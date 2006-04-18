|Account: 1026633
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2006 April 28, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1096163
|2006.04.18 23:46
|balance
|Deposit
|350.00
|1096928
|2006.04.18 23:59
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2357
|0.0000
|1.2317
|2006.04.19 00:25
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1101525
|2006.04.19 01:35
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2352
|0.0000
|1.2312
|2006.04.19 01:38
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1102054
|2006.04.19 01:39
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2351
|0.0000
|1.2312
|2006.04.19 02:35
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1103880
|2006.04.19 02:35
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2347
|0.0000
|1.2307
|2006.04.19 03:22
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|1108678
|2006.04.19 05:41
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2342
|0.0000
|1.2302
|2006.04.19 06:04
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1110470
|2006.04.19 06:08
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2342
|0.0000
|1.2302
|2006.04.19 07:02
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|1112916
|2006.04.19 06:49
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2357
|0.0000
|1.2317
|2006.04.19 07:02
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1115126
|2006.04.19 07:32
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2356
|0.0000
|1.2396
|2006.04.19 08:22
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1117854
|2006.04.19 08:34
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2365
|0.0000
|1.2405
|2006.04.19 09:14
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1121999
|2006.04.19 09:25
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2365
|0.0000
|1.2405
|2006.04.19 11:10
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|1124046
|2006.04.19 09:59
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2349
|0.0000
|1.2389
|2006.04.19 11:10
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1127138
|2006.04.19 11:08
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2335
|0.0000
|1.2374
|2006.04.19 11:10
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1127583
|2006.04.19 11:12
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2335
|0.0000
|1.2295
|2006.04.19 11:44
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1129462
|2006.04.19 11:53
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2335
|0.0000
|1.2295
|2006.04.19 12:30
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1160986
|2006.04.19 15:06
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2349
|0.0000
|1.2389
|2006.04.19 15:56
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1164190
|2006.04.19 15:36
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2334
|0.0000
|1.2374
|2006.04.19 15:56
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1167321
|2006.04.19 16:07
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2354
|0.0000
|1.2392
|2006.04.19 16:08
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1177843
|2006.04.19 17:19
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2387
|0.0000
|1.2427
|2006.04.19 18:05
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1180818
|2006.04.19 18:05
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2392
|0.0000
|1.2431
|2006.04.19 19:24
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|1184627
|2006.04.19 19:22
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2377
|0.0000
|1.2417
|2006.04.19 19:24
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1189672
|2006.04.19 21:28
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2375
|0.0000
|1.2335
|2006.04.19 22:46
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1191906
|2006.04.19 22:58
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2375
|0.0000
|1.2335
|2006.04.20 01:03
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|1201240
|2006.04.20 01:20
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2342
|0.0000
|1.2302
|2006.04.20 02:48
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1202758
|2006.04.20 01:54
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2357
|0.0000
|1.2317
|2006.04.20 02:48
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1209049
|2006.04.20 06:10
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2348
|0.0000
|1.2308
|2006.04.20 06:32
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1215826
|2006.04.20 08:01
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2356
|0.0000
|1.2396
|2006.04.20 08:02
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1216404
|2006.04.20 08:03
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2356
|0.0000
|1.2396
|2006.04.20 12:02
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|1224911
|2006.04.20 10:38
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2342
|0.0000
|1.2381
|2006.04.20 12:02
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1225848
|2006.04.20 10:41
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2327
|0.0000
|1.2367
|2006.04.20 12:02
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1242916
|2006.04.20 14:03
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2318
|0.0000
|1.2278
|2006.04.20 14:03
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1249240
|2006.04.20 14:29
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2317
|0.0000
|1.2278
|2006.04.20 14:33
|1.2314
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1251112
|2006.04.20 14:49
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2298
|0.0000
|1.2260
|2006.04.20 14:50
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1253677
|2006.04.20 14:54
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2299
|0.0000
|1.2260
|2006.04.20 14:58
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1254505
|2006.04.20 14:56
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2314
|0.0000
|1.2274
|2006.04.20 14:58
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1268519
|2006.04.20 19:59
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2323
|0.0000
|1.2363
|2006.04.21 00:03
|1.2300
|0.00
|0.00
|-0.33
|-11.50
|1273553
|2006.04.20 22:28
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2308
|0.0000
|1.2348
|2006.04.21 00:01
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1276247
|2006.04.20 23:44
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2292
|0.0000
|1.2332
|2006.04.21 00:01
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1281264
|2006.04.21 00:13
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2309
|0.0000
|1.2270
|2006.04.21 00:14
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1359731
|2006.04.24 00:03
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2362
|0.0000
|1.2322
|2006.04.24 00:30
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1369307
|2006.04.24 03:34
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2340
|0.0000
|1.2300
|2006.04.24 12:39
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|1371106
|2006.04.24 04:40
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2355
|0.0000
|1.2315
|2006.04.24 12:39
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1375141
|2006.04.24 06:37
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2370
|0.0000
|1.2330
|2006.04.24 12:39
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1410317
|2006.04.24 12:48
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2364
|0.0000
|1.2324
|2006.04.24 12:53
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1410671
|2006.04.24 12:57
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2364
|0.0000
|1.2324
|2006.04.24 13:01
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1414706
|2006.04.24 13:39
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2352
|0.0000
|1.2312
|2006.04.24 13:41
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1415851
|2006.04.24 13:42
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2352
|0.0000
|1.2312
|2006.04.24 13:43
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1416527
|2006.04.24 13:44
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2352
|0.0000
|1.2312
|2006.04.24 13:55
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1421820
|2006.04.24 14:14
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2352
|0.0000
|1.2312
|2006.04.24 14:21
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1429621
|2006.04.24 16:05
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2377
|0.0000
|1.2417
|2006.04.24 16:12
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1436978
|2006.04.24 17:57
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2402
|0.0000
|1.2442
|2006.04.24 18:17
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1438959
|2006.04.24 18:22
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2402
|0.0000
|1.2442
|2006.04.24 18:31
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1440666
|2006.04.24 19:13
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2411
|0.0000
|1.2451
|2006.04.25 06:03
|1.2392
|0.00
|0.00
|-0.33
|-9.50
|1442816
|2006.04.24 20:47
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2396
|0.0000
|1.2436
|2006.04.25 06:03
|1.2391
|0.00
|0.00
|-0.66
|-5.00
|1445939
|2006.04.24 22:11
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2381
|0.0000
|1.2421
|2006.04.25 06:03
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1463917
|2006.04.25 06:40
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2374
|0.0000
|1.2334
|2006.04.25 08:11
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1465784
|2006.04.25 07:12
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2390
|0.0000
|1.2350
|2006.04.25 08:11
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1468034
|2006.04.25 08:01
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2406
|0.0000
|1.2366
|2006.04.25 08:11
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1470074
|2006.04.25 08:11
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2395
|0.0000
|1.2435
|2006.04.25 08:19
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1472131
|2006.04.25 08:22
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2395
|0.0000
|1.2435
|2006.04.25 08:22
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1475658
|2006.04.25 10:02
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2383
|0.0000
|1.2343
|2006.04.25 10:11
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1476772
|2006.04.25 10:17
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2383
|0.0000
|1.2343
|2006.04.25 10:34
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1477327
|2006.04.25 10:42
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2383
|0.0000
|1.2343
|2006.04.25 14:00
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1478642
|2006.04.25 11:06
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2397
|0.0000
|1.2358
|2006.04.25 14:00
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1480896
|2006.04.25 12:08
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2411
|0.0000
|1.2372
|2006.04.25 14:00
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1497670
|2006.04.25 14:08
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2376
|0.0000
|1.2336
|2006.04.25 14:20
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1499003
|2006.04.25 14:11
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2391
|0.0000
|1.2351
|2006.04.25 14:20
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1500340
|2006.04.25 14:21
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2376
|0.0000
|1.2336
|2006.04.25 14:22
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1501579
|2006.04.25 14:24
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2375
|0.0000
|1.2336
|2006.04.25 14:36
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1502919
|2006.04.25 14:34
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2390
|0.0000
|1.2350
|2006.04.25 14:36
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1513805
|2006.04.25 18:10
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2411
|0.0000
|1.2451
|2006.04.25 18:44
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1519075
|2006.04.25 20:38
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2428
|0.0000
|1.2388
|2006.04.25 22:33
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.32
|1.50
|1521494
|2006.04.25 22:59
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2428
|0.0000
|1.2388
|2006.04.25 23:22
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1521781
|2006.04.25 23:23
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2421
|0.0000
|1.2381
|2006.04.26 03:51
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1530853
|2006.04.26 04:02
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2416
|0.0000
|1.2378
|2006.04.26 04:06
|1.2413
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1531474
|2006.04.26 04:17
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2418
|0.0000
|1.2378
|2006.04.26 04:58
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1534299
|2006.04.26 05:35
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2424
|0.0000
|1.2464
|2006.04.26 05:35
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1534649
|2006.04.26 05:36
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2424
|0.0000
|1.2464
|2006.04.26 05:41
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1535167
|2006.04.26 05:44
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2424
|0.0000
|1.2464
|2006.04.26 05:55
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1535917
|2006.04.26 06:04
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2424
|0.0000
|1.2464
|2006.04.26 06:53
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|1538325
|2006.04.26 06:46
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2410
|0.0000
|1.2449
|2006.04.26 06:53
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1540181
|2006.04.26 07:12
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2412
|0.0000
|1.2372
|2006.04.26 07:33
|1.2409
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1540973
|2006.04.26 07:33
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2404
|0.0000
|1.2364
|2006.04.26 07:53
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1542868
|2006.04.26 07:56
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2404
|0.0000
|1.2364
|2006.04.26 07:59
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1543627
|2006.04.26 08:07
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2403
|0.0000
|1.2364
|2006.04.26 08:36
|1.2400
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1553047
|2006.04.26 11:58
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2423
|0.0000
|1.2462
|2006.04.26 12:01
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1555409
|2006.04.26 12:29
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2422
|0.0000
|1.2462
|2006.04.26 12:49
|1.2411
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|1555603
|2006.04.26 12:31
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2400
|0.0000
|1.2439
|2006.04.26 12:49
|1.2409
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1559639
|2006.04.26 12:53
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2405
|0.0000
|1.2365
|2006.04.26 13:09
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|1560306
|2006.04.26 12:59
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2421
|0.0000
|1.2381
|2006.04.26 13:09
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1561522
|2006.04.26 13:04
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2436
|0.0000
|1.2396
|2006.04.26 13:09
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1563360
|2006.04.26 13:16
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2432
|0.0000
|1.2472
|2006.04.26 13:19
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1565616
|2006.04.26 13:27
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2432
|0.0000
|1.2472
|2006.04.26 13:31
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|1570257
|2006.04.26 14:07
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2452
|0.0000
|1.2492
|2006.04.26 14:07
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1571194
|2006.04.26 14:08
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2453
|0.0000
|1.2493
|2006.04.26 14:37
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|1572365
|2006.04.26 14:16
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2438
|0.0000
|1.2478
|2006.04.26 14:37
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1573630
|2006.04.26 14:26
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2423
|0.0000
|1.2463
|2006.04.26 14:37
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1579606
|2006.04.26 15:57
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2459
|0.0000
|1.2499
|2006.04.26 15:59
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1583132
|2006.04.26 16:28
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2459
|0.0000
|1.2499
|2006.04.26 16:39
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1592487
|2006.04.26 20:31
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2455
|0.0000
|1.2495
|2006.04.27 00:46
|1.2458
|0.00
|0.00
|-0.98
|1.50
|1599731
|2006.04.27 03:05
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2453
|0.0000
|1.2413
|2006.04.27 03:41
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1600358
|2006.04.27 03:43
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2452
|0.0000
|1.2413
|2006.04.27 04:21
|1.2449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1600933
|2006.04.27 04:22
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2448
|0.0000
|1.2408
|2006.04.27 06:26
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1603608
|2006.04.27 06:35
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2446
|0.0000
|1.2406
|2006.04.27 07:29
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1604920
|2006.04.27 07:29
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2439
|0.0000
|1.2399
|2006.04.27 07:44
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1607050
|2006.04.27 08:06
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2438
|0.0000
|1.2399
|2006.04.27 11:06
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1617030
|2006.04.27 11:09
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2428
|0.0000
|1.2388
|2006.04.27 11:36
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1617752
|2006.04.27 11:36
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2422
|0.0000
|1.2382
|2006.04.27 11:39
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1625667
|2006.04.27 13:32
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2443
|0.0000
|1.2483
|2006.04.27 14:00
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|1627055
|2006.04.27 13:59
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2428
|0.0000
|1.2468
|2006.04.27 14:00
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1656988
|2006.04.27 16:03
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2548
|0.0000
|1.2587
|2006.04.27 16:26
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1658886
|2006.04.27 16:19
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2532
|0.0000
|1.2572
|2006.04.27 16:26
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1666570
|2006.04.27 20:20
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2530
|0.0000
|1.2490
|2006.04.27 22:10
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.32
|1.50
|1669546
|2006.04.27 22:15
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2526
|0.0000
|1.2486
|2006.04.28 00:13
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|1671226
|2006.04.27 23:58
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2541
|0.0000
|1.2501
|2006.04.28 00:13
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1673599
|2006.04.28 01:04
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2545
|0.0000
|1.2585
|2006.04.28 06:24
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1674087
|2006.04.28 01:27
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2530
|0.0000
|1.2570
|2006.04.28 06:24
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1684668
|2006.04.28 06:38
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2535
|0.0000
|1.2574
|2006.04.28 06:40
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1685065
|2006.04.28 06:43
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2534
|0.0000
|1.2574
|2006.04.28 06:54
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1692705
|2006.04.28 08:32
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2561
|0.0000
|1.2599
|2006.04.28 08:36
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1694602
|2006.04.28 08:38
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2560
|0.0000
|1.2599
|2006.04.28 09:28
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1697810
|2006.04.28 09:31
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2569
|0.0000
|1.2609
|2006.04.28 12:31
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1699571
|2006.04.28 09:44
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2553
|0.0000
|1.2593
|2006.04.28 12:31
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1704466
|2006.04.28 11:18
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2538
|0.0000
|1.2578
|2006.04.28 12:31
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1707960
|2006.04.28 12:31
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2547
|0.0000
|1.2587
|2006.04.28 12:32
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1713957
|2006.04.28 13:40
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2565
|0.0000
|1.2605
|2006.04.28 13:43
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1715409
|2006.04.28 13:44
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2565
|0.0000
|1.2605
|2006.04.28 13:46
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|1744343
|2006.04.28 16:13
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2635
|0.0000
|1.2675
|2006.04.28 16:52
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1745488
|2006.04.28 16:37
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2620
|0.0000
|1.2660
|2006.04.28 16:52
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1749397
|2006.04.28 18:41
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2614
|0.0000
|1.2575
|2006.04.28 18:58
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|0.00
|0.00
|-1.66
|167.00
|Closed P/L:
|165.34
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1750545
|2006.04.28 19:41
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2609
|0.0000
|1.2569
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.32
|-14.00
|1752578
|2006.04.28 20:08
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2624
|0.0000
|1.2584
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.63
|-13.00
|0.00
|0.00
|0.95
|-27.00
|Floating P/L:
|-26.05
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|350.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|165.34
|Floating P/L:
|-26.05
|Margin:
|75.00
|Balance:
|515.34
|Equity:
|489.29
|Free Margin:
|414.29
|Details:
|Gross Profit:
|395.66
|Gross Loss:
|230.32
|Total Net Profit:
|165.34
|Profit Factor:
|1.72
|Expected Payoff:
|1.28
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|18.83 (4.6%)
|Total Trades:
|129
|Short Positions (won %):
|67 (79.10%)
|Long Positions (won %):
|62 (69.35%)
|Profit Trades (% of total):
|96 (74.42%)
|Loss trades (% of total):
|33 (25.58%)
|Largest
|profit trade:
|24.00
|loss trade:
|-13.00
|Average
|profit trade:
|4.12
|loss trade:
|-6.98
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (40.52)
|consecutive losses ($):
|2 (-23.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|40.52 (14)
|consecutive loss (count):
|-23.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1