Interbank FX, LLC

Account: 1009035 Name: Amritendu Maji Currency: USD 2006 April 7, 20:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6266142006.04.07 15:14sell1.00usdjpym118.09118.39117.692006.04.07 18:22118.390.000.000.00-25.34
6316382006.04.07 16:06sell1.00gbpjpym205.90206.20205.502006.04.07 17:37206.200.000.000.00-25.35
6116322006.04.07 13:26sell1.00usdjpym117.82118.12117.422006.04.07 15:14118.120.000.000.00-25.40
6176172006.04.07 14:06sell1.00usdchfm1.29901.30201.29502006.04.07 14:591.30200.000.000.00-23.04
5434202006.04.06 15:13sell1.00audusdm0.73210.73510.72812006.04.07 14:230.72810.000.00-0.1940.00
6095762006.04.07 13:21buy1.00eurusdm1.21541.21241.21942006.04.07 14:231.21240.000.000.00-30.00
6097422006.04.07 13:21sell1.00usdchfm1.29641.29941.29242006.04.07 14:061.29940.000.000.00-23.09
6096772006.04.07 13:21buy1.00gbpusdm1.74751.74451.75152006.04.07 13:271.74450.000.000.00-30.00
6077712006.04.07 13:13sell1.00usdchfm1.29391.29701.29002006.04.07 13:211.29700.000.000.00-23.90
5462962006.04.06 16:18buy1.00gbpusdm1.75011.74711.75412006.04.07 13:211.74710.000.00-0.09-30.00
5934602006.04.07 10:42buy1.00eurusdm1.21821.21521.22222006.04.07 13:211.21520.000.000.00-30.00
6073402006.04.07 13:10buy1.00eurjpym143.47143.17143.872006.04.07 13:19143.170.000.000.00-25.52
6002402006.04.07 12:31buy1.00gbpjpym206.04205.74206.442006.04.07 13:19205.740.000.000.00-25.52
5997142006.04.07 12:30sell1.00usdcadm1.14841.15151.14452006.04.07 12:481.14450.000.000.0034.08
5521272006.04.06 18:33buy1.00usdjpym117.71117.41118.112006.04.07 12:32117.410.000.001.23-25.55
5934632006.04.07 10:42sell1.00usdchfm1.29431.29731.29032006.04.07 12:311.29030.000.000.0031.00
5870222006.04.07 08:24sell1.00gbpjpym206.04206.34205.642006.04.07 12:20206.340.000.000.00-25.44
5942332006.04.07 11:00buy1.00usdcadm1.15131.14821.15522006.04.07 11:131.14820.000.000.00-27.00
5816632006.04.07 07:25buy1.00usdcadm1.15411.15111.15812006.04.07 11:001.15110.000.000.00-26.06
5763352006.04.07 06:59buy1.00eurjpym143.50143.20143.902006.04.07 07:26143.200.000.000.00-25.50
5460172006.04.06 16:15sell1.00usdchfm1.29191.29491.28792006.04.07 07:171.29490.000.00-1.07-23.17
5460792006.04.06 16:16buy1.00eurusdm1.22101.21791.22492006.04.07 07:161.21790.000.00-0.66-31.00
5756782006.04.07 06:53buy1.00gbpjpym206.11205.81206.512006.04.07 07:01205.810.000.000.00-25.50
5460252006.04.06 16:15buy1.00eurjpym143.77143.47144.172006.04.07 06:58143.470.000.000.83-25.50
5511512006.04.06 18:04sell1.00usdcadm1.15331.15631.14932006.04.07 06:541.15630.000.00-0.29-25.94
5702862006.04.07 04:15sell1.00gbpjpym206.13206.43205.732006.04.07 06:10206.430.000.000.00-25.46
5601932006.04.06 23:54buy1.00gbpjpym206.16205.87206.572006.04.07 01:14206.570.000.000.0034.77
5468882006.04.06 16:26buy1.00gbpjpym206.03205.73206.432006.04.06 20:58206.430.000.000.0033.97
5172852006.04.06 12:36sell1.00usdcadm1.15641.15941.15242006.04.06 15:041.15240.000.000.0034.71
5317392006.04.06 13:31sell1.00gbpjpym206.70207.01206.312006.04.06 13:59206.310.000.000.0033.12
5164952006.04.06 12:22buy1.00audusdm0.73180.72880.73582006.04.06 13:540.72880.000.000.00-30.00
4437052006.04.05 12:36buy1.00usdjpym117.41117.11117.812006.04.06 13:31117.810.000.003.6933.95
5167852006.04.06 12:27sell1.00gbpjpym206.69207.01206.312006.04.06 13:16206.310.000.000.0032.29
5169972006.04.06 12:32buy1.00usdchfm1.28261.27961.28662006.04.06 12:461.28660.000.000.0031.09
4995732006.04.06 07:53sell1.00usdcadm1.16081.16381.15682006.04.06 11:051.15680.000.000.0034.58
5005482006.04.06 08:12sell1.00gbpjpym206.27206.57205.872006.04.06 09:58206.570.000.000.00-25.54
4770832006.04.05 22:08buy1.00gbpusdm1.75331.75011.75712006.04.06 08:581.75710.000.000.0038.00
4951212006.04.06 06:57buy1.00usdchfm1.28471.28171.28872006.04.06 08:581.28170.000.000.00-23.41
4835332006.04.06 00:57buy1.00eurusdm1.22811.22501.23202006.04.06 08:581.23200.000.000.0039.00
4273312006.04.05 07:58sell1.00usdcadm1.16341.16641.15942006.04.06 07:281.15940.000.00-0.8734.50
4784392006.04.05 22:49buy1.00audusdm0.72720.72420.73122006.04.06 07:200.73120.000.000.0040.00
4768222006.04.05 21:57sell1.00usdchfm1.28351.28651.27952006.04.06 06:461.28650.000.000.00-23.32
4839672006.04.06 01:02buy1.00eurjpym144.44144.14144.842006.04.06 02:25144.140.000.000.00-25.56
4840912006.04.06 01:05buy1.00gbpjpym205.99205.67206.372006.04.06 01:34205.670.000.000.00-27.26
4344322006.04.05 09:35sell1.00gbpjpym205.87206.18205.482006.04.06 00:08206.180.000.00-6.45-26.33
4583722006.04.05 14:30buy1.00eurusdm1.22631.22331.23032006.04.05 18:231.23030.000.000.0040.00
4404022006.04.05 12:13buy1.00gbpusdm1.75121.74821.75522006.04.05 14:071.74820.000.000.00-30.00
4202212006.04.05 05:55buy1.00audusdm0.72260.71960.72662006.04.05 12:360.72660.000.000.0040.00
4314232006.04.05 08:50buy1.00usdchfm1.28651.28351.29052006.04.05 12:361.28350.000.000.00-23.37
3856782006.04.04 16:40sell1.00eurusdm1.22591.22891.22192006.04.05 12:341.22890.000.000.63-30.00
4198242006.04.05 05:48sell1.00usdjpym116.90117.20116.502006.04.05 09:01117.200.000.000.00-25.60
4293622006.04.05 08:30buy1.00gbpjpym205.75205.45206.152006.04.05 08:38205.450.000.000.00-25.60
4170592006.04.05 05:01sell1.00eurjpym143.41143.71143.012006.04.05 08:32143.710.000.000.00-25.60
4206752006.04.05 06:10buy1.00gbpjpym205.36205.05205.752006.04.05 07:39205.750.000.000.0033.33
4203712006.04.05 06:08sell1.00usdchfm1.28921.29221.28522006.04.05 07:251.28520.000.000.0031.12
4205782006.04.05 06:09buy1.00gbpusdm1.75691.75391.76092006.04.05 07:231.76090.000.000.0040.00
4142702006.04.05 04:36sell1.00gbpjpym205.37205.67204.972006.04.05 05:41205.670.000.000.00-25.66
3647082006.04.04 12:53buy1.00audusdm0.71960.71660.72362006.04.05 05:130.72360.000.000.1640.00
3853052006.04.04 16:33sell1.00gbpusdm1.75591.75891.75192006.04.05 04:501.75890.000.000.04-30.00
3881162006.04.04 18:00buy1.00usdchfm1.28981.28681.29382006.04.05 04:501.28680.000.001.01-23.31
3890062006.04.04 18:19sell1.00eurjpym144.00144.30143.602006.04.05 02:12143.600.000.00-0.8534.16
3327962006.04.04 08:07sell1.00usdjpym117.53117.83117.132006.04.05 01:28117.130.000.00-1.2534.15
3876712006.04.04 17:42buy1.00gbpjpym206.16205.86206.562006.04.05 00:09205.860.000.002.10-25.55
3637032006.04.04 12:42sell1.00usdcadm1.16931.17231.16532006.04.04 15:061.16530.000.000.0034.33
3362392006.04.04 08:51buy1.00usdcadm1.17091.16791.17492006.04.04 12:211.16790.000.000.00-25.69
3519492006.04.04 12:04sell1.00gbpjpym205.41205.70205.002006.04.04 12:13205.700.000.000.00-24.67
3329392006.04.04 08:08buy1.00gbpusdm1.74451.74151.74852006.04.04 12:041.74850.000.000.0040.00
3329052006.04.04 08:08buy1.00eurusdm1.21581.21281.21982006.04.04 12:041.21980.000.000.0040.00
3370042006.04.04 09:11buy1.00usdchfm1.30071.29771.30472006.04.04 11:351.29770.000.000.00-23.12
3072212006.04.03 23:59sell1.00audusdm0.71520.71820.71122006.04.04 11:040.71820.000.000.00-30.00
3357242006.04.04 08:39buy1.00eurjpym142.91142.60143.302006.04.04 10:11143.300.000.000.0033.13
3199112006.04.04 04:37sell1.00usdcadm1.17501.17791.17092006.04.04 08:511.17090.000.000.0035.02
2695462006.04.03 10:48sell1.00eurjpym142.86143.16142.462006.04.04 08:15143.160.000.00-0.85-25.49
3282022006.04.04 07:31sell1.00gbpjpym205.07205.38204.682006.04.04 08:15205.380.000.000.00-26.34
2948382006.04.03 16:20sell1.00usdchfm1.30471.30761.30062006.04.04 08:021.30060.000.00-1.0731.52
2955382006.04.03 16:40sell1.00usdjpym117.89118.19117.492006.04.04 08:00117.490.000.00-1.2534.05
2949102006.04.03 16:21buy1.00eurusdm1.21211.20911.21612006.04.04 07:591.21610.000.00-0.6640.00
2868022006.04.03 14:59sell1.00gbpjpym204.88205.18204.482006.04.04 07:31205.180.000.00-2.15-25.50
2943982006.04.03 16:10buy1.00gbpusdm1.73841.73541.74242006.04.04 07:231.74240.000.00-0.0940.00
2962302006.04.03 16:54sell1.00usdcadm1.17181.17481.16782006.04.04 01:341.17480.000.00-0.29-25.53
2850392006.04.03 14:50sell1.00audusdm0.71730.72040.71342006.04.03 23:080.71340.000.00-0.1939.00
2623292006.04.03 08:30sell1.00usdcadm1.17441.17741.17042006.04.03 16:091.17040.000.000.0034.18
2862062006.04.03 14:55sell1.00gbpjpym204.66204.96204.262006.04.03 14:59204.960.000.000.00-25.43
2803222006.04.03 14:19sell1.00gbpusdm1.73021.73331.72632006.04.03 14:431.73330.000.000.00-31.00
2631212006.04.03 08:46buy1.00usdchfm1.31031.30731.31432006.04.03 14:281.30730.000.000.00-22.95
2642032006.04.03 09:01sell1.00gbpusdm1.72771.73071.72372006.04.03 14:191.73070.000.000.00-30.00
2629412006.04.03 08:45sell1.00eurusdm1.20571.20871.20172006.04.03 14:051.20870.000.000.00-30.00
2621532006.04.03 08:27sell1.00usdjpym118.56118.86118.162006.04.03 14:01118.160.000.000.0033.85
2695522006.04.03 10:48sell1.00gbpjpym204.78205.07204.372006.04.03 13:55204.370.000.000.0034.67
2638902006.04.03 08:57sell1.00gbpjpym204.76205.07204.372006.04.03 10:21204.370.000.000.0032.97
2643482006.04.03 09:02sell1.00eurjpym143.02143.30142.602006.04.03 10:21142.600.000.000.0035.50
2375552006.04.03 01:47sell1.00eurjpym142.74143.04142.342006.04.03 09:02143.040.000.000.00-25.31
2566852006.04.03 06:51buy1.00gbpjpym204.79204.49205.192006.04.03 08:12204.490.000.000.00-25.32
2417022006.04.03 03:06sell1.00usdcadm1.16901.17201.16502006.04.03 05:021.17200.000.000.00-25.60
2439342006.04.03 03:45sell1.00gbpjpym204.88205.19204.492006.04.03 04:27205.190.000.000.00-26.18
2371282006.04.03 01:41sell1.00usdjpym117.96118.25117.552006.04.03 04:25118.250.000.000.00-24.52
2373722006.04.03 01:45sell1.00gbpjpym204.66204.97204.272006.04.03 03:45204.970.000.000.00-26.23
2370582006.04.03 01:39balanceDeposit100 000.00
  0.00 0.00 -8.58 -192.23
Closed P/L: -200.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
6327282006.04.07 16:25sell1.00eurjpym143.26143.57142.87 143.170.000.00-0.857.61
6333482006.04.07 16:32sell1.00audusdm0.72780.73080.7238 0.72640.000.00-0.1914.00
6365502006.04.07 18:21buy1.00eurusdm1.21051.20751.2145 1.21000.000.00-0.66-5.00
6367072006.04.07 18:28sell1.00usdjpym118.37118.67117.97 118.290.000.00-1.256.76
  0.00 0.00 -2.95 23.37
 Floating P/L: 20.42
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -200.81 Floating P/L: 20.42 Margin: 200.00
Balance: 99 799.19 Equity: 99 819.61 Free Margin: 99 622.56
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 353.47 Gross Loss: 1 554.28 Total Net Profit: -200.81
Profit Factor: 0.87 Expected Payoff: -2.07  
Absolute Drawdown: 200.81 Maximal Drawdown (%): 188.46 (0.2%)  
 
Total Trades: 97 Short Positions (won %): 54 (38.89%) Long Positions (won %): 43 (39.53%)
Profit Trades (% of total): 38 (39.18%) Loss trades (% of total): 59 (60.82%)
Largest profit trade: 40.16 loss trade: -32.78
Average profit trade: 35.62 loss trade: -26.34
Maximum consecutive wins ($): 4 (136.99) consecutive losses ($): 10 (-261.76)
Maximal consecutive profit (count): 136.99 (4) consecutive loss (count): -261.76 (10)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3