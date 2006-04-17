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|Details:
|Gross Profit:
|1 350.04
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|Profit Factor:
|3.70
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|Absolute Drawdown:
|0.00
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|109.10 (0.3%)
|Total Trades:
|22
|Short Positions (won %):
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|Long Positions (won %):
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|Profit Trades (% of total):
|15 (68.18%)
|Loss trades (% of total):
|7 (31.82%)
|Largest
|profit trade:
|143.40
|loss trade:
|-57.20
|Average
|profit trade:
|90.00
|loss trade:
|-52.19
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (761.31)
|consecutive losses ($):
|3 (-159.12)
|Maximal
|consecutive profit (count):
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|consecutive loss (count):
|-159.12 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2