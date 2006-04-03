|Account: 306345
|Name: Pedro Echenagucia
|Currency: USD
|2006 April 12, 17:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|258992
|2006.04.03 11:49
|buy
|100.00
|usdjpy
|118.58
|118.28
|118.98
|2006.04.03 14:11
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-25 363.54
|260100
|2006.04.03 14:48
|sell
|100.00
|usdjpy
|118.36
|118.66
|117.96
|2006.04.03 18:00
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|4 226.19
|262970
|2006.04.03 20:20
|sell
|100.00
|usdjpy
|117.84
|118.14
|117.44
|2006.04.04 02:53
|117.79
|0.00
|0.00
|-594.30
|4 244.84
|266645
|2006.04.04 11:58
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3011
|1.3081
|1.2011
|2006.04.04 18:00
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|977.88
|266743
|2006.04.04 12:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.44
|118.14
|107.44
|2006.04.04 18:00
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|68.17
|266835
|2006.04.04 12:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2171
|1.2101
|1.3171
|2006.04.04 18:00
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|950.00
|292924
|2006.04.07 10:03
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1536
|1.1586
|1.1516
|2006.04.07 10:07
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|292953
|2006.04.07 10:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2206
|1.2256
|1.2186
|2006.04.07 11:16
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|293338
|2006.04.07 11:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2186
|1.2136
|1.2206
|2006.04.07 16:31
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|295544
|2006.04.07 16:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2206
|1.2256
|1.2186
|2006.04.07 17:12
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|296513
|2006.04.07 17:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2186
|1.2136
|1.2206
|2006.04.07 18:05
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|297474
|2006.04.07 18:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2138
|1.2088
|1.2158
|2006.04.10 05:54
|1.2104
|0.00
|0.00
|-0.35
|-34.00
|302932
|2006.04.10 10:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|302938
|2006.04.10 10:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2125
|1.2155
|1.2075
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 500.00
|302950
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|302953
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|302955
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|302961
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|302963
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|302967
|2006.04.10 10:13
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|302975
|2006.04.10 10:14
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2122
|1.2152
|1.2072
|2006.04.10 16:19
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|302976
|2006.04.10 10:14
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|2006.04.10 16:19
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|9 000.00
|305063
|2006.04.10 16:19
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|2006.04.10 16:19
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|305229
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2122
|1.2152
|1.2072
|2006.04.10 18:31
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|11 000.00
|305231
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|2006.04.10 18:31
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|305236
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2120
|1.2150
|1.2070
|2006.04.10 18:31
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|305238
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|2006.04.10 18:31
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|10 500.00
|305239
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2120
|1.2150
|1.2070
|2006.04.10 18:31
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|10 500.00
|305249
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2149
|1.2069
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|305254
|2006.04.10 16:42
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2120
|1.2150
|1.2070
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|10 500.00
|305257
|2006.04.10 16:42
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2149
|1.2069
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|305262
|2006.04.10 16:42
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2148
|1.2068
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|305270
|2006.04.10 16:42
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2067
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|9 000.00
|306092
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2095
|1.2065
|1.2115
|2006.04.11 00:08
|1.2115
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306093
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2094
|1.2064
|1.2114
|2006.04.11 00:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306095
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2095
|1.2065
|1.2115
|2006.04.11 00:08
|1.2115
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306097
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2094
|1.2064
|1.2114
|2006.04.11 00:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306101
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2095
|1.2065
|1.2115
|2006.04.11 00:08
|1.2115
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306102
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2094
|1.2064
|1.2114
|2006.04.11 00:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306109
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2063
|1.2113
|2006.04.11 00:07
|1.2113
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306115
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2092
|1.2062
|1.2112
|2006.04.11 00:07
|1.2112
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306121
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2091
|1.2061
|1.2111
|2006.04.10 23:55
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|306125
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2090
|1.2060
|1.2110
|2006.04.10 23:52
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307724
|2006.04.11 01:30
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2129
|2006.04.11 08:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307728
|2006.04.11 01:31
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307731
|2006.04.11 01:31
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307732
|2006.04.11 01:31
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2111
|1.2081
|1.2131
|2006.04.11 09:05
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307737
|2006.04.11 01:37
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307743
|2006.04.11 01:39
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2129
|2006.04.11 08:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307748
|2006.04.11 01:41
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307749
|2006.04.11 01:41
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2129
|2006.04.11 08:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307751
|2006.04.11 01:41
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307753
|2006.04.11 01:42
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2129
|2006.04.11 08:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309503
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2138
|1.2168
|1.2118
|2006.04.11 13:03
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309505
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2139
|1.2169
|1.2119
|2006.04.11 12:12
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309510
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2139
|1.2169
|1.2119
|2006.04.11 12:12
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309511
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2138
|1.2168
|1.2118
|2006.04.11 13:03
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309517
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2137
|1.2167
|1.2117
|2006.04.11 13:03
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309519
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2136
|1.2166
|1.2116
|2006.04.11 13:03
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309520
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2137
|1.2167
|1.2117
|2006.04.11 13:03
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309521
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2136
|1.2166
|1.2116
|2006.04.11 13:03
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309522
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2137
|1.2167
|1.2117
|2006.04.11 13:03
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309525
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2136
|1.2166
|1.2116
|2006.04.11 13:03
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311261
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311262
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2097
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311263
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311264
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2097
|2006.04.11 15:27
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311265
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311266
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2097
|2006.04.11 15:27
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311267
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311269
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2115
|1.2145
|1.2095
|2006.04.11 15:27
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311271
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311272
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2097
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311632
|2006.04.11 15:27
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2101
|0.0000
|0.0000
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 500.00
|311688
|2006.04.11 15:32
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2099
|1.2069
|1.2119
|2006.04.11 16:16
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311691
|2006.04.11 15:32
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2098
|1.2068
|1.2118
|2006.04.11 16:01
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311695
|2006.04.11 15:32
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2099
|1.2069
|1.2119
|2006.04.11 16:16
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311698
|2006.04.11 15:32
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2099
|1.2069
|1.2119
|2006.04.11 16:16
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311699
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2100
|1.2070
|1.2120
|2006.04.11 16:18
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311701
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2101
|1.2071
|1.2121
|2006.04.11 16:18
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311705
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2101
|1.2071
|1.2121
|2006.04.11 16:18
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311707
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2100
|1.2070
|1.2120
|2006.04.11 16:18
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311709
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2101
|1.2071
|1.2121
|2006.04.11 16:18
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311712
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2100
|1.2070
|1.2120
|2006.04.11 16:18
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312153
|2006.04.11 16:27
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312159
|2006.04.11 16:27
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2087
|1.2137
|2006.04.11 17:06
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312165
|2006.04.11 16:27
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312168
|2006.04.11 16:27
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2087
|1.2137
|2006.04.11 17:06
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312171
|2006.04.11 16:28
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312172
|2006.04.11 16:28
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2089
|1.2139
|2006.04.11 18:01
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|4 500.00
|312177
|2006.04.11 16:28
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312178
|2006.04.11 16:28
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2089
|1.2139
|2006.04.11 18:00
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|5 000.00
|312181
|2006.04.11 16:29
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312182
|2006.04.11 16:29
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2089
|1.2139
|2006.04.11 18:00
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|312983
|2006.04.11 18:08
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2134
|1.2164
|1.2114
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-10 500.00
|312987
|2006.04.11 18:08
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2133
|1.2163
|1.2113
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-11 000.00
|312988
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2134
|1.2164
|1.2114
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-10 500.00
|312992
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2134
|1.2164
|1.2114
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-10 500.00
|312994
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2133
|1.2163
|1.2113
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-11 000.00
|312996
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2132
|1.2162
|1.2112
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-11 500.00
|312997
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2131
|1.2161
|1.2111
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-12 000.00
|312999
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2130
|1.2160
|1.2110
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-12 500.00
|313000
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2129
|1.2159
|1.2109
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-13 000.00
|313002
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2130
|1.2160
|1.2110
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-12 500.00
|0.00
|0.00
|-1 244.65
|612 578.67
|Closed P/L:
|611 334.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|611 334.02
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 611 990.89
|Equity:
|5 611 990.89
|Free Margin:
|5 611 990.89
|Details:
|Gross Profit:
|753 032.78
|Gross Loss:
|141 698.76
|Total Net Profit:
|611 334.02
|Profit Factor:
|5.31
|Expected Payoff:
|5878.21
|Absolute Drawdown:
|25 363.54
|Maximal Drawdown (%):
|25 363.54 (0.5%)
|Total Trades:
|104
|Short Positions (won %):
|59 (77.97%)
|Long Positions (won %):
|45 (93.33%)
|Profit Trades (% of total):
|88 (84.62%)
|Loss trades (% of total):
|16 (15.38%)
|Largest
|profit trade:
|11 000.00
|loss trade:
|-25 363.54
|Average
|profit trade:
|8 557.19
|loss trade:
|-8 856.17
|Maximum
|consecutive wins ($):
|50 (462 100.00)
|consecutive losses ($):
|10 (-114 250.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|462 100.00 (50)
|consecutive loss (count):
|-114 250.00 (10)
|Average
|consecutive wins:
|18
|consecutive losses:
|3