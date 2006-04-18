Interbank FX, LLC

Account: 1026633 Name: Nick Faifar Currency: USD 2006 April 28, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
10961632006.04.18 23:46balanceDeposit350.00
10969282006.04.18 23:59sell0.50eurusdm1.23570.00001.23172006.04.19 00:251.23540.000.000.001.50
11015252006.04.19 01:35sell0.50eurusdm1.23520.00001.23122006.04.19 01:381.23490.000.000.001.50
11020542006.04.19 01:39sell0.50eurusdm1.23510.00001.23122006.04.19 02:351.23480.000.000.001.50
11038802006.04.19 02:35sell0.50eurusdm1.23470.00001.23072006.04.19 03:221.23460.000.000.000.50
11086782006.04.19 05:41sell0.50eurusdm1.23420.00001.23022006.04.19 06:041.23400.000.000.001.00
11104702006.04.19 06:08sell0.50eurusdm1.23420.00001.23022006.04.19 07:021.23510.000.000.00-4.50
11129162006.04.19 06:49sell1.00eurusdm1.23570.00001.23172006.04.19 07:021.23510.000.000.006.00
11151262006.04.19 07:32buy0.50eurusdm1.23560.00001.23962006.04.19 08:221.23590.000.000.001.50
11178542006.04.19 08:34buy0.50eurusdm1.23650.00001.24052006.04.19 09:141.23680.000.000.001.50
11219992006.04.19 09:25buy0.50eurusdm1.23650.00001.24052006.04.19 11:101.23420.000.000.00-11.50
11240462006.04.19 09:59buy1.00eurusdm1.23490.00001.23892006.04.19 11:101.23430.000.000.00-6.00
11271382006.04.19 11:08buy2.00eurusdm1.23350.00001.23742006.04.19 11:101.23440.000.000.0018.00
11275832006.04.19 11:12sell0.50eurusdm1.23350.00001.22952006.04.19 11:441.23320.000.000.001.50
11294622006.04.19 11:53sell0.50eurusdm1.23350.00001.22952006.04.19 12:301.23320.000.000.001.50
11609862006.04.19 15:06buy0.50eurusdm1.23490.00001.23892006.04.19 15:561.23390.000.000.00-5.00
11641902006.04.19 15:36buy1.00eurusdm1.23340.00001.23742006.04.19 15:561.23390.000.000.005.00
11673212006.04.19 16:07buy0.50eurusdm1.23540.00001.23922006.04.19 16:081.23560.000.000.001.00
11778432006.04.19 17:19buy0.50eurusdm1.23870.00001.24272006.04.19 18:051.23900.000.000.001.50
11808182006.04.19 18:05buy0.50eurusdm1.23920.00001.24312006.04.19 19:241.23810.000.000.00-5.50
11846272006.04.19 19:22buy1.00eurusdm1.23770.00001.24172006.04.19 19:241.23830.000.000.006.00
11896722006.04.19 21:28sell0.50eurusdm1.23750.00001.23352006.04.19 22:461.23730.000.000.001.00
11919062006.04.19 22:58sell0.50eurusdm1.23750.00001.23352006.04.20 01:031.23560.000.000.009.50
12012402006.04.20 01:20sell0.50eurusdm1.23420.00001.23022006.04.20 02:481.23520.000.000.00-5.00
12027582006.04.20 01:54sell1.00eurusdm1.23570.00001.23172006.04.20 02:481.23510.000.000.006.00
12090492006.04.20 06:10sell0.50eurusdm1.23480.00001.23082006.04.20 06:321.23420.000.000.003.00
12158262006.04.20 08:01buy0.50eurusdm1.23560.00001.23962006.04.20 08:021.23590.000.000.001.50
12164042006.04.20 08:03buy0.50eurusdm1.23560.00001.23962006.04.20 12:021.23370.000.000.00-9.50
12249112006.04.20 10:38buy1.00eurusdm1.23420.00001.23812006.04.20 12:021.23360.000.000.00-6.00
12258482006.04.20 10:41buy2.00eurusdm1.23270.00001.23672006.04.20 12:021.23350.000.000.0016.00
12429162006.04.20 14:03sell0.50eurusdm1.23180.00001.22782006.04.20 14:031.23150.000.000.001.50
12492402006.04.20 14:29sell0.50eurusdm1.23170.00001.22782006.04.20 14:331.23140.000.000.001.50
12511122006.04.20 14:49sell0.50eurusdm1.22980.00001.22602006.04.20 14:501.22950.000.000.001.50
12536772006.04.20 14:54sell0.50eurusdm1.22990.00001.22602006.04.20 14:581.23070.000.000.00-4.00
12545052006.04.20 14:56sell1.00eurusdm1.23140.00001.22742006.04.20 14:581.23080.000.000.006.00
12685192006.04.20 19:59buy0.50eurusdm1.23230.00001.23632006.04.21 00:031.23000.000.00-0.33-11.50
12735532006.04.20 22:28buy1.00eurusdm1.23080.00001.23482006.04.21 00:011.23010.000.000.00-7.00
12762472006.04.20 23:44buy2.00eurusdm1.22920.00001.23322006.04.21 00:011.23020.000.000.0020.00
12812642006.04.21 00:13sell0.50eurusdm1.23090.00001.22702006.04.21 00:141.23070.000.000.001.00
13597312006.04.24 00:03sell0.50eurusdm1.23620.00001.23222006.04.24 00:301.23590.000.000.001.50
13693072006.04.24 03:34sell0.50eurusdm1.23400.00001.23002006.04.24 12:391.23610.000.000.00-10.50
13711062006.04.24 04:40sell1.00eurusdm1.23550.00001.23152006.04.24 12:391.23620.000.000.00-7.00
13751412006.04.24 06:37sell2.00eurusdm1.23700.00001.23302006.04.24 12:391.23610.000.000.0018.00
14103172006.04.24 12:48sell0.50eurusdm1.23640.00001.23242006.04.24 12:531.23620.000.000.001.00
14106712006.04.24 12:57sell0.50eurusdm1.23640.00001.23242006.04.24 13:011.23610.000.000.001.50
14147062006.04.24 13:39sell0.50eurusdm1.23520.00001.23122006.04.24 13:411.23490.000.000.001.50
14158512006.04.24 13:42sell0.50eurusdm1.23520.00001.23122006.04.24 13:431.23490.000.000.001.50
14165272006.04.24 13:44sell0.50eurusdm1.23520.00001.23122006.04.24 13:551.23500.000.000.001.00
14218202006.04.24 14:14sell0.50eurusdm1.23520.00001.23122006.04.24 14:211.23490.000.000.001.50
14296212006.04.24 16:05buy0.50eurusdm1.23770.00001.24172006.04.24 16:121.23800.000.000.001.50
14369782006.04.24 17:57buy0.50eurusdm1.24020.00001.24422006.04.24 18:171.24050.000.000.001.50
14389592006.04.24 18:22buy0.50eurusdm1.24020.00001.24422006.04.24 18:311.24050.000.000.001.50
14406662006.04.24 19:13buy0.50eurusdm1.24110.00001.24512006.04.25 06:031.23920.000.00-0.33-9.50
14428162006.04.24 20:47buy1.00eurusdm1.23960.00001.24362006.04.25 06:031.23910.000.00-0.66-5.00
14459392006.04.24 22:11buy2.00eurusdm1.23810.00001.24212006.04.25 06:031.23900.000.000.0018.00
14639172006.04.25 06:40sell0.50eurusdm1.23740.00001.23342006.04.25 08:111.23960.000.000.00-11.00
14657842006.04.25 07:12sell1.00eurusdm1.23900.00001.23502006.04.25 08:111.23950.000.000.00-5.00
14680342006.04.25 08:01sell2.00eurusdm1.24060.00001.23662006.04.25 08:111.23960.000.000.0020.00
14700742006.04.25 08:11buy0.50eurusdm1.23950.00001.24352006.04.25 08:191.23980.000.000.001.50
14721312006.04.25 08:22buy0.50eurusdm1.23950.00001.24352006.04.25 08:221.23970.000.000.001.00
14756582006.04.25 10:02sell0.50eurusdm1.23830.00001.23432006.04.25 10:111.23800.000.000.001.50
14767722006.04.25 10:17sell0.50eurusdm1.23830.00001.23432006.04.25 10:341.23800.000.000.001.50
14773272006.04.25 10:42sell0.50eurusdm1.23830.00001.23432006.04.25 14:001.23970.000.000.00-7.00
14786422006.04.25 11:06sell1.00eurusdm1.23970.00001.23582006.04.25 14:001.24010.000.000.00-4.00
14808962006.04.25 12:08sell2.00eurusdm1.24110.00001.23722006.04.25 14:001.24020.000.000.0018.00
14976702006.04.25 14:08sell0.50eurusdm1.23760.00001.23362006.04.25 14:201.23860.000.000.00-5.00
14990032006.04.25 14:11sell1.00eurusdm1.23910.00001.23512006.04.25 14:201.23850.000.000.006.00
15003402006.04.25 14:21sell0.50eurusdm1.23760.00001.23362006.04.25 14:221.23730.000.000.001.50
15015792006.04.25 14:24sell0.50eurusdm1.23750.00001.23362006.04.25 14:361.23850.000.000.00-5.00
15029192006.04.25 14:34sell1.00eurusdm1.23900.00001.23502006.04.25 14:361.23840.000.000.006.00
15138052006.04.25 18:10buy0.50eurusdm1.24110.00001.24512006.04.25 18:441.24140.000.000.001.50
15190752006.04.25 20:38sell0.50eurusdm1.24280.00001.23882006.04.25 22:331.24250.000.000.321.50
15214942006.04.25 22:59sell0.50eurusdm1.24280.00001.23882006.04.25 23:221.24250.000.000.001.50
15217812006.04.25 23:23sell0.50eurusdm1.24210.00001.23812006.04.26 03:511.24180.000.000.001.50
15308532006.04.26 04:02sell0.50eurusdm1.24160.00001.23782006.04.26 04:061.24130.000.000.001.50
15314742006.04.26 04:17sell0.50eurusdm1.24180.00001.23782006.04.26 04:581.24150.000.000.001.50
15342992006.04.26 05:35buy0.50eurusdm1.24240.00001.24642006.04.26 05:351.24270.000.000.001.50
15346492006.04.26 05:36buy0.50eurusdm1.24240.00001.24642006.04.26 05:411.24270.000.000.001.50
15351672006.04.26 05:44buy0.50eurusdm1.24240.00001.24642006.04.26 05:551.24270.000.000.001.50
15359172006.04.26 06:04buy0.50eurusdm1.24240.00001.24642006.04.26 06:531.24150.000.000.00-4.50
15383252006.04.26 06:46buy1.00eurusdm1.24100.00001.24492006.04.26 06:531.24160.000.000.006.00
15401812006.04.26 07:12sell0.50eurusdm1.24120.00001.23722006.04.26 07:331.24090.000.000.001.50
15409732006.04.26 07:33sell0.50eurusdm1.24040.00001.23642006.04.26 07:531.24010.000.000.001.50
15428682006.04.26 07:56sell0.50eurusdm1.24040.00001.23642006.04.26 07:591.24010.000.000.001.50
15436272006.04.26 08:07sell0.50eurusdm1.24030.00001.23642006.04.26 08:361.24000.000.000.001.50
15530472006.04.26 11:58buy0.50eurusdm1.24230.00001.24622006.04.26 12:011.24260.000.000.001.50
15554092006.04.26 12:29buy0.50eurusdm1.24220.00001.24622006.04.26 12:491.24110.000.000.00-5.50
15556032006.04.26 12:31buy1.00eurusdm1.24000.00001.24392006.04.26 12:491.24090.000.000.009.00
15596392006.04.26 12:53sell0.50eurusdm1.24050.00001.23652006.04.26 13:091.24280.000.000.00-11.50
15603062006.04.26 12:59sell1.00eurusdm1.24210.00001.23812006.04.26 13:091.24270.000.000.00-6.00
15615222006.04.26 13:04sell2.00eurusdm1.24360.00001.23962006.04.26 13:091.24270.000.000.0018.00
15633602006.04.26 13:16buy0.50eurusdm1.24320.00001.24722006.04.26 13:191.24340.000.000.001.00
15656162006.04.26 13:27buy0.50eurusdm1.24320.00001.24722006.04.26 13:311.24330.000.000.000.50
15702572006.04.26 14:07buy0.50eurusdm1.24520.00001.24922006.04.26 14:071.24550.000.000.001.50
15711942006.04.26 14:08buy0.50eurusdm1.24530.00001.24932006.04.26 14:371.24320.000.000.00-10.50
15723652006.04.26 14:16buy1.00eurusdm1.24380.00001.24782006.04.26 14:371.24330.000.000.00-5.00
15736302006.04.26 14:26buy2.00eurusdm1.24230.00001.24632006.04.26 14:371.24320.000.000.0018.00
15796062006.04.26 15:57buy0.50eurusdm1.24590.00001.24992006.04.26 15:591.24620.000.000.001.50
15831322006.04.26 16:28buy0.50eurusdm1.24590.00001.24992006.04.26 16:391.24620.000.000.001.50
15924872006.04.26 20:31buy0.50eurusdm1.24550.00001.24952006.04.27 00:461.24580.000.00-0.981.50
15997312006.04.27 03:05sell0.50eurusdm1.24530.00001.24132006.04.27 03:411.24500.000.000.001.50
16003582006.04.27 03:43sell0.50eurusdm1.24520.00001.24132006.04.27 04:211.24490.000.000.001.50
16009332006.04.27 04:22sell0.50eurusdm1.24480.00001.24082006.04.27 06:261.24440.000.000.002.00
16036082006.04.27 06:35sell0.50eurusdm1.24460.00001.24062006.04.27 07:291.24430.000.000.001.50
16049202006.04.27 07:29sell0.50eurusdm1.24390.00001.23992006.04.27 07:441.24370.000.000.001.00
16070502006.04.27 08:06sell0.50eurusdm1.24380.00001.23992006.04.27 11:061.24280.000.000.005.00
16170302006.04.27 11:09sell0.50eurusdm1.24280.00001.23882006.04.27 11:361.24250.000.000.001.50
16177522006.04.27 11:36sell0.50eurusdm1.24220.00001.23822006.04.27 11:391.24190.000.000.001.50
16256672006.04.27 13:32buy0.50eurusdm1.24430.00001.24832006.04.27 14:001.24440.000.000.000.50
16270552006.04.27 13:59buy1.00eurusdm1.24280.00001.24682006.04.27 14:001.24420.000.000.0014.00
16569882006.04.27 16:03buy0.50eurusdm1.25480.00001.25872006.04.27 16:261.25380.000.000.00-5.00
16588862006.04.27 16:19buy1.00eurusdm1.25320.00001.25722006.04.27 16:261.25390.000.000.007.00
16665702006.04.27 20:20sell0.50eurusdm1.25300.00001.24902006.04.27 22:101.25270.000.000.321.50
16695462006.04.27 22:15sell0.50eurusdm1.25260.00001.24862006.04.28 00:131.25350.000.000.00-4.50
16712262006.04.27 23:58sell1.00eurusdm1.25410.00001.25012006.04.28 00:131.25360.000.000.005.00
16735992006.04.28 01:04buy0.50eurusdm1.25450.00001.25852006.04.28 06:241.25350.000.000.00-5.00
16740872006.04.28 01:27buy1.00eurusdm1.25300.00001.25702006.04.28 06:241.25360.000.000.006.00
16846682006.04.28 06:38buy0.50eurusdm1.25350.00001.25742006.04.28 06:401.25380.000.000.001.50
16850652006.04.28 06:43buy0.50eurusdm1.25340.00001.25742006.04.28 06:541.25370.000.000.001.50
16927052006.04.28 08:32buy0.50eurusdm1.25610.00001.25992006.04.28 08:361.25640.000.000.001.50
16946022006.04.28 08:38buy0.50eurusdm1.25600.00001.25992006.04.28 09:281.25630.000.000.001.50
16978102006.04.28 09:31buy0.50eurusdm1.25690.00001.26092006.04.28 12:311.25430.000.000.00-13.00
16995712006.04.28 09:44buy1.00eurusdm1.25530.00001.25932006.04.28 12:311.25430.000.000.00-10.00
17044662006.04.28 11:18buy2.00eurusdm1.25380.00001.25782006.04.28 12:311.25500.000.000.0024.00
17079602006.04.28 12:31buy0.50eurusdm1.25470.00001.25872006.04.28 12:321.25500.000.000.001.50
17139572006.04.28 13:40buy0.50eurusdm1.25650.00001.26052006.04.28 13:431.25680.000.000.001.50
17154092006.04.28 13:44buy0.50eurusdm1.25650.00001.26052006.04.28 13:461.25680.000.000.001.50
17443432006.04.28 16:13buy0.50eurusdm1.26350.00001.26752006.04.28 16:521.26270.000.000.00-4.00
17454882006.04.28 16:37buy1.00eurusdm1.26200.00001.26602006.04.28 16:521.26260.000.000.006.00
17493972006.04.28 18:41sell0.50eurusdm1.26140.00001.25752006.04.28 18:581.26110.000.000.001.50
  0.00 0.00 -1.66 167.00
Closed P/L: 165.34
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17505452006.04.28 19:41sell0.50eurusdm1.26090.00001.2569 1.26370.000.000.32-14.00
17525782006.04.28 20:08sell1.00eurusdm1.26240.00001.2584 1.26370.000.000.63-13.00
  0.00 0.00 0.95 -27.00
 Floating P/L: -26.05
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 350.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 165.34 Floating P/L: -26.05 Margin: 75.00
Balance: 515.34 Equity: 489.29 Free Margin: 414.29
 
Details:
Graph
Gross Profit: 395.66 Gross Loss: 230.32 Total Net Profit: 165.34
Profit Factor: 1.72 Expected Payoff: 1.28  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 18.83 (4.6%)  
 
Total Trades: 129 Short Positions (won %): 67 (79.10%) Long Positions (won %): 62 (69.35%)
Profit Trades (% of total): 96 (74.42%) Loss trades (% of total): 33 (25.58%)
Largest profit trade: 24.00 loss trade: -13.00
Average profit trade: 4.12 loss trade: -6.98
Maximum consecutive wins ($): 14 (40.52) consecutive losses ($): 2 (-23.00)
Maximal consecutive profit (count): 40.52 (14) consecutive loss (count): -23.00 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1