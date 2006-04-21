Alpari Ltd

Account: 197681 Name: ASCTEST Currency: USD 2006 April 28, 22:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
45945212006.04.21 20:01sell0.80usdchf1.27531.77580.27532006.04.28 22:101.23960.000.00-60.332 303.97
 916883Marphe
45896972006.04.21 16:42buy0.30audusd0.74390.24351.74392006.04.28 22:100.75970.000.003.06948.00
 916883Marphe
45899192006.04.21 16:46sell0.40usdjpy116.97167.0016.972006.04.28 22:10113.890.000.00-38.641 081.75
 916883Marphe
45945302006.04.21 20:01buy0.70gbpusd1.78211.28172.78212006.04.28 22:091.82450.000.00-7.152 077.60
 916883Marphe
45868522006.04.21 14:56sell0.80usdcad1.13661.18710.13662006.04.28 22:091.11810.000.00-19.031 323.67
 916883Marphe
45893042006.04.21 16:38buy0.50gold626.20575.20726.202006.04.28 22:09653.700.000.00-53.993 437.50
 916883Marphe
45898482006.04.21 16:44buy0.30eurusd1.23360.73332.23362006.04.28 22:081.26250.000.00-17.85867.00
 916883Marphe
45961772006.04.21 21:56buy0.60gbpchf2.27371.77293.27372006.04.21 22:092.27380.000.000.003.30
 916883Marphe
45962662006.04.21 22:04buy0.10usdchf1.27610.00000.00002006.04.21 22:051.27560.000.000.00-3.92
45962612006.04.21 22:04buy0.10usdchf1.27600.00000.00002006.04.21 22:051.27560.000.000.00-3.14
45900722006.04.21 16:51buy0.50usdchf1.27680.77632.27682006.04.21 20:001.27540.000.000.00-54.88
 916883Marphe
45900692006.04.21 16:50sell0.50gbpusd1.78172.28210.78172006.04.21 20:001.78200.000.000.00-10.50
 916883Marphe
45900432006.04.21 16:49sell0.50usdchf1.27591.77640.27592006.04.21 16:511.27660.000.000.00-27.42
 916883Marphe
45899822006.04.21 16:48buy0.50eurcad1.40400.90302.40402006.04.21 16:511.40320.000.000.00-35.17
 916883Marphe
45899792006.04.21 16:48buy0.70gbpusd1.78181.28142.78182006.04.21 16:501.78180.000.000.000.00
 916883Marphe
45900262006.04.21 16:49buy0.50usdchf1.27680.77632.27682006.04.21 16:491.27610.000.000.00-27.43
 916883Marphe
45900062006.04.21 16:48sell0.50usdchf1.27591.77640.27592006.04.21 16:481.27680.000.000.00-35.24
 916883Marphe
45899852006.04.21 16:48buy0.50usdchf1.27680.77632.27682006.04.21 16:481.27610.000.000.00-27.43
 916883Marphe
45577122006.04.20 16:22buy0.50usdchf1.27851.22802.27852006.04.21 16:481.27610.000.004.69-94.04
 916883Marphe
45873432006.04.21 15:18sell0.90gbpusd1.78021.83060.78022006.04.21 16:481.78190.000.000.00-107.10
 916883Marphe
45579682006.04.20 16:29sell0.80eurcad1.40351.45450.40352006.04.21 16:471.40410.000.002.11-42.19
 916883Marphe
45544222006.04.20 14:42buy0.50eurgbp0.69200.64160.79202006.04.21 16:460.69230.000.00-3.9126.73
 916883Marphe
45816552006.04.21 12:01sell0.40usdjpy117.23167.2617.232006.04.21 16:45117.010.000.000.0075.21
 916883Marphe
45689662006.04.21 00:02sell0.30eurjpy144.59194.6344.592006.04.21 16:45144.370.000.000.0056.40
 916883Marphe
45689592006.04.21 00:02sell0.30gbpjpy208.77258.85108.772006.04.21 16:45208.490.000.000.0050.26
 916883Marphe
45563882006.04.20 16:00sell0.60chfjpy91.9797.0281.972006.04.21 16:4591.690.000.00-1.79143.60
 916883Marphe
45689962006.04.21 00:03sell0.30eurusd1.23161.73190.23162006.04.21 16:441.23380.000.000.00-66.00
 916883Marphe
45771242006.04.21 10:04buy0.30gold618.70567.70718.702006.04.21 16:36625.000.000.000.00472.50
 916883Marphe
45890722006.04.21 16:35buy0.40audusd0.74360.69321.74362006.04.21 16:350.74330.000.000.00-24.00
 916883Marphe
45890602006.04.21 16:35buy0.40audusd0.74340.69301.74342006.04.21 16:350.74310.000.000.00-24.00
 916883Marphe
45890582006.04.21 16:35buy0.40audusd0.74360.69321.74362006.04.21 16:350.74310.000.000.00-40.00
 916883Marphe
45890432006.04.21 16:35buy0.50audusd0.74360.69321.74362006.04.21 16:350.74310.000.000.00-50.00
 916883Marphe
45890372006.04.21 16:35buy0.50audusd0.74340.69301.74342006.04.21 16:350.74310.000.000.00-30.00
 916883Marphe
45711642006.04.21 03:02buy0.70gbpusd1.77971.72932.77972006.04.21 15:181.78010.000.000.0019.60
 916883Marphe
45600352006.04.20 17:05sell0.40usdcad1.14061.19110.14062006.04.21 14:561.13700.000.00-1.47126.65
 916883Marphe
45576782006.04.20 16:21buy0.40usdjpy117.49112.46217.492006.04.21 12:01117.260.000.005.00-78.46
 916883Marphe
45615052006.04.20 17:47sell0.20gold619.70625.70519.702006.04.21 10:03618.500.000.001.2860.00
 916883Marphe
45642612006.04.20 19:35sell0.60gbpusd1.77971.83010.77972006.04.21 03:021.77980.000.00-0.04-4.20
 916883Marphe
45579852006.04.20 16:29buy0.40eurusd1.23201.18172.23202006.04.21 00:021.23150.000.00-3.40-20.00
 916883Marphe
45579812006.04.20 16:29buy0.50eurjpy144.70139.66244.702006.04.21 00:02144.600.000.003.71-42.59
 916883Marphe
45606972006.04.20 17:24buy0.50gbpjpy208.99203.91308.992006.04.21 00:01208.780.000.007.16-62.59
 916883Marphe
45543982006.04.20 14:41sell0.30gbpusd1.78141.83181.68142006.04.20 19:351.78000.000.000.0029.40
 916883Marphe
45544062006.04.20 14:41sell0.40audusd0.74360.79400.64362006.04.20 18:310.73710.000.000.00520.00
 916883Marphe
45615542006.04.20 17:50sell0.40#goldm6623.70629.00523.702006.04.20 17:50624.50-2.400.000.00-32.00
 916883Marphe
45615082006.04.20 17:47buy0.30#ibm82.1677.12182.162006.04.20 17:4782.15-2.460.000.00-0.30
 916883Marphe
45597442006.04.20 16:59sell0.50gold614.60620.60514.602006.04.20 17:46620.600.000.000.00-750.00
 916883Marphe[sl]
45606612006.04.20 17:22sell0.50gbpjpy208.90213.98108.902006.04.20 17:24208.990.000.000.00-26.83
 916883Marphe
45606132006.04.20 17:21buy0.30gbpjpy208.97203.89308.972006.04.20 17:22208.930.000.000.00-7.16
 916883Marphe
45579782006.04.20 16:29buy0.80gbpjpy209.05203.97309.052006.04.20 17:21208.900.000.000.00-71.56
 916883Marphe
45282762006.04.19 17:58sell0.50usdcad1.13591.18641.03592006.04.20 17:051.14130.000.00-5.54-236.57
 916883ASCTRENDTS
45580212006.04.20 16:30sell0.30gold623.60618.20523.602006.04.20 16:59615.700.000.000.00592.50
 916883Marphe
45578802006.04.20 16:27sell0.50gbpjpy208.90213.98108.902006.04.20 16:29209.040.000.000.00-41.70
 916883Marphe
45578812006.04.20 16:27sell0.40eurjpy144.63149.6744.632006.04.20 16:29144.690.000.000.00-20.43
 916883Marphe
45578712006.04.20 16:26sell0.60eurusd1.23061.28090.23062006.04.20 16:291.23160.000.000.00-60.00
 916883Marphe
45579282006.04.20 16:28buy0.40gold623.70617.70723.702006.04.20 16:29623.200.000.000.00-50.00
 916883Marphe
45578702006.04.20 16:26buy0.80eurcad1.40421.35322.40422006.04.20 16:291.40350.000.000.00-49.13
 916883Marphe
45571892006.04.20 16:11sell0.60gold621.70627.70521.702006.04.20 16:27623.600.000.000.00-285.00
 916883Marphe
45576742006.04.20 16:21buy0.60gbpjpy209.02203.94309.022006.04.20 16:26208.890.000.000.00-46.47
 916883Marphe
45576682006.04.20 16:21buy0.60eurjpy144.66139.62244.662006.04.20 16:26144.630.000.000.00-15.32
 916883Marphe
45576702006.04.20 16:21buy0.60eurusd1.23121.18092.23122006.04.20 16:261.23070.000.000.00-30.00
 916883Marphe
45248832006.04.19 16:01sell0.40eurcad1.40201.45301.30202006.04.20 16:261.40450.000.003.17-87.65
 916883ASCTRENDTS
45576322006.04.20 16:20sell0.50eurchf1.57331.62370.57332006.04.20 16:221.57370.000.000.00-15.64
 916883Marphe
45576432006.04.20 16:20sell0.30usdchf1.27801.32850.27802006.04.20 16:221.27870.000.000.00-16.42
 916883Marphe
45576382006.04.20 16:20sell0.40usdjpy117.51122.5417.512006.04.20 16:21117.500.000.000.003.40
 916883Marphe
45576222006.04.20 16:20sell0.80gbpjpy208.96214.04108.962006.04.20 16:21209.030.000.000.00-33.35
 916883Marphe
45576302006.04.20 16:20sell0.60gbpchf2.27322.32401.27322006.04.20 16:212.27380.000.000.00-19.71
 916883Marphe
45576352006.04.20 16:20sell0.50eurusd1.23071.28100.23072006.04.20 16:211.23110.000.000.00-20.00
 916883Marphe
45576252006.04.20 16:20sell0.70eurjpy144.64149.6844.642006.04.20 16:21144.660.000.000.00-11.91
 916883Marphe
45553632006.04.20 15:26buy0.40eurusd1.23301.18271.33302006.04.20 16:201.23060.000.000.00-96.00
 916883Marphe
45420692006.04.20 08:01buy0.50usdjpy117.64112.61127.642006.04.20 16:20117.520.000.000.00-51.06
 916883Marphe
45244272006.04.19 15:51buy0.50eurchf1.56791.51751.66792006.04.20 16:201.57330.000.005.44211.24
 916883ASCTRENDTS
45563892006.04.20 16:00buy0.50usdchf1.27681.22631.37682006.04.20 16:201.27820.000.000.0054.76
 916883Marphe
45256352006.04.19 16:15buy0.50eurjpy145.26140.22155.262006.04.20 16:20144.630.000.0011.13-268.07
 916883ASCTRENDTS
45553572006.04.20 15:26buy0.50gbpjpy209.70204.62219.702006.04.20 16:20208.970.000.000.00-217.42
 916883Marphe
45243272006.04.19 15:50buy0.50gbpchf2.27412.22332.37412006.04.20 16:202.27330.000.0015.81-21.91
 916883ASCTRENDTS
45568382006.04.20 16:06buy0.70gold623.60617.60723.602006.04.20 16:08622.700.000.000.00-157.50
 916883Marphe
45566232006.04.20 16:04sell0.40gold626.60632.60526.602006.04.20 16:06623.700.000.000.00290.00
 916883Marphe
45550062006.04.20 15:10sell0.50gold638.20634.70628.202006.04.20 16:03628.200.000.000.001 250.00
 916883Marphe[tp]
45553662006.04.20 15:26buy0.40chfjpy92.2687.21102.262006.04.20 16:0091.950.000.000.00-105.63
 916883Marphe
45544182006.04.20 14:42sell0.50usdchf1.27571.32621.17572006.04.20 16:001.27700.000.000.00-50.90
 916883Marphe
45553292006.04.20 15:25sell0.40chfjpy92.2197.2682.212006.04.20 15:2692.250.000.000.00-13.60
 916883Marphe
45552062006.04.20 15:20sell0.40gbpjpy209.62214.70199.622006.04.20 15:26209.710.000.000.00-21.41
 916883Marphe
45552442006.04.20 15:21sell0.40eurusd1.23211.28241.13212006.04.20 15:261.23310.000.000.00-40.00
 916883Marphe
45248662006.04.19 16:01buy0.50chfjpy92.5787.52102.572006.04.20 15:2592.200.000.002.68-157.21
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45358692006.04.19 21:53buy0.60eurusd1.23891.18861.33892006.04.20 15:211.23210.000.00-15.30-408.00
 916883Marphe
45272992006.04.19 17:14buy0.50gbpjpy210.80205.72220.802006.04.20 15:20209.610.000.0021.49-353.80
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45544372006.04.20 14:42buy0.50gold641.60635.60651.602006.04.20 15:09638.000.000.000.00-450.00
 916883Marphe
45414242006.04.20 07:14buy0.50gold637.20631.20647.202006.04.20 14:42640.700.000.000.00437.50
 916883Marphe
45248962006.04.19 16:01sell0.40eurgbp0.68940.73980.58942006.04.20 14:420.69210.000.006.24-192.39
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45358352006.04.19 21:52sell1.20usdchf1.26601.31651.16602006.04.20 14:421.27640.000.00-40.10-977.75
 916883Marphe
45272422006.04.19 17:12buy0.50audusd0.74680.69640.84682006.04.20 14:410.74350.000.002.40-330.00
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45273232006.04.19 17:15buy0.50gbpusd1.79121.74081.89122006.04.20 14:411.78120.000.00-2.94-350.00
 916883ASCTRENDTS
45416632006.04.20 07:34sell0.50usdjpy117.50122.53107.502006.04.20 08:01117.630.000.000.00-55.26
 916883Marphe
45414172006.04.20 07:14sell0.60usdjpy117.59122.62107.592006.04.20 07:33117.530.000.000.0030.63
 916883Marphe
45358322006.04.19 21:52sell1.30usdjpy117.18122.21107.182006.04.20 07:14117.610.000.00-54.23-475.30
 916883Marphe
45377002006.04.20 01:35sell0.50gold638.50644.50628.502006.04.20 07:13637.500.000.000.00125.00
 916883Marphe
45358492006.04.19 21:52buy0.90gold642.60636.60652.602006.04.20 01:31638.200.000.00-42.01-990.00
 916883Marphe
45282472006.04.19 17:57sell0.40usdchf1.27081.32131.17082006.04.19 21:521.26670.000.000.00129.47
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45282982006.04.19 17:59buy0.40eurusd1.23421.18391.33422006.04.19 21:521.23850.000.000.00172.00
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45282682006.04.19 17:57sell0.40usdjpy117.63122.66107.632006.04.19 21:52117.200.000.000.00146.76
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45272262006.04.19 17:11buy0.50gold629.10623.10639.102006.04.19 20:20639.100.000.000.001 250.00
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45256372006.04.19 16:15sell0.40usdcad1.13791.18841.03792006.04.19 17:571.13620.000.000.0059.85
 916883ASCTRENDTS
45278072006.04.19 17:36sell0.40eurusd1.23291.28321.13292006.04.19 17:571.23410.000.000.00-48.00
 916883ASCTRENDTS
45278232006.04.19 17:37buy0.40usdjpy117.73112.70127.732006.04.19 17:57117.640.000.000.00-30.60
 916883ASCTRENDTS
45278122006.04.19 17:36buy0.50usdchf1.27171.22121.37172006.04.19 17:571.27060.000.000.00-43.29
 916883ASCTRENDTS
45272162006.04.19 17:11sell0.50usdchf1.26981.32031.16982006.04.19 17:361.27160.000.000.00-70.78
 916883ASCTRENDTS
45273102006.04.19 17:14sell0.50usdjpy117.62122.65107.622006.04.19 17:36117.720.000.000.00-42.47
 916883ASCTRENDTS
45272152006.04.19 17:11buy0.50eurusd1.23491.18461.33492006.04.19 17:361.23290.000.000.00-100.00
 916883ASCTRENDTS
45263712006.04.19 16:39buy0.50gbpusd1.78981.73941.88982006.04.19 17:151.79100.000.000.0042.00
 916883ASCTRENDTS
44719432006.04.17 21:43sell0.40usdjpy117.82119.85115.822006.04.19 17:14117.660.000.00-11.1154.39
 916883ASCTRENDTS
45248882006.04.19 16:01buy0.40gbpjpy210.51205.43220.512006.04.19 17:14210.730.000.000.0052.35
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45247922006.04.19 15:59buy0.50audusd0.74460.69420.84462006.04.19 17:120.74650.000.000.00190.00
 916883ASCTRENDTS
45262132006.04.19 16:34buy0.50gold627.20621.20637.202006.04.19 17:11627.700.000.000.0062.50
 916883ASCTRENDTS
45247862006.04.19 15:59sell0.50usdchf1.27231.32281.17232006.04.19 17:111.27010.000.000.0086.61
 916883ASCTRENDTS
45247882006.04.19 15:59buy0.40eurusd1.23231.18201.33232006.04.19 17:111.23470.000.000.0096.00
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45247812006.04.19 15:59buy0.50gbpusd1.78711.73671.88712006.04.19 16:391.78950.000.000.0084.00
 916883ASCTRENDTS
45237982006.04.19 15:35buy0.40gold624.00618.00634.002006.04.19 16:34625.700.000.000.00170.00
 916883ASCTRENDTS
45235182006.04.19 15:29sell0.40usdcad1.14101.19151.04102006.04.19 16:151.13850.000.000.0087.83
 916883ASCTRENDTS
45234812006.04.19 15:28buy0.40eurjpy144.91139.87154.912006.04.19 16:15145.210.000.000.00101.93
 916883ASCTRENDTS
45240682006.04.19 15:45buy0.40eurgbp0.68960.63920.78962006.04.19 16:010.68930.000.000.00-21.43
 916883ASCTRENDTS
45247452006.04.19 15:58sell0.50gbpjpy210.35215.43200.352006.04.19 16:01210.490.000.000.00-41.60
 916883ASCTRENDTS
45247492006.04.19 15:58sell0.50chfjpy92.5397.5882.532006.04.19 16:0192.560.000.000.00-12.73
 916883ASCTRENDTS
45241082006.04.19 15:46buy0.50eurcad1.40281.35181.50282006.04.19 16:011.40230.000.000.00-21.96
 916883ASCTRENDTS
45234942006.04.19 15:28buy0.40audusd0.74240.69200.84242006.04.19 15:590.74430.000.000.00152.00
 916883ASCTRENDTS
45235092006.04.19 15:29buy0.40eurusd1.22911.17881.32912006.04.19 15:591.23190.000.000.00112.00
 916883ASCTRENDTS
45235002006.04.19 15:28sell0.30usdchf1.27591.32641.17592006.04.19 15:591.27300.000.000.0068.34
 916883ASCTRENDTS
45234772006.04.19 15:28buy0.40gbpusd1.78291.73251.88292006.04.19 15:591.78660.000.000.00103.60
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45234912006.04.19 15:28buy0.40chfjpy92.4287.37102.422006.04.19 15:5892.520.000.000.0033.97
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45234692006.04.19 15:28buy0.40gbpjpy210.20205.12220.202006.04.19 15:58210.370.000.000.0040.43
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44719572006.04.17 21:44sell0.40eurchf1.56801.58841.54802006.04.19 15:501.56790.000.00-4.963.14
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45238702006.04.19 15:38sell0.40gbpchf2.27402.32482.17402006.04.19 15:502.27420.000.000.00-4.40
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44716062006.04.17 21:15buy0.90eurcad1.40551.38451.42552006.04.19 15:461.40170.000.00-9.12-300.13
 916883ASCTRENDTS
45050572006.04.19 00:01buy0.60eurgbp0.69330.64290.79332006.04.19 15:430.68930.000.000.00-428.25
 916883ASCTRENDTS
44716162006.04.17 21:15sell0.40gbpchf2.26322.28402.24322006.04.19 15:382.27500.000.00-10.17-259.15
 916883ASCTRENDTS
45213902006.04.19 14:48buy0.50gold622.20616.20632.202006.04.19 15:35623.100.000.000.00112.50
 916883ASCTRENDTS
44719562006.04.17 21:44buy0.50eurusd1.22561.20531.24562006.04.19 15:291.22880.000.00-8.50160.00
 916883ASCTRENDTS
44719482006.04.17 21:44sell0.40usdcad1.14521.16571.12522006.04.19 15:281.14170.000.00-2.93122.62
 916883ASCTRENDTS
44724132006.04.17 22:38sell0.40usdchf1.27951.29001.22952006.04.19 15:281.27630.000.00-8.87100.29
 916883ASCTRENDTS
44719232006.04.17 21:41buy0.30chfjpy92.1290.0794.122006.04.19 15:2892.370.000.001.0863.62
 916883ASCTRENDTS
44719192006.04.17 21:41buy0.30audusd0.73740.71700.75742006.04.19 15:280.74210.000.000.96282.00
 916883ASCTRENDTS
44716142006.04.17 21:15buy0.50eurjpy144.42142.38146.422006.04.19 15:28144.880.000.007.41195.11
 916883ASCTRENDTS
44724352006.04.17 22:40buy0.30gbpusd1.76981.75941.81982006.04.19 15:281.78240.000.00-1.18264.60
 916883ASCTRENDTS
44719272006.04.17 21:41buy0.30gbpjpy208.52206.44210.522006.04.19 15:28210.100.000.008.59281.52
 916883ASCTRENDTS
44749542006.04.18 04:35buy0.40gold617.10621.20627.102006.04.19 14:48621.200.000.00-6.05410.00
 916883ASCTRENDTS[sl]
44915682006.04.18 16:00sell0.40eurgbp0.69090.74130.59092006.04.19 00:010.69350.000.002.07-185.53
 916883ASCTRENDTS
44716232006.04.17 21:16buy0.40eurgbp0.69280.67240.71282006.04.18 16:000.69090.000.00-3.12-135.12
 916883ASCTRENDTS
44717182006.04.17 21:23buy0.20gold614.10611.10616.102006.04.18 04:35616.100.000.00-2.99100.00
 916883ASCTRENDTS[tp]
44719622006.04.17 21:45sell0.40gbpusd1.76931.78971.74932006.04.17 22:381.76980.000.000.00-14.00
 916883ASCTRENDTS
44722522006.04.17 22:18buy0.30usdchf1.28001.25951.33002006.04.17 22:381.27940.000.000.00-14.07
 916883ASCTRENDTS
44722302006.04.17 22:17sell0.30usdchf1.27951.30001.22952006.04.17 22:171.28010.000.000.00-14.06
 916883ASCTRENDTS
44716362006.04.17 21:17buy0.20usdchf1.27951.25901.29952006.04.17 22:161.27960.000.000.001.56
 916883ASCTRENDTS
44716052006.04.17 21:15sell1.00gbpusd1.76971.79011.74972006.04.17 21:441.76960.000.000.007.00
 916883ASCTRENDTS
44716092006.04.17 21:15buy0.80usdcad1.14651.12601.16652006.04.17 21:431.14540.000.000.00-76.83
 916883ASCTRENDTS
44716112006.04.17 21:15buy0.70eurchf1.56811.54771.58812006.04.17 21:421.56790.000.000.00-10.95
 916883ASCTRENDTS
44718192006.04.17 21:32sell0.30chfjpy92.0994.1490.092006.04.17 21:4192.130.000.000.00-10.18
 916883ASCTRENDTS
44716182006.04.17 21:15buy0.40usdjpy117.80115.77119.802006.04.17 21:41117.820.000.000.006.79
 916883ASCTRENDTS
44718352006.04.17 21:33sell0.20audusd0.73720.75760.71722006.04.17 21:410.73750.000.000.00-12.00
 916883ASCTRENDTS
44716132006.04.17 21:15sell0.60gbpjpy208.43210.51206.432006.04.17 21:40208.520.000.000.00-32.08
 916883ASCTRENDTS
44716372006.04.17 21:17sell0.20eurusd1.22561.24591.20562006.04.17 21:401.22550.000.000.002.00
 916883ASCTRENDTS
44716122006.04.17 21:15buy0.60chfjpy92.1490.0994.142006.04.17 21:3092.080.000.000.00-30.56
 916883ASCTRENDTS
44716342006.04.17 21:17buy0.30audusd0.73780.71740.75782006.04.17 21:300.73710.000.000.00-42.00
 916883ASCTRENDTS
44716272006.04.17 21:16sell0.30euraud1.66181.68331.64182006.04.17 21:211.66330.000.000.00-33.19
 916883ASCTRENDTS
44715992006.04.17 21:15balanceDeposit10 000.00
  -4.86 0.00 -321.24 11 370.93
Closed P/L: 11 044.83
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
45900712006.04.21 16:51sell0.60eurcad1.40311.90410.4031 1.41200.000.0011.68-477.55
 916883Marphe
45577172006.04.20 16:22buy0.40eurchf1.57361.52322.5736 1.56460.000.0011.58-290.53
 916883Marphe
45899332006.04.21 16:46buy0.30eurgbp0.69260.19221.6926 0.69170.000.00-17.06-49.26
 916883Marphe
45899302006.04.21 16:46sell0.50eurjpy144.32194.3644.32 143.740.000.00-34.93254.66
 916883Marphe
45576752006.04.20 16:21buy0.50gbpchf2.27392.22313.2739 2.26100.000.0043.49-364.38
 916883Marphe
45899132006.04.21 16:45sell0.40gbpjpy208.39258.47108.39 207.690.000.00-47.00172.11
 916883Marphe
47384992006.04.28 22:08sell2.60eurusd1.26261.27291.2326 1.26290.000.000.00-78.00
 916883ASCTRENDTS
  0.00 0.00 -32.24 -832.95
 Floating P/L: -865.19
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 11 044.83 Floating P/L: -865.19 Margin: 6 623.90
Balance: 21 044.83 Equity: 20 179.64 Free Margin: 13 555.74
 
Details:
Graph
Gross Profit: 21 805.84 Gross Loss: 10 761.01 Total Net Profit: 11 044.83
Profit Factor: 2.03 Expected Payoff: 68.18  
Absolute Drawdown: 1 487.42 Maximal Drawdown (%): 4 811.95 (36.1%)  
 
Total Trades: 162 Short Positions (won %): 73 (38.36%) Long Positions (won %): 89 (42.70%)
Profit Trades (% of total): 66 (40.74%) Loss trades (% of total): 96 (59.26%)
Largest profit trade: 3 383.51 loss trade: -1 032.01
Average profit trade: 330.39 loss trade: -112.09
Maximum consecutive wins ($): 11 (1 016.50) consecutive losses ($): 12 (-714.59)
Maximal consecutive profit (count): 11 848.86 (8) consecutive loss (count): -1 939.80 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 4