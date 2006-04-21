|Account: 197681
|Name: ASCTEST
|Currency: USD
|2006 April 28, 22:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4594521
|2006.04.21 20:01
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2753
|1.7758
|0.2753
|2006.04.28 22:10
|1.2396
|0.00
|0.00
|-60.33
|2 303.97
|916883
|Marphe
|4589697
|2006.04.21 16:42
|buy
|0.30
|audusd
|0.7439
|0.2435
|1.7439
|2006.04.28 22:10
|0.7597
|0.00
|0.00
|3.06
|948.00
|916883
|Marphe
|4589919
|2006.04.21 16:46
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.97
|167.00
|16.97
|2006.04.28 22:10
|113.89
|0.00
|0.00
|-38.64
|1 081.75
|916883
|Marphe
|4594530
|2006.04.21 20:01
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.7821
|1.2817
|2.7821
|2006.04.28 22:09
|1.8245
|0.00
|0.00
|-7.15
|2 077.60
|916883
|Marphe
|4586852
|2006.04.21 14:56
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1366
|1.1871
|0.1366
|2006.04.28 22:09
|1.1181
|0.00
|0.00
|-19.03
|1 323.67
|916883
|Marphe
|4589304
|2006.04.21 16:38
|buy
|0.50
|gold
|626.20
|575.20
|726.20
|2006.04.28 22:09
|653.70
|0.00
|0.00
|-53.99
|3 437.50
|916883
|Marphe
|4589848
|2006.04.21 16:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2336
|0.7333
|2.2336
|2006.04.28 22:08
|1.2625
|0.00
|0.00
|-17.85
|867.00
|916883
|Marphe
|4596177
|2006.04.21 21:56
|buy
|0.60
|gbpchf
|2.2737
|1.7729
|3.2737
|2006.04.21 22:09
|2.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|916883
|Marphe
|4596266
|2006.04.21 22:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|2006.04.21 22:05
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|4596261
|2006.04.21 22:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|2006.04.21 22:05
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|4590072
|2006.04.21 16:51
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2768
|0.7763
|2.2768
|2006.04.21 20:00
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.88
|916883
|Marphe
|4590069
|2006.04.21 16:50
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7817
|2.2821
|0.7817
|2006.04.21 20:00
|1.7820
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|916883
|Marphe
|4590043
|2006.04.21 16:49
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2759
|1.7764
|0.2759
|2006.04.21 16:51
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.42
|916883
|Marphe
|4589982
|2006.04.21 16:48
|buy
|0.50
|eurcad
|1.4040
|0.9030
|2.4040
|2006.04.21 16:51
|1.4032
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.17
|916883
|Marphe
|4589979
|2006.04.21 16:48
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.7818
|1.2814
|2.7818
|2006.04.21 16:50
|1.7818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|916883
|Marphe
|4590026
|2006.04.21 16:49
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2768
|0.7763
|2.2768
|2006.04.21 16:49
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.43
|916883
|Marphe
|4590006
|2006.04.21 16:48
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2759
|1.7764
|0.2759
|2006.04.21 16:48
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.24
|916883
|Marphe
|4589985
|2006.04.21 16:48
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2768
|0.7763
|2.2768
|2006.04.21 16:48
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.43
|916883
|Marphe
|4557712
|2006.04.20 16:22
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2785
|1.2280
|2.2785
|2006.04.21 16:48
|1.2761
|0.00
|0.00
|4.69
|-94.04
|916883
|Marphe
|4587343
|2006.04.21 15:18
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.7802
|1.8306
|0.7802
|2006.04.21 16:48
|1.7819
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.10
|916883
|Marphe
|4557968
|2006.04.20 16:29
|sell
|0.80
|eurcad
|1.4035
|1.4545
|0.4035
|2006.04.21 16:47
|1.4041
|0.00
|0.00
|2.11
|-42.19
|916883
|Marphe
|4554422
|2006.04.20 14:42
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.6920
|0.6416
|0.7920
|2006.04.21 16:46
|0.6923
|0.00
|0.00
|-3.91
|26.73
|916883
|Marphe
|4581655
|2006.04.21 12:01
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.23
|167.26
|17.23
|2006.04.21 16:45
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|75.21
|916883
|Marphe
|4568966
|2006.04.21 00:02
|sell
|0.30
|eurjpy
|144.59
|194.63
|44.59
|2006.04.21 16:45
|144.37
|0.00
|0.00
|0.00
|56.40
|916883
|Marphe
|4568959
|2006.04.21 00:02
|sell
|0.30
|gbpjpy
|208.77
|258.85
|108.77
|2006.04.21 16:45
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|50.26
|916883
|Marphe
|4556388
|2006.04.20 16:00
|sell
|0.60
|chfjpy
|91.97
|97.02
|81.97
|2006.04.21 16:45
|91.69
|0.00
|0.00
|-1.79
|143.60
|916883
|Marphe
|4568996
|2006.04.21 00:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2316
|1.7319
|0.2316
|2006.04.21 16:44
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|916883
|Marphe
|4577124
|2006.04.21 10:04
|buy
|0.30
|gold
|618.70
|567.70
|718.70
|2006.04.21 16:36
|625.00
|0.00
|0.00
|0.00
|472.50
|916883
|Marphe
|4589072
|2006.04.21 16:35
|buy
|0.40
|audusd
|0.7436
|0.6932
|1.7436
|2006.04.21 16:35
|0.7433
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|916883
|Marphe
|4589060
|2006.04.21 16:35
|buy
|0.40
|audusd
|0.7434
|0.6930
|1.7434
|2006.04.21 16:35
|0.7431
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|916883
|Marphe
|4589058
|2006.04.21 16:35
|buy
|0.40
|audusd
|0.7436
|0.6932
|1.7436
|2006.04.21 16:35
|0.7431
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|916883
|Marphe
|4589043
|2006.04.21 16:35
|buy
|0.50
|audusd
|0.7436
|0.6932
|1.7436
|2006.04.21 16:35
|0.7431
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|916883
|Marphe
|4589037
|2006.04.21 16:35
|buy
|0.50
|audusd
|0.7434
|0.6930
|1.7434
|2006.04.21 16:35
|0.7431
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|916883
|Marphe
|4571164
|2006.04.21 03:02
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.7797
|1.7293
|2.7797
|2006.04.21 15:18
|1.7801
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|916883
|Marphe
|4560035
|2006.04.20 17:05
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1406
|1.1911
|0.1406
|2006.04.21 14:56
|1.1370
|0.00
|0.00
|-1.47
|126.65
|916883
|Marphe
|4557678
|2006.04.20 16:21
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.49
|112.46
|217.49
|2006.04.21 12:01
|117.26
|0.00
|0.00
|5.00
|-78.46
|916883
|Marphe
|4561505
|2006.04.20 17:47
|sell
|0.20
|gold
|619.70
|625.70
|519.70
|2006.04.21 10:03
|618.50
|0.00
|0.00
|1.28
|60.00
|916883
|Marphe
|4564261
|2006.04.20 19:35
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.7797
|1.8301
|0.7797
|2006.04.21 03:02
|1.7798
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.20
|916883
|Marphe
|4557985
|2006.04.20 16:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2320
|1.1817
|2.2320
|2006.04.21 00:02
|1.2315
|0.00
|0.00
|-3.40
|-20.00
|916883
|Marphe
|4557981
|2006.04.20 16:29
|buy
|0.50
|eurjpy
|144.70
|139.66
|244.70
|2006.04.21 00:02
|144.60
|0.00
|0.00
|3.71
|-42.59
|916883
|Marphe
|4560697
|2006.04.20 17:24
|buy
|0.50
|gbpjpy
|208.99
|203.91
|308.99
|2006.04.21 00:01
|208.78
|0.00
|0.00
|7.16
|-62.59
|916883
|Marphe
|4554398
|2006.04.20 14:41
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7814
|1.8318
|1.6814
|2006.04.20 19:35
|1.7800
|0.00
|0.00
|0.00
|29.40
|916883
|Marphe
|4554406
|2006.04.20 14:41
|sell
|0.40
|audusd
|0.7436
|0.7940
|0.6436
|2006.04.20 18:31
|0.7371
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|916883
|Marphe
|4561554
|2006.04.20 17:50
|sell
|0.40
|#goldm6
|623.70
|629.00
|523.70
|2006.04.20 17:50
|624.50
|-2.40
|0.00
|0.00
|-32.00
|916883
|Marphe
|4561508
|2006.04.20 17:47
|buy
|0.30
|#ibm
|82.16
|77.12
|182.16
|2006.04.20 17:47
|82.15
|-2.46
|0.00
|0.00
|-0.30
|916883
|Marphe
|4559744
|2006.04.20 16:59
|sell
|0.50
|gold
|614.60
|620.60
|514.60
|2006.04.20 17:46
|620.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-750.00
|916883
|Marphe[sl]
|4560661
|2006.04.20 17:22
|sell
|0.50
|gbpjpy
|208.90
|213.98
|108.90
|2006.04.20 17:24
|208.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.83
|916883
|Marphe
|4560613
|2006.04.20 17:21
|buy
|0.30
|gbpjpy
|208.97
|203.89
|308.97
|2006.04.20 17:22
|208.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.16
|916883
|Marphe
|4557978
|2006.04.20 16:29
|buy
|0.80
|gbpjpy
|209.05
|203.97
|309.05
|2006.04.20 17:21
|208.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.56
|916883
|Marphe
|4528276
|2006.04.19 17:58
|sell
|0.50
|usdcad
|1.1359
|1.1864
|1.0359
|2006.04.20 17:05
|1.1413
|0.00
|0.00
|-5.54
|-236.57
|916883
|ASCTRENDTS
|4558021
|2006.04.20 16:30
|sell
|0.30
|gold
|623.60
|618.20
|523.60
|2006.04.20 16:59
|615.70
|0.00
|0.00
|0.00
|592.50
|916883
|Marphe
|4557880
|2006.04.20 16:27
|sell
|0.50
|gbpjpy
|208.90
|213.98
|108.90
|2006.04.20 16:29
|209.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.70
|916883
|Marphe
|4557881
|2006.04.20 16:27
|sell
|0.40
|eurjpy
|144.63
|149.67
|44.63
|2006.04.20 16:29
|144.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.43
|916883
|Marphe
|4557871
|2006.04.20 16:26
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2306
|1.2809
|0.2306
|2006.04.20 16:29
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|916883
|Marphe
|4557928
|2006.04.20 16:28
|buy
|0.40
|gold
|623.70
|617.70
|723.70
|2006.04.20 16:29
|623.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|916883
|Marphe
|4557870
|2006.04.20 16:26
|buy
|0.80
|eurcad
|1.4042
|1.3532
|2.4042
|2006.04.20 16:29
|1.4035
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.13
|916883
|Marphe
|4557189
|2006.04.20 16:11
|sell
|0.60
|gold
|621.70
|627.70
|521.70
|2006.04.20 16:27
|623.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-285.00
|916883
|Marphe
|4557674
|2006.04.20 16:21
|buy
|0.60
|gbpjpy
|209.02
|203.94
|309.02
|2006.04.20 16:26
|208.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.47
|916883
|Marphe
|4557668
|2006.04.20 16:21
|buy
|0.60
|eurjpy
|144.66
|139.62
|244.66
|2006.04.20 16:26
|144.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.32
|916883
|Marphe
|4557670
|2006.04.20 16:21
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2312
|1.1809
|2.2312
|2006.04.20 16:26
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|916883
|Marphe
|4524883
|2006.04.19 16:01
|sell
|0.40
|eurcad
|1.4020
|1.4530
|1.3020
|2006.04.20 16:26
|1.4045
|0.00
|0.00
|3.17
|-87.65
|916883
|ASCTRENDTS
|4557632
|2006.04.20 16:20
|sell
|0.50
|eurchf
|1.5733
|1.6237
|0.5733
|2006.04.20 16:22
|1.5737
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.64
|916883
|Marphe
|4557643
|2006.04.20 16:20
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2780
|1.3285
|0.2780
|2006.04.20 16:22
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.42
|916883
|Marphe
|4557638
|2006.04.20 16:20
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.51
|122.54
|17.51
|2006.04.20 16:21
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|916883
|Marphe
|4557622
|2006.04.20 16:20
|sell
|0.80
|gbpjpy
|208.96
|214.04
|108.96
|2006.04.20 16:21
|209.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.35
|916883
|Marphe
|4557630
|2006.04.20 16:20
|sell
|0.60
|gbpchf
|2.2732
|2.3240
|1.2732
|2006.04.20 16:21
|2.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.71
|916883
|Marphe
|4557635
|2006.04.20 16:20
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2307
|1.2810
|0.2307
|2006.04.20 16:21
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|916883
|Marphe
|4557625
|2006.04.20 16:20
|sell
|0.70
|eurjpy
|144.64
|149.68
|44.64
|2006.04.20 16:21
|144.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.91
|916883
|Marphe
|4555363
|2006.04.20 15:26
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2330
|1.1827
|1.3330
|2006.04.20 16:20
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|916883
|Marphe
|4542069
|2006.04.20 08:01
|buy
|0.50
|usdjpy
|117.64
|112.61
|127.64
|2006.04.20 16:20
|117.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.06
|916883
|Marphe
|4524427
|2006.04.19 15:51
|buy
|0.50
|eurchf
|1.5679
|1.5175
|1.6679
|2006.04.20 16:20
|1.5733
|0.00
|0.00
|5.44
|211.24
|916883
|ASCTRENDTS
|4556389
|2006.04.20 16:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2768
|1.2263
|1.3768
|2006.04.20 16:20
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|54.76
|916883
|Marphe
|4525635
|2006.04.19 16:15
|buy
|0.50
|eurjpy
|145.26
|140.22
|155.26
|2006.04.20 16:20
|144.63
|0.00
|0.00
|11.13
|-268.07
|916883
|ASCTRENDTS
|4555357
|2006.04.20 15:26
|buy
|0.50
|gbpjpy
|209.70
|204.62
|219.70
|2006.04.20 16:20
|208.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-217.42
|916883
|Marphe
|4524327
|2006.04.19 15:50
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.2741
|2.2233
|2.3741
|2006.04.20 16:20
|2.2733
|0.00
|0.00
|15.81
|-21.91
|916883
|ASCTRENDTS
|4556838
|2006.04.20 16:06
|buy
|0.70
|gold
|623.60
|617.60
|723.60
|2006.04.20 16:08
|622.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-157.50
|916883
|Marphe
|4556623
|2006.04.20 16:04
|sell
|0.40
|gold
|626.60
|632.60
|526.60
|2006.04.20 16:06
|623.70
|0.00
|0.00
|0.00
|290.00
|916883
|Marphe
|4555006
|2006.04.20 15:10
|sell
|0.50
|gold
|638.20
|634.70
|628.20
|2006.04.20 16:03
|628.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1 250.00
|916883
|Marphe[tp]
|4555366
|2006.04.20 15:26
|buy
|0.40
|chfjpy
|92.26
|87.21
|102.26
|2006.04.20 16:00
|91.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.63
|916883
|Marphe
|4554418
|2006.04.20 14:42
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2757
|1.3262
|1.1757
|2006.04.20 16:00
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.90
|916883
|Marphe
|4555329
|2006.04.20 15:25
|sell
|0.40
|chfjpy
|92.21
|97.26
|82.21
|2006.04.20 15:26
|92.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|916883
|Marphe
|4555206
|2006.04.20 15:20
|sell
|0.40
|gbpjpy
|209.62
|214.70
|199.62
|2006.04.20 15:26
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.41
|916883
|Marphe
|4555244
|2006.04.20 15:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2321
|1.2824
|1.1321
|2006.04.20 15:26
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|916883
|Marphe
|4524866
|2006.04.19 16:01
|buy
|0.50
|chfjpy
|92.57
|87.52
|102.57
|2006.04.20 15:25
|92.20
|0.00
|0.00
|2.68
|-157.21
|916883
|ASCTRENDTS
|4535869
|2006.04.19 21:53
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2389
|1.1886
|1.3389
|2006.04.20 15:21
|1.2321
|0.00
|0.00
|-15.30
|-408.00
|916883
|Marphe
|4527299
|2006.04.19 17:14
|buy
|0.50
|gbpjpy
|210.80
|205.72
|220.80
|2006.04.20 15:20
|209.61
|0.00
|0.00
|21.49
|-353.80
|916883
|ASCTRENDTS
|4554437
|2006.04.20 14:42
|buy
|0.50
|gold
|641.60
|635.60
|651.60
|2006.04.20 15:09
|638.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|916883
|Marphe
|4541424
|2006.04.20 07:14
|buy
|0.50
|gold
|637.20
|631.20
|647.20
|2006.04.20 14:42
|640.70
|0.00
|0.00
|0.00
|437.50
|916883
|Marphe
|4524896
|2006.04.19 16:01
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6894
|0.7398
|0.5894
|2006.04.20 14:42
|0.6921
|0.00
|0.00
|6.24
|-192.39
|916883
|ASCTRENDTS
|4535835
|2006.04.19 21:52
|sell
|1.20
|usdchf
|1.2660
|1.3165
|1.1660
|2006.04.20 14:42
|1.2764
|0.00
|0.00
|-40.10
|-977.75
|916883
|Marphe
|4527242
|2006.04.19 17:12
|buy
|0.50
|audusd
|0.7468
|0.6964
|0.8468
|2006.04.20 14:41
|0.7435
|0.00
|0.00
|2.40
|-330.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4527323
|2006.04.19 17:15
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7912
|1.7408
|1.8912
|2006.04.20 14:41
|1.7812
|0.00
|0.00
|-2.94
|-350.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4541663
|2006.04.20 07:34
|sell
|0.50
|usdjpy
|117.50
|122.53
|107.50
|2006.04.20 08:01
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.26
|916883
|Marphe
|4541417
|2006.04.20 07:14
|sell
|0.60
|usdjpy
|117.59
|122.62
|107.59
|2006.04.20 07:33
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|30.63
|916883
|Marphe
|4535832
|2006.04.19 21:52
|sell
|1.30
|usdjpy
|117.18
|122.21
|107.18
|2006.04.20 07:14
|117.61
|0.00
|0.00
|-54.23
|-475.30
|916883
|Marphe
|4537700
|2006.04.20 01:35
|sell
|0.50
|gold
|638.50
|644.50
|628.50
|2006.04.20 07:13
|637.50
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|916883
|Marphe
|4535849
|2006.04.19 21:52
|buy
|0.90
|gold
|642.60
|636.60
|652.60
|2006.04.20 01:31
|638.20
|0.00
|0.00
|-42.01
|-990.00
|916883
|Marphe
|4528247
|2006.04.19 17:57
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2708
|1.3213
|1.1708
|2006.04.19 21:52
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|129.47
|916883
|ASCTRENDTS
|4528298
|2006.04.19 17:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2342
|1.1839
|1.3342
|2006.04.19 21:52
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|172.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4528268
|2006.04.19 17:57
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.63
|122.66
|107.63
|2006.04.19 21:52
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|146.76
|916883
|ASCTRENDTS
|4527226
|2006.04.19 17:11
|buy
|0.50
|gold
|629.10
|623.10
|639.10
|2006.04.19 20:20
|639.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1 250.00
|916883
|ASCTRENDTS[tp]
|4525637
|2006.04.19 16:15
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1379
|1.1884
|1.0379
|2006.04.19 17:57
|1.1362
|0.00
|0.00
|0.00
|59.85
|916883
|ASCTRENDTS
|4527807
|2006.04.19 17:36
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2329
|1.2832
|1.1329
|2006.04.19 17:57
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4527823
|2006.04.19 17:37
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.73
|112.70
|127.73
|2006.04.19 17:57
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.60
|916883
|ASCTRENDTS
|4527812
|2006.04.19 17:36
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2717
|1.2212
|1.3717
|2006.04.19 17:57
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.29
|916883
|ASCTRENDTS
|4527216
|2006.04.19 17:11
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2698
|1.3203
|1.1698
|2006.04.19 17:36
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.78
|916883
|ASCTRENDTS
|4527310
|2006.04.19 17:14
|sell
|0.50
|usdjpy
|117.62
|122.65
|107.62
|2006.04.19 17:36
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.47
|916883
|ASCTRENDTS
|4527215
|2006.04.19 17:11
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2349
|1.1846
|1.3349
|2006.04.19 17:36
|1.2329
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4526371
|2006.04.19 16:39
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7898
|1.7394
|1.8898
|2006.04.19 17:15
|1.7910
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4471943
|2006.04.17 21:43
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.82
|119.85
|115.82
|2006.04.19 17:14
|117.66
|0.00
|0.00
|-11.11
|54.39
|916883
|ASCTRENDTS
|4524888
|2006.04.19 16:01
|buy
|0.40
|gbpjpy
|210.51
|205.43
|220.51
|2006.04.19 17:14
|210.73
|0.00
|0.00
|0.00
|52.35
|916883
|ASCTRENDTS
|4524792
|2006.04.19 15:59
|buy
|0.50
|audusd
|0.7446
|0.6942
|0.8446
|2006.04.19 17:12
|0.7465
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4526213
|2006.04.19 16:34
|buy
|0.50
|gold
|627.20
|621.20
|637.20
|2006.04.19 17:11
|627.70
|0.00
|0.00
|0.00
|62.50
|916883
|ASCTRENDTS
|4524786
|2006.04.19 15:59
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2723
|1.3228
|1.1723
|2006.04.19 17:11
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|86.61
|916883
|ASCTRENDTS
|4524788
|2006.04.19 15:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2323
|1.1820
|1.3323
|2006.04.19 17:11
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4524781
|2006.04.19 15:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7871
|1.7367
|1.8871
|2006.04.19 16:39
|1.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4523798
|2006.04.19 15:35
|buy
|0.40
|gold
|624.00
|618.00
|634.00
|2006.04.19 16:34
|625.70
|0.00
|0.00
|0.00
|170.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4523518
|2006.04.19 15:29
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1410
|1.1915
|1.0410
|2006.04.19 16:15
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.00
|87.83
|916883
|ASCTRENDTS
|4523481
|2006.04.19 15:28
|buy
|0.40
|eurjpy
|144.91
|139.87
|154.91
|2006.04.19 16:15
|145.21
|0.00
|0.00
|0.00
|101.93
|916883
|ASCTRENDTS
|4524068
|2006.04.19 15:45
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.6896
|0.6392
|0.7896
|2006.04.19 16:01
|0.6893
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.43
|916883
|ASCTRENDTS
|4524745
|2006.04.19 15:58
|sell
|0.50
|gbpjpy
|210.35
|215.43
|200.35
|2006.04.19 16:01
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.60
|916883
|ASCTRENDTS
|4524749
|2006.04.19 15:58
|sell
|0.50
|chfjpy
|92.53
|97.58
|82.53
|2006.04.19 16:01
|92.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.73
|916883
|ASCTRENDTS
|4524108
|2006.04.19 15:46
|buy
|0.50
|eurcad
|1.4028
|1.3518
|1.5028
|2006.04.19 16:01
|1.4023
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.96
|916883
|ASCTRENDTS
|4523494
|2006.04.19 15:28
|buy
|0.40
|audusd
|0.7424
|0.6920
|0.8424
|2006.04.19 15:59
|0.7443
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4523509
|2006.04.19 15:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2291
|1.1788
|1.3291
|2006.04.19 15:59
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4523500
|2006.04.19 15:28
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2759
|1.3264
|1.1759
|2006.04.19 15:59
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|68.34
|916883
|ASCTRENDTS
|4523477
|2006.04.19 15:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7829
|1.7325
|1.8829
|2006.04.19 15:59
|1.7866
|0.00
|0.00
|0.00
|103.60
|916883
|ASCTRENDTS
|4523491
|2006.04.19 15:28
|buy
|0.40
|chfjpy
|92.42
|87.37
|102.42
|2006.04.19 15:58
|92.52
|0.00
|0.00
|0.00
|33.97
|916883
|ASCTRENDTS
|4523469
|2006.04.19 15:28
|buy
|0.40
|gbpjpy
|210.20
|205.12
|220.20
|2006.04.19 15:58
|210.37
|0.00
|0.00
|0.00
|40.43
|916883
|ASCTRENDTS
|4471957
|2006.04.17 21:44
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5680
|1.5884
|1.5480
|2006.04.19 15:50
|1.5679
|0.00
|0.00
|-4.96
|3.14
|916883
|ASCTRENDTS
|4523870
|2006.04.19 15:38
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.2740
|2.3248
|2.1740
|2006.04.19 15:50
|2.2742
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|916883
|ASCTRENDTS
|4471606
|2006.04.17 21:15
|buy
|0.90
|eurcad
|1.4055
|1.3845
|1.4255
|2006.04.19 15:46
|1.4017
|0.00
|0.00
|-9.12
|-300.13
|916883
|ASCTRENDTS
|4505057
|2006.04.19 00:01
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.6933
|0.6429
|0.7933
|2006.04.19 15:43
|0.6893
|0.00
|0.00
|0.00
|-428.25
|916883
|ASCTRENDTS
|4471616
|2006.04.17 21:15
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.2632
|2.2840
|2.2432
|2006.04.19 15:38
|2.2750
|0.00
|0.00
|-10.17
|-259.15
|916883
|ASCTRENDTS
|4521390
|2006.04.19 14:48
|buy
|0.50
|gold
|622.20
|616.20
|632.20
|2006.04.19 15:35
|623.10
|0.00
|0.00
|0.00
|112.50
|916883
|ASCTRENDTS
|4471956
|2006.04.17 21:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2256
|1.2053
|1.2456
|2006.04.19 15:29
|1.2288
|0.00
|0.00
|-8.50
|160.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4471948
|2006.04.17 21:44
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1452
|1.1657
|1.1252
|2006.04.19 15:28
|1.1417
|0.00
|0.00
|-2.93
|122.62
|916883
|ASCTRENDTS
|4472413
|2006.04.17 22:38
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2795
|1.2900
|1.2295
|2006.04.19 15:28
|1.2763
|0.00
|0.00
|-8.87
|100.29
|916883
|ASCTRENDTS
|4471923
|2006.04.17 21:41
|buy
|0.30
|chfjpy
|92.12
|90.07
|94.12
|2006.04.19 15:28
|92.37
|0.00
|0.00
|1.08
|63.62
|916883
|ASCTRENDTS
|4471919
|2006.04.17 21:41
|buy
|0.30
|audusd
|0.7374
|0.7170
|0.7574
|2006.04.19 15:28
|0.7421
|0.00
|0.00
|0.96
|282.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4471614
|2006.04.17 21:15
|buy
|0.50
|eurjpy
|144.42
|142.38
|146.42
|2006.04.19 15:28
|144.88
|0.00
|0.00
|7.41
|195.11
|916883
|ASCTRENDTS
|4472435
|2006.04.17 22:40
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7698
|1.7594
|1.8198
|2006.04.19 15:28
|1.7824
|0.00
|0.00
|-1.18
|264.60
|916883
|ASCTRENDTS
|4471927
|2006.04.17 21:41
|buy
|0.30
|gbpjpy
|208.52
|206.44
|210.52
|2006.04.19 15:28
|210.10
|0.00
|0.00
|8.59
|281.52
|916883
|ASCTRENDTS
|4474954
|2006.04.18 04:35
|buy
|0.40
|gold
|617.10
|621.20
|627.10
|2006.04.19 14:48
|621.20
|0.00
|0.00
|-6.05
|410.00
|916883
|ASCTRENDTS[sl]
|4491568
|2006.04.18 16:00
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6909
|0.7413
|0.5909
|2006.04.19 00:01
|0.6935
|0.00
|0.00
|2.07
|-185.53
|916883
|ASCTRENDTS
|4471623
|2006.04.17 21:16
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.6928
|0.6724
|0.7128
|2006.04.18 16:00
|0.6909
|0.00
|0.00
|-3.12
|-135.12
|916883
|ASCTRENDTS
|4471718
|2006.04.17 21:23
|buy
|0.20
|gold
|614.10
|611.10
|616.10
|2006.04.18 04:35
|616.10
|0.00
|0.00
|-2.99
|100.00
|916883
|ASCTRENDTS[tp]
|4471962
|2006.04.17 21:45
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7693
|1.7897
|1.7493
|2006.04.17 22:38
|1.7698
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4472252
|2006.04.17 22:18
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2800
|1.2595
|1.3300
|2006.04.17 22:38
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.07
|916883
|ASCTRENDTS
|4472230
|2006.04.17 22:17
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2795
|1.3000
|1.2295
|2006.04.17 22:17
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.06
|916883
|ASCTRENDTS
|4471636
|2006.04.17 21:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2795
|1.2590
|1.2995
|2006.04.17 22:16
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|916883
|ASCTRENDTS
|4471605
|2006.04.17 21:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7697
|1.7901
|1.7497
|2006.04.17 21:44
|1.7696
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4471609
|2006.04.17 21:15
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1465
|1.1260
|1.1665
|2006.04.17 21:43
|1.1454
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.83
|916883
|ASCTRENDTS
|4471611
|2006.04.17 21:15
|buy
|0.70
|eurchf
|1.5681
|1.5477
|1.5881
|2006.04.17 21:42
|1.5679
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.95
|916883
|ASCTRENDTS
|4471819
|2006.04.17 21:32
|sell
|0.30
|chfjpy
|92.09
|94.14
|90.09
|2006.04.17 21:41
|92.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.18
|916883
|ASCTRENDTS
|4471618
|2006.04.17 21:15
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.80
|115.77
|119.80
|2006.04.17 21:41
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|916883
|ASCTRENDTS
|4471835
|2006.04.17 21:33
|sell
|0.20
|audusd
|0.7372
|0.7576
|0.7172
|2006.04.17 21:41
|0.7375
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4471613
|2006.04.17 21:15
|sell
|0.60
|gbpjpy
|208.43
|210.51
|206.43
|2006.04.17 21:40
|208.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.08
|916883
|ASCTRENDTS
|4471637
|2006.04.17 21:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2256
|1.2459
|1.2056
|2006.04.17 21:40
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4471612
|2006.04.17 21:15
|buy
|0.60
|chfjpy
|92.14
|90.09
|94.14
|2006.04.17 21:30
|92.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.56
|916883
|ASCTRENDTS
|4471634
|2006.04.17 21:17
|buy
|0.30
|audusd
|0.7378
|0.7174
|0.7578
|2006.04.17 21:30
|0.7371
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|916883
|ASCTRENDTS
|4471627
|2006.04.17 21:16
|sell
|0.30
|euraud
|1.6618
|1.6833
|1.6418
|2006.04.17 21:21
|1.6633
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.19
|916883
|ASCTRENDTS
|4471599
|2006.04.17 21:15
|balance
|Deposit
|10 000.00
|-4.86
|0.00
|-321.24
|11 370.93
|Closed P/L:
|11 044.83
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4590071
|2006.04.21 16:51
|sell
|0.60
|eurcad
|1.4031
|1.9041
|0.4031
|1.4120
|0.00
|0.00
|11.68
|-477.55
|916883
|Marphe
|4557717
|2006.04.20 16:22
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5736
|1.5232
|2.5736
|1.5646
|0.00
|0.00
|11.58
|-290.53
|916883
|Marphe
|4589933
|2006.04.21 16:46
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.6926
|0.1922
|1.6926
|0.6917
|0.00
|0.00
|-17.06
|-49.26
|916883
|Marphe
|4589930
|2006.04.21 16:46
|sell
|0.50
|eurjpy
|144.32
|194.36
|44.32
|143.74
|0.00
|0.00
|-34.93
|254.66
|916883
|Marphe
|4557675
|2006.04.20 16:21
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.2739
|2.2231
|3.2739
|2.2610
|0.00
|0.00
|43.49
|-364.38
|916883
|Marphe
|4589913
|2006.04.21 16:45
|sell
|0.40
|gbpjpy
|208.39
|258.47
|108.39
|207.69
|0.00
|0.00
|-47.00
|172.11
|916883
|Marphe
|4738499
|2006.04.28 22:08
|sell
|2.60
|eurusd
|1.2626
|1.2729
|1.2326
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|916883
|ASCTRENDTS
|0.00
|0.00
|-32.24
|-832.95
|Floating P/L:
|-865.19
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|11 044.83
|Floating P/L:
|-865.19
|Margin:
|6 623.90
|Balance:
|21 044.83
|Equity:
|20 179.64
|Free Margin:
|13 555.74
|Details:
|Gross Profit:
|21 805.84
|Gross Loss:
|10 761.01
|Total Net Profit:
|11 044.83
|Profit Factor:
|2.03
|Expected Payoff:
|68.18
|Absolute Drawdown:
|1 487.42
|Maximal Drawdown (%):
|4 811.95 (36.1%)
|Total Trades:
|162
|Short Positions (won %):
|73 (38.36%)
|Long Positions (won %):
|89 (42.70%)
|Profit Trades (% of total):
|66 (40.74%)
|Loss trades (% of total):
|96 (59.26%)
|Largest
|profit trade:
|3 383.51
|loss trade:
|-1 032.01
|Average
|profit trade:
|330.39
|loss trade:
|-112.09
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (1 016.50)
|consecutive losses ($):
|12 (-714.59)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|11 848.86 (8)
|consecutive loss (count):
|-1 939.80 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|4