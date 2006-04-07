|Account: 1009035
|Name: Amritendu Maji
|Currency: USD
|2006 April 7, 20:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|626614
|2006.04.07 15:14
|sell
|1.00
|usdjpym
|118.09
|118.39
|117.69
|2006.04.07 18:22
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.34
|631638
|2006.04.07 16:06
|sell
|1.00
|gbpjpym
|205.90
|206.20
|205.50
|2006.04.07 17:37
|206.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.35
|611632
|2006.04.07 13:26
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.82
|118.12
|117.42
|2006.04.07 15:14
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.40
|617617
|2006.04.07 14:06
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2990
|1.3020
|1.2950
|2006.04.07 14:59
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.04
|543420
|2006.04.06 15:13
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7321
|0.7351
|0.7281
|2006.04.07 14:23
|0.7281
|0.00
|0.00
|-0.19
|40.00
|609576
|2006.04.07 13:21
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2154
|1.2124
|1.2194
|2006.04.07 14:23
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|609742
|2006.04.07 13:21
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2964
|1.2994
|1.2924
|2006.04.07 14:06
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.09
|609677
|2006.04.07 13:21
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7475
|1.7445
|1.7515
|2006.04.07 13:27
|1.7445
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|607771
|2006.04.07 13:13
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2939
|1.2970
|1.2900
|2006.04.07 13:21
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.90
|546296
|2006.04.06 16:18
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7501
|1.7471
|1.7541
|2006.04.07 13:21
|1.7471
|0.00
|0.00
|-0.09
|-30.00
|593460
|2006.04.07 10:42
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2182
|1.2152
|1.2222
|2006.04.07 13:21
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|607340
|2006.04.07 13:10
|buy
|1.00
|eurjpym
|143.47
|143.17
|143.87
|2006.04.07 13:19
|143.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.52
|600240
|2006.04.07 12:31
|buy
|1.00
|gbpjpym
|206.04
|205.74
|206.44
|2006.04.07 13:19
|205.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.52
|599714
|2006.04.07 12:30
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1484
|1.1515
|1.1445
|2006.04.07 12:48
|1.1445
|0.00
|0.00
|0.00
|34.08
|552127
|2006.04.06 18:33
|buy
|1.00
|usdjpym
|117.71
|117.41
|118.11
|2006.04.07 12:32
|117.41
|0.00
|0.00
|1.23
|-25.55
|593463
|2006.04.07 10:42
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2943
|1.2973
|1.2903
|2006.04.07 12:31
|1.2903
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|587022
|2006.04.07 08:24
|sell
|1.00
|gbpjpym
|206.04
|206.34
|205.64
|2006.04.07 12:20
|206.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.44
|594233
|2006.04.07 11:00
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1513
|1.1482
|1.1552
|2006.04.07 11:13
|1.1482
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|581663
|2006.04.07 07:25
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1541
|1.1511
|1.1581
|2006.04.07 11:00
|1.1511
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.06
|576335
|2006.04.07 06:59
|buy
|1.00
|eurjpym
|143.50
|143.20
|143.90
|2006.04.07 07:26
|143.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.50
|546017
|2006.04.06 16:15
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2919
|1.2949
|1.2879
|2006.04.07 07:17
|1.2949
|0.00
|0.00
|-1.07
|-23.17
|546079
|2006.04.06 16:16
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2210
|1.2179
|1.2249
|2006.04.07 07:16
|1.2179
|0.00
|0.00
|-0.66
|-31.00
|575678
|2006.04.07 06:53
|buy
|1.00
|gbpjpym
|206.11
|205.81
|206.51
|2006.04.07 07:01
|205.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.50
|546025
|2006.04.06 16:15
|buy
|1.00
|eurjpym
|143.77
|143.47
|144.17
|2006.04.07 06:58
|143.47
|0.00
|0.00
|0.83
|-25.50
|551151
|2006.04.06 18:04
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1533
|1.1563
|1.1493
|2006.04.07 06:54
|1.1563
|0.00
|0.00
|-0.29
|-25.94
|570286
|2006.04.07 04:15
|sell
|1.00
|gbpjpym
|206.13
|206.43
|205.73
|2006.04.07 06:10
|206.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.46
|560193
|2006.04.06 23:54
|buy
|1.00
|gbpjpym
|206.16
|205.87
|206.57
|2006.04.07 01:14
|206.57
|0.00
|0.00
|0.00
|34.77
|546888
|2006.04.06 16:26
|buy
|1.00
|gbpjpym
|206.03
|205.73
|206.43
|2006.04.06 20:58
|206.43
|0.00
|0.00
|0.00
|33.97
|517285
|2006.04.06 12:36
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1564
|1.1594
|1.1524
|2006.04.06 15:04
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|34.71
|531739
|2006.04.06 13:31
|sell
|1.00
|gbpjpym
|206.70
|207.01
|206.31
|2006.04.06 13:59
|206.31
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|516495
|2006.04.06 12:22
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7318
|0.7288
|0.7358
|2006.04.06 13:54
|0.7288
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|443705
|2006.04.05 12:36
|buy
|1.00
|usdjpym
|117.41
|117.11
|117.81
|2006.04.06 13:31
|117.81
|0.00
|0.00
|3.69
|33.95
|516785
|2006.04.06 12:27
|sell
|1.00
|gbpjpym
|206.69
|207.01
|206.31
|2006.04.06 13:16
|206.31
|0.00
|0.00
|0.00
|32.29
|516997
|2006.04.06 12:32
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2826
|1.2796
|1.2866
|2006.04.06 12:46
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|31.09
|499573
|2006.04.06 07:53
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1608
|1.1638
|1.1568
|2006.04.06 11:05
|1.1568
|0.00
|0.00
|0.00
|34.58
|500548
|2006.04.06 08:12
|sell
|1.00
|gbpjpym
|206.27
|206.57
|205.87
|2006.04.06 09:58
|206.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.54
|477083
|2006.04.05 22:08
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7533
|1.7501
|1.7571
|2006.04.06 08:58
|1.7571
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|495121
|2006.04.06 06:57
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2847
|1.2817
|1.2887
|2006.04.06 08:58
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.41
|483533
|2006.04.06 00:57
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2281
|1.2250
|1.2320
|2006.04.06 08:58
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|427331
|2006.04.05 07:58
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1634
|1.1664
|1.1594
|2006.04.06 07:28
|1.1594
|0.00
|0.00
|-0.87
|34.50
|478439
|2006.04.05 22:49
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7272
|0.7242
|0.7312
|2006.04.06 07:20
|0.7312
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|476822
|2006.04.05 21:57
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2835
|1.2865
|1.2795
|2006.04.06 06:46
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.32
|483967
|2006.04.06 01:02
|buy
|1.00
|eurjpym
|144.44
|144.14
|144.84
|2006.04.06 02:25
|144.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.56
|484091
|2006.04.06 01:05
|buy
|1.00
|gbpjpym
|205.99
|205.67
|206.37
|2006.04.06 01:34
|205.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.26
|434432
|2006.04.05 09:35
|sell
|1.00
|gbpjpym
|205.87
|206.18
|205.48
|2006.04.06 00:08
|206.18
|0.00
|0.00
|-6.45
|-26.33
|458372
|2006.04.05 14:30
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2263
|1.2233
|1.2303
|2006.04.05 18:23
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|440402
|2006.04.05 12:13
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7512
|1.7482
|1.7552
|2006.04.05 14:07
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|420221
|2006.04.05 05:55
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7226
|0.7196
|0.7266
|2006.04.05 12:36
|0.7266
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|431423
|2006.04.05 08:50
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2865
|1.2835
|1.2905
|2006.04.05 12:36
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.37
|385678
|2006.04.04 16:40
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2259
|1.2289
|1.2219
|2006.04.05 12:34
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.63
|-30.00
|419824
|2006.04.05 05:48
|sell
|1.00
|usdjpym
|116.90
|117.20
|116.50
|2006.04.05 09:01
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|429362
|2006.04.05 08:30
|buy
|1.00
|gbpjpym
|205.75
|205.45
|206.15
|2006.04.05 08:38
|205.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|417059
|2006.04.05 05:01
|sell
|1.00
|eurjpym
|143.41
|143.71
|143.01
|2006.04.05 08:32
|143.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|420675
|2006.04.05 06:10
|buy
|1.00
|gbpjpym
|205.36
|205.05
|205.75
|2006.04.05 07:39
|205.75
|0.00
|0.00
|0.00
|33.33
|420371
|2006.04.05 06:08
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2892
|1.2922
|1.2852
|2006.04.05 07:25
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|31.12
|420578
|2006.04.05 06:09
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7569
|1.7539
|1.7609
|2006.04.05 07:23
|1.7609
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|414270
|2006.04.05 04:36
|sell
|1.00
|gbpjpym
|205.37
|205.67
|204.97
|2006.04.05 05:41
|205.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.66
|364708
|2006.04.04 12:53
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7196
|0.7166
|0.7236
|2006.04.05 05:13
|0.7236
|0.00
|0.00
|0.16
|40.00
|385305
|2006.04.04 16:33
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7559
|1.7589
|1.7519
|2006.04.05 04:50
|1.7589
|0.00
|0.00
|0.04
|-30.00
|388116
|2006.04.04 18:00
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2898
|1.2868
|1.2938
|2006.04.05 04:50
|1.2868
|0.00
|0.00
|1.01
|-23.31
|389006
|2006.04.04 18:19
|sell
|1.00
|eurjpym
|144.00
|144.30
|143.60
|2006.04.05 02:12
|143.60
|0.00
|0.00
|-0.85
|34.16
|332796
|2006.04.04 08:07
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.53
|117.83
|117.13
|2006.04.05 01:28
|117.13
|0.00
|0.00
|-1.25
|34.15
|387671
|2006.04.04 17:42
|buy
|1.00
|gbpjpym
|206.16
|205.86
|206.56
|2006.04.05 00:09
|205.86
|0.00
|0.00
|2.10
|-25.55
|363703
|2006.04.04 12:42
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1693
|1.1723
|1.1653
|2006.04.04 15:06
|1.1653
|0.00
|0.00
|0.00
|34.33
|336239
|2006.04.04 08:51
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1709
|1.1679
|1.1749
|2006.04.04 12:21
|1.1679
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.69
|351949
|2006.04.04 12:04
|sell
|1.00
|gbpjpym
|205.41
|205.70
|205.00
|2006.04.04 12:13
|205.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.67
|332939
|2006.04.04 08:08
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7445
|1.7415
|1.7485
|2006.04.04 12:04
|1.7485
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|332905
|2006.04.04 08:08
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2158
|1.2128
|1.2198
|2006.04.04 12:04
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|337004
|2006.04.04 09:11
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3007
|1.2977
|1.3047
|2006.04.04 11:35
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.12
|307221
|2006.04.03 23:59
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7152
|0.7182
|0.7112
|2006.04.04 11:04
|0.7182
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|335724
|2006.04.04 08:39
|buy
|1.00
|eurjpym
|142.91
|142.60
|143.30
|2006.04.04 10:11
|143.30
|0.00
|0.00
|0.00
|33.13
|319911
|2006.04.04 04:37
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1750
|1.1779
|1.1709
|2006.04.04 08:51
|1.1709
|0.00
|0.00
|0.00
|35.02
|269546
|2006.04.03 10:48
|sell
|1.00
|eurjpym
|142.86
|143.16
|142.46
|2006.04.04 08:15
|143.16
|0.00
|0.00
|-0.85
|-25.49
|328202
|2006.04.04 07:31
|sell
|1.00
|gbpjpym
|205.07
|205.38
|204.68
|2006.04.04 08:15
|205.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.34
|294838
|2006.04.03 16:20
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.3047
|1.3076
|1.3006
|2006.04.04 08:02
|1.3006
|0.00
|0.00
|-1.07
|31.52
|295538
|2006.04.03 16:40
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.89
|118.19
|117.49
|2006.04.04 08:00
|117.49
|0.00
|0.00
|-1.25
|34.05
|294910
|2006.04.03 16:21
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2121
|1.2091
|1.2161
|2006.04.04 07:59
|1.2161
|0.00
|0.00
|-0.66
|40.00
|286802
|2006.04.03 14:59
|sell
|1.00
|gbpjpym
|204.88
|205.18
|204.48
|2006.04.04 07:31
|205.18
|0.00
|0.00
|-2.15
|-25.50
|294398
|2006.04.03 16:10
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7384
|1.7354
|1.7424
|2006.04.04 07:23
|1.7424
|0.00
|0.00
|-0.09
|40.00
|296230
|2006.04.03 16:54
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1718
|1.1748
|1.1678
|2006.04.04 01:34
|1.1748
|0.00
|0.00
|-0.29
|-25.53
|285039
|2006.04.03 14:50
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7173
|0.7204
|0.7134
|2006.04.03 23:08
|0.7134
|0.00
|0.00
|-0.19
|39.00
|262329
|2006.04.03 08:30
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1744
|1.1774
|1.1704
|2006.04.03 16:09
|1.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|34.18
|286206
|2006.04.03 14:55
|sell
|1.00
|gbpjpym
|204.66
|204.96
|204.26
|2006.04.03 14:59
|204.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.43
|280322
|2006.04.03 14:19
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7302
|1.7333
|1.7263
|2006.04.03 14:43
|1.7333
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|263121
|2006.04.03 08:46
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3103
|1.3073
|1.3143
|2006.04.03 14:28
|1.3073
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.95
|264203
|2006.04.03 09:01
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7277
|1.7307
|1.7237
|2006.04.03 14:19
|1.7307
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|262941
|2006.04.03 08:45
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2057
|1.2087
|1.2017
|2006.04.03 14:05
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|262153
|2006.04.03 08:27
|sell
|1.00
|usdjpym
|118.56
|118.86
|118.16
|2006.04.03 14:01
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|33.85
|269552
|2006.04.03 10:48
|sell
|1.00
|gbpjpym
|204.78
|205.07
|204.37
|2006.04.03 13:55
|204.37
|0.00
|0.00
|0.00
|34.67
|263890
|2006.04.03 08:57
|sell
|1.00
|gbpjpym
|204.76
|205.07
|204.37
|2006.04.03 10:21
|204.37
|0.00
|0.00
|0.00
|32.97
|264348
|2006.04.03 09:02
|sell
|1.00
|eurjpym
|143.02
|143.30
|142.60
|2006.04.03 10:21
|142.60
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|237555
|2006.04.03 01:47
|sell
|1.00
|eurjpym
|142.74
|143.04
|142.34
|2006.04.03 09:02
|143.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.31
|256685
|2006.04.03 06:51
|buy
|1.00
|gbpjpym
|204.79
|204.49
|205.19
|2006.04.03 08:12
|204.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.32
|241702
|2006.04.03 03:06
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1690
|1.1720
|1.1650
|2006.04.03 05:02
|1.1720
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|243934
|2006.04.03 03:45
|sell
|1.00
|gbpjpym
|204.88
|205.19
|204.49
|2006.04.03 04:27
|205.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.18
|237128
|2006.04.03 01:41
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.96
|118.25
|117.55
|2006.04.03 04:25
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.52
|237372
|2006.04.03 01:45
|sell
|1.00
|gbpjpym
|204.66
|204.97
|204.27
|2006.04.03 03:45
|204.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.23
|237058
|2006.04.03 01:39
|balance
|Deposit
|100 000.00
|0.00
|0.00
|-8.58
|-192.23
|Closed P/L:
|-200.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|632728
|2006.04.07 16:25
|sell
|1.00
|eurjpym
|143.26
|143.57
|142.87
|143.17
|0.00
|0.00
|-0.85
|7.61
|633348
|2006.04.07 16:32
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7278
|0.7308
|0.7238
|0.7264
|0.00
|0.00
|-0.19
|14.00
|636550
|2006.04.07 18:21
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2105
|1.2075
|1.2145
|1.2100
|0.00
|0.00
|-0.66
|-5.00
|636707
|2006.04.07 18:28
|sell
|1.00
|usdjpym
|118.37
|118.67
|117.97
|118.29
|0.00
|0.00
|-1.25
|6.76
|0.00
|0.00
|-2.95
|23.37
|Floating P/L:
|20.42
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-200.81
|Floating P/L:
|20.42
|Margin:
|200.00
|Balance:
|99 799.19
|Equity:
|99 819.61
|Free Margin:
|99 622.56
|Details:
|Gross Profit:
|1 353.47
|Gross Loss:
|1 554.28
|Total Net Profit:
|-200.81
|Profit Factor:
|0.87
|Expected Payoff:
|-2.07
|Absolute Drawdown:
|200.81
|Maximal Drawdown (%):
|188.46 (0.2%)
|Total Trades:
|97
|Short Positions (won %):
|54 (38.89%)
|Long Positions (won %):
|43 (39.53%)
|Profit Trades (% of total):
|38 (39.18%)
|Loss trades (% of total):
|59 (60.82%)
|Largest
|profit trade:
|40.16
|loss trade:
|-32.78
|Average
|profit trade:
|35.62
|loss trade:
|-26.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (136.99)
|consecutive losses ($):
|10 (-261.76)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|136.99 (4)
|consecutive loss (count):
|-261.76 (10)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3