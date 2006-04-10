Gimex Group

Account: 24270 Name: DLM v1.1 Currency: USD 2006 April 21, 22:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6628222006.04.10 22:39balanceDeposit50 000.00
6628232006.04.10 22:40buy0.10gbpusd1.74260.00001.74662006.04.11 15:211.74480.000.000.0215.40
6635582006.04.11 01:55sell0.10eurusd1.21010.00001.20612006.04.12 14:331.21120.000.000.55-11.00
6645432006.04.11 06:42sell0.20eurusd1.21160.00001.20762006.04.12 14:331.21130.000.001.106.00
6648722006.04.11 08:05sell0.40eurusd1.21320.00001.20922006.04.12 14:331.21140.000.002.2072.00
6659922006.04.11 10:30buy0.20gbpusd1.74080.00001.74482006.04.11 15:211.74480.000.000.0056.00
6677862006.04.11 15:24buy0.10gbpusd1.74470.00001.74872006.04.11 16:061.74870.000.000.0028.00
6693972006.04.11 20:10buy0.10gbpusd1.74870.00001.75272006.04.12 09:251.75270.000.000.0228.00
6699122006.04.11 21:50sell0.80eurusd1.21480.00001.21082006.04.12 14:301.21080.000.004.40320.00
6709502006.04.12 02:14sell1.60eurusd1.21641.21421.20622006.04.12 14:331.21130.000.000.00816.00
6741442006.04.12 10:50buy0.10gbpusd1.75500.00001.75902006.04.12 16:051.75230.000.000.00-18.90
6752642006.04.12 14:00buy0.20gbpusd1.75340.00001.75742006.04.12 16:051.75240.000.000.00-14.00
6760322006.04.12 14:33buy0.40gbpusd1.75190.00001.75592006.04.12 16:051.75230.000.000.0011.20
6760712006.04.12 14:34buy0.80gbpusd1.75000.00001.75402006.04.12 16:051.75210.000.000.00117.60
6762152006.04.12 14:36buy1.60gbpusd1.74810.00001.75212006.04.12 16:051.75210.000.000.00448.00
6778462006.04.12 17:53sell0.10eurusd1.21060.00001.20662006.04.13 15:291.20920.000.001.6514.00
6781102006.04.12 19:10sell0.10gbpusd1.74980.00001.74582006.04.13 14:321.75350.000.00-0.63-25.90
6789662006.04.13 00:55sell0.20gbpusd1.75130.00001.74732006.04.13 14:321.75320.000.000.00-26.60
6801452006.04.13 07:23sell0.40gbpusd1.75290.00001.74892006.04.13 14:321.75310.000.000.00-5.60
6813022006.04.13 09:02sell0.20eurusd1.21221.20921.20122006.04.13 15:291.20920.000.000.0060.00
6813102006.04.13 09:02sell0.80gbpusd1.75481.75311.74512006.04.13 14:321.75310.000.000.0095.20
6833932006.04.13 14:32buy0.10gbpusd1.75330.00001.75732006.04.13 16:071.75290.000.000.00-2.80
6835572006.04.13 14:36buy0.20gbpusd1.75180.00001.75582006.04.13 16:071.75300.000.000.0016.80
6841602006.04.13 14:57buy0.40gbpusd1.75030.00001.75432006.04.13 16:071.75290.000.000.0072.80
6844312006.04.13 15:12buy0.80gbpusd1.74880.00001.75282006.04.13 16:071.75280.000.000.00224.00
6845832006.04.13 15:29sell0.10eurusd1.20880.00001.20482006.04.19 09:151.23550.000.002.20-267.00
6849222006.04.13 16:07sell0.20eurusd1.21040.00001.20642006.04.19 09:151.23540.000.004.40-500.00
6855482006.04.13 17:45buy0.10gbpusd1.75270.00001.75672006.04.17 02:131.75670.000.000.0428.00
6870982006.04.14 11:11buy0.20gbpusd1.75110.00001.75512006.04.17 00:171.75510.000.000.0456.00
6884592006.04.17 00:44sell0.40eurusd1.21270.00001.20872006.04.19 09:151.23540.000.004.40-908.00
6885612006.04.17 02:05sell0.80eurusd1.21420.00001.21022006.04.19 09:151.23540.000.008.80-1 696.00
6886462006.04.17 02:13sell1.60eurusd1.21570.00001.21172006.04.19 09:151.23550.000.0017.60-3 168.00
6887622006.04.17 03:05buy0.10gbpusd1.75890.00001.76292006.04.17 13:401.76290.000.000.0028.00
6901462006.04.17 10:24buy0.20gbpusd1.75730.00001.76132006.04.17 13:391.76130.000.000.0056.00
6991442006.04.18 06:58sell0.10gbpusd1.77050.00001.76652006.04.18 11:091.77010.000.000.002.80
6994572006.04.18 08:04sell0.20gbpusd1.77201.77001.76202006.04.18 11:091.77000.000.000.0028.00
7006112006.04.18 11:09sell0.10gbpusd1.77000.00001.76602006.04.19 09:151.78260.000.00-0.21-88.20
7007092006.04.18 11:20sell0.20gbpusd1.77150.00001.76752006.04.19 09:161.78280.000.00-0.42-158.20
7008072006.04.18 11:33sell0.40gbpusd1.77310.00001.76912006.04.19 09:151.78290.000.00-0.84-274.40
7016092006.04.18 14:38sell0.80gbpusd1.77500.00001.77102006.04.19 09:151.78280.000.00-1.68-436.80
7017282006.04.18 14:52sell1.60gbpusd1.77650.00001.77252006.04.19 09:151.78270.000.00-3.36-694.40
7092382006.04.19 09:32buy0.10eurusd1.23570.00001.23972006.04.19 16:051.23340.000.000.00-23.00
7092472006.04.19 09:32buy0.10gbpusd1.78250.00001.78652006.04.19 11:121.78650.000.000.0028.00
7099572006.04.19 12:01buy0.20eurusd1.23420.00001.23822006.04.19 16:051.23330.000.000.00-18.00
7101952006.04.19 13:07sell0.10gbpusd1.78410.00001.78012006.04.19 14:431.78400.000.000.000.70
7104772006.04.19 14:14sell0.20gbpusd1.78561.78391.77592006.04.19 14:431.78390.000.000.0023.80
7107422006.04.19 14:30buy0.40eurusd1.23250.00001.23652006.04.19 16:051.23320.000.000.0028.00
7110012006.04.19 14:35buy0.80eurusd1.23090.00001.23492006.04.19 16:051.23340.000.000.00200.00
7110982006.04.19 14:44sell0.10gbpusd1.78350.00001.77952006.04.20 10:481.78530.000.00-0.63-12.60
7113512006.04.19 15:22buy1.60eurusd1.22940.00001.23342006.04.19 16:051.23340.000.000.00640.00
7115122006.04.19 15:46sell0.20gbpusd1.78510.00001.78112006.04.20 10:481.78540.000.00-1.26-4.20
7115992006.04.19 15:55sell0.40gbpusd1.78670.00001.78272006.04.20 10:481.78540.000.00-2.5236.40
7116502006.04.19 16:05sell0.80gbpusd1.78831.78541.77742006.04.20 10:481.78540.000.00-5.04162.40
7122712006.04.19 17:06buy0.10eurusd1.23490.00001.23892006.04.19 18:211.23740.000.000.0025.00
7122892006.04.19 17:07sell1.60gbpusd1.78981.78541.77742006.04.20 10:481.78540.000.00-10.08492.80
7125902006.04.19 17:36buy0.20eurusd1.23340.00001.23742006.04.19 18:211.23740.000.000.0080.00
7137502006.04.19 19:17buy0.10eurusd1.23880.00001.24282006.04.21 22:001.23440.000.00-2.84-44.00
7151892006.04.20 00:46buy0.20eurusd1.23720.00001.24122006.04.21 22:001.23440.000.00-1.42-56.00
7155212006.04.20 02:25buy0.40eurusd1.23570.00001.23972006.04.21 22:011.23440.000.00-2.84-52.00
7182632006.04.20 08:26buy0.80eurusd1.23420.00001.23822006.04.21 22:011.23450.000.00-5.6824.00
7209792006.04.20 12:40sell0.10gbpusd1.78190.00001.77792006.04.20 16:071.77790.000.000.0028.00
7210752006.04.20 12:43buy1.60eurusd1.23270.00001.23672006.04.21 22:011.23450.000.00-11.36288.00
7224992006.04.20 14:18sell0.20gbpusd1.78341.78001.77202006.04.20 16:071.77790.000.000.0077.00
7248822006.04.20 16:49sell0.10gbpusd1.77700.00001.77302006.04.21 01:551.77740.000.00-0.21-2.80
7252952006.04.20 17:05sell0.20gbpusd1.77850.00001.77452006.04.21 01:551.77740.000.00-0.4215.40
7254572006.04.20 17:17sell0.40gbpusd1.78001.77711.76912006.04.21 01:551.77710.000.00-0.8481.20
7283522006.04.21 02:00sell0.10gbpusd1.77820.00001.77422006.04.21 14:201.77990.000.000.00-11.90
7286812006.04.21 04:18sell0.20gbpusd1.77970.00001.77572006.04.21 14:201.77980.000.000.00-1.40
7309492006.04.21 10:07sell0.40gbpusd1.78130.00001.77732006.04.21 14:191.77990.000.000.0039.20
7309772006.04.21 10:08sell0.80gbpusd1.78301.77991.77192006.04.21 14:191.77990.000.000.00173.60
7338272006.04.21 16:35buy0.10gbpusd1.78150.00001.78552006.04.21 22:011.78210.000.000.004.20
7347352006.04.21 19:01buy0.20gbpusd1.78000.00001.78402006.04.21 22:011.78190.000.000.0026.60
  0.00 0.00 -4.86 -3 447.60
Closed P/L: -3 452.46
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -3 452.46 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 46 547.54 Equity: 46 547.54 Free Margin: 46 547.54