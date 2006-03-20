Gimex Group

Account: 22946 Name: Robert Linac Saab Currency: USD 2006 April 18, 17:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5992022006.03.20 03:18balanceDeposit500.00
5992042006.03.20 03:25sell0.10gbpusd1.75380.00001.73782006.03.20 03:331.75400.000.000.00-1.40
5992162006.03.20 03:37buy0.10usdchf1.29131.29181.30732006.03.20 08:171.29180.000.000.003.87
5992172006.03.20 03:37buy0.10gbpjpy204.06204.35205.662006.03.20 23:19204.350.000.000.0017.43
5992182006.03.20 03:37buy0.10usdjpy116.36116.49117.962006.03.21 07:51116.490.000.001.1311.16
6029042006.03.21 07:24sell0.10usdchf1.29621.29611.28022006.03.21 10:091.29610.000.000.000.77
5992192006.03.20 03:37sell0.10gbpusd1.75381.74851.73782006.03.21 10:351.74850.000.00-0.2137.10
6035992006.03.21 11:01buy0.10usdchf1.29391.29501.30992006.03.21 14:211.29500.000.000.008.49
6037602006.03.21 12:00sell0.10usdjpy116.88116.48115.282006.03.21 14:42116.480.000.000.0034.34
6062322006.03.22 04:17buy0.10gbpusd1.74801.74851.76402006.03.22 09:301.74850.000.000.003.50
6053892006.03.21 19:00sell0.10gbpjpy204.58204.21203.002006.03.22 15:09204.210.000.00-1.6822.17
6046902006.03.21 15:47sell0.10usdjpy116.90116.89115.302006.03.22 15:10116.890.000.00-1.260.86
6071022006.03.22 10:59sell0.10usdchf1.30251.30241.28652006.03.22 16:581.30240.000.000.000.77
6079672006.03.22 16:03buy0.10gbpjpy204.34204.50205.942006.03.23 22:26204.500.000.004.509.50
6124282006.03.23 22:58buy0.10gbpjpy204.45204.52206.052006.03.24 01:49204.520.000.001.494.16
6168042006.03.27 03:44buy0.10gbpjpy203.76204.00205.342006.03.27 10:59204.000.000.000.0014.39
6176852006.03.27 10:00buy0.10usdchf1.30751.30841.32352006.03.27 20:401.30840.000.000.006.88
6167002006.03.27 03:07buy0.10usdjpy116.86116.89118.462006.03.28 05:58116.890.000.001.122.57
6211292006.03.28 11:37buy0.10gbpjpy204.09204.14205.692006.03.28 14:35204.140.000.000.003.00
6193412006.03.27 20:58sell0.10usdchf1.30931.30001.29332006.03.28 16:111.30000.000.00-1.0571.54
6210732006.03.28 11:23buy0.10usdjpy116.76117.12118.362006.03.28 18:41117.120.000.000.0030.74
6166952006.03.27 03:06sell0.10gbpusd1.74441.73781.72842006.03.29 10:421.73780.000.00-0.4246.20
6240382006.03.29 03:00sell0.10usdchf1.30931.30931.29332006.03.29 20:221.30930.000.000.000.00
6217512006.03.28 15:11sell0.10gbpjpy204.43204.30202.832006.03.29 20:33204.300.000.00-1.677.73
6280692006.03.30 07:14sell0.10gbpjpy204.63204.42203.022006.03.30 10:47204.420.000.000.0012.49
6046452006.03.21 15:44buy0.10eurusd1.21131.21341.22762006.03.30 17:181.21340.000.00-7.8121.00
6304282006.03.30 17:00sell0.10gbpusd1.74581.74551.72952006.03.30 19:071.74550.000.000.002.10
6305472006.03.30 17:32sell0.10gbpjpy204.76204.66203.162006.03.31 09:56204.660.000.00-1.685.96
6335472006.03.31 12:00buy0.10gbpjpy204.38204.76205.982006.03.31 15:38204.760.000.000.0022.59
6333892006.03.31 11:19buy0.10gbpusd1.73731.73901.75362006.03.31 15:381.73900.000.000.0011.90
6278942006.03.30 04:46buy0.10usdchf1.30611.30621.32212006.03.31 15:541.30620.000.000.920.77
6345842006.03.31 16:01buy0.10gbpjpy204.83204.87206.432006.03.31 16:18204.870.000.000.002.37
6347972006.03.31 17:00sell0.10usdchf1.30651.30481.29082006.03.31 17:521.30480.000.000.0013.03
6347042006.03.31 16:30sell0.10gbpjpy204.77204.58203.172006.03.31 17:53204.580.000.000.0011.30
6363042006.04.03 04:04buy0.10usdchf1.30621.31131.32222006.04.03 06:551.31130.000.000.0038.89
6363062006.04.03 04:04sell0.10gbpjpy204.68204.67203.082006.04.03 12:05204.670.000.000.000.59
6380082006.04.03 15:18buy0.10gbpjpy204.47204.74206.072006.04.03 17:04204.740.000.000.0016.02
6437112006.04.05 01:52sell0.10gbpjpy206.00205.91204.402006.04.05 03:18205.910.000.000.005.37
6228232006.03.28 20:00sell0.10usdjpy117.21116.93115.612006.04.05 07:48116.930.000.00-9.9923.95
6499112006.04.06 13:27sell0.10usdjpy117.64117.64116.042006.04.07 14:33117.640.000.00-1.250.00
6396062006.04.04 01:00sell0.10gbpusd1.73960.00001.72362006.04.18 14:311.77400.000.00-2.94-240.80
6395152006.04.03 23:00buy0.10usdchf1.30470.00001.32072006.04.18 14:321.27300.000.0013.79-249.02
6365982006.04.03 06:43sell0.10eurusd1.20430.00001.18832006.04.18 14:531.22970.000.008.25-254.00
  0.00 0.00 1.24 -219.72
Closed P/L: -218.48
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
6556382006.04.07 16:25sell0.10gbpjpy205.210.00203.61 209.130.000.00-14.94-233.02
  0.00 0.00 -14.94 -233.02
 Floating P/L: -247.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -218.48 Floating P/L: -247.96 Margin: 60.99
Balance: 281.52 Equity: 33.56 Free Margin: -27.43
 
Details:
Graph
Gross Profit: 509.29 Gross Loss: 727.77 Total Net Profit: -218.48
Profit Factor: 0.70 Expected Payoff: -5.20  
Absolute Drawdown: 218.48 Maximal Drawdown (%): 1.40 (0.3%)  
 
Total Trades: 42 Short Positions (won %): 22 (77.27%) Long Positions (won %): 20 (95.00%)
Profit Trades (% of total): 36 (85.71%) Loss trades (% of total): 6 (14.29%)
Largest profit trade: 70.49 loss trade: -245.75
Average profit trade: 14.15 loss trade: -121.30
Maximum consecutive wins ($): 27 (371.22) consecutive losses ($): 4 (-725.97)
Maximal consecutive profit (count): 371.22 (27) consecutive loss (count): -725.97 (4)
Average consecutive wins: 18 consecutive losses: 2