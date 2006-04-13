Alpari Ltd

Account: 194701 Name: kjohny Currency: USD 2006 April 14, 12:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
44129732006.04.13 11:52buy1.00eurusd1.21111.18111.21162006.04.13 23:051.21160.000.000.0050.00
44273042006.04.13 17:28sell1.00usdjpy118.48121.48118.432006.04.13 17:53118.430.000.000.0042.22
44258812006.04.13 16:57buy1.00usdjpy118.38115.38118.432006.04.13 17:00118.430.000.000.0042.22
44249222006.04.13 16:38sell1.00usdjpy118.50121.50118.452006.04.13 16:55118.450.000.000.0042.21
44229762006.04.13 16:08sell1.00usdjpy118.54121.54118.492006.04.13 16:36118.490.000.000.0042.20
44220382006.04.13 15:52buy1.00usdchf1.30031.27031.30082006.04.13 16:261.30080.000.000.0038.43
44177622006.04.13 14:32sell1.00usdjpy118.59121.59118.542006.04.13 16:08118.540.000.000.0042.19
44209832006.04.13 15:31buy1.00usdchf1.29971.26971.30022006.04.13 15:491.30020.000.000.0038.45
44204752006.04.13 15:22sell1.00usdchf1.30071.33071.30022006.04.13 15:291.30020.000.000.0038.46
44201172006.04.13 15:11buy1.00gbpusd1.74911.71911.74962006.04.13 15:201.74960.000.000.0035.00
44199012006.04.13 15:07sell1.00usdchf1.30111.33111.30062006.04.13 15:201.30060.000.000.0038.45
43998692006.04.12 23:02sell1.00gbpusd1.74971.77971.74922006.04.13 15:111.74920.000.00-1.6835.00
44192582006.04.13 14:58buy1.00usdchf1.30001.27001.30052006.04.13 15:051.30050.000.000.0038.45
44182672006.04.13 14:39buy1.00usdchf1.29851.26851.29902006.04.13 14:561.29900.000.000.0038.49
44175002006.04.13 14:30buy1.00usdchf1.29851.26851.29902006.04.13 14:371.29900.000.000.0038.49
44154412006.04.13 13:08sell1.00usdjpy118.62121.62118.572006.04.13 14:32118.570.000.000.0042.17
44168342006.04.13 14:07buy1.00usdchf1.29851.26851.29902006.04.13 14:301.29900.000.000.0038.49
44157882006.04.13 13:23buy1.00usdchf1.29841.26841.29892006.04.13 14:001.29890.000.000.0038.49
44073452006.04.13 08:42buy1.00usdchf1.29791.26791.29842006.04.13 13:031.29840.000.000.0038.51
43998522006.04.12 23:01buy1.00usdjpy118.52115.52118.572006.04.13 12:59118.570.000.0036.4642.17
44124382006.04.13 11:37sell1.00eurusd1.21211.24211.21162006.04.13 11:471.21160.000.000.0050.00
44112912006.04.13 11:08buy1.00eurusd1.21111.18111.21162006.04.13 11:331.21160.000.000.0050.00
44094972006.04.13 10:01sell1.00eurusd1.21211.24211.21162006.04.13 10:471.21160.000.000.0050.00
44078702006.04.13 09:03sell1.00eurusd1.21241.24241.21192006.04.13 09:561.21190.000.000.0050.00
44072392006.04.13 08:37buy1.00eurusd1.21141.18141.21192006.04.13 09:011.21190.000.000.0050.00
44012802006.04.13 01:22buy1.00eurusd1.21111.18111.21162006.04.13 08:291.21160.000.000.0050.00
44012362006.04.13 01:12sell1.00usdchf1.29801.32801.29752006.04.13 08:291.29750.000.000.0038.54
43999232006.04.12 23:07buy1.00eurusd1.21011.18011.21062006.04.13 00:451.21060.000.00-25.2050.00
43961542006.04.12 19:20sell1.00usdjpy118.52121.52118.472006.04.12 22:27118.470.000.000.0042.20
43958212006.04.12 19:13buy1.00gbpusd1.75001.72001.75052006.04.12 20:401.75050.000.000.0035.00
43958602006.04.12 19:14buy1.00eurusd1.20991.17991.21042006.04.12 19:571.21040.000.000.0050.00
43959832006.04.12 19:15sell1.00usdchf1.30071.33071.30022006.04.12 19:281.30020.000.000.0038.46
43943992006.04.12 17:55buy1.00eurusd1.21061.18061.21112006.04.12 18:081.21110.000.000.0050.00
43946722006.04.12 18:05sell1.00usdchf1.30011.33011.29962006.04.12 18:081.29960.000.000.0038.47
43929742006.04.12 17:12buy1.00gbpusd1.75071.72071.75122006.04.12 17:241.75120.000.000.0035.00
43904752006.04.12 16:07sell1.00gbpusd1.75271.78271.75222006.04.12 16:211.75220.000.000.0035.00
43906702006.04.12 16:12buy1.00usdchf1.29801.26801.29852006.04.12 16:211.29850.000.000.0038.50
43901212006.04.12 16:01sell1.00usdjpy118.44121.44118.392006.04.12 16:04118.390.000.000.0042.23
43899452006.04.12 15:56buy1.00usdchf1.29871.26871.29922006.04.12 15:581.29920.000.000.0038.49
43840092006.04.12 14:30buy1.00eurusd1.21141.18141.21192006.04.12 15:561.21190.000.000.0050.00
43892412006.04.12 15:35buy1.00gbpusd1.75061.72061.75112006.04.12 15:421.75110.000.000.0035.00
43880242006.04.12 15:10buy1.00usdjpy118.22115.22118.272006.04.12 15:25118.270.000.000.0042.28
43846882006.04.12 14:33buy1.00gbpusd1.75121.72121.75172006.04.12 15:251.75170.000.000.0035.00
43850172006.04.12 14:35sell1.00usdchf1.30071.33071.30022006.04.12 15:231.30020.000.000.0038.46
43864282006.04.12 14:48sell1.00usdjpy118.44121.44118.392006.04.12 14:54118.390.000.000.0042.23
43850762006.04.12 14:35sell1.00usdjpy118.36121.36118.312006.04.12 14:37118.310.000.000.0042.26
43844502006.04.12 14:32buy1.00usdchf1.29851.26851.29902006.04.12 14:331.29900.000.000.0038.49
43841132006.04.12 14:30buy1.00gbpusd1.75191.72191.75242006.04.12 14:321.75240.000.000.0035.00
43842022006.04.12 14:30sell1.00usdjpy118.31121.31118.262006.04.12 14:31118.260.000.000.0042.28
43714072006.04.12 08:08buy1.00usdchf1.29871.26871.29922006.04.12 14:301.29920.000.000.0038.47
43714062006.04.12 08:08buy1.00usdchf1.29871.26871.29922006.04.12 14:301.29920.000.000.0038.47
43714242006.04.12 08:09buy1.00usdchf1.29841.26841.29892006.04.12 14:301.29890.000.000.0038.49
43714092006.04.12 08:09buy1.00usdchf1.29851.26851.29902006.04.12 14:301.29900.000.000.0038.49
43714452006.04.12 08:09buy1.00usdchf1.29841.26841.29892006.04.12 14:301.29890.000.000.0038.49
43714632006.04.12 08:10buy1.00usdchf1.29851.26851.29902006.04.12 14:301.29900.000.000.0038.49
43714392006.04.12 08:09buy1.00usdchf1.29851.26851.29902006.04.12 14:301.29900.000.000.0038.49
43706092006.04.12 07:36buy1.00usdchf1.29821.26821.29872006.04.12 14:301.29870.000.000.0038.50
43706032006.04.12 07:36buy1.00usdchf1.29831.26831.29882006.04.12 14:301.29880.000.000.0038.50
43706022006.04.12 07:35buy1.00usdchf1.29811.26811.29862006.04.12 14:301.29860.000.000.0038.50
43701812006.04.12 07:27buy1.00usdchf1.29761.26761.29812006.04.12 08:081.29810.000.000.0038.52
43701772006.04.12 07:27buy1.00usdchf1.29771.26771.29822006.04.12 08:081.29820.000.000.0038.51
43701732006.04.12 07:27buy1.00usdchf1.29761.26761.29812006.04.12 08:081.29810.000.000.0038.52
43701702006.04.12 07:27buy1.00usdchf1.29771.26771.29822006.04.12 08:081.29820.000.000.0038.51
43701612006.04.12 07:26buy1.00usdchf1.29761.26761.29812006.04.12 08:081.29810.000.000.0038.52
43701062006.04.12 07:25buy1.00usdchf1.29761.26761.29812006.04.12 08:081.29810.000.000.0038.52
43701182006.04.12 07:25buy1.00usdchf1.29761.26761.29812006.04.12 08:081.29810.000.000.0038.52
43701122006.04.12 07:25buy1.00usdchf1.29741.26741.29792006.04.12 07:331.29790.000.000.0038.52
43701252006.04.12 07:25buy1.00usdchf1.29741.26741.29792006.04.12 07:331.29790.000.000.0038.52
43700692006.04.12 07:23buy1.00usdchf1.29741.26741.29792006.04.12 07:331.29790.000.000.0038.52
43654162006.04.12 01:55buy1.00usdchf1.29661.26661.29712006.04.12 07:251.29710.000.000.0038.55
43654142006.04.12 01:55buy1.00usdchf1.29651.26651.29702006.04.12 07:251.29700.000.000.0038.55
43653952006.04.12 01:54buy1.00usdchf1.29651.26651.29702006.04.12 07:251.29700.000.000.0038.55
43654102006.04.12 01:55buy1.00usdchf1.29651.26651.29702006.04.12 07:251.29700.000.000.0038.55
43654012006.04.12 01:54buy1.00usdchf1.29661.26661.29712006.04.12 07:251.29710.000.000.0038.55
43654052006.04.12 01:55buy1.00usdchf1.29651.26651.29702006.04.12 07:251.29700.000.000.0038.55
43654112006.04.12 01:55buy1.00usdchf1.29641.26641.29692006.04.12 07:231.29690.000.000.0038.55
43653752006.04.12 01:54buy1.00usdchf1.29631.26631.29682006.04.12 07:231.29680.000.000.0038.55
43654062006.04.12 01:55buy1.00usdchf1.29641.26641.29692006.04.12 07:231.29690.000.000.0038.55
43645962006.04.12 00:56balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 9.58 3 150.00
Closed P/L: 3 159.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
44336792006.04.13 23:10buy1.00eurusd1.21141.18141.2119 1.21050.000.00-8.40-90.00
44204842006.04.13 15:23sell1.00gbpusd1.74981.77981.7493 1.75180.000.00-0.56-140.00
44243052006.04.13 16:27buy1.00usdchf1.30081.27081.3013 1.29850.000.009.33-177.13
44286282006.04.13 18:05sell1.00usdjpy118.45121.45118.40 118.630.000.00-13.50-151.73
  0.00 0.00 -13.13 -558.86
 Floating P/L: -571.99
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 159.58 Floating P/L: -571.99 Margin: 4 436.26
Balance: 13 159.58 Equity: 12 587.59 Free Margin: 8 151.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 159.58 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 3 159.58
Profit Factor: 0.00 Expected Payoff: 40.51  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 78 Short Positions (won %): 21 (100.00%) Long Positions (won %): 57 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 78 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 78.63 loss trade: 0.00
Average profit trade: 40.51 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 78 (3 159.58) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 3 159.58 (78) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 78 consecutive losses: 0