1.7507
|1.9378
|448
|2006.03.28 17:29
|s/l
|132
|0.50
|1.7507
|1.7507
|1.9378
|143.50
|9779.80
|449
|2006.03.28 18:00
|buy
|133
|0.50
|1.7508
|1.7414
|1.9408
|450
|2006.03.29 01:00
|close
|133
|0.50
|1.7428
|1.7414
|1.9408
|-404.50
|9375.30
|451
|2006.03.29 12:00
|sell
|134
|0.50
|1.7374
|1.7468
|1.5474
|452
|2006.03.29 16:00
|modify
|134
|0.50
|1.7374
|1.7362
|1.5474
|453
|2006.03.29 17:00
|modify
|134
|0.50
|1.7374
|1.7345
|1.5474
|454
|2006.03.29 17:45
|s/l
|134
|0.50
|1.7345
|1.7345
|1.5474
|145.00
|9520.30
|455
|2006.03.29 18:00
|sell
|135
|0.50
|1.7333
|1.7427
|1.5433
|456
|2006.03.30 17:30
|s/l
|135
|0.50
|1.7427
|1.7427
|1.5433
|-469.50
|9050.80
|457
|2006.03.30 18:00
|buy
|136
|0.50
|1.7451
|1.7357
|1.9351
|458
|2006.03.30 23:00
|modify
|136
|0.50
|1.7451
|1.7451
|1.9351
|459
|2006.03.31 02:00
|modify
|136
|0.50
|1.7451
|1.7452
|1.9351
|460
|2006.03.31 03:00
|modify
|136
|0.50
|1.7451
|1.7457
|1.9351
|461
|2006.03.31 03:12
|s/l
|136
|0.50
|1.7457
|1.7457
|1.9351
|28.50
|9079.30
|462
|2006.03.31 09:00
|sell
|137
|0.50
|1.7442
|1.7536
|1.5542
|463
|2006.03.31 11:00
|modify
|137
|0.50
|1.7442
|1.7431
|1.5542
|464
|2006.03.31 12:00
|modify
|137
|0.50
|1.7442
|1.7407
|1.5542
|465
|2006.03.31 13:00
|modify
|137
|0.50
|1.7442
|1.7389
|1.5542
|466
|2006.03.31 14:00
|modify
|137
|0.50
|1.7442
|1.7369
|1.5542
|467
|2006.03.31 14:17
|s/l
|137
|0.50
|1.7369
|1.7369
|1.5542
|365.00
|9444.30
|468
|2006.03.31 15:00
|sell
|138
|0.50
|1.7359
|1.7453
|1.5459
|469
|2006.04.03 06:00
|modify
|138
|0.50
|1.7359
|1.7357
|1.5459
|470
|2006.04.03 07:00
|modify
|138
|0.50
|1.7359
|1.7350
|1.5459
|471
|2006.04.03 08:00
|modify
|138
|0.50
|1.7359
|1.7325
|1.5459
|472
|2006.04.03 09:00
|modify
|138
|0.50
|1.7359
|1.7318
|1.5459
|473
|2006.04.03 10:00
|modify
|138
|0.50
|1.7359
|1.7282
|1.5459
|474
|2006.04.03 10:56
|s/l
|138
|0.50
|1.7282
|1.7282
|1.5459
|385.50
|9829.80
|475
|2006.04.03 11:00
|sell
|139
|0.50
|1.7275
|1.7369
|1.5375
|476
|2006.04.03 17:56
|s/l
|139
|0.50
|1.7369
|1.7369
|1.5375
|-470.00
|9359.80
|477
|2006.04.03 19:00
|buy
|140
|0.50
|1.7389
|1.7295
|1.9289
|478
|2006.04.04 11:00
|modify
|140
|0.50
|1.7389
|1.7432
|1.9289
|479
|2006.04.04 12:00
|modify
|140
|0.50
|1.7389
|1.7433
|1.9289
|480
|2006.04.04 13:00
|modify
|140
|0.50
|1.7389
|1.7446
|1.9289
|481
|2006.04.04 13:47
|s/l
|140
|0.50
|1.7446
|1.7446
|1.9289
|283.50
|9643.30
|482
|2006.04.04 14:00
|buy
|141
|0.50
|1.7449
|1.7355
|1.9349
|483
|2006.04.04 15:00
|modify
|141
|0.50
|1.7449
|1.7453
|1.9349
|484
|2006.04.04 16:00
|modify
|141
|0.50
|1.7449
|1.7501
|1.9349
|485
|2006.04.04 17:00
|modify
|141
|0.50
|1.7449
|1.7551
|1.9349
|486
|2006.04.04 17:09
|s/l
|141
|0.50
|1.7551
|1.7551
|1.9349
|510.00
|10153.30
|487
|2006.04.04 18:00
|buy
|142
|0.60
|1.7560
|1.7466
|1.9460
|488
|2006.04.05 08:00
|modify
|142
|0.60
|1.7560
|1.7569
|1.9460
|489
|2006.04.05 09:08
|s/l
|142
|0.60
|1.7569
|1.7569
|1.9460
|48.60
|10201.90
|490
|2006.04.05 10:00
|buy
|143
|0.60
|1.7594
|1.7500
|1.9494
|491
|2006.04.05 15:16
|s/l
|143
|0.60
|1.7500
|1.7500
|1.9494
|-564.00
|9637.90
|492
|2006.04.05 16:00
|sell
|144
|0.50
|1.7516
|1.7610
|1.5616
|493
|2006.04.05 18:00
|modify
|144
|0.50
|1.7516
|1.7509
|1.5616
|494
|2006.04.05 18:05
|s/l
|144
|0.50
|1.7509
|1.7509
|1.5616
|35.00
|9672.90
|495
|2006.04.05 22:00
|buy
|145
|0.50
|1.7552
|1.7458
|1.9452
|496
|2006.04.06 13:00
|modify
|145
|0.50
|1.7552
|1.7561
|1.9452
|497
|2006.04.06 13:25
|s/l
|145
|0.50
|1.7561
|1.7561
|1.9452
|43.50
|9716.40
|498
|2006.04.06 14:00
|buy
|146
|0.50
|1.7576
|1.7482
|1.9476
|499
|2006.04.07 03:00
|close
|146
|0.50
|1.7512
|1.7482
|1.9476
|-321.50
|9394.90
|500
|2006.04.07 04:00
|sell
|147
|0.50
|1.7518
|1.7612
|1.5618
|501
|2006.04.07 05:00
|modify
|147
|0.50
|1.7518
|1.7517
|1.5618
|502
|2006.04.07 05:31
|s/l
|147
|0.50
|1.7517
|1.7517
|1.5618
|5.00
|9399.90
|503
|2006.04.07 06:00
|sell
|148
|0.50
|1.7510
|1.7604
|1.5610
|504
|2006.04.07 17:00
|modify
|148
|0.50
|1.7510
|1.7474
|1.5610
|505
|2006.04.07 18:00
|modify
|148
|0.50
|1.7510
|1.7428
|1.5610
|506
|2006.04.07 19:00
|modify
|148
|0.50
|1.7510
|1.7420
|1.5610
|507
|2006.04.07 19:56
|s/l
|148
|0.50
|1.7420
|1.7420
|1.5610
|450.00
|9849.90
|508
|2006.04.07 20:00
|sell
|149
|0.50
|1.7414
|1.7508
|1.5514
|509
|2006.04.10 21:00
|modify
|149
|0.50
|1.7414
|1.7406
|1.5514
|510
|2006.04.10 21:28
|s/l
|149
|0.50
|1.7406
|1.7406
|1.5514
|40.50
|9890.40
|511
|2006.04.10 22:00
|sell
|150
|0.50
|1.7414
|1.7508
|1.5514
|512
|2006.04.11 17:00
|close
|150
|0.50
|1.7484
|1.7508
|1.5514
|-349.50
|9540.90
|513
|2006.04.11 18:00
|buy
|151
|0.50
|1.7475
|1.7381
|1.9375
|514
|2006.04.12 00:00
|modify
|151
|0.50
|1.7475
|1.7476
|1.9375
|515
|2006.04.12 03:00
|modify
|151
|0.50
|1.7475
|1.7483
|1.9375
|516
|2006.04.12 04:00
|modify
|151
|0.50
|1.7475
|1.7499
|1.9375
|517
|2006.04.12 08:02
|s/l
|151
|0.50
|1.7499
|1.7499
|1.9375
|115.50
|9656.40
|518
|2006.04.12 10:00
|sell
|152
|0.50
|1.7502
|1.7596
|1.5602
|519
|2006.04.17 02:00
|close
|152
|0.50
|1.7550
|1.7596
|1.5602
|-238.50
|9417.90
|520
|2006.04.17 04:00
|buy
|153
|0.50
|1.7585
|1.7491
|1.9485
|521
|2006.04.17 15:00
|modify
|153
|0.50
|1.7585
|1.7641
|1.9485
|522
|2006.04.17 16:00
|modify
|153
|0.50
|1.7585
|1.7670
|1.9485
|523
|2006.04.17 16:05
|s/l
|153
|0.50
|1.7670
|1.7670
|1.9485
|425.00
|9842.90
|524
|2006.04.17 17:00
|buy
|154
|0.50
|1.7696
|1.7602
|1.9596
|525
|2006.04.17 18:00
|modify
|154
|0.50
|1.7696
|1.7715
|1.9596
|526
|2006.04.17 18:25
|s/l
|154
|0.50
|1.7715
|1.7715
|1.9596
|95.00
|9937.90
|527
|2006.04.17 19:00
|buy
|155
|0.50
|1.7714
|1.7620
|1.9614
|528
|2006.04.18 16:00
|modify
|155
|0.50
|1.7714
|1.7767
|1.9614
|529
|2006.04.18 16:08
|s/l
|155
|0.50
|1.7767
|1.7767
|1.9614
|263.50
|10201.40
|530
|2006.04.18 17:00
|buy
|156
|0.60
|1.7783
|1.7689
|1.9683
|531
|2006.04.18 22:00
|modify
|156
|0.60
|1.7783
|1.7784
|1.9683
|532
|2006.04.18 23:00
|modify
|156
|0.60
|1.7783
|1.7787
|1.9683
|533
|2006.04.19 00:00
|modify
|156
|0.60
|1.7783
|1.7814
|1.9683
|534
|2006.04.19 01:00
|modify
|156
|0.60
|1.7783
|1.7818
|1.9683
|535
|2006.04.19 02:00
|modify
|156
|0.60
|1.7783
|1.7823
|1.9683
|536
|2006.04.19 02:39
|s/l
|156
|0.60
|1.7823
|1.7823
|1.9683
|234.60
|10436.00
|537
|2006.04.19 03:00
|buy
|157
|0.60
|1.7830
|1.7736
|1.9730
|538
|2006.04.19 12:00
|modify
|157
|0.60
|1.7830
|1.7831
|1.9730
|539
|2006.04.19 13:00
|modify
|157
|0.60
|1.7830
|1.7837
|1.9730
|540
|2006.04.19 14:07
|s/l
|157
|0.60
|1.7837
|1.7837
|1.9730
|42.00
|10478.00
|541
|2006.04.19 15:00
|buy
|158
|0.60
|1.7847
|1.7753
|1.9747
|542
|2006.04.19 17:00
|modify
|158
|0.60
|1.7847
|1.7851
|1.9747
|543
|2006.04.19 18:00
|modify
|158
|0.60
|1.7847
|1.7875
|1.9747
|544
|2006.04.19 19:00
|modify
|158
|0.60
|1.7847
|1.7879
|1.9747
|545
|2006.04.19 20:00
|modify
|158
|0.60
|1.7847
|1.7901
|1.9747
|546
|2006.04.19 21:00
|modify
|158
|0.60
|1.7847
|1.7903
|1.9747
|547
|2006.04.19 23:00
|modify
|158
|0.60
|1.7847
|1.7908
|1.9747
|548
|2006.04.20 00:00
|modify
|158
|0.60
|1.7847
|1.7912
|1.9747
|549
|2006.04.20 01:22
|s/l
|158
|0.60
|1.7912
|1.7912
|1.9747
|388.20
|10866.20
|550
|2006.04.20 04:00
|sell
|159
|0.60
|1.7893
|1.7987
|1.5993
|551
|2006.04.20 10:00
|modify
|159
|0.60
|1.7893
|1.7888
|1.5993
|552
|2006.04.20 10:31
|s/l
|159
|0.60
|1.7888
|1.7888
|1.5993
|30.00
|10896.20
|553
|2006.04.20 11:00
|sell
|160
|0.60
|1.7885
|1.7979
|1.5985
|554
|2006.04.20 12:00
|modify
|160
|0.60
|1.7885
|1.7860
|1.5985
|555
|2006.04.20 13:00
|modify
|160
|0.60
|1.7885
|1.7848
|1.5985
|556
|2006.04.20 13:29
|s/l
|160
|0.60
|1.7848
|1.7848
|1.5985
|222.00
|11118.20
|557
|2006.04.20 14:00
|sell
|161
|0.60
|1.7813
|1.7907
|1.5913
|558
|2006.04.20 18:00
|modify
|161
|0.60
|1.7813
|1.7783
|1.5913
|559
|2006.04.20 18:03
|s/l
|161
|0.60
|1.7783
|1.7783
|1.5913
|180.00
|11298.20
|560
|2006.04.20 19:00
|sell
|162
|0.60
|1.7797
|1.7891
|1.5897
|561
|2006.04.21 02:00
|modify
|162
|0.60
|1.7797
|1.7797
|1.5897
|562
|2006.04.21 04:01
|s/l
|162
|0.60
|1.7797
|1.7797
|1.5897
|0.60
|11298.80
|563
|2006.04.21 05:00
|sell
|163
|0.60
|1.7791
|1.7885
|1.5891
|564
|2006.04.21 21:00
|close
|163
|0.60
|1.7820
|1.7885
|1.5891
|-174.00
|11124.80
|565
|2006.04.21 22:00
|sell
|164
|0.60
|1.7809
|1.7903
|1.5909
|566
|2006.04.24 10:37
|s/l
|164
|0.60
|1.7903
|1.7903
|1.5909
|-563.40
|10561.40
|567
|2006.04.24 12:00
|buy
|165
|0.60
|1.7907
|1.7813
|1.9807
|568
|2006.04.24 17:04
|s/l
|165
|0.60
|1.7813
|1.7813
|1.9807
|-564.00
|9997.40
|569
|2006.04.24 18:00
|sell
|166
|0.50
|1.7824
|1.7918
|1.5924
|570
|2006.04.25 16:05
|s/l
|166
|0.50
|1.7918
|1.7918
|1.5924
|-469.50
|9527.90
|571
|2006.04.25 17:00
|buy
|167
|0.50
|1.7870
|1.7776
|1.9770
|572
|2006.04.25 22:00
|modify
|167
|0.50
|1.7870
|1.7878
|1.9770
|573
|2006.04.25 22:30
|s/l
|167
|0.50
|1.7878
|1.7878
|1.9770
|40.00
|9567.90
|574
|2006.04.26 13:00
|sell
|168
|0.50
|1.7846
|1.7940
|1.5946
|575
|2006.04.26 19:00
|close
|168
|0.50
|1.7901
|1.7940
|1.5946
|-275.00
|9292.90
|576
|2006.04.26 20:00
|buy
|169
|0.50
|1.7887
|1.7793
|1.9787
|577
|2006.04.26 22:00
|close
|169
|0.50
|1.7848
|1.7793
|1.9787
|-195.00
|9097.90
|578
|2006.04.27 09:00
|buy
|170
|0.50
|1.7857
|1.7763
|1.9757
|579
|2006.04.27 18:00
|modify
|170
|0.50
|1.7857
|1.8015
|1.9757
|580
|2006.04.27 18:13
|s/l
|170
|0.50
|1.8015
|1.8015
|1.9757
|790.00
|9887.90
|581
|2006.04.27 19:00
|buy
|171
|0.50
|1.8013
|1.7919
|1.9913
|582
|2006.04.27 20:00
|modify
|171
|0.50
|1.8013
|1.8019
|1.9913
|583
|2006.04.27 20:51
|s/l
|171
|0.50
|1.8019
|1.8019
|1.9913
|30.00
|9917.90
|584
|2006.04.28 10:00
|buy
|172
|0.50
|1.8023
|1.7929
|1.9923
|585
|2006.04.28 12:00
|modify
|172
|0.50
|1.8023
|1.8045
|1.9923
|586
|2006.04.28 13:00
|modify
|172
|0.50
|1.8023
|1.8074
|1.9923
|587
|2006.04.28 13:13
|s/l
|172
|0.50
|1.8074
|1.8074
|1.9923
|255.00
|10172.90
|588
|2006.04.28 14:00
|buy
|173
|0.60
|1.8087
|1.7993
|1.9987
|589
|2006.04.28 18:00
|modify
|173
|0.60
|1.8087
|1.8164
|1.9987
|590
|2006.04.28 19:00
|modify
|173
|0.60
|1.8087
|1.8205
|1.9987
|591
|2006.04.28 19:37
|s/l
|173
|0.60
|1.8205
|1.8205
|1.9987
|708.00
|10880.90
|592
|2006.04.28 20:00
|buy
|174
|0.60
|1.8214
|1.8120
|2.0114
|593
|2006.04.28 22:59
|close at stop
|174
|0.60
|1.8235
|1.8120
|2.0114
|126.00
|11006.90