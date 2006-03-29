Gimex Group
|Account: 23551
|Name: DLM v1.1
|Currency: USD
|2006 April 7, 21:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|627202
|2006.03.29 21:00
|balance
|Deposit
|50 000.00
|627226
|2006.03.29 21:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7347
|0.0000
|1.7307
|2006.03.30 09:40
|1.7387
|0.00
|0.00
|-0.63
|-28.00
|627552
|2006.03.30 01:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2035
|0.0000
|1.2075
|2006.03.30 06:37
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|627721
|2006.03.30 03:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7362
|0.0000
|1.7322
|2006.03.30 09:40
|1.7388
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.40
|627749
|2006.03.30 03:27
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7377
|0.0000
|1.7337
|2006.03.30 09:40
|1.7387
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|627885
|2006.03.30 04:46
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7392
|0.0000
|1.7352
|2006.03.30 09:40
|1.7388
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|628013
|2006.03.30 06:26
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7408
|1.7388
|1.7308
|2006.03.30 09:40
|1.7388
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|628181
|2006.03.30 07:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2066
|0.0000
|1.2106
|2006.03.30 13:34
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|628407
|2006.03.30 09:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2050
|0.0000
|1.2090
|2006.03.30 13:34
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|628878
|2006.03.30 10:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7388
|0.0000
|1.7428
|2006.03.30 16:30
|1.7428
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|629735
|2006.03.30 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2102
|0.0000
|1.2142
|2006.03.30 16:30
|1.2112
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|629784
|2006.03.30 15:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2086
|0.0000
|1.2126
|2006.03.30 16:30
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|629860
|2006.03.30 15:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2070
|0.0000
|1.2110
|2006.03.30 16:30
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|631129
|2006.03.30 19:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7432
|1.7386
|1.7306
|2006.03.31 11:29
|1.7385
|0.00
|0.00
|-0.21
|32.90
|631228
|2006.03.30 20:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7448
|1.7385
|1.7305
|2006.03.31 11:29
|1.7385
|0.00
|0.00
|-0.42
|88.20
|631245
|2006.03.30 20:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2142
|0.0000
|1.2182
|2006.03.31 18:36
|1.2134
|0.00
|0.00
|-0.71
|-8.00
|631288
|2006.03.30 20:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7464
|1.7385
|1.7305
|2006.03.31 11:29
|1.7385
|0.00
|0.00
|-0.84
|221.20
|631510
|2006.03.30 21:23
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7480
|1.7385
|1.7305
|2006.03.31 11:29
|1.7385
|0.00
|0.00
|-1.68
|532.00
|633188
|2006.03.31 10:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2127
|0.0000
|1.2167
|2006.03.31 18:36
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|633354
|2006.03.31 11:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2111
|0.0000
|1.2151
|2006.03.31 18:36
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|633446
|2006.03.31 11:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7381
|1.7359
|1.7279
|2006.03.31 12:08
|1.7359
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|633579
|2006.03.31 12:03
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2095
|0.0000
|1.2135
|2006.03.31 18:36
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|633661
|2006.03.31 12:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7362
|0.0000
|1.7322
|2006.03.31 15:59
|1.7372
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|634028
|2006.03.31 14:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7377
|0.0000
|1.7337
|2006.03.31 15:59
|1.7374
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|634350
|2006.03.31 15:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7392
|1.7377
|1.7297
|2006.03.31 15:59
|1.7376
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|634384
|2006.03.31 15:34
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7409
|1.7376
|1.7296
|2006.03.31 15:59
|1.7376
|0.00
|0.00
|0.00
|184.80
|634781
|2006.03.31 16:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7353
|0.0000
|1.7313
|2006.03.31 22:54
|1.7371
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|634874
|2006.03.31 17:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7369
|0.0000
|1.7329
|2006.03.31 22:54
|1.7372
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|635233
|2006.03.31 18:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7386
|0.0000
|1.7346
|2006.03.31 22:54
|1.7372
|0.00
|0.00
|0.00
|39.20
|635327
|2006.03.31 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2131
|0.0000
|1.2171
|2006.03.31 22:54
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|635673
|2006.03.31 22:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2116
|0.0000
|1.2156
|2006.03.31 22:54
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|636021
|2006.04.03 00:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2111
|1.2058
|1.1978
|2006.04.03 08:12
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|636088
|2006.04.03 01:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7359
|1.7339
|1.7259
|2006.04.03 05:43
|1.7339
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|636548
|2006.04.03 06:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7316
|1.7273
|1.7193
|2006.04.03 09:17
|1.7273
|0.00
|0.00
|0.00
|30.10
|636887
|2006.04.03 08:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2040
|0.0000
|1.2000
|2006.04.04 21:00
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.55
|-230.00
|637239
|2006.04.03 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7254
|0.0000
|1.7214
|2006.04.04 21:00
|1.7564
|0.00
|0.00
|-0.21
|-217.00
|637292
|2006.04.03 10:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2055
|0.0000
|1.2015
|2006.04.04 21:00
|1.2270
|0.00
|0.00
|1.10
|-430.00
|637320
|2006.04.03 10:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7269
|0.0000
|1.7229
|2006.04.04 21:00
|1.7563
|0.00
|0.00
|-0.42
|-411.60
|637559
|2006.04.03 12:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7285
|0.0000
|1.7245
|2006.04.04 20:59
|1.7564
|0.00
|0.00
|-0.84
|-781.20
|637689
|2006.04.03 13:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2070
|0.0000
|1.2030
|2006.04.04 21:00
|1.2269
|0.00
|0.00
|2.20
|-796.00
|638212
|2006.04.03 16:05
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7300
|0.0000
|1.7260
|2006.04.04 20:59
|1.7564
|0.00
|0.00
|-1.68
|-1 478.40
|638333
|2006.04.03 16:26
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2086
|0.0000
|1.2046
|2006.04.04 21:00
|1.2270
|0.00
|0.00
|4.40
|-1 472.00
|638387
|2006.04.03 16:30
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7315
|0.0000
|1.7275
|2006.04.04 20:59
|1.7563
|0.00
|0.00
|-3.36
|-2 777.60
|638443
|2006.04.03 16:40
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2101
|0.0000
|1.2061
|2006.04.04 21:00
|1.2269
|0.00
|0.00
|8.80
|-2 688.00
|643330
|2006.04.04 21:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2264
|0.0000
|1.2304
|2006.04.05 14:34
|1.2288
|0.00
|0.00
|-0.71
|24.00
|643445
|2006.04.04 22:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7549
|0.0000
|1.7509
|2006.04.05 10:30
|1.7561
|0.00
|0.00
|-0.21
|-8.40
|643740
|2006.04.05 02:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2248
|0.0000
|1.2288
|2006.04.05 14:34
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|643931
|2006.04.05 03:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7564
|0.0000
|1.7524
|2006.04.05 10:30
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|644167
|2006.04.05 06:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7579
|0.0000
|1.7539
|2006.04.05 10:30
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|644288
|2006.04.05 07:18
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7594
|0.0000
|1.7554
|2006.04.05 10:30
|1.7566
|0.00
|0.00
|0.00
|156.80
|644743
|2006.04.05 09:23
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7610
|0.0000
|1.7570
|2006.04.05 10:30
|1.7570
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|645890
|2006.04.05 13:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7513
|0.0000
|1.7473
|2006.04.05 16:17
|1.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|646143
|2006.04.05 14:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7529
|1.7505
|1.7425
|2006.04.05 16:16
|1.7505
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|646418
|2006.04.05 15:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2302
|0.0000
|1.2342
|2006.04.06 09:25
|1.2307
|0.00
|0.00
|-2.13
|5.00
|646493
|2006.04.05 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2286
|0.0000
|1.2326
|2006.04.06 09:25
|1.2311
|0.00
|0.00
|-4.26
|50.00
|646597
|2006.04.05 16:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2270
|0.0000
|1.2310
|2006.04.06 09:25
|1.2310
|0.00
|0.00
|-8.52
|160.00
|646661
|2006.04.05 16:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|0.0000
|1.7464
|2006.04.06 03:27
|1.7528
|0.00
|0.00
|-0.63
|-16.80
|647166
|2006.04.05 18:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7519
|0.0000
|1.7479
|2006.04.06 03:27
|1.7527
|0.00
|0.00
|-1.26
|-11.20
|647247
|2006.04.05 19:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7534
|0.0000
|1.7494
|2006.04.06 03:27
|1.7528
|0.00
|0.00
|-2.52
|16.80
|647411
|2006.04.05 20:49
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7550
|1.7528
|1.7448
|2006.04.06 03:27
|1.7528
|0.00
|0.00
|-5.04
|123.20
|647979
|2006.04.06 03:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7526
|0.0000
|1.7566
|2006.04.06 10:58
|1.7566
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|648824
|2006.04.06 09:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2300
|0.0000
|1.2340
|2006.04.07 21:52
|1.2102
|0.00
|0.00
|-0.71
|-198.00
|650143
|2006.04.06 14:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7556
|1.7540
|1.7460
|2006.04.06 14:58
|1.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|650175
|2006.04.06 14:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2285
|0.0000
|1.2325
|2006.04.07 21:52
|1.2102
|0.00
|0.00
|-1.42
|-366.00
|650230
|2006.04.06 14:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2269
|0.0000
|1.2309
|2006.04.07 21:52
|1.2102
|0.00
|0.00
|-2.84
|-668.00
|650276
|2006.04.06 14:47
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2250
|0.0000
|1.2290
|2006.04.07 21:52
|1.2102
|0.00
|0.00
|-5.68
|-1 184.00
|650370
|2006.04.06 14:51
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2225
|0.0000
|1.2265
|2006.04.07 21:52
|1.2102
|0.00
|0.00
|-11.36
|-1 968.00
|650855
|2006.04.06 15:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7517
|0.0000
|1.7477
|2006.04.06 19:03
|1.7511
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|651090
|2006.04.06 16:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7532
|1.7511
|1.7431
|2006.04.06 19:03
|1.7511
|0.00
|0.00
|0.00
|29.40
|651540
|2006.04.06 19:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7516
|0.0000
|1.7556
|2006.04.07 14:32
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.02
|10.50
|651574
|2006.04.06 19:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7501
|0.0000
|1.7541
|2006.04.07 14:32
|1.7528
|0.00
|0.00
|0.04
|37.80
|653946
|2006.04.07 13:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7483
|0.0000
|1.7523
|2006.04.07 14:32
|1.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|654352
|2006.04.07 14:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7512
|0.0000
|1.7552
|2006.04.07 21:52
|1.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.40
|654413
|2006.04.07 14:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7497
|0.0000
|1.7537
|2006.04.07 21:52
|1.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.80
|654995
|2006.04.07 15:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7482
|0.0000
|1.7522
|2006.04.07 21:52
|1.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.60
|655116
|2006.04.07 15:24
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7464
|0.0000
|1.7504
|2006.04.07 21:52
|1.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.40
|655160
|2006.04.07 15:27
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7449
|0.0000
|1.7489
|2006.04.07 21:52
|1.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.80
|
|0.00
|0.00
|-41.18
|-12 619.20
|Closed P/L:
|-12 660.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-12 660.38
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|37 339.62
|Equity:
|37 339.62
|Free Margin:
|37 339.62