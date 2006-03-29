Gimex Group

Account: 23551 Name: DLM v1.1 Currency: USD 2006 April 7, 21:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6272022006.03.29 21:00balanceDeposit50 000.00
6272262006.03.29 21:08sell0.10gbpusd1.73470.00001.73072006.03.30 09:401.73870.000.00-0.63-28.00
6275522006.03.30 01:47buy0.10eurusd1.20350.00001.20752006.03.30 06:371.20750.000.000.0040.00
6277212006.03.30 03:10sell0.20gbpusd1.73620.00001.73222006.03.30 09:401.73880.000.000.00-36.40
6277492006.03.30 03:27sell0.40gbpusd1.73770.00001.73372006.03.30 09:401.73870.000.000.00-28.00
6278852006.03.30 04:46sell0.80gbpusd1.73920.00001.73522006.03.30 09:401.73880.000.000.0022.40
6280132006.03.30 06:26sell1.60gbpusd1.74081.73881.73082006.03.30 09:401.73880.000.000.00224.00
6281812006.03.30 07:42buy0.10eurusd1.20660.00001.21062006.03.30 13:341.20910.000.000.0025.00
6284072006.03.30 09:06buy0.20eurusd1.20500.00001.20902006.03.30 13:341.20900.000.000.0080.00
6288782006.03.30 10:58buy0.10gbpusd1.73880.00001.74282006.03.30 16:301.74280.000.000.0028.00
6297352006.03.30 15:36buy0.10eurusd1.21020.00001.21422006.03.30 16:301.21120.000.000.0010.00
6297842006.03.30 15:42buy0.20eurusd1.20860.00001.21262006.03.30 16:301.21100.000.000.0048.00
6298602006.03.30 15:48buy0.40eurusd1.20700.00001.21102006.03.30 16:301.21100.000.000.00160.00
6311292006.03.30 19:46sell0.10gbpusd1.74321.73861.73062006.03.31 11:291.73850.000.00-0.2132.90
6312282006.03.30 20:31sell0.20gbpusd1.74481.73851.73052006.03.31 11:291.73850.000.00-0.4288.20
6312452006.03.30 20:33buy0.10eurusd1.21420.00001.21822006.03.31 18:361.21340.000.00-0.71-8.00
6312882006.03.30 20:36sell0.40gbpusd1.74641.73851.73052006.03.31 11:291.73850.000.00-0.84221.20
6315102006.03.30 21:23sell0.80gbpusd1.74801.73851.73052006.03.31 11:291.73850.000.00-1.68532.00
6331882006.03.31 10:24buy0.20eurusd1.21270.00001.21672006.03.31 18:361.21330.000.000.0012.00
6333542006.03.31 11:16buy0.40eurusd1.21110.00001.21512006.03.31 18:361.21350.000.000.0096.00
6334462006.03.31 11:29sell0.10gbpusd1.73811.73591.72792006.03.31 12:081.73590.000.000.0015.40
6335792006.03.31 12:03buy0.80eurusd1.20950.00001.21352006.03.31 18:361.21350.000.000.00320.00
6336612006.03.31 12:17sell0.10gbpusd1.73620.00001.73222006.03.31 15:591.73720.000.000.00-7.00
6340282006.03.31 14:14sell0.20gbpusd1.73770.00001.73372006.03.31 15:591.73740.000.000.004.20
6343502006.03.31 15:33sell0.40gbpusd1.73921.73771.72972006.03.31 15:591.73760.000.000.0044.80
6343842006.03.31 15:34sell0.80gbpusd1.74091.73761.72962006.03.31 15:591.73760.000.000.00184.80
6347812006.03.31 16:58sell0.10gbpusd1.73530.00001.73132006.03.31 22:541.73710.000.000.00-12.60
6348742006.03.31 17:08sell0.20gbpusd1.73690.00001.73292006.03.31 22:541.73720.000.000.00-4.20
6352332006.03.31 18:35sell0.40gbpusd1.73860.00001.73462006.03.31 22:541.73720.000.000.0039.20
6353272006.03.31 19:09buy0.10eurusd1.21310.00001.21712006.03.31 22:541.21150.000.000.00-16.00
6356732006.03.31 22:03buy0.20eurusd1.21160.00001.21562006.03.31 22:541.21150.000.000.00-2.00
6360212006.04.03 00:54sell0.10eurusd1.21111.20581.19782006.04.03 08:121.20580.000.000.0053.00
6360882006.04.03 01:51sell0.10gbpusd1.73591.73391.72592006.04.03 05:431.73390.000.000.0014.00
6365482006.04.03 06:35sell0.10gbpusd1.73161.72731.71932006.04.03 09:171.72730.000.000.0030.10
6368872006.04.03 08:51sell0.10eurusd1.20400.00001.20002006.04.04 21:001.22700.000.000.55-230.00
6372392006.04.03 10:30sell0.10gbpusd1.72540.00001.72142006.04.04 21:001.75640.000.00-0.21-217.00
6372922006.04.03 10:44sell0.20eurusd1.20550.00001.20152006.04.04 21:001.22700.000.001.10-430.00
6373202006.04.03 10:54sell0.20gbpusd1.72690.00001.72292006.04.04 21:001.75630.000.00-0.42-411.60
6375592006.04.03 12:08sell0.40gbpusd1.72850.00001.72452006.04.04 20:591.75640.000.00-0.84-781.20
6376892006.04.03 13:11sell0.40eurusd1.20700.00001.20302006.04.04 21:001.22690.000.002.20-796.00
6382122006.04.03 16:05sell0.80gbpusd1.73000.00001.72602006.04.04 20:591.75640.000.00-1.68-1 478.40
6383332006.04.03 16:26sell0.80eurusd1.20860.00001.20462006.04.04 21:001.22700.000.004.40-1 472.00
6383872006.04.03 16:30sell1.60gbpusd1.73150.00001.72752006.04.04 20:591.75630.000.00-3.36-2 777.60
6384432006.04.03 16:40sell1.60eurusd1.21010.00001.20612006.04.04 21:001.22690.000.008.80-2 688.00
6433302006.04.04 21:05buy0.10eurusd1.22640.00001.23042006.04.05 14:341.22880.000.00-0.7124.00
6434452006.04.04 22:56sell0.10gbpusd1.75490.00001.75092006.04.05 10:301.75610.000.00-0.21-8.40
6437402006.04.05 02:17buy0.20eurusd1.22480.00001.22882006.04.05 14:341.22880.000.000.0080.00
6439312006.04.05 03:22sell0.20gbpusd1.75640.00001.75242006.04.05 10:301.75620.000.000.002.80
6441672006.04.05 06:26sell0.40gbpusd1.75790.00001.75392006.04.05 10:301.75630.000.000.0044.80
6442882006.04.05 07:18sell0.80gbpusd1.75940.00001.75542006.04.05 10:301.75660.000.000.00156.80
6447432006.04.05 09:23sell1.60gbpusd1.76100.00001.75702006.04.05 10:301.75700.000.000.00448.00
6458902006.04.05 13:53sell0.10gbpusd1.75130.00001.74732006.04.05 16:171.75060.000.000.004.90
6461432006.04.05 14:36sell0.20gbpusd1.75291.75051.74252006.04.05 16:161.75050.000.000.0033.60
6464182006.04.05 15:39buy0.10eurusd1.23020.00001.23422006.04.06 09:251.23070.000.00-2.135.00
6464932006.04.05 16:00buy0.20eurusd1.22860.00001.23262006.04.06 09:251.23110.000.00-4.2650.00
6465972006.04.05 16:07buy0.40eurusd1.22700.00001.23102006.04.06 09:251.23100.000.00-8.52160.00
6466612006.04.05 16:20sell0.10gbpusd1.75040.00001.74642006.04.06 03:271.75280.000.00-0.63-16.80
6471662006.04.05 18:52sell0.20gbpusd1.75190.00001.74792006.04.06 03:271.75270.000.00-1.26-11.20
6472472006.04.05 19:29sell0.40gbpusd1.75340.00001.74942006.04.06 03:271.75280.000.00-2.5216.80
6474112006.04.05 20:49sell0.80gbpusd1.75501.75281.74482006.04.06 03:271.75280.000.00-5.04123.20
6479792006.04.06 03:28buy0.10gbpusd1.75260.00001.75662006.04.06 10:581.75660.000.000.0028.00
6488242006.04.06 09:31buy0.10eurusd1.23000.00001.23402006.04.07 21:521.21020.000.00-0.71-198.00
6501432006.04.06 14:36sell0.10gbpusd1.75561.75401.74602006.04.06 14:581.75400.000.000.0011.20
6501752006.04.06 14:41buy0.20eurusd1.22850.00001.23252006.04.07 21:521.21020.000.00-1.42-366.00
6502302006.04.06 14:46buy0.40eurusd1.22690.00001.23092006.04.07 21:521.21020.000.00-2.84-668.00
6502762006.04.06 14:47buy0.80eurusd1.22500.00001.22902006.04.07 21:521.21020.000.00-5.68-1 184.00
6503702006.04.06 14:51buy1.60eurusd1.22250.00001.22652006.04.07 21:521.21020.000.00-11.36-1 968.00
6508552006.04.06 15:36sell0.10gbpusd1.75170.00001.74772006.04.06 19:031.75110.000.000.004.20
6510902006.04.06 16:25sell0.20gbpusd1.75321.75111.74312006.04.06 19:031.75110.000.000.0029.40
6515402006.04.06 19:05buy0.10gbpusd1.75160.00001.75562006.04.07 14:321.75310.000.000.0210.50
6515742006.04.06 19:30buy0.20gbpusd1.75010.00001.75412006.04.07 14:321.75280.000.000.0437.80
6539462006.04.07 13:31buy0.40gbpusd1.74830.00001.75232006.04.07 14:321.75230.000.000.00112.00
6543522006.04.07 14:34buy0.10gbpusd1.75120.00001.75522006.04.07 21:521.74400.000.000.00-50.40
6544132006.04.07 14:38buy0.20gbpusd1.74970.00001.75372006.04.07 21:521.74400.000.000.00-79.80
6549952006.04.07 15:21buy0.40gbpusd1.74820.00001.75222006.04.07 21:521.74400.000.000.00-117.60
6551162006.04.07 15:24buy0.80gbpusd1.74640.00001.75042006.04.07 21:521.74400.000.000.00-134.40
6551602006.04.07 15:27buy1.60gbpusd1.74490.00001.74892006.04.07 21:521.74400.000.000.00-100.80
  0.00 0.00 -41.18 -12 619.20
Closed P/L: -12 660.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -12 660.38 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 37 339.62 Equity: 37 339.62 Free Margin: 37 339.62