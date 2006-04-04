Interbank FX, LLC

Account: 1012501 Name: Nick Faifar Currency: USD 2006 April 14, 18:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3170232006.04.04 03:34balanceDeposit5 000.00
3172002006.04.04 03:41sell0.20gbpusd1.73750.00001.73352006.04.04 04:211.73840.000.000.00-18.00
3181472006.04.04 04:12sell0.40gbpusd1.73900.00001.73502006.04.04 04:211.73830.000.000.0028.00
3193302006.04.04 04:33buy0.20gbpusd1.73950.00001.74352006.04.04 07:081.73880.000.000.00-14.00
3255612006.04.04 06:58buy0.40gbpusd1.73800.00001.74202006.04.04 07:081.73870.000.000.0028.00
3267142006.04.04 07:14buy0.20gbpusd1.74030.00001.74432006.04.04 07:211.74090.000.000.0012.00
3370062006.04.04 09:11buy0.20gbpusd1.74610.00001.75012006.04.04 09:411.74670.000.000.0012.00
3407922006.04.04 09:47buy0.20gbpusd1.74610.00001.75012006.04.04 11:351.74530.000.000.00-16.00
3466592006.04.04 11:07buy0.40gbpusd1.74460.00001.74862006.04.04 11:351.74530.000.000.0028.00
3510752006.04.04 12:03buy0.20gbpusd1.74750.00001.75152006.04.04 12:041.74820.000.000.0014.00
3708442006.04.04 13:47buy0.20gbpusd1.75540.00001.75942006.04.04 13:491.75600.000.000.0012.00
3760152006.04.04 14:09buy0.20gbpusd1.75540.00001.75942006.04.04 14:131.75610.000.000.0014.00
3840622006.04.04 16:11sell0.20gbpusd1.75470.00001.75072006.04.04 17:001.75540.000.000.00-14.00
3854392006.04.04 16:35sell0.40gbpusd1.75620.00001.75222006.04.04 17:001.75550.000.000.0028.00
3870062006.04.04 17:20sell0.20gbpusd1.75440.00001.75042006.04.04 18:301.75530.000.000.00-18.00
3880682006.04.04 17:59sell0.40gbpusd1.75590.00001.75192006.04.04 18:301.75520.000.000.0028.00
3922202006.04.04 20:56sell0.20gbpusd1.75490.00001.75092006.04.04 23:111.75410.000.00-0.0716.00
3959522006.04.04 23:40sell0.20gbpusd1.75440.00001.75042006.04.05 00:051.75380.000.000.0012.00
3973682006.04.05 00:16sell0.20gbpusd1.75330.00001.74932006.04.05 06:101.75690.000.000.00-72.00
3989732006.04.05 00:30sell0.40gbpusd1.75490.00001.75092006.04.05 06:091.75670.000.000.00-72.00
4023712006.04.05 01:23sell0.80gbpusd1.75640.00001.75242006.04.05 06:091.75690.000.000.00-40.00
4145892006.04.05 04:44sell1.60gbpusd1.75790.00001.75392006.04.05 06:091.75670.000.000.00192.00
4230112006.04.05 07:02buy0.20gbpusd1.76000.00001.76402006.04.05 07:231.76060.000.000.0012.00
4253532006.04.05 07:34buy0.20gbpusd1.76000.00001.76402006.04.05 07:411.75910.000.000.00-18.00
4257832006.04.05 07:37buy0.40gbpusd1.75850.00001.76252006.04.05 07:401.75920.000.000.0028.00
4262972006.04.05 07:43buy0.20gbpusd1.76000.00001.76402006.04.05 07:451.76060.000.000.0012.00
4394172006.04.05 11:53sell0.20gbpusd1.75120.00001.74722006.04.05 12:141.75070.000.000.0010.00
4416952006.04.05 12:23sell0.20gbpusd1.75120.00001.74722006.04.05 12:261.75070.000.000.0010.00
4427502006.04.05 12:33sell0.20gbpusd1.75120.00001.74722006.04.05 12:441.75190.000.000.00-14.00
4436922006.04.05 12:36sell0.40gbpusd1.75280.00001.74882006.04.05 12:441.75200.000.000.0032.00
4548802006.04.05 14:05sell0.20gbpusd1.74980.00001.74582006.04.05 14:061.74890.000.000.0018.00
4561822006.04.05 14:10sell0.20gbpusd1.74980.00001.74582006.04.05 14:291.74920.000.000.0012.00
4595072006.04.05 14:38sell0.20gbpusd1.74980.00001.74582006.04.05 14:541.74920.000.000.0012.00
4662172006.04.05 16:19buy0.20gbpusd1.75180.00001.75582006.04.05 16:531.75240.000.000.0012.00
4727932006.04.05 18:43buy0.20gbpusd1.75510.00001.75912006.04.05 20:081.75420.000.000.00-18.00
4739522006.04.05 19:19buy0.40gbpusd1.75360.00001.75762006.04.05 20:071.75430.000.000.0028.00
4763822006.04.05 21:24buy0.20gbpusd1.75490.00001.75892006.04.06 03:201.75280.000.000.00-42.00
4770672006.04.05 22:08buy0.40gbpusd1.75330.00001.75732006.04.06 03:201.75290.000.000.00-16.00
4779542006.04.05 22:33buy0.80gbpusd1.75180.00001.75582006.04.06 03:201.75280.000.000.0080.00
4885332006.04.06 03:20buy0.20gbpusd1.75310.00001.75712006.04.06 03:281.75370.000.000.0012.00
4902242006.04.06 03:56buy0.20gbpusd1.75310.00001.75712006.04.06 06:561.75240.000.000.00-14.00
4944572006.04.06 06:41buy0.40gbpusd1.75160.00001.75562006.04.06 06:561.75230.000.000.0028.00
4950852006.04.06 06:56sell0.20gbpusd1.75220.00001.74822006.04.06 07:311.75400.000.000.00-36.00
4965072006.04.06 07:24sell0.40gbpusd1.75370.00001.74972006.04.06 07:311.75420.000.000.00-20.00
4974242006.04.06 07:26sell0.80gbpusd1.75520.00001.75122006.04.06 07:311.75410.000.000.0088.00
4983052006.04.06 07:31buy0.20gbpusd1.75370.00001.75772006.04.06 07:421.75430.000.000.0012.00
4990442006.04.06 07:44buy0.20gbpusd1.75370.00001.75772006.04.06 08:041.75430.000.000.0012.00
5009382006.04.06 08:15buy0.20gbpusd1.75580.00001.75982006.04.06 08:581.75640.000.000.0012.00
5174282006.04.06 12:36sell0.20gbpusd1.75550.00001.75152006.04.06 12:471.75320.000.000.0046.00
5215392006.04.06 12:49sell0.20gbpusd1.75550.00001.75152006.04.06 12:501.75500.000.000.0010.00
5326272006.04.06 13:36sell0.20gbpusd1.75160.00001.74762006.04.06 14:011.75100.000.000.0012.00
5382582006.04.06 14:14sell0.20gbpusd1.75160.00001.74762006.04.06 14:561.75250.000.000.00-18.00
5395942006.04.06 14:25sell0.40gbpusd1.75310.00001.74912006.04.06 14:561.75240.000.000.0028.00
5464982006.04.06 16:21sell0.20gbpusd1.74950.00001.74552006.04.06 17:171.75040.000.000.00-18.00
5493402006.04.06 17:05sell0.40gbpusd1.75110.00001.74712006.04.06 17:171.75040.000.000.0028.00
5506762006.04.06 17:44buy0.20gbpusd1.75160.00001.75562006.04.06 18:581.75220.000.000.0012.00
5538452006.04.06 19:57buy0.20gbpusd1.75330.00001.75732006.04.07 00:001.75090.000.00-0.17-48.00
5561422006.04.06 21:52buy0.40gbpusd1.75180.00001.75582006.04.07 00:001.75100.000.000.00-32.00
5600342006.04.06 23:53buy0.80gbpusd1.75030.00001.75432006.04.07 00:001.75130.000.000.0080.00
5609862006.04.07 00:01sell0.20gbpusd1.75060.00001.74662006.04.07 01:171.75130.000.000.00-14.00
5633432006.04.07 00:56sell0.40gbpusd1.75210.00001.74812006.04.07 01:171.75140.000.000.0028.00
5655952006.04.07 01:32sell0.20gbpusd1.74970.00001.74572006.04.07 06:531.75040.000.000.00-14.00
5674092006.04.07 02:30sell0.40gbpusd1.75120.00001.74722006.04.07 06:531.75050.000.000.0028.00
5760832006.04.07 06:58sell0.20gbpusd1.75070.00001.74672006.04.07 07:011.75010.000.000.0012.00
5782672006.04.07 07:11sell0.20gbpusd1.75070.00001.74672006.04.07 07:161.75010.000.000.0012.00
5828792006.04.07 07:35sell0.20gbpusd1.75070.00001.74672006.04.07 08:491.75010.000.000.0012.00
5911742006.04.07 10:00sell0.20gbpusd1.74940.00001.74542006.04.07 11:311.74890.000.000.0010.00
5976672006.04.07 11:55sell0.20gbpusd1.74910.00001.74512006.04.07 12:301.74850.000.000.0012.00
6004982006.04.07 12:31buy0.20gbpusd1.75130.00001.75532006.04.07 12:311.75210.000.000.0016.00
6010162006.04.07 12:31buy0.20gbpusd1.75130.00001.75532006.04.07 12:321.75210.000.000.0016.00
6025212006.04.07 12:35buy0.20gbpusd1.75130.00001.75532006.04.07 12:411.75070.000.000.00-12.00
6035012006.04.07 12:39buy0.40gbpusd1.74980.00001.75382006.04.07 12:411.75060.000.000.0032.00
6041952006.04.07 12:42buy0.20gbpusd1.75130.00001.75532006.04.07 12:481.75190.000.000.0012.00
6058302006.04.07 12:53buy0.20gbpusd1.75130.00001.75532006.04.07 12:581.75190.000.000.0012.00
6064002006.04.07 12:59buy0.20gbpusd1.75130.00001.75532006.04.07 13:041.75190.000.000.0012.00
6095732006.04.07 13:21sell0.20gbpusd1.74730.00001.74362006.04.07 13:241.74680.000.000.0010.00
6166372006.04.07 14:05sell0.20gbpusd1.74430.00001.74032006.04.07 14:051.74370.000.000.0012.00
6190582006.04.07 14:14sell0.20gbpusd1.74430.00001.74032006.04.07 14:181.74370.000.000.0012.00
6289552006.04.07 15:51sell0.20gbpusd1.74070.00001.73672006.04.07 15:591.74010.000.000.0012.00
6317202006.04.07 16:07sell0.20gbpusd1.74070.00001.73672006.04.07 19:041.74140.000.000.00-14.00
6344392006.04.07 17:07sell0.40gbpusd1.74220.00001.73822006.04.07 19:041.74150.000.000.0028.00
6391082006.04.07 19:05sell0.20gbpusd1.74130.00001.73732006.04.10 02:121.74360.000.00-0.07-46.00
6400172006.04.07 19:40sell0.40gbpusd1.74290.00001.73892006.04.10 02:121.74370.000.00-0.14-32.00
6478852006.04.10 00:32sell0.80gbpusd1.74450.00001.74052006.04.10 02:121.74350.000.000.0080.00
6536352006.04.10 03:26buy0.20gbpusd1.74530.00001.74932006.04.10 06:581.74440.000.000.00-18.00
6604672006.04.10 06:26buy0.40gbpusd1.74380.00001.74782006.04.10 06:581.74450.000.000.0028.00
6644062006.04.10 06:59buy0.20gbpusd1.74570.00001.74972006.04.10 07:111.74630.000.000.0012.00
6667342006.04.10 07:20buy0.20gbpusd1.74570.00001.74972006.04.10 08:581.74480.000.000.00-18.00
6721272006.04.10 08:34buy0.40gbpusd1.74410.00001.74812006.04.10 08:571.74490.000.000.0032.00
6762892006.04.10 09:44buy0.20gbpusd1.74650.00001.75052006.04.10 12:411.74450.000.000.00-40.00
6824622006.04.10 11:41buy0.40gbpusd1.74490.00001.74892006.04.10 12:411.74440.000.000.00-20.00
6836742006.04.10 11:54buy0.80gbpusd1.74330.00001.74732006.04.10 12:411.74430.000.000.0080.00
6877832006.04.10 13:38buy0.20gbpusd1.74510.00001.74912006.04.10 13:411.74570.000.000.0012.00
6885762006.04.10 13:46buy0.20gbpusd1.74510.00001.74912006.04.10 18:371.74170.000.000.00-68.00
6908182006.04.10 14:45buy0.40gbpusd1.74360.00001.74762006.04.10 18:371.74180.000.000.00-72.00
6931112006.04.10 15:20buy0.80gbpusd1.74210.00001.74612006.04.10 18:371.74170.000.000.00-32.00
6962322006.04.10 15:58buy1.60gbpusd1.74060.00001.74462006.04.10 18:371.74180.000.000.00192.00
7068122006.04.10 20:06buy0.20gbpusd1.74260.00001.74662006.04.10 21:091.74310.000.00-0.1710.00
7134732006.04.11 00:45sell0.20gbpusd1.74180.00001.73782006.04.11 03:511.74270.000.000.00-18.00
7170092006.04.11 03:20sell0.40gbpusd1.74330.00001.73932006.04.11 03:511.74260.000.000.0028.00
7185542006.04.11 04:33buy0.20gbpusd1.74370.00001.74772006.04.11 06:051.74430.000.000.0012.00
7236982006.04.11 06:11buy0.20gbpusd1.74440.00001.74842006.04.11 06:331.74370.000.000.00-14.00
7249102006.04.11 06:28buy0.40gbpusd1.74290.00001.74692006.04.11 06:331.74370.000.000.0032.00
7265622006.04.11 07:11sell0.20gbpusd1.74290.00001.73892006.04.11 08:261.74360.000.000.00-14.00
7271092006.04.11 07:26sell0.40gbpusd1.74440.00001.74042006.04.11 08:261.74370.000.000.0028.00
7320542006.04.11 08:59sell0.20gbpusd1.74240.00001.73842006.04.11 09:011.74180.000.000.0012.00
7420862006.04.11 12:06buy0.20gbpusd1.74410.00001.74812006.04.11 12:431.74320.000.000.00-18.00
7435712006.04.11 12:20buy0.40gbpusd1.74260.00001.74662006.04.11 12:431.74330.000.000.0028.00
7461082006.04.11 12:58buy0.20gbpusd1.74470.00001.74872006.04.11 13:221.74520.000.000.0010.00
7476302006.04.11 13:25buy0.20gbpusd1.74470.00001.74872006.04.11 13:301.74520.000.000.0010.00
7607162006.04.11 18:10buy0.20gbpusd1.74870.00001.75272006.04.11 19:501.74920.000.000.0010.00
7639132006.04.11 19:50buy0.20gbpusd1.74940.00001.75342006.04.11 23:541.75000.000.00-0.1712.00
7812942006.04.12 04:03sell0.20gbpusd1.75060.00001.74662006.04.12 05:281.75000.000.000.0012.00
7871312006.04.12 07:05buy0.20gbpusd1.75190.00001.75592006.04.12 07:251.75250.000.000.0012.00
7945262006.04.12 08:50buy0.20gbpusd1.75510.00001.75912006.04.12 09:121.75570.000.000.0012.00
7964392006.04.12 09:20buy0.20gbpusd1.75510.00001.75912006.04.12 09:321.75570.000.000.0012.00
8019992006.04.12 11:59sell0.20gbpusd1.75350.00001.74952006.04.12 12:031.75300.000.000.0010.00
8041662006.04.12 12:17sell0.20gbpusd1.75350.00001.74952006.04.12 12:301.75240.000.000.0022.00
8290532006.04.12 17:04sell0.20gbpusd1.75010.00001.74612006.04.12 17:141.74950.000.000.0012.00
8312862006.04.12 17:41sell0.20gbpusd1.75010.00001.74612006.04.12 17:561.74950.000.000.0012.00
8352332006.04.12 20:48sell0.20gbpusd1.74980.00001.74582006.04.12 23:131.75050.000.00-0.21-14.00
8393842006.04.12 22:55sell0.40gbpusd1.75130.00001.74732006.04.12 23:121.75060.000.000.0028.00
8424002006.04.13 00:01sell0.20gbpusd1.74940.00001.74542006.04.13 00:421.75030.000.000.00-18.00
8432452006.04.13 00:26sell0.40gbpusd1.75100.00001.74702006.04.13 00:421.75020.000.000.0032.00
8451142006.04.13 01:12buy0.20gbpusd1.75150.00001.75552006.04.13 01:191.75210.000.000.0012.00
8505482006.04.13 04:13buy0.20gbpusd1.75280.00001.75682006.04.13 05:361.75330.000.000.0010.00
8530882006.04.13 05:48buy0.20gbpusd1.75280.00001.75682006.04.13 06:281.75340.000.000.0012.00
8545502006.04.13 06:28buy0.20gbpusd1.75430.00001.75832006.04.13 06:511.75340.000.000.00-18.00
8555052006.04.13 06:40buy0.40gbpusd1.75280.00001.75682006.04.13 06:511.75350.000.000.0028.00
8560842006.04.13 06:58buy0.20gbpusd1.75430.00001.75832006.04.13 07:181.75490.000.000.0012.00
8580342006.04.13 07:24buy0.20gbpusd1.75430.00001.75832006.04.13 08:231.75490.000.000.0012.00
8597872006.04.13 08:23buy0.20gbpusd1.75540.00001.75942006.04.13 09:371.75450.000.000.00-18.00
8625272006.04.13 09:13buy0.40gbpusd1.75390.00001.75792006.04.13 09:361.75460.000.000.0028.00
8645042006.04.13 09:57sell0.20gbpusd1.75310.00001.74912006.04.13 10:021.75260.000.000.0010.00
8655152006.04.13 10:26sell0.20gbpusd1.75310.00001.74912006.04.13 10:311.75190.000.000.0024.00
8690442006.04.13 12:01sell0.20gbpusd1.75090.00001.74692006.04.13 12:361.75160.000.000.00-14.00
8696592006.04.13 12:11sell0.40gbpusd1.75240.00001.74842006.04.13 12:361.75170.000.000.0028.00
8722902006.04.13 12:55sell0.20gbpusd1.75070.00001.74672006.04.13 12:571.75010.000.000.0012.00
8729742006.04.13 12:58sell0.20gbpusd1.75070.00001.74672006.04.13 13:051.75010.000.000.0012.00
8891512006.04.13 17:27buy0.20gbpusd1.75320.00001.75722006.04.13 18:261.75380.000.000.0012.00
8920542006.04.13 18:39buy0.20gbpusd1.75360.00001.75762006.04.14 06:101.75280.000.00-0.17-16.00
8959672006.04.13 23:16buy0.40gbpusd1.75210.00001.75612006.04.14 06:101.75280.000.000.0028.00
9028932006.04.14 06:58sell0.20gbpusd1.75180.00001.74782006.04.14 09:521.75150.000.000.006.00
  0.00 0.00 -1.17 1 276.00
Closed P/L: 1 274.83
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
9065142006.04.14 10:21sell0.20gbpusd1.75090.00001.7469 1.75160.000.00-0.07-14.00
  0.00 0.00 -0.07 -14.00
 Floating P/L: -14.07
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 274.83 Floating P/L: -14.07 Margin: 200.00
Balance: 6 274.83 Equity: 6 260.76 Free Margin: 6 060.83
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 395.59 Gross Loss: 1 120.76 Total Net Profit: 1 274.83
Profit Factor: 2.14 Expected Payoff: 8.98  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 184.00 (3.4%)  
 
Total Trades: 142 Short Positions (won %): 68 (69.12%) Long Positions (won %): 74 (70.27%)
Profit Trades (% of total): 99 (69.72%) Loss trades (% of total): 43 (30.28%)
Largest profit trade: 192.00 loss trade: -72.00
Average profit trade: 24.20 loss trade: -26.06
Maximum consecutive wins ($): 13 (173.83) consecutive losses ($): 3 (-184.00)
Maximal consecutive profit (count): 219.93 (3) consecutive loss (count): -184.00 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1