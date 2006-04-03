|Account: 306345
|Name: Pedro Echenagucia
|Currency: USD
|2006 April 18, 17:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|258992
|2006.04.03 11:49
|buy
|100.00
|usdjpy
|118.58
|118.28
|118.98
|2006.04.03 14:11
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-25 363.54
|260100
|2006.04.03 14:48
|sell
|100.00
|usdjpy
|118.36
|118.66
|117.96
|2006.04.03 18:00
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|4 226.19
|262970
|2006.04.03 20:20
|sell
|100.00
|usdjpy
|117.84
|118.14
|117.44
|2006.04.04 02:53
|117.79
|0.00
|0.00
|-594.30
|4 244.84
|266645
|2006.04.04 11:58
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3011
|1.3081
|1.2011
|2006.04.04 18:00
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|977.88
|266743
|2006.04.04 12:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.44
|118.14
|107.44
|2006.04.04 18:00
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|68.17
|266835
|2006.04.04 12:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2171
|1.2101
|1.3171
|2006.04.04 18:00
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|950.00
|292924
|2006.04.07 10:03
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1536
|1.1586
|1.1516
|2006.04.07 10:07
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|292953
|2006.04.07 10:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2206
|1.2256
|1.2186
|2006.04.07 11:16
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|293338
|2006.04.07 11:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2186
|1.2136
|1.2206
|2006.04.07 16:31
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|295544
|2006.04.07 16:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2206
|1.2256
|1.2186
|2006.04.07 17:12
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|296513
|2006.04.07 17:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2186
|1.2136
|1.2206
|2006.04.07 18:05
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|297474
|2006.04.07 18:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2138
|1.2088
|1.2158
|2006.04.10 05:54
|1.2104
|0.00
|0.00
|-0.35
|-34.00
|302932
|2006.04.10 10:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|302938
|2006.04.10 10:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2125
|1.2155
|1.2075
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 500.00
|302950
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|302953
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|302955
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|302961
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|302963
|2006.04.10 10:12
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2124
|1.2154
|1.2074
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|302967
|2006.04.10 10:13
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2123
|1.2153
|1.2073
|2006.04.10 16:19
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|302975
|2006.04.10 10:14
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2122
|1.2152
|1.2072
|2006.04.10 16:19
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|302976
|2006.04.10 10:14
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|2006.04.10 16:19
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|9 000.00
|305063
|2006.04.10 16:19
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|2006.04.10 16:19
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|305229
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2122
|1.2152
|1.2072
|2006.04.10 18:31
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|11 000.00
|305231
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|2006.04.10 18:31
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|305236
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2120
|1.2150
|1.2070
|2006.04.10 18:31
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|305238
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2121
|1.2151
|1.2071
|2006.04.10 18:31
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|10 500.00
|305239
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2120
|1.2150
|1.2070
|2006.04.10 18:31
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|10 500.00
|305249
|2006.04.10 16:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2149
|1.2069
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|305254
|2006.04.10 16:42
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2120
|1.2150
|1.2070
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|10 500.00
|305257
|2006.04.10 16:42
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2149
|1.2069
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|305262
|2006.04.10 16:42
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2148
|1.2068
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|9 500.00
|305270
|2006.04.10 16:42
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2067
|2006.04.10 18:32
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|9 000.00
|306092
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2095
|1.2065
|1.2115
|2006.04.11 00:08
|1.2115
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306093
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2094
|1.2064
|1.2114
|2006.04.11 00:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306095
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2095
|1.2065
|1.2115
|2006.04.11 00:08
|1.2115
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306097
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2094
|1.2064
|1.2114
|2006.04.11 00:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306101
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2095
|1.2065
|1.2115
|2006.04.11 00:08
|1.2115
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306102
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2094
|1.2064
|1.2114
|2006.04.11 00:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306109
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2063
|1.2113
|2006.04.11 00:07
|1.2113
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306115
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2092
|1.2062
|1.2112
|2006.04.11 00:07
|1.2112
|0.00
|0.00
|-175.00
|10 000.00
|306121
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2091
|1.2061
|1.2111
|2006.04.10 23:55
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|306125
|2006.04.10 18:40
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2090
|1.2060
|1.2110
|2006.04.10 23:52
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307724
|2006.04.11 01:30
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2129
|2006.04.11 08:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307728
|2006.04.11 01:31
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307731
|2006.04.11 01:31
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307732
|2006.04.11 01:31
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2111
|1.2081
|1.2131
|2006.04.11 09:05
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307737
|2006.04.11 01:37
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307743
|2006.04.11 01:39
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2129
|2006.04.11 08:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307748
|2006.04.11 01:41
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307749
|2006.04.11 01:41
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2129
|2006.04.11 08:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307751
|2006.04.11 01:41
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2080
|1.2130
|2006.04.11 09:05
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|307753
|2006.04.11 01:42
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2079
|1.2129
|2006.04.11 08:41
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309503
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2138
|1.2168
|1.2118
|2006.04.11 13:03
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309505
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2139
|1.2169
|1.2119
|2006.04.11 12:12
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309510
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2139
|1.2169
|1.2119
|2006.04.11 12:12
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309511
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2138
|1.2168
|1.2118
|2006.04.11 13:03
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309517
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2137
|1.2167
|1.2117
|2006.04.11 13:03
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309519
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2136
|1.2166
|1.2116
|2006.04.11 13:03
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309520
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2137
|1.2167
|1.2117
|2006.04.11 13:03
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309521
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2136
|1.2166
|1.2116
|2006.04.11 13:03
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309522
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2137
|1.2167
|1.2117
|2006.04.11 13:03
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|309525
|2006.04.11 09:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2136
|1.2166
|1.2116
|2006.04.11 13:03
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311261
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311262
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2097
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311263
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311264
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2097
|2006.04.11 15:27
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311265
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311266
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2097
|2006.04.11 15:27
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311267
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311269
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2115
|1.2145
|1.2095
|2006.04.11 15:27
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311271
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2116
|1.2146
|1.2096
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|6 000.00
|311272
|2006.04.11 14:23
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2147
|1.2097
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|6 500.00
|311632
|2006.04.11 15:27
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2101
|0.0000
|0.0000
|2006.04.11 15:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 500.00
|311688
|2006.04.11 15:32
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2099
|1.2069
|1.2119
|2006.04.11 16:16
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311691
|2006.04.11 15:32
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2098
|1.2068
|1.2118
|2006.04.11 16:01
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311695
|2006.04.11 15:32
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2099
|1.2069
|1.2119
|2006.04.11 16:16
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311698
|2006.04.11 15:32
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2099
|1.2069
|1.2119
|2006.04.11 16:16
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311699
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2100
|1.2070
|1.2120
|2006.04.11 16:18
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311701
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2101
|1.2071
|1.2121
|2006.04.11 16:18
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311705
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2101
|1.2071
|1.2121
|2006.04.11 16:18
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311707
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2100
|1.2070
|1.2120
|2006.04.11 16:18
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311709
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2101
|1.2071
|1.2121
|2006.04.11 16:18
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|311712
|2006.04.11 15:33
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2100
|1.2070
|1.2120
|2006.04.11 16:18
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312153
|2006.04.11 16:27
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312159
|2006.04.11 16:27
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2087
|1.2137
|2006.04.11 17:06
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312165
|2006.04.11 16:27
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312168
|2006.04.11 16:27
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2117
|1.2087
|1.2137
|2006.04.11 17:06
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312171
|2006.04.11 16:28
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312172
|2006.04.11 16:28
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2089
|1.2139
|2006.04.11 18:01
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|4 500.00
|312177
|2006.04.11 16:28
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312178
|2006.04.11 16:28
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2089
|1.2139
|2006.04.11 18:00
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|5 000.00
|312181
|2006.04.11 16:29
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2118
|1.2088
|1.2138
|2006.04.11 17:07
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10 000.00
|312182
|2006.04.11 16:29
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2119
|1.2089
|1.2139
|2006.04.11 18:00
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|312983
|2006.04.11 18:08
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2134
|1.2164
|1.2114
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-10 500.00
|312987
|2006.04.11 18:08
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2133
|1.2163
|1.2113
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-11 000.00
|312988
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2134
|1.2164
|1.2114
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-10 500.00
|312992
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2134
|1.2164
|1.2114
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-10 500.00
|312994
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2133
|1.2163
|1.2113
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-11 000.00
|312996
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2132
|1.2162
|1.2112
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-11 500.00
|312997
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2131
|1.2161
|1.2111
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-12 000.00
|312999
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2130
|1.2160
|1.2110
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-12 500.00
|313000
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2129
|1.2159
|1.2109
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-13 000.00
|313002
|2006.04.11 18:09
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2130
|1.2160
|1.2110
|2006.04.12 02:49
|1.2155
|0.00
|0.00
|75.00
|-12 500.00
|323601
|2006.04.13 01:06
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.46
|118.16
|118.61
|2006.04.13 13:59
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6 323.24
|323602
|2006.04.13 01:06
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.45
|118.15
|118.60
|2006.04.13 13:59
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6 323.78
|323603
|2006.04.13 01:06
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.46
|118.16
|118.61
|2006.04.13 13:59
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6 323.24
|323605
|2006.04.13 01:07
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.44
|118.14
|118.59
|2006.04.13 13:57
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|6 324.31
|323607
|2006.04.13 01:09
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.43
|118.13
|118.58
|2006.04.13 13:56
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6 324.84
|323624
|2006.04.13 01:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2988
|1.2958
|1.3003
|2006.04.13 10:11
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 575.86
|323626
|2006.04.13 01:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2989
|1.2959
|1.3004
|2006.04.13 10:09
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.97
|323628
|2006.04.13 01:34
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2990
|1.2960
|1.3005
|2006.04.13 10:09
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.07
|323629
|2006.04.13 01:34
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2990
|1.2960
|1.3005
|2006.04.13 10:09
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.07
|323631
|2006.04.13 01:35
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2991
|1.2961
|1.3006
|2006.04.13 10:03
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 573.18
|323632
|2006.04.13 01:35
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2990
|1.2960
|1.3005
|2006.04.13 10:09
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.07
|323635
|2006.04.13 01:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2989
|1.2959
|1.3004
|2006.04.13 10:09
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.97
|323638
|2006.04.13 01:39
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2990
|1.2960
|1.3005
|2006.04.13 10:09
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.07
|323639
|2006.04.13 01:39
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2988
|1.2958
|1.3003
|2006.04.13 10:11
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 575.86
|323640
|2006.04.13 01:40
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2989
|1.2959
|1.3004
|2006.04.13 10:09
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 574.97
|323649
|2006.04.13 01:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2140
|1.2095
|2006.04.13 03:57
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323651
|2006.04.13 01:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2139
|1.2094
|2006.04.13 15:00
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323653
|2006.04.13 01:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2140
|1.2095
|2006.04.13 03:57
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323654
|2006.04.13 01:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2139
|1.2094
|2006.04.13 15:00
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323655
|2006.04.13 01:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2139
|1.2094
|2006.04.13 15:00
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323657
|2006.04.13 01:46
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2140
|1.2095
|2006.04.13 03:57
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323658
|2006.04.13 01:46
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2139
|1.2094
|2006.04.13 15:00
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323659
|2006.04.13 01:46
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2140
|1.2095
|2006.04.13 03:57
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323662
|2006.04.13 01:46
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2111
|1.2141
|1.2096
|2006.04.13 03:57
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323667
|2006.04.13 01:47
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2110
|1.2140
|1.2095
|2006.04.13 03:57
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|323682
|2006.04.13 01:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7506
|1.7536
|1.7491
|2006.04.13 08:35
|1.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323684
|2006.04.13 01:52
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323687
|2006.04.13 01:52
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323688
|2006.04.13 01:53
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323690
|2006.04.13 01:53
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323691
|2006.04.13 01:53
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323692
|2006.04.13 01:54
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323693
|2006.04.13 01:54
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323696
|2006.04.13 01:54
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7538
|1.7493
|2006.04.13 08:36
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323697
|2006.04.13 01:54
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7509
|1.7539
|1.7494
|2006.04.13 08:36
|1.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|323744
|2006.04.13 02:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.44
|118.14
|118.59
|2006.04.13 13:57
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|6 324.31
|323745
|2006.04.13 02:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.45
|118.15
|118.60
|2006.04.13 13:59
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6 323.78
|323747
|2006.04.13 02:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.45
|118.15
|118.60
|2006.04.13 13:59
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6 323.78
|323748
|2006.04.13 02:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.46
|118.16
|118.61
|2006.04.13 13:59
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6 323.24
|323749
|2006.04.13 02:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.47
|118.17
|118.62
|2006.04.13 14:00
|118.62
|0.00
|0.00
|0.00
|6 322.71
|324460
|2006.04.13 07:14
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2109
|1.2139
|1.2094
|2006.04.13 15:00
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324472
|2006.04.13 07:16
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2108
|1.2138
|1.2093
|2006.04.13 15:00
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324473
|2006.04.13 07:16
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2107
|1.2137
|1.2092
|2006.04.13 15:00
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324474
|2006.04.13 07:17
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2107
|1.2137
|1.2092
|2006.04.13 15:00
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324476
|2006.04.13 07:17
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2106
|1.2136
|1.2091
|2006.04.13 15:00
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324479
|2006.04.13 07:18
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2105
|1.2135
|1.2090
|2006.04.13 15:00
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324632
|2006.04.13 08:35
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7533
|1.7563
|1.7518
|2006.04.13 08:52
|1.7518
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324643
|2006.04.13 08:36
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.13 08:51
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324648
|2006.04.13 08:36
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.13 08:51
|1.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324653
|2006.04.13 08:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.13 08:51
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324654
|2006.04.13 08:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.13 08:51
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324656
|2006.04.13 08:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.13 08:51
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324657
|2006.04.13 08:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.13 08:51
|1.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324658
|2006.04.13 08:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.13 08:51
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324662
|2006.04.13 08:38
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7568
|1.7523
|2006.04.13 08:50
|1.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324665
|2006.04.13 08:38
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.13 08:51
|1.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|324791
|2006.04.13 08:55
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7550
|1.7505
|2006.04.13 10:02
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324792
|2006.04.13 08:55
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7550
|1.7505
|2006.04.13 10:02
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324794
|2006.04.13 08:56
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7519
|1.7549
|1.7504
|2006.04.13 10:02
|1.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324798
|2006.04.13 08:56
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7550
|1.7505
|2006.04.13 10:02
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324801
|2006.04.13 08:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7519
|1.7549
|1.7504
|2006.04.13 10:02
|1.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324802
|2006.04.13 08:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7550
|1.7505
|2006.04.13 10:02
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324803
|2006.04.13 08:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7519
|1.7549
|1.7504
|2006.04.13 10:02
|1.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324804
|2006.04.13 08:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7518
|1.7548
|1.7503
|2006.04.13 10:01
|1.7548
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324805
|2006.04.13 08:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7519
|1.7549
|1.7504
|2006.04.13 10:02
|1.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|324806
|2006.04.13 08:58
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7550
|1.7505
|2006.04.13 10:02
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325042
|2006.04.13 10:01
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7545
|1.7575
|1.7530
|2006.04.13 12:50
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325049
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7546
|1.7576
|1.7531
|2006.04.13 12:50
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325050
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7545
|1.7575
|1.7530
|2006.04.13 12:50
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325055
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7546
|1.7576
|1.7531
|2006.04.13 12:50
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325056
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7546
|1.7576
|1.7531
|2006.04.13 12:50
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325057
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7547
|1.7577
|1.7532
|2006.04.13 12:50
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325062
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7550
|1.7580
|1.7535
|2006.04.13 12:18
|1.7535
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325064
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7549
|1.7579
|1.7534
|2006.04.13 12:19
|1.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325069
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7548
|1.7578
|1.7533
|2006.04.13 12:19
|1.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325075
|2006.04.13 10:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7548
|1.7578
|1.7533
|2006.04.13 12:19
|1.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325087
|2006.04.13 10:03
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2965
|1.2935
|1.2980
|2006.04.13 13:43
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|5 778.12
|325137
|2006.04.13 10:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2963
|1.2933
|1.2978
|2006.04.13 13:43
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|5 779.01
|325138
|2006.04.13 10:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2962
|1.2932
|1.2977
|2006.04.13 13:43
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|5 779.46
|325140
|2006.04.13 10:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2963
|1.2933
|1.2978
|2006.04.13 13:43
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|5 779.01
|325141
|2006.04.13 10:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2964
|1.2934
|1.2979
|2006.04.13 13:43
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|5 778.57
|325142
|2006.04.13 10:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2963
|1.2933
|1.2978
|2006.04.13 13:43
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|5 779.01
|325143
|2006.04.13 10:10
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2964
|1.2934
|1.2979
|2006.04.13 13:43
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|5 778.57
|325145
|2006.04.13 10:10
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2965
|1.2935
|1.2980
|2006.04.13 13:43
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|5 778.12
|325158
|2006.04.13 10:11
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2961
|1.2931
|1.2976
|2006.04.13 13:03
|1.2976
|0.00
|0.00
|0.00
|5 779.90
|325160
|2006.04.13 10:11
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2960
|1.2930
|1.2975
|2006.04.13 12:14
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|5 780.35
|325894
|2006.04.13 12:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2961
|1.2931
|1.2976
|2006.04.13 13:03
|1.2976
|0.00
|0.00
|0.00
|5 779.90
|325900
|2006.04.13 12:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7548
|1.7578
|1.7533
|2006.04.13 12:50
|1.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325901
|2006.04.13 12:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7549
|1.7579
|1.7534
|2006.04.13 12:50
|1.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325902
|2006.04.13 12:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7548
|1.7578
|1.7533
|2006.04.13 12:50
|1.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325903
|2006.04.13 12:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7549
|1.7579
|1.7534
|2006.04.13 12:50
|1.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|325982
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7524
|1.7494
|1.7539
|2006.04.13 16:05
|1.7494
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325983
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7524
|1.7494
|1.7539
|2006.04.13 16:05
|1.7494
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325984
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7525
|1.7495
|1.7540
|2006.04.13 16:05
|1.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325985
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7526
|1.7496
|1.7541
|2006.04.13 16:05
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325986
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7525
|1.7495
|1.7540
|2006.04.13 16:05
|1.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325987
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7526
|1.7496
|1.7541
|2006.04.13 16:05
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325988
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7527
|1.7497
|1.7542
|2006.04.13 16:05
|1.7497
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325990
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7528
|1.7498
|1.7543
|2006.04.13 15:57
|1.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325992
|2006.04.13 12:51
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7529
|1.7499
|1.7544
|2006.04.13 15:57
|1.7499
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|325995
|2006.04.13 12:52
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7528
|1.7498
|1.7543
|2006.04.13 15:57
|1.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|326234
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:00
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326235
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2979
|1.2949
|1.2994
|2006.04.13 15:56
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|5 771.89
|326239
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:00
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326241
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2977
|1.2947
|1.2992
|2006.04.13 15:00
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.78
|326243
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:00
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326244
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2977
|1.2947
|1.2992
|2006.04.13 15:00
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.78
|326245
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:00
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326246
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2977
|1.2947
|1.2992
|2006.04.13 15:00
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.78
|326247
|2006.04.13 13:46
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:00
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326249
|2006.04.13 13:47
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:00
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326389
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|326391
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|326392
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.66
|118.96
|118.51
|2006.04.13 17:36
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.58
|326393
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|326394
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.66
|118.96
|118.51
|2006.04.13 17:36
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.58
|326395
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|326400
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.68
|118.98
|118.53
|2006.04.13 17:07
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|6 327.51
|326402
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|326405
|2006.04.13 14:09
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.68
|118.98
|118.53
|2006.04.13 17:07
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|6 327.51
|326413
|2006.04.13 14:10
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|326688
|2006.04.13 15:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2123
|1.2078
|2006.04.13 16:06
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326696
|2006.04.13 15:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2092
|1.2122
|1.2077
|2006.04.13 16:07
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326708
|2006.04.13 15:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2123
|1.2078
|2006.04.13 16:06
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326709
|2006.04.13 15:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2092
|1.2122
|1.2077
|2006.04.13 16:07
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326717
|2006.04.13 15:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2123
|1.2078
|2006.04.13 16:06
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326720
|2006.04.13 15:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2092
|1.2122
|1.2077
|2006.04.13 16:07
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326724
|2006.04.13 15:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2123
|1.2078
|2006.04.13 16:06
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326725
|2006.04.13 15:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2092
|1.2122
|1.2077
|2006.04.13 16:07
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326728
|2006.04.13 15:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2093
|1.2123
|1.2078
|2006.04.13 16:06
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326737
|2006.04.13 15:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2094
|1.2124
|1.2079
|2006.04.13 16:05
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|326919
|2006.04.13 15:31
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:56
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326921
|2006.04.13 15:31
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2976
|1.2946
|1.2991
|2006.04.13 15:55
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|5 773.23
|326924
|2006.04.13 15:31
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2977
|1.2947
|1.2992
|2006.04.13 15:56
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.78
|326925
|2006.04.13 15:31
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:56
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326934
|2006.04.13 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.13 15:56
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.34
|326936
|2006.04.13 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2977
|1.2947
|1.2992
|2006.04.13 15:56
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|5 772.78
|326937
|2006.04.13 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2976
|1.2946
|1.2991
|2006.04.13 15:55
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|5 773.23
|326939
|2006.04.13 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2975
|1.2945
|1.2990
|2006.04.13 15:55
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|5 773.67
|326942
|2006.04.13 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2974
|1.2944
|1.2989
|2006.04.13 15:37
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|5 774.12
|327286
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2999
|1.3029
|1.2984
|2006.04.13 17:07
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|5 776.34
|327292
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.3000
|1.3030
|1.2985
|2006.04.13 17:07
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|5 775.90
|327293
|2006.04.13 15:57
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7502
|1.7472
|1.7517
|2006.04.13 17:05
|1.7517
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327297
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.3002
|1.3032
|1.2987
|2006.04.13 17:06
|1.2987
|0.00
|0.00
|0.00
|5 775.01
|327299
|2006.04.13 15:57
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7502
|1.7472
|1.7517
|2006.04.13 17:05
|1.7517
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327301
|2006.04.13 15:57
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7501
|1.7471
|1.7516
|2006.04.13 17:05
|1.7516
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327307
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.3001
|1.3031
|1.2986
|2006.04.13 17:07
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|5 775.45
|327312
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.3000
|1.3030
|1.2985
|2006.04.13 17:07
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|5 775.90
|327315
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2999
|1.3029
|1.2984
|2006.04.13 17:07
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|5 776.34
|327317
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2998
|1.3028
|1.2983
|2006.04.13 17:07
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|5 776.79
|327318
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2999
|1.3029
|1.2984
|2006.04.13 17:07
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|5 776.34
|327319
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.3000
|1.3030
|1.2985
|2006.04.13 17:07
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|5 775.90
|327320
|2006.04.13 15:57
|sell
|50.00
|usdchf
|1.3001
|1.3031
|1.2986
|2006.04.13 17:07
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|5 775.45
|327407
|2006.04.13 16:05
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7500
|1.7470
|1.7515
|2006.04.13 16:42
|1.7515
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327408
|2006.04.13 16:05
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7499
|1.7469
|1.7514
|2006.04.13 16:42
|1.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327409
|2006.04.13 16:05
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7498
|1.7468
|1.7513
|2006.04.13 16:42
|1.7513
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327410
|2006.04.13 16:05
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7497
|1.7467
|1.7512
|2006.04.13 16:42
|1.7512
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327411
|2006.04.13 16:05
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7496
|1.7466
|1.7511
|2006.04.13 16:42
|1.7511
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327412
|2006.04.13 16:05
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7495
|1.7465
|1.7510
|2006.04.13 16:42
|1.7510
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327423
|2006.04.13 16:06
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7496
|1.7466
|1.7511
|2006.04.13 16:42
|1.7511
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|327477
|2006.04.13 16:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2080
|1.2110
|1.2065
|2006.04.13 20:27
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|327478
|2006.04.13 16:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2081
|1.2111
|1.2066
|2006.04.13 20:27
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|327482
|2006.04.13 16:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2081
|1.2111
|1.2066
|2006.04.13 20:27
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|327484
|2006.04.13 16:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2080
|1.2110
|1.2065
|2006.04.13 20:27
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|327486
|2006.04.13 16:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2081
|1.2111
|1.2066
|2006.04.13 20:27
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|327489
|2006.04.13 16:11
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2080
|1.2110
|1.2065
|2006.04.13 20:27
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|327491
|2006.04.13 16:11
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2079
|1.2109
|1.2064
|2006.04.13 20:27
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|327492
|2006.04.13 16:11
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2078
|1.2108
|1.2063
|2006.04.13 20:25
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|327493
|2006.04.13 16:11
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2077
|1.2107
|1.2062
|2006.04.13 18:59
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|327498
|2006.04.13 16:11
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2076
|1.2106
|1.2061
|2006.04.13 17:07
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|328016
|2006.04.13 17:05
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7522
|1.7552
|1.7507
|2006.04.13 17:26
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328027
|2006.04.13 17:05
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7522
|1.7552
|1.7507
|2006.04.13 17:26
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328031
|2006.04.13 17:05
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7522
|1.7552
|1.7507
|2006.04.13 17:26
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328035
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7521
|1.7551
|1.7506
|2006.04.13 17:26
|1.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328037
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7550
|1.7505
|2006.04.13 17:40
|1.7505
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328038
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7521
|1.7551
|1.7506
|2006.04.13 17:26
|1.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328040
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7522
|1.7552
|1.7507
|2006.04.13 17:26
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328043
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7523
|1.7553
|1.7508
|2006.04.13 17:26
|1.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328046
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7524
|1.7554
|1.7509
|2006.04.13 17:25
|1.7509
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328048
|2006.04.13 17:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7523
|1.7553
|1.7508
|2006.04.13 17:26
|1.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328080
|2006.04.13 17:07
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2103
|1.2133
|1.2088
|2006.04.13 17:12
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|328105
|2006.04.13 17:09
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2986
|1.3016
|1.2971
|2006.04.13 20:29
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|5 782.13
|328107
|2006.04.13 17:09
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2985
|1.3015
|1.2970
|2006.04.13 20:45
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|5 782.58
|328111
|2006.04.13 17:09
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2987
|1.3017
|1.2972
|2006.04.13 20:29
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|5 781.68
|328113
|2006.04.13 17:10
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2988
|1.3018
|1.2973
|2006.04.13 20:27
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|5 781.24
|328115
|2006.04.13 17:10
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2990
|1.3020
|1.2975
|2006.04.13 20:27
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|5 780.35
|328116
|2006.04.13 17:10
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2989
|1.3019
|1.2974
|2006.04.13 20:27
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|5 780.79
|328117
|2006.04.13 17:10
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2988
|1.3018
|1.2973
|2006.04.13 20:27
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|5 781.24
|328119
|2006.04.13 17:10
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2987
|1.3017
|1.2972
|2006.04.13 20:29
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|5 781.68
|328120
|2006.04.13 17:10
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2988
|1.3018
|1.2973
|2006.04.13 20:27
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|5 781.24
|328121
|2006.04.13 17:10
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2987
|1.3017
|1.2972
|2006.04.13 20:29
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|5 781.68
|328271
|2006.04.13 17:26
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.66
|118.96
|118.51
|2006.04.13 17:36
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.58
|328279
|2006.04.13 17:26
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.67
|118.97
|118.52
|2006.04.13 17:36
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6 328.05
|328356
|2006.04.13 17:38
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.54
|118.84
|118.39
|2006.04.17 01:23
|118.39
|0.00
|0.00
|-589.75
|6 334.99
|328359
|2006.04.13 17:38
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.53
|118.83
|118.38
|2006.04.17 01:24
|118.38
|0.00
|0.00
|-589.75
|6 335.53
|328368
|2006.04.13 17:38
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.52
|118.82
|118.37
|2006.04.17 01:25
|118.37
|0.00
|0.00
|-589.75
|6 336.06
|328375
|2006.04.13 17:38
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.51
|118.81
|118.36
|2006.04.17 03:04
|118.36
|0.00
|0.00
|-589.75
|6 337.13
|328376
|2006.04.13 17:38
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.52
|118.82
|118.37
|2006.04.17 01:25
|118.37
|0.00
|0.00
|-589.75
|6 336.06
|328391
|2006.04.13 17:39
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.51
|118.81
|118.36
|2006.04.17 03:04
|118.36
|0.00
|0.00
|-589.75
|6 337.13
|328395
|2006.04.13 17:39
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.50
|118.80
|118.35
|2006.04.17 03:04
|118.35
|0.00
|0.00
|-589.75
|6 337.14
|328397
|2006.04.13 17:39
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.51
|118.81
|118.36
|2006.04.17 03:04
|118.36
|0.00
|0.00
|-589.75
|6 337.13
|328400
|2006.04.13 17:39
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.52
|118.82
|118.37
|2006.04.17 01:25
|118.37
|0.00
|0.00
|-589.75
|6 336.06
|328401
|2006.04.13 17:39
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.52
|118.82
|118.37
|2006.04.17 01:25
|118.37
|0.00
|0.00
|-589.75
|6 336.06
|328416
|2006.04.13 17:41
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7507
|1.7537
|1.7492
|2006.04.13 21:25
|1.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|328417
|2006.04.13 17:41
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7507
|1.7537
|1.7492
|2006.04.13 21:25
|1.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|328419
|2006.04.13 17:41
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7506
|1.7536
|1.7491
|2006.04.13 21:25
|1.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|328420
|2006.04.13 17:41
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7506
|1.7536
|1.7491
|2006.04.13 21:25
|1.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|328425
|2006.04.13 17:41
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7507
|1.7537
|1.7492
|2006.04.13 21:25
|1.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|328427
|2006.04.13 17:42
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7506
|1.7536
|1.7491
|2006.04.13 21:25
|1.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|328432
|2006.04.13 17:42
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7507
|1.7537
|1.7492
|2006.04.13 21:25
|1.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|328433
|2006.04.13 17:42
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7506
|1.7536
|1.7491
|2006.04.13 21:25
|1.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|328435
|2006.04.13 17:42
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7507
|1.7537
|1.7492
|2006.04.13 21:25
|1.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|328436
|2006.04.13 17:42
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7506
|1.7536
|1.7491
|2006.04.13 21:25
|1.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|329330
|2006.04.13 20:29
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2114
|1.2144
|1.2099
|2006.04.17 03:05
|1.2144
|0.00
|0.00
|150.00
|-15 000.00
|329331
|2006.04.13 20:29
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2113
|1.2143
|1.2098
|2006.04.17 03:05
|1.2143
|0.00
|0.00
|150.00
|-15 000.00
|329335
|2006.04.13 20:30
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2114
|1.2144
|1.2099
|2006.04.17 03:05
|1.2144
|0.00
|0.00
|150.00
|-15 000.00
|329338
|2006.04.13 20:30
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2113
|1.2143
|1.2098
|2006.04.17 03:05
|1.2143
|0.00
|0.00
|150.00
|-15 000.00
|329339
|2006.04.13 20:30
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2114
|1.2144
|1.2099
|2006.04.17 03:05
|1.2144
|0.00
|0.00
|150.00
|-15 000.00
|329342
|2006.04.13 20:30
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2113
|1.2143
|1.2098
|2006.04.17 03:05
|1.2143
|0.00
|0.00
|150.00
|-15 000.00
|329345
|2006.04.13 20:30
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2114
|1.2144
|1.2099
|2006.04.17 03:05
|1.2144
|0.00
|0.00
|150.00
|-15 000.00
|329348
|2006.04.13 20:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2113
|1.2143
|1.2098
|2006.04.17 03:05
|1.2143
|0.00
|0.00
|150.00
|-15 000.00
|329349
|2006.04.13 20:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2114
|1.2144
|1.2099
|2006.04.17 03:05
|1.2144
|0.00
|0.00
|150.00
|-15 000.00
|329350
|2006.04.13 20:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2113
|1.2143
|1.2098
|2006.04.17 03:05
|1.2143
|0.00
|0.00
|150.00
|-15 000.00
|329400
|2006.04.13 20:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2965
|1.2935
|1.2980
|2006.04.13 23:56
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|5 778.12
|329403
|2006.04.13 20:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2966
|1.2936
|1.2981
|2006.04.14 00:44
|1.2981
|0.00
|0.00
|105.88
|5 777.68
|329405
|2006.04.13 20:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2966
|1.2936
|1.2981
|2006.04.14 00:44
|1.2981
|0.00
|0.00
|105.88
|5 777.68
|329407
|2006.04.13 20:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2967
|1.2937
|1.2982
|2006.04.14 03:17
|1.2982
|0.00
|0.00
|105.88
|5 777.23
|329408
|2006.04.13 20:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2968
|1.2938
|1.2983
|2006.04.14 03:23
|1.2981
|0.00
|0.00
|105.88
|5 007.32
|329409
|2006.04.13 20:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2967
|1.2937
|1.2982
|2006.04.14 03:17
|1.2982
|0.00
|0.00
|105.88
|5 777.23
|329410
|2006.04.13 20:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2967
|1.2937
|1.2982
|2006.04.14 03:17
|1.2982
|0.00
|0.00
|105.88
|5 777.23
|329411
|2006.04.13 20:49
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2968
|1.2938
|1.2983
|2006.04.14 03:23
|1.2981
|0.00
|0.00
|105.88
|5 007.32
|329412
|2006.04.13 20:49
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2967
|1.2937
|1.2982
|2006.04.14 03:17
|1.2982
|0.00
|0.00
|105.88
|5 777.23
|329414
|2006.04.13 20:49
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2966
|1.2936
|1.2981
|2006.04.14 00:44
|1.2981
|0.00
|0.00
|105.88
|5 777.68
|329530
|2006.04.13 21:26
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7539
|1.7569
|1.7524
|2006.04.13 22:13
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|329533
|2006.04.13 21:26
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7568
|1.7523
|2006.04.13 22:59
|1.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|329535
|2006.04.13 21:26
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.13 22:59
|1.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|329538
|2006.04.13 21:26
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.13 22:59
|1.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|329540
|2006.04.13 21:26
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.14 02:16
|1.7521
|0.00
|0.00
|-262.50
|7 500.00
|329541
|2006.04.13 21:26
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7535
|1.7565
|1.7520
|2006.04.14 02:16
|1.7520
|0.00
|0.00
|-262.50
|7 500.00
|329542
|2006.04.13 21:26
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.14 02:16
|1.7521
|0.00
|0.00
|-262.50
|7 500.00
|329544
|2006.04.13 21:27
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7535
|1.7565
|1.7520
|2006.04.14 02:16
|1.7520
|0.00
|0.00
|-262.50
|7 500.00
|329545
|2006.04.13 21:27
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.13 22:59
|1.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|329546
|2006.04.13 21:27
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7566
|1.7521
|2006.04.14 02:16
|1.7521
|0.00
|0.00
|-262.50
|7 500.00
|330297
|2006.04.14 02:23
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7514
|1.7484
|1.7529
|2006.04.14 09:10
|1.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|330301
|2006.04.14 02:23
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7515
|1.7485
|1.7530
|2006.04.14 09:10
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|330303
|2006.04.14 02:24
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7516
|1.7486
|1.7531
|2006.04.14 09:10
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|330309
|2006.04.14 02:26
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7517
|1.7487
|1.7532
|2006.04.17 00:42
|1.7532
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|330310
|2006.04.14 02:27
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7518
|1.7488
|1.7533
|2006.04.17 00:42
|1.7533
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|330312
|2006.04.14 02:28
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7515
|1.7485
|1.7530
|2006.04.14 09:10
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|330313
|2006.04.14 02:28
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7514
|1.7484
|1.7529
|2006.04.14 09:10
|1.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|330314
|2006.04.14 02:28
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7515
|1.7485
|1.7530
|2006.04.14 09:10
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|330318
|2006.04.14 02:30
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7515
|1.7485
|1.7530
|2006.04.14 09:10
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|330321
|2006.04.14 02:30
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7516
|1.7486
|1.7531
|2006.04.14 09:10
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|330525
|2006.04.14 04:35
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.17 03:06
|1.2948
|0.00
|0.00
|105.88
|-11 584.80
|330526
|2006.04.14 04:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2979
|1.2949
|1.2994
|2006.04.17 03:06
|1.2949
|0.00
|0.00
|105.88
|-11 583.91
|330527
|2006.04.14 04:37
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2979
|1.2949
|1.2994
|2006.04.17 03:06
|1.2949
|0.00
|0.00
|105.88
|-11 583.91
|330528
|2006.04.14 04:37
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2978
|1.2948
|1.2993
|2006.04.17 03:06
|1.2948
|0.00
|0.00
|105.88
|-11 584.80
|330529
|2006.04.14 04:37
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2979
|1.2949
|1.2994
|2006.04.17 03:06
|1.2949
|0.00
|0.00
|105.88
|-11 583.91
|330530
|2006.04.14 04:37
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2980
|1.2950
|1.2995
|2006.04.17 03:06
|1.2950
|0.00
|0.00
|105.88
|-11 583.01
|330533
|2006.04.14 04:39
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2981
|1.2951
|1.2996
|2006.04.17 03:05
|1.2951
|0.00
|0.00
|105.88
|-11 582.12
|330534
|2006.04.14 04:39
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2980
|1.2950
|1.2995
|2006.04.17 03:06
|1.2950
|0.00
|0.00
|105.88
|-11 583.01
|330536
|2006.04.14 04:40
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2981
|1.2951
|1.2996
|2006.04.17 03:05
|1.2951
|0.00
|0.00
|105.88
|-11 582.12
|330537
|2006.04.14 04:40
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2980
|1.2950
|1.2995
|2006.04.17 03:06
|1.2950
|0.00
|0.00
|105.88
|-11 583.01
|331062
|2006.04.14 10:17
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7517
|1.7487
|1.7532
|2006.04.17 00:42
|1.7532
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|331070
|2006.04.14 10:17
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7517
|1.7487
|1.7532
|2006.04.17 00:42
|1.7532
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|331074
|2006.04.14 10:17
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7516
|1.7486
|1.7531
|2006.04.17 00:38
|1.7531
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|331077
|2006.04.14 10:17
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7517
|1.7487
|1.7532
|2006.04.17 00:42
|1.7532
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|331081
|2006.04.14 10:17
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7516
|1.7486
|1.7531
|2006.04.17 00:38
|1.7531
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|331082
|2006.04.14 10:17
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7517
|1.7487
|1.7532
|2006.04.17 00:42
|1.7532
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|331084
|2006.04.14 10:17
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7518
|1.7488
|1.7533
|2006.04.17 00:42
|1.7533
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|331085
|2006.04.14 10:18
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7519
|1.7489
|1.7534
|2006.04.17 00:42
|1.7534
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|332554
|2006.04.17 01:08
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.17 03:13
|1.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|332565
|2006.04.17 01:12
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7568
|1.7523
|2006.04.17 03:13
|1.7568
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|332566
|2006.04.17 01:12
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7539
|1.7569
|1.7524
|2006.04.17 03:13
|1.7569
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|332571
|2006.04.17 01:12
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7568
|1.7523
|2006.04.17 03:13
|1.7568
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|332572
|2006.04.17 01:12
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.17 03:13
|1.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|332573
|2006.04.17 01:12
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.17 03:13
|1.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|332575
|2006.04.17 01:13
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7568
|1.7523
|2006.04.17 03:13
|1.7568
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|332576
|2006.04.17 01:13
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.17 03:13
|1.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|332578
|2006.04.17 01:13
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7568
|1.7523
|2006.04.17 03:13
|1.7568
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|332580
|2006.04.17 01:13
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7537
|1.7567
|1.7522
|2006.04.17 03:13
|1.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|332999
|2006.04.17 03:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.30
|118.00
|118.45
|2006.04.17 04:34
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 711.86
|333000
|2006.04.17 03:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.29
|117.99
|118.44
|2006.04.17 04:35
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 712.94
|333001
|2006.04.17 03:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.30
|118.00
|118.45
|2006.04.17 04:34
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 711.86
|333002
|2006.04.17 03:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.29
|117.99
|118.44
|2006.04.17 04:35
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 712.94
|333005
|2006.04.17 03:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.29
|117.99
|118.44
|2006.04.17 04:35
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 712.94
|333006
|2006.04.17 03:04
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.30
|118.00
|118.45
|2006.04.17 04:34
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 711.86
|333009
|2006.04.17 03:05
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.31
|118.01
|118.46
|2006.04.17 04:34
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 710.79
|333011
|2006.04.17 03:05
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.30
|118.00
|118.45
|2006.04.17 04:34
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 711.86
|333013
|2006.04.17 03:05
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.31
|118.01
|118.46
|2006.04.17 04:34
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 710.79
|333014
|2006.04.17 03:05
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.30
|118.00
|118.45
|2006.04.17 04:34
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 711.86
|333062
|2006.04.17 03:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2147
|1.2177
|1.2132
|2006.04.17 04:05
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333066
|2006.04.17 03:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2148
|1.2178
|1.2133
|2006.04.17 04:05
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333073
|2006.04.17 03:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2147
|1.2177
|1.2132
|2006.04.17 04:05
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333077
|2006.04.17 03:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2148
|1.2178
|1.2133
|2006.04.17 04:05
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333083
|2006.04.17 03:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2149
|1.2179
|1.2134
|2006.04.17 04:05
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333095
|2006.04.17 03:07
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2149
|1.2179
|1.2134
|2006.04.17 04:05
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333097
|2006.04.17 03:07
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2149
|1.2179
|1.2134
|2006.04.17 04:05
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333101
|2006.04.17 03:07
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2148
|1.2178
|1.2133
|2006.04.17 04:05
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333104
|2006.04.17 03:07
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2148
|1.2178
|1.2133
|2006.04.17 04:05
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333106
|2006.04.17 03:07
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2148
|1.2178
|1.2133
|2006.04.17 04:05
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333115
|2006.04.17 03:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2942
|1.2912
|1.2957
|2006.04.17 03:29
|1.2912
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 617.10
|333116
|2006.04.17 03:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2943
|1.2913
|1.2958
|2006.04.17 03:29
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 616.20
|333118
|2006.04.17 03:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2942
|1.2912
|1.2957
|2006.04.17 03:29
|1.2912
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 617.10
|333119
|2006.04.17 03:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2943
|1.2913
|1.2958
|2006.04.17 03:29
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 616.20
|333121
|2006.04.17 03:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2944
|1.2914
|1.2959
|2006.04.17 03:29
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 615.30
|333122
|2006.04.17 03:09
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2943
|1.2913
|1.2958
|2006.04.17 03:29
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 616.20
|333125
|2006.04.17 03:10
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2944
|1.2914
|1.2959
|2006.04.17 03:29
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 615.30
|333126
|2006.04.17 03:10
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2943
|1.2913
|1.2958
|2006.04.17 03:29
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 616.20
|333127
|2006.04.17 03:10
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2944
|1.2914
|1.2959
|2006.04.17 03:29
|1.2914
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 615.30
|333128
|2006.04.17 03:10
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2945
|1.2915
|1.2960
|2006.04.17 03:29
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 614.40
|333172
|2006.04.17 03:13
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7564
|1.7594
|1.7549
|2006.04.17 04:05
|1.7594
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333175
|2006.04.17 03:13
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7564
|1.7594
|1.7549
|2006.04.17 04:05
|1.7594
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333181
|2006.04.17 03:13
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7568
|1.7598
|1.7553
|2006.04.17 04:06
|1.7598
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333191
|2006.04.17 03:13
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7568
|1.7598
|1.7553
|2006.04.17 04:06
|1.7598
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333195
|2006.04.17 03:13
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7569
|1.7599
|1.7554
|2006.04.17 04:06
|1.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333201
|2006.04.17 03:13
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7568
|1.7598
|1.7553
|2006.04.17 04:06
|1.7598
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333206
|2006.04.17 03:13
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7569
|1.7599
|1.7554
|2006.04.17 04:06
|1.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333208
|2006.04.17 03:13
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7568
|1.7598
|1.7553
|2006.04.17 04:06
|1.7598
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333217
|2006.04.17 03:14
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7570
|1.7600
|1.7555
|2006.04.17 04:07
|1.7600
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333218
|2006.04.17 03:14
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7569
|1.7599
|1.7554
|2006.04.17 04:06
|1.7599
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333440
|2006.04.17 03:29
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2918
|1.2888
|1.2933
|2006.04.17 13:06
|1.2888
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 638.73
|333441
|2006.04.17 03:29
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2917
|1.2887
|1.2932
|2006.04.17 13:15
|1.2887
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 639.64
|333444
|2006.04.17 03:29
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2916
|1.2886
|1.2931
|2006.04.17 13:36
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 640.54
|333445
|2006.04.17 03:29
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2917
|1.2887
|1.2932
|2006.04.17 13:15
|1.2887
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 639.64
|333446
|2006.04.17 03:29
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2916
|1.2886
|1.2931
|2006.04.17 13:36
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 640.54
|333450
|2006.04.17 03:29
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2916
|1.2886
|1.2931
|2006.04.17 13:36
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 640.54
|333453
|2006.04.17 03:29
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2915
|1.2885
|1.2930
|2006.04.17 13:37
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 641.44
|333454
|2006.04.17 03:29
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2916
|1.2886
|1.2931
|2006.04.17 13:36
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 640.54
|333455
|2006.04.17 03:29
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2915
|1.2885
|1.2930
|2006.04.17 13:37
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 641.44
|333456
|2006.04.17 03:29
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2916
|1.2886
|1.2931
|2006.04.17 13:36
|1.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 640.54
|333651
|2006.04.17 04:05
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7592
|1.7622
|1.7577
|2006.04.17 06:37
|1.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|333654
|2006.04.17 04:05
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7593
|1.7623
|1.7578
|2006.04.17 06:37
|1.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|333664
|2006.04.17 04:05
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2174
|1.2204
|1.2159
|2006.04.17 14:40
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333675
|2006.04.17 04:05
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2176
|1.2206
|1.2161
|2006.04.17 14:41
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333684
|2006.04.17 04:05
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2176
|1.2206
|1.2161
|2006.04.17 14:41
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333687
|2006.04.17 04:05
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2175
|1.2205
|1.2160
|2006.04.17 14:40
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333689
|2006.04.17 04:05
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2176
|1.2206
|1.2161
|2006.04.17 14:41
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333690
|2006.04.17 04:05
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2175
|1.2205
|1.2160
|2006.04.17 14:40
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333691
|2006.04.17 04:05
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2175
|1.2205
|1.2160
|2006.04.17 14:40
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333692
|2006.04.17 04:05
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2174
|1.2204
|1.2159
|2006.04.17 14:40
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333699
|2006.04.17 04:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2173
|1.2203
|1.2158
|2006.04.17 14:40
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333703
|2006.04.17 04:06
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2174
|1.2204
|1.2159
|2006.04.17 14:40
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|333723
|2006.04.17 04:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7595
|1.7625
|1.7580
|2006.04.17 06:37
|1.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|333724
|2006.04.17 04:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7594
|1.7624
|1.7579
|2006.04.17 06:37
|1.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|333726
|2006.04.17 04:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7595
|1.7625
|1.7580
|2006.04.17 06:37
|1.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|333728
|2006.04.17 04:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7596
|1.7626
|1.7581
|2006.04.17 05:42
|1.7594
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|333729
|2006.04.17 04:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7595
|1.7625
|1.7580
|2006.04.17 05:42
|1.7594
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|333734
|2006.04.17 04:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7594
|1.7624
|1.7579
|2006.04.17 05:42
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|333739
|2006.04.17 04:06
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7595
|1.7625
|1.7580
|2006.04.17 05:42
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|333755
|2006.04.17 04:07
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7597
|1.7627
|1.7582
|2006.04.17 05:42
|1.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|333997
|2006.04.17 04:34
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.03
|117.73
|118.18
|2006.04.17 04:57
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|6 346.25
|333998
|2006.04.17 04:34
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.03
|117.73
|118.18
|2006.04.17 04:57
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|6 346.25
|334000
|2006.04.17 04:34
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.02
|117.72
|118.17
|2006.04.17 04:57
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|6 346.79
|334002
|2006.04.17 04:35
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.01
|117.71
|118.16
|2006.04.17 04:57
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|6 347.33
|334003
|2006.04.17 04:35
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.02
|117.72
|118.17
|2006.04.17 04:57
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|6 346.79
|334005
|2006.04.17 04:35
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.03
|117.73
|118.18
|2006.04.17 04:57
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|6 346.25
|334007
|2006.04.17 04:35
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.04
|117.74
|118.19
|2006.04.17 04:57
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|6 345.71
|334008
|2006.04.17 04:35
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.05
|117.75
|118.20
|2006.04.17 05:27
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|6 345.18
|334009
|2006.04.17 04:35
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.04
|117.74
|118.19
|2006.04.17 04:57
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|6 345.71
|334010
|2006.04.17 04:35
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.05
|117.75
|118.20
|2006.04.17 05:27
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|6 345.18
|334339
|2006.04.17 05:42
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.25
|118.55
|118.10
|2006.04.17 14:38
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|6 350.55
|334340
|2006.04.17 05:42
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.24
|118.54
|118.09
|2006.04.17 14:40
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|6 351.09
|334343
|2006.04.17 05:43
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.23
|118.53
|118.08
|2006.04.17 14:40
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|6 351.63
|334350
|2006.04.17 05:43
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.24
|118.54
|118.09
|2006.04.17 14:40
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|6 351.09
|334358
|2006.04.17 05:43
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.25
|118.55
|118.10
|2006.04.17 14:38
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|6 350.55
|334359
|2006.04.17 05:43
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.24
|118.54
|118.09
|2006.04.17 14:40
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|6 351.09
|334360
|2006.04.17 05:43
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.25
|118.55
|118.10
|2006.04.17 14:38
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|6 350.55
|334365
|2006.04.17 05:44
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.24
|118.54
|118.09
|2006.04.17 14:40
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|6 351.09
|334366
|2006.04.17 05:44
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.25
|118.55
|118.10
|2006.04.17 14:38
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|6 350.55
|334367
|2006.04.17 05:44
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.24
|118.54
|118.09
|2006.04.17 14:40
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|6 351.09
|334373
|2006.04.17 05:45
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7596
|1.7626
|1.7581
|2006.04.17 06:37
|1.7581
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|334374
|2006.04.17 05:45
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7595
|1.7625
|1.7580
|2006.04.17 06:37
|1.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|334375
|2006.04.17 05:45
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7595
|1.7625
|1.7580
|2006.04.17 06:37
|1.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|334376
|2006.04.17 05:45
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7594
|1.7624
|1.7579
|2006.04.17 06:37
|1.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|334377
|2006.04.17 05:46
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7593
|1.7623
|1.7578
|2006.04.17 06:37
|1.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|334616
|2006.04.17 06:48
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7581
|1.7611
|1.7566
|2006.04.17 14:38
|1.7611
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|334617
|2006.04.17 06:48
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7580
|1.7610
|1.7565
|2006.04.17 14:36
|1.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|334621
|2006.04.17 06:49
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7579
|1.7609
|1.7564
|2006.04.17 14:36
|1.7609
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|334622
|2006.04.17 06:49
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7578
|1.7608
|1.7563
|2006.04.17 14:36
|1.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|334623
|2006.04.17 06:49
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7579
|1.7609
|1.7564
|2006.04.17 14:36
|1.7609
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|334625
|2006.04.17 06:49
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7580
|1.7610
|1.7565
|2006.04.17 14:36
|1.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|334627
|2006.04.17 06:49
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7581
|1.7611
|1.7566
|2006.04.17 14:38
|1.7611
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|334628
|2006.04.17 06:49
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7580
|1.7610
|1.7565
|2006.04.17 14:36
|1.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|334629
|2006.04.17 06:49
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7579
|1.7609
|1.7564
|2006.04.17 14:36
|1.7609
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|334637
|2006.04.17 06:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7580
|1.7610
|1.7565
|2006.04.17 14:36
|1.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336160
|2006.04.17 13:06
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2891
|1.2861
|1.2906
|2006.04.17 14:42
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 664.08
|336246
|2006.04.17 13:15
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2890
|1.2860
|1.2905
|2006.04.17 14:42
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 664.07
|336247
|2006.04.17 13:15
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2891
|1.2861
|1.2906
|2006.04.17 14:42
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 664.08
|336315
|2006.04.17 13:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2889
|1.2859
|1.2904
|2006.04.17 14:42
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 664.98
|336317
|2006.04.17 13:37
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2888
|1.2858
|1.2903
|2006.04.17 14:42
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 665.89
|336321
|2006.04.17 13:37
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2889
|1.2859
|1.2904
|2006.04.17 14:42
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 664.98
|336323
|2006.04.17 13:37
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2888
|1.2858
|1.2903
|2006.04.17 14:42
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 665.89
|336335
|2006.04.17 13:40
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2889
|1.2859
|1.2904
|2006.04.17 14:42
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 664.98
|336337
|2006.04.17 13:40
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2888
|1.2858
|1.2903
|2006.04.17 14:42
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 665.89
|336343
|2006.04.17 13:41
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2889
|1.2859
|1.2904
|2006.04.17 14:42
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 664.98
|336579
|2006.04.17 14:36
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7606
|1.7636
|1.7591
|2006.04.17 14:40
|1.7636
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336582
|2006.04.17 14:36
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7605
|1.7635
|1.7590
|2006.04.17 14:39
|1.7635
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336585
|2006.04.17 14:36
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7607
|1.7637
|1.7592
|2006.04.17 14:40
|1.7637
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336591
|2006.04.17 14:36
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7606
|1.7636
|1.7591
|2006.04.17 14:40
|1.7636
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336594
|2006.04.17 14:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7605
|1.7635
|1.7590
|2006.04.17 14:39
|1.7635
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336598
|2006.04.17 14:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7606
|1.7636
|1.7591
|2006.04.17 14:40
|1.7636
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336600
|2006.04.17 14:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7605
|1.7635
|1.7590
|2006.04.17 14:39
|1.7635
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336601
|2006.04.17 14:37
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7606
|1.7636
|1.7591
|2006.04.17 14:40
|1.7636
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336640
|2006.04.17 14:38
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7608
|1.7638
|1.7593
|2006.04.17 14:40
|1.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336649
|2006.04.17 14:39
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7610
|1.7640
|1.7595
|2006.04.17 14:40
|1.7640
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336761
|2006.04.17 14:39
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7632
|1.7662
|1.7617
|2006.04.17 14:42
|1.7662
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336771
|2006.04.17 14:39
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7631
|1.7661
|1.7616
|2006.04.17 14:42
|1.7661
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336772
|2006.04.17 14:39
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7632
|1.7662
|1.7617
|2006.04.17 14:42
|1.7662
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336797
|2006.04.17 14:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7632
|1.7662
|1.7617
|2006.04.17 14:42
|1.7662
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336806
|2006.04.17 14:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7632
|1.7662
|1.7617
|2006.04.17 14:42
|1.7662
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336808
|2006.04.17 14:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7631
|1.7661
|1.7616
|2006.04.17 14:42
|1.7661
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336809
|2006.04.17 14:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7630
|1.7660
|1.7615
|2006.04.17 14:42
|1.7660
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336816
|2006.04.17 14:40
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2201
|1.2231
|1.2186
|2006.04.17 14:51
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336824
|2006.04.17 14:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7634
|1.7664
|1.7619
|2006.04.17 14:52
|1.7664
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336831
|2006.04.17 14:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7636
|1.7666
|1.7621
|2006.04.17 14:52
|1.7666
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336834
|2006.04.17 14:40
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2201
|1.2231
|1.2186
|2006.04.17 14:51
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336839
|2006.04.17 14:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7638
|1.7668
|1.7623
|2006.04.17 14:52
|1.7668
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336845
|2006.04.17 14:40
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2202
|1.2232
|1.2187
|2006.04.17 14:51
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336860
|2006.04.17 14:40
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2202
|1.2232
|1.2187
|2006.04.17 14:51
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336863
|2006.04.17 14:40
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2203
|1.2233
|1.2188
|2006.04.17 14:51
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336868
|2006.04.17 14:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2202
|1.2232
|1.2187
|2006.04.17 14:51
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336873
|2006.04.17 14:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2204
|1.2234
|1.2189
|2006.04.17 14:52
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336892
|2006.04.17 14:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2204
|1.2234
|1.2189
|2006.04.17 14:52
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336898
|2006.04.17 14:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2205
|1.2235
|1.2190
|2006.04.17 14:52
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|336913
|2006.04.17 14:41
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2207
|1.2237
|1.2192
|2006.04.17 14:52
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337034
|2006.04.17 14:42
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7657
|1.7687
|1.7642
|2006.04.17 14:46
|1.7642
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|337061
|2006.04.17 14:42
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7658
|1.7688
|1.7643
|2006.04.17 14:44
|1.7643
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|337072
|2006.04.17 14:42
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7659
|1.7689
|1.7644
|2006.04.17 14:44
|1.7644
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|337078
|2006.04.17 14:42
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7658
|1.7688
|1.7643
|2006.04.17 14:44
|1.7643
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|337082
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.03
|117.73
|118.18
|2006.04.17 15:21
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 741.02
|337091
|2006.04.17 14:42
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7659
|1.7689
|1.7644
|2006.04.17 14:44
|1.7644
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|337095
|2006.04.17 14:42
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7658
|1.7688
|1.7643
|2006.04.17 14:44
|1.7643
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|337097
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.03
|117.73
|118.18
|2006.04.17 15:21
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 741.02
|337098
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.04
|117.74
|118.19
|2006.04.17 15:21
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 739.94
|337104
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.03
|117.73
|118.18
|2006.04.17 15:21
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 741.02
|337107
|2006.04.17 14:42
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7657
|1.7687
|1.7642
|2006.04.17 14:46
|1.7642
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|337109
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2863
|1.2833
|1.2878
|2006.04.17 15:14
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 688.62
|337111
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.04
|117.74
|118.19
|2006.04.17 15:21
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 739.94
|337112
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.03
|117.73
|118.18
|2006.04.17 15:21
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 741.02
|337115
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2863
|1.2833
|1.2878
|2006.04.17 15:14
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 688.62
|337118
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.02
|117.72
|118.17
|2006.04.17 15:22
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 742.10
|337119
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2862
|1.2832
|1.2877
|2006.04.17 15:14
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 689.53
|337121
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.01
|117.71
|118.16
|2006.04.17 15:22
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 743.18
|337122
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2862
|1.2832
|1.2877
|2006.04.17 15:14
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 689.53
|337124
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2861
|1.2831
|1.2876
|2006.04.17 15:18
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 690.44
|337126
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2860
|1.2830
|1.2875
|2006.04.17 15:18
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 691.35
|337130
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2861
|1.2831
|1.2876
|2006.04.17 15:18
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 690.44
|337134
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2860
|1.2830
|1.2875
|2006.04.17 15:18
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 691.35
|337139
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.00
|117.70
|118.15
|2006.04.17 15:22
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 744.27
|337140
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2859
|1.2829
|1.2874
|2006.04.17 15:18
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 692.26
|337144
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdjpy
|118.01
|117.71
|118.16
|2006.04.17 15:22
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-12 743.18
|337145
|2006.04.17 14:42
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2858
|1.2828
|1.2873
|2006.04.17 15:18
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 694.09
|337347
|2006.04.17 14:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7656
|1.7686
|1.7641
|2006.04.17 15:18
|1.7686
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337348
|2006.04.17 14:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7655
|1.7685
|1.7640
|2006.04.17 15:18
|1.7685
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337352
|2006.04.17 14:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7656
|1.7686
|1.7641
|2006.04.17 15:18
|1.7686
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337355
|2006.04.17 14:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7655
|1.7685
|1.7640
|2006.04.17 15:18
|1.7685
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337356
|2006.04.17 14:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7655
|1.7685
|1.7640
|2006.04.17 15:18
|1.7685
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337357
|2006.04.17 14:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7657
|1.7687
|1.7642
|2006.04.17 15:18
|1.7687
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337361
|2006.04.17 14:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7658
|1.7688
|1.7643
|2006.04.17 15:19
|1.7688
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337364
|2006.04.17 14:51
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2228
|1.2258
|1.2213
|2006.04.17 15:31
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337366
|2006.04.17 14:51
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2229
|1.2259
|1.2214
|2006.04.17 15:31
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337371
|2006.04.17 14:52
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2231
|1.2261
|1.2216
|2006.04.17 15:31
|1.2261
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337384
|2006.04.17 14:52
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7661
|1.7691
|1.7646
|2006.04.17 15:19
|1.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337390
|2006.04.17 14:52
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7664
|1.7694
|1.7649
|2006.04.17 15:19
|1.7694
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337400
|2006.04.17 14:52
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2236
|1.2266
|1.2221
|2006.04.17 15:33
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337405
|2006.04.17 14:52
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7665
|1.7695
|1.7650
|2006.04.17 15:19
|1.7695
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337415
|2006.04.17 14:52
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2237
|1.2267
|1.2222
|2006.04.17 16:03
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|337419
|2006.04.17 14:52
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2236
|1.2266
|1.2221
|2006.04.17 15:33
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337423
|2006.04.17 14:52
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2237
|1.2267
|1.2222
|2006.04.17 16:03
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|337424
|2006.04.17 14:52
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2237
|1.2267
|1.2222
|2006.04.17 16:03
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|337428
|2006.04.17 14:52
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2236
|1.2266
|1.2221
|2006.04.17 15:33
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337429
|2006.04.17 14:52
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2235
|1.2265
|1.2220
|2006.04.17 15:33
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337924
|2006.04.17 15:14
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2836
|1.2806
|1.2851
|2006.04.17 15:31
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 713.26
|337925
|2006.04.17 15:14
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2836
|1.2806
|1.2851
|2006.04.17 15:31
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 713.26
|337928
|2006.04.17 15:14
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2837
|1.2807
|1.2852
|2006.04.17 15:31
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 712.34
|337933
|2006.04.17 15:14
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2836
|1.2806
|1.2851
|2006.04.17 15:31
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 713.26
|337978
|2006.04.17 15:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2834
|1.2804
|1.2849
|2006.04.17 15:33
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 715.09
|337982
|2006.04.17 15:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2834
|1.2804
|1.2849
|2006.04.17 15:33
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 715.09
|337983
|2006.04.17 15:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2833
|1.2803
|1.2848
|2006.04.17 15:33
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 716.00
|337986
|2006.04.17 15:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2833
|1.2803
|1.2848
|2006.04.17 15:33
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 716.00
|337987
|2006.04.17 15:18
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7681
|1.7711
|1.7666
|2006.04.17 15:31
|1.7711
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337990
|2006.04.17 15:18
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7683
|1.7713
|1.7668
|2006.04.17 15:31
|1.7713
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337993
|2006.04.17 15:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2833
|1.2803
|1.2848
|2006.04.17 15:33
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 716.00
|337994
|2006.04.17 15:18
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7684
|1.7714
|1.7669
|2006.04.17 15:32
|1.7714
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|337996
|2006.04.17 15:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2830
|1.2800
|1.2845
|2006.04.17 15:33
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 718.75
|337999
|2006.04.17 15:19
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7685
|1.7715
|1.7670
|2006.04.17 15:32
|1.7715
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|338005
|2006.04.17 15:19
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7686
|1.7716
|1.7671
|2006.04.17 15:32
|1.7716
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|338006
|2006.04.17 15:19
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7686
|1.7716
|1.7671
|2006.04.17 15:32
|1.7716
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|338012
|2006.04.17 15:19
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7687
|1.7717
|1.7672
|2006.04.17 15:32
|1.7717
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|338016
|2006.04.17 15:19
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7690
|1.7720
|1.7675
|2006.04.17 15:32
|1.7720
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|338038
|2006.04.17 15:19
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7691
|1.7721
|1.7676
|2006.04.17 15:32
|1.7721
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|338044
|2006.04.17 15:19
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7692
|1.7722
|1.7677
|2006.04.17 15:32
|1.7722
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|338172
|2006.04.17 15:21
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.77
|117.47
|117.92
|2006.04.17 16:02
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6 360.24
|338173
|2006.04.17 15:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.75
|117.45
|117.90
|2006.04.17 16:01
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|6 361.32
|338174
|2006.04.17 15:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.75
|117.45
|117.90
|2006.04.17 16:01
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|6 361.32
|338177
|2006.04.17 15:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.74
|117.44
|117.89
|2006.04.17 16:00
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|6 361.86
|338184
|2006.04.17 15:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.73
|117.43
|117.88
|2006.04.17 16:00
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|6 362.40
|338190
|2006.04.17 15:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.72
|117.42
|117.87
|2006.04.17 16:00
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|6 362.94
|338193
|2006.04.17 15:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.73
|117.43
|117.88
|2006.04.17 16:00
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|6 362.40
|338198
|2006.04.17 15:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.74
|117.44
|117.89
|2006.04.17 16:00
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|6 361.86
|338200
|2006.04.17 15:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.73
|117.43
|117.88
|2006.04.17 16:00
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|6 362.40
|338212
|2006.04.17 15:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.74
|117.44
|117.89
|2006.04.17 16:00
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|6 361.86
|338431
|2006.04.17 15:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2256
|1.2286
|1.2241
|2006.04.17 16:00
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338443
|2006.04.17 15:31
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7708
|1.7738
|1.7693
|2006.04.17 15:41
|1.7693
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338444
|2006.04.17 15:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2257
|1.2287
|1.2242
|2006.04.17 16:00
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338451
|2006.04.17 15:31
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2810
|1.2780
|1.2825
|2006.04.17 16:00
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|5 847.50
|338459
|2006.04.17 15:31
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7710
|1.7740
|1.7695
|2006.04.17 15:40
|1.7695
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338465
|2006.04.17 15:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2259
|1.2289
|1.2244
|2006.04.17 16:00
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338470
|2006.04.17 15:31
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2809
|1.2779
|1.2824
|2006.04.17 16:00
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|5 848.41
|338483
|2006.04.17 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2810
|1.2780
|1.2825
|2006.04.17 16:00
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|5 847.50
|338489
|2006.04.17 15:32
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7741
|1.7696
|2006.04.17 15:38
|1.7696
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338490
|2006.04.17 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2810
|1.2780
|1.2825
|2006.04.17 16:00
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|5 847.50
|338496
|2006.04.17 15:32
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7712
|1.7742
|1.7697
|2006.04.17 15:38
|1.7697
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338522
|2006.04.17 15:32
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7715
|1.7745
|1.7700
|2006.04.17 15:38
|1.7700
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338529
|2006.04.17 15:32
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7717
|1.7747
|1.7702
|2006.04.17 15:37
|1.7702
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338533
|2006.04.17 15:32
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7716
|1.7746
|1.7701
|2006.04.17 15:37
|1.7701
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338548
|2006.04.17 15:32
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7718
|1.7748
|1.7703
|2006.04.17 15:37
|1.7703
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338553
|2006.04.17 15:32
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7719
|1.7749
|1.7704
|2006.04.17 15:37
|1.7704
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338580
|2006.04.17 15:32
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7720
|1.7750
|1.7705
|2006.04.17 15:37
|1.7705
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338590
|2006.04.17 15:33
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2807
|1.2777
|1.2822
|2006.04.17 16:00
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|5 849.32
|338602
|2006.04.17 15:33
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2806
|1.2776
|1.2821
|2006.04.17 16:00
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|5 849.78
|338605
|2006.04.17 15:33
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2264
|1.2294
|1.2249
|2006.04.17 15:36
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338612
|2006.04.17 15:33
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2263
|1.2293
|1.2248
|2006.04.17 15:37
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338618
|2006.04.17 15:33
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2806
|1.2776
|1.2821
|2006.04.17 16:00
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|5 849.78
|338619
|2006.04.17 15:33
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2805
|1.2775
|1.2820
|2006.04.17 16:00
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|5 849.77
|338626
|2006.04.17 15:33
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2806
|1.2776
|1.2821
|2006.04.17 16:00
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|5 849.78
|338633
|2006.04.17 15:33
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2264
|1.2294
|1.2249
|2006.04.17 15:36
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338656
|2006.04.17 15:33
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2803
|1.2773
|1.2818
|2006.04.17 15:38
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|5 851.15
|338658
|2006.04.17 15:33
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2263
|1.2293
|1.2248
|2006.04.17 15:37
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338868
|2006.04.17 15:41
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7695
|1.7725
|1.7680
|2006.04.17 16:00
|1.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338874
|2006.04.17 15:43
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7694
|1.7724
|1.7679
|2006.04.17 16:01
|1.7679
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338875
|2006.04.17 15:43
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7693
|1.7723
|1.7678
|2006.04.17 16:01
|1.7678
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338876
|2006.04.17 15:43
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7694
|1.7724
|1.7679
|2006.04.17 16:01
|1.7679
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338878
|2006.04.17 15:43
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7694
|1.7724
|1.7679
|2006.04.17 16:01
|1.7679
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338885
|2006.04.17 15:44
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7693
|1.7723
|1.7678
|2006.04.17 16:01
|1.7678
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338887
|2006.04.17 15:44
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7693
|1.7723
|1.7678
|2006.04.17 16:01
|1.7678
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338891
|2006.04.17 15:44
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7692
|1.7722
|1.7677
|2006.04.17 16:02
|1.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338894
|2006.04.17 15:44
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7692
|1.7722
|1.7677
|2006.04.17 16:02
|1.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338897
|2006.04.17 15:44
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7692
|1.7722
|1.7677
|2006.04.17 16:02
|1.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|338984
|2006.04.17 15:51
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2804
|1.2774
|1.2819
|2006.04.17 16:00
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|5 850.69
|339272
|2006.04.17 16:01
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2831
|1.2861
|1.2816
|2006.04.17 16:21
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|5 852.06
|339276
|2006.04.17 16:01
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2835
|1.2865
|1.2820
|2006.04.17 16:14
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|5 850.23
|339280
|2006.04.17 16:01
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2836
|1.2866
|1.2821
|2006.04.17 16:14
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|5 849.78
|339289
|2006.04.17 16:01
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2838
|1.2868
|1.2823
|2006.04.17 16:14
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|5 848.87
|339315
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2837
|1.2867
|1.2822
|2006.04.17 16:14
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|5 849.32
|339321
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2836
|1.2866
|1.2821
|2006.04.17 16:14
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|5 849.78
|339337
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7679
|1.7709
|1.7664
|2006.04.17 16:19
|1.7709
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339338
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7678
|1.7708
|1.7663
|2006.04.17 16:19
|1.7708
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339339
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7679
|1.7709
|1.7664
|2006.04.17 16:19
|1.7709
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339341
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7680
|1.7710
|1.7665
|2006.04.17 16:19
|1.7710
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339344
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7681
|1.7711
|1.7666
|2006.04.17 16:20
|1.7711
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339347
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7682
|1.7712
|1.7667
|2006.04.17 16:20
|1.7712
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339348
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7681
|1.7711
|1.7666
|2006.04.17 16:20
|1.7711
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339357
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7682
|1.7712
|1.7667
|2006.04.17 16:20
|1.7712
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339360
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7681
|1.7711
|1.7666
|2006.04.17 16:20
|1.7711
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339368
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7680
|1.7710
|1.7665
|2006.04.17 16:19
|1.7710
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339383
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2835
|1.2865
|1.2820
|2006.04.17 16:14
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|5 850.23
|339389
|2006.04.17 16:02
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2836
|1.2866
|1.2821
|2006.04.17 16:14
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|5 849.78
|339391
|2006.04.17 16:03
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2839
|1.2869
|1.2824
|2006.04.17 16:14
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|5 848.41
|339393
|2006.04.17 16:03
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2839
|1.2869
|1.2824
|2006.04.17 16:14
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|5 848.41
|339454
|2006.04.17 16:04
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.97
|118.27
|117.82
|2006.04.17 16:10
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|6 365.64
|339462
|2006.04.17 16:04
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2215
|1.2185
|1.2230
|2006.04.17 16:09
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339471
|2006.04.17 16:04
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.98
|118.28
|117.83
|2006.04.17 16:10
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|6 365.64
|339481
|2006.04.17 16:04
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.99
|118.29
|117.84
|2006.04.17 16:10
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|6 364.56
|339485
|2006.04.17 16:04
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.00
|118.30
|117.85
|2006.04.17 16:10
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|6 364.02
|339493
|2006.04.17 16:04
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.99
|118.29
|117.84
|2006.04.17 16:10
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|6 364.56
|339496
|2006.04.17 16:04
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.00
|118.30
|117.85
|2006.04.17 16:10
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|6 364.02
|339504
|2006.04.17 16:04
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2217
|1.2187
|1.2232
|2006.04.17 16:09
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339511
|2006.04.17 16:04
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2218
|1.2188
|1.2233
|2006.04.17 16:10
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339515
|2006.04.17 16:04
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.99
|118.29
|117.84
|2006.04.17 16:10
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|6 364.56
|339517
|2006.04.17 16:04
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.00
|118.30
|117.85
|2006.04.17 16:10
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|6 364.02
|339518
|2006.04.17 16:04
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2219
|1.2189
|1.2234
|2006.04.17 16:14
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339523
|2006.04.17 16:04
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2220
|1.2190
|1.2235
|2006.04.17 16:14
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339525
|2006.04.17 16:04
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.99
|118.29
|117.84
|2006.04.17 16:10
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|6 364.56
|339526
|2006.04.17 16:04
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.98
|118.28
|117.83
|2006.04.17 16:10
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|6 365.64
|339528
|2006.04.17 16:04
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2220
|1.2190
|1.2235
|2006.04.17 16:14
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339529
|2006.04.17 16:04
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2219
|1.2189
|1.2234
|2006.04.17 16:14
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339531
|2006.04.17 16:04
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2218
|1.2188
|1.2233
|2006.04.17 16:10
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339539
|2006.04.17 16:04
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2218
|1.2188
|1.2233
|2006.04.17 16:10
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339540
|2006.04.17 16:04
|buy
|50.00
|eurusd
|1.2217
|1.2187
|1.2232
|2006.04.17 16:09
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339958
|2006.04.17 16:19
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7705
|1.7735
|1.7690
|2006.04.17 17:50
|1.7735
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339959
|2006.04.17 16:19
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7705
|1.7735
|1.7690
|2006.04.17 17:50
|1.7735
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339966
|2006.04.17 16:19
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7706
|1.7736
|1.7691
|2006.04.17 16:57
|1.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339968
|2006.04.17 16:19
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7705
|1.7735
|1.7690
|2006.04.17 17:50
|1.7735
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|339973
|2006.04.17 16:20
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7706
|1.7736
|1.7691
|2006.04.17 16:57
|1.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339985
|2006.04.17 16:20
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7708
|1.7738
|1.7693
|2006.04.17 16:50
|1.7693
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|339996
|2006.04.17 16:20
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7739
|1.7694
|2006.04.17 16:50
|1.7694
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|340003
|2006.04.17 16:20
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7739
|1.7694
|2006.04.17 16:50
|1.7694
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|340006
|2006.04.17 16:20
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7739
|1.7694
|2006.04.17 16:50
|1.7694
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|340012
|2006.04.17 16:20
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7710
|1.7740
|1.7695
|2006.04.17 16:50
|1.7695
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|340023
|2006.04.17 16:20
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2240
|1.2270
|1.2225
|2006.04.17 17:45
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|340027
|2006.04.17 16:20
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2239
|1.2269
|1.2224
|2006.04.17 17:45
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|340029
|2006.04.17 16:20
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2240
|1.2270
|1.2225
|2006.04.17 17:45
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|340035
|2006.04.17 16:20
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2239
|1.2269
|1.2224
|2006.04.17 17:45
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|340044
|2006.04.17 16:20
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2239
|1.2269
|1.2224
|2006.04.17 17:45
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|340050
|2006.04.17 16:21
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2240
|1.2270
|1.2225
|2006.04.17 17:45
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|340060
|2006.04.17 16:21
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2241
|1.2271
|1.2226
|2006.04.17 16:50
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|340062
|2006.04.17 16:21
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2241
|1.2271
|1.2226
|2006.04.17 16:50
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|340064
|2006.04.17 16:21
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2240
|1.2270
|1.2225
|2006.04.17 17:45
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|340073
|2006.04.17 16:21
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.77
|117.47
|117.92
|2006.04.17 16:57
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6 360.24
|340075
|2006.04.17 16:21
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.77
|117.47
|117.92
|2006.04.17 16:57
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6 360.24
|340080
|2006.04.17 16:21
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2241
|1.2271
|1.2226
|2006.04.17 16:50
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|340082
|2006.04.17 16:21
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.76
|117.46
|117.91
|2006.04.17 16:57
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|6 360.78
|340098
|2006.04.17 16:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.77
|117.47
|117.92
|2006.04.17 16:57
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6 360.24
|340102
|2006.04.17 16:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.76
|117.46
|117.91
|2006.04.17 16:57
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|6 360.78
|340108
|2006.04.17 16:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.77
|117.47
|117.92
|2006.04.17 16:57
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6 360.24
|340111
|2006.04.17 16:22
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.76
|117.46
|117.91
|2006.04.17 16:57
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|6 360.78
|340115
|2006.04.17 16:23
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.77
|117.47
|117.92
|2006.04.17 16:57
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6 360.24
|340119
|2006.04.17 16:23
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2818
|1.2848
|1.2803
|2006.04.17 17:22
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.00
|340121
|2006.04.17 16:23
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2817
|1.2847
|1.2802
|2006.04.17 17:31
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.46
|340122
|2006.04.17 16:23
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2818
|1.2848
|1.2803
|2006.04.17 17:22
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.00
|340123
|2006.04.17 16:23
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2817
|1.2847
|1.2802
|2006.04.17 17:31
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.46
|340127
|2006.04.17 16:23
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2816
|1.2846
|1.2801
|2006.04.17 17:31
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.92
|340128
|2006.04.17 16:23
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2815
|1.2845
|1.2800
|2006.04.17 17:31
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|5 859.38
|340129
|2006.04.17 16:23
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.78
|117.48
|117.93
|2006.04.18 03:15
|117.93
|0.00
|0.00
|127.35
|6 359.70
|340131
|2006.04.17 16:23
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2815
|1.2845
|1.2800
|2006.04.17 17:31
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|5 859.38
|340132
|2006.04.17 16:23
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2814
|1.2844
|1.2799
|2006.04.17 17:32
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|5 859.83
|340136
|2006.04.17 16:24
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2815
|1.2845
|1.2800
|2006.04.17 17:31
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|5 859.38
|340138
|2006.04.17 16:24
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.79
|117.49
|117.94
|2006.04.18 03:24
|117.94
|0.00
|0.00
|127.35
|6 359.17
|340140
|2006.04.17 16:24
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2817
|1.2847
|1.2802
|2006.04.17 17:31
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.46
|340628
|2006.04.17 17:10
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.80
|117.50
|117.95
|2006.04.18 03:24
|117.95
|0.00
|0.00
|127.35
|6 358.63
|340629
|2006.04.17 17:10
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.79
|117.49
|117.94
|2006.04.18 03:24
|117.94
|0.00
|0.00
|127.35
|6 359.17
|340630
|2006.04.17 17:10
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.80
|117.50
|117.95
|2006.04.18 03:24
|117.95
|0.00
|0.00
|127.35
|6 358.63
|340634
|2006.04.17 17:10
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.79
|117.49
|117.94
|2006.04.18 03:24
|117.94
|0.00
|0.00
|127.35
|6 359.17
|340637
|2006.04.17 17:10
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.79
|117.49
|117.94
|2006.04.18 03:24
|117.94
|0.00
|0.00
|127.35
|6 359.17
|340639
|2006.04.17 17:10
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.77
|117.47
|117.92
|2006.04.18 03:15
|117.92
|0.00
|0.00
|127.35
|6 360.24
|340641
|2006.04.17 17:10
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.78
|117.48
|117.93
|2006.04.18 03:15
|117.93
|0.00
|0.00
|127.35
|6 359.70
|340643
|2006.04.17 17:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2240
|1.2270
|1.2225
|2006.04.17 17:45
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|340646
|2006.04.17 17:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2239
|1.2269
|1.2224
|2006.04.17 17:45
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|340648
|2006.04.17 17:10
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.80
|117.50
|117.95
|2006.04.18 03:24
|117.95
|0.00
|0.00
|127.35
|6 358.63
|340650
|2006.04.17 17:10
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2239
|1.2269
|1.2224
|2006.04.17 17:45
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|340965
|2006.04.17 17:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2794
|1.2764
|1.2809
|2006.04.17 17:50
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 751.80
|340966
|2006.04.17 17:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2795
|1.2765
|1.2810
|2006.04.17 17:49
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 750.88
|340969
|2006.04.17 17:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2795
|1.2765
|1.2810
|2006.04.17 17:49
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 750.88
|341007
|2006.04.17 17:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2796
|1.2766
|1.2811
|2006.04.17 17:48
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 749.96
|341008
|2006.04.17 17:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2795
|1.2765
|1.2810
|2006.04.17 17:49
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 750.88
|341009
|2006.04.17 17:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2794
|1.2764
|1.2809
|2006.04.17 17:50
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 751.80
|341010
|2006.04.17 17:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2795
|1.2765
|1.2810
|2006.04.17 17:49
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 750.88
|341011
|2006.04.17 17:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2794
|1.2764
|1.2809
|2006.04.17 17:50
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 751.80
|341012
|2006.04.17 17:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2795
|1.2765
|1.2810
|2006.04.17 17:49
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 750.88
|341013
|2006.04.17 17:36
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2794
|1.2764
|1.2809
|2006.04.17 17:50
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 751.80
|341055
|2006.04.17 17:38
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7739
|1.7694
|2006.04.17 17:51
|1.7739
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|341064
|2006.04.17 17:39
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7739
|1.7694
|2006.04.17 17:51
|1.7739
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|341072
|2006.04.17 17:39
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7739
|1.7694
|2006.04.17 17:51
|1.7739
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|341077
|2006.04.17 17:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7710
|1.7740
|1.7695
|2006.04.17 17:51
|1.7740
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|341080
|2006.04.17 17:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7739
|1.7694
|2006.04.17 17:51
|1.7739
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|341083
|2006.04.17 17:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7710
|1.7740
|1.7695
|2006.04.17 17:51
|1.7740
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|341084
|2006.04.17 17:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7741
|1.7696
|2006.04.17 17:52
|1.7741
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|341171
|2006.04.17 17:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2266
|1.2296
|1.2251
|2006.04.17 23:17
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341174
|2006.04.17 17:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2252
|2006.04.17 23:17
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341182
|2006.04.17 17:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2252
|2006.04.17 23:17
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341199
|2006.04.17 17:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2252
|2006.04.17 23:17
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341204
|2006.04.17 17:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2252
|2006.04.17 23:17
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341209
|2006.04.17 17:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2252
|2006.04.17 23:17
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341221
|2006.04.17 17:45
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2252
|2006.04.17 23:17
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341229
|2006.04.17 17:46
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2268
|1.2298
|1.2253
|2006.04.17 23:17
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341233
|2006.04.17 17:46
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2269
|1.2299
|1.2254
|2006.04.17 22:52
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341255
|2006.04.17 17:46
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2270
|1.2300
|1.2255
|2006.04.17 22:00
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341385
|2006.04.17 17:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2769
|1.2739
|1.2784
|2006.04.17 19:28
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|5 866.71
|341421
|2006.04.17 17:50
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2769
|1.2739
|1.2784
|2006.04.17 19:28
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|5 866.71
|341428
|2006.04.17 17:50
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2769
|1.2739
|1.2784
|2006.04.17 19:28
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|5 866.71
|341432
|2006.04.17 17:50
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2769
|1.2739
|1.2784
|2006.04.17 19:28
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|5 866.71
|341435
|2006.04.17 17:50
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2770
|1.2740
|1.2785
|2006.04.17 19:28
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|5 866.25
|341436
|2006.04.17 17:50
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2770
|1.2740
|1.2785
|2006.04.17 19:28
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|5 866.25
|341471
|2006.04.17 17:50
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2767
|1.2737
|1.2782
|2006.04.17 18:28
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|5 867.63
|341472
|2006.04.17 17:50
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2766
|1.2736
|1.2781
|2006.04.17 18:28
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|5 868.09
|341478
|2006.04.17 17:50
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7732
|1.7762
|1.7717
|2006.04.17 18:27
|1.7717
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341481
|2006.04.17 17:50
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7731
|1.7761
|1.7716
|2006.04.17 18:27
|1.7716
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341483
|2006.04.17 17:50
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7732
|1.7762
|1.7717
|2006.04.17 18:27
|1.7717
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341567
|2006.04.17 17:51
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2767
|1.2737
|1.2782
|2006.04.17 18:28
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|5 867.63
|341568
|2006.04.17 17:51
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2766
|1.2736
|1.2781
|2006.04.17 18:28
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|5 868.09
|341582
|2006.04.17 17:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7736
|1.7766
|1.7721
|2006.04.17 18:20
|1.7721
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341584
|2006.04.17 17:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7737
|1.7767
|1.7722
|2006.04.17 18:08
|1.7722
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341592
|2006.04.17 17:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7737
|1.7767
|1.7722
|2006.04.17 18:08
|1.7722
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341596
|2006.04.17 17:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7736
|1.7766
|1.7721
|2006.04.17 18:20
|1.7721
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341619
|2006.04.17 17:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7736
|1.7766
|1.7721
|2006.04.17 18:20
|1.7721
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341623
|2006.04.17 17:51
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7737
|1.7767
|1.7722
|2006.04.17 18:08
|1.7722
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|341632
|2006.04.17 17:52
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7738
|1.7768
|1.7723
|2006.04.17 18:08
|1.7723
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342089
|2006.04.17 18:28
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7681
|1.7726
|2006.04.17 20:51
|1.7726
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342093
|2006.04.17 18:28
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7708
|1.7678
|1.7723
|2006.04.17 20:51
|1.7723
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342098
|2006.04.17 18:28
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7679
|1.7724
|2006.04.17 20:51
|1.7724
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342104
|2006.04.17 18:28
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7707
|1.7677
|1.7722
|2006.04.17 20:51
|1.7722
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342115
|2006.04.17 18:28
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7708
|1.7678
|1.7723
|2006.04.17 20:51
|1.7723
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342118
|2006.04.17 18:28
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7679
|1.7724
|2006.04.17 20:51
|1.7724
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342121
|2006.04.17 18:28
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7708
|1.7678
|1.7723
|2006.04.17 20:51
|1.7723
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342125
|2006.04.17 18:29
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7707
|1.7677
|1.7722
|2006.04.17 20:51
|1.7722
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342128
|2006.04.17 18:29
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7708
|1.7678
|1.7723
|2006.04.17 20:51
|1.7723
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342132
|2006.04.17 18:29
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7679
|1.7724
|2006.04.17 20:51
|1.7724
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342521
|2006.04.17 19:47
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2783
|1.2753
|1.2798
|2006.04.17 20:52
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 761.94
|342526
|2006.04.17 19:47
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2783
|1.2753
|1.2798
|2006.04.17 20:52
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 761.94
|342527
|2006.04.17 19:47
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2782
|1.2752
|1.2797
|2006.04.17 20:52
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 762.86
|342528
|2006.04.17 19:47
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2783
|1.2753
|1.2798
|2006.04.17 20:52
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 761.94
|342529
|2006.04.17 19:47
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2782
|1.2752
|1.2797
|2006.04.17 20:52
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 762.86
|342532
|2006.04.17 19:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2783
|1.2753
|1.2798
|2006.04.17 20:52
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 761.94
|342540
|2006.04.17 19:49
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2781
|1.2751
|1.2796
|2006.04.17 22:51
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|5 861.21
|342543
|2006.04.17 19:49
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2780
|1.2750
|1.2795
|2006.04.17 22:40
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|5 861.66
|342546
|2006.04.17 19:49
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2781
|1.2751
|1.2796
|2006.04.17 22:51
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|5 861.21
|342547
|2006.04.17 19:49
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2780
|1.2750
|1.2795
|2006.04.17 22:40
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|5 861.66
|342769
|2006.04.17 20:52
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7731
|1.7761
|1.7716
|2006.04.17 21:27
|1.7716
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342774
|2006.04.17 20:52
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2757
|1.2727
|1.2772
|2006.04.17 21:26
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|5 872.22
|342776
|2006.04.17 20:52
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2756
|1.2726
|1.2771
|2006.04.17 21:25
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|5 872.68
|342780
|2006.04.17 20:52
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2755
|1.2725
|1.2770
|2006.04.17 21:19
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|5 873.14
|342782
|2006.04.17 20:52
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2756
|1.2726
|1.2771
|2006.04.17 21:25
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|5 872.68
|342783
|2006.04.17 20:52
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2755
|1.2725
|1.2770
|2006.04.17 21:19
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|5 873.14
|342785
|2006.04.17 20:52
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2756
|1.2726
|1.2771
|2006.04.17 21:25
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|5 872.68
|342790
|2006.04.17 20:53
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7730
|1.7760
|1.7715
|2006.04.17 21:27
|1.7715
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|342917
|2006.04.17 21:30
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7681
|1.7726
|2006.04.18 04:14
|1.7726
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|342925
|2006.04.17 21:32
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7681
|1.7726
|2006.04.18 04:14
|1.7726
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|342926
|2006.04.17 21:32
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7681
|1.7726
|2006.04.18 04:14
|1.7726
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|342927
|2006.04.17 21:32
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7710
|1.7680
|1.7725
|2006.04.18 04:14
|1.7725
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|342928
|2006.04.17 21:33
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7681
|1.7726
|2006.04.18 04:14
|1.7726
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|342929
|2006.04.17 21:33
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7681
|1.7726
|2006.04.18 04:14
|1.7726
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|342932
|2006.04.17 21:33
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7710
|1.7680
|1.7725
|2006.04.18 04:14
|1.7725
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|342933
|2006.04.17 21:33
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7681
|1.7726
|2006.04.18 04:14
|1.7726
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|342934
|2006.04.17 21:33
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7681
|1.7726
|2006.04.18 04:14
|1.7726
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|342935
|2006.04.17 21:34
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7711
|1.7681
|1.7726
|2006.04.18 04:14
|1.7726
|0.00
|0.00
|112.50
|7 500.00
|343226
|2006.04.17 22:58
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2794
|1.2764
|1.2809
|2006.04.18 09:59
|1.2809
|0.00
|0.00
|107.39
|5 855.26
|343227
|2006.04.17 22:58
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2794
|1.2764
|1.2809
|2006.04.18 09:59
|1.2809
|0.00
|0.00
|107.39
|5 855.26
|343228
|2006.04.17 22:58
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2794
|1.2764
|1.2809
|2006.04.18 09:59
|1.2809
|0.00
|0.00
|107.39
|5 855.26
|343229
|2006.04.17 22:58
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2795
|1.2765
|1.2810
|2006.04.18 09:59
|1.2810
|0.00
|0.00
|107.39
|5 854.80
|343230
|2006.04.17 22:58
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2796
|1.2766
|1.2811
|2006.04.18 10:58
|1.2811
|0.00
|0.00
|107.39
|5 854.34
|343231
|2006.04.17 22:58
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2796
|1.2766
|1.2811
|2006.04.18 10:58
|1.2811
|0.00
|0.00
|107.39
|5 854.34
|343232
|2006.04.17 22:58
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2796
|1.2766
|1.2811
|2006.04.18 10:58
|1.2811
|0.00
|0.00
|107.39
|5 854.34
|343233
|2006.04.17 22:59
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2796
|1.2766
|1.2811
|2006.04.18 10:58
|1.2811
|0.00
|0.00
|107.39
|5 854.34
|343234
|2006.04.17 22:59
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2795
|1.2765
|1.2810
|2006.04.18 09:59
|1.2810
|0.00
|0.00
|107.39
|5 854.80
|343235
|2006.04.17 22:59
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2796
|1.2766
|1.2811
|2006.04.18 10:58
|1.2811
|0.00
|0.00
|107.39
|5 854.34
|343354
|2006.04.17 23:43
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2255
|1.2285
|1.2240
|2006.04.18 09:59
|1.2240
|0.00
|0.00
|75.00
|7 500.00
|343355
|2006.04.17 23:43
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2254
|1.2284
|1.2239
|2006.04.18 09:59
|1.2239
|0.00
|0.00
|75.00
|7 500.00
|343357
|2006.04.17 23:44
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2255
|1.2285
|1.2240
|2006.04.18 09:59
|1.2240
|0.00
|0.00
|75.00
|7 500.00
|343364
|2006.04.17 23:48
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2254
|1.2284
|1.2239
|2006.04.18 09:59
|1.2239
|0.00
|0.00
|75.00
|7 500.00
|343365
|2006.04.17 23:48
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2254
|1.2284
|1.2239
|2006.04.18 09:59
|1.2239
|0.00
|0.00
|75.00
|7 500.00
|343367
|2006.04.17 23:48
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2253
|1.2283
|1.2238
|2006.04.18 09:59
|1.2238
|0.00
|0.00
|75.00
|7 500.00
|343368
|2006.04.17 23:48
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2253
|1.2283
|1.2238
|2006.04.18 09:59
|1.2238
|0.00
|0.00
|75.00
|7 500.00
|343370
|2006.04.17 23:49
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2254
|1.2284
|1.2239
|2006.04.18 09:59
|1.2239
|0.00
|0.00
|75.00
|7 500.00
|343376
|2006.04.17 23:53
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2253
|1.2283
|1.2238
|2006.04.18 09:59
|1.2238
|0.00
|0.00
|75.00
|7 500.00
|343378
|2006.04.17 23:54
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2253
|1.2283
|1.2238
|2006.04.18 09:59
|1.2238
|0.00
|0.00
|75.00
|7 500.00
|344409
|2006.04.18 03:26
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.92
|117.62
|118.07
|2006.04.18 10:41
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|6 352.16
|344410
|2006.04.18 03:26
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.91
|117.61
|118.06
|2006.04.18 10:41
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|6 352.70
|344411
|2006.04.18 03:26
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.92
|117.62
|118.07
|2006.04.18 10:41
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|6 352.16
|344412
|2006.04.18 03:26
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.91
|117.61
|118.06
|2006.04.18 10:41
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|6 352.70
|344413
|2006.04.18 03:27
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.92
|117.62
|118.07
|2006.04.18 10:41
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|6 352.16
|344414
|2006.04.18 03:27
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.91
|117.61
|118.06
|2006.04.18 10:41
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|6 352.70
|344415
|2006.04.18 03:27
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.92
|117.62
|118.07
|2006.04.18 10:41
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|6 352.16
|344416
|2006.04.18 03:27
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.91
|117.61
|118.06
|2006.04.18 10:41
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|6 352.70
|344417
|2006.04.18 03:27
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.92
|117.62
|118.07
|2006.04.18 10:41
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|6 352.16
|344418
|2006.04.18 03:27
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.91
|117.61
|118.06
|2006.04.18 10:41
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|6 352.70
|344578
|2006.04.18 04:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7731
|1.7761
|1.7716
|2006.04.18 04:45
|1.7716
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344580
|2006.04.18 04:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7730
|1.7760
|1.7715
|2006.04.18 04:59
|1.7715
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344583
|2006.04.18 04:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7729
|1.7759
|1.7714
|2006.04.18 04:59
|1.7714
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344584
|2006.04.18 04:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7730
|1.7760
|1.7715
|2006.04.18 04:59
|1.7715
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344586
|2006.04.18 04:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7731
|1.7761
|1.7716
|2006.04.18 04:45
|1.7716
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344588
|2006.04.18 04:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7732
|1.7762
|1.7717
|2006.04.18 04:43
|1.7717
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344592
|2006.04.18 04:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7732
|1.7762
|1.7717
|2006.04.18 04:43
|1.7717
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344597
|2006.04.18 04:17
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7733
|1.7763
|1.7718
|2006.04.18 04:40
|1.7718
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344600
|2006.04.18 04:17
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7732
|1.7762
|1.7717
|2006.04.18 04:43
|1.7717
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344601
|2006.04.18 04:17
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7731
|1.7761
|1.7716
|2006.04.18 04:45
|1.7716
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344733
|2006.04.18 05:07
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7679
|1.7724
|2006.04.18 09:45
|1.7724
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344736
|2006.04.18 05:07
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7708
|1.7678
|1.7723
|2006.04.18 09:45
|1.7723
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344739
|2006.04.18 05:08
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7679
|1.7724
|2006.04.18 09:45
|1.7724
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344740
|2006.04.18 05:08
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7708
|1.7678
|1.7723
|2006.04.18 09:45
|1.7723
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344741
|2006.04.18 05:08
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7679
|1.7724
|2006.04.18 09:45
|1.7724
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344742
|2006.04.18 05:08
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7708
|1.7678
|1.7723
|2006.04.18 09:45
|1.7723
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344743
|2006.04.18 05:08
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7707
|1.7677
|1.7722
|2006.04.18 09:44
|1.7722
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344748
|2006.04.18 05:08
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7706
|1.7676
|1.7721
|2006.04.18 09:04
|1.7721
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344749
|2006.04.18 05:08
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7707
|1.7677
|1.7722
|2006.04.18 09:44
|1.7722
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|344750
|2006.04.18 05:09
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7708
|1.7678
|1.7723
|2006.04.18 09:45
|1.7723
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|345439
|2006.04.18 09:11
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7709
|1.7679
|1.7724
|2006.04.18 09:45
|1.7724
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|345569
|2006.04.18 09:46
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7722
|1.7692
|1.7737
|2006.04.18 11:07
|1.7692
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|345570
|2006.04.18 09:46
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7721
|1.7691
|1.7736
|2006.04.18 11:07
|1.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|345574
|2006.04.18 09:47
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7720
|1.7690
|1.7735
|2006.04.18 11:07
|1.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|345575
|2006.04.18 09:47
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7721
|1.7691
|1.7736
|2006.04.18 11:07
|1.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|345576
|2006.04.18 09:47
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7720
|1.7690
|1.7735
|2006.04.18 11:07
|1.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|345578
|2006.04.18 09:47
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7719
|1.7689
|1.7734
|2006.04.18 11:07
|1.7689
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|345579
|2006.04.18 09:47
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7719
|1.7689
|1.7734
|2006.04.18 11:07
|1.7689
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|345581
|2006.04.18 09:47
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7718
|1.7688
|1.7733
|2006.04.18 11:07
|1.7688
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|345582
|2006.04.18 09:48
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7717
|1.7687
|1.7732
|2006.04.18 11:08
|1.7687
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|345583
|2006.04.18 09:48
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7716
|1.7686
|1.7731
|2006.04.18 11:08
|1.7686
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|345739
|2006.04.18 10:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2241
|1.2271
|1.2226
|2006.04.18 11:08
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|345741
|2006.04.18 10:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2240
|1.2270
|1.2225
|2006.04.18 11:08
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|345743
|2006.04.18 10:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2239
|1.2269
|1.2224
|2006.04.18 12:29
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|345749
|2006.04.18 10:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2240
|1.2270
|1.2225
|2006.04.18 11:08
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|345751
|2006.04.18 10:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2239
|1.2269
|1.2224
|2006.04.18 12:29
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|345753
|2006.04.18 10:03
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2240
|1.2270
|1.2225
|2006.04.18 11:08
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|345762
|2006.04.18 10:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2240
|1.2270
|1.2225
|2006.04.18 11:08
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|345771
|2006.04.18 10:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2241
|1.2271
|1.2226
|2006.04.18 11:08
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|345773
|2006.04.18 10:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2242
|1.2272
|1.2227
|2006.04.18 11:07
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|345775
|2006.04.18 10:04
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2243
|1.2273
|1.2228
|2006.04.18 11:07
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|345828
|2006.04.18 10:10
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2797
|1.2767
|1.2812
|2006.04.18 10:58
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|5 853.89
|345830
|2006.04.18 10:10
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2796
|1.2766
|1.2811
|2006.04.18 10:58
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|5 854.34
|345831
|2006.04.18 10:10
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2795
|1.2765
|1.2810
|2006.04.18 10:58
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|5 854.80
|345832
|2006.04.18 10:11
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2796
|1.2766
|1.2811
|2006.04.18 10:58
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|5 854.34
|345834
|2006.04.18 10:11
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2797
|1.2767
|1.2812
|2006.04.18 10:58
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|5 853.89
|346056
|2006.04.18 10:43
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.12
|118.42
|117.97
|2006.04.18 12:28
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|6 357.55
|346068
|2006.04.18 10:43
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.13
|118.43
|117.98
|2006.04.18 12:20
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|6 357.01
|346077
|2006.04.18 10:44
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.13
|118.43
|117.98
|2006.04.18 12:20
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|6 357.01
|346079
|2006.04.18 10:44
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.12
|118.42
|117.97
|2006.04.18 12:28
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|6 357.55
|346083
|2006.04.18 10:44
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.11
|118.41
|117.96
|2006.04.18 12:32
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|6 358.09
|346086
|2006.04.18 10:44
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.10
|118.40
|117.95
|2006.04.18 12:32
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|6 358.63
|346088
|2006.04.18 10:44
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.11
|118.41
|117.96
|2006.04.18 12:32
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|6 358.09
|346089
|2006.04.18 10:44
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.10
|118.40
|117.95
|2006.04.18 12:32
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|6 358.63
|346090
|2006.04.18 10:44
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.11
|118.41
|117.96
|2006.04.18 12:32
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|6 358.09
|346092
|2006.04.18 10:44
|sell
|50.00
|usdjpy
|118.10
|118.40
|117.95
|2006.04.18 12:32
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|6 358.63
|346266
|2006.04.18 11:07
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2817
|1.2847
|1.2802
|2006.04.18 11:43
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.46
|346267
|2006.04.18 11:07
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7695
|1.7665
|1.7710
|2006.04.18 12:19
|1.7710
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|346268
|2006.04.18 11:07
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2818
|1.2848
|1.2803
|2006.04.18 11:43
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.00
|346270
|2006.04.18 11:07
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7694
|1.7664
|1.7709
|2006.04.18 12:19
|1.7709
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|346278
|2006.04.18 11:07
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7694
|1.7664
|1.7709
|2006.04.18 12:19
|1.7709
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|346283
|2006.04.18 11:07
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2817
|1.2847
|1.2802
|2006.04.18 11:43
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.46
|346287
|2006.04.18 11:07
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2818
|1.2848
|1.2803
|2006.04.18 11:43
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.00
|346288
|2006.04.18 11:07
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2817
|1.2847
|1.2802
|2006.04.18 11:43
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.46
|346289
|2006.04.18 11:07
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2816
|1.2846
|1.2801
|2006.04.18 11:44
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.92
|346290
|2006.04.18 11:07
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7694
|1.7664
|1.7709
|2006.04.18 12:19
|1.7709
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|346291
|2006.04.18 11:07
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7694
|1.7664
|1.7709
|2006.04.18 12:19
|1.7709
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|346292
|2006.04.18 11:07
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7692
|1.7662
|1.7707
|2006.04.18 12:15
|1.7707
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|346293
|2006.04.18 11:07
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7693
|1.7663
|1.7708
|2006.04.18 12:19
|1.7708
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|346296
|2006.04.18 11:07
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7691
|1.7661
|1.7706
|2006.04.18 12:14
|1.7706
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|346298
|2006.04.18 11:08
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2817
|1.2847
|1.2802
|2006.04.18 11:43
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.46
|346300
|2006.04.18 11:08
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7690
|1.7660
|1.7705
|2006.04.18 12:14
|1.7705
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|346307
|2006.04.18 11:08
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2816
|1.2846
|1.2801
|2006.04.18 11:44
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.92
|346312
|2006.04.18 11:08
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2817
|1.2847
|1.2802
|2006.04.18 11:43
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.46
|346315
|2006.04.18 11:08
|buy
|50.00
|gbpusd
|1.7690
|1.7660
|1.7705
|2006.04.18 12:14
|1.7705
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|346317
|2006.04.18 11:08
|sell
|50.00
|usdchf
|1.2818
|1.2848
|1.2803
|2006.04.18 11:43
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|5 858.00
|346594
|2006.04.18 11:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2796
|1.2766
|1.2811
|2006.04.18 12:18
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 749.96
|346601
|2006.04.18 11:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2795
|1.2765
|1.2810
|2006.04.18 12:18
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 750.88
|346604
|2006.04.18 11:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2794
|1.2764
|1.2809
|2006.04.18 12:18
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 751.80
|346605
|2006.04.18 11:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2795
|1.2765
|1.2810
|2006.04.18 12:18
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 750.88
|346606
|2006.04.18 11:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2793
|1.2763
|1.2808
|2006.04.18 12:18
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 752.72
|346609
|2006.04.18 11:48
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2242
|1.2272
|1.2227
|2006.04.18 12:33
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|346610
|2006.04.18 11:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2794
|1.2764
|1.2809
|2006.04.18 12:18
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 751.80
|346613
|2006.04.18 11:48
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2243
|1.2273
|1.2228
|2006.04.18 12:33
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|346615
|2006.04.18 11:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2794
|1.2764
|1.2809
|2006.04.18 12:18
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 751.80
|346616
|2006.04.18 11:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2791
|1.2761
|1.2806
|2006.04.18 12:03
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|5 856.63
|346617
|2006.04.18 11:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2790
|1.2760
|1.2805
|2006.04.18 12:03
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|5 857.09
|346618
|2006.04.18 11:48
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2791
|1.2761
|1.2806
|2006.04.18 12:03
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|5 856.63
|346627
|2006.04.18 11:48
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2242
|1.2272
|1.2227
|2006.04.18 12:33
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|346628
|2006.04.18 11:48
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2243
|1.2273
|1.2228
|2006.04.18 12:33
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|346640
|2006.04.18 11:49
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2242
|1.2272
|1.2227
|2006.04.18 12:33
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|346641
|2006.04.18 11:49
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2243
|1.2273
|1.2228
|2006.04.18 12:33
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|346642
|2006.04.18 11:49
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2242
|1.2272
|1.2227
|2006.04.18 12:33
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|346644
|2006.04.18 11:49
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2243
|1.2273
|1.2228
|2006.04.18 12:33
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|346796
|2006.04.18 12:06
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2792
|1.2762
|1.2807
|2006.04.18 12:18
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 753.64
|346799
|2006.04.18 12:06
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2791
|1.2761
|1.2806
|2006.04.18 12:19
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 754.56
|346801
|2006.04.18 12:06
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2790
|1.2760
|1.2805
|2006.04.18 12:19
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 755.49
|347003
|2006.04.18 12:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2769
|1.2739
|1.2784
|2006.04.18 15:32
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 774.86
|347009
|2006.04.18 12:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2768
|1.2738
|1.2783
|2006.04.18 15:32
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 775.79
|347010
|2006.04.18 12:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2767
|1.2737
|1.2782
|2006.04.18 15:32
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 776.71
|347012
|2006.04.18 12:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2766
|1.2736
|1.2781
|2006.04.18 15:32
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 778.56
|347014
|2006.04.18 12:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2765
|1.2735
|1.2780
|2006.04.18 15:32
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 778.56
|347015
|2006.04.18 12:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2766
|1.2736
|1.2781
|2006.04.18 15:32
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 778.56
|347021
|2006.04.18 12:18
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2766
|1.2736
|1.2781
|2006.04.18 15:32
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 778.56
|347023
|2006.04.18 12:19
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2767
|1.2737
|1.2782
|2006.04.18 15:32
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 776.71
|347039
|2006.04.18 12:19
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2764
|1.2734
|1.2779
|2006.04.18 15:32
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 779.49
|347040
|2006.04.18 12:19
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2764
|1.2734
|1.2779
|2006.04.18 15:32
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-11 779.49
|347063
|2006.04.18 12:20
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7715
|1.7745
|1.7700
|2006.04.18 13:16
|1.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347064
|2006.04.18 12:20
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7716
|1.7746
|1.7701
|2006.04.18 13:16
|1.7746
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347066
|2006.04.18 12:20
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7715
|1.7745
|1.7700
|2006.04.18 13:16
|1.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347067
|2006.04.18 12:20
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7716
|1.7746
|1.7701
|2006.04.18 13:16
|1.7746
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347069
|2006.04.18 12:20
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7715
|1.7745
|1.7700
|2006.04.18 13:16
|1.7745
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347070
|2006.04.18 12:20
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7714
|1.7744
|1.7699
|2006.04.18 13:16
|1.7744
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347072
|2006.04.18 12:21
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7713
|1.7743
|1.7698
|2006.04.18 13:16
|1.7743
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347076
|2006.04.18 12:21
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7712
|1.7742
|1.7697
|2006.04.18 13:16
|1.7742
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347079
|2006.04.18 12:21
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7712
|1.7742
|1.7697
|2006.04.18 13:16
|1.7742
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347082
|2006.04.18 12:21
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7713
|1.7743
|1.7698
|2006.04.18 13:16
|1.7743
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347168
|2006.04.18 12:29
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2252
|2006.04.18 15:24
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347197
|2006.04.18 12:32
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2252
|2006.04.18 15:24
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347232
|2006.04.18 12:33
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2270
|1.2300
|1.2255
|2006.04.18 12:57
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347238
|2006.04.18 12:33
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2272
|1.2302
|1.2257
|2006.04.18 12:57
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347239
|2006.04.18 12:33
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2271
|1.2301
|1.2256
|2006.04.18 12:57
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347240
|2006.04.18 12:33
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2270
|1.2300
|1.2255
|2006.04.18 12:57
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347249
|2006.04.18 12:33
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2269
|1.2299
|1.2254
|2006.04.18 14:30
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347250
|2006.04.18 12:33
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2270
|1.2300
|1.2255
|2006.04.18 12:57
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347262
|2006.04.18 12:34
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2269
|1.2299
|1.2254
|2006.04.18 14:30
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347264
|2006.04.18 12:34
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2268
|1.2298
|1.2253
|2006.04.18 14:30
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347316
|2006.04.18 12:37
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.98
|118.28
|117.83
|2006.04.18 15:32
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|6 365.64
|347317
|2006.04.18 12:37
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.98
|118.28
|117.83
|2006.04.18 15:32
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|6 365.64
|347318
|2006.04.18 12:37
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.97
|118.27
|117.82
|2006.04.18 15:32
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|6 365.64
|347320
|2006.04.18 12:37
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.97
|118.27
|117.82
|2006.04.18 15:32
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|6 365.64
|347321
|2006.04.18 12:37
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.96
|118.26
|117.81
|2006.04.18 15:32
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|6 366.72
|347322
|2006.04.18 12:37
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.97
|118.27
|117.82
|2006.04.18 15:32
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|6 365.64
|347323
|2006.04.18 12:37
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.96
|118.26
|117.81
|2006.04.18 15:32
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|6 366.72
|347324
|2006.04.18 12:37
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.97
|118.27
|117.82
|2006.04.18 15:32
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|6 365.64
|347325
|2006.04.18 12:37
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.96
|118.26
|117.81
|2006.04.18 15:32
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|6 366.72
|347331
|2006.04.18 12:38
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.95
|118.25
|117.80
|2006.04.18 15:32
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6 366.72
|347556
|2006.04.18 13:15
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2252
|2006.04.18 15:24
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347562
|2006.04.18 13:15
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2268
|1.2298
|1.2253
|2006.04.18 14:30
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347564
|2006.04.18 13:15
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2252
|2006.04.18 15:24
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347570
|2006.04.18 13:15
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2268
|1.2298
|1.2253
|2006.04.18 14:30
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347573
|2006.04.18 13:15
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2269
|1.2299
|1.2254
|2006.04.18 14:30
|1.2254
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347589
|2006.04.18 13:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7739
|1.7769
|1.7724
|2006.04.18 13:33
|1.7724
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347590
|2006.04.18 13:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7739
|1.7769
|1.7724
|2006.04.18 13:33
|1.7724
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347591
|2006.04.18 13:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7741
|1.7771
|1.7726
|2006.04.18 13:31
|1.7726
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347593
|2006.04.18 13:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7741
|1.7771
|1.7726
|2006.04.18 13:31
|1.7726
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347596
|2006.04.18 13:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7741
|1.7771
|1.7726
|2006.04.18 13:31
|1.7726
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347597
|2006.04.18 13:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7742
|1.7772
|1.7727
|2006.04.18 13:30
|1.7727
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347599
|2006.04.18 13:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7743
|1.7773
|1.7728
|2006.04.18 13:29
|1.7728
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347601
|2006.04.18 13:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7742
|1.7772
|1.7727
|2006.04.18 13:30
|1.7727
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347605
|2006.04.18 13:17
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7744
|1.7774
|1.7729
|2006.04.18 13:29
|1.7729
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347607
|2006.04.18 13:17
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7743
|1.7773
|1.7728
|2006.04.18 13:29
|1.7728
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|347713
|2006.04.18 13:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7726
|1.7756
|1.7711
|2006.04.18 15:39
|1.7756
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347714
|2006.04.18 13:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7725
|1.7755
|1.7710
|2006.04.18 15:39
|1.7755
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347715
|2006.04.18 13:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7724
|1.7754
|1.7709
|2006.04.18 15:39
|1.7754
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347716
|2006.04.18 13:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7725
|1.7755
|1.7710
|2006.04.18 15:39
|1.7755
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347717
|2006.04.18 13:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7724
|1.7754
|1.7709
|2006.04.18 15:39
|1.7754
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347718
|2006.04.18 13:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7725
|1.7755
|1.7710
|2006.04.18 15:39
|1.7755
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347720
|2006.04.18 13:41
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7724
|1.7754
|1.7709
|2006.04.18 15:39
|1.7754
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347732
|2006.04.18 13:43
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7723
|1.7753
|1.7708
|2006.04.18 15:38
|1.7753
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347733
|2006.04.18 13:43
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7724
|1.7754
|1.7709
|2006.04.18 15:39
|1.7754
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|347735
|2006.04.18 13:43
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7725
|1.7755
|1.7710
|2006.04.18 15:39
|1.7755
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348265
|2006.04.18 15:30
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2252
|2006.04.18 15:54
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348267
|2006.04.18 15:30
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2267
|1.2297
|1.2252
|2006.04.18 15:54
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348271
|2006.04.18 15:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2268
|1.2298
|1.2253
|2006.04.18 15:54
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348277
|2006.04.18 15:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2270
|1.2300
|1.2255
|2006.04.18 15:54
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348283
|2006.04.18 15:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2271
|1.2301
|1.2256
|2006.04.18 15:55
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348285
|2006.04.18 15:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2271
|1.2301
|1.2256
|2006.04.18 15:55
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348289
|2006.04.18 15:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2272
|1.2302
|1.2257
|2006.04.18 16:00
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348295
|2006.04.18 15:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2271
|1.2301
|1.2256
|2006.04.18 15:55
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348302
|2006.04.18 15:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2272
|1.2302
|1.2257
|2006.04.18 16:00
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348303
|2006.04.18 15:31
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2271
|1.2301
|1.2256
|2006.04.18 15:55
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348394
|2006.04.18 15:33
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.83
|118.13
|117.68
|2006.04.18 15:52
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6 373.22
|348397
|2006.04.18 15:33
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.84
|118.14
|117.69
|2006.04.18 15:52
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|6 372.67
|348400
|2006.04.18 15:33
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.83
|118.13
|117.68
|2006.04.18 15:52
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6 373.22
|348401
|2006.04.18 15:33
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.82
|118.12
|117.67
|2006.04.18 15:52
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|6 374.84
|348402
|2006.04.18 15:33
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.82
|118.12
|117.67
|2006.04.18 15:52
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|6 374.84
|348404
|2006.04.18 15:33
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.83
|118.13
|117.68
|2006.04.18 15:52
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6 373.22
|348406
|2006.04.18 15:34
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.82
|118.12
|117.67
|2006.04.18 15:52
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|6 374.84
|348407
|2006.04.18 15:34
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.83
|118.13
|117.68
|2006.04.18 15:52
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6 373.22
|348413
|2006.04.18 15:34
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.82
|118.12
|117.67
|2006.04.18 15:52
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|6 374.84
|348414
|2006.04.18 15:34
|sell
|50.00
|usdjpy
|117.84
|118.14
|117.69
|2006.04.18 15:52
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|6 372.67
|348484
|2006.04.18 15:38
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7750
|1.7780
|1.7735
|2006.04.18 15:54
|1.7780
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348508
|2006.04.18 15:39
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7750
|1.7780
|1.7735
|2006.04.18 15:54
|1.7780
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348509
|2006.04.18 15:39
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7752
|1.7782
|1.7737
|2006.04.18 15:54
|1.7782
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348513
|2006.04.18 15:39
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7754
|1.7784
|1.7739
|2006.04.18 15:56
|1.7784
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348522
|2006.04.18 15:39
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7753
|1.7783
|1.7738
|2006.04.18 15:55
|1.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348527
|2006.04.18 15:39
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7754
|1.7784
|1.7739
|2006.04.18 15:56
|1.7784
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348540
|2006.04.18 15:39
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7757
|1.7787
|1.7742
|2006.04.18 15:57
|1.7787
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348544
|2006.04.18 15:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7756
|1.7786
|1.7741
|2006.04.18 15:56
|1.7786
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348549
|2006.04.18 15:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7757
|1.7787
|1.7742
|2006.04.18 15:57
|1.7787
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348555
|2006.04.18 15:40
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7756
|1.7786
|1.7741
|2006.04.18 15:56
|1.7786
|0.00
|0.00
|0.00
|-15 000.00
|348732
|2006.04.18 15:52
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2733
|1.2703
|1.2748
|2006.04.18 17:48
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|5 883.28
|348738
|2006.04.18 15:52
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2732
|1.2702
|1.2747
|2006.04.18 17:17
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|5 883.74
|348743
|2006.04.18 15:52
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2732
|1.2702
|1.2747
|2006.04.18 17:17
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|5 883.74
|348850
|2006.04.18 15:54
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2295
|1.2325
|1.2280
|2006.04.18 16:13
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348855
|2006.04.18 15:54
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2296
|1.2326
|1.2281
|2006.04.18 16:13
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348856
|2006.04.18 15:54
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2295
|1.2325
|1.2280
|2006.04.18 16:13
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348857
|2006.04.18 15:54
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7778
|1.7808
|1.7763
|2006.04.18 16:13
|1.7763
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348862
|2006.04.18 15:54
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7779
|1.7809
|1.7764
|2006.04.18 16:13
|1.7764
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348863
|2006.04.18 15:54
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7778
|1.7808
|1.7763
|2006.04.18 16:13
|1.7763
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348867
|2006.04.18 15:54
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.59
|117.29
|117.74
|2006.04.18 17:17
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|6 369.97
|348868
|2006.04.18 15:54
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.58
|117.28
|117.73
|2006.04.18 17:17
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|6 370.51
|348872
|2006.04.18 15:54
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.54
|117.24
|117.69
|2006.04.18 16:27
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|6 372.67
|348879
|2006.04.18 15:54
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.55
|117.25
|117.70
|2006.04.18 16:27
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|6 372.13
|348883
|2006.04.18 15:54
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.53
|117.23
|117.68
|2006.04.18 16:27
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6 373.22
|348886
|2006.04.18 15:54
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.53
|117.23
|117.68
|2006.04.18 16:27
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6 373.22
|348893
|2006.04.18 15:55
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2298
|1.2328
|1.2283
|2006.04.18 16:10
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348896
|2006.04.18 15:55
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.54
|117.24
|117.69
|2006.04.18 16:27
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|6 372.67
|348898
|2006.04.18 15:55
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.55
|117.25
|117.70
|2006.04.18 16:27
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|6 372.13
|348902
|2006.04.18 15:55
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.56
|117.26
|117.71
|2006.04.18 17:09
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6 371.59
|348906
|2006.04.18 15:55
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.57
|117.27
|117.72
|2006.04.18 17:09
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|6 371.05
|348908
|2006.04.18 15:55
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7780
|1.7810
|1.7765
|2006.04.18 16:09
|1.7765
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348922
|2006.04.18 15:55
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2299
|1.2329
|1.2284
|2006.04.18 16:08
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348926
|2006.04.18 15:55
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2298
|1.2328
|1.2283
|2006.04.18 16:10
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348927
|2006.04.18 15:55
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2297
|1.2327
|1.2282
|2006.04.18 16:12
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348928
|2006.04.18 15:55
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2298
|1.2328
|1.2283
|2006.04.18 16:10
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348954
|2006.04.18 15:56
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7781
|1.7811
|1.7766
|2006.04.18 16:08
|1.7766
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348956
|2006.04.18 15:56
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7783
|1.7813
|1.7768
|2006.04.18 16:08
|1.7768
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348962
|2006.04.18 15:56
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7782
|1.7812
|1.7767
|2006.04.18 16:08
|1.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348963
|2006.04.18 15:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7783
|1.7813
|1.7768
|2006.04.18 16:08
|1.7768
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348971
|2006.04.18 15:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7783
|1.7813
|1.7768
|2006.04.18 16:08
|1.7768
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|348972
|2006.04.18 15:57
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7784
|1.7814
|1.7769
|2006.04.18 16:08
|1.7769
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|349037
|2006.04.18 16:00
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2300
|1.2330
|1.2285
|2006.04.18 16:08
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|349043
|2006.04.18 16:00
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2301
|1.2331
|1.2286
|2006.04.18 16:08
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|7 500.00
|349542
|2006.04.18 16:31
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.58
|117.28
|117.73
|2006.04.18 17:17
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|6 370.51
|349548
|2006.04.18 16:31
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.59
|117.29
|117.74
|2006.04.18 17:17
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|6 369.97
|349549
|2006.04.18 16:31
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.58
|117.28
|117.73
|2006.04.18 17:17
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|6 370.51
|349552
|2006.04.18 16:31
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.58
|117.28
|117.73
|2006.04.18 17:17
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|6 370.51
|349553
|2006.04.18 16:31
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.57
|117.27
|117.72
|2006.04.18 17:09
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|6 371.05
|349554
|2006.04.18 16:31
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.58
|117.28
|117.73
|2006.04.18 17:17
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|6 370.51
|0.00
|0.00
|404.47
|-712 035.40
|Closed P/L:
|-711 630.93
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|348352
|2006.04.18 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2741
|1.2711
|1.2756
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|2 745.53
|348353
|2006.04.18 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2741
|1.2711
|1.2756
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|2 745.53
|348356
|2006.04.18 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2738
|1.2708
|1.2753
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|3 922.18
|348363
|2006.04.18 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2737
|1.2707
|1.2752
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|4 314.40
|348364
|2006.04.18 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2736
|1.2706
|1.2751
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|4 706.62
|348368
|2006.04.18 15:32
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2734
|1.2704
|1.2749
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|5 491.06
|348727
|2006.04.18 15:52
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2735
|1.2705
|1.2750
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|5 098.84
|349356
|2006.04.18 16:15
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7765
|1.7795
|1.7750
|1.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|349359
|2006.04.18 16:15
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7767
|1.7797
|1.7752
|1.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|349360
|2006.04.18 16:15
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7766
|1.7796
|1.7751
|1.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|349362
|2006.04.18 16:15
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7766
|1.7796
|1.7751
|1.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|349364
|2006.04.18 16:15
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2283
|1.2313
|1.2268
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|349365
|2006.04.18 16:15
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7767
|1.7797
|1.7752
|1.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|349366
|2006.04.18 16:15
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7768
|1.7798
|1.7753
|1.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|349377
|2006.04.18 16:16
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2284
|1.2314
|1.2269
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|349380
|2006.04.18 16:16
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2284
|1.2314
|1.2269
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|349381
|2006.04.18 16:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7768
|1.7798
|1.7753
|1.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|349383
|2006.04.18 16:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7769
|1.7799
|1.7754
|1.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|349384
|2006.04.18 16:16
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2285
|1.2315
|1.2270
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|1 500.00
|349390
|2006.04.18 16:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7770
|1.7800
|1.7755
|1.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|1 500.00
|349391
|2006.04.18 16:16
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2284
|1.2314
|1.2269
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|349393
|2006.04.18 16:16
|sell
|50.00
|gbpusd
|1.7770
|1.7800
|1.7755
|1.7767
|0.00
|0.00
|0.00
|1 500.00
|349396
|2006.04.18 16:16
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2285
|1.2315
|1.2270
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|1 500.00
|349398
|2006.04.18 16:17
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2285
|1.2315
|1.2270
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|1 500.00
|349403
|2006.04.18 16:17
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2286
|1.2316
|1.2271
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|349404
|2006.04.18 16:17
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2285
|1.2315
|1.2270
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|1 500.00
|349405
|2006.04.18 16:17
|sell
|50.00
|eurusd
|1.2286
|1.2316
|1.2271
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|350096
|2006.04.18 17:19
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.70
|117.40
|117.85
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 550.15
|350097
|2006.04.18 17:19
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.69
|117.39
|117.84
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 125.13
|350099
|2006.04.18 17:19
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.70
|117.40
|117.85
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 550.15
|350103
|2006.04.18 17:19
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.69
|117.39
|117.84
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 125.13
|350104
|2006.04.18 17:19
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.68
|117.38
|117.83
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 700.10
|350106
|2006.04.18 17:19
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.67
|117.37
|117.82
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 275.08
|350109
|2006.04.18 17:20
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.66
|117.36
|117.81
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-850.05
|350114
|2006.04.18 17:20
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.65
|117.35
|117.80
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-425.03
|350115
|2006.04.18 17:20
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.63
|117.33
|117.78
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|425.03
|350119
|2006.04.18 17:20
|buy
|50.00
|usdjpy
|117.63
|117.33
|117.78
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|425.03
|0.00
|0.00
|0.00
|32 773.40
|Floating P/L:
|32 773.40
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-711 630.93
|Floating P/L:
|32 773.40
|Margin:
|1 176 307.50
|Balance:
|4 289 025.94
|Equity:
|4 321 799.34
|Free Margin:
|3 145 491.84
|Details:
|Gross Profit:
|4 775 279.96
|Gross Loss:
|5 486 910.89
|Total Net Profit:
|-711 630.93
|Profit Factor:
|0.87
|Expected Payoff:
|-657.70
|Absolute Drawdown:
|1 416 056.11
|Maximal Drawdown (%):
|409 996.09 (7.2%)
|Total Trades:
|1082
|Short Positions (won %):
|646 (61.30%)
|Long Positions (won %):
|436 (65.83%)
|Profit Trades (% of total):
|683 (63.12%)
|Loss trades (% of total):
|399 (36.88%)
|Largest
|profit trade:
|11 000.00
|loss trade:
|-25 363.54
|Average
|profit trade:
|6 991.63
|loss trade:
|-13 751.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|100 (690 339.53)
|consecutive losses ($):
|70 (-961 471.97)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|690 339.53 (100)
|consecutive loss (count):
|-961 471.97 (70)
|Average
|consecutive wins:
|21
|consecutive losses:
|12