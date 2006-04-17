North Finance Co Ltd

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19836502006.04.26 03:45sell stop0.10usdjpy113.77116.07111.44 114.81
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 984.72 Floating P/L: 40.70 Margin: 45.06
Balance: 36 041.72 Equity: 36 082.42 Free Margin: 36 037.36
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 350.04 Gross Loss: 365.32 Total Net Profit: 984.72
Profit Factor: 3.70 Expected Payoff: 44.76  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 109.10 (0.3%)  
 
Total Trades: 22 Short Positions (won %): 11 (54.55%) Long Positions (won %): 11 (81.82%)
Profit Trades (% of total): 15 (68.18%) Loss trades (% of total): 7 (31.82%)
Largest profit trade: 143.40 loss trade: -57.20
Average profit trade: 90.00 loss trade: -52.19
Maximum consecutive wins ($): 9 (761.31) consecutive losses ($): 3 (-159.12)
Maximal consecutive profit (count): 761.31 (9) consecutive loss (count): -159.12 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2