FXDirectDealer

Account: 306345 Name: Pedro Echenagucia Currency: USD 2006 April 18, 17:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
2589922006.04.03 11:49buy100.00usdjpy118.58118.28118.982006.04.03 14:11118.280.000.000.00-25 363.54
2601002006.04.03 14:48sell100.00usdjpy118.36118.66117.962006.04.03 18:00118.310.000.000.004 226.19
2629702006.04.03 20:20sell100.00usdjpy117.84118.14117.442006.04.04 02:53117.790.000.00-594.304 244.84
2666452006.04.04 11:58sell1.00usdchf1.30111.30811.20112006.04.04 18:001.28850.000.000.00977.88
2667432006.04.04 12:00sell1.00usdjpy117.44118.14107.442006.04.04 18:00117.360.000.000.0068.17
2668352006.04.04 12:02buy1.00eurusd1.21711.21011.31712006.04.04 18:001.22660.000.000.00950.00
2929242006.04.07 10:03sell0.10usdcad1.15361.15861.15162006.04.07 10:071.15370.000.000.00-0.87
2929532006.04.07 10:09sell0.10eurusd1.22061.22561.21862006.04.07 11:161.21860.000.000.0020.00
2933382006.04.07 11:16buy0.10eurusd1.21861.21361.22062006.04.07 16:311.22060.000.000.0020.00
2955442006.04.07 16:31sell0.10eurusd1.22061.22561.21862006.04.07 17:121.21860.000.000.0020.00
2965132006.04.07 17:12buy0.10eurusd1.21861.21361.22062006.04.07 18:051.21360.000.000.00-50.00
2974742006.04.07 18:05buy0.10eurusd1.21381.20881.21582006.04.10 05:541.21040.000.00-0.35-34.00
3029322006.04.10 10:10sell50.00eurusd1.21241.21541.20742006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 000.00
3029382006.04.10 10:10sell50.00eurusd1.21251.21551.20752006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 500.00
3029502006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21241.21541.20742006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 000.00
3029532006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21231.21531.20732006.04.10 16:191.21040.000.000.009 500.00
3029552006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21241.21541.20742006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 000.00
3029612006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21231.21531.20732006.04.10 16:191.21040.000.000.009 500.00
3029632006.04.10 10:12sell50.00eurusd1.21241.21541.20742006.04.10 16:191.21040.000.000.0010 000.00
3029672006.04.10 10:13sell50.00eurusd1.21231.21531.20732006.04.10 16:191.21040.000.000.009 500.00
3029752006.04.10 10:14sell50.00eurusd1.21221.21521.20722006.04.10 16:191.21030.000.000.009 500.00
3029762006.04.10 10:14sell50.00eurusd1.21211.21511.20712006.04.10 16:191.21030.000.000.009 000.00
3050632006.04.10 16:19sell50.00eurusd1.21020.00000.00002006.04.10 16:191.21030.000.000.00-500.00
3052292006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21221.21521.20722006.04.10 18:311.21000.000.000.0011 000.00
3052312006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21211.21511.20712006.04.10 18:311.21010.000.000.0010 000.00
3052362006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21201.21501.20702006.04.10 18:311.21000.000.000.0010 000.00
3052382006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21211.21511.20712006.04.10 18:311.21000.000.000.0010 500.00
3052392006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21201.21501.20702006.04.10 18:311.20990.000.000.0010 500.00
3052492006.04.10 16:41sell50.00eurusd1.21191.21491.20692006.04.10 18:321.20990.000.000.0010 000.00
3052542006.04.10 16:42sell50.00eurusd1.21201.21501.20702006.04.10 18:321.20990.000.000.0010 500.00
3052572006.04.10 16:42sell50.00eurusd1.21191.21491.20692006.04.10 18:321.20990.000.000.0010 000.00
3052622006.04.10 16:42sell50.00eurusd1.21181.21481.20682006.04.10 18:321.20990.000.000.009 500.00
3052702006.04.10 16:42sell50.00eurusd1.21171.21471.20672006.04.10 18:321.20990.000.000.009 000.00
3060922006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20951.20651.21152006.04.11 00:081.21150.000.00-175.0010 000.00
3060932006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20941.20641.21142006.04.11 00:081.21140.000.00-175.0010 000.00
3060952006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20951.20651.21152006.04.11 00:081.21150.000.00-175.0010 000.00
3060972006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20941.20641.21142006.04.11 00:081.21140.000.00-175.0010 000.00
3061012006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20951.20651.21152006.04.11 00:081.21150.000.00-175.0010 000.00
3061022006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20941.20641.21142006.04.11 00:081.21140.000.00-175.0010 000.00
3061092006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20931.20631.21132006.04.11 00:071.21130.000.00-175.0010 000.00
3061152006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20921.20621.21122006.04.11 00:071.21120.000.00-175.0010 000.00
3061212006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20911.20611.21112006.04.10 23:551.21110.000.000.0010 000.00
3061252006.04.10 18:40buy50.00eurusd1.20901.20601.21102006.04.10 23:521.21100.000.000.0010 000.00
3077242006.04.11 01:30buy50.00eurusd1.21091.20791.21292006.04.11 08:411.21290.000.000.0010 000.00
3077282006.04.11 01:31buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077312006.04.11 01:31buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077322006.04.11 01:31buy50.00eurusd1.21111.20811.21312006.04.11 09:051.21310.000.000.0010 000.00
3077372006.04.11 01:37buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077432006.04.11 01:39buy50.00eurusd1.21091.20791.21292006.04.11 08:411.21290.000.000.0010 000.00
3077482006.04.11 01:41buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077492006.04.11 01:41buy50.00eurusd1.21091.20791.21292006.04.11 08:411.21290.000.000.0010 000.00
3077512006.04.11 01:41buy50.00eurusd1.21101.20801.21302006.04.11 09:051.21300.000.000.0010 000.00
3077532006.04.11 01:42buy50.00eurusd1.21091.20791.21292006.04.11 08:411.21290.000.000.0010 000.00
3095032006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21381.21681.21182006.04.11 13:031.21180.000.000.0010 000.00
3095052006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21391.21691.21192006.04.11 12:121.21190.000.000.0010 000.00
3095102006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21391.21691.21192006.04.11 12:121.21190.000.000.0010 000.00
3095112006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21381.21681.21182006.04.11 13:031.21180.000.000.0010 000.00
3095172006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21371.21671.21172006.04.11 13:031.21170.000.000.0010 000.00
3095192006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21361.21661.21162006.04.11 13:031.21160.000.000.0010 000.00
3095202006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21371.21671.21172006.04.11 13:031.21170.000.000.0010 000.00
3095212006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21361.21661.21162006.04.11 13:031.21160.000.000.0010 000.00
3095222006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21371.21671.21172006.04.11 13:031.21170.000.000.0010 000.00
3095252006.04.11 09:06sell50.00eurusd1.21361.21661.21162006.04.11 13:031.21160.000.000.0010 000.00
3112612006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21040.000.000.006 000.00
3112622006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21171.21471.20972006.04.11 15:271.21040.000.000.006 500.00
3112632006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21030.000.000.006 500.00
3112642006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21171.21471.20972006.04.11 15:271.21050.000.000.006 000.00
3112652006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21030.000.000.006 500.00
3112662006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21171.21471.20972006.04.11 15:271.21050.000.000.006 000.00
3112672006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21030.000.000.006 500.00
3112692006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21151.21451.20952006.04.11 15:271.21030.000.000.006 000.00
3112712006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21161.21461.20962006.04.11 15:271.21040.000.000.006 000.00
3112722006.04.11 14:23sell50.00eurusd1.21171.21471.20972006.04.11 15:271.21040.000.000.006 500.00
3116322006.04.11 15:27sell50.00eurusd1.21010.00000.00002006.04.11 15:271.21040.000.000.00-1 500.00
3116882006.04.11 15:32buy50.00eurusd1.20991.20691.21192006.04.11 16:161.21190.000.000.0010 000.00
3116912006.04.11 15:32buy50.00eurusd1.20981.20681.21182006.04.11 16:011.21180.000.000.0010 000.00
3116952006.04.11 15:32buy50.00eurusd1.20991.20691.21192006.04.11 16:161.21190.000.000.0010 000.00
3116982006.04.11 15:32buy50.00eurusd1.20991.20691.21192006.04.11 16:161.21190.000.000.0010 000.00
3116992006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21001.20701.21202006.04.11 16:181.21200.000.000.0010 000.00
3117012006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21011.20711.21212006.04.11 16:181.21210.000.000.0010 000.00
3117052006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21011.20711.21212006.04.11 16:181.21210.000.000.0010 000.00
3117072006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21001.20701.21202006.04.11 16:181.21200.000.000.0010 000.00
3117092006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21011.20711.21212006.04.11 16:181.21210.000.000.0010 000.00
3117122006.04.11 15:33buy50.00eurusd1.21001.20701.21202006.04.11 16:181.21200.000.000.0010 000.00
3121532006.04.11 16:27buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121592006.04.11 16:27buy50.00eurusd1.21171.20871.21372006.04.11 17:061.21370.000.000.0010 000.00
3121652006.04.11 16:27buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121682006.04.11 16:27buy50.00eurusd1.21171.20871.21372006.04.11 17:061.21370.000.000.0010 000.00
3121712006.04.11 16:28buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121722006.04.11 16:28buy50.00eurusd1.21191.20891.21392006.04.11 18:011.21280.000.000.004 500.00
3121772006.04.11 16:28buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121782006.04.11 16:28buy50.00eurusd1.21191.20891.21392006.04.11 18:001.21290.000.000.005 000.00
3121812006.04.11 16:29buy50.00eurusd1.21181.20881.21382006.04.11 17:071.21380.000.000.0010 000.00
3121822006.04.11 16:29buy50.00eurusd1.21191.20891.21392006.04.11 18:001.21270.000.000.004 000.00
3129832006.04.11 18:08sell50.00eurusd1.21341.21641.21142006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-10 500.00
3129872006.04.11 18:08sell50.00eurusd1.21331.21631.21132006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-11 000.00
3129882006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21341.21641.21142006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-10 500.00
3129922006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21341.21641.21142006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-10 500.00
3129942006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21331.21631.21132006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-11 000.00
3129962006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21321.21621.21122006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-11 500.00
3129972006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21311.21611.21112006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-12 000.00
3129992006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21301.21601.21102006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-12 500.00
3130002006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21291.21591.21092006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-13 000.00
3130022006.04.11 18:09sell50.00eurusd1.21301.21601.21102006.04.12 02:491.21550.000.0075.00-12 500.00
3236012006.04.13 01:06buy50.00usdjpy118.46118.16118.612006.04.13 13:59118.610.000.000.006 323.24
3236022006.04.13 01:06buy50.00usdjpy118.45118.15118.602006.04.13 13:59118.600.000.000.006 323.78
3236032006.04.13 01:06buy50.00usdjpy118.46118.16118.612006.04.13 13:59118.610.000.000.006 323.24
3236052006.04.13 01:07buy50.00usdjpy118.44118.14118.592006.04.13 13:57118.590.000.000.006 324.31
3236072006.04.13 01:09buy50.00usdjpy118.43118.13118.582006.04.13 13:56118.580.000.000.006 324.84
3236242006.04.13 01:32buy50.00usdchf1.29881.29581.30032006.04.13 10:111.29580.000.000.00-11 575.86
3236262006.04.13 01:32buy50.00usdchf1.29891.29591.30042006.04.13 10:091.29590.000.000.00-11 574.97
3236282006.04.13 01:34buy50.00usdchf1.29901.29601.30052006.04.13 10:091.29600.000.000.00-11 574.07
3236292006.04.13 01:34buy50.00usdchf1.29901.29601.30052006.04.13 10:091.29600.000.000.00-11 574.07
3236312006.04.13 01:35buy50.00usdchf1.29911.29611.30062006.04.13 10:031.29610.000.000.00-11 573.18
3236322006.04.13 01:35buy50.00usdchf1.29901.29601.30052006.04.13 10:091.29600.000.000.00-11 574.07
3236352006.04.13 01:36buy50.00usdchf1.29891.29591.30042006.04.13 10:091.29590.000.000.00-11 574.97
3236382006.04.13 01:39buy50.00usdchf1.29901.29601.30052006.04.13 10:091.29600.000.000.00-11 574.07
3236392006.04.13 01:39buy50.00usdchf1.29881.29581.30032006.04.13 10:111.29580.000.000.00-11 575.86
3236402006.04.13 01:40buy50.00usdchf1.29891.29591.30042006.04.13 10:091.29590.000.000.00-11 574.97
3236492006.04.13 01:45sell50.00eurusd1.21101.21401.20952006.04.13 03:571.20950.000.000.007 500.00
3236512006.04.13 01:45sell50.00eurusd1.21091.21391.20942006.04.13 15:001.20940.000.000.007 500.00
3236532006.04.13 01:45sell50.00eurusd1.21101.21401.20952006.04.13 03:571.20950.000.000.007 500.00
3236542006.04.13 01:45sell50.00eurusd1.21091.21391.20942006.04.13 15:001.20940.000.000.007 500.00
3236552006.04.13 01:45sell50.00eurusd1.21091.21391.20942006.04.13 15:001.20940.000.000.007 500.00
3236572006.04.13 01:46sell50.00eurusd1.21101.21401.20952006.04.13 03:571.20950.000.000.007 500.00
3236582006.04.13 01:46sell50.00eurusd1.21091.21391.20942006.04.13 15:001.20940.000.000.007 500.00
3236592006.04.13 01:46sell50.00eurusd1.21101.21401.20952006.04.13 03:571.20950.000.000.007 500.00
3236622006.04.13 01:46sell50.00eurusd1.21111.21411.20962006.04.13 03:571.20960.000.000.007 500.00
3236672006.04.13 01:47sell50.00eurusd1.21101.21401.20952006.04.13 03:571.20950.000.000.007 500.00
3236822006.04.13 01:51sell50.00gbpusd1.75061.75361.74912006.04.13 08:351.75360.000.000.00-15 000.00
3236842006.04.13 01:52sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236872006.04.13 01:52sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236882006.04.13 01:53sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236902006.04.13 01:53sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236912006.04.13 01:53sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236922006.04.13 01:54sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236932006.04.13 01:54sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236962006.04.13 01:54sell50.00gbpusd1.75081.75381.74932006.04.13 08:361.75380.000.000.00-15 000.00
3236972006.04.13 01:54sell50.00gbpusd1.75091.75391.74942006.04.13 08:361.75390.000.000.00-15 000.00
3237442006.04.13 02:04buy50.00usdjpy118.44118.14118.592006.04.13 13:57118.590.000.000.006 324.31
3237452006.04.13 02:04buy50.00usdjpy118.45118.15118.602006.04.13 13:59118.600.000.000.006 323.78
3237472006.04.13 02:04buy50.00usdjpy118.45118.15118.602006.04.13 13:59118.600.000.000.006 323.78
3237482006.04.13 02:04buy50.00usdjpy118.46118.16118.612006.04.13 13:59118.610.000.000.006 323.24
3237492006.04.13 02:04buy50.00usdjpy118.47118.17118.622006.04.13 14:00118.620.000.000.006 322.71
3244602006.04.13 07:14sell50.00eurusd1.21091.21391.20942006.04.13 15:001.20940.000.000.007 500.00
3244722006.04.13 07:16sell50.00eurusd1.21081.21381.20932006.04.13 15:001.20930.000.000.007 500.00
3244732006.04.13 07:16sell50.00eurusd1.21071.21371.20922006.04.13 15:001.20920.000.000.007 500.00
3244742006.04.13 07:17sell50.00eurusd1.21071.21371.20922006.04.13 15:001.20920.000.000.007 500.00
3244762006.04.13 07:17sell50.00eurusd1.21061.21361.20912006.04.13 15:001.20910.000.000.007 500.00
3244792006.04.13 07:18sell50.00eurusd1.21051.21351.20902006.04.13 15:001.20900.000.000.007 500.00
3246322006.04.13 08:35sell50.00gbpusd1.75331.75631.75182006.04.13 08:521.75180.000.000.007 500.00
3246432006.04.13 08:36sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.13 08:511.75210.000.000.007 500.00
3246482006.04.13 08:36sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.13 08:511.75220.000.000.007 500.00
3246532006.04.13 08:37sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.13 08:511.75210.000.000.007 500.00
3246542006.04.13 08:37sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.13 08:511.75210.000.000.007 500.00
3246562006.04.13 08:37sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.13 08:511.75210.000.000.007 500.00
3246572006.04.13 08:37sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.13 08:511.75220.000.000.007 500.00
3246582006.04.13 08:37sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.13 08:511.75210.000.000.007 500.00
3246622006.04.13 08:38sell50.00gbpusd1.75381.75681.75232006.04.13 08:501.75230.000.000.007 500.00
3246652006.04.13 08:38sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.13 08:511.75220.000.000.007 500.00
3247912006.04.13 08:55sell50.00gbpusd1.75201.75501.75052006.04.13 10:021.75500.000.000.00-15 000.00
3247922006.04.13 08:55sell50.00gbpusd1.75201.75501.75052006.04.13 10:021.75500.000.000.00-15 000.00
3247942006.04.13 08:56sell50.00gbpusd1.75191.75491.75042006.04.13 10:021.75490.000.000.00-15 000.00
3247982006.04.13 08:56sell50.00gbpusd1.75201.75501.75052006.04.13 10:021.75500.000.000.00-15 000.00
3248012006.04.13 08:57sell50.00gbpusd1.75191.75491.75042006.04.13 10:021.75490.000.000.00-15 000.00
3248022006.04.13 08:57sell50.00gbpusd1.75201.75501.75052006.04.13 10:021.75500.000.000.00-15 000.00
3248032006.04.13 08:57sell50.00gbpusd1.75191.75491.75042006.04.13 10:021.75490.000.000.00-15 000.00
3248042006.04.13 08:57sell50.00gbpusd1.75181.75481.75032006.04.13 10:011.75480.000.000.00-15 000.00
3248052006.04.13 08:57sell50.00gbpusd1.75191.75491.75042006.04.13 10:021.75490.000.000.00-15 000.00
3248062006.04.13 08:58sell50.00gbpusd1.75201.75501.75052006.04.13 10:021.75500.000.000.00-15 000.00
3250422006.04.13 10:01sell50.00gbpusd1.75451.75751.75302006.04.13 12:501.75300.000.000.007 500.00
3250492006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75461.75761.75312006.04.13 12:501.75310.000.000.007 500.00
3250502006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75451.75751.75302006.04.13 12:501.75300.000.000.007 500.00
3250552006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75461.75761.75312006.04.13 12:501.75310.000.000.007 500.00
3250562006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75461.75761.75312006.04.13 12:501.75310.000.000.007 500.00
3250572006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75471.75771.75322006.04.13 12:501.75320.000.000.007 500.00
3250622006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75501.75801.75352006.04.13 12:181.75350.000.000.007 500.00
3250642006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75491.75791.75342006.04.13 12:191.75340.000.000.007 500.00
3250692006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75481.75781.75332006.04.13 12:191.75330.000.000.007 500.00
3250752006.04.13 10:02sell50.00gbpusd1.75481.75781.75332006.04.13 12:191.75330.000.000.007 500.00
3250872006.04.13 10:03buy50.00usdchf1.29651.29351.29802006.04.13 13:431.29800.000.000.005 778.12
3251372006.04.13 10:09buy50.00usdchf1.29631.29331.29782006.04.13 13:431.29780.000.000.005 779.01
3251382006.04.13 10:09buy50.00usdchf1.29621.29321.29772006.04.13 13:431.29770.000.000.005 779.46
3251402006.04.13 10:09buy50.00usdchf1.29631.29331.29782006.04.13 13:431.29780.000.000.005 779.01
3251412006.04.13 10:09buy50.00usdchf1.29641.29341.29792006.04.13 13:431.29790.000.000.005 778.57
3251422006.04.13 10:09buy50.00usdchf1.29631.29331.29782006.04.13 13:431.29780.000.000.005 779.01
3251432006.04.13 10:10buy50.00usdchf1.29641.29341.29792006.04.13 13:431.29790.000.000.005 778.57
3251452006.04.13 10:10buy50.00usdchf1.29651.29351.29802006.04.13 13:431.29800.000.000.005 778.12
3251582006.04.13 10:11buy50.00usdchf1.29611.29311.29762006.04.13 13:031.29760.000.000.005 779.90
3251602006.04.13 10:11buy50.00usdchf1.29601.29301.29752006.04.13 12:141.29750.000.000.005 780.35
3258942006.04.13 12:36buy50.00usdchf1.29611.29311.29762006.04.13 13:031.29760.000.000.005 779.90
3259002006.04.13 12:37sell50.00gbpusd1.75481.75781.75332006.04.13 12:501.75330.000.000.007 500.00
3259012006.04.13 12:37sell50.00gbpusd1.75491.75791.75342006.04.13 12:501.75340.000.000.007 500.00
3259022006.04.13 12:37sell50.00gbpusd1.75481.75781.75332006.04.13 12:501.75330.000.000.007 500.00
3259032006.04.13 12:37sell50.00gbpusd1.75491.75791.75342006.04.13 12:501.75340.000.000.007 500.00
3259822006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75241.74941.75392006.04.13 16:051.74940.000.000.00-15 000.00
3259832006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75241.74941.75392006.04.13 16:051.74940.000.000.00-15 000.00
3259842006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75251.74951.75402006.04.13 16:051.74950.000.000.00-15 000.00
3259852006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75261.74961.75412006.04.13 16:051.74960.000.000.00-15 000.00
3259862006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75251.74951.75402006.04.13 16:051.74950.000.000.00-15 000.00
3259872006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75261.74961.75412006.04.13 16:051.74960.000.000.00-15 000.00
3259882006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75271.74971.75422006.04.13 16:051.74970.000.000.00-15 000.00
3259902006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75281.74981.75432006.04.13 15:571.74980.000.000.00-15 000.00
3259922006.04.13 12:51buy50.00gbpusd1.75291.74991.75442006.04.13 15:571.74990.000.000.00-15 000.00
3259952006.04.13 12:52buy50.00gbpusd1.75281.74981.75432006.04.13 15:571.74980.000.000.00-15 000.00
3262342006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:001.29930.000.000.005 772.34
3262352006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29791.29491.29942006.04.13 15:561.29940.000.000.005 771.89
3262392006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:001.29930.000.000.005 772.34
3262412006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29771.29471.29922006.04.13 15:001.29920.000.000.005 772.78
3262432006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:001.29930.000.000.005 772.34
3262442006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29771.29471.29922006.04.13 15:001.29920.000.000.005 772.78
3262452006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:001.29930.000.000.005 772.34
3262462006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29771.29471.29922006.04.13 15:001.29920.000.000.005 772.78
3262472006.04.13 13:46buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:001.29930.000.000.005 772.34
3262492006.04.13 13:47buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:001.29930.000.000.005 772.34
3263892006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3263912006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3263922006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.66118.96118.512006.04.13 17:36118.510.000.000.006 328.58
3263932006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3263942006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.66118.96118.512006.04.13 17:36118.510.000.000.006 328.58
3263952006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3264002006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.68118.98118.532006.04.13 17:07118.530.000.000.006 327.51
3264022006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3264052006.04.13 14:09sell50.00usdjpy118.68118.98118.532006.04.13 17:07118.530.000.000.006 327.51
3264132006.04.13 14:10sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3266882006.04.13 15:03sell50.00eurusd1.20931.21231.20782006.04.13 16:061.20780.000.000.007 500.00
3266962006.04.13 15:03sell50.00eurusd1.20921.21221.20772006.04.13 16:071.20770.000.000.007 500.00
3267082006.04.13 15:03sell50.00eurusd1.20931.21231.20782006.04.13 16:061.20780.000.000.007 500.00
3267092006.04.13 15:03sell50.00eurusd1.20921.21221.20772006.04.13 16:071.20770.000.000.007 500.00
3267172006.04.13 15:04sell50.00eurusd1.20931.21231.20782006.04.13 16:061.20780.000.000.007 500.00
3267202006.04.13 15:04sell50.00eurusd1.20921.21221.20772006.04.13 16:071.20770.000.000.007 500.00
3267242006.04.13 15:04sell50.00eurusd1.20931.21231.20782006.04.13 16:061.20780.000.000.007 500.00
3267252006.04.13 15:04sell50.00eurusd1.20921.21221.20772006.04.13 16:071.20770.000.000.007 500.00
3267282006.04.13 15:04sell50.00eurusd1.20931.21231.20782006.04.13 16:061.20780.000.000.007 500.00
3267372006.04.13 15:04sell50.00eurusd1.20941.21241.20792006.04.13 16:051.20790.000.000.007 500.00
3269192006.04.13 15:31buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:561.29930.000.000.005 772.34
3269212006.04.13 15:31buy50.00usdchf1.29761.29461.29912006.04.13 15:551.29910.000.000.005 773.23
3269242006.04.13 15:31buy50.00usdchf1.29771.29471.29922006.04.13 15:561.29920.000.000.005 772.78
3269252006.04.13 15:31buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:561.29930.000.000.005 772.34
3269342006.04.13 15:32buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.13 15:561.29930.000.000.005 772.34
3269362006.04.13 15:32buy50.00usdchf1.29771.29471.29922006.04.13 15:561.29920.000.000.005 772.78
3269372006.04.13 15:32buy50.00usdchf1.29761.29461.29912006.04.13 15:551.29910.000.000.005 773.23
3269392006.04.13 15:32buy50.00usdchf1.29751.29451.29902006.04.13 15:551.29900.000.000.005 773.67
3269422006.04.13 15:32buy50.00usdchf1.29741.29441.29892006.04.13 15:371.29890.000.000.005 774.12
3272862006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.29991.30291.29842006.04.13 17:071.29840.000.000.005 776.34
3272922006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.30001.30301.29852006.04.13 17:071.29850.000.000.005 775.90
3272932006.04.13 15:57buy50.00gbpusd1.75021.74721.75172006.04.13 17:051.75170.000.000.007 500.00
3272972006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.30021.30321.29872006.04.13 17:061.29870.000.000.005 775.01
3272992006.04.13 15:57buy50.00gbpusd1.75021.74721.75172006.04.13 17:051.75170.000.000.007 500.00
3273012006.04.13 15:57buy50.00gbpusd1.75011.74711.75162006.04.13 17:051.75160.000.000.007 500.00
3273072006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.30011.30311.29862006.04.13 17:071.29860.000.000.005 775.45
3273122006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.30001.30301.29852006.04.13 17:071.29850.000.000.005 775.90
3273152006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.29991.30291.29842006.04.13 17:071.29840.000.000.005 776.34
3273172006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.29981.30281.29832006.04.13 17:071.29830.000.000.005 776.79
3273182006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.29991.30291.29842006.04.13 17:071.29840.000.000.005 776.34
3273192006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.30001.30301.29852006.04.13 17:071.29850.000.000.005 775.90
3273202006.04.13 15:57sell50.00usdchf1.30011.30311.29862006.04.13 17:071.29860.000.000.005 775.45
3274072006.04.13 16:05buy50.00gbpusd1.75001.74701.75152006.04.13 16:421.75150.000.000.007 500.00
3274082006.04.13 16:05buy50.00gbpusd1.74991.74691.75142006.04.13 16:421.75140.000.000.007 500.00
3274092006.04.13 16:05buy50.00gbpusd1.74981.74681.75132006.04.13 16:421.75130.000.000.007 500.00
3274102006.04.13 16:05buy50.00gbpusd1.74971.74671.75122006.04.13 16:421.75120.000.000.007 500.00
3274112006.04.13 16:05buy50.00gbpusd1.74961.74661.75112006.04.13 16:421.75110.000.000.007 500.00
3274122006.04.13 16:05buy50.00gbpusd1.74951.74651.75102006.04.13 16:421.75100.000.000.007 500.00
3274232006.04.13 16:06buy50.00gbpusd1.74961.74661.75112006.04.13 16:421.75110.000.000.007 500.00
3274772006.04.13 16:10sell50.00eurusd1.20801.21101.20652006.04.13 20:271.21100.000.000.00-15 000.00
3274782006.04.13 16:10sell50.00eurusd1.20811.21111.20662006.04.13 20:271.21110.000.000.00-15 000.00
3274822006.04.13 16:10sell50.00eurusd1.20811.21111.20662006.04.13 20:271.21110.000.000.00-15 000.00
3274842006.04.13 16:10sell50.00eurusd1.20801.21101.20652006.04.13 20:271.21100.000.000.00-15 000.00
3274862006.04.13 16:10sell50.00eurusd1.20811.21111.20662006.04.13 20:271.21110.000.000.00-15 000.00
3274892006.04.13 16:11sell50.00eurusd1.20801.21101.20652006.04.13 20:271.21100.000.000.00-15 000.00
3274912006.04.13 16:11sell50.00eurusd1.20791.21091.20642006.04.13 20:271.21090.000.000.00-15 000.00
3274922006.04.13 16:11sell50.00eurusd1.20781.21081.20632006.04.13 20:251.21080.000.000.00-15 000.00
3274932006.04.13 16:11sell50.00eurusd1.20771.21071.20622006.04.13 18:591.21070.000.000.00-15 000.00
3274982006.04.13 16:11sell50.00eurusd1.20761.21061.20612006.04.13 17:071.21060.000.000.00-15 000.00
3280162006.04.13 17:05sell50.00gbpusd1.75221.75521.75072006.04.13 17:261.75070.000.000.007 500.00
3280272006.04.13 17:05sell50.00gbpusd1.75221.75521.75072006.04.13 17:261.75070.000.000.007 500.00
3280312006.04.13 17:05sell50.00gbpusd1.75221.75521.75072006.04.13 17:261.75070.000.000.007 500.00
3280352006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75211.75511.75062006.04.13 17:261.75060.000.000.007 500.00
3280372006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75201.75501.75052006.04.13 17:401.75050.000.000.007 500.00
3280382006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75211.75511.75062006.04.13 17:261.75060.000.000.007 500.00
3280402006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75221.75521.75072006.04.13 17:261.75070.000.000.007 500.00
3280432006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75231.75531.75082006.04.13 17:261.75080.000.000.007 500.00
3280462006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75241.75541.75092006.04.13 17:251.75090.000.000.007 500.00
3280482006.04.13 17:06sell50.00gbpusd1.75231.75531.75082006.04.13 17:261.75080.000.000.007 500.00
3280802006.04.13 17:07sell50.00eurusd1.21031.21331.20882006.04.13 17:121.20880.000.000.007 500.00
3281052006.04.13 17:09sell50.00usdchf1.29861.30161.29712006.04.13 20:291.29710.000.000.005 782.13
3281072006.04.13 17:09sell50.00usdchf1.29851.30151.29702006.04.13 20:451.29700.000.000.005 782.58
3281112006.04.13 17:09sell50.00usdchf1.29871.30171.29722006.04.13 20:291.29720.000.000.005 781.68
3281132006.04.13 17:10sell50.00usdchf1.29881.30181.29732006.04.13 20:271.29730.000.000.005 781.24
3281152006.04.13 17:10sell50.00usdchf1.29901.30201.29752006.04.13 20:271.29750.000.000.005 780.35
3281162006.04.13 17:10sell50.00usdchf1.29891.30191.29742006.04.13 20:271.29740.000.000.005 780.79
3281172006.04.13 17:10sell50.00usdchf1.29881.30181.29732006.04.13 20:271.29730.000.000.005 781.24
3281192006.04.13 17:10sell50.00usdchf1.29871.30171.29722006.04.13 20:291.29720.000.000.005 781.68
3281202006.04.13 17:10sell50.00usdchf1.29881.30181.29732006.04.13 20:271.29730.000.000.005 781.24
3281212006.04.13 17:10sell50.00usdchf1.29871.30171.29722006.04.13 20:291.29720.000.000.005 781.68
3282712006.04.13 17:26sell50.00usdjpy118.66118.96118.512006.04.13 17:36118.510.000.000.006 328.58
3282792006.04.13 17:26sell50.00usdjpy118.67118.97118.522006.04.13 17:36118.520.000.000.006 328.05
3283562006.04.13 17:38sell50.00usdjpy118.54118.84118.392006.04.17 01:23118.390.000.00-589.756 334.99
3283592006.04.13 17:38sell50.00usdjpy118.53118.83118.382006.04.17 01:24118.380.000.00-589.756 335.53
3283682006.04.13 17:38sell50.00usdjpy118.52118.82118.372006.04.17 01:25118.370.000.00-589.756 336.06
3283752006.04.13 17:38sell50.00usdjpy118.51118.81118.362006.04.17 03:04118.360.000.00-589.756 337.13
3283762006.04.13 17:38sell50.00usdjpy118.52118.82118.372006.04.17 01:25118.370.000.00-589.756 336.06
3283912006.04.13 17:39sell50.00usdjpy118.51118.81118.362006.04.17 03:04118.360.000.00-589.756 337.13
3283952006.04.13 17:39sell50.00usdjpy118.50118.80118.352006.04.17 03:04118.350.000.00-589.756 337.14
3283972006.04.13 17:39sell50.00usdjpy118.51118.81118.362006.04.17 03:04118.360.000.00-589.756 337.13
3284002006.04.13 17:39sell50.00usdjpy118.52118.82118.372006.04.17 01:25118.370.000.00-589.756 336.06
3284012006.04.13 17:39sell50.00usdjpy118.52118.82118.372006.04.17 01:25118.370.000.00-589.756 336.06
3284162006.04.13 17:41sell50.00gbpusd1.75071.75371.74922006.04.13 21:251.75370.000.000.00-15 000.00
3284172006.04.13 17:41sell50.00gbpusd1.75071.75371.74922006.04.13 21:251.75370.000.000.00-15 000.00
3284192006.04.13 17:41sell50.00gbpusd1.75061.75361.74912006.04.13 21:251.75360.000.000.00-15 000.00
3284202006.04.13 17:41sell50.00gbpusd1.75061.75361.74912006.04.13 21:251.75360.000.000.00-15 000.00
3284252006.04.13 17:41sell50.00gbpusd1.75071.75371.74922006.04.13 21:251.75370.000.000.00-15 000.00
3284272006.04.13 17:42sell50.00gbpusd1.75061.75361.74912006.04.13 21:251.75360.000.000.00-15 000.00
3284322006.04.13 17:42sell50.00gbpusd1.75071.75371.74922006.04.13 21:251.75370.000.000.00-15 000.00
3284332006.04.13 17:42sell50.00gbpusd1.75061.75361.74912006.04.13 21:251.75360.000.000.00-15 000.00
3284352006.04.13 17:42sell50.00gbpusd1.75071.75371.74922006.04.13 21:251.75370.000.000.00-15 000.00
3284362006.04.13 17:42sell50.00gbpusd1.75061.75361.74912006.04.13 21:251.75360.000.000.00-15 000.00
3293302006.04.13 20:29sell50.00eurusd1.21141.21441.20992006.04.17 03:051.21440.000.00150.00-15 000.00
3293312006.04.13 20:29sell50.00eurusd1.21131.21431.20982006.04.17 03:051.21430.000.00150.00-15 000.00
3293352006.04.13 20:30sell50.00eurusd1.21141.21441.20992006.04.17 03:051.21440.000.00150.00-15 000.00
3293382006.04.13 20:30sell50.00eurusd1.21131.21431.20982006.04.17 03:051.21430.000.00150.00-15 000.00
3293392006.04.13 20:30sell50.00eurusd1.21141.21441.20992006.04.17 03:051.21440.000.00150.00-15 000.00
3293422006.04.13 20:30sell50.00eurusd1.21131.21431.20982006.04.17 03:051.21430.000.00150.00-15 000.00
3293452006.04.13 20:30sell50.00eurusd1.21141.21441.20992006.04.17 03:051.21440.000.00150.00-15 000.00
3293482006.04.13 20:31sell50.00eurusd1.21131.21431.20982006.04.17 03:051.21430.000.00150.00-15 000.00
3293492006.04.13 20:31sell50.00eurusd1.21141.21441.20992006.04.17 03:051.21440.000.00150.00-15 000.00
3293502006.04.13 20:31sell50.00eurusd1.21131.21431.20982006.04.17 03:051.21430.000.00150.00-15 000.00
3294002006.04.13 20:48buy50.00usdchf1.29651.29351.29802006.04.13 23:561.29800.000.000.005 778.12
3294032006.04.13 20:48buy50.00usdchf1.29661.29361.29812006.04.14 00:441.29810.000.00105.885 777.68
3294052006.04.13 20:48buy50.00usdchf1.29661.29361.29812006.04.14 00:441.29810.000.00105.885 777.68
3294072006.04.13 20:48buy50.00usdchf1.29671.29371.29822006.04.14 03:171.29820.000.00105.885 777.23
3294082006.04.13 20:48buy50.00usdchf1.29681.29381.29832006.04.14 03:231.29810.000.00105.885 007.32
3294092006.04.13 20:48buy50.00usdchf1.29671.29371.29822006.04.14 03:171.29820.000.00105.885 777.23
3294102006.04.13 20:48buy50.00usdchf1.29671.29371.29822006.04.14 03:171.29820.000.00105.885 777.23
3294112006.04.13 20:49buy50.00usdchf1.29681.29381.29832006.04.14 03:231.29810.000.00105.885 007.32
3294122006.04.13 20:49buy50.00usdchf1.29671.29371.29822006.04.14 03:171.29820.000.00105.885 777.23
3294142006.04.13 20:49buy50.00usdchf1.29661.29361.29812006.04.14 00:441.29810.000.00105.885 777.68
3295302006.04.13 21:26sell50.00gbpusd1.75391.75691.75242006.04.13 22:131.75240.000.000.007 500.00
3295332006.04.13 21:26sell50.00gbpusd1.75381.75681.75232006.04.13 22:591.75230.000.000.007 500.00
3295352006.04.13 21:26sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.13 22:591.75220.000.000.007 500.00
3295382006.04.13 21:26sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.13 22:591.75220.000.000.007 500.00
3295402006.04.13 21:26sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.14 02:161.75210.000.00-262.507 500.00
3295412006.04.13 21:26sell50.00gbpusd1.75351.75651.75202006.04.14 02:161.75200.000.00-262.507 500.00
3295422006.04.13 21:26sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.14 02:161.75210.000.00-262.507 500.00
3295442006.04.13 21:27sell50.00gbpusd1.75351.75651.75202006.04.14 02:161.75200.000.00-262.507 500.00
3295452006.04.13 21:27sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.13 22:591.75220.000.000.007 500.00
3295462006.04.13 21:27sell50.00gbpusd1.75361.75661.75212006.04.14 02:161.75210.000.00-262.507 500.00
3302972006.04.14 02:23buy50.00gbpusd1.75141.74841.75292006.04.14 09:101.75290.000.000.007 500.00
3303012006.04.14 02:23buy50.00gbpusd1.75151.74851.75302006.04.14 09:101.75300.000.000.007 500.00
3303032006.04.14 02:24buy50.00gbpusd1.75161.74861.75312006.04.14 09:101.75310.000.000.007 500.00
3303092006.04.14 02:26buy50.00gbpusd1.75171.74871.75322006.04.17 00:421.75320.000.00112.507 500.00
3303102006.04.14 02:27buy50.00gbpusd1.75181.74881.75332006.04.17 00:421.75330.000.00112.507 500.00
3303122006.04.14 02:28buy50.00gbpusd1.75151.74851.75302006.04.14 09:101.75300.000.000.007 500.00
3303132006.04.14 02:28buy50.00gbpusd1.75141.74841.75292006.04.14 09:101.75290.000.000.007 500.00
3303142006.04.14 02:28buy50.00gbpusd1.75151.74851.75302006.04.14 09:101.75300.000.000.007 500.00
3303182006.04.14 02:30buy50.00gbpusd1.75151.74851.75302006.04.14 09:101.75300.000.000.007 500.00
3303212006.04.14 02:30buy50.00gbpusd1.75161.74861.75312006.04.14 09:101.75310.000.000.007 500.00
3305252006.04.14 04:35buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.17 03:061.29480.000.00105.88-11 584.80
3305262006.04.14 04:36buy50.00usdchf1.29791.29491.29942006.04.17 03:061.29490.000.00105.88-11 583.91
3305272006.04.14 04:37buy50.00usdchf1.29791.29491.29942006.04.17 03:061.29490.000.00105.88-11 583.91
3305282006.04.14 04:37buy50.00usdchf1.29781.29481.29932006.04.17 03:061.29480.000.00105.88-11 584.80
3305292006.04.14 04:37buy50.00usdchf1.29791.29491.29942006.04.17 03:061.29490.000.00105.88-11 583.91
3305302006.04.14 04:37buy50.00usdchf1.29801.29501.29952006.04.17 03:061.29500.000.00105.88-11 583.01
3305332006.04.14 04:39buy50.00usdchf1.29811.29511.29962006.04.17 03:051.29510.000.00105.88-11 582.12
3305342006.04.14 04:39buy50.00usdchf1.29801.29501.29952006.04.17 03:061.29500.000.00105.88-11 583.01
3305362006.04.14 04:40buy50.00usdchf1.29811.29511.29962006.04.17 03:051.29510.000.00105.88-11 582.12
3305372006.04.14 04:40buy50.00usdchf1.29801.29501.29952006.04.17 03:061.29500.000.00105.88-11 583.01
3310622006.04.14 10:17buy50.00gbpusd1.75171.74871.75322006.04.17 00:421.75320.000.00112.507 500.00
3310702006.04.14 10:17buy50.00gbpusd1.75171.74871.75322006.04.17 00:421.75320.000.00112.507 500.00
3310742006.04.14 10:17buy50.00gbpusd1.75161.74861.75312006.04.17 00:381.75310.000.00112.507 500.00
3310772006.04.14 10:17buy50.00gbpusd1.75171.74871.75322006.04.17 00:421.75320.000.00112.507 500.00
3310812006.04.14 10:17buy50.00gbpusd1.75161.74861.75312006.04.17 00:381.75310.000.00112.507 500.00
3310822006.04.14 10:17buy50.00gbpusd1.75171.74871.75322006.04.17 00:421.75320.000.00112.507 500.00
3310842006.04.14 10:17buy50.00gbpusd1.75181.74881.75332006.04.17 00:421.75330.000.00112.507 500.00
3310852006.04.14 10:18buy50.00gbpusd1.75191.74891.75342006.04.17 00:421.75340.000.00112.507 500.00
3325542006.04.17 01:08sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.17 03:131.75670.000.000.00-15 000.00
3325652006.04.17 01:12sell50.00gbpusd1.75381.75681.75232006.04.17 03:131.75680.000.000.00-15 000.00
3325662006.04.17 01:12sell50.00gbpusd1.75391.75691.75242006.04.17 03:131.75690.000.000.00-15 000.00
3325712006.04.17 01:12sell50.00gbpusd1.75381.75681.75232006.04.17 03:131.75680.000.000.00-15 000.00
3325722006.04.17 01:12sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.17 03:131.75670.000.000.00-15 000.00
3325732006.04.17 01:12sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.17 03:131.75670.000.000.00-15 000.00
3325752006.04.17 01:13sell50.00gbpusd1.75381.75681.75232006.04.17 03:131.75680.000.000.00-15 000.00
3325762006.04.17 01:13sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.17 03:131.75670.000.000.00-15 000.00
3325782006.04.17 01:13sell50.00gbpusd1.75381.75681.75232006.04.17 03:131.75680.000.000.00-15 000.00
3325802006.04.17 01:13sell50.00gbpusd1.75371.75671.75222006.04.17 03:131.75670.000.000.00-15 000.00
3329992006.04.17 03:04buy50.00usdjpy118.30118.00118.452006.04.17 04:34118.000.000.000.00-12 711.86
3330002006.04.17 03:04buy50.00usdjpy118.29117.99118.442006.04.17 04:35117.990.000.000.00-12 712.94
3330012006.04.17 03:04buy50.00usdjpy118.30118.00118.452006.04.17 04:34118.000.000.000.00-12 711.86
3330022006.04.17 03:04buy50.00usdjpy118.29117.99118.442006.04.17 04:35117.990.000.000.00-12 712.94
3330052006.04.17 03:04buy50.00usdjpy118.29117.99118.442006.04.17 04:35117.990.000.000.00-12 712.94
3330062006.04.17 03:04buy50.00usdjpy118.30118.00118.452006.04.17 04:34118.000.000.000.00-12 711.86
3330092006.04.17 03:05buy50.00usdjpy118.31118.01118.462006.04.17 04:34118.010.000.000.00-12 710.79
3330112006.04.17 03:05buy50.00usdjpy118.30118.00118.452006.04.17 04:34118.000.000.000.00-12 711.86
3330132006.04.17 03:05buy50.00usdjpy118.31118.01118.462006.04.17 04:34118.010.000.000.00-12 710.79
3330142006.04.17 03:05buy50.00usdjpy118.30118.00118.452006.04.17 04:34118.000.000.000.00-12 711.86
3330622006.04.17 03:06sell50.00eurusd1.21471.21771.21322006.04.17 04:051.21770.000.000.00-15 000.00
3330662006.04.17 03:06sell50.00eurusd1.21481.21781.21332006.04.17 04:051.21780.000.000.00-15 000.00
3330732006.04.17 03:06sell50.00eurusd1.21471.21771.21322006.04.17 04:051.21770.000.000.00-15 000.00
3330772006.04.17 03:06sell50.00eurusd1.21481.21781.21332006.04.17 04:051.21780.000.000.00-15 000.00
3330832006.04.17 03:06sell50.00eurusd1.21491.21791.21342006.04.17 04:051.21790.000.000.00-15 000.00
3330952006.04.17 03:07sell50.00eurusd1.21491.21791.21342006.04.17 04:051.21790.000.000.00-15 000.00
3330972006.04.17 03:07sell50.00eurusd1.21491.21791.21342006.04.17 04:051.21790.000.000.00-15 000.00
3331012006.04.17 03:07sell50.00eurusd1.21481.21781.21332006.04.17 04:051.21780.000.000.00-15 000.00
3331042006.04.17 03:07sell50.00eurusd1.21481.21781.21332006.04.17 04:051.21780.000.000.00-15 000.00
3331062006.04.17 03:07sell50.00eurusd1.21481.21781.21332006.04.17 04:051.21780.000.000.00-15 000.00
3331152006.04.17 03:09buy50.00usdchf1.29421.29121.29572006.04.17 03:291.29120.000.000.00-11 617.10
3331162006.04.17 03:09buy50.00usdchf1.29431.29131.29582006.04.17 03:291.29130.000.000.00-11 616.20
3331182006.04.17 03:09buy50.00usdchf1.29421.29121.29572006.04.17 03:291.29120.000.000.00-11 617.10
3331192006.04.17 03:09buy50.00usdchf1.29431.29131.29582006.04.17 03:291.29130.000.000.00-11 616.20
3331212006.04.17 03:09buy50.00usdchf1.29441.29141.29592006.04.17 03:291.29140.000.000.00-11 615.30
3331222006.04.17 03:09buy50.00usdchf1.29431.29131.29582006.04.17 03:291.29130.000.000.00-11 616.20
3331252006.04.17 03:10buy50.00usdchf1.29441.29141.29592006.04.17 03:291.29140.000.000.00-11 615.30
3331262006.04.17 03:10buy50.00usdchf1.29431.29131.29582006.04.17 03:291.29130.000.000.00-11 616.20
3331272006.04.17 03:10buy50.00usdchf1.29441.29141.29592006.04.17 03:291.29140.000.000.00-11 615.30
3331282006.04.17 03:10buy50.00usdchf1.29451.29151.29602006.04.17 03:291.29150.000.000.00-11 614.40
3331722006.04.17 03:13sell50.00gbpusd1.75641.75941.75492006.04.17 04:051.75940.000.000.00-15 000.00
3331752006.04.17 03:13sell50.00gbpusd1.75641.75941.75492006.04.17 04:051.75940.000.000.00-15 000.00
3331812006.04.17 03:13sell50.00gbpusd1.75681.75981.75532006.04.17 04:061.75980.000.000.00-15 000.00
3331912006.04.17 03:13sell50.00gbpusd1.75681.75981.75532006.04.17 04:061.75980.000.000.00-15 000.00
3331952006.04.17 03:13sell50.00gbpusd1.75691.75991.75542006.04.17 04:061.75990.000.000.00-15 000.00
3332012006.04.17 03:13sell50.00gbpusd1.75681.75981.75532006.04.17 04:061.75980.000.000.00-15 000.00
3332062006.04.17 03:13sell50.00gbpusd1.75691.75991.75542006.04.17 04:061.75990.000.000.00-15 000.00
3332082006.04.17 03:13sell50.00gbpusd1.75681.75981.75532006.04.17 04:061.75980.000.000.00-15 000.00
3332172006.04.17 03:14sell50.00gbpusd1.75701.76001.75552006.04.17 04:071.76000.000.000.00-15 000.00
3332182006.04.17 03:14sell50.00gbpusd1.75691.75991.75542006.04.17 04:061.75990.000.000.00-15 000.00
3334402006.04.17 03:29buy50.00usdchf1.29181.28881.29332006.04.17 13:061.28880.000.000.00-11 638.73
3334412006.04.17 03:29buy50.00usdchf1.29171.28871.29322006.04.17 13:151.28870.000.000.00-11 639.64
3334442006.04.17 03:29buy50.00usdchf1.29161.28861.29312006.04.17 13:361.28860.000.000.00-11 640.54
3334452006.04.17 03:29buy50.00usdchf1.29171.28871.29322006.04.17 13:151.28870.000.000.00-11 639.64
3334462006.04.17 03:29buy50.00usdchf1.29161.28861.29312006.04.17 13:361.28860.000.000.00-11 640.54
3334502006.04.17 03:29buy50.00usdchf1.29161.28861.29312006.04.17 13:361.28860.000.000.00-11 640.54
3334532006.04.17 03:29buy50.00usdchf1.29151.28851.29302006.04.17 13:371.28850.000.000.00-11 641.44
3334542006.04.17 03:29buy50.00usdchf1.29161.28861.29312006.04.17 13:361.28860.000.000.00-11 640.54
3334552006.04.17 03:29buy50.00usdchf1.29151.28851.29302006.04.17 13:371.28850.000.000.00-11 641.44
3334562006.04.17 03:29buy50.00usdchf1.29161.28861.29312006.04.17 13:361.28860.000.000.00-11 640.54
3336512006.04.17 04:05sell50.00gbpusd1.75921.76221.75772006.04.17 06:371.75770.000.000.007 500.00
3336542006.04.17 04:05sell50.00gbpusd1.75931.76231.75782006.04.17 06:371.75780.000.000.007 500.00
3336642006.04.17 04:05sell50.00eurusd1.21741.22041.21592006.04.17 14:401.22040.000.000.00-15 000.00
3336752006.04.17 04:05sell50.00eurusd1.21761.22061.21612006.04.17 14:411.22060.000.000.00-15 000.00
3336842006.04.17 04:05sell50.00eurusd1.21761.22061.21612006.04.17 14:411.22060.000.000.00-15 000.00
3336872006.04.17 04:05sell50.00eurusd1.21751.22051.21602006.04.17 14:401.22050.000.000.00-15 000.00
3336892006.04.17 04:05sell50.00eurusd1.21761.22061.21612006.04.17 14:411.22060.000.000.00-15 000.00
3336902006.04.17 04:05sell50.00eurusd1.21751.22051.21602006.04.17 14:401.22050.000.000.00-15 000.00
3336912006.04.17 04:05sell50.00eurusd1.21751.22051.21602006.04.17 14:401.22050.000.000.00-15 000.00
3336922006.04.17 04:05sell50.00eurusd1.21741.22041.21592006.04.17 14:401.22040.000.000.00-15 000.00
3336992006.04.17 04:06sell50.00eurusd1.21731.22031.21582006.04.17 14:401.22030.000.000.00-15 000.00
3337032006.04.17 04:06sell50.00eurusd1.21741.22041.21592006.04.17 14:401.22040.000.000.00-15 000.00
3337232006.04.17 04:06sell50.00gbpusd1.75951.76251.75802006.04.17 06:371.75800.000.000.007 500.00
3337242006.04.17 04:06sell50.00gbpusd1.75941.76241.75792006.04.17 06:371.75790.000.000.007 500.00
3337262006.04.17 04:06sell50.00gbpusd1.75951.76251.75802006.04.17 06:371.75800.000.000.007 500.00
3337282006.04.17 04:06sell50.00gbpusd1.75961.76261.75812006.04.17 05:421.75940.000.000.001 000.00
3337292006.04.17 04:06sell50.00gbpusd1.75951.76251.75802006.04.17 05:421.75940.000.000.00500.00
3337342006.04.17 04:06sell50.00gbpusd1.75941.76241.75792006.04.17 05:421.75930.000.000.00500.00
3337392006.04.17 04:06sell50.00gbpusd1.75951.76251.75802006.04.17 05:421.75930.000.000.001 000.00
3337552006.04.17 04:07sell50.00gbpusd1.75971.76271.75822006.04.17 05:421.75930.000.000.002 000.00
3339972006.04.17 04:34buy50.00usdjpy118.03117.73118.182006.04.17 04:57118.180.000.000.006 346.25
3339982006.04.17 04:34buy50.00usdjpy118.03117.73118.182006.04.17 04:57118.180.000.000.006 346.25
3340002006.04.17 04:34buy50.00usdjpy118.02117.72118.172006.04.17 04:57118.170.000.000.006 346.79
3340022006.04.17 04:35buy50.00usdjpy118.01117.71118.162006.04.17 04:57118.160.000.000.006 347.33
3340032006.04.17 04:35buy50.00usdjpy118.02117.72118.172006.04.17 04:57118.170.000.000.006 346.79
3340052006.04.17 04:35buy50.00usdjpy118.03117.73118.182006.04.17 04:57118.180.000.000.006 346.25
3340072006.04.17 04:35buy50.00usdjpy118.04117.74118.192006.04.17 04:57118.190.000.000.006 345.71
3340082006.04.17 04:35buy50.00usdjpy118.05117.75118.202006.04.17 05:27118.200.000.000.006 345.18
3340092006.04.17 04:35buy50.00usdjpy118.04117.74118.192006.04.17 04:57118.190.000.000.006 345.71
3340102006.04.17 04:35buy50.00usdjpy118.05117.75118.202006.04.17 05:27118.200.000.000.006 345.18
3343392006.04.17 05:42sell50.00usdjpy118.25118.55118.102006.04.17 14:38118.100.000.000.006 350.55
3343402006.04.17 05:42sell50.00usdjpy118.24118.54118.092006.04.17 14:40118.090.000.000.006 351.09
3343432006.04.17 05:43sell50.00usdjpy118.23118.53118.082006.04.17 14:40118.080.000.000.006 351.63
3343502006.04.17 05:43sell50.00usdjpy118.24118.54118.092006.04.17 14:40118.090.000.000.006 351.09
3343582006.04.17 05:43sell50.00usdjpy118.25118.55118.102006.04.17 14:38118.100.000.000.006 350.55
3343592006.04.17 05:43sell50.00usdjpy118.24118.54118.092006.04.17 14:40118.090.000.000.006 351.09
3343602006.04.17 05:43sell50.00usdjpy118.25118.55118.102006.04.17 14:38118.100.000.000.006 350.55
3343652006.04.17 05:44sell50.00usdjpy118.24118.54118.092006.04.17 14:40118.090.000.000.006 351.09
3343662006.04.17 05:44sell50.00usdjpy118.25118.55118.102006.04.17 14:38118.100.000.000.006 350.55
3343672006.04.17 05:44sell50.00usdjpy118.24118.54118.092006.04.17 14:40118.090.000.000.006 351.09
3343732006.04.17 05:45sell50.00gbpusd1.75961.76261.75812006.04.17 06:371.75810.000.000.007 500.00
3343742006.04.17 05:45sell50.00gbpusd1.75951.76251.75802006.04.17 06:371.75800.000.000.007 500.00
3343752006.04.17 05:45sell50.00gbpusd1.75951.76251.75802006.04.17 06:371.75800.000.000.007 500.00
3343762006.04.17 05:45sell50.00gbpusd1.75941.76241.75792006.04.17 06:371.75790.000.000.007 500.00
3343772006.04.17 05:46sell50.00gbpusd1.75931.76231.75782006.04.17 06:371.75780.000.000.007 500.00
3346162006.04.17 06:48sell50.00gbpusd1.75811.76111.75662006.04.17 14:381.76110.000.000.00-15 000.00
3346172006.04.17 06:48sell50.00gbpusd1.75801.76101.75652006.04.17 14:361.76100.000.000.00-15 000.00
3346212006.04.17 06:49sell50.00gbpusd1.75791.76091.75642006.04.17 14:361.76090.000.000.00-15 000.00
3346222006.04.17 06:49sell50.00gbpusd1.75781.76081.75632006.04.17 14:361.76080.000.000.00-15 000.00
3346232006.04.17 06:49sell50.00gbpusd1.75791.76091.75642006.04.17 14:361.76090.000.000.00-15 000.00
3346252006.04.17 06:49sell50.00gbpusd1.75801.76101.75652006.04.17 14:361.76100.000.000.00-15 000.00
3346272006.04.17 06:49sell50.00gbpusd1.75811.76111.75662006.04.17 14:381.76110.000.000.00-15 000.00
3346282006.04.17 06:49sell50.00gbpusd1.75801.76101.75652006.04.17 14:361.76100.000.000.00-15 000.00
3346292006.04.17 06:49sell50.00gbpusd1.75791.76091.75642006.04.17 14:361.76090.000.000.00-15 000.00
3346372006.04.17 06:51sell50.00gbpusd1.75801.76101.75652006.04.17 14:361.76100.000.000.00-15 000.00
3361602006.04.17 13:06buy50.00usdchf1.28911.28611.29062006.04.17 14:421.28610.000.000.00-11 664.08
3362462006.04.17 13:15buy50.00usdchf1.28901.28601.29052006.04.17 14:421.28600.000.000.00-11 664.07
3362472006.04.17 13:15buy50.00usdchf1.28911.28611.29062006.04.17 14:421.28610.000.000.00-11 664.08
3363152006.04.17 13:36buy50.00usdchf1.28891.28591.29042006.04.17 14:421.28590.000.000.00-11 664.98
3363172006.04.17 13:37buy50.00usdchf1.28881.28581.29032006.04.17 14:421.28580.000.000.00-11 665.89
3363212006.04.17 13:37buy50.00usdchf1.28891.28591.29042006.04.17 14:421.28590.000.000.00-11 664.98
3363232006.04.17 13:37buy50.00usdchf1.28881.28581.29032006.04.17 14:421.28580.000.000.00-11 665.89
3363352006.04.17 13:40buy50.00usdchf1.28891.28591.29042006.04.17 14:421.28590.000.000.00-11 664.98
3363372006.04.17 13:40buy50.00usdchf1.28881.28581.29032006.04.17 14:421.28580.000.000.00-11 665.89
3363432006.04.17 13:41buy50.00usdchf1.28891.28591.29042006.04.17 14:421.28590.000.000.00-11 664.98
3365792006.04.17 14:36sell50.00gbpusd1.76061.76361.75912006.04.17 14:401.76360.000.000.00-15 000.00
3365822006.04.17 14:36sell50.00gbpusd1.76051.76351.75902006.04.17 14:391.76350.000.000.00-15 000.00
3365852006.04.17 14:36sell50.00gbpusd1.76071.76371.75922006.04.17 14:401.76370.000.000.00-15 000.00
3365912006.04.17 14:36sell50.00gbpusd1.76061.76361.75912006.04.17 14:401.76360.000.000.00-15 000.00
3365942006.04.17 14:37sell50.00gbpusd1.76051.76351.75902006.04.17 14:391.76350.000.000.00-15 000.00
3365982006.04.17 14:37sell50.00gbpusd1.76061.76361.75912006.04.17 14:401.76360.000.000.00-15 000.00
3366002006.04.17 14:37sell50.00gbpusd1.76051.76351.75902006.04.17 14:391.76350.000.000.00-15 000.00
3366012006.04.17 14:37sell50.00gbpusd1.76061.76361.75912006.04.17 14:401.76360.000.000.00-15 000.00
3366402006.04.17 14:38sell50.00gbpusd1.76081.76381.75932006.04.17 14:401.76380.000.000.00-15 000.00
3366492006.04.17 14:39sell50.00gbpusd1.76101.76401.75952006.04.17 14:401.76400.000.000.00-15 000.00
3367612006.04.17 14:39sell50.00gbpusd1.76321.76621.76172006.04.17 14:421.76620.000.000.00-15 000.00
3367712006.04.17 14:39sell50.00gbpusd1.76311.76611.76162006.04.17 14:421.76610.000.000.00-15 000.00
3367722006.04.17 14:39sell50.00gbpusd1.76321.76621.76172006.04.17 14:421.76620.000.000.00-15 000.00
3367972006.04.17 14:40sell50.00gbpusd1.76321.76621.76172006.04.17 14:421.76620.000.000.00-15 000.00
3368062006.04.17 14:40sell50.00gbpusd1.76321.76621.76172006.04.17 14:421.76620.000.000.00-15 000.00
3368082006.04.17 14:40sell50.00gbpusd1.76311.76611.76162006.04.17 14:421.76610.000.000.00-15 000.00
3368092006.04.17 14:40sell50.00gbpusd1.76301.76601.76152006.04.17 14:421.76600.000.000.00-15 000.00
3368162006.04.17 14:40sell50.00eurusd1.22011.22311.21862006.04.17 14:511.22310.000.000.00-15 000.00
3368242006.04.17 14:40sell50.00gbpusd1.76341.76641.76192006.04.17 14:521.76640.000.000.00-15 000.00
3368312006.04.17 14:40sell50.00gbpusd1.76361.76661.76212006.04.17 14:521.76660.000.000.00-15 000.00
3368342006.04.17 14:40sell50.00eurusd1.22011.22311.21862006.04.17 14:511.22310.000.000.00-15 000.00
3368392006.04.17 14:40sell50.00gbpusd1.76381.76681.76232006.04.17 14:521.76680.000.000.00-15 000.00
3368452006.04.17 14:40sell50.00eurusd1.22021.22321.21872006.04.17 14:511.22320.000.000.00-15 000.00
3368602006.04.17 14:40sell50.00eurusd1.22021.22321.21872006.04.17 14:511.22320.000.000.00-15 000.00
3368632006.04.17 14:40sell50.00eurusd1.22031.22331.21882006.04.17 14:511.22330.000.000.00-15 000.00
3368682006.04.17 14:41sell50.00eurusd1.22021.22321.21872006.04.17 14:511.22320.000.000.00-15 000.00
3368732006.04.17 14:41sell50.00eurusd1.22041.22341.21892006.04.17 14:521.22340.000.000.00-15 000.00
3368922006.04.17 14:41sell50.00eurusd1.22041.22341.21892006.04.17 14:521.22340.000.000.00-15 000.00
3368982006.04.17 14:41sell50.00eurusd1.22051.22351.21902006.04.17 14:521.22350.000.000.00-15 000.00
3369132006.04.17 14:41sell50.00eurusd1.22071.22371.21922006.04.17 14:521.22370.000.000.00-15 000.00
3370342006.04.17 14:42sell50.00gbpusd1.76571.76871.76422006.04.17 14:461.76420.000.000.007 500.00
3370612006.04.17 14:42sell50.00gbpusd1.76581.76881.76432006.04.17 14:441.76430.000.000.007 500.00
3370722006.04.17 14:42sell50.00gbpusd1.76591.76891.76442006.04.17 14:441.76440.000.000.007 500.00
3370782006.04.17 14:42sell50.00gbpusd1.76581.76881.76432006.04.17 14:441.76430.000.000.007 500.00
3370822006.04.17 14:42buy50.00usdjpy118.03117.73118.182006.04.17 15:21117.730.000.000.00-12 741.02
3370912006.04.17 14:42sell50.00gbpusd1.76591.76891.76442006.04.17 14:441.76440.000.000.007 500.00
3370952006.04.17 14:42sell50.00gbpusd1.76581.76881.76432006.04.17 14:441.76430.000.000.007 500.00
3370972006.04.17 14:42buy50.00usdjpy118.03117.73118.182006.04.17 15:21117.730.000.000.00-12 741.02
3370982006.04.17 14:42buy50.00usdjpy118.04117.74118.192006.04.17 15:21117.740.000.000.00-12 739.94
3371042006.04.17 14:42buy50.00usdjpy118.03117.73118.182006.04.17 15:21117.730.000.000.00-12 741.02
3371072006.04.17 14:42sell50.00gbpusd1.76571.76871.76422006.04.17 14:461.76420.000.000.007 500.00
3371092006.04.17 14:42buy50.00usdchf1.28631.28331.28782006.04.17 15:141.28330.000.000.00-11 688.62
3371112006.04.17 14:42buy50.00usdjpy118.04117.74118.192006.04.17 15:21117.740.000.000.00-12 739.94
3371122006.04.17 14:42buy50.00usdjpy118.03117.73118.182006.04.17 15:21117.730.000.000.00-12 741.02
3371152006.04.17 14:42buy50.00usdchf1.28631.28331.28782006.04.17 15:141.28330.000.000.00-11 688.62
3371182006.04.17 14:42buy50.00usdjpy118.02117.72118.172006.04.17 15:22117.720.000.000.00-12 742.10
3371192006.04.17 14:42buy50.00usdchf1.28621.28321.28772006.04.17 15:141.28320.000.000.00-11 689.53
3371212006.04.17 14:42buy50.00usdjpy118.01117.71118.162006.04.17 15:22117.710.000.000.00-12 743.18
3371222006.04.17 14:42buy50.00usdchf1.28621.28321.28772006.04.17 15:141.28320.000.000.00-11 689.53
3371242006.04.17 14:42buy50.00usdchf1.28611.28311.28762006.04.17 15:181.28310.000.000.00-11 690.44
3371262006.04.17 14:42buy50.00usdchf1.28601.28301.28752006.04.17 15:181.28300.000.000.00-11 691.35
3371302006.04.17 14:42buy50.00usdchf1.28611.28311.28762006.04.17 15:181.28310.000.000.00-11 690.44
3371342006.04.17 14:42buy50.00usdchf1.28601.28301.28752006.04.17 15:181.28300.000.000.00-11 691.35
3371392006.04.17 14:42buy50.00usdjpy118.00117.70118.152006.04.17 15:22117.700.000.000.00-12 744.27
3371402006.04.17 14:42buy50.00usdchf1.28591.28291.28742006.04.17 15:181.28290.000.000.00-11 692.26
3371442006.04.17 14:42buy50.00usdjpy118.01117.71118.162006.04.17 15:22117.710.000.000.00-12 743.18
3371452006.04.17 14:42buy50.00usdchf1.28581.28281.28732006.04.17 15:181.28280.000.000.00-11 694.09
3373472006.04.17 14:51sell50.00gbpusd1.76561.76861.76412006.04.17 15:181.76860.000.000.00-15 000.00
3373482006.04.17 14:51sell50.00gbpusd1.76551.76851.76402006.04.17 15:181.76850.000.000.00-15 000.00
3373522006.04.17 14:51sell50.00gbpusd1.76561.76861.76412006.04.17 15:181.76860.000.000.00-15 000.00
3373552006.04.17 14:51sell50.00gbpusd1.76551.76851.76402006.04.17 15:181.76850.000.000.00-15 000.00
3373562006.04.17 14:51sell50.00gbpusd1.76551.76851.76402006.04.17 15:181.76850.000.000.00-15 000.00
3373572006.04.17 14:51sell50.00gbpusd1.76571.76871.76422006.04.17 15:181.76870.000.000.00-15 000.00
3373612006.04.17 14:51sell50.00gbpusd1.76581.76881.76432006.04.17 15:191.76880.000.000.00-15 000.00
3373642006.04.17 14:51sell50.00eurusd1.22281.22581.22132006.04.17 15:311.22580.000.000.00-15 000.00
3373662006.04.17 14:51sell50.00eurusd1.22291.22591.22142006.04.17 15:311.22590.000.000.00-15 000.00
3373712006.04.17 14:52sell50.00eurusd1.22311.22611.22162006.04.17 15:311.22610.000.000.00-15 000.00
3373842006.04.17 14:52sell50.00gbpusd1.76611.76911.76462006.04.17 15:191.76910.000.000.00-15 000.00
3373902006.04.17 14:52sell50.00gbpusd1.76641.76941.76492006.04.17 15:191.76940.000.000.00-15 000.00
3374002006.04.17 14:52sell50.00eurusd1.22361.22661.22212006.04.17 15:331.22660.000.000.00-15 000.00
3374052006.04.17 14:52sell50.00gbpusd1.76651.76951.76502006.04.17 15:191.76950.000.000.00-15 000.00
3374152006.04.17 14:52sell50.00eurusd1.22371.22671.22222006.04.17 16:031.22220.000.000.007 500.00
3374192006.04.17 14:52sell50.00eurusd1.22361.22661.22212006.04.17 15:331.22660.000.000.00-15 000.00
3374232006.04.17 14:52sell50.00eurusd1.22371.22671.22222006.04.17 16:031.22220.000.000.007 500.00
3374242006.04.17 14:52sell50.00eurusd1.22371.22671.22222006.04.17 16:031.22220.000.000.007 500.00
3374282006.04.17 14:52sell50.00eurusd1.22361.22661.22212006.04.17 15:331.22660.000.000.00-15 000.00
3374292006.04.17 14:52sell50.00eurusd1.22351.22651.22202006.04.17 15:331.22650.000.000.00-15 000.00
3379242006.04.17 15:14buy50.00usdchf1.28361.28061.28512006.04.17 15:311.28060.000.000.00-11 713.26
3379252006.04.17 15:14buy50.00usdchf1.28361.28061.28512006.04.17 15:311.28060.000.000.00-11 713.26
3379282006.04.17 15:14buy50.00usdchf1.28371.28071.28522006.04.17 15:311.28070.000.000.00-11 712.34
3379332006.04.17 15:14buy50.00usdchf1.28361.28061.28512006.04.17 15:311.28060.000.000.00-11 713.26
3379782006.04.17 15:18buy50.00usdchf1.28341.28041.28492006.04.17 15:331.28040.000.000.00-11 715.09
3379822006.04.17 15:18buy50.00usdchf1.28341.28041.28492006.04.17 15:331.28040.000.000.00-11 715.09
3379832006.04.17 15:18buy50.00usdchf1.28331.28031.28482006.04.17 15:331.28030.000.000.00-11 716.00
3379862006.04.17 15:18buy50.00usdchf1.28331.28031.28482006.04.17 15:331.28030.000.000.00-11 716.00
3379872006.04.17 15:18sell50.00gbpusd1.76811.77111.76662006.04.17 15:311.77110.000.000.00-15 000.00
3379902006.04.17 15:18sell50.00gbpusd1.76831.77131.76682006.04.17 15:311.77130.000.000.00-15 000.00
3379932006.04.17 15:18buy50.00usdchf1.28331.28031.28482006.04.17 15:331.28030.000.000.00-11 716.00
3379942006.04.17 15:18sell50.00gbpusd1.76841.77141.76692006.04.17 15:321.77140.000.000.00-15 000.00
3379962006.04.17 15:18buy50.00usdchf1.28301.28001.28452006.04.17 15:331.28000.000.000.00-11 718.75
3379992006.04.17 15:19sell50.00gbpusd1.76851.77151.76702006.04.17 15:321.77150.000.000.00-15 000.00
3380052006.04.17 15:19sell50.00gbpusd1.76861.77161.76712006.04.17 15:321.77160.000.000.00-15 000.00
3380062006.04.17 15:19sell50.00gbpusd1.76861.77161.76712006.04.17 15:321.77160.000.000.00-15 000.00
3380122006.04.17 15:19sell50.00gbpusd1.76871.77171.76722006.04.17 15:321.77170.000.000.00-15 000.00
3380162006.04.17 15:19sell50.00gbpusd1.76901.77201.76752006.04.17 15:321.77200.000.000.00-15 000.00
3380382006.04.17 15:19sell50.00gbpusd1.76911.77211.76762006.04.17 15:321.77210.000.000.00-15 000.00
3380442006.04.17 15:19sell50.00gbpusd1.76921.77221.76772006.04.17 15:321.77220.000.000.00-15 000.00
3381722006.04.17 15:21buy50.00usdjpy117.77117.47117.922006.04.17 16:02117.920.000.000.006 360.24
3381732006.04.17 15:22buy50.00usdjpy117.75117.45117.902006.04.17 16:01117.900.000.000.006 361.32
3381742006.04.17 15:22buy50.00usdjpy117.75117.45117.902006.04.17 16:01117.900.000.000.006 361.32
3381772006.04.17 15:22buy50.00usdjpy117.74117.44117.892006.04.17 16:00117.890.000.000.006 361.86
3381842006.04.17 15:22buy50.00usdjpy117.73117.43117.882006.04.17 16:00117.880.000.000.006 362.40
3381902006.04.17 15:22buy50.00usdjpy117.72117.42117.872006.04.17 16:00117.870.000.000.006 362.94
3381932006.04.17 15:22buy50.00usdjpy117.73117.43117.882006.04.17 16:00117.880.000.000.006 362.40
3381982006.04.17 15:22buy50.00usdjpy117.74117.44117.892006.04.17 16:00117.890.000.000.006 361.86
3382002006.04.17 15:22buy50.00usdjpy117.73117.43117.882006.04.17 16:00117.880.000.000.006 362.40
3382122006.04.17 15:22buy50.00usdjpy117.74117.44117.892006.04.17 16:00117.890.000.000.006 361.86
3384312006.04.17 15:31sell50.00eurusd1.22561.22861.22412006.04.17 16:001.22410.000.000.007 500.00
3384432006.04.17 15:31sell50.00gbpusd1.77081.77381.76932006.04.17 15:411.76930.000.000.007 500.00
3384442006.04.17 15:31sell50.00eurusd1.22571.22871.22422006.04.17 16:001.22420.000.000.007 500.00
3384512006.04.17 15:31buy50.00usdchf1.28101.27801.28252006.04.17 16:001.28250.000.000.005 847.50
3384592006.04.17 15:31sell50.00gbpusd1.77101.77401.76952006.04.17 15:401.76950.000.000.007 500.00
3384652006.04.17 15:31sell50.00eurusd1.22591.22891.22442006.04.17 16:001.22440.000.000.007 500.00
3384702006.04.17 15:31buy50.00usdchf1.28091.27791.28242006.04.17 16:001.28240.000.000.005 848.41
3384832006.04.17 15:32buy50.00usdchf1.28101.27801.28252006.04.17 16:001.28250.000.000.005 847.50
3384892006.04.17 15:32sell50.00gbpusd1.77111.77411.76962006.04.17 15:381.76960.000.000.007 500.00
3384902006.04.17 15:32buy50.00usdchf1.28101.27801.28252006.04.17 16:001.28250.000.000.005 847.50
3384962006.04.17 15:32sell50.00gbpusd1.77121.77421.76972006.04.17 15:381.76970.000.000.007 500.00
3385222006.04.17 15:32sell50.00gbpusd1.77151.77451.77002006.04.17 15:381.77000.000.000.007 500.00
3385292006.04.17 15:32sell50.00gbpusd1.77171.77471.77022006.04.17 15:371.77020.000.000.007 500.00
3385332006.04.17 15:32sell50.00gbpusd1.77161.77461.77012006.04.17 15:371.77010.000.000.007 500.00
3385482006.04.17 15:32sell50.00gbpusd1.77181.77481.77032006.04.17 15:371.77030.000.000.007 500.00
3385532006.04.17 15:32sell50.00gbpusd1.77191.77491.77042006.04.17 15:371.77040.000.000.007 500.00
3385802006.04.17 15:32sell50.00gbpusd1.77201.77501.77052006.04.17 15:371.77050.000.000.007 500.00
3385902006.04.17 15:33buy50.00usdchf1.28071.27771.28222006.04.17 16:001.28220.000.000.005 849.32
3386022006.04.17 15:33buy50.00usdchf1.28061.27761.28212006.04.17 16:001.28210.000.000.005 849.78
3386052006.04.17 15:33sell50.00eurusd1.22641.22941.22492006.04.17 15:361.22490.000.000.007 500.00
3386122006.04.17 15:33sell50.00eurusd1.22631.22931.22482006.04.17 15:371.22480.000.000.007 500.00
3386182006.04.17 15:33buy50.00usdchf1.28061.27761.28212006.04.17 16:001.28210.000.000.005 849.78
3386192006.04.17 15:33buy50.00usdchf1.28051.27751.28202006.04.17 16:001.28200.000.000.005 849.77
3386262006.04.17 15:33buy50.00usdchf1.28061.27761.28212006.04.17 16:001.28210.000.000.005 849.78
3386332006.04.17 15:33sell50.00eurusd1.22641.22941.22492006.04.17 15:361.22490.000.000.007 500.00
3386562006.04.17 15:33buy50.00usdchf1.28031.27731.28182006.04.17 15:381.28180.000.000.005 851.15
3386582006.04.17 15:33sell50.00eurusd1.22631.22931.22482006.04.17 15:371.22480.000.000.007 500.00
3388682006.04.17 15:41sell50.00gbpusd1.76951.77251.76802006.04.17 16:001.76800.000.000.007 500.00
3388742006.04.17 15:43sell50.00gbpusd1.76941.77241.76792006.04.17 16:011.76790.000.000.007 500.00
3388752006.04.17 15:43sell50.00gbpusd1.76931.77231.76782006.04.17 16:011.76780.000.000.007 500.00
3388762006.04.17 15:43sell50.00gbpusd1.76941.77241.76792006.04.17 16:011.76790.000.000.007 500.00
3388782006.04.17 15:43sell50.00gbpusd1.76941.77241.76792006.04.17 16:011.76790.000.000.007 500.00
3388852006.04.17 15:44sell50.00gbpusd1.76931.77231.76782006.04.17 16:011.76780.000.000.007 500.00
3388872006.04.17 15:44sell50.00gbpusd1.76931.77231.76782006.04.17 16:011.76780.000.000.007 500.00
3388912006.04.17 15:44sell50.00gbpusd1.76921.77221.76772006.04.17 16:021.76770.000.000.007 500.00
3388942006.04.17 15:44sell50.00gbpusd1.76921.77221.76772006.04.17 16:021.76770.000.000.007 500.00
3388972006.04.17 15:44sell50.00gbpusd1.76921.77221.76772006.04.17 16:021.76770.000.000.007 500.00
3389842006.04.17 15:51buy50.00usdchf1.28041.27741.28192006.04.17 16:001.28190.000.000.005 850.69
3392722006.04.17 16:01sell50.00usdchf1.28311.28611.28162006.04.17 16:211.28160.000.000.005 852.06
3392762006.04.17 16:01sell50.00usdchf1.28351.28651.28202006.04.17 16:141.28200.000.000.005 850.23
3392802006.04.17 16:01sell50.00usdchf1.28361.28661.28212006.04.17 16:141.28210.000.000.005 849.78
3392892006.04.17 16:01sell50.00usdchf1.28381.28681.28232006.04.17 16:141.28230.000.000.005 848.87
3393152006.04.17 16:02sell50.00usdchf1.28371.28671.28222006.04.17 16:141.28220.000.000.005 849.32
3393212006.04.17 16:02sell50.00usdchf1.28361.28661.28212006.04.17 16:141.28210.000.000.005 849.78
3393372006.04.17 16:02sell50.00gbpusd1.76791.77091.76642006.04.17 16:191.77090.000.000.00-15 000.00
3393382006.04.17 16:02sell50.00gbpusd1.76781.77081.76632006.04.17 16:191.77080.000.000.00-15 000.00
3393392006.04.17 16:02sell50.00gbpusd1.76791.77091.76642006.04.17 16:191.77090.000.000.00-15 000.00
3393412006.04.17 16:02sell50.00gbpusd1.76801.77101.76652006.04.17 16:191.77100.000.000.00-15 000.00
3393442006.04.17 16:02sell50.00gbpusd1.76811.77111.76662006.04.17 16:201.77110.000.000.00-15 000.00
3393472006.04.17 16:02sell50.00gbpusd1.76821.77121.76672006.04.17 16:201.77120.000.000.00-15 000.00
3393482006.04.17 16:02sell50.00gbpusd1.76811.77111.76662006.04.17 16:201.77110.000.000.00-15 000.00
3393572006.04.17 16:02sell50.00gbpusd1.76821.77121.76672006.04.17 16:201.77120.000.000.00-15 000.00
3393602006.04.17 16:02sell50.00gbpusd1.76811.77111.76662006.04.17 16:201.77110.000.000.00-15 000.00
3393682006.04.17 16:02sell50.00gbpusd1.76801.77101.76652006.04.17 16:191.77100.000.000.00-15 000.00
3393832006.04.17 16:02sell50.00usdchf1.28351.28651.28202006.04.17 16:141.28200.000.000.005 850.23
3393892006.04.17 16:02sell50.00usdchf1.28361.28661.28212006.04.17 16:141.28210.000.000.005 849.78
3393912006.04.17 16:03sell50.00usdchf1.28391.28691.28242006.04.17 16:141.28240.000.000.005 848.41
3393932006.04.17 16:03sell50.00usdchf1.28391.28691.28242006.04.17 16:141.28240.000.000.005 848.41
3394542006.04.17 16:04sell50.00usdjpy117.97118.27117.822006.04.17 16:10117.820.000.000.006 365.64
3394622006.04.17 16:04buy50.00eurusd1.22151.21851.22302006.04.17 16:091.22300.000.000.007 500.00
3394712006.04.17 16:04sell50.00usdjpy117.98118.28117.832006.04.17 16:10117.830.000.000.006 365.64
3394812006.04.17 16:04sell50.00usdjpy117.99118.29117.842006.04.17 16:10117.840.000.000.006 364.56
3394852006.04.17 16:04sell50.00usdjpy118.00118.30117.852006.04.17 16:10117.850.000.000.006 364.02
3394932006.04.17 16:04sell50.00usdjpy117.99118.29117.842006.04.17 16:10117.840.000.000.006 364.56
3394962006.04.17 16:04sell50.00usdjpy118.00118.30117.852006.04.17 16:10117.850.000.000.006 364.02
3395042006.04.17 16:04buy50.00eurusd1.22171.21871.22322006.04.17 16:091.22320.000.000.007 500.00
3395112006.04.17 16:04buy50.00eurusd1.22181.21881.22332006.04.17 16:101.22330.000.000.007 500.00
3395152006.04.17 16:04sell50.00usdjpy117.99118.29117.842006.04.17 16:10117.840.000.000.006 364.56
3395172006.04.17 16:04sell50.00usdjpy118.00118.30117.852006.04.17 16:10117.850.000.000.006 364.02
3395182006.04.17 16:04buy50.00eurusd1.22191.21891.22342006.04.17 16:141.22340.000.000.007 500.00
3395232006.04.17 16:04buy50.00eurusd1.22201.21901.22352006.04.17 16:141.22350.000.000.007 500.00
3395252006.04.17 16:04sell50.00usdjpy117.99118.29117.842006.04.17 16:10117.840.000.000.006 364.56
3395262006.04.17 16:04sell50.00usdjpy117.98118.28117.832006.04.17 16:10117.830.000.000.006 365.64
3395282006.04.17 16:04buy50.00eurusd1.22201.21901.22352006.04.17 16:141.22350.000.000.007 500.00
3395292006.04.17 16:04buy50.00eurusd1.22191.21891.22342006.04.17 16:141.22340.000.000.007 500.00
3395312006.04.17 16:04buy50.00eurusd1.22181.21881.22332006.04.17 16:101.22330.000.000.007 500.00
3395392006.04.17 16:04buy50.00eurusd1.22181.21881.22332006.04.17 16:101.22330.000.000.007 500.00
3395402006.04.17 16:04buy50.00eurusd1.22171.21871.22322006.04.17 16:091.22320.000.000.007 500.00
3399582006.04.17 16:19sell50.00gbpusd1.77051.77351.76902006.04.17 17:501.77350.000.000.00-15 000.00
3399592006.04.17 16:19sell50.00gbpusd1.77051.77351.76902006.04.17 17:501.77350.000.000.00-15 000.00
3399662006.04.17 16:19sell50.00gbpusd1.77061.77361.76912006.04.17 16:571.76910.000.000.007 500.00
3399682006.04.17 16:19sell50.00gbpusd1.77051.77351.76902006.04.17 17:501.77350.000.000.00-15 000.00
3399732006.04.17 16:20sell50.00gbpusd1.77061.77361.76912006.04.17 16:571.76910.000.000.007 500.00
3399852006.04.17 16:20sell50.00gbpusd1.77081.77381.76932006.04.17 16:501.76930.000.000.007 500.00
3399962006.04.17 16:20sell50.00gbpusd1.77091.77391.76942006.04.17 16:501.76940.000.000.007 500.00
3400032006.04.17 16:20sell50.00gbpusd1.77091.77391.76942006.04.17 16:501.76940.000.000.007 500.00
3400062006.04.17 16:20sell50.00gbpusd1.77091.77391.76942006.04.17 16:501.76940.000.000.007 500.00
3400122006.04.17 16:20sell50.00gbpusd1.77101.77401.76952006.04.17 16:501.76950.000.000.007 500.00
3400232006.04.17 16:20sell50.00eurusd1.22401.22701.22252006.04.17 17:451.22700.000.000.00-15 000.00
3400272006.04.17 16:20sell50.00eurusd1.22391.22691.22242006.04.17 17:451.22690.000.000.00-15 000.00
3400292006.04.17 16:20sell50.00eurusd1.22401.22701.22252006.04.17 17:451.22700.000.000.00-15 000.00
3400352006.04.17 16:20sell50.00eurusd1.22391.22691.22242006.04.17 17:451.22690.000.000.00-15 000.00
3400442006.04.17 16:20sell50.00eurusd1.22391.22691.22242006.04.17 17:451.22690.000.000.00-15 000.00
3400502006.04.17 16:21sell50.00eurusd1.22401.22701.22252006.04.17 17:451.22700.000.000.00-15 000.00
3400602006.04.17 16:21sell50.00eurusd1.22411.22711.22262006.04.17 16:501.22260.000.000.007 500.00
3400622006.04.17 16:21sell50.00eurusd1.22411.22711.22262006.04.17 16:501.22260.000.000.007 500.00
3400642006.04.17 16:21sell50.00eurusd1.22401.22701.22252006.04.17 17:451.22700.000.000.00-15 000.00
3400732006.04.17 16:21buy50.00usdjpy117.77117.47117.922006.04.17 16:57117.920.000.000.006 360.24
3400752006.04.17 16:21buy50.00usdjpy117.77117.47117.922006.04.17 16:57117.920.000.000.006 360.24
3400802006.04.17 16:21sell50.00eurusd1.22411.22711.22262006.04.17 16:501.22260.000.000.007 500.00
3400822006.04.17 16:21buy50.00usdjpy117.76117.46117.912006.04.17 16:57117.910.000.000.006 360.78
3400982006.04.17 16:22buy50.00usdjpy117.77117.47117.922006.04.17 16:57117.920.000.000.006 360.24
3401022006.04.17 16:22buy50.00usdjpy117.76117.46117.912006.04.17 16:57117.910.000.000.006 360.78
3401082006.04.17 16:22buy50.00usdjpy117.77117.47117.922006.04.17 16:57117.920.000.000.006 360.24
3401112006.04.17 16:22buy50.00usdjpy117.76117.46117.912006.04.17 16:57117.910.000.000.006 360.78
3401152006.04.17 16:23buy50.00usdjpy117.77117.47117.922006.04.17 16:57117.920.000.000.006 360.24
3401192006.04.17 16:23sell50.00usdchf1.28181.28481.28032006.04.17 17:221.28030.000.000.005 858.00
3401212006.04.17 16:23sell50.00usdchf1.28171.28471.28022006.04.17 17:311.28020.000.000.005 858.46
3401222006.04.17 16:23sell50.00usdchf1.28181.28481.28032006.04.17 17:221.28030.000.000.005 858.00
3401232006.04.17 16:23sell50.00usdchf1.28171.28471.28022006.04.17 17:311.28020.000.000.005 858.46
3401272006.04.17 16:23sell50.00usdchf1.28161.28461.28012006.04.17 17:311.28010.000.000.005 858.92
3401282006.04.17 16:23sell50.00usdchf1.28151.28451.28002006.04.17 17:311.28000.000.000.005 859.38
3401292006.04.17 16:23buy50.00usdjpy117.78117.48117.932006.04.18 03:15117.930.000.00127.356 359.70
3401312006.04.17 16:23sell50.00usdchf1.28151.28451.28002006.04.17 17:311.28000.000.000.005 859.38
3401322006.04.17 16:23sell50.00usdchf1.28141.28441.27992006.04.17 17:321.27990.000.000.005 859.83
3401362006.04.17 16:24sell50.00usdchf1.28151.28451.28002006.04.17 17:311.28000.000.000.005 859.38
3401382006.04.17 16:24buy50.00usdjpy117.79117.49117.942006.04.18 03:24117.940.000.00127.356 359.17
3401402006.04.17 16:24sell50.00usdchf1.28171.28471.28022006.04.17 17:311.28020.000.000.005 858.46
3406282006.04.17 17:10buy50.00usdjpy117.80117.50117.952006.04.18 03:24117.950.000.00127.356 358.63
3406292006.04.17 17:10buy50.00usdjpy117.79117.49117.942006.04.18 03:24117.940.000.00127.356 359.17
3406302006.04.17 17:10buy50.00usdjpy117.80117.50117.952006.04.18 03:24117.950.000.00127.356 358.63
3406342006.04.17 17:10buy50.00usdjpy117.79117.49117.942006.04.18 03:24117.940.000.00127.356 359.17
3406372006.04.17 17:10buy50.00usdjpy117.79117.49117.942006.04.18 03:24117.940.000.00127.356 359.17
3406392006.04.17 17:10buy50.00usdjpy117.77117.47117.922006.04.18 03:15117.920.000.00127.356 360.24
3406412006.04.17 17:10buy50.00usdjpy117.78117.48117.932006.04.18 03:15117.930.000.00127.356 359.70
3406432006.04.17 17:10sell50.00eurusd1.22401.22701.22252006.04.17 17:451.22700.000.000.00-15 000.00
3406462006.04.17 17:10sell50.00eurusd1.22391.22691.22242006.04.17 17:451.22690.000.000.00-15 000.00
3406482006.04.17 17:10buy50.00usdjpy117.80117.50117.952006.04.18 03:24117.950.000.00127.356 358.63
3406502006.04.17 17:10sell50.00eurusd1.22391.22691.22242006.04.17 17:451.22690.000.000.00-15 000.00
3409652006.04.17 17:32buy50.00usdchf1.27941.27641.28092006.04.17 17:501.27640.000.000.00-11 751.80
3409662006.04.17 17:32buy50.00usdchf1.27951.27651.28102006.04.17 17:491.27650.000.000.00-11 750.88
3409692006.04.17 17:32buy50.00usdchf1.27951.27651.28102006.04.17 17:491.27650.000.000.00-11 750.88
3410072006.04.17 17:36buy50.00usdchf1.27961.27661.28112006.04.17 17:481.27660.000.000.00-11 749.96
3410082006.04.17 17:36buy50.00usdchf1.27951.27651.28102006.04.17 17:491.27650.000.000.00-11 750.88
3410092006.04.17 17:36buy50.00usdchf1.27941.27641.28092006.04.17 17:501.27640.000.000.00-11 751.80
3410102006.04.17 17:36buy50.00usdchf1.27951.27651.28102006.04.17 17:491.27650.000.000.00-11 750.88
3410112006.04.17 17:36buy50.00usdchf1.27941.27641.28092006.04.17 17:501.27640.000.000.00-11 751.80
3410122006.04.17 17:36buy50.00usdchf1.27951.27651.28102006.04.17 17:491.27650.000.000.00-11 750.88
3410132006.04.17 17:36buy50.00usdchf1.27941.27641.28092006.04.17 17:501.27640.000.000.00-11 751.80
3410552006.04.17 17:38sell50.00gbpusd1.77091.77391.76942006.04.17 17:511.77390.000.000.00-15 000.00
3410642006.04.17 17:39sell50.00gbpusd1.77091.77391.76942006.04.17 17:511.77390.000.000.00-15 000.00
3410722006.04.17 17:39sell50.00gbpusd1.77091.77391.76942006.04.17 17:511.77390.000.000.00-15 000.00
3410772006.04.17 17:40sell50.00gbpusd1.77101.77401.76952006.04.17 17:511.77400.000.000.00-15 000.00
3410802006.04.17 17:40sell50.00gbpusd1.77091.77391.76942006.04.17 17:511.77390.000.000.00-15 000.00
3410832006.04.17 17:40sell50.00gbpusd1.77101.77401.76952006.04.17 17:511.77400.000.000.00-15 000.00
3410842006.04.17 17:40sell50.00gbpusd1.77111.77411.76962006.04.17 17:521.77410.000.000.00-15 000.00
3411712006.04.17 17:45sell50.00eurusd1.22661.22961.22512006.04.17 23:171.22510.000.000.007 500.00
3411742006.04.17 17:45sell50.00eurusd1.22671.22971.22522006.04.17 23:171.22520.000.000.007 500.00
3411822006.04.17 17:45sell50.00eurusd1.22671.22971.22522006.04.17 23:171.22520.000.000.007 500.00
3411992006.04.17 17:45sell50.00eurusd1.22671.22971.22522006.04.17 23:171.22520.000.000.007 500.00
3412042006.04.17 17:45sell50.00eurusd1.22671.22971.22522006.04.17 23:171.22520.000.000.007 500.00
3412092006.04.17 17:45sell50.00eurusd1.22671.22971.22522006.04.17 23:171.22520.000.000.007 500.00
3412212006.04.17 17:45sell50.00eurusd1.22671.22971.22522006.04.17 23:171.22520.000.000.007 500.00
3412292006.04.17 17:46sell50.00eurusd1.22681.22981.22532006.04.17 23:171.22530.000.000.007 500.00
3412332006.04.17 17:46sell50.00eurusd1.22691.22991.22542006.04.17 22:521.22540.000.000.007 500.00
3412552006.04.17 17:46sell50.00eurusd1.22701.23001.22552006.04.17 22:001.22550.000.000.007 500.00
3413852006.04.17 17:48buy50.00usdchf1.27691.27391.27842006.04.17 19:281.27840.000.000.005 866.71
3414212006.04.17 17:50buy50.00usdchf1.27691.27391.27842006.04.17 19:281.27840.000.000.005 866.71
3414282006.04.17 17:50buy50.00usdchf1.27691.27391.27842006.04.17 19:281.27840.000.000.005 866.71
3414322006.04.17 17:50buy50.00usdchf1.27691.27391.27842006.04.17 19:281.27840.000.000.005 866.71
3414352006.04.17 17:50buy50.00usdchf1.27701.27401.27852006.04.17 19:281.27850.000.000.005 866.25
3414362006.04.17 17:50buy50.00usdchf1.27701.27401.27852006.04.17 19:281.27850.000.000.005 866.25
3414712006.04.17 17:50buy50.00usdchf1.27671.27371.27822006.04.17 18:281.27820.000.000.005 867.63
3414722006.04.17 17:50buy50.00usdchf1.27661.27361.27812006.04.17 18:281.27810.000.000.005 868.09
3414782006.04.17 17:50sell50.00gbpusd1.77321.77621.77172006.04.17 18:271.77170.000.000.007 500.00
3414812006.04.17 17:50sell50.00gbpusd1.77311.77611.77162006.04.17 18:271.77160.000.000.007 500.00
3414832006.04.17 17:50sell50.00gbpusd1.77321.77621.77172006.04.17 18:271.77170.000.000.007 500.00
3415672006.04.17 17:51buy50.00usdchf1.27671.27371.27822006.04.17 18:281.27820.000.000.005 867.63
3415682006.04.17 17:51buy50.00usdchf1.27661.27361.27812006.04.17 18:281.27810.000.000.005 868.09
3415822006.04.17 17:51sell50.00gbpusd1.77361.77661.77212006.04.17 18:201.77210.000.000.007 500.00
3415842006.04.17 17:51sell50.00gbpusd1.77371.77671.77222006.04.17 18:081.77220.000.000.007 500.00
3415922006.04.17 17:51sell50.00gbpusd1.77371.77671.77222006.04.17 18:081.77220.000.000.007 500.00
3415962006.04.17 17:51sell50.00gbpusd1.77361.77661.77212006.04.17 18:201.77210.000.000.007 500.00
3416192006.04.17 17:51sell50.00gbpusd1.77361.77661.77212006.04.17 18:201.77210.000.000.007 500.00
3416232006.04.17 17:51sell50.00gbpusd1.77371.77671.77222006.04.17 18:081.77220.000.000.007 500.00
3416322006.04.17 17:52sell50.00gbpusd1.77381.77681.77232006.04.17 18:081.77230.000.000.007 500.00
3420892006.04.17 18:28buy50.00gbpusd1.77111.76811.77262006.04.17 20:511.77260.000.000.007 500.00
3420932006.04.17 18:28buy50.00gbpusd1.77081.76781.77232006.04.17 20:511.77230.000.000.007 500.00
3420982006.04.17 18:28buy50.00gbpusd1.77091.76791.77242006.04.17 20:511.77240.000.000.007 500.00
3421042006.04.17 18:28buy50.00gbpusd1.77071.76771.77222006.04.17 20:511.77220.000.000.007 500.00
3421152006.04.17 18:28buy50.00gbpusd1.77081.76781.77232006.04.17 20:511.77230.000.000.007 500.00
3421182006.04.17 18:28buy50.00gbpusd1.77091.76791.77242006.04.17 20:511.77240.000.000.007 500.00
3421212006.04.17 18:28buy50.00gbpusd1.77081.76781.77232006.04.17 20:511.77230.000.000.007 500.00
3421252006.04.17 18:29buy50.00gbpusd1.77071.76771.77222006.04.17 20:511.77220.000.000.007 500.00
3421282006.04.17 18:29buy50.00gbpusd1.77081.76781.77232006.04.17 20:511.77230.000.000.007 500.00
3421322006.04.17 18:29buy50.00gbpusd1.77091.76791.77242006.04.17 20:511.77240.000.000.007 500.00
3425212006.04.17 19:47buy50.00usdchf1.27831.27531.27982006.04.17 20:521.27530.000.000.00-11 761.94
3425262006.04.17 19:47buy50.00usdchf1.27831.27531.27982006.04.17 20:521.27530.000.000.00-11 761.94
3425272006.04.17 19:47buy50.00usdchf1.27821.27521.27972006.04.17 20:521.27520.000.000.00-11 762.86
3425282006.04.17 19:47buy50.00usdchf1.27831.27531.27982006.04.17 20:521.27530.000.000.00-11 761.94
3425292006.04.17 19:47buy50.00usdchf1.27821.27521.27972006.04.17 20:521.27520.000.000.00-11 762.86
3425322006.04.17 19:48buy50.00usdchf1.27831.27531.27982006.04.17 20:521.27530.000.000.00-11 761.94
3425402006.04.17 19:49buy50.00usdchf1.27811.27511.27962006.04.17 22:511.27960.000.000.005 861.21
3425432006.04.17 19:49buy50.00usdchf1.27801.27501.27952006.04.17 22:401.27950.000.000.005 861.66
3425462006.04.17 19:49buy50.00usdchf1.27811.27511.27962006.04.17 22:511.27960.000.000.005 861.21
3425472006.04.17 19:49buy50.00usdchf1.27801.27501.27952006.04.17 22:401.27950.000.000.005 861.66
3427692006.04.17 20:52sell50.00gbpusd1.77311.77611.77162006.04.17 21:271.77160.000.000.007 500.00
3427742006.04.17 20:52buy50.00usdchf1.27571.27271.27722006.04.17 21:261.27720.000.000.005 872.22
3427762006.04.17 20:52buy50.00usdchf1.27561.27261.27712006.04.17 21:251.27710.000.000.005 872.68
3427802006.04.17 20:52buy50.00usdchf1.27551.27251.27702006.04.17 21:191.27700.000.000.005 873.14
3427822006.04.17 20:52buy50.00usdchf1.27561.27261.27712006.04.17 21:251.27710.000.000.005 872.68
3427832006.04.17 20:52buy50.00usdchf1.27551.27251.27702006.04.17 21:191.27700.000.000.005 873.14
3427852006.04.17 20:52buy50.00usdchf1.27561.27261.27712006.04.17 21:251.27710.000.000.005 872.68
3427902006.04.17 20:53sell50.00gbpusd1.77301.77601.77152006.04.17 21:271.77150.000.000.007 500.00
3429172006.04.17 21:30buy50.00gbpusd1.77111.76811.77262006.04.18 04:141.77260.000.00112.507 500.00
3429252006.04.17 21:32buy50.00gbpusd1.77111.76811.77262006.04.18 04:141.77260.000.00112.507 500.00
3429262006.04.17 21:32buy50.00gbpusd1.77111.76811.77262006.04.18 04:141.77260.000.00112.507 500.00
3429272006.04.17 21:32buy50.00gbpusd1.77101.76801.77252006.04.18 04:141.77250.000.00112.507 500.00
3429282006.04.17 21:33buy50.00gbpusd1.77111.76811.77262006.04.18 04:141.77260.000.00112.507 500.00
3429292006.04.17 21:33buy50.00gbpusd1.77111.76811.77262006.04.18 04:141.77260.000.00112.507 500.00
3429322006.04.17 21:33buy50.00gbpusd1.77101.76801.77252006.04.18 04:141.77250.000.00112.507 500.00
3429332006.04.17 21:33buy50.00gbpusd1.77111.76811.77262006.04.18 04:141.77260.000.00112.507 500.00
3429342006.04.17 21:33buy50.00gbpusd1.77111.76811.77262006.04.18 04:141.77260.000.00112.507 500.00
3429352006.04.17 21:34buy50.00gbpusd1.77111.76811.77262006.04.18 04:141.77260.000.00112.507 500.00
3432262006.04.17 22:58buy50.00usdchf1.27941.27641.28092006.04.18 09:591.28090.000.00107.395 855.26
3432272006.04.17 22:58buy50.00usdchf1.27941.27641.28092006.04.18 09:591.28090.000.00107.395 855.26
3432282006.04.17 22:58buy50.00usdchf1.27941.27641.28092006.04.18 09:591.28090.000.00107.395 855.26
3432292006.04.17 22:58buy50.00usdchf1.27951.27651.28102006.04.18 09:591.28100.000.00107.395 854.80
3432302006.04.17 22:58buy50.00usdchf1.27961.27661.28112006.04.18 10:581.28110.000.00107.395 854.34
3432312006.04.17 22:58buy50.00usdchf1.27961.27661.28112006.04.18 10:581.28110.000.00107.395 854.34
3432322006.04.17 22:58buy50.00usdchf1.27961.27661.28112006.04.18 10:581.28110.000.00107.395 854.34
3432332006.04.17 22:59buy50.00usdchf1.27961.27661.28112006.04.18 10:581.28110.000.00107.395 854.34
3432342006.04.17 22:59buy50.00usdchf1.27951.27651.28102006.04.18 09:591.28100.000.00107.395 854.80
3432352006.04.17 22:59buy50.00usdchf1.27961.27661.28112006.04.18 10:581.28110.000.00107.395 854.34
3433542006.04.17 23:43sell50.00eurusd1.22551.22851.22402006.04.18 09:591.22400.000.0075.007 500.00
3433552006.04.17 23:43sell50.00eurusd1.22541.22841.22392006.04.18 09:591.22390.000.0075.007 500.00
3433572006.04.17 23:44sell50.00eurusd1.22551.22851.22402006.04.18 09:591.22400.000.0075.007 500.00
3433642006.04.17 23:48sell50.00eurusd1.22541.22841.22392006.04.18 09:591.22390.000.0075.007 500.00
3433652006.04.17 23:48sell50.00eurusd1.22541.22841.22392006.04.18 09:591.22390.000.0075.007 500.00
3433672006.04.17 23:48sell50.00eurusd1.22531.22831.22382006.04.18 09:591.22380.000.0075.007 500.00
3433682006.04.17 23:48sell50.00eurusd1.22531.22831.22382006.04.18 09:591.22380.000.0075.007 500.00
3433702006.04.17 23:49sell50.00eurusd1.22541.22841.22392006.04.18 09:591.22390.000.0075.007 500.00
3433762006.04.17 23:53sell50.00eurusd1.22531.22831.22382006.04.18 09:591.22380.000.0075.007 500.00
3433782006.04.17 23:54sell50.00eurusd1.22531.22831.22382006.04.18 09:591.22380.000.0075.007 500.00
3444092006.04.18 03:26buy50.00usdjpy117.92117.62118.072006.04.18 10:41118.070.000.000.006 352.16
3444102006.04.18 03:26buy50.00usdjpy117.91117.61118.062006.04.18 10:41118.060.000.000.006 352.70
3444112006.04.18 03:26buy50.00usdjpy117.92117.62118.072006.04.18 10:41118.070.000.000.006 352.16
3444122006.04.18 03:26buy50.00usdjpy117.91117.61118.062006.04.18 10:41118.060.000.000.006 352.70
3444132006.04.18 03:27buy50.00usdjpy117.92117.62118.072006.04.18 10:41118.070.000.000.006 352.16
3444142006.04.18 03:27buy50.00usdjpy117.91117.61118.062006.04.18 10:41118.060.000.000.006 352.70
3444152006.04.18 03:27buy50.00usdjpy117.92117.62118.072006.04.18 10:41118.070.000.000.006 352.16
3444162006.04.18 03:27buy50.00usdjpy117.91117.61118.062006.04.18 10:41118.060.000.000.006 352.70
3444172006.04.18 03:27buy50.00usdjpy117.92117.62118.072006.04.18 10:41118.070.000.000.006 352.16
3444182006.04.18 03:27buy50.00usdjpy117.91117.61118.062006.04.18 10:41118.060.000.000.006 352.70
3445782006.04.18 04:16sell50.00gbpusd1.77311.77611.77162006.04.18 04:451.77160.000.000.007 500.00
3445802006.04.18 04:16sell50.00gbpusd1.77301.77601.77152006.04.18 04:591.77150.000.000.007 500.00
3445832006.04.18 04:16sell50.00gbpusd1.77291.77591.77142006.04.18 04:591.77140.000.000.007 500.00
3445842006.04.18 04:16sell50.00gbpusd1.77301.77601.77152006.04.18 04:591.77150.000.000.007 500.00
3445862006.04.18 04:16sell50.00gbpusd1.77311.77611.77162006.04.18 04:451.77160.000.000.007 500.00
3445882006.04.18 04:16sell50.00gbpusd1.77321.77621.77172006.04.18 04:431.77170.000.000.007 500.00
3445922006.04.18 04:16sell50.00gbpusd1.77321.77621.77172006.04.18 04:431.77170.000.000.007 500.00
3445972006.04.18 04:17sell50.00gbpusd1.77331.77631.77182006.04.18 04:401.77180.000.000.007 500.00
3446002006.04.18 04:17sell50.00gbpusd1.77321.77621.77172006.04.18 04:431.77170.000.000.007 500.00
3446012006.04.18 04:17sell50.00gbpusd1.77311.77611.77162006.04.18 04:451.77160.000.000.007 500.00
3447332006.04.18 05:07buy50.00gbpusd1.77091.76791.77242006.04.18 09:451.77240.000.000.007 500.00
3447362006.04.18 05:07buy50.00gbpusd1.77081.76781.77232006.04.18 09:451.77230.000.000.007 500.00
3447392006.04.18 05:08buy50.00gbpusd1.77091.76791.77242006.04.18 09:451.77240.000.000.007 500.00
3447402006.04.18 05:08buy50.00gbpusd1.77081.76781.77232006.04.18 09:451.77230.000.000.007 500.00
3447412006.04.18 05:08buy50.00gbpusd1.77091.76791.77242006.04.18 09:451.77240.000.000.007 500.00
3447422006.04.18 05:08buy50.00gbpusd1.77081.76781.77232006.04.18 09:451.77230.000.000.007 500.00
3447432006.04.18 05:08buy50.00gbpusd1.77071.76771.77222006.04.18 09:441.77220.000.000.007 500.00
3447482006.04.18 05:08buy50.00gbpusd1.77061.76761.77212006.04.18 09:041.77210.000.000.007 500.00
3447492006.04.18 05:08buy50.00gbpusd1.77071.76771.77222006.04.18 09:441.77220.000.000.007 500.00
3447502006.04.18 05:09buy50.00gbpusd1.77081.76781.77232006.04.18 09:451.77230.000.000.007 500.00
3454392006.04.18 09:11buy50.00gbpusd1.77091.76791.77242006.04.18 09:451.77240.000.000.007 500.00
3455692006.04.18 09:46buy50.00gbpusd1.77221.76921.77372006.04.18 11:071.76920.000.000.00-15 000.00
3455702006.04.18 09:46buy50.00gbpusd1.77211.76911.77362006.04.18 11:071.76910.000.000.00-15 000.00
3455742006.04.18 09:47buy50.00gbpusd1.77201.76901.77352006.04.18 11:071.76900.000.000.00-15 000.00
3455752006.04.18 09:47buy50.00gbpusd1.77211.76911.77362006.04.18 11:071.76910.000.000.00-15 000.00
3455762006.04.18 09:47buy50.00gbpusd1.77201.76901.77352006.04.18 11:071.76900.000.000.00-15 000.00
3455782006.04.18 09:47buy50.00gbpusd1.77191.76891.77342006.04.18 11:071.76890.000.000.00-15 000.00
3455792006.04.18 09:47buy50.00gbpusd1.77191.76891.77342006.04.18 11:071.76890.000.000.00-15 000.00
3455812006.04.18 09:47buy50.00gbpusd1.77181.76881.77332006.04.18 11:071.76880.000.000.00-15 000.00
3455822006.04.18 09:48buy50.00gbpusd1.77171.76871.77322006.04.18 11:081.76870.000.000.00-15 000.00
3455832006.04.18 09:48buy50.00gbpusd1.77161.76861.77312006.04.18 11:081.76860.000.000.00-15 000.00
3457392006.04.18 10:03sell50.00eurusd1.22411.22711.22262006.04.18 11:081.22260.000.000.007 500.00
3457412006.04.18 10:03sell50.00eurusd1.22401.22701.22252006.04.18 11:081.22250.000.000.007 500.00
3457432006.04.18 10:03sell50.00eurusd1.22391.22691.22242006.04.18 12:291.22690.000.000.00-15 000.00
3457492006.04.18 10:03sell50.00eurusd1.22401.22701.22252006.04.18 11:081.22250.000.000.007 500.00
3457512006.04.18 10:03sell50.00eurusd1.22391.22691.22242006.04.18 12:291.22690.000.000.00-15 000.00
3457532006.04.18 10:03sell50.00eurusd1.22401.22701.22252006.04.18 11:081.22250.000.000.007 500.00
3457622006.04.18 10:04sell50.00eurusd1.22401.22701.22252006.04.18 11:081.22250.000.000.007 500.00
3457712006.04.18 10:04sell50.00eurusd1.22411.22711.22262006.04.18 11:081.22260.000.000.007 500.00
3457732006.04.18 10:04sell50.00eurusd1.22421.22721.22272006.04.18 11:071.22270.000.000.007 500.00
3457752006.04.18 10:04sell50.00eurusd1.22431.22731.22282006.04.18 11:071.22280.000.000.007 500.00
3458282006.04.18 10:10buy50.00usdchf1.27971.27671.28122006.04.18 10:581.28120.000.000.005 853.89
3458302006.04.18 10:10buy50.00usdchf1.27961.27661.28112006.04.18 10:581.28110.000.000.005 854.34
3458312006.04.18 10:10buy50.00usdchf1.27951.27651.28102006.04.18 10:581.28100.000.000.005 854.80
3458322006.04.18 10:11buy50.00usdchf1.27961.27661.28112006.04.18 10:581.28110.000.000.005 854.34
3458342006.04.18 10:11buy50.00usdchf1.27971.27671.28122006.04.18 10:581.28120.000.000.005 853.89
3460562006.04.18 10:43sell50.00usdjpy118.12118.42117.972006.04.18 12:28117.970.000.000.006 357.55
3460682006.04.18 10:43sell50.00usdjpy118.13118.43117.982006.04.18 12:20117.980.000.000.006 357.01
3460772006.04.18 10:44sell50.00usdjpy118.13118.43117.982006.04.18 12:20117.980.000.000.006 357.01
3460792006.04.18 10:44sell50.00usdjpy118.12118.42117.972006.04.18 12:28117.970.000.000.006 357.55
3460832006.04.18 10:44sell50.00usdjpy118.11118.41117.962006.04.18 12:32117.960.000.000.006 358.09
3460862006.04.18 10:44sell50.00usdjpy118.10118.40117.952006.04.18 12:32117.950.000.000.006 358.63
3460882006.04.18 10:44sell50.00usdjpy118.11118.41117.962006.04.18 12:32117.960.000.000.006 358.09
3460892006.04.18 10:44sell50.00usdjpy118.10118.40117.952006.04.18 12:32117.950.000.000.006 358.63
3460902006.04.18 10:44sell50.00usdjpy118.11118.41117.962006.04.18 12:32117.960.000.000.006 358.09
3460922006.04.18 10:44sell50.00usdjpy118.10118.40117.952006.04.18 12:32117.950.000.000.006 358.63
3462662006.04.18 11:07sell50.00usdchf1.28171.28471.28022006.04.18 11:431.28020.000.000.005 858.46
3462672006.04.18 11:07buy50.00gbpusd1.76951.76651.77102006.04.18 12:191.77100.000.000.007 500.00
3462682006.04.18 11:07sell50.00usdchf1.28181.28481.28032006.04.18 11:431.28030.000.000.005 858.00
3462702006.04.18 11:07buy50.00gbpusd1.76941.76641.77092006.04.18 12:191.77090.000.000.007 500.00
3462782006.04.18 11:07buy50.00gbpusd1.76941.76641.77092006.04.18 12:191.77090.000.000.007 500.00
3462832006.04.18 11:07sell50.00usdchf1.28171.28471.28022006.04.18 11:431.28020.000.000.005 858.46
3462872006.04.18 11:07sell50.00usdchf1.28181.28481.28032006.04.18 11:431.28030.000.000.005 858.00
3462882006.04.18 11:07sell50.00usdchf1.28171.28471.28022006.04.18 11:431.28020.000.000.005 858.46
3462892006.04.18 11:07sell50.00usdchf1.28161.28461.28012006.04.18 11:441.28010.000.000.005 858.92
3462902006.04.18 11:07buy50.00gbpusd1.76941.76641.77092006.04.18 12:191.77090.000.000.007 500.00
3462912006.04.18 11:07buy50.00gbpusd1.76941.76641.77092006.04.18 12:191.77090.000.000.007 500.00
3462922006.04.18 11:07buy50.00gbpusd1.76921.76621.77072006.04.18 12:151.77070.000.000.007 500.00
3462932006.04.18 11:07buy50.00gbpusd1.76931.76631.77082006.04.18 12:191.77080.000.000.007 500.00
3462962006.04.18 11:07buy50.00gbpusd1.76911.76611.77062006.04.18 12:141.77060.000.000.007 500.00
3462982006.04.18 11:08sell50.00usdchf1.28171.28471.28022006.04.18 11:431.28020.000.000.005 858.46
3463002006.04.18 11:08buy50.00gbpusd1.76901.76601.77052006.04.18 12:141.77050.000.000.007 500.00
3463072006.04.18 11:08sell50.00usdchf1.28161.28461.28012006.04.18 11:441.28010.000.000.005 858.92
3463122006.04.18 11:08sell50.00usdchf1.28171.28471.28022006.04.18 11:431.28020.000.000.005 858.46
3463152006.04.18 11:08buy50.00gbpusd1.76901.76601.77052006.04.18 12:141.77050.000.000.007 500.00
3463172006.04.18 11:08sell50.00usdchf1.28181.28481.28032006.04.18 11:431.28030.000.000.005 858.00
3465942006.04.18 11:48buy50.00usdchf1.27961.27661.28112006.04.18 12:181.27660.000.000.00-11 749.96
3466012006.04.18 11:48buy50.00usdchf1.27951.27651.28102006.04.18 12:181.27650.000.000.00-11 750.88
3466042006.04.18 11:48buy50.00usdchf1.27941.27641.28092006.04.18 12:181.27640.000.000.00-11 751.80
3466052006.04.18 11:48buy50.00usdchf1.27951.27651.28102006.04.18 12:181.27650.000.000.00-11 750.88
3466062006.04.18 11:48buy50.00usdchf1.27931.27631.28082006.04.18 12:181.27630.000.000.00-11 752.72
3466092006.04.18 11:48sell50.00eurusd1.22421.22721.22272006.04.18 12:331.22720.000.000.00-15 000.00
3466102006.04.18 11:48buy50.00usdchf1.27941.27641.28092006.04.18 12:181.27640.000.000.00-11 751.80
3466132006.04.18 11:48sell50.00eurusd1.22431.22731.22282006.04.18 12:331.22730.000.000.00-15 000.00
3466152006.04.18 11:48buy50.00usdchf1.27941.27641.28092006.04.18 12:181.27640.000.000.00-11 751.80
3466162006.04.18 11:48buy50.00usdchf1.27911.27611.28062006.04.18 12:031.28060.000.000.005 856.63
3466172006.04.18 11:48buy50.00usdchf1.27901.27601.28052006.04.18 12:031.28050.000.000.005 857.09
3466182006.04.18 11:48buy50.00usdchf1.27911.27611.28062006.04.18 12:031.28060.000.000.005 856.63
3466272006.04.18 11:48sell50.00eurusd1.22421.22721.22272006.04.18 12:331.22720.000.000.00-15 000.00
3466282006.04.18 11:48sell50.00eurusd1.22431.22731.22282006.04.18 12:331.22730.000.000.00-15 000.00
3466402006.04.18 11:49sell50.00eurusd1.22421.22721.22272006.04.18 12:331.22720.000.000.00-15 000.00
3466412006.04.18 11:49sell50.00eurusd1.22431.22731.22282006.04.18 12:331.22730.000.000.00-15 000.00
3466422006.04.18 11:49sell50.00eurusd1.22421.22721.22272006.04.18 12:331.22720.000.000.00-15 000.00
3466442006.04.18 11:49sell50.00eurusd1.22431.22731.22282006.04.18 12:331.22730.000.000.00-15 000.00
3467962006.04.18 12:06buy50.00usdchf1.27921.27621.28072006.04.18 12:181.27620.000.000.00-11 753.64
3467992006.04.18 12:06buy50.00usdchf1.27911.27611.28062006.04.18 12:191.27610.000.000.00-11 754.56
3468012006.04.18 12:06buy50.00usdchf1.27901.27601.28052006.04.18 12:191.27600.000.000.00-11 755.49
3470032006.04.18 12:18buy50.00usdchf1.27691.27391.27842006.04.18 15:321.27390.000.000.00-11 774.86
3470092006.04.18 12:18buy50.00usdchf1.27681.27381.27832006.04.18 15:321.27380.000.000.00-11 775.79
3470102006.04.18 12:18buy50.00usdchf1.27671.27371.27822006.04.18 15:321.27370.000.000.00-11 776.71
3470122006.04.18 12:18buy50.00usdchf1.27661.27361.27812006.04.18 15:321.27360.000.000.00-11 778.56
3470142006.04.18 12:18buy50.00usdchf1.27651.27351.27802006.04.18 15:321.27350.000.000.00-11 778.56
3470152006.04.18 12:18buy50.00usdchf1.27661.27361.27812006.04.18 15:321.27360.000.000.00-11 778.56
3470212006.04.18 12:18buy50.00usdchf1.27661.27361.27812006.04.18 15:321.27360.000.000.00-11 778.56
3470232006.04.18 12:19buy50.00usdchf1.27671.27371.27822006.04.18 15:321.27370.000.000.00-11 776.71
3470392006.04.18 12:19buy50.00usdchf1.27641.27341.27792006.04.18 15:321.27340.000.000.00-11 779.49
3470402006.04.18 12:19buy50.00usdchf1.27641.27341.27792006.04.18 15:321.27340.000.000.00-11 779.49
3470632006.04.18 12:20sell50.00gbpusd1.77151.77451.77002006.04.18 13:161.77450.000.000.00-15 000.00
3470642006.04.18 12:20sell50.00gbpusd1.77161.77461.77012006.04.18 13:161.77460.000.000.00-15 000.00
3470662006.04.18 12:20sell50.00gbpusd1.77151.77451.77002006.04.18 13:161.77450.000.000.00-15 000.00
3470672006.04.18 12:20sell50.00gbpusd1.77161.77461.77012006.04.18 13:161.77460.000.000.00-15 000.00
3470692006.04.18 12:20sell50.00gbpusd1.77151.77451.77002006.04.18 13:161.77450.000.000.00-15 000.00
3470702006.04.18 12:20sell50.00gbpusd1.77141.77441.76992006.04.18 13:161.77440.000.000.00-15 000.00
3470722006.04.18 12:21sell50.00gbpusd1.77131.77431.76982006.04.18 13:161.77430.000.000.00-15 000.00
3470762006.04.18 12:21sell50.00gbpusd1.77121.77421.76972006.04.18 13:161.77420.000.000.00-15 000.00
3470792006.04.18 12:21sell50.00gbpusd1.77121.77421.76972006.04.18 13:161.77420.000.000.00-15 000.00
3470822006.04.18 12:21sell50.00gbpusd1.77131.77431.76982006.04.18 13:161.77430.000.000.00-15 000.00
3471682006.04.18 12:29sell50.00eurusd1.22671.22971.22522006.04.18 15:241.22520.000.000.007 500.00
3471972006.04.18 12:32sell50.00eurusd1.22671.22971.22522006.04.18 15:241.22520.000.000.007 500.00
3472322006.04.18 12:33sell50.00eurusd1.22701.23001.22552006.04.18 12:571.22550.000.000.007 500.00
3472382006.04.18 12:33sell50.00eurusd1.22721.23021.22572006.04.18 12:571.22570.000.000.007 500.00
3472392006.04.18 12:33sell50.00eurusd1.22711.23011.22562006.04.18 12:571.22560.000.000.007 500.00
3472402006.04.18 12:33sell50.00eurusd1.22701.23001.22552006.04.18 12:571.22550.000.000.007 500.00
3472492006.04.18 12:33sell50.00eurusd1.22691.22991.22542006.04.18 14:301.22540.000.000.007 500.00
3472502006.04.18 12:33sell50.00eurusd1.22701.23001.22552006.04.18 12:571.22550.000.000.007 500.00
3472622006.04.18 12:34sell50.00eurusd1.22691.22991.22542006.04.18 14:301.22540.000.000.007 500.00
3472642006.04.18 12:34sell50.00eurusd1.22681.22981.22532006.04.18 14:301.22530.000.000.007 500.00
3473162006.04.18 12:37sell50.00usdjpy117.98118.28117.832006.04.18 15:32117.830.000.000.006 365.64
3473172006.04.18 12:37sell50.00usdjpy117.98118.28117.832006.04.18 15:32117.830.000.000.006 365.64
3473182006.04.18 12:37sell50.00usdjpy117.97118.27117.822006.04.18 15:32117.820.000.000.006 365.64
3473202006.04.18 12:37sell50.00usdjpy117.97118.27117.822006.04.18 15:32117.820.000.000.006 365.64
3473212006.04.18 12:37sell50.00usdjpy117.96118.26117.812006.04.18 15:32117.810.000.000.006 366.72
3473222006.04.18 12:37sell50.00usdjpy117.97118.27117.822006.04.18 15:32117.820.000.000.006 365.64
3473232006.04.18 12:37sell50.00usdjpy117.96118.26117.812006.04.18 15:32117.810.000.000.006 366.72
3473242006.04.18 12:37sell50.00usdjpy117.97118.27117.822006.04.18 15:32117.820.000.000.006 365.64
3473252006.04.18 12:37sell50.00usdjpy117.96118.26117.812006.04.18 15:32117.810.000.000.006 366.72
3473312006.04.18 12:38sell50.00usdjpy117.95118.25117.802006.04.18 15:32117.800.000.000.006 366.72
3475562006.04.18 13:15sell50.00eurusd1.22671.22971.22522006.04.18 15:241.22520.000.000.007 500.00
3475622006.04.18 13:15sell50.00eurusd1.22681.22981.22532006.04.18 14:301.22530.000.000.007 500.00
3475642006.04.18 13:15sell50.00eurusd1.22671.22971.22522006.04.18 15:241.22520.000.000.007 500.00
3475702006.04.18 13:15sell50.00eurusd1.22681.22981.22532006.04.18 14:301.22530.000.000.007 500.00
3475732006.04.18 13:15sell50.00eurusd1.22691.22991.22542006.04.18 14:301.22540.000.000.007 500.00
3475892006.04.18 13:16sell50.00gbpusd1.77391.77691.77242006.04.18 13:331.77240.000.000.007 500.00
3475902006.04.18 13:16sell50.00gbpusd1.77391.77691.77242006.04.18 13:331.77240.000.000.007 500.00
3475912006.04.18 13:16sell50.00gbpusd1.77411.77711.77262006.04.18 13:311.77260.000.000.007 500.00
3475932006.04.18 13:16sell50.00gbpusd1.77411.77711.77262006.04.18 13:311.77260.000.000.007 500.00
3475962006.04.18 13:16sell50.00gbpusd1.77411.77711.77262006.04.18 13:311.77260.000.000.007 500.00
3475972006.04.18 13:16sell50.00gbpusd1.77421.77721.77272006.04.18 13:301.77270.000.000.007 500.00
3475992006.04.18 13:16sell50.00gbpusd1.77431.77731.77282006.04.18 13:291.77280.000.000.007 500.00
3476012006.04.18 13:16sell50.00gbpusd1.77421.77721.77272006.04.18 13:301.77270.000.000.007 500.00
3476052006.04.18 13:17sell50.00gbpusd1.77441.77741.77292006.04.18 13:291.77290.000.000.007 500.00
3476072006.04.18 13:17sell50.00gbpusd1.77431.77731.77282006.04.18 13:291.77280.000.000.007 500.00
3477132006.04.18 13:40sell50.00gbpusd1.77261.77561.77112006.04.18 15:391.77560.000.000.00-15 000.00
3477142006.04.18 13:40sell50.00gbpusd1.77251.77551.77102006.04.18 15:391.77550.000.000.00-15 000.00
3477152006.04.18 13:40sell50.00gbpusd1.77241.77541.77092006.04.18 15:391.77540.000.000.00-15 000.00
3477162006.04.18 13:40sell50.00gbpusd1.77251.77551.77102006.04.18 15:391.77550.000.000.00-15 000.00
3477172006.04.18 13:40sell50.00gbpusd1.77241.77541.77092006.04.18 15:391.77540.000.000.00-15 000.00
3477182006.04.18 13:40sell50.00gbpusd1.77251.77551.77102006.04.18 15:391.77550.000.000.00-15 000.00
3477202006.04.18 13:41sell50.00gbpusd1.77241.77541.77092006.04.18 15:391.77540.000.000.00-15 000.00
3477322006.04.18 13:43sell50.00gbpusd1.77231.77531.77082006.04.18 15:381.77530.000.000.00-15 000.00
3477332006.04.18 13:43sell50.00gbpusd1.77241.77541.77092006.04.18 15:391.77540.000.000.00-15 000.00
3477352006.04.18 13:43sell50.00gbpusd1.77251.77551.77102006.04.18 15:391.77550.000.000.00-15 000.00
3482652006.04.18 15:30sell50.00eurusd1.22671.22971.22522006.04.18 15:541.22970.000.000.00-15 000.00
3482672006.04.18 15:30sell50.00eurusd1.22671.22971.22522006.04.18 15:541.22970.000.000.00-15 000.00
3482712006.04.18 15:31sell50.00eurusd1.22681.22981.22532006.04.18 15:541.22980.000.000.00-15 000.00
3482772006.04.18 15:31sell50.00eurusd1.22701.23001.22552006.04.18 15:541.23000.000.000.00-15 000.00
3482832006.04.18 15:31sell50.00eurusd1.22711.23011.22562006.04.18 15:551.23010.000.000.00-15 000.00
3482852006.04.18 15:31sell50.00eurusd1.22711.23011.22562006.04.18 15:551.23010.000.000.00-15 000.00
3482892006.04.18 15:31sell50.00eurusd1.22721.23021.22572006.04.18 16:001.23020.000.000.00-15 000.00
3482952006.04.18 15:31sell50.00eurusd1.22711.23011.22562006.04.18 15:551.23010.000.000.00-15 000.00
3483022006.04.18 15:31sell50.00eurusd1.22721.23021.22572006.04.18 16:001.23020.000.000.00-15 000.00
3483032006.04.18 15:31sell50.00eurusd1.22711.23011.22562006.04.18 15:551.23010.000.000.00-15 000.00
3483942006.04.18 15:33sell50.00usdjpy117.83118.13117.682006.04.18 15:52117.680.000.000.006 373.22
3483972006.04.18 15:33sell50.00usdjpy117.84118.14117.692006.04.18 15:52117.690.000.000.006 372.67
3484002006.04.18 15:33sell50.00usdjpy117.83118.13117.682006.04.18 15:52117.680.000.000.006 373.22
3484012006.04.18 15:33sell50.00usdjpy117.82118.12117.672006.04.18 15:52117.670.000.000.006 374.84
3484022006.04.18 15:33sell50.00usdjpy117.82118.12117.672006.04.18 15:52117.670.000.000.006 374.84
3484042006.04.18 15:33sell50.00usdjpy117.83118.13117.682006.04.18 15:52117.680.000.000.006 373.22
3484062006.04.18 15:34sell50.00usdjpy117.82118.12117.672006.04.18 15:52117.670.000.000.006 374.84
3484072006.04.18 15:34sell50.00usdjpy117.83118.13117.682006.04.18 15:52117.680.000.000.006 373.22
3484132006.04.18 15:34sell50.00usdjpy117.82118.12117.672006.04.18 15:52117.670.000.000.006 374.84
3484142006.04.18 15:34sell50.00usdjpy117.84118.14117.692006.04.18 15:52117.690.000.000.006 372.67
3484842006.04.18 15:38sell50.00gbpusd1.77501.77801.77352006.04.18 15:541.77800.000.000.00-15 000.00
3485082006.04.18 15:39sell50.00gbpusd1.77501.77801.77352006.04.18 15:541.77800.000.000.00-15 000.00
3485092006.04.18 15:39sell50.00gbpusd1.77521.77821.77372006.04.18 15:541.77820.000.000.00-15 000.00
3485132006.04.18 15:39sell50.00gbpusd1.77541.77841.77392006.04.18 15:561.77840.000.000.00-15 000.00
3485222006.04.18 15:39sell50.00gbpusd1.77531.77831.77382006.04.18 15:551.77830.000.000.00-15 000.00
3485272006.04.18 15:39sell50.00gbpusd1.77541.77841.77392006.04.18 15:561.77840.000.000.00-15 000.00
3485402006.04.18 15:39sell50.00gbpusd1.77571.77871.77422006.04.18 15:571.77870.000.000.00-15 000.00
3485442006.04.18 15:40sell50.00gbpusd1.77561.77861.77412006.04.18 15:561.77860.000.000.00-15 000.00
3485492006.04.18 15:40sell50.00gbpusd1.77571.77871.77422006.04.18 15:571.77870.000.000.00-15 000.00
3485552006.04.18 15:40sell50.00gbpusd1.77561.77861.77412006.04.18 15:561.77860.000.000.00-15 000.00
3487322006.04.18 15:52buy50.00usdchf1.27331.27031.27482006.04.18 17:481.27480.000.000.005 883.28
3487382006.04.18 15:52buy50.00usdchf1.27321.27021.27472006.04.18 17:171.27470.000.000.005 883.74
3487432006.04.18 15:52buy50.00usdchf1.27321.27021.27472006.04.18 17:171.27470.000.000.005 883.74
3488502006.04.18 15:54sell50.00eurusd1.22951.23251.22802006.04.18 16:131.22800.000.000.007 500.00
3488552006.04.18 15:54sell50.00eurusd1.22961.23261.22812006.04.18 16:131.22810.000.000.007 500.00
3488562006.04.18 15:54sell50.00eurusd1.22951.23251.22802006.04.18 16:131.22800.000.000.007 500.00
3488572006.04.18 15:54sell50.00gbpusd1.77781.78081.77632006.04.18 16:131.77630.000.000.007 500.00
3488622006.04.18 15:54sell50.00gbpusd1.77791.78091.77642006.04.18 16:131.77640.000.000.007 500.00
3488632006.04.18 15:54sell50.00gbpusd1.77781.78081.77632006.04.18 16:131.77630.000.000.007 500.00
3488672006.04.18 15:54buy50.00usdjpy117.59117.29117.742006.04.18 17:17117.740.000.000.006 369.97
3488682006.04.18 15:54buy50.00usdjpy117.58117.28117.732006.04.18 17:17117.730.000.000.006 370.51
3488722006.04.18 15:54buy50.00usdjpy117.54117.24117.692006.04.18 16:27117.690.000.000.006 372.67
3488792006.04.18 15:54buy50.00usdjpy117.55117.25117.702006.04.18 16:27117.700.000.000.006 372.13
3488832006.04.18 15:54buy50.00usdjpy117.53117.23117.682006.04.18 16:27117.680.000.000.006 373.22
3488862006.04.18 15:54buy50.00usdjpy117.53117.23117.682006.04.18 16:27117.680.000.000.006 373.22
3488932006.04.18 15:55sell50.00eurusd1.22981.23281.22832006.04.18 16:101.22830.000.000.007 500.00
3488962006.04.18 15:55buy50.00usdjpy117.54117.24117.692006.04.18 16:27117.690.000.000.006 372.67
3488982006.04.18 15:55buy50.00usdjpy117.55117.25117.702006.04.18 16:27117.700.000.000.006 372.13
3489022006.04.18 15:55buy50.00usdjpy117.56117.26117.712006.04.18 17:09117.710.000.000.006 371.59
3489062006.04.18 15:55buy50.00usdjpy117.57117.27117.722006.04.18 17:09117.720.000.000.006 371.05
3489082006.04.18 15:55sell50.00gbpusd1.77801.78101.77652006.04.18 16:091.77650.000.000.007 500.00
3489222006.04.18 15:55sell50.00eurusd1.22991.23291.22842006.04.18 16:081.22840.000.000.007 500.00
3489262006.04.18 15:55sell50.00eurusd1.22981.23281.22832006.04.18 16:101.22830.000.000.007 500.00
3489272006.04.18 15:55sell50.00eurusd1.22971.23271.22822006.04.18 16:121.22820.000.000.007 500.00
3489282006.04.18 15:55sell50.00eurusd1.22981.23281.22832006.04.18 16:101.22830.000.000.007 500.00
3489542006.04.18 15:56sell50.00gbpusd1.77811.78111.77662006.04.18 16:081.77660.000.000.007 500.00
3489562006.04.18 15:56sell50.00gbpusd1.77831.78131.77682006.04.18 16:081.77680.000.000.007 500.00
3489622006.04.18 15:56sell50.00gbpusd1.77821.78121.77672006.04.18 16:081.77670.000.000.007 500.00
3489632006.04.18 15:57sell50.00gbpusd1.77831.78131.77682006.04.18 16:081.77680.000.000.007 500.00
3489712006.04.18 15:57sell50.00gbpusd1.77831.78131.77682006.04.18 16:081.77680.000.000.007 500.00
3489722006.04.18 15:57sell50.00gbpusd1.77841.78141.77692006.04.18 16:081.77690.000.000.007 500.00
3490372006.04.18 16:00sell50.00eurusd1.23001.23301.22852006.04.18 16:081.22850.000.000.007 500.00
3490432006.04.18 16:00sell50.00eurusd1.23011.23311.22862006.04.18 16:081.22860.000.000.007 500.00
3495422006.04.18 16:31buy50.00usdjpy117.58117.28117.732006.04.18 17:17117.730.000.000.006 370.51
3495482006.04.18 16:31buy50.00usdjpy117.59117.29117.742006.04.18 17:17117.740.000.000.006 369.97
3495492006.04.18 16:31buy50.00usdjpy117.58117.28117.732006.04.18 17:17117.730.000.000.006 370.51
3495522006.04.18 16:31buy50.00usdjpy117.58117.28117.732006.04.18 17:17117.730.000.000.006 370.51
3495532006.04.18 16:31buy50.00usdjpy117.57117.27117.722006.04.18 17:09117.720.000.000.006 371.05
3495542006.04.18 16:31buy50.00usdjpy117.58117.28117.732006.04.18 17:17117.730.000.000.006 370.51
  0.00 0.00 404.47 -712 035.40
Closed P/L: -711 630.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3483522006.04.18 15:32buy50.00usdchf1.27411.27111.2756 1.27480.000.000.002 745.53
3483532006.04.18 15:32buy50.00usdchf1.27411.27111.2756 1.27480.000.000.002 745.53
3483562006.04.18 15:32buy50.00usdchf1.27381.27081.2753 1.27480.000.000.003 922.18
3483632006.04.18 15:32buy50.00usdchf1.27371.27071.2752 1.27480.000.000.004 314.40
3483642006.04.18 15:32buy50.00usdchf1.27361.27061.2751 1.27480.000.000.004 706.62
3483682006.04.18 15:32buy50.00usdchf1.27341.27041.2749 1.27480.000.000.005 491.06
3487272006.04.18 15:52buy50.00usdchf1.27351.27051.2750 1.27480.000.000.005 098.84
3493562006.04.18 16:15sell50.00gbpusd1.77651.77951.7750 1.77670.000.000.00-1 000.00
3493592006.04.18 16:15sell50.00gbpusd1.77671.77971.7752 1.77670.000.000.000.00
3493602006.04.18 16:15sell50.00gbpusd1.77661.77961.7751 1.77670.000.000.00-500.00
3493622006.04.18 16:15sell50.00gbpusd1.77661.77961.7751 1.77670.000.000.00-500.00
3493642006.04.18 16:15sell50.00eurusd1.22831.23131.2268 1.22820.000.000.00500.00
3493652006.04.18 16:15sell50.00gbpusd1.77671.77971.7752 1.77670.000.000.000.00
3493662006.04.18 16:15sell50.00gbpusd1.77681.77981.7753 1.77670.000.000.00500.00
3493772006.04.18 16:16sell50.00eurusd1.22841.23141.2269 1.22820.000.000.001 000.00
3493802006.04.18 16:16sell50.00eurusd1.22841.23141.2269 1.22820.000.000.001 000.00
3493812006.04.18 16:16sell50.00gbpusd1.77681.77981.7753 1.77670.000.000.00500.00
3493832006.04.18 16:16sell50.00gbpusd1.77691.77991.7754 1.77670.000.000.001 000.00
3493842006.04.18 16:16sell50.00eurusd1.22851.23151.2270 1.22820.000.000.001 500.00
3493902006.04.18 16:16sell50.00gbpusd1.77701.78001.7755 1.77670.000.000.001 500.00
3493912006.04.18 16:16sell50.00eurusd1.22841.23141.2269 1.22820.000.000.001 000.00
3493932006.04.18 16:16sell50.00gbpusd1.77701.78001.7755 1.77670.000.000.001 500.00
3493962006.04.18 16:16sell50.00eurusd1.22851.23151.2270 1.22820.000.000.001 500.00
3493982006.04.18 16:17sell50.00eurusd1.22851.23151.2270 1.22820.000.000.001 500.00
3494032006.04.18 16:17sell50.00eurusd1.22861.23161.2271 1.22820.000.000.002 000.00
3494042006.04.18 16:17sell50.00eurusd1.22851.23151.2270 1.22820.000.000.001 500.00
3494052006.04.18 16:17sell50.00eurusd1.22861.23161.2271 1.22820.000.000.002 000.00
3500962006.04.18 17:19buy50.00usdjpy117.70117.40117.85 117.640.000.000.00-2 550.15
3500972006.04.18 17:19buy50.00usdjpy117.69117.39117.84 117.640.000.000.00-2 125.13
3500992006.04.18 17:19buy50.00usdjpy117.70117.40117.85 117.640.000.000.00-2 550.15
3501032006.04.18 17:19buy50.00usdjpy117.69117.39117.84 117.640.000.000.00-2 125.13
3501042006.04.18 17:19buy50.00usdjpy117.68117.38117.83 117.640.000.000.00-1 700.10
3501062006.04.18 17:19buy50.00usdjpy117.67117.37117.82 117.640.000.000.00-1 275.08
3501092006.04.18 17:20buy50.00usdjpy117.66117.36117.81 117.640.000.000.00-850.05
3501142006.04.18 17:20buy50.00usdjpy117.65117.35117.80 117.640.000.000.00-425.03
3501152006.04.18 17:20buy50.00usdjpy117.63117.33117.78 117.640.000.000.00425.03
3501192006.04.18 17:20buy50.00usdjpy117.63117.33117.78 117.640.000.000.00425.03
  0.00 0.00 0.00 32 773.40
 Floating P/L: 32 773.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -711 630.93 Floating P/L: 32 773.40 Margin: 1 176 307.50
Balance: 4 289 025.94 Equity: 4 321 799.34 Free Margin: 3 145 491.84
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 775 279.96 Gross Loss: 5 486 910.89 Total Net Profit: -711 630.93
Profit Factor: 0.87 Expected Payoff: -657.70  
Absolute Drawdown: 1 416 056.11 Maximal Drawdown (%): 409 996.09 (7.2%)  
 
Total Trades: 1082 Short Positions (won %): 646 (61.30%) Long Positions (won %): 436 (65.83%)
Profit Trades (% of total): 683 (63.12%) Loss trades (% of total): 399 (36.88%)
Largest profit trade: 11 000.00 loss trade: -25 363.54
Average profit trade: 6 991.63 loss trade: -13 751.66
Maximum consecutive wins ($): 100 (690 339.53) consecutive losses ($): 70 (-961 471.97)
Maximal consecutive profit (count): 690 339.53 (100) consecutive loss (count): -961 471.97 (70)
Average consecutive wins: 21 consecutive losses: 12