|Account: 194701
|Name: kjohny
|Currency: USD
|2006 April 14, 12:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4412973
|2006.04.13 11:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2111
|1.1811
|1.2116
|2006.04.13 23:05
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4427304
|2006.04.13 17:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.48
|121.48
|118.43
|2006.04.13 17:53
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|42.22
|4425881
|2006.04.13 16:57
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.38
|115.38
|118.43
|2006.04.13 17:00
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|42.22
|4424922
|2006.04.13 16:38
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.50
|121.50
|118.45
|2006.04.13 16:55
|118.45
|0.00
|0.00
|0.00
|42.21
|4422976
|2006.04.13 16:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.54
|121.54
|118.49
|2006.04.13 16:36
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|42.20
|4422038
|2006.04.13 15:52
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3003
|1.2703
|1.3008
|2006.04.13 16:26
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|38.43
|4417762
|2006.04.13 14:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.59
|121.59
|118.54
|2006.04.13 16:08
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|42.19
|4420983
|2006.04.13 15:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2997
|1.2697
|1.3002
|2006.04.13 15:49
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|38.45
|4420475
|2006.04.13 15:22
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3007
|1.3307
|1.3002
|2006.04.13 15:29
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|38.46
|4420117
|2006.04.13 15:11
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7491
|1.7191
|1.7496
|2006.04.13 15:20
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4419901
|2006.04.13 15:07
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3011
|1.3311
|1.3006
|2006.04.13 15:20
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|38.45
|4399869
|2006.04.12 23:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7497
|1.7797
|1.7492
|2006.04.13 15:11
|1.7492
|0.00
|0.00
|-1.68
|35.00
|4419258
|2006.04.13 14:58
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3000
|1.2700
|1.3005
|2006.04.13 15:05
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|38.45
|4418267
|2006.04.13 14:39
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2985
|1.2685
|1.2990
|2006.04.13 14:56
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|38.49
|4417500
|2006.04.13 14:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2985
|1.2685
|1.2990
|2006.04.13 14:37
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|38.49
|4415441
|2006.04.13 13:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.62
|121.62
|118.57
|2006.04.13 14:32
|118.57
|0.00
|0.00
|0.00
|42.17
|4416834
|2006.04.13 14:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2985
|1.2685
|1.2990
|2006.04.13 14:30
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|38.49
|4415788
|2006.04.13 13:23
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2984
|1.2684
|1.2989
|2006.04.13 14:00
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|38.49
|4407345
|2006.04.13 08:42
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2979
|1.2679
|1.2984
|2006.04.13 13:03
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|38.51
|4399852
|2006.04.12 23:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.52
|115.52
|118.57
|2006.04.13 12:59
|118.57
|0.00
|0.00
|36.46
|42.17
|4412438
|2006.04.13 11:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2121
|1.2421
|1.2116
|2006.04.13 11:47
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4411291
|2006.04.13 11:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2111
|1.1811
|1.2116
|2006.04.13 11:33
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4409497
|2006.04.13 10:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2121
|1.2421
|1.2116
|2006.04.13 10:47
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4407870
|2006.04.13 09:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2124
|1.2424
|1.2119
|2006.04.13 09:56
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4407239
|2006.04.13 08:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2114
|1.1814
|1.2119
|2006.04.13 09:01
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4401280
|2006.04.13 01:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2111
|1.1811
|1.2116
|2006.04.13 08:29
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4401236
|2006.04.13 01:12
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2980
|1.3280
|1.2975
|2006.04.13 08:29
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|38.54
|4399923
|2006.04.12 23:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2101
|1.1801
|1.2106
|2006.04.13 00:45
|1.2106
|0.00
|0.00
|-25.20
|50.00
|4396154
|2006.04.12 19:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.52
|121.52
|118.47
|2006.04.12 22:27
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|42.20
|4395821
|2006.04.12 19:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7500
|1.7200
|1.7505
|2006.04.12 20:40
|1.7505
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4395860
|2006.04.12 19:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2099
|1.1799
|1.2104
|2006.04.12 19:57
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4395983
|2006.04.12 19:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3007
|1.3307
|1.3002
|2006.04.12 19:28
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|38.46
|4394399
|2006.04.12 17:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2106
|1.1806
|1.2111
|2006.04.12 18:08
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4394672
|2006.04.12 18:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3001
|1.3301
|1.2996
|2006.04.12 18:08
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|38.47
|4392974
|2006.04.12 17:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7507
|1.7207
|1.7512
|2006.04.12 17:24
|1.7512
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4390475
|2006.04.12 16:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7527
|1.7827
|1.7522
|2006.04.12 16:21
|1.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4390670
|2006.04.12 16:12
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2980
|1.2680
|1.2985
|2006.04.12 16:21
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|38.50
|4390121
|2006.04.12 16:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.44
|121.44
|118.39
|2006.04.12 16:04
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|4389945
|2006.04.12 15:56
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2987
|1.2687
|1.2992
|2006.04.12 15:58
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|38.49
|4384009
|2006.04.12 14:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2114
|1.1814
|1.2119
|2006.04.12 15:56
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4389241
|2006.04.12 15:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7506
|1.7206
|1.7511
|2006.04.12 15:42
|1.7511
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4388024
|2006.04.12 15:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.22
|115.22
|118.27
|2006.04.12 15:25
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|42.28
|4384688
|2006.04.12 14:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7512
|1.7212
|1.7517
|2006.04.12 15:25
|1.7517
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4385017
|2006.04.12 14:35
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3007
|1.3307
|1.3002
|2006.04.12 15:23
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|38.46
|4386428
|2006.04.12 14:48
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.44
|121.44
|118.39
|2006.04.12 14:54
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|42.23
|4385076
|2006.04.12 14:35
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.36
|121.36
|118.31
|2006.04.12 14:37
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|42.26
|4384450
|2006.04.12 14:32
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2985
|1.2685
|1.2990
|2006.04.12 14:33
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|38.49
|4384113
|2006.04.12 14:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7519
|1.7219
|1.7524
|2006.04.12 14:32
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4384202
|2006.04.12 14:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.31
|121.31
|118.26
|2006.04.12 14:31
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|42.28
|4371407
|2006.04.12 08:08
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2987
|1.2687
|1.2992
|2006.04.12 14:30
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|38.47
|4371406
|2006.04.12 08:08
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2987
|1.2687
|1.2992
|2006.04.12 14:30
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|38.47
|4371424
|2006.04.12 08:09
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2984
|1.2684
|1.2989
|2006.04.12 14:30
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|38.49
|4371409
|2006.04.12 08:09
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2985
|1.2685
|1.2990
|2006.04.12 14:30
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|38.49
|4371445
|2006.04.12 08:09
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2984
|1.2684
|1.2989
|2006.04.12 14:30
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|38.49
|4371463
|2006.04.12 08:10
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2985
|1.2685
|1.2990
|2006.04.12 14:30
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|38.49
|4371439
|2006.04.12 08:09
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2985
|1.2685
|1.2990
|2006.04.12 14:30
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|38.49
|4370609
|2006.04.12 07:36
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2982
|1.2682
|1.2987
|2006.04.12 14:30
|1.2987
|0.00
|0.00
|0.00
|38.50
|4370603
|2006.04.12 07:36
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2983
|1.2683
|1.2988
|2006.04.12 14:30
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|38.50
|4370602
|2006.04.12 07:35
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2981
|1.2681
|1.2986
|2006.04.12 14:30
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|38.50
|4370181
|2006.04.12 07:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2976
|1.2676
|1.2981
|2006.04.12 08:08
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|38.52
|4370177
|2006.04.12 07:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2977
|1.2677
|1.2982
|2006.04.12 08:08
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|38.51
|4370173
|2006.04.12 07:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2976
|1.2676
|1.2981
|2006.04.12 08:08
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|38.52
|4370170
|2006.04.12 07:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2977
|1.2677
|1.2982
|2006.04.12 08:08
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|38.51
|4370161
|2006.04.12 07:26
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2976
|1.2676
|1.2981
|2006.04.12 08:08
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|38.52
|4370106
|2006.04.12 07:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2976
|1.2676
|1.2981
|2006.04.12 08:08
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|38.52
|4370118
|2006.04.12 07:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2976
|1.2676
|1.2981
|2006.04.12 08:08
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|38.52
|4370112
|2006.04.12 07:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2974
|1.2674
|1.2979
|2006.04.12 07:33
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|38.52
|4370125
|2006.04.12 07:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2974
|1.2674
|1.2979
|2006.04.12 07:33
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|38.52
|4370069
|2006.04.12 07:23
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2974
|1.2674
|1.2979
|2006.04.12 07:33
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|38.52
|4365416
|2006.04.12 01:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2966
|1.2666
|1.2971
|2006.04.12 07:25
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|38.55
|4365414
|2006.04.12 01:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2965
|1.2665
|1.2970
|2006.04.12 07:25
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|38.55
|4365395
|2006.04.12 01:54
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2965
|1.2665
|1.2970
|2006.04.12 07:25
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|38.55
|4365410
|2006.04.12 01:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2965
|1.2665
|1.2970
|2006.04.12 07:25
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|38.55
|4365401
|2006.04.12 01:54
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2966
|1.2666
|1.2971
|2006.04.12 07:25
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|38.55
|4365405
|2006.04.12 01:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2965
|1.2665
|1.2970
|2006.04.12 07:25
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|38.55
|4365411
|2006.04.12 01:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2964
|1.2664
|1.2969
|2006.04.12 07:23
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|38.55
|4365375
|2006.04.12 01:54
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2963
|1.2663
|1.2968
|2006.04.12 07:23
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|38.55
|4365406
|2006.04.12 01:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2964
|1.2664
|1.2969
|2006.04.12 07:23
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|38.55
|4364596
|2006.04.12 00:56
|balance
|Deposit
|10 000.00
|0.00
|0.00
|9.58
|3 150.00
|Closed P/L:
|3 159.58
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4433679
|2006.04.13 23:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2114
|1.1814
|1.2119
|1.2105
|0.00
|0.00
|-8.40
|-90.00
|4420484
|2006.04.13 15:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7498
|1.7798
|1.7493
|1.7518
|0.00
|0.00
|-0.56
|-140.00
|4424305
|2006.04.13 16:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3008
|1.2708
|1.3013
|1.2985
|0.00
|0.00
|9.33
|-177.13
|4428628
|2006.04.13 18:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.45
|121.45
|118.40
|118.63
|0.00
|0.00
|-13.50
|-151.73
|0.00
|0.00
|-13.13
|-558.86
|Floating P/L:
|-571.99
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 159.58
|Floating P/L:
|-571.99
|Margin:
|4 436.26
|Balance:
|13 159.58
|Equity:
|12 587.59
|Free Margin:
|8 151.33
|Details:
|Gross Profit:
|3 159.58
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|3 159.58
|Profit Factor:
|0.00
|Expected Payoff:
|40.51
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|Total Trades:
|78
|Short Positions (won %):
|21 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|57 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|78 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|78.63
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|40.51
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|78 (3 159.58)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 159.58 (78)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|78
|consecutive losses:
|0