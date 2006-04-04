|Account: 1012501
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2006 April 14, 18:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|317023
|2006.04.04 03:34
|balance
|Deposit
|5 000.00
|317200
|2006.04.04 03:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7375
|0.0000
|1.7335
|2006.04.04 04:21
|1.7384
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|318147
|2006.04.04 04:12
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7390
|0.0000
|1.7350
|2006.04.04 04:21
|1.7383
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|319330
|2006.04.04 04:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7395
|0.0000
|1.7435
|2006.04.04 07:08
|1.7388
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|325561
|2006.04.04 06:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7380
|0.0000
|1.7420
|2006.04.04 07:08
|1.7387
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|326714
|2006.04.04 07:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7403
|0.0000
|1.7443
|2006.04.04 07:21
|1.7409
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|337006
|2006.04.04 09:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7461
|0.0000
|1.7501
|2006.04.04 09:41
|1.7467
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|340792
|2006.04.04 09:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7461
|0.0000
|1.7501
|2006.04.04 11:35
|1.7453
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|346659
|2006.04.04 11:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7446
|0.0000
|1.7486
|2006.04.04 11:35
|1.7453
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|351075
|2006.04.04 12:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7475
|0.0000
|1.7515
|2006.04.04 12:04
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|370844
|2006.04.04 13:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7554
|0.0000
|1.7594
|2006.04.04 13:49
|1.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|376015
|2006.04.04 14:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7554
|0.0000
|1.7594
|2006.04.04 14:13
|1.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|384062
|2006.04.04 16:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7547
|0.0000
|1.7507
|2006.04.04 17:00
|1.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|385439
|2006.04.04 16:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7562
|0.0000
|1.7522
|2006.04.04 17:00
|1.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|387006
|2006.04.04 17:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7544
|0.0000
|1.7504
|2006.04.04 18:30
|1.7553
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|388068
|2006.04.04 17:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7559
|0.0000
|1.7519
|2006.04.04 18:30
|1.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|392220
|2006.04.04 20:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7549
|0.0000
|1.7509
|2006.04.04 23:11
|1.7541
|0.00
|0.00
|-0.07
|16.00
|395952
|2006.04.04 23:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7544
|0.0000
|1.7504
|2006.04.05 00:05
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|397368
|2006.04.05 00:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7533
|0.0000
|1.7493
|2006.04.05 06:10
|1.7569
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|398973
|2006.04.05 00:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7549
|0.0000
|1.7509
|2006.04.05 06:09
|1.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|402371
|2006.04.05 01:23
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7564
|0.0000
|1.7524
|2006.04.05 06:09
|1.7569
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|414589
|2006.04.05 04:44
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7579
|0.0000
|1.7539
|2006.04.05 06:09
|1.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|423011
|2006.04.05 07:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7600
|0.0000
|1.7640
|2006.04.05 07:23
|1.7606
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|425353
|2006.04.05 07:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7600
|0.0000
|1.7640
|2006.04.05 07:41
|1.7591
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|425783
|2006.04.05 07:37
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7585
|0.0000
|1.7625
|2006.04.05 07:40
|1.7592
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|426297
|2006.04.05 07:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7600
|0.0000
|1.7640
|2006.04.05 07:45
|1.7606
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|439417
|2006.04.05 11:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7512
|0.0000
|1.7472
|2006.04.05 12:14
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|441695
|2006.04.05 12:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7512
|0.0000
|1.7472
|2006.04.05 12:26
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|442750
|2006.04.05 12:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7512
|0.0000
|1.7472
|2006.04.05 12:44
|1.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|443692
|2006.04.05 12:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7528
|0.0000
|1.7488
|2006.04.05 12:44
|1.7520
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|454880
|2006.04.05 14:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7498
|0.0000
|1.7458
|2006.04.05 14:06
|1.7489
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|456182
|2006.04.05 14:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7498
|0.0000
|1.7458
|2006.04.05 14:29
|1.7492
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|459507
|2006.04.05 14:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7498
|0.0000
|1.7458
|2006.04.05 14:54
|1.7492
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|466217
|2006.04.05 16:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7518
|0.0000
|1.7558
|2006.04.05 16:53
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|472793
|2006.04.05 18:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7551
|0.0000
|1.7591
|2006.04.05 20:08
|1.7542
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|473952
|2006.04.05 19:19
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7536
|0.0000
|1.7576
|2006.04.05 20:07
|1.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|476382
|2006.04.05 21:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7549
|0.0000
|1.7589
|2006.04.06 03:20
|1.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|477067
|2006.04.05 22:08
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7533
|0.0000
|1.7573
|2006.04.06 03:20
|1.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|477954
|2006.04.05 22:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7518
|0.0000
|1.7558
|2006.04.06 03:20
|1.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|488533
|2006.04.06 03:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7531
|0.0000
|1.7571
|2006.04.06 03:28
|1.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|490224
|2006.04.06 03:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7531
|0.0000
|1.7571
|2006.04.06 06:56
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|494457
|2006.04.06 06:41
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7516
|0.0000
|1.7556
|2006.04.06 06:56
|1.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|495085
|2006.04.06 06:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7522
|0.0000
|1.7482
|2006.04.06 07:31
|1.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|496507
|2006.04.06 07:24
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7537
|0.0000
|1.7497
|2006.04.06 07:31
|1.7542
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|497424
|2006.04.06 07:26
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7552
|0.0000
|1.7512
|2006.04.06 07:31
|1.7541
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|498305
|2006.04.06 07:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7537
|0.0000
|1.7577
|2006.04.06 07:42
|1.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|499044
|2006.04.06 07:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7537
|0.0000
|1.7577
|2006.04.06 08:04
|1.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|500938
|2006.04.06 08:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7558
|0.0000
|1.7598
|2006.04.06 08:58
|1.7564
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|517428
|2006.04.06 12:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7555
|0.0000
|1.7515
|2006.04.06 12:47
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|521539
|2006.04.06 12:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7555
|0.0000
|1.7515
|2006.04.06 12:50
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|532627
|2006.04.06 13:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7516
|0.0000
|1.7476
|2006.04.06 14:01
|1.7510
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|538258
|2006.04.06 14:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7516
|0.0000
|1.7476
|2006.04.06 14:56
|1.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|539594
|2006.04.06 14:25
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7531
|0.0000
|1.7491
|2006.04.06 14:56
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|546498
|2006.04.06 16:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7495
|0.0000
|1.7455
|2006.04.06 17:17
|1.7504
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|549340
|2006.04.06 17:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7511
|0.0000
|1.7471
|2006.04.06 17:17
|1.7504
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|550676
|2006.04.06 17:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7516
|0.0000
|1.7556
|2006.04.06 18:58
|1.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|553845
|2006.04.06 19:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7533
|0.0000
|1.7573
|2006.04.07 00:00
|1.7509
|0.00
|0.00
|-0.17
|-48.00
|556142
|2006.04.06 21:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7518
|0.0000
|1.7558
|2006.04.07 00:00
|1.7510
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|560034
|2006.04.06 23:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7503
|0.0000
|1.7543
|2006.04.07 00:00
|1.7513
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|560986
|2006.04.07 00:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7506
|0.0000
|1.7466
|2006.04.07 01:17
|1.7513
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|563343
|2006.04.07 00:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7521
|0.0000
|1.7481
|2006.04.07 01:17
|1.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|565595
|2006.04.07 01:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7497
|0.0000
|1.7457
|2006.04.07 06:53
|1.7504
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|567409
|2006.04.07 02:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7512
|0.0000
|1.7472
|2006.04.07 06:53
|1.7505
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|576083
|2006.04.07 06:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7507
|0.0000
|1.7467
|2006.04.07 07:01
|1.7501
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|578267
|2006.04.07 07:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7507
|0.0000
|1.7467
|2006.04.07 07:16
|1.7501
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|582879
|2006.04.07 07:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7507
|0.0000
|1.7467
|2006.04.07 08:49
|1.7501
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|591174
|2006.04.07 10:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7494
|0.0000
|1.7454
|2006.04.07 11:31
|1.7489
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|597667
|2006.04.07 11:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7491
|0.0000
|1.7451
|2006.04.07 12:30
|1.7485
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|600498
|2006.04.07 12:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7513
|0.0000
|1.7553
|2006.04.07 12:31
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|601016
|2006.04.07 12:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7513
|0.0000
|1.7553
|2006.04.07 12:32
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|602521
|2006.04.07 12:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7513
|0.0000
|1.7553
|2006.04.07 12:41
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|603501
|2006.04.07 12:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7498
|0.0000
|1.7538
|2006.04.07 12:41
|1.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|604195
|2006.04.07 12:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7513
|0.0000
|1.7553
|2006.04.07 12:48
|1.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|605830
|2006.04.07 12:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7513
|0.0000
|1.7553
|2006.04.07 12:58
|1.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|606400
|2006.04.07 12:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7513
|0.0000
|1.7553
|2006.04.07 13:04
|1.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|609573
|2006.04.07 13:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7473
|0.0000
|1.7436
|2006.04.07 13:24
|1.7468
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|616637
|2006.04.07 14:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7443
|0.0000
|1.7403
|2006.04.07 14:05
|1.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|619058
|2006.04.07 14:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7443
|0.0000
|1.7403
|2006.04.07 14:18
|1.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|628955
|2006.04.07 15:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7407
|0.0000
|1.7367
|2006.04.07 15:59
|1.7401
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|631720
|2006.04.07 16:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7407
|0.0000
|1.7367
|2006.04.07 19:04
|1.7414
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|634439
|2006.04.07 17:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7422
|0.0000
|1.7382
|2006.04.07 19:04
|1.7415
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|639108
|2006.04.07 19:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7413
|0.0000
|1.7373
|2006.04.10 02:12
|1.7436
|0.00
|0.00
|-0.07
|-46.00
|640017
|2006.04.07 19:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7429
|0.0000
|1.7389
|2006.04.10 02:12
|1.7437
|0.00
|0.00
|-0.14
|-32.00
|647885
|2006.04.10 00:32
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7445
|0.0000
|1.7405
|2006.04.10 02:12
|1.7435
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|653635
|2006.04.10 03:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7453
|0.0000
|1.7493
|2006.04.10 06:58
|1.7444
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|660467
|2006.04.10 06:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7438
|0.0000
|1.7478
|2006.04.10 06:58
|1.7445
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|664406
|2006.04.10 06:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7457
|0.0000
|1.7497
|2006.04.10 07:11
|1.7463
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|666734
|2006.04.10 07:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7457
|0.0000
|1.7497
|2006.04.10 08:58
|1.7448
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|672127
|2006.04.10 08:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7441
|0.0000
|1.7481
|2006.04.10 08:57
|1.7449
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|676289
|2006.04.10 09:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7465
|0.0000
|1.7505
|2006.04.10 12:41
|1.7445
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|682462
|2006.04.10 11:41
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7449
|0.0000
|1.7489
|2006.04.10 12:41
|1.7444
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|683674
|2006.04.10 11:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7433
|0.0000
|1.7473
|2006.04.10 12:41
|1.7443
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|687783
|2006.04.10 13:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7451
|0.0000
|1.7491
|2006.04.10 13:41
|1.7457
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|688576
|2006.04.10 13:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7451
|0.0000
|1.7491
|2006.04.10 18:37
|1.7417
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|690818
|2006.04.10 14:45
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7436
|0.0000
|1.7476
|2006.04.10 18:37
|1.7418
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|693111
|2006.04.10 15:20
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7421
|0.0000
|1.7461
|2006.04.10 18:37
|1.7417
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|696232
|2006.04.10 15:58
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7406
|0.0000
|1.7446
|2006.04.10 18:37
|1.7418
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|706812
|2006.04.10 20:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7426
|0.0000
|1.7466
|2006.04.10 21:09
|1.7431
|0.00
|0.00
|-0.17
|10.00
|713473
|2006.04.11 00:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7418
|0.0000
|1.7378
|2006.04.11 03:51
|1.7427
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|717009
|2006.04.11 03:20
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7433
|0.0000
|1.7393
|2006.04.11 03:51
|1.7426
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|718554
|2006.04.11 04:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7437
|0.0000
|1.7477
|2006.04.11 06:05
|1.7443
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|723698
|2006.04.11 06:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7444
|0.0000
|1.7484
|2006.04.11 06:33
|1.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|724910
|2006.04.11 06:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7429
|0.0000
|1.7469
|2006.04.11 06:33
|1.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|726562
|2006.04.11 07:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7429
|0.0000
|1.7389
|2006.04.11 08:26
|1.7436
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|727109
|2006.04.11 07:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7444
|0.0000
|1.7404
|2006.04.11 08:26
|1.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|732054
|2006.04.11 08:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7424
|0.0000
|1.7384
|2006.04.11 09:01
|1.7418
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|742086
|2006.04.11 12:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7441
|0.0000
|1.7481
|2006.04.11 12:43
|1.7432
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|743571
|2006.04.11 12:20
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7426
|0.0000
|1.7466
|2006.04.11 12:43
|1.7433
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|746108
|2006.04.11 12:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7447
|0.0000
|1.7487
|2006.04.11 13:22
|1.7452
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|747630
|2006.04.11 13:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7447
|0.0000
|1.7487
|2006.04.11 13:30
|1.7452
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|760716
|2006.04.11 18:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7487
|0.0000
|1.7527
|2006.04.11 19:50
|1.7492
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|763913
|2006.04.11 19:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7494
|0.0000
|1.7534
|2006.04.11 23:54
|1.7500
|0.00
|0.00
|-0.17
|12.00
|781294
|2006.04.12 04:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7506
|0.0000
|1.7466
|2006.04.12 05:28
|1.7500
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|787131
|2006.04.12 07:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7519
|0.0000
|1.7559
|2006.04.12 07:25
|1.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|794526
|2006.04.12 08:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7551
|0.0000
|1.7591
|2006.04.12 09:12
|1.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|796439
|2006.04.12 09:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7551
|0.0000
|1.7591
|2006.04.12 09:32
|1.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|801999
|2006.04.12 11:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7535
|0.0000
|1.7495
|2006.04.12 12:03
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|804166
|2006.04.12 12:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7535
|0.0000
|1.7495
|2006.04.12 12:30
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|829053
|2006.04.12 17:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7501
|0.0000
|1.7461
|2006.04.12 17:14
|1.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|831286
|2006.04.12 17:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7501
|0.0000
|1.7461
|2006.04.12 17:56
|1.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|835233
|2006.04.12 20:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7498
|0.0000
|1.7458
|2006.04.12 23:13
|1.7505
|0.00
|0.00
|-0.21
|-14.00
|839384
|2006.04.12 22:55
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7513
|0.0000
|1.7473
|2006.04.12 23:12
|1.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|842400
|2006.04.13 00:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7494
|0.0000
|1.7454
|2006.04.13 00:42
|1.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|843245
|2006.04.13 00:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7510
|0.0000
|1.7470
|2006.04.13 00:42
|1.7502
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|845114
|2006.04.13 01:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7515
|0.0000
|1.7555
|2006.04.13 01:19
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|850548
|2006.04.13 04:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7528
|0.0000
|1.7568
|2006.04.13 05:36
|1.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|853088
|2006.04.13 05:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7528
|0.0000
|1.7568
|2006.04.13 06:28
|1.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|854550
|2006.04.13 06:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7543
|0.0000
|1.7583
|2006.04.13 06:51
|1.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|855505
|2006.04.13 06:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7528
|0.0000
|1.7568
|2006.04.13 06:51
|1.7535
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|856084
|2006.04.13 06:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7543
|0.0000
|1.7583
|2006.04.13 07:18
|1.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|858034
|2006.04.13 07:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7543
|0.0000
|1.7583
|2006.04.13 08:23
|1.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|859787
|2006.04.13 08:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7554
|0.0000
|1.7594
|2006.04.13 09:37
|1.7545
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|862527
|2006.04.13 09:13
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7539
|0.0000
|1.7579
|2006.04.13 09:36
|1.7546
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|864504
|2006.04.13 09:57
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7531
|0.0000
|1.7491
|2006.04.13 10:02
|1.7526
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|865515
|2006.04.13 10:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7531
|0.0000
|1.7491
|2006.04.13 10:31
|1.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|869044
|2006.04.13 12:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7509
|0.0000
|1.7469
|2006.04.13 12:36
|1.7516
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|869659
|2006.04.13 12:11
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7524
|0.0000
|1.7484
|2006.04.13 12:36
|1.7517
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|872290
|2006.04.13 12:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7507
|0.0000
|1.7467
|2006.04.13 12:57
|1.7501
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|872974
|2006.04.13 12:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7507
|0.0000
|1.7467
|2006.04.13 13:05
|1.7501
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|889151
|2006.04.13 17:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7532
|0.0000
|1.7572
|2006.04.13 18:26
|1.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|892054
|2006.04.13 18:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7536
|0.0000
|1.7576
|2006.04.14 06:10
|1.7528
|0.00
|0.00
|-0.17
|-16.00
|895967
|2006.04.13 23:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7521
|0.0000
|1.7561
|2006.04.14 06:10
|1.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|902893
|2006.04.14 06:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7518
|0.0000
|1.7478
|2006.04.14 09:52
|1.7515
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|1 276.00
|Closed P/L:
|1 274.83
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|906514
|2006.04.14 10:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7509
|0.0000
|1.7469
|1.7516
|0.00
|0.00
|-0.07
|-14.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|-14.00
|Floating P/L:
|-14.07
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 274.83
|Floating P/L:
|-14.07
|Margin:
|200.00
|Balance:
|6 274.83
|Equity:
|6 260.76
|Free Margin:
|6 060.83
|Details:
|Gross Profit:
|2 395.59
|Gross Loss:
|1 120.76
|Total Net Profit:
|1 274.83
|Profit Factor:
|2.14
|Expected Payoff:
|8.98
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|184.00 (3.4%)
|Total Trades:
|142
|Short Positions (won %):
|68 (69.12%)
|Long Positions (won %):
|74 (70.27%)
|Profit Trades (% of total):
|99 (69.72%)
|Loss trades (% of total):
|43 (30.28%)
|Largest
|profit trade:
|192.00
|loss trade:
|-72.00
|Average
|profit trade:
|24.20
|loss trade:
|-26.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (173.83)
|consecutive losses ($):
|3 (-184.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|219.93 (3)
|consecutive loss (count):
|-184.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1