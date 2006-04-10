Gimex Group
|Account: 24270
|Name: DLM v1.1
|Currency: USD
|2006 April 21, 22:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|662822
|2006.04.10 22:39
|balance
|Deposit
|50 000.00
|662823
|2006.04.10 22:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7426
|0.0000
|1.7466
|2006.04.11 15:21
|1.7448
|0.00
|0.00
|0.02
|15.40
|663558
|2006.04.11 01:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2101
|0.0000
|1.2061
|2006.04.12 14:33
|1.2112
|0.00
|0.00
|0.55
|-11.00
|664543
|2006.04.11 06:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2116
|0.0000
|1.2076
|2006.04.12 14:33
|1.2113
|0.00
|0.00
|1.10
|6.00
|664872
|2006.04.11 08:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2132
|0.0000
|1.2092
|2006.04.12 14:33
|1.2114
|0.00
|0.00
|2.20
|72.00
|665992
|2006.04.11 10:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7408
|0.0000
|1.7448
|2006.04.11 15:21
|1.7448
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|667786
|2006.04.11 15:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7447
|0.0000
|1.7487
|2006.04.11 16:06
|1.7487
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|669397
|2006.04.11 20:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|0.0000
|1.7527
|2006.04.12 09:25
|1.7527
|0.00
|0.00
|0.02
|28.00
|669912
|2006.04.11 21:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2148
|0.0000
|1.2108
|2006.04.12 14:30
|1.2108
|0.00
|0.00
|4.40
|320.00
|670950
|2006.04.12 02:14
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2164
|1.2142
|1.2062
|2006.04.12 14:33
|1.2113
|0.00
|0.00
|0.00
|816.00
|674144
|2006.04.12 10:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7550
|0.0000
|1.7590
|2006.04.12 16:05
|1.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.90
|675264
|2006.04.12 14:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7534
|0.0000
|1.7574
|2006.04.12 16:05
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|676032
|2006.04.12 14:33
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7519
|0.0000
|1.7559
|2006.04.12 16:05
|1.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|676071
|2006.04.12 14:34
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7500
|0.0000
|1.7540
|2006.04.12 16:05
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|117.60
|676215
|2006.04.12 14:36
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7481
|0.0000
|1.7521
|2006.04.12 16:05
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|677846
|2006.04.12 17:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2106
|0.0000
|1.2066
|2006.04.13 15:29
|1.2092
|0.00
|0.00
|1.65
|14.00
|678110
|2006.04.12 19:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7498
|0.0000
|1.7458
|2006.04.13 14:32
|1.7535
|0.00
|0.00
|-0.63
|-25.90
|678966
|2006.04.13 00:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7513
|0.0000
|1.7473
|2006.04.13 14:32
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.60
|680145
|2006.04.13 07:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7529
|0.0000
|1.7489
|2006.04.13 14:32
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|681302
|2006.04.13 09:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2122
|1.2092
|1.2012
|2006.04.13 15:29
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|681310
|2006.04.13 09:02
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7548
|1.7531
|1.7451
|2006.04.13 14:32
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|95.20
|683393
|2006.04.13 14:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7533
|0.0000
|1.7573
|2006.04.13 16:07
|1.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|683557
|2006.04.13 14:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7518
|0.0000
|1.7558
|2006.04.13 16:07
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|684160
|2006.04.13 14:57
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7503
|0.0000
|1.7543
|2006.04.13 16:07
|1.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|72.80
|684431
|2006.04.13 15:12
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7488
|0.0000
|1.7528
|2006.04.13 16:07
|1.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|684583
|2006.04.13 15:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2088
|0.0000
|1.2048
|2006.04.19 09:15
|1.2355
|0.00
|0.00
|2.20
|-267.00
|684922
|2006.04.13 16:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2104
|0.0000
|1.2064
|2006.04.19 09:15
|1.2354
|0.00
|0.00
|4.40
|-500.00
|685548
|2006.04.13 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7527
|0.0000
|1.7567
|2006.04.17 02:13
|1.7567
|0.00
|0.00
|0.04
|28.00
|687098
|2006.04.14 11:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7511
|0.0000
|1.7551
|2006.04.17 00:17
|1.7551
|0.00
|0.00
|0.04
|56.00
|688459
|2006.04.17 00:44
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2127
|0.0000
|1.2087
|2006.04.19 09:15
|1.2354
|0.00
|0.00
|4.40
|-908.00
|688561
|2006.04.17 02:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2142
|0.0000
|1.2102
|2006.04.19 09:15
|1.2354
|0.00
|0.00
|8.80
|-1 696.00
|688646
|2006.04.17 02:13
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2157
|0.0000
|1.2117
|2006.04.19 09:15
|1.2355
|0.00
|0.00
|17.60
|-3 168.00
|688762
|2006.04.17 03:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7589
|0.0000
|1.7629
|2006.04.17 13:40
|1.7629
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|690146
|2006.04.17 10:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7573
|0.0000
|1.7613
|2006.04.17 13:39
|1.7613
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|699144
|2006.04.18 06:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7705
|0.0000
|1.7665
|2006.04.18 11:09
|1.7701
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|699457
|2006.04.18 08:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7720
|1.7700
|1.7620
|2006.04.18 11:09
|1.7700
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|700611
|2006.04.18 11:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7700
|0.0000
|1.7660
|2006.04.19 09:15
|1.7826
|0.00
|0.00
|-0.21
|-88.20
|700709
|2006.04.18 11:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7715
|0.0000
|1.7675
|2006.04.19 09:16
|1.7828
|0.00
|0.00
|-0.42
|-158.20
|700807
|2006.04.18 11:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7731
|0.0000
|1.7691
|2006.04.19 09:15
|1.7829
|0.00
|0.00
|-0.84
|-274.40
|701609
|2006.04.18 14:38
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7750
|0.0000
|1.7710
|2006.04.19 09:15
|1.7828
|0.00
|0.00
|-1.68
|-436.80
|701728
|2006.04.18 14:52
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7765
|0.0000
|1.7725
|2006.04.19 09:15
|1.7827
|0.00
|0.00
|-3.36
|-694.40
|709238
|2006.04.19 09:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2357
|0.0000
|1.2397
|2006.04.19 16:05
|1.2334
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|709247
|2006.04.19 09:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7825
|0.0000
|1.7865
|2006.04.19 11:12
|1.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|709957
|2006.04.19 12:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2342
|0.0000
|1.2382
|2006.04.19 16:05
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|710195
|2006.04.19 13:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7841
|0.0000
|1.7801
|2006.04.19 14:43
|1.7840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|710477
|2006.04.19 14:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7856
|1.7839
|1.7759
|2006.04.19 14:43
|1.7839
|0.00
|0.00
|0.00
|23.80
|710742
|2006.04.19 14:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2325
|0.0000
|1.2365
|2006.04.19 16:05
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|711001
|2006.04.19 14:35
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2309
|0.0000
|1.2349
|2006.04.19 16:05
|1.2334
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|711098
|2006.04.19 14:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7835
|0.0000
|1.7795
|2006.04.20 10:48
|1.7853
|0.00
|0.00
|-0.63
|-12.60
|711351
|2006.04.19 15:22
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2294
|0.0000
|1.2334
|2006.04.19 16:05
|1.2334
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|711512
|2006.04.19 15:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7851
|0.0000
|1.7811
|2006.04.20 10:48
|1.7854
|0.00
|0.00
|-1.26
|-4.20
|711599
|2006.04.19 15:55
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7867
|0.0000
|1.7827
|2006.04.20 10:48
|1.7854
|0.00
|0.00
|-2.52
|36.40
|711650
|2006.04.19 16:05
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7883
|1.7854
|1.7774
|2006.04.20 10:48
|1.7854
|0.00
|0.00
|-5.04
|162.40
|712271
|2006.04.19 17:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2349
|0.0000
|1.2389
|2006.04.19 18:21
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|712289
|2006.04.19 17:07
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7898
|1.7854
|1.7774
|2006.04.20 10:48
|1.7854
|0.00
|0.00
|-10.08
|492.80
|712590
|2006.04.19 17:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2334
|0.0000
|1.2374
|2006.04.19 18:21
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|713750
|2006.04.19 19:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2388
|0.0000
|1.2428
|2006.04.21 22:00
|1.2344
|0.00
|0.00
|-2.84
|-44.00
|715189
|2006.04.20 00:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2372
|0.0000
|1.2412
|2006.04.21 22:00
|1.2344
|0.00
|0.00
|-1.42
|-56.00
|715521
|2006.04.20 02:25
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2357
|0.0000
|1.2397
|2006.04.21 22:01
|1.2344
|0.00
|0.00
|-2.84
|-52.00
|718263
|2006.04.20 08:26
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2342
|0.0000
|1.2382
|2006.04.21 22:01
|1.2345
|0.00
|0.00
|-5.68
|24.00
|720979
|2006.04.20 12:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7819
|0.0000
|1.7779
|2006.04.20 16:07
|1.7779
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|721075
|2006.04.20 12:43
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2327
|0.0000
|1.2367
|2006.04.21 22:01
|1.2345
|0.00
|0.00
|-11.36
|288.00
|722499
|2006.04.20 14:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7834
|1.7800
|1.7720
|2006.04.20 16:07
|1.7779
|0.00
|0.00
|0.00
|77.00
|724882
|2006.04.20 16:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7770
|0.0000
|1.7730
|2006.04.21 01:55
|1.7774
|0.00
|0.00
|-0.21
|-2.80
|725295
|2006.04.20 17:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7785
|0.0000
|1.7745
|2006.04.21 01:55
|1.7774
|0.00
|0.00
|-0.42
|15.40
|725457
|2006.04.20 17:17
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7800
|1.7771
|1.7691
|2006.04.21 01:55
|1.7771
|0.00
|0.00
|-0.84
|81.20
|728352
|2006.04.21 02:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7782
|0.0000
|1.7742
|2006.04.21 14:20
|1.7799
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|728681
|2006.04.21 04:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7797
|0.0000
|1.7757
|2006.04.21 14:20
|1.7798
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|730949
|2006.04.21 10:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7813
|0.0000
|1.7773
|2006.04.21 14:19
|1.7799
|0.00
|0.00
|0.00
|39.20
|730977
|2006.04.21 10:08
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7830
|1.7799
|1.7719
|2006.04.21 14:19
|1.7799
|0.00
|0.00
|0.00
|173.60
|733827
|2006.04.21 16:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7815
|0.0000
|1.7855
|2006.04.21 22:01
|1.7821
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|734735
|2006.04.21 19:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|1.7840
|2006.04.21 22:01
|1.7819
|0.00
|0.00
|0.00
|26.60
|
|0.00
|0.00
|-4.86
|-3 447.60
|Closed P/L:
|-3 452.46
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-3 452.46
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|46 547.54
|Equity:
|46 547.54
|Free Margin:
|46 547.54